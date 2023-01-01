花嚴經探玄記卷第十九(盡第六地知識)魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花嚴經探玄記卷第十九(盡第六地知識)魏國西寺沙門法藏述

自下明十行善知識，有十人，各當一位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下明十行善知識，有十人，各當一位。

初歡喜行中亦五分。初舉法勸修中，國名救度者，常以法財施一切故也。又行能濟物，故名為救。令得出世，復名為度。比丘善現者，行相超昇比丘，表示施行內成、勝報外現，故名善現。勸往教問等可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初歡喜行中亦五分。初舉法勸修中，國名救度者，常以法財施一切故也。又行能濟物，故名為救。令得出世，復名為度。比丘善現者，行相超昇比丘，表示施行內成、勝報外現，故名善現。勸往教問等可知。

第二「爾時」下依教趣入中，先思念前法、後漸至後位。前中，初一句總念前般若普莊嚴門；下十一句別，一所證；二所依；三所度；四所行，亦是有為諸行無性；五剎那離生滅心；六幻現如光；七念理真性；次二念語義；後二念因果。第三「於城」下見敬申請中，初推求簡擇。於都市等，求表無著之行，隨緣造修也。二「見彼比丘」下明見勝相。言在林經行者，表出世之相，亦顯修行之所。次正報殊勝，表行順佛果，故相同佛也。〈地品〉云「如說行者乃得聖法」，斯之謂也。次「天龍」下明勝眷屬興諸供養。三「爾時」下設敬申請可知。第四「答言」下示己法界。於中三：初示依緣得法、二「善男子」下顯法之業用、三「我唯」下結法門名。初中亦三：初年少出家日近者，初入行位，故名年少。創離十住之家，故云日近。二「自我」下明所供諸佛。前位三十六，此中漸增，故三十八恒也。又云自我生來者，似於一生經爾所劫供彼諸佛。此何義也？釋云：或報命極長；或以一生攝於多劫，如念攝劫等；或入佛法為生，謂云自我生此菩提心來，經爾所劫供爾所佛。又《涅槃》供八恒佛攝因位等(云云)。三「彼諸佛所」下明成行得法。一句總；二「莊嚴」下別中，標三種：一定願、二歎行、三「具足」下德備；三「嚴淨」下釋出三因，如次可知。二就業用十一句，皆先辨業用、後出所因故。初三是前定願莊嚴力，次一是前普賢行力，餘七是前菩薩行願力。於中，初二供佛聞法，是前知菩提護法輪等，次二行定深，後三所知廣。三結名者，遠照顯煥名曰燈明，則十不可說等常用無竭，名為隨順。天竺本名不休息智燈菩薩解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下依教趣入中，先思念前法、後漸至後位。前中，初一句總念前般若普莊嚴門；下十一句別，一所證；二所依；三所度；四所行，亦是有為諸行無性；五剎那離生滅心；六幻現如光；七念理真性；次二念語義；後二念因果。第三「於城」下見敬申請中，初推求簡擇。於都市等，求表無著之行，隨緣造修也。二「見彼比丘」下明見勝相。言在林經行者，表出世之相，亦顯修行之所。次正報殊勝，表行順佛果，故相同佛也。〈地品〉云「如說行者乃得聖法」，斯之謂也。次「天龍」下明勝眷屬興諸供養。三「爾時」下設敬申請可知。第四「答言」下示己法界。於中三：初示依緣得法、二「善男子」下顯法之業用、三「我唯」下結法門名。初中亦三：初年少出家日近者，初入行位，故名年少。創離十住之家，故云日近。二「自我」下明所供諸佛。前位三十六，此中漸增，故三十八恒也。又云自我生來者，似於一生經爾所劫供彼諸佛。此何義也？釋云：或報命極長；或以一生攝於多劫，如念攝劫等；或入佛法為生，謂云自我生此菩提心來，經爾所劫供爾所佛。又《涅槃》供八恒佛攝因位等(云云)。三「彼諸佛所」下明成行得法。一句總；二「莊嚴」下別中，標三種：一定願、二歎行、三「具足」下德備；三「嚴淨」下釋出三因，如次可知。二就業用十一句，皆先辨業用、後出所因故。初三是前定願莊嚴力，次一是前普賢行力，餘七是前菩薩行願力。於中，初二供佛聞法，是前知菩提護法輪等，次二行定深，後三所知廣。三結名者，遠照顯煥名曰燈明，則十不可說等常用無竭，名為隨順。天竺本名不休息智燈菩薩解脫。

第五「諸金剛」下仰推勝進中，此是同類仰推。初顯生族勝；二報命勝，前雖一生到不可說劫，未得不死，故今推也；三報體勝，謂內智無盡、外色無壞；四「普觀」下明業用勝；五「我當云何」下結非己分。第一歡喜行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸金剛」下仰推勝進中，此是同類仰推。初顯生族勝；二報命勝，前雖一生到不可說劫，未得不死，故今推也；三報體勝，謂內智無盡、外色無壞；四「普觀」下明業用勝；五「我當云何」下結非己分。第一歡喜行竟。

第二饒益行中，初舉法勸修內，初國名輸那者，此名淨，亦名善，是大江名也。謂國有此江，從事為名。諸外道世人皆云：於此江中洗浴，悉滅罪增福，故以為名。表持戒行，捨離業非。童子名釋天主者，童子以表戒行清潔；於戒自在，故名天主。又准天竺本，應名諸根自在，以梵名因陀羅，此云帝釋名也。因達唎，此云根也。濕筏羅，此云自在，亦名主也。以釋天及根梵言相近，故各據一名也。二勸往教問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二饒益行中，初舉法勸修內，初國名輸那者，此名淨，亦名善，是大江名也。謂國有此江，從事為名。諸外道世人皆云：於此江中洗浴，悉滅罪增福，故以為名。表持戒行，捨離業非。童子名釋天主者，童子以表戒行清潔；於戒自在，故名天主。又准天竺本，應名諸根自在，以梵名因陀羅，此云帝釋名也。因達唎，此云根也。濕筏羅，此云自在，亦名主也。以釋天及根梵言相近，故各據一名也。二勸往教問。

第二「時善財」下依教趣入中，初明起勝念、二設敬辭退、三與眾同至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時善財」下依教趣入中，初明起勝念、二設敬辭退、三與眾同至。

第三見敬申請中，初推求告示。善城，亦是輸那名也，天竺本名城善，而言城外者，表戒行外防故也。河水側者，表發定水故也。河水，即是彼江水也。二見其所作弄沙戲者，明三聚戒數方便集起也。三設敬、四申請，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中，初推求告示。善城，亦是輸那名也，天竺本名城善，而言城外者，表戒行外防故也。河水側者，表發定水故也。河水，即是彼江水也。二見其所作弄沙戲者，明三聚戒數方便集起也。三設敬、四申請，可知。

第四「答言」下示己法界。於中三：初舉法門體、二「善男子我因」下明業用、三「我唯」下結其名。初中，文殊教者，表明人能護戒故知相，十善是吉、十惡是凶。戒相非一，故云算數法。《智論》云「菩薩戒品，微塵數也。」善惡因果理決定，故名印法。又有人釋云，初相凶，除斷律儀戒也；次算善，恒修攝善戒也；後印機，救療攝生戒也。因此得一切巧術等者，巧知世法轉成出世之用。是天竺本我得巧能轉變一切法智。二明業用中二：初顯相印二法功能，以相知善惡印除災故，是故同辨。二「復次」下現算法巧能。羅叉，此云萬也。三結己分可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界。於中三：初舉法門體、二「善男子我因」下明業用、三「我唯」下結其名。初中，文殊教者，表明人能護戒故知相，十善是吉、十惡是凶。戒相非一，故云算數法。《智論》云「菩薩戒品，微塵數也。」善惡因果理決定，故名印法。又有人釋云，初相凶，除斷律儀戒也；次算善，恒修攝善戒也；後印機，救療攝生戒也。因此得一切巧術等者，巧知世法轉成出世之用。是天竺本我得巧能轉變一切法智。二明業用中二：初顯相印二法功能，以相知善惡印除災故，是故同辨。二「復次」下現算法巧能。羅叉，此云萬也。三結己分可知。

第五「諸大菩薩」下仰推勝進中，初總舉所推、後「我當」下正推非己分。第二饒益行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大菩薩」下仰推勝進中，初總舉所推、後「我當」下正推非己分。第二饒益行竟。

第三無恚恨行中，初舉法勸修內，城海住者，若隨相釋，此城近南海而住。若准下文，出於財法，施不可盡，故云海住。優婆夷名自在者，約行則忍離瞋癡，故云自在。若約德用則作用任志，故云自在，即下所顯是也。天竺本名真實富滿。解云：以財法遍充故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三無恚恨行中，初舉法勸修內，城海住者，若隨相釋，此城近南海而住。若准下文，出於財法，施不可盡，故云海住。優婆夷名自在者，約行則忍離瞋癡，故云自在。若約德用則作用任志，故云自在，即下所顯是也。天竺本名真實富滿。解云：以財法遍充故也。

第二「時善財」下依命趣求中，初明得熏修、二設敬辭退、三戀慕歎德有十對可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時善財」下依命趣求中，初明得熏修、二設敬辭退、三戀慕歎德有十對可知。

第三見敬申請中，初推求等，明入法方便；二「進入」下明見正報，除嚴具素服者，表忍相故；三「於其宮」下見依報，開四門者，四攝攝生故也。四「一萬女」下見眷屬勝，於中語音身香，智大益物，設禮申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中，初推求等，明入法方便；二「進入」下明見正報，除嚴具素服者，表忍相故；三「於其宮」下見依報，開四門者，四攝攝生故也。四「一萬女」下見眷屬勝，於中語音身香，智大益物，設禮申請。

第四「答言」下正示法界中有三：初舉法門體、二「以一器」下辨業用、三「我唯」下結法屬己。初中，以出生業用無窮竭故，名無盡藏。所出利物具勝德故，名功德莊嚴。二業用中三：初明法門業用、二「汝見我此」下令見同益、三「且待」下舉現驗成。前中三：初施眾生食等益、二施二乘等益、三施菩薩益。初中一器食者，古釋云：勝流所依一味真如也。隨其所欲等者，稱機說法也。而無增減者，用而無盡也。又釋：只是一器飯，即融同法界無盡緣起，是故無不應機，應無不益，益無不稱本位法界故，故云隨欲而無增減也。二現同益中二：初舉己眷屬報行等同，有二十八句，初十句名自分方便行、次「同境界」下四句所修法同、「同具菩薩」下十四句自他行滿同。二「此諸菩薩」下顯己攝成相。三「善男子且待」下舉現事驗成。三「我唯」下結名可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下正示法界中有三：初舉法門體、二「以一器」下辨業用、三「我唯」下結法屬己。初中，以出生業用無窮竭故，名無盡藏。所出利物具勝德故，名功德莊嚴。二業用中三：初明法門業用、二「汝見我此」下令見同益、三「且待」下舉現驗成。前中三：初施眾生食等益、二施二乘等益、三施菩薩益。初中一器食者，古釋云：勝流所依一味真如也。隨其所欲等者，稱機說法也。而無增減者，用而無盡也。又釋：只是一器飯，即融同法界無盡緣起，是故無不應機，應無不益，益無不稱本位法界故，故云隨欲而無增減也。二現同益中二：初舉己眷屬報行等同，有二十八句，初十句名自分方便行、次「同境界」下四句所修法同、「同具菩薩」下十四句自他行滿同。二「此諸菩薩」下顯己攝成相。三「善男子且待」下舉現事驗成。三「我唯」下結名可知。

第五仰推中，初別舉所推、二結非己分。第三無恚行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中，初別舉所推、二結非己分。第三無恚行竟。

第四無盡行中，初舉法勸修內，城名大興者，精進熾然故云也。又廣以財法起成大施，故以為名。長者如前釋。精進行味之中最勝，故名甘露。行德勝出，表之如頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四無盡行中，初舉法勸修內，城名大興者，精進熾然故云也。又廣以財法起成大施，故以為名。長者如前釋。精進行味之中最勝，故名甘露。行德勝出，表之如頂。

第二「時善財」下依教趣入中，先設敬辭退、二「爾時」下憶念前法、三「漸漸」下至後位處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時善財」下依教趣入中，先設敬辭退、二「爾時」下憶念前法、三「漸漸」下至後位處。

第三「周遍」下見敬申請中，初推求、二「樂求」下起勝欲、三正見殊勝依正及勝眷屬、四設敬、五申請問行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「周遍」下見敬申請中，初推求、二「樂求」下起勝欲、三正見殊勝依正及勝眷屬、四設敬、五申請問行。

第四「長者答言」下示己法界中，初發心。二「善男子汝見我」下法攝眷屬，令成十種饒益，可知。三標己法門，謂財法無盡蘊在虛空，隨意給施，故以為名。四「隨其所須」下明法門業用中，初總舉功德寶藏如意益生；二「且待」下舉事驗成。先見眾集；次觀空雨物，此同破虛空器三昧，正是十行所得；後授法令喜。五結己法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「長者答言」下示己法界中，初發心。二「善男子汝見我」下法攝眷屬，令成十種饒益，可知。三標己法門，謂財法無盡蘊在虛空，隨意給施，故以為名。四「隨其所須」下明法門業用中，初總舉功德寶藏如意益生；二「且待」下舉事驗成。先見眾集；次觀空雨物，此同破虛空器三昧，正是十行所得；後授法令喜。五結己法門。

第五仰推勝進中，初總推、二「謂」下別有十句、三「我當」下結非己分。第四無盡行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中，初總推、二「謂」下別有十句、三「我當」下結非己分。第四無盡行竟。

第五離癡亂行中，初舉法勸修內，城名師子重閣者，十德疊起，狀類重閣。諸佛菩薩雄猛之士處在彼位，故云師子。此宅在彼城，城依宅號，故以為名。長者法寶周羅者，周羅此云頂髻，則以法成人。寶為頂髻。天竺本云有法長者名寶周羅。顯其定用可貴尊極之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五離癡亂行中，初舉法勸修內，城名師子重閣者，十德疊起，狀類重閣。諸佛菩薩雄猛之士處在彼位，故云師子。此宅在彼城，城依宅號，故以為名。長者法寶周羅者，周羅此云頂髻，則以法成人。寶為頂髻。天竺本云有法長者名寶周羅。顯其定用可貴尊極之相。

第二依教趣入中，初設敬辭退、二念前法門熏修長養、三漸至後位，並文處可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中，初設敬辭退、二念前法門熏修長養、三漸至後位，並文處可見。

第三「周遍推求」下明見敬申請中，於中於道遇見者，明道力隨緣觸物便應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「周遍推求」下明見敬申請中，於中於道遇見者，明道力隨緣觸物便應。

