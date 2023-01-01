華嚴經探玄記
唐 法藏述20卷CBETA T1733大于一万字 90 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
華嚴經探玄記卷第十五(此盡相海品)
華嚴經探玄記卷第十五(此盡相海品)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
魏國西寺沙門法藏述
魏國西寺沙門法藏述
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十明品第二十三
十明品第二十三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初釋名者，謂妙用自在，委照稱明；明用無限，寄圓辨十，即帶數釋也。
初釋名者，謂妙用自在，委照稱明；明用無限，寄圓辨十，即帶數釋也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二來意者，一通論以下五品來意。謂前顯證位成滿，自下明其勝進行用。又前是位體，此辨行用。又前位內行，此位後行。又前本智證滿，今辨後智大用。由斯四義，是故來也。古人亦有配等覺妙覺，依此經中不辨斯義，況前法雲地終心已顯等覺之義。二別明此品。謂答前十自在問也，以別譯《菩薩本業經》彼經問中名為十明故。
二來意者，一通論以下五品來意。謂前顯證位成滿，自下明其勝進行用。又前是位體，此辨行用。又前位內行，此位後行。又前本智證滿，今辨後智大用。由斯四義，是故來也。古人亦有配等覺妙覺，依此經中不辨斯義，況前法雲地終心已顯等覺之義。二別明此品。謂答前十自在問也，以別譯《菩薩本業經》彼經問中名為十明故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三宗趣者，即此十明是理量二智，明用自在無礙為宗。十明義略作三門：一顯名者，一他心、二天眼、三宿命、四未來際、五天耳、六無畏神力、七音聲、八色身、九真實、十滅定。於中滅定相應受，稱天眼、天耳，從趣及根為名，餘從境為目，此十皆是智之業用，故同名智用也。二體性同以大智為性，然通普賢性起之智。若隨相分之，前八是量智、後二是理智，據實唯一無礙智，以後二明亦不礙起用故，前八亦不廢即寂故。三諸門分別中有十：一下與〈離世間品〉十明相攝者，彼文約所知明了，非約業用自在。唯彼第四出生不可思議淨妙音聲，無量世界無不普聞方便智明，此一約用同此，餘竝別事。二約與十通相攝者，此中他心、天眼、宿命、天耳，如名攝彼十中四通。此中無畏神力攝第五出生不可思議自在神力示現眾生智通，及第七於一念中往詣不可說不可說世界智通。此中色身莊嚴攝彼第六一身示現不可思議世界智通，及第九出生不可說不可說示現眾生智通，彼中第八出生不可思議莊嚴具莊嚴一切世界智通亦入此收，彼約嚴依報、此約嚴正報。此中未來際智明亦攝彼天眼，以彼所見故。此中音聲明亦攝天耳。此中末後二明攝第十不可說世界成阿耨菩提不可思議示現眾生智通。餘準可知。三與《智論》中三明相攝者，有二義：一非三所攝，以彼亦為二乘所得，此不爾故。二縱佛菩薩所得三明，於此十中但三攝五，亦非盡故，謂天眼攝二，謂天眼及未來際明；宿命唯一也；漏盡攝二，謂末後二也。依《涅槃經》亦有三明：一諸佛明，謂一切智；二菩薩明，謂般若波羅蜜；三無明明，謂畢竟空。與此不同也。四約六通相攝者，亦二義：一非六所攝，以彼亦為二乘得故；二若佛所得，攝非不盡，謂於六中天眼、天耳、神足、漏盡，此四各分二，故為十也。即天眼約見現未分二，以未來生死智明亦是天眼所見故；天耳約聽聞聖教及分別音聲，故分為二。神足，約業用及色身為二。漏盡，約定慧為二。第九是慧也，餘二不分，故六攝十也。五通明差別者，《智論》第三「問曰：神通、明有何等異？答曰：直知過去宿命事是名通，知過去因緣行業是名明。復次直知死此生彼是名通，知行業因緣際會不失是名明。復次直知盡結使不知更生不生是名漏盡通，若知漏盡更不復生是名明。」六約教顯異者，若小乘三乘，竝三明六通，但分齊差別。若一乘，十明十通與前亦寬狹為異。七約所知分齊者，《智論》第三云「此三明，二乘亦得，但有不滿。謂於過去或知一世，極至八萬，後不能知；未來亦爾。又不能一念頓知四諦十五心結使生住滅等相，
三宗趣者，即此十明是理量二智，明用自在無礙為宗。十明義略作三門：一顯名者，一他心、二天眼、三宿命、四未來際、五天耳、六無畏神力、七音聲、八色身、九真實、十滅定。於中滅定相應受，稱天眼、天耳，從趣及根為名，餘從境為目，此十皆是智之業用，故同名智用也。二體性同以大智為性，然通普賢性起之智。若隨相分之，前八是量智、後二是理智，據實唯一無礙智，以後二明亦不礙起用故，前八亦不廢即寂故。三諸門分別中有十：一下與〈離世間品〉十明相攝者，彼文約所知明了，非約業用自在。唯彼第四出生不可思議淨妙音聲，無量世界無不普聞方便智明，此一約用同此，餘竝別事。二約與十通相攝者，此中他心、天眼、宿命、天耳，如名攝彼十中四通。此中無畏神力攝第五出生不可思議自在神力示現眾生智通，及第七於一念中往詣不可說不可說世界智通。此中色身莊嚴攝彼第六一身示現不可思議世界智通，及第九出生不可說不可說示現眾生智通，彼中第八出生不可思議莊嚴具莊嚴一切世界智通亦入此收，彼約嚴依報、此約嚴正報。此中未來際智明亦攝彼天眼，以彼所見故。此中音聲明亦攝天耳。此中末後二明攝第十不可說世界成阿耨菩提不可思議示現眾生智通。餘準可知。三與《智論》中三明相攝者，有二義：一非三所攝，以彼亦為二乘所得，此不爾故。二縱佛菩薩所得三明，於此十中但三攝五，亦非盡故，謂天眼攝二，謂天眼及未來際明；宿命唯一也；漏盡攝二，謂末後二也。依《涅槃經》亦有三明：一諸佛明，謂一切智；二菩薩明，謂般若波羅蜜；三無明明，謂畢竟空。與此不同也。四約六通相攝者，亦二義：一非六所攝，以彼亦為二乘得故；二若佛所得，攝非不盡，謂於六中天眼、天耳、神足、漏盡，此四各分二，故為十也。即天眼約見現未分二，以未來生死智明亦是天眼所見故；天耳約聽聞聖教及分別音聲，故分為二。神足，約業用及色身為二。漏盡，約定慧為二。第九是慧也，餘二不分，故六攝十也。五通明差別者，《智論》第三「問曰：神通、明有何等異？答曰：直知過去宿命事是名通，知過去因緣行業是名明。復次直知死此生彼是名通，知行業因緣際會不失是名明。復次直知盡結使不知更生不生是名漏盡通，若知漏盡更不復生是名明。」六約教顯異者，若小乘三乘，竝三明六通，但分齊差別。若一乘，十明十通與前亦寬狹為異。七約所知分齊者，《智論》第三云「此三明，二乘亦得，但有不滿。謂於過去或知一世，極至八萬，後不能知；未來亦爾。又不能一念頓知四諦十五心結使生住滅等相，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
故不同佛也，以佛知三世眾生漏盡故。」解云：小乘但知三明，知不能遍。三乘三明，互遍滿知。一乘十明，重重遍知因陀羅網，謂一念攝九世等。一塵內十剎，餘念餘塵皆亦如是，於中所有皆如實知。八約三業分別者，十中天耳及音聲境是語業淨，神力及色身是身業淨，餘六屬意業淨。若據自體，但是意業，以悉是智明故。九約見等分別者，十中二是見，謂天眼及未來。二是聞，謂天耳及音聲。餘竝是智。十約建立者，三乘等中但約所知三世以立三明。今此一乘，理實明用限量無盡，依則表圓，寄十以顯，故唯說十不增不減。
故不同佛也，以佛知三世眾生漏盡故。」解云：小乘但知三明，知不能遍。三乘三明，互遍滿知。一乘十明，重重遍知因陀羅網，謂一念攝九世等。一塵內十剎，餘念餘塵皆亦如是，於中所有皆如實知。八約三業分別者，十中天耳及音聲境是語業淨，神力及色身是身業淨，餘六屬意業淨。若據自體，但是意業，以悉是智明故。九約見等分別者，十中二是見，謂天眼及未來。二是聞，謂天耳及音聲。餘竝是智。十約建立者，三乘等中但約所知三世以立三明。今此一乘，理實明用限量無盡，依則表圓，寄十以顯，故唯說十不增不減。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四釋文中有二：初正說十明、後「安住」下結歎顯勝。前中，初舉數、二辨釋、三結數。釋中十明即為十段，一一各二，先釋、後結。
四釋文中有二：初正說十明、後「安住」下結歎顯勝。前中，初舉數、二辨釋、三結數。釋中十明即為十段，一一各二，先釋、後結。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初善知他心明，釋中二：先知此一大千界眾生心、二「如是等百世界」下知十方無邊世界眾生心。前中，先總、二「所謂」下別、三「如是」下結。別中，知三十種心有二：初約行明心、二「聲聞」下約報明心。前中，初三性心總舉也。二廣狹者，於善心中分差別。三惡勝者，順上不善名為惡心，反此為勝；無記順流，反此為背。二約報中，菩薩是廣勝心，二乘是狹心，三乘俱背，八部順流，三塗為惡。餘皆可見。
初善知他心明，釋中二：先知此一大千界眾生心、二「如是等百世界」下知十方無邊世界眾生心。前中，先總、二「所謂」下別、三「如是」下結。別中，知三十種心有二：初約行明心、二「聲聞」下約報明心。前中，初三性心總舉也。二廣狹者，於善心中分差別。三惡勝者，順上不善名為惡心，反此為勝；無記順流，反此為背。二約報中，菩薩是廣勝心，二乘是狹心，三乘俱背，八部順流，三塗為惡。餘皆可見。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二天眼明，釋中三：先總舉；二「善惡」下出所見境，於中善惡等是通、天龍等是別；三「菩薩」下顯天眼能見中，無礙明淨天眼者，以所知障盡是報得自在明也。下見用竝見現在眾生生死等也。《智論．六度品》云「菩薩天眼有二，修得、報得。以得天眼，故見十方佛。得念佛三昧，是報得五通行菩薩道。」問：若天眼根見，根是障礙，應見障內色，不得見障外色。答：修得天眼，根名天眼通，通以慧為體，故見障外色。若見障外色，何故聲聞緣覺菩薩見有遠近不同？答：通慧有增微故。見有遠近，如磁石不吸一切不至之處。於中如所迴轉者，謂是不定業有迴改易等。餘竝可見。
第二天眼明，釋中三：先總舉；二「善惡」下出所見境，於中善惡等是通、天龍等是別；三「菩薩」下顯天眼能見中，無礙明淨天眼者，以所知障盡是報得自在明也。下見用竝見現在眾生生死等也。《智論．六度品》云「菩薩天眼有二，修得、報得。以得天眼，故見十方佛。得念佛三昧，是報得五通行菩薩道。」問：若天眼根見，根是障礙，應見障內色，不得見障外色。答：修得天眼，根名天眼通，通以慧為體，故見障外色。若見障外色，何故聲聞緣覺菩薩見有遠近不同？答：通慧有增微故。見有遠近，如磁石不吸一切不至之處。於中如所迴轉者，謂是不定業有迴改易等。餘竝可見。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三宿命明中二：先憶知自他本事、二「又憶」下憶過去諸佛因果等事。以是為眾生出世之佛，故多約八相辨也。以此菩薩得九世眼，見過去現在法故，是故所知無限量也。若不爾者，彼過去法若不落謝，非過去故；若已謝滅，則無法故；無法而見，非真實故。若言但曾所經事，心中有種影現前，故說憶知者，此則但見己之心影，不見彼法。又此曾不經事，應不憶知。又亦但見現在，非是過去，何名宿住智？餘文可見。
第三宿命明中二：先憶知自他本事、二「又憶」下憶過去諸佛因果等事。以是為眾生出世之佛，故多約八相辨也。以此菩薩得九世眼，見過去現在法故，是故所知無限量也。若不爾者，彼過去法若不落謝，非過去故；若已謝滅，則無法故；無法而見，非真實故。若言但曾所經事，心中有種影現前，故說憶知者，此則但見己之心影，不見彼法。又此曾不經事，應不憶知。又亦但見現在，非是過去，何名宿住智？餘文可見。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四未來際智明中亦二：先知未來眾生業報之相、二「知未來」下知未來佛因果之相。前中，先總知、二「知眾生業」下別知。略舉十對：一業報一對。二知所作善不善。三就善中知解脫分善名出世、知非解脫分善名不出世。四就解脫分中，得位定者名定、未得者名不定。五就前不出世善中，有種姓者名正定、無種姓者名邪定。六就有漏善名有使、無漏名無使。七就無漏中，果位善報名為具足、因位不具。上七約位，「知眾生」下三約行。八初起名攝取善惡。九造修名積。十中不積集惡未必修善。二知未來佛因果中，初唯知果用，後「悉知」下兼知因行。問：大乘宗，未來世法體用俱無，今云何知耶？答：若依方便教釋，此但見彼現在因種，知彼當來果相差別，非謂見彼未來法體。若一乘宗，於九世中未來現在體用俱有故，今稱彼如實而知。問：未來未有，何名現在？答：非是現在現在故，現在中無也；但是未來之現在故，未來中有也。問：此有，為是緣有？為是性有？若是緣有，緣今未會；若是性有，則同小乘。答：若今時看，緣性俱無，以是現在之未來，必定不有故。若遂未來時處看，是未來之現在，還如今現在，決定是緣有，是故得見也。餘文可知。
第四未來際智明中亦二：先知未來眾生業報之相、二「知未來」下知未來佛因果之相。前中，先總知、二「知眾生業」下別知。略舉十對：一業報一對。二知所作善不善。三就善中知解脫分善名出世、知非解脫分善名不出世。四就解脫分中，得位定者名定、未得者名不定。五就前不出世善中，有種姓者名正定、無種姓者名邪定。六就有漏善名有使、無漏名無使。七就無漏中，果位善報名為具足、因位不具。上七約位，「知眾生」下三約行。八初起名攝取善惡。九造修名積。十中不積集惡未必修善。二知未來佛因果中，初唯知果用，後「悉知」下兼知因行。問：大乘宗，未來世法體用俱無，今云何知耶？答：若依方便教釋，此但見彼現在因種，知彼當來果相差別，非謂見彼未來法體。若一乘宗，於九世中未來現在體用俱有故，今稱彼如實而知。問：未來未有，何名現在？答：非是現在現在故，現在中無也；但是未來之現在故，未來中有也。問：此有，為是緣有？為是性有？若是緣有，緣今未會；若是性有，則同小乘。答：若今時看，緣性俱無，以是現在之未來，必定不有故。若遂未來時處看，是未來之現在，還如今現在，決定是緣有，是故得見也。餘文可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五天耳明中有四：初舉能聞之德、二「菩薩成就」下總辨所聞自在、三「於東方」下別顯一方所聞、四「如東方」下類顯十方所聞。初中，無礙是總，謂無有礙其聞，無聞礙其慮。下別顯十德：一清淨者，離習曀故；二廣大者，德遍故；三具足者，德滿故；四不可稱量者，德多故；五修習者，多劫修成故；六得證者，證理成就故；七明淨者，所知障盡故；八離障者，煩惱障盡故；九了達者，所知明了故；十決定者，所知稱實故。二總辨所聞自在。於十方中有遠聲，欲聞，無有礙令不聞；於近聲，欲不聞，亦無礙逼令聞。欲近不欲遠，及遠中欲不欲，近中亦爾，竝皆自在隨意故也。三別顯東方，初舉佛、二顯法、三能聞持。就顯法中有十句：初所說者，總舉教相；二所發者，發起隱義；三所開者，開顯深理；四所示者，示其宗本。上四是理教。五所制者，制其學處；六所調者，違者折伏。上二是制教。七所教化者，化令起行。此一是化教。八所念者，六念等法；九所分別者，解釋等法；十所教深妙者，大乘至理法。善解等，總結多門所聞法也。三「如是一切」下辨能聞持，於中亦十句：一總善解文義，謂味是文也；二隨何大眾所說之法；三隨何別人而所說法；四隨以何類音聲說法；五隨彼智力所解說法；六隨何識心所變之法；七隨彼所化得功德法；八隨何所緣境界而所說法；九隨何所依根器說法；十隨於何乘而出離法。「悉能」下結天耳聞持。四「如東」下類顯十方亦爾。是即天耳聞持無盡無盡也。
第五天耳明中有四：初舉能聞之德、二「菩薩成就」下總辨所聞自在、三「於東方」下別顯一方所聞、四「如東方」下類顯十方所聞。初中，無礙是總，謂無有礙其聞，無聞礙其慮。下別顯十德：一清淨者，離習曀故；二廣大者，德遍故；三具足者，德滿故；四不可稱量者，德多故；五修習者，多劫修成故；六得證者，證理成就故；七明淨者，所知障盡故；八離障者，煩惱障盡故；九了達者，所知明了故；十決定者，所知稱實故。二總辨所聞自在。於十方中有遠聲，欲聞，無有礙令不聞；於近聲，欲不聞，亦無礙逼令聞。欲近不欲遠，及遠中欲不欲，近中亦爾，竝皆自在隨意故也。三別顯東方，初舉佛、二顯法、三能聞持。就顯法中有十句：初所說者，總舉教相；二所發者，發起隱義；三所開者，開顯深理；四所示者，示其宗本。上四是理教。五所制者，制其學處；六所調者，違者折伏。上二是制教。七所教化者，化令起行。此一是化教。八所念者，六念等法；九所分別者，解釋等法；十所教深妙者，大乘至理法。善解等，總結多門所聞法也。三「如是一切」下辨能聞持，於中亦十句：一總善解文義，謂味是文也；二隨何大眾所說之法；三隨何別人而所說法；四隨以何類音聲說法；五隨彼智力所解說法；六隨何識心所變之法；七隨彼所化得功德法；八隨何所緣境界而所說法；九隨何所依根器說法；十隨於何乘而出離法。「悉能」下結天耳聞持。四「如東」下類顯十方亦爾。是即天耳聞持無盡無盡也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第六神力智明，有四：初標名、二顯體、三「若聞」下明業用、四「是名」下結。就顯體中有十二種神力：一無功用、二同理性、三能普遍、四量難知、五不待依、六應念至、七不起此、八不廢用、九無窮竭、十非餘壞、十一增善根、十二順彼行。三顯業用中五：初明所往處佛。二「聞已」下顯能往彼。設敬知法，是前廣大等神力業用。三「示現」下明其自在，謂現十方不離一處，是前不轉神力等業用也。四「悉自」下請法。了知，是前長養神力等業用。五「無損神力」下明遍至成行，是前念至及順行等神力業用。結名可知。
第六神力智明，有四：初標名、二顯體、三「若聞」下明業用、四「是名」下結。就顯體中有十二種神力：一無功用、二同理性、三能普遍、四量難知、五不待依、六應念至、七不起此、八不廢用、九無窮竭、十非餘壞、十一增善根、十二順彼行。三顯業用中五：初明所往處佛。二「聞已」下顯能往彼。設敬知法，是前廣大等神力業用。三「示現」下明其自在，謂現十方不離一處，是前不轉神力等業用也。四「悉自」下請法。了知，是前長養神力等業用。五「無損神力」下明遍至成行，是前念至及順行等神力業用。結名可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七分別言音智明中，初總知。「所謂」下別，於中三：先知報類言音；二「善分別」下知語法施設，謂飯喫等；三「摩訶薩隨其」下明得知所由。先法說，由此菩薩遍入世界，識知彼中眾生性類，是故解其言音施設。喻、合可知。
第七分別言音智明中，初總知。「所謂」下別，於中三：先知報類言音；二「善分別」下知語法施設，謂飯喫等；三「摩訶薩隨其」下明得知所由。先法說，由此菩薩遍入世界，識知彼中眾生性類，是故解其言音施設。喻、合可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第八色身莊嚴智明中有三：初知無色法界、二「而菩薩」下巧現多色、三「佛子」下明無色現色之意。又初明色相無色、次無色即色、三雙顯其意。初中五句：一總知色性；二不生，是稱真性；三無種種，是離異相；四離妄執；五離形顯。二現多色中，總別合有一百一十種色，此等竝是稱法界之實色，不同餘教或十一色或二十五色等。三明現色意三：初總舉應機；二「所謂」下別顯益用有十種，竝是前法色之勝用，益生成化。三「悉能」下結業用。結名可知。
第八色身莊嚴智明中有三：初知無色法界、二「而菩薩」下巧現多色、三「佛子」下明無色現色之意。又初明色相無色、次無色即色、三雙顯其意。初中五句：一總知色性；二不生，是稱真性；三無種種，是離異相；四離妄執；五離形顯。二現多色中，總別合有一百一十種色，此等竝是稱法界之實色，不同餘教或十一色或二十五色等。三明現色意三：初總舉應機；二「所謂」下別顯益用有十種，竝是前法色之勝用，益生成化。三「悉能」下結業用。結名可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第九真實智明中二：初本智證理明、二「不捨」下後智攝化明。亦是初自內證、後外利他。亦是初證法體、後說法用。亦初即事常理、後理恒事故不礙業用也。前中二：先正證法，略辨五十門，明遠離二邊不著中道、相性俱泯有無雙遣，依三性三無性準釋可知。二「菩薩知如是」下結證成智離著之益。二後智業用中有十：初明照實不捨權，謂前雖照實，約非安立，不著二諦。然為不捨本願，還約安立，見於二諦，決定知法，是知世諦也。二興雲雨法。三度入善巧，謂創起名入、終極為度。四巧說深廣，謂不違真法者，度順深也。五以大慈為因，巧說無盡。六於無名在名而不壞名性，性是文字則解脫相也。七「觀察」下巧觀離染。八「解了」下善言攝生不捨自證。九「於不二」下明於理事無二之法，不退事而沒理、不退理而沒事，亦是寂用雙運故也。十「具足」下明無礙具德自在之相也。
第九真實智明中二：初本智證理明、二「不捨」下後智攝化明。亦是初自內證、後外利他。亦是初證法體、後說法用。亦初即事常理、後理恒事故不礙業用也。前中二：先正證法，略辨五十門，明遠離二邊不著中道、相性俱泯有無雙遣，依三性三無性準釋可知。二「菩薩知如是」下結證成智離著之益。二後智業用中有十：初明照實不捨權，謂前雖照實，約非安立，不著二諦。然為不捨本願，還約安立，見於二諦，決定知法，是知世諦也。二興雲雨法。三度入善巧，謂創起名入、終極為度。四巧說深廣，謂不違真法者，度順深也。五以大慈為因，巧說無盡。六於無名在名而不壞名性，性是文字則解脫相也。七「觀察」下巧觀離染。八「解了」下善言攝生不捨自證。九「於不二」下明於理事無二之法，不退事而沒理、不退理而沒事，亦是寂用雙運故也。十「具足」下明無礙具德自在之相也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十滅定智明中有六：初明所得滅定。言不退轉者，正明常定未曾退失。二「亦不捨」下顯寂而恒用，謂身在滅定，不捨菩薩十種業用：一總明菩薩作事，下九皆是菩薩事故；二別顯慈悲；三十度行智；四大願救生；五轉正法輪；六方便調生；七敬養諸佛；八入法自在；九常見佛；十恒聞法。三「悉能出生」下明滅定業用，謂此滅定非直與前十種行用而不相違，亦乃由此定力出生十種殊勝行用。一總明出生，謂即定起用名能出生，定用無隔名無礙法。此悉能出生，貫下諸句。二知法平等。三「具足」下成果法願。四「深入」下智容土海。五「究竟」下究盡因際。六「於一切」下遍學所學。七「一切」下深悟法相。八「善知」下妙達緣起。九「了一切」下明解教義。十「於一切」下明權實智具。四「菩薩摩訶薩」下明住定劫數。五「顏容」下明住定威儀。六「悉能成」下不廢行用。問：此住滅定身儀不動，云何得有所作事耶？答：若小乘，滅定總無業用。若依初教，正在滅定，雖諸轉識總不現行，由前加行悲願力故，擊發第八阿賴耶識，令具威儀作諸所作，是故亦云不起滅定現諸威儀。若依終教，觀事則理，故在滅定而不礙事用現諸威儀，亦名雙行自在。此上二門，皆心中止定而身儀作用，以此但得理事無礙故。頓教中，不可說用不用。若圓教中，由得二事無礙故，是故滅定跏坐則是往來說法，亦不分身而動靜成就，如佛昇天不起覺樹等，同此準之。餘義如滅定章說。下結可知。別釋訖。
