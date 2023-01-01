華嚴經探玄記卷第十一(此盡第二地) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第十一(此盡第二地)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

第四校量勝分。菩薩住此中勝三乘故。前初住及安住已說過小，何故至此方說勝耶？釋云：菩薩諸行，是事皆過。前是初住及正住過，今地滿勝，故亦辨過。如小乘見位無此勝德，今此不同，故顯殊勝。然此勝相略說三種：願是標志遐廣、行是依誓造修、果是當位行成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四校量勝分。菩薩住此中勝三乘故。前初住及安住已說過小，何故至此方說勝耶？釋云：菩薩諸行，是事皆過。前是初住及正住過，今地滿勝，故亦辨過。如小乘見位無此勝德，今此不同，故顯殊勝。然此勝相略說三種：願是標志遐廣、行是依誓造修、果是當位行成就。

初願中，略作七門：一顯名、二體性、三約修分別、四約行分別、五約所求行位分別、六因果分別、七釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初願中，略作七門：一顯名、二體性、三約修分別、四約行分別、五約所求行位分別、六因果分別、七釋文。

初名者，願是希求義。《地論》云「發諸大願者，隨心求義故。」次顯別名，此論中但釋文不顯名，古來諸德依義作名，或有順或不順，今依梁《攝論》具列十名。彼云：一供養願，願供養勝緣福田師法主；二受持願，願受持勝妙正法；三轉法輪願，願於大集中轉未曾有法輪；四修行願，願如說修行一切菩薩正行；五成就願，願成就此器世界眾生三乘善根；六承事願，願往諸佛土，常見諸佛，恒得敬事、聽受正法；七淨土願，願清淨自土，安立正法及能修行眾生；八不離願，願於一切生處，恒不離諸佛菩薩，得同意行；九利益願，願於一切時恒作益利眾生事，無有空過；十正覺願，願與一切眾生同得無上菩提，恒作佛事。解云：此十中，最初供養願，此經中唯約供佛，《攝論》通餘勝緣師等。第二同。第三，此經中是請轉法輪為攝法上首，非是自身作轉法輪事。第四願，有人云：此是知眾生心願，此名非也。文中自釋是修菩薩行，故同《攝論》也。第五成就，是教化義，同也。第六，此經中名知世界願，現前了知世界差別，與《攝論》不同。會此二說，謂彼承事必往世界，此知世界必事佛故。又不須會，但此經為定，彼論十願從此經出，更餘處無文故。餘後四願，意義悉同可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初名者，願是希求義。《地論》云「發諸大願者，隨心求義故。」次顯別名，此論中但釋文不顯名，古來諸德依義作名，或有順或不順，今依梁《攝論》具列十名。彼云：一供養願，願供養勝緣福田師法主；二受持願，願受持勝妙正法；三轉法輪願，願於大集中轉未曾有法輪；四修行願，願如說修行一切菩薩正行；五成就願，願成就此器世界眾生三乘善根；六承事願，願往諸佛土，常見諸佛，恒得敬事、聽受正法；七淨土願，願清淨自土，安立正法及能修行眾生；八不離願，願於一切生處，恒不離諸佛菩薩，得同意行；九利益願，願於一切時恒作益利眾生事，無有空過；十正覺願，願與一切眾生同得無上菩提，恒作佛事。解云：此十中，最初供養願，此經中唯約供佛，《攝論》通餘勝緣師等。第二同。第三，此經中是請轉法輪為攝法上首，非是自身作轉法輪事。第四願，有人云：此是知眾生心願，此名非也。文中自釋是修菩薩行，故同《攝論》也。第五成就，是教化義，同也。第六，此經中名知世界願，現前了知世界差別，與《攝論》不同。會此二說，謂彼承事必往世界，此知世界必事佛故。又不須會，但此經為定，彼論十願從此經出，更餘處無文故。餘後四願，意義悉同可知。

第二體性者，有六門：一約剋性門，《唯識論》第九以欲勝解及信為性，願以此三為自性故。二約相應門，梁《攝論》第十清淨意欲以為願體，依般若故得清淨，依大悲故有意欲。解云：此有五法，一清淨是信、二意是意樂、三欲、四智、五悲，後二是所依。何故依此二者？以願有二故。《唯識》云「願有二種，謂求菩提願、利樂他願。」三約所依，以依後得智起此願故，如餘論說，十度之中後四皆是後得智故。四約行漸增為性，如《地論》云「何故名大願？光明善根轉勝增廣故。」五約眷屬，通一切行故。《唯識》云「若辨眷屬，一一皆以一切俱行功德為性。」六約究竟，梁《攝論》第十云「此十願至登初地乃得成立。何以故？此願以真如為體，初地能見真如故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二體性者，有六門：一約剋性門，《唯識論》第九以欲勝解及信為性，願以此三為自性故。二約相應門，梁《攝論》第十清淨意欲以為願體，依般若故得清淨，依大悲故有意欲。解云：此有五法，一清淨是信、二意是意樂、三欲、四智、五悲，後二是所依。何故依此二者？以願有二故。《唯識》云「願有二種，謂求菩提願、利樂他願。」三約所依，以依後得智起此願故，如餘論說，十度之中後四皆是後得智故。四約行漸增為性，如《地論》云「何故名大願？光明善根轉勝增廣故。」五約眷屬，通一切行故。《唯識》云「若辨眷屬，一一皆以一切俱行功德為性。」六約究竟，梁《攝論》第十云「此十願至登初地乃得成立。何以故？此願以真如為體，初地能見真如故。」

第三約修分別者，初七是修始、次二修熟、後一修成得果。又從地前初發心時即起此願，至登初地修願得成，如梁論等辨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約修分別者，初七是修始、次二修熟、後一修成得果。又從地前初發心時即起此願，至登初地修願得成，如梁論等辨也。

第四約行分別者，有二：一別、二通。別而言之，初二自利行，論云「初願功德行滿。第二願智慧行滿。」次五利他行，於中初云以何身者，謂攝法上首身能利他故。二云以何心者，修行心方能攝生故。三何者眾生者，謂四生等是所化故。四眾生住何處者，知世界差別故。五自身住何處能化眾生者，住淨土之處。後三有三義，一初是自利滿、次是利他滿、後是二利得果。二三俱自利，論云「後三願顯自身故。」三三俱利他，論云「此三示現如實教化眾生故。」二約通而言之，此十總是自利、俱是利他。故下論云「此校量菩薩願勝，有二種勝聲聞辟支：一常懃修習無量行故、二與一切眾生同行故。」解云：此上句自利、後句利他故得知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四約行分別者，有二：一別、二通。別而言之，初二自利行，論云「初願功德行滿。第二願智慧行滿。」次五利他行，於中初云以何身者，謂攝法上首身能利他故。二云以何心者，修行心方能攝生故。三何者眾生者，謂四生等是所化故。四眾生住何處者，知世界差別故。五自身住何處能化眾生者，住淨土之處。後三有三義，一初是自利滿、次是利他滿、後是二利得果。二三俱自利，論云「後三願顯自身故。」三三俱利他，論云「此三示現如實教化眾生故。」二約通而言之，此十總是自利、俱是利他。故下論云「此校量菩薩願勝，有二種勝聲聞辟支：一常懃修習無量行故、二與一切眾生同行故。」解云：此上句自利、後句利他故得知也。

第五約所求行位分別者，有二：一通、二別。通而言之，或俱是行，以並依願所修行故；或並是位，以創發在地前、終成在地上，如前梁論故。別分中，初七是行，已如前辨。後三約位顯，論說後三初名得地校量勝故，此從初地乃至第九地轉勝故；二得菩薩地盡校量勝故，此在第十地，菩薩位窮故云地盡；三得一切地盡究竟故，此在佛地，佛果究竟一切地盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五約所求行位分別者，有二：一通、二別。通而言之，或俱是行，以並依願所修行故；或並是位，以創發在地前、終成在地上，如前梁論故。別分中，初七是行，已如前辨。後三約位顯，論說後三初名得地校量勝故，此從初地乃至第九地轉勝故；二得菩薩地盡校量勝故，此在第十地，菩薩位窮故云地盡；三得一切地盡究竟故，此在佛地，佛果究竟一切地盡。

第六因果分別者，亦有通別。通說俱因，以在因位故。若爾，第十何故成佛？釋有二義：一此是地上菩薩願力示現他方成佛，理實非佛。二地中起願，願當成佛，今亦未成；或是果，以地前起願未成為因、得地成就為果，如十度行地前為因、地上為果等。別說中有二：初隨顯言，前九為因、後一為果；二具攝言，前五成因行，第六知世界智是所求種智果，第七是所求淨土依果，八九亦因，第十所求正報果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六因果分別者，亦有通別。通說俱因，以在因位故。若爾，第十何故成佛？釋有二義：一此是地上菩薩願力示現他方成佛，理實非佛。二地中起願，願當成佛，今亦未成；或是果，以地前起願未成為因、得地成就為果，如十度行地前為因、地上為果等。別說中有二：初隨顯言，前九為因、後一為果；二具攝言，前五成因行，第六知世界智是所求種智果，第七是所求淨土依果，八九亦因，第十所求正報果。

第七釋文，有四：初一句結前生後，起願方便；二正顯十願；三廣攝眷屬；四以十盡要期以顯無盡。初中，生如是定心者，論大方便大行故，謂巧起大志，標期所作，名大方便，是願心也。依願造修，行成必然，故名大行，成此願行也。於此二作心成決定，更無二念，故名定心。二正顯十願，即為十段。諸願之中皆有三義：一舉所作事，即行體也；二發如是大願，明對行興願；三廣大等，顯願分齊。此願中通論有七種大：一供心大。清淨心者，論名上深信清淨，以增上敬重故釋上也，迴向菩提釋深也，決定信釋信也。此中淨心具此三義。又一向不雜餘念亦名淨心。二福田大。謂有佛斯供，故曰無餘。供養三種，有人配供三佛，或可或不可准可知。於中香華但表敬，無資用故名敬也。其行供與行敬何別？但義一、行可別。資順義為供養，虔仰義為恭敬，亦配三佛同前。論就三乘說三佛，准下別教亦十佛也。三供事大。謂一切供具等者，此有三義：一事事廣，如論無量故；二種別多，如論種種故；三皆精妙，如論復勝事等供養故。具此三義，名一切具也。此上行體也。四願大。謂隨行起願，如經發如是大願故，此興願也。五攝功德大。勝餘凡小之善根故，云廣大如法界。六因大。生無常愛果，因不盡故，云究竟如空。七時大。能盡後際，得涅槃常果故，云盡未來際故。八立誓自要故。云盡供養一切劫中乃至無休息故。一切劫中所有佛者，頓供養也。無休息者，常供養也。問：諸處多明供養三寶，此中何故唯供佛耶？答：理實通有，但文中影顯，初願對佛願供、第二願對法願護、第八願對僧願同。又復供養有三義：一唯供佛，顯行趣求；二供養佛僧，從之求法；三供養三寶，具攝功德。今據初義，故唯供佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文，有四：初一句結前生後，起願方便；二正顯十願；三廣攝眷屬；四以十盡要期以顯無盡。初中，生如是定心者，論大方便大行故，謂巧起大志，標期所作，名大方便，是願心也。依願造修，行成必然，故名大行，成此願行也。於此二作心成決定，更無二念，故名定心。二正顯十願，即為十段。諸願之中皆有三義：一舉所作事，即行體也；二發如是大願，明對行興願；三廣大等，顯願分齊。此願中通論有七種大：一供心大。清淨心者，論名上深信清淨，以增上敬重故釋上也，迴向菩提釋深也，決定信釋信也。此中淨心具此三義。又一向不雜餘念亦名淨心。二福田大。謂有佛斯供，故曰無餘。供養三種，有人配供三佛，或可或不可准可知。於中香華但表敬，無資用故名敬也。其行供與行敬何別？但義一、行可別。資順義為供養，虔仰義為恭敬，亦配三佛同前。論就三乘說三佛，准下別教亦十佛也。三供事大。謂一切供具等者，此有三義：一事事廣，如論無量故；二種別多，如論種種故；三皆精妙，如論復勝事等供養故。具此三義，名一切具也。此上行體也。四願大。謂隨行起願，如經發如是大願故，此興願也。五攝功德大。勝餘凡小之善根故，云廣大如法界。六因大。生無常愛果，因不盡故，云究竟如空。七時大。能盡後際，得涅槃常果故，云盡未來際故。八立誓自要故。云盡供養一切劫中乃至無休息故。一切劫中所有佛者，頓供養也。無休息者，常供養也。問：諸處多明供養三寶，此中何故唯供佛耶？答：理實通有，但文中影顯，初願對佛願供、第二願對法願護、第八願對僧願同。又復供養有三義：一唯供佛，顯行趣求；二供養佛僧，從之求法；三供養三寶，具攝功德。今據初義，故唯供佛。

第二願中亦三：初舉所作行。於中，經有三句，為二釋：一就始修、二約終成。初中三者，先護教法，謂契經等取應誦等，此是所護法也；書寫等，解能護持行。餘經論說有十種，無性《攝論》云「一書寫、二供養、三轉施、四聽聞、五披讀、六受持、七開示、八諷誦、九思惟、十修習。」今此論中且說六種，初五自行護、後一化他護。二攝一切諸佛等者，明攝受證法，謂證三菩提，自行持也；攝此轉授，化他護也。三一切諸佛所教化法等者是行法，謂修行者皆是諸佛所教化故。彼修行時若有障難，攝令住善，使離障故；濟令捨惡，使出難故。又未起障難護令不生，已起障難救濟令免。上來約始釋竟。復名三成就等，約終成釋：一明法輪不斷成就、二證三正覺成就。何故菩薩證二乘菩提？釋有二義：一所證二空攝生空故，如《勝鬘經》中攝受正法具足二乘世出世法故。二為物現證，如天女云：「若以聲聞法化眾生，我為聲聞」等，又《法華》云「知眾樂小法，菩薩化二乘」等，皆此義也。三修行成就，從初發心乃至因滿故，云如實修行；行成得果故，云正覺成也。第二起願、第三分齊，竝同前釋可知。下諸願中，此後二段竝更不釋，應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二願中亦三：初舉所作行。於中，經有三句，為二釋：一就始修、二約終成。初中三者，先護教法，謂契經等取應誦等，此是所護法也；書寫等，解能護持行。餘經論說有十種，無性《攝論》云「一書寫、二供養、三轉施、四聽聞、五披讀、六受持、七開示、八諷誦、九思惟、十修習。」今此論中且說六種，初五自行護、後一化他護。二攝一切諸佛等者，明攝受證法，謂證三菩提，自行持也；攝此轉授，化他護也。三一切諸佛所教化法等者是行法，謂修行者皆是諸佛所教化故。彼修行時若有障難，攝令住善，使離障故；濟令捨惡，使出難故。又未起障難護令不生，已起障難救濟令免。上來約始釋竟。復名三成就等，約終成釋：一明法輪不斷成就、二證三正覺成就。何故菩薩證二乘菩提？釋有二義：一所證二空攝生空故，如《勝鬘經》中攝受正法具足二乘世出世法故。二為物現證，如天女云：「若以聲聞法化眾生，我為聲聞」等，又《法華》云「知眾樂小法，菩薩化二乘」等，皆此義也。三修行成就，從初發心乃至因滿故，云如實修行；行成得果故，云正覺成也。第二起願、第三分齊，竝同前釋可知。下諸願中，此後二段竝更不釋，應知。

第三願行體之中有四：一明攝法處，如經一切世界等故。此是一切應化身佛，往彼應感成道處故，云一切願也。二明攝法時，謂彼中佛現八相時。此八相亦有化佛具不具者，如天王如來白衣成道則無出家，須扇多佛亦知出世無眾生可化即入涅槃，留化佛半劫度人，是則無轉法輪，若取化說亦得具八，餘釋迦等多亦具之。此等竝約須彌山世界。若就樹形等世界，總無八相，以彼未必有兜率天等。又此八相，論中但釋五相，以竝捨勝就劣故須釋耳。餘三不爾故不解釋，以處胎必生故不待釋，出家勝俗故亦不釋，轉法益生亦勝不說故不釋之。釋生兜率，有二問答：一以上界為問，難處來答；二以他化等為問，生兜率眾生敬心為答。釋餘相，如論顯之。三成攝法行，如經我於爾時等。論釋中二：一為隨彼眾生故，自供養佛，令他學已，故云方便。此成功德行，通於八相。二以彼如來有所說故，啟請攝法，請法為生，故云方便。此成智慧行，唯約轉法輪相。此二總名助菩提法。四明其頓成，論經名一切處一時成一時轉。論釋非前後故此名三時轉者，是於一切成佛之處同時三轉故名也，亦是三請轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三願行體之中有四：一明攝法處，如經一切世界等故。此是一切應化身佛，往彼應感成道處故，云一切願也。二明攝法時，謂彼中佛現八相時。此八相亦有化佛具不具者，如天王如來白衣成道則無出家，須扇多佛亦知出世無眾生可化即入涅槃，留化佛半劫度人，是則無轉法輪，若取化說亦得具八，餘釋迦等多亦具之。此等竝約須彌山世界。若就樹形等世界，總無八相，以彼未必有兜率天等。又此八相，論中但釋五相，以竝捨勝就劣故須釋耳。餘三不爾故不解釋，以處胎必生故不待釋，出家勝俗故亦不釋，轉法益生亦勝不說故不釋之。釋生兜率，有二問答：一以上界為問，難處來答；二以他化等為問，生兜率眾生敬心為答。釋餘相，如論顯之。三成攝法行，如經我於爾時等。論釋中二：一為隨彼眾生故，自供養佛，令他學已，故云方便。此成功德行，通於八相。二以彼如來有所說故，啟請攝法，請法為生，故云方便。此成智慧行，唯約轉法輪相。此二總名助菩提法。四明其頓成，論經名一切處一時成一時轉。論釋非前後故此名三時轉者，是於一切成佛之處同時三轉故名也，亦是三請轉故。

第四願內行中有二：初正顯菩薩所行、二說以化物令心增長。前中，論攝為四：一種種者，行義差別，於中有二：先世間行、二出世間行。此二有二：若約位分，地前為世、地上為出；若隨義分地、教行名世、證行名出。今就後義。初至第六，於一行中修一切，故名為廣，二第七地中，一切行中修一切，故名大，三第八已去，念念任運深入無量佛境，故名無量。出世者，正證真智，不離法執，故不可壞。離妄念故，無分別也。二體者，諸波羅蜜是菩薩行體故。三業者，是諸地中所修之業故、云助道法故。四方便者，巧相集成，一攝一切，要由六相方得顯示。何故論中同相異相，此名有相無相者？以於別類各帶於總，名有是同；然各互無，名無是異，故不相違。二「一切菩薩」下說前四行用以化人。於中，菩薩所行，牒前種種也。及諸波羅蜜，牒前體也。本行，牒業及方便也。「教化」下正以化人令心得增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四願內行中有二：初正顯菩薩所行、二說以化物令心增長。前中，論攝為四：一種種者，行義差別，於中有二：先世間行、二出世間行。此二有二：若約位分，地前為世、地上為出；若隨義分地、教行名世、證行名出。今就後義。初至第六，於一行中修一切，故名為廣，二第七地中，一切行中修一切，故名大，三第八已去，念念任運深入無量佛境，故名無量。出世者，正證真智，不離法執，故不可壞。離妄念故，無分別也。二體者，諸波羅蜜是菩薩行體故。三業者，是諸地中所修之業故、云助道法故。四方便者，巧相集成，一攝一切，要由六相方得顯示。何故論中同相異相，此名有相無相者？以於別類各帶於總，名有是同；然各互無，名無是異，故不相違。二「一切菩薩」下說前四行用以化人。於中，菩薩所行，牒前種種也。及諸波羅蜜，牒前體也。本行，牒業及方便也。「教化」下正以化人令心得增長。

