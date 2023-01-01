華嚴經探玄記
唐 法藏述20卷CBETA T1733大于一万字 90 h
向佛经 GPT 提问
第 18 卷
花嚴經探玄記卷第十八(此盡十住知識)
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魏國西寺沙門法藏述
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入法界品第三十四
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將釋此品，四門同前。
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初釋名，有三：一分名者，謂廣依勝友，深證法界，故名依人入證成德分矣。二會名，約處名祇洹重閣會，謂表此法濟物攝生，故在給園；又顯悲依本智重出之相，故在重閣。三品名者，入是能入，謂悟解證得故也。法界是所入。法有三義：一是持自性義、二是軌則義、三對意義。界亦有三義，一是因義，依生聖道故。《攝論》云「法界者，謂是一切淨法因故。」又《中邊論》云「聖法因為義故，是故說法界。聖法依此境生，此中因義是界義。」二是性義，謂是諸法所依性故。此經上文云「法界法性辯亦然」故也。三是分齊義，謂諸緣起相不雜故。初一唯依主，後一唯持業，中間通二釋。心境合目，故云入法界也。
初釋名，有三：一分名者，謂廣依勝友，深證法界，故名依人入證成德分矣。二會名，約處名祇洹重閣會，謂表此法濟物攝生，故在給園；又顯悲依本智重出之相，故在重閣。三品名者，入是能入，謂悟解證得故也。法界是所入。法有三義：一是持自性義、二是軌則義、三對意義。界亦有三義，一是因義，依生聖道故。《攝論》云「法界者，謂是一切淨法因故。」又《中邊論》云「聖法因為義故，是故說法界。聖法依此境生，此中因義是界義。」二是性義，謂是諸法所依性故。此經上文云「法界法性辯亦然」故也。三是分齊義，謂諸緣起相不雜故。初一唯依主，後一唯持業，中間通二釋。心境合目，故云入法界也。
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二來意者，初明分來，謂前顯託法進修，今辨依人入證，義次第故，是故來也。會來品來，亦同此說。
二來意者，初明分來，謂前顯託法進修，今辨依人入證，義次第故，是故來也。會來品來，亦同此說。
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三明宗趣者，亦分會品同，既明入法界，即以此為宗。於中分別作三門：一約義、二約類、三約位。
三明宗趣者，亦分會品同，既明入法界，即以此為宗。於中分別作三門：一約義、二約類、三約位。
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初中，先明所入法界，義有五門：一有為法界、二無為法界、三亦有為亦無為法界、四非有為非無為法界、五無障礙法界。初有為法界，有二門：一本識能持諸法種子名為法界，如論云「無始時來界」等，此約因義。二三世諸法差別邊際名為法界，〈不思議品〉云「一切諸佛知過去一切法界悉無有餘，知未來一切法界悉無有餘，知現在一切法界悉無有餘」等。二無為法界，亦有二門：一性淨門，謂在凡位，性恒淨故；真空一味，無差別故。二離垢門，謂由對治方顯淨故，隨行淺深分十種故。三亦有為亦無為者，亦有二門：一隨相門，謂受想行蘊及五種色并八無為，此十六法唯意識所知，十八界中名為法界。二無礙門，謂一心法界具含二門：一心真如門、二心生滅門。雖此二門，皆各總攝一切諸法，然其二位恒不相雜，其猶攝水之波非靜、攝波之水非動。故〈迴向品〉云「於無為界出有為界，而亦不壞無為之性；於有為界出無為界，而亦不壞有為之性。」四非有為非無為者，亦二門：一形奪門，謂緣無不理之緣，故非有為；理無不緣之理，故非無為。法體平等，形奪雙泯。《大品經》三十九云「須菩提白佛言：是法平等，為是有為法？為是無為法？佛言：非有為法、非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得；離無為法，有為法不可得。須菩提！是有為性、無為性，是二法不合不散。」此之謂也。二無寄門，謂此法界離相離性，故非此二，由離相故非有為，離性故非無為。又由是真諦故非有為，由非安立諦故非無為。又非二名言所能至故，是故俱非。《解深密經》第一云「一切法者，略有二種，所謂有為、無為。是中有為，非有為非無為；無為，非無為非有為。」乃至廣說。五無障礙法界者，亦有二門：一普攝門，謂於上四門隨一即攝餘一切故，是故善財或覩山海、或見堂宇，皆名入法界。二圓融門，謂以理融事故全事無分齊，謂微塵非小，能容十剎；剎海非大；潛入一塵也。以事融理故全理非無分，謂一多無礙，或云一法界、或云諸法界。〈性起品〉云「譬如諸法界，分齊不可得，一切非一切，非見不可取。」此明諸則非諸也。〈舍那品〉云「於此蓮花藏世界海之內，一一微塵中見一切法界。」此明一即非一也。是故善財，或暫時執手遂經多劫、或入樓觀普見三千，皆此類也。上來五門十義，總明所入法界，應以總別圓融六相准之。二辨能入，亦有五門：一淨信、二正解、三修行、四證得、五圓滿。此五，於前所入法界五門之內，有其二門：一隨一能入通五所入，隨一所入通五能入；二此五能入如其次第各入所入五中之一。又
初中，先明所入法界，義有五門：一有為法界、二無為法界、三亦有為亦無為法界、四非有為非無為法界、五無障礙法界。初有為法界，有二門：一本識能持諸法種子名為法界，如論云「無始時來界」等，此約因義。二三世諸法差別邊際名為法界，〈不思議品〉云「一切諸佛知過去一切法界悉無有餘，知未來一切法界悉無有餘，知現在一切法界悉無有餘」等。二無為法界，亦有二門：一性淨門，謂在凡位，性恒淨故；真空一味，無差別故。二離垢門，謂由對治方顯淨故，隨行淺深分十種故。三亦有為亦無為者，亦有二門：一隨相門，謂受想行蘊及五種色并八無為，此十六法唯意識所知，十八界中名為法界。二無礙門，謂一心法界具含二門：一心真如門、二心生滅門。雖此二門，皆各總攝一切諸法，然其二位恒不相雜，其猶攝水之波非靜、攝波之水非動。故〈迴向品〉云「於無為界出有為界，而亦不壞無為之性；於有為界出無為界，而亦不壞有為之性。」四非有為非無為者，亦二門：一形奪門，謂緣無不理之緣，故非有為；理無不緣之理，故非無為。法體平等，形奪雙泯。《大品經》三十九云「須菩提白佛言：是法平等，為是有為法？為是無為法？佛言：非有為法、非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得；離無為法，有為法不可得。須菩提！是有為性、無為性，是二法不合不散。」此之謂也。二無寄門，謂此法界離相離性，故非此二，由離相故非有為，離性故非無為。又由是真諦故非有為，由非安立諦故非無為。又非二名言所能至故，是故俱非。《解深密經》第一云「一切法者，略有二種，所謂有為、無為。是中有為，非有為非無為；無為，非無為非有為。」乃至廣說。五無障礙法界者，亦有二門：一普攝門，謂於上四門隨一即攝餘一切故，是故善財或覩山海、或見堂宇，皆名入法界。二圓融門，謂以理融事故全事無分齊，謂微塵非小，能容十剎；剎海非大；潛入一塵也。以事融理故全理非無分，謂一多無礙，或云一法界、或云諸法界。〈性起品〉云「譬如諸法界，分齊不可得，一切非一切，非見不可取。」此明諸則非諸也。〈舍那品〉云「於此蓮花藏世界海之內，一一微塵中見一切法界。」此明一即非一也。是故善財，或暫時執手遂經多劫、或入樓觀普見三千，皆此類也。上來五門十義，總明所入法界，應以總別圓融六相准之。二辨能入，亦有五門：一淨信、二正解、三修行、四證得、五圓滿。此五，於前所入法界五門之內，有其二門：一隨一能入通五所入，隨一所入通五能入；二此五能入如其次第各入所入五中之一。又
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此上心境二義十門，無礙圓融總為一團。無障礙法界亦以六相准攝，思之。
此上心境二義十門，無礙圓融總為一團。無障礙法界亦以六相准攝，思之。
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第二法界類別，亦有五門，謂所入、能入、存、亡、無礙。初所入中亦五重：一法法界、二人法界、三人法俱融法界、四人法俱泯法界、五無障礙法界。初中有十：一事法界，謂十重居宅等；二理法界，謂一味湛然等；三境法界，謂所知分齊等；四行法界，謂悲智廣深等；五體法界，謂寂滅無生等；六用法界，謂勝通自在等；七順法界，謂六度正行等；八違法界，謂五熱眾鞞等；九教法界，謂所聞言說等；十義法界，謂所詮旨趣等。此十法界同一緣起，無礙鎔融，一具一切，思之可見。二人法界者，准此下文亦有十門，謂人天、男女、在家出家、外道諸神、菩薩及佛。此並緣起相分，參而不雜，善財見已便入法界故，名人法界也。三人法俱融法界者，謂前十人、十法同一緣起，隨義相分，融攝無二，思之可見。四人法俱泯法界者，謂平等果海離於言數，緣起性相俱不可說。五無障礙法界者，謂合前四句，於彼前人法、一異無障、存亡不礙，自在圓融，如理思之。二明能入，亦有五重：一身、二智、三俱、四泯、五圓，謂入樓觀而還合身證也，鑒無邊之理事智證也，同普賢而普遍俱證也，身智相即而兩亡俱泯也，一異存亡無礙自在圓融也。又〈發心品〉云「甚深真法性，妙智隨順入，無邊佛土中，一念悉周遍。」案云：前二句智入法界，後二句身入法界、由身智無礙、故智入理、身遍土也。餘准可知。三能入所入混融無二、際限不分，就義開異，理仍不雜。此五能所如次反通，如理思攝。四能所圓融形奪俱泯。五一異存亡無礙具足。上來約類辨竟。
第二法界類別，亦有五門，謂所入、能入、存、亡、無礙。初所入中亦五重：一法法界、二人法界、三人法俱融法界、四人法俱泯法界、五無障礙法界。初中有十：一事法界，謂十重居宅等；二理法界，謂一味湛然等；三境法界，謂所知分齊等；四行法界，謂悲智廣深等；五體法界，謂寂滅無生等；六用法界，謂勝通自在等；七順法界，謂六度正行等；八違法界，謂五熱眾鞞等；九教法界，謂所聞言說等；十義法界，謂所詮旨趣等。此十法界同一緣起，無礙鎔融，一具一切，思之可見。二人法界者，准此下文亦有十門，謂人天、男女、在家出家、外道諸神、菩薩及佛。此並緣起相分，參而不雜，善財見已便入法界故，名人法界也。三人法俱融法界者，謂前十人、十法同一緣起，隨義相分，融攝無二，思之可見。四人法俱泯法界者，謂平等果海離於言數，緣起性相俱不可說。五無障礙法界者，謂合前四句，於彼前人法、一異無障、存亡不礙，自在圓融，如理思之。二明能入，亦有五重：一身、二智、三俱、四泯、五圓，謂入樓觀而還合身證也，鑒無邊之理事智證也，同普賢而普遍俱證也，身智相即而兩亡俱泯也，一異存亡無礙自在圓融也。又〈發心品〉云「甚深真法性，妙智隨順入，無邊佛土中，一念悉周遍。」案云：前二句智入法界，後二句身入法界、由身智無礙、故智入理、身遍土也。餘准可知。三能入所入混融無二、際限不分，就義開異，理仍不雜。此五能所如次反通，如理思攝。四能所圓融形奪俱泯。五一異存亡無礙具足。上來約類辨竟。
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第三約位明入法界者，准下文中，所入法界大位有二：所謂因、果。於前人法無不皆是佛果所收，即如來師子奮迅三昧所現法界自在是也。又於前人法無不皆屬因位所收，即文殊普賢所現法界法門是也。此因位中曲分有五，則信等五位之法界也，准攝可知。二明能入，准文亦二：對前果位明諸菩薩頓入法界、對前因位寄顯善財漸入法界。因果既其無礙，漸頓亦乃圓融，但以布教成詮，寄斯位別耳。
第三約位明入法界者，准下文中，所入法界大位有二：所謂因、果。於前人法無不皆是佛果所收，即如來師子奮迅三昧所現法界自在是也。又於前人法無不皆屬因位所收，即文殊普賢所現法界法門是也。此因位中曲分有五，則信等五位之法界也，准攝可知。二明能入，准文亦二：對前果位明諸菩薩頓入法界、對前因位寄顯善財漸入法界。因果既其無礙，漸頓亦乃圓融，但以布教成詮，寄斯位別耳。
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四釋文者，此一品中大分有二：初明本會；二「爾時文殊從善住樓閣出已」下明末會。亦則前明果法界、後明因法界。又前明頓入法界、後明漸入法界。又前總、後別。則本末圓融無礙，思之。
四釋文者，此一品中大分有二：初明本會；二「爾時文殊從善住樓閣出已」下明末會。亦則前明果法界、後明因法界。又前明頓入法界、後明漸入法界。又前總、後別。則本末圓融無礙，思之。
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就前本會中長分有十：一序分、二請分、三三昧分、四現淨土分、五集新眾分、六舉劣顯勝分、七偈頌讚德分、八普賢開發分、九毫光示益分、十文殊述德分。
就前本會中長分有十：一序分、二請分、三三昧分、四現淨土分、五集新眾分、六舉劣顯勝分、七偈頌讚德分、八普賢開發分、九毫光示益分、十文殊述德分。
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就初序分，有三：初爾時佛在，明智正覺世間圓滿；舍衛城等，器世間圓滿；與五百等眾生，世間圓滿。初文可知。器中有三，謂一城、二園、三閣。城名具言名室羅伐悉帝，訛略稱舍衛，此翻云聞者城，謂昔有古老仙人住於此處，復有少仙名為聞者，於老仙所聽受法要。老亡已後，少於此處建立城郭，因以為名。園在城南可三四里。祇是太子之名，具言誓多，此云戰勝。又無父曰孤、無子曰獨，須達長者惠施資給，名給孤獨。然長者側金買地，太子施樹同成，二人共立伽藍故，俱以名焉。園內別閣，宣法之所，名曰講堂。體無不周曰大，德無不備曰嚴，用依體起故曰重閣。第三眾中亦三，謂一菩薩、二聲聞、三諸天王。初菩薩中亦三，謂一舉數、二列名、三歎德。名中，先標上首二人，以其是助化主故。釋有三義：一普賢當法界門，是所入也；文殊當般若門，是能入也，表其入法界故。二普賢三昧自在，文殊般若自在。三普賢明廣大之義，文殊明甚深之義。深廣一對，故標上首。次列名中有一百四十一大位，十十有十四位。初十同名幢，顯行德高出故。二十同名端嚴，表福智二嚴故。十中欠一，是減數也。三十同名藏，顯德備含攝故。四十同名眼，明照法界故。十中剩二，是增數故。五十同名天冠，表淨德冠於心頂故。六十同名周羅，此云頂髻，表德重尊高故。七十同名光，十四位中各以二義釋妙光，具身智光照內外故。八十同名幢者，幢有二義，前明獨出義、今辨降伏義。九十同名音，明美音悅機故。十十同名上德，過眾表故。十一十同名妙德，吉祥顯勝故。十二十同名王，於法自在故。十中剩一，亦是增數也。十三十復同名音者，音有二義，前明音體美妙、今顯巧詮妙法。十中剩一，亦增數可知。十四十同名覺，鑒理察機故。十中欠二，亦是減數可知。如是等，結也。就歎德中十句，有二義：一此十句德遍通上諸菩薩，一一皆具。二別歎前十五位德，謂初句歎前二上首德，以普行普境皆通一切，彼二同成此德故。二持無量等，歎前十幢、十嚴二位菩薩，謂身幢獨出，具德端嚴，能遍至故。三具足無礙等，歎十藏、十眼二位菩薩，謂具無礙藏，淨眼見佛故。四至無量等，歎十天冠，十周羅菩薩，謂天冠頂髮以自嚴身，同梵王形，至諸佛成道之所，觀佛無休，請說法故。五無量智光等，歎十光、十幢菩薩，謂智光普照甚深法故，又伏癡闇故。六於無量等，歎十音菩薩，謂美音清辯，說無盡故。七究竟等，歎十上、十妙德菩薩，謂同虛空之上智，極淨境之妙德也。八無所依等，歎十王菩薩，謂無依現色自在為王，亦現王身故。九
就初序分，有三：初爾時佛在，明智正覺世間圓滿；舍衛城等，器世間圓滿；與五百等眾生，世間圓滿。初文可知。器中有三，謂一城、二園、三閣。城名具言名室羅伐悉帝，訛略稱舍衛，此翻云聞者城，謂昔有古老仙人住於此處，復有少仙名為聞者，於老仙所聽受法要。老亡已後，少於此處建立城郭，因以為名。園在城南可三四里。祇是太子之名，具言誓多，此云戰勝。又無父曰孤、無子曰獨，須達長者惠施資給，名給孤獨。然長者側金買地，太子施樹同成，二人共立伽藍故，俱以名焉。園內別閣，宣法之所，名曰講堂。體無不周曰大，德無不備曰嚴，用依體起故曰重閣。第三眾中亦三，謂一菩薩、二聲聞、三諸天王。初菩薩中亦三，謂一舉數、二列名、三歎德。名中，先標上首二人，以其是助化主故。釋有三義：一普賢當法界門，是所入也；文殊當般若門，是能入也，表其入法界故。二普賢三昧自在，文殊般若自在。三普賢明廣大之義，文殊明甚深之義。深廣一對，故標上首。次列名中有一百四十一大位，十十有十四位。初十同名幢，顯行德高出故。二十同名端嚴，表福智二嚴故。十中欠一，是減數也。三十同名藏，顯德備含攝故。四十同名眼，明照法界故。十中剩二，是增數故。五十同名天冠，表淨德冠於心頂故。六十同名周羅，此云頂髻，表德重尊高故。七十同名光，十四位中各以二義釋妙光，具身智光照內外故。八十同名幢者，幢有二義，前明獨出義、今辨降伏義。九十同名音，明美音悅機故。十十同名上德，過眾表故。十一十同名妙德，吉祥顯勝故。十二十同名王，於法自在故。十中剩一，亦是增數也。十三十復同名音者，音有二義，前明音體美妙、今顯巧詮妙法。十中剩一，亦增數可知。十四十同名覺，鑒理察機故。十中欠二，亦是減數可知。如是等，結也。就歎德中十句，有二義：一此十句德遍通上諸菩薩，一一皆具。二別歎前十五位德，謂初句歎前二上首德，以普行普境皆通一切，彼二同成此德故。二持無量等，歎前十幢、十嚴二位菩薩，謂身幢獨出，具德端嚴，能遍至故。三具足無礙等，歎十藏、十眼二位菩薩，謂具無礙藏，淨眼見佛故。四至無量等，歎十天冠，十周羅菩薩，謂天冠頂髮以自嚴身，同梵王形，至諸佛成道之所，觀佛無休，請說法故。五無量智光等，歎十光、十幢菩薩，謂智光普照甚深法故，又伏癡闇故。六於無量等，歎十音菩薩，謂美音清辯，說無盡故。七究竟等，歎十上、十妙德菩薩，謂同虛空之上智，極淨境之妙德也。八無所依等，歎十王菩薩，謂無依現色自在為王，亦現王身故。九
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除滅等，歎後十音菩薩，謂內離智障，巧說分別眾生界故。十虛空智等，歎十覺菩薩，謂放阿含光善覺照故。又釋：此十句攝為五對。初二一對，初行德內充、後多身外遍。次二一對，初淨眼觀佛、後觀無厭足。次二一對，初內智照法、後辯說無盡。次二一對，初內智同空、後現身普應。次二一對，初內離智障、後外演慧光。又釋：此十句中，初句為總、餘九是別，莫不皆顯普賢行故。一身詣佛普、二遍見佛普、三見無休普、四智照理普、五辨多劫普、六理智淨普、七量智現身普、八斷障普、九光照普，並准釋可知。二聲聞眾中亦二，舉數、歎德。言聲聞者，《佛地論》云「聞佛言音而入聖道，故曰聲聞。」又《瑜伽》八十二云「從他聽聞正法言音，又能令他聞正法聲，故曰聲聞。」大者，是第四果故，又是不動種姓故。諸聲聞中最尊大故，如鶖子等。又此等並是迴向大乘之聲聞，故云大。《佛地論》云「如實義者，皆不定種姓聲聞得小果已，趣大菩提，故名為大。」解云：以其未入圓教一乘普賢法故，是故下文如聾盲也。如上〈性起品〉云「聲聞緣覺不聞此經。」又云「若菩薩億那由他劫行六波羅蜜種道品善根，不聞此經、雖聞不信，是等猶為假名菩薩。」此之謂也。又釋：此等並是大菩薩示現作聲聞，如新譯《花嚴》不思議境界分中說，以顯此法深勝故，示現如聾盲也。二歎德中十句，分四：初四句證涅槃捨生死。謂覺真諦者，見道也。證實際者，修道也。深入性者，無學道也。由此證理滿足故、捨離分段故，云離生死海。又由怖畏生死，故云離也。又由無方便慧故，證實際也；由無大悲故，捨離生死也。二次二句住空斷結。初住空者，謂此人空之理亦是如來二空之一，故云如來境也。唯契此分，故云安住。後句由住人空斷離四住之惑，謂九結十使相應纏縛。三次二句通力自在。謂於世無染，故云不著一切。神通遍遊，故云遊行虛空。四次二句疑盡信堅，謂成就不壞信故也。又釋：此並信佛甚深自在果法，明知是大菩薩。三諸天中亦二，舉數、歎德。歎德中十句，攝為五對：初二一對歎宿因德，謂已供過去佛、久已益眾生。自下皆歎現行德。次二一對歎行慈入智德，謂慈念無間，救生入智。次二一對歎在染顯淨德，謂不捨染眾生，出佛真淨法。次二一對歎護持德，謂護於果法使正教流通，持於因法證性決定。又外能守護持法之者，內自受持佛真性法。後二一對歎家業德，謂生於佛家，作求佛業。一切智因名為智門，以能通至佛智，故云門也。上來序分竟。
除滅等，歎後十音菩薩，謂內離智障，巧說分別眾生界故。十虛空智等，歎十覺菩薩，謂放阿含光善覺照故。又釋：此十句攝為五對。初二一對，初行德內充、後多身外遍。次二一對，初淨眼觀佛、後觀無厭足。次二一對，初內智照法、後辯說無盡。次二一對，初內智同空、後現身普應。次二一對，初內離智障、後外演慧光。又釋：此十句中，初句為總、餘九是別，莫不皆顯普賢行故。一身詣佛普、二遍見佛普、三見無休普、四智照理普、五辨多劫普、六理智淨普、七量智現身普、八斷障普、九光照普，並准釋可知。二聲聞眾中亦二，舉數、歎德。言聲聞者，《佛地論》云「聞佛言音而入聖道，故曰聲聞。」又《瑜伽》八十二云「從他聽聞正法言音，又能令他聞正法聲，故曰聲聞。」大者，是第四果故，又是不動種姓故。諸聲聞中最尊大故，如鶖子等。又此等並是迴向大乘之聲聞，故云大。《佛地論》云「如實義者，皆不定種姓聲聞得小果已，趣大菩提，故名為大。」解云：以其未入圓教一乘普賢法故，是故下文如聾盲也。如上〈性起品〉云「聲聞緣覺不聞此經。」又云「若菩薩億那由他劫行六波羅蜜種道品善根，不聞此經、雖聞不信，是等猶為假名菩薩。」此之謂也。又釋：此等並是大菩薩示現作聲聞，如新譯《花嚴》不思議境界分中說，以顯此法深勝故，示現如聾盲也。二歎德中十句，分四：初四句證涅槃捨生死。謂覺真諦者，見道也。證實際者，修道也。深入性者，無學道也。由此證理滿足故、捨離分段故，云離生死海。又由怖畏生死，故云離也。又由無方便慧故，證實際也；由無大悲故，捨離生死也。二次二句住空斷結。初住空者，謂此人空之理亦是如來二空之一，故云如來境也。唯契此分，故云安住。後句由住人空斷離四住之惑，謂九結十使相應纏縛。三次二句通力自在。謂於世無染，故云不著一切。神通遍遊，故云遊行虛空。四次二句疑盡信堅，謂成就不壞信故也。又釋：此並信佛甚深自在果法，明知是大菩薩。三諸天中亦二，舉數、歎德。歎德中十句，攝為五對：初二一對歎宿因德，謂已供過去佛、久已益眾生。自下皆歎現行德。次二一對歎行慈入智德，謂慈念無間，救生入智。次二一對歎在染顯淨德，謂不捨染眾生，出佛真淨法。次二一對歎護持德，謂護於果法使正教流通，持於因法證性決定。又外能守護持法之者，內自受持佛真性法。後二一對歎家業德，謂生於佛家，作求佛業。一切智因名為智門，以能通至佛智，故云門也。上來序分竟。
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第二請分中有三：初眾念請、二念所請、三念請現。問：准下聲聞皆如聾盲，何故此中而同疑念？答：意法師釋曰「理處不隔，故得同疑。未積大心，故不應其次。」又釋：表同在祇洹，故同念請。普眼未開，故如盲等。又釋：實是菩薩，是以同念；跡現聲聞，是以如盲(云云)。所請中，總有六十句。古德釋云：初三十明佛自入法界、後三十明佛令他入法界。今釋：六十中，初十念請果法。何以得知所請是果？謂次十明下位不能測量故。既下不能知，云何今欲請？謂次十明因緣力具，或亦得知。雖力具得知，未知此眾有知力不？謂次十顯此眾根器力具。雖眾器具，若無佛力亦無能知。謂次十明佛利他因具。雖利他因滿，若無現起利他果用，亦無由令知。次十辨果用攝生。既此緣具故，結請云唯願現等。又釋：此中初三十句念法請、後三十句念德請。前中，初十正念所請果法、次十明深玄難測、後十明緣會可涉。初中，一問悲智無礙無功用行，如〈性起品〉說；二問佛智所知真俗無礙，亦如〈性起〉境界中說；三佛地總持無邊念惠，又如十佛中持佛所辨，又如〈不思議品〉說十持等；四是處非處等十力，又那羅延幢等十種大力，亦如彼品；五四無畏、十無畏；六師子奮迅等不可稱量諸三昧海；七理及功德并諸剎土，皆是如來身智所住，亦如〈不思議品〉說；八殊勝功德，初二會問中名佛勝法者，彼就通辨，此中別約福德顯勝；九三身十身圓滿之相；十四智十智理量融照。又有經本此中更有一句，名如來法。或是剩來，或是結上諸句。又此十問與前初會所問果德多分是同，以彼攝門，於此宜用。又十中初一是總、餘九是別。別中，初一所智德、次三智用德、次一大定德、次一所依德、次一勝福德、後二身智德可知。第二非下位測量中，謂於前十種如來法中，高故不能知、廣故不能度、深故不得底、多故不能受，此四非聞慧境界、玄故不能思、妙故不能觀，此二離思修境。稱法界故，不能分別。一即一切故，不能聞發因智。不證故，不能宣明。超過言議故，不能解說。又前六離三慧、後四超四辯，謂法辯不能分、義辯不能開、辭辯不能宣、樂說不能說。又釋：此十配前十種，次第顯示甚深之義，可准知之。又釋：於前一義則有此十，於此一門亦有前十，准成百門等可知。第三緣會可知中，初四佛力為緣、後六根力為因，方可得知。初中，佛持力者，是佛加持力，如加持青蓮花菩薩，令知佛功德，說〈不思議品〉等。二自在力者，是迴轉無礙力，如文殊轉鶖子，令知說深理等。三威神力者，密以威加令知德，如令迦葉知如來心等。四本
