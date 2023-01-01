華嚴經探玄記卷第二十(盡法界品)魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第二十(盡法界品)魏國西寺沙門法藏述

第七遠行地知識內，初舉法勸修中三：先指後位、次頌前法、三善財得利益。初中，開敷樹花者，若約位，此地是有行有開發無相住故名也；約事，此天在香樹樓閣中故立此名。二頌前法者，臨去慇懃囑付令修學故。於中十四頌半，初二總頌境智法；次十一頌離垢光劫中供佛修行，於中初三總舉、次五別頌於初佛邊發大心等、次三頌明已後須彌塵等佛邊修行得法、後一頌半結轉剎塵劫中修行淨治此法。三「爾時善財」下明聞偈得益。於中二：先長行得法，有六句：一總舉法體、二三昧、三總持、四通明、五辯海、六深法；後五是用。二偈讚夜天，於中十四頌分五：初四頌悲智甚深、次四頌度生廣大、次二離障攝德、次三見時眾除妄、後一用同佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七遠行地知識內，初舉法勸修中三：先指後位、次頌前法、三善財得利益。初中，開敷樹花者，若約位，此地是有行有開發無相住故名也；約事，此天在香樹樓閣中故立此名。二頌前法者，臨去慇懃囑付令修學故。於中十四頌半，初二總頌境智法；次十一頌離垢光劫中供佛修行，於中初三總舉、次五別頌於初佛邊發大心等、次三頌明已後須彌塵等佛邊修行得法、後一頌半結轉剎塵劫中修行淨治此法。三「爾時善財」下明聞偈得益。於中二：先長行得法，有六句：一總舉法體、二三昧、三總持、四通明、五辯海、六深法；後五是用。二偈讚夜天，於中十四頌分五：初四頌悲智甚深、次四頌度生廣大、次二離障攝德、次三見時眾除妄、後一用同佛果。

第二依教趣入中，初敬辭、二念法、三往後位，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中，初敬辭、二念法、三往後位，可知。

第三見敬請中，初見依正主伴、二設敬、三申請，竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬請中，初見依正主伴、二設敬、三申請，竝可知。

第四「答言」下示己法界。於中有五：一顯法義、二立法名、三明業用、四辨根深、五結自分。初中二：先明安樂眾生行。光救夜中眾生，謂日沒等夜中放光，是夜天之義，令免世嶮路，求一切智道。若於山等，救難中眾生，釋光明義。二「又善男子」下明利益眾生行，初化放逸眾生令修知足行、次授與十波羅蜜令破十障，釋成歡喜行可知；二「我已成」下立法名，依上三義遂立此名。天竺本名生廣喜處知足光明菩薩解脫。三業用中，先問、後答。以是業用分齊，故云境界。答中二：先舉佛果力用益生，彰己所學，於中先總、後別，可知；二「我入此法門」下明知菩薩因行業用顯已同成，於中二：先總顯、後我知下別辨。別辨中三：初知盧舍那佛本發心時修益生行、二知行菩薩行時修益生行、三通結一切所修行。初中五：先明大悲救物行，於中初見眾生苦、二起悲救攝、三結成慈悲；二「以知足法」下明大智益生行；三「成就菩薩」下成神通利物行；四「以無上淨法」下嚴土說法益生行；五「分別一切未來」下廣攝時處修攝生行。二「佛子盧舍那」下明行菩薩行時益生行中二：先見眾生具苦因苦果，謂初顯集因，常於生死等是苦果；二發起大悲等，明救令出離授樂因果，謂初教修道因，「滅不善」下令得滅果。三「佛子以如是」下結中二：初結前初發心時益生、二「以如是」下結修行菩薩行時益生，竝可知。四「善財白言」下明法根深淺厚薄之義，於中先問、後答。答中二：初歎深難辨，承力許說；二「乃往古」下正顯承力所說之法。前中亦二：先長行、後偈頌。長行中三：初歎境難辨，非但久遠，故難知。亦是當時發心即得深法、滿佛境故，是故難知。此中難者，一非聞惠能知、二非思慧能信、三非修慧能入，上心行處滅；四言語路絕；五非二乘智能證得。若爾，豈可善財亦不可得知耶？二「除佛神力」下明有因緣亦可得知。初一句佛力加持為緣，依善知識等明內行高勝為其因，方可得知。善財正是其人，故云能。須佛力方能信等，翻難也。三「何以故」下責何因，要須佛力方能知耶？釋：以是佛境界故。若爾，夜天云何得說？釋：亦我承佛力說。頌中二十一頌半，有五：初一舉境甚深，頌前難說等；二有四頌明所不知人，頌前非諸天等能知；三有十四頌半，頌前除佛神力等，於中，初二頌前佛神力及依善知識成善根、次一頌前淨正直心、次一頌前哀愍眾生等、次六頌六度行及頌前拔煩惱樹等、次二頌半頌前滅諸染污得普照等、次二頌得如來樂入佛功德等；四有一頌勸善財學；五有一頌前我當承力說也。二正說發心久近中有二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界。於中有五：一顯法義、二立法名、三明業用、四辨根深、五結自分。初中二：先明安樂眾生行。光救夜中眾生，謂日沒等夜中放光，是夜天之義，令免世嶮路，求一切智道。若於山等，救難中眾生，釋光明義。二「又善男子」下明利益眾生行，初化放逸眾生令修知足行、次授與十波羅蜜令破十障，釋成歡喜行可知；二「我已成」下立法名，依上三義遂立此名。天竺本名生廣喜處知足光明菩薩解脫。三業用中，先問、後答。以是業用分齊，故云境界。答中二：先舉佛果力用益生，彰己所學，於中先總、後別，可知；二「我入此法門」下明知菩薩因行業用顯已同成，於中二：先總顯、後我知下別辨。別辨中三：初知盧舍那佛本發心時修益生行、二知行菩薩行時修益生行、三通結一切所修行。初中五：先明大悲救物行，於中初見眾生苦、二起悲救攝、三結成慈悲；二「以知足法」下明大智益生行；三「成就菩薩」下成神通利物行；四「以無上淨法」下嚴土說法益生行；五「分別一切未來」下廣攝時處修攝生行。二「佛子盧舍那」下明行菩薩行時益生行中二：先見眾生具苦因苦果，謂初顯集因，常於生死等是苦果；二發起大悲等，明救令出離授樂因果，謂初教修道因，「滅不善」下令得滅果。三「佛子以如是」下結中二：初結前初發心時益生、二「以如是」下結修行菩薩行時益生，竝可知。四「善財白言」下明法根深淺厚薄之義，於中先問、後答。答中二：初歎深難辨，承力許說；二「乃往古」下正顯承力所說之法。前中亦二：先長行、後偈頌。長行中三：初歎境難辨，非但久遠，故難知。亦是當時發心即得深法、滿佛境故，是故難知。此中難者，一非聞惠能知、二非思慧能信、三非修慧能入，上心行處滅；四言語路絕；五非二乘智能證得。若爾，豈可善財亦不可得知耶？二「除佛神力」下明有因緣亦可得知。初一句佛力加持為緣，依善知識等明內行高勝為其因，方可得知。善財正是其人，故云能。須佛力方能信等，翻難也。三「何以故」下責何因，要須佛力方能知耶？釋：以是佛境界故。若爾，夜天云何得說？釋：亦我承佛力說。頌中二十一頌半，有五：初一舉境甚深，頌前難說等；二有四頌明所不知人，頌前非諸天等能知；三有十四頌半，頌前除佛神力等，於中，初二頌前佛神力及依善知識成善根、次一頌前淨正直心、次一頌前哀愍眾生等、次六頌六度行及頌前拔煩惱樹等、次二頌半頌前滅諸染污得普照等、次二頌得如來樂入佛功德等；四有一頌勸善財學；五有一頌前我當承力說也。二正說發心久近中有二

：先長行、後偈頌。前中三：初明過去大王起行即是本事、二「有童女」下明夜天本生同修勝行、三結會古今。初中有五段：一總舉時處塵數佛興。二「佛子彼世界海中有世界性」下別舉本處明輪王興化，以是鐵輪王，故云彼閻浮提。三「彼大劫中」下明有惡劫起。於中五濁熾然者總舉也，謂劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，具如別章。行十惡等，造苦因也。死入惡道，明受異熟果也。命短等，明受等流果也。「以諸貪著」下明增上果。四「彼時人民」下明苦人於王上訴求救，為大悲之境。五「時彼大王聞」下對境起心，成大悲之行。於中三：先心得大悲法，謂百萬僧祇等；二口發大悲語，謂十種悲語等，為愍眾生十種苦故，一地獄苦、二煩惱苦、三老病死苦、四恐怖苦、五見疑苦、六愚癡苦、七慳嫉苦、八生死苦、九生盲苦、十障礙苦，十種對治如文可知；三「時彼大王」下明身行大悲事，於中五：先宣勅普告；二「時城東」下設大施會；三「爾時閻浮」下大眾普集；四「時王見已」下明見乞者現前，王大歡喜，是適悅意樂，於中四：一法說校量、二喻、三合、四「何以故」下釋大喜所由，文竝可知。五「復次佛子時彼大王」下正起勝想普施所須。第二「時彼會中有一童女」下明本生身同修勝行。於中六：初歎女德勝。二「作如是念」下順善知識捨物。同願脫莊嚴具者，示背世間榮華之報。置王前而發願者，悕同出世菩薩大行。三「時彼大王告此」下，王施與女者，明菩薩攝受同行故也。四女人說偈讚王德者，賀恩報故。五十二頌分二：初二十五頌總顯大王興世利益、後二十七別明本生利益之相。前中四：初六頌明王未興時損、二次二偈明王興益、三有十頌顯王興世翻捐成德、四有七頌明大王聲教利益。二從「王父名淨」下二十七頌別顯本生中五：初四頌明前王世末、二有八頌明王興先相、三有三頌父王遊池、四有五頌明童子出生益、五末後七頌明王出利益。五爾時等，明女讚已設禮。六王讚女德，以衣授之，主伴同益。第三結會古今中，略不結云爾時彼童女者今則我身是。第二重頌中十偈，初二天眼、次一天耳、次一他心、次一宿命、次四廣知諸佛因果等事、後一結勸修學。五「我唯」下結自分，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：先長行、後偈頌。前中三：初明過去大王起行即是本事、二「有童女」下明夜天本生同修勝行、三結會古今。初中有五段：一總舉時處塵數佛興。二「佛子彼世界海中有世界性」下別舉本處明輪王興化，以是鐵輪王，故云彼閻浮提。三「彼大劫中」下明有惡劫起。於中五濁熾然者總舉也，謂劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，具如別章。行十惡等，造苦因也。死入惡道，明受異熟果也。命短等，明受等流果也。「以諸貪著」下明增上果。四「彼時人民」下明苦人於王上訴求救，為大悲之境。五「時彼大王聞」下對境起心，成大悲之行。於中三：先心得大悲法，謂百萬僧祇等；二口發大悲語，謂十種悲語等，為愍眾生十種苦故，一地獄苦、二煩惱苦、三老病死苦、四恐怖苦、五見疑苦、六愚癡苦、七慳嫉苦、八生死苦、九生盲苦、十障礙苦，十種對治如文可知；三「時彼大王」下明身行大悲事，於中五：先宣勅普告；二「時城東」下設大施會；三「爾時閻浮」下大眾普集；四「時王見已」下明見乞者現前，王大歡喜，是適悅意樂，於中四：一法說校量、二喻、三合、四「何以故」下釋大喜所由，文竝可知。五「復次佛子時彼大王」下正起勝想普施所須。第二「時彼會中有一童女」下明本生身同修勝行。於中六：初歎女德勝。二「作如是念」下順善知識捨物。同願脫莊嚴具者，示背世間榮華之報。置王前而發願者，悕同出世菩薩大行。三「時彼大王告此」下，王施與女者，明菩薩攝受同行故也。四女人說偈讚王德者，賀恩報故。五十二頌分二：初二十五頌總顯大王興世利益、後二十七別明本生利益之相。前中四：初六頌明王未興時損、二次二偈明王興益、三有十頌顯王興世翻捐成德、四有七頌明大王聲教利益。二從「王父名淨」下二十七頌別顯本生中五：初四頌明前王世末、二有八頌明王興先相、三有三頌父王遊池、四有五頌明童子出生益、五末後七頌明王出利益。五爾時等，明女讚已設禮。六王讚女德，以衣授之，主伴同益。第三結會古今中，略不結云爾時彼童女者今則我身是。第二重頌中十偈，初二天眼、次一天耳、次一他心、次一宿命、次四廣知諸佛因果等事、後一結勸修學。五「我唯」下結自分，可知。

第五仰推勝進中五句：初明行廣、二大願滿、三攝多德、四行無礙、五「法自在」下結非已分。遠行地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中五句：初明行廣、二大願滿、三攝多德、四行無礙、五「法自在」下結非已分。遠行地竟。

第八不動地知識中，舉法勸修內，願勇光明守護眾生者，以此地中願波羅蜜增上，故云勇也。又准梵本，是精進勇猛之義，非是勇出之狀。以此願勇之光饒益眾生，故云守護，教問八地淨佛剎等行也。餘同前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八不動地知識中，舉法勸修內，願勇光明守護眾生者，以此地中願波羅蜜增上，故云勇也。又准梵本，是精進勇猛之義，非是勇出之狀。以此願勇之光饒益眾生，故云守護，教問八地淨佛剎等行也。餘同前釋。

第二依教趣入中二：初辭前、二趣後。略無念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中二：初辭前、二趣後。略無念法。

第三見敬申請中三：先見、二禮、三觀。略無申請，以理法於身，見已無請。初中二：先「見身所在」下顯身相，於中二：初光明普照等，總明身光深廣，謂稱理法界故、遍事法界故；「一切日月」下別辨二十種身雲自在，於中初八是應機攝化身、二「詣諸佛所」下八是應法成行身、三「離熾燃」下四是應理平等身。二「善財見」下禮敬念觀。三「於善知識」下因觀得勝心，初總、次別、後結。別中十心，皆先舉所得心名、後釋心義，竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中三：先見、二禮、三觀。略無申請，以理法於身，見已無請。初中二：先「見身所在」下顯身相，於中二：初光明普照等，總明身光深廣，謂稱理法界故、遍事法界故；「一切日月」下別辨二十種身雲自在，於中初八是應機攝化身、二「詣諸佛所」下八是應法成行身、三「離熾燃」下四是應理平等身。二「善財見」下禮敬念觀。三「於善知識」下因觀得勝心，初總、次別、後結。別中十心，皆先舉所得心名、後釋心義，竝可知。

