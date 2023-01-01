華嚴經探玄記卷第九(第六會) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第九(第六會)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

十地品第二十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品第二十二之一

將釋此文，四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此文，四門同前。

初釋名，亦二：先釋會名者，他化天會，約處為名，謂他化作樂具，自得受用，顯非己力，表入地所證真如非由緣造故名也。二品名者，此品名有四種：一別譯本名漸備一切智德經、二下文名集一切智智法門品，此二就功能立名，謂十地因行能集生一切佛智德，然十德漸增故云漸備。三更別譯一本名十住經、四此中名十地，此二約義帶數受稱，謂十是一周圓數、地是就義約喻為名，謂生成佛智住持故也。餘釋總別名等，下本分中辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名，亦二：先釋會名者，他化天會，約處為名，謂他化作樂具，自得受用，顯非己力，表入地所證真如非由緣造故名也。二品名者，此品名有四種：一別譯本名漸備一切智德經、二下文名集一切智智法門品，此二就功能立名，謂十地因行能集生一切佛智德，然十德漸增故云漸備。三更別譯一本名十住經、四此中名十地，此二約義帶數受稱，謂十是一周圓數、地是就義約喻為名，謂生成佛智住持故也。餘釋總別名等，下本分中辨。

二來意中亦二：先會來意者，前是阿含行滿，次明入證成果，義次第故，是故來也。二品來者，前明迴比向證，今明迴已得證顯行不虛，故次來也。又前約比位寄顯普賢圓滿行德，今約證位寄顯三乘差別行德，顯法次第，故次來也。是故前諸位內皆悉廣顯普賢自在之德，於此地上絕無其名者，是此事也。豈可地前深廣證地反劣？但是寄顯不同故也。問：宜應證地是深順同普德，地前位淺應順三乘，何不爾耶？答：此中文意為顯教相不同故爾，謂若於地上得普賢德，則與三乘教便不別。今明若是三乘行位，則於地前實不自在，顯此一乘則不如是，故於彼地前則便自在得普賢德。是故若准此普賢地前而取地上，其地上行相甚深甚深，非如此說，此即下〈普賢行品〉是也。若准此三乘證地行相而取地前，其地前行甚極麁淺，不同前說，即是《瑜伽．菩薩地》內十二住中初二是也。問：何故不齊？謂一乘地前有普賢德，一乘地上亦有普賢行，如〈普賢行品〉說。三乘地上德如此品說，三乘地前行文中何不說？答：此經宗明一乘故，是故一乘行廣，論三乘位略辨也。又釋：以一乘十地甚深，故通攝三乘等總為十地，仍以六相陀羅尼門融顯無盡，成普賢十地自在之義。地前則未能如是，但直顯普賢，故不同地上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意中亦二：先會來意者，前是阿含行滿，次明入證成果，義次第故，是故來也。二品來者，前明迴比向證，今明迴已得證顯行不虛，故次來也。又前約比位寄顯普賢圓滿行德，今約證位寄顯三乘差別行德，顯法次第，故次來也。是故前諸位內皆悉廣顯普賢自在之德，於此地上絕無其名者，是此事也。豈可地前深廣證地反劣？但是寄顯不同故也。問：宜應證地是深順同普德，地前位淺應順三乘，何不爾耶？答：此中文意為顯教相不同故爾，謂若於地上得普賢德，則與三乘教便不別。今明若是三乘行位，則於地前實不自在，顯此一乘則不如是，故於彼地前則便自在得普賢德。是故若准此普賢地前而取地上，其地上行相甚深甚深，非如此說，此即下〈普賢行品〉是也。若准此三乘證地行相而取地前，其地前行甚極麁淺，不同前說，即是《瑜伽．菩薩地》內十二住中初二是也。問：何故不齊？謂一乘地前有普賢德，一乘地上亦有普賢行，如〈普賢行品〉說。三乘地上德如此品說，三乘地前行文中何不說？答：此經宗明一乘故，是故一乘行廣，論三乘位略辨也。又釋：以一乘十地甚深，故通攝三乘等總為十地，仍以六相陀羅尼門融顯無盡，成普賢十地自在之義。地前則未能如是，但直顯普賢，故不同地上也。

三宗趣者，亦二：先明會宗，謂約人有化主及助化，各有體相用，並通性起及修生可知。約法有生了因果及差別平等二種因果，亦是修生本有因果，亦有教事及義理。體相用準前可知，但通性起為異，餘義準知。二品宗者，此品約總正以十地證行為宗，別說有十義：一約本，唯是果海不可說性。二約所證，是離垢真如。三約智，謂根本後得等三智。四約斷，謂離二障種現。五約所修，初地修願行、二地戒行、三禪行、四道品行、五諦行、六緣生行、七菩提分行、八淨土行、九說法行、十受位行。六約修成，有四行，謂初地信樂行、二戒行、三定行、四已上總是慧行；慧行中四五六是二乘慧，七地已去是菩薩慧。七約位有二位，謂證位、阿含位，是十地之位故也。八約寄乘法，謂初二三地寄世間人天乘，四五六七地寄出世間是三乘，八地已上出出世間是一乘法，故以諸乘為此地法也。九約寄位之行，謂於十地成檀等十度行。十約報，現十王事相。餘義下當別辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，亦二：先明會宗，謂約人有化主及助化，各有體相用，並通性起及修生可知。約法有生了因果及差別平等二種因果，亦是修生本有因果，亦有教事及義理。體相用準前可知，但通性起為異，餘義準知。二品宗者，此品約總正以十地證行為宗，別說有十義：一約本，唯是果海不可說性。二約所證，是離垢真如。三約智，謂根本後得等三智。四約斷，謂離二障種現。五約所修，初地修願行、二地戒行、三禪行、四道品行、五諦行、六緣生行、七菩提分行、八淨土行、九說法行、十受位行。六約修成，有四行，謂初地信樂行、二戒行、三定行、四已上總是慧行；慧行中四五六是二乘慧，七地已去是菩薩慧。七約位有二位，謂證位、阿含位，是十地之位故也。八約寄乘法，謂初二三地寄世間人天乘，四五六七地寄出世間是三乘，八地已上出出世間是一乘法，故以諸乘為此地法也。九約寄位之行，謂於十地成檀等十度行。十約報，現十王事相。餘義下當別辨。

四釋文者，亦二：先科簡、後釋文。初科簡者，今此會中有十一品。問：此會與前二三四五會何別耶？答：有五別。一前有流、此無流。二前末、此本。三前不共，謂是普賢德故；此為共，謂此十地通三乘人天等共採故。《地論》云「亦能生成人天道行」可知。四前但論因行、此會通果故。五前比位、此明證位。問：此會何故無昇天集眾等序耶？答：為表此會證法無二，不可以事相標其玄趣。此則前麁後細故。二為地前攝一乘別教普賢之法，故有昇天集眾，表勝方說；地上寄位同於三乘，故隱彼自在之相，同餘經而說。此則前細後麁故也。此文分二：初九品明緣修因果、後二品辨性德因果。初中亦二：先六品顯因位德滿、後三品明果位德現。就前中亦二：先〈十地〉一品顯其證位、後五品明位中行用。前中亦二：先長行散說、後偈頌總攝。前中亦二：先明所說十地、後他方菩薩來證此說。前中亦二：先顯此界所說十地、後結十方無盡世界所說十地。就前此方所說中，或總為一、或分為二、或三四五乃至於十、或為四十八段。言一者，謂總是一十地法門也。言二者，初正說十地、後動地雨華等明感瑞顯實。或為三者，謂序、正、流通。此中所辨要唯教證既殊，三分亦異。就教三者，初至起分是其由序，以起發正說故；二本分已去是其正宗，於中雖後有廣有略，同說地法，判為正宗；三地利益分下辨法力感益，判為流通。二就證三者，初一序分判為由序。二三昧分是證正宗，因入此定正顯實證故，《地論》云「此三昧是法體」也。三流通之義，釋有二類：一以己之德流被信地說為流通。若從此義，加分已去皆是流通，以說自所得令信行地菩薩證入地故。二顯法利益流及末代，若從此義，即地利益分方是流通。今據前義說也。或為四者，於正說內自分為二：先是法說顯地、後影像分寄喻彰地，教證准前，故為四也。或為五者，并後結證偈頌，怗前為五。或為六者，隨行以分，初至起分是起化之由為生物信、二本分中略說地法歎其殊勝起眾樂欲、三請分之中彰地出言令生正解、四說分中廣明修相令物起行、五影像分中寄喻顯德、六地利益分中明德成證實感化斯現，故《地論》云「以得法力大地動」等。或為七者，從初至請即為六分，說分通十總為第七。或為八者，分後地利益分異前，故有八也。或九者，分影像分為第八、利益分為第九。或十者，增其偈頌。此十次第，有其三義：一就化相通為起說、二就化意通為顯證、三隨宗要證教雙辨。初起說者，如來將說，先記時處現相集眾發起所說，以之為序。由序既興將為眾說，時金剛藏默入三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，亦二：先科簡、後釋文。初科簡者，今此會中有十一品。問：此會與前二三四五會何別耶？答：有五別。一前有流、此無流。二前末、此本。三前不共，謂是普賢德故；此為共，謂此十地通三乘人天等共採故。《地論》云「亦能生成人天道行」可知。四前但論因行、此會通果故。五前比位、此明證位。問：此會何故無昇天集眾等序耶？答：為表此會證法無二，不可以事相標其玄趣。此則前麁後細故。二為地前攝一乘別教普賢之法，故有昇天集眾，表勝方說；地上寄位同於三乘，故隱彼自在之相，同餘經而說。此則前細後麁故也。此文分二：初九品明緣修因果、後二品辨性德因果。初中亦二：先六品顯因位德滿、後三品明果位德現。就前中亦二：先〈十地〉一品顯其證位、後五品明位中行用。前中亦二：先長行散說、後偈頌總攝。前中亦二：先明所說十地、後他方菩薩來證此說。前中亦二：先顯此界所說十地、後結十方無盡世界所說十地。就前此方所說中，或總為一、或分為二、或三四五乃至於十、或為四十八段。言一者，謂總是一十地法門也。言二者，初正說十地、後動地雨華等明感瑞顯實。或為三者，謂序、正、流通。此中所辨要唯教證既殊，三分亦異。就教三者，初至起分是其由序，以起發正說故；二本分已去是其正宗，於中雖後有廣有略，同說地法，判為正宗；三地利益分下辨法力感益，判為流通。二就證三者，初一序分判為由序。二三昧分是證正宗，因入此定正顯實證故，《地論》云「此三昧是法體」也。三流通之義，釋有二類：一以己之德流被信地說為流通。若從此義，加分已去皆是流通，以說自所得令信行地菩薩證入地故。二顯法利益流及末代，若從此義，即地利益分方是流通。今據前義說也。或為四者，於正說內自分為二：先是法說顯地、後影像分寄喻彰地，教證准前，故為四也。或為五者，并後結證偈頌，怗前為五。或為六者，隨行以分，初至起分是起化之由為生物信、二本分中略說地法歎其殊勝起眾樂欲、三請分之中彰地出言令生正解、四說分中廣明修相令物起行、五影像分中寄喻顯德、六地利益分中明德成證實感化斯現，故《地論》云「以得法力大地動」等。或為七者，從初至請即為六分，說分通十總為第七。或為八者，分後地利益分異前，故有八也。或九者，分影像分為第八、利益分為第九。或十者，增其偈頌。此十次第，有其三義：一就化相通為起說、二就化意通為顯證、三隨宗要證教雙辨。初起說者，如來將說，先記時處現相集眾發起所說，以之為序。由序既興將為眾說，時金剛藏默入三

昧顯己自證能為眾說，又為受加故。次第二明三昧分，由入三昧，十方諸佛讚歎與力故。次第三明其加分，既得聖力欲為眾說，但定無言說，宜從寂起故。次第四明其起分，從定起已，略宣地相起後廣說故。次第五明其本分，然彼本中略說地名不廣分別，大眾渴仰聞名欲義，相與啟請故。次第六明其請分，眾既請已，正為廣陳故。次第七彰其說分，乃至十地通亦名說，法說難解宜以喻顯故。次第八明地影像分，為說既竟，宜顯法勝益，勸信傳通故。次第九明地利益分，既長行散說，宜以偈總攝，令易受持故。次第十明於偈頌。二顯證者，為化之意宗為顯證，於中初分顯證由序、後九正顯證相。九中，前三就相顯證、次四就說顯證、次一就益顯證、後一重述證德。前三之中，初三昧分寄入顯證、二加分因加以顯得證之相。《地論》云「何以故加？由得大乘光明三昧法故。」三寄出顯寂，說必宜起，即顯所入寂滅離言故。《地論》云「定無言說，是故宜起。」次四之中，初本分者略說顯證；二請分拂相顯寂，說及影像寄相表德，說分寄修表德、地影像分借喻顯德、地利益分就所攝化顯地利益故。《地論》云「以得法力，動地雨華」等偈頌可知。三隨宗要證教雙辨者，初一是其由序；後九正顯證教之相，於中初一入三昧顯示正證、後八次第明起言顯教，同初門辨。又可隨地不同分為十也。或為四十八者，初地第十各八分、二地二分、三四與九各四分、五六各三分、七地五分、八地七分故，合為四十八也。問：論云「初地所攝有八分者，如序分等是十地家序。」何故論主判入初地收？答：《地論》科文，有四例攝：一以後攝前例。以前序等後近初地，是故以後初地攝前序等，是以名為初地所攝。而實序等屬於十地，非唯初也。二以前攝後例。以影像分、地利益分前近法雲地，是故以前攝後法雲所攝。而實彼二屬於十地，非唯法雲。三當相分文例。謂非攝前後，如中間諸地，或二分三分等，皆當相攝也。四顯地該收例。謂顯十地是陀羅尼法，是故分諸地文，改勢廢興隱顯前却，即一一地皆有四十八分也。如序分等，既全屬初地所攝，即知亦得屬第二地攝，餘地例然。餘地科文，於初總有，如是準知。十種地內總有四百八十分可知。二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昧顯己自證能為眾說，又為受加故。次第二明三昧分，由入三昧，十方諸佛讚歎與力故。次第三明其加分，既得聖力欲為眾說，但定無言說，宜從寂起故。次第四明其起分，從定起已，略宣地相起後廣說故。次第五明其本分，然彼本中略說地名不廣分別，大眾渴仰聞名欲義，相與啟請故。次第六明其請分，眾既請已，正為廣陳故。次第七彰其說分，乃至十地通亦名說，法說難解宜以喻顯故。次第八明地影像分，為說既竟，宜顯法勝益，勸信傳通故。次第九明地利益分，既長行散說，宜以偈總攝，令易受持故。次第十明於偈頌。二顯證者，為化之意宗為顯證，於中初分顯證由序、後九正顯證相。九中，前三就相顯證、次四就說顯證、次一就益顯證、後一重述證德。前三之中，初三昧分寄入顯證、二加分因加以顯得證之相。《地論》云「何以故加？由得大乘光明三昧法故。」三寄出顯寂，說必宜起，即顯所入寂滅離言故。《地論》云「定無言說，是故宜起。」次四之中，初本分者略說顯證；二請分拂相顯寂，說及影像寄相表德，說分寄修表德、地影像分借喻顯德、地利益分就所攝化顯地利益故。《地論》云「以得法力，動地雨華」等偈頌可知。三隨宗要證教雙辨者，初一是其由序；後九正顯證教之相，於中初一入三昧顯示正證、後八次第明起言顯教，同初門辨。又可隨地不同分為十也。或為四十八者，初地第十各八分、二地二分、三四與九各四分、五六各三分、七地五分、八地七分故，合為四十八也。問：論云「初地所攝有八分者，如序分等是十地家序。」何故論主判入初地收？答：《地論》科文，有四例攝：一以後攝前例。以前序等後近初地，是故以後初地攝前序等，是以名為初地所攝。而實序等屬於十地，非唯初也。二以前攝後例。以影像分、地利益分前近法雲地，是故以前攝後法雲所攝。而實彼二屬於十地，非唯法雲。三當相分文例。謂非攝前後，如中間諸地，或二分三分等，皆當相攝也。四顯地該收例。謂顯十地是陀羅尼法，是故分諸地文，改勢廢興隱顯前却，即一一地皆有四十八分也。如序分等，既全屬初地所攝，即知亦得屬第二地攝，餘地例然。餘地科文，於初總有，如是準知。十種地內總有四百八十分可知。二