第五願內行中有二：先明所化眾生、後明化所成益。前中，論攝為六：初麁細者，顯報相差別。於色中，細者無想，是無想天，在第四禪，與廣果天同處。外道取為涅槃，修無想定生於彼天，得五百劫無心報；無佛弟子生彼天中。就無色中，前三空名非無想，第四空名非有想，以非有麁想故名非有想，非謂無細想故，論經名非想非非想也。二生依止者，是報之所託。四生差別作三門：一明通局、二顯寬狹、三釋文。初中，化生於五趣中，二全謂地獄及天；餘三少分，如劫初時。人畜及鬼一切化生，餘時通別故。胎於三趣少分，謂人畜鬼，餘皆無故。卵濕於二趣少分，謂人畜，餘悉無故。人中濕生如頂生王等，卵生如毘舍佉母生肉卵出三十二子等。二寬狹者，以四生望五趣，四生寬、五趣狹。《雜心》云「為生攝趣？為趣攝生？」論自釋言「生攝趣，非趣攝生。何者？四生，五趣不攝。」論言中陰是化生，五趣不收。此四約所依處受生，名依止，如餘三，依胎、依卵、依濕。化生依何？論釋：依業。餘三豈不依業？釋：化生業勝，不依外緣；三上界淨，欲界不淨。四種種身者，受報別也。謂下三塗苦，上天為樂，人及修羅通於苦樂。五以自業是受生所依故，云生處也。六以名色為報，自報體故。四蘊為名、色蘊為色，以色形可覩，當相說之。餘四是心心法，冥漠非名不辨，故說為名。《楞伽》云「以名宣說無色四陰，故號為名，是謂眾生」也。二為何義故化者？有三：一信入教法故，云教化成就。二得小果故，云斷世間道。道是因義，即惑業也。世間是報，即苦果也。三得大菩提，準此二乘人無不皆向大菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五願內行中有二：先明所化眾生、後明化所成益。前中，論攝為六：初麁細者，顯報相差別。於色中，細者無想，是無想天，在第四禪，與廣果天同處。外道取為涅槃，修無想定生於彼天，得五百劫無心報；無佛弟子生彼天中。就無色中，前三空名非無想，第四空名非有想，以非有麁想故名非有想，非謂無細想故，論經名非想非非想也。二生依止者，是報之所託。四生差別作三門：一明通局、二顯寬狹、三釋文。初中，化生於五趣中，二全謂地獄及天；餘三少分，如劫初時。人畜及鬼一切化生，餘時通別故。胎於三趣少分，謂人畜鬼，餘皆無故。卵濕於二趣少分，謂人畜，餘悉無故。人中濕生如頂生王等，卵生如毘舍佉母生肉卵出三十二子等。二寬狹者，以四生望五趣，四生寬、五趣狹。《雜心》云「為生攝趣？為趣攝生？」論自釋言「生攝趣，非趣攝生。何者？四生，五趣不攝。」論言中陰是化生，五趣不收。此四約所依處受生，名依止，如餘三，依胎、依卵、依濕。化生依何？論釋：依業。餘三豈不依業？釋：化生業勝，不依外緣；三上界淨，欲界不淨。四種種身者，受報別也。謂下三塗苦，上天為樂，人及修羅通於苦樂。五以自業是受生所依故，云生處也。六以名色為報，自報體故。四蘊為名、色蘊為色，以色形可覩，當相說之。餘四是心心法，冥漠非名不辨，故說為名。《楞伽》云「以名宣說無色四陰，故號為名，是謂眾生」也。二為何義故化者？有三：一信入教法故，云教化成就。二得小果故，云斷世間道。道是因義，即惑業也。世間是報，即苦果也。三得大菩提，準此二乘人無不皆向大菩提也。

第六願中，初所求行中有三：初明世界形類故、二明世界分齊相遍故、三世界數多十方無量故。初中二：先舉所知、後「隨入」下求能知。前中有四：初約廣狹分別，小千為狹、中千為中、大千為廣。二義類分別，初類多無數量、二義難分別、三體不可壞、四相不可動、五事不可說。三麁細分別，論云「隨何等世界意識身者，意識是心、身色，色心麁故世界亦麁，其細亦爾。」又如《法華》中「天人見劫盡」者是麁也，「我此土常安隱」者細也。四依住分別。正住者，是仰世界。倒住者，是覆世界，如蜂窠等。言平坦者，無塠阜等故。言方者，四方故，如斗形。言圓者，團圓故，如珠形。下明能知，隨如是世界，以智入中而明了知。二真實義相者，如帝釋妙勝殿上有寶珠為網，天珠明淨，一珠中現一切珠，一切珠亦爾，互無障礙。世界亦然，於一處中有多世界，多世界塵中復有多界，如是重重無障無礙。如幻業作故者，轉喻顯之。如世幻士作幻業用，令於水處見火、火處見水，小處見大，皆無障礙。此亦如是，世界實爾，故名真實。此是如理智中如量境界故，云唯智能知也。三無量相者，如前二相遍於十方名無量差別，盡十方際故名入也。下明能知。皆現前知者，不取比知故，願求此智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六願中，初所求行中有三：初明世界形類故、二明世界分齊相遍故、三世界數多十方無量故。初中二：先舉所知、後「隨入」下求能知。前中有四：初約廣狹分別，小千為狹、中千為中、大千為廣。二義類分別，初類多無數量、二義難分別、三體不可壞、四相不可動、五事不可說。三麁細分別，論云「隨何等世界意識身者，意識是心、身色，色心麁故世界亦麁，其細亦爾。」又如《法華》中「天人見劫盡」者是麁也，「我此土常安隱」者細也。四依住分別。正住者，是仰世界。倒住者，是覆世界，如蜂窠等。言平坦者，無塠阜等故。言方者，四方故，如斗形。言圓者，團圓故，如珠形。下明能知，隨如是世界，以智入中而明了知。二真實義相者，如帝釋妙勝殿上有寶珠為網，天珠明淨，一珠中現一切珠，一切珠亦爾，互無障礙。世界亦然，於一處中有多世界，多世界塵中復有多界，如是重重無障無礙。如幻業作故者，轉喻顯之。如世幻士作幻業用，令於水處見火、火處見水，小處見大，皆無障礙。此亦如是，世界實爾，故名真實。此是如理智中如量境界故，云唯智能知也。三無量相者，如前二相遍於十方名無量差別，盡十方際故名入也。下明能知。皆現前知者，不取比知故，願求此智。

第七願內淨土七義中，經內略無自在淨，以與同體不多別故。六中，初三當相明淨、次一約人顯淨、後二舉因顯果。前中，初體淨、次一相淨、後一用淨。體中，同體有二義：一同以法性為體，是故鎔融相入無礙；二一以多為體、多以一為體故名同體。是故論經無入字，明即是故不言入也。問：與前帝網何別？答：前是世界海，約緣起通染淨，互相變現；今是國土海，就理實言，一元來是多、多本來是一，亦非彼此相涉等。二具德莊嚴，有三：一神通莊嚴，謂神變自在，或大小相容、或能起化宣說法故；二光明莊嚴，常放光明，照除黑闇，破無明故；三寶相莊嚴，眾寶集成，具勝德故。略具此三，故云無量莊嚴。三受用淨，謂受用此土。一令成斷德，煩惱永盡故，云離諸垢穢。二令成行德，淨妙行成故，云具足清淨。四住處眾生淨，諸大菩薩悉具勝智充滿其國故名淨。五因淨土，因有二：一生因，謂修施戒等因，當得淨土果，如《維摩經》說；二依因，此亦二種，一以鏡智淨識為土所依、二後智通慧為依，如下第十地入佛國體性三昧現淨土。今依此義，故云常有等。六果淨。果有二種：一因所生果；二示現果，謂果德自在臨機示現。今依此義故，云隨眾生心等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七願內淨土七義中，經內略無自在淨，以與同體不多別故。六中，初三當相明淨、次一約人顯淨、後二舉因顯果。前中，初體淨、次一相淨、後一用淨。體中，同體有二義：一同以法性為體，是故鎔融相入無礙；二一以多為體、多以一為體故名同體。是故論經無入字，明即是故不言入也。問：與前帝網何別？答：前是世界海，約緣起通染淨，互相變現；今是國土海，就理實言，一元來是多、多本來是一，亦非彼此相涉等。二具德莊嚴，有三：一神通莊嚴，謂神變自在，或大小相容、或能起化宣說法故；二光明莊嚴，常放光明，照除黑闇，破無明故；三寶相莊嚴，眾寶集成，具勝德故。略具此三，故云無量莊嚴。三受用淨，謂受用此土。一令成斷德，煩惱永盡故，云離諸垢穢。二令成行德，淨妙行成故，云具足清淨。四住處眾生淨，諸大菩薩悉具勝智充滿其國故名淨。五因淨土，因有二：一生因，謂修施戒等因，當得淨土果，如《維摩經》說；二依因，此亦二種，一以鏡智淨識為土所依、二後智通慧為依，如下第十地入佛國體性三昧現淨土。今依此義，故云常有等。六果淨。果有二種：一因所生果；二示現果，謂果德自在臨機示現。今依此義故，云隨眾生心等。

第八願中所求行內有十二句：初一總、次十別、後一結。總中不念餘乘，釋同心同行，謂此願與一切菩薩也。同心是見理同，願與同行是學行同。前中，初五行修行同、後五德用同。前中，初三自分行、後二勝進行。前中，初一福行、後二慧行。慧行中，初正證智、後是後得智。又釋：此三句如次，即是戒定慧三學同也。初者起行同修名共集善根，情無乖異名無怨嫉。二與諸菩薩所證真如同一味故名同一境，能證智心亦不異故名為和合。論名住寂者，所證同也；等觀者，能證同也。三以後得智其諸菩薩聚會，解說論佛法，故云常不相離。下二勝進中四利他行。若有眾生應以佛身方可受化，能隨彼心現成佛故，云隨其等。五自利行，有二義：一解於佛果不由他教故，云於自心中等。二解知佛境菩提通慧等法，竝唯自心，非心外有，於中神力外用、智力內照。自下明德用。六明通體，謂神通上進不退，所作稱心而成，名常得隨意神通。下四明通用，論云通業得名也。於中，前三如意通、後一法智通。七一身遊多剎、八多身多處現、九得種類俱生身、十成就實智。「通達甚深不思之法」下具足菩薩行，是總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八願中所求行內有十二句：初一總、次十別、後一結。總中不念餘乘，釋同心同行，謂此願與一切菩薩也。同心是見理同，願與同行是學行同。前中，初五行修行同、後五德用同。前中，初三自分行、後二勝進行。前中，初一福行、後二慧行。慧行中，初正證智、後是後得智。又釋：此三句如次，即是戒定慧三學同也。初者起行同修名共集善根，情無乖異名無怨嫉。二與諸菩薩所證真如同一味故名同一境，能證智心亦不異故名為和合。論名住寂者，所證同也；等觀者，能證同也。三以後得智其諸菩薩聚會，解說論佛法，故云常不相離。下二勝進中四利他行。若有眾生應以佛身方可受化，能隨彼心現成佛故，云隨其等。五自利行，有二義：一解於佛果不由他教故，云於自心中等。二解知佛境菩提通慧等法，竝唯自心，非心外有，於中神力外用、智力內照。自下明德用。六明通體，謂神通上進不退，所作稱心而成，名常得隨意神通。下四明通用，論云通業得名也。於中，前三如意通、後一法智通。七一身遊多剎、八多身多處現、九得種類俱生身、十成就實智。「通達甚深不思之法」下具足菩薩行，是總結也。

第九願中，所求行中有二：先明不退輪行菩薩行、後「身口」下明不空行菩薩行。前中謂身等三輪，是起行所依，故名為乘。成行必然，故名不退。二不空中亦二：一作業、二利益。前中亦二：先一句總明三業不空、二「眾生」下別顯不空。先明身業所作必定不空，謂令見者無不得法故，云眾生見者等。二明口業所作必定不空，謂口宣實教物生真智故，云聞我音等。三明意業不空，以內心具德令物念見，心喜入法離惑除障。二利益中二：一如藥樹王遍治諸苦，非獨治病故。論云「對治種種苦」。二如如意寶多治貧病，兼亦通餘，經略無此句。言為得如是者，總結所求可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九願中，所求行中有二：先明不退輪行菩薩行、後「身口」下明不空行菩薩行。前中謂身等三輪，是起行所依，故名為乘。成行必然，故名不退。二不空中亦二：一作業、二利益。前中亦二：先一句總明三業不空、二「眾生」下別顯不空。先明身業所作必定不空，謂令見者無不得法故，云眾生見者等。二明口業所作必定不空，謂口宣實教物生真智故，云聞我音等。三明意業不空，以內心具德令物念見，心喜入法離惑除障。二利益中二：一如藥樹王遍治諸苦，非獨治病故。論云「對治種種苦」。二如如意寶多治貧病，兼亦通餘，經略無此句。言為得如是者，總結所求可知。

第十願中，所求行內有八句：初句明所成菩提、後七顯菩提作用。前中，於一切世界者，謂平滿遍於十方虛空法界等一切世界。亦通樹形等，非唯須彌界，於此等處現得菩提。下明作業中，初示正覺業，謂於一毛等者，前中總說一切世界，此中別辨一一世界中一一毛端處示現八相成正覺等。論經名凡夫道者，論釋是閻浮提者，且約三乘就須彌山世界說；若依一乘，則通樹形等及毛端等，以彼皆有可化眾生故，云於一毛端乃至示大涅槃故。二說實諦業，謂隨彼可化眾生心，以神通力為現佛身，以智慧力為說實法故，云現諸如來乃至得佛道故。三證教化業，謂觀法無我者，離二我故。性淨涅槃者，是所顯真性故。示如此法，欲令眾生於此法上生信解故。又令眾生知於如來證得此法，言必可信故，云知一切法如涅槃相故。四種種說法業，謂以一音異解者，釋有二義：一約實，謂就真為一、機感為異，如一真身應物現異。二就應，復有二：一約類，或為天眾現一天音，能令餘類各別得解。對人亦爾，餘類皆然，故經言「一音說法，眾生隨類各得解。」二約法，或為眾生說施一音，亦令餘人解戒定等，如是一切，故經云「一音說法，眾生各各隨所解」也。隨機異解，各得成益故，云以一音乃至歡喜。五不斷佛種業，謂菩薩所行名為佛種，得佛常起名為不斷故，云示大涅槃而不斷菩薩所行故。六法輪復住業，謂大聖滅後令法久住，示佛智地理行果法修多羅等，顯其教法，軌則不失。明住持如本，名為復住，故云示眾生乃至假偽。七自在業，言以大智慧者，法智通也。言神通自在者，如意通也。言出生變化者，是幻通也。以轉變外事故言充滿法界者，通結上三皆滿法界也。又以法智照理不住世間，餘二隨事不住涅槃，總三合取名為無住。上來別釋十願竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十願中，所求行內有八句：初句明所成菩提、後七顯菩提作用。前中，於一切世界者，謂平滿遍於十方虛空法界等一切世界。亦通樹形等，非唯須彌界，於此等處現得菩提。下明作業中，初示正覺業，謂於一毛等者，前中總說一切世界，此中別辨一一世界中一一毛端處示現八相成正覺等。論經名凡夫道者，論釋是閻浮提者，且約三乘就須彌山世界說；若依一乘，則通樹形等及毛端等，以彼皆有可化眾生故，云於一毛端乃至示大涅槃故。二說實諦業，謂隨彼可化眾生心，以神通力為現佛身，以智慧力為說實法故，云現諸如來乃至得佛道故。三證教化業，謂觀法無我者，離二我故。性淨涅槃者，是所顯真性故。示如此法，欲令眾生於此法上生信解故。又令眾生知於如來證得此法，言必可信故，云知一切法如涅槃相故。四種種說法業，謂以一音異解者，釋有二義：一約實，謂就真為一、機感為異，如一真身應物現異。二就應，復有二：一約類，或為天眾現一天音，能令餘類各別得解。對人亦爾，餘類皆然，故經言「一音說法，眾生隨類各得解。」二約法，或為眾生說施一音，亦令餘人解戒定等，如是一切，故經云「一音說法，眾生各各隨所解」也。隨機異解，各得成益故，云以一音乃至歡喜。五不斷佛種業，謂菩薩所行名為佛種，得佛常起名為不斷故，云示大涅槃而不斷菩薩所行故。六法輪復住業，謂大聖滅後令法久住，示佛智地理行果法修多羅等，顯其教法，軌則不失。明住持如本，名為復住，故云示眾生乃至假偽。七自在業，言以大智慧者，法智通也。言神通自在者，如意通也。言出生變化者，是幻通也。以轉變外事故言充滿法界者，通結上三皆滿法界也。又以法智照理不住世間，餘二隨事不住涅槃，總三合取名為無住。上來別釋十願竟。

第三明攝眷屬。此十願中，一一各攝百千萬阿僧祇諸大願，故云諸佛子乃至阿僧祇大願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明攝眷屬。此十願中，一一各攝百千萬阿僧祇諸大願，故云諸佛子乃至阿僧祇大願也。

第四顯願無盡，有三：初舉十法無盡；二以願反要，彼若有盡我願乃盡；三以願順同，彼無盡故願亦無盡。此十法中略作三門：一隨事分別，隨此十法一一皆無盡，對之以顯願，如文自顯。二廣略分別，謂前九廣散、後一略攝，謂眾生、世界、空界、心所緣，此四是世間轉；法界、涅槃、起智，此三是法轉；佛出世及佛智慧，此二是智轉。又釋：心所緣亦是智攝，以是染智故，是故論云「略說三種三轉，示現各三。」是故第十句略攝前九。三依論總別分別，謂初句是總，以為化眾生故眾生為總；攝餘九事在眾生中意亦甚玄，應依一乘緣起無礙，准思可見。於別中，一眾生住何處？謂世界故。二世界依何？謂空界故。三說何法化？謂法界故。四隨所化眾生安置何處？令得涅槃故。五亦令得大菩提，故云佛出世。佛出世者，是遠離世間成菩提故，非謂佛應世間名為出矣，以論說名化所置處故。六以何方便巧化？謂佛智慧故。七云何隨物心器？謂心所緣故。八復以何法化？謂佛智所入境法即真性理，此名起智者，智依此起故。今此論主餘前二門相顯如文，不待別釋。此總別相收、圓融之義義隱在文，故今別顯。願校量竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四顯願無盡，有三：初舉十法無盡；二以願反要，彼若有盡我願乃盡；三以願順同，彼無盡故願亦無盡。此十法中略作三門：一隨事分別，隨此十法一一皆無盡，對之以顯願，如文自顯。二廣略分別，謂前九廣散、後一略攝，謂眾生、世界、空界、心所緣，此四是世間轉；法界、涅槃、起智，此三是法轉；佛出世及佛智慧，此二是智轉。又釋：心所緣亦是智攝，以是染智故，是故論云「略說三種三轉，示現各三。」是故第十句略攝前九。三依論總別分別，謂初句是總，以為化眾生故眾生為總；攝餘九事在眾生中意亦甚玄，應依一乘緣起無礙，准思可見。於別中，一眾生住何處？謂世界故。二世界依何？謂空界故。三說何法化？謂法界故。四隨所化眾生安置何處？令得涅槃故。五亦令得大菩提，故云佛出世。佛出世者，是遠離世間成菩提故，非謂佛應世間名為出矣，以論說名化所置處故。六以何方便巧化？謂佛智慧故。七云何隨物心器？謂心所緣故。八復以何法化？謂佛智所入境法即真性理，此名起智者，智依此起故。今此論主餘前二門相顯如文，不待別釋。此總別相收、圓融之義義隱在文，故今別顯。願校量竟。

第二行校量中有二：先明大願熏心令心調暢堪能起行、二「如是則成信者」下攝行成人正顯所修。前中二：初決定發願者，牒前大願以用熏心。二「則得」下正顯大願熏心成益。十心中，初句總、餘九別。總中，利是增益義、安是順理義。又障不能動是安也，令行增長是利也。別中，一柔軟者，性善故；二調順，者離惡故；三寂靜者，不亂故；四不放逸者，不失念故；五寂滅者，不起煩惱故；六直心者，正向真理故；七和潤者，救護眾生故；八不恚者，不捨眾生故；九不濁者，不雜餘心故。自下正顯所成行相。於此十行略作七門：一顯名、二辨體、三明成處、四約心行分別相、五約二利分別、六明次第、七釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二行校量中有二：先明大願熏心令心調暢堪能起行、二「如是則成信者」下攝行成人正顯所修。前中二：初決定發願者，牒前大願以用熏心。二「則得」下正顯大願熏心成益。十心中，初句總、餘九別。總中，利是增益義、安是順理義。又障不能動是安也，令行增長是利也。別中，一柔軟者，性善故；二調順，者離惡故；三寂靜者，不亂故；四不放逸者，不失念故；五寂滅者，不起煩惱故；六直心者，正向真理故；七和潤者，救護眾生故；八不恚者，不捨眾生故；九不濁者，不雜餘心故。自下正顯所成行相。於此十行略作七門：一顯名、二辨體、三明成處、四約心行分別相、五約二利分別、六明次第、七釋文。

初顯名，一信佛因果淨心不壞；二慈與生樂；三悲能救苦；四施捨珍財；五無有疲倦者，策懃求法；六知諸經論書者，慧達教法；七善解世法者，俗智知宜；八慚愧者，輕惡崇善；九堪受者，堅固不退堪受法器；十供養佛如說行者，順佛興供順法修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初顯名，一信佛因果淨心不壞；二慈與生樂；三悲能救苦；四施捨珍財；五無有疲倦者，策懃求法；六知諸經論書者，慧達教法；七善解世法者，俗智知宜；八慚愧者，輕惡崇善；九堪受者，堅固不退堪受法器；十供養佛如說行者，順佛興供順法修行。