第十滅定智明中有六：初明所得滅定。言不退轉者，正明常定未曾退失。二「亦不捨」下顯寂而恒用，謂身在滅定，不捨菩薩十種業用：一總明菩薩作事，下九皆是菩薩事故；二別顯慈悲；三十度行智；四大願救生；五轉正法輪；六方便調生；七敬養諸佛；八入法自在；九常見佛；十恒聞法。三「悉能出生」下明滅定業用，謂此滅定非直與前十種行用而不相違，亦乃由此定力出生十種殊勝行用。一總明出生，謂即定起用名能出生，定用無隔名無礙法。此悉能出生，貫下諸句。二知法平等。三「具足」下成果法願。四「深入」下智容土海。五「究竟」下究盡因際。六「於一切」下遍學所學。七「一切」下深悟法相。八「善知」下妙達緣起。九「了一切」下明解教義。十「於一切」下明權實智具。四「菩薩摩訶薩」下明住定劫數。五「顏容」下明住定威儀。六「悉能成」下不廢行用。問：此住滅定身儀不動，云何得有所作事耶？答：若小乘，滅定總無業用。若依初教，正在滅定，雖諸轉識總不現行，由前加行悲願力故，擊發第八阿賴耶識，令具威儀作諸所作，是故亦云不起滅定現諸威儀。若依終教，觀事則理，故在滅定而不礙事用現諸威儀，亦名雙行自在。此上二門，皆心中止定而身儀作用，以此但得理事無礙故。頓教中，不可說用不用。若圓教中，由得二事無礙故，是故滅定跏坐則是往來說法，亦不分身而動靜成就，如佛昇天不起覺樹等，同此準之。餘義如滅定章說。下結可知。別釋訖。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二「菩薩摩訶薩」下結歎顯勝。於中三：初歎勝，一過人天、二越世間、三超二乘、四踰下地，此四形劣辨勝；五總三業、六別舉定、七顯智用，此三當相辨勝；八唯佛方窮。二「佛子」下結。三「此菩薩」下顯業用，謂得三世佛智明，非謂是三明也。十明品竟。
第二「菩薩摩訶薩」下結歎顯勝。於中三：初歎勝，一過人天、二越世間、三超二乘、四踰下地，此四形劣辨勝；五總三業、六別舉定、七顯智用，此三當相辨勝；八唯佛方窮。二「佛子」下結。三「此菩薩」下顯業用，謂得三世佛智明，非謂是三明也。十明品竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十忍品第二十四
十忍品第二十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初釋名中，十者圓數無盡，忍者智照觀達，亦帶數釋。
初釋名中，十者圓數無盡，忍者智照觀達，亦帶數釋。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二來意，有二：遠答前普光十定問故來也。以忍受真理，情安不動故名也。近顯十明所依，故次來也。
二來意，有二：遠答前普光十定問故來也。以忍受真理，情安不動故名也。近顯十明所依，故次來也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三宗趣者，先宗、後趣。宗有五門：一體性，此忍以智為性。若小乘忍劣屬因，智勝屬果。大乘不二，但忍受鑒徹，約用分之。二所斷障，此中寄當斷微細著微細礙無明。三定位者，若漸教，此十忍行通諸位，寄當十地之後等覺位中。若圓教，遍通五位，寄於此說。四種類者，或一，謂無生忍。或二，謂二無我忍。或三，謂三無性忍，出《佛性論》。或三，謂信忍、順忍、無生忍，出《地持論》。或四，謂四種無生，如第八地論中。或五，謂地前名伏忍、初二王地名信忍、四五六地名順忍、七八九地名無生忍、第十地及佛地名寂滅忍，此依《仁王經》。或六忍，謂信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。解云：初三如次是地前三賢，後三如次是十地、等覺、妙覺可知，此依《瓔珞經》。或苦忍等八，非此所辨。或十，亦如第八地經中。又十，此文。或十四，依《仁王經》，五忍中前四各分三，謂上、中、下；後一唯分二，謂因、果。五別釋十忍，於中初三約法、後七就喻。法中，初一約資糧位、次一約加行位、後一約正證位，寄相如此，若通則遍在十地可知。第二宗趣者，由學如此十忍行故，得因圓果滿，故文云能得一切等也。
三宗趣者，先宗、後趣。宗有五門：一體性，此忍以智為性。若小乘忍劣屬因，智勝屬果。大乘不二，但忍受鑒徹，約用分之。二所斷障，此中寄當斷微細著微細礙無明。三定位者，若漸教，此十忍行通諸位，寄當十地之後等覺位中。若圓教，遍通五位，寄於此說。四種類者，或一，謂無生忍。或二，謂二無我忍。或三，謂三無性忍，出《佛性論》。或三，謂信忍、順忍、無生忍，出《地持論》。或四，謂四種無生，如第八地論中。或五，謂地前名伏忍、初二王地名信忍、四五六地名順忍、七八九地名無生忍、第十地及佛地名寂滅忍，此依《仁王經》。或六忍，謂信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。解云：初三如次是地前三賢，後三如次是十地、等覺、妙覺可知，此依《瓔珞經》。或苦忍等八，非此所辨。或十，亦如第八地經中。又十，此文。或十四，依《仁王經》，五忍中前四各分三，謂上、中、下；後一唯分二，謂因、果。五別釋十忍，於中初三約法、後七就喻。法中，初一約資糧位、次一約加行位、後一約正證位，寄相如此，若通則遍在十地可知。第二宗趣者，由學如此十忍行故，得因圓果滿，故文云能得一切等也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四釋文中二：長行與頌。前中三：先舉數歎勝、二列名顯要、三解釋結歎。初中二：先總告舉數。二歎勝中，能得無礙忍者，顯自分因滿。「又得」下明勝進果圓，由此十忍得斯因果。
四釋文中二：長行與頌。前中三：先舉數歎勝、二列名顯要、三解釋結歎。初中二：先總告舉數。二歎勝中，能得無礙忍者，顯自分因滿。「又得」下明勝進果圓，由此十忍得斯因果。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二列名顯要中亦二：先列名、後顯要。前中，初音聲是教、隨順是行，謂於說無生之教，信順忍受，境行為名。二順觀真理，而未契真，故名順忍，行體立名。三順觀既極，證契真理，名無生忍。無生是理，從境為名。又亦無生是行，當相為目。下七喻中，光統云：前之四喻喻音聲忍，電化二喻喻於順忍，虛空一喻喻無生忍。又云：幻者起無起相，焰者境無境相，夢者知無知相，響者聞無聞相，電者住無住相，化者有無有相，空者為無為相。又古人云：觀識如幻，觀想如炎，觀受如夢，觀聲如響，觀行如電，觀色如化，觀總一切蘊界處等畢竟空故如虛空也。又遠公約知二諦法，謂知俗非實如幻，知俗倒有如炎，知俗從心起如夢，知聲塵不實如響，知俗暫有如電，知變易無體如化，知真離相如虛空。又前六喻有為空，後一喻無為空，如《金剛般若》九喻皆喻有為。又準《攝論》八喻顯依他，竝為釋疑故。《攝論》第五「何緣如經說，於依他起自性說幻等喻」，總問也。「於依他起自性，為除他虛妄疑故」(答也)。他復「云何於依他起自性有虛妄疑」(別問也)。由他於此有如是疑，云何實無有義而成所行境界？為除此疑，說幻事喻。無性釋云「虛妄疑者，於虛妄義所起諸疑。云何無義，遍計度時分明顯現，似所行境？為遮此疑，說幻事喻。如實無像，而有幻像所緣境界，依他起性亦復如是，雖無色等所緣六處，遍計度時似有所緣，六處顯現。」云何無義，心心法轉？解云：此疑意幻法不生實見，世法不爾，故非無也。論云「為除此疑，說陽炎喻釋。」論云「又如陽炎，於飄動時，實無有水而生水覺。」釋云「可以生水覺故，即為實有水，世間亦復如是。」論「云何無義，有愛非愛受用差別？」釋云「炎水無有解渴受用，世法不爾，故是實有。」論為除此疑，說所夢喻釋。論「又如夢中睡眠所起心心法聚，極成昧略，雖無女等種種境義，有愛非愛境界受用；覺時亦爾。」釋云「可以夢中有見女等違順受用，即為實有。」又疑云：夢中受用，於夢者有，覺已即無。世法不爾，凡聖俱見。釋：如響，長幼同聞，可即為有。論「云何無義，種種戲論言說而轉？為除此疑，說谷響喻釋。」論「又如谷響，實無有聲，而令聽者似聞多種言說境界。種種言說語業亦爾。」又疑云：響是聲非色，世法不爾，色亦具有，云何非有？釋：如電亦色，豈是實有。論無此喻。又疑云：電色速滅，世法經久，豈同彼耶？釋云：如化亦經久，豈是實有？又疑云：凡愚顛倒妄見謂有，菩薩無倒不見其有，如何亦有攝化眾生？釋：如化所作，故非實有。論「云何無
二列名顯要中亦二：先列名、後顯要。前中，初音聲是教、隨順是行，謂於說無生之教，信順忍受，境行為名。二順觀真理，而未契真，故名順忍，行體立名。三順觀既極，證契真理，名無生忍。無生是理，從境為名。又亦無生是行，當相為目。下七喻中，光統云：前之四喻喻音聲忍，電化二喻喻於順忍，虛空一喻喻無生忍。又云：幻者起無起相，焰者境無境相，夢者知無知相，響者聞無聞相，電者住無住相，化者有無有相，空者為無為相。又古人云：觀識如幻，觀想如炎，觀受如夢，觀聲如響，觀行如電，觀色如化，觀總一切蘊界處等畢竟空故如虛空也。又遠公約知二諦法，謂知俗非實如幻，知俗倒有如炎，知俗從心起如夢，知聲塵不實如響，知俗暫有如電，知變易無體如化，知真離相如虛空。又前六喻有為空，後一喻無為空，如《金剛般若》九喻皆喻有為。又準《攝論》八喻顯依他，竝為釋疑故。《攝論》第五「何緣如經說，於依他起自性說幻等喻」，總問也。「於依他起自性，為除他虛妄疑故」(答也)。他復「云何於依他起自性有虛妄疑」(別問也)。由他於此有如是疑，云何實無有義而成所行境界？為除此疑，說幻事喻。無性釋云「虛妄疑者，於虛妄義所起諸疑。云何無義，遍計度時分明顯現，似所行境？為遮此疑，說幻事喻。如實無像，而有幻像所緣境界，依他起性亦復如是，雖無色等所緣六處，遍計度時似有所緣，六處顯現。」云何無義，心心法轉？解云：此疑意幻法不生實見，世法不爾，故非無也。論云「為除此疑，說陽炎喻釋。」論云「又如陽炎，於飄動時，實無有水而生水覺。」釋云「可以生水覺故，即為實有水，世間亦復如是。」論「云何無義，有愛非愛受用差別？」釋云「炎水無有解渴受用，世法不爾，故是實有。」論為除此疑，說所夢喻釋。論「又如夢中睡眠所起心心法聚，極成昧略，雖無女等種種境義，有愛非愛境界受用；覺時亦爾。」釋云「可以夢中有見女等違順受用，即為實有。」又疑云：夢中受用，於夢者有，覺已即無。世法不爾，凡聖俱見。釋：如響，長幼同聞，可即為有。論「云何無義，種種戲論言說而轉？為除此疑，說谷響喻釋。」論「又如谷響，實無有聲，而令聽者似聞多種言說境界。種種言說語業亦爾。」又疑云：響是聲非色，世法不爾，色亦具有，云何非有？釋：如電亦色，豈是實有。論無此喻。又疑云：電色速滅，世法經久，豈同彼耶？釋云：如化亦經久，豈是實有？又疑云：凡愚顛倒妄見謂有，菩薩無倒不見其有，如何亦有攝化眾生？釋：如化所作，故非實有。論「云何無
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
義，有諸菩薩無顛倒心？為辨有情諸利樂事，故思受生。為除此疑，說變化喻釋。」論「又如變化，雖無有實，而能化者無有顛倒，於所化事勤作功用；菩薩亦爾。」如論應知。又疑云：所作如化，可無有實；能作化者是化所依，應是實有。釋：如虛空與色為依，豈是實有？是故諸法畢竟性空。「佛子是為」下結要，以三世佛同說此故，顯其要勝也。
義，有諸菩薩無顛倒心？為辨有情諸利樂事，故思受生。為除此疑，說變化喻釋。」論「又如變化，雖無有實，而能化者無有顛倒，於所化事勤作功用；菩薩亦爾。」如論應知。又疑云：所作如化，可無有實；能作化者是化所依，應是實有。釋：如虛空與色為依，豈是實有？是故諸法畢竟性空。「佛子是為」下結要，以三世佛同說此故，顯其要勝也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三「何等」下別釋十義，一一各三，謂牒起、釋義、結名。
第三「何等」下別釋十義，一一各三，謂牒起、釋義、結名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初中釋內，有十句：初一總舉所聞，謂三無性理名真實法。下九顯能聞入法。二聞無相真不驚，以解遍計無所有故。三聞無生不怖，以解依他必無生故。四聞無性不畏，以解真如無性性故。又釋：於真空法聞時不驚、思時不怖、修時不畏。又聞有無所有不驚、聞空無所有不怖、聞斯二無所有不畏。竝如諸本般若論釋。五信解者聞慧之始，先信、後解。六受持者聞慧之終，先受、後持。七愛樂者思慧之始，謂愛法樂觀。八順入者思慧之終，謂思擇得味，故云順入。九修習者修慧之始，謂對緣造修。十安住者修慧之終，謂行修成立。具釋如《瑜伽．菩薩地》中。
初中釋內，有十句：初一總舉所聞，謂三無性理名真實法。下九顯能聞入法。二聞無相真不驚，以解遍計無所有故。三聞無生不怖，以解依他必無生故。四聞無性不畏，以解真如無性性故。又釋：於真空法聞時不驚、思時不怖、修時不畏。又聞有無所有不驚、聞空無所有不怖、聞斯二無所有不畏。竝如諸本般若論釋。五信解者聞慧之始，先信、後解。六受持者聞慧之終，先受、後持。七愛樂者思慧之始，謂愛法樂觀。八順入者思慧之終，謂思擇得味，故云順入。九修習者修慧之始，謂對緣造修。十安住者修慧之終，謂行修成立。具釋如《瑜伽．菩薩地》中。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二順忍釋中四對八句。初創修止觀，謂止行順寂，觀照諸法。二止觀漸次，謂平等正念者止行堅固，不違諸法者觀照隨緣。三止觀純熟，謂隨順深入等止行深玄，清淨直心等觀行深玄。四止觀俱行，謂即止之觀名平等觀，即觀之止名深入具足。《起信論》云「行住坐臥皆應止觀俱行。所謂雖念諸法自性不生，而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞。雖念因緣善惡業報，而亦即念性不可得。」釋云：約法既理事混融，約行則止觀雙運，如是方為順法之忍。
第二順忍釋中四對八句。初創修止觀，謂止行順寂，觀照諸法。二止觀漸次，謂平等正念者止行堅固，不違諸法者觀照隨緣。三止觀純熟，謂隨順深入等止行深玄，清淨直心等觀行深玄。四止觀俱行，謂即止之觀名平等觀，即觀之止名深入具足。《起信論》云「行住坐臥皆應止觀俱行。所謂雖念諸法自性不生，而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞。雖念因緣善惡業報，而亦即念性不可得。」釋云：約法既理事混融，約行則止觀雙運，如是方為順法之忍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三無生忍釋中，先標、「何以」下釋。前中，不見法生，必不待滅。緣起事故，亦不見滅。又此無生理，非是斷滅無，故云不滅也。又既本不生，故無可滅。下釋中，先徵，有二意：一云既標無生，何故亦云無滅。二云既言無生，為但寂然無生？為亦有行願位果等邪？下釋中十句：初一句釋初意可知。問：若爾，亦得名無滅忍不？答？理亦應得，但無生必帶無滅，無滅必隨無生，故多從首名。《信力入印經》云「菩薩有五種法，即能清淨初歡喜地。」何等為五？一謂菩薩得住無生忍故，亦令他住。又云無生忍者，謂寂滅故。二謂菩薩得住無滅忍故，亦令他住。又言無滅忍者，證無生法故。解云：以此當知，亦得無滅忍也。二「若不滅」下釋第二意，謂由不生故不滅。由此不生之不滅故無盡，是故此無盡亦在不生中。乃至莊嚴亦皆如是，悉在一念無生之處。無盡有二義：一理無限盡、二行無斷盡。三離垢亦二義：一入理不帶寂、二隨事恒無念。四無壞亦二義，謂入理不壞事、隨事不壞理。五不動亦二義，謂雙融二諦一念不動。六寂滅地亦二，通境行故。七離欲亦二，離種現故。八無行亦二，斷能所故。九大願亦二，願不沒寂、願能應機。十住莊嚴亦二，理行相嚴方為究竟。
第三無生忍釋中，先標、「何以」下釋。前中，不見法生，必不待滅。緣起事故，亦不見滅。又此無生理，非是斷滅無，故云不滅也。又既本不生，故無可滅。下釋中，先徵，有二意：一云既標無生，何故亦云無滅。二云既言無生，為但寂然無生？為亦有行願位果等邪？下釋中十句：初一句釋初意可知。問：若爾，亦得名無滅忍不？答？理亦應得，但無生必帶無滅，無滅必隨無生，故多從首名。《信力入印經》云「菩薩有五種法，即能清淨初歡喜地。」何等為五？一謂菩薩得住無生忍故，亦令他住。又云無生忍者，謂寂滅故。二謂菩薩得住無滅忍故，亦令他住。又言無滅忍者，證無生法故。解云：以此當知，亦得無滅忍也。二「若不滅」下釋第二意，謂由不生故不滅。由此不生之不滅故無盡，是故此無盡亦在不生中。乃至莊嚴亦皆如是，悉在一念無生之處。無盡有二義：一理無限盡、二行無斷盡。三離垢亦二義：一入理不帶寂、二隨事恒無念。四無壞亦二義，謂入理不壞事、隨事不壞理。五不動亦二義，謂雙融二諦一念不動。六寂滅地亦二，通境行故。七離欲亦二，離種現故。八無行亦二，斷能所故。九大願亦二，願不沒寂、願能應機。十住莊嚴亦二，理行相嚴方為究竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四如幻忍中作六門：一總明所喻。《攝論》幻喻所緣六處，下〈離世間品〉喻識蘊，《蜜嚴經》喻第八識，《般若論》喻外器世間，此經總喻世間出世間依正染淨等，《楞伽》中喻一切法，《掌珍論》直喻有為法，《大品》中乃至一法過涅槃我亦說言如幻如夢，故知文通為無為也。問：涅槃無為，何得如幻？答：意在絕見，故亦如幻。謂有無等見非見幻故，若見為幻亦非見幻，見幻若絕方為見幻，況有餘見。是故非幻之幻方是幻法，絕見之見方是見幻。取意思之，言說難及。二別開義門，如一幻兔有其五義：一所依之巾、二幻師術法、三所見幻兔、四兔生則是死、五愚小謂有。於中巾，喻所依如來藏；二幻師及術，喻能起因緣，如無明等；三幻兔之相，喻依他起性；四兔存則亡，喻依他無性；五凡小謂有，取為人法。問：術法成幻，非則是幻。若爾，果法是幻，因緣非幻。答：因緣亦依他，展轉皆是幻。問：若爾，幻師亦應是幻作。答：此中舉所作幻以喻一切，非謂即同。若不爾，喻即是法，何成喻況？《十喻論》引《德女經》佛言從幻樂器作幻樂音，從幻無明生幻行等。廣如彼說。三有無門，有三重：一於上四義各有有無。巾，性有相無，以為兔所隱故。二術，用有體無，以依巾無體故。三兔，相有實無，以實無而現故。四生即是無，死則是有，以無礙為一故。二由各有四句，思准可知。三四位互相對，如次交絡。門有四句，亦思准可知。四一異門，亦三重：一巾約自位辨，如巾有二義：一住自位義、二舉體成兔義。此二無二無不二，故非一異等。四句可知。餘三位各四句，亦准知之。二相對辨，如兔亦二義：一相差別、二體空義。此兔巾相對，非一非異，略有十句：一以巾上成兔義，及兔上相別義，此二合為一際，故名不異。此是以本隨末，就末明不異。經云「法身流轉五道名為眾生」等。《楞伽》云「如來藏受苦樂，與因俱，若生若滅」等。二以巾上住自位義，與兔上體空義，合為一際，名為不異。此是以末歸本，就本明不異。經云「一切眾生則如也，不復更滅」等。三以攝末所歸之本，與攝本所從之末，此二雙融無礙不異。此是本末平等，名為不異，以前二經文不相離故。四以所攝歸本之末，亦與所攝隨末之本，此二相奪，故名不異。此是本末雙泯明不異，以真妄平等異不可得故。五下明非一，以巾上住自位義，與兔上相差別義，此二本末相違相背，故名非一。《楞伽》云「如來藏不在阿梨耶識中，是故七識有生有滅。如來藏者，不生不滅此之謂也。」六巾上成㝹義，與㝹上體空義，此二本末相反相害，故名非一。《
第四如幻忍中作六門：一總明所喻。《攝論》幻喻所緣六處，下〈離世間品〉喻識蘊，《蜜嚴經》喻第八識，《般若論》喻外器世間，此經總喻世間出世間依正染淨等，《楞伽》中喻一切法，《掌珍論》直喻有為法，《大品》中乃至一法過涅槃我亦說言如幻如夢，故知文通為無為也。問：涅槃無為，何得如幻？答：意在絕見，故亦如幻。謂有無等見非見幻故，若見為幻亦非見幻，見幻若絕方為見幻，況有餘見。是故非幻之幻方是幻法，絕見之見方是見幻。取意思之，言說難及。二別開義門，如一幻兔有其五義：一所依之巾、二幻師術法、三所見幻兔、四兔生則是死、五愚小謂有。於中巾，喻所依如來藏；二幻師及術，喻能起因緣，如無明等；三幻兔之相，喻依他起性；四兔存則亡，喻依他無性；五凡小謂有，取為人法。問：術法成幻，非則是幻。若爾，果法是幻，因緣非幻。答：因緣亦依他，展轉皆是幻。問：若爾，幻師亦應是幻作。答：此中舉所作幻以喻一切，非謂即同。若不爾，喻即是法，何成喻況？《十喻論》引《德女經》佛言從幻樂器作幻樂音，從幻無明生幻行等。廣如彼說。三有無門，有三重：一於上四義各有有無。巾，性有相無，以為兔所隱故。二術，用有體無，以依巾無體故。三兔，相有實無，以實無而現故。四生即是無，死則是有，以無礙為一故。二由各有四句，思准可知。三四位互相對，如次交絡。門有四句，亦思准可知。四一異門，亦三重：一巾約自位辨，如巾有二義：一住自位義、二舉體成兔義。此二無二無不二，故非一異等。四句可知。餘三位各四句，亦准知之。二相對辨，如兔亦二義：一相差別、二體空義。此兔巾相對，非一非異，略有十句：一以巾上成兔義，及兔上相別義，此二合為一際，故名不異。此是以本隨末，就末明不異。經云「法身流轉五道名為眾生」等。《楞伽》云「如來藏受苦樂，與因俱，若生若滅」等。二以巾上住自位義，與兔上體空義，合為一際，名為不異。此是以末歸本，就本明不異。經云「一切眾生則如也，不復更滅」等。三以攝末所歸之本，與攝本所從之末，此二雙融無礙不異。此是本末平等，名為不異，以前二經文不相離故。四以所攝歸本之末，亦與所攝隨末之本，此二相奪，故名不異。此是本末雙泯明不異，以真妄平等異不可得故。五下明非一，以巾上住自位義，與兔上相差別義，此二本末相違相背，故名非一。《楞伽》云「如來藏不在阿梨耶識中，是故七識有生有滅。如來藏者，不生不滅此之謂也。」六巾上成㝹義，與㝹上體空義，此二本末相反相害，故名非一。《