第四「時彼長者」下授己法界，於中四：一執手等是授方便，則加行也；二遍觀等正見法界，則正證也；三問法因緣，則後得也；四我唯等，結己所知，即立名也。初執手將歸者，表攝歸所證。且觀我家者，以法正授。二「善財遍觀」下證見法界，先總觀。二「其宅廣大」下別觀。謂此宅十重者，向上重也。此相難定，略作三釋。一依古師云：十重即十地也。以八聖道通遊入故，以為八門。或四攝、四無量亦為八門。初施食者，謂初地檀行。二施寶衣者，二地慚愧戒衣服。三施寶嚴具者，三地忍行用以嚴身。四施內眷屬者，四地道品助行。五結集正法等者，五地得五明論等。六得波若菩薩充滿等者，六地得般若大智現前，於中三：初總顯深智；二所謂下別顯十門，一照則寂、二寂即照、三外緣不轉、四內照離染故、五體堅、六用廣、七含勝德、八見法界、九多巧便、十稱物機、十一約喻顯，是增數故也。三「結集如是」下結廣顯略。七響忍菩薩等者，七地得有中殊勝行，知種種教法無別異義，成於響忍。八常住菩薩等者，此中有二德：八地證得無增減法界；神通剎等者，於三世間自在故也。詣一切等者，明九地受持佛法也。九補處等者，明十地受職位等，亦是等覺位。十一切如來者，妙覺位。從初發心等，明攝因成果。第二更釋此上十重，即總是此十行之位，始從施食名歡喜行，乃至第十如來充滿是真實行，以於一位攝一切位故。此有二重：一以十行前攝十住，及十信行後攝迴向及十地位；二既以十行攝諸位盡，於自十內復以一位攝一切位，是故於此第五行中具斯十行。前海幢比丘在十住位，頂佛說法，還此以十住門攝一切位；今此長者在十行位，所居之宅，還以十行門攝一切位。是即兩處攝義齊也，但以前寄第六住說，此約第五行辨。又前寄頂佛此約居宅者，並為表勝劣不同故也。第三又釋：總不約位，但此菩薩以行就機，現居勝躅依，則說十以顯無盡：初四以物施，初易後慚難；次二集法施，初淺而後深；次二領受法，初狹而後廣；後二現勝德，先因而後果。總此十位，皆從麁漸細可知。又此長者具攝因果行位等法，總為所依，故以為宅。三後得中顯法本因，於中先問、後答。答中，善根迴向三處，謂初滅除貧苦者，即十重中初四是其報也；二見佛菩薩等、三恒聞正法，此二即五重已上，是其報也。故獲斯報者，迴求三處，滿十重也。四「我唯」下結法名字，謂宿願所求之三處稱遂成滿之十重，故名滿足大願法門。天竺本云得菩薩解脫，名無礙願莊嚴道場。解云：十重之宅，名嚴道場。宿願徹微，名無礙願。則以彼無障礙願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「時彼長者」下授己法界，於中四：一執手等是授方便，則加行也；二遍觀等正見法界，則正證也；三問法因緣，則後得也；四我唯等，結己所知，即立名也。初執手將歸者，表攝歸所證。且觀我家者，以法正授。二「善財遍觀」下證見法界，先總觀。二「其宅廣大」下別觀。謂此宅十重者，向上重也。此相難定，略作三釋。一依古師云：十重即十地也。以八聖道通遊入故，以為八門。或四攝、四無量亦為八門。初施食者，謂初地檀行。二施寶衣者，二地慚愧戒衣服。三施寶嚴具者，三地忍行用以嚴身。四施內眷屬者，四地道品助行。五結集正法等者，五地得五明論等。六得波若菩薩充滿等者，六地得般若大智現前，於中三：初總顯深智；二所謂下別顯十門，一照則寂、二寂即照、三外緣不轉、四內照離染故、五體堅、六用廣、七含勝德、八見法界、九多巧便、十稱物機、十一約喻顯，是增數故也。三「結集如是」下結廣顯略。七響忍菩薩等者，七地得有中殊勝行，知種種教法無別異義，成於響忍。八常住菩薩等者，此中有二德：八地證得無增減法界；神通剎等者，於三世間自在故也。詣一切等者，明九地受持佛法也。九補處等者，明十地受職位等，亦是等覺位。十一切如來者，妙覺位。從初發心等，明攝因成果。第二更釋此上十重，即總是此十行之位，始從施食名歡喜行，乃至第十如來充滿是真實行，以於一位攝一切位故。此有二重：一以十行前攝十住，及十信行後攝迴向及十地位；二既以十行攝諸位盡，於自十內復以一位攝一切位，是故於此第五行中具斯十行。前海幢比丘在十住位，頂佛說法，還此以十住門攝一切位；今此長者在十行位，所居之宅，還以十行門攝一切位。是即兩處攝義齊也，但以前寄第六住說，此約第五行辨。又前寄頂佛此約居宅者，並為表勝劣不同故也。第三又釋：總不約位，但此菩薩以行就機，現居勝躅依，則說十以顯無盡：初四以物施，初易後慚難；次二集法施，初淺而後深；次二領受法，初狹而後廣；後二現勝德，先因而後果。總此十位，皆從麁漸細可知。又此長者具攝因果行位等法，總為所依，故以為宅。三後得中顯法本因，於中先問、後答。答中，善根迴向三處，謂初滅除貧苦者，即十重中初四是其報也；二見佛菩薩等、三恒聞正法，此二即五重已上，是其報也。故獲斯報者，迴求三處，滿十重也。四「我唯」下結法名字，謂宿願所求之三處稱遂成滿之十重，故名滿足大願法門。天竺本云得菩薩解脫，名無礙願莊嚴道場。解云：十重之宅，名嚴道場。宿願徹微，名無礙願。則以彼無障礙願

力嚴此宅處，名道場也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力嚴此宅處，名道場也。

第五仰推中，初別辨十句，皆云不可壞者，德窮滿故、無進昇故、不為緣動故。「我當」下結非己分。依梵本云：我當云何能知彼功德、能說彼行。解：云是則於彼已成之德不能了知，現行之行亦不能說。上下諸文皆同此應知。第五行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中，初別辨十句，皆云不可壞者，德窮滿故、無進昇故、不為緣動故。「我當」下結非己分。依梵本云：我當云何能知彼功德、能說彼行。解：云是則於彼已成之德不能了知，現行之行亦不能說。上下諸文皆同此應知。第五行竟。

第六善現行知識中，初舉法勸修內，國名實利根者，國者境位分齊也。般若離倒稱理名實，明照生後故名利根，此是託處顯第六行。城者，防外守內，是妙智用。簡狹取廣故云普，通入遊涉故復稱門。普則是門，普門即城，皆持業釋。此約法辨。又釋：城攝眷屬，為多所趣，故名普門。此約事釋也。長者普眼妙香者，智照根藥普熏眾生，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六善現行知識中，初舉法勸修內，國名實利根者，國者境位分齊也。般若離倒稱理名實，明照生後故名利根，此是託處顯第六行。城者，防外守內，是妙智用。簡狹取廣故云普，通入遊涉故復稱門。普則是門，普門即城，皆持業釋。此約法辨。又釋：城攝眷屬，為多所趣，故名普門。此約事釋也。長者普眼妙香者，智照根藥普熏眾生，故以為名。

第二依教趣入中，一辭、二念、三到。念中十句：初一句總念前法、次二句明因念所得、次一句樂求無厭、次三句成就菩薩解脫根力、次二句行願隨心、後一句得智體用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中，一辭、二念、三到。念中十句：初一句總念前法、次二句明因念所得、次一句樂求無厭、次三句成就菩薩解脫根力、次二句行願隨心、後一句得智體用。

第三見敬申請中，初求趣作念、二見勝依正、三設敬、四申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中，初求趣作念、二見勝依正、三設敬、四申請。

第四授己法界中三：初歎發心為授法方便、二「我知一切」下授法門業用、三「我唯」下結法名體。就業用中有二：初療病通化，下益眾生；二「我又善知」下因香起行，上供諸佛。前中有四：初除其身苦、二與其身樂、三「然後為說」下療其心病、四「稱揚」下正授大行。此四中，初二共安樂眾生，亦是攝化方便；後二是利益眾生，亦是正授法行。就第四中有十四句：初三是授菩提心法，以是行本故，一讚佛功德令發求一切智心、二大悲救眾生心、三諸度淨智是厭離有為心亦是廣修勝行心；「說諸大願」下十一句正授所修十度行法，初因大願施行攝生，乃至末後二句顯於智度。二因香起行中，初知諸香體、二燒香起願、三如願普熏成大供養，文處可見，以梵本中是賣香人故。三結名體中，令眾生歡喜者，如前所說，利樂眾生故。普門者，如前所說，燒香普熏嚴法界故。見一切佛者，是所供諸佛故。天竺本云：得令一切眾生喜足普門見佛供養香身法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四授己法界中三：初歎發心為授法方便、二「我知一切」下授法門業用、三「我唯」下結法名體。就業用中有二：初療病通化，下益眾生；二「我又善知」下因香起行，上供諸佛。前中有四：初除其身苦、二與其身樂、三「然後為說」下療其心病、四「稱揚」下正授大行。此四中，初二共安樂眾生，亦是攝化方便；後二是利益眾生，亦是正授法行。就第四中有十四句：初三是授菩提心法，以是行本故，一讚佛功德令發求一切智心、二大悲救眾生心、三諸度淨智是厭離有為心亦是廣修勝行心；「說諸大願」下十一句正授所修十度行法，初因大願施行攝生，乃至末後二句顯於智度。二因香起行中，初知諸香體、二燒香起願、三如願普熏成大供養，文處可見，以梵本中是賣香人故。三結名體中，令眾生歡喜者，如前所說，利樂眾生故。普門者，如前所說，燒香普熏嚴法界故。見一切佛者，是所供諸佛故。天竺本云：得令一切眾生喜足普門見佛供養香身法門。

第五仰推勝進分中，初一句舉其人、次一句總推大益、三「其有見」下別推見益。「我當」下結非己分。第六行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進分中，初一句舉其人、次一句總推大益、三「其有見」下別推見益。「我當」下結非己分。第六行竟。

第七無著行知識中，初舉法勸修內，城名滿幢者，方便境備，勝出為名。王名滿足者，善巧智圓，違順自在，故以其王復表斯號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七無著行知識中，初舉法勸修內，城名滿幢者，方便境備，勝出為名。王名滿足者，善巧智圓，違順自在，故以其王復表斯號。

第二依教趣求中，初辭、二念、三到。就念中，初一句總念，以此無著是善巧位故，總攝已前諸位之法故，云次第憶等，此則念其教法；二「復作」下念其人力；三「如是」下明因思念得勝進。大心有十六句：初九自分行心、二「見諸佛」下得勝進心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣求中，初辭、二念、三到。就念中，初一句總念，以此無著是善巧位故，總攝已前諸位之法故，云次第憶等，此則念其教法；二「復作」下念其人力；三「如是」下明因思念得勝進。大心有十六句：初九自分行心、二「見諸佛」下得勝進心。

第三見敬申請中七：初問答指示。二「遙見彼王」下見勝依正。三覩其逆相。四以生疑怖。五空天為決，於中二：初舉前教真實令不生疑、二「菩薩方便」下明後行玄密令其信入。初中謂前善知識教汝至此，彼教不虛，何以致疑？問：善財豈不自憶前教，何故生疑？答：以對瞋瞋害障道相故，理須要疑，方乃顯知菩薩道中反道順道二行差別。不爾，耶正無以甄別。梁論戒學中釋甚深云「菩薩由如此方便勝智行殺生等十事，無染濁過失，生無量福德，速得無上菩提。要大菩薩堪行此事，此有二種：一實行、二變化。實行者，了知前人必應定作無間等業，無別方便令離此惡，唯可斷命使不作惡。又知此人若捨命已必生善道。又菩薩自念：我行殺業，必墮地獄，為彼受苦。彼雖現受少輕苦惱，來世必受樂果報也。」解云：此同《瑜伽．菩薩地》中〈戒品〉內說。「二變化者，如那羅王及善財童子，或見可愛事、或見可畏事，各令眾生生於善處。」解云：彼引此經是變化作。那羅是梵語，此云滿也。或見可愛事者，引此前文，初見依正生於可愛、後見犯王法等生於可畏，皆為益生故也。二明菩薩所作玄密之中，初二句巧智難思、後五句業用難思，謂迹違行順，非下位測量故云也。六設敬。七申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中七：初問答指示。二「遙見彼王」下見勝依正。三覩其逆相。四以生疑怖。五空天為決，於中二：初舉前教真實令不生疑、二「菩薩方便」下明後行玄密令其信入。初中謂前善知識教汝至此，彼教不虛，何以致疑？問：善財豈不自憶前教，何故生疑？答：以對瞋瞋害障道相故，理須要疑，方乃顯知菩薩道中反道順道二行差別。不爾，耶正無以甄別。梁論戒學中釋甚深云「菩薩由如此方便勝智行殺生等十事，無染濁過失，生無量福德，速得無上菩提。要大菩薩堪行此事，此有二種：一實行、二變化。實行者，了知前人必應定作無間等業，無別方便令離此惡，唯可斷命使不作惡。又知此人若捨命已必生善道。又菩薩自念：我行殺業，必墮地獄，為彼受苦。彼雖現受少輕苦惱，來世必受樂果報也。」解云：此同《瑜伽．菩薩地》中〈戒品〉內說。「二變化者，如那羅王及善財童子，或見可愛事、或見可畏事，各令眾生生於善處。」解云：彼引此經是變化作。那羅是梵語，此云滿也。或見可愛事者，引此前文，初見依正生於可愛、後見犯王法等生於可畏，皆為益生故也。二明菩薩所作玄密之中，初二句巧智難思、後五句業用難思，謂迹違行順，非下位測量故云也。六設敬。七申請。

第四「時滿足王」下明授己法界二：初授法方便，謂執手將入等，攝彼加行令趣真證。二「善男子汝觀」下正示法界令證相應，於中五：一舉果令入。二「見我此報」下示因令修。言幻化法門者，出所修因，謂逆相不實故以為名。天竺本名住幻三昧。三「我此」下舉幻用。四「當知」下辨實行。五結己自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「時滿足王」下明授己法界二：初授法方便，謂執手將入等，攝彼加行令趣真證。二「善男子汝觀」下正示法界令證相應，於中五：一舉果令入。二「見我此報」下示因令修。言幻化法門者，出所修因，謂逆相不實故以為名。天竺本名住幻三昧。三「我此」下舉幻用。四「當知」下辨實行。五結己自分。

第五仰推勝進中，初一句總推，謂後第八位當無生忍，故此推之；下九句別顯幻等甚深；後一句結非己分。第七行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中，初一句總推，謂後第八位當無生忍，故此推之；下九句別顯幻等甚深；後一句結非己分。第七行竟。

第八尊重行善知識中，初舉法教修中，城名善光者，謂順理益物，業用為光。王名大光者，大慈定光照益群品，攝化自在，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八尊重行善知識中，初舉法教修中，城名善光者，謂順理益物，業用為光。王名大光者，大慈定光照益群品，攝化自在，故以為名。

第二依教趣求中三，謂敬辭、念前、至後。就念中，熏修前法令更增勝，謂例知世間一切法幻，同入法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣求中三，謂敬辭、念前、至後。就念中，熏修前法令更增勝，謂例知世間一切法幻，同入法界。

第三「善財作如是念」下明見敬申請中有五：初起勝念作必見想。二見勝依報有十種莊嚴，一七重池塹；二七重寶牆；三十億街巷；四巷僧祇眾；五僧祇寶閣；六純寶帳；七寶蓋覆；八建幢幡；九別閣王住；十善財無染，謂知如幻故、往求善友無異念故。三見勝正報具大人相，以十種喻歎美其德。二十八者，現因位未滿故。四「彼王殿前」下見主伴攝生，先施資具後攝眾生故。下十門辨施意，欠一句。五設敬申請，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「善財作如是念」下明見敬申請中有五：初起勝念作必見想。二見勝依報有十種莊嚴，一七重池塹；二七重寶牆；三十億街巷；四巷僧祇眾；五僧祇寶閣；六純寶帳；七寶蓋覆；八建幢幡；九別閣王住；十善財無染，謂知如幻故、往求善友無異念故。三見勝正報具大人相，以十種喻歎美其德。二十八者，現因位未滿故。四「彼王殿前」下見主伴攝生，先施資具後攝眾生故。下十門辨施意，欠一句。五設敬申請，可知。

第四授己法界中五：初示己法門，謂慈勝出，離染圓滿，備故以為名。二「我於」下明得法因緣，謂於多佛所聞此法。觀察者，思惠故。清淨者，思己明淨故。修習者，修惠故。莊嚴者，證得故。三「我住此」下顯法門業用，於中四：初以法攝生，謂授法令得慈心等益；二「我以如是」下以財益物；三隨行異見；四「為我宿世」下簡定機器。四「此城眾生」下明慈定功力中二：初說彼定用；二「且待」下對現其用，於中先入定、後顯用，情與非常咸成勝益。五結己自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四授己法界中五：初示己法門，謂慈勝出，離染圓滿，備故以為名。二「我於」下明得法因緣，謂於多佛所聞此法。觀察者，思惠故。清淨者，思己明淨故。修習者，修惠故。莊嚴者，證得故。三「我住此」下顯法門業用，於中四：初以法攝生，謂授法令得慈心等益；二「我以如是」下以財益物；三隨行異見；四「為我宿世」下簡定機器。四「此城眾生」下明慈定功力中二：初說彼定用；二「且待」下對現其用，於中先入定、後顯用，情與非常咸成勝益。五結己自分。

第五仰推勝進中，初一句總推慈益深廣、二七句約喻顯德、三「我當云何」下結非己分。第八行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中，初一句總推慈益深廣、二七句約喻顯德、三「我當云何」下結非己分。第八行竟。

第九善法行知識中，初舉法勸修內，城名安住者，契合實法不為緣壞，故以為名。優婆夷名不動者，初發心時不為二乘煩惱所動，因以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善法行知識中，初舉法勸修內，城名安住者，契合實法不為緣壞，故以為名。優婆夷名不動者，初發心時不為二乘煩惱所動，因以為名。

第二依教趣求中六：一設敬辭退。二念前法門修習增長。三「作是思惟」下因思得益。四「復作是念」下念知識功能。五「善財如是悲心」下因念感讚。隨菩薩天者，是已業行之神。如來使天者，是佛為攝生神。但修菩薩行位著已去，皆有二天常隨其人，既見善財深悲入定，於定現身加讚安慰。六出定漸至等可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣求中六：一設敬辭退。二念前法門修習增長。三「作是思惟」下因思得益。四「復作是念」下念知識功能。五「善財如是悲心」下因念感讚。隨菩薩天者，是已業行之神。如來使天者，是佛為攝生神。但修菩薩行位著已去，皆有二天常隨其人，既見善財深悲入定，於定現身加讚安慰。六出定漸至等可知。

第三「推問」下見敬。申請中有四：初推問知處。二「爾時善財歡喜」下見依報得益，謂光觸得定，以是法門之宮殿故，寄光觸身得五百三昧。三「前詣」下見正報益中六：初見身勝；二宮殿勝；三香嚴勝；四眷屬勝；五離染勝有二句，先伏、後斷；六牒見總歎。頌中，上半略歎三行、下半舉喻總顯。四「偈讚已」下申請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「推問」下見敬。申請中有四：初推問知處。二「爾時善財歡喜」下見依報得益，謂光觸得定，以是法門之宮殿故，寄光觸身得五百三昧。三「前詣」下見正報益中六：初見身勝；二宮殿勝；三香嚴勝；四眷屬勝；五離染勝有二句，先伏、後斷；六牒見總歎。頌中，上半略歎三行、下半舉喻總顯。四「偈讚已」下申請可知。

