華嚴經探玄記
唐 法藏述20卷CBETA T1733大于一万字 90 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
花嚴經探玄記卷第十六(此盡性起品)
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魏國西寺沙門法藏述
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佛小相光明功德品第三十
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初釋名，佛者標人表德，小相者形大辨體，光明者依體起用，功德者用所成益。此則依人顯德，體用為名。
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二來意者，前品大相各有光明皆照法界，而未顯所照利益之相，故今此品正明益事。為大相難明故辨小相，小相復多但論一相，一相有多時之益且說一時，此一時益復難明，故佛自說也。以此而論，前大相業用無邊無邊，極難知耳。又依前大相流出形好，故次來也。
二來意者，前品大相各有光明皆照法界，而未顯所照利益之相，故今此品正明益事。為大相難明故辨小相，小相復多但論一相，一相有多時之益且說一時，此一時益復難明，故佛自說也。以此而論，前大相業用無邊無邊，極難知耳。又依前大相流出形好，故次來也。
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三宗趣者，宗明如來相德利用。略作二門：一定分齊者，既三十二相有八十隨好以嚴，則知十蓮花藏微塵數相一一各有塵數等好。又此大相既一一深廣，與三十二中諸相不同，則知隨好亦甚深廣大不可量也。二辨業用者，如八十隨好但嚴形佛生淨信。今此明小相，佛為菩薩時相輪隨好最下位處用，謂放一光照十世界塵數剎，地獄眾生皆得生天，成就十地十眼耳等。即此天子毛孔香普熏眾生，亦得十地白淨輪王。又此輪王放光，復令無量眾生復得十地十眼等。如是展轉盡於未來，傍無邊際，皆不可說。菩薩小相既爾，如來大相之海利用自在，不可說不可說也。
三宗趣者，宗明如來相德利用。略作二門：一定分齊者，既三十二相有八十隨好以嚴，則知十蓮花藏微塵數相一一各有塵數等好。又此大相既一一深廣，與三十二中諸相不同，則知隨好亦甚深廣大不可量也。二辨業用者，如八十隨好但嚴形佛生淨信。今此明小相，佛為菩薩時相輪隨好最下位處用，謂放一光照十世界塵數剎，地獄眾生皆得生天，成就十地十眼耳等。即此天子毛孔香普熏眾生，亦得十地白淨輪王。又此輪王放光，復令無量眾生復得十地十眼等。如是展轉盡於未來，傍無邊際，皆不可說。菩薩小相既爾，如來大相之海利用自在，不可說不可說也。
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四釋文中二：先略、後廣。前中亦二：先明果用攝益、後「又菩薩」下明因用攝益。前中，何故佛自說者？古人釋云：前〈僧祇品〉明因究竟，此品明果究竟，故但佛說。又釋：明相極至小、用極廣大，此事難明，故佛自說。告寶手者，能採取故。海王隨形好者，是足下相輪處大相邊隨好之小相也，以餘大相業用難明，故說最下相輪之用。又以相輪大相猶難明故說隨好，隨好猶多故說海王一好。此是果用猶亦難明，故說在兜率為菩薩時之攝益。就此因用二：初令離苦生天成安樂行、二「生天上已」以下令不著天樂成饒益行。亦是前身光益、後是空聲益。前中，令淨十眼等者，以彼眾生宿有見聞普賢法種，復遇舍那法界光觸，故得十眼普賢之益。二天上益中，初示聲名不可樂者，不令著樂故。下正說法，有四因緣得生天上：初不放逸者，厭惡對治；二宿植勝善；三曾遇善友；四今佛加持，由此生天。示此因果，不應放逸。
四釋文中二：先略、後廣。前中亦二：先明果用攝益、後「又菩薩」下明因用攝益。前中，何故佛自說者？古人釋云：前〈僧祇品〉明因究竟，此品明果究竟，故但佛說。又釋：明相極至小、用極廣大，此事難明，故佛自說。告寶手者，能採取故。海王隨形好者，是足下相輪處大相邊隨好之小相也，以餘大相業用難明，故說最下相輪之用。又以相輪大相猶難明故說隨好，隨好猶多故說海王一好。此是果用猶亦難明，故說在兜率為菩薩時之攝益。就此因用二：初令離苦生天成安樂行、二「生天上已」以下令不著天樂成饒益行。亦是前身光益、後是空聲益。前中，令淨十眼等者，以彼眾生宿有見聞普賢法種，復遇舍那法界光觸，故得十眼普賢之益。二天上益中，初示聲名不可樂者，不令著樂故。下正說法，有四因緣得生天上：初不放逸者，厭惡對治；二宿植勝善；三曾遇善友；四今佛加持，由此生天。示此因果，不應放逸。
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第二廣辨中亦二：先廣前光救惡道、後廣前聲益天處。前中亦二：先明放光、後明照益。前中普照王光，是相輪大相中光。於彼者，於彼大相處，有此海王隨好小相。一名清淨者，簡去多光，今但說一。「普照」下明照益中，隨眾生境界者，所住差別，亦是所觀不同。隨善根者，隨其宿種何乘善根。隨意者，意樂差別，亦是欲願不同，皆稱根成益。越於餘益，故云乃至阿毘等。以此下文但說彼照地獄生兜率天一益，故越餘也。第二廣天上饒益中有六：初因勸釋疑、二「汝等應當」下正勸報恩、三「時諸天子聞是音聲」下依勸興供、四「是故諸天子」下教發心悔過、五「說是法時」下聞教獲益、六「爾時諸天子於一一毛孔」下明得益傳通成無盡行。初中三：先勸、次疑、後釋。初中，善哉者，歎其所得，明有重恩。次顯舍那所住，勸不忘恩，故令敬念。二「爾時諸天子」下正生疑怪。何由者，由何也，謂從何因由出此音聲。三「爾時音聲」下釋疑顯法，於中亦三：初總、次別、後結。總釋云此聲是善根功德所成，亦無來處。二「諸天子如我」下別釋中有六門：一空聲無我喻，喻佛離二我。復疑云：若實無我，誰來成佛？二釋天聲無從來喻，喻佛勝果無來處。復疑云：佛果證理可無來，凡愚苦報應有體。三「猶如汝等」下苦報無本喻，喻善起天聲，亦無方處。復疑云：勝報劣報可俱無體，佛果大用豈不有耶？四「如普照王」下明果用無作喻，喻天聲是定慧所起，無作成益。復疑云：若爾，何故現有所益天報？五「譬如須彌」下明天樂無來喻，喻天聲應無方面。復疑云：少益可無來，多用應有倦。六「諸天子譬如」下明天聲廣益無疲喻，以此天聲則稱性故、常無所有故、所益眾生亦如是故，是故無疲。於不可化眾生不生厭惡，於難受化眾生不生疲倦，於易心化眾生不生放逸，於已化竟眾生不生憍慢。此上六種是喻況，亦即是法說。末後結辨。舍那者，以是初門總勸故。離垢三昧有二位：一約因終，如第十法雲地菩薩所得，離自二障微細垢故。二約果初，如此文是。將現成佛在此天上，住此三昧能利眾生令離垢故。二乘不能知者，結用深廣故也。
第二廣辨中亦二：先廣前光救惡道、後廣前聲益天處。前中亦二：先明放光、後明照益。前中普照王光，是相輪大相中光。於彼者，於彼大相處，有此海王隨好小相。一名清淨者，簡去多光，今但說一。「普照」下明照益中，隨眾生境界者，所住差別，亦是所觀不同。隨善根者，隨其宿種何乘善根。隨意者，意樂差別，亦是欲願不同，皆稱根成益。越於餘益，故云乃至阿毘等。以此下文但說彼照地獄生兜率天一益，故越餘也。第二廣天上饒益中有六：初因勸釋疑、二「汝等應當」下正勸報恩、三「時諸天子聞是音聲」下依勸興供、四「是故諸天子」下教發心悔過、五「說是法時」下聞教獲益、六「爾時諸天子於一一毛孔」下明得益傳通成無盡行。初中三：先勸、次疑、後釋。初中，善哉者，歎其所得，明有重恩。次顯舍那所住，勸不忘恩，故令敬念。二「爾時諸天子」下正生疑怪。何由者，由何也，謂從何因由出此音聲。三「爾時音聲」下釋疑顯法，於中亦三：初總、次別、後結。總釋云此聲是善根功德所成，亦無來處。二「諸天子如我」下別釋中有六門：一空聲無我喻，喻佛離二我。復疑云：若實無我，誰來成佛？二釋天聲無從來喻，喻佛勝果無來處。復疑云：佛果證理可無來，凡愚苦報應有體。三「猶如汝等」下苦報無本喻，喻善起天聲，亦無方處。復疑云：勝報劣報可俱無體，佛果大用豈不有耶？四「如普照王」下明果用無作喻，喻天聲是定慧所起，無作成益。復疑云：若爾，何故現有所益天報？五「譬如須彌」下明天樂無來喻，喻天聲應無方面。復疑云：少益可無來，多用應有倦。六「諸天子譬如」下明天聲廣益無疲喻，以此天聲則稱性故、常無所有故、所益眾生亦如是故，是故無疲。於不可化眾生不生厭惡，於難受化眾生不生疲倦，於易心化眾生不生放逸，於已化竟眾生不生憍慢。此上六種是喻況，亦即是法說。末後結辨。舍那者，以是初門總勸故。離垢三昧有二位：一約因終，如第十法雲地菩薩所得，離自二障微細垢故。二約果初，如此文是。將現成佛在此天上，住此三昧能利眾生令離垢故。二乘不能知者，結用深廣故也。
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第二大段從「汝等應當」下明依前正勸。於中分四：初明報恩大益，勸其修行。於中有法、喻、合、結四文可知。二「諸天子其有眾生」下明背有損，勸其捨離。三「諸天子汝昔」下明昔受重恩，今應長善。四「譬如」下示以正法勸令修學，亦是示天樂空令究竟不著。於中，初舉無我有用喻，喻天報依正似有實無義。五欲具等依報、五蘊等明正報，以緣起無作，即有常空，故不生滅也。「若如是」下結成破執之定。
第二大段從「汝等應當」下明依前正勸。於中分四：初明報恩大益，勸其修行。於中有法、喻、合、結四文可知。二「諸天子其有眾生」下明背有損，勸其捨離。三「諸天子汝昔」下明昔受重恩，今應長善。四「譬如」下示以正法勸令修學，亦是示天樂空令究竟不著。於中，初舉無我有用喻，喻天報依正似有實無義。五欲具等依報、五蘊等明正報，以緣起無作，即有常空，故不生滅也。「若如是」下結成破執之定。
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第三大段「時諸天子聞是音聲」下明依勸興供中二：先隨相事供養，亦二：初興供天宮，不見菩薩，遂生無見；後觀見閻浮，將欲往供，復生有見。二「時天妙音」下示平等慧，於中有四，謂法、喻、合、結。不命終者，令離無見。不生彼間者，令離有見。以體實普遍，非眼所見；而能起用，化不失時。捨離等，結離執也。
第三大段「時諸天子聞是音聲」下明依勸興供中二：先隨相事供養，亦二：初興供天宮，不見菩薩，遂生無見；後觀見閻浮，將欲往供，復生有見。二「時天妙音」下示平等慧，於中有四，謂法、喻、合、結。不命終者，令離無見。不生彼間者，令離有見。以體實普遍，非眼所見；而能起用，化不失時。捨離等，結離執也。
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第四大段「是故諸天子」下正教發心悔過法。於中二：初舉法總教、二問答別示。初中，先教發心者，以是眾行本故、佛正因故、正法器故；次教住三業淨戒，威儀是身語戒、意淨是意業戒；次教懺四障。業報約因果分二；煩惱及見，約利鈍分二。以增上耶見能斷善根，故別分出也。後以法界等，教懺悔方便。此是普賢廣大懺悔、甚深懺悔，故稱法界也。二「時諸天子」下問答別示中，先問、後答。問意云：既以如是三業，為憶念四障對佛懺耶？為若為耶？答意：但觀罪空，非直障滅，亦乃即此成於大行，故以此門教令懺也。答中，先顯答起所由，謂外緣、內因二力。次正答中有十：初推障無體，但由倒起。經云「一切業障海，皆從妄想生。」此之謂也。二天聲隨說無我喻，喻業所作雖有因果而求不得。經云「若欲求除滅，端坐觀實相。」此之謂也。前中總說因果名隨業報行，別隨三學故云隨戒等。喜是慧也。三少福不聞受化者，聞喻喻業不作不受、作已定受。四聲非生滅喻，喻業感報故不滅，緣成故不生。又釋：業性即不生滅，而不失業報。五天聲無盡喻，喻業若不懺滅，受報無盡。又釋：業即空，無可盡也。六天聲不墮邊見喻，喻業性離斷常。七天聲隨應喻，喻業作善惡即有苦樂報應。八鏡舍萬像喻，喻業影現本識，而實無來去。九幻師眩目喻，喻業體本性空，似有誑凡夫。十「若如是知」下結成真懺悔。
第四大段「是故諸天子」下正教發心悔過法。於中二：初舉法總教、二問答別示。初中，先教發心者，以是眾行本故、佛正因故、正法器故；次教住三業淨戒，威儀是身語戒、意淨是意業戒；次教懺四障。業報約因果分二；煩惱及見，約利鈍分二。以增上耶見能斷善根，故別分出也。後以法界等，教懺悔方便。此是普賢廣大懺悔、甚深懺悔，故稱法界也。二「時諸天子」下問答別示中，先問、後答。問意云：既以如是三業，為憶念四障對佛懺耶？為若為耶？答意：但觀罪空，非直障滅，亦乃即此成於大行，故以此門教令懺也。答中，先顯答起所由，謂外緣、內因二力。次正答中有十：初推障無體，但由倒起。經云「一切業障海，皆從妄想生。」此之謂也。二天聲隨說無我喻，喻業所作雖有因果而求不得。經云「若欲求除滅，端坐觀實相。」此之謂也。前中總說因果名隨業報行，別隨三學故云隨戒等。喜是慧也。三少福不聞受化者，聞喻喻業不作不受、作已定受。四聲非生滅喻，喻業感報故不滅，緣成故不生。又釋：業性即不生滅，而不失業報。五天聲無盡喻，喻業若不懺滅，受報無盡。又釋：業即空，無可盡也。六天聲不墮邊見喻，喻業性離斷常。七天聲隨應喻，喻業作善惡即有苦樂報應。八鏡舍萬像喻，喻業影現本識，而實無來去。九幻師眩目喻，喻業體本性空，似有誑凡夫。十「若如是知」下結成真懺悔。
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第五大段「說是法時」下明聞法獲益。於中有四：一餘兜率天子得忍益，或當初地、或是八地；二六欲天子發心益、三天女益，此二地前益；四「爾時」下益當機天子。以是普賢五位相攝大善巧法，是故創得出地獄已聞此普法即得十地，明與三乘漸次教不同也。於中，初得位益、二成行益、三勝報益、四滅障益、五見佛益、六結益分齊。謂雖得十地因滿，簡不同果，故云猶未能見等也。
第五大段「說是法時」下明聞法獲益。於中有四：一餘兜率天子得忍益，或當初地、或是八地；二六欲天子發心益、三天女益，此二地前益；四「爾時」下益當機天子。以是普賢五位相攝大善巧法，是故創得出地獄已聞此普法即得十地，明與三乘漸次教不同也。於中，初得位益、二成行益、三勝報益、四滅障益、五見佛益、六結益分齊。謂雖得十地因滿，簡不同果，故云猶未能見等也。
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第六大段「爾時諸天子於一一毛孔」下明展轉通成無盡行。於中有二：先於毛孔出法界供具供養於佛；二顯供具所成利益，於中有三：先花益，廣見諸佛故；二香益，廣滅惑障故；三蓋益，廣成大行故。就香益中，一法、二喻、三合、四結。又釋此四中，初二聞香得樂、次一滅障、後一成善。前中，身心快樂者，定香熏故也。滅障中，於五塵內外各五百煩惱者，《四分律》中雖有五百結總數，亦無別列名。既不見經論，古來諸德皆作解釋。有一師釋云：眾生煩惱根本有十使，然一惑力復各有十，即為一百。計應分為九品，但上品重故開為三品、中下輕故各為一品，合為五品，即為五百。於內外境起合為一千。此是根本使。然以自五塵為內、以他五塵為外，一一各千，即為五千。別迷四諦，即成二萬。并本一千，即有二萬一千。依三毒等分，故有八萬四千。又有釋云：以十惡為本，展轉相成，一一各十故成一百。迷自五塵為五百、迷他五塵為五百，合為一千。正迷十諦法門，謂四諦、三諦、二諦、一實諦，或迷說誠諦等十諦，或迷十善，故成一萬。然迷十諦空有不同，分成二萬。或迷十善二諦亦是二萬。并本一千，總二萬一千。依三毒等分，故有八萬四千諸塵勞門也。若依《賢劫經》別有八萬四千，如上九地釋。此諸煩惱皆悉除滅者，現種使習一切皆盡，以普滅非別故。何位滅者，通五位故。云何滅者，如虛空故、本來盡故。三見蓋利益中三：初明見此法門之蓋故，得一恒沙輪王善根。皆如白淨寶網等，此是世界性中萬子已去輪王，如愛見善慧王等，非是金輪千子王四洲等。謂一恒沙箇白淨寶網輪王善根，暫見此蓋，頓得成就。二「菩薩摩訶薩」下明得此王位所化利益。於中，初所化廣多，有法、喻、合。二「放曼陀羅」下明所益殊勝，亦有法、喻、合。遇光得十地者，此中有三重益：初明佛光普照諸天子，令得十地。二此天子毛孔所出香花蓋等，復益眾生令得輪王，亦是十地。三輪王放光照餘眾生，亦令得十地。此之三位皆悉齊等、同時頓成，各塵數多類。以此却推，總是如來一小相中一光明力。一光既爾，餘光亦然。一小相既爾，餘小相亦然。小相既爾，其餘大相海等即不可說不可說也。文意如此，思之。言此等眾生悉先修善者，明宿有見聞一乘修普賢善根，故喻中如在欲界已得初禪，身雖未轉得彼天樂。如是眾生遇此光明頓得十地，身猶未轉，令本身肉眼而得普見，是法力故也。是即三祇可以念屆者，明一攝一切也。塵劫不窮一位者，明一切攝一也。如是遲速無礙自在，是此圓教，非餘宗也。三「如是成就清淨」下釋顯所得
第六大段「爾時諸天子於一一毛孔」下明展轉通成無盡行。於中有二：先於毛孔出法界供具供養於佛；二顯供具所成利益，於中有三：先花益，廣見諸佛故；二香益，廣滅惑障故；三蓋益，廣成大行故。就香益中，一法、二喻、三合、四結。又釋此四中，初二聞香得樂、次一滅障、後一成善。前中，身心快樂者，定香熏故也。滅障中，於五塵內外各五百煩惱者，《四分律》中雖有五百結總數，亦無別列名。既不見經論，古來諸德皆作解釋。有一師釋云：眾生煩惱根本有十使，然一惑力復各有十，即為一百。計應分為九品，但上品重故開為三品、中下輕故各為一品，合為五品，即為五百。於內外境起合為一千。此是根本使。然以自五塵為內、以他五塵為外，一一各千，即為五千。別迷四諦，即成二萬。并本一千，即有二萬一千。依三毒等分，故有八萬四千。又有釋云：以十惡為本，展轉相成，一一各十故成一百。迷自五塵為五百、迷他五塵為五百，合為一千。正迷十諦法門，謂四諦、三諦、二諦、一實諦，或迷說誠諦等十諦，或迷十善，故成一萬。然迷十諦空有不同，分成二萬。或迷十善二諦亦是二萬。并本一千，總二萬一千。依三毒等分，故有八萬四千諸塵勞門也。若依《賢劫經》別有八萬四千，如上九地釋。此諸煩惱皆悉除滅者，現種使習一切皆盡，以普滅非別故。何位滅者，通五位故。云何滅者，如虛空故、本來盡故。三見蓋利益中三：初明見此法門之蓋故，得一恒沙輪王善根。皆如白淨寶網等，此是世界性中萬子已去輪王，如愛見善慧王等，非是金輪千子王四洲等。謂一恒沙箇白淨寶網輪王善根，暫見此蓋，頓得成就。二「菩薩摩訶薩」下明得此王位所化利益。於中，初所化廣多，有法、喻、合。二「放曼陀羅」下明所益殊勝，亦有法、喻、合。遇光得十地者，此中有三重益：初明佛光普照諸天子，令得十地。二此天子毛孔所出香花蓋等，復益眾生令得輪王，亦是十地。三輪王放光照餘眾生，亦令得十地。此之三位皆悉齊等、同時頓成，各塵數多類。以此却推，總是如來一小相中一光明力。一光既爾，餘光亦然。一小相既爾，餘小相亦然。小相既爾，其餘大相海等即不可說不可說也。文意如此，思之。言此等眾生悉先修善者，明宿有見聞一乘修普賢善根，故喻中如在欲界已得初禪，身雖未轉得彼天樂。如是眾生遇此光明頓得十地，身猶未轉，令本身肉眼而得普見，是法力故也。是即三祇可以念屆者，明一攝一切也。塵劫不窮一位者，明一切攝一也。如是遲速無礙自在，是此圓教，非餘宗也。三「如是成就清淨」下釋顯所得
