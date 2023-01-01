華嚴經探玄記卷第十(是盡初地說分) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第十(是盡初地說分)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

自下解脫月第二請中二：先長行、後偈頌。前中三：初總告請、二「是大菩薩」下歎眾正請、後「是故」下結請。就正請中十句：初直心清淨者是總句，謂正念深法云直心，離諸雜穢故云清淨；下九句別，前五是阿含淨、後四是證淨，謂順教修行名阿含淨、證理起行名為證淨。又地前所行名阿含淨、地上所成名為證淨。阿含五中，初欲淨隨所念阿含者，是所求法非一，故名隨所也。得方便等者，是能求心。經名善修菩薩道者，念所聞法，順教修行也。二是論中第四生得淨，謂出世勝報名上上生。地前起於助道之行，願得彼生名為念勝，故云善集助道法。三是求淨，以身口恭敬求法行，故名敬行。以此隨順諸佛求法，名為隨順，故云善能恭敬供養諸佛。四受持中，先釋受。於無量世者，聞來久也。多聞者，所聞廣也。下釋持。憶持者，非全忘失。言不謬者，非少錯誤，如經。於無量佛多種善根者，親近多佛，種聞持正法善根也。五行淨中為求地上真證法故，習行少欲頭陀離著之行，積集成就多功德故方能入地，故云成就無量深厚功德。下明證淨有四：一得淨者，謂初地證實名得，以初見道真智現觀決擇正證，故云現智善決定故。又釋：法顯於心名為現智，心安於法名為決定。經中離癡是現智也，離疑悔是善決定。二不行淨，於修道位中滅彼一切大小煩惱令永不行，故云無有貪等。然見道位中非不斷惑見理義增，修道位重觀真理除障義增，故偏說也。三無厭足淨中，對下彰出，名不樂小乘；望上顯入，名得上勝悕望。重釋中，復念持彼功德故者，謂念彼佛果功德憶持不忘，釋經中安住也。又念彼能對治功德常現前故。四不隨他教淨，謂位在究竟道中名趣盡道，以菩薩道極名之為盡。所證自心開覺顯示，名自正行，故云不隨他教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下解脫月第二請中二：先長行、後偈頌。前中三：初總告請、二「是大菩薩」下歎眾正請、後「是故」下結請。就正請中十句：初直心清淨者是總句，謂正念深法云直心，離諸雜穢故云清淨；下九句別，前五是阿含淨、後四是證淨，謂順教修行名阿含淨、證理起行名為證淨。又地前所行名阿含淨、地上所成名為證淨。阿含五中，初欲淨隨所念阿含者，是所求法非一，故名隨所也。得方便等者，是能求心。經名善修菩薩道者，念所聞法，順教修行也。二是論中第四生得淨，謂出世勝報名上上生。地前起於助道之行，願得彼生名為念勝，故云善集助道法。三是求淨，以身口恭敬求法行，故名敬行。以此隨順諸佛求法，名為隨順，故云善能恭敬供養諸佛。四受持中，先釋受。於無量世者，聞來久也。多聞者，所聞廣也。下釋持。憶持者，非全忘失。言不謬者，非少錯誤，如經。於無量佛多種善根者，親近多佛，種聞持正法善根也。五行淨中為求地上真證法故，習行少欲頭陀離著之行，積集成就多功德故方能入地，故云成就無量深厚功德。下明證淨有四：一得淨者，謂初地證實名得，以初見道真智現觀決擇正證，故云現智善決定故。又釋：法顯於心名為現智，心安於法名為決定。經中離癡是現智也，離疑悔是善決定。二不行淨，於修道位中滅彼一切大小煩惱令永不行，故云無有貪等。然見道位中非不斷惑見理義增，修道位重觀真理除障義增，故偏說也。三無厭足淨中，對下彰出，名不樂小乘；望上顯入，名得上勝悕望。重釋中，復念持彼功德故者，謂念彼佛果功德憶持不忘，釋經中安住也。又念彼能對治功德常現前故。四不隨他教淨，謂位在究竟道中名趣盡道，以菩薩道極名之為盡。所證自心開覺顯示，名自正行，故云不隨他教也。

自下第三結請。於中二句：初請承佛力說、後歎眾能證知。就第二頌中，初頌舉法請，上半舉法願說、下半明說有益。後頌歎眾請，上半頌阿含淨、下半頌證淨可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三結請。於中二句：初請承佛力說、後歎眾能證知。就第二頌中，初頌舉法請，上半舉法願說、下半明說有益。後頌歎眾請，上半頌阿含淨、下半頌證淨可知。

第三請中三：初明金剛藏舉損以違、後明解脫月歎益重請。前中二：先長行、後偈頌。前中二：先領前所歎舉德兼失故云雖也。二「其餘樂小」下舉損以違，此中三句：一敗善之損；二「是人」下失樂之損，又可前成苦因、後得苦果；三「我愍」下結其默意，又指彼餘處後時小眾為餘，非是會中有此小眾。又是地前不定種性，不能一向修菩薩道，故云樂小也。論釋中三句內，先釋默意，謂不見樂小眾生有此法器，法器無故聞增疑惑；二釋初句，於中疑妨正行，心迷義者惑障解也；次顯過失，謂以有疑故敗先所修名壞善法、以有惑故一向不行名遠善法。「如是」下釋第二句，以疑故於正行不受、以惑故於退行而受，以此為因故感彼生死長夜流轉，無樂故衰也，有苦故惱也。二頌中二：初一頌半頌前領所歎，謂隨阿含信堅若須彌，定心證理不亂如海；後一頌半頌前舉損以違中。初四句頌敗善損，經云「取相名識、不取相名智。」又分別名識，隨言取義故；不分別名智，深解離言法故。次句頌衰惱等。後一句頌默意可知。第二解脫月請中二，謂長行與頌。前中亦二：先正請、後結請。前中有三：初願承力等，總相勸說，翻前默意；二「佛所護念」下明佛力加護，令人信解，翻前疑惑；三「一切菩薩」下明地法要勝，說必多益，翻前衰惱。初中，勸承力說者，為明大眾承力堪聞故。善分別者，令順理說故。不思法者，明此地法縱因謗得聞猶獲利益，故難思也。第二文中二：初標、後釋。標中明此地法雖不思議，佛力加護必令易信，釋中所以名此地法以為佛護念事。釋十方世界中但說十地，十方諸佛法爾護念，如上加分等。第三文中有四：初立宗，謂一切菩薩護持如是十地事故勤行精進，如下他方證成等。二出因。云何故菩薩同護此法？以是菩薩最上所行者，上是首義，首是初義，論經名為最初所行，是阿含行故。得至一切佛法故者，是證得行故。三舉喻中，初章者是悉曇章中初噁阿等十二音，或加唎離等為十四音則字緣也，及迦佉等三十六字為界也。以音加字轉成一切諸名句文等故，故云初章為本。然此所成一切諸字，皆即不離本初章故，故云皆初章所攝。四「如是」下合結，謂十地合初章也，一切佛法合一切字也。上來請竟。二「是故」下結請可知。論中何故復重請者？前已重請，今此更重，故名復重也。疑惑有二：一不定者則可避、二定者不可避。此約定為言，故云不可避也。不說多過者，略有四過：一不定疑惑眾生，不得轉之以成信解；二已成信解者，不得成就阿含行故；三已得成就阿含行者，不得入證故；四得入證者，不得佛法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三請中三：初明金剛藏舉損以違、後明解脫月歎益重請。前中二：先長行、後偈頌。前中二：先領前所歎舉德兼失故云雖也。二「其餘樂小」下舉損以違，此中三句：一敗善之損；二「是人」下失樂之損，又可前成苦因、後得苦果；三「我愍」下結其默意，又指彼餘處後時小眾為餘，非是會中有此小眾。又是地前不定種性，不能一向修菩薩道，故云樂小也。論釋中三句內，先釋默意，謂不見樂小眾生有此法器，法器無故聞增疑惑；二釋初句，於中疑妨正行，心迷義者惑障解也；次顯過失，謂以有疑故敗先所修名壞善法、以有惑故一向不行名遠善法。「如是」下釋第二句，以疑故於正行不受、以惑故於退行而受，以此為因故感彼生死長夜流轉，無樂故衰也，有苦故惱也。二頌中二：初一頌半頌前領所歎，謂隨阿含信堅若須彌，定心證理不亂如海；後一頌半頌前舉損以違中。初四句頌敗善損，經云「取相名識、不取相名智。」又分別名識，隨言取義故；不分別名智，深解離言法故。次句頌衰惱等。後一句頌默意可知。第二解脫月請中二，謂長行與頌。前中亦二：先正請、後結請。前中有三：初願承力等，總相勸說，翻前默意；二「佛所護念」下明佛力加護，令人信解，翻前疑惑；三「一切菩薩」下明地法要勝，說必多益，翻前衰惱。初中，勸承力說者，為明大眾承力堪聞故。善分別者，令順理說故。不思法者，明此地法縱因謗得聞猶獲利益，故難思也。第二文中二：初標、後釋。標中明此地法雖不思議，佛力加護必令易信，釋中所以名此地法以為佛護念事。釋十方世界中但說十地，十方諸佛法爾護念，如上加分等。第三文中有四：初立宗，謂一切菩薩護持如是十地事故勤行精進，如下他方證成等。二出因。云何故菩薩同護此法？以是菩薩最上所行者，上是首義，首是初義，論經名為最初所行，是阿含行故。得至一切佛法故者，是證得行故。三舉喻中，初章者是悉曇章中初噁阿等十二音，或加唎離等為十四音則字緣也，及迦佉等三十六字為界也。以音加字轉成一切諸名句文等故，故云初章為本。然此所成一切諸字，皆即不離本初章故，故云皆初章所攝。四「如是」下合結，謂十地合初章也，一切佛法合一切字也。上來請竟。二「是故」下結請可知。論中何故復重請者？前已重請，今此更重，故名復重也。疑惑有二：一不定者則可避、二定者不可避。此約定為言，故云不可避也。不說多過者，略有四過：一不定疑惑眾生，不得轉之以成信解；二已成信解者，不得成就阿含行故；三已得成就阿含行者，不得入證故；四得入證者，不得佛法

故。有斯四失，故云多過也。不成一切佛法者，是上四種皆不成故也。下釋疑中，先問：諸佛有力能令生信，何故猶起謗意？此依前不可避為問。下釋中，以諸眾生有二種定，故不可避也。曾已造作決定之業，受報必然，名感報定。宿罪熏心，令必造惡，名作業定。縱佛自在，於彼二定欲差，闕其緣，使不成就，終亦不可攝。論云「嘶字師子形相者，梵本嘶字似師子蹲踞故也。」餘義可知。頌中，初一頌半頌前初段，總勸說文。於中，初二句歎說者。次四句頌前善分別不思法等，謂十地行是行也，所入十地法是所入位也。又地行是加行智，地法是根本智也。又地行是施戒等智，所入地法是遍滿等十地法界。又初阿含行，後「入證法」下二句因圓得果。「所有十方」下頌前第二文諸佛法應護念等。後之二頌頌前第三文，於中有法、喻、合。法中初二句頌最上所行阿含行，次二句頌得其佛法證得行，餘文可知。解脫月請竟。第二大眾同請中，先長行、後頌。頌中五頌半分二：初四頌半歎人請、後一歎法請。前中二：初二歎說者請、餘歎聽者。請前中初五句歎金剛藏具證德阿含德、後三句歎金剛藏能令聽者入證入阿含。前中，初四句歎證力辯才成就、後一句歎阿含力辯才成就，以此二力方能有說，故偏讚也。故論云「以證力等是故讚歎。」初中，上者此總，總有二義：一寬，謂該二力，顯俱上故，論云「上者是總」也；二狹，謂唯就證力以顯勝故，論云「又復上者，顯證力等。」妙智慧者，是真實智，則正體智也。樂說無有量者，是後得智，與說法為本，故云體性也。德重如山王者，顯上二智尊重之相。哀愍說十地者，是彼後智對緣巧說，故云果也。此三皆依前起後，可知。字義有二：一詮表義、二莊嚴文辭義。論云「字義成就者是初義也，釋彼經中真實義相應。復是滑利等者是後義，釋彼經中美妙言也。」謂言辭流澤名為滑利，言辭巧妙故曰勝上。經戒念慧清淨者，此一句歎阿含德，謂戒者禁心，守念是論經念堅也。能受佛雲雨說法，持之不失，故云受持。復為他說，令分明顯了，故云顯說，此釋念堅也。是菩薩於阿含中淨慧無疑者，釋慧清淨也。自下三句能令聽者入教證。於中，說是十地義者，謂令聽者得阿含行故，下二句令其入證。十力根本者，已入地者令得佛果也。無礙智本行者，未入地者令得入地無礙智故。以十地智能治十障，故云無礙也。自下歎眾堪聞。於中，初一頌半歎眾有根、後一頌歎眾有欲。前中，戒者善住外威儀對治於慢，定者離取執著內心調伏對治於我。謂由執我故於法不恭，由起慢故於師不敬，戒定除此，堪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故。有斯四失，故云多過也。不成一切佛法者，是上四種皆不成故也。下釋疑中，先問：諸佛有力能令生信，何故猶起謗意？此依前不可避為問。下釋中，以諸眾生有二種定，故不可避也。曾已造作決定之業，受報必然，名感報定。宿罪熏心，令必造惡，名作業定。縱佛自在，於彼二定欲差，闕其緣，使不成就，終亦不可攝。論云「嘶字師子形相者，梵本嘶字似師子蹲踞故也。」餘義可知。頌中，初一頌半頌前初段，總勸說文。於中，初二句歎說者。次四句頌前善分別不思法等，謂十地行是行也，所入十地法是所入位也。又地行是加行智，地法是根本智也。又地行是施戒等智，所入地法是遍滿等十地法界。又初阿含行，後「入證法」下二句因圓得果。「所有十方」下頌前第二文諸佛法應護念等。後之二頌頌前第三文，於中有法、喻、合。法中初二句頌最上所行阿含行，次二句頌得其佛法證得行，餘文可知。解脫月請竟。第二大眾同請中，先長行、後頌。頌中五頌半分二：初四頌半歎人請、後一歎法請。前中二：初二歎說者請、餘歎聽者。請前中初五句歎金剛藏具證德阿含德、後三句歎金剛藏能令聽者入證入阿含。前中，初四句歎證力辯才成就、後一句歎阿含力辯才成就，以此二力方能有說，故偏讚也。故論云「以證力等是故讚歎。」初中，上者此總，總有二義：一寬，謂該二力，顯俱上故，論云「上者是總」也；二狹，謂唯就證力以顯勝故，論云「又復上者，顯證力等。」妙智慧者，是真實智，則正體智也。樂說無有量者，是後得智，與說法為本，故云體性也。德重如山王者，顯上二智尊重之相。哀愍說十地者，是彼後智對緣巧說，故云果也。此三皆依前起後，可知。字義有二：一詮表義、二莊嚴文辭義。論云「字義成就者是初義也，釋彼經中真實義相應。復是滑利等者是後義，釋彼經中美妙言也。」謂言辭流澤名為滑利，言辭巧妙故曰勝上。經戒念慧清淨者，此一句歎阿含德，謂戒者禁心，守念是論經念堅也。能受佛雲雨說法，持之不失，故云受持。復為他說，令分明顯了，故云顯說，此釋念堅也。是菩薩於阿含中淨慧無疑者，釋慧清淨也。自下三句能令聽者入教證。於中，說是十地義者，謂令聽者得阿含行故，下二句令其入證。十力根本者，已入地者令得佛果也。無礙智本行者，未入地者令得入地無礙智故。以十地智能治十障，故云無礙也。自下歎眾堪聞。於中，初一頌半歎眾有根、後一頌歎眾有欲。前中，戒者善住外威儀對治於慢，定者離取執著內心調伏對治於我。謂由執我故於法不恭，由起慢故於師不敬，戒定除此，堪