釋文者，初地八分，文處分齊，準論可知。就序分中，有三世間：初智正覺、二器世間、三眾生世間。或分四，一時、二主、三處、四眾。彼論經中為論主別釋此品一部別行，是故取此經初「如是我聞」致此品首也。又彼中言第二七日者，取經初始成正覺之文。今此中無者，以經初有故、同是一部故。即經初始成則是論經二七，明知《華嚴》一部總是第二七日同時說也。若不爾者，此品之初何不別安二七之言？豈此品初脫彼文耶？是故當知。有人臆判華嚴十地已前諸會是初七日說，唯〈十地品〉為第二七日說者，恐不順文也。又《地論》主釋初七日但思惟行因緣行自受法樂，始未說法，是故名初時及勝處說，故知初七非說。爾時，即是二七之時，顯時勝也。以佛具於三德六義，於世獨尊，故名世尊，即梵名婆伽婆，義同前釋。此主勝也。他化等者，顯處勝故法勝。有三重勝：一他化天勝，簡下五天；二在王宮，勝餘天宮；三摩尼寶殿，勝餘殿。問：欲頂高出表法勝者，色界彌勝，何不在彼？答：《地論》云「此處感果故。」謂機感在此，是故此說。謂感是能感機也，果是如來赴根酬欲之相也。又釋：表所證真理非自作，故寄他化顯也。又上二界是難地，非修行身，故不在彼。修行之身要是欲界，他化最極，寄顯法勝，故在此也。又第七地攝報果位在此天王，寄顯十地攝法寬故。何者？以第七地是菩薩位故攝上一乘，是出世位故攝下二乘，表此十地通攝五乘故也。又此天寶殿，準《密嚴經》，此他化天摩尼寶是十地菩薩常所遊履。又準《大乘同性經》，此處有報佛淨土。又準上兜率莊嚴，此殿亦更過彼，故與虛空法界等。然表行德證真純一無雜，故以摩尼寶顯之耳。是故此天處有五義：一凡處、二七地菩薩處、三十地菩薩處、四佛處、五圓通具前諸處無障礙故。「與大菩薩」下顯眾生世間，於中有五：一簡定其人、二歎其人德、三列德者之名、四結名者之數、五標眾中上首。初中，準論經有四：一簡大異小，謂別地前。二簡住異退，謂別於七地已還。三簡始異終，謂別於十地初心等，故彼云「皆一生得阿耨菩提」等，此文略也。亦可於阿耨等是此終位不退，即是簡住異退。四簡新異舊，亦是簡主異客。於中諸義並同前釋。二歎德中二：先別、後「如是」下總，以菩薩功德不可頓顯故先別歎，非別能盡故須總結。前中亦二：先略、後廣，以菩薩德廣難以頓彰故先略歎，非略能周故須廣顯。前中二：先明自分行滿，謂菩薩二智證遊真俗名行處，窮盡彼際因位成滿名悉自在；後勝進行，謂佛慧入處是果位所得，圓智契如名為入處，明此菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文者，初地八分，文處分齊，準論可知。就序分中，有三世間：初智正覺、二器世間、三眾生世間。或分四，一時、二主、三處、四眾。彼論經中為論主別釋此品一部別行，是故取此經初「如是我聞」致此品首也。又彼中言第二七日者，取經初始成正覺之文。今此中無者，以經初有故、同是一部故。即經初始成則是論經二七，明知《華嚴》一部總是第二七日同時說也。若不爾者，此品之初何不別安二七之言？豈此品初脫彼文耶？是故當知。有人臆判華嚴十地已前諸會是初七日說，唯〈十地品〉為第二七日說者，恐不順文也。又《地論》主釋初七日但思惟行因緣行自受法樂，始未說法，是故名初時及勝處說，故知初七非說。爾時，即是二七之時，顯時勝也。以佛具於三德六義，於世獨尊，故名世尊，即梵名婆伽婆，義同前釋。此主勝也。他化等者，顯處勝故法勝。有三重勝：一他化天勝，簡下五天；二在王宮，勝餘天宮；三摩尼寶殿，勝餘殿。問：欲頂高出表法勝者，色界彌勝，何不在彼？答：《地論》云「此處感果故。」謂機感在此，是故此說。謂感是能感機也，果是如來赴根酬欲之相也。又釋：表所證真理非自作，故寄他化顯也。又上二界是難地，非修行身，故不在彼。修行之身要是欲界，他化最極，寄顯法勝，故在此也。又第七地攝報果位在此天王，寄顯十地攝法寬故。何者？以第七地是菩薩位故攝上一乘，是出世位故攝下二乘，表此十地通攝五乘故也。又此天寶殿，準《密嚴經》，此他化天摩尼寶是十地菩薩常所遊履。又準《大乘同性經》，此處有報佛淨土。又準上兜率莊嚴，此殿亦更過彼，故與虛空法界等。然表行德證真純一無雜，故以摩尼寶顯之耳。是故此天處有五義：一凡處、二七地菩薩處、三十地菩薩處、四佛處、五圓通具前諸處無障礙故。「與大菩薩」下顯眾生世間，於中有五：一簡定其人、二歎其人德、三列德者之名、四結名者之數、五標眾中上首。初中，準論經有四：一簡大異小，謂別地前。二簡住異退，謂別於七地已還。三簡始異終，謂別於十地初心等，故彼云「皆一生得阿耨菩提」等，此文略也。亦可於阿耨等是此終位不退，即是簡住異退。四簡新異舊，亦是簡主異客。於中諸義並同前釋。二歎德中二：先別、後「如是」下總，以菩薩功德不可頓顯故先別歎，非別能盡故須總結。前中亦二：先略、後廣，以菩薩德廣難以頓彰故先略歎，非略能周故須廣顯。前中二：先明自分行滿，謂菩薩二智證遊真俗名行處，窮盡彼際因位成滿名悉自在；後勝進行，謂佛慧入處是果位所得，圓智契如名為入處，明此菩

薩以勝進慧亦隨得入，故云悉皆得入。前是自分，成在己位故云自在；此是勝進仰成纔云得入。二「善能」下廣歎中二：先十一句歎自分德、後「一切菩薩無作」下八句歎勝進德。前中二：初五句明行修具足、後六明德用圓備。前中二：初二句明利他行，一正教輪；二神通輪等者，等取記心輪。二「具足」下三句明自利行，一具願是起行心。二正起行修，行通三際名一切世，各盡多劫名一切劫，此是長時修也。然遍諸剎，故云一切國，此是無餘修。又前是一切時，此是一切處，常修者是無間修。三「具足菩薩」下明修所成德，謂福智成滿故云具足也。二德用圓備中二：初三歎利他勝能。一能饒益者，總舉所作益相，謂令眾生修出離因。二能到等者，明窮盡菩薩巧慧之際，顯到能化智岸。三能令等者，明成所化益相。生死是苦果、道是集因、涅槃是滅果。門是道因，以了因能顯，故云門也。後三歎自利德。一行修殊勝，謂化他不斷自行。二眾德圓滿，禪謂四禪、定謂八定、解脫謂八解脫、三昧謂三三昧、通謂六通、明謂三明、慧謂三慧。又此菩薩既並悉是一生補處，準下文中十禪定、十解脫謂不思議等，十百千等三昧、十神通、十明、十慧皆悉無盡也。三諸所施等者，顯妙用自在，謂依前通慧所作巧現，故云善能示現也。第二勝進中八句：初四明殊勝三業攝修所行、後「其身」下四歎廣大三業備具諸德。前中，初歎身業勝，言無作者，無功用也，謂無功之大用，即是種類俱生無行作意生也；二「於一念」下歎語業勝，謂攝法上首請轉法輪；三「受持」下歎意業勝，謂持正法大心供也；四「常能修」下明攝修所行，謂依前三業修起菩薩諸勝行事。二後四之中，初歎廣大身業如普賢身遍現諸剎；二「其音」下歎廣大語業；三「其心」下歎廣大意業；四「一切菩薩」下明備具諸德。上來別歎竟。「如是」下總結無盡。三列名中，同名藏者，謂表地法有含攝眾德出生果用故也。故《地論》云「亦能生成人天道行。」解脫月一人不名藏者，表受法之機清涼器故也。四「如是等」下結數。依論經此中有第五所從來處，謂種種佛土；此中無者，前已云「從他方世界來集」，故此不繁也。五金剛藏為上首者，標顯會主也。金剛略有二義：一是利義，論云「一切煩惱難壞，此法能破。」二是堅義，論云「善根堅實，猶如金剛故。」「不異名說」下釋藏義。何故名金剛藏者，此問意云：為藏中有金剛故名金剛藏？為是以金剛為藏故名金剛藏。答云：藏即名堅者，此顯以金剛為藏，非是藏中有金剛。其猶樹藏者，此喻顯是堅是藏，謂樹心堅密而有生長功能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩以勝進慧亦隨得入，故云悉皆得入。前是自分，成在己位故云自在；此是勝進仰成纔云得入。二「善能」下廣歎中二：先十一句歎自分德、後「一切菩薩無作」下八句歎勝進德。前中二：初五句明行修具足、後六明德用圓備。前中二：初二句明利他行，一正教輪；二神通輪等者，等取記心輪。二「具足」下三句明自利行，一具願是起行心。二正起行修，行通三際名一切世，各盡多劫名一切劫，此是長時修也。然遍諸剎，故云一切國，此是無餘修。又前是一切時，此是一切處，常修者是無間修。三「具足菩薩」下明修所成德，謂福智成滿故云具足也。二德用圓備中二：初三歎利他勝能。一能饒益者，總舉所作益相，謂令眾生修出離因。二能到等者，明窮盡菩薩巧慧之際，顯到能化智岸。三能令等者，明成所化益相。生死是苦果、道是集因、涅槃是滅果。門是道因，以了因能顯，故云門也。後三歎自利德。一行修殊勝，謂化他不斷自行。二眾德圓滿，禪謂四禪、定謂八定、解脫謂八解脫、三昧謂三三昧、通謂六通、明謂三明、慧謂三慧。又此菩薩既並悉是一生補處，準下文中十禪定、十解脫謂不思議等，十百千等三昧、十神通、十明、十慧皆悉無盡也。三諸所施等者，顯妙用自在，謂依前通慧所作巧現，故云善能示現也。第二勝進中八句：初四明殊勝三業攝修所行、後「其身」下四歎廣大三業備具諸德。前中，初歎身業勝，言無作者，無功用也，謂無功之大用，即是種類俱生無行作意生也；二「於一念」下歎語業勝，謂攝法上首請轉法輪；三「受持」下歎意業勝，謂持正法大心供也；四「常能修」下明攝修所行，謂依前三業修起菩薩諸勝行事。二後四之中，初歎廣大身業如普賢身遍現諸剎；二「其音」下歎廣大語業；三「其心」下歎廣大意業；四「一切菩薩」下明備具諸德。上來別歎竟。「如是」下總結無盡。三列名中，同名藏者，謂表地法有含攝眾德出生果用故也。故《地論》云「亦能生成人天道行。」解脫月一人不名藏者，表受法之機清涼器故也。四「如是等」下結數。依論經此中有第五所從來處，謂種種佛土；此中無者，前已云「從他方世界來集」，故此不繁也。五金剛藏為上首者，標顯會主也。金剛略有二義：一是利義，論云「一切煩惱難壞，此法能破。」二是堅義，論云「善根堅實，猶如金剛故。」「不異名說」下釋藏義。何故名金剛藏者，此問意云：為藏中有金剛故名金剛藏？為是以金剛為藏故名金剛藏。答云：藏即名堅者，此顯以金剛為藏，非是藏中有金剛。其猶樹藏者，此喻顯是堅是藏，謂樹心堅密而有生長功能

，故下合云生成人天道行等是釋堅藏也。如孕在藏者，此喻能破而是藏，謂子能被胎而出也。力最大者，合此喻也。餘義如別集《十地論疏》中釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，故下合云生成人天道行等是釋堅藏也。如孕在藏者，此喻能破而是藏，謂子能被胎而出也。力最大者，合此喻也。餘義如別集《十地論疏》中釋。

第二三昧分內，六句分別。一釋名者，梵語正音名三摩地，此云等持，義同前釋。大智慧者，從業用為名，謂此定中發起無漏聖智慧光明，能破無明，故立此名也。謂此定與智俱，即以如此不散亂無漏智為十地體。又正證名智慧，後智名光明。又論經名大乘光明者，謂此二無我慧，過二乘故名大乘，破無明故名光明。此則過地前也。又此慧能運轉諸行令至佛果，故名為乘，約功能立名。《唯識論》第九云「大乘光明定，謂此能發照了大乘理教行果智光明故。」二體性者，別境五中以無漏慧俱定數為性。又以三法為體，一定、二慧、三真如，是故為無為為性，以具能所證故。三業用者，有二：一謂依此定能受諸佛三業加被；二依此定發後得智宣說十地，以是赴機感滿佛本願為其業用。四明種類者，謂此地上諸菩薩等所得三昧雖復多門，統論四種：一大乘光明三昧；二集福德王三昧；三賢護三昧；四首楞嚴三昧，此翻名健行定，謂十地菩薩名為健士，健士所行故名健行。又初二三地得初定，四五六地得第二，七八九地得第三，十地故佛得第四。廣釋此定，如諸本《攝論》(應撿)。五明入定意者，有五意：一受加、二審根、三證法、四表深。論云「顯示此法非思量境界，謂非同地前未證真法，但正思量而能有說。」此一文中顯後二義也。五成儀軌者，謂諸聖說法皆先入定，如佛將說《法華》、《大品》皆先入定，豈可如來有不在定？故知說法儀式皆爾，此經諸會為式大同。六釋文者，一標入定人，是上首故。二明入所依，謂仰稟佛力，名承佛威神。三正明入定，謂簡異果，定名菩薩。大智等，同前釋。問：既是菩薩定，何故承佛力耶？答：有四義。一為推化在佛，故現承力；二雖實自得，對佛勝人不得自在，縱極小事亦須仰承，以非佛加無一法事而得成故；三雖分證得，窮滿在佛，故承也；四佛既出世，汎令弟子有所造作，皆與其力，故須承也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二三昧分內，六句分別。一釋名者，梵語正音名三摩地，此云等持，義同前釋。大智慧者，從業用為名，謂此定中發起無漏聖智慧光明，能破無明，故立此名也。謂此定與智俱，即以如此不散亂無漏智為十地體。又正證名智慧，後智名光明。又論經名大乘光明者，謂此二無我慧，過二乘故名大乘，破無明故名光明。此則過地前也。又此慧能運轉諸行令至佛果，故名為乘，約功能立名。《唯識論》第九云「大乘光明定，謂此能發照了大乘理教行果智光明故。」二體性者，別境五中以無漏慧俱定數為性。又以三法為體，一定、二慧、三真如，是故為無為為性，以具能所證故。三業用者，有二：一謂依此定能受諸佛三業加被；二依此定發後得智宣說十地，以是赴機感滿佛本願為其業用。四明種類者，謂此地上諸菩薩等所得三昧雖復多門，統論四種：一大乘光明三昧；二集福德王三昧；三賢護三昧；四首楞嚴三昧，此翻名健行定，謂十地菩薩名為健士，健士所行故名健行。又初二三地得初定，四五六地得第二，七八九地得第三，十地故佛得第四。廣釋此定，如諸本《攝論》(應撿)。五明入定意者，有五意：一受加、二審根、三證法、四表深。論云「顯示此法非思量境界，謂非同地前未證真法，但正思量而能有說。」此一文中顯後二義也。五成儀軌者，謂諸聖說法皆先入定，如佛將說《法華》、《大品》皆先入定，豈可如來有不在定？故知說法儀式皆爾，此經諸會為式大同。六釋文者，一標入定人，是上首故。二明入所依，謂仰稟佛力，名承佛威神。三正明入定，謂簡異果，定名菩薩。大智等，同前釋。問：既是菩薩定，何故承佛力耶？答：有四義。一為推化在佛，故現承力；二雖實自得，對佛勝人不得自在，縱極小事亦須仰承，以非佛加無一法事而得成故；三雖分證得，窮滿在佛，故承也；四佛既出世，汎令弟子有所造作，皆與其力，故須承也。

