花嚴經探玄記卷第十八(此盡十住知識) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花嚴經探玄記卷第十八(此盡十住知識)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

入法界品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四

將釋此品，四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，四門同前。

初釋名，有三：一分名者，謂廣依勝友，深證法界，故名依人入證成德分矣。二會名，約處名祇洹重閣會，謂表此法濟物攝生，故在給園；又顯悲依本智重出之相，故在重閣。三品名者，入是能入，謂悟解證得故也。法界是所入。法有三義：一是持自性義、二是軌則義、三對意義。界亦有三義，一是因義，依生聖道故。《攝論》云「法界者，謂是一切淨法因故。」又《中邊論》云「聖法因為義故，是故說法界。聖法依此境生，此中因義是界義。」二是性義，謂是諸法所依性故。此經上文云「法界法性辯亦然」故也。三是分齊義，謂諸緣起相不雜故。初一唯依主，後一唯持業，中間通二釋。心境合目，故云入法界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名，有三：一分名者，謂廣依勝友，深證法界，故名依人入證成德分矣。二會名，約處名祇洹重閣會，謂表此法濟物攝生，故在給園；又顯悲依本智重出之相，故在重閣。三品名者，入是能入，謂悟解證得故也。法界是所入。法有三義：一是持自性義、二是軌則義、三對意義。界亦有三義，一是因義，依生聖道故。《攝論》云「法界者，謂是一切淨法因故。」又《中邊論》云「聖法因為義故，是故說法界。聖法依此境生，此中因義是界義。」二是性義，謂是諸法所依性故。此經上文云「法界法性辯亦然」故也。三是分齊義，謂諸緣起相不雜故。初一唯依主，後一唯持業，中間通二釋。心境合目，故云入法界也。

二來意者，初明分來，謂前顯託法進修，今辨依人入證，義次第故，是故來也。會來品來，亦同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，初明分來，謂前顯託法進修，今辨依人入證，義次第故，是故來也。會來品來，亦同此說。

三明宗趣者，亦分會品同，既明入法界，即以此為宗。於中分別作三門：一約義、二約類、三約位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明宗趣者，亦分會品同，既明入法界，即以此為宗。於中分別作三門：一約義、二約類、三約位。

初中，先明所入法界，義有五門：一有為法界、二無為法界、三亦有為亦無為法界、四非有為非無為法界、五無障礙法界。初有為法界，有二門：一本識能持諸法種子名為法界，如論云「無始時來界」等，此約因義。二三世諸法差別邊際名為法界，〈不思議品〉云「一切諸佛知過去一切法界悉無有餘，知未來一切法界悉無有餘，知現在一切法界悉無有餘」等。二無為法界，亦有二門：一性淨門，謂在凡位，性恒淨故；真空一味，無差別故。二離垢門，謂由對治方顯淨故，隨行淺深分十種故。三亦有為亦無為者，亦有二門：一隨相門，謂受想行蘊及五種色并八無為，此十六法唯意識所知，十八界中名為法界。二無礙門，謂一心法界具含二門：一心真如門、二心生滅門。雖此二門，皆各總攝一切諸法，然其二位恒不相雜，其猶攝水之波非靜、攝波之水非動。故〈迴向品〉云「於無為界出有為界，而亦不壞無為之性；於有為界出無為界，而亦不壞有為之性。」四非有為非無為者，亦二門：一形奪門，謂緣無不理之緣，故非有為；理無不緣之理，故非無為。法體平等，形奪雙泯。《大品經》三十九云「須菩提白佛言：是法平等，為是有為法？為是無為法？佛言：非有為法、非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得；離無為法，有為法不可得。須菩提！是有為性、無為性，是二法不合不散。」此之謂也。二無寄門，謂此法界離相離性，故非此二，由離相故非有為，離性故非無為。又由是真諦故非有為，由非安立諦故非無為。又非二名言所能至故，是故俱非。《解深密經》第一云「一切法者，略有二種，所謂有為、無為。是中有為，非有為非無為；無為，非無為非有為。」乃至廣說。五無障礙法界者，亦有二門：一普攝門，謂於上四門隨一即攝餘一切故，是故善財或覩山海、或見堂宇，皆名入法界。二圓融門，謂以理融事故全事無分齊，謂微塵非小，能容十剎；剎海非大；潛入一塵也。以事融理故全理非無分，謂一多無礙，或云一法界、或云諸法界。〈性起品〉云「譬如諸法界，分齊不可得，一切非一切，非見不可取。」此明諸則非諸也。〈舍那品〉云「於此蓮花藏世界海之內，一一微塵中見一切法界。」此明一即非一也。是故善財，或暫時執手遂經多劫、或入樓觀普見三千，皆此類也。上來五門十義，總明所入法界，應以總別圓融六相准之。二辨能入，亦有五門：一淨信、二正解、三修行、四證得、五圓滿。此五，於前所入法界五門之內，有其二門：一隨一能入通五所入，隨一所入通五能入；二此五能入如其次第各入所入五中之一。又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中，先明所入法界，義有五門：一有為法界、二無為法界、三亦有為亦無為法界、四非有為非無為法界、五無障礙法界。初有為法界，有二門：一本識能持諸法種子名為法界，如論云「無始時來界」等，此約因義。二三世諸法差別邊際名為法界，〈不思議品〉云「一切諸佛知過去一切法界悉無有餘，知未來一切法界悉無有餘，知現在一切法界悉無有餘」等。二無為法界，亦有二門：一性淨門，謂在凡位，性恒淨故；真空一味，無差別故。二離垢門，謂由對治方顯淨故，隨行淺深分十種故。三亦有為亦無為者，亦有二門：一隨相門，謂受想行蘊及五種色并八無為，此十六法唯意識所知，十八界中名為法界。二無礙門，謂一心法界具含二門：一心真如門、二心生滅門。雖此二門，皆各總攝一切諸法，然其二位恒不相雜，其猶攝水之波非靜、攝波之水非動。故〈迴向品〉云「於無為界出有為界，而亦不壞無為之性；於有為界出無為界，而亦不壞有為之性。」四非有為非無為者，亦二門：一形奪門，謂緣無不理之緣，故非有為；理無不緣之理，故非無為。法體平等，形奪雙泯。《大品經》三十九云「須菩提白佛言：是法平等，為是有為法？為是無為法？佛言：非有為法、非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得；離無為法，有為法不可得。須菩提！是有為性、無為性，是二法不合不散。」此之謂也。二無寄門，謂此法界離相離性，故非此二，由離相故非有為，離性故非無為。又由是真諦故非有為，由非安立諦故非無為。又非二名言所能至故，是故俱非。《解深密經》第一云「一切法者，略有二種，所謂有為、無為。是中有為，非有為非無為；無為，非無為非有為。」乃至廣說。五無障礙法界者，亦有二門：一普攝門，謂於上四門隨一即攝餘一切故，是故善財或覩山海、或見堂宇，皆名入法界。二圓融門，謂以理融事故全事無分齊，謂微塵非小，能容十剎；剎海非大；潛入一塵也。以事融理故全理非無分，謂一多無礙，或云一法界、或云諸法界。〈性起品〉云「譬如諸法界，分齊不可得，一切非一切，非見不可取。」此明諸則非諸也。〈舍那品〉云「於此蓮花藏世界海之內，一一微塵中見一切法界。」此明一即非一也。是故善財，或暫時執手遂經多劫、或入樓觀普見三千，皆此類也。上來五門十義，總明所入法界，應以總別圓融六相准之。二辨能入，亦有五門：一淨信、二正解、三修行、四證得、五圓滿。此五，於前所入法界五門之內，有其二門：一隨一能入通五所入，隨一所入通五能入；二此五能入如其次第各入所入五中之一。又

此上心境二義十門，無礙圓融總為一團。無障礙法界亦以六相准攝，思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此上心境二義十門，無礙圓融總為一團。無障礙法界亦以六相准攝，思之。

第二法界類別，亦有五門，謂所入、能入、存、亡、無礙。初所入中亦五重：一法法界、二人法界、三人法俱融法界、四人法俱泯法界、五無障礙法界。初中有十：一事法界，謂十重居宅等；二理法界，謂一味湛然等；三境法界，謂所知分齊等；四行法界，謂悲智廣深等；五體法界，謂寂滅無生等；六用法界，謂勝通自在等；七順法界，謂六度正行等；八違法界，謂五熱眾鞞等；九教法界，謂所聞言說等；十義法界，謂所詮旨趣等。此十法界同一緣起，無礙鎔融，一具一切，思之可見。二人法界者，准此下文亦有十門，謂人天、男女、在家出家、外道諸神、菩薩及佛。此並緣起相分，參而不雜，善財見已便入法界故，名人法界也。三人法俱融法界者，謂前十人、十法同一緣起，隨義相分，融攝無二，思之可見。四人法俱泯法界者，謂平等果海離於言數，緣起性相俱不可說。五無障礙法界者，謂合前四句，於彼前人法、一異無障、存亡不礙，自在圓融，如理思之。二明能入，亦有五重：一身、二智、三俱、四泯、五圓，謂入樓觀而還合身證也，鑒無邊之理事智證也，同普賢而普遍俱證也，身智相即而兩亡俱泯也，一異存亡無礙自在圓融也。又〈發心品〉云「甚深真法性，妙智隨順入，無邊佛土中，一念悉周遍。」案云：前二句智入法界，後二句身入法界、由身智無礙、故智入理、身遍土也。餘准可知。三能入所入混融無二、際限不分，就義開異，理仍不雜。此五能所如次反通，如理思攝。四能所圓融形奪俱泯。五一異存亡無礙具足。上來約類辨竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二法界類別，亦有五門，謂所入、能入、存、亡、無礙。初所入中亦五重：一法法界、二人法界、三人法俱融法界、四人法俱泯法界、五無障礙法界。初中有十：一事法界，謂十重居宅等；二理法界，謂一味湛然等；三境法界，謂所知分齊等；四行法界，謂悲智廣深等；五體法界，謂寂滅無生等；六用法界，謂勝通自在等；七順法界，謂六度正行等；八違法界，謂五熱眾鞞等；九教法界，謂所聞言說等；十義法界，謂所詮旨趣等。此十法界同一緣起，無礙鎔融，一具一切，思之可見。二人法界者，准此下文亦有十門，謂人天、男女、在家出家、外道諸神、菩薩及佛。此並緣起相分，參而不雜，善財見已便入法界故，名人法界也。三人法俱融法界者，謂前十人、十法同一緣起，隨義相分，融攝無二，思之可見。四人法俱泯法界者，謂平等果海離於言數，緣起性相俱不可說。五無障礙法界者，謂合前四句，於彼前人法、一異無障、存亡不礙，自在圓融，如理思之。二明能入，亦有五重：一身、二智、三俱、四泯、五圓，謂入樓觀而還合身證也，鑒無邊之理事智證也，同普賢而普遍俱證也，身智相即而兩亡俱泯也，一異存亡無礙自在圓融也。又〈發心品〉云「甚深真法性，妙智隨順入，無邊佛土中，一念悉周遍。」案云：前二句智入法界，後二句身入法界、由身智無礙、故智入理、身遍土也。餘准可知。三能入所入混融無二、際限不分，就義開異，理仍不雜。此五能所如次反通，如理思攝。四能所圓融形奪俱泯。五一異存亡無礙具足。上來約類辨竟。

第三約位明入法界者，准下文中，所入法界大位有二：所謂因、果。於前人法無不皆是佛果所收，即如來師子奮迅三昧所現法界自在是也。又於前人法無不皆屬因位所收，即文殊普賢所現法界法門是也。此因位中曲分有五，則信等五位之法界也，准攝可知。二明能入，准文亦二：對前果位明諸菩薩頓入法界、對前因位寄顯善財漸入法界。因果既其無礙，漸頓亦乃圓融，但以布教成詮，寄斯位別耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約位明入法界者，准下文中，所入法界大位有二：所謂因、果。於前人法無不皆是佛果所收，即如來師子奮迅三昧所現法界自在是也。又於前人法無不皆屬因位所收，即文殊普賢所現法界法門是也。此因位中曲分有五，則信等五位之法界也，准攝可知。二明能入，准文亦二：對前果位明諸菩薩頓入法界、對前因位寄顯善財漸入法界。因果既其無礙，漸頓亦乃圓融，但以布教成詮，寄斯位別耳。

四釋文者，此一品中大分有二：初明本會；二「爾時文殊從善住樓閣出已」下明末會。亦則前明果法界、後明因法界。又前明頓入法界、後明漸入法界。又前總、後別。則本末圓融無礙，思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此一品中大分有二：初明本會；二「爾時文殊從善住樓閣出已」下明末會。亦則前明果法界、後明因法界。又前明頓入法界、後明漸入法界。又前總、後別。則本末圓融無礙，思之。

就前本會中長分有十：一序分、二請分、三三昧分、四現淨土分、五集新眾分、六舉劣顯勝分、七偈頌讚德分、八普賢開發分、九毫光示益分、十文殊述德分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就前本會中長分有十：一序分、二請分、三三昧分、四現淨土分、五集新眾分、六舉劣顯勝分、七偈頌讚德分、八普賢開發分、九毫光示益分、十文殊述德分。

就初序分，有三：初爾時佛在，明智正覺世間圓滿；舍衛城等，器世間圓滿；與五百等眾生，世間圓滿。初文可知。器中有三，謂一城、二園、三閣。城名具言名室羅伐悉帝，訛略稱舍衛，此翻云聞者城，謂昔有古老仙人住於此處，復有少仙名為聞者，於老仙所聽受法要。老亡已後，少於此處建立城郭，因以為名。園在城南可三四里。祇是太子之名，具言誓多，此云戰勝。又無父曰孤、無子曰獨，須達長者惠施資給，名給孤獨。然長者側金買地，太子施樹同成，二人共立伽藍故，俱以名焉。園內別閣，宣法之所，名曰講堂。體無不周曰大，德無不備曰嚴，用依體起故曰重閣。第三眾中亦三，謂一菩薩、二聲聞、三諸天王。初菩薩中亦三，謂一舉數、二列名、三歎德。名中，先標上首二人，以其是助化主故。釋有三義：一普賢當法界門，是所入也；文殊當般若門，是能入也，表其入法界故。二普賢三昧自在，文殊般若自在。三普賢明廣大之義，文殊明甚深之義。深廣一對，故標上首。次列名中有一百四十一大位，十十有十四位。初十同名幢，顯行德高出故。二十同名端嚴，表福智二嚴故。十中欠一，是減數也。三十同名藏，顯德備含攝故。四十同名眼，明照法界故。十中剩二，是增數故。五十同名天冠，表淨德冠於心頂故。六十同名周羅，此云頂髻，表德重尊高故。七十同名光，十四位中各以二義釋妙光，具身智光照內外故。八十同名幢者，幢有二義，前明獨出義、今辨降伏義。九十同名音，明美音悅機故。十十同名上德，過眾表故。十一十同名妙德，吉祥顯勝故。十二十同名王，於法自在故。十中剩一，亦是增數也。十三十復同名音者，音有二義，前明音體美妙、今顯巧詮妙法。十中剩一，亦增數可知。十四十同名覺，鑒理察機故。十中欠二，亦是減數可知。如是等，結也。就歎德中十句，有二義：一此十句德遍通上諸菩薩，一一皆具。二別歎前十五位德，謂初句歎前二上首德，以普行普境皆通一切，彼二同成此德故。二持無量等，歎前十幢、十嚴二位菩薩，謂身幢獨出，具德端嚴，能遍至故。三具足無礙等，歎十藏、十眼二位菩薩，謂具無礙藏，淨眼見佛故。四至無量等，歎十天冠，十周羅菩薩，謂天冠頂髮以自嚴身，同梵王形，至諸佛成道之所，觀佛無休，請說法故。五無量智光等，歎十光、十幢菩薩，謂智光普照甚深法故，又伏癡闇故。六於無量等，歎十音菩薩，謂美音清辯，說無盡故。七究竟等，歎十上、十妙德菩薩，謂同虛空之上智，極淨境之妙德也。八無所依等，歎十王菩薩，謂無依現色自在為王，亦現王身故。九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初序分，有三：初爾時佛在，明智正覺世間圓滿；舍衛城等，器世間圓滿；與五百等眾生，世間圓滿。初文可知。器中有三，謂一城、二園、三閣。城名具言名室羅伐悉帝，訛略稱舍衛，此翻云聞者城，謂昔有古老仙人住於此處，復有少仙名為聞者，於老仙所聽受法要。老亡已後，少於此處建立城郭，因以為名。園在城南可三四里。祇是太子之名，具言誓多，此云戰勝。又無父曰孤、無子曰獨，須達長者惠施資給，名給孤獨。然長者側金買地，太子施樹同成，二人共立伽藍故，俱以名焉。園內別閣，宣法之所，名曰講堂。體無不周曰大，德無不備曰嚴，用依體起故曰重閣。第三眾中亦三，謂一菩薩、二聲聞、三諸天王。初菩薩中亦三，謂一舉數、二列名、三歎德。名中，先標上首二人，以其是助化主故。釋有三義：一普賢當法界門，是所入也；文殊當般若門，是能入也，表其入法界故。二普賢三昧自在，文殊般若自在。三普賢明廣大之義，文殊明甚深之義。深廣一對，故標上首。次列名中有一百四十一大位，十十有十四位。初十同名幢，顯行德高出故。二十同名端嚴，表福智二嚴故。十中欠一，是減數也。三十同名藏，顯德備含攝故。四十同名眼，明照法界故。十中剩二，是增數故。五十同名天冠，表淨德冠於心頂故。六十同名周羅，此云頂髻，表德重尊高故。七十同名光，十四位中各以二義釋妙光，具身智光照內外故。八十同名幢者，幢有二義，前明獨出義、今辨降伏義。九十同名音，明美音悅機故。十十同名上德，過眾表故。十一十同名妙德，吉祥顯勝故。十二十同名王，於法自在故。十中剩一，亦是增數也。十三十復同名音者，音有二義，前明音體美妙、今顯巧詮妙法。十中剩一，亦增數可知。十四十同名覺，鑒理察機故。十中欠二，亦是減數可知。如是等，結也。就歎德中十句，有二義：一此十句德遍通上諸菩薩，一一皆具。二別歎前十五位德，謂初句歎前二上首德，以普行普境皆通一切，彼二同成此德故。二持無量等，歎前十幢、十嚴二位菩薩，謂身幢獨出，具德端嚴，能遍至故。三具足無礙等，歎十藏、十眼二位菩薩，謂具無礙藏，淨眼見佛故。四至無量等，歎十天冠，十周羅菩薩，謂天冠頂髮以自嚴身，同梵王形，至諸佛成道之所，觀佛無休，請說法故。五無量智光等，歎十光、十幢菩薩，謂智光普照甚深法故，又伏癡闇故。六於無量等，歎十音菩薩，謂美音清辯，說無盡故。七究竟等，歎十上、十妙德菩薩，謂同虛空之上智，極淨境之妙德也。八無所依等，歎十王菩薩，謂無依現色自在為王，亦現王身故。九

除滅等，歎後十音菩薩，謂內離智障，巧說分別眾生界故。十虛空智等，歎十覺菩薩，謂放阿含光善覺照故。又釋：此十句攝為五對。初二一對，初行德內充、後多身外遍。次二一對，初淨眼觀佛、後觀無厭足。次二一對，初內智照法、後辯說無盡。次二一對，初內智同空、後現身普應。次二一對，初內離智障、後外演慧光。又釋：此十句中，初句為總、餘九是別，莫不皆顯普賢行故。一身詣佛普、二遍見佛普、三見無休普、四智照理普、五辨多劫普、六理智淨普、七量智現身普、八斷障普、九光照普，並准釋可知。二聲聞眾中亦二，舉數、歎德。言聲聞者，《佛地論》云「聞佛言音而入聖道，故曰聲聞。」又《瑜伽》八十二云「從他聽聞正法言音，又能令他聞正法聲，故曰聲聞。」大者，是第四果故，又是不動種姓故。諸聲聞中最尊大故，如鶖子等。又此等並是迴向大乘之聲聞，故云大。《佛地論》云「如實義者，皆不定種姓聲聞得小果已，趣大菩提，故名為大。」解云：以其未入圓教一乘普賢法故，是故下文如聾盲也。如上〈性起品〉云「聲聞緣覺不聞此經。」又云「若菩薩億那由他劫行六波羅蜜種道品善根，不聞此經、雖聞不信，是等猶為假名菩薩。」此之謂也。又釋：此等並是大菩薩示現作聲聞，如新譯《花嚴》不思議境界分中說，以顯此法深勝故，示現如聾盲也。二歎德中十句，分四：初四句證涅槃捨生死。謂覺真諦者，見道也。證實際者，修道也。深入性者，無學道也。由此證理滿足故、捨離分段故，云離生死海。又由怖畏生死，故云離也。又由無方便慧故，證實際也；由無大悲故，捨離生死也。二次二句住空斷結。初住空者，謂此人空之理亦是如來二空之一，故云如來境也。唯契此分，故云安住。後句由住人空斷離四住之惑，謂九結十使相應纏縛。三次二句通力自在。謂於世無染，故云不著一切。神通遍遊，故云遊行虛空。四次二句疑盡信堅，謂成就不壞信故也。又釋：此並信佛甚深自在果法，明知是大菩薩。三諸天中亦二，舉數、歎德。歎德中十句，攝為五對：初二一對歎宿因德，謂已供過去佛、久已益眾生。自下皆歎現行德。次二一對歎行慈入智德，謂慈念無間，救生入智。次二一對歎在染顯淨德，謂不捨染眾生，出佛真淨法。次二一對歎護持德，謂護於果法使正教流通，持於因法證性決定。又外能守護持法之者，內自受持佛真性法。後二一對歎家業德，謂生於佛家，作求佛業。一切智因名為智門，以能通至佛智，故云門也。上來序分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅等，歎後十音菩薩，謂內離智障，巧說分別眾生界故。十虛空智等，歎十覺菩薩，謂放阿含光善覺照故。又釋：此十句攝為五對。初二一對，初行德內充、後多身外遍。次二一對，初淨眼觀佛、後觀無厭足。次二一對，初內智照法、後辯說無盡。次二一對，初內智同空、後現身普應。次二一對，初內離智障、後外演慧光。又釋：此十句中，初句為總、餘九是別，莫不皆顯普賢行故。一身詣佛普、二遍見佛普、三見無休普、四智照理普、五辨多劫普、六理智淨普、七量智現身普、八斷障普、九光照普，並准釋可知。二聲聞眾中亦二，舉數、歎德。言聲聞者，《佛地論》云「聞佛言音而入聖道，故曰聲聞。」又《瑜伽》八十二云「從他聽聞正法言音，又能令他聞正法聲，故曰聲聞。」大者，是第四果故，又是不動種姓故。諸聲聞中最尊大故，如鶖子等。又此等並是迴向大乘之聲聞，故云大。《佛地論》云「如實義者，皆不定種姓聲聞得小果已，趣大菩提，故名為大。」解云：以其未入圓教一乘普賢法故，是故下文如聾盲也。如上〈性起品〉云「聲聞緣覺不聞此經。」又云「若菩薩億那由他劫行六波羅蜜種道品善根，不聞此經、雖聞不信，是等猶為假名菩薩。」此之謂也。又釋：此等並是大菩薩示現作聲聞，如新譯《花嚴》不思議境界分中說，以顯此法深勝故，示現如聾盲也。二歎德中十句，分四：初四句證涅槃捨生死。謂覺真諦者，見道也。證實際者，修道也。深入性者，無學道也。由此證理滿足故、捨離分段故，云離生死海。又由怖畏生死，故云離也。又由無方便慧故，證實際也；由無大悲故，捨離生死也。二次二句住空斷結。初住空者，謂此人空之理亦是如來二空之一，故云如來境也。唯契此分，故云安住。後句由住人空斷離四住之惑，謂九結十使相應纏縛。三次二句通力自在。謂於世無染，故云不著一切。神通遍遊，故云遊行虛空。四次二句疑盡信堅，謂成就不壞信故也。又釋：此並信佛甚深自在果法，明知是大菩薩。三諸天中亦二，舉數、歎德。歎德中十句，攝為五對：初二一對歎宿因德，謂已供過去佛、久已益眾生。自下皆歎現行德。次二一對歎行慈入智德，謂慈念無間，救生入智。次二一對歎在染顯淨德，謂不捨染眾生，出佛真淨法。次二一對歎護持德，謂護於果法使正教流通，持於因法證性決定。又外能守護持法之者，內自受持佛真性法。後二一對歎家業德，謂生於佛家，作求佛業。一切智因名為智門，以能通至佛智，故云門也。上來序分竟。

第二請分中有三：初眾念請、二念所請、三念請現。問：准下聲聞皆如聾盲，何故此中而同疑念？答：意法師釋曰「理處不隔，故得同疑。未積大心，故不應其次。」又釋：表同在祇洹，故同念請。普眼未開，故如盲等。又釋：實是菩薩，是以同念；跡現聲聞，是以如盲(云云)。所請中，總有六十句。古德釋云：初三十明佛自入法界、後三十明佛令他入法界。今釋：六十中，初十念請果法。何以得知所請是果？謂次十明下位不能測量故。既下不能知，云何今欲請？謂次十明因緣力具，或亦得知。雖力具得知，未知此眾有知力不？謂次十顯此眾根器力具。雖眾器具，若無佛力亦無能知。謂次十明佛利他因具。雖利他因滿，若無現起利他果用，亦無由令知。次十辨果用攝生。既此緣具故，結請云唯願現等。又釋：此中初三十句念法請、後三十句念德請。前中，初十正念所請果法、次十明深玄難測、後十明緣會可涉。初中，一問悲智無礙無功用行，如〈性起品〉說；二問佛智所知真俗無礙，亦如〈性起〉境界中說；三佛地總持無邊念惠，又如十佛中持佛所辨，又如〈不思議品〉說十持等；四是處非處等十力，又那羅延幢等十種大力，亦如彼品；五四無畏、十無畏；六師子奮迅等不可稱量諸三昧海；七理及功德并諸剎土，皆是如來身智所住，亦如〈不思議品〉說；八殊勝功德，初二會問中名佛勝法者，彼就通辨，此中別約福德顯勝；九三身十身圓滿之相；十四智十智理量融照。又有經本此中更有一句，名如來法。或是剩來，或是結上諸句。又此十問與前初會所問果德多分是同，以彼攝門，於此宜用。又十中初一是總、餘九是別。別中，初一所智德、次三智用德、次一大定德、次一所依德、次一勝福德、後二身智德可知。第二非下位測量中，謂於前十種如來法中，高故不能知、廣故不能度、深故不得底、多故不能受，此四非聞慧境界、玄故不能思、妙故不能觀，此二離思修境。稱法界故，不能分別。一即一切故，不能聞發因智。不證故，不能宣明。超過言議故，不能解說。又前六離三慧、後四超四辯，謂法辯不能分、義辯不能開、辭辯不能宣、樂說不能說。又釋：此十配前十種，次第顯示甚深之義，可准知之。又釋：於前一義則有此十，於此一門亦有前十，准成百門等可知。第三緣會可知中，初四佛力為緣、後六根力為因，方可得知。初中，佛持力者，是佛加持力，如加持青蓮花菩薩，令知佛功德，說〈不思議品〉等。二自在力者，是迴轉無礙力，如文殊轉鶖子，令知說深理等。三威神力者，密以威加令知德，如令迦葉知如來心等。四本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二請分中有三：初眾念請、二念所請、三念請現。問：准下聲聞皆如聾盲，何故此中而同疑念？答：意法師釋曰「理處不隔，故得同疑。未積大心，故不應其次。」又釋：表同在祇洹，故同念請。普眼未開，故如盲等。又釋：實是菩薩，是以同念；跡現聲聞，是以如盲(云云)。所請中，總有六十句。古德釋云：初三十明佛自入法界、後三十明佛令他入法界。今釋：六十中，初十念請果法。何以得知所請是果？謂次十明下位不能測量故。既下不能知，云何今欲請？謂次十明因緣力具，或亦得知。雖力具得知，未知此眾有知力不？謂次十顯此眾根器力具。雖眾器具，若無佛力亦無能知。謂次十明佛利他因具。雖利他因滿，若無現起利他果用，亦無由令知。次十辨果用攝生。既此緣具故，結請云唯願現等。又釋：此中初三十句念法請、後三十句念德請。前中，初十正念所請果法、次十明深玄難測、後十明緣會可涉。初中，一問悲智無礙無功用行，如〈性起品〉說；二問佛智所知真俗無礙，亦如〈性起〉境界中說；三佛地總持無邊念惠，又如十佛中持佛所辨，又如〈不思議品〉說十持等；四是處非處等十力，又那羅延幢等十種大力，亦如彼品；五四無畏、十無畏；六師子奮迅等不可稱量諸三昧海；七理及功德并諸剎土，皆是如來身智所住，亦如〈不思議品〉說；八殊勝功德，初二會問中名佛勝法者，彼就通辨，此中別約福德顯勝；九三身十身圓滿之相；十四智十智理量融照。又有經本此中更有一句，名如來法。或是剩來，或是結上諸句。又此十問與前初會所問果德多分是同，以彼攝門，於此宜用。又十中初一是總、餘九是別。別中，初一所智德、次三智用德、次一大定德、次一所依德、次一勝福德、後二身智德可知。第二非下位測量中，謂於前十種如來法中，高故不能知、廣故不能度、深故不得底、多故不能受，此四非聞慧境界、玄故不能思、妙故不能觀，此二離思修境。稱法界故，不能分別。一即一切故，不能聞發因智。不證故，不能宣明。超過言議故，不能解說。又前六離三慧、後四超四辯，謂法辯不能分、義辯不能開、辭辯不能宣、樂說不能說。又釋：此十配前十種，次第顯示甚深之義，可准知之。又釋：於前一義則有此十，於此一門亦有前十，准成百門等可知。第三緣會可知中，初四佛力為緣、後六根力為因，方可得知。初中，佛持力者，是佛加持力，如加持青蓮花菩薩，令知佛功德，說〈不思議品〉等。二自在力者，是迴轉無礙力，如文殊轉鶖子，令知說深理等。三威神力者，密以威加令知德，如令迦葉知如來心等。四本

