華嚴經探玄記卷第八(盡此迴向品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第八(盡此迴向品)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

第六隨順一切堅固善根迴向。於長行內亦二，謂位行、位果。位行中亦三，謂標、釋、結。釋中有三：初行所依身、二「離諸業障」下明依身起行、三「摩訶薩若能以此善根迴向」下辨行所成益。初行所依身者，依轉輪聖王身而起施行，有四意：一在家是能施位、二有七寶可施、三明難捨能捨、四攝化無敢違命。文中二，先顯王統攝自在德、後「此摩訶薩」下辨王正報殊倫德。前中輪王成就七寶義，略作三門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六隨順一切堅固善根迴向。於長行內亦二，謂位行、位果。位行中亦三，謂標、釋、結。釋中有三：初行所依身、二「離諸業障」下明依身起行、三「摩訶薩若能以此善根迴向」下辨行所成益。初行所依身者，依轉輪聖王身而起施行，有四意：一在家是能施位、二有七寶可施、三明難捨能捨、四攝化無敢違命。文中二，先顯王統攝自在德、後「此摩訶薩」下辨王正報殊倫德。前中輪王成就七寶義，略作三門。

初顯名者，下文云「一金輪寶名勝自在、二象寶名曰青山、三紺馬寶名勇疾風、四神珠寶名光藏寶雲、五主藏臣寶名曰大財、六玉女寶名淨妙德、七主兵臣寶名離垢眼。得是七寶，於閻浮提作轉輪聖王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初顯名者，下文云「一金輪寶名勝自在、二象寶名曰青山、三紺馬寶名勇疾風、四神珠寶名光藏寶雲、五主藏臣寶名曰大財、六玉女寶名淨妙德、七主兵臣寶名離垢眼。得是七寶，於閻浮提作轉輪聖王。」

二辨相者，先辨輪寶，依《涅槃經》，頂生王於十五日處在高樓沐浴受齊，即於東方有金輪，千輻轂輞具足，非工匠造。「我當試之。」以左手擎此金輪、右手執香爐，右膝著地而發願言：「若是輪寶不虛，應如過去轉輪聖王所行道去。」作是誓已，是金輪寶飛昇虛空，遍四天下已還來住在王左手。依《俱舍論》，但閻浮提有輪王出，以福力故，令帝釋宮內地熱。帝釋即知有輪王出，遣守宮門五百夜叉扶一輪寶下應輪王。以得輪寶，故曰輪王。又有小論說：輪王未出，此輪寶等在鐵圍山間，諸大力鬼神守護，輪王亦出即送至王所。是故先有住處。若準此經，上文云「譬如轉輪王，成就勝七寶，彼無所從來。」明知但由業力所起，無別來處。然此輪有四種：一鐵輪，二百五十輻；二銅輪，五百輻；三銀輪，七百五十輻；四金輪，千輻。《菩薩本行經》輪有千輻，縱廣四十里、周匝百二十里，王欲行時輪在前導。不賓伏者，金輪自然在頭上旋，自然降伏，不用兵仗。二象寶者，七支至地、六瘤成滿如白蓮華，行疾如風。王乘其上，一念之頃周四天下。三馬寶，其色紺炎、髦尾金色，行不𩣺驟、迅踰疾風，致遠不疲、乘者安豫，巡遊四方不失主意，一念之頃遍四天下。四神珠寶，依《涅槃經》，於王宮內自然有摩尼珠，大如人䏶，能於闇中照一由旬。此珠力故，為天雨渧如車軸，能作蓋覆一由旬，遮此大雨不令下過。此珠依《觀佛三昧經》說，是金翅鳥心。依《智論》是佛舍利，於末法後變作摩尼珠。又依《賢愚經》，有三品，上者置高幢頭，王燒香請，隨王意雨諸財寶及飲食等滿八十由旬、中者雨四十由旬、下者雨二十由旬，其光常明及遮雨亦爾。又《菩薩本行經》中，珠寶晝夜常照千六百里。又真諦三藏云：「如意珠有三種。一如意珠，能隨人意所欲從心；二清水珠，令濁水變清；三吐金珠，自有三品：一下品投一兩金得千倍、二中品投一兩金得萬倍、三上品投一兩金得無量倍。」五主藏臣寶，依《俱舍》，主藏臣寶得眼根力，能見一切地中伏藏，以手攬海，寶隨五指現。又《菩薩本行經》典藏臣王意欲須金銀七寶衣被飲食，披其兩手，七寶財產一切所須，隨意所欲從手中出而無有盡。六兵寶，未伏之處，立計平論，無斯不伏。又《菩薩本行經》典兵臣寶，王意欲得百千萬兵自然而至。七玉女寶，不長不短不黑不白，身諸毛孔出栴檀香，其目視一由旬，耳聞鼻嗅亦爾，其舌覆面。以手觸王衣，即知王身安樂病患，亦知王心。此女定從蓮華化生。又依《菩薩本行經》，女香潔如優曇華，王意欲得清涼之時身自然冷，王欲得溫時身自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二辨相者，先辨輪寶，依《涅槃經》，頂生王於十五日處在高樓沐浴受齊，即於東方有金輪，千輻轂輞具足，非工匠造。「我當試之。」以左手擎此金輪、右手執香爐，右膝著地而發願言：「若是輪寶不虛，應如過去轉輪聖王所行道去。」作是誓已，是金輪寶飛昇虛空，遍四天下已還來住在王左手。依《俱舍論》，但閻浮提有輪王出，以福力故，令帝釋宮內地熱。帝釋即知有輪王出，遣守宮門五百夜叉扶一輪寶下應輪王。以得輪寶，故曰輪王。又有小論說：輪王未出，此輪寶等在鐵圍山間，諸大力鬼神守護，輪王亦出即送至王所。是故先有住處。若準此經，上文云「譬如轉輪王，成就勝七寶，彼無所從來。」明知但由業力所起，無別來處。然此輪有四種：一鐵輪，二百五十輻；二銅輪，五百輻；三銀輪，七百五十輻；四金輪，千輻。《菩薩本行經》輪有千輻，縱廣四十里、周匝百二十里，王欲行時輪在前導。不賓伏者，金輪自然在頭上旋，自然降伏，不用兵仗。二象寶者，七支至地、六瘤成滿如白蓮華，行疾如風。王乘其上，一念之頃周四天下。三馬寶，其色紺炎、髦尾金色，行不𩣺驟、迅踰疾風，致遠不疲、乘者安豫，巡遊四方不失主意，一念之頃遍四天下。四神珠寶，依《涅槃經》，於王宮內自然有摩尼珠，大如人䏶，能於闇中照一由旬。此珠力故，為天雨渧如車軸，能作蓋覆一由旬，遮此大雨不令下過。此珠依《觀佛三昧經》說，是金翅鳥心。依《智論》是佛舍利，於末法後變作摩尼珠。又依《賢愚經》，有三品，上者置高幢頭，王燒香請，隨王意雨諸財寶及飲食等滿八十由旬、中者雨四十由旬、下者雨二十由旬，其光常明及遮雨亦爾。又《菩薩本行經》中，珠寶晝夜常照千六百里。又真諦三藏云：「如意珠有三種。一如意珠，能隨人意所欲從心；二清水珠，令濁水變清；三吐金珠，自有三品：一下品投一兩金得千倍、二中品投一兩金得萬倍、三上品投一兩金得無量倍。」五主藏臣寶，依《俱舍》，主藏臣寶得眼根力，能見一切地中伏藏，以手攬海，寶隨五指現。又《菩薩本行經》典藏臣王意欲須金銀七寶衣被飲食，披其兩手，七寶財產一切所須，隨意所欲從手中出而無有盡。六兵寶，未伏之處，立計平論，無斯不伏。又《菩薩本行經》典兵臣寶，王意欲得百千萬兵自然而至。七玉女寶，不長不短不黑不白，身諸毛孔出栴檀香，其目視一由旬，耳聞鼻嗅亦爾，其舌覆面。以手觸王衣，即知王身安樂病患，亦知王心。此女定從蓮華化生。又依《菩薩本行經》，女香潔如優曇華，王意欲得清涼之時身自然冷，王欲得溫時身自