第四「爾時善財一心」下明現證法界。於中四：初證得法體、二顯法名義、三辨法根深、四結法本位。初中三：先得共法、二得正直心、三偈讚德。初中三：先觀此天。身得塵數等，是總舉。若約自分，是極位菩薩共所得故，名為共法；若約勝進，同諸如來共所得法，故云共法。望下皆是不共。衍法師云：菩薩共法，通論有四：一人法無二，與一切法界共；二因果無二，與一切諸佛共；三自他無二，與一切菩薩共；四染淨無二，與一切眾生共。二「所謂」下別列八十四種，一一中皆初標名、後釋義，竝如文可知。三「得如是」下結。二「爾時善財入如是」下明因此共法更得直心無邊，可知。三頌讚中十偈，分二：初三頌前法、餘七請後行。前中，初一頌所起十心，標初心統於後也；次一頌所得共法；後一頌所得正直心。二「唯願」下請後行，初三請授法、次三請授行、後一結重恩。第二「爾時善財說偈」下顯法名義，先問、後答。此中亦問法根深厚相，通有三問：一問名義、二問發心久近、三問幾時成佛。答中不答後問，故唯二答。初答名義中，先名者，身隨應化智善開覺，令物增善，故云長養。二「我入此」下顯義用中四：初釋覺悟義，謂了法平等是正證故。二「解一切」下依證現用，釋隨應化義，於中三：先無邊現色是總句，謂《攝論》等名土自在依止法界，當此地也。二「所謂」下別有一百種色，檢文欠二句。三於念念中現如是等總結，以是《起信論》中第八地名色自在地，此之謂也。三「或見或念」下隨機滅不善法、安立善法等，釋長養善根義。四「佛子我住」下結法門業用廣大。第三「如汝所問」下明法根深厚。於中二：一歎深許說、二正說所說。前中三：初牒問許說。二「菩薩圓滿」下歎顯甚深，於中約五譬喻以顯深義：初一日性無闇喻，喻菩薩智無妄能破妄；二日光遍照喻，喻菩薩寂而常用義；三虛舟濟物喻，喻菩薩無住攝生義；四空性無礙喻，喻菩薩無功益物義；五化無形質喻，喻菩薩用而常寂義。三「佛子菩薩智慧」下明結承力許說。二「乃往」下正說所說中二：先長行、後偈頌。前中三：先明善光劫中供佛修行、二明日光劫中供佛修行、三結塵數劫中供佛修行。初中有二：初明於最初佛所修行得法、二轉生值餘佛。初中有十四段：一古佛出世；二昔人造惡；三佛正開導；四王力治罰；五太子悲救；六臣議令死；七請代囚命；八王怒令誅；九母請王審；十太子確救；十一代獄放囚；十二王許修福；十三正設施會；十四佛救太子，於中有八：一國人已集、二佛眾雲赴、三見佛威光、四敬禮申請、五說法益眾、六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時善財一心」下明現證法界。於中四：初證得法體、二顯法名義、三辨法根深、四結法本位。初中三：先得共法、二得正直心、三偈讚德。初中三：先觀此天。身得塵數等，是總舉。若約自分，是極位菩薩共所得故，名為共法；若約勝進，同諸如來共所得法，故云共法。望下皆是不共。衍法師云：菩薩共法，通論有四：一人法無二，與一切法界共；二因果無二，與一切諸佛共；三自他無二，與一切菩薩共；四染淨無二，與一切眾生共。二「所謂」下別列八十四種，一一中皆初標名、後釋義，竝如文可知。三「得如是」下結。二「爾時善財入如是」下明因此共法更得直心無邊，可知。三頌讚中十偈，分二：初三頌前法、餘七請後行。前中，初一頌所起十心，標初心統於後也；次一頌所得共法；後一頌所得正直心。二「唯願」下請後行，初三請授法、次三請授行、後一結重恩。第二「爾時善財說偈」下顯法名義，先問、後答。此中亦問法根深厚相，通有三問：一問名義、二問發心久近、三問幾時成佛。答中不答後問，故唯二答。初答名義中，先名者，身隨應化智善開覺，令物增善，故云長養。二「我入此」下顯義用中四：初釋覺悟義，謂了法平等是正證故。二「解一切」下依證現用，釋隨應化義，於中三：先無邊現色是總句，謂《攝論》等名土自在依止法界，當此地也。二「所謂」下別有一百種色，檢文欠二句。三於念念中現如是等總結，以是《起信論》中第八地名色自在地，此之謂也。三「或見或念」下隨機滅不善法、安立善法等，釋長養善根義。四「佛子我住」下結法門業用廣大。第三「如汝所問」下明法根深厚。於中二：一歎深許說、二正說所說。前中三：初牒問許說。二「菩薩圓滿」下歎顯甚深，於中約五譬喻以顯深義：初一日性無闇喻，喻菩薩智無妄能破妄；二日光遍照喻，喻菩薩寂而常用義；三虛舟濟物喻，喻菩薩無住攝生義；四空性無礙喻，喻菩薩無功益物義；五化無形質喻，喻菩薩用而常寂義。三「佛子菩薩智慧」下明結承力許說。二「乃往」下正說所說中二：先長行、後偈頌。前中三：先明善光劫中供佛修行、二明日光劫中供佛修行、三結塵數劫中供佛修行。初中有二：初明於最初佛所修行得法、二轉生值餘佛。初中有十四段：一古佛出世；二昔人造惡；三佛正開導；四王力治罰；五太子悲救；六臣議令死；七請代囚命；八王怒令誅；九母請王審；十太子確救；十一代獄放囚；十二王許修福；十三正設施會；十四佛救太子，於中有八：一國人已集、二佛眾雲赴、三見佛威光、四敬禮申請、五說法益眾、六

太子得法、七結會古今。於中有四人：一太子、二惡臣、三獄囚、四大王。八出家得法。第二「我於爾時」下明轉生值餘佛，略舉八佛，通結一萬。第二「次復有」下明日光劫中供佛修行。於中三：先總舉數、二別列十佛及轉受十生、三「我諸趣受身」下總結六十億佛一一得法。第三「如一劫」下總結塵數劫中供佛修行修此法門。二重頌中三十六偈，分九：初一頌承力許說、次六頌古世佛興昔人造惡、次七頌太子悲救代命、次五頌初佛說法利益得法、次一頌結一萬佛、次一頌結塵數劫等、次四頌結會得法、次八頌法門業用、後三頌長時益物。下結自分、仰推勝進，竝可知。不動地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子得法、七結會古今。於中有四人：一太子、二惡臣、三獄囚、四大王。八出家得法。第二「我於爾時」下明轉生值餘佛，略舉八佛，通結一萬。第二「次復有」下明日光劫中供佛修行。於中三：先總舉數、二別列十佛及轉受十生、三「我諸趣受身」下總結六十億佛一一得法。第三「如一劫」下總結塵數劫中供佛修行修此法門。二重頌中三十六偈，分九：初一頌承力許說、次六頌古世佛興昔人造惡、次七頌太子悲救代命、次五頌初佛說法利益得法、次一頌結一萬佛、次一頌結塵數劫等、次四頌結會得法、次八頌法門業用、後三頌長時益物。下結自分、仰推勝進，竝可知。不動地竟。

第九善惠地知識內，舉法勸修：初指處，此園在迦毘羅城東二十餘里，是摩耶生太子處。流彌尼者，無正翻，義翻云花菓等勝妙事具足也。二示人，名妙德圓滿林天者，謂善妙之德內備，發願守護此林，故以為名也。天竺本云：有留彌尼天女，名妙圓光勝愛樂也。三教問中，以是生佛處，故教問生佛家等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善惠地知識內，舉法勸修：初指處，此園在迦毘羅城東二十餘里，是摩耶生太子處。流彌尼者，無正翻，義翻云花菓等勝妙事具足也。二示人，名妙德圓滿林天者，謂善妙之德內備，發願守護此林，故以為名也。天竺本云：有留彌尼天女，名妙圓光勝愛樂也。三教問中，以是生佛處，故教問生佛家等。

第二依教趣入中亦三：一敬辭、二念法、三至林推覓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中亦三：一敬辭、二念法、三至林推覓。

第三「見坐」下明見敬申請中，初見、二敬、三請，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「見坐」下明見敬申請中，初見、二敬、三請，可知。

第四「答言」下授己法界。於中作五門分別：一顯法義、二立法名、三明業用、四辨法根、五結自分。初中二，長行與頌。長行中有四：初總標歎德、二列十名、三釋十義、四結歎益。初中三：先總歎能行生如來家、二「於念念」下別顯修法成行、三「具足」下明行成趣果。二列十名者，有諸德釋將配十地一一別釋。今就通釋：一供佛願；二覺心支者，依菩提心出生餘行名支也；三觀寂滅；四淨直心；五智普照；六生佛家；七佛光力；八達佛智；九嚴法界；十懃至佛。由行此十行令諸菩薩得生佛家故也。三提名別釋中，十種即為十段，一一各三，謂標、釋、結。初可知。二中有十種菩提心，皆有標名、釋義。支者，差別義，有十種故。又是因義，為餘行本故。三中有九種心，與前十心何別者？前是行本心，此是現行心，故生佛家也。四中亦以十句釋成直心，謂正直趣法、堅心不動，故生佛家也。五中亦以十行釋成普照。初六可知。無礙眼者是方便，深入等是願力，智者等是智度，由十行普照得佛家。六中亦以十句釋生如來家：一隨佛教生證深法門、二同佛大願、三行同、四體同、五背向同、六長善同、七住法同、八得佛定、九攝眾生、十聞持法。七中以九句釋顯佛光明力，謂知諸法如幻等，故成就如化通明之力，同佛光力遍遊十方故也。八中亦十句釋分別薩婆若：一總觀；二「於無量劫」下別顯分別果智及智所知境等，竝分別可知。九中亦有十句釋莊嚴法界，謂嚴剎土，化身嚴、起行嚴、攝生嚴等，竝准可知。十中亦有十句釋勇猛精進至佛：一總；二「一切世界」下別顯三世佛智所知，及示成正覺教化眾生故也。四「住是法」下結成利益。於中，先顯十種利益行成、後「以一切法」下隨應成佛結生如來家。二重頌中十頌，如其次第各頌一受生法，文顯可知。「菩薩具此」下結。二「我成就」下明立名。言無量境界自在者，明菩薩為物現生，故云自在。奇瑞非一，名無量境。天竺本云：我成就菩薩解脫名無量劫執持一切菩薩受生自在顯現。三「善財白言」下明法門境界，先問、後答。答中有三：初明下生有十瑞應、二明生時有十光明、三明受生有十自在。初中三：先天神自顯本願生此、二菩薩下生所現十瑞相、三「此相現時」下見瑞知菩薩生。二「佛子摩耶夫人出迦毘羅」下明生時有十光明，有舉數、列名、總結，可知。三「摩耶於此畢利叉」下明受生。於中有四：一總標。二別顯。畢利叉者，具云鉢刺叉，義翻云高顯樹也。有處名阿輸迦樹，此云無憂樹也。又阿說他樹，此云無羅樹，謂遶三匝能滅罪障，此是菩提樹，非是生處樹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下授己法界。於中作五門分別：一顯法義、二立法名、三明業用、四辨法根、五結自分。初中二，長行與頌。長行中有四：初總標歎德、二列十名、三釋十義、四結歎益。初中三：先總歎能行生如來家、二「於念念」下別顯修法成行、三「具足」下明行成趣果。二列十名者，有諸德釋將配十地一一別釋。今就通釋：一供佛願；二覺心支者，依菩提心出生餘行名支也；三觀寂滅；四淨直心；五智普照；六生佛家；七佛光力；八達佛智；九嚴法界；十懃至佛。由行此十行令諸菩薩得生佛家故也。三提名別釋中，十種即為十段，一一各三，謂標、釋、結。初可知。二中有十種菩提心，皆有標名、釋義。支者，差別義，有十種故。又是因義，為餘行本故。三中有九種心，與前十心何別者？前是行本心，此是現行心，故生佛家也。四中亦以十句釋成直心，謂正直趣法、堅心不動，故生佛家也。五中亦以十行釋成普照。初六可知。無礙眼者是方便，深入等是願力，智者等是智度，由十行普照得佛家。六中亦以十句釋生如來家：一隨佛教生證深法門、二同佛大願、三行同、四體同、五背向同、六長善同、七住法同、八得佛定、九攝眾生、十聞持法。七中以九句釋顯佛光明力，謂知諸法如幻等，故成就如化通明之力，同佛光力遍遊十方故也。八中亦十句釋分別薩婆若：一總觀；二「於無量劫」下別顯分別果智及智所知境等，竝分別可知。九中亦有十句釋莊嚴法界，謂嚴剎土，化身嚴、起行嚴、攝生嚴等，竝准可知。十中亦有十句釋勇猛精進至佛：一總；二「一切世界」下別顯三世佛智所知，及示成正覺教化眾生故也。四「住是法」下結成利益。於中，先顯十種利益行成、後「以一切法」下隨應成佛結生如來家。二重頌中十頌，如其次第各頌一受生法，文顯可知。「菩薩具此」下結。二「我成就」下明立名。言無量境界自在者，明菩薩為物現生，故云自在。奇瑞非一，名無量境。天竺本云：我成就菩薩解脫名無量劫執持一切菩薩受生自在顯現。三「善財白言」下明法門境界，先問、後答。答中有三：初明下生有十瑞應、二明生時有十光明、三明受生有十自在。初中三：先天神自顯本願生此、二菩薩下生所現十瑞相、三「此相現時」下見瑞知菩薩生。二「佛子摩耶夫人出迦毘羅」下明生時有十光明，有舉數、列名、總結，可知。三「摩耶於此畢利叉」下明受生。於中有四：一總標。二別顯。畢利叉者，具云鉢刺叉，義翻云高顯樹也。有處名阿輸迦樹，此云無憂樹也。又阿說他樹，此云無羅樹，謂遶三匝能滅罪障，此是菩提樹，非是生處樹

也。又名畢鉢羅樹，此云樒樹，在嶺南亦有，此類可知。十自在者，一八部雲集光照息苦、二腹受三千遍坐百億、三毛孔現佛過去行法、四毛孔現佛過去本事、五毛孔現佛過去形色、六毛孔現佛往昔本施、七身中出佛本嚴土事、八身出八部宮殿滿林、九身出菩薩讚歎舍那、十金剛地輪生大蓮花以承菩薩。三「摩耶生時」下顯相狀。於中五：一朗耀挺特如空中日現、二威光赫奕如雷電光、三應機現身如山起雲、四現破無明如闇中燈、五雖生不生用常寂故。四「我於一念」下明夜天結自所知受生分齊。四「爾時善財」下明法根深厚，先問、後答。答中二：先長行、後偈頌。前中十：一古世佛興、二出往佛母、三攀樹生佛、四授與乳母、五乳母得定、六得此法門、七結會古今、八廣見受生、九知本大願、十供佛持法。二頌中二十三頌半，分四：初一誡聽許說、二有八偈半明初佛所發心得法、三「我於億剎」下十三偈明更供多佛淨修增廣、四末後一偈結歎無盡。下結自分及推勝進，竝可知。善惠地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。又名畢鉢羅樹，此云樒樹，在嶺南亦有，此類可知。十自在者，一八部雲集光照息苦、二腹受三千遍坐百億、三毛孔現佛過去行法、四毛孔現佛過去本事、五毛孔現佛過去形色、六毛孔現佛往昔本施、七身中出佛本嚴土事、八身出八部宮殿滿林、九身出菩薩讚歎舍那、十金剛地輪生大蓮花以承菩薩。三「摩耶生時」下顯相狀。於中五：一朗耀挺特如空中日現、二威光赫奕如雷電光、三應機現身如山起雲、四現破無明如闇中燈、五雖生不生用常寂故。四「我於一念」下明夜天結自所知受生分齊。四「爾時善財」下明法根深厚，先問、後答。答中二：先長行、後偈頌。前中十：一古世佛興、二出往佛母、三攀樹生佛、四授與乳母、五乳母得定、六得此法門、七結會古今、八廣見受生、九知本大願、十供佛持法。二頌中二十三頌半，分四：初一誡聽許說、二有八偈半明初佛所發心得法、三「我於億剎」下十三偈明更供多佛淨修增廣、四末後一偈結歎無盡。下結自分及推勝進，竝可知。善惠地竟。

第十法雲地知識內，初舉法勸修中，城名如前釋。瞿夷者，古譯名明女。又勘諸梵本，或名嶠比，此云覆障，謂在家父母所護，不令人見等。或名瞿婆，此云守護大地。佛為太子時有三夫人，瞿夷第一、耶輸陀羅第二、摩奴舍第三。又瞿夷是王女寶，今表因位終極慈悲之相顯著，故取第一也。又以證法既滿，法喜適悅，是妻義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法雲地知識內，初舉法勸修中，城名如前釋。瞿夷者，古譯名明女。又勘諸梵本，或名嶠比，此云覆障，謂在家父母所護，不令人見等。或名瞿婆，此云守護大地。佛為太子時有三夫人，瞿夷第一、耶輸陀羅第二、摩奴舍第三。又瞿夷是王女寶，今表因位終極慈悲之相顯著，故取第一也。又以證法既滿，法喜適悅，是妻義也。

第二依教趣入中，一敬辭、二念法、三至後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中，一敬辭、二念法、三至後。

