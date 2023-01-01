花嚴經探玄記卷第十六(此盡性起品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花嚴經探玄記卷第十六(此盡性起品)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

佛小相光明功德品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛小相光明功德品第三十

初釋名，佛者標人表德，小相者形大辨體，光明者依體起用，功德者用所成益。此則依人顯德，體用為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名，佛者標人表德，小相者形大辨體，光明者依體起用，功德者用所成益。此則依人顯德，體用為名。

二來意者，前品大相各有光明皆照法界，而未顯所照利益之相，故今此品正明益事。為大相難明故辨小相，小相復多但論一相，一相有多時之益且說一時，此一時益復難明，故佛自說也。以此而論，前大相業用無邊無邊，極難知耳。又依前大相流出形好，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，前品大相各有光明皆照法界，而未顯所照利益之相，故今此品正明益事。為大相難明故辨小相，小相復多但論一相，一相有多時之益且說一時，此一時益復難明，故佛自說也。以此而論，前大相業用無邊無邊，極難知耳。又依前大相流出形好，故次來也。

三宗趣者，宗明如來相德利用。略作二門：一定分齊者，既三十二相有八十隨好以嚴，則知十蓮花藏微塵數相一一各有塵數等好。又此大相既一一深廣，與三十二中諸相不同，則知隨好亦甚深廣大不可量也。二辨業用者，如八十隨好但嚴形佛生淨信。今此明小相，佛為菩薩時相輪隨好最下位處用，謂放一光照十世界塵數剎，地獄眾生皆得生天，成就十地十眼耳等。即此天子毛孔香普熏眾生，亦得十地白淨輪王。又此輪王放光，復令無量眾生復得十地十眼等。如是展轉盡於未來，傍無邊際，皆不可說。菩薩小相既爾，如來大相之海利用自在，不可說不可說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，宗明如來相德利用。略作二門：一定分齊者，既三十二相有八十隨好以嚴，則知十蓮花藏微塵數相一一各有塵數等好。又此大相既一一深廣，與三十二中諸相不同，則知隨好亦甚深廣大不可量也。二辨業用者，如八十隨好但嚴形佛生淨信。今此明小相，佛為菩薩時相輪隨好最下位處用，謂放一光照十世界塵數剎，地獄眾生皆得生天，成就十地十眼耳等。即此天子毛孔香普熏眾生，亦得十地白淨輪王。又此輪王放光，復令無量眾生復得十地十眼等。如是展轉盡於未來，傍無邊際，皆不可說。菩薩小相既爾，如來大相之海利用自在，不可說不可說也。

四釋文中二：先略、後廣。前中亦二：先明果用攝益、後「又菩薩」下明因用攝益。前中，何故佛自說者？古人釋云：前〈僧祇品〉明因究竟，此品明果究竟，故但佛說。又釋：明相極至小、用極廣大，此事難明，故佛自說。告寶手者，能採取故。海王隨形好者，是足下相輪處大相邊隨好之小相也，以餘大相業用難明，故說最下相輪之用。又以相輪大相猶難明故說隨好，隨好猶多故說海王一好。此是果用猶亦難明，故說在兜率為菩薩時之攝益。就此因用二：初令離苦生天成安樂行、二「生天上已」以下令不著天樂成饒益行。亦是前身光益、後是空聲益。前中，令淨十眼等者，以彼眾生宿有見聞普賢法種，復遇舍那法界光觸，故得十眼普賢之益。二天上益中，初示聲名不可樂者，不令著樂故。下正說法，有四因緣得生天上：初不放逸者，厭惡對治；二宿植勝善；三曾遇善友；四今佛加持，由此生天。示此因果，不應放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文中二：先略、後廣。前中亦二：先明果用攝益、後「又菩薩」下明因用攝益。前中，何故佛自說者？古人釋云：前〈僧祇品〉明因究竟，此品明果究竟，故但佛說。又釋：明相極至小、用極廣大，此事難明，故佛自說。告寶手者，能採取故。海王隨形好者，是足下相輪處大相邊隨好之小相也，以餘大相業用難明，故說最下相輪之用。又以相輪大相猶難明故說隨好，隨好猶多故說海王一好。此是果用猶亦難明，故說在兜率為菩薩時之攝益。就此因用二：初令離苦生天成安樂行、二「生天上已」以下令不著天樂成饒益行。亦是前身光益、後是空聲益。前中，令淨十眼等者，以彼眾生宿有見聞普賢法種，復遇舍那法界光觸，故得十眼普賢之益。二天上益中，初示聲名不可樂者，不令著樂故。下正說法，有四因緣得生天上：初不放逸者，厭惡對治；二宿植勝善；三曾遇善友；四今佛加持，由此生天。示此因果，不應放逸。

第二廣辨中亦二：先廣前光救惡道、後廣前聲益天處。前中亦二：先明放光、後明照益。前中普照王光，是相輪大相中光。於彼者，於彼大相處，有此海王隨好小相。一名清淨者，簡去多光，今但說一。「普照」下明照益中，隨眾生境界者，所住差別，亦是所觀不同。隨善根者，隨其宿種何乘善根。隨意者，意樂差別，亦是欲願不同，皆稱根成益。越於餘益，故云乃至阿毘等。以此下文但說彼照地獄生兜率天一益，故越餘也。第二廣天上饒益中有六：初因勸釋疑、二「汝等應當」下正勸報恩、三「時諸天子聞是音聲」下依勸興供、四「是故諸天子」下教發心悔過、五「說是法時」下聞教獲益、六「爾時諸天子於一一毛孔」下明得益傳通成無盡行。初中三：先勸、次疑、後釋。初中，善哉者，歎其所得，明有重恩。次顯舍那所住，勸不忘恩，故令敬念。二「爾時諸天子」下正生疑怪。何由者，由何也，謂從何因由出此音聲。三「爾時音聲」下釋疑顯法，於中亦三：初總、次別、後結。總釋云此聲是善根功德所成，亦無來處。二「諸天子如我」下別釋中有六門：一空聲無我喻，喻佛離二我。復疑云：若實無我，誰來成佛？二釋天聲無從來喻，喻佛勝果無來處。復疑云：佛果證理可無來，凡愚苦報應有體。三「猶如汝等」下苦報無本喻，喻善起天聲，亦無方處。復疑云：勝報劣報可俱無體，佛果大用豈不有耶？四「如普照王」下明果用無作喻，喻天聲是定慧所起，無作成益。復疑云：若爾，何故現有所益天報？五「譬如須彌」下明天樂無來喻，喻天聲應無方面。復疑云：少益可無來，多用應有倦。六「諸天子譬如」下明天聲廣益無疲喻，以此天聲則稱性故、常無所有故、所益眾生亦如是故，是故無疲。於不可化眾生不生厭惡，於難受化眾生不生疲倦，於易心化眾生不生放逸，於已化竟眾生不生憍慢。此上六種是喻況，亦即是法說。末後結辨。舍那者，以是初門總勸故。離垢三昧有二位：一約因終，如第十法雲地菩薩所得，離自二障微細垢故。二約果初，如此文是。將現成佛在此天上，住此三昧能利眾生令離垢故。二乘不能知者，結用深廣故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二廣辨中亦二：先廣前光救惡道、後廣前聲益天處。前中亦二：先明放光、後明照益。前中普照王光，是相輪大相中光。於彼者，於彼大相處，有此海王隨好小相。一名清淨者，簡去多光，今但說一。「普照」下明照益中，隨眾生境界者，所住差別，亦是所觀不同。隨善根者，隨其宿種何乘善根。隨意者，意樂差別，亦是欲願不同，皆稱根成益。越於餘益，故云乃至阿毘等。以此下文但說彼照地獄生兜率天一益，故越餘也。第二廣天上饒益中有六：初因勸釋疑、二「汝等應當」下正勸報恩、三「時諸天子聞是音聲」下依勸興供、四「是故諸天子」下教發心悔過、五「說是法時」下聞教獲益、六「爾時諸天子於一一毛孔」下明得益傳通成無盡行。初中三：先勸、次疑、後釋。初中，善哉者，歎其所得，明有重恩。次顯舍那所住，勸不忘恩，故令敬念。二「爾時諸天子」下正生疑怪。何由者，由何也，謂從何因由出此音聲。三「爾時音聲」下釋疑顯法，於中亦三：初總、次別、後結。總釋云此聲是善根功德所成，亦無來處。二「諸天子如我」下別釋中有六門：一空聲無我喻，喻佛離二我。復疑云：若實無我，誰來成佛？二釋天聲無從來喻，喻佛勝果無來處。復疑云：佛果證理可無來，凡愚苦報應有體。三「猶如汝等」下苦報無本喻，喻善起天聲，亦無方處。復疑云：勝報劣報可俱無體，佛果大用豈不有耶？四「如普照王」下明果用無作喻，喻天聲是定慧所起，無作成益。復疑云：若爾，何故現有所益天報？五「譬如須彌」下明天樂無來喻，喻天聲應無方面。復疑云：少益可無來，多用應有倦。六「諸天子譬如」下明天聲廣益無疲喻，以此天聲則稱性故、常無所有故、所益眾生亦如是故，是故無疲。於不可化眾生不生厭惡，於難受化眾生不生疲倦，於易心化眾生不生放逸，於已化竟眾生不生憍慢。此上六種是喻況，亦即是法說。末後結辨。舍那者，以是初門總勸故。離垢三昧有二位：一約因終，如第十法雲地菩薩所得，離自二障微細垢故。二約果初，如此文是。將現成佛在此天上，住此三昧能利眾生令離垢故。二乘不能知者，結用深廣故也。

第二大段從「汝等應當」下明依前正勸。於中分四：初明報恩大益，勸其修行。於中有法、喻、合、結四文可知。二「諸天子其有眾生」下明背有損，勸其捨離。三「諸天子汝昔」下明昔受重恩，今應長善。四「譬如」下示以正法勸令修學，亦是示天樂空令究竟不著。於中，初舉無我有用喻，喻天報依正似有實無義。五欲具等依報、五蘊等明正報，以緣起無作，即有常空，故不生滅也。「若如是」下結成破執之定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段從「汝等應當」下明依前正勸。於中分四：初明報恩大益，勸其修行。於中有法、喻、合、結四文可知。二「諸天子其有眾生」下明背有損，勸其捨離。三「諸天子汝昔」下明昔受重恩，今應長善。四「譬如」下示以正法勸令修學，亦是示天樂空令究竟不著。於中，初舉無我有用喻，喻天報依正似有實無義。五欲具等依報、五蘊等明正報，以緣起無作，即有常空，故不生滅也。「若如是」下結成破執之定。

第三大段「時諸天子聞是音聲」下明依勸興供中二：先隨相事供養，亦二：初興供天宮，不見菩薩，遂生無見；後觀見閻浮，將欲往供，復生有見。二「時天妙音」下示平等慧，於中有四，謂法、喻、合、結。不命終者，令離無見。不生彼間者，令離有見。以體實普遍，非眼所見；而能起用，化不失時。捨離等，結離執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段「時諸天子聞是音聲」下明依勸興供中二：先隨相事供養，亦二：初興供天宮，不見菩薩，遂生無見；後觀見閻浮，將欲往供，復生有見。二「時天妙音」下示平等慧，於中有四，謂法、喻、合、結。不命終者，令離無見。不生彼間者，令離有見。以體實普遍，非眼所見；而能起用，化不失時。捨離等，結離執也。

第四大段「是故諸天子」下正教發心悔過法。於中二：初舉法總教、二問答別示。初中，先教發心者，以是眾行本故、佛正因故、正法器故；次教住三業淨戒，威儀是身語戒、意淨是意業戒；次教懺四障。業報約因果分二；煩惱及見，約利鈍分二。以增上耶見能斷善根，故別分出也。後以法界等，教懺悔方便。此是普賢廣大懺悔、甚深懺悔，故稱法界也。二「時諸天子」下問答別示中，先問、後答。問意云：既以如是三業，為憶念四障對佛懺耶？為若為耶？答意：但觀罪空，非直障滅，亦乃即此成於大行，故以此門教令懺也。答中，先顯答起所由，謂外緣、內因二力。次正答中有十：初推障無體，但由倒起。經云「一切業障海，皆從妄想生。」此之謂也。二天聲隨說無我喻，喻業所作雖有因果而求不得。經云「若欲求除滅，端坐觀實相。」此之謂也。前中總說因果名隨業報行，別隨三學故云隨戒等。喜是慧也。三少福不聞受化者，聞喻喻業不作不受、作已定受。四聲非生滅喻，喻業感報故不滅，緣成故不生。又釋：業性即不生滅，而不失業報。五天聲無盡喻，喻業若不懺滅，受報無盡。又釋：業即空，無可盡也。六天聲不墮邊見喻，喻業性離斷常。七天聲隨應喻，喻業作善惡即有苦樂報應。八鏡舍萬像喻，喻業影現本識，而實無來去。九幻師眩目喻，喻業體本性空，似有誑凡夫。十「若如是知」下結成真懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四大段「是故諸天子」下正教發心悔過法。於中二：初舉法總教、二問答別示。初中，先教發心者，以是眾行本故、佛正因故、正法器故；次教住三業淨戒，威儀是身語戒、意淨是意業戒；次教懺四障。業報約因果分二；煩惱及見，約利鈍分二。以增上耶見能斷善根，故別分出也。後以法界等，教懺悔方便。此是普賢廣大懺悔、甚深懺悔，故稱法界也。二「時諸天子」下問答別示中，先問、後答。問意云：既以如是三業，為憶念四障對佛懺耶？為若為耶？答意：但觀罪空，非直障滅，亦乃即此成於大行，故以此門教令懺也。答中，先顯答起所由，謂外緣、內因二力。次正答中有十：初推障無體，但由倒起。經云「一切業障海，皆從妄想生。」此之謂也。二天聲隨說無我喻，喻業所作雖有因果而求不得。經云「若欲求除滅，端坐觀實相。」此之謂也。前中總說因果名隨業報行，別隨三學故云隨戒等。喜是慧也。三少福不聞受化者，聞喻喻業不作不受、作已定受。四聲非生滅喻，喻業感報故不滅，緣成故不生。又釋：業性即不生滅，而不失業報。五天聲無盡喻，喻業若不懺滅，受報無盡。又釋：業即空，無可盡也。六天聲不墮邊見喻，喻業性離斷常。七天聲隨應喻，喻業作善惡即有苦樂報應。八鏡舍萬像喻，喻業影現本識，而實無來去。九幻師眩目喻，喻業體本性空，似有誑凡夫。十「若如是知」下結成真懺悔。

第五大段「說是法時」下明聞法獲益。於中有四：一餘兜率天子得忍益，或當初地、或是八地；二六欲天子發心益、三天女益，此二地前益；四「爾時」下益當機天子。以是普賢五位相攝大善巧法，是故創得出地獄已聞此普法即得十地，明與三乘漸次教不同也。於中，初得位益、二成行益、三勝報益、四滅障益、五見佛益、六結益分齊。謂雖得十地因滿，簡不同果，故云猶未能見等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五大段「說是法時」下明聞法獲益。於中有四：一餘兜率天子得忍益，或當初地、或是八地；二六欲天子發心益、三天女益，此二地前益；四「爾時」下益當機天子。以是普賢五位相攝大善巧法，是故創得出地獄已聞此普法即得十地，明與三乘漸次教不同也。於中，初得位益、二成行益、三勝報益、四滅障益、五見佛益、六結益分齊。謂雖得十地因滿，簡不同果，故云猶未能見等也。

第六大段「爾時諸天子於一一毛孔」下明展轉通成無盡行。於中有二：先於毛孔出法界供具供養於佛；二顯供具所成利益，於中有三：先花益，廣見諸佛故；二香益，廣滅惑障故；三蓋益，廣成大行故。就香益中，一法、二喻、三合、四結。又釋此四中，初二聞香得樂、次一滅障、後一成善。前中，身心快樂者，定香熏故也。滅障中，於五塵內外各五百煩惱者，《四分律》中雖有五百結總數，亦無別列名。既不見經論，古來諸德皆作解釋。有一師釋云：眾生煩惱根本有十使，然一惑力復各有十，即為一百。計應分為九品，但上品重故開為三品、中下輕故各為一品，合為五品，即為五百。於內外境起合為一千。此是根本使。然以自五塵為內、以他五塵為外，一一各千，即為五千。別迷四諦，即成二萬。并本一千，即有二萬一千。依三毒等分，故有八萬四千。又有釋云：以十惡為本，展轉相成，一一各十故成一百。迷自五塵為五百、迷他五塵為五百，合為一千。正迷十諦法門，謂四諦、三諦、二諦、一實諦，或迷說誠諦等十諦，或迷十善，故成一萬。然迷十諦空有不同，分成二萬。或迷十善二諦亦是二萬。并本一千，總二萬一千。依三毒等分，故有八萬四千諸塵勞門也。若依《賢劫經》別有八萬四千，如上九地釋。此諸煩惱皆悉除滅者，現種使習一切皆盡，以普滅非別故。何位滅者，通五位故。云何滅者，如虛空故、本來盡故。三見蓋利益中三：初明見此法門之蓋故，得一恒沙輪王善根。皆如白淨寶網等，此是世界性中萬子已去輪王，如愛見善慧王等，非是金輪千子王四洲等。謂一恒沙箇白淨寶網輪王善根，暫見此蓋，頓得成就。二「菩薩摩訶薩」下明得此王位所化利益。於中，初所化廣多，有法、喻、合。二「放曼陀羅」下明所益殊勝，亦有法、喻、合。遇光得十地者，此中有三重益：初明佛光普照諸天子，令得十地。二此天子毛孔所出香花蓋等，復益眾生令得輪王，亦是十地。三輪王放光照餘眾生，亦令得十地。此之三位皆悉齊等、同時頓成，各塵數多類。以此却推，總是如來一小相中一光明力。一光既爾，餘光亦然。一小相既爾，餘小相亦然。小相既爾，其餘大相海等即不可說不可說也。文意如此，思之。言此等眾生悉先修善者，明宿有見聞一乘修普賢善根，故喻中如在欲界已得初禪，身雖未轉得彼天樂。如是眾生遇此光明頓得十地，身猶未轉，令本身肉眼而得普見，是法力故也。是即三祇可以念屆者，明一攝一切也。塵劫不窮一位者，明一切攝一也。如是遲速無礙自在，是此圓教，非餘宗也。三「如是成就清淨」下釋顯所得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六大段「爾時諸天子於一一毛孔」下明展轉通成無盡行。於中有二：先於毛孔出法界供具供養於佛；二顯供具所成利益，於中有三：先花益，廣見諸佛故；二香益，廣滅惑障故；三蓋益，廣成大行故。就香益中，一法、二喻、三合、四結。又釋此四中，初二聞香得樂、次一滅障、後一成善。前中，身心快樂者，定香熏故也。滅障中，於五塵內外各五百煩惱者，《四分律》中雖有五百結總數，亦無別列名。既不見經論，古來諸德皆作解釋。有一師釋云：眾生煩惱根本有十使，然一惑力復各有十，即為一百。計應分為九品，但上品重故開為三品、中下輕故各為一品，合為五品，即為五百。於內外境起合為一千。此是根本使。然以自五塵為內、以他五塵為外，一一各千，即為五千。別迷四諦，即成二萬。并本一千，即有二萬一千。依三毒等分，故有八萬四千。又有釋云：以十惡為本，展轉相成，一一各十故成一百。迷自五塵為五百、迷他五塵為五百，合為一千。正迷十諦法門，謂四諦、三諦、二諦、一實諦，或迷說誠諦等十諦，或迷十善，故成一萬。然迷十諦空有不同，分成二萬。或迷十善二諦亦是二萬。并本一千，總二萬一千。依三毒等分，故有八萬四千諸塵勞門也。若依《賢劫經》別有八萬四千，如上九地釋。此諸煩惱皆悉除滅者，現種使習一切皆盡，以普滅非別故。何位滅者，通五位故。云何滅者，如虛空故、本來盡故。三見蓋利益中三：初明見此法門之蓋故，得一恒沙輪王善根。皆如白淨寶網等，此是世界性中萬子已去輪王，如愛見善慧王等，非是金輪千子王四洲等。謂一恒沙箇白淨寶網輪王善根，暫見此蓋，頓得成就。二「菩薩摩訶薩」下明得此王位所化利益。於中，初所化廣多，有法、喻、合。二「放曼陀羅」下明所益殊勝，亦有法、喻、合。遇光得十地者，此中有三重益：初明佛光普照諸天子，令得十地。二此天子毛孔所出香花蓋等，復益眾生令得輪王，亦是十地。三輪王放光照餘眾生，亦令得十地。此之三位皆悉齊等、同時頓成，各塵數多類。以此却推，總是如來一小相中一光明力。一光既爾，餘光亦然。一小相既爾，餘小相亦然。小相既爾，其餘大相海等即不可說不可說也。文意如此，思之。言此等眾生悉先修善者，明宿有見聞一乘修普賢善根，故喻中如在欲界已得初禪，身雖未轉得彼天樂。如是眾生遇此光明頓得十地，身猶未轉，令本身肉眼而得普見，是法力故也。是即三祇可以念屆者，明一攝一切也。塵劫不窮一位者，明一切攝一也。如是遲速無礙自在，是此圓教，非餘宗也。三「如是成就清淨」下釋顯所得