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利益之相。既言即此身上得十眼等，未知分齊故，今於十眼中肉眼最麁，釋其分齊，餘眼深妙可以類知。於中二：先明見世界廣大、後「亦於念念」下見佛廣多。前中四：初明一重廣大，於中並取下塵點盡處已來剎并本塵，總合為一廣大之剎；二問答辨難；三「佛告寶手」下重積數顯，謂以如上一廣大剎，復數至此千億等，復末為塵，此一一塵各與一切佛剎之塵數等，菩薩取此諸塵，經八十反種，一一生得一切佛剎微塵等果；四「菩薩」下結肉眼見，謂如此數量、如此廣大，是此肉眼所知所見分齊境界，明知此眼深廣無邊。《智論》云「五眼中肉眼，但見三千大千世界內事。若見大千界外，即何用天眼為？」解云：彼約三乘漸次教說，故不同也。二「亦於念念」下明見佛身。如錠光珠照矚廣大，復明淨故。下辨珠分齊，亦非餘位所見故，結屬輪王。如是廣大肉眼是第三重益者，通釋向上輪及天子皆有十眼等，准釋可知。小相光明品竟。
利益之相。既言即此身上得十眼等，未知分齊故，今於十眼中肉眼最麁，釋其分齊，餘眼深妙可以類知。於中二：先明見世界廣大、後「亦於念念」下見佛廣多。前中四：初明一重廣大，於中並取下塵點盡處已來剎并本塵，總合為一廣大之剎；二問答辨難；三「佛告寶手」下重積數顯，謂以如上一廣大剎，復數至此千億等，復末為塵，此一一塵各與一切佛剎之塵數等，菩薩取此諸塵，經八十反種，一一生得一切佛剎微塵等果；四「菩薩」下結肉眼見，謂如此數量、如此廣大，是此肉眼所知所見分齊境界，明知此眼深廣無邊。《智論》云「五眼中肉眼，但見三千大千世界內事。若見大千界外，即何用天眼為？」解云：彼約三乘漸次教說，故不同也。二「亦於念念」下明見佛身。如錠光珠照矚廣大，復明淨故。下辨珠分齊，亦非餘位所見故，結屬輪王。如是廣大肉眼是第三重益者，通釋向上輪及天子皆有十眼等，准釋可知。小相光明品竟。
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普賢菩薩行品第三十一
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初釋名者，先辨義名。就第二修因契果生解分中有二：上來明修生因果竟，自下二品明修顯因果。亦是上明差別因果，下顯平等因果。若就五周因果中，此是第三明自體因果。二品名者，德周法界曰普，用順成善稱賢，攝德表人名為菩薩，對緣造修目之為行。普賢之行，普賢則行可知。
初釋名者，先辨義名。就第二修因契果生解分中有二：上來明修生因果竟，自下二品明修顯因果。亦是上明差別因果，下顯平等因果。若就五周因果中，此是第三明自體因果。二品名者，德周法界曰普，用順成善稱賢，攝德表人名為菩薩，對緣造修目之為行。普賢之行，普賢則行可知。
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二來意，亦二：先分來，謂會前差別因果令歸平等。即會前從第二會至〈菩薩住處品〉來差別因，歸此普賢圓因故；〈性起品〉會〈不思議品〉來三品差別果，歸平等性故，是故來也。又釋：上來差別明三乘因果，此下明一乘因果，明與上三乘為所依故也。又推前差別，至此本位故來也。又前明修生，此明修顯故也。二品來者。前品明前位修果，此品辨後位了因。義次第故，是故來也。
二來意，亦二：先分來，謂會前差別因果令歸平等。即會前從第二會至〈菩薩住處品〉來差別因，歸此普賢圓因故；〈性起品〉會〈不思議品〉來三品差別果，歸平等性故，是故來也。又釋：上來差別明三乘因果，此下明一乘因果，明與上三乘為所依故也。又推前差別，至此本位故來也。又前明修生，此明修顯故也。二品來者。前品明前位修果，此品辨後位了因。義次第故，是故來也。
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三宗趣者，有二：先宗、後趣。宗明普賢行，略有十種：一達時劫、二知世界、三識根器、四了因果、五洞理性、六鑒事相、七常在定、八恒起悲、九現神通、十常寂滅。此上十種各有十門。如時劫中，一陀羅尼門，一念中有多劫等；二相即門，三世即一念等；三微細門，多在一中現等；四帝網門，重重顯現等；五不思解脫門，隨智自在現脩短等；六一身普遍門，身遍即入三世劫等；七一身普攝門，三世劫海在一毛孔等；八現因門，遍前後際常行菩薩大行願等；九現果門，普於三世現成正覺等；十現法門，普於劫海雲雨說法等。前五意業自在，後五身語自在。如約時劫有此十門，餘九亦各十，准之即略辨百門普賢行，餘義具如文顯。第二趣者，明此普行意在對顯性起果用。問：此與性起何別？答：有三別，一此約因、彼就果；二此是能發、彼為所發；三此通修生、彼唯性起。餘如〈性起品〉說。
三宗趣者，有二：先宗、後趣。宗明普賢行，略有十種：一達時劫、二知世界、三識根器、四了因果、五洞理性、六鑒事相、七常在定、八恒起悲、九現神通、十常寂滅。此上十種各有十門。如時劫中，一陀羅尼門，一念中有多劫等；二相即門，三世即一念等；三微細門，多在一中現等；四帝網門，重重顯現等；五不思解脫門，隨智自在現脩短等；六一身普遍門，身遍即入三世劫等；七一身普攝門，三世劫海在一毛孔等；八現因門，遍前後際常行菩薩大行願等；九現果門，普於三世現成正覺等；十現法門，普於劫海雲雨說法等。前五意業自在，後五身語自在。如約時劫有此十門，餘九亦各十，准之即略辨百門普賢行，餘義具如文顯。第二趣者，明此普行意在對顯性起果用。問：此與性起何別？答：有三別，一此約因、彼就果；二此是能發、彼為所發；三此通修生、彼唯性起。餘如〈性起品〉說。
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四釋文者，就後二品中，先此品明普賢圓因、後品顯性起滿果。就此品中分二，謂長行與頌。就長行中亦二，謂正說及瑞證。就正說中亦二：初序說所因、後正顯所說。又釋：亦可為三，初舉略顯廣，釋成普義。二從「菩薩起一瞋」下舉惡顯善，亦是舉剛顯柔，釋成賢義。三從「佛子是故」下辨六十行門，釋成行義，是故名普賢行也。就初中二：先總標小說、二「何以」下釋小所因。前中，如向說等者，釋有二義：一約近，如前〈小相品〉所說，令諸天子成普賢行，是微小說。以隨所化愚癡眾生惑業障重墮惡道者，顯小相用故爾也。若約障輕智慧眾生，辨大相業用，即廣大不可說不可說也。二約遠，即五周因果中，如前第二周是微小說，以前五位漸次因、三德差別果，雖諸門內亦有普賢圓融之義不同三乘，然其門相階降同彼三乘，逐機就病不盡法源，名微小說。此下二品明普賢因果，逐於法性，不就染機以分階降，名廣大說。文意如此。就釋中，先徵、後釋。釋中，先總釋。一切如來者，謂如此隨病就機小說，三世諸佛皆悉同爾故也。二別釋中，所隨眾生惑染雖多，略顯十種：一無明、二諸纏、三計我所、四著我見、五四倒、六耶見、七橫計、八欲縛，上備苦因；九具足苦果、十遠離出道。三「為如是」下結。既為如此具縛眾生，如來出世說法，豈能具盡法性？第二明普賢行中，先明所治廣大有百千障、後顯能治廣大有六十行。前中三，謂標、釋、結。標中，雖諸煩惱皆悉遍障一切聖道，然瞋一種親障菩薩大悲攝物，是故偏舉於瞋，以例餘惑。又釋：以瞋障最重，故偏說之。《決定毘尼經》中，菩薩寧起百千貪心，不起一瞋以違害大悲，莫過此故。《菩薩善戒經》亦同此說。釋中，言百千等，是總舉。「何等」下，別辨百門，於中寄位分五：初障十信行、二「不樂佛法」下明障十住行、三「菩薩清淨諸根」下障十行、四「誹謗佛法」下障十迴向大願行、五「不樂菩薩共住」下障十地真證行。菩薩萬行不過五位，起一瞋心一切頓障。又以所障法界如帝網重重，令能障同所亦皆無盡，故起一瞋成百千障，理實無盡。結中有結、有釋，可知。第二辨釋普賢能治行中，先正顯、後結勸。初中有六位，皆依前起後。初中，佛子是故者，是前一瞋成於百千邪法障故，勸令修習十種正法，用以翻之。然此十法，非直翻前耶瞋，亦乃疾得菩提故也。正辨中十句，攝為五對：初二約人，一不捨下、二不慢上；次二約法，一不謗教、二不迷事；次二約心行，一樂行、二堅心；次二約因果，一果智、二因辯；後二約悲願，一悲、二願。第二清淨中，初依
四釋文者，就後二品中，先此品明普賢圓因、後品顯性起滿果。就此品中分二，謂長行與頌。就長行中亦二，謂正說及瑞證。就正說中亦二：初序說所因、後正顯所說。又釋：亦可為三，初舉略顯廣，釋成普義。二從「菩薩起一瞋」下舉惡顯善，亦是舉剛顯柔，釋成賢義。三從「佛子是故」下辨六十行門，釋成行義，是故名普賢行也。就初中二：先總標小說、二「何以」下釋小所因。前中，如向說等者，釋有二義：一約近，如前〈小相品〉所說，令諸天子成普賢行，是微小說。以隨所化愚癡眾生惑業障重墮惡道者，顯小相用故爾也。若約障輕智慧眾生，辨大相業用，即廣大不可說不可說也。二約遠，即五周因果中，如前第二周是微小說，以前五位漸次因、三德差別果，雖諸門內亦有普賢圓融之義不同三乘，然其門相階降同彼三乘，逐機就病不盡法源，名微小說。此下二品明普賢因果，逐於法性，不就染機以分階降，名廣大說。文意如此。就釋中，先徵、後釋。釋中，先總釋。一切如來者，謂如此隨病就機小說，三世諸佛皆悉同爾故也。二別釋中，所隨眾生惑染雖多，略顯十種：一無明、二諸纏、三計我所、四著我見、五四倒、六耶見、七橫計、八欲縛，上備苦因；九具足苦果、十遠離出道。三「為如是」下結。既為如此具縛眾生，如來出世說法，豈能具盡法性？第二明普賢行中，先明所治廣大有百千障、後顯能治廣大有六十行。前中三，謂標、釋、結。標中，雖諸煩惱皆悉遍障一切聖道，然瞋一種親障菩薩大悲攝物，是故偏舉於瞋，以例餘惑。又釋：以瞋障最重，故偏說之。《決定毘尼經》中，菩薩寧起百千貪心，不起一瞋以違害大悲，莫過此故。《菩薩善戒經》亦同此說。釋中，言百千等，是總舉。「何等」下，別辨百門，於中寄位分五：初障十信行、二「不樂佛法」下明障十住行、三「菩薩清淨諸根」下障十行、四「誹謗佛法」下障十迴向大願行、五「不樂菩薩共住」下障十地真證行。菩薩萬行不過五位，起一瞋心一切頓障。又以所障法界如帝網重重，令能障同所亦皆無盡，故起一瞋成百千障，理實無盡。結中有結、有釋，可知。第二辨釋普賢能治行中，先正顯、後結勸。初中有六位，皆依前起後。初中，佛子是故者，是前一瞋成於百千邪法障故，勸令修習十種正法，用以翻之。然此十法，非直翻前耶瞋，亦乃疾得菩提故也。正辨中十句，攝為五對：初二約人，一不捨下、二不慢上；次二約法，一不謗教、二不迷事；次二約心行，一樂行、二堅心；次二約因果，一果智、二因辯；後二約悲願，一悲、二願。第二清淨中，初依
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前正法明行成離染，故云清淨。十中亦為五對：初三於教法淨，一信、二求、三護；次二於理法淨，一廣、二甚深；次二於化法淨，一了器、二增善；次二於時劫淨，一不著、二觀察。後一結成性。第三正智者，由離染障令智明淨，故云正智。此十亦為五對：初二了所化智、次二知化法智、次二知持辯智、次二具身語智、後二照依正智。第四巧隨順入者，以得正智，能迴轉所知互相順入故也。此十亦為五對：初二身土無礙。次二時法無礙。次三根境無礙。諸入，是境也。又釋：智入，所知也。非根，是真理，又亦是境。次二言相無礙。後一三世無礙。第五直心者，以迴轉自在，令正趣真實，故云直心。此十亦為五對：初二念機設教、次二住深廣法、次二住教義法、次二住行法、後二住果法，並正心趣向，故名直心。《起信論》云「直心者，正念真如法故。」第六巧方便者，依前正直起此巧便。初三依證起說，一照深理、二出勝智亦是顯理性、三巧設言。次二證真達俗，分別別相是俗諦法也。後五入法自在，於中前四入法，謂一入理法；二入果法；三入行法，謂行巧便能一入一切；四入教法，謂多門善巧故也。後一於上所入自在不轉故。第二「佛子是故」下結勸，初勸聽受、「何以」下釋顯要勝。以普賢行必一攝一切故，是故以少功力疾得菩提。此方便者，是功用也。正說竟。
前正法明行成離染，故云清淨。十中亦為五對：初三於教法淨，一信、二求、三護；次二於理法淨，一廣、二甚深；次二於化法淨，一了器、二增善；次二於時劫淨，一不著、二觀察。後一結成性。第三正智者，由離染障令智明淨，故云正智。此十亦為五對：初二了所化智、次二知化法智、次二知持辯智、次二具身語智、後二照依正智。第四巧隨順入者，以得正智，能迴轉所知互相順入故也。此十亦為五對：初二身土無礙。次二時法無礙。次三根境無礙。諸入，是境也。又釋：智入，所知也。非根，是真理，又亦是境。次二言相無礙。後一三世無礙。第五直心者，以迴轉自在，令正趣真實，故云直心。此十亦為五對：初二念機設教、次二住深廣法、次二住教義法、次二住行法、後二住果法，並正心趣向，故名直心。《起信論》云「直心者，正念真如法故。」第六巧方便者，依前正直起此巧便。初三依證起說，一照深理、二出勝智亦是顯理性、三巧設言。次二證真達俗，分別別相是俗諦法也。後五入法自在，於中前四入法，謂一入理法；二入果法；三入行法，謂行巧便能一入一切；四入教法，謂多門善巧故也。後一於上所入自在不轉故。第二「佛子是故」下結勸，初勸聽受、「何以」下釋顯要勝。以普賢行必一攝一切故，是故以少功力疾得菩提。此方便者，是功用也。正說竟。
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第二感證中二：先感瑞、後證成。此二各二，謂此土、結通。初感中三：初所因，謂佛力法力；二動地；三雨供。問：此會在他化天說，何因結通乃云如此四天下佛坐道場耶？答？以菩提樹下本，故結歸彼也。又雖昇天，以不離覺樹故。若爾，何故前十地等皆不同此？答：前約同教，通結天宮及彼覺樹，本末合說；此就別教，會末歸本，唯據道場。意存於此，下〈性起品〉等皆同此釋。二證成中亦三：初所由二力同前、二來人數量、三「作如是言」下讚述證成及結通等，並可知。
第二感證中二：先感瑞、後證成。此二各二，謂此土、結通。初感中三：初所因，謂佛力法力；二動地；三雨供。問：此會在他化天說，何因結通乃云如此四天下佛坐道場耶？答？以菩提樹下本，故結歸彼也。又雖昇天，以不離覺樹故。若爾，何故前十地等皆不同此？答：前約同教，通結天宮及彼覺樹，本末合說；此就別教，會末歸本，唯據道場。意存於此，下〈性起品〉等皆同此釋。二證成中亦三：初所由二力同前、二來人數量、三「作如是言」下讚述證成及結通等，並可知。
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第二偈頌中二：先序意、後正頌。前中二：初示相，謂自他二力是所因也。觀十方，是設教分齊也。觀法界，是顯義理深廣也。二「欲明」下述意，謂為欲述此十種意，故說此偈頌。一明因行、二顯果德、三說大願、四行起時處、五機熟現佛、六稱根授法、七所說利益、八修因得果、九果現淨身、十語業開覺。此十種義，下偈頌中並具顯之。正頌中有一百二十一頌，分二：初二十二頌顯說之分齊、餘九十九頌正辨普賢行相。此等並不是重頌前文，但與前綺，共顯普賢行用，謂前略此廣、前體此用故。亦有諸德，將配前長行。文無相當，故知意異，不可抑度。就前中四：初二頌誡聽許說；二「一切諸劫」下八頌，明此菩薩於過去佛弘誓願行；三「於一賢劫」下十一頌，明於現未佛修三輪行，於中初七舉現未佛、後四於成三輪淨行；四「行者」下一頌，結說分齊。自下第二正顯普賢行相中亦二：初有六十九頌，明自德大智行；二「度無量眾生」下三十頌，明外化大悲行。前中明普賢十種大智行：一初七頌，明善入帝網大智行。二「深入微細」下十七頌，明深入時處微細智行(云云)。三「世界及如來」下五頌，明了三世佛心祕要行，謂世界名及佛名。此等最麁，猶於多劫說不能盡，況佛心中所知境界，謂真妙法界等，然此菩薩亦能了知成普賢大智行。四「如是未來世」下四頌，了未來攝化業行。五「現在十方」下四頌，通達現在佛境界行。六「菩薩具出」下五頌，明六根化用行。七「深入智境」下十頌，明器世間自在行。八「菩薩知諸法」下六頌，明智正覺世間自在行。九「清淨法身」下五頌，明非身不身法身行。十「譬如工幻」下六頌，明非量不量淨心行。上來自德智行竟。就第二外化大悲行中亦十行：初六頌，化物令發菩提行。二「如來淨身」下二頌，讚歎現佛攝生行。三有一頌，分布過佛舍利行。四有一頌，能知未來佛德行。五「如是三世」下四頌，明法輪深入行。六「無量無邊心」下五頌，了物心器染淨行。七「一切眾生」下三頌，了物業報緣起行。八「如是諸根」下五頌，了達根境無礙行。九有一頌，了知五種說法行。十末後二頌，明三世相是自在行。
第二偈頌中二：先序意、後正頌。前中二：初示相，謂自他二力是所因也。觀十方，是設教分齊也。觀法界，是顯義理深廣也。二「欲明」下述意，謂為欲述此十種意，故說此偈頌。一明因行、二顯果德、三說大願、四行起時處、五機熟現佛、六稱根授法、七所說利益、八修因得果、九果現淨身、十語業開覺。此十種義，下偈頌中並具顯之。正頌中有一百二十一頌，分二：初二十二頌顯說之分齊、餘九十九頌正辨普賢行相。此等並不是重頌前文，但與前綺，共顯普賢行用，謂前略此廣、前體此用故。亦有諸德，將配前長行。文無相當，故知意異，不可抑度。就前中四：初二頌誡聽許說；二「一切諸劫」下八頌，明此菩薩於過去佛弘誓願行；三「於一賢劫」下十一頌，明於現未佛修三輪行，於中初七舉現未佛、後四於成三輪淨行；四「行者」下一頌，結說分齊。自下第二正顯普賢行相中亦二：初有六十九頌，明自德大智行；二「度無量眾生」下三十頌，明外化大悲行。前中明普賢十種大智行：一初七頌，明善入帝網大智行。二「深入微細」下十七頌，明深入時處微細智行(云云)。三「世界及如來」下五頌，明了三世佛心祕要行，謂世界名及佛名。此等最麁，猶於多劫說不能盡，況佛心中所知境界，謂真妙法界等，然此菩薩亦能了知成普賢大智行。四「如是未來世」下四頌，了未來攝化業行。五「現在十方」下四頌，通達現在佛境界行。六「菩薩具出」下五頌，明六根化用行。七「深入智境」下十頌，明器世間自在行。八「菩薩知諸法」下六頌，明智正覺世間自在行。九「清淨法身」下五頌，明非身不身法身行。十「譬如工幻」下六頌，明非量不量淨心行。上來自德智行竟。就第二外化大悲行中亦十行：初六頌，化物令發菩提行。二「如來淨身」下二頌，讚歎現佛攝生行。三有一頌，分布過佛舍利行。四有一頌，能知未來佛德行。五「如是三世」下四頌，明法輪深入行。六「無量無邊心」下五頌，了物心器染淨行。七「一切眾生」下三頌，了物業報緣起行。八「如是諸根」下五頌，了達根境無礙行。九有一頌，了知五種說法行。十末後二頌，明三世相是自在行。
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寶王如來性起品第三十二
寶王如來性起品第三十二
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初釋名者，寶王是摩尼寶珠，最可珍貴，故名寶也。以能出寶自在故、寶中最勝故、眾寶所依故，故名王也。喻性起法亦具三義，謂出智義、最勝義、所依義。《佛性論．如來藏品》云「從自性住來至來至得果，故名如來。」不改名性、顯用稱起，即如來之性起。又真理名如名性、顯用名起名來，即如來為性起。此等從人法及法用題品目。又別翻一本名如來祕密藏經，又一本名如來興顯經。又此下文具有十名，並可知。