二體性者，有二：一約所依，總以後得智為性，以依此起故；二剋別自性，初信當法為性，慈悲以無瞋善根及不害為性，施以無貪相應思為性，不疲倦及堪受俱以精進為性，知經書解世法俱以慧為性，慚愧當法為性，供養佛、如說行通論三業善表無表為性，是故通總有十法為性。一信、二思、三無貪、四無瞋、五不害、六懃、七慧、八慚、九愧、十色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二體性者，有二：一約所依，總以後得智為性，以依此起故；二剋別自性，初信當法為性，慈悲以無瞋善根及不害為性，施以無貪相應思為性，不疲倦及堪受俱以精進為性，知經書解世法俱以慧為性，慚愧當法為性，供養佛、如說行通論三業善表無表為性，是故通總有十法為性。一信、二思、三無貪、四無瞋、五不害、六懃、七慧、八慚、九愧、十色。

三明處者，此信等行，大分三位修之：初在十信位中，即初修學，如信進念慧等是也；二在三賢位修之漸熟，如〈十藏品〉信藏等亦多與此同。三至初地已上修之純熟，堪任勝用，以將淨治諸地。今此所說是後門也，故《地論》云「此信等十行盡是彰地淨法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明處者，此信等行，大分三位修之：初在十信位中，即初修學，如信進念慧等是也；二在三賢位修之漸熟，如〈十藏品〉信藏等亦多與此同。三至初地已上修之純熟，堪任勝用，以將淨治諸地。今此所說是後門也，故《地論》云「此信等十行盡是彰地淨法。」

四約心行分別者，通論此十俱表心，是心無非是行。別分而辨，前三是行方便心、後七是造緣正行故。《地論》云「此十種行，顯二種勝成就：一深心成就，謂信慈悲等；二修行成就，謂所餘七行。」此與《地持》相似，彼云「前三名心淨，後七名行方便淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約心行分別者，通論此十俱表心，是心無非是行。別分而辨，前三是行方便心、後七是造緣正行故。《地論》云「此十種行，顯二種勝成就：一深心成就，謂信慈悲等；二修行成就，謂所餘七行。」此與《地持》相似，彼云「前三名心淨，後七名行方便淨。」

五約二利分別者，前七別顯二利、後三通約二利。前中，信是自利行，《地論》云「於中依自利行，謂信能信菩薩行及諸佛法，求必能得故。」依利他行，所謂悲慈，安隱釋悲，與樂釋慈，施以財攝他故。不疲倦者，自為他起攝法行，後二以法攝他行故。後三攝護前七，初二護成、後一成攝。由慚愧故，護令離惡，能令信等成無著行。由堅固力，護令住善，能令信等成不可動。由如說行，起後信等故名攝，離垢清淨名依止行，由供養佛亦攝起信等善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五約二利分別者，前七別顯二利、後三通約二利。前中，信是自利行，《地論》云「於中依自利行，謂信能信菩薩行及諸佛法，求必能得故。」依利他行，所謂悲慈，安隱釋悲，與樂釋慈，施以財攝他故。不疲倦者，自為他起攝法行，後二以法攝他行故。後三攝護前七，初二護成、後一成攝。由慚愧故，護令離惡，能令信等成無著行。由堅固力，護令住善，能令信等成不可動。由如說行，起後信等故名攝，離垢清淨名依止行，由供養佛亦攝起信等善根故。

六次第者，初自既證信，成佛因果；二傷愍眾生處苦流轉，故起大悲；三誓當救彼具得佛果之樂，故起大慈；四為欲救他，自無顧戀故，一切悉施；五為益他故，為他求彼世出世法無有疲倦；六由求無倦，證解經書。七善知經論故，於眾生上中下類，善能籌量應作不應作等故，起善解世法；八依應時分量等正行，故起慚愧；九於前所作懃無退轉故，起堪受力；十以堪受力，能供養佛，如說行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六次第者，初自既證信，成佛因果；二傷愍眾生處苦流轉，故起大悲；三誓當救彼具得佛果之樂，故起大慈；四為欲救他，自無顧戀故，一切悉施；五為益他故，為他求彼世出世法無有疲倦；六由求無倦，證解經書。七善知經論故，於眾生上中下類，善能籌量應作不應作等故，起善解世法；八依應時分量等正行，故起慚愧；九於前所作懃無退轉故，起堪受力；十以堪受力，能供養佛，如說行也。

第七釋文中二：先別釋十行、後「佛子是菩薩」下結其十名。前中，十行即為十段。就初信中二：初一句攝德成人故，云即成信者；餘句顯其信德，於中，初二句總、次諸句別、後「舉要」下一句結。初總中，言樂以信分別功德者，於佛果功德別別深信；二信佛本所行因道，能至佛果。下別中，初二句廣上信因行。論云「云何菩薩信行者，信行六度等行，能得增成佛果故。」二云何次第成者，信入十地漸得佛果殊勝功德。下明所信果德，論云「此菩提本行入者，為簡前菩薩本行入，故云菩提本行入也。」前則標因別果，此標果別因。又前是能入名入，此是所入名入。此所入果中，論攝為六種勝，由此境勝令信心亦勝，故云是故信勝也。六中，前五別顯、後一總結，良以此句是末。後結中結因果之內，舉其結果入此六攝故也。五中，前四智德、後一斷德。前中，初一寄對顯勝，謂十力降魔怨，無畏伏外道，不共過二乘故。此三句合為一，皆悉不為魔等所壞，故云不可壞。下三當相辨德：一信真智難測，故云信不思也；二信通慧深廣，故云信神力等；三信種智多門，故云信如來等。下一信佛斷德中，信從斷惑因緣得此涅槃果德，故云信從因等。下一句總結，以別說難盡，故云舉要言也。信菩薩普行，是結信因也。諸佛等，結信果也。威力是加，等取說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋文中二：先別釋十行、後「佛子是菩薩」下結其十名。前中，十行即為十段。就初信中二：初一句攝德成人故，云即成信者；餘句顯其信德，於中，初二句總、次諸句別、後「舉要」下一句結。初總中，言樂以信分別功德者，於佛果功德別別深信；二信佛本所行因道，能至佛果。下別中，初二句廣上信因行。論云「云何菩薩信行者，信行六度等行，能得增成佛果故。」二云何次第成者，信入十地漸得佛果殊勝功德。下明所信果德，論云「此菩提本行入者，為簡前菩薩本行入，故云菩提本行入也。」前則標因別果，此標果別因。又前是能入名入，此是所入名入。此所入果中，論攝為六種勝，由此境勝令信心亦勝，故云是故信勝也。六中，前五別顯、後一總結，良以此句是末。後結中結因果之內，舉其結果入此六攝故也。五中，前四智德、後一斷德。前中，初一寄對顯勝，謂十力降魔怨，無畏伏外道，不共過二乘故。此三句合為一，皆悉不為魔等所壞，故云不可壞。下三當相辨德：一信真智難測，故云信不思也；二信通慧深廣，故云信神力等；三信種智多門，故云信如來等。下一信佛斷德中，信從斷惑因緣得此涅槃果德，故云信從因等。下一句總結，以別說難盡，故云舉要言也。信菩薩普行，是結信因也。諸佛等，結信果也。威力是加，等取說也。

第二明慈悲二心。於中有二：先明三觀為二心方便、後「即生大悲」下正顯所起二心行相。前中，三觀即為三段：初真樂本有、迷隔名離，慈由此生；二妄苦本虛、情取名具，悲由此起；三於此得失復不了知，名彼二倒。眾生既爾可愍之甚，雙結悲慈。又釋：此三各有二義。一但無他樂已為可愍，況復此樂本自有之而反遠離；二但令離樂已是可愍，況更有苦，設苦是實亦甚可愍，況本虛妄而枉受之；三彼二倒者，若雖無樂有苦，自有能覺知力，容有反苦得樂之期，由無明倒故，體有妙樂不知悕求，方復謗云都無此事，虛妄容苦，不知厭離，方乃甘受妄想輪迴。由此菩薩起深重慈悲。就初中，作是念等者，乘前所信故，今念法甚深，傷物不悟，故起悲愍也。十中初一總，謂超情曰深，深極名甚。別中，一離妄計實有所取之相，故云離相，此約遮顯；二真理體寂名為法定，恒沙德義寂名義定故云寂滅；三無二我故云空；四無根境等故云無相；五離取捨願求故云無作。若約治障，論中分別者即是妄想能取心也，相者即是名相所取相也，取捨者即是妄心於妄境順處願取、違處願捨。對治此三，如次三句應知故。又《佛性論》此三脫門治皮肉心三障可知。又彼論中配三無性觀，次第應知。六性淨不雜故云無染；七生德無窮故云無量；八俱益自他故云廣大；九多劫方證佛果堅固故云難壞。第二具足諸苦中有三：初顯十二緣相、二「如是」下結成苦聚、三「是中」下明緣體空彰有是倒。論中，於前初段內前之三支合為一分，二「於三界」下辨後九支及後二段合為一分，故為二段也。就前中亦二：初一句總、餘九句別。總中，凡情迷理沒於二執，故云心墮邪見。別中，惑業皆名邪見。釋有二義：一是彼品故，如惡趣業愚等；二如緣起六相相即無礙。上下文中，例同此釋。九中，初五屬無明支、次三是行支、後一是識支。前中，初三依法義妄計、後二於追求時心過故。前，中初是無明住地，迷覆法體，障其慧眼。論名蔽意，故云無明癡等。次二慢愛由癡，迷覆因果之義，妄計內外。初一於內執我，自高𣣋物名為憍慢，建我如幢、恒起名常，故云常立等；後一於外貪取，愛網自纏，故云墮在等。又上三句，初一癡使；二慢使；三「愛使」下二追求時過：一於可得處詐善外相生諂曲過、二於不可得處情忌在內生嫉妬過。又妬他內報、嫉他外財，由此生生卑賤鄙陋，是妬心為因。資生不足，嫉心為因。此釋經中而作後身生處因緣也。此經名慳嫉者，於已得生慳、可得生諂、不得生嫉。又由慳自財故資生不足、由嫉他身故身形賤陋。下三明業支，一總明三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明慈悲二心。於中有二：先明三觀為二心方便、後「即生大悲」下正顯所起二心行相。前中，三觀即為三段：初真樂本有、迷隔名離，慈由此生；二妄苦本虛、情取名具，悲由此起；三於此得失復不了知，名彼二倒。眾生既爾可愍之甚，雙結悲慈。又釋：此三各有二義。一但無他樂已為可愍，況復此樂本自有之而反遠離；二但令離樂已是可愍，況更有苦，設苦是實亦甚可愍，況本虛妄而枉受之；三彼二倒者，若雖無樂有苦，自有能覺知力，容有反苦得樂之期，由無明倒故，體有妙樂不知悕求，方復謗云都無此事，虛妄容苦，不知厭離，方乃甘受妄想輪迴。由此菩薩起深重慈悲。就初中，作是念等者，乘前所信故，今念法甚深，傷物不悟，故起悲愍也。十中初一總，謂超情曰深，深極名甚。別中，一離妄計實有所取之相，故云離相，此約遮顯；二真理體寂名為法定，恒沙德義寂名義定故云寂滅；三無二我故云空；四無根境等故云無相；五離取捨願求故云無作。若約治障，論中分別者即是妄想能取心也，相者即是名相所取相也，取捨者即是妄心於妄境順處願取、違處願捨。對治此三，如次三句應知故。又《佛性論》此三脫門治皮肉心三障可知。又彼論中配三無性觀，次第應知。六性淨不雜故云無染；七生德無窮故云無量；八俱益自他故云廣大；九多劫方證佛果堅固故云難壞。第二具足諸苦中有三：初顯十二緣相、二「如是」下結成苦聚、三「是中」下明緣體空彰有是倒。論中，於前初段內前之三支合為一分，二「於三界」下辨後九支及後二段合為一分，故為二段也。就前中亦二：初一句總、餘九句別。總中，凡情迷理沒於二執，故云心墮邪見。別中，惑業皆名邪見。釋有二義：一是彼品故，如惡趣業愚等；二如緣起六相相即無礙。上下文中，例同此釋。九中，初五屬無明支、次三是行支、後一是識支。前中，初三依法義妄計、後二於追求時心過故。前，中初是無明住地，迷覆法體，障其慧眼。論名蔽意，故云無明癡等。次二慢愛由癡，迷覆因果之義，妄計內外。初一於內執我，自高𣣋物名為憍慢，建我如幢、恒起名常，故云常立等；後一於外貪取，愛網自纏，故云墮在等。又上三句，初一癡使；二慢使；三「愛使」下二追求時過：一於可得處詐善外相生諂曲過、二於不可得處情忌在內生嫉妬過。又妬他內報、嫉他外財，由此生生卑賤鄙陋，是妬心為因。資生不足，嫉心為因。此釋經中而作後身生處因緣也。此經名慳嫉者，於已得生慳、可得生諂、不得生嫉。又由慳自財故資生不足、由嫉他身故身形賤陋。下三明業支，一總明三

毒造業、後二別顯業相。初中，於樂受生貪、苦受生瞋、捨受生癡。捨翻前二故，云彼顛倒非迷。前二名為顛倒，由此三毒集起重業。下別中，初句內心思業、後句動身語業。前中，煩惱如風、思心如火，煩惱動心如風吹火，此思中始也。常令熾燃思之，終也。論云於怨恨時互相追念者，釋嫌恨吹心也。欲起報惡業者，釋熾燃也。二明起業者，從思發動身語業也。顛倒是煩惱，煩惱發業，業還與彼顛倒相應。謂作惡時迭相加害者，望殺業說。第九一種明識支，以識支亦是所引亦是能引。今取能引，以彼能持惑業種子，令四流不斷，染諸善業悉成有流。四流者，謂欲界中一切煩惱，除見及無明，名為欲流；色無色界一切煩惱，除見及無明，名有流；三界無明名無明流；三界見名見流。流者是流注不斷義。心意識名，有通有別。別言本識集起名心、末那審思為意、餘六了別為識；通則俱有，可知。言起種子者，有二義：一隨流造業，熏在本識，名起彼種；二由無明行能引識中五果種子，令隨業生，名起種子。今取後義，故云起也。第二段「於三界地」下辨後九支。於中論主分為三相：一自相等者，釋有二門：一約分位、二約隨義。分位者，自相者謂明現在因緣體狀故，同相者謂未來因緣同現在故。理實現在亦有生者等，未來亦有識名色等，今約分位分相故立二相。三顛倒相者，顯緣體實空，顯執有是倒。二約隨義者，一約從因生微細行相，是緣起自相；二約果相顯彰，緣起過患遍通果位，故云同相。猶如色法礙為自相，苦無常等為其共相。共猶同也。此亦如是，從生名色牙即生義，次第乃至有彼老死，過患同故。三緣實無我，妄取為倒。問：同相中，二支一向是果、一向現行，自相七支為現果、為因種？設爾何失？俱有過故。若取因種則不應言三界地生牙；若取現果則彼前四不異生等，後三復非所生果攝。答：此等竝是現生果位，却談因名以顯自相。就自相七支內，此中和合者，是論中共生義，亦是不離義。論分為三：一報相名色共阿梨耶識生者，謂名色支中有義通攝一切名言種子。阿梨耶即識支，通有三義：一依《雜集論》第四，以業種為識支故，屬能引識種入名支攝。是故此文前三支一處釋者，以俱是能引故，為四流等潤彼業種，及五果種轉為有故，令其生果，是故前言起心意識種子。由起彼種子，令三界地生苦報牙。二以本識種為識支故。《唯識》第八云「此中識種謂本識因。」是故此中識種及名色等，種為前惑，業引潤力，故起此種子令生苦果。三現行第八亦是識支。《唯識》第三引經證彼第八是識支故。是故此中因相云名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒造業、後二別顯業相。初中，於樂受生貪、苦受生瞋、捨受生癡。捨翻前二故，云彼顛倒非迷。前二名為顛倒，由此三毒集起重業。下別中，初句內心思業、後句動身語業。前中，煩惱如風、思心如火，煩惱動心如風吹火，此思中始也。常令熾燃思之，終也。論云於怨恨時互相追念者，釋嫌恨吹心也。欲起報惡業者，釋熾燃也。二明起業者，從思發動身語業也。顛倒是煩惱，煩惱發業，業還與彼顛倒相應。謂作惡時迭相加害者，望殺業說。第九一種明識支，以識支亦是所引亦是能引。今取能引，以彼能持惑業種子，令四流不斷，染諸善業悉成有流。四流者，謂欲界中一切煩惱，除見及無明，名為欲流；色無色界一切煩惱，除見及無明，名有流；三界無明名無明流；三界見名見流。流者是流注不斷義。心意識名，有通有別。別言本識集起名心、末那審思為意、餘六了別為識；通則俱有，可知。言起種子者，有二義：一隨流造業，熏在本識，名起彼種；二由無明行能引識中五果種子，令隨業生，名起種子。今取後義，故云起也。第二段「於三界地」下辨後九支。於中論主分為三相：一自相等者，釋有二門：一約分位、二約隨義。分位者，自相者謂明現在因緣體狀故，同相者謂未來因緣同現在故。理實現在亦有生者等，未來亦有識名色等，今約分位分相故立二相。三顛倒相者，顯緣體實空，顯執有是倒。二約隨義者，一約從因生微細行相，是緣起自相；二約果相顯彰，緣起過患遍通果位，故云同相。猶如色法礙為自相，苦無常等為其共相。共猶同也。此亦如是，從生名色牙即生義，次第乃至有彼老死，過患同故。三緣實無我，妄取為倒。問：同相中，二支一向是果、一向現行，自相七支為現果、為因種？設爾何失？俱有過故。若取因種則不應言三界地生牙；若取現果則彼前四不異生等，後三復非所生果攝。答：此等竝是現生果位，却談因名以顯自相。就自相七支內，此中和合者，是論中共生義，亦是不離義。論分為三：一報相名色共阿梨耶識生者，謂名色支中有義通攝一切名言種子。阿梨耶即識支，通有三義：一依《雜集論》第四，以業種為識支故，屬能引識種入名支攝。是故此文前三支一處釋者，以俱是能引故，為四流等潤彼業種，及五果種轉為有故，令其生果，是故前言起心意識種子。由起彼種子，令三界地生苦報牙。二以本識種為識支故。《唯識》第八云「此中識種謂本識因。」是故此中識種及名色等，種為前惑，業引潤力，故起此種子令生苦果。三現行第八亦是識支。《唯識》第三引經證彼第八是識支故。是故此中因相云名

色，不離本識故。謂此共識所生名色生，已依於現行第八，為彼執持，故名因相。理實此中識等五種，由前熏發同時而生，但依當來現起分位有次第故，說為前後，是故名為彼果次第相也。愛取有三雖非所生，然正生時具有此故，《唯識論》說生引同時，是此義也。問：此三相與《攝論》中本識三相何別？謂彼云「一自相，謂本識自體；二因相，謂種子識；三果相，謂異熟識。」答：此中三相與彼不同。彼中一本識從種生邊名為果、能持種邊說為因，此二無二名自相。今此明本識與能依和合名為報相。二顯能依無體，依於所依，故說此識名為因相，三能依相盡，唯所依轉，轉入彼位名為果，亦以本識轉為此果，是故漸略餘相皆盡，唯有識在。此上約始教。若約終教，即此本識是如來藏，初即與染和合、次即染法依真、後乃染不異真，故唯真轉。二「如是因緣」下結苦聚也。是中，「無我」下顯顛倒相，竝如論釋可知。第三「凡夫可愍」下明彼二顛倒，謂失樂不知、得苦不覺。第二「菩薩於此」下正起悲慈，先見苦生悲、後令得最上樂故生慈，此二皆與後智俱故，皆名智慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色，不離本識故。謂此共識所生名色生，已依於現行第八，為彼執持，故名因相。理實此中識等五種，由前熏發同時而生，但依當來現起分位有次第故，說為前後，是故名為彼果次第相也。愛取有三雖非所生，然正生時具有此故，《唯識論》說生引同時，是此義也。問：此三相與《攝論》中本識三相何別？謂彼云「一自相，謂本識自體；二因相，謂種子識；三果相，謂異熟識。」答：此中三相與彼不同。彼中一本識從種生邊名為果、能持種邊說為因，此二無二名自相。今此明本識與能依和合名為報相。二顯能依無體，依於所依，故說此識名為因相，三能依相盡，唯所依轉，轉入彼位名為果，亦以本識轉為此果，是故漸略餘相皆盡，唯有識在。此上約始教。若約終教，即此本識是如來藏，初即與染和合、次即染法依真、後乃染不異真，故唯真轉。二「如是因緣」下結苦聚也。是中，「無我」下顯顛倒相，竝如論釋可知。第三「凡夫可愍」下明彼二顛倒，謂失樂不知、得苦不覺。第二「菩薩於此」下正起悲慈，先見苦生悲、後令得最上樂故生慈，此二皆與後智俱故，皆名智慧也。