願力者，是佛往昔本誓願力，是故令他知佛深德。下六中，初宿世多生種善根力、二多生親近一乘善友力、三現在深徹淨信心力、四於上勝法欲願求力、五不雜無明真法所發大菩提心力、六深心專求一切種智不雜二乘心力。於此十中隨一種力可分得知，或二或三乃至十種，以顯無盡。第二三十句念德請中，初十歎機堪受德、後二十歎佛能說德。初中，思量是意多，故種種也。從思起欲，欲增名解，則勝解印持也。依解發言方音亦異，所住行位優劣不同，故云地也。受法根器利鈍生熟，三品不同，故云根。依根作業，造修不同，故云方便作業。所緣境相非一，故云境也。皆依佛果為緣，差別而得入法，或依佛光、或因說法等。樂聞所說淺深廣略，各多少不同，故云樂聞法也。二歎佛能說中，初十念佛說因圓滿、後十念佛說果德備。前十中，初一明昔初發菩提心願；二依願起行，故云淨波羅蜜；三行成入位，故云諸地；四依位成行，故云滿足行；五總說諸行皆具二嚴，故云菩薩莊嚴；六別辨一行巧攝一切，互相嚴飾，故云方便嚴；七別顯自利行攝同前名道莊嚴，道是因義通至果故；八別明利他行巧多端，故云出方便海，嚴義同前；九二利無礙雙融究竟，各攝一切成普賢行，故云自在莊嚴；十多劫受身恒修勝行，故云本生海，顯本生身多故如海，多身修行，行亦廣多也。後十明佛說果備中，初前既因圓，有何所得？謂菩提自在也。二既得菩提。有何所用。謂自在轉法輪也。三於何處轉？諸淨剎也。四轉何所益？謂嚴眾生界。五轉何法？謂法王法。六以何智轉？謂道明之智。七佛智照法，機何由悟？謂自在能入眾生處故。八入至機處作何所益？謂作福田故。九以何成福？謂說成功德之達櫬。達櫬者，尊婆須論作檀嚫，此云財施。律云施之法名曰噠嚫，導引利他亦名達。《西域記》云「正言達櫬拏，或云馱器尼，此云右也。以用右手受他所施，為其生福，故從之立名。」今明佛施與眾生功德，故云功德達櫬。十用何攝生？謂三輪：身業神通輪，破疑成信：語業正教輪，破惑成解：意業憶念輪，破結成行。下結請，可知。請分竟。第三三昧分中，何故入者，前問願具現，故今入定為其現法。何故前諸會集眾後入定，此乃居先？釋：前明從相入實，今辨依體起用；又前因人入定，今果位自在，故不同也。何故此會佛自入定？為表法界解脫自在唯佛窮原故。文中有四：一入定緣、二入定因、三正入定、四入定意。初中，知心念者，以他心智領前疑念，即入定之緣。二以四種大悲，明入定之因。謂入定益物，要以大悲為本，故以為因。一身者，利物 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力者，是佛往昔本誓願力，是故令他知佛深德。下六中，初宿世多生種善根力、二多生親近一乘善友力、三現在深徹淨信心力、四於上勝法欲願求力、五不雜無明真法所發大菩提心力、六深心專求一切種智不雜二乘心力。於此十中隨一種力可分得知，或二或三乃至十種，以顯無盡。第二三十句念德請中，初十歎機堪受德、後二十歎佛能說德。初中，思量是意多，故種種也。從思起欲，欲增名解，則勝解印持也。依解發言方音亦異，所住行位優劣不同，故云地也。受法根器利鈍生熟，三品不同，故云根。依根作業，造修不同，故云方便作業。所緣境相非一，故云境也。皆依佛果為緣，差別而得入法，或依佛光、或因說法等。樂聞所說淺深廣略，各多少不同，故云樂聞法也。二歎佛能說中，初十念佛說因圓滿、後十念佛說果德備。前十中，初一明昔初發菩提心願；二依願起行，故云淨波羅蜜；三行成入位，故云諸地；四依位成行，故云滿足行；五總說諸行皆具二嚴，故云菩薩莊嚴；六別辨一行巧攝一切，互相嚴飾，故云方便嚴；七別顯自利行攝同前名道莊嚴，道是因義通至果故；八別明利他行巧多端，故云出方便海，嚴義同前；九二利無礙雙融究竟，各攝一切成普賢行，故云自在莊嚴；十多劫受身恒修勝行，故云本生海，顯本生身多故如海，多身修行，行亦廣多也。後十明佛說果備中，初前既因圓，有何所得？謂菩提自在也。二既得菩提。有何所用。謂自在轉法輪也。三於何處轉？諸淨剎也。四轉何所益？謂嚴眾生界。五轉何法？謂法王法。六以何智轉？謂道明之智。七佛智照法，機何由悟？謂自在能入眾生處故。八入至機處作何所益？謂作福田故。九以何成福？謂說成功德之達櫬。達櫬者，尊婆須論作檀嚫，此云財施。律云施之法名曰噠嚫，導引利他亦名達。《西域記》云「正言達櫬拏，或云馱器尼，此云右也。以用右手受他所施，為其生福，故從之立名。」今明佛施與眾生功德，故云功德達櫬。十用何攝生？謂三輪：身業神通輪，破疑成信：語業正教輪，破惑成解：意業憶念輪，破結成行。下結請，可知。請分竟。第三三昧分中，何故入者，前問願具現，故今入定為其現法。何故前諸會集眾後入定，此乃居先？釋：前明從相入實，今辨依體起用；又前因人入定，今果位自在，故不同也。何故此會佛自入定？為表法界解脫自在唯佛窮原故。文中有四：一入定緣、二入定因、三正入定、四入定意。初中，知心念者，以他心智領前疑念，即入定之緣。二以四種大悲，明入定之因。謂入定益物，要以大悲為本，故以為因。一身者，利物

之身，積悲而立，即三昧所依之身也。二門者，然佛有大智大定大悲等門，今欲益生，故唯依大悲門也。又亦開此悲門以攝群品故也。三首者，即明益物，諸所造作皆以大悲先導，故為首也。四隨順方便法者，雖悲為首，若無巧便悲法隨物根緣，無以令其同入法界。此四亦從佛向機之漸次也。三正入三昧者，明定業用，從喻為名。謂如師子奮迅之時，諸根開張、身毛皆竪現其威勢，哮吼之相令餘獸類失威竄伏，令師子兒增其雄猛身得長大。今佛亦爾。一奮大悲法界之身、二開大悲之根門、三竪悲毛之先導、四現應機之威，吼法界之法門，令二乘諸獸藏竄聾盲，菩薩佛子增長百千諸三昧海及陀羅尼海。如是相似，故以為喻。又〈離世間品〉十種師子奮迅，於此具論。四「令一切」下明入定意，謂現此法界清淨之法，令眾覩入，名樂法也。三昧分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之身，積悲而立，即三昧所依之身也。二門者，然佛有大智大定大悲等門，今欲益生，故唯依大悲門也。又亦開此悲門以攝群品故也。三首者，即明益物，諸所造作皆以大悲先導，故為首也。四隨順方便法者，雖悲為首，若無巧便悲法隨物根緣，無以令其同入法界。此四亦從佛向機之漸次也。三正入三昧者，明定業用，從喻為名。謂如師子奮迅之時，諸根開張、身毛皆竪現其威勢，哮吼之相令餘獸類失威竄伏，令師子兒增其雄猛身得長大。今佛亦爾。一奮大悲法界之身、二開大悲之根門、三竪悲毛之先導、四現應機之威，吼法界之法門，令二乘諸獸藏竄聾盲，菩薩佛子增長百千諸三昧海及陀羅尼海。如是相似，故以為喻。又〈離世間品〉十種師子奮迅，於此具論。四「令一切」下明入定意，謂現此法界清淨之法，令眾覩入，名樂法也。三昧分竟。

第四現淨土分中有三：初現器世間圓滿、二智正覺世間圓滿、三眾生世間圓滿。初中二：先明此祇洹現嚴淨土、後類結十方同現淨土。前中亦二：初正顯莊嚴、後出所因。前中三：初重閣莊嚴、二園林莊嚴、三虛空莊嚴。光統云「嚴空表無為緣起，嚴園表有為緣起，嚴閣顯自體緣起故也。」初中二：先廣處無邊。怱然廣博者，謂案權顯實，破情顯法故。二正顯莊嚴。於中有十種：一金地、二「一切摩尼」下明地上布寶、三「瑠璃」下明閣柱、四「閻浮」下正明成閣、五「摩尼」下於閣上安網、六建寶幢、七懸幡蓋、八放光照法界、九雜寶莊外、十四邊階道令可登涉。二嚴園中，佛神力是所因也。忽然廣等，顯廣處也。「眾寶」下亦十種莊嚴：一總句；二以寶布地；三寶牆；四寶樹；五香河；六多閣樓；七光照；八寶莊地；九出妙香；十建寶幢，有十七種。三莊虛空亦有十種：一天寶宮、二香樹、三須彌、四寶樂、五寶樹、六寶座、七寶像、八珠網、九樓閣、十解脫音樂。第二出嚴因中有二：先徵，謂何以有此不思議嚴故。二釋中有十句：一由是如來不思議善根之所生故，此約因也。二由是佛果無流法故，此約果體。下明果用。三總舉神力。四別舉身通。五六二句明身土無礙微細相入。七八現過去佛照現在剎。九十出佛現剎。此上莊嚴並是如此佛果體用，非餘位能知，是故皆云不思議也。上來一方祇洹竟。二類結中，如此祇樹等，舉此也。一切法界，類通法界，同此現土。此處隨麁，是須達所造，然其據細，乃稱周法界，該於十方、盡於三際。以通不礙局，故須達新造；以麁不異細，故所造則微細而周法界。如常在靈山及案足所現，皆此類也。二如來滿等，明智正覺世間圓滿。此並於斯所現剎內各有如來，俱來詣此滿祇洹中。三眾生世間中二：初菩薩充滿、二雨十種供養雲。上來現淨土分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四現淨土分中有三：初現器世間圓滿、二智正覺世間圓滿、三眾生世間圓滿。初中二：先明此祇洹現嚴淨土、後類結十方同現淨土。前中亦二：初正顯莊嚴、後出所因。前中三：初重閣莊嚴、二園林莊嚴、三虛空莊嚴。光統云「嚴空表無為緣起，嚴園表有為緣起，嚴閣顯自體緣起故也。」初中二：先廣處無邊。怱然廣博者，謂案權顯實，破情顯法故。二正顯莊嚴。於中有十種：一金地、二「一切摩尼」下明地上布寶、三「瑠璃」下明閣柱、四「閻浮」下正明成閣、五「摩尼」下於閣上安網、六建寶幢、七懸幡蓋、八放光照法界、九雜寶莊外、十四邊階道令可登涉。二嚴園中，佛神力是所因也。忽然廣等，顯廣處也。「眾寶」下亦十種莊嚴：一總句；二以寶布地；三寶牆；四寶樹；五香河；六多閣樓；七光照；八寶莊地；九出妙香；十建寶幢，有十七種。三莊虛空亦有十種：一天寶宮、二香樹、三須彌、四寶樂、五寶樹、六寶座、七寶像、八珠網、九樓閣、十解脫音樂。第二出嚴因中有二：先徵，謂何以有此不思議嚴故。二釋中有十句：一由是如來不思議善根之所生故，此約因也。二由是佛果無流法故，此約果體。下明果用。三總舉神力。四別舉身通。五六二句明身土無礙微細相入。七八現過去佛照現在剎。九十出佛現剎。此上莊嚴並是如此佛果體用，非餘位能知，是故皆云不思議也。上來一方祇洹竟。二類結中，如此祇樹等，舉此也。一切法界，類通法界，同此現土。此處隨麁，是須達所造，然其據細，乃稱周法界，該於十方、盡於三際。以通不礙局，故須達新造；以麁不異細，故所造則微細而周法界。如常在靈山及案足所現，皆此類也。二如來滿等，明智正覺世間圓滿。此並於斯所現剎內各有如來，俱來詣此滿祇洹中。三眾生世間中二：初菩薩充滿、二雨十種供養雲。上來現淨土分竟。

第五集新眾分中有二：初明所集之眾；後皆是如來威神力故者，釋集所由也。前中亦二：初別集十方、後總歎其德。前中十方則為十段。於中，初二及第六各有九門，餘方有十。先東方九義：一集處遠近，謂過不可說剎塵界，表法深遠也。二有世界海名金剛等，表所依之法界也。金剛有二義，一堅、二利。雲亦二義：一遍、二潤。明淨亦二義：一普照、二離染。今勘梵本，但此名明淨之言，皆梵名毘盧遮那也。燈亦二義，一破闇、二照現。莊嚴亦二義：一飾事、二嚴理。三佛號等，表能依之圓果，謂明淨同前。妙德，梵名室利，則吉祥之勝德也。王顯自在。四標上菩薩名，顯能依之分因。明淨同前。願是自體大願也。光明，破無明，照法界也。五眷屬俱來。六興供養雲，謂天花等事供滿虛空。七詣佛禮供。八本方化作樓閣花座結跏而坐。九寶網覆身，顯勝德自嚴。若准下餘方，加第十，或髻珠、或天冠，顯其勝相為標幟故。餘方世界佛名等，准釋可知。南方供中，妙香等雜事充滿一切佛世界者，此並稱法界法門，成此供故，是故或云滿虛空、或云遍法界、或遍一切剎、或充眾生界，皆無障礙，參而不雜。西方供中，同名須彌山雲者，顯妙高具德之相。皆充法界者，行同理性故。一切如來相好為須彌山者，明果德妙高，故為菩薩所行。須彌山者，因行高成故。此等並以人同法、以正同依、以果同因，無礙法界自在之德。北方供中，同以衣供，顯慚愧嚴身之相故也，亦通人法教義等。東北方中，同以樓閣為供者，顯重成高出階級之相，亦通理事等。東南方同以圓滿光雲為供者，是身所珮，表具德勝用故也。雖通內行及外事，文中以佛無見頂相為供具者，顯尊貴之極，明以佛供佛方窮際故。西南方同於毛孔出諸炎雲者，顯燒惑薪而照理故。身出此炎乃照三世者，明九世緣起貫通故，以遍一切處、該一切時也。西北方同於相好及毛孔出三世十身通三世間，明身業勝能，同法界佛果大用以為供具。下方同於毛孔出十音雲，明語業自在，同佛果德應機設法無礙之相。上方同於六處之內出三世佛十度等行因果圓融，明意業自在。此上十位供具，亦從初至末顯漸深之相，並是圓滿教中菩薩同佛果而自在，是故非下位及二乘等所能知見也。第二歎德中有四十句，分三：初一句總歎、二「成就三世」下三十八句別歎、三「此諸菩薩」下一句結歎。別中亦三：初明攝佛三業、二「於大眾中」下明攝化之智、三知世界智。初中亦三：初四句明語業自在，一得佛眼見法、二能轉佛所轉、三攝佛圓音、四超因至果。二「於念念」下六句明身業自在：一念念無間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五集新眾分中有二：初明所集之眾；後皆是如來威神力故者，釋集所由也。前中亦二：初別集十方、後總歎其德。前中十方則為十段。於中，初二及第六各有九門，餘方有十。先東方九義：一集處遠近，謂過不可說剎塵界，表法深遠也。二有世界海名金剛等，表所依之法界也。金剛有二義，一堅、二利。雲亦二義：一遍、二潤。明淨亦二義：一普照、二離染。今勘梵本，但此名明淨之言，皆梵名毘盧遮那也。燈亦二義，一破闇、二照現。莊嚴亦二義：一飾事、二嚴理。三佛號等，表能依之圓果，謂明淨同前。妙德，梵名室利，則吉祥之勝德也。王顯自在。四標上菩薩名，顯能依之分因。明淨同前。願是自體大願也。光明，破無明，照法界也。五眷屬俱來。六興供養雲，謂天花等事供滿虛空。七詣佛禮供。八本方化作樓閣花座結跏而坐。九寶網覆身，顯勝德自嚴。若准下餘方，加第十，或髻珠、或天冠，顯其勝相為標幟故。餘方世界佛名等，准釋可知。南方供中，妙香等雜事充滿一切佛世界者，此並稱法界法門，成此供故，是故或云滿虛空、或云遍法界、或遍一切剎、或充眾生界，皆無障礙，參而不雜。西方供中，同名須彌山雲者，顯妙高具德之相。皆充法界者，行同理性故。一切如來相好為須彌山者，明果德妙高，故為菩薩所行。須彌山者，因行高成故。此等並以人同法、以正同依、以果同因，無礙法界自在之德。北方供中，同以衣供，顯慚愧嚴身之相故也，亦通人法教義等。東北方中，同以樓閣為供者，顯重成高出階級之相，亦通理事等。東南方同以圓滿光雲為供者，是身所珮，表具德勝用故也。雖通內行及外事，文中以佛無見頂相為供具者，顯尊貴之極，明以佛供佛方窮際故。西南方同於毛孔出諸炎雲者，顯燒惑薪而照理故。身出此炎乃照三世者，明九世緣起貫通故，以遍一切處、該一切時也。西北方同於相好及毛孔出三世十身通三世間，明身業勝能，同法界佛果大用以為供具。下方同於毛孔出十音雲，明語業自在，同佛果德應機設法無礙之相。上方同於六處之內出三世佛十度等行因果圓融，明意業自在。此上十位供具，亦從初至末顯漸深之相，並是圓滿教中菩薩同佛果而自在，是故非下位及二乘等所能知見也。第二歎德中有四十句，分三：初一句總歎、二「成就三世」下三十八句別歎、三「此諸菩薩」下一句結歎。別中亦三：初明攝佛三業、二「於大眾中」下明攝化之智、三知世界智。初中亦三：初四句明語業自在，一得佛眼見法、二能轉佛所轉、三攝佛圓音、四超因至果。二「於念念」下六句明身業自在：一念念無間

詣諸佛所無有休息；二明法界身雲一遍一切；三能於佛眾現淨法身；四幻通之力塵中現剎；五雖常在佛所而化眾生恒不失時；六於身毛孔出法雷音，如《密嚴經》中金剛藏菩薩遍身毛孔同時發聲演妙法，亦同此也。三「知眾生界」下七句明意業自在：一知眾生緣集如幻、二知諸佛有用如電、三知有趣現實如夢、四知起果酬因如鏡像、五知生相有體無如焰、六知廣器顯現如變化、七具足等結能知具果智也。上來同佛三業竟。二攝眾生三業中十句，分三：初五句明語業攝生，一決定宣說、二辯海無盡、三同物言音、四於理不礙、五於諍斯盡。二有二句，身業攝生。一具通智者，通以惠為性，故名妙智也。二勤行摧魔者，以精懃力，故魔久摧伏。又以神通力故伏耶，歸依眾生故也。三「安住」下三句明攝生意業：一三達殊勝智、二處世無染智、三得佛圓果智。三「知一切有」下十一句明世界自在智。於中初二明真諦智，一了妄空、二深入等證真性；三量智普入，謂不改真而入俗，故云不壞智也；四入已迴轉，現身自在；五同時示現多處受生；六知方圓等形類差別；七八二句明廣狹自在智，亦是知微細世界智；九得佛持剎智身，能住於佛住即器世間身也；十淨惠照十方；十一自在普周遍。結文可知。如來神力者，集眾所因。此文應在前，但為順西方語法故，在此後辨。上來集新眾分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詣諸佛所無有休息；二明法界身雲一遍一切；三能於佛眾現淨法身；四幻通之力塵中現剎；五雖常在佛所而化眾生恒不失時；六於身毛孔出法雷音，如《密嚴經》中金剛藏菩薩遍身毛孔同時發聲演妙法，亦同此也。三「知眾生界」下七句明意業自在：一知眾生緣集如幻、二知諸佛有用如電、三知有趣現實如夢、四知起果酬因如鏡像、五知生相有體無如焰、六知廣器顯現如變化、七具足等結能知具果智也。上來同佛三業竟。二攝眾生三業中十句，分三：初五句明語業攝生，一決定宣說、二辯海無盡、三同物言音、四於理不礙、五於諍斯盡。二有二句，身業攝生。一具通智者，通以惠為性，故名妙智也。二勤行摧魔者，以精懃力，故魔久摧伏。又以神通力故伏耶，歸依眾生故也。三「安住」下三句明攝生意業：一三達殊勝智、二處世無染智、三得佛圓果智。三「知一切有」下十一句明世界自在智。於中初二明真諦智，一了妄空、二深入等證真性；三量智普入，謂不改真而入俗，故云不壞智也；四入已迴轉，現身自在；五同時示現多處受生；六知方圓等形類差別；七八二句明廣狹自在智，亦是知微細世界智；九得佛持剎智身，能住於佛住即器世間身也；十淨惠照十方；十一自在普周遍。結文可知。如來神力者，集眾所因。此文應在前，但為順西方語法故，在此後辨。上來集新眾分竟。

第六舉失顯德分中有三：初顯能，不見人；二明所，不見境；三釋不見所由。初中，前文通列大數五百，今此別標上首，故舉十大弟子。舍利弗者，此云鶖子，梵正音云奢唎補呾囉也。奢唎此云鶖，即當百舌鳥之類也。吳僧會法師六度集中譯為鶖鷺子也。此是母名，以其母有辯才峻捷似同彼鳥，眼轉明利亦如彼鳥，故從喻為名。補呾羅，此云子，以兒從母為名矣。古譯為身子者，以梵語中名身為舍利，如佛身分為舍利，非此所用也。《智論》中，亦是過去發願為釋迦佛弟子，而立此名。以能論義，亦名優波提舍。二摩訶目連者，梵正音摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏。上古有仙居山靜處，常採綠豆而食，以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓而為其名。得大神通，簡餘此姓，故云大採菽氏。此與鶖子二人因緣，如別說。三摩訶迦葉者，梵音具名摩訶迦葉波，此云大飲光。飲光是姓，婆羅門姓中，上古有仙，身光飲奪日月之光，迦葉是氏之族，故以為名。是迦葉身光亦能飲奪日月之光。又是大富長者之子，捨大財姓出家，能行少欲頭陀大行，為大人所識，簡餘迦葉，故名大矣。四離波多者，具云頡麗伐多，此云室星，即北方星也。祀之得子，因以為名。又名阿唎波多，此云所供養也。有云名假和合，即《智論》中二鬼食事顯之也。五須菩提者，正云蘇蒱底，此云善現，亦云善實；古云善吉，非也。六阿泥嚧豆者，正云阿泥嚧陀泥嚧陀，此云滅。阿云無，即名無滅，是佛堂弟也。七難陀者，此云喜，本是牧牛人，因問佛牧牛十一種法，知佛具一切智，得阿羅漢果。性極聰明，音聲絕妙，令人聞喜，故以為名。八金毘羅者，正云劫比羅，此云黃。謂上古有黃頭仙，因以為姓，亦從姓為名。九迦旃延者，具云摩訶迦多衍那，此是姓名，此云大剪髮種男。婆羅門姓，上古多仙，山中靜處年歲既久，鬚髮稍長無人為剔髮。婆羅門法，惡為剔髮。時一仙有二子，俱來覲父，少者乃為諸仙剔髮。仙願護，後成仙貴，爾來此種皆稱剪髮。尊者身是男子威德特尊，簡餘此種，故云大剪髮種男。又西方取母姓者，今顯是父姓，故置男名。十富樓那彌多羅尼子者，富樓那者正云補剌拏，此云滿也。彌多羅者正云梅呾唎曳，此云慈也。尼是女聲也。弗呾羅，此云子。即滿慈女之子，從母以立其名，如鶖子等。如是等，結其不見等。二所不見中二：先明不見法界佛果、後顯不見法界菩薩。前中十句，與上眾人所念請法多分是同。問：若全無器，前不能同念；若有器能念，何故今乃示之不見？答：有悕法心，前能同念；眼未開故，示之不見。又前但念自三乘佛果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六舉失顯德分中有三：初顯能，不見人；二明所，不見境；三釋不見所由。初中，前文通列大數五百，今此別標上首，故舉十大弟子。舍利弗者，此云鶖子，梵正音云奢唎補呾囉也。奢唎此云鶖，即當百舌鳥之類也。吳僧會法師六度集中譯為鶖鷺子也。此是母名，以其母有辯才峻捷似同彼鳥，眼轉明利亦如彼鳥，故從喻為名。補呾羅，此云子，以兒從母為名矣。古譯為身子者，以梵語中名身為舍利，如佛身分為舍利，非此所用也。《智論》中，亦是過去發願為釋迦佛弟子，而立此名。以能論義，亦名優波提舍。二摩訶目連者，梵正音摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏。上古有仙居山靜處，常採綠豆而食，以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓而為其名。得大神通，簡餘此姓，故云大採菽氏。此與鶖子二人因緣，如別說。三摩訶迦葉者，梵音具名摩訶迦葉波，此云大飲光。飲光是姓，婆羅門姓中，上古有仙，身光飲奪日月之光，迦葉是氏之族，故以為名。是迦葉身光亦能飲奪日月之光。又是大富長者之子，捨大財姓出家，能行少欲頭陀大行，為大人所識，簡餘迦葉，故名大矣。四離波多者，具云頡麗伐多，此云室星，即北方星也。祀之得子，因以為名。又名阿唎波多，此云所供養也。有云名假和合，即《智論》中二鬼食事顯之也。五須菩提者，正云蘇蒱底，此云善現，亦云善實；古云善吉，非也。六阿泥嚧豆者，正云阿泥嚧陀泥嚧陀，此云滅。阿云無，即名無滅，是佛堂弟也。七難陀者，此云喜，本是牧牛人，因問佛牧牛十一種法，知佛具一切智，得阿羅漢果。性極聰明，音聲絕妙，令人聞喜，故以為名。八金毘羅者，正云劫比羅，此云黃。謂上古有黃頭仙，因以為姓，亦從姓為名。九迦旃延者，具云摩訶迦多衍那，此是姓名，此云大剪髮種男。婆羅門姓，上古多仙，山中靜處年歲既久，鬚髮稍長無人為剔髮。婆羅門法，惡為剔髮。時一仙有二子，俱來覲父，少者乃為諸仙剔髮。仙願護，後成仙貴，爾來此種皆稱剪髮。尊者身是男子威德特尊，簡餘此種，故云大剪髮種男。又西方取母姓者，今顯是父姓，故置男名。十富樓那彌多羅尼子者，富樓那者正云補剌拏，此云滿也。彌多羅者正云梅呾唎曳，此云慈也。尼是女聲也。弗呾羅，此云子。即滿慈女之子，從母以立其名，如鶖子等。如是等，結其不見等。二所不見中二：先明不見法界佛果、後顯不見法界菩薩。前中十句，與上眾人所念請法多分是同。問：若全無器，前不能同念；若有器能念，何故今乃示之不見？答：有悕法心，前能同念；眼未開故，示之不見。又前但念自三乘佛果，