第四「爾時彼女」下授己法界。於中五：初「答言」下歎美為授法方便、二「我成就」下授法門體、三「白言」下辨得法因緣、四「我入此」下顯法門業用、五「我唯知」下結己自分。就第二授法體中，無壞法門者，所修大行非緣能壞，故以為名。此總標也。「修學」下四句釋成：一以行堅是故無壞；二以持妙，謂總持稱性故；三以證玄，謂證理無二故；四以定深，謂遠離諸有莊嚴三昧故，是故名為無壞法門。就第三因緣中四：先問；二略答顯難；三重請；四「爾時優婆夷」下廣答，於中有六：初舉往見佛為發心緣，謂先見佛、後起求念；二「時彼如來」下教發十心令便不壞；三「我於爾時」下聞法發心以求佛果；四「我發是心時」下明心堅離障；五「若有眾生」下明利他攝益。六「我初發心來」下總結自他行位滿足。就第四法門業用中四：先舉法總告；二善財願見；三入定顯示，謂三昧力故，六種動世界，八相如來周于法界；四出定印述及結自分可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時彼女」下授己法界。於中五：初「答言」下歎美為授法方便、二「我成就」下授法門體、三「白言」下辨得法因緣、四「我入此」下顯法門業用、五「我唯知」下結己自分。就第二授法體中，無壞法門者，所修大行非緣能壞，故以為名。此總標也。「修學」下四句釋成：一以行堅是故無壞；二以持妙，謂總持稱性故；三以證玄，謂證理無二故；四以定深，謂遠離諸有莊嚴三昧故，是故名為無壞法門。就第三因緣中四：先問；二略答顯難；三重請；四「爾時優婆夷」下廣答，於中有六：初舉往見佛為發心緣，謂先見佛、後起求念；二「時彼如來」下教發十心令便不壞；三「我於爾時」下聞法發心以求佛果；四「我發是心時」下明心堅離障；五「若有眾生」下明利他攝益。六「我初發心來」下總結自他行位滿足。就第四法門業用中四：先舉法總告；二善財願見；三入定顯示，謂三昧力故，六種動世界，八相如來周于法界；四出定印述及結自分可知。

第五「諸大菩薩」下仰推勝進中三：初一句總推、二「如金翅」下約喻歎深、三「我當」下結非己分。第九行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大菩薩」下仰推勝進中三：初一句總推、二「如金翅」下約喻歎深、三「我當」下結非己分。第九行竟。

第十真實行善知識中，初舉法勸修內，國名不可稱者，所觀玄妙故。城名知足者，般若盡相故。有出家外道名隨順一切眾生者，巧智順機方便反道。天竺本云，外道名一切處常行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十真實行善知識中，初舉法勸修內，國名不可稱者，所觀玄妙故。城名知足者，般若盡相故。有出家外道名隨順一切眾生者，巧智順機方便反道。天竺本云，外道名一切處常行。

第二依教趣求中亦三，謂辭、念及到。就念中十句：初句念人、次二句念法、次二句念往發心等、次四句念彼堅行及示業用、後念彼修習等念其修定照理。漸到中，日沒入城者，表行位終極故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣求中亦三，謂辭、念及到。就念中十句：初句念人、次二句念法、次二句念往發心等、次四句念彼堅行及示業用、後念彼修習等念其修定照理。漸到中，日沒入城者，表行位終極故也。

第三「周遍」下明見敬申請。於中四：初推求。二「於中夜」下見其依報，謂表所依法光，破二邊闇故也。三「爾時善財」下見其正報。天明者，障盡位顯故。登山者，得位相應故。見外道者，證人法界故。一萬梵等者，主伴具足故。四設敬申請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「周遍」下明見敬申請。於中四：初推求。二「於中夜」下見其依報，謂表所依法光，破二邊闇故也。三「爾時善財」下見其正報。天明者，障盡位顯故。登山者，得位相應故。見外道者，證人法界故。一萬梵等者，主伴具足故。四設敬申請可知。

第四「答言」下授己法界。於中有四：初歎發心；二「我已安住」下示己法門體德；三「以平等」下顯法業用；四「我唯」下結己自分。初中，至一切處者，明十行滿故也，第十智度遍知故也。有二義：一依定發智普照法界、二依定發通遍至一切。下二句釋此二義，如次應知。三業用中亦二：初明普觀智用、二無作通用。前中三，初舉平等惠光、二「觀察」下照機差別、三「以妙智」下說法被益。「復次」下第二無作通中二：一機莫能測、二類顯十方。種種智是意業，色像音聲是身語。亦如是者，此有二義：一明彼無作神足所現色像，亦如巧智用遍十方，故云亦復如是；二以知足城類閻浮，以閻浮類三千界，以三千界類十方界，故云亦復如是。此則雙結智通三業具也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下授己法界。於中有四：初歎發心；二「我已安住」下示己法門體德；三「以平等」下顯法業用；四「我唯」下結己自分。初中，至一切處者，明十行滿故也，第十智度遍知故也。有二義：一依定發智普照法界、二依定發通遍至一切。下二句釋此二義，如次應知。三業用中亦二：初明普觀智用、二無作通用。前中三，初舉平等惠光、二「觀察」下照機差別、三「以妙智」下說法被益。「復次」下第二無作通中二：一機莫能測、二類顯十方。種種智是意業，色像音聲是身語。亦如是者，此有二義：一明彼無作神足所現色像，亦如巧智用遍十方，故云亦復如是；二以知足城類閻浮，以閻浮類三千界，以三千界類十方界，故云亦復如是。此則雙結智通三業具也。

第五「諸大菩薩」下仰推勝進中十句：初身等眾生數者，顯至一切處神足過於己也；次一句所依定過；次二句所發通過；餘句所發智過。「我當」下結非己分。第十行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大菩薩」下仰推勝進中十句：初身等眾生數者，顯至一切處神足過於己也；次一句所依定過；次二句所發通過；餘句所發智過。「我當」下結非己分。第十行竟。

自下大段第四有十知識，明十迴向德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大段第四有十知識，明十迴向德。

初甘露味國等，明第一救護眾生離眾生相迴向。於中五義同前。初舉法勸修中，甘露味者，救生善巧之勝味也。長者同前。德相淨勝名曰青蓮，巧知諸香故復名香，從相及智名青蓮花香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初甘露味國等，明第一救護眾生離眾生相迴向。於中五義同前。初舉法勸修中，甘露味者，救生善巧之勝味也。長者同前。德相淨勝名曰青蓮，巧知諸香故復名香，從相及智名青蓮花香。

第二「時善財」下依教趣求中四：初設敬辭退。二「爾時」下起勝欲樂，於中四，初於世不著、二「常樂」下專悕大行、三「專求此等」下結其意樂、四漸遊等明至後位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時善財」下依教趣求中四：初設敬辭退。二「爾時」下起勝欲樂，於中四，初於世不著、二「常樂」下專悕大行、三「專求此等」下結其意樂、四漸遊等明至後位。

第三見敬申請中三：初設敬；二「白言」下申意十句，初五上求果德、後五悕成因行；三「而未知」下請問所要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中三：初設敬；二「白言」下申意十句，初五上求果德、後五悕成因行；三「而未知」下請問所要。

第四「答言」下示己法界。於中二：初歎發心；二正授法界中，先舉所知法門、後結名字。前中三：初列所知香體，有三十種，於中先知世間依正香熏習、二「除滅煩惱」下知出世間正行香熏習，菩薩以此饒益眾生。二「彼香生起」下明知香法義有十種：一知所因起、二知香氣至處、三知至已成益、四所作圓滿、五能令喜悅清淨、六令離惱安隱、七巧便入法、八所知分齊、九所作行業、十究竟根本。三「善男子」下知香業用，略舉十種：初內以十義知之。龍鬪生者，知生起也。光雲覆甘味國者，知所行也。降香水者，知成就也。著身金色者，知具足也。聞香歡樂者，知清淨也。滅一切病等者，知安穩也。專向等者，是方便也。我知彼等者，是境界也。為說法者，是行業也。令發心不退者，是根本也。牛頭香等九種，皆各有十義，文中存略故，或二或三等，准之。先陀婆，此云石鹽名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界。於中二：初歎發心；二正授法界中，先舉所知法門、後結名字。前中三：初列所知香體，有三十種，於中先知世間依正香熏習、二「除滅煩惱」下知出世間正行香熏習，菩薩以此饒益眾生。二「彼香生起」下明知香法義有十種：一知所因起、二知香氣至處、三知至已成益、四所作圓滿、五能令喜悅清淨、六令離惱安隱、七巧便入法、八所知分齊、九所作行業、十究竟根本。三「善男子」下知香業用，略舉十種：初內以十義知之。龍鬪生者，知生起也。光雲覆甘味國者，知所行也。降香水者，知成就也。著身金色者，知具足也。聞香歡樂者，知清淨也。滅一切病等者，知安穩也。專向等者，是方便也。我知彼等者，是境界也。為說法者，是行業也。令發心不退者，是根本也。牛頭香等九種，皆各有十義，文中存略故，或二或三等，准之。先陀婆，此云石鹽名也。

第五仰推中，先舉所推，於中初離障、二「智慧」下成出世三學位香；後「我當」下結非己分。初迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中，先舉所推，於中初離障、二「智慧」下成出世三學位香；後「我當」下結非己分。初迴向竟。

第二不壞迴向知識中，初舉法勸修內，城名樓閣者，大悲依智勝出之狀。海師自在者，於佛法海及生死海能善通達及運度，故以為名。教問可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二不壞迴向知識中，初舉法勸修內，城名樓閣者，大悲依智勝出之狀。海師自在者，於佛法海及生死海能善通達及運度，故以為名。教問可知。

第二依教趣入中三：初設敬辭退。二在路起勝念，於中初觀法真正；二「復作」下念法由人，起於求心，先總念、後「何以」下釋成；三「作是念」下至彼推求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中三：初設敬辭退。二在路起勝念，於中初觀法真正；二「復作」下念法由人，起於求心，先總念、後「何以」下釋成；三「作是念」下至彼推求。

第三見敬申請中三：先見所在，謂海岸等者，是說法所作之所也；二設敬、三申請，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中三：先見所在，謂海岸等者，是說法所作之所也；二設敬、三申請，並可知。

第四「答言」下示己法界。於中二：先歎發心能問、二「我成就」下舉法授與。前中三：初歎問行體、二「逮得」下明行用、三「薩婆若」下明行得果。二授法中亦三：初舉名體、二「在此」下明業用、三「我唯」下結己分齊。初中，大悲幢淨行者，以殊勝大悲，於生死海拔出眾生，名為淨行。二業用中二：初在此城中因苦行度生；二「我知海中」下善知海相，因入海度生。前中三：初授法方便、二「廣為說」下正明授法、三「我住」下結。就授法中，起其宿善發菩提心，此是總；下三心是別。《起信論》云「發菩提心者，發三種心：一者直心，正念真心法故；二者深心，樂修一切諸善行故；三者大悲心，救拔一切苦眾生故。」「除生死」下顯三心業用，初是直心離苦、二「攝取」下悲心攝物、三「得一切」下深心得法。下結城中益生。二知海益生中二：初明智知海、二「我已成就」下正顯益生。前中，初十句知寶、次知龍宮等難。大身應是修羅，以四位修羅俱在海下故。次知水色時風等。二正益生中，成就如是智者，牒前所解。遂為入海導師，則說法海以度眾生，故云為益眾生故入海等。「悉令」下別顯益相，有十法海：初四自利海、後六利他海。下結中二：先結益用不虛、二結唯一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界。於中二：先歎發心能問、二「我成就」下舉法授與。前中三：初歎問行體、二「逮得」下明行用、三「薩婆若」下明行得果。二授法中亦三：初舉名體、二「在此」下明業用、三「我唯」下結己分齊。初中，大悲幢淨行者，以殊勝大悲，於生死海拔出眾生，名為淨行。二業用中二：初在此城中因苦行度生；二「我知海中」下善知海相，因入海度生。前中三：初授法方便、二「廣為說」下正明授法、三「我住」下結。就授法中，起其宿善發菩提心，此是總；下三心是別。《起信論》云「發菩提心者，發三種心：一者直心，正念真心法故；二者深心，樂修一切諸善行故；三者大悲心，救拔一切苦眾生故。」「除生死」下顯三心業用，初是直心離苦、二「攝取」下悲心攝物、三「得一切」下深心得法。下結城中益生。二知海益生中二：初明智知海、二「我已成就」下正顯益生。前中，初十句知寶、次知龍宮等難。大身應是修羅，以四位修羅俱在海下故。次知水色時風等。二正益生中，成就如是智者，牒前所解。遂為入海導師，則說法海以度眾生，故云為益眾生故入海等。「悉令」下別顯益相，有十法海：初四自利海、後六利他海。下結中二：先結益用不虛、二結唯一法。

第五「諸大」下仰推中二：先舉所推，初推自行海、二「以善方便」下推利他海；後「我當」下結非己分。第二迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大」下仰推中二：先舉所推，初推自行海、二「以善方便」下推利他海；後「我當」下結非己分。第二迴向竟。

第三等諸佛迴向知識中，初舉法勸修內，城名可樂者，已境界等佛土，可願樂也。長者無上勝者，以得勝通，更無加過，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三等諸佛迴向知識中，初舉法勸修內，城名可樂者，已境界等佛土，可願樂也。長者無上勝者，以得勝通，更無加過，故以為名。

第二依教趣入中三：初設敬辭退、二在路念法、三至後推求。念法中，初增廣自分、二「修習」下修八勝進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中三：初設敬辭退、二在路念法、三至後推求。念法中，初增廣自分、二「修習」下修八勝進。

第三「城東」下明見敬申請中三：初明依報所在。城東林等者，於城攝化，栖託之便也。在彼說法，正明攝化之相。二「爾時」下見已設敬。三「白言」下申請中，前五體良久，以身表心。重稱己名，以語表心，顯愍重之極。又顯已是修行之器，悕其說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「城東」下明見敬申請中三：初明依報所在。城東林等者，於城攝化，栖託之便也。在彼說法，正明攝化之相。二「爾時」下見已設敬。三「白言」下申請中，前五體良久，以身表心。重稱己名，以語表心，顯愍重之極。又顯已是修行之器，悕其說法也。

第四示己法界中二：先歎其發心，為授法方便。二「我成就」下正授己法，於中三：初標名總現、二「何等」釋法義用、三「我唯」下結法歸人。初中，神力遍到眾生之所，名至一切趣。於中說法益生，名淨行莊嚴。此至一切趣，不由功用任運遍至，故云無依無作。非他力持，故云無依。非自加行，故云無作。此則稱法性而普遍也。釋中，先徵問、後正釋。正釋中，先至此三千界一切趣，說法益生成淨行嚴。種種論者，五明等也。二「如此」下至十方界一切趣，成淨行嚴。「我唯」下結己分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四示己法界中二：先歎其發心，為授法方便。二「我成就」下正授己法，於中三：初標名總現、二「何等」釋法義用、三「我唯」下結法歸人。初中，神力遍到眾生之所，名至一切趣。於中說法益生，名淨行莊嚴。此至一切趣，不由功用任運遍至，故云無依無作。非他力持，故云無依。非自加行，故云無作。此則稱法性而普遍也。釋中，先徵問、後正釋。正釋中，先至此三千界一切趣，說法益生成淨行嚴。種種論者，五明等也。二「如此」下至十方界一切趣，成淨行嚴。「我唯」下結己分齊。

第五「諸大」下仰推勝進中，初明身業遍，謂身等於剎不待神力，是故過前，是所推也、二「逮得」下明語業、三「分別」下明意業。「我當」下結非己知。等諸佛迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大」下仰推勝進中，初明身業遍，謂身等於剎不待神力，是故過前，是所推也、二「逮得」下明語業、三「分別」下明意業。「我當」下結非己知。等諸佛迴向竟。

第四至一切處迴向善知識中，初舉法勸修中亦三：先指處、二示人、三教問。國名難忍者，表能證難證也。迦陵迦者，此云鬪諍時也。婆提者，正云婆那，此云林也。謂彼菩薩在此林中說法破障，故云鬪諍。鬪諍顯理，亦名難忍。比丘尼者，顯慈悲淨惠。名師子奮迅者，淨惠無畏，決定說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四至一切處迴向善知識中，初舉法勸修中亦三：先指處、二示人、三教問。國名難忍者，表能證難證也。迦陵迦者，此云鬪諍時也。婆提者，正云婆那，此云林也。謂彼菩薩在此林中說法破障，故云鬪諍。鬪諍顯理，亦名難忍。比丘尼者，顯慈悲淨惠。名師子奮迅者，淨惠無畏，決定說法。

第二依教趣入中三：先設敬辭去、二至後推求、三指示所在。准律中，尼投陀皆在王園，以藉外護方得長道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中三：先設敬辭去、二至後推求、三指示所在。准律中，尼投陀皆在王園，以藉外護方得長道。