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
勝鬘經》云「七識不流轉，不受苦樂，非涅槃因；唯如來藏受苦樂」等。七以初相背與次相害，此二義別，故名非一。謂相背則各相背捨、相去懸遠，相害則相與敵對、親相食害，是故近遠非一，以前經文不相離故。八以極相害，俱泯而不泯；由極相背，俱存而不存。不存不泯，義為非一，此是成壞非一，以七識則空而是有故，真如則隱而是顯故。九上四非一，與四非異而亦非一，以義不雜故。十然亦不異，以理遍通故、法無二故。是故若以不異門取諸門，極相和會；若以非一門取諸門，極相違害。極違而極和者，是無障礙法也。三巾兔相對既爾，餘二及交絡諸句准之。五則入門有四門：一理事相則，謂巾兔無二故。經云「色則是空，空則是色」等。二二理相則，謂兔頭即巾、兔足亦即巾，二巾無別故名即。經云「眾生賢聖即如無別」。三以理從事名，說事相即，如兔頭巾不異足巾，故說頭即足。《無行經》云「若人欲成佛，勿壞於貪欲。諸法即貪欲，知是即成佛。」解云：應說諸法即空，何故乃云即貪欲者？以貪欲即空故，是故舉貪名取貪實。文意如此。四以理融事，二事相即，如兔頭無別有，即以巾為頭；巾體圓融故，全頭即是足。此經云「一即多、多即一」等。又此文云「深入如幻，於一法中解眾多」等。此約法性融通力也。五以緣起相由力，令二事亦相即，如幻師幻術力令多則一、一則多等故。〈賢首品〉云「或現須臾作百年，幻力自在悅世間」等。良以幻法虛無障礙，是故得自在也。如相即既爾，相入亦然。如異體既爾，同體亦然。如此門既爾，餘門亦然。竝思准可知。六釋文者，釋內三：先略、次廣、後成忍行。初中，先喻、後觀、「緣起」下法合。此依相入門以合如幻緣起，可知。二「菩薩」下廣中三，謂法、喻、合。初中七句：一分別剎；二解眾生界；三解緣起法界；四觀世間平等；五佛出世間亦如幻也；六佛入世間用常寂，故云不二入也；七不失利生，故云出生住持。喻中，初喻上眾生界、二「非樹」下喻剎等、三「非晝」下喻世間、四「非定」下通喻所餘門、五「種種」下結幻法體。謂種種非幻者，結幻無。若干幻非種種者，結若干非幻。是故幻體非是一切，但以幻故。示眾色者，既非物現物，明物則無物之物也。合中，初總；二「所謂」下別辨九種，以顯總中一切世間可知；三「菩薩」下成忍行，中有二：初稱法正觀、二「出生」下明起業用。前中八，初約眾生界，即是業煩惱世間。不起者，不作有解。不壞者，不作無解。又本來不起，亦無可壞。下竝准之。二約佛剎世間。三約法世間。四約三世世間。
勝鬘經》云「七識不流轉，不受苦樂，非涅槃因；唯如來藏受苦樂」等。七以初相背與次相害，此二義別，故名非一。謂相背則各相背捨、相去懸遠，相害則相與敵對、親相食害，是故近遠非一，以前經文不相離故。八以極相害，俱泯而不泯；由極相背，俱存而不存。不存不泯，義為非一，此是成壞非一，以七識則空而是有故，真如則隱而是顯故。九上四非一，與四非異而亦非一，以義不雜故。十然亦不異，以理遍通故、法無二故。是故若以不異門取諸門，極相和會；若以非一門取諸門，極相違害。極違而極和者，是無障礙法也。三巾兔相對既爾，餘二及交絡諸句准之。五則入門有四門：一理事相則，謂巾兔無二故。經云「色則是空，空則是色」等。二二理相則，謂兔頭即巾、兔足亦即巾，二巾無別故名即。經云「眾生賢聖即如無別」。三以理從事名，說事相即，如兔頭巾不異足巾，故說頭即足。《無行經》云「若人欲成佛，勿壞於貪欲。諸法即貪欲，知是即成佛。」解云：應說諸法即空，何故乃云即貪欲者？以貪欲即空故，是故舉貪名取貪實。文意如此。四以理融事，二事相即，如兔頭無別有，即以巾為頭；巾體圓融故，全頭即是足。此經云「一即多、多即一」等。又此文云「深入如幻，於一法中解眾多」等。此約法性融通力也。五以緣起相由力，令二事亦相即，如幻師幻術力令多則一、一則多等故。〈賢首品〉云「或現須臾作百年，幻力自在悅世間」等。良以幻法虛無障礙，是故得自在也。如相即既爾，相入亦然。如異體既爾，同體亦然。如此門既爾，餘門亦然。竝思准可知。六釋文者，釋內三：先略、次廣、後成忍行。初中，先喻、後觀、「緣起」下法合。此依相入門以合如幻緣起，可知。二「菩薩」下廣中三，謂法、喻、合。初中七句：一分別剎；二解眾生界；三解緣起法界；四觀世間平等；五佛出世間亦如幻也；六佛入世間用常寂，故云不二入也；七不失利生，故云出生住持。喻中，初喻上眾生界、二「非樹」下喻剎等、三「非晝」下喻世間、四「非定」下通喻所餘門、五「種種」下結幻法體。謂種種非幻者，結幻無。若干幻非種種者，結若干非幻。是故幻體非是一切，但以幻故。示眾色者，既非物現物，明物則無物之物也。合中，初總；二「所謂」下別辨九種，以顯總中一切世間可知；三「菩薩」下成忍行，中有二：初稱法正觀、二「出生」下明起業用。前中八，初約眾生界，即是業煩惱世間。不起者，不作有解。不壞者，不作無解。又本來不起，亦無可壞。下竝准之。二約佛剎世間。三約法世間。四約三世世間。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
五不觀菩提等，亦約法世間。六佛興等，約成壞世間，謂佛出為成、涅槃稱為壞。七不住大願等，約行世間，謂不住大願是大智行、不取清淨等是大悲行。八無出無著，約流轉世間，謂不捨故無出，在中無著。二「出生」下明業，一約剎顯用而定知體真。二約眾生界。三法界。四三世世間。五出生陰等，明流轉世間用常寂；六度脫等，明行世間用。七知一切等，明法世間之用。八不著化等、九為眾生故等、十說過去等，竝明佛興世用，皆是理事無礙行故也。
五不觀菩提等，亦約法世間。六佛興等，約成壞世間，謂佛出為成、涅槃稱為壞。七不住大願等，約行世間，謂不住大願是大智行、不取清淨等是大悲行。八無出無著，約流轉世間，謂不捨故無出，在中無著。二「出生」下明業，一約剎顯用而定知體真。二約眾生界。三法界。四三世世間。五出生陰等，明流轉世間用常寂；六度脫等，明行世間用。七知一切等，明法世間之用。八不著化等、九為眾生故等、十說過去等，竝明佛興世用，皆是理事無礙行故也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五如炎忍中有四：初總明所喻者，無性《攝論》喻器世間，梁論喻所緣境，此經下文喻想蘊，此文喻一切法。二別開義，炎有五義：一平地；二陽氣；三陽氣與地合，似水炎現；四本來乾無水；五令彼渴鹿取以為水。法中亦爾，一如來藏平地；二無明習氣；三習氣熏動心海，起緣起似法；四此依他起，本來無生；五凡小無知，執為實有。又十喻，論中有七義：一日光、二熱風、三動塵、四在曠野、五見野馬、六遠見炎相想謂為水、七近則無水。初日喻結使；二塵喻諸行；三風喻邪憶念；四喻無明曠野；五喻無智慧者，謂為一相、為男為女？異名為炎；六若遠聖法不知無我，於空法中生男女等想；七若近聖，即知諸法實相等，乃至廣說。三有無等句數，多同前幻，准思可釋。四釋文內，先法、二喻、三「菩薩」下合。謂依本心現，無有方處，於內外有無斷常等處求此法，皆不可得。二「觀一切」下忍行成中，初方便行成、二「具足」下證行成可知。
第五如炎忍中有四：初總明所喻者，無性《攝論》喻器世間，梁論喻所緣境，此經下文喻想蘊，此文喻一切法。二別開義，炎有五義：一平地；二陽氣；三陽氣與地合，似水炎現；四本來乾無水；五令彼渴鹿取以為水。法中亦爾，一如來藏平地；二無明習氣；三習氣熏動心海，起緣起似法；四此依他起，本來無生；五凡小無知，執為實有。又十喻，論中有七義：一日光、二熱風、三動塵、四在曠野、五見野馬、六遠見炎相想謂為水、七近則無水。初日喻結使；二塵喻諸行；三風喻邪憶念；四喻無明曠野；五喻無智慧者，謂為一相、為男為女？異名為炎；六若遠聖法不知無我，於空法中生男女等想；七若近聖，即知諸法實相等，乃至廣說。三有無等句數，多同前幻，准思可釋。四釋文內，先法、二喻、三「菩薩」下合。謂依本心現，無有方處，於內外有無斷常等處求此法，皆不可得。二「觀一切」下忍行成中，初方便行成、二「具足」下證行成可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第六如夢忍，作八門：一總明所喻。無性《攝論》「又如夢中，睡眠所起心心法聚極成昧略，雖無女等種種境界義，有愛非愛境界受用，覺時亦爾。」梁論云「譬如夢中無有實塵，亦見有愛憎受用。此依他性中亦爾，無有實塵，亦見有愛憎受用。」又功德施《般若論》云「譬如夢中，隨先見聞憶念分別，熏習住故，雖無作者，種種境界分明現前。如是眾生無始來，有諸煩惱善不善業熏習而住，雖無有我是能作者，而現無涯生死等事。」世親、無著《般若論》皆喻過去境，非證智所知。二開義者，夢有五義：一所依，謂悟心，以喻本識；二所由，謂睡蓋，以喻無明習氣；三所現，謂依前顯示夢相差別，以喻緣所起法；四此夢事不有而有；五令夢者取為實有。三辨有無者，有四句：一夢是有義，以是夢故，謂於夢者夢事現故。問：此既是夢，何得為有？又此若是有，夢者見有應非顛倒，非顛倒故是覺非夢。又覺者見夢無所有時應是顛倒，是顛倒故是夢非覺。答，此既是夢，何得不有？如其不有，應同非夢，竟何所說？又若無此，夢者見有則無顛倒，無顛倒故是覺非夢。又此夢有本在夢者，非謂覺處。若無覺者，見無所有而非顛倒，顛倒則無。夢者所見顛倒夢事顯現，是故由彼見無，方知此有。二夢是無義，以是夢故，謂虛妄所見性必空故。問：若夢是無，應同非夢，夢義安在？答：要同非夢方為是夢，以其夢處及非夢處無二相故。問：若爾，夢者何不於非夢處而見夢相？答：夢者現今於無處見，是故此夢體不異無。若不爾者，應非是夢。問：夢若是無，夢者應不見有，不見有故是覺非夢。答：正由夢者見有，有非是有，以夢者及所見俱無所有故。是故若非夢者見有，不得言無，由彼有故方知是無。問：凡言夢法，相有實無。今言總無，豈不成謗？答：然此有無必全攝故、非二相故，若不爾者則謗於夢。三夢是亦有亦無義，以是夢故，夢法理必具二義故。問：具此二義，豈不相違？相違之法，豈不謗夢？答：半有半無則是相違。今此全有之無，與全無之有，二門共在而不相違，是故具有無方乃是夢，以是夢故不相違也。四夢是非有非無義，以是夢故，二義俱融形奪雙盡，故俱非也。問：若此二義要相形奪，如何前說二義俱存？答：要由形奪方得俱存。是故若不奪無全盡，無以為無；若不奪有全盡，無以為有。是故存亡不礙，俱泯自在，方為夢法。是故經云「世間猶如夢，智不得有無。」此之謂也。四一異門者，有二重：初中有四句，一夢是一，以是一夢故；二夢是異，以夢現種種故；三俱，以於一念現多劫等，無二而二故；四俱非，以
第六如夢忍，作八門：一總明所喻。無性《攝論》「又如夢中，睡眠所起心心法聚極成昧略，雖無女等種種境界義，有愛非愛境界受用，覺時亦爾。」梁論云「譬如夢中無有實塵，亦見有愛憎受用。此依他性中亦爾，無有實塵，亦見有愛憎受用。」又功德施《般若論》云「譬如夢中，隨先見聞憶念分別，熏習住故，雖無作者，種種境界分明現前。如是眾生無始來，有諸煩惱善不善業熏習而住，雖無有我是能作者，而現無涯生死等事。」世親、無著《般若論》皆喻過去境，非證智所知。二開義者，夢有五義：一所依，謂悟心，以喻本識；二所由，謂睡蓋，以喻無明習氣；三所現，謂依前顯示夢相差別，以喻緣所起法；四此夢事不有而有；五令夢者取為實有。三辨有無者，有四句：一夢是有義，以是夢故，謂於夢者夢事現故。問：此既是夢，何得為有？又此若是有，夢者見有應非顛倒，非顛倒故是覺非夢。又覺者見夢無所有時應是顛倒，是顛倒故是夢非覺。答，此既是夢，何得不有？如其不有，應同非夢，竟何所說？又若無此，夢者見有則無顛倒，無顛倒故是覺非夢。又此夢有本在夢者，非謂覺處。若無覺者，見無所有而非顛倒，顛倒則無。夢者所見顛倒夢事顯現，是故由彼見無，方知此有。二夢是無義，以是夢故，謂虛妄所見性必空故。問：若夢是無，應同非夢，夢義安在？答：要同非夢方為是夢，以其夢處及非夢處無二相故。問：若爾，夢者何不於非夢處而見夢相？答：夢者現今於無處見，是故此夢體不異無。若不爾者，應非是夢。問：夢若是無，夢者應不見有，不見有故是覺非夢。答：正由夢者見有，有非是有，以夢者及所見俱無所有故。是故若非夢者見有，不得言無，由彼有故方知是無。問：凡言夢法，相有實無。今言總無，豈不成謗？答：然此有無必全攝故、非二相故，若不爾者則謗於夢。三夢是亦有亦無義，以是夢故，夢法理必具二義故。問：具此二義，豈不相違？相違之法，豈不謗夢？答：半有半無則是相違。今此全有之無，與全無之有，二門共在而不相違，是故具有無方乃是夢，以是夢故不相違也。四夢是非有非無義，以是夢故，二義俱融形奪雙盡，故俱非也。問：若此二義要相形奪，如何前說二義俱存？答：要由形奪方得俱存。是故若不奪無全盡，無以為無；若不奪有全盡，無以為有。是故存亡不礙，俱泯自在，方為夢法。是故經云「世間猶如夢，智不得有無。」此之謂也。四一異門者，有二重：初中有四句，一夢是一，以是一夢故；二夢是異，以夢現種種故；三俱，以於一念現多劫等，無二而二故；四俱非，以
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
形奪俱盡方是夢故。又夢是一，以約所依心故；二夢是異，以約睡蓋所現故；三俱，以約所現夢相故；四俱非，以約夢性故。融通無礙，思之可見。是故前門有無於無處為有，此中一異於一處為多，如此無礙方為夢法。是故上經云「以夢自在法門教化」，此之謂也。五真妄門者，亦四句：一夢是真實，以是夢故，如前所說具諸義故、聖智所知夢性甚深故。問：夫言夢者是虛妄法，何得輒言是真實耶？答：了知此是虛妄之法，不顛倒，故是實也。二夢是妄，以是夢故，若非虛妄不是夢故，是故亦實亦虛。非真非妄四句無礙，思之。此經云「夢性寂滅」，此之謂也。六自在者，夢境虛妄相則相入，多處現少、少處現多皆無障礙。故上文云「以夢自在法門教化」，此之謂也。《攝論》云「處夢謂經年，寤乃須臾頃。」故時雖無量，攝在一剎那。緣起夢法無礙自在，則入重重如帝網等。竝准可知。七明觀者，觀諸世間皆悉如夢，以為正觀。問：若在夢者，謂為實故不知是夢，不名見夢。若夢覺者，即無夢相，復無所見。是故此夢誰能見耶？答：夢者不見夢，以其是夢故。覺者不見夢，以其覺已無有物故。了知如此，是覺者故，是故夢義是覺者所知，非於夢者。由此道理，夢是觀境。經云「菩薩受持一切法如夢」，此之謂也。問：覺者見無而了知夢，夢者見有亦了知不？答：若此覺者了知夢法，正夢時無，則名知夢。若言覺已為無，此是覺無，非是夢無，不名識夢。是故夢有夢無，但是夢時，非望覺時。若取覺已為無，此還是夢，不名為覺。是故夢覺前後，謂有謂無俱不識夢，思之可見。第八釋文中亦三：初一句總舉、二「譬如」下別辨、三「覺悟」下結義。初中，一切世間者，謂清淨緣起之法，亂識所現，故云如夢。二別辨中二：初舉喻、二「如是」下顯法。又釋：亦得初是方便觀，故云解一切世間等；二是真實觀，故云覺悟一切世間等。前中亦二，先明夢有則非有、二明非有而現有。前中五對：一非是世出世法、二非三界，上約依報；三非生死，約正報；四非淨穢，約世出世因；五非清濁，約世出世果。皆悉實非彼法而示現彼，是夢法也。二顯法實觀中八句：初一總顯。二不壞夢者，明此夢法自性非一切，不待壞故，又無可壞故。又此顯非是世間，不為四相之所壞故。三不可著者，解知緣起夢離，無所著故。此顯非是離世法，故不可證也。四夢性寂滅者，明此從本來性自寂滅，顯非三界喧動法故。五夢無自性者，明此無性非生非滅，顯前非生非死。六受持一切等者，結成觀相，謂常作此解不離心首，故云受持等也。七不壞夢者，不取捨
形奪俱盡方是夢故。又夢是一，以約所依心故；二夢是異，以約睡蓋所現故；三俱，以約所現夢相故；四俱非，以約夢性故。融通無礙，思之可見。是故前門有無於無處為有，此中一異於一處為多，如此無礙方為夢法。是故上經云「以夢自在法門教化」，此之謂也。五真妄門者，亦四句：一夢是真實，以是夢故，如前所說具諸義故、聖智所知夢性甚深故。問：夫言夢者是虛妄法，何得輒言是真實耶？答：了知此是虛妄之法，不顛倒，故是實也。二夢是妄，以是夢故，若非虛妄不是夢故，是故亦實亦虛。非真非妄四句無礙，思之。此經云「夢性寂滅」，此之謂也。六自在者，夢境虛妄相則相入，多處現少、少處現多皆無障礙。故上文云「以夢自在法門教化」，此之謂也。《攝論》云「處夢謂經年，寤乃須臾頃。」故時雖無量，攝在一剎那。緣起夢法無礙自在，則入重重如帝網等。竝准可知。七明觀者，觀諸世間皆悉如夢，以為正觀。問：若在夢者，謂為實故不知是夢，不名見夢。若夢覺者，即無夢相，復無所見。是故此夢誰能見耶？答：夢者不見夢，以其是夢故。覺者不見夢，以其覺已無有物故。了知如此，是覺者故，是故夢義是覺者所知，非於夢者。由此道理，夢是觀境。經云「菩薩受持一切法如夢」，此之謂也。問：覺者見無而了知夢，夢者見有亦了知不？答：若此覺者了知夢法，正夢時無，則名知夢。若言覺已為無，此是覺無，非是夢無，不名識夢。是故夢有夢無，但是夢時，非望覺時。若取覺已為無，此還是夢，不名為覺。是故夢覺前後，謂有謂無俱不識夢，思之可見。第八釋文中亦三：初一句總舉、二「譬如」下別辨、三「覺悟」下結義。初中，一切世間者，謂清淨緣起之法，亂識所現，故云如夢。二別辨中二：初舉喻、二「如是」下顯法。又釋：亦得初是方便觀，故云解一切世間等；二是真實觀，故云覺悟一切世間等。前中亦二，先明夢有則非有、二明非有而現有。前中五對：一非是世出世法、二非三界，上約依報；三非生死，約正報；四非淨穢，約世出世因；五非清濁，約世出世果。皆悉實非彼法而示現彼，是夢法也。二顯法實觀中八句：初一總顯。二不壞夢者，明此夢法自性非一切，不待壞故，又無可壞故。又此顯非是世間，不為四相之所壞故。三不可著者，解知緣起夢離，無所著故。此顯非是離世法，故不可證也。四夢性寂滅者，明此從本來性自寂滅，顯非三界喧動法故。五夢無自性者，明此無性非生非滅，顯前非生非死。六受持一切等者，結成觀相，謂常作此解不離心首，故云受持等也。七不壞夢者，不取捨
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
夢故，顯前非淨穢，以非捨穢取淨故。八不虛妄取者，不分別故，顯非淨濁也。下一句結義等可知。
夢故，顯前非淨穢，以非捨穢取淨故。八不虛妄取者，不分別故，顯非淨濁也。下一句結義等可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七如響忍中作四門：初喻相者，無性釋云「又如谷響，實無有聲，而令聽者似聞多種言說境界，種種言說語業亦爾。」梁論云「譬如實無響塵，而顯現可聞。言說事亦爾，實無所有而顯現可聞。」此經意有三義：一知一切法如響、二知佛聲如響、三能以如響言音而為說法。二開義者，響亦有五義：一空谷、二有聲、三聲擊空谷便有響應、四此響非有而有、五愚小謂有。三有無等諸句，竝准前知之。四釋文中有四：初知一切法如響，謂出生等顯能知德，知一切等明所知。二「分別」下總知音聲如響。三別知佛聲如響。不從內等者，佛如空谷，離聲不成，故非內出；機感如聲，離谷不成，故非外出。兩俱相依，故非內外。離聲無聞故非內、離根無聞故非外，非二故俱非。由此無性緣起如響，是故恒有而非有。非有而說法，故云亦不壞法施也。四「深入」下明能以自如響之聲而說法，亦是忍行成就起用自在。於中有十句：初稱法善學、二「如帝釋」下喻況圓音、三「菩薩」下明稱性起用、四「於無量」下顯業用分齊、五「受持」下勝進仰學、六「出生」下明妙音廣大、七「普令眾生」下顯業用成益、八「而音」下顯用則甚深、九「知音聲」下辨定聲語、十「亦不染」下明能知自在。
第七如響忍中作四門：初喻相者，無性釋云「又如谷響，實無有聲，而令聽者似聞多種言說境界，種種言說語業亦爾。」梁論云「譬如實無響塵，而顯現可聞。言說事亦爾，實無所有而顯現可聞。」此經意有三義：一知一切法如響、二知佛聲如響、三能以如響言音而為說法。二開義者，響亦有五義：一空谷、二有聲、三聲擊空谷便有響應、四此響非有而有、五愚小謂有。三有無等諸句，竝准前知之。四釋文中有四：初知一切法如響，謂出生等顯能知德，知一切等明所知。二「分別」下總知音聲如響。三別知佛聲如響。不從內等者，佛如空谷，離聲不成，故非內出；機感如聲，離谷不成，故非外出。兩俱相依，故非內外。離聲無聞故非內、離根無聞故非外，非二故俱非。由此無性緣起如響，是故恒有而非有。非有而說法，故云亦不壞法施也。四「深入」下明能以自如響之聲而說法，亦是忍行成就起用自在。於中有十句：初稱法善學、二「如帝釋」下喻況圓音、三「菩薩」下明稱性起用、四「於無量」下顯業用分齊、五「受持」下勝進仰學、六「出生」下明妙音廣大、七「普令眾生」下顯業用成益、八「而音」下顯用則甚深、九「知音聲」下辨定聲語、十「亦不染」下明能知自在。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第八如電忍中亦四：初喻相者，《般若論》喻現法不久住故。《功德施論》云「譬如電光生時則滅。心亦如是，剎那必謝。」又彼論八不中譬不去義也。此經中亦三：一喻一切法速滅如電、二喻菩薩身無礙如電、三喻菩薩智了闇如電。二開義者，亦有五義：初三如上速滅等也，四能現顯彰，五體非遠近能照遠近。三亦有有無等諸句，思之可見。四釋文中三，先法、次喻、後合。初中二：先約遮成止行，有九對，皆離三邊，玄絕無寄。二「所行真實」下約表成觀行。亦不受持正法流轉者，得理不證故。二喻中四：初電能照明；二「譬如」下轉喻，如鏡曜日光、壁上現影，油等亦爾，同於電光故也；三電不離等，明體用不相離；四電能遠照等，體用不則。三法合中二：初合前照現。二「而其智」下合照遠而非遠。三「如種」下轉喻。種無根芽能生根芽，若有則不生。菩薩亦爾，無二說二，有則無二，故云無礙際也。二「若菩薩」下忍成德用，謂身智無礙，速疾如電。