初釋名者，寶王是摩尼寶珠，最可珍貴，故名寶也。以能出寶自在故、寶中最勝故、眾寶所依故，故名王也。喻性起法亦具三義，謂出智義、最勝義、所依義。《佛性論．如來藏品》云「從自性住來至來至得果，故名如來。」不改名性、顯用稱起，即如來之性起。又真理名如名性、顯用名起名來，即如來為性起。此等從人法及法用題品目。又別翻一本名如來祕密藏經，又一本名如來興顯經。又此下文具有十名，並可知。
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二來意者，前品明能發之因，今辨所顯之果，故次來也。
二來意者，前品明能發之因，今辨所顯之果，故次來也。
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三宗趣者，明性起法門，即以為宗。分別此義，略作十門：一分相門、二依持門、三融攝門、四性德門、五定義門、六染淨、七因果、八通局、九分齊、十建立。
三宗趣者，明性起法門，即以為宗。分別此義，略作十門：一分相門、二依持門、三融攝門、四性德門、五定義門、六染淨、七因果、八通局、九分齊、十建立。
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初分相者，性有三種，謂理、行、果。起亦有三，謂理性得、了因顯、現名起。二行性，由待聞熏資發生果名起。三果性起者，謂此果性更無別體，即彼理行兼具修生，至果位時合為果性。應機化用名之為起。是故三位各性各起，故云性起。今此文中，正辨後一兼辨前二也。
初分相者，性有三種，謂理、行、果。起亦有三，謂理性得、了因顯、現名起。二行性，由待聞熏資發生果名起。三果性起者，謂此果性更無別體，即彼理行兼具修生，至果位時合為果性。應機化用名之為起。是故三位各性各起，故云性起。今此文中，正辨後一兼辨前二也。
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二依持門者，一行證理成，即以理為性、行成為起，此約菩薩位，以凡位有性而無起故。二證圓成果，即理行為性、果成為起，此約佛自德。三理行圓成之果為性、赴感應機之用為起，是即理行徹至果用，故起唯性起也。
二依持門者，一行證理成，即以理為性、行成為起，此約菩薩位，以凡位有性而無起故。二證圓成果，即理行為性、果成為起，此約佛自德。三理行圓成之果為性、赴感應機之用為起，是即理行徹至果用，故起唯性起也。
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三融攝門者，既行依理起，即行虛性實。虛盡實現，起唯性起，乃至果用唯是真性之用。如金作鐶等，鐶虛金實，唯是金起，思之可見。
三融攝門者，既行依理起，即行虛性實。虛盡實現，起唯性起，乃至果用唯是真性之用。如金作鐶等，鐶虛金實，唯是金起，思之可見。
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四性德門者，以理性即行性，是故起唯理性起。此與前門何別者？前約以理奪行說，今約理本具行說。問：理是無為、行是有為，理顯為法身、行滿為報身，法報不同為無為異，云何理性即行耶？答：以如來藏中具足恒沙性功德故。《起信論》中不空真如有大智慧光明義、遍照法界義等。《涅槃》云「佛性者名第一義空，第一義空名為智慧。」解云：此即無為性中具有有為功德法故。《如來藏經》模中像等，及《寶性論》真如為種性等，皆是此義。是故藉修引至成位名為果性，果性赴感名為性起。
四性德門者，以理性即行性，是故起唯理性起。此與前門何別者？前約以理奪行說，今約理本具行說。問：理是無為、行是有為，理顯為法身、行滿為報身，法報不同為無為異，云何理性即行耶？答：以如來藏中具足恒沙性功德故。《起信論》中不空真如有大智慧光明義、遍照法界義等。《涅槃》云「佛性者名第一義空，第一義空名為智慧。」解云：此即無為性中具有有為功德法故。《如來藏經》模中像等，及《寶性論》真如為種性等，皆是此義。是故藉修引至成位名為果性，果性赴感名為性起。
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五定義門者，問：下文云「非少因緣成等正覺」，此乃是緣起，何故唯言性起耶？釋云：有四義。一以果海自體當不可說不可說性，機感具緣約緣明起，起已違緣而順自性，是故廢緣但名性起。二性體不可說，若說即名起。今就緣說起，起無餘起，還以性為起，故名性起不名緣起。三起雖攬緣，緣必無性，無性之理顯於緣處，是故就顯但名性起，如「從無住本立一切法」等。四若此所起，似彼緣相，即屬緣起。今明所起唯據淨用，順證真性，故屬性起。
五定義門者，問：下文云「非少因緣成等正覺」，此乃是緣起，何故唯言性起耶？釋云：有四義。一以果海自體當不可說不可說性，機感具緣約緣明起，起已違緣而順自性，是故廢緣但名性起。二性體不可說，若說即名起。今就緣說起，起無餘起，還以性為起，故名性起不名緣起。三起雖攬緣，緣必無性，無性之理顯於緣處，是故就顯但名性起，如「從無住本立一切法」等。四若此所起，似彼緣相，即屬緣起。今明所起唯據淨用，順證真性，故屬性起。
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六染淨門者，問：一切諸法皆依性立，何故下文性起之法，唯約淨法不取染耶？答：染淨等法雖同依真，但違順異故，染屬無明、淨歸性起。問：染非性起，應離於真。答：以違真故不得離真，以違真故不屬真用。如人顛倒帶靴為帽，倒即是靴，故不離靴。首帶為帽，非靴所用。當知此中道理亦爾，以染不離真體，故說眾生即如等也；以不順真用，故非此性起攝。若約留惑有淨用，亦入性起收。問：眾生及煩惱皆是性起不？答：皆是。何以故？是所救故、所斷故、所知故，是故一切無非性起。
六染淨門者，問：一切諸法皆依性立，何故下文性起之法，唯約淨法不取染耶？答：染淨等法雖同依真，但違順異故，染屬無明、淨歸性起。問：染非性起，應離於真。答：以違真故不得離真，以違真故不屬真用。如人顛倒帶靴為帽，倒即是靴，故不離靴。首帶為帽，非靴所用。當知此中道理亦爾，以染不離真體，故說眾生即如等也；以不順真用，故非此性起攝。若約留惑有淨用，亦入性起收。問：眾生及煩惱皆是性起不？答：皆是。何以故？是所救故、所斷故、所知故，是故一切無非性起。
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七因果門者，問：菩薩善根亦順性而起，何故下文唯辨佛果？答：以未圓故不辨耳。若約為性起因義及眷屬義，皆性起攝，如下文「藥樹王生牙時，一切樹同生」等。若從此義，初發菩提心已去皆性起攝，唯除凡小，以二處不生牙故。若據為緣令彼生善，亦性起攝，如日照生盲等。
七因果門者，問：菩薩善根亦順性而起，何故下文唯辨佛果？答：以未圓故不辨耳。若約為性起因義及眷屬義，皆性起攝，如下文「藥樹王生牙時，一切樹同生」等。若從此義，初發菩提心已去皆性起攝，唯除凡小，以二處不生牙故。若據為緣令彼生善，亦性起攝，如日照生盲等。
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八通局門者，問：此性起唯據佛果，何故下文菩薩自知身中有性起菩提，一切眾生心中亦爾。答：若三乘教，眾生心中但有因性、無果用相。此圓教中，盧舍那果法該眾生界，是故眾生身中亦有果相。若不爾者，則但是性而無起義，非此品說。文意不爾，以明性起唯果法故，但以果中具三世間，是故眾生亦此所攝。問：既局佛果，何故下文通一切法？答：若三乘教，真如之性通情非情，開覺佛性唯局有情，故《涅槃》云「非佛性者，謂草木等。」若圓教中，佛性及性起皆通依正，如下文辨。是故成佛具三世間，國土身等皆是佛身，是故局唯佛果，通遍非情。
八通局門者，問：此性起唯據佛果，何故下文菩薩自知身中有性起菩提，一切眾生心中亦爾。答：若三乘教，眾生心中但有因性、無果用相。此圓教中，盧舍那果法該眾生界，是故眾生身中亦有果相。若不爾者，則但是性而無起義，非此品說。文意不爾，以明性起唯果法故，但以果中具三世間，是故眾生亦此所攝。問：既局佛果，何故下文通一切法？答：若三乘教，真如之性通情非情，開覺佛性唯局有情，故《涅槃》云「非佛性者，謂草木等。」若圓教中，佛性及性起皆通依正，如下文辨。是故成佛具三世間，國土身等皆是佛身，是故局唯佛果，通遍非情。
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九分齊門者，既此真性融遍一切故，彼所起亦具一切。分圓無際，是故分處皆悉圓滿，無不皆具無盡法界，是故遍一切時、一切處、一切法等，如因陀羅網無不具足。
九分齊門者，既此真性融遍一切故，彼所起亦具一切。分圓無際，是故分處皆悉圓滿，無不皆具無盡法界，是故遍一切時、一切處、一切法等，如因陀羅網無不具足。
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十建立門者，問：法門無涯，何故下文唯辨十種？答：顯無盡故。何等為十？一總辨多緣以成正覺、二正覺身、三語業、四智、五境、六行、七菩提、八轉法輪、九入涅槃、十見聞恭敬供養得益。此十略收佛果業用，故不增減。此十義通，前九位皆具准之，餘義下文當現。
十建立門者，問：法門無涯，何故下文唯辨十種？答：顯無盡故。何等為十？一總辨多緣以成正覺、二正覺身、三語業、四智、五境、六行、七菩提、八轉法輪、九入涅槃、十見聞恭敬供養得益。此十略收佛果業用，故不增減。此十義通，前九位皆具准之，餘義下文當現。
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四釋文者，此品長分為七：一加分、二本分、三請分、四說分、五顯名受持分、六表瑞證成分、七偈頌總攝分。就初分中有二：先毫光加請主、二口光加說主。前中亦二：初光加、後加益。前中有十：初明出處。眉間者，表證道，離二邊故。白毫者，表性起，是諸教之本故。二顯光名。明如來法者，欲表說佛性起法故。三因業。四舒業。五敬業。六覺業。七止業。八降伏業。九示現業。十卷業。入妙德頂者，正明加相。何故加此菩薩者，如名表說性起法故、入頂是加持之相故。二「爾時」下辨加益。於中二：先大眾益。初心喜等，成法器益。二念法益。二妙德益中，以光入頂，三業改儀，以成請相。初身儀袒跪、二意無異念、三語偈讚請。讚請中十偈，分六：初一歎佛申禮、二有五頌歎佛放光、三有一頌歎前光益、四有一頌歎眾有堪聞之德、五有一頌歎佛有開示之德、六末後一頌請佛示說主。何故不請佛乃求餘說主？以光入身時，已令知覺非佛自說。又同上多例，知非佛說，故別求說主也。
四釋文者，此品長分為七：一加分、二本分、三請分、四說分、五顯名受持分、六表瑞證成分、七偈頌總攝分。就初分中有二：先毫光加請主、二口光加說主。前中亦二：初光加、後加益。前中有十：初明出處。眉間者，表證道，離二邊故。白毫者，表性起，是諸教之本故。二顯光名。明如來法者，欲表說佛性起法故。三因業。四舒業。五敬業。六覺業。七止業。八降伏業。九示現業。十卷業。入妙德頂者，正明加相。何故加此菩薩者，如名表說性起法故、入頂是加持之相故。二「爾時」下辨加益。於中二：先大眾益。初心喜等，成法器益。二念法益。二妙德益中，以光入頂，三業改儀，以成請相。初身儀袒跪、二意無異念、三語偈讚請。讚請中十偈，分六：初一歎佛申禮、二有五頌歎佛放光、三有一頌歎前光益、四有一頌歎眾有堪聞之德、五有一頌歎佛有開示之德、六末後一頌請佛示說主。何故不請佛乃求餘說主？以光入身時，已令知覺非佛自說。又同上多例，知非佛說，故別求說主也。
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二口光加說主中，前既請示，故今示之。亦二：先加、後益。加中亦十：初明出處。口放光者，表教道傳通也。二光名無礙者，表辯才無礙故、言教自在故。無畏者，不懼理深故、處眾無畏故，餘義同前。入普賢口者，令說如佛說故、又是口傳故。又若出口入耳，為令聞也；今出口入口，為令說也。何故唯加普賢？表此所說是普法故。等是加相，何不入頂？以兼教故。又《涅槃經》中，佛自口放光、還入自口，表收滅故。彼經云「如來光明出已還入，非無因緣，必於十方所作已辦，將是最後涅槃之相與此別也。」二「爾時」下明加益中，過百倍，超過同類以表法勝，恐濫同佛，故對簡之。加分竟。
二口光加說主中，前既請示，故今示之。亦二：先加、後益。加中亦十：初明出處。口放光者，表教道傳通也。二光名無礙者，表辯才無礙故、言教自在故。無畏者，不懼理深故、處眾無畏故，餘義同前。入普賢口者，令說如佛說故、又是口傳故。又若出口入耳，為令聞也；今出口入口，為令說也。何故唯加普賢？表此所說是普法故。等是加相，何不入頂？以兼教故。又《涅槃經》中，佛自口放光、還入自口，表收滅故。彼經云「如來光明出已還入，非無因緣，必於十方所作已辦，將是最後涅槃之相與此別也。」二「爾時」下明加益中，過百倍，超過同類以表法勝，恐濫同佛，故對簡之。加分竟。
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第二本分中二：先問；二「爾時普賢」下答，中三：先引古事、二類今答、三聞名益。初動地者，明本分提名，表此大法將興之感。出論難光者，明此妙德，聞名發生請問之覺，故能請問十門性起。若不爾者，知何所請？
第二本分中二：先問；二「爾時普賢」下答，中三：先引古事、二類今答、三聞名益。初動地者，明本分提名，表此大法將興之感。出論難光者，明此妙德，聞名發生請問之覺，故能請問十門性起。若不爾者，知何所請？
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第三請分中亦二，謂長行與頌。長行中三：先舉法請、二歎眾請、三歎說請。就歎眾中三：初標眾大、二「善學」下歎德具、三「成就如是」下結眾集。就歎德中，略歎十德：一淨戒業、二念慧成、三滿二嚴、四住佛儀、五具佛行、六「正念」下大定德、七大悲德、八「決定」下大智德、九勝通德、十住果德。三結可知。三「仁者」下歎說者有堪說德。亦顯十德：一殖多善、二成妙行、三定自在、四證深密、五善除疑、六達教法、七善知根、八隨器說、九順佛智、十結無盡。「善哉」下結請。善哉有三種：一法要妙；二眾堪聞；三仁堪說，故云願說也。二偈請中有十九頌，分三：初一頌半標歎說聽、二正請十門性起、三「清淨真」下歎德勸說。就正請中，初二句請，初總門；二次句別請身業；三次句語業；四次句意業；五次句所知境；六次句所行行；七次句示所得果，有本此中更有二句，謂修習等；八次二句所轉法輪；九次二句所入涅槃；十「佛子」下四頌半請第十見聞敬養益，並如下答中廣釋。三「清淨」下歎德勸說中有六：初一請普賢說深廣境、二次一歎眾樂聞德、三次二勸以巧言因喻說、四次二重舉三業以請說、五次二歎眾會希有以勸說、六次二結請顯眾樂。
第三請分中亦二，謂長行與頌。長行中三：先舉法請、二歎眾請、三歎說請。就歎眾中三：初標眾大、二「善學」下歎德具、三「成就如是」下結眾集。就歎德中，略歎十德：一淨戒業、二念慧成、三滿二嚴、四住佛儀、五具佛行、六「正念」下大定德、七大悲德、八「決定」下大智德、九勝通德、十住果德。三結可知。三「仁者」下歎說者有堪說德。亦顯十德：一殖多善、二成妙行、三定自在、四證深密、五善除疑、六達教法、七善知根、八隨器說、九順佛智、十結無盡。「善哉」下結請。善哉有三種：一法要妙；二眾堪聞；三仁堪說，故云願說也。二偈請中有十九頌，分三：初一頌半標歎說聽、二正請十門性起、三「清淨真」下歎德勸說。就正請中，初二句請，初總門；二次句別請身業；三次句語業；四次句意業；五次句所知境；六次句所行行；七次句示所得果，有本此中更有二句，謂修習等；八次二句所轉法輪；九次二句所入涅槃；十「佛子」下四頌半請第十見聞敬養益，並如下答中廣釋。三「清淨」下歎德勸說中有六：初一請普賢說深廣境、二次一歎眾樂聞德、三次二勸以巧言因喻說、四次二重舉三業以請說、五次二歎眾會希有以勸說、六次二結請顯眾樂。
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第四說分中答前十問即為十段，一一各二，長行與頌。十中，初答性起正法者是總相故，身業等九種是別相故，皆是性起，同異成壞皆准可知。又釋：此初是所依之法，餘九是能依之德，依法成德同名性起。又此十門皆約緣顯性，性從緣現故名性起。亦有諸德將此十中初一為因、後九為果。文相非順。
第四說分中答前十問即為十段，一一各二，長行與頌。十中，初答性起正法者是總相故，身業等九種是別相故，皆是性起，同異成壞皆准可知。又釋：此初是所依之法，餘九是能依之德，依法成德同名性起。又此十門皆約緣顯性，性從緣現故名性起。亦有諸德將此十中初一為因、後九為果。文相非順。
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就初長行中三：先約法略說、二就喻廣陳、三據法通結。此三各有十門，於中初之十門，有將配十地一一別釋，恐不順文。有將此十於下廣說一一別配，文亦不順。今釋：此略一一皆通十廣釋中，下十結文亦一一通結十廣釋，是故此中因緣數總有四種：一云十種者，據初略也。二云百者，約初略十入廣十中，一一具十，故有百門。三云千者，就後十結，一一結百，故有千門。四無量阿僧祇等者，彼廣等中，一一各有多門，如四智風輪十光明等，又亦通攝身等九中諸因緣，故無量等也。釋文中二：初告眾、二顯釋。顯釋中二：初總歎甚廣，故云不思。二「所以」下釋成。初總釋，有二義：一以因緣廣多無量名為不思，故下云「非少因緣」等；二甚深微妙名為不思，故下云「無有作者亦無成者」等。此二並非下位測量，故云不思也。二「以十種」下正顯，於中有標、釋、結。釋中，初一是行本，由此大心長劫熏習不捨眾生，是故於今現成正覺；二久修眾善，正直深心引此善根現成正覺；三以慈悲救生，無限盡故，現成正覺；四積行廣多大願無竭，盡於未來，現成正覺；五雖積德成滿，而度生增善情無厭足，故現正覺，如與盲比丘貫針等；六二利德圓是以成佛；七巧智多端，應機出現，故成正覺；八福藏圓、九智嚴具，是故出現正覺不可窮盡；十若不成佛，無由宣說無盡法義，故現正覺。此十皆是果成之處說彼因緣，但是為生現佛之因，不取自德。又亦即以為生現佛為其自德，更無別自，是故攝因無不皆盡。如是因緣既無自性，無自性理為本起用，故名性起。結文可知。
