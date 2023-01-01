華嚴經探玄記卷第十七(盡此第□會) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第十七(盡此第□會)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

離世間品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十三

將釋此文，四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此文，四門同前。

初釋名，有三：一者分名，謂此明第三名託法進修分，即依託行法修成正行，故立斯名。二會名者，約處名普光重會。今何故於此而重會者？以前普光是生解之初，今明依解起行，故重會之。若爾，何不三四等處亦重會邪？釋：前是生解之法，可寄多處；今但依前法成行，故不多會。三品名者，有四：一下文有十義，至彼當辨。二別翻一本，名度世經。三更有一本，名普賢菩薩答難二千經。四此品名離世間，亦有四義：一約妄執為世間，即空為離故。上文云「一切諸世間，皆從妄想生。是諸妄想法，其性未曾有。」二約緣起為世間，無自性故名為離也。上文云「三世五陰法，說名為世間。斯由虛妄有，無則出世間。」三約行，謂常在世而非世攝，故云離也。四約位，人天是世，二乘為離；二乘為世，菩薩為離；菩薩分段變易俱為世間，佛果究竟方以為離。今此所辨，六位行故，因果二位俱即世而非世，故云離也。品內明此，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名，有三：一者分名，謂此明第三名託法進修分，即依託行法修成正行，故立斯名。二會名者，約處名普光重會。今何故於此而重會者？以前普光是生解之初，今明依解起行，故重會之。若爾，何不三四等處亦重會邪？釋：前是生解之法，可寄多處；今但依前法成行，故不多會。三品名者，有四：一下文有十義，至彼當辨。二別翻一本，名度世經。三更有一本，名普賢菩薩答難二千經。四此品名離世間，亦有四義：一約妄執為世間，即空為離故。上文云「一切諸世間，皆從妄想生。是諸妄想法，其性未曾有。」二約緣起為世間，無自性故名為離也。上文云「三世五陰法，說名為世間。斯由虛妄有，無則出世間。」三約行，謂常在世而非世攝，故云離也。四約位，人天是世，二乘為離；二乘為世，菩薩為離；菩薩分段變易俱為世間，佛果究竟方以為離。今此所辨，六位行故，因果二位俱即世而非世，故云離也。品內明此，故以為名。

二來意者，亦三：初分來者，上明修因契果生解分，則於法起解；今明託法進修行德分，則依解起行。義次第故，是故須來。二會來者，前第六會明修因契果生解周圓，次顯正行處世無染，故次來也。三品來者，前〈性起品〉明顯性果殊勝，今明依彼所起行用，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，亦三：初分來者，上明修因契果生解分，則於法起解；今明託法進修行德分，則依解起行。義次第故，是故須來。二會來者，前第六會明修因契果生解周圓，次顯正行處世無染，故次來也。三品來者，前〈性起品〉明顯性果殊勝，今明依彼所起行用，故次來也。

第三宗趣者，二：先約類、二約義。前中亦二：先約人、後約法。人有化主、助化，化主以內證行海為體，助化以入定動地為相。餘並同前準之。二法中教事內，以略標二百問為本，廣答二千為相，讚成益物為用。義理中平等性海為體，塵算行德為相，與教相應為用。餘相即等並准之。二約義者，有四：一法、二行、三俱、四泯。初中二：先明世間、後明離。前中有三類：一約事相世間，有二：一器世間、二五蘊世間，此就依正分之，如餘論說。二約麁細，亦有二：一有為世間、二無為世間，此據分段、變易為二，以變易非是三有攝故名為無為。《勝鬘》云「有為生死無為生死者」，是此義也。三約染淨，有三種：一器世間、二眾生世間、三智正覺世間，初是所依、次是所化、後是能化，如《地論》說。二明離者，有二：初明世間即是離、二明世間之離。前中有三種：一不同故名離，如智正覺名為世間，而不同世故名為離；二相望離，如無為世間望於分段亦名為離；三性自離，如諸世間皆無自性，本來無生故亦名離。論云「世間與涅槃，無有少分別。」是故世間即為離也。二超出世間名為離中亦三：初不同離及相望離皆超出他世名為離，性離之理亦非世攝，是故俱名超出世間方為離也。二約行中，亦三：一行從緣起名為世間，自性無生即名為離；二行能滅惑令背於世，故名為離；三行成妙果永超二死，故名為離。此三如次同前三離，又同三種佛性等思之。三約俱辨中，以世間為境，悲智為行，以悲故常行世間，以智故恒離世間。又以世間與性離無二為境，悲智無二為行。境行通融亦有三句：一智無不悲故世無不離，是故常在世間未曾不出。二悲無不智故離無不世，是故恒超世表無不遊世。三雙融故動靜無二唯是一念，謂無念也。是故菩薩無念不智念，常行世間、常出世間，無障無礙。四俱非中亦三：一約境，世間與離形奪兩亡；二悲智俱融，二念雙泯；三境行相由，形奪齊遣，絕待離言不可說也。思之可知。下文二千行相是此等義，思以准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三宗趣者，二：先約類、二約義。前中亦二：先約人、後約法。人有化主、助化，化主以內證行海為體，助化以入定動地為相。餘並同前準之。二法中教事內，以略標二百問為本，廣答二千為相，讚成益物為用。義理中平等性海為體，塵算行德為相，與教相應為用。餘相即等並准之。二約義者，有四：一法、二行、三俱、四泯。初中二：先明世間、後明離。前中有三類：一約事相世間，有二：一器世間、二五蘊世間，此就依正分之，如餘論說。二約麁細，亦有二：一有為世間、二無為世間，此據分段、變易為二，以變易非是三有攝故名為無為。《勝鬘》云「有為生死無為生死者」，是此義也。三約染淨，有三種：一器世間、二眾生世間、三智正覺世間，初是所依、次是所化、後是能化，如《地論》說。二明離者，有二：初明世間即是離、二明世間之離。前中有三種：一不同故名離，如智正覺名為世間，而不同世故名為離；二相望離，如無為世間望於分段亦名為離；三性自離，如諸世間皆無自性，本來無生故亦名離。論云「世間與涅槃，無有少分別。」是故世間即為離也。二超出世間名為離中亦三：初不同離及相望離皆超出他世名為離，性離之理亦非世攝，是故俱名超出世間方為離也。二約行中，亦三：一行從緣起名為世間，自性無生即名為離；二行能滅惑令背於世，故名為離；三行成妙果永超二死，故名為離。此三如次同前三離，又同三種佛性等思之。三約俱辨中，以世間為境，悲智為行，以悲故常行世間，以智故恒離世間。又以世間與性離無二為境，悲智無二為行。境行通融亦有三句：一智無不悲故世無不離，是故常在世間未曾不出。二悲無不智故離無不世，是故恒超世表無不遊世。三雙融故動靜無二唯是一念，謂無念也。是故菩薩無念不智念，常行世間、常出世間，無障無礙。四俱非中亦三：一約境，世間與離形奪兩亡；二悲智俱融，二念雙泯；三境行相由，形奪齊遣，絕待離言不可說也。思之可知。下文二千行相是此等義，思以准之。

第四釋文者，此會之中長分為八：一序分、二三昧分、三起分、四請分、五說分、六結勸分、七表證分、八偈頌分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文者，此會之中長分為八：一序分、二三昧分、三起分、四請分、五說分、六結勸分、七表證分、八偈頌分。

就序分中有三：初明器世間圓滿、二顯智正覺世間圓滿、三眾生世間圓滿。初義如前釋。第二中成等正覺等者，此是受用身二十一種功德，如《攝論》第五及《佛地論》第二並廣此文。今依彼二論，略示少分。初一句是總、餘二十句是別。初中具後二十殊勝德故，名為正覺，即稱正理而開覺。又離邪障之覺故名也。又正覺約理智，等覺約量智可知。論名不二現行。別中，二、不二念者，是一向無障殊勝功德，以離二障故、異凡小住二處故。又釋：於遠時方等境無知不知二念故，即由此故名等正覺。三、無相念者，彼論名趣無相，是調化方便功德，令他趣證無相涅槃故。又釋：名能入無二功德，謂自能入離有無相清淨真如，亦令他入故。四、住佛住者，是觀所調化功德，謂住大悲常觀世間故。又是任運佛事不休息功德，恒住聖天及梵住故。五、等一切佛者，是得一切佛相似事業功德。又於法身中所依意樂作業無別功德，謂所依智同、益生意同、報化業同，故云等也。六、到無礙趣者，是永斷所治功德，謂證得二障習滅，及修彼治道成就現前故。七、得不還法者，是伏外道功德，謂證教法彼不能轉，伏彼顯已正道法故。八、無礙境者，是伏魔怨德，謂違順中境不能礙心，及世八法不能拘礙。九、住不思議者，是安立法教功德，謂諸勝教出過尋思，非餘能測故。十、離三世者，論名遊於三世平等法性，是記別三世功德，謂記別去來皆如、現在分明無倒，故名平等。此中離者，離於三世記不明了故也。十一、於一切世界普現身者，是同時普於一切世界示現受用化身功德。十二、知一切法者，論名於一切法智無疑滯，是斷一切疑功德，謂於諸法自斷疑、得決定智，令他亦得。十三、具足成就一切妙行者，論名於一切行成就大覺，是入種種行功德，謂隨所化有情所宜，現同類身，令彼入故。十四、永滅疑或者，是達當來法生智功德，謂過二乘境微細善種，如瓦石中細金種子，如是等境無倒遍知故。十五、離虛妄身者，論名不可分別，是自身無染德，謂非惑業苦雜染分別所起故。又隨其勝解如應現身，如末尼珠雖無分別，增上力故現金色身等。十六、能與菩薩無量智慧者，論名一切菩薩正所求智，是成就佛種不斷方便功德，謂諸菩薩依諸有情調伏方便，皆由如來增上力故，得聞法思修，次第獲得妙智，異類菩薩攝受付屬，展轉相續無間而轉。十七、住佛無二彼岸者，論名得佛無二住勝彼岸，是諸身諸度極成滿德故，謂法身無二、度行滿故。十八、具足乃至法門者，論名不相間雜。如來解脫妙智究竟，是受用身及土隨機應現互不雜等。此不可沮壞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就序分中有三：初明器世間圓滿、二顯智正覺世間圓滿、三眾生世間圓滿。初義如前釋。第二中成等正覺等者，此是受用身二十一種功德，如《攝論》第五及《佛地論》第二並廣此文。今依彼二論，略示少分。初一句是總、餘二十句是別。初中具後二十殊勝德故，名為正覺，即稱正理而開覺。又離邪障之覺故名也。又正覺約理智，等覺約量智可知。論名不二現行。別中，二、不二念者，是一向無障殊勝功德，以離二障故、異凡小住二處故。又釋：於遠時方等境無知不知二念故，即由此故名等正覺。三、無相念者，彼論名趣無相，是調化方便功德，令他趣證無相涅槃故。又釋：名能入無二功德，謂自能入離有無相清淨真如，亦令他入故。四、住佛住者，是觀所調化功德，謂住大悲常觀世間故。又是任運佛事不休息功德，恒住聖天及梵住故。五、等一切佛者，是得一切佛相似事業功德。又於法身中所依意樂作業無別功德，謂所依智同、益生意同、報化業同，故云等也。六、到無礙趣者，是永斷所治功德，謂證得二障習滅，及修彼治道成就現前故。七、得不還法者，是伏外道功德，謂證教法彼不能轉，伏彼顯已正道法故。八、無礙境者，是伏魔怨德，謂違順中境不能礙心，及世八法不能拘礙。九、住不思議者，是安立法教功德，謂諸勝教出過尋思，非餘能測故。十、離三世者，論名遊於三世平等法性，是記別三世功德，謂記別去來皆如、現在分明無倒，故名平等。此中離者，離於三世記不明了故也。十一、於一切世界普現身者，是同時普於一切世界示現受用化身功德。十二、知一切法者，論名於一切法智無疑滯，是斷一切疑功德，謂於諸法自斷疑、得決定智，令他亦得。十三、具足成就一切妙行者，論名於一切行成就大覺，是入種種行功德，謂隨所化有情所宜，現同類身，令彼入故。十四、永滅疑或者，是達當來法生智功德，謂過二乘境微細善種，如瓦石中細金種子，如是等境無倒遍知故。十五、離虛妄身者，論名不可分別，是自身無染德，謂非惑業苦雜染分別所起故。又隨其勝解如應現身，如末尼珠雖無分別，增上力故現金色身等。十六、能與菩薩無量智慧者，論名一切菩薩正所求智，是成就佛種不斷方便功德，謂諸菩薩依諸有情調伏方便，皆由如來增上力故，得聞法思修，次第獲得妙智，異類菩薩攝受付屬，展轉相續無間而轉。十七、住佛無二彼岸者，論名得佛無二住勝彼岸，是諸身諸度極成滿德故，謂法身無二、度行滿故。十八、具足乃至法門者，論名不相間雜。如來解脫妙智究竟，是受用身及土隨機應現互不雜等。此不可沮壞

，是彼不間雜也。十九、究竟無量無邊者，論名證無中邊佛地平等，是三身方處無有分限功德。又是證真如離有為無為中邊相故，遠離方處中邊相故。此佛地，在後句中。又釋：世界無中邊故，佛現亦無中邊。無中邊故，即總無邊也。二十、法界等者，論名極於法界，是證得果相功德，謂窮清淨法界故。又是窮生死際，常現起作一切有情利樂功德，謂依淨界流起經法益生故。二十一、虛空等者，論名盡虛空性、窮未來際，雖經劫成壞，而空常無盡。此同自實德也。未來際無盡，期利他勝用常無休也。第二會初唯有初十句，准此釋知之。問：《佛地經》及《解深密經》辨十八圓滿受用土中，歎受用身有此二十一種功德。今此佛身在摩竭國，即是變化，何因亦得具此功德？設此化身約地上見具此德者，何故見佛而不見土？又此見化即為報者，豈地上菩薩不得兼見變化身耶？答：是知此中約十佛功德，見通五位、處該染淨，以二千法中亦有地前四十位故、地前地上同所見故、摩竭花藏融無二故。餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是彼不間雜也。十九、究竟無量無邊者，論名證無中邊佛地平等，是三身方處無有分限功德。又是證真如離有為無為中邊相故，遠離方處中邊相故。此佛地，在後句中。又釋：世界無中邊故，佛現亦無中邊。無中邊故，即總無邊也。二十、法界等者，論名極於法界，是證得果相功德，謂窮清淨法界故。又是窮生死際，常現起作一切有情利樂功德，謂依淨界流起經法益生故。二十一、虛空等者，論名盡虛空性、窮未來際，雖經劫成壞，而空常無盡。此同自實德也。未來際無盡，期利他勝用常無休也。第二會初唯有初十句，准此釋知之。問：《佛地經》及《解深密經》辨十八圓滿受用土中，歎受用身有此二十一種功德。今此佛身在摩竭國，即是變化，何因亦得具此功德？設此化身約地上見具此德者，何故見佛而不見土？又此見化即為報者，豈地上菩薩不得兼見變化身耶？答：是知此中約十佛功德，見通五位、處該染淨，以二千法中亦有地前四十位故、地前地上同所見故、摩竭花藏融無二故。餘如前說。

第三眾生世間圓滿中有二：初舉數歎德、二列名歎德，亦是前舉數總歎、後是列名別歎。前中二：初舉數簡定、二「具足」下歎顯勝德。前中，一舉數、二簡大異小、三簡終異始、四簡客異主。二歎中二：先別歎、後總結。前中亦二：初十句歎因位自分德、二「於一念」下歎果位勝進德。前中亦二：初五句歎巧惠德、後五句歎攝生德。前中，初句總標，謂此中夫一菩薩即已具成一切菩薩所有方便智慧故也；下四別顯中二：初釋前二義、後雙顯功德。前中二：初釋成方便，謂具此調生入法之巧，故云方便也。不令眾生墮二乘地故、縱入者亦令起故，要當令住菩薩法中，故名善巧勝方便也。二釋上智慧中二：先量智知世界染淨差別、二理智觀達解脫真境。又釋：前句知世界相不同；後句知相入相即為解脫境，如十解脫等。二顯功能中二句：一滅障德、二成行德，謂由前巧惠故，障無不盡、行無不具，可知。二攝生行中亦五：初一句總標，謂善攝等者，巧識根器也。深入無量等者，深解法藥也。下四別釋亦二：初二釋上二義、後二顯化歸體。前中二：先釋識器中，一了眾生報類差別；二知心之所念；三知彼煩惱使有輕重；四知根機有生熟軟中上等；五知其所緣境界差別；六知彼入法方便所宜，又亦知是起行方便。二「三世」下釋上深解法藥，謂三世佛說，顯法勝也。善聞者，巧聽故。受者，領納故。持者，不忘故。廣說者，授群機故。下二釋化歸體：一雖能遊入無邊世間教化眾生，而常超出世間之表。二何以處世而恒出耶？釋：以解有為即是無二法界故也。第二勝進中十一句：初一總，謂速成佛果。依新譯《花嚴》不思議佛境界分中，普賢、文殊等並是他方諸佛，為欲與毘盧遮那佛為眾會，故現菩薩身。故知此等並實是諸佛，故云得一切佛智。下別顯果用。一自現佛身，謂念念無間盡未來際，當現成佛自為法主，常作菩薩為他助化。二能令他成佛，謂以殊勝巧便之力迴轉眾生，要合當得大菩提時必當得故。三得自在智，謂一切眾生心所行境無量無邊，直爾遍知已為希有，況今入一而知一切，明其智德極自在也。四得自在身，謂不離果位現因身故。五得自在位，謂雖現因身而不轉果智，以因果無二故。六得自在行，謂不捨隨事行而入於無行，以約境理事無礙故、約智寂用無二故。七得自在悲，謂雖已成佛，為眾生故，更於無量劫常修菩薩行未曾休息。八顯自在德，謂此自在希有之寶難值遇故。九攝化自在，謂轉法輪，明化法體。調伏者，顯法勝用。令逮得等者，顯所成益。見理深徹，故云明淨。又令離所知障，故云明也。令離煩惱障，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三眾生世間圓滿中有二：初舉數歎德、二列名歎德，亦是前舉數總歎、後是列名別歎。前中二：初舉數簡定、二「具足」下歎顯勝德。前中，一舉數、二簡大異小、三簡終異始、四簡客異主。二歎中二：先別歎、後總結。前中亦二：初十句歎因位自分德、二「於一念」下歎果位勝進德。前中亦二：初五句歎巧惠德、後五句歎攝生德。前中，初句總標，謂此中夫一菩薩即已具成一切菩薩所有方便智慧故也；下四別顯中二：初釋前二義、後雙顯功德。前中二：初釋成方便，謂具此調生入法之巧，故云方便也。不令眾生墮二乘地故、縱入者亦令起故，要當令住菩薩法中，故名善巧勝方便也。二釋上智慧中二：先量智知世界染淨差別、二理智觀達解脫真境。又釋：前句知世界相不同；後句知相入相即為解脫境，如十解脫等。二顯功能中二句：一滅障德、二成行德，謂由前巧惠故，障無不盡、行無不具，可知。二攝生行中亦五：初一句總標，謂善攝等者，巧識根器也。深入無量等者，深解法藥也。下四別釋亦二：初二釋上二義、後二顯化歸體。前中二：先釋識器中，一了眾生報類差別；二知心之所念；三知彼煩惱使有輕重；四知根機有生熟軟中上等；五知其所緣境界差別；六知彼入法方便所宜，又亦知是起行方便。二「三世」下釋上深解法藥，謂三世佛說，顯法勝也。善聞者，巧聽故。受者，領納故。持者，不忘故。廣說者，授群機故。下二釋化歸體：一雖能遊入無邊世間教化眾生，而常超出世間之表。二何以處世而恒出耶？釋：以解有為即是無二法界故也。第二勝進中十一句：初一總，謂速成佛果。依新譯《花嚴》不思議佛境界分中，普賢、文殊等並是他方諸佛，為欲與毘盧遮那佛為眾會，故現菩薩身。故知此等並實是諸佛，故云得一切佛智。下別顯果用。一自現佛身，謂念念無間盡未來際，當現成佛自為法主，常作菩薩為他助化。二能令他成佛，謂以殊勝巧便之力迴轉眾生，要合當得大菩提時必當得故。三得自在智，謂一切眾生心所行境無量無邊，直爾遍知已為希有，況今入一而知一切，明其智德極自在也。四得自在身，謂不離果位現因身故。五得自在位，謂雖現因身而不轉果智，以因果無二故。六得自在行，謂不捨隨事行而入於無行，以約境理事無礙故、約智寂用無二故。七得自在悲，謂雖已成佛，為眾生故，更於無量劫常修菩薩行未曾休息。八顯自在德，謂此自在希有之寶難值遇故。九攝化自在，謂轉法輪，明化法體。調伏者，顯法勝用。令逮得等者，顯所成益。見理深徹，故云明淨。又令離所知障，故云明也。令離煩惱障，故

云淨也。智照法界，名為法眼。十結同諸佛，謂同三世諸佛所有清淨功德，及所住位地、所成行相、所起大願，此諸菩薩皆悉成就，與彼無二故。二「具足」下結德無盡，可知。第二列名歎德中三：初列名中，行相遍周備滿法界，同名普也。二結數，可知。三歎德，十句：初一總，謂具得普賢無邊之行，及普賢無障礙願，此歎普賢德也。別中，一攝法上首行、二受持正法，上二歎普正法德行也。三化諸眾生令佛種不斷，此普化德也。又釋：次後更有佛興，故云佛種不斷。四了知諸佛與諸菩薩次第受記之法。又釋：知諸佛滅後，次第受記諸佛興世，此普惠德也。五「隨諸」下成佛說法行，此普眼德也。六隨處現佛行，此普光德也。七令離惑染行，此普觀普照德也。八能除業行，此普幢德，高出業障也。九令證法界行，此普覺德也。此上九種，若望宿誓今成，即是普賢願攝，如十大願等，准配知之；若望現緣所作，即是普賢行攝。是故此文亦願亦行。序分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云淨也。智照法界，名為法眼。十結同諸佛，謂同三世諸佛所有清淨功德，及所住位地、所成行相、所起大願，此諸菩薩皆悉成就，與彼無二故。二「具足」下結德無盡，可知。第二列名歎德中三：初列名中，行相遍周備滿法界，同名普也。二結數，可知。三歎德，十句：初一總，謂具得普賢無邊之行，及普賢無障礙願，此歎普賢德也。別中，一攝法上首行、二受持正法，上二歎普正法德行也。三化諸眾生令佛種不斷，此普化德也。又釋：次後更有佛興，故云佛種不斷。四了知諸佛與諸菩薩次第受記之法。又釋：知諸佛滅後，次第受記諸佛興世，此普惠德也。五「隨諸」下成佛說法行，此普眼德也。六隨處現佛行，此普光德也。七令離惑染行，此普觀普照德也。八能除業行，此普幢德，高出業障也。九令證法界行，此普覺德也。此上九種，若望宿誓今成，即是普賢願攝，如十大願等，准配知之；若望現緣所作，即是普賢行攝。是故此文亦願亦行。序分竟。

第二「爾時普賢正受」下明三昧分。於中有二：先入定、後辨益。前中普賢入者，以是會主故、表此行法普周遍故、從此出彼無邊行故。花嚴定，略作四門：一釋名者，以因行花嚴，感果相令顯著故。二體性者，法界行門心海為體，以等持廣大無限量故。三明業用者，有二：一依此顯說花嚴法故。《無量壽經》歎菩薩德中，言得佛花嚴三昧，宣說諸佛經典。二依此顯示花嚴行故。上云「施戒忍辱精進禪方便智慧諸功德一切自在難思議，花嚴三昧勢力故。」解云：以諸行法深廣多端，不能別說，故云一切自在等，即下文二千行法也。四明位地者，有四句：一若攝始歸終，在第十地方得，如法雲地說。二若攝終歸始，在信位滿心得，如前〈賢首品〉說。三若始終無礙，遍一切位，如前二說不相離故，以彼始終括中間故。四若超絕始終，總不依位，如此文但約行法以辨其相故。二益相中二：先動地，以驚悟機緣故；後出聲，令聞法音故。即此亦是三昧業用。何故此中無加分者？以所顯行法依前解起，無別法故。若爾，何故更須入定？謂攝解成行故、次入定法不異前故，不須加。三昧分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時普賢正受」下明三昧分。於中有二：先入定、後辨益。前中普賢入者，以是會主故、表此行法普周遍故、從此出彼無邊行故。花嚴定，略作四門：一釋名者，以因行花嚴，感果相令顯著故。二體性者，法界行門心海為體，以等持廣大無限量故。三明業用者，有二：一依此顯說花嚴法故。《無量壽經》歎菩薩德中，言得佛花嚴三昧，宣說諸佛經典。二依此顯示花嚴行故。上云「施戒忍辱精進禪方便智慧諸功德一切自在難思議，花嚴三昧勢力故。」解云：以諸行法深廣多端，不能別說，故云一切自在等，即下文二千行法也。四明位地者，有四句：一若攝始歸終，在第十地方得，如法雲地說。二若攝終歸始，在信位滿心得，如前〈賢首品〉說。三若始終無礙，遍一切位，如前二說不相離故，以彼始終括中間故。四若超絕始終，總不依位，如此文但約行法以辨其相故。二益相中二：先動地，以驚悟機緣故；後出聲，令聞法音故。即此亦是三昧業用。何故此中無加分者？以所顯行法依前解起，無別法故。若爾，何故更須入定？謂攝解成行故、次入定法不異前故，不須加。三昧分竟。