第八如電忍中亦四：初喻相者，《般若論》喻現法不久住故。《功德施論》云「譬如電光生時則滅。心亦如是，剎那必謝。」又彼論八不中譬不去義也。此經中亦三：一喻一切法速滅如電、二喻菩薩身無礙如電、三喻菩薩智了闇如電。二開義者，亦有五義：初三如上速滅等也，四能現顯彰，五體非遠近能照遠近。三亦有有無等諸句，思之可見。四釋文中三，先法、次喻、後合。初中二：先約遮成止行，有九對，皆離三邊，玄絕無寄。二「所行真實」下約表成觀行。亦不受持正法流轉者，得理不證故。二喻中四：初電能照明；二「譬如」下轉喻，如鏡曜日光、壁上現影，油等亦爾，同於電光故也；三電不離等，明體用不相離；四電能遠照等，體用不則。三法合中二：初合前照現。二「而其智」下合照遠而非遠。三「如種」下轉喻。種無根芽能生根芽，若有則不生。菩薩亦爾，無二說二，有則無二，故云無礙際也。二「若菩薩」下忍成德用，謂身智無礙，速疾如電。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第九如化忍中亦四：初喻相者，《攝論》喻聞思慧，意業所生果，似有而非實。亦喻菩薩變化身。又龍樹《十喻論》云「如彼化人，無生無老，無病無死，無苦無樂，異於餘人。以是義故，空無有實。一切諸法亦皆如是，無生住滅，以是故說諸法如化。」廣如彼說。二開義者，化有四義：一依化心、二現化事、三實無有、四現業用。《十喻論》云「猶如化事雖空無實，能令眾生憂苦瞋恚喜樂癡惑。諸法亦爾，雖空無實，能令眾生起瞋恚等。以是故說諸法如化。」三亦有融通句數，應准思辨。四釋文中四：初約法辨化、二就喻明化、三合法顯化、四忍成化用。初中二：先顯所知、後辨能知。前中先總、「所謂」下別。於中，初八句約染法：一業從心起、二行造修成、三妄境虛無、四倒起苦樂、五妄取情有、六世間依真有、七覺觀起語言、八想起相惱；次三句明菩薩化；後二句佛化，竝各出因，故名為化。於中無生平等者，以得無生方名不退，是故不退無體如化。問：此化為喻有為法？亦通喻無為？答：或唯喻有為。《大品》云「問：若一切法如化者，云何言涅槃一法非如化？答：若說一切法乃至涅槃皆如化者，新發意菩薩則驚怖。為新發意菩薩故，分別生滅者如化，不生滅者不如化。」或亦喻無為，如十地如化智中名法界化。或俱通，如《大品》，若不為新發意菩薩則明通也。但破彼實見令見實法，何定所喻？「佛子」下結化。世間，結前八句。離世間，結後五句。二「決定知」下顯能知相。初能知、所知深廣明徹，「具足」下顯知自在無礙起行。第二約喻中四十句，初不從心起者，非從心內種子生故。餘竝可知。第三合法中四：初總合化行、二「不著」下合化行體、三「而不捨」下合化行用、四「譬如」下重喻明從無所有建立行果。「佛子」下結。第四「佛子若菩薩」下忍成化用，有十句：初一忍成，餘九化用。明化有九義，顯菩薩九種業用。於中，初二句先法後喻，後七句舉喻顯法，準釋可知。
第九如化忍中亦四：初喻相者，《攝論》喻聞思慧，意業所生果，似有而非實。亦喻菩薩變化身。又龍樹《十喻論》云「如彼化人，無生無老，無病無死，無苦無樂，異於餘人。以是義故，空無有實。一切諸法亦皆如是，無生住滅，以是故說諸法如化。」廣如彼說。二開義者，化有四義：一依化心、二現化事、三實無有、四現業用。《十喻論》云「猶如化事雖空無實，能令眾生憂苦瞋恚喜樂癡惑。諸法亦爾，雖空無實，能令眾生起瞋恚等。以是故說諸法如化。」三亦有融通句數，應准思辨。四釋文中四：初約法辨化、二就喻明化、三合法顯化、四忍成化用。初中二：先顯所知、後辨能知。前中先總、「所謂」下別。於中，初八句約染法：一業從心起、二行造修成、三妄境虛無、四倒起苦樂、五妄取情有、六世間依真有、七覺觀起語言、八想起相惱；次三句明菩薩化；後二句佛化，竝各出因，故名為化。於中無生平等者，以得無生方名不退，是故不退無體如化。問：此化為喻有為法？亦通喻無為？答：或唯喻有為。《大品》云「問：若一切法如化者，云何言涅槃一法非如化？答：若說一切法乃至涅槃皆如化者，新發意菩薩則驚怖。為新發意菩薩故，分別生滅者如化，不生滅者不如化。」或亦喻無為，如十地如化智中名法界化。或俱通，如《大品》，若不為新發意菩薩則明通也。但破彼實見令見實法，何定所喻？「佛子」下結化。世間，結前八句。離世間，結後五句。二「決定知」下顯能知相。初能知、所知深廣明徹，「具足」下顯知自在無礙起行。第二約喻中四十句，初不從心起者，非從心內種子生故。餘竝可知。第三合法中四：初總合化行、二「不著」下合化行體、三「而不捨」下合化行用、四「譬如」下重喻明從無所有建立行果。「佛子」下結。第四「佛子若菩薩」下忍成化用，有十句：初一忍成，餘九化用。明化有九義，顯菩薩九種業用。於中，初二句先法後喻，後七句舉喻顯法，準釋可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十如虛空忍中，四句同前，初喻相。《佛地論》喻清淨法界，以離差別相故。《中邊》等論喻圓成實性。此經及《大品》等喻一切法，以悉無性故。《十喻論》云「猶如虛空非可見法，以遠觀故，眼光迴轉則見縹色。一切諸法亦復如是，空無所有。以凡夫人，遠無流慧、棄捨實相，則見彼我男女等物，而實此物竟無所有。」一開義者，如第八地虛空有十義，具如前辨。《十喻論》中有四復次釋：初一約近無遠有、二約性淨謂染、三約無初中後、四約體實無物，廣釋如彼。《佛地論》亦十復次，如彼應知。此經中多門釋，如文可知。三亦有離有無等諸句，思准可知。四釋文中三：初明忍解、二「佛子如是菩薩」下明忍行、三「若菩薩」下顯忍德。亦可總分四，謂標、釋、結、歎。就釋中二：先明所解、後顯成忍。前中十句，以虛空十義喻十種法故。初一虛空無性義，同法界故；二不起義，喻剎從緣亦無起故；三一味義，喻法性無二故；四無行義，喻行即無行故；五無分限義，喻法無分別故；六無異義，喻佛力齊等故；七遍三際義，喻入理之禪盡三世故；八離言義，喻諸法自相不可說故；九無礙義，喻佛身不相障故，隨感則應故；十周遍義，喻法體普遍故。第二成忍中三：初總舉三業忍相齊空。二別顯空義類菩薩德，於中舉虛空十一義顯於菩薩十一種德。初一釋虛空等身；二三四三句釋空等忍智，初一體、後二用，於中向是因、成是果。五釋空等口，謂依無方所空亦海際畔。古人云：齊海水已上為虛空故。又云：大海雖廣，空容其際故也。六七二句釋空等身業。八釋空等口業。九釋空等心，以性淨故。後二句釋空等心業。三「何以故」下徵責釋成。責云：何因菩薩得虛空等三業耶？釋云：思惟自善根如虛空，依此得三業亦如空也。於中先舉十種善根皆如虛空，一分者，緣起二分中真分也。一量者，同理性故。二「不忘一切」下十句，明所得三業：初不忘等，意業；二遊行等，明身業；三普於十方等，明意業；四出生等，明口業。第四歎德用中有二十句：初十得十身、後十通三業，一一各有標、釋。此十身與前〈十行品〉十身，及〈離世間品〉十身，各有相攝可知。「得虛空際」下通三業皆如虛空中，初總顯含藏、次二別辨口業、次三別明意業。離貪欲故者，心淨故佛土淨也。次三別明身業，一用、二體、三相，謂諸根也。後一總結深。問：此七喻何別？答：幻等五以似有破實有，如化以不有有破似有，末後虛空以性相俱絕破於一切。又前六遣有會空多、依空立有少，後一遣有入空少、依空立有多。問：何須多喻？答：令理智明淨故
第十如虛空忍中，四句同前，初喻相。《佛地論》喻清淨法界，以離差別相故。《中邊》等論喻圓成實性。此經及《大品》等喻一切法，以悉無性故。《十喻論》云「猶如虛空非可見法，以遠觀故，眼光迴轉則見縹色。一切諸法亦復如是，空無所有。以凡夫人，遠無流慧、棄捨實相，則見彼我男女等物，而實此物竟無所有。」一開義者，如第八地虛空有十義，具如前辨。《十喻論》中有四復次釋：初一約近無遠有、二約性淨謂染、三約無初中後、四約體實無物，廣釋如彼。《佛地論》亦十復次，如彼應知。此經中多門釋，如文可知。三亦有離有無等諸句，思准可知。四釋文中三：初明忍解、二「佛子如是菩薩」下明忍行、三「若菩薩」下顯忍德。亦可總分四，謂標、釋、結、歎。就釋中二：先明所解、後顯成忍。前中十句，以虛空十義喻十種法故。初一虛空無性義，同法界故；二不起義，喻剎從緣亦無起故；三一味義，喻法性無二故；四無行義，喻行即無行故；五無分限義，喻法無分別故；六無異義，喻佛力齊等故；七遍三際義，喻入理之禪盡三世故；八離言義，喻諸法自相不可說故；九無礙義，喻佛身不相障故，隨感則應故；十周遍義，喻法體普遍故。第二成忍中三：初總舉三業忍相齊空。二別顯空義類菩薩德，於中舉虛空十一義顯於菩薩十一種德。初一釋虛空等身；二三四三句釋空等忍智，初一體、後二用，於中向是因、成是果。五釋空等口，謂依無方所空亦海際畔。古人云：齊海水已上為虛空故。又云：大海雖廣，空容其際故也。六七二句釋空等身業。八釋空等口業。九釋空等心，以性淨故。後二句釋空等心業。三「何以故」下徵責釋成。責云：何因菩薩得虛空等三業耶？釋云：思惟自善根如虛空，依此得三業亦如空也。於中先舉十種善根皆如虛空，一分者，緣起二分中真分也。一量者，同理性故。二「不忘一切」下十句，明所得三業：初不忘等，意業；二遊行等，明身業；三普於十方等，明意業；四出生等，明口業。第四歎德用中有二十句：初十得十身、後十通三業，一一各有標、釋。此十身與前〈十行品〉十身，及〈離世間品〉十身，各有相攝可知。「得虛空際」下通三業皆如虛空中，初總顯含藏、次二別辨口業、次三別明意業。離貪欲故者，心淨故佛土淨也。次三別明身業，一用、二體、三相，謂諸根也。後一總結深。問：此七喻何別？答：幻等五以似有破實有，如化以不有有破似有，末後虛空以性相俱絕破於一切。又前六遣有會空多、依空立有少，後一遣有入空少、依空立有多。問：何須多喻？答：令理智明淨故
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
、異門顯法故、義理堅固故。長行竟。
、異門顯法故、義理堅固故。長行竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二重頌中有一百一十九頌，長分十一段。初十頌隨順音聲忍，於中初二頌前聞真實法、次一頌不驚等、次二頌信解、次二頌受持愛樂、後三頌順入修習安住等可知。第二「譬如功德人」下十頌頌順忍，初三頌初隨順寂靜觀等、次一頌不違諸法、次一頌隨順深入等、次二頌清淨直心等、後三頌修平等觀深入具足。第三從「三十三天」下十頌頌無生忍，初三頌前不見有法生不見有法滅、次四頌何以故下十句釋成、後三頌結歎顯勝。第四「觀察諸世間」下十頌頌如幻忍，初二頌前略說、次四頌廣說中喻合、後四頌忍行成立。第五「菩薩摩訶薩」下十頌頌如焰忍，初二頌法說，次四約喻顯法，謂焰水從想生故喻之，又想故有法而實非有，如焰似水而實無水，故以為喻，後四喻法雙舉，顯法甚深。第六「彼能解世間」下十五頌頌如夢忍，初二頌一切世間如夢、次一頌夢非欲界等、次一頌夢性寂滅及不著夢、次二頌不壞夢、次二頌夢無自性、次四頌受持一切法如夢、後三頌不壞夢不虛妄取夢等。第七「菩薩摩訶薩」下十七頌頌如響忍，初二頌知一切法如響、次三頌分別眾聲如呼響、次三頌解如來音不從內等、次二頌入離虛妄法界巧出無量聲等、次三頌無礙音令眾生發起善根等、後四頌音聲非語而隨順語亦不染著等。第八「寂靜」下七言十頌二十行頌如電忍，初二頌觀意；次二頌不生世間等；次二頌不隨世流不受正法等，亦頌於不二法分別二相等；次二頌不內世間等；次一頌不行菩薩行不捨大願等；後一頌歎德成益。第九「修習甚深」下十頌頌如化忍，初三頌行菩薩行如化、次三頌知眾生業行等及佛菩薩等皆如化、次二頌業行隨世、後二頌歎德化用。第十虛空忍亦十頌，初二眾生及世間如空、次二境與智如空、次二慧及法空、次二能所說空、後二三世三業空。第十一「是名」下七頌結歎顯勝，初三二利圓、次二因果滿、後二結廣勝。
第二重頌中有一百一十九頌，長分十一段。初十頌隨順音聲忍，於中初二頌前聞真實法、次一頌不驚等、次二頌信解、次二頌受持愛樂、後三頌順入修習安住等可知。第二「譬如功德人」下十頌頌順忍，初三頌初隨順寂靜觀等、次一頌不違諸法、次一頌隨順深入等、次二頌清淨直心等、後三頌修平等觀深入具足。第三從「三十三天」下十頌頌無生忍，初三頌前不見有法生不見有法滅、次四頌何以故下十句釋成、後三頌結歎顯勝。第四「觀察諸世間」下十頌頌如幻忍，初二頌前略說、次四頌廣說中喻合、後四頌忍行成立。第五「菩薩摩訶薩」下十頌頌如焰忍，初二頌法說，次四約喻顯法，謂焰水從想生故喻之，又想故有法而實非有，如焰似水而實無水，故以為喻，後四喻法雙舉，顯法甚深。第六「彼能解世間」下十五頌頌如夢忍，初二頌一切世間如夢、次一頌夢非欲界等、次一頌夢性寂滅及不著夢、次二頌不壞夢、次二頌夢無自性、次四頌受持一切法如夢、後三頌不壞夢不虛妄取夢等。第七「菩薩摩訶薩」下十七頌頌如響忍，初二頌知一切法如響、次三頌分別眾聲如呼響、次三頌解如來音不從內等、次二頌入離虛妄法界巧出無量聲等、次三頌無礙音令眾生發起善根等、後四頌音聲非語而隨順語亦不染著等。第八「寂靜」下七言十頌二十行頌如電忍，初二頌觀意；次二頌不生世間等；次二頌不隨世流不受正法等，亦頌於不二法分別二相等；次二頌不內世間等；次一頌不行菩薩行不捨大願等；後一頌歎德成益。第九「修習甚深」下十頌頌如化忍，初三頌行菩薩行如化、次三頌知眾生業行等及佛菩薩等皆如化、次二頌業行隨世、後二頌歎德化用。第十虛空忍亦十頌，初二眾生及世間如空、次二境與智如空、次二慧及法空、次二能所說空、後二三世三業空。第十一「是名」下七頌結歎顯勝，初三二利圓、次二因果滿、後二結廣勝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿僧祇品第二十五
阿僧祇品第二十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初釋名者，心王菩薩是能問人，表數法依心，如數識等。菩薩洞達自在名王。阿僧祇是所問法。十數之初，從首為名，若具應名十大數品。
初釋名者，心王菩薩是能問人，表數法依心，如數識等。菩薩洞達自在名王。阿僧祇是所問法。十數之初，從首為名，若具應名十大數品。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二來意，非答前問，何故來？前〈十明〉辨行用，〈十忍〉明行體，今顯行德校量分齊，則下頌中所數德是也。又釋前諸品中所有數量，謂如〈光覺品〉等中皆有數法，今此釋成故也。
二來意，非答前問，何故來？前〈十明〉辨行用，〈十忍〉明行體，今顯行德校量分齊，則下頌中所數德是也。又釋前諸品中所有數量，謂如〈光覺品〉等中皆有數法，今此釋成故也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三宗趣者，有二：一能數之數、二所數之德。前中亦二，先定所知、後顯能知。前中阿僧祇，此云無數，即數之極故。諸聖教中通有四說：一准《俱舍論》，數至六十重名一阿僧祇(撿錄)。此約小乘。二依《智論》第九，數過十重已後名阿僧祇。論云「一一名二，二二名四，三三名九，十十名百，十百名千，十千名萬，千萬名億，千億名那由他，千萬那由他名頻婆，千萬頻婆名迦他，過迦他名阿僧祇。如是數三阿僧祇。」解云：此既云過迦他，亦即通過後諸數，故名阿僧祇。此約始教說。三依《智論》第六，引此品文，還有百數至阿僧祇等。此約終教說。四依此品，百數僧祇始是初數，如是次第以所數等能數，至第十名不可說轉，不可說轉轉等方為數極。是故前教數極乃是此中初數，故知此門極廣。約圓教辨也。二顯能知者，亦有五重：一人中數法最下。二諸天數法過於人。天中亦不同，如自在天王一念數知大千雨渧等。三小乘中，舍利弗善知數法，過於人天。四諸菩薩中，數知亦差別。如下釋天童子算沙數法，非二乘能知。亦如文殊、普賢知剎塵數等，非下位所知。五佛自所知，最極自在，一切餘位總不能知。《智論》第九云「佛在祇洹外林中樹下坐。有一婆羅門來問佛：此林有幾葉？佛答若干數。彼心生疑，誰證知者？則私却少葉還問佛：此樹林定有幾葉？佛答今少若干葉，如所劫語之。婆羅門知己心大敬信，求佛出家，得阿羅漢果。以是故知佛能知恒河沙數。」解云：此約佛知恒沙之數。今此品文，唯佛所知無極之數，故佛自說。又云：佛智境界甚深之義故也。二所數之德亦二，謂普賢因德及佛果德。竝各通因陀羅網等，具如下頌中辨。
三宗趣者，有二：一能數之數、二所數之德。前中亦二，先定所知、後顯能知。前中阿僧祇，此云無數，即數之極故。諸聖教中通有四說：一准《俱舍論》，數至六十重名一阿僧祇(撿錄)。此約小乘。二依《智論》第九，數過十重已後名阿僧祇。論云「一一名二，二二名四，三三名九，十十名百，十百名千，十千名萬，千萬名億，千億名那由他，千萬那由他名頻婆，千萬頻婆名迦他，過迦他名阿僧祇。如是數三阿僧祇。」解云：此既云過迦他，亦即通過後諸數，故名阿僧祇。此約始教說。三依《智論》第六，引此品文，還有百數至阿僧祇等。此約終教說。四依此品，百數僧祇始是初數，如是次第以所數等能數，至第十名不可說轉，不可說轉轉等方為數極。是故前教數極乃是此中初數，故知此門極廣。約圓教辨也。二顯能知者，亦有五重：一人中數法最下。二諸天數法過於人。天中亦不同，如自在天王一念數知大千雨渧等。三小乘中，舍利弗善知數法，過於人天。四諸菩薩中，數知亦差別。如下釋天童子算沙數法，非二乘能知。亦如文殊、普賢知剎塵數等，非下位所知。五佛自所知，最極自在，一切餘位總不能知。《智論》第九云「佛在祇洹外林中樹下坐。有一婆羅門來問佛：此林有幾葉？佛答若干數。彼心生疑，誰證知者？則私却少葉還問佛：此樹林定有幾葉？佛答今少若干葉，如所劫語之。婆羅門知己心大敬信，求佛出家，得阿羅漢果。以是故知佛能知恒河沙數。」解云：此約佛知恒沙之數。今此品文，唯佛所知無極之數，故佛自說。又云：佛智境界甚深之義故也。二所數之德亦二，謂普賢因德及佛果德。竝各通因陀羅網等，具如下頌中辨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四釋文者，此文有二：先問、後答。問中亦二：先舉取問法、後「世尊云何」下以法諮問。初中，何故牒此十數者，是諸品列名及結通處皆有此十，然未解釋、不知分齊，為顯令知，故今問也。十句中第二不可量下答中名無量，第五不可數下名無數，第六第七同一句謂不可稱及不可量，不可量下答在第八，不思議在第七，餘竝可知。
四釋文者，此文有二：先問、後答。問中亦二：先舉取問法、後「世尊云何」下以法諮問。初中，何故牒此十數者，是諸品列名及結通處皆有此十，然未解釋、不知分齊，為顯令知，故今問也。十句中第二不可量下答中名無量，第五不可數下名無數，第六第七同一句謂不可稱及不可量，不可量下答在第八，不思議在第七，餘竝可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二答中三：先歎問誡聽、二心王敬順、三舉法正答。正答中二：先長行正顯能數之法、二偈頌辨所數之德。前中總有百二十轉，答前十問，初一百二轉答初僧祇問、後十八轉答後九問。前中，百千百千者，謂百千箇百千，故云百千百千。皆以所數等於能數，不同智論皆以十億為量。名一俱梨者，新名俱胝，翻名億。此恐不可以百千是十萬、十萬為一億，此即億箇億方名俱胝，亦俱梨箇俱梨方名一不變，餘皆准此。其中或此土名、或存梵音，皆是數名可知。於後十八中，初十七是因數，後一不可說轉轉為果數，以極即越數之表，同於果海越絕故也。第二頌中有一百二十二頌半，分二：初七頌定能數之法、二「於彼一一」下總顯所數之德。前中，積數有十重：一初句以第十不可說不可說為本、二次一句復積入一切不可說中，此二句為總。三未知幾不可說名為一切耶、次二句顯不可說劫故名一切也。四次一頌辨以彼多劫所說入一塵內。五前直言不可說佛剎末為塵，未知幾復不可說剎，故次一頌半辨一念中即不可說剎，如是念念復盡不可說劫。六次一頌明多剎塵內各有多劫所說不可說。七次半頌明多剎塵內各攝多眾生。八次半頌以彼眾生歎普賢德廣。九次一頌以此廣德之普賢，復有不可說箇同在一毛端，同時各說如上不可說之言。十有半頌類顯十方無邊世界，亦同此說。此十重積集中，初六是所用數法廣，後三校量顯能說人廣，以如是等人說如是等。「數數於如」下所數諸佛菩薩殊勝之德。文意如此，思之可見。第二所數德中有一：初明果德無礙、因位善容；二從「不可稱說諸如來」下明果德深廣因能趣入。前中亦二：先辨果法無礙、後「菩薩於一毛端」下明因位善容。前中亦二：先依果自在、後「一一毛道出名身」下明正報自在。於此中有四：初總明三業自在、二「攝取」下別明語業自在、三「無礙心」下別顯身意業二自在、四「淨方便」下明以法應機德。就第二因位善容中有十：初明因陀羅網土，是起行處也；二從「意根」下明三業勤勇行；三從「一切眾生」下明應器攝生行；四從「應現色像」下明遊方供佛行；五從「成就施心」下明廣修十度行；六從「彼淨法輪」下明攝法遊剎行；七「深入眾生」下明調伏眾生行；八從「彼於一一毛端」下明三業深淨行；九從「彼諸菩薩」下明願智自在行；十從「不可稱說一切劫」下一頌結德無盡也。第二明果德深廣因能趣入中二，亦先果、後因。就初果中三：先總歎佛果德、二從「若於一小」下別顯依報果、三從「於彼一一剎中」下別明正報果。第二從「菩薩究竟」下明因順入中二：先自分行
第二答中三：先歎問誡聽、二心王敬順、三舉法正答。正答中二：先長行正顯能數之法、二偈頌辨所數之德。前中總有百二十轉，答前十問，初一百二轉答初僧祇問、後十八轉答後九問。前中，百千百千者，謂百千箇百千，故云百千百千。皆以所數等於能數，不同智論皆以十億為量。名一俱梨者，新名俱胝，翻名億。此恐不可以百千是十萬、十萬為一億，此即億箇億方名俱胝，亦俱梨箇俱梨方名一不變，餘皆准此。其中或此土名、或存梵音，皆是數名可知。於後十八中，初十七是因數，後一不可說轉轉為果數，以極即越數之表，同於果海越絕故也。第二頌中有一百二十二頌半，分二：初七頌定能數之法、二「於彼一一」下總顯所數之德。前中，積數有十重：一初句以第十不可說不可說為本、二次一句復積入一切不可說中，此二句為總。三未知幾不可說名為一切耶、次二句顯不可說劫故名一切也。四次一頌辨以彼多劫所說入一塵內。五前直言不可說佛剎末為塵，未知幾復不可說剎，故次一頌半辨一念中即不可說剎，如是念念復盡不可說劫。六次一頌明多剎塵內各有多劫所說不可說。七次半頌明多剎塵內各攝多眾生。八次半頌以彼眾生歎普賢德廣。九次一頌以此廣德之普賢，復有不可說箇同在一毛端，同時各說如上不可說之言。十有半頌類顯十方無邊世界，亦同此說。此十重積集中，初六是所用數法廣，後三校量顯能說人廣，以如是等人說如是等。「數數於如」下所數諸佛菩薩殊勝之德。文意如此，思之可見。第二所數德中有一：初明果德無礙、因位善容；二從「不可稱說諸如來」下明果德深廣因能趣入。前中亦二：先辨果法無礙、後「菩薩於一毛端」下明因位善容。前中亦二：先依果自在、後「一一毛道出名身」下明正報自在。於此中有四：初總明三業自在、二「攝取」下別明語業自在、三「無礙心」下別顯身意業二自在、四「淨方便」下明以法應機德。就第二因位善容中有十：初明因陀羅網土，是起行處也；二從「意根」下明三業勤勇行；三從「一切眾生」下明應器攝生行；四從「應現色像」下明遊方供佛行；五從「成就施心」下明廣修十度行；六從「彼淨法輪」下明攝法遊剎行；七「深入眾生」下明調伏眾生行；八從「彼於一一毛端」下明三業深淨行；九從「彼諸菩薩」下明願智自在行；十從「不可稱說一切劫」下一頌結德無盡也。第二明果德深廣因能趣入中二，亦先果、後因。就初果中三：先總歎佛果德、二從「若於一小」下別顯依報果、三從「於彼一一剎中」下別明正報果。第二從「菩薩究竟」下明因順入中二：先自分行