第四施行中三：初總、次別、後結。初總中句別有五：一牒前慈悲、二深心住地、三於物不惜、四重佛妙智、五盡捨一切為求彼智故，論云「求佛無上大妙智故。」二「與金」下別辨，九句，前八外財、後一內報。外中，金等是貯積、餘是所用，此二中不攝內報。通九為二喜：一金等攝益，令物生喜，名藏攝喜；餘八利身，名利益喜，亦攝內報：一嚴飾；二代步；三代苦；四自在；五戲樂；六眷屬；七慳著者物未必上，但悏己情名所愛著；八稱意，竝如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四施行中三：初總、次別、後結。初總中句別有五：一牒前慈悲、二深心住地、三於物不惜、四重佛妙智、五盡捨一切為求彼智故，論云「求佛無上大妙智故。」二「與金」下別辨，九句，前八外財、後一內報。外中，金等是貯積、餘是所用，此二中不攝內報。通九為二喜：一金等攝益，令物生喜，名藏攝喜；餘八利身，名利益喜，亦攝內報：一嚴飾；二代步；三代苦；四自在；五戲樂；六眷屬；七慳著者物未必上，但悏己情名所愛著；八稱意，竝如文可知。

第五無疲倦行中三：初牒前起後。二「懃求」下正顯不倦之行，謂前用財施攝之未具，更為求法轉成大益。世間勝事亦堪益生，是故世事亦是所求。三「是故」下結成行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五無疲倦行中三：初牒前起後。二「懃求」下正顯不倦之行，謂前用財施攝之未具，更為求法轉成大益。世間勝事亦堪益生，是故世事亦是所求。三「是故」下結成行相。

第六知經書行中，略無牒前，正顯及結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六知經書行中，略無牒前，正顯及結可知。

第七世智中，初牒前。二「善能」下正顯行相中，論云隨自己力者，量己智力也。隨彼能受者，量眾生堪聞也。於自於他有宜應作、無宜不作。如論中說者，如《瑜伽．菩薩地．菩提分品》具顯此義。言上中下眾生者，謂勝中劣眾生也，隨其所應隨其所宜而利益故。三「是故」下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七世智中，初牒前。二「善能」下正顯行相中，論云隨自己力者，量己智力也。隨彼能受者，量眾生堪聞也。於自於他有宜應作、無宜不作。如論中說者，如《瑜伽．菩薩地．菩提分品》具顯此義。言上中下眾生者，謂勝中劣眾生也，隨其所應隨其所宜而利益故。三「是故」下結。

第八慚愧中，初牒前起後；二「即知時」下正顯行相，謂雖得世智，能為利益眾生，然於或剎那時、或晝夜時、或所作成就時，每自斟量，不令自心隨逐世法，常生慚愧，不失自行，故云習自他利道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八慚愧中，初牒前起後；二「即知時」下正顯行相，謂雖得世智，能為利益眾生，然於或剎那時、或晝夜時、或所作成就時，每自斟量，不令自心隨逐世法，常生慚愧，不失自行，故云習自他利道也。

第九堪受中，論名堅固力，謂是精進於上八行遍能策進，故云如是功德，即信等也。然精懃有二：一自分成處無退捨、二勝進分中修不息，堅心辨此名堪受力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九堪受中，論名堅固力，謂是精進於上八行遍能策進，故云如是功德，即信等也。然精懃有二：一自分成處無退捨、二勝進分中修不息，堅心辨此名堪受力。

第十供養修行中，利供是財、行供是法，即上二事可知。上來別釋十行竟。下結位顯名中，初結位，此是當地離障所顯地之淨法，故云起如是淨地法。前安住中亦名淨地法者，彼是能治淨行，此是障淨之處。二顯名，可知。行校量竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十供養修行中，利供是財、行供是法，即上二事可知。上來別釋十行竟。下結位顯名中，初結位，此是當地離障所顯地之淨法，故云起如是淨地法。前安住中亦名淨地法者，彼是能治淨行，此是障淨之處。二顯名，可知。行校量竟。

第三果校量中，四果之義略作十門：一釋名、二體性、三屬因、四攝果、五分齊、六通局、七同異、八行相、九次第、十釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三果校量中，四果之義略作十門：一釋名、二體性、三屬因、四攝果、五分齊、六通局、七同異、八行相、九次第、十釋文。

初名者，調柔有二義：一約能調，謂供養攝化及迴向等，能鍊信等名曰調柔，地滿足故稱之為果。此則調柔之果，依主釋。二約所調，謂信等十行，為供養等所調鍊故，令離垢清淨，故名調柔。調柔即果，持業釋也。二發趣果者，謂亦二義：一發於前地趣向後地，行相差別名為發趣，地滿明解名之為果，此從境為名；二在於此地滿處發正慧解，求趣解知後後地中所有義相名為發趣，發趣慧解即是果故。三攝報果者，亦二義：一王位之身酬因名報，從於此地勝福所生故名為攝，此則因力果相為名；二勝生之身業感名報，屬此地收故名為攝，攝報即果故以為名。四願智果者，亦二義：一內證願成、通慧外用，體用合舉故名願智，此在地滿故稱為果；二以願力助智，令業用無邊，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初名者，調柔有二義：一約能調，謂供養攝化及迴向等，能鍊信等名曰調柔，地滿足故稱之為果。此則調柔之果，依主釋。二約所調，謂信等十行，為供養等所調鍊故，令離垢清淨，故名調柔。調柔即果，持業釋也。二發趣果者，謂亦二義：一發於前地趣向後地，行相差別名為發趣，地滿明解名之為果，此從境為名；二在於此地滿處發正慧解，求趣解知後後地中所有義相名為發趣，發趣慧解即是果故。三攝報果者，亦二義：一王位之身酬因名報，從於此地勝福所生故名為攝，此則因力果相為名；二勝生之身業感名報，屬此地收故名為攝，攝報即果故以為名。四願智果者，亦二義：一內證願成、通慧外用，體用合舉故名願智，此在地滿故稱為果；二以願力助智，令業用無邊，故以為名。

二體性，初果以信、悲、願相應智為性，以信興供、悲化眾生、迴向願求，謂初地後得與此三行相應，斷彼麁重名調柔故；二以欲、懃、慧三法為性，謂勝進道中尋師求法懃無懈惓，正慧明解名發趣故；三以報五蘊為性；四如名以願智為性。又初是行、二是解、三是報體、四是業用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二體性，初果以信、悲、願相應智為性，以信興供、悲化眾生、迴向願求，謂初地後得與此三行相應，斷彼麁重名調柔故；二以欲、懃、慧三法為性，謂勝進道中尋師求法懃無懈惓，正慧明解名發趣故；三以報五蘊為性；四如名以願智為性。又初是行、二是解、三是報體、四是業用。

三屬因者，有二：一別、二通。別論調柔是前安住地分及行校量家果。二發趣是前釋名分家果，以彼念當得中，解諸地等此處顯故。三攝報是前初住地家果，以此王身是依何身果，此中常不離念佛等是為何義果，此中於一切眾生為首為勝等是以何因果，此中能動百世界等是有何相果。四願智是前願校量家果。二通論四果，遍屬此地可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三屬因者，有二：一別、二通。別論調柔是前安住地分及行校量家果。二發趣是前釋名分家果，以彼念當得中，解諸地等此處顯故。三攝報是前初住地家果，以此王身是依何身果，此中常不離念佛等是為何義果，此中於一切眾生為首為勝等是以何因果，此中能動百世界等是有何相果。四願智是前願校量家果。二通論四果，遍屬此地可知。

四攝果者，此四中，幾是等流果及離繫果？謂初二。幾是異熟果及事用果？謂第三。幾唯事用果？謂第四。幾作增上果？謂一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝果者，此四中，幾是等流果及離繫果？謂初二。幾是異熟果及事用果？謂第三。幾唯事用果？謂第四。幾作增上果？謂一切。

五分齊者，初二是其行修方便、後二明其行報純熟。前二唯在地滿之處、後二該於當地始終，謂從初住地乃至地滿所受王身名為攝報，所有業用說為願智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分齊者，初二是其行修方便、後二明其行報純熟。前二唯在地滿之處、後二該於當地始終，謂從初住地乃至地滿所受王身名為攝報，所有業用說為願智。

六通局者，發趣一種文局初地、義通十地，其餘三果義局初地、文通十地。何以得知發趣義通？釋：以後地地行既漸增，解亦明故。若爾，解行何故不齊？釋：解可懸解，行無懸修，故不類也。等是懸解，何故唯在初地？釋：以是初首故，又是見道可懸見故。三果文通，何故義局？釋：以地地皆有，是故文通；各各屬當地，是故義局。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通局者，發趣一種文局初地、義通十地，其餘三果義局初地、文通十地。何以得知發趣義通？釋：以後地地行既漸增，解亦明故。若爾，解行何故不齊？釋：解可懸解，行無懸修，故不類也。等是懸解，何故唯在初地？釋：以是初首故，又是見道可懸見故。三果文通，何故義局？釋：以地地皆有，是故文通；各各屬當地，是故義局。

七同異者，前之三果諸地有異，願智一果諸地齊同。所以爾者，良以諸地相別難分，故以前三顯其優劣。實德須論，故明願智，彰地平等。又前約三乘顯地差別、後約一乘明地齊等，謂以一地即一切地、一切地即一地，是此義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七同異者，前之三果諸地有異，願智一果諸地齊同。所以爾者，良以諸地相別難分，故以前三顯其優劣。實德須論，故明願智，彰地平等。又前約三乘顯地差別、後約一乘明地齊等，謂以一地即一切地、一切地即一地，是此義也。

八行相者，通論四果，各通二利，別顯其相；發趣自利，餘三具二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八行相者，通論四果，各通二利，別顯其相；發趣自利，餘三具二。

九次第者，何故於先說此調柔？以前說信等十行，今此轉更鍊使精妙，義便先彰。既當地行熟，必趣後地，次明發趣。問：若爾，何故《瑜伽．住品》先明發趣，後說調柔？答：此是本經，彼論引此，計應不別。然論主迴之，隨別義意。義意云何？彼論意說當地修行，信等滿則便推求後諸地事，是故先明發趣，然後方說當地鍊行，故後辨調柔。此約說時以明次第。今此本經中約行時說，是先調柔行、後求上進。亦可法實，隨說皆得。三前二行解細故先說，攝報是麁是故後顯。若爾，願智非麁，何乃最後？釋：前三俱是差別果故，同在先論；願智是其無差別果，是故後說。前中行細、解次、報事最麁，以為先後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九次第者，何故於先說此調柔？以前說信等十行，今此轉更鍊使精妙，義便先彰。既當地行熟，必趣後地，次明發趣。問：若爾，何故《瑜伽．住品》先明發趣，後說調柔？答：此是本經，彼論引此，計應不別。然論主迴之，隨別義意。義意云何？彼論意說當地修行，信等滿則便推求後諸地事，是故先明發趣，然後方說當地鍊行，故後辨調柔。此約說時以明次第。今此本經中約行時說，是先調柔行、後求上進。亦可法實，隨說皆得。三前二行解細故先說，攝報是麁是故後顯。若爾，願智非麁，何乃最後？釋：前三俱是差別果故，同在先論；願智是其無差別果，是故後說。前中行細、解次、報事最麁，以為先後也。

十釋文者，文中四果即為四段。初中三，謂法、喻、合。法中四：初見佛是能練行緣、二「心大」下明所練行體、三「多以」下顯別地行相、四「是菩薩隨所」下明所鍊淨。初中，此名少見，論名多見，竝是總言，非是數。數法長引聲讀，其義相似。以勝通力飛往他方，見佛色身及聞正法，即他受用身也。又以內正願，不動一處見法身遍滿義等。又依《瑜伽．住品》，正願得生受用土中，常見佛。《地論》通力願力，即是《瑜伽》二因緣見佛也。此中一願二力，亦同彼論，故云以願力故。下明所見廣多，約數漸增，論名方便示現多佛等故。二行體中成三種行：一供養佛僧行，三供如論；二「以是」下迴向菩提行；三「是菩薩」下教化眾生行。三別地行中，論有二行：二攝利他、檀度自利，此略無檀度者，以二攝中施是財施，愛語是法施，無畏通二處，是故二攝以攝具檀行，故不重顯；四「是菩薩」下明所鍊淨，於中，初牒前供佛化生、二行為能鍊也。行淨地法是信等行，是所練行也。如是功德牒所練信等，迴向種智，牒前迴向。亦是能鍊鍊此所鍊，令出障成用。謂前地滿時已得清淨，今此更淨，故云轉益明顯。此出障也。言堪任有用者，調柔德成堪為勝用。第二喻中金師喻菩薩，金喻信等行，火喻所見佛，數數入火喻供養等三行。此名隨火力，是論數入也。調柔等喻所鍊淨。問：餘經論說，佛性猶如在鑛之金，鍊出令顯。此中復說，信等如金。此有何別義？答：佛性有二，一理性、二行性。此二地前為障所纏，如金在鑛。一大僧祇懃修資糧，及加行力發本行性，生得初地，初無流智及顯理性一遍滿義，如金出鑛。此中信等是行性所發，初無流法。又如彼金新出沙鑛，更須火練令其清淨。地法亦爾，初一剎那所生無漏唯行性力，第二念去更重新熏增益轉盛，況今至此地滿果位燒鍊純熟，所況如是。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十釋文者，文中四果即為四段。初中三，謂法、喻、合。法中四：初見佛是能練行緣、二「心大」下明所練行體、三「多以」下顯別地行相、四「是菩薩隨所」下明所鍊淨。初中，此名少見，論名多見，竝是總言，非是數。數法長引聲讀，其義相似。以勝通力飛往他方，見佛色身及聞正法，即他受用身也。又以內正願，不動一處見法身遍滿義等。又依《瑜伽．住品》，正願得生受用土中，常見佛。《地論》通力願力，即是《瑜伽》二因緣見佛也。此中一願二力，亦同彼論，故云以願力故。下明所見廣多，約數漸增，論名方便示現多佛等故。二行體中成三種行：一供養佛僧行，三供如論；二「以是」下迴向菩提行；三「是菩薩」下教化眾生行。三別地行中，論有二行：二攝利他、檀度自利，此略無檀度者，以二攝中施是財施，愛語是法施，無畏通二處，是故二攝以攝具檀行，故不重顯；四「是菩薩」下明所鍊淨，於中，初牒前供佛化生、二行為能鍊也。行淨地法是信等行，是所練行也。如是功德牒所練信等，迴向種智，牒前迴向。亦是能鍊鍊此所鍊，令出障成用。謂前地滿時已得清淨，今此更淨，故云轉益明顯。此出障也。言堪任有用者，調柔德成堪為勝用。第二喻中金師喻菩薩，金喻信等行，火喻所見佛，數數入火喻供養等三行。此名隨火力，是論數入也。調柔等喻所鍊淨。問：餘經論說，佛性猶如在鑛之金，鍊出令顯。此中復說，信等如金。此有何別義？答：佛性有二，一理性、二行性。此二地前為障所纏，如金在鑛。一大僧祇懃修資糧，及加行力發本行性，生得初地，初無流智及顯理性一遍滿義，如金出鑛。此中信等是行性所發，初無流法。又如彼金新出沙鑛，更須火練令其清淨。地法亦爾，初一剎那所生無漏唯行性力，第二念去更重新熏增益轉盛，況今至此地滿果位燒鍊純熟，所況如是。餘文可知。

第二發趣果中有二：初正明發趣行、後「是名」下總結地相。前中有四：一法、二喻、三合、四結。法中亦四：一問、二知、三行、四到。問中三：先別問初地、次別問二地、後總問餘地。於中，相貌者，謂立障立治階別十地以為地相，以對地體說為相耳。言行者，論中名得，即是出世無分別智證得所證真如。言果者，依因本智力，得有後得智。然此後得，通緣俗故名世間，無分別智故亦是出世，是故論名世出世智。又此三中，初是無間道，與惑相翻；二是解脫道，證彼無為；三是勝進道後智進修。何故不說加行者？以地前加行非地攝故，地上加行勝進收故。此三竝是諸地所修。言成地法者，信等十行是諸地所行，能成滿地，故須問此二種法也。「是菩薩善知」下明第二知。於中十一句，作三門：一散為十一、二攝為五、三行體唯三。初十一者，初即對治十障故，梁論第十云「地是對治義。」二成壞者，攬行成位，集故名成。諸行各住，散故名壞。三行果者，諸地正證及後得智。四分別得者，諸地所證法界各別。又分別得，相有四種，如《攝論》。五清淨行者，諸地後得，離染行成。六從一地至一地行者，依前起後，地背捨相。七處非處者，所斷二執名為非處，所證二空名為住處。八轉住處者，自地行滿，不滯住故。九勝進者，勝進趣求後地住故。十不退者，念念趣後，不退息故。十一菩薩淨地入如來智者，善知因圓必剋果故。二論攝為五：初二名觀方便者，一觀障對治、二觀地成壞，初約所斷顯觀、後約所知明觀。次三名得方便者，得之言證，一始證、二正證、三證滿。次三名增上方便者，修進後位名為增上，修不頓成，初中後別，故有三句也。次二名不退方便者，一勝求、二不息，故云不退。末後一句名盡至方便者，菩薩位窮名盡，至佛果位名至。此五皆善巧而成，同名方便。三攝為三者，謂此五種不離諸相得果，初一是相、次一名得、第三是果、第四顯前三種進修不退、第五明三因窮入果，是故唯三也。「諸佛子」下第三能行中，既喜知已，雖未發初處，然去心決絕，必定能行，故云乃至無有障礙。言「得諸地」下第四明能至中，以必定能至後菩薩地及佛智地，故云得諸地乃至佛慧光明。第二喻中亦四，商主喻菩薩、將人喻利他。初問中向於道路，行處宿處皆有利害，竝須問也。二「未發初」下，喻知前問行路，不問宿處；今知宿時，不論行處，文綺互。又前處、此時，文互顯耳。三「能以智」下喻能行，既能善知行處宿處、行時宿時各有利害，是以籌量辨諸資具，避害就利令達所至。凡論導師，要具此二故，論云「一不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二發趣果中有二：初正明發趣行、後「是名」下總結地相。前中有四：一法、二喻、三合、四結。法中亦四：一問、二知、三行、四到。問中三：先別問初地、次別問二地、後總問餘地。於中，相貌者，謂立障立治階別十地以為地相，以對地體說為相耳。言行者，論中名得，即是出世無分別智證得所證真如。言果者，依因本智力，得有後得智。然此後得，通緣俗故名世間，無分別智故亦是出世，是故論名世出世智。又此三中，初是無間道，與惑相翻；二是解脫道，證彼無為；三是勝進道後智進修。何故不說加行者？以地前加行非地攝故，地上加行勝進收故。此三竝是諸地所修。言成地法者，信等十行是諸地所行，能成滿地，故須問此二種法也。「是菩薩善知」下明第二知。於中十一句，作三門：一散為十一、二攝為五、三行體唯三。初十一者，初即對治十障故，梁論第十云「地是對治義。」二成壞者，攬行成位，集故名成。諸行各住，散故名壞。三行果者，諸地正證及後得智。四分別得者，諸地所證法界各別。又分別得，相有四種，如《攝論》。五清淨行者，諸地後得，離染行成。六從一地至一地行者，依前起後，地背捨相。七處非處者，所斷二執名為非處，所證二空名為住處。八轉住處者，自地行滿，不滯住故。九勝進者，勝進趣求後地住故。十不退者，念念趣後，不退息故。十一菩薩淨地入如來智者，善知因圓必剋果故。二論攝為五：初二名觀方便者，一觀障對治、二觀地成壞，初約所斷顯觀、後約所知明觀。次三名得方便者，得之言證，一始證、二正證、三證滿。次三名增上方便者，修進後位名為增上，修不頓成，初中後別，故有三句也。次二名不退方便者，一勝求、二不息，故云不退。末後一句名盡至方便者，菩薩位窮名盡，至佛果位名至。此五皆善巧而成，同名方便。三攝為三者，謂此五種不離諸相得果，初一是相、次一名得、第三是果、第四顯前三種進修不退、第五明三因窮入果，是故唯三也。「諸佛子」下第三能行中，既喜知已，雖未發初處，然去心決絕，必定能行，故云乃至無有障礙。言「得諸地」下第四明能至中，以必定能至後菩薩地及佛智地，故云得諸地乃至佛慧光明。第二喻中亦四，商主喻菩薩、將人喻利他。初問中向於道路，行處宿處皆有利害，竝須問也。二「未發初」下，喻知前問行路，不問宿處；今知宿時，不論行處，文綺互。又前處、此時，文互顯耳。三「能以智」下喻能行，既能善知行處宿處、行時宿時各有利害，是以籌量辨諸資具，避害就利令達所至。凡論導師，要具此二故，論云「一不