然溫，聲如梵聲常使王喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然溫，聲如梵聲常使王喜。

三諸門者，有五重：初一約麁報，謂有彼寶能遮四十里雨等，是相似七寶，如《薩遮尼經》(云云)。二約細報，謂實報金輪王，七寶如前辨。三約行緣，謂菩薩輪王七寶等物，皆是菩薩淨業所起，堪為菩薩修行所用。准有五義：一令菩薩不生愛染、二令成施行、三滿乞者意、四令乞者發心修行、五堪令教化眾生。故《智論》十二云「寶有三種：一人中寶，能雨物，如輪王寶等；二天寶，能解語使喚等；三菩薩寶，能說法化眾生等」故也。四約深報，謂如圓教世界性等已上、有萬子已去輪王所有寶等，如白淨寶網轉輪聖王有錠光頗梨珠，照十佛剎塵數世界海，以一恒河沙金轉輪王善根所生如是等。五約行德，如下經云「波羅蜜金輪諸通為象寶，神足為馬寶，淨慧無上殊妙行為女寶，四攝寶藏臣方便，主兵寶無上轉輪王。」今此文中據後三門所說，以於無盡法界中成普賢無邊行海故。後「此摩訶薩」下明正報殊倫。那羅延，此云堅牢力，依《俱舍》，能持一大千界風輪是那羅延量。依《涅槃經》校量可知。二依身起行中三：初略標行事、二「摩訶薩如是諸善根迴向已作如是念」下廣顯行相、三「摩訶薩以此善根迴向時」下行極契真。前二即是菩提眾生迴向、後一即是實際迴向。又前二是廣大迴向、後一甚深迴向。初中有三：先略標七十事所施之物，從飲食至床座，十；從住處至蓋(二十)；從幢至眼(三十)；從耳至肉(四十)；從心至爪(五十)；從為法投火至以身覆佛(六十)；從以身施一切至悉能捨離(為七十)。於中有內施、外施、內外施。又財、法、無畏。代命救殘是無畏施。斷殺有二，望所殺是無畏；望能殺，令持五戒等是法施，普告佛名亦是法施。又釋：此等既並是法門，是故俱通三施也。又此竝是無盡法界大緣起門普賢無礙自在之行，以是等若內若外、情非情物及法門行，盡以施與於一眾生，如一眾生一切亦爾。於一世界一微塵處施一切眾生，一切塵處皆亦如是。如一世界，虛空法界等一切世界處皆亦如是頓成大施，於一剎那即遍如是法界世界行此施行。如是念念盡前後際，一切諸劫、一切剎那皆亦如是。此一菩薩以滿法界身備起如是無邊大施，仍有純雜門別。若約純以施眼門者，即見如上一切處、一切時、一切物、一切田唯施於眼，畢竟不見所餘諸門。何以故？餘門不觀如虛空故。即此一門遍法界故，不見施眼之初際，亦不見施眼之後際，以無始終故。餘門亦爾，隨其純雜皆悉不同，可准思之。二「若諸眾生」下明對田成施。三「作如是念」下顯施所為中有八句。有人解云：此攝取佛果三堅是迴向菩提。今謂此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三諸門者，有五重：初一約麁報，謂有彼寶能遮四十里雨等，是相似七寶，如《薩遮尼經》(云云)。二約細報，謂實報金輪王，七寶如前辨。三約行緣，謂菩薩輪王七寶等物，皆是菩薩淨業所起，堪為菩薩修行所用。准有五義：一令菩薩不生愛染、二令成施行、三滿乞者意、四令乞者發心修行、五堪令教化眾生。故《智論》十二云「寶有三種：一人中寶，能雨物，如輪王寶等；二天寶，能解語使喚等；三菩薩寶，能說法化眾生等」故也。四約深報，謂如圓教世界性等已上、有萬子已去輪王所有寶等，如白淨寶網轉輪聖王有錠光頗梨珠，照十佛剎塵數世界海，以一恒河沙金轉輪王善根所生如是等。五約行德，如下經云「波羅蜜金輪諸通為象寶，神足為馬寶，淨慧無上殊妙行為女寶，四攝寶藏臣方便，主兵寶無上轉輪王。」今此文中據後三門所說，以於無盡法界中成普賢無邊行海故。後「此摩訶薩」下明正報殊倫。那羅延，此云堅牢力，依《俱舍》，能持一大千界風輪是那羅延量。依《涅槃經》校量可知。二依身起行中三：初略標行事、二「摩訶薩如是諸善根迴向已作如是念」下廣顯行相、三「摩訶薩以此善根迴向時」下行極契真。前二即是菩提眾生迴向、後一即是實際迴向。又前二是廣大迴向、後一甚深迴向。初中有三：先略標七十事所施之物，從飲食至床座，十；從住處至蓋(二十)；從幢至眼(三十)；從耳至肉(四十)；從心至爪(五十)；從為法投火至以身覆佛(六十)；從以身施一切至悉能捨離(為七十)。於中有內施、外施、內外施。又財、法、無畏。代命救殘是無畏施。斷殺有二，望所殺是無畏；望能殺，令持五戒等是法施，普告佛名亦是法施。又釋：此等既並是法門，是故俱通三施也。又此竝是無盡法界大緣起門普賢無礙自在之行，以是等若內若外、情非情物及法門行，盡以施與於一眾生，如一眾生一切亦爾。於一世界一微塵處施一切眾生，一切塵處皆亦如是。如一世界，虛空法界等一切世界處皆亦如是頓成大施，於一剎那即遍如是法界世界行此施行。如是念念盡前後際，一切諸劫、一切剎那皆亦如是。此一菩薩以滿法界身備起如是無邊大施，仍有純雜門別。若約純以施眼門者，即見如上一切處、一切時、一切物、一切田唯施於眼，畢竟不見所餘諸門。何以故？餘門不觀如虛空故。即此一門遍法界故，不見施眼之初際，亦不見施眼之後際，以無始終故。餘門亦爾，隨其純雜皆悉不同，可准思之。二「若諸眾生」下明對田成施。三「作如是念」下顯施所為中有八句。有人解云：此攝取佛果三堅是迴向菩提。今謂此

文猶辨菩薩攝取，稱法界之依正，在此堅固善根門內令具勝行之緣，更得成稱法界之行。勝人是國中人，眷屬是已眷屬，餘文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文猶辨菩薩攝取，稱法界之依正，在此堅固善根門內令具勝行之緣，更得成稱法界之行。勝人是國中人，眷屬是已眷屬，餘文可見。

第二廣顯行相中有二：初別顯向前七十門大施之行別明迴向、後「此摩訶薩以如是等」下總結所為大喜迴向。前中七十門，有開有合，至文當辨。初施食內二：先明自施心離過、後「以此慧施」下正明以此施食善根迴向眾生。但以法食者，依《阿含經》，出世間食有五種：一禪悅食、二願食、三念食、四解脫食、五法喜食。永離揣食者，阿含世間食有四種，謂段、思、觸、識。為化眾生，現受揣食者，令眾生成化身佛。《攝論》云「為生施主善，但如來食時，諸天為受，施諸眾生令得成佛，故示現以手觸食。」施食獲五果，經言得常命、色、力、安、無礙辯。又《瑜伽》云「施飲食能感大力。」問：若貧無多食，頗有得成大施行不？答：有。如《大乘方便經》上卷云「若生貧窮家，是菩薩乃至乞食，若得一揣食，持用施僧、若施一人，不以為愧。應作是念：『如佛所說，心增廣大，勝以財施。』我財施雖少，以一切智心，願是善根成一切智，令諸眾生悉得寶手。猶如如來以是緣故，具足施或禪定禪處。是名菩薩行於方便。」施飲中，迴向內得淨法愛是法喜食，法身柔濡是解脫食，三昧調心是禪悅食。施味中，先舉所施、二善根迴向，於中得上味相甘露充滿者，是佛三十二相中上味相也。經云「如來大牙復有甘露泉，但食入口悉為甘露。」下諸迴向中悉以事同法，相似相類而成迴向。三「是為」下結名。施乘是令得代步喜，施衣令得蔽形喜，《瑜伽》施衣服能感妙色。又若能新作衣成，持用供佛，有二種：一暫獻便取，得無量福；二作時分施，亦得大福。如今日午時以衣施佛，直至明日午時，若中間取，即是取佛物；至期限滿取，即無失有福。施華令得供養喜，又華令人喜。施自身者，如《智論》第十三違羅摩菩薩施外道，有諸天遣自施福勝外道無量，如彼具說。鬘嚴飾喜有二種：一貫華作環置於頭上、二以線穿華絡於身上，西國尚此也，施端正報。香亦供養，戒德氛氳故同香也。塗香亦嚴身。床座令安穩喜。上是初十也。施住處及房舍，亦令安穩喜。施燈明令破闇喜，近令得好色報、遠令眾生得佛慧光。《瑜伽》施諸燈明能感淨明。又《燃燈功德經》中，燒燈供養大滅罪生福，令發願言：「願能以大海為油、須彌為炷，燃大燈明，遍佛剎海，供養無休。又願以法性為油、大智為炷，燃大悲為燈，普曜世間。」故經云「淨信心為炷，慈悲為香油，正念為寶器，燃彼曜世燈。」施湯藥令除病喜，自近得無病，如薄俱羅比丘五不死等；遠得藥樹王身，又如藥王子，手觸疾病無不皆愈，死後取其燒處灰土亦能除疾，身疾既除心病亦遣。施 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二廣顯行相中有二：初別顯向前七十門大施之行別明迴向、後「此摩訶薩以如是等」下總結所為大喜迴向。前中七十門，有開有合，至文當辨。初施食內二：先明自施心離過、後「以此慧施」下正明以此施食善根迴向眾生。但以法食者，依《阿含經》，出世間食有五種：一禪悅食、二願食、三念食、四解脫食、五法喜食。永離揣食者，阿含世間食有四種，謂段、思、觸、識。為化眾生，現受揣食者，令眾生成化身佛。《攝論》云「為生施主善，但如來食時，諸天為受，施諸眾生令得成佛，故示現以手觸食。」施食獲五果，經言得常命、色、力、安、無礙辯。又《瑜伽》云「施飲食能感大力。」問：若貧無多食，頗有得成大施行不？答：有。如《大乘方便經》上卷云「若生貧窮家，是菩薩乃至乞食，若得一揣食，持用施僧、若施一人，不以為愧。應作是念：『如佛所說，心增廣大，勝以財施。』我財施雖少，以一切智心，願是善根成一切智，令諸眾生悉得寶手。猶如如來以是緣故，具足施或禪定禪處。是名菩薩行於方便。」施飲中，迴向內得淨法愛是法喜食，法身柔濡是解脫食，三昧調心是禪悅食。施味中，先舉所施、二善根迴向，於中得上味相甘露充滿者，是佛三十二相中上味相也。經云「如來大牙復有甘露泉，但食入口悉為甘露。」下諸迴向中悉以事同法，相似相類而成迴向。三「是為」下結名。施乘是令得代步喜，施衣令得蔽形喜，《瑜伽》施衣服能感妙色。又若能新作衣成，持用供佛，有二種：一暫獻便取，得無量福；二作時分施，亦得大福。如今日午時以衣施佛，直至明日午時，若中間取，即是取佛物；至期限滿取，即無失有福。施華令得供養喜，又華令人喜。施自身者，如《智論》第十三違羅摩菩薩施外道，有諸天遣自施福勝外道無量，如彼具說。鬘嚴飾喜有二種：一貫華作環置於頭上、二以線穿華絡於身上，西國尚此也，施端正報。香亦供養，戒德氛氳故同香也。塗香亦嚴身。床座令安穩喜。上是初十也。施住處及房舍，亦令安穩喜。施燈明令破闇喜，近令得好色報、遠令眾生得佛慧光。《瑜伽》施諸燈明能感淨明。又《燃燈功德經》中，燒燈供養大滅罪生福，令發願言：「願能以大海為油、須彌為炷，燃大燈明，遍佛剎海，供養無休。又願以法性為油、大智為炷，燃大悲為燈，普曜世間。」故經云「淨信心為炷，慈悲為香油，正念為寶器，燃彼曜世燈。」施湯藥令除病喜，自近得無病，如薄俱羅比丘五不死等；遠得藥樹王身，又如藥王子，手觸疾病無不皆愈，死後取其燒處灰土亦能除疾，身疾既除心病亦遣。施

