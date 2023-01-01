華嚴經探玄記卷第十三(盡第七地) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第十三(盡第七地)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

第六現前地，亦七門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六現前地，亦七門同前。

初釋名者，《攝大乘》云「由緣起智，能令般若波羅蜜多現在前故，名現前地。」世親釋云「謂此地中住緣起智，由此智力令無分別智而得現前，悟一切法無染無淨。」無性釋意及梁論等並同此說。解云：由加行智引根本智，證於真如無染淨法界令現前故。《解深密經》現前觀察諸行流轉，又於無相多修作意方現前，名現前地。解云：此有二義，一現前觀察諸行流轉、二由多作意令無相觀方得現前。《莊嚴論》云「不住生死涅槃觀慧現前，名現前地。」《十住論》云「降魔事已，菩薩道法皆現在前。」《仁王經》名為法現。《成唯識》同《攝論》，《瑜伽》同《深密》、《金光明》等，更無異說。《十地論》等如前已辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，《攝大乘》云「由緣起智，能令般若波羅蜜多現在前故，名現前地。」世親釋云「謂此地中住緣起智，由此智力令無分別智而得現前，悟一切法無染無淨。」無性釋意及梁論等並同此說。解云：由加行智引根本智，證於真如無染淨法界令現前故。《解深密經》現前觀察諸行流轉，又於無相多修作意方現前，名現前地。解云：此有二義，一現前觀察諸行流轉、二由多作意令無相觀方得現前。《莊嚴論》云「不住生死涅槃觀慧現前，名現前地。」《十住論》云「降魔事已，菩薩道法皆現在前。」《仁王經》名為法現。《成唯識》同《攝論》，《瑜伽》同《深密》、《金光明》等，更無異說。《十地論》等如前已辨。

第二次第者，亦有三義：一前位寄聲聞、此明緣覺，寄法過前，是故次來。二四地雖出世不能隨，五地能隨世間而不能破染淨見，此地觀察無染淨法界破彼見故，是故來也。三《唯識論》云「前五地中有相觀多、無相觀少，第六地中無相觀多、有相觀少，第七地去純無相觀。」今此地於無相觀退少入多，是故須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二次第者，亦有三義：一前位寄聲聞、此明緣覺，寄法過前，是故次來。二四地雖出世不能隨，五地能隨世間而不能破染淨見，此地觀察無染淨法界破彼見故，是故來也。三《唯識論》云「前五地中有相觀多、無相觀少，第六地中無相觀多、有相觀少，第七地去純無相觀。」今此地於無相觀退少入多，是故須來。

第三所離障者，依《十地論》，微煩惱習障。解云：以此位中修無相觀多，障與此違，故說微習。又形前地障，說此為微，理實即是所知障中俱生一分執細染淨，違於六地無染淨法界，故以為障。良以五地超於三四染淨別位，合令同處而二相未盡，至此方除，故說微細。《唯識論》云「名麁相現行障，謂所知障中俱生一分執有染淨麁相現行，彼障六地無染淨道，入六地時便能永斷。由斯六地說斷二愚及彼麁重：一現觀察行流轉愚，則是此中執有染者，諸行流轉染分攝故；二相多現行愚，即是此中執有淨者，取淨相故，相觀多行，未能多時住無相觀。」解云：初愚執苦集流轉門，後愚執滅道淨相門。《金光明》云「一行相續了了顯現無明，二法相數數行至於心無明。」解云：此後無明還滅淨相數於心現，違彼長時多無相觀，故以為障。梁論《深密》、《瑜伽》，同《唯識》辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三所離障者，依《十地論》，微煩惱習障。解云：以此位中修無相觀多，障與此違，故說微習。又形前地障，說此為微，理實即是所知障中俱生一分執細染淨，違於六地無染淨法界，故以為障。良以五地超於三四染淨別位，合令同處而二相未盡，至此方除，故說微細。《唯識論》云「名麁相現行障，謂所知障中俱生一分執有染淨麁相現行，彼障六地無染淨道，入六地時便能永斷。由斯六地說斷二愚及彼麁重：一現觀察行流轉愚，則是此中執有染者，諸行流轉染分攝故；二相多現行愚，即是此中執有淨者，取淨相故，相觀多行，未能多時住無相觀。」解云：初愚執苦集流轉門，後愚執滅道淨相門。《金光明》云「一行相續了了顯現無明，二法相數數行至於心無明。」解云：此後無明還滅淨相數於心現，違彼長時多無相觀，故以為障。梁論《深密》、《瑜伽》，同《唯識》辨。

第四所證者，依《攝論》，證無染淨法界。世親釋云「本無雜染，性無染故。既無雜染，即無清淨。」《唯識》云「六無染淨真如，謂此真如本性無染，亦不可說後方淨故。」無性、《中邊》竝同此釋。又《中邊論》云「由了達此，知緣起法無染無淨。」《攝論》云「了知此義入第六地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四所證者，依《攝論》，證無染淨法界。世親釋云「本無雜染，性無染故。既無雜染，即無清淨。」《唯識》云「六無染淨真如，謂此真如本性無染，亦不可說後方淨故。」無性、《中邊》竝同此釋。又《中邊論》云「由了達此，知緣起法無染無淨。」《攝論》云「了知此義入第六地。」

第五別行者，十度中當般若行，當地中緣起觀增上慧行。《莊嚴論》第六住不起染心，而依緣起受生故。尋下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五別行者，十度中當般若行，當地中緣起觀增上慧行。《莊嚴論》第六住不起染心，而依緣起受生故。尋下文。

第六別果者，梁論通達無染淨法界，得自他相續無染果。《金光》明六地發心得日圓光焰三昧，當地行果及位果，尋文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六別果者，梁論通達無染淨法界，得自他相續無染果。《金光》明六地發心得日圓光焰三昧，當地行果及位果，尋文可知。

第七釋文中三分同前。初讚請分中十八頌，分五：初二菩薩聞法供養讚歎、次二諸天歡喜供養、次二天王眷屬供養、次十一天女歌樂歎佛功德。於中，初二總歎說益、次三歎大智證空、次一歎大悲攝物、次四歎理行無礙、次一天女靜默、下一上首請說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文中三分同前。初讚請分中十八頌，分五：初二菩薩聞法供養讚歎、次二諸天歡喜供養、次二天王眷屬供養、次十一天女歌樂歎佛功德。於中，初二總歎說益、次三歎大智證空、次一歎大悲攝物、次四歎理行無礙、次一天女靜默、下一上首請說。

第二正說分中，論同前地科為三分，但前却為異，謂前地趣地方便及初住地同名勝慢對治，此中初住地入不住道行勝攝，以漸勝故。初勝慢對治者，以前五地觀四諦法染淨相故名取染淨障，是故十平等通觀一切法平等也。文中有三：初牒前起後、二「何等」下正顯十行、三「如是」下結行入地。就正顯中，此十平等分以為三：初八以無破有、次一以有破無、後一有無雙破。又初一是總、餘九為別。前中言一切法者，論名十二入為一切，以蘊中不攝無為法故，界處攝盡故。初十二處解一切法，以根塵境識此皆不離三無性故，是故云無性故平等。論經名無相者，無性相也故，論二十二入一切法自性無相平等故。下九別中，論主立九種相對治現無相。初一句明十二入自相，但是妄想所作，實無所有，故云無相。論經名無想者，為明彼相即是想故，云無想也。二外疑云：既所取唯想，可說相空；想能現相，想應是有，論云「念展轉行相，謂念猶想也。」釋：意明此想念還依妄相，展轉無體，故云無生平等也。餘經云「從心想生，與心作相和合而有，共生共滅同無有住。」此之謂也。三疑云：既說想相展轉互依，是則諸法生成建立豈是空邪？釋：明相依想故所取不成，想還依相能取不立，互依兩壞故云無成平等也。此上破於迷苦諦執。四疑云：苦是所生，可說為空；集諦能生，豈非是有？論云「染相故。」釋：明惑業本寂，自性離故，云平等也。此文在第八句，准論應在此處，故此辨耳。五疑云：苦集染法，可說為空；滅道淨法，豈非是有？論云「淨相故。」釋：明染法既空，無染可翻，不可說淨，故云本來淨也。上來遣相。六疑云：若染淨俱空，即不應起種種言說；既有名言，明知即有所目之義。論云「分別相者名言分別也。」釋云：但名依義立、義由名現，觀彼義因不見名果，又觀名果不見義因，為此世間有得名不得義、有得義不得名，故知尋名取義俱是妄想戲論，故云無戲論平等。七疑云：若染淨名義一切皆空，何故菩薩捨染求淨？既有取捨，豈無諸法？又云妄法既空，即驗真理是可證取。論云「出沒相者，淨法可取名出、染法可捨名沒。」釋：明妄法即空，無可捨離。真理離念不可取得，故云無取捨故平等也。《攝論》云「若於生死非捨非不捨，若於涅槃非得非不得。」又《維摩》云「若達生死性即是涅槃，於其中不取不捨者，是為入不二法門。」是此義也。八疑云：上起真妄有見，故以無破之。若爾，斷無二諦，應當正理。論云「我非有相。問：此我非有，豈非正理，何故以為所治之相？答：以取此我非有之相，同斷滅無，故是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中，論同前地科為三分，但前却為異，謂前地趣地方便及初住地同名勝慢對治，此中初住地入不住道行勝攝，以漸勝故。初勝慢對治者，以前五地觀四諦法染淨相故名取染淨障，是故十平等通觀一切法平等也。文中有三：初牒前起後、二「何等」下正顯十行、三「如是」下結行入地。就正顯中，此十平等分以為三：初八以無破有、次一以有破無、後一有無雙破。又初一是總、餘九為別。前中言一切法者，論名十二入為一切，以蘊中不攝無為法故，界處攝盡故。初十二處解一切法，以根塵境識此皆不離三無性故，是故云無性故平等。論經名無相者，無性相也故，論二十二入一切法自性無相平等故。下九別中，論主立九種相對治現無相。初一句明十二入自相，但是妄想所作，實無所有，故云無相。論經名無想者，為明彼相即是想故，云無想也。二外疑云：既所取唯想，可說相空；想能現相，想應是有，論云「念展轉行相，謂念猶想也。」釋：意明此想念還依妄相，展轉無體，故云無生平等也。餘經云「從心想生，與心作相和合而有，共生共滅同無有住。」此之謂也。三疑云：既說想相展轉互依，是則諸法生成建立豈是空邪？釋：明相依想故所取不成，想還依相能取不立，互依兩壞故云無成平等也。此上破於迷苦諦執。四疑云：苦是所生，可說為空；集諦能生，豈非是有？論云「染相故。」釋：明惑業本寂，自性離故，云平等也。此文在第八句，准論應在此處，故此辨耳。五疑云：苦集染法，可說為空；滅道淨法，豈非是有？論云「淨相故。」釋：明染法既空，無染可翻，不可說淨，故云本來淨也。上來遣相。六疑云：若染淨俱空，即不應起種種言說；既有名言，明知即有所目之義。論云「分別相者名言分別也。」釋云：但名依義立、義由名現，觀彼義因不見名果，又觀名果不見義因，為此世間有得名不得義、有得義不得名，故知尋名取義俱是妄想戲論，故云無戲論平等。七疑云：若染淨名義一切皆空，何故菩薩捨染求淨？既有取捨，豈無諸法？又云妄法既空，即驗真理是可證取。論云「出沒相者，淨法可取名出、染法可捨名沒。」釋：明妄法即空，無可捨離。真理離念不可取得，故云無取捨故平等也。《攝論》云「若於生死非捨非不捨，若於涅槃非得非不得。」又《維摩》云「若達生死性即是涅槃，於其中不取不捨者，是為入不二法門。」是此義也。八疑云：上起真妄有見，故以無破之。若爾，斷無二諦，應當正理。論云「我非有相。問：此我非有，豈非正理，何故以為所治之相？答：以取此我非有之相，同斷滅無，故是

失也。」釋：如幻緣起不礙存故，不同斷滅，故云以幻等故平等也。九疑云：我先取有即破為無，我復取無復說幻有，是故我今取亦有亦無，應正道理。論云「成壞相者，成是有相、壞是無相。」釋：有二途。云我前破汝謂有故說無，非謂法體實是無。破汝執無故說有，非謂法體如情有。是故正理非是有無，故云有無不二故平等也。一云我前說無，是不異有之無，故非無。又我前說有，是不異無之有，故非有。是故離無無別有可與無為二，離有無別無可與有為二，故云有無不二故平等。此中非是有無互遣名為不二，亦非有無合名為不二，亦非總無有無名不二，但是有則是無、無則是有故名不二，思之可見。三結行入地中，初總結入位、二「菩薩如是」下別結。別結中，如是觀等，牒前所觀十平等法觀。言能忍者，忍受正理，遠離障垢故。又忍證深理無分別想，故名忍也。隨順者，謂此觀智隨順平等真如法故。明利者，能對治微細慢故。前四五二地亦同得順忍，除障未細，不名明利。以四地所除解法慢障最麁故，得耎品順忍。耎猶下也。五除身淨慢，中故得中品忍。此取染淨法分別，慢最細故得上品忍，故名明利。下品能對治上品所治，乃至上品能對治下品所治，障治相翻理必然故。言無生忍未現前者，以七八地上是無生忍位，此地非彼，故云未現。然順彼忍，故名順也。理實初地亦得無生，為寄五忍以配諸地，故作是說。謂地前名伏忍、初二三地寄在世間名為信忍、四五六地寄二乘位名為順忍、七八九地是菩薩位名無生忍、十地及佛地因果究竟名寂滅忍。此地是順忍中上品，故名明利。勝慢對治竟。第二「是菩薩」下明不住道行勝。於中有二：先就初住地以明不住行、二「作是念」下就正住地以明不住。前地劣故，唯正住地方名不住；此地勝故，初住地即明不住。就初住中二：初觀一切等，牒前起後；二大悲等，正現不住。論經四句，初三明能觀之心、後一所觀生滅，此經略無大悲滿足。然此三心，釋作六重：一辨相者，愍心創起故云悲首；論中以殊勝大悲攝三世眾生故也。二求果愍至稱為增長，又上求佛果名為增長；論中以於所知緣起令智清淨，即此淨智為佛果本故也。三厭離有為心。論中觀一切種微細因緣以生厭離，緣觀細極故云滿足。二明次第者，乘前觀空便念眾生虛妄所纏，故先起悲；以悲念故，求佛果智以益眾生；次起增長佛智，必由離過而成，是故末後起觀緣生過患終極。三約二利者，初一利他、後二自利。四約二護者，前二護小乘，一護狹心、二護小心；後一護煩惱。五約因果者，初後攝因，中一求果。六約不住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失也。」釋：如幻緣起不礙存故，不同斷滅，故云以幻等故平等也。九疑云：我先取有即破為無，我復取無復說幻有，是故我今取亦有亦無，應正道理。論云「成壞相者，成是有相、壞是無相。」釋：有二途。云我前破汝謂有故說無，非謂法體實是無。破汝執無故說有，非謂法體如情有。是故正理非是有無，故云有無不二故平等也。一云我前說無，是不異有之無，故非無。又我前說有，是不異無之有，故非有。是故離無無別有可與無為二，離有無別無可與有為二，故云有無不二故平等。此中非是有無互遣名為不二，亦非有無合名為不二，亦非總無有無名不二，但是有則是無、無則是有故名不二，思之可見。三結行入地中，初總結入位、二「菩薩如是」下別結。別結中，如是觀等，牒前所觀十平等法觀。言能忍者，忍受正理，遠離障垢故。又忍證深理無分別想，故名忍也。隨順者，謂此觀智隨順平等真如法故。明利者，能對治微細慢故。前四五二地亦同得順忍，除障未細，不名明利。以四地所除解法慢障最麁故，得耎品順忍。耎猶下也。五除身淨慢，中故得中品忍。此取染淨法分別，慢最細故得上品忍，故名明利。下品能對治上品所治，乃至上品能對治下品所治，障治相翻理必然故。言無生忍未現前者，以七八地上是無生忍位，此地非彼，故云未現。然順彼忍，故名順也。理實初地亦得無生，為寄五忍以配諸地，故作是說。謂地前名伏忍、初二三地寄在世間名為信忍、四五六地寄二乘位名為順忍、七八九地是菩薩位名無生忍、十地及佛地因果究竟名寂滅忍。此地是順忍中上品，故名明利。勝慢對治竟。第二「是菩薩」下明不住道行勝。於中有二：先就初住地以明不住行、二「作是念」下就正住地以明不住。前地劣故，唯正住地方名不住；此地勝故，初住地即明不住。就初住中二：初觀一切等，牒前起後；二大悲等，正現不住。論經四句，初三明能觀之心、後一所觀生滅，此經略無大悲滿足。然此三心，釋作六重：一辨相者，愍心創起故云悲首；論中以殊勝大悲攝三世眾生故也。二求果愍至稱為增長，又上求佛果名為增長；論中以於所知緣起令智清淨，即此淨智為佛果本故也。三厭離有為心。論中觀一切種微細因緣以生厭離，緣觀細極故云滿足。二明次第者，乘前觀空便念眾生虛妄所纏，故先起悲；以悲念故，求佛果智以益眾生；次起增長佛智，必由離過而成，是故末後起觀緣生過患終極。三約二利者，初一利他、後二自利。四約二護者，前二護小乘，一護狹心、二護小心；後一護煩惱。五約因果者，初後攝因，中一求果。六約不住

者，初一不住涅槃，後一不住生死，中一俱無所住。就所觀生滅中，十二緣生順生逆滅，故云觀世間生滅。此是總觀。下以十門別觀彼法，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，初一不住涅槃，後一不住生死，中一俱無所住。就所觀生滅中，十二緣生順生逆滅，故云觀世間生滅。此是總觀。下以十門別觀彼法，可知。

二正住地中，廣顯緣起義，略作四門：一總明法界緣起、二別辨十二有支、三料簡分齊、四正釋本文。初法界緣起略有三義：一約染法緣起、二約淨法、三染淨合說。初中有四門：一緣集一心門、二攝本從末門、三攝末從本門、四本末依持門，並如別說。二淨法緣起者亦有四門：一本有、二修生、三本有修生、四修生本有，如下〈性起〉處說。三染淨合說者亦四門：一翻染現淨門、二以淨應染門、三會染即淨門、四染盡淨泯門，亦如別說。第二別明十二有支者，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二正住地中，廣顯緣起義，略作四門：一總明法界緣起、二別辨十二有支、三料簡分齊、四正釋本文。初法界緣起略有三義：一約染法緣起、二約淨法、三染淨合說。初中有四門：一緣集一心門、二攝本從末門、三攝末從本門、四本末依持門，並如別說。二淨法緣起者亦有四門：一本有、二修生、三本有修生、四修生本有，如下〈性起〉處說。三染淨合說者亦四門：一翻染現淨門、二以淨應染門、三會染即淨門、四染盡淨泯門，亦如別說。第二別明十二有支者，具如別章。