第三見敬申請中三：先方便推求、二見其勝報、三致敬請問。初中四：先天眾迎讚、二善財印述、三天眾供歎、四昇堂推覓。初中二：先迎、二「白言」下讚此是守堂神。讚中四：初讚行究竟、二「我觀」下讚精進得果、三「我觀」下歎精進得法、四「何以」下釋成可知。二「善財答言」下印述中二：初一句印其所說、二「欲令」下述自所作。於中四：初於惡眾生起大慈行，有法、喻、合可知；二於修善眾生起大喜行；三「何以」下釋成所由；四「若有菩薩」下結行利益，於中十六句，皆有標釋，可知。「天神」下總結，可知。三「善財將昇」下明天眾供歎中，先供散其身；二頌歎其德，十偈分四：初三歎利生行、次一求友行、次三無礙行、後三勇猛行。四「爾時」下昇堂推覓，可知。二「即見」下明見勝報。於中，一見正報；二見眷屬；三顯眷屬同行德，於中有十句：一本行同、二四攝同、三大悲同、四大慈同、五大智同、六不退同、七行滿同、八離障同、九普行同、十成果同。三致敬請問中，皆問悲智等逆順無礙行，有九句：一在染不污、二得理不證、三得果住因、四出世恒入、五處理現事、六無言現說、七知空攝化、八知寂恒供、九知真行俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中三：先方便推求、二見其勝報、三致敬請問。初中四：先天眾迎讚、二善財印述、三天眾供歎、四昇堂推覓。初中二：先迎、二「白言」下讚此是守堂神。讚中四：初讚行究竟、二「我觀」下讚精進得果、三「我觀」下歎精進得法、四「何以」下釋成可知。二「善財答言」下印述中二：初一句印其所說、二「欲令」下述自所作。於中四：初於惡眾生起大慈行，有法、喻、合可知；二於修善眾生起大喜行；三「何以」下釋成所由；四「若有菩薩」下結行利益，於中十六句，皆有標釋，可知。「天神」下總結，可知。三「善財將昇」下明天眾供歎中，先供散其身；二頌歎其德，十偈分四：初三歎利生行、次一求友行、次三無礙行、後三勇猛行。四「爾時」下昇堂推覓，可知。二「即見」下明見勝報。於中，一見正報；二見眷屬；三顯眷屬同行德，於中有十句：一本行同、二四攝同、三大悲同、四大慈同、五大智同、六不退同、七行滿同、八離障同、九普行同、十成果同。三致敬請問中，皆問悲智等逆順無礙行，有九句：一在染不污、二得理不證、三得果住因、四出世恒入、五處理現事、六無言現說、七知空攝化、八知寂恒供、九知真行俗。

第四「爾時瞿夷」下示己法界中二：初歎問許說；二正示己法，於中作五門分別：一法義、二法名、三法用、四法根、五法位。初中二：先長行、後偈頌。前中亦二：先十法顯因陀羅行，有總標、別辨及結可知；二懃修十法值善知識，亦有標、釋、結可知。二頌中十三偈，初二頌前依善知識、次九頌餘九行、後二結歎行用。二「我已」下立法名者，謂一切菩薩三昧深廣以勝智觀察分別。天竺本云：成就菩薩解脫，名觀一切菩薩三昧海境界。三「善財白言」下明法用中，先問、後答。答中三：初知此娑婆世界中境、二知十方世界中境、三「盧舍那」下釋能知所由。初中四：先知眾生善惡耶正；二「彼諸劫中」下知佛因果；三知二乘眷屬；四「知彼眷屬菩薩」下明知菩薩眾及其行位，亦是知菩薩三昧海，有諸句可知。二「如此娑婆」下知十方界，各十十世界者，是無盡故也。三「盧舍那」下明能知所以中，有標、徵、釋，竝可知。四「善財白言」下顯法根中，先問、後答。答中有四：一明於初佛修行聞法、二更值六十百千億那由他佛修行供養、三於最後佛所得此法門、四後於塵數劫中修治此法。初段中長分有十五段：一古世王都。二太子福報。三寶女端嚴。四太子求娉。五「時彼園」下明佛興女夢。六天勸詣佛。七女求天子，十偈分二：初三自述己德堪為行侶、後七偈歎太子德請其納受。八太子問女說十一偈，分二：初四彰己離過、後七勸成勝行。九女母偈答，女有勝德願為納受。有二十四頌，分六：初二總說女緣、次六說女生處、次五具勝色聲、次四智德過人、次二遠離世患、後五具出世行。十太子答母，能不障道我當納受。於中先長行有九句：一發心積德、二淨修度行、三供佛護法、四嚴淨剎土、五利樂眾生、六修行具地、七行檀、八出家、九汝莫障我。二偈中七頌半，初一頌初行、次一起頌第六、次一頌第二、次一頌第四、次一頌第五、次半却頌第三、次一頌第十、後一頌第八九，可知。十一「時女答言」下順命同志幸唯見納。有十四偈，分三：初三求慕心堅、次六悕同勝行、後五說佛勸詣。十二太子聞佛歡喜贈寶。十三女母遂意，重歎女德。十偈分四：初三歎德同太子、次三歎身業勝、次一語業勝、後三意業勝。十四「時太子」下相與詣佛，於中三：初見佛勝相、二致敬供養、三聞經得益。十五還告父王，於中八：初總白佛興、二問答所聞、三王喜告言、四捨位詣佛、五聞法獲益、六出家得法、七太子紹位弘其佛法、八結會古今。於中，一會太子、二會父王、三會女母、四會眷屬、五會女身。第二「彼佛滅後」下更值六十百 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時瞿夷」下示己法界中二：初歎問許說；二正示己法，於中作五門分別：一法義、二法名、三法用、四法根、五法位。初中二：先長行、後偈頌。前中亦二：先十法顯因陀羅行，有總標、別辨及結可知；二懃修十法值善知識，亦有標、釋、結可知。二頌中十三偈，初二頌前依善知識、次九頌餘九行、後二結歎行用。二「我已」下立法名者，謂一切菩薩三昧深廣以勝智觀察分別。天竺本云：成就菩薩解脫，名觀一切菩薩三昧海境界。三「善財白言」下明法用中，先問、後答。答中三：初知此娑婆世界中境、二知十方世界中境、三「盧舍那」下釋能知所由。初中四：先知眾生善惡耶正；二「彼諸劫中」下知佛因果；三知二乘眷屬；四「知彼眷屬菩薩」下明知菩薩眾及其行位，亦是知菩薩三昧海，有諸句可知。二「如此娑婆」下知十方界，各十十世界者，是無盡故也。三「盧舍那」下明能知所以中，有標、徵、釋，竝可知。四「善財白言」下顯法根中，先問、後答。答中有四：一明於初佛修行聞法、二更值六十百千億那由他佛修行供養、三於最後佛所得此法門、四後於塵數劫中修治此法。初段中長分有十五段：一古世王都。二太子福報。三寶女端嚴。四太子求娉。五「時彼園」下明佛興女夢。六天勸詣佛。七女求天子，十偈分二：初三自述己德堪為行侶、後七偈歎太子德請其納受。八太子問女說十一偈，分二：初四彰己離過、後七勸成勝行。九女母偈答，女有勝德願為納受。有二十四頌，分六：初二總說女緣、次六說女生處、次五具勝色聲、次四智德過人、次二遠離世患、後五具出世行。十太子答母，能不障道我當納受。於中先長行有九句：一發心積德、二淨修度行、三供佛護法、四嚴淨剎土、五利樂眾生、六修行具地、七行檀、八出家、九汝莫障我。二偈中七頌半，初一頌初行、次一起頌第六、次一頌第二、次一頌第四、次一頌第五、次半却頌第三、次一頌第十、後一頌第八九，可知。十一「時女答言」下順命同志幸唯見納。有十四偈，分三：初三求慕心堅、次六悕同勝行、後五說佛勸詣。十二太子聞佛歡喜贈寶。十三女母遂意，重歎女德。十偈分四：初三歎德同太子、次三歎身業勝、次一語業勝、後三意業勝。十四「時太子」下相與詣佛，於中三：初見佛勝相、二致敬供養、三聞經得益。十五還告父王，於中八：初總白佛興、二問答所聞、三王喜告言、四捨位詣佛、五聞法獲益、六出家得法、七太子紹位弘其佛法、八結會古今。於中，一會太子、二會父王、三會女母、四會眷屬、五會女身。第二「彼佛滅後」下更值六十百

千億那由他佛，文中略列四十佛名，悉皆敬養。第三「其最後佛」下明於末後佛所得法因緣。第四「我得此法門」下更於已後塵數劫中值塵數佛修治此法。於中四：初供養多佛，行猶未滿。二「佛子」下聞多佛法，未至普賢。三「何以」下釋非普賢所以。四何以故者，重責云既未能知普賢所行，何以得知齊佛境界。釋：以於彼毛孔中念念悉見等故。此則彰己但能見彼所現，不能作彼現事。於中三：先見器世間及智正覺世間、二「復次」下見眾生世間、三「我於菩薩一一」下總結所見。下結自分及推勝進，竝可知。法雲地竟。上來總四十一人，明大段第一寄位修行相竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千億那由他佛，文中略列四十佛名，悉皆敬養。第三「其最後佛」下明於末後佛所得法因緣。第四「我得此法門」下更於已後塵數劫中值塵數佛修治此法。於中四：初供養多佛，行猶未滿。二「佛子」下聞多佛法，未至普賢。三「何以」下釋非普賢所以。四何以故者，重責云既未能知普賢所行，何以得知齊佛境界。釋：以於彼毛孔中念念悉見等故。此則彰己但能見彼所現，不能作彼現事。於中三：先見器世間及智正覺世間、二「復次」下見眾生世間、三「我於菩薩一一」下總結所見。下結自分及推勝進，竝可知。法雲地竟。上來總四十一人，明大段第一寄位修行相竟。

第二大段「摩耶夫人」下明會緣入實相知識。謂會前諸位差別之緣，令歸平等一實法界，生於佛果，如摩耶生佛，故次明也。此中有十人，分之為二：初一是總、餘九是別。以初摩耶得智幻法門，末後童子童女亦得幻住法門，以始終相會、總別相融，無二故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段「摩耶夫人」下明會緣入實相知識。謂會前諸位差別之緣，令歸平等一實法界，生於佛果，如摩耶生佛，故次明也。此中有十人，分之為二：初一是總、餘九是別。以初摩耶得智幻法門，末後童子童女亦得幻住法門，以始終相會、總別相融，無二故也。

就初中亦五義，同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初中亦五義，同前。

初舉法勸修中二：初長行指後、次說偈頌前。就長行中，摩耶者，此云幻生。菩薩夫人者，梵名提婆多，正翻應名天后，古人就義名曰夫人。問：餘經論說，摩耶生佛，七日命終，生忉利天。云何此中指迦毘羅城？答：化相示滅，實報常存。若爾，迦毘豈非化處？釋：此亦深，非常人可見。如菩提樹下即蓮華藏等，又如雙林示滅常在靈山等。又摩耶等諸眷屬，若小乘中是實非化；若始教大乘中是化非實；若終教中亦實亦化，謂實是大菩薩示現為化故；若頓教中非實非化，以即相無相故；若圓教中竝是法界實德，是人亦是法門故。又是舍那海印定中所現，故屬佛實德攝也。餘竝准之。二「汝詣彼問」下教問，可知。二偈頌前法中三十三偈，分三：初一總顯己行；次十七偈遠說前劫事佛因緣，前長行所無；次「於後所過劫」下十五偈，正頌前長行所說因緣。於中，先十頌前於諸佛所所得法門、次「我於菩薩身」下五頌前於菩薩毛孔所見等事。第二依教趣入中六：初辭前、二念後、三引導、四見勝、五致敬、六申請。就念後中三：初總念知識德；二「具淨法身」下別念其身有十九種；三「如是等」下結成難見，起四種念：一云何見、二云何親近、三云何知其相、四云何聞法受持。三「作是念已」下明伴善知識方便引導，於中三：初城天教守心城、二妙德天讚德加持、三羅剎王教令起行。初中三：先供養善財。二教守心城，有二十四種，一一各初勸所作、後釋作所以。初中，應守護心城者，忍不起妄念也。離生死者，由無妄念不起惑造業，故云離也。又云應修無壞心城者，以信法不壞故，又持法不妄故。又云應放心城普照光明者，以根欲性力智光照達群機故。餘竝准釋可知。三「菩薩摩訶薩」下釋成利益，於中先總標、二「何以」下釋所以、三「佛子」下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初舉法勸修中二：初長行指後、次說偈頌前。就長行中，摩耶者，此云幻生。菩薩夫人者，梵名提婆多，正翻應名天后，古人就義名曰夫人。問：餘經論說，摩耶生佛，七日命終，生忉利天。云何此中指迦毘羅城？答：化相示滅，實報常存。若爾，迦毘豈非化處？釋：此亦深，非常人可見。如菩提樹下即蓮華藏等，又如雙林示滅常在靈山等。又摩耶等諸眷屬，若小乘中是實非化；若始教大乘中是化非實；若終教中亦實亦化，謂實是大菩薩示現為化故；若頓教中非實非化，以即相無相故；若圓教中竝是法界實德，是人亦是法門故。又是舍那海印定中所現，故屬佛實德攝也。餘竝准之。二「汝詣彼問」下教問，可知。二偈頌前法中三十三偈，分三：初一總顯己行；次十七偈遠說前劫事佛因緣，前長行所無；次「於後所過劫」下十五偈，正頌前長行所說因緣。於中，先十頌前於諸佛所所得法門、次「我於菩薩身」下五頌前於菩薩毛孔所見等事。第二依教趣入中六：初辭前、二念後、三引導、四見勝、五致敬、六申請。就念後中三：初總念知識德；二「具淨法身」下別念其身有十九種；三「如是等」下結成難見，起四種念：一云何見、二云何親近、三云何知其相、四云何聞法受持。三「作是念已」下明伴善知識方便引導，於中三：初城天教守心城、二妙德天讚德加持、三羅剎王教令起行。初中三：先供養善財。二教守心城，有二十四種，一一各初勸所作、後釋作所以。初中，應守護心城者，忍不起妄念也。離生死者，由無妄念不起惑造業，故云離也。又云應修無壞心城者，以信法不壞故，又持法不妄故。又云應放心城普照光明者，以根欲性力智光照達群機故。餘竝准釋可知。三「菩薩摩訶薩」下釋成利益，於中先總標、二「何以」下釋所以、三「佛子」下結。

第二「爾時有天」下明妙德天讚德加持中，一讚歎摩耶令其欣樂；二放光加持；三善財獲益，於中得十種眼，一一各先標眼名、後顯眼義，竝准釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時有天」下明妙德天讚德加持中，一讚歎摩耶令其欣樂；二放光加持；三善財獲益，於中得十種眼，一一各先標眼名、後顯眼義，竝准釋可知。

第三「時有守護」下明羅剎王教令起行。於中三：初教十法得近知識，初總、次別、後結。別中，一直心；二悲心；三智心；四不退心；五堅信心；六深心，觀性故；七大心，普覆故；八廣心，了法界故；九巧心，應病與藥故；十常心，行不斷故。二「復次」下教十三昧。見善知識者，以入三昧，知佛菩薩平等法身故。又依三昧，得見諸佛菩薩故。又以摩耶是三昧境故。初總、次別、後結，竝可知。三「爾時善財答」下明教求善知識，先善財領前問後；二「答言」下正教求處，以摩耶所在遍十方，故令禮十方求也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時有守護」下明羅剎王教令起行。於中三：初教十法得近知識，初總、次別、後結。別中，一直心；二悲心；三智心；四不退心；五堅信心；六深心，觀性故；七大心，普覆故；八廣心，了法界故；九巧心，應病與藥故；十常心，行不斷故。二「復次」下教十三昧。見善知識者，以入三昧，知佛菩薩平等法身故。又依三昧，得見諸佛菩薩故。又以摩耶是三昧境故。初總、次別、後結，竝可知。三「爾時善財答」下明教求善知識，先善財領前問後；二「答言」下正教求處，以摩耶所在遍十方，故令禮十方求也。

