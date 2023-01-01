華嚴經探玄記卷第十二(此盡第五地) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第十二(此盡第五地)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

第三明地中亦作七門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明地中亦作七門。

初釋名者，《唯識》第九云「成就勝定大法總持，能發無邊妙慧光故，名發光地。」解云：由得勝定發修慧光，由得總持發聞慧光。《金光明經》云「無量智慧光明三昧不可傾動、無能摧伏，聞持陀羅尼為作本，故名明地。」《攝論》云「由無退轉等持等至所依止故，大法光明所依止故，名發光地。」世親釋云「由此地中與三摩地、三摩鉢底常不相離無退轉故，於大乘法能作光明，名發光地。」無性釋云「靜慮名等持，無色名等至。或等持者，心一境相。等至，正受現前。大法光明所依止者，於大乘教得智光明，此地是彼所依因故，名為發光。」解云：地從所發果法為名。《解深密經》及《瑜伽論》，意同《攝論》。《顯揚論》云「證得靜慮三摩地蘊，大智光明之所依止。」《智論》四十九名為光地。《十住論》云「廣博多學，為眾說法，能作照明，故名明地。」《仁王經》名明慧地。《地論》等並如前辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，《唯識》第九云「成就勝定大法總持，能發無邊妙慧光故，名發光地。」解云：由得勝定發修慧光，由得總持發聞慧光。《金光明經》云「無量智慧光明三昧不可傾動、無能摧伏，聞持陀羅尼為作本，故名明地。」《攝論》云「由無退轉等持等至所依止故，大法光明所依止故，名發光地。」世親釋云「由此地中與三摩地、三摩鉢底常不相離無退轉故，於大乘法能作光明，名發光地。」無性釋云「靜慮名等持，無色名等至。或等持者，心一境相。等至，正受現前。大法光明所依止者，於大乘教得智光明，此地是彼所依因故，名為發光。」解云：地從所發果法為名。《解深密經》及《瑜伽論》，意同《攝論》。《顯揚論》云「證得靜慮三摩地蘊，大智光明之所依止。」《智論》四十九名為光地。《十住論》云「廣博多學，為眾說法，能作照明，故名明地。」《仁王經》名明慧地。《地論》等並如前辨。

第二來意者，有三：一前戒、次定，義次第故，是故須來。二前位能持微細戒品，未淨圓滿世間等持等至及圓滿聞法總持，為令得此，因說此地令勤修學，此依《深密經》。三者初之三地總寄世間施戒修法，前二施、戒，今此顯修，是故來耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二來意者，有三：一前戒、次定，義次第故，是故須來。二前位能持微細戒品，未淨圓滿世間等持等至及圓滿聞法總持，為令得此，因說此地令勤修學，此依《深密經》。三者初之三地總寄世間施戒修法，前二施、戒，今此顯修，是故來耳。

第三所離障者，依《十地論》，離闇相於聞思修諸法忘障。解云：此與所得地法敵對，相翻故立斯四號。《唯識論》第九名闇鈍障，謂所知障中俱生一分，令聞思修法忘失，彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧，入三地時便能永斷，由斯三地說斷二愚及彼麁重。一欲貪愚則是此中能障勝定及修慧者，彼昔多與貪欲俱故名欲貪愚，今得勝定及修所成，彼既永斷，欲貪隨伏，此無始來依彼轉故。二圓滿陀羅尼愚則是此中能障總持聞思慧者，解云：此實是所知障，與欲貪同體，故名欲貪愚。以貪妙欲掉動散亂，障定發修慧。聞持等者，從所障因法以立名，以親障聞思二慧，是彼總持所起果故。此是忘念不正知等同體所知障。《解深密經》及《瑜伽》、《金光明經》及梁《攝論》等各有二愚，大同此說。又有離業障及報障，准前知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三所離障者，依《十地論》，離闇相於聞思修諸法忘障。解云：此與所得地法敵對，相翻故立斯四號。《唯識論》第九名闇鈍障，謂所知障中俱生一分，令聞思修法忘失，彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧，入三地時便能永斷，由斯三地說斷二愚及彼麁重。一欲貪愚則是此中能障勝定及修慧者，彼昔多與貪欲俱故名欲貪愚，今得勝定及修所成，彼既永斷，欲貪隨伏，此無始來依彼轉故。二圓滿陀羅尼愚則是此中能障總持聞思慧者，解云：此實是所知障，與欲貪同體，故名欲貪愚。以貪妙欲掉動散亂，障定發修慧。聞持等者，從所障因法以立名，以親障聞思二慧，是彼總持所起果故。此是忘念不正知等同體所知障。《解深密經》及《瑜伽》、《金光明經》及梁《攝論》等各有二愚，大同此說。又有離業障及報障，准前知之。

第四所證者，《唯識論》云勝流真如，謂此真如所流教法，於餘教法極為勝故。《攝論》第七，無性釋云「謂此所流教法最勝，故捨身命求此善說不以為難。」梁《攝論》釋云「從真如流出正體智，正體智流出後得智，後得智流出大悲，大悲流出十二部經，是故名為勝流法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四所證者，《唯識論》云勝流真如，謂此真如所流教法，於餘教法極為勝故。《攝論》第七，無性釋云「謂此所流教法最勝，故捨身命求此善說不以為難。」梁《攝論》釋云「從真如流出正體智，正體智流出後得智，後得智流出大悲，大悲流出十二部經，是故名為勝流法界。」

第五所成行者，略有三種：一十度中成忍度行、二成禪定行、三成求法行。《莊嚴論》云「第三住能生欲界而不退禪故。」餘行如下辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五所成行者，略有三種：一十度中成忍度行、二成禪定行、三成求法行。《莊嚴論》云「第三住能生欲界而不退禪故。」餘行如下辨。

第六所得別果者，亦有三種：一依梁《攝論》，通達勝流法界，得無邊法音果。二當位行果，《金光明》云「三地發心得難動三昧果。」又下文四無量、五神通亦是當位所得之果。三顯分位果，謂忉利天王等四果，如下文說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六所得別果者，亦有三種：一依梁《攝論》，通達勝流法界，得無邊法音果。二當位行果，《金光明》云「三地發心得難動三昧果。」又下文四無量、五神通亦是當位所得之果。三顯分位果，謂忉利天王等四果，如下文說。

第七釋文中亦三：初讚請分、二正說分、三重頌分。初中十頌分二：初六慶聞前地、餘四請說後地。前中，初一慶聞心喜；次一身業雨華；餘四語業讚述：於中，初一總歎；次一別歎說法心；次一別歎所說法；後一歎為機，結說就請。後四頌中，初三大眾請、後一上首請。前中，初一總請三地行，後二別請十度行。就第二正說中，論為四分：一起厭行分、二厭行分、三厭分、四厭果分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文中亦三：初讚請分、二正說分、三重頌分。初中十頌分二：初六慶聞前地、餘四請說後地。前中，初一慶聞心喜；次一身業雨華；餘四語業讚述：於中，初一總歎；次一別歎說法心；次一別歎所說法；後一歎為機，結說就請。後四頌中，初三大眾請、後一上首請。前中，初一總請三地行，後二別請十度行。就第二正說中，論為四分：一起厭行分、二厭行分、三厭分、四厭果分。

此地修禪厭伏煩惱，名為起厭。初入地心修起彼厭，名為厭行。趣地加行起彼厭行，名起厭行分。所起地初名厭行分，正住地中修八禪等名為厭分，地滿足故名厭果分。又釋此四分，如其次第，則是加行道、無間道、解脫道、勝進道可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地修禪厭伏煩惱，名為起厭。初入地心修起彼厭，名為厭行。趣地加行起彼厭行，名起厭行分。所起地初名厭行分，正住地中修八禪等名為厭分，地滿足故名厭果分。又釋此四分，如其次第，則是加行道、無間道、解脫道、勝進道可知。

就初分中三：初結前起後、二「何等」下正明十心、三「菩薩以是」下結行入地。就十心中，初二一對：一離過心，謂依前淨戒起此深念趣禪淨心；二住善心，謂依自所住大乘之法，堅心不動，故名猛利。次三一對，於中初二離過、後一造行。離過中，初一厭當來欲，故名厭心。二捨現在欲，故名離欲心。當來未起，但可懸厭；現在受捨，論名不貪。造行中，謂不捨前地自分所修，進起此地勝進之行，故名不退心。次三一對，於中初一離過、後二成善。離過中，謂此加行深伏三地所斷煩惱，不令彼惑成於過患。論釋云「自地煩惱不能破壞，名為堅心。」遠師釋：前二地為自地。辨師釋：四禪四空為自地。皆恐不當。後二成善中，初成善體、後成善用。體成故出入自在，名明盛心，謂淨之極也。三摩跋提，此云等引。出入定名，後用成故，受生自在。雖生下地，不失定用，由此淳厚名為無足。此二種心，至下地滿中究竟成就。下云於禪能入能出，是明盛心；成不隨禪解脫力生，即此淳厚心也。下論云「彼淳厚心此處現成故。」末後二心為一對：初一離過，論名依彼生者，依欲界生也。以大智故煩惱不污，故名勝心。後一利生，以大悲攝化不斷諸有，故名大心。加行分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初分中三：初結前起後、二「何等」下正明十心、三「菩薩以是」下結行入地。就十心中，初二一對：一離過心，謂依前淨戒起此深念趣禪淨心；二住善心，謂依自所住大乘之法，堅心不動，故名猛利。次三一對，於中初二離過、後一造行。離過中，初一厭當來欲，故名厭心。二捨現在欲，故名離欲心。當來未起，但可懸厭；現在受捨，論名不貪。造行中，謂不捨前地自分所修，進起此地勝進之行，故名不退心。次三一對，於中初一離過、後二成善。離過中，謂此加行深伏三地所斷煩惱，不令彼惑成於過患。論釋云「自地煩惱不能破壞，名為堅心。」遠師釋：前二地為自地。辨師釋：四禪四空為自地。皆恐不當。後二成善中，初成善體、後成善用。體成故出入自在，名明盛心，謂淨之極也。三摩跋提，此云等引。出入定名，後用成故，受生自在。雖生下地，不失定用，由此淳厚名為無足。此二種心，至下地滿中究竟成就。下云於禪能入能出，是明盛心；成不隨禪解脫力生，即此淳厚心也。下論云「彼淳厚心此處現成故。」末後二心為一對：初一離過，論名依彼生者，依欲界生也。以大智故煩惱不污，故名勝心。後一利生，以大悲攝化不斷諸有，故名大心。加行分竟。

第二厭行分中，論分三：初厭離有為，名護煩惱；二捨狹劣心，名護小乘行；三上求廣大，名方便攝行。又由善巧攝起八禪等行，故名方便攝行。就初中有二十句：先十句明無常觀；後十明無有救者，約人顯失。就初中，先一句總，謂如實相者，有為之法理實無常，故名實相。論名命行不住者，有為諸法相續名命；遷流稱行，即此不住，名曰無常。別中分二：初云何此無常者，問彼有為法無常法。二何者是無常，問彼法上無常之義。前中，經有六句，於中初四約內正報、後二約外依報。前中，一約苦無常者，論釋依身轉時力生三苦者，內報遷流名身轉時。轉能生苦，說轉為力。苦由轉生，故名為依。以其苦故，性是無常。二無我無常者，論經無此，謂遇違緣而便損壽，不自在故無我，無我則無常也。三不淨無常者，依於飲食好惡之力，令其形色不淨、有增有損，增損不定是無常也。四不久無常者，論經名無常，此乃以麁無常顯細無常。論依不護諸惡力者，履嶮飡毒名為不護，依此力故令身夭壽。下二約依報中，初約世界、後約資財。初中，依世界成力者，由依成力有此滅壞，故名敗壞無常。後一由財無定主之力：一處不住故，名不可信相。二何者是無常者，明無常之義。或以生滅流轉為無常義，通大小乘，如餘處說。或以不生不滅為無常義，此唯大乘，如《維摩》說。或說二種，如此文。或說三種，一無物無常，約遍計性；二生滅無常，約依他性；三離不離無常，約圓成性。以在纏時名不離垢，出障離時名為離垢，約斯不定名為無常，具如《中邊論》及《佛性論》等說。上二並大乘終教說。言小時無常者，以念念生滅無暫時停故。此中名不生不滅者，謂不定生故速滅、不定滅故還生，是故約俱不定亦名不生滅也。二自性不成實無常者，謂三世中法無自性故，不從前際中來名為不生、不去至後際名為不轉、現在不住。此中三世約相續門說，若約生滅門，即應說當來名來、過去稱去。由有此二門故，與餘處不相違也。第二無救者，初牒前無常是實也、「知諸法」下正顯無救。初言知無作無起者，於無常法中無能為其起作救護。論經名無有救者，此是總句。言「無來」下別辨，於中初四就死時明無救：一於少壯時無常未至，望於後死，無所依怙使其得免，故名無所依止。此中名無來無去者，無有依怙來，能令無常去故云也。二於年衰將死，無常至時無能救者，以無常死臨多共憂故名憂，謂憂念相續曰多，與心俱起曰共。三於生蘊壞時死相現前，中間憂念轉增名悲。四於四大分時生諸苦惱。上四死時無救相顯，故於先辨也。次二句於外愛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二厭行分中，論分三：初厭離有為，名護煩惱；二捨狹劣心，名護小乘行；三上求廣大，名方便攝行。又由善巧攝起八禪等行，故名方便攝行。就初中有二十句：先十句明無常觀；後十明無有救者，約人顯失。就初中，先一句總，謂如實相者，有為之法理實無常，故名實相。論名命行不住者，有為諸法相續名命；遷流稱行，即此不住，名曰無常。別中分二：初云何此無常者，問彼有為法無常法。二何者是無常，問彼法上無常之義。前中，經有六句，於中初四約內正報、後二約外依報。前中，一約苦無常者，論釋依身轉時力生三苦者，內報遷流名身轉時。轉能生苦，說轉為力。苦由轉生，故名為依。以其苦故，性是無常。二無我無常者，論經無此，謂遇違緣而便損壽，不自在故無我，無我則無常也。三不淨無常者，依於飲食好惡之力，令其形色不淨、有增有損，增損不定是無常也。四不久無常者，論經名無常，此乃以麁無常顯細無常。論依不護諸惡力者，履嶮飡毒名為不護，依此力故令身夭壽。下二約依報中，初約世界、後約資財。初中，依世界成力者，由依成力有此滅壞，故名敗壞無常。後一由財無定主之力：一處不住故，名不可信相。二何者是無常者，明無常之義。或以生滅流轉為無常義，通大小乘，如餘處說。或以不生不滅為無常義，此唯大乘，如《維摩》說。或說二種，如此文。或說三種，一無物無常，約遍計性；二生滅無常，約依他性；三離不離無常，約圓成性。以在纏時名不離垢，出障離時名為離垢，約斯不定名為無常，具如《中邊論》及《佛性論》等說。上二並大乘終教說。言小時無常者，以念念生滅無暫時停故。此中名不生不滅者，謂不定生故速滅、不定滅故還生，是故約俱不定亦名不生滅也。二自性不成實無常者，謂三世中法無自性故，不從前際中來名為不生、不去至後際名為不轉、現在不住。此中三世約相續門說，若約生滅門，即應說當來名來、過去稱去。由有此二門故，與餘處不相違也。第二無救者，初牒前無常是實也、「知諸法」下正顯無救。初言知無作無起者，於無常法中無能為其起作救護。論經名無有救者，此是總句。言「無來」下別辨，於中初四就死時明無救：一於少壯時無常未至，望於後死，無所依怙使其得免，故名無所依止。此中名無來無去者，無有依怙來，能令無常去故云也。二於年衰將死，無常至時無能救者，以無常死臨多共憂故名憂，謂憂念相續曰多，與心俱起曰共。三於生蘊壞時死相現前，中間憂念轉增名悲。四於四大分時生諸苦惱。上四死時無救相顯，故於先辨也。次二句於外愛

求事中過患無救。初憎愛繫者，謂追求時，謂貪其所欲、憎其不欲，於順違境愛憎妄想常轉不捨，對治不入，故名無救。二論經名憂惱轉多者，於受用時樂少苦多，謂於資財守護，致怨心乃至失命，苦惱多於貧窮苦也。此經略無此句。下四句約身苦無救。於中，初無停積者，明身老時小壯不可復集，故名無救。二無定生處者，明沒命盡時，不能定知生於何道。論經略無此句。三但為貪等者，明小壯時依三受起三毒自燒善根，亦是衰損自身，故名無救。四增長後世者，於年衰時無量病苦所增長也。病通始終，老時多故。又釋：因病造業，增後世苦。無實如幻者，明虛妄也。論中重釋。後三句與初四俱是身患事，何不在初一處同說示身數數過患事者？顯身患多故。護煩惱行竟。第二護小乘行中，初十句護小心、後二十句護狹心。前中，初總、後別。總中，先牒前，謂初觀無常已生厭心，後觀無救轉更生厭，故云轉復厭離。下趣後，謂正護小乘小心，求佛大果，故云趣佛智慧。下別辨中二：初五句求佛菩提，論名攝功德大；後四求大涅槃，論名清淨大。前中，一通力大，知佛神通難測，故云智不思議。智即是神通之體。二無比大，寄對顯勝，無有敵對故云不可稱，論經名無等也。上二明妙用自在。三大義大，謂義利益無量眾生，故云有大勢力，此利他德。四無譏嫌大，希有難得，故云無能勝者，論名難得也。此自利德。五不同大，亦寄對顯勝，理實異外越小、超因顯勝，今論主從首而說，故云不雜外道也。上三顯行德圓備。第二求涅槃淨果中，論主初總釋，攝為三義：一離惑、二離苦、三得涅槃。二別中，初離二障及習，故名無衰。二苦根本盡憂悲亦亡，故名無惱。三得涅槃中，經有二句：一至涅槃安隱大城，名自利德；二至彼不還，能廣利益，故云救苦眾生也，此是無住涅槃故。第二護狹心中，初十起悲、後十救度，亦是先悲、後慈。初中，先牒前起後舉數總標，謂見佛智勝利，傷物不得，觀有為苦惱，愍物憂之，是故轉生殊勝悲心。二「何等」下正顯悲行。於中，初句為總，以諸眾生遠佛慈父曰孤、無智悲男女稱獨，由此孤獨在苦無救，深成可愍。餘九別中，初二依欲求眾生，一求財無厭名貧無依；二於他資財非分起惑求無休息，故云三毒等。下三約有求眾生，於中，一苦果未脫，三界六道輪轉不絕，故云閉在等；二苦因不除，謂煩惱所覆是彼苦因，故云常住等；三無對治力，謂生在難處，離善導師、無善根治，云無正觀力。下四約梵行求眾生，初三小乘、後一外道。前中，初不求大因，名不起勝念，故云於善法心薄，以唯樂小善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求事中過患無救。初憎愛繫者，謂追求時，謂貪其所欲、憎其不欲，於順違境愛憎妄想常轉不捨，對治不入，故名無救。二論經名憂惱轉多者，於受用時樂少苦多，謂於資財守護，致怨心乃至失命，苦惱多於貧窮苦也。此經略無此句。下四句約身苦無救。於中，初無停積者，明身老時小壯不可復集，故名無救。二無定生處者，明沒命盡時，不能定知生於何道。論經略無此句。三但為貪等者，明小壯時依三受起三毒自燒善根，亦是衰損自身，故名無救。四增長後世者，於年衰時無量病苦所增長也。病通始終，老時多故。又釋：因病造業，增後世苦。無實如幻者，明虛妄也。論中重釋。後三句與初四俱是身患事，何不在初一處同說示身數數過患事者？顯身患多故。護煩惱行竟。第二護小乘行中，初十句護小心、後二十句護狹心。前中，初總、後別。總中，先牒前，謂初觀無常已生厭心，後觀無救轉更生厭，故云轉復厭離。下趣後，謂正護小乘小心，求佛大果，故云趣佛智慧。下別辨中二：初五句求佛菩提，論名攝功德大；後四求大涅槃，論名清淨大。前中，一通力大，知佛神通難測，故云智不思議。智即是神通之體。二無比大，寄對顯勝，無有敵對故云不可稱，論經名無等也。上二明妙用自在。三大義大，謂義利益無量眾生，故云有大勢力，此利他德。四無譏嫌大，希有難得，故云無能勝者，論名難得也。此自利德。五不同大，亦寄對顯勝，理實異外越小、超因顯勝，今論主從首而說，故云不雜外道也。上三顯行德圓備。第二求涅槃淨果中，論主初總釋，攝為三義：一離惑、二離苦、三得涅槃。二別中，初離二障及習，故名無衰。二苦根本盡憂悲亦亡，故名無惱。三得涅槃中，經有二句：一至涅槃安隱大城，名自利德；二至彼不還，能廣利益，故云救苦眾生也，此是無住涅槃故。第二護狹心中，初十起悲、後十救度，亦是先悲、後慈。初中，先牒前起後舉數總標，謂見佛智勝利，傷物不得，觀有為苦惱，愍物憂之，是故轉生殊勝悲心。二「何等」下正顯悲行。於中，初句為總，以諸眾生遠佛慈父曰孤、無智悲男女稱獨，由此孤獨在苦無救，深成可愍。餘九別中，初二依欲求眾生，一求財無厭名貧無依；二於他資財非分起惑求無休息，故云三毒等。下三約有求眾生，於中，一苦果未脫，三界六道輪轉不絕，故云閉在等；二苦因不除，謂煩惱所覆是彼苦因，故云常住等；三無對治力，謂生在難處，離善導師、無善根治，云無正觀力。下四約梵行求眾生，初三小乘、後一外道。前中，初不求大因，名不起勝念，故云於善法心薄，以唯樂小善

