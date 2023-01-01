華嚴經探玄記卷第十四(盡第十地) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第十四(盡第十地)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

第八地，七門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八地，七門同前。

初釋名者，不動名亦有三義：一約一義。《攝論》云「由一切相有功用行不能動故，名不動地。」無性、世親並同此釋。無性釋意：第七地中行動、相不動，此中行相俱不動。二約二義。《金光明》云「無相正思惟修得自在，諸煩惱行不能令動，故名不動。」三約三義。《成唯識》云「無分別智任運相續，相用煩惱不能動故。」梁論三義亦同此說。《解深密經》由於無相得無功用，於諸行中不為現前煩惱所動，故名不動。《十住論》云「若天、魔、梵、沙門、婆羅門，無能動其願故，名不動地。」《仁王經》名等觀地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，不動名亦有三義：一約一義。《攝論》云「由一切相有功用行不能動故，名不動地。」無性、世親並同此釋。無性釋意：第七地中行動、相不動，此中行相俱不動。二約二義。《金光明》云「無相正思惟修得自在，諸煩惱行不能令動，故名不動。」三約三義。《成唯識》云「無分別智任運相續，相用煩惱不能動故。」梁論三義亦同此說。《解深密經》由於無相得無功用，於諸行中不為現前煩惱所動，故名不動。《十住論》云「若天、魔、梵、沙門、婆羅門，無能動其願故，名不動地。」《仁王經》名等觀地。

二來意者，亦有三義：一前之三地寄同世間，後之四地寄三乘法，第八以去寄顯一乘。《莊嚴論》釋第七地云「近一乘故。」梁論亦說八地以上以為一乘。解云：從前三乘差別之位進入一乘，是故來也。二前位雖得純無相觀，要待加行作意方證；今此純熟，不待加行任運現前，故次明也。三前通分段、此唯變易，是故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，亦有三義：一前之三地寄同世間，後之四地寄三乘法，第八以去寄顯一乘。《莊嚴論》釋第七地云「近一乘故。」梁論亦說八地以上以為一乘。解云：從前三乘差別之位進入一乘，是故來也。二前位雖得純無相觀，要待加行作意方證；今此純熟，不待加行任運現前，故次明也。三前通分段、此唯變易，是故來也。

三所離障者，依《地論》離無相有行障。《唯識》云「無相中作加行障，謂所知障中俱生一分令無相觀不任運起。前之五地有相觀多、無相觀少，於第六地有相觀少、無相觀多，第七地中純無相觀雖恒相續而有加行，由無相中有加行故，未能任運現相及土，如是加行障八地中無功用道故。若得入第八地時便能永斷，彼永斷故得二自在，由斯八地說斷二愚及彼麁重：一於無相作功用愚、二於相自在愚。今於相中不自在故，此亦攝土相一分故。八地以上純無漏道任運起故，三界煩惱永不現前行，第七識中細所知障猶可現起，生空智果不違彼故。」解云：依護法宗，於無相中有加行智，體非是障，以善性故。由所斷障，令作加行，故說名加行障。由此第七有加行故，雖現金等諸相及土，非任運現，故以為障。生空智果者，謂生空智所引後得智及滅定。《金光明》云「一無相法多有功力無明、二執相自在難可得度無明。」解云：此所迷現相亦攝於土，以寬收狹故。梁論等並可準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所離障者，依《地論》離無相有行障。《唯識》云「無相中作加行障，謂所知障中俱生一分令無相觀不任運起。前之五地有相觀多、無相觀少，於第六地有相觀少、無相觀多，第七地中純無相觀雖恒相續而有加行，由無相中有加行故，未能任運現相及土，如是加行障八地中無功用道故。若得入第八地時便能永斷，彼永斷故得二自在，由斯八地說斷二愚及彼麁重：一於無相作功用愚、二於相自在愚。今於相中不自在故，此亦攝土相一分故。八地以上純無漏道任運起故，三界煩惱永不現前行，第七識中細所知障猶可現起，生空智果不違彼故。」解云：依護法宗，於無相中有加行智，體非是障，以善性故。由所斷障，令作加行，故說名加行障。由此第七有加行故，雖現金等諸相及土，非任運現，故以為障。生空智果者，謂生空智所引後得智及滅定。《金光明》云「一無相法多有功力無明、二執相自在難可得度無明。」解云：此所迷現相亦攝於土，以寬收狹故。梁論等並可準知。

四所證法界者，謂證法界不增減義。世親釋云「謂於此中雜染減時而無有減，清淨增時而無有增。」無性釋云「法外無用，所以不增；諸法不壞，所以不減。」無性後釋同世親。《中邊》云「由通達此圓滿，證得無生法忍，於諸清淨雜染法中不見一法有增有減。」解云：此同《地論》。《唯識》云「謂此真如離增減執，不隨染淨有增減故。即此亦名相土自在所依真如，謂若證得此真如已，現相現土俱得自在。」世親釋云「於諸相中而得自在名相自在，隨所欲相即現前故。於所現土而得自在名土自在，如欲令土成金等寶隨意成故。」解云：相約現身等相，土唯器世界等，此地下文具三世間十自在等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所證法界者，謂證法界不增減義。世親釋云「謂於此中雜染減時而無有減，清淨增時而無有增。」無性釋云「法外無用，所以不增；諸法不壞，所以不減。」無性後釋同世親。《中邊》云「由通達此圓滿，證得無生法忍，於諸清淨雜染法中不見一法有增有減。」解云：此同《地論》。《唯識》云「謂此真如離增減執，不隨染淨有增減故。即此亦名相土自在所依真如，謂若證得此真如已，現相現土俱得自在。」世親釋云「於諸相中而得自在名相自在，隨所欲相即現前故。於所現土而得自在名土自在，如欲令土成金等寶隨意成故。」解云：相約現身等相，土唯器世界等，此地下文具三世間十自在等。

五所成行者，亦三種：十中大願行、當地成就無生法忍行、相土自在行。《莊嚴論》第八住「雖淨佛土而無起作，無功用故。」尋下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所成行者，亦三種：十中大願行、當地成就無生法忍行、相土自在行。《莊嚴論》第八住「雖淨佛土而無起作，無功用故。」尋下文。

六所得果者，梁論通達無增減法界定自在等，得法身果。《金光明》八地發心得現證三昧。當地行果、位果可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六所得果者，梁論通達無增減法界定自在等，得法身果。《金光明》八地發心得現證三昧。當地行果、位果可知。

第七釋文中亦三：初讚請分中十五頌，分三：初二頌天王大眾慶法興供。二有十二頌天女歌樂讚德供養，於中初三作樂總歎佛德、次三別歎三種世間自在之德、次三別歎三輪攝化、次二歎佛神力攝持、後一歎已結默。三末後一頌上首請說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文中亦三：初讚請分中十五頌，分三：初二頌天王大眾慶法興供。二有十二頌天女歌樂讚德供養，於中初三作樂總歎佛德、次三別歎三種世間自在之德、次三別歎三輪攝化、次二歎佛神力攝持、後一歎已結默。三末後一頌上首請說。

第二正說分中，論分為七：初二是趣地方便。一總明方便作集地分者，是遠方便，總前七地作起此地集成方便。二得淨忍分者，是近方便，謂前地所得無生忍光，至此修熟令深清淨。三得勝行分者，是初住地行，謂依前淨忍發起勝修。四淨佛國土分者，是正住之始，依前勝行更起淨修佛土之行。五得自在分者，正住地滿，由淨土行成德無礙。六大勝分者，是地滿行，此地望前通皆是勝，今復地滿是勝中之勝故云大勝。七釋名分者，不動之名辨德彰號，此通始終釋在地滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中，論分為七：初二是趣地方便。一總明方便作集地分者，是遠方便，總前七地作起此地集成方便。二得淨忍分者，是近方便，謂前地所得無生忍光，至此修熟令深清淨。三得勝行分者，是初住地行，謂依前淨忍發起勝修。四淨佛國土分者，是正住之始，依前勝行更起淨修佛土之行。五得自在分者，正住地滿，由淨土行成德無礙。六大勝分者，是地滿行，此地望前通皆是勝，今復地滿是勝中之勝故云大勝。七釋名分者，不動之名辨德彰號，此通始終釋在地滿。

就初分中，總攝前七以為二相：諸地通行名為同相、諸地異修名為別相。同中三句，妙行慧者，是其證道，謂二無我上上證故。從初地來證二無我，轉勝至此，故云上上也。二方便道淨者，不住道清淨，謂悲智俱遊無偏住著。三善集助道法者，彼方便智行所攝，滿足助菩提分法，謂行是前證方便、智是前不住，彼二所攝助道之法。下明別相，有七：一初地十大願，能令心住。二地中行十善等行，是佛為護也。三地中厭得不退，禪定等者等取神通無量等，名自善根力也。得通達故，名得力也。四地中所說十種法智教化眾生者，前論中名智障淨勝也。念通達佛法者，釋此同彼，謂彼十法智、此名佛法。五地中十種深淨心平等，名直深心。六地中前大悲為首，及大悲增上也。觀因緣集者，是大悲滿足，亦是舉成觀法。成就福智，釋此同彼。七地中二句，初是前空中方便智、有中殊勝行。言不捨眾生者，釋彼同此，謂大悲等也。二以無量眾生界故入無量智道，是前十種無量也。何故前六各唯一句，此第七地有二句耶？釋：以是近方便故。又問：何故於此第八地初總集前地？答：諸聖教中，此例有四：一十住之初總集十信，如《本業經》說，此約退與不退以分其際，故作是結會。二初地加行總攝地前，如〈迴向品〉說，此約比證分際。三第八地初總集前七，如此文說，此就功用無功用分際故也。四第十地初總集前九，如下文說，此約因位成滿總攝前因。又釋：此四處，初約十千劫滿、二約初僧祇滿、三約二僧祇滿、四約三僧祇滿，故作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初分中，總攝前七以為二相：諸地通行名為同相、諸地異修名為別相。同中三句，妙行慧者，是其證道，謂二無我上上證故。從初地來證二無我，轉勝至此，故云上上也。二方便道淨者，不住道清淨，謂悲智俱遊無偏住著。三善集助道法者，彼方便智行所攝，滿足助菩提分法，謂行是前證方便、智是前不住，彼二所攝助道之法。下明別相，有七：一初地十大願，能令心住。二地中行十善等行，是佛為護也。三地中厭得不退，禪定等者等取神通無量等，名自善根力也。得通達故，名得力也。四地中所說十種法智教化眾生者，前論中名智障淨勝也。念通達佛法者，釋此同彼，謂彼十法智、此名佛法。五地中十種深淨心平等，名直深心。六地中前大悲為首，及大悲增上也。觀因緣集者，是大悲滿足，亦是舉成觀法。成就福智，釋此同彼。七地中二句，初是前空中方便智、有中殊勝行。言不捨眾生者，釋彼同此，謂大悲等也。二以無量眾生界故入無量智道，是前十種無量也。何故前六各唯一句，此第七地有二句耶？釋：以是近方便故。又問：何故於此第八地初總集前地？答：諸聖教中，此例有四：一十住之初總集十信，如《本業經》說，此約退與不退以分其際，故作是結會。二初地加行總攝地前，如〈迴向品〉說，此約比證分際。三第八地初總集前七，如此文說，此就功用無功用分際故也。四第十地初總集前九，如下文說，此約因位成滿總攝前因。又釋：此四處，初約十千劫滿、二約初僧祇滿、三約二僧祇滿、四約三僧祇滿，故作是說。

第二淨忍分中，文有三：初十句正明無生忍、次四句明無生忍淨、後一句結忍入位。論中但釋前二，攝為四種：一破相、二破性、三因泯、四果離。又前二破相入如、後二證實捨相。又約寄位，初一在加行、次一在正體、後一在後得。其數差別一種通始終。依《佛性論．三性品》云「如經說：若人已得無生法忍，即不退墮。此云何成立？由三性故即得成立。如來為約分別性故說本來無生忍、約依他性故說自性無生忍、約真實性故說垢苦本性無生忍。」就初事無生中，論攝為七：初四明不增、後三明不減，即是無增減法界。論中先立七實，對治此實以顯無生。一淨分法中本有實者，計自性住，性為事物有，為對治此，故云入諸法本來無生。二新新生實者，計習所成性為實，對治此故無起。三相實者，計前二性所生行相，對治此故無相。四後際實者，計於佛果後際出纏，對治此故無成。又此四中，初一自性住佛性、次二引出佛性、後一至得果佛性。又初一道前凡位、次一在三賢之位、次一在地上、後一在道後。通即可知。又此四，展轉釋疑，可知。五先際實者，對佛果後際，說凡染為先，對治此故云無壞，明煩惱即空無可壞也。良以眾生心中有其二分：一如來藏名為淨分，故如前說淨分無生；二煩惱藏名為染分，如此所說染分無生。六雜染實淨分中者，謂修行位中背染向淨來，對治此故無來。七盡實諸眾生者，眾生向涅槃去，對治此故云無去，論經名無盡。第二自性無生，此經略無。論云「自性無生者，是法無我。彼法無我，自體無性故，如經非有有性故。」彼觀事故等者，明理不無，謂彼前諸地所觀事故，亦是此地所忍法故，不得言無。下明理不二，謂理非事外，故名不二，同於上文有不二不盡也。三「無初無中」下明數差別無生者，於三時中染淨法不增減故。謂先際為染、後際為淨、中際染淨，三際無生故無增減。四「入如來」下明作業無生者，於真如中淨無分別佛智故。「如是」下釋已總結也。次「示現」下釋無生忍淨。言一切心意識等者，一切有二：初一離報心憶想分別，故云行遠離等。二離方便心憶想分別，故云攝受分別性想故也。想者，遠離障法想。非無治法想者，簡言濫也。彼治想於下地中有三種勝事：一無功用自然行故，云無所貪著，謂於上佛果不待起貪求任運起行。二遍一切法相者，現能治廣故，云一切法如空。三入真如不動自然行故者，顯治深也。如空之言通二句用，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二淨忍分中，文有三：初十句正明無生忍、次四句明無生忍淨、後一句結忍入位。論中但釋前二，攝為四種：一破相、二破性、三因泯、四果離。又前二破相入如、後二證實捨相。又約寄位，初一在加行、次一在正體、後一在後得。其數差別一種通始終。依《佛性論．三性品》云「如經說：若人已得無生法忍，即不退墮。此云何成立？由三性故即得成立。如來為約分別性故說本來無生忍、約依他性故說自性無生忍、約真實性故說垢苦本性無生忍。」就初事無生中，論攝為七：初四明不增、後三明不減，即是無增減法界。論中先立七實，對治此實以顯無生。一淨分法中本有實者，計自性住，性為事物有，為對治此，故云入諸法本來無生。二新新生實者，計習所成性為實，對治此故無起。三相實者，計前二性所生行相，對治此故無相。四後際實者，計於佛果後際出纏，對治此故無成。又此四中，初一自性住佛性、次二引出佛性、後一至得果佛性。又初一道前凡位、次一在三賢之位、次一在地上、後一在道後。通即可知。又此四，展轉釋疑，可知。五先際實者，對佛果後際，說凡染為先，對治此故云無壞，明煩惱即空無可壞也。良以眾生心中有其二分：一如來藏名為淨分，故如前說淨分無生；二煩惱藏名為染分，如此所說染分無生。六雜染實淨分中者，謂修行位中背染向淨來，對治此故無來。七盡實諸眾生者，眾生向涅槃去，對治此故云無去，論經名無盡。第二自性無生，此經略無。論云「自性無生者，是法無我。彼法無我，自體無性故，如經非有有性故。」彼觀事故等者，明理不無，謂彼前諸地所觀事故，亦是此地所忍法故，不得言無。下明理不二，謂理非事外，故名不二，同於上文有不二不盡也。三「無初無中」下明數差別無生者，於三時中染淨法不增減故。謂先際為染、後際為淨、中際染淨，三際無生故無增減。四「入如來」下明作業無生者，於真如中淨無分別佛智故。「如是」下釋已總結也。次「示現」下釋無生忍淨。言一切心意識等者，一切有二：初一離報心憶想分別，故云行遠離等。二離方便心憶想分別，故云攝受分別性想故也。想者，遠離障法想。非無治法想者，簡言濫也。彼治想於下地中有三種勝事：一無功用自然行故，云無所貪著，謂於上佛果不待起貪求任運起行。二遍一切法相者，現能治廣故，云一切法如空。三入真如不動自然行故者，顯治深也。如空之言通二句用，可知。

第三「入不動」下明得勝行分。於中有二：初明深行勝，謂對前彰出；二發起勝，對後顯入。前中二：先總明深行，謂入此位行玄奧故。下別有七，相從為三：初三一分明此地中境分殊絕、次二一分明此地中正行廣大、後二一分明此地中離障寂滅。喻中有三，從後向前喻此三分。七中，一難入深，故名深行菩薩。二同行深，諸淨地菩薩同故，謂純無漏位名為淨地。與此位人同，故云世不能測。不能測者，如麥在麥聚，不測其差別故。論經名無能分別。三境界深，能取所取不現前，故云離一切相等。言護一切障想者，謂防護一切障法之想。為簡治法想，故名離貪著。四修行深，自利利他行廣大故。此經略無。五不退深，謂彼二乘不能形奪壞其勝，故云一切聲聞等。六離障深，謂離功用障，故云深大遠離。七對治現前深，謂能治之行常現在，故云而現前。論經名為寂靜現前，即真如寂靜非事靜也。下釋三喻，喻前所說。滅盡喻者，示彼行。寂滅故者，釋現喻意。釋喻中，言無彼依止故者，明滅盡定中心王不行，想等心數無所依故亦不行也。以得無功用自然行者，釋懃方便，三業行息滅也。論經報行成，有二釋：一約教道，故云得彼相違法。二約證道，故云善住阿梨耶識真如法中者。但本識有二分：凡時唯住妄染分，今此住真淨分。若至佛地，單住真如，不云梨耶真如。今此為有變易報苦，是故雙舉也。言住大遠離者，是論中住報行成也。釋第二夢寤喻中，示此行中護彼過想。有正智想者，如從夢寤，雖無夢想而有寤想，所況如是。雖捨前地妄修過想，非無此地正智之想。言此行寂滅者，顯此正智即用常寂，故不同前，顯此深行故也。「是中」下重分別依清淨。世間涅槃二心不行者，此釋經中不行二心。謂夢中渡河，此岸喻世間、彼岸喻涅槃，既覺寤已，此彼俱亡，名依清淨，故云不行二心也。言依境界受用念想不行者，釋諸所憶想不復現前，謂於夢中受用船栰等境想不復現也。釋第三生梵天喻中，「如生色界」下結不行。此地如是，下地心一向不行，望下彰出。得報地者，對此彰得。此說離勝結明喻意。下重分中，順行是世間心、不順行是出世間心，故名二分也。心等者，舉心等取意之與識及憶想等，即是順行也。佛等者，舉佛等取菩提涅槃等，即是不順行也。下就不順行分中更開三門，經中但就大乘，論主對辨大小。一言差別者，非是大小不同名為差別，但是大小乘中生法兩異名差別。二言大小乘中眾生法差別者，非生法異名為差別，明此大小乘中生生自異、法法自別。三言無學學差別者，就小乘中辨人差別，非是學與無學不同名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「入不動」下明得勝行分。於中有二：初明深行勝，謂對前彰出；二發起勝，對後顯入。前中二：先總明深行，謂入此位行玄奧故。下別有七，相從為三：初三一分明此地中境分殊絕、次二一分明此地中正行廣大、後二一分明此地中離障寂滅。喻中有三，從後向前喻此三分。七中，一難入深，故名深行菩薩。二同行深，諸淨地菩薩同故，謂純無漏位名為淨地。與此位人同，故云世不能測。不能測者，如麥在麥聚，不測其差別故。論經名無能分別。三境界深，能取所取不現前，故云離一切相等。言護一切障想者，謂防護一切障法之想。為簡治法想，故名離貪著。四修行深，自利利他行廣大故。此經略無。五不退深，謂彼二乘不能形奪壞其勝，故云一切聲聞等。六離障深，謂離功用障，故云深大遠離。七對治現前深，謂能治之行常現在，故云而現前。論經名為寂靜現前，即真如寂靜非事靜也。下釋三喻，喻前所說。滅盡喻者，示彼行。寂滅故者，釋現喻意。釋喻中，言無彼依止故者，明滅盡定中心王不行，想等心數無所依故亦不行也。以得無功用自然行者，釋懃方便，三業行息滅也。論經報行成，有二釋：一約教道，故云得彼相違法。二約證道，故云善住阿梨耶識真如法中者。但本識有二分：凡時唯住妄染分，今此住真淨分。若至佛地，單住真如，不云梨耶真如。今此為有變易報苦，是故雙舉也。言住大遠離者，是論中住報行成也。釋第二夢寤喻中，示此行中護彼過想。有正智想者，如從夢寤，雖無夢想而有寤想，所況如是。雖捨前地妄修過想，非無此地正智之想。言此行寂滅者，顯此正智即用常寂，故不同前，顯此深行故也。「是中」下重分別依清淨。世間涅槃二心不行者，此釋經中不行二心。謂夢中渡河，此岸喻世間、彼岸喻涅槃，既覺寤已，此彼俱亡，名依清淨，故云不行二心也。言依境界受用念想不行者，釋諸所憶想不復現前，謂於夢中受用船栰等境想不復現也。釋第三生梵天喻中，「如生色界」下結不行。此地如是，下地心一向不行，望下彰出。得報地者，對此彰得。此說離勝結明喻意。下重分中，順行是世間心、不順行是出世間心，故名二分也。心等者，舉心等取意之與識及憶想等，即是順行也。佛等者，舉佛等取菩提涅槃等，即是不順行也。下就不順行分中更開三門，經中但就大乘，論主對辨大小。一言差別者，非是大小不同名為差別，但是大小乘中生法兩異名差別。二言大小乘中眾生法差別者，非生法異名為差別，明此大小乘中生生自異、法法自別。三言無學學差別者，就小乘中辨人差別，非是學與無學不同名