第三料簡分齊者，作三門：一就本經、二約釋論、三經論對攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三料簡分齊者，作三門：一就本經、二約釋論、三經論對攝。

初中，本經內有二重：先別明十觀、後顯名重結。何者十觀？一因緣分次第、二一心所攝、三自業助成、四不相捨離、五三道不斷、六觀先後際、七三苦集、八因緣起、九生滅縛、十隨順無所有盡觀。於中各有順觀逆觀，故有二十門也。謂順觀大悲不住涅槃，逆觀大智不住生死，故名不住道。前五地中觀四諦染淨，以明不住此地勝故。唯於染法起逆順觀，以明不住故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中，本經內有二重：先別明十觀、後顯名重結。何者十觀？一因緣分次第、二一心所攝、三自業助成、四不相捨離、五三道不斷、六觀先後際、七三苦集、八因緣起、九生滅縛、十隨順無所有盡觀。於中各有順觀逆觀，故有二十門也。謂順觀大悲不住涅槃，逆觀大智不住生死，故名不住道。前五地中觀四諦染淨，以明不住此地勝故。唯於染法起逆順觀，以明不住故也。

二釋論科者，論主通於此十番緣生作三門分別：一就厭離有為心中釋此十番，此即是前大悲滿足觀；二就深念眾生心中釋此十番，名大悲隨順觀，此即是前大悲為首；三約求佛心中釋此十番，名一切相智分別觀，此即是前大悲增上。此三與前三次第不同者，前約生心次第；今約正行次第，謂先自離過、次念眾生、後求大果，與前別也。此三門中各觀十番即有三十門，復各有逆順，故有六十門分別緣起觀。三經論對攝者有二門：一相對、二相攝。先相對者，上論主但取經中初住地處三心，分別十門緣起，各具逆順為六十門。今尋下文，彼果分中更以三解脫門觀因緣集，即驗通前成一百八十門分別緣生觀。又釋：論主所以不依經中十門次第解釋，乃更改勢作彼三門別解釋者，意許經中十門自釋十二緣生義已顯現，不待釋故。初住三心歷此十門，義隱難知，須釋方現，是故別作此三門釋。由此當知，經論合舉總為四重釋此緣生，一一各十即為四十門，各有逆順即為八十門，以三空觀之總成二百四十門。分別緣生法，應知此意。二相攝者，論初門內開為三段：一名成答相差別，此攝經中初因緣分次第觀；二名第一義諦差別，此攝經中第二一心所攝中半門觀；三名世諦差別，此攝經中後八門半。於此三中，初一現妄我非有、後二現真俗非無，義理周備故。第二大悲隨順觀中分十為四：一名觀眾生愚癡顛倒，攝十中第一門也。二名餘處求解脫，攝第二門也。三名異道求解脫，攝其次四門也。四名求異解脫，攝後四門也。第三一切相智分別中分十為九：一名染淨分別觀，攝初半門。二名依止觀，攝初中後半門及第二門也。三名方便觀，攝第三門。四名因緣相觀，攝第四門也。五入諦觀，攝第五門也。六力無力信入依觀，攝第六門也。七增上慢非增上慢信入觀，攝第七門。八無始觀，攝第八第九二門也。九種種觀，攝第十門。釋相並準思可知。第四釋文者，釋此十門即為十段，一一門中皆作四門解釋：一依經別釋、二依論初約厭離有為釋、三約大悲隨順釋、四約一切相智分別釋。如是四重，依經及論，收攝方盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋論科者，論主通於此十番緣生作三門分別：一就厭離有為心中釋此十番，此即是前大悲滿足觀；二就深念眾生心中釋此十番，名大悲隨順觀，此即是前大悲為首；三約求佛心中釋此十番，名一切相智分別觀，此即是前大悲增上。此三與前三次第不同者，前約生心次第；今約正行次第，謂先自離過、次念眾生、後求大果，與前別也。此三門中各觀十番即有三十門，復各有逆順，故有六十門分別緣起觀。三經論對攝者有二門：一相對、二相攝。先相對者，上論主但取經中初住地處三心，分別十門緣起，各具逆順為六十門。今尋下文，彼果分中更以三解脫門觀因緣集，即驗通前成一百八十門分別緣生觀。又釋：論主所以不依經中十門次第解釋，乃更改勢作彼三門別解釋者，意許經中十門自釋十二緣生義已顯現，不待釋故。初住三心歷此十門，義隱難知，須釋方現，是故別作此三門釋。由此當知，經論合舉總為四重釋此緣生，一一各十即為四十門，各有逆順即為八十門，以三空觀之總成二百四十門。分別緣生法，應知此意。二相攝者，論初門內開為三段：一名成答相差別，此攝經中初因緣分次第觀；二名第一義諦差別，此攝經中第二一心所攝中半門觀；三名世諦差別，此攝經中後八門半。於此三中，初一現妄我非有、後二現真俗非無，義理周備故。第二大悲隨順觀中分十為四：一名觀眾生愚癡顛倒，攝十中第一門也。二名餘處求解脫，攝第二門也。三名異道求解脫，攝其次四門也。四名求異解脫，攝後四門也。第三一切相智分別中分十為九：一名染淨分別觀，攝初半門。二名依止觀，攝初中後半門及第二門也。三名方便觀，攝第三門。四名因緣相觀，攝第四門也。五入諦觀，攝第五門也。六力無力信入依觀，攝第六門也。七增上慢非增上慢信入觀，攝第七門。八無始觀，攝第八第九二門也。九種種觀，攝第十門。釋相並準思可知。第四釋文者，釋此十門即為十段，一一門中皆作四門解釋：一依經別釋、二依論初約厭離有為釋、三約大悲隨順釋、四約一切相智分別釋。如是四重，依經及論，收攝方盡。

就第一段中四門之內，先約經文，名因緣分次第觀者，此中正現有支無我觀。於中有二：初明倒執有我妄起緣分、二「又作是念」下明迷諸諦理起緣次第。初中有三：一辨定無我、二迷成緣起、三結依位行。初中二句，初言世間受身由著我者，反舉或情明我非理。若我理有，著我順理，應得出世；既生世間，明我非理。二若離著我即無生者，順舉解心，明理非我。若理有我，離我違理，應生世間；既得出世，明理無我。二「一切凡夫」下明迷此無我起彼有支，於中先順觀緣起、後逆觀無我。前中，隨邪念等者，是餘經中不正思惟為無明因也。愚癡著我者，正是初無明支也。習起等者，明行支。由彼無明迷世因果造於罪行，迷出世因果造福及不動，謂感三惡趣業及於人天別報苦業皆是罪行，感欲界人天業名福行，感色無色界業名不動行。三「以是行」下明識支。然識支餘論說有二義：一是所引，謂本識中異熟識種，此取種子；二是能引，謂五果種子所依本識名為識支，此是現行第八。今此文中約後義說，以是行支為能引故。引起識中五果種子令熟至有，故云以是行故起有流心種子也。此為能引所引一對。言有流有取心故起生死者，由愛取有故生生老死，此是能生所生一對。以五果是名言種子通無流位，今行所引明非無流，故云有流也。此中無愛字者是略也。四「所謂」下辨識生名色等。然有六緣，如世種植。一業為地者，望所生報為增上緣，故如地也。二識為種者，五果種子為彼親因，故如種子，但以能依種子不離所依之識，故云識如種子，此即舉所依通取能依故也。三無明覆者，受生時無明迷父母等，如世種植下雖有地、中有種子，要須上有土覆。四愛水潤者，於父母起染愛等心潤其受生，如雖土覆，要須濕潤。五我心溉者，計有己身，能有所作，如雖濕潤，須人溉灌。六種種見者，以異見網覆令無流法不能得壞，如世種植須網羅護，不令鳥雀所損。言生名色牙者，明所生果，謂識入胎時，五果種子為無明業，引愛取潤故俱熟生果。但現之有前後，皆前引後起，故云因名色故生諸根等。非謂名色是諸根親因，餘亦如是可知。三「是十二」下明逆觀無我，四「菩薩」下結位所行，並可知。二「又作是念」下明迷諸諦理起緣次第。於中亦二：初順、後逆。前中，不如實知第一義者，此有二義：一通舉第一義諦是十二有支所依之本，明依真起妄，現有支無體，以無明最初故。先明依起，餘支類此皆依真起。二別顯此是無明所迷，謂此無明由迷二諦造於三行，是故論經名諸諦第一義也。前段明所造三行，此中現所迷二諦，文綺互耳。由各 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第一段中四門之內，先約經文，名因緣分次第觀者，此中正現有支無我觀。於中有二：初明倒執有我妄起緣分、二「又作是念」下明迷諸諦理起緣次第。初中有三：一辨定無我、二迷成緣起、三結依位行。初中二句，初言世間受身由著我者，反舉或情明我非理。若我理有，著我順理，應得出世；既生世間，明我非理。二若離著我即無生者，順舉解心，明理非我。若理有我，離我違理，應生世間；既得出世，明理無我。二「一切凡夫」下明迷此無我起彼有支，於中先順觀緣起、後逆觀無我。前中，隨邪念等者，是餘經中不正思惟為無明因也。愚癡著我者，正是初無明支也。習起等者，明行支。由彼無明迷世因果造於罪行，迷出世因果造福及不動，謂感三惡趣業及於人天別報苦業皆是罪行，感欲界人天業名福行，感色無色界業名不動行。三「以是行」下明識支。然識支餘論說有二義：一是所引，謂本識中異熟識種，此取種子；二是能引，謂五果種子所依本識名為識支，此是現行第八。今此文中約後義說，以是行支為能引故。引起識中五果種子令熟至有，故云以是行故起有流心種子也。此為能引所引一對。言有流有取心故起生死者，由愛取有故生生老死，此是能生所生一對。以五果是名言種子通無流位，今行所引明非無流，故云有流也。此中無愛字者是略也。四「所謂」下辨識生名色等。然有六緣，如世種植。一業為地者，望所生報為增上緣，故如地也。二識為種者，五果種子為彼親因，故如種子，但以能依種子不離所依之識，故云識如種子，此即舉所依通取能依故也。三無明覆者，受生時無明迷父母等，如世種植下雖有地、中有種子，要須上有土覆。四愛水潤者，於父母起染愛等心潤其受生，如雖土覆，要須濕潤。五我心溉者，計有己身，能有所作，如雖濕潤，須人溉灌。六種種見者，以異見網覆令無流法不能得壞，如世種植須網羅護，不令鳥雀所損。言生名色牙者，明所生果，謂識入胎時，五果種子為無明業，引愛取潤故俱熟生果。但現之有前後，皆前引後起，故云因名色故生諸根等。非謂名色是諸根親因，餘亦如是可知。三「是十二」下明逆觀無我，四「菩薩」下結位所行，並可知。二「又作是念」下明迷諸諦理起緣次第。於中亦二：初順、後逆。前中，不如實知第一義者，此有二義：一通舉第一義諦是十二有支所依之本，明依真起妄，現有支無體，以無明最初故。先明依起，餘支類此皆依真起。二別顯此是無明所迷，謂此無明由迷二諦造於三行，是故論經名諸諦第一義也。前段明所造三行，此中現所迷二諦，文綺互耳。由各

為增上緣力，引前起後令相續成立故也。有四取陰者，但識支有二義：一若賴耶為識支，餘識即屬名色支中名支攝也。二若通第六識亦入識支，即色受想行此四陰為名色支。今約後義，故作是說。餘文可見。逆觀中，無作者是人空，無作事是法空。依經釋竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為增上緣力，引前起後令相續成立故也。有四取陰者，但識支有二義：一若賴耶為識支，餘識即屬名色支中名支攝也。二若通第六識亦入識支，即色受想行此四陰為名色支。今約後義，故作是說。餘文可見。逆觀中，無作者是人空，無作事是法空。依經釋竟。

第二依論約相諦分別釋中三段內，初門名成答相差別。於中門別有四，相從為三，要攝為二，總之為一。四者，一舉彼解惑顯成無我門；二「論經愚癡」下，經本一切凡夫下明責情現理；三「依論經無智」下，依經本癡盲等下名辨相現實門；四「不知第一義」下，明依實辨相門。二相從為三者，四中初一名成，謂釋成無我；次二名答，答現無我；後一名相，謂依諸諦理立緣生相。要攝為二者，前之三門宗現無我，故一處舉釋；後之一門宗現緣生依真起相，故別舉別釋。總為一者，謂第一成答相差別也。論云五道中所有生死等者，釋世間所有生處等也。下開三門，就初釋成中四句：一總釋成無我。二「一切世間」下牒舉經也。即無我義成者，但案經即是現成無我義。三「若第一義」下即事現成無我之義，有二句：一若實有我，不成凡夫過；二若我實有，不成聖人過。何者？若第一義中實有我者，定其所取著我之心，即第一義智者辨定能取也。不應世間生者，正出過也，謂若第一義中實有我相者，凡應是聖，此為立宗。以有能證第一義中實我智故，此為出因。如諸聖者，為同法喻。此則凡同聖智過，應無凡夫。理既不爾，明知無我。又聖應同凡宗，因云以理實有我、聖證為無，違理倒惑，非聖智故。如諸凡夫應生世間，同喻也。此則聖同凡倒過，應無聖人。理既不爾，明知無我。此壞聖失也。準前，此文欠一句，應云離著我心則應非是第一義智。無我既非第一義諦，離我之心豈可得名第一義智？言應常生世間者，以理正徵。若離我心非勝義智，應不證涅槃，常生世間故。前句中，凡夫既有第一義智，屬道諦攝，應得涅槃，不在世間。此文現於無我真理，同前可見。四「現示」下舉經對現可知。第二釋答中，謂難在文外，故云答也。有兩難二答：初執情徵理難、情乖正理答。難云：若理實無我，應著無我，云何著我？既著於我不著無我，明知有我。如虛空無人，豈有計人？立量可知。下答以癡所盲故，於無我處而執為我。如目有翳，空中見華，豈可空中有此華也。比量可知。二「如是實無有我」下執相徵實難、相不依我答。難云：若當有我，可令無明作緣行次第。既云無我，唯為次第乃至老死。「此示現」下舉經正答，由癡造業，業行起識乃至老死。如世種植相生次第，何用我耶？答意如此。於中悕常為有、求斷為無。希求是愛、無智是癡，煩惱無量，何故偏舉此二種邪？以是有支根本故。次釋行中三句：一釋邪念、二邪道、三妄行。以菩薩行有不妄行，故次釋識支等，先併舉經文。「是中」下釋以異熟賴耶正是報體，故云示生老死體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依論約相諦分別釋中三段內，初門名成答相差別。於中門別有四，相從為三，要攝為二，總之為一。四者，一舉彼解惑顯成無我門；二「論經愚癡」下，經本一切凡夫下明責情現理；三「依論經無智」下，依經本癡盲等下名辨相現實門；四「不知第一義」下，明依實辨相門。二相從為三者，四中初一名成，謂釋成無我；次二名答，答現無我；後一名相，謂依諸諦理立緣生相。要攝為二者，前之三門宗現無我，故一處舉釋；後之一門宗現緣生依真起相，故別舉別釋。總為一者，謂第一成答相差別也。論云五道中所有生死等者，釋世間所有生處等也。下開三門，就初釋成中四句：一總釋成無我。二「一切世間」下牒舉經也。即無我義成者，但案經即是現成無我義。三「若第一義」下即事現成無我之義，有二句：一若實有我，不成凡夫過；二若我實有，不成聖人過。何者？若第一義中實有我者，定其所取著我之心，即第一義智者辨定能取也。不應世間生者，正出過也，謂若第一義中實有我相者，凡應是聖，此為立宗。以有能證第一義中實我智故，此為出因。如諸聖者，為同法喻。此則凡同聖智過，應無凡夫。理既不爾，明知無我。又聖應同凡宗，因云以理實有我、聖證為無，違理倒惑，非聖智故。如諸凡夫應生世間，同喻也。此則聖同凡倒過，應無聖人。理既不爾，明知無我。此壞聖失也。準前，此文欠一句，應云離著我心則應非是第一義智。無我既非第一義諦，離我之心豈可得名第一義智？言應常生世間者，以理正徵。若離我心非勝義智，應不證涅槃，常生世間故。前句中，凡夫既有第一義智，屬道諦攝，應得涅槃，不在世間。此文現於無我真理，同前可見。四「現示」下舉經對現可知。第二釋答中，謂難在文外，故云答也。有兩難二答：初執情徵理難、情乖正理答。難云：若理實無我，應著無我，云何著我？既著於我不著無我，明知有我。如虛空無人，豈有計人？立量可知。下答以癡所盲故，於無我處而執為我。如目有翳，空中見華，豈可空中有此華也。比量可知。二「如是實無有我」下執相徵實難、相不依我答。難云：若當有我，可令無明作緣行次第。既云無我，唯為次第乃至老死。「此示現」下舉經正答，由癡造業，業行起識乃至老死。如世種植相生次第，何用我耶？答意如此。於中悕常為有、求斷為無。希求是愛、無智是癡，煩惱無量，何故偏舉此二種邪？以是有支根本故。次釋行中三句：一釋邪念、二邪道、三妄行。以菩薩行有不妄行，故次釋識支等，先併舉經文。「是中」下釋以異熟賴耶正是報體，故云示生老死體