就初長行中三：先約法略說、二就喻廣陳、三據法通結。此三各有十門，於中初之十門，有將配十地一一別釋，恐不順文。有將此十於下廣說一一別配，文亦不順。今釋：此略一一皆通十廣釋中，下十結文亦一一通結十廣釋，是故此中因緣數總有四種：一云十種者，據初略也。二云百者，約初略十入廣十中，一一具十，故有百門。三云千者，就後十結，一一結百，故有千門。四無量阿僧祇等者，彼廣等中，一一各有多門，如四智風輪十光明等，又亦通攝身等九中諸因緣，故無量等也。釋文中二：初告眾、二顯釋。顯釋中二：初總歎甚廣，故云不思。二「所以」下釋成。初總釋，有二義：一以因緣廣多無量名為不思，故下云「非少因緣」等；二甚深微妙名為不思，故下云「無有作者亦無成者」等。此二並非下位測量，故云不思也。二「以十種」下正顯，於中有標、釋、結。釋中，初一是行本，由此大心長劫熏習不捨眾生，是故於今現成正覺；二久修眾善，正直深心引此善根現成正覺；三以慈悲救生，無限盡故，現成正覺；四積行廣多大願無竭，盡於未來，現成正覺；五雖積德成滿，而度生增善情無厭足，故現正覺，如與盲比丘貫針等；六二利德圓是以成佛；七巧智多端，應機出現，故成正覺；八福藏圓、九智嚴具，是故出現正覺不可窮盡；十若不成佛，無由宣說無盡法義，故現正覺。此十皆是果成之處說彼因緣，但是為生現佛之因，不取自德。又亦即以為生現佛為其自德，更無別自，是故攝因無不皆盡。如是因緣既無自性，無自性理為本起用，故名性起。結文可知。
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第二就喻說中亦十，一一中皆三：先喻、次合、後結。前請中言因緣及譬喻為我分別說，前十辨因緣；此下明譬喻，亦有因緣義。初是大千興造喻，喻佛眾緣共起性起德。於中喻內，初總舉多緣、二別辨雲雨、三因雨起風。一名能持者，眾生業力於空劫處，世界將成，於上空中先起雲雨。若無風持，雨水無停，壞餘世界，是故業力起初風輪。水若不減，無由得起諸天宮殿，是故業力起次風輪。雖能消水，處起無由，是故業力起第三風，減一節水起一天宮，如是漸下至成須彌山及大地等。雖起總處，不能辦彼別類莊嚴，故彼業力起第四風，令此世界方得圓滿。此器世間先成，眾生世間後成，廣如《俱舍論》辨耳。四結業因中，言菩薩善根者，同受用故、地前菩薩生穢土故。五結多緣，此四為首，理實無量，故云如是等無量也。六「法如是故」下明緣起法爾，水無自性。無有作者，明能作體空。亦無成者，明所作性空。二法合中，於上六句略無第五，餘次第合。此中四智，有人將配聞思修證。文相不順。今釋：四中一總持細法智；次二依法起行智，一滅惑、二成德；後一依因得果智。前三既因，何故皆言如來智耶？釋：以在果位說彼往因，故云曾於過去等也。果中但取攝化之果，故云令眾生等也。四「如來無漏」下結。餘並可知。第二洪澍大千喻，此即是前風所持雨，以喻佛深廣難知德，謂得無盡陀羅尼力名成就諸力。若約一乘，十信已去菩薩是也；若三乘，八地已上能受此法。問：此門但顯法之難知，何成因緣？答：以彼大水是眾生業感，令成世界。彼大菩薩機所感故，如來興世說此法雨，故是因緣。第三大雨無從喻，此亦是前所說大雨眾生業力，從雲所澍本無停佇，後消滅時亦無去處。況性起賴緣無來去德，謂於佛無從、入機無去，由此佛興，故是因緣。第四大雨難知喻，亦名摩醯知滴喻，此亦是前劫初大雨況佛性起，大機堪受德，謂已具修十地行力，是故器大方堪受此。古人釋云：以性起有四，一教廣、二行大、三因深、四果遠，是故二乘不能知也。第五大雨成敗喻，況佛滅惑成智德。各有五種：初能滅炎熾、二能起處所、三能壞大水、四能成海中一切諸寶、五能莊嚴分別大千界處。法中，初二滅障成福、次二滅障成智、後一以法照機可知。第六一雨隨別喻，況佛一味隨器德可知。第七有二喻：初先成色界喻，況佛勝緣先濟德；下一喻釋疑，謂二先成由業力，二法異由機別故也。第八喻中三：初蓮花表佛喻、二風輪起處喻、三是為結。初中依五卷《大悲經》第三云「何故名賢劫？阿難！此三千大千世界劫欲成時，盡為一水時，
第二就喻說中亦十，一一中皆三：先喻、次合、後結。前請中言因緣及譬喻為我分別說，前十辨因緣；此下明譬喻，亦有因緣義。初是大千興造喻，喻佛眾緣共起性起德。於中喻內，初總舉多緣、二別辨雲雨、三因雨起風。一名能持者，眾生業力於空劫處，世界將成，於上空中先起雲雨。若無風持，雨水無停，壞餘世界，是故業力起初風輪。水若不減，無由得起諸天宮殿，是故業力起次風輪。雖能消水，處起無由，是故業力起第三風，減一節水起一天宮，如是漸下至成須彌山及大地等。雖起總處，不能辦彼別類莊嚴，故彼業力起第四風，令此世界方得圓滿。此器世間先成，眾生世間後成，廣如《俱舍論》辨耳。四結業因中，言菩薩善根者，同受用故、地前菩薩生穢土故。五結多緣，此四為首，理實無量，故云如是等無量也。六「法如是故」下明緣起法爾，水無自性。無有作者，明能作體空。亦無成者，明所作性空。二法合中，於上六句略無第五，餘次第合。此中四智，有人將配聞思修證。文相不順。今釋：四中一總持細法智；次二依法起行智，一滅惑、二成德；後一依因得果智。前三既因，何故皆言如來智耶？釋：以在果位說彼往因，故云曾於過去等也。果中但取攝化之果，故云令眾生等也。四「如來無漏」下結。餘並可知。第二洪澍大千喻，此即是前風所持雨，以喻佛深廣難知德，謂得無盡陀羅尼力名成就諸力。若約一乘，十信已去菩薩是也；若三乘，八地已上能受此法。問：此門但顯法之難知，何成因緣？答：以彼大水是眾生業感，令成世界。彼大菩薩機所感故，如來興世說此法雨，故是因緣。第三大雨無從喻，此亦是前所說大雨眾生業力，從雲所澍本無停佇，後消滅時亦無去處。況性起賴緣無來去德，謂於佛無從、入機無去，由此佛興，故是因緣。第四大雨難知喻，亦名摩醯知滴喻，此亦是前劫初大雨況佛性起，大機堪受德，謂已具修十地行力，是故器大方堪受此。古人釋云：以性起有四，一教廣、二行大、三因深、四果遠，是故二乘不能知也。第五大雨成敗喻，況佛滅惑成智德。各有五種：初能滅炎熾、二能起處所、三能壞大水、四能成海中一切諸寶、五能莊嚴分別大千界處。法中，初二滅障成福、次二滅障成智、後一以法照機可知。第六一雨隨別喻，況佛一味隨器德可知。第七有二喻：初先成色界喻，況佛勝緣先濟德；下一喻釋疑，謂二先成由業力，二法異由機別故也。第八喻中三：初蓮花表佛喻、二風輪起處喻、三是為結。初中依五卷《大悲經》第三云「何故名賢劫？阿難！此三千大千世界劫欲成時，盡為一水時，
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淨居天以天眼觀見此世界唯一大水，見有千枝諸妙蓮花，一一蓮花各有千葉，金色之光大明普照，香氣芬熏甚可愛樂。彼淨居天因見此事心生歡喜，乃至讚言：『奇哉希有！如此劫中當千佛出世。』故號此為賢劫也。」解云：此中花名如來起者，為表佛出世。又此中應云生千蓮花，故下云「知如花數諸佛出世。」同《大悲經》也。又一節水減、一風輪起，成一處所，十風次第成處滿足。法合況佛成辦大事德。初佛出世，合上大水。先授菩薩記，合上花生表佛。「又能善知」下合上知如花數佛出。二「復有光名離垢」下合十風。亦有諸德將配十地次第別釋。文似少順，恐非其意。但知各是一義，皆表佛德應感不同。「如來大悲」下合上結文。「佛子如來性起」下釋疑，初辨正理；二「眾生念言」下舉疑情；三「此非如來」下釋疑；四外疑云：既非佛造，佛復何用？釋云：佛但為善友，因緣所成無作無性，是故還同性起本法。第九四輪相依喻，況佛體用依持德。然水輪所依之風有四義：一持水名安住、二性無移改名為不動、三相續一期名為常住、四體性密徹名為堅固。依《俱舍論》厚十六洛叉等。法合中，初合四風、後合四輪。前中，一攝取、二授法、三守護、四照實。亦有配四攝合四風，並可知。合四輪中，饒益眾生合前地輪，慈悲合水，方便智合風，如來合空。依持可知。第十大千饒益喻，況佛興世利生德，令得三學益。慧中，一內得真實、二外用照明。餘並可知。
淨居天以天眼觀見此世界唯一大水，見有千枝諸妙蓮花，一一蓮花各有千葉，金色之光大明普照，香氣芬熏甚可愛樂。彼淨居天因見此事心生歡喜，乃至讚言：『奇哉希有！如此劫中當千佛出世。』故號此為賢劫也。」解云：此中花名如來起者，為表佛出世。又此中應云生千蓮花，故下云「知如花數諸佛出世。」同《大悲經》也。又一節水減、一風輪起，成一處所，十風次第成處滿足。法合況佛成辦大事德。初佛出世，合上大水。先授菩薩記，合上花生表佛。「又能善知」下合上知如花數佛出。二「復有光名離垢」下合十風。亦有諸德將配十地次第別釋。文似少順，恐非其意。但知各是一義，皆表佛德應感不同。「如來大悲」下合上結文。「佛子如來性起」下釋疑，初辨正理；二「眾生念言」下舉疑情；三「此非如來」下釋疑；四外疑云：既非佛造，佛復何用？釋云：佛但為善友，因緣所成無作無性，是故還同性起本法。第九四輪相依喻，況佛體用依持德。然水輪所依之風有四義：一持水名安住、二性無移改名為不動、三相續一期名為常住、四體性密徹名為堅固。依《俱舍論》厚十六洛叉等。法合中，初合四風、後合四輪。前中，一攝取、二授法、三守護、四照實。亦有配四攝合四風，並可知。合四輪中，饒益眾生合前地輪，慈悲合水，方便智合風，如來合空。依持可知。第十大千饒益喻，況佛興世利生德，令得三學益。慧中，一內得真實、二外用照明。餘並可知。
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第三結勸知中十句，一一皆通結前十門，謂：一皆多故、二皆廣故、三皆深故、四皆妙故、五皆大故、六皆常故、七皆遍故、八皆續故、九皆等故、十皆益故。上來略辨。總顯千門性起因緣竟。
第三結勸知中十句，一一皆通結前十門，謂：一皆多故、二皆廣故、三皆深故、四皆妙故、五皆大故、六皆常故、七皆遍故、八皆續故、九皆等故、十皆益故。上來略辨。總顯千門性起因緣竟。
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第二偈頌中有六十五頌，分二：初二十八頌歎深許說，頌上總答；二「譬如大千」下三十七頌頌上十喻。前中二：初二十四頌歎法難量甚深、後「是故」下四頌明許說分齊。前中亦二：先二十二頌歎所知甚深、後「如來甚深」下二頌顯能知器淨。前中亦二：初二總顯佛德深廣難量、後「一切諸如來」下二十頌別顯佛德十門難量，各二頌顯佛一德。初二顯佛難思德，先總舉、後別辨可知。下約喻中，各先喻、後法。二末塵喻，喻佛無限德。三量空喻，喻佛廣大德。四數心喻，喻佛無量德。五法界喻，喻佛甚深德。六如如喻，喻佛離相德。七無際喻，喻佛無礙德。八性空喻，喻佛性淨德。九離言喻，喻佛無比德。十鳥跡喻，喻佛體用德。又釋：此十即是頌前結文十句，於中唯第九門却頌前第七句，餘並依次配釋可知。次二顯能知淨中，初頌總勸淨意、後一別辨。上半令離想。「見顛倒」下結淨意樂。下四許說中，初二誡聽總許、後二別舉下九門以明許說。於中，如來深境界一句中攝如來行及菩提，餘門依文皆具。自下別頌十喻中，初有九頌頌初喻，於中初五頌總、後四頌別；二有四頌頌第二喻；三有三頌頌第三喻；四有三頌頌第四喻；五有三頌頌第五喻，於中但頌法合，略不頌喻；六有二頌頌第六喻；七有四頌頌第七喻；八有二頌頌第八喻；九有二頌頌第九喻；十有三頌頌第十喻。末後二頌歎益結說。上來答總門性起正法竟。
第二偈頌中有六十五頌，分二：初二十八頌歎深許說，頌上總答；二「譬如大千」下三十七頌頌上十喻。前中二：初二十四頌歎法難量甚深、後「是故」下四頌明許說分齊。前中亦二：先二十二頌歎所知甚深、後「如來甚深」下二頌顯能知器淨。前中亦二：初二總顯佛德深廣難量、後「一切諸如來」下二十頌別顯佛德十門難量，各二頌顯佛一德。初二顯佛難思德，先總舉、後別辨可知。下約喻中，各先喻、後法。二末塵喻，喻佛無限德。三量空喻，喻佛廣大德。四數心喻，喻佛無量德。五法界喻，喻佛甚深德。六如如喻，喻佛離相德。七無際喻，喻佛無礙德。八性空喻，喻佛性淨德。九離言喻，喻佛無比德。十鳥跡喻，喻佛體用德。又釋：此十即是頌前結文十句，於中唯第九門却頌前第七句，餘並依次配釋可知。次二顯能知淨中，初頌總勸淨意、後一別辨。上半令離想。「見顛倒」下結淨意樂。下四許說中，初二誡聽總許、後二別舉下九門以明許說。於中，如來深境界一句中攝如來行及菩提，餘門依文皆具。自下別頌十喻中，初有九頌頌初喻，於中初五頌總、後四頌別；二有四頌頌第二喻；三有三頌頌第三喻；四有三頌頌第四喻；五有三頌頌第五喻，於中但頌法合，略不頌喻；六有二頌頌第六喻；七有四頌頌第七喻；八有二頌頌第八喻；九有二頌頌第九喻；十有三頌頌第十喻。末後二頌歎益結說。上來答總門性起正法竟。
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第二別答性起九門中，先明身業，以是所依本故。就長行中二：先總告標門、二「此菩薩」下釋顯義相。此中有五百門分別，初約法總顯有五門，二就喻別辨有十身，即為五十；三通結能知亦十門，即為五百也。准例亦應有千，但以總中略故也。初中二：先總標德廣；二「何以」下釋成，先反釋、後順釋，各有五，謂法是行所依、行是能依、身是行所成、剎是身所依、眾生是所化，各盡法界，皆言無量。二就喻別辨中，略辨如來性起十身：一無邊周普身、二周遍無著身、三大用成益身、四平等應機身、五潛光密用身、六圓迴自在身、七一多無礙身、八無思成事身、九體用益生身、十隨念滿願身。況此十身亦舉十喻，一一中各三，謂喻、合、結。就初中，明虛空周遍喻，以虛空無形狀故，非能行至諸處，故云非至；然此無礙一切處遍，故云非不至，況佛無邊周普身。言隨應現身者，釋疑也。第二虛空離染喻，喻周遍無著身，各有標釋可知。第三日光饒益喻，喻大用成益身，各有總別釋成。合中別內十益：一滅惡生善益、二發解除惑益、三與樂拔苦益、四授法長道益、五信成遣障益、六見理順事益、七照境無遺益、八無緣慈善益、九開發心花益、十行成究竟益。下釋成可知。第四中有二喻：初日光等照喻，喻佛平等應機身。合中有六位機感，謂三乘及三聚，無念而照益。後喻釋疑，謂若但機感有異、法不異，何故現見聖教不同？釋：隨彼悕望，教亦不同故也。第五日照生盲喻，喻佛潛光密用身。喻中初無見、後密益。合中有二：先略合、後「佛子」下廣顯。就略中，初生盲不信。生盲有四：一耶見、二犯重、三愚癡、四耶命，各無信眼，故是生盲。後「佛子」下慧日潛益，初息苦益、後斷集益。二廣顯中二：初辨能益光明、後顯所益眾生。前中，先列十光：初一發戒、次二成定學、次二成聞慧、次一成思修、次二成證智、後二成後得智。下結廣有千，古人云：五百照下者，是五位自分行；五百照上者，五位勝進行。二所益中有四：初利益菩薩，先令得普賢位十十之德；後因得彼法，成就種智。於中諸入者，是前十眼耳等也。二利益二乘，以不求種智不能利生，故但滅自惑。三利益生盲凡夫，一令身樂；二心調；三成行，謂四念處也；四利益惡道眾生，於中二：先身光救惡道、二慈音破耶見。又釋有七：一拔苦得樂；二因起耶見，謂初迷佛力、後執梵作；三「爾時」下慈音示正；四「彼諸」下救成正見；五「歡喜已」下起報恩行；六佛與授記；七結光利益。第六日光奇特喻，喻佛圓迴自在身。合中，明佛此身有四奇特：一無相現超過、
第二別答性起九門中，先明身業，以是所依本故。就長行中二：先總告標門、二「此菩薩」下釋顯義相。此中有五百門分別，初約法總顯有五門，二就喻別辨有十身，即為五十；三通結能知亦十門，即為五百也。准例亦應有千，但以總中略故也。初中二：先總標德廣；二「何以」下釋成，先反釋、後順釋，各有五，謂法是行所依、行是能依、身是行所成、剎是身所依、眾生是所化，各盡法界，皆言無量。二就喻別辨中，略辨如來性起十身：一無邊周普身、二周遍無著身、三大用成益身、四平等應機身、五潛光密用身、六圓迴自在身、七一多無礙身、八無思成事身、九體用益生身、十隨念滿願身。況此十身亦舉十喻，一一中各三，謂喻、合、結。就初中，明虛空周遍喻，以虛空無形狀故，非能行至諸處，故云非至；然此無礙一切處遍，故云非不至，況佛無邊周普身。言隨應現身者，釋疑也。第二虛空離染喻，喻周遍無著身，各有標釋可知。第三日光饒益喻，喻大用成益身，各有總別釋成。合中別內十益：一滅惡生善益、二發解除惑益、三與樂拔苦益、四授法長道益、五信成遣障益、六見理順事益、七照境無遺益、八無緣慈善益、九開發心花益、十行成究竟益。下釋成可知。第四中有二喻：初日光等照喻，喻佛平等應機身。合中有六位機感，謂三乘及三聚，無念而照益。後喻釋疑，謂若但機感有異、法不異，何故現見聖教不同？釋：隨彼悕望，教亦不同故也。第五日照生盲喻，喻佛潛光密用身。喻中初無見、後密益。合中有二：先略合、後「佛子」下廣顯。就略中，初生盲不信。生盲有四：一耶見、二犯重、三愚癡、四耶命，各無信眼，故是生盲。後「佛子」下慧日潛益，初息苦益、後斷集益。二廣顯中二：初辨能益光明、後顯所益眾生。前中，先列十光：初一發戒、次二成定學、次二成聞慧、次一成思修、次二成證智、後二成後得智。下結廣有千，古人云：五百照下者，是五位自分行；五百照上者，五位勝進行。二所益中有四：初利益菩薩，先令得普賢位十十之德；後因得彼法，成就種智。於中諸入者，是前十眼耳等也。二利益二乘，以不求種智不能利生，故但滅自惑。三利益生盲凡夫，一令身樂；二心調；三成行，謂四念處也；四利益惡道眾生，於中二：先身光救惡道、二慈音破耶見。又釋有七：一拔苦得樂；二因起耶見，謂初迷佛力、後執梵作；三「爾時」下慈音示正；四「彼諸」下救成正見；五「歡喜已」下起報恩行；六佛與授記；七結光利益。第六日光奇特喻，喻佛圓迴自在身。合中，明佛此身有四奇特：一無相現超過、
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二常身即延促、三住體恒現影、四一身普對現。菩提器者，古人云：以心海澄清，離諸妄念，故佛影現。今更釋：謂是成菩提之器故也。又隨所聞法者，是地前機隨。解脫地者，是證地器也。第七梵身普應喻，喻佛一多無礙身，亦無起念等可知。第八醫王巧術喻，喻佛無思成事身。喻中二：先顯醫王現德、二「彼大醫」下明殞後持身如本救物。合中亦二：初合醫王現德；二「無量億」下合中呪藥持身合殞後持身，於中三：初到彼岸者，正合命終，以生死永盡故云到岸也；二善學等者，合藥塗呪持，令隨有起化，住持不絕；三如來以少方便等，合雖無思念，具四威儀療治眾病。第九摩尼利益喻，喻佛體用成益身。合中二：先體、後用。大福智藏者，福智是體，以能出生，故云藏也，合摩尼藏能出眾寶。二光用中，初令諸外道捨耶同正色、二成淨因、三得樂果，合前雨寶也。目佉者，此云面，即寶名也。第十寶王稱念喻，喻佛如意滿願身。「除佛神力」下釋疑可知。第三結勸知中亦十：一信心多；二入深等，證法廣；三住真等，住理玄；四無生等，結體常；五三世等，圓三際；六悉能等，捨妄情；七入未等，達彼岸；八正法等，化用遍；九一切法界者，化體周，正法充滿之言貫下二句；十一切佛等，果德圓。以此十種，知前十身，故成五百門也。
二常身即延促、三住體恒現影、四一身普對現。菩提器者，古人云：以心海澄清，離諸妄念，故佛影現。今更釋：謂是成菩提之器故也。又隨所聞法者，是地前機隨。解脫地者，是證地器也。第七梵身普應喻，喻佛一多無礙身，亦無起念等可知。第八醫王巧術喻，喻佛無思成事身。喻中二：先顯醫王現德、二「彼大醫」下明殞後持身如本救物。合中亦二：初合醫王現德；二「無量億」下合中呪藥持身合殞後持身，於中三：初到彼岸者，正合命終，以生死永盡故云到岸也；二善學等者，合藥塗呪持，令隨有起化，住持不絕；三如來以少方便等，合雖無思念，具四威儀療治眾病。第九摩尼利益喻，喻佛體用成益身。合中二：先體、後用。大福智藏者，福智是體，以能出生，故云藏也，合摩尼藏能出眾寶。二光用中，初令諸外道捨耶同正色、二成淨因、三得樂果，合前雨寶也。目佉者，此云面，即寶名也。第十寶王稱念喻，喻佛如意滿願身。「除佛神力」下釋疑可知。第三結勸知中亦十：一信心多；二入深等，證法廣；三住真等，住理玄；四無生等，結體常；五三世等，圓三際；六悉能等，捨妄情；七入未等，達彼岸；八正法等，化用遍；九一切法界者，化體周，正法充滿之言貫下二句；十一切佛等，果德圓。以此十種，知前十身，故成五百門也。