第三加分中有三：初總明作加所因、二顯加所為、三正辨加相。初中二：先明作加、後舉所因。前中二：先現身同名、後同讚顯加。前中五句，一處遠近、二佛頭數皆倍前會可知、三現身令眾見以生信心、四同名令主聞以增踴悅、五結十方同。二同讚中四句，一讚其得定、二顯己佛數、三彰己名同、四正辨作加。第二釋作加所因中三句，一舍那往願力、二現在威力，此二是緣力亦是果力亦是他力；三「汝有」等是因力亦是自力，謂自他因緣因果等合，方得成此十地之法。第二論釋中二：先釋前、後生後。前中四：一釋多佛加可知。二釋同名加，於中有四：一徵問本願釋；二徵願顯多釋，謂舍那本願使多佛同加也；三法通古今釋，謂此是同證同說之法，故云是法體也。然有二釋：一即後十億塵數諸佛，過去亦曾同作加，剛藏菩薩受加說此十地法門，今成正覺亦在此法門，故有說處即能加，是彼佛本願也。謂此剛藏菩薩當成佛時亦同此事，此釋順論文。二約舍那佛釋，謂舍那本行菩薩行時，見一舍那佛所能加諸佛同名金剛加說地法，舍那今成正覺，本願今成，故彼能加佛亦名金剛，故云不異名也，此釋順經文，以經云「舍那本願故令諸佛加」也。如《涅槃經》云「往昔此處有佛名釋迦，侍者名舍利弗、目連，有大利益，我因此興願，故今亦同之，在此說法。」是類也。四「又是」下明同名增踴釋，可知。三「何故不言」下釋十億之數，三句：一通徵顯多釋，謂若直舉無量，或容不至十億塵數，以言總無定，故同下文多百千等。又釋：前會百萬佛剎塵數諸佛，此中十億者，以百萬為一億故。是故方便漸次以顯多佛，若直言無量則乖方便，故不言也。又釋：此顯多佛者，以十數為則，以顯無盡，故云多佛。若直無量，但得一重無量，非是重重無盡，是故十數多於無量也。二「何故定言」下徵定數同釋。三「此經」下為則大同釋。第四「彼佛」下釋作加，四：一先作是願者，釋本願加；二今復自加者，釋現在威神力加。三後餘佛加者，簡後異前，謂此並是舍那力加，非是餘佛加，餘佛加在後文處辨。四故言等，舉經帖也。生起後中，何故加說此法者？生後所為，謂說此地法故也。復云何加？生後加相，以文在後遠，是故不舉，下文對顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三加分中有三：初總明作加所因、二顯加所為、三正辨加相。初中二：先明作加、後舉所因。前中二：先現身同名、後同讚顯加。前中五句，一處遠近、二佛頭數皆倍前會可知、三現身令眾見以生信心、四同名令主聞以增踴悅、五結十方同。二同讚中四句，一讚其得定、二顯己佛數、三彰己名同、四正辨作加。第二釋作加所因中三句，一舍那往願力、二現在威力，此二是緣力亦是果力亦是他力；三「汝有」等是因力亦是自力，謂自他因緣因果等合，方得成此十地之法。第二論釋中二：先釋前、後生後。前中四：一釋多佛加可知。二釋同名加，於中有四：一徵問本願釋；二徵願顯多釋，謂舍那本願使多佛同加也；三法通古今釋，謂此是同證同說之法，故云是法體也。然有二釋：一即後十億塵數諸佛，過去亦曾同作加，剛藏菩薩受加說此十地法門，今成正覺亦在此法門，故有說處即能加，是彼佛本願也。謂此剛藏菩薩當成佛時亦同此事，此釋順論文。二約舍那佛釋，謂舍那本行菩薩行時，見一舍那佛所能加諸佛同名金剛加說地法，舍那今成正覺，本願今成，故彼能加佛亦名金剛，故云不異名也，此釋順經文，以經云「舍那本願故令諸佛加」也。如《涅槃經》云「往昔此處有佛名釋迦，侍者名舍利弗、目連，有大利益，我因此興願，故今亦同之，在此說法。」是類也。四「又是」下明同名增踴釋，可知。三「何故不言」下釋十億之數，三句：一通徵顯多釋，謂若直舉無量，或容不至十億塵數，以言總無定，故同下文多百千等。又釋：前會百萬佛剎塵數諸佛，此中十億者，以百萬為一億故。是故方便漸次以顯多佛，若直言無量則乖方便，故不言也。又釋：此顯多佛者，以十數為則，以顯無盡，故云多佛。若直無量，但得一重無量，非是重重無盡，是故十數多於無量也。二「何故定言」下徵定數同釋。三「此經」下為則大同釋。第四「彼佛」下釋作加，四：一先作是願者，釋本願加；二今復自加者，釋現在威神力加。三後餘佛加者，簡後異前，謂此並是舍那力加，非是餘佛加，餘佛加在後文處辨。四故言等，舉經帖也。生起後中，何故加說此法者？生後所為，謂說此地法故也。復云何加？生後加相，以文在後遠，是故不舉，下文對顯。

第二釋加所為中二十句文，依二利分：初十共他自利、後十共自利他。以二利行相融相攝，同在地中本後二智之處具足，今以寄顯文義差別，故分二別。前中論主作四門解釋：一總釋顯本、二依本開末、三明會末歸本、四顯本末無礙。初中，總論地法緣起，有六義：一一切菩薩是信行地者，舉所被機，謂地前菩薩未證真如，但依信心而起行故。無著《般若經論》中亦同此名。問：若唯地前是所為者，何故下文解脫月歎眾請中云「此眾有五種阿含淨、四種證淨」？又下大眾請中為十力淨心，論釋云「未入地者令得淨心，已入地者令得十力。」又約下文轉生時益亦通外凡。據此等文，即通外凡及地上，何局內凡迴向等位？答：有二釋。一理實是通，誠如所說。但今論主就於教力益強處釋。何者？謂地上菩薩設不得教亦能自進，假教義微。外凡之人設令蒙教，未能依教即令入地，教益亦弱。唯信行地得教便進故、異外凡闕教不進故、異地上假教義強故，偏就釋。無著論云「此位菩薩欲入初地，先求教授教誡。」是此義也。二如初地加行位既名信行地，即諸地之前俱加行位皆名信行，以《攝論》中意言無分別觀通四位，故知地上亦有也。如外凡遠位亦通收彼，然據親入內位現證，故約此辨也。二不思議佛法名出世間道品者，此是所得之法。然有二釋：一約因，謂十地法體是出世間無流之法，心言路絕名不思議，通生佛果故名為道。下云大聖道者，是彼因故。十位品類差別名品。又道是智品，是檀等行眷屬也。二約果，謂佛果所得之法故名佛法。非下位圖度名不思議，令地上菩薩分證此法名出世道品。地智所遊曰道，分證未圓名品。三明者，見智。得證者，《般若經》名悉知悉見，《楞伽》中聖智、聖見、聖慧眼，及餘論眼智明覺等，皆此類。創矚名見，委照名智。智照非比故名為得，冥神契合故復名證。初二觀解、後二行契，各初始後終可知。四欲宣者，論云「說者於中分別者，於此能所證得法中以言分折十位差別，明地行優劣、巧慧等異故也。」五入者信樂。得證者，謂地前信樂遠有入義，地上得證現成交入。通論入義，必從彼至此，故具始終也。亦信始樂終，得始證終。六智慧地者，謂十地智。如本分中說者，謂此證理聖智，有生成住持佛果等用名地。始從歡喜、終至法雲，本分中顯可知。此上六義融合無礙，通教及義、通證及比、通境及智、通人及法、通因及果，混通無礙總為一團，名十地法。若展之於後，種種差別皆悉於此總句中出，是故名此為根本入。上來總釋顯本竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋加所為中二十句文，依二利分：初十共他自利、後十共自利他。以二利行相融相攝，同在地中本後二智之處具足，今以寄顯文義差別，故分二別。前中論主作四門解釋：一總釋顯本、二依本開末、三明會末歸本、四顯本末無礙。初中，總論地法緣起，有六義：一一切菩薩是信行地者，舉所被機，謂地前菩薩未證真如，但依信心而起行故。無著《般若經論》中亦同此名。問：若唯地前是所為者，何故下文解脫月歎眾請中云「此眾有五種阿含淨、四種證淨」？又下大眾請中為十力淨心，論釋云「未入地者令得淨心，已入地者令得十力。」又約下文轉生時益亦通外凡。據此等文，即通外凡及地上，何局內凡迴向等位？答：有二釋。一理實是通，誠如所說。但今論主就於教力益強處釋。何者？謂地上菩薩設不得教亦能自進，假教義微。外凡之人設令蒙教，未能依教即令入地，教益亦弱。唯信行地得教便進故、異外凡闕教不進故、異地上假教義強故，偏就釋。無著論云「此位菩薩欲入初地，先求教授教誡。」是此義也。二如初地加行位既名信行地，即諸地之前俱加行位皆名信行，以《攝論》中意言無分別觀通四位，故知地上亦有也。如外凡遠位亦通收彼，然據親入內位現證，故約此辨也。二不思議佛法名出世間道品者，此是所得之法。然有二釋：一約因，謂十地法體是出世間無流之法，心言路絕名不思議，通生佛果故名為道。下云大聖道者，是彼因故。十位品類差別名品。又道是智品，是檀等行眷屬也。二約果，謂佛果所得之法故名佛法。非下位圖度名不思議，令地上菩薩分證此法名出世道品。地智所遊曰道，分證未圓名品。三明者，見智。得證者，《般若經》名悉知悉見，《楞伽》中聖智、聖見、聖慧眼，及餘論眼智明覺等，皆此類。創矚名見，委照名智。智照非比故名為得，冥神契合故復名證。初二觀解、後二行契，各初始後終可知。四欲宣者，論云「說者於中分別者，於此能所證得法中以言分折十位差別，明地行優劣、巧慧等異故也。」五入者信樂。得證者，謂地前信樂遠有入義，地上得證現成交入。通論入義，必從彼至此，故具始終也。亦信始樂終，得始證終。六智慧地者，謂十地智。如本分中說者，謂此證理聖智，有生成住持佛果等用名地。始從歡喜、終至法雲，本分中顯可知。此上六義融合無礙，通教及義、通證及比、通境及智、通人及法、通因及果，混通無礙總為一團，名十地法。若展之於後，種種差別皆悉於此總句中出，是故名此為根本入。上來總釋顯本竟。

自下第二依本開末，分成九句：於中四位，謂願樂位、見位、修位、究竟位。初四寄在地前願樂位，次一寄初地，次三寄修位，後一明究竟位。問：此中正為說十地法，何故乃說地前及佛果？答：為顯十地前有起下之功、後有成上之義。又釋：由十地證智，放阿含光，是故地前是此十地阿含分攝。由此地智依果海成故，有佛果上不思佛法，及下鳥跡所依空等，並是其事。初中，初一約聞慧修善根，名攝一切。二明思慧之始，簡擇道理。論中智方便者，釋善分別也。道品，釋佛法也。三思慧之終謂因思廣知。彼彼義，釋諸法。種種知，釋廣知。四明修慧無疑立教可信，故云決定說，謂修通二利。今據利他菩薩，化他即是自成佛法，故入自利收。論中隨所思義，是上思慧所思。名字具足，是聞慧所持，故決定說也。上來顯信樂，自下辨得證。五見位智，謂由地前加行位終，觀於唯識無境之義，依無間定雙印於彼能所取空，彼增上力引起識中本性無流，生起大智照遍滿法界，名為初地入真見道。論中一切法平等智，釋無分別智，謂於初地正證真如，無能所二相，故云平等。《唯識論》中或云有智無境，以真絕相故；或云雙泯，以境智相如故。今辨四句皆得，可準知之。見道時中善淨者，釋善淨不雜，謂離二我分別隨眠。此文善分別者，是彼不雜之義，謂煩惱離故名分，使永斷名善，此無間道中斷障之義。又釋：善淨不雜是解脫道中證彼無為清淨之義，故云不雜。此善分別者，是領證無為之義。又釋：無分別是根本智，善分別是後得智，勝進道中起行之義。六明修道位中地地別斷一無明，故於煩惱障亦永伏離，故云世法不染名不放逸入。魔法，是世法也。七明修位中智行轉進名地地轉入，謂無流善根永離一切三不善法，故云清淨。無貪等者，等取無瞋無癡也。復有善根能為出世間道品因者，是諸地中加行善根也。八十地學窮，名菩薩盡入。下大盡分中明第十地菩薩入如來十種祕密之智，以祕隱深密難可測知，故名不思議。法雲契入，名得彼智力。如歎淨名云「諸佛祕藏，無不得入。」此之謂也。九究竟位明因道既圓，佛果斯剋，窮滿果原，名佛盡入。論中入智者，釋得字也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二依本開末，分成九句：於中四位，謂願樂位、見位、修位、究竟位。初四寄在地前願樂位，次一寄初地，次三寄修位，後一明究竟位。問：此中正為說十地法，何故乃說地前及佛果？答：為顯十地前有起下之功、後有成上之義。又釋：由十地證智，放阿含光，是故地前是此十地阿含分攝。由此地智依果海成故，有佛果上不思佛法，及下鳥跡所依空等，並是其事。初中，初一約聞慧修善根，名攝一切。二明思慧之始，簡擇道理。論中智方便者，釋善分別也。道品，釋佛法也。三思慧之終謂因思廣知。彼彼義，釋諸法。種種知，釋廣知。四明修慧無疑立教可信，故云決定說，謂修通二利。今據利他菩薩，化他即是自成佛法，故入自利收。論中隨所思義，是上思慧所思。名字具足，是聞慧所持，故決定說也。上來顯信樂，自下辨得證。五見位智，謂由地前加行位終，觀於唯識無境之義，依無間定雙印於彼能所取空，彼增上力引起識中本性無流，生起大智照遍滿法界，名為初地入真見道。論中一切法平等智，釋無分別智，謂於初地正證真如，無能所二相，故云平等。《唯識論》中或云有智無境，以真絕相故；或云雙泯，以境智相如故。今辨四句皆得，可準知之。見道時中善淨者，釋善淨不雜，謂離二我分別隨眠。此文善分別者，是彼不雜之義，謂煩惱離故名分，使永斷名善，此無間道中斷障之義。又釋：善淨不雜是解脫道中證彼無為清淨之義，故云不雜。此善分別者，是領證無為之義。又釋：無分別是根本智，善分別是後得智，勝進道中起行之義。六明修道位中地地別斷一無明，故於煩惱障亦永伏離，故云世法不染名不放逸入。魔法，是世法也。七明修位中智行轉進名地地轉入，謂無流善根永離一切三不善法，故云清淨。無貪等者，等取無瞋無癡也。復有善根能為出世間道品因者，是諸地中加行善根也。八十地學窮，名菩薩盡入。下大盡分中明第十地菩薩入如來十種祕密之智，以祕隱深密難可測知，故名不思議。法雲契入，名得彼智力。如歎淨名云「諸佛祕藏，無不得入。」此之謂也。九究竟位明因道既圓，佛果斯剋，窮滿果原，名佛盡入。論中入智者，釋得字也。

上來第二依本開末竟，自下第三會末歸本。言是諸入者，牒上九入。為校量等者，顯其無別之別，謂寄地上乃至佛地校量地智差別次第轉勝之相，非謂根本入中亦如此等行布次第決定差別，是故融末歸本顯無二矣。前依本起末明無別之別，今會末歸本明別而無別故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來第二依本開末竟，自下第三會末歸本。言是諸入者，牒上九入。為校量等者，顯其無別之別，謂寄地上乃至佛地校量地智差別次第轉勝之相，非謂根本入中亦如此等行布次第決定差別，是故融末歸本顯無二矣。前依本起末明無別之別，今會末歸本明別而無別故也。

第四明本末無礙者，謂明六相總別無礙故也。釋此六相，義作六門：一明教興意，謂破定執見以顯緣起圓融之法。此理現前，一切惑障一滅一切滅，一切行位一成一切成等。二種類者，不自不他生等四句，及不有不無等四句，并不生等八不十不等，皆悉會事入理，是此流類。但彼等入理以順一寂，今此入理圓融彼事，便相即相入成普賢法，有斯左右耳。三明所出者，此文出在下經第四大願中，經家自說，非是論主率意而作。四明建立者，何故唯六不多不少者？謂汎論緣起法，要有三門：一末依於本，有起不起；二彼所起末既帶於本，是故相望有同有異；三彼帶本之末既為本收，是故當體有存有壞。若不具此三，不成緣起。三中各二，故但唯六。五問答決擇者，有二：初逆，謂非總非別等，各各互相形奪，諸相皆盡故也。二順，謂亦總亦別等，各各順相成就等，思准作之。六釋文，有五：一約法舉數，謂於所說法中有六種相等。二辨定教義，此言說解釋者是定教，謂於此中安此六相之言說，為欲解釋經文，應知此意。又釋：此中釋六相，非是此處經文，但是論主解釋之意應知。除事謂陰界入等者，此辨定其義，謂約道理說融通，非是陰等事相中辨，故除簡之。三列名可知。四釋相中，別依本者，明依總開別。滿彼本者，還能成總，謂要依本之別，方能滿本故也。增相者，是前九入漸增之相，以顯異也。緣成和合，略言標顯；緣散無作，廣辨因緣。如世界成壞者，舉喻以顯，謂如百億四天合成一娑婆界，略言標顯為成。若分別廣說，百億差別。合一娑婆無所依住，故為壞。五餘一切等者，勸於一切處，準類知之。第二共自利他中十種始終，經本略無始終總句。始者，信。欲親近等者，此明求法之初，非信不求、非欲不能忍苦求法。由內起信欲，是故外能親近善友，為得法方便也。終者，念持。諸地者，此明得法不妄，憶念所受任持不失。所持是何？謂諸地法也。理實此二通在諸地，以下十句皆名始終故。若寄位分，始在地前、終在地上，同上入中信樂地前得證，地上復有阿含及證，如是次第依初相應知者，更以一翻釋始終義。始配阿含、終配證得，如次配釋同前應知。故云初相，指前始終相也。阿含，正音名阿笈摩，古翻名淨教，又譯名來，以此言教從無煩惱人邊來。今譯名傳，謂此聖言是三世佛之所同說，但古今諸佛相傳而說，非新制作故名傳。又依此論，上下文內阿含及證總有九重：一行教相對，音聲言教名為阿含、一切功德說以為證，猶下說中字義二藏是也。二約位地相對，解行已前依教修行名為阿含、初地已上說之為證，猶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明本末無礙者，謂明六相總別無礙故也。釋此六相，義作六門：一明教興意，謂破定執見以顯緣起圓融之法。此理現前，一切惑障一滅一切滅，一切行位一成一切成等。二種類者，不自不他生等四句，及不有不無等四句，并不生等八不十不等，皆悉會事入理，是此流類。但彼等入理以順一寂，今此入理圓融彼事，便相即相入成普賢法，有斯左右耳。三明所出者，此文出在下經第四大願中，經家自說，非是論主率意而作。四明建立者，何故唯六不多不少者？謂汎論緣起法，要有三門：一末依於本，有起不起；二彼所起末既帶於本，是故相望有同有異；三彼帶本之末既為本收，是故當體有存有壞。若不具此三，不成緣起。三中各二，故但唯六。五問答決擇者，有二：初逆，謂非總非別等，各各互相形奪，諸相皆盡故也。二順，謂亦總亦別等，各各順相成就等，思准作之。六釋文，有五：一約法舉數，謂於所說法中有六種相等。二辨定教義，此言說解釋者是定教，謂於此中安此六相之言說，為欲解釋經文，應知此意。又釋：此中釋六相，非是此處經文，但是論主解釋之意應知。除事謂陰界入等者，此辨定其義，謂約道理說融通，非是陰等事相中辨，故除簡之。三列名可知。四釋相中，別依本者，明依總開別。滿彼本者，還能成總，謂要依本之別，方能滿本故也。增相者，是前九入漸增之相，以顯異也。緣成和合，略言標顯；緣散無作，廣辨因緣。如世界成壞者，舉喻以顯，謂如百億四天合成一娑婆界，略言標顯為成。若分別廣說，百億差別。合一娑婆無所依住，故為壞。五餘一切等者，勸於一切處，準類知之。第二共自利他中十種始終，經本略無始終總句。始者，信。欲親近等者，此明求法之初，非信不求、非欲不能忍苦求法。由內起信欲，是故外能親近善友，為得法方便也。終者，念持。諸地者，此明得法不妄，憶念所受任持不失。所持是何？謂諸地法也。理實此二通在諸地，以下十句皆名始終故。若寄位分，始在地前、終在地上，同上入中信樂地前得證，地上復有阿含及證，如是次第依初相應知者，更以一翻釋始終義。始配阿含、終配證得，如次配釋同前應知。故云初相，指前始終相也。阿含，正音名阿笈摩，古翻名淨教，又譯名來，以此言教從無煩惱人邊來。今譯名傳，謂此聖言是三世佛之所同說，但古今諸佛相傳而說，非新制作故名傳。又依此論，上下文內阿含及證總有九重：一行教相對，音聲言教名為阿含、一切功德說以為證，猶下說中字義二藏是也。二約位地相對，解行已前依教修行名為阿含、初地已上說之為證，猶