。又釋：種子識為彼因，故云如來藏賴耶體也。又釋：為生死性故，謂此識體復能隨順攝持餘支種子，令得成就能所引生，故云隨順攝取等也。罪福等業為地。遠釋云「如是住者是色支，如是生心者是名支，結所生名色也。」今更釋：如是住者是識種業地，如是生心者是癡覆愛潤，此結上四文也。又釋：此總標經中我心灌等，謂作如是安住，生如是心。我是我所等，謂見己為我。如男子受生，見父精為己有故為我所，又見母為己妻亦是我所；女人反此。言我我想是慢者，牒前我及我所二想為慢。自見與父共競女色，謂己得勝，便起想慢；女人亦爾。言我生等，釋見網。謂遠云「見已唯在此處生、不餘處生，故云我生不生。」又云：見常為我生，見斷為不生。今釋：見己正報以為我生，見所遊依報名為不生。以受胎時或見遊華林或居殿堂等，異見非一，故云種種。以見執難捨，如網覆也。下釋逆觀。以緣起法無性故滅，非是智力斷故名滅。下結前生後。若緣無我，更依何法緣相得住？下舉經對現，明緣起相依真而起。論中無明作業稱名色者。遠公引《婆沙》名色有二種：一方便名色、二報名色。若言名色緣識是方便名色，若說識緣名色是報名色。今既說行以為名色，故知是彼方便名色。言彼依止者，阿賴耶識是彼名色等所依止故。此約依持門說。二名色與識共生者，是相生義。三相依義，謂識由名色得起、名色由識得存。下釋逆觀。作者作事人法皆空，是名結前。云何問後證此真諦得解脫？答：今舉緣生以辨彼觀故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。又釋：種子識為彼因，故云如來藏賴耶體也。又釋：為生死性故，謂此識體復能隨順攝持餘支種子，令得成就能所引生，故云隨順攝取等也。罪福等業為地。遠釋云「如是住者是色支，如是生心者是名支，結所生名色也。」今更釋：如是住者是識種業地，如是生心者是癡覆愛潤，此結上四文也。又釋：此總標經中我心灌等，謂作如是安住，生如是心。我是我所等，謂見己為我。如男子受生，見父精為己有故為我所，又見母為己妻亦是我所；女人反此。言我我想是慢者，牒前我及我所二想為慢。自見與父共競女色，謂己得勝，便起想慢；女人亦爾。言我生等，釋見網。謂遠云「見已唯在此處生、不餘處生，故云我生不生。」又云：見常為我生，見斷為不生。今釋：見己正報以為我生，見所遊依報名為不生。以受胎時或見遊華林或居殿堂等，異見非一，故云種種。以見執難捨，如網覆也。下釋逆觀。以緣起法無性故滅，非是智力斷故名滅。下結前生後。若緣無我，更依何法緣相得住？下舉經對現，明緣起相依真而起。論中無明作業稱名色者。遠公引《婆沙》名色有二種：一方便名色、二報名色。若言名色緣識是方便名色，若說識緣名色是報名色。今既說行以為名色，故知是彼方便名色。言彼依止者，阿賴耶識是彼名色等所依止故。此約依持門說。二名色與識共生者，是相生義。三相依義，謂識由名色得起、名色由識得存。下釋逆觀。作者作事人法皆空，是名結前。云何問後證此真諦得解脫？答：今舉緣生以辨彼觀故也。

第三約論大悲隨順中四段之內，此名第一愚癡顛倒者，不解無我名為愚癡，謬執有我稱曰顛倒。論中初總釋，謂菩薩觀此第一門十二有支總是癡倒，隨順菩薩大悲之心，故云此事觀故也。下別釋中，先解愚癡、後「一切凡夫」下釋顛倒。前中，先釋癡相，謂著我故生、離我不生。舉離不生，現著是癡。次釋癡名。云何，問也。無明闇者，以無慧明體是闇，故名為愚癡。經怙可知。二釋倒中，癡盲著我如是倒者，是取我之倒。有相有支中疑惑倒者，是取我所倒。此釋經中無智求等。乃至盡此一門皆是顛倒，菩薩觀此，於諸眾生深起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約論大悲隨順中四段之內，此名第一愚癡顛倒者，不解無我名為愚癡，謬執有我稱曰顛倒。論中初總釋，謂菩薩觀此第一門十二有支總是癡倒，隨順菩薩大悲之心，故云此事觀故也。下別釋中，先解愚癡、後「一切凡夫」下釋顛倒。前中，先釋癡相，謂著我故生、離我不生。舉離不生，現著是癡。次釋癡名。云何，問也。無明闇者，以無慧明體是闇，故名為愚癡。經怙可知。二釋倒中，癡盲著我如是倒者，是取我之倒。有相有支中疑惑倒者，是取我所倒。此釋經中無智求等。乃至盡此一門皆是顛倒，菩薩觀此，於諸眾生深起大悲。

第四約一切相智分別者，明此十二有支總是一切種智所知之法，攝十為九。此初門中前半為一，名染淨分別觀，謂著我為染、離我為淨。然此一文具含多意，且舉四釋。謂經中明是妄取我故，起此緣生次第之相。二論家初意，舉此解惑以現無我，成無我觀。三舉離我不生，現我是癡，順成悲觀。四取此解惑，以為所知染淨之法。下半門以是依真起，故屬後依止觀攝也。釋初門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四約一切相智分別者，明此十二有支總是一切種智所知之法，攝十為九。此初門中前半為一，名染淨分別觀，謂著我為染、離我為淨。然此一文具含多意，且舉四釋。謂經中明是妄取我故，起此緣生次第之相。二論家初意，舉此解惑以現無我，成無我觀。三舉離我不生，現我是癡，順成悲觀。四取此解惑，以為所知染淨之法。下半門以是依真起，故屬後依止觀攝也。釋初門竟。

第二就一心所攝中，亦四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二就一心所攝中，亦四門同前。

初約經分二：先明心作三界，是約集起門；後明心持十二，是約依持門。前中，言三界虛妄但一心作者，此之一文諸論同引證成唯識。今此所說是何等心？云何名作？今釋：此義依諸聖教說有多門。一相見俱存故說唯識，謂通八識及諸心所，并所變相分本影具足，由有支等薰習力故，變現三界依正等報，如《攝大乘》及《唯識》等諸論廣說。二攝相歸見故說唯識，謂亦通八識王數差別，所變相分無別種生，能見識生帶彼影起，如《解深密經》、《二十唯識》、《觀所緣論》具說斯義。三攝數歸王故說唯識，謂亦通具八識心王，以彼心所依於心王無自體故，許彼亦是心所變故，如《莊嚴論》說。四以末歸本故說唯識，謂七轉識皆是本識差別功能，無別體故。《楞伽》云「藏識海常住，境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。」又云「譬如巨海浪，無有若干相，諸識心如是，異亦不可得。」解云：既離水無別有浪，明離本識無別六七，廣如彼說。五攝相歸性故說唯識，謂此八識皆無自體，唯是如來藏平等顯現，餘相皆盡。經云「一切眾生即涅槃相，不復更滅」等。《楞伽》云「不壞相有八，無相亦無相。」如是等文，成證非一。六轉真成事故說唯識，謂如來藏不守自性，隨緣顯現八識王數相見種現。故《楞伽》云「如來藏為無始惡習所薰習故，名為識藏。」《密嚴經》云「佛說如來藏，以為阿賴耶。惡慧不能知，藏即賴耶識。」又云「如來清淨藏，世間阿賴耶，如金作指環，展轉無差別。」又《勝鬘經》、《寶性論》、《起信論》皆說此義，成證非一。七理事俱融故說唯識，謂如來藏舉體隨緣成辨諸事，而其自性本不生滅，即此理事混融無礙，是故一心二諦皆無障礙。《起信論》云「依一心法有二種門：一心真如門、二心生滅門。然此二門皆各總攝一切法。」《勝鬘經》云「自性清淨心，不染而染，難可了知；染而不染，亦難可了知。」解云：不染而染，明性淨隨染，舉體成俗，即生滅門也。染而不染，門即染常淨本來真諦，即真如門也。此明即淨之染不礙真而恒俗，即染之淨不破俗而恒真，是故不礙一心雙存二諦。此中有味，深思當見。經云「於諦常自二，於解常自一。」論云「智障極盲闇，謂真俗別執。」皆此義也。八融事相入故說唯識，謂由理性圓融無礙，以理成事事亦鎔融，互不相礙，或一入一切、一切入一，無所障礙。上文云「一中解無量、無量中解一」等。〈舍那品〉云「於此蓮華藏世界海之內，一一微塵中見一切法界。」又此品下云「於一微塵中，現有三惡道天人阿修羅各各受業報。」如是等文廣多無量，如上下經說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初約經分二：先明心作三界，是約集起門；後明心持十二，是約依持門。前中，言三界虛妄但一心作者，此之一文諸論同引證成唯識。今此所說是何等心？云何名作？今釋：此義依諸聖教說有多門。一相見俱存故說唯識，謂通八識及諸心所，并所變相分本影具足，由有支等薰習力故，變現三界依正等報，如《攝大乘》及《唯識》等諸論廣說。二攝相歸見故說唯識，謂亦通八識王數差別，所變相分無別種生，能見識生帶彼影起，如《解深密經》、《二十唯識》、《觀所緣論》具說斯義。三攝數歸王故說唯識，謂亦通具八識心王，以彼心所依於心王無自體故，許彼亦是心所變故，如《莊嚴論》說。四以末歸本故說唯識，謂七轉識皆是本識差別功能，無別體故。《楞伽》云「藏識海常住，境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。」又云「譬如巨海浪，無有若干相，諸識心如是，異亦不可得。」解云：既離水無別有浪，明離本識無別六七，廣如彼說。五攝相歸性故說唯識，謂此八識皆無自體，唯是如來藏平等顯現，餘相皆盡。經云「一切眾生即涅槃相，不復更滅」等。《楞伽》云「不壞相有八，無相亦無相。」如是等文，成證非一。六轉真成事故說唯識，謂如來藏不守自性，隨緣顯現八識王數相見種現。故《楞伽》云「如來藏為無始惡習所薰習故，名為識藏。」《密嚴經》云「佛說如來藏，以為阿賴耶。惡慧不能知，藏即賴耶識。」又云「如來清淨藏，世間阿賴耶，如金作指環，展轉無差別。」又《勝鬘經》、《寶性論》、《起信論》皆說此義，成證非一。七理事俱融故說唯識，謂如來藏舉體隨緣成辨諸事，而其自性本不生滅，即此理事混融無礙，是故一心二諦皆無障礙。《起信論》云「依一心法有二種門：一心真如門、二心生滅門。然此二門皆各總攝一切法。」《勝鬘經》云「自性清淨心，不染而染，難可了知；染而不染，亦難可了知。」解云：不染而染，明性淨隨染，舉體成俗，即生滅門也。染而不染，門即染常淨本來真諦，即真如門也。此明即淨之染不礙真而恒俗，即染之淨不破俗而恒真，是故不礙一心雙存二諦。此中有味，深思當見。經云「於諦常自二，於解常自一。」論云「智障極盲闇，謂真俗別執。」皆此義也。八融事相入故說唯識，謂由理性圓融無礙，以理成事事亦鎔融，互不相礙，或一入一切、一切入一，無所障礙。上文云「一中解無量、無量中解一」等。〈舍那品〉云「於此蓮華藏世界海之內，一一微塵中見一切法界。」又此品下云「於一微塵中，現有三惡道天人阿修羅各各受業報。」如是等文廣多無量，如上下經說

。九全事相即故說唯識，謂依理之事，事無別事。理既無此彼之異，令事亦一即一切。上經云「知一世界即是一切世界，知一切世界即是一世界。」又云「知一即多、多即一」等，廣如經文說。十帝網無礙故說唯識，謂一中有一切，彼一切中復有一切。既一門中如是重重不可窮盡，餘一一門皆各如是，思準可知。如因陀羅網重重影現，皆是心識如來藏法性圓融故，令彼事相如是無礙，廣如上下文說。上來十門唯識道理，於中初三門約初教說，次四門約終教頓教說，後三門約圓教中別教說，總具十門約同教說。上來所明通一部經，非局此地。又是約教就解而說。若就觀行亦有十重，如一卷《華嚴三昧》中說。第二依持門中有三：初標宗。二「所以者何」徵責，謂小乘中十二有支，三世次第前後引生，如何說言皆依一心？下釋云：離本識心一切不成故。於中，初總釋三支俱唯是識、後別辨餘九亦唯是識。前中，言隨事者，隨其行業。於何趣中，從中陰內。起求生愛心，故云生欲心。此心起時，與本識中識支種子同時起，至生陰時此求生心滅，唯本識託歌邏羅等，如種壞牙生等，故云是心即是識。論經貪欲共心生者，謂第六識中求生時，貪欲共阿賴耶識同時起故。中陰未時貪滅心續名為受生，彼所造行變為境界，謂殿堂等，名為誑心，以不知故。取之為實，名曰無明。此是受生無明，非是發行無明。此中大意，明受生時，行事是能引、欲心是能潤，此二於識支前說誑心。無明亦是能引，以誑故。令取，亦是能潤。此二居後，引潤本識中五果等種生所生果，現起分位有次第故，說名色等。是故十二有支皆唯是識，識外無物。文意如此，餘文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。九全事相即故說唯識，謂依理之事，事無別事。理既無此彼之異，令事亦一即一切。上經云「知一世界即是一切世界，知一切世界即是一世界。」又云「知一即多、多即一」等，廣如經文說。十帝網無礙故說唯識，謂一中有一切，彼一切中復有一切。既一門中如是重重不可窮盡，餘一一門皆各如是，思準可知。如因陀羅網重重影現，皆是心識如來藏法性圓融故，令彼事相如是無礙，廣如上下文說。上來十門唯識道理，於中初三門約初教說，次四門約終教頓教說，後三門約圓教中別教說，總具十門約同教說。上來所明通一部經，非局此地。又是約教就解而說。若就觀行亦有十重，如一卷《華嚴三昧》中說。第二依持門中有三：初標宗。二「所以者何」徵責，謂小乘中十二有支，三世次第前後引生，如何說言皆依一心？下釋云：離本識心一切不成故。於中，初總釋三支俱唯是識、後別辨餘九亦唯是識。前中，言隨事者，隨其行業。於何趣中，從中陰內。起求生愛心，故云生欲心。此心起時，與本識中識支種子同時起，至生陰時此求生心滅，唯本識託歌邏羅等，如種壞牙生等，故云是心即是識。論經貪欲共心生者，謂第六識中求生時，貪欲共阿賴耶識同時起故。中陰未時貪滅心續名為受生，彼所造行變為境界，謂殿堂等，名為誑心，以不知故。取之為實，名曰無明。此是受生無明，非是發行無明。此中大意，明受生時，行事是能引、欲心是能潤，此二於識支前說誑心。無明亦是能引，以誑故。令取，亦是能潤。此二居後，引潤本識中五果等種生所生果，現起分位有次第故，說名色等。是故十二有支皆唯是識，識外無物。文意如此，餘文可見。

第二約厭離有為就相諦分別者，論釋此是染依止觀。言二諦差別者，論主意將所依心體是真諦、能依有支是俗諦，故此一文名為二諦。此釋總標文也。言一心雜染和合因緣集觀者，釋「所以者何」下文，謂一心是真、雜染是俗，即明此心隨染和合雙辨二諦，是《勝鬘》中不染而染等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二約厭離有為就相諦分別者，論釋此是染依止觀。言二諦差別者，論主意將所依心體是真諦、能依有支是俗諦，故此一文名為二諦。此釋總標文也。言一心雜染和合因緣集觀者，釋「所以者何」下文，謂一心是真、雜染是俗，即明此心隨染和合雙辨二諦，是《勝鬘》中不染而染等。

第三約大悲隨順分別者，論名餘處求解脫。是諸凡夫如是愚癡顛倒，常應於阿梨耶識及阿陀那識中求解脫者，此是舉正現邪。言乃於餘處我我所中求解脫者，此顯邪乖正。以諸愚夫背正從邪，深可悲愍故。「此對治」下舉經顯治可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約大悲隨順分別者，論名餘處求解脫。是諸凡夫如是愚癡顛倒，常應於阿梨耶識及阿陀那識中求解脫者，此是舉正現邪。言乃於餘處我我所中求解脫者，此顯邪乖正。以諸愚夫背正從邪，深可悲愍故。「此對治」下舉經顯治可知。

第四約一切相智分別者，論名依止觀，謂分別有支依止有二，謂依真性及依心識。此中二諦通是二依，明是大智所了之法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四約一切相智分別者，論名依止觀，謂分別有支依止有二，謂依真性及依心識。此中二諦通是二依，明是大智所了之法也。

第三自業助成中，亦四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三自業助成中，亦四門同前。

初約相用分別。此十二支皆有二義：一明自行相、二助成後用。謂緣中癡惑是無明自相，與行作因是助成業用，論經名自業成。問：於四緣中，此十二支具有幾緣？答：《成唯識論》第八云「諸支相望增上定有，餘之三緣有無不定。契經依定唯說有一，愛望於取、有望於生，有因緣義。若說識支是業種者，行望於識亦作因緣，餘支相望無因緣義。而《集論》說無明望行有因緣者，依無明持業習氣說。無明俱故，假說無明，實是行種。《瑜伽論》說諸支相望無因緣者，依現愛取唯業有說。無明望行，愛望於取，生望老死，有餘二緣。有望於生，受望於愛，無等無間緣、有所緣緣。餘支相望，二俱非有。此中且依隣近順次不相雜亂。實緣起說，異此相望為緣不定，諸聰慧者如理應思。」解云：緣起經說，唯增上緣一切定有。因緣四位，謂二是實有：一但增愛為取，無別種故；二有支中具五果種，望生有親生義。若唯說業以為有支，即無因緣。二是假說，謂無明持行種，識為業種，其等無間緣有三位：一無明望行、二愛望取、三生望老死。其所緣緣有五位，於前三位加有望生、受望愛。餘之六支總無所緣及等無間。餘義如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初約相用分別。此十二支皆有二義：一明自行相、二助成後用。謂緣中癡惑是無明自相，與行作因是助成業用，論經名自業成。問：於四緣中，此十二支具有幾緣？答：《成唯識論》第八云「諸支相望增上定有，餘之三緣有無不定。契經依定唯說有一，愛望於取、有望於生，有因緣義。若說識支是業種者，行望於識亦作因緣，餘支相望無因緣義。而《集論》說無明望行有因緣者，依無明持業習氣說。無明俱故，假說無明，實是行種。《瑜伽論》說諸支相望無因緣者，依現愛取唯業有說。無明望行，愛望於取，生望老死，有餘二緣。有望於生，受望於愛，無等無間緣、有所緣緣。餘支相望，二俱非有。此中且依隣近順次不相雜亂。實緣起說，異此相望為緣不定，諸聰慧者如理應思。」解云：緣起經說，唯增上緣一切定有。因緣四位，謂二是實有：一但增愛為取，無別種故；二有支中具五果種，望生有親生義。若唯說業以為有支，即無因緣。二是假說，謂無明持行種，識為業種，其等無間緣有三位：一無明望行、二愛望取、三生望老死。其所緣緣有五位，於前三位加有望生、受望愛。餘之六支總無所緣及等無間。餘義如別說。

二約厭離有為分別者，於染因觀內名他因觀，以前支望後，異故名他；前能起後、與他為因，故云他因。各辨行相顯他義，各能生後顯因義。論釋死支，以不見知令相續者，此是無明，何故屬死？釋：此是死時，無明因死而起故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約厭離有為分別者，於染因觀內名他因觀，以前支望後，異故名他；前能起後、與他為因，故云他因。各辨行相顯他義，各能生後顯因義。論釋死支，以不見知令相續者，此是無明，何故屬死？釋：此是死時，無明因死而起故也。