迷道方便、二資具利益方便。」此之謂也，故云乃至正導眾人也。四「得至大城」下喻能到，可知。第三合中，初問及知通合；二「爾時」下別令能行；三「乃至令住」下別合能到；第四「是故」下結彼懃行，可知。上來別辨。「諸佛子」下第三總結略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷道方便、二資具利益方便。」此之謂也，故云乃至正導眾人也。四「得至大城」下喻能到，可知。第三合中，初問及知通合；二「爾時」下別令能行；三「乃至令住」下別合能到；第四「是故」下結彼懃行，可知。上來別辨。「諸佛子」下第三總結略說。

第三攝報果中二：先明在家果、二「若欲捨家」下明出家果。前中亦二：先明上勝身，顯其報勝；二「能以大施」下明上勝果，顯其行勝。又亦前是異熟果、後是等流果。前中，問此王身是實是應？答：若約初教，未離分段，應是實報。然其所受，非唯此身，故云多作，不言純也，以生淨土受彼身故。又是應化，以有妻子，非實身故。若約終教，初地已上捨分段故，變易微細非此身故。安立十王，為別十地，非謂十地如實為王。如《瓔珞經》，地前信等四位，如次已作鐵銅銀金四輪王故，豈可十信已作閻浮王，今至初地還作彼王？故知前寄四王以別四位，今寄十王以別十地，故不相違。二上勝果，謂依王報起勝行也。施中二：初自分行、二「常生是心」下明勝進願。前中，初隨有攝生行、二「是諸福」下明智念無染行。又前正成利他、後不失自利。前中二：初以施行調物，於中二：初巧施調慳、二常施恒攝；二「所作」下四攝攝生令其入道。二自利中，論攝為四：初三名上念，念三寶故；次一名同法念，念諸同行菩薩故。此一兩向用，以經中略無念僧故。次二名功德念。念自他行，是所行道也。自體，是波羅蜜也。轉勝，是十地也。下四名求義念。念佛力等，是所求境義，又是大義利。又此等竝隨有攝生時不起妄念，故云念也。如論云如是諸念於事中行已者，正明隨有攝生時也。言成大恭敬除妄想者，明不失自行。謂上念三寶故，成大敬念。行離障故，云除妄也。下論重釋，約施中離三輪及所求菩提；二約四攝等，云如是作業中等皆離四事可知。第二勝進願中，初六自德、後五攝他。前中為首唯總，妙等唯別，勝大二種亦總亦別；後五非總非別。此經略無微妙。就後五中，初一導以阿含；後四皆證，一成斷德、後三成智德。智德初教令得出世名師、二令學位窮滿名尊、三令得佛果位種智，竝如論釋可知。第二出家果三：初出家方便、二「於佛法中」下正明出家、三「須臾」下明出家所得。所得中二：初得三昧勝自在力，以是用本故，如經得百三昧。二依三昧所作勝，於中有十：初見百佛者，謂於十方各見十種他受用身，於彼佛所聽法習智故。又《瑜伽．住品》云「以淨天眼能於種種諸佛國土見百如來。」二知佛力者，於佛神力所加諸說法菩薩所聞法習智故。《瑜伽》云「變化住持、菩薩住持皆能解了。」上二自利行。三能動者，神力遙化，令生信故，後三身往授道。四飛過者，往至能入故。五能照者，正見彼世界故；又是身光照普令他見故。六能化等者，正教化故。上四利他行。七住壽者，五種生中攝取勝生故。《瑜伽》云「若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三攝報果中二：先明在家果、二「若欲捨家」下明出家果。前中亦二：先明上勝身，顯其報勝；二「能以大施」下明上勝果，顯其行勝。又亦前是異熟果、後是等流果。前中，問此王身是實是應？答：若約初教，未離分段，應是實報。然其所受，非唯此身，故云多作，不言純也，以生淨土受彼身故。又是應化，以有妻子，非實身故。若約終教，初地已上捨分段故，變易微細非此身故。安立十王，為別十地，非謂十地如實為王。如《瓔珞經》，地前信等四位，如次已作鐵銅銀金四輪王故，豈可十信已作閻浮王，今至初地還作彼王？故知前寄四王以別四位，今寄十王以別十地，故不相違。二上勝果，謂依王報起勝行也。施中二：初自分行、二「常生是心」下明勝進願。前中，初隨有攝生行、二「是諸福」下明智念無染行。又前正成利他、後不失自利。前中二：初以施行調物，於中二：初巧施調慳、二常施恒攝；二「所作」下四攝攝生令其入道。二自利中，論攝為四：初三名上念，念三寶故；次一名同法念，念諸同行菩薩故。此一兩向用，以經中略無念僧故。次二名功德念。念自他行，是所行道也。自體，是波羅蜜也。轉勝，是十地也。下四名求義念。念佛力等，是所求境義，又是大義利。又此等竝隨有攝生時不起妄念，故云念也。如論云如是諸念於事中行已者，正明隨有攝生時也。言成大恭敬除妄想者，明不失自行。謂上念三寶故，成大敬念。行離障故，云除妄也。下論重釋，約施中離三輪及所求菩提；二約四攝等，云如是作業中等皆離四事可知。第二勝進願中，初六自德、後五攝他。前中為首唯總，妙等唯別，勝大二種亦總亦別；後五非總非別。此經略無微妙。就後五中，初一導以阿含；後四皆證，一成斷德、後三成智德。智德初教令得出世名師、二令學位窮滿名尊、三令得佛果位種智，竝如論釋可知。第二出家果三：初出家方便、二「於佛法中」下正明出家、三「須臾」下明出家所得。所得中二：初得三昧勝自在力，以是用本故，如經得百三昧。二依三昧所作勝，於中有十：初見百佛者，謂於十方各見十種他受用身，於彼佛所聽法習智故。又《瑜伽．住品》云「以淨天眼能於種種諸佛國土見百如來。」二知佛力者，於佛神力所加諸說法菩薩所聞法習智故。《瑜伽》云「變化住持、菩薩住持皆能解了。」上二自利行。三能動者，神力遙化，令生信故，後三身往授道。四飛過者，往至能入故。五能照者，正見彼世界故；又是身光照普令他見故。六能化等者，正教化故。上四利他行。七住壽者，五種生中攝取勝生故。《瑜伽》云「若

欲留命，能住百劫。」八知過未等者，為化眾生作離惡為首故，是故說彼過未善惡業道，用以教化諸眾生也。九善入者，為欲增自智慧故，於蘊界處等種種法門能正思惟簡擇義理。十變身等者，速疾變身以為百故。作多利益者，各百菩薩為眷屬故，以百身起彼利他之行速益萬眾，故名作多利益速疾行故。然初地已上入佛境界，所化無量非局限此，但為寄數別於十地，辨斯百耳。下二地等明千等數，皆准此知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲留命，能住百劫。」八知過未等者，為化眾生作離惡為首故，是故說彼過未善惡業道，用以教化諸眾生也。九善入者，為欲增自智慧故，於蘊界處等種種法門能正思惟簡擇義理。十變身等者，速疾變身以為百故。作多利益者，各百菩薩為眷屬故，以百身起彼利他之行速益萬眾，故名作多利益速疾行故。然初地已上入佛境界，所化無量非局限此，但為寄數別於十地，辨斯百耳。下二地等明千等數，皆准此知。

第四願智果中，若以願力者，內證正願久積成也。自在者，智力作用也。以願自在，諸所示現，過前百數無量無邊，縱百千億那由他劫計不可知。問：論經所示現中有十一事，何故此中總不顯耶？答：大都與前百數所示十一種法不多別，故不重辨；少有不同，如論顯之。長行散說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四願智果中，若以願力者，內證正願久積成也。自在者，智力作用也。以願自在，諸所示現，過前百數無量無邊，縱百千億那由他劫計不可知。問：論經所示現中有十一事，何故此中總不顯耶？答：大都與前百數所示十一種法不多別，故不重辨；少有不同，如論顯之。長行散說竟。

第二偈頌中有四十五頌半，分為三：初二十二頌說分、次二十一頌半頌校量勝分、後二頌結說。前中分十，初二頌依何身、二有四頌為何義、三有二頌以何因、四有三頌有何相、五有二頌半頌釋名分中多歡喜、六有一頌念當得、七有二頌念現得、八有一頌半頌安住中信心成就、九有一頌修行成就、十有三頌迴向成就。上來十門頌前百句正地竟。下頌校量勝分，於中六：初五頌半頌十大願及十盡句、二有六頌頌行校量信等十行可知、三有二頌調柔果、四有二頌發趣果、五有五頌半頌攝報果、六有半頌願智果、末後二頌結說分齊。初地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌中有四十五頌半，分為三：初二十二頌說分、次二十一頌半頌校量勝分、後二頌結說。前中分十，初二頌依何身、二有四頌為何義、三有二頌以何因、四有三頌有何相、五有二頌半頌釋名分中多歡喜、六有一頌念當得、七有二頌念現得、八有一頌半頌安住中信心成就、九有一頌修行成就、十有三頌迴向成就。上來十門頌前百句正地竟。下頌校量勝分，於中六：初五頌半頌十大願及十盡句、二有六頌頌行校量信等十行可知、三有二頌調柔果、四有二頌發趣果、五有五頌半頌攝報果、六有半頌願智果、末後二頌結說分齊。初地竟。

第二地中，七門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二地中，七門同前。

初釋名者，依《唯識》第九，具淨尸羅，遠離微細犯戒垢故。《十住論》云「行十善道，離諸垢故。」《攝大乘》云「由極遠離犯戒垢。」世親釋云「性戒成就，非如初地思擇護戒。」無性亦同。《瑜伽》、《深密》竝同此說。《地論》釋名，如前本分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，依《唯識》第九，具淨尸羅，遠離微細犯戒垢故。《十住論》云「行十善道，離諸垢故。」《攝大乘》云「由極遠離犯戒垢。」世親釋云「性戒成就，非如初地思擇護戒。」無性亦同。《瑜伽》、《深密》竝同此說。《地論》釋名，如前本分。

二來意，有三：一《地論》云「如是已證正位，依出世間道，因清淨戒，說第二菩薩離垢地。」解云：已證正位是前初地，依此出世修三學行，戒最居先，故此來也；二前地創證真如，猶有微細誤犯戒障，不能性自不待思擇護持淨戒，故有此地成斯戒行；三前施此戒，義次第故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意，有三：一《地論》云「如是已證正位，依出世間道，因清淨戒，說第二菩薩離垢地。」解云：已證正位是前初地，依此出世修三學行，戒最居先，故此來也；二前地創證真如，猶有微細誤犯戒障，不能性自不待思擇護持淨戒，故有此地成斯戒行；三前施此戒，義次第故。

三所離障者，依《十地論》名邪行於眾生身等障。梁《攝論》第十云「依身等，諸眾生起邪行無明。」《唯識》第九云「二邪行障，謂所知障中俱生一分，及所起誤犯三業，彼障二地極淨尸羅，入二地時便能永斷。由斯二地說斷二愚及彼麁重：一微細誤犯愚，即是此中俱生一分；二種種業趣愚，即彼所起誤犯三業，或唯起業不了業愚。」解云：此二愚中，初是能發、後是所發。問：所知障不能發業，亦非潤生，如何此中能發三業？答：《唯識》第一生煩惱發犯戒業，通所知障；此約誤犯，故不相違。又此二愚，一是能發業愚、二是不了業愚。若依此釋，二愚皆用無明為性，《深密經》、《瑜伽論》皆同可知。又唯此地中總除五法：一所知障一分；二彼所發業；三彼障麁重；四及煩惱麁重，以十地修位雖不斷煩惱障，然必伏彼斷其麁重；五及離報障相應心所，離縛不生，准前知之。此上約始教。若依終教，如梁《攝論》等。其煩惱種，初地永盡，唯有彼習。其所知障一分麁者亦初地盡，餘分及習於諸地中各別正斷。二無明為緣劣無流業。三所感變易方便生死報竝是所離，准前知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所離障者，依《十地論》名邪行於眾生身等障。梁《攝論》第十云「依身等，諸眾生起邪行無明。」《唯識》第九云「二邪行障，謂所知障中俱生一分，及所起誤犯三業，彼障二地極淨尸羅，入二地時便能永斷。由斯二地說斷二愚及彼麁重：一微細誤犯愚，即是此中俱生一分；二種種業趣愚，即彼所起誤犯三業，或唯起業不了業愚。」解云：此二愚中，初是能發、後是所發。問：所知障不能發業，亦非潤生，如何此中能發三業？答：《唯識》第一生煩惱發犯戒業，通所知障；此約誤犯，故不相違。又此二愚，一是能發業愚、二是不了業愚。若依此釋，二愚皆用無明為性，《深密經》、《瑜伽論》皆同可知。又唯此地中總除五法：一所知障一分；二彼所發業；三彼障麁重；四及煩惱麁重，以十地修位雖不斷煩惱障，然必伏彼斷其麁重；五及離報障相應心所，離縛不生，准前知之。此上約始教。若依終教，如梁《攝論》等。其煩惱種，初地永盡，唯有彼習。其所知障一分麁者亦初地盡，餘分及習於諸地中各別正斷。二無明為緣劣無流業。三所感變易方便生死報竝是所離，准前知之。

四所證者，依《唯識》第十證真如最勝義，謂是真如具無邊德，於一切法最為勝故。無性《攝論》第七云「第二地中由最勝義者，謂此空理，一切法中最為殊勝，如說離欲最為殊勝。了知此義，得入二地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所證者，依《唯識》第十證真如最勝義，謂是真如具無邊德，於一切法最為勝故。無性《攝論》第七云「第二地中由最勝義者，謂此空理，一切法中最為殊勝，如說離欲最為殊勝。了知此義，得入二地。」

五所成者，謂成就戒度，具足三聚及十善行。又如論，具足八清淨等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所成者，謂成就戒度，具足三聚及十善行。又如論，具足八清淨等。

六所得者，梁論云「若通達法界最勝功德，得一切眾生最勝無上菩提果。」此約當得。若約現得，二界同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六所得者，梁論云「若通達法界最勝功德，得一切眾生最勝無上菩提果。」此約當得。若約現得，二界同前。

七釋文，有三：初偈頌讚請分、二正說本地分、三以偈重頌分。初中五頌，分二：初三明大眾慶聞前地，一聞法心喜、二身業散華、三語業讚歎；後二解脫月正請後地，一知眾心、二正為請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七釋文，有三：初偈頌讚請分、二正說本地分、三以偈重頌分。初中五頌，分二：初三明大眾慶聞前地，一聞法心喜、二身業散華、三語業讚歎；後二解脫月正請後地，一知眾心、二正為請。

第二正說分中，論分為二：初發起淨、後自體淨。地果同前，更不解釋亦不科出。謂正地三聚無誤犯垢，名自體淨。直心趣彼，名發起淨。論云依清淨戒直心者，謂依此直心，持戒純熟，名清淨也。性戒成就至自然行者，依直心戒淨，成就正地性戒，不待思擇性自持戒，故云自然行也。又中三：初結前標後、二正顯十心、三結行入位。就正顯中，直心是總。別中十心內，初六律儀戒、次二攝善戒、後二攝生戒。前中，一不惱他，故名柔軟。自有人雖直心持戒，然心剛獷共住惱他，今此反彼，故名共喜樂等也。二自不起惱故名調和，謂於違順任運持戒，不為惑牽，故名自在力等。又不為戒取煩惱所雜故也。三能受他惱故名堪受，論中無此。四能除細惡名不放逸，謂善護諸根不令誤犯。誤犯尚離，況有故犯。此與正地何別？釋：此作意不誤，正地性自不誤。五不恃己戒自高輕彼故名寂滅。又釋：得戒實相，心無所執故不自高，名為寂滅。六遇難堅持不壞名真，謂無有難持之戒，而不能忍苦持之，如世真金燒打磨等終不改變。又釋：此亦屬攝善法戒。《瑜伽．住品》云「六者於諸妙善菩提分法常懃修習。」「意樂」下二明攝善戒。七修善無厭，不雜懈怠，故名不雜。論中所得功德不生厭足者，總標意也。依淨戒者，依前離戒，更求等者進修攝善，故名勝戒。下論云攝善法戒淨者，於離戒淨為上，故此名勝也。樂寂靜者，增長此心故。《瑜伽》云「七者即於復修為隨順故，樂處遠離意樂也。」八修善求佛，不願人天，故名不貪。下二攝生戒。九悲心益生故名為勝，謂願常在世攝化眾生，名為不斷三有之願，此是大悲不住涅槃。《瑜伽》云「遠離下乘，趣證大乘意樂也。」十智心無染故名為大，謂雖隨順諸有攝生，而其內心常不染世，此是大智不住世間。《瑜伽》云「欲一切有情義利意樂。」又《瑜伽》中於前地未起此十心意樂，此經二地初亦相似也。言以是十心入第二地者，結行入位也。《瑜伽》云「即由如是十種意樂，成上品故、極圓滿故，是諸菩薩入證第二增上戒住同於此也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中，論分為二：初發起淨、後自體淨。地果同前，更不解釋亦不科出。謂正地三聚無誤犯垢，名自體淨。直心趣彼，名發起淨。論云依清淨戒直心者，謂依此直心，持戒純熟，名清淨也。性戒成就至自然行者，依直心戒淨，成就正地性戒，不待思擇性自持戒，故云自然行也。又中三：初結前標後、二正顯十心、三結行入位。就正顯中，直心是總。別中十心內，初六律儀戒、次二攝善戒、後二攝生戒。前中，一不惱他，故名柔軟。自有人雖直心持戒，然心剛獷共住惱他，今此反彼，故名共喜樂等也。二自不起惱故名調和，謂於違順任運持戒，不為惑牽，故名自在力等。又不為戒取煩惱所雜故也。三能受他惱故名堪受，論中無此。四能除細惡名不放逸，謂善護諸根不令誤犯。誤犯尚離，況有故犯。此與正地何別？釋：此作意不誤，正地性自不誤。五不恃己戒自高輕彼故名寂滅。又釋：得戒實相，心無所執故不自高，名為寂滅。六遇難堅持不壞名真，謂無有難持之戒，而不能忍苦持之，如世真金燒打磨等終不改變。又釋：此亦屬攝善法戒。《瑜伽．住品》云「六者於諸妙善菩提分法常懃修習。」「意樂」下二明攝善戒。七修善無厭，不雜懈怠，故名不雜。論中所得功德不生厭足者，總標意也。依淨戒者，依前離戒，更求等者進修攝善，故名勝戒。下論云攝善法戒淨者，於離戒淨為上，故此名勝也。樂寂靜者，增長此心故。《瑜伽》云「七者即於復修為隨順故，樂處遠離意樂也。」八修善求佛，不願人天，故名不貪。下二攝生戒。九悲心益生故名為勝，謂願常在世攝化眾生，名為不斷三有之願，此是大悲不住涅槃。《瑜伽》云「遠離下乘，趣證大乘意樂也。」十智心無染故名為大，謂雖隨順諸有攝生，而其內心常不染世，此是大智不住世間。《瑜伽》云「欲一切有情義利意樂。」又《瑜伽》中於前地未起此十心意樂，此經二地初亦相似也。言以是十心入第二地者，結行入位也。《瑜伽》云「即由如是十種意樂，成上品故、極圓滿故，是諸菩薩入證第二增上戒住同於此也。」