聞阿含，故云憍慢已滅也。慧者，正見善思義，對治邪見故。功德者，正意歡喜，對治疑惱故。由此二行堪能得證，故云諸邪見已盡也、是眾無疑也。然此大眾如是行德，明金剛藏久自先知，故云集在仁者心，謂仁者是剛藏也。餘句可知。論中妄者妄想見中同使故者，此釋彼經中妄字，謂妄是妄想，故上云有二妄想不堪得證。問：妄想是根本，非見疑，何得說云有二妄想？釋：以是倒見中同是使故，攝入見中。論中深者細意善思惟故者，觀真如理故、對治前妄故，云細意等也。「譬病思良醫」下一頌歎眾有求法勝欲。論經四種，此中唯二，具釋如論。但世甘露有四義：一除渴如水、二遣飢如食、三療病如藥、四生樂如蜜，是故況所聞法也。謂聞思修證，如論應知。自下一頌明歎法請。此中廣大意者，是論中淨慧，此是後得智，是說法所依。下三句是體性，此是所說法之體性。三依此所說，得佛十力菩提，名為果也。經中略無此句，可知。此中三義與前不同，前約本智、後智及所說為三，此中約後智與所說并依法所成為三，故不同也。論文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞阿含，故云憍慢已滅也。慧者，正見善思義，對治邪見故。功德者，正意歡喜，對治疑惱故。由此二行堪能得證，故云諸邪見已盡也、是眾無疑也。然此大眾如是行德，明金剛藏久自先知，故云集在仁者心，謂仁者是剛藏也。餘句可知。論中妄者妄想見中同使故者，此釋彼經中妄字，謂妄是妄想，故上云有二妄想不堪得證。問：妄想是根本，非見疑，何得說云有二妄想？釋：以是倒見中同是使故，攝入見中。論中深者細意善思惟故者，觀真如理故、對治前妄故，云細意等也。「譬病思良醫」下一頌歎眾有求法勝欲。論經四種，此中唯二，具釋如論。但世甘露有四義：一除渴如水、二遣飢如食、三療病如藥、四生樂如蜜，是故況所聞法也。謂聞思修證，如論應知。自下一頌明歎法請。此中廣大意者，是論中淨慧，此是後得智，是說法所依。下三句是體性，此是所說法之體性。三依此所說，得佛十力菩提，名為果也。經中略無此句，可知。此中三義與前不同，前約本智、後智及所說為三，此中約後智與所說并依法所成為三，故不同也。論文可知。

第三佛加請中有二：先長行明光加、後偈頌明請說。但加請分別有四句：一是加非請，如上加分；二是請非加，如上菩薩請；三亦加亦請，如此段文；四非請非加，如餘文。又光明之身，是加非請；偈出音聲，是加是請；若望聽者，是加非請。就長行中，准論經中有五義：一此佛放光照彼、二彼佛放光照此、三此眾尋光見彼、四彼眾尋光見此、五光臺說偈。此光臺偈應屬口加，何故在此？以所出聲是口加攝，令取能發聲處判屬身。眉間放光，表從中道法界流出教道。白毫，表十地是無流法。故於此五段經中，略無三四彼此相見之文。又於此作三門：一明八業，如論應知，於中略無卷舒業及降伏業。二身者八業中，卷舒敬示三種是光體，往來名流星身，第八凝停在空名為日身。三業身相，對有四句：一是業非身，謂覺因伏止；二是身非業，謂空中光臺；三亦身亦業，謂卷舒敬示；四非身非業，謂於前五段中，第三第四段但令尋光相見，非是業身，餘義如《地論》、《攝論》中說。第二頌中有七頌半，作三門：一教請分別。前六頌是請說，為彰法是勝，令人敬重；後一頌半是教說，為顯說真，使眾深信。二加請分別。就六頌中，初二頌半望於說者亦加亦請，謂與力名加，勸說稱請。後三頌半中，初一望聽者與力堪聞，為成其請；後二頌半舉法利益，為成加請。三釋文中，初一頌半明能加、次一頌顯加之所為、次三頌彰法利益、後二頌明教說分齊。初中作二釋：一隨經、二就論。隨經中，六句顯佛六種殊勝：一極位勝，無等等故；二無染勝，如空無染故；三威力勝，具十力等故；四眷屬勝，菩薩為世間尊，佛為彼主故；五會主勝，以釋迦佛為此會主，諸佛放光對此佛前助揚化故；六作加勝，現神力加說聽者故。二就論者，此中神力，是彼作加。此中而現者，是能現，即天人上也。又此中釋迦佛前現者，釋迦是姓，現猶生也。釋顯如論。又此四義為法王者：一自在，不為他屈；二力勝，能摧伏他；三眷屬，輔弼豪強；四種姓，藉胄尊高。初中二句：一慧無比、二心無礙，是故二障并習皆永盡也。何故不但無等？示現等正覺故者，此有二義：一以諸賢聖望於下地皆亦無等，然其未必上齊佛果，故須明等以顯上齊。二明佛無等，則謂餘佛亦非此等，故顯佛佛齊等無有勝劣，故云無等等也。餘義如論應知。二加所為中，以佛力開者，令承佛力除眾疑，謂佛不能說疑。法王無畏藏者，文義蘊積，故名為藏。文義稱理無能破者，故名無畏。此藏唯佛自在之處，故云法王。此上總顯。下二句別辨中，說諸地所行者，是字藏成就。諸地義差別者，是義藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三佛加請中有二：先長行明光加、後偈頌明請說。但加請分別有四句：一是加非請，如上加分；二是請非加，如上菩薩請；三亦加亦請，如此段文；四非請非加，如餘文。又光明之身，是加非請；偈出音聲，是加是請；若望聽者，是加非請。就長行中，准論經中有五義：一此佛放光照彼、二彼佛放光照此、三此眾尋光見彼、四彼眾尋光見此、五光臺說偈。此光臺偈應屬口加，何故在此？以所出聲是口加攝，令取能發聲處判屬身。眉間放光，表從中道法界流出教道。白毫，表十地是無流法。故於此五段經中，略無三四彼此相見之文。又於此作三門：一明八業，如論應知，於中略無卷舒業及降伏業。二身者八業中，卷舒敬示三種是光體，往來名流星身，第八凝停在空名為日身。三業身相，對有四句：一是業非身，謂覺因伏止；二是身非業，謂空中光臺；三亦身亦業，謂卷舒敬示；四非身非業，謂於前五段中，第三第四段但令尋光相見，非是業身，餘義如《地論》、《攝論》中說。第二頌中有七頌半，作三門：一教請分別。前六頌是請說，為彰法是勝，令人敬重；後一頌半是教說，為顯說真，使眾深信。二加請分別。就六頌中，初二頌半望於說者亦加亦請，謂與力名加，勸說稱請。後三頌半中，初一望聽者與力堪聞，為成其請；後二頌半舉法利益，為成加請。三釋文中，初一頌半明能加、次一頌顯加之所為、次三頌彰法利益、後二頌明教說分齊。初中作二釋：一隨經、二就論。隨經中，六句顯佛六種殊勝：一極位勝，無等等故；二無染勝，如空無染故；三威力勝，具十力等故；四眷屬勝，菩薩為世間尊，佛為彼主故；五會主勝，以釋迦佛為此會主，諸佛放光對此佛前助揚化故；六作加勝，現神力加說聽者故。二就論者，此中神力，是彼作加。此中而現者，是能現，即天人上也。又此中釋迦佛前現者，釋迦是姓，現猶生也。釋顯如論。又此四義為法王者：一自在，不為他屈；二力勝，能摧伏他；三眷屬，輔弼豪強；四種姓，藉胄尊高。初中二句：一慧無比、二心無礙，是故二障并習皆永盡也。何故不但無等？示現等正覺故者，此有二義：一以諸賢聖望於下地皆亦無等，然其未必上齊佛果，故須明等以顯上齊。二明佛無等，則謂餘佛亦非此等，故顯佛佛齊等無有勝劣，故云無等等也。餘義如論應知。二加所為中，以佛力開者，令承佛力除眾疑，謂佛不能說疑。法王無畏藏者，文義蘊積，故名為藏。文義稱理無能破者，故名無畏。此藏唯佛自在之處，故云法王。此上總顯。下二句別辨中，說諸地所行者，是字藏成就。諸地義差別者，是義藏

成就。下明說法利益，有三時益。「承諸佛神力」下一頌明聞時益，謂以法勝故。聞時則得諸佛加護，離諸魔事。上半加故能聞，能聞決定，故云無能壞者。下半聞故已得護，上解脫月云「佛所護念事，令人易信解」，是此義也。「漸次」下二句明修行時益，謂漸次修行，諸地具足，必得成就無上菩提。即上句因圓、下句果滿。自下一頌半明轉生時益，初一頌正明有益、後半簡餘無益。若人堪任聞者，謂有菩薩種姓，曾種此一乘善根者，堪聞此法，能正信受。故雖生在大海龍世界長壽，亦得聞此經。此是惡道難處長壽者。如說右脇著地未動之間，已經賢劫千佛出世，更一轉時復經爾許時，但暫臥息有爾許時，況其一生何可計知？在中不聞佛法，故名難處。若是此法器，雖生在彼，而亦得聞，為顯法隨機不捨，不簡難處故。問：若堪聞此，何故生彼？答：由餘宿業故，如龍女聞法等。又以龍宮有經故。問：若生彼得聞，何名難處？答：不聞多故、得聞少故，從多名難故。論經云「決定信無疑者，得聞故。」此經云「癡疑不得聞故。」及劫盡火中者，此言順西國語，若順此應言劫火盡中。此言不足，若具應云劫火盡時在光音中。以頌迮，巧略故也。以光音是第二禪，免火災。論中云等者，等取三禪免水、四禪免風，此並是善道長壽天難處。問：通論色界俱是難處，何故不說初禪，直舉二禪等耶？答：以彼初禪有覺觀故，難輕不舉。問：若此色界俱是難處，何故《梵網等經》有彼處說？答：此據聖境故有說法，令彼法器眾生亦得聞經，如此所說；若就實報則成難攝。又亦從多以為難攝。問：無色亦難，何故不說彼？答：菩薩不生無色天故。又釋：理實亦聞，但隨相，彼無形色絕聽受，故不彰聞也。下二句簡非利益。謂雖生在人中無難之處，然無慧無信終不能得聞。問：人中不聞，何不難攝？答：亦從多故。由疑故不信，不信故不受也。由癡故不解，不解故輕棄也。自有受而不解、解而不受，是故要須起信翻此癡疑，故得聞也。「是故」下二頌教說中，初一頌教依三漸次說、後一舉二利勸說。前中，諸地智道者，此是觀漸次，謂加行智推求名觀。通生入證，故云是諸地智之道也。論觀「若觀若依止，能生諸地智。」此釋觀中漸次之義。謂觀者意言觀察，依此增上力生諸地正證智，故云若依止能生等。二入勢力觀法者，是證漸次。謂正體智正證真如，此智能斷惑證理，依起後得，具此三力故名漸次也。次第而修行者，是論中漸次也。得至於餘地者，是論中上句展轉也。「各得」下二句明修行漸次，是後得智，更重觀前所證及聞受上地進修之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就。下明說法利益，有三時益。「承諸佛神力」下一頌明聞時益，謂以法勝故。聞時則得諸佛加護，離諸魔事。上半加故能聞，能聞決定，故云無能壞者。下半聞故已得護，上解脫月云「佛所護念事，令人易信解」，是此義也。「漸次」下二句明修行時益，謂漸次修行，諸地具足，必得成就無上菩提。即上句因圓、下句果滿。自下一頌半明轉生時益，初一頌正明有益、後半簡餘無益。若人堪任聞者，謂有菩薩種姓，曾種此一乘善根者，堪聞此法，能正信受。故雖生在大海龍世界長壽，亦得聞此經。此是惡道難處長壽者。如說右脇著地未動之間，已經賢劫千佛出世，更一轉時復經爾許時，但暫臥息有爾許時，況其一生何可計知？在中不聞佛法，故名難處。若是此法器，雖生在彼，而亦得聞，為顯法隨機不捨，不簡難處故。問：若堪聞此，何故生彼？答：由餘宿業故，如龍女聞法等。又以龍宮有經故。問：若生彼得聞，何名難處？答：不聞多故、得聞少故，從多名難故。論經云「決定信無疑者，得聞故。」此經云「癡疑不得聞故。」及劫盡火中者，此言順西國語，若順此應言劫火盡中。此言不足，若具應云劫火盡時在光音中。以頌迮，巧略故也。以光音是第二禪，免火災。論中云等者，等取三禪免水、四禪免風，此並是善道長壽天難處。問：通論色界俱是難處，何故不說初禪，直舉二禪等耶？答：以彼初禪有覺觀故，難輕不舉。問：若此色界俱是難處，何故《梵網等經》有彼處說？答：此據聖境故有說法，令彼法器眾生亦得聞經，如此所說；若就實報則成難攝。又亦從多以為難攝。問：無色亦難，何故不說彼？答：菩薩不生無色天故。又釋：理實亦聞，但隨相，彼無形色絕聽受，故不彰聞也。下二句簡非利益。謂雖生在人中無難之處，然無慧無信終不能得聞。問：人中不聞，何不難攝？答：亦從多故。由疑故不信，不信故不受也。由癡故不解，不解故輕棄也。自有受而不解、解而不受，是故要須起信翻此癡疑，故得聞也。「是故」下二頌教說中，初一頌教依三漸次說、後一舉二利勸說。前中，諸地智道者，此是觀漸次，謂加行智推求名觀。通生入證，故云是諸地智之道也。論觀「若觀若依止，能生諸地智。」此釋觀中漸次之義。謂觀者意言觀察，依此增上力生諸地正證智，故云若依止能生等。二入勢力觀法者，是證漸次。謂正體智正證真如，此智能斷惑證理，依起後得，具此三力故名漸次也。次第而修行者，是論中漸次也。得至於餘地者，是論中上句展轉也。「各得」下二句明修行漸次，是後得智，更重觀前所證及聞受上地進修之

法成自利行，故云得利益。又為他宣說等故、利一切世間故。論云「此行種種異行境界。」境界者，分齊也。此三次第成，故云漸次。又此三中一一各有漸次，故亦名也。又此三隣接漸次，云願說勿令斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法成自利行，故云得利益。又為他宣說等故、利一切世間故。論云「此行種種異行境界。」境界者，分齊也。此三次第成，故云漸次。又此三中一一各有漸次，故亦名也。又此三隣接漸次，云願說勿令斷也。

第二許說分齊中有二：先長行序許說之意、後偈頌顯所說分齊。前中，觀察等明其說相，欲令等明其說意。前中，論云「何故觀察十方？示無我慢、無偏心故」者，有別有通。別中二：一觀十方佛欲承力而說，故云示無我慢。二察十方機欲令同入十地，故云示無偏心。二通中有二：初約承力、二約授說。初中，何故觀十方佛者，欲承其力，故示無慢。隨觀一佛承力便足，何假十方示無偏心。二約授說中，何故觀十方？以示現說相故。謂前已三位五請，備盡慇懃；今若不說，即成我慢。是故觀十方示說，令眾咸知，顯已無慢。若爾，觀察一眾足示說相，何須具觀十方眾耶？示無偏心故。又觀察有二：一內心照察故、二舉目眄視故。二明說意中，增益信敬者，前金剛藏酬解脫月初請之時已令眾悅，今更使明，故云益增也。信敬者，有四義故：一金剛藏示已能說，去眾何因之疑，故令信敬。二明此剛藏不畏大眾不堪聞，拂眾何緣之疑，故亦令信。三顯義大之法，深妙出言令眾知深，故生信敬。四許宣說大，令其眾人得聞在今，故云敬信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二許說分齊中有二：先長行序許說之意、後偈頌顯所說分齊。前中，觀察等明其說相，欲令等明其說意。前中，論云「何故觀察十方？示無我慢、無偏心故」者，有別有通。別中二：一觀十方佛欲承力而說，故云示無我慢。二察十方機欲令同入十地，故云示無偏心。二通中有二：初約承力、二約授說。初中，何故觀十方佛者，欲承其力，故示無慢。隨觀一佛承力便足，何假十方示無偏心。二約授說中，何故觀十方？以示現說相故。謂前已三位五請，備盡慇懃；今若不說，即成我慢。是故觀十方示說，令眾咸知，顯已無慢。若爾，觀察一眾足示說相，何須具觀十方眾耶？示無偏心故。又觀察有二：一內心照察故、二舉目眄視故。二明說意中，增益信敬者，前金剛藏酬解脫月初請之時已令眾悅，今更使明，故云益增也。信敬者，有四義故：一金剛藏示已能說，去眾何因之疑，故令信敬。二明此剛藏不畏大眾不堪聞，拂眾何緣之疑，故亦令信。三顯義大之法，深妙出言令眾知深，故生信敬。四許宣說大，令其眾人得聞在今，故云敬信也。

頌中有十三頌半，分二：初七頌半明義大、後六頌明說大。此二大義，略作四門：一定名、二辨相、三明可說不可說、四釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中有十三頌半，分二：初七頌半明義大、後六頌明說大。此二大義，略作四門：一定名、二辨相、三明可說不可說、四釋文。