利益之相。既言即此身上得十眼等，未知分齊故，今於十眼中肉眼最麁，釋其分齊，餘眼深妙可以類知。於中二：先明見世界廣大、後「亦於念念」下見佛廣多。前中四：初明一重廣大，於中並取下塵點盡處已來剎并本塵，總合為一廣大之剎；二問答辨難；三「佛告寶手」下重積數顯，謂以如上一廣大剎，復數至此千億等，復末為塵，此一一塵各與一切佛剎之塵數等，菩薩取此諸塵，經八十反種，一一生得一切佛剎微塵等果；四「菩薩」下結肉眼見，謂如此數量、如此廣大，是此肉眼所知所見分齊境界，明知此眼深廣無邊。《智論》云「五眼中肉眼，但見三千大千世界內事。若見大千界外，即何用天眼為？」解云：彼約三乘漸次教說，故不同也。二「亦於念念」下明見佛身。如錠光珠照矚廣大，復明淨故。下辨珠分齊，亦非餘位所見故，結屬輪王。如是廣大肉眼是第三重益者，通釋向上輪及天子皆有十眼等，准釋可知。小相光明品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益之相。既言即此身上得十眼等，未知分齊故，今於十眼中肉眼最麁，釋其分齊，餘眼深妙可以類知。於中二：先明見世界廣大、後「亦於念念」下見佛廣多。前中四：初明一重廣大，於中並取下塵點盡處已來剎并本塵，總合為一廣大之剎；二問答辨難；三「佛告寶手」下重積數顯，謂以如上一廣大剎，復數至此千億等，復末為塵，此一一塵各與一切佛剎之塵數等，菩薩取此諸塵，經八十反種，一一生得一切佛剎微塵等果；四「菩薩」下結肉眼見，謂如此數量、如此廣大，是此肉眼所知所見分齊境界，明知此眼深廣無邊。《智論》云「五眼中肉眼，但見三千大千世界內事。若見大千界外，即何用天眼為？」解云：彼約三乘漸次教說，故不同也。二「亦於念念」下明見佛身。如錠光珠照矚廣大，復明淨故。下辨珠分齊，亦非餘位所見故，結屬輪王。如是廣大肉眼是第三重益者，通釋向上輪及天子皆有十眼等，准釋可知。小相光明品竟。

普賢菩薩行品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩行品第三十一

初釋名者，先辨義名。就第二修因契果生解分中有二：上來明修生因果竟，自下二品明修顯因果。亦是上明差別因果，下顯平等因果。若就五周因果中，此是第三明自體因果。二品名者，德周法界曰普，用順成善稱賢，攝德表人名為菩薩，對緣造修目之為行。普賢之行，普賢則行可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，先辨義名。就第二修因契果生解分中有二：上來明修生因果竟，自下二品明修顯因果。亦是上明差別因果，下顯平等因果。若就五周因果中，此是第三明自體因果。二品名者，德周法界曰普，用順成善稱賢，攝德表人名為菩薩，對緣造修目之為行。普賢之行，普賢則行可知。

二來意，亦二：先分來，謂會前差別因果令歸平等。即會前從第二會至〈菩薩住處品〉來差別因，歸此普賢圓因故；〈性起品〉會〈不思議品〉來三品差別果，歸平等性故，是故來也。又釋：上來差別明三乘因果，此下明一乘因果，明與上三乘為所依故也。又推前差別，至此本位故來也。又前明修生，此明修顯故也。二品來者。前品明前位修果，此品辨後位了因。義次第故，是故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意，亦二：先分來，謂會前差別因果令歸平等。即會前從第二會至〈菩薩住處品〉來差別因，歸此普賢圓因故；〈性起品〉會〈不思議品〉來三品差別果，歸平等性故，是故來也。又釋：上來差別明三乘因果，此下明一乘因果，明與上三乘為所依故也。又推前差別，至此本位故來也。又前明修生，此明修顯故也。二品來者。前品明前位修果，此品辨後位了因。義次第故，是故來也。

三宗趣者，有二：先宗、後趣。宗明普賢行，略有十種：一達時劫、二知世界、三識根器、四了因果、五洞理性、六鑒事相、七常在定、八恒起悲、九現神通、十常寂滅。此上十種各有十門。如時劫中，一陀羅尼門，一念中有多劫等；二相即門，三世即一念等；三微細門，多在一中現等；四帝網門，重重顯現等；五不思解脫門，隨智自在現脩短等；六一身普遍門，身遍即入三世劫等；七一身普攝門，三世劫海在一毛孔等；八現因門，遍前後際常行菩薩大行願等；九現果門，普於三世現成正覺等；十現法門，普於劫海雲雨說法等。前五意業自在，後五身語自在。如約時劫有此十門，餘九亦各十，准之即略辨百門普賢行，餘義具如文顯。第二趣者，明此普行意在對顯性起果用。問：此與性起何別？答：有三別，一此約因、彼就果；二此是能發、彼為所發；三此通修生、彼唯性起。餘如〈性起品〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，有二：先宗、後趣。宗明普賢行，略有十種：一達時劫、二知世界、三識根器、四了因果、五洞理性、六鑒事相、七常在定、八恒起悲、九現神通、十常寂滅。此上十種各有十門。如時劫中，一陀羅尼門，一念中有多劫等；二相即門，三世即一念等；三微細門，多在一中現等；四帝網門，重重顯現等；五不思解脫門，隨智自在現脩短等；六一身普遍門，身遍即入三世劫等；七一身普攝門，三世劫海在一毛孔等；八現因門，遍前後際常行菩薩大行願等；九現果門，普於三世現成正覺等；十現法門，普於劫海雲雨說法等。前五意業自在，後五身語自在。如約時劫有此十門，餘九亦各十，准之即略辨百門普賢行，餘義具如文顯。第二趣者，明此普行意在對顯性起果用。問：此與性起何別？答：有三別，一此約因、彼就果；二此是能發、彼為所發；三此通修生、彼唯性起。餘如〈性起品〉說。

四釋文者，就後二品中，先此品明普賢圓因、後品顯性起滿果。就此品中分二，謂長行與頌。就長行中亦二，謂正說及瑞證。就正說中亦二：初序說所因、後正顯所說。又釋：亦可為三，初舉略顯廣，釋成普義。二從「菩薩起一瞋」下舉惡顯善，亦是舉剛顯柔，釋成賢義。三從「佛子是故」下辨六十行門，釋成行義，是故名普賢行也。就初中二：先總標小說、二「何以」下釋小所因。前中，如向說等者，釋有二義：一約近，如前〈小相品〉所說，令諸天子成普賢行，是微小說。以隨所化愚癡眾生惑業障重墮惡道者，顯小相用故爾也。若約障輕智慧眾生，辨大相業用，即廣大不可說不可說也。二約遠，即五周因果中，如前第二周是微小說，以前五位漸次因、三德差別果，雖諸門內亦有普賢圓融之義不同三乘，然其門相階降同彼三乘，逐機就病不盡法源，名微小說。此下二品明普賢因果，逐於法性，不就染機以分階降，名廣大說。文意如此。就釋中，先徵、後釋。釋中，先總釋。一切如來者，謂如此隨病就機小說，三世諸佛皆悉同爾故也。二別釋中，所隨眾生惑染雖多，略顯十種：一無明、二諸纏、三計我所、四著我見、五四倒、六耶見、七橫計、八欲縛，上備苦因；九具足苦果、十遠離出道。三「為如是」下結。既為如此具縛眾生，如來出世說法，豈能具盡法性？第二明普賢行中，先明所治廣大有百千障、後顯能治廣大有六十行。前中三，謂標、釋、結。標中，雖諸煩惱皆悉遍障一切聖道，然瞋一種親障菩薩大悲攝物，是故偏舉於瞋，以例餘惑。又釋：以瞋障最重，故偏說之。《決定毘尼經》中，菩薩寧起百千貪心，不起一瞋以違害大悲，莫過此故。《菩薩善戒經》亦同此說。釋中，言百千等，是總舉。「何等」下，別辨百門，於中寄位分五：初障十信行、二「不樂佛法」下明障十住行、三「菩薩清淨諸根」下障十行、四「誹謗佛法」下障十迴向大願行、五「不樂菩薩共住」下障十地真證行。菩薩萬行不過五位，起一瞋心一切頓障。又以所障法界如帝網重重，令能障同所亦皆無盡，故起一瞋成百千障，理實無盡。結中有結、有釋，可知。第二辨釋普賢能治行中，先正顯、後結勸。初中有六位，皆依前起後。初中，佛子是故者，是前一瞋成於百千邪法障故，勸令修習十種正法，用以翻之。然此十法，非直翻前耶瞋，亦乃疾得菩提故也。正辨中十句，攝為五對：初二約人，一不捨下、二不慢上；次二約法，一不謗教、二不迷事；次二約心行，一樂行、二堅心；次二約因果，一果智、二因辯；後二約悲願，一悲、二願。第二清淨中，初依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，就後二品中，先此品明普賢圓因、後品顯性起滿果。就此品中分二，謂長行與頌。就長行中亦二，謂正說及瑞證。就正說中亦二：初序說所因、後正顯所說。又釋：亦可為三，初舉略顯廣，釋成普義。二從「菩薩起一瞋」下舉惡顯善，亦是舉剛顯柔，釋成賢義。三從「佛子是故」下辨六十行門，釋成行義，是故名普賢行也。就初中二：先總標小說、二「何以」下釋小所因。前中，如向說等者，釋有二義：一約近，如前〈小相品〉所說，令諸天子成普賢行，是微小說。以隨所化愚癡眾生惑業障重墮惡道者，顯小相用故爾也。若約障輕智慧眾生，辨大相業用，即廣大不可說不可說也。二約遠，即五周因果中，如前第二周是微小說，以前五位漸次因、三德差別果，雖諸門內亦有普賢圓融之義不同三乘，然其門相階降同彼三乘，逐機就病不盡法源，名微小說。此下二品明普賢因果，逐於法性，不就染機以分階降，名廣大說。文意如此。就釋中，先徵、後釋。釋中，先總釋。一切如來者，謂如此隨病就機小說，三世諸佛皆悉同爾故也。二別釋中，所隨眾生惑染雖多，略顯十種：一無明、二諸纏、三計我所、四著我見、五四倒、六耶見、七橫計、八欲縛，上備苦因；九具足苦果、十遠離出道。三「為如是」下結。既為如此具縛眾生，如來出世說法，豈能具盡法性？第二明普賢行中，先明所治廣大有百千障、後顯能治廣大有六十行。前中三，謂標、釋、結。標中，雖諸煩惱皆悉遍障一切聖道，然瞋一種親障菩薩大悲攝物，是故偏舉於瞋，以例餘惑。又釋：以瞋障最重，故偏說之。《決定毘尼經》中，菩薩寧起百千貪心，不起一瞋以違害大悲，莫過此故。《菩薩善戒經》亦同此說。釋中，言百千等，是總舉。「何等」下，別辨百門，於中寄位分五：初障十信行、二「不樂佛法」下明障十住行、三「菩薩清淨諸根」下障十行、四「誹謗佛法」下障十迴向大願行、五「不樂菩薩共住」下障十地真證行。菩薩萬行不過五位，起一瞋心一切頓障。又以所障法界如帝網重重，令能障同所亦皆無盡，故起一瞋成百千障，理實無盡。結中有結、有釋，可知。第二辨釋普賢能治行中，先正顯、後結勸。初中有六位，皆依前起後。初中，佛子是故者，是前一瞋成於百千邪法障故，勸令修習十種正法，用以翻之。然此十法，非直翻前耶瞋，亦乃疾得菩提故也。正辨中十句，攝為五對：初二約人，一不捨下、二不慢上；次二約法，一不謗教、二不迷事；次二約心行，一樂行、二堅心；次二約因果，一果智、二因辯；後二約悲願，一悲、二願。第二清淨中，初依

前正法明行成離染，故云清淨。十中亦為五對：初三於教法淨，一信、二求、三護；次二於理法淨，一廣、二甚深；次二於化法淨，一了器、二增善；次二於時劫淨，一不著、二觀察。後一結成性。第三正智者，由離染障令智明淨，故云正智。此十亦為五對：初二了所化智、次二知化法智、次二知持辯智、次二具身語智、後二照依正智。第四巧隨順入者，以得正智，能迴轉所知互相順入故也。此十亦為五對：初二身土無礙。次二時法無礙。次三根境無礙。諸入，是境也。又釋：智入，所知也。非根，是真理，又亦是境。次二言相無礙。後一三世無礙。第五直心者，以迴轉自在，令正趣真實，故云直心。此十亦為五對：初二念機設教、次二住深廣法、次二住教義法、次二住行法、後二住果法，並正心趣向，故名直心。《起信論》云「直心者，正念真如法故。」第六巧方便者，依前正直起此巧便。初三依證起說，一照深理、二出勝智亦是顯理性、三巧設言。次二證真達俗，分別別相是俗諦法也。後五入法自在，於中前四入法，謂一入理法；二入果法；三入行法，謂行巧便能一入一切；四入教法，謂多門善巧故也。後一於上所入自在不轉故。第二「佛子是故」下結勸，初勸聽受、「何以」下釋顯要勝。以普賢行必一攝一切故，是故以少功力疾得菩提。此方便者，是功用也。正說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前正法明行成離染，故云清淨。十中亦為五對：初三於教法淨，一信、二求、三護；次二於理法淨，一廣、二甚深；次二於化法淨，一了器、二增善；次二於時劫淨，一不著、二觀察。後一結成性。第三正智者，由離染障令智明淨，故云正智。此十亦為五對：初二了所化智、次二知化法智、次二知持辯智、次二具身語智、後二照依正智。第四巧隨順入者，以得正智，能迴轉所知互相順入故也。此十亦為五對：初二身土無礙。次二時法無礙。次三根境無礙。諸入，是境也。又釋：智入，所知也。非根，是真理，又亦是境。次二言相無礙。後一三世無礙。第五直心者，以迴轉自在，令正趣真實，故云直心。此十亦為五對：初二念機設教、次二住深廣法、次二住教義法、次二住行法、後二住果法，並正心趣向，故名直心。《起信論》云「直心者，正念真如法故。」第六巧方便者，依前正直起此巧便。初三依證起說，一照深理、二出勝智亦是顯理性、三巧設言。次二證真達俗，分別別相是俗諦法也。後五入法自在，於中前四入法，謂一入理法；二入果法；三入行法，謂行巧便能一入一切；四入教法，謂多門善巧故也。後一於上所入自在不轉故。第二「佛子是故」下結勸，初勸聽受、「何以」下釋顯要勝。以普賢行必一攝一切故，是故以少功力疾得菩提。此方便者，是功用也。正說竟。

第二感證中二：先感瑞、後證成。此二各二，謂此土、結通。初感中三：初所因，謂佛力法力；二動地；三雨供。問：此會在他化天說，何因結通乃云如此四天下佛坐道場耶？答？以菩提樹下本，故結歸彼也。又雖昇天，以不離覺樹故。若爾，何故前十地等皆不同此？答：前約同教，通結天宮及彼覺樹，本末合說；此就別教，會末歸本，唯據道場。意存於此，下〈性起品〉等皆同此釋。二證成中亦三：初所由二力同前、二來人數量、三「作如是言」下讚述證成及結通等，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二感證中二：先感瑞、後證成。此二各二，謂此土、結通。初感中三：初所因，謂佛力法力；二動地；三雨供。問：此會在他化天說，何因結通乃云如此四天下佛坐道場耶？答？以菩提樹下本，故結歸彼也。又雖昇天，以不離覺樹故。若爾，何故前十地等皆不同此？答：前約同教，通結天宮及彼覺樹，本末合說；此就別教，會末歸本，唯據道場。意存於此，下〈性起品〉等皆同此釋。二證成中亦三：初所由二力同前、二來人數量、三「作如是言」下讚述證成及結通等，並可知。

第二偈頌中二：先序意、後正頌。前中二：初示相，謂自他二力是所因也。觀十方，是設教分齊也。觀法界，是顯義理深廣也。二「欲明」下述意，謂為欲述此十種意，故說此偈頌。一明因行、二顯果德、三說大願、四行起時處、五機熟現佛、六稱根授法、七所說利益、八修因得果、九果現淨身、十語業開覺。此十種義，下偈頌中並具顯之。正頌中有一百二十一頌，分二：初二十二頌顯說之分齊、餘九十九頌正辨普賢行相。此等並不是重頌前文，但與前綺，共顯普賢行用，謂前略此廣、前體此用故。亦有諸德，將配前長行。文無相當，故知意異，不可抑度。就前中四：初二頌誡聽許說；二「一切諸劫」下八頌，明此菩薩於過去佛弘誓願行；三「於一賢劫」下十一頌，明於現未佛修三輪行，於中初七舉現未佛、後四於成三輪淨行；四「行者」下一頌，結說分齊。自下第二正顯普賢行相中亦二：初有六十九頌，明自德大智行；二「度無量眾生」下三十頌，明外化大悲行。前中明普賢十種大智行：一初七頌，明善入帝網大智行。二「深入微細」下十七頌，明深入時處微細智行(云云)。三「世界及如來」下五頌，明了三世佛心祕要行，謂世界名及佛名。此等最麁，猶於多劫說不能盡，況佛心中所知境界，謂真妙法界等，然此菩薩亦能了知成普賢大智行。四「如是未來世」下四頌，了未來攝化業行。五「現在十方」下四頌，通達現在佛境界行。六「菩薩具出」下五頌，明六根化用行。七「深入智境」下十頌，明器世間自在行。八「菩薩知諸法」下六頌，明智正覺世間自在行。九「清淨法身」下五頌，明非身不身法身行。十「譬如工幻」下六頌，明非量不量淨心行。上來自德智行竟。就第二外化大悲行中亦十行：初六頌，化物令發菩提行。二「如來淨身」下二頌，讚歎現佛攝生行。三有一頌，分布過佛舍利行。四有一頌，能知未來佛德行。五「如是三世」下四頌，明法輪深入行。六「無量無邊心」下五頌，了物心器染淨行。七「一切眾生」下三頌，了物業報緣起行。八「如是諸根」下五頌，了達根境無礙行。九有一頌，了知五種說法行。十末後二頌，明三世相是自在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌中二：先序意、後正頌。前中二：初示相，謂自他二力是所因也。觀十方，是設教分齊也。觀法界，是顯義理深廣也。二「欲明」下述意，謂為欲述此十種意，故說此偈頌。一明因行、二顯果德、三說大願、四行起時處、五機熟現佛、六稱根授法、七所說利益、八修因得果、九果現淨身、十語業開覺。此十種義，下偈頌中並具顯之。正頌中有一百二十一頌，分二：初二十二頌顯說之分齊、餘九十九頌正辨普賢行相。此等並不是重頌前文，但與前綺，共顯普賢行用，謂前略此廣、前體此用故。亦有諸德，將配前長行。文無相當，故知意異，不可抑度。就前中四：初二頌誡聽許說；二「一切諸劫」下八頌，明此菩薩於過去佛弘誓願行；三「於一賢劫」下十一頌，明於現未佛修三輪行，於中初七舉現未佛、後四於成三輪淨行；四「行者」下一頌，結說分齊。自下第二正顯普賢行相中亦二：初有六十九頌，明自德大智行；二「度無量眾生」下三十頌，明外化大悲行。前中明普賢十種大智行：一初七頌，明善入帝網大智行。二「深入微細」下十七頌，明深入時處微細智行(云云)。三「世界及如來」下五頌，明了三世佛心祕要行，謂世界名及佛名。此等最麁，猶於多劫說不能盡，況佛心中所知境界，謂真妙法界等，然此菩薩亦能了知成普賢大智行。四「如是未來世」下四頌，了未來攝化業行。五「現在十方」下四頌，通達現在佛境界行。六「菩薩具出」下五頌，明六根化用行。七「深入智境」下十頌，明器世間自在行。八「菩薩知諸法」下六頌，明智正覺世間自在行。九「清淨法身」下五頌，明非身不身法身行。十「譬如工幻」下六頌，明非量不量淨心行。上來自德智行竟。就第二外化大悲行中亦十行：初六頌，化物令發菩提行。二「如來淨身」下二頌，讚歎現佛攝生行。三有一頌，分布過佛舍利行。四有一頌，能知未來佛德行。五「如是三世」下四頌，明法輪深入行。六「無量無邊心」下五頌，了物心器染淨行。七「一切眾生」下三頌，了物業報緣起行。八「如是諸根」下五頌，了達根境無礙行。九有一頌，了知五種說法行。十末後二頌，明三世相是自在行。

寶王如來性起品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶王如來性起品第三十二

初釋名者，寶王是摩尼寶珠，最可珍貴，故名寶也。以能出寶自在故、寶中最勝故、眾寶所依故，故名王也。喻性起法亦具三義，謂出智義、最勝義、所依義。《佛性論．如來藏品》云「從自性住來至來至得果，故名如來。」不改名性、顯用稱起，即如來之性起。又真理名如名性、顯用名起名來，即如來為性起。此等從人法及法用題品目。又別翻一本名如來祕密藏經，又一本名如來興顯經。又此下文具有十名，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，寶王是摩尼寶珠，最可珍貴，故名寶也。以能出寶自在故、寶中最勝故、眾寶所依故，故名王也。喻性起法亦具三義，謂出智義、最勝義、所依義。《佛性論．如來藏品》云「從自性住來至來至得果，故名如來。」不改名性、顯用稱起，即如來之性起。又真理名如名性、顯用名起名來，即如來為性起。此等從人法及法用題品目。又別翻一本名如來祕密藏經，又一本名如來興顯經。又此下文具有十名，並可知。