下解脫月第二請中歎眾是也，謂地前起聞思修等名阿含淨、初地已上一切行德通名證淨。三修成相對，一切地中聞思修報生識智，此等四心緣照之解名曰阿含、真智出言以之為證，故下論言聞思修等是則可說，以可說故名曰阿含，地智離文名之為證。四真偽相對，一切地中真偽合修名曰阿含、捨偽契真名之為證，猶下所明義說二大，說大阿含方便修、義大是證行成也。五相實相對，世間修中得彼證相名曰阿含、契本實相名之為證，猶下所說增上妙法光明法門，增上是證、光明是教。六體德相對，就彼離相所成行中，無始法性本隱今顯，名之為證。依本所成方便行德，依教修生名為阿含，猶下文中練金所況，金體喻證、釧等嚴具喻於阿含。七體用相對，前體及德相從為證、依此所起隨順世間教智之用名為阿含，猶下文中珠放光等所況法是，珠輪等淨喻於證體、光炎等喻於阿含。八自分勝進相對，自分所成體德及用皆名為證、能受佛教稱曰阿含，猶下文中歎金剛藏二力是也，妙智及辨名為證力、於佛教法念堅淨慧名阿含力。九約詮就實相對，真智之體說以為證、即此證體約言分十名為阿含，猶下文中虛空跡處所況法是，虛空平等喻地證智，故下論云「字身住處證智所攝」；空中之跡喻地阿含，故下論云「非無地智名句字身，名句字身是阿含法」也。此之九種通上及下，應准知之。此中別辨十句始終中，初三地前思修利物、次一見道、餘六修道。此十始終狹於前入，以彼入中前該聞慧、後攝佛盡。此不同者，理實齊通，但以聞慧及佛非是正地，前已明故，不重辨也。一攝始終，謂稱思宣法故云實說，實說成德故名為攝。以彼聞慧從他受法，師義不便，故不論也。二欲始終，是思慧，上品增上求心名之為欲，菩薩教化欲令眾生契合諸地，故云令證一切佛法，此是安住義也。念是其欲，隨順是令證。三行始終，即修慧，於此加行位中正觀意言唯識等觀名之為行，以非證位，是故名為觀分時中。於彼地上真無流法作帶相觀，是故於彼無流道品但能修相觀，未得無相觀也。復依相觀，說授前機，名為分別。《攝論》現前立少物，謂是唯識性等，《唯識論》帶相觀心等，並此位行也。是意言觀故，經中名說、論經名觀，其義一也。四證始終，即見道位。大智光明是根本智，善分別者是後得智。以自嚴者，二智成德。又論經擇字是此分別，分別中勝，名善分別。勝者，法無我故，過小名大。治惑曰明。此事中。彼時中皆善知者，釋方便字，是相見道故有此知。論既不顯，今作三釋：一此事中者，是此見道事中也。彼時中者，是地前觀分時中也。正照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下解脫月第二請中歎眾是也，謂地前起聞思修等名阿含淨、初地已上一切行德通名證淨。三修成相對，一切地中聞思修報生識智，此等四心緣照之解名曰阿含、真智出言以之為證，故下論言聞思修等是則可說，以可說故名曰阿含，地智離文名之為證。四真偽相對，一切地中真偽合修名曰阿含、捨偽契真名之為證，猶下所明義說二大，說大阿含方便修、義大是證行成也。五相實相對，世間修中得彼證相名曰阿含、契本實相名之為證，猶下所說增上妙法光明法門，增上是證、光明是教。六體德相對，就彼離相所成行中，無始法性本隱今顯，名之為證。依本所成方便行德，依教修生名為阿含，猶下文中練金所況，金體喻證、釧等嚴具喻於阿含。七體用相對，前體及德相從為證、依此所起隨順世間教智之用名為阿含，猶下文中珠放光等所況法是，珠輪等淨喻於證體、光炎等喻於阿含。八自分勝進相對，自分所成體德及用皆名為證、能受佛教稱曰阿含，猶下文中歎金剛藏二力是也，妙智及辨名為證力、於佛教法念堅淨慧名阿含力。九約詮就實相對，真智之體說以為證、即此證體約言分十名為阿含，猶下文中虛空跡處所況法是，虛空平等喻地證智，故下論云「字身住處證智所攝」；空中之跡喻地阿含，故下論云「非無地智名句字身，名句字身是阿含法」也。此之九種通上及下，應准知之。此中別辨十句始終中，初三地前思修利物、次一見道、餘六修道。此十始終狹於前入，以彼入中前該聞慧、後攝佛盡。此不同者，理實齊通，但以聞慧及佛非是正地，前已明故，不重辨也。一攝始終，謂稱思宣法故云實說，實說成德故名為攝。以彼聞慧從他受法，師義不便，故不論也。二欲始終，是思慧，上品增上求心名之為欲，菩薩教化欲令眾生契合諸地，故云令證一切佛法，此是安住義也。念是其欲，隨順是令證。三行始終，即修慧，於此加行位中正觀意言唯識等觀名之為行，以非證位，是故名為觀分時中。於彼地上真無流法作帶相觀，是故於彼無流道品但能修相觀，未得無相觀也。復依相觀，說授前機，名為分別。《攝論》現前立少物，謂是唯識性等，《唯識論》帶相觀心等，並此位行也。是意言觀故，經中名說、論經名觀，其義一也。四證始終，即見道位。大智光明是根本智，善分別者是後得智。以自嚴者，二智成德。又論經擇字是此分別，分別中勝，名善分別。勝者，法無我故，過小名大。治惑曰明。此事中。彼時中皆善知者，釋方便字，是相見道故有此知。論既不顯，今作三釋：一此事中者，是此見道事中也。彼時中者，是地前觀分時中也。正照

於此兼巧知彼，名皆善知以為方便，方便猶是以自嚴義。二釋此事同前，彼時是後修道位中所有行相，以此後智照前達後名皆善知。三此事中者是此後智相見道中，彼時中者是彼本智真見道時中，皆善知者巧具二智用以自嚴名為方便。又釋：以法真見道兼知彼故，云皆善知也。五修道始終，謂出世智辨其智體。智力明有入法功能。法是行法。義是義理，是智所入，謂此法義能出生具智名具智門，修道智力能入彼門故云也。後五始終，論主寄治五障翻對以釋。問：此處五障為實為虛？答：亦實亦虛。謂有此障者不得此位，得此位者無此障故，是故假對此障翻顯治行，即十種釋中顯發釋也。論中先別辨五障、後舉經對顯，今並通釋。一一障中各二：先舉障名，謂不能以正摧邪；下釋障義。已說正義，他言能壞，自行失也。眷屬離散，化他行失，故成障也。下舉經顯治。隨彼所著，顯己正義對治邪執，故云隨所應住。次第說，故此標也。下句釋。以得無礙樂說辨才智慧明故，是故能破他也。論經此二合為一句。二不能答難者，此列名。前明不能破，此明不能立。於問芒然，失自利行；設言不信，失利他行。下舉經顯治，謂證得無礙大智地，故云具足等也。三於小起戀，失於二利，不妄大心故以成治。四於生怠化亦乖兩利，化物不疲故以成治，故云教化成就等。五於化不巧故無方便亦失二益，以五明等一切處法明達巧慧名決定智為能治也。又此五障中，初一不能破他邪宗、二雖能破他而不能立自己正宗、三雖能立破而情樂小乘、四雖不樂小乘而嬾化他、五雖化不疲而無化他方便，是故至五化行略周。上二十句總明加所為竟。自下第三明其加相。於中有三，謂口、意、身加。此三加次第，有其二門：一約他方佛，先口加者，乘前言便勸說。於先說由內智淨覺為因，是故次明意加與智，得智堪說事。次起定故，後身加摩頂令起。二就舍那佛，先意、次身、後口。為令得定，定由意力，是故居先；身光照燭，以增威德；雲臺說偈，口業加教，方能有說。是故此三從微至著成於說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此兼巧知彼，名皆善知以為方便，方便猶是以自嚴義。二釋此事同前，彼時是後修道位中所有行相，以此後智照前達後名皆善知。三此事中者是此後智相見道中，彼時中者是彼本智真見道時中，皆善知者巧具二智用以自嚴名為方便。又釋：以法真見道兼知彼故，云皆善知也。五修道始終，謂出世智辨其智體。智力明有入法功能。法是行法。義是義理，是智所入，謂此法義能出生具智名具智門，修道智力能入彼門故云也。後五始終，論主寄治五障翻對以釋。問：此處五障為實為虛？答：亦實亦虛。謂有此障者不得此位，得此位者無此障故，是故假對此障翻顯治行，即十種釋中顯發釋也。論中先別辨五障、後舉經對顯，今並通釋。一一障中各二：先舉障名，謂不能以正摧邪；下釋障義。已說正義，他言能壞，自行失也。眷屬離散，化他行失，故成障也。下舉經顯治。隨彼所著，顯己正義對治邪執，故云隨所應住。次第說，故此標也。下句釋。以得無礙樂說辨才智慧明故，是故能破他也。論經此二合為一句。二不能答難者，此列名。前明不能破，此明不能立。於問芒然，失自利行；設言不信，失利他行。下舉經顯治，謂證得無礙大智地，故云具足等也。三於小起戀，失於二利，不妄大心故以成治。四於生怠化亦乖兩利，化物不疲故以成治，故云教化成就等。五於化不巧故無方便亦失二益，以五明等一切處法明達巧慧名決定智為能治也。又此五障中，初一不能破他邪宗、二雖能破他而不能立自己正宗、三雖能立破而情樂小乘、四雖不樂小乘而嬾化他、五雖化不疲而無化他方便，是故至五化行略周。上二十句總明加所為竟。自下第三明其加相。於中有三，謂口、意、身加。此三加次第，有其二門：一約他方佛，先口加者，乘前言便勸說。於先說由內智淨覺為因，是故次明意加與智，得智堪說事。次起定故，後身加摩頂令起。二就舍那佛，先意、次身、後口。為令得定，定由意力，是故居先；身光照燭，以增威德；雲臺說偈，口業加教，方能有說。是故此三從微至著成於說耳。

就初口加內十句：初句是總。汝當說者，令其辨說，即是辯才，謂隨所得法義，憶念不忘說，故法門差別，如論應知。汎論方便有三種：一發起方便，謂如加行發起根本，即七方便等；二無住方便，謂由悲智巧相導引，不住生死及涅槃故，如方便度等；三集成方便，謂諸緣起巧相集成，如六相方便等。今此當於集成方便，故云此善巧等也。下九句別中分二者，謂自他二力，以諸緣起法皆有因緣親疎二力成故。他力中二：一如來神力、二智明加故，經中二句顯之也。自力中分四者，以因中有四義故，一有力能作義、二無力不作義、三具二義故能引眾生、四泯二相故稱理成德。又釋：此四漸次釋疑。疑云：何故得加？以有因力故。若是有力，何須復加？以因不作故。若是不作，應無用？以由無作方堪益物。若逐機益物，應失自體？以身淨圓滿故。又釋：初二自利，一教行、二證行，又一相、二體；次一利他；後一二利滿故成德。成德中三義內，一當位顯益、後二寄對辨勝。初因位窮終，故云菩薩盡。位滿成益，故云有二利益，謂法身真理唯是無分別智正證依止，非是染心意等所取，故云也。《楞伽》云「取相名識，不取名智。」理智合成依止義，故云法身智身。十地終心受佛職相，故云受佛位故，如法雲地受位分說。在因位中有此益相，此位不改因，故云現報利益。謂一切佛放益一切智光，入此菩薩頂，故云於一切佛得受記。受記即是受位也。二轉此因位至成果之處，故云後報利益。此是十地菩薩攝報果處，便於此處成報身佛。理實剛藏猶未成，此當必成，故結德在身。如下佛盡，亦同此辨。摩醯，此云大。首羅，此云自在。智處有四義：一以下三禪慧多定少令智不勝，四無色中定多慧少智亦不勝，此第四禪定慧等故是故智勝，故云智處。二此處五那含天是聖人所生處，聖人智勝故云智處。三此處有十地菩薩攝報果，彼菩薩攝十度行別成智度，故名彼處以為智處。四此處成報身佛，得一切智、一切種智，故名此處以為智處。此是世間中最高勝處，於彼現成佛，故云世間高大之身。後二寄對顯勝中，初一對下彰出。於彼二乘無少分同，故云不同盡。又彼二乘見有世間而超過故，於此世間超而不盡；見有涅槃而可取證，於出世淨亦未得盡。今菩薩皆盡彼際，故云不同盡。後一望上顯同。謂於佛果窮盡彼際，故云佛盡，經略此句。謂二力之中自力勝，故以多義顯上，故云校量轉勝上上也。又釋：此佛盡理實，剛藏猶未成就，何故此中辨耶？以為顯自力辨勝，故此說耳。第二意加中二：初十句正明意加、後十句釋偏加所以。何故就意加釋者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初口加內十句：初句是總。汝當說者，令其辨說，即是辯才，謂隨所得法義，憶念不忘說，故法門差別，如論應知。汎論方便有三種：一發起方便，謂如加行發起根本，即七方便等；二無住方便，謂由悲智巧相導引，不住生死及涅槃故，如方便度等；三集成方便，謂諸緣起巧相集成，如六相方便等。今此當於集成方便，故云此善巧等也。下九句別中分二者，謂自他二力，以諸緣起法皆有因緣親疎二力成故。他力中二：一如來神力、二智明加故，經中二句顯之也。自力中分四者，以因中有四義故，一有力能作義、二無力不作義、三具二義故能引眾生、四泯二相故稱理成德。又釋：此四漸次釋疑。疑云：何故得加？以有因力故。若是有力，何須復加？以因不作故。若是不作，應無用？以由無作方堪益物。若逐機益物，應失自體？以身淨圓滿故。又釋：初二自利，一教行、二證行，又一相、二體；次一利他；後一二利滿故成德。成德中三義內，一當位顯益、後二寄對辨勝。初因位窮終，故云菩薩盡。位滿成益，故云有二利益，謂法身真理唯是無分別智正證依止，非是染心意等所取，故云也。《楞伽》云「取相名識，不取名智。」理智合成依止義，故云法身智身。十地終心受佛職相，故云受佛位故，如法雲地受位分說。在因位中有此益相，此位不改因，故云現報利益。謂一切佛放益一切智光，入此菩薩頂，故云於一切佛得受記。受記即是受位也。二轉此因位至成果之處，故云後報利益。此是十地菩薩攝報果處，便於此處成報身佛。理實剛藏猶未成，此當必成，故結德在身。如下佛盡，亦同此辨。摩醯，此云大。首羅，此云自在。智處有四義：一以下三禪慧多定少令智不勝，四無色中定多慧少智亦不勝，此第四禪定慧等故是故智勝，故云智處。二此處五那含天是聖人所生處，聖人智勝故云智處。三此處有十地菩薩攝報果，彼菩薩攝十度行別成智度，故名彼處以為智處。四此處成報身佛，得一切智、一切種智，故名此處以為智處。此是世間中最高勝處，於彼現成佛，故云世間高大之身。後二寄對顯勝中，初一對下彰出。於彼二乘無少分同，故云不同盡。又彼二乘見有世間而超過故，於此世間超而不盡；見有涅槃而可取證，於出世淨亦未得盡。今菩薩皆盡彼際，故云不同盡。後一望上顯同。謂於佛果窮盡彼際，故云佛盡，經略此句。謂二力之中自力勝，故以多義顯上，故云校量轉勝上上也。又釋：此佛盡理實，剛藏猶未成就，何故此中辨耶？以為顯自力辨勝，故此說耳。第二意加中二：初十句正明意加、後十句釋偏加所以。何故就意加釋者？

以意加是本故。又前口加有自他二力，今意加亦爾。初十明他力正加、後十明自力堪加。初十句內，初句亦總亦別，餘九唯別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以意加是本故。又前口加有自他二力，今意加亦爾。初十明他力正加、後十明自力堪加。初十句內，初句亦總亦別，餘九唯別。