初中所詮故、所以故，名之為義。深故、廣故，名之為大。謂義則大故，名為義大；表義故、顯境故，名之為說。因於此說，得彼義故，教從所詮亦名為大，此即大之說故，名為說大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中所詮故、所以故，名之為義。深故、廣故，名之為大。謂義則大故，名為義大；表義故、顯境故，名之為說。因於此說，得彼義故，教從所詮亦名為大，此即大之說故，名為說大。

二辨相者，此十地中宗要有六：一所依果海，如太虛空；二地智所證十重法界，如空中所畫之處；三根本地智能證法界，如能依畫相；四諸地後得隨事起行，悲智不住等；五諸地加行所起行解，為趣地方便；六寄法顯成諸地差別。如第二地中唯明十善為其正地，三地禪支，餘地所寄如是可知。於此六中，前之三門合為義大，後之三門合為說大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二辨相者，此十地中宗要有六：一所依果海，如太虛空；二地智所證十重法界，如空中所畫之處；三根本地智能證法界，如能依畫相；四諸地後得隨事起行，悲智不住等；五諸地加行所起行解，為趣地方便；六寄法顯成諸地差別。如第二地中唯明十善為其正地，三地禪支，餘地所寄如是可知。於此六中，前之三門合為義大，後之三門合為說大。

三明可說不可說者，先就義大、次約說大、後辨雙融。義中有三義：一約果海，可以總標，令人知有，名為可說；不可指斥示人，名不可說。二約證處，既此所證離相離名，還云此法不可說聞。以此遣言之言當彼法故，名為可說；有言斯遣，故名不可說。三約本智，謂以遮詮令解，故名可說；直詮不逮，故不可說。《攝論》云「無分別智離五相，謂熟睡昏醉等。以直詮不到，故約遮詮以示彼法。」二就說大中亦三：約後得智，隨事行相可以言分，是即可說；是出世間，故不可說。二約加行智，謂是意言觀故，是即可說；觀中行相言不至故，名不可說。又諸法自相皆不可說、諸法共相皆是可說。此一門通一切法，准之。三約所寄法，可以寄此表示，令人解十地故，名為可說；不可以此即為十地，名不可說。三就雙融中，此上六中各說即無說、無說即說，無二俱融，准思可見。又果海離緣故不可說，所證就緣是即可說。二所證非修故不可說，能證修起是則可說。三正證離相故不可說，後得帶相是則可說。四後得無分別相不可說，加行有意言故是則可說。五加行觀無分別故不可說，寄法表地是即可說。此上不可說皆各不異於可說，以真理普遍故；可說不異不可說，以緣修無性故。是故下文雖說一分，義亦不少，故論云「如實滿足，攝取故。」意在於此，思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明可說不可說者，先就義大、次約說大、後辨雙融。義中有三義：一約果海，可以總標，令人知有，名為可說；不可指斥示人，名不可說。二約證處，既此所證離相離名，還云此法不可說聞。以此遣言之言當彼法故，名為可說；有言斯遣，故名不可說。三約本智，謂以遮詮令解，故名可說；直詮不逮，故不可說。《攝論》云「無分別智離五相，謂熟睡昏醉等。以直詮不到，故約遮詮以示彼法。」二就說大中亦三：約後得智，隨事行相可以言分，是即可說；是出世間，故不可說。二約加行智，謂是意言觀故，是即可說；觀中行相言不至故，名不可說。又諸法自相皆不可說、諸法共相皆是可說。此一門通一切法，准之。三約所寄法，可以寄此表示，令人解十地故，名為可說；不可以此即為十地，名不可說。三就雙融中，此上六中各說即無說、無說即說，無二俱融，准思可見。又果海離緣故不可說，所證就緣是即可說。二所證非修故不可說，能證修起是則可說。三正證離相故不可說，後得帶相是則可說。四後得無分別相不可說，加行有意言故是則可說。五加行觀無分別故不可說，寄法表地是即可說。此上不可說皆各不異於可說，以真理普遍故；可說不異不可說，以緣修無性故。是故下文雖說一分，義亦不少，故論云「如實滿足，攝取故。」意在於此，思之可見。

四釋文中，就義大七頌半中分五：初一頌半總顯地微、二有二頌別顯微相、三有一頌半舉例顯微、四有一頌半寄對彰微、五有一頌引喻辨微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文中，就義大七頌半中分五：初一頌半總顯地微、二有二頌別顯微相、三有一頌半舉例顯微、四有一頌半寄對彰微、五有一頌引喻辨微。

就初中云諸佛聖主道者，正出十地智，謂道是因義，修行此十地能到諸佛聖主之處，故云道也。論云「此偈依何義說？依智地故」。解云：論主何故起此問答？以此頌中所明義理深玄微妙似是佛果，恐人謬解，謂是佛果非關十地，故起此問答。猶恐未悟，更重引彼前後經文證成地知，故云上來所說等。「微妙」已下顯地智微妙。言微妙甚難解者，此中微妙是總句，難解者難知故。別中，微有六種：一證時微，如經「聖主道故」；二說時微，如經「甚難解故」；三離念微，如經「非思量所得故」，此顯自體無念，非是意言比觀所得；四依止微，如經「唯智行處故」，此顯既非比智境，是誰能知？證智行故。論釋中，自證知者，釋智行義，謂內自證故名行，非謂遊故名行。依彼生者，釋行處義，謂此真如是一切依處，復是此智依生之處。見實諦義故名智者，此釋智義，謂內照實義故也。智中開出三智：一善解法者，是加行勝解故；二善寂滅者，是正體智，令惑永滅，證寂理故；三世間智，隨聞明了知者是後得智，隨聞上地勝進明了無錯謬故，以此三智俱堪趣地得為智者也。五清淨微，如經「其性從本來寂然故」。言自性離煩惱者，解寂滅義也。非先有染後時離者，解其性從本來義。六功德微，如經「無生滅故」，謂寂用之功、無住之德。言無滅者，非一往滅，為不捨利益眾生故。言無生者，出世間故、如是此智不住涅槃世間中故。又釋：於此六中，準論，前三是二種微，謂說時、證時，非思量等釋成；後三是四種甚微。經中略無第一觀門甚微，故唯三耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初中云諸佛聖主道者，正出十地智，謂道是因義，修行此十地能到諸佛聖主之處，故云道也。論云「此偈依何義說？依智地故」。解云：論主何故起此問答？以此頌中所明義理深玄微妙似是佛果，恐人謬解，謂是佛果非關十地，故起此問答。猶恐未悟，更重引彼前後經文證成地知，故云上來所說等。「微妙」已下顯地智微妙。言微妙甚難解者，此中微妙是總句，難解者難知故。別中，微有六種：一證時微，如經「聖主道故」；二說時微，如經「甚難解故」；三離念微，如經「非思量所得故」，此顯自體無念，非是意言比觀所得；四依止微，如經「唯智行處故」，此顯既非比智境，是誰能知？證智行故。論釋中，自證知者，釋智行義，謂內自證故名行，非謂遊故名行。依彼生者，釋行處義，謂此真如是一切依處，復是此智依生之處。見實諦義故名智者，此釋智義，謂內照實義故也。智中開出三智：一善解法者，是加行勝解故；二善寂滅者，是正體智，令惑永滅，證寂理故；三世間智，隨聞明了知者是後得智，隨聞上地勝進明了無錯謬故，以此三智俱堪趣地得為智者也。五清淨微，如經「其性從本來寂然故」。言自性離煩惱者，解寂滅義也。非先有染後時離者，解其性從本來義。六功德微，如經「無生滅故」，謂寂用之功、無住之德。言無滅者，非一往滅，為不捨利益眾生故。言無生者，出世間故、如是此智不住涅槃世間中故。又釋：於此六中，準論，前三是二種微，謂說時、證時，非思量等釋成；後三是四種甚微。經中略無第一觀門甚微，故唯三耳。

自下第二別顯微相中二：初二句明同相、後六句明不同相。此二相中略作三門：一定其文、二辨相、三釋文。定文者，有人釋云：此既即是性淨、方便淨二種涅槃，故知前微。此相總明果法。欲說地法，何故明果？以辨甚深果位顯故。舉顯十地甚深之義，因之與果高下天殊，云何相顯？然此雖復隨人高下，法體不別，其猶虛空，約釋分異，異即是空，地法像此。今明此相總是地智，論釋云「智相有二種，等智即是地智。」故不通餘釋。若是地智即是因位，如何得有二涅槃耶？釋：此是地中所依果分，如下文云「如因大海有十寶山，因於佛智有十地等。如一一山下悉有大海，一一地內悉有佛果。」若約三乘，佛果唯在第十地後；若就圓教，佛果通在一一地中，是故一地攝一切地。問：若爾，證得一地已得佛果，何須說十？答：引漸機故，是故十地多就三乘差別位說。問：若就三乘，則無果法。答：以三乘十地就一乘說，故有斯趣。釋文中同相內，言從本已來空者，此總明同相。論中先釋相、後釋同。前中，云何相者，問意云：色等法空皆名同相，今言相者是何等相？答：彼智相故者，今此所說是地智相。引頌中「自體空是智自空故，非餘色等諸法空相。」又此是體相，非是標相。下釋同中，云何同相者，問意既唯局在智相，云何名同？答中一切諸法如說自體空者，以此真空通一切法名同也。言滅除諸苦惱者，此別辨同相。苦惱者，惡取空故。惡取空者，空亂意故。依《寶性論》空亂意有三種過。如彼論云「起如是心：實有法斷滅，後時得涅槃。又復有人以空為有物，我修應得空。又生如是心：離色等法別更有空，我應修行令得彼空。」解云：今此經中本來空者，離此三種亂意苦惱，故云滅除也。論經名有不二不盡者，言別意同。言不盡者，離滅色故；不二者，離色外故。有者，離以空為有故。此義云何，以若妄謂空為有物，即令真空於此不有。若真空有，情有即無，是故理有治情有也。彼論約色等簡，此論就地智明空。下明不同相中，淨相解脫者，是總顯示，謂對治雜染故。別顯中二：先何處解脫者，問所脫之處。諸道，即六道也。惑業生者，煩惱是道緣、業是道因、生是道果。六道不出此三，故遠離名解脫也。二者云何解脫者，問解脫之體。五句顯能脫之體：一平等相。既言遠離諸趣，云何離脫耶？謂見世間即同涅槃，如是遠離，非如二乘有背向，故云等同涅槃相也。無中亦無後者，第二斷惑相。論經名非初非中後，謂於三時皆無斷義方為斷也。釋此文有二門：一約相翻門、二約相續門。初中謂無間道智正斷惑時，為智先起、惑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二別顯微相中二：初二句明同相、後六句明不同相。此二相中略作三門：一定其文、二辨相、三釋文。定文者，有人釋云：此既即是性淨、方便淨二種涅槃，故知前微。此相總明果法。欲說地法，何故明果？以辨甚深果位顯故。舉顯十地甚深之義，因之與果高下天殊，云何相顯？然此雖復隨人高下，法體不別，其猶虛空，約釋分異，異即是空，地法像此。今明此相總是地智，論釋云「智相有二種，等智即是地智。」故不通餘釋。若是地智即是因位，如何得有二涅槃耶？釋：此是地中所依果分，如下文云「如因大海有十寶山，因於佛智有十地等。如一一山下悉有大海，一一地內悉有佛果。」若約三乘，佛果唯在第十地後；若就圓教，佛果通在一一地中，是故一地攝一切地。問：若爾，證得一地已得佛果，何須說十？答：引漸機故，是故十地多就三乘差別位說。問：若就三乘，則無果法。答：以三乘十地就一乘說，故有斯趣。釋文中同相內，言從本已來空者，此總明同相。論中先釋相、後釋同。前中，云何相者，問意云：色等法空皆名同相，今言相者是何等相？答：彼智相故者，今此所說是地智相。引頌中「自體空是智自空故，非餘色等諸法空相。」又此是體相，非是標相。下釋同中，云何同相者，問意既唯局在智相，云何名同？答中一切諸法如說自體空者，以此真空通一切法名同也。言滅除諸苦惱者，此別辨同相。苦惱者，惡取空故。惡取空者，空亂意故。依《寶性論》空亂意有三種過。如彼論云「起如是心：實有法斷滅，後時得涅槃。又復有人以空為有物，我修應得空。又生如是心：離色等法別更有空，我應修行令得彼空。」解云：今此經中本來空者，離此三種亂意苦惱，故云滅除也。論經名有不二不盡者，言別意同。言不盡者，離滅色故；不二者，離色外故。有者，離以空為有故。此義云何，以若妄謂空為有物，即令真空於此不有。若真空有，情有即無，是故理有治情有也。彼論約色等簡，此論就地智明空。下明不同相中，淨相解脫者，是總顯示，謂對治雜染故。別顯中二：先何處解脫者，問所脫之處。諸道，即六道也。惑業生者，煩惱是道緣、業是道因、生是道果。六道不出此三，故遠離名解脫也。二者云何解脫者，問解脫之體。五句顯能脫之體：一平等相。既言遠離諸趣，云何離脫耶？謂見世間即同涅槃，如是遠離，非如二乘有背向，故云等同涅槃相也。無中亦無後者，第二斷惑相。論經名非初非中後，謂於三時皆無斷義方為斷也。釋此文有二門：一約相翻門、二約相續門。初中謂無間道智正斷惑時，為智先起、惑

後滅耶？為惑先滅、智後生耶？為同時耶？此三時惑智各有兩失，故不成斷。謂智有自成無流過、不能滅惑過；煩惱有自滅過、不障聖道過。於三位中，思之可知。如燈破闇，三時不破，此亦如是。如《雜集論》第四云「從何而得斷耶？不從過去，已滅無故。不從未來，未生故。不從現在，道不俱故。從諸煩惱麁重而得斷。」乃至廣說。經云「毘婆舍那不能破煩惱」等，皆是此義，故云非初非中後也。問：《唯識論》第九中，聖道現前惑種必滅，如秤兩頭低昂時等。若據此說即是同時，如何此中三時俱非？答：麁說可爾，細剋實難。何者？若同時者，智自生時、惑自滅時不相由故，何成對治？如東家男生、西家女死，雖亦同時，然無相由，不成對治。問：若爾，云何斷？答：則此三時求斷不得，方成斷義，此則不斷斷也。前中後取故者，謂於前中後三時之中取彼非初中後，非異三時取彼非三也。如於色等處取彼真空，非異色等別取斷空。此亦如是，故不失斷義。二約相續門者，謂此地智生滅相續，前中後三何時定能斷煩惱耶？唯前不能斷，以落謝故；唯後不能斷，以未起故；中亦不能斷，以不住故，是故三時皆無斷義。若爾，云何斷？論云「如燈炎，非唯初中後前中後取故。」此即唯初唯中等不可有斷，前中後相續取可有斷義。問：既三時單取各不成斷，縱此和合豈成斷耶？答：有人解云，三時別取各不成斷，三時相續假說為斷，故云前中後取也。此麁說可爾，細剋不然。以別就三時各不成斷，總此三時豈成斷耶？如一沙無油，多沙亦無。今釋：此言前中後取者，是簡濫之言。何者？人謂此智前中後位各不能斷，即謂同於無聖智處惡取空也。故簡云：此於初上取非初、中上取非中、後亦爾，不同無智故、非惡取空故，云非初非中後前中後取故。問：餘處論說聖道初起即能滅惑，何故此中乃云非初？答：依《毘曇》，一念有燒，始終方盡，治結同然。依《成實》，一念不燒，相續方盡，治結亦爾。若大乘初教，初念亦斷，中後亦然。若依終教，如緣起性三時俱不能斷，即由不作緣起方成，故不無斷也。言非言辭所說者，第三觀行相，謂此無分別觀智非同世間言說所及故，又不同小乘從聲得悟故。言出過於三世者，第四轉依相，謂此微智依止真如常住法身，以是究竟轉依故、能依所依俱悉常故，出於三世遷動相也。問：所依本有，可得是常。能依修智，豈無生滅？答：初教隨相修智生滅。終教已去智如境故、始覺同本覺故，亦非無常。論云「非如無常意識者，簡未轉依時妄念意識是無常，即知轉依已去真智是常。」此簡能緣也。依止 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後滅耶？為惑先滅、智後生耶？為同時耶？此三時惑智各有兩失，故不成斷。謂智有自成無流過、不能滅惑過；煩惱有自滅過、不障聖道過。於三位中，思之可知。如燈破闇，三時不破，此亦如是。如《雜集論》第四云「從何而得斷耶？不從過去，已滅無故。不從未來，未生故。不從現在，道不俱故。從諸煩惱麁重而得斷。」乃至廣說。經云「毘婆舍那不能破煩惱」等，皆是此義，故云非初非中後也。問：《唯識論》第九中，聖道現前惑種必滅，如秤兩頭低昂時等。若據此說即是同時，如何此中三時俱非？答：麁說可爾，細剋實難。何者？若同時者，智自生時、惑自滅時不相由故，何成對治？如東家男生、西家女死，雖亦同時，然無相由，不成對治。問：若爾，云何斷？答：則此三時求斷不得，方成斷義，此則不斷斷也。前中後取故者，謂於前中後三時之中取彼非初中後，非異三時取彼非三也。如於色等處取彼真空，非異色等別取斷空。此亦如是，故不失斷義。二約相續門者，謂此地智生滅相續，前中後三何時定能斷煩惱耶？唯前不能斷，以落謝故；唯後不能斷，以未起故；中亦不能斷，以不住故，是故三時皆無斷義。若爾，云何斷？論云「如燈炎，非唯初中後前中後取故。」此即唯初唯中等不可有斷，前中後相續取可有斷義。問：既三時單取各不成斷，縱此和合豈成斷耶？答：有人解云，三時別取各不成斷，三時相續假說為斷，故云前中後取也。此麁說可爾，細剋不然。以別就三時各不成斷，總此三時豈成斷耶？如一沙無油，多沙亦無。今釋：此言前中後取者，是簡濫之言。何者？人謂此智前中後位各不能斷，即謂同於無聖智處惡取空也。故簡云：此於初上取非初、中上取非中、後亦爾，不同無智故、非惡取空故，云非初非中後前中後取故。問：餘處論說聖道初起即能滅惑，何故此中乃云非初？答：依《毘曇》，一念有燒，始終方盡，治結同然。依《成實》，一念不燒，相續方盡，治結亦爾。若大乘初教，初念亦斷，中後亦然。若依終教，如緣起性三時俱不能斷，即由不作緣起方成，故不無斷也。言非言辭所說者，第三觀行相，謂此無分別觀智非同世間言說所及故，又不同小乘從聲得悟故。言出過於三世者，第四轉依相，謂此微智依止真如常住法身，以是究竟轉依故、能依所依俱悉常故，出於三世遷動相也。問：所依本有，可得是常。能依修智，豈無生滅？答：初教隨相修智生滅。終教已去智如境故、始覺同本覺故，亦非無常。論云「非如無常意識者，簡未轉依時妄念意識是無常，即知轉依已去真智是常。」此簡能緣也。依止