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頌中，四十二偈頌前十身，於中第四第八各有五頌，餘門各四頌應知。答身業竟。
頌中，四十二偈頌前十身，於中第四第八各有五頌，餘門各四頌應知。答身業竟。
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第三性起語業，謂前明身、次明語，前色、次聲，義次第故。釋中，長行內三：初總略說十、二別廣辨十，各具前通故成百門；三後以十門通結前百，故亦有千門。分別音聲細取各各無量，如下結中皆言無量也。就初總說中二：先辨所知音聲，有十種：一體廣、二德妙、三悅機、四演法、五開悟、六應時、七增戒、八增定、九增慧、十稱性，故云如響無主也。下顯能知益相，以此能知如所知故，是故同彼極無邊也。略論五種，各有列名、釋義。知見出生者，列名也。此有二義：一此知見即是出生長善根者，釋出生也。二知見佛聲，能出生長養眾生善根故。餘四各二釋：一約能知、一約所知可知。又此五中：一約多、二深、三廣、四常、五實，竝可知。
第三性起語業，謂前明身、次明語，前色、次聲，義次第故。釋中，長行內三：初總略說十、二別廣辨十，各具前通故成百門；三後以十門通結前百，故亦有千門。分別音聲細取各各無量，如下結中皆言無量也。就初總說中二：先辨所知音聲，有十種：一體廣、二德妙、三悅機、四演法、五開悟、六應時、七增戒、八增定、九增慧、十稱性，故云如響無主也。下顯能知益相，以此能知如所知故，是故同彼極無邊也。略論五種，各有列名、釋義。知見出生者，列名也。此有二義：一此知見即是出生長善根者，釋出生也。二知見佛聲，能出生長養眾生善根故。餘四各二釋：一約能知、一約所知可知。又此五中：一約多、二深、三廣、四常、五實，竝可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二廣辨中，顯如來十種音聲，亦以十喻。第一劫盡唱聲喻，喻佛平等說法聲，謂無主平等說法無廢。於中三，初法說中，量約分齊、主約體性、智約業用。非量等者，一云以普遍故不可量，成詮表故非無量，二量亦不可得，無量亦不可得故云也。非主等皆同二釋。二喻中，先徵、次辨、後結。依《俱舍論》，生無色界有二因：一因力，謂近習及數習；二業力，謂上界後報業果報欲至故。若生色界，有三因，謂加法爾力。但器壞時，法爾有聲，又不得越次生二禪等，仍待火至初禪始生二禪。乃風至三禪，始生第四。合中，明佛欲壞生死世間，亦出四聲說四乘法，聲體平等無主無作。餘竝可知。第二響聲隨應喻，喻佛無方應現聲。第三空聲開覺喻，喻佛教誡放逸聲。合中五：先總；二別說二乘法；三「出生無量」下別說大乘法；四「眾生聞」下正答所益；五「如來妙音」下明聲絕相離言，而有聞機說法故也。《大乘莊嚴論》云「若諸佛六十種音聲是有法非無法者，諸佛不能以音聲遍至十方無量阿僧祇國土；以音聲無法非法故，諸佛能以音聲遍至」等，乃至廣說。第四寶女妙聲喻，喻佛法䗍圓音聲，謂一音出多音，一一說多法，各隨異類解故也。第五梵聲各聞喻，喻佛根熟獨聞聲。不出眾外者，以根未熟故。第六水隨器別喻，喻佛一異無礙聲。第七龍王降雨喻，喻佛長養善根聲。不從外來者，離佛無聲故。不內出者，離機無聲故。第八龍王漸降雨喻，喻佛漸次說法聲，亦是審根授法聲。合中二：一先現身雲七日思惟不即說者，待根熟也；後漸說法，又亦不煩說深法故也。第九龍王連注喻，喻佛種種差別聲，謂聲異說異，竝從淨法界流故，無異之異也。第十龍王遍降喻，喻佛普雨法界聲。喻中有六：一雲、二電、三雷、四風、五雨、六結。合中亦六：先合十身雲，初總、九別。別中，初四約外相、次四約內德、後一稱性。二合依身雲放十電光。三合雷震中，言三昧者，明依定起說，從所依為名，十種可知。四合風，謂將說法時，先從慈悲起後智，警覺加被，令身心柔軟以成法器，然後說法。五合十法雨。初坐道場菩薩者，是現坐道樹，臨將成佛。雨不壞法者，有三：一是金剛三昧，微障莫沮，故云不壞；二出纏真如，故云不壞；三降諸魔軍，不令得壞。二後身菩薩者，是已處胎出生，未坐道場。雨密教者，是佛祕密之教，即入密智也。娛樂自在者，是大神通法也。上二是等覺位。三一生菩薩者，是未處胎前，同彌勒等，智位普照大法雲雨也。四得記者，是第八地。雨大莊嚴法者，是九地上大法也。五得忍者，是初地至七地。雨功德等者，
二廣辨中，顯如來十種音聲，亦以十喻。第一劫盡唱聲喻，喻佛平等說法聲，謂無主平等說法無廢。於中三，初法說中，量約分齊、主約體性、智約業用。非量等者，一云以普遍故不可量，成詮表故非無量，二量亦不可得，無量亦不可得故云也。非主等皆同二釋。二喻中，先徵、次辨、後結。依《俱舍論》，生無色界有二因：一因力，謂近習及數習；二業力，謂上界後報業果報欲至故。若生色界，有三因，謂加法爾力。但器壞時，法爾有聲，又不得越次生二禪等，仍待火至初禪始生二禪。乃風至三禪，始生第四。合中，明佛欲壞生死世間，亦出四聲說四乘法，聲體平等無主無作。餘竝可知。第二響聲隨應喻，喻佛無方應現聲。第三空聲開覺喻，喻佛教誡放逸聲。合中五：先總；二別說二乘法；三「出生無量」下別說大乘法；四「眾生聞」下正答所益；五「如來妙音」下明聲絕相離言，而有聞機說法故也。《大乘莊嚴論》云「若諸佛六十種音聲是有法非無法者，諸佛不能以音聲遍至十方無量阿僧祇國土；以音聲無法非法故，諸佛能以音聲遍至」等，乃至廣說。第四寶女妙聲喻，喻佛法䗍圓音聲，謂一音出多音，一一說多法，各隨異類解故也。第五梵聲各聞喻，喻佛根熟獨聞聲。不出眾外者，以根未熟故。第六水隨器別喻，喻佛一異無礙聲。第七龍王降雨喻，喻佛長養善根聲。不從外來者，離佛無聲故。不內出者，離機無聲故。第八龍王漸降雨喻，喻佛漸次說法聲，亦是審根授法聲。合中二：一先現身雲七日思惟不即說者，待根熟也；後漸說法，又亦不煩說深法故也。第九龍王連注喻，喻佛種種差別聲，謂聲異說異，竝從淨法界流故，無異之異也。第十龍王遍降喻，喻佛普雨法界聲。喻中有六：一雲、二電、三雷、四風、五雨、六結。合中亦六：先合十身雲，初總、九別。別中，初四約外相、次四約內德、後一稱性。二合依身雲放十電光。三合雷震中，言三昧者，明依定起說，從所依為名，十種可知。四合風，謂將說法時，先從慈悲起後智，警覺加被，令身心柔軟以成法器，然後說法。五合十法雨。初坐道場菩薩者，是現坐道樹，臨將成佛。雨不壞法者，有三：一是金剛三昧，微障莫沮，故云不壞；二出纏真如，故云不壞；三降諸魔軍，不令得壞。二後身菩薩者，是已處胎出生，未坐道場。雨密教者，是佛祕密之教，即入密智也。娛樂自在者，是大神通法也。上二是等覺位。三一生菩薩者，是未處胎前，同彌勒等，智位普照大法雲雨也。四得記者，是第八地。雨大莊嚴法者，是九地上大法也。五得忍者，是初地至七地。雨功德等者，
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福貴如寶、智敷猶花。二行相續名為不斷，以七地已還有間斷，故雨此不斷行法也。六向行者，是地前三賢位，以趣向正證，故云向也。雨不退等者，以得位故，利他不疲，名入化門；自行不厭，名入甚深。七初發心者，是十住位初，發心住雨。如來定等，令修止行。大慈等，令修觀行。止觀雙修，二利俱起。八為緣覺雨深等者，知無明行感識等果，名離斷見；果起因流，故離常見。又順觀離斷見，逆觀離常見。雖離斷常，而亦不壞得解脫果。九令得四諦智藏，降四住惑怨。十為三聚眾生，初正定、二耶定、三不定，各順已根令得法益故歡喜。六結中正覺心等，合龍王心平等也。「但以」下合眾生根不同，感說有異。第三通結十聲，先總、次別、後結。別中，十種無量一一各通結前十聲，於中各先列無量名、後釋無量義，義皆可見。上來相乘總以一千門分別音聲竟。頌中有四十頌頌前十段，一一各四頌，如次應知。答音聲竟。
福貴如寶、智敷猶花。二行相續名為不斷，以七地已還有間斷，故雨此不斷行法也。六向行者，是地前三賢位，以趣向正證，故云向也。雨不退等者，以得位故，利他不疲，名入化門；自行不厭，名入甚深。七初發心者，是十住位初，發心住雨。如來定等，令修止行。大慈等，令修觀行。止觀雙修，二利俱起。八為緣覺雨深等者，知無明行感識等果，名離斷見；果起因流，故離常見。又順觀離斷見，逆觀離常見。雖離斷常，而亦不壞得解脫果。九令得四諦智藏，降四住惑怨。十為三聚眾生，初正定、二耶定、三不定，各順已根令得法益故歡喜。六結中正覺心等，合龍王心平等也。「但以」下合眾生根不同，感說有異。第三通結十聲，先總、次別、後結。別中，十種無量一一各通結前十聲，於中各先列無量名、後釋無量義，義皆可見。上來相乘總以一千門分別音聲竟。頌中有四十頌頌前十段，一一各四頌，如次應知。答音聲竟。
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第四性起意業，先身語、次明意，故從麁漸細，明次第也。於中標門、釋義。釋義中，先約法總辨、二就喻別顯、三總結所知。初中，言心意識非即如來者，此辨定法體。謂此文中欲明佛心，然佛心等竝轉依成智，是故就智歎佛意業，故云但知智無量等也。此文意明佛無心意，但是智故。《攝論》第八云「謂無分別智所依，非心非思義故；亦非非心為所依止，心種類故。以心為因，數習勢力引得此位，名心種類。」解云：非謂此位而有心也。若爾，豈此智數無所依王？釋有多義。一云：理實佛地有淨八識，但云智者，就強勝說。論云「如來無垢識，圓鏡智相應故也。」言智無量故心亦無量者，約數例王，舉能依顯所依，《佛地論》等具明此義。當知此約初教辨。一云：理實佛地唯是大智，不說八識及餘心法。經云「佛無心意識」等，論云「唯如如及如如智獨存，餘一切皆絕」等，并此經文及《攝論》等，同顯此義。當知此約終教而說。一云：佛地大智，內同真性，以照即寂故。〈十藏品〉中「如來大智不生不滅」等者，是此義。當知此約頓教說。一云：佛地大智，即理即智、即王即數，或開或合，以前三說不相離故、無障無礙具十智故。當知此就圓教說耳。二就喻別顯中，略舉十種大喻，喻如來十種大智。一虛空無依喻，喻佛平等無依智，謂能與他作增上緣故，能為他依；自不依他，故無所依也。又釋：以位滿故，更無所依也。又釋：因智依果，果智無依。又釋：世間智是加行，離世間智是後得，同依根本，本智無依。何故不言依真如耶？釋：依是悕求義，證真圓滿，更無趣求，故名無依。又釋：智性自離故，更無所依。若爾，餘智豈不爾耶？釋：此智證理極故。第二法界無改喻，喻佛性無增減智。如三乘能證自有淺深，所證法界無有增減。合能依後得隨世虧盈，所依真智性無增減。第三大海潤益喻，喻佛益生無念智，謂加持眾生資其念力，故云潤澤心也。第四大寶出生喻，喻佛用興體密智。合中，一合佛海有智珠、二合出寶之用、三列四名。辯法師云「此即能生四乘智慧，一能生聲聞乘、二能生緣覺乘、三能生菩薩乘、四能生人天乘。」衍英等云「初證道智，斷惑障；二名助道智，斷於智障；三不住道智，捨於報障，上三自利；四利益眾生智，即利他行。」今釋：一無住著智，謂無染不著有、方便不住無；二分別法相智，謂剖折有為無為差別；三稱法開演智，謂說異不礙同，故云不壞法界也，上三約法；四化不失時智，此約機。四合深勝，有標、釋可知。同《法花》中王髻明珠，唯有功勳臣方得見等。五合方正可知。第五寶珠
第四性起意業，先身語、次明意，故從麁漸細，明次第也。於中標門、釋義。釋義中，先約法總辨、二就喻別顯、三總結所知。初中，言心意識非即如來者，此辨定法體。謂此文中欲明佛心，然佛心等竝轉依成智，是故就智歎佛意業，故云但知智無量等也。此文意明佛無心意，但是智故。《攝論》第八云「謂無分別智所依，非心非思義故；亦非非心為所依止，心種類故。以心為因，數習勢力引得此位，名心種類。」解云：非謂此位而有心也。若爾，豈此智數無所依王？釋有多義。一云：理實佛地有淨八識，但云智者，就強勝說。論云「如來無垢識，圓鏡智相應故也。」言智無量故心亦無量者，約數例王，舉能依顯所依，《佛地論》等具明此義。當知此約初教辨。一云：理實佛地唯是大智，不說八識及餘心法。經云「佛無心意識」等，論云「唯如如及如如智獨存，餘一切皆絕」等，并此經文及《攝論》等，同顯此義。當知此約終教而說。一云：佛地大智，內同真性，以照即寂故。〈十藏品〉中「如來大智不生不滅」等者，是此義。當知此約頓教說。一云：佛地大智，即理即智、即王即數，或開或合，以前三說不相離故、無障無礙具十智故。當知此就圓教說耳。二就喻別顯中，略舉十種大喻，喻如來十種大智。一虛空無依喻，喻佛平等無依智，謂能與他作增上緣故，能為他依；自不依他，故無所依也。又釋：以位滿故，更無所依也。又釋：因智依果，果智無依。又釋：世間智是加行，離世間智是後得，同依根本，本智無依。何故不言依真如耶？釋：依是悕求義，證真圓滿，更無趣求，故名無依。又釋：智性自離故，更無所依。若爾，餘智豈不爾耶？釋：此智證理極故。第二法界無改喻，喻佛性無增減智。如三乘能證自有淺深，所證法界無有增減。合能依後得隨世虧盈，所依真智性無增減。第三大海潤益喻，喻佛益生無念智，謂加持眾生資其念力，故云潤澤心也。第四大寶出生喻，喻佛用興體密智。合中，一合佛海有智珠、二合出寶之用、三列四名。辯法師云「此即能生四乘智慧，一能生聲聞乘、二能生緣覺乘、三能生菩薩乘、四能生人天乘。」衍英等云「初證道智，斷惑障；二名助道智，斷於智障；三不住道智，捨於報障，上三自利；四利益眾生智，即利他行。」今釋：一無住著智，謂無染不著有、方便不住無；二分別法相智，謂剖折有為無為差別；三稱法開演智，謂說異不礙同，故云不壞法界也，上三約法；四化不失時智，此約機。四合深勝，有標、釋可知。同《法花》中王髻明珠，唯有功勳臣方得見等。五合方正可知。第五寶珠
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消海喻，喻佛滅惑成德智。喻合中各有三義：一總舉、二列名、三顯功能。若俗書中「大海有沃燋石消大水。」又云「注於尾廬令海不增。」又小乘中以阿毘地獄在大海下，火氣上吞以消海水；今此文中為究竟說，故不同前。合中四智，有古德將配四三昧智，初是大乘光明三昧智、二是集福德王三昧智、是賢護三昧智、四是首楞嚴三昧智。又英云「初是禪定智，除不善障；二是方便智，除著禪障；三如理智，除煩惱障；四如量智，除所知障。」今更釋：初能除流散染業障、二能除昧定著淨障、三能除根本無明障、四障盡成果智，此四皆從麁漸向細。「佛子」下結要勝可知。第六虛空含受喻，喻佛依持無礙智。釋中云如來智無所不至者，謂以佛智遍於一切眾生心中，是故眾生從自心內種性生智，即是從佛智生，還依佛智住，而於佛智無有迫迮。第七藥王生長喻，喻佛種姓深廣智。喻中有六：初明樹處及名；二明從生因深；三樹功廣大，以此樹能生一切諸樹故云也；四釋顯樹名；五簡非生處；六不失生性。合中亦六：初舉法同喻，故云亦如是。二「從一切」下合從生因深，謂初是本性住性。於過去等，是習所成性。三「世無量」下明所生果滿，於中有四句：初內德圓、二「皆悉」下外化廣、三「除滅」下益不虛、四「巧方便」下辨果相有六事。末後云持無增減者，謂果德生已盡於來際，用歇無減、新起無增也。三「佛子」下合名及釋名，謂得果不捨因，故名不斷菩薩行。四「彼如來」下合功用廣大，亦六事成利他行，謂由佛因地慈悲為根，今根堅不斷，故生菩薩慈悲行也。二以巧便為本，名為莖，此能策成菩薩勤行。三淨法界，界是分齊義，義名枝流也，流出菩薩十度之行。四禪解脫，成蔭之葉，生他戒等葉行。五七覺內敷之花，成他善嚴之相。六無上果力，令得記果。亦由佛智為本能生菩薩行位，是故佛智為性，能成菩薩行等名起。五合二處不生者，以彼二處無起義故。問：准上文，依佛智生三乘善根，皆是性起，何故此中簡去二乘？答：前據性起所益，非是性起自體，以彼但是能依故。若爾，菩薩亦是能依，何故取耶？釋：以彼二乘無大菩提心，不順性故，不名為起；菩薩不爾，故不同也。此中二乘涅槃，合地獄深坑，以火燒灰斷故。犯戒等，合水輪處，有四過失：一犯戒，約不懺悔者；二耶見，約為斷善之因；三貪著，據不可轉改者；四非器，就無出世道器。戒此亦是通結上三。若直看此文，似初約定性二乘、後約無性凡夫，是故二處不可生也。若據後文，合不捨生性，即知非畢竟無，以此二位約現在說，若約當來皆悉能生也
消海喻，喻佛滅惑成德智。喻合中各有三義：一總舉、二列名、三顯功能。若俗書中「大海有沃燋石消大水。」又云「注於尾廬令海不增。」又小乘中以阿毘地獄在大海下，火氣上吞以消海水；今此文中為究竟說，故不同前。合中四智，有古德將配四三昧智，初是大乘光明三昧智、二是集福德王三昧智、是賢護三昧智、四是首楞嚴三昧智。又英云「初是禪定智，除不善障；二是方便智，除著禪障；三如理智，除煩惱障；四如量智，除所知障。」今更釋：初能除流散染業障、二能除昧定著淨障、三能除根本無明障、四障盡成果智，此四皆從麁漸向細。「佛子」下結要勝可知。第六虛空含受喻，喻佛依持無礙智。釋中云如來智無所不至者，謂以佛智遍於一切眾生心中，是故眾生從自心內種性生智，即是從佛智生，還依佛智住，而於佛智無有迫迮。第七藥王生長喻，喻佛種姓深廣智。喻中有六：初明樹處及名；二明從生因深；三樹功廣大，以此樹能生一切諸樹故云也；四釋顯樹名；五簡非生處；六不失生性。合中亦六：初舉法同喻，故云亦如是。二「從一切」下合從生因深，謂初是本性住性。於過去等，是習所成性。三「世無量」下明所生果滿，於中有四句：初內德圓、二「皆悉」下外化廣、三「除滅」下益不虛、四「巧方便」下辨果相有六事。末後云持無增減者，謂果德生已盡於來際，用歇無減、新起無增也。三「佛子」下合名及釋名，謂得果不捨因，故名不斷菩薩行。四「彼如來」下合功用廣大，亦六事成利他行，謂由佛因地慈悲為根，今根堅不斷，故生菩薩慈悲行也。二以巧便為本，名為莖，此能策成菩薩勤行。三淨法界，界是分齊義，義名枝流也，流出菩薩十度之行。四禪解脫，成蔭之葉，生他戒等葉行。五七覺內敷之花，成他善嚴之相。六無上果力，令得記果。亦由佛智為本能生菩薩行位，是故佛智為性，能成菩薩行等名起。五合二處不生者，以彼二處無起義故。問：准上文，依佛智生三乘善根，皆是性起，何故此中簡去二乘？答：前據性起所益，非是性起自體，以彼但是能依故。若爾，菩薩亦是能依，何故取耶？釋：以彼二乘無大菩提心，不順性故，不名為起；菩薩不爾，故不同也。此中二乘涅槃，合地獄深坑，以火燒灰斷故。犯戒等，合水輪處，有四過失：一犯戒，約不懺悔者；二耶見，約為斷善之因；三貪著，據不可轉改者；四非器，就無出世道器。戒此亦是通結上三。若直看此文，似初約定性二乘、後約無性凡夫，是故二處不可生也。若據後文，合不捨生性，即知非畢竟無，以此二位約現在說，若約當來皆悉能生也