三約大悲分別中四門內，此當第三異道求解脫。於顛倒因中求解脫。倒因三種中，此文治彼自性因，故云不應如是求。何以故者，將欲廣釋故徵也。謂我佛法中，因前支起後支，斷前因故後果不生，即得解脫。汝說冥性為因，縱知之，何由可脫？故云不應也。言因緣有支等者，總舉經文顯正治邪，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約大悲分別中四門內，此當第三異道求解脫。於顛倒因中求解脫。倒因三種中，此文治彼自性因，故云不應如是求。何以故者，將欲廣釋故徵也。謂我佛法中，因前支起後支，斷前因故後果不生，即得解脫。汝說冥性為因，縱知之，何由可脫？故云不應也。言因緣有支等者，總舉經文顯正治邪，可知。

四約一切相智分別中九門之內，此當第三名方便觀。因緣有支二種業能起因緣事者，略釋顯之前巧起後名方便等。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約一切相智分別中九門之內，此當第三名方便觀。因緣有支二種業能起因緣事者，略釋顯之前巧起後名方便等。餘文可知。

第四不相捨離觀中亦四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四不相捨離觀中亦四門同前。

初約不相離者，謂前能起後，離後無前；後依前起，離前無後。不相離故，各無自性，無性緣起如幻現前。此為順觀逆成一真理平等觀。經文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初約不相離者，謂前能起後，離後無前；後依前起，離前無後。不相離故，各無自性，無性緣起如幻現前。此為順觀逆成一真理平等觀。經文可知。

二約厭有為分別，論名自因觀。無明等自生因觀緣事故者，謂無明生行是自生因。問：無明行異，云何名自？答：以行賴無明，無自體故；緣力全攝，非是分故。前明不即，故說他因；此顯不離，名為自因。有人引此子果之文，明無明支有種子現行者，非此文意。又遠公以五義釋此文，明子時是前無明、能生後無明令行不斷。與行別時，果時是後，無明從前生，助成行故，與行同時等。今尋此文意，只發行無明為子時，所發之行為果時，以行是無明果故，說無明有二時。問：無明望行無親因義，云何說行即是無明果時？答：無明是行增上緣，故名為子時。行是無明增上果，故名為果時。文中有四：初開義門、二明不離、三顯不即、四總結同。初中，先開、後「是中」下釋。言子時令行不斷者，以無明為行因，故有二種義。緣事示現者，以子時為緣、果時為事故。餘支二義類此應知，故云餘因緣分等。二「自因者」下釋不相離，有三句。展轉釋成初自因者，不相離故。二云何不離？以現見離前支無後支故。此顯離子無果，故說果為子果。三不離無明即成行者，此順釋。不離子無明即成果，故名不離也。三「若不離」下釋不即義，先顯二過失、後引《中觀論》頌釋成。言不即因者，以是所生，非能生故。不異因者，從於能生，生所生故。以果不則因，故果不斷、因不常。以果不異因，故果不常、因不斷。又以不則故因果俱不斷，不異故因果俱不常。又亦反此思之。又以則不離是不則故，即不常為不斷也，亦思之可見。四「自生」下總類結同可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約厭有為分別，論名自因觀。無明等自生因觀緣事故者，謂無明生行是自生因。問：無明行異，云何名自？答：以行賴無明，無自體故；緣力全攝，非是分故。前明不即，故說他因；此顯不離，名為自因。有人引此子果之文，明無明支有種子現行者，非此文意。又遠公以五義釋此文，明子時是前無明、能生後無明令行不斷。與行別時，果時是後，無明從前生，助成行故，與行同時等。今尋此文意，只發行無明為子時，所發之行為果時，以行是無明果故，說無明有二時。問：無明望行無親因義，云何說行即是無明果時？答：無明是行增上緣，故名為子時。行是無明增上果，故名為果時。文中有四：初開義門、二明不離、三顯不即、四總結同。初中，先開、後「是中」下釋。言子時令行不斷者，以無明為行因，故有二種義。緣事示現者，以子時為緣、果時為事故。餘支二義類此應知，故云餘因緣分等。二「自因者」下釋不相離，有三句。展轉釋成初自因者，不相離故。二云何不離？以現見離前支無後支故。此顯離子無果，故說果為子果。三不離無明即成行者，此順釋。不離子無明即成果，故名不離也。三「若不離」下釋不即義，先顯二過失、後引《中觀論》頌釋成。言不即因者，以是所生，非能生故。不異因者，從於能生，生所生故。以果不則因，故果不斷、因不常。以果不異因，故果不常、因不斷。又以不則故因果俱不斷，不異故因果俱不常。又亦反此思之。又以則不離是不則故，即不常為不斷也，亦思之可見。四「自生」下總類結同可知。

三約大悲分別者，謂邪見眾生執顛倒因內，自在天為眾生因，甚為可愍。今此文中，顯無明作行等故，對治彼執，故為因觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約大悲分別者，謂邪見眾生執顛倒因內，自在天為眾生因，甚為可愍。今此文中，顯無明作行等故，對治彼執，故為因觀也。

四約一切相智分別者，當第四因緣相觀。有支無作故者，明此有支非直後依前故明後無性，亦乃前能作後前亦無作，故諸緣起是種智境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約一切相智分別者，當第四因緣相觀。有支無作故者，明此有支非直後依前故明後無性，亦乃前能作後前亦無作，故諸緣起是種智境界。

第五三道不斷者，四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五三道不斷者，四門同前。

初約經為三道不斷者。煩惱有二，謂能發、能潤。雖諸煩惱皆能發潤，然發業位無明力增，潤業受生愛取力勝，故偏說也。以無重發，立一無明；數數溉灌，故分愛取。業亦有二，謂未潤、已潤。業在引因，愛取未潤，初起造作，相顯名行。業在生因，愛取已潤，近生當果，立名為有。此約唯業有說。苦亦有二，謂在因與果。識等五種唯是報因，生等二位但是報果，以就所引因位難知差別相故，依當果位別顯五支，謂續生時，因識相顯；次根未滿，名色相增；次根滿時，六處明盛；依斯發觸，因觸起受，爾時乃名受果究竟。依此位立，因為五支。果位易了差別相故，總立二支以顯三苦。然所生果若在未來，為生厭故說生老死；若至現在，為令了知分位相生說識等五。具如《唯識論》第八中辨。又此惑業苦三為流轉之相，如淨意菩薩所造《十二緣論》頌云「煩惱初八九，業二及與十，餘七說為苦，三攝十二法。從三故生二，從二故生七，從七復生三，是故如輪轉。一切世間法，唯因果無人，但從諸空法，還生於空法。」解云：此辨三道相生顯二無我，廣如彼釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初約經為三道不斷者。煩惱有二，謂能發、能潤。雖諸煩惱皆能發潤，然發業位無明力增，潤業受生愛取力勝，故偏說也。以無重發，立一無明；數數溉灌，故分愛取。業亦有二，謂未潤、已潤。業在引因，愛取未潤，初起造作，相顯名行。業在生因，愛取已潤，近生當果，立名為有。此約唯業有說。苦亦有二，謂在因與果。識等五種唯是報因，生等二位但是報果，以就所引因位難知差別相故，依當果位別顯五支，謂續生時，因識相顯；次根未滿，名色相增；次根滿時，六處明盛；依斯發觸，因觸起受，爾時乃名受果究竟。依此位立，因為五支。果位易了差別相故，總立二支以顯三苦。然所生果若在未來，為生厭故說生老死；若至現在，為令了知分位相生說識等五。具如《唯識論》第八中辨。又此惑業苦三為流轉之相，如淨意菩薩所造《十二緣論》頌云「煩惱初八九，業二及與十，餘七說為苦，三攝十二法。從三故生二，從二故生七，從七復生三，是故如輪轉。一切世間法，唯因果無人，但從諸空法，還生於空法。」解云：此辨三道相生顯二無我，廣如彼釋。

二約厭離有為分別者，論名攝過觀。所謂三道攝苦因苦果，深厭離故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約厭離有為分別者，論名攝過觀。所謂三道攝苦因苦果，深厭離故也。

三約大悲分別者，論名異道求解脫。內對治苦行因，謂邪苦行但是煩惱業妄想因故、非樂因故，如經是中無明愛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約大悲分別者，論名異道求解脫。內對治苦行因，謂邪苦行但是煩惱業妄想因故、非樂因故，如經是中無明愛等。

四約大智分別者，論名入諦觀。三道是苦集諦故，是大智所知法也。《瑜伽》「幾支苦諦攝，及現法為苦？答：二，謂生及老死。問：幾支苦諦攝，當成為苦？答：五，謂識乃至受種子性。問：幾支集諦攝？答：所餘支。」解云：當五因二果俱是苦諦，惑業五是集諦攝。又《唯識論》第八云「皆苦諦攝，取蘊性故。五集諦攝，業煩惱性故。」解云：此則苦攝十二，以是取蘊性，集唯攝五可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約大智分別者，論名入諦觀。三道是苦集諦故，是大智所知法也。《瑜伽》「幾支苦諦攝，及現法為苦？答：二，謂生及老死。問：幾支苦諦攝，當成為苦？答：五，謂識乃至受種子性。問：幾支集諦攝？答：所餘支。」解云：當五因二果俱是苦諦，惑業五是集諦攝。又《唯識論》第八云「皆苦諦攝，取蘊性故。五集諦攝，業煩惱性故。」解云：此則苦攝十二，以是取蘊性，集唯攝五可知。

第六分別先後際中亦四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分別先後際中亦四門同前。

初約經分別先後際者，此十二支，初二是能引、次五是所引、次三是能生、後二是所生。於中分別三際，諸聖教中略有三說：一依此經，開能所引，分先際中際，合能所生總為後際，以引遠故開之、生近故合也。二依《唯識論》，開能所生、合能所引。是故前十現在、後二未來，以十因二果分二世故。三生引俱開，妙《智論》「初二過去、次八現在、後二未來，故成三世。」《唯識論》等十因二果定不同世，因中前七與次三或同或異，若二三七各定同世。如是十二一重因果，足顯輪轉及離斷常。又由此三際因果輪迴，人法二我永無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初約經分別先後際者，此十二支，初二是能引、次五是所引、次三是能生、後二是所生。於中分別三際，諸聖教中略有三說：一依此經，開能所引，分先際中際，合能所生總為後際，以引遠故開之、生近故合也。二依《唯識論》，開能所生、合能所引。是故前十現在、後二未來，以十因二果分二世故。三生引俱開，妙《智論》「初二過去、次八現在、後二未來，故成三世。」《唯識論》等十因二果定不同世，因中前七與次三或同或異，若二三七各定同世。如是十二一重因果，足顯輪轉及離斷常。又由此三際因果輪迴，人法二我永無所有。

二約厭離有為者，論名護過觀，謂外人與此緣生道理出三種過：一一切身一時生者，列過名。何以故者，外人自徵，立過所以。無異因者，釋立過相。以無我異因，何為不得五道之身一時並生？二中列名，徵立可知。無作者故者，釋立過相。若無我作業，誰受來報？三中列徵可知。釋中既無有我，誰持是業令使至果？是故應失。前不受報，據前望後說。此中失業，據後望前說。「此三」下總牒彰護。謂過現因，別名為異因。以此答前三種難，故名為答。亦通取下句。現未果異，由彼異因，云何得有一時生過？又差別因得差別報，云何乃言有不受報？差別之報由異因生，云何得有失業之過？下釋文中，先釋過去內。無明緣行是見過去者，牒舉經文。下釋中二句：初明過因能作現、二現果由過因。說現識等，以為當來。此中但說過去因則足，何須復說現為其當？欲以因果相屬防三過故。「則是見」下釋已總結過去是因義。二釋現在中，言識乃至受見現在者，牒經文。釋中二句：初明現果由過因、二「復能」下明過因得現果，現在是彼過去之未來，故云得未來果。三「愛取」下釋未來中，先牒文。言復有生者，釋從愛取等起有生死，名有生也。問：前釋過現皆二世相對，今解未來何故不然？答：以彼過現，經中自分為兩也，故須相屬以成護過。經中自說愛取有三，從果為未來，不假論主相屬，故不論也。言一往定者，結別前文。以上來所明是一，分三世名一往。理數如是，稱之為定。下釋展轉三世相生無盡，故云復有後世生轉故也。「此說何義」下釋前護過有三義：一汎明業不得果、二舉經明得、三雙結得不。前中，先總舉，由三義故，令過去業不能得報。一或有未作者，就過去求愛取有等，爾時未作故，於現在不得生老死果。問：觀此文意，似說過去無明未作業行，何因乃云愛等未作？答？若無明未作業，何因乃言過去業？三義故不得報。言或有已作未得報者，就現以求愛取有等，雖已作竟以未熟故，現在不得生老死果。或得對治者，若已潤業熟，計應次此未來得生老死果。或於此生若得聖果者，斷愛取故，令已熟之業則便燋亡不得報。二「是中無明」下明舉經三義得報。謂過去既有無明緣行，故知已作，不同愛等。現在既得識等五果，明知則是業已得果。由現在愛取無聖道斷，令未來生死相續不絕。三「是故」下雙結中，有已作是行支，未作是有支，已得果是識支等，未得果是生支等。「聖人已斷凡夫未斷」下正結護業。既有如是差別，何容有一切身一時生過？謂有作未作，何緣一時？有得報未得，云何一時？有斷未斷，如何得一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約厭離有為者，論名護過觀，謂外人與此緣生道理出三種過：一一切身一時生者，列過名。何以故者，外人自徵，立過所以。無異因者，釋立過相。以無我異因，何為不得五道之身一時並生？二中列名，徵立可知。無作者故者，釋立過相。若無我作業，誰受來報？三中列徵可知。釋中既無有我，誰持是業令使至果？是故應失。前不受報，據前望後說。此中失業，據後望前說。「此三」下總牒彰護。謂過現因，別名為異因。以此答前三種難，故名為答。亦通取下句。現未果異，由彼異因，云何得有一時生過？又差別因得差別報，云何乃言有不受報？差別之報由異因生，云何得有失業之過？下釋文中，先釋過去內。無明緣行是見過去者，牒舉經文。下釋中二句：初明過因能作現、二現果由過因。說現識等，以為當來。此中但說過去因則足，何須復說現為其當？欲以因果相屬防三過故。「則是見」下釋已總結過去是因義。二釋現在中，言識乃至受見現在者，牒經文。釋中二句：初明現果由過因、二「復能」下明過因得現果，現在是彼過去之未來，故云得未來果。三「愛取」下釋未來中，先牒文。言復有生者，釋從愛取等起有生死，名有生也。問：前釋過現皆二世相對，今解未來何故不然？答：以彼過現，經中自分為兩也，故須相屬以成護過。經中自說愛取有三，從果為未來，不假論主相屬，故不論也。言一往定者，結別前文。以上來所明是一，分三世名一往。理數如是，稱之為定。下釋展轉三世相生無盡，故云復有後世生轉故也。「此說何義」下釋前護過有三義：一汎明業不得果、二舉經明得、三雙結得不。前中，先總舉，由三義故，令過去業不能得報。一或有未作者，就過去求愛取有等，爾時未作故，於現在不得生老死果。問：觀此文意，似說過去無明未作業行，何因乃云愛等未作？答？若無明未作業，何因乃言過去業？三義故不得報。言或有已作未得報者，就現以求愛取有等，雖已作竟以未熟故，現在不得生老死果。或得對治者，若已潤業熟，計應次此未來得生老死果。或於此生若得聖果者，斷愛取故，令已熟之業則便燋亡不得報。二「是中無明」下明舉經三義得報。謂過去既有無明緣行，故知已作，不同愛等。現在既得識等五果，明知則是業已得果。由現在愛取無聖道斷，令未來生死相續不絕。三「是故」下雙結中，有已作是行支，未作是有支，已得果是識支等，未得果是生支等。「聖人已斷凡夫未斷」下正結護業。既有如是差別，何容有一切身一時生過？謂有作未作，何緣一時？有得報未得，云何一時？有斷未斷，如何得一

時？「若爾」下重牒顯示。非一切業當受者，是前已斷也。亦非不受者，是前未斷。亦非一時者，顯前作未作。得未得可知。「若自作」下護第二不受報過，謂自作自受。何不他受？以他不作故。三離彼三事護第三失業過，謂由離前三種不得，是故諸業無不得果，故無失業過。下結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時？「若爾」下重牒顯示。非一切業當受者，是前已斷也。亦非不受者，是前未斷。亦非一時者，顯前作未作。得未得可知。「若自作」下護第二不受報過，謂自作自受。何不他受？以他不作故。三離彼三事護第三失業過，謂由離前三種不得，是故諸業無不得果，故無失業過。下結可知。

三約大悲分別者，菩薩見諸外道行異道求解脫中計無因等，起大悲心，觀此緣生，救彼邪執。論言先中際因者，過去二支是先際，與現在識等中際為因故。言及中後際因者，中際愛取有與未來後際為因。言中際前後二際故者，於中際內識等五果分屬前際，愛等三因分屬後際。既有此因，云何言無，是故結云若無如是因事，則種種眾生果事亦無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約大悲分別者，菩薩見諸外道行異道求解脫中計無因等，起大悲心，觀此緣生，救彼邪執。論言先中際因者，過去二支是先際，與現在識等中際為因故。言及中後際因者，中際愛取有與未來後際為因。言中際前後二際故者，於中際內識等五果分屬前際，愛等三因分屬後際。既有此因，云何言無，是故結云若無如是因事，則種種眾生果事亦無也。

四約大智分別者，論名力無力信入依觀。過去二支望現有力、望後無力，愛等三支望後有力、望前無力。又釋：過二有力、現五無力，現三有力、後二無力，以皆能生為有力、所生為無力。菩薩舉此化人，令離邪入正，故云信入。依菩薩智照，故云觀也。言先中後化勝者，重釋成先中後是力無力化勝是信入。謂照三際以化眾生，為種智故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約大智分別者，論名力無力信入依觀。過去二支望現有力、望後無力，愛等三支望後有力、望前無力。又釋：過二有力、現五無力，現三有力、後二無力，以皆能生為有力、所生為無力。菩薩舉此化人，令離邪入正，故云信入。依菩薩智照，故云觀也。言先中後化勝者，重釋成先中後是力無力化勝是信入。謂照三際以化眾生，為種智故也。