第三起分，以三昧事訖故、說時至故、定無言說故，是起也。安祥者，審諦之狀，謂從定起已，念不亂故，云安祥也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三起分，以三昧事訖故、說時至故、定無言說故，是起也。安祥者，審諦之狀，謂從定起已，念不亂故，云安祥也。

第四「爾時普惠」下明請分。於中有三：初總舉問意、二正辨問辭、三結請願說。何故前諸會入定前問，此不爾者？以前諸會從相入實以成正解，此中依體發起以成正行，故不同也。又未入定前，眾則不知誰為說法，故先入此定，令眾知主而起問故。何故普惠問者？表滿法界之惠，堪發起故。何故一人問者？表此行法各獨成故。知諸菩薩雲集者，知問時至故、知顯法之緣已具故。此明問所依也。問普賢者，以無盡行法從遍𠮳法界而流出故。二明所問法中有二百句，其別行《度世經》，彼中別作六翻問，還作六翻答。古來相傳皆依彼文用科此經，即為六段。初二十句，問十信行。二從「何等發普賢心」下二十句，問十住行。三從「何等為持」下三十句，問十行位。四從「何等為寶住」下二十九句，問十迴向行。五從「何等身業」下五十句，問十地證行。六「何等為觀察」下五十一句，問因圓果滿究竟位中行。此經上下總有三遍說六位中，此當第二約行說六位，以普賢行該六位故。是故《度世經》云「唯為解說諸菩薩行從始至終，令無疑也。」彼經六段雖不配於信等六位，既云從始至終，次於末後明成佛果為終，故知最初信行為始。此不待言，故知決定約六位耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時普惠」下明請分。於中有三：初總舉問意、二正辨問辭、三結請願說。何故前諸會入定前問，此不爾者？以前諸會從相入實以成正解，此中依體發起以成正行，故不同也。又未入定前，眾則不知誰為說法，故先入此定，令眾知主而起問故。何故普惠問者？表滿法界之惠，堪發起故。何故一人問者？表此行法各獨成故。知諸菩薩雲集者，知問時至故、知顯法之緣已具故。此明問所依也。問普賢者，以無盡行法從遍𠮳法界而流出故。二明所問法中有二百句，其別行《度世經》，彼中別作六翻問，還作六翻答。古來相傳皆依彼文用科此經，即為六段。初二十句，問十信行。二從「何等發普賢心」下二十句，問十住行。三從「何等為持」下三十句，問十行位。四從「何等為寶住」下二十九句，問十迴向行。五從「何等身業」下五十句，問十地證行。六「何等為觀察」下五十一句，問因圓果滿究竟位中行。此經上下總有三遍說六位中，此當第二約行說六位，以普賢行該六位故。是故《度世經》云「唯為解說諸菩薩行從始至終，令無疑也。」彼經六段雖不配於信等六位，既云從始至終，次於末後明成佛果為終，故知最初信行為始。此不待言，故知決定約六位耳。

第五大段「爾時普賢」下明說分中，初總告、二正答。於前二百門，一一皆以十門答，故有二千行法。釋此二千普賢行法，略作五門：一約因果、二分行位、三顯普別、四明互攝、五辨行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五大段「爾時普賢」下明說分中，初總告、二正答。於前二百門，一一皆以十門答，故有二千行法。釋此二千普賢行法，略作五門：一約因果、二分行位、三顯普別、四明互攝、五辨行相。

就初中有四句：一約大位以分前五位等總為因行，後成佛等總為果行。二細剋而辨二百門行，一一皆悉徹於佛果，是故諸文之末悉皆結云「即得佛」等也，是則皆通因果二位。三或總屬因位，以普賢位中亦現成佛攝生等故。四或總屬果，以下文多云「雖得成佛而不斷菩薩所行」，是故此行皆是果行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初中有四句：一約大位以分前五位等總為因行，後成佛等總為果行。二細剋而辨二百門行，一一皆悉徹於佛果，是故諸文之末悉皆結云「即得佛」等也，是則皆通因果二位。三或總屬因位，以普賢位中亦現成佛攝生等故。四或總屬果，以下文多云「雖得成佛而不斷菩薩所行」，是故此行皆是果行。

二分行位者，謂二千是行實稱位、位攬行成、位虛行實。亦有四義：一束行成位，束此二千分成六位。二總屬位收，以行並是位中行故。三總屬行攝，以普賢行體不依位故，唯有自分勝進即為究竟。四一行遍六位、一位該二千，如是無礙而不壞前後，故是普賢行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二分行位者，謂二千是行實稱位、位攬行成、位虛行實。亦有四義：一束行成位，束此二千分成六位。二總屬位收，以行並是位中行故。三總屬行攝，以普賢行體不依位故，唯有自分勝進即為究竟。四一行遍六位、一位該二千，如是無礙而不壞前後，故是普賢行也。

三顯普別者，謂一行相必遍一切，然恒不雜。不雜故，別義元分；必遍故，普義該收。猶如錦文，朱紫窠別故得成文，朱紫綖通織而非繡。當知此中行相亦爾，即普是別、即別為普，皆無障礙。思之可見。若爾，此則普別具足，何獨名為普賢行耶？釋：非謂守普而不能別，亦非作別而失於普，實謂能別而不壞普者是普賢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三顯普別者，謂一行相必遍一切，然恒不雜。不雜故，別義元分；必遍故，普義該收。猶如錦文，朱紫窠別故得成文，朱紫綖通織而非繡。當知此中行相亦爾，即普是別、即別為普，皆無障礙。思之可見。若爾，此則普別具足，何獨名為普賢行耶？釋：非謂守普而不能別，亦非作別而失於普，實謂能別而不壞普者是普賢也。

四互收攝者，有四重：一以位收位，六位之內一一各收一切位故，是故一位即具二千，為萬二千也。上云「在於一地普攝一切諸地功德」，此之謂也。二以門收門，即二百門中一一各收一切門故，即成二百箇二百，為八萬行也。三以行收行，即二千行內一一各攝一切行故，即成二千箇二千也。過億兆，名等也。四以略攝廣，如此所說二千行等，下頌結云「如大地一塵之說」也。以此一塵之略說，不離十方之廣地，是故攝廣亦無不盡。此乃等無極之法界、超無際之虛空，下云「虛空可度量，菩薩德無盡。」斯之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四互收攝者，有四重：一以位收位，六位之內一一各收一切位故，是故一位即具二千，為萬二千也。上云「在於一地普攝一切諸地功德」，此之謂也。二以門收門，即二百門中一一各收一切門故，即成二百箇二百，為八萬行也。三以行收行，即二千行內一一各攝一切行故，即成二千箇二千也。過億兆，名等也。四以略攝廣，如此所說二千行等，下頌結云「如大地一塵之說」也。以此一塵之略說，不離十方之廣地，是故攝廣亦無不盡。此乃等無極之法界、超無際之虛空，下云「虛空可度量，菩薩德無盡。」斯之謂也。

五辨行相者，隨文解釋應知。就此二千行中，依前六位即分為六，如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五辨行相者，隨文解釋應知。就此二千行中，依前六位即分為六，如前應知。

初二百句，答前二十信問。明信位行中，於中分三：初九十句，明自分行滿；二從「十種入」下八十句，明勝進行圓；三從「十種不可壞智」下三十句，明二行究竟。就初中，何故最初明依果者？以是行起所依寂居首故。文中有四：一舉數總標、二列名釋義、三結說分齊、四歎勝勸學。下諸文中多皆具此，亦有不具，至文當知。言依果者，簡非從因所生之果，亦非世界依報之果。但是諸行，或依前起後、或互相依，各得增長，故以為名。即相依之果名為依果。又釋：如世界依果是眾生所依。依果若增，即失所依，正報不立。今菩薩亦爾，以此十法為所住依果。此若斷絕則失所依，非為菩薩，如忘失菩提心即非菩薩，是故文中取不忘失以釋成也。十中，皆先標名、後義。初句是總，以菩提心是萬行之本，是故二千之首唯此建初，謂依此不忘菩提之心，方令餘行悉得生長。二雖內有勝心，若外無善友，行亦無成。若不順同，善友無功，即非依果。是故要以隨順和合釋成依果也。三雖遇善友，若宿無善根不能順修，又亦病等餘障礙故，是故要依宿善更增新行。四雖有宿善，若不得所行諸度之法，無所造修。五雖得行法，若不達於理法虛通，即觸途皆礙，是故依一切法皆得出也。六雖得理法，若無大願即便滯寂不增菩提。七雖有自分之行，若不勝進廣修無由究竟。八雖內具二行，要須外依勝侶，以一生菩薩於餘菩薩為兄為長，方堪為依，此據極說。九雖依菩薩，理宜興供於佛，以成堅信。十要唯如來是究竟所依，以於菩薩能正教授令離倒故、又能正教授故、離倒教授故。第四歎勝勸學中，佛以無上果智為所依果，菩薩住此十法當亦得彼故云也。又釋：菩薩未曾不依菩提之心，以恒不忘故。二菩薩未曾不依善友，以常隨順與和合故。三菩薩未曾不依善根，以常長養故。餘亦如是準之。第二、十奇特想者，前依因緣以成諸行，今依勝想以攝善根。十中，初以隨喜他善根作己善根，故云奇特。二凡小等善皆堪成佛，故云種子。三下至闡提皆菩提器，以悉有佛性故。四以一切菩薩願同己願故。五以一切法性淨，非生死故。六他同己體，他行即己行。又他所行是己行法，故生自想。七一切法即是真如故。又一切法悉堪成覺，故云佛法。八一切語言皆堪作法輪，故云道也。九知菩薩善根皆是諸佛慈悲體分，故云慈父也。十知一切如來悉同一體，故云無二。此十皆超意外之想，故云奇特。若得此想，即得能轉一切法之想，以一切法皆隨想轉，此是佛德也。第三、十種行者，以依勝想之解，起此大行，故次明之。十中，初四戒行，於中，初二攝眾生戒、次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二百句，答前二十信問。明信位行中，於中分三：初九十句，明自分行滿；二從「十種入」下八十句，明勝進行圓；三從「十種不可壞智」下三十句，明二行究竟。就初中，何故最初明依果者？以是行起所依寂居首故。文中有四：一舉數總標、二列名釋義、三結說分齊、四歎勝勸學。下諸文中多皆具此，亦有不具，至文當知。言依果者，簡非從因所生之果，亦非世界依報之果。但是諸行，或依前起後、或互相依，各得增長，故以為名。即相依之果名為依果。又釋：如世界依果是眾生所依。依果若增，即失所依，正報不立。今菩薩亦爾，以此十法為所住依果。此若斷絕則失所依，非為菩薩，如忘失菩提心即非菩薩，是故文中取不忘失以釋成也。十中，皆先標名、後義。初句是總，以菩提心是萬行之本，是故二千之首唯此建初，謂依此不忘菩提之心，方令餘行悉得生長。二雖內有勝心，若外無善友，行亦無成。若不順同，善友無功，即非依果。是故要以隨順和合釋成依果也。三雖遇善友，若宿無善根不能順修，又亦病等餘障礙故，是故要依宿善更增新行。四雖有宿善，若不得所行諸度之法，無所造修。五雖得行法，若不達於理法虛通，即觸途皆礙，是故依一切法皆得出也。六雖得理法，若無大願即便滯寂不增菩提。七雖有自分之行，若不勝進廣修無由究竟。八雖內具二行，要須外依勝侶，以一生菩薩於餘菩薩為兄為長，方堪為依，此據極說。九雖依菩薩，理宜興供於佛，以成堅信。十要唯如來是究竟所依，以於菩薩能正教授令離倒故、又能正教授故、離倒教授故。第四歎勝勸學中，佛以無上果智為所依果，菩薩住此十法當亦得彼故云也。又釋：菩薩未曾不依菩提之心，以恒不忘故。二菩薩未曾不依善友，以常隨順與和合故。三菩薩未曾不依善根，以常長養故。餘亦如是準之。第二、十奇特想者，前依因緣以成諸行，今依勝想以攝善根。十中，初以隨喜他善根作己善根，故云奇特。二凡小等善皆堪成佛，故云種子。三下至闡提皆菩提器，以悉有佛性故。四以一切菩薩願同己願故。五以一切法性淨，非生死故。六他同己體，他行即己行。又他所行是己行法，故生自想。七一切法即是真如故。又一切法悉堪成覺，故云佛法。八一切語言皆堪作法輪，故云道也。九知菩薩善根皆是諸佛慈悲體分，故云慈父也。十知一切如來悉同一體，故云無二。此十皆超意外之想，故云奇特。若得此想，即得能轉一切法之想，以一切法皆隨想轉，此是佛德也。第三、十種行者，以依勝想之解，起此大行，故次明之。十中，初四戒行，於中，初二攝眾生戒、次

一律儀、後一攝善；次一三昧行；次二智慧行，一加行、二正證；次一嚴佛土行；後二報恩行。第四、十善知識者，以行起必示依善友，故次明也。初一令發堅心、二令習修善、三令滿度行、四令得智行、五令成悲行、六具辯才行、七無染著行、八無厭倦行、九成普行、十入佛智。第五、有十精進者，雖遇善友，若不策懃無由進行，故次明也。此中意為：何義故修此精進？為欲作此十種所作。於中入一切法者，智證入也。令眾生滅惡者，滅其苦因也。餘如文顯。第六、有十正悕望者，由前精進，悕欲自他，令行究竟，故次明也。於中，初一約行本；次二約離過；次二約成行，一行因、二行果；次三約證入，一證位、二證法、三證道，謂由證法故離謗也；後二約勝進佛果，一佛願滿、二佛智圓。言無上平等大智悕望者，是佛地無功用，故云平等。攝生無盡，亦云悕望。第七、有十法成就眾生者，此有二義：一以此十法通用成就一切眾生、二各別成就一類眾生。別中，一成慳貪貧窮眾生、二憍慢眾生、三愚癡眾生、四佷悷眾生、五貪愛眾生、六樂二乘眾生、七不厭世間眾生、八不欣佛果眾生、九耶歸依眾生、十耶智狡滑眾生。以此十法如次教化，令其入道，故云成就。第八、有十戒者，依前十法成就眾生，故惡無不離、善無不積，故次明也。此十中，初者若失壞菩提心即是破菩薩戒，乃至第十若取著如來身即是犯戒，餘亦如是准之。此十隨其所應，三聚所攝。第九、有十種自知受記者，依前離過德成，自驗己行必當得果決定無疑，故云自知受記。一自驗菩提心一向不迴故；二自驗所修菩薩苦行無厭足故；三設多劫修謂若須臾故；四自驗不違佛教法故；五自知於佛所說深法決定信故；六自知所修善根悉具足故；七自知能令眾生住菩提心故；八自知於善友不違其教，同善根故，如善財等；九自知於善友起佛想成故；十守大菩提願常不忘故。於此十行自驗有一，即知定當得佛受記。又《瑜伽．菩薩地》中，菩薩由六相佛受記：一安住種姓未發心位；二已發心位；三現前住；四不現前住；五有定時限，謂爾所時證菩提；六無定時限，謂不說時限與授記。又《善戒經》云「非但種姓人得受記，非種姓亦得受記。」解云：如不輕菩薩敬四眾與受記者，約非種姓人遠亦當得，故亦受記。如十信中記是種姓人，以約種姓決定故。如發心已去決定不退故，是三賢位。如梁論第六「十行菩薩名受記者」是也。初地已上證理成就故受記，如《地論》。如第八地中受記是無功用行成故，如燃燈佛邊得記等。此中十種，約圓教，通諸位；據始，在十信中。餘義如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一律儀、後一攝善；次一三昧行；次二智慧行，一加行、二正證；次一嚴佛土行；後二報恩行。第四、十善知識者，以行起必示依善友，故次明也。初一令發堅心、二令習修善、三令滿度行、四令得智行、五令成悲行、六具辯才行、七無染著行、八無厭倦行、九成普行、十入佛智。第五、有十精進者，雖遇善友，若不策懃無由進行，故次明也。此中意為：何義故修此精進？為欲作此十種所作。於中入一切法者，智證入也。令眾生滅惡者，滅其苦因也。餘如文顯。第六、有十正悕望者，由前精進，悕欲自他，令行究竟，故次明也。於中，初一約行本；次二約離過；次二約成行，一行因、二行果；次三約證入，一證位、二證法、三證道，謂由證法故離謗也；後二約勝進佛果，一佛願滿、二佛智圓。言無上平等大智悕望者，是佛地無功用，故云平等。攝生無盡，亦云悕望。第七、有十法成就眾生者，此有二義：一以此十法通用成就一切眾生、二各別成就一類眾生。別中，一成慳貪貧窮眾生、二憍慢眾生、三愚癡眾生、四佷悷眾生、五貪愛眾生、六樂二乘眾生、七不厭世間眾生、八不欣佛果眾生、九耶歸依眾生、十耶智狡滑眾生。以此十法如次教化，令其入道，故云成就。第八、有十戒者，依前十法成就眾生，故惡無不離、善無不積，故次明也。此十中，初者若失壞菩提心即是破菩薩戒，乃至第十若取著如來身即是犯戒，餘亦如是准之。此十隨其所應，三聚所攝。第九、有十種自知受記者，依前離過德成，自驗己行必當得果決定無疑，故云自知受記。一自驗菩提心一向不迴故；二自驗所修菩薩苦行無厭足故；三設多劫修謂若須臾故；四自驗不違佛教法故；五自知於佛所說深法決定信故；六自知所修善根悉具足故；七自知能令眾生住菩提心故；八自知於善友不違其教，同善根故，如善財等；九自知於善友起佛想成故；十守大菩提願常不忘故。於此十行自驗有一，即知定當得佛受記。又《瑜伽．菩薩地》中，菩薩由六相佛受記：一安住種姓未發心位；二已發心位；三現前住；四不現前住；五有定時限，謂爾所時證菩提；六無定時限，謂不說時限與授記。又《善戒經》云「非但種姓人得受記，非種姓亦得受記。」解云：如不輕菩薩敬四眾與受記者，約非種姓人遠亦當得，故亦受記。如十信中記是種姓人，以約種姓決定故。如發心已去決定不退故，是三賢位。如梁論第六「十行菩薩名受記者」是也。初地已上證理成就故受記，如《地論》。如第八地中受記是無功用行成故，如燃燈佛邊得記等。此中十種，約圓教，通諸位；據始，在十信中。餘義如

別說。上來九十句明自分行竟。下第二從「十種入」下即八十句辨勝進行。於中初十入者，既自分行成，次明勝進，入諸所入之處。入猶證也得也。初二入大願行、三入八萬四千法聚等、四入十度等、五入行位圓滿故云具足、六入差別大願、七證入真性、八入嚴剎、九隨心現神力、十入於一切世界示現出生。第二、十種深入如來者，前明入因境，今明轉勝入果境也。初一示成菩提、次八以三輪攝化、後一示入涅槃。前八中，初四語業，一總舉法輪、二所轉巧便法、三能轉之妙音、四正調眾生；次二身業，一依身現通、二現多異身；後二意業，一定、二慧。又以三世諸佛悉亦同作如是作用，故云亦共入也。此中信內亦得此法者，是圓教中普賢行相故也。第三、有十種入眾生心行者，前即上入佛境，此辨下入眾生故也。初三總明入三世眾生心行；次二別入善不善眾生；六明入欲樂心行；七入根利鈍；八入其種姓差別；九煩惱輕重；十起治不同，謂根未熟者待時故、已熟者不待時。又釋：時者待其熟時調伏故，非時者方便開覺不待時故。又因此十入，則普入一切同佛果也。第四、有十種入世界者，前知眾生正報，今知其依報故也。於中，初二約染淨；次四約麁細；次二約形狀，謂伏者向下、仰者向上；後二約佛有無。又普入一切者，以不離此十故。第五、有十種入劫者，前明入處，今辨入時故也。於中，前五入別劫、後五入相攝劫。前中，初三別入三際劫、次二別入多少劫。後五相攝中，一以少攝多，故云可數不可數；二以多攝少；三以會事入理，劫入非劫；四從理起事，非劫入劫；五二事相即，謂前可數等約緣起相由門，非劫等約法性融通門。此一切劫即一念者，通約二門無礙自在故。又由皆是數識所現，故得自在也。第六、有十種說三世者，前約劫，此約世，故明也。於中，前九別說、後一總顯。別中，未來說未來既是無盡，過去說過去何不亦同耶？釋：以未來續起，故云無盡；過去不起，故不云也。又現在說現在，即與現不殊，故云平等；過未說過未，何不亦同耶？釋：以過未之過未是無故，現在是有，故不同也。餘義如十世章辨。第七、有十種入三世間者，前既達時劫無礙，今明入時中之法，故次明也。於中，初一總明所入、餘九別明所入。此中，一以語言為道，顯所詮義故。二性者文字性，類即字界等。三施設者，言教假施設故。四想者，依想立名等，即名等異名，如論云「阿毘達摩想為標幟」等。五名字者，正顯名句字身體等。六語言者，明音聲語業。與前何別者，前成能詮、此中通舉，如惡阿等聲。七無盡者，明上諸門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別說。上來九十句明自分行竟。下第二從「十種入」下即八十句辨勝進行。於中初十入者，既自分行成，次明勝進，入諸所入之處。入猶證也得也。初二入大願行、三入八萬四千法聚等、四入十度等、五入行位圓滿故云具足、六入差別大願、七證入真性、八入嚴剎、九隨心現神力、十入於一切世界示現出生。第二、十種深入如來者，前明入因境，今明轉勝入果境也。初一示成菩提、次八以三輪攝化、後一示入涅槃。前八中，初四語業，一總舉法輪、二所轉巧便法、三能轉之妙音、四正調眾生；次二身業，一依身現通、二現多異身；後二意業，一定、二慧。又以三世諸佛悉亦同作如是作用，故云亦共入也。此中信內亦得此法者，是圓教中普賢行相故也。第三、有十種入眾生心行者，前即上入佛境，此辨下入眾生故也。初三總明入三世眾生心行；次二別入善不善眾生；六明入欲樂心行；七入根利鈍；八入其種姓差別；九煩惱輕重；十起治不同，謂根未熟者待時故、已熟者不待時。又釋：時者待其熟時調伏故，非時者方便開覺不待時故。又因此十入，則普入一切同佛果也。第四、有十種入世界者，前知眾生正報，今知其依報故也。於中，初二約染淨；次四約麁細；次二約形狀，謂伏者向下、仰者向上；後二約佛有無。又普入一切者，以不離此十故。第五、有十種入劫者，前明入處，今辨入時故也。於中，前五入別劫、後五入相攝劫。前中，初三別入三際劫、次二別入多少劫。後五相攝中，一以少攝多，故云可數不可數；二以多攝少；三以會事入理，劫入非劫；四從理起事，非劫入劫；五二事相即，謂前可數等約緣起相由門，非劫等約法性融通門。此一切劫即一念者，通約二門無礙自在故。又由皆是數識所現，故得自在也。第六、有十種說三世者，前約劫，此約世，故明也。於中，前九別說、後一總顯。別中，未來說未來既是無盡，過去說過去何不亦同耶？釋：以未來續起，故云無盡；過去不起，故不云也。又現在說現在，即與現不殊，故云平等；過未說過未，何不亦同耶？釋：以過未之過未是無故，現在是有，故不同也。餘義如十世章辨。第七、有十種入三世間者，前既達時劫無礙，今明入時中之法，故次明也。於中，初一總明所入、餘九別明所入。此中，一以語言為道，顯所詮義故。二性者文字性，類即字界等。三施設者，言教假施設故。四想者，依想立名等，即名等異名，如論云「阿毘達摩想為標幟」等。五名字者，正顯名句字身體等。六語言者，明音聲語業。與前何別者，前成能詮、此中通舉，如惡阿等聲。七無盡者，明上諸門

並是虛假施設，無有盡故。八離欲者，體不可得故。九寂滅者，性清淨故。明此十法皆通過未等三世之中，故云入三世間也。又釋：前語言道是所詮法，以是語言所遊路故；二性是理性亦是所詮，此義理世間；次四是言說世間；後三是實相世間。又釋：十中初一器世間、次六眾生世間、後三智正覺世間。雖有三釋，初釋順文。第八、有十種捨離憂惱等者，前既達解時法，起行攝心，故離憂等。謂行成遂志，捨離憂惱，時無空過、心無厭悔。於中，初四供佛、近友、求法、聞法，此四自利行；次三攝生，一說法、二調令離過、三令住佛道；次一重明自行廣；次一重辨化他廣；後一明二行滿足出生佛果。上來八十句明信中勝進行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 並是虛假施設，無有盡故。八離欲者，體不可得故。九寂滅者，性清淨故。明此十法皆通過未等三世之中，故云入三世間也。又釋：前語言道是所詮法，以是語言所遊路故；二性是理性亦是所詮，此義理世間；次四是言說世間；後三是實相世間。又釋：十中初一器世間、次六眾生世間、後三智正覺世間。雖有三釋，初釋順文。第八、有十種捨離憂惱等者，前既達解時法，起行攝心，故離憂等。謂行成遂志，捨離憂惱，時無空過、心無厭悔。於中，初四供佛、近友、求法、聞法，此四自利行；次三攝生，一說法、二調令離過、三令住佛道；次一重明自行廣；次一重辨化他廣；後一明二行滿足出生佛果。上來八十句明信中勝進行竟。