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
、二從「或於一時」下明勝進行。阿僧祇品竟。
、二從「或於一時」下明勝進行。阿僧祇品竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
壽命品第二十六
壽命品第二十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初釋名者，往業所引報果名壽，任持色心不斷名命，品內辨此，故以為名。
初釋名者，往業所引報果名壽，任持色心不斷名命，品內辨此，故以為名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二來意者，有二：一遠意，為答普光十頂問故。以十重相望各為終極，得名頂故，知安樂界為娑婆頂等。古釋：將答佛壽命問。此名字雖亦相當，文勢不順。謂此壽命問在十地等前，不合答在此處。十頂問在地後，更無別答之文，故知屬此。二近意，前〈僧祇品〉顯佛菩薩實德平等超過數量；此品別辨佛德，就機示有脩短；後〈住處品〉別辨菩薩法用，約機明住處差別。
二來意者，有二：一遠意，為答普光十頂問故。以十重相望各為終極，得名頂故，知安樂界為娑婆頂等。古釋：將答佛壽命問。此名字雖亦相當，文勢不順。謂此壽命問在十地等前，不合答在此處。十頂問在地後，更無別答之文，故知屬此。二近意，前〈僧祇品〉顯佛菩薩實德平等超過數量；此品別辨佛德，就機示有脩短；後〈住處品〉別辨菩薩法用，約機明住處差別。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三宗趣者，有三義：一汎明命有三種。一報命，謂煖、識不捨不退，眾同分故，不相應行為性。二戒命，經中名淨命，由不破戒故，不失比丘法，以淨戒為性。三惠命，由不放逸故，不退正法，名為惠命，正惠為性。二別定此文者，諸佛壽命亦有三義：一約德，謂具足如前三種命故，其報命是無盡善根所生故也。二就實，謂命根無盡，盡於未來故。三就權，謂隨機所感現脩短故。今此文中具斯三義。三顯次第者，亦有三義：一約漸教，謂娑婆等局為地前，為化佛土故；安樂等通為地上，為報佛土故；乃至賢首剎，當十地後不可說處也。二約同教，謂娑婆等為三乘上，漸漸向細入於一乘，乃至賢首剎等方為究竟。何以故？以就別教，娑婆則是蓮花藏故。三約別教，娑婆是見聞解行處，中間諸土唯解行處，末後佛土通解行滿及證入故，是故信滿位處亦名賢首故也。
三宗趣者，有三義：一汎明命有三種。一報命，謂煖、識不捨不退，眾同分故，不相應行為性。二戒命，經中名淨命，由不破戒故，不失比丘法，以淨戒為性。三惠命，由不放逸故，不退正法，名為惠命，正惠為性。二別定此文者，諸佛壽命亦有三義：一約德，謂具足如前三種命故，其報命是無盡善根所生故也。二就實，謂命根無盡，盡於未來故。三就權，謂隨機所感現脩短故。今此文中具斯三義。三顯次第者，亦有三義：一約漸教，謂娑婆等局為地前，為化佛土故；安樂等通為地上，為報佛土故；乃至賢首剎，當十地後不可說處也。二約同教，謂娑婆等為三乘上，漸漸向細入於一乘，乃至賢首剎等方為究竟。何以故？以就別教，娑婆則是蓮花藏故。三約別教，娑婆是見聞解行處，中間諸土唯解行處，末後佛土通解行滿及證入故，是故信滿位處亦名賢首故也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四釋文中，心王菩薩說者，顯世識自在故，有劫數也。於中有三。初舉十世界校量漸次、次類顯百萬、後辨最後玄極。如安樂世界等，以何為晝夜？釋：或以蓮花開合辨用，當娑婆一劫。又釋：此娑婆一劫中總有若干日夜，依此日夜數數一劫為一日夜，還數王若干劫，方為安樂世界之一劫。則以此劫量於後諸世界，皆准此量計可知。是則至最後世界一劫，於最初世界，當不可說不可說劫也。至賢首剎已後，則剎海平等，無有優劣。是故此中說普賢等充滿者，以望下最極故。以普賢為量，望上猶在數中故不說。唯佛充滿此諸世界，《大佛名經》中亦說。又玄奘法師別翻一卷，名顯無邊佛土經，是此品也。
四釋文中，心王菩薩說者，顯世識自在故，有劫數也。於中有三。初舉十世界校量漸次、次類顯百萬、後辨最後玄極。如安樂世界等，以何為晝夜？釋：或以蓮花開合辨用，當娑婆一劫。又釋：此娑婆一劫中總有若干日夜，依此日夜數數一劫為一日夜，還數王若干劫，方為安樂世界之一劫。則以此劫量於後諸世界，皆准此量計可知。是則至最後世界一劫，於最初世界，當不可說不可說劫也。至賢首剎已後，則剎海平等，無有優劣。是故此中說普賢等充滿者，以望下最極故。以普賢為量，望上猶在數中故不說。唯佛充滿此諸世界，《大佛名經》中亦說。又玄奘法師別翻一卷，名顯無邊佛土經，是此品也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
菩薩住處品第二十七
菩薩住處品第二十七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初釋名者，菩薩大悲隨方攝化，應物之所名為住處，人處題名。
初釋名者，菩薩大悲隨方攝化，應物之所名為住處，人處題名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二來意，亦二：一遠答普光隨喜心等十句問故、二近顯菩薩應機所在故也。又前品賢首剎等皆是淨土菩薩充滿，未知娑婆染界為有菩薩以不？今辨此界亦有無量菩薩所住，故次來也。
二來意，亦二：一遠答普光隨喜心等十句問故、二近顯菩薩應機所在故也。又前品賢首剎等皆是淨土菩薩充滿，未知娑婆染界為有菩薩以不？今辨此界亦有無量菩薩所住，故次來也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三宗趣者，有二：一心住，謂智證真理，悲念眾生；二身住，謂實報居淨土權現於染界，此由大悲就機所住，亦由大智非世所染，由此悲智無二相故則住無住處。
三宗趣者，有二：一心住，謂智證真理，悲念眾生；二身住，謂實報居淨土權現於染界，此由大悲就機所住，亦由大智非世所染，由此悲智無二相故則住無住處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四釋文，以於處識得自在故，亦心王說也。於中有三：初舉八方住處、二辨四海住處、三諸國住處。
四釋文，以於處識得自在故，亦心王說也。於中有三：初舉八方住處、二辨四海住處、三諸國住處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初中八方，唯據此界，非約他方。就此界中，唯約此閻浮提，非是餘洲。初仙人起山，應是東海蓬萊山等。二樓閣山，應是下文南海岸樓閣城側自在海師所住處等。又勘梵本，應名勝峰山。三金剛炎山，應是西海邊等。四香聚山，應是在北香山王，是以彼山中多有菩薩住故。五清涼山，則是代州五臺山是也，於中現有古清涼寺，以冬夏積雪故以為名。此山及文殊靈應等，有傳記三卷，具如彼說。六枝堅固山，勘梵本正云制多山，此云歸宗，即塔之類也，應在此國南正海邊。七樹提光明山，應是下文觀音住處，光明山相連，梵名樹提，此云照曜。八香風山，應在香山西畔，有風穴故也。此八皆在山者，表山居寂靜長道之處，賢聖所住故也。
初中八方，唯據此界，非約他方。就此界中，唯約此閻浮提，非是餘洲。初仙人起山，應是東海蓬萊山等。二樓閣山，應是下文南海岸樓閣城側自在海師所住處等。又勘梵本，應名勝峰山。三金剛炎山，應是西海邊等。四香聚山，應是在北香山王，是以彼山中多有菩薩住故。五清涼山，則是代州五臺山是也，於中現有古清涼寺，以冬夏積雪故以為名。此山及文殊靈應等，有傳記三卷，具如彼說。六枝堅固山，勘梵本正云制多山，此云歸宗，即塔之類也，應在此國南正海邊。七樹提光明山，應是下文觀音住處，光明山相連，梵名樹提，此云照曜。八香風山，應在香山西畔，有風穴故也。此八皆在山者，表山居寂靜長道之處，賢聖所住故也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二四大海中有二住處：一枳怛者，具云昵枳多，此云湧出，則海島山之名。曇無竭，此云法生，亦云法勇。二窟是海別處，准梵本應名間錯莊嚴窟。第三「毘舍離」下明諸國中菩薩住處，有十三所：初毘舍離，是中印度，亦云吠舍離，此云廣嚴城，即維摩所住也。此城南十四五里有塔，是七百賢聖重結集處。更南八九十里有僧伽藍，其側有過去四佛坐及經行遺迹之處。具《西域記》第七說。二巴連弗者，具言波吒唎補怛囉。其波吒唎，此是黃花之名，即母之號也。補怛囉，此云子也，兒也。即上代黃花女之子，創於此居，故以為名。亦是中天摩竭國也。具如《西域記》第八說。三摩偷羅者，正云秣㝹羅，此云孔雀，或云密，竝是古世因事為名，是中印度。此國中有舍利弗等塔及文殊師利塔。於王城東五六里有山寺，是烏波毱多所造寺。北巖間有石室，是毱多度人安籌所也。又東有大林，中有過去四佛經行之迹，亦有舍利弗等千二百五十人修定之所。具在《西域記》第四說。又准梵本，此處是窟名也。四俱陳那者，俱陳是姓也，那是法律也。昔有五通仙人名拘持，此云大盆，謂大池形似大盆，此仙在彼修仙，因立斯號。彼仙於此廣說法律，謂護淨、經行、養性等法，令人修學，相繫不絕，眾人同姓拘陳那也。五清淨彼岸國，應是南印度。牟真，此云解脫，是龍名也。隣陀，此云處，即解脫龍所住處。六風地者，有風孔處名無礙，是龍王所造窟也。七甘菩國者，正云劍蒲，是北印度。此國多出美女，故以為名也。最上慈者，《大集經》中名慈窟也。八真旦者，或云震旦、或曰支那，是此漢國名也。那羅延山，此云堅牢山，則青州界有東牢山，應是也，彼現有古佛聖迹。九邊夷國者，准梵語似當疎勒國，今但潤州江南有牛頭山，彼中現有佛窟寺也，則北印度境。傳云有四辟支佛影，時時出現。又此潤州，古時亦有蠻居此處，現蠻王陵，故亦名邊夷也。十罽賓者，正云迦濕彌羅，此云阿誰入。此國舊是大池，因末田底於佛滅後，降彼池龍乞容膝處。池龍既許，與羅漢通力，以廣其身，得多地處，遂得造國及僧伽藍。如佛所記，於中現有佛牙寺及五百羅漢造《毘婆娑》處。《如西域記》第三說。欝提尸山，此云遠聞山，謂多處遠人皆聞故，即此國四周之山處也。十一難提拔檀那者，難提此云喜，跋檀那此云增長，即南印度梯羅浮訶者，此云上座，即尊者之名。以居此窟故，因以為目。《文殊問經體》毘裏部，此云上座部，同此名也。十二菴浮梨摩國者，正云菴羅，此云無垢，是菓名也。以此菓能療眾病垢，故云無垢。彼國多出此菓故，名
第二四大海中有二住處：一枳怛者，具云昵枳多，此云湧出，則海島山之名。曇無竭，此云法生，亦云法勇。二窟是海別處，准梵本應名間錯莊嚴窟。第三「毘舍離」下明諸國中菩薩住處，有十三所：初毘舍離，是中印度，亦云吠舍離，此云廣嚴城，即維摩所住也。此城南十四五里有塔，是七百賢聖重結集處。更南八九十里有僧伽藍，其側有過去四佛坐及經行遺迹之處。具《西域記》第七說。二巴連弗者，具言波吒唎補怛囉。其波吒唎，此是黃花之名，即母之號也。補怛囉，此云子也，兒也。即上代黃花女之子，創於此居，故以為名。亦是中天摩竭國也。具如《西域記》第八說。三摩偷羅者，正云秣㝹羅，此云孔雀，或云密，竝是古世因事為名，是中印度。此國中有舍利弗等塔及文殊師利塔。於王城東五六里有山寺，是烏波毱多所造寺。北巖間有石室，是毱多度人安籌所也。又東有大林，中有過去四佛經行之迹，亦有舍利弗等千二百五十人修定之所。具在《西域記》第四說。又准梵本，此處是窟名也。四俱陳那者，俱陳是姓也，那是法律也。昔有五通仙人名拘持，此云大盆，謂大池形似大盆，此仙在彼修仙，因立斯號。彼仙於此廣說法律，謂護淨、經行、養性等法，令人修學，相繫不絕，眾人同姓拘陳那也。五清淨彼岸國，應是南印度。牟真，此云解脫，是龍名也。隣陀，此云處，即解脫龍所住處。六風地者，有風孔處名無礙，是龍王所造窟也。七甘菩國者，正云劍蒲，是北印度。此國多出美女，故以為名也。最上慈者，《大集經》中名慈窟也。八真旦者，或云震旦、或曰支那，是此漢國名也。那羅延山，此云堅牢山，則青州界有東牢山，應是也，彼現有古佛聖迹。九邊夷國者，准梵語似當疎勒國，今但潤州江南有牛頭山，彼中現有佛窟寺也，則北印度境。傳云有四辟支佛影，時時出現。又此潤州，古時亦有蠻居此處，現蠻王陵，故亦名邊夷也。十罽賓者，正云迦濕彌羅，此云阿誰入。此國舊是大池，因末田底於佛滅後，降彼池龍乞容膝處。池龍既許，與羅漢通力，以廣其身，得多地處，遂得造國及僧伽藍。如佛所記，於中現有佛牙寺及五百羅漢造《毘婆娑》處。《如西域記》第三說。欝提尸山，此云遠聞山，謂多處遠人皆聞故，即此國四周之山處也。十一難提拔檀那者，難提此云喜，跋檀那此云增長，即南印度梯羅浮訶者，此云上座，即尊者之名。以居此窟故，因以為目。《文殊問經體》毘裏部，此云上座部，同此名也。十二菴浮梨摩國者，正云菴羅，此云無垢，是菓名也。以此菓能療眾病垢，故云無垢。彼國多出此菓故，名
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
浮梨摩也。正治耶曲，託此為號。十三乾陀羅國者，正云建馱，此云香。陀羅，此云遍。謂遍此國處，香草先發，故以為名。寂靜窟，相傳是佛留影之窟。具如《西域記》及《大集經月藏》第十卷中說。上來明此閻浮菩薩住處，餘四天下准之。餘須彌世界及樹形等世界，竝准之無盡無盡也。
浮梨摩也。正治耶曲，託此為號。十三乾陀羅國者，正云建馱，此云香。陀羅，此云遍。謂遍此國處，香草先發，故以為名。寂靜窟，相傳是佛留影之窟。具如《西域記》及《大集經月藏》第十卷中說。上來明此閻浮菩薩住處，餘四天下准之。餘須彌世界及樹形等世界，竝准之無盡無盡也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛不思議法品第二十八
佛不思議法品第二十八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初釋名者，如來果之法，逈超言慮，故以為名。
初釋名者，如來果之法，逈超言慮，故以為名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二來意，有三：一遠者，此下三品為通答普光佛無上地等句問故。問：若遠答前問，何故此更有請耶？釋：以相去遠，故更發起也。若爾，前諸品何不爾耶？釋：以前諸品同是因位，今辨果法，隔位故也。又釋：此是念法悕說，非是別請。若爾，何為前諸品無此例耶？釋：為果法深細，顯法器慇至，故須念。說因法反此，故非例也。二次來意者，為前已辨修生因滿，今此正顯酬因果圓，故次三品來也。三近來意者，前〈住處品〉是因滿之終，此品是果成之首，故次來也。
二來意，有三：一遠者，此下三品為通答普光佛無上地等句問故。問：若遠答前問，何故此更有請耶？釋：以相去遠，故更發起也。若爾，前諸品何不爾耶？釋：以前諸品同是因位，今辨果法，隔位故也。又釋：此是念法悕說，非是別請。若爾，何為前諸品無此例耶？釋：為果法深細，顯法器慇至，故須念。說因法反此，故非例也。二次來意者，為前已辨修生因滿，今此正顯酬因果圓，故次三品來也。三近來意者，前〈住處品〉是因滿之終，此品是果成之首，故次來也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三宗趣者，此中正明佛果德法。略作四門：一通辨佛德、二別顯義相、三辨定此文、四顯不思議。初中，若說一百四十不共法等，通小乘及初教等；若辨淨法界及四智為德，即通始終漸教；若以一味實德，則唯頓教，如〈光覺〉等品說；若具一切無盡之德，如此文等，是一乘圓教。二別顯義相者，諸佛功德無過二種，謂修生、本有。此二相對，總有四句：一唯修生，謂信等善根本無今有故；二唯本有，謂真如恒沙性功德故；三本有修生，謂如來藏待彼了因，本隱今顯故；四修生本有，謂無分別智等內契真如，冥然一相故。此有四義而無四事，猶如金莊嚴具，若稱取斤兩，本有如金；若嚴具相狀，工匠修生；若由成嚴具方顯金德，則修生之本有；若嚴具攬金成無別自體，則本有之修生。是知唯金而不礙嚴具故，唯一法身不礙報化也；唯嚴具而不礙金故，單報化亦即具法身也。餘竝准之。是故得說化身即法身等，全體收盡，餘准思之。三辨定此文者，然上四義攝有二門：一約佛自德圓融無礙不可說也。二就機出現，復有二門：一分相門，謂化身為化地前現染土等，報身為地上現於淨土，此約三乘差別機說。二無礙門，謂報化不分，即權恒實，如樹王下現十佛身、丈六遍於十方、八相該於法界、諸根毛孔各無限量亦不礙限量，是則限無限無礙，此約一乘圓機說。攝有四重，如此品說：一略舉十門，如品初所問：二次辨三十二門，如答中大位：三具顯有三百二十門，如答中別辨：四廣明多門，如類十方一一皆各無盡無盡也。四顯不思議義者，汎論有四：一理妙難測、二事廣難知、三行深超世、四果用超情。今此品文通具前四，別辨第四。辨第四中復開為四：一何者不思議，略辨十種：一智超世表、二悲越常情、三無思成事、四同染恒淨、五所作祕密、六業用廣大、七多少即入、八分圓自在、九依正無礙、十理事一味。竝如文顯，恐繁不列。二於何不思議，亦有四位：一過世間故、二越二乘故、三超因位故、四顯法自體故。三云何不思議，亦四種，謂非聞思修及報生智境故。四何用不思議，亦四種，謂令信向故、起行求故、隨分證故、圓滿得故。
三宗趣者，此中正明佛果德法。略作四門：一通辨佛德、二別顯義相、三辨定此文、四顯不思議。初中，若說一百四十不共法等，通小乘及初教等；若辨淨法界及四智為德，即通始終漸教；若以一味實德，則唯頓教，如〈光覺〉等品說；若具一切無盡之德，如此文等，是一乘圓教。二別顯義相者，諸佛功德無過二種，謂修生、本有。此二相對，總有四句：一唯修生，謂信等善根本無今有故；二唯本有，謂真如恒沙性功德故；三本有修生，謂如來藏待彼了因，本隱今顯故；四修生本有，謂無分別智等內契真如，冥然一相故。此有四義而無四事，猶如金莊嚴具，若稱取斤兩，本有如金；若嚴具相狀，工匠修生；若由成嚴具方顯金德，則修生之本有；若嚴具攬金成無別自體，則本有之修生。是知唯金而不礙嚴具故，唯一法身不礙報化也；唯嚴具而不礙金故，單報化亦即具法身也。餘竝准之。是故得說化身即法身等，全體收盡，餘准思之。三辨定此文者，然上四義攝有二門：一約佛自德圓融無礙不可說也。二就機出現，復有二門：一分相門，謂化身為化地前現染土等，報身為地上現於淨土，此約三乘差別機說。二無礙門，謂報化不分，即權恒實，如樹王下現十佛身、丈六遍於十方、八相該於法界、諸根毛孔各無限量亦不礙限量，是則限無限無礙，此約一乘圓機說。攝有四重，如此品說：一略舉十門，如品初所問：二次辨三十二門，如答中大位：三具顯有三百二十門，如答中別辨：四廣明多門，如類十方一一皆各無盡無盡也。四顯不思議義者，汎論有四：一理妙難測、二事廣難知、三行深超世、四果用超情。今此品文通具前四，別辨第四。辨第四中復開為四：一何者不思議，略辨十種：一智超世表、二悲越常情、三無思成事、四同染恒淨、五所作祕密、六業用廣大、七多少即入、八分圓自在、九依正無礙、十理事一味。竝如文顯，恐繁不列。二於何不思議，亦有四位：一過世間故、二越二乘故、三超因位故、四顯法自體故。三云何不思議，亦四種，謂非聞思修及報生智境故。四何用不思議，亦四種，謂令信向故、起行求故、隨分證故、圓滿得故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四釋文者，此下三品果法亦有諸德，將配三身，謂初法、次報、後化。文恐不順，以此品中廣顯八相等用，豈唯法身乎？亦有將配佛體相用。後二品可然，初品有妨，以此品中亦有相用。今謂此品總顯佛德體用殊勝，次〈相海品〉別顯勝德之相，後〈小相品〉別辨勝德益用。
第四釋文者，此下三品果法亦有諸德，將配三身，謂初法、次報、後化。文恐不順，以此品中廣顯八相等用，豈唯法身乎？亦有將配佛體相用。後二品可然，初品有妨，以此品中亦有相用。今謂此品總顯佛德體用殊勝，次〈相海品〉別顯勝德之相，後〈小相品〉別辨勝德益用。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
就此初品中分文有四：一請分、二加分、三證分、四說分。
就此初品中分文有四：一請分、二加分、三證分、四說分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初分中二：先明能請人。眾同念者，表法深細故也。二正顯所念十法。此言不思者，顯果德法出過言慮，念此不思，悕其說也。初一問佛出處；二問出現之因，謂由本願，梵本云過去願清淨；三問出生處種族家，此釋依梵名，非是因中佛種性等；四總明應機現世；次三別顯三輪業用；八問大用之體；九問大用之相；十問大用自在。
初分中二：先明能請人。眾同念者，表法深細故也。二正顯所念十法。此言不思者，顯果德法出過言慮，念此不思，悕其說也。初一問佛出處；二問出現之因，謂由本願，梵本云過去願清淨；三問出生處種族家，此釋依梵名，非是因中佛種性等；四總明應機現世；次三別顯三輪業用；八問大用之體；九問大用之相；十問大用自在。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二加分中，先知法器。二與青蓮等者，正顯加相，表果不自彰寔由因顯，故加青蓮令其說也。十句中，初五與勝德充身，於中初三句與佛三業，顯同化辨等。神力是身業、智是意業、辯是語業。後二句與佛福智，無畏是智。後五與智用充心：一究竟等，與佛內知法界無餘智；二與佛作用境界智；三與佛無礙行智，謂無思成事等；四分別等，與佛知法器智；五不可數等，與佛多門善巧智，令其能說。何故無身語加？以不入定故。何故唯意加？令入法界故。此菩薩豈不證法界耶？釋：彼證分限，非甚深故，非無礙故也。