第七三苦分別中亦四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七三苦分別中亦四門。

初經明此有支皆是苦聚，將釋三苦因，辨受俱分別。《瑜伽》云「幾樂受俱行？謂除二所餘。」解云：除受及老死，餘十有樂受，以受不與受俱故、老死位中多無樂故。「幾苦受俱行？謂即彼及所除中一。」解云：唯除受支，餘十一是苦受。「幾是捨受俱行？如樂受說。以老死位多無客捨故。幾不與受俱行？謂所除中一即受支，以受不與受俱故。」《唯識論》亦同。次三苦分別有二門：一理實遍通門，如《瑜伽》中「幾支壞苦攝？謂樂受俱行支及非受俱行支一分。幾若苦攝？謂苦受俱行支及非受俱行支一分。幾支行苦攝？謂所有壞苦、苦苦支，亦是行苦支。或有行苦所攝，非餘二苦，謂不苦樂受俱行支及非受俱行支一分。壞苦攝十支全及受支中一分，謂樂受。除受支中苦受及老死支，苦苦攝十一支全及受支中一分，謂苦受。行苦攝壞苦、苦苦，皆是行苦。或有行苦非二支所攝，謂不苦不樂受。是故行苦通攝十二。」《唯識》第八亦同此說。二隨相增顯門，如此經說。謂初五支遷流相現，故稱行苦。觸受二種觸對生苦，故云苦苦。餘為壞苦者，但壞樂名壞苦。老死支既無樂可壞，何故名壞苦邪？釋：壞苦有二：一樂壞為苦，望所壞說；二以壞是苦，故云壞苦。此老死支能壞生故，故屬壞苦也。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初經明此有支皆是苦聚，將釋三苦因，辨受俱分別。《瑜伽》云「幾樂受俱行？謂除二所餘。」解云：除受及老死，餘十有樂受，以受不與受俱故、老死位中多無樂故。「幾苦受俱行？謂即彼及所除中一。」解云：唯除受支，餘十一是苦受。「幾是捨受俱行？如樂受說。以老死位多無客捨故。幾不與受俱行？謂所除中一即受支，以受不與受俱故。」《唯識論》亦同。次三苦分別有二門：一理實遍通門，如《瑜伽》中「幾支壞苦攝？謂樂受俱行支及非受俱行支一分。幾若苦攝？謂苦受俱行支及非受俱行支一分。幾支行苦攝？謂所有壞苦、苦苦支，亦是行苦支。或有行苦所攝，非餘二苦，謂不苦樂受俱行支及非受俱行支一分。壞苦攝十支全及受支中一分，謂樂受。除受支中苦受及老死支，苦苦攝十一支全及受支中一分，謂苦受。行苦攝壞苦、苦苦，皆是行苦。或有行苦非二支所攝，謂不苦不樂受。是故行苦通攝十二。」《唯識》第八亦同此說。二隨相增顯門，如此經說。謂初五支遷流相現，故稱行苦。觸受二種觸對生苦，故云苦苦。餘為壞苦者，但壞樂名壞苦。老死支既無樂可壞，何故名壞苦邪？釋：壞苦有二：一樂壞為苦，望所壞說；二以壞是苦，故云壞苦。此老死支能壞生故，故屬壞苦也。餘文可知。

二約厭離有為，論主世諦觀六種之中此當第五，名不厭厭觀。謂凡夫不厭，菩薩能厭，故云不厭厭，此約麁苦。又二乘不厭，菩薩能厭，此約細苦，故云種種微苦也，以分別此等皆是苦故。及厭種種麁苦者，二乘所厭，菩薩亦厭。又亦得前細是行苦，此麁是彼餘二苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約厭離有為，論主世諦觀六種之中此當第五，名不厭厭觀。謂凡夫不厭，菩薩能厭，故云不厭厭，此約麁苦。又二乘不厭，菩薩能厭，此約細苦，故云種種微苦也，以分別此等皆是苦故。及厭種種麁苦者，二乘所厭，菩薩亦厭。又亦得前細是行苦，此麁是彼餘二苦故。

三約大悲隨順分別者，愍諸外道不達真理求異解脫。真解脫有四，舉正顯邪。一離一切苦相者，涅槃樂德也。二無為相者，是常德也。三離染相者，是淨德也。四出世相者，是我德也。《涅槃經》云「於世間法自在遠離名為我也。」言「彼諸行苦」下辨邪異正。於下四段經文，各配一義，今此當初。言苦事隨逐乃至無色有縛者，舉此三苦，現彼外道求非想等為涅槃者，菩薩觀之皆是十二緣生、三苦之法，何有涅槃樂德之義？故順起悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約大悲隨順分別者，愍諸外道不達真理求異解脫。真解脫有四，舉正顯邪。一離一切苦相者，涅槃樂德也。二無為相者，是常德也。三離染相者，是淨德也。四出世相者，是我德也。《涅槃經》云「於世間法自在遠離名為我也。」言「彼諸行苦」下辨邪異正。於下四段經文，各配一義，今此當初。言苦事隨逐乃至無色有縛者，舉此三苦，現彼外道求非想等為涅槃者，菩薩觀之皆是十二緣生、三苦之法，何有涅槃樂德之義？故順起悲。

四約一切相智分別者，此當第七增上慢非增上慢信入觀者，聲聞之人不覺細苦，自謂無苦，名增上慢，然覺麁苦非增上慢，舉此令彼二乘信入大乘緣生微細苦事。菩薩照此故名為觀。「不如實知」下釋成慢相。此之一門，前約大悲以化外道，今就大智以攝二乘。以文含多意，論主善取故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約一切相智分別者，此當第七增上慢非增上慢信入觀者，聲聞之人不覺細苦，自謂無苦，名增上慢，然覺麁苦非增上慢，舉此令彼二乘信入大乘緣生微細苦事。菩薩照此故名為觀。「不如實知」下釋成慢相。此之一門，前約大悲以化外道，今就大智以攝二乘。以文含多意，論主善取故也。

第八因緣生者亦四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八因緣生者亦四門。

初約經，理實無明望行無因緣義，而言因緣生行者，有二義：一自種為因、無明為緣，合說故云因緣。然隱彼親種、顯此勝緣，故云無明因緣也。二但彼增上緣望自增上果還是親因故，說無明為行因緣。餘亦如是。欲明果不自起，要從因緣，因緣形奪復各無性，是故言因緣生乃顯無生，此猶順觀。逆觀一泯，非生不生，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初約經，理實無明望行無因緣義，而言因緣生行者，有二義：一自種為因、無明為緣，合說故云因緣。然隱彼親種、顯此勝緣，故云無明因緣也。二但彼增上緣望自增上果還是親因故，說無明為行因緣。餘亦如是。欲明果不自起，要從因緣，因緣形奪復各無性，是故言因緣生乃顯無生，此猶順觀。逆觀一泯，非生不生，可知。

二約厭離有為中世諦觀六門中，此當第六名深觀。此深觀中攝後三門，合成四句：一不自生、二不他生、三不共生、四不無因生。釋此四句，諸論不同，略有五說：一約破外道，謂諸法不從冥諦自性生，故云不自生；二不從梵天自在天等生，故云不他生；三亦非微塵大種和合生，故云不共生；四亦非無因自然而起，故云不無因生。二約破二乘：一謂諸法不定從自同類因生，故云不自生；二不定從彼異熟因生，故云不他生；三又亦非彼俱有因生，故云不共生；四小乘中許無明支前不正思惟託虛而起，似若無因，今亦不爾，故離無因。三約法顯空：一果不自起，名不自生；二自既不立，對誰辨他？又他亦各自，皆不成自，云何他生？故云不他生；三自他因果既各不成，故云不共生；四離因緣外無別果法，故云不無因生。此上三重，如《般若燈論》及《中論》等說。四約因緣形奪，《對法論》云「自種有故不從他，待眾緣故非自作，無作用故不共生，有功能故非無因。」凡諸緣起，亡雙二句已為甚深，況總亡四句，是故緣起最極甚深。五約緣起無礙門，但因緣生果。因緣相望各有二義：一全有力、二全無力。謂因望於果有全不生、緣必全生故，云因不生緣生故；二緣望於果亦全不生、因必全生故，云緣不生自因生故；三二力不俱故不共生；四二無力亦不俱故不無因生。此門有二義：一據力具有不有義故令相入，謂因有力時緣必無力，是故由因有力故能攝他，由緣無力故能入他。會彼緣力總歸因力，名不他生。雖言不他，反顯自生。因力歸緣，不自亦爾，反前思之。以二力二無力各不俱故，無彼不相入；一力一無力相歸故，恒時相入；以不相障礙增上緣寬故，一切諸法無不相入。〈十忍品〉云「菩薩善觀緣起法，於一法中解眾多法，眾多法中解了一法。」良由此門故也。二據體有空不空義故有相即，謂非直因力歸緣明其相入，亦乃因體由緣顯因性空攝同於緣。何者？謂若無緣則無因，故以生果名因。無緣果不生，是時不名因，明知此因會歸彼緣為不自生，是故緣是有義，無不能攝；因是空義，無不所攝。因受攝故，廢已同緣；緣能攝故，攝因同已。餘因攝緣受等，並準思可知。由此義故，諸法相即無所障礙。上文云「知一即多、多即一」等皆此義也。是故無盡大緣起法無礙自在，皆從此門而開現矣。此中言因無明諸行生者，論經云無明因緣行生者，彰因起果，明非他作。言因緣能生行者，明果由因，顯非自作。又以無明是行自因，故非他作。亦先無行體在無明中，後還生行，故非自作。餘亦如是，準思可見。此一門中，論主開為不自不他 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約厭離有為中世諦觀六門中，此當第六名深觀。此深觀中攝後三門，合成四句：一不自生、二不他生、三不共生、四不無因生。釋此四句，諸論不同，略有五說：一約破外道，謂諸法不從冥諦自性生，故云不自生；二不從梵天自在天等生，故云不他生；三亦非微塵大種和合生，故云不共生；四亦非無因自然而起，故云不無因生。二約破二乘：一謂諸法不定從自同類因生，故云不自生；二不定從彼異熟因生，故云不他生；三又亦非彼俱有因生，故云不共生；四小乘中許無明支前不正思惟託虛而起，似若無因，今亦不爾，故離無因。三約法顯空：一果不自起，名不自生；二自既不立，對誰辨他？又他亦各自，皆不成自，云何他生？故云不他生；三自他因果既各不成，故云不共生；四離因緣外無別果法，故云不無因生。此上三重，如《般若燈論》及《中論》等說。四約因緣形奪，《對法論》云「自種有故不從他，待眾緣故非自作，無作用故不共生，有功能故非無因。」凡諸緣起，亡雙二句已為甚深，況總亡四句，是故緣起最極甚深。五約緣起無礙門，但因緣生果。因緣相望各有二義：一全有力、二全無力。謂因望於果有全不生、緣必全生故，云因不生緣生故；二緣望於果亦全不生、因必全生故，云緣不生自因生故；三二力不俱故不共生；四二無力亦不俱故不無因生。此門有二義：一據力具有不有義故令相入，謂因有力時緣必無力，是故由因有力故能攝他，由緣無力故能入他。會彼緣力總歸因力，名不他生。雖言不他，反顯自生。因力歸緣，不自亦爾，反前思之。以二力二無力各不俱故，無彼不相入；一力一無力相歸故，恒時相入；以不相障礙增上緣寬故，一切諸法無不相入。〈十忍品〉云「菩薩善觀緣起法，於一法中解眾多法，眾多法中解了一法。」良由此門故也。二據體有空不空義故有相即，謂非直因力歸緣明其相入，亦乃因體由緣顯因性空攝同於緣。何者？謂若無緣則無因，故以生果名因。無緣果不生，是時不名因，明知此因會歸彼緣為不自生，是故緣是有義，無不能攝；因是空義，無不所攝。因受攝故，廢已同緣；緣能攝故，攝因同已。餘因攝緣受等，並準思可知。由此義故，諸法相即無所障礙。上文云「知一即多、多即一」等皆此義也。是故無盡大緣起法無礙自在，皆從此門而開現矣。此中言因無明諸行生者，論經云無明因緣行生者，彰因起果，明非他作。言因緣能生行者，明果由因，顯非自作。又以無明是行自因，故非他作。亦先無行體在無明中，後還生行，故非自作。餘亦如是，準思可見。此一門中，論主開為不自不他

二句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二句也。

三約大悲分別者，明諸外道求異解脫中，顯彼所求非想天等以為涅槃，菩薩觀之，但是有支緣生之法，非是無為涅槃常德，是故菩薩隨起大悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約大悲分別者，明諸外道求異解脫中，顯彼所求非想天等以為涅槃，菩薩觀之，但是有支緣生之法，非是無為涅槃常德，是故菩薩隨起大悲也。

四約一切相智分別者，於九門內以第八第九二門合為一無始觀。遠公云「是真諦觀也。見法緣集無本性故，名為無始。」今謂因緣起法，的無元本依之始起，故云無始。《維摩》中「依無住本立一切法」同此義也。中際生故後際生者，舉法釋成，謂此緣生則是不生，故名無始，是謂大智所知之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約一切相智分別者，於九門內以第八第九二門合為一無始觀。遠公云「是真諦觀也。見法緣集無本性故，名為無始。」今謂因緣起法，的無元本依之始起，故云無始。《維摩》中「依無住本立一切法」同此義也。中際生故後際生者，舉法釋成，謂此緣生則是不生，故名無始，是謂大智所知之法。

第九因緣縛說者亦四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九因緣縛說者亦四門。

初約經。是因緣生縛者，謂此緣起互相縛住不得是生，以是縛故復非是滅。以一縛字印此法體離諸分別，然是緣起縛相亦離故，寄言以顯故云縛說。為明此縛但在說中，此門顯緣起法事相，向盡理性將現極微妙處故。論云隨順觀世諦則入第一義諦，是此門也。釋文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初約經。是因緣生縛者，謂此緣起互相縛住不得是生，以是縛故復非是滅。以一縛字印此法體離諸分別，然是緣起縛相亦離故，寄言以顯故云縛說。為明此縛但在說中，此門顯緣起法事相，向盡理性將現極微妙處故。論云隨順觀世諦則入第一義諦，是此門也。釋文可知。

二約厭離有為深觀四門中，此是第三不共作。言非二作者，或因為自、以緣為他，或果為自、以因緣為他，此二自他俱不作故。若自他俱不作，何得為緣生？為釋此疑，故云但隨順生，謂隨俗說生，理實無生。言無知者故者，遠公釋「此別釋非他，以無我知者能造作故。作時不住者，別釋非自，明彼無明作行之時無行自性住彼作時還起後行，故云作時不住也。」今更釋：因正有力時，緣必無力故。不得相知，故云無知者故也。此是因緣不共果起之時，名曰作時。於因於緣的無所住，故云不住。此是因果不共。正作果時，此作不住於因、不住於緣、亦不住果，故云作時不住。此義正是經中縛義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約厭離有為深觀四門中，此是第三不共作。言非二作者，或因為自、以緣為他，或果為自、以因緣為他，此二自他俱不作故。若自他俱不作，何得為緣生？為釋此疑，故云但隨順生，謂隨俗說生，理實無生。言無知者故者，遠公釋「此別釋非他，以無我知者能造作故。作時不住者，別釋非自，明彼無明作行之時無行自性住彼作時還起後行，故云作時不住也。」今更釋：因正有力時，緣必無力故。不得相知，故云無知者故也。此是因緣不共果起之時，名曰作時。於因於緣的無所住，故云不住。此是因果不共。正作果時，此作不住於因、不住於緣、亦不住果，故云作時不住。此義正是經中縛義可知。

三順大悲分別者，謂諸外道求異解脫，以非想等為涅槃。菩薩觀之，但是有支，非離染縛，失於涅槃真淨之德，故生大悲，故云如是復染生縛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三順大悲分別者，謂諸外道求異解脫，以非想等為涅槃。菩薩觀之，但是有支，非離染縛，失於涅槃真淨之德，故生大悲，故云如是復染生縛也。

四約一切相智分別內，無始觀中名隨順縛故。謂生滅唯縛，隨順無本故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約一切相智分別內，無始觀中名隨順縛故。謂生滅唯縛，隨順無本故也。

第十無所有盡觀中亦四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十無所有盡觀中亦四門。

初約經，明此有支虛相既盡，隨順無所有，徹到第一義。此顯不壞俗而恒真也，故云無明因緣諸行生，是隨順無所有。問：無明生行是順所有，何故乃言順無所有？答：乘前諸門次第至此，顯彼無明正生行時，則順無生入理故也。經意如此。問：順觀既爾，逆復云何？答：生既性盡，則所有、無所有俱離，故云隨順無所有盡觀說。說義同前，思取其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初約經，明此有支虛相既盡，隨順無所有，徹到第一義。此顯不壞俗而恒真也，故云無明因緣諸行生，是隨順無所有。問：無明生行是順所有，何故乃言順無所有？答：乘前諸門次第至此，顯彼無明正生行時，則順無生入理故也。經意如此。問：順觀既爾，逆復云何？答：生既性盡，則所有、無所有俱離，故云隨順無所有盡觀說。說義同前，思取其意。

二約厭離有為中名第四非無因作，隨順有故。何故經中順無、論名順有？釋：經意以緣歸理說，論意以性從相說，各現別義，故作是說。又釋：論中順有，意顯無生，是故與經意亦不別。下別破無因。一縱破，謂應常生故；二奪破，謂恒不生故；三「此非佛法」下呵詰破，謂說無因最大邪見。「若爾」下結非無因。「是名」下釋說總結。言相諦者，相是前成答相也，諦是前二諦差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約厭離有為中名第四非無因作，隨順有故。何故經中順無、論名順有？釋：經意以緣歸理說，論意以性從相說，各現別義，故作是說。又釋：論中順有，意顯無生，是故與經意亦不別。下別破無因。一縱破，謂應常生故；二奪破，謂恒不生故；三「此非佛法」下呵詰破，謂說無因最大邪見。「若爾」下結非無因。「是名」下釋說總結。言相諦者，相是前成答相也，諦是前二諦差別。

三約順大悲分別者，謂諸外道求異解脫以為涅槃。菩薩觀之，是十二支三有之法，隨順有求，妄取無色以為解脫，失於出世涅槃我德，菩薩愍此順起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約順大悲分別者，謂諸外道求異解脫以為涅槃。菩薩觀之，是十二支三有之法，隨順有求，妄取無色以為解脫，失於出世涅槃我德，菩薩愍此順起大悲。

四約一切相智分別，此是第九名種種觀，謂三有相別各多類狀，故云種種也。「隨順」下釋現其相。此是三有世俗之境，大智照此，故以為門。上來別釋十門竟。二「如是逆順」下總結十章。既云逆順十種，明知前十門中皆有逆順。前文中有無逆觀者，是略故也。一有支行列、二攝歸一心、三力用相生、四前後相屬、五三道輪還、六三際因果、七三苦過失、八從因無性、九似有若無、十泯同平等，配結前十文，皆可見。釋不住道行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約一切相智分別，此是第九名種種觀，謂三有相別各多類狀，故云種種也。「隨順」下釋現其相。此是三有世俗之境，大智照此，故以為門。上來別釋十門竟。二「如是逆順」下總結十章。既云逆順十種，明知前十門中皆有逆順。前文中有無逆觀者，是略故也。一有支行列、二攝歸一心、三力用相生、四前後相屬、五三道輪還、六三際因果、七三苦過失、八從因無性、九似有若無、十泯同平等，配結前十文，皆可見。釋不住道行竟。