第四「爾時善財隨順」下明見勝依正。於中，先見依報中，古德云：見大蓮華從地出者，是所詮法界名大蓮花。如從心顯，名地涌出。又釋：前城天等三位，調鍊善財令心至徹、慧眼得開，方見摩耶實報境界故。云地涌出等，有四：一蓮花。二樓觀，名攝取法界方藏者，攝取十方各盡法界蘊在其中，故云藏也。古德云：五位自分、勝進，故名千柱也。三師子座。四「於金鈴中」下出音聲等九種法門流化。二「善財見此」下明見正報身，有二：初見身故、二見身業用。初中三：初總舉、次正見法界身雲、後結勝。就正見中有五十七種法界身雲，分三：初二十種直列身名；二從「不去色身」下三十種，皆先出身名、後釋身義；三「如是色非色」下七句簡非世間五蘊所攝。三「善財見摩耶」下結其所現殊勝身雲。第二「善財見如是等」下明身業用，謂此身雲能增長眾生十波羅蜜行。然不次第，初長其檀行、二「出生」下明精進行、三「知一切」下明忍行、四「具足」下明禪行、五「皆悉嚴淨」下明方便行、六「以明淨」下明般若行、七「淨佛道」下明戒行、八「得淨法身」下明願行、九「一念充」下明力行、十「如來智」下明智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時善財隨順」下明見勝依正。於中，先見依報中，古德云：見大蓮華從地出者，是所詮法界名大蓮花。如從心顯，名地涌出。又釋：前城天等三位，調鍊善財令心至徹、慧眼得開，方見摩耶實報境界故。云地涌出等，有四：一蓮花。二樓觀，名攝取法界方藏者，攝取十方各盡法界蘊在其中，故云藏也。古德云：五位自分、勝進，故名千柱也。三師子座。四「於金鈴中」下出音聲等九種法門流化。二「善財見此」下明見正報身，有二：初見身故、二見身業用。初中三：初總舉、次正見法界身雲、後結勝。就正見中有五十七種法界身雲，分三：初二十種直列身名；二從「不去色身」下三十種，皆先出身名、後釋身義；三「如是色非色」下七句簡非世間五蘊所攝。三「善財見摩耶」下結其所現殊勝身雲。第二「善財見如是等」下明身業用，謂此身雲能增長眾生十波羅蜜行。然不次第，初長其檀行、二「出生」下明精進行、三「知一切」下明忍行、四「具足」下明禪行、五「皆悉嚴淨」下明方便行、六「以明淨」下明般若行、七「淨佛道」下明戒行、八「得淨法身」下明願行、九「一念充」下明力行、十「如來智」下明智行。

第五「善財見摩耶」下明見已致敬中四：初牒前所見、二變身等彼、三禮已得定、四起已遶住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「善財見摩耶」下明見已致敬中四：初牒前所見、二變身等彼、三禮已得定、四起已遶住。

第六「白言」下申請中二：先申其本情、二「願為」下請其為說。以此門是都會於前諸位法故，是故舉初文殊教發，乃至於今至大聖所，總敘始終，欲同會平等故也。第四大段「答言」下示己法界。於中四：一標名體、二明業用、三辨根原、四結自分。初中，大願者，宿願力，由此生生常為佛母。如《悲花經》說也。大智者，即般若為母也。幻者，是願智所作生佛之義，謂於己身不壞小而廣容，於佛身實無生而現生。天竺本云：我住菩薩解脫名大願智幻莊嚴矣。二「得此法門」下明其業用，於中二：初為舍那佛母、二總為賢劫千佛母。前中長分有十：一得法生佛。二光入我身。三因見八相。四身容十方。五眾同入胎。六胎內遊行。七「又念念」下十方同入。八「悉皆容」下明大小無礙。九「於此世界」下結通十方。亦不分身者，以此處身即是彼身，故不須分也。十「何以故」下釋所由，謂攝用歸體也。二總為賢劫千佛母中二：先略列二百七十九佛，「佛子如是」下總結千佛。二「亦於十方」下明此處，為佛母不廢自身，於十方界教化眾生。三辨得法根原中，先問、後答。答中六：一往時輪王；二臨欲成佛，魔來惱亂；三輪王降魔，菩薩成佛；四願為其母，復供多佛；五結會古今，常為其母；六廣顯過現為十方佛母。四「我唯」下結自分。第五推勝進可知。會緣入實相知識中總門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「白言」下申請中二：先申其本情、二「願為」下請其為說。以此門是都會於前諸位法故，是故舉初文殊教發，乃至於今至大聖所，總敘始終，欲同會平等故也。第四大段「答言」下示己法界。於中四：一標名體、二明業用、三辨根原、四結自分。初中，大願者，宿願力，由此生生常為佛母。如《悲花經》說也。大智者，即般若為母也。幻者，是願智所作生佛之義，謂於己身不壞小而廣容，於佛身實無生而現生。天竺本云：我住菩薩解脫名大願智幻莊嚴矣。二「得此法門」下明其業用，於中二：初為舍那佛母、二總為賢劫千佛母。前中長分有十：一得法生佛。二光入我身。三因見八相。四身容十方。五眾同入胎。六胎內遊行。七「又念念」下十方同入。八「悉皆容」下明大小無礙。九「於此世界」下結通十方。亦不分身者，以此處身即是彼身，故不須分也。十「何以故」下釋所由，謂攝用歸體也。二總為賢劫千佛母中二：先略列二百七十九佛，「佛子如是」下總結千佛。二「亦於十方」下明此處，為佛母不廢自身，於十方界教化眾生。三辨得法根原中，先問、後答。答中六：一往時輪王；二臨欲成佛，魔來惱亂；三輪王降魔，菩薩成佛；四願為其母，復供多佛；五結會古今，常為其母；六廣顯過現為十方佛母。四「我唯」下結自分。第五推勝進可知。會緣入實相知識中總門竟。

第二明幻智念力知識者，自下九位知識，皆是舊翻于奠本所欠，應是西域覺賢之所略耳。余共日照三藏勘天竺諸本及崑崙本并于奠別行本，竝皆同有此文。是以於大唐永隆年，西京西太原寺三藏法師地婆訶羅，唐云日照，共京十大德道成律師等，奉勅譯補，沙門復禮親從筆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明幻智念力知識者，自下九位知識，皆是舊翻于奠本所欠，應是西域覺賢之所略耳。余共日照三藏勘天竺諸本及崑崙本并于奠別行本，竝皆同有此文。是以於大唐永隆年，西京西太原寺三藏法師地婆訶羅，唐云日照，共京十大德道成律師等，奉勅譯補，沙門復禮親從筆受。

文中亦五。初舉法勸修中，初示處內，何故此中上三十三天者？顯是摩耶。後所住故、人間諸位會相盡故。二示人內，正念天者，顯大智自在，入理不忘故。童女者，慈悲離染故。天主光者，顯淨義、光明義，是天義；最勝義、自在義，是主義。破闇義、照現義，是光義。即顯悲智勝用，以立斯名。三教問可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文中亦五。初舉法勸修中，初示處內，何故此中上三十三天者？顯是摩耶。後所住故、人間諸位會相盡故。二示人內，正念天者，顯大智自在，入理不忘故。童女者，慈悲離染故。天主光者，顯淨義、光明義，是天義；最勝義、自在義，是主義。破闇義、照現義，是光義。即顯悲智勝用，以立斯名。三教問可知。

第二依教趣入及第三見敬申請，竝可知。言誘誨者，依梵本應云善能教誡教授諸菩薩等願為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入及第三見敬申請，竝可知。言誘誨者，依梵本應云善能教誡教授諸菩薩等願為我說。

第四「天女答」下示己法界，於中四：初標法名體、二顯法根深、三明法業用、四結己自分。初得菩薩解脫者，以人簡法。不同佛解脫，解脫即是法門。名無礙念者，隨所憶念無不現前，名為無礙。所念分明，名為清淨。念佛境具德，名莊嚴。以宿命念智為體。二「善男子我念過去」下明法根深固。於中二：初明所供諸佛，有三：初憶青蓮劫中，先總明供佛、二「又彼」下別記八相，念力分明；二「又憶」下略列九劫中所供諸佛；三「善男子」下總結恒沙劫中常不離佛。二從「彼一切」下明所得法門，於中二：先總舉所得、二「受持」下明修治明淨。三「如是先劫」下明業用中，謂以此念力憶前諸劫及佛法，明了現前，無有闇障，故以立此名。四「我唯」下結己自分。第五仰推可知。念力知識竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「天女答」下示己法界，於中四：初標法名體、二顯法根深、三明法業用、四結己自分。初得菩薩解脫者，以人簡法。不同佛解脫，解脫即是法門。名無礙念者，隨所憶念無不現前，名為無礙。所念分明，名為清淨。念佛境具德，名莊嚴。以宿命念智為體。二「善男子我念過去」下明法根深固。於中二：初明所供諸佛，有三：初憶青蓮劫中，先總明供佛、二「又彼」下別記八相，念力分明；二「又憶」下略列九劫中所供諸佛；三「善男子」下總結恒沙劫中常不離佛。二從「彼一切」下明所得法門，於中二：先總舉所得、二「受持」下明修治明淨。三「如是先劫」下明業用中，謂以此念力憶前諸劫及佛法，明了現前，無有闇障，故以立此名。四「我唯」下結己自分。第五仰推可知。念力知識竟。

第三幻智師範知識中，初舉法勸修內，童子師者，顯教導師範故也。名遍友者，謂遍於一切學類眾生悉為師訓，故以為名。二依教趣入中，先得法利益、二禮足辭退、三見敬申請，可知。四「答言」下應示己法界，為與童子法門同故，是故示彼童子令往問之。又釋：此童子則是法門，以名無二故、人法無礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三幻智師範知識中，初舉法勸修內，童子師者，顯教導師範故也。名遍友者，謂遍於一切學類眾生悉為師訓，故以為名。二依教趣入中，先得法利益、二禮足辭退、三見敬申請，可知。四「答言」下應示己法界，為與童子法門同故，是故示彼童子令往問之。又釋：此童子則是法門，以名無二故、人法無礙故。

第四幻智轉藝門知識中，初三可知。四「時彼童子告」下示己法界，於中三：一標名體、二顯業用、三結自分。初名善轉眾藝者，眾藝者是所知所解世間技藝，則文字等也。善轉者，是能知巧智，善謂善巧，轉謂轉變，以善巧智轉世眾藝成出世般若，故以為名。以善巧量智為體。二「我恒」下明業用，於中三：初總舉根本、二「唱阿字時」下別顯四十二門。初唱阿字時入般若門名威德等者，梵語威德名阿答摩，是故唱世阿字時便即轉入般若威德，以阿聲同故。即此得彼，以為難故。餘門竝皆多悉如是，准釋可知。三「善男子」下總結多門。言根本字者，有二義：一以此等字竝是世字之中根本字故，依此以入般若門，故云為首，理實無量；二以此等字為所依根本，仗之以顯般若法門。三「我唯」下結自分。第五「如諸菩薩」下仰推勝進中二：初總標通達世及出世二位章門。二別釋二門，先明世法有十門：一知文字，前約此方、此通殊方，故是所推也；二知醫療；三別珍寶；四相住處；五觀天地；六能相人；七解畜音；八別雲霞；九知豐德；十識安危。「如是」下總結世法皆是於此而顯般若，非但文字，知是推也。上來諸位善財所求，於此世法竝皆捨棄，令此悉成般若法門，為甚難故，是故示之。二「又能」下釋出世法。初總與所知之法，謂釋名出體。言隨順修行者，明說法之意。二「智入」下明能知深證，故無過失也。「我當」下總結非分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四幻智轉藝門知識中，初三可知。四「時彼童子告」下示己法界，於中三：一標名體、二顯業用、三結自分。初名善轉眾藝者，眾藝者是所知所解世間技藝，則文字等也。善轉者，是能知巧智，善謂善巧，轉謂轉變，以善巧智轉世眾藝成出世般若，故以為名。以善巧量智為體。二「我恒」下明業用，於中三：初總舉根本、二「唱阿字時」下別顯四十二門。初唱阿字時入般若門名威德等者，梵語威德名阿答摩，是故唱世阿字時便即轉入般若威德，以阿聲同故。即此得彼，以為難故。餘門竝皆多悉如是，准釋可知。三「善男子」下總結多門。言根本字者，有二義：一以此等字竝是世字之中根本字故，依此以入般若門，故云為首，理實無量；二以此等字為所依根本，仗之以顯般若法門。三「我唯」下結自分。第五「如諸菩薩」下仰推勝進中二：初總標通達世及出世二位章門。二別釋二門，先明世法有十門：一知文字，前約此方、此通殊方，故是所推也；二知醫療；三別珍寶；四相住處；五觀天地；六能相人；七解畜音；八別雲霞；九知豐德；十識安危。「如是」下總結世法皆是於此而顯般若，非但文字，知是推也。上來諸位善財所求，於此世法竝皆捨棄，令此悉成般若法門，為甚難故，是故示之。二「又能」下釋出世法。初總與所知之法，謂釋名出體。言隨順修行者，明說法之意。二「智入」下明能知深證，故無過失也。「我當」下總結非分。

第五幻智無依門知識中，初舉法勸修內，婆呾那者，此云圓，謂具德圓備、出生無盡，故以為名。又以調柔至順超過餘位，故名賢勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五幻智無依門知識中，初舉法勸修內，婆呾那者，此云圓，謂具德圓備、出生無盡，故以為名。又以調柔至順超過餘位，故名賢勝。

二、三，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、三，可知。

第四「答言」下示己法界。於中亦三：一標名體、二顯業用、三結自分。初中法門，依梵名那阿賴耶蔓茶羅。那，云無也、不也。阿賴耶，云依處也、依止也。蔓茶羅，云道場也、圓場。謂無阿賴耶染分依處，而有淨分圓滿道場，出生勝德不可窮盡，即轉依究竟、顯德無盡也。二業用中，初一句標業用，意為利眾生，故云既自等也；二得無盡三昧等，總舉；三「以能」下別顯十種無盡，初六六根、後四勝德：一明、二通、三德、四光；三結自分、五推勝進，竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界。於中亦三：一標名體、二顯業用、三結自分。初中法門，依梵名那阿賴耶蔓茶羅。那，云無也、不也。阿賴耶，云依處也、依止也。蔓茶羅，云道場也、圓場。謂無阿賴耶染分依處，而有淨分圓滿道場，出生勝德不可窮盡，即轉依究竟、顯德無盡也。二業用中，初一句標業用，意為利眾生，故云既自等也；二得無盡三昧等，總舉；三「以能」下別顯十種無盡，初六六根、後四勝德：一明、二通、三德、四光；三結自分、五推勝進，竝可知。

第六幻智無著門知識內，初舉法勸修中，城名沃田者，是南天竺近水下濕田稼甚茂，故以為名。與下海㵎國同，亦名賢陂城。又於所得解脫堅固安住，故云堅固解脫。又一得永脫，故云堅固。又所得菩薩真實解脫，更無所求，故以為名。四示己法界中三：一標名。正念現前，離所知障，故云無著；離煩惱障，故云清淨。謂順理之念不雜二障，故以名焉。二「我自」下明法具德、備足無求。既是因人，何得乃爾？釋：設更所解，不異於此，但須修行，故無復求。下結自、推勝，竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六幻智無著門知識內，初舉法勸修中，城名沃田者，是南天竺近水下濕田稼甚茂，故以為名。與下海㵎國同，亦名賢陂城。又於所得解脫堅固安住，故云堅固解脫。又一得永脫，故云堅固。又所得菩薩真實解脫，更無所求，故以為名。四示己法界中三：一標名。正念現前，離所知障，故云無著；離煩惱障，故云清淨。謂順理之念不雜二障，故以名焉。二「我自」下明法具德、備足無求。既是因人，何得乃爾？釋：設更所解，不異於此，但須修行，故無復求。下結自、推勝，竝可知。