第二請分中有三：初眾念請、二念所請、三念請現。問：准下聲聞皆如聾盲，何故此中而同疑念？答：意法師釋曰「理處不隔，故得同疑。未積大心，故不應其次。」又釋：表同在祇洹，故同念請。普眼未開，故如盲等。又釋：實是菩薩，是以同念；跡現聲聞，是以如盲(云云)。所請中，總有六十句。古德釋云：初三十明佛自入法界、後三十明佛令他入法界。今釋：六十中，初十念請果法。何以得知所請是果？謂次十明下位不能測量故。既下不能知，云何今欲請？謂次十明因緣力具，或亦得知。雖力具得知，未知此眾有知力不？謂次十顯此眾根器力具。雖眾器具，若無佛力亦無能知。謂次十明佛利他因具。雖利他因滿，若無現起利他果用，亦無由令知。次十辨果用攝生。既此緣具故，結請云唯願現等。又釋：此中初三十句念法請、後三十句念德請。前中，初十正念所請果法、次十明深玄難測、後十明緣會可涉。初中，一問悲智無礙無功用行，如〈性起品〉說；二問佛智所知真俗無礙，亦如〈性起〉境界中說；三佛地總持無邊念惠，又如十佛中持佛所辨，又如〈不思議品〉說十持等；四是處非處等十力，又那羅延幢等十種大力，亦如彼品；五四無畏、十無畏；六師子奮迅等不可稱量諸三昧海；七理及功德并諸剎土，皆是如來身智所住，亦如〈不思議品〉說；八殊勝功德，初二會問中名佛勝法者，彼就通辨，此中別約福德顯勝；九三身十身圓滿之相；十四智十智理量融照。又有經本此中更有一句，名如來法。或是剩來，或是結上諸句。又此十問與前初會所問果德多分是同，以彼攝門，於此宜用。又十中初一是總、餘九是別。別中，初一所智德、次三智用德、次一大定德、次一所依德、次一勝福德、後二身智德可知。第二非下位測量中，謂於前十種如來法中，高故不能知、廣故不能度、深故不得底、多故不能受，此四非聞慧境界、玄故不能思、妙故不能觀，此二離思修境。稱法界故，不能分別。一即一切故，不能聞發因智。不證故，不能宣明。超過言議故，不能解說。又前六離三慧、後四超四辯，謂法辯不能分、義辯不能開、辭辯不能宣、樂說不能說。又釋：此十配前十種，次第顯示甚深之義，可准知之。又釋：於前一義則有此十，於此一門亦有前十，准成百門等可知。第三緣會可知中，初四佛力為緣、後六根力為因，方可得知。初中，佛持力者，是佛加持力，如加持青蓮花菩薩，令知佛功德，說〈不思議品〉等。二自在力者，是迴轉無礙力，如文殊轉鶖子，令知說深理等。三威神力者，密以威加令知德，如令迦葉知如來心等。四本
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願力者，是佛往昔本誓願力，是故令他知佛深德。下六中，初宿世多生種善根力、二多生親近一乘善友力、三現在深徹淨信心力、四於上勝法欲願求力、五不雜無明真法所發大菩提心力、六深心專求一切種智不雜二乘心力。於此十中隨一種力可分得知，或二或三乃至十種，以顯無盡。第二三十句念德請中，初十歎機堪受德、後二十歎佛能說德。初中，思量是意多，故種種也。從思起欲，欲增名解，則勝解印持也。依解發言方音亦異，所住行位優劣不同，故云地也。受法根器利鈍生熟，三品不同，故云根。依根作業，造修不同，故云方便作業。所緣境相非一，故云境也。皆依佛果為緣，差別而得入法，或依佛光、或因說法等。樂聞所說淺深廣略，各多少不同，故云樂聞法也。二歎佛能說中，初十念佛說因圓滿、後十念佛說果德備。前十中，初一明昔初發菩提心願；二依願起行，故云淨波羅蜜；三行成入位，故云諸地；四依位成行，故云滿足行；五總說諸行皆具二嚴，故云菩薩莊嚴；六別辨一行巧攝一切，互相嚴飾，故云方便嚴；七別顯自利行攝同前名道莊嚴，道是因義通至果故；八別明利他行巧多端，故云出方便海，嚴義同前；九二利無礙雙融究竟，各攝一切成普賢行，故云自在莊嚴；十多劫受身恒修勝行，故云本生海，顯本生身多故如海，多身修行，行亦廣多也。後十明佛說果備中，初前既因圓，有何所得？謂菩提自在也。二既得菩提。有何所用。謂自在轉法輪也。三於何處轉？諸淨剎也。四轉何所益？謂嚴眾生界。五轉何法？謂法王法。六以何智轉？謂道明之智。七佛智照法，機何由悟？謂自在能入眾生處故。八入至機處作何所益？謂作福田故。九以何成福？謂說成功德之達櫬。達櫬者，尊婆須論作檀嚫，此云財施。律云施之法名曰噠嚫，導引利他亦名達。《西域記》云「正言達櫬拏，或云馱器尼，此云右也。以用右手受他所施，為其生福，故從之立名。」今明佛施與眾生功德，故云功德達櫬。十用何攝生？謂三輪：身業神通輪，破疑成信：語業正教輪，破惑成解：意業憶念輪，破結成行。下結請，可知。請分竟。第三三昧分中，何故入者，前問願具現，故今入定為其現法。何故前諸會集眾後入定，此乃居先？釋：前明從相入實，今辨依體起用；又前因人入定，今果位自在，故不同也。何故此會佛自入定？為表法界解脫自在唯佛窮原故。文中有四：一入定緣、二入定因、三正入定、四入定意。初中，知心念者，以他心智領前疑念，即入定之緣。二以四種大悲，明入定之因。謂入定益物，要以大悲為本，故以為因。一身者，利物
願力者，是佛往昔本誓願力，是故令他知佛深德。下六中，初宿世多生種善根力、二多生親近一乘善友力、三現在深徹淨信心力、四於上勝法欲願求力、五不雜無明真法所發大菩提心力、六深心專求一切種智不雜二乘心力。於此十中隨一種力可分得知，或二或三乃至十種，以顯無盡。第二三十句念德請中，初十歎機堪受德、後二十歎佛能說德。初中，思量是意多，故種種也。從思起欲，欲增名解，則勝解印持也。依解發言方音亦異，所住行位優劣不同，故云地也。受法根器利鈍生熟，三品不同，故云根。依根作業，造修不同，故云方便作業。所緣境相非一，故云境也。皆依佛果為緣，差別而得入法，或依佛光、或因說法等。樂聞所說淺深廣略，各多少不同，故云樂聞法也。二歎佛能說中，初十念佛說因圓滿、後十念佛說果德備。前十中，初一明昔初發菩提心願；二依願起行，故云淨波羅蜜；三行成入位，故云諸地；四依位成行，故云滿足行；五總說諸行皆具二嚴，故云菩薩莊嚴；六別辨一行巧攝一切，互相嚴飾，故云方便嚴；七別顯自利行攝同前名道莊嚴，道是因義通至果故；八別明利他行巧多端，故云出方便海，嚴義同前；九二利無礙雙融究竟，各攝一切成普賢行，故云自在莊嚴；十多劫受身恒修勝行，故云本生海，顯本生身多故如海，多身修行，行亦廣多也。後十明佛說果備中，初前既因圓，有何所得？謂菩提自在也。二既得菩提。有何所用。謂自在轉法輪也。三於何處轉？諸淨剎也。四轉何所益？謂嚴眾生界。五轉何法？謂法王法。六以何智轉？謂道明之智。七佛智照法，機何由悟？謂自在能入眾生處故。八入至機處作何所益？謂作福田故。九以何成福？謂說成功德之達櫬。達櫬者，尊婆須論作檀嚫，此云財施。律云施之法名曰噠嚫，導引利他亦名達。《西域記》云「正言達櫬拏，或云馱器尼，此云右也。以用右手受他所施，為其生福，故從之立名。」今明佛施與眾生功德，故云功德達櫬。十用何攝生？謂三輪：身業神通輪，破疑成信：語業正教輪，破惑成解：意業憶念輪，破結成行。下結請，可知。請分竟。第三三昧分中，何故入者，前問願具現，故今入定為其現法。何故前諸會集眾後入定，此乃居先？釋：前明從相入實，今辨依體起用；又前因人入定，今果位自在，故不同也。何故此會佛自入定？為表法界解脫自在唯佛窮原故。文中有四：一入定緣、二入定因、三正入定、四入定意。初中，知心念者，以他心智領前疑念，即入定之緣。二以四種大悲，明入定之因。謂入定益物，要以大悲為本，故以為因。一身者，利物
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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之身，積悲而立，即三昧所依之身也。二門者，然佛有大智大定大悲等門，今欲益生，故唯依大悲門也。又亦開此悲門以攝群品故也。三首者，即明益物，諸所造作皆以大悲先導，故為首也。四隨順方便法者，雖悲為首，若無巧便悲法隨物根緣，無以令其同入法界。此四亦從佛向機之漸次也。三正入三昧者，明定業用，從喻為名。謂如師子奮迅之時，諸根開張、身毛皆竪現其威勢，哮吼之相令餘獸類失威竄伏，令師子兒增其雄猛身得長大。今佛亦爾。一奮大悲法界之身、二開大悲之根門、三竪悲毛之先導、四現應機之威，吼法界之法門，令二乘諸獸藏竄聾盲，菩薩佛子增長百千諸三昧海及陀羅尼海。如是相似，故以為喻。又〈離世間品〉十種師子奮迅，於此具論。四「令一切」下明入定意，謂現此法界清淨之法，令眾覩入，名樂法也。三昧分竟。
之身，積悲而立，即三昧所依之身也。二門者，然佛有大智大定大悲等門，今欲益生，故唯依大悲門也。又亦開此悲門以攝群品故也。三首者，即明益物，諸所造作皆以大悲先導，故為首也。四隨順方便法者，雖悲為首，若無巧便悲法隨物根緣，無以令其同入法界。此四亦從佛向機之漸次也。三正入三昧者，明定業用，從喻為名。謂如師子奮迅之時，諸根開張、身毛皆竪現其威勢，哮吼之相令餘獸類失威竄伏，令師子兒增其雄猛身得長大。今佛亦爾。一奮大悲法界之身、二開大悲之根門、三竪悲毛之先導、四現應機之威，吼法界之法門，令二乘諸獸藏竄聾盲，菩薩佛子增長百千諸三昧海及陀羅尼海。如是相似，故以為喻。又〈離世間品〉十種師子奮迅，於此具論。四「令一切」下明入定意，謂現此法界清淨之法，令眾覩入，名樂法也。三昧分竟。
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第四現淨土分中有三：初現器世間圓滿、二智正覺世間圓滿、三眾生世間圓滿。初中二：先明此祇洹現嚴淨土、後類結十方同現淨土。前中亦二：初正顯莊嚴、後出所因。前中三：初重閣莊嚴、二園林莊嚴、三虛空莊嚴。光統云「嚴空表無為緣起，嚴園表有為緣起，嚴閣顯自體緣起故也。」初中二：先廣處無邊。怱然廣博者，謂案權顯實，破情顯法故。二正顯莊嚴。於中有十種：一金地、二「一切摩尼」下明地上布寶、三「瑠璃」下明閣柱、四「閻浮」下正明成閣、五「摩尼」下於閣上安網、六建寶幢、七懸幡蓋、八放光照法界、九雜寶莊外、十四邊階道令可登涉。二嚴園中，佛神力是所因也。忽然廣等，顯廣處也。「眾寶」下亦十種莊嚴：一總句；二以寶布地；三寶牆；四寶樹；五香河；六多閣樓；七光照；八寶莊地；九出妙香；十建寶幢，有十七種。三莊虛空亦有十種：一天寶宮、二香樹、三須彌、四寶樂、五寶樹、六寶座、七寶像、八珠網、九樓閣、十解脫音樂。第二出嚴因中有二：先徵，謂何以有此不思議嚴故。二釋中有十句：一由是如來不思議善根之所生故，此約因也。二由是佛果無流法故，此約果體。下明果用。三總舉神力。四別舉身通。五六二句明身土無礙微細相入。七八現過去佛照現在剎。九十出佛現剎。此上莊嚴並是如此佛果體用，非餘位能知，是故皆云不思議也。上來一方祇洹竟。二類結中，如此祇樹等，舉此也。一切法界，類通法界，同此現土。此處隨麁，是須達所造，然其據細，乃稱周法界，該於十方、盡於三際。以通不礙局，故須達新造；以麁不異細，故所造則微細而周法界。如常在靈山及案足所現，皆此類也。二如來滿等，明智正覺世間圓滿。此並於斯所現剎內各有如來，俱來詣此滿祇洹中。三眾生世間中二：初菩薩充滿、二雨十種供養雲。上來現淨土分竟。
第四現淨土分中有三：初現器世間圓滿、二智正覺世間圓滿、三眾生世間圓滿。初中二：先明此祇洹現嚴淨土、後類結十方同現淨土。前中亦二：初正顯莊嚴、後出所因。前中三：初重閣莊嚴、二園林莊嚴、三虛空莊嚴。光統云「嚴空表無為緣起，嚴園表有為緣起，嚴閣顯自體緣起故也。」初中二：先廣處無邊。怱然廣博者，謂案權顯實，破情顯法故。二正顯莊嚴。於中有十種：一金地、二「一切摩尼」下明地上布寶、三「瑠璃」下明閣柱、四「閻浮」下正明成閣、五「摩尼」下於閣上安網、六建寶幢、七懸幡蓋、八放光照法界、九雜寶莊外、十四邊階道令可登涉。二嚴園中，佛神力是所因也。忽然廣等，顯廣處也。「眾寶」下亦十種莊嚴：一總句；二以寶布地；三寶牆；四寶樹；五香河；六多閣樓；七光照；八寶莊地；九出妙香；十建寶幢，有十七種。三莊虛空亦有十種：一天寶宮、二香樹、三須彌、四寶樂、五寶樹、六寶座、七寶像、八珠網、九樓閣、十解脫音樂。第二出嚴因中有二：先徵，謂何以有此不思議嚴故。二釋中有十句：一由是如來不思議善根之所生故，此約因也。二由是佛果無流法故，此約果體。下明果用。三總舉神力。四別舉身通。五六二句明身土無礙微細相入。七八現過去佛照現在剎。九十出佛現剎。此上莊嚴並是如此佛果體用，非餘位能知，是故皆云不思議也。上來一方祇洹竟。二類結中，如此祇樹等，舉此也。一切法界，類通法界，同此現土。此處隨麁，是須達所造，然其據細，乃稱周法界，該於十方、盡於三際。以通不礙局，故須達新造；以麁不異細，故所造則微細而周法界。如常在靈山及案足所現，皆此類也。二如來滿等，明智正覺世間圓滿。此並於斯所現剎內各有如來，俱來詣此滿祇洹中。三眾生世間中二：初菩薩充滿、二雨十種供養雲。上來現淨土分竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五集新眾分中有二：初明所集之眾；後皆是如來威神力故者，釋集所由也。前中亦二：初別集十方、後總歎其德。前中十方則為十段。於中，初二及第六各有九門，餘方有十。先東方九義：一集處遠近，謂過不可說剎塵界，表法深遠也。二有世界海名金剛等，表所依之法界也。金剛有二義，一堅、二利。雲亦二義：一遍、二潤。明淨亦二義：一普照、二離染。今勘梵本，但此名明淨之言，皆梵名毘盧遮那也。燈亦二義，一破闇、二照現。莊嚴亦二義：一飾事、二嚴理。三佛號等，表能依之圓果，謂明淨同前。妙德，梵名室利，則吉祥之勝德也。王顯自在。四標上菩薩名，顯能依之分因。明淨同前。願是自體大願也。光明，破無明，照法界也。五眷屬俱來。六興供養雲，謂天花等事供滿虛空。七詣佛禮供。八本方化作樓閣花座結跏而坐。九寶網覆身，顯勝德自嚴。若准下餘方，加第十，或髻珠、或天冠，顯其勝相為標幟故。餘方世界佛名等，准釋可知。南方供中，妙香等雜事充滿一切佛世界者，此並稱法界法門，成此供故，是故或云滿虛空、或云遍法界、或遍一切剎、或充眾生界，皆無障礙，參而不雜。西方供中，同名須彌山雲者，顯妙高具德之相。皆充法界者，行同理性故。一切如來相好為須彌山者，明果德妙高，故為菩薩所行。須彌山者，因行高成故。此等並以人同法、以正同依、以果同因，無礙法界自在之德。北方供中，同以衣供，顯慚愧嚴身之相故也，亦通人法教義等。東北方中，同以樓閣為供者，顯重成高出階級之相，亦通理事等。東南方同以圓滿光雲為供者，是身所珮，表具德勝用故也。雖通內行及外事，文中以佛無見頂相為供具者，顯尊貴之極，明以佛供佛方窮際故。西南方同於毛孔出諸炎雲者，顯燒惑薪而照理故。身出此炎乃照三世者，明九世緣起貫通故，以遍一切處、該一切時也。西北方同於相好及毛孔出三世十身通三世間，明身業勝能，同法界佛果大用以為供具。下方同於毛孔出十音雲，明語業自在，同佛果德應機設法無礙之相。上方同於六處之內出三世佛十度等行因果圓融，明意業自在。此上十位供具，亦從初至末顯漸深之相，並是圓滿教中菩薩同佛果而自在，是故非下位及二乘等所能知見也。第二歎德中有四十句，分三：初一句總歎、二「成就三世」下三十八句別歎、三「此諸菩薩」下一句結歎。別中亦三：初明攝佛三業、二「於大眾中」下明攝化之智、三知世界智。初中亦三：初四句明語業自在，一得佛眼見法、二能轉佛所轉、三攝佛圓音、四超因至果。二「於念念」下六句明身業自在：一念念無間
第五集新眾分中有二：初明所集之眾；後皆是如來威神力故者，釋集所由也。前中亦二：初別集十方、後總歎其德。前中十方則為十段。於中，初二及第六各有九門，餘方有十。先東方九義：一集處遠近，謂過不可說剎塵界，表法深遠也。二有世界海名金剛等，表所依之法界也。金剛有二義，一堅、二利。雲亦二義：一遍、二潤。明淨亦二義：一普照、二離染。今勘梵本，但此名明淨之言，皆梵名毘盧遮那也。燈亦二義，一破闇、二照現。莊嚴亦二義：一飾事、二嚴理。三佛號等，表能依之圓果，謂明淨同前。妙德，梵名室利，則吉祥之勝德也。王顯自在。四標上菩薩名，顯能依之分因。明淨同前。願是自體大願也。光明，破無明，照法界也。五眷屬俱來。六興供養雲，謂天花等事供滿虛空。七詣佛禮供。八本方化作樓閣花座結跏而坐。九寶網覆身，顯勝德自嚴。若准下餘方，加第十，或髻珠、或天冠，顯其勝相為標幟故。餘方世界佛名等，准釋可知。南方供中，妙香等雜事充滿一切佛世界者，此並稱法界法門，成此供故，是故或云滿虛空、或云遍法界、或遍一切剎、或充眾生界，皆無障礙，參而不雜。西方供中，同名須彌山雲者，顯妙高具德之相。皆充法界者，行同理性故。一切如來相好為須彌山者，明果德妙高，故為菩薩所行。須彌山者，因行高成故。此等並以人同法、以正同依、以果同因，無礙法界自在之德。北方供中，同以衣供，顯慚愧嚴身之相故也，亦通人法教義等。東北方中，同以樓閣為供者，顯重成高出階級之相，亦通理事等。東南方同以圓滿光雲為供者，是身所珮，表具德勝用故也。雖通內行及外事，文中以佛無見頂相為供具者，顯尊貴之極，明以佛供佛方窮際故。西南方同於毛孔出諸炎雲者，顯燒惑薪而照理故。身出此炎乃照三世者，明九世緣起貫通故，以遍一切處、該一切時也。西北方同於相好及毛孔出三世十身通三世間，明身業勝能，同法界佛果大用以為供具。下方同於毛孔出十音雲，明語業自在，同佛果德應機設法無礙之相。上方同於六處之內出三世佛十度等行因果圓融，明意業自在。此上十位供具，亦從初至末顯漸深之相，並是圓滿教中菩薩同佛果而自在，是故非下位及二乘等所能知見也。第二歎德中有四十句，分三：初一句總歎、二「成就三世」下三十八句別歎、三「此諸菩薩」下一句結歎。別中亦三：初明攝佛三業、二「於大眾中」下明攝化之智、三知世界智。初中亦三：初四句明語業自在，一得佛眼見法、二能轉佛所轉、三攝佛圓音、四超因至果。二「於念念」下六句明身業自在：一念念無間
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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詣諸佛所無有休息；二明法界身雲一遍一切；三能於佛眾現淨法身；四幻通之力塵中現剎；五雖常在佛所而化眾生恒不失時；六於身毛孔出法雷音，如《密嚴經》中金剛藏菩薩遍身毛孔同時發聲演妙法，亦同此也。三「知眾生界」下七句明意業自在：一知眾生緣集如幻、二知諸佛有用如電、三知有趣現實如夢、四知起果酬因如鏡像、五知生相有體無如焰、六知廣器顯現如變化、七具足等結能知具果智也。上來同佛三業竟。二攝眾生三業中十句，分三：初五句明語業攝生，一決定宣說、二辯海無盡、三同物言音、四於理不礙、五於諍斯盡。二有二句，身業攝生。一具通智者，通以惠為性，故名妙智也。二勤行摧魔者，以精懃力，故魔久摧伏。又以神通力故伏耶，歸依眾生故也。三「安住」下三句明攝生意業：一三達殊勝智、二處世無染智、三得佛圓果智。三「知一切有」下十一句明世界自在智。於中初二明真諦智，一了妄空、二深入等證真性；三量智普入，謂不改真而入俗，故云不壞智也；四入已迴轉，現身自在；五同時示現多處受生；六知方圓等形類差別；七八二句明廣狹自在智，亦是知微細世界智；九得佛持剎智身，能住於佛住即器世間身也；十淨惠照十方；十一自在普周遍。結文可知。如來神力者，集眾所因。此文應在前，但為順西方語法故，在此後辨。上來集新眾分竟。
詣諸佛所無有休息；二明法界身雲一遍一切；三能於佛眾現淨法身；四幻通之力塵中現剎；五雖常在佛所而化眾生恒不失時；六於身毛孔出法雷音，如《密嚴經》中金剛藏菩薩遍身毛孔同時發聲演妙法，亦同此也。三「知眾生界」下七句明意業自在：一知眾生緣集如幻、二知諸佛有用如電、三知有趣現實如夢、四知起果酬因如鏡像、五知生相有體無如焰、六知廣器顯現如變化、七具足等結能知具果智也。上來同佛三業竟。二攝眾生三業中十句，分三：初五句明語業攝生，一決定宣說、二辯海無盡、三同物言音、四於理不礙、五於諍斯盡。二有二句，身業攝生。一具通智者，通以惠為性，故名妙智也。二勤行摧魔者，以精懃力，故魔久摧伏。又以神通力故伏耶，歸依眾生故也。三「安住」下三句明攝生意業：一三達殊勝智、二處世無染智、三得佛圓果智。三「知一切有」下十一句明世界自在智。於中初二明真諦智，一了妄空、二深入等證真性；三量智普入，謂不改真而入俗，故云不壞智也；四入已迴轉，現身自在；五同時示現多處受生；六知方圓等形類差別；七八二句明廣狹自在智，亦是知微細世界智；九得佛持剎智身，能住於佛住即器世間身也；十淨惠照十方；十一自在普周遍。結文可知。如來神力者，集眾所因。此文應在前，但為順西方語法故，在此後辨。上來集新眾分竟。
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第六舉失顯德分中有三：初顯能，不見人；二明所，不見境；三釋不見所由。初中，前文通列大數五百，今此別標上首，故舉十大弟子。舍利弗者，此云鶖子，梵正音云奢唎補呾囉也。奢唎此云鶖，即當百舌鳥之類也。吳僧會法師六度集中譯為鶖鷺子也。此是母名，以其母有辯才峻捷似同彼鳥，眼轉明利亦如彼鳥，故從喻為名。補呾羅，此云子，以兒從母為名矣。古譯為身子者，以梵語中名身為舍利，如佛身分為舍利，非此所用也。《智論》中，亦是過去發願為釋迦佛弟子，而立此名。以能論義，亦名優波提舍。二摩訶目連者，梵正音摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏。上古有仙居山靜處，常採綠豆而食，以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓而為其名。得大神通，簡餘此姓，故云大採菽氏。此與鶖子二人因緣，如別說。三摩訶迦葉者，梵音具名摩訶迦葉波，此云大飲光。飲光是姓，婆羅門姓中，上古有仙，身光飲奪日月之光，迦葉是氏之族，故以為名。是迦葉身光亦能飲奪日月之光。又是大富長者之子，捨大財姓出家，能行少欲頭陀大行，為大人所識，簡餘迦葉，故名大矣。四離波多者，具云頡麗伐多，此云室星，即北方星也。祀之得子，因以為名。又名阿唎波多，此云所供養也。有云名假和合，即《智論》中二鬼食事顯之也。五須菩提者，正云蘇蒱底，此云善現，亦云善實；古云善吉，非也。六阿泥嚧豆者，正云阿泥嚧陀泥嚧陀，此云滅。阿云無，即名無滅，是佛堂弟也。七難陀者，此云喜，本是牧牛人，因問佛牧牛十一種法，知佛具一切智，得阿羅漢果。性極聰明，音聲絕妙，令人聞喜，故以為名。八金毘羅者，正云劫比羅，此云黃。謂上古有黃頭仙，因以為姓，亦從姓為名。九迦旃延者，具云摩訶迦多衍那，此是姓名，此云大剪髮種男。婆羅門姓，上古多仙，山中靜處年歲既久，鬚髮稍長無人為剔髮。婆羅門法，惡為剔髮。時一仙有二子，俱來覲父，少者乃為諸仙剔髮。仙願護，後成仙貴，爾來此種皆稱剪髮。尊者身是男子威德特尊，簡餘此種，故云大剪髮種男。又西方取母姓者，今顯是父姓，故置男名。十富樓那彌多羅尼子者，富樓那者正云補剌拏，此云滿也。彌多羅者正云梅呾唎曳，此云慈也。尼是女聲也。弗呾羅，此云子。即滿慈女之子，從母以立其名，如鶖子等。如是等，結其不見等。二所不見中二：先明不見法界佛果、後顯不見法界菩薩。前中十句，與上眾人所念請法多分是同。問：若全無器，前不能同念；若有器能念，何故今乃示之不見？答：有悕法心，前能同念；眼未開故，示之不見。又前但念自三乘佛果，
第六舉失顯德分中有三：初顯能，不見人；二明所，不見境；三釋不見所由。初中，前文通列大數五百，今此別標上首，故舉十大弟子。舍利弗者，此云鶖子，梵正音云奢唎補呾囉也。奢唎此云鶖，即當百舌鳥之類也。吳僧會法師六度集中譯為鶖鷺子也。此是母名，以其母有辯才峻捷似同彼鳥，眼轉明利亦如彼鳥，故從喻為名。補呾羅，此云子，以兒從母為名矣。古譯為身子者，以梵語中名身為舍利，如佛身分為舍利，非此所用也。《智論》中，亦是過去發願為釋迦佛弟子，而立此名。以能論義，亦名優波提舍。二摩訶目連者，梵正音摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏。上古有仙居山靜處，常採綠豆而食，以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓而為其名。得大神通，簡餘此姓，故云大採菽氏。此與鶖子二人因緣，如別說。三摩訶迦葉者，梵音具名摩訶迦葉波，此云大飲光。飲光是姓，婆羅門姓中，上古有仙，身光飲奪日月之光，迦葉是氏之族，故以為名。是迦葉身光亦能飲奪日月之光。又是大富長者之子，捨大財姓出家，能行少欲頭陀大行，為大人所識，簡餘迦葉，故名大矣。四離波多者，具云頡麗伐多，此云室星，即北方星也。祀之得子，因以為名。又名阿唎波多，此云所供養也。有云名假和合，即《智論》中二鬼食事顯之也。五須菩提者，正云蘇蒱底，此云善現，亦云善實；古云善吉，非也。六阿泥嚧豆者，正云阿泥嚧陀泥嚧陀，此云滅。阿云無，即名無滅，是佛堂弟也。七難陀者，此云喜，本是牧牛人，因問佛牧牛十一種法，知佛具一切智，得阿羅漢果。性極聰明，音聲絕妙，令人聞喜，故以為名。八金毘羅者，正云劫比羅，此云黃。謂上古有黃頭仙，因以為姓，亦從姓為名。九迦旃延者，具云摩訶迦多衍那，此是姓名，此云大剪髮種男。婆羅門姓，上古多仙，山中靜處年歲既久，鬚髮稍長無人為剔髮。婆羅門法，惡為剔髮。時一仙有二子，俱來覲父，少者乃為諸仙剔髮。仙願護，後成仙貴，爾來此種皆稱剪髮。尊者身是男子威德特尊，簡餘此種，故云大剪髮種男。又西方取母姓者，今顯是父姓，故置男名。十富樓那彌多羅尼子者，富樓那者正云補剌拏，此云滿也。彌多羅者正云梅呾唎曳，此云慈也。尼是女聲也。弗呾羅，此云子。即滿慈女之子，從母以立其名，如鶖子等。如是等，結其不見等。二所不見中二：先明不見法界佛果、後顯不見法界菩薩。前中十句，與上眾人所念請法多分是同。問：若全無器，前不能同念；若有器能念，何故今乃示之不見？答：有悕法心，前能同念；眼未開故，示之不見。又前但念自三乘佛果，
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今示一乘，故不得見。十句中，初一總，謂顯如來障盡，作用無礙，故云自在。下別：一勝果位二嚴、二果位分齊及佛所知、三作用多端、四圓音決定、五離麁相之德、六無思利物、七威力自在、八持諸佛所作、九所依淨剎，此等並是前後所現身土等事。「如是」下結其不見。二「亦復」下明不見菩薩眾中亦十：初不見大會者，是總也，下九別。別中，一是境界業用集來之相；二不見眷屬來處及坐此中宮殿，則前化作樓閣是也；三不見跏坐三昧觀察；四不見菩薩所作供具等；五不知受記長善等；六不見菩薩所受之身，有五身可知；七不見菩薩圓光等；八不見菩薩充滿一切十方等；九不知菩薩所有德行。又釋：此上九中，初四句中細開有十句，釋前雲集菩薩眾；後五句內亦有十句，釋普賢等本眾，並可知。「如是」下總結不見。三釋不見所由中二：初、法後喻。前中亦二：先明因時不修其見因，是故不見；二「亦無三昧」下明果時絕無其見分，是故不見。前中有四。初明行劣不逮勝、二「是諸功德」下顯勝以過劣、三「何以故」下釋勝以非劣、四「是故」下結劣不見勝。初中，先徵問云：若無善根不應在會，若有善根不應不見，故云何以故也。下釋成中，初總釋云：有善行故得在會，以是別異善行故不見也。又由不同凡故有善根，不同菩薩故不同善根也。下別釋中十九句，初十二句別釋前不見佛果。於中，初二句略釋，謂釋初以本不修習大菩提善根，故云本不修習能見如來自在之善根，故名別異，是故無因不能見佛也。自在，是前佛果十句中初句是也。二但修入趣涅槃之行，故云不修淨佛土行。淨土是前十中末後，是故舉初舉後，中即可知。下廣釋中，初七句不修利他行，後三句不修自勝行。亦即初是狹心，後是劣心。文釋可知。