第三大段彼果勝中，文別有二：初行果、後位果。前中，論分有五：初得對治行及離障，是前勝慢對治果。二得修行勝，是前不住道行果。三得三昧，望前治勝以說果，謂前修三脫以說對治，彼治轉增名三昧勝。四不壞心者，望前離障以說果，由滅障故，三昧之心不可破壞，名不壞心。五自在力者，望前修行以說果，謂依前修行上進無礙名自在力。下別釋中，釋此五則為五段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段彼果勝中，文別有二：初行果、後位果。前中，論分有五：初得對治行及離障，是前勝慢對治果。二得修行勝，是前不住道行果。三得三昧，望前治勝以說果，謂前修三脫以說對治，彼治轉增名三昧勝。四不壞心者，望前離障以說果，由滅障故，三昧之心不可破壞，名不壞心。五自在力者，望前修行以說果，謂依前修行上進無礙名自在力。下別釋中，釋此五則為五段。

就初文中二：先明治勝、後顯離障。前中，釋三解脫門義，略作五門：一名體、二行相、三治障、四攝行、五差別，如別說。言「是菩薩隨十二因緣」下正顯於前十門有支皆有如此三空觀門。先明空門，論中分三：初見眾生無我；二自性空者，見法無我，經中略無此句。三彼二作無，以見無作者故。謂前二句顯二我體空、後一句現二我用空，亦即前是無我、後無我所。言「如是」下結可知。二言「滅此事」下明無相門亦三義：一滅障者，觀彼有支自性滅故，云滅此事也。問：此與前無我何別？答：前就諸法以明無我，此中欲遣能取相心，故不同也。二得對治者，常解脫現前，經中略無此句。三念相不行者，見因緣處無少法相可生，故云餘不相續。遠公云「此三中，初滅障者，取性心亡；二得理為治；三取相心滅，不見少法生，故離分別取相之心。前滅取性不同凡夫，今離取相不同二乘。」三「知此二」下明無願門亦三：一前二則是無願所依，故云依止。二更不樂有者，顯無願體，故云體性。三唯大悲等，勝出二乘故云勝也。二「菩薩修行」下明離障勝，初離彼我等，是空門所離也；二離有相者，是無相所離也；三離無相者，是無願所離，故云離有無相也。以不取無相故說無願，餘經云以無相故無所願求，此之謂也。論中如是次第。「於五地」下舉劣顯勝。初舉五地顯此空門離我之勝。此文是倒，若正應言以十平等深淨心故遠離也，則遠離四地身淨我慢。今以深空滅彼二我，故此勝也。二舉四地離障，現此文中離作受勝。三此六地等，舉此地初十平等處破有無等，顯今地滿無相無願，破遣有無一切蕩盡，故云勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初文中二：先明治勝、後顯離障。前中，釋三解脫門義，略作五門：一名體、二行相、三治障、四攝行、五差別，如別說。言「是菩薩隨十二因緣」下正顯於前十門有支皆有如此三空觀門。先明空門，論中分三：初見眾生無我；二自性空者，見法無我，經中略無此句。三彼二作無，以見無作者故。謂前二句顯二我體空、後一句現二我用空，亦即前是無我、後無我所。言「如是」下結可知。二言「滅此事」下明無相門亦三義：一滅障者，觀彼有支自性滅故，云滅此事也。問：此與前無我何別？答：前就諸法以明無我，此中欲遣能取相心，故不同也。二得對治者，常解脫現前，經中略無此句。三念相不行者，見因緣處無少法相可生，故云餘不相續。遠公云「此三中，初滅障者，取性心亡；二得理為治；三取相心滅，不見少法生，故離分別取相之心。前滅取性不同凡夫，今離取相不同二乘。」三「知此二」下明無願門亦三：一前二則是無願所依，故云依止。二更不樂有者，顯無願體，故云體性。三唯大悲等，勝出二乘故云勝也。二「菩薩修行」下明離障勝，初離彼我等，是空門所離也；二離有相者，是無相所離也；三離無相者，是無願所離，故云離有無相也。以不取無相故說無願，餘經云以無相故無所願求，此之謂也。論中如是次第。「於五地」下舉劣顯勝。初舉五地顯此空門離我之勝。此文是倒，若正應言以十平等深淨心故遠離也，則遠離四地身淨我慢。今以深空滅彼二我，故此勝也。二舉四地離障，現此文中離作受勝。三此六地等，舉此地初十平等處破有無等，顯今地滿無相無願，破遣有無一切蕩盡，故云勝也。

第二「悲心」下明修行勝，有二：初正修行、後顯修勝。前中亦二：初發勇猛修行者，謂始修決絕也。二「菩薩如是知」下明丈夫志修行者，謂果決修終成。前中亦二：先修行心，謂以三空觀彼有支，愍諸眾生處而不覺，故云悲心轉增，由悲增進是利他心。未滿菩提等，是自利心。下明修行勝，於中二：先修智不著有為；後「化眾生」下修悲不住無為。前中亦二：先知、後厭。就知中，煩惱業生，合散具闕，有增有減。二既知此法有是過患，則生厭離，不應令合，故云我知有為等也。是故論云「知有為法多過，遠離生業煩惱」等。下修悲化眾生，可知。二丈夫志行中亦二：先智、後悲。智中，論名厭對觀者，有為名對。見多過觀者，重釋成也。滅對者，明有為性滅，故云無性等也。與大慈等，明修悲可知。二「則得無礙」下明修行勝。於中二：先勝相現前，論云智及大悲勝隨順者，牒前二行之中各有悲智，能上順也。依不住道無礙般若現前者，明依前悲智不住之道令佛地無礙智光現前。知有為涅槃平等者，解智悲不住所以也。不共住者，解不住義，謂智不共有為法住，故云而亦不住等。又悲不共無為法住，故云亦不住其中等。彼助道行不滿故者，釋不住所為。為滿智助道不住有為，為滿功德助道不住無為，故云欲具足等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「悲心」下明修行勝，有二：初正修行、後顯修勝。前中亦二：初發勇猛修行者，謂始修決絕也。二「菩薩如是知」下明丈夫志修行者，謂果決修終成。前中亦二：先修行心，謂以三空觀彼有支，愍諸眾生處而不覺，故云悲心轉增，由悲增進是利他心。未滿菩提等，是自利心。下明修行勝，於中二：先修智不著有為；後「化眾生」下修悲不住無為。前中亦二：先知、後厭。就知中，煩惱業生，合散具闕，有增有減。二既知此法有是過患，則生厭離，不應令合，故云我知有為等也。是故論云「知有為法多過，遠離生業煩惱」等。下修悲化眾生，可知。二丈夫志行中亦二：先智、後悲。智中，論名厭對觀者，有為名對。見多過觀者，重釋成也。滅對者，明有為性滅，故云無性等也。與大慈等，明修悲可知。二「則得無礙」下明修行勝。於中二：先勝相現前，論云智及大悲勝隨順者，牒前二行之中各有悲智，能上順也。依不住道無礙般若現前者，明依前悲智不住之道令佛地無礙智光現前。知有為涅槃平等者，解智悲不住所以也。不共住者，解不住義，謂智不共有為法住，故云而亦不住等。又悲不共無為法住，故云亦不住其中等。彼助道行不滿故者，釋不住所為。為滿智助道不住有為，為滿功德助道不住無為，故云欲具足等。

第三「菩薩住現前地」下明三昧勝。於中二：先明空定、後明餘二。前中，先舉十空上首、後結多門。此中一萬，論經名百千萬也。前十空中，論攝為四：一觀、是觀解；二不放逸者、依解起行、離過為名；三得增上者、因修成德、得上功德；四因事者、依德起用。三昧是大用本，故名因事。初中，除第四三昧，餘五名觀，一生空觀；二法空觀；三合取二空，名第一義；四依本識觀，二種如來藏中是空如來藏，故云大空；五觀七轉識，不離如來藏和合而起，皆無自體，故云合空。《楞伽》云「七識亦如是，心俱和合生。」又云「不壞相有八，無相亦無相。」此之謂也。二不放逸者，分別善修，是自分也。修行無厭，是勝進也。二修滿足，故云究竟。三得增上功德者，勝德依空生起現前，故云生空。四因事者，餘三三昧。一依此空定令智障淨，因是事故名如實離妄也。二依空起悲不捨眾生，是故論經名不捨空。三依空三昧，願在諸有遠離染著名離分別，然隨順有離不分別。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「菩薩住現前地」下明三昧勝。於中二：先明空定、後明餘二。前中，先舉十空上首、後結多門。此中一萬，論經名百千萬也。前十空中，論攝為四：一觀、是觀解；二不放逸者、依解起行、離過為名；三得增上者、因修成德、得上功德；四因事者、依德起用。三昧是大用本，故名因事。初中，除第四三昧，餘五名觀，一生空觀；二法空觀；三合取二空，名第一義；四依本識觀，二種如來藏中是空如來藏，故云大空；五觀七轉識，不離如來藏和合而起，皆無自體，故云合空。《楞伽》云「七識亦如是，心俱和合生。」又云「不壞相有八，無相亦無相。」此之謂也。二不放逸者，分別善修，是自分也。修行無厭，是勝進也。二修滿足，故云究竟。三得增上功德者，勝德依空生起現前，故云生空。四因事者，餘三三昧。一依此空定令智障淨，因是事故名如實離妄也。二依空起悲不捨眾生，是故論經名不捨空。三依空三昧，願在諸有遠離染著名離分別，然隨順有離不分別。餘文可知。

第四「是菩薩住現前」下明得不壞心果。十句中，初一總。深心者，深徹難動，論經不壞心謂堅固不退。餘九為別。一於理信觀；二行堪受調；三於甚深祕密之處能不驚怖；四自分不失；五勝進無歇；六不嫉他德、不破己戒，二行普淨故云廣心；七慈普益生；八求上地智；九巧化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「是菩薩住現前」下明得不壞心果。十句中，初一總。深心者，深徹難動，論經不壞心謂堅固不退。餘九為別。一於理信觀；二行堪受調；三於甚深祕密之處能不驚怖；四自分不失；五勝進無歇；六不嫉他德、不破己戒，二行普淨故云廣心；七慈普益生；八求上地智；九巧化眾生。

第五「如是等心」下明自在力勝。於中三：初總、次別、後結。總中，如是等心者，得般若也。轉勝增長者，行力勝也。隨順菩提者，能深入也。勝力有九，就總開別：一下伏力、二上解力、三捨小力、四信深力、五摧魔力、六治惑力、七遍治力、八巧化力、九治障力，並如論辨。三「是菩薩」下結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「如是等心」下明自在力勝。於中三：初總、次別、後結。總中，如是等心者，得般若也。轉勝增長者，行力勝也。隨順菩提者，能深入也。勝力有九，就總開別：一下伏力、二上解力、三捨小力、四信深力、五摧魔力、六治惑力、七遍治力、八巧化力、九治障力，並如論辨。三「是菩薩」下結可知。

第二「菩薩住現前」下明位果，於中三果同前。就調柔中三：初調柔行，內聽受正法。如說行者，論經得三昧慧光。釋：以得義持，能如說行。因彼事者，因彼義持事，是故說此。依勝三昧得奢摩他，是前如實三昧也。毘婆舍那，是前智慧光明勝也。行行已憶持者，能持彼行故。所鍊淨中言是人乃至明淨者，解脫彼障，釋所鍊淨也。證彼義故，釋知佛法藏。釋喻中，出世間智增上者，顯證智體淨也。光明轉勝者，示現用勝以顯體也。以教智光勝，顯證智亦增上也。乃至以方便智等者，釋合喻文也。無礙般若，是佛智光明也。方便，是前不住道智也。二釋教智淨中，前地取月輪喻故小，此地取月光喻寬大，故勝前也。隨順四流是魔所行，故云魔道。此名惡魔，是彼魔道。三「是名」下結說相。攝報願智，並準前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩住現前」下明位果，於中三果同前。就調柔中三：初調柔行，內聽受正法。如說行者，論經得三昧慧光。釋：以得義持，能如說行。因彼事者，因彼義持事，是故說此。依勝三昧得奢摩他，是前如實三昧也。毘婆舍那，是前智慧光明勝也。行行已憶持者，能持彼行故。所鍊淨中言是人乃至明淨者，解脫彼障，釋所鍊淨也。證彼義故，釋知佛法藏。釋喻中，出世間智增上者，顯證智體淨也。光明轉勝者，示現用勝以顯體也。以教智光勝，顯證智亦增上也。乃至以方便智等者，釋合喻文也。無礙般若，是佛智光明也。方便，是前不住道智也。二釋教智淨中，前地取月輪喻故小，此地取月光喻寬大，故勝前也。隨順四流是魔所行，故云魔道。此名惡魔，是彼魔道。三「是名」下結說相。攝報願智，並準前可知。

第三大段重頌分中三十九頌，分五：初三頌前十平等法勝慢對治。二有二十頌不住道行勝，於中初一頌前初住地心，總觀緣起；二有五頌初因緣分次第觀；三有二頌一心所攝觀；四有二頌自助成；五有一頌不相捨離；六有一頌三道不斷；七一頌三際差別；八一頌三苦差別；九一頌超頌第九生縛觀；十有一頌却頌第八緣起觀；十一有一頌半頌第十隨順有盡觀；十二有二頌半頌結十門名。三「菩薩如是」下六頌半頌彼果勝，於中初三頌對治勝、次一頌半頌修行勝、次半頌三昧勝、次半頌不壞心勝、次一頌自在力勝。四「供養」下八頌半位果，於中初四半頌調柔果、次四頌攝報果。略不頌願智果。五末後一頌歎深結說。釋第六地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段重頌分中三十九頌，分五：初三頌前十平等法勝慢對治。二有二十頌不住道行勝，於中初一頌前初住地心，總觀緣起；二有五頌初因緣分次第觀；三有二頌一心所攝觀；四有二頌自助成；五有一頌不相捨離；六有一頌三道不斷；七一頌三際差別；八一頌三苦差別；九一頌超頌第九生縛觀；十有一頌却頌第八緣起觀；十一有一頌半頌第十隨順有盡觀；十二有二頌半頌結十門名。三「菩薩如是」下六頌半頌彼果勝，於中初三頌對治勝、次一頌半頌修行勝、次半頌三昧勝、次半頌不壞心勝、次一頌自在力勝。四「供養」下八頌半位果，於中初四半頌調柔果、次四頌攝報果。略不頌願智果。五末後一頌歎深結說。釋第六地竟。

第七遠行地者，釋有三：一約功用後邊，《攝大乘》云「至功用行最後邊故。」世親釋云「謂此地中於功用行得至究竟，雖一切相不能動搖，而於無相猶名有行。」二約二義。《解深密》云「能遠證入無缺無間無相作意，與清淨地共相隣接，故名遠行。」解云：無缺無間遠於前六、隣接淨地、近後第八。三約三義。《成唯識論》至無相住功用後邊，出過世間二乘道故，故名遠行地。此同《十地論》。《金光明》云「無流無間無相思惟解脫三昧，遠修行故，是地清淨無障無礙，名遠行地。」《莊嚴論》云「菩薩於七地中近一乘道，名為遠行。問：誰是遠去？答：功用方便究竟，此遠能去，由此遠去故名遠行地。」《十住論》云「去三界遠，近法王位，故名身遠地。」《仁王經》名遠達地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七遠行地者，釋有三：一約功用後邊，《攝大乘》云「至功用行最後邊故。」世親釋云「謂此地中於功用行得至究竟，雖一切相不能動搖，而於無相猶名有行。」二約二義。《解深密》云「能遠證入無缺無間無相作意，與清淨地共相隣接，故名遠行。」解云：無缺無間遠於前六、隣接淨地、近後第八。三約三義。《成唯識論》至無相住功用後邊，出過世間二乘道故，故名遠行地。此同《十地論》。《金光明》云「無流無間無相思惟解脫三昧，遠修行故，是地清淨無障無礙，名遠行地。」《莊嚴論》云「菩薩於七地中近一乘道，名為遠行。問：誰是遠去？答：功用方便究竟，此遠能去，由此遠去故名遠行地。」《十住論》云「去三界遠，近法王位，故名身遠地。」《仁王經》名遠達地。

二來意者，亦有三義：一前寄二乘，合顯菩薩次第轉勝，是故須來。二於無相觀前地未純，今此進入純無相，是故須來。三前功用未滿，此地中滿，是故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，亦有三義：一前寄二乘，合顯菩薩次第轉勝，是故須來。二於無相觀前地未純，今此進入純無相，是故須來。三前功用未滿，此地中滿，是故來也。

三所離障者，依《地論》，離細相習障。解云：以第六地有相觀少名為細相礙，於第七純無相觀，故以為障。《唯識論》云「細相現行障，謂所知障中俱生一分執有生滅細相現行，彼障七地妙無相道，入七地時便能永斷。由斯七地說斷二愚及彼麁重：一細相現行愚，則是此中執有生者猶取流轉細生相故；二純作意求無相愚，則是此中執有滅者尚取還滅。細滅相故，純於無相作意勤求，未能空中起有勝行。」解云：以所知障執於緣起流轉之生、還盡之滅，細於前地所離四諦染淨麁相，故以為名。問：此後一愚正迷還滅細相，何以不名還滅愚？答？此愚有二用，一執還滅相、二純作意求無相，且依後義立名。又釋：相有二種，一有、二無。取無之相名為細相。若依此釋，求無相則是愚。梁論名一向無相思惟方便無明。《金光明》云「一味執思惟欲斷，未得方便無明。」諸餘聖教可準通釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所離障者，依《地論》，離細相習障。解云：以第六地有相觀少名為細相礙，於第七純無相觀，故以為障。《唯識論》云「細相現行障，謂所知障中俱生一分執有生滅細相現行，彼障七地妙無相道，入七地時便能永斷。由斯七地說斷二愚及彼麁重：一細相現行愚，則是此中執有生者猶取流轉細生相故；二純作意求無相愚，則是此中執有滅者尚取還滅。細滅相故，純於無相作意勤求，未能空中起有勝行。」解云：以所知障執於緣起流轉之生、還盡之滅，細於前地所離四諦染淨麁相，故以為名。問：此後一愚正迷還滅細相，何以不名還滅愚？答？此愚有二用，一執還滅相、二純作意求無相，且依後義立名。又釋：相有二種，一有、二無。取無之相名為細相。若依此釋，求無相則是愚。梁論名一向無相思惟方便無明。《金光明》云「一味執思惟欲斷，未得方便無明。」諸餘聖教可準通釋。