為差別，但明學學不同，無學亦爾。上開門竟。佛等涅槃差別說者，舉經對顯，謂佛是第一句、佛心等取中間二句、涅槃是第四句應知也。何故世間行中而不開異，出世行中開此差別？以出世是大人所求，恐有染取，故委釋令離。下釋顯中，先釋順行可知。後釋不順行中，言大小差別是總舉。下別中，大乘內佛菩薩是人、涅槃是法，小乘中涅槃是法、羅漢等是人。二釋人法各差別，論釋可知。小乘羅漢差別者，如《毘曇》中六種不同，謂退、思、護、住、勝進、不動。《成實》有九，並廣如彼說。餘文可知。二「佛子」下明發起勝行。於中二：初明本願力住諸佛勸發、二「若不與」下明勸利益。前中亦二：初本願住、二「又諸佛」下明勸發。前中，隨順是地者，是論經中住義。以本願者，釋住所由，謂從前地來，同求此地無生忍門，名為本願。得已以息，故名為住。然住義，釋有二門：一顯義、二說意。初中明諸菩薩住與不住，汎釋有四：一觀入分別，謂始時不住、終即樂住。從前地來求趣無生，以未得故是以不住；今此得之，樂寂故住。二起行分別，始時樂住、終即不住。今此地中始得無生，樂寂故住；後以佛勸發起勝行，所以不住。三就寂分別，始終常住，謂佛菩薩隨所證入無暫時捨。四起用分別，諸佛菩薩一切不住，常隨世間利益眾生。今此文中約前二說。二明說住意，亦有四義：一為漸悟菩薩有樂寂習，故云本願力住。二為引定性二乘，明菩薩此地大寂滅處猶有動起，況彼所得豈為究竟？三為顯此地甚深玄奧，難捨故住。四但有此深奧法流之處，必有諸佛作七勸橋，是故無有一人墜墮。下明勸發中三：先總勸、二「諸佛」下別勸、三「是菩薩」下結勸。初中，流水者，在無生忍，不起功用任運起行，趣於佛果。如大河水，不待人力流赴大海。何不前地與智？以得法未深故。何不後地與？以依此勸發修不住故。何故與智？理實通餘行，以智是行主故。何故在此位與？以此忍門攝德本故。下文云「亦莫捨此忍門，依此力能成大行故。」何故與如來智？以約果說故。作因緣者，論云「此與如來智慧力，轉彼深行樂足心故。」下別勸中，先歎其所得第一，是上法也；後「我有」下彰其未得，勸云修習。於中七勸，攝以為二：前六舉多未作，轉其住心；後一明其少作能成，增其去心。凡勸法如是。前六中攝為三對：自利利他初對中，一明自德未成、後一所化未出；第二對中，一化願未滿、後一自德未勝；第三對中，一明化業未廣、後一明自得法未窮。初中句別有三：初舉力等彰其未得。二「為得」下正勸修習。論云「不得修教授故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為差別，但明學學不同，無學亦爾。上開門竟。佛等涅槃差別說者，舉經對顯，謂佛是第一句、佛心等取中間二句、涅槃是第四句應知也。何故世間行中而不開異，出世行中開此差別？以出世是大人所求，恐有染取，故委釋令離。下釋顯中，先釋順行可知。後釋不順行中，言大小差別是總舉。下別中，大乘內佛菩薩是人、涅槃是法，小乘中涅槃是法、羅漢等是人。二釋人法各差別，論釋可知。小乘羅漢差別者，如《毘曇》中六種不同，謂退、思、護、住、勝進、不動。《成實》有九，並廣如彼說。餘文可知。二「佛子」下明發起勝行。於中二：初明本願力住諸佛勸發、二「若不與」下明勸利益。前中亦二：初本願住、二「又諸佛」下明勸發。前中，隨順是地者，是論經中住義。以本願者，釋住所由，謂從前地來，同求此地無生忍門，名為本願。得已以息，故名為住。然住義，釋有二門：一顯義、二說意。初中明諸菩薩住與不住，汎釋有四：一觀入分別，謂始時不住、終即樂住。從前地來求趣無生，以未得故是以不住；今此得之，樂寂故住。二起行分別，始時樂住、終即不住。今此地中始得無生，樂寂故住；後以佛勸發起勝行，所以不住。三就寂分別，始終常住，謂佛菩薩隨所證入無暫時捨。四起用分別，諸佛菩薩一切不住，常隨世間利益眾生。今此文中約前二說。二明說住意，亦有四義：一為漸悟菩薩有樂寂習，故云本願力住。二為引定性二乘，明菩薩此地大寂滅處猶有動起，況彼所得豈為究竟？三為顯此地甚深玄奧，難捨故住。四但有此深奧法流之處，必有諸佛作七勸橋，是故無有一人墜墮。下明勸發中三：先總勸、二「諸佛」下別勸、三「是菩薩」下結勸。初中，流水者，在無生忍，不起功用任運起行，趣於佛果。如大河水，不待人力流赴大海。何不前地與智？以得法未深故。何不後地與？以依此勸發修不住故。何故與智？理實通餘行，以智是行主故。何故在此位與？以此忍門攝德本故。下文云「亦莫捨此忍門，依此力能成大行故。」何故與如來智？以約果說故。作因緣者，論云「此與如來智慧力，轉彼深行樂足心故。」下別勸中，先歎其所得第一，是上法也；後「我有」下彰其未得，勸云修習。於中七勸，攝以為二：前六舉多未作，轉其住心；後一明其少作能成，增其去心。凡勸法如是。前六中攝為三對：自利利他初對中，一明自德未成、後一所化未出；第二對中，一化願未滿、後一自德未勝；第三對中，一明化業未廣、後一明自得法未窮。初中句別有三：初舉力等彰其未得。二「為得」下正勸修習。論云「不得修教授故

。」解云：不得，釋上句。修教，釋此句。三亦莫捨等，明起行所依。論云若不捨此等，明反釋可知。依彼有力能作者，順釋。第二勸中，汝雖得此等，明自所得。「一切凡夫」下明他未出，於中亦三：初就凡夫總勸，名依彼眾生無利益事。二顯其過失。現起煩惱者，不善也。使者，釋離寂滅。在家煩惱，出家覺觀。三「汝當」下勸其愍念可知。第三勸中，汝應念本願者，總勸。「憶念本所弘願」下別，二句：一欲利益眾生者，是廣心，願下化眾生。二欲得不思智者，是大心，願上求佛智。論中依願化眾生釋上句，智行廣釋後句。能轉者，依前二義勸轉，名依名轉故。第四勸中三句：初一切法性等，舉所得法性自爾，不令生著。二「一切如來」下明上未同佛，謂佛具大用，非但一寂。三「聲聞」等明下齊二乘，謂定性二乘亦住寂捨化，此是抑挫之辭。論中不共義者，釋第二句。功行疲倦者，釋第三句。有此二過，名為彼垢。依此勸轉，名依名轉。第五勸中二：初汝觀我等者，舉佛六種化業；二「汝今」下結勸起修。論中先釋化業。言無量身等者，牒舉經文。彼佛法成就有力者，彼身等佛法修成之時，明此有能化眾生力。言示現依利益眾生者，辨定其行，謂此六皆依利他而說。次「此利益眾生事」下廣釋六種皆為化眾生。於中攝伏者，善者以光攝之；惡者以輪伏之，謂三輪也。二「如來作無量」下釋結勸起修之文。第六勸中亦二：初汝今適得等，明所得未廣。二「我等」下舉所未得勸之令起。論中一入是所入法門，二作是法門業用，三轉是業用不斷。餘文可見。第七勸中明少作，在增其去心。於中先舉三種無量。「汝應」下勸盡通達。論中少作者，望佛果不遙，故云少在。隨所見等，釋三無量也。少觀即成，釋如實通達。以此增其去心，故云轉也。二「是菩薩」下結勸可知。第二「諸佛子」下明因勸成益。於中二：先對上本願住，彰不勸之損，論釋即入涅槃者與智慧示現者，此釋經意，謂舉此滅，為顯佛與智故。二「以諸佛」下對上佛勸，彰勸之益，於中有法、喻、合。法中亦三：初明佛與智門者，論釋彼行中攝功德因勝者，明與智所依，謂彼發起行之中，無生法忍攝功德因最為殊勝，故佛與智也。同作教授說者，正解與智。諸佛共勸，名同教授。二「於一念」下明由勸故起行速疾，論釋可知。三「所以者何」下問答辨釋。謂向前二大僧祇所修，比此一念所起之行不及者何。下釋中，先以一身等，明前不及今。此無量，辨此過前。問：前初地百身、二地千等，何故言一？答：實報唯一，變化百等，故非異也。於中有十一句。初無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。」解云：不得，釋上句。修教，釋此句。三亦莫捨等，明起行所依。論云若不捨此等，明反釋可知。依彼有力能作者，順釋。第二勸中，汝雖得此等，明自所得。「一切凡夫」下明他未出，於中亦三：初就凡夫總勸，名依彼眾生無利益事。二顯其過失。現起煩惱者，不善也。使者，釋離寂滅。在家煩惱，出家覺觀。三「汝當」下勸其愍念可知。第三勸中，汝應念本願者，總勸。「憶念本所弘願」下別，二句：一欲利益眾生者，是廣心，願下化眾生。二欲得不思智者，是大心，願上求佛智。論中依願化眾生釋上句，智行廣釋後句。能轉者，依前二義勸轉，名依名轉故。第四勸中三句：初一切法性等，舉所得法性自爾，不令生著。二「一切如來」下明上未同佛，謂佛具大用，非但一寂。三「聲聞」等明下齊二乘，謂定性二乘亦住寂捨化，此是抑挫之辭。論中不共義者，釋第二句。功行疲倦者，釋第三句。有此二過，名為彼垢。依此勸轉，名依名轉。第五勸中二：初汝觀我等者，舉佛六種化業；二「汝今」下結勸起修。論中先釋化業。言無量身等者，牒舉經文。彼佛法成就有力者，彼身等佛法修成之時，明此有能化眾生力。言示現依利益眾生者，辨定其行，謂此六皆依利他而說。次「此利益眾生事」下廣釋六種皆為化眾生。於中攝伏者，善者以光攝之；惡者以輪伏之，謂三輪也。二「如來作無量」下釋結勸起修之文。第六勸中亦二：初汝今適得等，明所得未廣。二「我等」下舉所未得勸之令起。論中一入是所入法門，二作是法門業用，三轉是業用不斷。餘文可見。第七勸中明少作，在增其去心。於中先舉三種無量。「汝應」下勸盡通達。論中少作者，望佛果不遙，故云少在。隨所見等，釋三無量也。少觀即成，釋如實通達。以此增其去心，故云轉也。二「是菩薩」下結勸可知。第二「諸佛子」下明因勸成益。於中二：先對上本願住，彰不勸之損，論釋即入涅槃者與智慧示現者，此釋經意，謂舉此滅，為顯佛與智故。二「以諸佛」下對上佛勸，彰勸之益，於中有法、喻、合。法中亦三：初明佛與智門者，論釋彼行中攝功德因勝者，明與智所依，謂彼發起行之中，無生法忍攝功德因最為殊勝，故佛與智也。同作教授說者，正解與智。諸佛共勸，名同教授。二「於一念」下明由勸故起行速疾，論釋可知。三「所以者何」下問答辨釋。謂向前二大僧祇所修，比此一念所起之行不及者何。下釋中，先以一身等，明前不及今。此無量，辨此過前。問：前初地百身、二地千等，何故言一？答：實報唯一，變化百等，故非異也。於中有十一句。初無量

身者，論釋一切菩薩身信解如自身故者，勝解力故，以自身令同一切菩薩身故，是故一切所修是自修也，此是同體智力故也。此非文意。又釋：以勝解力令自身無量，如一切菩薩數量齊等，此豈非是變化身耶？釋：以此菩薩既不出觀，即稱法界而起身雲，實德非化。此是文意。音聲起等，類身應知。言此十句。一依教化眾生者，是十句中初六利他。二依助道者，其次二句自利行。三依障淨者，明後二句德用淨也。應知。十句有此三義，下別顯之。隨身任者，是無量身，謂隨所住法當現彼身，如觀音住大悲身等。二隨說者，是無量聲，謂隨所說法，音聲亦無量。三隨依智者，無量智也，隨所知故。四隨所取生者，無量生處形類不同，即種類俱生無行作意生身也。五隨何國土者，無量淨國。六得教化眾生者，無量化眾生。次釋二句自行中，一供佛集德、二順佛集智。下二句明德用淨，一神通障淨、二無量大會明正覺障淨。以於大會知根說法等，故言此一切處隨順無量身口意業等。此釋結文。無間不斷，釋不動義。二釋喻中，船喻行疾應知。因勝者，顯行疾所因，以無生忍是行勝因，令行疾。三「善集」下釋合文。善集等，是前七地中所修諸行，助發於此，故曰資糧。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身者，論釋一切菩薩身信解如自身故者，勝解力故，以自身令同一切菩薩身故，是故一切所修是自修也，此是同體智力故也。此非文意。又釋：以勝解力令自身無量，如一切菩薩數量齊等，此豈非是變化身耶？釋：以此菩薩既不出觀，即稱法界而起身雲，實德非化。此是文意。音聲起等，類身應知。言此十句。一依教化眾生者，是十句中初六利他。二依助道者，其次二句自利行。三依障淨者，明後二句德用淨也。應知。十句有此三義，下別顯之。隨身任者，是無量身，謂隨所住法當現彼身，如觀音住大悲身等。二隨說者，是無量聲，謂隨所說法，音聲亦無量。三隨依智者，無量智也，隨所知故。四隨所取生者，無量生處形類不同，即種類俱生無行作意生身也。五隨何國土者，無量淨國。六得教化眾生者，無量化眾生。次釋二句自行中，一供佛集德、二順佛集智。下二句明德用淨，一神通障淨、二無量大會明正覺障淨。以於大會知根說法等，故言此一切處隨順無量身口意業等。此釋結文。無間不斷，釋不動義。二釋喻中，船喻行疾應知。因勝者，顯行疾所因，以無生忍是行勝因，令行疾。三「善集」下釋合文。善集等，是前七地中所修諸行，助發於此，故曰資糧。餘文可知。

第四淨佛國土分中有三自在：一器世間自在行、二眾生世間自在行、三智正覺世間自在行。初是化處、次是所化、後是能化。具後二淨，方名淨土。於此三法起化無礙，故名自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四淨佛國土分中有三自在：一器世間自在行、二眾生世間自在行、三智正覺世間自在行。初是化處、次是所化、後是能化。具後二淨，方名淨土。於此三法起化無礙，故名自在。

就初器世間自在行中二：初總以標舉，謂先牒前。後思惟佛智力者，正辨其相，謂能了知諸世界相，故名智力。下別顯之，文別有五：一隨心所欲者，於此世界隨於已心欲知即知，又亦隨他眾生之心欲知即知。此是智自在。彼能現不現者，是通自在。能現是成，不現是壞。又釋：能現成壞，不現反之。二「知以何業」下明隨何欲彼能現，謂隨何業成、何業壞，欲知即知。能現同前。業集故成、業盡故壞，智能知彼，故云業集盡智。三隨幾時欲者，略無此句。四「是菩薩知地」下隨廣狹欲彼能現者，於中二：先明四大差別。非定地等者，明欲界所知狹故名小；二定地等，上界所知廣故名大。三佛知無限，故云無量。上三俱約所知分齊，同名境界。知此之智，故名境智。次顯相智。四大體伏，名為自相。於上有空無我等，名為同相。此二不同，名為差別。下知微塵麁細等，準前可知。二「於一世界」下明知微塵聚散多少。於中，初總知、二「此一世界」下別。別中四句：一知外四大塵多少、二知眾生身塵多少、三知前世界物塵多少、四知前眾生三界六道差別身塵多少。此中，大身小身者，論經名麁身細身，此是三界差別。論云身麁細者，色麁、無色細。色中，欲界麁、色界細。故云如是次第，以此當知。大乘宗，無色界中亦有微塵，即定自在所生色。次知六道身微塵成者，以覺慧分析，顯此微塵非實有性。五「是菩薩入如是」下明隨幾許欲。於中三：初知三界成壞、二知大小等相、三知眾生隨之現化，論釋後二。論云「欲界等境界智相智者，亦開二門，舉欲等取色無色界，於此三界知事分齊，名境界智；知法分齊，名為相智。」下廣釋境智。欲界中人小、天大。色界中有覺觀是初禪、無覺是二禪已上，無色界中為簡却彼外道妄取以為涅槃，故說佛法。凡夫菩薩聲聞是聖智。此上各為所知廣狹以分大小。上來但釋大小、未釋無量相，今此同釋一切三界如來所知皆寬廣無邊，故云無量相也。三「是名菩薩」下明知眾生隨之現化。於中三：初知眾生、二隨知現化、三起化自在。論云「初中先牒文。善知身不同，總釋所知眾生。方便等者，釋現化巧同彼生也。異生同生差別應知者，是所現同類身也。」「諸佛國」下彼處處去身體示現者，釋起化自在，身遍三千界等也。法、喻、合可知。二「隨眾生身」下明眾生世間自在行。於中三：先總明自在、二「若於沙門」下別顯自在、三「不可說」下總結自在。論釋中，彼調伏眾生自在，是總釋其相，以此菩薩調伏眾生中得自在故，能種種現。言彼行化眾生者，此釋經中隨眾生信於大會現，皆往示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初器世間自在行中二：初總以標舉，謂先牒前。後思惟佛智力者，正辨其相，謂能了知諸世界相，故名智力。下別顯之，文別有五：一隨心所欲者，於此世界隨於已心欲知即知，又亦隨他眾生之心欲知即知。此是智自在。彼能現不現者，是通自在。能現是成，不現是壞。又釋：能現成壞，不現反之。二「知以何業」下明隨何欲彼能現，謂隨何業成、何業壞，欲知即知。能現同前。業集故成、業盡故壞，智能知彼，故云業集盡智。三隨幾時欲者，略無此句。四「是菩薩知地」下隨廣狹欲彼能現者，於中二：先明四大差別。非定地等者，明欲界所知狹故名小；二定地等，上界所知廣故名大。三佛知無限，故云無量。上三俱約所知分齊，同名境界。知此之智，故名境智。次顯相智。四大體伏，名為自相。於上有空無我等，名為同相。此二不同，名為差別。下知微塵麁細等，準前可知。二「於一世界」下明知微塵聚散多少。於中，初總知、二「此一世界」下別。別中四句：一知外四大塵多少、二知眾生身塵多少、三知前世界物塵多少、四知前眾生三界六道差別身塵多少。此中，大身小身者，論經名麁身細身，此是三界差別。論云身麁細者，色麁、無色細。色中，欲界麁、色界細。故云如是次第，以此當知。大乘宗，無色界中亦有微塵，即定自在所生色。次知六道身微塵成者，以覺慧分析，顯此微塵非實有性。五「是菩薩入如是」下明隨幾許欲。於中三：初知三界成壞、二知大小等相、三知眾生隨之現化，論釋後二。論云「欲界等境界智相智者，亦開二門，舉欲等取色無色界，於此三界知事分齊，名境界智；知法分齊，名為相智。」下廣釋境智。欲界中人小、天大。色界中有覺觀是初禪、無覺是二禪已上，無色界中為簡却彼外道妄取以為涅槃，故說佛法。凡夫菩薩聲聞是聖智。此上各為所知廣狹以分大小。上來但釋大小、未釋無量相，今此同釋一切三界如來所知皆寬廣無邊，故云無量相也。三「是名菩薩」下明知眾生隨之現化。於中三：初知眾生、二隨知現化、三起化自在。論云「初中先牒文。善知身不同，總釋所知眾生。方便等者，釋現化巧同彼生也。異生同生差別應知者，是所現同類身也。」「諸佛國」下彼處處去身體示現者，釋起化自在，身遍三千界等也。法、喻、合可知。二「隨眾生身」下明眾生世間自在行。於中三：先總明自在、二「若於沙門」下別顯自在、三「不可說」下總結自在。論釋中，彼調伏眾生自在，是總釋其相，以此菩薩調伏眾生中得自在故，能種種現。言彼行化眾生者，此釋經中隨眾生信於大會現，皆往示現，

名行化生。言身心自同事者，釋別顯文內化同物身。謂菩薩自身隨眾生心，以自己身同形事，故言身心自同事也。言身心等分示者，此釋中化應物心。菩薩自身隨眾生必量宜而現，名等分示，謂應以聲聞身等。餘文可知。三「而實遠離」下明智正覺世間自在行。於中有二諦智：先明第一義智，以是本故。言遠離身相差別者，謂釋離一切身相分別也。言常住平等者，自身他身不分別。謂己身為自、十身為他，同一理性故不分別。何故說此？謂欲顯諸身相作所由故也。二「是菩薩」下明世諦智中有三：初列所知十身、二明諸身相作、三釋十身義。初中十身內，初三是染分、次六是淨分、後一是不二分。各言分者，此是同一大緣起法義分出故。如《攝論》中於依他起上離染分名遍計，清淨分名圓成，不二分為依他。是故若見一分，餘分性不異，皆融通全攝此中。不二分，約相盡為言，故以虛空身表也。論中重分別內，眾生世間、器世間舉初二身。彼二生因業煩惱者，是第三業報身，明前二種生起之時，因煩惱業故名為報。言是染分者，結上三也。次明淨分。言三乘淨者，聲聞、辟支、菩薩、如來四身是也。此三乘隨何智者，舉智身。隨何法者，舉法身。是彼能知及所知法。彼淨顯示者，結上六種是淨分也。虛空非是前二相知，名不二分。二「是菩薩」下明諸身相作中，通自身有十，一身亦十，一度相作成一百一十身，皆無礙自在顯現。文中且辨三重：一以眾生身為首作己身等十；二以國土身為首作；三如是乃至第十以己身為首作彼十身應知。釋何諸身得如是相作，釋有多因，略論三種：一約法性融通門，是故此文先說自他身平等不分別等。二約緣起相由門，如下頌說「菩薩於因緣，和合中自在，乃至能隨意，示現於佛身」故也。三約菩薩自在智力，以此位中遠前二門無礙道理，是故能作。論釋以眾生身作自身者，彼自在中所作攝取行。種種示現者，謂智正覺自在中作攝他行。諸身相作，名種種示現，皆隨物心所現也。三「是菩薩」下廣顯十身。初釋眾生身中五句：一業、二生是報、三煩惱妄想染差別、四色、五無色界差別，後二就報開也。二釋國土身有十相。論中千等者，釋初三相，謂一千小、二千中、三千無量。舉千等取後二也，故云應知。淨不淨差別者，釋垢相淨相也。廣等，釋餘相，指同初地。次四身假名差別者，論釋自相同相差別，假名分別無我人故。謂諸身各異名為自相，假名義齊稱曰同相。若就人說假，佛身之處何不說耶？以佛勝德超餘人故。七釋如來身中自有十身。一菩提身者，示成正覺故。二願身者，願生兜率故。三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名行化生。言身心自同事者，釋別顯文內化同物身。謂菩薩自身隨眾生心，以自己身同形事，故言身心自同事也。言身心等分示者，此釋中化應物心。菩薩自身隨眾生必量宜而現，名等分示，謂應以聲聞身等。餘文可知。三「而實遠離」下明智正覺世間自在行。於中有二諦智：先明第一義智，以是本故。言遠離身相差別者，謂釋離一切身相分別也。言常住平等者，自身他身不分別。謂己身為自、十身為他，同一理性故不分別。何故說此？謂欲顯諸身相作所由故也。二「是菩薩」下明世諦智中有三：初列所知十身、二明諸身相作、三釋十身義。初中十身內，初三是染分、次六是淨分、後一是不二分。各言分者，此是同一大緣起法義分出故。如《攝論》中於依他起上離染分名遍計，清淨分名圓成，不二分為依他。是故若見一分，餘分性不異，皆融通全攝此中。不二分，約相盡為言，故以虛空身表也。論中重分別內，眾生世間、器世間舉初二身。彼二生因業煩惱者，是第三業報身，明前二種生起之時，因煩惱業故名為報。言是染分者，結上三也。次明淨分。言三乘淨者，聲聞、辟支、菩薩、如來四身是也。此三乘隨何智者，舉智身。隨何法者，舉法身。是彼能知及所知法。彼淨顯示者，結上六種是淨分也。虛空非是前二相知，名不二分。二「是菩薩」下明諸身相作中，通自身有十，一身亦十，一度相作成一百一十身，皆無礙自在顯現。文中且辨三重：一以眾生身為首作己身等十；二以國土身為首作；三如是乃至第十以己身為首作彼十身應知。釋何諸身得如是相作，釋有多因，略論三種：一約法性融通門，是故此文先說自他身平等不分別等。二約緣起相由門，如下頌說「菩薩於因緣，和合中自在，乃至能隨意，示現於佛身」故也。三約菩薩自在智力，以此位中遠前二門無礙道理，是故能作。論釋以眾生身作自身者，彼自在中所作攝取行。種種示現者，謂智正覺自在中作攝他行。諸身相作，名種種示現，皆隨物心所現也。三「是菩薩」下廣顯十身。初釋眾生身中五句：一業、二生是報、三煩惱妄想染差別、四色、五無色界差別，後二就報開也。二釋國土身有十相。論中千等者，釋初三相，謂一千小、二千中、三千無量。舉千等取後二也，故云應知。淨不淨差別者，釋垢相淨相也。廣等，釋餘相，指同初地。次四身假名差別者，論釋自相同相差別，假名分別無我人故。謂諸身各異名為自相，假名義齊稱曰同相。若就人說假，佛身之處何不說耶？以佛勝德超餘人故。七釋如來身中自有十身。一菩提身者，示成正覺故。二願身者，願生兜率故。三