第七幻智光明門知識內，初中妙月者，悲德清涼，故以為名。上文云「菩薩清涼月，遊於畢竟空」，此之謂也。宅有光明，是法門之用。四示己法界中標名，內證離障為淨智，後智攝物故曰光明。又光明者，對治無明故。淨者，治惑染故。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七幻智光明門知識內，初中妙月者，悲德清涼，故以為名。上文云「菩薩清涼月，遊於畢竟空」，此之謂也。宅有光明，是法門之用。四示己法界中標名，內證離障為淨智，後智攝物故曰光明。又光明者，對治無明故。淨者，治惑染故。餘文可知。

第八幻智無盡門知識內，初中城名出生者，城中出生人物故。長者無勝軍者，行德超過，名為無勝；當體具德，從喻如軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八幻智無盡門知識內，初中城名出生者，城中出生人物故。長者無勝軍者，行德超過，名為無勝；當體具德，從喻如軍。

下示己法界中三：初標名。無盡相者，所成德相無盡窮故。二「我以」下明業用可知。三結自分及推勝進，竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下示己法界中三：初標名。無盡相者，所成德相無盡窮故。二「我以」下明業用可知。三結自分及推勝進，竝可知。

第九幻智誠語門知識內，初中聚落名法者，在此弘法故、表此即法故。尸毘最勝者，梵本具言名達磨濕毘阿羯。達磨云法，濕毘云空營，謂如軍眾去後空營之所也。阿羯云最上，應云最上法空營。營則是聚落處也，從處以立人名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九幻智誠語門知識內，初中聚落名法者，在此弘法故、表此即法故。尸毘最勝者，梵本具言名達磨濕毘阿羯。達磨云法，濕毘云空營，謂如軍眾去後空營之所也。阿羯云最上，應云最上法空營。營則是聚落處也，從處以立人名。

下示己法界中三：初標名。誠願語者，此有二義：一從初發心立弘誓言，後必如言而行，不乖先言故名也。二菩薩行行時，如施眼時有問悔不，答言不悔。此言誰信？則立誓言：若實不虛，令眼平復。如言則善，故云誠願語也。二「過去」下明業用中釋上二義，先釋初義；二「我以住於」下釋後義，以能成滿行故。下結自分、推勝進，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下示己法界中三：初標名。誠願語者，此有二義：一從初發心立弘誓言，後必如言而行，不乖先言故名也。二菩薩行行時，如施眼時有問悔不，答言不悔。此言誰信？則立誓言：若實不虛，令眼平復。如言則善，故云誠願語也。二「過去」下明業用中釋上二義，先釋初義；二「我以住於」下釋後義，以能成滿行故。下結自分、推勝進，可知。

第十幻智歸幻門知識內，初中城名妙意花者，梵名蘇滿那也。以彼城門之側有此花故，立以為名。此亦在南天竺。童子童女表智悲相資，智則依德而起，悲則蘊德以成。舊本名妙德，當此德生也。妙德惠，當此有德也。以本語名室利末，此云有德。室利末底，此云德惠。以聲字相近故，二譯不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十幻智歸幻門知識內，初中城名妙意花者，梵名蘇滿那也。以彼城門之側有此花故，立以為名。此亦在南天竺。童子童女表智悲相資，智則依德而起，悲則蘊德以成。舊本名妙德，當此德生也。妙德惠，當此有德也。以本語名室利末，此云有德。室利末底，此云德惠。以聲字相近故，二譯不同也。

下示己法界中三：初標名。幻住亦二義：一明所知諸法依緣虛立，名為幻住；二能知之智住幻境中，此則住幻，故云幻住。二「以斯」下明業用中二：初略知十種幻住，一一皆先標名、後釋。初六知世間法幻住，一總知、次二知人法幻、次二知三界生滅幻、次一知國土幻；後三知三乘幻，初一二乘、次一菩薩、後一菩薩所作。下結幻境。自性不思者，則有則空無二，故不思議。又以自性亡二邊，亦不住於中，故云不思議也。下結推可知。下利益善財，亦可見。上來十人總明第二大段會緣入實相知識竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下示己法界中三：初標名。幻住亦二義：一明所知諸法依緣虛立，名為幻住；二能知之智住幻境中，此則住幻，故云幻住。二「以斯」下明業用中二：初略知十種幻住，一一皆先標名、後釋。初六知世間法幻住，一總知、次二知人法幻、次二知三界生滅幻、次一知國土幻；後三知三乘幻，初一二乘、次一菩薩、後一菩薩所作。下結幻境。自性不思者，則有則空無二，故不思議。又以自性亡二邊，亦不住於中，故云不思議也。下結推可知。下利益善財，亦可見。上來十人總明第二大段會緣入實相知識竟。

大段第三，彌勒位是攝德成因相知識者。前既會緣入實，定堪成佛，故辨一生補處成因之義。五分同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大段第三，彌勒位是攝德成因相知識者。前既會緣入實，定堪成佛，故辨一生補處成因之義。五分同前。

初舉法勸修中亦三：初指處、二示人、三教問。初指處中，此是南天竺，近海岸，故名海㵎國。天竺本名海岸門國。園林具德，名大莊嚴。林中有樓觀顯耀，名明淨藏。梵本毘盧遮那莊嚴藏。次「菩薩往昔」下出樓觀因。二「彼園林」下示正報。彌勒者，梵語具言名迷帝隷，此云慈，是其姓也。以姓為名，名曰慈氏。然有三緣：一由本願，謂過去值大慈佛，因則發願，願我成佛亦得斯名。二由三昧名，下云「見彌勒，初得慈心三昧」，因以為名。三就相立名，母懷時有慈心，相師占曰：「由所懷子慈，令母慈也。」如母懷鶖子能論義等。又名阿逸多，此云無勝，以生具相好，更無過者，故云無勝。下歎其所作中四句：初化親眷屬、二化餘人、三為善財、四通為一切。三「汝詣」下勸往教問中三：初教起十問。二「何以」下釋廣問所以，於中二：初明所求彌勒德廣、二「善男子」下勸彼能求，亦起廣心。前中二：初通顯彌勒德成位滿、二別辨彌勒是汝真友。以設若德滿，非己有緣，亦不可求也。二勸善財廣心中，初略舉十事中不應足想、二「何以故」下釋所以。既不於一善根生足，未知作幾許耶；釋云：無量等也。文中總有八十句無量，分七：初二十句明救生斷障行、二「淨修無量」下十句成己心志根欲行、三「發起無量大精進」下九句明力用自在行、四「悉分別」下十句明攝法治惑行、五「詣佛剎」下十句明供佛攝生行、六「不惜壽命」下十句明求法攝生行、七「攝持」下十句攝成菩薩深願行。三「略說」下九句一切結顯無盡。三「是故善男子」下正勸求善知識，於中七：初總勸敬求、二「何以故」下明行因善友、三「何以故」下釋友能成行、四「復次」下顯善友要勝、五「又善男子」下教起勝心、六「何以故」下釋勝想所由、七「善男子略說」下明順友成益。初中，由前勸起廣心，是故勸敬求善友也。第二何以故者，但起廣心，何須敬求善友？釋：以因善友廣行方成。於中四十句行：初十句明願行堅心行、二「一切菩薩總持」下十句明備具勝德行、三「出生一切」下十句明攝法益生行、四「遠離惡道」下十句明殊勝超過行。第三何以故者，何以此行皆因善友成耶？釋：以善知識能令行人除障起行故。於中三：初能滅障礙、二「示導」下能成行位、三「滅一切」下能令得果。第四「復次」下顯善友要勝，於中十句約喻顯德，皆有標釋可知；二「是故」下結勸。第五「又善男子」下教起勝心，於中三：初二十二句教於善友起此勝心，皆有標釋。「明心」下下堪見善友、堪為法器。二「又善男子應於」下明於三處順於法想。於中，初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初舉法勸修中亦三：初指處、二示人、三教問。初指處中，此是南天竺，近海岸，故名海㵎國。天竺本名海岸門國。園林具德，名大莊嚴。林中有樓觀顯耀，名明淨藏。梵本毘盧遮那莊嚴藏。次「菩薩往昔」下出樓觀因。二「彼園林」下示正報。彌勒者，梵語具言名迷帝隷，此云慈，是其姓也。以姓為名，名曰慈氏。然有三緣：一由本願，謂過去值大慈佛，因則發願，願我成佛亦得斯名。二由三昧名，下云「見彌勒，初得慈心三昧」，因以為名。三就相立名，母懷時有慈心，相師占曰：「由所懷子慈，令母慈也。」如母懷鶖子能論義等。又名阿逸多，此云無勝，以生具相好，更無過者，故云無勝。下歎其所作中四句：初化親眷屬、二化餘人、三為善財、四通為一切。三「汝詣」下勸往教問中三：初教起十問。二「何以」下釋廣問所以，於中二：初明所求彌勒德廣、二「善男子」下勸彼能求，亦起廣心。前中二：初通顯彌勒德成位滿、二別辨彌勒是汝真友。以設若德滿，非己有緣，亦不可求也。二勸善財廣心中，初略舉十事中不應足想、二「何以故」下釋所以。既不於一善根生足，未知作幾許耶；釋云：無量等也。文中總有八十句無量，分七：初二十句明救生斷障行、二「淨修無量」下十句成己心志根欲行、三「發起無量大精進」下九句明力用自在行、四「悉分別」下十句明攝法治惑行、五「詣佛剎」下十句明供佛攝生行、六「不惜壽命」下十句明求法攝生行、七「攝持」下十句攝成菩薩深願行。三「略說」下九句一切結顯無盡。三「是故善男子」下正勸求善知識，於中七：初總勸敬求、二「何以故」下明行因善友、三「何以故」下釋友能成行、四「復次」下顯善友要勝、五「又善男子」下教起勝心、六「何以故」下釋勝想所由、七「善男子略說」下明順友成益。初中，由前勸起廣心，是故勸敬求善友也。第二何以故者，但起廣心，何須敬求善友？釋：以因善友廣行方成。於中四十句行：初十句明願行堅心行、二「一切菩薩總持」下十句明備具勝德行、三「出生一切」下十句明攝法益生行、四「遠離惡道」下十句明殊勝超過行。第三何以故者，何以此行皆因善友成耶？釋：以善知識能令行人除障起行故。於中三：初能滅障礙、二「示導」下能成行位、三「滅一切」下能令得果。第四「復次」下顯善友要勝，於中十句約喻顯德，皆有標釋可知；二「是故」下結勸。第五「又善男子」下教起勝心，於中三：初二十二句教於善友起此勝心，皆有標釋。「明心」下下堪見善友、堪為法器。二「又善男子應於」下明於三處順於法想。於中，初

有十句，一一皆有三想可知。三「善男子詣善知」下結勸。第六「何以故」下釋勝想所因中，先徵，但求善友則得成行，何須起此心想？釋：因淨此直心，方堪見善知識，順教增善故也。於中十句，一一皆法喻雙舉。第七「善男子略說」下明順友成益，於中三：初得十重十不可說願行、二「略說」下九句一切結因善友滿、三「如是等」下八句明依善友起行之義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十句，一一皆有三想可知。三「善男子詣善知」下結勸。第六「何以故」下釋勝想所因中，先徵，但求善友則得成行，何須起此心想？釋：因淨此直心，方堪見善知識，順教增善故也。於中十句，一一皆法喻雙舉。第七「善男子略說」下明順友成益，於中三：初得十重十不可說願行、二「略說」下九句一切結因善友滿、三「如是等」下八句明依善友起行之義可知。

第二「善財聞如是」下明依教趣入中，略無敬辭、念法，至後可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「善財聞如是」下明依教趣入中，略無敬辭、念法，至後可知。

第三「以過去際」下明見敬申請。於中三：先見、二禮、三請。初見中二：先見依報、後見正報。前中三：初起勝念、二禮觀察、三遶念讚。初中亦三：先念勝願行、二「作是念」下明信智轉增、三「善財如是」下結觀勝境。二五體等，明身禮智觀。觀中四：初於法界樓觀起三寶福田想。二「作是念」下明等觀樓觀，照三無性法界，初觀圓成性；次等觀如如來除妄等，明觀遍計性；後等觀如影等，明觀依他性。三「深心信」下明觀成得益，於中二：先總信解，謂觀見無性平等理而不失緣起業果，故云信解也。此中有七句，皆空無性而因此起彼。二「解了迴向」下別辨解益中五：初解迴向法。二「捨離」下明離倒執。初從自在而生者，是外道執梵天、自在天等生諸法也。本有實性次第生者，有二釋：一是外道冥諦之中本有其性，後次第出也；二是小乘一切有部，未來藏中先有體性，次第待緣而生也。三「離我我所」下明大乘正緣起法。四「見有為」下明見空有無礙法。五「悉知」下明見法稱實，多喻證成。四「善財禮未起」下結益分齊。「三稽首畢」下明身遶念讚念讚。於中有三：初身業遶旋、二意業念觀、三語業偈讚。就第二念有八十句，一一皆舉能住者德歎所住處樓觀。以初二句具顯，餘竝略之。於中分十：初約境顯勝、二「住甚深」下約德顯妙、三「以一劫」下約用顯自在、四「普照」下約行顯勝、五「可尊重」下約對治顯勝、六「住四禪」下約定自在、七「一切煩惱」下約利他行、八「得九次第」下約護小乘行、九「觀陰」下明染淨無二行、十「如是」下結德住處。三語業偈讚中有五十五偈，分七：初二偈總顯彌勒德勝、二有八偈歎自行勝、三有九偈歎利他勝、四有八偈歎功德勝、五有九偈歎方便勝、六有十一偈歎三昧勝、七後八偈歎願行勝。二見正報中三：初欲見、二遙見、三歎德。言從外來者，攝化就機故、還來歸本故。「威德」下歎德中，初挺特普照、二超世魔染、三「深入」下德齊因果、四「住大智」下歎受位灌頂。二致敬、三請問，竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「以過去際」下明見敬申請。於中三：先見、二禮、三請。初見中二：先見依報、後見正報。前中三：初起勝念、二禮觀察、三遶念讚。初中亦三：先念勝願行、二「作是念」下明信智轉增、三「善財如是」下結觀勝境。二五體等，明身禮智觀。觀中四：初於法界樓觀起三寶福田想。二「作是念」下明等觀樓觀，照三無性法界，初觀圓成性；次等觀如如來除妄等，明觀遍計性；後等觀如影等，明觀依他性。三「深心信」下明觀成得益，於中二：先總信解，謂觀見無性平等理而不失緣起業果，故云信解也。此中有七句，皆空無性而因此起彼。二「解了迴向」下別辨解益中五：初解迴向法。二「捨離」下明離倒執。初從自在而生者，是外道執梵天、自在天等生諸法也。本有實性次第生者，有二釋：一是外道冥諦之中本有其性，後次第出也；二是小乘一切有部，未來藏中先有體性，次第待緣而生也。三「離我我所」下明大乘正緣起法。四「見有為」下明見空有無礙法。五「悉知」下明見法稱實，多喻證成。四「善財禮未起」下結益分齊。「三稽首畢」下明身遶念讚念讚。於中有三：初身業遶旋、二意業念觀、三語業偈讚。就第二念有八十句，一一皆舉能住者德歎所住處樓觀。以初二句具顯，餘竝略之。於中分十：初約境顯勝、二「住甚深」下約德顯妙、三「以一劫」下約用顯自在、四「普照」下約行顯勝、五「可尊重」下約對治顯勝、六「住四禪」下約定自在、七「一切煩惱」下約利他行、八「得九次第」下約護小乘行、九「觀陰」下明染淨無二行、十「如是」下結德住處。三語業偈讚中有五十五偈，分七：初二偈總顯彌勒德勝、二有八偈歎自行勝、三有九偈歎利他勝、四有八偈歎功德勝、五有九偈歎方便勝、六有十一偈歎三昧勝、七後八偈歎願行勝。二見正報中三：初欲見、二遙見、三歎德。言從外來者，攝化就機故、還來歸本故。「威德」下歎德中，初挺特普照、二超世魔染、三「深入」下德齊因果、四「住大智」下歎受位灌頂。二致敬、三請問，竝可知。