今示一乘，故不得見。十句中，初一總，謂顯如來障盡，作用無礙，故云自在。下別：一勝果位二嚴、二果位分齊及佛所知、三作用多端、四圓音決定、五離麁相之德、六無思利物、七威力自在、八持諸佛所作、九所依淨剎，此等並是前後所現身土等事。「如是」下結其不見。二「亦復」下明不見菩薩眾中亦十：初不見大會者，是總也，下九別。別中，一是境界業用集來之相；二不見眷屬來處及坐此中宮殿，則前化作樓閣是也；三不見跏坐三昧觀察；四不見菩薩所作供具等；五不知受記長善等；六不見菩薩所受之身，有五身可知；七不見菩薩圓光等；八不見菩薩充滿一切十方等；九不知菩薩所有德行。又釋：此上九中，初四句中細開有十句，釋前雲集菩薩眾；後五句內亦有十句，釋普賢等本眾，並可知。「如是」下總結不見。三釋不見所由中二：初、法後喻。前中亦二：先明因時不修其見因，是故不見；二「亦無三昧」下明果時絕無其見分，是故不見。前中有四。初明行劣不逮勝、二「是諸功德」下顯勝以過劣、三「何以故」下釋勝以非劣、四「是故」下結劣不見勝。初中，先徵問云：若無善根不應在會，若有善根不應不見，故云何以故也。下釋成中，初總釋云：有善行故得在會，以是別異善行故不見也。又由不同凡故有善根，不同菩薩故不同善根也。下別釋中十九句，初十二句別釋前不見佛果。於中，初二句略釋，謂釋初以本不修習大菩提善根，故云本不修習能見如來自在之善根，故名別異，是故無因不能見佛也。自在，是前佛果十句中初句是也。二但修入趣涅槃之行，故云不修淨佛土行。淨土是前十中末後，是故舉初舉後，中即可知。下廣釋中，初七句不修利他行，後三句不修自勝行。亦即初是狹心，後是劣心。文釋可知。
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二「不求菩薩」下別釋不見菩薩所由中七：一不求通明、二不修彼善、三不生彼願、四五不知法空、六不入彼位、七不得普眼。二顯勝過劣中，明上二十種所不能修功德之法超過二乘，不與共故，是故彼法非此能修，不能修彼為因緣故。是故於彼不能見等，謂眼不能見、耳不能聞、證不能入、比不能知、察不能覺、慮不能念、智不能觀、意不能思。三釋中先徵問云：何以如此，總不能知？為是總不可知故不能知？為二乘總無智故不能知？故云何以故也。下釋云菩薩智境者，非是總不可知，以深智能知故。非聲聞智境者，亦非聲聞是無智慧，但智淺境深故不能知。四「是故」下結不知可解。上來不修因故不見竟。第二明果時絕分故不見者，謂得小果故，於此法絕分無入。是故前文但言不能修習等，今此文中乃至云無三昧眼等。故知前約因時不能修行，今就果位總無分也。文中有三：初總舉、二徵釋、三結不見。初中十句：一無深定眼、二無所得法、三無大悲功德、四無是處智、五無大智眼，此上無自勝德；下五句無利他德。二徵釋中，徵云：聲聞因果豈可不是佛境界中一分所攝，何以總言無彼法耶？若總無，彼與凡夫何別？故云何以故。釋意：以出三界故不同凡夫，以住權乖實故無彼法。又由有四失故，是故總無：一出麁而不離細，謂但出分段三界，不離變易生死故；二得權而不得實；三滯寂而失悲；四自調而不救物。又初離過不盡、二得法不深、三無大悲心、四無四攝行。三「是故」下結不見。上來法說竟。問：如有經云「聲聞緣覺若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」既亦彼菩薩所得，何故此中而言總無？答：二乘是菩薩法忍，非菩薩是二乘所知。問：若爾，何故經云「汝等所行是菩薩道」耶？答：由迴心故，是漸悟菩薩道，非是頓圓。此約頓圓，故非彼分。問：只可聞而不信，如《文殊行經》中五百聲聞聞不信受等。何故此總不聞見？答：彼是三乘逐機說今得故亦聞，今此一乘逐法高出故不能聞。其猶重陽麗空發雷振音，蟻子等類不能聞見。問：若爾，二乘應非法界所攝。答：法界廣故攝於二乘，二乘狹故不攝法界。問：法界緣起，一塵猶能攝於一切，何故二乘狹而不攝廣耶？答廣狹相攝是菩薩所知，二乘無此故非此攝。問，二乘豈不亦是菩薩所知法界，何故不攝？答：是此攝故，彼不知見，如聾盲也。問：若是此攝，應得知見，如菩薩眾。答：法界緣起略有二門，一順緣門，如成法因等，即佛菩薩要是知見方得攝耳；二違緣門，如相違因等，即二乘眾要不知見方乃攝耳。此二緣門望所起法悉有功力，是故同此；緣起所收，見不
二「不求菩薩」下別釋不見菩薩所由中七：一不求通明、二不修彼善、三不生彼願、四五不知法空、六不入彼位、七不得普眼。二顯勝過劣中，明上二十種所不能修功德之法超過二乘，不與共故，是故彼法非此能修，不能修彼為因緣故。是故於彼不能見等，謂眼不能見、耳不能聞、證不能入、比不能知、察不能覺、慮不能念、智不能觀、意不能思。三釋中先徵問云：何以如此，總不能知？為是總不可知故不能知？為二乘總無智故不能知？故云何以故也。下釋云菩薩智境者，非是總不可知，以深智能知故。非聲聞智境者，亦非聲聞是無智慧，但智淺境深故不能知。四「是故」下結不知可解。上來不修因故不見竟。第二明果時絕分故不見者，謂得小果故，於此法絕分無入。是故前文但言不能修習等，今此文中乃至云無三昧眼等。故知前約因時不能修行，今就果位總無分也。文中有三：初總舉、二徵釋、三結不見。初中十句：一無深定眼、二無所得法、三無大悲功德、四無是處智、五無大智眼，此上無自勝德；下五句無利他德。二徵釋中，徵云：聲聞因果豈可不是佛境界中一分所攝，何以總言無彼法耶？若總無，彼與凡夫何別？故云何以故。釋意：以出三界故不同凡夫，以住權乖實故無彼法。又由有四失故，是故總無：一出麁而不離細，謂但出分段三界，不離變易生死故；二得權而不得實；三滯寂而失悲；四自調而不救物。又初離過不盡、二得法不深、三無大悲心、四無四攝行。三「是故」下結不見。上來法說竟。問：如有經云「聲聞緣覺若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」既亦彼菩薩所得，何故此中而言總無？答：二乘是菩薩法忍，非菩薩是二乘所知。問：若爾，何故經云「汝等所行是菩薩道」耶？答：由迴心故，是漸悟菩薩道，非是頓圓。此約頓圓，故非彼分。問：只可聞而不信，如《文殊行經》中五百聲聞聞不信受等。何故此總不聞見？答：彼是三乘逐機說今得故亦聞，今此一乘逐法高出故不能聞。其猶重陽麗空發雷振音，蟻子等類不能聞見。問：若爾，二乘應非法界所攝。答：法界廣故攝於二乘，二乘狹故不攝法界。問：法界緣起，一塵猶能攝於一切，何故二乘狹而不攝廣耶？答廣狹相攝是菩薩所知，二乘無此故非此攝。問，二乘豈不亦是菩薩所知法界，何故不攝？答：是此攝故，彼不知見，如聾盲也。問：若是此攝，應得知見，如菩薩眾。答：法界緣起略有二門，一順緣門，如成法因等，即佛菩薩要是知見方得攝耳；二違緣門，如相違因等，即二乘眾要不知見方乃攝耳。此二緣門望所起法悉有功力，是故同此；緣起所收，見不
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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見異。問：若爾，凡夫外道亦是違緣，何不此攝？答：彼無德人不堪於此，如聾盲故。設餘聲聞猶恐不堪，是故要以鶖子等類諸大聲聞，或是菩薩變化所作，方顯法勝，是故辨之。問：若爾，此聲聞等得此法不？答：並得法。何以故？如聾盲入緣起故，以此為得，思之可解。問：若得，應知見。答：若知見，即不得，以非是相違緣起攝故，不名得也。菩薩不同此，故不例也，正由二乘。問：二乘高德尚如聾盲，如今凡夫豈得受持，答：往昔凡時不受持故，今時對面如聾如盲。今若不受，還亦同彼。是故只為高德二乘如聾盲故，故須受持，增長信力令後得之。第二喻況中，有十喻況之。遠法師等諸德，皆將十喻配前所迷佛果十句功德，唯第九二天喻，喻上第二如來莊嚴，餘皆次第配釋可知。又就此十中，見不見分別有三義：一第一第五第十此三，喻二乘不見佛果功德；二第二第三第四此三，喻菩薩能見佛果德；餘四喻如來自見果德，亦見二乘等法。又釋：此十別相者，一鬼對恒河喻，喻二乘有所知障，故不見殊勝境。辨法師云「如餓鬼者，喻二乘人不得菩薩法界行食，故云餓也。鬼者，似人非人，喻二乘所得涅槃似而非真也。裸形者，以無菩薩慚愧行服。飢渴者，以不得無二理觀沾其神故。舉身燒燃者，四相所遷不息也。毒獸所逼者，不知生死是自心所作，乃怖而捨之也。往詣恒河求水飲者，趣祇洹處求解脫味水也。或見枯竭等者，唯證斷涅槃，不見法身淨土法界之德水也。由罪業障者，喻法執無明之所障也。」下合喻可知。二覺對夢境喻，喻二乘人守劣乖勝故不見。於中，先喻、後法。法中，先總、次別、後結。別中，菩薩覩見出九種因故，可知。三愚對雪山喻，喻二乘人狹心無悲故不見。四呪見伏藏喻，喻彼二乘無淨慧眼故不見。五盲人至寶洲喻，喻二乘無淨眼故不見。六塗眼隱身喻，喻彼二乘無深智故不見。七遍處定境喻，喻彼二乘無深定故不見。喻中天者，是空處、識處也。眾生境界者，是青黃赤白也。八曀身自見喻，喻彼二乘無深行故不見。九二天隨人喻，喻彼二乘無密智故不見。十滅定無見喻，喻彼二乘住位息求故不見。上來總舉劣顯勝分竟。
見異。問：若爾，凡夫外道亦是違緣，何不此攝？答：彼無德人不堪於此，如聾盲故。設餘聲聞猶恐不堪，是故要以鶖子等類諸大聲聞，或是菩薩變化所作，方顯法勝，是故辨之。問：若爾，此聲聞等得此法不？答：並得法。何以故？如聾盲入緣起故，以此為得，思之可解。問：若得，應知見。答：若知見，即不得，以非是相違緣起攝故，不名得也。菩薩不同此，故不例也，正由二乘。問：二乘高德尚如聾盲，如今凡夫豈得受持，答：往昔凡時不受持故，今時對面如聾如盲。今若不受，還亦同彼。是故只為高德二乘如聾盲故，故須受持，增長信力令後得之。第二喻況中，有十喻況之。遠法師等諸德，皆將十喻配前所迷佛果十句功德，唯第九二天喻，喻上第二如來莊嚴，餘皆次第配釋可知。又就此十中，見不見分別有三義：一第一第五第十此三，喻二乘不見佛果功德；二第二第三第四此三，喻菩薩能見佛果德；餘四喻如來自見果德，亦見二乘等法。又釋：此十別相者，一鬼對恒河喻，喻二乘有所知障，故不見殊勝境。辨法師云「如餓鬼者，喻二乘人不得菩薩法界行食，故云餓也。鬼者，似人非人，喻二乘所得涅槃似而非真也。裸形者，以無菩薩慚愧行服。飢渴者，以不得無二理觀沾其神故。舉身燒燃者，四相所遷不息也。毒獸所逼者，不知生死是自心所作，乃怖而捨之也。往詣恒河求水飲者，趣祇洹處求解脫味水也。或見枯竭等者，唯證斷涅槃，不見法身淨土法界之德水也。由罪業障者，喻法執無明之所障也。」下合喻可知。二覺對夢境喻，喻二乘人守劣乖勝故不見。於中，先喻、後法。法中，先總、次別、後結。別中，菩薩覩見出九種因故，可知。三愚對雪山喻，喻二乘人狹心無悲故不見。四呪見伏藏喻，喻彼二乘無淨慧眼故不見。五盲人至寶洲喻，喻二乘無淨眼故不見。六塗眼隱身喻，喻彼二乘無深智故不見。七遍處定境喻，喻彼二乘無深定故不見。喻中天者，是空處、識處也。眾生境界者，是青黃赤白也。八曀身自見喻，喻彼二乘無深行故不見。九二天隨人喻，喻彼二乘無密智故不見。十滅定無見喻，喻彼二乘住位息求故不見。上來總舉劣顯勝分竟。
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第七偈頌讚德分，於中十方菩薩說即為十段。初段中十頌，分二：初九明述前三昧用；後一結用所依，即顯是前師子奮迅定也。前中，初五歡佛身土無礙，於中初一自在、次二甚深、後二廣大。後四歎菩薩眾德，於中一顯前雲集、二願行深、三超二乘、四定惠堅。第二頌中分六：初二歎眾具德，初位滿、後德深；次二歎處眾集；次一斷障證理；次二不動普遍；次一結歸佛力；後二了達佛法，初義、後教。第三頌中分二：初三法說，一歎佛說法應時、二歎佛力用摧耶、三歎佛法超情表；後七喻況中，一智達三際喻、二無漏德圓喻、三自在遍知喻、四德無限礙喻、五法輪荷戴喻、六無礙速遍喻、七智輪為本喻。第四頌中，一德山益物喻、二悲海除炎喻、三行高深證喻、四五二頌明智海出生喻、六巧現應機喻、七隨願畢遂喻、八種智普照喻、九隨方現法喻、十見佛淨根喻。又釋：此十中，一大福、二大悲、三大定、四五理智、六量智、七悲用、八種智、九鏡智、十慈用。第五頌中分四：初一歎見益；次三益菩薩，一總歎、一別令得法、一別令成行；次一現三世間；次三現法成益，一舉能、一廣現、一成智；後二法輪益物。第六頌中分三：初三明凡小不能知、次四明所不知之德，一智深、一福廣、一巧化、一德法；後三顯能知之德，一修行、一破我、一願滿。斯等能知，非是佛德，總非可知。第七頌中分三：初五歎佛體德圓備，於中初一總歎身淨、次二萬行為因、次二滅障成德；次三歎妙用難測，於中初一色用、後二智用；末後二總結，一不思、一不議。第八頌中分三：初二出智德，一依聞出、一依心出；次三堅固行，一精進行、一信智行、一回向行；後五斷德行，於中初二離染成自行、後三離染成利他。第九頌中分四：初二歎佛語業利益、次二身業利益、次二身語雙益、後四利益見聞。第十有十一頌分四：初二歎佛益菩薩，一現德令見、一轉法令聞；次五歎佛為生忍苦，是大悲深厚也；次一釋忍苦所以；餘三明見佛成益。上來偈讚分竟。
第七偈頌讚德分，於中十方菩薩說即為十段。初段中十頌，分二：初九明述前三昧用；後一結用所依，即顯是前師子奮迅定也。前中，初五歡佛身土無礙，於中初一自在、次二甚深、後二廣大。後四歎菩薩眾德，於中一顯前雲集、二願行深、三超二乘、四定惠堅。第二頌中分六：初二歎眾具德，初位滿、後德深；次二歎處眾集；次一斷障證理；次二不動普遍；次一結歸佛力；後二了達佛法，初義、後教。第三頌中分二：初三法說，一歎佛說法應時、二歎佛力用摧耶、三歎佛法超情表；後七喻況中，一智達三際喻、二無漏德圓喻、三自在遍知喻、四德無限礙喻、五法輪荷戴喻、六無礙速遍喻、七智輪為本喻。第四頌中，一德山益物喻、二悲海除炎喻、三行高深證喻、四五二頌明智海出生喻、六巧現應機喻、七隨願畢遂喻、八種智普照喻、九隨方現法喻、十見佛淨根喻。又釋：此十中，一大福、二大悲、三大定、四五理智、六量智、七悲用、八種智、九鏡智、十慈用。第五頌中分四：初一歎見益；次三益菩薩，一總歎、一別令得法、一別令成行；次一現三世間；次三現法成益，一舉能、一廣現、一成智；後二法輪益物。第六頌中分三：初三明凡小不能知、次四明所不知之德，一智深、一福廣、一巧化、一德法；後三顯能知之德，一修行、一破我、一願滿。斯等能知，非是佛德，總非可知。第七頌中分三：初五歎佛體德圓備，於中初一總歎身淨、次二萬行為因、次二滅障成德；次三歎妙用難測，於中初一色用、後二智用；末後二總結，一不思、一不議。第八頌中分三：初二出智德，一依聞出、一依心出；次三堅固行，一精進行、一信智行、一回向行；後五斷德行，於中初二離染成自行、後三離染成利他。第九頌中分四：初二歎佛語業利益、次二身業利益、次二身語雙益、後四利益見聞。第十有十一頌分四：初二歎佛益菩薩，一現德令見、一轉法令聞；次五歎佛為生忍苦，是大悲深厚也；次一釋忍苦所以；餘三明見佛成益。上來偈讚分竟。
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自下第八明普賢開發分，令眾生信故。於中二：初長行、後偈頌。前中三：初明說意、二顯能說方便、三辨所說分齊。初中，欲重等者，前明教主自入此定廣現其事，開現法界未有言說；今明普賢以言廣說，更重開前定用法界使顯現照明，令諸菩薩同入此法，故云重開等也。二「以法界等」下明能說方便，有三：初總、次別、後結。別中，十一種方便言以者，是用也。用此等法界、等諸方便而得十種廣說如來三昧德也。一法界等者，謂如法界既無邊盡，此能說方便亦同法界，故云等也。餘皆如是。何以爾者？以奮迅定業用廣大，用餘方便不能顯故，是故十一皆將無分齊法以用類之。此一是總句。餘十皆是法界別句，於中悕望約始、欲據終。法光，是能化法。隨時，約就根生熟時等。餘門可知。三「為諸菩薩」下結成顯意，謂以法界等方便，為諸菩薩十種廣說師子三昧，虛空界等方便亦十種說。餘並准之。三「何等為十」下明所說之法亦有十門，望前能說有二門，次第配前十一方便，謂以前方便如其次第說此所說，是故各配一種；唯第十中攝後二方便，准釋可知。二前十一方便，一一皆有十種廣說，則成一百一十門也。細思准釋，義理可見。此十何別？一多佛出。二多時說。三多處現。四攝多眾。五一念，此一與前念請中初十可計會思之攝九世。六一身充法界。七依報境中現佛德位。八依報微塵中現佛自在。與前何別者？境麁塵細故別也。九正報毛孔出音恒作。十遍坐道場常轉法輪。此十並師子奮迅三昧之德，猶是略說。「佛子」下顯未說者更復廣多。唯如來智境者，明更有廣多，非菩薩能知。第二「爾時」下明其重頌。文中亦二：初序意、後正頌。意中，承佛力者，顯非自能故。觀如來者，明有所承故。觀大眾者，明有所為故。餘句，觀其所說故。此等並是佛果差別德故。正頌中，於前十法次第頌之。初中，一一毛孔中，頌前一切法界中也。餘三句，頌佛興等。二中，淨法輪，頌前一切佛所說。三中，最勝加坐等，頌前現成正覺。四中，菩薩雲集等，頌前大眾皆往詣等。五中，說諸法界等，頌前充滿一切法界也。六中，顯現諸佛剎入法界智海等，頌前充滿一切世界海等。七八二頌半頌前第七法，安住於如來一切諸境界者，頌前一一境界也。亦有本作一切諸世界，世界亦是依報境也。安住如來地者，頌自在功德地也。中間並是三世佛功德法。九中，初二句頌前第九法，後二句却頌第八法，末後頌中初二句頌前遍坐，後二句頌常說。上來開發信分竟。
自下第八明普賢開發分，令眾生信故。於中二：初長行、後偈頌。前中三：初明說意、二顯能說方便、三辨所說分齊。初中，欲重等者，前明教主自入此定廣現其事，開現法界未有言說；今明普賢以言廣說，更重開前定用法界使顯現照明，令諸菩薩同入此法，故云重開等也。二「以法界等」下明能說方便，有三：初總、次別、後結。別中，十一種方便言以者，是用也。用此等法界、等諸方便而得十種廣說如來三昧德也。一法界等者，謂如法界既無邊盡，此能說方便亦同法界，故云等也。餘皆如是。何以爾者？以奮迅定業用廣大，用餘方便不能顯故，是故十一皆將無分齊法以用類之。此一是總句。餘十皆是法界別句，於中悕望約始、欲據終。法光，是能化法。隨時，約就根生熟時等。餘門可知。三「為諸菩薩」下結成顯意，謂以法界等方便，為諸菩薩十種廣說師子三昧，虛空界等方便亦十種說。餘並准之。三「何等為十」下明所說之法亦有十門，望前能說有二門，次第配前十一方便，謂以前方便如其次第說此所說，是故各配一種；唯第十中攝後二方便，准釋可知。二前十一方便，一一皆有十種廣說，則成一百一十門也。細思准釋，義理可見。此十何別？一多佛出。二多時說。三多處現。四攝多眾。五一念，此一與前念請中初十可計會思之攝九世。六一身充法界。七依報境中現佛德位。八依報微塵中現佛自在。與前何別者？境麁塵細故別也。九正報毛孔出音恒作。十遍坐道場常轉法輪。此十並師子奮迅三昧之德，猶是略說。「佛子」下顯未說者更復廣多。唯如來智境者，明更有廣多，非菩薩能知。第二「爾時」下明其重頌。文中亦二：初序意、後正頌。意中，承佛力者，顯非自能故。觀如來者，明有所承故。觀大眾者，明有所為故。餘句，觀其所說故。此等並是佛果差別德故。正頌中，於前十法次第頌之。初中，一一毛孔中，頌前一切法界中也。餘三句，頌佛興等。二中，淨法輪，頌前一切佛所說。三中，最勝加坐等，頌前現成正覺。四中，菩薩雲集等，頌前大眾皆往詣等。五中，說諸法界等，頌前充滿一切法界也。六中，顯現諸佛剎入法界智海等，頌前充滿一切世界海等。七八二頌半頌前第七法，安住於如來一切諸境界者，頌前一一境界也。亦有本作一切諸世界，世界亦是依報境也。安住如來地者，頌自在功德地也。中間並是三世佛功德法。九中，初二句頌前第九法，後二句却頌第八法，末後頌中初二句頌前遍坐，後二句頌常說。上來開發信分竟。
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自下第九毫光示益分，令眾證入法界故。於中有三：初舉佛放光為示法之緣、二「時祇洹」下明眾依緣見法、三「其有眾生」下辨見法得益正入法界。初中五句，先標意，欲令菩薩因人隨分亦得此三昧故。又此三昧中所顯現事，即是大眾前所疑問故。佛答問而入此定，令眾亦得，方為益也。二放白毫光者，顯中道平等白淨法界，是前三昧攝生之用。三名照法界者，依義立名，謂照現三世法界法門，令諸菩薩得入此門故云也。四攝眷屬，明具主伴故。五照十方等者，辨攝化分齊也。二令眾見法界中二：先舉能見人，謂普雲集通新舊二眾也；二明所見法中亦二，初見此方法界、後類見十方法界。初中亦二：先見一切世界中現身說法、二「或見天宮」下明見一切宮殿中現身說法。前中，先舉所現之處；「如是等」下正明現身說法，具三世間可知。二天宮等中亦二：先所現處，即於前世界中更取微細十種宮殿；二「現種種身」下正明現身說法，亦有十種。於中種種持者義持也，教持是法持也。此等所現並是通答前十句疑問，謂佛自在等，可准思釋。二類見十方中二：初舉此類彼、二顯自在。類彼中，初麁類十方世界。諸業所起者，彼十方中器世間及眾生等，並是實報顯現故名也；三細類毛孔中可知。二顯自在中，初一句不壞廣事，謂雖在毛孔微細之中，而亦不壞三世九世廣大無邊眾生界等差別宛然。次三句明業用，一照其心、二為現身、三開示法、後一句結神力。三明見法得益中二：先辨見法因緣、後辨所得之益。前中亦二：初約佛有緣，宿緣得見；二約行已修，具德方入，三句，一利他、二自利、三攝成入法方便。二明所得益中有三：初明因見得法、二「彼諸菩薩」下明因法成德、三「爾時」下明因德起用。初中二：先「逮得」下一句標其所得，謂得佛地廣大三昧，以此眾並是普賢位中諸菩薩故，是故所得無有漸次，故即究竟。二「或得」下辨其所得，於中三：先總標所得，略列十門，於中初六明得菩薩行位究竟、後四明得佛果自在成滿；二「此諸菩薩」下結略顯廣，於中初結數、後結名。名中十一句者，是增數十也。何以知者？以結數中云「十不可說等」故知也。種種道者，結前。法身是智所遊處，故云道。然有多類不同，故云種種也。理實無二，何以言多？謂攝生異故，能遊之智有淺深故。二種種門者，結前色身異類標別故云門。三種種入者，結具諸行能有證入故。四種種度者，結諸波羅蜜度到彼岸故。五方便者，結前淨行巧能圓故。六至者，結得菩薩究竟地故。七方者，結菩提自在遍十方故。八光明者，結三昧業用起光明故。九
自下第九毫光示益分，令眾證入法界故。於中有三：初舉佛放光為示法之緣、二「時祇洹」下明眾依緣見法、三「其有眾生」下辨見法得益正入法界。初中五句，先標意，欲令菩薩因人隨分亦得此三昧故。又此三昧中所顯現事，即是大眾前所疑問故。佛答問而入此定，令眾亦得，方為益也。二放白毫光者，顯中道平等白淨法界，是前三昧攝生之用。三名照法界者，依義立名，謂照現三世法界法門，令諸菩薩得入此門故云也。四攝眷屬，明具主伴故。五照十方等者，辨攝化分齊也。二令眾見法界中二：先舉能見人，謂普雲集通新舊二眾也；二明所見法中亦二，初見此方法界、後類見十方法界。初中亦二：先見一切世界中現身說法、二「或見天宮」下明見一切宮殿中現身說法。前中，先舉所現之處；「如是等」下正明現身說法，具三世間可知。二天宮等中亦二：先所現處，即於前世界中更取微細十種宮殿；二「現種種身」下正明現身說法，亦有十種。於中種種持者義持也，教持是法持也。此等所現並是通答前十句疑問，謂佛自在等，可准思釋。二類見十方中二：初舉此類彼、二顯自在。類彼中，初麁類十方世界。諸業所起者，彼十方中器世間及眾生等，並是實報顯現故名也；三細類毛孔中可知。二顯自在中，初一句不壞廣事，謂雖在毛孔微細之中，而亦不壞三世九世廣大無邊眾生界等差別宛然。次三句明業用，一照其心、二為現身、三開示法、後一句結神力。三明見法得益中二：先辨見法因緣、後辨所得之益。前中亦二：初約佛有緣，宿緣得見；二約行已修，具德方入，三句，一利他、二自利、三攝成入法方便。二明所得益中有三：初明因見得法、二「彼諸菩薩」下明因法成德、三「爾時」下明因德起用。初中二：先「逮得」下一句標其所得，謂得佛地廣大三昧，以此眾並是普賢位中諸菩薩故，是故所得無有漸次，故即究竟。二「或得」下辨其所得，於中三：先總標所得，略列十門，於中初六明得菩薩行位究竟、後四明得佛果自在成滿；二「此諸菩薩」下結略顯廣，於中初結數、後結名。名中十一句者，是增數十也。何以知者？以結數中云「十不可說等」故知也。種種道者，結前。法身是智所遊處，故云道。然有多類不同，故云種種也。理實無二，何以言多？謂攝生異故，能遊之智有淺深故。二種種門者，結前色身異類標別故云門。三種種入者，結具諸行能有證入故。四種種度者，結諸波羅蜜度到彼岸故。五方便者，結前淨行巧能圓故。六至者，結得菩薩究竟地故。七方者，結菩提自在遍十方故。八光明者，結三昧業用起光明故。九