問：意加與智，何故初句明色身勝餘九顯名身勝？名身是語，此但身語，何關意業？答：此有二義。一智慧勝故威儀亦勝，故舉色身以彰。又欲觀其智，當觀其說，故舉名身以表示耳。又汎論名身，亦通意業，如分五蘊為名色，即四蘊名名等。二釋但彼諸佛所與之智，略有二種：一與處眾無畏之智，顯之於色身；二與說法無礙之智，彰之於語業，是故論中皆名辯才。初中內德不虛名真實，眾內莫善加名無上。由眾中無上故、處之無畏故，論經名無畏身也。名身九內，初二句為一對，謂初一於說無滯、後一於義深達。又初總知無礙、後善入差別。初是四無礙中樂說辨，謂智宣妙辭，理無所倚礙，故云無著。不為癡礙令言中歇，故云不斷，此釋無障礙。辭無謇澁故云無滯，此釋樂說。通釋可知。二由照法差別，堪正宣說，故云堪辯。依《相續解脫經》有四種成：一以有成，因緣名相言說諸法得成；二所作成，一切所作各有成辦；三法成，一切諸法成立；四助成，以智言說助成諸法。今言緣者，是彼以有成也；二法者，是彼法成也；三作者，是彼作成也；四成者，是彼助成也。又古德釋云：一緣者，如山中草木得緣即生，不假功力；二法者，謂以法而成，如有法成易、無法成難等；三作者，謂加功用力，如造舍等；四成者，謂內外相假而得成等。今更釋：緣是作法之緣，如欲作柱，匠斧木緣，作是眾緣扣擊造作，法是所作柱法，成是識心了別方成。謂若無識心了別，彼所作柱但是無分別法，要待識心以構畫為立其名方可說成，是故此成即是不成，故云成不成也。問：准此釋義及前經文，法當第三，何故論中法居第二耶？答：謂初舉能成之緣，未知此緣是誰緣，故次舉法明緣所屬；未知此緣如何造作，故次明作；未知作已為成不成，故後明智助成之矣。論約此辨，是故法在第二。又此四釋差別，經中名分別。成不成釋清淨，以離相故。三任放等者，次二一對，初於說自在、後於機巧化。初任意放縱辯溢圓音，故云任放辯才。雖言義超越，而辭無停擁，故云說不待次言辭不斷。異義雖多，而終結歸本，故云處處隨意不忘名義。以隨門異說不忘本宗，故云善憶念不忘意力加。故者，釋加字也。四能說應機巧宣名能說辯。此列名，下釋。隨所應度者，巧能應機也。種種譬喻，巧能說也。後巧能除疑，故名能說。以善能機決定無疑，故云與善決定之慧。五不雜等者，次三一對，初一證理、後二起說。理同無異，故云不雜。三種同相智，有說三空門是；有說所證三無性理是；有說依《金剛仙論》說無常苦無我是；有說助道、證道、不住道，謂同相三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：意加與智，何故初句明色身勝餘九顯名身勝？名身是語，此但身語，何關意業？答：此有二義。一智慧勝故威儀亦勝，故舉色身以彰。又欲觀其智，當觀其說，故舉名身以表示耳。又汎論名身，亦通意業，如分五蘊為名色，即四蘊名名等。二釋但彼諸佛所與之智，略有二種：一與處眾無畏之智，顯之於色身；二與說法無礙之智，彰之於語業，是故論中皆名辯才。初中內德不虛名真實，眾內莫善加名無上。由眾中無上故、處之無畏故，論經名無畏身也。名身九內，初二句為一對，謂初一於說無滯、後一於義深達。又初總知無礙、後善入差別。初是四無礙中樂說辨，謂智宣妙辭，理無所倚礙，故云無著。不為癡礙令言中歇，故云不斷，此釋無障礙。辭無謇澁故云無滯，此釋樂說。通釋可知。二由照法差別，堪正宣說，故云堪辯。依《相續解脫經》有四種成：一以有成，因緣名相言說諸法得成；二所作成，一切所作各有成辦；三法成，一切諸法成立；四助成，以智言說助成諸法。今言緣者，是彼以有成也；二法者，是彼法成也；三作者，是彼作成也；四成者，是彼助成也。又古德釋云：一緣者，如山中草木得緣即生，不假功力；二法者，謂以法而成，如有法成易、無法成難等；三作者，謂加功用力，如造舍等；四成者，謂內外相假而得成等。今更釋：緣是作法之緣，如欲作柱，匠斧木緣，作是眾緣扣擊造作，法是所作柱法，成是識心了別方成。謂若無識心了別，彼所作柱但是無分別法，要待識心以構畫為立其名方可說成，是故此成即是不成，故云成不成也。問：准此釋義及前經文，法當第三，何故論中法居第二耶？答：謂初舉能成之緣，未知此緣是誰緣，故次舉法明緣所屬；未知此緣如何造作，故次明作；未知作已為成不成，故後明智助成之矣。論約此辨，是故法在第二。又此四釋差別，經中名分別。成不成釋清淨，以離相故。三任放等者，次二一對，初於說自在、後於機巧化。初任意放縱辯溢圓音，故云任放辯才。雖言義超越，而辭無停擁，故云說不待次言辭不斷。異義雖多，而終結歸本，故云處處隨意不忘名義。以隨門異說不忘本宗，故云善憶念不忘意力加。故者，釋加字也。四能說應機巧宣名能說辯。此列名，下釋。隨所應度者，巧能應機也。種種譬喻，巧能說也。後巧能除疑，故名能說。以善能機決定無疑，故云與善決定之慧。五不雜等者，次三一對，初一證理、後二起說。理同無異，故云不雜。三種同相智，有說三空門是；有說所證三無性理是；有說依《金剛仙論》說無常苦無我是；有說助道、證道、不住道，謂同相三

道是；有說依別翻本，自相、同相、不二相，即世諦、真諦、一實諦是也。義雖通前，依本為勝。照達此三，故云至一切處智。六教出等者，此二起說，初一說令起行、後一說無怯懼。又初於熟教出、後於生不畏，並可知。八九二種為一對，初知佛教法、後依知而說。知教多門，名無量辯。六正見者，古德有說：即總別等六相，解釋聖教成正見故。有說：依《金剛仙論》，一真實智正見，能知理法；二行正見，能知行法，此二教旨；三教正見，能知教法；四離二邊正見，知前理法不同情取；五不思議正見，知前行法成德出情；六根欲性正見，知前教法說隨物心。又相傳說：西國別有六正見論，一忘想、二忘想依、三亦忘想亦非忘想、四忘非忘依、五非忘想、六非忘想依。初即現行忘想、二即所依染心、三聞等三慧、四淨教為依、五證真正智、六真如為依。又初二外凡、次二內凡三賢位、後二地上聖位。九同化者，三業齊同成此化事故。又釋：此三輪化是一切如來同用此化，故云同化。又釋：此中令金剛藏三業俱同如來化事，偏名同化。非彼前八，而是不同。佛無畏身等，等取口意。三種教化總舉，隨所度等，釋經中起字。珠勝，釋莊嚴是上妙也，謂身業神通輪、意業記心輪、口業正教輪，並是神力各成事故，云神化故也。自下釋加所以中，先徵、後釋。徵意云有力者，明佛有普加力。有悲者，明有普加心。自有普力、無普心，亦不致疑；自有普心、無普力，亦不可怪。今明佛有能普加力亦有平等悲，何故唯加剛藏一人？故致問徵，故云何以故也。下明釋意，有十句：初一是總得此三昧法，餘者不得故。「復何故得此三昧者」下別顯有二因故，一以是菩薩往昔本願力所致故、二由此菩薩具彼三昧之行德故，故云三昧身攝。功德有八種，於中初四自利、後四利他。前中，初一是起行之本，即欲樂心，故云趣盡地。盡地，即是十地滿也。徹至終位，故云深心；情無異願，故云直心，然無二也。餘三是行德，一證理行、二是助道行、三不住行。又初一智德、二福德、三斷德。由後智所現身，增福令成滿，故云身轉淨也。雖在後智位，不捨正證，故令習氣亦不行，故云善修本業也。後四利他中，初一利他方便；後三利他行體，一身、二語、三意。初身業神通，能生淨信，故云以決定信力攝取通故，此文會釋經論也。以光明是通，能生彼信依，是生信故說此通，故云攝取等也。二語業巧說，前後無違，故云不壞。能一一字中攝一切字，故云總持。三意業正智教授眾生，不異照理平等一相，故云不異。此則離彼執化之慢，故云智印善印也。論主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道是；有說依別翻本，自相、同相、不二相，即世諦、真諦、一實諦是也。義雖通前，依本為勝。照達此三，故云至一切處智。六教出等者，此二起說，初一說令起行、後一說無怯懼。又初於熟教出、後於生不畏，並可知。八九二種為一對，初知佛教法、後依知而說。知教多門，名無量辯。六正見者，古德有說：即總別等六相，解釋聖教成正見故。有說：依《金剛仙論》，一真實智正見，能知理法；二行正見，能知行法，此二教旨；三教正見，能知教法；四離二邊正見，知前理法不同情取；五不思議正見，知前行法成德出情；六根欲性正見，知前教法說隨物心。又相傳說：西國別有六正見論，一忘想、二忘想依、三亦忘想亦非忘想、四忘非忘依、五非忘想、六非忘想依。初即現行忘想、二即所依染心、三聞等三慧、四淨教為依、五證真正智、六真如為依。又初二外凡、次二內凡三賢位、後二地上聖位。九同化者，三業齊同成此化事故。又釋：此三輪化是一切如來同用此化，故云同化。又釋：此中令金剛藏三業俱同如來化事，偏名同化。非彼前八，而是不同。佛無畏身等，等取口意。三種教化總舉，隨所度等，釋經中起字。珠勝，釋莊嚴是上妙也，謂身業神通輪、意業記心輪、口業正教輪，並是神力各成事故，云神化故也。自下釋加所以中，先徵、後釋。徵意云有力者，明佛有普加力。有悲者，明有普加心。自有普力、無普心，亦不致疑；自有普心、無普力，亦不可怪。今明佛有能普加力亦有平等悲，何故唯加剛藏一人？故致問徵，故云何以故也。下明釋意，有十句：初一是總得此三昧法，餘者不得故。「復何故得此三昧者」下別顯有二因故，一以是菩薩往昔本願力所致故、二由此菩薩具彼三昧之行德故，故云三昧身攝。功德有八種，於中初四自利、後四利他。前中，初一是起行之本，即欲樂心，故云趣盡地。盡地，即是十地滿也。徹至終位，故云深心；情無異願，故云直心，然無二也。餘三是行德，一證理行、二是助道行、三不住行。又初一智德、二福德、三斷德。由後智所現身，增福令成滿，故云身轉淨也。雖在後智位，不捨正證，故令習氣亦不行，故云善修本業也。後四利他中，初一利他方便；後三利他行體，一身、二語、三意。初身業神通，能生淨信，故云以決定信力攝取通故，此文會釋經論也。以光明是通，能生彼信依，是生信故說此通，故云攝取等也。二語業巧說，前後無違，故云不壞。能一一字中攝一切字，故云總持。三意業正智教授眾生，不異照理平等一相，故云不異。此則離彼執化之慢，故云智印善印也。論主

又釋八德俱成三昧之因，由此而得彼三昧故。八中，前四因有二釋：一配前四句，如次應知。二配後四句，從後向前，精進因是離慢、不忘因是陀羅尼、勢力因是通淨、彼不染因是聞攝淨。是故此四因通收八句俱為自利。又後四因配後四句，從前次第可知。轉法理因者，有二：一轉深從淺說，而不失自深法，如轉大乘深理從小乘等說。如論云「一真實理門、二隨轉理門，以於總持門中巧轉變故。」二轉真從妄說，而亦不失自真法。如在外道位，佛法不行處，假彼尊言誦持自法，彼執諸法常、菩薩亦云常，而菩薩意以諸法即真如故是常，不同彼計，然與彼語同，任持自法亦同。四祕密，准可知。如是化者得自利。不忘者此有二義：一以此四句逆為自利、順為利他，是故利他不忘自利。二以此末後句教授於他，不礙照理、出顯化事，故云不忘自利。第三身加摩頂令覺，下論通有四種：一如意通，於自身脩短得自在故，此於內根；二幻通，轉變外事、器世界等；三法智通，照理入法；四聖自在通，苦中生樂等。此中不離彼等，經略此句，是如意通，非餘三種故云也。餘義同前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又釋八德俱成三昧之因，由此而得彼三昧故。八中，前四因有二釋：一配前四句，如次應知。二配後四句，從後向前，精進因是離慢、不忘因是陀羅尼、勢力因是通淨、彼不染因是聞攝淨。是故此四因通收八句俱為自利。又後四因配後四句，從前次第可知。轉法理因者，有二：一轉深從淺說，而不失自深法，如轉大乘深理從小乘等說。如論云「一真實理門、二隨轉理門，以於總持門中巧轉變故。」二轉真從妄說，而亦不失自真法。如在外道位，佛法不行處，假彼尊言誦持自法，彼執諸法常、菩薩亦云常，而菩薩意以諸法即真如故是常，不同彼計，然與彼語同，任持自法亦同。四祕密，准可知。如是化者得自利。不忘者此有二義：一以此四句逆為自利、順為利他，是故利他不忘自利。二以此末後句教授於他，不礙照理、出顯化事，故云不忘自利。第三身加摩頂令覺，下論通有四種：一如意通，於自身脩短得自在故，此於內根；二幻通，轉變外事、器世界等；三法智通，照理入法；四聖自在通，苦中生樂等。此中不離彼等，經略此句，是如意通，非餘三種故云也。餘義同前釋。

四起分中四義內，初二是本入所為、後二是今出所為。初事訖者，審理故、儀則故；二得勝力者，受加故；三說時至者，機熟故；四定無言說者，要須言聲故。餘同前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四起分中四義內，初二是本入所為、後二是今出所為。初事訖者，審理故、儀則故；二得勝力者，受加故；三說時至者，機熟故；四定無言說者，要須言聲故。餘同前釋。

五本分中作三門。初釋名者，以略為廣本故，亦與請為本故。二來意者，因前加起略說地體，起後請分；略說地相，起後說分。若望以後成前，由請分顯深，成前地體；由說分廣宣，成前地相。此則本末互成也。三釋文者，此文有三：初辨六決定為地體、二列十名顯地相、三舉三世同說明地要勝。初中，此六決定既是地體，今作五門釋：一釋名、二通辨地體、三與《地持》、《瑜伽》六決定相攝、四分其行相、五釋文。初釋名，有二；先釋總名，六是數、決定是義，數義彰名即帶數釋也。謂聖智證真、決擇揩定，順理離過復名為善。即《地持》三決定中證決定也。通論有六義：一約行體，決定堅固不退；二望所證，決定己證；三約煩惱，決定能斷；四約所信，決定不疑；五約所化，決定能度；六望佛果，決定能成。二列名者，一觀相善決定，謂彼正智照理名觀、契同一味名相，此當體得名；二真實者，則實智離倒惑之過，證理不虛，故相形立名；三勝者，過劣故、具勝德故，亦當相及形他立名；四因者，諸能成果，故從功能立名；五大者，普被群生情無限局，體用得名；六不怯弱者，謂因入果德，情無怯懼，此從心境立名。第二因此通論十地體性差別，略作十門：一以此六決定為體，以此正是所說十地之本體故。二以前大乘光明三昧為性，以此定中具含止觀，證法無礙故，論云「此三昧是法體故」也。三以教證二行為性，以加行緣修唯是教行、本智契理唯是證行，後智具含二義通教證，如下論說。四以證助不住三道為體，亦通釋可知。五唯約所證真如為性，以能證智緣成相盡同真理故，梁《攝論》云「出離真如為十地體」，下文鳥迹同空等是也。六唯約能證之智為性，無性《攝論》云「法無我智分位名地」，此論下文亦云「上來所說皆依智地」，今此亦依智地故也。七具含境智，謂真理妙智，如前二說。梁論後文亦云「如如及智為性」。八約通收，《唯識論》云「總攝一切有為無為功德為性。」九約因果，如下文大海十相別喻十地，總一大海以喻佛地。又云地有二分，則所畫太空以況果分，能畫十相以喻因分，是故通能所依俱是地體。十通約諸門，謂信等十行為成地法故，檀等十亦爾。又三漸次等諸門，並如下辨，悉為地法體。第三與《地持》、《瑜伽》六決定相攝者，《地持》云「決定相有六：一能自修習起菩提願，超餘一切淨願；二者無等不共果，超餘一切世間境界；三者隨度諸眾生苦，不共一切聲聞緣覺；四者發一念願性，自然樂無量淨法及無厭行；五者得無盡，常不退轉；六者增長勝分究竟大菩提是真實願。」解云：此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五本分中作三門。初釋名者，以略為廣本故，亦與請為本故。二來意者，因前加起略說地體，起後請分；略說地相，起後說分。若望以後成前，由請分顯深，成前地體；由說分廣宣，成前地相。此則本末互成也。三釋文者，此文有三：初辨六決定為地體、二列十名顯地相、三舉三世同說明地要勝。初中，此六決定既是地體，今作五門釋：一釋名、二通辨地體、三與《地持》、《瑜伽》六決定相攝、四分其行相、五釋文。初釋名，有二；先釋總名，六是數、決定是義，數義彰名即帶數釋也。謂聖智證真、決擇揩定，順理離過復名為善。即《地持》三決定中證決定也。通論有六義：一約行體，決定堅固不退；二望所證，決定己證；三約煩惱，決定能斷；四約所信，決定不疑；五約所化，決定能度；六望佛果，決定能成。二列名者，一觀相善決定，謂彼正智照理名觀、契同一味名相，此當體得名；二真實者，則實智離倒惑之過，證理不虛，故相形立名；三勝者，過劣故、具勝德故，亦當相及形他立名；四因者，諸能成果，故從功能立名；五大者，普被群生情無限局，體用得名；六不怯弱者，謂因入果德，情無怯懼，此從心境立名。第二因此通論十地體性差別，略作十門：一以此六決定為體，以此正是所說十地之本體故。二以前大乘光明三昧為性，以此定中具含止觀，證法無礙故，論云「此三昧是法體故」也。三以教證二行為性，以加行緣修唯是教行、本智契理唯是證行，後智具含二義通教證，如下論說。四以證助不住三道為體，亦通釋可知。五唯約所證真如為性，以能證智緣成相盡同真理故，梁《攝論》云「出離真如為十地體」，下文鳥迹同空等是也。六唯約能證之智為性，無性《攝論》云「法無我智分位名地」，此論下文亦云「上來所說皆依智地」，今此亦依智地故也。七具含境智，謂真理妙智，如前二說。梁論後文亦云「如如及智為性」。八約通收，《唯識論》云「總攝一切有為無為功德為性。」九約因果，如下文大海十相別喻十地，總一大海以喻佛地。又云地有二分，則所畫太空以況果分，能畫十相以喻因分，是故通能所依俱是地體。十通約諸門，謂信等十行為成地法故，檀等十亦爾。又三漸次等諸門，並如下辨，悉為地法體。第三與《地持》、《瑜伽》六決定相攝者，《地持》云「決定相有六：一能自修習起菩提願，超餘一切淨願；二者無等不共果，超餘一切世間境界；三者隨度諸眾生苦，不共一切聲聞緣覺；四者發一念願性，自然樂無量淨法及無厭行；五者得無盡，常不退轉；六者增長勝分究竟大菩提是真實願。」解云：此