無常因緣法者，簡未轉依時所緣境也。修多羅中決定說者，引經證成境智俱常，如處處大乘經中皆說佛果常住。又如此經〈十藏品〉中信藏之內，信佛智無生滅等，具如彼說。言其相如虛空者，第五解脫相，謂如二乘智，雖離惑障猶有法執故，其解脫猶有障礙。此即不爾，二障及習一切皆盡，故云如虛空無障礙也。又此明自體清淨如虛空無染。又論中重結此五種中後三。何故重言者？以後三種皆對妄顯真，故云如是觀觀等。問：審此五句，初句了世間即涅槃，明離而無離；二明三時無斷惑義，即斷而不斷，乃至其相如虛空。準此等義，與上同相何別？答：舉實無別，但約自體處名同相，約智證入處名不同相。若不同，彼同相不得，成此不同相也。是故義說有二，法體無別。言「諸佛所行處」下一頌半明第三舉例顯微。於中，初三句牒前深妙、下三句類顯地微。前中，初二句舉佛所證二種涅槃。於中寂者是同相涅槃，以自性常寂故。滅者是不同相涅槃，以智緣滅故。清淨者，顯此二種自性無染及對治離染故。深者，顯此二種甚深微妙故。此二唯是諸佛所證，故名佛所行處也。「言說所難及」者，正顯此二深妙超言。下三句類顯地法。同彼玄妙，故云地行亦如是。言地者，境界。觀者，謂照境之智，是地正體故。行者，智眷屬者，檀等諸度與智同行故。亦如是者，同二涅槃之深妙故。說之猶尚難者，顯教尚難言。何況以示人者，況義深玄，何容可示。論云「何故不但說無言等」者，徵文顯意，謂何不一向說無言，乃至言說所難及，顯示依言以求解，故不說無言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常因緣法者，簡未轉依時所緣境也。修多羅中決定說者，引經證成境智俱常，如處處大乘經中皆說佛果常住。又如此經〈十藏品〉中信藏之內，信佛智無生滅等，具如彼說。言其相如虛空者，第五解脫相，謂如二乘智，雖離惑障猶有法執故，其解脫猶有障礙。此即不爾，二障及習一切皆盡，故云如虛空無障礙也。又此明自體清淨如虛空無染。又論中重結此五種中後三。何故重言者？以後三種皆對妄顯真，故云如是觀觀等。問：審此五句，初句了世間即涅槃，明離而無離；二明三時無斷惑義，即斷而不斷，乃至其相如虛空。準此等義，與上同相何別？答：舉實無別，但約自體處名同相，約智證入處名不同相。若不同，彼同相不得，成此不同相也。是故義說有二，法體無別。言「諸佛所行處」下一頌半明第三舉例顯微。於中，初三句牒前深妙、下三句類顯地微。前中，初二句舉佛所證二種涅槃。於中寂者是同相涅槃，以自性常寂故。滅者是不同相涅槃，以智緣滅故。清淨者，顯此二種自性無染及對治離染故。深者，顯此二種甚深微妙故。此二唯是諸佛所證，故名佛所行處也。「言說所難及」者，正顯此二深妙超言。下三句類顯地法。同彼玄妙，故云地行亦如是。言地者，境界。觀者，謂照境之智，是地正體故。行者，智眷屬者，檀等諸度與智同行故。亦如是者，同二涅槃之深妙故。說之猶尚難者，顯教尚難言。何況以示人者，況義深玄，何容可示。論云「何故不但說無言等」者，徵文顯意，謂何不一向說無言，乃至言說所難及，顯示依言以求解，故不說無言也。

「諸佛之智慧」下一頌半第四寄對彰微。以此地智是諸佛境，故名佛之智。離諸心數者，此智不同思慧境故。離心道者，不同於報生識智。彼二可說；此智非彼境故，云不可說也。言不可得思議者，以非耳識所知非意識思量故，此顯不可聞。言非有陰界入者，如陰界入有色心根境識等差別，是即可說。證智不爾，無能所，平等無分別故，離於文字不可說也。是故但可證智內契，不可分別，非染識所能了知故。《楞伽》云「取相名識，不取相名智。」此之謂也。論云「智者是地智，即根本智也。」起者以何？觀者以加行觀智起本智故。以何同行者，檀等餘行亦資起故。「言如空迹」下第五一頌舉喻顯微，上半舉喻、下半顯法。此中喻義略作三門：一對前辨異者，謂與前畫空何別者？太空喻果海，跡處喻地體，跡相喻地相，鳥足喻言教意不同者，前喻地法難說難聞，成默不說；今喻地法難說難聞，誡眾捨著，許為宣說。二顯義意者，如鳥行空，鳥身過後跡處不說，相狀亦不可見。然有鳥行，不可言無。非以有鳥行故，令有跡相可取；非以無跡相故，總無鳥行。鳥行喻言教，跡相喻地法。尋鳥求跡，跡不可得；尋言求地，地不可得。但約鳥行十步說有十跡，實無十跡之異；約言分十地，實無地異相。是故十地如空中十跡，豈有差別？問：如空中鳥，已行未行及正行處俱無有跡；豈可十地言下無所詮義？答：有所行空處，故有所詮義。問：鳥足空中不能現跡，言下既不顯理，何用斯言？答：鳥行沙土如足現跡，鳥行空中足現無跡。小乘言教顯如言義，大乘言教顯離言義。若無鳥行，無以得知虛空無跡，故知鳥行能顯無跡，非無能詮。所況可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛之智慧」下一頌半第四寄對彰微。以此地智是諸佛境，故名佛之智。離諸心數者，此智不同思慧境故。離心道者，不同於報生識智。彼二可說；此智非彼境故，云不可說也。言不可得思議者，以非耳識所知非意識思量故，此顯不可聞。言非有陰界入者，如陰界入有色心根境識等差別，是即可說。證智不爾，無能所，平等無分別故，離於文字不可說也。是故但可證智內契，不可分別，非染識所能了知故。《楞伽》云「取相名識，不取相名智。」此之謂也。論云「智者是地智，即根本智也。」起者以何？觀者以加行觀智起本智故。以何同行者，檀等餘行亦資起故。「言如空迹」下第五一頌舉喻顯微，上半舉喻、下半顯法。此中喻義略作三門：一對前辨異者，謂與前畫空何別者？太空喻果海，跡處喻地體，跡相喻地相，鳥足喻言教意不同者，前喻地法難說難聞，成默不說；今喻地法難說難聞，誡眾捨著，許為宣說。二顯義意者，如鳥行空，鳥身過後跡處不說，相狀亦不可見。然有鳥行，不可言無。非以有鳥行故，令有跡相可取；非以無跡相故，總無鳥行。鳥行喻言教，跡相喻地法。尋鳥求跡，跡不可得；尋言求地，地不可得。但約鳥行十步說有十跡，實無十跡之異；約言分十地，實無地異相。是故十地如空中十跡，豈有差別？問：如空中鳥，已行未行及正行處俱無有跡；豈可十地言下無所詮義？答：有所行空處，故有所詮義。問：鳥足空中不能現跡，言下既不顯理，何用斯言？答：鳥行沙土如足現跡，鳥行空中足現無跡。小乘言教顯如言義，大乘言教顯離言義。若無鳥行，無以得知虛空無跡，故知鳥行能顯無跡，非無能詮。所況可知。

三釋文者，論中有二：初三句解喻、後三句合法。喻中鳥行跡處是一句，直舉喻體。二不可說相亦不可見，是第二句，顯跡離相難說難見，謂不可說其跡數多少，不可見其跡相差別。下釋成。何故問也。釋：以空無相故，即空之跡亦不可分別也。三非無行跡，是第三句，以有鳥行，故非無跡。又此三中：初總舉、二離有、三離無。下合中三句次第合。如是鳥跡處，牒前初句。名等住處證智攝者，合之以法。准法驗喻，應言如是鳥行跡處虛空所攝，文中存略也。名句字身合鳥行，住處證攝合跡處虛空所攝，不可說聞合第二句明離有難說聞也。下二釋成。非如聲性者，明此地法出言，非如音聲之性是可聞法。又釋：明地出言，非可如音聲性而執取也。非無地智名句字身者，合第三句現不無義。非無地智者，有所詮離相之法。非無名句字者，有能詮之教。何故言有教？擬欲宣說故。何故言地離相？不令如言而取故。云何故我復說此？汝等不應隨聲取義。此是論主義，作金剛藏語，誡眾離著。五過中，前二違行過、次二違人過、後一違法過。謂如言之義都無所有，而謂實有，故不正信。二不能勵心捨相求實，名退勇猛。三法實不爾，為他宣說云法正爾，故云誑他。四言是佛說，故言謗佛。又佛意正在離言之義，而謂佛智緣所執相，故亦謗也。五謂法淺薄，同於世間稱言之事，故言輕法。又佛教旨示離言義，令諸眾生越凡成聖。今取如言，只是世語，不能令人超凡得聖故。輕法之過，實為重也。釋義大竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋文者，論中有二：初三句解喻、後三句合法。喻中鳥行跡處是一句，直舉喻體。二不可說相亦不可見，是第二句，顯跡離相難說難見，謂不可說其跡數多少，不可見其跡相差別。下釋成。何故問也。釋：以空無相故，即空之跡亦不可分別也。三非無行跡，是第三句，以有鳥行，故非無跡。又此三中：初總舉、二離有、三離無。下合中三句次第合。如是鳥跡處，牒前初句。名等住處證智攝者，合之以法。准法驗喻，應言如是鳥行跡處虛空所攝，文中存略也。名句字身合鳥行，住處證攝合跡處虛空所攝，不可說聞合第二句明離有難說聞也。下二釋成。非如聲性者，明此地法出言，非如音聲之性是可聞法。又釋：明地出言，非可如音聲性而執取也。非無地智名句字身者，合第三句現不無義。非無地智者，有所詮離相之法。非無名句字者，有能詮之教。何故言有教？擬欲宣說故。何故言地離相？不令如言而取故。云何故我復說此？汝等不應隨聲取義。此是論主義，作金剛藏語，誡眾離著。五過中，前二違行過、次二違人過、後一違法過。謂如言之義都無所有，而謂實有，故不正信。二不能勵心捨相求實，名退勇猛。三法實不爾，為他宣說云法正爾，故云誑他。四言是佛說，故言謗佛。又佛意正在離言之義，而謂佛智緣所執相，故亦謗也。五謂法淺薄，同於世間稱言之事，故言輕法。又佛教旨示離言義，令諸眾生越凡成聖。今取如言，只是世語，不能令人超凡得聖故。輕法之過，實為重也。釋義大竟。

自下第二明其說大。於中六頌分五：初一頌三句明所說分齊；二有三句彰已無過，誡眾除失；三有一頌半顯其所說略而非廣；四有一頌勸眾敬聽，彰已善說；五有一頌顯已得力，為生物信。前中，初一句是總言。是事雖為難者，是事謂牒前義大之事。雖者，是不定之辭。謂此地法有其二分，果分雖不可說，然因分可說。故論經云「我但說一分」，謂因分於果，為一分故。此二分義諸說不同。有說：能詮之教為因分，所詮之義為果分。此說甚疎。有說：地前因行為因分，地上證智為果分。此品豈說地前法耶？故知不然。若約諸地加行等為因，正證為果，亦少分得。有說：十地有二種門，一若約漸增之門名因分，十地是即可說，有分齊故，如月漸增可說差別；二若就圓滿時門名果分，十地是不可說，無分齊故，如月滿時無差別。故此二十地其體無別，但隨分滿假立二分。此亦未然，豈可未至法雲即歡喜可說，待剋十圓滿方不可說。若前能起後為因、後依前起為果，亦少分可然，猶非文意。有說：十地有二種義，一者教所安立十地法門，在聞者識上似義顯現，名為因分，由此表彼離言義故；二者亡詮證入十地正行，離諸言教所安立相，說名果分，由彼因分之所表故。是故因分可說，果分不可說。此說少順文意，猶非正當。今釋有兩重：一此十地有二分，一就實十地，唯佛所知、佛智所行，名為果分。上論云「此智是誰證？偈云佛智所行故。」又上文云「智起佛境界」故。又上加分中言不思議佛法，又如鳥跡所依太空為果海等。二隨相十地，菩薩所知、菩薩所行名為因分。是即果分玄絕當不可說，因分約機是即可說。此義通一部經中大意。問：若爾，菩薩證智豈可說耶？答：教說修中滿足修等是也。二言十地有二分：一約妙智，正證智如境故、離相離言故，名果分，即不可說，如彼鳥跡同於虛空不可說也。二約方便寄法顯地差別，如下文初二三地宮同世間，四五六地同二乘等。又寄禪支道品諸諦緣生以顯地別，令眾因此表解地義，故名因分，如空中跡約鳥說異名為因分，同空無別名為果分。一跡通二，故為二分。問：約鳥約空跡皆離相，云何有可說、有不可說？答：跡雖離相，就鳥得說；就鳥得說，所說常離也。跡同虛空，理不可說，所況地智，准此可知。此釋局斯〈地品〉，故云雖為難，即是一分也。此為總句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明其說大。於中六頌分五：初一頌三句明所說分齊；二有三句彰已無過，誡眾除失；三有一頌半顯其所說略而非廣；四有一頌勸眾敬聽，彰已善說；五有一頌顯已得力，為生物信。前中，初一句是總言。是事雖為難者，是事謂牒前義大之事。雖者，是不定之辭。謂此地法有其二分，果分雖不可說，然因分可說。故論經云「我但說一分」，謂因分於果，為一分故。此二分義諸說不同。有說：能詮之教為因分，所詮之義為果分。此說甚疎。有說：地前因行為因分，地上證智為果分。此品豈說地前法耶？故知不然。若約諸地加行等為因，正證為果，亦少分得。有說：十地有二種門，一若約漸增之門名因分，十地是即可說，有分齊故，如月漸增可說差別；二若就圓滿時門名果分，十地是不可說，無分齊故，如月滿時無差別。故此二十地其體無別，但隨分滿假立二分。此亦未然，豈可未至法雲即歡喜可說，待剋十圓滿方不可說。若前能起後為因、後依前起為果，亦少分可然，猶非文意。有說：十地有二種義，一者教所安立十地法門，在聞者識上似義顯現，名為因分，由此表彼離言義故；二者亡詮證入十地正行，離諸言教所安立相，說名果分，由彼因分之所表故。是故因分可說，果分不可說。此說少順文意，猶非正當。今釋有兩重：一此十地有二分，一就實十地，唯佛所知、佛智所行，名為果分。上論云「此智是誰證？偈云佛智所行故。」又上文云「智起佛境界」故。又上加分中言不思議佛法，又如鳥跡所依太空為果海等。二隨相十地，菩薩所知、菩薩所行名為因分。是即果分玄絕當不可說，因分約機是即可說。此義通一部經中大意。問：若爾，菩薩證智豈可說耶？答：教說修中滿足修等是也。二言十地有二分：一約妙智，正證智如境故、離相離言故，名果分，即不可說，如彼鳥跡同於虛空不可說也。二約方便寄法顯地差別，如下文初二三地宮同世間，四五六地同二乘等。又寄禪支道品諸諦緣生以顯地別，令眾因此表解地義，故名因分，如空中跡約鳥說異名為因分，同空無別名為果分。一跡通二，故為二分。問：約鳥約空跡皆離相，云何有可說、有不可說？答：跡雖離相，就鳥得說；就鳥得說，所說常離也。跡同虛空，理不可說，所況地智，准此可知。此釋局斯〈地品〉，故云雖為難，即是一分也。此為總句。