自下第三從「十種不可壞智」下有三十句，明前二行究竟。於中初十種不可壞智者，謂稱法而知更無改易，故云不可壞。於中，知眾生等約染法，知三寶等約淨法，知世界等約亦染亦淨，知法界約非染非淨，並可知。第二有十種陀羅尼者，前既知法不壞，此明持法不失故也。《智論》以定慧為體，《佛地》、《瑜伽》增上念慧為性，以慧照法，念憶持故。《智論》中正翻云持，能持種種善法令不散失，如完器盛水等。或云遮，能遮諸不善心等不令生故。《瑜伽》等有四，謂法、義、呪、忍，與此十種不可相攝，以類別故。此中，初二持教法，一持修多羅法、二持阿毘達摩法；三持理法；四持慧法；五持定法；六持異方語法；七持三世異義；八持辯才法；九持無礙耳根法；十持果法。安住者，與相應故。第三分別說十佛者，前明持法，今辨解佛故也。又此信滿明得佛果，故明也。若爾，後解位滿亦得佛果，何不明耶？釋：以信初故，解准此故。此十佛義，具如別章，今略釋名。一自然開悟名為正覺，正覺即佛；二自體無礙大願成滿，願即是佛；三萬行因感，故云業報；四萬德積成，任持不失；五應機化現；六稱理普周；七唯心所現；八常恒在定；九真性不變；十無功大用名如意佛，如末尼珠等。又釋：同下十種見佛處，以彼釋此應知。上來二百句答前二十句問，明十信十行相純熟竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三從「十種不可壞智」下有三十句，明前二行究竟。於中初十種不可壞智者，謂稱法而知更無改易，故云不可壞。於中，知眾生等約染法，知三寶等約淨法，知世界等約亦染亦淨，知法界約非染非淨，並可知。第二有十種陀羅尼者，前既知法不壞，此明持法不失故也。《智論》以定慧為體，《佛地》、《瑜伽》增上念慧為性，以慧照法，念憶持故。《智論》中正翻云持，能持種種善法令不散失，如完器盛水等。或云遮，能遮諸不善心等不令生故。《瑜伽》等有四，謂法、義、呪、忍，與此十種不可相攝，以類別故。此中，初二持教法，一持修多羅法、二持阿毘達摩法；三持理法；四持慧法；五持定法；六持異方語法；七持三世異義；八持辯才法；九持無礙耳根法；十持果法。安住者，與相應故。第三分別說十佛者，前明持法，今辨解佛故也。又此信滿明得佛果，故明也。若爾，後解位滿亦得佛果，何不明耶？釋：以信初故，解准此故。此十佛義，具如別章，今略釋名。一自然開悟名為正覺，正覺即佛；二自體無礙大願成滿，願即是佛；三萬行因感，故云業報；四萬德積成，任持不失；五應機化現；六稱理普周；七唯心所現；八常恒在定；九真性不變；十無功大用名如意佛，如末尼珠等。又釋：同下十種見佛處，以彼釋此應知。上來二百句答前二十句問，明十信十行相純熟竟。

自下大門第二從「十種發普賢心」下有二百句，答前二十句問十住中行法。於中麁分為四：初六十句別明十解中初位發心住義；二從「十種波羅蜜」下六十句，明餘九住中所成內德行；三從「十種說法」下三十句，明諸住位中外化攝生行；四從「十種勝法」下五十句，明無礙殊勝行。就初中，創得住位，以大心為本，是故最初明發普賢心。於中，初三下救護眾生心、次三上求佛果心、後四厭離有為心，具此三心乃名大菩提心。又釋：初六護小乘心，初三護狹心、後三護小心；餘四護煩惱心，是故異於凡小名菩提心也。又此十心各是一行，亦不相收，以顯無盡。各先標、後釋，可知。二有十種普賢願行法者，謂依前大心起廣願行，故次明也。於中，前九因行廣、後一成果廣，以普賢通因果故也。前中，初二自行廣、次一益生廣、餘通二行廣，皆廣立大無限之誓願故同云普賢願，依願成行名願行法。三有十種大悲者，依前普賢行法中別辨大悲，以深要故次明也。是故論云「菩薩以大悲本」故別顯也。用此悲心，緣念眾生無曾暫廢，故云常觀。於中，一苦逼無歸；二設欲求依，乃倒求耶道；三設欲向正，乃貧無宿善；四設有小善，樂著生死，不能開覺；五設欲求覺，唯倒行不善；六設有修善，不能離欲；七設求離欲，還復輪迴；八無始無明久遠所病；九不欲佛因；十失佛果法。又釋：此十初二顛倒眾生，一無真、二逐偽；次四欲求眾生，一乏出因、二無出果、三具縛因、四處縛果；次二有求眾生，一深、二遠；後二梵行求眾生，一異道求、二求異脫。菩薩緣此起大悲心，要當救拔。四有十種發心因緣者，悲願行起必賴所因，故次明也。又前明所發心體，今辨發心所因故也。或四緣發心，如《瑜伽》、《地持》等。或七緣，如《智印經》、《起信論》等。並如前說。今顯十緣以明無盡。於中，前五下以眾生為緣、後五上以佛果為緣。論云「菩薩以菩提薩埵為所緣境」，此之謂也。前五中，初一總、後四別。別中，初二除苦與樂、後二除愚與智。後五中亦初一總、後四別。別中，初二順教見相、後二順義顯德。餘義可知。五有十種親近善知識者，既發心已，理宜近善知識、具菩提心，而得增長，故次明也。又釋：此上五十門行悉並同時，說有前後，以依善友方能發心等故。於中有五：一標意、二徵責、三總釋、四別辨、五結數。別中十內，一身業走使；二語順教命；三意不乖隔；四身心俱悅，亦慶見善友；五情無異求；六唯期出道；七同其勝行；八同彼要期；九敬師如佛；十同果圓成。又前六事友、後四同修。六有十種清淨者，依前發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大門第二從「十種發普賢心」下有二百句，答前二十句問十住中行法。於中麁分為四：初六十句別明十解中初位發心住義；二從「十種波羅蜜」下六十句，明餘九住中所成內德行；三從「十種說法」下三十句，明諸住位中外化攝生行；四從「十種勝法」下五十句，明無礙殊勝行。就初中，創得住位，以大心為本，是故最初明發普賢心。於中，初三下救護眾生心、次三上求佛果心、後四厭離有為心，具此三心乃名大菩提心。又釋：初六護小乘心，初三護狹心、後三護小心；餘四護煩惱心，是故異於凡小名菩提心也。又此十心各是一行，亦不相收，以顯無盡。各先標、後釋，可知。二有十種普賢願行法者，謂依前大心起廣願行，故次明也。於中，前九因行廣、後一成果廣，以普賢通因果故也。前中，初二自行廣、次一益生廣、餘通二行廣，皆廣立大無限之誓願故同云普賢願，依願成行名願行法。三有十種大悲者，依前普賢行法中別辨大悲，以深要故次明也。是故論云「菩薩以大悲本」故別顯也。用此悲心，緣念眾生無曾暫廢，故云常觀。於中，一苦逼無歸；二設欲求依，乃倒求耶道；三設欲向正，乃貧無宿善；四設有小善，樂著生死，不能開覺；五設欲求覺，唯倒行不善；六設有修善，不能離欲；七設求離欲，還復輪迴；八無始無明久遠所病；九不欲佛因；十失佛果法。又釋：此十初二顛倒眾生，一無真、二逐偽；次四欲求眾生，一乏出因、二無出果、三具縛因、四處縛果；次二有求眾生，一深、二遠；後二梵行求眾生，一異道求、二求異脫。菩薩緣此起大悲心，要當救拔。四有十種發心因緣者，悲願行起必賴所因，故次明也。又前明所發心體，今辨發心所因故也。或四緣發心，如《瑜伽》、《地持》等。或七緣，如《智印經》、《起信論》等。並如前說。今顯十緣以明無盡。於中，前五下以眾生為緣、後五上以佛果為緣。論云「菩薩以菩提薩埵為所緣境」，此之謂也。前五中，初一總、後四別。別中，初二除苦與樂、後二除愚與智。後五中亦初一總、後四別。別中，初二順教見相、後二順義顯德。餘義可知。五有十種親近善知識者，既發心已，理宜近善知識、具菩提心，而得增長，故次明也。又釋：此上五十門行悉並同時，說有前後，以依善友方能發心等故。於中有五：一標意、二徵責、三總釋、四別辨、五結數。別中十內，一身業走使；二語順教命；三意不乖隔；四身心俱悅，亦慶見善友；五情無異求；六唯期出道；七同其勝行；八同彼要期；九敬師如佛；十同果圓成。又前六事友、後四同修。六有十種清淨者，依前發心，

得此淨報故也。此是發心家近果。於中，初六三業淨，謂前三體淨、後三用淨；次「眷屬」下二明伴主淨；後二明願行淨。並可知。上來別明初住位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此淨報故也。此是發心家近果。於中，初六三業淨，謂前三體淨、後三用淨；次「眷屬」下二明伴主淨；後二明願行淨。並可知。上來別明初住位竟。

下第二從「十種波羅蜜」下有六十句，通明餘住中所成內德行。於中，初十正明諸住所行之行，於中十度並約深勝以釋，是故檀中不云捨財等，乃云捨一切有。淨佛戒、具佛忍等應知。第六般若約正體智，故以如如為境。後四多並是後得智。第七應名方便，以能深入佛力，故立智名。第十應名智，以能領攝諸佛法故，從境為名。餘並如前十行處說。二有十隨順覺知者，由前行成，能於所知無倒了達，故云隨順覺知。於中，一知依報染淨差別多門；二知眾生正報異類難思；三知緣起之法一異無住；四知真如法界平等離相；五知虛空無為無際；六、七、八知三際世界，又亦知一切俱是過去俱是現未。九知諸佛具萬行在一念中；十知諸佛同一行以遍三際。三有十決定智者，由前隨順無倒覺知，故能得此決定智成。於中，初二知法分明。一知在於一念者，顯能知迅速也。二以無礙智知者，顯能知自在也。以無所知障，故云無礙耳。次五知眾生。一知心樂欲。二知根同真性，亦同是菩提根。三知煩惱細習。四知正使之行。五知所化善惡。後三知菩薩及佛可知(欠一門，檢餘本)。四有十種力者，由智既決定，多有堪能，故明力也。於中，初一總、餘九別。別中，初二解依他性如幻化；三解圓成性；四解所執性即空故無染也；五求行法；六敬養善友力者，以法從彼得，求力無壞故也；七由迴向力能令善根至佛果故；八由信解力能於甚深佛法免誹謗也；九於求大果心堅強不退。又釋：前五解力、後五行力。五有十種平等者，既有智力堪能，故能於諸事作平等真觀，故次明也。於中，一情絕怨親、二真俗一味、三染淨理均、四一道無二、五同會一性、六果法豈殊、七因無異願、八十度齊備、九行契理原、十法身等無二。又釋：前五行等，一等悲、二等智、三等淨、四等行、五等修；後五德等，一果德等、二願行等、三六度等、四因行等、五法身等。六有十種方便佛法句者，前既平等正證理，宜起於後得巧便設教，故次明也。於中，初知一切法但有言說，此約遍計性；二似有如幻、三速滅猶電、四無性從緣、五緣作本淨、六言有但名，此上約依他性；七無生真、八無相真、九無性性真，上約空如來藏；十具德法界，是不空如來藏。由以佛法句顯此十義，故同立此名。上來內德成訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第二從「十種波羅蜜」下有六十句，通明餘住中所成內德行。於中，初十正明諸住所行之行，於中十度並約深勝以釋，是故檀中不云捨財等，乃云捨一切有。淨佛戒、具佛忍等應知。第六般若約正體智，故以如如為境。後四多並是後得智。第七應名方便，以能深入佛力，故立智名。第十應名智，以能領攝諸佛法故，從境為名。餘並如前十行處說。二有十隨順覺知者，由前行成，能於所知無倒了達，故云隨順覺知。於中，一知依報染淨差別多門；二知眾生正報異類難思；三知緣起之法一異無住；四知真如法界平等離相；五知虛空無為無際；六、七、八知三際世界，又亦知一切俱是過去俱是現未。九知諸佛具萬行在一念中；十知諸佛同一行以遍三際。三有十決定智者，由前隨順無倒覺知，故能得此決定智成。於中，初二知法分明。一知在於一念者，顯能知迅速也。二以無礙智知者，顯能知自在也。以無所知障，故云無礙耳。次五知眾生。一知心樂欲。二知根同真性，亦同是菩提根。三知煩惱細習。四知正使之行。五知所化善惡。後三知菩薩及佛可知(欠一門，檢餘本)。四有十種力者，由智既決定，多有堪能，故明力也。於中，初一總、餘九別。別中，初二解依他性如幻化；三解圓成性；四解所執性即空故無染也；五求行法；六敬養善友力者，以法從彼得，求力無壞故也；七由迴向力能令善根至佛果故；八由信解力能於甚深佛法免誹謗也；九於求大果心堅強不退。又釋：前五解力、後五行力。五有十種平等者，既有智力堪能，故能於諸事作平等真觀，故次明也。於中，一情絕怨親、二真俗一味、三染淨理均、四一道無二、五同會一性、六果法豈殊、七因無異願、八十度齊備、九行契理原、十法身等無二。又釋：前五行等，一等悲、二等智、三等淨、四等行、五等修；後五德等，一果德等、二願行等、三六度等、四因行等、五法身等。六有十種方便佛法句者，前既平等正證理，宜起於後得巧便設教，故次明也。於中，初知一切法但有言說，此約遍計性；二似有如幻、三速滅猶電、四無性從緣、五緣作本淨、六言有但名，此上約依他性；七無生真、八無相真、九無性性真，上約空如來藏；十具德法界，是不空如來藏。由以佛法句顯此十義，故同立此名。上來內德成訖。

下第三「十種說法」下有三十句，明外化攝生行。於中，初十於教能說、次十於法能持、後十於言能辨。初十中，初二說理法，一深、一妙；次四說行法，一具德法、二佛智法、三順度法、四生果法；後四說因果法，初一說三世染法因果、後三說淨法因果可知。二有十種受持者，前既宣之於口，今此蘊之於心，故次明也。於中，初七記因法、後三記果法。前中，一記持行法；二記持教法；三記順法之喻法；四巧令生解法；五令生總持法，謂少文攝多義等；六答難斷疑法；七菩薩行位法。後三中，一佛定法、二佛慧法、三佛通法。三有十種辯者，前明記持在心，今明巧宣於口故也。於中，一不取情謂故名為辯，是知若在性執，縱巧言百端，未足為辯；二順法無行；三顯無著法；四此辯亦空方為辯也；五體無無明；六辯同佛持；七辯法令他自悟；八於無名相法，巧以名言說，令他於言不作言解；九說眾生義門辯。上應機令喜辯。又前五是無作淨辯、後五有作淨辯。上來外化攝生行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第三「十種說法」下有三十句，明外化攝生行。於中，初十於教能說、次十於法能持、後十於言能辨。初十中，初二說理法，一深、一妙；次四說行法，一具德法、二佛智法、三順度法、四生果法；後四說因果法，初一說三世染法因果、後三說淨法因果可知。二有十種受持者，前既宣之於口，今此蘊之於心，故次明也。於中，初七記因法、後三記果法。前中，一記持行法；二記持教法；三記順法之喻法；四巧令生解法；五令生總持法，謂少文攝多義等；六答難斷疑法；七菩薩行位法。後三中，一佛定法、二佛慧法、三佛通法。三有十種辯者，前明記持在心，今明巧宣於口故也。於中，一不取情謂故名為辯，是知若在性執，縱巧言百端，未足為辯；二順法無行；三顯無著法；四此辯亦空方為辯也；五體無無明；六辯同佛持；七辯法令他自悟；八於無名相法，巧以名言說，令他於言不作言解；九說眾生義門辯。上應機令喜辯。又前五是無作淨辯、後五有作淨辯。上來外化攝生行竟。

下第四「說十種勝法」下有五十句，明無礙殊勝行，亦是當位成滿行。於中，初十勝法者，前以辯才無滯，遂顯德相挺過凡小，故云勝法。於中，一悲勝、二智勝、三修勝、四行勝、五戒勝、六迴向勝、七策懃勝、八降魔勝、九因行勝、十成果勝。二有十無著者，前行德超昇故，今於境無執，故云無著也。又前即行高殊勝，今即下離染著。此十皆是自心顯現、意言所作，是故智慧於中不著。初於化處不著；二於所化不著；三於化法不著；四正作化業不著；五化所成善不著；六應機受生不著；七於自本願不著；八於所行行不著；九於因不著；十於果不著。由自安住此無著智，即能速轉異念眾想，得佛無上智無著。三有十平等心者，以成無著智故，於眾法中心無分別，故云平等心也。此與前十平等何別者？前約法辨平等，此約心辨，故云平等心也。於中，初八約因等、後二約果等。前中，一於所長養、二於所發言、三於所化生、四於所化因果、五於所知法、六於染淨土、七於好醜人、八於所行行。後二中，一功德智、二正證智。於此十中皆不生異念，故云平等心也。四有十種出生智慧者，從前平等體寂，出生後得勝智，故云也。於中初入眾生性者，證入眾生真性也。出生智者，入已出生後得智也。餘文入出皆准知。二剎無一異者，約體俱絕故。又攝相從體故明無異，以體從相故明無一。又多則一故無異，一即多故無一也。三知世界如帝網、四知土形相、五巧入法體無一無異，三釋同剎應知；六知異類之身報、七知倒惑身之因、八知究竟一乘通同別也、九知法界自在德、十知佛種不斷德。五有十種變化者，前依正證起後得，今依後得起自在用，故次明也。謂轉變本無，化現令有，故云變化。於中，初一變他眾生身，如文殊變鶖子等；二變自身作異類等；三變染剎為淨等；四變現香花等；五化現言聲等；六化現願行；七化現調生，如滿足王等；八化現成佛；九化現轉法輪；十化現舍利等。又釋：此十亦是以實用化顯其平等。上來四段二百句文，總是釋十住位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第四「說十種勝法」下有五十句，明無礙殊勝行，亦是當位成滿行。於中，初十勝法者，前以辯才無滯，遂顯德相挺過凡小，故云勝法。於中，一悲勝、二智勝、三修勝、四行勝、五戒勝、六迴向勝、七策懃勝、八降魔勝、九因行勝、十成果勝。二有十無著者，前行德超昇故，今於境無執，故云無著也。又前即行高殊勝，今即下離染著。此十皆是自心顯現、意言所作，是故智慧於中不著。初於化處不著；二於所化不著；三於化法不著；四正作化業不著；五化所成善不著；六應機受生不著；七於自本願不著；八於所行行不著；九於因不著；十於果不著。由自安住此無著智，即能速轉異念眾想，得佛無上智無著。三有十平等心者，以成無著智故，於眾法中心無分別，故云平等心也。此與前十平等何別者？前約法辨平等，此約心辨，故云平等心也。於中，初八約因等、後二約果等。前中，一於所長養、二於所發言、三於所化生、四於所化因果、五於所知法、六於染淨土、七於好醜人、八於所行行。後二中，一功德智、二正證智。於此十中皆不生異念，故云平等心也。四有十種出生智慧者，從前平等體寂，出生後得勝智，故云也。於中初入眾生性者，證入眾生真性也。出生智者，入已出生後得智也。餘文入出皆准知。二剎無一異者，約體俱絕故。又攝相從體故明無異，以體從相故明無一。又多則一故無異，一即多故無一也。三知世界如帝網、四知土形相、五巧入法體無一無異，三釋同剎應知；六知異類之身報、七知倒惑身之因、八知究竟一乘通同別也、九知法界自在德、十知佛種不斷德。五有十種變化者，前依正證起後得，今依後得起自在用，故次明也。謂轉變本無，化現令有，故云變化。於中，初一變他眾生身，如文殊變鶖子等；二變自身作異類等；三變染剎為淨等；四變現香花等；五化現言聲等；六化現願行；七化現調生，如滿足王等；八化現成佛；九化現轉法輪；十化現舍利等。又釋：此十亦是以實用化顯其平等。上來四段二百句文，總是釋十住位竟。

自下大門第三從「十種持」下有三百句，答三十句問十行位中行法。於中分三：初六十句，明大志曠遠行；二從「十種不思議」下九十句，明定慧業用行；三從「十種薗林」下有一百五十句，明德備成滿行。就初中有二：先有二十句明依起大欲行、後四十句明依起勝念行。前中，初十持標行所依，謂依此任持力，方能起大志。此中通攝《地持》中三持及〈地品〉中十持，准辨應知。於中，初三則三寶力持，眾生是僧寶也；四大悲所作名業持；五十大願力令行相續，亦由佛力持故，佛果化用盡未來際；六十度行力，住持所餘；七眾生及菩提為所緣境持，起菩薩悲智行心；八以真如理為妙也；九福、十智，各有勝力故云持也。問：此持與前十陀羅尼及十種受持各何別耶？答：陀羅尼是總持文義等，受持約領納憶持等，此中據加持等，故不同也。二有十種大正悕望者，依前持力，起此廣大無邊欲樂，名大正悕望。與前正悕望何別者？前約自分，故不言大，今據勝進，故不同也。何故起此大欲願者？以行成由此故也。上文云「智慧王所說，欲為諸法本。應起清淨欲，志求無上道。」此之謂也。於中，一定望順佛令喜、二定望供佛令盡、三定望同法成行、四定望長時修行、五定望離畏、六定望令眾生先已成佛、七定望盡嚴剎海、八定望令眾生滅惡因果成善因果、九定望直心見佛聞法、十定望盡窮來際轉大法輪。第三有十種深入佛法者，明悕望不已便能深入，是故依前大欲能盡佛法深遠邊際故云也。下四十句中，初二十為所依、後二十為所起。前中，初此十深入內證。於中，初四入器世界佛法，一切世界一一各別入一切世界，故云一切世界悉分別入一切世界也；次二入眾生世間佛法；次三入智正覺佛法；後一總就法界入於佛法，以理就行分，故云於無一異而說一異，謂五乘位異成佛為一，行同歸理，故云入無所入。二有十種依止者，前顯行深入，今辨所託緣。於中，一依善友教授、二依多聞熏力、三依善住處資緣不乏、四依悲力、五深證大行、六依滿本願力、七依本菩提心、八依佛果，是所求故(脫第九第十，須檢餘本)。三有十種發無畏心者，前既有所依道，令行心深勝，於可畏事能無所畏，以無有難作而不能作故也。於中，一以奮大勇猛故，能於十種難作事中而悉能作。一惡業難滅、二遺法難護、三惡魔難降、四身命難捨、五外道難伏、六物心難稱、七大眾難喜、八八部難調、九下乘難離、十上行難修，於此十難皆無畏也。又《智論》第六云「菩薩有四無畏：一以聞持善說、二知根欲說令得解脫、三一切方中不見有難而不能答、四不見有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大門第三從「十種持」下有三百句，答三十句問十行位中行法。於中分三：初六十句，明大志曠遠行；二從「十種不思議」下九十句，明定慧業用行；三從「十種薗林」下有一百五十句，明德備成滿行。就初中有二：先有二十句明依起大欲行、後四十句明依起勝念行。前中，初十持標行所依，謂依此任持力，方能起大志。此中通攝《地持》中三持及〈地品〉中十持，准辨應知。於中，初三則三寶力持，眾生是僧寶也；四大悲所作名業持；五十大願力令行相續，亦由佛力持故，佛果化用盡未來際；六十度行力，住持所餘；七眾生及菩提為所緣境持，起菩薩悲智行心；八以真如理為妙也；九福、十智，各有勝力故云持也。問：此持與前十陀羅尼及十種受持各何別耶？答：陀羅尼是總持文義等，受持約領納憶持等，此中據加持等，故不同也。二有十種大正悕望者，依前持力，起此廣大無邊欲樂，名大正悕望。與前正悕望何別者？前約自分，故不言大，今據勝進，故不同也。何故起此大欲願者？以行成由此故也。上文云「智慧王所說，欲為諸法本。應起清淨欲，志求無上道。」此之謂也。於中，一定望順佛令喜、二定望供佛令盡、三定望同法成行、四定望長時修行、五定望離畏、六定望令眾生先已成佛、七定望盡嚴剎海、八定望令眾生滅惡因果成善因果、九定望直心見佛聞法、十定望盡窮來際轉大法輪。第三有十種深入佛法者，明悕望不已便能深入，是故依前大欲能盡佛法深遠邊際故云也。下四十句中，初二十為所依、後二十為所起。前中，初此十深入內證。於中，初四入器世界佛法，一切世界一一各別入一切世界，故云一切世界悉分別入一切世界也；次二入眾生世間佛法；次三入智正覺佛法；後一總就法界入於佛法，以理就行分，故云於無一異而說一異，謂五乘位異成佛為一，行同歸理，故云入無所入。二有十種依止者，前顯行深入，今辨所託緣。於中，一依善友教授、二依多聞熏力、三依善住處資緣不乏、四依悲力、五深證大行、六依滿本願力、七依本菩提心、八依佛果，是所求故(脫第九第十，須檢餘本)。三有十種發無畏心者，前既有所依道，令行心深勝，於可畏事能無所畏，以無有難作而不能作故也。於中，一以奮大勇猛故，能於十種難作事中而悉能作。一惡業難滅、二遺法難護、三惡魔難降、四身命難捨、五外道難伏、六物心難稱、七大眾難喜、八八部難調、九下乘難離、十上行難修，於此十難皆無畏也。又《智論》第六云「菩薩有四無畏：一以聞持善說、二知根欲說令得解脫、三一切方中不見有難而不能答、四不見有