第四「爾時彌勒」下授己法界。於中二：初歎善財法器利益、二正令入己法界。前中有六：初為己眷屬歎善財德，令人倣習；二正為善財歎德令喜；三勸歸文殊、彌勒攝受；四善財自慶，重請彌勒；五彌勒以偈重歎善財；六具歎無盡大菩提心。就初段中文有八：初指示大眾。二歎善財精進德。頻陀伽羅，是猶覺城也。百十者，古師有三釋。一云：上來至此應有一百一十，但文中脫漏，故不具列也。一云：上來所列是正善知識，若通取主伴方便導引等，則百一十也，是故上文未欠。滿足王及大光王等，前皆云漸經人眾聚落城邑曠野等，故知通取所經處有一百一十也。一云：信等五位則為五十，後摩耶、彌勒、文殊、普賢及佛為五，此五十五各有自分、勝進，故有一百一十也。此等竝為舊經不足，有此諸釋。今既文具，不勞異釋。此是總括前後知識有五十四位，分德生童子及有德童女則為五十五人，各有自分、勝進，故有百一十也。三「如是童子」下歎善財直學大乘德。文中有十句，文可知。四「如是之人」下歎行勝希有德，於中二：先標、二「何以」下釋成。釋成中三：初總釋；二「度無智海」下別釋，於中化二十一種眾生；三「救護」下總結釋可知。五「諸善男子」下歎善財菩提心希有德。六「諸善男子若有菩薩」下歎善財堪為勝軌德。七「此童子者入威儀」下歎善財如海深廣行。八「顯現一切」下明一切處遍修行。第二「善財汝今得」下正為善財歎德令喜。於中四：初歎善財本見文殊益，於中先總、二「所謂」下別。遠離惡導等，入十信益。過童蒙地者，入十住益。住功德地者，入十行十迴向益。具智惠地者，十地益。下明入勝進佛智益。二「若能如是」下歎善財見功德雲等已後諸善知識益。於中，初總辨見勝人益、二「隨彼」下別顯聞妙法益、三「善財汝應發大」下歎善財超劫速成行。於中，初總舉得果速；次別顯修因速，謂進行超群也。餘菩薩，約隨位差別說，一生皆具者，約普門該攝說。又此一生亦攝多劫，如上仙人執手成多劫行等。又此普賢法雖圓融相攝一位則一切，故一生皆得，然亦要由直心精進方得速成。直心者，心中不雜異念故、趣入猛盛故。精進者，稱心而作故。後「其有」下歎成利益。四「善財當知」下歎普行希逢德亦二：初歎行希成，謂過去佛往修行時，無有於一生身得逢爾許善知識者，是故汝今極為希有；二「其有眾生」下亦歎利益。第三「爾時彌勒」下勸歸文殊、彌勒攝受。於中五：初勸往文殊、二善財悲泣以念深恩故、三文殊授瓔、四善財奉散明以智導令成福行故也、五彌勒摩頂明加持攝受之義也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時彌勒」下授己法界。於中二：初歎善財法器利益、二正令入己法界。前中有六：初為己眷屬歎善財德，令人倣習；二正為善財歎德令喜；三勸歸文殊、彌勒攝受；四善財自慶，重請彌勒；五彌勒以偈重歎善財；六具歎無盡大菩提心。就初段中文有八：初指示大眾。二歎善財精進德。頻陀伽羅，是猶覺城也。百十者，古師有三釋。一云：上來至此應有一百一十，但文中脫漏，故不具列也。一云：上來所列是正善知識，若通取主伴方便導引等，則百一十也，是故上文未欠。滿足王及大光王等，前皆云漸經人眾聚落城邑曠野等，故知通取所經處有一百一十也。一云：信等五位則為五十，後摩耶、彌勒、文殊、普賢及佛為五，此五十五各有自分、勝進，故有一百一十也。此等竝為舊經不足，有此諸釋。今既文具，不勞異釋。此是總括前後知識有五十四位，分德生童子及有德童女則為五十五人，各有自分、勝進，故有百一十也。三「如是童子」下歎善財直學大乘德。文中有十句，文可知。四「如是之人」下歎行勝希有德，於中二：先標、二「何以」下釋成。釋成中三：初總釋；二「度無智海」下別釋，於中化二十一種眾生；三「救護」下總結釋可知。五「諸善男子」下歎善財菩提心希有德。六「諸善男子若有菩薩」下歎善財堪為勝軌德。七「此童子者入威儀」下歎善財如海深廣行。八「顯現一切」下明一切處遍修行。第二「善財汝今得」下正為善財歎德令喜。於中四：初歎善財本見文殊益，於中先總、二「所謂」下別。遠離惡導等，入十信益。過童蒙地者，入十住益。住功德地者，入十行十迴向益。具智惠地者，十地益。下明入勝進佛智益。二「若能如是」下歎善財見功德雲等已後諸善知識益。於中，初總辨見勝人益、二「隨彼」下別顯聞妙法益、三「善財汝應發大」下歎善財超劫速成行。於中，初總舉得果速；次別顯修因速，謂進行超群也。餘菩薩，約隨位差別說，一生皆具者，約普門該攝說。又此一生亦攝多劫，如上仙人執手成多劫行等。又此普賢法雖圓融相攝一位則一切，故一生皆得，然亦要由直心精進方得速成。直心者，心中不雜異念故、趣入猛盛故。精進者，稱心而作故。後「其有」下歎成利益。四「善財當知」下歎普行希逢德亦二：初歎行希成，謂過去佛往修行時，無有於一生身得逢爾許善知識者，是故汝今極為希有；二「其有眾生」下亦歎利益。第三「爾時彌勒」下勸歸文殊、彌勒攝受。於中五：初勸往文殊、二善財悲泣以念深恩故、三文殊授瓔、四善財奉散明以智導令成福行故也、五彌勒摩頂明加持攝受之義也

。第四「爾時善財」下明善財自慶重請中，先說偈自慶、後設敬重請。於中三：初總敬請；二「大聖」下歎德請，於中初歎行位成滿、次「為煩惱」下歎攝生濟物德、三「唯願」下結請。第五彌勒以偈重歎德中有六十八頌，分六：初一總歎專求、次有十偈別歎善來、次有八偈歎其來意、次有十偈明行位成立、次有二十二偈歎利他兼自行、下有十七偈隻結自他行。第六「爾時彌勒」下廣歎菩提心無盡德中有四：初結前生後總歎發心；二「汝得善利」下歎得十種善利；三「何以故」下廣顯發心功德，有二百一十八句：初一百一十五句明菩提心殊勝功德高齊佛果；二「譬如有人得自在藥」下一百三句明菩提心自在功德廣多無量。前中，依光統師，分配十二住，科為十二段。今謂此中一一各顯菩提心中一種勝德，皆通始終，此亦不可別配諸位，一一皆約世喻顯德，准釋可知。天德瓶者，於中所索悉皆得故，如如意珠也。恒娑者，此云鵝毛，以此為衣水澆不著，喻菩提心塵垢不染。七使者，貪等五鈍使，復取身邊二見，故為七也。波羅提毘叉藥者，此云燈照藥。毘樓那風者，應是毘嵐風，此云旋猛風也。次「佛子菩提心者如是」下結其功德等。於因果下釋，以菩薩諸位功德及佛果功德並皆從此心中所出生故，是故此心等彼所出。第二「善男子譬如有人得自在藥」下明菩提心功德廣多無量。於中一百三句，亦有諸德配十地分之。今亦通辨一一各顯一德，皆先喻、後合，准釋可知。以此說者聽者，俱是大人，皆廣見故，是故所舉譬喻多非人間所有。頻伽陀藥者，具正云毘笈摩，此云除去，謂能除去毒惡剎故。刪陀那大藥王樹者，此云續斷藥，謂此樹藥能令所傷骨肉等皆得後續故云也。藥草名阿藍婆者，具云阿羅底藍婆，此云得喜藥，謂得塗身，令身患心惡皆止生悅，故以為名。憂陀伽婆羅栴檀者，具云地毘烏羅伽娑羅也。地毘此云妙，烏羅伽此云腹行，即龍蛇之類。娑羅此云勝，亦云堅固，謂此栴檀堅固勝，生在龍宮，故以為名。波利質多樹，正云波唎耶咀羅拘毘陀羅，此云香遍樹，謂此樹枝華實一切皆香，故立此名。又此樹香氣，於忉利天處一切普熏，故名香遍。那利羅樹者，具云㮈唎羅吉唎，此云莖等有用樹。㮈唎此云莖也。羅是多聲，謂莖等枝葉花果也。吉唎，此云能作，謂此樹莖等悉有用益眾生故。此樹出海中，其形甚高，似多羅樹。其菓甚美，於中有汁，似椰子樹。阿羅娑藥者，具云呵吒迦阿羅娑，此云金光汁藥。呵吒迦云金光明，阿羅娑云汁藥。出於山中井內，諸龍守護，若有得飲皆成仙人。迦毘伽鳥者，具云迦羅頻伽，此云美音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。第四「爾時善財」下明善財自慶重請中，先說偈自慶、後設敬重請。於中三：初總敬請；二「大聖」下歎德請，於中初歎行位成滿、次「為煩惱」下歎攝生濟物德、三「唯願」下結請。第五彌勒以偈重歎德中有六十八頌，分六：初一總歎專求、次有十偈別歎善來、次有八偈歎其來意、次有十偈明行位成立、次有二十二偈歎利他兼自行、下有十七偈隻結自他行。第六「爾時彌勒」下廣歎菩提心無盡德中有四：初結前生後總歎發心；二「汝得善利」下歎得十種善利；三「何以故」下廣顯發心功德，有二百一十八句：初一百一十五句明菩提心殊勝功德高齊佛果；二「譬如有人得自在藥」下一百三句明菩提心自在功德廣多無量。前中，依光統師，分配十二住，科為十二段。今謂此中一一各顯菩提心中一種勝德，皆通始終，此亦不可別配諸位，一一皆約世喻顯德，准釋可知。天德瓶者，於中所索悉皆得故，如如意珠也。恒娑者，此云鵝毛，以此為衣水澆不著，喻菩提心塵垢不染。七使者，貪等五鈍使，復取身邊二見，故為七也。波羅提毘叉藥者，此云燈照藥。毘樓那風者，應是毘嵐風，此云旋猛風也。次「佛子菩提心者如是」下結其功德等。於因果下釋，以菩薩諸位功德及佛果功德並皆從此心中所出生故，是故此心等彼所出。第二「善男子譬如有人得自在藥」下明菩提心功德廣多無量。於中一百三句，亦有諸德配十地分之。今亦通辨一一各顯一德，皆先喻、後合，准釋可知。以此說者聽者，俱是大人，皆廣見故，是故所舉譬喻多非人間所有。頻伽陀藥者，具正云毘笈摩，此云除去，謂能除去毒惡剎故。刪陀那大藥王樹者，此云續斷藥，謂此樹藥能令所傷骨肉等皆得後續故云也。藥草名阿藍婆者，具云阿羅底藍婆，此云得喜藥，謂得塗身，令身患心惡皆止生悅，故以為名。憂陀伽婆羅栴檀者，具云地毘烏羅伽娑羅也。地毘此云妙，烏羅伽此云腹行，即龍蛇之類。娑羅此云勝，亦云堅固，謂此栴檀堅固勝，生在龍宮，故以為名。波利質多樹，正云波唎耶咀羅拘毘陀羅，此云香遍樹，謂此樹枝華實一切皆香，故立此名。又此樹香氣，於忉利天處一切普熏，故名香遍。那利羅樹者，具云㮈唎羅吉唎，此云莖等有用樹。㮈唎此云莖也。羅是多聲，謂莖等枝葉花果也。吉唎，此云能作，謂此樹莖等悉有用益眾生故。此樹出海中，其形甚高，似多羅樹。其菓甚美，於中有汁，似椰子樹。阿羅娑藥者，具云呵吒迦阿羅娑，此云金光汁藥。呵吒迦云金光明，阿羅娑云汁藥。出於山中井內，諸龍守護，若有得飲皆成仙人。迦毘伽鳥者，具云迦羅頻伽，此云美音

言鳥。謂迦羅云美音，頻伽云語言。謂雪山中一切鳥聲皆悉不及。又在卵中則能出聲。阿夜健多鐵者，具云阿夜塞建那，謂阿夜此云鐵，塞建那此云勝伏，謂此鐵能伏碎餘鐵，故名勝伏鐵。摩伽羅魚者，此云極大之魚，謂是巨鼈魚也。四「善男子」下結前功德廣多無量。初通舉、後別結。善財何故在此廣歎菩提心者？以是位終極故。功成德立，由本大心，故須歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言鳥。謂迦羅云美音，頻伽云語言。謂雪山中一切鳥聲皆悉不及。又在卵中則能出聲。阿夜健多鐵者，具云阿夜塞建那，謂阿夜此云鐵，塞建那此云勝伏，謂此鐵能伏碎餘鐵，故名勝伏鐵。摩伽羅魚者，此云極大之魚，謂是巨鼈魚也。四「善男子」下結前功德廣多無量。初通舉、後別結。善財何故在此廣歎菩提心者？以是位終極故。功成德立，由本大心，故須歎也。