今示一乘，故不得見。十句中，初一總，謂顯如來障盡，作用無礙，故云自在。下別：一勝果位二嚴、二果位分齊及佛所知、三作用多端、四圓音決定、五離麁相之德、六無思利物、七威力自在、八持諸佛所作、九所依淨剎，此等並是前後所現身土等事。「如是」下結其不見。二「亦復」下明不見菩薩眾中亦十：初不見大會者，是總也，下九別。別中，一是境界業用集來之相；二不見眷屬來處及坐此中宮殿，則前化作樓閣是也；三不見跏坐三昧觀察；四不見菩薩所作供具等；五不知受記長善等；六不見菩薩所受之身，有五身可知；七不見菩薩圓光等；八不見菩薩充滿一切十方等；九不知菩薩所有德行。又釋：此上九中，初四句中細開有十句，釋前雲集菩薩眾；後五句內亦有十句，釋普賢等本眾，並可知。「如是」下總結不見。三釋不見所由中二：初、法後喻。前中亦二：先明因時不修其見因，是故不見；二「亦無三昧」下明果時絕無其見分，是故不見。前中有四。初明行劣不逮勝、二「是諸功德」下顯勝以過劣、三「何以故」下釋勝以非劣、四「是故」下結劣不見勝。初中，先徵問云：若無善根不應在會，若有善根不應不見，故云何以故也。下釋成中，初總釋云：有善行故得在會，以是別異善行故不見也。又由不同凡故有善根，不同菩薩故不同善根也。下別釋中十九句，初十二句別釋前不見佛果。於中，初二句略釋，謂釋初以本不修習大菩提善根，故云本不修習能見如來自在之善根，故名別異，是故無因不能見佛也。自在，是前佛果十句中初句是也。二但修入趣涅槃之行，故云不修淨佛土行。淨土是前十中末後，是故舉初舉後，中即可知。下廣釋中，初七句不修利他行，後三句不修自勝行。亦即初是狹心，後是劣心。文釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今示一乘，故不得見。十句中，初一總，謂顯如來障盡，作用無礙，故云自在。下別：一勝果位二嚴、二果位分齊及佛所知、三作用多端、四圓音決定、五離麁相之德、六無思利物、七威力自在、八持諸佛所作、九所依淨剎，此等並是前後所現身土等事。「如是」下結其不見。二「亦復」下明不見菩薩眾中亦十：初不見大會者，是總也，下九別。別中，一是境界業用集來之相；二不見眷屬來處及坐此中宮殿，則前化作樓閣是也；三不見跏坐三昧觀察；四不見菩薩所作供具等；五不知受記長善等；六不見菩薩所受之身，有五身可知；七不見菩薩圓光等；八不見菩薩充滿一切十方等；九不知菩薩所有德行。又釋：此上九中，初四句中細開有十句，釋前雲集菩薩眾；後五句內亦有十句，釋普賢等本眾，並可知。「如是」下總結不見。三釋不見所由中二：初、法後喻。前中亦二：先明因時不修其見因，是故不見；二「亦無三昧」下明果時絕無其見分，是故不見。前中有四。初明行劣不逮勝、二「是諸功德」下顯勝以過劣、三「何以故」下釋勝以非劣、四「是故」下結劣不見勝。初中，先徵問云：若無善根不應在會，若有善根不應不見，故云何以故也。下釋成中，初總釋云：有善行故得在會，以是別異善行故不見也。又由不同凡故有善根，不同菩薩故不同善根也。下別釋中十九句，初十二句別釋前不見佛果。於中，初二句略釋，謂釋初以本不修習大菩提善根，故云本不修習能見如來自在之善根，故名別異，是故無因不能見佛也。自在，是前佛果十句中初句是也。二但修入趣涅槃之行，故云不修淨佛土行。淨土是前十中末後，是故舉初舉後，中即可知。下廣釋中，初七句不修利他行，後三句不修自勝行。亦即初是狹心，後是劣心。文釋可知。

二「不求菩薩」下別釋不見菩薩所由中七：一不求通明、二不修彼善、三不生彼願、四五不知法空、六不入彼位、七不得普眼。二顯勝過劣中，明上二十種所不能修功德之法超過二乘，不與共故，是故彼法非此能修，不能修彼為因緣故。是故於彼不能見等，謂眼不能見、耳不能聞、證不能入、比不能知、察不能覺、慮不能念、智不能觀、意不能思。三釋中先徵問云：何以如此，總不能知？為是總不可知故不能知？為二乘總無智故不能知？故云何以故也。下釋云菩薩智境者，非是總不可知，以深智能知故。非聲聞智境者，亦非聲聞是無智慧，但智淺境深故不能知。四「是故」下結不知可解。上來不修因故不見竟。第二明果時絕分故不見者，謂得小果故，於此法絕分無入。是故前文但言不能修習等，今此文中乃至云無三昧眼等。故知前約因時不能修行，今就果位總無分也。文中有三：初總舉、二徵釋、三結不見。初中十句：一無深定眼、二無所得法、三無大悲功德、四無是處智、五無大智眼，此上無自勝德；下五句無利他德。二徵釋中，徵云：聲聞因果豈可不是佛境界中一分所攝，何以總言無彼法耶？若總無，彼與凡夫何別？故云何以故。釋意：以出三界故不同凡夫，以住權乖實故無彼法。又由有四失故，是故總無：一出麁而不離細，謂但出分段三界，不離變易生死故；二得權而不得實；三滯寂而失悲；四自調而不救物。又初離過不盡、二得法不深、三無大悲心、四無四攝行。三「是故」下結不見。上來法說竟。問：如有經云「聲聞緣覺若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」既亦彼菩薩所得，何故此中而言總無？答：二乘是菩薩法忍，非菩薩是二乘所知。問：若爾，何故經云「汝等所行是菩薩道」耶？答：由迴心故，是漸悟菩薩道，非是頓圓。此約頓圓，故非彼分。問：只可聞而不信，如《文殊行經》中五百聲聞聞不信受等。何故此總不聞見？答：彼是三乘逐機說今得故亦聞，今此一乘逐法高出故不能聞。其猶重陽麗空發雷振音，蟻子等類不能聞見。問：若爾，二乘應非法界所攝。答：法界廣故攝於二乘，二乘狹故不攝法界。問：法界緣起，一塵猶能攝於一切，何故二乘狹而不攝廣耶？答廣狹相攝是菩薩所知，二乘無此故非此攝。問，二乘豈不亦是菩薩所知法界，何故不攝？答：是此攝故，彼不知見，如聾盲也。問：若是此攝，應得知見，如菩薩眾。答：法界緣起略有二門，一順緣門，如成法因等，即佛菩薩要是知見方得攝耳；二違緣門，如相違因等，即二乘眾要不知見方乃攝耳。此二緣門望所起法悉有功力，是故同此；緣起所收，見不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「不求菩薩」下別釋不見菩薩所由中七：一不求通明、二不修彼善、三不生彼願、四五不知法空、六不入彼位、七不得普眼。二顯勝過劣中，明上二十種所不能修功德之法超過二乘，不與共故，是故彼法非此能修，不能修彼為因緣故。是故於彼不能見等，謂眼不能見、耳不能聞、證不能入、比不能知、察不能覺、慮不能念、智不能觀、意不能思。三釋中先徵問云：何以如此，總不能知？為是總不可知故不能知？為二乘總無智故不能知？故云何以故也。下釋云菩薩智境者，非是總不可知，以深智能知故。非聲聞智境者，亦非聲聞是無智慧，但智淺境深故不能知。四「是故」下結不知可解。上來不修因故不見竟。第二明果時絕分故不見者，謂得小果故，於此法絕分無入。是故前文但言不能修習等，今此文中乃至云無三昧眼等。故知前約因時不能修行，今就果位總無分也。文中有三：初總舉、二徵釋、三結不見。初中十句：一無深定眼、二無所得法、三無大悲功德、四無是處智、五無大智眼，此上無自勝德；下五句無利他德。二徵釋中，徵云：聲聞因果豈可不是佛境界中一分所攝，何以總言無彼法耶？若總無，彼與凡夫何別？故云何以故。釋意：以出三界故不同凡夫，以住權乖實故無彼法。又由有四失故，是故總無：一出麁而不離細，謂但出分段三界，不離變易生死故；二得權而不得實；三滯寂而失悲；四自調而不救物。又初離過不盡、二得法不深、三無大悲心、四無四攝行。三「是故」下結不見。上來法說竟。問：如有經云「聲聞緣覺若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」既亦彼菩薩所得，何故此中而言總無？答：二乘是菩薩法忍，非菩薩是二乘所知。問：若爾，何故經云「汝等所行是菩薩道」耶？答：由迴心故，是漸悟菩薩道，非是頓圓。此約頓圓，故非彼分。問：只可聞而不信，如《文殊行經》中五百聲聞聞不信受等。何故此總不聞見？答：彼是三乘逐機說今得故亦聞，今此一乘逐法高出故不能聞。其猶重陽麗空發雷振音，蟻子等類不能聞見。問：若爾，二乘應非法界所攝。答：法界廣故攝於二乘，二乘狹故不攝法界。問：法界緣起，一塵猶能攝於一切，何故二乘狹而不攝廣耶？答廣狹相攝是菩薩所知，二乘無此故非此攝。問，二乘豈不亦是菩薩所知法界，何故不攝？答：是此攝故，彼不知見，如聾盲也。問：若是此攝，應得知見，如菩薩眾。答：法界緣起略有二門，一順緣門，如成法因等，即佛菩薩要是知見方得攝耳；二違緣門，如相違因等，即二乘眾要不知見方乃攝耳。此二緣門望所起法悉有功力，是故同此；緣起所收，見不

見異。問：若爾，凡夫外道亦是違緣，何不此攝？答：彼無德人不堪於此，如聾盲故。設餘聲聞猶恐不堪，是故要以鶖子等類諸大聲聞，或是菩薩變化所作，方顯法勝，是故辨之。問：若爾，此聲聞等得此法不？答：並得法。何以故？如聾盲入緣起故，以此為得，思之可解。問：若得，應知見。答：若知見，即不得，以非是相違緣起攝故，不名得也。菩薩不同此，故不例也，正由二乘。問：二乘高德尚如聾盲，如今凡夫豈得受持，答：往昔凡時不受持故，今時對面如聾如盲。今若不受，還亦同彼。是故只為高德二乘如聾盲故，故須受持，增長信力令後得之。第二喻況中，有十喻況之。遠法師等諸德，皆將十喻配前所迷佛果十句功德，唯第九二天喻，喻上第二如來莊嚴，餘皆次第配釋可知。又就此十中，見不見分別有三義：一第一第五第十此三，喻二乘不見佛果功德；二第二第三第四此三，喻菩薩能見佛果德；餘四喻如來自見果德，亦見二乘等法。又釋：此十別相者，一鬼對恒河喻，喻二乘有所知障，故不見殊勝境。辨法師云「如餓鬼者，喻二乘人不得菩薩法界行食，故云餓也。鬼者，似人非人，喻二乘所得涅槃似而非真也。裸形者，以無菩薩慚愧行服。飢渴者，以不得無二理觀沾其神故。舉身燒燃者，四相所遷不息也。毒獸所逼者，不知生死是自心所作，乃怖而捨之也。往詣恒河求水飲者，趣祇洹處求解脫味水也。或見枯竭等者，唯證斷涅槃，不見法身淨土法界之德水也。由罪業障者，喻法執無明之所障也。」下合喻可知。二覺對夢境喻，喻二乘人守劣乖勝故不見。於中，先喻、後法。法中，先總、次別、後結。別中，菩薩覩見出九種因故，可知。三愚對雪山喻，喻二乘人狹心無悲故不見。四呪見伏藏喻，喻彼二乘無淨慧眼故不見。五盲人至寶洲喻，喻二乘無淨眼故不見。六塗眼隱身喻，喻彼二乘無深智故不見。七遍處定境喻，喻彼二乘無深定故不見。喻中天者，是空處、識處也。眾生境界者，是青黃赤白也。八曀身自見喻，喻彼二乘無深行故不見。九二天隨人喻，喻彼二乘無密智故不見。十滅定無見喻，喻彼二乘住位息求故不見。上來總舉劣顯勝分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見異。問：若爾，凡夫外道亦是違緣，何不此攝？答：彼無德人不堪於此，如聾盲故。設餘聲聞猶恐不堪，是故要以鶖子等類諸大聲聞，或是菩薩變化所作，方顯法勝，是故辨之。問：若爾，此聲聞等得此法不？答：並得法。何以故？如聾盲入緣起故，以此為得，思之可解。問：若得，應知見。答：若知見，即不得，以非是相違緣起攝故，不名得也。菩薩不同此，故不例也，正由二乘。問：二乘高德尚如聾盲，如今凡夫豈得受持，答：往昔凡時不受持故，今時對面如聾如盲。今若不受，還亦同彼。是故只為高德二乘如聾盲故，故須受持，增長信力令後得之。第二喻況中，有十喻況之。遠法師等諸德，皆將十喻配前所迷佛果十句功德，唯第九二天喻，喻上第二如來莊嚴，餘皆次第配釋可知。又就此十中，見不見分別有三義：一第一第五第十此三，喻二乘不見佛果功德；二第二第三第四此三，喻菩薩能見佛果德；餘四喻如來自見果德，亦見二乘等法。又釋：此十別相者，一鬼對恒河喻，喻二乘有所知障，故不見殊勝境。辨法師云「如餓鬼者，喻二乘人不得菩薩法界行食，故云餓也。鬼者，似人非人，喻二乘所得涅槃似而非真也。裸形者，以無菩薩慚愧行服。飢渴者，以不得無二理觀沾其神故。舉身燒燃者，四相所遷不息也。毒獸所逼者，不知生死是自心所作，乃怖而捨之也。往詣恒河求水飲者，趣祇洹處求解脫味水也。或見枯竭等者，唯證斷涅槃，不見法身淨土法界之德水也。由罪業障者，喻法執無明之所障也。」下合喻可知。二覺對夢境喻，喻二乘人守劣乖勝故不見。於中，先喻、後法。法中，先總、次別、後結。別中，菩薩覩見出九種因故，可知。三愚對雪山喻，喻二乘人狹心無悲故不見。四呪見伏藏喻，喻彼二乘無淨慧眼故不見。五盲人至寶洲喻，喻二乘無淨眼故不見。六塗眼隱身喻，喻彼二乘無深智故不見。七遍處定境喻，喻彼二乘無深定故不見。喻中天者，是空處、識處也。眾生境界者，是青黃赤白也。八曀身自見喻，喻彼二乘無深行故不見。九二天隨人喻，喻彼二乘無密智故不見。十滅定無見喻，喻彼二乘住位息求故不見。上來總舉劣顯勝分竟。

第七偈頌讚德分，於中十方菩薩說即為十段。初段中十頌，分二：初九明述前三昧用；後一結用所依，即顯是前師子奮迅定也。前中，初五歡佛身土無礙，於中初一自在、次二甚深、後二廣大。後四歎菩薩眾德，於中一顯前雲集、二願行深、三超二乘、四定惠堅。第二頌中分六：初二歎眾具德，初位滿、後德深；次二歎處眾集；次一斷障證理；次二不動普遍；次一結歸佛力；後二了達佛法，初義、後教。第三頌中分二：初三法說，一歎佛說法應時、二歎佛力用摧耶、三歎佛法超情表；後七喻況中，一智達三際喻、二無漏德圓喻、三自在遍知喻、四德無限礙喻、五法輪荷戴喻、六無礙速遍喻、七智輪為本喻。第四頌中，一德山益物喻、二悲海除炎喻、三行高深證喻、四五二頌明智海出生喻、六巧現應機喻、七隨願畢遂喻、八種智普照喻、九隨方現法喻、十見佛淨根喻。又釋：此十中，一大福、二大悲、三大定、四五理智、六量智、七悲用、八種智、九鏡智、十慈用。第五頌中分四：初一歎見益；次三益菩薩，一總歎、一別令得法、一別令成行；次一現三世間；次三現法成益，一舉能、一廣現、一成智；後二法輪益物。第六頌中分三：初三明凡小不能知、次四明所不知之德，一智深、一福廣、一巧化、一德法；後三顯能知之德，一修行、一破我、一願滿。斯等能知，非是佛德，總非可知。第七頌中分三：初五歎佛體德圓備，於中初一總歎身淨、次二萬行為因、次二滅障成德；次三歎妙用難測，於中初一色用、後二智用；末後二總結，一不思、一不議。第八頌中分三：初二出智德，一依聞出、一依心出；次三堅固行，一精進行、一信智行、一回向行；後五斷德行，於中初二離染成自行、後三離染成利他。第九頌中分四：初二歎佛語業利益、次二身業利益、次二身語雙益、後四利益見聞。第十有十一頌分四：初二歎佛益菩薩，一現德令見、一轉法令聞；次五歎佛為生忍苦，是大悲深厚也；次一釋忍苦所以；餘三明見佛成益。上來偈讚分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七偈頌讚德分，於中十方菩薩說即為十段。初段中十頌，分二：初九明述前三昧用；後一結用所依，即顯是前師子奮迅定也。前中，初五歡佛身土無礙，於中初一自在、次二甚深、後二廣大。後四歎菩薩眾德，於中一顯前雲集、二願行深、三超二乘、四定惠堅。第二頌中分六：初二歎眾具德，初位滿、後德深；次二歎處眾集；次一斷障證理；次二不動普遍；次一結歸佛力；後二了達佛法，初義、後教。第三頌中分二：初三法說，一歎佛說法應時、二歎佛力用摧耶、三歎佛法超情表；後七喻況中，一智達三際喻、二無漏德圓喻、三自在遍知喻、四德無限礙喻、五法輪荷戴喻、六無礙速遍喻、七智輪為本喻。第四頌中，一德山益物喻、二悲海除炎喻、三行高深證喻、四五二頌明智海出生喻、六巧現應機喻、七隨願畢遂喻、八種智普照喻、九隨方現法喻、十見佛淨根喻。又釋：此十中，一大福、二大悲、三大定、四五理智、六量智、七悲用、八種智、九鏡智、十慈用。第五頌中分四：初一歎見益；次三益菩薩，一總歎、一別令得法、一別令成行；次一現三世間；次三現法成益，一舉能、一廣現、一成智；後二法輪益物。第六頌中分三：初三明凡小不能知、次四明所不知之德，一智深、一福廣、一巧化、一德法；後三顯能知之德，一修行、一破我、一願滿。斯等能知，非是佛德，總非可知。第七頌中分三：初五歎佛體德圓備，於中初一總歎身淨、次二萬行為因、次二滅障成德；次三歎妙用難測，於中初一色用、後二智用；末後二總結，一不思、一不議。第八頌中分三：初二出智德，一依聞出、一依心出；次三堅固行，一精進行、一信智行、一回向行；後五斷德行，於中初二離染成自行、後三離染成利他。第九頌中分四：初二歎佛語業利益、次二身業利益、次二身語雙益、後四利益見聞。第十有十一頌分四：初二歎佛益菩薩，一現德令見、一轉法令聞；次五歎佛為生忍苦，是大悲深厚也；次一釋忍苦所以；餘三明見佛成益。上來偈讚分竟。

自下第八明普賢開發分，令眾生信故。於中二：初長行、後偈頌。前中三：初明說意、二顯能說方便、三辨所說分齊。初中，欲重等者，前明教主自入此定廣現其事，開現法界未有言說；今明普賢以言廣說，更重開前定用法界使顯現照明，令諸菩薩同入此法，故云重開等也。二「以法界等」下明能說方便，有三：初總、次別、後結。別中，十一種方便言以者，是用也。用此等法界、等諸方便而得十種廣說如來三昧德也。一法界等者，謂如法界既無邊盡，此能說方便亦同法界，故云等也。餘皆如是。何以爾者？以奮迅定業用廣大，用餘方便不能顯故，是故十一皆將無分齊法以用類之。此一是總句。餘十皆是法界別句，於中悕望約始、欲據終。法光，是能化法。隨時，約就根生熟時等。餘門可知。三「為諸菩薩」下結成顯意，謂以法界等方便，為諸菩薩十種廣說師子三昧，虛空界等方便亦十種說。餘並准之。三「何等為十」下明所說之法亦有十門，望前能說有二門，次第配前十一方便，謂以前方便如其次第說此所說，是故各配一種；唯第十中攝後二方便，准釋可知。二前十一方便，一一皆有十種廣說，則成一百一十門也。細思准釋，義理可見。此十何別？一多佛出。二多時說。三多處現。四攝多眾。五一念，此一與前念請中初十可計會思之攝九世。六一身充法界。七依報境中現佛德位。八依報微塵中現佛自在。與前何別者？境麁塵細故別也。九正報毛孔出音恒作。十遍坐道場常轉法輪。此十並師子奮迅三昧之德，猶是略說。「佛子」下顯未說者更復廣多。唯如來智境者，明更有廣多，非菩薩能知。第二「爾時」下明其重頌。文中亦二：初序意、後正頌。意中，承佛力者，顯非自能故。觀如來者，明有所承故。觀大眾者，明有所為故。餘句，觀其所說故。此等並是佛果差別德故。正頌中，於前十法次第頌之。初中，一一毛孔中，頌前一切法界中也。餘三句，頌佛興等。二中，淨法輪，頌前一切佛所說。三中，最勝加坐等，頌前現成正覺。四中，菩薩雲集等，頌前大眾皆往詣等。五中，說諸法界等，頌前充滿一切法界也。六中，顯現諸佛剎入法界智海等，頌前充滿一切世界海等。七八二頌半頌前第七法，安住於如來一切諸境界者，頌前一一境界也。亦有本作一切諸世界，世界亦是依報境也。安住如來地者，頌自在功德地也。中間並是三世佛功德法。九中，初二句頌前第九法，後二句却頌第八法，末後頌中初二句頌前遍坐，後二句頌常說。上來開發信分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第八明普賢開發分，令眾生信故。於中二：初長行、後偈頌。前中三：初明說意、二顯能說方便、三辨所說分齊。初中，欲重等者，前明教主自入此定廣現其事，開現法界未有言說；今明普賢以言廣說，更重開前定用法界使顯現照明，令諸菩薩同入此法，故云重開等也。二「以法界等」下明能說方便，有三：初總、次別、後結。別中，十一種方便言以者，是用也。用此等法界、等諸方便而得十種廣說如來三昧德也。一法界等者，謂如法界既無邊盡，此能說方便亦同法界，故云等也。餘皆如是。何以爾者？以奮迅定業用廣大，用餘方便不能顯故，是故十一皆將無分齊法以用類之。此一是總句。餘十皆是法界別句，於中悕望約始、欲據終。法光，是能化法。隨時，約就根生熟時等。餘門可知。三「為諸菩薩」下結成顯意，謂以法界等方便，為諸菩薩十種廣說師子三昧，虛空界等方便亦十種說。餘並准之。三「何等為十」下明所說之法亦有十門，望前能說有二門，次第配前十一方便，謂以前方便如其次第說此所說，是故各配一種；唯第十中攝後二方便，准釋可知。二前十一方便，一一皆有十種廣說，則成一百一十門也。細思准釋，義理可見。此十何別？一多佛出。二多時說。三多處現。四攝多眾。五一念，此一與前念請中初十可計會思之攝九世。六一身充法界。七依報境中現佛德位。八依報微塵中現佛自在。與前何別者？境麁塵細故別也。九正報毛孔出音恒作。十遍坐道場常轉法輪。此十並師子奮迅三昧之德，猶是略說。「佛子」下顯未說者更復廣多。唯如來智境者，明更有廣多，非菩薩能知。第二「爾時」下明其重頌。文中亦二：初序意、後正頌。意中，承佛力者，顯非自能故。觀如來者，明有所承故。觀大眾者，明有所為故。餘句，觀其所說故。此等並是佛果差別德故。正頌中，於前十法次第頌之。初中，一一毛孔中，頌前一切法界中也。餘三句，頌佛興等。二中，淨法輪，頌前一切佛所說。三中，最勝加坐等，頌前現成正覺。四中，菩薩雲集等，頌前大眾皆往詣等。五中，說諸法界等，頌前充滿一切法界也。六中，顯現諸佛剎入法界智海等，頌前充滿一切世界海等。七八二頌半頌前第七法，安住於如來一切諸境界者，頌前一一境界也。亦有本作一切諸世界，世界亦是依報境也。安住如來地者，頌自在功德地也。中間並是三世佛功德法。九中，初二句頌前第九法，後二句却頌第八法，末後頌中初二句頌前遍坐，後二句頌常說。上來開發信分竟。

自下第九毫光示益分，令眾證入法界故。於中有三：初舉佛放光為示法之緣、二「時祇洹」下明眾依緣見法、三「其有眾生」下辨見法得益正入法界。初中五句，先標意，欲令菩薩因人隨分亦得此三昧故。又此三昧中所顯現事，即是大眾前所疑問故。佛答問而入此定，令眾亦得，方為益也。二放白毫光者，顯中道平等白淨法界，是前三昧攝生之用。三名照法界者，依義立名，謂照現三世法界法門，令諸菩薩得入此門故云也。四攝眷屬，明具主伴故。五照十方等者，辨攝化分齊也。二令眾見法界中二：先舉能見人，謂普雲集通新舊二眾也；二明所見法中亦二，初見此方法界、後類見十方法界。初中亦二：先見一切世界中現身說法、二「或見天宮」下明見一切宮殿中現身說法。前中，先舉所現之處；「如是等」下正明現身說法，具三世間可知。二天宮等中亦二：先所現處，即於前世界中更取微細十種宮殿；二「現種種身」下正明現身說法，亦有十種。於中種種持者義持也，教持是法持也。此等所現並是通答前十句疑問，謂佛自在等，可准思釋。二類見十方中二：初舉此類彼、二顯自在。類彼中，初麁類十方世界。諸業所起者，彼十方中器世間及眾生等，並是實報顯現故名也；三細類毛孔中可知。二顯自在中，初一句不壞廣事，謂雖在毛孔微細之中，而亦不壞三世九世廣大無邊眾生界等差別宛然。次三句明業用，一照其心、二為現身、三開示法、後一句結神力。三明見法得益中二：先辨見法因緣、後辨所得之益。前中亦二：初約佛有緣，宿緣得見；二約行已修，具德方入，三句，一利他、二自利、三攝成入法方便。二明所得益中有三：初明因見得法、二「彼諸菩薩」下明因法成德、三「爾時」下明因德起用。初中二：先「逮得」下一句標其所得，謂得佛地廣大三昧，以此眾並是普賢位中諸菩薩故，是故所得無有漸次，故即究竟。二「或得」下辨其所得，於中三：先總標所得，略列十門，於中初六明得菩薩行位究竟、後四明得佛果自在成滿；二「此諸菩薩」下結略顯廣，於中初結數、後結名。名中十一句者，是增數十也。何以知者？以結數中云「十不可說等」故知也。種種道者，結前。法身是智所遊處，故云道。然有多類不同，故云種種也。理實無二，何以言多？謂攝生異故，能遊之智有淺深故。二種種門者，結前色身異類標別故云門。三種種入者，結具諸行能有證入故。四種種度者，結諸波羅蜜度到彼岸故。五方便者，結前淨行巧能圓故。六至者，結得菩薩究竟地故。七方者，結菩提自在遍十方故。八光明者，結三昧業用起光明故。九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第九毫光示益分，令眾證入法界故。於中有三：初舉佛放光為示法之緣、二「時祇洹」下明眾依緣見法、三「其有眾生」下辨見法得益正入法界。初中五句，先標意，欲令菩薩因人隨分亦得此三昧故。又此三昧中所顯現事，即是大眾前所疑問故。佛答問而入此定，令眾亦得，方為益也。二放白毫光者，顯中道平等白淨法界，是前三昧攝生之用。三名照法界者，依義立名，謂照現三世法界法門，令諸菩薩得入此門故云也。四攝眷屬，明具主伴故。五照十方等者，辨攝化分齊也。二令眾見法界中二：先舉能見人，謂普雲集通新舊二眾也；二明所見法中亦二，初見此方法界、後類見十方法界。初中亦二：先見一切世界中現身說法、二「或見天宮」下明見一切宮殿中現身說法。前中，先舉所現之處；「如是等」下正明現身說法，具三世間可知。二天宮等中亦二：先所現處，即於前世界中更取微細十種宮殿；二「現種種身」下正明現身說法，亦有十種。於中種種持者義持也，教持是法持也。此等所現並是通答前十句疑問，謂佛自在等，可准思釋。二類見十方中二：初舉此類彼、二顯自在。類彼中，初麁類十方世界。諸業所起者，彼十方中器世間及眾生等，並是實報顯現故名也；三細類毛孔中可知。二顯自在中，初一句不壞廣事，謂雖在毛孔微細之中，而亦不壞三世九世廣大無邊眾生界等差別宛然。次三句明業用，一照其心、二為現身、三開示法、後一句結神力。三明見法得益中二：先辨見法因緣、後辨所得之益。前中亦二：初約佛有緣，宿緣得見；二約行已修，具德方入，三句，一利他、二自利、三攝成入法方便。二明所得益中有三：初明因見得法、二「彼諸菩薩」下明因法成德、三「爾時」下明因德起用。初中二：先「逮得」下一句標其所得，謂得佛地廣大三昧，以此眾並是普賢位中諸菩薩故，是故所得無有漸次，故即究竟。二「或得」下辨其所得，於中三：先總標所得，略列十門，於中初六明得菩薩行位究竟、後四明得佛果自在成滿；二「此諸菩薩」下結略顯廣，於中初結數、後結名。名中十一句者，是增數十也。何以知者？以結數中云「十不可說等」故知也。種種道者，結前。法身是智所遊處，故云道。然有多類不同，故云種種也。理實無二，何以言多？謂攝生異故，能遊之智有淺深故。二種種門者，結前色身異類標別故云門。三種種入者，結具諸行能有證入故。四種種度者，結諸波羅蜜度到彼岸故。五方便者，結前淨行巧能圓故。六至者，結得菩薩究竟地故。七方者，結菩提自在遍十方故。八光明者，結三昧業用起光明故。九