不樂大善故名薄也；二不求大菩提果，故云失佛妙法，謂妄取小果恃為究竟，名懷增上慢；三不求大涅槃果，故云而常隨等，謂縱得小乘無餘涅槃，常隨變易生死水流。下一外道過，妄行邪道怖真涅槃。第二正救度中，初牒前起後發總救心，此是總句。下九別中，初三除三障顯度處、次五授三學明度行也、後一令苦滅即度果也。初三中，應解其業結、淨其惑染、脫其苦報故云也。次五授行中，初二授三學，謂一勸置持戒處故云著善處也，勸住定慧處故云令安住。何故定慧合為一句？以前地戒成分戒別辨，後地明慧位未至故，慧從定說合為一句。論云「三昧地故定慧合說。」下三明授法利益，初二句約戒，一欲受戒者，令除戒疑，信重於戒，有大功德使樂受故，名為歡喜。二已受戒者，示以持犯及顯戒德，令心樂住安固不動，故云令知所宜。後一約定慧，謂掉沒障定、煩惱障慧，除滅此二，定慧成就，故云令得度。又釋：掉是掉舉障於定、沒是昏沈障於慧，煩惱通障，此是細惑隨逐行人故名隨，非隨煩惱也，以是使故。下一救度成者，令得餘無餘二種涅槃，故云使滅苦。第三修方使攝行中，先述意、後釋文。初者，菩薩因前觀有為多過，眾生未出，佛智大利眾生不得，復念眾生墮惑業苦，以何方便拔令得樂？即知不離佛無礙智。智由何生？即知不離八地上如實智。實智由何生？即知不離四地已上無行慧。慧由何生？即知不離三地禪定。定由何得？即知不離聞法。是故菩薩先求正法，既聞法已靜處思惟，思已修習入禪無色，依定觀法起無生慧，依此漸增生無功用如實智，依此漸增生佛無礙智，得智已能盡眾生界拔苦與樂常化不絕。文意如此，是故名為方便攝行。二釋文者，此文方便有其五重：一起觀方便，謂牒上三心起後觀求；二「即時欲具」下標趣方便，謂標其佛慧，彰行所趣；三「作是思」下觀求方便，謂觀察推求度眾生法；四「即時知住」下正知方便，謂知佛智能救眾生，乃至知由聞法；五「菩薩如是知已」下攝修方便，謂修聞法行，攝取正法。初中三，初牒上護煩惱行，故云如是厭等；二牒上護狹心行，故云深念眾生；三牒上護小心，故云見一切智等。論主依此三心能起後行，故說此三為三種因。初一可知。後二中，發精進因者，見佛智有利能救眾生，是故因此起大精進修彼因行。論云「能修行彼道故、深念為因故，能善化眾生」也。二標趣方便中，論云「依如來智慧救度眾生。」此言示現發起方便攝行故名也。三觀求方便中，眾生墮苦等，論經亦有業。問：前救度十心中，於惑業苦處以三學救度，何故今言以何方便而拔濟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂大善故名薄也；二不求大菩提果，故云失佛妙法，謂妄取小果恃為究竟，名懷增上慢；三不求大涅槃果，故云而常隨等，謂縱得小乘無餘涅槃，常隨變易生死水流。下一外道過，妄行邪道怖真涅槃。第二正救度中，初牒前起後發總救心，此是總句。下九別中，初三除三障顯度處、次五授三學明度行也、後一令苦滅即度果也。初三中，應解其業結、淨其惑染、脫其苦報故云也。次五授行中，初二授三學，謂一勸置持戒處故云著善處也，勸住定慧處故云令安住。何故定慧合為一句？以前地戒成分戒別辨，後地明慧位未至故，慧從定說合為一句。論云「三昧地故定慧合說。」下三明授法利益，初二句約戒，一欲受戒者，令除戒疑，信重於戒，有大功德使樂受故，名為歡喜。二已受戒者，示以持犯及顯戒德，令心樂住安固不動，故云令知所宜。後一約定慧，謂掉沒障定、煩惱障慧，除滅此二，定慧成就，故云令得度。又釋：掉是掉舉障於定、沒是昏沈障於慧，煩惱通障，此是細惑隨逐行人故名隨，非隨煩惱也，以是使故。下一救度成者，令得餘無餘二種涅槃，故云使滅苦。第三修方使攝行中，先述意、後釋文。初者，菩薩因前觀有為多過，眾生未出，佛智大利眾生不得，復念眾生墮惑業苦，以何方便拔令得樂？即知不離佛無礙智。智由何生？即知不離八地上如實智。實智由何生？即知不離四地已上無行慧。慧由何生？即知不離三地禪定。定由何得？即知不離聞法。是故菩薩先求正法，既聞法已靜處思惟，思已修習入禪無色，依定觀法起無生慧，依此漸增生無功用如實智，依此漸增生佛無礙智，得智已能盡眾生界拔苦與樂常化不絕。文意如此，是故名為方便攝行。二釋文者，此文方便有其五重：一起觀方便，謂牒上三心起後觀求；二「即時欲具」下標趣方便，謂標其佛慧，彰行所趣；三「作是思」下觀求方便，謂觀察推求度眾生法；四「即時知住」下正知方便，謂知佛智能救眾生，乃至知由聞法；五「菩薩如是知已」下攝修方便，謂修聞法行，攝取正法。初中三，初牒上護煩惱行，故云如是厭等；二牒上護狹心行，故云深念眾生；三牒上護小心，故云見一切智等。論主依此三心能起後行，故說此三為三種因。初一可知。後二中，發精進因者，見佛智有利能救眾生，是故因此起大精進修彼因行。論云「能修行彼道故、深念為因故，能善化眾生」也。二標趣方便中，論云「依如來智慧救度眾生。」此言示現發起方便攝行故名也。三觀求方便中，眾生墮苦等，論經亦有業。問：前救度十心中，於惑業苦處以三學救度，何故今言以何方便而拔濟

之？答：前知戒等度法，而未知用何智慧能授此法。問：若爾，前護小心中，已知如來智慧有大勢力能救眾生，何故今言以何拔濟？答：前雖見佛智能救，佛果在當，未可現用，謂於佛智外更有餘法能救濟不？故云以何方便也。簡小涅槃同彼化城，非為究竟，故云畢竟之樂。第四正知方便中，若具有五法四對，論攝為三。言五者，一無礙解脫慧、二如實智、三無行慧、四禪定、五聞慧。四對者，一依聞得禪、二依禪發慧、三依慧得實、四依實智得無礙慧。攝為三者，初一窮盡佛果，名證畢竟盡；末後聞慧，名為第三彼起依止行；中間三種，名起上上證畢竟盡。以此三種皆有下，從他起上，能起他漸增至佛，故攝為一名上上等。然此五中，初唯所起、後唯能起、中間通二故合為一。此經中如實智內略無不離之言，無行慧中略無不離禪方便，餘如論釋應知。自相是現量境、同相是比量境，皆有緣造名行，證空捨此名無行慧。此是四地法。此地但得彼慧光明，故名明地，例如地前明得定等。言勝進禪者，小乘中淨禪有四：一退分、二住分、三勝進分、四決定分。今即是此第三勝進，以望前趣地方便中禪說此為勝也。言決定者，是決定分，謂於他四地決定向故。言自智觀者，簡異所生慧明，是此地菩薩知觀故也。餘如論知。第五攝修方便中，初牒前起後，謂前為救度已發大精進，今此正知所聞法要，勇猛追求，故名求法轉加精勤。此是總句。二「日夜」下別顯，於中有二：初明求行、二「菩薩如是方便」下顯重法心成，亦即初顯聞慧、後明聞慧因。前中，此十一法中，或總約所受，唯教與義，謂初五求教法，餘並義。或約所成，具成三慧，謂初五聞慧法、次一思慧法、餘五修慧法。依是義故，論主釋名云「隨聞思修，照法顯現，故名明地。」或約所求法體有四：初五求教法；次三求理法；後三求行法，略無果法，以彼非是正所行故。論中，如前說者，次前段論文未說教義是也。一日夜聽等，以無慢怠心故。二聞法喜悅，無妬忌心故。三愛法聞義，無折伏他心故。四依法者，依大乘教，自見正取不忘失故，謂自悟不由他也。五順法者，依披讀習誦，順聖言故。六滿法者，靜處思惟，義圓滿故。七辨法者，順教宣明，為他說故。八究竟法者，依定修行故，謂此三地以定成為究竟也。九歸法者，謂求四地已上出世間無漏智法故。十求法者，求後諸地大悲攝生法故。論經無此句。十一隨順法者，求八地已上無功用行法，隨順能起佛果解脫無礙智故。此十一中，初二示現常懃行故，是此地能求法行也。「喜法等」下正修行故，是所求法行也。第二重 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之？答：前知戒等度法，而未知用何智慧能授此法。問：若爾，前護小心中，已知如來智慧有大勢力能救眾生，何故今言以何拔濟？答：前雖見佛智能救，佛果在當，未可現用，謂於佛智外更有餘法能救濟不？故云以何方便也。簡小涅槃同彼化城，非為究竟，故云畢竟之樂。第四正知方便中，若具有五法四對，論攝為三。言五者，一無礙解脫慧、二如實智、三無行慧、四禪定、五聞慧。四對者，一依聞得禪、二依禪發慧、三依慧得實、四依實智得無礙慧。攝為三者，初一窮盡佛果，名證畢竟盡；末後聞慧，名為第三彼起依止行；中間三種，名起上上證畢竟盡。以此三種皆有下，從他起上，能起他漸增至佛，故攝為一名上上等。然此五中，初唯所起、後唯能起、中間通二故合為一。此經中如實智內略無不離之言，無行慧中略無不離禪方便，餘如論釋應知。自相是現量境、同相是比量境，皆有緣造名行，證空捨此名無行慧。此是四地法。此地但得彼慧光明，故名明地，例如地前明得定等。言勝進禪者，小乘中淨禪有四：一退分、二住分、三勝進分、四決定分。今即是此第三勝進，以望前趣地方便中禪說此為勝也。言決定者，是決定分，謂於他四地決定向故。言自智觀者，簡異所生慧明，是此地菩薩知觀故也。餘如論知。第五攝修方便中，初牒前起後，謂前為救度已發大精進，今此正知所聞法要，勇猛追求，故名求法轉加精勤。此是總句。二「日夜」下別顯，於中有二：初明求行、二「菩薩如是方便」下顯重法心成，亦即初顯聞慧、後明聞慧因。前中，此十一法中，或總約所受，唯教與義，謂初五求教法，餘並義。或約所成，具成三慧，謂初五聞慧法、次一思慧法、餘五修慧法。依是義故，論主釋名云「隨聞思修，照法顯現，故名明地。」或約所求法體有四：初五求教法；次三求理法；後三求行法，略無果法，以彼非是正所行故。論中，如前說者，次前段論文未說教義是也。一日夜聽等，以無慢怠心故。二聞法喜悅，無妬忌心故。三愛法聞義，無折伏他心故。四依法者，依大乘教，自見正取不忘失故，謂自悟不由他也。五順法者，依披讀習誦，順聖言故。六滿法者，靜處思惟，義圓滿故。七辨法者，順教宣明，為他說故。八究竟法者，依定修行故，謂此三地以定成為究竟也。九歸法者，謂求四地已上出世間無漏智法故。十求法者，求後諸地大悲攝生法故。論經無此句。十一隨順法者，求八地已上無功用行法，隨順能起佛果解脫無礙智故。此十一中，初二示現常懃行故，是此地能求法行也。「喜法等」下正修行故，是所求法行也。第二重

法之中二：先明能求法因、二「又如所聞」下顯所求行因。又亦前求法、後思義。前中論云彼常勤行以何為因者，問能求法行之因也。云敬重等，略答為重法為因起求法行，敬重極故，名畢竟盡也，是故不惜身財等也。文中重法校量，略舉十事：一輕寶重法，於中初至不生難想，為法捨財；二但於說等，重人輕寶。二「為求」下能捨內外。於中，初總、「國土」下別。別中，初外，前遊財易捨、國宅難，故次辨之。論中名財所得處也。「妻妾」下內，論名財所為者，是妻等也。國外財易捨、妻等難，故次辨也。三「又為」下盡敬給使，經云乃至以身而為床座等。論名及彼所為者，是前內外所為，謂自身也。餘物易捨、己身難，故次明也。四「破除」下破慢忍苦，先破慢，於上不恭名憍慢、執我倰下名我慢、於等自大名大慢，並能為法破除也。前身敬易為、心慢難遣，故次明之，論云「彼高大意此亦能捨。」五「諸惡」下忍苦求法，情慢易捨、身苦難忍，故次辨之。六「若得」下過得重寶，三千重寶難離故。七勝得輪王，人中上故。八勝得帝釋，欲天上故。九勝得梵王，色天勝故。十捨身投火，具如第六迴向中說。此是以事自要，顯求心鄭重，無難不能也。悉能正觀者，是繫念思惟，得其義旨也，論中釋正修行因也。餘如論辨釋。厭行分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法之中二：先明能求法因、二「又如所聞」下顯所求行因。又亦前求法、後思義。前中論云彼常勤行以何為因者，問能求法行之因也。云敬重等，略答為重法為因起求法行，敬重極故，名畢竟盡也，是故不惜身財等也。文中重法校量，略舉十事：一輕寶重法，於中初至不生難想，為法捨財；二但於說等，重人輕寶。二「為求」下能捨內外。於中，初總、「國土」下別。別中，初外，前遊財易捨、國宅難，故次辨之。論中名財所得處也。「妻妾」下內，論名財所為者，是妻等也。國外財易捨、妻等難，故次辨也。三「又為」下盡敬給使，經云乃至以身而為床座等。論名及彼所為者，是前內外所為，謂自身也。餘物易捨、己身難，故次明也。四「破除」下破慢忍苦，先破慢，於上不恭名憍慢、執我倰下名我慢、於等自大名大慢，並能為法破除也。前身敬易為、心慢難遣，故次明之，論云「彼高大意此亦能捨。」五「諸惡」下忍苦求法，情慢易捨、身苦難忍，故次辨之。六「若得」下過得重寶，三千重寶難離故。七勝得輪王，人中上故。八勝得帝釋，欲天上故。九勝得梵王，色天勝故。十捨身投火，具如第六迴向中說。此是以事自要，顯求心鄭重，無難不能也。悉能正觀者，是繫念思惟，得其義旨也，論中釋正修行因也。餘如論辨釋。厭行分竟。

第三厭分者，即是修慧。又前明聽聞正法及繫念思惟，今明如說修行故也。文中有三：初牒前起後、二「菩薩如是」下正顯厭體、三「順諸法」下明入禪等意。初中，先明四禪、後顯四空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三厭分者，即是修慧。又前明聽聞正法及繫念思惟，今明如說修行故也。文中有三：初牒前起後、二「菩薩如是」下正顯厭體、三「順諸法」下明入禪等意。初中，先明四禪、後顯四空。

就四禪中，略作七門：一明入意、二顯體性、三立支數、四明假實、五顯廢立、六釋名、七辨相。初中通論何故菩薩入禪無色無量神通？論釋為五種眾生：一為禪樂憍慢眾生故入諸禪。解云：有得世間四禪之樂，恃著起慢難化以道；菩薩現入過彼所得，息彼慢心，授之以道，而自不味著，故還捨之。二為無色解脫憍慢眾生故，入無色定。解云：有得無色定謂為涅槃，示入化之。三為苦惱眾生入慈悲無量。四為得解脫眾生入喜捨無量。五為邪歸依眾生故，入勝神通力，令正信故。二體性者，有八門：一隨事門，依薩婆多宗，支雖十八，事但十一，謂初定五法，一尋、二伺、三喜、四輕安、五一心。二定中增內信，足成為六法。三定中更增捨、念、正知、樂，帖成十法。四定中不苦不樂故為十一，以喜樂及不苦不樂此三別說故。二類攝門，以喜等三不別說故。三同是受數名，唯有九法，一尋、二伺、三定、四慧、五受、六念、七輕安、八行捨、九信。頌曰「安捨念各二，受定各分四，尋伺與信慧，守位不分支。」釋云：輕安分二，謂初禪、二禪各有樂也。捨念亦分二，謂三禪、四禪各有行捨及念。受分四，謂初禪、二禪喜，三禪樂，四禪不苦不樂。定分四，謂四禪各有心一境性。信是內淨，慧是正知。三會假門，依大乘宗，體唯七法，初二定樂亦以是受數，故除輕安。二禪內淨，依捨念正知上假立故，除信，是故唯七。頌曰「捨念各分二，定四受有六，尋伺及與慧，守位不分支。」捨念各分二，謂三禪四禪。定四，謂四禪。受六，謂初二各喜樂，三樂，四不苦不樂。又不定四中，二謂尋、伺。別境五中，三謂念、定、慧。遍行五中，一謂受。善十一中，一謂行捨。四重攝門，唯以五法為性，以尋伺二法用慧為性故。此上約初教。五會相門，此上禪門及上禪支，當相即空皆無所有，是禪支體，如《智論》勘。六事盡門，即此禪門內攝如來藏真如功德，如《勝鬘》等經勘。此約終教。七泯絕門，如理無定無不定，如《文殊巡行經》等勘。此約頓教。八融攝門，謂此定門即攝無邊自在法界相即入等，如下〈離世間品〉勘。此約圓教。第三廢立者，有八門：一約無為問：無為是清淨法，何不立禪支？答：禪是有為故。二約色行問：色及不相應行是有為，何不立禪支？答：禪支是有行有緣相應法，彼非行非緣非相應，故不立支。三約心王問：心王為心法所依，是相應法，何不立禪支？答：隨順禪義是禪支義。心王但為依，無別攝心用，是故不立支。四約心法問：等是心法，何故遍行五中唯受立支，餘不立耶？答：汎論禪支要具三義，一是對治支 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就四禪中，略作七門：一明入意、二顯體性、三立支數、四明假實、五顯廢立、六釋名、七辨相。初中通論何故菩薩入禪無色無量神通？論釋為五種眾生：一為禪樂憍慢眾生故入諸禪。解云：有得世間四禪之樂，恃著起慢難化以道；菩薩現入過彼所得，息彼慢心，授之以道，而自不味著，故還捨之。二為無色解脫憍慢眾生故，入無色定。解云：有得無色定謂為涅槃，示入化之。三為苦惱眾生入慈悲無量。四為得解脫眾生入喜捨無量。五為邪歸依眾生故，入勝神通力，令正信故。二體性者，有八門：一隨事門，依薩婆多宗，支雖十八，事但十一，謂初定五法，一尋、二伺、三喜、四輕安、五一心。二定中增內信，足成為六法。三定中更增捨、念、正知、樂，帖成十法。四定中不苦不樂故為十一，以喜樂及不苦不樂此三別說故。二類攝門，以喜等三不別說故。三同是受數名，唯有九法，一尋、二伺、三定、四慧、五受、六念、七輕安、八行捨、九信。頌曰「安捨念各二，受定各分四，尋伺與信慧，守位不分支。」釋云：輕安分二，謂初禪、二禪各有樂也。捨念亦分二，謂三禪、四禪各有行捨及念。受分四，謂初禪、二禪喜，三禪樂，四禪不苦不樂。定分四，謂四禪各有心一境性。信是內淨，慧是正知。三會假門，依大乘宗，體唯七法，初二定樂亦以是受數，故除輕安。二禪內淨，依捨念正知上假立故，除信，是故唯七。頌曰「捨念各分二，定四受有六，尋伺及與慧，守位不分支。」捨念各分二，謂三禪四禪。定四，謂四禪。受六，謂初二各喜樂，三樂，四不苦不樂。又不定四中，二謂尋、伺。別境五中，三謂念、定、慧。遍行五中，一謂受。善十一中，一謂行捨。四重攝門，唯以五法為性，以尋伺二法用慧為性故。此上約初教。五會相門，此上禪門及上禪支，當相即空皆無所有，是禪支體，如《智論》勘。六事盡門，即此禪門內攝如來藏真如功德，如《勝鬘》等經勘。此約終教。七泯絕門，如理無定無不定，如《文殊巡行經》等勘。此約頓教。八融攝門，謂此定門即攝無邊自在法界相即入等，如下〈離世間品〉勘。此約圓教。第三廢立者，有八門：一約無為問：無為是清淨法，何不立禪支？答：禪是有為故。二約色行問：色及不相應行是有為，何不立禪支？答：禪支是有行有緣相應法，彼非行非緣非相應，故不立支。三約心王問：心王為心法所依，是相應法，何不立禪支？答：隨順禪義是禪支義。心王但為依，無別攝心用，是故不立支。四約心法問：等是心法，何故遍行五中唯受立支，餘不立耶？答：汎論禪支要具三義，一是對治支