二來意者，前品明能發之因，今辨所顯之果，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，前品明能發之因，今辨所顯之果，故次來也。

三宗趣者，明性起法門，即以為宗。分別此義，略作十門：一分相門、二依持門、三融攝門、四性德門、五定義門、六染淨、七因果、八通局、九分齊、十建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，明性起法門，即以為宗。分別此義，略作十門：一分相門、二依持門、三融攝門、四性德門、五定義門、六染淨、七因果、八通局、九分齊、十建立。

初分相者，性有三種，謂理、行、果。起亦有三，謂理性得、了因顯、現名起。二行性，由待聞熏資發生果名起。三果性起者，謂此果性更無別體，即彼理行兼具修生，至果位時合為果性。應機化用名之為起。是故三位各性各起，故云性起。今此文中，正辨後一兼辨前二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分相者，性有三種，謂理、行、果。起亦有三，謂理性得、了因顯、現名起。二行性，由待聞熏資發生果名起。三果性起者，謂此果性更無別體，即彼理行兼具修生，至果位時合為果性。應機化用名之為起。是故三位各性各起，故云性起。今此文中，正辨後一兼辨前二也。

二依持門者，一行證理成，即以理為性、行成為起，此約菩薩位，以凡位有性而無起故。二證圓成果，即理行為性、果成為起，此約佛自德。三理行圓成之果為性、赴感應機之用為起，是即理行徹至果用，故起唯性起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二依持門者，一行證理成，即以理為性、行成為起，此約菩薩位，以凡位有性而無起故。二證圓成果，即理行為性、果成為起，此約佛自德。三理行圓成之果為性、赴感應機之用為起，是即理行徹至果用，故起唯性起也。

三融攝門者，既行依理起，即行虛性實。虛盡實現，起唯性起，乃至果用唯是真性之用。如金作鐶等，鐶虛金實，唯是金起，思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三融攝門者，既行依理起，即行虛性實。虛盡實現，起唯性起，乃至果用唯是真性之用。如金作鐶等，鐶虛金實，唯是金起，思之可見。

四性德門者，以理性即行性，是故起唯理性起。此與前門何別者？前約以理奪行說，今約理本具行說。問：理是無為、行是有為，理顯為法身、行滿為報身，法報不同為無為異，云何理性即行耶？答：以如來藏中具足恒沙性功德故。《起信論》中不空真如有大智慧光明義、遍照法界義等。《涅槃》云「佛性者名第一義空，第一義空名為智慧。」解云：此即無為性中具有有為功德法故。《如來藏經》模中像等，及《寶性論》真如為種性等，皆是此義。是故藉修引至成位名為果性，果性赴感名為性起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四性德門者，以理性即行性，是故起唯理性起。此與前門何別者？前約以理奪行說，今約理本具行說。問：理是無為、行是有為，理顯為法身、行滿為報身，法報不同為無為異，云何理性即行耶？答：以如來藏中具足恒沙性功德故。《起信論》中不空真如有大智慧光明義、遍照法界義等。《涅槃》云「佛性者名第一義空，第一義空名為智慧。」解云：此即無為性中具有有為功德法故。《如來藏經》模中像等，及《寶性論》真如為種性等，皆是此義。是故藉修引至成位名為果性，果性赴感名為性起。

五定義門者，問：下文云「非少因緣成等正覺」，此乃是緣起，何故唯言性起耶？釋云：有四義。一以果海自體當不可說不可說性，機感具緣約緣明起，起已違緣而順自性，是故廢緣但名性起。二性體不可說，若說即名起。今就緣說起，起無餘起，還以性為起，故名性起不名緣起。三起雖攬緣，緣必無性，無性之理顯於緣處，是故就顯但名性起，如「從無住本立一切法」等。四若此所起，似彼緣相，即屬緣起。今明所起唯據淨用，順證真性，故屬性起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五定義門者，問：下文云「非少因緣成等正覺」，此乃是緣起，何故唯言性起耶？釋云：有四義。一以果海自體當不可說不可說性，機感具緣約緣明起，起已違緣而順自性，是故廢緣但名性起。二性體不可說，若說即名起。今就緣說起，起無餘起，還以性為起，故名性起不名緣起。三起雖攬緣，緣必無性，無性之理顯於緣處，是故就顯但名性起，如「從無住本立一切法」等。四若此所起，似彼緣相，即屬緣起。今明所起唯據淨用，順證真性，故屬性起。

六染淨門者，問：一切諸法皆依性立，何故下文性起之法，唯約淨法不取染耶？答：染淨等法雖同依真，但違順異故，染屬無明、淨歸性起。問：染非性起，應離於真。答：以違真故不得離真，以違真故不屬真用。如人顛倒帶靴為帽，倒即是靴，故不離靴。首帶為帽，非靴所用。當知此中道理亦爾，以染不離真體，故說眾生即如等也；以不順真用，故非此性起攝。若約留惑有淨用，亦入性起收。問：眾生及煩惱皆是性起不？答：皆是。何以故？是所救故、所斷故、所知故，是故一切無非性起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六染淨門者，問：一切諸法皆依性立，何故下文性起之法，唯約淨法不取染耶？答：染淨等法雖同依真，但違順異故，染屬無明、淨歸性起。問：染非性起，應離於真。答：以違真故不得離真，以違真故不屬真用。如人顛倒帶靴為帽，倒即是靴，故不離靴。首帶為帽，非靴所用。當知此中道理亦爾，以染不離真體，故說眾生即如等也；以不順真用，故非此性起攝。若約留惑有淨用，亦入性起收。問：眾生及煩惱皆是性起不？答：皆是。何以故？是所救故、所斷故、所知故，是故一切無非性起。

七因果門者，問：菩薩善根亦順性而起，何故下文唯辨佛果？答：以未圓故不辨耳。若約為性起因義及眷屬義，皆性起攝，如下文「藥樹王生牙時，一切樹同生」等。若從此義，初發菩提心已去皆性起攝，唯除凡小，以二處不生牙故。若據為緣令彼生善，亦性起攝，如日照生盲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七因果門者，問：菩薩善根亦順性而起，何故下文唯辨佛果？答：以未圓故不辨耳。若約為性起因義及眷屬義，皆性起攝，如下文「藥樹王生牙時，一切樹同生」等。若從此義，初發菩提心已去皆性起攝，唯除凡小，以二處不生牙故。若據為緣令彼生善，亦性起攝，如日照生盲等。

八通局門者，問：此性起唯據佛果，何故下文菩薩自知身中有性起菩提，一切眾生心中亦爾。答：若三乘教，眾生心中但有因性、無果用相。此圓教中，盧舍那果法該眾生界，是故眾生身中亦有果相。若不爾者，則但是性而無起義，非此品說。文意不爾，以明性起唯果法故，但以果中具三世間，是故眾生亦此所攝。問：既局佛果，何故下文通一切法？答：若三乘教，真如之性通情非情，開覺佛性唯局有情，故《涅槃》云「非佛性者，謂草木等。」若圓教中，佛性及性起皆通依正，如下文辨。是故成佛具三世間，國土身等皆是佛身，是故局唯佛果，通遍非情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八通局門者，問：此性起唯據佛果，何故下文菩薩自知身中有性起菩提，一切眾生心中亦爾。答：若三乘教，眾生心中但有因性、無果用相。此圓教中，盧舍那果法該眾生界，是故眾生身中亦有果相。若不爾者，則但是性而無起義，非此品說。文意不爾，以明性起唯果法故，但以果中具三世間，是故眾生亦此所攝。問：既局佛果，何故下文通一切法？答：若三乘教，真如之性通情非情，開覺佛性唯局有情，故《涅槃》云「非佛性者，謂草木等。」若圓教中，佛性及性起皆通依正，如下文辨。是故成佛具三世間，國土身等皆是佛身，是故局唯佛果，通遍非情。

九分齊門者，既此真性融遍一切故，彼所起亦具一切。分圓無際，是故分處皆悉圓滿，無不皆具無盡法界，是故遍一切時、一切處、一切法等，如因陀羅網無不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九分齊門者，既此真性融遍一切故，彼所起亦具一切。分圓無際，是故分處皆悉圓滿，無不皆具無盡法界，是故遍一切時、一切處、一切法等，如因陀羅網無不具足。

十建立門者，問：法門無涯，何故下文唯辨十種？答：顯無盡故。何等為十？一總辨多緣以成正覺、二正覺身、三語業、四智、五境、六行、七菩提、八轉法輪、九入涅槃、十見聞恭敬供養得益。此十略收佛果業用，故不增減。此十義通，前九位皆具准之，餘義下文當現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十建立門者，問：法門無涯，何故下文唯辨十種？答：顯無盡故。何等為十？一總辨多緣以成正覺、二正覺身、三語業、四智、五境、六行、七菩提、八轉法輪、九入涅槃、十見聞恭敬供養得益。此十略收佛果業用，故不增減。此十義通，前九位皆具准之，餘義下文當現。

四釋文者，此品長分為七：一加分、二本分、三請分、四說分、五顯名受持分、六表瑞證成分、七偈頌總攝分。就初分中有二：先毫光加請主、二口光加說主。前中亦二：初光加、後加益。前中有十：初明出處。眉間者，表證道，離二邊故。白毫者，表性起，是諸教之本故。二顯光名。明如來法者，欲表說佛性起法故。三因業。四舒業。五敬業。六覺業。七止業。八降伏業。九示現業。十卷業。入妙德頂者，正明加相。何故加此菩薩者，如名表說性起法故、入頂是加持之相故。二「爾時」下辨加益。於中二：先大眾益。初心喜等，成法器益。二念法益。二妙德益中，以光入頂，三業改儀，以成請相。初身儀袒跪、二意無異念、三語偈讚請。讚請中十偈，分六：初一歎佛申禮、二有五頌歎佛放光、三有一頌歎前光益、四有一頌歎眾有堪聞之德、五有一頌歎佛有開示之德、六末後一頌請佛示說主。何故不請佛乃求餘說主？以光入身時，已令知覺非佛自說。又同上多例，知非佛說，故別求說主也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此品長分為七：一加分、二本分、三請分、四說分、五顯名受持分、六表瑞證成分、七偈頌總攝分。就初分中有二：先毫光加請主、二口光加說主。前中亦二：初光加、後加益。前中有十：初明出處。眉間者，表證道，離二邊故。白毫者，表性起，是諸教之本故。二顯光名。明如來法者，欲表說佛性起法故。三因業。四舒業。五敬業。六覺業。七止業。八降伏業。九示現業。十卷業。入妙德頂者，正明加相。何故加此菩薩者，如名表說性起法故、入頂是加持之相故。二「爾時」下辨加益。於中二：先大眾益。初心喜等，成法器益。二念法益。二妙德益中，以光入頂，三業改儀，以成請相。初身儀袒跪、二意無異念、三語偈讚請。讚請中十偈，分六：初一歎佛申禮、二有五頌歎佛放光、三有一頌歎前光益、四有一頌歎眾有堪聞之德、五有一頌歎佛有開示之德、六末後一頌請佛示說主。何故不請佛乃求餘說主？以光入身時，已令知覺非佛自說。又同上多例，知非佛說，故別求說主也。

二口光加說主中，前既請示，故今示之。亦二：先加、後益。加中亦十：初明出處。口放光者，表教道傳通也。二光名無礙者，表辯才無礙故、言教自在故。無畏者，不懼理深故、處眾無畏故，餘義同前。入普賢口者，令說如佛說故、又是口傳故。又若出口入耳，為令聞也；今出口入口，為令說也。何故唯加普賢？表此所說是普法故。等是加相，何不入頂？以兼教故。又《涅槃經》中，佛自口放光、還入自口，表收滅故。彼經云「如來光明出已還入，非無因緣，必於十方所作已辦，將是最後涅槃之相與此別也。」二「爾時」下明加益中，過百倍，超過同類以表法勝，恐濫同佛，故對簡之。加分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二口光加說主中，前既請示，故今示之。亦二：先加、後益。加中亦十：初明出處。口放光者，表教道傳通也。二光名無礙者，表辯才無礙故、言教自在故。無畏者，不懼理深故、處眾無畏故，餘義同前。入普賢口者，令說如佛說故、又是口傳故。又若出口入耳，為令聞也；今出口入口，為令說也。何故唯加普賢？表此所說是普法故。等是加相，何不入頂？以兼教故。又《涅槃經》中，佛自口放光、還入自口，表收滅故。彼經云「如來光明出已還入，非無因緣，必於十方所作已辦，將是最後涅槃之相與此別也。」二「爾時」下明加益中，過百倍，超過同類以表法勝，恐濫同佛，故對簡之。加分竟。

第二本分中二：先問；二「爾時普賢」下答，中三：先引古事、二類今答、三聞名益。初動地者，明本分提名，表此大法將興之感。出論難光者，明此妙德，聞名發生請問之覺，故能請問十門性起。若不爾者，知何所請？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二本分中二：先問；二「爾時普賢」下答，中三：先引古事、二類今答、三聞名益。初動地者，明本分提名，表此大法將興之感。出論難光者，明此妙德，聞名發生請問之覺，故能請問十門性起。若不爾者，知何所請？

第三請分中亦二，謂長行與頌。長行中三：先舉法請、二歎眾請、三歎說請。就歎眾中三：初標眾大、二「善學」下歎德具、三「成就如是」下結眾集。就歎德中，略歎十德：一淨戒業、二念慧成、三滿二嚴、四住佛儀、五具佛行、六「正念」下大定德、七大悲德、八「決定」下大智德、九勝通德、十住果德。三結可知。三「仁者」下歎說者有堪說德。亦顯十德：一殖多善、二成妙行、三定自在、四證深密、五善除疑、六達教法、七善知根、八隨器說、九順佛智、十結無盡。「善哉」下結請。善哉有三種：一法要妙；二眾堪聞；三仁堪說，故云願說也。二偈請中有十九頌，分三：初一頌半標歎說聽、二正請十門性起、三「清淨真」下歎德勸說。就正請中，初二句請，初總門；二次句別請身業；三次句語業；四次句意業；五次句所知境；六次句所行行；七次句示所得果，有本此中更有二句，謂修習等；八次二句所轉法輪；九次二句所入涅槃；十「佛子」下四頌半請第十見聞敬養益，並如下答中廣釋。三「清淨」下歎德勸說中有六：初一請普賢說深廣境、二次一歎眾樂聞德、三次二勸以巧言因喻說、四次二重舉三業以請說、五次二歎眾會希有以勸說、六次二結請顯眾樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三請分中亦二，謂長行與頌。長行中三：先舉法請、二歎眾請、三歎說請。就歎眾中三：初標眾大、二「善學」下歎德具、三「成就如是」下結眾集。就歎德中，略歎十德：一淨戒業、二念慧成、三滿二嚴、四住佛儀、五具佛行、六「正念」下大定德、七大悲德、八「決定」下大智德、九勝通德、十住果德。三結可知。三「仁者」下歎說者有堪說德。亦顯十德：一殖多善、二成妙行、三定自在、四證深密、五善除疑、六達教法、七善知根、八隨器說、九順佛智、十結無盡。「善哉」下結請。善哉有三種：一法要妙；二眾堪聞；三仁堪說，故云願說也。二偈請中有十九頌，分三：初一頌半標歎說聽、二正請十門性起、三「清淨真」下歎德勸說。就正請中，初二句請，初總門；二次句別請身業；三次句語業；四次句意業；五次句所知境；六次句所行行；七次句示所得果，有本此中更有二句，謂修習等；八次二句所轉法輪；九次二句所入涅槃；十「佛子」下四頌半請第十見聞敬養益，並如下答中廣釋。三「清淨」下歎德勸說中有六：初一請普賢說深廣境、二次一歎眾樂聞德、三次二勸以巧言因喻說、四次二重舉三業以請說、五次二歎眾會希有以勸說、六次二結請顯眾樂。

第四說分中答前十問即為十段，一一各二，長行與頌。十中，初答性起正法者是總相故，身業等九種是別相故，皆是性起，同異成壞皆准可知。又釋：此初是所依之法，餘九是能依之德，依法成德同名性起。又此十門皆約緣顯性，性從緣現故名性起。亦有諸德將此十中初一為因、後九為果。文相非順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四說分中答前十問即為十段，一一各二，長行與頌。十中，初答性起正法者是總相故，身業等九種是別相故，皆是性起，同異成壞皆准可知。又釋：此初是所依之法，餘九是能依之德，依法成德同名性起。又此十門皆約緣顯性，性從緣現故名性起。亦有諸德將此十中初一為因、後九為果。文相非順。

就初長行中三：先約法略說、二就喻廣陳、三據法通結。此三各有十門，於中初之十門，有將配十地一一別釋，恐不順文。有將此十於下廣說一一別配，文亦不順。今釋：此略一一皆通十廣釋中，下十結文亦一一通結十廣釋，是故此中因緣數總有四種：一云十種者，據初略也。二云百者，約初略十入廣十中，一一具十，故有百門。三云千者，就後十結，一一結百，故有千門。四無量阿僧祇等者，彼廣等中，一一各有多門，如四智風輪十光明等，又亦通攝身等九中諸因緣，故無量等也。釋文中二：初告眾、二顯釋。顯釋中二：初總歎甚廣，故云不思。二「所以」下釋成。初總釋，有二義：一以因緣廣多無量名為不思，故下云「非少因緣」等；二甚深微妙名為不思，故下云「無有作者亦無成者」等。此二並非下位測量，故云不思也。二「以十種」下正顯，於中有標、釋、結。釋中，初一是行本，由此大心長劫熏習不捨眾生，是故於今現成正覺；二久修眾善，正直深心引此善根現成正覺；三以慈悲救生，無限盡故，現成正覺；四積行廣多大願無竭，盡於未來，現成正覺；五雖積德成滿，而度生增善情無厭足，故現正覺，如與盲比丘貫針等；六二利德圓是以成佛；七巧智多端，應機出現，故成正覺；八福藏圓、九智嚴具，是故出現正覺不可窮盡；十若不成佛，無由宣說無盡法義，故現正覺。此十皆是果成之處說彼因緣，但是為生現佛之因，不取自德。又亦即以為生現佛為其自德，更無別自，是故攝因無不皆盡。如是因緣既無自性，無自性理為本起用，故名性起。結文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初長行中三：先約法略說、二就喻廣陳、三據法通結。此三各有十門，於中初之十門，有將配十地一一別釋，恐不順文。有將此十於下廣說一一別配，文亦不順。今釋：此略一一皆通十廣釋中，下十結文亦一一通結十廣釋，是故此中因緣數總有四種：一云十種者，據初略也。二云百者，約初略十入廣十中，一一具十，故有百門。三云千者，就後十結，一一結百，故有千門。四無量阿僧祇等者，彼廣等中，一一各有多門，如四智風輪十光明等，又亦通攝身等九中諸因緣，故無量等也。釋文中二：初告眾、二顯釋。顯釋中二：初總歎甚廣，故云不思。二「所以」下釋成。初總釋，有二義：一以因緣廣多無量名為不思，故下云「非少因緣」等；二甚深微妙名為不思，故下云「無有作者亦無成者」等。此二並非下位測量，故云不思也。二「以十種」下正顯，於中有標、釋、結。釋中，初一是行本，由此大心長劫熏習不捨眾生，是故於今現成正覺；二久修眾善，正直深心引此善根現成正覺；三以慈悲救生，無限盡故，現成正覺；四積行廣多大願無竭，盡於未來，現成正覺；五雖積德成滿，而度生增善情無厭足，故現正覺，如與盲比丘貫針等；六二利德圓是以成佛；七巧智多端，應機出現，故成正覺；八福藏圓、九智嚴具，是故出現正覺不可窮盡；十若不成佛，無由宣說無盡法義，故現正覺。此十皆是果成之處說彼因緣，但是為生現佛之因，不取自德。又亦即以為生現佛為其自德，更無別自，是故攝因無不皆盡。如是因緣既無自性，無自性理為本起用，故名性起。結文可知。