功德及具者，結諸行智力故。十自在者，結無礙辯才故。三「深入菩薩」下釋但廣前，初句所得三昧一門，餘類准之。就中二：先明因顯廣義，於中二：初深因位，明自分終極；後「入如來海」下妙契果海，顯勝進圓滿。前中三：初一句總標、二「所謂」下百門別辨、三「如是」下結略顯廣。此百三昧於上十句種種之中，一一各有如此百門及後結廣，以彼十種是標大門故。「所謂」已下是別辨，故是上文結數云十不可說，此中下結直云不可說，故此是十中一也。又釋：此百但是前十之中種種門之一門也。何以得知者？以下結云「不可說剎塵三昧門」，不云道等故得知。又上文但云「十不可說等妙功德」，不唯言三昧故也。問：此種種門內含有陀羅尼門等無量諸門，何以此中唯辨三昧門耶？答：以初標云「逮得如來不思議自在三昧」，是故就此以廣顯之。又前云「為欲令諸菩薩安住師子奮迅三昧」，是故偏顯此門。理實諸門無不皆具，如下文云「一一皆得不可說等大悲法門」，亦是此類也。又百門並由業用異故差別立名，准釋可知。於中，初一明所依之本，以無盡行海用類平等法界，使出纏結究竟圓明具德，故以為名。末後一明攝歸其位，故名觀察師子奮迅菩薩三昧。上諸三昧皆為趣向此三昧，故云觀察。然此不同佛地所得，故云菩薩也。中間諸名，隨義思釋。二入佛果者，由前所得因位終盡，是故果海方能趣入可知。上來因見得法竟。第二因法成德中二：初令座廣大；二「現大自在」下正顯所成德，於中二：先別顯、後總結。別中，有十門顯德：初成就深智德。二「悉為眾生」下了法為師德。三「樂寂滅」下隨緣無著德。四「安住莊嚴」下成就眾生德。五「解一切眾生」下解深具行德。六「具足十力」下得法智能德。七「巧妙方便」下巧便勝智德。八「得一切法無礙」下理智契真德。九「放淨法光」下攝生見佛德，於中初攝生成益；後「常見」下見佛得益，以分別了知諸法自在大小相攝故，是故於一切法得無諍境界也。十「決了如來」下照法圓融德，於中先總持轉法德、二「成就如來」下妙窮佛境德。二「彼諸」下總結可知。上來所成竟。第三明因德起用中三：初總、次別、後結。初中，深入等，結前也。身中等，起用處也。樂法力等，用因也。於念念等，總舉用相也。別中，十事差別可知。結中，法力者，是此所得法界法門力也。上來大段第九示法成益分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德及具者，結諸行智力故。十自在者，結無礙辯才故。三「深入菩薩」下釋但廣前，初句所得三昧一門，餘類准之。就中二：先明因顯廣義，於中二：初深因位，明自分終極；後「入如來海」下妙契果海，顯勝進圓滿。前中三：初一句總標、二「所謂」下百門別辨、三「如是」下結略顯廣。此百三昧於上十句種種之中，一一各有如此百門及後結廣，以彼十種是標大門故。「所謂」已下是別辨，故是上文結數云十不可說，此中下結直云不可說，故此是十中一也。又釋：此百但是前十之中種種門之一門也。何以得知者？以下結云「不可說剎塵三昧門」，不云道等故得知。又上文但云「十不可說等妙功德」，不唯言三昧故也。問：此種種門內含有陀羅尼門等無量諸門，何以此中唯辨三昧門耶？答：以初標云「逮得如來不思議自在三昧」，是故就此以廣顯之。又前云「為欲令諸菩薩安住師子奮迅三昧」，是故偏顯此門。理實諸門無不皆具，如下文云「一一皆得不可說等大悲法門」，亦是此類也。又百門並由業用異故差別立名，准釋可知。於中，初一明所依之本，以無盡行海用類平等法界，使出纏結究竟圓明具德，故以為名。末後一明攝歸其位，故名觀察師子奮迅菩薩三昧。上諸三昧皆為趣向此三昧，故云觀察。然此不同佛地所得，故云菩薩也。中間諸名，隨義思釋。二入佛果者，由前所得因位終盡，是故果海方能趣入可知。上來因見得法竟。第二因法成德中二：初令座廣大；二「現大自在」下正顯所成德，於中二：先別顯、後總結。別中，有十門顯德：初成就深智德。二「悉為眾生」下了法為師德。三「樂寂滅」下隨緣無著德。四「安住莊嚴」下成就眾生德。五「解一切眾生」下解深具行德。六「具足十力」下得法智能德。七「巧妙方便」下巧便勝智德。八「得一切法無礙」下理智契真德。九「放淨法光」下攝生見佛德，於中初攝生成益；後「常見」下見佛得益，以分別了知諸法自在大小相攝故，是故於一切法得無諍境界也。十「決了如來」下照法圓融德，於中先總持轉法德、二「成就如來」下妙窮佛境德。二「彼諸」下總結可知。上來所成竟。第三明因德起用中三：初總、次別、後結。初中，深入等，結前也。身中等，起用處也。樂法力等，用因也。於念念等，總舉用相也。別中，十事差別可知。結中，法力者，是此所得法界法門力也。上來大段第九示法成益分竟。

自下第十文殊述德分。於中二：先述讚、後顯德。前中二：先序意可知。後正頌有十三半頌，分二：初五歎祇洹中所顯示法、於中初二歎祇洹中器世間自在用、次二歎菩薩眾生世間自在用、次一智正覺世間自在用。二餘頌歎諸菩薩等得法業用，於中初一頌前境界等中所出妙用之內，初句歎三世佛功德；次一頌歎前第二句說眾生淨業果報等；次一超頌出佛化身雲等；次一頌於一切佛剎讚佛功德；次一超頌末後轉法等，即方便度生是也；次一却頌願行莊嚴等；次一頌三世佛嚴道場雲等；末後一頌半頌所歎普賢行等。此等並是祇洹林中當時所現之事，今文殊頌中述讚辨矣。第二顯德益中有三：初明所得行體、二「一一毛孔」下明所得行相、三「隨其所應」下明行勝用。初，中由佛三昧照故得此大悲，為利他行體。毛孔光所出尊重身雲，明大悲之相。就第三勝用中二：初總辨大用以滿法界。二「現不可說」下別顯悲用，於中有五門：一以欣厭二門化；二「或於一切世」下以十度門化，於中三：初明現處；二「為一切眾生」下正明所現十度，於中初六可知，七從「善知時會」下明方便度，八「悉能供養諸佛菩薩」此一句是願度，九「降伏」下是力度，十「知一切」下是智度；三「以如是」下結法成化。三「或現天宮」下明以三輪門化，於中四：初明化處；二「大悲智」下明化心；三「或以名號」下明化行，於中光明等是身業神通輪，餘二可知；四「現處處」下明化實，謂此菩薩雖遍法界化用攝生，而本不離此佛眾處閣內座上，此顯不動而普遍繁興而恒寂靜也。四「或放化身」下以三世間身化，於中初以智正覺身化，無二者，為無為無二也。又一身即一切，故無二也。二「或現聲聞」下明以眾生世間身化。三「或現一切城邑等像」是器世間身，隨其所應結成化用。五「或現種種」下以三業門化，於中初明身語化、次「種種巧術」下明意化、後「悉現」下結成化處。上來從會初至此十段不同，總明本會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第十文殊述德分。於中二：先述讚、後顯德。前中二：先序意可知。後正頌有十三半頌，分二：初五歎祇洹中所顯示法、於中初二歎祇洹中器世間自在用、次二歎菩薩眾生世間自在用、次一智正覺世間自在用。二餘頌歎諸菩薩等得法業用，於中初一頌前境界等中所出妙用之內，初句歎三世佛功德；次一頌歎前第二句說眾生淨業果報等；次一超頌出佛化身雲等；次一頌於一切佛剎讚佛功德；次一超頌末後轉法等，即方便度生是也；次一却頌願行莊嚴等；次一頌三世佛嚴道場雲等；末後一頌半頌所歎普賢行等。此等並是祇洹林中當時所現之事，今文殊頌中述讚辨矣。第二顯德益中有三：初明所得行體、二「一一毛孔」下明所得行相、三「隨其所應」下明行勝用。初，中由佛三昧照故得此大悲，為利他行體。毛孔光所出尊重身雲，明大悲之相。就第三勝用中二：初總辨大用以滿法界。二「現不可說」下別顯悲用，於中有五門：一以欣厭二門化；二「或於一切世」下以十度門化，於中三：初明現處；二「為一切眾生」下正明所現十度，於中初六可知，七從「善知時會」下明方便度，八「悉能供養諸佛菩薩」此一句是願度，九「降伏」下是力度，十「知一切」下是智度；三「以如是」下結法成化。三「或現天宮」下明以三輪門化，於中四：初明化處；二「大悲智」下明化心；三「或以名號」下明化行，於中光明等是身業神通輪，餘二可知；四「現處處」下明化實，謂此菩薩雖遍法界化用攝生，而本不離此佛眾處閣內座上，此顯不動而普遍繁興而恒寂靜也。四「或放化身」下以三世間身化，於中初以智正覺身化，無二者，為無為無二也。又一身即一切，故無二也。二「或現聲聞」下明以眾生世間身化。三「或現一切城邑等像」是器世間身，隨其所應結成化用。五「或現種種」下以三業門化，於中初明身語化、次「種種巧術」下明意化、後「悉現」下結成化處。上來從會初至此十段不同，總明本會竟。

第二從「爾時文殊」下明其末會。於中，前則不異末之本故，雖卷而恒舒，則後文是也；後則不異本之末故，雖舒而恒卷，即前文是也。是故本末無礙，同為一品，意存於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二從「爾時文殊」下明其末會。於中，前則不異末之本故，雖卷而恒舒，則後文是也；後則不異本之末故，雖舒而恒卷，即前文是也。是故本末無礙，同為一品，意存於此。

今通釋此下文，略作十門：一敘諸古說、二會數開合、三會主多少、四定會名義、五二位統收、六分成五相、七圓攝始終、八明法界人類、九法界事義、十隨文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今通釋此下文，略作十門：一敘諸古說、二會數開合、三會主多少、四定會名義、五二位統收、六分成五相、七圓攝始終、八明法界人類、九法界事義、十隨文解釋。

初敘古中，諸說極多，難以備舉，且敘一二。一家云：此中知識有四十五人，後文殊不立，只有四十四人。初一是十信知識，次四十是十住等四十位知識，次二為等覺位知識，後一是妙覺位知識。以舊無補闕文，故但辨四十四五耳。光統等諸德並多同此說。更依一家，總不配位亦不懸科，但隨諸會依文散釋，即如五臺論及意法師等並同此釋。此二之中，前說於文小違，後說於義無妨，准思可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初敘古中，諸說極多，難以備舉，且敘一二。一家云：此中知識有四十五人，後文殊不立，只有四十四人。初一是十信知識，次四十是十住等四十位知識，次二為等覺位知識，後一是妙覺位知識。以舊無補闕文，故但辨四十四五耳。光統等諸德並多同此說。更依一家，總不配位亦不懸科，但隨諸會依文散釋，即如五臺論及意法師等並同此釋。此二之中，前說於文小違，後說於義無妨，准思可見。

二明會數開合者，於中有六：一若約所攝之機，唯有三會，一攝比丘會、二攝龍王會、三攝善財會。功德雲已去，並同第三會攝，以所攝之機無差別故。二若就能化之主，有五十二會，謂初三及後第五十四普門城會，俱是文殊，無別主故；餘五十一各別人會，是故約主唯五十二也。三若約能所通辨，有五十五會，謂善財有五十三，比丘及龍各有一故。四若約主伴別分，有一百一十會，如下文辨。五若約散說所依，有三千大千世界微塵數會，如後文殊處說，此約引彼三乘機辨。六若約普賢德，有十方世界微塵數會，如下結通處辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明會數開合者，於中有六：一若約所攝之機，唯有三會，一攝比丘會、二攝龍王會、三攝善財會。功德雲已去，並同第三會攝，以所攝之機無差別故。二若就能化之主，有五十二會，謂初三及後第五十四普門城會，俱是文殊，無別主故；餘五十一各別人會，是故約主唯五十二也。三若約能所通辨，有五十五會，謂善財有五十三，比丘及龍各有一故。四若約主伴別分，有一百一十會，如下文辨。五若約散說所依，有三千大千世界微塵數會，如後文殊處說，此約引彼三乘機辨。六若約普賢德，有十方世界微塵數會，如下結通處辨。

三明會主多少者，有二重：一若唯就人說，有五十四人，謂於五十五會中四會唯一人，謂文殊；又有兩會各二人，謂遍友、眾藝，并童子、童女。是故會有五十五，主有五十四。二若約會顯人，有五十七人，謂於五十五會中二處各加一，謂遍友等可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明會主多少者，有二重：一若唯就人說，有五十四人，謂於五十五會中四會唯一人，謂文殊；又有兩會各二人，謂遍友、眾藝，并童子、童女。是故會有五十五，主有五十四。二若約會顯人，有五十七人，謂於五十五會中二處各加一，謂遍友等可知。

四定會名義者，問：此等諸會並無佛說，何得為經？答：此等並是傳法菩薩結集當時求法說法諸菩薩事，同上本會所現祇洹自在等法，令彼大眾覩已入法。雖無佛語，豈亦非經？問：前本會中佛雖無說，諸所現事並在佛會之中。今此乃在遠方異處說，非佛說、復不對佛，豈得為例？答：雖在遠處而不離本會，是故常在佛前。如上文中祇洹林內，一一境界尚攝十方一切佛剎，況此諸處而不攝耶？是故此五十五會不出本故名為一會，謂〈入法界品〉也。問：既此諸處並在祇洹，下文善財應見普賢及佛大眾在此重閣，何故乃見在金剛道場？答：以覺樹金剛為八會本故，是故不動覺樹遍諸會處。尋末見本，還在此故。又此會初普賢及佛在祇洹中，更無移動，見之覺樹；即此祇洹亦在樹下，思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四定會名義者，問：此等諸會並無佛說，何得為經？答：此等並是傳法菩薩結集當時求法說法諸菩薩事，同上本會所現祇洹自在等法，令彼大眾覩已入法。雖無佛語，豈亦非經？問：前本會中佛雖無說，諸所現事並在佛會之中。今此乃在遠方異處說，非佛說、復不對佛，豈得為例？答：雖在遠處而不離本會，是故常在佛前。如上文中祇洹林內，一一境界尚攝十方一切佛剎，況此諸處而不攝耶？是故此五十五會不出本故名為一會，謂〈入法界品〉也。問：既此諸處並在祇洹，下文善財應見普賢及佛大眾在此重閣，何故乃見在金剛道場？答：以覺樹金剛為八會本故，是故不動覺樹遍諸會處。尋末見本，還在此故。又此會初普賢及佛在祇洹中，更無移動，見之覺樹；即此祇洹亦在樹下，思之可見。

五攝二位者，此五十五會二主統收，初文殊至後文殊。是文殊位屬般若門，後普賢一位屬法界門。非般若無以入法界，是故善財創見於文殊；非入法界無以顯般若，是故善財終見於普賢。是故二人寄二位以明入法界。又前文殊即法界甚深義，後普賢顯法界廣大義，是故二門相影具德。問：前中亦有功德雲等餘善知識，何故乃云總是文殊？答皆是文殊攝化德故，悉從文殊智慧大海所出世故，是故下文或云「文殊教我相黶法等。彌勒亦云：汝今得見諸善知識來我所，皆由文殊師利之所攝受。(勘之)」是故有形文殊作開覺之初緣，無相妙德結終之妙趣。於中有三：初一明始起於先際、二從「功德雲」下明善修於中際、後文殊明終歸於後際，此亦是一周之行相耳。就中際中，初四十人明位內行緣則寄四十心位，後十明位後行緣即位外所修等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五攝二位者，此五十五會二主統收，初文殊至後文殊。是文殊位屬般若門，後普賢一位屬法界門。非般若無以入法界，是故善財創見於文殊；非入法界無以顯般若，是故善財終見於普賢。是故二人寄二位以明入法界。又前文殊即法界甚深義，後普賢顯法界廣大義，是故二門相影具德。問：前中亦有功德雲等餘善知識，何故乃云總是文殊？答皆是文殊攝化德故，悉從文殊智慧大海所出世故，是故下文或云「文殊教我相黶法等。彌勒亦云：汝今得見諸善知識來我所，皆由文殊師利之所攝受。(勘之)」是故有形文殊作開覺之初緣，無相妙德結終之妙趣。於中有三：初一明始起於先際、二從「功德雲」下明善修於中際、後文殊明終歸於後際，此亦是一周之行相耳。就中際中，初四十人明位內行緣則寄四十心位，後十明位後行緣即位外所修等也。

六分五相者，長科此文總為五相：一寄位修行相，有四十一人；二從「摩耶夫人」下有九會十一人，明會緣入實相；三彌勒一人，明攝德成因相；四後文殊一人，明智照無二相；五普賢一位，明顯因廣大相。又此五相亦是菩薩五種行相，一高行、二大行、三勝行、四深行、五廣行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六分五相者，長科此文總為五相：一寄位修行相，有四十一人；二從「摩耶夫人」下有九會十一人，明會緣入實相；三彌勒一人，明攝德成因相；四後文殊一人，明智照無二相；五普賢一位，明顯因廣大相。又此五相亦是菩薩五種行相，一高行、二大行、三勝行、四深行、五廣行。

七圓攝始終者，謂此諸會差別位中，一一各攝一切諸門，是故一位即有五十五及百一十并剎塵等。如一，一切亦爾，重重准之，但為寄法顯異，布之前後。思之可見。問：若一即具一切，善財何須廣歷諸位？答：此之所歷，並是一中之一切，故不出一也。問：若是一中之一切者，得一即得，彼何須更歷耶，答：得一即是歷多，是故同時無有障礙。思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七圓攝始終者，謂此諸會差別位中，一一各攝一切諸門，是故一位即有五十五及百一十并剎塵等。如一，一切亦爾，重重准之，但為寄法顯異，布之前後。思之可見。問：若一即具一切，善財何須廣歷諸位？答：此之所歷，並是一中之一切，故不出一也。問：若是一中之一切者，得一即得，彼何須更歷耶，答：得一即是歷多，是故同時無有障礙。思之可見。

八法界人類，有二：先辨類別、後顯義相。前中，雖總通論有五十七人，收攝流類但有二十：一菩薩、二比丘、三尼、四優婆塞、五優婆夷、六童男、七童女、八天子、九天女、十外道、十一婆羅門、十二長者、十三博士、十四醫人、十五船師、十六國王、十七仙人、十八佛母、十九佛妃、二十神。二顯義相中，有四句：一約果攝化，總是佛智攝生之用，海印三昧之所顯現。二約因成行，總是菩薩成行攝生，但隨願力現形差別以應群機。三約義顯德，總是緣起法界之中人法門攝。四約相辨異，即是菩薩。五生所收，一息苦生、二隨類生、三勝生、四增上生、五最後生。於中菩薩有六，三處現身：一初文殊，為佛母故、本有緣故、初位劣故，唯一人也；二中間漸進現於二人，謂觀音、正趣也；後位成滿顯德勝故，具有三人，謂彌勒、文殊及普賢。餘人寄顯位別，至文當辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八法界人類，有二：先辨類別、後顯義相。前中，雖總通論有五十七人，收攝流類但有二十：一菩薩、二比丘、三尼、四優婆塞、五優婆夷、六童男、七童女、八天子、九天女、十外道、十一婆羅門、十二長者、十三博士、十四醫人、十五船師、十六國王、十七仙人、十八佛母、十九佛妃、二十神。二顯義相中，有四句：一約果攝化，總是佛智攝生之用，海印三昧之所顯現。二約因成行，總是菩薩成行攝生，但隨願力現形差別以應群機。三約義顯德，總是緣起法界之中人法門攝。四約相辨異，即是菩薩。五生所收，一息苦生、二隨類生、三勝生、四增上生、五最後生。於中菩薩有六，三處現身：一初文殊，為佛母故、本有緣故、初位劣故，唯一人也；二中間漸進現於二人，謂觀音、正趣也；後位成滿顯德勝故，具有三人，謂彌勒、文殊及普賢。餘人寄顯位別，至文當辨。

九法界事義中，通下諸位總有十門：一正報法界、二依報法界、三現相法界、四表義法界、五言說法界、六義理法界、七業用法界、八說往因法界、九結自分法界、十推勝進法界。然此十門，同一緣起互融無礙，隨一皆具。於下文中有具不具，隨文准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九法界事義中，通下諸位總有十門：一正報法界、二依報法界、三現相法界、四表義法界、五言說法界、六義理法界、七業用法界、八說往因法界、九結自分法界、十推勝進法界。然此十門，同一緣起互融無礙，隨一皆具。於下文中有具不具，隨文准之。

十釋文者，今依五相科釋此文。就初寄位修行相中，有四十一知識內，初文殊一人寄當十信知識，以信不成位，故不辨十人；餘四位成，故各有十。就初中分二：先明發起能化之緣、後「爾時尊者承力」下明成彼化事。初中三：先主伴出閣，明依本起末也。證如離念名善安住，法界數重名為樓閣，從此正證起後妙智名從閣出。同行者，智眷屬故，以文殊表是吉祥智故。菩薩，是內眷屬。餘力士等，外眷屬。十天者，梵云提婆，此云天，亦云神，同上初會中地神河神等，並是法門之神，如名准釋，此顯內報離染。次有八王，表法自在可知。此並顯文殊之威德耳。二俱到佛前、三設敬辭去，明就機救濟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十釋文者，今依五相科釋此文。就初寄位修行相中，有四十一知識內，初文殊一人寄當十信知識，以信不成位，故不辨十人；餘四位成，故各有十。就初中分二：先明發起能化之緣、後「爾時尊者承力」下明成彼化事。初中三：先主伴出閣，明依本起末也。證如離念名善安住，法界數重名為樓閣，從此正證起後妙智名從閣出。同行者，智眷屬故，以文殊表是吉祥智故。菩薩，是內眷屬。餘力士等，外眷屬。十天者，梵云提婆，此云天，亦云神，同上初會中地神河神等，並是法門之神，如名准釋，此顯內報離染。次有八王，表法自在可知。此並顯文殊之威德耳。二俱到佛前、三設敬辭去，明就機救濟故。

二成化事中有三會則為三段。初攝比丘會中有二：初明身儀攝益，則令根熟起欲；二「爾時文殊告諸」下明語業攝益，則正授法門。前中有七：初覩勝緣、二起勝念、三攝勝機、四示勝境、五得勝益、六詣勝人、七蒙勝攝。初中，鶖子向會如盲，何故此中乃云得見？釋？以出本會故、承佛力故；二「見已」等者，以根熟故，作此勝念也；三「爾時」下攝勝機。於中，初總辨。六千比丘是所被機。從自房出者，表捨小涅槃也。向文殊者，表趣一乘道也。又文殊出閣辭佛南遊為化主故，鶖子出房辭佛南遊從為助化。引攝六千，正為所化。問：若爾，鶖子亦是大菩薩，何不同在閣？答：寄迹是聲聞，故不在彼。二「此六千」下別顯所被機，於中三：先標數位。共行者，同鶖子行，如上文殊同行菩薩，此亦如是。又釋：同彼鶖子相示聲聞，德實菩薩之行，故云共也。新出家者，未得羅漢果故。染習未深，明易迴故。又釋：新出小乘分別心家，已入三乘位，以鶖子是三乘之中法將故，引之新出。文殊是此一乘法將，方便引之。二「其名曰」下列名。比丘者，梵有三名，或云比呼、或云苾芻、或云比丘。此無正譯，義翻有三，謂怖魔、破惡及乞士。釋相可知。三「已曾」下歎德，於中有八句：初二句明宿有大因、三「性樂」下現有深信、四現行大願、五觀佛勝境、六了法實相、七大悲益物、八樂求佛果。「此等皆是」下結德由緣，謂明過去已蒙文殊攝護，是故今時還為救濟也。四「爾時」下明示勝境，於中二：初勸觀自分境，有六：一令觀身光勝、二眷屬勝、三威儀勝、四行處勝、五依果勝、六供養勝。二「海智」下勸觀勝進境，謂加持勝也。五「爾時」下明得勝益。於中，初聞讚悉喜是總句，下別有十三句益故歡喜也。於中分五：初五句明離障益。二「現見」下二句發心益。三「逮得」下二句成器益。四「長養」下三句增行益。五「悉見」下一句見佛益。六「時諸比丘」下明詣勝人，於中二：先白尊者等，起勝欲樂也。二往詣等，告來意也。七「爾時文殊」下明蒙勝攝，於中三：初象迴顧視者，明攝受之相；二比丘禮足明歸誠之相，合掌而立明佇聞說相；三「作如是念」下顯勝願熏心方堪受法。初願知法以得涅槃，後願身相等以得菩提。前中，如舍利弗者，約生空實相。釋迦者，約法空實相也。又釋：如舍利弗所依之釋迦，此則舉舍利而取釋迦也。上來文殊身儀攝化竟。自下第二語業授法中，文有二：先授自分法、二「爾時文殊」下授勝進法。前中亦二：先授法、二「彼諸比丘」下明益。前中三：初警告總標、二「何等」下別示行法、三「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二成化事中有三會則為三段。初攝比丘會中有二：初明身儀攝益，則令根熟起欲；二「爾時文殊告諸」下明語業攝益，則正授法門。前中有七：初覩勝緣、二起勝念、三攝勝機、四示勝境、五得勝益、六詣勝人、七蒙勝攝。初中，鶖子向會如盲，何故此中乃云得見？釋？以出本會故、承佛力故；二「見已」等者，以根熟故，作此勝念也；三「爾時」下攝勝機。於中，初總辨。六千比丘是所被機。從自房出者，表捨小涅槃也。向文殊者，表趣一乘道也。又文殊出閣辭佛南遊為化主故，鶖子出房辭佛南遊從為助化。引攝六千，正為所化。問：若爾，鶖子亦是大菩薩，何不同在閣？答：寄迹是聲聞，故不在彼。二「此六千」下別顯所被機，於中三：先標數位。共行者，同鶖子行，如上文殊同行菩薩，此亦如是。又釋：同彼鶖子相示聲聞，德實菩薩之行，故云共也。新出家者，未得羅漢果故。染習未深，明易迴故。又釋：新出小乘分別心家，已入三乘位，以鶖子是三乘之中法將故，引之新出。文殊是此一乘法將，方便引之。二「其名曰」下列名。比丘者，梵有三名，或云比呼、或云苾芻、或云比丘。此無正譯，義翻有三，謂怖魔、破惡及乞士。釋相可知。三「已曾」下歎德，於中有八句：初二句明宿有大因、三「性樂」下現有深信、四現行大願、五觀佛勝境、六了法實相、七大悲益物、八樂求佛果。「此等皆是」下結德由緣，謂明過去已蒙文殊攝護，是故今時還為救濟也。四「爾時」下明示勝境，於中二：初勸觀自分境，有六：一令觀身光勝、二眷屬勝、三威儀勝、四行處勝、五依果勝、六供養勝。二「海智」下勸觀勝進境，謂加持勝也。五「爾時」下明得勝益。於中，初聞讚悉喜是總句，下別有十三句益故歡喜也。於中分五：初五句明離障益。二「現見」下二句發心益。三「逮得」下二句成器益。四「長養」下三句增行益。五「悉見」下一句見佛益。六「時諸比丘」下明詣勝人，於中二：先白尊者等，起勝欲樂也。二往詣等，告來意也。七「爾時文殊」下明蒙勝攝，於中三：初象迴顧視者，明攝受之相；二比丘禮足明歸誠之相，合掌而立明佇聞說相；三「作如是念」下顯勝願熏心方堪受法。初願知法以得涅槃，後願身相等以得菩提。前中，如舍利弗者，約生空實相。釋迦者，約法空實相也。又釋：如舍利弗所依之釋迦，此則舉舍利而取釋迦也。上來文殊身儀攝化竟。自下第二語業授法中，文有二：先授自分法、二「爾時文殊」下授勝進法。前中亦二：先授法、二「彼諸比丘」下明益。前中三：初警告總標、二「何等」下別示行法、三「