第三見敬申請中亦三：一見、二敬、三請。初見中亦三：初見依報、二見正報、三總結奇特。初中依報淨土，略顯六義：一見大樹莊嚴，略舉八種。二復見彼園泉流下寶池莊嚴。八功德水者，一輕、二冷、三軟、四美、五淨、六不臭、七飲時調適、八飲已無患。三從「一一樹下」下敷座莊嚴。四「無量莊嚴」下明雜種莊嚴。五「善財見」下出其所因，謂皆是出世善根，及如幻智之所成就。六「三千」下明果用自在無障無礙。二見正報中二：初見遍坐諸座，勝德顯彰。於中先遍坐，後約十喻顯德。婆樓那者，此名水，應是水天佛，見已成益故也。二「見處一座」下明見處遍坐廣說法要，於中有五：初為八部眾說法、二「樂聲聞」下為二乘說法、三「為樂大乘者」下為菩薩說法、四「見處如是」下總結化益、五「何以故」下釋其所由。初為淨居天說無盡者，彼天形中最淨，無常有盡，為說出世無盡性故。為梵說普妙聲者，彼於世中自謂好聲，為說法界勝流普妙音也。為他化天翻世自在，故說菩薩自在也。為化樂天說淨行法具德莊嚴。為兜率天說心藏旋復者，說大迴向不退轉也。為夜摩天翻其有量莊嚴，為說無量嚴也。為釋天說，令厭離五欲也。為龍王說方便救護眾生者，方便降雨，濟眾生故。又以法救龍金翅等苦。提頭等，等取餘三天王，為說無盡行法。為摩睺等說理智巧嚴。為迦樓等說法，捨世海中大力，令於生死海中以悲智力令無畏也。為緊那說佛正行智光，令破著樂。為摩睺說佛喜者，以蛇性多瞋，聞佛則喜也。為人說出世勝趣。為羅剎說慈悲，不令奪命故也。下為二乘中，初為樂聲聞說勝智光者，令捨小惠，樂大乘智光也。為樂緣覺說，令捨劣樂佛殊勝功德故也。下明為大乘人，初為地前說定惠之光，次為地上初地發心說十大願，餘九地可知。為金剛力士說智慧金剛者，此是十地滿後，說金剛喻定智，破微細著等也。此比丘尼既為第十地菩薩等說法，明非是小人為寄位，故當迴向位也。四「見如是」下總結化益。五「何以故」下釋所由中，以此尼成百萬等中，略舉十門般若，則是前所說之法門等。三「善財見」下總結見聞奇特可知。二「五體」下明設敬中，以根緣相稱故，自見己身遍尼所在，同皆右遶，等彼所入故也。又亦即是至一切處迴向，隨心自在故也。三「白言」下申請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中亦三：一見、二敬、三請。初見中亦三：初見依報、二見正報、三總結奇特。初中依報淨土，略顯六義：一見大樹莊嚴，略舉八種。二復見彼園泉流下寶池莊嚴。八功德水者，一輕、二冷、三軟、四美、五淨、六不臭、七飲時調適、八飲已無患。三從「一一樹下」下敷座莊嚴。四「無量莊嚴」下明雜種莊嚴。五「善財見」下出其所因，謂皆是出世善根，及如幻智之所成就。六「三千」下明果用自在無障無礙。二見正報中二：初見遍坐諸座，勝德顯彰。於中先遍坐，後約十喻顯德。婆樓那者，此名水，應是水天佛，見已成益故也。二「見處一座」下明見處遍坐廣說法要，於中有五：初為八部眾說法、二「樂聲聞」下為二乘說法、三「為樂大乘者」下為菩薩說法、四「見處如是」下總結化益、五「何以故」下釋其所由。初為淨居天說無盡者，彼天形中最淨，無常有盡，為說出世無盡性故。為梵說普妙聲者，彼於世中自謂好聲，為說法界勝流普妙音也。為他化天翻世自在，故說菩薩自在也。為化樂天說淨行法具德莊嚴。為兜率天說心藏旋復者，說大迴向不退轉也。為夜摩天翻其有量莊嚴，為說無量嚴也。為釋天說，令厭離五欲也。為龍王說方便救護眾生者，方便降雨，濟眾生故。又以法救龍金翅等苦。提頭等，等取餘三天王，為說無盡行法。為摩睺等說理智巧嚴。為迦樓等說法，捨世海中大力，令於生死海中以悲智力令無畏也。為緊那說佛正行智光，令破著樂。為摩睺說佛喜者，以蛇性多瞋，聞佛則喜也。為人說出世勝趣。為羅剎說慈悲，不令奪命故也。下為二乘中，初為樂聲聞說勝智光者，令捨小惠，樂大乘智光也。為樂緣覺說，令捨劣樂佛殊勝功德故也。下明為大乘人，初為地前說定惠之光，次為地上初地發心說十大願，餘九地可知。為金剛力士說智慧金剛者，此是十地滿後，說金剛喻定智，破微細著等也。此比丘尼既為第十地菩薩等說法，明非是小人為寄位，故當迴向位也。四「見如是」下總結化益。五「何以故」下釋所由中，以此尼成百萬等中，略舉十門般若，則是前所說之法門等。三「善財見」下總結見聞奇特可知。二「五體」下明設敬中，以根緣相稱故，自見己身遍尼所在，同皆右遶，等彼所入故也。又亦即是至一切處迴向，隨心自在故也。三「白言」下申請可知。

第四「我成就」下正示己法界。於中有四：初標名、二顯體、三辨用、四結位。初中，菩薩一切智底者，有三義：一位居菩薩，得百萬僧祇般若智用，盡佛一切智之原底，謂如上文，乃至為等覺地菩薩說法，非下地能爾，故得斯法；二智光頓照三際，窮種智之境，故以為名；三廣興供養，盡佛八相智之原底，故得此名。二「大聖」下，明體。於中先問、後答。智光等者，明般若具德也。於一念者，頓照也。普照三世者，廣照也。則以廣智具德為其體性。三「大聖」下明業用中，亦先問、後答。答中，先辨業用所依，謂此法門境用之前處有此法林三昧，今入此定已現斯業用；下正顯業用中三：先上供八相諸佛、二「若有眾生」下明下救眾生、三「我不起」下遠離二相顯無思業用。四「我唯」下結自分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「我成就」下正示己法界。於中有四：初標名、二顯體、三辨用、四結位。初中，菩薩一切智底者，有三義：一位居菩薩，得百萬僧祇般若智用，盡佛一切智之原底，謂如上文，乃至為等覺地菩薩說法，非下地能爾，故得斯法；二智光頓照三際，窮種智之境，故以為名；三廣興供養，盡佛八相智之原底，故得此名。二「大聖」下，明體。於中先問、後答。智光等者，明般若具德也。於一念者，頓照也。普照三世者，廣照也。則以廣智具德為其體性。三「大聖」下明業用中，亦先問、後答。答中，先辨業用所依，謂此法門境用之前處有此法林三昧，今入此定已現斯業用；下正顯業用中三：先上供八相諸佛、二「若有眾生」下明下救眾生、三「我不起」下遠離二相顯無思業用。四「我唯」下結自分位。

第五「諸大」下仰推勝進，於中十事五對：一窮法無著；二約身外廣遍、內包容；三外速往、內含力；四外遍舉、內廣容；五一念廣攝生、後攝於多劫，則知一一念中攝生無盡。「我當」下結非己分。至一切處迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大」下仰推勝進，於中十事五對：一窮法無著；二約身外廣遍、內包容；三外速往、內含力；四外遍舉、內廣容；五一念廣攝生、後攝於多劫，則知一一念中攝生無盡。「我當」下結非己分。至一切處迴向竟。

第五無盡功德藏迴向知識中，初舉法勸修內亦三，謂貪相違道得險難名，實行內備名寶莊嚴。婆須密多，此云世友，亦名天友，以巧能引攝諸世間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五無盡功德藏迴向知識中，初舉法勸修內亦三，謂貪相違道得險難名，實行內備名寶莊嚴。婆須密多，此云世友，亦名天友，以巧能引攝諸世間故。

第二依教進入中亦三，謂敬辭、念法及至後位。就念法中，初因前尼惠照其心，故令長養佛智；二「一心」下因思念前法，後更增長悲智願行。就至後位推求中四：初推問勝故、二為淺智疑怪、三為深智歎善、四指示所在。問：何故前示瞋及耶見，善財自疑；今現貪相，乃令他疑？答：以前二親障菩薩道故，貪愛順悲障行劣故，是故《決定毘尼經》菩薩寧起百千貪心，不起一瞋等。又釋：善財於前瞋及耶見已為調伏，是故於此更不敢疑。指示中，在深宮內者，依《三法度經》，國是智慧境，城是神通境，宮殿是說法境。今此女人正證欲如，故在深宮。往詣門者，加行位終，至正證三昧門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教進入中亦三，謂敬辭、念法及至後位。就念法中，初因前尼惠照其心，故令長養佛智；二「一心」下因思念前法，後更增長悲智願行。就至後位推求中四：初推問勝故、二為淺智疑怪、三為深智歎善、四指示所在。問：何故前示瞋及耶見，善財自疑；今現貪相，乃令他疑？答：以前二親障菩薩道故，貪愛順悲障行劣故，是故《決定毘尼經》菩薩寧起百千貪心，不起一瞋等。又釋：善財於前瞋及耶見已為調伏，是故於此更不敢疑。指示中，在深宮內者，依《三法度經》，國是智慧境，城是神通境，宮殿是說法境。今此女人正證欲如，故在深宮。往詣門者，加行位終，至正證三昧門也。

第三「善財聞」下明見敬申請，於中三：謂見、敬、請。就見中二：先見依果、後見正報。依報中，古釋云：十重寶牆者，是十地位。十行樹者，是十度行。十重塹者，是十地中戒行。八功德水者，是八定水盈滿也。敷以覺花樓閣者，後得依正體，重成故也。二見正報中二：初見三業勝相、二「大眾」下顯眷屬殊勝。設敬申請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「善財聞」下明見敬申請，於中三：謂見、敬、請。就見中二：先見依果、後見正報。依報中，古釋云：十重寶牆者，是十地位。十行樹者，是十度行。十重塹者，是十地中戒行。八功德水者，是八定水盈滿也。敷以覺花樓閣者，後得依正體，重成故也。二見正報中二：初見三業勝相、二「大眾」下顯眷屬殊勝。設敬申請可知。

第四「答言」下示己法界，於中有四：一標名顯體、二「若天見」下辨其業用、三「白言」下得法因緣、四「我唯」下結己自分。前中，離欲實際清淨法門者，有二義：一約自行，雖悲願留惑示現欲處，然大智照欲則體性空，名實際淨也。如《淨名》「在欲而行禪」等。又《諸法無行經》云「貪欲則是道，恚癡亦復然。」二約利生，謂雖留惑示現在欲，令處欲眾生要當離欲，得此實際清淨法也，如掩提遮女等。二明業用中二：初身同器現、二「若有眾生」下以法益生。於中有十種三昧，皆是以欲化處欲眾生，令得如此甚深三昧。阿梨宜者，此云抱持摩觸，是攝受之相，故得彼三昧也。阿眾毘者，此云嗚口，得言教密藏之定。「如是」下總結，並是極位大菩薩所作，非下位所知，如《攝論》定學中說。三明得法因緣中二：先問、後答。答中，先答於何所種善、後「善男子」下答修何等業，並可知。四「我唯」下結已唯知此一方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界，於中有四：一標名顯體、二「若天見」下辨其業用、三「白言」下得法因緣、四「我唯」下結己自分。前中，離欲實際清淨法門者，有二義：一約自行，雖悲願留惑示現欲處，然大智照欲則體性空，名實際淨也。如《淨名》「在欲而行禪」等。又《諸法無行經》云「貪欲則是道，恚癡亦復然。」二約利生，謂雖留惑示現在欲，令處欲眾生要當離欲，得此實際清淨法也，如掩提遮女等。二明業用中二：初身同器現、二「若有眾生」下以法益生。於中有十種三昧，皆是以欲化處欲眾生，令得如此甚深三昧。阿梨宜者，此云抱持摩觸，是攝受之相，故得彼三昧也。阿眾毘者，此云嗚口，得言教密藏之定。「如是」下總結，並是極位大菩薩所作，非下位所知，如《攝論》定學中說。三明得法因緣中二：先問、後答。答中，先答於何所種善、後「善男子」下答修何等業，並可知。四「我唯」下結已唯知此一方便。

第五「諸大」下仰推勝進，諸大菩薩有無量廣大方便，我豈能知？無盡功德藏迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大」下仰推勝進，諸大菩薩有無量廣大方便，我豈能知？無盡功德藏迴向竟。

第六隨順平等善根迴向知識中，初舉法勸修內，首婆波羅者，此云善妙到彼岸。安住者，謂得佛法身，常住供養故。又准天竺本應名攝持，或名執持攝入，攝取諸善法故。常供塔者，以於塔處常見法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六隨順平等善根迴向知識中，初舉法勸修內，首婆波羅者，此云善妙到彼岸。安住者，謂得佛法身，常住供養故。又准天竺本應名攝持，或名執持攝入，攝取諸善法故。常供塔者，以於塔處常見法身故。

第二依教趣入中，略無念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中，略無念法。

第三見敬請中，略無見敬，故云乃至也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬請中，略無見敬，故云乃至也。

第四「答言」下示己法界中四：一標名、二辨體、三業用、四結德。初諸佛常身，名不滅度。因位照達，名菩薩法門。二「住此」下顯體狀中二：初見佛功德身常，除化眾生者，但變異他心令見出歿，其實常身無出無滅。又佛月常住，但眾生心水影有現滅。二「開塔戶」下見佛法身常，以見佛體性無限盡故。以開塔者，開其事相也。得定者，見理性也。得妙法者，得理中恒沙功德法也。三「白言」下明業用中，先問、後答。答中二：初見此界三世諸佛、後類結十方。前中，初見過去佛因果等事、二類未來現在。四「我唯」下結自分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界中四：一標名、二辨體、三業用、四結德。初諸佛常身，名不滅度。因位照達，名菩薩法門。二「住此」下顯體狀中二：初見佛功德身常，除化眾生者，但變異他心令見出歿，其實常身無出無滅。又佛月常住，但眾生心水影有現滅。二「開塔戶」下見佛法身常，以見佛體性無限盡故。以開塔者，開其事相也。得定者，見理性也。得妙法者，得理中恒沙功德法也。三「白言」下明業用中，先問、後答。答中二：初見此界三世諸佛、後類結十方。前中，初見過去佛因果等事、二類未來現在。四「我唯」下結自分位。

第五「諸大」下仰推勝進中，長者雖知三世佛不滅，然未能以能知之一念與所知之三際平等無二也；二未能即能知智住所知佛位；三知前後一切劫，不能知無劫想；四雖見佛不滅，不能知此佛則彼佛平等義；五「如來」下亦不能以染淨能所平等無二，謂心、佛及眾生是三無差別；六「淨莊嚴」下雖照三世，不能則智攝德；七「成就」下雖知佛，未能同佛威儀；八「分別」下不能於法自在。「我當」下總結已不能。堅固善根迴向位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大」下仰推勝進中，長者雖知三世佛不滅，然未能以能知之一念與所知之三際平等無二也；二未能即能知智住所知佛位；三知前後一切劫，不能知無劫想；四雖見佛不滅，不能知此佛則彼佛平等義；五「如來」下亦不能以染淨能所平等無二，謂心、佛及眾生是三無差別；六「淨莊嚴」下雖照三世，不能則智攝德；七「成就」下雖知佛，未能同佛威儀；八「分別」下不能於法自在。「我當」下總結已不能。堅固善根迴向位竟。

第七隨順等觀一切眾生迴向知識中，初舉法勸修內，光明山者，彼山樹花常有光明，表大悲光明普門示現。此山在南印度南邊，天竺本名逋多羅山，此無正翻，以義譯之名小樹蔓莊嚴山。又《十一面經》在此山說。觀世音者，有名光世音，有名觀自在，梵名逋盧羯底攝伐羅。逋盧羯底，此云觀。毘盧，此云光。以聲字相近，是以有翻為光。攝伐羅，此云自在。攝多，此云音。勘梵本諸經中有作攝多、有攝伐羅，是以翻譯不同也。《觀世音經》中即時觀其音聲皆得解脫。解云：等觀世間，隨聲救苦，名觀世音。彼經中具有三輪：初語業，稱名除七災，謂水火等。二身業，禮拜滿二願，謂求男女等。三意業，存念除三毒，謂若貪欲等。並如彼說。若偏就語業名觀世音，以業用多故。若就身語名光世音，以身光照及故。若具三輪，攝物無礙名觀自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七隨順等觀一切眾生迴向知識中，初舉法勸修內，光明山者，彼山樹花常有光明，表大悲光明普門示現。此山在南印度南邊，天竺本名逋多羅山，此無正翻，以義譯之名小樹蔓莊嚴山。又《十一面經》在此山說。觀世音者，有名光世音，有名觀自在，梵名逋盧羯底攝伐羅。逋盧羯底，此云觀。毘盧，此云光。以聲字相近，是以有翻為光。攝伐羅，此云自在。攝多，此云音。勘梵本諸經中有作攝多、有攝伐羅，是以翻譯不同也。《觀世音經》中即時觀其音聲皆得解脫。解云：等觀世間，隨聲救苦，名觀世音。彼經中具有三輪：初語業，稱名除七災，謂水火等。二身業，禮拜滿二願，謂求男女等。三意業，存念除三毒，謂若貪欲等。並如彼說。若偏就語業名觀世音，以業用多故。若就身語名光世音，以身光照及故。若具三輪，攝物無礙名觀自在。