第二就喻說中亦十，一一中皆三：先喻、次合、後結。前請中言因緣及譬喻為我分別說，前十辨因緣；此下明譬喻，亦有因緣義。初是大千興造喻，喻佛眾緣共起性起德。於中喻內，初總舉多緣、二別辨雲雨、三因雨起風。一名能持者，眾生業力於空劫處，世界將成，於上空中先起雲雨。若無風持，雨水無停，壞餘世界，是故業力起初風輪。水若不減，無由得起諸天宮殿，是故業力起次風輪。雖能消水，處起無由，是故業力起第三風，減一節水起一天宮，如是漸下至成須彌山及大地等。雖起總處，不能辦彼別類莊嚴，故彼業力起第四風，令此世界方得圓滿。此器世間先成，眾生世間後成，廣如《俱舍論》辨耳。四結業因中，言菩薩善根者，同受用故、地前菩薩生穢土故。五結多緣，此四為首，理實無量，故云如是等無量也。六「法如是故」下明緣起法爾，水無自性。無有作者，明能作體空。亦無成者，明所作性空。二法合中，於上六句略無第五，餘次第合。此中四智，有人將配聞思修證。文相不順。今釋：四中一總持細法智；次二依法起行智，一滅惑、二成德；後一依因得果智。前三既因，何故皆言如來智耶？釋：以在果位說彼往因，故云曾於過去等也。果中但取攝化之果，故云令眾生等也。四「如來無漏」下結。餘並可知。第二洪澍大千喻，此即是前風所持雨，以喻佛深廣難知德，謂得無盡陀羅尼力名成就諸力。若約一乘，十信已去菩薩是也；若三乘，八地已上能受此法。問：此門但顯法之難知，何成因緣？答：以彼大水是眾生業感，令成世界。彼大菩薩機所感故，如來興世說此法雨，故是因緣。第三大雨無從喻，此亦是前所說大雨眾生業力，從雲所澍本無停佇，後消滅時亦無去處。況性起賴緣無來去德，謂於佛無從、入機無去，由此佛興，故是因緣。第四大雨難知喻，亦名摩醯知滴喻，此亦是前劫初大雨況佛性起，大機堪受德，謂已具修十地行力，是故器大方堪受此。古人釋云：以性起有四，一教廣、二行大、三因深、四果遠，是故二乘不能知也。第五大雨成敗喻，況佛滅惑成智德。各有五種：初能滅炎熾、二能起處所、三能壞大水、四能成海中一切諸寶、五能莊嚴分別大千界處。法中，初二滅障成福、次二滅障成智、後一以法照機可知。第六一雨隨別喻，況佛一味隨器德可知。第七有二喻：初先成色界喻，況佛勝緣先濟德；下一喻釋疑，謂二先成由業力，二法異由機別故也。第八喻中三：初蓮花表佛喻、二風輪起處喻、三是為結。初中依五卷《大悲經》第三云「何故名賢劫？阿難！此三千大千世界劫欲成時，盡為一水時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二就喻說中亦十，一一中皆三：先喻、次合、後結。前請中言因緣及譬喻為我分別說，前十辨因緣；此下明譬喻，亦有因緣義。初是大千興造喻，喻佛眾緣共起性起德。於中喻內，初總舉多緣、二別辨雲雨、三因雨起風。一名能持者，眾生業力於空劫處，世界將成，於上空中先起雲雨。若無風持，雨水無停，壞餘世界，是故業力起初風輪。水若不減，無由得起諸天宮殿，是故業力起次風輪。雖能消水，處起無由，是故業力起第三風，減一節水起一天宮，如是漸下至成須彌山及大地等。雖起總處，不能辦彼別類莊嚴，故彼業力起第四風，令此世界方得圓滿。此器世間先成，眾生世間後成，廣如《俱舍論》辨耳。四結業因中，言菩薩善根者，同受用故、地前菩薩生穢土故。五結多緣，此四為首，理實無量，故云如是等無量也。六「法如是故」下明緣起法爾，水無自性。無有作者，明能作體空。亦無成者，明所作性空。二法合中，於上六句略無第五，餘次第合。此中四智，有人將配聞思修證。文相不順。今釋：四中一總持細法智；次二依法起行智，一滅惑、二成德；後一依因得果智。前三既因，何故皆言如來智耶？釋：以在果位說彼往因，故云曾於過去等也。果中但取攝化之果，故云令眾生等也。四「如來無漏」下結。餘並可知。第二洪澍大千喻，此即是前風所持雨，以喻佛深廣難知德，謂得無盡陀羅尼力名成就諸力。若約一乘，十信已去菩薩是也；若三乘，八地已上能受此法。問：此門但顯法之難知，何成因緣？答：以彼大水是眾生業感，令成世界。彼大菩薩機所感故，如來興世說此法雨，故是因緣。第三大雨無從喻，此亦是前所說大雨眾生業力，從雲所澍本無停佇，後消滅時亦無去處。況性起賴緣無來去德，謂於佛無從、入機無去，由此佛興，故是因緣。第四大雨難知喻，亦名摩醯知滴喻，此亦是前劫初大雨況佛性起，大機堪受德，謂已具修十地行力，是故器大方堪受此。古人釋云：以性起有四，一教廣、二行大、三因深、四果遠，是故二乘不能知也。第五大雨成敗喻，況佛滅惑成智德。各有五種：初能滅炎熾、二能起處所、三能壞大水、四能成海中一切諸寶、五能莊嚴分別大千界處。法中，初二滅障成福、次二滅障成智、後一以法照機可知。第六一雨隨別喻，況佛一味隨器德可知。第七有二喻：初先成色界喻，況佛勝緣先濟德；下一喻釋疑，謂二先成由業力，二法異由機別故也。第八喻中三：初蓮花表佛喻、二風輪起處喻、三是為結。初中依五卷《大悲經》第三云「何故名賢劫？阿難！此三千大千世界劫欲成時，盡為一水時，

淨居天以天眼觀見此世界唯一大水，見有千枝諸妙蓮花，一一蓮花各有千葉，金色之光大明普照，香氣芬熏甚可愛樂。彼淨居天因見此事心生歡喜，乃至讚言：『奇哉希有！如此劫中當千佛出世。』故號此為賢劫也。」解云：此中花名如來起者，為表佛出世。又此中應云生千蓮花，故下云「知如花數諸佛出世。」同《大悲經》也。又一節水減、一風輪起，成一處所，十風次第成處滿足。法合況佛成辦大事德。初佛出世，合上大水。先授菩薩記，合上花生表佛。「又能善知」下合上知如花數佛出。二「復有光名離垢」下合十風。亦有諸德將配十地次第別釋。文似少順，恐非其意。但知各是一義，皆表佛德應感不同。「如來大悲」下合上結文。「佛子如來性起」下釋疑，初辨正理；二「眾生念言」下舉疑情；三「此非如來」下釋疑；四外疑云：既非佛造，佛復何用？釋云：佛但為善友，因緣所成無作無性，是故還同性起本法。第九四輪相依喻，況佛體用依持德。然水輪所依之風有四義：一持水名安住、二性無移改名為不動、三相續一期名為常住、四體性密徹名為堅固。依《俱舍論》厚十六洛叉等。法合中，初合四風、後合四輪。前中，一攝取、二授法、三守護、四照實。亦有配四攝合四風，並可知。合四輪中，饒益眾生合前地輪，慈悲合水，方便智合風，如來合空。依持可知。第十大千饒益喻，況佛興世利生德，令得三學益。慧中，一內得真實、二外用照明。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨居天以天眼觀見此世界唯一大水，見有千枝諸妙蓮花，一一蓮花各有千葉，金色之光大明普照，香氣芬熏甚可愛樂。彼淨居天因見此事心生歡喜，乃至讚言：『奇哉希有！如此劫中當千佛出世。』故號此為賢劫也。」解云：此中花名如來起者，為表佛出世。又此中應云生千蓮花，故下云「知如花數諸佛出世。」同《大悲經》也。又一節水減、一風輪起，成一處所，十風次第成處滿足。法合況佛成辦大事德。初佛出世，合上大水。先授菩薩記，合上花生表佛。「又能善知」下合上知如花數佛出。二「復有光名離垢」下合十風。亦有諸德將配十地次第別釋。文似少順，恐非其意。但知各是一義，皆表佛德應感不同。「如來大悲」下合上結文。「佛子如來性起」下釋疑，初辨正理；二「眾生念言」下舉疑情；三「此非如來」下釋疑；四外疑云：既非佛造，佛復何用？釋云：佛但為善友，因緣所成無作無性，是故還同性起本法。第九四輪相依喻，況佛體用依持德。然水輪所依之風有四義：一持水名安住、二性無移改名為不動、三相續一期名為常住、四體性密徹名為堅固。依《俱舍論》厚十六洛叉等。法合中，初合四風、後合四輪。前中，一攝取、二授法、三守護、四照實。亦有配四攝合四風，並可知。合四輪中，饒益眾生合前地輪，慈悲合水，方便智合風，如來合空。依持可知。第十大千饒益喻，況佛興世利生德，令得三學益。慧中，一內得真實、二外用照明。餘並可知。

第三結勸知中十句，一一皆通結前十門，謂：一皆多故、二皆廣故、三皆深故、四皆妙故、五皆大故、六皆常故、七皆遍故、八皆續故、九皆等故、十皆益故。上來略辨。總顯千門性起因緣竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結勸知中十句，一一皆通結前十門，謂：一皆多故、二皆廣故、三皆深故、四皆妙故、五皆大故、六皆常故、七皆遍故、八皆續故、九皆等故、十皆益故。上來略辨。總顯千門性起因緣竟。

第二偈頌中有六十五頌，分二：初二十八頌歎深許說，頌上總答；二「譬如大千」下三十七頌頌上十喻。前中二：初二十四頌歎法難量甚深、後「是故」下四頌明許說分齊。前中亦二：先二十二頌歎所知甚深、後「如來甚深」下二頌顯能知器淨。前中亦二：初二總顯佛德深廣難量、後「一切諸如來」下二十頌別顯佛德十門難量，各二頌顯佛一德。初二顯佛難思德，先總舉、後別辨可知。下約喻中，各先喻、後法。二末塵喻，喻佛無限德。三量空喻，喻佛廣大德。四數心喻，喻佛無量德。五法界喻，喻佛甚深德。六如如喻，喻佛離相德。七無際喻，喻佛無礙德。八性空喻，喻佛性淨德。九離言喻，喻佛無比德。十鳥跡喻，喻佛體用德。又釋：此十即是頌前結文十句，於中唯第九門却頌前第七句，餘並依次配釋可知。次二顯能知淨中，初頌總勸淨意、後一別辨。上半令離想。「見顛倒」下結淨意樂。下四許說中，初二誡聽總許、後二別舉下九門以明許說。於中，如來深境界一句中攝如來行及菩提，餘門依文皆具。自下別頌十喻中，初有九頌頌初喻，於中初五頌總、後四頌別；二有四頌頌第二喻；三有三頌頌第三喻；四有三頌頌第四喻；五有三頌頌第五喻，於中但頌法合，略不頌喻；六有二頌頌第六喻；七有四頌頌第七喻；八有二頌頌第八喻；九有二頌頌第九喻；十有三頌頌第十喻。末後二頌歎益結說。上來答總門性起正法竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌中有六十五頌，分二：初二十八頌歎深許說，頌上總答；二「譬如大千」下三十七頌頌上十喻。前中二：初二十四頌歎法難量甚深、後「是故」下四頌明許說分齊。前中亦二：先二十二頌歎所知甚深、後「如來甚深」下二頌顯能知器淨。前中亦二：初二總顯佛德深廣難量、後「一切諸如來」下二十頌別顯佛德十門難量，各二頌顯佛一德。初二顯佛難思德，先總舉、後別辨可知。下約喻中，各先喻、後法。二末塵喻，喻佛無限德。三量空喻，喻佛廣大德。四數心喻，喻佛無量德。五法界喻，喻佛甚深德。六如如喻，喻佛離相德。七無際喻，喻佛無礙德。八性空喻，喻佛性淨德。九離言喻，喻佛無比德。十鳥跡喻，喻佛體用德。又釋：此十即是頌前結文十句，於中唯第九門却頌前第七句，餘並依次配釋可知。次二顯能知淨中，初頌總勸淨意、後一別辨。上半令離想。「見顛倒」下結淨意樂。下四許說中，初二誡聽總許、後二別舉下九門以明許說。於中，如來深境界一句中攝如來行及菩提，餘門依文皆具。自下別頌十喻中，初有九頌頌初喻，於中初五頌總、後四頌別；二有四頌頌第二喻；三有三頌頌第三喻；四有三頌頌第四喻；五有三頌頌第五喻，於中但頌法合，略不頌喻；六有二頌頌第六喻；七有四頌頌第七喻；八有二頌頌第八喻；九有二頌頌第九喻；十有三頌頌第十喻。末後二頌歎益結說。上來答總門性起正法竟。

第二別答性起九門中，先明身業，以是所依本故。就長行中二：先總告標門、二「此菩薩」下釋顯義相。此中有五百門分別，初約法總顯有五門，二就喻別辨有十身，即為五十；三通結能知亦十門，即為五百也。准例亦應有千，但以總中略故也。初中二：先總標德廣；二「何以」下釋成，先反釋、後順釋，各有五，謂法是行所依、行是能依、身是行所成、剎是身所依、眾生是所化，各盡法界，皆言無量。二就喻別辨中，略辨如來性起十身：一無邊周普身、二周遍無著身、三大用成益身、四平等應機身、五潛光密用身、六圓迴自在身、七一多無礙身、八無思成事身、九體用益生身、十隨念滿願身。況此十身亦舉十喻，一一中各三，謂喻、合、結。就初中，明虛空周遍喻，以虛空無形狀故，非能行至諸處，故云非至；然此無礙一切處遍，故云非不至，況佛無邊周普身。言隨應現身者，釋疑也。第二虛空離染喻，喻周遍無著身，各有標釋可知。第三日光饒益喻，喻大用成益身，各有總別釋成。合中別內十益：一滅惡生善益、二發解除惑益、三與樂拔苦益、四授法長道益、五信成遣障益、六見理順事益、七照境無遺益、八無緣慈善益、九開發心花益、十行成究竟益。下釋成可知。第四中有二喻：初日光等照喻，喻佛平等應機身。合中有六位機感，謂三乘及三聚，無念而照益。後喻釋疑，謂若但機感有異、法不異，何故現見聖教不同？釋：隨彼悕望，教亦不同故也。第五日照生盲喻，喻佛潛光密用身。喻中初無見、後密益。合中有二：先略合、後「佛子」下廣顯。就略中，初生盲不信。生盲有四：一耶見、二犯重、三愚癡、四耶命，各無信眼，故是生盲。後「佛子」下慧日潛益，初息苦益、後斷集益。二廣顯中二：初辨能益光明、後顯所益眾生。前中，先列十光：初一發戒、次二成定學、次二成聞慧、次一成思修、次二成證智、後二成後得智。下結廣有千，古人云：五百照下者，是五位自分行；五百照上者，五位勝進行。二所益中有四：初利益菩薩，先令得普賢位十十之德；後因得彼法，成就種智。於中諸入者，是前十眼耳等也。二利益二乘，以不求種智不能利生，故但滅自惑。三利益生盲凡夫，一令身樂；二心調；三成行，謂四念處也；四利益惡道眾生，於中二：先身光救惡道、二慈音破耶見。又釋有七：一拔苦得樂；二因起耶見，謂初迷佛力、後執梵作；三「爾時」下慈音示正；四「彼諸」下救成正見；五「歡喜已」下起報恩行；六佛與授記；七結光利益。第六日光奇特喻，喻佛圓迴自在身。合中，明佛此身有四奇特：一無相現超過、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別答性起九門中，先明身業，以是所依本故。就長行中二：先總告標門、二「此菩薩」下釋顯義相。此中有五百門分別，初約法總顯有五門，二就喻別辨有十身，即為五十；三通結能知亦十門，即為五百也。准例亦應有千，但以總中略故也。初中二：先總標德廣；二「何以」下釋成，先反釋、後順釋，各有五，謂法是行所依、行是能依、身是行所成、剎是身所依、眾生是所化，各盡法界，皆言無量。二就喻別辨中，略辨如來性起十身：一無邊周普身、二周遍無著身、三大用成益身、四平等應機身、五潛光密用身、六圓迴自在身、七一多無礙身、八無思成事身、九體用益生身、十隨念滿願身。況此十身亦舉十喻，一一中各三，謂喻、合、結。就初中，明虛空周遍喻，以虛空無形狀故，非能行至諸處，故云非至；然此無礙一切處遍，故云非不至，況佛無邊周普身。言隨應現身者，釋疑也。第二虛空離染喻，喻周遍無著身，各有標釋可知。第三日光饒益喻，喻大用成益身，各有總別釋成。合中別內十益：一滅惡生善益、二發解除惑益、三與樂拔苦益、四授法長道益、五信成遣障益、六見理順事益、七照境無遺益、八無緣慈善益、九開發心花益、十行成究竟益。下釋成可知。第四中有二喻：初日光等照喻，喻佛平等應機身。合中有六位機感，謂三乘及三聚，無念而照益。後喻釋疑，謂若但機感有異、法不異，何故現見聖教不同？釋：隨彼悕望，教亦不同故也。第五日照生盲喻，喻佛潛光密用身。喻中初無見、後密益。合中有二：先略合、後「佛子」下廣顯。就略中，初生盲不信。生盲有四：一耶見、二犯重、三愚癡、四耶命，各無信眼，故是生盲。後「佛子」下慧日潛益，初息苦益、後斷集益。二廣顯中二：初辨能益光明、後顯所益眾生。前中，先列十光：初一發戒、次二成定學、次二成聞慧、次一成思修、次二成證智、後二成後得智。下結廣有千，古人云：五百照下者，是五位自分行；五百照上者，五位勝進行。二所益中有四：初利益菩薩，先令得普賢位十十之德；後因得彼法，成就種智。於中諸入者，是前十眼耳等也。二利益二乘，以不求種智不能利生，故但滅自惑。三利益生盲凡夫，一令身樂；二心調；三成行，謂四念處也；四利益惡道眾生，於中二：先身光救惡道、二慈音破耶見。又釋有七：一拔苦得樂；二因起耶見，謂初迷佛力、後執梵作；三「爾時」下慈音示正；四「彼諸」下救成正見；五「歡喜已」下起報恩行；六佛與授記；七結光利益。第六日光奇特喻，喻佛圓迴自在身。合中，明佛此身有四奇特：一無相現超過、

二常身即延促、三住體恒現影、四一身普對現。菩提器者，古人云：以心海澄清，離諸妄念，故佛影現。今更釋：謂是成菩提之器故也。又隨所聞法者，是地前機隨。解脫地者，是證地器也。第七梵身普應喻，喻佛一多無礙身，亦無起念等可知。第八醫王巧術喻，喻佛無思成事身。喻中二：先顯醫王現德、二「彼大醫」下明殞後持身如本救物。合中亦二：初合醫王現德；二「無量億」下合中呪藥持身合殞後持身，於中三：初到彼岸者，正合命終，以生死永盡故云到岸也；二善學等者，合藥塗呪持，令隨有起化，住持不絕；三如來以少方便等，合雖無思念，具四威儀療治眾病。第九摩尼利益喻，喻佛體用成益身。合中二：先體、後用。大福智藏者，福智是體，以能出生，故云藏也，合摩尼藏能出眾寶。二光用中，初令諸外道捨耶同正色、二成淨因、三得樂果，合前雨寶也。目佉者，此云面，即寶名也。第十寶王稱念喻，喻佛如意滿願身。「除佛神力」下釋疑可知。第三結勸知中亦十：一信心多；二入深等，證法廣；三住真等，住理玄；四無生等，結體常；五三世等，圓三際；六悉能等，捨妄情；七入未等，達彼岸；八正法等，化用遍；九一切法界者，化體周，正法充滿之言貫下二句；十一切佛等，果德圓。以此十種，知前十身，故成五百門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二常身即延促、三住體恒現影、四一身普對現。菩提器者，古人云：以心海澄清，離諸妄念，故佛影現。今更釋：謂是成菩提之器故也。又隨所聞法者，是地前機隨。解脫地者，是證地器也。第七梵身普應喻，喻佛一多無礙身，亦無起念等可知。第八醫王巧術喻，喻佛無思成事身。喻中二：先顯醫王現德、二「彼大醫」下明殞後持身如本救物。合中亦二：初合醫王現德；二「無量億」下合中呪藥持身合殞後持身，於中三：初到彼岸者，正合命終，以生死永盡故云到岸也；二善學等者，合藥塗呪持，令隨有起化，住持不絕；三如來以少方便等，合雖無思念，具四威儀療治眾病。第九摩尼利益喻，喻佛體用成益身。合中二：先體、後用。大福智藏者，福智是體，以能出生，故云藏也，合摩尼藏能出眾寶。二光用中，初令諸外道捨耶同正色、二成淨因、三得樂果，合前雨寶也。目佉者，此云面，即寶名也。第十寶王稱念喻，喻佛如意滿願身。「除佛神力」下釋疑可知。第三結勸知中亦十：一信心多；二入深等，證法廣；三住真等，住理玄；四無生等，結體常；五三世等，圓三際；六悉能等，捨妄情；七入未等，達彼岸；八正法等，化用遍；九一切法界者，化體周，正法充滿之言貫下二句；十一切佛等，果德圓。以此十種，知前十身，故成五百門也。

頌中，四十二偈頌前十身，於中第四第八各有五頌，餘門各四頌應知。答身業竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中，四十二偈頌前十身，於中第四第八各有五頌，餘門各四頌應知。答身業竟。