第二加分中，先知法器。二與青蓮等者，正顯加相，表果不自彰寔由因顯，故加青蓮令其說也。十句中，初五與勝德充身，於中初三句與佛三業，顯同化辨等。神力是身業、智是意業、辯是語業。後二句與佛福智，無畏是智。後五與智用充心：一究竟等，與佛內知法界無餘智；二與佛作用境界智；三與佛無礙行智，謂無思成事等；四分別等，與佛知法器智；五不可數等，與佛多門善巧智，令其能說。何故無身語加？以不入定故。何故唯意加？令入法界故。此菩薩豈不證法界耶？釋：彼證分限，非甚深故，非無礙故也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三證分中，初五自利：一總謂佛果法界無障礙故，佛加令得，故云入也。下文云「一切諸佛所說皆入甚深法界。」餘四別顯，一深行、二廣願，此二自分，即是普賢法界行願，今既入此，故得成也。三順果、四現果，謂以佛果自嚴故也。後五利他德：一總，悲覆眾生，要令離垢故、令成淨行故、令得淨信故，云清淨也。餘四別顯：一量智、二理智、三總持、四辯說。何故不云入三昧？古釋：此則是入定。又古釋：果法已深，更入定顯，恐退信解，故不入定。復為法深故，審入法界。今更釋：此得加力，入於勝進佛果法界，令能說故。
第三證分中，初五自利：一總謂佛果法界無障礙故，佛加令得，故云入也。下文云「一切諸佛所說皆入甚深法界。」餘四別顯，一深行、二廣願，此二自分，即是普賢法界行願，今既入此，故得成也。三順果、四現果，謂以佛果自嚴故也。後五利他德：一總，悲覆眾生，要令離垢故、令成淨行故、令得淨信故，云清淨也。餘四別顯：一量智、二理智、三總持、四辯說。何故不云入三昧？古釋：此則是入定。又古釋：果法已深，更入定顯，恐退信解，故不入定。復為法深故，審入法界。今更釋：此得加力，入於勝進佛果法界，令能說故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四說分中，告蓮花藏者，顯深奧勝器。又表含攝果法，當有開敷，故名也。果德無限，略以三百二十門以答前問。於中，初十門標宗略答、後三百一十隨義廣顯。前中，初句所住淨妙，答前剎問。二住無量自在，答二淨願、種姓二問，以此俱是佛出所依，故云自在。三應機出現名不失時，則答前佛出問。四法輪、五四辯，答音聲問。六不思議法，答神力無礙住及解脫三問也。七淨音，重顯前音聲分齊也。八分別法界，答前智慧問。九光明照，答身業問也。十亦顯語業所說至深也。又釋：此十總明如來應機成事，一明顯佛自住真理；二明不滯寂故云自在；三非但內不滯寂，亦外應不差。四應機不失，作何等事？謂轉法輪。五以何轉？謂四辯。六說何法？謂不思法。七能轉齊何？謂無所不至。前辨說無窮，盡一切時也；此明音聲遍一切處也。八所轉之法為幾許耶？謂無量法界。前不思法顯深也，此中無量明廣也。九語用既爾，身用云何？謂光明普照，謂息苦報滅惡業、警群機今入法等。十言教則同理，故云入法界。又說法就機，令悉證真，故云入法界，無有究竟不入深法故。末後結歸也。
第四說分中，告蓮花藏者，顯深奧勝器。又表含攝果法，當有開敷，故名也。果德無限，略以三百二十門以答前問。於中，初十門標宗略答、後三百一十隨義廣顯。前中，初句所住淨妙，答前剎問。二住無量自在，答二淨願、種姓二問，以此俱是佛出所依，故云自在。三應機出現名不失時，則答前佛出問。四法輪、五四辯，答音聲問。六不思議法，答神力無礙住及解脫三問也。七淨音，重顯前音聲分齊也。八分別法界，答前智慧問。九光明照，答身業問也。十亦顯語業所說至深也。又釋：此十總明如來應機成事，一明顯佛自住真理；二明不滯寂故云自在；三非但內不滯寂，亦外應不差。四應機不失，作何等事？謂轉法輪。五以何轉？謂四辯。六說何法？謂不思法。七能轉齊何？謂無所不至。前辨說無窮，盡一切時也；此明音聲遍一切處也。八所轉之法為幾許耶？謂無量法界。前不思法顯深也，此中無量明廣也。九語用既爾，身用云何？謂光明普照，謂息苦報滅惡業、警群機今入法等。十言教則同理，故云入法界。又說法就機，令悉證真，故云入法界，無有究竟不入深法故。末後結歸也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二隨義廣答中三百一十句，大門有三十一位。依古諸德，屬答前問。依問次第，文極不順。今更超次科配，少有相當，終自難見。良以佛德無限自在，非言能次。就中長分為十。
第二隨義廣答中三百一十句，大門有三十一位。依古諸德，屬答前問。依問次第，文極不順。今更超次科配，少有相當，終自難見。良以佛德無限自在，非言能次。就中長分為十。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初四門，答前第一佛剎問；二從「十種出生住持智慧」下三門，答第二淨願問；三從「十種功德離惡清淨」下二門，答第三種姓問；四從「於一切世界一切時有十種佛事」下三門，超答第七佛智慧問；五從「十種無量說佛法門」下三門，答第六佛音聲問；六從「十種無礙住」下三門，超答第九佛無礙住問；七從「具足十種不思議法已成正覺」下六門，却答第四佛出世問；八從「十種最勝力」下一門，答第八佛神力問；九從「十種定法」下三門，却答第五佛法身問；十從「十種一切智住」下三門，答第十佛解脫問。且麁作此配。通相圓融，竝准可知。
初四門，答前第一佛剎問；二從「十種出生住持智慧」下三門，答第二淨願問；三從「十種功德離惡清淨」下二門，答第三種姓問；四從「於一切世界一切時有十種佛事」下三門，超答第七佛智慧問；五從「十種無量說佛法門」下三門，答第六佛音聲問；六從「十種無礙住」下三門，超答第九佛無礙住問；七從「具足十種不思議法已成正覺」下六門，却答第四佛出世問；八從「十種最勝力」下一門，答第八佛神力問；九從「十種定法」下三門，却答第五佛法身問；十從「十種一切智住」下三門，答第十佛解脫問。且麁作此配。通相圓融，竝准可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
就初四中，初十辨佛六根依正，明勝德之體；二普於諸剎應機出生，明依處起用；三明用應機化不失時；四業用廣大出過圖度。竝於剎現，此舉正顯依，以答初問也。一一門中各有三，謂標門、別列及總結。初中，色身等名法界者，一多故名法界、二廣故名法界、三妙故名法界，以十八界中法界攝故。四從所依，以證法界成故。五從義相，謂妙軌稱法，分齊各別名界。六約當相，即同真性，故名法界。此色身為總，是餘入所依故。次六可知。第八無礙解脫是自在業用，如下文「於一塵內現三世佛」等。第九嚴土應機。第十因圓果滿。第二出生無盡智者，前以相從性同名法界，今以用從體同名為智。又亦前則相依性現，今用從智起。無盡有三義：一時無盡，謂念念等；二處無盡，謂一切世界等；三用無盡，謂命終出生等。初五可知。第六明所成利益。第七嚴身應機，謂黑象脚等。第八異異嚴應，以機感不同故。第九清淨眾生者，謂調伏眾生令離障。上九別辨。第十現三世佛為種種根等，總結多門益物故也。第三未曾失時者，所作合宜，藥病相應。初一機感現成而不差失；二宿願善根現報不差；三根熟與記令增善根，又記當得果，時無改易；四於耶歸依眾生等應示神力；五於念佛眾生等應現佛身；六化成益訖捨而不失；七入城行乞為施食時至；八見佛生喜受化時至；九暫捨難化令生戀仰；十隨機逆順自在難思，亦是總結也。第四世無比況，云不可喻。情不能慮，名不可思。此顯業用自在，超過情況。初四可知。五不離本等者，如不起覺樹昇天等；六決定一法等者，以一法即一切而不壞一法，故云決定也；七於一念等者，如意神力能速普遍；八示現果德；九現三世佛；十教化眾生常在滅定，以用而恒寂故。上來答初問竟。
就初四中，初十辨佛六根依正，明勝德之體；二普於諸剎應機出生，明依處起用；三明用應機化不失時；四業用廣大出過圖度。竝於剎現，此舉正顯依，以答初問也。一一門中各有三，謂標門、別列及總結。初中，色身等名法界者，一多故名法界、二廣故名法界、三妙故名法界，以十八界中法界攝故。四從所依，以證法界成故。五從義相，謂妙軌稱法，分齊各別名界。六約當相，即同真性，故名法界。此色身為總，是餘入所依故。次六可知。第八無礙解脫是自在業用，如下文「於一塵內現三世佛」等。第九嚴土應機。第十因圓果滿。第二出生無盡智者，前以相從性同名法界，今以用從體同名為智。又亦前則相依性現，今用從智起。無盡有三義：一時無盡，謂念念等；二處無盡，謂一切世界等；三用無盡，謂命終出生等。初五可知。第六明所成利益。第七嚴身應機，謂黑象脚等。第八異異嚴應，以機感不同故。第九清淨眾生者，謂調伏眾生令離障。上九別辨。第十現三世佛為種種根等，總結多門益物故也。第三未曾失時者，所作合宜，藥病相應。初一機感現成而不差失；二宿願善根現報不差；三根熟與記令增善根，又記當得果，時無改易；四於耶歸依眾生等應示神力；五於念佛眾生等應現佛身；六化成益訖捨而不失；七入城行乞為施食時至；八見佛生喜受化時至；九暫捨難化令生戀仰；十隨機逆順自在難思，亦是總結也。第四世無比況，云不可喻。情不能慮，名不可思。此顯業用自在，超過情況。初四可知。五不離本等者，如不起覺樹昇天等；六決定一法等者，以一法即一切而不壞一法，故云決定也；七於一念等者，如意神力能速普遍；八示現果德；九現三世佛；十教化眾生常在滅定，以用而恒寂故。上來答初問竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二大段出生住持智慧下三門，答前第二淨願問。初十皆依本智出生後智，教化眾生，故名出生住持智。又釋：理實無差別，而智照此反起知差別智。謂住理而持事，故云出生住持。亦住事而持理，故皆云智。若不爾者，住事迷理，是愚非智。初中，先舉理實故無趣向，後顯隨事故出生淨願。此正答前問，標之在首。第三中，無二者，無能覺所覺。而生等者，巧出能所，不乖無二。下乖無二而出生二，餘竝准之。第二內法者，蘊德在心名為內法，亦是內心所證之法。一內身無垢，能順入三世；二內具三輪，一身業神通輪、二語業正教輪、三意業記心輪；三內有總持持法智；四內具四辯說法智；五內有無緣大慈悲；六內證理觀機；七內有善根，竝是巧便堪調眾生；八內有法界，是所證也，住者是智能證也，無礙住者能所平等無障礙故；九內現多佛；十內照多劫，本來是一日，非新相即。第三甚深大法者，業用無涯名為大法，無思稱理名曰甚深。又過小云大，超因曰深。初二力用大、次二攝化大、次四三業不空大、次二依正自在大、末後一正覺大。此剩一句，增數十也。上來答淨願竟。
第二大段出生住持智慧下三門，答前第二淨願問。初十皆依本智出生後智，教化眾生，故名出生住持智。又釋：理實無差別，而智照此反起知差別智。謂住理而持事，故云出生住持。亦住事而持理，故皆云智。若不爾者，住事迷理，是愚非智。初中，先舉理實故無趣向，後顯隨事故出生淨願。此正答前問，標之在首。第三中，無二者，無能覺所覺。而生等者，巧出能所，不乖無二。下乖無二而出生二，餘竝准之。第二內法者，蘊德在心名為內法，亦是內心所證之法。一內身無垢，能順入三世；二內具三輪，一身業神通輪、二語業正教輪、三意業記心輪；三內有總持持法智；四內具四辯說法智；五內有無緣大慈悲；六內證理觀機；七內有善根，竝是巧便堪調眾生；八內有法界，是所證也，住者是智能證也，無礙住者能所平等無障礙故；九內現多佛；十內照多劫，本來是一日，非新相即。第三甚深大法者，業用無涯名為大法，無思稱理名曰甚深。又過小云大，超因曰深。初二力用大、次二攝化大、次四三業不空大、次二依正自在大、末後一正覺大。此剩一句，增數十也。上來答淨願竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三大段離惡清淨下二門，答第三種性問。初十過無不盡，故云離惡淨。後十德無不圓，故云究竟淨。皆是種姓清淨，無可譏嫌故也。初十中，初一宿因淨；二現果淨，謂三世如來家生，正答種姓問，標之在首故也；三未來淨、四三世淨，以皆無著故；五一味淨、六多德淨；次二身語淨；九名稱淨、十應念淨。第二究竟淨者，亦是畢竟無染。初三願行淨捨離優婆提者，有釋：此是優婆夷，離此女想故也。有釋：此翻名闇鈍，明佛久捨，故云清淨。又翻名戲論，佛已捨故。次四依正家眷淨。後三現智業用淨，亦是法身、般若、解脫三德淨。上來答種姓問竟。
第三大段離惡清淨下二門，答第三種性問。初十過無不盡，故云離惡淨。後十德無不圓，故云究竟淨。皆是種姓清淨，無可譏嫌故也。初十中，初一宿因淨；二現果淨，謂三世如來家生，正答種姓問，標之在首故也；三未來淨、四三世淨，以皆無著故；五一味淨、六多德淨；次二身語淨；九名稱淨、十應念淨。第二究竟淨者，亦是畢竟無染。初三願行淨捨離優婆提者，有釋：此是優婆夷，離此女想故也。有釋：此翻名闇鈍，明佛久捨，故云清淨。又翻名戲論，佛已捨故。次四依正家眷淨。後三現智業用淨，亦是法身、般若、解脫三德淨。上來答種姓問竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四大段於一切世界下有三門，超答第七佛智慧問。於中，初十明智用照機、次十明智體宏深、後十明智德無斷。初十者，謂時處廣大，頓赴成益故云也。又一切世界者，遍也。一切時者，常也，謂相續無絕。《攝論》云「如恒受樂、如恒施食」等。初二現身說法。次二增行定位。言正法位者，初地已上也。次二應機遊剎。次二悲化攝物。後二體用利生。第二無盡智海者，前應用常遍，此即智海宏深，故云無盡。一智同理深、二福同智廣、三所見懸遠、四善根難量、五行同法性、六法雨漫流、七讚德無盡、八行願廣大、九常用無竭、十知心行海、十一福智無盡，剩一句也。第三常法者，此之十法是諸如來常所有故、常所行故。初二成行離過、次二大悲大力、次二說法度生、次二應化現身、次二存歿無念。答智慧問竟。
第四大段於一切世界下有三門，超答第七佛智慧問。於中，初十明智用照機、次十明智體宏深、後十明智德無斷。初十者，謂時處廣大，頓赴成益故云也。又一切世界者，遍也。一切時者，常也，謂相續無絕。《攝論》云「如恒受樂、如恒施食」等。初二現身說法。次二增行定位。言正法位者，初地已上也。次二應機遊剎。次二悲化攝物。後二體用利生。第二無盡智海者，前應用常遍，此即智海宏深，故云無盡。一智同理深、二福同智廣、三所見懸遠、四善根難量、五行同法性、六法雨漫流、七讚德無盡、八行願廣大、九常用無竭、十知心行海、十一福智無盡，剩一句也。第三常法者，此之十法是諸如來常所有故、常所行故。初二成行離過、次二大悲大力、次二說法度生、次二應化現身、次二存歿無念。答智慧問竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五大段從十種說佛法門下三門，答前第五佛音聲問。於中，初十言聲說法、次十餘事說法、後十舉因結果。就初說法門者，顯所說之法門。初三說眾生當位法門，一如來藏是界也、二善惡不動是行也、三苦樂等是業所得報也。次二化眾生門，一無量方便度眾生者，謂貪欲多等教不淨觀等；二淨眾生行者，授與戒學等。次二化菩薩門，一行、二願。次二說染淨欣厭門，初說染果成敗令厭、後說淨令欣、末後說三世佛興令往供養門。第二常為眾生作佛事者，以此十法開覺眾生入法成益，名為佛事。作無停息，故云常也。初二身語作；次二受不受作佛事，謂受令成檀、不受令放學少欲；次二以四大神力作佛事；次二名號剎土作佛事；後二佛剎海默住而作佛事，乃至一切法悉堪為佛事，常作不息。第三堅固士法者，若能行此十堅固法，名堅固士法。一願堅、二行堅、三教化堅、四大悲堅、五大心堅、六背世向出堅、七背小向大堅、八照法淨心堅、九厭大救生堅、十代苦攝生堅。上來答佛音聲問竟。
第五大段從十種說佛法門下三門，答前第五佛音聲問。於中，初十言聲說法、次十餘事說法、後十舉因結果。就初說法門者，顯所說之法門。初三說眾生當位法門，一如來藏是界也、二善惡不動是行也、三苦樂等是業所得報也。次二化眾生門，一無量方便度眾生者，謂貪欲多等教不淨觀等；二淨眾生行者，授與戒學等。次二化菩薩門，一行、二願。次二說染淨欣厭門，初說染果成敗令厭、後說淨令欣、末後說三世佛興令往供養門。第二常為眾生作佛事者，以此十法開覺眾生入法成益，名為佛事。作無停息，故云常也。初二身語作；次二受不受作佛事，謂受令成檀、不受令放學少欲；次二以四大神力作佛事；次二名號剎土作佛事；後二佛剎海默住而作佛事，乃至一切法悉堪為佛事，常作不息。第三堅固士法者，若能行此十堅固法，名堅固士法。一願堅、二行堅、三教化堅、四大悲堅、五大心堅、六背世向出堅、七背小向大堅、八照法淨心堅、九厭大救生堅、十代苦攝生堅。上來答佛音聲問竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第六大段從十種無障礙住下三門，超答第九佛無礙住問。於中，初十正顯所住無礙、次十明於具德無礙、後十辨彼自在無礙。初中，身智所安物莫能礙，名無礙住。初五身於世界無障礙住，後五智於所知無礙住。於中，初二證理說法住，謂住三世法界，是證絕三際之真性也。次二下化上同住，謂下於眾生知根巧化，上於佛法惠身安住。後二分別染淨住，剩一句。第二最勝者，已超下位故。無上者，上無加過故、莊嚴勝德自嚴故。十中，各先釋莊嚴義、後結其名。初三明三業嚴；第二語業中，八音等明聲體具德，演說等明聲用善說，悉令等益物不虛；三意業中，先明意攝眾德，於一念等顯意用無涯；四光明莊嚴中，初光體一一等明因業，普照等示現業，除滅等止業降伏業，現佛等敬業；五笑光中，初顯普照義，悉授記等顯離癡，謂成益不虛故；六出纏法身離染為嚴；七常光嚴中，以諸餘光皆此中出，故名為藏；八妙色有六句，初一總、餘五別，皆超絕世表，名為妙也；九種姓嚴者，此是生家種姓，亦是真如家生也；十大慈等嚴中，言無上受者者，受施田中佛最無上故名也。第三自在正法者，於法自在無障礙故。初二於教法自在，先說教、後應根。次二於世界自在，先動、後嚴。次二時處自在，先時、後處，亦是住壽自在、遍至自在。七正覺自在中有二釋：一隨文釋，謂一切佛各為調化自所化故，各各示成正覺故云念念，非是一佛。既各示成，非先不覺今乃始覺，故云非不先覺等。此是現化身用。二就義釋，一佛即遍一切眾生、周十方微塵、盡三世，念念同時，前後俱成正覺。此即實成非化，但以不成即已，成即舊來成，故云非不先覺等，以攝三世盡故。無過去不成，故云不住學地等。此可准宗思之。八諸根互用自在。若小乘，但變化用。漸教大乘，即改轉用。圓教一乘，亦不變不改，一入舊來作一切用。九毛孔置眾生，依法性融通門思之，此是眾生世間自在。十一念現正覺，此是智正覺器世間自在，於中先於一念現一等法界佛、二於彼念中類顯多佛、三舉一念類顯多念、四舉一花座類顯虛空法界等世界各現等法界之佛身。思之當知。佛境界不可思議，在於此也。上來答無礙住竟。
第六大段從十種無障礙住下三門，超答第九佛無礙住問。於中，初十正顯所住無礙、次十明於具德無礙、後十辨彼自在無礙。初中，身智所安物莫能礙，名無礙住。初五身於世界無障礙住，後五智於所知無礙住。於中，初二證理說法住，謂住三世法界，是證絕三際之真性也。次二下化上同住，謂下於眾生知根巧化，上於佛法惠身安住。後二分別染淨住，剩一句。第二最勝者，已超下位故。無上者，上無加過故、莊嚴勝德自嚴故。十中，各先釋莊嚴義、後結其名。初三明三業嚴；第二語業中，八音等明聲體具德，演說等明聲用善說，悉令等益物不虛；三意業中，先明意攝眾德，於一念等顯意用無涯；四光明莊嚴中，初光體一一等明因業，普照等示現業，除滅等止業降伏業，現佛等敬業；五笑光中，初顯普照義，悉授記等顯離癡，謂成益不虛故；六出纏法身離染為嚴；七常光嚴中，以諸餘光皆此中出，故名為藏；八妙色有六句，初一總、餘五別，皆超絕世表，名為妙也；九種姓嚴者，此是生家種姓，亦是真如家生也；十大慈等嚴中，言無上受者者，受施田中佛最無上故名也。第三自在正法者，於法自在無障礙故。初二於教法自在，先說教、後應根。次二於世界自在，先動、後嚴。次二時處自在，先時、後處，亦是住壽自在、遍至自在。七正覺自在中有二釋：一隨文釋，謂一切佛各為調化自所化故，各各示成正覺故云念念，非是一佛。既各示成，非先不覺今乃始覺，故云非不先覺等。此是現化身用。二就義釋，一佛即遍一切眾生、周十方微塵、盡三世，念念同時，前後俱成正覺。此即實成非化，但以不成即已，成即舊來成，故云非不先覺等，以攝三世盡故。無過去不成，故云不住學地等。此可准宗思之。八諸根互用自在。若小乘，但變化用。漸教大乘，即改轉用。圓教一乘，亦不變不改，一入舊來作一切用。九毛孔置眾生，依法性融通門思之，此是眾生世間自在。十一念現正覺，此是智正覺器世間自在，於中先於一念現一等法界佛、二於彼念中類顯多佛、三舉一念類顯多念、四舉一花座類顯虛空法界等世界各現等法界之佛身。思之當知。佛境界不可思議，在於此也。上來答無礙住竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七具足十種不思議法已成等正覺下六門，却答第四佛出世問。於中初攬緣現覺、二無中巧現、三所現難量、四果位齊均、五智住妙境、六知法無遺，各提門可見。初中十內，初二果相具，謂先外相備、後內德圓；次二因德滿，謂先福、後行；次二應機現，謂無壞勝法是降魔功德；次二嚴剎具智；次二相圓德備；後一事畢示終。第二巧妙方便者，謂證理平等，能起有中殊勝之行，故云巧也。初一知法無究竟者，證理也。而究竟說等，是巧便也。若處理無乖此事有、或說事有乖彼理無，皆非巧便。若二義岳別、或合一雙失，俱非巧便。今竝反此，故名巧妙方便。以是釋佛出世之義，故就方便向事說也。二證無能見所見而巧見法界。三無相知相，無性現色。四證泯三際之理，而見三世佛宛然。五三業無造，而演法熾然。六理亡染淨，而不壞世間及佛智用。七以依非時法而融時相入，又恒住非時而應時說法。八以所證非時不離時，具足十辯說無盡法。九證法無名，巧起名句。十無蘊界處而不壞法相。又善達二空，巧分三聚等。第三有十種佛事無量等者，謂果現難量，皆攝物入道，同名佛事。業用廣大，竝是微細相容門，故非餘境也。初兜率天作攝生佛事中，初別舉能攝，總顯所攝。二「大慈」下總顯能攝，別明所攝利益，竝如文顯。二從兜率天降神母胎作佛事中有四：先智德內圓。二於最後等，辨其位處。三或以神力等，正顯業用有十，如文。於中或從初發心者，攝過去故。或涅槃者，攝未來故。是故入胎之時，無非具於八相，亦攝過去因行。如下〈法界品〉摩耶處說。四「此第二地」下正明具攝八相時方等而作事。三在於王宮受欲境時攝化佛事，於中初自行內圓；二「大悲」下四等善觀；三「廣能為說」下正顯攝益；四「雖處王宮」下明攝益深廣，謂一切處為廣，淨三業為深。四出家時攝益中有四：初為引貪愛眾生令得淨行。二「示現世間捨離」下引愚癡眾生令得智慧。三「示現眾生無上」下引薄福眾生令具福智。四「廣為眾生」下授與正法之相。五成道時攝益中有三：初現自正覺；二「莊嚴一切」下攝內眷屬；三「令一切眾生」下廣益眾生，謂先令行成德滿。「悉分別」下令廣大智立。六轉法輪時攝益中有十種法輪，一教堅不退、二輪多遍知、三所說決定、四成益不虛、五輪體廣大、六輪境甚深、七輪用下照、八輪能上現、九輪性平等、十總結無盡。一乘十轉無盡法輪，應著此文。七入王城等時攝益中，初入城益物；二「一切諸佛色身」下明能以色相威儀等益；三「彼諸眾生」下顯所益之相；四「以如是」下總結無盡。八「或住阿