中第三是《地論》中第五，以《地持》意攝二利方為因故。餘相會釋可知。四分行相者，此六中：前五是自分行、後一是勝進行。前中，初四自利行、後一利他行。前中，初三明行體德；後一顯行功能，謂有成果之功故也。前中，初二行體圓、後一行德備。前中，初一明行自體、後一顯行離過。是故自體離過攝德為因，二利行圓成就佛果也。此行相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中第三是《地論》中第五，以《地持》意攝二利方為因故。餘相會釋可知。四分行相者，此六中：前五是自分行、後一是勝進行。前中，初四自利行、後一利他行。前中，初三明行體德；後一顯行功能，謂有成果之功故也。前中，初二行體圓、後一行德備。前中，初一明行自體、後一顯行離過。是故自體離過攝德為因，二利行圓成就佛果也。此行相也。

五釋文中，若不自說者，前雖入定受加，眾人不知，出定為為說法、為為餘事？是故自說，顯為說法，令眾請法。設令眾知為說法事，然復不知欲說何法，故亦不知所請分齊，是故自說十地名體，歎勝令請。初句此總。菩薩願者，標人別法。於大菩提立誓趣求，名發菩提心，亦則是願，故會釋顯同。簡地前願，故云決定。決定則是證智真實，是故決定則是善、善即是決定，故云善決定者則是決定。別中六內，一正智真證，不同帶相觀心，以不雜無明之過，故名一味相也。二以超出世間可壞之法故名真實，真實故非世智所見。三明此智同彼所證法界具勝德。論中二釋：一案文釋，謂大法界故名勝，此釋經中大字也；一切佛根本故名勝，此釋經中廣字。法界字後別釋。二開義釋，先標四名顯法體無異，但隨法相說此四義即為四別。一釋大，謂一切法是法也，法爾是界也。界是真性，故云法爾，下皆准此。二釋勝，謂淨法界智超過凡小。三釋廣，謂大乘法界廣集大行。四釋高，謂無流白法高出世表。又釋：初顯所如法界，謂論中名勝，經名大、廣及高，皆是異名，無別體性。此並顯法之體狀，釋法字也。一切法法爾者，釋界字也。餘三釋能如法界之地智，一正體智、二加行智、三後得智。又古德云：一證道、二不住道、三助道。又釋：初一正證智、後二是後得智。後得智中，一巧集大行以成利他、二反緣觀內以成自利。此三皆悉稱同真性，故云如法界也。四為因義，一為生因，生菩提有為果；二為了因，了涅槃無為果。又釋：此一真智有二功力，一為依因，以依起應機報化用故；二為攝因，以攝用歸真故。又初則應機示有虧盈、後則相續盡窮未來際。又初則外起化用、後則內證真性。又初則寂而常用、後則用而常寂。經中略無常果因。五大悲益物普周生界，故云遍覆亦名大也。次前善決定是前常果因，此願者是此大善相導故，大善不住涅槃、常因不住世間，故云世間涅槃非一向住也。六上入佛境，故云不怯。文中三：初為一切佛護者，標也。何以故者，徵嘖也。下釋。謂入三世佛智地，故為之護也。此六中六相圓攝可知。地體竟。第二地相中四：初寄問發起；二舉數歎勝，謂此地法以能生成佛智住持故，三世諸佛同證同說，是故今此亦同彼說；三依數列名；四結名顯勝。就列名中，且依《地論》略釋別名，餘論釋名及十障等義並如下廣釋中辨，故論云「成就無上自利利他行。」初證聖處，多生歡喜，故名歡喜地。解有三義：一二利創成故、二真理初證故、三聖位新得故，遂本期心故生歡喜。二離能起誤心、犯戒煩惱垢，清淨戒具足，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五釋文中，若不自說者，前雖入定受加，眾人不知，出定為為說法、為為餘事？是故自說，顯為說法，令眾請法。設令眾知為說法事，然復不知欲說何法，故亦不知所請分齊，是故自說十地名體，歎勝令請。初句此總。菩薩願者，標人別法。於大菩提立誓趣求，名發菩提心，亦則是願，故會釋顯同。簡地前願，故云決定。決定則是證智真實，是故決定則是善、善即是決定，故云善決定者則是決定。別中六內，一正智真證，不同帶相觀心，以不雜無明之過，故名一味相也。二以超出世間可壞之法故名真實，真實故非世智所見。三明此智同彼所證法界具勝德。論中二釋：一案文釋，謂大法界故名勝，此釋經中大字也；一切佛根本故名勝，此釋經中廣字。法界字後別釋。二開義釋，先標四名顯法體無異，但隨法相說此四義即為四別。一釋大，謂一切法是法也，法爾是界也。界是真性，故云法爾，下皆准此。二釋勝，謂淨法界智超過凡小。三釋廣，謂大乘法界廣集大行。四釋高，謂無流白法高出世表。又釋：初顯所如法界，謂論中名勝，經名大、廣及高，皆是異名，無別體性。此並顯法之體狀，釋法字也。一切法法爾者，釋界字也。餘三釋能如法界之地智，一正體智、二加行智、三後得智。又古德云：一證道、二不住道、三助道。又釋：初一正證智、後二是後得智。後得智中，一巧集大行以成利他、二反緣觀內以成自利。此三皆悉稱同真性，故云如法界也。四為因義，一為生因，生菩提有為果；二為了因，了涅槃無為果。又釋：此一真智有二功力，一為依因，以依起應機報化用故；二為攝因，以攝用歸真故。又初則應機示有虧盈、後則相續盡窮未來際。又初則外起化用、後則內證真性。又初則寂而常用、後則用而常寂。經中略無常果因。五大悲益物普周生界，故云遍覆亦名大也。次前善決定是前常果因，此願者是此大善相導故，大善不住涅槃、常因不住世間，故云世間涅槃非一向住也。六上入佛境，故云不怯。文中三：初為一切佛護者，標也。何以故者，徵嘖也。下釋。謂入三世佛智地，故為之護也。此六中六相圓攝可知。地體竟。第二地相中四：初寄問發起；二舉數歎勝，謂此地法以能生成佛智住持故，三世諸佛同證同說，是故今此亦同彼說；三依數列名；四結名顯勝。就列名中，且依《地論》略釋別名，餘論釋名及十障等義並如下廣釋中辨，故論云「成就無上自利利他行。」初證聖處，多生歡喜，故名歡喜地。解有三義：一二利創成故、二真理初證故、三聖位新得故，遂本期心故生歡喜。二離能起誤心、犯戒煩惱垢，清淨戒具足，故

名離垢地。此亦有三義：一離煩惱即因離，謂能起誤心等；二離惡業即果行離，謂犯戒等；三對治離，謂清淨戒具足也。此中誤犯尚離，故即亡言。三隨聞思修等照法顯現，故名明地。此亦有三義：一以此地得四地智慧光明相故，如明得定等故。下論云「彼無行無生慧，此名光明，依是光明故名明地。」二依此地禪，發起後地慧光明故，如大乘光明三昧等，餘論名發光地故。《地持》云「三昧照明故名明地。」《地論》云「三昧地故，定慧合說。」三得三慧照法故名明地，此約當地加行等釋，《地論》唯就此門釋。四不忘煩惱薪，智火能燒，故名焰地。此有二義：一內證之智焚燒惑薪故名為焰，即前地聞持名為不忘。恃此起慢，名為煩惱。為是所燒，從喻名薪，則是解法慢障。能燒之智，就喻名焰。問：前後諸地豈不燒惑，何故獨此稱焰？釋：有二義，一就寄位言此地，寄當出世間無流故；二以三學寄此地，當慧初得故也。二就後智起用故。下論云「彼證智法明摩尼寶光中放阿含光明，入無量法門義光明智處普照示現，以此義故此地釋名為焰。」五得出世間智方便善巧，能度難度，故名難勝地。此亦二義：一得出世等，釋勝義。能度等，釋難義。又對前三地得出世難故。下論云「十平等甚難得故，故云得出世間智也。」二對前四地能隨世間難故。下論言「又現世間最難得故，故云方便善巧也。」即下五地中十平等心及諦觀等是初義也，慈悲利生及五明處等是後義也。此二相違，難以相到，於此地中能令相到，故以為難，故云能度難度。度猶到也。後諸地亦有此義，何獨此耶？釋：以初得在此，是故得名。六般若波羅蜜有間大智現前，故名現前地。此有二義：一對後彰劣，謂證空實慧名為般若，七地已上念念常現，今此未能，故名有間。二對前顯勝，即前般若名為大智，此智現故名為現前。此地就後義立名，若前義應名有間地。七善修無相行功用究竟，能過世間二乘出世間道，故名遠行地。此亦二義：一此位之中善修行離有相，現無相行，故云善修無相行，此釋行字也。二功用究竟等，釋遠也。於中有三義：一有功用行位至窮滿最為後邊，故云究竟。二望前三地隨有之行相同世間，今此望彼己為懸遠，故云能過世間也。三望四五六地修習道品諦觀緣起，相同二乘出世間位，今此過彼，故云能過二乘出世間道，故名遠行地。八報行純熟無相無間，故云不動地。此亦二義：一報行純熟故不為功用所動，以由修起名為報行成熟。在此無功任運，成諸勝行，故云純熟。下經釋名中，名無功用地善起先導也。無相者，不為相所動也。無間者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名離垢地。此亦有三義：一離煩惱即因離，謂能起誤心等；二離惡業即果行離，謂犯戒等；三對治離，謂清淨戒具足也。此中誤犯尚離，故即亡言。三隨聞思修等照法顯現，故名明地。此亦有三義：一以此地得四地智慧光明相故，如明得定等故。下論云「彼無行無生慧，此名光明，依是光明故名明地。」二依此地禪，發起後地慧光明故，如大乘光明三昧等，餘論名發光地故。《地持》云「三昧照明故名明地。」《地論》云「三昧地故，定慧合說。」三得三慧照法故名明地，此約當地加行等釋，《地論》唯就此門釋。四不忘煩惱薪，智火能燒，故名焰地。此有二義：一內證之智焚燒惑薪故名為焰，即前地聞持名為不忘。恃此起慢，名為煩惱。為是所燒，從喻名薪，則是解法慢障。能燒之智，就喻名焰。問：前後諸地豈不燒惑，何故獨此稱焰？釋：有二義，一就寄位言此地，寄當出世間無流故；二以三學寄此地，當慧初得故也。二就後智起用故。下論云「彼證智法明摩尼寶光中放阿含光明，入無量法門義光明智處普照示現，以此義故此地釋名為焰。」五得出世間智方便善巧，能度難度，故名難勝地。此亦二義：一得出世等，釋勝義。能度等，釋難義。又對前三地得出世難故。下論云「十平等甚難得故，故云得出世間智也。」二對前四地能隨世間難故。下論言「又現世間最難得故，故云方便善巧也。」即下五地中十平等心及諦觀等是初義也，慈悲利生及五明處等是後義也。此二相違，難以相到，於此地中能令相到，故以為難，故云能度難度。度猶到也。後諸地亦有此義，何獨此耶？釋：以初得在此，是故得名。六般若波羅蜜有間大智現前，故名現前地。此有二義：一對後彰劣，謂證空實慧名為般若，七地已上念念常現，今此未能，故名有間。二對前顯勝，即前般若名為大智，此智現故名為現前。此地就後義立名，若前義應名有間地。七善修無相行功用究竟，能過世間二乘出世間道，故名遠行地。此亦二義：一此位之中善修行離有相，現無相行，故云善修無相行，此釋行字也。二功用究竟等，釋遠也。於中有三義：一有功用行位至窮滿最為後邊，故云究竟。二望前三地隨有之行相同世間，今此望彼己為懸遠，故云能過世間也。三望四五六地修習道品諦觀緣起，相同二乘出世間位，今此過彼，故云能過二乘出世間道，故名遠行地。八報行純熟無相無間，故云不動地。此亦二義：一報行純熟故不為功用所動，以由修起名為報行成熟。在此無功任運，成諸勝行，故云純熟。下經釋名中，名無功用地善起先導也。無相者，不為相所動也。無間者，

以無相觀恒現前故，不為煩惱所動也。下經釋名為加行地，他不動故。九無礙力說法成就利他行，故名善慧地。此亦二義：一得四十無礙辯，名無礙力，此釋慧；二巧說益生，名說法成利他等，此釋善。此義如下文當辨。十得大法身具足自在，故名法雲地。此亦二義：一為法器之身，名曰法身。然能普周法界，故名為大。能受諸佛雲雨說法，名具足自在。二為出法之身，名曰法身。普遍一切，名之為大。能降注法雨滅塵生善，故云自在，下釋名分中具廣分釋，故名法雲地。此十地得名，有四對：一約法喻者，或唯就法立名，如歡喜等；或唯約喻，如焰地；或法喻合目，如法雲地。二約體用者，如歡喜、善慧，約體立名；所餘就用為目。三約無他自義者，如離垢、不動約無他立名，所餘約自義為稱。四約當位相形者，如難勝、遠行相形為號，所餘約當位立名。四「是十地」下結名歎勝可知。第三「我不見」下彰地要勝，釋顯諸佛同說所由。於中二：初我不見等者，明盡十方虛空法界諸佛世界，無有一世界不說如是十地法門。是知若有不說此法之處，彼非佛土。二「何以故」下釋成。先徵嘖云：諸佛差別，何故同說此十地耶？釋中有四句：初最上妙道是其證行，以是諸佛同所證入，離此更無，是故同歎；二最上明淨是阿含行，以是諸佛同所修行，離此亦無，是故同說；三「所謂分別」下顯前阿含行相差別；四「是事不思」下顯前證行玄妙難測。上來三段總本分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無相觀恒現前故，不為煩惱所動也。下經釋名為加行地，他不動故。九無礙力說法成就利他行，故名善慧地。此亦二義：一得四十無礙辯，名無礙力，此釋慧；二巧說益生，名說法成利他等，此釋善。此義如下文當辨。十得大法身具足自在，故名法雲地。此亦二義：一為法器之身，名曰法身。然能普周法界，故名為大。能受諸佛雲雨說法，名具足自在。二為出法之身，名曰法身。普遍一切，名之為大。能降注法雨滅塵生善，故云自在，下釋名分中具廣分釋，故名法雲地。此十地得名，有四對：一約法喻者，或唯就法立名，如歡喜等；或唯約喻，如焰地；或法喻合目，如法雲地。二約體用者，如歡喜、善慧，約體立名；所餘就用為目。三約無他自義者，如離垢、不動約無他立名，所餘約自義為稱。四約當位相形者，如難勝、遠行相形為號，所餘約當位立名。四「是十地」下結名歎勝可知。第三「我不見」下彰地要勝，釋顯諸佛同說所由。於中二：初我不見等者，明盡十方虛空法界諸佛世界，無有一世界不說如是十地法門。是知若有不說此法之處，彼非佛土。二「何以故」下釋成。先徵嘖云：諸佛差別，何故同說此十地耶？釋中有四句：初最上妙道是其證行，以是諸佛同所證入，離此更無，是故同歎；二最上明淨是阿含行，以是諸佛同所修行，離此亦無，是故同說；三「所謂分別」下顯前阿含行相差別；四「是事不思」下顯前證行玄妙難測。上來三段總本分竟。