第三性起語業，謂前明身、次明語，前色、次聲，義次第故。釋中，長行內三：初總略說十、二別廣辨十，各具前通故成百門；三後以十門通結前百，故亦有千門。分別音聲細取各各無量，如下結中皆言無量也。就初總說中二：先辨所知音聲，有十種：一體廣、二德妙、三悅機、四演法、五開悟、六應時、七增戒、八增定、九增慧、十稱性，故云如響無主也。下顯能知益相，以此能知如所知故，是故同彼極無邊也。略論五種，各有列名、釋義。知見出生者，列名也。此有二義：一此知見即是出生長善根者，釋出生也。二知見佛聲，能出生長養眾生善根故。餘四各二釋：一約能知、一約所知可知。又此五中：一約多、二深、三廣、四常、五實，竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三性起語業，謂前明身、次明語，前色、次聲，義次第故。釋中，長行內三：初總略說十、二別廣辨十，各具前通故成百門；三後以十門通結前百，故亦有千門。分別音聲細取各各無量，如下結中皆言無量也。就初總說中二：先辨所知音聲，有十種：一體廣、二德妙、三悅機、四演法、五開悟、六應時、七增戒、八增定、九增慧、十稱性，故云如響無主也。下顯能知益相，以此能知如所知故，是故同彼極無邊也。略論五種，各有列名、釋義。知見出生者，列名也。此有二義：一此知見即是出生長善根者，釋出生也。二知見佛聲，能出生長養眾生善根故。餘四各二釋：一約能知、一約所知可知。又此五中：一約多、二深、三廣、四常、五實，竝可知。

二廣辨中，顯如來十種音聲，亦以十喻。第一劫盡唱聲喻，喻佛平等說法聲，謂無主平等說法無廢。於中三，初法說中，量約分齊、主約體性、智約業用。非量等者，一云以普遍故不可量，成詮表故非無量，二量亦不可得，無量亦不可得故云也。非主等皆同二釋。二喻中，先徵、次辨、後結。依《俱舍論》，生無色界有二因：一因力，謂近習及數習；二業力，謂上界後報業果報欲至故。若生色界，有三因，謂加法爾力。但器壞時，法爾有聲，又不得越次生二禪等，仍待火至初禪始生二禪。乃風至三禪，始生第四。合中，明佛欲壞生死世間，亦出四聲說四乘法，聲體平等無主無作。餘竝可知。第二響聲隨應喻，喻佛無方應現聲。第三空聲開覺喻，喻佛教誡放逸聲。合中五：先總；二別說二乘法；三「出生無量」下別說大乘法；四「眾生聞」下正答所益；五「如來妙音」下明聲絕相離言，而有聞機說法故也。《大乘莊嚴論》云「若諸佛六十種音聲是有法非無法者，諸佛不能以音聲遍至十方無量阿僧祇國土；以音聲無法非法故，諸佛能以音聲遍至」等，乃至廣說。第四寶女妙聲喻，喻佛法䗍圓音聲，謂一音出多音，一一說多法，各隨異類解故也。第五梵聲各聞喻，喻佛根熟獨聞聲。不出眾外者，以根未熟故。第六水隨器別喻，喻佛一異無礙聲。第七龍王降雨喻，喻佛長養善根聲。不從外來者，離佛無聲故。不內出者，離機無聲故。第八龍王漸降雨喻，喻佛漸次說法聲，亦是審根授法聲。合中二：一先現身雲七日思惟不即說者，待根熟也；後漸說法，又亦不煩說深法故也。第九龍王連注喻，喻佛種種差別聲，謂聲異說異，竝從淨法界流故，無異之異也。第十龍王遍降喻，喻佛普雨法界聲。喻中有六：一雲、二電、三雷、四風、五雨、六結。合中亦六：先合十身雲，初總、九別。別中，初四約外相、次四約內德、後一稱性。二合依身雲放十電光。三合雷震中，言三昧者，明依定起說，從所依為名，十種可知。四合風，謂將說法時，先從慈悲起後智，警覺加被，令身心柔軟以成法器，然後說法。五合十法雨。初坐道場菩薩者，是現坐道樹，臨將成佛。雨不壞法者，有三：一是金剛三昧，微障莫沮，故云不壞；二出纏真如，故云不壞；三降諸魔軍，不令得壞。二後身菩薩者，是已處胎出生，未坐道場。雨密教者，是佛祕密之教，即入密智也。娛樂自在者，是大神通法也。上二是等覺位。三一生菩薩者，是未處胎前，同彌勒等，智位普照大法雲雨也。四得記者，是第八地。雨大莊嚴法者，是九地上大法也。五得忍者，是初地至七地。雨功德等者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二廣辨中，顯如來十種音聲，亦以十喻。第一劫盡唱聲喻，喻佛平等說法聲，謂無主平等說法無廢。於中三，初法說中，量約分齊、主約體性、智約業用。非量等者，一云以普遍故不可量，成詮表故非無量，二量亦不可得，無量亦不可得故云也。非主等皆同二釋。二喻中，先徵、次辨、後結。依《俱舍論》，生無色界有二因：一因力，謂近習及數習；二業力，謂上界後報業果報欲至故。若生色界，有三因，謂加法爾力。但器壞時，法爾有聲，又不得越次生二禪等，仍待火至初禪始生二禪。乃風至三禪，始生第四。合中，明佛欲壞生死世間，亦出四聲說四乘法，聲體平等無主無作。餘竝可知。第二響聲隨應喻，喻佛無方應現聲。第三空聲開覺喻，喻佛教誡放逸聲。合中五：先總；二別說二乘法；三「出生無量」下別說大乘法；四「眾生聞」下正答所益；五「如來妙音」下明聲絕相離言，而有聞機說法故也。《大乘莊嚴論》云「若諸佛六十種音聲是有法非無法者，諸佛不能以音聲遍至十方無量阿僧祇國土；以音聲無法非法故，諸佛能以音聲遍至」等，乃至廣說。第四寶女妙聲喻，喻佛法䗍圓音聲，謂一音出多音，一一說多法，各隨異類解故也。第五梵聲各聞喻，喻佛根熟獨聞聲。不出眾外者，以根未熟故。第六水隨器別喻，喻佛一異無礙聲。第七龍王降雨喻，喻佛長養善根聲。不從外來者，離佛無聲故。不內出者，離機無聲故。第八龍王漸降雨喻，喻佛漸次說法聲，亦是審根授法聲。合中二：一先現身雲七日思惟不即說者，待根熟也；後漸說法，又亦不煩說深法故也。第九龍王連注喻，喻佛種種差別聲，謂聲異說異，竝從淨法界流故，無異之異也。第十龍王遍降喻，喻佛普雨法界聲。喻中有六：一雲、二電、三雷、四風、五雨、六結。合中亦六：先合十身雲，初總、九別。別中，初四約外相、次四約內德、後一稱性。二合依身雲放十電光。三合雷震中，言三昧者，明依定起說，從所依為名，十種可知。四合風，謂將說法時，先從慈悲起後智，警覺加被，令身心柔軟以成法器，然後說法。五合十法雨。初坐道場菩薩者，是現坐道樹，臨將成佛。雨不壞法者，有三：一是金剛三昧，微障莫沮，故云不壞；二出纏真如，故云不壞；三降諸魔軍，不令得壞。二後身菩薩者，是已處胎出生，未坐道場。雨密教者，是佛祕密之教，即入密智也。娛樂自在者，是大神通法也。上二是等覺位。三一生菩薩者，是未處胎前，同彌勒等，智位普照大法雲雨也。四得記者，是第八地。雨大莊嚴法者，是九地上大法也。五得忍者，是初地至七地。雨功德等者，

福貴如寶、智敷猶花。二行相續名為不斷，以七地已還有間斷，故雨此不斷行法也。六向行者，是地前三賢位，以趣向正證，故云向也。雨不退等者，以得位故，利他不疲，名入化門；自行不厭，名入甚深。七初發心者，是十住位初，發心住雨。如來定等，令修止行。大慈等，令修觀行。止觀雙修，二利俱起。八為緣覺雨深等者，知無明行感識等果，名離斷見；果起因流，故離常見。又順觀離斷見，逆觀離常見。雖離斷常，而亦不壞得解脫果。九令得四諦智藏，降四住惑怨。十為三聚眾生，初正定、二耶定、三不定，各順已根令得法益故歡喜。六結中正覺心等，合龍王心平等也。「但以」下合眾生根不同，感說有異。第三通結十聲，先總、次別、後結。別中，十種無量一一各通結前十聲，於中各先列無量名、後釋無量義，義皆可見。上來相乘總以一千門分別音聲竟。頌中有四十頌頌前十段，一一各四頌，如次應知。答音聲竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福貴如寶、智敷猶花。二行相續名為不斷，以七地已還有間斷，故雨此不斷行法也。六向行者，是地前三賢位，以趣向正證，故云向也。雨不退等者，以得位故，利他不疲，名入化門；自行不厭，名入甚深。七初發心者，是十住位初，發心住雨。如來定等，令修止行。大慈等，令修觀行。止觀雙修，二利俱起。八為緣覺雨深等者，知無明行感識等果，名離斷見；果起因流，故離常見。又順觀離斷見，逆觀離常見。雖離斷常，而亦不壞得解脫果。九令得四諦智藏，降四住惑怨。十為三聚眾生，初正定、二耶定、三不定，各順已根令得法益故歡喜。六結中正覺心等，合龍王心平等也。「但以」下合眾生根不同，感說有異。第三通結十聲，先總、次別、後結。別中，十種無量一一各通結前十聲，於中各先列無量名、後釋無量義，義皆可見。上來相乘總以一千門分別音聲竟。頌中有四十頌頌前十段，一一各四頌，如次應知。答音聲竟。

第四性起意業，先身語、次明意，故從麁漸細，明次第也。於中標門、釋義。釋義中，先約法總辨、二就喻別顯、三總結所知。初中，言心意識非即如來者，此辨定法體。謂此文中欲明佛心，然佛心等竝轉依成智，是故就智歎佛意業，故云但知智無量等也。此文意明佛無心意，但是智故。《攝論》第八云「謂無分別智所依，非心非思義故；亦非非心為所依止，心種類故。以心為因，數習勢力引得此位，名心種類。」解云：非謂此位而有心也。若爾，豈此智數無所依王？釋有多義。一云：理實佛地有淨八識，但云智者，就強勝說。論云「如來無垢識，圓鏡智相應故也。」言智無量故心亦無量者，約數例王，舉能依顯所依，《佛地論》等具明此義。當知此約初教辨。一云：理實佛地唯是大智，不說八識及餘心法。經云「佛無心意識」等，論云「唯如如及如如智獨存，餘一切皆絕」等，并此經文及《攝論》等，同顯此義。當知此約終教而說。一云：佛地大智，內同真性，以照即寂故。〈十藏品〉中「如來大智不生不滅」等者，是此義。當知此約頓教說。一云：佛地大智，即理即智、即王即數，或開或合，以前三說不相離故、無障無礙具十智故。當知此就圓教說耳。二就喻別顯中，略舉十種大喻，喻如來十種大智。一虛空無依喻，喻佛平等無依智，謂能與他作增上緣故，能為他依；自不依他，故無所依也。又釋：以位滿故，更無所依也。又釋：因智依果，果智無依。又釋：世間智是加行，離世間智是後得，同依根本，本智無依。何故不言依真如耶？釋：依是悕求義，證真圓滿，更無趣求，故名無依。又釋：智性自離故，更無所依。若爾，餘智豈不爾耶？釋：此智證理極故。第二法界無改喻，喻佛性無增減智。如三乘能證自有淺深，所證法界無有增減。合能依後得隨世虧盈，所依真智性無增減。第三大海潤益喻，喻佛益生無念智，謂加持眾生資其念力，故云潤澤心也。第四大寶出生喻，喻佛用興體密智。合中，一合佛海有智珠、二合出寶之用、三列四名。辯法師云「此即能生四乘智慧，一能生聲聞乘、二能生緣覺乘、三能生菩薩乘、四能生人天乘。」衍英等云「初證道智，斷惑障；二名助道智，斷於智障；三不住道智，捨於報障，上三自利；四利益眾生智，即利他行。」今釋：一無住著智，謂無染不著有、方便不住無；二分別法相智，謂剖折有為無為差別；三稱法開演智，謂說異不礙同，故云不壞法界也，上三約法；四化不失時智，此約機。四合深勝，有標、釋可知。同《法花》中王髻明珠，唯有功勳臣方得見等。五合方正可知。第五寶珠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四性起意業，先身語、次明意，故從麁漸細，明次第也。於中標門、釋義。釋義中，先約法總辨、二就喻別顯、三總結所知。初中，言心意識非即如來者，此辨定法體。謂此文中欲明佛心，然佛心等竝轉依成智，是故就智歎佛意業，故云但知智無量等也。此文意明佛無心意，但是智故。《攝論》第八云「謂無分別智所依，非心非思義故；亦非非心為所依止，心種類故。以心為因，數習勢力引得此位，名心種類。」解云：非謂此位而有心也。若爾，豈此智數無所依王？釋有多義。一云：理實佛地有淨八識，但云智者，就強勝說。論云「如來無垢識，圓鏡智相應故也。」言智無量故心亦無量者，約數例王，舉能依顯所依，《佛地論》等具明此義。當知此約初教辨。一云：理實佛地唯是大智，不說八識及餘心法。經云「佛無心意識」等，論云「唯如如及如如智獨存，餘一切皆絕」等，并此經文及《攝論》等，同顯此義。當知此約終教而說。一云：佛地大智，內同真性，以照即寂故。〈十藏品〉中「如來大智不生不滅」等者，是此義。當知此約頓教說。一云：佛地大智，即理即智、即王即數，或開或合，以前三說不相離故、無障無礙具十智故。當知此就圓教說耳。二就喻別顯中，略舉十種大喻，喻如來十種大智。一虛空無依喻，喻佛平等無依智，謂能與他作增上緣故，能為他依；自不依他，故無所依也。又釋：以位滿故，更無所依也。又釋：因智依果，果智無依。又釋：世間智是加行，離世間智是後得，同依根本，本智無依。何故不言依真如耶？釋：依是悕求義，證真圓滿，更無趣求，故名無依。又釋：智性自離故，更無所依。若爾，餘智豈不爾耶？釋：此智證理極故。第二法界無改喻，喻佛性無增減智。如三乘能證自有淺深，所證法界無有增減。合能依後得隨世虧盈，所依真智性無增減。第三大海潤益喻，喻佛益生無念智，謂加持眾生資其念力，故云潤澤心也。第四大寶出生喻，喻佛用興體密智。合中，一合佛海有智珠、二合出寶之用、三列四名。辯法師云「此即能生四乘智慧，一能生聲聞乘、二能生緣覺乘、三能生菩薩乘、四能生人天乘。」衍英等云「初證道智，斷惑障；二名助道智，斷於智障；三不住道智，捨於報障，上三自利；四利益眾生智，即利他行。」今釋：一無住著智，謂無染不著有、方便不住無；二分別法相智，謂剖折有為無為差別；三稱法開演智，謂說異不礙同，故云不壞法界也，上三約法；四化不失時智，此約機。四合深勝，有標、釋可知。同《法花》中王髻明珠，唯有功勳臣方得見等。五合方正可知。第五寶珠

消海喻，喻佛滅惑成德智。喻合中各有三義：一總舉、二列名、三顯功能。若俗書中「大海有沃燋石消大水。」又云「注於尾廬令海不增。」又小乘中以阿毘地獄在大海下，火氣上吞以消海水；今此文中為究竟說，故不同前。合中四智，有古德將配四三昧智，初是大乘光明三昧智、二是集福德王三昧智、是賢護三昧智、四是首楞嚴三昧智。又英云「初是禪定智，除不善障；二是方便智，除著禪障；三如理智，除煩惱障；四如量智，除所知障。」今更釋：初能除流散染業障、二能除昧定著淨障、三能除根本無明障、四障盡成果智，此四皆從麁漸向細。「佛子」下結要勝可知。第六虛空含受喻，喻佛依持無礙智。釋中云如來智無所不至者，謂以佛智遍於一切眾生心中，是故眾生從自心內種性生智，即是從佛智生，還依佛智住，而於佛智無有迫迮。第七藥王生長喻，喻佛種姓深廣智。喻中有六：初明樹處及名；二明從生因深；三樹功廣大，以此樹能生一切諸樹故云也；四釋顯樹名；五簡非生處；六不失生性。合中亦六：初舉法同喻，故云亦如是。二「從一切」下合從生因深，謂初是本性住性。於過去等，是習所成性。三「世無量」下明所生果滿，於中有四句：初內德圓、二「皆悉」下外化廣、三「除滅」下益不虛、四「巧方便」下辨果相有六事。末後云持無增減者，謂果德生已盡於來際，用歇無減、新起無增也。三「佛子」下合名及釋名，謂得果不捨因，故名不斷菩薩行。四「彼如來」下合功用廣大，亦六事成利他行，謂由佛因地慈悲為根，今根堅不斷，故生菩薩慈悲行也。二以巧便為本，名為莖，此能策成菩薩勤行。三淨法界，界是分齊義，義名枝流也，流出菩薩十度之行。四禪解脫，成蔭之葉，生他戒等葉行。五七覺內敷之花，成他善嚴之相。六無上果力，令得記果。亦由佛智為本能生菩薩行位，是故佛智為性，能成菩薩行等名起。五合二處不生者，以彼二處無起義故。問：准上文，依佛智生三乘善根，皆是性起，何故此中簡去二乘？答：前據性起所益，非是性起自體，以彼但是能依故。若爾，菩薩亦是能依，何故取耶？釋：以彼二乘無大菩提心，不順性故，不名為起；菩薩不爾，故不同也。此中二乘涅槃，合地獄深坑，以火燒灰斷故。犯戒等，合水輪處，有四過失：一犯戒，約不懺悔者；二耶見，約為斷善之因；三貪著，據不可轉改者；四非器，就無出世道器。戒此亦是通結上三。若直看此文，似初約定性二乘、後約無性凡夫，是故二處不可生也。若據後文，合不捨生性，即知非畢竟無，以此二位約現在說，若約當來皆悉能生也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消海喻，喻佛滅惑成德智。喻合中各有三義：一總舉、二列名、三顯功能。若俗書中「大海有沃燋石消大水。」又云「注於尾廬令海不增。」又小乘中以阿毘地獄在大海下，火氣上吞以消海水；今此文中為究竟說，故不同前。合中四智，有古德將配四三昧智，初是大乘光明三昧智、二是集福德王三昧智、是賢護三昧智、四是首楞嚴三昧智。又英云「初是禪定智，除不善障；二是方便智，除著禪障；三如理智，除煩惱障；四如量智，除所知障。」今更釋：初能除流散染業障、二能除昧定著淨障、三能除根本無明障、四障盡成果智，此四皆從麁漸向細。「佛子」下結要勝可知。第六虛空含受喻，喻佛依持無礙智。釋中云如來智無所不至者，謂以佛智遍於一切眾生心中，是故眾生從自心內種性生智，即是從佛智生，還依佛智住，而於佛智無有迫迮。第七藥王生長喻，喻佛種姓深廣智。喻中有六：初明樹處及名；二明從生因深；三樹功廣大，以此樹能生一切諸樹故云也；四釋顯樹名；五簡非生處；六不失生性。合中亦六：初舉法同喻，故云亦如是。二「從一切」下合從生因深，謂初是本性住性。於過去等，是習所成性。三「世無量」下明所生果滿，於中有四句：初內德圓、二「皆悉」下外化廣、三「除滅」下益不虛、四「巧方便」下辨果相有六事。末後云持無增減者，謂果德生已盡於來際，用歇無減、新起無增也。三「佛子」下合名及釋名，謂得果不捨因，故名不斷菩薩行。四「彼如來」下合功用廣大，亦六事成利他行，謂由佛因地慈悲為根，今根堅不斷，故生菩薩慈悲行也。二以巧便為本，名為莖，此能策成菩薩勤行。三淨法界，界是分齊義，義名枝流也，流出菩薩十度之行。四禪解脫，成蔭之葉，生他戒等葉行。五七覺內敷之花，成他善嚴之相。六無上果力，令得記果。亦由佛智為本能生菩薩行位，是故佛智為性，能成菩薩行等名起。五合二處不生者，以彼二處無起義故。問：准上文，依佛智生三乘善根，皆是性起，何故此中簡去二乘？答：前據性起所益，非是性起自體，以彼但是能依故。若爾，菩薩亦是能依，何故取耶？釋：以彼二乘無大菩提心，不順性故，不名為起；菩薩不爾，故不同也。此中二乘涅槃，合地獄深坑，以火燒灰斷故。犯戒等，合水輪處，有四過失：一犯戒，約不懺悔者；二耶見，約為斷善之因；三貪著，據不可轉改者；四非器，就無出世道器。戒此亦是通結上三。若直看此文，似初約定性二乘、後約無性凡夫，是故二處不可生也。若據後文，合不捨生性，即知非畢竟無，以此二位約現在說，若約當來皆悉能生也