第二自體淨中，論主分為三聚。此三聚戒義，略作十門分別，如別說。文中初明離戒淨，以離殺等故，亦名正受戒淨，亦名律儀戒；二從「作是思惟一切眾生墮惡道」下明攝善法戒；三從「此十不善業道上者地獄」下明攝眾生戒。就初中有三：初總明此地性戒成就、二「捨棄」下別顯遠離十惡業等、三「菩薩如是」下總結常行。初中，住離垢地自然遠離者，正明性戒成就，不待思擇方離殺等，故云自然離也。於此十惡乃至微細亦皆遠離，故云離一切殺生等也。《瑜伽．住品》云「於此住中性戒具足，極少邪惡業道所攝諸惡犯戒尚不現行，況中上品也。」又遠離殺等，汎論有四：一但防三業麁過，如凡夫戒行；二止甚細犯，如三賢菩薩。上二約現行。三除種子，謂初地；四誤犯亦離，即此地。上約初教辨。又有四種：一防現起、二除種子、三滅習氣、四顯性淨。後二是此地，為性淨難彰，寄除殺等以顯彼淨。上約終教辨。又為地體超絕相實難分，寄顯地別，非即是地。若不爾者，豈可地前迴向等位行相極深，今至地上方離殺等？故知寄顯地相差別。後禪支等當知亦爾。上約圓教辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二自體淨中，論主分為三聚。此三聚戒義，略作十門分別，如別說。文中初明離戒淨，以離殺等故，亦名正受戒淨，亦名律儀戒；二從「作是思惟一切眾生墮惡道」下明攝善法戒；三從「此十不善業道上者地獄」下明攝眾生戒。就初中有三：初總明此地性戒成就、二「捨棄」下別顯遠離十惡業等、三「菩薩如是」下總結常行。初中，住離垢地自然遠離者，正明性戒成就，不待思擇方離殺等，故云自然離也。於此十惡乃至微細亦皆遠離，故云離一切殺生等也。《瑜伽．住品》云「於此住中性戒具足，極少邪惡業道所攝諸惡犯戒尚不現行，況中上品也。」又遠離殺等，汎論有四：一但防三業麁過，如凡夫戒行；二止甚細犯，如三賢菩薩。上二約現行。三除種子，謂初地；四誤犯亦離，即此地。上約初教辨。又有四種：一防現起、二除種子、三滅習氣、四顯性淨。後二是此地，為性淨難彰，寄除殺等以顯彼淨。上約終教辨。又為地體超絕相實難分，寄顯地別，非即是地。若不爾者，豈可地前迴向等位行相極深，今至地上方離殺等？故知寄顯地相差別。後禪支等當知亦爾。上約圓教辨。

二別釋文中，離十惡即為十段。初離殺中別辨內三：初因離者，離殺因故。此有二種：外具名受畜因，謂刀斫杖打餘呪藥等，但是能殺之具皆悉遠離，《梵網經》名離殺緣也；二內起貪等名起因，實具三毒，何故論中但舉貪瞋？釋：癡心邪求祠祀殺生，為難遣故，非謂不離，是故對治離中別明此離。問：貪瞋俱足起因，何故文中離瞋處言無瞋，離貪處不言無貪，但言有慚愧耶？答：殺業道中瞋為究竟故。《雜集論》第七云「殺生業道，貪瞋癡為方便，由瞋究竟。」如殺生，麁惡語、瞋恚業道亦爾。殺生謂為皮肉等是貪、為除怨等是瞋、為祠祀等是癡，離無慈悲，必不殺害他有情故，是故由瞋乃究竟也。言有慚愧者，謂貪利殺生沒命無恥，反此有愧故無貪也，《梵網經》中名離殺因。二言「於一切」下明對治離，謂內起慈悲對治殺事，何容得有殺法成就？《梵網經》中名離殺法。此中對治即離，名對治離，不同因離等。治行有二：一授與世出世樂因、二與彼二樂果。此中悲心是論安隱心也。言常求樂事者，通結因果之樂也。三果行離者，正離殺業。攬因成殺故名為果，離此所作故名果離。有二：細約心念，惱尚不曾有，況麁約身害，是即亡言。論中，麁內五緣成殺。《雜集》第七云「亦有五緣：一事者，謂有情數；二意樂者，謂此想及必害意；三方便者，謂為害故，加刀杖等；四煩惱者，謂貪等；五究竟者，謂彼眾生由方便故，或無間死、或後時死。」《地論》五中略無煩惱，《雜集》五中略無有他以簡自害，二論合釋通具七緣：一他簡自故；二眾生簡非情故；三眾生想簡迷心故；四殺心簡錯誤故；五興方便加刀杖故；六起貪等簡慈救故，以菩薩為救重罪，殺不犯故。七究竟命斷故。闕緣辨罪，思准可知。下諸戒中皆具此緣，亦准之。離殺生竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二別釋文中，離十惡即為十段。初離殺中別辨內三：初因離者，離殺因故。此有二種：外具名受畜因，謂刀斫杖打餘呪藥等，但是能殺之具皆悉遠離，《梵網經》名離殺緣也；二內起貪等名起因，實具三毒，何故論中但舉貪瞋？釋：癡心邪求祠祀殺生，為難遣故，非謂不離，是故對治離中別明此離。問：貪瞋俱足起因，何故文中離瞋處言無瞋，離貪處不言無貪，但言有慚愧耶？答：殺業道中瞋為究竟故。《雜集論》第七云「殺生業道，貪瞋癡為方便，由瞋究竟。」如殺生，麁惡語、瞋恚業道亦爾。殺生謂為皮肉等是貪、為除怨等是瞋、為祠祀等是癡，離無慈悲，必不殺害他有情故，是故由瞋乃究竟也。言有慚愧者，謂貪利殺生沒命無恥，反此有愧故無貪也，《梵網經》中名離殺因。二言「於一切」下明對治離，謂內起慈悲對治殺事，何容得有殺法成就？《梵網經》中名離殺法。此中對治即離，名對治離，不同因離等。治行有二：一授與世出世樂因、二與彼二樂果。此中悲心是論安隱心也。言常求樂事者，通結因果之樂也。三果行離者，正離殺業。攬因成殺故名為果，離此所作故名果離。有二：細約心念，惱尚不曾有，況麁約身害，是即亡言。論中，麁內五緣成殺。《雜集》第七云「亦有五緣：一事者，謂有情數；二意樂者，謂此想及必害意；三方便者，謂為害故，加刀杖等；四煩惱者，謂貪等；五究竟者，謂彼眾生由方便故，或無間死、或後時死。」《地論》五中略無煩惱，《雜集》五中略無有他以簡自害，二論合釋通具七緣：一他簡自故；二眾生簡非情故；三眾生想簡迷心故；四殺心簡錯誤故；五興方便加刀杖故；六起貪等簡慈救故，以菩薩為救重罪，殺不犯故。七究竟命斷故。闕緣辨罪，思准可知。下諸戒中皆具此緣，亦准之。離殺生竟。

第二離盜中亦三：初因離中，准殺應有二因，資生不足是外因、貪等為內因。何故不說內因？釋：以同前故，不重說也。又釋：內懷知足，為離盜因。又初地上得無盡財故，說資生常足也。二對治離者，於自資財當能捨施，令當來大財報果不壞故。論經名不壞他財，謂他世財也。此經略無此句。三果行離者亦二：細謂草葉、麁謂資具。殺婬二業於他眾生正報處起，細約心念、麁就身事。資約外財，物有微麁，以分輕重。論經五緣，此中略無三四，餘如論顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二離盜中亦三：初因離中，准殺應有二因，資生不足是外因、貪等為內因。何故不說內因？釋：以同前故，不重說也。又釋：內懷知足，為離盜因。又初地上得無盡財故，說資生常足也。二對治離者，於自資財當能捨施，令當來大財報果不壞故。論經名不壞他財，謂他世財也。此經略無此句。三果行離者亦二：細謂草葉、麁謂資具。殺婬二業於他眾生正報處起，細約心念、麁就身事。資約外財，物有微麁，以分輕重。論經五緣，此中略無三四，餘如論顯。

第三離邪婬中亦三：初因離者，自足妻色故。以初二三地相同世間故，寄同凡夫，故云足妻也。又釋：此地攝報寄作輪王，故有妻色。又釋：梵行有餘，故云自足也。二對治離者，現在梵行淨故，不求未來妻色，故云不求他妻。此經略無此句。三果行離中亦二：初微細約心，故云不生一念也。二麁重約身，身中邪有三種，釋有二門：一約麁、二就細。麁中，初不正有五：一他女；二他妻；三己親；四姓護，謂上族非下姓所配等；五標護，謂己許他，他已下信，為標誡所護。此竝如《地論》。《智論》第十五云「若女人，父母兄弟姊妹、夫主兒子、世間法王法守護，若犯者名邪婬。」二非時有三：一者《智論》名梵行護，有二：一出家、二一日戒，又自妻受八戒時；二有孕子時，婦人厭本所習，又為傷胎；三乳兒時婬，其乳竭故。皆是邪婬。三非處，謂非道，有二處，可知。二約細顯中，不正者，非己妻妾。菩薩不自受畜妻妾故，常不邪婬。二非時者，謂修戒時。菩薩無時不修戒故，究竟不婬。三非處者，是過麁鄙，永斷不為。若細辨邪正二婬，俱不可得。上三身業戒竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三離邪婬中亦三：初因離者，自足妻色故。以初二三地相同世間故，寄同凡夫，故云足妻也。又釋：此地攝報寄作輪王，故有妻色。又釋：梵行有餘，故云自足也。二對治離者，現在梵行淨故，不求未來妻色，故云不求他妻。此經略無此句。三果行離中亦二：初微細約心，故云不生一念也。二麁重約身，身中邪有三種，釋有二門：一約麁、二就細。麁中，初不正有五：一他女；二他妻；三己親；四姓護，謂上族非下姓所配等；五標護，謂己許他，他已下信，為標誡所護。此竝如《地論》。《智論》第十五云「若女人，父母兄弟姊妹、夫主兒子、世間法王法守護，若犯者名邪婬。」二非時有三：一者《智論》名梵行護，有二：一出家、二一日戒，又自妻受八戒時；二有孕子時，婦人厭本所習，又為傷胎；三乳兒時婬，其乳竭故。皆是邪婬。三非處，謂非道，有二處，可知。二約細顯中，不正者，非己妻妾。菩薩不自受畜妻妾故，常不邪婬。二非時者，謂修戒時。菩薩無時不修戒故，究竟不婬。三非處者，是過麁鄙，永斷不為。若細辨邪正二婬，俱不可得。上三身業戒竟。

第四離妄語中，初句總、後別。別中二：初對治離、二果行離。以對治離即是因離，如初殺中因有二，謂內外。後盜婬中單舉外因，謂資財不足及妻色不足，其內因貪等更不重舉。今妄語中既無外因、內復無別故，論云「無外事復無異因故。」是故誑他之思心是妄語因，離此即實語成，實語即是謂離，故不別說。對治三中，初常實語者，不違自心，隨想語故。二諦語者，審諦思量如事而語故。三隨時語者，離過語也，自有發語心事俱實。而言不合時，自惱惱他，菩薩不爾，善知時語也。二果行離中亦二，舉細況麁可知。論中覆見忍見者，依《大婆娑論》，覆相妄語名為覆見，覆心妄語名為忍見。謂本見前事實生見想，誑言不見，此覆己所見，名為覆見。又實不見前事，妄生見想，誑言不見，於事雖實，於見有違，故名忍見，此忍己見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四離妄語中，初句總、後別。別中二：初對治離、二果行離。以對治離即是因離，如初殺中因有二，謂內外。後盜婬中單舉外因，謂資財不足及妻色不足，其內因貪等更不重舉。今妄語中既無外因、內復無別故，論云「無外事復無異因故。」是故誑他之思心是妄語因，離此即實語成，實語即是謂離，故不別說。對治三中，初常實語者，不違自心，隨想語故。二諦語者，審諦思量如事而語故。三隨時語者，離過語也，自有發語心事俱實。而言不合時，自惱惱他，菩薩不爾，善知時語也。二果行離中亦二，舉細況麁可知。論中覆見忍見者，依《大婆娑論》，覆相妄語名為覆見，覆心妄語名為忍見。謂本見前事實生見想，誑言不見，此覆己所見，名為覆見。又實不見前事，妄生見想，誑言不見，於事雖實，於見有違，故名忍見，此忍己見故。

第五離兩舌中，新翻名離間語。言無破壞心者，是對治離，以破壞兩頭是所治故。「於鬪諍」下明果行離，有二：一細心中憶持其事、二麁身往異處說。論云此二種明者，謂於兩頭各詐現為明，此由成於兩舌故。如野干詐親師子及虎，破其兩處等。又云此聞不向彼說此壞故者，此明舉經顯離也，謂懼彼前人聞此語已，於此人所起惱壞事，是故不說。又釋：恐彼人於此人所和合心壞，是故不說；彼聞亦爾。餘如論說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五離兩舌中，新翻名離間語。言無破壞心者，是對治離，以破壞兩頭是所治故。「於鬪諍」下明果行離，有二：一細心中憶持其事、二麁身往異處說。論云此二種明者，謂於兩頭各詐現為明，此由成於兩舌故。如野干詐親師子及虎，破其兩處等。又云此聞不向彼說此壞故者，此明舉經顯離也，謂懼彼前人聞此語已，於此人所起惱壞事，是故不說。又釋：恐彼人於此人所和合心壞，是故不說；彼聞亦爾。餘如論說。

第六離惡口，亦名離麁惡語。論中初果行離，正離麁惡之語。論經中有十六語，此中有四語：一麁獷者，是損他語，能令他瞋故；二苦者，是苦他語也；三惡者，是鄙惡語；四自壞壞他者，已有同意樂事，自身失壞令他失壞故。餘語如論。二對治離，謂潤益語等有十二語，此經略無，如論具顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六離惡口，亦名離麁惡語。論中初果行離，正離麁惡之語。論經中有十六語，此中有四語：一麁獷者，是損他語，能令他瞋故；二苦者，是苦他語也；三惡者，是鄙惡語；四自壞壞他者，已有同意樂事，自身失壞令他失壞故。餘語如論。二對治離，謂潤益語等有十二語，此經略無，如論具顯。

第七離無義語，亦名離綺語，亦名離雜穢語。初對治離中，論經九句，此中有五。於中，初二教化語，化令生信故。言常自護者，言合理不令失故。言應作不應作者，顯不失之相，謂若見在不善眾生，令捨不善安住善法，彼時教化成利益故方始語故，故云知時語。次一名教授語，教令起行故。論中依展轉等者，謂互相策勵修勝行時，說義說法故，名利益語也。次一名教誡語，誡令止惡故。論中展轉舉等者，互相舉罪令懺悔時，及有諍事令殄滅時，作如法語及阿含語，故云順法語也。後一名攝受語，謂說法攝受眾生，令修行時如威儀住而發語故，名籌量語也。二果行離中，戲咲是細、故作是麁，二俱離也。餘如論辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七離無義語，亦名離綺語，亦名離雜穢語。初對治離中，論經九句，此中有五。於中，初二教化語，化令生信故。言常自護者，言合理不令失故。言應作不應作者，顯不失之相，謂若見在不善眾生，令捨不善安住善法，彼時教化成利益故方始語故，故云知時語。次一名教授語，教令起行故。論中依展轉等者，謂互相策勵修勝行時，說義說法故，名利益語也。次一名教誡語，誡令止惡故。論中展轉舉等者，互相舉罪令懺悔時，及有諍事令殄滅時，作如法語及阿含語，故云順法語也。後一名攝受語，謂說法攝受眾生，令修行時如威儀住而發語故，名籌量語也。二果行離中，戲咲是細、故作是麁，二俱離也。餘如論辨。

第八「離貪」下三明離意業惡。皆但有對治離，無餘二離可知。論中不貪有三種：一事財屬他事，此有二：謂已攝者、財事現在攝想者。物雖不在，遙有所屬，彼有護想，此二名為若物屬他也。二體，謂財體也。此亦二，謂金等但是所用不堪喫著、衣食有資身用。此二是所貪之境，故云他所攝用也。三差別，謂貪有下中上三種故，謂初起希望、二願得屬己、三起奪取意。離此三貪，故云不作是念我當取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「離貪」下三明離意業惡。皆但有對治離，無餘二離可知。論中不貪有三種：一事財屬他事，此有二：謂已攝者、財事現在攝想者。物雖不在，遙有所屬，彼有護想，此二名為若物屬他也。二體，謂財體也。此亦二，謂金等但是所用不堪喫著、衣食有資身用。此二是所貪之境，故云他所攝用也。三差別，謂貪有下中上三種故，謂初起希望、二願得屬己、三起奪取意。離此三貪，故云不作是念我當取之。

第九離瞋中，論經內有三：初攝治、二離障、三起行，此經略無後二。就攝治中，論有六心，為五眾生。此唯四心：一於怨起慈；二貧苦起悲；三於著樂眾生起潤益心，以法津潤，令離放逸故；四發菩提心，勞倦眾生起愛念心而作利益故。又論云此慈心等有六種障者，明前六心有此六障。此非分別者，非二三等障同障一治，亦非二三治同治一障，不可如此分別，故云非分別也。亦非一一各別相對，但是通障及通治也。六中，一約怨生長，是瞋力耳；二約親不生等，是恨力；三約自善不生等，是垢力；四約不善生長，是害力；五約他不愛事等，是妄想力；六約愛事不生等，是妬力矣。故云文句次第說也。無量惡行根本，釋等字也。餘如論可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九離瞋中，論經內有三：初攝治、二離障、三起行，此經略無後二。就攝治中，論有六心，為五眾生。此唯四心：一於怨起慈；二貧苦起悲；三於著樂眾生起潤益心，以法津潤，令離放逸故；四發菩提心，勞倦眾生起愛念心而作利益故。又論云此慈心等有六種障者，明前六心有此六障。此非分別者，非二三等障同障一治，亦非二三治同治一障，不可如此分別，故云非分別也。亦非一一各別相對，但是通障及通治也。六中，一約怨生長，是瞋力耳；二約親不生等，是恨力；三約自善不生等，是垢力；四約不善生長，是害力；五約他不愛事等，是妄想力；六約愛事不生等，是妬力矣。故云文句次第說也。無量惡行根本，釋等字也。餘如論可知。

第十離邪見。論中七種見，作二門：一約行、二約人。約行中，初一離邪、離小乘故；次三解邪，顛倒見故，一邪見、二戒取、三見取。次二行邪，藏非詐善故，一藏非、二詐善。後一信邪，信世間故。對治此七，名離邪見。二約人中，初四是梵行求眾生，一是同法小乘、後三邪見外道；次二是欲求眾生；後一是有求眾生。今此經略無異乘及戒取見。餘五中，深信罪福是不姦欺，餘如論辨可知。言菩薩如是常護善道者，第三總結行成也。初離戒竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十離邪見。論中七種見，作二門：一約行、二約人。約行中，初一離邪、離小乘故；次三解邪，顛倒見故，一邪見、二戒取、三見取。次二行邪，藏非詐善故，一藏非、二詐善。後一信邪，信世間故。對治此七，名離邪見。二約人中，初四是梵行求眾生，一是同法小乘、後三邪見外道；次二是欲求眾生；後一是有求眾生。今此經略無異乘及戒取見。餘五中，深信罪福是不姦欺，餘如論辨可知。言菩薩如是常護善道者，第三總結行成也。初離戒竟。