化身者，所有佛應化故。四住持身者，自身舍利住持故。五相好嚴身者，所有實報身故，以福業所生。六勢力身者，所有光明攝伏眾生故。七如意身者，所有同不同、世間出世間心得自在解脫故者，隨意現生示同世間名同，實即出世故名不同。下釋所以。以於出世間自在解脫故能現同，以於世間自在解脫能示不同。八福德身者，所有不共能作廣大利益因故，明福超凡小名為不共因。此大福廣現無量身財等相，廣攝眾生。九智身者，所有無障礙智故，是故此智能作一切事，彼事差別皆悉能知。謂能作一切，釋無障礙義。「彼事」下結能知。十法身者，所有如來無流界故。謂諸佛斷德名無流界，即十佛中名涅槃佛。又是如來內證法身名無流界。八釋知智身者，論經中有八釋：初二句三慧分別，一思量者，聞思慧；二善如實觀相者，是修慧。三果行所攝者，因果分別所得名果，彼因名行。四世出世者，就位分別，道前名世、見道已去名為出世。五三乘者，大小分別。六共不共者，麁細分別，麁即同修、細唯在大。七乘不乘者，種姓分別，已習三乘種姓名乘、未習非乘。八學無學者，修成分別，習求名學、果極無學。第九釋法身者，論經五句：一平等相者，無量法門，明等一法身故。謂佛無量法，明同一法身，故云平等。此是理法。二不壞相者，如聞取故。此是教法中實教，稱理而說，故云如聞也。三轉時假名差別者，隨所化眾生根性相應，時說差別故。謂隨所化根性熟時，稱根差別說，是權教法。四眾生非眾生者，眾生有六根等依報，非情名曰非根，此是染法。五知三寶者，知第一相，謂三寶殊勝故也。第十釋虛空身中六句：一無量者，廣窮無盡；二周遍者，一切色象；三無形者，不可見故；四不異者，無障礙相，不同色法限礙故也；五無邊者，無為相，以無始起終盡之邊故；六顯色身別異者，能通容受色相，因色彼分別，皆悉能知色，因解別異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化身者，所有佛應化故。四住持身者，自身舍利住持故。五相好嚴身者，所有實報身故，以福業所生。六勢力身者，所有光明攝伏眾生故。七如意身者，所有同不同、世間出世間心得自在解脫故者，隨意現生示同世間名同，實即出世故名不同。下釋所以。以於出世間自在解脫故能現同，以於世間自在解脫能示不同。八福德身者，所有不共能作廣大利益因故，明福超凡小名為不共因。此大福廣現無量身財等相，廣攝眾生。九智身者，所有無障礙智故，是故此智能作一切事，彼事差別皆悉能知。謂能作一切，釋無障礙義。「彼事」下結能知。十法身者，所有如來無流界故。謂諸佛斷德名無流界，即十佛中名涅槃佛。又是如來內證法身名無流界。八釋知智身者，論經中有八釋：初二句三慧分別，一思量者，聞思慧；二善如實觀相者，是修慧。三果行所攝者，因果分別所得名果，彼因名行。四世出世者，就位分別，道前名世、見道已去名為出世。五三乘者，大小分別。六共不共者，麁細分別，麁即同修、細唯在大。七乘不乘者，種姓分別，已習三乘種姓名乘、未習非乘。八學無學者，修成分別，習求名學、果極無學。第九釋法身者，論經五句：一平等相者，無量法門，明等一法身故。謂佛無量法，明同一法身，故云平等。此是理法。二不壞相者，如聞取故。此是教法中實教，稱理而說，故云如聞也。三轉時假名差別者，隨所化眾生根性相應，時說差別故。謂隨所化根性熟時，稱根差別說，是權教法。四眾生非眾生者，眾生有六根等依報，非情名曰非根，此是染法。五知三寶者，知第一相，謂三寶殊勝故也。第十釋虛空身中六句：一無量者，廣窮無盡；二周遍者，一切色象；三無形者，不可見故；四不異者，無障礙相，不同色法限礙故也；五無邊者，無為相，以無始起終盡之邊故；六顯色身別異者，能通容受色相，因色彼分別，皆悉能知色，因解別異也。

第五「是菩薩善知起如是」下明自在分。此十自在，略作四門：一辨相、二治障、三出因、四得位。初辨相，如論經具顯。二治障，對治十障，如《地論》具顯，論既與此共，故不待錄。三出因者，依《攝論》第十殊勝中以六度為因。初三施為因，以一切時施得命自在、一切處施得心自在、一切物施得財自在；次二以戒為因，由戒調身語以成勝業，復由戒淨隨欲受生；忍為信解自在因，以修忍時隨眾生意，故得一切皆隨心轉，謂變地為金等皆隨勝解而轉也；精進為願因，以策勤所作無懈廢故，令隨所願如意成就；禪為如意因，彼名神力自在，以依定發通如意成故；般若為後二因，謂內照所知名智自在，應根宣說名法自在。四明得位者，《攝論》約果明佛地所得，謂彼法身五相中白法所成內攝，今此就因八地所得，此約始終教說。下〈離世間品〉十自在，約普賢位貫通諸位。又上〈賢首品〉云十地十種自在力等，約別教一乘說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「是菩薩善知起如是」下明自在分。此十自在，略作四門：一辨相、二治障、三出因、四得位。初辨相，如論經具顯。二治障，對治十障，如《地論》具顯，論既與此共，故不待錄。三出因者，依《攝論》第十殊勝中以六度為因。初三施為因，以一切時施得命自在、一切處施得心自在、一切物施得財自在；次二以戒為因，由戒調身語以成勝業，復由戒淨隨欲受生；忍為信解自在因，以修忍時隨眾生意，故得一切皆隨心轉，謂變地為金等皆隨勝解而轉也；精進為願因，以策勤所作無懈廢故，令隨所願如意成就；禪為如意因，彼名神力自在，以依定發通如意成故；般若為後二因，謂內照所知名智自在，應根宣說名法自在。四明得位者，《攝論》約果明佛地所得，謂彼法身五相中白法所成內攝，今此就因八地所得，此約始終教說。下〈離世間品〉十自在，約普賢位貫通諸位。又上〈賢首品〉云十地十種自在力等，約別教一乘說。

第六「是菩薩得十自在」下大勝分，有三：初智大、二業大、三彼二所住功德大。就初智大中，不思智者，不住世間涅槃，明寂用難測，此是總句。下別顯三種：一無量智者，修行盡至，證理深也；二廣智者，所知不思，照境廣也；三不壞智者，除障不思，破相極也。二「菩薩隨如是」下明業大之中，初牒前。論云如是至已如前說者，指前所說得自在已也。如是智成亦如前說者，指前所說不思智也。二「畢竟」下十二句，正顯業大。於中初三句明三業淨，是業大體；下九句約修辨業，攝為四：一起能起起同時，謂前三業是起，智慧起彼是名能起，彼業起竟共慧相隨名曰同時，故名身業隨智行等。二智攝不染作利眾生行等者，明智悲一對，故云般若增上大悲首等。三因攝自行他行因等者，此能感所感為一對，謂自起大願名為自行，此之自行與他佛行能加為因故名他行因等，故云善起願善為佛護。四作業所持者，謂三業行成不壞名持，於中三句：初二利他成就，一說法益生故，云常不捨利益生。二淨土神通化故，云悉知無邊等。下一自行，謂成就一切佛法故，云舉要言等。三「是菩薩住此地」下明彼二住功德大，於中初十句正釋、後三句結成。前中，論攝為七：初四為一，是住德體故，名善住道功德。後六各一，是約修辨德。前中四句：初二自行，一淨心離障、二深心攝善不離道故，名對治堅；後二利他，悲慈不捨救也。下約修辨德，二不忘德是意業總持德；三成就口業辨說德；四定心自在是身業德，依定發通故；五依願力起行；六修行成就者，明行力集法；七與智者，行成證入佛境界，名佛與智也。三「是菩薩如是」下結。智力者，牒前智大，得無憎愛，不分別眾生有惱無惱也。示一切所作者，牒前作業大，謂平等作業故。無過咎者，是彼二住功德大，以得前七種功德故，諸行事中無過失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「是菩薩得十自在」下大勝分，有三：初智大、二業大、三彼二所住功德大。就初智大中，不思智者，不住世間涅槃，明寂用難測，此是總句。下別顯三種：一無量智者，修行盡至，證理深也；二廣智者，所知不思，照境廣也；三不壞智者，除障不思，破相極也。二「菩薩隨如是」下明業大之中，初牒前。論云如是至已如前說者，指前所說得自在已也。如是智成亦如前說者，指前所說不思智也。二「畢竟」下十二句，正顯業大。於中初三句明三業淨，是業大體；下九句約修辨業，攝為四：一起能起起同時，謂前三業是起，智慧起彼是名能起，彼業起竟共慧相隨名曰同時，故名身業隨智行等。二智攝不染作利眾生行等者，明智悲一對，故云般若增上大悲首等。三因攝自行他行因等者，此能感所感為一對，謂自起大願名為自行，此之自行與他佛行能加為因故名他行因等，故云善起願善為佛護。四作業所持者，謂三業行成不壞名持，於中三句：初二利他成就，一說法益生故，云常不捨利益生。二淨土神通化故，云悉知無邊等。下一自行，謂成就一切佛法故，云舉要言等。三「是菩薩住此地」下明彼二住功德大，於中初十句正釋、後三句結成。前中，論攝為七：初四為一，是住德體故，名善住道功德。後六各一，是約修辨德。前中四句：初二自行，一淨心離障、二深心攝善不離道故，名對治堅；後二利他，悲慈不捨救也。下約修辨德，二不忘德是意業總持德；三成就口業辨說德；四定心自在是身業德，依定發通故；五依願力起行；六修行成就者，明行力集法；七與智者，行成證入佛境界，名佛與智也。三「是菩薩如是」下結。智力者，牒前智大，得無憎愛，不分別眾生有惱無惱也。示一切所作者，牒前作業大，謂平等作業故。無過咎者，是彼二住功德大，以得前七種功德故，諸行事中無過失故。

第七「諸佛子菩薩此地」下明釋名分，有二：初地釋名者，約法顯位；二智者釋名，約人辨德。前中十句，論攝為六，謂第三第八各為一，自餘八句兩為一，故有六也。初二染對治，一治下地功用行，小乘願諸魔業，故名不動；二治煩惱習行，故名不轉，以智能治也。二能得難得甚深無生故，名一切世不測等。三次二句名發行淨：一發淨，謂發修之時離功用過，如王子不憂居家農務之過。菩薩亦爾，生在此家無功用之失，故云無家過。此中如童子無欲，譬純無流，無惑染之過。二行淨，謂正行之時離不成過住生地，所欲事自在成就，故名自在地。四次二句為一，世間出世間有作淨勝，謂教道修起名有作，有作名成，福德名世，慧名出世，出世之慧決定知，故名究竟。五無作淨勝，謂證道真理非修所作。梵語涅槃與變化相近，故致二譯不同。由願起用不帶寂故，名變化也。六次二句名菩薩地勝，謂位分過前也。一住持者，論名加地，即加持也。此勝六地者，發起殊勝行，謂顯此過前也。他事念動，彰前劣此，即六地觀空以有為他動其空觀，今則不爾故勝也。二先修善名無功用地者，明勝七地。有功用，明前劣此；此地善起等，彰此勝彼。餘文可見。二「菩薩得如是」下明智者釋名。謂以何義故，為得不動菩薩？有二義：一一向不動、謂行修上順故；二一體不動、謂與諸菩薩行同體故。前中，先四句明一向義。初言入佛境者，論經名入佛性，謂入佛果法身理性。亦是佛智所證之境，故云果滿足勝，謂釋性也。滿勝釋佛，以是果圓故。隨順因者，標後三句，隨順佛因也。二名佛德照明者，是攝功德，善清淨義故，明觀解攝德。三隨佛威儀者，名為正行故，依解起修。四趣向佛法者，論經名佛境現前者，近佛境界故，依行近果也。次十句釋不動：初一是總。常為佛力護者，上果下加故。餘九是別，論攝為五，謂前四各一，後五為一。初中，常為四天王等者，是供養功德，明感天供養。二密迹等者，護功德，已前密護，今此已去現形守護。三善能等者，依止功德，以依定成德。四能作無量身者，國土清淨功德，謂前淨土分中現身差別也。次五為一，化眾生功德：一於諸身等者，願取諸有生，明身業化益；二得大果等者，根心使智力，明意業化也，能知眾生根欲性等；三於無邊三昧等者，無量法力轉法輪故，明語業化，依定證法名法力，以此法力能轉法輪名為語業；四堪受多佛記；五示現成佛說法度人。二「是菩薩入如是智等」下明一體不動。言入如是智者，論經名入大乘眾數，謂同此位諸無功用菩薩大智，故名不壞。此是總句。餘九為別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「諸佛子菩薩此地」下明釋名分，有二：初地釋名者，約法顯位；二智者釋名，約人辨德。前中十句，論攝為六，謂第三第八各為一，自餘八句兩為一，故有六也。初二染對治，一治下地功用行，小乘願諸魔業，故名不動；二治煩惱習行，故名不轉，以智能治也。二能得難得甚深無生故，名一切世不測等。三次二句名發行淨：一發淨，謂發修之時離功用過，如王子不憂居家農務之過。菩薩亦爾，生在此家無功用之失，故云無家過。此中如童子無欲，譬純無流，無惑染之過。二行淨，謂正行之時離不成過住生地，所欲事自在成就，故名自在地。四次二句為一，世間出世間有作淨勝，謂教道修起名有作，有作名成，福德名世，慧名出世，出世之慧決定知，故名究竟。五無作淨勝，謂證道真理非修所作。梵語涅槃與變化相近，故致二譯不同。由願起用不帶寂故，名變化也。六次二句名菩薩地勝，謂位分過前也。一住持者，論名加地，即加持也。此勝六地者，發起殊勝行，謂顯此過前也。他事念動，彰前劣此，即六地觀空以有為他動其空觀，今則不爾故勝也。二先修善名無功用地者，明勝七地。有功用，明前劣此；此地善起等，彰此勝彼。餘文可見。二「菩薩得如是」下明智者釋名。謂以何義故，為得不動菩薩？有二義：一一向不動、謂行修上順故；二一體不動、謂與諸菩薩行同體故。前中，先四句明一向義。初言入佛境者，論經名入佛性，謂入佛果法身理性。亦是佛智所證之境，故云果滿足勝，謂釋性也。滿勝釋佛，以是果圓故。隨順因者，標後三句，隨順佛因也。二名佛德照明者，是攝功德，善清淨義故，明觀解攝德。三隨佛威儀者，名為正行故，依解起修。四趣向佛法者，論經名佛境現前者，近佛境界故，依行近果也。次十句釋不動：初一是總。常為佛力護者，上果下加故。餘九是別，論攝為五，謂前四各一，後五為一。初中，常為四天王等者，是供養功德，明感天供養。二密迹等者，護功德，已前密護，今此已去現形守護。三善能等者，依止功德，以依定成德。四能作無量身者，國土清淨功德，謂前淨土分中現身差別也。次五為一，化眾生功德：一於諸身等者，願取諸有生，明身業化益；二得大果等者，根心使智力，明意業化也，能知眾生根欲性等；三於無邊三昧等者，無量法力轉法輪故，明語業化，依定證法名法力，以此法力能轉法輪名為語業；四堪受多佛記；五示現成佛說法度人。二「是菩薩入如是智等」下明一體不動。言入如是智者，論經名入大乘眾數，謂同此位諸無功用菩薩大智，故名不壞。此是總句。餘九為別。

一善通達法者，是智不壞，以內證法實故。二常放等者，說不壞，以依證起說故。三度無礙等者，解脫不壞，以無礙法界業用自在。四善知世界等者，佛國土清淨不壞，以於諸佛土自在無礙故云善知也。五能示一切等者，入大乘不壞，意業入法能示現也。六隨意自在者，神通不壞，是身業也。七善解先後等者，能解釋義不壞，是語業也。八能入轉魔道智者，坐道場不壞，謂降魔怨也。九入如來等者，正覺不壞，以能現佛說法也。下能於無邊等，總結，以行無障不斷絕故，名為得不動地菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一善通達法者，是智不壞，以內證法實故。二常放等者，說不壞，以依證起說故。三度無礙等者，解脫不壞，以無礙法界業用自在。四善知世界等者，佛國土清淨不壞，以於諸佛土自在無礙故云善知也。五能示一切等者，入大乘不壞，意業入法能示現也。六隨意自在者，神通不壞，是身業也。七善解先後等者，能解釋義不壞，是語業也。八能入轉魔道智者，坐道場不壞，謂降魔怨也。九入如來等者，正覺不壞，以能現佛說法也。下能於無邊等，總結，以行無障不斷絕故，名為得不動地菩薩。

「佛子」下明地果中，三果同前。調柔法說中，從佛受世界差別等者，等取眾生世間智正覺也。以依此三能起無量淨土作用，名為法明，故說所受為彼因相。喻中依人顯勝，謂得清淨地，身心勝故，即純淨無流也。善根光明更明淨示現者，釋教智淨。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子」下明地果中，三果同前。調柔法說中，從佛受世界差別等者，等取眾生世間智正覺也。以依此三能起無量淨土作用，名為法明，故說所受為彼因相。喻中依人顯勝，謂得清淨地，身心勝故，即純淨無流也。善根光明更明淨示現者，釋教智淨。餘文可知。

第三重頌中四十四，分九：初三頌前方便作集地分。二有三頌淨忍分。三有十五頌勝行分，於中初五頌勝行；後十頌發起，即七勸等。四有十二頌淨佛國土分，於中初四頌器世間；次五眾生世間；後三智正覺世間。五有一頌自在分。六有二頌大勝分。七有二頌釋名分。八有五頌地果分。九末後一結說分齊。不動地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌中四十四，分九：初三頌前方便作集地分。二有三頌淨忍分。三有十五頌勝行分，於中初五頌勝行；後十頌發起，即七勸等。四有十二頌淨佛國土分，於中初四頌器世間；次五眾生世間；後三智正覺世間。五有一頌自在分。六有二頌大勝分。七有二頌釋名分。八有五頌地果分。九末後一結說分齊。不動地竟。

第九善慧地，七門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善慧地，七門同前。

初釋名者，《攝大乘》云「由得最勝無礙智故。」世親釋云「由無礙解智說名為慧，此慧妙善故名善慧。」無性釋云「謂得最勝四無礙解，無礙解智於諸智中最為殊勝。智即是慧，故名善慧。」四無礙者，法、義、詞、辯。由法無礙，自在了知一切名句。由義無礙，自在通達一切義理。由詞無礙，自在分別一切言詞。由辯無礙，遍於十方隨其所宜自在辯說。於此地中最初證得先未曾得無礙解智，故名善慧。《莊嚴論》云「於九地中，四無礙慧最為殊勝。於一剎那三千世界所有人天異類異音異義問，此菩薩能以一音普答眾問遍斷眾疑。由此說言名為善慧。」《金光明》云「說法自在無患累故，增長智慧自在無礙。」《解深密經》「於一切種說法自在，獲得無罪廣大智慧，故名善慧。」《瑜伽．住品》云「由此地中一切有情利益安樂意樂清淨，逮得菩薩無礙解慧。由此善能宣說正法，是故此地名善慧地。」《十住論》云「其慧轉明調柔增上，名善慧地。」《成唯識論》「成就微妙四無礙解，能遍十方善說法故。」《仁王經》中名為慧光地。《智度論》中名善相地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，《攝大乘》云「由得最勝無礙智故。」世親釋云「由無礙解智說名為慧，此慧妙善故名善慧。」無性釋云「謂得最勝四無礙解，無礙解智於諸智中最為殊勝。智即是慧，故名善慧。」四無礙者，法、義、詞、辯。由法無礙，自在了知一切名句。由義無礙，自在通達一切義理。由詞無礙，自在分別一切言詞。由辯無礙，遍於十方隨其所宜自在辯說。於此地中最初證得先未曾得無礙解智，故名善慧。《莊嚴論》云「於九地中，四無礙慧最為殊勝。於一剎那三千世界所有人天異類異音異義問，此菩薩能以一音普答眾問遍斷眾疑。由此說言名為善慧。」《金光明》云「說法自在無患累故，增長智慧自在無礙。」《解深密經》「於一切種說法自在，獲得無罪廣大智慧，故名善慧。」《瑜伽．住品》云「由此地中一切有情利益安樂意樂清淨，逮得菩薩無礙解慧。由此善能宣說正法，是故此地名善慧地。」《十住論》云「其慧轉明調柔增上，名善慧地。」《成唯識論》「成就微妙四無礙解，能遍十方善說法故。」《仁王經》中名為慧光地。《智度論》中名善相地。

二來意者，亦三義：一前地雖得於無相中無功用行，而未能以無礙解隨機說法；今此進修，令證彼法，是故來。餘二門可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，亦三義：一前地雖得於無相中無功用行，而未能以無礙解隨機說法；今此進修，令證彼法，是故來。餘二門可知。

三所離障者，依《地論》，離不能善利益眾生障。《唯識》云「利他中不欲行障，謂所知障中俱生一分。令於利樂有情事中，不欲勤行樂修已利，彼障九地四無礙解。入九地時便能永斷，由斯九地說斷二愚及彼麁重。一於無量所說法無量名句字，後後慧辯陀羅尼自在愚。於無量所說法陀羅尼自在者，謂義無礙解，即於所詮總持自在，於一義中現一切義故。於無量名句字陀羅尼自在者，謂法無礙解，即於能詮總持自在，於一名句字中現一切名句字故。於後後慧辯陀羅尼自在者，謂詞無礙解，於言音展轉訓釋總持自在，於一音聲中現一切音聲故。二辯才自在愚。辯才自在者，謂辯無礙解，善達機宜巧為說故。愚能障此四種自在，皆是此中第九障攝。」解云：此用能障四無礙解所知障種以為體性，以八地上六識中所知障無現行故。《金光明》云「一說法無量、名味句無量、智慧分別無量，不能持無明。二四無礙辯，未得自在無明。」梁《攝論》云「一無量正說法、無量名句味，難答巧言自在陀羅尼無明；二於四無礙解決疑生解無明。」解云：後中言四無礙者，即第四，同《深密》等。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所離障者，依《地論》，離不能善利益眾生障。《唯識》云「利他中不欲行障，謂所知障中俱生一分。令於利樂有情事中，不欲勤行樂修已利，彼障九地四無礙解。入九地時便能永斷，由斯九地說斷二愚及彼麁重。一於無量所說法無量名句字，後後慧辯陀羅尼自在愚。於無量所說法陀羅尼自在者，謂義無礙解，即於所詮總持自在，於一義中現一切義故。於無量名句字陀羅尼自在者，謂法無礙解，即於能詮總持自在，於一名句字中現一切名句字故。於後後慧辯陀羅尼自在者，謂詞無礙解，於言音展轉訓釋總持自在，於一音聲中現一切音聲故。二辯才自在愚。辯才自在者，謂辯無礙解，善達機宜巧為說故。愚能障此四種自在，皆是此中第九障攝。」解云：此用能障四無礙解所知障種以為體性，以八地上六識中所知障無現行故。《金光明》云「一說法無量、名味句無量、智慧分別無量，不能持無明。二四無礙辯，未得自在無明。」梁《攝論》云「一無量正說法、無量名句味，難答巧言自在陀羅尼無明；二於四無礙解決疑生解無明。」解云：後中言四無礙者，即第四，同《深密》等。餘並可知。

四所證者，此地中證得智自在依止法界。《唯識》釋云「謂若證得此真如已，於無礙解得自在故。」無性釋云「謂此地中得無礙辯所依止故，分證得智波羅蜜多，於一切法不隨其言，善能了知諸意趣義，如實成就一切有情受勝法樂。」解云：無礙辯等，釋依止義。分證等，釋智義。不隨言等，釋自在義。《中邊論》云「有四自在：一無分別自在，即相自在也；二淨土自在；三智自在；四業自在。法界為此四種所依，名四自在依止義。第八地唯能通達初二自在所依止義，後二如次在後二地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所證者，此地中證得智自在依止法界。《唯識》釋云「謂若證得此真如已，於無礙解得自在故。」無性釋云「謂此地中得無礙辯所依止故，分證得智波羅蜜多，於一切法不隨其言，善能了知諸意趣義，如實成就一切有情受勝法樂。」解云：無礙辯等，釋依止義。分證等，釋智義。不隨言等，釋自在義。《中邊論》云「有四自在：一無分別自在，即相自在也；二淨土自在；三智自在；四業自在。法界為此四種所依，名四自在依止義。第八地唯能通達初二自在所依止義，後二如次在後二地。」

五所行者，亦三：一於十度中當力度行。二善達法器自在說法行。《莊嚴論》云「四辯自在成就眾生。」三無邊總持廣受法行。並如下文應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所行者，亦三：一於十度中當力度行。二善達法器自在說法行。《莊嚴論》云「四辯自在成就眾生。」三無邊總持廣受法行。並如下文應知。