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功德及具者，結諸行智力故。十自在者，結無礙辯才故。三「深入菩薩」下釋但廣前，初句所得三昧一門，餘類准之。就中二：先明因顯廣義，於中二：初深因位，明自分終極；後「入如來海」下妙契果海，顯勝進圓滿。前中三：初一句總標、二「所謂」下百門別辨、三「如是」下結略顯廣。此百三昧於上十句種種之中，一一各有如此百門及後結廣，以彼十種是標大門故。「所謂」已下是別辨，故是上文結數云十不可說，此中下結直云不可說，故此是十中一也。又釋：此百但是前十之中種種門之一門也。何以得知者？以下結云「不可說剎塵三昧門」，不云道等故得知。又上文但云「十不可說等妙功德」，不唯言三昧故也。問：此種種門內含有陀羅尼門等無量諸門，何以此中唯辨三昧門耶？答：以初標云「逮得如來不思議自在三昧」，是故就此以廣顯之。又前云「為欲令諸菩薩安住師子奮迅三昧」，是故偏顯此門。理實諸門無不皆具，如下文云「一一皆得不可說等大悲法門」，亦是此類也。又百門並由業用異故差別立名，准釋可知。於中，初一明所依之本，以無盡行海用類平等法界，使出纏結究竟圓明具德，故以為名。末後一明攝歸其位，故名觀察師子奮迅菩薩三昧。上諸三昧皆為趣向此三昧，故云觀察。然此不同佛地所得，故云菩薩也。中間諸名，隨義思釋。二入佛果者，由前所得因位終盡，是故果海方能趣入可知。上來因見得法竟。第二因法成德中二：初令座廣大；二「現大自在」下正顯所成德，於中二：先別顯、後總結。別中，有十門顯德：初成就深智德。二「悉為眾生」下了法為師德。三「樂寂滅」下隨緣無著德。四「安住莊嚴」下成就眾生德。五「解一切眾生」下解深具行德。六「具足十力」下得法智能德。七「巧妙方便」下巧便勝智德。八「得一切法無礙」下理智契真德。九「放淨法光」下攝生見佛德，於中初攝生成益；後「常見」下見佛得益，以分別了知諸法自在大小相攝故，是故於一切法得無諍境界也。十「決了如來」下照法圓融德，於中先總持轉法德、二「成就如來」下妙窮佛境德。二「彼諸」下總結可知。上來所成竟。第三明因德起用中三：初總、次別、後結。初中，深入等，結前也。身中等，起用處也。樂法力等，用因也。於念念等，總舉用相也。別中，十事差別可知。結中，法力者，是此所得法界法門力也。上來大段第九示法成益分竟。
功德及具者，結諸行智力故。十自在者，結無礙辯才故。三「深入菩薩」下釋但廣前，初句所得三昧一門，餘類准之。就中二：先明因顯廣義，於中二：初深因位，明自分終極；後「入如來海」下妙契果海，顯勝進圓滿。前中三：初一句總標、二「所謂」下百門別辨、三「如是」下結略顯廣。此百三昧於上十句種種之中，一一各有如此百門及後結廣，以彼十種是標大門故。「所謂」已下是別辨，故是上文結數云十不可說，此中下結直云不可說，故此是十中一也。又釋：此百但是前十之中種種門之一門也。何以得知者？以下結云「不可說剎塵三昧門」，不云道等故得知。又上文但云「十不可說等妙功德」，不唯言三昧故也。問：此種種門內含有陀羅尼門等無量諸門，何以此中唯辨三昧門耶？答：以初標云「逮得如來不思議自在三昧」，是故就此以廣顯之。又前云「為欲令諸菩薩安住師子奮迅三昧」，是故偏顯此門。理實諸門無不皆具，如下文云「一一皆得不可說等大悲法門」，亦是此類也。又百門並由業用異故差別立名，准釋可知。於中，初一明所依之本，以無盡行海用類平等法界，使出纏結究竟圓明具德，故以為名。末後一明攝歸其位，故名觀察師子奮迅菩薩三昧。上諸三昧皆為趣向此三昧，故云觀察。然此不同佛地所得，故云菩薩也。中間諸名，隨義思釋。二入佛果者，由前所得因位終盡，是故果海方能趣入可知。上來因見得法竟。第二因法成德中二：初令座廣大；二「現大自在」下正顯所成德，於中二：先別顯、後總結。別中，有十門顯德：初成就深智德。二「悉為眾生」下了法為師德。三「樂寂滅」下隨緣無著德。四「安住莊嚴」下成就眾生德。五「解一切眾生」下解深具行德。六「具足十力」下得法智能德。七「巧妙方便」下巧便勝智德。八「得一切法無礙」下理智契真德。九「放淨法光」下攝生見佛德，於中初攝生成益；後「常見」下見佛得益，以分別了知諸法自在大小相攝故，是故於一切法得無諍境界也。十「決了如來」下照法圓融德，於中先總持轉法德、二「成就如來」下妙窮佛境德。二「彼諸」下總結可知。上來所成竟。第三明因德起用中三：初總、次別、後結。初中，深入等，結前也。身中等，起用處也。樂法力等，用因也。於念念等，總舉用相也。別中，十事差別可知。結中，法力者，是此所得法界法門力也。上來大段第九示法成益分竟。
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自下第十文殊述德分。於中二：先述讚、後顯德。前中二：先序意可知。後正頌有十三半頌，分二：初五歎祇洹中所顯示法、於中初二歎祇洹中器世間自在用、次二歎菩薩眾生世間自在用、次一智正覺世間自在用。二餘頌歎諸菩薩等得法業用，於中初一頌前境界等中所出妙用之內，初句歎三世佛功德；次一頌歎前第二句說眾生淨業果報等；次一超頌出佛化身雲等；次一頌於一切佛剎讚佛功德；次一超頌末後轉法等，即方便度生是也；次一却頌願行莊嚴等；次一頌三世佛嚴道場雲等；末後一頌半頌所歎普賢行等。此等並是祇洹林中當時所現之事，今文殊頌中述讚辨矣。第二顯德益中有三：初明所得行體、二「一一毛孔」下明所得行相、三「隨其所應」下明行勝用。初，中由佛三昧照故得此大悲，為利他行體。毛孔光所出尊重身雲，明大悲之相。就第三勝用中二：初總辨大用以滿法界。二「現不可說」下別顯悲用，於中有五門：一以欣厭二門化；二「或於一切世」下以十度門化，於中三：初明現處；二「為一切眾生」下正明所現十度，於中初六可知，七從「善知時會」下明方便度，八「悉能供養諸佛菩薩」此一句是願度，九「降伏」下是力度，十「知一切」下是智度；三「以如是」下結法成化。三「或現天宮」下明以三輪門化，於中四：初明化處；二「大悲智」下明化心；三「或以名號」下明化行，於中光明等是身業神通輪，餘二可知；四「現處處」下明化實，謂此菩薩雖遍法界化用攝生，而本不離此佛眾處閣內座上，此顯不動而普遍繁興而恒寂靜也。四「或放化身」下以三世間身化，於中初以智正覺身化，無二者，為無為無二也。又一身即一切，故無二也。二「或現聲聞」下明以眾生世間身化。三「或現一切城邑等像」是器世間身，隨其所應結成化用。五「或現種種」下以三業門化，於中初明身語化、次「種種巧術」下明意化、後「悉現」下結成化處。上來從會初至此十段不同，總明本會竟。
自下第十文殊述德分。於中二：先述讚、後顯德。前中二：先序意可知。後正頌有十三半頌，分二：初五歎祇洹中所顯示法、於中初二歎祇洹中器世間自在用、次二歎菩薩眾生世間自在用、次一智正覺世間自在用。二餘頌歎諸菩薩等得法業用，於中初一頌前境界等中所出妙用之內，初句歎三世佛功德；次一頌歎前第二句說眾生淨業果報等；次一超頌出佛化身雲等；次一頌於一切佛剎讚佛功德；次一超頌末後轉法等，即方便度生是也；次一却頌願行莊嚴等；次一頌三世佛嚴道場雲等；末後一頌半頌所歎普賢行等。此等並是祇洹林中當時所現之事，今文殊頌中述讚辨矣。第二顯德益中有三：初明所得行體、二「一一毛孔」下明所得行相、三「隨其所應」下明行勝用。初，中由佛三昧照故得此大悲，為利他行體。毛孔光所出尊重身雲，明大悲之相。就第三勝用中二：初總辨大用以滿法界。二「現不可說」下別顯悲用，於中有五門：一以欣厭二門化；二「或於一切世」下以十度門化，於中三：初明現處；二「為一切眾生」下正明所現十度，於中初六可知，七從「善知時會」下明方便度，八「悉能供養諸佛菩薩」此一句是願度，九「降伏」下是力度，十「知一切」下是智度；三「以如是」下結法成化。三「或現天宮」下明以三輪門化，於中四：初明化處；二「大悲智」下明化心；三「或以名號」下明化行，於中光明等是身業神通輪，餘二可知；四「現處處」下明化實，謂此菩薩雖遍法界化用攝生，而本不離此佛眾處閣內座上，此顯不動而普遍繁興而恒寂靜也。四「或放化身」下以三世間身化，於中初以智正覺身化，無二者，為無為無二也。又一身即一切，故無二也。二「或現聲聞」下明以眾生世間身化。三「或現一切城邑等像」是器世間身，隨其所應結成化用。五「或現種種」下以三業門化，於中初明身語化、次「種種巧術」下明意化、後「悉現」下結成化處。上來從會初至此十段不同，總明本會竟。
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第二從「爾時文殊」下明其末會。於中，前則不異末之本故，雖卷而恒舒，則後文是也；後則不異本之末故，雖舒而恒卷，即前文是也。是故本末無礙，同為一品，意存於此。
第二從「爾時文殊」下明其末會。於中，前則不異末之本故，雖卷而恒舒，則後文是也；後則不異本之末故，雖舒而恒卷，即前文是也。是故本末無礙，同為一品，意存於此。
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今通釋此下文，略作十門：一敘諸古說、二會數開合、三會主多少、四定會名義、五二位統收、六分成五相、七圓攝始終、八明法界人類、九法界事義、十隨文解釋。
今通釋此下文，略作十門：一敘諸古說、二會數開合、三會主多少、四定會名義、五二位統收、六分成五相、七圓攝始終、八明法界人類、九法界事義、十隨文解釋。
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初敘古中，諸說極多，難以備舉，且敘一二。一家云：此中知識有四十五人，後文殊不立，只有四十四人。初一是十信知識，次四十是十住等四十位知識，次二為等覺位知識，後一是妙覺位知識。以舊無補闕文，故但辨四十四五耳。光統等諸德並多同此說。更依一家，總不配位亦不懸科，但隨諸會依文散釋，即如五臺論及意法師等並同此釋。此二之中，前說於文小違，後說於義無妨，准思可見。
初敘古中，諸說極多，難以備舉，且敘一二。一家云：此中知識有四十五人，後文殊不立，只有四十四人。初一是十信知識，次四十是十住等四十位知識，次二為等覺位知識，後一是妙覺位知識。以舊無補闕文，故但辨四十四五耳。光統等諸德並多同此說。更依一家，總不配位亦不懸科，但隨諸會依文散釋，即如五臺論及意法師等並同此釋。此二之中，前說於文小違，後說於義無妨，准思可見。
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二明會數開合者，於中有六：一若約所攝之機，唯有三會，一攝比丘會、二攝龍王會、三攝善財會。功德雲已去，並同第三會攝，以所攝之機無差別故。二若就能化之主，有五十二會，謂初三及後第五十四普門城會，俱是文殊，無別主故；餘五十一各別人會，是故約主唯五十二也。三若約能所通辨，有五十五會，謂善財有五十三，比丘及龍各有一故。四若約主伴別分，有一百一十會，如下文辨。五若約散說所依，有三千大千世界微塵數會，如後文殊處說，此約引彼三乘機辨。六若約普賢德，有十方世界微塵數會，如下結通處辨。
二明會數開合者，於中有六：一若約所攝之機，唯有三會，一攝比丘會、二攝龍王會、三攝善財會。功德雲已去，並同第三會攝，以所攝之機無差別故。二若就能化之主，有五十二會，謂初三及後第五十四普門城會，俱是文殊，無別主故；餘五十一各別人會，是故約主唯五十二也。三若約能所通辨，有五十五會，謂善財有五十三，比丘及龍各有一故。四若約主伴別分，有一百一十會，如下文辨。五若約散說所依，有三千大千世界微塵數會，如後文殊處說，此約引彼三乘機辨。六若約普賢德，有十方世界微塵數會，如下結通處辨。
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三明會主多少者，有二重：一若唯就人說，有五十四人，謂於五十五會中四會唯一人，謂文殊；又有兩會各二人，謂遍友、眾藝，并童子、童女。是故會有五十五，主有五十四。二若約會顯人，有五十七人，謂於五十五會中二處各加一，謂遍友等可知。
三明會主多少者，有二重：一若唯就人說，有五十四人，謂於五十五會中四會唯一人，謂文殊；又有兩會各二人，謂遍友、眾藝，并童子、童女。是故會有五十五，主有五十四。二若約會顯人，有五十七人，謂於五十五會中二處各加一，謂遍友等可知。
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四定會名義者，問：此等諸會並無佛說，何得為經？答：此等並是傳法菩薩結集當時求法說法諸菩薩事，同上本會所現祇洹自在等法，令彼大眾覩已入法。雖無佛語，豈亦非經？問：前本會中佛雖無說，諸所現事並在佛會之中。今此乃在遠方異處說，非佛說、復不對佛，豈得為例？答：雖在遠處而不離本會，是故常在佛前。如上文中祇洹林內，一一境界尚攝十方一切佛剎，況此諸處而不攝耶？是故此五十五會不出本故名為一會，謂〈入法界品〉也。問：既此諸處並在祇洹，下文善財應見普賢及佛大眾在此重閣，何故乃見在金剛道場？答：以覺樹金剛為八會本故，是故不動覺樹遍諸會處。尋末見本，還在此故。又此會初普賢及佛在祇洹中，更無移動，見之覺樹；即此祇洹亦在樹下，思之可見。
四定會名義者，問：此等諸會並無佛說，何得為經？答：此等並是傳法菩薩結集當時求法說法諸菩薩事，同上本會所現祇洹自在等法，令彼大眾覩已入法。雖無佛語，豈亦非經？問：前本會中佛雖無說，諸所現事並在佛會之中。今此乃在遠方異處說，非佛說、復不對佛，豈得為例？答：雖在遠處而不離本會，是故常在佛前。如上文中祇洹林內，一一境界尚攝十方一切佛剎，況此諸處而不攝耶？是故此五十五會不出本故名為一會，謂〈入法界品〉也。問：既此諸處並在祇洹，下文善財應見普賢及佛大眾在此重閣，何故乃見在金剛道場？答：以覺樹金剛為八會本故，是故不動覺樹遍諸會處。尋末見本，還在此故。又此會初普賢及佛在祇洹中，更無移動，見之覺樹；即此祇洹亦在樹下，思之可見。
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五攝二位者，此五十五會二主統收，初文殊至後文殊。是文殊位屬般若門，後普賢一位屬法界門。非般若無以入法界，是故善財創見於文殊；非入法界無以顯般若，是故善財終見於普賢。是故二人寄二位以明入法界。又前文殊即法界甚深義，後普賢顯法界廣大義，是故二門相影具德。問：前中亦有功德雲等餘善知識，何故乃云總是文殊？答皆是文殊攝化德故，悉從文殊智慧大海所出世故，是故下文或云「文殊教我相黶法等。彌勒亦云：汝今得見諸善知識來我所，皆由文殊師利之所攝受。(勘之)」是故有形文殊作開覺之初緣，無相妙德結終之妙趣。於中有三：初一明始起於先際、二從「功德雲」下明善修於中際、後文殊明終歸於後際，此亦是一周之行相耳。就中際中，初四十人明位內行緣則寄四十心位，後十明位後行緣即位外所修等也。
五攝二位者，此五十五會二主統收，初文殊至後文殊。是文殊位屬般若門，後普賢一位屬法界門。非般若無以入法界，是故善財創見於文殊；非入法界無以顯般若，是故善財終見於普賢。是故二人寄二位以明入法界。又前文殊即法界甚深義，後普賢顯法界廣大義，是故二門相影具德。問：前中亦有功德雲等餘善知識，何故乃云總是文殊？答皆是文殊攝化德故，悉從文殊智慧大海所出世故，是故下文或云「文殊教我相黶法等。彌勒亦云：汝今得見諸善知識來我所，皆由文殊師利之所攝受。(勘之)」是故有形文殊作開覺之初緣，無相妙德結終之妙趣。於中有三：初一明始起於先際、二從「功德雲」下明善修於中際、後文殊明終歸於後際，此亦是一周之行相耳。就中際中，初四十人明位內行緣則寄四十心位，後十明位後行緣即位外所修等也。
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六分五相者，長科此文總為五相：一寄位修行相，有四十一人；二從「摩耶夫人」下有九會十一人，明會緣入實相；三彌勒一人，明攝德成因相；四後文殊一人，明智照無二相；五普賢一位，明顯因廣大相。又此五相亦是菩薩五種行相，一高行、二大行、三勝行、四深行、五廣行。
六分五相者，長科此文總為五相：一寄位修行相，有四十一人；二從「摩耶夫人」下有九會十一人，明會緣入實相；三彌勒一人，明攝德成因相；四後文殊一人，明智照無二相；五普賢一位，明顯因廣大相。又此五相亦是菩薩五種行相，一高行、二大行、三勝行、四深行、五廣行。
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七圓攝始終者，謂此諸會差別位中，一一各攝一切諸門，是故一位即有五十五及百一十并剎塵等。如一，一切亦爾，重重准之，但為寄法顯異，布之前後。思之可見。問：若一即具一切，善財何須廣歷諸位？答：此之所歷，並是一中之一切，故不出一也。問：若是一中之一切者，得一即得，彼何須更歷耶，答：得一即是歷多，是故同時無有障礙。思之可見。
七圓攝始終者，謂此諸會差別位中，一一各攝一切諸門，是故一位即有五十五及百一十并剎塵等。如一，一切亦爾，重重准之，但為寄法顯異，布之前後。思之可見。問：若一即具一切，善財何須廣歷諸位？答：此之所歷，並是一中之一切，故不出一也。問：若是一中之一切者，得一即得，彼何須更歷耶，答：得一即是歷多，是故同時無有障礙。思之可見。
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八法界人類，有二：先辨類別、後顯義相。前中，雖總通論有五十七人，收攝流類但有二十：一菩薩、二比丘、三尼、四優婆塞、五優婆夷、六童男、七童女、八天子、九天女、十外道、十一婆羅門、十二長者、十三博士、十四醫人、十五船師、十六國王、十七仙人、十八佛母、十九佛妃、二十神。二顯義相中，有四句：一約果攝化，總是佛智攝生之用，海印三昧之所顯現。二約因成行，總是菩薩成行攝生，但隨願力現形差別以應群機。三約義顯德，總是緣起法界之中人法門攝。四約相辨異，即是菩薩。五生所收，一息苦生、二隨類生、三勝生、四增上生、五最後生。於中菩薩有六，三處現身：一初文殊，為佛母故、本有緣故、初位劣故，唯一人也；二中間漸進現於二人，謂觀音、正趣也；後位成滿顯德勝故，具有三人，謂彌勒、文殊及普賢。餘人寄顯位別，至文當辨。
八法界人類，有二：先辨類別、後顯義相。前中，雖總通論有五十七人，收攝流類但有二十：一菩薩、二比丘、三尼、四優婆塞、五優婆夷、六童男、七童女、八天子、九天女、十外道、十一婆羅門、十二長者、十三博士、十四醫人、十五船師、十六國王、十七仙人、十八佛母、十九佛妃、二十神。二顯義相中，有四句：一約果攝化，總是佛智攝生之用，海印三昧之所顯現。二約因成行，總是菩薩成行攝生，但隨願力現形差別以應群機。三約義顯德，總是緣起法界之中人法門攝。四約相辨異，即是菩薩。五生所收，一息苦生、二隨類生、三勝生、四增上生、五最後生。於中菩薩有六，三處現身：一初文殊，為佛母故、本有緣故、初位劣故，唯一人也；二中間漸進現於二人，謂觀音、正趣也；後位成滿顯德勝故，具有三人，謂彌勒、文殊及普賢。餘人寄顯位別，至文當辨。
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九法界事義中，通下諸位總有十門：一正報法界、二依報法界、三現相法界、四表義法界、五言說法界、六義理法界、七業用法界、八說往因法界、九結自分法界、十推勝進法界。然此十門，同一緣起互融無礙，隨一皆具。於下文中有具不具，隨文准之。
九法界事義中，通下諸位總有十門：一正報法界、二依報法界、三現相法界、四表義法界、五言說法界、六義理法界、七業用法界、八說往因法界、九結自分法界、十推勝進法界。然此十門，同一緣起互融無礙，隨一皆具。於下文中有具不具，隨文准之。
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十釋文者，今依五相科釋此文。就初寄位修行相中，有四十一知識內，初文殊一人寄當十信知識，以信不成位，故不辨十人；餘四位成，故各有十。就初中分二：先明發起能化之緣、後「爾時尊者承力」下明成彼化事。初中三：先主伴出閣，明依本起末也。證如離念名善安住，法界數重名為樓閣，從此正證起後妙智名從閣出。同行者，智眷屬故，以文殊表是吉祥智故。菩薩，是內眷屬。餘力士等，外眷屬。十天者，梵云提婆，此云天，亦云神，同上初會中地神河神等，並是法門之神，如名准釋，此顯內報離染。次有八王，表法自在可知。此並顯文殊之威德耳。二俱到佛前、三設敬辭去，明就機救濟故。
十釋文者，今依五相科釋此文。就初寄位修行相中，有四十一知識內，初文殊一人寄當十信知識，以信不成位，故不辨十人；餘四位成，故各有十。就初中分二：先明發起能化之緣、後「爾時尊者承力」下明成彼化事。初中三：先主伴出閣，明依本起末也。證如離念名善安住，法界數重名為樓閣，從此正證起後妙智名從閣出。同行者，智眷屬故，以文殊表是吉祥智故。菩薩，是內眷屬。餘力士等，外眷屬。十天者，梵云提婆，此云天，亦云神，同上初會中地神河神等，並是法門之神，如名准釋，此顯內報離染。次有八王，表法自在可知。此並顯文殊之威德耳。二俱到佛前、三設敬辭去，明就機救濟故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二成化事中有三會則為三段。初攝比丘會中有二：初明身儀攝益，則令根熟起欲；二「爾時文殊告諸」下明語業攝益，則正授法門。前中有七：初覩勝緣、二起勝念、三攝勝機、四示勝境、五得勝益、六詣勝人、七蒙勝攝。初中，鶖子向會如盲，何故此中乃云得見？釋？以出本會故、承佛力故；二「見已」等者，以根熟故，作此勝念也；三「爾時」下攝勝機。於中，初總辨。六千比丘是所被機。從自房出者，表捨小涅槃也。向文殊者，表趣一乘道也。又文殊出閣辭佛南遊為化主故，鶖子出房辭佛南遊從為助化。引攝六千，正為所化。問：若爾，鶖子亦是大菩薩，何不同在閣？答：寄迹是聲聞，故不在彼。二「此六千」下別顯所被機，於中三：先標數位。共行者，同鶖子行，如上文殊同行菩薩，此亦如是。又釋：同彼鶖子相示聲聞，德實菩薩之行，故云共也。新出家者，未得羅漢果故。染習未深，明易迴故。又釋：新出小乘分別心家，已入三乘位，以鶖子是三乘之中法將故，引之新出。文殊是此一乘法將，方便引之。二「其名曰」下列名。比丘者，梵有三名，或云比呼、或云苾芻、或云比丘。此無正譯，義翻有三，謂怖魔、破惡及乞士。釋相可知。三「已曾」下歎德，於中有八句：初二句明宿有大因、三「性樂」下現有深信、四現行大願、五觀佛勝境、六了法實相、七大悲益物、八樂求佛果。「此等皆是」下結德由緣，謂明過去已蒙文殊攝護，是故今時還為救濟也。四「爾時」下明示勝境，於中二：初勸觀自分境，有六：一令觀身光勝、二眷屬勝、三威儀勝、四行處勝、五依果勝、六供養勝。二「海智」下勸觀勝進境，謂加持勝也。五「爾時」下明得勝益。於中，初聞讚悉喜是總句，下別有十三句益故歡喜也。於中分五：初五句明離障益。二「現見」下二句發心益。三「逮得」下二句成器益。四「長養」下三句增行益。五「悉見」下一句見佛益。六「時諸比丘」下明詣勝人，於中二：先白尊者等，起勝欲樂也。二往詣等，告來意也。七「爾時文殊」下明蒙勝攝，於中三：初象迴顧視者，明攝受之相；二比丘禮足明歸誠之相，合掌而立明佇聞說相；三「作如是念」下顯勝願熏心方堪受法。初願知法以得涅槃，後願身相等以得菩提。前中，如舍利弗者，約生空實相。釋迦者，約法空實相也。又釋：如舍利弗所依之釋迦，此則舉舍利而取釋迦也。上來文殊身儀攝化竟。自下第二語業授法中，文有二：先授自分法、二「爾時文殊」下授勝進法。前中亦二：先授法、二「彼諸比丘」下明益。前中三：初警告總標、二「何等」下別示行法、三「
二成化事中有三會則為三段。初攝比丘會中有二：初明身儀攝益，則令根熟起欲；二「爾時文殊告諸」下明語業攝益，則正授法門。前中有七：初覩勝緣、二起勝念、三攝勝機、四示勝境、五得勝益、六詣勝人、七蒙勝攝。初中，鶖子向會如盲，何故此中乃云得見？釋？以出本會故、承佛力故；二「見已」等者，以根熟故，作此勝念也；三「爾時」下攝勝機。於中，初總辨。六千比丘是所被機。從自房出者，表捨小涅槃也。向文殊者，表趣一乘道也。又文殊出閣辭佛南遊為化主故，鶖子出房辭佛南遊從為助化。引攝六千，正為所化。問：若爾，鶖子亦是大菩薩，何不同在閣？答：寄迹是聲聞，故不在彼。二「此六千」下別顯所被機，於中三：先標數位。共行者，同鶖子行，如上文殊同行菩薩，此亦如是。又釋：同彼鶖子相示聲聞，德實菩薩之行，故云共也。新出家者，未得羅漢果故。染習未深，明易迴故。又釋：新出小乘分別心家，已入三乘位，以鶖子是三乘之中法將故，引之新出。文殊是此一乘法將，方便引之。二「其名曰」下列名。比丘者，梵有三名，或云比呼、或云苾芻、或云比丘。此無正譯，義翻有三，謂怖魔、破惡及乞士。釋相可知。三「已曾」下歎德，於中有八句：初二句明宿有大因、三「性樂」下現有深信、四現行大願、五觀佛勝境、六了法實相、七大悲益物、八樂求佛果。「此等皆是」下結德由緣，謂明過去已蒙文殊攝護，是故今時還為救濟也。四「爾時」下明示勝境，於中二：初勸觀自分境，有六：一令觀身光勝、二眷屬勝、三威儀勝、四行處勝、五依果勝、六供養勝。二「海智」下勸觀勝進境，謂加持勝也。五「爾時」下明得勝益。於中，初聞讚悉喜是總句，下別有十三句益故歡喜也。於中分五：初五句明離障益。二「現見」下二句發心益。三「逮得」下二句成器益。四「長養」下三句增行益。五「悉見」下一句見佛益。六「時諸比丘」下明詣勝人，於中二：先白尊者等，起勝欲樂也。二往詣等，告來意也。七「爾時文殊」下明蒙勝攝，於中三：初象迴顧視者，明攝受之相；二比丘禮足明歸誠之相，合掌而立明佇聞說相；三「作如是念」下顯勝願熏心方堪受法。初願知法以得涅槃，後願身相等以得菩提。前中，如舍利弗者，約生空實相。釋迦者，約法空實相也。又釋：如舍利弗所依之釋迦，此則舉舍利而取釋迦也。上來文殊身儀攝化竟。自下第二語業授法中，文有二：先授自分法、二「爾時文殊」下授勝進法。前中亦二：先授法、二「彼諸比丘」下明益。前中三：初警告總標、二「何等」下別示行法、三「
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若善男子」下舉益勸修。別中十門以顯無盡，攝為五對：初二為一，謂大心敬佛；次二為一；謂求法修行；次二為一，謂依定起用，用者則是大悲方便，隨有受生不失正念，能於生死久處攝生，此即翻彼二乘怖生死見也；次二為一，嚴土攝生；後二為一，謂自行化人。又釋；前八自分、後二勝進可知。三舉益勸修中，舉十種益以勸修學：一生善益、二離染益、三超出等出小益、四生如來等入大益、五具足等大願益、六行菩薩行成行益、七住位益、八成果益、九降魔益、十制外益。二「彼諸」下正明聞法得益中有二：先明聞法得定益、二「得此」下明因定行成益。前中亦二：先明所得定體，謂所見徹過故云無礙，能見離曀故云淨眼。下明業用亦二：先見現在無礙，後「又能」下見過未無礙。前中，初見正覺及眾生；二見器世間，謂明所見境界廣大無邊，故云如來十眼境也；三聞前所見諸佛說；四他心通等，知前所見眾生根欲；五以生死智通知彼受生等。二知過未中八位各言十者，以應圓數顯無盡故。二明因得此定令行成立。初句標所得心，具十者廣無邊故，實際者深無底故；二主伴定；三主伴戒；四主伴智；五十明是智用，如〈十明品〉說，此是圓教攝機頓成大益故。創立大心乃得十地之後十明之用，以始攝終，如上〈發心功德品〉及〈小相品〉等說，餘教中則無此事。第二勝進中亦二：先教勸、後得益。不死通明者，大悲為因，離業繫故。又釋：離分段故。又釋：通明作用無休息故。不離此處等，有二：一不動此因出生果，故云生如來等。二不離一處能出佛身滿十方界，此是不死通明之力。具一切佛法者，明成果德之法。上來明攝比丘令入法界一會竟。此中明二乘迴心義，略作三門：一明迴之有無、二明迴心身位、三辨迴心至得(云云)。