第二依教趣入中亦三：就念法內十句，皆是依前教力增修行。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中亦三：就念法內十句，皆是依前教力增修行。餘並可知。

第三見敬申請中亦三：初見中二，先善財見觀音、後觀音歎善財。前中四：初見勝依正。住山西阿者，謂據山阿面東而住，是向明之相也；二為眾說法；三諦觀不瞬；四「作如是念」下勝念熏心。於中，初八句別顯、後二句總結。二「時觀音」下歎善財德中十句：初歎心勝，謂具三心。二「向普賢」下歎行願勝。三「欲聞」下歎持法勝。四「增長」下增善無厭。五順友教命。六「從文殊」下所依最勝，以賴彼發心，故云從彼海起。又釋：從本覺所流，故云從彼智起。七「成就」下歎成善根，故得佛加被力定也。八「離懈怠」下歎求法專誠。九歎見佛成行。十「智慧」下歎智滿圓證。「爾時」下敬請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中亦三：初見中二，先善財見觀音、後觀音歎善財。前中四：初見勝依正。住山西阿者，謂據山阿面東而住，是向明之相也；二為眾說法；三諦觀不瞬；四「作如是念」下勝念熏心。於中，初八句別顯、後二句總結。二「時觀音」下歎善財德中十句：初歎心勝，謂具三心。二「向普賢」下歎行願勝。三「欲聞」下歎持法勝。四「增長」下增善無厭。五順友教命。六「從文殊」下所依最勝，以賴彼發心，故云從彼海起。又釋：從本覺所流，故云從彼智起。七「成就」下歎成善根，故得佛加被力定也。八「離懈怠」下歎求法專誠。九歎見佛成行。十「智慧」下歎智滿圓證。「爾時」下敬請可知。

第四「答言」下示己法界中二：先歎發心，明授法方便；二「我已」下正示己法，於中四：一標名、二辨德、三顯用、四結位。初中，大悲者，是同體悲也。又是無緣悲也，故名大悲。又具三悲，故名大悲。光明之行者，以悲光益物，故以成行。天竺本名一切佛悲密智藏解脫。解云：以巧悲密攝眾生故也。二「教化」下辨其德，於中二：初不離佛所現眾生前、二「或以」下以四攝等成攝化之益。三「善男子」下明其業用，於中三：初行法立誓、二令離怖畏有十八種、三「復次」下令行不退、四「我唯」下結己自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界中二：先歎發心，明授法方便；二「我已」下正示己法，於中四：一標名、二辨德、三顯用、四結位。初中，大悲者，是同體悲也。又是無緣悲也，故名大悲。又具三悲，故名大悲。光明之行者，以悲光益物，故以成行。天竺本名一切佛悲密智藏解脫。解云：以巧悲密攝眾生故也。二「教化」下辨其德，於中二：初不離佛所現眾生前、二「或以」下以四攝等成攝化之益。三「善男子」下明其業用，於中三：初行法立誓、二令離怖畏有十八種、三「復次」下令行不退、四「我唯」下結己自分。

第五「諸大」下仰推中四：先推普賢願行、二「不斷」下行業流續、三「知一切」下明攝生相續、四「我當」下結非己分。隨順等觀一切眾生迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大」下仰推中四：先推普賢願行、二「不斷」下行業流續、三「知一切」下明攝生相續、四「我當」下結非己分。隨順等觀一切眾生迴向竟。

第八如相迴向善知識中，初舉法觀修內二：初正趣東來、二觀音指示、三教其問道。初中，東方來者，表如相，證智開明之狀。名正趣者，神力速至十方諸趣，以正法攝生，故以為名。天竺本云：有一菩薩名不行餘道。解云：唯行佛道，不行餘二乘等道，即當正趣，謂趣正故也。梵本約遮，漢本就表。住金剛山頂者，則是此光明山也，表住於如相，不可破壞故也。下明動地寶嚴，放光雨供。來詣觀音者，明智就悲，亦是隨化有緣示導善財。二「時觀音」下對審指示。三「汝詣」下教問可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八如相迴向善知識中，初舉法觀修內二：初正趣東來、二觀音指示、三教其問道。初中，東方來者，表如相，證智開明之狀。名正趣者，神力速至十方諸趣，以正法攝生，故以為名。天竺本云：有一菩薩名不行餘道。解云：唯行佛道，不行餘二乘等道，即當正趣，謂趣正故也。梵本約遮，漢本就表。住金剛山頂者，則是此光明山也，表住於如相，不可破壞故也。下明動地寶嚴，放光雨供。來詣觀音者，明智就悲，亦是隨化有緣示導善財。二「時觀音」下對審指示。三「汝詣」下教問可知。

第二「時善財」下依教趣入中二：初禮、二念法至後位。何故不念觀音悲門？以悲不離智，故令悲深入於智海，方為究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時善財」下依教趣入中二：初禮、二念法至後位。何故不念觀音悲門？以悲不離智，故令悲深入於智海，方為究竟。

第三「辭詣」下見敬申請。前已見故，但有詣敬申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「辭詣」下見敬申請。前已見故，但有詣敬申請。

第四「我已成就」下示己法界，於中三：初標名、二辨義、三結位。初中，十方無際，名為普門。一念遍至，號曰速行。二「白言」下辨義中，先興三問、後還三答。一問得法之處、二問來處遠近、三問來時多少。答中三：先歎深簡器。唯精進等者，則是善財正當其人。以根緣相稱，欲為說故；二「唯願」下起勝欲樂；三「答言」下正釋所問。妙藏剎者，答所從來處也。佛所等，答得法處也。「從彼發來」下答來時久如也，亦顯是遠近也。二「於一念」下釋爾許劫中行之分齊，正顯速行義。三「所經諸國」下辨速行成修行義，謂上供諸佛、下救眾生，非直不廢速行而成妙行，亦乃則以速行成此勝行。四「乃至」下結通十方，謂從東既爾，十方亦然。三「我唯」下結己自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「我已成就」下示己法界，於中三：初標名、二辨義、三結位。初中，十方無際，名為普門。一念遍至，號曰速行。二「白言」下辨義中，先興三問、後還三答。一問得法之處、二問來處遠近、三問來時多少。答中三：先歎深簡器。唯精進等者，則是善財正當其人。以根緣相稱，欲為說故；二「唯願」下起勝欲樂；三「答言」下正釋所問。妙藏剎者，答所從來處也。佛所等，答得法處也。「從彼發來」下答來時久如也，亦顯是遠近也。二「於一念」下釋爾許劫中行之分齊，正顯速行義。三「所經諸國」下辨速行成修行義，謂上供諸佛、下救眾生，非直不廢速行而成妙行，亦乃則以速行成此勝行。四「乃至」下結通十方，謂從東既爾，十方亦然。三「我唯」下結己自分。

第五「諸大」下仰推中，初一句總推；二別推，所住境界無量無壞，不同正趣唯此住一金剛山頂；三別推速行，謂以法身本來滿法界，不待速行；四「分別」下推其所作，謂說法度生皆等三世無著等也；五「我當」下結非己分。如相迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「諸大」下仰推中，初一句總推；二別推，所住境界無量無壞，不同正趣唯此住一金剛山頂；三別推速行，謂以法身本來滿法界，不待速行；四「分別」下推其所作，謂說法度生皆等三世無著等也；五「我當」下結非己分。如相迴向竟。

第九無縛無著解脫迴向中，初舉法勸修內，城名婆羅波提者，正云墮羅拔提，此云有門城，謂城有端嚴之門，故以為名也。大天者，無縛淨報，勝出自在，故立斯號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九無縛無著解脫迴向中，初舉法勸修內，城名婆羅波提者，正云墮羅拔提，此云有門城，謂城有端嚴之門，故以為名也。大天者，無縛淨報，勝出自在，故立斯號。

第二依教趣入內四：初禮辭；二念法中三，初思求前法、二「出生」下因思得法、三「得不思議」下出所得之法；三「漸漸」下至後推問；四有人指示，是伴善知識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入內四：初禮辭；二念法中三，初思求前法、二「出生」下因思得法、三「得不思議」下出所得之法；三「漸漸」下至後推問；四有人指示，是伴善知識也。

第三「善財往詣」下明見敬申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「善財往詣」下明見敬申請。

第四「爾時大天」下示己法界，於中二：初授法方便、後正授己法。前中亦二：初身業、後語業。身中，以四長臂者，四無礙解方便用也。取四海水者，與法界勝流義相應。洗其面者，淨己應機之面。古來皆謂洗善財面，今勘梵本，以四長臂於四方處各取一海水自洗己面，是則水洗淨己，能對花散善財就其所。二「作如是言」下語業歎機，初一句總。奇特法者，世間所無故。二別歎為歸，攝以正道。三別歎為師，護以正法。四別歎為將，引至智城。五「具足」下結離過應機。二「我成就」下正示己法中三：初標名體、二顯業用、三結自位。初中，雲網者，六度行法有潤益義、遍覆義，喻之如雲；有澇漉義、隱映義，況之以網，則以六度行為體。二「白言」下明業用中，先問、後答。答中三：初教行施行，於中初積物、二教施、三類餘眾生；二「復次」下教行戒等；三「如是等」下總結行成。三「我唯」下結己自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時大天」下示己法界，於中二：初授法方便、後正授己法。前中亦二：初身業、後語業。身中，以四長臂者，四無礙解方便用也。取四海水者，與法界勝流義相應。洗其面者，淨己應機之面。古來皆謂洗善財面，今勘梵本，以四長臂於四方處各取一海水自洗己面，是則水洗淨己，能對花散善財就其所。二「作如是言」下語業歎機，初一句總。奇特法者，世間所無故。二別歎為歸，攝以正道。三別歎為師，護以正法。四別歎為將，引至智城。五「具足」下結離過應機。二「我成就」下正示己法中三：初標名體、二顯業用、三結自位。初中，雲網者，六度行法有潤益義、遍覆義，喻之如雲；有澇漉義、隱映義，況之以網，則以六度行為體。二「白言」下明業用中，先問、後答。答中三：初教行施行，於中初積物、二教施、三類餘眾生；二「復次」下教行戒等；三「如是等」下總結行成。三「我唯」下結己自分。

第五仰推中，約五喻顯五行，初二自利、後三利他。「我當」下結非己分。無縛無著迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中，約五喻顯五行，初二自利、後三利他。「我當」下結非己分。無縛無著迴向竟。

第十法界無量迴向知識中，初舉法勸修內，前諸位並是南天竺，今指中天竺摩竭國。道場神者，欲表二義：一約因，表地上證真，同於佛位。迴向位終，是以成向此處。二約果，表佛臨機方便現身是善巧之相，屬迴向位滿，是故於此辨成道之處。良由五位終極各有成佛，樹下現成屬此位故。又神者，表是智德玄密義也。然守道場神，有道場樹神、有道場地神，今是地，表所依心地，以心中得道為道場地。名安住者，攝諸善根迴向菩提，安在道場地處，住持不失要令成果，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法界無量迴向知識中，初舉法勸修內，前諸位並是南天竺，今指中天竺摩竭國。道場神者，欲表二義：一約因，表地上證真，同於佛位。迴向位終，是以成向此處。二約果，表佛臨機方便現身是善巧之相，屬迴向位滿，是故於此辨成道之處。良由五位終極各有成佛，樹下現成屬此位故。又神者，表是智德玄密義也。然守道場神，有道場樹神、有道場地神，今是地，表所依心地，以心中得道為道場地。名安住者，攝諸善根迴向菩提，安在道場地處，住持不失要令成果，故以為名。

第二「時善財」下依教趣入中二：初設敬辭去、二至後位處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時善財」下依教趣入中二：初設敬辭去、二至後位處。

第三「一萬地天各作是言」下見敬申請四：初地天歎善財德、二「時安住」下嚴土攝生、三告示寶藏、四設敬申意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「一萬地天各作是言」下見敬申請四：初地天歎善財德、二「時安住」下嚴土攝生、三告示寶藏、四設敬申意。

第四「時彼地神則以」下示己法界，於中五：初示體、二顯名、三業用、四因緣、五結位。初中，以善財宿世善根悉皆迴向大菩提故，是故在此道場菩提樹下藏中安住，則是菩提心藏也。今欲證地，加令總現，則一切善根皆在此處。二我已成等顯法名者，以住持不失，成佛決定，名不壞藏。三「我於」下明其業用，於中十句：初一句總，謂常護者持彼所行故。下九別顯內，一智深證；二滿大願；三淨妙行；四出勝通；五具德力；六成堅法；七聞佛說，以守護行增，是故聞佛與記之法；八下以法化；九上受佛力。四「乃往」下明得法因緣，於中三：初往古時處、二「修習」下得法增廣、三「於其中」下更遇諸佛，皆於道場成正覺處恒作供養等，以其主當此門故也。五「我唯」下結己自位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「時彼地神則以」下示己法界，於中五：初示體、二顯名、三業用、四因緣、五結位。初中，以善財宿世善根悉皆迴向大菩提故，是故在此道場菩提樹下藏中安住，則是菩提心藏也。今欲證地，加令總現，則一切善根皆在此處。二我已成等顯法名者，以住持不失，成佛決定，名不壞藏。三「我於」下明其業用，於中十句：初一句總，謂常護者持彼所行故。下九別顯內，一智深證；二滿大願；三淨妙行；四出勝通；五具德力；六成堅法；七聞佛說，以守護行增，是故聞佛與記之法；八下以法化；九上受佛力。四「乃往」下明得法因緣，於中三：初往古時處、二「修習」下得法增廣、三「於其中」下更遇諸佛，皆於道場成正覺處恒作供養等，以其主當此門故也。五「我唯」下結己自位。

第五仰推中，一常能隨侍者，以此地神唯道場處見佛，不能常隨，故仰推也；二「悉聞」下推廣聞；三「深入」下明深聞；四「於念念」下明頓聞；五「一切佛影」下明因出果不可壞等；六「我當」下結非己分。上來十迴向位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中，一常能隨侍者，以此地神唯道場處見佛，不能常隨，故仰推也；二「悉聞」下推廣聞；三「深入」下明深聞；四「於念念」下明頓聞；五「一切佛影」下明因出果不可壞等；六「我當」下結非己分。上來十迴向位竟。

自下從婆娑婆陀至瞿夷有十善知識，明十地位行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下從婆娑婆陀至瞿夷有十善知識，明十地位行。

第一歡喜地知識內，亦為五分。初舉法勸修中，正云迦毘羅婆窣堵，此云黃物城，則往古黃頭仙人先在此處，後於此作城，故立斯號。亦名寂靜住處。何故在此城者，表初地已上生佛家，故在佛生城也。婆娑婆陀者，正云婆羅婆薩那，此名依止不畏，即下文廣與怖畏眾生而作依止故也。天竺本婆僧多，此云春也，謂表能生長萬行，如春時也。夜天者，同初會中主夜神等，謂在於夜中耀光救物，故以為名，表證智妙離眾相，破闇障故也。此九種夜天，依梵本皆是女天，表是慈悲之狀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一歡喜地知識內，亦為五分。初舉法勸修中，正云迦毘羅婆窣堵，此云黃物城，則往古黃頭仙人先在此處，後於此作城，故立斯號。亦名寂靜住處。何故在此城者，表初地已上生佛家，故在佛生城也。婆娑婆陀者，正云婆羅婆薩那，此名依止不畏，即下文廣與怖畏眾生而作依止故也。天竺本婆僧多，此云春也，謂表能生長萬行，如春時也。夜天者，同初會中主夜神等，謂在於夜中耀光救物，故以為名，表證智妙離眾相，破闇障故也。此九種夜天，依梵本皆是女天，表是慈悲之狀也。

第二「時善財」下依教趣入中，一敬辭。二念法，十句，初一總、餘九別，皆是無壞法門之德。又釋：以此九行入彼法門。三漸遊至彼從東門入者，是開明之初，入證之始故也。中城住者，表離邊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時善財」下依教趣入中，一敬辭。二念法，十句，初一總、餘九別，皆是無壞法門之德。又釋：以此九行入彼法門。三漸遊至彼從東門入者，是開明之初，入證之始故也。中城住者，表離邊也。

第三「爾時善財日沒」下明見敬申請中，先見內三：一推求言日沒者，表息地前分別智盡也。又以是夜天，非晝日所見故，於闇夜方乃得見。二「見彼」下明正見身。古人云：城者，謂初地教道。上空中住者，謂證道。身如金者，實德顯彰也。服朱衣者，表證智光明也。三「於其身」下見其業用，於中三：初身現星光等者，闇夜攝生也；二毛孔現法，以益眾生；三「隨所經」下於一毛孔中見聞菩薩教化眾生。二「善財見聞」下設敬。三「白言」下申請。言一切智道者，明十地是佛正因道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時善財日沒」下明見敬申請中，先見內三：一推求言日沒者，表息地前分別智盡也。又以是夜天，非晝日所見故，於闇夜方乃得見。二「見彼」下明正見身。古人云：城者，謂初地教道。上空中住者，謂證道。身如金者，實德顯彰也。服朱衣者，表證智光明也。三「於其身」下見其業用，於中三：初身現星光等者，闇夜攝生也；二毛孔現法，以益眾生；三「隨所經」下於一毛孔中見聞菩薩教化眾生。二「善財見聞」下設敬。三「白言」下申請。言一切智道者，明十地是佛正因道故。