、二利益支、三彼二依止自性。於中隨入一數有隨順義，是支義。以受通四禪利益支故，是故立支。作意警心、觸三和生、想境分齊、思能役心，各順起心，不順靜慮，故不立支。問：別境五中，何故念定慧三立支，餘二不立？答：定是心一境性，通為四禪；彼二依止自性。念是三四對治支故，明記所治過患相故；慧是三禪對治支，分別所治深見過故，各有隨順，故得立支。欲及勝解，於境希望，印持所緣，各非順定，故不立支。問：善十一中，何故唯行捨立支，餘法不立？答：捨是三禪四禪對治支，以能捨彼所治障故，是故立支。信者深忍樂欲心淨為性、慚者崇重賢善、愧者輕拒暴惡、無貪者無著為性、無瞋者無恚為性、無癡者理事明解、精進者勉勵策發、不放逸者妨惡修善、不害者不損有情，皆於靜慮無隨順義，不入三位，故不立支。輕安在定調暢身心，為喜捨所覆，亦不立支。問：不定四中，何故尋伺立支，餘二非支？答：尋伺是初禪對治支。惡作、追悔、睡眠、昧略皆不順定，故不立支。問：大小煩惱何不立支？答：禪不濁染，故彼不立。五約支分者，問：等是隨順義是支義，何故初定以尋伺為對治，不立內淨等？答：為此定初故，尋求伺察欲界過患，而能治彼欲等尋伺，故立此支。內淨為此尋伺麁相之所覆故，體不顯現，是故不立。問：捨念正知何故二禪合為內淨，三禪四禪方乃分之？答：二禪捨等為喜麁相之所覆故，是故不分；但約離外尋伺，名為內淨。問：等分三法，何故第四不立正知，答：正知明顯，四定行捨其相微隱，相違不立。又為勝捨所覆障故，以勝捨受是無明分，正知是明，相違害故，是故不立。問：輕安在定一切地有，何故不立輕安支？答：輕安浮動，初二靜慮喜受浮動相順所覆，三四靜慮行捨沈靜相違所覆，總不立支。問：若爾，小乘何故初二立輕安支？答？彼據除欲界五識身及初定三識身，各除所引身麁重，故立輕安；後以二三定中無麁識身及所引身麁重可對治故，三四定不立輕安。今依大乘，是樂受攝，故不別立。六約建立者，問：禪既有四，支數應同，何故初三各有五、二四各唯四？答：為欲界欲惡難除，二定喜深難離，欲為牢強對治，是故初禪及三各立五支。以初定及三無此難遣，是故二四唯立四支。七約決擇者，問：若初定支，亦二禪耶？答：應作四句。有是初支非第二，謂尋、伺；有是第二非初禪，謂內等淨；有通初二，謂喜、樂、定；有非初二，謂除上說。又問：若是初支，亦第三耶？答：亦作四句。有是初禪非第三，謂尋、伺、喜；有是第三非初禪，謂捨、念、慧；有亦初禪亦第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、二利益支、三彼二依止自性。於中隨入一數有隨順義，是支義。以受通四禪利益支故，是故立支。作意警心、觸三和生、想境分齊、思能役心，各順起心，不順靜慮，故不立支。問：別境五中，何故念定慧三立支，餘二不立？答：定是心一境性，通為四禪；彼二依止自性。念是三四對治支故，明記所治過患相故；慧是三禪對治支，分別所治深見過故，各有隨順，故得立支。欲及勝解，於境希望，印持所緣，各非順定，故不立支。問：善十一中，何故唯行捨立支，餘法不立？答：捨是三禪四禪對治支，以能捨彼所治障故，是故立支。信者深忍樂欲心淨為性、慚者崇重賢善、愧者輕拒暴惡、無貪者無著為性、無瞋者無恚為性、無癡者理事明解、精進者勉勵策發、不放逸者妨惡修善、不害者不損有情，皆於靜慮無隨順義，不入三位，故不立支。輕安在定調暢身心，為喜捨所覆，亦不立支。問：不定四中，何故尋伺立支，餘二非支？答：尋伺是初禪對治支。惡作、追悔、睡眠、昧略皆不順定，故不立支。問：大小煩惱何不立支？答：禪不濁染，故彼不立。五約支分者，問：等是隨順義是支義，何故初定以尋伺為對治，不立內淨等？答：為此定初故，尋求伺察欲界過患，而能治彼欲等尋伺，故立此支。內淨為此尋伺麁相之所覆故，體不顯現，是故不立。問：捨念正知何故二禪合為內淨，三禪四禪方乃分之？答：二禪捨等為喜麁相之所覆故，是故不分；但約離外尋伺，名為內淨。問：等分三法，何故第四不立正知，答：正知明顯，四定行捨其相微隱，相違不立。又為勝捨所覆障故，以勝捨受是無明分，正知是明，相違害故，是故不立。問：輕安在定一切地有，何故不立輕安支？答：輕安浮動，初二靜慮喜受浮動相順所覆，三四靜慮行捨沈靜相違所覆，總不立支。問：若爾，小乘何故初二立輕安支？答？彼據除欲界五識身及初定三識身，各除所引身麁重，故立輕安；後以二三定中無麁識身及所引身麁重可對治故，三四定不立輕安。今依大乘，是樂受攝，故不別立。六約建立者，問：禪既有四，支數應同，何故初三各有五、二四各唯四？答：為欲界欲惡難除，二定喜深難離，欲為牢強對治，是故初禪及三各立五支。以初定及三無此難遣，是故二四唯立四支。七約決擇者，問：若初定支，亦二禪耶？答：應作四句。有是初支非第二，謂尋、伺；有是第二非初禪，謂內等淨；有通初二，謂喜、樂、定；有非初二，謂除上說。又問：若是初支，亦第三耶？答：亦作四句。有是初禪非第三，謂尋、伺、喜；有是第三非初禪，謂捨、念、慧；有亦初禪亦第

三，謂樂及心一境性；有是俱非，謂除上說。又尋伺喜樂是初非四、捨受捨念是四非初、心一境性亦初亦四，與上相違非初非四。以第二等望，餘各四句，準之可見。八約道品者，問：若是禪支，亦道支耶？答：應作四句。或是禪支非道支，謂尋、伺、樂及不苦不樂；或道支非禪支，謂精進、信、輕安、正思、語、業、命；或俱，謂喜、行捨、念、定、慧；或俱非，除上所說。第四業用者，有四：一約發智斷惑、二約發通起用、三約諸定超間、四約定用自在。初中，若諸外道修得四禪起有流智，伏欲界惑得生上界，或取無想以為涅槃。若諸小乘，依此能發無漏聖智，斷人我惑得阿羅漢。若菩薩人，或為眾生示入世定而不隨生，或復依此成於無相無生等觀發真聖智，斷除二障得成佛果。若普賢等及諸如來，依此示入百千三昧。第二發通者，外道依此發起五通，見過未等起諸邪見。二乘依此所起六通，然有限分。菩薩依此發五或六，分齊過小，隨位應知。普賢及佛依此所發或六或十，皆無限分。第三諸定超間者，外道於定不得自在。二乘或有次第出入，或於九定次第超入，或雙雙超或首尾超。菩薩能依一定出百千定等。普賢及佛能入塵數定，一一復各生於塵等，如是自在無有限量。第四定用者，外道總無。二乘只有依定發用，不得即定為用。若初教菩薩在於定中，雖無五識業用，由前願力擊發餘識示有作用，說為俱起。若終教菩薩，能即定即用，雙行自在，以理事無礙故。若頓教菩薩，定用為一，雙絕兩名故。若圓教普賢，即在定為起用，而不改定相，以二事相即故。七辨相者，四禪即為四，一一中各有四義：一離障、二修行對治、三修利益、四彼二依止三昧。初禪離欲，等明離障，諸說不同。依《毘曇》，離五欲故名離欲，斷十惡故名離惡，除五蓋故名離不善法。依《成實》，斷貪欲心名為離欲，以離欲故亦捨殺等名離惡不善法。依《智論》，離五欲名離欲，除五蓋名離惡不善。又諸欲發惡行墮極下惡處名欲惡，違生善品名不善，或總欲界諸惡不善俱皆捨離。依《雜集論》第八云「能斷欲界欲恚害等。」二有覺有觀者，是修對治。《智論》云「譬如振鈴，麁聲喻覺、細聲喻觀。」《雜集》等論名為尋伺，謂麁緣曰尋、細緣曰伺，如《唯識論》第七說也。以尋求伺察欲界過患，能除滅故。《瑜伽》第十一，以不淨治欲、慈治恚、悲治害故，修三行對治三患，入初禪定也。三離生喜樂者，是修行利益。遠法師云：慶背欲惡是故生喜，離過猗息故名為樂。又欣悅名喜。依薩婆多，身心調暢故名為樂，體是輕安。依大乘，適悅名樂，體是受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三，謂樂及心一境性；有是俱非，謂除上說。又尋伺喜樂是初非四、捨受捨念是四非初、心一境性亦初亦四，與上相違非初非四。以第二等望，餘各四句，準之可見。八約道品者，問：若是禪支，亦道支耶？答：應作四句。或是禪支非道支，謂尋、伺、樂及不苦不樂；或道支非禪支，謂精進、信、輕安、正思、語、業、命；或俱，謂喜、行捨、念、定、慧；或俱非，除上所說。第四業用者，有四：一約發智斷惑、二約發通起用、三約諸定超間、四約定用自在。初中，若諸外道修得四禪起有流智，伏欲界惑得生上界，或取無想以為涅槃。若諸小乘，依此能發無漏聖智，斷人我惑得阿羅漢。若菩薩人，或為眾生示入世定而不隨生，或復依此成於無相無生等觀發真聖智，斷除二障得成佛果。若普賢等及諸如來，依此示入百千三昧。第二發通者，外道依此發起五通，見過未等起諸邪見。二乘依此所起六通，然有限分。菩薩依此發五或六，分齊過小，隨位應知。普賢及佛依此所發或六或十，皆無限分。第三諸定超間者，外道於定不得自在。二乘或有次第出入，或於九定次第超入，或雙雙超或首尾超。菩薩能依一定出百千定等。普賢及佛能入塵數定，一一復各生於塵等，如是自在無有限量。第四定用者，外道總無。二乘只有依定發用，不得即定為用。若初教菩薩在於定中，雖無五識業用，由前願力擊發餘識示有作用，說為俱起。若終教菩薩，能即定即用，雙行自在，以理事無礙故。若頓教菩薩，定用為一，雙絕兩名故。若圓教普賢，即在定為起用，而不改定相，以二事相即故。七辨相者，四禪即為四，一一中各有四義：一離障、二修行對治、三修利益、四彼二依止三昧。初禪離欲，等明離障，諸說不同。依《毘曇》，離五欲故名離欲，斷十惡故名離惡，除五蓋故名離不善法。依《成實》，斷貪欲心名為離欲，以離欲故亦捨殺等名離惡不善法。依《智論》，離五欲名離欲，除五蓋名離惡不善。又諸欲發惡行墮極下惡處名欲惡，違生善品名不善，或總欲界諸惡不善俱皆捨離。依《雜集論》第八云「能斷欲界欲恚害等。」二有覺有觀者，是修對治。《智論》云「譬如振鈴，麁聲喻覺、細聲喻觀。」《雜集》等論名為尋伺，謂麁緣曰尋、細緣曰伺，如《唯識論》第七說也。以尋求伺察欲界過患，能除滅故。《瑜伽》第十一，以不淨治欲、慈治恚、悲治害故，修三行對治三患，入初禪定也。三離生喜樂者，是修行利益。遠法師云：慶背欲惡是故生喜，離過猗息故名為樂。又欣悅名喜。依薩婆多，身心調暢故名為樂，體是輕安。依大乘，適悅名樂，體是受

數。又《雜集》第八，由尋伺支治所治已，得離生喜樂故。解云：得離所治，生此喜樂，故為利益。四入初禪者，是彼二依止三昧，是彼對治及利益支所依止定，何故不說所離障，但云前二？釋：障為所斷，非是支故。《雜集》第八云「心一境性是彼二所依自性支，依止定力尋等轉故。」解云：專住一境，令心不散，名心一境。第二禪中，初滅覺觀者是離障，謂覺觀麁動，發生三識，嬈亂二禪，如淨水波動名無所見。二內清淨等者，明對治行等。小乘是信能淨心相，謂內等淨離外鼓動，定等內流名內等淨。大乘內淨，即攬三禪捨、念、正知三法為性，《顯揚論》第十九云「內等淨以捨念正知為其體。」《瑜伽》六十三亦同此說。心一處無覺觀者，《舍利弗阿毘曇》言欲界地中心行六處，以六識身取六塵故。初禪地中心行四處，以四識身取四境故，以初禪已上無鼻舌識故。二禪已上心行一處，唯意識身，緣法塵故。又復相續不斷亦名一處，論云「修無流不斷三昧，行一境故。」解云：無流觸實修治。不斷等，釋一處等也。三定生喜樂者，是修行利益支。前初禪中創背欲惡慶離生喜，此二禪中法從內生慶得生喜。喜樂同前釋。四入二禪者，是彼二依止三昧。第三禪中離喜者，是其離障，謂二禪喜心分別想生動亂多過，三禪轉寂，故須除遣。猶如貧人得寶生喜、失則深憂，莫若憂喜俱絕方為快樂。二行捨成就念慧者，是修對治支。謂捨是捨支，行心調停捨彼喜過，故名為捨。此是捨數，簡別捨受，故名行捨成就。念者是念支，謂念前喜過，守心一境故。慧者，餘論名正知支，謂分別喜過，明見其失，故成對治。又此三沈細寂靜，下地喜踴躍浮動，動靜相違，故成治也。《顯揚論》云「住捨者，於已生喜不忍可故，平等正直無動安住。念者，於喜不行中，不忘明記故。正知者，或時失念喜行，於此分別正知而住。三身受樂者，是利益支，謂喜在意地、樂在五識，故云身受。」又釋：樂受有二，一下品適悅在心、二上品遍身心。就所遍處，從末為名，故曰身受。言諸賢聖能說能捨者，顯樂深勝，唯有賢聖能說為過、堪能捨離，非凡所能，故是深也。四常念樂受入三禪者，是彼二依止三昧，謂常念自地樂受利益，入此禪矣。第四禪中，初斷棄苦等者，是其離障。三禪得樂雖是利益，望第四禪極為妨害，如重病人觀妙音樂為障四禪，故須除遣。若爾，應但除樂，何故斷苦？釋云：理實苦根前位已離，至此云斷，為欲對樂雙辨故也。憂喜已滅者，總絕四受，明禪不動故。《瑜伽》第十一云「初靜慮出離憂根，第二靜慮出離苦根，第三靜慮出離喜根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數。又《雜集》第八，由尋伺支治所治已，得離生喜樂故。解云：得離所治，生此喜樂，故為利益。四入初禪者，是彼二依止三昧，是彼對治及利益支所依止定，何故不說所離障，但云前二？釋：障為所斷，非是支故。《雜集》第八云「心一境性是彼二所依自性支，依止定力尋等轉故。」解云：專住一境，令心不散，名心一境。第二禪中，初滅覺觀者是離障，謂覺觀麁動，發生三識，嬈亂二禪，如淨水波動名無所見。二內清淨等者，明對治行等。小乘是信能淨心相，謂內等淨離外鼓動，定等內流名內等淨。大乘內淨，即攬三禪捨、念、正知三法為性，《顯揚論》第十九云「內等淨以捨念正知為其體。」《瑜伽》六十三亦同此說。心一處無覺觀者，《舍利弗阿毘曇》言欲界地中心行六處，以六識身取六塵故。初禪地中心行四處，以四識身取四境故，以初禪已上無鼻舌識故。二禪已上心行一處，唯意識身，緣法塵故。又復相續不斷亦名一處，論云「修無流不斷三昧，行一境故。」解云：無流觸實修治。不斷等，釋一處等也。三定生喜樂者，是修行利益支。前初禪中創背欲惡慶離生喜，此二禪中法從內生慶得生喜。喜樂同前釋。四入二禪者，是彼二依止三昧。第三禪中離喜者，是其離障，謂二禪喜心分別想生動亂多過，三禪轉寂，故須除遣。猶如貧人得寶生喜、失則深憂，莫若憂喜俱絕方為快樂。二行捨成就念慧者，是修對治支。謂捨是捨支，行心調停捨彼喜過，故名為捨。此是捨數，簡別捨受，故名行捨成就。念者是念支，謂念前喜過，守心一境故。慧者，餘論名正知支，謂分別喜過，明見其失，故成對治。又此三沈細寂靜，下地喜踴躍浮動，動靜相違，故成治也。《顯揚論》云「住捨者，於已生喜不忍可故，平等正直無動安住。念者，於喜不行中，不忘明記故。正知者，或時失念喜行，於此分別正知而住。三身受樂者，是利益支，謂喜在意地、樂在五識，故云身受。」又釋：樂受有二，一下品適悅在心、二上品遍身心。就所遍處，從末為名，故曰身受。言諸賢聖能說能捨者，顯樂深勝，唯有賢聖能說為過、堪能捨離，非凡所能，故是深也。四常念樂受入三禪者，是彼二依止三昧，謂常念自地樂受利益，入此禪矣。第四禪中，初斷棄苦等者，是其離障。三禪得樂雖是利益，望第四禪極為妨害，如重病人觀妙音樂為障四禪，故須除遣。若爾，應但除樂，何故斷苦？釋云：理實苦根前位已離，至此云斷，為欲對樂雙辨故也。憂喜已滅者，總絕四受，明禪不動故。《瑜伽》第十一云「初靜慮出離憂根，第二靜慮出離苦根，第三靜慮出離喜根

，第四靜慮出離樂根。」又彼論云「問：何故苦根初靜慮中說未斷耶？答：彼品麁重，猶未斷故。問：何緣生在初靜慮者，苦根未斷而不現行？答：由其助伴相對憂根所攝諸苦，彼已斷故。若初靜慮已斷苦根，是即行者入初靜慮及第二時，受所作住差別應無，由二俱有喜及樂故。」解云：以初二定俱有喜樂，若齊離苦即二受不殊故。初不斷苦之麁重，然無現行，故有樂支。又小乘此樂受但是輕安，非樂受故。又初禪喜劣，猶為苦根，麁重隨故，不名滅苦；二禪喜勝，滅苦麁重，名滅苦根。問。憂喜先除，文言已滅。苦亦久除，何不言先滅？答：為苦對樂，樂未亡故，雙言不便故不言先；憂喜不爾，故不例也。若爾憂喜既不對樂，何須舉之？釋云：樂盡之處總結四亡，顯禪不動故須舉耳。二不苦不樂者，是利益支。餘禪之中皆先明治，今此先明利益。乘前斷苦斷樂，對之即明不苦不樂，彰利益義便故次論之，理實在後。問：此正遣樂，何不但言不樂，而云不苦不樂？答：為明捨受不同苦樂故。問：前離障云憂喜已滅，何不亦言不憂不喜？答：有二義。一非此正滅，亦不與樂相對，故不類苦。二若攝五受為三受時，憂喜攝入苦樂中故，以苦樂寬故，是故捨受對彼但名不苦不樂。三行捨念淨者，是對治支。前三禪中為樂所覆故捨念不淨，今此離彼下地樂貪故云清淨。清淨捨念與樂貪相違，故成對治。四入四禪者，是彼二依止三昧。下釋四空亦各有四，然此經中略無對治行，論主準義置之。初所離中過色想者，依《成實論》，遠離色想者，遠離香味觸想。滅有對者，還滅色香味觸之想，以彼色等對礙故。不念別異想者，滅緣聲想，以聲藉眾緣擊發而生，故名別異。亦依大乘不同前說，謂色雖多種，統攝為六，謂五塵及法處。要略唯三：一可見有對，眼識所行；二不可見有對，餘四識所行；三不可見無對，謂意識所行表無表色等。此中過色想者，以離眼識所行可見色想故。何故不言過色，但言過色想耶？釋：以在色地修起此定，未捨色形故。何故但言滅想，而不言餘心法耶？釋：理實通有，以想取相強故。滅有對者，離餘四識所行不可見有對四境色故，以想與心俱名為和合，亦是心與境合故也。不念別異想者，離意識所緣法處色想，論言意識分別一切法故。說別異想者，以相隱重釋，謂意識通緣一切諸法，於法處中簡取緣色義邊意識想滅，緣餘意識此中不遣，舉其所滅簡所不滅，故云別異。問：香味之想初禪已離，色聲觸想二禪已除，今云何言空定滅耶？答：遠釋云「治有四種：一壞對治，謂方便道觀下有流無常等故；二斷對治，謂無礙道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，第四靜慮出離樂根。」又彼論云「問：何故苦根初靜慮中說未斷耶？答：彼品麁重，猶未斷故。問：何緣生在初靜慮者，苦根未斷而不現行？答：由其助伴相對憂根所攝諸苦，彼已斷故。若初靜慮已斷苦根，是即行者入初靜慮及第二時，受所作住差別應無，由二俱有喜及樂故。」解云：以初二定俱有喜樂，若齊離苦即二受不殊故。初不斷苦之麁重，然無現行，故有樂支。又小乘此樂受但是輕安，非樂受故。又初禪喜劣，猶為苦根，麁重隨故，不名滅苦；二禪喜勝，滅苦麁重，名滅苦根。問。憂喜先除，文言已滅。苦亦久除，何不言先滅？答：為苦對樂，樂未亡故，雙言不便故不言先；憂喜不爾，故不例也。若爾憂喜既不對樂，何須舉之？釋云：樂盡之處總結四亡，顯禪不動故須舉耳。二不苦不樂者，是利益支。餘禪之中皆先明治，今此先明利益。乘前斷苦斷樂，對之即明不苦不樂，彰利益義便故次論之，理實在後。問：此正遣樂，何不但言不樂，而云不苦不樂？答：為明捨受不同苦樂故。問：前離障云憂喜已滅，何不亦言不憂不喜？答：有二義。一非此正滅，亦不與樂相對，故不類苦。二若攝五受為三受時，憂喜攝入苦樂中故，以苦樂寬故，是故捨受對彼但名不苦不樂。三行捨念淨者，是對治支。前三禪中為樂所覆故捨念不淨，今此離彼下地樂貪故云清淨。清淨捨念與樂貪相違，故成對治。四入四禪者，是彼二依止三昧。下釋四空亦各有四，然此經中略無對治行，論主準義置之。初所離中過色想者，依《成實論》，遠離色想者，遠離香味觸想。滅有對者，還滅色香味觸之想，以彼色等對礙故。不念別異想者，滅緣聲想，以聲藉眾緣擊發而生，故名別異。亦依大乘不同前說，謂色雖多種，統攝為六，謂五塵及法處。要略唯三：一可見有對，眼識所行；二不可見有對，餘四識所行；三不可見無對，謂意識所行表無表色等。此中過色想者，以離眼識所行可見色想故。何故不言過色，但言過色想耶？釋：以在色地修起此定，未捨色形故。何故但言滅想，而不言餘心法耶？釋：理實通有，以想取相強故。滅有對者，離餘四識所行不可見有對四境色故，以想與心俱名為和合，亦是心與境合故也。不念別異想者，離意識所緣法處色想，論言意識分別一切法故。說別異想者，以相隱重釋，謂意識通緣一切諸法，於法處中簡取緣色義邊意識想滅，緣餘意識此中不遣，舉其所滅簡所不滅，故云別異。問：香味之想初禪已離，色聲觸想二禪已除，今云何言空定滅耶？答：遠釋云「治有四種：一壞對治，謂方便道觀下有流無常等故；二斷對治，謂無礙道