六所得果者，依梁論，通達智自在依止法界，得應身果。《金光明》九地發心得智藏三昧。當地位果，如下應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六所得果者，依梁論，通達智自在依止法界，得應身果。《金光明》九地發心得智藏三昧。當地位果，如下應知。

第七釋文者，三分同前。初讚請分中有十九頌，分四：初二說前地益。二有二頌明菩薩天王所設供養。三有十四頌天女讚請，於中初一頌半出音歎佛；次三頌半歎菩薩行供；次八頌半歎佛菩薩三輪攝化，初一身業德；次五語業德，謂無聲現聲，說三乘一乘差別之法，良以此地是法師位，說法相增故；次二意業德，對幻現可知。下一，天女結默。四末後一，上首請說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文者，三分同前。初讚請分中有十九頌，分四：初二說前地益。二有二頌明菩薩天王所設供養。三有十四頌天女讚請，於中初一頌半出音歎佛；次三頌半歎菩薩行供；次八頌半歎佛菩薩三輪攝化，初一身業德；次五語業德，謂無聲現聲，說三乘一乘差別之法，良以此地是法師位，說法相增故；次二意業德，對幻現可知。下一，天女結默。四末後一，上首請說。

第二正說分中有四分：一法師方便成就者，此地能起辯才說法，名法師地。趣地行立，名方便成。二智成就者，知法智成故。三入行成就者，知所化器故。四說成就者，稱根正說故。第八淨土、第九辯才，分其行別。成就一切相等，顯勝過劣，謂具前四分名一切相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中有四分：一法師方便成就者，此地能起辯才說法，名法師地。趣地行立，名方便成。二智成就者，知法智成故。三入行成就者，知所化器故。四說成就者，稱根正說故。第八淨土、第九辯才，分其行別。成就一切相等，顯勝過劣，謂具前四分名一切相。

就初法師方便中，初牒前起後，謂無量智是前八地深廣之智也。「欲求」下正顯方便。依他利自利，一一五三句示現者，初一句利他、次一句自利，故云一一也；次五句亦利他、後三句亦自利，故云五三句示也。初言求轉勝寂滅解脫者，依無色得解脫相可化眾生以作利益，謂化彼令得真涅槃故。二欲轉等者，依未得究竟佛智，自利益故。下五句亦明利他。三欲入等者，化根熟菩薩，令入深密。四欲觀等者，化邪念修行可化眾生，令得正念之行。五欲觀諸陀羅尼等者，化未知法眾生，轉法輪令得知，謂總持定智皆是說法之所依故。六欲令等者，以大神通化邪歸依眾生令入正法。七欲分別等者，以通達世界差別行故示清淨國土，轉信生天眾生令入佛法故。下三句明自利行。八欲修等者，欲得佛內證正覺大智等也。九欲順等者，欲得佛外化攝生法輪大智。十欲不捨等者，欲得佛無住涅槃不捨悲願。下結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初法師方便中，初牒前起後，謂無量智是前八地深廣之智也。「欲求」下正顯方便。依他利自利，一一五三句示現者，初一句利他、次一句自利，故云一一也；次五句亦利他、後三句亦自利，故云五三句示也。初言求轉勝寂滅解脫者，依無色得解脫相可化眾生以作利益，謂化彼令得真涅槃故。二欲轉等者，依未得究竟佛智，自利益故。下五句亦明利他。三欲入等者，化根熟菩薩，令入深密。四欲觀等者，化邪念修行可化眾生，令得正念之行。五欲觀諸陀羅尼等者，化未知法眾生，轉法輪令得知，謂總持定智皆是說法之所依故。六欲令等者，以大神通化邪歸依眾生令入正法。七欲分別等者，以通達世界差別行故示清淨國土，轉信生天眾生令入佛法故。下三句明自利行。八欲修等者，欲得佛內證正覺大智等也。九欲順等者，欲得佛外化攝生法輪大智。十欲不捨等者，欲得佛無住涅槃不捨悲願。下結可知。

第二「菩薩住此地」下明智成就。初總知三性淨染不二。後就善別開以作三重：一就善中開流無流，謂見道前善名有流、見道已去善名無流。即就無流復開世出世間，謂緣修阿含名為世間、正證真行名出世間。二復就彼善開思不思，謂地前可思、地上不思。即就可思開定不定，謂聲聞忍位已去、緣覺世第一法已去、菩薩十迴向已去，俱名定，已下名不定。此約初教。若約終教，入十住已去名定，十信如輕毛故云不定。三彼復就善開出三乘，即就三乘開有為無為，謂能證修起名有為，所證真理名無為，以三乘皆依理成名依順行。經云「一切賢聖皆以無為法得名」，是此義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩住此地」下明智成就。初總知三性淨染不二。後就善別開以作三重：一就善中開流無流，謂見道前善名有流、見道已去善名無流。即就無流復開世出世間，謂緣修阿含名為世間、正證真行名出世間。二復就彼善開思不思，謂地前可思、地上不思。即就可思開定不定，謂聲聞忍位已去、緣覺世第一法已去、菩薩十迴向已去，俱名定，已下名不定。此約初教。若約終教，入十住已去名定，十信如輕毛故云不定。三彼復就善開出三乘，即就三乘開有為無為，謂能證修起名有為，所證真理名無為，以三乘皆依理成名依順行。經云「一切賢聖皆以無為法得名」，是此義也。

第三「隨順如是」下明入行成就。於中有三：初略標十一章門、二次第廣釋、三總結安住。初中，論經但云心。此中菩提心者，此約出離法器為言。釋此標章，論中有三：初略釋。一依共者，是心難，以是善惡染淨所依，故名為共。煩惱、業是次二也。生是第九，以相生義親，故同處辨。復言共者，是根欲性直心。此四相似，俱是法器，故名為共也。染者，是使心也。煩惱染淨等者，是習行，以習無別體，依染淨殘氣，故舉彼也。依定不定等，舉三聚難。二別釋相似義。言根等次第者，明依根起信等，故云次第也。何故依起？以相似故。云何相似？謂宿習為根，依根起欲，欲必似根。論經名信，謂深忍樂欲，意與此同。習欲成性，性亦似欲。依性起現行直心，心又似性，但依前後定不定時，故有如此次第差別。三結釋名義。眾多，釋林。難知，釋稠。此二俱句，故云難也。行者，不正信義，遠師釋云「於理證信，能滅心想。心想滅故，一切不行。」由無證信心等集起，故名為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「隨順如是」下明入行成就。於中有三：初略標十一章門、二次第廣釋、三總結安住。初中，論經但云心。此中菩提心者，此約出離法器為言。釋此標章，論中有三：初略釋。一依共者，是心難，以是善惡染淨所依，故名為共。煩惱、業是次二也。生是第九，以相生義親，故同處辨。復言共者，是根欲性直心。此四相似，俱是法器，故名為共也。染者，是使心也。煩惱染淨等者，是習行，以習無別體，依染淨殘氣，故舉彼也。依定不定等，舉三聚難。二別釋相似義。言根等次第者，明依根起信等，故云次第也。何故依起？以相似故。云何相似？謂宿習為根，依根起欲，欲必似根。論經名信，謂深忍樂欲，意與此同。習欲成性，性亦似欲。依性起現行直心，心又似性，但依前後定不定時，故有如此次第差別。三結釋名義。眾多，釋林。難知，釋稠。此二俱句，故云難也。行者，不正信義，遠師釋云「於理證信，能滅心想。心想滅故，一切不行。」由無證信心等集起，故名為行。

第二「知眾生諸心」下別釋，十一門即為十一段。初心難中三：先一句總；次九句別，論攝為八，謂前七各一、後二為一。遠云「八中初四妄心、後四真心。」妄中，一約事、二相、三體、四用。初言莊飾世心者，心以八識心能莊世也。論名心意識六種差別者，心謂賴耶、意是末那、識即六識，以心意各一，識中具六故云。六種八識不同，故名差別。差別同處，亦名雜相。二速轉等者，是心上行相，即四相遷流。謂速轉是住異，以不停故。壞不壞是生滅。三無形者是心體性，謂觀彼心，心相泯故，名為離心。下釋以心身不可得，故名離也。問：第一義既非是心，何故此說？答：以真性隨緣起此心故，如云自性清淨心，不染而染，成就染心等。四無邊等者，自相順行無量境界取故。謂攀緣之用是心自相，隨境非一故云無邊。下明真心。五清淨者，自性不染故，此本性清淨也。六垢無垢者，同煩惱不同煩惱，明在纏不染。七縛解者，同使緣縛，性離名解。下二名因相者，謂願力、業力引受報心。八以諸菩薩願力受生，幻起不實似同諂曲，然實成益，故云質直。九餘眾生等隨業受生，故云隨道也。論重分別中，言以自性清淨心故第六第七等者，釋六七二句染淨所由。謂若無第五性淨之心，即六七二句唯垢唯縛，無不垢不縛。又由此二句中染縛煩惱故，示後句中隨道受生。第二「是菩薩知煩惱」下明煩惱行稠林。於中先別顯、後總結。別中十句，論攝為三，謂初二各一、後八為一故也。初深相者，遠入乃至有頂故。若小乘中，非想非非想為頂。若大乘中，至金剛定。二淺相者，論經名行無邊相。謂無量善根修集之時，煩惱隨行難可知故。三染中有八句，為三：初三明煩惱染、次二約生顯煩惱、後三約業明煩惱。初中，言心伴相不相離相者，是隨所縛，即緣縛之義。迭共同事者，釋共生義，心伴是也，謂心王與惑互相扶起也。迭共相依者，釋不相離義，謂起已互依不相離也。共生不離者，舉經雙結。二言使纏差別者是。以何縛者，謂使也，以有使故、不得解脫故，說使為能縛之體，謂十使、十纏，故云差別。言煩惱使一義者，舉經會釋。謂此辨煩惱，何故說使？以是一義故。若是一義，何故下文別明使行？但此十使有繫縛義，屬此門收；有隨逐義，屬後門攝。此經本中分出使、纏，俱是能縛。三言是心相應等者，是所縛事。謂心者，出所縛體。心相應等，舉經對顯，重釋不相應。示可得解脫者，以在纏心性恒本淨故，今此縛可有解脫。次隨道生等二句，約生明煩惱。論言身事生道界因者，明此煩惱與六道三界生身之事為所因故。生煩惱染示 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「知眾生諸心」下別釋，十一門即為十一段。初心難中三：先一句總；次九句別，論攝為八，謂前七各一、後二為一。遠云「八中初四妄心、後四真心。」妄中，一約事、二相、三體、四用。初言莊飾世心者，心以八識心能莊世也。論名心意識六種差別者，心謂賴耶、意是末那、識即六識，以心意各一，識中具六故云。六種八識不同，故名差別。差別同處，亦名雜相。二速轉等者，是心上行相，即四相遷流。謂速轉是住異，以不停故。壞不壞是生滅。三無形者是心體性，謂觀彼心，心相泯故，名為離心。下釋以心身不可得，故名離也。問：第一義既非是心，何故此說？答：以真性隨緣起此心故，如云自性清淨心，不染而染，成就染心等。四無邊等者，自相順行無量境界取故。謂攀緣之用是心自相，隨境非一故云無邊。下明真心。五清淨者，自性不染故，此本性清淨也。六垢無垢者，同煩惱不同煩惱，明在纏不染。七縛解者，同使緣縛，性離名解。下二名因相者，謂願力、業力引受報心。八以諸菩薩願力受生，幻起不實似同諂曲，然實成益，故云質直。九餘眾生等隨業受生，故云隨道也。論重分別中，言以自性清淨心故第六第七等者，釋六七二句染淨所由。謂若無第五性淨之心，即六七二句唯垢唯縛，無不垢不縛。又由此二句中染縛煩惱故，示後句中隨道受生。第二「是菩薩知煩惱」下明煩惱行稠林。於中先別顯、後總結。別中十句，論攝為三，謂初二各一、後八為一故也。初深相者，遠入乃至有頂故。若小乘中，非想非非想為頂。若大乘中，至金剛定。二淺相者，論經名行無邊相。謂無量善根修集之時，煩惱隨行難可知故。三染中有八句，為三：初三明煩惱染、次二約生顯煩惱、後三約業明煩惱。初中，言心伴相不相離相者，是隨所縛，即緣縛之義。迭共同事者，釋共生義，心伴是也，謂心王與惑互相扶起也。迭共相依者，釋不相離義，謂起已互依不相離也。共生不離者，舉經雙結。二言使纏差別者是。以何縛者，謂使也，以有使故、不得解脫故，說使為能縛之體，謂十使、十纏，故云差別。言煩惱使一義者，舉經會釋。謂此辨煩惱，何故說使？以是一義故。若是一義，何故下文別明使行？但此十使有繫縛義，屬此門收；有隨逐義，屬後門攝。此經本中分出使、纏，俱是能縛。三言是心相應等者，是所縛事。謂心者，出所縛體。心相應等，舉經對顯，重釋不相應。示可得解脫者，以在纏心性恒本淨故，今此縛可有解脫。次隨道生等二句，約生明煩惱。論言身事生道界因者，明此煩惱與六道三界生身之事為所因故。生煩惱染示

者，結此就生，明煩惱故。後愛癡下三句，約染業明煩惱。三分中，業因障解脫者，愛、癡及見是為三分，愛是欲求、癡是有求、見是有邪梵行求，俱障解脫，釋為大過。言隨順世間身口意業不斷起因者，以憍慢愚癡造重罪業，明煩惱是三業罪因，以不斷故。「乃至」下總結。八萬四千者，準《賢劫經》說，佛一代有三百五十度功德法門，謂始從光曜無極度，終至分布舍利度，一一各以六度為因，便有二千一百。以此對治四大六衰十種惱患，即成二萬一千。四大是內報身也。六衰是外六塵，衰耗善法故名也。以此二萬一千各化四種眾生，一多貪、二多嗔、三多癡、四等分，即成八萬四千諸度法門。能障之結即是八萬四千煩惱，業等亦爾。下並準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，結此就生，明煩惱故。後愛癡下三句，約染業明煩惱。三分中，業因障解脫者，愛、癡及見是為三分，愛是欲求、癡是有求、見是有邪梵行求，俱障解脫，釋為大過。言隨順世間身口意業不斷起因者，以憍慢愚癡造重罪業，明煩惱是三業罪因，以不斷故。「乃至」下總結。八萬四千者，準《賢劫經》說，佛一代有三百五十度功德法門，謂始從光曜無極度，終至分布舍利度，一一各以六度為因，便有二千一百。以此對治四大六衰十種惱患，即成二萬一千。四大是內報身也。六衰是外六塵，衰耗善法故名也。以此二萬一千各化四種眾生，一多貪、二多嗔、三多癡、四等分，即成八萬四千諸度法門。能障之結即是八萬四千煩惱，業等亦爾。下並準之。

第三「是菩薩知業」下明業行稠林中，亦先別、後結。別中十句：初善等者，明業能為六道因故。謂善中上者天因、中者人因、下是修羅，惡中三品三惡道因。無記非因，相對故說。又亦得有名言業義。二分別等者，自性差別，思為自性，然有三種，故名差別。謂審慮思、決定思此二在意地，未至身語名籌量時，未作故不可分別；發動思，正在身語名作業時，善惡業成名可分別。三心伴等者，方便差別。謂此業思共意識生，各為心伴，隨其善惡生已，即薰本識成種。種似能薰，故云不別生果。此釋不離也。四自然等者，盡集果差別。謂無始時業自然念念滅壞，然集果不失故。言有為作業者，釋自然滅，以是有為必無常故。因盡集者，顯功能不亡，釋集果次第。此念念滅全能引果，行道滅亦分引果，如轉重為輕等。如此非一，故云種種相次第也。五有報等者，已受果、未受果差別。謂過去生報業，現在已受，名為有報。過去後報業，現在未受，名為無報，非謂全無。六黑黑等者，對差別，謂四業相對，顯其差別。謂初二句善惡相對，後二句流無流相對。故《俱舍》第十七云「諸不善業一向名黑，染污性故。異熟亦黑，不可意故。色界善一向名白，不雜惡故。以無色界不具中有、生有二報，亦無身等三業，故不說也。欲界善業名黑白，惡所雜故。異熟亦黑白，非愛黑雜故。諸無流業名非黑白。」廣如彼說。言能盡業相者，是無流業。業起者，起賴緣故。受業法者，能納果故，論經名為正受也。七無量等者，是因緣差別。謂隨多因緣，皆能起業。八世間等者，未集已集差別。謂出世未集，世業已集。九現報等者，明三時定不定故。現作現受名為現報，次來生受名為生報，於第二生已後受者名為後報，於此三中有定不定也。十隨諸乘等，三種乘中有定不定，謂退不退也，非乘世間中易度難度為定不定故。論經於乘非乘各有定不定業可知。下結八萬等可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「是菩薩知業」下明業行稠林中，亦先別、後結。別中十句：初善等者，明業能為六道因故。謂善中上者天因、中者人因、下是修羅，惡中三品三惡道因。無記非因，相對故說。又亦得有名言業義。二分別等者，自性差別，思為自性，然有三種，故名差別。謂審慮思、決定思此二在意地，未至身語名籌量時，未作故不可分別；發動思，正在身語名作業時，善惡業成名可分別。三心伴等者，方便差別。謂此業思共意識生，各為心伴，隨其善惡生已，即薰本識成種。種似能薰，故云不別生果。此釋不離也。四自然等者，盡集果差別。謂無始時業自然念念滅壞，然集果不失故。言有為作業者，釋自然滅，以是有為必無常故。因盡集者，顯功能不亡，釋集果次第。此念念滅全能引果，行道滅亦分引果，如轉重為輕等。如此非一，故云種種相次第也。五有報等者，已受果、未受果差別。謂過去生報業，現在已受，名為有報。過去後報業，現在未受，名為無報，非謂全無。六黑黑等者，對差別，謂四業相對，顯其差別。謂初二句善惡相對，後二句流無流相對。故《俱舍》第十七云「諸不善業一向名黑，染污性故。異熟亦黑，不可意故。色界善一向名白，不雜惡故。以無色界不具中有、生有二報，亦無身等三業，故不說也。欲界善業名黑白，惡所雜故。異熟亦黑白，非愛黑雜故。諸無流業名非黑白。」廣如彼說。言能盡業相者，是無流業。業起者，起賴緣故。受業法者，能納果故，論經名為正受也。七無量等者，是因緣差別。謂隨多因緣，皆能起業。八世間等者，未集已集差別。謂出世未集，世業已集。九現報等者，明三時定不定故。現作現受名為現報，次來生受名為生報，於第二生已後受者名為後報，於此三中有定不定也。十隨諸乘等，三種乘中有定不定，謂退不退也，非乘世間中易度難度為定不定故。論經於乘非乘各有定不定業可知。下結八萬等可知。

第四「是菩薩知諸根」下明根行稠林別中，一軟中上者是說器故，謂是說法所授之器。亦名鈍根中根利根，謂速受名利、遲受是鈍、中容是中。又受深名利、受淺名鈍、中容可知。又廣受、少受、中受亦爾。各通教理，準之可見。二先後際等者，根轉差別。前後根者，解先後際根也。前根下增平故者，解別異不別異。謂前是能生、後是所生，所生若增，前根即下；所生若下，前根即增；相似則平。三上中下者，三性差別。謂三乘性別，上者大乘、中是中乘、下是小乘。四煩惱伴者，煩惱染差別。謂喜樂等五受根，隨煩惱習使染故，云煩惱伴不相離也。《俱舍》第三云「於雜染中，樂等五受有增上用。所以者何？由契經說於樂受貪隨增，於苦受瞋隨增，於不苦不樂受無明隨增故。」解云：增上用是根義。五隨諸乘等者，定不定差別。於三乘中，於世間中者，此解乘非乘也。定不定熟不熟者，總釋。謂大乘中熟者定，不熟不定；小乘中熟者不定，轉向大故。於三乘中各定者，各於自乘中解脫，故云一一乘等也。報定者捨者，於世間中，定不可化令入道，故暫捨也。此約初教大乘，許五性別故作是說。六隨根轉等者，順行差別。有三種順行：一依身順行者，根法依於六入之身迭共相轉，六入展轉故，此釋隨根轉也。二生滅順行，輕壞故，此釋易壞也。三觀行取相者，釋深取相。七增上等者，聲聞淨差別，行增上障滅，能成義故，望凡為行增。此釋初句。次斷障行成，釋不可壞。八轉不轉者，菩薩淨差別，地前名轉，地上不轉。又前七地名轉，八地已上名為不轉。九三世等者，示一切根攝差別。初行名始，正修方便，終成名熟，約此三時辨根差別。謂根與行俱名為共生，以行有始終，根亦隨爾。下結可知。第五欲、六性、七直心，各軟、中、上。論云如是性入者，釋不廣說所由。以根等四法性相順入，故不廣釋也。第八「知諸使」下明使行稠林。使者，隨逐縛義，從喻名使。如公使逐賊，得便繫縛；煩惱亦爾，隨逐眾生，得便繫縛。十句中，初四句明何處隨逐，後六句以何隨逐。前中，四處隨逐：一句約心明處，謂共非報心生、不共報心生。二約界明處，欲界下、色中、無色上。當界起心名心相應，異界相望即不相應。使即不爾，一切相應，故云不離相也。論經有遠入故者，約位明處，乃至有頂，經欠此門也。三約時明處，言無始來惱眾生者，無邊世界唯智怖畏如怨賊，以未曾有聞思修智，是故不滅，恒惱眾生。四約行明處，禪等相違者，世間禪等不能滅心隨順行。若無使，隨此禪等諸德即成出世。與彼出世正修相違，不令得出。下明以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「是菩薩知諸根」下明根行稠林別中，一軟中上者是說器故，謂是說法所授之器。亦名鈍根中根利根，謂速受名利、遲受是鈍、中容是中。又受深名利、受淺名鈍、中容可知。又廣受、少受、中受亦爾。各通教理，準之可見。二先後際等者，根轉差別。前後根者，解先後際根也。前根下增平故者，解別異不別異。謂前是能生、後是所生，所生若增，前根即下；所生若下，前根即增；相似則平。三上中下者，三性差別。謂三乘性別，上者大乘、中是中乘、下是小乘。四煩惱伴者，煩惱染差別。謂喜樂等五受根，隨煩惱習使染故，云煩惱伴不相離也。《俱舍》第三云「於雜染中，樂等五受有增上用。所以者何？由契經說於樂受貪隨增，於苦受瞋隨增，於不苦不樂受無明隨增故。」解云：增上用是根義。五隨諸乘等者，定不定差別。於三乘中，於世間中者，此解乘非乘也。定不定熟不熟者，總釋。謂大乘中熟者定，不熟不定；小乘中熟者不定，轉向大故。於三乘中各定者，各於自乘中解脫，故云一一乘等也。報定者捨者，於世間中，定不可化令入道，故暫捨也。此約初教大乘，許五性別故作是說。六隨根轉等者，順行差別。有三種順行：一依身順行者，根法依於六入之身迭共相轉，六入展轉故，此釋隨根轉也。二生滅順行，輕壞故，此釋易壞也。三觀行取相者，釋深取相。七增上等者，聲聞淨差別，行增上障滅，能成義故，望凡為行增。此釋初句。次斷障行成，釋不可壞。八轉不轉者，菩薩淨差別，地前名轉，地上不轉。又前七地名轉，八地已上名為不轉。九三世等者，示一切根攝差別。初行名始，正修方便，終成名熟，約此三時辨根差別。謂根與行俱名為共生，以行有始終，根亦隨爾。下結可知。第五欲、六性、七直心，各軟、中、上。論云如是性入者，釋不廣說所由。以根等四法性相順入，故不廣釋也。第八「知諸使」下明使行稠林。使者，隨逐縛義，從喻名使。如公使逐賊，得便繫縛；煩惱亦爾，隨逐眾生，得便繫縛。十句中，初四句明何處隨逐，後六句以何隨逐。前中，四處隨逐：一句約心明處，謂共非報心生、不共報心生。二約界明處，欲界下、色中、無色上。當界起心名心相應，異界相望即不相應。使即不爾，一切相應，故云不離相也。論經有遠入故者，約位明處，乃至有頂，經欠此門也。三約時明處，言無始來惱眾生者，無邊世界唯智怖畏如怨賊，以未曾有聞思修智，是故不滅，恒惱眾生。四約行明處，禪等相違者，世間禪等不能滅心隨順行。若無使，隨此禪等諸德即成出世。與彼出世正修相違，不令得出。下明以