器令得盛貯喜。施車令得運載喜，亦是代步。《瑜伽》施車乘能感快樂，於中有三：先列五種福田、次列十種寶車、後隨田成施以善迴向。此中施五田即為五段：初施佛及塔，有二種流類迴向，一約田相似迴向，如文，令眾生乃至云得諸如來無礙解脫一切種智等；二約所施物相似迴向，令眾生攝取大乘等。餘文中亦有約施心迴向，謂歡喜心施亦即隨發迴向等，竝通准之。二施菩薩及善知識迴向。三施佛大眾僧寶迴向。四施聲聞緣覺迴向。五施一切福田迴向。菩薩十種道者，十度行乘，又十地道也。四輪義，略作三門：初辨相者，一住正國輪。《莊嚴論》第六云「有四種不放逸輪：一者勝土輪，土勝有五因緣，一易求，謂四事供身不難得故；三善護，謂國王如法，惡人盜賊不得住故；三善地，謂處所調和無疫癘故；四善伴，謂同戒同見為伴侶故；五善寂，謂晝日無喧夜絕聲故。」二者善人輪，善人亦具五因緣：一多聞成就阿含故、二見諦得聖果故、三巧說能分別法故、四憐愍不貪利故、五不退無疲倦故。三者自正輪，亦具五因緣：一善緣，妙法為緣故；二善聚，福智具足故；三善修，止觀諸行相應時修故；四善說，無求利故；五善出，所有上法恭敬修故。四者先福輪，先福亦具五因緣：一可樂，由住勝士為因故；二無難，由值善人為因；三無病、四三昧、五智慧，此三以自正輪為因。第二除難者，依《成實論》，四輪除八難。住正國輪，彼論名住善處輪，謂生中國除五難，謂三塗、北洲、長壽天。依正土輪，彼名依善人，謂值佛世，除佛前佛後難。平等願輪，彼名自發正願，謂正見，除世智辯聰難。本功德輪，彼名宿植善根，除生盲聾瘖瘂。前五是惡處難，第六是惡時難，第七是惡因難，第八是惡果難。第三成德者，四中初二是外緣、後二是內因，謂願是智因、德是福因，菩薩無邊淨行皆賴此因緣而德成滿。上通約三乘教辨。又正國，真如法性土也；正土，般若正觀也；功德施等，五度行也；本願，菩薩十種大願也。此約終教辨。又正國即十佛國土海，正士即十佛正報，功德即性起功德，願即普賢願海。此約圓教，同一無盡大法界緣起故也。象馬別施，合以迴向。施床座中，前所施是汎爾床座，今此是聖王所坐之座，故不同也。三種世間所不能壞者，辨法師釋：地前願樂世間、初地至七名功用世間、八地至等覺無功用世間，令得佛殊勝座，因位三種無常世間所不能壞。衍師云：是三災不壞。今釋：以應是不為過未等三世之所遷壞，三相亦得，以是稱法性之座故，經云「諸法空為座。」第二十施蓋中，如寶積所持、如來合蓋遍覆三千 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 器令得盛貯喜。施車令得運載喜，亦是代步。《瑜伽》施車乘能感快樂，於中有三：先列五種福田、次列十種寶車、後隨田成施以善迴向。此中施五田即為五段：初施佛及塔，有二種流類迴向，一約田相似迴向，如文，令眾生乃至云得諸如來無礙解脫一切種智等；二約所施物相似迴向，令眾生攝取大乘等。餘文中亦有約施心迴向，謂歡喜心施亦即隨發迴向等，竝通准之。二施菩薩及善知識迴向。三施佛大眾僧寶迴向。四施聲聞緣覺迴向。五施一切福田迴向。菩薩十種道者，十度行乘，又十地道也。四輪義，略作三門：初辨相者，一住正國輪。《莊嚴論》第六云「有四種不放逸輪：一者勝土輪，土勝有五因緣，一易求，謂四事供身不難得故；三善護，謂國王如法，惡人盜賊不得住故；三善地，謂處所調和無疫癘故；四善伴，謂同戒同見為伴侶故；五善寂，謂晝日無喧夜絕聲故。」二者善人輪，善人亦具五因緣：一多聞成就阿含故、二見諦得聖果故、三巧說能分別法故、四憐愍不貪利故、五不退無疲倦故。三者自正輪，亦具五因緣：一善緣，妙法為緣故；二善聚，福智具足故；三善修，止觀諸行相應時修故；四善說，無求利故；五善出，所有上法恭敬修故。四者先福輪，先福亦具五因緣：一可樂，由住勝士為因故；二無難，由值善人為因；三無病、四三昧、五智慧，此三以自正輪為因。第二除難者，依《成實論》，四輪除八難。住正國輪，彼論名住善處輪，謂生中國除五難，謂三塗、北洲、長壽天。依正土輪，彼名依善人，謂值佛世，除佛前佛後難。平等願輪，彼名自發正願，謂正見，除世智辯聰難。本功德輪，彼名宿植善根，除生盲聾瘖瘂。前五是惡處難，第六是惡時難，第七是惡因難，第八是惡果難。第三成德者，四中初二是外緣、後二是內因，謂願是智因、德是福因，菩薩無邊淨行皆賴此因緣而德成滿。上通約三乘教辨。又正國，真如法性土也；正土，般若正觀也；功德施等，五度行也；本願，菩薩十種大願也。此約終教辨。又正國即十佛國土海，正士即十佛正報，功德即性起功德，願即普賢願海。此約圓教，同一無盡大法界緣起故也。象馬別施，合以迴向。施床座中，前所施是汎爾床座，今此是聖王所坐之座，故不同也。三種世間所不能壞者，辨法師釋：地前願樂世間、初地至七名功用世間、八地至等覺無功用世間，令得佛殊勝座，因位三種無常世間所不能壞。衍師云：是三災不壞。今釋：以應是不為過未等三世之所遷壞，三相亦得，以是稱法性之座故，經云「諸法空為座。」第二十施蓋中，如寶積所持、如來合蓋遍覆三千

，明攝化境也。又《菩薩本行經》佛在欝卑羅國涉熱而行，有牧羊人即以淨心編草作蓋，覆佛隨行，佛便微咲。阿難問故。佛言：「此人草蓋覆我，十三劫中不墮地獄，天上人間生便輒有七寶之蓋隨而覆上，後得出家成辟支佛也。」幢幡合施，亦可是幢上懸幡俱施。《百緣經》佛出世時有長者子名波多迦，生已空中有一大幡遍覆城上，隨行覆之，值佛出家得阿羅漢。阿難問故。佛答：昔毘婆尸佛滅後起七寶塔，時有一人於塔設會，作一長幡懸著塔上，發願而去。九十一劫不墮惡道，隨所生處幡常蔭上，今得見我。開寶藏施中令得十六智寶者，依小乘，八忍八智為十六。辨師云：地前光得等四定，地上大乘光明等四定，各有自分、勝進為十六，依此發智為十六智寶，以下釋云「三昧正受究竟增廣智慧之寶。」又有人釋：佛地四智，智各有四為十六，以果位自在互得融通。施莊嚴具中百福具好者，依《涅槃》，菩薩修身，不殺戒十善有五種心，謂下、中、上、上中、上上，乃至正見亦復如是。是五十心名初發心具足，終成有五十心，如是百心名百福具足。以此百福共成一好，故云百福具好而自莊嚴。又依《瑜伽．決擇》中，百福行者，謂離十不善業道，小分離殺生乃至小分離邪見，是初十行；多分離殺生乃至多分離邪見，名第二十行；若全離殺生乃至全離邪見，名第三十行；若小時離殺生乃至小時離邪見，名第四十行；若多時離殺生乃至多時離邪見，名第五十行；若盡壽離殺生乃至盡壽離邪見，名第六十行；若自離殺生乃至自離邪見，名第七十行；若勸他不殺生乃至勸他不邪見，名第八十行；若稱揚讚述不殺生乃至讚述不邪見，名第九十行；若見離殺生乃至見離邪見者慶悅大喜，名第十十行。又依肇法師《法華疏》中，十善為本，一善以九善莊嚴名為百福。不知出何聖教？施冠珠中，以施熏心，令更成勝進大施，故云向增上。因此施念令慧深，見施中正理，故云修慧。又因施作意令成捨根，謂究竟大捨也。因施作意，令慧廣覺。餘一切行迴向中，令得無見頂相者，是佛三十二相中無見頂相，表佛勝出更無過故也。摩尼寶冠者，如文殊師利頭上天冠，是毘楞伽寶所成、首楞三昧所起，於中常現無量佛剎及諸佛身救獄囚苦。如大悲菩薩等者，此等菩薩主當此門，於一切處一切時常行此行。餘下諸門所引菩薩皆亦如是。身代死囚者，是捨身命，比前財施極超過。如《菩薩本行經》中，過去有五百長者子，各出珍寶象馬車乘衣被飲食，隨乏悉與。有一貧人見而問言：「汝等施福，求何等願？」答：「欲求佛道。」又問：「何謂佛道？」答中廣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，明攝化境也。又《菩薩本行經》佛在欝卑羅國涉熱而行，有牧羊人即以淨心編草作蓋，覆佛隨行，佛便微咲。阿難問故。佛言：「此人草蓋覆我，十三劫中不墮地獄，天上人間生便輒有七寶之蓋隨而覆上，後得出家成辟支佛也。」幢幡合施，亦可是幢上懸幡俱施。《百緣經》佛出世時有長者子名波多迦，生已空中有一大幡遍覆城上，隨行覆之，值佛出家得阿羅漢。阿難問故。佛答：昔毘婆尸佛滅後起七寶塔，時有一人於塔設會，作一長幡懸著塔上，發願而去。九十一劫不墮惡道，隨所生處幡常蔭上，今得見我。開寶藏施中令得十六智寶者，依小乘，八忍八智為十六。辨師云：地前光得等四定，地上大乘光明等四定，各有自分、勝進為十六，依此發智為十六智寶，以下釋云「三昧正受究竟增廣智慧之寶。」又有人釋：佛地四智，智各有四為十六，以果位自在互得融通。施莊嚴具中百福具好者，依《涅槃》，菩薩修身，不殺戒十善有五種心，謂下、中、上、上中、上上，乃至正見亦復如是。是五十心名初發心具足，終成有五十心，如是百心名百福具足。以此百福共成一好，故云百福具好而自莊嚴。又依《瑜伽．決擇》中，百福行者，謂離十不善業道，小分離殺生乃至小分離邪見，是初十行；多分離殺生乃至多分離邪見，名第二十行；若全離殺生乃至全離邪見，名第三十行；若小時離殺生乃至小時離邪見，名第四十行；若多時離殺生乃至多時離邪見，名第五十行；若盡壽離殺生乃至盡壽離邪見，名第六十行；若自離殺生乃至自離邪見，名第七十行；若勸他不殺生乃至勸他不邪見，名第八十行；若稱揚讚述不殺生乃至讚述不邪見，名第九十行；若見離殺生乃至見離邪見者慶悅大喜，名第十十行。又依肇法師《法華疏》中，十善為本，一善以九善莊嚴名為百福。不知出何聖教？施冠珠中，以施熏心，令更成勝進大施，故云向增上。因此施念令慧深，見施中正理，故云修慧。又因施作意令成捨根，謂究竟大捨也。因施作意，令慧廣覺。餘一切行迴向中，令得無見頂相者，是佛三十二相中無見頂相，表佛勝出更無過故也。摩尼寶冠者，如文殊師利頭上天冠，是毘楞伽寶所成、首楞三昧所起，於中常現無量佛剎及諸佛身救獄囚苦。如大悲菩薩等者，此等菩薩主當此門，於一切處一切時常行此行。餘下諸門所引菩薩皆亦如是。身代死囚者，是捨身命，比前財施極超過。如《菩薩本行經》中，過去有五百長者子，各出珍寶象馬車乘衣被飲食，隨乏悉與。有一貧人見而問言：「汝等施福，求何等願？」答：「欲求佛道。」又問：「何謂佛道？」答中廣