正斷下過；三持對治，謂解脫道為首，及後一切無間解脫持彼無為不令失壞；四遠分對治，謂解脫道為首，及後一切無礙解脫遠令前障畢竟不起。今此空定據第四治，故說此離。」今更釋：於二禪中雖無色聲觸想，得借初禪三識之心見聞覺觸，是故乃至第四禪中猶有此想，今得空定故說滅之。若爾，香味二想何故亦說？釋：有二義，一亦有借故；二以與聲觸同是不可見有對色故同辨，如第四禪滅憂苦等準之，是名離障。二對治者，論有三句。過色等境界想者，空定離彼色等境想故名過也。云何過？以不分別故。云何不分別？以見無我故。此辨實治也。問：此中既有修行對治，為有支不？答：依《瓔珞本業經》，四無色定各有五支，謂想、護、止、觀、一心。今依《雜集》等論，諸無色定，奢摩他一味想故，無支分建立也。論主但約翻所離障、顯能治行，以義說之，非約支分。知無邊虛空者，是修行利益。謂三色想絕、廓爾無邊，即入虛空無色定者，是彼二依止三昧。二過虛空相者是名離障，見外念麁分別過患是名修行對治，謂外緣虛空心念麁患故。能見此失，知過而除彼想，故云對治也。知無邊識者，是修行利益，謂捨外住內也。定體可知。三中過識是離障。見其麁事念分別過患，是修行對治，謂猶見住識為麁患故。知無所有者，是修行利益。謂前捨外住內猶為麁念，莫若內外雙離、俱無所有，方為利益。定體可知。四中離障可知。見彼住無所有想麁念過故，能治彼想，名修對治。知非有想非無想安隱者，麁想既盡名為非有、細想未泯名曰非無。此中非無，約聖智說，非謂世定覺此非無。定體可知。下明入意，謂但隨順化眾生法入此八定，非是自行所樂故云也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正斷下過；三持對治，謂解脫道為首，及後一切無間解脫持彼無為不令失壞；四遠分對治，謂解脫道為首，及後一切無礙解脫遠令前障畢竟不起。今此空定據第四治，故說此離。」今更釋：於二禪中雖無色聲觸想，得借初禪三識之心見聞覺觸，是故乃至第四禪中猶有此想，今得空定故說滅之。若爾，香味二想何故亦說？釋：有二義，一亦有借故；二以與聲觸同是不可見有對色故同辨，如第四禪滅憂苦等準之，是名離障。二對治者，論有三句。過色等境界想者，空定離彼色等境想故名過也。云何過？以不分別故。云何不分別？以見無我故。此辨實治也。問：此中既有修行對治，為有支不？答：依《瓔珞本業經》，四無色定各有五支，謂想、護、止、觀、一心。今依《雜集》等論，諸無色定，奢摩他一味想故，無支分建立也。論主但約翻所離障、顯能治行，以義說之，非約支分。知無邊虛空者，是修行利益。謂三色想絕、廓爾無邊，即入虛空無色定者，是彼二依止三昧。二過虛空相者是名離障，見外念麁分別過患是名修行對治，謂外緣虛空心念麁患故。能見此失，知過而除彼想，故云對治也。知無邊識者，是修行利益，謂捨外住內也。定體可知。三中過識是離障。見其麁事念分別過患，是修行對治，謂猶見住識為麁患故。知無所有者，是修行利益。謂前捨外住內猶為麁念，莫若內外雙離、俱無所有，方為利益。定體可知。四中離障可知。見彼住無所有想麁念過故，能治彼想，名修對治。知非有想非無想安隱者，麁想既盡名為非有、細想未泯名曰非無。此中非無，約聖智說，非謂世定覺此非無。定體可知。下明入意，謂但隨順化眾生法入此八定，非是自行所樂故云也。

第四厭果分中有二：初行果、後調柔等明位果。初中有三：初四無量名行方便果、二五神通是行功用果、三總結自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四厭果分中有二：初行果、後調柔等明位果。初中有三：初四無量名行方便果、二五神通是行功用果、三總結自在。

初中四無量義，略作四門：一釋名、二體性、三建立、四種類。初釋名者，緣無量境起無量行，名四無量，則帶數釋也。二體性者，《雜集論》第十四以定慧為體。又慈能與樂，無瞋為體。悲能拔苦，即不害為性。喜慶他樂，不嫉為性。捨令他捨惑，即善捨為體。三建立者，依《莊嚴論》及《瑜伽》第十二，有四種作意，立四無量，謂緣求樂眾生起與樂作意立慈無量，緣有苦眾生起拔苦作意立悲無量，緣有喜眾生起隨喜作意立喜無量，緣有煩惱眾生起不染污作意立捨無量。此約初教。又依《大集經》第九云「知諸眾生心性本淨是名為慈，觀於一切等如虛空是名為悲，斷一切喜是名為喜，心遠一切行故名為捨。」此約終教，頓圓準之。四種類者，諸經論中多說三種：一緣眾生、二緣法、三無緣。《智論》中二釋：一約能起，初一是凡夫慈等、次是二乘法執、三是菩薩稱真；二約所益，初一令得人天益、二令得二乘益、三令得菩提。《佛地論》中諸佛菩薩緣眾生假者，亦緣彼五蘊假法及緣二空真理而教化故。今《十地論》中眾生念等者，念則緣念也。若依圓教，如下〈離世間品〉，各有十種，具如彼說。餘義如別章。釋文中二：先釋於慈、後三類顯。初中三：初眾生念中四，先與樂。廣者與欲界樂、大者與初二禪樂，以共喜故名同也。無量者與三禪樂，不共喜俱名不同也。以此三樂與眾生時，無簡彼此故，云不二者亦是等也。第二言無瞋恨者，是二障對治。遠云於怨加損名與不愛、於親與樂名為與愛，此二是障，如經無瞋治初、無恨對治後。又釋：於不愛者授與可愛，翻己瞋嫌名為對治。三清淨，謂離五蓋令慈定淨，此經略無。四無惱害者，是攝果，謂慈定起於色界中受正果，慈行餘勢力後於欲界受於習果，故云於欲色界受正果習果，無苦惱事故。二信解力遍者明法，念涅槃中緣利生之法。《瑜伽．菩薩地》緣諸眾生五蘊等法。《地論》具二，先知凡聖眾生法；二「及眾生」下知眾生心所起分別諸法，用以化生也。三滿十方者，明無念。論中亦二，初當體無念、二分齊無盡，如論應知。餘三類慈，故云亦復如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中四無量義，略作四門：一釋名、二體性、三建立、四種類。初釋名者，緣無量境起無量行，名四無量，則帶數釋也。二體性者，《雜集論》第十四以定慧為體。又慈能與樂，無瞋為體。悲能拔苦，即不害為性。喜慶他樂，不嫉為性。捨令他捨惑，即善捨為體。三建立者，依《莊嚴論》及《瑜伽》第十二，有四種作意，立四無量，謂緣求樂眾生起與樂作意立慈無量，緣有苦眾生起拔苦作意立悲無量，緣有喜眾生起隨喜作意立喜無量，緣有煩惱眾生起不染污作意立捨無量。此約初教。又依《大集經》第九云「知諸眾生心性本淨是名為慈，觀於一切等如虛空是名為悲，斷一切喜是名為喜，心遠一切行故名為捨。」此約終教，頓圓準之。四種類者，諸經論中多說三種：一緣眾生、二緣法、三無緣。《智論》中二釋：一約能起，初一是凡夫慈等、次是二乘法執、三是菩薩稱真；二約所益，初一令得人天益、二令得二乘益、三令得菩提。《佛地論》中諸佛菩薩緣眾生假者，亦緣彼五蘊假法及緣二空真理而教化故。今《十地論》中眾生念等者，念則緣念也。若依圓教，如下〈離世間品〉，各有十種，具如彼說。餘義如別章。釋文中二：先釋於慈、後三類顯。初中三：初眾生念中四，先與樂。廣者與欲界樂、大者與初二禪樂，以共喜故名同也。無量者與三禪樂，不共喜俱名不同也。以此三樂與眾生時，無簡彼此故，云不二者亦是等也。第二言無瞋恨者，是二障對治。遠云於怨加損名與不愛、於親與樂名為與愛，此二是障，如經無瞋治初、無恨對治後。又釋：於不愛者授與可愛，翻己瞋嫌名為對治。三清淨，謂離五蓋令慈定淨，此經略無。四無惱害者，是攝果，謂慈定起於色界中受正果，慈行餘勢力後於欲界受於習果，故云於欲色界受正果習果，無苦惱事故。二信解力遍者明法，念涅槃中緣利生之法。《瑜伽．菩薩地》緣諸眾生五蘊等法。《地論》具二，先知凡聖眾生法；二「及眾生」下知眾生心所起分別諸法，用以化生也。三滿十方者，明無念。論中亦二，初當體無念、二分齊無盡，如論應知。餘三類慈，故云亦復如是也。

第二明五通果中，作四門：一釋名、二出體、三諸門、四釋文。初中，先釋通名。轉變無壅名曰神通，五者是數，通者是義。彰數義名，即帶數釋也。別名中，一名神足通。難測曰神，履涉稱足，從用就喻為名。又釋：神是通用，足是所依之定，定與通為足，故定用從喻為名。亦名如意通，出沒隨心故。亦名身通，通慧依身故。亦名神境通，是通慧所變境故。二天耳通、三天眼通，光明義是天義，聞聲是耳義，照導是眼義，並從根及趣以立其名。四他心通，能了他心，從境為名。五宿命通，亦名宿住通，往謝名宿，宿時色心相續名命，亦名為住。通慧照彼，亦從境為名。此五並是依主立名，謂宿住之通等準之。第二出體者，依薩婆多，凡夫五通若總出體，以通大地中慧數為體；若別，即以等智為性。若經部宗，凡夫五通總以想智想定為體；若別，即以十智中名字智為性。若聖人，得同以名，用無流智為性。若大乘宗，總以別境中慧數為性；若別，凡夫五通世俗智為性，聖人五通後得智為性。若《雜集論》，定慧為性。第三諸門分別者，略有五門：一辨所依定者，依小乘，唯依四根本定，以依勝地發勝通故。未來中間慧多定少，諸無色定定多慧少，復無有支相助不能發通。經部亦同。大乘《瑜伽》、《顯揚》亦同前。若《雜集論》，通依四定，多依第四，以功德勝故。二約三業者，依《地論》，初一身業清淨，天耳、他心二通口業清淨，宿命、生死智二通意業清淨。解云：初即轉變色形名身業淨；天耳他心能起言說名口業淨；後二以過未隔世難知，唯意能了名意業淨。五通是智，理實皆意，但隨用相故作此分矣。三約業用者，《地論》約菩薩業用，初身通能到眾生所；次二為其說法，謂天耳聞他言音不同隨方為說，他心知他心器所樂，要由此二方得說法，謂言聲及義也；後二盡知眾生過去未來所應受化故。解云：宿命知其過去所習因以授法，天眼見其未來根熟方能受化。四約智見者，《地論》中前四通明智、第五明見。解云：理實五通體皆是智，但為天眼照矚分明，廢體從根說名為見。若爾，天耳何不從根名聞？釋：理實應齊，但為智是見性、眼亦是見，見義順智，偏就眼說。五約所知分齊者，若凡夫五通，但知一四天下。若小乘人，依《智論》第六云「若小乘阿羅漢，小用心天眼見一千世界，大用心見二千世界。若大阿羅漢，小用心見二千世界，大用心見三千世界。」義準，菩薩隨位漸增；若佛，總無限量。餘通準之。第四釋文者，五通則為五段。初神足通中，論得三種勝自在：一初句動世界自在，約依報；二一句自身自在，一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明五通果中，作四門：一釋名、二出體、三諸門、四釋文。初中，先釋通名。轉變無壅名曰神通，五者是數，通者是義。彰數義名，即帶數釋也。別名中，一名神足通。難測曰神，履涉稱足，從用就喻為名。又釋：神是通用，足是所依之定，定與通為足，故定用從喻為名。亦名如意通，出沒隨心故。亦名身通，通慧依身故。亦名神境通，是通慧所變境故。二天耳通、三天眼通，光明義是天義，聞聲是耳義，照導是眼義，並從根及趣以立其名。四他心通，能了他心，從境為名。五宿命通，亦名宿住通，往謝名宿，宿時色心相續名命，亦名為住。通慧照彼，亦從境為名。此五並是依主立名，謂宿住之通等準之。第二出體者，依薩婆多，凡夫五通若總出體，以通大地中慧數為體；若別，即以等智為性。若經部宗，凡夫五通總以想智想定為體；若別，即以十智中名字智為性。若聖人，得同以名，用無流智為性。若大乘宗，總以別境中慧數為性；若別，凡夫五通世俗智為性，聖人五通後得智為性。若《雜集論》，定慧為性。第三諸門分別者，略有五門：一辨所依定者，依小乘，唯依四根本定，以依勝地發勝通故。未來中間慧多定少，諸無色定定多慧少，復無有支相助不能發通。經部亦同。大乘《瑜伽》、《顯揚》亦同前。若《雜集論》，通依四定，多依第四，以功德勝故。二約三業者，依《地論》，初一身業清淨，天耳、他心二通口業清淨，宿命、生死智二通意業清淨。解云：初即轉變色形名身業淨；天耳他心能起言說名口業淨；後二以過未隔世難知，唯意能了名意業淨。五通是智，理實皆意，但隨用相故作此分矣。三約業用者，《地論》約菩薩業用，初身通能到眾生所；次二為其說法，謂天耳聞他言音不同隨方為說，他心知他心器所樂，要由此二方得說法，謂言聲及義也；後二盡知眾生過去未來所應受化故。解云：宿命知其過去所習因以授法，天眼見其未來根熟方能受化。四約智見者，《地論》中前四通明智、第五明見。解云：理實五通體皆是智，但為天眼照矚分明，廢體從根說名為見。若爾，天耳何不從根名聞？釋：理實應齊，但為智是見性、眼亦是見，見義順智，偏就眼說。五約所知分齊者，若凡夫五通，但知一四天下。若小乘人，依《智論》第六云「若小乘阿羅漢，小用心天眼見一千世界，大用心見二千世界。若大阿羅漢，小用心見二千世界，大用心見三千世界。」義準，菩薩隨位漸增；若佛，總無限量。餘通準之。第四釋文者，五通則為五段。初神足通中，論得三種勝自在：一初句動世界自在，約依報；二一句自身自在，一

散、二合、三隱顯，謂現沒還出也；三約身作業自在有八種，略無注水，餘如論辨。若依《智論》第六，如意通有三種：一能到、二轉變、三聖如意。能到有四：一身能飛行；二移遠令近，不往而到；三此沒彼出；四一念能到。轉變者，大能作小、一作多等。外道力轉事，極久不過七日；佛及弟子久近如意。聖如意者，於六塵中不愛不淨，觀令愛淨等，准之是自在法，唯佛得之，乃至廣說。二天耳通中，以天耳過天人故，若苦若樂、若麁若細、若近若遠等聲，無不聞知，餘如論辨。三他心通中，先總、後別。別中十句，分三：初四知煩惱心、次二知報心、餘四知作業心。論分為八，如論應知。初中，前三知三毒有無，論名隨煩惱，此是隨緣現起故，非是小惑名隨。二垢等，知其細惑性成，名為使故。次知報心是無記心，人是小、欲天廣、色天大、無色二解脫名無量。此中名狹，以定力多故。餘知作業，前三淨、後一染。前中亂等約學定心未得故，或散或非散；二定等約得定，得定後，或入定、或出定、或在定；三縛解等約慧，於縛得脫故。後一知染心，此中略無求不求心。有上等約慢，謂有上處起得想是麁，於無上處起得想為細故，論云麁細習行故。四宿命中，先總、次別、後結。論中分三：初誰能念？謂智，此釋總句。別中，一念何等事？念一世界等。二「我生」下云何念，因名字等念。此中種族者，是家差別，謂生家等。姓者，貴賤等姓。三知本某名、四知所食、五知苦樂、六知壽命，如經如是久住故。七知死此生彼。餘如論辨。五天眼中，先總、後別。論中先釋能見為總。初見眾生死此生彼，故名死生智通。審見委細，故云清淨。遠見他方，故云過人。二「見何等事」下總釋所見。三「云何見」下明其見相，即別釋所見。即是諸眾生等，明善惡因果指同二地說，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散、二合、三隱顯，謂現沒還出也；三約身作業自在有八種，略無注水，餘如論辨。若依《智論》第六，如意通有三種：一能到、二轉變、三聖如意。能到有四：一身能飛行；二移遠令近，不往而到；三此沒彼出；四一念能到。轉變者，大能作小、一作多等。外道力轉事，極久不過七日；佛及弟子久近如意。聖如意者，於六塵中不愛不淨，觀令愛淨等，准之是自在法，唯佛得之，乃至廣說。二天耳通中，以天耳過天人故，若苦若樂、若麁若細、若近若遠等聲，無不聞知，餘如論辨。三他心通中，先總、後別。別中十句，分三：初四知煩惱心、次二知報心、餘四知作業心。論分為八，如論應知。初中，前三知三毒有無，論名隨煩惱，此是隨緣現起故，非是小惑名隨。二垢等，知其細惑性成，名為使故。次知報心是無記心，人是小、欲天廣、色天大、無色二解脫名無量。此中名狹，以定力多故。餘知作業，前三淨、後一染。前中亂等約學定心未得故，或散或非散；二定等約得定，得定後，或入定、或出定、或在定；三縛解等約慧，於縛得脫故。後一知染心，此中略無求不求心。有上等約慢，謂有上處起得想是麁，於無上處起得想為細故，論云麁細習行故。四宿命中，先總、次別、後結。論中分三：初誰能念？謂智，此釋總句。別中，一念何等事？念一世界等。二「我生」下云何念，因名字等念。此中種族者，是家差別，謂生家等。姓者，貴賤等姓。三知本某名、四知所食、五知苦樂、六知壽命，如經如是久住故。七知死此生彼。餘如論辨。五天眼中，先總、後別。論中先釋能見為總。初見眾生死此生彼，故名死生智通。審見委細，故云清淨。遠見他方，故云過人。二「見何等事」下總釋所見。三「云何見」下明其見相，即別釋所見。即是諸眾生等，明善惡因果指同二地說，可知。

第三「是菩薩」下明總結自在。論中具四：一禪，結四禪。二解脫，結四無色者，以八解脫中四無色是後四解脫故也。三三昧，是四無量定也。四三摩拔提是五通者，此云等引，謂引起五通業用也。能入能出者，謂起心欲入、起心欲出，名生心時。即能入出，名用現前。不隨生者，不為定等所縛故，前十種深念中淳厚心此處成就故也。雖入禪等，而以願力生彼增長菩提分處，即與佛菩薩共生處也。此約自利釋。《瑜伽．住品》約利他釋可知。行果竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「是菩薩」下明總結自在。論中具四：一禪，結四禪。二解脫，結四無色者，以八解脫中四無色是後四解脫故也。三三昧，是四無量定也。四三摩拔提是五通者，此云等引，謂引起五通業用也。能入能出者，謂起心欲入、起心欲出，名生心時。即能入出，名用現前。不隨生者，不為定等所縛故，前十種深念中淳厚心此處成就故也。雖入禪等，而以願力生彼增長菩提分處，即與佛菩薩共生處也。此約自利釋。《瑜伽．住品》約利他釋可知。行果竟。

二「是菩薩住於明地」下明位果。於中三果即為三。初調柔果，中四：初調柔行體、二忍行德、三別地行、四結說相。初中三：先法、次喻、後合。法中言觀一切法不生滅眾緣而有者，此中論云於清淨法中不見增、煩惱妄想中不見減。因緣集生故者，此故字有二義：一由緣集故無增無減，故云不生滅也；二由緣集故有增有減，故云有生滅也。此一緣集之因成此二義，是故常起因緣對治，離染成行，而恒不見有生滅相也。欲有無明縛皆微薄者，斷一切修道欲色無色界所有煩惱，及彼因同無明習氣皆悉微薄遠離故。解云：此是貪等煩惱障現行并種，故云及彼因。與當地所斷所知障種同此位滅，故云同無明習氣皆微薄，以未盡故但云薄也。《地經》中諸見縛，先於初地已斷故也。不復集斷三毒者，以斷細不斷麁故。二「是菩薩忍」下明忍行德，中有十心。他人加惡名辱，心能忍受名忍。善護他心，釋安樂也。以此二心分別已下諸心，故云分別示現。言作惡懷疑者，謂有眾生曾損惱菩薩，自恃已惡疑菩薩瞋故云也。然菩薩將護身與彼同，愛語誘誨，故云現同伴侶愛語等也。此釋同和心柔軟心。此中美妙心，具彼二心也。不壞心者，被身加惡不瞋故。不動心者，口惡罵不報故。不濁心者，忍時心不憂惱故。不高下心者，過去久行不憍慢故，是故今能下就與其善言，謂於己不高、於他不下也。《地經》有二句：一以道化他，不求他敬；二施恩及人，不望他報。若有悕敬望報時，少不稱意即便生瞋；今由無此，故成忍因。此中初施恩不念、後小恩大報。不諂曲者，非不實釋不諂，及無偏心釋不曲也。以菩薩謙下隨物，相同諂曲，故今明實等也。不染心者，微細隱覆垢染心皆悉離，故顯淨也。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「是菩薩住於明地」下明位果。於中三果即為三。初調柔果，中四：初調柔行體、二忍行德、三別地行、四結說相。初中三：先法、次喻、後合。法中言觀一切法不生滅眾緣而有者，此中論云於清淨法中不見增、煩惱妄想中不見減。因緣集生故者，此故字有二義：一由緣集故無增無減，故云不生滅也；二由緣集故有增有減，故云有生滅也。此一緣集之因成此二義，是故常起因緣對治，離染成行，而恒不見有生滅相也。欲有無明縛皆微薄者，斷一切修道欲色無色界所有煩惱，及彼因同無明習氣皆悉微薄遠離故。解云：此是貪等煩惱障現行并種，故云及彼因。與當地所斷所知障種同此位滅，故云同無明習氣皆微薄，以未盡故但云薄也。《地經》中諸見縛，先於初地已斷故也。不復集斷三毒者，以斷細不斷麁故。二「是菩薩忍」下明忍行德，中有十心。他人加惡名辱，心能忍受名忍。善護他心，釋安樂也。以此二心分別已下諸心，故云分別示現。言作惡懷疑者，謂有眾生曾損惱菩薩，自恃已惡疑菩薩瞋故云也。然菩薩將護身與彼同，愛語誘誨，故云現同伴侶愛語等也。此釋同和心柔軟心。此中美妙心，具彼二心也。不壞心者，被身加惡不瞋故。不動心者，口惡罵不報故。不濁心者，忍時心不憂惱故。不高下心者，過去久行不憍慢故，是故今能下就與其善言，謂於己不高、於他不下也。《地經》有二句：一以道化他，不求他敬；二施恩及人，不望他報。若有悕敬望報時，少不稱意即便生瞋；今由無此，故成忍因。此中初施恩不念、後小恩大報。不諂曲者，非不實釋不諂，及無偏心釋不曲也。以菩薩謙下隨物，相同諂曲，故今明實等也。不染心者，微細隱覆垢染心皆悉離，故顯淨也。餘文可知。