疑而不能釋。」四有十種發無疑心者，前以於難無懼，由此自知所作皆易，故無疑也。於中，一以十度攝生、二三供佛嚴土、四大心無疲、五滿本大願、六定作世燈、七巧說諸法皆堪攝生俱是佛法、八定成正覺、九會事即理、十滅倒顯智。上來六十句，明大志曠遠行竟。下第二從「十種不思議」下九十句，明定慧業用行。於中分三：初三十句，明融慧超情行；次「十三昧」下二十句，明深定普周行；後「十法門」下四十句，明業用自在行。就初中，初十約行、次十約語、後十約智。約行中，有十種不思議者，由前心決無疑，故令所修無測也。於中，一乃至一念善根悉至佛果，故云不思，如尼俱陀，子小、樹大。二由本願力無思任運果用無盡，如滅定前願力等。三如幻法不有而有、四依無住而不失善、五得理不捨事、六在因能現果、七得果不捨因，皆不思議也。八解法無礙，於中五對十句：一約迷悟境。謂凡於無相妄見有相，聖於凡有悟見無相。又即相是無相、無相即是相，一事雙離，故難思也。餘對準之。九解發心等菩提，以始齊終；次句以終等始；後心佛及眾生是三無差別，解心不錯，故無三倒。三倒如前〈發心品〉釋。十中四句：初盡流不盡流而無二、二佛法世法一而不雜、三攝事同理入而無入、四釋成無二不變者，一味故無二也，是故俱難思也。二有十種巧方便微密語者，正以內行難測，遂令發言巧密。汎論密語，有五種：一說彼深密法故名為密語，如上〈性起〉中名如來密藏等。二以一言說一切法等為密語。三以近而不聞，如鶖子如聾等；遠而無限，如目連尋聲等，名為密語。四言近意遠，如說三乘為究竟等，亦名密語。五以異言說異法，如說覺不堅為堅等。今此文中唯約初義說。於中，初一約教法，得意玄故、會同異故。二示同涅槃，密現受生。三如東方入定，西方密出等。四巧說眾生善中有惡等，苦中有樂等。五巧說眾生不染而染為垢，染而不染為淨。六巧說一中有一切等。七壞處有成，如《法花》中「天人見劫盡，此土常安穩」等。八於佛普遍現生入滅，見此密處而發言故。九解眾生即涅槃不復更滅，而不捨大願攝生，以為巧密。十自悟不由他，而求善友不息，以為巧密。三有十種巧方便分別智者，前既巧說密處，今智達明了故云也。初二知世界一淨一染、次三知眾生機器、次三知三乘行相、後二知世出法。又釋：初二器世間、次七眾生世間、後智正覺。又釋：初二何處化、次三何所化、次三化置何處、後二以何法化。上來三十句明融惠超情行竟。第二「有十種三昧」下二十句，明深定普周行。於中，初十明定體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑而不能釋。」四有十種發無疑心者，前以於難無懼，由此自知所作皆易，故無疑也。於中，一以十度攝生、二三供佛嚴土、四大心無疲、五滿本大願、六定作世燈、七巧說諸法皆堪攝生俱是佛法、八定成正覺、九會事即理、十滅倒顯智。上來六十句，明大志曠遠行竟。下第二從「十種不思議」下九十句，明定慧業用行。於中分三：初三十句，明融慧超情行；次「十三昧」下二十句，明深定普周行；後「十法門」下四十句，明業用自在行。就初中，初十約行、次十約語、後十約智。約行中，有十種不思議者，由前心決無疑，故令所修無測也。於中，一乃至一念善根悉至佛果，故云不思，如尼俱陀，子小、樹大。二由本願力無思任運果用無盡，如滅定前願力等。三如幻法不有而有、四依無住而不失善、五得理不捨事、六在因能現果、七得果不捨因，皆不思議也。八解法無礙，於中五對十句：一約迷悟境。謂凡於無相妄見有相，聖於凡有悟見無相。又即相是無相、無相即是相，一事雙離，故難思也。餘對準之。九解發心等菩提，以始齊終；次句以終等始；後心佛及眾生是三無差別，解心不錯，故無三倒。三倒如前〈發心品〉釋。十中四句：初盡流不盡流而無二、二佛法世法一而不雜、三攝事同理入而無入、四釋成無二不變者，一味故無二也，是故俱難思也。二有十種巧方便微密語者，正以內行難測，遂令發言巧密。汎論密語，有五種：一說彼深密法故名為密語，如上〈性起〉中名如來密藏等。二以一言說一切法等為密語。三以近而不聞，如鶖子如聾等；遠而無限，如目連尋聲等，名為密語。四言近意遠，如說三乘為究竟等，亦名密語。五以異言說異法，如說覺不堅為堅等。今此文中唯約初義說。於中，初一約教法，得意玄故、會同異故。二示同涅槃，密現受生。三如東方入定，西方密出等。四巧說眾生善中有惡等，苦中有樂等。五巧說眾生不染而染為垢，染而不染為淨。六巧說一中有一切等。七壞處有成，如《法花》中「天人見劫盡，此土常安穩」等。八於佛普遍現生入滅，見此密處而發言故。九解眾生即涅槃不復更滅，而不捨大願攝生，以為巧密。十自悟不由他，而求善友不息，以為巧密。三有十種巧方便分別智者，前既巧說密處，今智達明了故云也。初二知世界一淨一染、次三知眾生機器、次三知三乘行相、後二知世出法。又釋：初二器世間、次七眾生世間、後智正覺。又釋：初二何處化、次三何所化、次三化置何處、後二以何法化。上來三十句明融惠超情行竟。第二「有十種三昧」下二十句，明深定普周行。於中，初十明定體

、後十明業用。又初明深定、後顯普周。前中，一明入定處，謂遍一切種種剎；二明入定身，謂以一切眾生身而入定故，如童子身入正受等；三明定照法實；四定中見佛；五定持多劫，如〈十明品〉第十智明說；六定出身雲，如海幢比丘等；七或以佛身示現入定；八為覺悟眾生入定；後二，各於一念中得一切菩薩定慧，具足二行入定。又初一入定處、次一入定身、次六入定用、後二入定時。二有十種一切處者，前明入定，今辨從定起用遍一切處也。一悲託處；二身依處；次三起解處，一解正報根性、後二解依報劫壞，三災中略無風災；次一是所供處；次二所成處，一依一正；後二是所作處，一惠一福。上來深定普周行竟。第三「有十種法門者」下四十句，明業用自在行。於中，初十明自在現法門，初一身普現、二多處異現、三令多入一、四不失住持、五上同果現、六無處不遍、七無時不遍、八一剎現多身、九一身現多處、十一念普示現。此等並是法性融通門等，故名法門也。二有十種神通者，正以身現法門，業用無限故云也。一宿命；二天耳；三他心；四天眼；次五神足，一現神力、二示多身、三速往來、四能嚴剎、五現化身；後一流盡示成菩提。此十皆以通慧為體，故名智通。悉從定起，齊名出生。三有十種明者，前以無壅曰通，今委顯為明。於中，初一知眾生業果差別、二知眾生於寂滅境起淨信心、三知眾生證入理智，上三知所化。四語業、五意業、六身業，此三顯能化。七於境轉分別想為正智因。八知理平等起行無礙，初知三性理，不礙起行成佛。九知眾生真心稱理，隨緣顯事不失化用。於中，初知稱理現事不失化用；二何以故，釋成無礙。初中又：初一向化他、二不失自行、三「何以」下釋成。前中，初四句知眾生真體；二「知因」下八句知眾生緣起相事者，是從因緣所生報也；三「知愚癡」下六句三對知眾生染淨差別；四「知生死」下八句四對知眾生理事無礙。五「知轉」下八句四對知眾生道器差別，初知轉依未轉、二知治道起未、三知惑滅道立、四知行成根報別。下句總結成化，謂稱緣起而觀察也。十中有七，初善能離著。二「不見」下善起行願、三「見一切」下善植德本、四「自在」下善起勝通、五「知種種說」下善能照境、六「永斷」下善益自他、七「除滅」下善能得果，並可知。餘義如前〈十明品〉說。四有十種解脫者，前大智明起，今辨無明障盡，故云解脫。解脫有二種：一作用自在名為解脫，如上〈不思議法品〉十種不思議解脫等；二於縛離繫名解脫，如此所說。於中，初四於凡夫得脫，初二脫惑障，一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、後十明業用。又初明深定、後顯普周。前中，一明入定處，謂遍一切種種剎；二明入定身，謂以一切眾生身而入定故，如童子身入正受等；三明定照法實；四定中見佛；五定持多劫，如〈十明品〉第十智明說；六定出身雲，如海幢比丘等；七或以佛身示現入定；八為覺悟眾生入定；後二，各於一念中得一切菩薩定慧，具足二行入定。又初一入定處、次一入定身、次六入定用、後二入定時。二有十種一切處者，前明入定，今辨從定起用遍一切處也。一悲託處；二身依處；次三起解處，一解正報根性、後二解依報劫壞，三災中略無風災；次一是所供處；次二所成處，一依一正；後二是所作處，一惠一福。上來深定普周行竟。第三「有十種法門者」下四十句，明業用自在行。於中，初十明自在現法門，初一身普現、二多處異現、三令多入一、四不失住持、五上同果現、六無處不遍、七無時不遍、八一剎現多身、九一身現多處、十一念普示現。此等並是法性融通門等，故名法門也。二有十種神通者，正以身現法門，業用無限故云也。一宿命；二天耳；三他心；四天眼；次五神足，一現神力、二示多身、三速往來、四能嚴剎、五現化身；後一流盡示成菩提。此十皆以通慧為體，故名智通。悉從定起，齊名出生。三有十種明者，前以無壅曰通，今委顯為明。於中，初一知眾生業果差別、二知眾生於寂滅境起淨信心、三知眾生證入理智，上三知所化。四語業、五意業、六身業，此三顯能化。七於境轉分別想為正智因。八知理平等起行無礙，初知三性理，不礙起行成佛。九知眾生真心稱理，隨緣顯事不失化用。於中，初知稱理現事不失化用；二何以故，釋成無礙。初中又：初一向化他、二不失自行、三「何以」下釋成。前中，初四句知眾生真體；二「知因」下八句知眾生緣起相事者，是從因緣所生報也；三「知愚癡」下六句三對知眾生染淨差別；四「知生死」下八句四對知眾生理事無礙。五「知轉」下八句四對知眾生道器差別，初知轉依未轉、二知治道起未、三知惑滅道立、四知行成根報別。下句總結成化，謂稱緣起而觀察也。十中有七，初善能離著。二「不見」下善起行願、三「見一切」下善植德本、四「自在」下善起勝通、五「知種種說」下善能照境、六「永斷」下善益自他、七「除滅」下善能得果，並可知。餘義如前〈十明品〉說。四有十種解脫者，前大智明起，今辨無明障盡，故云解脫。解脫有二種：一作用自在名為解脫，如上〈不思議法品〉十種不思議解脫等；二於縛離繫名解脫，如此所說。於中，初四於凡夫得脫，初二脫惑障，一

鈍使、二利使，次一脫業障，後一脫報障；五於小乘得脫；六於地前得脫；七於地上因位得解脫；八於微細著微細礙得解脫，亦是道累外自在，故云解脫，脫後二門也。上來四十句明業用自在行竟。下第三從「十園林」下一百五十句，明德備成滿行。於中分四：初四十句，明報德圓滿行；二「十種發不動心」下二十句，明心住堅深行；三「十種智慧觀察」下五十句，明智德殊勝行；四從「十種不可稱量」下四十句，明德重高深行。就初報德圓滿行中，初十遊賞園林、次十栖止宮殿、次十於中娛樂、後十將出束帶故曰莊嚴。就初十園林中，一一皆初舉園林名體，後以義釋成，謂遊觀適悅故也。前七自分因行、後三勝進果行。前中，初二利他行；後五自利行，一時、二處、三違、四順、五修行，以道品等從佛流出，故云慈父境也；後三中，一念果法、二現法輪、三示正覺。二有十種宮殿者，前園林外遊，今宮殿內安，故次明也。亦皆先標名體、後釋顯義相，謂若妄失菩提心，即令正行無所栖止故云也。此一為行本。次七明利他行，初四化三界眾生，色界中分二故。四梵者，四無量也。無色，是難處，為滅彼難，菩薩生中也。次三中，一通化、二化眷屬、三化憍慢。後二自行成滿，一修因、二得果。三有十種樂者，既住宮殿，情忻勝利，故云樂也。於中，初八因法中樂、後二果法中樂。前中，初六自利法、後二利他法。第四有十種莊嚴者，既樂心成，以勝德自嚴，故次明也。於中，初二力無畏、次二義法辯、次二願行嚴、次二攝剎雨法、後二持行現化。上來報行竟。第二有二十句，明心住堅深行。於中，初十心堅、後十深入。初中，一捨有心堅。二向法。三供佛。四悲觀。五慈攝。六專求。七常修。八信堅，有根信者，生佛果故。不濁信者，不雜無明故。離垢信者，不求世有故。明淨信者，正證理故。供佛信者，向果故。不退者，因行堅故。不壞者，外緣不動故。九窮果。十行圓。二有十種不捨深心者，以行堅不動，乃窮達深理故云也。又令此心不離慇至，故云不捨深心也。於中，一智、二悲、三顯化意、四近友、五供佛、六求法、七持淨戒、八攝同行、九持佛法、十修願行。下第三「有十種智慧觀察」下五十句，明智德殊能行。於中，初十者以能心慇不捨，遂令智慧巧觀所作。於中，一觀教法；二觀行法；三觀通力法；四觀巧便法；五佛持者，若約用明佛神力加持，若約體法身住持萬德，上觀法自在；六內持、七外說，上說法自在；八觀深、九觀廣、十觀多、十一觀無礙，上觀法深廣，是增數十故，剩一門也。二有十種分別者，既能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鈍使、二利使，次一脫業障，後一脫報障；五於小乘得脫；六於地前得脫；七於地上因位得解脫；八於微細著微細礙得解脫，亦是道累外自在，故云解脫，脫後二門也。上來四十句明業用自在行竟。下第三從「十園林」下一百五十句，明德備成滿行。於中分四：初四十句，明報德圓滿行；二「十種發不動心」下二十句，明心住堅深行；三「十種智慧觀察」下五十句，明智德殊勝行；四從「十種不可稱量」下四十句，明德重高深行。就初報德圓滿行中，初十遊賞園林、次十栖止宮殿、次十於中娛樂、後十將出束帶故曰莊嚴。就初十園林中，一一皆初舉園林名體，後以義釋成，謂遊觀適悅故也。前七自分因行、後三勝進果行。前中，初二利他行；後五自利行，一時、二處、三違、四順、五修行，以道品等從佛流出，故云慈父境也；後三中，一念果法、二現法輪、三示正覺。二有十種宮殿者，前園林外遊，今宮殿內安，故次明也。亦皆先標名體、後釋顯義相，謂若妄失菩提心，即令正行無所栖止故云也。此一為行本。次七明利他行，初四化三界眾生，色界中分二故。四梵者，四無量也。無色，是難處，為滅彼難，菩薩生中也。次三中，一通化、二化眷屬、三化憍慢。後二自行成滿，一修因、二得果。三有十種樂者，既住宮殿，情忻勝利，故云樂也。於中，初八因法中樂、後二果法中樂。前中，初六自利法、後二利他法。第四有十種莊嚴者，既樂心成，以勝德自嚴，故次明也。於中，初二力無畏、次二義法辯、次二願行嚴、次二攝剎雨法、後二持行現化。上來報行竟。第二有二十句，明心住堅深行。於中，初十心堅、後十深入。初中，一捨有心堅。二向法。三供佛。四悲觀。五慈攝。六專求。七常修。八信堅，有根信者，生佛果故。不濁信者，不雜無明故。離垢信者，不求世有故。明淨信者，正證理故。供佛信者，向果故。不退者，因行堅故。不壞者，外緣不動故。九窮果。十行圓。二有十種不捨深心者，以行堅不動，乃窮達深理故云也。又令此心不離慇至，故云不捨深心也。於中，一智、二悲、三顯化意、四近友、五供佛、六求法、七持淨戒、八攝同行、九持佛法、十修願行。下第三「有十種智慧觀察」下五十句，明智德殊能行。於中，初十者以能心慇不捨，遂令智慧巧觀所作。於中，一觀教法；二觀行法；三觀通力法；四觀巧便法；五佛持者，若約用明佛神力加持，若約體法身住持萬德，上觀法自在；六內持、七外說，上說法自在；八觀深、九觀廣、十觀多、十一觀無礙，上觀法深廣，是增數十故，剩一門也。二有十種分別者，既能

觀察，遂能簡擇諸法，故云分別也。於中，初二分別依他起性，一法一喻；次一知遍計性無所有，故無可諍也；後七分別圓成實性，一知恒沙功德、二體實無依、三堅若金剛、四則是法身如來、五法身體寂、六證道所攝、七體相一味。三有十種無垢者，由簡擇深法，除障離垢故也。此中離十種垢，一無異求垢。二無疑惑垢。三無邪見垢。四無所知障垢。五無不欲佛果垢。六無訥言垢。七無怯弱垢。八無障大悲垢，以悲是菩薩所住故；又無障十地之無明，以十地是菩薩所住故。九無散動垢。十無微細礙著垢。又釋：初三約心淨，一深心、二信心、三解心；次一約境淨；次五約行淨；後一約果淨。四有十種智印者，以離垢障，令德堅固揩定不動，故次明也。於中，一於安受苦境。忍智不動，故明印也。變易苦者，是壞苦也。二於他不饒益，忍行決定。三於深佛法信忍決定，即法思忍也。四決定成佛當度眾生。五決定解教等諸佛故。六大欲決定，有十一句，初善欲是總、餘十是別。七決定不惜身命求佛果。八於善根未熟眾生令生長。九已熟眾生令入法。十因圓果滿。五有十種智慧光明者，既行能決定，遂令照用無礙故也。於中皆先明所照、後顯能照。初二求果見佛、次二見機授法、次二依友示佛、次二攝生說法、次二佛持行滿。下第四「有十種不可稱量」下四十句，明德重高深行。於中，初十明尊重行、次十勇修行、次十高勝行、後十深廣行。初十中明行用難測，凡小莫闚故云也。於中，一住真不證難。二成善不取難。三解理不疑事難。四長劫無怠難。五得滅不住難。又釋：四不厭生死、五不住涅槃。六無劫說劫難。七非行起行難。八解了唯心難。三界，是處識。三世，是數識也。心無邊者，通攝餘一切法也。九悲廣無限難。十得果不受難。由此難測，故過凡小，言不能稱、智不能量故云也。二有十種發無懈怠心者，既行用超過，遂令勇猛無間故也。於中，初三破邪授正、次二滿行攝生、次二成果調物、次一多剎現佛、次一一切廣施、後一一念頓解。於中有五，初舉所解之法，有九門；二「如是等」下對辨能解之相；三「於一切」下略明解不顛倒；四「無二智」下廣顯無倒解相；五「法界等」下辨無倒智業用。三有十種須彌山王正直心者，正以勇猛中成大心決定，正向菩提不可傾動故云也。於中，初一修能證智決定。二觀所證理決定。三決定令此福慧趣入所證無垢白淨真如。四決定成熟求法之行。離盜法者，謂從他聞法，言我自解，不稱讚師，准《觀佛三昧經》墮地獄如箭射也。起一切施心者，欲擬法施於一切眾生故也。五大忍度生行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察，遂能簡擇諸法，故云分別也。於中，初二分別依他起性，一法一喻；次一知遍計性無所有，故無可諍也；後七分別圓成實性，一知恒沙功德、二體實無依、三堅若金剛、四則是法身如來、五法身體寂、六證道所攝、七體相一味。三有十種無垢者，由簡擇深法，除障離垢故也。此中離十種垢，一無異求垢。二無疑惑垢。三無邪見垢。四無所知障垢。五無不欲佛果垢。六無訥言垢。七無怯弱垢。八無障大悲垢，以悲是菩薩所住故；又無障十地之無明，以十地是菩薩所住故。九無散動垢。十無微細礙著垢。又釋：初三約心淨，一深心、二信心、三解心；次一約境淨；次五約行淨；後一約果淨。四有十種智印者，以離垢障，令德堅固揩定不動，故次明也。於中，一於安受苦境。忍智不動，故明印也。變易苦者，是壞苦也。二於他不饒益，忍行決定。三於深佛法信忍決定，即法思忍也。四決定成佛當度眾生。五決定解教等諸佛故。六大欲決定，有十一句，初善欲是總、餘十是別。七決定不惜身命求佛果。八於善根未熟眾生令生長。九已熟眾生令入法。十因圓果滿。五有十種智慧光明者，既行能決定，遂令照用無礙故也。於中皆先明所照、後顯能照。初二求果見佛、次二見機授法、次二依友示佛、次二攝生說法、次二佛持行滿。下第四「有十種不可稱量」下四十句，明德重高深行。於中，初十明尊重行、次十勇修行、次十高勝行、後十深廣行。初十中明行用難測，凡小莫闚故云也。於中，一住真不證難。二成善不取難。三解理不疑事難。四長劫無怠難。五得滅不住難。又釋：四不厭生死、五不住涅槃。六無劫說劫難。七非行起行難。八解了唯心難。三界，是處識。三世，是數識也。心無邊者，通攝餘一切法也。九悲廣無限難。十得果不受難。由此難測，故過凡小，言不能稱、智不能量故云也。二有十種發無懈怠心者，既行用超過，遂令勇猛無間故也。於中，初三破邪授正、次二滿行攝生、次二成果調物、次一多剎現佛、次一一切廣施、後一一念頓解。於中有五，初舉所解之法，有九門；二「如是等」下對辨能解之相；三「於一切」下略明解不顛倒；四「無二智」下廣顯無倒解相；五「法界等」下辨無倒智業用。三有十種須彌山王正直心者，正以勇猛中成大心決定，正向菩提不可傾動故云也。於中，初一修能證智決定。二觀所證理決定。三決定令此福慧趣入所證無垢白淨真如。四決定成熟求法之行。離盜法者，謂從他聞法，言我自解，不稱讚師，准《觀佛三昧經》墮地獄如箭射也。起一切施心者，欲擬法施於一切眾生故也。五大忍度生行

如如捨者，觀如捨相故。大忍法者，大智現前故。六成就超魔境界行，於中四：初成就勝法、二不味此勝、三但求正法、四舉因釋成。七精進勇修行，《攝論》云「愚修雖小時，怠心疑已久。佛於無量劫，懃勇謂須臾。」八不捨惡人行。九孤子勇修行。十即空成有行，於中，初無有一法等，正明見理實無。二「而菩薩」下明不捨悲願。三舉法釋成，謂即此無所有，出生菩提故。四「而此菩薩」下明稱理造修，亦不生如是恐怖：若一切空，我有何義求無上道也。四有十種入深智慧大海等者，前明志山堅聳，今顯智海宏深，故次明也。謂以如大海之智慧，深悟證入此十種法，成無上菩提故名也，非是入此智慧海中，以別顯中云「入無量眾生界」等，故得知也。一入眾生界無量、二入世界無量、三入虛空界、四入法界、五入三世佛無邊善根界、六七八入三世諸佛界、九能供多佛、十能求多法。上來總答第三十行位行相竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如捨者，觀如捨相故。大忍法者，大智現前故。六成就超魔境界行，於中四：初成就勝法、二不味此勝、三但求正法、四舉因釋成。七精進勇修行，《攝論》云「愚修雖小時，怠心疑已久。佛於無量劫，懃勇謂須臾。」八不捨惡人行。九孤子勇修行。十即空成有行，於中，初無有一法等，正明見理實無。二「而菩薩」下明不捨悲願。三舉法釋成，謂即此無所有，出生菩提故。四「而此菩薩」下明稱理造修，亦不生如是恐怖：若一切空，我有何義求無上道也。四有十種入深智慧大海等者，前明志山堅聳，今顯智海宏深，故次明也。謂以如大海之智慧，深悟證入此十種法，成無上菩提故名也，非是入此智慧海中，以別顯中云「入無量眾生界」等，故得知也。一入眾生界無量、二入世界無量、三入虛空界、四入法界、五入三世佛無邊善根界、六七八入三世諸佛界、九能供多佛、十能求多法。上來總答第三十行位行相竟。