若善男子」下舉益勸修。別中十門以顯無盡，攝為五對：初二為一，謂大心敬佛；次二為一；謂求法修行；次二為一，謂依定起用，用者則是大悲方便，隨有受生不失正念，能於生死久處攝生，此即翻彼二乘怖生死見也；次二為一，嚴土攝生；後二為一，謂自行化人。又釋；前八自分、後二勝進可知。三舉益勸修中，舉十種益以勸修學：一生善益、二離染益、三超出等出小益、四生如來等入大益、五具足等大願益、六行菩薩行成行益、七住位益、八成果益、九降魔益、十制外益。二「彼諸」下正明聞法得益中有二：先明聞法得定益、二「得此」下明因定行成益。前中亦二：先明所得定體，謂所見徹過故云無礙，能見離曀故云淨眼。下明業用亦二：先見現在無礙，後「又能」下見過未無礙。前中，初見正覺及眾生；二見器世間，謂明所見境界廣大無邊，故云如來十眼境也；三聞前所見諸佛說；四他心通等，知前所見眾生根欲；五以生死智通知彼受生等。二知過未中八位各言十者，以應圓數顯無盡故。二明因得此定令行成立。初句標所得心，具十者廣無邊故，實際者深無底故；二主伴定；三主伴戒；四主伴智；五十明是智用，如〈十明品〉說，此是圓教攝機頓成大益故。創立大心乃得十地之後十明之用，以始攝終，如上〈發心功德品〉及〈小相品〉等說，餘教中則無此事。第二勝進中亦二：先教勸、後得益。不死通明者，大悲為因，離業繫故。又釋：離分段故。又釋：通明作用無休息故。不離此處等，有二：一不動此因出生果，故云生如來等。二不離一處能出佛身滿十方界，此是不死通明之力。具一切佛法者，明成果德之法。上來明攝比丘令入法界一會竟。此中明二乘迴心義，略作三門：一明迴之有無、二明迴心身位、三辨迴心至得(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若善男子」下舉益勸修。別中十門以顯無盡，攝為五對：初二為一，謂大心敬佛；次二為一；謂求法修行；次二為一，謂依定起用，用者則是大悲方便，隨有受生不失正念，能於生死久處攝生，此即翻彼二乘怖生死見也；次二為一，嚴土攝生；後二為一，謂自行化人。又釋；前八自分、後二勝進可知。三舉益勸修中，舉十種益以勸修學：一生善益、二離染益、三超出等出小益、四生如來等入大益、五具足等大願益、六行菩薩行成行益、七住位益、八成果益、九降魔益、十制外益。二「彼諸」下正明聞法得益中有二：先明聞法得定益、二「得此」下明因定行成益。前中亦二：先明所得定體，謂所見徹過故云無礙，能見離曀故云淨眼。下明業用亦二：先見現在無礙，後「又能」下見過未無礙。前中，初見正覺及眾生；二見器世間，謂明所見境界廣大無邊，故云如來十眼境也；三聞前所見諸佛說；四他心通等，知前所見眾生根欲；五以生死智通知彼受生等。二知過未中八位各言十者，以應圓數顯無盡故。二明因得此定令行成立。初句標所得心，具十者廣無邊故，實際者深無底故；二主伴定；三主伴戒；四主伴智；五十明是智用，如〈十明品〉說，此是圓教攝機頓成大益故。創立大心乃得十地之後十明之用，以始攝終，如上〈發心功德品〉及〈小相品〉等說，餘教中則無此事。第二勝進中亦二：先教勸、後得益。不死通明者，大悲為因，離業繫故。又釋：離分段故。又釋：通明作用無休息故。不離此處等，有二：一不動此因出生果，故云生如來等。二不離一處能出佛身滿十方界，此是不死通明之力。具一切佛法者，明成果德之法。上來明攝比丘令入法界一會竟。此中明二乘迴心義，略作三門：一明迴之有無、二明迴心身位、三辨迴心至得(云云)。

自下第二攝龍王入法界會中有四：初結前起後、二辨說法處、三辨所說法、四所得益處中，辨法師釋云：覺城者，本覺也。東者，始覺也。大塔廟者，始覺覺本覺也。則於此處說普照法界者，則於始覺覺本覺處，覺心無初，從本已來遍照法界故。又日照三藏云：此城在南天竺，城東大塔是古佛塔，佛在世時已有此塔。三藏親到其所，其塔極大，東面鼓樂供養，西面不聞，於今現在。此處諸人處處唱善財歌詞。此城內人並有解脫分善根，堪為修道之器。有覺分者在此城內，故云覺城也。此則覺者之城，名為覺城。又釋：文中既云是過去諸佛所遊止處，佛既名覺，故知亦是覺者之城。又准釋下文，城山處所有名義，皆是法門之所表也。謂覺者，表於生死有覺察故。城者，防敵外難、內守德故，即覺用也。東者，開明之始。表是發覺之初，簡終位之覺故云也。塔廟者，顯此覺德是歸宗之所故也。若餘教中，託處表法，非處即法。此圓教中，所託之處即是所表之法，名義即事義故也。思准之。下文處意並同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二攝龍王入法界會中有四：初結前起後、二辨說法處、三辨所說法、四所得益處中，辨法師釋云：覺城者，本覺也。東者，始覺也。大塔廟者，始覺覺本覺也。則於此處說普照法界者，則於始覺覺本覺處，覺心無初，從本已來遍照法界故。又日照三藏云：此城在南天竺，城東大塔是古佛塔，佛在世時已有此塔。三藏親到其所，其塔極大，東面鼓樂供養，西面不聞，於今現在。此處諸人處處唱善財歌詞。此城內人並有解脫分善根，堪為修道之器。有覺分者在此城內，故云覺城也。此則覺者之城，名為覺城。又釋：文中既云是過去諸佛所遊止處，佛既名覺，故知亦是覺者之城。又准釋下文，城山處所有名義，皆是法門之所表也。謂覺者，表於生死有覺察故。城者，防敵外難、內守德故，即覺用也。東者，開明之始。表是發覺之初，簡終位之覺故云也。塔廟者，顯此覺德是歸宗之所故也。若餘教中，託處表法，非處即法。此圓教中，所託之處即是所表之法，名義即事義故也。思准之。下文處意並同此。

三所說經，從所詮立名，謂智用宏舒名為普照，所照深廣稱為法界，即是入法界經也。具足主伴，是圓教法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所說經，從所詮立名，謂智用宏舒名為普照，所照深廣稱為法界，即是入法界經也。具足主伴，是圓教法門。

四獲益中，初捨惡身、後堅勝心。此亦同前比丘住不退轉普賢菩提心位也。第二會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四獲益中，初捨惡身、後堅勝心。此亦同前比丘住不退轉普賢菩提心位也。第二會竟。

自下第三攝善財會。今通辨下文相別不同，略作十門：一明赴求差別、二修入眾別、三示方差別、四示處差別、五教問差別、六歎不歎別、七推不推別、八結不結別、九去不去別、十釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三攝善財會。今通辨下文相別不同，略作十門：一明赴求差別、二修入眾別、三示方差別、四示處差別、五教問差別、六歎不歎別、七推不推別、八結不結別、九去不去別、十釋文。

初中有三句：初文殊自就覺城，以物機初劣未發心故，就之方攝。二功德雲已去，有善財往求，顯位成故、根漸勝故、已發心故，知識不就，顯法重人尊故。三末後普賢中，知識不就、善財不往，明法界位滿無來去故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中有三句：初文殊自就覺城，以物機初劣未發心故，就之方攝。二功德雲已去，有善財往求，顯位成故、根漸勝故、已發心故，知識不就，顯法重人尊故。三末後普賢中，知識不就、善財不往，明法界位滿無來去故。

二修入眾別者，於中唯初位內有三會四眾，以是修故；餘位唯善財一身，以行別在人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二修入眾別者，於中唯初位內有三會四眾，以是修故；餘位唯善財一身，以行別在人故。

三示方差別者，大位有三：初地前知識多在南方。地內無方。地後亦有南方之者，其南有四義：一是正義，如指南之說等，表所向非耶故。二是背闇向明義，表捨障向理故。三是離增減義，如日東出西沒是增減相，南離二邊，表中道法界。四是生義，謂南主其陽是其生義，北主其陰是滅義。此表善財因行漸增故顯生義，如來涅槃金棺北首表其滅義。於此四中，前二後一地前表之，其離增減義地後表之，地中正證離相故不可南表。地後顯業用，不同地內也。後文殊有示無方，表般若有加行，證無二也。末後普賢無示無方，表法界德圓，普遍故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三示方差別者，大位有三：初地前知識多在南方。地內無方。地後亦有南方之者，其南有四義：一是正義，如指南之說等，表所向非耶故。二是背闇向明義，表捨障向理故。三是離增減義，如日東出西沒是增減相，南離二邊，表中道法界。四是生義，謂南主其陽是其生義，北主其陰是滅義。此表善財因行漸增故顯生義，如來涅槃金棺北首表其滅義。於此四中，前二後一地前表之，其離增減義地後表之，地中正證離相故不可南表。地後顯業用，不同地內也。後文殊有示無方，表般若有加行，證無二也。末後普賢無示無方，表法界德圓，普遍故也。

四示處者，有四句：初三賢未證散在諸處；二地上證真生在佛家，故多佛眾中等；三地後起用亦散隨緣；四普賢表因圓剋果，亦在佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四示處者，有四句：初三賢未證散在諸處；二地上證真生在佛家，故多佛眾中等；三地後起用亦散隨緣；四普賢表因圓剋果，亦在佛所。

五遣不遣中有二：初後二位無教遣而自往至。初謂文殊自往就故無人教，後普賢遍故眼開自見又至。後文殊般若智成，自見法界故不待教；餘位無此二義，皆有教遣。又若不教遣，即諸知識獨著於己，何成自行？又唯言知，一若不遣，餘求何成圓備之益？又若不遣，豈合一位不進昇後？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五遣不遣中有二：初後二位無教遣而自往至。初謂文殊自往就故無人教，後普賢遍故眼開自見又至。後文殊般若智成，自見法界故不待教；餘位無此二義，皆有教遣。又若不教遣，即諸知識獨著於己，何成自行？又唯言知，一若不遣，餘求何成圓備之益？又若不遣，豈合一位不進昇後？

六歎不歎中三：初文殊亦歎亦不歎，謂善財未發心，但勸令發心，故不歎；後勸令發心已，方乃歎之，中間知識皆有歎，以發修進故，有不歎者應是略也。後文殊普賢不歎，以位成滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六歎不歎中三：初文殊亦歎亦不歎，謂善財未發心，但勸令發心，故不歎；後勸令發心已，方乃歎之，中間知識皆有歎，以發修進故，有不歎者應是略也。後文殊普賢不歎，以位成滿故。

七推不推中二，謂諸位知識皆有結自分仰推勝進。唯初一，後三無結無推，為顯人尊德滿故爾。何以有遣？謂表令位增故，顯法門別故。餘位有結有推，以因行未圓故。若爾，普賢等何以不推佛？以非因位善友攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七推不推中二，謂諸位知識皆有結自分仰推勝進。唯初一，後三無結無推，為顯人尊德滿故爾。何以有遣？謂表令位增故，顯法門別故。餘位有結有推，以因行未圓故。若爾，普賢等何以不推佛？以非因位善友攝故。

八結不結中，前諸文皆無結通，以行未究竟故；唯後普賢有結通十方等於塵剎，以普遍故、行滿故、事究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八結不結中，前諸文皆無結通，以行未究竟故；唯後普賢有結通十方等於塵剎，以普遍故、行滿故、事究竟故。

九去不去中，唯末後二位無辭去故，文殊以離相故無去、普賢以德滿故無去；餘位非此，皆有辭去。若不辭去，封守一師，何得遍求法界知識？何成昇進之行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九去不去中，唯末後二位無辭去故，文殊以離相故無去、普賢以德滿故無去；餘位非此，皆有辭去。若不辭去，封守一師，何得遍求法界知識？何成昇進之行？

十釋文中，就覺城攝善財會，令成十信行中，文別有四：初明眾集顯所被機、二明觀機辨授說方便、三正說所授之法、四引起勝進之行。初中二：先總舉。二「時有」下別顯。別顯中，四眾優婆塞者，古翻名善宿男，今譯名近事男，謂親近比丘而承事故。女亦同之。又修達多，此名善施。婆須達多，此名財施。跋陀羅，此云賢。餘名准釋可知。第二「文殊知覺城人」下明觀機為授說方便中有二：初通標說意可知；二「觀察」下別觀善財，於中亦二：初觀其現生勝事、二「此童子者」下察其宿因德行。初中三：初總標、二別顯、三「善明相師」下總結。別中，由此福報財寶相起，立善財名，即善為因、財為果。又得此順道之財，故曰善財。又生時寶現為財，後歎其行德為善，亦如善現空生等。又《智論》釋常啼名等，准此可知。二歎其德行中，十句為五對：初曾供佛種善，明此善財已曾宿種解脫分善根也；二樂淨近友；三三業淨修；四求修果法；五心淨具行，以心無異念故淨如空，又無現煩惱等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十釋文中，就覺城攝善財會，令成十信行中，文別有四：初明眾集顯所被機、二明觀機辨授說方便、三正說所授之法、四引起勝進之行。初中二：先總舉。二「時有」下別顯。別顯中，四眾優婆塞者，古翻名善宿男，今譯名近事男，謂親近比丘而承事故。女亦同之。又修達多，此名善施。婆須達多，此名財施。跋陀羅，此云賢。餘名准釋可知。第二「文殊知覺城人」下明觀機為授說方便中有二：初通標說意可知；二「觀察」下別觀善財，於中亦二：初觀其現生勝事、二「此童子者」下察其宿因德行。初中三：初總標、二別顯、三「善明相師」下總結。別中，由此福報財寶相起，立善財名，即善為因、財為果。又得此順道之財，故曰善財。又生時寶現為財，後歎其行德為善，亦如善現空生等。又《智論》釋常啼名等，准此可知。二歎其德行中，十句為五對：初曾供佛種善，明此善財已曾宿種解脫分善根也；二樂淨近友；三三業淨修；四求修果法；五心淨具行，以心無異念故淨如空，又無現煩惱等故。

問：此善財是何位菩薩？答：經無正斷，位相難明。或有判為地上菩薩，設後發心則是四種發心中後二位也，又是論中三發心內證發心也。或有說是實報凡夫，但有信心能求善友。今更准釋：應善趣信中行人。依圓教宗有其三位：一見聞位，則是善財次前生身，見聞如此普賢法故，成彼解脫分善根故，如歎德中辨者是。二是解行位，頓修如此五位行法，如善財此生所成至普賢位者是。三證入位，即因位窮終潛同果海，善財來生是也。若爾，善財定是何位？謂是何位？以在信是信位，在住是住位。一身歷五位，隨在則彼位遍一切，故如普賢位。餘義准宗思釋。第三「文殊如象迴」下明正說所授之法中二：先明攝機許說。身首俱迴如象王，現身攝受相。觀察自視，明意攝受相。告而許說，明語攝受相。二「則為」下正宣所說，說佛果法，令成信故、令彼發心求此果故。八句之中，初一總、後七別。別中，初三妙用攝生德，一明為機出世、二放光集眾法、三正說所說法；後四明體相圓備德，於中前二後二，各先相、後體可知。第四「爾時文殊」下明引成勝進行，於中有三：初文殊南行引發、二善財隨逐求救、三文殊象迴攝受。初中、先結前、後遊行南方生後也。前中，令成信位菩提之心，故云歡喜等也。顯明過去善根者，令彼過去所修善根，由今菩提心故更得增長，使不失沒，故云顯明也。不捨本座等者，明不離覺城而遍遊故也，同上不起覺樹至六天等，如上已釋。若爾，童子亦如文殊，不去而遍諸位，准之。二善財隨逐中有二：先經家敘事、二善財說偈求救。於中有三十四頌，分二：初四傷已迷淪不能自出、後三十歎文殊德請求救濟。前中四頌通皆具有惑、業、苦，三別分三：初二起惑、次一造業、後一苦轉。初中，三有等，起惑處也。癡闇等，起惑因也。惡魔等，起惑緣也。三毒等，正起惑也。就造業中，初二句失正行、後二句成耶行。就苦報中，慳等舉餓鬼因，下結成苦果可知。就第二三十頌中亦二：初九歎文殊德求其救厄，悕離生死之苦；後二十一歎德求其與法，悕成行得果。又前希離凡地苦，後望離二乘樂。又前望得涅槃，後望得菩提。初中九頌，歎文殊九種功德：一悲智德、二慈惠德、三法化德、四願滿德、五救苦德、六自在德、七力用德、八善淨德、九淨眼德。又前八及後頌，皆初三句歎德，下一句求救。二「遠離」下求菩提法中分四：初二求示果法，令知所求菩提；次一求見三世諸佛，成菩提行緣；次十七正求能得菩提因行，是故皆云乘，或云道也；後一結請。就因行中分四。初五歎智悲定攝德、次三歎十度行圓德、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此善財是何位菩薩？答：經無正斷，位相難明。或有判為地上菩薩，設後發心則是四種發心中後二位也，又是論中三發心內證發心也。或有說是實報凡夫，但有信心能求善友。今更准釋：應善趣信中行人。依圓教宗有其三位：一見聞位，則是善財次前生身，見聞如此普賢法故，成彼解脫分善根故，如歎德中辨者是。二是解行位，頓修如此五位行法，如善財此生所成至普賢位者是。三證入位，即因位窮終潛同果海，善財來生是也。若爾，善財定是何位？謂是何位？以在信是信位，在住是住位。一身歷五位，隨在則彼位遍一切，故如普賢位。餘義准宗思釋。第三「文殊如象迴」下明正說所授之法中二：先明攝機許說。身首俱迴如象王，現身攝受相。觀察自視，明意攝受相。告而許說，明語攝受相。二「則為」下正宣所說，說佛果法，令成信故、令彼發心求此果故。八句之中，初一總、後七別。別中，初三妙用攝生德，一明為機出世、二放光集眾法、三正說所說法；後四明體相圓備德，於中前二後二，各先相、後體可知。第四「爾時文殊」下明引成勝進行，於中有三：初文殊南行引發、二善財隨逐求救、三文殊象迴攝受。初中、先結前、後遊行南方生後也。前中，令成信位菩提之心，故云歡喜等也。顯明過去善根者，令彼過去所修善根，由今菩提心故更得增長，使不失沒，故云顯明也。不捨本座等者，明不離覺城而遍遊故也，同上不起覺樹至六天等，如上已釋。若爾，童子亦如文殊，不去而遍諸位，准之。二善財隨逐中有二：先經家敘事、二善財說偈求救。於中有三十四頌，分二：初四傷已迷淪不能自出、後三十歎文殊德請求救濟。前中四頌通皆具有惑、業、苦，三別分三：初二起惑、次一造業、後一苦轉。初中，三有等，起惑處也。癡闇等，起惑因也。惡魔等，起惑緣也。三毒等，正起惑也。就造業中，初二句失正行、後二句成耶行。就苦報中，慳等舉餓鬼因，下結成苦果可知。就第二三十頌中亦二：初九歎文殊德求其救厄，悕離生死之苦；後二十一歎德求其與法，悕成行得果。又前希離凡地苦，後望離二乘樂。又前望得涅槃，後望得菩提。初中九頌，歎文殊九種功德：一悲智德、二慈惠德、三法化德、四願滿德、五救苦德、六自在德、七力用德、八善淨德、九淨眼德。又前八及後頌，皆初三句歎德，下一句求救。二「遠離」下求菩提法中分四：初二求示果法，令知所求菩提；次一求見三世諸佛，成菩提行緣；次十七正求能得菩提因行，是故皆云乘，或云道也；後一結請。就因行中分四。初五歎智悲定攝德、次三歎十度行圓德、

次四歎二利滅障德、後五歎隨事攝生德。第三文殊攝受中分五：初迴視歎善明受之相、二「是故善男子」下教近善友問菩薩行、三說偈歎德令其喜修、四指示後位令其趣入、五「時善財」下慶聞辭退依教趣求。就第二教近友問行中，初教近善友、二教請問行。於中十句，初一句總、後九句別。別中，一問創修行法、二問行成滿法、三問淨治行法、四問淨已圓成法、五問從行出行法、六問念持所行道、七問緣彼差別境界道、八問增長法用、九問攝成普賢行亦是攝別成普行。此上九種皆依前起後，可知。三偈頌中十頌，分二：初一歎善財已成行令喜、後九歎普賢行令修初。一教發大願為行之本。次二舉普賢行，勸彼令求，一舉行、一勸求。後六辨普賢行令修：一多聞法行；二多見佛行；三順教修行；四一切處行；五一切時行；六成大益行，謂有眾生聞彼普賢名號者，還成彼行得大菩提。上來明信位成滿竟。就第四指示後位、第五慶聞辭退此二段文，若約會分即屬前會，以是前位善友說故；若約法分即屬後位，以是後位之方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次四歎二利滅障德、後五歎隨事攝生德。第三文殊攝受中分五：初迴視歎善明受之相、二「是故善男子」下教近善友問菩薩行、三說偈歎德令其喜修、四指示後位令其趣入、五「時善財」下慶聞辭退依教趣求。就第二教近友問行中，初教近善友、二教請問行。於中十句，初一句總、後九句別。別中，一問創修行法、二問行成滿法、三問淨治行法、四問淨已圓成法、五問從行出行法、六問念持所行道、七問緣彼差別境界道、八問增長法用、九問攝成普賢行亦是攝別成普行。此上九種皆依前起後，可知。三偈頌中十頌，分二：初一歎善財已成行令喜、後九歎普賢行令修初。一教發大願為行之本。次二舉普賢行，勸彼令求，一舉行、一勸求。後六辨普賢行令修：一多聞法行；二多見佛行；三順教修行；四一切處行；五一切時行；六成大益行，謂有眾生聞彼普賢名號者，還成彼行得大菩提。上來明信位成滿竟。就第四指示後位、第五慶聞辭退此二段文，若約會分即屬前會，以是前位善友說故；若約法分即屬後位，以是後位之方便故。

今通辨下文諸善知識，略作四門：一明求善友意、二顯善知識義、三料簡文段、四消釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今通辨下文諸善知識，略作四門：一明求善友意、二顯善知識義、三料簡文段、四消釋本文。

初中何故文殊不即為其一切宣說，而令善財廣歷多處求善友者，釋云：意乃多端，略論八種。一為軌範故，謂諸菩薩於佛聖法恒修二行，謂求法、說法。經云「明諸菩薩求法不懈、說法無悋。」此中顯斯二行示諸眾生，是故善財成求法之妙軌、善友現說法之良規，使諸眾生軌此躅成行，即佛花常敷、廣嚴恒著者也。二行緣勝故，謂成行之要莫不以良友為先，如阿難言：「善知識是半梵行。」佛言：「不爾。是全梵行。」經云「阿闍世王若不用耆婆語者，來月七日定墮地獄。是故我言得道之來莫若善友。」又如論說「迦旃延令應入地獄弟子而得聖果」等。又經言「善知識者是大因緣，能令汝等當得見佛。」又下文云「善知識者是奇特法」等。由是要用，是故善財求之無足。三破見慢故，令善財等新學菩薩破自憍慢及執見故，令其求法，不簡男女、長幼、貴賤、道俗、尊卑、神天、外道，但卑身屈辱務存得法。經云「有知法者，若老若少，應當恭敬，猶如諸天奉事帝釋。」四寄成行故。問：此善財得一法門足成修行，何不修習，乃遊歷無厭？答：即此廣求，成就菩薩事善友行及求法行；縱不得法，此已成行，況皆得彼未曾得法，慧眼開明見真法界。如《花手經》中求法千歲而不得聞，因茲捨命生佛土等，此即是其所得之法，謂得行法故也。問：何不觀空入理，乃隨事諠諠，豈成菩薩甚深之行？答：即此隨事常見理故，是故遍遊而未甞有去。問：若未甞有去仍有遍遊，何不未嘗有去而不去也？答：亦相似，以去不去無二相故。若爾，何不座而有，去外去坐？亦相似，以俱無性故。五寄現位故，謂廣寄善友，顯信等五位差別之相，文處可見。問：何故善財不向佛所求法？答：表因行未圓，未至佛故，不到佛所也。六顯深廣故，謂表顯佛法廣無邊故。諸知識雖有位極法雲，猶稱我唯知此一法門，豈能了知諸大菩薩無量行相？表顯佛法深無底故。善財縱位至登地，猶云而我未知云何菩薩行菩薩道等。況今具縛少善凡夫，微有所解，便自謂解一切佛法，起慢自高、𣣋蔑他人，恥有不知，便臆斷經論，自陷陷人，何悲之甚。八顯緣起故，善財與善友同成一緣起，以能入所入無二相故，是故無善友之外善財，故彰一即一切，明善財歷諸位也；無善財之外善友，故顯一切即一，明多位成在於善財也。由是卷舒自在相融無礙，思之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中何故文殊不即為其一切宣說，而令善財廣歷多處求善友者，釋云：意乃多端，略論八種。一為軌範故，謂諸菩薩於佛聖法恒修二行，謂求法、說法。經云「明諸菩薩求法不懈、說法無悋。」此中顯斯二行示諸眾生，是故善財成求法之妙軌、善友現說法之良規，使諸眾生軌此躅成行，即佛花常敷、廣嚴恒著者也。二行緣勝故，謂成行之要莫不以良友為先，如阿難言：「善知識是半梵行。」佛言：「不爾。是全梵行。」經云「阿闍世王若不用耆婆語者，來月七日定墮地獄。是故我言得道之來莫若善友。」又如論說「迦旃延令應入地獄弟子而得聖果」等。又經言「善知識者是大因緣，能令汝等當得見佛。」又下文云「善知識者是奇特法」等。由是要用，是故善財求之無足。三破見慢故，令善財等新學菩薩破自憍慢及執見故，令其求法，不簡男女、長幼、貴賤、道俗、尊卑、神天、外道，但卑身屈辱務存得法。經云「有知法者，若老若少，應當恭敬，猶如諸天奉事帝釋。」四寄成行故。問：此善財得一法門足成修行，何不修習，乃遊歷無厭？答：即此廣求，成就菩薩事善友行及求法行；縱不得法，此已成行，況皆得彼未曾得法，慧眼開明見真法界。如《花手經》中求法千歲而不得聞，因茲捨命生佛土等，此即是其所得之法，謂得行法故也。問：何不觀空入理，乃隨事諠諠，豈成菩薩甚深之行？答：即此隨事常見理故，是故遍遊而未甞有去。問：若未甞有去仍有遍遊，何不未嘗有去而不去也？答：亦相似，以去不去無二相故。若爾，何不座而有，去外去坐？亦相似，以俱無性故。五寄現位故，謂廣寄善友，顯信等五位差別之相，文處可見。問：何故善財不向佛所求法？答：表因行未圓，未至佛故，不到佛所也。六顯深廣故，謂表顯佛法廣無邊故。諸知識雖有位極法雲，猶稱我唯知此一法門，豈能了知諸大菩薩無量行相？表顯佛法深無底故。善財縱位至登地，猶云而我未知云何菩薩行菩薩道等。況今具縛少善凡夫，微有所解，便自謂解一切佛法，起慢自高、𣣋蔑他人，恥有不知，便臆斷經論，自陷陷人，何悲之甚。八顯緣起故，善財與善友同成一緣起，以能入所入無二相故，是故無善友之外善財，故彰一即一切，明善財歷諸位也；無善財之外善友，故顯一切即一，明多位成在於善財也。由是卷舒自在相融無礙，思之可知。