若善男子」下舉益勸修。別中十門以顯無盡，攝為五對：初二為一，謂大心敬佛；次二為一；謂求法修行；次二為一，謂依定起用，用者則是大悲方便，隨有受生不失正念，能於生死久處攝生，此即翻彼二乘怖生死見也；次二為一，嚴土攝生；後二為一，謂自行化人。又釋；前八自分、後二勝進可知。三舉益勸修中，舉十種益以勸修學：一生善益、二離染益、三超出等出小益、四生如來等入大益、五具足等大願益、六行菩薩行成行益、七住位益、八成果益、九降魔益、十制外益。二「彼諸」下正明聞法得益中有二：先明聞法得定益、二「得此」下明因定行成益。前中亦二：先明所得定體，謂所見徹過故云無礙，能見離曀故云淨眼。下明業用亦二：先見現在無礙，後「又能」下見過未無礙。前中，初見正覺及眾生；二見器世間，謂明所見境界廣大無邊，故云如來十眼境也；三聞前所見諸佛說；四他心通等，知前所見眾生根欲；五以生死智通知彼受生等。二知過未中八位各言十者，以應圓數顯無盡故。二明因得此定令行成立。初句標所得心，具十者廣無邊故，實際者深無底故；二主伴定；三主伴戒；四主伴智；五十明是智用，如〈十明品〉說，此是圓教攝機頓成大益故。創立大心乃得十地之後十明之用，以始攝終，如上〈發心功德品〉及〈小相品〉等說，餘教中則無此事。第二勝進中亦二：先教勸、後得益。不死通明者，大悲為因，離業繫故。又釋：離分段故。又釋：通明作用無休息故。不離此處等，有二：一不動此因出生果，故云生如來等。二不離一處能出佛身滿十方界，此是不死通明之力。具一切佛法者，明成果德之法。上來明攝比丘令入法界一會竟。此中明二乘迴心義，略作三門：一明迴之有無、二明迴心身位、三辨迴心至得(云云)。
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自下第二攝龍王入法界會中有四：初結前起後、二辨說法處、三辨所說法、四所得益處中，辨法師釋云：覺城者，本覺也。東者，始覺也。大塔廟者，始覺覺本覺也。則於此處說普照法界者，則於始覺覺本覺處，覺心無初，從本已來遍照法界故。又日照三藏云：此城在南天竺，城東大塔是古佛塔，佛在世時已有此塔。三藏親到其所，其塔極大，東面鼓樂供養，西面不聞，於今現在。此處諸人處處唱善財歌詞。此城內人並有解脫分善根，堪為修道之器。有覺分者在此城內，故云覺城也。此則覺者之城，名為覺城。又釋：文中既云是過去諸佛所遊止處，佛既名覺，故知亦是覺者之城。又准釋下文，城山處所有名義，皆是法門之所表也。謂覺者，表於生死有覺察故。城者，防敵外難、內守德故，即覺用也。東者，開明之始。表是發覺之初，簡終位之覺故云也。塔廟者，顯此覺德是歸宗之所故也。若餘教中，託處表法，非處即法。此圓教中，所託之處即是所表之法，名義即事義故也。思准之。下文處意並同此。
自下第二攝龍王入法界會中有四：初結前起後、二辨說法處、三辨所說法、四所得益處中，辨法師釋云：覺城者，本覺也。東者，始覺也。大塔廟者，始覺覺本覺也。則於此處說普照法界者，則於始覺覺本覺處，覺心無初，從本已來遍照法界故。又日照三藏云：此城在南天竺，城東大塔是古佛塔，佛在世時已有此塔。三藏親到其所，其塔極大，東面鼓樂供養，西面不聞，於今現在。此處諸人處處唱善財歌詞。此城內人並有解脫分善根，堪為修道之器。有覺分者在此城內，故云覺城也。此則覺者之城，名為覺城。又釋：文中既云是過去諸佛所遊止處，佛既名覺，故知亦是覺者之城。又准釋下文，城山處所有名義，皆是法門之所表也。謂覺者，表於生死有覺察故。城者，防敵外難、內守德故，即覺用也。東者，開明之始。表是發覺之初，簡終位之覺故云也。塔廟者，顯此覺德是歸宗之所故也。若餘教中，託處表法，非處即法。此圓教中，所託之處即是所表之法，名義即事義故也。思准之。下文處意並同此。
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三所說經，從所詮立名，謂智用宏舒名為普照，所照深廣稱為法界，即是入法界經也。具足主伴，是圓教法門。
三所說經，從所詮立名，謂智用宏舒名為普照，所照深廣稱為法界，即是入法界經也。具足主伴，是圓教法門。
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四獲益中，初捨惡身、後堅勝心。此亦同前比丘住不退轉普賢菩提心位也。第二會竟。
四獲益中，初捨惡身、後堅勝心。此亦同前比丘住不退轉普賢菩提心位也。第二會竟。
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自下第三攝善財會。今通辨下文相別不同，略作十門：一明赴求差別、二修入眾別、三示方差別、四示處差別、五教問差別、六歎不歎別、七推不推別、八結不結別、九去不去別、十釋文。
自下第三攝善財會。今通辨下文相別不同，略作十門：一明赴求差別、二修入眾別、三示方差別、四示處差別、五教問差別、六歎不歎別、七推不推別、八結不結別、九去不去別、十釋文。
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初中有三句：初文殊自就覺城，以物機初劣未發心故，就之方攝。二功德雲已去，有善財往求，顯位成故、根漸勝故、已發心故，知識不就，顯法重人尊故。三末後普賢中，知識不就、善財不往，明法界位滿無來去故。
初中有三句：初文殊自就覺城，以物機初劣未發心故，就之方攝。二功德雲已去，有善財往求，顯位成故、根漸勝故、已發心故，知識不就，顯法重人尊故。三末後普賢中，知識不就、善財不往，明法界位滿無來去故。
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二修入眾別者，於中唯初位內有三會四眾，以是修故；餘位唯善財一身，以行別在人故。
二修入眾別者，於中唯初位內有三會四眾，以是修故；餘位唯善財一身，以行別在人故。
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三示方差別者，大位有三：初地前知識多在南方。地內無方。地後亦有南方之者，其南有四義：一是正義，如指南之說等，表所向非耶故。二是背闇向明義，表捨障向理故。三是離增減義，如日東出西沒是增減相，南離二邊，表中道法界。四是生義，謂南主其陽是其生義，北主其陰是滅義。此表善財因行漸增故顯生義，如來涅槃金棺北首表其滅義。於此四中，前二後一地前表之，其離增減義地後表之，地中正證離相故不可南表。地後顯業用，不同地內也。後文殊有示無方，表般若有加行，證無二也。末後普賢無示無方，表法界德圓，普遍故也。
三示方差別者，大位有三：初地前知識多在南方。地內無方。地後亦有南方之者，其南有四義：一是正義，如指南之說等，表所向非耶故。二是背闇向明義，表捨障向理故。三是離增減義，如日東出西沒是增減相，南離二邊，表中道法界。四是生義，謂南主其陽是其生義，北主其陰是滅義。此表善財因行漸增故顯生義，如來涅槃金棺北首表其滅義。於此四中，前二後一地前表之，其離增減義地後表之，地中正證離相故不可南表。地後顯業用，不同地內也。後文殊有示無方，表般若有加行，證無二也。末後普賢無示無方，表法界德圓，普遍故也。
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四示處者，有四句：初三賢未證散在諸處；二地上證真生在佛家，故多佛眾中等；三地後起用亦散隨緣；四普賢表因圓剋果，亦在佛所。
四示處者，有四句：初三賢未證散在諸處；二地上證真生在佛家，故多佛眾中等；三地後起用亦散隨緣；四普賢表因圓剋果，亦在佛所。
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五遣不遣中有二：初後二位無教遣而自往至。初謂文殊自往就故無人教，後普賢遍故眼開自見又至。後文殊般若智成，自見法界故不待教；餘位無此二義，皆有教遣。又若不教遣，即諸知識獨著於己，何成自行？又唯言知，一若不遣，餘求何成圓備之益？又若不遣，豈合一位不進昇後？
五遣不遣中有二：初後二位無教遣而自往至。初謂文殊自往就故無人教，後普賢遍故眼開自見又至。後文殊般若智成，自見法界故不待教；餘位無此二義，皆有教遣。又若不教遣，即諸知識獨著於己，何成自行？又唯言知，一若不遣，餘求何成圓備之益？又若不遣，豈合一位不進昇後？
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六歎不歎中三：初文殊亦歎亦不歎，謂善財未發心，但勸令發心，故不歎；後勸令發心已，方乃歎之，中間知識皆有歎，以發修進故，有不歎者應是略也。後文殊普賢不歎，以位成滿故。
六歎不歎中三：初文殊亦歎亦不歎，謂善財未發心，但勸令發心，故不歎；後勸令發心已，方乃歎之，中間知識皆有歎，以發修進故，有不歎者應是略也。後文殊普賢不歎，以位成滿故。
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七推不推中二，謂諸位知識皆有結自分仰推勝進。唯初一，後三無結無推，為顯人尊德滿故爾。何以有遣？謂表令位增故，顯法門別故。餘位有結有推，以因行未圓故。若爾，普賢等何以不推佛？以非因位善友攝故。
七推不推中二，謂諸位知識皆有結自分仰推勝進。唯初一，後三無結無推，為顯人尊德滿故爾。何以有遣？謂表令位增故，顯法門別故。餘位有結有推，以因行未圓故。若爾，普賢等何以不推佛？以非因位善友攝故。
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八結不結中，前諸文皆無結通，以行未究竟故；唯後普賢有結通十方等於塵剎，以普遍故、行滿故、事究竟故。
八結不結中，前諸文皆無結通，以行未究竟故；唯後普賢有結通十方等於塵剎，以普遍故、行滿故、事究竟故。
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九去不去中，唯末後二位無辭去故，文殊以離相故無去、普賢以德滿故無去；餘位非此，皆有辭去。若不辭去，封守一師，何得遍求法界知識？何成昇進之行？
九去不去中，唯末後二位無辭去故，文殊以離相故無去、普賢以德滿故無去；餘位非此，皆有辭去。若不辭去，封守一師，何得遍求法界知識？何成昇進之行？
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十釋文中，就覺城攝善財會，令成十信行中，文別有四：初明眾集顯所被機、二明觀機辨授說方便、三正說所授之法、四引起勝進之行。初中二：先總舉。二「時有」下別顯。別顯中，四眾優婆塞者，古翻名善宿男，今譯名近事男，謂親近比丘而承事故。女亦同之。又修達多，此名善施。婆須達多，此名財施。跋陀羅，此云賢。餘名准釋可知。第二「文殊知覺城人」下明觀機為授說方便中有二：初通標說意可知；二「觀察」下別觀善財，於中亦二：初觀其現生勝事、二「此童子者」下察其宿因德行。初中三：初總標、二別顯、三「善明相師」下總結。別中，由此福報財寶相起，立善財名，即善為因、財為果。又得此順道之財，故曰善財。又生時寶現為財，後歎其行德為善，亦如善現空生等。又《智論》釋常啼名等，准此可知。二歎其德行中，十句為五對：初曾供佛種善，明此善財已曾宿種解脫分善根也；二樂淨近友；三三業淨修；四求修果法；五心淨具行，以心無異念故淨如空，又無現煩惱等故。
十釋文中，就覺城攝善財會，令成十信行中，文別有四：初明眾集顯所被機、二明觀機辨授說方便、三正說所授之法、四引起勝進之行。初中二：先總舉。二「時有」下別顯。別顯中，四眾優婆塞者，古翻名善宿男，今譯名近事男，謂親近比丘而承事故。女亦同之。又修達多，此名善施。婆須達多，此名財施。跋陀羅，此云賢。餘名准釋可知。第二「文殊知覺城人」下明觀機為授說方便中有二：初通標說意可知；二「觀察」下別觀善財，於中亦二：初觀其現生勝事、二「此童子者」下察其宿因德行。初中三：初總標、二別顯、三「善明相師」下總結。別中，由此福報財寶相起，立善財名，即善為因、財為果。又得此順道之財，故曰善財。又生時寶現為財，後歎其行德為善，亦如善現空生等。又《智論》釋常啼名等，准此可知。二歎其德行中，十句為五對：初曾供佛種善，明此善財已曾宿種解脫分善根也；二樂淨近友；三三業淨修；四求修果法；五心淨具行，以心無異念故淨如空，又無現煩惱等故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問：此善財是何位菩薩？答：經無正斷，位相難明。或有判為地上菩薩，設後發心則是四種發心中後二位也，又是論中三發心內證發心也。或有說是實報凡夫，但有信心能求善友。今更准釋：應善趣信中行人。依圓教宗有其三位：一見聞位，則是善財次前生身，見聞如此普賢法故，成彼解脫分善根故，如歎德中辨者是。二是解行位，頓修如此五位行法，如善財此生所成至普賢位者是。三證入位，即因位窮終潛同果海，善財來生是也。若爾，善財定是何位？謂是何位？以在信是信位，在住是住位。一身歷五位，隨在則彼位遍一切，故如普賢位。餘義准宗思釋。第三「文殊如象迴」下明正說所授之法中二：先明攝機許說。身首俱迴如象王，現身攝受相。觀察自視，明意攝受相。告而許說，明語攝受相。二「則為」下正宣所說，說佛果法，令成信故、令彼發心求此果故。八句之中，初一總、後七別。別中，初三妙用攝生德，一明為機出世、二放光集眾法、三正說所說法；後四明體相圓備德，於中前二後二，各先相、後體可知。第四「爾時文殊」下明引成勝進行，於中有三：初文殊南行引發、二善財隨逐求救、三文殊象迴攝受。初中、先結前、後遊行南方生後也。前中，令成信位菩提之心，故云歡喜等也。顯明過去善根者，令彼過去所修善根，由今菩提心故更得增長，使不失沒，故云顯明也。不捨本座等者，明不離覺城而遍遊故也，同上不起覺樹至六天等，如上已釋。若爾，童子亦如文殊，不去而遍諸位，准之。二善財隨逐中有二：先經家敘事、二善財說偈求救。於中有三十四頌，分二：初四傷已迷淪不能自出、後三十歎文殊德請求救濟。前中四頌通皆具有惑、業、苦，三別分三：初二起惑、次一造業、後一苦轉。初中，三有等，起惑處也。癡闇等，起惑因也。惡魔等，起惑緣也。三毒等，正起惑也。就造業中，初二句失正行、後二句成耶行。就苦報中，慳等舉餓鬼因，下結成苦果可知。就第二三十頌中亦二：初九歎文殊德求其救厄，悕離生死之苦；後二十一歎德求其與法，悕成行得果。又前希離凡地苦，後望離二乘樂。又前望得涅槃，後望得菩提。初中九頌，歎文殊九種功德：一悲智德、二慈惠德、三法化德、四願滿德、五救苦德、六自在德、七力用德、八善淨德、九淨眼德。又前八及後頌，皆初三句歎德，下一句求救。二「遠離」下求菩提法中分四：初二求示果法，令知所求菩提；次一求見三世諸佛，成菩提行緣；次十七正求能得菩提因行，是故皆云乘，或云道也；後一結請。就因行中分四。初五歎智悲定攝德、次三歎十度行圓德、
問：此善財是何位菩薩？答：經無正斷，位相難明。或有判為地上菩薩，設後發心則是四種發心中後二位也，又是論中三發心內證發心也。或有說是實報凡夫，但有信心能求善友。今更准釋：應善趣信中行人。依圓教宗有其三位：一見聞位，則是善財次前生身，見聞如此普賢法故，成彼解脫分善根故，如歎德中辨者是。二是解行位，頓修如此五位行法，如善財此生所成至普賢位者是。三證入位，即因位窮終潛同果海，善財來生是也。若爾，善財定是何位？謂是何位？以在信是信位，在住是住位。一身歷五位，隨在則彼位遍一切，故如普賢位。餘義准宗思釋。第三「文殊如象迴」下明正說所授之法中二：先明攝機許說。身首俱迴如象王，現身攝受相。觀察自視，明意攝受相。告而許說，明語攝受相。二「則為」下正宣所說，說佛果法，令成信故、令彼發心求此果故。八句之中，初一總、後七別。別中，初三妙用攝生德，一明為機出世、二放光集眾法、三正說所說法；後四明體相圓備德，於中前二後二，各先相、後體可知。第四「爾時文殊」下明引成勝進行，於中有三：初文殊南行引發、二善財隨逐求救、三文殊象迴攝受。初中、先結前、後遊行南方生後也。前中，令成信位菩提之心，故云歡喜等也。顯明過去善根者，令彼過去所修善根，由今菩提心故更得增長，使不失沒，故云顯明也。不捨本座等者，明不離覺城而遍遊故也，同上不起覺樹至六天等，如上已釋。若爾，童子亦如文殊，不去而遍諸位，准之。二善財隨逐中有二：先經家敘事、二善財說偈求救。於中有三十四頌，分二：初四傷已迷淪不能自出、後三十歎文殊德請求救濟。前中四頌通皆具有惑、業、苦，三別分三：初二起惑、次一造業、後一苦轉。初中，三有等，起惑處也。癡闇等，起惑因也。惡魔等，起惑緣也。三毒等，正起惑也。就造業中，初二句失正行、後二句成耶行。就苦報中，慳等舉餓鬼因，下結成苦果可知。就第二三十頌中亦二：初九歎文殊德求其救厄，悕離生死之苦；後二十一歎德求其與法，悕成行得果。又前希離凡地苦，後望離二乘樂。又前望得涅槃，後望得菩提。初中九頌，歎文殊九種功德：一悲智德、二慈惠德、三法化德、四願滿德、五救苦德、六自在德、七力用德、八善淨德、九淨眼德。又前八及後頌，皆初三句歎德，下一句求救。二「遠離」下求菩提法中分四：初二求示果法，令知所求菩提；次一求見三世諸佛，成菩提行緣；次十七正求能得菩提因行，是故皆云乘，或云道也；後一結請。就因行中分四。初五歎智悲定攝德、次三歎十度行圓德、
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次四歎二利滅障德、後五歎隨事攝生德。第三文殊攝受中分五：初迴視歎善明受之相、二「是故善男子」下教近善友問菩薩行、三說偈歎德令其喜修、四指示後位令其趣入、五「時善財」下慶聞辭退依教趣求。就第二教近友問行中，初教近善友、二教請問行。於中十句，初一句總、後九句別。別中，一問創修行法、二問行成滿法、三問淨治行法、四問淨已圓成法、五問從行出行法、六問念持所行道、七問緣彼差別境界道、八問增長法用、九問攝成普賢行亦是攝別成普行。此上九種皆依前起後，可知。三偈頌中十頌，分二：初一歎善財已成行令喜、後九歎普賢行令修初。一教發大願為行之本。次二舉普賢行，勸彼令求，一舉行、一勸求。後六辨普賢行令修：一多聞法行；二多見佛行；三順教修行；四一切處行；五一切時行；六成大益行，謂有眾生聞彼普賢名號者，還成彼行得大菩提。上來明信位成滿竟。就第四指示後位、第五慶聞辭退此二段文，若約會分即屬前會，以是前位善友說故；若約法分即屬後位，以是後位之方便故。
次四歎二利滅障德、後五歎隨事攝生德。第三文殊攝受中分五：初迴視歎善明受之相、二「是故善男子」下教近善友問菩薩行、三說偈歎德令其喜修、四指示後位令其趣入、五「時善財」下慶聞辭退依教趣求。就第二教近友問行中，初教近善友、二教請問行。於中十句，初一句總、後九句別。別中，一問創修行法、二問行成滿法、三問淨治行法、四問淨已圓成法、五問從行出行法、六問念持所行道、七問緣彼差別境界道、八問增長法用、九問攝成普賢行亦是攝別成普行。此上九種皆依前起後，可知。三偈頌中十頌，分二：初一歎善財已成行令喜、後九歎普賢行令修初。一教發大願為行之本。次二舉普賢行，勸彼令求，一舉行、一勸求。後六辨普賢行令修：一多聞法行；二多見佛行；三順教修行；四一切處行；五一切時行；六成大益行，謂有眾生聞彼普賢名號者，還成彼行得大菩提。上來明信位成滿竟。就第四指示後位、第五慶聞辭退此二段文，若約會分即屬前會，以是前位善友說故；若約法分即屬後位，以是後位之方便故。
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今通辨下文諸善知識，略作四門：一明求善友意、二顯善知識義、三料簡文段、四消釋本文。
今通辨下文諸善知識，略作四門：一明求善友意、二顯善知識義、三料簡文段、四消釋本文。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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初中何故文殊不即為其一切宣說，而令善財廣歷多處求善友者，釋云：意乃多端，略論八種。一為軌範故，謂諸菩薩於佛聖法恒修二行，謂求法、說法。經云「明諸菩薩求法不懈、說法無悋。」此中顯斯二行示諸眾生，是故善財成求法之妙軌、善友現說法之良規，使諸眾生軌此躅成行，即佛花常敷、廣嚴恒著者也。二行緣勝故，謂成行之要莫不以良友為先，如阿難言：「善知識是半梵行。」佛言：「不爾。是全梵行。」經云「阿闍世王若不用耆婆語者，來月七日定墮地獄。是故我言得道之來莫若善友。」又如論說「迦旃延令應入地獄弟子而得聖果」等。又經言「善知識者是大因緣，能令汝等當得見佛。」又下文云「善知識者是奇特法」等。由是要用，是故善財求之無足。三破見慢故，令善財等新學菩薩破自憍慢及執見故，令其求法，不簡男女、長幼、貴賤、道俗、尊卑、神天、外道，但卑身屈辱務存得法。經云「有知法者，若老若少，應當恭敬，猶如諸天奉事帝釋。」四寄成行故。問：此善財得一法門足成修行，何不修習，乃遊歷無厭？答：即此廣求，成就菩薩事善友行及求法行；縱不得法，此已成行，況皆得彼未曾得法，慧眼開明見真法界。如《花手經》中求法千歲而不得聞，因茲捨命生佛土等，此即是其所得之法，謂得行法故也。問：何不觀空入理，乃隨事諠諠，豈成菩薩甚深之行？答：即此隨事常見理故，是故遍遊而未甞有去。問：若未甞有去仍有遍遊，何不未嘗有去而不去也？答：亦相似，以去不去無二相故。若爾，何不座而有，去外去坐？亦相似，以俱無性故。五寄現位故，謂廣寄善友，顯信等五位差別之相，文處可見。問：何故善財不向佛所求法？答：表因行未圓，未至佛故，不到佛所也。六顯深廣故，謂表顯佛法廣無邊故。諸知識雖有位極法雲，猶稱我唯知此一法門，豈能了知諸大菩薩無量行相？表顯佛法深無底故。善財縱位至登地，猶云而我未知云何菩薩行菩薩道等。況今具縛少善凡夫，微有所解，便自謂解一切佛法，起慢自高、𣣋蔑他人，恥有不知，便臆斷經論，自陷陷人，何悲之甚。八顯緣起故，善財與善友同成一緣起，以能入所入無二相故，是故無善友之外善財，故彰一即一切，明善財歷諸位也；無善財之外善友，故顯一切即一，明多位成在於善財也。由是卷舒自在相融無礙，思之可知。
初中何故文殊不即為其一切宣說，而令善財廣歷多處求善友者，釋云：意乃多端，略論八種。一為軌範故，謂諸菩薩於佛聖法恒修二行，謂求法、說法。經云「明諸菩薩求法不懈、說法無悋。」此中顯斯二行示諸眾生，是故善財成求法之妙軌、善友現說法之良規，使諸眾生軌此躅成行，即佛花常敷、廣嚴恒著者也。二行緣勝故，謂成行之要莫不以良友為先，如阿難言：「善知識是半梵行。」佛言：「不爾。是全梵行。」經云「阿闍世王若不用耆婆語者，來月七日定墮地獄。是故我言得道之來莫若善友。」又如論說「迦旃延令應入地獄弟子而得聖果」等。又經言「善知識者是大因緣，能令汝等當得見佛。」又下文云「善知識者是奇特法」等。由是要用，是故善財求之無足。三破見慢故，令善財等新學菩薩破自憍慢及執見故，令其求法，不簡男女、長幼、貴賤、道俗、尊卑、神天、外道，但卑身屈辱務存得法。經云「有知法者，若老若少，應當恭敬，猶如諸天奉事帝釋。」四寄成行故。問：此善財得一法門足成修行，何不修習，乃遊歷無厭？答：即此廣求，成就菩薩事善友行及求法行；縱不得法，此已成行，況皆得彼未曾得法，慧眼開明見真法界。如《花手經》中求法千歲而不得聞，因茲捨命生佛土等，此即是其所得之法，謂得行法故也。問：何不觀空入理，乃隨事諠諠，豈成菩薩甚深之行？答：即此隨事常見理故，是故遍遊而未甞有去。問：若未甞有去仍有遍遊，何不未嘗有去而不去也？答：亦相似，以去不去無二相故。若爾，何不座而有，去外去坐？亦相似，以俱無性故。五寄現位故，謂廣寄善友，顯信等五位差別之相，文處可見。問：何故善財不向佛所求法？答：表因行未圓，未至佛故，不到佛所也。六顯深廣故，謂表顯佛法廣無邊故。諸知識雖有位極法雲，猶稱我唯知此一法門，豈能了知諸大菩薩無量行相？表顯佛法深無底故。善財縱位至登地，猶云而我未知云何菩薩行菩薩道等。況今具縛少善凡夫，微有所解，便自謂解一切佛法，起慢自高、𣣋蔑他人，恥有不知，便臆斷經論，自陷陷人，何悲之甚。八顯緣起故，善財與善友同成一緣起，以能入所入無二相故，是故無善友之外善財，故彰一即一切，明善財歷諸位也；無善財之外善友，故顯一切即一，明多位成在於善財也。由是卷舒自在相融無礙，思之可知。
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第二釋知識義者，有二：先通、後別。通論真善知識，有其三類：一人、二法、三人法合辨。初人中，有六：一有人雖能濟其現苦，而不勸修善，非真善友。二雖勸修世善，免於惡趣，而不勸修向出世路，亦非真友。三雖修二乘出世善行，免三界苦，而不勸行菩薩之道，亦非真友。四雖勸修菩薩道，免於二乘，猶存相善，亦非真友。五要勸眾生修無相行，方為真善知識。此依《佛藏經》及《智論》等辨。六要勸令具普賢行願，方名究竟真善知識。此上並是行善知識，以行引機，故唯屬人。二法善知識，亦有六重：一人天法、二二乘法、三初教法、四終教法、五頓教法、六圓教法。依此等法以成正行，故名善友，但隨教權實，辨真善友。三人法合辨中亦六重，謂於上六位法各說一門以授機緣，即人法雙辨也。以此是解善知識說法授人，不同前位真善友等，准之可解。今此下文，於上三位六門之內有通有別，通即六門皆有，別唯未後，以並成就普賢行故。又〈離世間品〉有十種善知識，亦於此敘之。二別辨下文諸善知識皆具前三，此三位中各有三義。且人中三者，初聞名等為方便、二正見人為得法界、三問法等彰其德。二法中三者，初言教為方便、二智眼所得為得法界、三通明業用以顯其德。三人法合辨中，初聞名至處為方便、二見人得法為得法界、三說往因及推勝進以顯其德。下諸知識，皆准此知。