。以於二處不生不名為減，餘處能生不名為增，故知定有也。第八劫火燒盡喻，喻佛知無不盡智。合中略舉四境無不知盡。釋中言不可破壞者，能知之力無竭故也。第九劫風持壞喻，喻佛巧便留惑智，謂授與菩薩令留隨眠，或滿菩薩行至於佛果。第十塵含經卷喻，喻佛性通平等智。於中三：法、喻、合。初中二：先標，謂佛果智與眾生中因性本覺無差別故，是故即在纏之因具出纏果法，以圓教中因果無二，餘聖教中未見斯義。二「何以故」下釋因具果。既言無眾生身如來智不具足者，即知若有不具者，彼非眾生數，何得更有無性有情？若俱有者，何故不知？釋以顛倒故，若顛倒不知者，何以知有？釋若先無者，離倒之時何處得有？既云離倒智起，明知不無。一切智者，是始覺智。無師智者，是本覺智。無礙智者，是始本無二智。喻中亦五：初塵藏經卷、二天眼見經、三傷無饒益、四作念破塵、五出經饒益。合中六句：初智在眾生中，合塵內有經。一切塵者，是一切眾生也。以妄念無體細末如塵，性德圓滿如太經卷，迷妄覆真如塵藏經。二以倒故不能比知、不能證見，復不信此教。三佛眼觀見。四傷無饒益。五「我當」下教除妄染，合作念破塵。六「如來即時」下如念而作，合出經饒益。第三大段總結可知。頌中三十七頌，初一頌前總說；餘頌十喻，於中，初二各三頌、三四各四頌、五六亦各三、第七有五頌、第八亦有三、餘二各四頌，是故三十六，如次頌十喻。答意業竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。以於二處不生不名為減，餘處能生不名為增，故知定有也。第八劫火燒盡喻，喻佛知無不盡智。合中略舉四境無不知盡。釋中言不可破壞者，能知之力無竭故也。第九劫風持壞喻，喻佛巧便留惑智，謂授與菩薩令留隨眠，或滿菩薩行至於佛果。第十塵含經卷喻，喻佛性通平等智。於中三：法、喻、合。初中二：先標，謂佛果智與眾生中因性本覺無差別故，是故即在纏之因具出纏果法，以圓教中因果無二，餘聖教中未見斯義。二「何以故」下釋因具果。既言無眾生身如來智不具足者，即知若有不具者，彼非眾生數，何得更有無性有情？若俱有者，何故不知？釋以顛倒故，若顛倒不知者，何以知有？釋若先無者，離倒之時何處得有？既云離倒智起，明知不無。一切智者，是始覺智。無師智者，是本覺智。無礙智者，是始本無二智。喻中亦五：初塵藏經卷、二天眼見經、三傷無饒益、四作念破塵、五出經饒益。合中六句：初智在眾生中，合塵內有經。一切塵者，是一切眾生也。以妄念無體細末如塵，性德圓滿如太經卷，迷妄覆真如塵藏經。二以倒故不能比知、不能證見，復不信此教。三佛眼觀見。四傷無饒益。五「我當」下教除妄染，合作念破塵。六「如來即時」下如念而作，合出經饒益。第三大段總結可知。頌中三十七頌，初一頌前總說；餘頌十喻，於中，初二各三頌、三四各四頌、五六亦各三、第七有五頌、第八亦有三、餘二各四頌，是故三十六，如次頌十喻。答意業竟。

第五明性起境界。前既有能知大智，今明所知境也。於中，先徵問、後顯釋。顯釋亦三：先舉能知、二顯所知、三總結彼知。初中，若不得此無量無邊智，無由得說廣大境也。下辨所知中二：初當相明廣、二約智辨廣。初中亦二：先辨列十境、二顯其廣大。前中有五義：一約二諦境，初五約俗量智境、後五約真理智境。言非境界境界者，非是識所變境故云也。二約三性境，初五依他性、次四圓成實、後一遍計所執。三約五海境，初一眾生海；次二及第九世界海；次二是根欲性海；次三是法界海；後一是佛海，謂佛智是非境故。四約前〈明難品〉，佛境十種相攝可知。五釋文中，初一是所化；二是化所依時，三世劫等；三所化處；四化所用法；五化所成行；六法界體不壞；七法界用無礙；八體用俱實。又釋：此三，初真如體大；次相大，具恒沙功德名法界，迭不相妨名無礙；後體相無二名實際。又釋：此三如次，即三無性真如。九虛空是事無為境。十境智不二名非境界，以不異智之境名為非境，即以此非境為如來境。二「佛子」下顯境廣大可知。第二約智顯廣中三：先法、次喻、後合。初中，以當相難明，故約智海以顯境深廣。然智必依心，故云心境界也。恐迷此事故，釋云隨心無量生智亦爾也。此同前門初心意，非即如來等，准之。又釋：如來所智之境，竝是如來智海中事，是故下文廣說智海，即是釋境界也。又釋：境界有二義，上來十種約所緣明境；此下約分齊明境，即以如來智慧大海為分齊境。喻中有三：初龍王心雨喻，喻佛依心無本智；二海從龍願喻，喻佛心願所起智；三海水宏深喻，喻佛深廣無涯智。此喻中，先明海水深廣，一四洲河水多、二龍王雨水多、三龍王池水多；後結四種無量。三「佛子如是」下法合中亦二：先合海深廣，謂顯法過喻，非此所比，即為合也。後合大海中有四種無量：初發心等，合海中水無量；二道品等，合海中末尼等寶無量；三無量眾生等，合海中眾生無量；四大地等，合海中有大地無量也。三「佛子是為」下總結所知。頌中十偈，初二頌法說、次四頌初二喻、後四頌第三喻，可知。答境界竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明性起境界。前既有能知大智，今明所知境也。於中，先徵問、後顯釋。顯釋亦三：先舉能知、二顯所知、三總結彼知。初中，若不得此無量無邊智，無由得說廣大境也。下辨所知中二：初當相明廣、二約智辨廣。初中亦二：先辨列十境、二顯其廣大。前中有五義：一約二諦境，初五約俗量智境、後五約真理智境。言非境界境界者，非是識所變境故云也。二約三性境，初五依他性、次四圓成實、後一遍計所執。三約五海境，初一眾生海；次二及第九世界海；次二是根欲性海；次三是法界海；後一是佛海，謂佛智是非境故。四約前〈明難品〉，佛境十種相攝可知。五釋文中，初一是所化；二是化所依時，三世劫等；三所化處；四化所用法；五化所成行；六法界體不壞；七法界用無礙；八體用俱實。又釋：此三，初真如體大；次相大，具恒沙功德名法界，迭不相妨名無礙；後體相無二名實際。又釋：此三如次，即三無性真如。九虛空是事無為境。十境智不二名非境界，以不異智之境名為非境，即以此非境為如來境。二「佛子」下顯境廣大可知。第二約智顯廣中三：先法、次喻、後合。初中，以當相難明，故約智海以顯境深廣。然智必依心，故云心境界也。恐迷此事故，釋云隨心無量生智亦爾也。此同前門初心意，非即如來等，准之。又釋：如來所智之境，竝是如來智海中事，是故下文廣說智海，即是釋境界也。又釋：境界有二義，上來十種約所緣明境；此下約分齊明境，即以如來智慧大海為分齊境。喻中有三：初龍王心雨喻，喻佛依心無本智；二海從龍願喻，喻佛心願所起智；三海水宏深喻，喻佛深廣無涯智。此喻中，先明海水深廣，一四洲河水多、二龍王雨水多、三龍王池水多；後結四種無量。三「佛子如是」下法合中亦二：先合海深廣，謂顯法過喻，非此所比，即為合也。後合大海中有四種無量：初發心等，合海中水無量；二道品等，合海中末尼等寶無量；三無量眾生等，合海中眾生無量；四大地等，合海中有大地無量也。三「佛子是為」下總結所知。頌中十偈，初二頌法說、次四頌初二喻、後四頌第三喻，可知。答境界竟。

第六性起行者，前明智所依境，今辨依境所成之行，故次明也。就辨釋中，長行內三，謂標、釋、結。初中標二行。古人釋：無礙行者，明俗諦行。二如如行者，明真諦行。今更釋：初是會事同理，理不礙事，是無礙行；二事盡理現，名如如行。又釋：初是量智，於外事用無礙；二是理智，內證如如也。二「如如過去」下釋中有五喻：一真無遷變喻，喻佛至絕三際行，即釋如如行也。下四釋無礙行。二此法界無形喻，喻佛體無限礙行。三飛鳥翔空喻，喻佛圓無分齊行。四金翅搏海喻。喻佛勝用濟生行。五日月行空喻。喻佛無功成事行。皆以後釋前可知。三結文可知。頌中十偈頌五喻。各二頌頌一喻。可知。答行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六性起行者，前明智所依境，今辨依境所成之行，故次明也。就辨釋中，長行內三，謂標、釋、結。初中標二行。古人釋：無礙行者，明俗諦行。二如如行者，明真諦行。今更釋：初是會事同理，理不礙事，是無礙行；二事盡理現，名如如行。又釋：初是量智，於外事用無礙；二是理智，內證如如也。二「如如過去」下釋中有五喻：一真無遷變喻，喻佛至絕三際行，即釋如如行也。下四釋無礙行。二此法界無形喻，喻佛體無限礙行。三飛鳥翔空喻，喻佛圓無分齊行。四金翅搏海喻。喻佛勝用濟生行。五日月行空喻。喻佛無功成事行。皆以後釋前可知。三結文可知。頌中十偈頌五喻。各二頌頌一喻。可知。答行竟。

第七明性起菩提。前既對緣造作，必有示現菩提，故次明也。於中略作五門：一釋名，菩提此云覺，謂大智開悟，故以為名。舊云道者，非也。二體性，《攝論》云「二智二斷為菩提體。」若依此經，通一切法，如文知之。三種類，有五：一菩提，有二，謂性淨菩提及修成菩提，出《大品經》。二有三菩提，一聲聞菩提、二緣覺菩提、三諸佛菩提，出《十地論》。三有五菩提，一發心菩提、二伏心菩提、三明心菩提、四出到菩提、五無上菩提，亦出《大品經》。解云：五中初一是十住初位、二是三賢位、三是初地見道、四修道滿、五是佛果究竟道。四有十菩提，如〈離世間品〉說。五通一切法，經云「一切法即菩提」等。解云：三菩提約初教，二五約終教，一切法就頓教，十種據圓教，通即可知。第四業用者，謂緣二諦斷二障，證二空起二智，印群機現萬像，具十身遍十方，周於毛端微塵等處，通因及果業用無邊，如此文中具足。五釋文者，就長行內辨釋中釋菩提義，略有十門：一明體性、二顯業用、三辨甚深、四顯廣大、五現因果、六離虧盈、七無增減、八依定起、九周法界、十遍心中。初亦以十門明菩提體性：一覺解為性，言一切義者，真俗境義也。二斷障為性，滅除疑或者，斷二障也。三證理為性，謂證離能所，故云不二等。四別舉離所取相，故云無相。五離能取見，故云無行。六令此相見永不再起，故云無退。又釋：四當體離相；五性不遷流；六隨流不變；七具多功德故云無量；八盡於未來故云無邊；九性淨為性，謂在纏無縛出障無脫；十中道為性，故云離二邊。上來亦是內證平等。第二「知處非處」下明業用門，謂隨緣外照故成業用。於中三，謂法、喻、合。初法中亦十門：一知處非處，即十力中初也；二知字；三語；四他心；五根；六煩惱習；七性；八宿命，知過去；九天眼，見未來；十漏盡，知現在。此三世，同一念知也。此十所知境，現菩提智中，故說知也，非謂有能所等。二喻中，明大海印現喻，喻此菩提現機洞照德。三合中，心念諸根等，略舉前十境也。而無所現者，與能現不殊故，即自體顯照，故名為覺。《起信論》云「諸佛如來離於見想，無所不遍。心真實故，即是諸法之性。自體顯照一切妄法，有大智用乃至名一切種智。」解云：此即無思顯照同體之境，名菩提業用，不同餘位有能所取也。第三「佛子一切」下明甚深門，有四義：一離名故深、二絕言故深、三無譬故深、四不滯寂故深，故云但隨等也。又釋：此是釋疑，謂既非言譬所及，何故上下皆以言喻說耶？釋顯如文，即無說之說、非喻為喻，可 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七明性起菩提。前既對緣造作，必有示現菩提，故次明也。於中略作五門：一釋名，菩提此云覺，謂大智開悟，故以為名。舊云道者，非也。二體性，《攝論》云「二智二斷為菩提體。」若依此經，通一切法，如文知之。三種類，有五：一菩提，有二，謂性淨菩提及修成菩提，出《大品經》。二有三菩提，一聲聞菩提、二緣覺菩提、三諸佛菩提，出《十地論》。三有五菩提，一發心菩提、二伏心菩提、三明心菩提、四出到菩提、五無上菩提，亦出《大品經》。解云：五中初一是十住初位、二是三賢位、三是初地見道、四修道滿、五是佛果究竟道。四有十菩提，如〈離世間品〉說。五通一切法，經云「一切法即菩提」等。解云：三菩提約初教，二五約終教，一切法就頓教，十種據圓教，通即可知。第四業用者，謂緣二諦斷二障，證二空起二智，印群機現萬像，具十身遍十方，周於毛端微塵等處，通因及果業用無邊，如此文中具足。五釋文者，就長行內辨釋中釋菩提義，略有十門：一明體性、二顯業用、三辨甚深、四顯廣大、五現因果、六離虧盈、七無增減、八依定起、九周法界、十遍心中。初亦以十門明菩提體性：一覺解為性，言一切義者，真俗境義也。二斷障為性，滅除疑或者，斷二障也。三證理為性，謂證離能所，故云不二等。四別舉離所取相，故云無相。五離能取見，故云無行。六令此相見永不再起，故云無退。又釋：四當體離相；五性不遷流；六隨流不變；七具多功德故云無量；八盡於未來故云無邊；九性淨為性，謂在纏無縛出障無脫；十中道為性，故云離二邊。上來亦是內證平等。第二「知處非處」下明業用門，謂隨緣外照故成業用。於中三，謂法、喻、合。初法中亦十門：一知處非處，即十力中初也；二知字；三語；四他心；五根；六煩惱習；七性；八宿命，知過去；九天眼，見未來；十漏盡，知現在。此三世，同一念知也。此十所知境，現菩提智中，故說知也，非謂有能所等。二喻中，明大海印現喻，喻此菩提現機洞照德。三合中，心念諸根等，略舉前十境也。而無所現者，與能現不殊故，即自體顯照，故名為覺。《起信論》云「諸佛如來離於見想，無所不遍。心真實故，即是諸法之性。自體顯照一切妄法，有大智用乃至名一切種智。」解云：此即無思顯照同體之境，名菩提業用，不同餘位有能所取也。第三「佛子一切」下明甚深門，有四義：一離名故深、二絕言故深、三無譬故深、四不滯寂故深，故云但隨等也。又釋：此是釋疑，謂既非言譬所及，何故上下皆以言喻說耶？釋顯如文，即無說之說、非喻為喻，可

知。第四「佛子如來」下明廣大門，於中有三：初舉身廣大、二類顯語意、三總結多門。初中，言成菩提時住佛方便者，明此菩提由方便對機說有成也。此增數十身，故有十三種耳。初一是眾生世間身，謂得能同一切眾生身之身也。等猶同也，又釋：等猶遍也，即遍以一切眾生而作自身故云也。下皆二釋，准之。二同一切染淨之身，亦即可知。三同器世間國土身也，亦即以國土為身。四同於一切九世十方諸劫之身，亦即以彼為身。五同一切佛證道之身。六等一切佛智覺之身，亦前如道平等，此是覺道平等。上二智正覺世間身。七以彼能詮言教為身，即如論中名言說法身。八以所詮法界為身。九同大虛無為之身。十同因陀羅網法界之身，互相涉入故云無礙。十一用無不起身，故云出生也。十二德無不備身，故云一切行。十三體無不寂身，故涅槃也。又此十三攝為六對：初二人法一對；次二時處一對；次二境智一對；次二教義一對；次二理事一對，虛空為事也；次二因果一對，行是因也。後一總結平等。二類顯中，依身辨語意。語意亦十三，同身可知。三總結中，身等一一各等法界，故皆云無量也。第五「佛子如來身中」下明現因果門。於中三，謂標、釋、結。標中以菩提身等眾生故，是故眾生悉於中現。以彼所現同能現故，是故眾生無不成佛。此文是大節，幸不輕之。問：此中所現眾生成佛，為是約事？為是約理？若是約事，何故下釋皆悉一性，以無性故等；若是約理，何故標中乃云有發心修行等。答：此是別教中義。若不約諸宗分別，無由得解。何者？然諸眾生，若於人天位看，具足人法二我實物。若小乘教中看，此眾生唯是一聚五蘊實法，本來無人。若大乘初教，唯識所現如幻似有，當相即空，無人無法。若約終教，竝是如來藏緣起，舉體即如，具恒沙德，乃是眾生。故《不增不減經》云「眾生即法身，法身即眾生。眾生法身，義一名異。」解云：此宗約理，眾生即是佛。若約頓教，眾生相本來盡、理性本來顯，挺然自露，更無所待，故不可說即佛不即等也。如淨名杜默之意等。若圓教，即一切眾生，竝悉舊來發心亦竟、修行亦竟、成佛亦竟，更無新成，具足理事，如此經文。問：若爾，何故現有眾生不即佛耶？答：汝今就初人天位中觀彼眾生，當相即空猶亦不得，況復得見圓教中事，是故汝見現有眾生。我不約彼說此成佛，但令情見若破、法界圓現，一切眾生無不成佛。問：若爾，何故諸佛更化眾生？答：教化眾生亦有淺深，今即此菩提身中現眾生成佛者，名究竟教化，不同餘宗，故下結中名如來無極大悲度脫眾生也。問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知。第四「佛子如來」下明廣大門，於中有三：初舉身廣大、二類顯語意、三總結多門。初中，言成菩提時住佛方便者，明此菩提由方便對機說有成也。此增數十身，故有十三種耳。初一是眾生世間身，謂得能同一切眾生身之身也。等猶同也，又釋：等猶遍也，即遍以一切眾生而作自身故云也。下皆二釋，准之。二同一切染淨之身，亦即可知。三同器世間國土身也，亦即以國土為身。四同於一切九世十方諸劫之身，亦即以彼為身。五同一切佛證道之身。六等一切佛智覺之身，亦前如道平等，此是覺道平等。上二智正覺世間身。七以彼能詮言教為身，即如論中名言說法身。八以所詮法界為身。九同大虛無為之身。十同因陀羅網法界之身，互相涉入故云無礙。十一用無不起身，故云出生也。十二德無不備身，故云一切行。十三體無不寂身，故涅槃也。又此十三攝為六對：初二人法一對；次二時處一對；次二境智一對；次二教義一對；次二理事一對，虛空為事也；次二因果一對，行是因也。後一總結平等。二類顯中，依身辨語意。語意亦十三，同身可知。三總結中，身等一一各等法界，故皆云無量也。第五「佛子如來身中」下明現因果門。於中三，謂標、釋、結。標中以菩提身等眾生故，是故眾生悉於中現。以彼所現同能現故，是故眾生無不成佛。此文是大節，幸不輕之。問：此中所現眾生成佛，為是約事？為是約理？若是約事，何故下釋皆悉一性，以無性故等；若是約理，何故標中乃云有發心修行等。答：此是別教中義。若不約諸宗分別，無由得解。何者？然諸眾生，若於人天位看，具足人法二我實物。若小乘教中看，此眾生唯是一聚五蘊實法，本來無人。若大乘初教，唯識所現如幻似有，當相即空，無人無法。若約終教，竝是如來藏緣起，舉體即如，具恒沙德，乃是眾生。故《不增不減經》云「眾生即法身，法身即眾生。眾生法身，義一名異。」解云：此宗約理，眾生即是佛。若約頓教，眾生相本來盡、理性本來顯，挺然自露，更無所待，故不可說即佛不即等也。如淨名杜默之意等。若圓教，即一切眾生，竝悉舊來發心亦竟、修行亦竟、成佛亦竟，更無新成，具足理事，如此經文。問：若爾，何故現有眾生不即佛耶？答：汝今就初人天位中觀彼眾生，當相即空猶亦不得，況復得見圓教中事，是故汝見現有眾生。我不約彼說此成佛，但令情見若破、法界圓現，一切眾生無不成佛。問：若爾，何故諸佛更化眾生？答：教化眾生亦有淺深，今即此菩提身中現眾生成佛者，名究竟教化，不同餘宗，故下結中名如來無極大悲度脫眾生也。問：