第二釋知識義者，有二：先通、後別。通論真善知識，有其三類：一人、二法、三人法合辨。初人中，有六：一有人雖能濟其現苦，而不勸修善，非真善友。二雖勸修世善，免於惡趣，而不勸修向出世路，亦非真友。三雖修二乘出世善行，免三界苦，而不勸行菩薩之道，亦非真友。四雖勸修菩薩道，免於二乘，猶存相善，亦非真友。五要勸眾生修無相行，方為真善知識。此依《佛藏經》及《智論》等辨。六要勸令具普賢行願，方名究竟真善知識。此上並是行善知識，以行引機，故唯屬人。二法善知識，亦有六重：一人天法、二二乘法、三初教法、四終教法、五頓教法、六圓教法。依此等法以成正行，故名善友，但隨教權實，辨真善友。三人法合辨中亦六重，謂於上六位法各說一門以授機緣，即人法雙辨也。以此是解善知識說法授人，不同前位真善友等，准之可解。今此下文，於上三位六門之內有通有別，通即六門皆有，別唯未後，以並成就普賢行故。又〈離世間品〉有十種善知識，亦於此敘之。二別辨下文諸善知識皆具前三，此三位中各有三義。且人中三者，初聞名等為方便、二正見人為得法界、三問法等彰其德。二法中三者，初言教為方便、二智眼所得為得法界、三通明業用以顯其德。三人法合辨中，初聞名至處為方便、二見人得法為得法界、三說往因及推勝進以顯其德。下諸知識，皆准此知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋知識義者，有二：先通、後別。通論真善知識，有其三類：一人、二法、三人法合辨。初人中，有六：一有人雖能濟其現苦，而不勸修善，非真善友。二雖勸修世善，免於惡趣，而不勸修向出世路，亦非真友。三雖修二乘出世善行，免三界苦，而不勸行菩薩之道，亦非真友。四雖勸修菩薩道，免於二乘，猶存相善，亦非真友。五要勸眾生修無相行，方為真善知識。此依《佛藏經》及《智論》等辨。六要勸令具普賢行願，方名究竟真善知識。此上並是行善知識，以行引機，故唯屬人。二法善知識，亦有六重：一人天法、二二乘法、三初教法、四終教法、五頓教法、六圓教法。依此等法以成正行，故名善友，但隨教權實，辨真善友。三人法合辨中亦六重，謂於上六位法各說一門以授機緣，即人法雙辨也。以此是解善知識說法授人，不同前位真善友等，准之可解。今此下文，於上三位六門之內有通有別，通即六門皆有，別唯未後，以並成就普賢行故。又〈離世間品〉有十種善知識，亦於此敘之。二別辨下文諸善知識皆具前三，此三位中各有三義。且人中三者，初聞名等為方便、二正見人為得法界、三問法等彰其德。二法中三者，初言教為方便、二智眼所得為得法界、三通明業用以顯其德。三人法合辨中，初聞名至處為方便、二見人得法為得法界、三說往因及推勝進以顯其德。下諸知識，皆准此知。

第三明科文分齊。增數有十，初總為一，謂各一位故。二依遠法師分二：初親近善友；後「告言」下結聽聞正法，其繫念思及如說行，並攝在聞中。就近友中有四，初聞善友、二求善友、三見善友、四請問法。就初聞善友中亦四，初列國名，是通處；二山名，是別處；三善友名；四教往詣。二求善友中有三：一初聞心喜、二禮足辭去、三漸行訪友。三見善友中二：初往見、後設禮退住。四請問中三：一向已發心，明已有機；二而未知等，問行法；三我聞等，歎德。請近善友竟。二聞正法中二：初歎其發心、後正為說法。說法中，初說證量法門、後仰推等說教量法門。此上科文諸位多同、少有不同者。三依辨法師分三分：初聞名求覓等是加行位、二受其所說是正證法界、三仰推勝進是後得位。四依衍法師等分為四量：一初聞名等是教量、二依教尋求是信量、三見彼依正是比量、四聞彼所說為現量，此四即是聞、思、修、證也。五有諸德分五：於上第四現量中開出自分、勝進二位，餘同前辨。六依意法師等分作六分：一明求詣心行、二明敬諮問、三讚說己知以授善財、四說己未知、五更示知者勸令往詣、六辭退造彼。七或分為七，於此六中第二內，先見、後敬故也。八或分為八，於此六中第三內，先讚發心、後說己法。九或分為九，於此八中第五內，先指示、後勸往。十或分為十、於上九中第六內、先致敬、後辭去，謂一求、二見、三禮、四問、五讚、六說、七推、八指、九敬、十去。此上增數十種科中，初五約位科、後五約會科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明科文分齊。增數有十，初總為一，謂各一位故。二依遠法師分二：初親近善友；後「告言」下結聽聞正法，其繫念思及如說行，並攝在聞中。就近友中有四，初聞善友、二求善友、三見善友、四請問法。就初聞善友中亦四，初列國名，是通處；二山名，是別處；三善友名；四教往詣。二求善友中有三：一初聞心喜、二禮足辭去、三漸行訪友。三見善友中二：初往見、後設禮退住。四請問中三：一向已發心，明已有機；二而未知等，問行法；三我聞等，歎德。請近善友竟。二聞正法中二：初歎其發心、後正為說法。說法中，初說證量法門、後仰推等說教量法門。此上科文諸位多同、少有不同者。三依辨法師分三分：初聞名求覓等是加行位、二受其所說是正證法界、三仰推勝進是後得位。四依衍法師等分為四量：一初聞名等是教量、二依教尋求是信量、三見彼依正是比量、四聞彼所說為現量，此四即是聞、思、修、證也。五有諸德分五：於上第四現量中開出自分、勝進二位，餘同前辨。六依意法師等分作六分：一明求詣心行、二明敬諮問、三讚說己知以授善財、四說己未知、五更示知者勸令往詣、六辭退造彼。七或分為七，於此六中第二內，先見、後敬故也。八或分為八，於此六中第三內，先讚發心、後說己法。九或分為九，於此八中第五內，先指示、後勸往。十或分為十、於上九中第六內、先致敬、後辭去，謂一求、二見、三禮、四問、五讚、六說、七推、八指、九敬、十去。此上增數十種科中，初五約位科、後五約會科。

第四釋文中，今且依位五分科釋：一舉法勸修、二依教趣入、三推求簡擇、四正得法界、五仰推勝進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文中，今且依位五分科釋：一舉法勸修、二依教趣入、三推求簡擇、四正得法界、五仰推勝進。

就此初位發心住知識內五分中，初舉勸內有四：一處名、二人名、三教問、四歎德。初處中國者，表攝生分齊之義。但此十住之初，是信地所欣，故名可樂。山者，隨相閑靜，賢聖所居，亦是修三昧之所。若約法，即表住位高出信門之上。名和合者，比丘在中得三昧相應，故云和合。又令善財與住位相應，亦名和合。又辨法師云：聞熏與解性和合，轉成聖人依，故入發心住也。二人名中，比丘義，如前釋。為創出外凡故，以比丘表之。勘天竺本，梵名迷伽室利，迷伽此名雲、室利此云德，順彼應名雲德比丘。但雲有四義：一普遍義、二澤潤義、三蔭覆義、四注雨義。德亦四義：一定德、二福德、三悲德、四智德。於雲四義，如次配釋可知。又定眼普開，如雲見佛好德，境智立名。又普眼見佛多故如雲，有斯德故以立其名。此經是于奠本，翻名功德雲，義亦相似可知。三「汝詣彼」下勸往教問。問中，十問同前，是故舉初二乃至十也。四「善男子」下歎彼比丘德，令其喜去。舉法勸修竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就此初位發心住知識內五分中，初舉勸內有四：一處名、二人名、三教問、四歎德。初處中國者，表攝生分齊之義。但此十住之初，是信地所欣，故名可樂。山者，隨相閑靜，賢聖所居，亦是修三昧之所。若約法，即表住位高出信門之上。名和合者，比丘在中得三昧相應，故云和合。又令善財與住位相應，亦名和合。又辨法師云：聞熏與解性和合，轉成聖人依，故入發心住也。二人名中，比丘義，如前釋。為創出外凡故，以比丘表之。勘天竺本，梵名迷伽室利，迷伽此名雲、室利此云德，順彼應名雲德比丘。但雲有四義：一普遍義、二澤潤義、三蔭覆義、四注雨義。德亦四義：一定德、二福德、三悲德、四智德。於雲四義，如次配釋可知。又定眼普開，如雲見佛好德，境智立名。又普眼見佛多故如雲，有斯德故以立其名。此經是于奠本，翻名功德雲，義亦相似可知。三「汝詣彼」下勸往教問。問中，十問同前，是故舉初二乃至十也。四「善男子」下歎彼比丘德，令其喜去。舉法勸修竟。

第二依教趣入中，聞法歡喜者，知有所向故。悲戀者，荷深恩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依教趣入中，聞法歡喜者，知有所向故。悲戀者，荷深恩故。

第三推求簡擇中二：初登山者，明見心陟位故；二「於彼」下明尋求實義。七日者，古說表度七方便，方見本位。又亦應是於彼山處先淨身語七支之失，然後得見真善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三推求簡擇中二：初登山者，明見心陟位故；二「於彼」下明尋求實義。七日者，古說表度七方便，方見本位。又亦應是於彼山處先淨身語七支之失，然後得見真善知識。

第四「爾時善財見彼」下明正得法界。於中五：初見人、二設禮、三諮問、四讚問、五正說。初中，見在山頂者，表茲住位不退之際。靜思經行者，明修般舟三昧等故，亦是一行三昧故。又靜思修止，經行成觀。又是《賢護》等經，思惟諸佛現前三昧之相狀也。二禮中，右遶是極尊敬相。三諮問中二：先白已發心，顯有法器，令其易說。二問所未知，彰已渴法，令起悲速說。下文諸處皆同此釋。問中，雖前教十問下諸位內多存此二，依勘梵本，應云而未知菩薩於菩薩道應云何學、應云何行。此即先解後行，文處可解。我聞大師善能宣暢者，依梵本，應云我聞大師於諸菩薩善能教授、善能教誡。此即由教授成前解，由教誡成前行，傳譯存略故，總云宣暢。下諸文皆同此釋。四讚問中二，先總、後別。別中九句，同前所教。初二句正同，餘句不次。三入菩薩境，是前緣菩薩境也。四出生等，亦同。五廣心，是前增廣等。六具足等，是前具普賢行。七隨順等，是前滿足等。八於生死等，是前究竟等。九有為等，是前清淨及正念等，此竝以他心智稱根而歎。五「善男子」下正示法界。於中有二：先示義、後「我唯」下結名。前中二：先明所得法體、二「普照」下明其業用。前中，解脫力者，正法師云：此是發心住體，謂本解性，由大乘聞熏習故，轉凡夫依，令其得脫，故名解脫。依此所證，能證智名之為力。今釋：此是依定所發作用無礙稱為解脫，如不思議解脫等，於一塵處見多世界。今此亦爾，不離此處見十方佛依正差別，是此解脫之力用耳。言逮得慧眼者，然此解脫有能小處容致廣大，有於一處而見一切，今於二中偏取能見、不取能致，故云於彼逮得此也。此別簡定所得法體。二明用中二：先通：後別。通論此眼見一切世界等，非但見佛。普照等，釋慧眼也。境界無礙，釋方便也。除一切障，釋清淨也。二「一切佛化」下別辨見佛。先明能見之力，謂陀羅尼，此云總持，以念惠為性。然有多種，或法持、或佛等持，今簡法等持，故云佛也。然佛中亦有法身報化，今簡法報，但取化佛，故云一切佛化也。是故所見之佛種種形色等，竝是化身佛也。二正明所見佛中，先見佛身，初東方、後類九方。二「種種」下見佛作用。於中，先見佛隨機現種種依正、二見佛於眾決定說法。二「善男子」下結名分齊中，普門者，簡異別門故，謂別門中或見一方二方一佛二佛等，皆不稱十方，今不依彼故云普門。此門若開，普見十方塵數諸佛，如文所顯。光明者，顯所見分明故。此普門光明，是前普照也。觀察者，所見審細故，是前觀察也。正念者，見時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時善財見彼」下明正得法界。於中五：初見人、二設禮、三諮問、四讚問、五正說。初中，見在山頂者，表茲住位不退之際。靜思經行者，明修般舟三昧等故，亦是一行三昧故。又靜思修止，經行成觀。又是《賢護》等經，思惟諸佛現前三昧之相狀也。二禮中，右遶是極尊敬相。三諮問中二：先白已發心，顯有法器，令其易說。二問所未知，彰已渴法，令起悲速說。下文諸處皆同此釋。問中，雖前教十問下諸位內多存此二，依勘梵本，應云而未知菩薩於菩薩道應云何學、應云何行。此即先解後行，文處可解。我聞大師善能宣暢者，依梵本，應云我聞大師於諸菩薩善能教授、善能教誡。此即由教授成前解，由教誡成前行，傳譯存略故，總云宣暢。下諸文皆同此釋。四讚問中二，先總、後別。別中九句，同前所教。初二句正同，餘句不次。三入菩薩境，是前緣菩薩境也。四出生等，亦同。五廣心，是前增廣等。六具足等，是前具普賢行。七隨順等，是前滿足等。八於生死等，是前究竟等。九有為等，是前清淨及正念等，此竝以他心智稱根而歎。五「善男子」下正示法界。於中有二：先示義、後「我唯」下結名。前中二：先明所得法體、二「普照」下明其業用。前中，解脫力者，正法師云：此是發心住體，謂本解性，由大乘聞熏習故，轉凡夫依，令其得脫，故名解脫。依此所證，能證智名之為力。今釋：此是依定所發作用無礙稱為解脫，如不思議解脫等，於一塵處見多世界。今此亦爾，不離此處見十方佛依正差別，是此解脫之力用耳。言逮得慧眼者，然此解脫有能小處容致廣大，有於一處而見一切，今於二中偏取能見、不取能致，故云於彼逮得此也。此別簡定所得法體。二明用中二：先通：後別。通論此眼見一切世界等，非但見佛。普照等，釋慧眼也。境界無礙，釋方便也。除一切障，釋清淨也。二「一切佛化」下別辨見佛。先明能見之力，謂陀羅尼，此云總持，以念惠為性。然有多種，或法持、或佛等持，今簡法等持，故云佛也。然佛中亦有法身報化，今簡法報，但取化佛，故云一切佛化也。是故所見之佛種種形色等，竝是化身佛也。二正明所見佛中，先見佛身，初東方、後類九方。二「種種」下見佛作用。於中，先見佛隨機現種種依正、二見佛於眾決定說法。二「善男子」下結名分齊中，普門者，簡異別門故，謂別門中或見一方二方一佛二佛等，皆不稱十方，今不依彼故云普門。此門若開，普見十方塵數諸佛，如文所顯。光明者，顯所見分明故。此普門光明，是前普照也。觀察者，所見審細故，是前觀察也。正念者，見時

不亂故，是上除障等也。上是能見，諸佛是所見，三昧是彼見所依定。創入住位光明念佛三昧廣見佛者，以佛是究竟所依本故。自分竟。依佛方成餘行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不亂故，是上除障等也。上是能見，諸佛是所見，三昧是彼見所依定。創入住位光明念佛三昧廣見佛者，以佛是究竟所依本故。自分竟。依佛方成餘行故。

第五「豈能了知」下明仰推勝進中二：先總、後別。前中豈能了知等者，顯己於彼實不能知。不知何法？謂菩薩圓滿等，即名為智行。障無不盡，故云清淨。德無不備，故云圓滿。二「諸大菩薩」下別顯，有二十一門，各先舉所得定門、後辨業用差別。初十明念佛勝德圓備、後十一念佛妙用自在。前中，初一具見佛主伴依正，故名圓滿普照。二念佛令眾生離倒之德，故名清淨。總中圓淨，依此應知。三念佛是處非處等十力之德，亦是大力那羅延等十力。四念佛於法無倒，能說能授，亦是菩薩心於法無倒故，能見佛已聞法受持。五以達佛海智分別如來，約能念智為名。六念佛微細境，謂一念具八相等，如前後說，故云自在。下位菩薩總不能見上位菩薩，雖見不能證入故名也。七以念佛常住，故云無倒。八念佛應機未曾斷絕，故云隨時等也。九念佛依土現身。十念窮三際佛。第二明妙用自在門中，初一念佛遍滿一切差別境中；二念佛涅槃相，故云寂靜；三念佛超時不離時；四念佛身滿法界，故云廣大；五念佛毛孔重現；六念佛於一切處現成正覺，故名莊嚴；七念佛光照離染轉淨法輪；八唯心念佛；九由念佛故見所作業，由如鏡像無體有相，離執著染，故云淨業；十念佛修生功德嚴真如法界；十一念佛大智等功德遍照法界等。十住第一位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「豈能了知」下明仰推勝進中二：先總、後別。前中豈能了知等者，顯己於彼實不能知。不知何法？謂菩薩圓滿等，即名為智行。障無不盡，故云清淨。德無不備，故云圓滿。二「諸大菩薩」下別顯，有二十一門，各先舉所得定門、後辨業用差別。初十明念佛勝德圓備、後十一念佛妙用自在。前中，初一具見佛主伴依正，故名圓滿普照。二念佛令眾生離倒之德，故名清淨。總中圓淨，依此應知。三念佛是處非處等十力之德，亦是大力那羅延等十力。四念佛於法無倒，能說能授，亦是菩薩心於法無倒故，能見佛已聞法受持。五以達佛海智分別如來，約能念智為名。六念佛微細境，謂一念具八相等，如前後說，故云自在。下位菩薩總不能見上位菩薩，雖見不能證入故名也。七以念佛常住，故云無倒。八念佛應機未曾斷絕，故云隨時等也。九念佛依土現身。十念窮三際佛。第二明妙用自在門中，初一念佛遍滿一切差別境中；二念佛涅槃相，故云寂靜；三念佛超時不離時；四念佛身滿法界，故云廣大；五念佛毛孔重現；六念佛於一切處現成正覺，故名莊嚴；七念佛光照離染轉淨法輪；八唯心念佛；九由念佛故見所作業，由如鏡像無體有相，離執著染，故云淨業；十念佛修生功德嚴真如法界；十一念佛大智等功德遍照法界等。十住第一位竟。

第二治地住位中，五門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二治地住位中，五門同前。

初舉法勸修中，前既推己不知，誰能知耶？故今指示後位勸令修入。於中言海門者，此國近在南海，城門向海，故名也。又表觀海門開，見治地法界，故以為名。比丘同前。海雲者，此比丘常在海岸，觀緣起大海及彼海上人法莊嚴遍覆如雲，從所觀為名，如菩提薩埵等。又表此比丘內具勝德深廣如海，外應群機雨法若雲。又所觀法界深廣如海，能觀大智周遍如雲，故從境智為名。勸往教問，同前可知。二「善男子」下歎彼勝德，有十句：初一總、餘九別。具因善者，地前善也。大地是地上，大力是佛地。次二能歎因令增廣。次二令行願淨現。次二令二利德滿。三「時善財」下設敬辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初舉法勸修中，前既推己不知，誰能知耶？故今指示後位勸令修入。於中言海門者，此國近在南海，城門向海，故名也。又表觀海門開，見治地法界，故以為名。比丘同前。海雲者，此比丘常在海岸，觀緣起大海及彼海上人法莊嚴遍覆如雲，從所觀為名，如菩提薩埵等。又表此比丘內具勝德深廣如海，外應群機雨法若雲。又所觀法界深廣如海，能觀大智周遍如雲，故從境智為名。勸往教問，同前可知。二「善男子」下歎彼勝德，有十句：初一總、餘九別。具因善者，地前善也。大地是地上，大力是佛地。次二能歎因令增廣。次二令行願淨現。次二令二利德滿。三「時善財」下設敬辭去。

第二「爾時善財」下明依教趣求中，先心念法門，顯無散動故、溫前所得故、悕望後位故、長養淨心故。二身步漸進至於後位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財」下明依教趣求中，先心念法門，顯無散動故、溫前所得故、悕望後位故、長養淨心故。二身步漸進至於後位。

第三見已敬請中二：先設敬、後申請。於中，先申己意樂；二「而未知」下正請所要，十句，初五句問自行、後五問利他行，一一各二，謂背凡向佛、捨生死向佛果。初一約轉位，餘多約喻，准釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見已敬請中二：先設敬、後申請。於中，先申己意樂；二「而未知」下正請所要，十句，初五句問自行、後五問利他行，一一各二，謂背凡向佛、捨生死向佛果。初一約轉位，餘多約喻，准釋可知。

第四「爾時海雲」下明示法界中二：初歎法器為授法方便、後正示法界令其修學。前中亦二：先問答審定；二「善男子」下正歎其德，於中初總歎、二「得普門」下別歎。別歎中，初十句歎能發之德，謂具此德者方能發心；二「大悲心」下十句歎所發心德，謂具此十德是菩提心。前中，初「得」字貫下九句，後「者」字亦通前九門。其初，普門普照等，多是前功德雲處所得之法，亦是宿有普賢種性故也。十心中，增數有十一：初四攝生心，一救現苦；二授現樂；三滅當苦；四除彼因，謂惡業也。次二滅障心，一斷煩惱障、二除所知障。次二證理心，一正證、二後得。後三赴佛心，一見佛身、二順佛量智、三究佛理智。二「善男子」下示已法界。於中有五，初觀察大海為證門方便、二得見法界無礙依正、三領受所流無邊教法、四傳授眾生同入法界、五結己所知唯一非餘。初中十二年者，有人釋：觀十二因緣大海故。有云：住菩薩十二住故。有云：此是十住之第二，故云十二也。觀海中，初二句是總舉所觀能觀、下十句別顯觀相。此中十種，與〈十地品〉中大海十相有同有別，准釋可知。「善男子我如是」下重更研覈令海門開。二從「作是已」下明海門既開，見法界依正，於中先見依報、後見正報。前中四：初見蓮花出，明依真法界淨土集成。二「百萬」下明外相莊嚴，有二十句，初十一明眾生世間莊嚴、後九器世間莊嚴。三「彼寶蓮花」下明出所因，亦是智正覺世間莊嚴，於中亦十句可知。四「隨順世間」下結歎無盡，謂據實唯佛境故，總不可說。若約方便順於世間，說亦不盡。二「見彼花上」下明見正報佛身，有二十句，初十明佛果德備、後十明妙用自在，竝可知。三「時如來」下明受所流教，於中有五，初摩頂身加顯攝受之相。二「說普眼」下明所說經法。普眼者，從所詮為目，此是總名；「唯如來境」下十種別名，准釋可知。三「善男子我從」下總顯己聞。四「假使」下別辨所聞法廣。五「我於佛所」下別顯己有廣聞持力。此十持力中，皆先舉所聞廣法、後辨能持大力。以大海等墨等書一品不盡，於一日中以此十持受爾所阿僧祇品，如是於千二百歲一一日新受，以此普眼經是一乘無盡修多羅故也。四「其有十方」下明傳授眾生同入此法，可知。五「善男子」下結己所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時海雲」下明示法界中二：初歎法器為授法方便、後正示法界令其修學。前中亦二：先問答審定；二「善男子」下正歎其德，於中初總歎、二「得普門」下別歎。別歎中，初十句歎能發之德，謂具此德者方能發心；二「大悲心」下十句歎所發心德，謂具此十德是菩提心。前中，初「得」字貫下九句，後「者」字亦通前九門。其初，普門普照等，多是前功德雲處所得之法，亦是宿有普賢種性故也。十心中，增數有十一：初四攝生心，一救現苦；二授現樂；三滅當苦；四除彼因，謂惡業也。次二滅障心，一斷煩惱障、二除所知障。次二證理心，一正證、二後得。後三赴佛心，一見佛身、二順佛量智、三究佛理智。二「善男子」下示已法界。於中有五，初觀察大海為證門方便、二得見法界無礙依正、三領受所流無邊教法、四傳授眾生同入法界、五結己所知唯一非餘。初中十二年者，有人釋：觀十二因緣大海故。有云：住菩薩十二住故。有云：此是十住之第二，故云十二也。觀海中，初二句是總舉所觀能觀、下十句別顯觀相。此中十種，與〈十地品〉中大海十相有同有別，准釋可知。「善男子我如是」下重更研覈令海門開。二從「作是已」下明海門既開，見法界依正，於中先見依報、後見正報。前中四：初見蓮花出，明依真法界淨土集成。二「百萬」下明外相莊嚴，有二十句，初十一明眾生世間莊嚴、後九器世間莊嚴。三「彼寶蓮花」下明出所因，亦是智正覺世間莊嚴，於中亦十句可知。四「隨順世間」下結歎無盡，謂據實唯佛境故，總不可說。若約方便順於世間，說亦不盡。二「見彼花上」下明見正報佛身，有二十句，初十明佛果德備、後十明妙用自在，竝可知。三「時如來」下明受所流教，於中有五，初摩頂身加顯攝受之相。二「說普眼」下明所說經法。普眼者，從所詮為目，此是總名；「唯如來境」下十種別名，准釋可知。三「善男子我從」下總顯己聞。四「假使」下別辨所聞法廣。五「我於佛所」下別顯己有廣聞持力。此十持力中，皆先舉所聞廣法、後辨能持大力。以大海等墨等書一品不盡，於一日中以此十持受爾所阿僧祇品，如是於千二百歲一一日新受，以此普眼經是一乘無盡修多羅故也。四「其有十方」下明傳授眾生同入此法，可知。五「善男子」下結己所知。

第五「豈能盡知」下仰推勝進。於中二：先總舉；二「何以故」下十句別辨，初五自分行、後五入佛果行。皆云海者，以此比丘但知自一海，更有多海非己能知，故皆推也。第二治地住竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「豈能盡知」下仰推勝進。於中二：先總舉；二「何以故」下十句別辨，初五自分行、後五入佛果行。皆云海者，以此比丘但知自一海，更有多海非己能知，故皆推也。第二治地住竟。

第三修行住位中亦五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三修行住位中亦五。

初舉法勸修中，六十由旬者，古人云：修六度行故。海岸國者，此國在海濱故。天竺梵本名海岸楞伽道。解云：此國通向楞伽山故也。又到勝流法界之岸故。又前入於海門，今達到海岸故也。善往者，巧入理住。又身住虛空，行路無礙，名為善住。勸往教問，敬遶辭退，竝可知。略無歎德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初舉法勸修中，六十由旬者，古人云：修六度行故。海岸國者，此國在海濱故。天竺梵本名海岸楞伽道。解云：此國通向楞伽山故也。又到勝流法界之岸故。又前入於海門，今達到海岸故也。善往者，巧入理住。又身住虛空，行路無礙，名為善住。勸往教問，敬遶辭退，竝可知。略無歎德。

第二「爾時善財」下依教趣入中，先憶念前法隨路而行有十句中，初念彼教法、次思惟彼義、次修習法行、後入深正證攝法除障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財」下依教趣入中，先憶念前法隨路而行有十句中，初念彼教法、次思惟彼義、次修習法行、後入深正證攝法除障。