何隨逐。有六種隨逐：一有不斷，是標也。以有不斷等，釋也，謂以有使故，能令三有相似相續，故云三界繫也。此約前處以明隨逐。二遠時隨逐，由無始來使隨逐故，令無量善心不得現前，故云無量心等也。三一身生隨逐，是標也，謂就今一身明現種隨逐。下釋眼等入門者，是六根也。六種生集識者，是依根所生六識也。同生隨逐者，明使於根識俱生隨逐。此是現行及阿梨耶薰者，此薰本識，明種子隨逐種現相資，令煩惱滋茂，故云開煩惱門也。論經開諸入門者，約六入等起惑處也。四不實隨逐者，不得實對治，故云不知對治。五「微細隨逐」下釋微細相，謂於三界九地中六入處煩惱身隨逐故，以使微細不可見故，名無所有，如麻中油不可現見。論經隨順者，明是有也。不隨順者，明其是細，同此無所有也。六離苦隨逐出世間行，餘行不能離故，云無聖道等。第九「是菩薩」下知生行稠林。於中八句：一身種種，明形類不同，故云生差別。二由業異生，別經無此句。三住處種種，明六道不同，故云地獄等也。四色相上下種種，明三界不同，故云色無色界等。問：既是無色，何故言色上下？答：依大乘，無色界中有微細色，是色中上也。想中上下亦爾，外道為無想，實有細想。五同外色因種種，明類同草木依地等生，故云業是由等。六自相種種，謂名色共本識生，是報自體，故云名色共等。七本順生因種種，若正應言順本生因，從癡愛生還順彼，故云癡愛等。八集苦諦種種差別者，現生能集未來之苦。三求眾生集苦不同，名種種別。言欲生者，復有樂，有眾生愛自身他身，心著相，往來上下界取著故。解云：此是有求眾生，愛自界是自身、愛他界是他身，由著相故，於上下界往來故也。欲作欲受者，論經名欲受者，樂貪共取，處處求故。此是欲求眾生，以貪及取處處追求故也。不樂等者，是邪梵行求眾生。小大無量，釋三界。無想，是別舉無想天，以外道取彼為涅槃故。輪轉釋相續，理實輪轉妄為出想故也。第十「是菩薩」下知習氣行稠林中有十：初一是因習氣，謂過去所作善惡等業，彼習氣與今現果，或同現起、或不同起，故云有起不起。二是果習氣，道謂六道，薰是彼習，如從天來，今猶鮮淨等，廣說道習，如《大威燈光仙人所問經》內應知，故云隨所生等。三是緣習氣，親近眾生薰，如近善人即便善等，故云隨眾生等。四是起作習，隨所起煩惱，如數起貪等即成串習，隨所作業亦有習氣，如陶師之子堪修數息等，故云隨業煩惱。五是業習氣，謂所作善等有串習，故云善不善等。六厭離欲等便有串習，後易斷除，故云離欲等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何隨逐。有六種隨逐：一有不斷，是標也。以有不斷等，釋也，謂以有使故，能令三有相似相續，故云三界繫也。此約前處以明隨逐。二遠時隨逐，由無始來使隨逐故，令無量善心不得現前，故云無量心等也。三一身生隨逐，是標也，謂就今一身明現種隨逐。下釋眼等入門者，是六根也。六種生集識者，是依根所生六識也。同生隨逐者，明使於根識俱生隨逐。此是現行及阿梨耶薰者，此薰本識，明種子隨逐種現相資，令煩惱滋茂，故云開煩惱門也。論經開諸入門者，約六入等起惑處也。四不實隨逐者，不得實對治，故云不知對治。五「微細隨逐」下釋微細相，謂於三界九地中六入處煩惱身隨逐故，以使微細不可見故，名無所有，如麻中油不可現見。論經隨順者，明是有也。不隨順者，明其是細，同此無所有也。六離苦隨逐出世間行，餘行不能離故，云無聖道等。第九「是菩薩」下知生行稠林。於中八句：一身種種，明形類不同，故云生差別。二由業異生，別經無此句。三住處種種，明六道不同，故云地獄等也。四色相上下種種，明三界不同，故云色無色界等。問：既是無色，何故言色上下？答：依大乘，無色界中有微細色，是色中上也。想中上下亦爾，外道為無想，實有細想。五同外色因種種，明類同草木依地等生，故云業是由等。六自相種種，謂名色共本識生，是報自體，故云名色共等。七本順生因種種，若正應言順本生因，從癡愛生還順彼，故云癡愛等。八集苦諦種種差別者，現生能集未來之苦。三求眾生集苦不同，名種種別。言欲生者，復有樂，有眾生愛自身他身，心著相，往來上下界取著故。解云：此是有求眾生，愛自界是自身、愛他界是他身，由著相故，於上下界往來故也。欲作欲受者，論經名欲受者，樂貪共取，處處求故。此是欲求眾生，以貪及取處處追求故也。不樂等者，是邪梵行求眾生。小大無量，釋三界。無想，是別舉無想天，以外道取彼為涅槃故。輪轉釋相續，理實輪轉妄為出想故也。第十「是菩薩」下知習氣行稠林中有十：初一是因習氣，謂過去所作善惡等業，彼習氣與今現果，或同現起、或不同起，故云有起不起。二是果習氣，道謂六道，薰是彼習，如從天來，今猶鮮淨等，廣說道習，如《大威燈光仙人所問經》內應知，故云隨所生等。三是緣習氣，親近眾生薰，如近善人即便善等，故云隨眾生等。四是起作習，隨所起煩惱，如數起貪等即成串習，隨所作業亦有習氣，如陶師之子堪修數息等，故云隨業煩惱。五是業習氣，謂所作善等有串習，故云善不善等。六厭離欲等便有串習，後易斷除，故云離欲等

也。七中陰望現以說習氣，如人現在樂修梵行，至中陰中亦無欲染，故云隨後身等，謂在後中陰身處有前本有習也。八與果次第薰，謂隨一串習，於諸趣中次第受身皆有彼習，故云次第等。九「世間禪因薰」下釋成，由彼禪中不斷煩惱，煩惱牽故生於上界猶有彼習，故云久遠等也。此經欠後二句：一邪正相對，謂同法是二乘解脫，以諸外道不同佛法故名為異，彼取無想以為解脫，於此邪正各有習氣故名為薰，故云有實不實，實是小乘、不實是外。二大小乘相對，謂於三乘人法，隨有見聞親近皆有習氣故云也。第十一「是菩薩」下知三聚行稠林。論中為五：初一約種姓以分三聚，謂無涅槃法者是邪定，有涅槃法者是正定。正定中，三乘各別，一向自定，離此二是不定種姓，論略不釋，此論就初教釋應知。二約解惑以分三聚，謂正見是善行因。三善根中正見一種，定起善業，名為正定。無貪無瞋不定起善，名為不定。邪見是惡行因，諸煩惱中，邪見一種定起惡業名為邪定，餘名不定。三約行業以分三聚，謂五逆中一一逆罪定招惡道名為邪定，信等五根定招善道名為正定，不同此二名為不定。四約邪正位以分三聚，謂翻彼八正名八邪，因此以立外道邪位名為邪定；正性離生名為正位，因此以立聲聞正位名為正定。五直約大乘菩薩得失以分三聚。言深入邪聚難轉者，論經名妬悋惡行不轉邪定相，謂忌他勝己，不以法施捨可化機故名為妬。慳財不施故名悋過。能生他苦名惡行不轉者，謂殺盜等也。波羅蜜相違者，此中六蔽障六度行，故名相違，謂妬障後三慧定進也，悋障施行，惡行障於戒忍二行。由此障故，令諸菩薩正行不成就，為邪定。正定不定，準釋可知。「佛子」下通結於前三種成就可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。七中陰望現以說習氣，如人現在樂修梵行，至中陰中亦無欲染，故云隨後身等，謂在後中陰身處有前本有習也。八與果次第薰，謂隨一串習，於諸趣中次第受身皆有彼習，故云次第等。九「世間禪因薰」下釋成，由彼禪中不斷煩惱，煩惱牽故生於上界猶有彼習，故云久遠等也。此經欠後二句：一邪正相對，謂同法是二乘解脫，以諸外道不同佛法故名為異，彼取無想以為解脫，於此邪正各有習氣故名為薰，故云有實不實，實是小乘、不實是外。二大小乘相對，謂於三乘人法，隨有見聞親近皆有習氣故云也。第十一「是菩薩」下知三聚行稠林。論中為五：初一約種姓以分三聚，謂無涅槃法者是邪定，有涅槃法者是正定。正定中，三乘各別，一向自定，離此二是不定種姓，論略不釋，此論就初教釋應知。二約解惑以分三聚，謂正見是善行因。三善根中正見一種，定起善業，名為正定。無貪無瞋不定起善，名為不定。邪見是惡行因，諸煩惱中，邪見一種定起惡業名為邪定，餘名不定。三約行業以分三聚，謂五逆中一一逆罪定招惡道名為邪定，信等五根定招善道名為正定，不同此二名為不定。四約邪正位以分三聚，謂翻彼八正名八邪，因此以立外道邪位名為邪定；正性離生名為正位，因此以立聲聞正位名為正定。五直約大乘菩薩得失以分三聚。言深入邪聚難轉者，論經名妬悋惡行不轉邪定相，謂忌他勝己，不以法施捨可化機故名為妬。慳財不施故名悋過。能生他苦名惡行不轉者，謂殺盜等也。波羅蜜相違者，此中六蔽障六度行，故名相違，謂妬障後三慧定進也，悋障施行，惡行障於戒忍二行。由此障故，令諸菩薩正行不成就，為邪定。正定不定，準釋可知。「佛子」下通結於前三種成就可知。

第四「菩薩住是地」下明說成就。於中先總、後別。總中，知眾生諸行者，牒入行知法器也。隨其解脫等者，正明稱根說法令得解脫。「是菩薩化」下別明說成，文有四段、義有三重：一盡此初段是智成就；二「為大法師」下一段亦智成亦口業成；三「用無量慧」下唯口業成；四「得陀羅尼」下是法師成就。初段中二，先明隨所知者，是所說法；二隨所依者，是所逗器。前中，化眾生法者，說解脫器得熟故，謂說化法令諸眾生解脫器熟也。度眾生法者，解脫體正度故，謂正令其得解脫果。然此所得解脫差別，即不出三乘，故云如實知而為說等。二「如實隨眾生」下明隨所依中，先總明隨器說法、二「隨心」下別辨也。說法對器，解隨心。言隨應度者，授對治法，解論經隨使，謂隨使對治故。上二句是化法器也。言所說法器成者，明度法器，解隨根等，以器成說法故。言隨行處者，隨心所行境界之處，即以彼喻令其生解，名為彼器。言隨智慧處者，依前生解，為令起種種異行，名為彼器。言知一切行等二句者，乃至得成就器，明依行成德之器。言隨趣等者，隨辭辯器，謂生業煩惱久習難除，勝辯教化方令捨離，故名生等為辭辯之器也。薰解習氣，同行解轉，此中略無定等三聚。言隨乘等者，論經信是三乘因，能乘出器故也。第二「是菩薩住此地」下明亦智成就亦口業成。是故論中先徵問口業，結云智成。從前為智，知說儀故；從後口業，具二十種法師德故。論中，說者是其口業，明入深義也，持者是智成顯守護法也。其二十種法師事，如論具說應知。第三「用無量」下正明口業成就。於中二：先略明四無礙智能起口言、後廣以十門次第分別。前中，用智方便者，牒前起後也。名前所說為智方便，用彼起此無礙智也。下明依四無礙智起言辭說法，所得無礙無暫間動，故云不壞。四無礙義，廣如別章。但無礙解，體是後得智，就所緣境分為四種：一法體者，明法自體；二法境界體者，於法體上有差別義；三正得與眾生者，依自所得說與眾生；四正求與無量門者，隨諸眾生正求差別與無量門。下重釋中，初釋法無礙中遠離二邊。生法所攝者，遮餘法故名離二邊，表自體故名生法攝。如色礙相，舉例顯示，等餘一切。二釋義無礙中，彼遠離等，牒舉前法。「如實智」下就法辨境。菩薩住彼，約人辨境。「如色」下亦舉類顯虛妄分別，正顯差別之義。若小乘說色有苦無常等義，今約大乘說此色法但是妄情理實本無是色之義。三釋辭中，隨他所喜言說正知者，謂解知於他所樂之言，釋正知也。隨他等，釋與也。四釋樂說中，先牒舉前詞，無量下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「菩薩住是地」下明說成就。於中先總、後別。總中，知眾生諸行者，牒入行知法器也。隨其解脫等者，正明稱根說法令得解脫。「是菩薩化」下別明說成，文有四段、義有三重：一盡此初段是智成就；二「為大法師」下一段亦智成亦口業成；三「用無量慧」下唯口業成；四「得陀羅尼」下是法師成就。初段中二，先明隨所知者，是所說法；二隨所依者，是所逗器。前中，化眾生法者，說解脫器得熟故，謂說化法令諸眾生解脫器熟也。度眾生法者，解脫體正度故，謂正令其得解脫果。然此所得解脫差別，即不出三乘，故云如實知而為說等。二「如實隨眾生」下明隨所依中，先總明隨器說法、二「隨心」下別辨也。說法對器，解隨心。言隨應度者，授對治法，解論經隨使，謂隨使對治故。上二句是化法器也。言所說法器成者，明度法器，解隨根等，以器成說法故。言隨行處者，隨心所行境界之處，即以彼喻令其生解，名為彼器。言隨智慧處者，依前生解，為令起種種異行，名為彼器。言知一切行等二句者，乃至得成就器，明依行成德之器。言隨趣等者，隨辭辯器，謂生業煩惱久習難除，勝辯教化方令捨離，故名生等為辭辯之器也。薰解習氣，同行解轉，此中略無定等三聚。言隨乘等者，論經信是三乘因，能乘出器故也。第二「是菩薩住此地」下明亦智成就亦口業成。是故論中先徵問口業，結云智成。從前為智，知說儀故；從後口業，具二十種法師德故。論中，說者是其口業，明入深義也，持者是智成顯守護法也。其二十種法師事，如論具說應知。第三「用無量」下正明口業成就。於中二：先略明四無礙智能起口言、後廣以十門次第分別。前中，用智方便者，牒前起後也。名前所說為智方便，用彼起此無礙智也。下明依四無礙智起言辭說法，所得無礙無暫間動，故云不壞。四無礙義，廣如別章。但無礙解，體是後得智，就所緣境分為四種：一法體者，明法自體；二法境界體者，於法體上有差別義；三正得與眾生者，依自所得說與眾生；四正求與無量門者，隨諸眾生正求差別與無量門。下重釋中，初釋法無礙中遠離二邊。生法所攝者，遮餘法故名離二邊，表自體故名生法攝。如色礙相，舉例顯示，等餘一切。二釋義無礙中，彼遠離等，牒舉前法。「如實智」下就法辨境。菩薩住彼，約人辨境。「如色」下亦舉類顯虛妄分別，正顯差別之義。若小乘說色有苦無常等義，今約大乘說此色法但是妄情理實本無是色之義。三釋辭中，隨他所喜言說正知者，謂解知於他所樂之言，釋正知也。隨他等，釋與也。四釋樂說中，先牒舉前詞，無量下

約辯樂說。無量種種義語是詞中差別，釋無量門也。「隨知」下釋與也。新名辯無礙解，謂明辯巧說，令他生樂。亦名樂說。自下廣釋中，理實此四於一切法隨說皆具，今依圓數且列十門，於中初五汎知理教、後五知三乘淨德。前中，初四正就所知明無礙、後一約能知智。前中，初三知義、後一知教。前中，一約知事法，事法緣別，各住不雜，名為自相；二知理法，理法遍通，名為同相。此二當相明法。三約時辨法，謂三世遷流，故名行相。四對機宣教，名為說相。五約能知智分四無礙，非是知於智，故名為智相。後五中，初一總知三乘離相淨證，名無我慢；後四別中，一通知小大、餘三別知大乘菩薩地。初一知因、後二知果，一體二用可知。下次第釋中，釋此十章即為十段。就初自相中，法義是總別一對。於緣生法，總知自相、別知差別。詞及樂說廣略一對，少名顯法名之為詞；眾多異名為堅彼義，令他愛樂名為樂說。言想堅者，想是起言所依，是故餘論中或云想、或云聲、或云名、或云字、或云施設，皆是名之異號。以言名顯義令義堅固，故名想堅。想堅多種，名想差別。重釋中不壞，牒辭。隨所覺，明自解也。隨彼彼等，顯應機說也。次第不斷名不息者，是常說也。無量眾多等，於一一法能以無量異名廣說也。為堅彼義者，謂以異名多說，意成本義，故令堅固也。第二「復次」下明同相。於中法義約二諦分，後二亦約廣略分。初一切法同一無性、二有為法同無常相、三假名同者，法同無名，但假以說。四假名假名同者，復以假名更重顯之。下重分別。無常入無我者，釋義順法，謂觀無常即解無我，是故第二門入初門智境也。次牒詞文。於前假名法上，復以餘假名隨應根說。次不壞無邊者，牒樂說文。不壞前假名，而能以餘異假名說。謂異名雖說，不違前詞，故云不壞也。第三「復次」下明行相。於中了知一念緣生現法名法無礙，已未曾當名差別義，於此二法假設名字名詞無礙。即以此名為諸眾生宣說彼事，名為樂說。下重釋中，一一世現在故者，通論過未各有現在，故云彼彼世間攝。是則一一世中各有多門異說。言見過未知現在者，釋義順法。「如是菩薩」下結後成前，謂以後義成前法無礙智境也。下釋樂說言事行相。不出三世者，釋前所說事，經中一一世皆不出三世。言無邊法明者，異法明，異法明即是聞思慧，照法故也。第四「復次」下明說相中，就教本釋以分法義。約所隨心言分詞樂說，謂隨物音說，故云隨順說。謂隨心異說，意義不殊故，云相似說相。餘文可知。第五「復次」下明智相。於中法義約現比分，詞及 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約辯樂說。無量種種義語是詞中差別，釋無量門也。「隨知」下釋與也。新名辯無礙解，謂明辯巧說，令他生樂。亦名樂說。自下廣釋中，理實此四於一切法隨說皆具，今依圓數且列十門，於中初五汎知理教、後五知三乘淨德。前中，初四正就所知明無礙、後一約能知智。前中，初三知義、後一知教。前中，一約知事法，事法緣別，各住不雜，名為自相；二知理法，理法遍通，名為同相。此二當相明法。三約時辨法，謂三世遷流，故名行相。四對機宣教，名為說相。五約能知智分四無礙，非是知於智，故名為智相。後五中，初一總知三乘離相淨證，名無我慢；後四別中，一通知小大、餘三別知大乘菩薩地。初一知因、後二知果，一體二用可知。下次第釋中，釋此十章即為十段。就初自相中，法義是總別一對。於緣生法，總知自相、別知差別。詞及樂說廣略一對，少名顯法名之為詞；眾多異名為堅彼義，令他愛樂名為樂說。言想堅者，想是起言所依，是故餘論中或云想、或云聲、或云名、或云字、或云施設，皆是名之異號。以言名顯義令義堅固，故名想堅。想堅多種，名想差別。重釋中不壞，牒辭。隨所覺，明自解也。隨彼彼等，顯應機說也。次第不斷名不息者，是常說也。無量眾多等，於一一法能以無量異名廣說也。為堅彼義者，謂以異名多說，意成本義，故令堅固也。第二「復次」下明同相。於中法義約二諦分，後二亦約廣略分。初一切法同一無性、二有為法同無常相、三假名同者，法同無名，但假以說。四假名假名同者，復以假名更重顯之。下重分別。無常入無我者，釋義順法，謂觀無常即解無我，是故第二門入初門智境也。次牒詞文。於前假名法上，復以餘假名隨應根說。次不壞無邊者，牒樂說文。不壞前假名，而能以餘異假名說。謂異名雖說，不違前詞，故云不壞也。第三「復次」下明行相。於中了知一念緣生現法名法無礙，已未曾當名差別義，於此二法假設名字名詞無礙。即以此名為諸眾生宣說彼事，名為樂說。下重釋中，一一世現在故者，通論過未各有現在，故云彼彼世間攝。是則一一世中各有多門異說。言見過未知現在者，釋義順法。「如是菩薩」下結後成前，謂以後義成前法無礙智境也。下釋樂說言事行相。不出三世者，釋前所說事，經中一一世皆不出三世。言無邊法明者，異法明，異法明即是聞思慧，照法故也。第四「復次」下明說相中，就教本釋以分法義。約所隨心言分詞樂說，謂隨物音說，故云隨順說。謂隨心異說，意義不殊故，云相似說相。餘文可知。第五「復次」下明智相。於中法義約現比分，詞及

樂說約淺深分。初中，以法無礙智知法智所知境，非是法智即法無礙。如以苦智知欲界苦名為法智，知上界苦名為比智；今此亦爾，以義無礙知比智境。新論名法智類智。然此二智，毘曇宗約時通處別，二智並皆通知三世、別知欲界，名為法智；別知上界，名為比智。若成實宗，處通時別，二智俱知三界，知現名法、知過未名比。若大乘宗，時處俱別，知現在欲界名為法智、知上界及過未俱是比智。詞中言欲得方便者，詞說世諦，與得第一義作方便也。樂說中言得智者，說第一義，令正證得故。下重釋中釋初法智內，知諦差別是二諦不同，不異方便是釋不壞方便，謂見不異法名為不壞。法智等，舉經對顯，釋比智中，如此如實等，釋顯比義，以現所知類餘知法。釋樂說中，非顛倒異說者，稱理說故。第六「復次」下明無我慢相，於中真俗二觀以分法義。謂觀真一相無我不壞，觀俗蘊等差別無我說中妙勝分詞樂說，謂愜情稱美、順理名妙，攝令歸趣也。言理殊勝，成益轉多，名無上也。下重分別釋初無礙中，先順釋，謂無我不壞；故下反釋，謂取己能解名為我知、取己能得名為我證。如是等壞，即明不取，名為不壞也。「陰等方便」下釋義順法，謂觀陰等以為方便，得入真諦無我法故。「是故」下結後成前，故是菩薩智境成也。「一聚積」下釋顯無我，謂迷陰故計聚積我，以迷界故計異因我，以迷入故計欲著我，以迷四諦十二緣故計作著我。說此陰等，對治四我，以顯無我。《雜集論》第一中廣顯蘊等所治之我(云云)。第七「復次」下明大小乘相，於中約權實以分法義，謂以約實同觀唯是一乘，約權異性說有三乘。詞及樂說約總別分，總說三乘令得解脫名詞無礙，隨物心念於一一乘無量種說名為樂說。下重分別，文顯可知。第八「復次」下明菩薩地相，於中法義約地體相分，詞與樂說同體義分。謂說地名詞，詞中差別名為樂說。智相是地體，說相是地相，謂隨相說十故。巧授十地，名與方便。隨物心樂，於一一地以無量門令入故也。下重分別釋菩薩行中，法行智行示者，以此二行合為菩薩行。謂證法成行名為法行，即智成行名為智行，以此智行能入地故，名隨智行。言觀智說故者，釋所由，謂何故智行是菩薩行？答：以說觀智為菩薩行故。次釋義無礙中十地差別。謂心者，出地體。謂地別由心，說為口言。下釋詞無礙中，不顛倒解不壞說，教授解隨順地道也。第九「復次」下明如來地相，於中法義約佛體用分，詞樂約廣略分。初一念證得名法身相；二時處應現名色身相；三謂前二身中智德差別名正覺相；四隨物心樂廣顯佛德無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂說約淺深分。初中，以法無礙智知法智所知境，非是法智即法無礙。如以苦智知欲界苦名為法智，知上界苦名為比智；今此亦爾，以義無礙知比智境。新論名法智類智。然此二智，毘曇宗約時通處別，二智並皆通知三世、別知欲界，名為法智；別知上界，名為比智。若成實宗，處通時別，二智俱知三界，知現名法、知過未名比。若大乘宗，時處俱別，知現在欲界名為法智、知上界及過未俱是比智。詞中言欲得方便者，詞說世諦，與得第一義作方便也。樂說中言得智者，說第一義，令正證得故。下重釋中釋初法智內，知諦差別是二諦不同，不異方便是釋不壞方便，謂見不異法名為不壞。法智等，舉經對顯，釋比智中，如此如實等，釋顯比義，以現所知類餘知法。釋樂說中，非顛倒異說者，稱理說故。第六「復次」下明無我慢相，於中真俗二觀以分法義。謂觀真一相無我不壞，觀俗蘊等差別無我說中妙勝分詞樂說，謂愜情稱美、順理名妙，攝令歸趣也。言理殊勝，成益轉多，名無上也。下重分別釋初無礙中，先順釋，謂無我不壞；故下反釋，謂取己能解名為我知、取己能得名為我證。如是等壞，即明不取，名為不壞也。「陰等方便」下釋義順法，謂觀陰等以為方便，得入真諦無我法故。「是故」下結後成前，故是菩薩智境成也。「一聚積」下釋顯無我，謂迷陰故計聚積我，以迷界故計異因我，以迷入故計欲著我，以迷四諦十二緣故計作著我。說此陰等，對治四我，以顯無我。《雜集論》第一中廣顯蘊等所治之我(云云)。第七「復次」下明大小乘相，於中約權實以分法義，謂以約實同觀唯是一乘，約權異性說有三乘。詞及樂說約總別分，總說三乘令得解脫名詞無礙，隨物心念於一一乘無量種說名為樂說。下重分別，文顯可知。第八「復次」下明菩薩地相，於中法義約地體相分，詞與樂說同體義分。謂說地名詞，詞中差別名為樂說。智相是地體，說相是地相，謂隨相說十故。巧授十地，名與方便。隨物心樂，於一一地以無量門令入故也。下重分別釋菩薩行中，法行智行示者，以此二行合為菩薩行。謂證法成行名為法行，即智成行名為智行，以此智行能入地故，名隨智行。言觀智說故者，釋所由，謂何故智行是菩薩行？答：以說觀智為菩薩行故。次釋義無礙中十地差別。謂心者，出地體。謂地別由心，說為口言。下釋詞無礙中，不顛倒解不壞說，教授解隨順地道也。第九「復次」下明如來地相，於中法義約佛體用分，詞樂約廣略分。初一念證得名法身相；二時處應現名色身相；三謂前二身中智德差別名正覺相；四隨物心樂廣顯佛德無量