歎佛德。貧人聞已自念：「我今欲習學此願，廣度一切。加復貧窮無財行施，當持己身而用惠施。」念已索蜜塗身臥於塚間，「我今以身施與一切，若須血肉皮頭目髓腦悉以與之，持是功德用求佛道廣度一切。」作是願已，應時三千大千世界而大震動，諸天惶懅，帝釋天眼見於菩薩臥在塚間以身布施，下來欲試。化作眾狗鳥獸，來就欲食。菩薩見有欲來噉身，心便歡喜，無有退轉傾動之意。天帝復形讚問所求：「為求輪王、帝釋、梵王？」答言：「不爾。唯求佛道，廣度眾生。」帝釋諸天同讚善哉，語菩薩言：「汝此勇猛，過彼五百菩薩所施百千億倍不可計倍，當先作佛。」時貧人者，今我是。五百長者子，今此彌勒五百菩薩是。我以精進勇猛之力，故超諸菩薩所作功德而先成佛。施連膚頂髮及髻明珠者，有二事：一割剝頭皮連髮而施；二依西國貴種，皆初生時刀開頂皮內一神珠，封藥著已，珠在皮內。今有人乞，執刀開施。梵言周羅，此云頂髻。第三十施眼中，依《瑜伽》四十九，菩薩內施有二：一總求菩薩身，以身施而作僕使，有三意，一為速證菩提、二為眾生利益安樂、三為布施波羅蜜多速圓滿故；二別求眼手足頭目支節血肉筋骨乃至髓者，髓其所欲一切施與。又《智論》十四，舍利弗六十劫行菩薩道欲度施河，逢乞眼退，不到彼岸。迴向內令眾生得十種眼，又如與他貫計衣道，竝是施眼之用。亦應如是迴向，後漸能總捨。施耳鼻用，亦準應同。面門者，有人解是口。光統云：鼻下當柱為面門，豈以施鼻得口端正？施牙齒中象王者，如《十輪經》說。又《智論》第十四云「如象王施牙，是法身菩薩。」又引法身菩薩變身作象，與獼猴及象為親友，存仁敬以化人獸等。施舌中亦有施用。施頭中，《菩薩本行經》月光王欲捨頭與婆羅門，諸臣諫王：「王身是我等一切人共有，如一妙寶眾人共有，豈得一人獨自用耶？」王語婆羅門：「汝何不屏處索？汝今少去，我安慰臣。」語臣言：「此於我有宿怨，今若不償，更何時還？」後去去臣，喚婆羅門：「汝於林中，待我後至，令彼斷取其頭。」遂以王髮繫樹，下刀斫之，誤斷樹枝。婆羅門謂已斬竟，即生歡喜。以諸天力，不令見王身首等。樹神呵嘖婆羅門，婆羅門謂真斷頭，怨心得解，即便還去。手與足合施，問：若菩薩施身支節等，為一切所求皆施、為有不施時？答：《瑜伽》三十九云「若諸菩薩於所行施意樂清淨，見有無量利眾生事正現在前，設有來求自身支節，不應施與。彼菩薩為令於施意樂得清淨故，須捨現前利眾生事而施身分。若魔天眾并魔所使眾生來乞菩薩身分支節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎佛德。貧人聞已自念：「我今欲習學此願，廣度一切。加復貧窮無財行施，當持己身而用惠施。」念已索蜜塗身臥於塚間，「我今以身施與一切，若須血肉皮頭目髓腦悉以與之，持是功德用求佛道廣度一切。」作是願已，應時三千大千世界而大震動，諸天惶懅，帝釋天眼見於菩薩臥在塚間以身布施，下來欲試。化作眾狗鳥獸，來就欲食。菩薩見有欲來噉身，心便歡喜，無有退轉傾動之意。天帝復形讚問所求：「為求輪王、帝釋、梵王？」答言：「不爾。唯求佛道，廣度眾生。」帝釋諸天同讚善哉，語菩薩言：「汝此勇猛，過彼五百菩薩所施百千億倍不可計倍，當先作佛。」時貧人者，今我是。五百長者子，今此彌勒五百菩薩是。我以精進勇猛之力，故超諸菩薩所作功德而先成佛。施連膚頂髮及髻明珠者，有二事：一割剝頭皮連髮而施；二依西國貴種，皆初生時刀開頂皮內一神珠，封藥著已，珠在皮內。今有人乞，執刀開施。梵言周羅，此云頂髻。第三十施眼中，依《瑜伽》四十九，菩薩內施有二：一總求菩薩身，以身施而作僕使，有三意，一為速證菩提、二為眾生利益安樂、三為布施波羅蜜多速圓滿故；二別求眼手足頭目支節血肉筋骨乃至髓者，髓其所欲一切施與。又《智論》十四，舍利弗六十劫行菩薩道欲度施河，逢乞眼退，不到彼岸。迴向內令眾生得十種眼，又如與他貫計衣道，竝是施眼之用。亦應如是迴向，後漸能總捨。施耳鼻用，亦準應同。面門者，有人解是口。光統云：鼻下當柱為面門，豈以施鼻得口端正？施牙齒中象王者，如《十輪經》說。又《智論》第十四云「如象王施牙，是法身菩薩。」又引法身菩薩變身作象，與獼猴及象為親友，存仁敬以化人獸等。施舌中亦有施用。施頭中，《菩薩本行經》月光王欲捨頭與婆羅門，諸臣諫王：「王身是我等一切人共有，如一妙寶眾人共有，豈得一人獨自用耶？」王語婆羅門：「汝何不屏處索？汝今少去，我安慰臣。」語臣言：「此於我有宿怨，今若不償，更何時還？」後去去臣，喚婆羅門：「汝於林中，待我後至，令彼斷取其頭。」遂以王髮繫樹，下刀斫之，誤斷樹枝。婆羅門謂已斬竟，即生歡喜。以諸天力，不令見王身首等。樹神呵嘖婆羅門，婆羅門謂真斷頭，怨心得解，即便還去。手與足合施，問：若菩薩施身支節等，為一切所求皆施、為有不施時？答：《瑜伽》三十九云「若諸菩薩於所行施意樂清淨，見有無量利眾生事正現在前，設有來求自身支節，不應施與。彼菩薩為令於施意樂得清淨故，須捨現前利眾生事而施身分。若魔天眾并魔所使眾生來乞菩薩身分支節，

不應施與，其魔惡心，恐彼當獲上品罪故。有癡狂人來求菩薩身分支節，不應施與，由彼不住自性心故、不為義利而乞求故、其心狂亂不自在故，空有種種浮妄言說，是故不應施身分。除上所說，來求菩薩身分支節，隨其所欲悉皆施與，是名菩薩於內可施乃不施也。」壞身出血及髓肉合施，《智論》第十四中，月光太子出城見癩人，問醫人言：「可治不？」醫言：「可治。但藥難得，謂須從生來不瞋人血髓，和藥塗之即差。」菩薩自憶，生來不省有瞋，即出血髓救彼令差，願得法身差其心病。此施肉是第四十也。五藏中心別施，腸腎肝肺四藏同施。又《智論》十四，施有三種：施飲食等為下施、衣服珍寶為中施、頭目五藏等為上施。廣引釋迦本行，此三施事如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應施與，其魔惡心，恐彼當獲上品罪故。有癡狂人來求菩薩身分支節，不應施與，由彼不住自性心故、不為義利而乞求故、其心狂亂不自在故，空有種種浮妄言說，是故不應施身分。除上所說，來求菩薩身分支節，隨其所欲悉皆施與，是名菩薩於內可施乃不施也。」壞身出血及髓肉合施，《智論》第十四中，月光太子出城見癩人，問醫人言：「可治不？」醫言：「可治。但藥難得，謂須從生來不瞋人血髓，和藥塗之即差。」菩薩自憶，生來不省有瞋，即出血髓救彼令差，願得法身差其心病。此施肉是第四十也。五藏中心別施，腸腎肝肺四藏同施。又《智論》十四，施有三種：施飲食等為下施、衣服珍寶為中施、頭目五藏等為上施。廣引釋迦本行，此三施事如彼說。