既總成佛，何故亦有發心等耶？答：若成佛門中總成，若修行門總修行，若發心門總發心。若離此等總，即空無所有，准大緣起門思之。言乃至涅槃者，於八相中舉乃至末故也。二「皆悉」下釋成中，云何現？同一真性故如是現。何以眾生同菩提性？略以十因釋成此義：一以眾生依於菩提無自性故，是故同於菩提成正覺等；二無自染相故，三無所盡故，四本來不生故，五亦無新滅故，上四同為一句；六我性自空故，七眾緣之生非是生故，八設起覺智無所覺故，九所依法界亦無性故，十本性空界無體性故。三「如是等」下總結中，無盡智者，照用無限故。自然智者，不待功用故。無極大悲者，同體攝化故。問：准此釋結，似約理性說眾生成佛，何故標中有發心等五位因、成佛等八相果？答：此是以法性融通門釋，謂事隨理以融通故，得相即相入故也。又餘教中觀無生唯照理性，此圓教中具足一切佛菩薩法，依宗准之。第六「佛子譬如」下體離虧盈門。於中二，謂喻、合。初虛空常性喻，喻菩提性無增減德，以體常滿，成無不成，性無二故。第七「佛子設有」下明用無增減門。於中三，謂喻、合、結。初化現無形喻，喻菩提成不平等德。喻中，初化多心者，喻各各修多因也。心化如來者，喻成多果也。以此因果俱無色相，是故化與不化等無有異。合結可知。第八「佛子如來應供」下明依定起用門。於中三：初舉一定門，謂順理警機名為善覺。依此定門，出眾生數等菩提之身。二類顯，如一定既爾，餘一一定各出爾所身。如多三昧既各如是，餘一一法門謂大悲、大智、大總持等一切法門各如是出，即知菩提之身無盡無盡不可稱說也。三結可知。第九「復次佛子」下明周遍法界門。於中三：先標中亦三，初一毛道者，謂於空中容一毛處名為毛道，即於此處見前門中眾生數等菩提之身無不圓滿；二類顯一切毛道，一一皆爾；三類顯一切法界處，悉重重普遍。二「何以」下釋成周遍義。三「如來」下結法屬人，謂此盧舍那佛於菩提樹下成菩提時，究竟具足如是等類、周遍法界、重重菩提，是故佛身不思議不思議也。此即遍於非情一切處也。第十「復次佛子」下明遍心中門。於中二：先舉自、二例他。初自中先標，此明佛地果德。菩提遍在菩薩及諸眾生身心之中，非是菩薩有菩提因性佛，文中正辨佛菩提故。二「何以」下釋成。以菩薩心既無自性，無自性法即佛菩提，故云不離。若爾，無自性理即性淨菩提，何必要是佛果位法？釋：以佛果大智，內契真原融同一性，是故如理普遍眾生。眾生心中菩提之性，既與果法無有差別，則眾生身中有果德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既總成佛，何故亦有發心等耶？答：若成佛門中總成，若修行門總修行，若發心門總發心。若離此等總，即空無所有，准大緣起門思之。言乃至涅槃者，於八相中舉乃至末故也。二「皆悉」下釋成中，云何現？同一真性故如是現。何以眾生同菩提性？略以十因釋成此義：一以眾生依於菩提無自性故，是故同於菩提成正覺等；二無自染相故，三無所盡故，四本來不生故，五亦無新滅故，上四同為一句；六我性自空故，七眾緣之生非是生故，八設起覺智無所覺故，九所依法界亦無性故，十本性空界無體性故。三「如是等」下總結中，無盡智者，照用無限故。自然智者，不待功用故。無極大悲者，同體攝化故。問：准此釋結，似約理性說眾生成佛，何故標中有發心等五位因、成佛等八相果？答：此是以法性融通門釋，謂事隨理以融通故，得相即相入故也。又餘教中觀無生唯照理性，此圓教中具足一切佛菩薩法，依宗准之。第六「佛子譬如」下體離虧盈門。於中二，謂喻、合。初虛空常性喻，喻菩提性無增減德，以體常滿，成無不成，性無二故。第七「佛子設有」下明用無增減門。於中三，謂喻、合、結。初化現無形喻，喻菩提成不平等德。喻中，初化多心者，喻各各修多因也。心化如來者，喻成多果也。以此因果俱無色相，是故化與不化等無有異。合結可知。第八「佛子如來應供」下明依定起用門。於中三：初舉一定門，謂順理警機名為善覺。依此定門，出眾生數等菩提之身。二類顯，如一定既爾，餘一一定各出爾所身。如多三昧既各如是，餘一一法門謂大悲、大智、大總持等一切法門各如是出，即知菩提之身無盡無盡不可稱說也。三結可知。第九「復次佛子」下明周遍法界門。於中三：先標中亦三，初一毛道者，謂於空中容一毛處名為毛道，即於此處見前門中眾生數等菩提之身無不圓滿；二類顯一切毛道，一一皆爾；三類顯一切法界處，悉重重普遍。二「何以」下釋成周遍義。三「如來」下結法屬人，謂此盧舍那佛於菩提樹下成菩提時，究竟具足如是等類、周遍法界、重重菩提，是故佛身不思議不思議也。此即遍於非情一切處也。第十「復次佛子」下明遍心中門。於中二：先舉自、二例他。初自中先標，此明佛地果德。菩提遍在菩薩及諸眾生身心之中，非是菩薩有菩提因性佛，文中正辨佛菩提故。二「何以」下釋成。以菩薩心既無自性，無自性法即佛菩提，故云不離。若爾，無自性理即性淨菩提，何必要是佛果位法？釋：以佛果大智，內契真原融同一性，是故如理普遍眾生。眾生心中菩提之性，既與果法無有差別，則眾生身中有果德

菩提，非唯因性。此亦諸教不同。若小乘宗，總不辨佛性。若三乘宗，一切眾生位中但有因性，如《涅槃》云「佛性是因而非果。」若一乘宗，亦具果法，如此經文。問：此菩薩心不離如來菩提者，似是發菩提心、緣菩提為境，故云不離。何必即是心之自體？答：若爾，眾生既未發心、不緣菩提為境，不應例觀彼亦有菩提，故不約所緣也。二例他中，先例、二「無量」下結德。無處不有者，明普遍也。不可壞者，雖遍在染，不為惑業所壞，亦不為治道所破。不可思議者，同染而非壞，是不思也。同因而是果，亦不可思也。三結中方便門者，結前十門知見菩提竝是善巧之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提，非唯因性。此亦諸教不同。若小乘宗，總不辨佛性。若三乘宗，一切眾生位中但有因性，如《涅槃》云「佛性是因而非果。」若一乘宗，亦具果法，如此經文。問：此菩薩心不離如來菩提者，似是發菩提心、緣菩提為境，故云不離。何必即是心之自體？答：若爾，眾生既未發心、不緣菩提為境，不應例觀彼亦有菩提，故不約所緣也。二例他中，先例、二「無量」下結德。無處不有者，明普遍也。不可壞者，雖遍在染，不為惑業所壞，亦不為治道所破。不可思議者，同染而非壞，是不思也。同因而是果，亦不可思也。三結中方便門者，結前十門知見菩提竝是善巧之義也。

頌中十二偈，初二頌初體性門、次二頌第二業用門、次二頌第六體離虧盈門、次二頌第七用無增減門、次二頌第八依定起用門、後二頌第五顯現因果門及頌初門業用中法說也。餘門略無頌。答菩提門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中十二偈，初二頌初體性門、次二頌第二業用門、次二頌第六體離虧盈門、次二頌第七用無增減門、次二頌第八依定起用門、後二頌第五顯現因果門及頌初門業用中法說也。餘門略無頌。答菩提門竟。

第八明性起轉法輪，謂前得菩提，次轉法輪，以為次第。長行中三，標門、辨釋、結知。釋中有七門分別轉法輪義：一體相、二深廣、三無盡、四無住、五分齊、六出生、七知益。初中略以十義明其體相：一一切願者，是法輪所依；二一切法者，是所轉之法；三轉無所轉者，會相明體；四本無所起者，稱性辨體；五三轉圓滿者，德相圓滿，謂示相、勸知、引證為三也；六皆悉清淨者，是梵輪故、性淨故，經云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」此之謂也；七悉能等者，離障故、破見故、業用故；八離欲等者，離無所離故；九一切諸法等者，離言故；十一切法等者，離相故。此第十中故字，通上九義一一皆有，准之。第二「菩薩摩訶薩」下明深廣門，於中有四義，各有標、釋。初一廣、次一深、後二亦深亦廣。初中，先標廣大。「如來」下出因釋成。佛如來音聲，於一切世間文字語言無不至故，皆轉法輪也。二中先標甚深，實性故者釋成深義。三中先標深廣，佛轉法輪無主故者釋成。以各從緣成，無自體故，同為一性，悉是法輪。四中先標，無流故深也、無盡故廣也，內外無所有者釋成也。第三「佛子譬如文字」下明無盡門，於中先文字無盡喻，後合法輪無盡可知。第四「如來法輪悉入」下明無住門，於中有法、喻、合三也。字母無住喻，喻入緣無住德。於中一切處，是總也。別舉五處可知。第五「一切眾生諸語」下明分齊門，於中二，先標、後釋。若小乘，一說五音是法輪聲，餘問阿難天雨等皆非法輪攝。若三乘中，佛一切音聲等皆是法輪，餘即皆非。若一乘，一切眾生言音等亦入法輪，約用皆得成法輪故。第六「復次佛子」下明出生門，於中四：一標門；二「何等」下徵起；三「如來」下總舉；四「何以故」下別釋。別釋中，先通辨，謂欲轉法輪入此三昧者，是所依門故也。無礙者，是辯才也。無畏者，言無怯懼。二「如來入此」下正顯出生多音，釋成總中眾生念心等音也。悉令眾生等者，稱根授法故令喜也。第七「佛子若如是」下顯知法益，明如上而知順大菩提，不爾即非。三結文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八明性起轉法輪，謂前得菩提，次轉法輪，以為次第。長行中三，標門、辨釋、結知。釋中有七門分別轉法輪義：一體相、二深廣、三無盡、四無住、五分齊、六出生、七知益。初中略以十義明其體相：一一切願者，是法輪所依；二一切法者，是所轉之法；三轉無所轉者，會相明體；四本無所起者，稱性辨體；五三轉圓滿者，德相圓滿，謂示相、勸知、引證為三也；六皆悉清淨者，是梵輪故、性淨故，經云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」此之謂也；七悉能等者，離障故、破見故、業用故；八離欲等者，離無所離故；九一切諸法等者，離言故；十一切法等者，離相故。此第十中故字，通上九義一一皆有，准之。第二「菩薩摩訶薩」下明深廣門，於中有四義，各有標、釋。初一廣、次一深、後二亦深亦廣。初中，先標廣大。「如來」下出因釋成。佛如來音聲，於一切世間文字語言無不至故，皆轉法輪也。二中先標甚深，實性故者釋成深義。三中先標深廣，佛轉法輪無主故者釋成。以各從緣成，無自體故，同為一性，悉是法輪。四中先標，無流故深也、無盡故廣也，內外無所有者釋成也。第三「佛子譬如文字」下明無盡門，於中先文字無盡喻，後合法輪無盡可知。第四「如來法輪悉入」下明無住門，於中有法、喻、合三也。字母無住喻，喻入緣無住德。於中一切處，是總也。別舉五處可知。第五「一切眾生諸語」下明分齊門，於中二，先標、後釋。若小乘，一說五音是法輪聲，餘問阿難天雨等皆非法輪攝。若三乘中，佛一切音聲等皆是法輪，餘即皆非。若一乘，一切眾生言音等亦入法輪，約用皆得成法輪故。第六「復次佛子」下明出生門，於中四：一標門；二「何等」下徵起；三「如來」下總舉；四「何以故」下別釋。別釋中，先通辨，謂欲轉法輪入此三昧者，是所依門故也。無礙者，是辯才也。無畏者，言無怯懼。二「如來入此」下正顯出生多音，釋成總中眾生念心等音也。悉令眾生等者，稱根授法故令喜也。第七「佛子若如是」下顯知法益，明如上而知順大菩提，不爾即非。三結文可知。

頌中十偈：初一頌初體相門、次一頌第三無盡門、次二頌半頌第四無住門、次三頌半頌第六出生門、末後二頌却頌第二深廣門。第五第七略無頌。答轉法輪竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中十偈：初一頌初體相門、次一頌第三無盡門、次二頌半頌第四無住門、次三頌半頌第六出生門、末後二頌却頌第二深廣門。第五第七略無頌。答轉法輪竟。

第九明性起涅槃，謂轉法輪既訖，次辨涅槃以為次第。涅槃之義，略作五門：一釋名、二體性、三種類、四業用、五釋文。前四如別說。釋文中，長行內釋中，長分有八門釋大涅槃。一體實真常、二簡異灰斷、三不礙出沒、四隨器虧盈、五起盡隨緣、六存亡常湛、七用窮來際、八總結所知。就初門中三：先舉法勸知。當云何知？謂如如般涅槃等，當如是知。二「如如」下正辨所知，先標一如門以會涅槃，謂即此雙林北首涅槃，即同真如平等一味不生不滅，故云猶如真如，涅槃亦爾也。下九例然，竝是如之異名，意顯涅槃同彼真性令明淨，故約此多門說也。三「何以故」下釋法同喻，亦是釋事同理。何故不約彼性淨門說此真如即是涅槃，乃言猶如耶？釋云：若約真如實際即涅槃者，此即但是性無有起義；若但取彼化現涅槃，即但是起無有性義。今顯起同不起，明是性起，即是約會事同理說性起。「涅槃」下喻說中，此義彌顯。第二簡異灰斷門。於中有標、有釋。標中不為菩薩說究竟永滅者，是約人顯實，謂於二乘亦說如來永斷滅，故今就大機實教盡理，故不說也。下釋中有二：初欲令菩薩稱實見彼三世諸佛總無涅槃。前門同理性而常住，今辨實德亦無滅度。何故不云總無涅槃，乃云不說究竟涅槃？釋云：為諸菩薩亦說方便示現涅槃，但非究竟。《十住斷結經》第六卷云「佛告最勝：三世諸佛世尊有名號已來，吾未見泥洹者。」此經下文「善財知識長者，開栴檀佛塔，見三世諸佛無涅槃者。」二出生妙色，應機不絕，然無分別用常寂故，不令菩薩見有起用入滅之二，亦不令著此無二處。標、釋可知。第三「佛子但如來」下明不礙出沒門。於中先標，謂應機有出沒，不礙實不遷。二「何以故」下釋顯無礙可知。第四「佛子設有日出」下明隨器虧盈門，於中先喻、後合，謂舉日影隨器現不現喻，喻佛隨器有虧有盈故。無性《攝論》第十云「問：若如來是常住者，於一切時何故不現？答：眾生界罪不現，如月於破器，以破器中水不得住，月影不現，此非月過，是器之失。眾生身中無奢摩他清潤定水，佛影不現，非如來過，是眾生失。」解云：梁論中，器喻持戒也。又《攝論》明顯現甚深，有現不現，由於機，非如來咎。此經明滅度甚深，有滅不滅，由器全不全，亦非佛過。又此中涅槃亦是器感，故云應見等也。第五「譬如大火」下明起盡隨緣門。於中有三，喻、合、結。初舉火隨薪有無燒不燒喻，喻佛隨彼化緣有起盡故。《攝論》第十云「或涅槃如火者，如世間火，有處燒燃、有處息滅。諸佛亦爾，於諸善根未成熟者，現等正覺，令其成熟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九明性起涅槃，謂轉法輪既訖，次辨涅槃以為次第。涅槃之義，略作五門：一釋名、二體性、三種類、四業用、五釋文。前四如別說。釋文中，長行內釋中，長分有八門釋大涅槃。一體實真常、二簡異灰斷、三不礙出沒、四隨器虧盈、五起盡隨緣、六存亡常湛、七用窮來際、八總結所知。就初門中三：先舉法勸知。當云何知？謂如如般涅槃等，當如是知。二「如如」下正辨所知，先標一如門以會涅槃，謂即此雙林北首涅槃，即同真如平等一味不生不滅，故云猶如真如，涅槃亦爾也。下九例然，竝是如之異名，意顯涅槃同彼真性令明淨，故約此多門說也。三「何以故」下釋法同喻，亦是釋事同理。何故不約彼性淨門說此真如即是涅槃，乃言猶如耶？釋云：若約真如實際即涅槃者，此即但是性無有起義；若但取彼化現涅槃，即但是起無有性義。今顯起同不起，明是性起，即是約會事同理說性起。「涅槃」下喻說中，此義彌顯。第二簡異灰斷門。於中有標、有釋。標中不為菩薩說究竟永滅者，是約人顯實，謂於二乘亦說如來永斷滅，故今就大機實教盡理，故不說也。下釋中有二：初欲令菩薩稱實見彼三世諸佛總無涅槃。前門同理性而常住，今辨實德亦無滅度。何故不云總無涅槃，乃云不說究竟涅槃？釋云：為諸菩薩亦說方便示現涅槃，但非究竟。《十住斷結經》第六卷云「佛告最勝：三世諸佛世尊有名號已來，吾未見泥洹者。」此經下文「善財知識長者，開栴檀佛塔，見三世諸佛無涅槃者。」二出生妙色，應機不絕，然無分別用常寂故，不令菩薩見有起用入滅之二，亦不令著此無二處。標、釋可知。第三「佛子但如來」下明不礙出沒門。於中先標，謂應機有出沒，不礙實不遷。二「何以故」下釋顯無礙可知。第四「佛子設有日出」下明隨器虧盈門，於中先喻、後合，謂舉日影隨器現不現喻，喻佛隨器有虧有盈故。無性《攝論》第十云「問：若如來是常住者，於一切時何故不現？答：眾生界罪不現，如月於破器，以破器中水不得住，月影不現，此非月過，是器之失。眾生身中無奢摩他清潤定水，佛影不現，非如來過，是眾生失。」解云：梁論中，器喻持戒也。又《攝論》明顯現甚深，有現不現，由於機，非如來咎。此經明滅度甚深，有滅不滅，由器全不全，亦非佛過。又此中涅槃亦是器感，故云應見等也。第五「譬如大火」下明起盡隨緣門。於中有三，喻、合、結。初舉火隨薪有無燒不燒喻，喻佛隨彼化緣有起盡故。《攝論》第十云「或涅槃如火者，如世間火，有處燒燃、有處息滅。諸佛亦爾，於諸善根未成熟者，現等正覺，令其成熟

速得解脫；於諸善根已得成熟已解脫者，現般涅槃，無所為故。」解云：此上二喻，《攝論》竝依此經而作。第六「復次佛子如大幻」下明存亡常湛門。於中亦三，謂喻、合、結。先舉幻師隨捨不捨喻，喻佛隨機此滅彼存，本智常湛。言如來幻身常住如法界者，明佛修生之身亦同法界為常故也。第七「復次佛子如來示現」下明用窮來際門。於中有十：初定力現身、二光現花座、三依座現佛、四數齊所化、五具德滿願、六應機化益、七化窮來際、八體離有無、九明常住所由、十正結知見。此等竝是如來雙林北首入涅槃之時有此事也。第八「復次佛子此菩薩」下總結能知相。於中十句：一無量無邊者，結上簡異灰斷門，明大涅槃功德無邊。二究竟法界者，為萬德所依，結存亡常湛門，故上云「如來幻身常住如法界」也。三無障礙者，結起盡隨緣門，明滅與不滅無有障礙。四不生滅者，結隨器虧盈門，故上云「其實如來不生不滅」也。五淨如虛空者，結不礙出沒門，故上云「其實如來無有出世亦無涅槃是故同虛空」也。六安住實際者，結前最初體實真常門，謂上文實際等十義可知。七隨其所應示現者，通結諸門內應機現用文也。八本願所持不捨眾生、九不捨剎、十不捨法，此三結末後用窮來際門，謂願力持故盡窮來際等，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得解脫；於諸善根已得成熟已解脫者，現般涅槃，無所為故。」解云：此上二喻，《攝論》竝依此經而作。第六「復次佛子如大幻」下明存亡常湛門。於中亦三，謂喻、合、結。先舉幻師隨捨不捨喻，喻佛隨機此滅彼存，本智常湛。言如來幻身常住如法界者，明佛修生之身亦同法界為常故也。第七「復次佛子如來示現」下明用窮來際門。於中有十：初定力現身、二光現花座、三依座現佛、四數齊所化、五具德滿願、六應機化益、七化窮來際、八體離有無、九明常住所由、十正結知見。此等竝是如來雙林北首入涅槃之時有此事也。第八「復次佛子此菩薩」下總結能知相。於中十句：一無量無邊者，結上簡異灰斷門，明大涅槃功德無邊。二究竟法界者，為萬德所依，結存亡常湛門，故上云「如來幻身常住如法界」也。三無障礙者，結起盡隨緣門，明滅與不滅無有障礙。四不生滅者，結隨器虧盈門，故上云「其實如來不生不滅」也。五淨如虛空者，結不礙出沒門，故上云「其實如來無有出世亦無涅槃是故同虛空」也。六安住實際者，結前最初體實真常門，謂上文實際等十義可知。七隨其所應示現者，通結諸門內應機現用文也。八本願所持不捨眾生、九不捨剎、十不捨法，此三結末後用窮來際門，謂願力持故盡窮來際等，可知。

頌中，初二頌第四、次二頌第五、次二頌第六、次四頌第七、後二頌初門。餘三略不頌。答涅槃竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中，初二頌第四、次二頌第五、次二頌第六、次四頌第七、後二頌初門。餘三略不頌。答涅槃竟。