自下大門第四從「十種寶住」下有三百句，答前二十九問，明十迴向位中行相差別，以十自在中章門十句不在問中故，有三百答二十九問也。於中分三：初一百一十句，明迴向位中行體堅固義。二從「十自在」下一百二十句，明行用自在義。三從「十種遊戲神通」下七十門，明行位圓備義。就初行體中分二：初四十門，明行體成就高栖彼岸。二從「十不壞信」下七十門，明行體離障攝諸勝德。就前中，初十種寶住者，住於正法可貴之所，故云寶住。又以無住為住，亦名寶住。於中，一近佛。二聞法。三自在受生。四知法自在，謂總別無礙。五智斷自在，謂資糧道息、加行道離、無間道斷，而不證實際者，異二乘故、留惑故。到實際岸者，到法無我際，故究竟也。六悲智自在，謂知眾生空而行化度。七知理事無礙法。八知理無不礙起行。九於空善巧，所願不虛。十聞多佛異說善解會通，謂以四意等而決故也。以佛智不思故多異說，法體不殊故云言無二也。二有十種發金剛心者，既所住可貴，能於大乘無限齊法，以堅固心窮盡其際，故名莊嚴等也。於中，一知三世無際法、二引多菩薩自策勵已、三嚴無際世界、四福惠治及無際眾生、五以善根供無際佛、六深解無際佛法。謂釋中云一切攝取者，謂無相不壞相為攝取，以無相攝相故、相攝無相故，云一切攝也。七能忍無際苦惱級者，俗書云「斬賊首為級，賜爵一級。」因以為名。住不二法者，苦及我不二，即法思忍也。八無際無際時，於無際無際處行菩薩道。九以心要成無際大行。十即寂起用行，於中四：先住空寂、二「而亦不捨」下明起事用行、三「何以故」下舉大願釋成、四「善知是法」下明雙融大願行。三有十種發大事者，於所作大事令發起現前故云也。於中，初三福業大；次三化業大、嚴土為攝生也；次二明勝進攝福；九成佛；十說法。四有十種究竟大事者，前於大事但能起現前，今明所作成滿，故云究竟。於中，一供盡佛境、二滿本所請、三求盡正法、四次二增因出果、次二願行成滿、後三供人聞法。第二「有十不壞信」下有七十門，明行體離障，攝諸勝德。於中初四十門明信惠善巧、後三十顯心行攝位。就前中初明十種不壞信者，於深入法淨信不壞，破不信障。初六信行緣、後四信行體。前中信眾生者，信是所化悲境故也。又信其有如來藏佛性等故。二有十種受記者，既內懷堅信，外蒙記別，故有受記。前明自知受記，今明諸佛與記，故為別也。於中，一種解脫分善根，聞法毛竪等；二得初地見諦，名諦滿等；三於修位中廣行諸行；四對現眾前；五對眾不現前；六因悟自心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大門第四從「十種寶住」下有三百句，答前二十九問，明十迴向位中行相差別，以十自在中章門十句不在問中故，有三百答二十九問也。於中分三：初一百一十句，明迴向位中行體堅固義。二從「十自在」下一百二十句，明行用自在義。三從「十種遊戲神通」下七十門，明行位圓備義。就初行體中分二：初四十門，明行體成就高栖彼岸。二從「十不壞信」下七十門，明行體離障攝諸勝德。就前中，初十種寶住者，住於正法可貴之所，故云寶住。又以無住為住，亦名寶住。於中，一近佛。二聞法。三自在受生。四知法自在，謂總別無礙。五智斷自在，謂資糧道息、加行道離、無間道斷，而不證實際者，異二乘故、留惑故。到實際岸者，到法無我際，故究竟也。六悲智自在，謂知眾生空而行化度。七知理事無礙法。八知理無不礙起行。九於空善巧，所願不虛。十聞多佛異說善解會通，謂以四意等而決故也。以佛智不思故多異說，法體不殊故云言無二也。二有十種發金剛心者，既所住可貴，能於大乘無限齊法，以堅固心窮盡其際，故名莊嚴等也。於中，一知三世無際法、二引多菩薩自策勵已、三嚴無際世界、四福惠治及無際眾生、五以善根供無際佛、六深解無際佛法。謂釋中云一切攝取者，謂無相不壞相為攝取，以無相攝相故、相攝無相故，云一切攝也。七能忍無際苦惱級者，俗書云「斬賊首為級，賜爵一級。」因以為名。住不二法者，苦及我不二，即法思忍也。八無際無際時，於無際無際處行菩薩道。九以心要成無際大行。十即寂起用行，於中四：先住空寂、二「而亦不捨」下明起事用行、三「何以故」下舉大願釋成、四「善知是法」下明雙融大願行。三有十種發大事者，於所作大事令發起現前故云也。於中，初三福業大；次三化業大、嚴土為攝生也；次二明勝進攝福；九成佛；十說法。四有十種究竟大事者，前於大事但能起現前，今明所作成滿，故云究竟。於中，一供盡佛境、二滿本所請、三求盡正法、四次二增因出果、次二願行成滿、後三供人聞法。第二「有十不壞信」下有七十門，明行體離障，攝諸勝德。於中初四十門明信惠善巧、後三十顯心行攝位。就前中初明十種不壞信者，於深入法淨信不壞，破不信障。初六信行緣、後四信行體。前中信眾生者，信是所化悲境故也。又信其有如來藏佛性等故。二有十種受記者，既內懷堅信，外蒙記別，故有受記。前明自知受記，今明諸佛與記，故為別也。於中，一種解脫分善根，聞法毛竪等；二得初地見諦，名諦滿等；三於修位中廣行諸行；四對現眾前；五對眾不現前；六因悟自心

本之覺義；七法忍位成；八化功已立；九劫數已滿；十位至自在。餘如前說。三有十種善根迴向者，以已善根順同善友故云也。初二同心；次一同行；次二同修；次二同治，謂正念能治現前，清淨所治已離；次一同位；後二同證則無異。同者，謂此菩薩善根，迴向與善知識善根，一體無異，故名為同，非是別體相似名同。四有十種得智慧者，以迴向德熟，得智能自在，故明也。於中初四自分，一解施、二樂法、三入佛境、四能遣疑；後六勝進，一悟實、二入權、三解小善生佛、四具德、五往佛、六悟法。由解此等故，得智自在也。第二「有十種發無量無邊廣心者」下三十門，明心行攝位。於中，初於無限之境，發稱境之心故云也。一廣念所求；二廣念所度；次二廣念所顯，一會事、二顯理；次二廣念因果位；七廣了業報；八廣嚴剎；九入大眾；十觀圓音。二有十種藏者，既以大心普周故，令德窮海奧，故次明也。一字藏、二義、三持、四辯、五惠、六通、七巧、八見佛、九入劫、十喜敬，此等皆有含攝蘊積，同名藏也。三有十種調順者，既積德盈滿，剛獷斯盡，故次明也。一離謗、二離疑、三捨慢、四捨自見、五背下乘、六離散動、七捨異見、八離三不善、九降魔怨、十離六弊。此約遮釋。若就表言，所作行熟，至順調柔故也。上來釋行體堅固竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本之覺義；七法忍位成；八化功已立；九劫數已滿；十位至自在。餘如前說。三有十種善根迴向者，以已善根順同善友故云也。初二同心；次一同行；次二同修；次二同治，謂正念能治現前，清淨所治已離；次一同位；後二同證則無異。同者，謂此菩薩善根，迴向與善知識善根，一體無異，故名為同，非是別體相似名同。四有十種得智慧者，以迴向德熟，得智能自在，故明也。於中初四自分，一解施、二樂法、三入佛境、四能遣疑；後六勝進，一悟實、二入權、三解小善生佛、四具德、五往佛、六悟法。由解此等故，得智自在也。第二「有十種發無量無邊廣心者」下三十門，明心行攝位。於中，初於無限之境，發稱境之心故云也。一廣念所求；二廣念所度；次二廣念所顯，一會事、二顯理；次二廣念因果位；七廣了業報；八廣嚴剎；九入大眾；十觀圓音。二有十種藏者，既以大心普周故，令德窮海奧，故次明也。一字藏、二義、三持、四辯、五惠、六通、七巧、八見佛、九入劫、十喜敬，此等皆有含攝蘊積，同名藏也。三有十種調順者，既積德盈滿，剛獷斯盡，故次明也。一離謗、二離疑、三捨慢、四捨自見、五背下乘、六離散動、七捨異見、八離三不善、九降魔怨、十離六弊。此約遮釋。若就表言，所作行熟，至順調柔故也。上來釋行體堅固竟。

下第二「十自在」下有一百二十門，明行用自在。於中，初十總明自在、後一百一十別顯自在。前中十自在者，作用無礙，延促由已，故云自在。此中十自在，同第八地中釋。此中莊嚴，彼名財物自在。此中解脫，彼名信解自在，准梵本應名勝解。此中神力，彼名如意自在。一一皆標名、後釋義，同前可知。《法集經》第二卷中亦明此義。第二別顯中，初列十章、後以百門次第解釋。列名中，第九約身力、第十約智力，餘如下釋。後次第釋中，先辨眾生自在，以是所化故。於中，初五於眾生中轉變自在、後五於眾生中作上首自在。又釋：初一總、餘九別。別中，起其願樂想不斷名持、二依物授法、三令得益名變、四令入法界。後五，上首身可知。二剎自在中、初三以麁入細自在，漸次深入乃至無盡；次三身上無礙自在，一身滿剎、二剎滿身、三撖令動；次二嚴剎自在；後二現佛現剎自在。何故皆得如是自在者？釋：略有五義，一了達緣起相由門故；二達法性融通門故；三定力自在起勝通故；四得解脫力能迴轉故；五智力了如幻夢法，隨自心現得自在故。並由所知障盡故得然。餘上下文，皆同此釋，應知。三法自在中，一一多自在、二要由智出、三理事無礙、四總別善巧、五無言之言、六巧轉一乘、七多劫說一、八即染成淨、九巧現多端、十體不礙用。四身自在中，初二自他無礙；次二果德無礙；次二依正無礙；次二定慧自在；後二理事自在，亦是染淨自在、真妄自在也。五願自在中，一因願同求故，彼即自也。二果願同現，皆為眾生。三願令得果。四常願不息。五無身現身，謂離凡夫識身，不著二乘智身。又離取相識身，亦不著無相智身而能現身，由願力也。次二同事教化。八修因多時。九成果多處。十普雨法雨。並由願體無障礙願力，不待作意自然成就，故名願自在。六境界自在者，於分齊境界迴轉無礙，於此十種勝劣相違境中皆得勝現劣，故稱自在。一理事相違；二耶正；三染淨；四因果；五靜亂；六真妄；七凡聖；八悲智；九體用；十大小，謂處大現小故也。七智自在者，智不自顯，約所知顯之。初二能化智，一說、二持；次三知所化智，一知根、二知欲、三知惑治；六亦上入十力；七下知三世；八示正覺；七知根業；十達音聲。八通自在中，一神足；二天耳；三流盡，亦是應成；四語業；五宿命；六幻通；七義法智通；八教法智；九敬護；十理法智。九神力自在中，初二幻通力。塵中現者，塵內先有，非是外入。次三如意通力，初二正中現依，謂毛孔是正報故；後一毛繫圍山。次三於劫自在，一多少自在、二示現三災不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第二「十自在」下有一百二十門，明行用自在。於中，初十總明自在、後一百一十別顯自在。前中十自在者，作用無礙，延促由已，故云自在。此中十自在，同第八地中釋。此中莊嚴，彼名財物自在。此中解脫，彼名信解自在，准梵本應名勝解。此中神力，彼名如意自在。一一皆標名、後釋義，同前可知。《法集經》第二卷中亦明此義。第二別顯中，初列十章、後以百門次第解釋。列名中，第九約身力、第十約智力，餘如下釋。後次第釋中，先辨眾生自在，以是所化故。於中，初五於眾生中轉變自在、後五於眾生中作上首自在。又釋：初一總、餘九別。別中，起其願樂想不斷名持、二依物授法、三令得益名變、四令入法界。後五，上首身可知。二剎自在中、初三以麁入細自在，漸次深入乃至無盡；次三身上無礙自在，一身滿剎、二剎滿身、三撖令動；次二嚴剎自在；後二現佛現剎自在。何故皆得如是自在者？釋：略有五義，一了達緣起相由門故；二達法性融通門故；三定力自在起勝通故；四得解脫力能迴轉故；五智力了如幻夢法，隨自心現得自在故。並由所知障盡故得然。餘上下文，皆同此釋，應知。三法自在中，一一多自在、二要由智出、三理事無礙、四總別善巧、五無言之言、六巧轉一乘、七多劫說一、八即染成淨、九巧現多端、十體不礙用。四身自在中，初二自他無礙；次二果德無礙；次二依正無礙；次二定慧自在；後二理事自在，亦是染淨自在、真妄自在也。五願自在中，一因願同求故，彼即自也。二果願同現，皆為眾生。三願令得果。四常願不息。五無身現身，謂離凡夫識身，不著二乘智身。又離取相識身，亦不著無相智身而能現身，由願力也。次二同事教化。八修因多時。九成果多處。十普雨法雨。並由願體無障礙願力，不待作意自然成就，故名願自在。六境界自在者，於分齊境界迴轉無礙，於此十種勝劣相違境中皆得勝現劣，故稱自在。一理事相違；二耶正；三染淨；四因果；五靜亂；六真妄；七凡聖；八悲智；九體用；十大小，謂處大現小故也。七智自在者，智不自顯，約所知顯之。初二能化智，一說、二持；次三知所化智，一知根、二知欲、三知惑治；六亦上入十力；七下知三世；八示正覺；七知根業；十達音聲。八通自在中，一神足；二天耳；三流盡，亦是應成；四語業；五宿命；六幻通；七義法智通；八教法智；九敬護；十理法智。九神力自在中，初二幻通力。塵中現者，塵內先有，非是外入。次三如意通力，初二正中現依，謂毛孔是正報故；後一毛繫圍山。次三於劫自在，一多少自在、二示現三災不

惱眾生、三劫災壞時持其資具不令壞損。後二於處自在，一遠擲、二解空。十力自在，是悲智之力，故不同前門。一調生力、二嚴上力、三法身力、四常修力、五開覺力、六攝行力、七度生力、八自覺力、九種智力、十大悲力。各先標名、後釋義，皆業用不屈稱為力也。下通結可知。上來行德自在竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱眾生、三劫災壞時持其資具不令壞損。後二於處自在，一遠擲、二解空。十力自在，是悲智之力，故不同前門。一調生力、二嚴上力、三法身力、四常修力、五開覺力、六攝行力、七度生力、八自覺力、九種智力、十大悲力。各先標名、後釋義，皆業用不屈稱為力也。下通結可知。上來行德自在竟。

下第三「十種遊戲神通」下七十門，明行德圓備。於中，初二十門明行德殊勝、後五十門明行德圓滿。前中，初十明住志行成，遊賞自在故云也。於中，初二以染正報對淨依報以明相作，此中有四種自在：一依正相作；二染淨相作；三染正淨依相作；四此上相作已甚希有，況各不壞不雜，故為極自在，名遊戲通也。下並准之。次二以佛身對二乘明相作。問：佛是果人，菩薩因人，何故因人能令佛身作二乘耶？答：此是普賢位中菩薩，與佛齊故。又釋：是佛下就，容其作故。次二因位果位相作。次二生死涅槃相作。而不著涅槃者，生死不染涅槃也。亦不究竟無餘者，明生死不亡也。此中唯是果位方便淨涅槃，此中非是性淨涅槃，性淨涅槃與生死相作不足為奇。後二明定用相作。二十勝行者，以遊履自在故，令所作皆悉精微，故云勝行。於中，初三攝生行，前二以法就機、後一攝機同法；次三知法行，一因果相出、二有為無為相出、三生死涅槃相出；後四三業行，一語業、次二身業、後一意業可知。第二「有十力」下五十門，明行德圓滿中，初十力者，正以德勝智用堪能，故云力也。皆有標、釋。於中，初七自分因力，一不染三界、二不壞四信、三巧修行，上三自行；四知物心、五滿物願、六常化、七現乘，上四利他行；後三勝進果力，一現佛身、二悟菩提、三轉法輪。二有十種無畏者，正以智力功強，外無所懼故云也。於中，初二具持文義，答難不畏；三了達二空，不畏妄念；四威儀無缺畏；五三業無失畏；六不畏魔等；七無有不能聞持畏；八悲願，不畏生死涅槃；九示同二乘而不畏二乘；十不畏機感而不能現。三有十不共法者，正以智力雄猛，凡小莫闚，故云不共。又釋：既皆云不由他悟，即知行起自心，非他所共，故名不共。一自己行；二化他行；三迴向行；四巧便行，於中有三，先巧離二乘、二「於生死中」下巧順世間、三「於世間」下巧窮彼岸；五智慧行，於中三，先總舉定慧、二「常在涅槃」下別辨十門自在智慧、三「菩薩成就」下總結歎勝；六三業隨智行；七悲代他苦行；八慈受他供行；九自淨淨他行；十位滿常修行。四有十種業者，正以內德不共，令所作必然，故云業也。於中，初一約處；次三約人；次一約時；次二約用，一身行、二身光；後三約護持，一護法、二說法、三願持。此等多約境事為名，各有標、釋可知。五有十種身，由業因既備，身果現前故也。此亦是迴向位滿所得十身。初二約體，以不來入趣故，後於趣中亦無可出去故云也。次五約用，一順同世；二不失真，亦是世間所知真實；三用盡來際；四五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第三「十種遊戲神通」下七十門，明行德圓備。於中，初二十門明行德殊勝、後五十門明行德圓滿。前中，初十明住志行成，遊賞自在故云也。於中，初二以染正報對淨依報以明相作，此中有四種自在：一依正相作；二染淨相作；三染正淨依相作；四此上相作已甚希有，況各不壞不雜，故為極自在，名遊戲通也。下並准之。次二以佛身對二乘明相作。問：佛是果人，菩薩因人，何故因人能令佛身作二乘耶？答：此是普賢位中菩薩，與佛齊故。又釋：是佛下就，容其作故。次二因位果位相作。次二生死涅槃相作。而不著涅槃者，生死不染涅槃也。亦不究竟無餘者，明生死不亡也。此中唯是果位方便淨涅槃，此中非是性淨涅槃，性淨涅槃與生死相作不足為奇。後二明定用相作。二十勝行者，以遊履自在故，令所作皆悉精微，故云勝行。於中，初三攝生行，前二以法就機、後一攝機同法；次三知法行，一因果相出、二有為無為相出、三生死涅槃相出；後四三業行，一語業、次二身業、後一意業可知。第二「有十力」下五十門，明行德圓滿中，初十力者，正以德勝智用堪能，故云力也。皆有標、釋。於中，初七自分因力，一不染三界、二不壞四信、三巧修行，上三自行；四知物心、五滿物願、六常化、七現乘，上四利他行；後三勝進果力，一現佛身、二悟菩提、三轉法輪。二有十種無畏者，正以智力功強，外無所懼故云也。於中，初二具持文義，答難不畏；三了達二空，不畏妄念；四威儀無缺畏；五三業無失畏；六不畏魔等；七無有不能聞持畏；八悲願，不畏生死涅槃；九示同二乘而不畏二乘；十不畏機感而不能現。三有十不共法者，正以智力雄猛，凡小莫闚，故云不共。又釋：既皆云不由他悟，即知行起自心，非他所共，故名不共。一自己行；二化他行；三迴向行；四巧便行，於中有三，先巧離二乘、二「於生死中」下巧順世間、三「於世間」下巧窮彼岸；五智慧行，於中三，先總舉定慧、二「常在涅槃」下別辨十門自在智慧、三「菩薩成就」下總結歎勝；六三業隨智行；七悲代他苦行；八慈受他供行；九自淨淨他行；十位滿常修行。四有十種業者，正以內德不共，令所作必然，故云業也。於中，初一約處；次三約人；次一約時；次二約用，一身行、二身光；後三約護持，一護法、二說法、三願持。此等多約境事為名，各有標、釋可知。五有十種身，由業因既備，身果現前故也。此亦是迴向位滿所得十身。初二約體，以不來入趣故，後於趣中亦無可出去故云也。次五約用，一順同世；二不失真，亦是世間所知真實；三用盡來際；四五

正以隨緣不變故得堅固不動也。後三約相，一福相、二理相、三果相。此十身與前〈十行品〉中第九行內十身有同有異，相攝可知。上來有三百答十迴向中行相竟。此上十業十身，自古諸德多將入後十地位中收；然別行《度世經》六翻問答中，此在第四末，今依彼經，科判此文入迴向攝。自下大門第五從「十種身業」下有五百句，答前五十問十地位中行相。於中分四：初一百二十門，明十地中三業殊勝行，寄在於初地；二從「十種方便」下九十門，明造修離障行，寄二三地；三從「十種離生」下九十門，明造修純熟行，寄在四地已上位；四從「十種足」下二百門，報相圓滿行，寄八地已上位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正以隨緣不變故得堅固不動也。後三約相，一福相、二理相、三果相。此十身與前〈十行品〉中第九行內十身有同有異，相攝可知。上來有三百答十迴向中行相竟。此上十業十身，自古諸德多將入後十地位中收；然別行《度世經》六翻問答中，此在第四末，今依彼經，科判此文入迴向攝。自下大門第五從「十種身業」下有五百句，答前五十問十地位中行相。於中分四：初一百二十門，明十地中三業殊勝行，寄在於初地；二從「十種方便」下九十門，明造修離障行，寄二三地；三從「十種離生」下九十門，明造修純熟行，寄在四地已上位；四從「十種足」下二百門，報相圓滿行，寄八地已上位。

就初中分三：初二十明身業行、二次四十明口業行、後六十顯意業行。就初中，先依身起業，一遍一切處、二趣一切機、三同一切生、四遊一切剎、五詣一切佛、六擎一切土、七碎一切山、八現一切事、九覆一切生、十現一切佛。皆是身之作用，同名身業。二有十種身者，准前問應名淨身業，下口業中亦同此。又此是行法為身，故不同前。於中，初二六度四攝、次二慈悲、次二福智、次三體用、後一成果。第二「有十種口」下四十，明口業。初十明口業體，應名語業，以口是身分攝故。於中，一離惡口；二離兩舌；次二離妄語，一麁、二細；餘六離綺言。此並約遮釋。若約表，十種各顯一德，如文可知。二有十種清淨業莊嚴菩薩口業者，顯語業淨因以嚴其語故云也。於中，初二攝法行、次二離過行、次二攝善行、次二法施行、後二聞法行。由此十行使語業嚴淨也。三得十守護者，由發言誠諦，幽靈懸鑒，故加守護。於八部之外，加梵王眾及佛法王為十，可知。四成十大事者，由內因誠實、外緣加護，致令語力廣大，成其所作故也。一能斷疑、二能普至、三動其根、四入其性、五拔其使、六除其習、七生淨信、八起深樂、九令證理、十得大果。第三「有十種心」下六十門，明意業。於中，初十明意業體、後五十顯意業用。就前中，一廣心、二深心、三勝心、四淨心、五利心、六堅心、七無染心、八希有心、九智慧心、十無邊心，此並是意樂之心也。二有十發心者，心體既滿，理宜發起勝用故也。於中，初六明利他心、次二自利心、後二勝分中利他。又釋：初一總、餘九別，並是利他心可知。三有十種滿心者，前既發心修成，所作遍滿法界故云也。於中，一悲心廣；二智契深；三解脫用，謂是九世即一念，名為解脫；四滿八相；五遍知器；六了真諦；七解俗網；八滿無生；九達心界；十現等覺。四有十根者，由前心滿，堪為法器能出生，故名根也。一信根；二樂根，謂信增為樂；三精進根，故不退也；四定根，住位；五慧根；六悲根；七堅智；八明慧；九為法身器；十作報身根。五有十種直心者，以生後體立正向所作，故云直也。於中，初二直，背下；次二直，順上；五於違不動；六於順無染；七隨法能持；八悲不擇處；九入深義；十習廣教。第六有十深心者，由前正向，令信樂慇至，故曰深心。於中，初二深離障；次二正入法，一行、二解；五知法無礙；六入異方便；七成辨所作；八定深；九願深；十悲深。上來初地行相竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初中分三：初二十明身業行、二次四十明口業行、後六十顯意業行。就初中，先依身起業，一遍一切處、二趣一切機、三同一切生、四遊一切剎、五詣一切佛、六擎一切土、七碎一切山、八現一切事、九覆一切生、十現一切佛。皆是身之作用，同名身業。二有十種身者，准前問應名淨身業，下口業中亦同此。又此是行法為身，故不同前。於中，初二六度四攝、次二慈悲、次二福智、次三體用、後一成果。第二「有十種口」下四十，明口業。初十明口業體，應名語業，以口是身分攝故。於中，一離惡口；二離兩舌；次二離妄語，一麁、二細；餘六離綺言。此並約遮釋。若約表，十種各顯一德，如文可知。二有十種清淨業莊嚴菩薩口業者，顯語業淨因以嚴其語故云也。於中，初二攝法行、次二離過行、次二攝善行、次二法施行、後二聞法行。由此十行使語業嚴淨也。三得十守護者，由發言誠諦，幽靈懸鑒，故加守護。於八部之外，加梵王眾及佛法王為十，可知。四成十大事者，由內因誠實、外緣加護，致令語力廣大，成其所作故也。一能斷疑、二能普至、三動其根、四入其性、五拔其使、六除其習、七生淨信、八起深樂、九令證理、十得大果。第三「有十種心」下六十門，明意業。於中，初十明意業體、後五十顯意業用。就前中，一廣心、二深心、三勝心、四淨心、五利心、六堅心、七無染心、八希有心、九智慧心、十無邊心，此並是意樂之心也。二有十發心者，心體既滿，理宜發起勝用故也。於中，初六明利他心、次二自利心、後二勝分中利他。又釋：初一總、餘九別，並是利他心可知。三有十種滿心者，前既發心修成，所作遍滿法界故云也。於中，一悲心廣；二智契深；三解脫用，謂是九世即一念，名為解脫；四滿八相；五遍知器；六了真諦；七解俗網；八滿無生；九達心界；十現等覺。四有十根者，由前心滿，堪為法器能出生，故名根也。一信根；二樂根，謂信增為樂；三精進根，故不退也；四定根，住位；五慧根；六悲根；七堅智；八明慧；九為法身器；十作報身根。五有十種直心者，以生後體立正向所作，故云直也。於中，初二直，背下；次二直，順上；五於違不動；六於順無染；七隨法能持；八悲不擇處；九入深義；十習廣教。第六有十深心者，由前正向，令信樂慇至，故曰深心。於中，初二深離障；次二正入法，一行、二解；五知法無礙；六入異方便；七成辨所作；八定深；九願深；十悲深。上來初地行相竟。