支節諸骨同施。施皮者，《智論》十六中，如毒龍受一日夜戒，被剝五色皮，忍己施之。又金剛脇鹿王者，《菩薩本緣集經》第四中，菩薩往世墮畜生中而為鹿身，兩脇金色、脊似瑠璃、餘身雜廁種別難，名踝如硨磲、角如金精，其身莊嚴如七寶藏，身色光炎如日初出，為諸群鹿而作饒益。於大暴河，見人欲溺，投身救之。其人得濟，後遂背恩，告王將兵欲殺鹿取皮。將王及兵至，鹿指示，兩臂俱落。王知背恩，發心禮鹿，謝過而去。廣如彼說也。施手足指中，如有練指供養等，亦是其類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支節諸骨同施。施皮者，《智論》十六中，如毒龍受一日夜戒，被剝五色皮，忍己施之。又金剛脇鹿王者，《菩薩本緣集經》第四中，菩薩往世墮畜生中而為鹿身，兩脇金色、脊似瑠璃、餘身雜廁種別難，名踝如硨磲、角如金精，其身莊嚴如七寶藏，身色光炎如日初出，為諸群鹿而作饒益。於大暴河，見人欲溺，投身救之。其人得濟，後遂背恩，告王將兵欲殺鹿取皮。將王及兵至，鹿指示，兩臂俱落。王知背恩，發心禮鹿，謝過而去。廣如彼說也。施手足指中，如有練指供養等，亦是其類。

第五十施連肉爪者，亦求法而施也。為法投火中，七仞者，一仞七尺，七七四十九尺，火坑也。為法受苦者，如勇健王者，《菩薩本行經》過去有王名處闍那彌梨，為求一偈割身千燈。後因帝釋問，立誓表心，遂還平復。所求一偈言：常者皆盡，高者亦墮，合會有離，生者有死。王聞偈喜忘其所苦，勅舉國人皆令書誦(云云)。為法捨國等，如《法華．提婆達多品》說等。教斷殺等是無畏施，以施其命，故過一切也。《智論》世間所貴各唯已命，無有價直。五戒等，望能殺是法施，望所殺是無畏。三種戒者，是律儀等三聚戒也。救毀形苦亦是無畏施，《俱舍論》有黃門救五百頭牛毀形之事，以此善根力故男形具足，是其現報也。文中肆字者是恣也。具足無上丈夫正法者，依《涅槃經》，莫問男女，具四相義即名丈夫，謂自正、正他、能隨問答、善解因緣義。若不具此四種相義，雖曰男子，不名丈夫。女以反上，即名丈夫。又云「雖是女人，能信自身有佛性者，即是丈夫。若有男子，不知自身有佛性者，我說彼人猶是女人。」又云七丈夫趣者，有四說：一依世間。依《瑜伽》中，丈夫有七義：一長壽久住、二妙色端嚴、三無病少惱、四非僕非女非半擇迦、五智慧猛利、六發言威肅、七有大宗業，具此七法名為丈夫，亦有趣故。二依小乘，亦有七丈夫，即七賢聖：一隨信行人、二隨法行、三信解脫、四見到、五身證、六慧解脫、七俱解脫。信他得度名信行，不從他信名法行。鈍根三果是隨信行所得，信果離縛名信解脫。利根三果是隨法行所至，故名見到。滅盡正受法似涅槃，與身合故名為身證。障有二種：一煩惱障、二解脫障。但離煩惱障名慧解脫，二障竝除名俱解脫。三依大乘瑜伽有七地，亦是賢聖丈夫所遊履，故名趣也。一種性地、二勝解行地、三淨勝意樂地、四行正行地、五決定地、六決定行地、七到究竟地。初二是地前，次一是初地，次一從二地至第七，次一第八地，次一第九地，未後是第十地及佛地合說，以因果俱究竟。四依《瓔珞本業》等亦有七位：一信、二十住、三十行、四十迴向、五十地、六等覺、七妙覺。歎佛出世是法施，如上普莊嚴童子讚佛偈聲普遍世界。又如《悲華》中，釋迦往作大悲菩薩，行遍諸國大聲教言：「如來出世，如來出世為甚難遇」等。施大地中，如來及塔、菩薩知識并父母等，是恩田亦敬田；聖僧二乘，是德田亦敬田；餘乞者是貧人等，是悲田亦苦田。此等皆能生福，故名福田，從喻為名。又有四句：自有是敬非悲，如佛等；自有是悲非敬，如貧苦眾生等；自有亦悲亦敬，如貧病羅漢等；自有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十施連肉爪者，亦求法而施也。為法投火中，七仞者，一仞七尺，七七四十九尺，火坑也。為法受苦者，如勇健王者，《菩薩本行經》過去有王名處闍那彌梨，為求一偈割身千燈。後因帝釋問，立誓表心，遂還平復。所求一偈言：常者皆盡，高者亦墮，合會有離，生者有死。王聞偈喜忘其所苦，勅舉國人皆令書誦(云云)。為法捨國等，如《法華．提婆達多品》說等。教斷殺等是無畏施，以施其命，故過一切也。《智論》世間所貴各唯已命，無有價直。五戒等，望能殺是法施，望所殺是無畏。三種戒者，是律儀等三聚戒也。救毀形苦亦是無畏施，《俱舍論》有黃門救五百頭牛毀形之事，以此善根力故男形具足，是其現報也。文中肆字者是恣也。具足無上丈夫正法者，依《涅槃經》，莫問男女，具四相義即名丈夫，謂自正、正他、能隨問答、善解因緣義。若不具此四種相義，雖曰男子，不名丈夫。女以反上，即名丈夫。又云「雖是女人，能信自身有佛性者，即是丈夫。若有男子，不知自身有佛性者，我說彼人猶是女人。」又云七丈夫趣者，有四說：一依世間。依《瑜伽》中，丈夫有七義：一長壽久住、二妙色端嚴、三無病少惱、四非僕非女非半擇迦、五智慧猛利、六發言威肅、七有大宗業，具此七法名為丈夫，亦有趣故。二依小乘，亦有七丈夫，即七賢聖：一隨信行人、二隨法行、三信解脫、四見到、五身證、六慧解脫、七俱解脫。信他得度名信行，不從他信名法行。鈍根三果是隨信行所得，信果離縛名信解脫。利根三果是隨法行所至，故名見到。滅盡正受法似涅槃，與身合故名為身證。障有二種：一煩惱障、二解脫障。但離煩惱障名慧解脫，二障竝除名俱解脫。三依大乘瑜伽有七地，亦是賢聖丈夫所遊履，故名趣也。一種性地、二勝解行地、三淨勝意樂地、四行正行地、五決定地、六決定行地、七到究竟地。初二是地前，次一是初地，次一從二地至第七，次一第八地，次一第九地，未後是第十地及佛地合說，以因果俱究竟。四依《瓔珞本業》等亦有七位：一信、二十住、三十行、四十迴向、五十地、六等覺、七妙覺。歎佛出世是法施，如上普莊嚴童子讚佛偈聲普遍世界。又如《悲華》中，釋迦往作大悲菩薩，行遍諸國大聲教言：「如來出世，如來出世為甚難遇」等。施大地中，如來及塔、菩薩知識并父母等，是恩田亦敬田；聖僧二乘，是德田亦敬田；餘乞者是貧人等，是悲田亦苦田。此等皆能生福，故名福田，從喻為名。又有四句：自有是敬非悲，如佛等；自有是悲非敬，如貧苦眾生等；自有亦悲亦敬，如貧病羅漢等；自有