差別名為說相。下重分別釋義內，隨何等劫成何等佛者，示化時也，如釋迦佛成在賢劫。釋事中，言隨以何國，是成道處也。隨何等佛，是現佛身。釋相中，言隨名所記可得見聞者，謂如名所記，身土聲色可見聞故。釋詞無礙中，隨正覺等者，以十佛中最初名為正覺佛，故云依說。第十「復次」下明作住持相。於中法義約知佛說總別分異。說前法義名詞，詞中差別名為樂說。初覺相者，是佛起說住持德也；二差別相者，是佛隨機現差別德；三說相者，依前差別為眾生說；四彼無量相者，隨物心樂異異說也。下重分別中，佛語者能說故。力是神力，破憍慢眾生故。無畏降邪，不共異小，悲能常說，智為說依，轉法則是隨順正說。此上皆是一切智攝。釋義無礙中，隨心性者，是種性差別，根欲可知。言諸佛智行等者，釋樂說中智行名法身。此行利生不壞，名圓滿也。隨彼信等，釋隨信說故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別名為說相。下重分別釋義內，隨何等劫成何等佛者，示化時也，如釋迦佛成在賢劫。釋事中，言隨以何國，是成道處也。隨何等佛，是現佛身。釋相中，言隨名所記可得見聞者，謂如名所記，身土聲色可見聞故。釋詞無礙中，隨正覺等者，以十佛中最初名為正覺佛，故云依說。第十「復次」下明作住持相。於中法義約知佛說總別分異。說前法義名詞，詞中差別名為樂說。初覺相者，是佛起說住持德也；二差別相者，是佛隨機現差別德；三說相者，依前差別為眾生說；四彼無量相者，隨物心樂異異說也。下重分別中，佛語者能說故。力是神力，破憍慢眾生故。無畏降邪，不共異小，悲能常說，智為說依，轉法則是隨順正說。此上皆是一切智攝。釋義無礙中，隨心性者，是種性差別，根欲可知。言諸佛智行等者，釋樂說中智行名法身。此行利生不壞，名圓滿也。隨彼信等，釋隨信說故也。

第四大段「菩薩摩訶薩」下明法師成就。於中有四：一持成就，蘊法在心；二說成就，依持起說；三問答成就，他惑疑問，菩薩善答；四受持成就，能更受勝法，為他宣說。就初中，先牒前起後。二得眾義等，正顯十時，並約所起業用分異。謂初三起意業，一能知義、二能知教、三智起通化。次三起身；四身放光明，善耎眾生慈光攝取；五剛強眾生威力伏取，示違伏物是善巧之慧；六上供諸佛下攝貧窮，故云眾財。下四起口業，七於大乘中狹劣眾生示教利益者，示大乘中名聞威德，令其捨劣趣入不難故也；八不斷者，常說也；九無盡者，深說也；十種種者，廣說也。下結可知。自下經文，論主不釋。第二「是菩薩於一佛」下明說成就。於中三：初明能受多法；二「是菩薩得如是」下能廣說法；三「是菩薩處法座或以一音」下能起說自在。第三「是菩薩三千界所有眾生」下明問答成就。於中二：初一世界中答難、二明一切世界。第四「承佛神力」下明受持成就。於中二：先於一塵處、後類一切塵。憶念等可知。下明地果，三果同前，文處可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四大段「菩薩摩訶薩」下明法師成就。於中有四：一持成就，蘊法在心；二說成就，依持起說；三問答成就，他惑疑問，菩薩善答；四受持成就，能更受勝法，為他宣說。就初中，先牒前起後。二得眾義等，正顯十時，並約所起業用分異。謂初三起意業，一能知義、二能知教、三智起通化。次三起身；四身放光明，善耎眾生慈光攝取；五剛強眾生威力伏取，示違伏物是善巧之慧；六上供諸佛下攝貧窮，故云眾財。下四起口業，七於大乘中狹劣眾生示教利益者，示大乘中名聞威德，令其捨劣趣入不難故也；八不斷者，常說也；九無盡者，深說也；十種種者，廣說也。下結可知。自下經文，論主不釋。第二「是菩薩於一佛」下明說成就。於中三：初明能受多法；二「是菩薩得如是」下能廣說法；三「是菩薩處法座或以一音」下能起說自在。第三「是菩薩三千界所有眾生」下明問答成就。於中二：初一世界中答難、二明一切世界。第四「承佛神力」下明受持成就。於中二：先於一塵處、後類一切塵。憶念等可知。下明地果，三果同前，文處可見。

第三大段重頌中有四十二頌半，分六：初四頌法師方便。二有四頌智成就。三有十二頌入行成就。四有十四頌半說成就，於中初一頌半智成就；次三頌半口業成就；次九頌半法師成就，於中，初二持成、次二說成、次半問答、次五受持成。五有七頌地果三果可知。六末後一頌歎深結說。善慧地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段重頌中有四十二頌半，分六：初四頌法師方便。二有四頌智成就。三有十二頌入行成就。四有十四頌半說成就，於中初一頌半智成就；次三頌半口業成就；次九頌半法師成就，於中，初二持成、次二說成、次半問答、次五受持成。五有七頌地果三果可知。六末後一頌歎深結說。善慧地竟。

第十法雲地，亦七門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法雲地，亦七門同前。

初釋名者，釋有三義：《攝大乘》云「大法智雲含眾德水，譬如大雲。」無性釋云「由得總緣一切法智，總緣一切契經法等，不離真如。此一切共相境智，譬如大雲。陀羅尼門三摩地門譬如清水，智能藏彼如雲含水，有能生彼勝功能故。」二蔽如空，麁重猶如大雲。無性釋云「又如大雲覆隱虛空，如是總緣一切法智，覆隱如空廣大無邊惑智二障。」言覆隱者，隔義斷義。三充滿法身猶如大雲。無性釋云「又如大雲注清冷水充滿虛空，如是總緣一切法智出生無量殊勝功德，充滿所證所依法身。」《唯識論》云「大法智雲含眾德水，蔽如空麁重，充滿法身，故名法雲。」此中三義同於《攝論》。《金光明》云「法身如虛空，智慧如大雲，遍覆一切，故名法雲。」真諦釋云「如虛空者，譬三如如也。虛空有三義：一容受義，譬自性法身不礙生死。二無邊義，譬顯了法身。雖得顯了，猶未究竟，如空有清淨無有塵霧處，如道內法身通惑解中道也。三清淨無塵霧，譬聖果法身。智慧如雲者，譬如如智有三：一道前性得、二道內修得、三道後至得。」文言遍者，性得如如智、遍如如理。滿者，修得如如智、滿如如理。覆者，至得如如智、覆如如理。境智相稱。雲即是雨，雨有三義：一能陰塵，道前自性智，清淨無染義；二能洗垢，道內滅惑除惡業；三能生萌芽，道後能生如萌芽。又空如法身，雲如應身。《莊嚴論》云「於第十地中，由三昧門及陀羅尼門，攝一切聞薰習因，遍滿阿黎耶識中。譬如浮雲，遍滿虛空。能以此聞薰智雲，於一一剎那，於一一相、於一一好，於毛孔雨無量無邊法雨，充足一切所化眾生。由能如雲雨法雨故，故名法雲。」《仁王經》名為灌頂。《十住論》無佛世界能雨法雨，名法雲地。《解深密》云「麁重之身廣如虛空，法身圓滿譬如大雲，皆能遍覆，故名法雲。」解云：謂我法執所薰種子無堪任故，名為麁重，遍障二空無我理故，是故經云廣如虛空。其第十地，十種法界法身圓滿，喻如大雲。證法界時，由圓滿法身及修生法身，覆隱如空廣大麁重，故名法雲。餘義如下釋名分中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，釋有三義：《攝大乘》云「大法智雲含眾德水，譬如大雲。」無性釋云「由得總緣一切法智，總緣一切契經法等，不離真如。此一切共相境智，譬如大雲。陀羅尼門三摩地門譬如清水，智能藏彼如雲含水，有能生彼勝功能故。」二蔽如空，麁重猶如大雲。無性釋云「又如大雲覆隱虛空，如是總緣一切法智，覆隱如空廣大無邊惑智二障。」言覆隱者，隔義斷義。三充滿法身猶如大雲。無性釋云「又如大雲注清冷水充滿虛空，如是總緣一切法智出生無量殊勝功德，充滿所證所依法身。」《唯識論》云「大法智雲含眾德水，蔽如空麁重，充滿法身，故名法雲。」此中三義同於《攝論》。《金光明》云「法身如虛空，智慧如大雲，遍覆一切，故名法雲。」真諦釋云「如虛空者，譬三如如也。虛空有三義：一容受義，譬自性法身不礙生死。二無邊義，譬顯了法身。雖得顯了，猶未究竟，如空有清淨無有塵霧處，如道內法身通惑解中道也。三清淨無塵霧，譬聖果法身。智慧如雲者，譬如如智有三：一道前性得、二道內修得、三道後至得。」文言遍者，性得如如智、遍如如理。滿者，修得如如智、滿如如理。覆者，至得如如智、覆如如理。境智相稱。雲即是雨，雨有三義：一能陰塵，道前自性智，清淨無染義；二能洗垢，道內滅惑除惡業；三能生萌芽，道後能生如萌芽。又空如法身，雲如應身。《莊嚴論》云「於第十地中，由三昧門及陀羅尼門，攝一切聞薰習因，遍滿阿黎耶識中。譬如浮雲，遍滿虛空。能以此聞薰智雲，於一一剎那，於一一相、於一一好，於毛孔雨無量無邊法雨，充足一切所化眾生。由能如雲雨法雨故，故名法雲。」《仁王經》名為灌頂。《十住論》無佛世界能雨法雨，名法雲地。《解深密》云「麁重之身廣如虛空，法身圓滿譬如大雲，皆能遍覆，故名法雲。」解云：謂我法執所薰種子無堪任故，名為麁重，遍障二空無我理故，是故經云廣如虛空。其第十地，十種法界法身圓滿，喻如大雲。證法界時，由圓滿法身及修生法身，覆隱如空廣大麁重，故名法雲。餘義如下釋名分中說。

二來意者，亦有三義：一前雖得彼辯才說法，未能圓滿法身現前故，今進令彼修證圓滿，是故來也。餘二門可知。又《地論》云「於九地中已作淨佛國土及化眾生，第十地中修行令智覺滿足，此是勝故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，亦有三義：一前雖得彼辯才說法，未能圓滿法身現前故，今進令彼修證圓滿，是故來也。餘二門可知。又《地論》云「於九地中已作淨佛國土及化眾生，第十地中修行令智覺滿足，此是勝故。」

三所離障者，依《地論》，離於諸法中不得自在障。《唯識論》云「於諸法中未得自在障，謂所知障中俱生一分，令於諸法不得自在。彼障十地大法智雲及所含藏所起事業，入十地時便能永斷。由斯十地說斷二愚及彼麁重：一大神通愚，即是此中障所起事業；二悟入微細祕密愚，即此中障大法智雲及所含藏者。」解云：以能障通等所知障一分為體。《金光明》云「最大神通未得如意無明，微妙祕密藏修行未足無明。」梁論大同。又此地終心，亦離二障，便至佛果。《成唯識論》云「此地於法雖得自在，而有餘障未名最極。謂有俱生微所知障，及有任運煩惱障種。金剛喻定現在前時，彼皆頓斷，入如來地。」由斯佛地說斷二愚及彼麁重：一於一切所知境極微細著愚，即是此中微所知障；二極微細礙愚，即是此中一切任運煩惱障種。故《集論》說「得菩提時，頓斷煩惱及所知障，成阿羅漢，及成如來證大涅槃、大菩提故。」解云：此二微細過，前障外故名餘障。《金光明》云「一切境界微細智礙無明」。二未來是礙不更生，未得不更生智無明。梁論名微細礙微細著，同此可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所離障者，依《地論》，離於諸法中不得自在障。《唯識論》云「於諸法中未得自在障，謂所知障中俱生一分，令於諸法不得自在。彼障十地大法智雲及所含藏所起事業，入十地時便能永斷。由斯十地說斷二愚及彼麁重：一大神通愚，即是此中障所起事業；二悟入微細祕密愚，即此中障大法智雲及所含藏者。」解云：以能障通等所知障一分為體。《金光明》云「最大神通未得如意無明，微妙祕密藏修行未足無明。」梁論大同。又此地終心，亦離二障，便至佛果。《成唯識論》云「此地於法雖得自在，而有餘障未名最極。謂有俱生微所知障，及有任運煩惱障種。金剛喻定現在前時，彼皆頓斷，入如來地。」由斯佛地說斷二愚及彼麁重：一於一切所知境極微細著愚，即是此中微所知障；二極微細礙愚，即是此中一切任運煩惱障種。故《集論》說「得菩提時，頓斷煩惱及所知障，成阿羅漢，及成如來證大涅槃、大菩提故。」解云：此二微細過，前障外故名餘障。《金光明》云「一切境界微細智礙無明」。二未來是礙不更生，未得不更生智無明。梁論名微細礙微細著，同此可見。

四所證者，證得業自在等所依止法界。世親釋云「謂此法界是身等業自在所依，及陀羅尼門、三摩地門自在。」無性釋云「業自在等依止義者，謂隨所欲門，身語意業用自在，依五神通隨自作業皆得成辨。得文義持諸陀羅尼自在力故，能持一切佛所宣說文義無忘。得三摩地自在力故，於諸等至等持能斷，隨其所欲虛空藏等諸三摩地、三摩鉢底而能現前。」《中邊論》云「隨欲作種種利樂有情事故。」此但總說，不別開也。《唯識》釋云「謂若證得此真如已，普於一切神通作業總持定門皆自在故。」解：云準上諸論，於此地中得四種自在：一五通、二三業、三總持、四諸定，尋此地下文。大盡分等，更當會釋。《唯識》云「雖真如性實無差別，而就勝德假立十種。雖初地中已達一切，而能證行猶未圓滿，為令圓滿，後後建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所證者，證得業自在等所依止法界。世親釋云「謂此法界是身等業自在所依，及陀羅尼門、三摩地門自在。」無性釋云「業自在等依止義者，謂隨所欲門，身語意業用自在，依五神通隨自作業皆得成辨。得文義持諸陀羅尼自在力故，能持一切佛所宣說文義無忘。得三摩地自在力故，於諸等至等持能斷，隨其所欲虛空藏等諸三摩地、三摩鉢底而能現前。」《中邊論》云「隨欲作種種利樂有情事故。」此但總說，不別開也。《唯識》釋云「謂若證得此真如已，普於一切神通作業總持定門皆自在故。」解：云準上諸論，於此地中得四種自在：一五通、二三業、三總持、四諸定，尋此地下文。大盡分等，更當會釋。《唯識》云「雖真如性實無差別，而就勝德假立十種。雖初地中已達一切，而能證行猶未圓滿，為令圓滿，後後建立。」

五所成行者，亦有三種：一成就受位等行；二當智波羅蜜行；三依《莊嚴論》，第十住三昧門陀羅尼門極清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所成行者，亦有三種：一成就受位等行；二當智波羅蜜行；三依《莊嚴論》，第十住三昧門陀羅尼門極清淨故。

六所得果者，依梁論，通達業自在依止法界，得化身果。《金光明》第三卷云「十地發心得首楞嚴三昧，當地行果位果。」又梁論十果，並當所成佛地大果，餘悉現得。又《金光明》說修行十地得大總持果，如彼經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六所得果者，依梁論，通達業自在依止法界，得化身果。《金光明》第三卷云「十地發心得首楞嚴三昧，當地行果位果。」又梁論十果，並當所成佛地大果，餘悉現得。又《金光明》說修行十地得大總持果，如彼經說。

第七釋文中，初讚請內二十五頌，分五：初二頌明首陀會天設妙供；二有一頌明菩薩燒香供；三有二頌明天王眷屬寶衣供；四有十八頌明天女樂讚供，於中，初二總明作樂、次二歎佛體相普遍德、次三歎佛業用成益德、次四歎佛八相應機德、次二約幻喻歎佛廣大德、次三歎佛法身平等德、次二結勸修學、下一天女結默；五末後二頌眾首正請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文中，初讚請內二十五頌，分五：初二頌明首陀會天設妙供；二有一頌明菩薩燒香供；三有二頌明天王眷屬寶衣供；四有十八頌明天女樂讚供，於中，初二總明作樂、次二歎佛體相普遍德、次三歎佛業用成益德、次四歎佛八相應機德、次二約幻喻歎佛廣大德、次三歎佛法身平等德、次二結勸修學、下一天女結默；五末後二頌眾首正請可知。

第二正說分中有八分：一方便作滿足地分者，攝前九地所修諸行總為方便，滿此地也。二得三昧分者，初住地行行德無量，以此地受職必依三昧，故偏舉之。三得受位分者，正住地行，謂依勝定能攝佛智故名也。四入大盡分者，是地滿行，此為望前已是窮盡，盡中之極故云大盡。五釋名分者，此地學窮，辨德顯稱。六神通力無上有上分者，地滿足已妙用自在，故曰神通。通用過前，名為無上；仰劣如來，名為有上。已下二分通於十地，但以前攝後，於此地收。七影像者，以喻顯法，如因像知質。八地利益者，彰說勝益，勸信趣入。就方便滿足地分中，先總標舉，謂無量是廣智，善修是深智。前諸地中具起此二通名善擇，謂妙智決擇故也。《寶性論》中地上菩薩起二修行：一約根本智名如實修行，當此善修也；二約後得智者遍修行，當此無量智也。下別辨中九句，論攝為七：初三為一，名善修行者，謂於諸地皆同善修，證助不住，似前八地中同相故也。謂白法是證，助道可知。大功德等是不住，不住無故不捨功德。護是不捨也，不住有故不捨智慧也。此三句次第相釋，謂何因得證？由起助故。何因成助？由不住故。下六句別顯中，初一句攝前七地二利行相，第八地初以辨七地差別，故此總攝一句顯之。言廣行大悲者，普遍釋意。七順自利，釋行也。隨順利他，釋大悲也。二言深知分別等者，別舉第八地，令佛土淨行。下四句別舉第九地中行。於中初句是九地中自分之行，教化眾生故云深入，即是入行稠林等也。下三句明勝進行，於中初解、次行、後證。言入諸等者，解佛所行真如境法。言趣向等者，求於佛果無厭足行。言得至等者，地盡至入，謂十地位窮名為地盡，依行得證名為至入。以此地中受佛智職故，云一切智位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中有八分：一方便作滿足地分者，攝前九地所修諸行總為方便，滿此地也。二得三昧分者，初住地行行德無量，以此地受職必依三昧，故偏舉之。三得受位分者，正住地行，謂依勝定能攝佛智故名也。四入大盡分者，是地滿行，此為望前已是窮盡，盡中之極故云大盡。五釋名分者，此地學窮，辨德顯稱。六神通力無上有上分者，地滿足已妙用自在，故曰神通。通用過前，名為無上；仰劣如來，名為有上。已下二分通於十地，但以前攝後，於此地收。七影像者，以喻顯法，如因像知質。八地利益者，彰說勝益，勸信趣入。就方便滿足地分中，先總標舉，謂無量是廣智，善修是深智。前諸地中具起此二通名善擇，謂妙智決擇故也。《寶性論》中地上菩薩起二修行：一約根本智名如實修行，當此善修也；二約後得智者遍修行，當此無量智也。下別辨中九句，論攝為七：初三為一，名善修行者，謂於諸地皆同善修，證助不住，似前八地中同相故也。謂白法是證，助道可知。大功德等是不住，不住無故不捨功德。護是不捨也，不住有故不捨智慧也。此三句次第相釋，謂何因得證？由起助故。何因成助？由不住故。下六句別顯中，初一句攝前七地二利行相，第八地初以辨七地差別，故此總攝一句顯之。言廣行大悲者，普遍釋意。七順自利，釋行也。隨順利他，釋大悲也。二言深知分別等者，別舉第八地，令佛土淨行。下四句別舉第九地中行。於中初句是九地中自分之行，教化眾生故云深入，即是入行稠林等也。下三句明勝進行，於中初解、次行、後證。言入諸等者，解佛所行真如境法。言趣向等者，求於佛果無厭足行。言得至等者，地盡至入，謂十地位窮名為地盡，依行得證名為至入。以此地中受佛智職故，云一切智位。

第二「菩薩摩訶薩行如是」下明三昧分。於中，初牒前起後；「則得」下正顯所得，於中四：先別顯十門、二通結百萬、三「是菩薩」下明能入能知、四顯最後名。就初內，論中舉初等後，故云離垢等。舉後百萬，故云眷屬。離煩惱垢，釋顯其相，以此位中是障盡處故。不加功者，成就相應故。餘九是別，以六七二定共離一垢，故離八種垢：一入法界差別者是入密無垢，謂法界深奧名為密處；二行近佛果名莊嚴道場；三身光業用；四口辯總持；五意業現通；六廣；七深俱顯淨土，無量釋廣、正觀釋觀，上來自德；八隨一切等者，化眾生無垢，利他德，上二利自分行；九如實知等者是勝進，上覺名正覺無垢，謂將成正覺，諸佛迭共現前證知，此如下文受職處說。言一切智智無分別，釋一切智也。一切智智平等受位，牒智釋受位也。滿足三昧事，釋悉入。其體知，其業用可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩摩訶薩行如是」下明三昧分。於中，初牒前起後；「則得」下正顯所得，於中四：先別顯十門、二通結百萬、三「是菩薩」下明能入能知、四顯最後名。就初內，論中舉初等後，故云離垢等。舉後百萬，故云眷屬。離煩惱垢，釋顯其相，以此位中是障盡處故。不加功者，成就相應故。餘九是別，以六七二定共離一垢，故離八種垢：一入法界差別者是入密無垢，謂法界深奧名為密處；二行近佛果名莊嚴道場；三身光業用；四口辯總持；五意業現通；六廣；七深俱顯淨土，無量釋廣、正觀釋觀，上來自德；八隨一切等者，化眾生無垢，利他德，上二利自分行；九如實知等者是勝進，上覺名正覺無垢，謂將成正覺，諸佛迭共現前證知，此如下文受職處說。言一切智智無分別，釋一切智也。一切智智平等受位，牒智釋受位也。滿足三昧事，釋悉入。其體知，其業用可知。