第六請分中作四門：一釋名者，重法慇懃啟請令說，故以為名。二來意者，有四意：一為令大眾敬重法故；二為起說由故；三因請顯地法甚深離言相故；四令眾既解地法超情，後聞說分寄法之說，不隨聲取，離錯謬故。是故若無請分，則後說分不得說故；若無請分，則眾聞說分不正解故。三明請分分齊者，有七：一約起說，然有二種：一就菩薩請，謂彼剛藏欲說地法，眾若不請不顯法重則不說故，要賴眾請方得起說。二約佛請，然有三義：一就佛請，謂彼剛藏欲說地法，諸佛不請不顯法重，不得令眾尊敬攝受，徒說無益，是故要待佛請方說。二就佛加，謂剛藏欲說地法，懼有不堪不得宣說，侍佛放光加被聽眾，令其堪聞方得宣說。三就佛教，謂彼剛藏欲為眾說，懼眾不信默住不說，待佛教已方乃宣說。大眾知是如來所教，言雖寄傳金剛藏口，皆是佛教語必可信，方得說也。二約正助，謂解脫月一人是正請，佛及眾人是助請。謂解脫月是眾上首，知眾有疑為之啟請。請中云「此眾堪聞」，若此大眾不自彰德顯示同請，則解脫月言便成虛謬，令金剛藏何由得說？故須大眾顯已堪聞助成彼請。又解脫月請中云「諸佛力加，令人信解。」若佛不加，解脫月之言復是虛妄，令金剛藏何由得說？故佛加請。三約因果，謂菩薩四請為顯地法，是諸菩薩所學法故。如來加請，為彰此法諸佛所證。既佛菩薩同依此法，故顯要勝令人敬重，故方說也。四約說儀，謂解脫月覩默騰疑為眾先請，一人之感未若多人，故次第二明大眾請，同類啟請率感猶漸，故次第三明佛加請。五約顯法，謂不請自說，不顯法重故。解脫月為法先請。一人之請顯法不勝，故次第二大眾同請。菩薩學人顯法未極，故次第三諸佛加請。六約儀式，有二：先明解脫月。何故三請？釋有二義：一諸經請法不過三故，多即繁廣、少則不愍至故。隨一化儀去廣去略，故唯三耳。二酬請，至三更不酬故，如下說之。二何故大眾及佛唯一請耶？釋：是助請故、顯前所請令圓滿故，故不至三也。七約所歎，謂諸經中請不過歎人歎法，歎人之中不過說聽，說聽無過歎法有益方乃說故。三請之中，前二歎人、後一歎法，眾及佛請亦同人法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六請分中作四門：一釋名者，重法慇懃啟請令說，故以為名。二來意者，有四意：一為令大眾敬重法故；二為起說由故；三因請顯地法甚深離言相故；四令眾既解地法超情，後聞說分寄法之說，不隨聲取，離錯謬故。是故若無請分，則後說分不得說故；若無請分，則眾聞說分不正解故。三明請分分齊者，有七：一約起說，然有二種：一就菩薩請，謂彼剛藏欲說地法，眾若不請不顯法重則不說故，要賴眾請方得起說。二約佛請，然有三義：一就佛請，謂彼剛藏欲說地法，諸佛不請不顯法重，不得令眾尊敬攝受，徒說無益，是故要待佛請方說。二就佛加，謂剛藏欲說地法，懼有不堪不得宣說，侍佛放光加被聽眾，令其堪聞方得宣說。三就佛教，謂彼剛藏欲為眾說，懼眾不信默住不說，待佛教已方乃宣說。大眾知是如來所教，言雖寄傳金剛藏口，皆是佛教語必可信，方得說也。二約正助，謂解脫月一人是正請，佛及眾人是助請。謂解脫月是眾上首，知眾有疑為之啟請。請中云「此眾堪聞」，若此大眾不自彰德顯示同請，則解脫月言便成虛謬，令金剛藏何由得說？故須大眾顯已堪聞助成彼請。又解脫月請中云「諸佛力加，令人信解。」若佛不加，解脫月之言復是虛妄，令金剛藏何由得說？故佛加請。三約因果，謂菩薩四請為顯地法，是諸菩薩所學法故。如來加請，為彰此法諸佛所證。既佛菩薩同依此法，故顯要勝令人敬重，故方說也。四約說儀，謂解脫月覩默騰疑為眾先請，一人之感未若多人，故次第二明大眾請，同類啟請率感猶漸，故次第三明佛加請。五約顯法，謂不請自說，不顯法重故。解脫月為法先請。一人之請顯法不勝，故次第二大眾同請。菩薩學人顯法未極，故次第三諸佛加請。六約儀式，有二：先明解脫月。何故三請？釋有二義：一諸經請法不過三故，多即繁廣、少則不愍至故。隨一化儀去廣去略，故唯三耳。二酬請，至三更不酬故，如下說之。二何故大眾及佛唯一請耶？釋：是助請故、顯前所請令圓滿故，故不至三也。七約所歎，謂諸經中請不過歎人歎法，歎人之中不過說聽，說聽無過歎法有益方乃說故。三請之中，前二歎人、後一歎法，眾及佛請亦同人法。

第四釋文者，於中有二：先明剛藏說已默住，明菩薩及佛正興五請；二「爾時金剛藏觀察」下明請既滿足，示說分齊令眾正知。就前中，隨人分三：一解脫月請、二大眾請、三佛加請。初中三請即為三對，皆初說者默違，後明啟請。第一對中，初說已默住，後解脫月騰眾疑請，謂仁者堪說、大眾堪聞，何故不說？此名怪默請。第二對中，初剛藏顯已默意，謂法難說、證信難得，故我不說。後解脫月歎眾重請，謂既云證信難得，今此菩薩眾有證有信，仁者宜說。此名歎機請。第三對中，初剛藏舉損以違，謂此眾雖淨，餘樂小者聞生疑惑，故我不說。後解脫月歎法重請，謂諸佛護念，令人易信，勿慮餘疑。此名歎法請。其解脫月請義有餘，金剛藏違請理盡，但為重法默待餘請，不即為說。初對中二：先剛藏默住、二「爾時」下明因啟請。前中二句，一初說地名已牒前起後、二默不分別正待後請。論云「何故默然住者，問也。謂前不請自說，今何故默住？」下對釋之。通論默意，略有五種：一欲令大眾渴仰請法；二為令諸佛同請，顯法尊重，增眾尊敬；三為使諸佛加被聽者，於說能受；四欲令諸佛教說，令物生信；五欲因默令請，顯地法寂滅，離言絕相。今此論中唯就初二義釋，可知。二就請中二：初明大眾生欲生疑、後「時大菩薩」下明解脫月為眾正請。前中二句，初明聞名欲義，對前說十地名已。二「各作是念」下覩默生疑，對前默住，不復分別於中何因何緣者，是疑怪之辭也。是金剛藏說已默住者，便所疑事也。何因何緣通釋是一，蓋是世人疑怪之常辭。於中分別，何因對彼說者生疑，謂金剛藏不能說耶？何緣對彼聽者生疑，謂我等大眾不堪聞耶？二明解脫月正請中二：先舉解脫月領眾疑念、二偈顯請辭。前中論云「何故解脫月先請者？徵問記發向前大眾同疑。」何故解脫月專輒獨請？下釋：以此是眾中上首故。汎是眾首，皆須為眾作所應作。餘問即亂者，餘非上首，非眾率伏，故成亂也，故別本云餘者成亂。為調伏眾故，今顯解脫請，令眾調伏。今為調眾不為亂眾，是故唯令解脫月請。二偈頌辭者，頌有二種：一言巧故，少字攝多義也；二言美故、諸讚嘆者多以偈頌故。又凡作文具二事名巧：一有理，即初少字等是也；二文美，即後讚等是也。五偈中作二門釋：一徵請分別，謂徵者徵其默意，拂遣眾疑；請者請彼令說，遂眾心欲。初二頌徵其默意，故云何故也。後三頌請彼令說，故云願為分別說也。二就所歎說聽分別，謂初一頌歎說者堪說，為遣大眾何因之疑；後四頌歎眾堪聞，為遣大眾何緣之疑。是故論云「此五偈示說者聽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文者，於中有二：先明剛藏說已默住，明菩薩及佛正興五請；二「爾時金剛藏觀察」下明請既滿足，示說分齊令眾正知。就前中，隨人分三：一解脫月請、二大眾請、三佛加請。初中三請即為三對，皆初說者默違，後明啟請。第一對中，初說已默住，後解脫月騰眾疑請，謂仁者堪說、大眾堪聞，何故不說？此名怪默請。第二對中，初剛藏顯已默意，謂法難說、證信難得，故我不說。後解脫月歎眾重請，謂既云證信難得，今此菩薩眾有證有信，仁者宜說。此名歎機請。第三對中，初剛藏舉損以違，謂此眾雖淨，餘樂小者聞生疑惑，故我不說。後解脫月歎法重請，謂諸佛護念，令人易信，勿慮餘疑。此名歎法請。其解脫月請義有餘，金剛藏違請理盡，但為重法默待餘請，不即為說。初對中二：先剛藏默住、二「爾時」下明因啟請。前中二句，一初說地名已牒前起後、二默不分別正待後請。論云「何故默然住者，問也。謂前不請自說，今何故默住？」下對釋之。通論默意，略有五種：一欲令大眾渴仰請法；二為令諸佛同請，顯法尊重，增眾尊敬；三為使諸佛加被聽者，於說能受；四欲令諸佛教說，令物生信；五欲因默令請，顯地法寂滅，離言絕相。今此論中唯就初二義釋，可知。二就請中二：初明大眾生欲生疑、後「時大菩薩」下明解脫月為眾正請。前中二句，初明聞名欲義，對前說十地名已。二「各作是念」下覩默生疑，對前默住，不復分別於中何因何緣者，是疑怪之辭也。是金剛藏說已默住者，便所疑事也。何因何緣通釋是一，蓋是世人疑怪之常辭。於中分別，何因對彼說者生疑，謂金剛藏不能說耶？何緣對彼聽者生疑，謂我等大眾不堪聞耶？二明解脫月正請中二：先舉解脫月領眾疑念、二偈顯請辭。前中論云「何故解脫月先請者？徵問記發向前大眾同疑。」何故解脫月專輒獨請？下釋：以此是眾中上首故。汎是眾首，皆須為眾作所應作。餘問即亂者，餘非上首，非眾率伏，故成亂也，故別本云餘者成亂。為調伏眾故，今顯解脫請，令眾調伏。今為調眾不為亂眾，是故唯令解脫月請。二偈頌辭者，頌有二種：一言巧故，少字攝多義也；二言美故、諸讚嘆者多以偈頌故。又凡作文具二事名巧：一有理，即初少字等是也；二文美，即後讚等是也。五偈中作二門釋：一徵請分別，謂徵者徵其默意，拂遣眾疑；請者請彼令說，遂眾心欲。初二頌徵其默意，故云何故也。後三頌請彼令說，故云願為分別說也。二就所歎說聽分別，謂初一頌歎說者堪說，為遣大眾何因之疑；後四頌歎眾堪聞，為遣大眾何緣之疑。是故論云「此五偈示說者聽

者無諸過故。若有過者則不應說。」此總釋也。謂反舉有過可不應說，今既無過正應可說。次別顯無過，謂淨覺無過是初偈也。同法決定是第二偈也。同法者，簡異生眾也，異末後二偈也。決定者，明有根器，異第三偈也。有樂聞者是第三偈，明同法眾有樂欲也。復示餘者淨心者是第四偈，明異生眾名為餘者。又顯此眾皆堪聞法者，是第五偈，通結二眾無不堪聞故。別本云「又顯此眾無一人不堪聞故。」迭共相瞻住者，舉偈顯成，皆堪聞也。就初偈歎說者中，經偈慧字當是論中覺字。聖德無量，何故唯歎淨覺？以意在請法，偏歎說因是口言、行者行是因義，由覺起言故名覺觀為口言行。問：八地已上乃至諸佛皆言不待思，何故此中金剛藏是第十地菩薩而有尋伺言說所因？釋：有三義。一示現為彼說法儀故無過；二既是淨覺，即是無功用之念智，是亦無過；三如八聖道中正思惟通於佛地故，亦同此應知。下別釋為二：初攝對治者，明能治之行現前，令所治障不起；二離諸過者，明麁過久離，正行光潔。所治障中，一凡夫語起所因之覺，與常等四倒而和雜，故名為雜覺。二二乘發言所因之覺，與自性等八種妄想不相捨離，與前雜覺為所依因，名雜覺因。不見法空妄取染淨，名憶想分別，此辨其相也。念智二治，如論可知。三過者，初慳嫉不說；二雖不慳嫉，懶墮不說；三雖不慳不懶，說不巧妙，令人不樂。初中，慳者惜自所知，故云其心悋法。嫉者妬他過已故云忌他勝智。不瞋等者，等取不貪，以不瞋離妬、不貪離慳故也。不癡屬前念智，故此不取。此經中略無功德具，然義亦不少，謂此剛藏既於本分說諸菩薩十地名，已明於三過無不皆離。第二後四偈歎聽者中分三：初二偈歎同生眾、次一偈歎異生眾、末後一偈總歎二眾。初中二偈，初一歎根、後一歎欲。根是宿習，欲是現起。若單有欲無根，雖聞不解；有根無欲，設聞不受，故須並歎。又釋：前偈述前大眾覩默生疑、後偈述前大眾聞名欲義可知。就初偈中，今諸大菩薩等者，論中名決定決定者。黠慧明了故者，決定是根，根體是智，智中知教稱黠、入證名慧，此二無闇故曰明了。下別辨中，一以是上求菩提之根器，如經菩薩故。二積行既久名稱遠聞，如經大故。三根器堪聞令說者攝受，如經說是名故。次偈明有欲中，論云「有阿含決定等者，料簡根欲也。」謂有唯阿含決定、無證決定，不可為說。有非顯前決定、無現前決定者，阿含及證二決定，約是根非欲，故云非現前。雖有此根，若無現前欲樂，亦不得為說，故云無現前決定。如是根欲有闕不能聽法，結成也。大智有二，謂證 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者無諸過故。若有過者則不應說。」此總釋也。謂反舉有過可不應說，今既無過正應可說。次別顯無過，謂淨覺無過是初偈也。同法決定是第二偈也。同法者，簡異生眾也，異末後二偈也。決定者，明有根器，異第三偈也。有樂聞者是第三偈，明同法眾有樂欲也。復示餘者淨心者是第四偈，明異生眾名為餘者。又顯此眾皆堪聞法者，是第五偈，通結二眾無不堪聞故。別本云「又顯此眾無一人不堪聞故。」迭共相瞻住者，舉偈顯成，皆堪聞也。就初偈歎說者中，經偈慧字當是論中覺字。聖德無量，何故唯歎淨覺？以意在請法，偏歎說因是口言、行者行是因義，由覺起言故名覺觀為口言行。問：八地已上乃至諸佛皆言不待思，何故此中金剛藏是第十地菩薩而有尋伺言說所因？釋：有三義。一示現為彼說法儀故無過；二既是淨覺，即是無功用之念智，是亦無過；三如八聖道中正思惟通於佛地故，亦同此應知。下別釋為二：初攝對治者，明能治之行現前，令所治障不起；二離諸過者，明麁過久離，正行光潔。所治障中，一凡夫語起所因之覺，與常等四倒而和雜，故名為雜覺。二二乘發言所因之覺，與自性等八種妄想不相捨離，與前雜覺為所依因，名雜覺因。不見法空妄取染淨，名憶想分別，此辨其相也。念智二治，如論可知。三過者，初慳嫉不說；二雖不慳嫉，懶墮不說；三雖不慳不懶，說不巧妙，令人不樂。初中，慳者惜自所知，故云其心悋法。嫉者妬他過已故云忌他勝智。不瞋等者，等取不貪，以不瞋離妬、不貪離慳故也。不癡屬前念智，故此不取。此經中略無功德具，然義亦不少，謂此剛藏既於本分說諸菩薩十地名，已明於三過無不皆離。第二後四偈歎聽者中分三：初二偈歎同生眾、次一偈歎異生眾、末後一偈總歎二眾。初中二偈，初一歎根、後一歎欲。根是宿習，欲是現起。若單有欲無根，雖聞不解；有根無欲，設聞不受，故須並歎。又釋：前偈述前大眾覩默生疑、後偈述前大眾聞名欲義可知。就初偈中，今諸大菩薩等者，論中名決定決定者。黠慧明了故者，決定是根，根體是智，智中知教稱黠、入證名慧，此二無闇故曰明了。下別辨中，一以是上求菩提之根器，如經菩薩故。二積行既久名稱遠聞，如經大故。三根器堪聞令說者攝受，如經說是名故。次偈明有欲中，論云「有阿含決定等者，料簡根欲也。」謂有唯阿含決定、無證決定，不可為說。有非顯前決定、無現前決定者，阿含及證二決定，約是根非欲，故云非現前。雖有此根，若無現前欲樂，亦不得為說，故云無現前決定。如是根欲有闕不能聽法，結成也。大智有二，謂證