第三見已敬請中四：初至彼推求見其依報。二「見彼」下明見正報。以智住無相，身遊虛空。下天等供養，有十句，明眷屬行。三「爾時善財」下親臨設敬。四「白言」下申己請意。初十句問於法起行、後「我聞大聖」下十句問行起勝用。前中十種皆從微至著，准釋可知。後十中，初二句明不離三寶行、次「不捨大願」下二句明二利行、次「不捨佛剎」下二句明攝佛依正行、次「不離有為」下二句明悲智無住行、後「常聞」下二句明攝法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見已敬請中四：初至彼推求見其依報。二「見彼」下明見正報。以智住無相，身遊虛空。下天等供養，有十句，明眷屬行。三「爾時善財」下親臨設敬。四「白言」下申己請意。初十句問於法起行、後「我聞大聖」下十句問行起勝用。前中十種皆從微至著，准釋可知。後十中，初二句明不離三寶行、次「不捨大願」下二句明二利行、次「不捨佛剎」下二句明攝佛依正行、次「不離有為」下二句明悲智無住行、後「常聞」下二句明攝法行。

第四「爾時善住」下正示法界中二：初歎其發法器、二「我已成就」下示已法界。於中四：初總標法門，謂證法界無障礙義，能令隨事用亦無礙也。二「我已修習」下釋上法門。初釋上成就義，謂修習明了故也。「逮得」下釋無礙義，謂照達所作，名無礙慧光。則十二句是照用自在無礙之相。剎那者，此云念頃，於一彈指頃有六十剎那，一百二十剎那名一呾剎那，同此間瞬息頃。六十呾剎那名一羅婆，三十羅婆名一摩睺妬路，此云須臾。三十摩睺妬路名一日一夜。「何以」下釋成無礙義。無所有者，稱理性故。無作者，無功用故。天竺本名無體性無作神力。三「善男子」下顯法門業用中三：初總舉通用、二「於一念」下明速至十方見佛供養聞法等行、三「若有眾生」下明利物不空行、四結名可知。天竺本云得普速疾不空超度究竟無盡菩薩解脫。解云：速至十方名普疾超度，供佛利生名不空，此用無限故云究竟無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時善住」下正示法界中二：初歎其發法器、二「我已成就」下示已法界。於中四：初總標法門，謂證法界無障礙義，能令隨事用亦無礙也。二「我已修習」下釋上法門。初釋上成就義，謂修習明了故也。「逮得」下釋無礙義，謂照達所作，名無礙慧光。則十二句是照用自在無礙之相。剎那者，此云念頃，於一彈指頃有六十剎那，一百二十剎那名一呾剎那，同此間瞬息頃。六十呾剎那名一羅婆，三十羅婆名一摩睺妬路，此云須臾。三十摩睺妬路名一日一夜。「何以」下釋成無礙義。無所有者，稱理性故。無作者，無功用故。天竺本名無體性無作神力。三「善男子」下顯法門業用中三：初總舉通用、二「於一念」下明速至十方見佛供養聞法等行、三「若有眾生」下明利物不空行、四結名可知。天竺本云得普速疾不空超度究竟無盡菩薩解脫。解云：速至十方名普疾超度，供佛利生名不空，此用無限故云究竟無盡。

第五仰推勝進中二：初別辨二十門淨戒、「善男子」下總無量皆不能知說。第三修行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中二：初別辨二十門淨戒、「善男子」下總無量皆不能知說。第三修行竟。

第四生貴住中，五分同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四生貴住中，五分同前。

初舉法勸修中，國通、城別。名自在者，良醫於此攝化自在，故以為名。又表此位中種姓尊貴生在佛家，是故國名自在。城名呪藥者，謂於此城中放三昧光破無明闇，如呪除鬼病。說輪字法破餘煩惱，如藥療餘病。以此良醫者，天竺本名達閉多。解云：此是種類之號，在南天竺，如此方吳楚等類。但此類中，此人善醫故，能以法藥善治惑病，故以為名。以此寄當無流位故，滅障義顯，故以表之。彌加者，此翻名雲，謂能注法雨潤益眾生故名也。略無歎德，餘同前辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初舉法勸修中，國通、城別。名自在者，良醫於此攝化自在，故以為名。又表此位中種姓尊貴生在佛家，是故國名自在。城名呪藥者，謂於此城中放三昧光破無明闇，如呪除鬼病。說輪字法破餘煩惱，如藥療餘病。以此良醫者，天竺本名達閉多。解云：此是種類之號，在南天竺，如此方吳楚等類。但此類中，此人善醫故，能以法藥善治惑病，故以為名。以此寄當無流位故，滅障義顯，故以表之。彌加者，此翻名雲，謂能注法雨潤益眾生故名也。略無歎德，餘同前辨。

第二「爾時善財」下依教趣人中，思念前法使純熟成滿。十句中，初二句念所得所具、次「正念佛」下二句念所歸所離、次「念善知識」下二句念所求所度、次「於一切」下二句明護煩惱行、後「悉能」下二句護小乘行。以此熏心，增其正行。漸至等，明進至後處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財」下依教趣人中，思念前法使純熟成滿。十句中，初二句念所得所具、次「正念佛」下二句念所歸所離、次「念善知識」下二句念所求所度、次「於一切」下二句明護煩惱行、後「悉能」下二句護小乘行。以此熏心，增其正行。漸至等，明進至後處。

第三見敬申請中四：先入見依報。二見正報法堂顯其正位。說輪字莊嚴光經者，明所說教法。有本錯作「論」字，諸德種種解釋。近勘兩本梵經，皆名「輪」字，請則改正。謂三藏解云：輪有多義。一約字相，《楞伽》中字輪圓滿，如象跡等。二約所詮，盡理周備，如輪滿足。三約用，謂下所言不虛等，有傳授義滅惑義，如法輪等。即輪字，教法詮示，莊嚴光行。除障為光，證理為嚴。三「時善財」下親近設敬。四「白言」下申情請問。問，中初二句為總、後十句為別，竝准釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬申請中四：先入見依報。二見正報法堂顯其正位。說輪字莊嚴光經者，明所說教法。有本錯作「論」字，諸德種種解釋。近勘兩本梵經，皆名「輪」字，請則改正。謂三藏解云：輪有多義。一約字相，《楞伽》中字輪圓滿，如象跡等。二約所詮，盡理周備，如輪滿足。三約用，謂下所言不虛等，有傳授義滅惑義，如法輪等。即輪字，教法詮示，莊嚴光行。除障為光，證理為嚴。三「時善財」下親近設敬。四「白言」下申情請問。問，中初二句為總、後十句為別，竝准釋可知。

第四「爾時良醫」下明示法界中二：初敬歎法器、後授己法門。前中四：初審其發心。二敬禮供養。何故禮者？古釋云：顯敬法重人故，明諸弟子修行法時敬法具，顯師即不爾，已有過教之德，是故於弟子常有敬法之必，但身事不得起禮。今此以心行難明，故現相表之。又云：敬其道器也。又云：不輕末學也。今更釋：以菩提心是佛因故，重其果而敬其因，此敬則是行菩薩行故，示此軌則令眾倣學。又釋：佛果大心不足為難，創起大心此則為難，是故經云「發心畢竟二不別，如是二心前心難。自未得度先度他，故我頂禮初發心。」又釋：此心希有，能廣出生，是故敬禮。如新翻《法界無差別論》中，敬禮菩提心者，如世間人禮白分初月不禮滿等，以希現故、滿月由此故。三「敬重」下明言中歎德中三：初十歎大心功德能。初二為佛果依正性。性者因也，以菩提心是因法，故皆云性。次二成所化因。次二成業行因。次二願智因，謂願常隨有，智恒離欲。後二為大果因，謂菩提涅槃也。二「為一切佛」下十句，為十王敬護。三「彼為安慰」下明得敬護之因，亦十句可知。四「善男子」下汎明一切菩薩勝德中二：初法說；二「菩薩為大風」下十三句約喻顯德，准釋可知。二「爾時良醫」下示已法界中二：初口光集眾，說法廣益；二還昇本坐，方示已法界。問：前既敬禮，今何故復坐？答：前未與法，非弟子故，致敬無咎；今現師位，是故還坐。所言不虛者，言必饒益故。天竺本名得妙音陀羅尼法門。解云：即是此中分別知天龍等語言是也。業用及結名可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時良醫」下明示法界中二：初敬歎法器、後授己法門。前中四：初審其發心。二敬禮供養。何故禮者？古釋云：顯敬法重人故，明諸弟子修行法時敬法具，顯師即不爾，已有過教之德，是故於弟子常有敬法之必，但身事不得起禮。今此以心行難明，故現相表之。又云：敬其道器也。又云：不輕末學也。今更釋：以菩提心是佛因故，重其果而敬其因，此敬則是行菩薩行故，示此軌則令眾倣學。又釋：佛果大心不足為難，創起大心此則為難，是故經云「發心畢竟二不別，如是二心前心難。自未得度先度他，故我頂禮初發心。」又釋：此心希有，能廣出生，是故敬禮。如新翻《法界無差別論》中，敬禮菩提心者，如世間人禮白分初月不禮滿等，以希現故、滿月由此故。三「敬重」下明言中歎德中三：初十歎大心功德能。初二為佛果依正性。性者因也，以菩提心是因法，故皆云性。次二成所化因。次二成業行因。次二願智因，謂願常隨有，智恒離欲。後二為大果因，謂菩提涅槃也。二「為一切佛」下十句，為十王敬護。三「彼為安慰」下明得敬護之因，亦十句可知。四「善男子」下汎明一切菩薩勝德中二：初法說；二「菩薩為大風」下十三句約喻顯德，准釋可知。二「爾時良醫」下示已法界中二：初口光集眾，說法廣益；二還昇本坐，方示已法界。問：前既敬禮，今何故復坐？答：前未與法，非弟子故，致敬無咎；今現師位，是故還坐。所言不虛者，言必饒益故。天竺本名得妙音陀羅尼法門。解云：即是此中分別知天龍等語言是也。業用及結名可知。

第五「云何能說」下仰推勝進中三：初一句總舉。二「彼諸菩薩」下別顯，十句悉是言音字句施設等，繁廣如海，勝進深入非已能知。三「逮得」下結彼所得深妙之法。第四生貴住竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「云何能說」下仰推勝進中三：初一句總舉。二「彼諸菩薩」下別顯，十句悉是言音字句施設等，繁廣如海，勝進深入非已能知。三「逮得」下結彼所得深妙之法。第四生貴住竟。

第五方便具足住中，五分同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五方便具足住中，五分同前。

初舉法勸修中，住林者，行德建立名林，安固不動稱住。又此長者栖薄大林長道之所，因以為名。又住三昧身內，廣現佛境依正因果如林。長者名解脫者，有財有德名為長者。身內容現無邊佛境，定用自在名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初舉法勸修中，住林者，行德建立名林，安固不動稱住。又此長者栖薄大林長道之所，因以為名。又住三昧身內，廣現佛境依正因果如林。長者名解脫者，有財有德名為長者。身內容現無邊佛境，定用自在名為解脫。

第二「爾時善財」下依教趣入中，初念法熏修也、二「如是念已」下明身遊涉。前中，初一句總念前法、二「入菩薩」下六句明利他行、三「堅固菩薩」下十句明自分行成、四「逮得普眼」下十句明勝進行立。二身遊中，十二年者，古人云：自分勝進各修六度，故以表之。後漸至後處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財」下依教趣入中，初念法熏修也、二「如是念已」下明身遊涉。前中，初一句總念前法、二「入菩薩」下六句明利他行、三「堅固菩薩」下十句明自分行成、四「逮得普眼」下十句明勝進行立。二身遊中，十二年者，古人云：自分勝進各修六度，故以表之。後漸至後處。

第三正敬請中三：先推求簡擇，見已設敬；二「作如是念」下生勝欲樂，起難遭想，以悕望多年今方見故，九句可知；三「白言」下申意請問。諸文皆先述己力發菩提心，然後請法。以此文驗，即知欲受大法，要須發菩提心；若不發此心，非此法器。是故諸文皆先定發心。或善友重問，然後為說，此為佛法之大轍，應思記之。請中三：初申自欲樂、二「我聞大聖」下歎德勸說、三「唯願」下結請令說。前中四：初十句，欲窮佛寶境界；二「欲聞一切佛法」下十句，欲窮盡法寶、僧寶境界，各五句可知；三「欲得一切諸佛菩薩因緣」下十句，明欲窮盡十藏源底；四「欲滿諸願」下十句，明欲令萬行圓備。欠一句。二「白言我聞」下歎德勸說中，初歎能善教，令餘菩薩離障得果；二「其心」下歎其自心常淨具德；三「唯願」下結請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三正敬請中三：先推求簡擇，見已設敬；二「作如是念」下生勝欲樂，起難遭想，以悕望多年今方見故，九句可知；三「白言」下申意請問。諸文皆先述己力發菩提心，然後請法。以此文驗，即知欲受大法，要須發菩提心；若不發此心，非此法器。是故諸文皆先定發心。或善友重問，然後為說，此為佛法之大轍，應思記之。請中三：初申自欲樂、二「我聞大聖」下歎德勸說、三「唯願」下結請令說。前中四：初十句，欲窮佛寶境界；二「欲聞一切佛法」下十句，欲窮盡法寶、僧寶境界，各五句可知；三「欲得一切諸佛菩薩因緣」下十句，明欲窮盡十藏源底；四「欲滿諸願」下十句，明欲令萬行圓備。欠一句。二「白言我聞」下歎德勸說中，初歎能善教，令餘菩薩離障得果；二「其心」下歎其自心常淨具德；三「唯願」下結請可知。

第四「時解脫長者」下示法界中三：初入定默示、二出定告示、三結唯知此一。初中亦三，先具緣入定內，文殊憶念力者，善財善友不捨之力。攝剎從境為目，旋持從智為名。攝彼剎隨己智轉，含攝總持故為號。二「入已」下明法界業用無礙之相。於中，初身內現佛三種世間實報因果；二「或於一剎」下明現佛八相權化攝生；三「善財悉聞」下明善財入前法界，聞彼身內佛所說法，又見彼身內佛神力等。二「爾時解脫」下明出定告示中亦三：初舉法門體、二正辨業用、三勸修令入。初中，無礙有四義：一者一一如來各具一切無礙莊嚴、二者一一如來互遍無礙、三者一切如來莊嚴悉皆入此長者身內、四長者徹見十方佛海。此文具四，故云無礙。二「得此法門」下正顯業用中四：初略見十方各方剎塵佛；二「若欲見安樂」下隨心廣見一切諸佛，皆佛不來此而令此見、此不往彼而常見彼，如是無礙；三「知一切」下釋不來往知見所由中，先標，有五對：初一對標下，釋何以無從至以能見所見俱在夢中各無自體，何所來至？以夢無處所故。此約體釋。二對中如電等，約佛大用有四種義：一照水現影，以應機故；二破闇見道，滅眾生障故；三不可執持，以離相無礙故；四速滅不住，以非世攝故。心水定澄能現彼像，水亦不去電亦不來，而像無不現故也。三如幻對中，以幻心無礙故，能現無礙之幻佛。於幻身內現多幻佛無所障礙，此是緣起相由門中自在之義，思准之。四如響對中，釋上聞佛說法音聲等。「如是知」下結知，證入故得自在。四「善男子當知」下通結，所作皆由自心，以諸佛境界遍滿一切，但以心垢對之不見；若修治自心，令離障得定，諸佛境界當處便現故云也。三「是故善男子」下勸其修學，是前所說由自心得，故勸以十法修治息心，謂一以善長心、二以法潤心、三於境鍊心、四以懃策心、五以定攝心、六以智洗心、七以惠反照心、八法純熟心、九等佛果心、十十力照心。下結己唯一可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「時解脫長者」下示法界中三：初入定默示、二出定告示、三結唯知此一。初中亦三，先具緣入定內，文殊憶念力者，善財善友不捨之力。攝剎從境為目，旋持從智為名。攝彼剎隨己智轉，含攝總持故為號。二「入已」下明法界業用無礙之相。於中，初身內現佛三種世間實報因果；二「或於一剎」下明現佛八相權化攝生；三「善財悉聞」下明善財入前法界，聞彼身內佛所說法，又見彼身內佛神力等。二「爾時解脫」下明出定告示中亦三：初舉法門體、二正辨業用、三勸修令入。初中，無礙有四義：一者一一如來各具一切無礙莊嚴、二者一一如來互遍無礙、三者一切如來莊嚴悉皆入此長者身內、四長者徹見十方佛海。此文具四，故云無礙。二「得此法門」下正顯業用中四：初略見十方各方剎塵佛；二「若欲見安樂」下隨心廣見一切諸佛，皆佛不來此而令此見、此不往彼而常見彼，如是無礙；三「知一切」下釋不來往知見所由中，先標，有五對：初一對標下，釋何以無從至以能見所見俱在夢中各無自體，何所來至？以夢無處所故。此約體釋。二對中如電等，約佛大用有四種義：一照水現影，以應機故；二破闇見道，滅眾生障故；三不可執持，以離相無礙故；四速滅不住，以非世攝故。心水定澄能現彼像，水亦不去電亦不來，而像無不現故也。三如幻對中，以幻心無礙故，能現無礙之幻佛。於幻身內現多幻佛無所障礙，此是緣起相由門中自在之義，思准之。四如響對中，釋上聞佛說法音聲等。「如是知」下結知，證入故得自在。四「善男子當知」下通結，所作皆由自心，以諸佛境界遍滿一切，但以心垢對之不見；若修治自心，令離障得定，諸佛境界當處便現故云也。三「是故善男子」下勸其修學，是前所說由自心得，故勸以十法修治息心，謂一以善長心、二以法潤心、三於境鍊心、四以懃策心、五以定攝心、六以智洗心、七以惠反照心、八法純熟心、九等佛果心、十十力照心。下結己唯一可知。

第五仰推勝進中，初一句總、次五句別顯行體無礙、次「於一切諸方」下明行用自在。然諸文仰推有二類：一即於自己法門之內更有深細，非己能知，即如此文及前位等；二推異類法門非己能知，如前第三住中推菩薩戒等。上下諸文皆此應知。第五住竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中，初一句總、次五句別顯行體無礙、次「於一切諸方」下明行用自在。然諸文仰推有二類：一即於自己法門之內更有深細，非己能知，即如此文及前位等；二推異類法門非己能知，如前第三住中推菩薩戒等。上下諸文皆此應知。第五住竟。

第六正心住中，初舉法勸修內，國名頂者，此在閻浮最南畔處，故云頂也，表第六般若終極故也。海幢者，古人云：定深如海，智勝若幢。又釋：定身獨出名幢，業用繁多云海。設敬辭退中，歎德悲泣者，傷已無始不逢善友，今遇會心原故也。又指示般若門，荷恩深故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六正心住中，初舉法勸修內，國名頂者，此在閻浮最南畔處，故云頂也，表第六般若終極故也。海幢者，古人云：定深如海，智勝若幢。又釋：定身獨出名幢，業用繁多云海。設敬辭退中，歎德悲泣者，傷已無始不逢善友，今遇會心原故也。又指示般若門，荷恩深故。

第二「爾時善財」下依教趣入，謂念前趣後。念中，初二句總；下十句別，一能入慧、二所證理、三所攝德、四所起用，次四了知剎海，後二受持行願。皆是解脫業用難知，同名不思議也。三漸趣至後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財」下依教趣入，謂念前趣後。念中，初二句總；下十句別，一能入慧、二所證理、三所攝德、四所起用，次四了知剎海，後二受持行願。皆是解脫業用難知，同名不思議也。三漸趣至後。

第三見敬請中，初見彼依報，推求簡擇；二見正報，靜處安禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬請中，初見彼依報，推求簡擇；二見正報，靜處安禪。

第四從「三昧正受」下正示法界。於中七，初辨法體、二示法界業用、三令善財觀證法界、四出定歎德、五問答現名、六問答現用、七結唯知一。初中，身安不動，心寂無覺。七轉已息，唯第八持身。定前加行誓願力故，令於定身起諸業用。若圓教中，融攝法界自在無礙故，業用無方未曾起念。總有十四門，初足下出長者等眾，明修行之初以施為首。二從兩膝出剎利等者，具云剎帝利。剎，此云土田。帝利，此云主，則王種。王種以福化人，婆羅門以智化導。三從腰出仙人者，以多著斷常，故兩邊出也。三岐杖於上安居，持瓶洗淨用也。西域外道多執此瓶杖。四脇出龍。五胸德字出阿修羅。六背出二乘者，與大乘正面相背故也。此是貪他財，故慈觀治也。嗔無情物，故教緣起觀。是耶見愚，故教巧觀法體無二我也。七肩出夜叉。八腹出緊那羅等。九口出輪王。十兩目出日。十一眉間出帝釋。十二額出梵王。十三頭出菩薩，以十波羅密教化眾生。十四頂上出佛者，明極果尊勝故，於中二：先十二位攝菩薩眾、後二十事攝雜類眾。前中，初平等法者，令道場菩薩速成佛果，齊諸古佛也。二普門法者，因位既滿，令攝別歸普。三普莊嚴法者，以灌頂受職，普嚴法門授第九位，令其修學。四堅固山法者，第八住中成三業離過，不動故也。又令不捨此不動，而進受第九無礙說法，是故方云堅固如山。五海藏者，以第八住無生藏海，授與第七，令其修學故。六普境界法者，以七住中善巧周遍所緣境法，住與第六，令其修學。七自性地音聲法者，六住中讚毀自性但有言聲，授與五住，令其修學。八隨順世間法者，令第四住進修五住，隨於世間五明等法。九厭離法者，令第三住厭離世間，向於第四出世住故。十長養法藏者，令此受持第三住，聞持陀羅尼甚深法故。十一精進法者，策此初心，令更進修至後故。十二信行者，住前信中菩薩何以不言菩薩者，以不成位，但是行故。言無盡法者，令修普賢無盡行故。問：准依此文，十住滿後即至道場成佛，而不說十行等者何也？答？此是普賢十住，攝後諸位皆在此中，顯一位即一切位故。是故一位滿後即至佛地，如上十行等後成佛，同此也。此是以位攝位門。若以行攝位，即十信滿心成佛，如〈賢首品〉說。此之一轍，非此圓教，餘處總無，正是一乘宗之大例。自下二十門，為諸天竝是入法界之器，非是世法。一以色究竟天，雖是長壽終歸有盡，今為說法身平等無盡法。二者初禪梵王，有慈不普，為說大慈普覆眾生。三者自在天，雖世中大力終歸滅盡，為說法身生善根力。四者建正法幢，降彼耶心，此亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四從「三昧正受」下正示法界。於中七，初辨法體、二示法界業用、三令善財觀證法界、四出定歎德、五問答現名、六問答現用、七結唯知一。初中，身安不動，心寂無覺。七轉已息，唯第八持身。定前加行誓願力故，令於定身起諸業用。若圓教中，融攝法界自在無礙故，業用無方未曾起念。總有十四門，初足下出長者等眾，明修行之初以施為首。二從兩膝出剎利等者，具云剎帝利。剎，此云土田。帝利，此云主，則王種。王種以福化人，婆羅門以智化導。三從腰出仙人者，以多著斷常，故兩邊出也。三岐杖於上安居，持瓶洗淨用也。西域外道多執此瓶杖。四脇出龍。五胸德字出阿修羅。六背出二乘者，與大乘正面相背故也。此是貪他財，故慈觀治也。嗔無情物，故教緣起觀。是耶見愚，故教巧觀法體無二我也。七肩出夜叉。八腹出緊那羅等。九口出輪王。十兩目出日。十一眉間出帝釋。十二額出梵王。十三頭出菩薩，以十波羅密教化眾生。十四頂上出佛者，明極果尊勝故，於中二：先十二位攝菩薩眾、後二十事攝雜類眾。前中，初平等法者，令道場菩薩速成佛果，齊諸古佛也。二普門法者，因位既滿，令攝別歸普。三普莊嚴法者，以灌頂受職，普嚴法門授第九位，令其修學。四堅固山法者，第八住中成三業離過，不動故也。又令不捨此不動，而進受第九無礙說法，是故方云堅固如山。五海藏者，以第八住無生藏海，授與第七，令其修學故。六普境界法者，以七住中善巧周遍所緣境法，住與第六，令其修學。七自性地音聲法者，六住中讚毀自性但有言聲，授與五住，令其修學。八隨順世間法者，令第四住進修五住，隨於世間五明等法。九厭離法者，令第三住厭離世間，向於第四出世住故。十長養法藏者，令此受持第三住，聞持陀羅尼甚深法故。十一精進法者，策此初心，令更進修至後故。十二信行者，住前信中菩薩何以不言菩薩者，以不成位，但是行故。言無盡法者，令修普賢無盡行故。問：准依此文，十住滿後即至道場成佛，而不說十行等者何也？答？此是普賢十住，攝後諸位皆在此中，顯一位即一切位故。是故一位滿後即至佛地，如上十行等後成佛，同此也。此是以位攝位門。若以行攝位，即十信滿心成佛，如〈賢首品〉說。此之一轍，非此圓教，餘處總無，正是一乘宗之大例。自下二十門，為諸天竝是入法界之器，非是世法。一以色究竟天，雖是長壽終歸有盡，今為說法身平等無盡法。二者初禪梵王，有慈不普，為說大慈普覆眾生。三者自在天，雖世中大力終歸滅盡，為說法身生善根力。四者建正法幢，降彼耶心，此亦

是他化天攝。五者化樂，自念化作樂具，為說淨念，令念法門。六者為說出世淨意樂故，令其遠離執手染心。七者夜摩，喜樂終竟無常，為說出世真法歡喜。八者彼著地居有為莊嚴，為說福智莊嚴性空。九者令此夜叉捨離惡，護眾生命，故云歡喜。十者彼屬諸天而不自在，為說出世法樂圓滿，不繫屬他。十一者修羅大力，為天所伏，為說出世法身大境，物莫能過。十二者彼金翅鳥雖有大力，只遊一界故，今為說法身金翅覆無量世界。十三者緊那，作樂愚著無益，為說出世勝智益生，自他俱樂。十四者人王，樂著世間五欲，為說欲過，名不可樂。十五者龍，有熱沙、金翅等憂，為說無我，令彼歡喜。十六者摩睺，惡性事中好靜因，則為說甚深寂靜。十七者地獄，苦逼心亂，為說法安心，令得正念。十八者說智治癡。十九者閻羅王處，苦具可畏，說法除之，故云無畏。二十者餓鬼飢渴，常惡悕望，令說法翻之。言「悉令眾生」下結上所說，皆向出世賢聖之門，明放光利益可知。第三「爾時善財」下明善財觀見得法中二：初觀比丘身，明證人法界。二「念彼三昧」下證法。法界中四句：初一句念彼法體。二思業用難測。三思其大用深廣。言無量者，明前十四處所出廣多故。言無作者，明不作功用，顯其甚深。四「觀察法界」下明法起所因，謂法界嚴智是因力，依佛智等是緣力。出生等現所作事，明善財委得其本，故具知也。第四出定歎德中二：先出定者，利益事訖。六月六日者，是第六住故。二「爾時善財」下明言中歎德。於中二：初十句歎三昧體深廣具德、二「大聖其有」下歎業用。於中，初歎上救三途人天等；二發菩提心歎上益菩薩用，謂從信行終至道場等。第五問答顯名中，答有三名：初一總名普眼平等法門，見法界故。障無不盡云捨，理無不證名得。二淨般若，約智離障。三淨嚴，約境證德。「善男子」下釋立所由，良以此德當其第六般若位故。第六「大聖」下問答辨業用。答中有二十三句：初六句明於器世間自在、二「見一切佛」下十一句明於智正覺世間自在、三「大悲攝」下六句明於眾生世間自在。第七結已唯一可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是他化天攝。五者化樂，自念化作樂具，為說淨念，令念法門。六者為說出世淨意樂故，令其遠離執手染心。七者夜摩，喜樂終竟無常，為說出世真法歡喜。八者彼著地居有為莊嚴，為說福智莊嚴性空。九者令此夜叉捨離惡，護眾生命，故云歡喜。十者彼屬諸天而不自在，為說出世法樂圓滿，不繫屬他。十一者修羅大力，為天所伏，為說出世法身大境，物莫能過。十二者彼金翅鳥雖有大力，只遊一界故，今為說法身金翅覆無量世界。十三者緊那，作樂愚著無益，為說出世勝智益生，自他俱樂。十四者人王，樂著世間五欲，為說欲過，名不可樂。十五者龍，有熱沙、金翅等憂，為說無我，令彼歡喜。十六者摩睺，惡性事中好靜因，則為說甚深寂靜。十七者地獄，苦逼心亂，為說法安心，令得正念。十八者說智治癡。十九者閻羅王處，苦具可畏，說法除之，故云無畏。二十者餓鬼飢渴，常惡悕望，令說法翻之。言「悉令眾生」下結上所說，皆向出世賢聖之門，明放光利益可知。第三「爾時善財」下明善財觀見得法中二：初觀比丘身，明證人法界。二「念彼三昧」下證法。法界中四句：初一句念彼法體。二思業用難測。三思其大用深廣。言無量者，明前十四處所出廣多故。言無作者，明不作功用，顯其甚深。四「觀察法界」下明法起所因，謂法界嚴智是因力，依佛智等是緣力。出生等現所作事，明善財委得其本，故具知也。第四出定歎德中二：先出定者，利益事訖。六月六日者，是第六住故。二「爾時善財」下明言中歎德。於中二：初十句歎三昧體深廣具德、二「大聖其有」下歎業用。於中，初歎上救三途人天等；二發菩提心歎上益菩薩用，謂從信行終至道場等。第五問答顯名中，答有三名：初一總名普眼平等法門，見法界故。障無不盡云捨，理無不證名得。二淨般若，約智離障。三淨嚴，約境證德。「善男子」下釋立所由，良以此德當其第六般若位故。第六「大聖」下問答辨業用。答中有二十三句：初六句明於器世間自在、二「見一切佛」下十一句明於智正覺世間自在、三「大悲攝」下六句明於眾生世間自在。第七結已唯一可知。