下有六句別顯三大：初一句明因成就大、次有一句明因漸成就大、餘有四句明教說修成就大。釋此三大，略作四門：一釋名者，悲願熏心為起行本，名因成就。說大之中開出之故，名之為大。二聞思修等次第能生出世證智，故名因漸成就。三實智證真，指陳不到，假言寄顯，故教說修。問：此三俱是說大中出，何故前二不名教？又俱是因分中出，何故後一不名因耶？答：前二生後功能顯故，同得名因；體非玄妙，故不待言簡，不稱教說。後一證智玄妙，濫同果分，故以言簡，名教說修。二就處以定，有二：先約假處。寄顯因成，寄在地前種姓位，以彼種子因成就故。因漸寄在解行位，起聞思等行，趣真證故。說修寄在初地已上，智證實故。二約實位。此三俱在地上，但初地之前加行修中，慈悲願等名為因成，聞思修等名為因漸，正證後得名教說修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下有六句別顯三大：初一句明因成就大、次有一句明因漸成就大、餘有四句明教說修成就大。釋此三大，略作四門：一釋名者，悲願熏心為起行本，名因成就。說大之中開出之故，名之為大。二聞思修等次第能生出世證智，故名因漸成就。三實智證真，指陳不到，假言寄顯，故教說修。問：此三俱是說大中出，何故前二不名教？又俱是因分中出，何故後一不名因耶？答：前二生後功能顯故，同得名因；體非玄妙，故不待言簡，不稱教說。後一證智玄妙，濫同果分，故以言簡，名教說修。二就處以定，有二：先約假處。寄顯因成，寄在地前種姓位，以彼種子因成就故。因漸寄在解行位，起聞思等行，趣真證故。說修寄在初地已上，智證實故。二約實位。此三俱在地上，但初地之前加行修中，慈悲願等名為因成，聞思修等名為因漸，正證後得名教說修。

三就文辨定者，下說分中，諸地之內皆有此三。何者？且菩薩因何求此智？有二所因：一為救眾生、二為求菩提。由上求菩提、下救眾生，名為菩薩，故云慈悲願也。二既內有此因欲趣求諸地，有何漸次？謂修學三慧，漸入諸地。此二同在加行智中。三加行智既終，必示契真理。前二相麁，直陳可得，故不別寄。證智地體不可直示，故寄別法。用以顯表示。如二地正地中說十善等，三地正地中說四禪等，四地正地中說道品等，並是如此教說修攝。四釋文中，初句慈悲是利他行，發願是自利行。釋此二文，如論應知。因漸成就者，如偈「漸次具諸地」，故謂三慧次第能生出世智，以是彼因，故名具諸地也。教說修者，有二：滿足修者，聞思慧等，但能為彼出世智因，不能滿彼智地，要出世淨心方能滿彼，故云智者所能及也。下明觀修，於中如是諸地行者，牒舉地行也。微妙甚難見者，明觀境非餘心所能見也。不可以心知者，不可以染心能知，論云「自心清淨可知。」此中滿足修據根本智，觀修約後得智。反緣觀內俱不可說，故名教說修也。自下三句，是第二顯已善說，誡眾除失。先顯已離二過：一離佛不隨喜，故云當承佛力說也；二離不平等說，故云咸聽也。二誡眾令離二失：一於說者不敬。離是過故，云汝等當恭敬。二於法見諍。離是過故，云共一心聽也。自下一頌半，第三明所說略而非廣。初二句牒舉地法，是智所通達，故云隨順也。以此智入彼諸地相中，故云諸地相入行。論云「如行修故者，如加行修而得入也。如行修滿足者，加行入證，契理圓滿，故云如實滿足攝取入。此智入之行無量無邊，故云於無量億劫說之不盡。」今但略說者，是要略，故云如實也。雖是略說，而具攝廣義，故云其義無有餘。自下一頌，第四勸眾敬聽，彰己善說。一心恭敬待者，有二：一身恭敬。如威儀住者，釋敬也。堪受說法者，釋待也。二心恭敬。請決意求法，故云如心決定，此釋心敬。堪能憶持者，釋持也。前則身恭能受，此即心敬能持。今承佛力說者，顯非已力，離增上慢故。下半顯所說，謂以何事者，以天音唱故。云何事者，出因引喻故。依止何事者，依止善字，不違義故。示現何事者，示現地義故。又釋：大音唱因喻，依證成道理說；義名不相違，依法爾道理說。可知。論中善字者，是善巧之字，故有二義：一巧同他音、二詮義周備，如論應知。自下一頌，第五現己得力，令物生信。初二句明雖得廣多諸佛神力聚在我身；後二句然現己所說如海一渧，所不說者猶如大海。況無佛力，縱此一渧亦不能說。上來至此請分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三就文辨定者，下說分中，諸地之內皆有此三。何者？且菩薩因何求此智？有二所因：一為救眾生、二為求菩提。由上求菩提、下救眾生，名為菩薩，故云慈悲願也。二既內有此因欲趣求諸地，有何漸次？謂修學三慧，漸入諸地。此二同在加行智中。三加行智既終，必示契真理。前二相麁，直陳可得，故不別寄。證智地體不可直示，故寄別法。用以顯表示。如二地正地中說十善等，三地正地中說四禪等，四地正地中說道品等，並是如此教說修攝。四釋文中，初句慈悲是利他行，發願是自利行。釋此二文，如論應知。因漸成就者，如偈「漸次具諸地」，故謂三慧次第能生出世智，以是彼因，故名具諸地也。教說修者，有二：滿足修者，聞思慧等，但能為彼出世智因，不能滿彼智地，要出世淨心方能滿彼，故云智者所能及也。下明觀修，於中如是諸地行者，牒舉地行也。微妙甚難見者，明觀境非餘心所能見也。不可以心知者，不可以染心能知，論云「自心清淨可知。」此中滿足修據根本智，觀修約後得智。反緣觀內俱不可說，故名教說修也。自下三句，是第二顯已善說，誡眾除失。先顯已離二過：一離佛不隨喜，故云當承佛力說也；二離不平等說，故云咸聽也。二誡眾令離二失：一於說者不敬。離是過故，云汝等當恭敬。二於法見諍。離是過故，云共一心聽也。自下一頌半，第三明所說略而非廣。初二句牒舉地法，是智所通達，故云隨順也。以此智入彼諸地相中，故云諸地相入行。論云「如行修故者，如加行修而得入也。如行修滿足者，加行入證，契理圓滿，故云如實滿足攝取入。此智入之行無量無邊，故云於無量億劫說之不盡。」今但略說者，是要略，故云如實也。雖是略說，而具攝廣義，故云其義無有餘。自下一頌，第四勸眾敬聽，彰己善說。一心恭敬待者，有二：一身恭敬。如威儀住者，釋敬也。堪受說法者，釋待也。二心恭敬。請決意求法，故云如心決定，此釋心敬。堪能憶持者，釋持也。前則身恭能受，此即心敬能持。今承佛力說者，顯非已力，離增上慢故。下半顯所說，謂以何事者，以天音唱故。云何事者，出因引喻故。依止何事者，依止善字，不違義故。示現何事者，示現地義故。又釋：大音唱因喻，依證成道理說；義名不相違，依法爾道理說。可知。論中善字者，是善巧之字，故有二義：一巧同他音、二詮義周備，如論應知。自下一頌，第五現己得力，令物生信。初二句明雖得廣多諸佛神力聚在我身；後二句然現己所說如海一渧，所不說者猶如大海。況無佛力，縱此一渧亦不能說。上來至此請分竟。

自下第七明說分，作四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第七明說分，作四門。

初釋名者，演暢宣陳十地差別，故名說分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，演暢宣陳十地差別，故名說分。

二來意者，前既請滿，剛藏告眾許說一分，故次正說以現地法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，前既請滿，剛藏告眾許說一分，故次正說以現地法。

三說意者，前本請分中已說地體，令彼上機悟解玄旨。今辯地相，令中下之流隨相開解，故明說也。又前已略示令生正解，今更廣陳令起行修，故明說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三說意者，前本請分中已說地體，令彼上機悟解玄旨。今辯地相，令中下之流隨相開解，故明說也。又前已略示令生正解，今更廣陳令起行修，故明說也。

四釋文中，說十地即為十段。就初地中，略作七門：一釋名、二來意、三斷障、四證理、五成行、六得果、七釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文中，說十地即為十段。就初地中，略作七門：一釋名、二來意、三斷障、四證理、五成行、六得果、七釋文。

初釋名者，唯《識論》第九云「一極喜地，初獲聖性具證二空，能益自他生大喜故。」解云：此有三義，一得位、二證理、三成行，皆初獲得，故生歡喜也。《攝論》中唯依第三成行義釋故。無性及世親各第七卷云「由此最初得能成辨自他義利勝功能故。」謂如菩薩入現觀時，得成辨自他義利最勝功能生極歡喜。非聲聞等入現觀時，唯得成辨自利功能生如是喜，故不說彼名極喜地。依《十住毘婆沙論》，唯約證理釋。彼論云「始得法味生大歡喜。」依《瑜伽》七十八及《解深密經》第四，同約二義釋。彼云「成就大義，得未曾得出世間心，生大歡喜故。」解云：大義，即是二利行成。出世間心，是得聖位，同《十地論》成就二行及得聖位，如本分中釋。餘義如下釋名分辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，唯《識論》第九云「一極喜地，初獲聖性具證二空，能益自他生大喜故。」解云：此有三義，一得位、二證理、三成行，皆初獲得，故生歡喜也。《攝論》中唯依第三成行義釋故。無性及世親各第七卷云「由此最初得能成辨自他義利勝功能故。」謂如菩薩入現觀時，得成辨自他義利最勝功能生極歡喜。非聲聞等入現觀時，唯得成辨自利功能生如是喜，故不說彼名極喜地。依《十住毘婆沙論》，唯約證理釋。彼論云「始得法味生大歡喜。」依《瑜伽》七十八及《解深密經》第四，同約二義釋。彼云「成就大義，得未曾得出世間心，生大歡喜故。」解云：大義，即是二利行成。出世間心，是得聖位，同《十地論》成就二行及得聖位，如本分中釋。餘義如下釋名分辨。

二次第者，何故最初明此地者？謂先地前加行功力無間發起本性無流功能，令生現行。初無流智證見真理，滅惑成行，故先明此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二次第者，何故最初明此地者？謂先地前加行功力無間發起本性無流功能，令生現行。初無流智證見真理，滅惑成行，故先明此。

三所斷者，《唯識論》第九云「一異生性障，謂二障中分別起者，依彼種立異生性故。二乘見道現在前時，唯斷一種名得聖性；菩薩見道現在前時，具斷二種名得聖性。」解云：異生者，執異見而生，故曰異生，即舊名凡夫也。性者，即是分別二障。種上假立不相應法，依彼種上立此性故，即說彼種名異生性障。此即異生之障，依主釋。梁論名凡夫性無明，《十地論》名凡夫我相障。解云：此約二執通名我相，故不相違。又此異生性雖依種立，然見道前現行分別亦此障攝，故《唯識》云「執著我法愚」，即是此障，故知通現。問：若分別二障現種為體，如何二愚唯現非種？答：障寬愚狹，故不相違。又此異生性雖通本隨分別現種，然由執著之所引發，故貪嗔等攝屬二執。問：聖位翻凡，何故初地聖性唯依種立？答：以現行間斷，故非聖性。問：若爾，地前已有無流法爾智種，何不於彼立為聖性？答：以凡聖二性同時相違過失故。雖有種而非聖性，如滅心定依種假立微微心時，雖有彼種而非滅定，以有心無心義相違故；此亦同彼。又釋：地前未有彼無流之種，故非聖性，法爾種子非所許故。問：既異生性是不相應行攝，聖性翻凡，何不立不相應耶？答：依大乘宗，聖性亦是不相應攝，即二十四中非得是也。以大乘宗許此通無流故，不同小乘不通無流。又釋：異生劣故別立不相應，聖法力勝故不別立，亦不相違。又《唯識》云「雖初地所斷，實通二障。而異生性障意取所知，說十無明非染污故，無明即是十障品愚。」上來且約斷煩惱說。理實初地亦除惡趣諸業果等，是故要說具斷二愚及彼麁重：一執著我法愚，則是異生性障；二惡趣雜染愚，即是惡趣諸業果等，應知愚品總說為愚。解云：顯上二愚非唯無明，執我法時所有愚及俱起法說為初愚。愚品類惡趣業果，體雖非愚，愚所發業及所感果，總說為愚。彼論又說「利鈍障品俱起無明以為二愚，即與五見利品俱起同時無明名為初愚，與貪等鈍品俱起名為後愚。」言麁重者，彼論二釋。論云「彼麁重言，顯彼二種或二所起無堪任性。」解云：此初釋麁重即是二愚種子。惡故名麁、沈沒稱重，故知二愚唯約現行。後釋是二愚所引，令身心中無堪任性，麁更沈重，故名麁重非現非種。准此，二愚亦通種子。又案：此二愚或分為三，謂惑、業、報。或分為四，加彼麁重。或分為五，謂惑中分二障故。此等並是此中所除。汎論斷義，有其三種：一自性斷，謂諸煩惱及相應心心所，不善有覆無記諸染污法，見修道生，惑種永斷。此中心王、遍行、別境性非染污，非可斷法，與煩惱俱名相應縛，斷煩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所斷者，《唯識論》第九云「一異生性障，謂二障中分別起者，依彼種立異生性故。二乘見道現在前時，唯斷一種名得聖性；菩薩見道現在前時，具斷二種名得聖性。」解云：異生者，執異見而生，故曰異生，即舊名凡夫也。性者，即是分別二障。種上假立不相應法，依彼種上立此性故，即說彼種名異生性障。此即異生之障，依主釋。梁論名凡夫性無明，《十地論》名凡夫我相障。解云：此約二執通名我相，故不相違。又此異生性雖依種立，然見道前現行分別亦此障攝，故《唯識》云「執著我法愚」，即是此障，故知通現。問：若分別二障現種為體，如何二愚唯現非種？答：障寬愚狹，故不相違。又此異生性雖通本隨分別現種，然由執著之所引發，故貪嗔等攝屬二執。問：聖位翻凡，何故初地聖性唯依種立？答：以現行間斷，故非聖性。問：若爾，地前已有無流法爾智種，何不於彼立為聖性？答：以凡聖二性同時相違過失故。雖有種而非聖性，如滅心定依種假立微微心時，雖有彼種而非滅定，以有心無心義相違故；此亦同彼。又釋：地前未有彼無流之種，故非聖性，法爾種子非所許故。問：既異生性是不相應行攝，聖性翻凡，何不立不相應耶？答：依大乘宗，聖性亦是不相應攝，即二十四中非得是也。以大乘宗許此通無流故，不同小乘不通無流。又釋：異生劣故別立不相應，聖法力勝故不別立，亦不相違。又《唯識》云「雖初地所斷，實通二障。而異生性障意取所知，說十無明非染污故，無明即是十障品愚。」上來且約斷煩惱說。理實初地亦除惡趣諸業果等，是故要說具斷二愚及彼麁重：一執著我法愚，則是異生性障；二惡趣雜染愚，即是惡趣諸業果等，應知愚品總說為愚。解云：顯上二愚非唯無明，執我法時所有愚及俱起法說為初愚。愚品類惡趣業果，體雖非愚，愚所發業及所感果，總說為愚。彼論又說「利鈍障品俱起無明以為二愚，即與五見利品俱起同時無明名為初愚，與貪等鈍品俱起名為後愚。」言麁重者，彼論二釋。論云「彼麁重言，顯彼二種或二所起無堪任性。」解云：此初釋麁重即是二愚種子。惡故名麁、沈沒稱重，故知二愚唯約現行。後釋是二愚所引，令身心中無堪任性，麁更沈重，故名麁重非現非種。准此，二愚亦通種子。又案：此二愚或分為三，謂惑、業、報。或分為四，加彼麁重。或分為五，謂惑中分二障故。此等並是此中所除。汎論斷義，有其三種：一自性斷，謂諸煩惱及相應心心所，不善有覆無記諸染污法，見修道生，惑種永斷。此中心王、遍行、別境性非染污，非可斷法，與煩惱俱名相應縛，斷煩