第二攝善法戒中有四：一智、二願、三觀、四行。初言作是思惟眾生墮惡道者由十不善者，此是智，有其三義：一何所知？知眾生苦因果；二何因知？因前自離十惡，即念眾生不能離惡；三何故知？知物有惡，自行善業為欲化他，是大悲故。論中乘惡等者，釋道也。亦名趣苦身苦處，釋惡也。常墮者，釋墮也。上釋苦果。下釋苦因，謂十不善業攝到一切惡果數故，論中以數攝經中十也。惡攝不善。果攝三塗。到攝其業，以業能到果處故。受解集義，謂集果名集、納果名受，義相似故。行解因義，謂生果名因、趣果稱行，義相似故。第二「我當自住」下明願中亦三義：一何所願？願自住善亦令他住；二何因願？因前知生由業墮惡；三何故願？以大悲心不捨離故，故自行皆為眾生。文中二：初總舉願事。二「何以故」下徵責釋成可知。《攝論》頌(云云)。第三「又深思惟」下明觀。謂通觀十善有其五重，義亦有三：一何所觀？通觀障所治十惡、能治五重；二何因觀？因前願自住善亦令他住，若不識善知何所住；三何故觀？觀善為欲攝起行故。文中有二：初思惟十不善墮惡道，是所治障也。二「行十善」下明五重十善，是能治行也。問：此中十善與上律儀戒十善何別？答：前望止惡、今約作善，止作不同，故分二位。問：十善翻十惡，十惡既唯一，十善何得有五重？答：計翻不善亦應是一，但以善隨無智故名世間，隨智勝劣故有出世間之四位。問：善既五重，所翻十惡亦應有五。何者？謂人天十善翻惡道十惡，聲聞十善翻人天十惡，乃至如來十善翻菩薩十惡，應如是耶？答：不爾。翻善之惡違理損物，不善相麁不通上位，故唯有一。反惡之善順理益物，福隨於智通於上位，故有五種。是故五位所離惡齊故唯一種，所成善異故有五重，此即止同而作別也。是故此地是菩薩十善，尚非二乘，況同凡位。若約寄言，亦攝凡位。問：不善業麁不通上位，不得約上說有五重；不善望下，未知亦有階降以不？答：約心約境亦有五種。一極重，如《如來祕密藏經》云「如父得緣覺道，子斷父命，是殺生中重。」餘如上說。二稍重，如殺人等，如戒經說。三重，如殺畜等，如此中說。四輕，如《祕密藏經》後復次說。五無罪，如菩薩戒說，為救生多命及救無間業而斷彼命，不犯等也。竝具如前十不善章說。五重之中，初人天可知。二聲聞內，論云實相觀者，總觀十惡及人天十善，具四諦故，名實相也。下別顯二門四諦觀，如論可知。與此四諦觀智和合修聲聞行，論中智慧同觀。修行無分別者，有二義：一約境，於前善惡二種四諦同觀齊修無別異故，名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二攝善法戒中有四：一智、二願、三觀、四行。初言作是思惟眾生墮惡道者由十不善者，此是智，有其三義：一何所知？知眾生苦因果；二何因知？因前自離十惡，即念眾生不能離惡；三何故知？知物有惡，自行善業為欲化他，是大悲故。論中乘惡等者，釋道也。亦名趣苦身苦處，釋惡也。常墮者，釋墮也。上釋苦果。下釋苦因，謂十不善業攝到一切惡果數故，論中以數攝經中十也。惡攝不善。果攝三塗。到攝其業，以業能到果處故。受解集義，謂集果名集、納果名受，義相似故。行解因義，謂生果名因、趣果稱行，義相似故。第二「我當自住」下明願中亦三義：一何所願？願自住善亦令他住；二何因願？因前知生由業墮惡；三何故願？以大悲心不捨離故，故自行皆為眾生。文中二：初總舉願事。二「何以故」下徵責釋成可知。《攝論》頌(云云)。第三「又深思惟」下明觀。謂通觀十善有其五重，義亦有三：一何所觀？通觀障所治十惡、能治五重；二何因觀？因前願自住善亦令他住，若不識善知何所住；三何故觀？觀善為欲攝起行故。文中有二：初思惟十不善墮惡道，是所治障也。二「行十善」下明五重十善，是能治行也。問：此中十善與上律儀戒十善何別？答：前望止惡、今約作善，止作不同，故分二位。問：十善翻十惡，十惡既唯一，十善何得有五重？答：計翻不善亦應是一，但以善隨無智故名世間，隨智勝劣故有出世間之四位。問：善既五重，所翻十惡亦應有五。何者？謂人天十善翻惡道十惡，聲聞十善翻人天十惡，乃至如來十善翻菩薩十惡，應如是耶？答：不爾。翻善之惡違理損物，不善相麁不通上位，故唯有一。反惡之善順理益物，福隨於智通於上位，故有五種。是故五位所離惡齊故唯一種，所成善異故有五重，此即止同而作別也。是故此地是菩薩十善，尚非二乘，況同凡位。若約寄言，亦攝凡位。問：不善業麁不通上位，不得約上說有五重；不善望下，未知亦有階降以不？答：約心約境亦有五種。一極重，如《如來祕密藏經》云「如父得緣覺道，子斷父命，是殺生中重。」餘如上說。二稍重，如殺人等，如戒經說。三重，如殺畜等，如此中說。四輕，如《祕密藏經》後復次說。五無罪，如菩薩戒說，為救生多命及救無間業而斷彼命，不犯等也。竝具如前十不善章說。五重之中，初人天可知。二聲聞內，論云實相觀者，總觀十惡及人天十善，具四諦故，名實相也。下別顯二門四諦觀，如論可知。與此四諦觀智和合修聲聞行，論中智慧同觀。修行無分別者，有二義：一約境，於前善惡二種四諦同觀齊修無別異故，名

無分別；二約智，謂此聲聞觀諦之智，與十善道和合故，名同觀同行無分別也。上來總句，對下彰勝；下別有五句，對上顯劣。論中五內，初三明劣菩薩、後二對劣緣覺。五中，初因集，有二義：一性因、二習因。今此論中且舉習因，謂過去所習狹劣善根，依之集起今所成行，故因集亦是集成種性，名曰因集，如經若心劣等，可知；餘四，論文自顯，可知。第三緣覺十善中二：初總；二「不從他」下別顯，有三：初不從他聞自然得知者，地論名自覺義，謂不假佛說及菩薩故。《瑜伽》第三十四獨覺地中明獨覺種姓有三相中，第三相云「本性獨覺，先未證得彼菩提時，有中根種性，是慢行類，由是因緣深心悕願，無師無敵而證菩提。」二不能具足大悲方便者，《地論》是不能說法義，謂不起心說法者，釋不具大悲也。不堪說法故者，釋不具方便也，《瑜伽》名薄悲種性。由是因緣，於說正法利有情事心不愛樂，於少思務寂靜住中深心愛樂。三言而能深入乃至辟支佛乘者，《地論》名觀小境界義，謂觀微細因緣境行故。此中小境有二義：一約十二緣，但有苦集二法故名小；二是緣生深細名小。今取後義。《瑜伽》云「有薄塵種性，由此因緣，於憒閙處心不愛樂」等。《瑜伽》中五相：一種性、二道、三習、四住、五行，廣釋如彼。《地論》云因集畏苦捨眾生等者，明與聲聞辨同異，謂聲聞五相中三同二異。二異者，此不依師故依止勝，能觀深細因緣法故觀勝。問：此不能說法，與捨眾生何別？答？聲聞亦有能說辯力，為無大悲，捨生趣寂。今獨覺亦無說力，《瑜伽》云「或濟度他下劣愚昧，以身濟度，不以語言。何以故？唯現身相為彼說法，不發言故。示現種種神通境界，乃至為令心誹謗者生歸向故。」然此有二類：一成獨覺者，名麟角喻，二成獨勝者，名部行喻。餘如《瑜伽》說。第四菩薩十善中，《地論》四內，初一行因、次二行相、後一行位。初言行是十善乃至無量無邊者，此是因集，謂宿習善根，依之起行。論中三義釋：一依一切善起行者，明自利行因；二依一切眾生等，明利他行因；三大乘心等，出因體，謂此廣大心無量等也。又釋：初釋大心、二廣心、三無量心可知。二言「於眾生」下明用，謂利他心緣苦能益故。見眾生習苦因受苦果，起慈悲，是菩薩用也。三言有方便力者，明彼力是利他行，即四攝方便，依前慈起故，是彼力。四言「志願」下明地，謂行所依位。於中分三，謂三阿僧祇各滿處為一，故有三位也。文義如論具釋，應知。言淨諸地等者，以淨諸地上上淨故，及淨波羅蜜第一淨故，令彼第三廣成之行方得圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別；二約智，謂此聲聞觀諦之智，與十善道和合故，名同觀同行無分別也。上來總句，對下彰勝；下別有五句，對上顯劣。論中五內，初三明劣菩薩、後二對劣緣覺。五中，初因集，有二義：一性因、二習因。今此論中且舉習因，謂過去所習狹劣善根，依之集起今所成行，故因集亦是集成種性，名曰因集，如經若心劣等，可知；餘四，論文自顯，可知。第三緣覺十善中二：初總；二「不從他」下別顯，有三：初不從他聞自然得知者，地論名自覺義，謂不假佛說及菩薩故。《瑜伽》第三十四獨覺地中明獨覺種姓有三相中，第三相云「本性獨覺，先未證得彼菩提時，有中根種性，是慢行類，由是因緣深心悕願，無師無敵而證菩提。」二不能具足大悲方便者，《地論》是不能說法義，謂不起心說法者，釋不具大悲也。不堪說法故者，釋不具方便也，《瑜伽》名薄悲種性。由是因緣，於說正法利有情事心不愛樂，於少思務寂靜住中深心愛樂。三言而能深入乃至辟支佛乘者，《地論》名觀小境界義，謂觀微細因緣境行故。此中小境有二義：一約十二緣，但有苦集二法故名小；二是緣生深細名小。今取後義。《瑜伽》云「有薄塵種性，由此因緣，於憒閙處心不愛樂」等。《瑜伽》中五相：一種性、二道、三習、四住、五行，廣釋如彼。《地論》云因集畏苦捨眾生等者，明與聲聞辨同異，謂聲聞五相中三同二異。二異者，此不依師故依止勝，能觀深細因緣法故觀勝。問：此不能說法，與捨眾生何別？答？聲聞亦有能說辯力，為無大悲，捨生趣寂。今獨覺亦無說力，《瑜伽》云「或濟度他下劣愚昧，以身濟度，不以語言。何以故？唯現身相為彼說法，不發言故。示現種種神通境界，乃至為令心誹謗者生歸向故。」然此有二類：一成獨覺者，名麟角喻，二成獨勝者，名部行喻。餘如《瑜伽》說。第四菩薩十善中，《地論》四內，初一行因、次二行相、後一行位。初言行是十善乃至無量無邊者，此是因集，謂宿習善根，依之起行。論中三義釋：一依一切善起行者，明自利行因；二依一切眾生等，明利他行因；三大乘心等，出因體，謂此廣大心無量等也。又釋：初釋大心、二廣心、三無量心可知。二言「於眾生」下明用，謂利他心緣苦能益故。見眾生習苦因受苦果，起慈悲，是菩薩用也。三言有方便力者，明彼力是利他行，即四攝方便，依前慈起故，是彼力。四言「志願」下明地，謂行所依位。於中分三，謂三阿僧祇各滿處為一，故有三位也。文義如論具釋，應知。言淨諸地等者，以淨諸地上上淨故，及淨波羅蜜第一淨故，令彼第三廣成之行方得圓

滿。論中問答解釋可知。第五佛十善中，論經有總有別，此中但別無總。別中四內，初三正是佛果、後一是此地中行。前中言得佛者，彼十不善習氣同滅故方得佛。二言「十力」下顯佛別德，明善自在成，捨於二乘故。三言集諸佛法者，謂依菩薩乘方便善巧集諸佛法令圓滿故。上來觀竟。四「是故」下是第四行也。釋有二義：一近望佛善以結求心，故名無厭足。論依此釋，屬佛善中收。二上既通觀善有五重，今乃結已應行十善唯求佛善。攝善法戒竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿。論中問答解釋可知。第五佛十善中，論經有總有別，此中但別無總。別中四內，初三正是佛果、後一是此地中行。前中言得佛者，彼十不善習氣同滅故方得佛。二言「十力」下顯佛別德，明善自在成，捨於二乘故。三言集諸佛法者，謂依菩薩乘方便善巧集諸佛法令圓滿故。上來觀竟。四「是故」下是第四行也。釋有二義：一近望佛善以結求心，故名無厭足。論依此釋，屬佛善中收。二上既通觀善有五重，今乃結已應行十善唯求佛善。攝善法戒竟。

第三大段攝眾生戒，亦名利益眾生戒。於中論分為五：一智，謂善知眾生苦因果故；二依智起願，願為眾生自修善故；三依願起行，如誓而修故；四依行攝生，悲為益本，故名為集；五依悲正成攝生之行，名為集果。初中有三：初總知苦因、二從「於中」下別知苦果、三「佛子」下總結所知。前中，論名時差別者，謂對果明因。果有三塗不同，明知因時亦有三位差別，故云上者地獄因等。此上中下，有二義：一約境有三品、二約心亦三品，思以准之。問：《雜集》等論皆下是傍生、中是餓鬼等，何故與此不同？答：依《正法念經》，此三各二，謂大海下無間等八大地獄為正地獄，如或在鐵圍山間等諸處小地獄名邊地獄。又如波吒迦餓鬼、鐵脚餓鬼等，名正餓鬼，謂頭如大山、頸如針等，極大苦惱；如餘人間坑塹等處，有鬼食人涕唾等，名邊餓鬼。又畜生中，如熱沙龍等受大苦，名正畜生；人間諸畜，名邊畜生。此三中地獄邊，正望於鬼畜一向苦故，更無異說；若以邊鬼望正畜，則畜重鬼輕，此經約此說；若以正鬼望邊畜，則鬼重畜輕，《雜集》等約此辨，是故不相違也。下別顯中，《地論》顯二果：一報果，謂三惡道受苦報故；二習氣果，人中受殘果故。《雜集論》第七各有三果：一異熟果、二等流果、三增上果。初殺生異熟果，隨下中上受三惡趣苦。二等流果，彼論但一果，謂短命。此中有二者，謂殺命未斷時，令他苦故，約此方便位，得多病報；二正命斷故，得短命報。三增上果者，《雜集》云「所謂外具乏少光澤，是殺生增上果。」二劫盜中報果可知。等流中，共財不自在者，亦約方便位，以雖有財不得用故；增上果者，不與取故，多遭霜雹。三邪婬中得不隨意眷屬，亦是約方便得果；三增上果者，欲邪行故多諸塵坌。四妄語中等流內，被謗約違境得、為誑約違心得，又為誑亦是方便，以有誑心故；增上果者，妄語故多諸臭穢。五兩舌等流中弊惡眷屬，是方便中令他眷屬不相喜見，故得此報；增上果者，離間語故高下險阻。六惡口等流中，言恒有諍訟，約方便得，又常聞惡音，約語體麁惡得；等流果言恒有諍訟，約違總他人得果；增上果者，麁惡語故，其地鹹鹵磽确穢惡。七無義語等流中，言不明了者，言不威肅故，是正等流果；人不信言者，是約方便得果也；增上果者，綺語故，時候乖變。八貪欲等流中，多欲約方便、無厭就正位，《集論》名貪轉猛盛；增上果者，貪欲故，菓實尠少。九瞋恚等流中，求長短，約方便得果，正果可知，《集論》名瞋轉猛盛；增上果者，瞋故菓味辛苦。十邪見等流中，心諂曲是方便果，《 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段攝眾生戒，亦名利益眾生戒。於中論分為五：一智，謂善知眾生苦因果故；二依智起願，願為眾生自修善故；三依願起行，如誓而修故；四依行攝生，悲為益本，故名為集；五依悲正成攝生之行，名為集果。初中有三：初總知苦因、二從「於中」下別知苦果、三「佛子」下總結所知。前中，論名時差別者，謂對果明因。果有三塗不同，明知因時亦有三位差別，故云上者地獄因等。此上中下，有二義：一約境有三品、二約心亦三品，思以准之。問：《雜集》等論皆下是傍生、中是餓鬼等，何故與此不同？答：依《正法念經》，此三各二，謂大海下無間等八大地獄為正地獄，如或在鐵圍山間等諸處小地獄名邊地獄。又如波吒迦餓鬼、鐵脚餓鬼等，名正餓鬼，謂頭如大山、頸如針等，極大苦惱；如餘人間坑塹等處，有鬼食人涕唾等，名邊餓鬼。又畜生中，如熱沙龍等受大苦，名正畜生；人間諸畜，名邊畜生。此三中地獄邊，正望於鬼畜一向苦故，更無異說；若以邊鬼望正畜，則畜重鬼輕，此經約此說；若以正鬼望邊畜，則鬼重畜輕，《雜集》等約此辨，是故不相違也。下別顯中，《地論》顯二果：一報果，謂三惡道受苦報故；二習氣果，人中受殘果故。《雜集論》第七各有三果：一異熟果、二等流果、三增上果。初殺生異熟果，隨下中上受三惡趣苦。二等流果，彼論但一果，謂短命。此中有二者，謂殺命未斷時，令他苦故，約此方便位，得多病報；二正命斷故，得短命報。三增上果者，《雜集》云「所謂外具乏少光澤，是殺生增上果。」二劫盜中報果可知。等流中，共財不自在者，亦約方便位，以雖有財不得用故；增上果者，不與取故，多遭霜雹。三邪婬中得不隨意眷屬，亦是約方便得果；三增上果者，欲邪行故多諸塵坌。四妄語中等流內，被謗約違境得、為誑約違心得，又為誑亦是方便，以有誑心故；增上果者，妄語故多諸臭穢。五兩舌等流中弊惡眷屬，是方便中令他眷屬不相喜見，故得此報；增上果者，離間語故高下險阻。六惡口等流中，言恒有諍訟，約方便得，又常聞惡音，約語體麁惡得；等流果言恒有諍訟，約違總他人得果；增上果者，麁惡語故，其地鹹鹵磽确穢惡。七無義語等流中，言不明了者，言不威肅故，是正等流果；人不信言者，是約方便得果也；增上果者，綺語故，時候乖變。八貪欲等流中，多欲約方便、無厭就正位，《集論》名貪轉猛盛；增上果者，貪欲故，菓實尠少。九瞋恚等流中，求長短，約方便得果，正果可知，《集論》名瞋轉猛盛；增上果者，瞋故菓味辛苦。十邪見等流中，心諂曲是方便果，《

集論》名癡增上故；增上果者，邪見故，菓味辛苦，或全無菓。三言「諸佛子」下總結無量大苦聚也。智竟。第二願中，作是念等，願離不善也。行十善道者，願住善也。亦令等，正為攝生故也。第三修行中，「如是念已」下明依前願修起自行。「亦令他」下明依自行成攝生行。論中遠離障，是釋離十不善也。修行對治者，釋安住十善道。第四集中，言是菩薩爾時等，明十種心：初為救惡業、二為苦眾生、三為怨、四為貪、五為樂、六為外道、七為入法眾生、八與己齊者推之為師、九德過己者尊若大師、十初發菩提劣於己者攝同己身。論中乘大乘進趣者，釋師心集；具足功德者，釋尊心。餘義竝如論釋可知。第五集果中有二：初別明攝生、後「諸佛子」下總結。前中，救攝亦有十類眾生，文皆有二：初舉所化、後明化益。前集中為分釋十心，寄前十種眾生以釋差別。今此十類，一一生所皆有如前十心救拔，初一解邪眾生、餘九邪行眾生。又十中，論分為四：初一化顛倒眾生，謂違理乖境也；次有五，化欲求眾生，謂求外五欲也；次二化有求眾生，求三有中果也；後二化梵行求眾生，妄求出道也。初中，先舉所化、後「我應」下明化益。初中，先總、二「邪心」下別。別中，邪心是論中惡心也，論中有惡意。言惡心者，此是我淨二倒，望於常樂，根本集起，故說為心。我是常本、淨為樂原，此二性成，非作意生，故名惡心，非專念行。又惡意者，常樂二倒伺緣現起，名為惡意專念行也。此經中舉本收末，故略無惡意。言行邪險道者，明此四倒是惡道因也。下明能化，先悲、後攝。攝中，令住正見者，治前墮邪見也。如實法中者，治前險道。餘如論釋。第二「是諸眾生」下明化欲求眾生。此有二種：一於現五欲受用生過名受用時，此約受果時；二於未得五欲追求起過名追求時，此約造因時。就前中有三：初受不共財者，謂已得之物不與他共，於費用時起瞋過也；二受無厭足財者，求時無厭生貪過也；三受貯積財者，貯而不用，順生三毒增癡過也。就初化不共財眾生中二：先所、後能，亦是先過、後治。前中、初鬪諍於言中、後對怨於心中，故名分別彼我也。論中思念作報，解瞋恨也。行熾，解熾然也。增長，解不息也。能治中，為治瞋故令住大慈。第三「是諸眾生常貪」下化受無厭足財眾生，先所化、後能化。前中，初常貪等者，內心難滿也；二恒以等者，身口侵奪也。論中，斗秤是身、妄語是口。言等者，等取餘計也。此等竝能巧侵他財不令彼覺，名方便奪。下能化中，令住淨身口，治前邪命。淨意，治前貪心。第四「是諸眾生隨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集論》名癡增上故；增上果者，邪見故，菓味辛苦，或全無菓。三言「諸佛子」下總結無量大苦聚也。智竟。第二願中，作是念等，願離不善也。行十善道者，願住善也。亦令等，正為攝生故也。第三修行中，「如是念已」下明依前願修起自行。「亦令他」下明依自行成攝生行。論中遠離障，是釋離十不善也。修行對治者，釋安住十善道。第四集中，言是菩薩爾時等，明十種心：初為救惡業、二為苦眾生、三為怨、四為貪、五為樂、六為外道、七為入法眾生、八與己齊者推之為師、九德過己者尊若大師、十初發菩提劣於己者攝同己身。論中乘大乘進趣者，釋師心集；具足功德者，釋尊心。餘義竝如論釋可知。第五集果中有二：初別明攝生、後「諸佛子」下總結。前中，救攝亦有十類眾生，文皆有二：初舉所化、後明化益。前集中為分釋十心，寄前十種眾生以釋差別。今此十類，一一生所皆有如前十心救拔，初一解邪眾生、餘九邪行眾生。又十中，論分為四：初一化顛倒眾生，謂違理乖境也；次有五，化欲求眾生，謂求外五欲也；次二化有求眾生，求三有中果也；後二化梵行求眾生，妄求出道也。初中，先舉所化、後「我應」下明化益。初中，先總、二「邪心」下別。別中，邪心是論中惡心也，論中有惡意。言惡心者，此是我淨二倒，望於常樂，根本集起，故說為心。我是常本、淨為樂原，此二性成，非作意生，故名惡心，非專念行。又惡意者，常樂二倒伺緣現起，名為惡意專念行也。此經中舉本收末，故略無惡意。言行邪險道者，明此四倒是惡道因也。下明能化，先悲、後攝。攝中，令住正見者，治前墮邪見也。如實法中者，治前險道。餘如論釋。第二「是諸眾生」下明化欲求眾生。此有二種：一於現五欲受用生過名受用時，此約受果時；二於未得五欲追求起過名追求時，此約造因時。就前中有三：初受不共財者，謂已得之物不與他共，於費用時起瞋過也；二受無厭足財者，求時無厭生貪過也；三受貯積財者，貯而不用，順生三毒增癡過也。就初化不共財眾生中二：先所、後能，亦是先過、後治。前中、初鬪諍於言中、後對怨於心中，故名分別彼我也。論中思念作報，解瞋恨也。行熾，解熾然也。增長，解不息也。能治中，為治瞋故令住大慈。第三「是諸眾生常貪」下化受無厭足財眾生，先所化、後能化。前中，初常貪等者，內心難滿也；二恒以等者，身口侵奪也。論中，斗秤是身、妄語是口。言等者，等取餘計也。此等竝能巧侵他財不令彼覺，名方便奪。下能化中，令住淨身口，治前邪命。淨意，治前貪心。第四「是諸眾生隨