下第二「十種方便」下九十門，明二地已上行相。於中分三：初三十句，明智慧方便行；二從「十種入眾生」下三十句，明慈悲方便行；三從「十種趣」下三十句，明悲智究竟行。就前中初十方便者，巧修正行故。初六是捨相方便，巧修六度可知；後四是攝生方便，一慈與樂、二悲代苦、三授智、四與法。二有十種樂修者，正以善巧無礙，而能欣求諸行故云也。一樂勝善、二樂異嚴、三樂廣大、四樂甚深、五樂四無量、六樂持戒、七樂慈忍、八樂明解、九樂神通、十樂聽法。上辨因，後一顯所成果。三有十種解脫深入世界者，謂樂修不已，能以解脫勝力令一切世界相入等，故以為名。於中，初以多入一、二以一入多、三一佛滿十方、四示界全空、五同佛莊嚴、六一菩薩滿一切、七入毛孔、八入眾生中、九一果處遍、十一妙音滿。第二「有十種入眾生」下三十，明悲方便中，初十明無緣大悲巧會物性，故名入眾生性。又令眾生界有所入，故名入眾生性。性亦名界，界有二義：一分齊義、二為因義。文中前五明相入自在，一攝事入理、次二多事入一、四攝末入本、五多界入一。後五迴入化用，初一入所化器；後四入能化相，初一入隨類相化，餘三可知。二有十習氣者，由善入物性，令成串習氣分，以為行因，即熏成習氣也。一行本氣、二成行氣、三下化、四上見、五受生、六大行、七十願、八十度、九理智、十量智。三有十熾燃者，前習因既立，能發生現行繁興大用故名也。初二嚴土攝生、次二依緣成善、次二慈悲、次二行巧、後二因果。第三「有十種趣」下三十句，明悲智究竟行中，初十趣者，到行到果名為趣也。初二六度三學、次二妙智真境、次二依法成善、次二依人起行、後二成佛說法。前八趣因，後二趣果。二有十種事能具佛法者，由此十事現前，令諸佛法無不成滿故云也。初二信人法、次二離過失、次二信入勝境、次二住正離耶、後二念佛信果。於此十中遂作一種如教成就，即令佛法皆悉具足，況具十事。三有十種退失應遠離者，既能具足佛法，便能修道，在緣不退故云也。初四失利他行、後六失自利行，觀令遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第二「十種方便」下九十門，明二地已上行相。於中分三：初三十句，明智慧方便行；二從「十種入眾生」下三十句，明慈悲方便行；三從「十種趣」下三十句，明悲智究竟行。就前中初十方便者，巧修正行故。初六是捨相方便，巧修六度可知；後四是攝生方便，一慈與樂、二悲代苦、三授智、四與法。二有十種樂修者，正以善巧無礙，而能欣求諸行故云也。一樂勝善、二樂異嚴、三樂廣大、四樂甚深、五樂四無量、六樂持戒、七樂慈忍、八樂明解、九樂神通、十樂聽法。上辨因，後一顯所成果。三有十種解脫深入世界者，謂樂修不已，能以解脫勝力令一切世界相入等，故以為名。於中，初以多入一、二以一入多、三一佛滿十方、四示界全空、五同佛莊嚴、六一菩薩滿一切、七入毛孔、八入眾生中、九一果處遍、十一妙音滿。第二「有十種入眾生」下三十，明悲方便中，初十明無緣大悲巧會物性，故名入眾生性。又令眾生界有所入，故名入眾生性。性亦名界，界有二義：一分齊義、二為因義。文中前五明相入自在，一攝事入理、次二多事入一、四攝末入本、五多界入一。後五迴入化用，初一入所化器；後四入能化相，初一入隨類相化，餘三可知。二有十習氣者，由善入物性，令成串習氣分，以為行因，即熏成習氣也。一行本氣、二成行氣、三下化、四上見、五受生、六大行、七十願、八十度、九理智、十量智。三有十熾燃者，前習因既立，能發生現行繁興大用故名也。初二嚴土攝生、次二依緣成善、次二慈悲、次二行巧、後二因果。第三「有十種趣」下三十句，明悲智究竟行中，初十趣者，到行到果名為趣也。初二六度三學、次二妙智真境、次二依法成善、次二依人起行、後二成佛說法。前八趣因，後二趣果。二有十種事能具佛法者，由此十事現前，令諸佛法無不成滿故云也。初二信人法、次二離過失、次二信入勝境、次二住正離耶、後二念佛信果。於此十中遂作一種如教成就，即令佛法皆悉具足，況具十事。三有十種退失應遠離者，既能具足佛法，便能修道，在緣不退故云也。初四失利他行、後六失自利行，觀令遠離。

下第三「有十種離生」下九十句，明四地已上至七地來出世間行。於中分三：初三十句明因行體廣。二從「十種名號」下二十，明行用殊勝。三從十種無量下四十，顯行德成就。前中初離生者，是捨有為行，故名離生。又得無生，故名離生。又顯行熟純，離生澁等過患，故名離生。廣釋如《婆沙》中。又大小乘同辨離生位在見道，今此寄在四地已上出世間位。於中，初二約智悲；次二就捨著；次三離惑就生，若二乘捨惑離生，不能隨有親近眾生，菩薩反此；八離而不離；九不離而離；十得果不捨因。二有十種決定法者，正以離生之患，能得法決定。初五自分行，一生佛種中、二入佛境界、三解、四行、五成善；後五勝進行，一住果體、二得果用、三順果位、四同果身、五同佛住。三有十出生佛道者，於法既決，能從緣出生聖道故云也。於中，初二順人信法、次二願善不虛、次二時處廣長、次二無間普遍、後二願行攝生。第二「有十名號」下二十句，顯行用殊勝中，初十正以實德內充，嘉名外響故云也。菩提是所求，薩埵是能求之士，以從所求名菩提薩埵。於中，初四約所求菩提境為名，一總舉菩提、二約過小乘、三約過因位、四約體勝殊；次二約自行為名，一惠無比、二上精進；次二約所知解為名，一能示上法於眾生、二能知十方於諸佛；後二約德為名，一福高、二惠深。又如《瑜伽》第四十六云「一切菩薩隨德假名有十六種，所謂名為菩提薩埵摩訶薩埵，乃至十六名為法師。」《顯揚》第八、《莊嚴論》第十二，皆同此說。《莊嚴論》云「此十六名皆依義立，一切菩薩總有此名。」又《商主天子經》有五義立名：一於菩提分住持入故，故名菩薩；二入大乘故、滿大智故，故名摩訶薩；三不可求法智德入故，故名最勝薩埵；四不與煩惱共住，為諸眾生滅煩惱故、發精進故，故名淨薩埵；五令諸眾生行淨道故，故名極淨薩埵。二有十種道者，以名德稱實，遂得行解虛通，故云道也。於中約增數以明十種。初一約行本，以菩薩萬行皆菩提心為本故。二約實惠方便惠，亦是正助二行。三約三空定遊出三界，故云道。四約四行除四障，一業障；二嫉妬障；三謗法障；四樂世有障，亦是異求障。《智論》云「行是悔過等四行，疾至阿毘拔致地。」五約五根。六約六通。七念中，於六念上加念眾生，是悲心也。八正道可知。九次第定者，並是寂用雙行，故是菩薩道攝。於中，初禪可知。二從喜悅者，是二禪利益支也。離退過者，是二禪離覺觀障也。三息喜悅者，是三禪也。四離世苦樂者，是第四禪也。見佛等，明定用。并四無色定及滅盡定為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第三「有十種離生」下九十句，明四地已上至七地來出世間行。於中分三：初三十句明因行體廣。二從「十種名號」下二十，明行用殊勝。三從十種無量下四十，顯行德成就。前中初離生者，是捨有為行，故名離生。又得無生，故名離生。又顯行熟純，離生澁等過患，故名離生。廣釋如《婆沙》中。又大小乘同辨離生位在見道，今此寄在四地已上出世間位。於中，初二約智悲；次二就捨著；次三離惑就生，若二乘捨惑離生，不能隨有親近眾生，菩薩反此；八離而不離；九不離而離；十得果不捨因。二有十種決定法者，正以離生之患，能得法決定。初五自分行，一生佛種中、二入佛境界、三解、四行、五成善；後五勝進行，一住果體、二得果用、三順果位、四同果身、五同佛住。三有十出生佛道者，於法既決，能從緣出生聖道故云也。於中，初二順人信法、次二願善不虛、次二時處廣長、次二無間普遍、後二願行攝生。第二「有十名號」下二十句，顯行用殊勝中，初十正以實德內充，嘉名外響故云也。菩提是所求，薩埵是能求之士，以從所求名菩提薩埵。於中，初四約所求菩提境為名，一總舉菩提、二約過小乘、三約過因位、四約體勝殊；次二約自行為名，一惠無比、二上精進；次二約所知解為名，一能示上法於眾生、二能知十方於諸佛；後二約德為名，一福高、二惠深。又如《瑜伽》第四十六云「一切菩薩隨德假名有十六種，所謂名為菩提薩埵摩訶薩埵，乃至十六名為法師。」《顯揚》第八、《莊嚴論》第十二，皆同此說。《莊嚴論》云「此十六名皆依義立，一切菩薩總有此名。」又《商主天子經》有五義立名：一於菩提分住持入故，故名菩薩；二入大乘故、滿大智故，故名摩訶薩；三不可求法智德入故，故名最勝薩埵；四不與煩惱共住，為諸眾生滅煩惱故、發精進故，故名淨薩埵；五令諸眾生行淨道故，故名極淨薩埵。二有十種道者，以名德稱實，遂得行解虛通，故云道也。於中約增數以明十種。初一約行本，以菩薩萬行皆菩提心為本故。二約實惠方便惠，亦是正助二行。三約三空定遊出三界，故云道。四約四行除四障，一業障；二嫉妬障；三謗法障；四樂世有障，亦是異求障。《智論》云「行是悔過等四行，疾至阿毘拔致地。」五約五根。六約六通。七念中，於六念上加念眾生，是悲心也。八正道可知。九次第定者，並是寂用雙行，故是菩薩道攝。於中，初禪可知。二從喜悅者，是二禪利益支也。離退過者，是二禪離覺觀障也。三息喜悅者，是三禪也。四離世苦樂者，是第四禪也。見佛等，明定用。并四無色定及滅盡定為

九也。十力道中知欲樂，先知、後為說法現身等。餘並可知。第三「有十種無量道」下四十句，明行德成就。於中二：先總標四名、後各別顯釋。初無量道者，謂是菩薩智所遊路無邊際故。一事空、二理性、三正報、四依報、五時劫、六施設。後四是佛三業力用，淨識為體。二道具者，以前染淨等無際限，菩薩起道之緣亦同無際故云也。約前所知十種廣大，顯能知集起亦同無際，更無別法。三修道者，對緣造行故名修道，非是見修等修。又《攝論》中總集修亦在地上，同此也。初三別約三無性修，一無相觀中，不見所執染法可著，亦不見淨法可依出離，由此能令三業無失。二於無生觀中，不見染分可減、淨分可增，以無生理實故。三於無性性觀中，不見前二性為有、不見三無為無，又真如相非有體非無。上約正證智。四約後得智中，別就依他性以成修行，觀唯識如幻等，成不顛倒行。五作三空不離三界，為欲在中長善根故。六於教法不著。七於理中恒沙法不壞。八於真體平等。九起行勇猛。十於佛德平等不疑。四莊嚴道者，謂修道行互相交飾故名也。又釋：皆以逆行用嚴道。於中，初五自行無染，一在亂常定；次二處小常大；次二在欲行禪；次三隨有攝化行，一化樂世、二化耶道、三化犯戒救苦。九自行成滿，於中三：初得法滿、二「為一切眾生」下巧便示現、三「何以故」下釋成善巧。十因圓果滿，於中三：先因圓得果、二「而亦不斷」下明得果不捨因、三「何以故」下釋成行相，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九也。十力道中知欲樂，先知、後為說法現身等。餘並可知。第三「有十種無量道」下四十句，明行德成就。於中二：先總標四名、後各別顯釋。初無量道者，謂是菩薩智所遊路無邊際故。一事空、二理性、三正報、四依報、五時劫、六施設。後四是佛三業力用，淨識為體。二道具者，以前染淨等無際限，菩薩起道之緣亦同無際故云也。約前所知十種廣大，顯能知集起亦同無際，更無別法。三修道者，對緣造行故名修道，非是見修等修。又《攝論》中總集修亦在地上，同此也。初三別約三無性修，一無相觀中，不見所執染法可著，亦不見淨法可依出離，由此能令三業無失。二於無生觀中，不見染分可減、淨分可增，以無生理實故。三於無性性觀中，不見前二性為有、不見三無為無，又真如相非有體非無。上約正證智。四約後得智中，別就依他性以成修行，觀唯識如幻等，成不顛倒行。五作三空不離三界，為欲在中長善根故。六於教法不著。七於理中恒沙法不壞。八於真體平等。九起行勇猛。十於佛德平等不疑。四莊嚴道者，謂修道行互相交飾故名也。又釋：皆以逆行用嚴道。於中，初五自行無染，一在亂常定；次二處小常大；次二在欲行禪；次三隨有攝化行，一化樂世、二化耶道、三化犯戒救苦。九自行成滿，於中三：初得法滿、二「為一切眾生」下巧便示現、三「何以故」下釋成善巧。十因圓果滿，於中三：先因圓得果、二「而亦不斷」下明得果不捨因、三「何以故」下釋成行相，可知。

下第四從「十足」下二百門，明八地已上報德純熟行。於中分五：初二十句，明手足外用行；二從「十腹」下三十句，明內德盈滿行；三從「十莊嚴」下二十，明外相嚴備行；四從「十頭」下七十，明六根業用行；五從「十行」下六十，明四威儀動止行。就初中十足，行用進涉，表其脚足，從下為初，是故先辨。於中，初二約行，一戒、一進；次二約通；一總、一別；次二約心，一信、一願；次二約法，一護、一聽；後二約德，一福、一斷。二有十手者，行用取授，表其身手。於中，初四自行，一取、二與、三恭下、四敬上；次四利他，一除疑網、二拔欲泥、三濟四流、四授正法；後二明二行滿，一除惑病、二破無明。第二「有十腹」下三十句明內德盈滿中，初腹者，如世人腹含容不淨，今明菩薩行腹，反彼說淨。於中，初三約戒淨，一持戒心、二正護戒、三不覆過。次一約定淨，謂定心無著也。後六約惠淨，一斷惑障；二滅業障；三納實法，謂如食滿腹之想；四悟緣起；五覺八正；六破耶見。二有十藏者，前總舉其腹，今明前腹內五藏相似有攝藏義，故次明也。於中，初六下攝眾生、後四上攝佛果。前中，初三總攝，一授解、二令行、三成德，謂成僧寶也；後三別攝三聚眾生。耶定眾生令得生善根者，此約菩薩為外緣力也。《涅槃經》「一闡提人雖斷善根，由佛性力故，未來善根還得生長」者，彼約內因力也。後四上攝中，一攝佛十力、二攝四無畏、三攝不共法、四攝佛證智。三有十心者，前通明腹內諸藏，今別明心藏，為最勝故、五藏主故、中實故、集起故。於中，初二攝善心，一勇、二懃；次二破惡心，一破惡緣、二破惡因；次二成行心，一堅、二淨。上六自行。次二攝生心，一令悟；二慈救，謂梵住是慈也。後二成德心，一深、二固。第三從「十莊嚴」下二十明外相嚴備行。初十猶同世人服飾嚴身，初二慈悲嚴、次二願求嚴、次三攝生嚴、後三攝德嚴。二有十器杖者，前既束帶嚴身，今固執持器杖，顯行能除障故。初五以順杖破障；次三以違杖破障，如奪賊器杖還用害賊；後二成德建功杖也。第四「有十頭」下七十句明六根業用行。先明頭者，以身之上故。於中，初一斷德深、次三福德高、次一悲德堅、次二智德廣、次二攝生德、後一護法德。二有十眼者，行德淨勝照了於緣，故同眼也。十眼義，略作四門：一釋名、二體性、三諸門，上三如別說。四釋文中，《智論》中「無常肉眼畏大風故，不見他方。」此經是真常肉眼，見十方色故。《無量壽經》慧眼見真，又法眼觀察究竟諸道；與此不同，准釋可知。此中皆從根境 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第四從「十足」下二百門，明八地已上報德純熟行。於中分五：初二十句，明手足外用行；二從「十腹」下三十句，明內德盈滿行；三從「十莊嚴」下二十，明外相嚴備行；四從「十頭」下七十，明六根業用行；五從「十行」下六十，明四威儀動止行。就初中十足，行用進涉，表其脚足，從下為初，是故先辨。於中，初二約行，一戒、一進；次二約通；一總、一別；次二約心，一信、一願；次二約法，一護、一聽；後二約德，一福、一斷。二有十手者，行用取授，表其身手。於中，初四自行，一取、二與、三恭下、四敬上；次四利他，一除疑網、二拔欲泥、三濟四流、四授正法；後二明二行滿，一除惑病、二破無明。第二「有十腹」下三十句明內德盈滿中，初腹者，如世人腹含容不淨，今明菩薩行腹，反彼說淨。於中，初三約戒淨，一持戒心、二正護戒、三不覆過。次一約定淨，謂定心無著也。後六約惠淨，一斷惑障；二滅業障；三納實法，謂如食滿腹之想；四悟緣起；五覺八正；六破耶見。二有十藏者，前總舉其腹，今明前腹內五藏相似有攝藏義，故次明也。於中，初六下攝眾生、後四上攝佛果。前中，初三總攝，一授解、二令行、三成德，謂成僧寶也；後三別攝三聚眾生。耶定眾生令得生善根者，此約菩薩為外緣力也。《涅槃經》「一闡提人雖斷善根，由佛性力故，未來善根還得生長」者，彼約內因力也。後四上攝中，一攝佛十力、二攝四無畏、三攝不共法、四攝佛證智。三有十心者，前通明腹內諸藏，今別明心藏，為最勝故、五藏主故、中實故、集起故。於中，初二攝善心，一勇、二懃；次二破惡心，一破惡緣、二破惡因；次二成行心，一堅、二淨。上六自行。次二攝生心，一令悟；二慈救，謂梵住是慈也。後二成德心，一深、二固。第三從「十莊嚴」下二十明外相嚴備行。初十猶同世人服飾嚴身，初二慈悲嚴、次二願求嚴、次三攝生嚴、後三攝德嚴。二有十器杖者，前既束帶嚴身，今固執持器杖，顯行能除障故。初五以順杖破障；次三以違杖破障，如奪賊器杖還用害賊；後二成德建功杖也。第四「有十頭」下七十句明六根業用行。先明頭者，以身之上故。於中，初一斷德深、次三福德高、次一悲德堅、次二智德廣、次二攝生德、後一護法德。二有十眼者，行德淨勝照了於緣，故同眼也。十眼義，略作四門：一釋名、二體性、三諸門，上三如別說。四釋文中，《智論》中「無常肉眼畏大風故，不見他方。」此經是真常肉眼，見十方色故。《無量壽經》慧眼見真，又法眼觀察究竟諸道；與此不同，准釋可知。此中皆從根境

立名可知。後五中，智眼分別事法無礙眼，見事不礙理也。普眼見五事平等。餘並可知。三有十耳者，如理聽聞故、依聞起行故。初二離違離順、次二棄小欣大、次二愍苦離樂、次二求佛究法、後二了俗至真。四有十種鼻者，飲嗅行香，依鼻增道故云也。於中，初四聞香體，《雜集論》唯有三種，此文有四，會釋可知。次三聞香表用，《瑜伽》等中上二界既無鼻舌兩識，亦無香味二塵。此中聞非想等香者，明其不無微細香等，以菩薩鼻識過人天，故能了知也。後三聞出世人法香。五有十種舌者，明語業自在，依之增善故也。於中，初五約辯說顯德、後五約順用顯位。六有十身者，明身業自在，應機現形故。於中，初三現凡身；次五現三乘身；後二現體用身，一用、一體。七有十意者，明意業自在。於中，一信、二聞、三思、四修、五止、六觀、七總調、八調內思、九調外境中、十明佛定。第五「有十種行」下六十門明四威儀動止行中，初十行者，謂發動遊行故。初二能聽能說、次三自調化物、次一成己淨惠、次二下化上敬、後二得果存因。二有十種住者，行有止息，故明其住。若小乘令住四念等，今明菩薩住此十行。初一住行本、二住行相、三住正慧、四住定處、五住戒處、次二順人法、次二智忍圓、後一住果滿。三有十種坐者，住戒有疲，故明安坐，菩薩處此而成行攝生故也。初四同世坐以攝物；後六以法坐而成德，一辨、二持、三定、四慈、五悲、六力。四有十種臥者，坐亦須臥，顯憇息歸靜故云也。初二定加行，一息諠、二趣定；次一得定；後七定果，一起慈、二離悔、次二惠悟、次一如願、後二作滿。又如經中不得仰伏左脇等臥，唯以右脇思明相等，今此菩薩就法以明攝用歸體，故為臥也。五有十種住者，明智有栖止，故云住也。前明能住、此辨所住。又前明身住、此明心住。是故前屬四儀，此約心行也。於中，初四住四等、次一住六度、次三住三空、後二行位滿。六有十種行者，遠師釋：前明利他行，此明自利行。又正云前明始終方便，故以樂聞等為行；今此明淳熟修，故以正念等為行。又厚云「前是四威儀中行住之行，此說始終起行之行。」今謂亦是前約身儀、此約心行。若爾，何故前十亦有心起行耶？釋：此經菩薩身外事，並就內行以顯其相。例皆如是，故不疑也。於中，初四自行，一加行、二覺法理趣、三後智順佛、四起六度行。次四攝生行，一總舉。二同事。三愛語。四利益，謂示同貪等而覺悟彼也。後二，二行成滿。上來總五百二十句明上第五大段十地位中相竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立名可知。後五中，智眼分別事法無礙眼，見事不礙理也。普眼見五事平等。餘並可知。三有十耳者，如理聽聞故、依聞起行故。初二離違離順、次二棄小欣大、次二愍苦離樂、次二求佛究法、後二了俗至真。四有十種鼻者，飲嗅行香，依鼻增道故云也。於中，初四聞香體，《雜集論》唯有三種，此文有四，會釋可知。次三聞香表用，《瑜伽》等中上二界既無鼻舌兩識，亦無香味二塵。此中聞非想等香者，明其不無微細香等，以菩薩鼻識過人天，故能了知也。後三聞出世人法香。五有十種舌者，明語業自在，依之增善故也。於中，初五約辯說顯德、後五約順用顯位。六有十身者，明身業自在，應機現形故。於中，初三現凡身；次五現三乘身；後二現體用身，一用、一體。七有十意者，明意業自在。於中，一信、二聞、三思、四修、五止、六觀、七總調、八調內思、九調外境中、十明佛定。第五「有十種行」下六十門明四威儀動止行中，初十行者，謂發動遊行故。初二能聽能說、次三自調化物、次一成己淨惠、次二下化上敬、後二得果存因。二有十種住者，行有止息，故明其住。若小乘令住四念等，今明菩薩住此十行。初一住行本、二住行相、三住正慧、四住定處、五住戒處、次二順人法、次二智忍圓、後一住果滿。三有十種坐者，住戒有疲，故明安坐，菩薩處此而成行攝生故也。初四同世坐以攝物；後六以法坐而成德，一辨、二持、三定、四慈、五悲、六力。四有十種臥者，坐亦須臥，顯憇息歸靜故云也。初二定加行，一息諠、二趣定；次一得定；後七定果，一起慈、二離悔、次二惠悟、次一如願、後二作滿。又如經中不得仰伏左脇等臥，唯以右脇思明相等，今此菩薩就法以明攝用歸體，故為臥也。五有十種住者，明智有栖止，故云住也。前明能住、此辨所住。又前明身住、此明心住。是故前屬四儀，此約心行也。於中，初四住四等、次一住六度、次三住三空、後二行位滿。六有十種行者，遠師釋：前明利他行，此明自利行。又正云前明始終方便，故以樂聞等為行；今此明淳熟修，故以正念等為行。又厚云「前是四威儀中行住之行，此說始終起行之行。」今謂亦是前約身儀、此約心行。若爾，何故前十亦有心起行耶？釋：此經菩薩身外事，並就內行以顯其相。例皆如是，故不疑也。於中，初四自行，一加行、二覺法理趣、三後智順佛、四起六度行。次四攝生行，一總舉。二同事。三愛語。四利益，謂示同貪等而覺悟彼也。後二，二行成滿。上來總五百二十句明上第五大段十地位中相竟。