第四「夜天告」下示己法界中二：先歎其發心順知識益；二正顯己法，於中四：初標名體、二顯業用、三得法因緣、四結自分。初中光明普照諸法者，正證法界也。壞散等者，破異性障，遣二愚也。又釋：普照諸法者，明其大智。壞散眾生愚者，明大悲用。又釋，前自利、後利他。又釋：普照等是能化之智，壞散等是對機化益。二「我於惡眾生」下明業用中，先長行、後偈頌。前中二：初起救物之心，有九種可知；二「我常」下正對緣救攝，於中有十門，初一總辨、後九別顯。前中，初明救時，亦是釋夜天義，以主當世間夜中攝化，亦表地上變易，闇中以攝眾生。次城邑等，明救處。後於此眾生，以種種等成救事。「若有遭海」下別顯九門救處難眾生，皆有二救：一以世間救、二以出世救。一救海難中，先明所救難狀、後顯能救方便。雖救世海，亦欲救拔生死海中眾生，此初段中略此文。二救陸地眾生，為作光明等，是世中救；二「發如是心」下以惠光滅煩惱闇，是出世救也。三救在山眾生作菓樹等，是世間救；令眾生越生死山者，出世救也。四救曠野眾生，令離飢渴等是世中救；二「復作是念」下令究竟智道，是出世救也。五「見樂著」下救著國土眾生，令滅其樂著，是世中救；二「作如是念」下亦令除五陰著住佛境界，是出世救。六「見著聚落」下救著聚落眾生說法令厭，是世間救，二「復作是念」下令離六入空聚，入一切智城，是出世間救。七「復次」下救迷或眾生令其解脫，是世間救；二「發如是心」下明出世間救，令滅癡闇止諸惡逆，於中先顯所救眾生、後「如是」下明能救之德。八「我見貧苦」下救老病眾生方便救濟，是世中救；二「復作是念」下令得法身常住，是出世間救。九「我見諸惡眾生」下救外道耶見眾生令住正見，是世間救；二「復作是念」下令得出世佛果等。此上九門，於前九種眾生起九種心等，應准此知之。二偈頌中二十一頌，分四：初一頌法門名體；二有四頌明四無量心，是能救生心；三有十頌明六處殊勝，初三眼、次二耳、次一鼻、次一舌、次一身、次二意；四末後六頌明業用廣大，初一神通廣、次三智慧廣、後二所見廣。第三「善財白言」下明得法因緣，先興二問、後還兩答。答中，先答發心時節、二「復次善男子過此」下答得法久近。前中八：初總明過時劫佛興、二顯過去父王、三初佛興出、四辨本生身、五善友告讚佛興、六供佛及眾、七結會古今、八顯善力不虛。二答得法久近中五：初總明時處佛興；二顯本生身；三「彼淨月」下明善友勸導；四詣佛聞法；五明得三昧，於中四，初得方便 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「夜天告」下示己法界中二：先歎其發心順知識益；二正顯己法，於中四：初標名體、二顯業用、三得法因緣、四結自分。初中光明普照諸法者，正證法界也。壞散等者，破異性障，遣二愚也。又釋：普照諸法者，明其大智。壞散眾生愚者，明大悲用。又釋，前自利、後利他。又釋：普照等是能化之智，壞散等是對機化益。二「我於惡眾生」下明業用中，先長行、後偈頌。前中二：初起救物之心，有九種可知；二「我常」下正對緣救攝，於中有十門，初一總辨、後九別顯。前中，初明救時，亦是釋夜天義，以主當世間夜中攝化，亦表地上變易，闇中以攝眾生。次城邑等，明救處。後於此眾生，以種種等成救事。「若有遭海」下別顯九門救處難眾生，皆有二救：一以世間救、二以出世救。一救海難中，先明所救難狀、後顯能救方便。雖救世海，亦欲救拔生死海中眾生，此初段中略此文。二救陸地眾生，為作光明等，是世中救；二「發如是心」下以惠光滅煩惱闇，是出世救也。三救在山眾生作菓樹等，是世間救；令眾生越生死山者，出世救也。四救曠野眾生，令離飢渴等是世中救；二「復作是念」下令究竟智道，是出世救也。五「見樂著」下救著國土眾生，令滅其樂著，是世中救；二「作如是念」下亦令除五陰著住佛境界，是出世救。六「見著聚落」下救著聚落眾生說法令厭，是世間救，二「復作是念」下令離六入空聚，入一切智城，是出世間救。七「復次」下救迷或眾生令其解脫，是世間救；二「發如是心」下明出世間救，令滅癡闇止諸惡逆，於中先顯所救眾生、後「如是」下明能救之德。八「我見貧苦」下救老病眾生方便救濟，是世中救；二「復作是念」下令得法身常住，是出世間救。九「我見諸惡眾生」下救外道耶見眾生令住正見，是世間救；二「復作是念」下令得出世佛果等。此上九門，於前九種眾生起九種心等，應准此知之。二偈頌中二十一頌，分四：初一頌法門名體；二有四頌明四無量心，是能救生心；三有十頌明六處殊勝，初三眼、次二耳、次一鼻、次一舌、次一身、次二意；四末後六頌明業用廣大，初一神通廣、次三智慧廣、後二所見廣。第三「善財白言」下明得法因緣，先興二問、後還兩答。答中，先答發心時節、二「復次善男子過此」下答得法久近。前中八：初總明過時劫佛興、二顯過去父王、三初佛興出、四辨本生身、五善友告讚佛興、六供佛及眾、七結會古今、八顯善力不虛。二答得法久近中五：初總明時處佛興；二顯本生身；三「彼淨月」下明善友勸導；四詣佛聞法；五明得三昧，於中四，初得方便

三昧、二「得此」下明正得法門、三「放光」下明光照見佛增長法門、四「一身」下明身廣遍剎見佛增法。此上所說，明此一法門根芽深遠迹至於此。四「我唯」下結自分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧、二「得此」下明正得法門、三「放光」下明光照見佛增長法門、四「一身」下明身廣遍剎見佛增法。此上所說，明此一法門根芽深遠迹至於此。四「我唯」下結自分位。

第五仰推中，初推其自行、二「於念念中教化下」推利他行。「我當」下結非己分。初歡喜地知識竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中，初推其自行、二「於念念中教化下」推利他行。「我當」下結非己分。初歡喜地知識竟。

第二離垢地知識內，初舉法勸修中，女夜天名者，最勝法界稱曰甚深，正智證入名為妙德。戒無誤犯之垢，智有照俗之功，故云離垢光明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二離垢地知識內，初舉法勸修中，女夜天名者，最勝法界稱曰甚深，正智證入名為妙德。戒無誤犯之垢，智有照俗之功，故云離垢光明也。

第二依教趣入中四：一歎前、二辭去、三念法、四到後。初中以十偈歎德，初二歎身智甚深、次二歎身智廣大、次二歎毛光化用、次一歎本因莊土、次二見聞獲益、後一結歎無盡。就念法中，初思前有二：一思其初發心時、二思其得法圓滿之時。下明由思得益中有十句，行相可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中四：一歎前、二辭去、三念法、四到後。初中以十偈歎德，初二歎身智甚深、次二歎身智廣大、次二歎毛光化用、次一歎本因莊土、次二見聞獲益、後一結歎無盡。就念法中，初思前有二：一思其初發心時、二思其得法圓滿之時。下明由思得益中有十句，行相可知。

第三見敬申請，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請，並可知。

第四「答言」下示己法界，於中有五：初歎法器、二示法方便、三顯法名體、四辨法業用、五結己自分。初中歎發心，能問依地之行及行所依地。二示法前方便行，於中三，謂標、辨、結。辨釋中十行內，初一總，謂依定見佛；餘九別，一見佛色身；次知佛功德身；次知佛光明身；次見佛毛光益物身；次見佛毛孔現光身；次見佛身業化；次二語業化，一廣、一深；末後一總結神力。三「我已成」下顯法名體中，寂滅定樂，本智內證也。精進者，後智策修也。准下，以四禪四勤為其體性。四「悉見三世」下明業用中三：初釋寂滅義、二禪樂義、三精進義。初見佛無著，釋寂滅義。於中初十句見佛依正主伴無著；二「何以」下徵責釋成亦有十句，於中初三妙絕三際、次一迴超言表、次二性離虛實、次二體無改變、後二一性無性。此明所見色身等則如此平等，是故不著也。二「我如是了知」下明得禪定業，於中初牒前起後；二「正受」下正顯得定樂。正受初禪，明定體。滅意業者，明所離，滅意業中欲惡等也。得寂智等，是所得樂也。二禪中滅生死覺觀，不廢攝生。三禪中滅煩惱苦，故得真樂也。依第四禪，增長大菩提心，「出生」下增成餘行。三「我如是修習」下釋精進義，一菩薩依禪化眾生故名精進。又化眾生令離放逸亦名精進。初化在家令離放逸，有十二種想；二化出家離放逸；三「又復」下歎近善友，令勤斷二惡、勤修二善。五「我唯」下結己自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示己法界，於中有五：初歎法器、二示法方便、三顯法名體、四辨法業用、五結己自分。初中歎發心，能問依地之行及行所依地。二示法前方便行，於中三，謂標、辨、結。辨釋中十行內，初一總，謂依定見佛；餘九別，一見佛色身；次知佛功德身；次知佛光明身；次見佛毛光益物身；次見佛毛孔現光身；次見佛身業化；次二語業化，一廣、一深；末後一總結神力。三「我已成」下顯法名體中，寂滅定樂，本智內證也。精進者，後智策修也。准下，以四禪四勤為其體性。四「悉見三世」下明業用中三：初釋寂滅義、二禪樂義、三精進義。初見佛無著，釋寂滅義。於中初十句見佛依正主伴無著；二「何以」下徵責釋成亦有十句，於中初三妙絕三際、次一迴超言表、次二性離虛實、次二體無改變、後二一性無性。此明所見色身等則如此平等，是故不著也。二「我如是了知」下明得禪定業，於中初牒前起後；二「正受」下正顯得定樂。正受初禪，明定體。滅意業者，明所離，滅意業中欲惡等也。得寂智等，是所得樂也。二禪中滅生死覺觀，不廢攝生。三禪中滅煩惱苦，故得真樂也。依第四禪，增長大菩提心，「出生」下增成餘行。三「我如是修習」下釋精進義，一菩薩依禪化眾生故名精進。又化眾生令離放逸亦名精進。初化在家令離放逸，有十二種想；二化出家離放逸；三「又復」下歎近善友，令勤斷二惡、勤修二善。五「我唯」下結己自分。

第五仰推中六，初推普賢行願、二離障具善、三成佛智境、四處染無染、五攝佛及法、六滅闇照夜。「我當」下結非己分。離垢地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中六，初推普賢行願、二離障具善、三成佛智境、四處染無染、五攝佛及法、六滅闇照夜。「我當」下結非己分。離垢地竟。

第三明地知識中，初舉法勸修內二，初指示後位、後偈頌前文。初中三：先示處者，不遠者，二三隣次故。如來右面者，證理同果，攝生之便，故在右也。喜目觀察眾生者，內證深理，外現慈眼以視眾生，故立斯號。天竺本名喜目光明照觸眾生也。二頌前法中十三，初正頌前法、後一頌指示後位。前中，初二頌頌前依定見三世佛；次十頌明見舍那佛。於中，初三頌明體德圓備；後七頌佛妙用自在，於中初三身業自在、次二語業自在、後二意業自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明地知識中，初舉法勸修內二，初指示後位、後偈頌前文。初中三：先示處者，不遠者，二三隣次故。如來右面者，證理同果，攝生之便，故在右也。喜目觀察眾生者，內證深理，外現慈眼以視眾生，故立斯號。天竺本名喜目光明照觸眾生也。二頌前法中十三，初正頌前法、後一頌指示後位。前中，初二頌頌前依定見三世佛；次十頌明見舍那佛。於中，初三頌明體德圓備；後七頌佛妙用自在，於中初三身業自在、次二語業自在、後二意業自在。

第二依教趣入中三：初設禮辭去、二起勝欲樂、三往至後位。就起勝欲中三：初十句自力思念讚知識德、次十句喜目加持轉起勝念、三「則時了知」下明因前勝念得增長法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中三：初設禮辭去、二起勝欲樂、三往至後位。就起勝欲中三：初十句自力思念讚知識德、次十句喜目加持轉起勝念、三「則時了知」下明因前勝念得增長法。

第三段中，略無致敬申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三段中，略無致敬申請。

「見彼夜天」下則是第四示己法界，於中有四：一體狀、二業用、三出因、四結名。初中，身安寶座智處法門，謂依法界身，現普光幢差別人法，以益眾生。令其喜悅，為法門之狀。二「一切毛孔」下明業用，於中有三：先現大業用、二明善財覩見、三善財偈讚。初中有三：初毛孔出身雲，行十度以化眾生。二從「又於一切毛孔顯現」下明於毛孔夜天自現所修本行，以任持不失故。三從「又一切毛孔出無量身雲」下明現諸趣身雲說夜天本行。初中三：先總、二「所謂」下別辨十度、三「如顯現」下類通餘法。別中十度即為十段，可知。就第二現夜天本中，初總；二「行檀」下別顯十度，前六可知，方便、願、力中各五句：一標行體、二修行身、三所修行、四行離障、五行本因。智波羅蜜中，先舉智度分齊、二「隨順」下顯所知法。就第三現諸趣身雲說夜天本行中有四：初明所出身雲、二明所說本行、三明以種種聲說、四明說法利益。初中，先總舉、二「所謂」下別顯。別中，始從阿迦尼吒，下至金剛力士，有六十類眾充滿法界，可知。二「為一切眾生」下顯所說功德，有三：初明積劫之行、二「得諸三昧」下明所得通明、三「得諸菩薩」下明所得行位。三「如是等類」下明以聲說中三：初總舉、二「所謂」下別辨二十四種音聲、三「以如是」下結說。四「彼一一身雲」下明說法利益中，初嚴土益；二「無量」下利生益，有六位漸次益，可知。第二善財見聞證入法界，於中三：先辨所見聞；二「正念」下正證法界；三「何以」下釋成證因，有十種所由可知。第三善財偈讚中，先明說偈所因、後正以偈讚。十偈分五：初二歎依勝因現用益、次二歎依法身現化益、次二益物無著、次二歎依定現奇益、後二總結現身說法益。第三「歎已白言」下明得法因緣，於中二：先興二問，一問發心時、二問得法久近。答二：初偈頌、後結會。前中有八十九頌半，分為二：先有七十七頌半答發心時節、二從「功德幢佛」下十二頌答得法久近。前中有十復次，初寂靜音劫中有五，初八頌顯夜天本身。二從「日沒」下十一頌明見最初佛。三從「我時」下三頌明往到佛所。四從「時彼如來」下三頌明聞法發心。未曾忘失者，明不退也。五「從是後」下五頌明發心。後於彼劫中所供諸佛，略列十佛以顯本數。未得惠眼者，明在信位中，未得十解正惠眼故。二天勝妙劫中四頌半。未離五欲者，未得正解，猶著欲樂。三莊嚴梵音劫中有五頌半。猶未了真實者，未到十行位中如實而行真實行故。四歡喜德劫中有五頌半。猶未得妙智等者，未得巧便十迴向智稱法界等無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見彼夜天」下則是第四示己法界，於中有四：一體狀、二業用、三出因、四結名。初中，身安寶座智處法門，謂依法界身，現普光幢差別人法，以益眾生。令其喜悅，為法門之狀。二「一切毛孔」下明業用，於中有三：先現大業用、二明善財覩見、三善財偈讚。初中有三：初毛孔出身雲，行十度以化眾生。二從「又於一切毛孔顯現」下明於毛孔夜天自現所修本行，以任持不失故。三從「又一切毛孔出無量身雲」下明現諸趣身雲說夜天本行。初中三：先總、二「所謂」下別辨十度、三「如顯現」下類通餘法。別中十度即為十段，可知。就第二現夜天本中，初總；二「行檀」下別顯十度，前六可知，方便、願、力中各五句：一標行體、二修行身、三所修行、四行離障、五行本因。智波羅蜜中，先舉智度分齊、二「隨順」下顯所知法。就第三現諸趣身雲說夜天本行中有四：初明所出身雲、二明所說本行、三明以種種聲說、四明說法利益。初中，先總舉、二「所謂」下別顯。別中，始從阿迦尼吒，下至金剛力士，有六十類眾充滿法界，可知。二「為一切眾生」下顯所說功德，有三：初明積劫之行、二「得諸三昧」下明所得通明、三「得諸菩薩」下明所得行位。三「如是等類」下明以聲說中三：初總舉、二「所謂」下別辨二十四種音聲、三「以如是」下結說。四「彼一一身雲」下明說法利益中，初嚴土益；二「無量」下利生益，有六位漸次益，可知。第二善財見聞證入法界，於中三：先辨所見聞；二「正念」下正證法界；三「何以」下釋成證因，有十種所由可知。第三善財偈讚中，先明說偈所因、後正以偈讚。十偈分五：初二歎依勝因現用益、次二歎依法身現化益、次二益物無著、次二歎依定現奇益、後二總結現身說法益。第三「歎已白言」下明得法因緣，於中二：先興二問，一問發心時、二問得法久近。答二：初偈頌、後結會。前中有八十九頌半，分為二：先有七十七頌半答發心時節、二從「功德幢佛」下十二頌答得法久近。前中有十復次，初寂靜音劫中有五，初八頌顯夜天本身。二從「日沒」下十一頌明見最初佛。三從「我時」下三頌明往到佛所。四從「時彼如來」下三頌明聞法發心。未曾忘失者，明不退也。五「從是後」下五頌明發心。後於彼劫中所供諸佛，略列十佛以顯本數。未得惠眼者，明在信位中，未得十解正惠眼故。二天勝妙劫中四頌半。未離五欲者，未得正解，猶著欲樂。三莊嚴梵音劫中有五頌半。猶未了真實者，未到十行位中如實而行真實行故。四歡喜德劫中有五頌半。猶未得妙智等者，未得巧便十迴向智稱法界等無