二偈頌中三十五頌，分五：初二頌起厭行分；二有二十四頌厭行，分三：初四頌護煩惱行、次六頌護小乘行、次十四頌方便攝行；三有二頌厭分及行果；四有六頌位果；五末後一頌結說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二偈頌中三十五頌，分五：初二頌起厭行分；二有二十四頌厭行，分三：初四頌護煩惱行、次六頌護小乘行、次十四頌方便攝行；三有二頌厭分及行果；四有六頌位果；五末後一頌結說。

第四焰地中亦七門，同前。初釋名者，《唯識》第九云「安住最勝菩提分法，燒煩惱薪慧焰增故，名焰慧地。」《攝論》云「由諸菩提分法，焚燒一切障故。」無性釋云「此地中有焰慧，故名為焰地。」世親釋云「能燒一切根本煩惱及隨煩惱皆為灰燼，名焰慧地。」《莊嚴論》云「以菩提分慧為焰自性，以惑智二障云薪自性，此地菩薩能起焰慧燒二障薪，名焰慧地。」《金光明》云「能燒煩惱，以智慧火增長光明。修行道品依處所故，名為焰地。」《深密經》第四及《瑜伽》七十八及《顯揚論》大同此說。《智論》名增妙地，如《十住論》云「施戒多聞威德熾盛，故名焰地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四焰地中亦七門，同前。初釋名者，《唯識》第九云「安住最勝菩提分法，燒煩惱薪慧焰增故，名焰慧地。」《攝論》云「由諸菩提分法，焚燒一切障故。」無性釋云「此地中有焰慧，故名為焰地。」世親釋云「能燒一切根本煩惱及隨煩惱皆為灰燼，名焰慧地。」《莊嚴論》云「以菩提分慧為焰自性，以惑智二障云薪自性，此地菩薩能起焰慧燒二障薪，名焰慧地。」《金光明》云「能燒煩惱，以智慧火增長光明。修行道品依處所故，名為焰地。」《深密經》第四及《瑜伽》七十八及《顯揚論》大同此說。《智論》名增妙地，如《十住論》云「施戒多聞威德熾盛，故名焰地。」

第二明來意者，亦有三義：一前地明定，自下諸地明所發慧，依定發慧義次第故，此依《解深密經》。二前之三地寄在世間，今此出世，義次第故次來，此依《十地論》辨。三前三地雖得世定總持，而未能得菩提分法捨於定愛及法愛故，是故此地修證彼行，故次來也。此亦依《深密經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明來意者，亦有三義：一前地明定，自下諸地明所發慧，依定發慧義次第故，此依《解深密經》。二前之三地寄在世間，今此出世，義次第故次來，此依《十地論》辨。三前三地雖得世定總持，而未能得菩提分法捨於定愛及法愛故，是故此地修證彼行，故次來也。此亦依《深密經》。

第三所離障者，依《十地論》離解法慢障，以第三地聞勝流教法生解起慢，四地翻此，故以為障。依梁本《攝論》名微細煩惱共生身見等無明。彼論以法執分別種子為體，如梁論第十具釋。又《成唯識論》第九名微細煩惱現行障，謂所知障中俱生一分，第六識俱身見等攝，最下品故、不作意緣故，遠隨現行故說名微細。下論釋世親《攝論》云「分別我見有三：一最初斷細故名為上品、二分別起故、三不能遠到故名為麁。」今此俱生最後所斷，故名下品。任運起故、遠到第四方可斷故，是故此障異彼麁故名微細也。上論彼障四地菩提分法，以入四地時便能永斷。彼昔多與第六識中任運而生執我見等同體起故，說煩惱名。今四地中既得無流菩提分法，彼便永滅，此我見等亦永不行。初二三地行施戒修，相同世間；四地修得菩提分法，方名出世故，能永害二身見等。下論釋云「以前三地同凡三行，由斯未斷迷理我見。四地出世方能永斷，燒薪之焰依此立名。」二我見言或二障同體我見，以正斷所知煩惱不起同名永斷，理實但除法執我見。或法執中我我所見為二身見，或分別俱生名二身見，盡處總說，故說四地斷二身見。此三釋中，初釋為勝。上論寧知此與第六識俱(此問也)？第七識俱執我見等，與無漏道性相違故，八地以去方永不行，七地以來猶得現起。下論釋有三因：非是第七，此即初地，上與餘煩惱為依持故。此麁彼細，伏有前後故，此但與第六相應。身見等言，亦攝無始所知障、攝定愛法愛。彼定法愛三地尚增，入四地時方能永斷，菩提分法特違彼故。由斯四地說斷二愚及彼麁重。一等至愛愚，即是此中定愛俱者；二法愛愚，即是此中法愛俱者，所知障攝。二愚斷故，煩惱二愛亦永不行。《金光明》云「味禪定樂生愛因無明，微妙淨法愛因無明。」《深密》、《瑜伽》並同上辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三所離障者，依《十地論》離解法慢障，以第三地聞勝流教法生解起慢，四地翻此，故以為障。依梁本《攝論》名微細煩惱共生身見等無明。彼論以法執分別種子為體，如梁論第十具釋。又《成唯識論》第九名微細煩惱現行障，謂所知障中俱生一分，第六識俱身見等攝，最下品故、不作意緣故，遠隨現行故說名微細。下論釋世親《攝論》云「分別我見有三：一最初斷細故名為上品、二分別起故、三不能遠到故名為麁。」今此俱生最後所斷，故名下品。任運起故、遠到第四方可斷故，是故此障異彼麁故名微細也。上論彼障四地菩提分法，以入四地時便能永斷。彼昔多與第六識中任運而生執我見等同體起故，說煩惱名。今四地中既得無流菩提分法，彼便永滅，此我見等亦永不行。初二三地行施戒修，相同世間；四地修得菩提分法，方名出世故，能永害二身見等。下論釋云「以前三地同凡三行，由斯未斷迷理我見。四地出世方能永斷，燒薪之焰依此立名。」二我見言或二障同體我見，以正斷所知煩惱不起同名永斷，理實但除法執我見。或法執中我我所見為二身見，或分別俱生名二身見，盡處總說，故說四地斷二身見。此三釋中，初釋為勝。上論寧知此與第六識俱(此問也)？第七識俱執我見等，與無漏道性相違故，八地以去方永不行，七地以來猶得現起。下論釋有三因：非是第七，此即初地，上與餘煩惱為依持故。此麁彼細，伏有前後故，此但與第六相應。身見等言，亦攝無始所知障、攝定愛法愛。彼定法愛三地尚增，入四地時方能永斷，菩提分法特違彼故。由斯四地說斷二愚及彼麁重。一等至愛愚，即是此中定愛俱者；二法愛愚，即是此中法愛俱者，所知障攝。二愚斷故，煩惱二愛亦永不行。《金光明》云「味禪定樂生愛因無明，微妙淨法愛因無明。」《深密》、《瑜伽》並同上辨。

第四明所證者，依梁論名無攝法界。彼論釋云「於最勝真如及真如所流教法，於中見無攝義，謂此法非我非他所攝。何以故？自他及法三義不可得故。譬如北鳩婁越人，於外塵不生自他攝想。」依無性、世親諸本多同。《唯識》第十云「四無攝受真如，謂此真如無所繫屬，非我執等所依取故。」解云：等取同類我愛慢等，非彼依止處及所執取境。《中邊論》云「猶通達此，乃至法愛亦能轉滅。」解云：與我執等同伴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明所證者，依梁論名無攝法界。彼論釋云「於最勝真如及真如所流教法，於中見無攝義，謂此法非我非他所攝。何以故？自他及法三義不可得故。譬如北鳩婁越人，於外塵不生自他攝想。」依無性、世親諸本多同。《唯識》第十云「四無攝受真如，謂此真如無所繫屬，非我執等所依取故。」解云：等取同類我愛慢等，非彼依止處及所執取境。《中邊論》云「猶通達此，乃至法愛亦能轉滅。」解云：與我執等同伴故。

第五所成行者，三種：一十度中成就第四精進波羅蜜、二成就菩提分增上慧行、三亦成悲智行。《莊嚴論》云「第四住能入生死而不捨覺分故。」又如下文「不住道行」等(尋文知之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五所成行者，三種：一十度中成就第四精進波羅蜜、二成就菩提分增上慧行、三亦成悲智行。《莊嚴論》云「第四住能入生死而不捨覺分故。」又如下文「不住道行」等(尋文知之)。

第六明所得別果，略有三種：一依梁論，四地通達無攝法界得眾生利益果。二《金光明》云「四地發心得不退三昧果。」古人釋：四地相同出世，由初證得，故標不退。三調柔等行、十王攝報，並準可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明所得別果，略有三種：一依梁論，四地通達無攝法界得眾生利益果。二《金光明》云「四地發心得不退三昧果。」古人釋：四地相同出世，由初證得，故標不退。三調柔等行、十王攝報，並準可知。

七釋文者，三分同前，初讚請分、二顯地分、三重頌分。初中八偈，分四：初二明菩薩聞法歡喜供養；次一天女妙音歌頌地法；次四天王慶聞供請，於中初三慶聞供讚、後一請說後地、後一解脫月同請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七釋文者，三分同前，初讚請分、二顯地分、三重頌分。初中八偈，分四：初二明菩薩聞法歡喜供養；次一天女妙音歌頌地法；次四天王慶聞供請，於中初三慶聞供讚、後一請說後地、後一解脫月同請。

二正說地相內，論中先明依前地淨定總持，今此地如實智淨，故說焰地。四分中，初是入地方便故云因；二是初入地出障行故云清淨；三是正住地道品等行能有所除故對治，進修上上故云修行增長；四是地滿，即彼清淨對治修行增長之果。又初一是地因、後一是地果、中二是地相。又初一加行道、次一無間道、次一解脫道、後一勝進道。何故解脫名對治耶？以翻障顯地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二正說地相內，論中先明依前地淨定總持，今此地如實智淨，故說焰地。四分中，初是入地方便故云因；二是初入地出障行故云清淨；三是正住地道品等行能有所除故對治，進修上上故云修行增長；四是地滿，即彼清淨對治修行增長之果。又初一是地因、後一是地果、中二是地相。又初一加行道、次一無間道、次一解脫道、後一勝進道。何故解脫名對治耶？以翻障顯地。

就初中三：先結前標後、二正顯十門、三結行功能。初中，法明門者，明謂四地證智，以前地未得明相故，猶如地前四定中明得定。相似法者，是所說法，即眾生界等法也。門者，《地經》名入，依彼智明入此法中，若能入名入、所入名門。又依此能至四地，名為門也。二處順行者，正觀思量是方便、如實知是正證，此二同依所說法，故同順行也。十中，初五推能依至所依，謂初一觀正報假名、二觀正報所依心識，即本識是染淨法所依處也。後五句依所依立能依，謂初三句明本識中所持染法，約處辨之，三界唯心也；後二明所持淨法。勝信解者，猶是勝解，謂於所解印持決定，不令煩惱污心。次大心普被眾生，不同二乘小心故。又釋後五中，初三句起依報、後二句立正報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初中三：先結前標後、二正顯十門、三結行功能。初中，法明門者，明謂四地證智，以前地未得明相故，猶如地前四定中明得定。相似法者，是所說法，即眾生界等法也。門者，《地經》名入，依彼智明入此法中，若能入名入、所入名門。又依此能至四地，名為門也。二處順行者，正觀思量是方便、如實知是正證，此二同依所說法，故同順行也。十中，初五推能依至所依，謂初一觀正報假名、二觀正報所依心識，即本識是染淨法所依處也。後五句依所依立能依，謂初三句明本識中所持染法，約處辨之，三界唯心也；後二明所持淨法。勝信解者，猶是勝解，謂於所解印持決定，不令煩惱污心。次大心普被眾生，不同二乘小心故。又釋後五中，初三句起依報、後二句立正報。

第二清淨分中有三：初總、次別、後結。總中亦三：初於佛家轉有勢力、二得內法、三謂十智教化成就，此三皆以後釋前可知。又初地即生在佛家，然前三地是世間，此地出世，故云於如來家轉有勢力也。又論釋云依止多聞智究竟者，此釋轉有義，謂依前三地多聞之解，得此四地出世間慧，名智究竟。理實亦依前地禪定，以教化之智依前所聞法，故偏舉之。論云除滅智障攝勝故者，此釋勢力義，謂除前地分別解心名除智障，亦是滅當地所斷所知障也。得此四地殊勝之慧，故云攝勝。二釋內法中，論云此如是淨勝等者，牒前以釋也，謂淨牒除障、勝牒攝勝，並於佛家得故。如來自身等者，當相釋也，有三句：初就人顯法，名為內法，即顯如來自身所具之法；二以辨法成人，故名此法為如來法，故云以是諸法顯示如來；三「謂十種」下釋十智教化，謂此智與四地證智法明一體無異，得無前後，故云同時得。此與所觀法明同時，非與觀察同時。十中論攝為四：初心不退者，論釋自住處畢竟智，謂大乘法是菩薩住處，住於大乘心不退轉名畢竟智。二於三寶等者，同敬三寶畢竟，謂於三寶同信不壞故云畢竟。三「修習」下二句明真如智，即二無我正證智也，一觀蘊等生滅流轉本無人我、二觀蘊等法亦本來不生是法無我。四「常修習」下六句是分別所說智，即後得世俗智也。攝為二，謂染、淨。或為三，謂一染、二染淨、三淨。或為四，初二句依正二報是苦諦，以隨煩惱生故；次句中半句生死，論名世間，即是集諦，故云以何煩惱；次半句涅槃，即是滅諦，故云所有淨；後三句是道諦，故云隨所淨。又初中以煩惱等順感器世間故，眾生世間皆從業等因生，故云同因也。次分別生死涅槃者，是集滅二諦，亦是染淨雙觀，雖全體不二，而兩法不雜，故云分別也。下三句道諦，亦隨順涅槃淨法，故云隨所淨。一於佛世界中教化眾生，成菩薩自業差別，故云修習眾生業差別，謂於眾生成已差別之業。二前際是生死染法、後際是涅槃淨法，故云煩惱染及淨也。三於前際染中不見一法可損，以其即空故；後際淨中不見一法可增，以其性滿故。又釋：前觀前後際平等，今觀現在世常滅無所有也。行是十智教眾生故，即知於如來家轉有勢力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二清淨分中有三：初總、次別、後結。總中亦三：初於佛家轉有勢力、二得內法、三謂十智教化成就，此三皆以後釋前可知。又初地即生在佛家，然前三地是世間，此地出世，故云於如來家轉有勢力也。又論釋云依止多聞智究竟者，此釋轉有義，謂依前三地多聞之解，得此四地出世間慧，名智究竟。理實亦依前地禪定，以教化之智依前所聞法，故偏舉之。論云除滅智障攝勝故者，此釋勢力義，謂除前地分別解心名除智障，亦是滅當地所斷所知障也。得此四地殊勝之慧，故云攝勝。二釋內法中，論云此如是淨勝等者，牒前以釋也，謂淨牒除障、勝牒攝勝，並於佛家得故。如來自身等者，當相釋也，有三句：初就人顯法，名為內法，即顯如來自身所具之法；二以辨法成人，故名此法為如來法，故云以是諸法顯示如來；三「謂十種」下釋十智教化，謂此智與四地證智法明一體無異，得無前後，故云同時得。此與所觀法明同時，非與觀察同時。十中論攝為四：初心不退者，論釋自住處畢竟智，謂大乘法是菩薩住處，住於大乘心不退轉名畢竟智。二於三寶等者，同敬三寶畢竟，謂於三寶同信不壞故云畢竟。三「修習」下二句明真如智，即二無我正證智也，一觀蘊等生滅流轉本無人我、二觀蘊等法亦本來不生是法無我。四「常修習」下六句是分別所說智，即後得世俗智也。攝為二，謂染、淨。或為三，謂一染、二染淨、三淨。或為四，初二句依正二報是苦諦，以隨煩惱生故；次句中半句生死，論名世間，即是集諦，故云以何煩惱；次半句涅槃，即是滅諦，故云所有淨；後三句是道諦，故云隨所淨。又初中以煩惱等順感器世間故，眾生世間皆從業等因生，故云同因也。次分別生死涅槃者，是集滅二諦，亦是染淨雙觀，雖全體不二，而兩法不雜，故云分別也。下三句道諦，亦隨順涅槃淨法，故云隨所淨。一於佛世界中教化眾生，成菩薩自業差別，故云修習眾生業差別，謂於眾生成已差別之業。二前際是生死染法、後際是涅槃淨法，故云煩惱染及淨也。三於前際染中不見一法可損，以其即空故；後際淨中不見一法可增，以其性滿故。又釋：前觀前後際平等，今觀現在世常滅無所有也。行是十智教眾生故，即知於如來家轉有勢力也。

第三對治修行增長分中有二：初護煩惱，是異凡行，亦自利行；二護小乘，是異二乘行，亦是利他行。前中明菩提分法，略作四門(別作)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三對治修行增長分中有二：初護煩惱，是異凡行，亦自利行；二護小乘，是異二乘行，亦是利他行。前中明菩提分法，略作四門(別作)。

四釋文中，此三十七種，類分七位：三四、二五、單七、隻八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文中，此三十七種，類分七位：三四、二五、單七、隻八。

初釋四念處者，謂身、受、心、法是念所住處故云也。新名念住。此四體實是慧，何故名念？以慧觀守境，與念相近，即六釋中隣近釋也。身謂相續、受謂領納、心謂集起、法謂軌持，此四並是所觀之境。若小乘中，觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，是故此四除四顛倒。若大乘中，如《諸法無行經》云「觀身畢竟空，觀受內外空，觀心無所有，觀法但有名。」解云：此觀人法無我故，準《勝鬘經》能除八倒。就身念處中，先觀內謂自身、次觀外謂他身、後合觀自他。何故初別觀、後總耶？釋：有二義，一約破病不同。人有三類：一有人著內情多、著外情少，如人為己身棄捨妻子及財物等，故須觀內；二有人著外情多、著內情少，如人為財喪身、為欲殞命，故須觀外；三有人內外俱著，故須合觀。二約觀行，始終一人通觀，謂有行人本於自身取為淨相，故先觀內；內求不得，即謂外有，故次觀外；向者觀內不能及外、觀外之時復不能觀內，是故第三內外合觀。初中觀內身者，標別所觀。循身觀者，正顯觀相。循謂巡歷，於身支分次第觀察。精勤一心者，顯觀所儀，謂行者欲破自身，非勤不辨，故須精勤。故龍樹云：「離別常人易，離別知識難。離別知識易，離別親戚難。離別親戚易，離別自身難。行者今欲離別己身必須精勤，勤由專意故云一心也。」除世間貪憂者，明觀所離。何故此中偏離貪憂？如龍樹說：「行者此中多生貪憂，故偏除之。何者？謂創棄五欲，念本所愛，是故生貪。未得道法，所以生憂。是故但言除世貪憂。」又釋：貪者，凡夫多起，著境難捨，受生之本、三毒之初，故煩惱中偏說除貪也。憂心一向貪欲者，起障定最重，禪中先離故。五受中偏說除憂，是故若說除貪，餘法隨遣。若說除憂，諸受隨亡。猶如破竹，初節為難，若破初節餘節皆隨。貪憂亦爾，故偏說之。次觀外身、後觀內外身，類亦同然。就受念處中亦內外俱。於十二處中，受唯是外法處所攝，何故此中有內等耶？釋：有多義，一自受為內、他受為外；二意相應受為內、五識相應受為外；三定受為內、散受為外。觀此三受不離三苦故也。又《智論》云「菩薩觀苦、樂、不苦不樂等三受，無所從來、滅無所至，但從妄想顛倒生」等。三就心念處中，自心為內、他心為外。又五識為外；意識緣外為外、緣內為內；末那一向緣內名內心。又定散分內外，並觀此心剎那無常，又觀如幻無體可知。四就法念處中，以心法為內、不相應行及無為法并法處色等總為外法，內外合觀可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋四念處者，謂身、受、心、法是念所住處故云也。新名念住。此四體實是慧，何故名念？以慧觀守境，與念相近，即六釋中隣近釋也。身謂相續、受謂領納、心謂集起、法謂軌持，此四並是所觀之境。若小乘中，觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，是故此四除四顛倒。若大乘中，如《諸法無行經》云「觀身畢竟空，觀受內外空，觀心無所有，觀法但有名。」解云：此觀人法無我故，準《勝鬘經》能除八倒。就身念處中，先觀內謂自身、次觀外謂他身、後合觀自他。何故初別觀、後總耶？釋：有二義，一約破病不同。人有三類：一有人著內情多、著外情少，如人為己身棄捨妻子及財物等，故須觀內；二有人著外情多、著內情少，如人為財喪身、為欲殞命，故須觀外；三有人內外俱著，故須合觀。二約觀行，始終一人通觀，謂有行人本於自身取為淨相，故先觀內；內求不得，即謂外有，故次觀外；向者觀內不能及外、觀外之時復不能觀內，是故第三內外合觀。初中觀內身者，標別所觀。循身觀者，正顯觀相。循謂巡歷，於身支分次第觀察。精勤一心者，顯觀所儀，謂行者欲破自身，非勤不辨，故須精勤。故龍樹云：「離別常人易，離別知識難。離別知識易，離別親戚難。離別親戚易，離別自身難。行者今欲離別己身必須精勤，勤由專意故云一心也。」除世間貪憂者，明觀所離。何故此中偏離貪憂？如龍樹說：「行者此中多生貪憂，故偏除之。何者？謂創棄五欲，念本所愛，是故生貪。未得道法，所以生憂。是故但言除世貪憂。」又釋：貪者，凡夫多起，著境難捨，受生之本、三毒之初，故煩惱中偏說除貪也。憂心一向貪欲者，起障定最重，禪中先離故。五受中偏說除憂，是故若說除貪，餘法隨遣。若說除憂，諸受隨亡。猶如破竹，初節為難，若破初節餘節皆隨。貪憂亦爾，故偏說之。次觀外身、後觀內外身，類亦同然。就受念處中亦內外俱。於十二處中，受唯是外法處所攝，何故此中有內等耶？釋：有多義，一自受為內、他受為外；二意相應受為內、五識相應受為外；三定受為內、散受為外。觀此三受不離三苦故也。又《智論》云「菩薩觀苦、樂、不苦不樂等三受，無所從來、滅無所至，但從妄想顛倒生」等。三就心念處中，自心為內、他心為外。又五識為外；意識緣外為外、緣內為內；末那一向緣內名內心。又定散分內外，並觀此心剎那無常，又觀如幻無體可知。四就法念處中，以心法為內、不相應行及無為法并法處色等總為外法，內外合觀可知。