逐」下化受貯積財眾生。先所化中有二：初因貯生三毒、二「常為」下結過屬癡。論中，因體過者，釋彼經中因字也，謂由貯積，與貪等為因故。下別釋，彼染著故者，解貪也。散用起瞋者，釋瞋也。寶翫等，釋癡也。「數為」下釋結成癡過，謂不見火燒不求對治。下明能治中，清涼處是涅槃，治前火故。上來三門是化起煩惱眾生。下二門化造業眾生，謂追求生過。於中二：初追求現報造諸惡業、後追求後報造有流善業。第五「是諸眾生常為無明」下化追求現報習諸惡行眾生。先所化中四句：初無明覆心過，謂以無明不見現在實是苦報故，妄生樂想，求此妄樂而作大罪，復不知此罪未來當有大苦果報。二「入大黑」下明增惡遠善過，謂由此迷異熟愚故，造惡趣業。論中是愚癡因等者下，釋此第二過文也，謂依癡起貪瞋等使滿足名癡，為使之因。言善行障是遠善，即離無流智處故。順不善行，是造惡業。三「入於生死」下明受苦報過。論中受至大對過下釋此第三過，謂此業因納果名受、到果名至，所受苦果多有對礙故名對也。對極名大。又大對有二：一受彼苦身、二至彼苦處。四「隨逐」下增邪見過。論中多作罪因下釋此第四過，謂由多作罪因緣故，臨欲終時見地獄相，心雖生悔，不能集彼正見對治，故名隨邪見也。下能化益中三：初化彼眾生令得慧眼，翻前初句；二以慧眼見實法相，治第二句；三見實使得無礙佛智，治後二句，謂證從心起名不隨他等也。餘如論釋。第六「是諸眾生墮生死道」下化追求後報習諸善行眾生。謂由迷出世勝義無明，造福、不動業，求於未來人天之報也。先明所化、後能化。前中，句別有十，論分為三：一險道自體名為體也；二在之難出名為障礙；三住之失於出世善法故名為失。初中，善根既少，令人天報危、易可顛墜，名為險道。二障礙中有八：初二迷苦、次二迷集、次二迷道、後二迷滅。初中，一有苦、二迷苦。前中，將墜等者，謂厭離三塗，造善求樂，論名求出也。然順世墜惡是過也，如世險道險危將墜。二入邪見網者，如世險道，草葛交橫無由進涉，生死險道惡見難出，謂人天實苦，妄生樂想。三「為種種」下二句中，初迷集、後造集。前中如世險道，有荒榛闇𪾼，視眄莫由；生死險道，癡闇所覆，不識苦因。四「隨遂」下明其造集，如世險道，多諸危徑，欲進返迴；生死險道，邪法滿世，入邪失正。五「常為」下二句迷道，初無道體、後無道緣。初中，如人在險，失目難出。凡無慧眼，無由得出，謂著人天果，癡愛覆心。六遠離導師者，明無道緣。如人在險，自既無目，復無將導，進趣無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逐」下化受貯積財眾生。先所化中有二：初因貯生三毒、二「常為」下結過屬癡。論中，因體過者，釋彼經中因字也，謂由貯積，與貪等為因故。下別釋，彼染著故者，解貪也。散用起瞋者，釋瞋也。寶翫等，釋癡也。「數為」下釋結成癡過，謂不見火燒不求對治。下明能治中，清涼處是涅槃，治前火故。上來三門是化起煩惱眾生。下二門化造業眾生，謂追求生過。於中二：初追求現報造諸惡業、後追求後報造有流善業。第五「是諸眾生常為無明」下化追求現報習諸惡行眾生。先所化中四句：初無明覆心過，謂以無明不見現在實是苦報故，妄生樂想，求此妄樂而作大罪，復不知此罪未來當有大苦果報。二「入大黑」下明增惡遠善過，謂由此迷異熟愚故，造惡趣業。論中是愚癡因等者下，釋此第二過文也，謂依癡起貪瞋等使滿足名癡，為使之因。言善行障是遠善，即離無流智處故。順不善行，是造惡業。三「入於生死」下明受苦報過。論中受至大對過下釋此第三過，謂此業因納果名受、到果名至，所受苦果多有對礙故名對也。對極名大。又大對有二：一受彼苦身、二至彼苦處。四「隨逐」下增邪見過。論中多作罪因下釋此第四過，謂由多作罪因緣故，臨欲終時見地獄相，心雖生悔，不能集彼正見對治，故名隨邪見也。下能化益中三：初化彼眾生令得慧眼，翻前初句；二以慧眼見實法相，治第二句；三見實使得無礙佛智，治後二句，謂證從心起名不隨他等也。餘如論釋。第六「是諸眾生墮生死道」下化追求後報習諸善行眾生。謂由迷出世勝義無明，造福、不動業，求於未來人天之報也。先明所化、後能化。前中，句別有十，論分為三：一險道自體名為體也；二在之難出名為障礙；三住之失於出世善法故名為失。初中，善根既少，令人天報危、易可顛墜，名為險道。二障礙中有八：初二迷苦、次二迷集、次二迷道、後二迷滅。初中，一有苦、二迷苦。前中，將墜等者，謂厭離三塗，造善求樂，論名求出也。然順世墜惡是過也，如世險道險危將墜。二入邪見網者，如世險道，草葛交橫無由進涉，生死險道惡見難出，謂人天實苦，妄生樂想。三「為種種」下二句中，初迷集、後造集。前中如世險道，有荒榛闇𪾼，視眄莫由；生死險道，癡闇所覆，不識苦因。四「隨遂」下明其造集，如世險道，多諸危徑，欲進返迴；生死險道，邪法滿世，入邪失正。五「常為」下二句迷道，初無道體、後無道緣。初中，如人在險，失目難出。凡無慧眼，無由得出，謂著人天果，癡愛覆心。六遠離導師者，明無道緣。如人在險，自既無目，復無將導，進趣無

由。論中生惡道，是三惡道也。放逸等，是北洲、長壽、世智三難，亦通餘人天處也。雖值佛世，不見不聞，是生盲生聾也。七「非出要」下二句明迷滅，初句迷正、後句有障。初中，如人在險，迷東謂西、向南入北，謂欲求涅槃，謬求梵天正報、梵世依報。此竝初禪，等取於上，以為涅槃。八隨順魔心者，明障於滅。如人在險，怨賊所侵，難得出離；凡夫亦爾，惡魔所侵。五欲是魔境、煩惱是魔心，貪著名隨順，已有功德却令盡、未起功德不令集。下明於失，論經有三：初一失人、後二失法。失法中，一失離惡法、二失於善法。今此經中略無初二。謂出世善法起順佛心，名為佛意；違背名離。下明能化中二：初令度等，治前險道之自體；二令住等，治前障礙，反失可知。上來二門明造業差別竟。第七「是諸眾生為煩惱」下明有求眾生，辨其受報差別。亦有二門：一道差別者，五趣流轉過；二界差別者，三界繫閉過。初中二：先明所化、後顯能化。前中，初句總、「欲有」下別。總中，論名沒在大河過者，五趣漂溺煩惱瀑流猶如大河，求有沒中，故是過也。別中，句別有十三，論攝為三：初煩惱是五，起河體；二處之多害，名為起難；三離出世道，名之為失。又初名惑體、二明障道、三失善友。初中五：一欲有等者，顯深故，如世河深名為大河，四流盈滿名無量水也。二隨生死流者，顯流故，如河雖深，若無流續即可枯竭。今煩惱常流，故不可盡。三「入大」下立河名，如名大河，顯其非小，以有愛水所沒故。愛河煩惱非一，何故愛獨標名？以愛能潤漂溺中強，生死連綿以愛為本，故偏彰號，理實通餘。四「為諸煩惱」下顯漂急也。如流若緩，人在易出，急則難度。煩惱若緩，聖道可生；現行無間，聖道難發。論云念念不住者，無間斷故，釋煩惱勢也。不見岸者，無對治故，釋不能求等也。五「常為欲覺」下顯廣，如河若狹，雖急可度；多起惡覺，故難得越。又如河無毒虫，或可易濟；今為惡覺虫所害，故難得出。下明起難四中，初一見執；次二是愛，一約種子不滅故還來、二約現行染著故泥溺；後一是慢。如人在河，四事難出：一被執住、二被迴流、三為泥溺、四滯枯洲不到彼岸。謂愛令著、慢令心舉，況陸燋枯、法水不沾也。論中舉我等取三種我慢者，如下三地中，一我慢、二大慢、三憍慢。初於下自高、二於等自大、三於上不恭，餘如論釋。下明失三中，初一惡道無救失；後二善道無出失，初一失出因、後一失出緣。又釋：後二中，初一在人天無出意失、後一生八難異處去失。餘如論顯。下能化中二：先起化心、二「以善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由。論中生惡道，是三惡道也。放逸等，是北洲、長壽、世智三難，亦通餘人天處也。雖值佛世，不見不聞，是生盲生聾也。七「非出要」下二句明迷滅，初句迷正、後句有障。初中，如人在險，迷東謂西、向南入北，謂欲求涅槃，謬求梵天正報、梵世依報。此竝初禪，等取於上，以為涅槃。八隨順魔心者，明障於滅。如人在險，怨賊所侵，難得出離；凡夫亦爾，惡魔所侵。五欲是魔境、煩惱是魔心，貪著名隨順，已有功德却令盡、未起功德不令集。下明於失，論經有三：初一失人、後二失法。失法中，一失離惡法、二失於善法。今此經中略無初二。謂出世善法起順佛心，名為佛意；違背名離。下明能化中二：初令度等，治前險道之自體；二令住等，治前障礙，反失可知。上來二門明造業差別竟。第七「是諸眾生為煩惱」下明有求眾生，辨其受報差別。亦有二門：一道差別者，五趣流轉過；二界差別者，三界繫閉過。初中二：先明所化、後顯能化。前中，初句總、「欲有」下別。總中，論名沒在大河過者，五趣漂溺煩惱瀑流猶如大河，求有沒中，故是過也。別中，句別有十三，論攝為三：初煩惱是五，起河體；二處之多害，名為起難；三離出世道，名之為失。又初名惑體、二明障道、三失善友。初中五：一欲有等者，顯深故，如世河深名為大河，四流盈滿名無量水也。二隨生死流者，顯流故，如河雖深，若無流續即可枯竭。今煩惱常流，故不可盡。三「入大」下立河名，如名大河，顯其非小，以有愛水所沒故。愛河煩惱非一，何故愛獨標名？以愛能潤漂溺中強，生死連綿以愛為本，故偏彰號，理實通餘。四「為諸煩惱」下顯漂急也。如流若緩，人在易出，急則難度。煩惱若緩，聖道可生；現行無間，聖道難發。論云念念不住者，無間斷故，釋煩惱勢也。不見岸者，無對治故，釋不能求等也。五「常為欲覺」下顯廣，如河若狹，雖急可度；多起惡覺，故難得越。又如河無毒虫，或可易濟；今為惡覺虫所害，故難得出。下明起難四中，初一見執；次二是愛，一約種子不滅故還來、二約現行染著故泥溺；後一是慢。如人在河，四事難出：一被執住、二被迴流、三為泥溺、四滯枯洲不到彼岸。謂愛令著、慢令心舉，況陸燋枯、法水不沾也。論中舉我等取三種我慢者，如下三地中，一我慢、二大慢、三憍慢。初於下自高、二於等自大、三於上不恭，餘如論釋。下明失三中，初一惡道無救失；後二善道無出失，初一失出因、後一失出緣。又釋：後二中，初一在人天無出意失、後一生八難異處去失。餘如論顯。下能化中二：先起化心、二「以善

」下成化行。行有四句：一令離苦因、二得安穩者令得涅槃、三離恐怖者令離苦果、四住智洲者令得菩提。第八「是諸眾生深心」下明界差別中，先所化、後能化。前中初總，謂於三界深心貪著，在之難出，事如牢獄。下別顯之，論中如世牢獄，有五種過：一打棒楚撻、二費用資生、三親屬分張、四枷鎖著身、五欲出無由。三界牢獄亦有斯五：一病苦、二求不得苦、三愛別離苦、四愛鎖纏縛、五無明闇障，前三苦報、後二煩惱。論中五種難者，翻對釋也。如無病是樂、障此名難，餘四亦爾。此中言多有憂悲者，是論中第三愛離也；二苦惱患難，是初苦事也。餘三可知。下明能化益中，治前繫閉故云令住無礙涅槃也。化有求眾生竟。下明化梵行求中亦二：初化邪梵行求，令捨邪歸正；後化正梵行，求令捨小入大。第九「是諸眾生深著我」下化邪見諸外道等。先所化中，初句為總，謂諸外道先俱生著我重，復分別計執難脫，故云深著等也。論中，此餘見根本者，釋疑也。謂何故偏舉我見為過？以是餘見本故，斷常等見皆依此起。下別中六句：初三遠離第一義樂、後三具足諸苦。前中，初、中、後三也。初無始發方便、次造行不正、後終趣不真。初欲求涅槃以滅蘊苦，由執我故不出陰宅，人天如巢、惡趣猶窟。二「常隨」下造行不正，以倒想故謬行異路。三「依六入」下明終趣不真，計虛妄我欲趣涅槃，安置此我妄求梵天、自在天等六入果報以為涅槃，為妄我所居。妄我實無，故云空聚。下三具足苦中，初二內苦、後一外苦。內中，一四大相違苦、二五陰遷逼苦。此經是煩惱殺善根。三受此等為外苦，亦是總結多苦。餘如論釋。下能化中二：初令住道諦，治前我相；二「所謂」下令住滅諦，治後六句可知。第十「是諸眾生其心」下化正梵行同法小乘。先所化中三：初不求大因，謂其心狹劣者，不能廣度眾生故。樂小法者，不求大菩提故。翻此二心廣大，名為菩提薩埵。二「遠離」下不願大果。上二是求心過。三「貪著」下明失行過，謂不定聚中實有大乘出離之法，而反樂修小乘法行故是過。下明能化中二：初令住廣大心者，治前狹少也；「無量」下治前願行也。上來廣明攝生戒相。「諸佛子」下第二總結。言隨順持戒力者，依前持於律儀攝善，起此攝生之力。論名依持戒行故得此戒力，是故能作善法，善巧起諸攝生善行，故云能廣生大慈悲心也。上三戒明地體竟。自下第三明其地果中，三果同前地。初調柔果亦三：初調柔相、二「菩薩爾時」下明別地、三「是名」下結。初中三：法、喻、合也。法中，初見諸佛為練行緣、二「以衣被」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」下成化行。行有四句：一令離苦因、二得安穩者令得涅槃、三離恐怖者令離苦果、四住智洲者令得菩提。第八「是諸眾生深心」下明界差別中，先所化、後能化。前中初總，謂於三界深心貪著，在之難出，事如牢獄。下別顯之，論中如世牢獄，有五種過：一打棒楚撻、二費用資生、三親屬分張、四枷鎖著身、五欲出無由。三界牢獄亦有斯五：一病苦、二求不得苦、三愛別離苦、四愛鎖纏縛、五無明闇障，前三苦報、後二煩惱。論中五種難者，翻對釋也。如無病是樂、障此名難，餘四亦爾。此中言多有憂悲者，是論中第三愛離也；二苦惱患難，是初苦事也。餘三可知。下明能化益中，治前繫閉故云令住無礙涅槃也。化有求眾生竟。下明化梵行求中亦二：初化邪梵行求，令捨邪歸正；後化正梵行，求令捨小入大。第九「是諸眾生深著我」下化邪見諸外道等。先所化中，初句為總，謂諸外道先俱生著我重，復分別計執難脫，故云深著等也。論中，此餘見根本者，釋疑也。謂何故偏舉我見為過？以是餘見本故，斷常等見皆依此起。下別中六句：初三遠離第一義樂、後三具足諸苦。前中，初、中、後三也。初無始發方便、次造行不正、後終趣不真。初欲求涅槃以滅蘊苦，由執我故不出陰宅，人天如巢、惡趣猶窟。二「常隨」下造行不正，以倒想故謬行異路。三「依六入」下明終趣不真，計虛妄我欲趣涅槃，安置此我妄求梵天、自在天等六入果報以為涅槃，為妄我所居。妄我實無，故云空聚。下三具足苦中，初二內苦、後一外苦。內中，一四大相違苦、二五陰遷逼苦。此經是煩惱殺善根。三受此等為外苦，亦是總結多苦。餘如論釋。下能化中二：初令住道諦，治前我相；二「所謂」下令住滅諦，治後六句可知。第十「是諸眾生其心」下化正梵行同法小乘。先所化中三：初不求大因，謂其心狹劣者，不能廣度眾生故。樂小法者，不求大菩提故。翻此二心廣大，名為菩提薩埵。二「遠離」下不願大果。上二是求心過。三「貪著」下明失行過，謂不定聚中實有大乘出離之法，而反樂修小乘法行故是過。下明能化中二：初令住廣大心者，治前狹少也；「無量」下治前願行也。上來廣明攝生戒相。「諸佛子」下第二總結。言隨順持戒力者，依前持於律儀攝善，起此攝生之力。論名依持戒行故得此戒力，是故能作善法，善巧起諸攝生善行，故云能廣生大慈悲心也。上三戒明地體竟。自下第三明其地果中，三果同前地。初調柔果亦三：初調柔相、二「菩薩爾時」下明別地、三「是名」下結。初中三：法、喻、合也。法中，初見諸佛為練行緣、二「以衣被」

下明能鍊行、三「是菩薩」下明所鍊淨。能鍊中二：初供佛；二「於諸佛」下受法，以戒地故受十善法也。論中，有者同明調柔等三同前地，無者應知明無發趣，勸知也。此中勝事等者，調柔中勝，過前地故。今略顯。就所鍊淨中，由多劫離二垢故，令施戒俱性成淨也；前地戒未性淨，令施亦未淨。若爾，何故前名施增上？釋：彼望前為上，至此轉勝。因此略論諸地行，有其四義：一就別顯異，初地唯檀乃至第十唯智增上。二辨勝過劣，初地檀勝、二地施戒、三地三度，乃至十地十度，皆以後兼前故後勝前、前不兼後故前劣後。三約實行修，一一地中皆具十度。四約證理行，唯平等平等，非一非多，下諸地准之。喻、合可知。別地中，離口四過，故兼愛語也。攝報中，金輪過前。前百此千者，《瑜伽》云「當知威力過前十倍也。」餘義如論，及同前地應知。第三大段重頌中有二十六頌，分六：初二頌頌前十種直心、二有四頌頌前律儀戒、三有四頌頌攝善法戒、四有八頌頌攝生戒、五有七頌頌調柔等果、六末後一頌結歎所說。第二地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下明能鍊行、三「是菩薩」下明所鍊淨。能鍊中二：初供佛；二「於諸佛」下受法，以戒地故受十善法也。論中，有者同明調柔等三同前地，無者應知明無發趣，勸知也。此中勝事等者，調柔中勝，過前地故。今略顯。就所鍊淨中，由多劫離二垢故，令施戒俱性成淨也；前地戒未性淨，令施亦未淨。若爾，何故前名施增上？釋：彼望前為上，至此轉勝。因此略論諸地行，有其四義：一就別顯異，初地唯檀乃至第十唯智增上。二辨勝過劣，初地檀勝、二地施戒、三地三度，乃至十地十度，皆以後兼前故後勝前、前不兼後故前劣後。三約實行修，一一地中皆具十度。四約證理行，唯平等平等，非一非多，下諸地准之。喻、合可知。別地中，離口四過，故兼愛語也。攝報中，金輪過前。前百此千者，《瑜伽》云「當知威力過前十倍也。」餘義如論，及同前地應知。第三大段重頌中有二十六頌，分六：初二頌頌前十種直心、二有四頌頌前律儀戒、三有四頌頌攝善法戒、四有八頌頌攝生戒、五有七頌頌調柔等果、六末後一頌結歎所說。第二地竟。