惱故亦說名斷。二離縛斷，謂有流善無覆無記通色心等，非正違道，性非可斷，由斷六識緣彼煩惱故說為斷。三不生斷，謂此見道斷見惑已，捨外道身，所依身無，即無想定及無想報竝永不生。又招三惡道總報惡業，皆非擇滅，亦名不生。三惡道報、無根、二根、欝單越等，亦皆不生。畜生、餓鬼別報善業所依依果無，亦不生也。此上且約初教說之。若約終教，初地亦捨三界分段及惑業苦，地上唯斷彼所知障及變易報。其煩惱障，地前漸伏，初地斷盡。所知障，地前亦學伏，初地斷一分，餘在諸地各斷一分，佛地方盡。此如梁論及《寶性論》等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱故亦說名斷。二離縛斷，謂有流善無覆無記通色心等，非正違道，性非可斷，由斷六識緣彼煩惱故說為斷。三不生斷，謂此見道斷見惑已，捨外道身，所依身無，即無想定及無想報竝永不生。又招三惡道總報惡業，皆非擇滅，亦名不生。三惡道報、無根、二根、欝單越等，亦皆不生。畜生、餓鬼別報善業所依依果無，亦不生也。此上且約初教說之。若約終教，初地亦捨三界分段及惑業苦，地上唯斷彼所知障及變易報。其煩惱障，地前漸伏，初地斷盡。所知障，地前亦學伏，初地斷一分，餘在諸地各斷一分，佛地方盡。此如梁論及《寶性論》等說。

四所證者，謂法界真如遍行之義。《唯識論》云「一遍行真如，謂此真如二空所顯，無有一法而不在故。」解云：行謂有為諸行。我法二空所顯真如，遍於一切有為諸行，故名遍行。梁《攝論》中名為遍滿，遍滿一切有為行故。世親《攝論》第七云「無有少法非無我故，名遍行。」無性《攝論》第七亦云「無有少法非是空故，名為遍行。」理實二空通餘九地，以初位創證，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所證者，謂法界真如遍行之義。《唯識論》云「一遍行真如，謂此真如二空所顯，無有一法而不在故。」解云：行謂有為諸行。我法二空所顯真如，遍於一切有為諸行，故名遍行。梁《攝論》中名為遍滿，遍滿一切有為行故。世親《攝論》第七云「無有少法非無我故，名遍行。」無性《攝論》第七亦云「無有少法非是空故，名為遍行。」理實二空通餘九地，以初位創證，故以為名。

五所成行者，略有四種：一約增勝修成施行、二約所成起十大願、三約修成謂信等十行、四約實行謂十度等行無不皆修。餘所修行，釋文自顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所成行者，略有四種：一約增勝修成施行、二約所成起十大願、三約修成謂信等十行、四約實行謂十度等行無不皆修。餘所修行，釋文自顯。

六所得果者，略有四種：一得當地滿時調柔等四果，如下應知。二得檀行所成大財等果。三依《攝論》，通達障空義，得一切障滅果。四通論得唯識三性三無性理智，及奢摩他、毘鉢舍那等果。餘如文說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六所得果者，略有四種：一得當地滿時調柔等四果，如下應知。二得檀行所成大財等果。三依《攝論》，通達障空義，得一切障滅果。四通論得唯識三性三無性理智，及奢摩他、毘鉢舍那等果。餘如文說。

七釋文者，就此地中文別有二：初長行、後偈頌。前中有四：一始住地分、二地釋名分、三安住地分、四校量勝分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七釋文者，就此地中文別有二：初長行、後偈頌。前中有四：一始住地分、二地釋名分、三安住地分、四校量勝分。

就初分中，論主分為四：一依何身者，謂厚集善根為所依身；二為何義者，為求佛果；三以何因者，以大悲為因；四有何相者，過凡得聖為相。此四各有十門別辨，名為創住菩薩初地。又此四義與《瑜伽》四十八〈住品〉中極喜住內菩薩發心有其四相，文同語少別，會意可知。彼云「一何相菩薩發心、二發心何所緣慮、三發心何狀何相、四發心有何勝利。」彼論依此經文，作彼略釋，不具。初依何身中有三：初結前總告、二正顯行相、三「如是眾生」下結行入位。正顯行中，初句是總，謂一大僧祇積集勝善，故名厚集。若有眾生者，是此初入地眾生，非是地前。有人判此十句屬地前發心方入初地者，此不順文，豈可地前屬初地攝？以此文說初地不說地前故。應知此是初住地處，說此所依善根行相。別辨中，此集有九種：一行集，善作眷屬。持戒者以慧為主，戒隨助伴故云眷屬，如經「修諸善行故」，謂三聚非一，故云諸善行也。二定集，謂定助智道，名為善作眷屬三昧。如經「善集助道法故」。三親近集，謂親近諸佛，供養恭敬，習聞慧智，如經「供養諸佛故」。四聚集，謂思慧智善能思量積集諸度，故云聚也，如經「集諸清白法故」，謂六度治垢，故云清白也。五護集，謂修慧之行上順善友，故為攝護。出世真證，修能趣入，故名修行實證。行實證故，為彼善友教授攝護，故云善知識所護。六廣集，謂廣於一切眾生以愍至深心作利益故。七信心集，謂決定信樂求大法故。八現集，謂隨所集善多向益生，故云心多向慈悲。於中慈念依苦苦、壞苦者，以慈行麁故；悲依行苦者，明是細故。問：上文云慈與樂、悲拔苦，何故與此不同耶？答：此二有通有別。別如前辨。通論俱有與樂，如三地中慈有廣大無量者與樂，謂廣與欲界樂、大與色界同喜樂、無量與色界不同喜樂，悲喜捨亦爾，故知同與樂也。又如三地，為苦眾生入慈悲，故知同拔苦也。此文亦爾，是故知同也。九求集，謂與眾生求一切智智，故云好求佛智慧。依論經，此句攝在第八信心集中。別有第六淨心集，謂出世真證心無垢染，故云善，清淨心故。又此九中，初五護煩惱行，謂一戒學；二定學；餘三慧學，即聞、思、修三慧；依論有四，加淨心，集出世智故。後四護二乘行，於中初二護二乘心，謂廣護狹心、信護小心；後二護二乘行，謂慈護狹行、求護小行。又此十中，初一總相，謂統括諸行成一厚集故；餘九皆是集中間出，故是別相。九中皆有集義是同相，戒定等別名為異相。成壞同前可知。依此諸集集成之身，乃能發此真證之心，住於初地故。此諸集總在地中，初分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初分中，論主分為四：一依何身者，謂厚集善根為所依身；二為何義者，為求佛果；三以何因者，以大悲為因；四有何相者，過凡得聖為相。此四各有十門別辨，名為創住菩薩初地。又此四義與《瑜伽》四十八〈住品〉中極喜住內菩薩發心有其四相，文同語少別，會意可知。彼云「一何相菩薩發心、二發心何所緣慮、三發心何狀何相、四發心有何勝利。」彼論依此經文，作彼略釋，不具。初依何身中有三：初結前總告、二正顯行相、三「如是眾生」下結行入位。正顯行中，初句是總，謂一大僧祇積集勝善，故名厚集。若有眾生者，是此初入地眾生，非是地前。有人判此十句屬地前發心方入初地者，此不順文，豈可地前屬初地攝？以此文說初地不說地前故。應知此是初住地處，說此所依善根行相。別辨中，此集有九種：一行集，善作眷屬。持戒者以慧為主，戒隨助伴故云眷屬，如經「修諸善行故」，謂三聚非一，故云諸善行也。二定集，謂定助智道，名為善作眷屬三昧。如經「善集助道法故」。三親近集，謂親近諸佛，供養恭敬，習聞慧智，如經「供養諸佛故」。四聚集，謂思慧智善能思量積集諸度，故云聚也，如經「集諸清白法故」，謂六度治垢，故云清白也。五護集，謂修慧之行上順善友，故為攝護。出世真證，修能趣入，故名修行實證。行實證故，為彼善友教授攝護，故云善知識所護。六廣集，謂廣於一切眾生以愍至深心作利益故。七信心集，謂決定信樂求大法故。八現集，謂隨所集善多向益生，故云心多向慈悲。於中慈念依苦苦、壞苦者，以慈行麁故；悲依行苦者，明是細故。問：上文云慈與樂、悲拔苦，何故與此不同耶？答：此二有通有別。別如前辨。通論俱有與樂，如三地中慈有廣大無量者與樂，謂廣與欲界樂、大與色界同喜樂、無量與色界不同喜樂，悲喜捨亦爾，故知同與樂也。又如三地，為苦眾生入慈悲，故知同拔苦也。此文亦爾，是故知同也。九求集，謂與眾生求一切智智，故云好求佛智慧。依論經，此句攝在第八信心集中。別有第六淨心集，謂出世真證心無垢染，故云善，清淨心故。又此九中，初五護煩惱行，謂一戒學；二定學；餘三慧學，即聞、思、修三慧；依論有四，加淨心，集出世智故。後四護二乘行，於中初二護二乘心，謂廣護狹心、信護小心；後二護二乘行，謂慈護狹行、求護小行。又此十中，初一總相，謂統括諸行成一厚集故；餘九皆是集中間出，故是別相。九中皆有集義是同相，戒定等別名為異相。成壞同前可知。依此諸集集成之身，乃能發此真證之心，住於初地故。此諸集總在地中，初分

所攝故。云如是眾生乃能發阿耨等心，此心即是本分中願善決定，彼文指此也。第二為何義生如是心者，如經「為得一切種智故」，此顯佛無上智具知斷證修究竟滿，故此為總句。佛智業用利益眾生，差別有九，為求彼故生如是心。一力佛智，能作問記業。此是如來處非處智，隨諸眾生問因果等義，悉能記別。此義廣說，如餘修多羅說，故云為得十力故。二無畏了佛智，能作破邪業。以四無畏破外道說，故云為得大無畏故。三平等佛智，能作教授業。謂得二空具足佛法，轉教眾生，令同證入，故云為得具足佛法故。四救佛智，能作救濟業。謂以四攝巧化眾生，故云為救一切世間故。五淨佛智，能作救攝因業。以大慈悲為救眾生因，故云為淨大慈悲心故。六無餘智佛智，能作普觀之業。謂常以佛眼普觀十方世間眾生無不窮盡，故云為向十方無餘無礙智故。七無染佛智，能作嚴土攝生為業。謂莊嚴一切世界，令無障礙、無有雜染，不待功力以土應機，令生信入法，故云為淨一切佛國令無餘故。論中智心無礙者，智無礙顯前無障，心無礙顯前無染。又初慧解脫、後是心解脫故也。八覺佛智，能於一念頓覺三世眾生心數以為業用，故云為於一念中知三世事故。九轉法輪佛智，於諸眾生能令解脫，善巧為業，故云為自在轉乃至佛神力故。生如是心者，即是前發阿耨菩提心也。論云何故唯言生心，不言生智？為一問也。及餘心數法，謂念定等，為二問也。理實此時諸德皆生，何獨心耶。釋云：心是總主，舉此即攝智等心法，故云心中即攝知斷證修，答初問也；亦攝一切助道法故者，答後問也。第三以何因生如是菩提心者，如經「是心以大悲為首故」。前說為何義中顯所求果，今此以何因顯能成因，謂以何因求大菩提？以大悲為首濟眾生故，求此菩提非為自安。何以故？若非如是大菩提法，無以究竟救眾生故，是故諸行大悲為首。此悲大有九種：一增上大。緣微細苦，生增上智，故云智慧增上。論釋智與慧二差別者，然此智慧有通有別，通而言之所知無別，開別有二門：一智知俗諦、慧照真諦，如十度中第六名慧，以照理故；第十名智，以鑑事故。二智能決斷因果逆順染淨差別、慧能照達諸法假實體性有無。此中約後義辨。又觀眾生十二緣起，前能起後皆名為因、後依前起悉名為果。逆順觀之有染有淨。染逆順者，無明緣行，乃至老死，是名順觀。何緣老死？謂由生故，乃至無明，是名逆觀。淨順逆者，無明滅故行滅，乃至老死，是名順觀。何緣老死滅？由生滅故，乃至無明，是名逆觀。是觀名智，決斷義故。觀一切法但名無實，名自相觀；觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所攝故。云如是眾生乃能發阿耨等心，此心即是本分中願善決定，彼文指此也。第二為何義生如是心者，如經「為得一切種智故」，此顯佛無上智具知斷證修究竟滿，故此為總句。佛智業用利益眾生，差別有九，為求彼故生如是心。一力佛智，能作問記業。此是如來處非處智，隨諸眾生問因果等義，悉能記別。此義廣說，如餘修多羅說，故云為得十力故。二無畏了佛智，能作破邪業。以四無畏破外道說，故云為得大無畏故。三平等佛智，能作教授業。謂得二空具足佛法，轉教眾生，令同證入，故云為得具足佛法故。四救佛智，能作救濟業。謂以四攝巧化眾生，故云為救一切世間故。五淨佛智，能作救攝因業。以大慈悲為救眾生因，故云為淨大慈悲心故。六無餘智佛智，能作普觀之業。謂常以佛眼普觀十方世間眾生無不窮盡，故云為向十方無餘無礙智故。七無染佛智，能作嚴土攝生為業。謂莊嚴一切世界，令無障礙、無有雜染，不待功力以土應機，令生信入法，故云為淨一切佛國令無餘故。論中智心無礙者，智無礙顯前無障，心無礙顯前無染。又初慧解脫、後是心解脫故也。八覺佛智，能於一念頓覺三世眾生心數以為業用，故云為於一念中知三世事故。九轉法輪佛智，於諸眾生能令解脫，善巧為業，故云為自在轉乃至佛神力故。生如是心者，即是前發阿耨菩提心也。論云何故唯言生心，不言生智？為一問也。及餘心數法，謂念定等，為二問也。理實此時諸德皆生，何獨心耶。釋云：心是總主，舉此即攝智等心法，故云心中即攝知斷證修，答初問也；亦攝一切助道法故者，答後問也。第三以何因生如是菩提心者，如經「是心以大悲為首故」。前說為何義中顯所求果，今此以何因顯能成因，謂以何因求大菩提？以大悲為首濟眾生故，求此菩提非為自安。何以故？若非如是大菩提法，無以究竟救眾生故，是故諸行大悲為首。此悲大有九種：一增上大。緣微細苦，生增上智，故云智慧增上。論釋智與慧二差別者，然此智慧有通有別，通而言之所知無別，開別有二門：一智知俗諦、慧照真諦，如十度中第六名慧，以照理故；第十名智，以鑑事故。二智能決斷因果逆順染淨差別、慧能照達諸法假實體性有無。此中約後義辨。又觀眾生十二緣起，前能起後皆名為因、後依前起悉名為果。逆順觀之有染有淨。染逆順者，無明緣行，乃至老死，是名順觀。何緣老死？謂由生故，乃至無明，是名逆觀。淨順逆者，無明滅故行滅，乃至老死，是名順觀。何緣老死滅？由生滅故，乃至無明，是名逆觀。是觀名智，決斷義故。觀一切法但名無實，名自相觀；觀