法者，明此同法眾具根本智，先已證法。二現受者，明具後得智，堪能現受證教法也。此二明有非現前決定也。咸皆欲聞者，明有現前決定欲樂心也。次頌辨異法眾中，直云菩薩不云大故。清淨者，離六濁故。一不欲濁者，無心喰採；二威儀濁者，形不恭肅；三蓋濁者，五蓋覆心；四異想濁者，妬勝望人，破壞約法；五不足功德濁者，多病等障；六癡濁者，愚闇無解。下明對治。無瑕者，離初二濁，一內無不欲聞之瑕、二外無威儀不嚴之瑕。無穢者，是淨義，離於蓋濁，以五蓋穢染心故。安住堅實中者，離異想濁，以於所說法修行堅固，不雜餘想故也。具足功德者，離不足功德濁。具足智者，離癡濁。於此六中隨相往分，初二及第四約欲，餘就根可知。末後一頌，總歎二眾求法純至。論中二眾相瞻，經中瞻仰法主，有何義耶？迭互相瞻，顯齊心求法，情無乖異。瞻仰法主，明注想專求，心無雜染。自有求法而懷妬慢，是故初言皆以恭敬心也。齊心趣證，如蜂欲就蜜；專意求教，如渴思甘露。經中略無初喻。初請竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者，明此同法眾具根本智，先已證法。二現受者，明具後得智，堪能現受證教法也。此二明有非現前決定也。咸皆欲聞者，明有現前決定欲樂心也。次頌辨異法眾中，直云菩薩不云大故。清淨者，離六濁故。一不欲濁者，無心喰採；二威儀濁者，形不恭肅；三蓋濁者，五蓋覆心；四異想濁者，妬勝望人，破壞約法；五不足功德濁者，多病等障；六癡濁者，愚闇無解。下明對治。無瑕者，離初二濁，一內無不欲聞之瑕、二外無威儀不嚴之瑕。無穢者，是淨義，離於蓋濁，以五蓋穢染心故。安住堅實中者，離異想濁，以於所說法修行堅固，不雜餘想故也。具足功德者，離不足功德濁。具足智者，離癡濁。於此六中隨相往分，初二及第四約欲，餘就根可知。末後一頌，總歎二眾求法純至。論中二眾相瞻，經中瞻仰法主，有何義耶？迭互相瞻，顯齊心求法，情無乖異。瞻仰法主，明注想專求，心無雜染。自有求法而懷妬慢，是故初言皆以恭敬心也。齊心趣證，如蜂欲就蜜；專意求教，如渴思甘露。經中略無初喻。初請竟。

第二對中二：先金剛藏乘前啟請顯已默意、後解脫月因言重請。前中亦二：先序意、後偈頌。序意中，欲令眾悅者，是總酬答相，謂前大眾見默不說，生疑生欲以惱其心，解脫為請。今此說偈，為遣彼惱，令生喜悅故云也。頌中六偈別顯令喜之相，初有二頌明法難說、次有二頌顯法難聞、次有一頌喻難說聞、末後一頌舉難結默。以直云難說，不言自身無智不能說，去前大眾何因之疑，故令生喜。亦直云難聞，不云此眾不堪得聞，故去大眾何緣之疑，令生悅喜。於論中名大智故、無所畏故，離不堪答、離不正答也。就二偈中，初偈顯難說之法、後彰難說之義。又釋：初正顯難說、後辨難說所以。初中，菩薩所行者，是出世間智故，謂證智也，此是難法之體。言第一難思者，顯其難相，謂體出名相說為最難，在相無所名未曾有。又此一偈內，初句明證行、次句辨難相、次句分別十地顯教行、後句諸佛根本。彰此證教二行，是出生佛果之處，故為根本。由約證行最難，故難證也。約教行未曾有難，故難信也。佛者覺。佛智故者，謂覺悟佛果之智方名佛也。第二頌釋難所以。論中先生起內，彼菩薩行事義住不可如是說者，行者，彼前菩薩所行也；事者，彼前地事分別也。此行與事即理而成，名為義住；並超言表，故云不可如是說也。此偈中所以難者，以非四心所能知故。一以微故非聞慧境。二思慧非麁此應可得，以難見故非彼境也。三修慧行心此應可得，以離念故非彼境也，經中略此句。亦可同於非心及中攝矣。論中名世間修者，為簡地上，但取地前故也。四既非地前所知，地上報生之智亦非地前應得彼法，以彼但是從因所生變易等報異熟心識，非是照實之智，故非境也。故論云「心境界者，是心地也。」故云非心所及也。下云心地者，隨心所受報。又隨心所行境亦名心地。既非四心，是誰境耶？唯智境故。是何智境耶？唯根本智，以彼見實義故。何故非餘境？以是無漏故。經中佛字，是論中無流也。如是甚深者，結上離四心也。如是可解者，結上從智慧出也。以是智慧照現，故名為出。如是不可說者，結上無流，是出世佛境故。聞則迷沒者，謂執言取法，迷覆真理，故云名迷沒。論中隨聞取著者，解悶也，謂沒在言中故。聞者即聞非是不聞者，解迷也，謂隨言取實名為則聞，不知地法寂滅離言名非不聞。釋難說竟。「持心」下二偈明難聞。於中持聽法之心堅如金剛，此為總句。信堅證堅，為別。若無堅信，於他分法不能受故；若無堅證，於自分法不能入故，是故要具此二方堪聽法。如《智論》中無信即不受、無慧即不解，信慧具故方能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二對中二：先金剛藏乘前啟請顯已默意、後解脫月因言重請。前中亦二：先序意、後偈頌。序意中，欲令眾悅者，是總酬答相，謂前大眾見默不說，生疑生欲以惱其心，解脫為請。今此說偈，為遣彼惱，令生喜悅故云也。頌中六偈別顯令喜之相，初有二頌明法難說、次有二頌顯法難聞、次有一頌喻難說聞、末後一頌舉難結默。以直云難說，不言自身無智不能說，去前大眾何因之疑，故令生喜。亦直云難聞，不云此眾不堪得聞，故去大眾何緣之疑，令生悅喜。於論中名大智故、無所畏故，離不堪答、離不正答也。就二偈中，初偈顯難說之法、後彰難說之義。又釋：初正顯難說、後辨難說所以。初中，菩薩所行者，是出世間智故，謂證智也，此是難法之體。言第一難思者，顯其難相，謂體出名相說為最難，在相無所名未曾有。又此一偈內，初句明證行、次句辨難相、次句分別十地顯教行、後句諸佛根本。彰此證教二行，是出生佛果之處，故為根本。由約證行最難，故難證也。約教行未曾有難，故難信也。佛者覺。佛智故者，謂覺悟佛果之智方名佛也。第二頌釋難所以。論中先生起內，彼菩薩行事義住不可如是說者，行者，彼前菩薩所行也；事者，彼前地事分別也。此行與事即理而成，名為義住；並超言表，故云不可如是說也。此偈中所以難者，以非四心所能知故。一以微故非聞慧境。二思慧非麁此應可得，以難見故非彼境也。三修慧行心此應可得，以離念故非彼境也，經中略此句。亦可同於非心及中攝矣。論中名世間修者，為簡地上，但取地前故也。四既非地前所知，地上報生之智亦非地前應得彼法，以彼但是從因所生變易等報異熟心識，非是照實之智，故非境也。故論云「心境界者，是心地也。」故云非心所及也。下云心地者，隨心所受報。又隨心所行境亦名心地。既非四心，是誰境耶？唯智境故。是何智境耶？唯根本智，以彼見實義故。何故非餘境？以是無漏故。經中佛字，是論中無流也。如是甚深者，結上離四心也。如是可解者，結上從智慧出也。以是智慧照現，故名為出。如是不可說者，結上無流，是出世佛境故。聞則迷沒者，謂執言取法，迷覆真理，故云名迷沒。論中隨聞取著者，解悶也，謂沒在言中故。聞者即聞非是不聞者，解迷也，謂隨言取實名為則聞，不知地法寂滅離言名非不聞。釋難說竟。「持心」下二偈明難聞。於中持聽法之心堅如金剛，此為總句。信堅證堅，為別。若無堅信，於他分法不能受故；若無堅證，於自分法不能入故，是故要具此二方堪聽法。如《智論》中無信即不受、無慧即不解，信慧具故方能

入法，亦同此也。先釋堅信，謂深信佛智慧者，論云「唯佛所知非我境者，仰推如來，自更無知，故顯信深也。」《勝鬘》經有三種正智中，初仰推智，亦同此也。「佛菩提」下彰深而信也。明佛果德等同法界，分量斯絕，故云佛菩提無邊也，顯佛自德無邊。又為眾生機感萬差，佛為說法有祕密顯了諸乘差別，前後相違極無限齊，故云佛化眾生所說法門種種也，此明外化無邊。於此二處，自己不知而能信受，故云信故也。以為第一妙者，以此所信為第一，為微妙，尊所信也。心無疑難者，顯難信處而能信也。後偈辨證堅，論中何者心地，問所證法。云何無我智，問能證智。「隨心」下答所證法。隨心所受三界中報者，明五根身也。又隨心所行一切境者，明六塵境也。如此內外根境皆是心識所依，故名心地也。「無我智者」下答能證智。通而論之，內外法中皆具二無我；寄別言之，於內身得我空、於外境得法空。經中離計我者，約內報明我空也；及離心所行地者，約外境明法空也。如是菩薩者，具此二堅方乃堪聞，則顯此法只是難聞，非是不可聞。「寂滅」下一偈辨第三喻難說聞中，作二門釋：一隨經、二會論經。中畫空者，如虛空不可彩色所畫，此寂滅智非名句所詮。如執疾風者，如疾風不可執捉，此無流智非音聲能說，故云說甚難也。二會論顯意中亦二：先顯意、後釋文。顯意云何？此中二喻事有三重：一太空喻，以所依平等果分；二畫風喻，以能詮言說之教；三畫風住處喻，以所說十地因分。然此三義有其四句：一如空雖平等，約風畫遊履，非無住處。雖有住處，以空為體，故離相難見。此則約風畫而不無、就太空而不有，然此不無即是不有，故難說難見也，此約十地因分辨耳。二就平等果分亦離有無，謂如虛空體淨故不無、隨風畫有住處故不有也。然此不無即是不有，故不可見。三約風畫動作故不無、不能自現相故不有，然此不無即是不有，故亦不可見。四混前三句，謂淨空不有即是風畫及處不無，故無說無示不異說示；風畫及處不有即是淨空不無，故雖如幻說亦則是無說無示。問：此與下鳥跡何別？答此中文意，以言即不言之教，示彼有即不有之義，是故難說難聞況之於說；下文鳥跡處，直辨所詮十地不可宣示，況之於證，有此不同也。二釋文者，此論釋中有三：先解喻；二「如是佛智」下解合；三畫者重合前中喻，內有四重三句：一約畫、二約風、三雙辨、四合喻。初畫中三句者，一如空中畫色是初句，總舉喻相，明動筆之畫。二如壁，是第二句，別辨畫處，明其不無，以空中畫處有相難明，故更轉喻壁上顯示，謂彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法，亦同此也。先釋堅信，謂深信佛智慧者，論云「唯佛所知非我境者，仰推如來，自更無知，故顯信深也。」《勝鬘》經有三種正智中，初仰推智，亦同此也。「佛菩提」下彰深而信也。明佛果德等同法界，分量斯絕，故云佛菩提無邊也，顯佛自德無邊。又為眾生機感萬差，佛為說法有祕密顯了諸乘差別，前後相違極無限齊，故云佛化眾生所說法門種種也，此明外化無邊。於此二處，自己不知而能信受，故云信故也。以為第一妙者，以此所信為第一，為微妙，尊所信也。心無疑難者，顯難信處而能信也。後偈辨證堅，論中何者心地，問所證法。云何無我智，問能證智。「隨心」下答所證法。隨心所受三界中報者，明五根身也。又隨心所行一切境者，明六塵境也。如此內外根境皆是心識所依，故名心地也。「無我智者」下答能證智。通而論之，內外法中皆具二無我；寄別言之，於內身得我空、於外境得法空。經中離計我者，約內報明我空也；及離心所行地者，約外境明法空也。如是菩薩者，具此二堅方乃堪聞，則顯此法只是難聞，非是不可聞。「寂滅」下一偈辨第三喻難說聞中，作二門釋：一隨經、二會論經。中畫空者，如虛空不可彩色所畫，此寂滅智非名句所詮。如執疾風者，如疾風不可執捉，此無流智非音聲能說，故云說甚難也。二會論顯意中亦二：先顯意、後釋文。顯意云何？此中二喻事有三重：一太空喻，以所依平等果分；二畫風喻，以能詮言說之教；三畫風住處喻，以所說十地因分。然此三義有其四句：一如空雖平等，約風畫遊履，非無住處。雖有住處，以空為體，故離相難見。此則約風畫而不無、就太空而不有，然此不無即是不有，故難說難見也，此約十地因分辨耳。二就平等果分亦離有無，謂如虛空體淨故不無、隨風畫有住處故不有也。然此不無即是不有，故不可見。三約風畫動作故不無、不能自現相故不有，然此不無即是不有，故亦不可見。四混前三句，謂淨空不有即是風畫及處不無，故無說無示不異說示；風畫及處不有即是淨空不無，故雖如幻說亦則是無說無示。問：此與下鳥跡何別？答此中文意，以言即不言之教，示彼有即不有之義，是故難說難聞況之於說；下文鳥跡處，直辨所詮十地不可宣示，況之於證，有此不同也。二釋文者，此論釋中有三：先解喻；二「如是佛智」下解合；三畫者重合前中喻，內有四重三句：一約畫、二約風、三雙辨、四合喻。初畫中三句者，一如空中畫色是初句，總舉喻相，明動筆之畫。二如壁，是第二句，別辨畫處，明其不無，以空中畫處有相難明，故更轉喻壁上顯示，謂彼

空中畫處不無，如壁上畫處相似。三是中不住故不可見，是第三句，別明不有，以彼空畫不得停住，故不可見也。二約風三者，如空中風是初句、如樹葉是第二句、是中不住等為第三句，義同畫釋。三雙辨三者，一此動作者是初總句，動是風、作是畫也；二非不空中有此二事者，是第二句，是雙顯不無，謂於空中非無風畫二種處事也；三如是虛空處事不可說處者，是第三句，雙顯不有，謂此二處事空為體，故不可分別此是畫處、此是風處、此是高處、此是下處，故云不可說處也。前云不可見，此云不可說，約聽約說也。四合法三句者，一是畫風如說者，合初句，謂說中具有聲名等，故兩喻同合說也。二「以非自性」下超合第三句不有之義，離相難見也，謂所說十地不同能詮，故不可見。然出三因：一以風畫處自性無故，同於虛空，故不可見。二何者非性？以不能自住故。三云何不住？以是客故，謂風畫處望於虛空非本有，故是客也。由是客故不住，不住故無性，無性故不可見。地法況之，可知。三非不於中有此言說者，是却合第二句。問：此明所釋地法不無，何故乃云非不有言？答：十地差別由言分異，旨從詮目，故云言說。由彼空中風畫不無，故說有彼風畫之處。此中亦爾，可知。二顯所喻勝妙中，如是佛智者是十地智，即是經中寂滅無流智也。如是地智之言說，謂無說之說等。由此顯示校量地法出過言議，故云勝也。三明立二喻之意者，於中先畫合名等、次風合音聲、後以說聽要藉此二故須二喻，謂若無音聲，耳識不聞；若無名等，意識不解。如是可說者，牒前以二事說也。如是可聞者，牒前以二事聞也。如是難見者，牒前顯示地校量勝，分別難見也。何故不說者，生後偈也，謂如上說，只言難見，非難說聞，何故不說？後舉偈答，以證信難得，故我不說。難證者，解第二句。難信，解第三句。此偈下，解第四句。默然之義，如論可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中畫處不無，如壁上畫處相似。三是中不住故不可見，是第三句，別明不有，以彼空畫不得停住，故不可見也。二約風三者，如空中風是初句、如樹葉是第二句、是中不住等為第三句，義同畫釋。三雙辨三者，一此動作者是初總句，動是風、作是畫也；二非不空中有此二事者，是第二句，是雙顯不無，謂於空中非無風畫二種處事也；三如是虛空處事不可說處者，是第三句，雙顯不有，謂此二處事空為體，故不可分別此是畫處、此是風處、此是高處、此是下處，故云不可說處也。前云不可見，此云不可說，約聽約說也。四合法三句者，一是畫風如說者，合初句，謂說中具有聲名等，故兩喻同合說也。二「以非自性」下超合第三句不有之義，離相難見也，謂所說十地不同能詮，故不可見。然出三因：一以風畫處自性無故，同於虛空，故不可見。二何者非性？以不能自住故。三云何不住？以是客故，謂風畫處望於虛空非本有，故是客也。由是客故不住，不住故無性，無性故不可見。地法況之，可知。三非不於中有此言說者，是却合第二句。問：此明所釋地法不無，何故乃云非不有言？答：十地差別由言分異，旨從詮目，故云言說。由彼空中風畫不無，故說有彼風畫之處。此中亦爾，可知。二顯所喻勝妙中，如是佛智者是十地智，即是經中寂滅無流智也。如是地智之言說，謂無說之說等。由此顯示校量地法出過言議，故云勝也。三明立二喻之意者，於中先畫合名等、次風合音聲、後以說聽要藉此二故須二喻，謂若無音聲，耳識不聞；若無名等，意識不解。如是可說者，牒前以二事說也。如是可聞者，牒前以二事聞也。如是難見者，牒前顯示地校量勝，分別難見也。何故不說者，生後偈也，謂如上說，只言難見，非難說聞，何故不說？後舉偈答，以證信難得，故我不說。難證者，解第二句。難信，解第三句。此偈下，解第四句。默然之義，如論可知。