自下大門第六從「十種觀察」下五百一十句，答上第六因圓果滿行。於中分二：初三百二十句明因圓究竟行，亦是等覺位相似；二從「十種住兜率天」下一百九十明現果圓滿行，亦是妙覺位相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大門第六從「十種觀察」下五百一十句，答上第六因圓果滿行。於中分二：初三百二十句明因圓究竟行，亦是等覺位相似；二從「十種住兜率天」下一百九十明現果圓滿行，亦是妙覺位相似。

就前中分三：初有一百四十門，明因行體性；二從「十種義」下八十門，明方便造修行。三從「十種魔」下一百門，明因行除障。就前中二：初四十明起行方便、二從「十種施」下明十度行體。就前中，初二十明意業觀察、次十身業奮迅、後十語業哮吼。前中初十種觀察者，觀解方便故、善達所行通塞相故。於中，初三觀所化，一知業；二知報；三知根，謂能不迷理性無根，而能觀隨事根別。次六覺法寶，一理法；二果法；三教法；四行法；五六觀位法，一滅障、二得記。後一定法，亦是所成果用。二有十種周遍觀察者，謂審察窮盡故、解能起行故。又釋：亦得前是審慮籌度，此明舉目周察故也。初六令眾生得六度行故。後四令他得四丈夫法，一近友；二聞法；三思惟，謂不捨悲也；四修行，令得菩提故。又釋：後四是自利，一重人、二順法、三悲、四智。三有十種奮迅者，謂實行內充，威德外溢。又建功玄極，威肅勇健，故名奮迅。初一身勝、二心大、三教威、四行用、五破耶、六滅惑、七達法、八廣持、九具辯、十圓果。四有十種師子吼者，既勇健無畏，即能決定宣唱故名也。依《涅槃經》，師子吼有十一事，具如彼說。此中，一覺心吼、二大悲吼、三報恩吼、四大誓吼、五淨戒吼、六積德無厭、七積智無足、八證理決然、後二果成決定。此皆先顯所成決，後結能成之行，可知。第二「有十種淨施」下一百門，明十度行。初十施者，輟己惠人故。一捨心施、二滿願、三一心、四了田、五無簡、六不著、七捨身財、八求大果、九益眾生、十淨三輪。二有十種戒者，防三業非，具止作故。於中，初七自分中，初三律儀戒；次三攝善戒，一過凡、二背小、三順大；次一攝眾生戒，謂巧拔犯禁，故名微密；後三約勝進，亦三聚可知。三有十種忍者，情安於法故。初三耐怨害忍，忍他三業所惱故；次五安受苦忍，一不害他、二不惜命、三不輕小、四受割截、五忍苦惡；後二法思惟忍，一離惑、二得法。四有十精進者，順理懃策故。初五明三業精進，身語初二、意業三心，亦是懃勇精進；六無足精進、七難壞精進、八成事精進、九入理精進、十用進。五有十禪者，攝心不散故。初四方便，一出俗、二近友、三在靜、四離鬧；次二正定，一初得、二堅成；次二發惠，一起智、二斷惑，上八是現法樂住禪；九利益眾生禪、十引起神通等禪。六有十慧者，正解照理故。初三解法慧，一解因不即果、二解緣不離果、三解果不斷常；次四攝生慧，一拔邪、二知器、三授法、四降魔；後三證理慧，一見法身、二攝勝德、三覺平等。又釋：初三加行、次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就前中分三：初有一百四十門，明因行體性；二從「十種義」下八十門，明方便造修行。三從「十種魔」下一百門，明因行除障。就前中二：初四十明起行方便、二從「十種施」下明十度行體。就前中，初二十明意業觀察、次十身業奮迅、後十語業哮吼。前中初十種觀察者，觀解方便故、善達所行通塞相故。於中，初三觀所化，一知業；二知報；三知根，謂能不迷理性無根，而能觀隨事根別。次六覺法寶，一理法；二果法；三教法；四行法；五六觀位法，一滅障、二得記。後一定法，亦是所成果用。二有十種周遍觀察者，謂審察窮盡故、解能起行故。又釋：亦得前是審慮籌度，此明舉目周察故也。初六令眾生得六度行故。後四令他得四丈夫法，一近友；二聞法；三思惟，謂不捨悲也；四修行，令得菩提故。又釋：後四是自利，一重人、二順法、三悲、四智。三有十種奮迅者，謂實行內充，威德外溢。又建功玄極，威肅勇健，故名奮迅。初一身勝、二心大、三教威、四行用、五破耶、六滅惑、七達法、八廣持、九具辯、十圓果。四有十種師子吼者，既勇健無畏，即能決定宣唱故名也。依《涅槃經》，師子吼有十一事，具如彼說。此中，一覺心吼、二大悲吼、三報恩吼、四大誓吼、五淨戒吼、六積德無厭、七積智無足、八證理決然、後二果成決定。此皆先顯所成決，後結能成之行，可知。第二「有十種淨施」下一百門，明十度行。初十施者，輟己惠人故。一捨心施、二滿願、三一心、四了田、五無簡、六不著、七捨身財、八求大果、九益眾生、十淨三輪。二有十種戒者，防三業非，具止作故。於中，初七自分中，初三律儀戒；次三攝善戒，一過凡、二背小、三順大；次一攝眾生戒，謂巧拔犯禁，故名微密；後三約勝進，亦三聚可知。三有十種忍者，情安於法故。初三耐怨害忍，忍他三業所惱故；次五安受苦忍，一不害他、二不惜命、三不輕小、四受割截、五忍苦惡；後二法思惟忍，一離惑、二得法。四有十精進者，順理懃策故。初五明三業精進，身語初二、意業三心，亦是懃勇精進；六無足精進、七難壞精進、八成事精進、九入理精進、十用進。五有十禪者，攝心不散故。初四方便，一出俗、二近友、三在靜、四離鬧；次二正定，一初得、二堅成；次二發惠，一起智、二斷惑，上八是現法樂住禪；九利益眾生禪、十引起神通等禪。六有十慧者，正解照理故。初三解法慧，一解因不即果、二解緣不離果、三解果不斷常；次四攝生慧，一拔邪、二知器、三授法、四降魔；後三證理慧，一見法身、二攝勝德、三覺平等。又釋：初三加行、次

四後得、後三正體，可知。七有十慈者，與樂意故。初一離怨親；二令得實益，非但口言，謂令離苦因也；三救苦果；四授樂因；五令得斷果；六令求智果；七身放慈光；八心廣如空，上八緣眾生慈；九法緣；十無緣。並可知。《佛地論》中，法緣慈緣五蘊假法，與此不同。八有十悲者，拔苦意故。於中初總顯、餘九別辨。別中，初六對物起悲；後三授其所益，一愍其容妄故為滅、二傷其真隱故為顯、三念彼不知故令悟。九有十喜者，慶物獲益。於中，一慶自發心、二慶捨所有、三慶救毀戒、四慶和諍訟、五慶護正法、六慶樂正法、七慶物同行、八自慶供佛、九慶他得定、十慶他智滿。十有十捨者，情無取著故。一捨貪嗔。二捨世法，謂八法中利衰依身、稱譏毀譽依口、苦樂依意。又利及稱譽是生樂因、衰及譏毀是生苦因，以因果通說故有八也。三捨非器，謂於法器眾生知時授法，於非法器捨而不嫌。四捨二乘。五捨惑染。六捨背有。七捨異語。八捨非時，謂根未熟待時且捨。九捨非緣，謂有眾生應受佛化，非是菩薩所化，亦不強化，是故捨之。十捨異見。上來明因行體性竟。第二「有十種義」下八十門，明造修方便行。於中，初四十明自分行、二從「十種明足」下四十顯勝進行。前中初十義者，所詮旨故，依義成行，故明也。一如教旨；二解俗諦；餘八解真諦，一離相；二離染；三絕言；四平等；五一味；六證得，謂正智證理，順如而來，故名如來；七真；八滅。並可知。二有十法者，自性執持故，以法成行也。初一實行法、次四離障法、次三離相法、後二果法。三有十功德具者，成福之緣，故云具也。一謂不斷三寶。是功德法由何成？此由勸眾生發菩提心，是故此勸名功德之緣具也。餘句例然。二巧迴向。三正惠教他。四悲心不倦。五能捨身財。六勤修相好。七不輕小善。八不蔑小人。九敬養大人。十捨心廣大。四有十種智具者，成智因緣，故云具也。於中，一近勝人能得智，故名具也，下並准之；二內調心；三住念惠十智顯無盡，如前說；四樂真法樂；五六度四等，自折伏故；六出家守心，欲恚癡為三覺也；七觀法空淨，如因陀羅陳者，是帝釋與修羅戰時，列兵在空，影現大海故也；八深解二空；九到無相彼岸；十因漸得智，謂五重漸次相資得也。自分行竟。第二「有十種明足」下四十明勝進行中，初十明足者，委解曰明、周備稱足。又惑闇盡故、智用滿故。初七解行、後三別顯三明可知。二有十種求法者，依求正法，以成勝行。初五深心求法，謂自有實心不能勤求、自有勤不能捨命、有能捨命不能為他捨；菩薩不爾，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四後得、後三正體，可知。七有十慈者，與樂意故。初一離怨親；二令得實益，非但口言，謂令離苦因也；三救苦果；四授樂因；五令得斷果；六令求智果；七身放慈光；八心廣如空，上八緣眾生慈；九法緣；十無緣。並可知。《佛地論》中，法緣慈緣五蘊假法，與此不同。八有十悲者，拔苦意故。於中初總顯、餘九別辨。別中，初六對物起悲；後三授其所益，一愍其容妄故為滅、二傷其真隱故為顯、三念彼不知故令悟。九有十喜者，慶物獲益。於中，一慶自發心、二慶捨所有、三慶救毀戒、四慶和諍訟、五慶護正法、六慶樂正法、七慶物同行、八自慶供佛、九慶他得定、十慶他智滿。十有十捨者，情無取著故。一捨貪嗔。二捨世法，謂八法中利衰依身、稱譏毀譽依口、苦樂依意。又利及稱譽是生樂因、衰及譏毀是生苦因，以因果通說故有八也。三捨非器，謂於法器眾生知時授法，於非法器捨而不嫌。四捨二乘。五捨惑染。六捨背有。七捨異語。八捨非時，謂根未熟待時且捨。九捨非緣，謂有眾生應受佛化，非是菩薩所化，亦不強化，是故捨之。十捨異見。上來明因行體性竟。第二「有十種義」下八十門，明造修方便行。於中，初四十明自分行、二從「十種明足」下四十顯勝進行。前中初十義者，所詮旨故，依義成行，故明也。一如教旨；二解俗諦；餘八解真諦，一離相；二離染；三絕言；四平等；五一味；六證得，謂正智證理，順如而來，故名如來；七真；八滅。並可知。二有十法者，自性執持故，以法成行也。初一實行法、次四離障法、次三離相法、後二果法。三有十功德具者，成福之緣，故云具也。一謂不斷三寶。是功德法由何成？此由勸眾生發菩提心，是故此勸名功德之緣具也。餘句例然。二巧迴向。三正惠教他。四悲心不倦。五能捨身財。六勤修相好。七不輕小善。八不蔑小人。九敬養大人。十捨心廣大。四有十種智具者，成智因緣，故云具也。於中，一近勝人能得智，故名具也，下並准之；二內調心；三住念惠十智顯無盡，如前說；四樂真法樂；五六度四等，自折伏故；六出家守心，欲恚癡為三覺也；七觀法空淨，如因陀羅陳者，是帝釋與修羅戰時，列兵在空，影現大海故也；八深解二空；九到無相彼岸；十因漸得智，謂五重漸次相資得也。自分行竟。第二「有十種明足」下四十明勝進行中，初十明足者，委解曰明、周備稱足。又惑闇盡故、智用滿故。初七解行、後三別顯三明可知。二有十種求法者，依求正法，以成勝行。初五深心求法，謂自有實心不能勤求、自有勤不能捨命、有能捨命不能為他捨；菩薩不爾，故

皆能也。後五廣心求法，初二為智深法住、次二為授法斷疑、後一為滿足正法。三有十種明了法者，既求得法，委解照達故云也。於中以普賢法了知三乘凡聖差別法，初一約外凡法、二內凡之始名信行、三內凡之終名法行、四住聖之初名八人。有人釋：約八忍為八人。今釋：《大般若》中名第八人，謂從阿羅漢却數至須陀洹向為第八也。五正得初果滅眾結者，滅八十八結見所斷惑，斷惡道生死流。六得第二果，觀欲味是患盡，餘三品惑未盡故，潤一受生，故云還來受生。七得第三果，三果唯捨欲界；此約實法，通離三界。八羅漢。九緣覺。十菩薩。四有十種向法者，順向普賢法界故。一若違善友即背法門，是故反此名為向法，餘皆准此；二覺悟諸天不令著樂，名向法也；三常懷慚愧，恒向法門；四背二乘，名向法；五實心辦事；六捨小；七捨耶；八背染因緣；九稱根說法；十內住法界。上來造修行竟。第三「有十種魔」下一百門明離障行，分二：初五十明離障成行、後五十明離障加持。前中，初二十明所離障體、次十明離障方便、後二十顯見佛成行。前中初十魔者，於道有障。初一簡去無取五蘊故云貪著也，以彼非魔故；二簡不染無知等故云染也，以所知障等非是魔故；三簡善業故云障礙；四是第六識心慢，非是餘識；五蘊壞名死，故云捨離受生；六他化天魔𣣋妬故；七作罪不悔令善皆失，又退失善根心不生悔故名為魔；八味定廢道；九曲情相附，如依人不依法等；十迷於所求不起大願。此十種魔皆持業釋，謂蘊即魔故，乃不知即魔。問：此十魔攝四魔不？答：或攝，謂陰、天、死各一，餘皆煩惱收。或不攝，彼四與六各是一門故、以顯無盡故，彼據別門、此約普故。二有十種魔業者，前據魔體，今辨所因故云也。又此十業招感天魔。一既忘覺心所修善根，唯感人天，豈非魔業？此是耶善根故；二求世報名惡施，《業報差別經》「若有行布施，急性多瞋怒，死作大力龍。」三厭捨惡人，棄大悲故；四內有四門，一慳法、二呵法器令退學、三求利說、四非器說深；五不如聞行；六樂小乘；七心瞋口說、身惡眼視；八謗法輕人；九文詞世論；十捨危就安；十一慢法散動，剩一是增數十也。三有十種捨離魔業者，對障修治，故云捨。一他力捨、二自力捨、三誠信力、四憶本力、五離放逸、六求本法、七樂深法、八歸佛、九念佛。菩提樹者，以善根迴向，要於此樹成菩提故。十善根同性，又同一果也。四有十見佛者，行障既離，佛境斯現，故云見佛。十中各標名、釋義。初一安住世間者，示於涅槃無著也。成正覺者，示於世間無著，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能也。後五廣心求法，初二為智深法住、次二為授法斷疑、後一為滿足正法。三有十種明了法者，既求得法，委解照達故云也。於中以普賢法了知三乘凡聖差別法，初一約外凡法、二內凡之始名信行、三內凡之終名法行、四住聖之初名八人。有人釋：約八忍為八人。今釋：《大般若》中名第八人，謂從阿羅漢却數至須陀洹向為第八也。五正得初果滅眾結者，滅八十八結見所斷惑，斷惡道生死流。六得第二果，觀欲味是患盡，餘三品惑未盡故，潤一受生，故云還來受生。七得第三果，三果唯捨欲界；此約實法，通離三界。八羅漢。九緣覺。十菩薩。四有十種向法者，順向普賢法界故。一若違善友即背法門，是故反此名為向法，餘皆准此；二覺悟諸天不令著樂，名向法也；三常懷慚愧，恒向法門；四背二乘，名向法；五實心辦事；六捨小；七捨耶；八背染因緣；九稱根說法；十內住法界。上來造修行竟。第三「有十種魔」下一百門明離障行，分二：初五十明離障成行、後五十明離障加持。前中，初二十明所離障體、次十明離障方便、後二十顯見佛成行。前中初十魔者，於道有障。初一簡去無取五蘊故云貪著也，以彼非魔故；二簡不染無知等故云染也，以所知障等非是魔故；三簡善業故云障礙；四是第六識心慢，非是餘識；五蘊壞名死，故云捨離受生；六他化天魔𣣋妬故；七作罪不悔令善皆失，又退失善根心不生悔故名為魔；八味定廢道；九曲情相附，如依人不依法等；十迷於所求不起大願。此十種魔皆持業釋，謂蘊即魔故，乃不知即魔。問：此十魔攝四魔不？答：或攝，謂陰、天、死各一，餘皆煩惱收。或不攝，彼四與六各是一門故、以顯無盡故，彼據別門、此約普故。二有十種魔業者，前據魔體，今辨所因故云也。又此十業招感天魔。一既忘覺心所修善根，唯感人天，豈非魔業？此是耶善根故；二求世報名惡施，《業報差別經》「若有行布施，急性多瞋怒，死作大力龍。」三厭捨惡人，棄大悲故；四內有四門，一慳法、二呵法器令退學、三求利說、四非器說深；五不如聞行；六樂小乘；七心瞋口說、身惡眼視；八謗法輕人；九文詞世論；十捨危就安；十一慢法散動，剩一是增數十也。三有十種捨離魔業者，對障修治，故云捨。一他力捨、二自力捨、三誠信力、四憶本力、五離放逸、六求本法、七樂深法、八歸佛、九念佛。菩提樹者，以善根迴向，要於此樹成菩提故。十善根同性，又同一果也。四有十見佛者，行障既離，佛境斯現，故云見佛。十中各標名、釋義。初一安住世間者，示於涅槃無著也。成正覺者，示於世間無著，故

名無著佛。又釋：無著是不滯義，謂不滯體寂，現於世間示成正覺。此是總句。下九別顯：一由願力出現故，上云「佛願力故皆悉見」。二示往善業得此妙果，令他信知業不虛。又釋：以勝福業感此相好之身，令物生信故。三淨識體住持善根順成正覺，又持淨土等。四雖現世間而常住涅槃故。前即持令順起、此即欲度常滅，無礙故也。問：此豈成總句釋？若不爾，何成正覺。五即是理法界，故遍一切有為行處。又此現覺之身，即遍一切處，故名法界佛，如結通處佛。如上即佛身充滿諸法界也。六佛雖普遍機感心中，方乃安住心即是佛。上云「應受化器悉充滿」也。又是淨心緣起集成，故云安住。七雖現心中常在深定，以於多處皆無著故。八體性不變故云決定，此通在纏等，由此等乃成正覺；不爾，即非也。九如能化意普覆群機故。又如所化意皆普覆故。又如末尼珠，普覆應機無思念故。又釋：如意是自在大用故。此中十佛，六相總別等准之。又此十佛攝為五對：初二能所一對，謂初是所出、後是能出。次二依正一對，謂初是正報、後持是依報。次二常遍一對，謂涅槃常恒、法界普遍。次二現住一對，謂應現心中、住定無著。後二體用一對：初體性不動、後用充法界。餘門如別說。又《法集經》云「菩薩入十種法，能知諸佛。何等為十？所謂習氣佛、果報佛、三昧佛、願佛、心佛、實佛、同佛、化佛、供養佛、形像佛。」乃至廣說。五有十種佛業者，前明所見佛體，今辨得佛之因。又此起行順佛、故名佛業。各有標、釋。初一總約化生；次二顯自利行；次二約別化生，一化悔纏者、二化凡小心；次二於惡時護法行，一正法難時、二魔事起時；八不取小果；九不斷本願；十成無礙行，於中七句，一求道不礙離、二「於如來」下無染不礙求、三「令一切」下嚴剎不礙空、四「教化」下化生不礙無、五「諸通」下具果不捨因、六「示現」下示圓不捨分、七「現大」下現寂不礙生。上五十句明離障成行竟。第二「有十種慢業」下五十，明離障加持行。於中，初二十內成離障行、後三十辨外加持行。前中，初十舉障、後十現治。前中慢業者，執我自高𣣋他為業。初輕人、次二慢法、四自舉、五妬他、六謗法、七自恃、八求師過、九不能問、十明慢障道。二有十種智業者，顯對治行也。謂既識障惑不令增長，成情從理、敬重法行，故名智業。初二信法念佛、次二近人樂法、次二敬他自淨、次二順理重行、後二成德滅惑，並此智之作用故名也。第二「有十魔所攝持者」下三十，辨外加持行。初十明怨障加持，即所離障也；後二十明佛法加持，即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名無著佛。又釋：無著是不滯義，謂不滯體寂，現於世間示成正覺。此是總句。下九別顯：一由願力出現故，上云「佛願力故皆悉見」。二示往善業得此妙果，令他信知業不虛。又釋：以勝福業感此相好之身，令物生信故。三淨識體住持善根順成正覺，又持淨土等。四雖現世間而常住涅槃故。前即持令順起、此即欲度常滅，無礙故也。問：此豈成總句釋？若不爾，何成正覺。五即是理法界，故遍一切有為行處。又此現覺之身，即遍一切處，故名法界佛，如結通處佛。如上即佛身充滿諸法界也。六佛雖普遍機感心中，方乃安住心即是佛。上云「應受化器悉充滿」也。又是淨心緣起集成，故云安住。七雖現心中常在深定，以於多處皆無著故。八體性不變故云決定，此通在纏等，由此等乃成正覺；不爾，即非也。九如能化意普覆群機故。又如所化意皆普覆故。又如末尼珠，普覆應機無思念故。又釋：如意是自在大用故。此中十佛，六相總別等准之。又此十佛攝為五對：初二能所一對，謂初是所出、後是能出。次二依正一對，謂初是正報、後持是依報。次二常遍一對，謂涅槃常恒、法界普遍。次二現住一對，謂應現心中、住定無著。後二體用一對：初體性不動、後用充法界。餘門如別說。又《法集經》云「菩薩入十種法，能知諸佛。何等為十？所謂習氣佛、果報佛、三昧佛、願佛、心佛、實佛、同佛、化佛、供養佛、形像佛。」乃至廣說。五有十種佛業者，前明所見佛體，今辨得佛之因。又此起行順佛、故名佛業。各有標、釋。初一總約化生；次二顯自利行；次二約別化生，一化悔纏者、二化凡小心；次二於惡時護法行，一正法難時、二魔事起時；八不取小果；九不斷本願；十成無礙行，於中七句，一求道不礙離、二「於如來」下無染不礙求、三「令一切」下嚴剎不礙空、四「教化」下化生不礙無、五「諸通」下具果不捨因、六「示現」下示圓不捨分、七「現大」下現寂不礙生。上五十句明離障成行竟。第二「有十種慢業」下五十，明離障加持行。於中，初二十內成離障行、後三十辨外加持行。前中，初十舉障、後十現治。前中慢業者，執我自高𣣋他為業。初輕人、次二慢法、四自舉、五妬他、六謗法、七自恃、八求師過、九不能問、十明慢障道。二有十種智業者，顯對治行也。謂既識障惑不令增長，成情從理、敬重法行，故名智業。初二信法念佛、次二近人樂法、次二敬他自淨、次二順理重行、後二成德滅惑，並此智之作用故名也。第二「有十魔所攝持者」下三十，辨外加持行。初十明怨障加持，即所離障也；後二十明佛法加持，即

能治行也。前中，由內行乖理，外魔得便，故名攝持。又行乖理，即是魔攝。初二怠心捨法、次二起貪自度、次二捨願起斷、次二成小捨大、後二捨悲謗法。二有十佛攝持者，既離魔攝，即佛加持，遠耶入正，理宜故也。初二約心攝；次二約起行攝；次二約悲智攝；一悲、二智；次二約巧惠，一巧、二惠；後二約智斷，一斷、一智。並此佛力攝持，令成此等行也。三有十種法攝持者，捨過從法，故為攝持。初四即四法印法；次二十二緣生法；次二即三乘法；後二此淨法，一性淨、二斷淨。並由法力成此等行，故名攝持。上來總三百二十門明因圓究竟訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能治行也。前中，由內行乖理，外魔得便，故名攝持。又行乖理，即是魔攝。初二怠心捨法、次二起貪自度、次二捨願起斷、次二成小捨大、後二捨悲謗法。二有十佛攝持者，既離魔攝，即佛加持，遠耶入正，理宜故也。初二約心攝；次二約起行攝；次二約悲智攝；一悲、二智；次二約巧惠，一巧、二惠；後二約智斷，一斷、一智。並此佛力攝持，令成此等行也。三有十種法攝持者，捨過從法，故為攝持。初四即四法印法；次二十二緣生法；次二即三乘法；後二此淨法，一性淨、二斷淨。並由法力成此等行，故名攝持。上來總三百二十門明因圓究竟訖。