第二釋知識義者，有二：先通、後別。通論真善知識，有其三類：一人、二法、三人法合辨。初人中，有六：一有人雖能濟其現苦，而不勸修善，非真善友。二雖勸修世善，免於惡趣，而不勸修向出世路，亦非真友。三雖修二乘出世善行，免三界苦，而不勸行菩薩之道，亦非真友。四雖勸修菩薩道，免於二乘，猶存相善，亦非真友。五要勸眾生修無相行，方為真善知識。此依《佛藏經》及《智論》等辨。六要勸令具普賢行願，方名究竟真善知識。此上並是行善知識，以行引機，故唯屬人。二法善知識，亦有六重：一人天法、二二乘法、三初教法、四終教法、五頓教法、六圓教法。依此等法以成正行，故名善友，但隨教權實，辨真善友。三人法合辨中亦六重，謂於上六位法各說一門以授機緣，即人法雙辨也。以此是解善知識說法授人，不同前位真善友等，准之可解。今此下文，於上三位六門之內有通有別，通即六門皆有，別唯未後，以並成就普賢行故。又〈離世間品〉有十種善知識，亦於此敘之。二別辨下文諸善知識皆具前三，此三位中各有三義。且人中三者，初聞名等為方便、二正見人為得法界、三問法等彰其德。二法中三者，初言教為方便、二智眼所得為得法界、三通明業用以顯其德。三人法合辨中，初聞名至處為方便、二見人得法為得法界、三說往因及推勝進以顯其德。下諸知識，皆准此知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第三明科文分齊。增數有十，初總為一，謂各一位故。二依遠法師分二：初親近善友；後「告言」下結聽聞正法，其繫念思及如說行，並攝在聞中。就近友中有四，初聞善友、二求善友、三見善友、四請問法。就初聞善友中亦四，初列國名，是通處；二山名，是別處；三善友名；四教往詣。二求善友中有三：一初聞心喜、二禮足辭去、三漸行訪友。三見善友中二：初往見、後設禮退住。四請問中三：一向已發心，明已有機；二而未知等，問行法；三我聞等，歎德。請近善友竟。二聞正法中二：初歎其發心、後正為說法。說法中，初說證量法門、後仰推等說教量法門。此上科文諸位多同、少有不同者。三依辨法師分三分：初聞名求覓等是加行位、二受其所說是正證法界、三仰推勝進是後得位。四依衍法師等分為四量：一初聞名等是教量、二依教尋求是信量、三見彼依正是比量、四聞彼所說為現量，此四即是聞、思、修、證也。五有諸德分五：於上第四現量中開出自分、勝進二位，餘同前辨。六依意法師等分作六分：一明求詣心行、二明敬諮問、三讚說己知以授善財、四說己未知、五更示知者勸令往詣、六辭退造彼。七或分為七，於此六中第二內，先見、後敬故也。八或分為八，於此六中第三內，先讚發心、後說己法。九或分為九，於此八中第五內，先指示、後勸往。十或分為十、於上九中第六內、先致敬、後辭去，謂一求、二見、三禮、四問、五讚、六說、七推、八指、九敬、十去。此上增數十種科中，初五約位科、後五約會科。
第三明科文分齊。增數有十，初總為一，謂各一位故。二依遠法師分二：初親近善友；後「告言」下結聽聞正法，其繫念思及如說行，並攝在聞中。就近友中有四，初聞善友、二求善友、三見善友、四請問法。就初聞善友中亦四，初列國名，是通處；二山名，是別處；三善友名；四教往詣。二求善友中有三：一初聞心喜、二禮足辭去、三漸行訪友。三見善友中二：初往見、後設禮退住。四請問中三：一向已發心，明已有機；二而未知等，問行法；三我聞等，歎德。請近善友竟。二聞正法中二：初歎其發心、後正為說法。說法中，初說證量法門、後仰推等說教量法門。此上科文諸位多同、少有不同者。三依辨法師分三分：初聞名求覓等是加行位、二受其所說是正證法界、三仰推勝進是後得位。四依衍法師等分為四量：一初聞名等是教量、二依教尋求是信量、三見彼依正是比量、四聞彼所說為現量，此四即是聞、思、修、證也。五有諸德分五：於上第四現量中開出自分、勝進二位，餘同前辨。六依意法師等分作六分：一明求詣心行、二明敬諮問、三讚說己知以授善財、四說己未知、五更示知者勸令往詣、六辭退造彼。七或分為七，於此六中第二內，先見、後敬故也。八或分為八，於此六中第三內，先讚發心、後說己法。九或分為九，於此八中第五內，先指示、後勸往。十或分為十、於上九中第六內、先致敬、後辭去，謂一求、二見、三禮、四問、五讚、六說、七推、八指、九敬、十去。此上增數十種科中，初五約位科、後五約會科。
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第四釋文中，今且依位五分科釋：一舉法勸修、二依教趣入、三推求簡擇、四正得法界、五仰推勝進。
第四釋文中，今且依位五分科釋：一舉法勸修、二依教趣入、三推求簡擇、四正得法界、五仰推勝進。
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就此初位發心住知識內五分中，初舉勸內有四：一處名、二人名、三教問、四歎德。初處中國者，表攝生分齊之義。但此十住之初，是信地所欣，故名可樂。山者，隨相閑靜，賢聖所居，亦是修三昧之所。若約法，即表住位高出信門之上。名和合者，比丘在中得三昧相應，故云和合。又令善財與住位相應，亦名和合。又辨法師云：聞熏與解性和合，轉成聖人依，故入發心住也。二人名中，比丘義，如前釋。為創出外凡故，以比丘表之。勘天竺本，梵名迷伽室利，迷伽此名雲、室利此云德，順彼應名雲德比丘。但雲有四義：一普遍義、二澤潤義、三蔭覆義、四注雨義。德亦四義：一定德、二福德、三悲德、四智德。於雲四義，如次配釋可知。又定眼普開，如雲見佛好德，境智立名。又普眼見佛多故如雲，有斯德故以立其名。此經是于奠本，翻名功德雲，義亦相似可知。三「汝詣彼」下勸往教問。問中，十問同前，是故舉初二乃至十也。四「善男子」下歎彼比丘德，令其喜去。舉法勸修竟。
就此初位發心住知識內五分中，初舉勸內有四：一處名、二人名、三教問、四歎德。初處中國者，表攝生分齊之義。但此十住之初，是信地所欣，故名可樂。山者，隨相閑靜，賢聖所居，亦是修三昧之所。若約法，即表住位高出信門之上。名和合者，比丘在中得三昧相應，故云和合。又令善財與住位相應，亦名和合。又辨法師云：聞熏與解性和合，轉成聖人依，故入發心住也。二人名中，比丘義，如前釋。為創出外凡故，以比丘表之。勘天竺本，梵名迷伽室利，迷伽此名雲、室利此云德，順彼應名雲德比丘。但雲有四義：一普遍義、二澤潤義、三蔭覆義、四注雨義。德亦四義：一定德、二福德、三悲德、四智德。於雲四義，如次配釋可知。又定眼普開，如雲見佛好德，境智立名。又普眼見佛多故如雲，有斯德故以立其名。此經是于奠本，翻名功德雲，義亦相似可知。三「汝詣彼」下勸往教問。問中，十問同前，是故舉初二乃至十也。四「善男子」下歎彼比丘德，令其喜去。舉法勸修竟。
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第二依教趣入中，聞法歡喜者，知有所向故。悲戀者，荷深恩故。
第二依教趣入中，聞法歡喜者，知有所向故。悲戀者，荷深恩故。
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第三推求簡擇中二：初登山者，明見心陟位故；二「於彼」下明尋求實義。七日者，古說表度七方便，方見本位。又亦應是於彼山處先淨身語七支之失，然後得見真善知識。
第三推求簡擇中二：初登山者，明見心陟位故；二「於彼」下明尋求實義。七日者，古說表度七方便，方見本位。又亦應是於彼山處先淨身語七支之失，然後得見真善知識。
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第四「爾時善財見彼」下明正得法界。於中五：初見人、二設禮、三諮問、四讚問、五正說。初中，見在山頂者，表茲住位不退之際。靜思經行者，明修般舟三昧等故，亦是一行三昧故。又靜思修止，經行成觀。又是《賢護》等經，思惟諸佛現前三昧之相狀也。二禮中，右遶是極尊敬相。三諮問中二：先白已發心，顯有法器，令其易說。二問所未知，彰已渴法，令起悲速說。下文諸處皆同此釋。問中，雖前教十問下諸位內多存此二，依勘梵本，應云而未知菩薩於菩薩道應云何學、應云何行。此即先解後行，文處可解。我聞大師善能宣暢者，依梵本，應云我聞大師於諸菩薩善能教授、善能教誡。此即由教授成前解，由教誡成前行，傳譯存略故，總云宣暢。下諸文皆同此釋。四讚問中二，先總、後別。別中九句，同前所教。初二句正同，餘句不次。三入菩薩境，是前緣菩薩境也。四出生等，亦同。五廣心，是前增廣等。六具足等，是前具普賢行。七隨順等，是前滿足等。八於生死等，是前究竟等。九有為等，是前清淨及正念等，此竝以他心智稱根而歎。五「善男子」下正示法界。於中有二：先示義、後「我唯」下結名。前中二：先明所得法體、二「普照」下明其業用。前中，解脫力者，正法師云：此是發心住體，謂本解性，由大乘聞熏習故，轉凡夫依，令其得脫，故名解脫。依此所證，能證智名之為力。今釋：此是依定所發作用無礙稱為解脫，如不思議解脫等，於一塵處見多世界。今此亦爾，不離此處見十方佛依正差別，是此解脫之力用耳。言逮得慧眼者，然此解脫有能小處容致廣大，有於一處而見一切，今於二中偏取能見、不取能致，故云於彼逮得此也。此別簡定所得法體。二明用中二：先通：後別。通論此眼見一切世界等，非但見佛。普照等，釋慧眼也。境界無礙，釋方便也。除一切障，釋清淨也。二「一切佛化」下別辨見佛。先明能見之力，謂陀羅尼，此云總持，以念惠為性。然有多種，或法持、或佛等持，今簡法等持，故云佛也。然佛中亦有法身報化，今簡法報，但取化佛，故云一切佛化也。是故所見之佛種種形色等，竝是化身佛也。二正明所見佛中，先見佛身，初東方、後類九方。二「種種」下見佛作用。於中，先見佛隨機現種種依正、二見佛於眾決定說法。二「善男子」下結名分齊中，普門者，簡異別門故，謂別門中或見一方二方一佛二佛等，皆不稱十方，今不依彼故云普門。此門若開，普見十方塵數諸佛，如文所顯。光明者，顯所見分明故。此普門光明，是前普照也。觀察者，所見審細故，是前觀察也。正念者，見時
第四「爾時善財見彼」下明正得法界。於中五：初見人、二設禮、三諮問、四讚問、五正說。初中，見在山頂者，表茲住位不退之際。靜思經行者，明修般舟三昧等故，亦是一行三昧故。又靜思修止，經行成觀。又是《賢護》等經，思惟諸佛現前三昧之相狀也。二禮中，右遶是極尊敬相。三諮問中二：先白已發心，顯有法器，令其易說。二問所未知，彰已渴法，令起悲速說。下文諸處皆同此釋。問中，雖前教十問下諸位內多存此二，依勘梵本，應云而未知菩薩於菩薩道應云何學、應云何行。此即先解後行，文處可解。我聞大師善能宣暢者，依梵本，應云我聞大師於諸菩薩善能教授、善能教誡。此即由教授成前解，由教誡成前行，傳譯存略故，總云宣暢。下諸文皆同此釋。四讚問中二，先總、後別。別中九句，同前所教。初二句正同，餘句不次。三入菩薩境，是前緣菩薩境也。四出生等，亦同。五廣心，是前增廣等。六具足等，是前具普賢行。七隨順等，是前滿足等。八於生死等，是前究竟等。九有為等，是前清淨及正念等，此竝以他心智稱根而歎。五「善男子」下正示法界。於中有二：先示義、後「我唯」下結名。前中二：先明所得法體、二「普照」下明其業用。前中，解脫力者，正法師云：此是發心住體，謂本解性，由大乘聞熏習故，轉凡夫依，令其得脫，故名解脫。依此所證，能證智名之為力。今釋：此是依定所發作用無礙稱為解脫，如不思議解脫等，於一塵處見多世界。今此亦爾，不離此處見十方佛依正差別，是此解脫之力用耳。言逮得慧眼者，然此解脫有能小處容致廣大，有於一處而見一切，今於二中偏取能見、不取能致，故云於彼逮得此也。此別簡定所得法體。二明用中二：先通：後別。通論此眼見一切世界等，非但見佛。普照等，釋慧眼也。境界無礙，釋方便也。除一切障，釋清淨也。二「一切佛化」下別辨見佛。先明能見之力，謂陀羅尼，此云總持，以念惠為性。然有多種，或法持、或佛等持，今簡法等持，故云佛也。然佛中亦有法身報化，今簡法報，但取化佛，故云一切佛化也。是故所見之佛種種形色等，竝是化身佛也。二正明所見佛中，先見佛身，初東方、後類九方。二「種種」下見佛作用。於中，先見佛隨機現種種依正、二見佛於眾決定說法。二「善男子」下結名分齊中，普門者，簡異別門故，謂別門中或見一方二方一佛二佛等，皆不稱十方，今不依彼故云普門。此門若開，普見十方塵數諸佛，如文所顯。光明者，顯所見分明故。此普門光明，是前普照也。觀察者，所見審細故，是前觀察也。正念者，見時
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不亂故，是上除障等也。上是能見，諸佛是所見，三昧是彼見所依定。創入住位光明念佛三昧廣見佛者，以佛是究竟所依本故。自分竟。依佛方成餘行故。
不亂故，是上除障等也。上是能見，諸佛是所見，三昧是彼見所依定。創入住位光明念佛三昧廣見佛者，以佛是究竟所依本故。自分竟。依佛方成餘行故。
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第五「豈能了知」下明仰推勝進中二：先總、後別。前中豈能了知等者，顯己於彼實不能知。不知何法？謂菩薩圓滿等，即名為智行。障無不盡，故云清淨。德無不備，故云圓滿。二「諸大菩薩」下別顯，有二十一門，各先舉所得定門、後辨業用差別。初十明念佛勝德圓備、後十一念佛妙用自在。前中，初一具見佛主伴依正，故名圓滿普照。二念佛令眾生離倒之德，故名清淨。總中圓淨，依此應知。三念佛是處非處等十力之德，亦是大力那羅延等十力。四念佛於法無倒，能說能授，亦是菩薩心於法無倒故，能見佛已聞法受持。五以達佛海智分別如來，約能念智為名。六念佛微細境，謂一念具八相等，如前後說，故云自在。下位菩薩總不能見上位菩薩，雖見不能證入故名也。七以念佛常住，故云無倒。八念佛應機未曾斷絕，故云隨時等也。九念佛依土現身。十念窮三際佛。第二明妙用自在門中，初一念佛遍滿一切差別境中；二念佛涅槃相，故云寂靜；三念佛超時不離時；四念佛身滿法界，故云廣大；五念佛毛孔重現；六念佛於一切處現成正覺，故名莊嚴；七念佛光照離染轉淨法輪；八唯心念佛；九由念佛故見所作業，由如鏡像無體有相，離執著染，故云淨業；十念佛修生功德嚴真如法界；十一念佛大智等功德遍照法界等。十住第一位竟。
第五「豈能了知」下明仰推勝進中二：先總、後別。前中豈能了知等者，顯己於彼實不能知。不知何法？謂菩薩圓滿等，即名為智行。障無不盡，故云清淨。德無不備，故云圓滿。二「諸大菩薩」下別顯，有二十一門，各先舉所得定門、後辨業用差別。初十明念佛勝德圓備、後十一念佛妙用自在。前中，初一具見佛主伴依正，故名圓滿普照。二念佛令眾生離倒之德，故名清淨。總中圓淨，依此應知。三念佛是處非處等十力之德，亦是大力那羅延等十力。四念佛於法無倒，能說能授，亦是菩薩心於法無倒故，能見佛已聞法受持。五以達佛海智分別如來，約能念智為名。六念佛微細境，謂一念具八相等，如前後說，故云自在。下位菩薩總不能見上位菩薩，雖見不能證入故名也。七以念佛常住，故云無倒。八念佛應機未曾斷絕，故云隨時等也。九念佛依土現身。十念窮三際佛。第二明妙用自在門中，初一念佛遍滿一切差別境中；二念佛涅槃相，故云寂靜；三念佛超時不離時；四念佛身滿法界，故云廣大；五念佛毛孔重現；六念佛於一切處現成正覺，故名莊嚴；七念佛光照離染轉淨法輪；八唯心念佛；九由念佛故見所作業，由如鏡像無體有相，離執著染，故云淨業；十念佛修生功德嚴真如法界；十一念佛大智等功德遍照法界等。十住第一位竟。
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第二治地住位中，五門同前。
第二治地住位中，五門同前。
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初舉法勸修中，前既推己不知，誰能知耶？故今指示後位勸令修入。於中言海門者，此國近在南海，城門向海，故名也。又表觀海門開，見治地法界，故以為名。比丘同前。海雲者，此比丘常在海岸，觀緣起大海及彼海上人法莊嚴遍覆如雲，從所觀為名，如菩提薩埵等。又表此比丘內具勝德深廣如海，外應群機雨法若雲。又所觀法界深廣如海，能觀大智周遍如雲，故從境智為名。勸往教問，同前可知。二「善男子」下歎彼勝德，有十句：初一總、餘九別。具因善者，地前善也。大地是地上，大力是佛地。次二能歎因令增廣。次二令行願淨現。次二令二利德滿。三「時善財」下設敬辭去。
初舉法勸修中，前既推己不知，誰能知耶？故今指示後位勸令修入。於中言海門者，此國近在南海，城門向海，故名也。又表觀海門開，見治地法界，故以為名。比丘同前。海雲者，此比丘常在海岸，觀緣起大海及彼海上人法莊嚴遍覆如雲，從所觀為名，如菩提薩埵等。又表此比丘內具勝德深廣如海，外應群機雨法若雲。又所觀法界深廣如海，能觀大智周遍如雲，故從境智為名。勸往教問，同前可知。二「善男子」下歎彼勝德，有十句：初一總、餘九別。具因善者，地前善也。大地是地上，大力是佛地。次二能歎因令增廣。次二令行願淨現。次二令二利德滿。三「時善財」下設敬辭去。
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第二「爾時善財」下明依教趣求中，先心念法門，顯無散動故、溫前所得故、悕望後位故、長養淨心故。二身步漸進至於後位。
第二「爾時善財」下明依教趣求中，先心念法門，顯無散動故、溫前所得故、悕望後位故、長養淨心故。二身步漸進至於後位。
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第三見已敬請中二：先設敬、後申請。於中，先申己意樂；二「而未知」下正請所要，十句，初五句問自行、後五問利他行，一一各二，謂背凡向佛、捨生死向佛果。初一約轉位，餘多約喻，准釋可知。
第三見已敬請中二：先設敬、後申請。於中，先申己意樂；二「而未知」下正請所要，十句，初五句問自行、後五問利他行，一一各二，謂背凡向佛、捨生死向佛果。初一約轉位，餘多約喻，准釋可知。
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第四「爾時海雲」下明示法界中二：初歎法器為授法方便、後正示法界令其修學。前中亦二：先問答審定；二「善男子」下正歎其德，於中初總歎、二「得普門」下別歎。別歎中，初十句歎能發之德，謂具此德者方能發心；二「大悲心」下十句歎所發心德，謂具此十德是菩提心。前中，初「得」字貫下九句，後「者」字亦通前九門。其初，普門普照等，多是前功德雲處所得之法，亦是宿有普賢種性故也。十心中，增數有十一：初四攝生心，一救現苦；二授現樂；三滅當苦；四除彼因，謂惡業也。次二滅障心，一斷煩惱障、二除所知障。次二證理心，一正證、二後得。後三赴佛心，一見佛身、二順佛量智、三究佛理智。二「善男子」下示已法界。於中有五，初觀察大海為證門方便、二得見法界無礙依正、三領受所流無邊教法、四傳授眾生同入法界、五結己所知唯一非餘。初中十二年者，有人釋：觀十二因緣大海故。有云：住菩薩十二住故。有云：此是十住之第二，故云十二也。觀海中，初二句是總舉所觀能觀、下十句別顯觀相。此中十種，與〈十地品〉中大海十相有同有別，准釋可知。「善男子我如是」下重更研覈令海門開。二從「作是已」下明海門既開，見法界依正，於中先見依報、後見正報。前中四：初見蓮花出，明依真法界淨土集成。二「百萬」下明外相莊嚴，有二十句，初十一明眾生世間莊嚴、後九器世間莊嚴。三「彼寶蓮花」下明出所因，亦是智正覺世間莊嚴，於中亦十句可知。四「隨順世間」下結歎無盡，謂據實唯佛境故，總不可說。若約方便順於世間，說亦不盡。二「見彼花上」下明見正報佛身，有二十句，初十明佛果德備、後十明妙用自在，竝可知。三「時如來」下明受所流教，於中有五，初摩頂身加顯攝受之相。二「說普眼」下明所說經法。普眼者，從所詮為目，此是總名；「唯如來境」下十種別名，准釋可知。三「善男子我從」下總顯己聞。四「假使」下別辨所聞法廣。五「我於佛所」下別顯己有廣聞持力。此十持力中，皆先舉所聞廣法、後辨能持大力。以大海等墨等書一品不盡，於一日中以此十持受爾所阿僧祇品，如是於千二百歲一一日新受，以此普眼經是一乘無盡修多羅故也。四「其有十方」下明傳授眾生同入此法，可知。五「善男子」下結己所知。
第四「爾時海雲」下明示法界中二：初歎法器為授法方便、後正示法界令其修學。前中亦二：先問答審定；二「善男子」下正歎其德，於中初總歎、二「得普門」下別歎。別歎中，初十句歎能發之德，謂具此德者方能發心；二「大悲心」下十句歎所發心德，謂具此十德是菩提心。前中，初「得」字貫下九句，後「者」字亦通前九門。其初，普門普照等，多是前功德雲處所得之法，亦是宿有普賢種性故也。十心中，增數有十一：初四攝生心，一救現苦；二授現樂；三滅當苦；四除彼因，謂惡業也。次二滅障心，一斷煩惱障、二除所知障。次二證理心，一正證、二後得。後三赴佛心，一見佛身、二順佛量智、三究佛理智。二「善男子」下示已法界。於中有五，初觀察大海為證門方便、二得見法界無礙依正、三領受所流無邊教法、四傳授眾生同入法界、五結己所知唯一非餘。初中十二年者，有人釋：觀十二因緣大海故。有云：住菩薩十二住故。有云：此是十住之第二，故云十二也。觀海中，初二句是總舉所觀能觀、下十句別顯觀相。此中十種，與〈十地品〉中大海十相有同有別，准釋可知。「善男子我如是」下重更研覈令海門開。二從「作是已」下明海門既開，見法界依正，於中先見依報、後見正報。前中四：初見蓮花出，明依真法界淨土集成。二「百萬」下明外相莊嚴，有二十句，初十一明眾生世間莊嚴、後九器世間莊嚴。三「彼寶蓮花」下明出所因，亦是智正覺世間莊嚴，於中亦十句可知。四「隨順世間」下結歎無盡，謂據實唯佛境故，總不可說。若約方便順於世間，說亦不盡。二「見彼花上」下明見正報佛身，有二十句，初十明佛果德備、後十明妙用自在，竝可知。三「時如來」下明受所流教，於中有五，初摩頂身加顯攝受之相。二「說普眼」下明所說經法。普眼者，從所詮為目，此是總名；「唯如來境」下十種別名，准釋可知。三「善男子我從」下總顯己聞。四「假使」下別辨所聞法廣。五「我於佛所」下別顯己有廣聞持力。此十持力中，皆先舉所聞廣法、後辨能持大力。以大海等墨等書一品不盡，於一日中以此十持受爾所阿僧祇品，如是於千二百歲一一日新受，以此普眼經是一乘無盡修多羅故也。四「其有十方」下明傳授眾生同入此法，可知。五「善男子」下結己所知。
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第五「豈能盡知」下仰推勝進。於中二：先總舉；二「何以故」下十句別辨，初五自分行、後五入佛果行。皆云海者，以此比丘但知自一海，更有多海非己能知，故皆推也。第二治地住竟。
第五「豈能盡知」下仰推勝進。於中二：先總舉；二「何以故」下十句別辨，初五自分行、後五入佛果行。皆云海者，以此比丘但知自一海，更有多海非己能知，故皆推也。第二治地住竟。
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第三修行住位中亦五。
第三修行住位中亦五。
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初舉法勸修中，六十由旬者，古人云：修六度行故。海岸國者，此國在海濱故。天竺梵本名海岸楞伽道。解云：此國通向楞伽山故也。又到勝流法界之岸故。又前入於海門，今達到海岸故也。善往者，巧入理住。又身住虛空，行路無礙，名為善住。勸往教問，敬遶辭退，竝可知。略無歎德。
初舉法勸修中，六十由旬者，古人云：修六度行故。海岸國者，此國在海濱故。天竺梵本名海岸楞伽道。解云：此國通向楞伽山故也。又到勝流法界之岸故。又前入於海門，今達到海岸故也。善往者，巧入理住。又身住虛空，行路無礙，名為善住。勸往教問，敬遶辭退，竝可知。略無歎德。
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第二「爾時善財」下依教趣入中，先憶念前法隨路而行有十句中，初念彼教法、次思惟彼義、次修習法行、後入深正證攝法除障。
第二「爾時善財」下依教趣入中，先憶念前法隨路而行有十句中，初念彼教法、次思惟彼義、次修習法行、後入深正證攝法除障。
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第三見已敬請中四：初至彼推求見其依報。二「見彼」下明見正報。以智住無相，身遊虛空。下天等供養，有十句，明眷屬行。三「爾時善財」下親臨設敬。四「白言」下申己請意。初十句問於法起行、後「我聞大聖」下十句問行起勝用。前中十種皆從微至著，准釋可知。後十中，初二句明不離三寶行、次「不捨大願」下二句明二利行、次「不捨佛剎」下二句明攝佛依正行、次「不離有為」下二句明悲智無住行、後「常聞」下二句明攝法行。
第三見已敬請中四：初至彼推求見其依報。二「見彼」下明見正報。以智住無相，身遊虛空。下天等供養，有十句，明眷屬行。三「爾時善財」下親臨設敬。四「白言」下申己請意。初十句問於法起行、後「我聞大聖」下十句問行起勝用。前中十種皆從微至著，准釋可知。後十中，初二句明不離三寶行、次「不捨大願」下二句明二利行、次「不捨佛剎」下二句明攝佛依正行、次「不離有為」下二句明悲智無住行、後「常聞」下二句明攝法行。
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第四「爾時善住」下正示法界中二：初歎其發法器、二「我已成就」下示已法界。於中四：初總標法門，謂證法界無障礙義，能令隨事用亦無礙也。二「我已修習」下釋上法門。初釋上成就義，謂修習明了故也。「逮得」下釋無礙義，謂照達所作，名無礙慧光。則十二句是照用自在無礙之相。剎那者，此云念頃，於一彈指頃有六十剎那，一百二十剎那名一呾剎那，同此間瞬息頃。六十呾剎那名一羅婆，三十羅婆名一摩睺妬路，此云須臾。三十摩睺妬路名一日一夜。「何以」下釋成無礙義。無所有者，稱理性故。無作者，無功用故。天竺本名無體性無作神力。三「善男子」下顯法門業用中三：初總舉通用、二「於一念」下明速至十方見佛供養聞法等行、三「若有眾生」下明利物不空行、四結名可知。天竺本云得普速疾不空超度究竟無盡菩薩解脫。解云：速至十方名普疾超度，供佛利生名不空，此用無限故云究竟無盡。