量迴向。五寂靜惠劫中五頌半。猶未解真法等者，未得地上本智證解真如法，亦未得後得智遊剎供佛等。六香燈雲劫中有五頌。成八正道者，得初地見道故也。七明淨堅固劫中有六頌。嚴淨最勝道者，明二三四五地中勝道行成，未得六地緣生深順忍也。八勝王劫中有五頌。於彼正道者，在於六地修緣生中道觀。九千功德劫中有五頌半，在七地位，未得八地無生忍故也。十無著莊嚴劫中有五頌，明供佛。二「功德幢如來」下十二頌正明得此法門。初陀羅尼念力等者，明九地得四無礙解及持成就，領受如來所說法雨。二我得明淨眼三昧陀羅尼者，明得十地法門。一一見佛者，攝報果中見佛也。心淨如空者，明微細障亦盡也。得佛力者，則十地受位墮在佛數也。「觀察」下明大悲攝物德。法雲波羅蜜等，結位名也。「佛子」下二頌結成普賢行位，該通一切也。二結會古今中，初法會人、二顯己發心益、三「乃至」下明得法益生、第四「我唯」下結己自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量迴向。五寂靜惠劫中五頌半。猶未解真法等者，未得地上本智證解真如法，亦未得後得智遊剎供佛等。六香燈雲劫中有五頌。成八正道者，得初地見道故也。七明淨堅固劫中有六頌。嚴淨最勝道者，明二三四五地中勝道行成，未得六地緣生深順忍也。八勝王劫中有五頌。於彼正道者，在於六地修緣生中道觀。九千功德劫中有五頌半，在七地位，未得八地無生忍故也。十無著莊嚴劫中有五頌，明供佛。二「功德幢如來」下十二頌正明得此法門。初陀羅尼念力等者，明九地得四無礙解及持成就，領受如來所說法雨。二我得明淨眼三昧陀羅尼者，明得十地法門。一一見佛者，攝報果中見佛也。心淨如空者，明微細障亦盡也。得佛力者，則十地受位墮在佛數也。「觀察」下明大悲攝物德。法雲波羅蜜等，結位名也。「佛子」下二頌結成普賢行位，該通一切也。二結會古今中，初法會人、二顯己發心益、三「乃至」下明得法益生、第四「我唯」下結己自分。

第五大段「諸大」下仰推中二，先別辨十重可知、後「我當」下結非己分。三地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五大段「諸大」下仰推中二，先別辨十重可知、後「我當」下結非己分。三地竟。

第四焰地善知識中亦五，初舉法勸修中，同在證位，故云此佛眾中。吉祥勝智，名為妙德。攝物起行，名救護眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四焰地善知識中亦五，初舉法勸修中，同在證位，故云此佛眾中。吉祥勝智，名為妙德。攝物起行，名救護眾生。

第二依教趣入三：初拜辭；二思念中二，先思前所現法，有五句，一總舉法門、二分別者剖折其門、三深入者證入盡原、四開發者探其所隱、五顯現者露其體狀；二「隨順」下念前所指人；三往至後位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入三：初拜辭；二思念中二，先思前所現法，有五句，一總舉法門、二分別者剖折其門、三深入者證入盡原、四開發者探其所隱、五顯現者露其體狀；二「隨順」下念前所指人；三往至後位。

第三見敬申請、第四示己法界，此二合辨，於中有四：初現法加證、二見用禮讚、三顯得法因緣、四結已自分。初中三：先示己法門身、二眉光加證、三善財則得法門。離垢者，眼瞙盡故。圓滿者，淨智具故，能見法也。二「得此三昧」下明見用禮讚中四：初見彼大用、二善財設禮、三天服本形、四善財偈讚。初中三：先明用所依處、二正明所現用相、三出用起所因。初處中亦三：一先微塵中見世界，顯因陀羅網重重之相；二世界中見眾生生死流轉；三分別塵內世界形類不同。此中世界趣淨者，眾生在染土中修淨土行故。趣不淨者，作不善業，向惡道故。又釋：趣淨者是劫增向淨故，趣不淨者劫減向穢故。淨不淨者，淨多穢少。不淨淨者，穢多淨少。又釋：前淨中有穢、後穢中有淨。二「如是等」下正明所現用相，於中二：先總顯；二「為地獄」下別辨，則辨中二：一為救苦、二為教化。前中三：初救惡道眾生苦、二救欲界天苦、三救人趣中苦。有二十種畏，非時受生畏者，是不值佛世生也。二「又復教化」下授之以法，謂四生三界通收一切也。三「滿足大願故」下十七句釋成化所由，謂何因菩薩遍諸塵內，於五趣四生常現其前，拔苦與樂？釋云：為滿足大願故。一一皆是一所由，准釋可知。二「爾時」下明善財喜敬設禮。三「夜天則捨」下明現本形，謂隱其實德，現夜天形。四善財偈讚中二十頌半，初一總頌；餘下別中，初九頌半歎夜天身光利益、二「喜目」下十頌述前所見。前中四：初三頌半歎身光益物、次二歎香寶光益、次二歎口眼光益、次二歎身普益物。二「喜目」下述前中四：初二述前指後光加證法、次一述所得三昧、次三述前夜天遍諸塵剎救攝眾生、後四頌述前夜天遍塵佛剎敬養如來。第三明得法因緣中二：先問、後答。就前問中，初總歎深奇；下別問法門，有三問：一問法門名字、二問得法久近、三問法門因行。二「善男子」下答中有二：初歎深難說、二「諦聽」下承力許說。前中二：初下位非分、二「何以」下徵顯上境。又初凡小不知、二責不知所以。「滿普賢」下示不知所由，以唯是修普賢行已成滿者大菩薩所知境故，非二乘等所知。文中略舉八句顯難知，明善財亦具此知，可得為器。謂以事廣故、理深故、時遠故，是此法門根芽深厚之相也。二許說中二：先誡聽許說中，諦聽者，誡聽不謬故。承力者，顯說所依故。二「佛子」下正說中，先長行、後偈頌。前中有三大段：初於離垢圓滿劫中供佛修行；二從「其後有劫」下於大光明劫中供佛修行；三從「如是等」下總結塵等劫中供佛修行。就初段中有十：一總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請、第四示己法界，此二合辨，於中有四：初現法加證、二見用禮讚、三顯得法因緣、四結已自分。初中三：先示己法門身、二眉光加證、三善財則得法門。離垢者，眼瞙盡故。圓滿者，淨智具故，能見法也。二「得此三昧」下明見用禮讚中四：初見彼大用、二善財設禮、三天服本形、四善財偈讚。初中三：先明用所依處、二正明所現用相、三出用起所因。初處中亦三：一先微塵中見世界，顯因陀羅網重重之相；二世界中見眾生生死流轉；三分別塵內世界形類不同。此中世界趣淨者，眾生在染土中修淨土行故。趣不淨者，作不善業，向惡道故。又釋：趣淨者是劫增向淨故，趣不淨者劫減向穢故。淨不淨者，淨多穢少。不淨淨者，穢多淨少。又釋：前淨中有穢、後穢中有淨。二「如是等」下正明所現用相，於中二：先總顯；二「為地獄」下別辨，則辨中二：一為救苦、二為教化。前中三：初救惡道眾生苦、二救欲界天苦、三救人趣中苦。有二十種畏，非時受生畏者，是不值佛世生也。二「又復教化」下授之以法，謂四生三界通收一切也。三「滿足大願故」下十七句釋成化所由，謂何因菩薩遍諸塵內，於五趣四生常現其前，拔苦與樂？釋云：為滿足大願故。一一皆是一所由，准釋可知。二「爾時」下明善財喜敬設禮。三「夜天則捨」下明現本形，謂隱其實德，現夜天形。四善財偈讚中二十頌半，初一總頌；餘下別中，初九頌半歎夜天身光利益、二「喜目」下十頌述前所見。前中四：初三頌半歎身光益物、次二歎香寶光益、次二歎口眼光益、次二歎身普益物。二「喜目」下述前中四：初二述前指後光加證法、次一述所得三昧、次三述前夜天遍諸塵剎救攝眾生、後四頌述前夜天遍塵佛剎敬養如來。第三明得法因緣中二：先問、後答。就前問中，初總歎深奇；下別問法門，有三問：一問法門名字、二問得法久近、三問法門因行。二「善男子」下答中有二：初歎深難說、二「諦聽」下承力許說。前中二：初下位非分、二「何以」下徵顯上境。又初凡小不知、二責不知所以。「滿普賢」下示不知所由，以唯是修普賢行已成滿者大菩薩所知境故，非二乘等所知。文中略舉八句顯難知，明善財亦具此知，可得為器。謂以事廣故、理深故、時遠故，是此法門根芽深厚之相也。二許說中二：先誡聽許說中，諦聽者，誡聽不謬故。承力者，顯說所依故。二「佛子」下正說中，先長行、後偈頌。前中有三大段：初於離垢圓滿劫中供佛修行；二從「其後有劫」下於大光明劫中供佛修行；三從「如是等」下總結塵等劫中供佛修行。就初段中有十：一總

舉本事、二顯本生處、三本生、父母、四本生之身、五佛興利益、六普賢引導、七德女興供、八聞經得益、九宿因堅固、十結會古今。就本生處中三：初通舉世界、二「彼世界東際」下於彼界中別顯一四天下、三「彼閻浮」下別顯一王都。三「時彼城中」下明其本生父母。四「彼有一女」下明本生之身。下明時人起惡，是佛興所因。五「時彼城北」下明佛興利益，於中先明道場處；二「最初妙德幢」下明佛興攝化，於中有四：一放光警覺。放光有十二重，漸次各令表知已後佛興。「佛子彼佛」下總結光益。二「滿七日」下動地集眾。三「一切金剛」下讚頌興供。四時「彼三世」下，明會眾說法。於中三：先菩薩眾會、二佛轉法輪、三「令無量」下明眾得益，有二：先明益眾、後「何以」下釋能益所由。前中初得人天益、二得二乘益、三「立眾生於勇猛」下明菩薩益。於中有十六句，初十令住十信位。發菩提心者，令進入十住位，以彼初是發心位故。菩薩道者，是十行位。淨波羅蜜者，是十迴向中令前十度行淨也。次令得初地乃至十地可知。大願殊勝，是等覺位中行。普賢願行者，是一乘無障礙普遍五位之行願也。「何以」下徵釋可知。六「爾時普賢」下明普賢引導，於中四：一身光映奪。二語告佛興。三「時彼眾生」下大眾歸心。四「時彼聖王」下明輪王趣詣，於中三：初昇身在空；二十偈普告，於中分四，初一總勸往詣、次五歎佛積德出世難值、次三明佛已出大利現前、後一令辨供供佛；三往佛設供。七「爾時妙德眼女」下明德女興供，於中三：初解嚴具奉佛。二變成寶蓋。三女見歡喜初者，若隨事言，以重佛故解身重服以散佛也；若表行言，以己所修福惠二嚴迴求佛果，故奉佛也。二「時莊嚴具」下明佛納受變成寶蓋。於中，初顯蓋莊嚴。如明淨樓閣者，舉下文彌勒樓觀為喻。二「於其蓋中」下明蓋內所現，於中四：初現盧舍那佛及菩薩眾等；二「又見一切諸劫」下明現餘剎餘佛；三見普賢業用。四見重重帝網世界，種種佛興，異異說法。三「時彼女見」下明見聞歡喜，以增善根，成於法器。八「爾時妙德幢佛」下明聞經得益，於中初舉佛所說主伴經，法輪約義、妙音約教。二明所得益，於中三：初得三昧益，先總、次別、後結。別中，略辨十二種。二「復得淨心」下明得淨心益，文略列三十四心。三「如是等」下明得法門，初如是等心出生者，明法門所依總舉；次別顯九種，後如是等，總結可知。九「善男子」下明宿因堅固。復於是前者，是離垢圓滿劫前曾造像已發堅心。十結會古今中三：初正會古今、二「善男子我以」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉本事、二顯本生處、三本生、父母、四本生之身、五佛興利益、六普賢引導、七德女興供、八聞經得益、九宿因堅固、十結會古今。就本生處中三：初通舉世界、二「彼世界東際」下於彼界中別顯一四天下、三「彼閻浮」下別顯一王都。三「時彼城中」下明其本生父母。四「彼有一女」下明本生之身。下明時人起惡，是佛興所因。五「時彼城北」下明佛興利益，於中先明道場處；二「最初妙德幢」下明佛興攝化，於中有四：一放光警覺。放光有十二重，漸次各令表知已後佛興。「佛子彼佛」下總結光益。二「滿七日」下動地集眾。三「一切金剛」下讚頌興供。四時「彼三世」下，明會眾說法。於中三：先菩薩眾會、二佛轉法輪、三「令無量」下明眾得益，有二：先明益眾、後「何以」下釋能益所由。前中初得人天益、二得二乘益、三「立眾生於勇猛」下明菩薩益。於中有十六句，初十令住十信位。發菩提心者，令進入十住位，以彼初是發心位故。菩薩道者，是十行位。淨波羅蜜者，是十迴向中令前十度行淨也。次令得初地乃至十地可知。大願殊勝，是等覺位中行。普賢願行者，是一乘無障礙普遍五位之行願也。「何以」下徵釋可知。六「爾時普賢」下明普賢引導，於中四：一身光映奪。二語告佛興。三「時彼眾生」下大眾歸心。四「時彼聖王」下明輪王趣詣，於中三：初昇身在空；二十偈普告，於中分四，初一總勸往詣、次五歎佛積德出世難值、次三明佛已出大利現前、後一令辨供供佛；三往佛設供。七「爾時妙德眼女」下明德女興供，於中三：初解嚴具奉佛。二變成寶蓋。三女見歡喜初者，若隨事言，以重佛故解身重服以散佛也；若表行言，以己所修福惠二嚴迴求佛果，故奉佛也。二「時莊嚴具」下明佛納受變成寶蓋。於中，初顯蓋莊嚴。如明淨樓閣者，舉下文彌勒樓觀為喻。二「於其蓋中」下明蓋內所現，於中四：初現盧舍那佛及菩薩眾等；二「又見一切諸劫」下明現餘剎餘佛；三見普賢業用。四見重重帝網世界，種種佛興，異異說法。三「時彼女見」下明見聞歡喜，以增善根，成於法器。八「爾時妙德幢佛」下明聞經得益，於中初舉佛所說主伴經，法輪約義、妙音約教。二明所得益，於中三：初得三昧益，先總、次別、後結。別中，略辨十二種。二「復得淨心」下明得淨心益，文略列三十四心。三「如是等」下明得法門，初如是等心出生者，明法門所依總舉；次別顯九種，後如是等，總結可知。九「善男子」下明宿因堅固。復於是前者，是離垢圓滿劫前曾造像已發堅心。十結會古今中三：初正會古今、二「善男子我以」

下結所成益、三「恭敬供養」下明轉修勝行淨前法門。第二大段「其後有劫」下明大光明劫中供佛修行，於中三：先總舉；二「其最初」下別辨九佛各轉生供養聞經受持；三「佛子如是等」下最後佛邊所得法益。第三大段「佛子如是等世界微塵」下總結塵數劫中供佛修行。於中四：初供佛聞法；二「於一一」下得法攝行；三「於念念」下見佛行成；四「何以」下釋成行所由，以所說法多故，依法成行亦廣也。第二重頌中三十八頌半，初二頌與所得法門誡聽許說，餘正頌前文。於中，初二頌離垢劫中總數；二三十一頌半別顯，略列所供一百一十佛；三「如是等」下三頌結得法勸令速具；四「我唯」下結己自分。天竺本名現一切世間前教化眾生對見法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下結所成益、三「恭敬供養」下明轉修勝行淨前法門。第二大段「其後有劫」下明大光明劫中供佛修行，於中三：先總舉；二「其最初」下別辨九佛各轉生供養聞經受持；三「佛子如是等」下最後佛邊所得法益。第三大段「佛子如是等世界微塵」下總結塵數劫中供佛修行。於中四：初供佛聞法；二「於一一」下得法攝行；三「於念念」下見佛行成；四「何以」下釋成行所由，以所說法多故，依法成行亦廣也。第二重頌中三十八頌半，初二頌與所得法門誡聽許說，餘正頌前文。於中，初二頌離垢劫中總數；二三十一頌半別顯，略列所供一百一十佛；三「如是等」下三頌結得法勸令速具；四「我唯」下結己自分。天竺本名現一切世間前教化眾生對見法門。