第二「住兜率有十事」下一百九十門，明果用圓滿行。此等多約八相現化明於佛用者，以此亦通普賢等用，不向淨土實報處說也。又釋：此唯菩薩作用，故唯示八相成佛，非餘實成。又釋：彼實成佛，無成不成，不可說，故就八相說也。於中分六：初二十，在天行；二從「十種降神」下二十，明入胎住胎行；三從「十種生」下十明出胎行；四從「十種大莊嚴」下四十，明在家同俗行；五「有十種出家」下六十，辨出家期道行；六「有十種覺如來力」下四十，明成佛果德行。初中，前十在天行、後十現終行。前中，一生菩薩在彼天時作何等事，謂作如此十種事業。一謂於彼化欲界天、二化色天、三化三千界生、四為十方同類說下生法、五授彼十方同處法化、六說法降魔、七眷屬樂聲化欲諸天、八詣佛聞法、九供養多佛、十多身益生。二命終示十事者，所作既了，將欲下生，現茲十明。《大乘方便經》下卷中「菩薩如其本願，處兜率天宮，能得阿耨菩提轉于法輪，非為不能。菩薩思惟：閻浮提人不能至此兜率天上聽受法教，兜率天人能下閻浮提聽法。是故菩薩捨兜率天，於閻浮成佛。」一輪光滅苦，覺彼令知；二毫光驚覺，宿世有緣；三手光嚴界，併除非器；四膝光覺天，令辨供隨侍；五心光覺力士；六毛光覺助化；七堂光照處，眷屬同生；八樓光照母，胎內現閣；九足光延壽；十小相中光應現八相。餘結百萬等可知。第二「有十事降神」下二十，初十明入胎、後十明住胎。前中何故入胎？為十事故。一化小根；二攝眷屬；三念不亂；四現奇廣益；五稱物本願，謂彼應在胎中化故；六同人類故；七機宜見故；八同類共集；九定力現奇；十供佛聞法。問：據此上文兜率命終即入胎等，何故梁《攝論》明化身二十年在中陰中？答：真諦三藏《金光明疏》中釋云「有少乘別部師云：聽待父母受生竟故，二十年在中陰。」今釋：並是機感現形，所見各別故也。二有十微細趣者，明胎中廣攝幽密難知，故名微細。初一現本因行、次八現八相、後一現神力，並在胎內同時齊現。第三有十生者，於右脇出時有此十種。一內離癡闇；二外放大光；三未來更無，此最後邊；四稱理而生；五如幻似生；六頓現十方；七內智具；八外光用；九定慧滿；十震動益。第四「有十大莊嚴」下四十明在家行。初十明初生未行之前，大誓自嚴故也。一拔欲泥、二開慧眼、三得勝身、四摧憍慢、五接退屈、六令大益、七見佛力、八覺同行、九救疲頓、十蒙光觸，皆奮起大志用以自嚴。二有十事行。七步者，創起遊行，顯自在之貌。初一示有俱生力故；二若在家有輪王七寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「住兜率有十事」下一百九十門，明果用圓滿行。此等多約八相現化明於佛用者，以此亦通普賢等用，不向淨土實報處說也。又釋：此唯菩薩作用，故唯示八相成佛，非餘實成。又釋：彼實成佛，無成不成，不可說，故就八相說也。於中分六：初二十，在天行；二從「十種降神」下二十，明入胎住胎行；三從「十種生」下十明出胎行；四從「十種大莊嚴」下四十，明在家同俗行；五「有十種出家」下六十，辨出家期道行；六「有十種覺如來力」下四十，明成佛果德行。初中，前十在天行、後十現終行。前中，一生菩薩在彼天時作何等事，謂作如此十種事業。一謂於彼化欲界天、二化色天、三化三千界生、四為十方同類說下生法、五授彼十方同處法化、六說法降魔、七眷屬樂聲化欲諸天、八詣佛聞法、九供養多佛、十多身益生。二命終示十事者，所作既了，將欲下生，現茲十明。《大乘方便經》下卷中「菩薩如其本願，處兜率天宮，能得阿耨菩提轉于法輪，非為不能。菩薩思惟：閻浮提人不能至此兜率天上聽受法教，兜率天人能下閻浮提聽法。是故菩薩捨兜率天，於閻浮成佛。」一輪光滅苦，覺彼令知；二毫光驚覺，宿世有緣；三手光嚴界，併除非器；四膝光覺天，令辨供隨侍；五心光覺力士；六毛光覺助化；七堂光照處，眷屬同生；八樓光照母，胎內現閣；九足光延壽；十小相中光應現八相。餘結百萬等可知。第二「有十事降神」下二十，初十明入胎、後十明住胎。前中何故入胎？為十事故。一化小根；二攝眷屬；三念不亂；四現奇廣益；五稱物本願，謂彼應在胎中化故；六同人類故；七機宜見故；八同類共集；九定力現奇；十供佛聞法。問：據此上文兜率命終即入胎等，何故梁《攝論》明化身二十年在中陰中？答：真諦三藏《金光明疏》中釋云「有少乘別部師云：聽待父母受生竟故，二十年在中陰。」今釋：並是機感現形，所見各別故也。二有十微細趣者，明胎中廣攝幽密難知，故名微細。初一現本因行、次八現八相、後一現神力，並在胎內同時齊現。第三有十生者，於右脇出時有此十種。一內離癡闇；二外放大光；三未來更無，此最後邊；四稱理而生；五如幻似生；六頓現十方；七內智具；八外光用；九定慧滿；十震動益。第四「有十大莊嚴」下四十明在家行。初十明初生未行之前，大誓自嚴故也。一拔欲泥、二開慧眼、三得勝身、四摧憍慢、五接退屈、六令大益、七見佛力、八覺同行、九救疲頓、十蒙光觸，皆奮起大志用以自嚴。二有十事行。七步者，創起遊行，顯自在之貌。初一示有俱生力故；二若在家有輪王七寶

，出家七聖財寶；三滿他本願；四自現超過；五現大人行相；六履地現金；七加他與力；八同數相表；九示現自悟；十稱己最尊。後身菩薩為化眾生，同卅七數，故不增減。三有十事現童子地者，幼稚無染，現學攝生故也。初三符同世務、次二常無過失、次三色力救生、後二供佛受法。四有十事現處中宮者，彩女圍遶，顯行無染。一以同行在彩女中，故如下文監惠女等；二以不同二乘捨欲之善，故云欲明菩薩善也，如文殊在龍女宮坐夏等；三處彼能捨，以化著樂；四順同濁世；五在欲而行禪等；六七應本期，謂受化在此故；八以世樂供佛；九現定力自在；十為守護法。上來在家行竟。第五「有十事出家」下六十門，明捨家期道行。於中，初明出家內，初二令厭捨染、次二顯勝令欣、次二令其捨惑、次二現於挺出自在之德、後二順果同因。二有十事現苦行者，明示同異道，摧諸邪見。初一有小乘機眾生，謂菩薩生在王宮，未經苦行練神，何能得道？故示化彼也。二外道耶見，以自餓為道。菩薩示餓六年而不得道，食乳糜後方覺菩提，是故破彼見邪。三化無業報邪見者，如《大乘方便經》第二卷中「佛於往昔迦葉佛時，為化外道五人令得無生忍故，須為五人罵迦葉佛言：『禿頭道人。何有禿人能得菩提？』實以般若觀空而發此語，示現此業，得報不失。苦行六年，令餘眾生信知，一生菩薩方便之業猶有此報，況我等耶？」乃至廣說。四順五濁者，謂五濁眾生皆有重罪，憂惱覆心不得解脫。為除彼憂示此業報，令彼念言：菩薩謗佛尚得解脫，況我等耶？即當悔除。亦如彼經說。五策懈怠。六令求法。七令離我樂。八顯殊勝者，示此苦行非此正故，對顯菩薩之勝行也。九策未來。十待根熟。三有十事詣道場者，明捨邪趣正，亦是因圓趣果。於中，初二現處、次二現身、次二嚴處、次二見佛入定、後二愛供觀佛，並於趣向道場行路之時有此十事。四有十事坐道場者，處此受道故。初四約處現相。次三約三業現相。後三成德相，一滿金剛喻定；二受古佛所坐，餘經受吉安草坐；三納所應化生。五有十種奇特者，大果將臨，奇相先現，故名也。初二佛加讚；次二人物歸向；次二得定總持；次二通慧具，亦是上供諸佛、下識化器；後二明身業體用，一體、二用。六有十種降魔者，彼對魔怨，顯勝幢獨絕故云也。依《方便經》下卷「若非佛力召來，彼等惡魔莫得近佛。為欲界中此最尊勝，尊勝若降，餘皆隨伏。波旬四兵滿三十六由旬，圍菩提樹欲作留難。菩薩住慈悲智慧，以手指地，一切散壞，八萬四千八部大眾發阿耨菩提心。」廣如彼說。此化魔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，出家七聖財寶；三滿他本願；四自現超過；五現大人行相；六履地現金；七加他與力；八同數相表；九示現自悟；十稱己最尊。後身菩薩為化眾生，同卅七數，故不增減。三有十事現童子地者，幼稚無染，現學攝生故也。初三符同世務、次二常無過失、次三色力救生、後二供佛受法。四有十事現處中宮者，彩女圍遶，顯行無染。一以同行在彩女中，故如下文監惠女等；二以不同二乘捨欲之善，故云欲明菩薩善也，如文殊在龍女宮坐夏等；三處彼能捨，以化著樂；四順同濁世；五在欲而行禪等；六七應本期，謂受化在此故；八以世樂供佛；九現定力自在；十為守護法。上來在家行竟。第五「有十事出家」下六十門，明捨家期道行。於中，初明出家內，初二令厭捨染、次二顯勝令欣、次二令其捨惑、次二現於挺出自在之德、後二順果同因。二有十事現苦行者，明示同異道，摧諸邪見。初一有小乘機眾生，謂菩薩生在王宮，未經苦行練神，何能得道？故示化彼也。二外道耶見，以自餓為道。菩薩示餓六年而不得道，食乳糜後方覺菩提，是故破彼見邪。三化無業報邪見者，如《大乘方便經》第二卷中「佛於往昔迦葉佛時，為化外道五人令得無生忍故，須為五人罵迦葉佛言：『禿頭道人。何有禿人能得菩提？』實以般若觀空而發此語，示現此業，得報不失。苦行六年，令餘眾生信知，一生菩薩方便之業猶有此報，況我等耶？」乃至廣說。四順五濁者，謂五濁眾生皆有重罪，憂惱覆心不得解脫。為除彼憂示此業報，令彼念言：菩薩謗佛尚得解脫，況我等耶？即當悔除。亦如彼經說。五策懈怠。六令求法。七令離我樂。八顯殊勝者，示此苦行非此正故，對顯菩薩之勝行也。九策未來。十待根熟。三有十事詣道場者，明捨邪趣正，亦是因圓趣果。於中，初二現處、次二現身、次二嚴處、次二見佛入定、後二愛供觀佛，並於趣向道場行路之時有此十事。四有十事坐道場者，處此受道故。初四約處現相。次三約三業現相。後三成德相，一滿金剛喻定；二受古佛所坐，餘經受吉安草坐；三納所應化生。五有十種奇特者，大果將臨，奇相先現，故名也。初二佛加讚；次二人物歸向；次二得定總持；次二通慧具，亦是上供諸佛、下識化器；後二明身業體用，一體、二用。六有十種降魔者，彼對魔怨，顯勝幢獨絕故云也。依《方便經》下卷「若非佛力召來，彼等惡魔莫得近佛。為欲界中此最尊勝，尊勝若降，餘皆隨伏。波旬四兵滿三十六由旬，圍菩提樹欲作留難。菩薩住慈悲智慧，以手指地，一切散壞，八萬四千八部大眾發阿耨菩提心。」廣如彼說。此化魔

眷屬也。諸天本見魔王自在，將謂勝佛，為決彼疑，故云降也。四示征以入道。五顯己德力。六起他信力。七八為未來軌則，謂修行之時未免魔障，不宜放逸。九顯惑劣德勝故。十順惡世法故。第六「有十種覺如來力」下四十門，明成佛攝化。於中，初十成佛、次二十轉法輪、後十入涅槃。初中覺如來力者，前降魔當無間道斷障也，此當解脫道證果也。初中，魔是惡緣、煩惱是惡因，此二是所離障也。究竟行，是治道成也。次二得定自在。次二二德滿，一自德圓、二化德備。次三三業具。後二同諸佛，一三業同、二十力同，是故結名如來，不名菩薩也。二有十轉法輪者，大覺既圓，機熟時至，理宜開甘露門授以正法。餘經此中有梵王請。於中，初十明所轉法輪、後十顯能轉之因。就前中，若小乘等法輪，四諦下各有見、智、明、覺等四行；今此十行以顯無盡。又彼四行既在諦下；今此亦在十諦之下，各有十行成百行法輪，並如前法輪章辨。於中，初三可知，此等並是所轉之法，非能轉者具此等也；四順入佛果無礙之法；五悲心普覆法；六教法不虛；七顯宿因法；八顯教聲至一切處；九說盡一切時；十轉該一切法。三因十白淨法等者，顯能轉之因是佛無流清淨法界，故云白淨，由此轉入眾生心中成聞熏種子也。出生無相者，依此種子出生無相聖智也。決定不虛者，更無異因故。《攝論》中「多聞熏習從最清淨法界等流生，無流現了。」是此義也。一由佛過去弘誓願力，令此法入眾生心中，出生無相，決定不虛，餘亦如是；二宿世大悲所任持故；三現在不捨眾生故；四稱根說法；五不差時故；六不令生厭，又非不足；七知三世智；後三殊勝三業。四有十義示現大涅槃者，化緣既畢，息用歸真，故名示現大般涅槃。初二顯有為失；次二顯涅槃德；五令求法身；六無常決定；七明愛必有離顯不自在；八總舉三界皆不堅牢；後二顯涅槃體相，一體、二相。「佛子一切如來」下，總結三世諸佛化儀齊等。上來一百九十句，明第六究竟位中行法竟。上來總辨二千行門六位差別，明大門第五普賢說分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬也。諸天本見魔王自在，將謂勝佛，為決彼疑，故云降也。四示征以入道。五顯己德力。六起他信力。七八為未來軌則，謂修行之時未免魔障，不宜放逸。九顯惑劣德勝故。十順惡世法故。第六「有十種覺如來力」下四十門，明成佛攝化。於中，初十成佛、次二十轉法輪、後十入涅槃。初中覺如來力者，前降魔當無間道斷障也，此當解脫道證果也。初中，魔是惡緣、煩惱是惡因，此二是所離障也。究竟行，是治道成也。次二得定自在。次二二德滿，一自德圓、二化德備。次三三業具。後二同諸佛，一三業同、二十力同，是故結名如來，不名菩薩也。二有十轉法輪者，大覺既圓，機熟時至，理宜開甘露門授以正法。餘經此中有梵王請。於中，初十明所轉法輪、後十顯能轉之因。就前中，若小乘等法輪，四諦下各有見、智、明、覺等四行；今此十行以顯無盡。又彼四行既在諦下；今此亦在十諦之下，各有十行成百行法輪，並如前法輪章辨。於中，初三可知，此等並是所轉之法，非能轉者具此等也；四順入佛果無礙之法；五悲心普覆法；六教法不虛；七顯宿因法；八顯教聲至一切處；九說盡一切時；十轉該一切法。三因十白淨法等者，顯能轉之因是佛無流清淨法界，故云白淨，由此轉入眾生心中成聞熏種子也。出生無相者，依此種子出生無相聖智也。決定不虛者，更無異因故。《攝論》中「多聞熏習從最清淨法界等流生，無流現了。」是此義也。一由佛過去弘誓願力，令此法入眾生心中，出生無相，決定不虛，餘亦如是；二宿世大悲所任持故；三現在不捨眾生故；四稱根說法；五不差時故；六不令生厭，又非不足；七知三世智；後三殊勝三業。四有十義示現大涅槃者，化緣既畢，息用歸真，故名示現大般涅槃。初二顯有為失；次二顯涅槃德；五令求法身；六無常決定；七明愛必有離顯不自在；八總舉三界皆不堅牢；後二顯涅槃體相，一體、二相。「佛子一切如來」下，總結三世諸佛化儀齊等。上來一百九十句，明第六究竟位中行法竟。上來總辨二千行門六位差別，明大門第五普賢說分竟。

第六大段從「佛子是為菩薩清淨」下明結勸修學分。於中二：初結義勸修、二從「佛子此經出生」下結名勸學。前中亦二，先結義、後「若有眾生」下勸信修行。前中，初總結、二引證。結中、障盡名淨、德高曰勝、用廣稱大、理深為妙，此四之中，淨勝是行、大妙為法。二「諸佛所說」下引證，謂如上所說，並是三世諸佛所說，令有智等明說有益。二「佛子若有」下勸信修行中三：先標益、二「何以」下釋成、三「佛子」下結勸。第二「佛子此經出生」下結名勸學中亦二：先結名、二「是故」下勸持。名中有十，一生諸行、二出妙德、三入深智、四攝法門、五離世間、六遠二乘、七顯不共、八普照法、九長善根、十度眾生。前中功德義花者，是功德妙行間錯如花，以成嚴飾。如上功德花聚，十行相似，花嚴之名依此而立。此十並是所詮之義，從義立名也。二勸持中，先總勸、「若菩薩」下舉益勸持，可知。上來結勸分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六大段從「佛子是為菩薩清淨」下明結勸修學分。於中二：初結義勸修、二從「佛子此經出生」下結名勸學。前中亦二，先結義、後「若有眾生」下勸信修行。前中，初總結、二引證。結中、障盡名淨、德高曰勝、用廣稱大、理深為妙，此四之中，淨勝是行、大妙為法。二「諸佛所說」下引證，謂如上所說，並是三世諸佛所說，令有智等明說有益。二「佛子若有」下勸信修行中三：先標益、二「何以」下釋成、三「佛子」下結勸。第二「佛子此經出生」下結名勸學中亦二：先結名、二「是故」下勸持。名中有十，一生諸行、二出妙德、三入深智、四攝法門、五離世間、六遠二乘、七顯不共、八普照法、九長善根、十度眾生。前中功德義花者，是功德妙行間錯如花，以成嚴飾。如上功德花聚，十行相似，花嚴之名依此而立。此十並是所詮之義，從義立名也。二勸持中，先總勸、「若菩薩」下舉益勸持，可知。上來結勸分竟。

第七大段從「說此出生」下明表瑞證成分。於中二：先明說經表瑞，謂動地放光；二「爾時」下諸佛證成。於中四：一總讚善說、二「佛子汝已」下別歎說德。此中久已善學，中間決定證知，今時臨機快說。三「我等」下顯已同說，明現說不殊故。四「是故」下述已護持，令未來不斷故。上來表瑞證成分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七大段從「說此出生」下明表瑞證成分。於中二：先明說經表瑞，謂動地放光；二「爾時」下諸佛證成。於中四：一總讚善說、二「佛子汝已」下別歎說德。此中久已善學，中間決定證知，今時臨機快說。三「我等」下顯已同說，明現說不殊故。四「是故」下述已護持，令未來不斷故。上來表瑞證成分竟。

第八大段從「爾時普賢」下明偈頌分。於中有二百三十一頌，分四：初有一十六頌，顯德廣難說；二從「持眾生善根」下一百三十三頌半，明略示行德差別之相；三從「常依如來」下四十三頌，正略頌前二千行相；四從「菩薩修諸」下三十八頌半，頌前結勸修學文。就初十六頌中，各二頌為一結，則為八事：一歎供佛攝生行、二於上二事皆無染行、三摧魔滅惑行、四現化為物行、五救生求果行、六六度四等行、七捨自存他行、八總結廣多許說少分。第二「持眾生」下一百三十三頌半，略示行德差別之相中，總分為二：初六十七頌明託事表法，顯行相殊勝；二從「一身無邊際」下六十六頌半明行用廣大。就前中有十五種行相，初八頌明法樹鳥獸行；二「生死」下四頌導迷治惑行；三「菩薩為法王」下四頌明法輪王行；四「甚深智慧海」下四頌明大海須彌行；五「深心」下四頌明金剛法雨行；六「白淨」下四頌半明法城金翅行；七「淨戒」下四頌明日月照臨行；八「自在」下四頌辨法王梵主行；九「遠離」下四頌離過成德行；十「無量方便」下四頌明四大珠寶行；十一「菩薩功德」下四頌明花香幢蓋行；十二「菩薩無上」下四頌明龍象希燈行；十三「菩薩功德河」下四頌明河船園藥行；十四「菩薩等如來」下六頌等同佛果行；十五「菩薩悉成」下四頌半明障盡德圓行勝行，略示結勸，令聽行相殊勝竟。第二「一身無邊」下六十六頌半，明行用廣大中，分為十行：初六頌明三業深廣行；二「菩薩現如是」下五頌半明供佛受法定慧行；三「示現種種」下四頌明逆順行成德滿行；四「或現聲聞」下五頌半明隨類現身難思行；五「或在天宮」下八頌半明八相念劫法印行；六「如是知眾生」下七頌明了眾生根欲行；七「菩薩一念中」下七頌半明身心迅用甚深行；八「猶如人夢」下六頌半明智悲廣大玄絕行；九「觀色如聚沫」下十一頌明智德圓明照法行；十「廣入甚深」下五頌明結德殊勝無盡行德用。略示結所說，但以功成德立行該法界，其旨深奧，詎可言哉，聊舉一塵之說以擬玄趣也。三「常依如來」下四十三頌，正頌前二千行法。於中頌前六位則為六段：初四頌前十信位中二百門行；二「一切妙功」下四頌前十住位中二百門行；三「住持一切劫」下六頌前十行位中三百門行；四「金剛妙寶住」下六頌前十迴向位中三百門行；五「清淨身身業」下十頌前十地位中五百門行；六「觀察善逝智」下十三頌前因圓果滿究竟位中五百門行。第四「菩薩修諸行」下三十八頌，頌前結勸修學中，分三：初一頌總結所說，謂結前二千名舉小分；二「無量劫」下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八大段從「爾時普賢」下明偈頌分。於中有二百三十一頌，分四：初有一十六頌，顯德廣難說；二從「持眾生善根」下一百三十三頌半，明略示行德差別之相；三從「常依如來」下四十三頌，正略頌前二千行相；四從「菩薩修諸」下三十八頌半，頌前結勸修學文。就初十六頌中，各二頌為一結，則為八事：一歎供佛攝生行、二於上二事皆無染行、三摧魔滅惑行、四現化為物行、五救生求果行、六六度四等行、七捨自存他行、八總結廣多許說少分。第二「持眾生」下一百三十三頌半，略示行德差別之相中，總分為二：初六十七頌明託事表法，顯行相殊勝；二從「一身無邊際」下六十六頌半明行用廣大。就前中有十五種行相，初八頌明法樹鳥獸行；二「生死」下四頌導迷治惑行；三「菩薩為法王」下四頌明法輪王行；四「甚深智慧海」下四頌明大海須彌行；五「深心」下四頌明金剛法雨行；六「白淨」下四頌半明法城金翅行；七「淨戒」下四頌明日月照臨行；八「自在」下四頌辨法王梵主行；九「遠離」下四頌離過成德行；十「無量方便」下四頌明四大珠寶行；十一「菩薩功德」下四頌明花香幢蓋行；十二「菩薩無上」下四頌明龍象希燈行；十三「菩薩功德河」下四頌明河船園藥行；十四「菩薩等如來」下六頌等同佛果行；十五「菩薩悉成」下四頌半明障盡德圓行勝行，略示結勸，令聽行相殊勝竟。第二「一身無邊」下六十六頌半，明行用廣大中，分為十行：初六頌明三業深廣行；二「菩薩現如是」下五頌半明供佛受法定慧行；三「示現種種」下四頌明逆順行成德滿行；四「或現聲聞」下五頌半明隨類現身難思行；五「或在天宮」下八頌半明八相念劫法印行；六「如是知眾生」下七頌明了眾生根欲行；七「菩薩一念中」下七頌半明身心迅用甚深行；八「猶如人夢」下六頌半明智悲廣大玄絕行；九「觀色如聚沫」下十一頌明智德圓明照法行；十「廣入甚深」下五頌明結德殊勝無盡行德用。略示結所說，但以功成德立行該法界，其旨深奧，詎可言哉，聊舉一塵之說以擬玄趣也。三「常依如來」下四十三頌，正頌前二千行法。於中頌前六位則為六段：初四頌前十信位中二百門行；二「一切妙功」下四頌前十住位中二百門行；三「住持一切劫」下六頌前十行位中三百門行；四「金剛妙寶住」下六頌前十迴向位中三百門行；五「清淨身身業」下十頌前十地位中五百門行；六「觀察善逝智」下十三頌前因圓果滿究竟位中五百門行。第四「菩薩修諸行」下三十八頌，頌前結勸修學中，分三：初一頌總結所說，謂結前二千名舉小分；二「無量劫」下

三十三頌半別結德用；三末四頌結廣勸修。就前別中二：先二十一頌半別結德用廣大、二「淨身」下十二頌結別行德殊勝。前中分五：初五頌半明於剎自在；二「無量金剛山」下六頌明三業自在；三「過去一切劫」下三頌明三世間自在；四「深知」下五頌明身智自在；五「示現如是」下二頌結自在無盡。二「淨身」下十二頌，別結行德殊勝中，分三：初六頌半明輪王七寶宮殿器杖；二「陀羅尼」下三頌半明林泉遊觀飲食乘御；三「此等」下二頌結上諸行多劫修得。三末後四頌中，初二結德無盡、後二舉益勸修。離世間品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三頌半別結德用；三末四頌結廣勸修。就前別中二：先二十一頌半別結德用廣大、二「淨身」下十二頌結別行德殊勝。前中分五：初五頌半明於剎自在；二「無量金剛山」下六頌明三業自在；三「過去一切劫」下三頌明三世間自在；四「深知」下五頌明身智自在；五「示現如是」下二頌結自在無盡。二「淨身」下十二頌，別結行德殊勝中，分三：初六頌半明輪王七寶宮殿器杖；二「陀羅尼」下三頌半明林泉遊觀飲食乘御；三「此等」下二頌結上諸行多劫修得。三末後四頌中，初二結德無盡、後二舉益勸修。離世間品竟。