四所證者，依《攝論》，證得種種法無差別法界。世親釋云「謂於此中契經等法，雖有種種差別安立而無有異。」無性釋云「如契經等種種法別，此不如是。」《唯識》云「法無差別真如，謂此真如雖多教法，種種安立而無異故。」解云：謂此真如雖教法中名為法界及實際等，安立多名，體無別異，故立斯名。又釋：以本從末，真如流出種種教法；以末從本，種種教法皆歸真如。此與三地各證一義。又釋：教法隨機種種安立，不失平等一味之法，是此所證。《中邊論》云「第七地中所證法界，名種種法無差別義。由通達此，知法無相，不行契經等種種法相中。」諸本《攝論》同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所證者，依《攝論》，證得種種法無差別法界。世親釋云「謂於此中契經等法，雖有種種差別安立而無有異。」無性釋云「如契經等種種法別，此不如是。」《唯識》云「法無差別真如，謂此真如雖多教法，種種安立而無異故。」解云：謂此真如雖教法中名為法界及實際等，安立多名，體無別異，故立斯名。又釋：以本從末，真如流出種種教法；以末從本，種種教法皆歸真如。此與三地各證一義。又釋：教法隨機種種安立，不失平等一味之法，是此所證。《中邊論》云「第七地中所證法界，名種種法無差別義。由通達此，知法無相，不行契經等種種法相中。」諸本《攝論》同。

五所成行亦三種，謂一十度中當方便善巧行；二當地成就雙行無相行，謂則空方便智發起有中殊勝行；三學無功用行，如此下文說。及《莊嚴論》第七住雖行功用，而上參一道多住無相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所成行亦三種，謂一十度中當方便善巧行；二當地成就雙行無相行，謂則空方便智發起有中殊勝行；三學無功用行，如此下文說。及《莊嚴論》第七住雖行功用，而上參一道多住無相故。

六地別果，梁論通達種種法無別法界，得一切法無相果。《金光明》七地發心得如意三昧。當地行果位果，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六地別果，梁論通達種種法無別法界，得一切法無相果。《金光明》七地發心得如意三昧。當地行果位果，如文。

第七釋文者，亦三分同前。初讚請分中有十四頌，分五：初三天眾供讚、二有一頌天王供養、三有一頌半餘天王等歎法作樂、四有七頌半天女讚得。於中，初二頌半歎佛身業利益、次一歎佛語業利益、次三歎佛意業利益。次一歎已默住悕聞後地。下一眾首請說。第二正顯地體中，論分為五：初一趣地方便，是加行道；次一初住地，是無間道；次一正住地，是解脫道；次一義該始終，說在正地；後一地滿是，勝進道。初言樂無作行對治者，前六地中受著三空名樂無作，此地隨有不著於空故名對治，此是地地皆捨修法也。二彼障對治者，前加行雖治前地樂空之心，以其有量有功用故，則後是障。是故初住地中修無量無功用行以為對治，故以為名。三雙行勝者，垢障既除，止觀俱運。四前上地勝者，此地功用過前六地、勝後三地，故立斯名。五地滿足故，名雙行果。下廣釋中，就初分內有三：初結前舉後勸修趣入、二正顯行相、三結行功能。初中，論云彼菩薩乃至非起增上行者，總舉前地樂無作障。下明能治。謂方便者，不捨眾生。法無我智對治攝取增上行，此治於無作行中生樂心也。起十妙行者，發起殊勝行。此殊勝行於出世間及世間增上行，更無勝。即初二三地是世間、四五六地名出世間，彼行劣此，故云勝。勝猶妙也。下別釋十行，一一皆有即空方便慧發起有中勝妙行。此中十行，論攝為四，初三各為一、後七為一，故為四也。此中初句同論經第二句，謂即三空而起四等故也。論言護惡行因事者，舉方便智，謂慈不惱生，名為護惡方便，與此為因故名也。言「如是」下明發起妙行，以即空起悲，故名不妄行等。二「隨諸佛」下明財及身勝。因事者，舉方便智，謂菩薩無盡財果、無礙身報，由不滯寂福行所成，故說方便為彼勝因。隨所須者是財也，隨意取者是身也。謂隨意受生故財身重，牒因集功德故也。三「常樂思惟」下明護善因事者，以方便智攝護善根，令得生長，故以為因。下明發起勝行。言得彼勝因增上者，牒前起後。言功德增上等者，正現勝相，故云廣集等也。論主判意，前以三句屬自利行、後七合為利他行，同名攝眾生因事，俱以方便智為攝生因。七中，初一隨物受生、次二化令離障、下四攝令住善。初中，願力受生作彼上首。何故唯作上首？以得眾生隨逐受化，故云遠離三界等。二「畢竟」下令離煩惱障說對治故者，雖照性滅而不礙說治。能滅大小二惑，故名煩惱、隨煩惱等。常自滅者，明不礙性滅也。三「隨順諸法」下令離智障，故云為滅四障。如五地中隨世智處說書論等四障，應知。四「一切佛國」下明為物嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文者，亦三分同前。初讚請分中有十四頌，分五：初三天眾供讚、二有一頌天王供養、三有一頌半餘天王等歎法作樂、四有七頌半天女讚得。於中，初二頌半歎佛身業利益、次一歎佛語業利益、次三歎佛意業利益。次一歎已默住悕聞後地。下一眾首請說。第二正顯地體中，論分為五：初一趣地方便，是加行道；次一初住地，是無間道；次一正住地，是解脫道；次一義該始終，說在正地；後一地滿是，勝進道。初言樂無作行對治者，前六地中受著三空名樂無作，此地隨有不著於空故名對治，此是地地皆捨修法也。二彼障對治者，前加行雖治前地樂空之心，以其有量有功用故，則後是障。是故初住地中修無量無功用行以為對治，故以為名。三雙行勝者，垢障既除，止觀俱運。四前上地勝者，此地功用過前六地、勝後三地，故立斯名。五地滿足故，名雙行果。下廣釋中，就初分內有三：初結前舉後勸修趣入、二正顯行相、三結行功能。初中，論云彼菩薩乃至非起增上行者，總舉前地樂無作障。下明能治。謂方便者，不捨眾生。法無我智對治攝取增上行，此治於無作行中生樂心也。起十妙行者，發起殊勝行。此殊勝行於出世間及世間增上行，更無勝。即初二三地是世間、四五六地名出世間，彼行劣此，故云勝。勝猶妙也。下別釋十行，一一皆有即空方便慧發起有中勝妙行。此中十行，論攝為四，初三各為一、後七為一，故為四也。此中初句同論經第二句，謂即三空而起四等故也。論言護惡行因事者，舉方便智，謂慈不惱生，名為護惡方便，與此為因故名也。言「如是」下明發起妙行，以即空起悲，故名不妄行等。二「隨諸佛」下明財及身勝。因事者，舉方便智，謂菩薩無盡財果、無礙身報，由不滯寂福行所成，故說方便為彼勝因。隨所須者是財也，隨意取者是身也。謂隨意受生故財身重，牒因集功德故也。三「常樂思惟」下明護善因事者，以方便智攝護善根，令得生長，故以為因。下明發起勝行。言得彼勝因增上者，牒前起後。言功德增上等者，正現勝相，故云廣集等也。論主判意，前以三句屬自利行、後七合為利他行，同名攝眾生因事，俱以方便智為攝生因。七中，初一隨物受生、次二化令離障、下四攝令住善。初中，願力受生作彼上首。何故唯作上首？以得眾生隨逐受化，故云遠離三界等。二「畢竟」下令離煩惱障說對治故者，雖照性滅而不礙說治。能滅大小二惑，故名煩惱、隨煩惱等。常自滅者，明不礙性滅也。三「隨順諸法」下令離智障，故云為滅四障。如五地中隨世智處說書論等四障，應知。四「一切佛國」下明為物嚴

土集起法會，餘經云雖知諸佛國及與眾生空，而常修淨土教化諸群生，此之謂也。五「知一切佛法身」下明為物現於正報三業，先辨身業。既法身離相，何故現色？為與眾生作五緣生福：一見、二聞、三親近、四供養、五受法修行故也。六「知諸佛音聲」下明語業，為生轉法輪故。七「知諸佛」下明意業窮照，為諸眾生隨問能釋故也。三「是名」下總結勝能。上來釋妙。下釋方便智。論云此十發起勝行共對者，明共方便智對，謂於空不著名方便智，則空之有名勝妙行。今明釋方便智也。攝取對治者，明不礙空而起有行，故此有行方能對治樂空之心，還為方便智所攝，故云攝取也。下略舉初二句經，對以顯之，餘類可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土集起法會，餘經云雖知諸佛國及與眾生空，而常修淨土教化諸群生，此之謂也。五「知一切佛法身」下明為物現於正報三業，先辨身業。既法身離相，何故現色？為與眾生作五緣生福：一見、二聞、三親近、四供養、五受法修行故也。六「知諸佛音聲」下明語業，為生轉法輪故。七「知諸佛」下明意業窮照，為諸眾生隨問能釋故也。三「是名」下總結勝能。上來釋妙。下釋方便智。論云此十發起勝行共對者，明共方便智對，謂於空不著名方便智，則空之有名勝妙行。今明釋方便智也。攝取對治者，明不礙空而起有行，故此有行方能對治樂空之心，還為方便智所攝，故云攝取也。下略舉初二句經，對以顯之，餘類可知。

第二「是菩薩住七地」下明彼障對治有二種相：一修行無量者，前樂對治有量為障故，修無量以為對治。二修無功用行者，前樂對治作意修習功用為障故，修無功用而以為治。先明修無量中二十句，攝為十對，一一對中皆先明境界無量、後明佛德業無量。或要攝為五：初一眾生界無量、二世界無量、三有兩對明法界無量、四有三對明調伏界無量、五後三對明調伏方便界無量。亦同上文五海可知。論判此十總為攝生，故云隨所作利益，以調伏界中分二問故，攝十為六門也。初二可知。三以何慧者，以法界中二句難可別問，故就能知智問之。四以何心者，問調伏界欲樂心也。五以何行者，問調伏中所起志行。六置何乘者，問調伏方便無量。「以此差別」下總釋。「是中」下別釋。於無量眾生，釋初句。無量化業，釋後句。以入所化無量故，修於能化無量化業，以能化中佛化最極，故偏舉之。菩薩修入佛廣化業，名修無量行。二乘生住何處者，於無量世界中令依清淨國土，故云入無量世界等。又以諸世界中佛土最淨，菩薩修入，令物依之，故名修無量行。下並準此。三以何等智中二句：一知善惡三性等法。謂無量種種法界，釋差別法也。智慧覺，釋佛智得道。二知三世差別之法。謂無量劫數，釋上句。通達三世，釋下句。亦入智覺，會同前句合為一門。四以何心，有三種事：一知欲、二知根、三知起行心。若約能化，如次現身口意。初云有眾生信種種天者，釋眾生欲樂差別。言身心隨同行者，釋入佛色身。若正應言身隨彼心同彼行，說法令其信入佛法，故云入無量眾生欲樂等。二知過去心習軟中，利根者釋上句，謂根器宿成名過去習。三品不同，名耎中利。如應說法者，釋下句佛音聲等，故云入無量諸佛知眾生等。三以何行者，此一文亦是入六中第五，亦是第四中後一攝，以此同是化眾生事，故二處辨也。言隨眾生心者，釋上句也。說對治者，釋下句，謂佛智為能治故也，故云入無量眾生心心等。六置何乘者，於三乘中如次三句各顯示一，皆上句所化、下句能化，竝可知。二「菩薩作是念」下明修行無功用行。於中二：先明觀解方便、二「如是智慧」下正顯修行。前中亦二：先舉修行無量中諸佛如來無量境、二「如是勢力」下起趣求意。言不以分別者，論經自然不以分別等，論釋自然者自性勝無分別故，謂八地已上無功用心名自然等，以純熟任性能起善行故名自性。依彼能起佛境勢力，是故修習也。以分別心不能亡緣等照法界，所以不成；要以無分別不取相故，成無分別，即是無功用也。正修行中，修大方便慧者，是前十種方便智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「是菩薩住七地」下明彼障對治有二種相：一修行無量者，前樂對治有量為障故，修無量以為對治。二修無功用行者，前樂對治作意修習功用為障故，修無功用而以為治。先明修無量中二十句，攝為十對，一一對中皆先明境界無量、後明佛德業無量。或要攝為五：初一眾生界無量、二世界無量、三有兩對明法界無量、四有三對明調伏界無量、五後三對明調伏方便界無量。亦同上文五海可知。論判此十總為攝生，故云隨所作利益，以調伏界中分二問故，攝十為六門也。初二可知。三以何慧者，以法界中二句難可別問，故就能知智問之。四以何心者，問調伏界欲樂心也。五以何行者，問調伏中所起志行。六置何乘者，問調伏方便無量。「以此差別」下總釋。「是中」下別釋。於無量眾生，釋初句。無量化業，釋後句。以入所化無量故，修於能化無量化業，以能化中佛化最極，故偏舉之。菩薩修入佛廣化業，名修無量行。二乘生住何處者，於無量世界中令依清淨國土，故云入無量世界等。又以諸世界中佛土最淨，菩薩修入，令物依之，故名修無量行。下並準此。三以何等智中二句：一知善惡三性等法。謂無量種種法界，釋差別法也。智慧覺，釋佛智得道。二知三世差別之法。謂無量劫數，釋上句。通達三世，釋下句。亦入智覺，會同前句合為一門。四以何心，有三種事：一知欲、二知根、三知起行心。若約能化，如次現身口意。初云有眾生信種種天者，釋眾生欲樂差別。言身心隨同行者，釋入佛色身。若正應言身隨彼心同彼行，說法令其信入佛法，故云入無量眾生欲樂等。二知過去心習軟中，利根者釋上句，謂根器宿成名過去習。三品不同，名耎中利。如應說法者，釋下句佛音聲等，故云入無量諸佛知眾生等。三以何行者，此一文亦是入六中第五，亦是第四中後一攝，以此同是化眾生事，故二處辨也。言隨眾生心者，釋上句也。說對治者，釋下句，謂佛智為能治故也，故云入無量眾生心心等。六置何乘者，於三乘中如次三句各顯示一，皆上句所化、下句能化，竝可知。二「菩薩作是念」下明修行無功用行。於中二：先明觀解方便、二「如是智慧」下正顯修行。前中亦二：先舉修行無量中諸佛如來無量境、二「如是勢力」下起趣求意。言不以分別者，論經自然不以分別等，論釋自然者自性勝無分別故，謂八地已上無功用心名自然等，以純熟任性能起善行故名自性。依彼能起佛境勢力，是故修習也。以分別心不能亡緣等照法界，所以不成；要以無分別不取相故，成無分別，即是無功用也。正修行中，修大方便慧者，是前十種方便智也。

何故前以為障，今復為治？釋：汎論障治有二，一是染障翻離名治、二是生障修熟名治，今約後說。但前者始修力勵而起功用故障，今此數修純熟故治。若爾，與八地何別？釋：此中修學無功用，不同八地也。安住等者，明因修行立。以不動故者，釋成。以行堅不退故名不動，非是八地不為功用動耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故前以為障，今復為治？釋：汎論障治有二，一是染障翻離名治、二是生障修熟名治，今約後說。但前者始修力勵而起功用故障，今此數修純熟故治。若爾，與八地何別？釋：此中修學無功用，不同八地也。安住等者，明因修行立。以不動故者，釋成。以行堅不退故名不動，非是八地不為功用動耳。

第三「常起種種」下明雙行分。於中有四：一二行雙無間者，內證行熟，止觀俱現，名二行雙。外修常續，名為無間。上是自分，下三是勝進。二始起信心，於上決定名信勝；三依信起行，行有義利，義勝名大，起修稱作，故名能作大義；四行熟成德，名菩提分。就初門內三：先常起乃至無礙者，總明二行雙現無礙故。論云「一念中，奢磨他、毘婆舍那二行現前故。」言行住等者，正顯二行無間常起。論云「一切行中，彼修行時無間不斷不息行故。」不斷者，非令停絕；不息者，非暫休廢，故云無間也。三離諸陰等者，結離惡住善也。二「常不遠離」下明信勝。彼無量智中，殊異義莊嚴相現前，專念故。謂於佛境依正專念信向，故云常不遠離等也。三「是菩薩」下明能作大義。於中二：先總標、二「何以」下別釋。別釋中，先釋能具之智、後釋所具十度。前中二：先徵責云：十度行廣，何故念念能得具足？釋：以大悲者，廣心也。修習等，大心也。以廣大心念念現前，是故能具。二「十波羅蜜者」下別釋所具十行，謂一念之中捨己善根與諸眾生，名為檀度；即此念中能息煩惱，名之為戒；慈悲相應，不損名忍；進求無厭，心無異念，忍法無生，巧起此行，大願轉增，異論不壞，妙達所宜。是故一念起一施時即具此十，餘念念中相續不絕。雖前諸地皆欲修此，到七地中方得成就。論釋後四，釋方便中，起無量智事者，釋方便體相。「以是」下釋方便功能，謂以方便能起施等無量行時，能以願力具足攝故。二起上上智者，釋願體相。「以是」下釋願功能，謂以願功能起上上智，以此智能起彼施等令上上行生，皆攝取殊勝故也。三魔等不壞，顯力體相，以是能離施等障者，是力功能也。四如實知法者，顯智體相。「以是」下明智功能，謂由智力顯施等差別，以化眾生故也。四「如是念念」下明菩提分差別，有四種：一依大乘行者，謂十度自利故也。二依化眾生者，謂四攝攝生故。上二攝善行，下二離過行。三依煩惱障增上淨故家菩提分解脫門者，何處住者，對家問也。以何等門，問解脫門。何等修行得淨，問菩提分也。經中略無四家句。一般若能照、二諦是所照、三惑滅、四苦盡。四「一切助」下依智障淨以離無明，令覺分圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「常起種種」下明雙行分。於中有四：一二行雙無間者，內證行熟，止觀俱現，名二行雙。外修常續，名為無間。上是自分，下三是勝進。二始起信心，於上決定名信勝；三依信起行，行有義利，義勝名大，起修稱作，故名能作大義；四行熟成德，名菩提分。就初門內三：先常起乃至無礙者，總明二行雙現無礙故。論云「一念中，奢磨他、毘婆舍那二行現前故。」言行住等者，正顯二行無間常起。論云「一切行中，彼修行時無間不斷不息行故。」不斷者，非令停絕；不息者，非暫休廢，故云無間也。三離諸陰等者，結離惡住善也。二「常不遠離」下明信勝。彼無量智中，殊異義莊嚴相現前，專念故。謂於佛境依正專念信向，故云常不遠離等也。三「是菩薩」下明能作大義。於中二：先總標、二「何以」下別釋。別釋中，先釋能具之智、後釋所具十度。前中二：先徵責云：十度行廣，何故念念能得具足？釋：以大悲者，廣心也。修習等，大心也。以廣大心念念現前，是故能具。二「十波羅蜜者」下別釋所具十行，謂一念之中捨己善根與諸眾生，名為檀度；即此念中能息煩惱，名之為戒；慈悲相應，不損名忍；進求無厭，心無異念，忍法無生，巧起此行，大願轉增，異論不壞，妙達所宜。是故一念起一施時即具此十，餘念念中相續不絕。雖前諸地皆欲修此，到七地中方得成就。論釋後四，釋方便中，起無量智事者，釋方便體相。「以是」下釋方便功能，謂以方便能起施等無量行時，能以願力具足攝故。二起上上智者，釋願體相。「以是」下釋願功能，謂以願功能起上上智，以此智能起彼施等令上上行生，皆攝取殊勝故也。三魔等不壞，顯力體相，以是能離施等障者，是力功能也。四如實知法者，顯智體相。「以是」下明智功能，謂由智力顯施等差別，以化眾生故也。四「如是念念」下明菩提分差別，有四種：一依大乘行者，謂十度自利故也。二依化眾生者，謂四攝攝生故。上二攝善行，下二離過行。三依煩惱障增上淨故家菩提分解脫門者，何處住者，對家問也。以何等門，問解脫門。何等修行得淨，問菩提分也。經中略無四家句。一般若能照、二諦是所照、三惑滅、四苦盡。四「一切助」下依智障淨以離無明，令覺分圓滿。