一切法真如一味，名同相觀。是觀名慧，照察義故。二攝大。謂前既知苦，今以四攝方便善巧救苦眾生，故云方便所攝。三淳至大。淳謂淳厚，至謂至到，慈悲增上故曰淳至。淳至有二：一直心淳至，謂向時發心許盡眾生界作利益，其心一向無改易故。二深心淳至，謂愍苦情愍徹於後際，故云直心深心淳至故。又直心令證理、深心令集善，故《起信論》云「直心者，正念真如法故。深心者，樂集一切諸善行故。」四無量大。謂攝取如來無量神力，化物生信，故云量同佛力故。五決定大。上妙決定信深智勝對治者，決定信知諸佛深智，堪授眾生令成最勝對治之用，故云善決定眾生力佛力故。謂以佛智力授與眾生益其智力，故云眾生力也。六隨順大。謂隨順菩提令得正覺，故云趣向無礙智隨順自然智故。七正受大。謂能領受諸佛大勝教法轉受眾生，故云能受一切佛法，以智慧教化故。八最妙大。攝受勝妙平等功德，故云廣大如法界故。九住盡大。謂住是無常愛果之因，盡是涅槃常果之因，故云究竟如虛空盡未來際故。第四明是心生時有何等相者，如經「菩薩發如是心即時過凡夫地」者，以此心即是出世間道，此時捨離凡夫性故；又創得聖位，過於地前內凡位故。此是總句。過義有八，下別顯之。一入位過，此時初成出世間心，猶如世人初始住胎，相似法故，云入菩薩位故。此句約位故，《瑜伽．住品》名入菩薩正性離生。梁《攝論》第十云「一入菩薩正定位，以入菩薩初無流地故。二家過，以得佛所證法界之分，故云生在佛家故。」梁論二「生在佛家，如諸菩薩生法王家，具足尊勝故。」解云：前雖住胎，若下賤家不足為過，要在王家受生方顯其勝故。此句約得法為家。《瑜伽．住品》云「生如來家」。三種姓過，以大行成立，堪紹佛種，故云種姓尊貴。無可譏嫌者，梁論云「以過二乘及世間種姓故。」解云：良以二乘亦得生空法界，然彼不能紹佛果位。如雖生王家，然或是王之僕隷等，不足為貴故。今要得王之體分，繼於王位，故子相似也。四道過，以非有流故，世道不攝；是無流故，出世道攝，故云過一切乃至出世間道故。以雖得大乘，在世間無足為勝。如雖是王種，若是鬼神之王不足為貴，要是人天之王方顯道過，故云異道生相似法故。梁論云「四已轉一切世間行，決定不作殺生等邪行故。」五法體過，謂菩薩正以大悲為體，於作他事即是已事，以為自身體性相似法，故云住菩薩法中故。《瑜伽》云「設有問言：菩薩以何為體？當云何答？應正答言：大悲為體。」此之謂也。前雖道勝，若已身殘闕未足為勝，故舉大悲顯成自體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法真如一味，名同相觀。是觀名慧，照察義故。二攝大。謂前既知苦，今以四攝方便善巧救苦眾生，故云方便所攝。三淳至大。淳謂淳厚，至謂至到，慈悲增上故曰淳至。淳至有二：一直心淳至，謂向時發心許盡眾生界作利益，其心一向無改易故。二深心淳至，謂愍苦情愍徹於後際，故云直心深心淳至故。又直心令證理、深心令集善，故《起信論》云「直心者，正念真如法故。深心者，樂集一切諸善行故。」四無量大。謂攝取如來無量神力，化物生信，故云量同佛力故。五決定大。上妙決定信深智勝對治者，決定信知諸佛深智，堪授眾生令成最勝對治之用，故云善決定眾生力佛力故。謂以佛智力授與眾生益其智力，故云眾生力也。六隨順大。謂隨順菩提令得正覺，故云趣向無礙智隨順自然智故。七正受大。謂能領受諸佛大勝教法轉受眾生，故云能受一切佛法，以智慧教化故。八最妙大。攝受勝妙平等功德，故云廣大如法界故。九住盡大。謂住是無常愛果之因，盡是涅槃常果之因，故云究竟如虛空盡未來際故。第四明是心生時有何等相者，如經「菩薩發如是心即時過凡夫地」者，以此心即是出世間道，此時捨離凡夫性故；又創得聖位，過於地前內凡位故。此是總句。過義有八，下別顯之。一入位過，此時初成出世間心，猶如世人初始住胎，相似法故，云入菩薩位故。此句約位故，《瑜伽．住品》名入菩薩正性離生。梁《攝論》第十云「一入菩薩正定位，以入菩薩初無流地故。二家過，以得佛所證法界之分，故云生在佛家故。」梁論二「生在佛家，如諸菩薩生法王家，具足尊勝故。」解云：前雖住胎，若下賤家不足為過，要在王家受生方顯其勝故。此句約得法為家。《瑜伽．住品》云「生如來家」。三種姓過，以大行成立，堪紹佛種，故云種姓尊貴。無可譏嫌者，梁論云「以過二乘及世間種姓故。」解云：良以二乘亦得生空法界，然彼不能紹佛果位。如雖生王家，然或是王之僕隷等，不足為貴故。今要得王之體分，繼於王位，故子相似也。四道過，以非有流故，世道不攝；是無流故，出世道攝，故云過一切乃至出世間道故。以雖得大乘，在世間無足為勝。如雖是王種，若是鬼神之王不足為貴，要是人天之王方顯道過，故云異道生相似法故。梁論云「四已轉一切世間行，決定不作殺生等邪行故。」五法體過，謂菩薩正以大悲為體，於作他事即是已事，以為自身體性相似法，故云住菩薩法中故。《瑜伽》云「設有問言：菩薩以何為體？當云何答？應正答言：大悲為體。」此之謂也。前雖道勝，若已身殘闕未足為勝，故舉大悲顯成自體

。六住處過，以不捨世間，是不住涅槃；方便不染，是不住世間。巧離二邊，住無住處，故云在諸菩薩數。論經名住在菩薩正處故也。如王子諸根備具，若住處下劣亦不足為勝。菩薩雖有大悲，若著二邊亦未為勝。七生業過，以順空聖智等入三世真如法中，顯無終極無際限相，生命相似，故云等入三世如也。論經名三世真如法中。是故此中如字，兩處用之，應知。如彼王子雖依正俱勝，若壽命短促不足為勝。八畢定過，佛種不斷顯因畢定、究竟涅槃顯果畢定。成就相似者，如王子雖依正命勝，若志氣不立所作不成，不堪紹繼，故云如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提故。住如是法等者，牒以總結。謂前四義中，初明內所依身、二辨外所求果、三顯求果所因，此三明發心由致；四正顯所發心相，此即是初住地相，故云住如是法名住菩薩歡喜地，以不動法故。不動法者，釋成住義，謂一證真理不復失故、二乘異道所不動故。已說住義竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。六住處過，以不捨世間，是不住涅槃；方便不染，是不住世間。巧離二邊，住無住處，故云在諸菩薩數。論經名住在菩薩正處故也。如王子諸根備具，若住處下劣亦不足為勝。菩薩雖有大悲，若著二邊亦未為勝。七生業過，以順空聖智等入三世真如法中，顯無終極無際限相，生命相似，故云等入三世如也。論經名三世真如法中。是故此中如字，兩處用之，應知。如彼王子雖依正俱勝，若壽命短促不足為勝。八畢定過，佛種不斷顯因畢定、究竟涅槃顯果畢定。成就相似者，如王子雖依正命勝，若志氣不立所作不成，不堪紹繼，故云如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提故。住如是法等者，牒以總結。謂前四義中，初明內所依身、二辨外所求果、三顯求果所因，此三明發心由致；四正顯所發心相，此即是初住地相，故云住如是法名住菩薩歡喜地，以不動法故。不動法者，釋成住義，謂一證真理不復失故、二乘異道所不動故。已說住義竟。

第二釋名分中有三：初十句明多喜、次十句念當得生喜、後十念現得生喜。又釋：此三中，初一明歡喜差別、後二明喜因差別。又前一正是此地行相之喜、後二明於此地舉緣方喜。又初一對前依何身生喜，以厚集善根得此位故；次對前為何義生喜，以所求佛果定當得故；後對有何相生喜，以現離凡得聖位故。何因中不對辨喜？謂悲心惻愴，喜相隱故。初中言多喜者，謂適悅眾多故。論中三種：一心喜者，入觀之心，心則適悅故；二體喜者，出觀喜，受相應故；三根喜者，由前心體喜故，令所依身色根調暢、輕安適悅，故云多喜。此是總句。別有九種：一敬喜，於三寶中得不壞信故、云多信故、此如小乘入見道得不壞淨相似故。二愛喜，樂觀離染真如法故、云多清淨故、論經名多愛念故。上二是心喜。三慶喜，自覺所證校量勝過於地前故、云多踊悅故。四調柔喜，身心安適遍增益故。論經第五有踊躍喜，此中略無。五堪受喜，自見至菩提近故、云多堪受故。此與念當得何別？謂念當得，念果預喜；今此念因，能受故喜。上來自行喜，下三明化他喜。六不壞喜，由於自心先已調伏，是故或他論義自解說時、或自論義他解說時，皆心調無諍，離諸擾動故、云不好鬪諍故。七不惱喜，以心慈悲身口調柔，設見惡人以道漸化，不惱他故、云不好惱亂眾生故。八不瞋喜，謂見眾生不如說行心乖法也，威儀不正身違道也，見之生愍故、忍不瞋故、云不好瞋恨故。此前二句不惱壞他，此句能受他惱。又前二不令他惱，此句自不起瞋。第二念當得故生歡喜中，初句總，此中欲明已當得義，何故乃念他佛耶？論釋：如佛所得我亦當得，如是念故心生歡喜。此即念他成已也。別有九種：一念佛法者，正是念法，但以總該別，於念佛門開出餘九，是故九種皆名念佛。此是念佛所得之法及所說法，已亦當成，故云念佛法生歡喜心。二念佛菩薩。有人釋云：此念佛過去為菩薩時，我亦同彼故生喜。今解：念佛成道有菩薩眷屬，我亦當有，故生歡喜。文意在此，故云念諸菩薩等。三念佛行，此中正是念菩薩行，何故名念佛行？釋：以諸菩薩行佛所行行故、從佛有故。四念佛淨，謂念佛所有諸度離染故、云念諸波羅蜜清淨故。五念佛勝，謂念佛菩薩勝餘眾故、云念諸菩薩與眾殊勝故。六念佛不退之力，故云不壞也。七念佛教化之法。八念佛能廣利益眾生。九念佛所入之門、謂善巧智門也。問：看此十句，唯初一句念佛，餘念別事，論主何故總稱念佛？答：此依一乘無盡緣起無礙相成，即一一緣中無不皆攝一切諸緣。論主依此例故，迴九入一俱名念佛。如初句攝九， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名分中有三：初十句明多喜、次十句念當得生喜、後十念現得生喜。又釋：此三中，初一明歡喜差別、後二明喜因差別。又前一正是此地行相之喜、後二明於此地舉緣方喜。又初一對前依何身生喜，以厚集善根得此位故；次對前為何義生喜，以所求佛果定當得故；後對有何相生喜，以現離凡得聖位故。何因中不對辨喜？謂悲心惻愴，喜相隱故。初中言多喜者，謂適悅眾多故。論中三種：一心喜者，入觀之心，心則適悅故；二體喜者，出觀喜，受相應故；三根喜者，由前心體喜故，令所依身色根調暢、輕安適悅，故云多喜。此是總句。別有九種：一敬喜，於三寶中得不壞信故、云多信故、此如小乘入見道得不壞淨相似故。二愛喜，樂觀離染真如法故、云多清淨故、論經名多愛念故。上二是心喜。三慶喜，自覺所證校量勝過於地前故、云多踊悅故。四調柔喜，身心安適遍增益故。論經第五有踊躍喜，此中略無。五堪受喜，自見至菩提近故、云多堪受故。此與念當得何別？謂念當得，念果預喜；今此念因，能受故喜。上來自行喜，下三明化他喜。六不壞喜，由於自心先已調伏，是故或他論義自解說時、或自論義他解說時，皆心調無諍，離諸擾動故、云不好鬪諍故。七不惱喜，以心慈悲身口調柔，設見惡人以道漸化，不惱他故、云不好惱亂眾生故。八不瞋喜，謂見眾生不如說行心乖法也，威儀不正身違道也，見之生愍故、忍不瞋故、云不好瞋恨故。此前二句不惱壞他，此句能受他惱。又前二不令他惱，此句自不起瞋。第二念當得故生歡喜中，初句總，此中欲明已當得義，何故乃念他佛耶？論釋：如佛所得我亦當得，如是念故心生歡喜。此即念他成已也。別有九種：一念佛法者，正是念法，但以總該別，於念佛門開出餘九，是故九種皆名念佛。此是念佛所得之法及所說法，已亦當成，故云念佛法生歡喜心。二念佛菩薩。有人釋云：此念佛過去為菩薩時，我亦同彼故生喜。今解：念佛成道有菩薩眷屬，我亦當有，故生歡喜。文意在此，故云念諸菩薩等。三念佛行，此中正是念菩薩行，何故名念佛行？釋：以諸菩薩行佛所行行故、從佛有故。四念佛淨，謂念佛所有諸度離染故、云念諸波羅蜜清淨故。五念佛勝，謂念佛菩薩勝餘眾故、云念諸菩薩與眾殊勝故。六念佛不退之力，故云不壞也。七念佛教化之法。八念佛能廣利益眾生。九念佛所入之門、謂善巧智門也。問：看此十句，唯初一句念佛，餘念別事，論主何故總稱念佛？答：此依一乘無盡緣起無礙相成，即一一緣中無不皆攝一切諸緣。論主依此例故，迴九入一俱名念佛。如初句攝九，

餘一一句皆亦如是，此即句句之下悉皆無盡，以此地法是陀羅尼法。如上舉悉曇章為喻，是此義也。依此例故，上十信為總，乃至十地及佛悉為別。攝別入總，無不在信中具足，餘位亦然，是此義也。又此十句，論主更作一番解釋。論云「於中初二念共念佛者，謂於十中初二念共，同是所念。」今還分為二，謂念佛、念佛法故，云佛佛法二故。此意欲簡成於三寶。言念佛菩薩二者，還將念佛簡念佛菩薩，故為二也。言念諸菩薩故，直舉菩薩，以念佛前簡法處已顯故，是故佛中具足三寶。餘七皆是念佛行攝，此行為總，餘下六句顯此行故。言隨所顯彼菩薩行者，謂此六句隨彼所顯菩薩行故，是故得在行中所攝。言以何顯如是諸念者，謂前言隨所顯，未辨以何法顯，下出能顯行體，故云如是諸念應知。此中菩薩行有二種：一離染行、二勝進行。六中初句別顯離染行，故云復何顯彼波羅蜜淨行；二餘五句別顯勝進行，故云云何顯彼菩薩行乃至轉去故。於中，初二句勝及不退顯勝轉去，以後地望前皆名轉勝，前地望後趣入不退皆名轉去。後之三句顯其盡去，十地位窮名為盡，上入佛果稱之曰去。三句中，初二顯盡，謂法雲地中能受法雨，及能注雨利益群生；後一句受職成佛故，云上入佛地。此初念佛行，該攝後六，因之為總；歸初念佛，說以為別，故云亦總亦別也。第三念現得生歡喜中，初總中離世境，論釋離凡夫取著事。此六塵境是世凡所取，又未入初地，所取不亡。如論云「現前立少物等，非入地故。」今入出世證真如法，離所取著世間境事，故云我轉離一切世間境界生歡喜心。此轉離有九種：一入轉離，謂入諸佛所行法中故、云入一切佛平等中故。此九種與前八過既少相似，有何別耶？釋：前中舉此正顯發之相，此文念此現得生於歡喜，理實初住所得無別。二遠，捨地前凡夫位故。三近，到出世聖智地故。四斷，離分別煩惱惡趣業果故。五依止，堪與眾生作依止故。六近見，自念行成趣佛不遙，故云近見。七生，得生佛諸受用土中，淨土是佛分齊境界。八平等轉離，與諸菩薩同證真如，入在彼數。九轉離捨，勝報自在故，云捨離恐怖。此文有二：初直說、後重分別。又此十中，初二句顯所行事不相似，此以佛法為所行事，不似凡夫取六塵事。次二句顯自身不相似，謂此以聖慧為身，不似凡地妄識身故。後六句顯六種不相似：一斷轉得出世淨行，不似凡夫習惡道行，故言行不相似。二菩薩大悲依眾生起，還為物依，不似凡夫自不濟，不能作依故。三菩薩見佛得力助行，不似凡夫非器不得。四菩薩生於淨佛國土，不似凡夫生於五趣，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘一一句皆亦如是，此即句句之下悉皆無盡，以此地法是陀羅尼法。如上舉悉曇章為喻，是此義也。依此例故，上十信為總，乃至十地及佛悉為別。攝別入總，無不在信中具足，餘位亦然，是此義也。又此十句，論主更作一番解釋。論云「於中初二念共念佛者，謂於十中初二念共，同是所念。」今還分為二，謂念佛、念佛法故，云佛佛法二故。此意欲簡成於三寶。言念佛菩薩二者，還將念佛簡念佛菩薩，故為二也。言念諸菩薩故，直舉菩薩，以念佛前簡法處已顯故，是故佛中具足三寶。餘七皆是念佛行攝，此行為總，餘下六句顯此行故。言隨所顯彼菩薩行者，謂此六句隨彼所顯菩薩行故，是故得在行中所攝。言以何顯如是諸念者，謂前言隨所顯，未辨以何法顯，下出能顯行體，故云如是諸念應知。此中菩薩行有二種：一離染行、二勝進行。六中初句別顯離染行，故云復何顯彼波羅蜜淨行；二餘五句別顯勝進行，故云云何顯彼菩薩行乃至轉去故。於中，初二句勝及不退顯勝轉去，以後地望前皆名轉勝，前地望後趣入不退皆名轉去。後之三句顯其盡去，十地位窮名為盡，上入佛果稱之曰去。三句中，初二顯盡，謂法雲地中能受法雨，及能注雨利益群生；後一句受職成佛故，云上入佛地。此初念佛行，該攝後六，因之為總；歸初念佛，說以為別，故云亦總亦別也。第三念現得生歡喜中，初總中離世境，論釋離凡夫取著事。此六塵境是世凡所取，又未入初地，所取不亡。如論云「現前立少物等，非入地故。」今入出世證真如法，離所取著世間境事，故云我轉離一切世間境界生歡喜心。此轉離有九種：一入轉離，謂入諸佛所行法中故、云入一切佛平等中故。此九種與前八過既少相似，有何別耶？釋：前中舉此正顯發之相，此文念此現得生於歡喜，理實初住所得無別。二遠，捨地前凡夫位故。三近，到出世聖智地故。四斷，離分別煩惱惡趣業果故。五依止，堪與眾生作依止故。六近見，自念行成趣佛不遙，故云近見。七生，得生佛諸受用土中，淨土是佛分齊境界。八平等轉離，與諸菩薩同證真如，入在彼數。九轉離捨，勝報自在故，云捨離恐怖。此文有二：初直說、後重分別。又此十中，初二句顯所行事不相似，此以佛法為所行事，不似凡夫取六塵事。次二句顯自身不相似，謂此以聖慧為身，不似凡地妄識身故。後六句顯六種不相似：一斷轉得出世淨行，不似凡夫習惡道行，故言行不相似。二菩薩大悲依眾生起，還為物依，不似凡夫自不濟，不能作依故。三菩薩見佛得力助行，不似凡夫非器不得。四菩薩生於淨佛國土，不似凡夫生於五趣，故