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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。以於二處不生不名為減，餘處能生不名為增，故知定有也。第八劫火燒盡喻，喻佛知無不盡智。合中略舉四境無不知盡。釋中言不可破壞者，能知之力無竭故也。第九劫風持壞喻，喻佛巧便留惑智，謂授與菩薩令留隨眠，或滿菩薩行至於佛果。第十塵含經卷喻，喻佛性通平等智。於中三：法、喻、合。初中二：先標，謂佛果智與眾生中因性本覺無差別故，是故即在纏之因具出纏果法，以圓教中因果無二，餘聖教中未見斯義。二「何以故」下釋因具果。既言無眾生身如來智不具足者，即知若有不具者，彼非眾生數，何得更有無性有情？若俱有者，何故不知？釋以顛倒故，若顛倒不知者，何以知有？釋若先無者，離倒之時何處得有？既云離倒智起，明知不無。一切智者，是始覺智。無師智者，是本覺智。無礙智者，是始本無二智。喻中亦五：初塵藏經卷、二天眼見經、三傷無饒益、四作念破塵、五出經饒益。合中六句：初智在眾生中，合塵內有經。一切塵者，是一切眾生也。以妄念無體細末如塵，性德圓滿如太經卷，迷妄覆真如塵藏經。二以倒故不能比知、不能證見，復不信此教。三佛眼觀見。四傷無饒益。五「我當」下教除妄染，合作念破塵。六「如來即時」下如念而作，合出經饒益。第三大段總結可知。頌中三十七頌，初一頌前總說；餘頌十喻，於中，初二各三頌、三四各四頌、五六亦各三、第七有五頌、第八亦有三、餘二各四頌，是故三十六，如次頌十喻。答意業竟。
。以於二處不生不名為減，餘處能生不名為增，故知定有也。第八劫火燒盡喻，喻佛知無不盡智。合中略舉四境無不知盡。釋中言不可破壞者，能知之力無竭故也。第九劫風持壞喻，喻佛巧便留惑智，謂授與菩薩令留隨眠，或滿菩薩行至於佛果。第十塵含經卷喻，喻佛性通平等智。於中三：法、喻、合。初中二：先標，謂佛果智與眾生中因性本覺無差別故，是故即在纏之因具出纏果法，以圓教中因果無二，餘聖教中未見斯義。二「何以故」下釋因具果。既言無眾生身如來智不具足者，即知若有不具者，彼非眾生數，何得更有無性有情？若俱有者，何故不知？釋以顛倒故，若顛倒不知者，何以知有？釋若先無者，離倒之時何處得有？既云離倒智起，明知不無。一切智者，是始覺智。無師智者，是本覺智。無礙智者，是始本無二智。喻中亦五：初塵藏經卷、二天眼見經、三傷無饒益、四作念破塵、五出經饒益。合中六句：初智在眾生中，合塵內有經。一切塵者，是一切眾生也。以妄念無體細末如塵，性德圓滿如太經卷，迷妄覆真如塵藏經。二以倒故不能比知、不能證見，復不信此教。三佛眼觀見。四傷無饒益。五「我當」下教除妄染，合作念破塵。六「如來即時」下如念而作，合出經饒益。第三大段總結可知。頌中三十七頌，初一頌前總說；餘頌十喻，於中，初二各三頌、三四各四頌、五六亦各三、第七有五頌、第八亦有三、餘二各四頌，是故三十六，如次頌十喻。答意業竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五明性起境界。前既有能知大智，今明所知境也。於中，先徵問、後顯釋。顯釋亦三：先舉能知、二顯所知、三總結彼知。初中，若不得此無量無邊智，無由得說廣大境也。下辨所知中二：初當相明廣、二約智辨廣。初中亦二：先辨列十境、二顯其廣大。前中有五義：一約二諦境，初五約俗量智境、後五約真理智境。言非境界境界者，非是識所變境故云也。二約三性境，初五依他性、次四圓成實、後一遍計所執。三約五海境，初一眾生海；次二及第九世界海；次二是根欲性海；次三是法界海；後一是佛海，謂佛智是非境故。四約前〈明難品〉，佛境十種相攝可知。五釋文中，初一是所化；二是化所依時，三世劫等；三所化處；四化所用法；五化所成行；六法界體不壞；七法界用無礙；八體用俱實。又釋：此三，初真如體大；次相大，具恒沙功德名法界，迭不相妨名無礙；後體相無二名實際。又釋：此三如次，即三無性真如。九虛空是事無為境。十境智不二名非境界，以不異智之境名為非境，即以此非境為如來境。二「佛子」下顯境廣大可知。第二約智顯廣中三：先法、次喻、後合。初中，以當相難明，故約智海以顯境深廣。然智必依心，故云心境界也。恐迷此事故，釋云隨心無量生智亦爾也。此同前門初心意，非即如來等，准之。又釋：如來所智之境，竝是如來智海中事，是故下文廣說智海，即是釋境界也。又釋：境界有二義，上來十種約所緣明境；此下約分齊明境，即以如來智慧大海為分齊境。喻中有三：初龍王心雨喻，喻佛依心無本智；二海從龍願喻，喻佛心願所起智；三海水宏深喻，喻佛深廣無涯智。此喻中，先明海水深廣，一四洲河水多、二龍王雨水多、三龍王池水多；後結四種無量。三「佛子如是」下法合中亦二：先合海深廣，謂顯法過喻，非此所比，即為合也。後合大海中有四種無量：初發心等，合海中水無量；二道品等，合海中末尼等寶無量；三無量眾生等，合海中眾生無量；四大地等，合海中有大地無量也。三「佛子是為」下總結所知。頌中十偈，初二頌法說、次四頌初二喻、後四頌第三喻，可知。答境界竟。
第五明性起境界。前既有能知大智，今明所知境也。於中，先徵問、後顯釋。顯釋亦三：先舉能知、二顯所知、三總結彼知。初中，若不得此無量無邊智，無由得說廣大境也。下辨所知中二：初當相明廣、二約智辨廣。初中亦二：先辨列十境、二顯其廣大。前中有五義：一約二諦境，初五約俗量智境、後五約真理智境。言非境界境界者，非是識所變境故云也。二約三性境，初五依他性、次四圓成實、後一遍計所執。三約五海境，初一眾生海；次二及第九世界海；次二是根欲性海；次三是法界海；後一是佛海，謂佛智是非境故。四約前〈明難品〉，佛境十種相攝可知。五釋文中，初一是所化；二是化所依時，三世劫等；三所化處；四化所用法；五化所成行；六法界體不壞；七法界用無礙；八體用俱實。又釋：此三，初真如體大；次相大，具恒沙功德名法界，迭不相妨名無礙；後體相無二名實際。又釋：此三如次，即三無性真如。九虛空是事無為境。十境智不二名非境界，以不異智之境名為非境，即以此非境為如來境。二「佛子」下顯境廣大可知。第二約智顯廣中三：先法、次喻、後合。初中，以當相難明，故約智海以顯境深廣。然智必依心，故云心境界也。恐迷此事故，釋云隨心無量生智亦爾也。此同前門初心意，非即如來等，准之。又釋：如來所智之境，竝是如來智海中事，是故下文廣說智海，即是釋境界也。又釋：境界有二義，上來十種約所緣明境；此下約分齊明境，即以如來智慧大海為分齊境。喻中有三：初龍王心雨喻，喻佛依心無本智；二海從龍願喻，喻佛心願所起智；三海水宏深喻，喻佛深廣無涯智。此喻中，先明海水深廣，一四洲河水多、二龍王雨水多、三龍王池水多；後結四種無量。三「佛子如是」下法合中亦二：先合海深廣，謂顯法過喻，非此所比，即為合也。後合大海中有四種無量：初發心等，合海中水無量；二道品等，合海中末尼等寶無量；三無量眾生等，合海中眾生無量；四大地等，合海中有大地無量也。三「佛子是為」下總結所知。頌中十偈，初二頌法說、次四頌初二喻、後四頌第三喻，可知。答境界竟。
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第六性起行者，前明智所依境，今辨依境所成之行，故次明也。就辨釋中，長行內三，謂標、釋、結。初中標二行。古人釋：無礙行者，明俗諦行。二如如行者，明真諦行。今更釋：初是會事同理，理不礙事，是無礙行；二事盡理現，名如如行。又釋：初是量智，於外事用無礙；二是理智，內證如如也。二「如如過去」下釋中有五喻：一真無遷變喻，喻佛至絕三際行，即釋如如行也。下四釋無礙行。二此法界無形喻，喻佛體無限礙行。三飛鳥翔空喻，喻佛圓無分齊行。四金翅搏海喻。喻佛勝用濟生行。五日月行空喻。喻佛無功成事行。皆以後釋前可知。三結文可知。頌中十偈頌五喻。各二頌頌一喻。可知。答行竟。
第六性起行者，前明智所依境，今辨依境所成之行，故次明也。就辨釋中，長行內三，謂標、釋、結。初中標二行。古人釋：無礙行者，明俗諦行。二如如行者，明真諦行。今更釋：初是會事同理，理不礙事，是無礙行；二事盡理現，名如如行。又釋：初是量智，於外事用無礙；二是理智，內證如如也。二「如如過去」下釋中有五喻：一真無遷變喻，喻佛至絕三際行，即釋如如行也。下四釋無礙行。二此法界無形喻，喻佛體無限礙行。三飛鳥翔空喻，喻佛圓無分齊行。四金翅搏海喻。喻佛勝用濟生行。五日月行空喻。喻佛無功成事行。皆以後釋前可知。三結文可知。頌中十偈頌五喻。各二頌頌一喻。可知。答行竟。
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第七明性起菩提。前既對緣造作，必有示現菩提，故次明也。於中略作五門：一釋名，菩提此云覺，謂大智開悟，故以為名。舊云道者，非也。二體性，《攝論》云「二智二斷為菩提體。」若依此經，通一切法，如文知之。三種類，有五：一菩提，有二，謂性淨菩提及修成菩提，出《大品經》。二有三菩提，一聲聞菩提、二緣覺菩提、三諸佛菩提，出《十地論》。三有五菩提，一發心菩提、二伏心菩提、三明心菩提、四出到菩提、五無上菩提，亦出《大品經》。解云：五中初一是十住初位、二是三賢位、三是初地見道、四修道滿、五是佛果究竟道。四有十菩提，如〈離世間品〉說。五通一切法，經云「一切法即菩提」等。解云：三菩提約初教，二五約終教，一切法就頓教，十種據圓教，通即可知。第四業用者，謂緣二諦斷二障，證二空起二智，印群機現萬像，具十身遍十方，周於毛端微塵等處，通因及果業用無邊，如此文中具足。五釋文者，就長行內辨釋中釋菩提義，略有十門：一明體性、二顯業用、三辨甚深、四顯廣大、五現因果、六離虧盈、七無增減、八依定起、九周法界、十遍心中。初亦以十門明菩提體性：一覺解為性，言一切義者，真俗境義也。二斷障為性，滅除疑或者，斷二障也。三證理為性，謂證離能所，故云不二等。四別舉離所取相，故云無相。五離能取見，故云無行。六令此相見永不再起，故云無退。又釋：四當體離相；五性不遷流；六隨流不變；七具多功德故云無量；八盡於未來故云無邊；九性淨為性，謂在纏無縛出障無脫；十中道為性，故云離二邊。上來亦是內證平等。第二「知處非處」下明業用門，謂隨緣外照故成業用。於中三，謂法、喻、合。初法中亦十門：一知處非處，即十力中初也；二知字；三語；四他心；五根；六煩惱習；七性；八宿命，知過去；九天眼，見未來；十漏盡，知現在。此三世，同一念知也。此十所知境，現菩提智中，故說知也，非謂有能所等。二喻中，明大海印現喻，喻此菩提現機洞照德。三合中，心念諸根等，略舉前十境也。而無所現者，與能現不殊故，即自體顯照，故名為覺。《起信論》云「諸佛如來離於見想，無所不遍。心真實故，即是諸法之性。自體顯照一切妄法，有大智用乃至名一切種智。」解云：此即無思顯照同體之境，名菩提業用，不同餘位有能所取也。第三「佛子一切」下明甚深門，有四義：一離名故深、二絕言故深、三無譬故深、四不滯寂故深，故云但隨等也。又釋：此是釋疑，謂既非言譬所及，何故上下皆以言喻說耶？釋顯如文，即無說之說、非喻為喻，可
第七明性起菩提。前既對緣造作，必有示現菩提，故次明也。於中略作五門：一釋名，菩提此云覺，謂大智開悟，故以為名。舊云道者，非也。二體性，《攝論》云「二智二斷為菩提體。」若依此經，通一切法，如文知之。三種類，有五：一菩提，有二，謂性淨菩提及修成菩提，出《大品經》。二有三菩提，一聲聞菩提、二緣覺菩提、三諸佛菩提，出《十地論》。三有五菩提，一發心菩提、二伏心菩提、三明心菩提、四出到菩提、五無上菩提，亦出《大品經》。解云：五中初一是十住初位、二是三賢位、三是初地見道、四修道滿、五是佛果究竟道。四有十菩提，如〈離世間品〉說。五通一切法，經云「一切法即菩提」等。解云：三菩提約初教，二五約終教，一切法就頓教，十種據圓教，通即可知。第四業用者，謂緣二諦斷二障，證二空起二智，印群機現萬像，具十身遍十方，周於毛端微塵等處，通因及果業用無邊，如此文中具足。五釋文者，就長行內辨釋中釋菩提義，略有十門：一明體性、二顯業用、三辨甚深、四顯廣大、五現因果、六離虧盈、七無增減、八依定起、九周法界、十遍心中。初亦以十門明菩提體性：一覺解為性，言一切義者，真俗境義也。二斷障為性，滅除疑或者，斷二障也。三證理為性，謂證離能所，故云不二等。四別舉離所取相，故云無相。五離能取見，故云無行。六令此相見永不再起，故云無退。又釋：四當體離相；五性不遷流；六隨流不變；七具多功德故云無量；八盡於未來故云無邊；九性淨為性，謂在纏無縛出障無脫；十中道為性，故云離二邊。上來亦是內證平等。第二「知處非處」下明業用門，謂隨緣外照故成業用。於中三，謂法、喻、合。初法中亦十門：一知處非處，即十力中初也；二知字；三語；四他心；五根；六煩惱習；七性；八宿命，知過去；九天眼，見未來；十漏盡，知現在。此三世，同一念知也。此十所知境，現菩提智中，故說知也，非謂有能所等。二喻中，明大海印現喻，喻此菩提現機洞照德。三合中，心念諸根等，略舉前十境也。而無所現者，與能現不殊故，即自體顯照，故名為覺。《起信論》云「諸佛如來離於見想，無所不遍。心真實故，即是諸法之性。自體顯照一切妄法，有大智用乃至名一切種智。」解云：此即無思顯照同體之境，名菩提業用，不同餘位有能所取也。第三「佛子一切」下明甚深門，有四義：一離名故深、二絕言故深、三無譬故深、四不滯寂故深，故云但隨等也。又釋：此是釋疑，謂既非言譬所及，何故上下皆以言喻說耶？釋顯如文，即無說之說、非喻為喻，可
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知。第四「佛子如來」下明廣大門，於中有三：初舉身廣大、二類顯語意、三總結多門。初中，言成菩提時住佛方便者，明此菩提由方便對機說有成也。此增數十身，故有十三種耳。初一是眾生世間身，謂得能同一切眾生身之身也。等猶同也，又釋：等猶遍也，即遍以一切眾生而作自身故云也。下皆二釋，准之。二同一切染淨之身，亦即可知。三同器世間國土身也，亦即以國土為身。四同於一切九世十方諸劫之身，亦即以彼為身。五同一切佛證道之身。六等一切佛智覺之身，亦前如道平等，此是覺道平等。上二智正覺世間身。七以彼能詮言教為身，即如論中名言說法身。八以所詮法界為身。九同大虛無為之身。十同因陀羅網法界之身，互相涉入故云無礙。十一用無不起身，故云出生也。十二德無不備身，故云一切行。十三體無不寂身，故涅槃也。又此十三攝為六對：初二人法一對；次二時處一對；次二境智一對；次二教義一對；次二理事一對，虛空為事也；次二因果一對，行是因也。後一總結平等。二類顯中，依身辨語意。語意亦十三，同身可知。三總結中，身等一一各等法界，故皆云無量也。第五「佛子如來身中」下明現因果門。於中三，謂標、釋、結。標中以菩提身等眾生故，是故眾生悉於中現。以彼所現同能現故，是故眾生無不成佛。此文是大節，幸不輕之。問：此中所現眾生成佛，為是約事？為是約理？若是約事，何故下釋皆悉一性，以無性故等；若是約理，何故標中乃云有發心修行等。答：此是別教中義。若不約諸宗分別，無由得解。何者？然諸眾生，若於人天位看，具足人法二我實物。若小乘教中看，此眾生唯是一聚五蘊實法，本來無人。若大乘初教，唯識所現如幻似有，當相即空，無人無法。若約終教，竝是如來藏緣起，舉體即如，具恒沙德，乃是眾生。故《不增不減經》云「眾生即法身，法身即眾生。眾生法身，義一名異。」解云：此宗約理，眾生即是佛。若約頓教，眾生相本來盡、理性本來顯，挺然自露，更無所待，故不可說即佛不即等也。如淨名杜默之意等。若圓教，即一切眾生，竝悉舊來發心亦竟、修行亦竟、成佛亦竟，更無新成，具足理事，如此經文。問：若爾，何故現有眾生不即佛耶？答：汝今就初人天位中觀彼眾生，當相即空猶亦不得，況復得見圓教中事，是故汝見現有眾生。我不約彼說此成佛，但令情見若破、法界圓現，一切眾生無不成佛。問：若爾，何故諸佛更化眾生？答：教化眾生亦有淺深，今即此菩提身中現眾生成佛者，名究竟教化，不同餘宗，故下結中名如來無極大悲度脫眾生也。問：
知。第四「佛子如來」下明廣大門，於中有三：初舉身廣大、二類顯語意、三總結多門。初中，言成菩提時住佛方便者，明此菩提由方便對機說有成也。此增數十身，故有十三種耳。初一是眾生世間身，謂得能同一切眾生身之身也。等猶同也，又釋：等猶遍也，即遍以一切眾生而作自身故云也。下皆二釋，准之。二同一切染淨之身，亦即可知。三同器世間國土身也，亦即以國土為身。四同於一切九世十方諸劫之身，亦即以彼為身。五同一切佛證道之身。六等一切佛智覺之身，亦前如道平等，此是覺道平等。上二智正覺世間身。七以彼能詮言教為身，即如論中名言說法身。八以所詮法界為身。九同大虛無為之身。十同因陀羅網法界之身，互相涉入故云無礙。十一用無不起身，故云出生也。十二德無不備身，故云一切行。十三體無不寂身，故涅槃也。又此十三攝為六對：初二人法一對；次二時處一對；次二境智一對；次二教義一對；次二理事一對，虛空為事也；次二因果一對，行是因也。後一總結平等。二類顯中，依身辨語意。語意亦十三，同身可知。三總結中，身等一一各等法界，故皆云無量也。第五「佛子如來身中」下明現因果門。於中三，謂標、釋、結。標中以菩提身等眾生故，是故眾生悉於中現。以彼所現同能現故，是故眾生無不成佛。此文是大節，幸不輕之。問：此中所現眾生成佛，為是約事？為是約理？若是約事，何故下釋皆悉一性，以無性故等；若是約理，何故標中乃云有發心修行等。答：此是別教中義。若不約諸宗分別，無由得解。何者？然諸眾生，若於人天位看，具足人法二我實物。若小乘教中看，此眾生唯是一聚五蘊實法，本來無人。若大乘初教，唯識所現如幻似有，當相即空，無人無法。若約終教，竝是如來藏緣起，舉體即如，具恒沙德，乃是眾生。故《不增不減經》云「眾生即法身，法身即眾生。眾生法身，義一名異。」解云：此宗約理，眾生即是佛。若約頓教，眾生相本來盡、理性本來顯，挺然自露，更無所待，故不可說即佛不即等也。如淨名杜默之意等。若圓教，即一切眾生，竝悉舊來發心亦竟、修行亦竟、成佛亦竟，更無新成，具足理事，如此經文。問：若爾，何故現有眾生不即佛耶？答：汝今就初人天位中觀彼眾生，當相即空猶亦不得，況復得見圓教中事，是故汝見現有眾生。我不約彼說此成佛，但令情見若破、法界圓現，一切眾生無不成佛。問：若爾，何故諸佛更化眾生？答：教化眾生亦有淺深，今即此菩提身中現眾生成佛者，名究竟教化，不同餘宗，故下結中名如來無極大悲度脫眾生也。問：