第三「是三昧現在前」下明受位分。於中有六：一隨何等座者，如世王子受職之時，在閻浮金白象寶座。菩薩亦爾，受佛職時，在於大寶蓮華王座。二隨何等身者，如輪王子，玉女寶生，具足王相，為得位身。菩薩亦爾，殊妙之形為受職身。三隨何等眷屬者，如輪王子受位之時，文武百貴共相輔弼。菩薩如是，受佛職時，諸大菩薩共相圍遶。四隨何等相者，如世王子受位之時，掃治衙巷、懸繒幡蓋、鐘鼓振響。菩薩如是，受佛職時，振動大地，惡道休息，放光普照世界嚴淨，以此為相。五隨何等出處者，如世王子受職之時，口出赦書、恩及天下，獄囚得脫、庫出賜臣。菩薩如是，十處放光，令惡道出離、菩薩增行。六隨所得位者，如世王子受位之時，父王手執金鍾盛四海水灌太子頂，即名灌頂輪王。菩薩如是，十方諸佛白毫所放一切智光入菩薩頂，名受佛位。此六段經，前三段文，論家一處釋；次二亦一處釋；後一別釋。就初座中有十相：一華王是主相，以自在故。二周圓等是量相，以廣大故。三眾寶等是勝相，以具德故。四過於等是地相，以是生處故。五出世等是因相，以從彼生故。六知一切等是成相，以空慧所成故，如世蓮華種植所成。七光明等是第一義相，如世蓮華令心取著，菩薩華座善照法界。論約照理、經約照事可知。八功德相，經無此句，以與地相相似，故不辨也。又此明所生果相與前異也。九瑠璃等是體相，以莖等是體狀故。十無量光等是莊嚴相，以德用備故。二「爾時」下明隨何等身，身體姝妙廣稱華座。三「即時」下明隨何眷屬，謂處座得定，心敬目瞻。四「是菩薩昇」下明隨何等相，有五相：一動地、二息苦、三光照、四嚴界、五見佛等。五「何以故」下明隨何出處。言何以故者，徵前起後。論言以出光明故，總釋出處也。文中有三：初十處放光；二「爾時」下由光普照，諸佛菩薩咸皆覺知；三「即時」下由覺知故，下位菩薩俱來供養。就初中，此十光明論攝為三：前之九種是利益業，謂初五益凡夫；次二益一乘；後二益菩薩。又八九十此三名為發覺業，謂第八發覺從初發心乃至九地業，第九發覺十地菩薩，第十發覺一切諸佛。又八九二光名攝伏業，謂第八能攝，能令九地已還菩薩咸來供養；第九能伏，能使魔宮隱蔽。就第十頂光中有四：初照十方、二成光臺、三設供養、四入足下。初二可知。就供養中有三：先顯供勝、二正供佛、三明供益。言必定無上道者，論有二釋：言於地中決定義故，此約地上證決定也。言復有異義等，約下位令入正定益，謂定不放逸者離惡定也。所作之事決定心者，集善定也。言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「是三昧現在前」下明受位分。於中有六：一隨何等座者，如世王子受職之時，在閻浮金白象寶座。菩薩亦爾，受佛職時，在於大寶蓮華王座。二隨何等身者，如輪王子，玉女寶生，具足王相，為得位身。菩薩亦爾，殊妙之形為受職身。三隨何等眷屬者，如輪王子受位之時，文武百貴共相輔弼。菩薩如是，受佛職時，諸大菩薩共相圍遶。四隨何等相者，如世王子受位之時，掃治衙巷、懸繒幡蓋、鐘鼓振響。菩薩如是，受佛職時，振動大地，惡道休息，放光普照世界嚴淨，以此為相。五隨何等出處者，如世王子受職之時，口出赦書、恩及天下，獄囚得脫、庫出賜臣。菩薩如是，十處放光，令惡道出離、菩薩增行。六隨所得位者，如世王子受位之時，父王手執金鍾盛四海水灌太子頂，即名灌頂輪王。菩薩如是，十方諸佛白毫所放一切智光入菩薩頂，名受佛位。此六段經，前三段文，論家一處釋；次二亦一處釋；後一別釋。就初座中有十相：一華王是主相，以自在故。二周圓等是量相，以廣大故。三眾寶等是勝相，以具德故。四過於等是地相，以是生處故。五出世等是因相，以從彼生故。六知一切等是成相，以空慧所成故，如世蓮華種植所成。七光明等是第一義相，如世蓮華令心取著，菩薩華座善照法界。論約照理、經約照事可知。八功德相，經無此句，以與地相相似，故不辨也。又此明所生果相與前異也。九瑠璃等是體相，以莖等是體狀故。十無量光等是莊嚴相，以德用備故。二「爾時」下明隨何等身，身體姝妙廣稱華座。三「即時」下明隨何眷屬，謂處座得定，心敬目瞻。四「是菩薩昇」下明隨何等相，有五相：一動地、二息苦、三光照、四嚴界、五見佛等。五「何以故」下明隨何出處。言何以故者，徵前起後。論言以出光明故，總釋出處也。文中有三：初十處放光；二「爾時」下由光普照，諸佛菩薩咸皆覺知；三「即時」下由覺知故，下位菩薩俱來供養。就初中，此十光明論攝為三：前之九種是利益業，謂初五益凡夫；次二益一乘；後二益菩薩。又八九十此三名為發覺業，謂第八發覺從初發心乃至九地業，第九發覺十地菩薩，第十發覺一切諸佛。又八九二光名攝伏業，謂第八能攝，能令九地已還菩薩咸來供養；第九能伏，能使魔宮隱蔽。就第十頂光中有四：初照十方、二成光臺、三設供養、四入足下。初二可知。就供養中有三：先顯供勝、二正供佛、三明供益。言必定無上道者，論有二釋：言於地中決定義故，此約地上證決定也。言復有異義等，約下位令入正定益，謂定不放逸者離惡定也。所作之事決定心者，集善定也。言

入佛足下者，遠公三釋：一就教相，頂光入足顯深敬故。二約相顯實，菩薩智光證入佛境，從下趣入名入足下，故論名為平等智攝。三約實以論，菩薩自已因行趣成果時，從下證入名入佛足。第二「爾時」下由光普照令一切諸佛菩薩咸知。第三「即時」下明由覺知故令有所作。於中二：先下地菩薩來此興供，謂先供養、後得益；二同位菩薩德光相助，亦先光入、後明益。良以菩薩內有萬德故，於胸前有萬字相現。論釋可知。第六「爾時諸佛」下明隨所得位。於中有四：謂法、喻、合、結。就初法說中亦四：一放光、二入頂、三得益、四結位。初中，光有十業：一名益智，是利益業；二因業；三照示佛力，令他恭敬，名敬業；四勸進等，名勸進業；五十方等，名振動業；六滅除等，名止業；七降伏業；八示現業；九卷舒業；十示神通等，是變化業。二入頂者，事光入頂，即是法光入心，增位故也。論名如來光明。彼菩薩迭互智平等攝受者，謂菩薩頂光入佛足，是上進故也。佛光入菩薩頂，下攝故也。因果迭合，故云平等。身光即智，故云智也。三得益可知。四結位中，入佛境，所證同；具十力，行德同；墮佛數，成人同。以成佛德墮在佛數，如始出家雖未受戒即墮僧數。喻、合、結位並可知。第四「住法雲地如實知」下明大盡分。於中有五：一智大，依正覺實智義故；二解脫大，依心自在義故；三三昧大，依發心即成就一切事義故；四陀羅尼大，依一切世間隨利益眾生義故；五神通大，依堪能度眾生義故。前二自利，一內智、二外用。後三利他，一意業起用、二依發語業、三身業變化。就初，智大中有七種大：一集智大者，知法緣集智力斷疑。二應化智大者，謂化智業用依身而起。三加持智大者，謂化業住持化用非一，重言如是。常化不絕，名轉行力。四入微細智者，此是微細相容安立門，常於示成佛。八相之中，一現一切，故稱微細。依彼應化等，牒前三智，名為不二，依顯微細。一化、二加、三集，合此三智依此成佛，故名為作，正是微細。五密處智者，此是祕密隱顯俱成門。謂將護初心根未熟者，現麁隱細，令彼不怖，依彼說沒此微細智也。六入劫智者，善解諸劫互相涉入，名入劫智。時劫相續說以為命。遷流名行。一攝一切，名曰加持。一入一切，名之為捨。以癈已隨他，名為捨故。劫隨心轉，名自在意。七入道智者，知諸世法堪為出世對治之用，故名入道。初集智大者，諸釋云因緣集智應知。彼復隨所有分染或淨或滅者，此是總釋。於中有六重：一或唯染，謂初五句及邪見煩惱集；二或唯淨，謂涅槃集及聲聞等集；三或 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入佛足下者，遠公三釋：一就教相，頂光入足顯深敬故。二約相顯實，菩薩智光證入佛境，從下趣入名入足下，故論名為平等智攝。三約實以論，菩薩自已因行趣成果時，從下證入名入佛足。第二「爾時」下由光普照令一切諸佛菩薩咸知。第三「即時」下明由覺知故令有所作。於中二：先下地菩薩來此興供，謂先供養、後得益；二同位菩薩德光相助，亦先光入、後明益。良以菩薩內有萬德故，於胸前有萬字相現。論釋可知。第六「爾時諸佛」下明隨所得位。於中有四：謂法、喻、合、結。就初法說中亦四：一放光、二入頂、三得益、四結位。初中，光有十業：一名益智，是利益業；二因業；三照示佛力，令他恭敬，名敬業；四勸進等，名勸進業；五十方等，名振動業；六滅除等，名止業；七降伏業；八示現業；九卷舒業；十示神通等，是變化業。二入頂者，事光入頂，即是法光入心，增位故也。論名如來光明。彼菩薩迭互智平等攝受者，謂菩薩頂光入佛足，是上進故也。佛光入菩薩頂，下攝故也。因果迭合，故云平等。身光即智，故云智也。三得益可知。四結位中，入佛境，所證同；具十力，行德同；墮佛數，成人同。以成佛德墮在佛數，如始出家雖未受戒即墮僧數。喻、合、結位並可知。第四「住法雲地如實知」下明大盡分。於中有五：一智大，依正覺實智義故；二解脫大，依心自在義故；三三昧大，依發心即成就一切事義故；四陀羅尼大，依一切世間隨利益眾生義故；五神通大，依堪能度眾生義故。前二自利，一內智、二外用。後三利他，一意業起用、二依發語業、三身業變化。就初，智大中有七種大：一集智大者，知法緣集智力斷疑。二應化智大者，謂化智業用依身而起。三加持智大者，謂化業住持化用非一，重言如是。常化不絕，名轉行力。四入微細智者，此是微細相容安立門，常於示成佛。八相之中，一現一切，故稱微細。依彼應化等，牒前三智，名為不二，依顯微細。一化、二加、三集，合此三智依此成佛，故名為作，正是微細。五密處智者，此是祕密隱顯俱成門。謂將護初心根未熟者，現麁隱細，令彼不怖，依彼說沒此微細智也。六入劫智者，善解諸劫互相涉入，名入劫智。時劫相續說以為命。遷流名行。一攝一切，名曰加持。一入一切，名之為捨。以癈已隨他，名為捨故。劫隨心轉，名自在意。七入道智者，知諸世法堪為出世對治之用，故名入道。初集智大者，諸釋云因緣集智應知。彼復隨所有分染或淨或滅者，此是總釋。於中有六重：一或唯染，謂初五句及邪見煩惱集；二或唯淨，謂涅槃集及聲聞等集；三或

唯滅，謂虛空集；四染淨合，謂識及有為世間成壞；五淨滅合，謂無為及涅槃；六通於染淨及滅，謂法性集。論經名法界，即不善法界名染、善法界名淨、無為法界名滅。論別釋中，言隨所有三界處者，釋初三句可知。隨所有眾生者，釋次二句可知。隨所有染淨等心者，釋識集可知。隨所有有為無為法無知知故者，釋有為無為集，即有為有心故名為知、無為無心名曰無知。隨所有處虛空等者，釋虛空集，以是世界等所依處故。隨所說正不正法者，釋法界集，即淨法名正、染名不正，等取滅也。隨所證不證謂於涅槃者，釋涅槃集，以聖人所證故。下明不證，即釋邪見等。謂何因不證？以邪見故。是誰邪見？謂餘外道等，彼不能證故。隨所有器世間成壞釋可知。隨所有三乘彼集差別者，釋聲聞等應知。結文可見。第二「是菩薩以如是」下釋應化智。於中，先別顯、後總結。別中十句：初四明眾生世間自在化。謂化現眾生及所作業，化現貧等及示邪見，是故論云「應化示煩惱，染見作故。」次一句是器世間自在化。下五句是智正覺世間自在化。言法界者，所說法行故，化現三乘法，皆有覺義。結中，化作有心名為分別，化現非情名無分別。又釋：作意現化名為分別，任運現化名無分別。此文就初義說，以是法雲無功用位也。第三「是菩薩」下明加持智。於中十：一初佛法僧是境界持，謂常化不絕名佛力持，法僧亦爾，經中欠僧持；餘八句是行持。初二是逆行持，如下方便命婆羅門，以五熱刀山任持萬行，是業持也。如留煩惱資成正行，名煩惱持。次五句是順行持，謂多時積行名曰時持，由願起行名為願持，由宿善根令行得起名先世持，依行起行名為行持，行經三祇名為劫持，由依報命而能起行名壽持。下一句果持，論云「是中智持者，一切智智故，此智能作一切事故。」上句釋智、下句釋持可知。第四「是菩薩住是」下明入微細智，謂知佛化用微細自在。於中，行者是下、中兜率天、上所行事業。經中欠奮迅，餘文準釋可知。第五「又諸佛」下明密處智，謂知佛所現祕密義等。於中，初三業可知；次籌量眾生應受化時及非時也；次或有久已成佛示與受記，或見白鴿記當得佛，如是等類名受記密。如愛語羅睺、訶罵調達，是攝伏眾生密。理實一乘，權說三五，名諸乘差別密。下就所知，謂知根生熟，知業前後、知逆順之行，同得菩提。第六「是菩薩」下明入劫智，論云「是中入者，平等解脫一切劫迭相入故。」謂不思議解脫之法，平等齊均遍諸劫海故，令諸劫迭互相入。餘文同上〈發心品〉等說。第七「是菩薩」下明入道智，於中經內欠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯滅，謂虛空集；四染淨合，謂識及有為世間成壞；五淨滅合，謂無為及涅槃；六通於染淨及滅，謂法性集。論經名法界，即不善法界名染、善法界名淨、無為法界名滅。論別釋中，言隨所有三界處者，釋初三句可知。隨所有眾生者，釋次二句可知。隨所有染淨等心者，釋識集可知。隨所有有為無為法無知知故者，釋有為無為集，即有為有心故名為知、無為無心名曰無知。隨所有處虛空等者，釋虛空集，以是世界等所依處故。隨所說正不正法者，釋法界集，即淨法名正、染名不正，等取滅也。隨所證不證謂於涅槃者，釋涅槃集，以聖人所證故。下明不證，即釋邪見等。謂何因不證？以邪見故。是誰邪見？謂餘外道等，彼不能證故。隨所有器世間成壞釋可知。隨所有三乘彼集差別者，釋聲聞等應知。結文可見。第二「是菩薩以如是」下釋應化智。於中，先別顯、後總結。別中十句：初四明眾生世間自在化。謂化現眾生及所作業，化現貧等及示邪見，是故論云「應化示煩惱，染見作故。」次一句是器世間自在化。下五句是智正覺世間自在化。言法界者，所說法行故，化現三乘法，皆有覺義。結中，化作有心名為分別，化現非情名無分別。又釋：作意現化名為分別，任運現化名無分別。此文就初義說，以是法雲無功用位也。第三「是菩薩」下明加持智。於中十：一初佛法僧是境界持，謂常化不絕名佛力持，法僧亦爾，經中欠僧持；餘八句是行持。初二是逆行持，如下方便命婆羅門，以五熱刀山任持萬行，是業持也。如留煩惱資成正行，名煩惱持。次五句是順行持，謂多時積行名曰時持，由願起行名為願持，由宿善根令行得起名先世持，依行起行名為行持，行經三祇名為劫持，由依報命而能起行名壽持。下一句果持，論云「是中智持者，一切智智故，此智能作一切事故。」上句釋智、下句釋持可知。第四「是菩薩住是」下明入微細智，謂知佛化用微細自在。於中，行者是下、中兜率天、上所行事業。經中欠奮迅，餘文準釋可知。第五「又諸佛」下明密處智，謂知佛所現祕密義等。於中，初三業可知；次籌量眾生應受化時及非時也；次或有久已成佛示與受記，或見白鴿記當得佛，如是等類名受記密。如愛語羅睺、訶罵調達，是攝伏眾生密。理實一乘，權說三五，名諸乘差別密。下就所知，謂知根生熟，知業前後、知逆順之行，同得菩提。第六「是菩薩」下明入劫智，論云「是中入者，平等解脫一切劫迭相入故。」謂不思議解脫之法，平等齊均遍諸劫海故，令諸劫迭互相入。餘文同上〈發心品〉等說。第七「是菩薩」下明入道智，於中經內欠

初入凡夫道智，論云依凡夫地者，釋此句也。依我慢行者，釋微塵智。謂以微塵分別色故，令離我慢。言依信生天者，釋國土智，謂智現淨土，過彼所信。言依覺觀者，釋眾生身心等智，謂煩惱亂心通名覺觀。下有六句，化之合離，謂知所化至處行佛道，示逆順行難思，具三乘並可知。結文可見。第二「是菩薩摩訶薩」下明解脫大，於中先別辨、後總結。別中有十：初不思解脫者，依神通境界，謂轉變自在難測量故。二無礙者，能至無量世界，以願智無礙故，此是速疾自在也。三淨行者，論經名淨智，所知淨行略有三門：一知世出世，約位分別；二知學無學，約因果分別；三知聲聞等，隨人分別。此是所知自在，前二是通、此一是智。四普門明者，隨意轉事，謂隨眾生意，普於一切色像門中示現自身，如觀音等，名普門自在者也。五如來藏者，法陀羅尼，謂所知真如蘊積恒沙如來功德，名如來藏總持法也。六隨無礙輪者，能破他意而不退故。七入三世者，三世劫隨意住持，是入劫智也。八法性藏者，一切法一切種因緣集智，此同上集智。九明解脫者，光不離身而能普照。十勝進者，依一時知無量世界諸眾生心。總結可知。次三昧大、次陀羅尼大、後神通大，並可知。大盡分竟。第五大段「是菩薩成就」下明釋名分。於中有三：一能受諸佛雲雨說法名法雲地、二「自從願力」下能注法雨滅諸眾生煩惱塵炎名法雲地、三「復次佛子」下明能注法雨生物善根名法雲地。初中，若從所受應名法雨地，若從能受應名法海地。但今就彼受法之處名法雲地，是故論釋一雲法相似，以遍覆故。此地中聞法相似者，此所聞法寬廣遍覆，是故名雲，與法相似也。言如虛空身遍覆故者，明能聞法身，謂受雲之所其唯虛空故。說能受法身如空，若隨所對。佛身如雲，說法如雨。即所受若雨，能受如海。若對所說之法如雲遍覆，即所受若雲，能受如空。二滅塵、三度生，論顯可知。就初中，先總明成就念力者，近說受持義故，謂近佛聽說受持義。二「能於一念」下別明受法。於中三：初於一佛所聽受多法、二「如大海」下於多佛所聽受正法、三問答明前二種分齊。就前中，有法、喻、合，論釋中先總釋說眾多故，釋法中無量法明也。二入如來微密處，釋合中微密法雨。三速疾，釋一念頃能受。以此地中聞勝故，能受多法。所受雖多，若麁淺易解之法，受亦非奇故，復云密法雖多，密若積時方受，事亦不難；今明一念速疾能持，故是勝也。論云「是中無量」下別釋前三：初二是所聞之法、後一能聞之德。先解所聞法，謂性故作，故開為二相，謂三慧所知名法自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初入凡夫道智，論云依凡夫地者，釋此句也。依我慢行者，釋微塵智。謂以微塵分別色故，令離我慢。言依信生天者，釋國土智，謂智現淨土，過彼所信。言依覺觀者，釋眾生身心等智，謂煩惱亂心通名覺觀。下有六句，化之合離，謂知所化至處行佛道，示逆順行難思，具三乘並可知。結文可見。第二「是菩薩摩訶薩」下明解脫大，於中先別辨、後總結。別中有十：初不思解脫者，依神通境界，謂轉變自在難測量故。二無礙者，能至無量世界，以願智無礙故，此是速疾自在也。三淨行者，論經名淨智，所知淨行略有三門：一知世出世，約位分別；二知學無學，約因果分別；三知聲聞等，隨人分別。此是所知自在，前二是通、此一是智。四普門明者，隨意轉事，謂隨眾生意，普於一切色像門中示現自身，如觀音等，名普門自在者也。五如來藏者，法陀羅尼，謂所知真如蘊積恒沙如來功德，名如來藏總持法也。六隨無礙輪者，能破他意而不退故。七入三世者，三世劫隨意住持，是入劫智也。八法性藏者，一切法一切種因緣集智，此同上集智。九明解脫者，光不離身而能普照。十勝進者，依一時知無量世界諸眾生心。總結可知。次三昧大、次陀羅尼大、後神通大，並可知。大盡分竟。第五大段「是菩薩成就」下明釋名分。於中有三：一能受諸佛雲雨說法名法雲地、二「自從願力」下能注法雨滅諸眾生煩惱塵炎名法雲地、三「復次佛子」下明能注法雨生物善根名法雲地。初中，若從所受應名法雨地，若從能受應名法海地。但今就彼受法之處名法雲地，是故論釋一雲法相似，以遍覆故。此地中聞法相似者，此所聞法寬廣遍覆，是故名雲，與法相似也。言如虛空身遍覆故者，明能聞法身，謂受雲之所其唯虛空故。說能受法身如空，若隨所對。佛身如雲，說法如雨。即所受若雨，能受如海。若對所說之法如雲遍覆，即所受若雲，能受如空。二滅塵、三度生，論顯可知。就初中，先總明成就念力者，近說受持義故，謂近佛聽說受持義。二「能於一念」下別明受法。於中三：初於一佛所聽受多法、二「如大海」下於多佛所聽受正法、三問答明前二種分齊。就前中，有法、喻、合，論釋中先總釋說眾多故，釋法中無量法明也。二入如來微密處，釋合中微密法雨。三速疾，釋一念頃能受。以此地中聞勝故，能受多法。所受雖多，若麁淺易解之法，受亦非奇故，復云密法雖多，密若積時方受，事亦不難；今明一念速疾能持，故是勝也。論云「是中無量」下別釋前三：初二是所聞之法、後一能聞之德。先解所聞法，謂性故作，故開為二相，謂三慧所知名法自