第十明性起見聞敬養善根。前既示涅槃，今明供養餘跡，成益不虛，故次明也。長行內釋中三：先就法、二約喻、三簡喻異法。初中，先總辨。所謂於佛，若見佛及像、若聞名及稱念、若三業恭敬、若四事供養，於此四位所種善根，廣多無限不可稱說，故云功德無盡。下別顯中，略舉三種果：一斷滅惑障果、二「於一切」下德窮來際果、三「起諸佛」下成大菩提果。又初唯斷果令得涅槃；後唯智果令得菩提；中間通二，謂棄有為隨順無為故也。第二喻中亦三：初吞少金剛喻，喻前第二德窮來際果，謂微少善根性不可盡也。二小火能燒喻，喻第一斷滅惑障果，謂少善根性能滅惑。又釋：前滅所知障，後滅煩惱障。三藥王多益喻，喻第三成大菩提果。合中二：初以佛合藥樹。見聞等，明佛在世作六根境。故《寶性論》云「諸佛如來身，如虛空無相，為諸勝智者，作六根境界，示現微妙色，出于妙音聲，令嗅佛戒香，與佛妙法味，使覺三昧觸，令知深妙法。」大同此經也。二「若有得經卷」下合地土等，明佛滅後益。上來明廣饒益。二「佛子乃至不信」下明深饒益。《如來祕密藏經》罵藥服之得力等，罵沈燒已還香等，罵佛猶勝敬外道等。五卷《大悲經》「但出家人袈裟著身，假令左手携男、右手携女，從一酒家至一酒家。佛言：我記此人不出賢劫當般涅槃。」如是等文，同明如來法不思議也。第三簡喻異法，有標、有釋。以非世喻所能類，故云過思議也。「但隨」下明方便說喻，非是比類。「是為」下結可知。偈頌在下，顯其鉤鎖故也。上來說分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十明性起見聞敬養善根。前既示涅槃，今明供養餘跡，成益不虛，故次明也。長行內釋中三：先就法、二約喻、三簡喻異法。初中，先總辨。所謂於佛，若見佛及像、若聞名及稱念、若三業恭敬、若四事供養，於此四位所種善根，廣多無限不可稱說，故云功德無盡。下別顯中，略舉三種果：一斷滅惑障果、二「於一切」下德窮來際果、三「起諸佛」下成大菩提果。又初唯斷果令得涅槃；後唯智果令得菩提；中間通二，謂棄有為隨順無為故也。第二喻中亦三：初吞少金剛喻，喻前第二德窮來際果，謂微少善根性不可盡也。二小火能燒喻，喻第一斷滅惑障果，謂少善根性能滅惑。又釋：前滅所知障，後滅煩惱障。三藥王多益喻，喻第三成大菩提果。合中二：初以佛合藥樹。見聞等，明佛在世作六根境。故《寶性論》云「諸佛如來身，如虛空無相，為諸勝智者，作六根境界，示現微妙色，出于妙音聲，令嗅佛戒香，與佛妙法味，使覺三昧觸，令知深妙法。」大同此經也。二「若有得經卷」下合地土等，明佛滅後益。上來明廣饒益。二「佛子乃至不信」下明深饒益。《如來祕密藏經》罵藥服之得力等，罵沈燒已還香等，罵佛猶勝敬外道等。五卷《大悲經》「但出家人袈裟著身，假令左手携男、右手携女，從一酒家至一酒家。佛言：我記此人不出賢劫當般涅槃。」如是等文，同明如來法不思議也。第三簡喻異法，有標、有釋。以非世喻所能類，故云過思議也。「但隨」下明方便說喻，非是比類。「是為」下結可知。偈頌在下，顯其鉤鎖故也。上來說分竟。

第五大段顯名受持分。於中二：先興二問、後還兩答。何故此中辨名持者？顯義實故、以性起是法體故、要妙故。答中先答名，依光統等總作十名：一名諸佛祕密藏經，以是諸佛內證法故。二名世間不能思議經，以凡小莫測故。三名如來所印經，以此深廣是如來所印之法故。四名大智光明經，佛智垂光令得明故。五明開發示現如來種性經，〈性起品〉名從此而立。又釋：令佛種性起用現前，名開示也。六名長養菩薩功德經，前依種性發心起行，今令此行隨修漸長。七名世間不能破壞經，明彼行體常在世間，非八法所壞。又釋：非四相所遷故也。八名隨順如來境界經，以彼行因能順果故。九名令眾生皆清淨經，令於佛果生淨信故，又利他令離雜染障故。十名分別說佛究竟經，上約義，此句約教，以所說佛果性起是究竟法故。又義：上十名皆以後釋前可知。二「佛子如是經典」下答奉持。於中有四：初辨定法器、二舉益勸信受、三信順成益、四明勸修成益。初中三，謂法、喻、合。初法中二：先總標器非器、二「何以」下釋成。前中，先標器乘。不思議乘，乘者運載義。但運載有二種：一次第運載，謂從微至著，階位漸次以至究竟，名可思議乘；二一運載即一切運載，謂十信滿心即攝諸位圓融無礙，名不思議乘。一向專求者，非直所乘之法相攝無礙，能乘之行亦不雜餘念。如下〈法界品〉云「一切菩薩無量劫修，善財一生皆得，皆由直心精進力故。」二不為餘人者，簡非器。但餘有三種：一凡夫、二二乘、三權教中初住菩薩。謂乘可思議菩薩。如此下文「億那由他劫行六波羅蜜，不聞不信」等。二「何以」下釋中一乘深廣普該群品。何故不為餘人說耶？釋：只為深廣普該，非狹機所受故也。不入眾生手者，手有七義：一約位，謂修學此經，必定超出眾生境故，名不入手，以此非是世法攝故。二約心，謂若不發起大菩提心，非此經器，云不入手。是故若不發心，終日執卷，未曾入手。三約行，謂此經是行菩薩道者之所要，若起惑造業，名眾生行。經非彼要，故不入手。是即若為名聞利養講讀此經，篇數縱多，未甞入手。四約智，謂諸世間執見之智，名眾生智。經超彼見，名不入手。是即若受持此經，執見不破，無與此經曾不相見。是故要須違眾生見、順此法者，方名入手。《十地》云若聞即迷悶者，論釋聞作聞解，不得不聞等。五約信，謂雖未能破見正入，於此情外難思議事能決定信，亦名入手。若不信者，名不入手。故《法集經》云「是經雖行閻浮提，於諸佛所護眾生中行，於能信深法者，常住如是眾生心、手中行。」解云：信能採 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五大段顯名受持分。於中二：先興二問、後還兩答。何故此中辨名持者？顯義實故、以性起是法體故、要妙故。答中先答名，依光統等總作十名：一名諸佛祕密藏經，以是諸佛內證法故。二名世間不能思議經，以凡小莫測故。三名如來所印經，以此深廣是如來所印之法故。四名大智光明經，佛智垂光令得明故。五明開發示現如來種性經，〈性起品〉名從此而立。又釋：令佛種性起用現前，名開示也。六名長養菩薩功德經，前依種性發心起行，今令此行隨修漸長。七名世間不能破壞經，明彼行體常在世間，非八法所壞。又釋：非四相所遷故也。八名隨順如來境界經，以彼行因能順果故。九名令眾生皆清淨經，令於佛果生淨信故，又利他令離雜染障故。十名分別說佛究竟經，上約義，此句約教，以所說佛果性起是究竟法故。又義：上十名皆以後釋前可知。二「佛子如是經典」下答奉持。於中有四：初辨定法器、二舉益勸信受、三信順成益、四明勸修成益。初中三，謂法、喻、合。初法中二：先總標器非器、二「何以」下釋成。前中，先標器乘。不思議乘，乘者運載義。但運載有二種：一次第運載，謂從微至著，階位漸次以至究竟，名可思議乘；二一運載即一切運載，謂十信滿心即攝諸位圓融無礙，名不思議乘。一向專求者，非直所乘之法相攝無礙，能乘之行亦不雜餘念。如下〈法界品〉云「一切菩薩無量劫修，善財一生皆得，皆由直心精進力故。」二不為餘人者，簡非器。但餘有三種：一凡夫、二二乘、三權教中初住菩薩。謂乘可思議菩薩。如此下文「億那由他劫行六波羅蜜，不聞不信」等。二「何以」下釋中一乘深廣普該群品。何故不為餘人說耶？釋：只為深廣普該，非狹機所受故也。不入眾生手者，手有七義：一約位，謂修學此經，必定超出眾生境故，名不入手，以此非是世法攝故。二約心，謂若不發起大菩提心，非此經器，云不入手。是故若不發心，終日執卷，未曾入手。三約行，謂此經是行菩薩道者之所要，若起惑造業，名眾生行。經非彼要，故不入手。是即若為名聞利養講讀此經，篇數縱多，未甞入手。四約智，謂諸世間執見之智，名眾生智。經超彼見，名不入手。是即若受持此經，執見不破，無與此經曾不相見。是故要須違眾生見、順此法者，方名入手。《十地》云若聞即迷悶者，論釋聞作聞解，不得不聞等。五約信，謂雖未能破見正入，於此情外難思議事能決定信，亦名入手。若不信者，名不入手。故《法集經》云「是經雖行閻浮提，於諸佛所護眾生中行，於能信深法者，常住如是眾生心、手中行。」解云：信能採

納，同手義故。〈賢首〉歎信云「為清淨手，受眾行。」斯之謂也。六約二乘人，亦不入其手。七約權教菩薩，亦不入手，以雖聞不信故。唯除菩薩者，既言不入一切眾生手，此言有濫，故今簡除，翻前七種簡取法器，則是乘不思議乘菩薩。喻中五句，合中亦五：一此經，合七寶也。二不入手，合無堪持也。三唯除真子從種姓中生者，合第一夫人所生太子。四種如來相等者，合具聖王相。五若無此等者，合若無太子七寶散滅，以無修行，教法不行，故名經滅。《般若論》云「法欲滅時者，修行滅故。」「何以故」下釋無真子經滅所由，可知。第二舉益勸信中二：先明聞信之益，有標、有釋。少作方便者，以依普門互相攝故、一得一切得故，如善財一生、龍女速疾等。二明聞信難得，謂若菩薩依於三乘漸次教中，縱經爾所劫修習六度道品等行，以根未熟故，不聞不信此一乘經。若不爾者，《瓔珞經》等十千劫中修信成滿，豈可無量億那由他劫修行六度猶不信此經？既非二乘，更是何等菩薩也。此同《法花》中「若不信此法，當於如來餘深法中示教利喜。」亦同上文「求大乘者猶為易，能信是法為甚難。」問：所許劫行猶未能信，今諸凡愚云何得信？答：宿有種性，聞便信受。若不爾者，多劫難入。今時有人多不信者，不足怪也。問：此等不信，是何位菩薩？答：文無正斷。准其劫數，十千已過、僧祇未滿，應是三賢位人。問：更至何位則能信此？答：極至此位，必定信入此一乘法，終無證地而不信此。問：何故二乘縱得羅漢亦未信入，三乘菩薩不至地上而能信耶？答：以三乘勝故、是近方便故，不同二乘也。是故若入此法，則於十信滿心具一切位，同時而得也。言假名菩薩者，但依權教修行，未得一乘實行也。不從種性生者，方便非是佛正因故、未順三世佛本性故。第三「佛子若菩薩」下明信受利益。於中十句：一成真子；二順佛境；三具因法；四住上境；五背下位；六長佛行；七因位滿，謂十地終極為菩薩彼岸；八入果法，謂於佛祕密自在神通難測量處能善達也；九得果位，謂唯佛無師也；十窮果際，故云深入也。於此十中，初三成三賢益、次四成十地益、後三成佛果益。信受此法成此等益應知。第四「佛子菩薩聞此」下明修行益。於中亦十句：一悲智心，謂平等是智，無量是悲也；二「遠離」下背向心，謂直心向理也；三「面對」下念慧行，謂念對面現慧照平等；四「分別」下達因行；五「具足」下成果智；六「遠離一切」下離染行；七「發清淨」下廣大行；八「深入」下其深行；九「平等觀」下觀果行；十「深入此等」下證 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 納，同手義故。〈賢首〉歎信云「為清淨手，受眾行。」斯之謂也。六約二乘人，亦不入其手。七約權教菩薩，亦不入手，以雖聞不信故。唯除菩薩者，既言不入一切眾生手，此言有濫，故今簡除，翻前七種簡取法器，則是乘不思議乘菩薩。喻中五句，合中亦五：一此經，合七寶也。二不入手，合無堪持也。三唯除真子從種姓中生者，合第一夫人所生太子。四種如來相等者，合具聖王相。五若無此等者，合若無太子七寶散滅，以無修行，教法不行，故名經滅。《般若論》云「法欲滅時者，修行滅故。」「何以故」下釋無真子經滅所由，可知。第二舉益勸信中二：先明聞信之益，有標、有釋。少作方便者，以依普門互相攝故、一得一切得故，如善財一生、龍女速疾等。二明聞信難得，謂若菩薩依於三乘漸次教中，縱經爾所劫修習六度道品等行，以根未熟故，不聞不信此一乘經。若不爾者，《瓔珞經》等十千劫中修信成滿，豈可無量億那由他劫修行六度猶不信此經？既非二乘，更是何等菩薩也。此同《法花》中「若不信此法，當於如來餘深法中示教利喜。」亦同上文「求大乘者猶為易，能信是法為甚難。」問：所許劫行猶未能信，今諸凡愚云何得信？答：宿有種性，聞便信受。若不爾者，多劫難入。今時有人多不信者，不足怪也。問：此等不信，是何位菩薩？答：文無正斷。准其劫數，十千已過、僧祇未滿，應是三賢位人。問：更至何位則能信此？答：極至此位，必定信入此一乘法，終無證地而不信此。問：何故二乘縱得羅漢亦未信入，三乘菩薩不至地上而能信耶？答：以三乘勝故、是近方便故，不同二乘也。是故若入此法，則於十信滿心具一切位，同時而得也。言假名菩薩者，但依權教修行，未得一乘實行也。不從種性生者，方便非是佛正因故、未順三世佛本性故。第三「佛子若菩薩」下明信受利益。於中十句：一成真子；二順佛境；三具因法；四住上境；五背下位；六長佛行；七因位滿，謂十地終極為菩薩彼岸；八入果法，謂於佛祕密自在神通難測量處能善達也；九得果位，謂唯佛無師也；十窮果際，故云深入也。於此十中，初三成三賢益、次四成十地益、後三成佛果益。信受此法成此等益應知。第四「佛子菩薩聞此」下明修行益。於中亦十句：一悲智心，謂平等是智，無量是悲也；二「遠離」下背向心，謂直心向理也；三「面對」下念慧行，謂念對面現慧照平等；四「分別」下達因行；五「具足」下成果智；六「遠離一切」下離染行；七「發清淨」下廣大行；八「深入」下其深行；九「平等觀」下觀果行；十「深入此等」下證

玄行。「佛子」下結益相，可知。頌中但頌前第十見聞等益，不頌名持等。八偈分四：初二頌法說、餘六頌三喻、各二可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄行。「佛子」下結益相，可知。頌中但頌前第十見聞等益，不頌名持等。八偈分四：初二頌法說、餘六頌三喻、各二可知。

第六表瑞證成分中二：先表瑞，亦二：先此土，謂動地雨供表法真實；後「如此」下結通十方，即顯一說一切說也。此亦通結前所說法，皆順根成益，故令菩薩皆大歡喜。二證成中亦二：先果、後因，各有一證一切證。就佛果證中亦二：初現身證，有三：初現身、二讚說、三引證。二「說此經時」下舉益證，於中五：初菩薩位滿益。一切明，是智也。二眾生發心益。同號勝境者，以緣性起勝法為境發心，因立此名。三「是故」下明佛護持意。四「如此」下結通普遍，謂乃至法界虛空等世界，一一各有所許菩薩、所許眾生，各得斯益。五出遍所因，略出八因，是減數十也。初二能說所說為一對；次二能感所感為一對，謂善力是能感也；次二能化所化為一對，謂緣根熟，化不失，即時緣會故也。後二能成所成為一對，謂普賢行是能成因也。第二菩薩證成中，何故此品有因果二證者？顯性起玄妙故、為因果本故、佛果所得故、菩薩所學故。此經上下證有四句，或唯佛證，如〈發心品〉，以初心成佛，事恐難信故。二或唯菩薩證，如前諸會，以諸位所行菩薩得故。若爾，何須證耶？釋：以一一行位攝於一切，事越常規，是故須證。三或俱，如此品，所由如前。四或俱非，如第一會等，以彼文未盡故。就此文中二：先一證、後一切證。初中有五：一菩薩來此充滿法界；二「示現」下十門辨其德用；三「時彼」下歎此所說；四「佛子」下述已顯同，謂名同、處同、主同、行同、說同、句同、字同、義同、理同。五顯已來意，為作證故。佛力、法力，略出二因也。下結通一切證，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六表瑞證成分中二：先表瑞，亦二：先此土，謂動地雨供表法真實；後「如此」下結通十方，即顯一說一切說也。此亦通結前所說法，皆順根成益，故令菩薩皆大歡喜。二證成中亦二：先果、後因，各有一證一切證。就佛果證中亦二：初現身證，有三：初現身、二讚說、三引證。二「說此經時」下舉益證，於中五：初菩薩位滿益。一切明，是智也。二眾生發心益。同號勝境者，以緣性起勝法為境發心，因立此名。三「是故」下明佛護持意。四「如此」下結通普遍，謂乃至法界虛空等世界，一一各有所許菩薩、所許眾生，各得斯益。五出遍所因，略出八因，是減數十也。初二能說所說為一對；次二能感所感為一對，謂善力是能感也；次二能化所化為一對，謂緣根熟，化不失，即時緣會故也。後二能成所成為一對，謂普賢行是能成因也。第二菩薩證成中，何故此品有因果二證者？顯性起玄妙故、為因果本故、佛果所得故、菩薩所學故。此經上下證有四句，或唯佛證，如〈發心品〉，以初心成佛，事恐難信故。二或唯菩薩證，如前諸會，以諸位所行菩薩得故。若爾，何須證耶？釋：以一一行位攝於一切，事越常規，是故須證。三或俱，如此品，所由如前。四或俱非，如第一會等，以彼文未盡故。就此文中二：先一證、後一切證。初中有五：一菩薩來此充滿法界；二「示現」下十門辨其德用；三「時彼」下歎此所說；四「佛子」下述已顯同，謂名同、處同、主同、行同、說同、句同、字同、義同、理同。五顯已來意，為作證故。佛力、法力，略出二因也。下結通一切證，可知。

第七重頌分中二：先序意、後正頌。序中，先觀眾、後顯意。顯意中有十一句，欲重顯前十門性起。初性起正法，是前初門。二無量功德，明身業。三正法不壞，明音聲善說。四智慧同。五具佛法，超辨如來行。六群生心，是境界；上云心境界，是如來境界。七化不失時，是應時，示得大菩提也。八分別一切等，是轉法輪也。九變化，是示現涅槃。十身無異，是法身常住。上二顯涅槃。十一出生一切等，是見聞敬養，廣生勝善。下正頌中七偈：初二頌前說分、次三頌前顯名受持分、後二歎勝勸持。就初中，所成就威儀者，明佛動止所作，非言能說、非譬能況，此顯佛果性起當相難明故也。若爾，何故上文十門性起，竝是如來所成威儀，廣以言喻而辨說耶？釋：為益眾生令得解故，方便影響，以少分喻說，巧顯真實令其懸會，非謂彼法即如此喻，故云以非喻等。此約緣方便以顯性起。次三頌頌顯名受持分中，初一明現在具德方堪得聞，謂精進頌前一向專求等，智慧頌前乘不思議乘等，微密及如來藏頌前經名。次一頌明具宿因力，聞便生喜頌前種如來善根等。次一明天佛讚護顯聞益相。後二歎勝勸持中，初一約人歎法，上二句顯此經是佛勝人之內藏。次句顯佛以此內藏被大菩薩令其歡喜故。上結通云「令諸菩薩皆大歡喜」，此之謂也。後偈中，上二句約用歎勝，明諸菩薩緣此勝法出生普賢無流聖道；下二句結勸奉持。釋性起品竟。總第六會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七重頌分中二：先序意、後正頌。序中，先觀眾、後顯意。顯意中有十一句，欲重顯前十門性起。初性起正法，是前初門。二無量功德，明身業。三正法不壞，明音聲善說。四智慧同。五具佛法，超辨如來行。六群生心，是境界；上云心境界，是如來境界。七化不失時，是應時，示得大菩提也。八分別一切等，是轉法輪也。九變化，是示現涅槃。十身無異，是法身常住。上二顯涅槃。十一出生一切等，是見聞敬養，廣生勝善。下正頌中七偈：初二頌前說分、次三頌前顯名受持分、後二歎勝勸持。就初中，所成就威儀者，明佛動止所作，非言能說、非譬能況，此顯佛果性起當相難明故也。若爾，何故上文十門性起，竝是如來所成威儀，廣以言喻而辨說耶？釋：為益眾生令得解故，方便影響，以少分喻說，巧顯真實令其懸會，非謂彼法即如此喻，故云以非喻等。此約緣方便以顯性起。次三頌頌顯名受持分中，初一明現在具德方堪得聞，謂精進頌前一向專求等，智慧頌前乘不思議乘等，微密及如來藏頌前經名。次一頌明具宿因力，聞便生喜頌前種如來善根等。次一明天佛讚護顯聞益相。後二歎勝勸持中，初一約人歎法，上二句顯此經是佛勝人之內藏。次句顯佛以此內藏被大菩薩令其歡喜故。上結通云「令諸菩薩皆大歡喜」，此之謂也。後偈中，上二句約用歎勝，明諸菩薩緣此勝法出生普賢無流聖道；下二句結勸奉持。釋性起品竟。總第六會了。

花嚴經探玄記卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花嚴經探玄記卷第十六