第四「爾時善住」下正示法界中二：初歎其發法器、二「我已成就」下示已法界。於中四：初總標法門，謂證法界無障礙義，能令隨事用亦無礙也。二「我已修習」下釋上法門。初釋上成就義，謂修習明了故也。「逮得」下釋無礙義，謂照達所作，名無礙慧光。則十二句是照用自在無礙之相。剎那者，此云念頃，於一彈指頃有六十剎那，一百二十剎那名一呾剎那，同此間瞬息頃。六十呾剎那名一羅婆，三十羅婆名一摩睺妬路，此云須臾。三十摩睺妬路名一日一夜。「何以」下釋成無礙義。無所有者，稱理性故。無作者，無功用故。天竺本名無體性無作神力。三「善男子」下顯法門業用中三：初總舉通用、二「於一念」下明速至十方見佛供養聞法等行、三「若有眾生」下明利物不空行、四結名可知。天竺本云得普速疾不空超度究竟無盡菩薩解脫。解云：速至十方名普疾超度，供佛利生名不空，此用無限故云究竟無盡。
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第五仰推勝進中二：初別辨二十門淨戒、「善男子」下總無量皆不能知說。第三修行竟。
第五仰推勝進中二：初別辨二十門淨戒、「善男子」下總無量皆不能知說。第三修行竟。
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第四生貴住中，五分同前。
第四生貴住中，五分同前。
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初舉法勸修中，國通、城別。名自在者，良醫於此攝化自在，故以為名。又表此位中種姓尊貴生在佛家，是故國名自在。城名呪藥者，謂於此城中放三昧光破無明闇，如呪除鬼病。說輪字法破餘煩惱，如藥療餘病。以此良醫者，天竺本名達閉多。解云：此是種類之號，在南天竺，如此方吳楚等類。但此類中，此人善醫故，能以法藥善治惑病，故以為名。以此寄當無流位故，滅障義顯，故以表之。彌加者，此翻名雲，謂能注法雨潤益眾生故名也。略無歎德，餘同前辨。
初舉法勸修中，國通、城別。名自在者，良醫於此攝化自在，故以為名。又表此位中種姓尊貴生在佛家，是故國名自在。城名呪藥者，謂於此城中放三昧光破無明闇，如呪除鬼病。說輪字法破餘煩惱，如藥療餘病。以此良醫者，天竺本名達閉多。解云：此是種類之號，在南天竺，如此方吳楚等類。但此類中，此人善醫故，能以法藥善治惑病，故以為名。以此寄當無流位故，滅障義顯，故以表之。彌加者，此翻名雲，謂能注法雨潤益眾生故名也。略無歎德，餘同前辨。
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第二「爾時善財」下依教趣人中，思念前法使純熟成滿。十句中，初二句念所得所具、次「正念佛」下二句念所歸所離、次「念善知識」下二句念所求所度、次「於一切」下二句明護煩惱行、後「悉能」下二句護小乘行。以此熏心，增其正行。漸至等，明進至後處。
第二「爾時善財」下依教趣人中，思念前法使純熟成滿。十句中，初二句念所得所具、次「正念佛」下二句念所歸所離、次「念善知識」下二句念所求所度、次「於一切」下二句明護煩惱行、後「悉能」下二句護小乘行。以此熏心，增其正行。漸至等，明進至後處。
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第三見敬申請中四：先入見依報。二見正報法堂顯其正位。說輪字莊嚴光經者，明所說教法。有本錯作「論」字，諸德種種解釋。近勘兩本梵經，皆名「輪」字，請則改正。謂三藏解云：輪有多義。一約字相，《楞伽》中字輪圓滿，如象跡等。二約所詮，盡理周備，如輪滿足。三約用，謂下所言不虛等，有傳授義滅惑義，如法輪等。即輪字，教法詮示，莊嚴光行。除障為光，證理為嚴。三「時善財」下親近設敬。四「白言」下申情請問。問，中初二句為總、後十句為別，竝准釋可知。
第三見敬申請中四：先入見依報。二見正報法堂顯其正位。說輪字莊嚴光經者，明所說教法。有本錯作「論」字，諸德種種解釋。近勘兩本梵經，皆名「輪」字，請則改正。謂三藏解云：輪有多義。一約字相，《楞伽》中字輪圓滿，如象跡等。二約所詮，盡理周備，如輪滿足。三約用，謂下所言不虛等，有傳授義滅惑義，如法輪等。即輪字，教法詮示，莊嚴光行。除障為光，證理為嚴。三「時善財」下親近設敬。四「白言」下申情請問。問，中初二句為總、後十句為別，竝准釋可知。
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第四「爾時良醫」下明示法界中二：初敬歎法器、後授己法門。前中四：初審其發心。二敬禮供養。何故禮者？古釋云：顯敬法重人故，明諸弟子修行法時敬法具，顯師即不爾，已有過教之德，是故於弟子常有敬法之必，但身事不得起禮。今此以心行難明，故現相表之。又云：敬其道器也。又云：不輕末學也。今更釋：以菩提心是佛因故，重其果而敬其因，此敬則是行菩薩行故，示此軌則令眾倣學。又釋：佛果大心不足為難，創起大心此則為難，是故經云「發心畢竟二不別，如是二心前心難。自未得度先度他，故我頂禮初發心。」又釋：此心希有，能廣出生，是故敬禮。如新翻《法界無差別論》中，敬禮菩提心者，如世間人禮白分初月不禮滿等，以希現故、滿月由此故。三「敬重」下明言中歎德中三：初十歎大心功德能。初二為佛果依正性。性者因也，以菩提心是因法，故皆云性。次二成所化因。次二成業行因。次二願智因，謂願常隨有，智恒離欲。後二為大果因，謂菩提涅槃也。二「為一切佛」下十句，為十王敬護。三「彼為安慰」下明得敬護之因，亦十句可知。四「善男子」下汎明一切菩薩勝德中二：初法說；二「菩薩為大風」下十三句約喻顯德，准釋可知。二「爾時良醫」下示已法界中二：初口光集眾，說法廣益；二還昇本坐，方示已法界。問：前既敬禮，今何故復坐？答：前未與法，非弟子故，致敬無咎；今現師位，是故還坐。所言不虛者，言必饒益故。天竺本名得妙音陀羅尼法門。解云：即是此中分別知天龍等語言是也。業用及結名可知。
第四「爾時良醫」下明示法界中二：初敬歎法器、後授己法門。前中四：初審其發心。二敬禮供養。何故禮者？古釋云：顯敬法重人故，明諸弟子修行法時敬法具，顯師即不爾，已有過教之德，是故於弟子常有敬法之必，但身事不得起禮。今此以心行難明，故現相表之。又云：敬其道器也。又云：不輕末學也。今更釋：以菩提心是佛因故，重其果而敬其因，此敬則是行菩薩行故，示此軌則令眾倣學。又釋：佛果大心不足為難，創起大心此則為難，是故經云「發心畢竟二不別，如是二心前心難。自未得度先度他，故我頂禮初發心。」又釋：此心希有，能廣出生，是故敬禮。如新翻《法界無差別論》中，敬禮菩提心者，如世間人禮白分初月不禮滿等，以希現故、滿月由此故。三「敬重」下明言中歎德中三：初十歎大心功德能。初二為佛果依正性。性者因也，以菩提心是因法，故皆云性。次二成所化因。次二成業行因。次二願智因，謂願常隨有，智恒離欲。後二為大果因，謂菩提涅槃也。二「為一切佛」下十句，為十王敬護。三「彼為安慰」下明得敬護之因，亦十句可知。四「善男子」下汎明一切菩薩勝德中二：初法說；二「菩薩為大風」下十三句約喻顯德，准釋可知。二「爾時良醫」下示已法界中二：初口光集眾，說法廣益；二還昇本坐，方示已法界。問：前既敬禮，今何故復坐？答：前未與法，非弟子故，致敬無咎；今現師位，是故還坐。所言不虛者，言必饒益故。天竺本名得妙音陀羅尼法門。解云：即是此中分別知天龍等語言是也。業用及結名可知。
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第五「云何能說」下仰推勝進中三：初一句總舉。二「彼諸菩薩」下別顯，十句悉是言音字句施設等，繁廣如海，勝進深入非已能知。三「逮得」下結彼所得深妙之法。第四生貴住竟。
第五「云何能說」下仰推勝進中三：初一句總舉。二「彼諸菩薩」下別顯，十句悉是言音字句施設等，繁廣如海，勝進深入非已能知。三「逮得」下結彼所得深妙之法。第四生貴住竟。
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第五方便具足住中，五分同前。
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初舉法勸修中，住林者，行德建立名林，安固不動稱住。又此長者栖薄大林長道之所，因以為名。又住三昧身內，廣現佛境依正因果如林。長者名解脫者，有財有德名為長者。身內容現無邊佛境，定用自在名為解脫。
初舉法勸修中，住林者，行德建立名林，安固不動稱住。又此長者栖薄大林長道之所，因以為名。又住三昧身內，廣現佛境依正因果如林。長者名解脫者，有財有德名為長者。身內容現無邊佛境，定用自在名為解脫。
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第二「爾時善財」下依教趣入中，初念法熏修也、二「如是念已」下明身遊涉。前中，初一句總念前法、二「入菩薩」下六句明利他行、三「堅固菩薩」下十句明自分行成、四「逮得普眼」下十句明勝進行立。二身遊中，十二年者，古人云：自分勝進各修六度，故以表之。後漸至後處。
第二「爾時善財」下依教趣入中，初念法熏修也、二「如是念已」下明身遊涉。前中，初一句總念前法、二「入菩薩」下六句明利他行、三「堅固菩薩」下十句明自分行成、四「逮得普眼」下十句明勝進行立。二身遊中，十二年者，古人云：自分勝進各修六度，故以表之。後漸至後處。
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第三正敬請中三：先推求簡擇，見已設敬；二「作如是念」下生勝欲樂，起難遭想，以悕望多年今方見故，九句可知；三「白言」下申意請問。諸文皆先述己力發菩提心，然後請法。以此文驗，即知欲受大法，要須發菩提心；若不發此心，非此法器。是故諸文皆先定發心。或善友重問，然後為說，此為佛法之大轍，應思記之。請中三：初申自欲樂、二「我聞大聖」下歎德勸說、三「唯願」下結請令說。前中四：初十句，欲窮佛寶境界；二「欲聞一切佛法」下十句，欲窮盡法寶、僧寶境界，各五句可知；三「欲得一切諸佛菩薩因緣」下十句，明欲窮盡十藏源底；四「欲滿諸願」下十句，明欲令萬行圓備。欠一句。二「白言我聞」下歎德勸說中，初歎能善教，令餘菩薩離障得果；二「其心」下歎其自心常淨具德；三「唯願」下結請可知。
第三正敬請中三：先推求簡擇，見已設敬；二「作如是念」下生勝欲樂，起難遭想，以悕望多年今方見故，九句可知；三「白言」下申意請問。諸文皆先述己力發菩提心，然後請法。以此文驗，即知欲受大法，要須發菩提心；若不發此心，非此法器。是故諸文皆先定發心。或善友重問，然後為說，此為佛法之大轍，應思記之。請中三：初申自欲樂、二「我聞大聖」下歎德勸說、三「唯願」下結請令說。前中四：初十句，欲窮佛寶境界；二「欲聞一切佛法」下十句，欲窮盡法寶、僧寶境界，各五句可知；三「欲得一切諸佛菩薩因緣」下十句，明欲窮盡十藏源底；四「欲滿諸願」下十句，明欲令萬行圓備。欠一句。二「白言我聞」下歎德勸說中，初歎能善教，令餘菩薩離障得果；二「其心」下歎其自心常淨具德；三「唯願」下結請可知。
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第四「時解脫長者」下示法界中三：初入定默示、二出定告示、三結唯知此一。初中亦三，先具緣入定內，文殊憶念力者，善財善友不捨之力。攝剎從境為目，旋持從智為名。攝彼剎隨己智轉，含攝總持故為號。二「入已」下明法界業用無礙之相。於中，初身內現佛三種世間實報因果；二「或於一剎」下明現佛八相權化攝生；三「善財悉聞」下明善財入前法界，聞彼身內佛所說法，又見彼身內佛神力等。二「爾時解脫」下明出定告示中亦三：初舉法門體、二正辨業用、三勸修令入。初中，無礙有四義：一者一一如來各具一切無礙莊嚴、二者一一如來互遍無礙、三者一切如來莊嚴悉皆入此長者身內、四長者徹見十方佛海。此文具四，故云無礙。二「得此法門」下正顯業用中四：初略見十方各方剎塵佛；二「若欲見安樂」下隨心廣見一切諸佛，皆佛不來此而令此見、此不往彼而常見彼，如是無礙；三「知一切」下釋不來往知見所由中，先標，有五對：初一對標下，釋何以無從至以能見所見俱在夢中各無自體，何所來至？以夢無處所故。此約體釋。二對中如電等，約佛大用有四種義：一照水現影，以應機故；二破闇見道，滅眾生障故；三不可執持，以離相無礙故；四速滅不住，以非世攝故。心水定澄能現彼像，水亦不去電亦不來，而像無不現故也。三如幻對中，以幻心無礙故，能現無礙之幻佛。於幻身內現多幻佛無所障礙，此是緣起相由門中自在之義，思准之。四如響對中，釋上聞佛說法音聲等。「如是知」下結知，證入故得自在。四「善男子當知」下通結，所作皆由自心，以諸佛境界遍滿一切，但以心垢對之不見；若修治自心，令離障得定，諸佛境界當處便現故云也。三「是故善男子」下勸其修學，是前所說由自心得，故勸以十法修治息心，謂一以善長心、二以法潤心、三於境鍊心、四以懃策心、五以定攝心、六以智洗心、七以惠反照心、八法純熟心、九等佛果心、十十力照心。下結己唯一可知。
第四「時解脫長者」下示法界中三：初入定默示、二出定告示、三結唯知此一。初中亦三，先具緣入定內，文殊憶念力者，善財善友不捨之力。攝剎從境為目，旋持從智為名。攝彼剎隨己智轉，含攝總持故為號。二「入已」下明法界業用無礙之相。於中，初身內現佛三種世間實報因果；二「或於一剎」下明現佛八相權化攝生；三「善財悉聞」下明善財入前法界，聞彼身內佛所說法，又見彼身內佛神力等。二「爾時解脫」下明出定告示中亦三：初舉法門體、二正辨業用、三勸修令入。初中，無礙有四義：一者一一如來各具一切無礙莊嚴、二者一一如來互遍無礙、三者一切如來莊嚴悉皆入此長者身內、四長者徹見十方佛海。此文具四，故云無礙。二「得此法門」下正顯業用中四：初略見十方各方剎塵佛；二「若欲見安樂」下隨心廣見一切諸佛，皆佛不來此而令此見、此不往彼而常見彼，如是無礙；三「知一切」下釋不來往知見所由中，先標，有五對：初一對標下，釋何以無從至以能見所見俱在夢中各無自體，何所來至？以夢無處所故。此約體釋。二對中如電等，約佛大用有四種義：一照水現影，以應機故；二破闇見道，滅眾生障故；三不可執持，以離相無礙故；四速滅不住，以非世攝故。心水定澄能現彼像，水亦不去電亦不來，而像無不現故也。三如幻對中，以幻心無礙故，能現無礙之幻佛。於幻身內現多幻佛無所障礙，此是緣起相由門中自在之義，思准之。四如響對中，釋上聞佛說法音聲等。「如是知」下結知，證入故得自在。四「善男子當知」下通結，所作皆由自心，以諸佛境界遍滿一切，但以心垢對之不見；若修治自心，令離障得定，諸佛境界當處便現故云也。三「是故善男子」下勸其修學，是前所說由自心得，故勸以十法修治息心，謂一以善長心、二以法潤心、三於境鍊心、四以懃策心、五以定攝心、六以智洗心、七以惠反照心、八法純熟心、九等佛果心、十十力照心。下結己唯一可知。
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第五仰推勝進中，初一句總、次五句別顯行體無礙、次「於一切諸方」下明行用自在。然諸文仰推有二類：一即於自己法門之內更有深細，非己能知，即如此文及前位等；二推異類法門非己能知，如前第三住中推菩薩戒等。上下諸文皆此應知。第五住竟。
第五仰推勝進中，初一句總、次五句別顯行體無礙、次「於一切諸方」下明行用自在。然諸文仰推有二類：一即於自己法門之內更有深細，非己能知，即如此文及前位等；二推異類法門非己能知，如前第三住中推菩薩戒等。上下諸文皆此應知。第五住竟。
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第六正心住中，初舉法勸修內，國名頂者，此在閻浮最南畔處，故云頂也，表第六般若終極故也。海幢者，古人云：定深如海，智勝若幢。又釋：定身獨出名幢，業用繁多云海。設敬辭退中，歎德悲泣者，傷已無始不逢善友，今遇會心原故也。又指示般若門，荷恩深故。
第六正心住中，初舉法勸修內，國名頂者，此在閻浮最南畔處，故云頂也，表第六般若終極故也。海幢者，古人云：定深如海，智勝若幢。又釋：定身獨出名幢，業用繁多云海。設敬辭退中，歎德悲泣者，傷已無始不逢善友，今遇會心原故也。又指示般若門，荷恩深故。
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第二「爾時善財」下依教趣入，謂念前趣後。念中，初二句總；下十句別，一能入慧、二所證理、三所攝德、四所起用，次四了知剎海，後二受持行願。皆是解脫業用難知，同名不思議也。三漸趣至後。
第二「爾時善財」下依教趣入，謂念前趣後。念中，初二句總；下十句別，一能入慧、二所證理、三所攝德、四所起用，次四了知剎海，後二受持行願。皆是解脫業用難知，同名不思議也。三漸趣至後。
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第三見敬請中，初見彼依報，推求簡擇；二見正報，靜處安禪。
第三見敬請中，初見彼依報，推求簡擇；二見正報，靜處安禪。
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第四從「三昧正受」下正示法界。於中七，初辨法體、二示法界業用、三令善財觀證法界、四出定歎德、五問答現名、六問答現用、七結唯知一。初中，身安不動，心寂無覺。七轉已息，唯第八持身。定前加行誓願力故，令於定身起諸業用。若圓教中，融攝法界自在無礙故，業用無方未曾起念。總有十四門，初足下出長者等眾，明修行之初以施為首。二從兩膝出剎利等者，具云剎帝利。剎，此云土田。帝利，此云主，則王種。王種以福化人，婆羅門以智化導。三從腰出仙人者，以多著斷常，故兩邊出也。三岐杖於上安居，持瓶洗淨用也。西域外道多執此瓶杖。四脇出龍。五胸德字出阿修羅。六背出二乘者，與大乘正面相背故也。此是貪他財，故慈觀治也。嗔無情物，故教緣起觀。是耶見愚，故教巧觀法體無二我也。七肩出夜叉。八腹出緊那羅等。九口出輪王。十兩目出日。十一眉間出帝釋。十二額出梵王。十三頭出菩薩，以十波羅密教化眾生。十四頂上出佛者，明極果尊勝故，於中二：先十二位攝菩薩眾、後二十事攝雜類眾。前中，初平等法者，令道場菩薩速成佛果，齊諸古佛也。二普門法者，因位既滿，令攝別歸普。三普莊嚴法者，以灌頂受職，普嚴法門授第九位，令其修學。四堅固山法者，第八住中成三業離過，不動故也。又令不捨此不動，而進受第九無礙說法，是故方云堅固如山。五海藏者，以第八住無生藏海，授與第七，令其修學故。六普境界法者，以七住中善巧周遍所緣境法，住與第六，令其修學。七自性地音聲法者，六住中讚毀自性但有言聲，授與五住，令其修學。八隨順世間法者，令第四住進修五住，隨於世間五明等法。九厭離法者，令第三住厭離世間，向於第四出世住故。十長養法藏者，令此受持第三住，聞持陀羅尼甚深法故。十一精進法者，策此初心，令更進修至後故。十二信行者，住前信中菩薩何以不言菩薩者，以不成位，但是行故。言無盡法者，令修普賢無盡行故。問：准依此文，十住滿後即至道場成佛，而不說十行等者何也？答？此是普賢十住，攝後諸位皆在此中，顯一位即一切位故。是故一位滿後即至佛地，如上十行等後成佛，同此也。此是以位攝位門。若以行攝位，即十信滿心成佛，如〈賢首品〉說。此之一轍，非此圓教，餘處總無，正是一乘宗之大例。自下二十門，為諸天竝是入法界之器，非是世法。一以色究竟天，雖是長壽終歸有盡，今為說法身平等無盡法。二者初禪梵王，有慈不普，為說大慈普覆眾生。三者自在天，雖世中大力終歸滅盡，為說法身生善根力。四者建正法幢，降彼耶心，此亦
第四從「三昧正受」下正示法界。於中七，初辨法體、二示法界業用、三令善財觀證法界、四出定歎德、五問答現名、六問答現用、七結唯知一。初中，身安不動，心寂無覺。七轉已息，唯第八持身。定前加行誓願力故，令於定身起諸業用。若圓教中，融攝法界自在無礙故，業用無方未曾起念。總有十四門，初足下出長者等眾，明修行之初以施為首。二從兩膝出剎利等者，具云剎帝利。剎，此云土田。帝利，此云主，則王種。王種以福化人，婆羅門以智化導。三從腰出仙人者，以多著斷常，故兩邊出也。三岐杖於上安居，持瓶洗淨用也。西域外道多執此瓶杖。四脇出龍。五胸德字出阿修羅。六背出二乘者，與大乘正面相背故也。此是貪他財，故慈觀治也。嗔無情物，故教緣起觀。是耶見愚，故教巧觀法體無二我也。七肩出夜叉。八腹出緊那羅等。九口出輪王。十兩目出日。十一眉間出帝釋。十二額出梵王。十三頭出菩薩，以十波羅密教化眾生。十四頂上出佛者，明極果尊勝故，於中二：先十二位攝菩薩眾、後二十事攝雜類眾。前中，初平等法者，令道場菩薩速成佛果，齊諸古佛也。二普門法者，因位既滿，令攝別歸普。三普莊嚴法者，以灌頂受職，普嚴法門授第九位，令其修學。四堅固山法者，第八住中成三業離過，不動故也。又令不捨此不動，而進受第九無礙說法，是故方云堅固如山。五海藏者，以第八住無生藏海，授與第七，令其修學故。六普境界法者，以七住中善巧周遍所緣境法，住與第六，令其修學。七自性地音聲法者，六住中讚毀自性但有言聲，授與五住，令其修學。八隨順世間法者，令第四住進修五住，隨於世間五明等法。九厭離法者，令第三住厭離世間，向於第四出世住故。十長養法藏者，令此受持第三住，聞持陀羅尼甚深法故。十一精進法者，策此初心，令更進修至後故。十二信行者，住前信中菩薩何以不言菩薩者，以不成位，但是行故。言無盡法者，令修普賢無盡行故。問：准依此文，十住滿後即至道場成佛，而不說十行等者何也？答？此是普賢十住，攝後諸位皆在此中，顯一位即一切位故。是故一位滿後即至佛地，如上十行等後成佛，同此也。此是以位攝位門。若以行攝位，即十信滿心成佛，如〈賢首品〉說。此之一轍，非此圓教，餘處總無，正是一乘宗之大例。自下二十門，為諸天竝是入法界之器，非是世法。一以色究竟天，雖是長壽終歸有盡，今為說法身平等無盡法。二者初禪梵王，有慈不普，為說大慈普覆眾生。三者自在天，雖世中大力終歸滅盡，為說法身生善根力。四者建正法幢，降彼耶心，此亦
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是他化天攝。五者化樂，自念化作樂具，為說淨念，令念法門。六者為說出世淨意樂故，令其遠離執手染心。七者夜摩，喜樂終竟無常，為說出世真法歡喜。八者彼著地居有為莊嚴，為說福智莊嚴性空。九者令此夜叉捨離惡，護眾生命，故云歡喜。十者彼屬諸天而不自在，為說出世法樂圓滿，不繫屬他。十一者修羅大力，為天所伏，為說出世法身大境，物莫能過。十二者彼金翅鳥雖有大力，只遊一界故，今為說法身金翅覆無量世界。十三者緊那，作樂愚著無益，為說出世勝智益生，自他俱樂。十四者人王，樂著世間五欲，為說欲過，名不可樂。十五者龍，有熱沙、金翅等憂，為說無我，令彼歡喜。十六者摩睺，惡性事中好靜因，則為說甚深寂靜。十七者地獄，苦逼心亂，為說法安心，令得正念。十八者說智治癡。十九者閻羅王處，苦具可畏，說法除之，故云無畏。二十者餓鬼飢渴，常惡悕望，令說法翻之。言「悉令眾生」下結上所說，皆向出世賢聖之門，明放光利益可知。第三「爾時善財」下明善財觀見得法中二：初觀比丘身，明證人法界。二「念彼三昧」下證法。法界中四句：初一句念彼法體。二思業用難測。三思其大用深廣。言無量者，明前十四處所出廣多故。言無作者，明不作功用，顯其甚深。四「觀察法界」下明法起所因，謂法界嚴智是因力，依佛智等是緣力。出生等現所作事，明善財委得其本，故具知也。第四出定歎德中二：先出定者，利益事訖。六月六日者，是第六住故。二「爾時善財」下明言中歎德。於中二：初十句歎三昧體深廣具德、二「大聖其有」下歎業用。於中，初歎上救三途人天等；二發菩提心歎上益菩薩用，謂從信行終至道場等。第五問答顯名中，答有三名：初一總名普眼平等法門，見法界故。障無不盡云捨，理無不證名得。二淨般若，約智離障。三淨嚴，約境證德。「善男子」下釋立所由，良以此德當其第六般若位故。第六「大聖」下問答辨業用。答中有二十三句：初六句明於器世間自在、二「見一切佛」下十一句明於智正覺世間自在、三「大悲攝」下六句明於眾生世間自在。第七結已唯一可知。
是他化天攝。五者化樂，自念化作樂具，為說淨念，令念法門。六者為說出世淨意樂故，令其遠離執手染心。七者夜摩，喜樂終竟無常，為說出世真法歡喜。八者彼著地居有為莊嚴，為說福智莊嚴性空。九者令此夜叉捨離惡，護眾生命，故云歡喜。十者彼屬諸天而不自在，為說出世法樂圓滿，不繫屬他。十一者修羅大力，為天所伏，為說出世法身大境，物莫能過。十二者彼金翅鳥雖有大力，只遊一界故，今為說法身金翅覆無量世界。十三者緊那，作樂愚著無益，為說出世勝智益生，自他俱樂。十四者人王，樂著世間五欲，為說欲過，名不可樂。十五者龍，有熱沙、金翅等憂，為說無我，令彼歡喜。十六者摩睺，惡性事中好靜因，則為說甚深寂靜。十七者地獄，苦逼心亂，為說法安心，令得正念。十八者說智治癡。十九者閻羅王處，苦具可畏，說法除之，故云無畏。二十者餓鬼飢渴，常惡悕望，令說法翻之。言「悉令眾生」下結上所說，皆向出世賢聖之門，明放光利益可知。第三「爾時善財」下明善財觀見得法中二：初觀比丘身，明證人法界。二「念彼三昧」下證法。法界中四句：初一句念彼法體。二思業用難測。三思其大用深廣。言無量者，明前十四處所出廣多故。言無作者，明不作功用，顯其甚深。四「觀察法界」下明法起所因，謂法界嚴智是因力，依佛智等是緣力。出生等現所作事，明善財委得其本，故具知也。第四出定歎德中二：先出定者，利益事訖。六月六日者，是第六住故。二「爾時善財」下明言中歎德。於中二：初十句歎三昧體深廣具德、二「大聖其有」下歎業用。於中，初歎上救三途人天等；二發菩提心歎上益菩薩用，謂從信行終至道場等。第五問答顯名中，答有三名：初一總名普眼平等法門，見法界故。障無不盡云捨，理無不證名得。二淨般若，約智離障。三淨嚴，約境證德。「善男子」下釋立所由，良以此德當其第六般若位故。第六「大聖」下問答辨業用。答中有二十三句：初六句明於器世間自在、二「見一切佛」下十一句明於智正覺世間自在、三「大悲攝」下六句明於眾生世間自在。第七結已唯一可知。
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第五仰推勝進中三：初一句總推；二「皆悉深入」下別；三「我尚不能」下結不能知。以積行成德行尚不知，況所成德。第六住竟。