云處不似。五證知正智以資慧，不似凡夫雜業所生。六內心純熟所作無怖畢定成就，不似凡夫帶障恒怖，由此不似故名轉離也。言怖畏者不愛等者，謂不活等五令心憎惡，名為不愛。所畏不定便生疑慮，所畏定者即生憂想。此是心法與心俱起故名相應，此是畏體以心畏故現相於身，故有毛竪等事也。第二重分別怖中二：先徵問標二章門，一怖、二離；後釋前二門。先釋怖章，釋此五怖作六門：一出體，有四法，一疑；二慮、慮猶思也；三憂；四想，如前可知。二明說意。所以者何，徵其意。理實初地斷除煩惱等障，何故此中乃說離畏？論釋：此五怖畏是初地障故，偏在此說。若爾，何唯在釋名處說？論云「復說地利益勝故。欲明歡喜利益與怖畏相反，故此舉之。」三依三業分別者，論云「第一第二第五依身口意」者，此有二義：一別、二通。別中，不活依身、惡名依口，惡名雖發他口，以性是口業故。眾畏依意，意無智德故生眾畏。二通，不活三業，衣不蓋形、食不充口、苦困逼意。餘二通可知。三四唯依身者，善道可愛，捨故生畏，此是死畏。惡道可憎，得故生畏，此墮惡道畏。捨得在身，非餘業故。四建立者，論云「何故但說五怖畏？打縛等諸畏皆五攝故。」五出因者，論說二因：一邪智妄取想，見愛著故；二善根微少故。初為三畏因，邪智是不活因，由邪智計我，懼已不活。追求資財妄取想，是惡名畏因，以妄想悕取美名，遂起此畏。見愛著是死畏因，由見我故，愛著自身懼其死也。此三同是惡法，故合為一。善根少是餘二因，功德善少畏墮惡道，智慧善少畏於大眾。又過去善少，今畏大眾；現在善少，畏當惡道。此二俱是善少，合為一因。六對治者，離此因故，怖畏隨盡，並如經可知。釋名分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云處不似。五證知正智以資慧，不似凡夫雜業所生。六內心純熟所作無怖畢定成就，不似凡夫帶障恒怖，由此不似故名轉離也。言怖畏者不愛等者，謂不活等五令心憎惡，名為不愛。所畏不定便生疑慮，所畏定者即生憂想。此是心法與心俱起故名相應，此是畏體以心畏故現相於身，故有毛竪等事也。第二重分別怖中二：先徵問標二章門，一怖、二離；後釋前二門。先釋怖章，釋此五怖作六門：一出體，有四法，一疑；二慮、慮猶思也；三憂；四想，如前可知。二明說意。所以者何，徵其意。理實初地斷除煩惱等障，何故此中乃說離畏？論釋：此五怖畏是初地障故，偏在此說。若爾，何唯在釋名處說？論云「復說地利益勝故。欲明歡喜利益與怖畏相反，故此舉之。」三依三業分別者，論云「第一第二第五依身口意」者，此有二義：一別、二通。別中，不活依身、惡名依口，惡名雖發他口，以性是口業故。眾畏依意，意無智德故生眾畏。二通，不活三業，衣不蓋形、食不充口、苦困逼意。餘二通可知。三四唯依身者，善道可愛，捨故生畏，此是死畏。惡道可憎，得故生畏，此墮惡道畏。捨得在身，非餘業故。四建立者，論云「何故但說五怖畏？打縛等諸畏皆五攝故。」五出因者，論說二因：一邪智妄取想，見愛著故；二善根微少故。初為三畏因，邪智是不活因，由邪智計我，懼已不活。追求資財妄取想，是惡名畏因，以妄想悕取美名，遂起此畏。見愛著是死畏因，由見我故，愛著自身懼其死也。此三同是惡法，故合為一。善根少是餘二因，功德善少畏墮惡道，智慧善少畏於大眾。又過去善少，今畏大眾；現在善少，畏當惡道。此二俱是善少，合為一因。六對治者，離此因故，怖畏隨盡，並如經可知。釋名分竟。

第三安住地分中有三：初總明安住、二「所謂」下三十句別辨安住、三「成就」下一句總結安住。初中亦三：初大悲為首，是安住因。菩薩所行皆為眾生，悲為行本，故云悲首。二於眾生心無嫌恨等，是安住觀。此中有二：一於眾生違惱心不嫌恨者，見非不嫌、觸己無恨，此煩惱不能壞，故名堅固。二直心者，深悲愍物，為求菩提，小乘不能壞，故名堅固。此二不壞故，云自然淨。三轉復勤修一切善根者，是安住行。如下所說信等善根，一切皆是此地攝，故總修也。此勤修有三：初信心，是行所依；二修行，是依心成行；三迴向，是迴行成德。初十句明信心成。言信心增上者，隨所有事，於中信增上成就。解云：此是總句。隨下別句所有三寶等境事，於中深信決定名為增上。別中有九種信增上，於中初六始起信心、後三信增成欲。前中，初二自行、後四利他。前中，初句上信三寶，謂淨信敬行，故云多行淨心；下句於理證信，謂真智開神，故云解心清淨。利他四中，初一化他行，謂說己所證授與眾生，名信分別；後三化他心，謂慈悲是化心大也，不疲懈化心常也。後三中，初於行離過，謂不染著世，是慚愧能也。「於慳等」下辨慚愧相，舉慳等取餘五蔽故。由深慚愧，六蔽不行，故云莊嚴。二於人將護。三於法敬順。信心竟。第二修行成就中，論經九句，此中八句，論云十句者，據減數十為名。初句，總集諸善根無休息故，無休息故是常修也，一切善根是頓修也。別中八內，初七阿含行、後一證入行。前中，初二攝法方便：一近善友，略無此句；二愛樂法，謂於直諮直報，為問答設難。釋：通為論義，分別本文為解釋。於此三時，稱悅適情心生喜故，云常愛樂法。次三成三慧正行，於中聞思可知，修於定中不味著故。後二是隨緣離著行，於名於利已得不貪，是知足行也；未得不求，是少欲行。未受戒者，有此貪求不得受故，名障菩薩戒也；已受戒者，起此二種令戒退失。上來阿含行言常生寶心等者是證行，證行可貴，從喻名寶。證行超出，念念常現，故無厭足。修行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三安住地分中有三：初總明安住、二「所謂」下三十句別辨安住、三「成就」下一句總結安住。初中亦三：初大悲為首，是安住因。菩薩所行皆為眾生，悲為行本，故云悲首。二於眾生心無嫌恨等，是安住觀。此中有二：一於眾生違惱心不嫌恨者，見非不嫌、觸己無恨，此煩惱不能壞，故名堅固。二直心者，深悲愍物，為求菩提，小乘不能壞，故名堅固。此二不壞故，云自然淨。三轉復勤修一切善根者，是安住行。如下所說信等善根，一切皆是此地攝，故總修也。此勤修有三：初信心，是行所依；二修行，是依心成行；三迴向，是迴行成德。初十句明信心成。言信心增上者，隨所有事，於中信增上成就。解云：此是總句。隨下別句所有三寶等境事，於中深信決定名為增上。別中有九種信增上，於中初六始起信心、後三信增成欲。前中，初二自行、後四利他。前中，初句上信三寶，謂淨信敬行，故云多行淨心；下句於理證信，謂真智開神，故云解心清淨。利他四中，初一化他行，謂說己所證授與眾生，名信分別；後三化他心，謂慈悲是化心大也，不疲懈化心常也。後三中，初於行離過，謂不染著世，是慚愧能也。「於慳等」下辨慚愧相，舉慳等取餘五蔽故。由深慚愧，六蔽不行，故云莊嚴。二於人將護。三於法敬順。信心竟。第二修行成就中，論經九句，此中八句，論云十句者，據減數十為名。初句，總集諸善根無休息故，無休息故是常修也，一切善根是頓修也。別中八內，初七阿含行、後一證入行。前中，初二攝法方便：一近善友，略無此句；二愛樂法，謂於直諮直報，為問答設難。釋：通為論義，分別本文為解釋。於此三時，稱悅適情心生喜故，云常愛樂法。次三成三慧正行，於中聞思可知，修於定中不味著故。後二是隨緣離著行，於名於利已得不貪，是知足行也；未得不求，是少欲行。未受戒者，有此貪求不得受故，名障菩薩戒也；已受戒者，起此二種令戒退失。上來阿含行言常生寶心等者是證行，證行可貴，從喻名寶。證行超出，念念常現，故無厭足。修行竟。

第三迴向成就中，依論中作四翻釋：一顯意釋、二總別釋、三隨要釋、四就行釋。初中，先問以發起此求一切智等說何等事。何以有此問者？為文中無迴向言，故作此問。示現迴向成就者，答以顯示也，以求佛果是迴向義故。二總別解釋，如論應知。三隨要分別者，此中分三：初求何等事？求一切智地故者，此是初句所求果法。求猶樂也。二以何觀求？觀諸佛力無畏等故。此顯能求觀解，是第二句。三云何求？求諸波羅蜜無著法故，此顯以何行求，用諸度離六蔽等著求。此通攝後十句，總盡此三求中。家者，結一切智地是所求處，故名家。依家者，結能求觀解，謂所觀力無畏等是一切智中別德，故名依家也。無障求者，結能求行離障蔽故。四就行解釋中，初二句非是此中正所修行故別釋。此唯解前能求之行。論中云何求等，總標前第三門為此總句。下開別故，云差別果求。施二垢中，初見乞。詐設，是語諂也。無心許與，是心曲也。對治此，如經離諂曲故。此是一向不許。二許而不與，有三義：一先許後不與、二許多與少、三許勝與劣，皆是不隨先言。對治此，如經如說能行故。二戒有一垢，不護實語，有二：一犯戒，以違本受時能持言；二覆藏不露，犯默妄語等。對治此故，如經常行實語。《菩提資糧論》經云「雖由實語犯戒，退失轉輪王，及以諸天王，唯應作實語。」三忍一垢，佛家正以利他為業，反此惱他即污佛家。對治此，如經不污佛家故。四精進一垢，謂於戒生退，此三種，一法廣故退，論云「菩薩戒無量」；二時久故退，論云「劫數長遠」；三深細故退，論云「難持難行」，以廣故難可具持，時長故難可常持，深細故難可善持。又律儀戒中，惡無不離，故難持也；餘二聚中，善無不攝、生無不度，故難行也。由此便生退墮之心，是此垢也。對治此，如經不捨菩薩戒故、由精進策修能行難行故。五定垢二中，一事中攀緣名亂心、內情妄取名憶想。又初麁、後細。又初不得止故、後不得觀故。對治中，不動治亂，生薩婆若治憶想。六慧有三垢：一障不住道行。或一向現世間不現涅槃，同凡夫故。或一向現涅槃不現世間，同二乘故。此無善巧，是般若垢。對治，如經可知。二障助道行、三障證道行，並可知。言「菩薩如是」下總結安住。由此三十句行淨治，此地純熟，故名淨法。論中更釋，於中分為四：一信，謂忍受決定故；二欲，謂悕趣彼行故；三精進，謂對緣造修故；四方便，謂行成巧求故。初十句中，後三句是此欲，故有四也。上來百句經，總明初地說分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三迴向成就中，依論中作四翻釋：一顯意釋、二總別釋、三隨要釋、四就行釋。初中，先問以發起此求一切智等說何等事。何以有此問者？為文中無迴向言，故作此問。示現迴向成就者，答以顯示也，以求佛果是迴向義故。二總別解釋，如論應知。三隨要分別者，此中分三：初求何等事？求一切智地故者，此是初句所求果法。求猶樂也。二以何觀求？觀諸佛力無畏等故。此顯能求觀解，是第二句。三云何求？求諸波羅蜜無著法故，此顯以何行求，用諸度離六蔽等著求。此通攝後十句，總盡此三求中。家者，結一切智地是所求處，故名家。依家者，結能求觀解，謂所觀力無畏等是一切智中別德，故名依家也。無障求者，結能求行離障蔽故。四就行解釋中，初二句非是此中正所修行故別釋。此唯解前能求之行。論中云何求等，總標前第三門為此總句。下開別故，云差別果求。施二垢中，初見乞。詐設，是語諂也。無心許與，是心曲也。對治此，如經離諂曲故。此是一向不許。二許而不與，有三義：一先許後不與、二許多與少、三許勝與劣，皆是不隨先言。對治此，如經如說能行故。二戒有一垢，不護實語，有二：一犯戒，以違本受時能持言；二覆藏不露，犯默妄語等。對治此故，如經常行實語。《菩提資糧論》經云「雖由實語犯戒，退失轉輪王，及以諸天王，唯應作實語。」三忍一垢，佛家正以利他為業，反此惱他即污佛家。對治此，如經不污佛家故。四精進一垢，謂於戒生退，此三種，一法廣故退，論云「菩薩戒無量」；二時久故退，論云「劫數長遠」；三深細故退，論云「難持難行」，以廣故難可具持，時長故難可常持，深細故難可善持。又律儀戒中，惡無不離，故難持也；餘二聚中，善無不攝、生無不度，故難行也。由此便生退墮之心，是此垢也。對治此，如經不捨菩薩戒故、由精進策修能行難行故。五定垢二中，一事中攀緣名亂心、內情妄取名憶想。又初麁、後細。又初不得止故、後不得觀故。對治中，不動治亂，生薩婆若治憶想。六慧有三垢：一障不住道行。或一向現世間不現涅槃，同凡夫故。或一向現涅槃不現世間，同二乘故。此無善巧，是般若垢。對治，如經可知。二障助道行、三障證道行，並可知。言「菩薩如是」下總結安住。由此三十句行淨治，此地純熟，故名淨法。論中更釋，於中分為四：一信，謂忍受決定故；二欲，謂悕趣彼行故；三精進，謂對緣造修故；四方便，謂行成巧求故。初十句中，後三句是此欲，故有四也。上來百句經，總明初地說分竟。