第二大段「善男子汝先所問」下正授己法界。於中有四：一授法體、二顯法名、三辨來處、四明生處。初中五：先明攝入方便，於中二句，所牒問勸入令其趣證、二請其開門為求證方便。二「彌勒彈指」下加令入證，謂若就因力，即是善財修無間道，斷除妄想，所證理現，名曰門開。解脫道中正證法界，名為即入。若就緣力，即是彌勒加持。今約緣力說也。證已反顧本來性滿，非新得故，更無入處之門，故云還閉。又以一證永得無有退失，更無復出，故云還閉。三「爾時善財觀察」下明證所見境。於中五：一見依報、二見正報、三見諸佛、四聞法音、五見出生。初見依報淨土中，先見、後益。見中，此是彌勒實報所成樓觀。次於內具百千樓觀者，明一土則一切土，主伴具足也。二「爾時善財覩見」下明得益。於中，先心喜障除益、後身遍樓觀益。二「又見無量」下明見正報因果。於中有六：初總舉本緣初發心時；二「或見初得慈心」下明發心已後修行得記時；三「或見為輪王」下見本生隨類生身，有十三種；四「或為四天王眷屬」下明見本生說法益物，有十種；五「或見滿足」下明本行成滿德；六「或見正受」下明見業用自在德，於中先毛孔出身雲、後復見下明毛孔出法門。三「或於樓觀見諸如來」下明見諸佛攝化之德。於中三：先總通見；後「爾時善財諸樓觀中」下別見八相成道攝生之相，以自在力無障礙故，一中見也；三「善財自見」下結所見利益。四「又聞」下明聞法音。於中二：先聞五種法音聲，一總辨所聞行法音，謂金鈴中聲，及餘嚴具亦聞此音；二聞初發心聲；三聞成正覺聲；四聞財法二施聲；五聞成佛攝生聲。二「聞如是等」下結聞聲益，得十種行門可知。五「見寶鏡中」下明見出生。於中有六：初見寶鏡中三世間，初見智正覺、次「淨世界」下器世間、次「又見」下見眾生世間；二又見寶柱中放光網；三見珠瓔珞瑠璃出水及光；四見花中人物；五見寶樹中凡聖；六見半月像中行用，於中，有十四種：一放光、二見彌勒本行施行，餘十二種現身化導可知。又釋：通前總有七種法門，一鈴現音聲法門、二鏡現形相法門、三柱現住持法門、四瓔現莊嚴法門、五花現開敷法門、六樹現建立法門、七半月現住位起行法門。四「彌勒告」下問答辨定中三：先問、次唯然答、三譬辨定其見。於中有十喻顯示：一夢見山海喻，喻善財超妄見勝境；二臨終業現喻，喻難思境冥現；三非人所持喻，喻加持見勝法；四龍宮奄久喻，喻長劫謂須臾；五寶藏廣現喻，喻一中現多事；六遍處定境喻，喻勝境隨心現；七乾城無礙喻，喻所見無礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段「善男子汝先所問」下正授己法界。於中有四：一授法體、二顯法名、三辨來處、四明生處。初中五：先明攝入方便，於中二句，所牒問勸入令其趣證、二請其開門為求證方便。二「彌勒彈指」下加令入證，謂若就因力，即是善財修無間道，斷除妄想，所證理現，名曰門開。解脫道中正證法界，名為即入。若就緣力，即是彌勒加持。今約緣力說也。證已反顧本來性滿，非新得故，更無入處之門，故云還閉。又以一證永得無有退失，更無復出，故云還閉。三「爾時善財觀察」下明證所見境。於中五：一見依報、二見正報、三見諸佛、四聞法音、五見出生。初見依報淨土中，先見、後益。見中，此是彌勒實報所成樓觀。次於內具百千樓觀者，明一土則一切土，主伴具足也。二「爾時善財覩見」下明得益。於中，先心喜障除益、後身遍樓觀益。二「又見無量」下明見正報因果。於中有六：初總舉本緣初發心時；二「或見初得慈心」下明發心已後修行得記時；三「或見為輪王」下見本生隨類生身，有十三種；四「或為四天王眷屬」下明見本生說法益物，有十種；五「或見滿足」下明本行成滿德；六「或見正受」下明見業用自在德，於中先毛孔出身雲、後復見下明毛孔出法門。三「或於樓觀見諸如來」下明見諸佛攝化之德。於中三：先總通見；後「爾時善財諸樓觀中」下別見八相成道攝生之相，以自在力無障礙故，一中見也；三「善財自見」下結所見利益。四「又聞」下明聞法音。於中二：先聞五種法音聲，一總辨所聞行法音，謂金鈴中聲，及餘嚴具亦聞此音；二聞初發心聲；三聞成正覺聲；四聞財法二施聲；五聞成佛攝生聲。二「聞如是等」下結聞聲益，得十種行門可知。五「見寶鏡中」下明見出生。於中有六：初見寶鏡中三世間，初見智正覺、次「淨世界」下器世間、次「又見」下見眾生世間；二又見寶柱中放光網；三見珠瓔珞瑠璃出水及光；四見花中人物；五見寶樹中凡聖；六見半月像中行用，於中，有十四種：一放光、二見彌勒本行施行，餘十二種現身化導可知。又釋：通前總有七種法門，一鈴現音聲法門、二鏡現形相法門、三柱現住持法門、四瓔現莊嚴法門、五花現開敷法門、六樹現建立法門、七半月現住位起行法門。四「彌勒告」下問答辨定中三：先問、次唯然答、三譬辨定其見。於中有十喻顯示：一夢見山海喻，喻善財超妄見勝境；二臨終業現喻，喻難思境冥現；三非人所持喻，喻加持見勝法；四龍宮奄久喻，喻長劫謂須臾；五寶藏廣現喻，喻一中現多事；六遍處定境喻，喻勝境隨心現；七乾城無礙喻，喻所見無礙

法；八昇天見人喻，喻見法得自在；九海現三千喻，喻所見明了德；十幻現無礙喻，喻威力現奇德。五「爾時彌勒」下攝威令起。於中三：初攝威警起、二先問所見、三稱實而答、並可知。授法體竟。第二顯法名中、先問、後答。以攝前後際，故云入三世智。此即九世中，三現在也。正念思惟者，顯能見之智明了無倒。莊嚴藏者，明所見之境具德含藏，即樓觀中攝一切劫一切剎，各具勝德，皆有出生，故立此名。又以此人位極，不言我唯知此。又是法行成滿，故云得如是等不可說法。第三「大聖」下辨來處。於中二：先明依報，初問、後答。問意云：此小樓觀內有爾許奇特事，為是從外入來？為不爾耶？答中有二喻，先明神力出生無從喻、二智願所現無本喻。二「善財白言」下顯正報。於中二：先問、後答。問意：前見彌勒從外來，不知來處，故問也。答中有三：初就實無趣、二從行說有、三隨事辨來。又釋：初約法身、次就報身、後約化身。又初體、次德、後用。就初中，有十句無趣。趣者，是處義，謂無從來處，亦無所至處。又趣是趣向義，亦無來去發趣故。二「善男子」下從行說有中，明法身隨緣，從行說趣，同《淨名》云「吾從道場來」相似。有七句：一悲、二戒、三願、四通、五體、六用、七化，可知。三「汝所問」下隨事說來中，以海㵎樓觀是修道處，摩離國是本生處，暫住生處化人，故從彼還此也。摩離者，具云摩羅底數也。摩羅此云鬘，底數此云中，謂鬘中國，此近摩羅耶山，故名相同也。瞿波羅，此云守護地。第四明生處中二：先問、後答。問意：前既云前生處來，未知何者是菩薩生處？答中二：初明依法家生行德處、二依事家生化身處。前中有五：一顯所生處、二生緣眷屬、三校量顯勝、四所知自在、五體用廣大。初中十種，俱是生起行處故，一行因、二行緣、三行相、四願扶、五化他、六觀理、七隨事、八益物、九無住、十順古。二「善男子」下明生緣眷屬中二十句，初七明生育、次四為長益、餘九為成立同太子，可知。三「如是菩薩超凡」下明校量顯勝，有十句：初一句超凡證性是總；「生如來家」下別九句，可知。四「摩訶薩生如是家」下明所知自在，於中七句：一知趣空現受生、二了趣如化在有不著、三達無我化眾生、四了生死能長時、五知陰幻、六了一切法、七得法身離染。五「善男子我淨法身」下明業用廣大，有十句：初一法身充法界、餘九德身滿法界。二「若諸同行」下明依事家生化身處，於中有三：初生人中。拘提聚落者，具云拘吒迦羅，此云樓觀，即次前文名樓觀聚落也。為三類眾生： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法；八昇天見人喻，喻見法得自在；九海現三千喻，喻所見明了德；十幻現無礙喻，喻威力現奇德。五「爾時彌勒」下攝威令起。於中三：初攝威警起、二先問所見、三稱實而答、並可知。授法體竟。第二顯法名中、先問、後答。以攝前後際，故云入三世智。此即九世中，三現在也。正念思惟者，顯能見之智明了無倒。莊嚴藏者，明所見之境具德含藏，即樓觀中攝一切劫一切剎，各具勝德，皆有出生，故立此名。又以此人位極，不言我唯知此。又是法行成滿，故云得如是等不可說法。第三「大聖」下辨來處。於中二：先明依報，初問、後答。問意云：此小樓觀內有爾許奇特事，為是從外入來？為不爾耶？答中有二喻，先明神力出生無從喻、二智願所現無本喻。二「善財白言」下顯正報。於中二：先問、後答。問意：前見彌勒從外來，不知來處，故問也。答中有三：初就實無趣、二從行說有、三隨事辨來。又釋：初約法身、次就報身、後約化身。又初體、次德、後用。就初中，有十句無趣。趣者，是處義，謂無從來處，亦無所至處。又趣是趣向義，亦無來去發趣故。二「善男子」下從行說有中，明法身隨緣，從行說趣，同《淨名》云「吾從道場來」相似。有七句：一悲、二戒、三願、四通、五體、六用、七化，可知。三「汝所問」下隨事說來中，以海㵎樓觀是修道處，摩離國是本生處，暫住生處化人，故從彼還此也。摩離者，具云摩羅底數也。摩羅此云鬘，底數此云中，謂鬘中國，此近摩羅耶山，故名相同也。瞿波羅，此云守護地。第四明生處中二：先問、後答。問意：前既云前生處來，未知何者是菩薩生處？答中二：初明依法家生行德處、二依事家生化身處。前中有五：一顯所生處、二生緣眷屬、三校量顯勝、四所知自在、五體用廣大。初中十種，俱是生起行處故，一行因、二行緣、三行相、四願扶、五化他、六觀理、七隨事、八益物、九無住、十順古。二「善男子」下明生緣眷屬中二十句，初七明生育、次四為長益、餘九為成立同太子，可知。三「如是菩薩超凡」下明校量顯勝，有十句：初一句超凡證性是總；「生如來家」下別九句，可知。四「摩訶薩生如是家」下明所知自在，於中七句：一知趣空現受生、二了趣如化在有不著、三達無我化眾生、四了生死能長時、五知陰幻、六了一切法、七得法身離染。五「善男子我淨法身」下明業用廣大，有十句：初一法身充法界、餘九德身滿法界。二「若諸同行」下明依事家生化身處，於中有三：初生人中。拘提聚落者，具云拘吒迦羅，此云樓觀，即次前文名樓觀聚落也。為三類眾生：

一為同行、二為滅慢、三為父母等。二生兜率，為四種眾生：一為化彼天、二集一生說法、三化宿世同行、四開佛所化。謂釋迦遺法所化眾生，根未熟故，如花未開；又利益未得，亦如花合，待彌勒佛令其開發故也。三下生成佛汝及文殊俱見我者，釋有三義：一云我當來成佛時亦說此花嚴，彼時亦有文殊、善財所說之法故云也。二云我成佛時，汝與文殊俱來助我宣揚法化。三為表法，謂善財何故上於佛會但求諸善知識而不求佛者，以善財此生是修因之身，未成果故不至佛所，非謂不求。但成果隔因，故說當見佛。以是滿位，故無仰推等也。上來攝德成因相知識竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一為同行、二為滅慢、三為父母等。二生兜率，為四種眾生：一為化彼天、二集一生說法、三化宿世同行、四開佛所化。謂釋迦遺法所化眾生，根未熟故，如花未開；又利益未得，亦如花合，待彌勒佛令其開發故也。三下生成佛汝及文殊俱見我者，釋有三義：一云我當來成佛時亦說此花嚴，彼時亦有文殊、善財所說之法故云也。二云我成佛時，汝與文殊俱來助我宣揚法化。三為表法，謂善財何故上於佛會但求諸善知識而不求佛者，以善財此生是修因之身，未成果故不至佛所，非謂不求。但成果隔因，故說當見佛。以是滿位，故無仰推等也。上來攝德成因相知識竟。

第四智照無二相知識者，顯前因法生果體無分別，絕境智等諸二相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四智照無二相知識者，顯前因法生果體無分別，絕境智等諸二相故。

初舉法勸修中，初勸往教問，以位極故教問，具足普賢行也；二「彼當」下歎德勸往，於中有二，初通顯勝德，先徵責、後十句釋成：一能滿他行、二為佛母、三菩薩師、四懃化生、五大名聞、六大法師、七佛所讚、八住深智、九多劫修、十滿普行。二「善男子」下別歎其是善財本緣。於中三：初明善財所成功德皆文殊力、二「是故」下結勸令往、三「何以故」下釋顯所由，是故上來所見所成皆是文殊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初舉法勸修中，初勸往教問，以位極故教問，具足普賢行也；二「彼當」下歎德勸往，於中有二，初通顯勝德，先徵責、後十句釋成：一能滿他行、二為佛母、三菩薩師、四懃化生、五大名聞、六大法師、七佛所讚、八住深智、九多劫修、十滿普行。二「善男子」下別歎其是善財本緣。於中三：初明善財所成功德皆文殊力、二「是故」下結勸令往、三「何以故」下釋顯所由，是故上來所見所成皆是文殊也。

二「時善財」下明依教趣入。於中三：初設敬辭退。二「爾時」下造詣其處。今從彌勒却向文殊，還行百一十城，故知從初至彌勒定經百十故也。至普門者，攝別歸普故，謂攝前諸差別位，歸此文殊普門故也。三「觀察」下起念推求。此中漢本經欠十七行文，今勘梵本竝翻補訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「時善財」下明依教趣入。於中三：初設敬辭退。二「爾時」下造詣其處。今從彌勒却向文殊，還行百一十城，故知從初至彌勒定經百十故也。至普門者，攝別歸普故，謂攝前諸差別位，歸此文殊普門故也。三「觀察」下起念推求。此中漢本經欠十七行文，今勘梵本竝翻補訖。

三「作是念時」下明正證法界，以表智照無二平等義故。無見敬、申請等也。於中，初申手摩頂，言過一百一十由旬者，徹過如前差別之位，至此平等普門之所。摩善財頂者，示以普法灌其頂也。二「而作是言」下明語示教悔，於中二：先舉所作行闕、後顯不能入理，則顯善財無此失故能得斯法。前中十句：一無信根者，以闕行本故；二心沒憂海者，行心不發故；三功行不具者，不修加行故；四已起精進竝退失故；五不期多行故；六於一住著故；七不善發起菩薩行願者，此中二句，一不發願、二不起行；九善友不護；十如來不念。二「是等」下明不能入理，有十二句：初四舉所知理法、二「若周遍」下顯不能知分齊。三「是文殊」下明所成益，於中二：初讚慰令喜；二「令得」下明得法，於中，初令得廣多差別法，有七句可知；二「復令得入」下令得普賢廣大法。四「既置」下明攝用歸本。以普賢道場是文殊自所住處，還安善財置於此處，同己所得。所作既畢，是以不現也。五「於是善財」下明成德究竟。於中，初廣見勝友，皆能順教明其行緣。行緣既多，明成德非少。「增長」下顯所成德，有十句：一成悲智德、二寂用德、三深廣德、四正懃德、五證教德、六行願德、七照境德、八破障德、九成位德、十修普德也。智照無二相知識竟(又亦上來總是文殊當般若門竟，自下普賢當法界門故也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「作是念時」下明正證法界，以表智照無二平等義故。無見敬、申請等也。於中，初申手摩頂，言過一百一十由旬者，徹過如前差別之位，至此平等普門之所。摩善財頂者，示以普法灌其頂也。二「而作是言」下明語示教悔，於中二：先舉所作行闕、後顯不能入理，則顯善財無此失故能得斯法。前中十句：一無信根者，以闕行本故；二心沒憂海者，行心不發故；三功行不具者，不修加行故；四已起精進竝退失故；五不期多行故；六於一住著故；七不善發起菩薩行願者，此中二句，一不發願、二不起行；九善友不護；十如來不念。二「是等」下明不能入理，有十二句：初四舉所知理法、二「若周遍」下顯不能知分齊。三「是文殊」下明所成益，於中二：初讚慰令喜；二「令得」下明得法，於中，初令得廣多差別法，有七句可知；二「復令得入」下令得普賢廣大法。四「既置」下明攝用歸本。以普賢道場是文殊自所住處，還安善財置於此處，同己所得。所作既畢，是以不現也。五「於是善財」下明成德究竟。於中，初廣見勝友，皆能順教明其行緣。行緣既多，明成德非少。「增長」下顯所成德，有十句：一成悲智德、二寂用德、三深廣德、四正懃德、五證教德、六行願德、七照境德、八破障德、九成位德、十修普德也。智照無二相知識竟(又亦上來總是文殊當般若門竟，自下普賢當法界門故也)。

第五顯因廣大相知識，以前照理無二顯其甚深，方堪成佛廣大之因故。於中三：初舉法勸修、二依教趣入、三正證法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五顯因廣大相知識，以前照理無二顯其甚深，方堪成佛廣大之因故。於中三：初舉法勸修、二依教趣入、三正證法界。