非悲非敬，除上所餘等。《智論》十四云「若憐愍施，謂於貧窮下賊及諸畜生。二恭敬施，謂於佛及法身菩薩等。三憐愍恭敬施，謂於老病貧窮阿羅漢辟支等。」問：悲、敬二田，何者為勝？答：有三義。一若就約境救彼現苦，約心增大悲行，為利他行本，即悲田為勝。是故《像法決疑經》中，乃至施佛菩薩聲聞眾生，不如人施畜生一口飲食等。二若就約境恩深德厚，約心領法增智，為自利行源，即敬田為勝。是故《校量功德經》中，施畜生得百倍等校量。又《甚希有經》以七寶等供滿四州施四果聖人，及滅度後起極廣塔，不如造𪍿麥等佛塔功德，乃至算數譬喻非比等。又《大品》中天帝云：「我非不欲供舍利，但舍利從般若中出，是故寧供養般若也。」三若約二利齊均、悲智雙舉，即二田平等。如《淨名》云「一分施難勝如來，一分施最下乞人。」猶如如來福田之想，無所分別等于大悲，此之謂也。問：等是敬中，如父母恩田與聖僧德田，勝劣云何？答：如《校量經》乃至云供養百羅漢，不及供養一生身父母。又《阿含經》中供養父母功德，共供養一生補處菩薩功德齊等。問：等是恩田，師僧與父母勝劣云何？答：《舍利弗問經》在家人父母恩大，師僧恩次；出家人師僧恩大，父母恩次。以師於在家教授力劣，出家反此。又以師僧生育法身，法身累劫無盡；父母生育生身，恩及七世。問：等是德田，供養別眾勝劣云何？答？如《梵網經》別請五百羅漢，不如僧次一凡夫僧。問：施有三事，一田、二物、三心，此三勝劣云何？答：有四句。一自有田劣心等勝，如罽眤吒王禮讚尼乾子塔，塔遂崩倒。二田勝心物劣，童子施土於佛鉢中，戲爾故心輕，由田勝故，得作鐵輪王。三田心勝而物劣，如《智論》第九中老婢以紺澱奉佛，得十五反受人天福，後得辟支涅槃。有人疑佛以妄語，佛以舌覆面用決彼疑，云引尼狗子小、生樹大等。四三事俱勝，如龍女獻寶珠速成佛等。今此中菩薩，與施心，悲智齊於虛空；辨施物，事種窮乎法界；舉施田，凡聖盡於十方。是故此中三事性盡深無底，三事殊特勝無比，三事廣大遍無崖，三事相融俱無礙。又《俱舍論》問施支提塔，此中無能受用，云何成福？答：福業有二種。一棄捨為類，若由捨物，此福業得生；二受用為類，若由受用所捨物，此福業生。若施支提，有捨類福、無受用類福。類是因義。問：若不受用，云何有福？答：若福要由利他得成福者，修慈三昧及正見等應皆無福。如慈等心觀中，雖無能受用及利益他，有無量福生，從自心起。今此文中，前施佛造殿堂，受用生福；後施塔，是棄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非悲非敬，除上所餘等。《智論》十四云「若憐愍施，謂於貧窮下賊及諸畜生。二恭敬施，謂於佛及法身菩薩等。三憐愍恭敬施，謂於老病貧窮阿羅漢辟支等。」問：悲、敬二田，何者為勝？答：有三義。一若就約境救彼現苦，約心增大悲行，為利他行本，即悲田為勝。是故《像法決疑經》中，乃至施佛菩薩聲聞眾生，不如人施畜生一口飲食等。二若就約境恩深德厚，約心領法增智，為自利行源，即敬田為勝。是故《校量功德經》中，施畜生得百倍等校量。又《甚希有經》以七寶等供滿四州施四果聖人，及滅度後起極廣塔，不如造𪍿麥等佛塔功德，乃至算數譬喻非比等。又《大品》中天帝云：「我非不欲供舍利，但舍利從般若中出，是故寧供養般若也。」三若約二利齊均、悲智雙舉，即二田平等。如《淨名》云「一分施難勝如來，一分施最下乞人。」猶如如來福田之想，無所分別等于大悲，此之謂也。問：等是敬中，如父母恩田與聖僧德田，勝劣云何？答：如《校量經》乃至云供養百羅漢，不及供養一生身父母。又《阿含經》中供養父母功德，共供養一生補處菩薩功德齊等。問：等是恩田，師僧與父母勝劣云何？答：《舍利弗問經》在家人父母恩大，師僧恩次；出家人師僧恩大，父母恩次。以師於在家教授力劣，出家反此。又以師僧生育法身，法身累劫無盡；父母生育生身，恩及七世。問：等是德田，供養別眾勝劣云何？答？如《梵網經》別請五百羅漢，不如僧次一凡夫僧。問：施有三事，一田、二物、三心，此三勝劣云何？答：有四句。一自有田劣心等勝，如罽眤吒王禮讚尼乾子塔，塔遂崩倒。二田勝心物劣，童子施土於佛鉢中，戲爾故心輕，由田勝故，得作鐵輪王。三田心勝而物劣，如《智論》第九中老婢以紺澱奉佛，得十五反受人天福，後得辟支涅槃。有人疑佛以妄語，佛以舌覆面用決彼疑，云引尼狗子小、生樹大等。四三事俱勝，如龍女獻寶珠速成佛等。今此中菩薩，與施心，悲智齊於虛空；辨施物，事種窮乎法界；舉施田，凡聖盡於十方。是故此中三事性盡深無底，三事殊特勝無比，三事廣大遍無崖，三事相融俱無礙。又《俱舍論》問施支提塔，此中無能受用，云何成福？答：福業有二種。一棄捨為類，若由捨物，此福業得生；二受用為類，若由受用所捨物，此福業生。若施支提，有捨類福、無受用類福。類是因義。問：若不受用，云何有福？答：若福要由利他得成福者，修慈三昧及正見等應皆無福。如慈等心觀中，雖無能受用及利益他，有無量福生，從自心起。今此文中，前施佛造殿堂，受用生福；後施塔，是棄

捨生福。舍利者，正音名設利羅，此云身，謂是如來或全身或碎身。塔者，正音名窣堵波，訛名偷婆，更訛單名塔也，此翻為歸宗之所也。依《長阿含經》四人應起塔，一佛、二辟支、三聲聞、四輪王。真諦三藏引《十二因緣經》，八人應起塔：一如來，露盤八重已上是佛塔；二菩薩七盤；三緣覺六盤；四羅漢五盤；五那含四盤；六斯陀含三盤；七須陀洹二盤；八輪王一盤，若見不得禮，以非聖塔故。又依《僧祇律》，有凡僧亦起塔，謂持律法師、營事比丘、德望比丘應起塔。既非聖人，總無露盤，仍令在屏處，若違結罪。準此等文，今方有為師造塔廣起露盤，非直現人得罪，亦乃累彼先亡，深可悲矣。又汎論造塔，有六意：一為表人勝、二為令他生淨信、三令標心有在、四令供養生福、五為報恩行畢、六生福滅罪。問：如造佛塔得幾福？答有二：一近得梵福，依《俱舍》中，得梵福有七種：一此地未造支提於中而作、二立僧伽藍、三僧已散能和、四修四無量、五代父母佛命、六自出家教人出家、七建立法幢。若人於上七業中隨作一業，如梵光行天受喜樂報一劫。其梵福量者，用諸眾生共業，感一三千大千世界業，為一梵福之量。二遠盡苦際得脫生死。故《無上依經》供佛舍利芥子等，悉得究竟脫生死苦。《大悲經》亦同。施僮使令其代勞，又捨自身為彼給使，是為第六十門也，是同事攝也。是以自身作蓋作蔭，覆障如來成孝供養。又身施眾生為奴僕，是躬代勞苦。又以己身奉給諸佛，為報恩行等施國土及王位者。問：如有惡人乞此王位，欲惱害眾生，豈得施與？答：菩薩見此亦不施與。如《瑜伽》四十九「若有上品逼惱眾生行暴惡業，來求王位，終不施與。」施嚴飾大城者，前通施國土。此文別施王所都處，大城自居，異餘小城故也。寶女即為侍人，非是二物合施。問：此寶女等，為是化作、為是寶報？答：是實報。經云「皆是菩薩淨業果報而用布施。」又下〈法界品〉中皆是往昔同善根願，如妙德女等，故云「若能眷納我，甘心受此苦。」又如賣華女等，是故施之皆不生惱。問：《瑜伽》云「若有眾生來求種種能引戲樂、能引無義所施之物，不應施與。」今此寶女既生彼貪染，云何施與？答：此中有三義故，是故施之。一菩薩觀彼有益無染方乃施與，若有染過則不施之；二此女既實是菩薩同行眷屬，是故不令前人生施貪染；三此女能以法門有利益彼，是故施之。若反上三義則不應施。《攝論》中，有利益有染污、無利益無染污、有染污無利益，此三菩薩不行；有利無染污，菩薩乃行。《瑜伽》約前三，此文據後一，故不相違 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨生福。舍利者，正音名設利羅，此云身，謂是如來或全身或碎身。塔者，正音名窣堵波，訛名偷婆，更訛單名塔也，此翻為歸宗之所也。依《長阿含經》四人應起塔，一佛、二辟支、三聲聞、四輪王。真諦三藏引《十二因緣經》，八人應起塔：一如來，露盤八重已上是佛塔；二菩薩七盤；三緣覺六盤；四羅漢五盤；五那含四盤；六斯陀含三盤；七須陀洹二盤；八輪王一盤，若見不得禮，以非聖塔故。又依《僧祇律》，有凡僧亦起塔，謂持律法師、營事比丘、德望比丘應起塔。既非聖人，總無露盤，仍令在屏處，若違結罪。準此等文，今方有為師造塔廣起露盤，非直現人得罪，亦乃累彼先亡，深可悲矣。又汎論造塔，有六意：一為表人勝、二為令他生淨信、三令標心有在、四令供養生福、五為報恩行畢、六生福滅罪。問：如造佛塔得幾福？答有二：一近得梵福，依《俱舍》中，得梵福有七種：一此地未造支提於中而作、二立僧伽藍、三僧已散能和、四修四無量、五代父母佛命、六自出家教人出家、七建立法幢。若人於上七業中隨作一業，如梵光行天受喜樂報一劫。其梵福量者，用諸眾生共業，感一三千大千世界業，為一梵福之量。二遠盡苦際得脫生死。故《無上依經》供佛舍利芥子等，悉得究竟脫生死苦。《大悲經》亦同。施僮使令其代勞，又捨自身為彼給使，是為第六十門也，是同事攝也。是以自身作蓋作蔭，覆障如來成孝供養。又身施眾生為奴僕，是躬代勞苦。又以己身奉給諸佛，為報恩行等施國土及王位者。問：如有惡人乞此王位，欲惱害眾生，豈得施與？答：菩薩見此亦不施與。如《瑜伽》四十九「若有上品逼惱眾生行暴惡業，來求王位，終不施與。」施嚴飾大城者，前通施國土。此文別施王所都處，大城自居，異餘小城故也。寶女即為侍人，非是二物合施。問：此寶女等，為是化作、為是寶報？答：是實報。經云「皆是菩薩淨業果報而用布施。」又下〈法界品〉中皆是往昔同善根願，如妙德女等，故云「若能眷納我，甘心受此苦。」又如賣華女等，是故施之皆不生惱。問：《瑜伽》云「若有眾生來求種種能引戲樂、能引無義所施之物，不應施與。」今此寶女既生彼貪染，云何施與？答：此中有三義故，是故施之。一菩薩觀彼有益無染方乃施與，若有染過則不施之；二此女既實是菩薩同行眷屬，是故不令前人生施貪染；三此女能以法門有利益彼，是故施之。若反上三義則不應施。《攝論》中，有利益有染污、無利益無染污、有染污無利益，此三菩薩不行；有利無染污，菩薩乃行。《瑜伽》約前三，此文據後一，故不相違