第五仰推勝進中三：初一句總推；二「皆悉深入」下別；三「我尚不能」下結不能知。以積行成德行尚不知，況所成德。第六住竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中三：初一句總推；二「皆悉深入」下別；三「我尚不能」下結不能知。以積行成德行尚不知，況所成德。第六住竟。

第七不退住中，初舉法勸修中，海潮者，顯別住處。近大海側，潮浪至之處，表此第七巧便就機，用不過限故。園林，者眾行建立栖止之所。普嚴者，勝德圓備。優婆夷者，是慈悲之貌。休捨者，《智論》第八名呼捨羅。勘天竺本名阿舍。此翻名意樂。亦名滿願。以能滿一切眾生願故。二勸往教問。三「時善財」下慶己所得，設敬辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七不退住中，初舉法勸修中，海潮者，顯別住處。近大海側，潮浪至之處，表此第七巧便就機，用不過限故。園林，者眾行建立栖止之所。普嚴者，勝德圓備。優婆夷者，是慈悲之貌。休捨者，《智論》第八名呼捨羅。勘天竺本名阿舍。此翻名意樂。亦名滿願。以能滿一切眾生願故。二勸往教問。三「時善財」下慶己所得，設敬辭退。

第二「爾時善財正念」下明依教趣入。於中二：先敬念人法、二「又作是念」下見其勝德身漸遊行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財正念」下明依教趣入。於中二：先敬念人法、二「又作是念」下見其勝德身漸遊行。

第三「至海潮」下明見已敬請。於中四：先見依報、二見正報、三設禮、四申請。初中，有十三事嚴此園林：初寶牆、二花樹、三堂、四閣、五殿、六池、七有大宮殿、八殿內有十種座、九寶帳覆座、十寶網覆帳、十一光明普照、十二有十種電光、十三百種雲嚴。二「時優婆夷」下辨正報莊嚴。於中三：初勝德嚴身。吉由羅者，此云臂印莊嚴也。二眷屬圍遶。三「其有見」下明利物不空。三「爾時」下明善財正設禮。四「白言」下申請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「至海潮」下明見已敬請。於中四：先見依報、二見正報、三設禮、四申請。初中，有十三事嚴此園林：初寶牆、二花樹、三堂、四閣、五殿、六池、七有大宮殿、八殿內有十種座、九寶帳覆座、十寶網覆帳、十一光明普照、十二有十種電光、十三百種雲嚴。二「時優婆夷」下辨正報莊嚴。於中三：初勝德嚴身。吉由羅者，此云臂印莊嚴也。二眷屬圍遶。三「其有見」下明利物不空。三「爾時」下明善財正設禮。四「白言」下申請可知。

第四「答言」下正示法界，於中有四，初舉法門體用、二明因緣厚薄、三來果久近、四顯法門名字。初中四：初一句舉法門體、二「若見聞」下明其勝用、三「東方」下顯佛被益、四「我此大眾」下明眷屬行成。二往因厚薄中，先問、後答。答中二：初舉過去所事諸佛，涅槃中八恒佛所，此位中多於彼也。二「了知」下十句明所成法界行德。三來果久近中，亦先問、後答。答中三：初不為限齊故發心。二「欲教化一切」下正為作無齊限事故發心，於中各有十四事，相翻可知。三「是故」下結自修行。無限齊故，不辨自身成佛期。問：若爾，豈可成耶？答：菩薩闡提亦不成故，眾生須成。亦現成故、望自證理無成不成故。四顯法名字中，先問、後答。言離憂安穩幢者，大心多劫遭苦無憂，造修正行安穩無倦，大志獨拔是故云幢。天竺本名無憂建立幢。「我唯」下結已可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下正示法界，於中有四，初舉法門體用、二明因緣厚薄、三來果久近、四顯法門名字。初中四：初一句舉法門體、二「若見聞」下明其勝用、三「東方」下顯佛被益、四「我此大眾」下明眷屬行成。二往因厚薄中，先問、後答。答中二：初舉過去所事諸佛，涅槃中八恒佛所，此位中多於彼也。二「了知」下十句明所成法界行德。三來果久近中，亦先問、後答。答中三：初不為限齊故發心。二「欲教化一切」下正為作無齊限事故發心，於中各有十四事，相翻可知。三「是故」下結自修行。無限齊故，不辨自身成佛期。問：若爾，豈可成耶？答：菩薩闡提亦不成故，眾生須成。亦現成故、望自證理無成不成故。四顯法名字中，先問、後答。言離憂安穩幢者，大心多劫遭苦無憂，造修正行安穩無倦，大志獨拔是故云幢。天竺本名無憂建立幢。「我唯」下結已可知。

第五仰推中二：初一句總舉、二「諸菩薩心」下九句別顯行德。「我當」下總結。第七住竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推中二：初一句總舉、二「諸菩薩心」下九句別顯行德。「我當」下總結。第七住竟。

第八童真住中，初舉法勸修中，國名海潮者，雖起潮浪，海無增減，表此位得無增減法界。又證理起悲，如海起潮。同前處者，表第七已上同是菩薩故。仙人者，表第八童真清潔之貌。又表純無漏故。又表唯變易身故，同八地等也。毘目多羅者，天竺本名毘目多羅涅懼沙，此翻名最上無恐怖聲。上文歎佛處云「以一切智微妙音安慰無邊眾生界」，此名得也。二歎德勸往教問可知。三善財荷恩敬辭中十一句：初一句總、餘十句別。一大乘真友暫逢亦難、二況得同止多時，此二善友難遇值之；三若自無大乘根器亦不成，故云得菩薩根難；四雖得根器，正直真心此發亦難；五雖具此因，得同行同願，伴善知識亦復更難，此三法器難辨；六正得法身難證、七正說法身難聞，此二法義難得；八生大心難、九求果智難、十長大行難，此三心行難備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八童真住中，初舉法勸修中，國名海潮者，雖起潮浪，海無增減，表此位得無增減法界。又證理起悲，如海起潮。同前處者，表第七已上同是菩薩故。仙人者，表第八童真清潔之貌。又表純無漏故。又表唯變易身故，同八地等也。毘目多羅者，天竺本名毘目多羅涅懼沙，此翻名最上無恐怖聲。上文歎佛處云「以一切智微妙音安慰無邊眾生界」，此名得也。二歎德勸往教問可知。三善財荷恩敬辭中十一句：初一句總、餘十句別。一大乘真友暫逢亦難、二況得同止多時，此二善友難遇值之；三若自無大乘根器亦不成，故云得菩薩根難；四雖得根器，正直真心此發亦難；五雖具此因，得同行同願，伴善知識亦復更難，此三法器難辨；六正得法身難證、七正說法身難聞，此二法義難得；八生大心難、九求果智難、十長大行難，此三心行難備。

第二「爾時」下依教趣入中，初念前法，初句總、「心能長養」下十句別顯所念。皆言心能者，心若淨則行無不成，是故順教念心，法功能也。初二心為行緣。次二心能起行。次二心能攝法。次二心能成定慧。後二心能除障。二「漸遊」下正趣後位，推求簡擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下依教趣入中，初念前法，初句總、「心能長養」下十句別顯所念。皆言心能者，心若淨則行無不成，是故順教念心，法功能也。初二心為行緣。次二心能起行。次二心能攝法。次二心能成定慧。後二心能除障。二「漸遊」下正趣後位，推求簡擇。

第三見敬請中五：初見依報。二「爾時善財見彼」下明見正報。樹皮衣等，明少欲之相。三設禮中，五體投地，敬之極也。四「念善知識」下起勝念想十句，初五句念彼能作成之因、後五句念彼悲智巧運度故。五「作是念」下敬遶申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬請中五：初見依報。二「爾時善財見彼」下明見正報。樹皮衣等，明少欲之相。三設禮中，五體投地，敬之極也。四「念善知識」下起勝念想十句，初五句念彼能作成之因、後五句念彼悲智巧運度故。五「作是念」下敬遶申請。

第四「時彼仙人」下明示法界中二：初歎發心為授法方便，於中三：初仙人歎有十句，明善財大志所作德；二眷屬供禮歎亦十句，明善財廣益眾生；三「時彼仙告大眾」下結歎大心當成大果。二「告善財」下正授法界，於中四：初示法門名體，以此位中高出功用之表，故云幢。然不為相惑所動，故云無壞。智慧是其法體。是故天竺本名無能勝幢菩薩解脫。又此仙人定慧作用勝出無屈，故以為名。二辨其業用中，先問中境界者，問其業用分齊也。「則申右手」下示用現答。摩頂執手，是加持之相。於中三：初入廣處見佛聞法以修大行。二「或自見」下復多時以修勝行。三明法門照得益之相，有十句五對，初一總、後四別。能照皆是無壞幢之別義，因照所得皆是明淨藏異德。以此明淨，梵本名為毘盧遮那藏，是故該攝也。三「放手」下明息用歸本。放手者，令其出觀。還在本處者，不移此處而見十方故。處既還本，時亦未經一日。是故於一時一處頓修成十方多劫行成者，皆善友圓教法門力也。是故善財一生至究竟位者，良由此等也。下文云「一切諸佛無量劫修善財一生皆得」者，亦由是也。是故普賢位中，或無量不可說劫修，非唯三祇，如法力加持所經時劫；或一生一念，如本時等。皆無定限，可准通之。汝憶念者，問觀中事。唯然者，正憶不忘。知識力者，是勝位加持，顯非自力，則答所由。四「我唯」下結己所知，明授法即盡，更無遺惜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「時彼仙人」下明示法界中二：初歎發心為授法方便，於中三：初仙人歎有十句，明善財大志所作德；二眷屬供禮歎亦十句，明善財廣益眾生；三「時彼仙告大眾」下結歎大心當成大果。二「告善財」下正授法界，於中四：初示法門名體，以此位中高出功用之表，故云幢。然不為相惑所動，故云無壞。智慧是其法體。是故天竺本名無能勝幢菩薩解脫。又此仙人定慧作用勝出無屈，故以為名。二辨其業用中，先問中境界者，問其業用分齊也。「則申右手」下示用現答。摩頂執手，是加持之相。於中三：初入廣處見佛聞法以修大行。二「或自見」下復多時以修勝行。三明法門照得益之相，有十句五對，初一總、後四別。能照皆是無壞幢之別義，因照所得皆是明淨藏異德。以此明淨，梵本名為毘盧遮那藏，是故該攝也。三「放手」下明息用歸本。放手者，令其出觀。還在本處者，不移此處而見十方故。處既還本，時亦未經一日。是故於一時一處頓修成十方多劫行成者，皆善友圓教法門力也。是故善財一生至究竟位者，良由此等也。下文云「一切諸佛無量劫修善財一生皆得」者，亦由是也。是故普賢位中，或無量不可說劫修，非唯三祇，如法力加持所經時劫；或一生一念，如本時等。皆無定限，可准通之。汝憶念者，問觀中事。唯然者，正憶不忘。知識力者，是勝位加持，顯非自力，則答所由。四「我唯」下結己所知，明授法即盡，更無遺惜故。

第五仰推勝進中三：初總推、二「諸大菩薩」下別。於一切時輪自在者，古人云：於一切時機三輪自在。又可於一切時劫迴轉自在，故說輪也。三「我豈能」下結非己分。第八住竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中三：初總推、二「諸大菩薩」下別。於一切時輪自在者，古人云：於一切時機三輪自在。又可於一切時劫迴轉自在，故說輪也。三「我豈能」下結非己分。第八住竟。

第九法王子住中，初舉法勸修中，國名進求者，反道之相，人皆背捨既成順用，故令進求。又在反道之位，不宜怠慢，故以為名。依天竺本名伊舍那，此云曠野，亦名悕求。婆羅門者，梵志淨行。方便命者，隨事以方便為命，故刀火不能損也。又刀火返道以為方便，正行相續故稱為命。天竺本是野人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法王子住中，初舉法勸修中，國名進求者，反道之相，人皆背捨既成順用，故令進求。又在反道之位，不宜怠慢，故以為名。依天竺本名伊舍那，此云曠野，亦名悕求。婆羅門者，梵志淨行。方便命者，隨事以方便為命，故刀火不能損也。又刀火返道以為方便，正行相續故稱為命。天竺本是野人也。

第二「爾時善財」下依教趣入中，亦先念前、二漸漸等趣後。此等亦得總屬前位，謂初見敬申請，是親近善知識；二告言等，總是聽聞正法；三念前法門，是繫念思惟；四進至後處，是如說修行，是故總成四親近行。念前法中四：初念前因無壞幢照所得三昧等法。於中聲聞忍是人空，無生忍是法空。善財此處得無生忍者，以是前第八住位之益，故同第八地也。二「常行菩薩行」下念前遊諸佛所成勝行。三「於一念頃」下念前遊諸剎海行。四「又知無量」下念前所見諸佛化眾生行。是即諸文成益，皆悉在此憶持法門，使純熟明淨證會究竟。二到處，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財」下依教趣入中，亦先念前、二漸漸等趣後。此等亦得總屬前位，謂初見敬申請，是親近善知識；二告言等，總是聽聞正法；三念前法門，是繫念思惟；四進至後處，是如說修行，是故總成四親近行。念前法中四：初念前因無壞幢照所得三昧等法。於中聲聞忍是人空，無生忍是法空。善財此處得無生忍者，以是前第八住位之益，故同第八地也。二「常行菩薩行」下念前遊諸佛所成勝行。三「於一念頃」下念前遊諸剎海行。四「又知無量」下念前所見諸佛化眾生行。是即諸文成益，皆悉在此憶持法門，使純熟明淨證會究竟。二到處，可知。

第三見敬請中三：初見苦行相、二禮、三問。初中四面火聚者，正法師云：四無礙智能燒惑薪。刀山者，真無分別，出妄解也。從彼山上自投火聚者，加行相應，意言分別，緣真望證，真顯妄滅故也。又解：火聚者，是根本般若，故《智論》云「般若波羅蜜猶如大火聚，四邊不可觸，遠離於四句。」解云：此智火有四義，一燒煩惱薪、二破無明闇、三成熟善根、四照現證理。刀山者，加行智，趣證疾利故。高峻者，非即正證故。投下者，從彼入此故。又刀是斷德，障無不割故。火是智德，理無不照故。投下者，障盡證理故。此火聚刀山即法門，更無表示。若爾，何故有刀火相？解云：即以此相即是法門甚難解者，是此文意。設敬申請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬請中三：初見苦行相、二禮、三問。初中四面火聚者，正法師云：四無礙智能燒惑薪。刀山者，真無分別，出妄解也。從彼山上自投火聚者，加行相應，意言分別，緣真望證，真顯妄滅故也。又解：火聚者，是根本般若，故《智論》云「般若波羅蜜猶如大火聚，四邊不可觸，遠離於四句。」解云：此智火有四義，一燒煩惱薪、二破無明闇、三成熟善根、四照現證理。刀山者，加行智，趣證疾利故。高峻者，非即正證故。投下者，從彼入此故。又刀是斷德，障無不割故。火是智德，理無不照故。投下者，障盡證理故。此火聚刀山即法門，更無表示。若爾，何故有刀火相？解云：即以此相即是法門甚難解者，是此文意。設敬申請可知。

第四「答言」下示法界中有六：初示法勸修；二「善財作如是念」下對此生疑；三「作是念時」下菩薩加勸；四「童子聞奇特」下除疑悔過；五「登刀山」下如說修行正證法界；六「我唯成此」下結己唯一。就初中，言若能登刀入火者，勸其捨分別，入正證法界也。菩薩行淨者，分別盡故，離障清淨；證法界故，菩薩行成。何故要以如此法勸？為破其見故、令解菩薩深密法故。順相易解，逆相難知，故令知也。如是反道，上下文中總有三類：一此位同耶見、二滿足王同瞋恚、三婆須密同貪愛，是故三毒相竝有正法。然有四義：一以當相即空，故《諸法無行經》云「貪欲即是道，恚癡亦復然。於此三事中，有無量佛法。」解云：此約即空是佛法，非謂三事即是佛法。二約巧攝生，說為佛法，非謂即是。如《淨名》云「先以欲拘牽，後令入佛智」等。三約留惑潤生，長菩薩道，說有佛法，非謂即是。如《淨名》「一切煩惱為如來種」。四約當相則是，不同前三。此極難解，不思議故，如此文是也。二生疑中，初十二句念現得生疑，恐壞道緣失正行故。二「此將非」下念當得生疑，壞我應得不令得故。惡菩薩者，實是惡魔，詐現菩薩。又是初心菩薩已退本心。欲妬害者名惡菩薩，如驢菩薩狗菩薩等。三加勸中有三：初色界梵天勸、二欲界六天勸、三龍神八部勸。初中三：告善財莫作是念者，總勸莫疑。二別歎炙身本意德。三「時諸梵天」下明因此通化攝生德。四種道者，四無礙智道也。二一萬魔等六天中，一萬諸天者，是夜摩天，與忉利四天等同說。曼陀羅花等者，大小白花也。伊那槃那龍者，伊那是樹、槃那是葉、以過去壞樹葉故、墮在龍中、立此名也。難陀等、名歡喜、極歡喜龍也。餘勸等可知。四除疑悔過中三：初起真心、二禮謝悔過、三說偈受懺開導。善財是大人、何故疑者？以相是反道，理須疑也。若不爾者，無以甄別耶正。何故勸者？顯示實德故。若不爾者，亦無以簡真偽。是故拒其耶相，勸故受其實德。問：若是魔王作此，豈亦不能現此勸耶？答：亦如前善知識指示此人，固非誤也。況勸中正說，非魔所能，善財已得超魔之眼，豈不見之？若爾，知非是魔，何故生疑？以大菩薩境未能知故，法須疑故，如前說也。偈中，初一勸順教除障、後一勸因得果。五如說修行中三、初得安住三昧者，加行定，謂無散動智。以刀應割斷，反此故安住也。二既至者，到正證位。寂靜是所證理，安樂是能證智，照明是證相應，亦是破無明也。入火應燒苦，反此故寂靜安樂。三白言者，明後得智。說證中事觸者，是證智與理融，故云快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示法界中有六：初示法勸修；二「善財作如是念」下對此生疑；三「作是念時」下菩薩加勸；四「童子聞奇特」下除疑悔過；五「登刀山」下如說修行正證法界；六「我唯成此」下結己唯一。就初中，言若能登刀入火者，勸其捨分別，入正證法界也。菩薩行淨者，分別盡故，離障清淨；證法界故，菩薩行成。何故要以如此法勸？為破其見故、令解菩薩深密法故。順相易解，逆相難知，故令知也。如是反道，上下文中總有三類：一此位同耶見、二滿足王同瞋恚、三婆須密同貪愛，是故三毒相竝有正法。然有四義：一以當相即空，故《諸法無行經》云「貪欲即是道，恚癡亦復然。於此三事中，有無量佛法。」解云：此約即空是佛法，非謂三事即是佛法。二約巧攝生，說為佛法，非謂即是。如《淨名》云「先以欲拘牽，後令入佛智」等。三約留惑潤生，長菩薩道，說有佛法，非謂即是。如《淨名》「一切煩惱為如來種」。四約當相則是，不同前三。此極難解，不思議故，如此文是也。二生疑中，初十二句念現得生疑，恐壞道緣失正行故。二「此將非」下念當得生疑，壞我應得不令得故。惡菩薩者，實是惡魔，詐現菩薩。又是初心菩薩已退本心。欲妬害者名惡菩薩，如驢菩薩狗菩薩等。三加勸中有三：初色界梵天勸、二欲界六天勸、三龍神八部勸。初中三：告善財莫作是念者，總勸莫疑。二別歎炙身本意德。三「時諸梵天」下明因此通化攝生德。四種道者，四無礙智道也。二一萬魔等六天中，一萬諸天者，是夜摩天，與忉利四天等同說。曼陀羅花等者，大小白花也。伊那槃那龍者，伊那是樹、槃那是葉、以過去壞樹葉故、墮在龍中、立此名也。難陀等、名歡喜、極歡喜龍也。餘勸等可知。四除疑悔過中三：初起真心、二禮謝悔過、三說偈受懺開導。善財是大人、何故疑者？以相是反道，理須疑也。若不爾者，無以甄別耶正。何故勸者？顯示實德故。若不爾者，亦無以簡真偽。是故拒其耶相，勸故受其實德。問：若是魔王作此，豈亦不能現此勸耶？答：亦如前善知識指示此人，固非誤也。況勸中正說，非魔所能，善財已得超魔之眼，豈不見之？若爾，知非是魔，何故生疑？以大菩薩境未能知故，法須疑故，如前說也。偈中，初一勸順教除障、後一勸因得果。五如說修行中三、初得安住三昧者，加行定，謂無散動智。以刀應割斷，反此故安住也。二既至者，到正證位。寂靜是所證理，安樂是能證智，照明是證相應，亦是破無明也。入火應燒苦，反此故寂靜安樂。三白言者，明後得智。說證中事觸者，是證智與理融，故云快樂。

六「我唯」下結名。無盡者，智依大定遍照法界故云也。又反道之用普周法界，故云無盡。天竺本名得普攝道場菩薩解脫。解云：普攝無盡諸眾生界，如上加勸中顯，皆令向佛果，故云道場。梵本名毘目叉，此云解脫，舊翻名法門。但依得出離名門，則此名解脫。亦有業用自在可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六「我唯」下結名。無盡者，智依大定遍照法界故云也。又反道之用普周法界，故云無盡。天竺本名得普攝道場菩薩解脫。解云：普攝無盡諸眾生界，如上加勸中顯，皆令向佛果，故云道場。梵本名毘目叉，此云解脫，舊翻名法門。但依得出離名門，則此名解脫。亦有業用自在可知。

第五仰推勝進三：初明淨法王等一句是總、二「滿足」下別。三「如是等」下結推可知。第九住竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進三：初明淨法王等一句是總、二「滿足」下別。三「如是等」下結推可知。第九住竟。

第十灌頂住中，初舉法勸修中，城名師子奮迅者，謂三昧德用自在之相。童女者，位滿離染，貞潔之相。彌多羅尼者，此云慈女，謂智德內圓、慈相外彰故名也。天竺本名彌多羅衍那，此云慈救物也。彼本亦云：此女父名師子幢，即是王女也，以位滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十灌頂住中，初舉法勸修中，城名師子奮迅者，謂三昧德用自在之相。童女者，位滿離染，貞潔之相。彌多羅尼者，此云慈女，謂智德內圓、慈相外彰故名也。天竺本名彌多羅衍那，此云慈救物也。彼本亦云：此女父名師子幢，即是王女也，以位滿故。

第二「爾時善財」下依教趣入中，先念前法、後至後處。前中、初念自分境中觀真際等。二「決定了知佛」下明念勝進分中，果法等漸至後處可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財」下依教趣入中，先念前法、後至後處。前中、初念自分境中觀真際等。二「決定了知佛」下明念勝進分中，果法等漸至後處可知。

第三見敬請中五：初推問。二指示。三入見殊勝依正。金色者，可貴之貌，位滿顯彰。四設敬。五申請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見敬請中五：初推問。二指示。三入見殊勝依正。金色者，可貴之貌，位滿顯彰。四設敬。五申請可知。

第四「答言」下示法界中四：初示法令觀、二觀已顯名、三辨法業用、四結己唯一。初中三：先一句舉法勸觀，則業用自在依止法界，二「見一一」下明正觀證法界，略辨十句，一一理實無邊，下文普賢毛孔現塵剎等即正報現依，此中則依報現正，皆是無礙法界自在故也。又此亦是器世間內現智正覺，亦是因位中現果法，亦是體中現用，有法、喻、合。三「皆是彼女」下結法屬人，亦是結果由因。二「爾時善財正念」下顯法門名，先問、後答。答中名般若者，第十住位智度滿故，即智自在依止法界。普莊嚴者，依智起用，具德圓備，如法雲所顯則其事也。彼諸如來以異門令我入者，攝別歸普故、一切成一故、顯一甚深故廣多故。三「白言」下辨業用中，先問、後答。答中二：先舉法總標。生平等時者，明正證相應時，明得法門之體也。得普門等者，總明所得業用也。以此中得陀羅尼門，三摩提地門，依止法界故。以十住十地境位同故，得法亦相似也。二「所謂」下別顯所得。於中略舉，總有一百一十六門，分作十位。初八門明所知理事持。二「功德」下十門明行持。三從「業陀羅尼」下八門明業持。四從「善行三昧」下六門明定用持。五「心海」下五門明知他心持。六「發起眾生」下十一門明知所化持。七「大悲」下十五門起能化持。八「世界起」下十七門知剎海自在持。九「分別佛身」下二十七門知佛海自在持。十「菩提心色」下十門知色海無礙持。「我唯」下結已何知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「答言」下示法界中四：初示法令觀、二觀已顯名、三辨法業用、四結己唯一。初中三：先一句舉法勸觀，則業用自在依止法界，二「見一一」下明正觀證法界，略辨十句，一一理實無邊，下文普賢毛孔現塵剎等即正報現依，此中則依報現正，皆是無礙法界自在故也。又此亦是器世間內現智正覺，亦是因位中現果法，亦是體中現用，有法、喻、合。三「皆是彼女」下結法屬人，亦是結果由因。二「爾時善財正念」下顯法門名，先問、後答。答中名般若者，第十住位智度滿故，即智自在依止法界。普莊嚴者，依智起用，具德圓備，如法雲所顯則其事也。彼諸如來以異門令我入者，攝別歸普故、一切成一故、顯一甚深故廣多故。三「白言」下辨業用中，先問、後答。答中二：先舉法總標。生平等時者，明正證相應時，明得法門之體也。得普門等者，總明所得業用也。以此中得陀羅尼門，三摩提地門，依止法界故。以十住十地境位同故，得法亦相似也。二「所謂」下別顯所得。於中略舉，總有一百一十六門，分作十位。初八門明所知理事持。二「功德」下十門明行持。三從「業陀羅尼」下八門明業持。四從「善行三昧」下六門明定用持。五「心海」下五門明知他心持。六「發起眾生」下十一門明知所化持。七「大悲」下十五門起能化持。八「世界起」下十七門知剎海自在持。九「分別佛身」下二十七門知佛海自在持。十「菩提心色」下十門知色海無礙持。「我唯」下結已何知。

第五仰推勝進中三：初一句總推深廣之德；二「安住」下十句別顯，於中初二句明行深、次「離癡」下二句明惠廣、次「得無礙」下明眼智無礙、次「一切世間」下二句明行堅固、後「善巧」下二句明攝化自在；三「如是」下結非己分。上來十住，總明十住竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五仰推勝進中三：初一句總推深廣之德；二「安住」下十句別顯，於中初二句明行深、次「離癡」下二句明惠廣、次「得無礙」下明眼智無礙、次「一切世間」下二句明行堅固、後「善巧」下二句明攝化自在；三「如是」下結非己分。上來十住，總明十住竟。