第四「解脫月」下明前上地勝差別。於中有二：初明勝前六地、後明勝後三地。就前中二：先問、後答。答中，先總、後別。總中，先標、次「何以故」下釋。謂既諸地齊具，何故第七獨名為勝？下釋中以此地中功用行滿，故云功行具足也，能入第八無功用道也。通謂五通，明後地業用。智是八地證智，如前修無功用行處說。道是彼因，即此地也。下別釋勝相中，論主先總問起。云何此地中方便行滿足者，方便行是功用行。「彼餘」下總舉以釋，謂世出世舉前六地；更起殊勝行，舉此第七。「是故」下結勝過劣。初地願力緣遍滿真如，名為大法；二地戒除心惡；三地求於佛慧以益眾生，名轉增長得；四地智光名得法，明四地入出世道；五地還能隨世；六地入深緣起。上六各是一行中具一切，今此地中一切中具一切，故過前也。論中下地增上等，是結前也。「云何」下，生後也。「修行」下略顯也。智方便，是前方便慧。菩提分，是前所起菩提分行。於此地功用行滿，總結滿也。二「何以故」下正顯勝後地。於中二：先明此勝過、二「解脫月」下因辨諸地染淨之義。前中先責意，既云此地菩提分勝故得名勝，此勝於後有何業用？下釋中，先法、次喻、後合。初中，慧所行道，是雙行之道。「以是力」下，正顯勝相，謂以此勢力令八地上任運之行自然成就，更無加行。二世界者，無功用位如淨世界，有功用位如染世界，隔位難超，故以為喻。又釋：前六地喻之以染，後之三地喻之以淨，唯第七地名染淨位，以能越染到此淨處。既染由此越、淨由此到，是故此地極為要勝。合中，言行雜道者，是染淨道也。論經名染淨世界，據此義也。二「解脫月」下因辨諸地染淨之相。於中，先問、後答。答中二：先通明諸地染淨之相、後「佛子」下別約七地以明染淨。前中，有法、喻、合。法中，先總標；次徵責，云前言是染，今復云淨，此有何義？下釋以迴向菩提，名離罪染。論經中有二句釋：一向菩提是大心，故名離染業；二隨道行如是深心，故名離煩惱。喻中二，先舉輪王，喻前七地未名純淨；後舉梵王，喻後三地乃名為淨。合輪王中五句：一菩薩如是，以合輪王。二從初地來乘等，合乘寶象。三知心煩惱，合知貧苦。四不為所污，合王雖無苦。五不名為過，合未離人。合梵王喻，準釋可知。二「諸佛子」下別明此地染淨相。中亦二：初明此地離障勝前，故云過貪欲等；二明此地形前望後得名不定，以不能常在純無流觀，是故將出觀求佛以為煩惱也。第五「從菩薩住七地」下明雙果分。理實此果通前諸分，以彼雙行是正地相，故名彼果。論分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「解脫月」下明前上地勝差別。於中有二：初明勝前六地、後明勝後三地。就前中二：先問、後答。答中，先總、後別。總中，先標、次「何以故」下釋。謂既諸地齊具，何故第七獨名為勝？下釋中以此地中功用行滿，故云功行具足也，能入第八無功用道也。通謂五通，明後地業用。智是八地證智，如前修無功用行處說。道是彼因，即此地也。下別釋勝相中，論主先總問起。云何此地中方便行滿足者，方便行是功用行。「彼餘」下總舉以釋，謂世出世舉前六地；更起殊勝行，舉此第七。「是故」下結勝過劣。初地願力緣遍滿真如，名為大法；二地戒除心惡；三地求於佛慧以益眾生，名轉增長得；四地智光名得法，明四地入出世道；五地還能隨世；六地入深緣起。上六各是一行中具一切，今此地中一切中具一切，故過前也。論中下地增上等，是結前也。「云何」下，生後也。「修行」下略顯也。智方便，是前方便慧。菩提分，是前所起菩提分行。於此地功用行滿，總結滿也。二「何以故」下正顯勝後地。於中二：先明此勝過、二「解脫月」下因辨諸地染淨之義。前中先責意，既云此地菩提分勝故得名勝，此勝於後有何業用？下釋中，先法、次喻、後合。初中，慧所行道，是雙行之道。「以是力」下，正顯勝相，謂以此勢力令八地上任運之行自然成就，更無加行。二世界者，無功用位如淨世界，有功用位如染世界，隔位難超，故以為喻。又釋：前六地喻之以染，後之三地喻之以淨，唯第七地名染淨位，以能越染到此淨處。既染由此越、淨由此到，是故此地極為要勝。合中，言行雜道者，是染淨道也。論經名染淨世界，據此義也。二「解脫月」下因辨諸地染淨之相。於中，先問、後答。答中二：先通明諸地染淨之相、後「佛子」下別約七地以明染淨。前中，有法、喻、合。法中，先總標；次徵責，云前言是染，今復云淨，此有何義？下釋以迴向菩提，名離罪染。論經中有二句釋：一向菩提是大心，故名離染業；二隨道行如是深心，故名離煩惱。喻中二，先舉輪王，喻前七地未名純淨；後舉梵王，喻後三地乃名為淨。合輪王中五句：一菩薩如是，以合輪王。二從初地來乘等，合乘寶象。三知心煩惱，合知貧苦。四不為所污，合王雖無苦。五不名為過，合未離人。合梵王喻，準釋可知。二「諸佛子」下別明此地染淨相。中亦二：初明此地離障勝前，故云過貪欲等；二明此地形前望後得名不定，以不能常在純無流觀，是故將出觀求佛以為煩惱也。第五「從菩薩住七地」下明雙果分。理實此果通前諸分，以彼雙行是正地相，故名彼果。論分

為四：一業清淨者，是前彼障對治家果；二得勝三昧者，是雙行家果；三過地者，是前上地勝果；四得勝行者，是前樂無作行對治果，以彼方便及起勝行滿足在此故也。就初業清淨中有四：一戒淨，有二：一就具明戒，故云成深淨身等；二約行明戒，謂斷惡修善，故云所有不善等。二「又世間」下明世間智清淨勝。三「於三千」下明得自身勝心行。二平等無與等者，謂深心及妙行為二也。四「是菩薩所有」下明得勝力。言禪等現前勝者，略釋，謂等取神通等也。禪是四禪、定是滅定，故云寂滅樂行故滅定。三摩拔提，此云等引，謂平等引生諸功德故。餘文可知。二「能入」下明三昧勝，有二：初別列十門、二總結多類。前中，初五起解分別、後五成行分別。前中，一依未觀之義，伏心令觀。二依已觀之義，重更審思。上二知理法。三由義持力，依一句解無量義，進益心慧。四由文持力，依一義，說無量名，故能分別義也。上二知教法。五依通一切五明處智，此知事法，故云如實分別。後五中，初一煩惱障淨，顯其行深；後四智障淨，顯其行廣。初中，以真如觀堅固不壞故治惑障。後四治智障中，一勝功德障者，謂不能發起智通勝德故以為障，對治可知。二不能具起無礙法界自在業行故以為障，依定起此故以為治。三於深上佛法怯弱障者，謂如來所說深玄之法，情礙不入故以為障，對治可知。四不住行障者，不能寂用無礙俱行故以為障。經對治中，背二種生死，向無住涅槃故名也。三「是菩薩」下明過地。於中有三：初行修善巧過、二作業廣大過、三行修勝入過。就初中四句：一巧智；二深悲；三過聲聞等，對下彰出；四趣佛智地，對上彰入。謂此能入八地已上法流水中，止觀俱現，任運流注入佛果海故名也。二「是菩薩住是」下明作業廣大過。於中二：先正現過相、二彰其分齊。前中亦二：先對下彰出，過二乘故，論云無量三業。無相行者，入定遠離相無量。聲聞緣覺亦有淨業遠離，相非無量，不能利益一切眾生故。此釋過二乘。復次此無量勝餘下地者，此顯過前六地等也。二「是菩薩清淨行」下，對上明入。謂得八地無生忍光相，故能照明也。二彰過分齊中，先問、後答。解脫月執前同後難，剛藏簡後異前答。答中，法、喻、合。法中，緣大法者，觀察攀緣佛果大法也。以四五六地寄二乘位，此地出彼，故說為過；理實已前非不過也。論云方便行盡念觀住故者，方便慧及殊勝行滿足名盡，於上境界念觀相應故名為住。三「佛子」下明行修勝入過。於中甚深者遠入故者，能上入也。遠離者彼障滅者，離前障也。釋無行可知。言身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為四：一業清淨者，是前彼障對治家果；二得勝三昧者，是雙行家果；三過地者，是前上地勝果；四得勝行者，是前樂無作行對治果，以彼方便及起勝行滿足在此故也。就初業清淨中有四：一戒淨，有二：一就具明戒，故云成深淨身等；二約行明戒，謂斷惡修善，故云所有不善等。二「又世間」下明世間智清淨勝。三「於三千」下明得自身勝心行。二平等無與等者，謂深心及妙行為二也。四「是菩薩所有」下明得勝力。言禪等現前勝者，略釋，謂等取神通等也。禪是四禪、定是滅定，故云寂滅樂行故滅定。三摩拔提，此云等引，謂平等引生諸功德故。餘文可知。二「能入」下明三昧勝，有二：初別列十門、二總結多類。前中，初五起解分別、後五成行分別。前中，一依未觀之義，伏心令觀。二依已觀之義，重更審思。上二知理法。三由義持力，依一句解無量義，進益心慧。四由文持力，依一義，說無量名，故能分別義也。上二知教法。五依通一切五明處智，此知事法，故云如實分別。後五中，初一煩惱障淨，顯其行深；後四智障淨，顯其行廣。初中，以真如觀堅固不壞故治惑障。後四治智障中，一勝功德障者，謂不能發起智通勝德故以為障，對治可知。二不能具起無礙法界自在業行故以為障，依定起此故以為治。三於深上佛法怯弱障者，謂如來所說深玄之法，情礙不入故以為障，對治可知。四不住行障者，不能寂用無礙俱行故以為障。經對治中，背二種生死，向無住涅槃故名也。三「是菩薩」下明過地。於中有三：初行修善巧過、二作業廣大過、三行修勝入過。就初中四句：一巧智；二深悲；三過聲聞等，對下彰出；四趣佛智地，對上彰入。謂此能入八地已上法流水中，止觀俱現，任運流注入佛果海故名也。二「是菩薩住是」下明作業廣大過。於中二：先正現過相、二彰其分齊。前中亦二：先對下彰出，過二乘故，論云無量三業。無相行者，入定遠離相無量。聲聞緣覺亦有淨業遠離，相非無量，不能利益一切眾生故。此釋過二乘。復次此無量勝餘下地者，此顯過前六地等也。二「是菩薩清淨行」下，對上明入。謂得八地無生忍光相，故能照明也。二彰過分齊中，先問、後答。解脫月執前同後難，剛藏簡後異前答。答中，法、喻、合。法中，緣大法者，觀察攀緣佛果大法也。以四五六地寄二乘位，此地出彼，故說為過；理實已前非不過也。論云方便行盡念觀住故者，方便慧及殊勝行滿足名盡，於上境界念觀相應故名為住。三「佛子」下明行修勝入過。於中甚深者遠入故者，能上入也。遠離者彼障滅者，離前障也。釋無行可知。言身

口等者，論云聲聞辟支佛雖離，彼相業不如是，得少為足，不求上行故。謂二乘雖亦離相，業用不如菩薩，以少為足不上求故。餘文可知。四「解脫月」下明得勝行。於中二：先明三摩拔提勝行，謂在空不住故；二發起勝行，謂起殊勝行故。前中，先問、後答。答中，從六地等，明得法分齊。今此地等，辨勝過劣，於中有法、喻、合。法中，先總明得而不證。後「是菩薩成就」下別顯。以不捨眾生即寂起用，故云成就不思身等。喻、合可知。二「菩薩如是以大願力」下明發起勝行。經中十句，論攝為八，以後三句合為一，故有八種行。共對治攝者，謂此八行皆共所治俱而不污。又障共能治，治行常立，如是深樂涅槃現身生死。以能所治俱名共對治，二門互收，故復云攝也。初中，願力智力，是能發起。從禪等，明所起行緣。雖深愛等，正明所發行相。一起功德行隨順世間門，謂現世間增修德行。二既現世間，以何等身？謂上首之身方能攝故。三既在世間，豈不被染？以願力取有，故無所染。四既在世不染，為不同世行故不被染耶？釋云不爾。示有妻子，名家不斷，在此熾然而不為燒。五非直如上同凡攝化，亦乃能轉二乘上入佛智，故名入行也。六示資生行，謂飲食資身、睡能資神，皆順生死是魔境界。七示有衰退，老病死三是魔所行。上二轉魔行。八轉行者，轉諸凡夫煩惱之行。所轉煩惱不出三種，謂見、愛、無明，故有三句。初化轉諸見，謂外道著見名為見貪，化離名轉。二化轉無明，謂智不能達世及出世名為障礙，化離名轉。三化轉貪結，菩薩現受勝妙樂具，過天龍等處而不著，令彼見已生尊心，各令捨已所貪五欲，故名攝取轉彼貪心。又釋：此三亦是菩薩自行常正，謂明菩薩處邪恒正、居礙不礙、在貪不貪，俱皆名轉。下明位果中，三果科釋皆同前說。能練行中，言護持佛法者，論云「於三千界得為大師故能護法。」次二句釋師義。方便行滿者，功用行，修自行勝故。守護上首，利他行勝，故堪為師。所練淨中，言愍眾生故法忍轉淨者，利益眾生，法忍轉顯。此地釋名應知者，謂利生是有中殊勝行，法忍是空中方便智，此二雙行名善修無相行也。言善根轉勝者，修行功用盡至，故名遠行。言盡至者，是功用究竟義也。喻中，眾寶嚴金者，示現一切菩提分法方便行，功用滿足故也。釋教智淨中日光如前地說者，前地取月光勝月輪，今取日光，不取輪義同前地月，故指彼也。此地勝者，日勝月故。餘文準釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口等者，論云聲聞辟支佛雖離，彼相業不如是，得少為足，不求上行故。謂二乘雖亦離相，業用不如菩薩，以少為足不上求故。餘文可知。四「解脫月」下明得勝行。於中二：先明三摩拔提勝行，謂在空不住故；二發起勝行，謂起殊勝行故。前中，先問、後答。答中，從六地等，明得法分齊。今此地等，辨勝過劣，於中有法、喻、合。法中，先總明得而不證。後「是菩薩成就」下別顯。以不捨眾生即寂起用，故云成就不思身等。喻、合可知。二「菩薩如是以大願力」下明發起勝行。經中十句，論攝為八，以後三句合為一，故有八種行。共對治攝者，謂此八行皆共所治俱而不污。又障共能治，治行常立，如是深樂涅槃現身生死。以能所治俱名共對治，二門互收，故復云攝也。初中，願力智力，是能發起。從禪等，明所起行緣。雖深愛等，正明所發行相。一起功德行隨順世間門，謂現世間增修德行。二既現世間，以何等身？謂上首之身方能攝故。三既在世間，豈不被染？以願力取有，故無所染。四既在世不染，為不同世行故不被染耶？釋云不爾。示有妻子，名家不斷，在此熾然而不為燒。五非直如上同凡攝化，亦乃能轉二乘上入佛智，故名入行也。六示資生行，謂飲食資身、睡能資神，皆順生死是魔境界。七示有衰退，老病死三是魔所行。上二轉魔行。八轉行者，轉諸凡夫煩惱之行。所轉煩惱不出三種，謂見、愛、無明，故有三句。初化轉諸見，謂外道著見名為見貪，化離名轉。二化轉無明，謂智不能達世及出世名為障礙，化離名轉。三化轉貪結，菩薩現受勝妙樂具，過天龍等處而不著，令彼見已生尊心，各令捨已所貪五欲，故名攝取轉彼貪心。又釋：此三亦是菩薩自行常正，謂明菩薩處邪恒正、居礙不礙、在貪不貪，俱皆名轉。下明位果中，三果科釋皆同前說。能練行中，言護持佛法者，論云「於三千界得為大師故能護法。」次二句釋師義。方便行滿者，功用行，修自行勝故。守護上首，利他行勝，故堪為師。所練淨中，言愍眾生故法忍轉淨者，利益眾生，法忍轉顯。此地釋名應知者，謂利生是有中殊勝行，法忍是空中方便智，此二雙行名善修無相行也。言善根轉勝者，修行功用盡至，故名遠行。言盡至者，是功用究竟義也。喻中，眾寶嚴金者，示現一切菩提分法方便行，功用滿足故也。釋教智淨中日光如前地說者，前地取月光勝月輪，今取日光，不取輪義同前地月，故指彼也。此地勝者，日勝月故。餘文準釋可知。

第三重頌中四十四頌，分七：初九頌前十妙行樂無作行對治分；二有三頌彼障對治分中無量行，略不頌無功用行；三有六頌雙行無間分；四有十一頌前上地勝分；五有八頌雙行果分；六有四頌位中三果；七末後一頌歎勝結說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌中四十四頌，分七：初九頌前十妙行樂無作行對治分；二有三頌彼障對治分中無量行，略不頌無功用行；三有六頌雙行無間分；四有十一頌前上地勝分；五有八頌雙行果分；六有四頌位中三果；七末後一頌歎勝結說。