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既總成佛，何故亦有發心等耶？答：若成佛門中總成，若修行門總修行，若發心門總發心。若離此等總，即空無所有，准大緣起門思之。言乃至涅槃者，於八相中舉乃至末故也。二「皆悉」下釋成中，云何現？同一真性故如是現。何以眾生同菩提性？略以十因釋成此義：一以眾生依於菩提無自性故，是故同於菩提成正覺等；二無自染相故，三無所盡故，四本來不生故，五亦無新滅故，上四同為一句；六我性自空故，七眾緣之生非是生故，八設起覺智無所覺故，九所依法界亦無性故，十本性空界無體性故。三「如是等」下總結中，無盡智者，照用無限故。自然智者，不待功用故。無極大悲者，同體攝化故。問：准此釋結，似約理性說眾生成佛，何故標中有發心等五位因、成佛等八相果？答：此是以法性融通門釋，謂事隨理以融通故，得相即相入故也。又餘教中觀無生唯照理性，此圓教中具足一切佛菩薩法，依宗准之。第六「佛子譬如」下體離虧盈門。於中二，謂喻、合。初虛空常性喻，喻菩提性無增減德，以體常滿，成無不成，性無二故。第七「佛子設有」下明用無增減門。於中三，謂喻、合、結。初化現無形喻，喻菩提成不平等德。喻中，初化多心者，喻各各修多因也。心化如來者，喻成多果也。以此因果俱無色相，是故化與不化等無有異。合結可知。第八「佛子如來應供」下明依定起用門。於中三：初舉一定門，謂順理警機名為善覺。依此定門，出眾生數等菩提之身。二類顯，如一定既爾，餘一一定各出爾所身。如多三昧既各如是，餘一一法門謂大悲、大智、大總持等一切法門各如是出，即知菩提之身無盡無盡不可稱說也。三結可知。第九「復次佛子」下明周遍法界門。於中三：先標中亦三，初一毛道者，謂於空中容一毛處名為毛道，即於此處見前門中眾生數等菩提之身無不圓滿；二類顯一切毛道，一一皆爾；三類顯一切法界處，悉重重普遍。二「何以」下釋成周遍義。三「如來」下結法屬人，謂此盧舍那佛於菩提樹下成菩提時，究竟具足如是等類、周遍法界、重重菩提，是故佛身不思議不思議也。此即遍於非情一切處也。第十「復次佛子」下明遍心中門。於中二：先舉自、二例他。初自中先標，此明佛地果德。菩提遍在菩薩及諸眾生身心之中，非是菩薩有菩提因性佛，文中正辨佛菩提故。二「何以」下釋成。以菩薩心既無自性，無自性法即佛菩提，故云不離。若爾，無自性理即性淨菩提，何必要是佛果位法？釋：以佛果大智，內契真原融同一性，是故如理普遍眾生。眾生心中菩提之性，既與果法無有差別，則眾生身中有果德
既總成佛，何故亦有發心等耶？答：若成佛門中總成，若修行門總修行，若發心門總發心。若離此等總，即空無所有，准大緣起門思之。言乃至涅槃者，於八相中舉乃至末故也。二「皆悉」下釋成中，云何現？同一真性故如是現。何以眾生同菩提性？略以十因釋成此義：一以眾生依於菩提無自性故，是故同於菩提成正覺等；二無自染相故，三無所盡故，四本來不生故，五亦無新滅故，上四同為一句；六我性自空故，七眾緣之生非是生故，八設起覺智無所覺故，九所依法界亦無性故，十本性空界無體性故。三「如是等」下總結中，無盡智者，照用無限故。自然智者，不待功用故。無極大悲者，同體攝化故。問：准此釋結，似約理性說眾生成佛，何故標中有發心等五位因、成佛等八相果？答：此是以法性融通門釋，謂事隨理以融通故，得相即相入故也。又餘教中觀無生唯照理性，此圓教中具足一切佛菩薩法，依宗准之。第六「佛子譬如」下體離虧盈門。於中二，謂喻、合。初虛空常性喻，喻菩提性無增減德，以體常滿，成無不成，性無二故。第七「佛子設有」下明用無增減門。於中三，謂喻、合、結。初化現無形喻，喻菩提成不平等德。喻中，初化多心者，喻各各修多因也。心化如來者，喻成多果也。以此因果俱無色相，是故化與不化等無有異。合結可知。第八「佛子如來應供」下明依定起用門。於中三：初舉一定門，謂順理警機名為善覺。依此定門，出眾生數等菩提之身。二類顯，如一定既爾，餘一一定各出爾所身。如多三昧既各如是，餘一一法門謂大悲、大智、大總持等一切法門各如是出，即知菩提之身無盡無盡不可稱說也。三結可知。第九「復次佛子」下明周遍法界門。於中三：先標中亦三，初一毛道者，謂於空中容一毛處名為毛道，即於此處見前門中眾生數等菩提之身無不圓滿；二類顯一切毛道，一一皆爾；三類顯一切法界處，悉重重普遍。二「何以」下釋成周遍義。三「如來」下結法屬人，謂此盧舍那佛於菩提樹下成菩提時，究竟具足如是等類、周遍法界、重重菩提，是故佛身不思議不思議也。此即遍於非情一切處也。第十「復次佛子」下明遍心中門。於中二：先舉自、二例他。初自中先標，此明佛地果德。菩提遍在菩薩及諸眾生身心之中，非是菩薩有菩提因性佛，文中正辨佛菩提故。二「何以」下釋成。以菩薩心既無自性，無自性法即佛菩提，故云不離。若爾，無自性理即性淨菩提，何必要是佛果位法？釋：以佛果大智，內契真原融同一性，是故如理普遍眾生。眾生心中菩提之性，既與果法無有差別，則眾生身中有果德
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菩提，非唯因性。此亦諸教不同。若小乘宗，總不辨佛性。若三乘宗，一切眾生位中但有因性，如《涅槃》云「佛性是因而非果。」若一乘宗，亦具果法，如此經文。問：此菩薩心不離如來菩提者，似是發菩提心、緣菩提為境，故云不離。何必即是心之自體？答：若爾，眾生既未發心、不緣菩提為境，不應例觀彼亦有菩提，故不約所緣也。二例他中，先例、二「無量」下結德。無處不有者，明普遍也。不可壞者，雖遍在染，不為惑業所壞，亦不為治道所破。不可思議者，同染而非壞，是不思也。同因而是果，亦不可思也。三結中方便門者，結前十門知見菩提竝是善巧之義也。
菩提，非唯因性。此亦諸教不同。若小乘宗，總不辨佛性。若三乘宗，一切眾生位中但有因性，如《涅槃》云「佛性是因而非果。」若一乘宗，亦具果法，如此經文。問：此菩薩心不離如來菩提者，似是發菩提心、緣菩提為境，故云不離。何必即是心之自體？答：若爾，眾生既未發心、不緣菩提為境，不應例觀彼亦有菩提，故不約所緣也。二例他中，先例、二「無量」下結德。無處不有者，明普遍也。不可壞者，雖遍在染，不為惑業所壞，亦不為治道所破。不可思議者，同染而非壞，是不思也。同因而是果，亦不可思也。三結中方便門者，結前十門知見菩提竝是善巧之義也。
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頌中十二偈，初二頌初體性門、次二頌第二業用門、次二頌第六體離虧盈門、次二頌第七用無增減門、次二頌第八依定起用門、後二頌第五顯現因果門及頌初門業用中法說也。餘門略無頌。答菩提門竟。
頌中十二偈，初二頌初體性門、次二頌第二業用門、次二頌第六體離虧盈門、次二頌第七用無增減門、次二頌第八依定起用門、後二頌第五顯現因果門及頌初門業用中法說也。餘門略無頌。答菩提門竟。
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第八明性起轉法輪，謂前得菩提，次轉法輪，以為次第。長行中三，標門、辨釋、結知。釋中有七門分別轉法輪義：一體相、二深廣、三無盡、四無住、五分齊、六出生、七知益。初中略以十義明其體相：一一切願者，是法輪所依；二一切法者，是所轉之法；三轉無所轉者，會相明體；四本無所起者，稱性辨體；五三轉圓滿者，德相圓滿，謂示相、勸知、引證為三也；六皆悉清淨者，是梵輪故、性淨故，經云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」此之謂也；七悉能等者，離障故、破見故、業用故；八離欲等者，離無所離故；九一切諸法等者，離言故；十一切法等者，離相故。此第十中故字，通上九義一一皆有，准之。第二「菩薩摩訶薩」下明深廣門，於中有四義，各有標、釋。初一廣、次一深、後二亦深亦廣。初中，先標廣大。「如來」下出因釋成。佛如來音聲，於一切世間文字語言無不至故，皆轉法輪也。二中先標甚深，實性故者釋成深義。三中先標深廣，佛轉法輪無主故者釋成。以各從緣成，無自體故，同為一性，悉是法輪。四中先標，無流故深也、無盡故廣也，內外無所有者釋成也。第三「佛子譬如文字」下明無盡門，於中先文字無盡喻，後合法輪無盡可知。第四「如來法輪悉入」下明無住門，於中有法、喻、合三也。字母無住喻，喻入緣無住德。於中一切處，是總也。別舉五處可知。第五「一切眾生諸語」下明分齊門，於中二，先標、後釋。若小乘，一說五音是法輪聲，餘問阿難天雨等皆非法輪攝。若三乘中，佛一切音聲等皆是法輪，餘即皆非。若一乘，一切眾生言音等亦入法輪，約用皆得成法輪故。第六「復次佛子」下明出生門，於中四：一標門；二「何等」下徵起；三「如來」下總舉；四「何以故」下別釋。別釋中，先通辨，謂欲轉法輪入此三昧者，是所依門故也。無礙者，是辯才也。無畏者，言無怯懼。二「如來入此」下正顯出生多音，釋成總中眾生念心等音也。悉令眾生等者，稱根授法故令喜也。第七「佛子若如是」下顯知法益，明如上而知順大菩提，不爾即非。三結文可知。
第八明性起轉法輪，謂前得菩提，次轉法輪，以為次第。長行中三，標門、辨釋、結知。釋中有七門分別轉法輪義：一體相、二深廣、三無盡、四無住、五分齊、六出生、七知益。初中略以十義明其體相：一一切願者，是法輪所依；二一切法者，是所轉之法；三轉無所轉者，會相明體；四本無所起者，稱性辨體；五三轉圓滿者，德相圓滿，謂示相、勸知、引證為三也；六皆悉清淨者，是梵輪故、性淨故，經云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」此之謂也；七悉能等者，離障故、破見故、業用故；八離欲等者，離無所離故；九一切諸法等者，離言故；十一切法等者，離相故。此第十中故字，通上九義一一皆有，准之。第二「菩薩摩訶薩」下明深廣門，於中有四義，各有標、釋。初一廣、次一深、後二亦深亦廣。初中，先標廣大。「如來」下出因釋成。佛如來音聲，於一切世間文字語言無不至故，皆轉法輪也。二中先標甚深，實性故者釋成深義。三中先標深廣，佛轉法輪無主故者釋成。以各從緣成，無自體故，同為一性，悉是法輪。四中先標，無流故深也、無盡故廣也，內外無所有者釋成也。第三「佛子譬如文字」下明無盡門，於中先文字無盡喻，後合法輪無盡可知。第四「如來法輪悉入」下明無住門，於中有法、喻、合三也。字母無住喻，喻入緣無住德。於中一切處，是總也。別舉五處可知。第五「一切眾生諸語」下明分齊門，於中二，先標、後釋。若小乘，一說五音是法輪聲，餘問阿難天雨等皆非法輪攝。若三乘中，佛一切音聲等皆是法輪，餘即皆非。若一乘，一切眾生言音等亦入法輪，約用皆得成法輪故。第六「復次佛子」下明出生門，於中四：一標門；二「何等」下徵起；三「如來」下總舉；四「何以故」下別釋。別釋中，先通辨，謂欲轉法輪入此三昧者，是所依門故也。無礙者，是辯才也。無畏者，言無怯懼。二「如來入此」下正顯出生多音，釋成總中眾生念心等音也。悉令眾生等者，稱根授法故令喜也。第七「佛子若如是」下顯知法益，明如上而知順大菩提，不爾即非。三結文可知。
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頌中十偈：初一頌初體相門、次一頌第三無盡門、次二頌半頌第四無住門、次三頌半頌第六出生門、末後二頌却頌第二深廣門。第五第七略無頌。答轉法輪竟。
頌中十偈：初一頌初體相門、次一頌第三無盡門、次二頌半頌第四無住門、次三頌半頌第六出生門、末後二頌却頌第二深廣門。第五第七略無頌。答轉法輪竟。
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第九明性起涅槃，謂轉法輪既訖，次辨涅槃以為次第。涅槃之義，略作五門：一釋名、二體性、三種類、四業用、五釋文。前四如別說。釋文中，長行內釋中，長分有八門釋大涅槃。一體實真常、二簡異灰斷、三不礙出沒、四隨器虧盈、五起盡隨緣、六存亡常湛、七用窮來際、八總結所知。就初門中三：先舉法勸知。當云何知？謂如如般涅槃等，當如是知。二「如如」下正辨所知，先標一如門以會涅槃，謂即此雙林北首涅槃，即同真如平等一味不生不滅，故云猶如真如，涅槃亦爾也。下九例然，竝是如之異名，意顯涅槃同彼真性令明淨，故約此多門說也。三「何以故」下釋法同喻，亦是釋事同理。何故不約彼性淨門說此真如即是涅槃，乃言猶如耶？釋云：若約真如實際即涅槃者，此即但是性無有起義；若但取彼化現涅槃，即但是起無有性義。今顯起同不起，明是性起，即是約會事同理說性起。「涅槃」下喻說中，此義彌顯。第二簡異灰斷門。於中有標、有釋。標中不為菩薩說究竟永滅者，是約人顯實，謂於二乘亦說如來永斷滅，故今就大機實教盡理，故不說也。下釋中有二：初欲令菩薩稱實見彼三世諸佛總無涅槃。前門同理性而常住，今辨實德亦無滅度。何故不云總無涅槃，乃云不說究竟涅槃？釋云：為諸菩薩亦說方便示現涅槃，但非究竟。《十住斷結經》第六卷云「佛告最勝：三世諸佛世尊有名號已來，吾未見泥洹者。」此經下文「善財知識長者，開栴檀佛塔，見三世諸佛無涅槃者。」二出生妙色，應機不絕，然無分別用常寂故，不令菩薩見有起用入滅之二，亦不令著此無二處。標、釋可知。第三「佛子但如來」下明不礙出沒門。於中先標，謂應機有出沒，不礙實不遷。二「何以故」下釋顯無礙可知。第四「佛子設有日出」下明隨器虧盈門，於中先喻、後合，謂舉日影隨器現不現喻，喻佛隨器有虧有盈故。無性《攝論》第十云「問：若如來是常住者，於一切時何故不現？答：眾生界罪不現，如月於破器，以破器中水不得住，月影不現，此非月過，是器之失。眾生身中無奢摩他清潤定水，佛影不現，非如來過，是眾生失。」解云：梁論中，器喻持戒也。又《攝論》明顯現甚深，有現不現，由於機，非如來咎。此經明滅度甚深，有滅不滅，由器全不全，亦非佛過。又此中涅槃亦是器感，故云應見等也。第五「譬如大火」下明起盡隨緣門。於中有三，喻、合、結。初舉火隨薪有無燒不燒喻，喻佛隨彼化緣有起盡故。《攝論》第十云「或涅槃如火者，如世間火，有處燒燃、有處息滅。諸佛亦爾，於諸善根未成熟者，現等正覺，令其成熟
第九明性起涅槃，謂轉法輪既訖，次辨涅槃以為次第。涅槃之義，略作五門：一釋名、二體性、三種類、四業用、五釋文。前四如別說。釋文中，長行內釋中，長分有八門釋大涅槃。一體實真常、二簡異灰斷、三不礙出沒、四隨器虧盈、五起盡隨緣、六存亡常湛、七用窮來際、八總結所知。就初門中三：先舉法勸知。當云何知？謂如如般涅槃等，當如是知。二「如如」下正辨所知，先標一如門以會涅槃，謂即此雙林北首涅槃，即同真如平等一味不生不滅，故云猶如真如，涅槃亦爾也。下九例然，竝是如之異名，意顯涅槃同彼真性令明淨，故約此多門說也。三「何以故」下釋法同喻，亦是釋事同理。何故不約彼性淨門說此真如即是涅槃，乃言猶如耶？釋云：若約真如實際即涅槃者，此即但是性無有起義；若但取彼化現涅槃，即但是起無有性義。今顯起同不起，明是性起，即是約會事同理說性起。「涅槃」下喻說中，此義彌顯。第二簡異灰斷門。於中有標、有釋。標中不為菩薩說究竟永滅者，是約人顯實，謂於二乘亦說如來永斷滅，故今就大機實教盡理，故不說也。下釋中有二：初欲令菩薩稱實見彼三世諸佛總無涅槃。前門同理性而常住，今辨實德亦無滅度。何故不云總無涅槃，乃云不說究竟涅槃？釋云：為諸菩薩亦說方便示現涅槃，但非究竟。《十住斷結經》第六卷云「佛告最勝：三世諸佛世尊有名號已來，吾未見泥洹者。」此經下文「善財知識長者，開栴檀佛塔，見三世諸佛無涅槃者。」二出生妙色，應機不絕，然無分別用常寂故，不令菩薩見有起用入滅之二，亦不令著此無二處。標、釋可知。第三「佛子但如來」下明不礙出沒門。於中先標，謂應機有出沒，不礙實不遷。二「何以故」下釋顯無礙可知。第四「佛子設有日出」下明隨器虧盈門，於中先喻、後合，謂舉日影隨器現不現喻，喻佛隨器有虧有盈故。無性《攝論》第十云「問：若如來是常住者，於一切時何故不現？答：眾生界罪不現，如月於破器，以破器中水不得住，月影不現，此非月過，是器之失。眾生身中無奢摩他清潤定水，佛影不現，非如來過，是眾生失。」解云：梁論中，器喻持戒也。又《攝論》明顯現甚深，有現不現，由於機，非如來咎。此經明滅度甚深，有滅不滅，由器全不全，亦非佛過。又此中涅槃亦是器感，故云應見等也。第五「譬如大火」下明起盡隨緣門。於中有三，喻、合、結。初舉火隨薪有無燒不燒喻，喻佛隨彼化緣有起盡故。《攝論》第十云「或涅槃如火者，如世間火，有處燒燃、有處息滅。諸佛亦爾，於諸善根未成熟者，現等正覺，令其成熟
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速得解脫；於諸善根已得成熟已解脫者，現般涅槃，無所為故。」解云：此上二喻，《攝論》竝依此經而作。第六「復次佛子如大幻」下明存亡常湛門。於中亦三，謂喻、合、結。先舉幻師隨捨不捨喻，喻佛隨機此滅彼存，本智常湛。言如來幻身常住如法界者，明佛修生之身亦同法界為常故也。第七「復次佛子如來示現」下明用窮來際門。於中有十：初定力現身、二光現花座、三依座現佛、四數齊所化、五具德滿願、六應機化益、七化窮來際、八體離有無、九明常住所由、十正結知見。此等竝是如來雙林北首入涅槃之時有此事也。第八「復次佛子此菩薩」下總結能知相。於中十句：一無量無邊者，結上簡異灰斷門，明大涅槃功德無邊。二究竟法界者，為萬德所依，結存亡常湛門，故上云「如來幻身常住如法界」也。三無障礙者，結起盡隨緣門，明滅與不滅無有障礙。四不生滅者，結隨器虧盈門，故上云「其實如來不生不滅」也。五淨如虛空者，結不礙出沒門，故上云「其實如來無有出世亦無涅槃是故同虛空」也。六安住實際者，結前最初體實真常門，謂上文實際等十義可知。七隨其所應示現者，通結諸門內應機現用文也。八本願所持不捨眾生、九不捨剎、十不捨法，此三結末後用窮來際門，謂願力持故盡窮來際等，可知。
速得解脫；於諸善根已得成熟已解脫者，現般涅槃，無所為故。」解云：此上二喻，《攝論》竝依此經而作。第六「復次佛子如大幻」下明存亡常湛門。於中亦三，謂喻、合、結。先舉幻師隨捨不捨喻，喻佛隨機此滅彼存，本智常湛。言如來幻身常住如法界者，明佛修生之身亦同法界為常故也。第七「復次佛子如來示現」下明用窮來際門。於中有十：初定力現身、二光現花座、三依座現佛、四數齊所化、五具德滿願、六應機化益、七化窮來際、八體離有無、九明常住所由、十正結知見。此等竝是如來雙林北首入涅槃之時有此事也。第八「復次佛子此菩薩」下總結能知相。於中十句：一無量無邊者，結上簡異灰斷門，明大涅槃功德無邊。二究竟法界者，為萬德所依，結存亡常湛門，故上云「如來幻身常住如法界」也。三無障礙者，結起盡隨緣門，明滅與不滅無有障礙。四不生滅者，結隨器虧盈門，故上云「其實如來不生不滅」也。五淨如虛空者，結不礙出沒門，故上云「其實如來無有出世亦無涅槃是故同虛空」也。六安住實際者，結前最初體實真常門，謂上文實際等十義可知。七隨其所應示現者，通結諸門內應機現用文也。八本願所持不捨眾生、九不捨剎、十不捨法，此三結末後用窮來際門，謂願力持故盡窮來際等，可知。
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頌中，初二頌第四、次二頌第五、次二頌第六、次四頌第七、後二頌初門。餘三略不頌。答涅槃竟。
頌中，初二頌第四、次二頌第五、次二頌第六、次四頌第七、後二頌初門。餘三略不頌。答涅槃竟。