第二四正勤者，是善十一中精進數為體，但就止作各分已未故成四種，謂初二勤斷二惡是止惡行、後二勤修兩善是作善行。初中，未生之惡遮令不生，已生之惡斷不令續。又已生伏現行，未生除種子。後二善中，未生善法習之令起，已曾習起使更增廣，此即未有令有、已有令增。此四皆由策勤方辨，故名正勤。新名四正斷，於二惡可爾，二善云何？謂斷彼不作故，即是勤修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二四正勤者，是善十一中精進數為體，但就止作各分已未故成四種，謂初二勤斷二惡是止惡行、後二勤修兩善是作善行。初中，未生之惡遮令不生，已生之惡斷不令續。又已生伏現行，未生除種子。後二善中，未生善法習之令起，已曾習起使更增廣，此即未有令有、已有令增。此四皆由策勤方辨，故名正勤。新名四正斷，於二惡可爾，二善云何？謂斷彼不作故，即是勤修也。

第三四如意足者，所作遂志故云如意，此即是神也，足是所依，即是定也。初欲定者，由欲加行能起此定，果從因稱故云欲定。此是行體。斷行成者，辨行功能，謂此定行能斷諸結名斷行成。又釋：涅槃名斷，斷家行成名斷行成。修如意足者，就前欲定明其所修也。「依止厭」下明前斷行成也。於諸煩惱，加行道厭、無間道離、解脫道中證彼擇滅、勝進道中趣求彼果，名向涅槃。又釋：資糧道中隨分生厭，加行道中永伏名離，無間道中正斷名滅，解脫道中證彼無為名向涅槃。又釋：若寄位言，道前加行位生厭，見位斷見惑名離，修位斷修惑名滅，究竟位得彼極果，名向涅槃。此等並是諸行治惑次第之相，不須別分覺分前後。何故？念勤不明此者，以未得定故，得定方有此功能故。二精進定者，亦從加行以立定名。三心定者，餘處亦名念定，謂繫意住緣名為念定，專心守境名為心定，並從方便以立其名。四慧定者，《地論》名思惟，《瑜伽》名觀故。彼論中說此四名欲懃心觀，謂明慧照察名觀，或是定因、或是定果。餘斷行等，類前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三四如意足者，所作遂志故云如意，此即是神也，足是所依，即是定也。初欲定者，由欲加行能起此定，果從因稱故云欲定。此是行體。斷行成者，辨行功能，謂此定行能斷諸結名斷行成。又釋：涅槃名斷，斷家行成名斷行成。修如意足者，就前欲定明其所修也。「依止厭」下明前斷行成也。於諸煩惱，加行道厭、無間道離、解脫道中證彼擇滅、勝進道中趣求彼果，名向涅槃。又釋：資糧道中隨分生厭，加行道中永伏名離，無間道中正斷名滅，解脫道中證彼無為名向涅槃。又釋：若寄位言，道前加行位生厭，見位斷見惑名離，修位斷修惑名滅，究竟位得彼極果，名向涅槃。此等並是諸行治惑次第之相，不須別分覺分前後。何故？念勤不明此者，以未得定故，得定方有此功能故。二精進定者，亦從加行以立定名。三心定者，餘處亦名念定，謂繫意住緣名為念定，專心守境名為心定，並從方便以立其名。四慧定者，《地論》名思惟，《瑜伽》名觀故。彼論中說此四名欲懃心觀，謂明慧照察名觀，或是定因、或是定果。餘斷行等，類前可知。

第四五根者，依此五行能生見道，故名為根。下文〈離世間品〉云「一信根不可爼壞；二發大精進，究竟一切事而不退轉；三安住正念除滅亂想；四三昧方便決定了知；五智慧境界善巧分別故。」解云：此正經自約菩薩道釋。依止厭等及第五五力，並準前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四五根者，依此五行能生見道，故名為根。下文〈離世間品〉云「一信根不可爼壞；二發大精進，究竟一切事而不退轉；三安住正念除滅亂想；四三昧方便決定了知；五智慧境界善巧分別故。」解云：此正經自約菩薩道釋。依止厭等及第五五力，並準前可知。

第六七覺分，亦如下〈入法界品〉內(勘取)。第七八聖道者，亦如〈離世間品〉云「八正道是菩薩道，一正見，遠離邪見。二正思惟，正念一切智，遠離虛妄。三正語，隨順聖教，離口四過。四正業，饒益教化一切眾生，未曾失時。五正命，安住四聖種，成就頭陀功德，具足淨威儀，遠離一切思。六正精進，懃修一切苦行，修佛十力，無所罣礙。七正念，悉能憶持一切音聲，除滅世間一切亂想。八正定，善巧方便於一三昧出生菩薩不可思議法門一切三昧故。」解云：此等並約菩薩道釋可知。第二護小乘行中，初句是總、餘九是別。初中，菩薩行此三十七品，但為利益不捨眾生是故修行，非如二乘為成自利行此道品。別中，此不捨眾生心，論攝為四，於中初三護小乘心、後一護小乘行。初一為起行所依故，以本願為始；二以悲慈益物，憐愍為心。上二護狹心。三為眾生故、希求佛果故，云為攝一切智也。此護小心。後五句名行修五種行：一起淨土行，求佛依果。二修起佛法行，求佛正報。下二句求行彼因。三修彼地方便。無厭足行者，謂求五地至七地，修時巧便無厭足也。經中欠此一句。四修不退者，謂求八地已上順佛深解脫也。上自利行。五化眾生行者，是利他行，智慧方便善攝眾生故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六七覺分，亦如下〈入法界品〉內(勘取)。第七八聖道者，亦如〈離世間品〉云「八正道是菩薩道，一正見，遠離邪見。二正思惟，正念一切智，遠離虛妄。三正語，隨順聖教，離口四過。四正業，饒益教化一切眾生，未曾失時。五正命，安住四聖種，成就頭陀功德，具足淨威儀，遠離一切思。六正精進，懃修一切苦行，修佛十力，無所罣礙。七正念，悉能憶持一切音聲，除滅世間一切亂想。八正定，善巧方便於一三昧出生菩薩不可思議法門一切三昧故。」解云：此等並約菩薩道釋可知。第二護小乘行中，初句是總、餘九是別。初中，菩薩行此三十七品，但為利益不捨眾生是故修行，非如二乘為成自利行此道品。別中，此不捨眾生心，論攝為四，於中初三護小乘心、後一護小乘行。初一為起行所依故，以本願為始；二以悲慈益物，憐愍為心。上二護狹心。三為眾生故、希求佛果故，云為攝一切智也。此護小心。後五句名行修五種行：一起淨土行，求佛依果。二修起佛法行，求佛正報。下二句求行彼因。三修彼地方便。無厭足行者，謂求五地至七地，修時巧便無厭足也。經中欠此一句。四修不退者，謂求八地已上順佛深解脫也。上自利行。五化眾生行者，是利他行，智慧方便善攝眾生故也。

第四大段彼果分中二：初行果、後位果。前中論釋中得六種果：一煩惱染生遠離果、二業染生遠離果、三於勝功德中生增上欲心果、四彼說法尊中起報恩心果、五彼方便行中發懃精進果、六彼增上欲本心界滿足果，初二是離障果、後四成德果。前中，先離惑障中，論攝為五：初本身見，是起慢之本，亦是六十二見本故。我知是能知，大知即是所知大法，即是三地中解法慢也。我修是能修，復計禪定是我所修，此是三地正受慢也。於中著我等是人執，陰入等是法執。出謂三昧起者計有出定，沒謂三昧滅計有入定。又釋：出謂修起諸禪，沒謂退失禪定。又遠公云：出者修起諸定，沒者定所除滅。二起者，起不正思惟，起定慢也。推求心者，是邪推求，亦妄取定相，同論思惟也。三行者，觀心行於緣中，於己所得八禪等法，求覓勝相，欲令他知，故云所行也，同論名多觀。四過者，堅執自己所得定等，心安諸事故云愛著，即定愛也。五護者，數觀勝相取勝屬己，憶持在心防己所得，故云寶重所見等也。皆悉斷滅者，五結除斷。何故此中說此斷滅？準《成唯識論》，此是第六識中俱生身見等及所起過，同第四地出世道品能斷除滅，故此說之。又釋：若約寄位，前地寄世間、此當出世，為分世出世故此斷除。若就此義，亦得是分別所起，以《仁王經》說四地名為須陀洹位故得知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四大段彼果分中二：初行果、後位果。前中論釋中得六種果：一煩惱染生遠離果、二業染生遠離果、三於勝功德中生增上欲心果、四彼說法尊中起報恩心果、五彼方便行中發懃精進果、六彼增上欲本心界滿足果，初二是離障果、後四成德果。前中，先離惑障中，論攝為五：初本身見，是起慢之本，亦是六十二見本故。我知是能知，大知即是所知大法，即是三地中解法慢也。我修是能修，復計禪定是我所修，此是三地正受慢也。於中著我等是人執，陰入等是法執。出謂三昧起者計有出定，沒謂三昧滅計有入定。又釋：出謂修起諸禪，沒謂退失禪定。又遠公云：出者修起諸定，沒者定所除滅。二起者，起不正思惟，起定慢也。推求心者，是邪推求，亦妄取定相，同論思惟也。三行者，觀心行於緣中，於己所得八禪等法，求覓勝相，欲令他知，故云所行也，同論名多觀。四過者，堅執自己所得定等，心安諸事故云愛著，即定愛也。五護者，數觀勝相取勝屬己，憶持在心防己所得，故云寶重所見等也。皆悉斷滅者，五結除斷。何故此中說此斷滅？準《成唯識論》，此是第六識中俱生身見等及所起過，同第四地出世道品能斷除滅，故此說之。又釋：若約寄位，前地寄世間、此當出世，為分世出世故此斷除。若就此義，亦得是分別所起，以《仁王經》說四地名為須陀洹位故得知也。

第二業染生遠離果，如論應知，經中略無也。上來是前護煩惱家果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二業染生遠離果，如論應知，經中略無也。上來是前護煩惱家果。

第三「是菩薩轉倍」下，明於勝功德中生增上欲心果。於中十句。初總中牒前起後，謂牒前護小乘家智慧方便，故行助道分等。二「隨所修行」下別顯依前所起之心，正明欲樂心。謂由前策勤所修力故，於上功德見其實利，是故轉起殊勝意樂，令心柔和求彼上法。於中成潤益心者，以見勝德能潤益故起深欲心，故云深欲愛敬故也。下別釋中，柔是柔軟，謂證法適神名樂行勝。二和是調和，謂三昧調心。緣中無礙名自在勝。此二是行體。下七為一名對治勝，是行功能。一總明離過，謂堪任有用；下別離六種過。一對治不能離惡過，謂對治求法無疲，不為食利、不為妬名，離此過也；次二對治不能攝善過。二治不攝功德行。三治不攝智慧行。四治不攝眾生過。上四是自分對治。下二勝進對治，一解、二行。五自見取過者，違其解也。尊教不順，顯其過相。對治，如經可知。六捨為首者，如說修行望於聞思為勝為首，今捨彼首故是過。餘文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「是菩薩轉倍」下，明於勝功德中生增上欲心果。於中十句。初總中牒前起後，謂牒前護小乘家智慧方便，故行助道分等。二「隨所修行」下別顯依前所起之心，正明欲樂心。謂由前策勤所修力故，於上功德見其實利，是故轉起殊勝意樂，令心柔和求彼上法。於中成潤益心者，以見勝德能潤益故起深欲心，故云深欲愛敬故也。下別釋中，柔是柔軟，謂證法適神名樂行勝。二和是調和，謂三昧調心。緣中無礙名自在勝。此二是行體。下七為一名對治勝，是行功能。一總明離過，謂堪任有用；下別離六種過。一對治不能離惡過，謂對治求法無疲，不為食利、不為妬名，離此過也；次二對治不能攝善過。二治不攝功德行。三治不攝智慧行。四治不攝眾生過。上四是自分對治。下二勝進對治，一解、二行。五自見取過者，違其解也。尊教不順，顯其過相。對治，如經可知。六捨為首者，如說修行望於聞思為勝為首，今捨彼首故是過。餘文可見。

第四「是菩薩爾時」下明說法尊中報恩果。謂前地中從師聞法，即名彼師，為說法尊。從前地來，依法修行，今得成辨，稱彼化意，故名報恩。於中，初一知恩報心、後九報恩行。初中，論釋彼成知恩心者，隨順行報恩行者，釋知恩為報恩，故須知也。下九別顯報恩行：一明報恩心。二能將護同法者，順說者心，名為報恩，謂內心和善，同止安樂。三依法起行以為報恩，謂隨順受教，不違師命，名曰直心。四發修行事，逢苦能忍，名為軟心。五於修行離過為報師恩，謂不說己德，名無邪曲。六自過不覆名行正行。七實德行成亦不自高，故云無憍慢。上來約行，下二就解。八依教受語，明得師言。九不顛倒受，明得師意。「如是」下結行成就。於中如是具足善心軟心者，論釋是前對治修行增長，謂彼對治於此成就，故云具足也。具足寂滅心名對治修行增長力者，名前二遠離果為寂滅心，是前護煩惱對治力也。具足忍辱心等，論名彼果，即是此報恩行果。前二句顯是等者，謂初句善心成、次句寂滅心成，合此二句為第三，名善寂滅心成，以為彼果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「是菩薩爾時」下明說法尊中報恩果。謂前地中從師聞法，即名彼師，為說法尊。從前地來，依法修行，今得成辨，稱彼化意，故名報恩。於中，初一知恩報心、後九報恩行。初中，論釋彼成知恩心者，隨順行報恩行者，釋知恩為報恩，故須知也。下九別顯報恩行：一明報恩心。二能將護同法者，順說者心，名為報恩，謂內心和善，同止安樂。三依法起行以為報恩，謂隨順受教，不違師命，名曰直心。四發修行事，逢苦能忍，名為軟心。五於修行離過為報師恩，謂不說己德，名無邪曲。六自過不覆名行正行。七實德行成亦不自高，故云無憍慢。上來約行，下二就解。八依教受語，明得師言。九不顛倒受，明得師意。「如是」下結行成就。於中如是具足善心軟心者，論釋是前對治修行增長，謂彼對治於此成就，故云具足也。具足寂滅心名對治修行增長力者，名前二遠離果為寂滅心，是前護煩惱對治力也。具足忍辱心等，論名彼果，即是此報恩行果。前二句顯是等者，謂初句善心成、次句寂滅心成，合此二句為第三，名善寂滅心成，以為彼果。

第五「是菩薩爾時成」下明發勤精進果。不轉者，不休息故，此為總句。下別顯九種：一自乘不動，故云不捨。二論中共染者，若過，謂耽著精進；共懈怠者，若不及。離此二種平等勝進，故云不染也。三一切魔煩惱行不能破壞，故云不壞也。四常至心順行，故云無厭惓。五廣念利他，故云廣大，此是利心也。六為無量眾生作利益，願攝取，故云無邊，此是利他行。七勇悍難當，故云猛利。論經欠此。八修習過餘，故云無等等。九攝取眾生，故云救眾生等。論中更有一句，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「是菩薩爾時成」下明發勤精進果。不轉者，不休息故，此為總句。下別顯九種：一自乘不動，故云不捨。二論中共染者，若過，謂耽著精進；共懈怠者，若不及。離此二種平等勝進，故云不染也。三一切魔煩惱行不能破壞，故云不壞也。四常至心順行，故云無厭惓。五廣念利他，故云廣大，此是利心也。六為無量眾生作利益，願攝取，故云無邊，此是利他行。七勇悍難當，故云猛利。論經欠此。八修習過餘，故云無等等。九攝取眾生，故云救眾生等。論中更有一句，可知。

第六「是菩薩修習」下明本心界滿足者，依菩提分樂欲心滿，故云直心清淨。下別顯中，一彼求道品之心，由前精進修行增益，故云不失深心也；二於勝上證中轉生決定心，故云信解明利；三彼上證之因，治過行增，故云善根增長；四除滅諸障，故云遠離世垢；五除此地祕密疑事，故云不信皆已滅；六以除疑故，於餘處決定，故云無疑無悔等；七依化眾生力，謂佛力能化眾生，故云於一切佛等；八依勝樂行，內證相應，故云自然習樂；九依現無量三昧心，智障清淨，故云無量之心等。上來行果竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「是菩薩修習」下明本心界滿足者，依菩提分樂欲心滿，故云直心清淨。下別顯中，一彼求道品之心，由前精進修行增益，故云不失深心也；二於勝上證中轉生決定心，故云信解明利；三彼上證之因，治過行增，故云善根增長；四除滅諸障，故云遠離世垢；五除此地祕密疑事，故云不信皆已滅；六以除疑故，於餘處決定，故云無疑無悔等；七依化眾生力，謂佛力能化眾生，故云於一切佛等；八依勝樂行，內證相應，故云自然習樂；九依現無量三昧心，智障清淨，故云無量之心等。上來行果竟。

第二「菩薩住是第四」下明位果，三果即為三段。就初調柔果中，有四：一調柔行、二教智淨、三別地行、四結說。初中，先法、次喻、後合。法中，先見佛為練行緣、二恭敬等為能練行、三「是菩薩」下明所練淨。能練中，有出家者，初供佛福行；後近佛慧行，一近佛、二聽法、三信奉等思、四出家修行。初二地寄人王報，故有出家；三地天王，出家不便；今此四地寄當出世，次辨出家，攝報不便。調柔中，五地亦爾，可知。金作莊嚴具者，論云「喻阿含現作證智莊嚴，示現得證智故。」二摩尼珠喻教智淨，前諸地無者，為是世間故；此出世，故有是用。又經中略無別地行相，餘並如論應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩住是第四」下明位果，三果即為三段。就初調柔果中，有四：一調柔行、二教智淨、三別地行、四結說。初中，先法、次喻、後合。法中，先見佛為練行緣、二恭敬等為能練行、三「是菩薩」下明所練淨。能練中，有出家者，初供佛福行；後近佛慧行，一近佛、二聽法、三信奉等思、四出家修行。初二地寄人王報，故有出家；三地天王，出家不便；今此四地寄當出世，次辨出家，攝報不便。調柔中，五地亦爾，可知。金作莊嚴具者，論云「喻阿含現作證智莊嚴，示現得證智故。」二摩尼珠喻教智淨，前諸地無者，為是世間故；此出世，故有是用。又經中略無別地行相，餘並如論應知。

第三重頌中有二十九頌，分六：初二頌前初增長因分；二有三頌前清淨分；三有七頌對治修行增長分，於中初四頌護煩惱行、後三頌護小乘行；四有九頌前彼果分，於中細分可知；五有七頌前調柔等三果；六末後一頌顯名結說。釋第四地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌中有二十九頌，分六：初二頌前初增長因分；二有三頌前清淨分；三有七頌對治修行增長分，於中初四頌護煩惱行、後三頌護小乘行；四有九頌前彼果分，於中細分可知；五有七頌前調柔等三果；六末後一頌顯名結說。釋第四地竟。

第五難勝地，七門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五難勝地，七門同前。

初釋名者，《唯識》云「真俗兩智行相互違，合令相應極難勝故。」《攝大乘》云「由真諦智與世間智更互相違，合此難合令相應故。」世親釋云「由此地中知真諦智是無分別，知世間工巧智是有分別，此二相違應修令合，能合難合令相應故，故名極難勝。」無性釋及梁論並同此。《瑜伽論》云「今此地中顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝，名難勝地。」《解深密》云「由即於彼菩提分法方便修習最極艱難，名極難勝地。」《金光明》云「是修行方便勝智自在難得故，見思煩惱不能伏故，名難勝地。」《莊嚴論》云「於五地有二種難：一勸化眾生心無惱難、二生不從化心無惱難。此地菩薩能退二難，於難得勝，故名難勝。」《顯揚論》云「證得極淨緣諦所知諸法微妙慧蘊，成極難成，不住流轉、寂靜聖道，名極難勝。」《十住論》云「第五地中功德力成，一切諸魔不能壞故，名難勝地。」《仁王經》名勝慧地，諸餘經論多分皆同。問：《仁王經》初地菩薩四天王，雙照二諦平等道，如何諸論唯說五地？答：三藏云「據實初地二諦雙照，而約任運故說五地。」今釋：此是寄法顯位，前地出世，此地却入，實為難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，《唯識》云「真俗兩智行相互違，合令相應極難勝故。」《攝大乘》云「由真諦智與世間智更互相違，合此難合令相應故。」世親釋云「由此地中知真諦智是無分別，知世間工巧智是有分別，此二相違應修令合，能合難合令相應故，故名極難勝。」無性釋及梁論並同此。《瑜伽論》云「今此地中顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝，名難勝地。」《解深密》云「由即於彼菩提分法方便修習最極艱難，名極難勝地。」《金光明》云「是修行方便勝智自在難得故，見思煩惱不能伏故，名難勝地。」《莊嚴論》云「於五地有二種難：一勸化眾生心無惱難、二生不從化心無惱難。此地菩薩能退二難，於難得勝，故名難勝。」《顯揚論》云「證得極淨緣諦所知諸法微妙慧蘊，成極難成，不住流轉、寂靜聖道，名極難勝。」《十住論》云「第五地中功德力成，一切諸魔不能壞故，名難勝地。」《仁王經》名勝慧地，諸餘經論多分皆同。問：《仁王經》初地菩薩四天王，雙照二諦平等道，如何諸論唯說五地？答：三藏云「據實初地二諦雙照，而約任運故說五地。」今釋：此是寄法顯位，前地出世，此地却入，實為難故。