性，說授眾生故名為作。別釋性中，大法明是聞思智攝受故，大法照是修慧智所攝受故。經欠此句也。云何作大法雨？如大雲與他法雨故。下釋能聞，謂起信名受、領教名堪，是文持也。取義名思，是義持也。不失名持，通前二位。經中略無堪思二句。第二釋多佛所受法中，大海亦有四義，相顯可知。第三問答辨分齊中，先問、後答。答中亦二：先校量顯示所聞廣多，顯前初段；二「如一佛所」下類顯多佛，顯前第二段也。前中言三世法藏者，論釋於法界中三種事藏，謂明、照、雨為三種，蘊在法界名為藏也。第二釋名中，初寄雲雷等，以顯菩薩能化之德。二一念等，明化時促。於上等，明化處廣。餘是化益勝。又風雲雨等，如論應知。第三釋名中，八相現成，漸長物善，文處可見。第六「是菩薩住此地」下明神通力無上有上分。論開六種：一依內者，通依內德，此有四種，是前大盡分中五種大，以智大與陀羅尼大合說故為四，以彼並是此地德用，故此同說。二依外者，神通業用依外境起。三自相者，轉變作用是神通相。此上二門，經文是一，義開釋故為二門也。四作住持者，常用不絕。五令喜者，斷眾疑惱。六大勝者，超過前地。就第二依外者，外事地等，是所動世界，依報故也。復有外事自他身等，是後現身等，即正報也。何故身等說為外邪？釋：以對前解脫大等是內德故，說此身等以為外事。三自相亦二種：一轉外事等，土及他身俱名外等。二應化自身等，此二亦攝此一段文也。初轉外事有三：一是同類略廣轉、二垢淨異事轉、三塵容世界等是自在轉。二從於一塵中示一切佛，是應化自身等所作自在也。四「或於一念」下明作住持。於中有十：一身口供讚；二八相應機；三身現三世；四身內容剎，下文金剛藏依此門用斷眾疑；五毛孔出風；六海華示佛；七身光遍照；八口噓動地；九廣示三災；十身國相作。「佛子」下結可知。第五「爾時」下明令喜，令喜者斷疑故。此有二種：一示現自神通力以斷眾疑、二「順如來身口意」下明說一切法故以斷眾疑。前中亦二：初一問答，顯神力無上令眾歡喜。後一問答，明神力有上令眾歡喜。前中亦二：先問、後答。前中亦二：先大眾生疑，謂舉佛疑菩薩，非是疑佛也；後解脫月領疑為請。剛藏答中四：一入定斷疑、二顯定名字、三業用分齊、四類顯廣多。就初中亦四：一法主入定、二眾見入身、三身內見佛、四攝用還本。二顯名中，先問、後答。前入定時已顯其名，何故更問？釋：當時法主默然入定，後結集家取以安之。既當時不顯，故此問也。答中言佛國土體性者，入此三昧能現佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性，說授眾生故名為作。別釋性中，大法明是聞思智攝受故，大法照是修慧智所攝受故。經欠此句也。云何作大法雨？如大雲與他法雨故。下釋能聞，謂起信名受、領教名堪，是文持也。取義名思，是義持也。不失名持，通前二位。經中略無堪思二句。第二釋多佛所受法中，大海亦有四義，相顯可知。第三問答辨分齊中，先問、後答。答中亦二：先校量顯示所聞廣多，顯前初段；二「如一佛所」下類顯多佛，顯前第二段也。前中言三世法藏者，論釋於法界中三種事藏，謂明、照、雨為三種，蘊在法界名為藏也。第二釋名中，初寄雲雷等，以顯菩薩能化之德。二一念等，明化時促。於上等，明化處廣。餘是化益勝。又風雲雨等，如論應知。第三釋名中，八相現成，漸長物善，文處可見。第六「是菩薩住此地」下明神通力無上有上分。論開六種：一依內者，通依內德，此有四種，是前大盡分中五種大，以智大與陀羅尼大合說故為四，以彼並是此地德用，故此同說。二依外者，神通業用依外境起。三自相者，轉變作用是神通相。此上二門，經文是一，義開釋故為二門也。四作住持者，常用不絕。五令喜者，斷眾疑惱。六大勝者，超過前地。就第二依外者，外事地等，是所動世界，依報故也。復有外事自他身等，是後現身等，即正報也。何故身等說為外邪？釋：以對前解脫大等是內德故，說此身等以為外事。三自相亦二種：一轉外事等，土及他身俱名外等。二應化自身等，此二亦攝此一段文也。初轉外事有三：一是同類略廣轉、二垢淨異事轉、三塵容世界等是自在轉。二從於一塵中示一切佛，是應化自身等所作自在也。四「或於一念」下明作住持。於中有十：一身口供讚；二八相應機；三身現三世；四身內容剎，下文金剛藏依此門用斷眾疑；五毛孔出風；六海華示佛；七身光遍照；八口噓動地；九廣示三災；十身國相作。「佛子」下結可知。第五「爾時」下明令喜，令喜者斷疑故。此有二種：一示現自神通力以斷眾疑、二「順如來身口意」下明說一切法故以斷眾疑。前中亦二：初一問答，顯神力無上令眾歡喜。後一問答，明神力有上令眾歡喜。前中亦二：先問、後答。前中亦二：先大眾生疑，謂舉佛疑菩薩，非是疑佛也；後解脫月領疑為請。剛藏答中四：一入定斷疑、二顯定名字、三業用分齊、四類顯廣多。就初中亦四：一法主入定、二眾見入身、三身內見佛、四攝用還本。二顯名中，先問、後答。前入定時已顯其名，何故更問？釋：當時法主默然入定，後結集家取以安之。既當時不顯，故此問也。答中言佛國土體性者，入此三昧能現佛

國，故名此定為彼體性。三「問言」下明業用分齊。於中二：先問、後答。答中非但如前現一佛剎，其力乃能現過塵等。四「菩薩在法雲」下明類廣多。於中三：初所得廣多，謂此地所得非唯一二，故云得如是無量等。二「是故」下明業用難測，於中初三業難測，神力是前神通大、次觀三世是三達智、次三昧是前三昧大、次智力是前智大、次遊解脫是解脫大，變化等是轉變外事等可知。三「佛子」下總結廣多可知。第二「解脫月言」下明此對佛顯其有上，於中先問、後答。問中，舉菩薩疑佛不勝，問辭同上。疑意有異，準答應知。下正答中三：初總訶所問。如一四天下望十方界已為少，竟於四天下中復取豆土，即是少中之少。此四天下望豆許土已為多，竟彼十方界望四天下復更為多，即是多中之多。但以少疑多已為不可，況以少中之少欲類多中之多，極不可也，故云汝所問者我謂如是也。如來無量等，結訶反徵。二「佛子」下約事顯之。謂十地德中，前所說者如豆許土，所未說者如四天下土。如來功德喻十方界土，所說地德尚不得比於所未說者，焉得比於佛果功德？三「我今當說」下引佛證成地德無量。地德無量，然不及佛。義在難信，故引佛證也。「如十方」下正顯菩薩德劣於佛可知。第二「佛子是菩薩隨如是智慧順如來」下正是調柔攝報願智等果。就調柔果中四：一明調柔行、二「菩薩住是地」下明教智淨、三「十方佛說三世」下明得法自在、四「是名」下結其地相。於此四中，前之二段論中名為說法令喜，餘及後二果俱名大勝分。前中，初調柔行內有法、喻、合三可知。二教智淨中亦法、喻、合可知。第六大勝中，初三世等名神通勝。二攝報中得十不可說百千世界塵數三昧等，名算數勝。此二種事勝一切前地，故名大勝。前中，初五句別顯、後一總結五。論中攝為三：初二各一，後三為一，故為三也。一三世智是斷疑行，以通三世為出世道故名道義應知；二法界智是速疾神通行，聞說如來祕密法故；三下三句名等作助行，謂於眾生平等化益也。一切世界智者，作淨佛國土平等，為化眾生故。二普照等者，作法明平等，是教智化也。三大慈等者，作正覺平等，證智化也。「舉要」下總結。餘文可知。第七大段「是菩薩十地次第」下明地影像分。於中有四，謂池、山、海、珠。喻四功德，前三是阿含德、後一是證德。前中，池喻修行功德，即諸地中起修之行；二山喻上勝功德，即依修成德，德位高出；三海喻難度能度大果功德，即修所成德，能至大果度猶到也；四珠喻轉盡堅固功德，謂從初地進至法雲故名為轉，位極障盡名為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國，故名此定為彼體性。三「問言」下明業用分齊。於中二：先問、後答。答中非但如前現一佛剎，其力乃能現過塵等。四「菩薩在法雲」下明類廣多。於中三：初所得廣多，謂此地所得非唯一二，故云得如是無量等。二「是故」下明業用難測，於中初三業難測，神力是前神通大、次觀三世是三達智、次三昧是前三昧大、次智力是前智大、次遊解脫是解脫大，變化等是轉變外事等可知。三「佛子」下總結廣多可知。第二「解脫月言」下明此對佛顯其有上，於中先問、後答。問中，舉菩薩疑佛不勝，問辭同上。疑意有異，準答應知。下正答中三：初總訶所問。如一四天下望十方界已為少，竟於四天下中復取豆土，即是少中之少。此四天下望豆許土已為多，竟彼十方界望四天下復更為多，即是多中之多。但以少疑多已為不可，況以少中之少欲類多中之多，極不可也，故云汝所問者我謂如是也。如來無量等，結訶反徵。二「佛子」下約事顯之。謂十地德中，前所說者如豆許土，所未說者如四天下土。如來功德喻十方界土，所說地德尚不得比於所未說者，焉得比於佛果功德？三「我今當說」下引佛證成地德無量。地德無量，然不及佛。義在難信，故引佛證也。「如十方」下正顯菩薩德劣於佛可知。第二「佛子是菩薩隨如是智慧順如來」下正是調柔攝報願智等果。就調柔果中四：一明調柔行、二「菩薩住是地」下明教智淨、三「十方佛說三世」下明得法自在、四「是名」下結其地相。於此四中，前之二段論中名為說法令喜，餘及後二果俱名大勝分。前中，初調柔行內有法、喻、合三可知。二教智淨中亦法、喻、合可知。第六大勝中，初三世等名神通勝。二攝報中得十不可說百千世界塵數三昧等，名算數勝。此二種事勝一切前地，故名大勝。前中，初五句別顯、後一總結五。論中攝為三：初二各一，後三為一，故為三也。一三世智是斷疑行，以通三世為出世道故名道義應知；二法界智是速疾神通行，聞說如來祕密法故；三下三句名等作助行，謂於眾生平等化益也。一切世界智者，作淨佛國土平等，為化眾生故。二普照等者，作法明平等，是教智化也。三大慈等者，作正覺平等，證智化也。「舉要」下總結。餘文可知。第七大段「是菩薩十地次第」下明地影像分。於中有四，謂池、山、海、珠。喻四功德，前三是阿含德、後一是證德。前中，池喻修行功德，即諸地中起修之行；二山喻上勝功德，即依修成德，德位高出；三海喻難度能度大果功德，即修所成德，能至大果度猶到也；四珠喻轉盡堅固功德，謂從初地進至法雲故名為轉，位極障盡名為

轉盡，證理終極名為堅固。就初修行功德中有法、喻、合。法說中，始從歡喜終至法雲，名次第行。因成大果，名趣一切智。喻中，阿耨達，此名無熱惱池，以此龍王無熱沙等三種苦故。出四河者，《勝鬘經》出八河，《阿含經》出二十河，皆有所以。出四河者，據根本說，謂此池在香山頂，東面有金象口出恒伽河、南面銀牛口出辛頭河、西面瑠璃馬口出悉陀河、北面頗梨師子口出博叉河。此四河各出池，四十里外各分為四河，遶池一匝，各於本方流入大海。是故并根本四，即為二十河，《毘婆沙》中具列名字。如來出世在彼山東，是故東面五河人皆具見，總取為喻。餘三本河有大聲名，人雖不見莫不同聞，亦取為喻。通前為八。餘河名小，人或不聞，故不論耳。滿四天下者，非是四河各流一天下，此乃總是一閻浮提。何故乃名為四天下？釋：此是言總意別。以此閻浮提是四天中一洲攝故，是故總言四天意在閻浮。如上諸會結通處，言如此四天下，十方亦爾等，皆是此類。合中，四攝利他，合四河滿足。無有窮盡，至一切智，增成自利得大菩提，合入大海也。論中依本願力修行者，釋菩提心流出善根大願之水。此中但言菩薩，必具菩提心，不待說故。以四攝作利益他行者，釋彼四攝滿眾生。自善等，釋自利可知。第二山喻上勝功德中有四：一總舉法，二列山名，三現山中物，四以法合。初中，言十地因佛智有差別者，謂以佛智為所依因，而起十地差別之相，如因大地增上依持有十山王故。論云「依一切智增上行十地故。」列名中，訶梨羅山者，於此山出佉陀羅木，故以為名。佉陀羅，此云苦鞭木也。由乾陀，此名持雙山。尼民陀羅，此名持邊山。斫迦羅，此云輪圍山。餘名可知。三「如雪山」下顯山中物，以喻十地。於中，一喻初地聖智妙藥；二喻二地戒香；三喻三地禪定妙寶；四地出世似於仙人；五以夜叉喻五地善巧自在；六以菓喻六地因緣集觀，說聲聞果不盡者，以六地超出聲聞境，說彼無窮盡也；七龍喻七地，亦以超出辟支，能說彼道；八心自在者，是諸密迹神，名自在眾，喻八地中十自在等；九脩羅，喻九地善巧攝生大力之相；十諸天，喻十地滿足。又論中釋：是中純淨諸寶山，喻八種地厭地。善清淨故者，謂十山中除初雪山、香山，以是土石山故；餘八皆是金寶之山，故云純淨寶。喻後八地厭地者，是第三地，彼以淨禪厭離煩惱，如寶純淨也。善清淨者，是四地已上，以彼無流斷諸煩惱，如寶純淨也。言「復次諸山」下釋諸山中所有諸物，謂神仙等是眾生數，藥寶等是非眾生數。於中一藥等，能資內報，名受用事。謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉盡，證理終極名為堅固。就初修行功德中有法、喻、合。法說中，始從歡喜終至法雲，名次第行。因成大果，名趣一切智。喻中，阿耨達，此名無熱惱池，以此龍王無熱沙等三種苦故。出四河者，《勝鬘經》出八河，《阿含經》出二十河，皆有所以。出四河者，據根本說，謂此池在香山頂，東面有金象口出恒伽河、南面銀牛口出辛頭河、西面瑠璃馬口出悉陀河、北面頗梨師子口出博叉河。此四河各出池，四十里外各分為四河，遶池一匝，各於本方流入大海。是故并根本四，即為二十河，《毘婆沙》中具列名字。如來出世在彼山東，是故東面五河人皆具見，總取為喻。餘三本河有大聲名，人雖不見莫不同聞，亦取為喻。通前為八。餘河名小，人或不聞，故不論耳。滿四天下者，非是四河各流一天下，此乃總是一閻浮提。何故乃名為四天下？釋：此是言總意別。以此閻浮提是四天中一洲攝故，是故總言四天意在閻浮。如上諸會結通處，言如此四天下，十方亦爾等，皆是此類。合中，四攝利他，合四河滿足。無有窮盡，至一切智，增成自利得大菩提，合入大海也。論中依本願力修行者，釋菩提心流出善根大願之水。此中但言菩薩，必具菩提心，不待說故。以四攝作利益他行者，釋彼四攝滿眾生。自善等，釋自利可知。第二山喻上勝功德中有四：一總舉法，二列山名，三現山中物，四以法合。初中，言十地因佛智有差別者，謂以佛智為所依因，而起十地差別之相，如因大地增上依持有十山王故。論云「依一切智增上行十地故。」列名中，訶梨羅山者，於此山出佉陀羅木，故以為名。佉陀羅，此云苦鞭木也。由乾陀，此名持雙山。尼民陀羅，此名持邊山。斫迦羅，此云輪圍山。餘名可知。三「如雪山」下顯山中物，以喻十地。於中，一喻初地聖智妙藥；二喻二地戒香；三喻三地禪定妙寶；四地出世似於仙人；五以夜叉喻五地善巧自在；六以菓喻六地因緣集觀，說聲聞果不盡者，以六地超出聲聞境，說彼無窮盡也；七龍喻七地，亦以超出辟支，能說彼道；八心自在者，是諸密迹神，名自在眾，喻八地中十自在等；九脩羅，喻九地善巧攝生大力之相；十諸天，喻十地滿足。又論中釋：是中純淨諸寶山，喻八種地厭地。善清淨故者，謂十山中除初雪山、香山，以是土石山故；餘八皆是金寶之山，故云純淨寶。喻後八地厭地者，是第三地，彼以淨禪厭離煩惱，如寶純淨也。善清淨者，是四地已上，以彼無流斷諸煩惱，如寶純淨也。言「復次諸山」下釋諸山中所有諸物，謂神仙等是眾生數，藥寶等是非眾生數。於中一藥等，能資內報，名受用事。謂

藥能除病，名增損對治。香菓資身，名長養事。二寶不資身，但可貯積以除貧乏，故名守護等。言依雪山等者，指定其處，謂初三及第六，此四是非眾生數所依。下釋眾生數中，治六種難：一五通福田，供以生富，故治貧難。二夜叉威制眷屬，不令害人，故治死難。三龍降時雨，以治險難。四金剛力士摧伏惡人，治不調難。五修羅說呪力調其眷屬，不行殺害，名治惡業。六須彌頂上天帝釋等，名為自在。須彌腹上所有四王名四天王，彼能對治脩羅怨敵。下釋集中不窮盡義，謂如上所說事，能生一切物故，言集在其中也。順行不斷不休息者，解不窮盡義，謂次第相續名為順行，不永斷故名不斷，非暫無故名不息。下釋山因海名，謂山因海故得高勝，海因山故得深廣。前說依地、今說依海者，由彼十山依斯二處，故互舉也。下釋法同喻，謂佛智如海，依起十地高深相顯，故云因果相顯也。是即一一山下皆有大海，一一地內皆有佛地，此是圓教中義。若餘教中，要十地後方到佛地，可思准之。第三大海十相明難度能度大果功德。於中先喻、後合，各有總別。總中，言不壞者，謂此十相同一大海不可易奪，故云不壞。地法亦爾。同一佛智，義分十地，不易奪故也。論云「因果相順故，十地如大海。難度能度，得大菩提果故。」下釋別中，攝十為八：以六七為一，九十亦爾，故為八也。初三可知。四護功德者，護名為捨，捨餘一切差別相故。又釋：護同一味，恒不失故。言不竭者，以六深七廣，水無竭故。言護世間功德者，潮不過限，不枉害物。此喻九地應機說法，受水無厭能容納百川，不令餘水損壞世間。餘法雲地受佛法雨利益世間，餘法合等如文可知。第四寶珠十事，喻轉盡堅固功德。於中亦先喻、後合，各有總別。論中先釋總中過十寶可知。以出故取者，此是經中初句，謂以出海故，取以為用。放光是第九，示現是第十，超中舉後，故云乃至也。攝十為八者，以合六七八故。此八中，初後二句約喻顯法，餘但釋喻。初出海益物，故稱功德。以善觀者，顯法也，謂初地聖智出煩惱海，善觀察也；二體色分明；三團圓可喜；四垢穢斯盡、五光色鮮澤、六異相莊嚴名為起行，三句合釋可知；七放光名神力；八隨王雨寶故無護惜。下顯法，以已善根與一切眾生同一善藏，合與眾生寶物也。過十聖等，文並可知。影像分竟。第八「佛子是菩薩」下明地利益分。於中有三：初顯法利益、二結通十方、三他方來證。若依論經，更有第四如來隨喜、第五佛在下結說究竟。今依此經。就初中有二：一生信功德、二雨華等是供養功德。前中二：先聞益、後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥能除病，名增損對治。香菓資身，名長養事。二寶不資身，但可貯積以除貧乏，故名守護等。言依雪山等者，指定其處，謂初三及第六，此四是非眾生數所依。下釋眾生數中，治六種難：一五通福田，供以生富，故治貧難。二夜叉威制眷屬，不令害人，故治死難。三龍降時雨，以治險難。四金剛力士摧伏惡人，治不調難。五修羅說呪力調其眷屬，不行殺害，名治惡業。六須彌頂上天帝釋等，名為自在。須彌腹上所有四王名四天王，彼能對治脩羅怨敵。下釋集中不窮盡義，謂如上所說事，能生一切物故，言集在其中也。順行不斷不休息者，解不窮盡義，謂次第相續名為順行，不永斷故名不斷，非暫無故名不息。下釋山因海名，謂山因海故得高勝，海因山故得深廣。前說依地、今說依海者，由彼十山依斯二處，故互舉也。下釋法同喻，謂佛智如海，依起十地高深相顯，故云因果相顯也。是即一一山下皆有大海，一一地內皆有佛地，此是圓教中義。若餘教中，要十地後方到佛地，可思准之。第三大海十相明難度能度大果功德。於中先喻、後合，各有總別。總中，言不壞者，謂此十相同一大海不可易奪，故云不壞。地法亦爾。同一佛智，義分十地，不易奪故也。論云「因果相順故，十地如大海。難度能度，得大菩提果故。」下釋別中，攝十為八：以六七為一，九十亦爾，故為八也。初三可知。四護功德者，護名為捨，捨餘一切差別相故。又釋：護同一味，恒不失故。言不竭者，以六深七廣，水無竭故。言護世間功德者，潮不過限，不枉害物。此喻九地應機說法，受水無厭能容納百川，不令餘水損壞世間。餘法雲地受佛法雨利益世間，餘法合等如文可知。第四寶珠十事，喻轉盡堅固功德。於中亦先喻、後合，各有總別。論中先釋總中過十寶可知。以出故取者，此是經中初句，謂以出海故，取以為用。放光是第九，示現是第十，超中舉後，故云乃至也。攝十為八者，以合六七八故。此八中，初後二句約喻顯法，餘但釋喻。初出海益物，故稱功德。以善觀者，顯法也，謂初地聖智出煩惱海，善觀察也；二體色分明；三團圓可喜；四垢穢斯盡、五光色鮮澤、六異相莊嚴名為起行，三句合釋可知；七放光名神力；八隨王雨寶故無護惜。下顯法，以已善根與一切眾生同一善藏，合與眾生寶物也。過十聖等，文並可知。影像分竟。第八「佛子是菩薩」下明地利益分。於中有三：初顯法利益、二結通十方、三他方來證。若依論經，更有第四如來隨喜、第五佛在下結說究竟。今依此經。就初中有二：一生信功德、二雨華等是供養功德。前中二：先聞益、後

動地。前中亦二：初總舉難聞、二問答顯益。答中亦二：先正顯，謂舉佛類法、舉法難聞。二「何以故」下釋成。以發菩提心行菩薩道者，是此法器故方說聞，是故此聞必同彼法，成益廣大故也。動地是生信功德，為緣生義。釋十八相等及為四種眾生等，並如前初會所說。餘結通證成等，皆同前諸會可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動地。前中亦二：初總舉難聞、二問答顯益。答中亦二：先正顯，謂舉佛類法、舉法難聞。二「何以故」下釋成。以發菩提心行菩薩道者，是此法器故方說聞，是故此聞必同彼法，成益廣大故也。動地是生信功德，為緣生義。釋十八相等及為四種眾生等，並如前初會所說。餘結通證成等，皆同前諸會可知。

第三大段重頌中二：先觀察等明說偈意。十種所為，釋同前會可知。正頌中九十頌，分為九：初二十九偈頌方便作滿足地分，於中初七偈地總頌前九種地中善擇智、次二別頌初、次二頌二地、次二頌三地、次二頌四地、次二頌五地、次二頌六地、次二頌七地、次三頌八地、次五頌九地；二「欲得」下二頌三昧分；三「若能」下十頌受位分；四「住於是地」下七頌大盡分；五「此地」下六頌釋名分；六「大士」下七頌神通力無上有上分；七「菩薩住此」下八頌調柔等地果；八「為得」下十九頌影像分。於中，初十一頌山喻，次四頌海喻，次四頌珠喻，池喻及九地利益等並略不頌，九末後二頌結說無盡。十地品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段重頌中二：先觀察等明說偈意。十種所為，釋同前會可知。正頌中九十頌，分為九：初二十九偈頌方便作滿足地分，於中初七偈地總頌前九種地中善擇智、次二別頌初、次二頌二地、次二頌三地、次二頌四地、次二頌五地、次二頌六地、次二頌七地、次三頌八地、次五頌九地；二「欲得」下二頌三昧分；三「若能」下十頌受位分；四「住於是地」下七頌大盡分；五「此地」下六頌釋名分；六「大士」下七頌神通力無上有上分；七「菩薩住此」下八頌調柔等地果；八「為得」下十九頌影像分。於中，初十一頌山喻，次四頌海喻，次四頌珠喻，池喻及九地利益等並略不頌，九末後二頌結說無盡。十地品竟。