第七具足十種不思議法已成等正覺下六門，却答第四佛出世問。於中初攬緣現覺、二無中巧現、三所現難量、四果位齊均、五智住妙境、六知法無遺，各提門可見。初中十內，初二果相具，謂先外相備、後內德圓；次二因德滿，謂先福、後行；次二應機現，謂無壞勝法是降魔功德；次二嚴剎具智；次二相圓德備；後一事畢示終。第二巧妙方便者，謂證理平等，能起有中殊勝之行，故云巧也。初一知法無究竟者，證理也。而究竟說等，是巧便也。若處理無乖此事有、或說事有乖彼理無，皆非巧便。若二義岳別、或合一雙失，俱非巧便。今竝反此，故名巧妙方便。以是釋佛出世之義，故就方便向事說也。二證無能見所見而巧見法界。三無相知相，無性現色。四證泯三際之理，而見三世佛宛然。五三業無造，而演法熾然。六理亡染淨，而不壞世間及佛智用。七以依非時法而融時相入，又恒住非時而應時說法。八以所證非時不離時，具足十辯說無盡法。九證法無名，巧起名句。十無蘊界處而不壞法相。又善達二空，巧分三聚等。第三有十種佛事無量等者，謂果現難量，皆攝物入道，同名佛事。業用廣大，竝是微細相容門，故非餘境也。初兜率天作攝生佛事中，初別舉能攝，總顯所攝。二「大慈」下總顯能攝，別明所攝利益，竝如文顯。二從兜率天降神母胎作佛事中有四：先智德內圓。二於最後等，辨其位處。三或以神力等，正顯業用有十，如文。於中或從初發心者，攝過去故。或涅槃者，攝未來故。是故入胎之時，無非具於八相，亦攝過去因行。如下〈法界品〉摩耶處說。四「此第二地」下正明具攝八相時方等而作事。三在於王宮受欲境時攝化佛事，於中初自行內圓；二「大悲」下四等善觀；三「廣能為說」下正顯攝益；四「雖處王宮」下明攝益深廣，謂一切處為廣，淨三業為深。四出家時攝益中有四：初為引貪愛眾生令得淨行。二「示現世間捨離」下引愚癡眾生令得智慧。三「示現眾生無上」下引薄福眾生令具福智。四「廣為眾生」下授與正法之相。五成道時攝益中有三：初現自正覺；二「莊嚴一切」下攝內眷屬；三「令一切眾生」下廣益眾生，謂先令行成德滿。「悉分別」下令廣大智立。六轉法輪時攝益中有十種法輪，一教堅不退、二輪多遍知、三所說決定、四成益不虛、五輪體廣大、六輪境甚深、七輪用下照、八輪能上現、九輪性平等、十總結無盡。一乘十轉無盡法輪，應著此文。七入王城等時攝益中，初入城益物；二「一切諸佛色身」下明能以色相威儀等益；三「彼諸眾生」下顯所益之相；四「以如是」下總結無盡。八「或住阿
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
練若」下明隨所住等攝益之義，於中四：初所住攝益、二以境界攝益、三以所說攝益、四以所住時攝益。九以無盡功德藏攝益，於中有三：初明化所成益入菩薩位、二「或現涅槃」下顯能化方便、三「或發眾生」下化入佛境位。十示涅槃時攝益中三，先示滅戀慕益、二碎身舍利益、三爪牙髮起塔，謂令成因得果，念恩歎德。第四法王無異法者，明果位齊均。一記莂無異；二遂願皆同；三法身不殊；四智慧齊等；五所知佛同(有本作法字)；六所知剎同，以果無優劣故；七語同法言；八無非化物；九染淨同泯；十善根同如。然餘處說四種等故，說毘婆尸即是釋迦。此中十種無異，亦是平等意趣可知。第五向十種住法者，謂佛向此十種法上之所住故。初一佛住、二梵住、三依宿願、四住現悲、五無功用、六離妄情、七念無暫失、八心無限礙、九無不在定、十住真實際。第六知十種悉無餘者，大智無限照境無遺。初三即三達圓明；次三知世間眾生，謂多類眾生言音路別名語言道；次二知出世，謂菩薩及佛；後三知法門，初總知緣起、二別知事相、三以理會事，如帝網重重，竝如前地論中已釋。上來答佛出世問竟。
練若」下明隨所住等攝益之義，於中四：初所住攝益、二以境界攝益、三以所說攝益、四以所住時攝益。九以無盡功德藏攝益，於中有三：初明化所成益入菩薩位、二「或現涅槃」下顯能化方便、三「或發眾生」下化入佛境位。十示涅槃時攝益中三，先示滅戀慕益、二碎身舍利益、三爪牙髮起塔，謂令成因得果，念恩歎德。第四法王無異法者，明果位齊均。一記莂無異；二遂願皆同；三法身不殊；四智慧齊等；五所知佛同(有本作法字)；六所知剎同，以果無優劣故；七語同法言；八無非化物；九染淨同泯；十善根同如。然餘處說四種等故，說毘婆尸即是釋迦。此中十種無異，亦是平等意趣可知。第五向十種住法者，謂佛向此十種法上之所住故。初一佛住、二梵住、三依宿願、四住現悲、五無功用、六離妄情、七念無暫失、八心無限礙、九無不在定、十住真實際。第六知十種悉無餘者，大智無限照境無遺。初三即三達圓明；次三知世間眾生，謂多類眾生言音路別名語言道；次二知出世，謂菩薩及佛；後三知法門，初總知緣起、二別知事相、三以理會事，如帝網重重，竝如前地論中已釋。上來答佛出世問竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第八大段十種最勝力下，答第八佛神力問。於中有一百門，謂初列十門是總標、下十門別釋。一一總門具十別門，及一一別門攝十總門，故成百門。何以知者？以標中云十種最勝力、大力、無量力，乃至佛所住法為一句標故知。十種之言貫下九力，各有十也。後何等為十之言，通徵前十力各十之義，但以義同故。亦通以十門通釋前十，是故結中各唯結初，以此十種皆是大力那羅延等也。以大力為總，餘九攝在大力中，故有十種大力。初力用過劣名最勝力；二當體廣能名為大力；三多門業用；四大福勝用；五威德特尊，如外道見佛，違自先制，不覺起禮等；六所作不屈；七能壞魔軍；八不為他所壞；九業用超世表也；十舉世無能破。言大力那羅延幢等者，結歸初總。那羅延者，此云堅牢，即帝釋力士之名，舉近為況。「佛所住之力」下別釋中，初一身命無損力，此釋最勝大力。佛所加持眾生，及佛所使眾生如上，金剛雨等悉不能損。如遣耆婆入火抱兒如蓮池等。二毛孔容持力，此釋無量力。如虛空者，能廣容故、無疲倦故。三毛持圍山速步力，此釋大功德力。如來一身毛孔與十方法界一切眾生所有毛孔頭數齊等者，顯毛孔既多，各持如上。金剛圍山，明所擎重也。一步等，行步大也。念念等，所行疾也。十方虛空界等，所至遠也。盡過去等，行時長也。無羸弊等，與不行無異也。四定用自在力，此釋尊重力。於中初身不起定，化不失時。二指持生界不起遍坐。五普遍常轉法輪力，此釋不退轉力。於中二：初以一佛身周遍法界常轉法輪；二「如來一化身」下明一切身常轉法輪。前中，先一一等，是多說也。盡塵數劫等，是常說也。轉正法輪，等說益也。後中，一一毛端處念念化等，顯佛身多，重重普遍，無礙常說。問：若據此文，佛無不說之時，何故乃至一部奉行？答：此是眾生感處說為一部，而如來說法曾未暫息，以大機常感無間斷故。問：若遍空界毛端處悉有說法，何故此處現今不聞？答：以根無熟故，猶如生盲不見日，非謂無日出世間等。亦聾故不聞，非謂無說。若爾，說應不遍眾生界耶？釋：以遍故，至不聞處能令不聞、至聞處令聞、至有限聞處無限聞處，皆如彼現，故名為遍。是故今者不聞，亦是佛說法也。六胸德字相降魔力，此釋堅固力。七音聲遍徹力，此釋不可壞力。八證理現事無礙力，此釋一切世間不能思議力。於中，初證理玄絕、後「隨智慧轉」下現事自在。九法身微密力，此釋一切眾生不能壞力。於中，初平等法普現無礙、二「其身充滿等」下應現無方稱性平等。十具菩薩行佛大智力，此釋末後大力，結同之力
第八大段十種最勝力下，答第八佛神力問。於中有一百門，謂初列十門是總標、下十門別釋。一一總門具十別門，及一一別門攝十總門，故成百門。何以知者？以標中云十種最勝力、大力、無量力，乃至佛所住法為一句標故知。十種之言貫下九力，各有十也。後何等為十之言，通徵前十力各十之義，但以義同故。亦通以十門通釋前十，是故結中各唯結初，以此十種皆是大力那羅延等也。以大力為總，餘九攝在大力中，故有十種大力。初力用過劣名最勝力；二當體廣能名為大力；三多門業用；四大福勝用；五威德特尊，如外道見佛，違自先制，不覺起禮等；六所作不屈；七能壞魔軍；八不為他所壞；九業用超世表也；十舉世無能破。言大力那羅延幢等者，結歸初總。那羅延者，此云堅牢，即帝釋力士之名，舉近為況。「佛所住之力」下別釋中，初一身命無損力，此釋最勝大力。佛所加持眾生，及佛所使眾生如上，金剛雨等悉不能損。如遣耆婆入火抱兒如蓮池等。二毛孔容持力，此釋無量力。如虛空者，能廣容故、無疲倦故。三毛持圍山速步力，此釋大功德力。如來一身毛孔與十方法界一切眾生所有毛孔頭數齊等者，顯毛孔既多，各持如上。金剛圍山，明所擎重也。一步等，行步大也。念念等，所行疾也。十方虛空界等，所至遠也。盡過去等，行時長也。無羸弊等，與不行無異也。四定用自在力，此釋尊重力。於中初身不起定，化不失時。二指持生界不起遍坐。五普遍常轉法輪力，此釋不退轉力。於中二：初以一佛身周遍法界常轉法輪；二「如來一化身」下明一切身常轉法輪。前中，先一一等，是多說也。盡塵數劫等，是常說也。轉正法輪，等說益也。後中，一一毛端處念念化等，顯佛身多，重重普遍，無礙常說。問：若據此文，佛無不說之時，何故乃至一部奉行？答：此是眾生感處說為一部，而如來說法曾未暫息，以大機常感無間斷故。問：若遍空界毛端處悉有說法，何故此處現今不聞？答：以根無熟故，猶如生盲不見日，非謂無日出世間等。亦聾故不聞，非謂無說。若爾，說應不遍眾生界耶？釋：以遍故，至不聞處能令不聞、至聞處令聞、至有限聞處無限聞處，皆如彼現，故名為遍。是故今者不聞，亦是佛說法也。六胸德字相降魔力，此釋堅固力。七音聲遍徹力，此釋不可壞力。八證理現事無礙力，此釋一切世間不能思議力。於中，初證理玄絕、後「隨智慧轉」下現事自在。九法身微密力，此釋一切眾生不能壞力。於中，初平等法普現無礙、二「其身充滿等」下應現無方稱性平等。十具菩薩行佛大智力，此釋末後大力，結同之力
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。於中，初具菩薩行順佛果用、二「住諸佛住」下明勝智圓滿德、三「以明淨智」下照達無邊境界德。
。於中，初具菩薩行順佛果用、二「住諸佛住」下明勝智圓滿德、三「以明淨智」下照達無邊境界德。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第九大段十種定法下三門，却答第五法身問。於中，初門明身業揩定、次門明見已獲益、後門顯勸觀勝德。初中，化身八相，諸佛等有，故云定法。略無涅槃相。此中正顯身業作用，如文。第二見佛得十果報者，明所作不虛，於中初二滅惡生善報；次二善因樂果報；次二除疑不退報，謂入在地前三賢位；次二證位淨根報，從初地至七地，以證地故名出世，有出觀故名世間；後二滅障得辯報，謂八地已上。第三有十種淨法。菩薩應念者，念因倣學、念果增善。於中，初六念因行、後四念果德可知。上來答法身竟。
第九大段十種定法下三門，却答第五法身問。於中，初門明身業揩定、次門明見已獲益、後門顯勸觀勝德。初中，化身八相，諸佛等有，故云定法。略無涅槃相。此中正顯身業作用，如文。第二見佛得十果報者，明所作不虛，於中初二滅惡生善報；次二善因樂果報；次二除疑不退報，謂入在地前三賢位；次二證位淨根報，從初地至七地，以證地故名出世，有出觀故名世間；後二滅障得辯報，謂八地已上。第三有十種淨法。菩薩應念者，念因倣學、念果增善。於中，初六念因行、後四念果德可知。上來答法身竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十大段從十種一切智住下三門，答第十無礙解脫問。於中，初門明後智業用；次門顯妙定自在；後門正明解脫無礙，以此解脫依定慧成故。初中，智能迅疾廣知名為智住。初二知所化器、次二成能化事、次二現佛及神力、次二說法及知趣、後二應念現形。第二有十種無量不思三昧者，在此法定，於彼法用。又此定即用，故難思議。於中，初二約人法；次二約時處；次二約佛三業普遍法界，而說一切處有現不現等；次二約理事法；九定在離世而恒現世嚴；十定在眾生而恒至佛趣。第三有十種無礙解脫者，礙障既盡名為無礙，作用自在名為解脫。若三乘教中說佛有八解脫等，非此所收。此十門無盡是一乘解脫，應准知之。初二現佛說法、次二調生現土、次一調已授記、次三現三世佛依正神力、後二現於三世能化所化。此等約法，是法性融通力；約智，是如來自在力。良以此智達彼法故，無礙圓融故能如是，此約果圓滿說。若菩薩分得，如維摩不思議解脫，皆此類也。不思議法品竟。
第十大段從十種一切智住下三門，答第十無礙解脫問。於中，初門明後智業用；次門顯妙定自在；後門正明解脫無礙，以此解脫依定慧成故。初中，智能迅疾廣知名為智住。初二知所化器、次二成能化事、次二現佛及神力、次二說法及知趣、後二應念現形。第二有十種無量不思三昧者，在此法定，於彼法用。又此定即用，故難思議。於中，初二約人法；次二約時處；次二約佛三業普遍法界，而說一切處有現不現等；次二約理事法；九定在離世而恒現世嚴；十定在眾生而恒至佛趣。第三有十種無礙解脫者，礙障既盡名為無礙，作用自在名為解脫。若三乘教中說佛有八解脫等，非此所收。此十門無盡是一乘解脫，應准知之。初二現佛說法、次二調生現土、次一調已授記、次三現三世佛依正神力、後二現於三世能化所化。此等約法，是法性融通力；約智，是如來自在力。良以此智達彼法故，無礙圓融故能如是，此約果圓滿說。若菩薩分得，如維摩不思議解脫，皆此類也。不思議法品竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如來相海品第二十九
如來相海品第二十九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初釋名，言如來者，標人顯德。相海者，依人顯相。福報奇狀炳著名相，相德廣多奧積如海。勘梵本，名如來十身相海品，以深廣之相在十身故。
初釋名，言如來者，標人顯德。相海者，依人顯相。福報奇狀炳著名相，相德廣多奧積如海。勘梵本，名如來十身相海品，以深廣之相在十身故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二來意者，若約遠，此與前品同，答普光會中後佛果德問。若約近，即前品總明果法，此品別顯相德故來也。
二來意者，若約遠，此與前品同，答普光會中後佛果德問。若約近，即前品總明果法，此品別顯相德故來也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三宗趣者，正辨佛果無邊相海，即以為宗。別釋此義，略作八門：一釋名者，《智論》第五「問：相義云何？答：易知故名相，如水異火，以相故知。」解云：顯著義明，了義標別，義是相義。二體性者，此三十二相，小乘俱以色形為體。若初教大乘，依《瑜伽》於二十二根中四根為體，一眼根、二舌根、三男根、四身根。若依終教，依《對法論》以定慧為體。又攝相歸本，唯是淨識為體。又會緣歸實，唯是真如為性。若圓教相海，以無盡法界為性。三種類者，依《觀佛三昧經》有三類：一略中略，說有三十二相；二略說，有八萬四千相；三廣說，有無量相，如《雜花經》中為普賢、賢首等說。解云：雜花即花嚴異名。此品中十蓮花藏世界塵數相，名無量也。此三中，初唯小乘、次兼前為三乘、後具前為一乘。又初唯地前見、次唯地上見、後通五位見。又初唯化身相、次唯報身相、後是十身相。四出因者，略明七種：一依《智論》，此三十二相俱以布施為因，彼論中一一約施別別釋出。二依《瑜伽》、《地持》，俱以持戒為因。三有經中用忍辱為因。四《善生經》以大悲為因，彼經云「是三十二相即是大悲之果報。」五《楞伽經》及《如來藏經》，竝如來藏中恒沙功德具三十二相，則以藏性為因。六依《涅槃經》，以十善為因。七依《大集經》第七，三十二相一一各別出因。餘經云云。解云：良以佛果萬德圓融故，或一行通感多相、或萬行俱成一相、或性待了因而唯說行、或行證理成唯約性具。五積成者，《智論》第五云「一一相皆為百福所成。其百福者，或以一轉輪聖王福為一，如是數至百；或以一帝釋福為一；或以一他化天王福為一；或云除補處菩薩，餘一切眾生福為一；或云同感一三千大千世界福為一；或云如大千世界一切眾生皆盲，一人治差；一切人被毒藥，一人治差；一切人應死，一人救脫；一切人破戒破見，一人教淨戒正見，如是等為一福，數至百等。或云福德不可量不可譬喻等為一，乃至百。」解云：彼約小乘及初教等說。若准此相海，無盡福所成。上文云「求空邊際猶可得，佛一毛孔無涯限。」是則若大若小皆滿法界，悉無限量。六修時者，三十二相，若小乘及初教，三僧祇後百劫中修相好別業。若或極遲百劫、或超九劫等，如《智論》第五說也。若終教已去，從初發心修因滿果便現，或是修生、或是修顯。若一乘相海，無量劫修。七建立者，《智論》第五云「問：菩薩相何故三十二不多不少？答：有言以端正不亂故，若少則不端正、若多身相亂。」又《觀佛三昧經》，佛生世間示同人故，說三十二相；為勝諸
三宗趣者，正辨佛果無邊相海，即以為宗。別釋此義，略作八門：一釋名者，《智論》第五「問：相義云何？答：易知故名相，如水異火，以相故知。」解云：顯著義明，了義標別，義是相義。二體性者，此三十二相，小乘俱以色形為體。若初教大乘，依《瑜伽》於二十二根中四根為體，一眼根、二舌根、三男根、四身根。若依終教，依《對法論》以定慧為體。又攝相歸本，唯是淨識為體。又會緣歸實，唯是真如為性。若圓教相海，以無盡法界為性。三種類者，依《觀佛三昧經》有三類：一略中略，說有三十二相；二略說，有八萬四千相；三廣說，有無量相，如《雜花經》中為普賢、賢首等說。解云：雜花即花嚴異名。此品中十蓮花藏世界塵數相，名無量也。此三中，初唯小乘、次兼前為三乘、後具前為一乘。又初唯地前見、次唯地上見、後通五位見。又初唯化身相、次唯報身相、後是十身相。四出因者，略明七種：一依《智論》，此三十二相俱以布施為因，彼論中一一約施別別釋出。二依《瑜伽》、《地持》，俱以持戒為因。三有經中用忍辱為因。四《善生經》以大悲為因，彼經云「是三十二相即是大悲之果報。」五《楞伽經》及《如來藏經》，竝如來藏中恒沙功德具三十二相，則以藏性為因。六依《涅槃經》，以十善為因。七依《大集經》第七，三十二相一一各別出因。餘經云云。解云：良以佛果萬德圓融故，或一行通感多相、或萬行俱成一相、或性待了因而唯說行、或行證理成唯約性具。五積成者，《智論》第五云「一一相皆為百福所成。其百福者，或以一轉輪聖王福為一，如是數至百；或以一帝釋福為一；或以一他化天王福為一；或云除補處菩薩，餘一切眾生福為一；或云同感一三千大千世界福為一；或云如大千世界一切眾生皆盲，一人治差；一切人被毒藥，一人治差；一切人應死，一人救脫；一切人破戒破見，一人教淨戒正見，如是等為一福，數至百等。或云福德不可量不可譬喻等為一，乃至百。」解云：彼約小乘及初教等說。若准此相海，無盡福所成。上文云「求空邊際猶可得，佛一毛孔無涯限。」是則若大若小皆滿法界，悉無限量。六修時者，三十二相，若小乘及初教，三僧祇後百劫中修相好別業。若或極遲百劫、或超九劫等，如《智論》第五說也。若終教已去，從初發心修因滿果便現，或是修生、或是修顯。若一乘相海，無量劫修。七建立者，《智論》第五云「問：菩薩相何故三十二不多不少？答：有言以端正不亂故，若少則不端正、若多身相亂。」又《觀佛三昧經》，佛生世間示同人故，說三十二相；為勝諸
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天故，說八十種好。為諸菩薩說八萬四千相，以菩薩修八萬四千諸度行故。上約三乘等說。若一乘，此十蓮花藏塵數相為普賢等說者，以修普賢無盡行海故。八明業用者，一乘業用如〈小相品〉說，餘乘相用如別說。
天故，說八十種好。為諸菩薩說八萬四千相，以菩薩修八萬四千諸度行故。上約三乘等說。若一乘，此十蓮花藏塵數相為普賢等說者，以修普賢無盡行海故。八明業用者，一乘業用如〈小相品〉說，餘乘相用如別說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四釋文者，明佛相海曠周法界，故普賢說也。文中三：初誡聽許說、二略說九十四相、三廣結十蓮花藏塵數。就第二略說中，大相有九十四種，明相所依有十九處。然一一相中皆有四義：一列相名、二顯相體莊嚴、三明相光業用、四辨業用成益；亦有不具者，至文應知。最初明頂上相、最後明足相者，依《觀佛經》有順觀逆觀，從頂漸下明順觀、從足漸上明逆觀，今顯順觀故也。
四釋文者，明佛相海曠周法界，故普賢說也。文中三：初誡聽許說、二略說九十四相、三廣結十蓮花藏塵數。就第二略說中，大相有九十四種，明相所依有十九處。然一一相中皆有四義：一列相名、二顯相體莊嚴、三明相光業用、四辨業用成益；亦有不具者，至文應知。最初明頂上相、最後明足相者，依《觀佛經》有順觀逆觀，從頂漸下明順觀、從足漸上明逆觀，今顯順觀故也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初頂有三十二種相。何故此中略明十九處相，多少不同者？釋：此皆無盡，但隨說少多，多少無在。問：既各無在，何故頂相最多？答：以最勝故，故《善生經》云「一切世間所有福德，不及如來一毛功德。如來一切毛功德，不及一好功德。聚合八十種好功德，不及一相功德。一切相功德，不如一白毫相功德。白毫相功德，復不及無見頂相功德」。頂相中，初七正明頂相、後二十五別顯莊嚴。初中名明淨者，勘梵本名毘盧遮那者，具翻名光明遍照莊嚴也。二三十二寶以為莊嚴者，正顯相體具德。釋名中，淨字即是莊嚴義也。三普放等，辨放光業用，此釋明字，則光明義。四遍照等，明業用成益之相，則釋遍照義也。此之一門亦總亦別，以標三十二相故是總，則三十二中是初門故亦別。二中「圓滿」下明相體具德。三「金剛」下顯光業用。起此光明於彼世界故云所起，此釋名佛方便海也。四普照法界者，顯業用成益，證理法界故、照事法界故。三中，初窮事遍理，充果該因，故名充滿法界。雲者，周遍義、潤益義、無本義、無礙義、現相義、降雨義，是雲義。下竝准此。四中，名普照者，有二義：一相中現難思佛剎名普照、二照現法界佛光名普照。五中「摩尼寶王」下明第二相體具德，釋名中瑠璃寶也。三「普照」下辨相光業用，釋名中普照也。歎佛等，略出往因。四「悉放」下正顯成益，釋名中大自在雲義也。六中，初名體合舉；二「放諸光明」下業益齊明，謂以平等普照法界，等以教聲法燈令菩薩功德在佛離垢智寶幢海。七中「伊那」下顯相體具德。伊那羅，此云主，則天主寶等竝可貴義等，具六種義，是故名寶。自在義等，是故稱王。悉是佛果無障礙德，此釋佛光。三「普照」下明業益，釋廣雲義可知。自下有二十五種莊嚴頂相。於中，初「內瑠璃摩尼」下明業用及益，釋成圓滿光明之義可知。二中，先名體同舉；二「無量世界」下顯業用，釋光明雲；三「出生無量」下明成益相，說深大法，釋菩薩行藏。三中放琉璃色等，明第三業用，明身光聲智，釋普照雲也。四中「於一切」下明業益，有開覺、除障，釋覺雲義。五中業用內，長養智身者，釋體中心海王也。長法身者，釋如意法寶，令彼滿足如來相海。六中，初寶花嚴剎；後四行嚴人，或四攝、或四無量等亦得。初相嚴事法界、後行嚴理法界，故名一切莊嚴也。七明佛於三昧念念現佛，令機得見，用此為相。八從佛無障礙意業中所出依正一切化用，故名化海。九於其座內現諸佛像名為解脫，光明演法嚴剎稱雲。十內業用中，正法光雲嚴淨一切者，開覺菩薩，令因種姓增修