初中，聞普賢名等者，是何處聞？謂前文殊言聲說故。又亦是前文殊所置善財於普賢道場，是故於彼聞此名等。於中，初總顯普賢德位；二「地具」下別辨普賢地位。有十句：一地具者，助道法等。又釋：信等行為成地法。二地法者，諸地所行法，如初地十願、二地戒法等。三地得者，諸地所得果，謂調柔等。四地次第者，諸地連接等。五地修者，諸地中不住道，仰修上地等。又是《攝論》中五修等。六地住處者，功德住處故，又證智相應故。七地境界者，二諦為境故，又遍行真如等為所證境故。八地持者，任持所餘諸功德故，又《瑜伽》三持中是圓滿持故。九地共者，三種同相智，諸地同行故。十地正道者，根本、後得二智為體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中，聞普賢名等者，是何處聞？謂前文殊言聲說故。又亦是前文殊所置善財於普賢道場，是故於彼聞此名等。於中，初總顯普賢德位；二「地具」下別辨普賢地位。有十句：一地具者，助道法等。又釋：信等行為成地法。二地法者，諸地所行法，如初地十願、二地戒法等。三地得者，諸地所得果，謂調柔等。四地次第者，諸地連接等。五地修者，諸地中不住道，仰修上地等。又是《攝論》中五修等。六地住處者，功德住處故，又證智相應故。七地境界者，二諦為境故，又遍行真如等為所證境故。八地持者，任持所餘諸功德故，又《瑜伽》三持中是圓滿持故。九地共者，三種同相智，諸地同行故。十地正道者，根本、後得二智為體故。

二「爾時善財」下依教趣入中四：初起勝心、二見瑞應、三見光相、四結所見。初中，起十種心者，此十心之境竝是普賢境界，是故起心還稱彼境，方可得見普賢故也。二見十瑞應中，先明得見所因，有自他二力也。十瑞相者，謂見普賢依報也。於中攝為五對中，先明土淨、後住處眾生淨、竝可知。三見十光相者，謂見普賢正報相。又前但直見，此中重見。又前麁相見，此中微細見。又前但見其體，此中見業用。於此十中，初二但放光明、次四放光麁供具、後四人物利益，可知。四結前所見，必見普賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「爾時善財」下依教趣入中四：初起勝心、二見瑞應、三見光相、四結所見。初中，起十種心者，此十心之境竝是普賢境界，是故起心還稱彼境，方可得見普賢故也。二見十瑞應中，先明得見所因，有自他二力也。十瑞相者，謂見普賢依報也。於中攝為五對中，先明土淨、後住處眾生淨、竝可知。三見十光相者，謂見普賢正報相。又前但直見，此中重見。又前麁相見，此中微細見。又前但見其體，此中見業用。於此十中，初二但放光明、次四放光麁供具、後四人物利益，可知。四結前所見，必見普賢。

三「爾時善財」下明正證法界。於中有八：一見身得益、二摩頂得益、三因深果厚、四舉益勸觀、五觀見奇特益、六校量所得、七結齊佛果、八偈頌因果。初中二：先明所見法身、後明見已得益。前中有四：一總見普賢、二別觀毛孔、三重觀支節、四結遍十方。初中，依前十心所念稱境而見。初依前第一心，見在道場如來前者，表普賢齊佛果故、因果位同故。二心如虛空者，依第二心見。三無染著者，依第三心見。四除障淨剎者，依第四心見。五以無礙法者，同前心。六充滿十方，亦同。七住一切智者，是第七得薩婆若境心。八入諸法界者，是深入法海心。九教化眾生者，是教化成就眾生廣心。十「於一切劫」下明前末後具因果心，亦攝前莊嚴道場心。二明見毛孔業用者，前亦初總見淨土、後見塵中業用。今亦先總見正報、後見毛孔作用。於中二十種分五：初一光救法界眾生、次五出法界供具供養諸佛、次四出法界身雲利益眾生、次三出法界土調伏眾生、後六出法界菩薩諸佛雲。三重觀支節等中，初見一三千界、次「十方」下通現十方世界風輪等皆悉現顯。四「如此娑婆」下結通十方中有四重普遍：初舉舍那結賢首、二舉賢首結東方、三舉東方結十方、四舉十方結微塵。是故當知，前即身中苞容法界廣無邊故顯其普義，今即明此含法界身潛入微塵調柔無礙明其賢義，是即內外周遍限量斯盡故名也。二「爾時」下明善財得益中，初總舉因見所得，以究竟位中智，故云不可壞也。下別顯十智中，初四身遍見聞；後六智內充實，初五是佛智、後一是普賢智，竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「爾時善財」下明正證法界。於中有八：一見身得益、二摩頂得益、三因深果厚、四舉益勸觀、五觀見奇特益、六校量所得、七結齊佛果、八偈頌因果。初中二：先明所見法身、後明見已得益。前中有四：一總見普賢、二別觀毛孔、三重觀支節、四結遍十方。初中，依前十心所念稱境而見。初依前第一心，見在道場如來前者，表普賢齊佛果故、因果位同故。二心如虛空者，依第二心見。三無染著者，依第三心見。四除障淨剎者，依第四心見。五以無礙法者，同前心。六充滿十方，亦同。七住一切智者，是第七得薩婆若境心。八入諸法界者，是深入法海心。九教化眾生者，是教化成就眾生廣心。十「於一切劫」下明前末後具因果心，亦攝前莊嚴道場心。二明見毛孔業用者，前亦初總見淨土、後見塵中業用。今亦先總見正報、後見毛孔作用。於中二十種分五：初一光救法界眾生、次五出法界供具供養諸佛、次四出法界身雲利益眾生、次三出法界土調伏眾生、後六出法界菩薩諸佛雲。三重觀支節等中，初見一三千界、次「十方」下通現十方世界風輪等皆悉現顯。四「如此娑婆」下結通十方中有四重普遍：初舉舍那結賢首、二舉賢首結東方、三舉東方結十方、四舉十方結微塵。是故當知，前即身中苞容法界廣無邊故顯其普義，今即明此含法界身潛入微塵調柔無礙明其賢義，是即內外周遍限量斯盡故名也。二「爾時」下明善財得益中，初總舉因見所得，以究竟位中智，故云不可壞也。下別顯十智中，初四身遍見聞；後六智內充實，初五是佛智、後一是普賢智，竝可知。

第二摩頂得定中二：初明此處一世界中摩益。先摩頂，次得定中三：初舉定；二攝眷屬；三明定用成益，有八句所益可知。二「如此」下結通十方世界佛所摩益同之，以善財等普賢故周遍十方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二摩頂得定中二：初明此處一世界中摩益。先摩頂，次得定中三：初舉定；二攝眷屬；三明定用成益，有八句所益可知。二「如此」下結通十方世界佛所摩益同之，以善財等普賢故周遍十方也。

第三「爾時普賢」下明因深果厚中三：先問答審見、二明因深遠、三明結因成果。就因中，初明所修之行，有四句：初總明多劫修、二明修起大心、三在家修施行、四出家修道行。二「善男子」下結十句行，明說不可盡可知。三「善男子我得」下結因成果，於中先結因有成果之功，故云力，有十句可知；二「得是力」下所成果德，於中初由了因得法身果、後由生因得色身果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時普賢」下明因深果厚中三：先問答審見、二明因深遠、三明結因成果。就因中，初明所修之行，有四句：初總明多劫修、二明修起大心、三在家修施行、四出家修道行。二「善男子」下結十句行，明說不可盡可知。三「善男子我得」下結因成果，於中先結因有成果之功，故云力，有十句可知；二「得是力」下所成果德，於中初由了因得法身果、後由生因得色身果。

第四「汝且觀我」下明舉益勸觀。於中二：初總明難聞見；二別成不退益，於中五句：一聞名益；二見等益，有七種相可知；三思念益，先約時、後約生；四「以如是」下總結益用、五明轉生益，二句，一聞修因生淨土、二見聞身生法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「汝且觀我」下明舉益勸觀。於中二：初總明難聞見；二別成不退益，於中五句：一聞名益；二見等益，有七種相可知；三思念益，先約時、後約生；四「以如是」下總結益用、五明轉生益，二句，一聞修因生淨土、二見聞身生法身。

第五「汝復觀我」下明觀見奇特。於中二：初身分之內見三種世間竝各無邊、二「又見」下明見從身所出佛果業用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「汝復觀我」下明觀見奇特。於中二：初身分之內見三種世間竝各無邊、二「又見」下明見從身所出佛果業用。

第六「爾時善財逕由」下明校量所得。於中二：初正校量顯多；二「何以故」下釋顯多義，於中六句：一所入多、二所得多、三所知多、四所度多、五所修多、六不此沒等明平等普遍同普賢境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時善財逕由」下明校量所得。於中二：初正校量顯多；二「何以故」下釋顯多義，於中六句：一所入多、二所得多、三所知多、四所度多、五所修多、六不此沒等明平等普遍同普賢境。

第七「爾時善財能自」下明位滿齊佛。於中有十六句：初一句總顯因圓；二「不久」下總明等果；三一身充滿明得普賢身。下有十三種等於諸佛，此是因位圓滿更無所修，是故但云與諸佛等，不辨更求知識修因。普賢位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時善財能自」下明位滿齊佛。於中有十六句：初一句總顯因圓；二「不久」下總明等果；三一身充滿明得普賢身。下有十三種等於諸佛，此是因位圓滿更無所修，是故但云與諸佛等，不辨更求知識修因。普賢位竟。

第八偈頌中有九十九偈半。問：既云重頌，未知頌何處文？答：有人釋，此是頌前善財當得十三種所等佛境，即科此文亦為十三段次第配釋。此釋不便，前善財所得是結集者說，非是普賢說，何因乃為重頌？又有釋云：此頌前普賢說自往因所事諸佛等。此亦難用，以偈文中總無此意。今釋：前長行中唯明因行、未說果用，今明重頌說果非因，文綺互顯故也。又釋：今頌舉果顯因，是顯發釋故也。何故唯顯佛德者？為善財因行窮滿，不為可說因門，是故說佛果業用。又為普賢對佛前坐，承力攝化其用究竟，推功在佛。偈中分六：初有五偈，誡聽許說，略歎佛德。二「時諸菩薩」下三偈，明眾領勸，歎說聽受。三「諸佛微妙」下二十偈半，通歎十方報佛勝德，於中五：初三明大智無著照機德、次四歎形言隨感隱顯德、次七歎主伴嚴土自在德、次五半歎遍轉法輪微細德、後一總結十方諸佛德。四「或見釋迦」下別歎釋迦化身功德，於中四：初二十半歎佛意業作用、二「安住」下十九歎佛語業作用、三「具足智功德」下十五歎佛身業作用、四「譬如工幻師」下八偈半喻顯無礙。就初意業作用中有五：初五明六度行智用、次三天身八相用、次二常在恒滅用、次四巧化隨機用、次六半用身光壽剎用。第二語業中四，初五明轉三乘法輪，并業用無生等是大乘法也；次五明六度覺品對治法，則釋前三乘唯一圓音也；次五明五乘總別乃至多乘；次四明平等語業而應一切。第三「具足」下十五偈明身業作用中五：初三示凡身、次二現聲聞身、次三現外道身、次三現示大力身、後四現諸天身及結。第四「譬如」下八偈半喻顯三業中，初五偈明喻身業，一幻師喻；二月現四德喻，一體圓淨、二示增減、三應淨心、四映二乘；三海現二能喻，一出寶、二現影、次一喻前意業，謂智日滅闇喻；後二半喻語業；謂法雨無從喻。化身竟。第五「如來淨法身」下六偈歎法身德。於中四：初二明法身相，先法說、後喻況。前中《攝論》法身具五種故，此中同彼，謂初句是白淨法身為相，以是果圓滿轉故。二次二句是不思議相，謂於世間無物比故。三非有無者是無二為相，以非有為無為故。四次一句是無依為相，謂無所依故。五次一句是常住為相，以無來去常住故。次二句舉夢見及空畫為喻。二有一偈明法身離相，亦先法說三句，一約用、二約德、三約體。下一句喻顯如空也。三有二偈明法身用無積聚，初一舉二喻，謂摩尼出寶喻、二光明無體喻。謂諸天菩薩等皆名眾生，悉有光明，故云眾生諸光明也。辨此等光各無停積處，同摩尼所出寶亦無本相似。下一偈合法可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八偈頌中有九十九偈半。問：既云重頌，未知頌何處文？答：有人釋，此是頌前善財當得十三種所等佛境，即科此文亦為十三段次第配釋。此釋不便，前善財所得是結集者說，非是普賢說，何因乃為重頌？又有釋云：此頌前普賢說自往因所事諸佛等。此亦難用，以偈文中總無此意。今釋：前長行中唯明因行、未說果用，今明重頌說果非因，文綺互顯故也。又釋：今頌舉果顯因，是顯發釋故也。何故唯顯佛德者？為善財因行窮滿，不為可說因門，是故說佛果業用。又為普賢對佛前坐，承力攝化其用究竟，推功在佛。偈中分六：初有五偈，誡聽許說，略歎佛德。二「時諸菩薩」下三偈，明眾領勸，歎說聽受。三「諸佛微妙」下二十偈半，通歎十方報佛勝德，於中五：初三明大智無著照機德、次四歎形言隨感隱顯德、次七歎主伴嚴土自在德、次五半歎遍轉法輪微細德、後一總結十方諸佛德。四「或見釋迦」下別歎釋迦化身功德，於中四：初二十半歎佛意業作用、二「安住」下十九歎佛語業作用、三「具足智功德」下十五歎佛身業作用、四「譬如工幻師」下八偈半喻顯無礙。就初意業作用中有五：初五明六度行智用、次三天身八相用、次二常在恒滅用、次四巧化隨機用、次六半用身光壽剎用。第二語業中四，初五明轉三乘法輪，并業用無生等是大乘法也；次五明六度覺品對治法，則釋前三乘唯一圓音也；次五明五乘總別乃至多乘；次四明平等語業而應一切。第三「具足」下十五偈明身業作用中五：初三示凡身、次二現聲聞身、次三現外道身、次三現示大力身、後四現諸天身及結。第四「譬如」下八偈半喻顯三業中，初五偈明喻身業，一幻師喻；二月現四德喻，一體圓淨、二示增減、三應淨心、四映二乘；三海現二能喻，一出寶、二現影、次一喻前意業，謂智日滅闇喻；後二半喻語業；謂法雨無從喻。化身竟。第五「如來淨法身」下六偈歎法身德。於中四：初二明法身相，先法說、後喻況。前中《攝論》法身具五種故，此中同彼，謂初句是白淨法身為相，以是果圓滿轉故。二次二句是不思議相，謂於世間無物比故。三非有無者是無二為相，以非有為無為故。四次一句是無依為相，謂無所依故。五次一句是常住為相，以無來去常住故。次二句舉夢見及空畫為喻。二有一偈明法身離相，亦先法說三句，一約用、二約德、三約體。下一句喻顯如空也。三有二偈明法身用無積聚，初一舉二喻，謂摩尼出寶喻、二光明無體喻。謂諸天菩薩等皆名眾生，悉有光明，故云眾生諸光明也。辨此等光各無停積處，同摩尼所出寶亦無本相似。下一偈合法可知。

四「大仙」下一偈圓法身，即相常寂。於中大仙現者，明佛出現。「於世虛空」下舉七喻以顯：一空、二如、三自性、四實際、五涅槃、六離欲、七寂滅。謂佛現世則同此七義，是故即寂以顯法身也。第六末後二頌即結說勸持，先舉四喻可知，以顯佛德深廣，一心慮無限喻、二微塵難量喻、三海滴難知喻、四虛空無際喻。此下一舉益勸信，謂信此普賢自在法者，究竟要當終齊佛果，如善財與諸佛等等也。上來於下本十萬偈花嚴內釋前分三萬六千偈竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「大仙」下一偈圓法身，即相常寂。於中大仙現者，明佛出現。「於世虛空」下舉七喻以顯：一空、二如、三自性、四實際、五涅槃、六離欲、七寂滅。謂佛現世則同此七義，是故即寂以顯法身也。第六末後二頌即結說勸持，先舉四喻可知，以顯佛德深廣，一心慮無限喻、二微塵難量喻、三海滴難知喻、四虛空無際喻。此下一舉益勸信，謂信此普賢自在法者，究竟要當終齊佛果，如善財與諸佛等等也。上來於下本十萬偈花嚴內釋前分三萬六千偈竟。