第五仰推勝進中三：初一句總推；二「皆悉深入」下別；三「我尚不能」下結不能知。以積行成德行尚不知，況所成德。第六住竟。
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第七不退住中，初舉法勸修中，海潮者，顯別住處。近大海側，潮浪至之處，表此第七巧便就機，用不過限故。園林，者眾行建立栖止之所。普嚴者，勝德圓備。優婆夷者，是慈悲之貌。休捨者，《智論》第八名呼捨羅。勘天竺本名阿舍。此翻名意樂。亦名滿願。以能滿一切眾生願故。二勸往教問。三「時善財」下慶己所得，設敬辭退。
第七不退住中，初舉法勸修中，海潮者，顯別住處。近大海側，潮浪至之處，表此第七巧便就機，用不過限故。園林，者眾行建立栖止之所。普嚴者，勝德圓備。優婆夷者，是慈悲之貌。休捨者，《智論》第八名呼捨羅。勘天竺本名阿舍。此翻名意樂。亦名滿願。以能滿一切眾生願故。二勸往教問。三「時善財」下慶己所得，設敬辭退。
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第二「爾時善財正念」下明依教趣入。於中二：先敬念人法、二「又作是念」下見其勝德身漸遊行。
第二「爾時善財正念」下明依教趣入。於中二：先敬念人法、二「又作是念」下見其勝德身漸遊行。
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第三「至海潮」下明見已敬請。於中四：先見依報、二見正報、三設禮、四申請。初中，有十三事嚴此園林：初寶牆、二花樹、三堂、四閣、五殿、六池、七有大宮殿、八殿內有十種座、九寶帳覆座、十寶網覆帳、十一光明普照、十二有十種電光、十三百種雲嚴。二「時優婆夷」下辨正報莊嚴。於中三：初勝德嚴身。吉由羅者，此云臂印莊嚴也。二眷屬圍遶。三「其有見」下明利物不空。三「爾時」下明善財正設禮。四「白言」下申請可知。
第三「至海潮」下明見已敬請。於中四：先見依報、二見正報、三設禮、四申請。初中，有十三事嚴此園林：初寶牆、二花樹、三堂、四閣、五殿、六池、七有大宮殿、八殿內有十種座、九寶帳覆座、十寶網覆帳、十一光明普照、十二有十種電光、十三百種雲嚴。二「時優婆夷」下辨正報莊嚴。於中三：初勝德嚴身。吉由羅者，此云臂印莊嚴也。二眷屬圍遶。三「其有見」下明利物不空。三「爾時」下明善財正設禮。四「白言」下申請可知。
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第四「答言」下正示法界，於中有四，初舉法門體用、二明因緣厚薄、三來果久近、四顯法門名字。初中四：初一句舉法門體、二「若見聞」下明其勝用、三「東方」下顯佛被益、四「我此大眾」下明眷屬行成。二往因厚薄中，先問、後答。答中二：初舉過去所事諸佛，涅槃中八恒佛所，此位中多於彼也。二「了知」下十句明所成法界行德。三來果久近中，亦先問、後答。答中三：初不為限齊故發心。二「欲教化一切」下正為作無齊限事故發心，於中各有十四事，相翻可知。三「是故」下結自修行。無限齊故，不辨自身成佛期。問：若爾，豈可成耶？答：菩薩闡提亦不成故，眾生須成。亦現成故、望自證理無成不成故。四顯法名字中，先問、後答。言離憂安穩幢者，大心多劫遭苦無憂，造修正行安穩無倦，大志獨拔是故云幢。天竺本名無憂建立幢。「我唯」下結已可知。
第四「答言」下正示法界，於中有四，初舉法門體用、二明因緣厚薄、三來果久近、四顯法門名字。初中四：初一句舉法門體、二「若見聞」下明其勝用、三「東方」下顯佛被益、四「我此大眾」下明眷屬行成。二往因厚薄中，先問、後答。答中二：初舉過去所事諸佛，涅槃中八恒佛所，此位中多於彼也。二「了知」下十句明所成法界行德。三來果久近中，亦先問、後答。答中三：初不為限齊故發心。二「欲教化一切」下正為作無齊限事故發心，於中各有十四事，相翻可知。三「是故」下結自修行。無限齊故，不辨自身成佛期。問：若爾，豈可成耶？答：菩薩闡提亦不成故，眾生須成。亦現成故、望自證理無成不成故。四顯法名字中，先問、後答。言離憂安穩幢者，大心多劫遭苦無憂，造修正行安穩無倦，大志獨拔是故云幢。天竺本名無憂建立幢。「我唯」下結已可知。
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第五仰推中二：初一句總舉、二「諸菩薩心」下九句別顯行德。「我當」下總結。第七住竟。
第五仰推中二：初一句總舉、二「諸菩薩心」下九句別顯行德。「我當」下總結。第七住竟。
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第八童真住中，初舉法勸修中，國名海潮者，雖起潮浪，海無增減，表此位得無增減法界。又證理起悲，如海起潮。同前處者，表第七已上同是菩薩故。仙人者，表第八童真清潔之貌。又表純無漏故。又表唯變易身故，同八地等也。毘目多羅者，天竺本名毘目多羅涅懼沙，此翻名最上無恐怖聲。上文歎佛處云「以一切智微妙音安慰無邊眾生界」，此名得也。二歎德勸往教問可知。三善財荷恩敬辭中十一句：初一句總、餘十句別。一大乘真友暫逢亦難、二況得同止多時，此二善友難遇值之；三若自無大乘根器亦不成，故云得菩薩根難；四雖得根器，正直真心此發亦難；五雖具此因，得同行同願，伴善知識亦復更難，此三法器難辨；六正得法身難證、七正說法身難聞，此二法義難得；八生大心難、九求果智難、十長大行難，此三心行難備。
第八童真住中，初舉法勸修中，國名海潮者，雖起潮浪，海無增減，表此位得無增減法界。又證理起悲，如海起潮。同前處者，表第七已上同是菩薩故。仙人者，表第八童真清潔之貌。又表純無漏故。又表唯變易身故，同八地等也。毘目多羅者，天竺本名毘目多羅涅懼沙，此翻名最上無恐怖聲。上文歎佛處云「以一切智微妙音安慰無邊眾生界」，此名得也。二歎德勸往教問可知。三善財荷恩敬辭中十一句：初一句總、餘十句別。一大乘真友暫逢亦難、二況得同止多時，此二善友難遇值之；三若自無大乘根器亦不成，故云得菩薩根難；四雖得根器，正直真心此發亦難；五雖具此因，得同行同願，伴善知識亦復更難，此三法器難辨；六正得法身難證、七正說法身難聞，此二法義難得；八生大心難、九求果智難、十長大行難，此三心行難備。
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第二「爾時」下依教趣入中，初念前法，初句總、「心能長養」下十句別顯所念。皆言心能者，心若淨則行無不成，是故順教念心，法功能也。初二心為行緣。次二心能起行。次二心能攝法。次二心能成定慧。後二心能除障。二「漸遊」下正趣後位，推求簡擇。
第二「爾時」下依教趣入中，初念前法，初句總、「心能長養」下十句別顯所念。皆言心能者，心若淨則行無不成，是故順教念心，法功能也。初二心為行緣。次二心能起行。次二心能攝法。次二心能成定慧。後二心能除障。二「漸遊」下正趣後位，推求簡擇。
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第三見敬請中五：初見依報。二「爾時善財見彼」下明見正報。樹皮衣等，明少欲之相。三設禮中，五體投地，敬之極也。四「念善知識」下起勝念想十句，初五句念彼能作成之因、後五句念彼悲智巧運度故。五「作是念」下敬遶申請。
第三見敬請中五：初見依報。二「爾時善財見彼」下明見正報。樹皮衣等，明少欲之相。三設禮中，五體投地，敬之極也。四「念善知識」下起勝念想十句，初五句念彼能作成之因、後五句念彼悲智巧運度故。五「作是念」下敬遶申請。
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第四「時彼仙人」下明示法界中二：初歎發心為授法方便，於中三：初仙人歎有十句，明善財大志所作德；二眷屬供禮歎亦十句，明善財廣益眾生；三「時彼仙告大眾」下結歎大心當成大果。二「告善財」下正授法界，於中四：初示法門名體，以此位中高出功用之表，故云幢。然不為相惑所動，故云無壞。智慧是其法體。是故天竺本名無能勝幢菩薩解脫。又此仙人定慧作用勝出無屈，故以為名。二辨其業用中，先問中境界者，問其業用分齊也。「則申右手」下示用現答。摩頂執手，是加持之相。於中三：初入廣處見佛聞法以修大行。二「或自見」下復多時以修勝行。三明法門照得益之相，有十句五對，初一總、後四別。能照皆是無壞幢之別義，因照所得皆是明淨藏異德。以此明淨，梵本名為毘盧遮那藏，是故該攝也。三「放手」下明息用歸本。放手者，令其出觀。還在本處者，不移此處而見十方故。處既還本，時亦未經一日。是故於一時一處頓修成十方多劫行成者，皆善友圓教法門力也。是故善財一生至究竟位者，良由此等也。下文云「一切諸佛無量劫修善財一生皆得」者，亦由是也。是故普賢位中，或無量不可說劫修，非唯三祇，如法力加持所經時劫；或一生一念，如本時等。皆無定限，可准通之。汝憶念者，問觀中事。唯然者，正憶不忘。知識力者，是勝位加持，顯非自力，則答所由。四「我唯」下結己所知，明授法即盡，更無遺惜故。
第四「時彼仙人」下明示法界中二：初歎發心為授法方便，於中三：初仙人歎有十句，明善財大志所作德；二眷屬供禮歎亦十句，明善財廣益眾生；三「時彼仙告大眾」下結歎大心當成大果。二「告善財」下正授法界，於中四：初示法門名體，以此位中高出功用之表，故云幢。然不為相惑所動，故云無壞。智慧是其法體。是故天竺本名無能勝幢菩薩解脫。又此仙人定慧作用勝出無屈，故以為名。二辨其業用中，先問中境界者，問其業用分齊也。「則申右手」下示用現答。摩頂執手，是加持之相。於中三：初入廣處見佛聞法以修大行。二「或自見」下復多時以修勝行。三明法門照得益之相，有十句五對，初一總、後四別。能照皆是無壞幢之別義，因照所得皆是明淨藏異德。以此明淨，梵本名為毘盧遮那藏，是故該攝也。三「放手」下明息用歸本。放手者，令其出觀。還在本處者，不移此處而見十方故。處既還本，時亦未經一日。是故於一時一處頓修成十方多劫行成者，皆善友圓教法門力也。是故善財一生至究竟位者，良由此等也。下文云「一切諸佛無量劫修善財一生皆得」者，亦由是也。是故普賢位中，或無量不可說劫修，非唯三祇，如法力加持所經時劫；或一生一念，如本時等。皆無定限，可准通之。汝憶念者，問觀中事。唯然者，正憶不忘。知識力者，是勝位加持，顯非自力，則答所由。四「我唯」下結己所知，明授法即盡，更無遺惜故。
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第五仰推勝進中三：初總推、二「諸大菩薩」下別。於一切時輪自在者，古人云：於一切時機三輪自在。又可於一切時劫迴轉自在，故說輪也。三「我豈能」下結非己分。第八住竟。
第五仰推勝進中三：初總推、二「諸大菩薩」下別。於一切時輪自在者，古人云：於一切時機三輪自在。又可於一切時劫迴轉自在，故說輪也。三「我豈能」下結非己分。第八住竟。
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第九法王子住中，初舉法勸修中，國名進求者，反道之相，人皆背捨既成順用，故令進求。又在反道之位，不宜怠慢，故以為名。依天竺本名伊舍那，此云曠野，亦名悕求。婆羅門者，梵志淨行。方便命者，隨事以方便為命，故刀火不能損也。又刀火返道以為方便，正行相續故稱為命。天竺本是野人也。
第九法王子住中，初舉法勸修中，國名進求者，反道之相，人皆背捨既成順用，故令進求。又在反道之位，不宜怠慢，故以為名。依天竺本名伊舍那，此云曠野，亦名悕求。婆羅門者，梵志淨行。方便命者，隨事以方便為命，故刀火不能損也。又刀火返道以為方便，正行相續故稱為命。天竺本是野人也。
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第二「爾時善財」下依教趣入中，亦先念前、二漸漸等趣後。此等亦得總屬前位，謂初見敬申請，是親近善知識；二告言等，總是聽聞正法；三念前法門，是繫念思惟；四進至後處，是如說修行，是故總成四親近行。念前法中四：初念前因無壞幢照所得三昧等法。於中聲聞忍是人空，無生忍是法空。善財此處得無生忍者，以是前第八住位之益，故同第八地也。二「常行菩薩行」下念前遊諸佛所成勝行。三「於一念頃」下念前遊諸剎海行。四「又知無量」下念前所見諸佛化眾生行。是即諸文成益，皆悉在此憶持法門，使純熟明淨證會究竟。二到處，可知。
第二「爾時善財」下依教趣入中，亦先念前、二漸漸等趣後。此等亦得總屬前位，謂初見敬申請，是親近善知識；二告言等，總是聽聞正法；三念前法門，是繫念思惟；四進至後處，是如說修行，是故總成四親近行。念前法中四：初念前因無壞幢照所得三昧等法。於中聲聞忍是人空，無生忍是法空。善財此處得無生忍者，以是前第八住位之益，故同第八地也。二「常行菩薩行」下念前遊諸佛所成勝行。三「於一念頃」下念前遊諸剎海行。四「又知無量」下念前所見諸佛化眾生行。是即諸文成益，皆悉在此憶持法門，使純熟明淨證會究竟。二到處，可知。
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第三見敬請中三：初見苦行相、二禮、三問。初中四面火聚者，正法師云：四無礙智能燒惑薪。刀山者，真無分別，出妄解也。從彼山上自投火聚者，加行相應，意言分別，緣真望證，真顯妄滅故也。又解：火聚者，是根本般若，故《智論》云「般若波羅蜜猶如大火聚，四邊不可觸，遠離於四句。」解云：此智火有四義，一燒煩惱薪、二破無明闇、三成熟善根、四照現證理。刀山者，加行智，趣證疾利故。高峻者，非即正證故。投下者，從彼入此故。又刀是斷德，障無不割故。火是智德，理無不照故。投下者，障盡證理故。此火聚刀山即法門，更無表示。若爾，何故有刀火相？解云：即以此相即是法門甚難解者，是此文意。設敬申請可知。
第三見敬請中三：初見苦行相、二禮、三問。初中四面火聚者，正法師云：四無礙智能燒惑薪。刀山者，真無分別，出妄解也。從彼山上自投火聚者，加行相應，意言分別，緣真望證，真顯妄滅故也。又解：火聚者，是根本般若，故《智論》云「般若波羅蜜猶如大火聚，四邊不可觸，遠離於四句。」解云：此智火有四義，一燒煩惱薪、二破無明闇、三成熟善根、四照現證理。刀山者，加行智，趣證疾利故。高峻者，非即正證故。投下者，從彼入此故。又刀是斷德，障無不割故。火是智德，理無不照故。投下者，障盡證理故。此火聚刀山即法門，更無表示。若爾，何故有刀火相？解云：即以此相即是法門甚難解者，是此文意。設敬申請可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第四「答言」下示法界中有六：初示法勸修；二「善財作如是念」下對此生疑；三「作是念時」下菩薩加勸；四「童子聞奇特」下除疑悔過；五「登刀山」下如說修行正證法界；六「我唯成此」下結己唯一。就初中，言若能登刀入火者，勸其捨分別，入正證法界也。菩薩行淨者，分別盡故，離障清淨；證法界故，菩薩行成。何故要以如此法勸？為破其見故、令解菩薩深密法故。順相易解，逆相難知，故令知也。如是反道，上下文中總有三類：一此位同耶見、二滿足王同瞋恚、三婆須密同貪愛，是故三毒相竝有正法。然有四義：一以當相即空，故《諸法無行經》云「貪欲即是道，恚癡亦復然。於此三事中，有無量佛法。」解云：此約即空是佛法，非謂三事即是佛法。二約巧攝生，說為佛法，非謂即是。如《淨名》云「先以欲拘牽，後令入佛智」等。三約留惑潤生，長菩薩道，說有佛法，非謂即是。如《淨名》「一切煩惱為如來種」。四約當相則是，不同前三。此極難解，不思議故，如此文是也。二生疑中，初十二句念現得生疑，恐壞道緣失正行故。二「此將非」下念當得生疑，壞我應得不令得故。惡菩薩者，實是惡魔，詐現菩薩。又是初心菩薩已退本心。欲妬害者名惡菩薩，如驢菩薩狗菩薩等。三加勸中有三：初色界梵天勸、二欲界六天勸、三龍神八部勸。初中三：告善財莫作是念者，總勸莫疑。二別歎炙身本意德。三「時諸梵天」下明因此通化攝生德。四種道者，四無礙智道也。二一萬魔等六天中，一萬諸天者，是夜摩天，與忉利四天等同說。曼陀羅花等者，大小白花也。伊那槃那龍者，伊那是樹、槃那是葉、以過去壞樹葉故、墮在龍中、立此名也。難陀等、名歡喜、極歡喜龍也。餘勸等可知。四除疑悔過中三：初起真心、二禮謝悔過、三說偈受懺開導。善財是大人、何故疑者？以相是反道，理須疑也。若不爾者，無以甄別耶正。何故勸者？顯示實德故。若不爾者，亦無以簡真偽。是故拒其耶相，勸故受其實德。問：若是魔王作此，豈亦不能現此勸耶？答：亦如前善知識指示此人，固非誤也。況勸中正說，非魔所能，善財已得超魔之眼，豈不見之？若爾，知非是魔，何故生疑？以大菩薩境未能知故，法須疑故，如前說也。偈中，初一勸順教除障、後一勸因得果。五如說修行中三、初得安住三昧者，加行定，謂無散動智。以刀應割斷，反此故安住也。二既至者，到正證位。寂靜是所證理，安樂是能證智，照明是證相應，亦是破無明也。入火應燒苦，反此故寂靜安樂。三白言者，明後得智。說證中事觸者，是證智與理融，故云快樂。
第四「答言」下示法界中有六：初示法勸修；二「善財作如是念」下對此生疑；三「作是念時」下菩薩加勸；四「童子聞奇特」下除疑悔過；五「登刀山」下如說修行正證法界；六「我唯成此」下結己唯一。就初中，言若能登刀入火者，勸其捨分別，入正證法界也。菩薩行淨者，分別盡故，離障清淨；證法界故，菩薩行成。何故要以如此法勸？為破其見故、令解菩薩深密法故。順相易解，逆相難知，故令知也。如是反道，上下文中總有三類：一此位同耶見、二滿足王同瞋恚、三婆須密同貪愛，是故三毒相竝有正法。然有四義：一以當相即空，故《諸法無行經》云「貪欲即是道，恚癡亦復然。於此三事中，有無量佛法。」解云：此約即空是佛法，非謂三事即是佛法。二約巧攝生，說為佛法，非謂即是。如《淨名》云「先以欲拘牽，後令入佛智」等。三約留惑潤生，長菩薩道，說有佛法，非謂即是。如《淨名》「一切煩惱為如來種」。四約當相則是，不同前三。此極難解，不思議故，如此文是也。二生疑中，初十二句念現得生疑，恐壞道緣失正行故。二「此將非」下念當得生疑，壞我應得不令得故。惡菩薩者，實是惡魔，詐現菩薩。又是初心菩薩已退本心。欲妬害者名惡菩薩，如驢菩薩狗菩薩等。三加勸中有三：初色界梵天勸、二欲界六天勸、三龍神八部勸。初中三：告善財莫作是念者，總勸莫疑。二別歎炙身本意德。三「時諸梵天」下明因此通化攝生德。四種道者，四無礙智道也。二一萬魔等六天中，一萬諸天者，是夜摩天，與忉利四天等同說。曼陀羅花等者，大小白花也。伊那槃那龍者，伊那是樹、槃那是葉、以過去壞樹葉故、墮在龍中、立此名也。難陀等、名歡喜、極歡喜龍也。餘勸等可知。四除疑悔過中三：初起真心、二禮謝悔過、三說偈受懺開導。善財是大人、何故疑者？以相是反道，理須疑也。若不爾者，無以甄別耶正。何故勸者？顯示實德故。若不爾者，亦無以簡真偽。是故拒其耶相，勸故受其實德。問：若是魔王作此，豈亦不能現此勸耶？答：亦如前善知識指示此人，固非誤也。況勸中正說，非魔所能，善財已得超魔之眼，豈不見之？若爾，知非是魔，何故生疑？以大菩薩境未能知故，法須疑故，如前說也。偈中，初一勸順教除障、後一勸因得果。五如說修行中三、初得安住三昧者，加行定，謂無散動智。以刀應割斷，反此故安住也。二既至者，到正證位。寂靜是所證理，安樂是能證智，照明是證相應，亦是破無明也。入火應燒苦，反此故寂靜安樂。三白言者，明後得智。說證中事觸者，是證智與理融，故云快樂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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六「我唯」下結名。無盡者，智依大定遍照法界故云也。又反道之用普周法界，故云無盡。天竺本名得普攝道場菩薩解脫。解云：普攝無盡諸眾生界，如上加勸中顯，皆令向佛果，故云道場。梵本名毘目叉，此云解脫，舊翻名法門。但依得出離名門，則此名解脫。亦有業用自在可知。
六「我唯」下結名。無盡者，智依大定遍照法界故云也。又反道之用普周法界，故云無盡。天竺本名得普攝道場菩薩解脫。解云：普攝無盡諸眾生界，如上加勸中顯，皆令向佛果，故云道場。梵本名毘目叉，此云解脫，舊翻名法門。但依得出離名門，則此名解脫。亦有業用自在可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五仰推勝進三：初明淨法王等一句是總、二「滿足」下別。三「如是等」下結推可知。第九住竟。
第五仰推勝進三：初明淨法王等一句是總、二「滿足」下別。三「如是等」下結推可知。第九住竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第十灌頂住中，初舉法勸修中，城名師子奮迅者，謂三昧德用自在之相。童女者，位滿離染，貞潔之相。彌多羅尼者，此云慈女，謂智德內圓、慈相外彰故名也。天竺本名彌多羅衍那，此云慈救物也。彼本亦云：此女父名師子幢，即是王女也，以位滿故。
第十灌頂住中，初舉法勸修中，城名師子奮迅者，謂三昧德用自在之相。童女者，位滿離染，貞潔之相。彌多羅尼者，此云慈女，謂智德內圓、慈相外彰故名也。天竺本名彌多羅衍那，此云慈救物也。彼本亦云：此女父名師子幢，即是王女也，以位滿故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第二「爾時善財」下依教趣入中，先念前法、後至後處。前中、初念自分境中觀真際等。二「決定了知佛」下明念勝進分中，果法等漸至後處可知。
第二「爾時善財」下依教趣入中，先念前法、後至後處。前中、初念自分境中觀真際等。二「決定了知佛」下明念勝進分中，果法等漸至後處可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第三見敬請中五：初推問。二指示。三入見殊勝依正。金色者，可貴之貌，位滿顯彰。四設敬。五申請可知。
第三見敬請中五：初推問。二指示。三入見殊勝依正。金色者，可貴之貌，位滿顯彰。四設敬。五申請可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第四「答言」下示法界中四：初示法令觀、二觀已顯名、三辨法業用、四結己唯一。初中三：先一句舉法勸觀，則業用自在依止法界，二「見一一」下明正觀證法界，略辨十句，一一理實無邊，下文普賢毛孔現塵剎等即正報現依，此中則依報現正，皆是無礙法界自在故也。又此亦是器世間內現智正覺，亦是因位中現果法，亦是體中現用，有法、喻、合。三「皆是彼女」下結法屬人，亦是結果由因。二「爾時善財正念」下顯法門名，先問、後答。答中名般若者，第十住位智度滿故，即智自在依止法界。普莊嚴者，依智起用，具德圓備，如法雲所顯則其事也。彼諸如來以異門令我入者，攝別歸普故、一切成一故、顯一甚深故廣多故。三「白言」下辨業用中，先問、後答。答中二：先舉法總標。生平等時者，明正證相應時，明得法門之體也。得普門等者，總明所得業用也。以此中得陀羅尼門，三摩提地門，依止法界故。以十住十地境位同故，得法亦相似也。二「所謂」下別顯所得。於中略舉，總有一百一十六門，分作十位。初八門明所知理事持。二「功德」下十門明行持。三從「業陀羅尼」下八門明業持。四從「善行三昧」下六門明定用持。五「心海」下五門明知他心持。六「發起眾生」下十一門明知所化持。七「大悲」下十五門起能化持。八「世界起」下十七門知剎海自在持。九「分別佛身」下二十七門知佛海自在持。十「菩提心色」下十門知色海無礙持。「我唯」下結已何知。
第四「答言」下示法界中四：初示法令觀、二觀已顯名、三辨法業用、四結己唯一。初中三：先一句舉法勸觀，則業用自在依止法界，二「見一一」下明正觀證法界，略辨十句，一一理實無邊，下文普賢毛孔現塵剎等即正報現依，此中則依報現正，皆是無礙法界自在故也。又此亦是器世間內現智正覺，亦是因位中現果法，亦是體中現用，有法、喻、合。三「皆是彼女」下結法屬人，亦是結果由因。二「爾時善財正念」下顯法門名，先問、後答。答中名般若者，第十住位智度滿故，即智自在依止法界。普莊嚴者，依智起用，具德圓備，如法雲所顯則其事也。彼諸如來以異門令我入者，攝別歸普故、一切成一故、顯一甚深故廣多故。三「白言」下辨業用中，先問、後答。答中二：先舉法總標。生平等時者，明正證相應時，明得法門之體也。得普門等者，總明所得業用也。以此中得陀羅尼門，三摩提地門，依止法界故。以十住十地境位同故，得法亦相似也。二「所謂」下別顯所得。於中略舉，總有一百一十六門，分作十位。初八門明所知理事持。二「功德」下十門明行持。三從「業陀羅尼」下八門明業持。四從「善行三昧」下六門明定用持。五「心海」下五門明知他心持。六「發起眾生」下十一門明知所化持。七「大悲」下十五門起能化持。八「世界起」下十七門知剎海自在持。九「分別佛身」下二十七門知佛海自在持。十「菩提心色」下十門知色海無礙持。「我唯」下結已何知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五仰推勝進中三：初一句總推深廣之德；二「安住」下十句別顯，於中初二句明行深、次「離癡」下二句明惠廣、次「得無礙」下明眼智無礙、次「一切世間」下二句明行堅固、後「善巧」下二句明攝化自在；三「如是」下結非己分。上來十住，總明十住竟。
第五仰推勝進中三：初一句總推深廣之德；二「安住」下十句別顯，於中初二句明行深、次「離癡」下二句明惠廣、次「得無礙」下明眼智無礙、次「一切世間」下二句明行堅固、後「善巧」下二句明攝化自在；三「如是」下結非己分。上來十住，總明十住竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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花嚴經探玄記卷第十八
花嚴經探玄記卷第十八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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