第二次第者，亦有三義：一四五六地總寄二乘，第四寄當初果、第五寄當羅漢、第六獨覺，前地預流、此名羅漢，義次第故，是故次來。以預流創故、羅漢終故，用寄四五二地差別，中間二果略不寄顯。此依《地論》等。問：若爾，何故《仁王經》第七地得羅漢果？答：此二各別。《地論》約所觀行相以配二乘，道品四諦俱聲聞行，第六緣生是緣覺行，第七十度是菩薩行故非二乘。《仁王》下卷《瓔珞》上卷約人配位。前之三地相同凡夫故。後四地配於四果以顯地別，良由第七未離分段，故寄同下位。二者二乘行中，道品居先、四諦居後，義次第故。三者前地雖得出世，而未能隨順世間五明攝化，今此地中修證彼法，是故次來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二次第者，亦有三義：一四五六地總寄二乘，第四寄當初果、第五寄當羅漢、第六獨覺，前地預流、此名羅漢，義次第故，是故次來。以預流創故、羅漢終故，用寄四五二地差別，中間二果略不寄顯。此依《地論》等。問：若爾，何故《仁王經》第七地得羅漢果？答：此二各別。《地論》約所觀行相以配二乘，道品四諦俱聲聞行，第六緣生是緣覺行，第七十度是菩薩行故非二乘。《仁王》下卷《瓔珞》上卷約人配位。前之三地相同凡夫故。後四地配於四果以顯地別，良由第七未離分段，故寄同下位。二者二乘行中，道品居先、四諦居後，義次第故。三者前地雖得出世，而未能隨順世間五明攝化，今此地中修證彼法，是故次來。

第三斷障者，依《十地論》，離身淨我慢障。解云：以前地出世以為身淨，取以起慢，便障五地不捨世道，故入五地翻治此障。此等並是地背修捨，顯增微故。《唯識》云「於下乘般涅槃障，謂所知障中俱生一分，令厭生死、樂趣涅槃，同下二乘厭苦欣滅，彼障五地無差別道，入五地時便能永斷。由斯五地說斷二愚：一純作意背生死愚，即是此中厭生死者；二純作意向涅槃愚，即是此中樂涅槃者。」《瑜伽》、《深密》同此可知。解云：以前捨世間向出世間，背染向淨，故有斯障。此地觀四諦染淨因果平等，名無差別道，不同三地世間之染、不同四地出世之淨，以於世間能出能入雙現前故，故無背向，斷斯障也。《金光明》云「一意入涅槃、一意入生死思惟無明，生死涅槃不平等心思惟無明。」梁《攝論》云「一生死涅槃一向背趣思惟無明、二方便所攝修習道品無明。」解云：此彼經論會意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三斷障者，依《十地論》，離身淨我慢障。解云：以前地出世以為身淨，取以起慢，便障五地不捨世道，故入五地翻治此障。此等並是地背修捨，顯增微故。《唯識》云「於下乘般涅槃障，謂所知障中俱生一分，令厭生死、樂趣涅槃，同下二乘厭苦欣滅，彼障五地無差別道，入五地時便能永斷。由斯五地說斷二愚：一純作意背生死愚，即是此中厭生死者；二純作意向涅槃愚，即是此中樂涅槃者。」《瑜伽》、《深密》同此可知。解云：以前捨世間向出世間，背染向淨，故有斯障。此地觀四諦染淨因果平等，名無差別道，不同三地世間之染、不同四地出世之淨，以於世間能出能入雙現前故，故無背向，斷斯障也。《金光明》云「一意入涅槃、一意入生死思惟無明，生死涅槃不平等心思惟無明。」梁《攝論》云「一生死涅槃一向背趣思惟無明、二方便所攝修習道品無明。」解云：此彼經論會意可知。

第四所證者，依《攝論》，證得相續無差別法界。世親釋云「謂於此中體無有異，非如眼等隨諸有情相續差別各各有異。若如是知，得入五地。」無性意同。梁論少別，謂彼論中釋此法界能令三世諸佛相續身不異。《唯識》云五類無別真如，謂此真如類無差別，非如眼等類有異故。解云：謂此地中修得生死涅槃無差別道，由此了知非自他如，得平等意。《中邊論》云「由通達此，得十意樂平等淨心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四所證者，依《攝論》，證得相續無差別法界。世親釋云「謂於此中體無有異，非如眼等隨諸有情相續差別各各有異。若如是知，得入五地。」無性意同。梁論少別，謂彼論中釋此法界能令三世諸佛相續身不異。《唯識》云五類無別真如，謂此真如類無差別，非如眼等類有異故。解云：謂此地中修得生死涅槃無差別道，由此了知非自他如，得平等意。《中邊論》云「由通達此，得十意樂平等淨心。」

第五別行者，亦有四種：一十度中當禪定行。二當地中得諦觀增上慧行。三《莊嚴論》云「第五住以得教化惱不惱心，以無我故。」四下文亦成五明處行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五別行者，亦有四種：一十度中當禪定行。二當地中得諦觀增上慧行。三《莊嚴論》云「第五住以得教化惱不惱心，以無我故。」四下文亦成五明處行。

第六得果者，三種同前。一依梁論，五地通達相續不異法界，得無差別法身果。二《金光明》云「五地發心得寶華三昧。」三調柔等，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六得果者，三種同前。一依梁論，五地通達相續不異法界，得無差別法身果。二《金光明》云「五地發心得寶華三昧。」三調柔等，可知。

第七釋文中，三分同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文中，三分同前。

初讚請分中有十五頌，分四：初二頌明菩薩眾以三業供養；次有二頌明天王眷屬三業供養；次有十頌天女歎佛。於中初一敘事。次八歎佛：初二歎因深果現。次二體極用希，謂此一類所化根器久來未熟，故今佛海於彼一類常恒堪然未曾起用；今既根熟，感佛應機從體起用，故云從久遠來大海相始動，非謂如來從久遠來一切處未用今始方用。次二頌慶此希遇。次二頌歎佛德勝。後一總結天女歎已默住。末後一頌眾首正請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初讚請分中有十五頌，分四：初二頌明菩薩眾以三業供養；次有二頌明天王眷屬三業供養；次有十頌天女歎佛。於中初一敘事。次八歎佛：初二歎因深果現。次二體極用希，謂此一類所化根器久來未熟，故今佛海於彼一類常恒堪然未曾起用；今既根熟，感佛應機從體起用，故云從久遠來大海相始動，非謂如來從久遠來一切處未用今始方用。次二頌慶此希遇。次二頌歎佛德勝。後一總結天女歎已默住。末後一頌眾首正請。

第二正說中，論分為三：初勝慢對治、二不住道行勝、三彼果勝。於中以加行道及初住地無間道合為初分；二以正住地分解脫道為第二分；三以地滿勝進道為第三分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說中，論分為三：初勝慢對治、二不住道行勝、三彼果勝。於中以加行道及初住地無間道合為初分；二以正住地分解脫道為第二分；三以地滿勝進道為第三分。

就初中勝慢對治者，遠公云「慢有二種：一他地慢，謂前四地中得出世智，取彼勝相名為勝慢，下以十平等心翻彼名治。二自地慢，謂於此十心希求勝相，復以為慢，下以如道行對治。」今釋：前地解法慢障，正地中對治。此地所治身淨我慢障，是前地中得出世淨取以為慢，此地加行觀十平等正伏彼障，初入地時無間道中正斷彼種。是故此二俱名勝慢對治，以勝前地初說治障，至正住地但修勝行，於世出世無偏住著，故能隨世以攝眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初中勝慢對治者，遠公云「慢有二種：一他地慢，謂前四地中得出世智，取彼勝相名為勝慢，下以十平等心翻彼名治。二自地慢，謂於此十心希求勝相，復以為慢，下以如道行對治。」今釋：前地解法慢障，正地中對治。此地所治身淨我慢障，是前地中得出世淨取以為慢，此地加行觀十平等正伏彼障，初入地時無間道中正斷彼種。是故此二俱名勝慢對治，以勝前地初說治障，至正住地但修勝行，於世出世無偏住著，故能隨世以攝眾生。

於初分中二：先地加行、二初住地。前中三：初結前舉後、二正顯十心、三結能入地。就正顯內，於平等中心得清淨，故云平等心。中此十平等，與後六地平等何別？釋：以前地中取淨法為慢故，此地中偏觀淨法平等、後地通觀染淨平等，此等並是地背修捨差別法矣。十中，論分為二：初三名諸佛法，即果法也，謂三世十力悉皆平等。又釋：舉力等取餘功德法。後七名隨佛法，即因法也，於中前六自利、後一利他。前六中，就行合為三學：初一戒行、次一定行、餘四慧行。離為七淨：一戒淨、二定淨、三見淨、四度疑淨，上二同一句。五道非道淨。此前五種大小名同。後二名異，小乘中六名行淨、七名行斷淨，以彼宗趣盡滅故；大乘中六名行斷、七名思量菩提分法上上淨，以此宗依其行斷起勝求故。二就位辨者，若小乘，初二在見道前、次三在見道、行淨在修道、行斷無學道。若大乘中，行斷思量菩提分俱在修道，餘悉同前。何故初二在道前？謂要依戒定方能發彼無流聖慧。何故次三在於見道中？斷身見故得見淨，斷疑故得度疑淨，斷戒取故得道非道淨。入見道時十使俱斷，何故言三？《涅槃經》說此三重故。謂十使中五見及疑局障見道，餘四通見修。就六中，三本、三隨，謂身見為本、邊見隨，戒取為本、見取隨，疑為本、邪見隨，是故三結三隨。轉斷此三結，立三淨。後二在修者，以修道中斷障成德，故有二也。餘文如論可知。第二「菩薩住五地」下明初住地，論名如道行。初總顯中，善修菩提分者，牒前四地所修覺分，依起此地十深淨心，後依此心希求此地。不住道行勝即能得佛者，即能證佛所證真如，論經名隨順如道行。又論云「如是不住道行勝破彼慢者，謂前四地取道生慢，即淨心為治。又彼淨心希此勝道復以為慢，如道為治，以如道行於如法中不取著故，亦名不住道行勝也。」二「是菩薩」下別辨中八句。初二起行心，一大願力習菩提心，是起自利行心；二慈心不疲，是起利他行心。餘六所起之行，前三自分、後三勝進。三得福慧善根力，故云得念等也。又釋：得念等三慧之力故。四修福智常不休息，故云不捨。五正修善巧方便之行，故云出生等。六勝進之始，上求無厭，故云欲得轉勝等。七行修轉勝，得他佛力加持故云也。八德成在已名自身得勝力，故云生定不退。論中有三慧，可知。又以緣平等真如，令心不退故也。第二「如實知」下明不住道行勝，有二：一所知法中智清淨勝即為自利，護煩惱行不住世間；二利益眾生勤方便勝即為利他，護小乘行不住涅槃。此二說有前後，理實合行，故名不住。若不爾者，初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於初分中二：先地加行、二初住地。前中三：初結前舉後、二正顯十心、三結能入地。就正顯內，於平等中心得清淨，故云平等心。中此十平等，與後六地平等何別？釋：以前地中取淨法為慢故，此地中偏觀淨法平等、後地通觀染淨平等，此等並是地背修捨差別法矣。十中，論分為二：初三名諸佛法，即果法也，謂三世十力悉皆平等。又釋：舉力等取餘功德法。後七名隨佛法，即因法也，於中前六自利、後一利他。前六中，就行合為三學：初一戒行、次一定行、餘四慧行。離為七淨：一戒淨、二定淨、三見淨、四度疑淨，上二同一句。五道非道淨。此前五種大小名同。後二名異，小乘中六名行淨、七名行斷淨，以彼宗趣盡滅故；大乘中六名行斷、七名思量菩提分法上上淨，以此宗依其行斷起勝求故。二就位辨者，若小乘，初二在見道前、次三在見道、行淨在修道、行斷無學道。若大乘中，行斷思量菩提分俱在修道，餘悉同前。何故初二在道前？謂要依戒定方能發彼無流聖慧。何故次三在於見道中？斷身見故得見淨，斷疑故得度疑淨，斷戒取故得道非道淨。入見道時十使俱斷，何故言三？《涅槃經》說此三重故。謂十使中五見及疑局障見道，餘四通見修。就六中，三本、三隨，謂身見為本、邊見隨，戒取為本、見取隨，疑為本、邪見隨，是故三結三隨。轉斷此三結，立三淨。後二在修者，以修道中斷障成德，故有二也。餘文如論可知。第二「菩薩住五地」下明初住地，論名如道行。初總顯中，善修菩提分者，牒前四地所修覺分，依起此地十深淨心，後依此心希求此地。不住道行勝即能得佛者，即能證佛所證真如，論經名隨順如道行。又論云「如是不住道行勝破彼慢者，謂前四地取道生慢，即淨心為治。又彼淨心希此勝道復以為慢，如道為治，以如道行於如法中不取著故，亦名不住道行勝也。」二「是菩薩」下別辨中八句。初二起行心，一大願力習菩提心，是起自利行心；二慈心不疲，是起利他行心。餘六所起之行，前三自分、後三勝進。三得福慧善根力，故云得念等也。又釋：得念等三慧之力故。四修福智常不休息，故云不捨。五正修善巧方便之行，故云出生等。六勝進之始，上求無厭，故云欲得轉勝等。七行修轉勝，得他佛力加持故云也。八德成在已名自身得勝力，故云生定不退。論中有三慧，可知。又以緣平等真如，令心不退故也。第二「如實知」下明不住道行勝，有二：一所知法中智清淨勝即為自利，護煩惱行不住世間；二利益眾生勤方便勝即為利他，護小乘行不住涅槃。此二說有前後，理實合行，故名不住。若不爾者，初

應住涅槃、後應著世間，故知俱也。就初中，先明四諦實法分別、後明十諦化眾生差別。有此十種，即是於前四諦作十門觀察，亦同下文十門觀察十二因緣相似也。故《瑜伽．住品》此地中云「於四聖諦，由十行相似如實了知故」也。前中苦集二諦有佛無佛體，是世間雜染因果；滅道二諦，性是出世清淨因果，故名實法也。就後十諦中，依《地論》及遠公作四句分別：一制立者，謂四諦門中義合法界。菩薩於中窮照無遺，隨智異論廣別難窮，且就一周圓數以辨十門。然並是菩薩自知知相難明，故寄所化以顯其異。此乃約化顯自所知，故論名所知法中智清淨也。二開合者，或總為一，謂化眾生分別。或隨所化大小分二，初九化小、後一化大。或隨化所起分以為三，前五化生令其生解、次四化令起行、後一化令入證。或約人不同離以為七，初一化根未熟、二化根已熟、三化疑深法者、四化謬解法者、五化離正念者、六七八九化正見者、十化於大乘可化眾生。或隨法不同分以為十，如文。若廣分別，數別無量。三對實法相辨通別者，此之十門於前四諦一一皆通。一世諦者通觀四諦法相差別、二觀四諦體空、三通觀四諦非有非無、四通觀四諦有無各異、五通觀四諦緣起集成、六通觀由迷四諦成於苦事、七由迷四諦起作集也、八通達四諦得證滅也、九通解四諦得成道智、十窮達四諦緣起實性清淨法界，故成大乘菩薩因果。四釋文中二：先列十名、後次第釋。論中小乘可化眾生者，非是化眾生令入小乘，謂化小乘眾生令入大故云也。初一根未熟，不堪入大，為說四諦十六行等，名知世諦。此是四重二諦中第三重內世諦也。《瑜伽》云「依曉悟他故。」解云：經及《瑜伽》通諸根器，《地論》偏約未熟可知。二為根熟小乘堪入大故，為說第一義法空。經云「一乘者，令小入大，更無餘乘故。」又理無二故，亦名一相。《瑜伽》云「依自內智。」解云：此釋不約所化也。三有人不解第一義諦，一向斷滅，名為疑惑深法眾生。知相諦者，為知諸法非有非無一實相也，故云相諦。又釋：既聞真諦，將謂斷滅於俗，故名疑惑深法。今為分別諸法自相歷然，故云相諦。《瑜伽》依俱處所名，為此說。解云：即前真俗名俱處所。四為謬解等者聞一實諦，謂定是一，名謬解等。今知二諦差別非一，前即疑一、此即迷異。五既聞諦差別，謂各有體，乖違正道，名為離正念者。知說成諦者，知前差別四諦諸法，但隨言說因緣集成無有自性，故云說成。《瑜伽》云「於契經調伏本母，名由此說。」六為正見眾生者，令得知苦斷集證滅修道。《瑜伽》云「依於現在眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應住涅槃、後應著世間，故知俱也。就初中，先明四諦實法分別、後明十諦化眾生差別。有此十種，即是於前四諦作十門觀察，亦同下文十門觀察十二因緣相似也。故《瑜伽．住品》此地中云「於四聖諦，由十行相似如實了知故」也。前中苦集二諦有佛無佛體，是世間雜染因果；滅道二諦，性是出世清淨因果，故名實法也。就後十諦中，依《地論》及遠公作四句分別：一制立者，謂四諦門中義合法界。菩薩於中窮照無遺，隨智異論廣別難窮，且就一周圓數以辨十門。然並是菩薩自知知相難明，故寄所化以顯其異。此乃約化顯自所知，故論名所知法中智清淨也。二開合者，或總為一，謂化眾生分別。或隨所化大小分二，初九化小、後一化大。或隨化所起分以為三，前五化生令其生解、次四化令起行、後一化令入證。或約人不同離以為七，初一化根未熟、二化根已熟、三化疑深法者、四化謬解法者、五化離正念者、六七八九化正見者、十化於大乘可化眾生。或隨法不同分以為十，如文。若廣分別，數別無量。三對實法相辨通別者，此之十門於前四諦一一皆通。一世諦者通觀四諦法相差別、二觀四諦體空、三通觀四諦非有非無、四通觀四諦有無各異、五通觀四諦緣起集成、六通觀由迷四諦成於苦事、七由迷四諦起作集也、八通達四諦得證滅也、九通解四諦得成道智、十窮達四諦緣起實性清淨法界，故成大乘菩薩因果。四釋文中二：先列十名、後次第釋。論中小乘可化眾生者，非是化眾生令入小乘，謂化小乘眾生令入大故云也。初一根未熟，不堪入大，為說四諦十六行等，名知世諦。此是四重二諦中第三重內世諦也。《瑜伽》云「依曉悟他故。」解云：經及《瑜伽》通諸根器，《地論》偏約未熟可知。二為根熟小乘堪入大故，為說第一義法空。經云「一乘者，令小入大，更無餘乘故。」又理無二故，亦名一相。《瑜伽》云「依自內智。」解云：此釋不約所化也。三有人不解第一義諦，一向斷滅，名為疑惑深法眾生。知相諦者，為知諸法非有非無一實相也，故云相諦。又釋：既聞真諦，將謂斷滅於俗，故名疑惑深法。今為分別諸法自相歷然，故云相諦。《瑜伽》依俱處所名，為此說。解云：即前真俗名俱處所。四為謬解等者聞一實諦，謂定是一，名謬解等。今知二諦差別非一，前即疑一、此即迷異。五既聞諦差別，謂各有體，乖違正道，名為離正念者。知說成諦者，知前差別四諦諸法，但隨言說因緣集成無有自性，故云說成。《瑜伽》云「於契經調伏本母，名由此說。」六為正見眾生者，令得知苦斷集證滅修道。《瑜伽》云「依於現在眾生