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第十明性起見聞敬養善根。前既示涅槃，今明供養餘跡，成益不虛，故次明也。長行內釋中三：先就法、二約喻、三簡喻異法。初中，先總辨。所謂於佛，若見佛及像、若聞名及稱念、若三業恭敬、若四事供養，於此四位所種善根，廣多無限不可稱說，故云功德無盡。下別顯中，略舉三種果：一斷滅惑障果、二「於一切」下德窮來際果、三「起諸佛」下成大菩提果。又初唯斷果令得涅槃；後唯智果令得菩提；中間通二，謂棄有為隨順無為故也。第二喻中亦三：初吞少金剛喻，喻前第二德窮來際果，謂微少善根性不可盡也。二小火能燒喻，喻第一斷滅惑障果，謂少善根性能滅惑。又釋：前滅所知障，後滅煩惱障。三藥王多益喻，喻第三成大菩提果。合中二：初以佛合藥樹。見聞等，明佛在世作六根境。故《寶性論》云「諸佛如來身，如虛空無相，為諸勝智者，作六根境界，示現微妙色，出于妙音聲，令嗅佛戒香，與佛妙法味，使覺三昧觸，令知深妙法。」大同此經也。二「若有得經卷」下合地土等，明佛滅後益。上來明廣饒益。二「佛子乃至不信」下明深饒益。《如來祕密藏經》罵藥服之得力等，罵沈燒已還香等，罵佛猶勝敬外道等。五卷《大悲經》「但出家人袈裟著身，假令左手携男、右手携女，從一酒家至一酒家。佛言：我記此人不出賢劫當般涅槃。」如是等文，同明如來法不思議也。第三簡喻異法，有標、有釋。以非世喻所能類，故云過思議也。「但隨」下明方便說喻，非是比類。「是為」下結可知。偈頌在下，顯其鉤鎖故也。上來說分竟。
第十明性起見聞敬養善根。前既示涅槃，今明供養餘跡，成益不虛，故次明也。長行內釋中三：先就法、二約喻、三簡喻異法。初中，先總辨。所謂於佛，若見佛及像、若聞名及稱念、若三業恭敬、若四事供養，於此四位所種善根，廣多無限不可稱說，故云功德無盡。下別顯中，略舉三種果：一斷滅惑障果、二「於一切」下德窮來際果、三「起諸佛」下成大菩提果。又初唯斷果令得涅槃；後唯智果令得菩提；中間通二，謂棄有為隨順無為故也。第二喻中亦三：初吞少金剛喻，喻前第二德窮來際果，謂微少善根性不可盡也。二小火能燒喻，喻第一斷滅惑障果，謂少善根性能滅惑。又釋：前滅所知障，後滅煩惱障。三藥王多益喻，喻第三成大菩提果。合中二：初以佛合藥樹。見聞等，明佛在世作六根境。故《寶性論》云「諸佛如來身，如虛空無相，為諸勝智者，作六根境界，示現微妙色，出于妙音聲，令嗅佛戒香，與佛妙法味，使覺三昧觸，令知深妙法。」大同此經也。二「若有得經卷」下合地土等，明佛滅後益。上來明廣饒益。二「佛子乃至不信」下明深饒益。《如來祕密藏經》罵藥服之得力等，罵沈燒已還香等，罵佛猶勝敬外道等。五卷《大悲經》「但出家人袈裟著身，假令左手携男、右手携女，從一酒家至一酒家。佛言：我記此人不出賢劫當般涅槃。」如是等文，同明如來法不思議也。第三簡喻異法，有標、有釋。以非世喻所能類，故云過思議也。「但隨」下明方便說喻，非是比類。「是為」下結可知。偈頌在下，顯其鉤鎖故也。上來說分竟。
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第五大段顯名受持分。於中二：先興二問、後還兩答。何故此中辨名持者？顯義實故、以性起是法體故、要妙故。答中先答名，依光統等總作十名：一名諸佛祕密藏經，以是諸佛內證法故。二名世間不能思議經，以凡小莫測故。三名如來所印經，以此深廣是如來所印之法故。四名大智光明經，佛智垂光令得明故。五明開發示現如來種性經，〈性起品〉名從此而立。又釋：令佛種性起用現前，名開示也。六名長養菩薩功德經，前依種性發心起行，今令此行隨修漸長。七名世間不能破壞經，明彼行體常在世間，非八法所壞。又釋：非四相所遷故也。八名隨順如來境界經，以彼行因能順果故。九名令眾生皆清淨經，令於佛果生淨信故，又利他令離雜染障故。十名分別說佛究竟經，上約義，此句約教，以所說佛果性起是究竟法故。又義：上十名皆以後釋前可知。二「佛子如是經典」下答奉持。於中有四：初辨定法器、二舉益勸信受、三信順成益、四明勸修成益。初中三，謂法、喻、合。初法中二：先總標器非器、二「何以」下釋成。前中，先標器乘。不思議乘，乘者運載義。但運載有二種：一次第運載，謂從微至著，階位漸次以至究竟，名可思議乘；二一運載即一切運載，謂十信滿心即攝諸位圓融無礙，名不思議乘。一向專求者，非直所乘之法相攝無礙，能乘之行亦不雜餘念。如下〈法界品〉云「一切菩薩無量劫修，善財一生皆得，皆由直心精進力故。」二不為餘人者，簡非器。但餘有三種：一凡夫、二二乘、三權教中初住菩薩。謂乘可思議菩薩。如此下文「億那由他劫行六波羅蜜，不聞不信」等。二「何以」下釋中一乘深廣普該群品。何故不為餘人說耶？釋：只為深廣普該，非狹機所受故也。不入眾生手者，手有七義：一約位，謂修學此經，必定超出眾生境故，名不入手，以此非是世法攝故。二約心，謂若不發起大菩提心，非此經器，云不入手。是故若不發心，終日執卷，未曾入手。三約行，謂此經是行菩薩道者之所要，若起惑造業，名眾生行。經非彼要，故不入手。是即若為名聞利養講讀此經，篇數縱多，未甞入手。四約智，謂諸世間執見之智，名眾生智。經超彼見，名不入手。是即若受持此經，執見不破，無與此經曾不相見。是故要須違眾生見、順此法者，方名入手。《十地》云若聞即迷悶者，論釋聞作聞解，不得不聞等。五約信，謂雖未能破見正入，於此情外難思議事能決定信，亦名入手。若不信者，名不入手。故《法集經》云「是經雖行閻浮提，於諸佛所護眾生中行，於能信深法者，常住如是眾生心、手中行。」解云：信能採
第五大段顯名受持分。於中二：先興二問、後還兩答。何故此中辨名持者？顯義實故、以性起是法體故、要妙故。答中先答名，依光統等總作十名：一名諸佛祕密藏經，以是諸佛內證法故。二名世間不能思議經，以凡小莫測故。三名如來所印經，以此深廣是如來所印之法故。四名大智光明經，佛智垂光令得明故。五明開發示現如來種性經，〈性起品〉名從此而立。又釋：令佛種性起用現前，名開示也。六名長養菩薩功德經，前依種性發心起行，今令此行隨修漸長。七名世間不能破壞經，明彼行體常在世間，非八法所壞。又釋：非四相所遷故也。八名隨順如來境界經，以彼行因能順果故。九名令眾生皆清淨經，令於佛果生淨信故，又利他令離雜染障故。十名分別說佛究竟經，上約義，此句約教，以所說佛果性起是究竟法故。又義：上十名皆以後釋前可知。二「佛子如是經典」下答奉持。於中有四：初辨定法器、二舉益勸信受、三信順成益、四明勸修成益。初中三，謂法、喻、合。初法中二：先總標器非器、二「何以」下釋成。前中，先標器乘。不思議乘，乘者運載義。但運載有二種：一次第運載，謂從微至著，階位漸次以至究竟，名可思議乘；二一運載即一切運載，謂十信滿心即攝諸位圓融無礙，名不思議乘。一向專求者，非直所乘之法相攝無礙，能乘之行亦不雜餘念。如下〈法界品〉云「一切菩薩無量劫修，善財一生皆得，皆由直心精進力故。」二不為餘人者，簡非器。但餘有三種：一凡夫、二二乘、三權教中初住菩薩。謂乘可思議菩薩。如此下文「億那由他劫行六波羅蜜，不聞不信」等。二「何以」下釋中一乘深廣普該群品。何故不為餘人說耶？釋：只為深廣普該，非狹機所受故也。不入眾生手者，手有七義：一約位，謂修學此經，必定超出眾生境故，名不入手，以此非是世法攝故。二約心，謂若不發起大菩提心，非此經器，云不入手。是故若不發心，終日執卷，未曾入手。三約行，謂此經是行菩薩道者之所要，若起惑造業，名眾生行。經非彼要，故不入手。是即若為名聞利養講讀此經，篇數縱多，未甞入手。四約智，謂諸世間執見之智，名眾生智。經超彼見，名不入手。是即若受持此經，執見不破，無與此經曾不相見。是故要須違眾生見、順此法者，方名入手。《十地》云若聞即迷悶者，論釋聞作聞解，不得不聞等。五約信，謂雖未能破見正入，於此情外難思議事能決定信，亦名入手。若不信者，名不入手。故《法集經》云「是經雖行閻浮提，於諸佛所護眾生中行，於能信深法者，常住如是眾生心、手中行。」解云：信能採
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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納，同手義故。〈賢首〉歎信云「為清淨手，受眾行。」斯之謂也。六約二乘人，亦不入其手。七約權教菩薩，亦不入手，以雖聞不信故。唯除菩薩者，既言不入一切眾生手，此言有濫，故今簡除，翻前七種簡取法器，則是乘不思議乘菩薩。喻中五句，合中亦五：一此經，合七寶也。二不入手，合無堪持也。三唯除真子從種姓中生者，合第一夫人所生太子。四種如來相等者，合具聖王相。五若無此等者，合若無太子七寶散滅，以無修行，教法不行，故名經滅。《般若論》云「法欲滅時者，修行滅故。」「何以故」下釋無真子經滅所由，可知。第二舉益勸信中二：先明聞信之益，有標、有釋。少作方便者，以依普門互相攝故、一得一切得故，如善財一生、龍女速疾等。二明聞信難得，謂若菩薩依於三乘漸次教中，縱經爾所劫修習六度道品等行，以根未熟故，不聞不信此一乘經。若不爾者，《瓔珞經》等十千劫中修信成滿，豈可無量億那由他劫修行六度猶不信此經？既非二乘，更是何等菩薩也。此同《法花》中「若不信此法，當於如來餘深法中示教利喜。」亦同上文「求大乘者猶為易，能信是法為甚難。」問：所許劫行猶未能信，今諸凡愚云何得信？答：宿有種性，聞便信受。若不爾者，多劫難入。今時有人多不信者，不足怪也。問：此等不信，是何位菩薩？答：文無正斷。准其劫數，十千已過、僧祇未滿，應是三賢位人。問：更至何位則能信此？答：極至此位，必定信入此一乘法，終無證地而不信此。問：何故二乘縱得羅漢亦未信入，三乘菩薩不至地上而能信耶？答：以三乘勝故、是近方便故，不同二乘也。是故若入此法，則於十信滿心具一切位，同時而得也。言假名菩薩者，但依權教修行，未得一乘實行也。不從種性生者，方便非是佛正因故、未順三世佛本性故。第三「佛子若菩薩」下明信受利益。於中十句：一成真子；二順佛境；三具因法；四住上境；五背下位；六長佛行；七因位滿，謂十地終極為菩薩彼岸；八入果法，謂於佛祕密自在神通難測量處能善達也；九得果位，謂唯佛無師也；十窮果際，故云深入也。於此十中，初三成三賢益、次四成十地益、後三成佛果益。信受此法成此等益應知。第四「佛子菩薩聞此」下明修行益。於中亦十句：一悲智心，謂平等是智，無量是悲也；二「遠離」下背向心，謂直心向理也；三「面對」下念慧行，謂念對面現慧照平等；四「分別」下達因行；五「具足」下成果智；六「遠離一切」下離染行；七「發清淨」下廣大行；八「深入」下其深行；九「平等觀」下觀果行；十「深入此等」下證
納，同手義故。〈賢首〉歎信云「為清淨手，受眾行。」斯之謂也。六約二乘人，亦不入其手。七約權教菩薩，亦不入手，以雖聞不信故。唯除菩薩者，既言不入一切眾生手，此言有濫，故今簡除，翻前七種簡取法器，則是乘不思議乘菩薩。喻中五句，合中亦五：一此經，合七寶也。二不入手，合無堪持也。三唯除真子從種姓中生者，合第一夫人所生太子。四種如來相等者，合具聖王相。五若無此等者，合若無太子七寶散滅，以無修行，教法不行，故名經滅。《般若論》云「法欲滅時者，修行滅故。」「何以故」下釋無真子經滅所由，可知。第二舉益勸信中二：先明聞信之益，有標、有釋。少作方便者，以依普門互相攝故、一得一切得故，如善財一生、龍女速疾等。二明聞信難得，謂若菩薩依於三乘漸次教中，縱經爾所劫修習六度道品等行，以根未熟故，不聞不信此一乘經。若不爾者，《瓔珞經》等十千劫中修信成滿，豈可無量億那由他劫修行六度猶不信此經？既非二乘，更是何等菩薩也。此同《法花》中「若不信此法，當於如來餘深法中示教利喜。」亦同上文「求大乘者猶為易，能信是法為甚難。」問：所許劫行猶未能信，今諸凡愚云何得信？答：宿有種性，聞便信受。若不爾者，多劫難入。今時有人多不信者，不足怪也。問：此等不信，是何位菩薩？答：文無正斷。准其劫數，十千已過、僧祇未滿，應是三賢位人。問：更至何位則能信此？答：極至此位，必定信入此一乘法，終無證地而不信此。問：何故二乘縱得羅漢亦未信入，三乘菩薩不至地上而能信耶？答：以三乘勝故、是近方便故，不同二乘也。是故若入此法，則於十信滿心具一切位，同時而得也。言假名菩薩者，但依權教修行，未得一乘實行也。不從種性生者，方便非是佛正因故、未順三世佛本性故。第三「佛子若菩薩」下明信受利益。於中十句：一成真子；二順佛境；三具因法；四住上境；五背下位；六長佛行；七因位滿，謂十地終極為菩薩彼岸；八入果法，謂於佛祕密自在神通難測量處能善達也；九得果位，謂唯佛無師也；十窮果際，故云深入也。於此十中，初三成三賢益、次四成十地益、後三成佛果益。信受此法成此等益應知。第四「佛子菩薩聞此」下明修行益。於中亦十句：一悲智心，謂平等是智，無量是悲也；二「遠離」下背向心，謂直心向理也；三「面對」下念慧行，謂念對面現慧照平等；四「分別」下達因行；五「具足」下成果智；六「遠離一切」下離染行；七「發清淨」下廣大行；八「深入」下其深行；九「平等觀」下觀果行；十「深入此等」下證
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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玄行。「佛子」下結益相，可知。頌中但頌前第十見聞等益，不頌名持等。八偈分四：初二頌法說、餘六頌三喻、各二可知。
玄行。「佛子」下結益相，可知。頌中但頌前第十見聞等益，不頌名持等。八偈分四：初二頌法說、餘六頌三喻、各二可知。
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第六表瑞證成分中二：先表瑞，亦二：先此土，謂動地雨供表法真實；後「如此」下結通十方，即顯一說一切說也。此亦通結前所說法，皆順根成益，故令菩薩皆大歡喜。二證成中亦二：先果、後因，各有一證一切證。就佛果證中亦二：初現身證，有三：初現身、二讚說、三引證。二「說此經時」下舉益證，於中五：初菩薩位滿益。一切明，是智也。二眾生發心益。同號勝境者，以緣性起勝法為境發心，因立此名。三「是故」下明佛護持意。四「如此」下結通普遍，謂乃至法界虛空等世界，一一各有所許菩薩、所許眾生，各得斯益。五出遍所因，略出八因，是減數十也。初二能說所說為一對；次二能感所感為一對，謂善力是能感也；次二能化所化為一對，謂緣根熟，化不失，即時緣會故也。後二能成所成為一對，謂普賢行是能成因也。第二菩薩證成中，何故此品有因果二證者？顯性起玄妙故、為因果本故、佛果所得故、菩薩所學故。此經上下證有四句，或唯佛證，如〈發心品〉，以初心成佛，事恐難信故。二或唯菩薩證，如前諸會，以諸位所行菩薩得故。若爾，何須證耶？釋：以一一行位攝於一切，事越常規，是故須證。三或俱，如此品，所由如前。四或俱非，如第一會等，以彼文未盡故。就此文中二：先一證、後一切證。初中有五：一菩薩來此充滿法界；二「示現」下十門辨其德用；三「時彼」下歎此所說；四「佛子」下述已顯同，謂名同、處同、主同、行同、說同、句同、字同、義同、理同。五顯已來意，為作證故。佛力、法力，略出二因也。下結通一切證，可知。
第六表瑞證成分中二：先表瑞，亦二：先此土，謂動地雨供表法真實；後「如此」下結通十方，即顯一說一切說也。此亦通結前所說法，皆順根成益，故令菩薩皆大歡喜。二證成中亦二：先果、後因，各有一證一切證。就佛果證中亦二：初現身證，有三：初現身、二讚說、三引證。二「說此經時」下舉益證，於中五：初菩薩位滿益。一切明，是智也。二眾生發心益。同號勝境者，以緣性起勝法為境發心，因立此名。三「是故」下明佛護持意。四「如此」下結通普遍，謂乃至法界虛空等世界，一一各有所許菩薩、所許眾生，各得斯益。五出遍所因，略出八因，是減數十也。初二能說所說為一對；次二能感所感為一對，謂善力是能感也；次二能化所化為一對，謂緣根熟，化不失，即時緣會故也。後二能成所成為一對，謂普賢行是能成因也。第二菩薩證成中，何故此品有因果二證者？顯性起玄妙故、為因果本故、佛果所得故、菩薩所學故。此經上下證有四句，或唯佛證，如〈發心品〉，以初心成佛，事恐難信故。二或唯菩薩證，如前諸會，以諸位所行菩薩得故。若爾，何須證耶？釋：以一一行位攝於一切，事越常規，是故須證。三或俱，如此品，所由如前。四或俱非，如第一會等，以彼文未盡故。就此文中二：先一證、後一切證。初中有五：一菩薩來此充滿法界；二「示現」下十門辨其德用；三「時彼」下歎此所說；四「佛子」下述已顯同，謂名同、處同、主同、行同、說同、句同、字同、義同、理同。五顯已來意，為作證故。佛力、法力，略出二因也。下結通一切證，可知。
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第七重頌分中二：先序意、後正頌。序中，先觀眾、後顯意。顯意中有十一句，欲重顯前十門性起。初性起正法，是前初門。二無量功德，明身業。三正法不壞，明音聲善說。四智慧同。五具佛法，超辨如來行。六群生心，是境界；上云心境界，是如來境界。七化不失時，是應時，示得大菩提也。八分別一切等，是轉法輪也。九變化，是示現涅槃。十身無異，是法身常住。上二顯涅槃。十一出生一切等，是見聞敬養，廣生勝善。下正頌中七偈：初二頌前說分、次三頌前顯名受持分、後二歎勝勸持。就初中，所成就威儀者，明佛動止所作，非言能說、非譬能況，此顯佛果性起當相難明故也。若爾，何故上文十門性起，竝是如來所成威儀，廣以言喻而辨說耶？釋：為益眾生令得解故，方便影響，以少分喻說，巧顯真實令其懸會，非謂彼法即如此喻，故云以非喻等。此約緣方便以顯性起。次三頌頌顯名受持分中，初一明現在具德方堪得聞，謂精進頌前一向專求等，智慧頌前乘不思議乘等，微密及如來藏頌前經名。次一頌明具宿因力，聞便生喜頌前種如來善根等。次一明天佛讚護顯聞益相。後二歎勝勸持中，初一約人歎法，上二句顯此經是佛勝人之內藏。次句顯佛以此內藏被大菩薩令其歡喜故。上結通云「令諸菩薩皆大歡喜」，此之謂也。後偈中，上二句約用歎勝，明諸菩薩緣此勝法出生普賢無流聖道；下二句結勸奉持。釋性起品竟。總第六會了。
第七重頌分中二：先序意、後正頌。序中，先觀眾、後顯意。顯意中有十一句，欲重顯前十門性起。初性起正法，是前初門。二無量功德，明身業。三正法不壞，明音聲善說。四智慧同。五具佛法，超辨如來行。六群生心，是境界；上云心境界，是如來境界。七化不失時，是應時，示得大菩提也。八分別一切等，是轉法輪也。九變化，是示現涅槃。十身無異，是法身常住。上二顯涅槃。十一出生一切等，是見聞敬養，廣生勝善。下正頌中七偈：初二頌前說分、次三頌前顯名受持分、後二歎勝勸持。就初中，所成就威儀者，明佛動止所作，非言能說、非譬能況，此顯佛果性起當相難明故也。若爾，何故上文十門性起，竝是如來所成威儀，廣以言喻而辨說耶？釋：為益眾生令得解故，方便影響，以少分喻說，巧顯真實令其懸會，非謂彼法即如此喻，故云以非喻等。此約緣方便以顯性起。次三頌頌顯名受持分中，初一明現在具德方堪得聞，謂精進頌前一向專求等，智慧頌前乘不思議乘等，微密及如來藏頌前經名。次一頌明具宿因力，聞便生喜頌前種如來善根等。次一明天佛讚護顯聞益相。後二歎勝勸持中，初一約人歎法，上二句顯此經是佛勝人之內藏。次句顯佛以此內藏被大菩薩令其歡喜故。上結通云「令諸菩薩皆大歡喜」，此之謂也。後偈中，上二句約用歎勝，明諸菩薩緣此勝法出生普賢無流聖道；下二句結勸奉持。釋性起品竟。總第六會了。
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花嚴經探玄記卷第十六
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乙巳歲分司大藏都監開板
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