也。施妻妾男女，此亦合論。如須達拏者，此云善愛或云好愛。如《太子經》具說施妻子等。現莊嚴王者，即《大王莊嚴經》中說施妻子等。又《菩薩本緣經》中一切施王子，施王子大戰象與怨國人，王臣同瞋，擯王子於雪山。山中施二子已，天帝化來從乞妻，得還寄王子。後更乞眼，王子欲排，乞者止之：「且還寄汝。我須即取，汝更不得施人。」王子言：「我今何得受兩物寄？」廣如彼說。問：此中所施妻子等，為是實報、為是化作？又彼乞者，為亦是實、為亦是化？答：此有三義。一約上品，俱實而施。如一切施王，施兒與婆羅門，婆羅門鞭打將去。至一樹下更欲打之，樹神手擬婆羅門，婆羅門即倒。神欲斷彼命，奪王子送還。王子告神：「請勿害之。我若再還，令我父王檀行不足，即為不孝之子。」神遂放之。解云：准此，妻兒亦是同修菩薩行人，尚須自捨身命，豈有辭苦而退。二約中品，互有實化亦行布施。如《賢愚經》，佛昔為王，有毘沙門作夜叉語，從王索妻子食。食訖，為說偈云「一切行無常，生者皆有苦。五陰空無相，無有我我所。」說此偈已復本形，妻子猶存。此則妻子是實，乞者是化。《淨名經》中多是住不思議解脫菩薩，為調練餘小菩薩增其行位，故作此乞人，欲破此菩薩妻子愛盡，是故對前示現食之。又《攝論》中毘荀陀王捨兒與婆羅門，是逼惱他事。此兒是化作，是故無惱。解云：此乞者是實，兒是化也。以菩薩方便滿婆羅門願，令怨心盡，故作是化也。又如菩薩化為女色，施貪愛者，調令離欲等。三約下品，俱實不施。《瑜伽》三十九，菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬，若不先以正言曉喻令其歡喜，終不強逼令其憂惱施來求者。雖復先以怨言曉喻令其歡喜生樂欲心，而不施與怨家惡友藥叉羅剎凶暴業者，不以妻子形容軟弱族姓男女施來求者令作奴婢。解云：此據軟根初心說也。又若兩俱是化，則互無義利，故無此句也。施家宅，令眾得住處喜。施園林，令得遊歡喜。設大施會者，是無遮大會，種種皆施，謂不限物、不局時、不遮眾，無前無後等施一切故也，如下香牙園處設大會等。梵名般遮于瑟，此云無遮大會也。施一切資生具者，是第七十門也。以別說諸門不可盡故，是故末後總就一切資生之具而成大施。上來隨大門有七十，若更細論，所施物中種類不同，依光統師，有一百二十。次廣有八萬四千。何者？謂百二十事中皆有十善業而行施，故成一千二百；以七施法乘之，成八千四百；一一行中具十種迴向，故成八萬四千施行之門。七施法者，隨相有六，入理復一，即為七也。隨相六者，心有三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。施妻妾男女，此亦合論。如須達拏者，此云善愛或云好愛。如《太子經》具說施妻子等。現莊嚴王者，即《大王莊嚴經》中說施妻子等。又《菩薩本緣經》中一切施王子，施王子大戰象與怨國人，王臣同瞋，擯王子於雪山。山中施二子已，天帝化來從乞妻，得還寄王子。後更乞眼，王子欲排，乞者止之：「且還寄汝。我須即取，汝更不得施人。」王子言：「我今何得受兩物寄？」廣如彼說。問：此中所施妻子等，為是實報、為是化作？又彼乞者，為亦是實、為亦是化？答：此有三義。一約上品，俱實而施。如一切施王，施兒與婆羅門，婆羅門鞭打將去。至一樹下更欲打之，樹神手擬婆羅門，婆羅門即倒。神欲斷彼命，奪王子送還。王子告神：「請勿害之。我若再還，令我父王檀行不足，即為不孝之子。」神遂放之。解云：准此，妻兒亦是同修菩薩行人，尚須自捨身命，豈有辭苦而退。二約中品，互有實化亦行布施。如《賢愚經》，佛昔為王，有毘沙門作夜叉語，從王索妻子食。食訖，為說偈云「一切行無常，生者皆有苦。五陰空無相，無有我我所。」說此偈已復本形，妻子猶存。此則妻子是實，乞者是化。《淨名經》中多是住不思議解脫菩薩，為調練餘小菩薩增其行位，故作此乞人，欲破此菩薩妻子愛盡，是故對前示現食之。又《攝論》中毘荀陀王捨兒與婆羅門，是逼惱他事。此兒是化作，是故無惱。解云：此乞者是實，兒是化也。以菩薩方便滿婆羅門願，令怨心盡，故作是化也。又如菩薩化為女色，施貪愛者，調令離欲等。三約下品，俱實不施。《瑜伽》三十九，菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬，若不先以正言曉喻令其歡喜，終不強逼令其憂惱施來求者。雖復先以怨言曉喻令其歡喜生樂欲心，而不施與怨家惡友藥叉羅剎凶暴業者，不以妻子形容軟弱族姓男女施來求者令作奴婢。解云：此據軟根初心說也。又若兩俱是化，則互無義利，故無此句也。施家宅，令眾得住處喜。施園林，令得遊歡喜。設大施會者，是無遮大會，種種皆施，謂不限物、不局時、不遮眾，無前無後等施一切故也，如下香牙園處設大會等。梵名般遮于瑟，此云無遮大會也。施一切資生具者，是第七十門也。以別說諸門不可盡故，是故末後總就一切資生之具而成大施。上來隨大門有七十，若更細論，所施物中種類不同，依光統師，有一百二十。次廣有八萬四千。何者？謂百二十事中皆有十善業而行施，故成一千二百；以七施法乘之，成八千四百；一一行中具十種迴向，故成八萬四千施行之門。七施法者，隨相有六，入理復一，即為七也。隨相六者，心有三

種，即三時喜等；事有三種，即施者、受者及財物等。入理有二，謂照三事空一寂之理。又釋：以七聖財乘之亦得。如一施行有八萬四千，餘一一行皆亦如是。若散說行相，無量不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種，即三時喜等；事有三種，即施者、受者及財物等。入理有二，謂照三事空一寂之理。又釋：以七聖財乘之亦得。如一施行有八萬四千，餘一一行皆亦如是。若散說行相，無量不可說。

第二大段「此摩訶薩以如是」下總結所為。生喜迴向，於中有四：初結行所為、二「有來求者」下顯行成無失、三「菩薩爾時」下度行無失而生大喜、四「摩訶薩善根」下以所成喜行用將迴向。初中二：先約行結意、二「以大悲」下約心顯意。《瑜伽》三十九「又諸菩薩於諸有怨，以慈意樂而行慧施。於諸有苦，以悲意樂而行慧施。於諸有德，以喜意樂而行慧施。於諸有恩親善同意，以捨意樂而行慧施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。」建立如來論者，上云受持諸佛本行，顯現諸佛本行，如行能說，故云立論。由立此論，令生不斷佛善也。下顯行成無失中二：初明三事成行無失，於中初明稱乞者意，離乖意失；二施心無悔，離雜念失；三捨一切等，明施物廣多，離匱乏失。二「於諸眾生」下重釋成，初釋上施心，視如一子，悲心深也。是我善知，荷其恩也。由初心故，長養大悲；由後心故，長喜心。俱由上二心，令悲喜不壞，依此悲喜廣行大施心也。下釋上以物豐遂求稱意欣悅。問：何菩薩見乞生喜，於財無染？答：以施行熟故、施障盡故。何者施障；《瑜伽》三十九云「又諸菩薩於施障及對治如實了知。施障有四：一先未串習、二施物尠闕、三耽著上妙物、四欣樂當來具足財果。一若諸菩薩現有種種可施財物，乞者現前而施心不發，即以正慧知我於施先未串習過失。決定知我先世於施未曾串習，致今有財乞者現前而施心不發。若今世不強施者，復來世定背施行，是故菩薩力勵思擇而行慧施。二乞者現前，由財物少施心不發。以正慧通達，或由我宿業有過失故、或由現在繫屬他故，令我現受飢渴等苦，不能益一切眾生。設令行施乃至殞殄猶為最勝，況有菜葉可以活命，是故忍苦而行慧施。三乞者現前，由可施物妙，施心不發。即以正慧通達，是我耽著過失。我今於苦妄生樂想，由此顛倒生當來苦，是故菩薩勵力行施。四若菩薩施已，欣樂當來大財利果，不求無上正等菩提，即以正慧通達是邪果見過失，觀彼諸行皆念念滅，所受用果速疾滅盡、速疾離散，是故滅彼樂邪果見施行，迴向無上菩提。」問：准此經中諸大菩薩財寶無盡、悲心復廣，如何世間猶有貧苦眾生類耶？答：依《攝論》，偈云「見業障礙善，厭現及惡憎，害他彼眾生，不感菩薩施。」此有五義：一菩薩見眾生貧不作惡業、富即作惡業；二眾生貧即修福、富即障善；三眾生貧即厭生死心現前、富即不厭；四眾生貧即慈善、富即憎惡他人；五眾生貧即不能害眾生命、富即損害他命。菩薩由見此五種義，令眾生百千萬劫常貧窮，不作惡業染著生死，不令眾生於一剎那富，放 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段「此摩訶薩以如是」下總結所為。生喜迴向，於中有四：初結行所為、二「有來求者」下顯行成無失、三「菩薩爾時」下度行無失而生大喜、四「摩訶薩善根」下以所成喜行用將迴向。初中二：先約行結意、二「以大悲」下約心顯意。《瑜伽》三十九「又諸菩薩於諸有怨，以慈意樂而行慧施。於諸有苦，以悲意樂而行慧施。於諸有德，以喜意樂而行慧施。於諸有恩親善同意，以捨意樂而行慧施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。」建立如來論者，上云受持諸佛本行，顯現諸佛本行，如行能說，故云立論。由立此論，令生不斷佛善也。下顯行成無失中二：初明三事成行無失，於中初明稱乞者意，離乖意失；二施心無悔，離雜念失；三捨一切等，明施物廣多，離匱乏失。二「於諸眾生」下重釋成，初釋上施心，視如一子，悲心深也。是我善知，荷其恩也。由初心故，長養大悲；由後心故，長喜心。俱由上二心，令悲喜不壞，依此悲喜廣行大施心也。下釋上以物豐遂求稱意欣悅。問：何菩薩見乞生喜，於財無染？答：以施行熟故、施障盡故。何者施障；《瑜伽》三十九云「又諸菩薩於施障及對治如實了知。施障有四：一先未串習、二施物尠闕、三耽著上妙物、四欣樂當來具足財果。一若諸菩薩現有種種可施財物，乞者現前而施心不發，即以正慧知我於施先未串習過失。決定知我先世於施未曾串習，致今有財乞者現前而施心不發。若今世不強施者，復來世定背施行，是故菩薩力勵思擇而行慧施。二乞者現前，由財物少施心不發。以正慧通達，或由我宿業有過失故、或由現在繫屬他故，令我現受飢渴等苦，不能益一切眾生。設令行施乃至殞殄猶為最勝，況有菜葉可以活命，是故忍苦而行慧施。三乞者現前，由可施物妙，施心不發。即以正慧通達，是我耽著過失。我今於苦妄生樂想，由此顛倒生當來苦，是故菩薩勵力行施。四若菩薩施已，欣樂當來大財利果，不求無上正等菩提，即以正慧通達是邪果見過失，觀彼諸行皆念念滅，所受用果速疾滅盡、速疾離散，是故滅彼樂邪果見施行，迴向無上菩提。」問：准此經中諸大菩薩財寶無盡、悲心復廣，如何世間猶有貧苦眾生類耶？答：依《攝論》，偈云「見業障礙善，厭現及惡憎，害他彼眾生，不感菩薩施。」此有五義：一菩薩見眾生貧不作惡業、富即作惡業；二眾生貧即修福、富即障善；三眾生貧即厭生死心現前、富即不厭；四眾生貧即慈善、富即憎惡他人；五眾生貧即不能害眾生命、富即損害他命。菩薩由見此五種義，令眾生百千萬劫常貧窮，不作惡業染著生死，不令眾生於一剎那富，放