苦自性、依於未來苦因生性、依於因盡無生性、依於修習彼斷方便性。經云至不二法者，謂道諦智能至無二滅理故也。」七為大乘可化者，謂直進菩薩，不從二乘來者，知菩薩因果。於果位而知者，但是信解力，顯影像觀智非是佛果無盡智知。此簡定分齊，下〈離世間品〉亦如是。簡彼約行，此中就解。餘文可知。第二「菩薩如是」下明利益眾生勤方便。於中二：先總、後別。初總中亦二：先觀有為過。虛偽者，觀內五蘊，謂妄想常等，不相似無故虛，此明所取非實也。常作我想，慢事故偽，此顯能取不真，是妄是偽。謂於前虛相妄取為我等。二誑詐者，觀外六塵，謂世法盡壞故誑，此明所取不實，但是誑也。世法似續，似若有利，而實速滅。無利可得而言有者，是誑也。世法牽取愚癡凡夫故詐，此顯能取迷真，謂由妄取令彼世法隱虛詐實，令其貪取。言假住須臾誑惑凡夫者，總結內外，就人彰過。謂妄境引心名之為誑、心迷前境目之為惑。於前有為內外之中各境為誑、心為其惑，論中牒釋可知。凡夫依止彼，正取我慢身，新名異生，會釋可知。下明正起慈悲。於中悲者，憐愍彼眾生故。大者，勝前地悲故。轉勝者，不住道行勝故。慈者，勝利益示現故。光明者，救眾生方便智成就故。二「得如是智慧力」下別辨中二：先牒前起後。智力牒前，知有為過。不捨牒前。悲慈轉勝求佛智，正明為物求大義利。下正別顯中，先悲、後慈。就悲觀中有二：先觀緣集苦、二「又作是念」下觀深重苦。前中言觀有為先後際者，總觀先際因、後際果也。「知眾生等」下，別中先觀先際，於中初觀流轉、後顯無我。前中，但言無明有愛者，顯流轉因是凡非聖。理實亦有業等餘緣，何故不說？以無明發業、愛能潤業，業感報由此癡愛為本，故偏舉之。三求報起故云生，即先際果也。流轉生死者，是欲求眾生也。於五陰等者，是妄梵行求。是外道，非小乘，故云妄也。增苦惱聚者，是有求。「眾生」下顯無我中，言無我無我所者，是中自身無我及彼無我事，第一義故無也。然世俗假立依命根力住，釋命者也。數數受生，釋眾生也，謂眾多生死是眾生義，數數即是眾多義也。又釋：數數受生，釋人也。以梵名補特伽羅，此云數取趣，即數數取諸趣受生故也。眾生身心相續非常非斷，故說有命有眾生，此釋明世俗假有也。破彼慢取意，故說無命無眾生，此釋就破病說無，假法不待破也。遠離能取等，釋離我我所也。下類顯後際中，謂如前際。以何因牒彼癡愛？隨所有眾生牒前果也。隨所有苦行牒前無我，謂但有苦果及苦因行，本無我也。經中究竟，是論中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦自性、依於未來苦因生性、依於因盡無生性、依於修習彼斷方便性。經云至不二法者，謂道諦智能至無二滅理故也。」七為大乘可化者，謂直進菩薩，不從二乘來者，知菩薩因果。於果位而知者，但是信解力，顯影像觀智非是佛果無盡智知。此簡定分齊，下〈離世間品〉亦如是。簡彼約行，此中就解。餘文可知。第二「菩薩如是」下明利益眾生勤方便。於中二：先總、後別。初總中亦二：先觀有為過。虛偽者，觀內五蘊，謂妄想常等，不相似無故虛，此明所取非實也。常作我想，慢事故偽，此顯能取不真，是妄是偽。謂於前虛相妄取為我等。二誑詐者，觀外六塵，謂世法盡壞故誑，此明所取不實，但是誑也。世法似續，似若有利，而實速滅。無利可得而言有者，是誑也。世法牽取愚癡凡夫故詐，此顯能取迷真，謂由妄取令彼世法隱虛詐實，令其貪取。言假住須臾誑惑凡夫者，總結內外，就人彰過。謂妄境引心名之為誑、心迷前境目之為惑。於前有為內外之中各境為誑、心為其惑，論中牒釋可知。凡夫依止彼，正取我慢身，新名異生，會釋可知。下明正起慈悲。於中悲者，憐愍彼眾生故。大者，勝前地悲故。轉勝者，不住道行勝故。慈者，勝利益示現故。光明者，救眾生方便智成就故。二「得如是智慧力」下別辨中二：先牒前起後。智力牒前，知有為過。不捨牒前。悲慈轉勝求佛智，正明為物求大義利。下正別顯中，先悲、後慈。就悲觀中有二：先觀緣集苦、二「又作是念」下觀深重苦。前中言觀有為先後際者，總觀先際因、後際果也。「知眾生等」下，別中先觀先際，於中初觀流轉、後顯無我。前中，但言無明有愛者，顯流轉因是凡非聖。理實亦有業等餘緣，何故不說？以無明發業、愛能潤業，業感報由此癡愛為本，故偏舉之。三求報起故云生，即先際果也。流轉生死者，是欲求眾生也。於五陰等者，是妄梵行求。是外道，非小乘，故云妄也。增苦惱聚者，是有求。「眾生」下顯無我中，言無我無我所者，是中自身無我及彼無我事，第一義故無也。然世俗假立依命根力住，釋命者也。數數受生，釋眾生也，謂眾多生死是眾生義，數數即是眾多義也。又釋：數數受生，釋人也。以梵名補特伽羅，此云數取趣，即數數取諸趣受生故也。眾生身心相續非常非斷，故說有命有眾生，此釋明世俗假有也。破彼慢取意，故說無命無眾生，此釋就破病說無，假法不待破也。遠離能取等，釋離我我所也。下類顯後際中，謂如前際。以何因牒彼癡愛？隨所有眾生牒前果也。隨所有苦行牒前無我，謂但有苦果及苦因行，本無我也。經中究竟，是論中

盡字。不知究竟有出者，離滅道也。不知無出者，明不知有苦集也。二「又作是念」下明觀深重苦，謂無量世隨逐是其深苦，種種苦事是其重苦。初觀眾生受苦不厭離，故云可怪。又於無所有中而生貪著，故云可怪。下明可怪所由，謂無明癡故。已今當滅者，是無量世隨逐苦也。二「如是生死」下牒前可怪，後明種種苦也。謂不生厭可怪，況更造集令苦轉增。五道苦輪者，是身生苦。生死水漂等者，是集愛也。歸五陰等者，明離彼滅道也。不知不畏等者，明有病苦，謂四大相違故。似毒蛇不能拔出等者，明具彼集故。釋有四句：一妄梵行求眾生，不能拔出憍慢見箭。二欲求眾生受欲者，不能滅除貪恚癡火。三欲求眾生行惡行者，不能破壞無明黑闇，謂為見少利行大惡行，後受大苦名為黑闇。四有求眾生，不竭愛海、不求十力等者，遠離滅諦，謂佛果大涅槃稱為滅也。下明離道諦。隨魔意者，失道緣也。惡覺轉者，乖道因也。悲觀竟。第二「如是苦」下明大慈觀。於中二：初愍眾生修善、二發願益生。前中，先牒前苦眾生處之孤獨無救，謂於已現受苦無有能救，於未受苦無所依得免，此明在苦無救。經欠無依。下明於惡無治，此經有二句，論經有四句，謂近友、聞法、思惟、修行。初善友陰人事等，如舍不能親近，故云無舍也。二聞法如洲，依之即免四流水所漂；不能聽聞，故云無洲。三靜思窮義，名為究竟；不能思故，名無究竟。四修慧正見事等，如目不能修，故名無目。唯我一人等者，諸佛菩薩充滿法界，何故言孤獨？不欲復待彼助。已度，顯示勇猛勝事故也。增長福智，依向所化，令近成人天因、遠作涅槃因。畢竟淨者，令得涅槃果。無礙智力者，得菩提果。餘如論釋。二「如是思惟」下明發願益生。初句總，謂上文於苦無救。今明與善皆為拔苦，故云皆為度故。下別辨九種：一已住善者，不令生退失於樂果。二不善眾生令得修善。又此利樂不同，如前具釋。三濟貧乏，是順緣不足苦。經欠此句。四救繫囚，是違緣所逼苦，於中先外緣所繫苦。五病等，是內因所發苦。六化令正住。七斷疑令解。八三學令行。九令得滅果。不住道行勝竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡字。不知究竟有出者，離滅道也。不知無出者，明不知有苦集也。二「又作是念」下明觀深重苦，謂無量世隨逐是其深苦，種種苦事是其重苦。初觀眾生受苦不厭離，故云可怪。又於無所有中而生貪著，故云可怪。下明可怪所由，謂無明癡故。已今當滅者，是無量世隨逐苦也。二「如是生死」下牒前可怪，後明種種苦也。謂不生厭可怪，況更造集令苦轉增。五道苦輪者，是身生苦。生死水漂等者，是集愛也。歸五陰等者，明離彼滅道也。不知不畏等者，明有病苦，謂四大相違故。似毒蛇不能拔出等者，明具彼集故。釋有四句：一妄梵行求眾生，不能拔出憍慢見箭。二欲求眾生受欲者，不能滅除貪恚癡火。三欲求眾生行惡行者，不能破壞無明黑闇，謂為見少利行大惡行，後受大苦名為黑闇。四有求眾生，不竭愛海、不求十力等者，遠離滅諦，謂佛果大涅槃稱為滅也。下明離道諦。隨魔意者，失道緣也。惡覺轉者，乖道因也。悲觀竟。第二「如是苦」下明大慈觀。於中二：初愍眾生修善、二發願益生。前中，先牒前苦眾生處之孤獨無救，謂於已現受苦無有能救，於未受苦無所依得免，此明在苦無救。經欠無依。下明於惡無治，此經有二句，論經有四句，謂近友、聞法、思惟、修行。初善友陰人事等，如舍不能親近，故云無舍也。二聞法如洲，依之即免四流水所漂；不能聽聞，故云無洲。三靜思窮義，名為究竟；不能思故，名無究竟。四修慧正見事等，如目不能修，故名無目。唯我一人等者，諸佛菩薩充滿法界，何故言孤獨？不欲復待彼助。已度，顯示勇猛勝事故也。增長福智，依向所化，令近成人天因、遠作涅槃因。畢竟淨者，令得涅槃果。無礙智力者，得菩提果。餘如論釋。二「如是思惟」下明發願益生。初句總，謂上文於苦無救。今明與善皆為拔苦，故云皆為度故。下別辨九種：一已住善者，不令生退失於樂果。二不善眾生令得修善。又此利樂不同，如前具釋。三濟貧乏，是順緣不足苦。經欠此句。四救繫囚，是違緣所逼苦，於中先外緣所繫苦。五病等，是內因所發苦。六化令正住。七斷疑令解。八三學令行。九令得滅果。不住道行勝竟。

第三大段彼果分中有二：先，行有四種：一攝功德勝、二修行勝，此二自利，是前所知法中智清淨果，初自分、後勝進也；三教化眾生勝、四起隨順世間智勝，此二利他，是前勤方便果，初化他行、後化他智。初中，初三句，論有二釋：先配三慧可知；次配二巧，謂初句總舉、二別知法；三別知義，亦是二持可知。以總攝別，是故論中名為攝聞勝也。次二句明戒勝，初微犯能悔、後堅持不犯。前中，內有慚愧，折伏柔和，發露向人，名為自護。又被化舉罪，亦由慚愧能忍斯辱，名為護他。二戒無微缺，名堅心不捨也。下五句明智：一知因緣智，謂果由因名是處、不由因名非處，此治無因。又善惡因得樂苦報名為是處，反此為非處，此治倒因也。達此之智，名為覺者。二證理智，外分別名為魔事，證智能治，名不隨他。三知教智，謂正說為是、邪說為非、交參為雜，簡邪得正，名為隨慧。四神通智，謂現神通能治邪歸眾生，令向正故。五化眾生智，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段彼果分中有二：先，行有四種：一攝功德勝、二修行勝，此二自利，是前所知法中智清淨果，初自分、後勝進也；三教化眾生勝、四起隨順世間智勝，此二利他，是前勤方便果，初化他行、後化他智。初中，初三句，論有二釋：先配三慧可知；次配二巧，謂初句總舉、二別知法；三別知義，亦是二持可知。以總攝別，是故論中名為攝聞勝也。次二句明戒勝，初微犯能悔、後堅持不犯。前中，內有慚愧，折伏柔和，發露向人，名為自護。又被化舉罪，亦由慚愧能忍斯辱，名為護他。二戒無微缺，名堅心不捨也。下五句明智：一知因緣智，謂果由因名是處、不由因名非處，此治無因。又善惡因得樂苦報名為是處，反此為非處，此治倒因也。達此之智，名為覺者。二證理智，外分別名為魔事，證智能治，名不隨他。三知教智，謂正說為是、邪說為非、交參為雜，簡邪得正，名為隨慧。四神通智，謂現神通能治邪歸眾生，令向正故。五化眾生智，可知。

二「善集福德」下明修行勝。於中十一種：一無厭為因，集福增長。二依進為因，求智不捨。三釋如論可知。四不起邪思，令戒光潔，論經欠此句。上四是自分行，下明勝進行。五起佛果法行、六起佛依報淨土行，論釋中具二種嚴：一約人，謂住處眾生淨，無煩惱是斷德、堅智是智德。二約法，謂佛果位諸功德法以為嚴也。七依佛正報相好法身，起彼行求也。八依佛三業作用起行。九敬重法行，以行依法成，故敬求也。十願取三有，巧攝眾生，在染不污，名心無礙。十一日夜常念攝取眾生，離小乘心，名離餘心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「善集福德」下明修行勝。於中十一種：一無厭為因，集福增長。二依進為因，求智不捨。三釋如論可知。四不起邪思，令戒光潔，論經欠此句。上四是自分行，下明勝進行。五起佛果法行、六起佛依報淨土行，論釋中具二種嚴：一約人，謂住處眾生淨，無煩惱是斷德、堅智是智德。二約法，謂佛果位諸功德法以為嚴也。七依佛正報相好法身，起彼行求也。八依佛三業作用起行。九敬重法行，以行依法成，故敬求也。十願取三有，巧攝眾生，在染不污，名心無礙。十一日夜常念攝取眾生，離小乘心，名離餘心也。

第三「菩薩如是行時」下明教化眾生勝。於中，初一句總明攝生；二以色身等，別明同事應機。三以說法斷疑，別顯愛語。下別明利行攝生。四於菩提無方便眾生，不解菩薩所行道等，故示行事令解修行。五雖解修行，然疲倦不進，故示佛果大利益事以勸進之。此二化大乘眾生。六為欲求有求眾生，示世過患令不樂也。下二句化梵行求眾生。七為小乘正梵行求不信大乘者，示佛大智廣益眾生。八為外道無智邪梵行眾生，以身業現通、語業教道，令捨邪入正也。九總結。行成有四句：一因緣方便，結前四攝攝生也；二心常在佛者，為化眾生求佛勝力故；三不失善根者，所得福智皆不退失也；四又復常求等者，彼所修行欲令增勝懃修行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「菩薩如是行時」下明教化眾生勝。於中，初一句總明攝生；二以色身等，別明同事應機。三以說法斷疑，別顯愛語。下別明利行攝生。四於菩提無方便眾生，不解菩薩所行道等，故示行事令解修行。五雖解修行，然疲倦不進，故示佛果大利益事以勸進之。此二化大乘眾生。六為欲求有求眾生，示世過患令不樂也。下二句化梵行求眾生。七為小乘正梵行求不信大乘者，示佛大智廣益眾生。八為外道無智邪梵行眾生，以身業現通、語業教道，令捨邪入正也。九總結。行成有四句：一因緣方便，結前四攝攝生也；二心常在佛者，為化眾生求佛勝力故；三不失善根者，所得福智皆不退失也；四又復常求等者，彼所修行欲令增勝懃修行也。

第四「是菩薩利益眾生」下明隨順世智勝染障對治中有十句：一知經書等、二金石等、三治病等、四伎樂等、五日月等、六施戒等，此六正是隨世間智；七不惱事、八安生事、九哀愍出、十令入佛法，此四是結意。就前中，初五是障治、後一是染治，以戒等離染故。就前中，初句內治四種障：一書，治所作事中忘障。取與等，事中障也。聞法等，解中障。作不作等，行業中障。一作不作者，善作惡不作；二於善中有已作未作；三於未作中隨時益生應作不應作。二經者，論經名論，因論治邪見，以校量正理故。聲論治軟智，以解了文章聲字生勝智故。三論經印者，印記分明，不假守護，故治彼障。又伎藝當印，又是六藝等文章亦是聲論。四以數知多少，算記其位，令不生疑，故治彼障。上總是因、聲二論也。二金石等者，以工巧論能治貧也。三「治病」下是醫方。論病有三種，謂乾消等內四大不調相，鬼著等是外眾生相，蠱毒等通內外。亦四大是草毒也，亦眾生相是毒蛇。此等或但成病、或致令死，故為因也。呪藥二種通別治其四，妓樂等治憂惱障，國土等治不喜樂障，金銀等治世間繫囚等障。五日月等能治報分過。作惡因障謂覩災相，修善排惡故說治也。曜等攝者，謂日月五星為七曜也。五星，謂東方歲星等；二十八宿，謂角亢等，日月五星於中宿故。論中入八業果：一日；二月；三星；四宿；五吉凶；六動地；七夢；八想，此中名怪也。身中諸相者，愛不愛果行故。謂由有過去愛果因行，今有好相；不愛亦爾。六布施等是內明，論是染對治，有六句：一施治慳染；二戒治破戒染；三禪治貪欲染；四神通治邪歸染；五四無量心治妄行功德染，謂殺生祭祠而求福者，名妄行德修，四無量能治也；六四無色定治妄修解脫染，以外道等妄取無色以為解脫故。下明後四起世間智，有四種相：一諸不惱等是異障中無障，謂無捕獵等惱眾生之障；二安眾生是與無過樂，謂樂不生罪故無過也；三哀愍等是發起清淨，雖令眾生無苦有樂，而著欲放逸，是故愍彼，故令離放逸，故云發起淨也；四令入等所用清淨，謂雖不放逸，不求出道，是故令入佛法受用淨也。又釋：此四句從後向前，結前六句，謂令入佛法結前第六施戒；二哀愍等結前第五，以示日等災怪令離放逸故；三安眾生事結初四門，以同與樂故；四諸不惱亂眾生事，結前亂眾生六中初三後二。以此五門即五明所攝，能除闇障，俱而能生智，是故論中釋前三句超舉後二，良為此也。其第四句但為與樂而非生智，故非此結。餘如遠疏應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「是菩薩利益眾生」下明隨順世智勝染障對治中有十句：一知經書等、二金石等、三治病等、四伎樂等、五日月等、六施戒等，此六正是隨世間智；七不惱事、八安生事、九哀愍出、十令入佛法，此四是結意。就前中，初五是障治、後一是染治，以戒等離染故。就前中，初句內治四種障：一書，治所作事中忘障。取與等，事中障也。聞法等，解中障。作不作等，行業中障。一作不作者，善作惡不作；二於善中有已作未作；三於未作中隨時益生應作不應作。二經者，論經名論，因論治邪見，以校量正理故。聲論治軟智，以解了文章聲字生勝智故。三論經印者，印記分明，不假守護，故治彼障。又伎藝當印，又是六藝等文章亦是聲論。四以數知多少，算記其位，令不生疑，故治彼障。上總是因、聲二論也。二金石等者，以工巧論能治貧也。三「治病」下是醫方。論病有三種，謂乾消等內四大不調相，鬼著等是外眾生相，蠱毒等通內外。亦四大是草毒也，亦眾生相是毒蛇。此等或但成病、或致令死，故為因也。呪藥二種通別治其四，妓樂等治憂惱障，國土等治不喜樂障，金銀等治世間繫囚等障。五日月等能治報分過。作惡因障謂覩災相，修善排惡故說治也。曜等攝者，謂日月五星為七曜也。五星，謂東方歲星等；二十八宿，謂角亢等，日月五星於中宿故。論中入八業果：一日；二月；三星；四宿；五吉凶；六動地；七夢；八想，此中名怪也。身中諸相者，愛不愛果行故。謂由有過去愛果因行，今有好相；不愛亦爾。六布施等是內明，論是染對治，有六句：一施治慳染；二戒治破戒染；三禪治貪欲染；四神通治邪歸染；五四無量心治妄行功德染，謂殺生祭祠而求福者，名妄行德修，四無量能治也；六四無色定治妄修解脫染，以外道等妄取無色以為解脫故。下明後四起世間智，有四種相：一諸不惱等是異障中無障，謂無捕獵等惱眾生之障；二安眾生是與無過樂，謂樂不生罪故無過也；三哀愍等是發起清淨，雖令眾生無苦有樂，而著欲放逸，是故愍彼，故令離放逸，故云發起淨也；四令入等所用清淨，謂雖不放逸，不求出道，是故令入佛法受用淨也。又釋：此四句從後向前，結前六句，謂令入佛法結前第六施戒；二哀愍等結前第五，以示日等災怪令離放逸故；三安眾生事結初四門，以同與樂故；四諸不惱亂眾生事，結前亂眾生六中初三後二。以此五門即五明所攝，能除闇障，俱而能生智，是故論中釋前三句超舉後二，良為此也。其第四句但為與樂而非生智，故非此結。餘如遠疏應知。

第二就地果中三果，科釋同前。言得轉勝多聞三昧者，論經名多聞陀羅尼者，非義陀羅尼，謂對勝彰劣也。以平等淨心難得等者，對劣顯勝也。以能具二難，故得聞持：一地初平等心難得、二樂出世間現世間難，此是不住道行勝也。以此地智光證是真如事，故況金器硨𭫑磨瑩等。日月等，喻教智淨，依阿含增長智慧光明，勝於前地智故，謂勝前地珠光故也。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二就地果中三果，科釋同前。言得轉勝多聞三昧者，論經名多聞陀羅尼者，非義陀羅尼，謂對勝彰劣也。以平等淨心難得等者，對劣顯勝也。以能具二難，故得聞持：一地初平等心難得、二樂出世間現世間難，此是不住道行勝也。以此地智光證是真如事，故況金器硨𭫑磨瑩等。日月等，喻教智淨，依阿含增長智慧光明，勝於前地智故，謂勝前地珠光故也。餘並可知。

第三重頌中有三十九頌。初十一頌前勝慢對治，於中初二頌十平等；次二頌道品鎧杖喻；次二勝行嚴身喻；次二師子吼法喻；次三頌前初住地同念不退心，論名如道行。第二「常為」下十三頌不住道行勝，於中初四頌前所知法中智清淨；二「如是觀」下九頌教化眾生勤方便，於中初一頌半頌總觀虛偽生悲慈二心、次三頌半頌悲中觀緣集苦、次三頌觀深重苦、次一頌大慈觀事。第三「常住正念」下七頌彼果勝中，初一頌攝功德勝、次一頌半頌修行勝、次半頌教化眾生勝、次四頌起世智勝。下七頌地果，初三調柔、次三半頌攝報、次半願智。後一結說究竟。難勝地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌中有三十九頌。初十一頌前勝慢對治，於中初二頌十平等；次二頌道品鎧杖喻；次二勝行嚴身喻；次二師子吼法喻；次三頌前初住地同念不退心，論名如道行。第二「常為」下十三頌不住道行勝，於中初四頌前所知法中智清淨；二「如是觀」下九頌教化眾生勤方便，於中初一頌半頌總觀虛偽生悲慈二心、次三頌半頌悲中觀緣集苦、次三頌觀深重苦、次一頌大慈觀事。第三「常住正念」下七頌彼果勝中，初一頌攝功德勝、次一頌半頌修行勝、次半頌教化眾生勝、次四頌起世智勝。下七頌地果，初三調柔、次三半頌攝報、次半願智。後一結說究竟。難勝地竟。