初頂有三十二種相。何故此中略明十九處相，多少不同者？釋：此皆無盡，但隨說少多，多少無在。問：既各無在，何故頂相最多？答：以最勝故，故《善生經》云「一切世間所有福德，不及如來一毛功德。如來一切毛功德，不及一好功德。聚合八十種好功德，不及一相功德。一切相功德，不如一白毫相功德。白毫相功德，復不及無見頂相功德」。頂相中，初七正明頂相、後二十五別顯莊嚴。初中名明淨者，勘梵本名毘盧遮那者，具翻名光明遍照莊嚴也。二三十二寶以為莊嚴者，正顯相體具德。釋名中，淨字即是莊嚴義也。三普放等，辨放光業用，此釋明字，則光明義。四遍照等，明業用成益之相，則釋遍照義也。此之一門亦總亦別，以標三十二相故是總，則三十二中是初門故亦別。二中「圓滿」下明相體具德。三「金剛」下顯光業用。起此光明於彼世界故云所起，此釋名佛方便海也。四普照法界者，顯業用成益，證理法界故、照事法界故。三中，初窮事遍理，充果該因，故名充滿法界。雲者，周遍義、潤益義、無本義、無礙義、現相義、降雨義，是雲義。下竝准此。四中，名普照者，有二義：一相中現難思佛剎名普照、二照現法界佛光名普照。五中「摩尼寶王」下明第二相體具德，釋名中瑠璃寶也。三「普照」下辨相光業用，釋名中普照也。歎佛等，略出往因。四「悉放」下正顯成益，釋名中大自在雲義也。六中，初名體合舉；二「放諸光明」下業益齊明，謂以平等普照法界，等以教聲法燈令菩薩功德在佛離垢智寶幢海。七中「伊那」下顯相體具德。伊那羅，此云主，則天主寶等竝可貴義等，具六種義，是故名寶。自在義等，是故稱王。悉是佛果無障礙德，此釋佛光。三「普照」下明業益，釋廣雲義可知。自下有二十五種莊嚴頂相。於中，初「內瑠璃摩尼」下明業用及益，釋成圓滿光明之義可知。二中，先名體同舉；二「無量世界」下顯業用，釋光明雲；三「出生無量」下明成益相，說深大法，釋菩薩行藏。三中放琉璃色等，明第三業用，明身光聲智，釋普照雲也。四中「於一切」下明業益，有開覺、除障，釋覺雲義。五中業用內，長養智身者，釋體中心海王也。長法身者，釋如意法寶，令彼滿足如來相海。六中，初寶花嚴剎；後四行嚴人，或四攝、或四無量等亦得。初相嚴事法界、後行嚴理法界，故名一切莊嚴也。七明佛於三昧念念現佛，令機得見，用此為相。八從佛無障礙意業中所出依正一切化用，故名化海。九於其座內現諸佛像名為解脫，光明演法嚴剎稱雲。十內業用中，正法光雲嚴淨一切者，開覺菩薩，令因種姓增修
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
正行，故名嚴淨，則釋覺佛種姓。餘亦同此。十一過去福智如輪顯現，故以為名。十二頂寶花中盡窮法界，諸佛依正皆於中現，故名普照自在雲。十三中，普照一切等，名入一切也。十四名明淨者，若具亦名遍照莊嚴，體用中具釋此名可知。十五以法輪光明開覺一切，故以為名。十六能現菩薩道場成佛，名一切莊嚴。十七現眾生業報名法界因，但現因必帶果，故亦有報。十八以法輪普被一切世界，名普照莊嚴；令深解法界，故云淨法輪雲也。十九中，標、釋可知。二十巧入眾生等位，照現法界，名淨燈雲。二十一智照無量諸三寶海，名分別法界。令一切眾生等，明分別所為可知。二十二相光凝住遍空法界，普現諸佛菩薩功德，令觀無厭足。二十三中，於眉間出寶光等者，古人將此下三相屬眉間相收，令以次後二相竝是頂相、末後一種復是眉相，此之一相或是交錯、或亦用此莊嚴頂相屬頂收，以光明普照成勝益，故名寶光炎雲也。二十四頂上次第起諸莊嚴，謂嚴現佛身、嚴現佛剎、嚴現菩薩，故名一切法界莊嚴雲。二十五如來頂相悉能等，總結中先麁結前三十二種寶相莊嚴、後細結莊嚴一切法界。《智論》第五，頂有骨髻如捲等，在其頭上。《觀佛三昧經》，如合捲相也。上來三十二門明頂相竟。
正行，故名嚴淨，則釋覺佛種姓。餘亦同此。十一過去福智如輪顯現，故以為名。十二頂寶花中盡窮法界，諸佛依正皆於中現，故名普照自在雲。十三中，普照一切等，名入一切也。十四名明淨者，若具亦名遍照莊嚴，體用中具釋此名可知。十五以法輪光明開覺一切，故以為名。十六能現菩薩道場成佛，名一切莊嚴。十七現眾生業報名法界因，但現因必帶果，故亦有報。十八以法輪普被一切世界，名普照莊嚴；令深解法界，故云淨法輪雲也。十九中，標、釋可知。二十巧入眾生等位，照現法界，名淨燈雲。二十一智照無量諸三寶海，名分別法界。令一切眾生等，明分別所為可知。二十二相光凝住遍空法界，普現諸佛菩薩功德，令觀無厭足。二十三中，於眉間出寶光等者，古人將此下三相屬眉間相收，令以次後二相竝是頂相、末後一種復是眉相，此之一相或是交錯、或亦用此莊嚴頂相屬頂收，以光明普照成勝益，故名寶光炎雲也。二十四頂上次第起諸莊嚴，謂嚴現佛身、嚴現佛剎、嚴現菩薩，故名一切法界莊嚴雲。二十五如來頂相悉能等，總結中先麁結前三十二種寶相莊嚴、後細結莊嚴一切法界。《智論》第五，頂有骨髻如捲等，在其頭上。《觀佛三昧經》，如合捲相也。上來三十二門明頂相竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二大段明眉相中有一相。釋中二：先釋普照法界、後「出生」下釋遍光明雲。《智論》白毛眉間生，不高不下，白淨右旋，舒長五尺。
第二大段明眉相中有一相。釋中二：先釋普照法界、後「出生」下釋遍光明雲。《智論》白毛眉間生，不高不下，白淨右旋，舒長五尺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三眼相亦一，釋中初所見無礙故名自在、後眼光現佛亦名自在雲。《智論》真眼相，如好青蓮花，又如牛王，眼睫長好不亂。
第三眼相亦一，釋中初所見無礙故名自在、後眼光現佛亦名自在雲。《智論》真眼相，如好青蓮花，又如牛王，眼睫長好不亂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四鼻一相可知。
第四鼻一相可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五舌有四相。初明廣長相中，先舉名體及因、次普照等顯其業用、後出生等明其益相。二中釋舌掌相，謂於舌掌內以眾寶為嚴，故云安住，此明勝德備也。安住一切法者，明一切所說法門，竝在舌掌之內安住，此明大智具也。是故舌掌名法界地也。三明舌端相，於中「出生無量」下明用益，謂光照佛海名順法界，又妙音遍至亦名順法，又令眾生樂聞順入法界，故立此名。四亦舌端相中，「出生」下明用益中，一妙音等讚、二妙德等覆、三妙智等入、四妙剎等現，故名平等法門。《智論》舌相覆面，至髮際入口亦不滿。
第五舌有四相。初明廣長相中，先舉名體及因、次普照等顯其業用、後出生等明其益相。二中釋舌掌相，謂於舌掌內以眾寶為嚴，故云安住，此明勝德備也。安住一切法者，明一切所說法門，竝在舌掌之內安住，此明大智具也。是故舌掌名法界地也。三明舌端相，於中「出生無量」下明用益，謂光照佛海名順法界，又妙音遍至亦名順法，又令眾生樂聞順入法界，故立此名。四亦舌端相中，「出生」下明用益中，一妙音等讚、二妙德等覆、三妙智等入、四妙剎等現，故名平等法門。《智論》舌相覆面，至髮際入口亦不滿。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第六齗相德體中，一勝德外嚴。伊陀尼羅，此云帝青寶也。二法界內充。三大眾悉滿，以佛齗齶中既諸法界地悉在其內，是故諸菩薩雲亦悉充滿在其齗內。「出生」下明其用益，於中所照十方還在齗內，以諸法界非唯現故，是故但此齗中則攝法界盡。頭背手足亦在其中，十方世界及諸眾生菩薩諸佛悉唯在此中，餘門如虛空無所有。然齗相不大、法界不小，全在其內，外相宛然。空界無邊不出齗外，是謂如來勝相，非是心識思量境界。此一既爾，餘竝例然。
第六齗相德體中，一勝德外嚴。伊陀尼羅，此云帝青寶也。二法界內充。三大眾悉滿，以佛齗齶中既諸法界地悉在其內，是故諸菩薩雲亦悉充滿在其齗內。「出生」下明其用益，於中所照十方還在齗內，以諸法界非唯現故，是故但此齗中則攝法界盡。頭背手足亦在其中，十方世界及諸眾生菩薩諸佛悉唯在此中，餘門如虛空無所有。然齗相不大、法界不小，全在其內，外相宛然。空界無邊不出齗外，是謂如來勝相，非是心識思量境界。此一既爾，餘竝例然。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七大牙相，有四，謂四大牙。初右邊下牙。眾寶莊嚴者，明體具德也。放大光等，明業用廣大也。普放光等，顯利益之相。此是所照佛身，復放光益。二右邊上牙用中，一一光內現佛依正，故名為藏。三左邊下牙用中，照現一切佛及眷屬，故名燈雲。四左邊上牙，於中「出生」下明業用，謂因此大牙出大妙音，現佛因果法等。《智論》牙白勝雪山王。
第七大牙相，有四，謂四大牙。初右邊下牙。眾寶莊嚴者，明體具德也。放大光等，明業用廣大也。普放光等，顯利益之相。此是所照佛身，復放光益。二右邊上牙用中，一一光內現佛依正，故名為藏。三左邊下牙用中，照現一切佛及眷屬，故名燈雲。四左邊上牙，於中「出生」下明業用，謂因此大牙出大妙音，現佛因果法等。《智論》牙白勝雪山王。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第八齒，有一相，梵言金慕耆婆。一齒間不容一毫者，此云頸旋螺文，則佛齒形狀也。「放大光」下明業用利益。《智論》齒有四十，不多不少。齊密無麁細，人不知者。
第八齒，有一相，梵言金慕耆婆。一齒間不容一毫者，此云頸旋螺文，則佛齒形狀也。「放大光」下明業用利益。《智論》齒有四十，不多不少。齊密無麁細，人不知者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第九肩相，有五：初右肩相，名為一切寶地者，從體德為名。光炎普照等，明用益可知。二右肩平滿相，普照明業用。三左肩相中，普放等明業用，內現盡法界諸佛神力。四左肩遍照相用中，放光現法界佛依正等報。五右肩無動相中，「出生」下明業用，照理事人法因果法界。《智論》肩圓好相，一切治肩無如是者也。
第九肩相，有五：初右肩相，名為一切寶地者，從體德為名。光炎普照等，明用益可知。二右肩平滿相，普照明業用。三左肩相中，普放等明業用，內現盡法界諸佛神力。四左肩遍照相用中，放光現法界佛依正等報。五右肩無動相中，「出生」下明業用，照理事人法因果法界。《智論》肩圓好相，一切治肩無如是者也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十胸相，有一。言胸有勝妙相海者，此是德字之相。「能破怨敵周遍」下明業用利益。
第十胸相，有一。言胸有勝妙相海者，此是德字之相。「能破怨敵周遍」下明業用利益。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十一脇相有一。於中「出生」下明用益也。此是兩脇同辨。《智論》云「兩腋下平滿相，不高不深。」
第十一脇相有一。於中「出生」下明用益也。此是兩脇同辨。《智論》云「兩腋下平滿相，不高不深。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十二腹藏相，有七：初相中「菩薩功德」下明體具德，「普現」下明業用利益，釋成普現如來雲義。二中，一標名、二「如來」下釋花義、三「放香炎」下釋開敷義。三中妙樂充心名可悅等，此是世人五藏中心藏。何故不說餘肺等藏？以佛金剛身無餘藏故。何故唯有心藏？以最勝故、令他有觀見故。放摩尼等，明用益。四勝德深廣圓滿，故名勝海，釋相可知。五光照法界名為電光。下第二勝功德平等地相者，或是五藏中當第二等，或身分中句下第二等。既無別指的，是故難定。下文第三等准此。六照現無量菩薩法界，故以為名。七照現最淨法界及極果依正三世間相，故名照最高雲。
第十二腹藏相，有七：初相中「菩薩功德」下明體具德，「普現」下明業用利益，釋成普現如來雲義。二中，一標名、二「如來」下釋花義、三「放香炎」下釋開敷義。三中妙樂充心名可悅等，此是世人五藏中心藏。何故不說餘肺等藏？以佛金剛身無餘藏故。何故唯有心藏？以最勝故、令他有觀見故。放摩尼等，明用益。四勝德深廣圓滿，故名勝海，釋相可知。五光照法界名為電光。下第二勝功德平等地相者，或是五藏中當第二等，或身分中句下第二等。既無別指的，是故難定。下文第三等准此。六照現無量菩薩法界，故以為名。七照現最淨法界及極果依正三世間相，故名照最高雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十三明下部相，有二：初是妙音轉法輪相。離垢清淨者，不同餘人之穢故。正法道者，非是穢路故。香炎等，明業用，照現佛內心及所證法界故。二宣暢佛因智嚴剎，故名莊嚴。
第十三明下部相，有二：初是妙音轉法輪相。離垢清淨者，不同餘人之穢故。正法道者，非是穢路故。香炎等，明業用，照現佛內心及所證法界故。二宣暢佛因智嚴剎，故名莊嚴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十四手相，有十二種：初手掌相中，放大光等明用益，轉法輪、照佛海，嚴法界也。二寶手相中，體具眾德名海，用光矚物名照。三妙手相中，以常青瑠璃寶用嚴其手，名普莊嚴，亦名微妙之手。「普照一切」下明業用利益。四離垢燈照手相，亦是網縵手相用中導引菩薩令到彼岸。五現寶手相，謂寶蓮花光照法界，故以為名。六照明手相用中，寶光照法界，香光嚴剎海。七瑠璃燈手相中，體具瑠璃之德，光用燈照之雲。八智燈手相中，金光普照則為智燈也。九蓮花手相中，體具寶花名，曰蓮花光。覆世界，故安住。十滿法界手相用中，初光照現如來及充法界、後「如來妙手」下明手具德及用滿剎海。《智論》正立手摩膝。十一右手指相用中，寶花妙音嚴現剎海，故名成就等。十二指端出寶相，以能照佛寶藏法界，故名安住一切寶，從德為名。放大光等，明用益，初照現三寶海、後「出生」下明出聲遍覺，增長願行。
第十四手相，有十二種：初手掌相中，放大光等明用益，轉法輪、照佛海，嚴法界也。二寶手相中，體具眾德名海，用光矚物名照。三妙手相中，以常青瑠璃寶用嚴其手，名普莊嚴，亦名微妙之手。「普照一切」下明業用利益。四離垢燈照手相，亦是網縵手相用中導引菩薩令到彼岸。五現寶手相，謂寶蓮花光照法界，故以為名。六照明手相用中，寶光照法界，香光嚴剎海。七瑠璃燈手相中，體具瑠璃之德，光用燈照之雲。八智燈手相中，金光普照則為智燈也。九蓮花手相中，體具寶花名，曰蓮花光。覆世界，故安住。十滿法界手相用中，初光照現如來及充法界、後「如來妙手」下明手具德及用滿剎海。《智論》正立手摩膝。十一右手指相用中，寶花妙音嚴現剎海，故名成就等。十二指端出寶相，以能照佛寶藏法界，故名安住一切寶，從德為名。放大光等，明用益，初照現三寶海、後「出生」下明出聲遍覺，增長願行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十五馬藏相，有三種：初隱密相用中，照法界者，證理深也。照虛空界者，照事廣也。寶嚴法界者，行嚴真性出生妙果也。二一相現一切相海用中，釋顯此名，復照現餘一切佛神力。三法界海相中，體能照現十方諸佛及法輪海，用能示現自塵數相。此上是十身相。若化身相者，《智論》馬陰藏相，佛令弟子見陰藏相者，為決疑故。又有言化作馬寶象寶示諸弟子，我陰藏相亦如是。
第十五馬藏相，有三種：初隱密相用中，照法界者，證理深也。照虛空界者，照事廣也。寶嚴法界者，行嚴真性出生妙果也。二一相現一切相海用中，釋顯此名，復照現餘一切佛神力。三法界海相中，體能照現十方諸佛及法輪海，用能示現自塵數相。此上是十身相。若化身相者，《智論》馬陰藏相，佛令弟子見陰藏相者，為決疑故。又有言化作馬寶象寶示諸弟子，我陰藏相亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十六髀相，有二：初右髀相，名普照示現雲者，眾寶現嚴故、妙法光現故、出聲寶嚴故、念念示心海故。二左髀相，名普照一切迴向海雲者，用中放光，普照一切眾生，令趣向佛海，故以為名。
第十六髀相，有二：初右髀相，名普照示現雲者，眾寶現嚴故、妙法光現故、出聲寶嚴故、念念示心海故。二左髀相，名普照一切迴向海雲者，用中放光，普照一切眾生，令趣向佛海，故以為名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十七𨄔相，有二：初右𨄔相。伊尼延者，此是鹿名，以𨄔似佛，故以為喻。《智論》第五云「如伊尼延鹿王𨄔相，隨次𦟛纖也。」用益中，初光照震動、次佛音普聞、次化身充滿、次身光淨剎、後化滿法界，文並可見。二左𨄔相用中，光遍無量，開化法海。
第十七𨄔相，有二：初右𨄔相。伊尼延者，此是鹿名，以𨄔似佛，故以為喻。《智論》第五云「如伊尼延鹿王𨄔相，隨次𦟛纖也。」用益中，初光照震動、次佛音普聞、次化身充滿、次身光淨剎、後化滿法界，文並可見。二左𨄔相用中，光遍無量，開化法海。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十八毛端相，有一。初毛內現剎，是標名也。於一毛孔悉放等，顯德也。一毛孔示現等，明勝用也。《智論》中一一孔一毛出相，毛不亂，青瑠璃色，毛右靡向上。
第十八毛端相，有一。初毛內現剎，是標名也。於一毛孔悉放等，顯德也。一毛孔示現等，明勝用也。《智論》中一一孔一毛出相，毛不亂，青瑠璃色，毛右靡向上。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十九足相，有十三相：初金剛足下相，名菩薩海莊嚴者，用中釋顯，謂光照開菩薩法故、出化菩薩故、光住菩薩海故以為名。《智論》足下安平相，足下一切著地，間無所受，不容一針也。二足趺上相，名明淨雲者，眾寶莊嚴者，體攝眾德。《智論》足趺上真金色，於上毛青瑠璃色，其足嚴好，如雜寶履種種莊嚴也。「放妙」下明用益，釋名可知。三足指間相名覺雲者，用中初示覺相、次照所覺法、次現覺法、次現覺處、後照覺用時。未來未有，若為照？以依九世，如彼現故。《智論》足指網縵，纖長端直，次第𦟛好，指節參差，指爪如淨赤銅。四千輻輪相，名照法界海者，用中初嚴照剎海、次嚴照佛海、後照淨法界海，故以為名。《智論》千輻輞轂三事具足，自然成就不待人工，諸天工師雖毘首羯摩天不能化作。五足相，名示現一切諸佛雲者，用中初發行雲聲教，雲花嚴雲示現世界，故以為名。六足相，名自在光明雲者，示現佛光明，故云自在常放等，顯業用可知。七足下後分者，是足跟相也。「普照」下明用中，初照法界現化身普覆、後一一身出音聲海充滿法界，故以為名。《智論》跟廣平相。八足底相，名深寶原底者，體具寶嚴，用窮深底，如文可知。九中，初一切寶等，名體合舉；後「於念念」下益用俱陳可知。十名普雲藏者，體具普雲光明照藏。十一名平等光雲者，「出生」下明業用中，音聲稱法界，故云平等。次「一一相」下光稱法界，故云平等光也。十二名示現莊嚴雲，初體具德嚴、次用嚴佛剎、次佛雲滿剎、次嚴因法海、後照因果法，同嚴法界，故以為名。十三名諸佛自在普示現雲者，「放不思」下明業用中，先現佛光自在、後顯佛聲自在雲可知。上來總十九處，略明九十四種大相竟。
第十九足相，有十三相：初金剛足下相，名菩薩海莊嚴者，用中釋顯，謂光照開菩薩法故、出化菩薩故、光住菩薩海故以為名。《智論》足下安平相，足下一切著地，間無所受，不容一針也。二足趺上相，名明淨雲者，眾寶莊嚴者，體攝眾德。《智論》足趺上真金色，於上毛青瑠璃色，其足嚴好，如雜寶履種種莊嚴也。「放妙」下明用益，釋名可知。三足指間相名覺雲者，用中初示覺相、次照所覺法、次現覺法、次現覺處、後照覺用時。未來未有，若為照？以依九世，如彼現故。《智論》足指網縵，纖長端直，次第𦟛好，指節參差，指爪如淨赤銅。四千輻輪相，名照法界海者，用中初嚴照剎海、次嚴照佛海、後照淨法界海，故以為名。《智論》千輻輞轂三事具足，自然成就不待人工，諸天工師雖毘首羯摩天不能化作。五足相，名示現一切諸佛雲者，用中初發行雲聲教，雲花嚴雲示現世界，故以為名。六足相，名自在光明雲者，示現佛光明，故云自在常放等，顯業用可知。七足下後分者，是足跟相也。「普照」下明用中，初照法界現化身普覆、後一一身出音聲海充滿法界，故以為名。《智論》跟廣平相。八足底相，名深寶原底者，體具寶嚴，用窮深底，如文可知。九中，初一切寶等，名體合舉；後「於念念」下益用俱陳可知。十名普雲藏者，體具普雲光明照藏。十一名平等光雲者，「出生」下明業用中，音聲稱法界，故云平等。次「一一相」下光稱法界，故云平等光也。十二名示現莊嚴雲，初體具德嚴、次用嚴佛剎、次佛雲滿剎、次嚴因法海、後照因果法，同嚴法界，故以為名。十三名諸佛自在普示現雲者，「放不思」下明業用中，先現佛光自在、後顯佛聲自在雲可知。上來總十九處，略明九十四種大相竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「佛子」下大段第三廣結大相者，以別說難盡，是故總結。非略能盡，故須顯廣。然一箇蓮花藏界已遍法界，況復說十復顯無盡，是則無盡無盡，非普眼而不覩也。相海品竟。
「佛子」下大段第三廣結大相者，以別說難盡，是故總結。非略能盡，故須顯廣。然一箇蓮花藏界已遍法界，況復說十復顯無盡，是則無盡無盡，非普眼而不覩也。相海品竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
花嚴經探玄記卷第十五
花嚴經探玄記卷第十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
乙巳歲分司大藏都監開板
乙巳歲分司大藏都監開板
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话