第五仰推中十句：初行廣、二悉從等行深、三正身心、四滿根海、五具願門、六具廣定、七成勝通、八修多智、九入證原、十結非己可知。炎地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中十句：初行廣、二悉從等行深、三正身心、四滿根海、五具願門、六具廣定、七成勝通、八修多智、九入證原、十結非己可知。炎地竟。

第五難勝地知識中，初舉法勸修中，同佛證如，故在道場。亦與前地同證真如，故云去我不遠。五地禪增，故名寂靜音。處寶等，明列位主伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五難勝地知識中，初舉法勸修中，同佛證如，故在道場。亦與前地同證真如，故云去我不遠。五地禪增，故名寂靜音。處寶等，明列位主伴。

第二「時善財」下依教趣入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時善財」下依教趣入。

第三「頭面」下禮敬申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「頭面」下禮敬申請。

第四「爾時夜天告善財」下示己法界。於中，先歎法器；後正授法，略作七門：一顯法名體、二辨法業用、三明所觀法境界、四善巧方便、五得法所由、六根深淺、七結名歸己。初標名體中，無量歡喜莊嚴法門者，一以莊嚴法化無量眾生令歡喜故也、二見佛因果莊嚴之法生無量歡喜故也。下文具此二，故作二釋，即以悲智適悅為性。天竺本名起廣愛樂心剎那速疾莊嚴菩薩解脫。二辨業用中，先問、後答。此中通問四法門，一問法門所作，正顯業用；二問法門境界，明其所觀；三問法門方便，顯其善巧；四問法門因行，正顯所因。下答中，答上四問則為四段。初答所作業用中三：初能淨眾生心海、二能為眾生滅障成德、三總結所作。初中，先十心，欠一。初一總，謂授以教法令聞熏心海，令息妄念現淨心體故也；八心別辨可知。二「善男子我為眾生」下滅障成德中二：初總明拔苦與樂。二「若見眾生在家」下別顯滅障成德，於中有三十三種，分五：初十四門分十度，化十四種眾生。初施戒有五門，願度有二門，謂初不求大果心、後捨化眾生心；二「為無色者」下三門，化厭色樂無色眾生；三「為苦惱者」下二門，化有苦眾生；四「為園觀者」下七門，化著處眾生；五「為貪欲多」下七門，化惑障眾生。三「我以如是」下總結，成前法門名也。此則化眾生令莊嚴德成，生歡喜故也。第三「復次善男子」下答境界問，於中二：先辨觀察菩薩境界、後「又善男子」下明觀察如來境界。前中，初舉所觀境釋顯莊嚴、後「我見」下辨無量歡喜。前中，有二十四句種種：初自分德中差別德；從「種種方便入如來」下明勝進入果差別德，並可知。就觀佛境界二：先有十門觀佛境相用，各先見佛果莊嚴、後生無量歡喜。初三身光嚴、次二光雲嚴、次二行相嚴、後三出眾嚴。二「起者非起」下明所見身光相用等。起則非起，明用而常寂故，能喜所喜俱平等無性也。於中先標、二「何以故」下釋不起所由、「佛子」下結境界。第三「佛子此法門者」下答法門方便善巧之義。於中有三十二門：初一是總顯方便、次八約法說方便、後二十三約喻顯方便善巧。後結以非喻為喻者，理實此法非世喻能譬，略舉少分喻也。第五「善財白」下明法門因行。以去前問遠故，是故重問發起。答中三：初總標數；二別列行相，以修十波羅蜜行故得此法門；三「佛子是為」下結行得果。第六「善財白言」下明法根深淺，先問、後答。答中二：先長行、後偈頌。前中四：一明知過去普照幢劫中發心修行；二「於彼剎」下二佛世界塵數劫修行；三「最後命終」下明於此賢劫中修行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時夜天告善財」下示己法界。於中，先歎法器；後正授法，略作七門：一顯法名體、二辨法業用、三明所觀法境界、四善巧方便、五得法所由、六根深淺、七結名歸己。初標名體中，無量歡喜莊嚴法門者，一以莊嚴法化無量眾生令歡喜故也、二見佛因果莊嚴之法生無量歡喜故也。下文具此二，故作二釋，即以悲智適悅為性。天竺本名起廣愛樂心剎那速疾莊嚴菩薩解脫。二辨業用中，先問、後答。此中通問四法門，一問法門所作，正顯業用；二問法門境界，明其所觀；三問法門方便，顯其善巧；四問法門因行，正顯所因。下答中，答上四問則為四段。初答所作業用中三：初能淨眾生心海、二能為眾生滅障成德、三總結所作。初中，先十心，欠一。初一總，謂授以教法令聞熏心海，令息妄念現淨心體故也；八心別辨可知。二「善男子我為眾生」下滅障成德中二：初總明拔苦與樂。二「若見眾生在家」下別顯滅障成德，於中有三十三種，分五：初十四門分十度，化十四種眾生。初施戒有五門，願度有二門，謂初不求大果心、後捨化眾生心；二「為無色者」下三門，化厭色樂無色眾生；三「為苦惱者」下二門，化有苦眾生；四「為園觀者」下七門，化著處眾生；五「為貪欲多」下七門，化惑障眾生。三「我以如是」下總結，成前法門名也。此則化眾生令莊嚴德成，生歡喜故也。第三「復次善男子」下答境界問，於中二：先辨觀察菩薩境界、後「又善男子」下明觀察如來境界。前中，初舉所觀境釋顯莊嚴、後「我見」下辨無量歡喜。前中，有二十四句種種：初自分德中差別德；從「種種方便入如來」下明勝進入果差別德，並可知。就觀佛境界二：先有十門觀佛境相用，各先見佛果莊嚴、後生無量歡喜。初三身光嚴、次二光雲嚴、次二行相嚴、後三出眾嚴。二「起者非起」下明所見身光相用等。起則非起，明用而常寂故，能喜所喜俱平等無性也。於中先標、二「何以故」下釋不起所由、「佛子」下結境界。第三「佛子此法門者」下答法門方便善巧之義。於中有三十二門：初一是總顯方便、次八約法說方便、後二十三約喻顯方便善巧。後結以非喻為喻者，理實此法非世喻能譬，略舉少分喻也。第五「善財白」下明法門因行。以去前問遠故，是故重問發起。答中三：初總標數；二別列行相，以修十波羅蜜行故得此法門；三「佛子是為」下結行得果。第六「善財白言」下明法根深淺，先問、後答。答中二：先長行、後偈頌。前中四：一明知過去普照幢劫中發心修行；二「於彼剎」下二佛世界塵數劫修行；三「最後命終」下明於此賢劫中修行

得法；四「善男子汝所問我」下結答所問。初中有三：一明於最初佛邊發心得定。二「彼道場上」下明轉生更值餘佛得法，略舉十生值於十佛得十三昧。三「如是次第」下總結十剎塵佛及受生得法。上明一劫中所見諸佛。二「於彼佛剎」下明二剎塵劫中各供佛修行及所經受生，顯此法門根無極深遠也。三「最後命終」下明此賢劫中供佛修行。於中三：初值拘樓孫等三佛得定，以此忍土在花藏中舉本統末，故云生此等也。二「今復」下明見舍那佛正得此法門體。三「得法已深入」下得法門用，於中有十：初總舉所得善巧之海；二「以此」下九門別顯業用：一見塵中諸佛。二見舍那普遍。三「見彼諸佛一一毛孔」下明見化身諸佛充滿法界。四「觀察三世」下明同佛入證故、觀佛體同故。出生等，依證起用差別故。初總持出生門，謂依平等出一切方便，此一切中各一出一切，如是重重出生至十一重一一故也，此是無盡無盡法門海也。五「得圓滿智地」下明照過去佛十度行海。六「普照如來過去無量」下明照過去佛所得地位。七「知無量佛」下明知過去佛菩薩時二利行海。八「普照如來一切智」下明持法照佛。九「於念念」下總結所知。結答中五：一總結答。二「如此界」下以四佛類賢劫千佛。三「如供養賢劫」下類十方一切世界，未來一切劫諸佛悉皆供養。四彼離垢界猶在者，以是十世中過去，現在則現在現在故。又是淨土無災壞故。五汝當等，結勸令學。二頌中十偈，分五：初一誡聽勸學、次二明修因曠遠、次二供報恩田、次四救眾生苦難、後一顯己大願。四「我唯」下結己自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得法；四「善男子汝所問我」下結答所問。初中有三：一明於最初佛邊發心得定。二「彼道場上」下明轉生更值餘佛得法，略舉十生值於十佛得十三昧。三「如是次第」下總結十剎塵佛及受生得法。上明一劫中所見諸佛。二「於彼佛剎」下明二剎塵劫中各供佛修行及所經受生，顯此法門根無極深遠也。三「最後命終」下明此賢劫中供佛修行。於中三：初值拘樓孫等三佛得定，以此忍土在花藏中舉本統末，故云生此等也。二「今復」下明見舍那佛正得此法門體。三「得法已深入」下得法門用，於中有十：初總舉所得善巧之海；二「以此」下九門別顯業用：一見塵中諸佛。二見舍那普遍。三「見彼諸佛一一毛孔」下明見化身諸佛充滿法界。四「觀察三世」下明同佛入證故、觀佛體同故。出生等，依證起用差別故。初總持出生門，謂依平等出一切方便，此一切中各一出一切，如是重重出生至十一重一一故也，此是無盡無盡法門海也。五「得圓滿智地」下明照過去佛十度行海。六「普照如來過去無量」下明照過去佛所得地位。七「知無量佛」下明知過去佛菩薩時二利行海。八「普照如來一切智」下明持法照佛。九「於念念」下總結所知。結答中五：一總結答。二「如此界」下以四佛類賢劫千佛。三「如供養賢劫」下類十方一切世界，未來一切劫諸佛悉皆供養。四彼離垢界猶在者，以是十世中過去，現在則現在現在故。又是淨土無災壞故。五汝當等，結勸令學。二頌中十偈，分五：初一誡聽勸學、次二明修因曠遠、次二供報恩田、次四救眾生苦難、後一顯己大願。四「我唯」下結己自分。

第五仰推中，先舉所推，謂善知時處；後非己知。難勝地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中，先舉所推，謂善知時處；後非己知。難勝地竟。

第六現前地知識中，初舉法勸修中，道場佛眾並同前釋。妙德守護諸城者，依證智總持，智名妙德。常入一切城，故云守護。又以觀智守護心城，令離妄念故名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六現前地知識中，初舉法勸修中，道場佛眾並同前釋。妙德守護諸城者，依證智總持，智名妙德。常入一切城，故云守護。又以觀智守護心城，令離妄念故名也。

第二依教趣入中四：初偈讚中十頌，初一辭已受教來見此希境、二虛妄不知、三妙觀無厭、四無著現力、五不動見佛、六惠光照機、七知業現身、八知世佛平等、九離相說法、十修廣大行。二設敬辭退。三思念前法，初智慧分別者，簡擇其義。隨順等，趣證相應。修廣身證者，正證在身，現露相應也。四往詣等，至後位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中四：初偈讚中十頌，初一辭已受教來見此希境、二虛妄不知、三妙觀無厭、四無著現力、五不動見佛、六惠光照機、七知業現身、八知世佛平等、九離相說法、十修廣大行。二設敬辭退。三思念前法，初智慧分別者，簡擇其義。隨順等，趣證相應。修廣身證者，正證在身，現露相應也。四往詣等，至後位也。

第三「見彼」下見敬申請中三：先見勝依正中，一見依報眷屬、二見正報身雲有十一種身。二「善財」下設禮敬。三「白言」下申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「見彼」下見敬申請中三：先見勝依正中，一見依報眷屬、二見正報身雲有十一種身。二「善財」下設禮敬。三「白言」下申請。

第四「時彼夜天告」下示已法界。於中二：先歎法器；二「我已成」下正顯已法，於中有四：一標法名體、二顯法義用、三辨法根深淺、四結唯自分。初中，正證法界名曰甚深，後智蘊辯名為妙德。宣教隨機，廣略無礙，名自在音聲。二「是故佛子」下顯義用。於中有二：先總、後別。初中六：一勝大師化、二調御師化、三明淨日化、四平等心化、五「我常以法施」下正顯法施攝生、六「我以如是」下總結智慧益。二復「次佛子」下別辨中四：初釋甚深義，二釋妙德義，三釋自在音聲義，四總結上三義。初中三：初舉數總標、二「所謂」下別名釋義、三「佛子我以」下總結業用。初總中觀察者，智照故。隨順者，趣向故。攝取者，正證故。別中，舉法界中十種義，約十種行顯之，以行必稱理、理由行顯故也。二「佛子我如是思惟」下釋妙德義，初總舉；二「所謂」下別辨十門。總持勝智，妙德備具，故名圓滿；三「以如是」下總結益生。三「復次佛子我或」下釋自在音聲義中，初別顯有二十三句：初三句約三慧辨法、後二十句以十法約廣略辨法；二「佛子以如是」下總結可知。四「佛子我深」下都結前法。謂入無壞法界者，結初甚深義也。悉究竟如來正法者，結妙德總持也。以無上法施等者，結自在音聲也。「佛子我已成」下結自分法體。「念念」下結業用。三「爾時善財」下辨得法久近明法根深淺，於中先問、後答。答中二：初明離垢光明劫中供佛修行、二「復次佛子」下明於佛剎塵數劫中供佛修行。前中三：先於最初佛所得法門、二「次有佛」下略列所值九十八佛、三「佛子於離垢」下總結須彌山塵等佛。初中六：一舉往時；二「時有世界」下顯往處；三「於彼城外」下明往佛興；四「時有轉輪王」下明父王修行，於中三：初王聞法出家、二見惡毀法、三護法令興；五「時有比丘尼」下明夜天本身發心得法；六「佛子時輪王」下結會古今及得法利益。二「次有如來」下略列九十八佛。三「佛子於離垢」下結須彌塵等佛各供佛修護法門。二「復有佛剎塵等劫中供佛修行是故佛子」下顯夜天名可知。四「我唯」下結自分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「時彼夜天告」下示已法界。於中二：先歎法器；二「我已成」下正顯已法，於中有四：一標法名體、二顯法義用、三辨法根深淺、四結唯自分。初中，正證法界名曰甚深，後智蘊辯名為妙德。宣教隨機，廣略無礙，名自在音聲。二「是故佛子」下顯義用。於中有二：先總、後別。初中六：一勝大師化、二調御師化、三明淨日化、四平等心化、五「我常以法施」下正顯法施攝生、六「我以如是」下總結智慧益。二復「次佛子」下別辨中四：初釋甚深義，二釋妙德義，三釋自在音聲義，四總結上三義。初中三：初舉數總標、二「所謂」下別名釋義、三「佛子我以」下總結業用。初總中觀察者，智照故。隨順者，趣向故。攝取者，正證故。別中，舉法界中十種義，約十種行顯之，以行必稱理、理由行顯故也。二「佛子我如是思惟」下釋妙德義，初總舉；二「所謂」下別辨十門。總持勝智，妙德備具，故名圓滿；三「以如是」下總結益生。三「復次佛子我或」下釋自在音聲義中，初別顯有二十三句：初三句約三慧辨法、後二十句以十法約廣略辨法；二「佛子以如是」下總結可知。四「佛子我深」下都結前法。謂入無壞法界者，結初甚深義也。悉究竟如來正法者，結妙德總持也。以無上法施等者，結自在音聲也。「佛子我已成」下結自分法體。「念念」下結業用。三「爾時善財」下辨得法久近明法根深淺，於中先問、後答。答中二：初明離垢光明劫中供佛修行、二「復次佛子」下明於佛剎塵數劫中供佛修行。前中三：先於最初佛所得法門、二「次有佛」下略列所值九十八佛、三「佛子於離垢」下總結須彌山塵等佛。初中六：一舉往時；二「時有世界」下顯往處；三「於彼城外」下明往佛興；四「時有轉輪王」下明父王修行，於中三：初王聞法出家、二見惡毀法、三護法令興；五「時有比丘尼」下明夜天本身發心得法；六「佛子時輪王」下結會古今及得法利益。二「次有如來」下略列九十八佛。三「佛子於離垢」下結須彌塵等佛各供佛修護法門。二「復有佛剎塵等劫中供佛修行是故佛子」下顯夜天名可知。四「我唯」下結自分。

第五仰推中十句：一了語、二知心、三入語音、四善設語、五分別法、六攝總持、七巧出法、八攝眾生、九順淨智、十吼法施。「我當」下結非己分。現前地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中十句：一了語、二知心、三入語音、四善設語、五分別法、六攝總持、七巧出法、八攝眾生、九順淨智、十吼法施。「我當」下結非己分。現前地竟。