逸作惡墮四惡趣。是故《瑜伽》中於諸有情有安樂無利益菩薩亦不作。第三慶喜，文二：初勝喜資神。《丈夫行論》中菩薩喜樂過於世間及彼二乘涅槃之樂，此中但望世間超過；後「摩訶薩」下因喜增心，五句可知。第四善根迴向中有十句五對：一令離苦因果、二令得樂因果，上二對各先因後果；三境心、四心行、五分滿。上來廣顯行相，即眾生菩提迴向竟。自下第三明行極契真即實際迴向。又前明行廣大，此下彰行甚深。於中有二：初顯行心無念，總明迴向而無縛著；二「摩訶薩」下明於境無染，別顯迴向而無縛著。前中，以此迴向時，牒前行於身等不縛著，總明能迴向三業無念而成迴向。下別顯無念之相，於中二：初明無我等法想、後明無業報等念。前中，初九句明無我想。禪頭者，古人云：此名見一切生有形有體。今更問三藏法師，云此翻名生者。二「無有想」下十句五對明無法想：一離有無法想、二離三世流轉法想、三離常無常想、四離三界非界想、五亦離想離無想。上明能緣自體無想。下明能緣業用無念，謂不為想念所羈，名無縛著。遊空無礙而成迴向，故云無縛無著解脫心迴向。於中思及思報約意業，因業及業報約身語業。又業約似業，思約業體。如是無心無無心，而作如前大施迴向。自下明於境無染別明迴向，於中四：初別明無著、二「摩訶薩若於」下別明無縛、三「若於此法而不縛」下別明解脫心、四「摩訶薩以此一切善根」下別明迴向。初中，如是迴向時者，將欲別釋如前所作大迴向時常無緣念，是故今更重總牒之。下別顯無著，於中內是六根、外是六塵，緣是能緣、境是所緣，餘可知。二無縛中，先牒前無著者，依前起後也，謂心染於境名為著，境纏心為縛。《楞伽》云「心縛於境界，覺想智隨轉。」此之謂也。由貪著境深，是故心被境縛不得自在，今皆無也。於五蘊上各有三義：一不縛色者，是總顯無縛。不縛色取者，別約凡夫執取五蘊。不縛色滅者，別約聖人無取五蘊。又不縛不取者，不縛有也。不縛滅者，不縛無也。俱無執著，不為所縛。下明解脫心，於中三：初標，謂牒前起後。於此法者，於上五蘊有無法也。由本了彼法本自無縛、性本解脫，非今始脫，故云亦無有脫。次徵，下釋。先別釋於前有法之中性脫所由，謂此有法即無生滅等，故性自脫也。後「菩薩如是見法」下，別釋於前無法之中性脫所由。見法則非法，言語斷故，牒前有法即性自無。非法為法者，起後於無而亦性離，以不住無故不礙有也。前則有不有，故於有解脫；此則無不無，故於無解脫。由不壞業故具修行、不滯空故不同二乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逸作惡墮四惡趣。是故《瑜伽》中於諸有情有安樂無利益菩薩亦不作。第三慶喜，文二：初勝喜資神。《丈夫行論》中菩薩喜樂過於世間及彼二乘涅槃之樂，此中但望世間超過；後「摩訶薩」下因喜增心，五句可知。第四善根迴向中有十句五對：一令離苦因果、二令得樂因果，上二對各先因後果；三境心、四心行、五分滿。上來廣顯行相，即眾生菩提迴向竟。自下第三明行極契真即實際迴向。又前明行廣大，此下彰行甚深。於中有二：初顯行心無念，總明迴向而無縛著；二「摩訶薩」下明於境無染，別顯迴向而無縛著。前中，以此迴向時，牒前行於身等不縛著，總明能迴向三業無念而成迴向。下別顯無念之相，於中二：初明無我等法想、後明無業報等念。前中，初九句明無我想。禪頭者，古人云：此名見一切生有形有體。今更問三藏法師，云此翻名生者。二「無有想」下十句五對明無法想：一離有無法想、二離三世流轉法想、三離常無常想、四離三界非界想、五亦離想離無想。上明能緣自體無想。下明能緣業用無念，謂不為想念所羈，名無縛著。遊空無礙而成迴向，故云無縛無著解脫心迴向。於中思及思報約意業，因業及業報約身語業。又業約似業，思約業體。如是無心無無心，而作如前大施迴向。自下明於境無染別明迴向，於中四：初別明無著、二「摩訶薩若於」下別明無縛、三「若於此法而不縛」下別明解脫心、四「摩訶薩以此一切善根」下別明迴向。初中，如是迴向時者，將欲別釋如前所作大迴向時常無緣念，是故今更重總牒之。下別顯無著，於中內是六根、外是六塵，緣是能緣、境是所緣，餘可知。二無縛中，先牒前無著者，依前起後也，謂心染於境名為著，境纏心為縛。《楞伽》云「心縛於境界，覺想智隨轉。」此之謂也。由貪著境深，是故心被境縛不得自在，今皆無也。於五蘊上各有三義：一不縛色者，是總顯無縛。不縛色取者，別約凡夫執取五蘊。不縛色滅者，別約聖人無取五蘊。又不縛不取者，不縛有也。不縛滅者，不縛無也。俱無執著，不為所縛。下明解脫心，於中三：初標，謂牒前起後。於此法者，於上五蘊有無法也。由本了彼法本自無縛、性本解脫，非今始脫，故云亦無有脫。次徵，下釋。先別釋於前有法之中性脫所由，謂此有法即無生滅等，故性自脫也。後「菩薩如是見法」下，別釋於前無法之中性脫所由。見法則非法，言語斷故，牒前有法即性自無。非法為法者，起後於無而亦性離，以不住無故不礙有也。前則有不有，故於有解脫；此則無不無，故於無解脫。由不壞業故具修行、不滯空故不同二乘，

是故不退求一切智。餘句可見。四別釋迴向。先總，謂向種智；「以化眾生」下別顯。先問起後答，顯有十句，皆是教化眾生成此等事，故名迴向，可知。上來實際迴向竟。總是大段第二依身起行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不退求一切智。餘句可見。四別釋迴向。先總，謂向種智；「以化眾生」下別顯。先問起後答，顯有十句，皆是教化眾生成此等事，故名迴向，可知。上來實際迴向竟。總是大段第二依身起行竟。

自下第三辨行所成益。於中有二：初正成迴時順同因果益。句別有九：初二順同佛寶法寶；次二同因智果智；次二同隨事心境，謂義是境義；次二同入理心境；後一順同清淨法界。二自下明迴向已後令自他入法益。於中亦九句：初句利他益；餘八自行益，謂稱法而了故無違失。又不捨真空不違緣有，空有無礙，故云法力具足也。「佛子」下結名。上來位行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三辨行所成益。於中有二：初正成迴時順同因果益。句別有九：初二順同佛寶法寶；次二同因智果智；次二同隨事心境，謂義是境義；次二同入理心境；後一順同清淨法界。二自下明迴向已後令自他入法益。於中亦九句：初句利他益；餘八自行益，謂稱法而了故無違失。又不捨真空不違緣有，空有無礙，故云法力具足也。「佛子」下結名。上來位行竟。

自下第二明當位所成果。句別有十：一外蒙佛護、二內得堅法、三上修佛智、四善解所詮、五照達理性、六得堅固善、七滿足所願、八得行法順堅不可壞、九得堅固願、十於法自在。又此十種，望前行益配釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明當位所成果。句別有十：一外蒙佛護、二內得堅法、三上修佛智、四善解所詮、五照達理性、六得堅固善、七滿足所願、八得行法順堅不可壞、九得堅固願、十於法自在。又此十種，望前行益配釋可知。

第二大段偈頌中二：先序說偈因緣、後正顯偈。前中承佛力明起說所依。下辨依力所成，有十句：一觀十方，顯十方同說；二觀大眾，明說所被；三觀法界，明所說義；四深入等，顯能說之教；五修無量等，顯起說之心；六覺悟等，明開覺說智；七入佛功德，明得佛說得；八逮得等，明得佛說身；九分別等，明了根應時；十隨順法身等，明依真起應、應起順真，是故即說而常不說。正偈頌中，四句成頌，有四十一偈，但頌位行不頌位果。於中分三：初五偈，頌上行所依身；二「菩薩具行布施」下有三十偈半，頌上依身所起之行；後「隨順思惟」下五偈半，頌上行所成益。就第二所起行中，初十九偈，頌上略標行事及廣辨行相，即是迴向眾生及菩提，於七十門施巧略不盡說。「菩薩觀察一切法」下十一偈半，頌上行極契真，即實際迴向。於中，初二偈頌上總明無念迴向。次「心不分別」下七偈半別頌上於有不著而性自解脫。後「菩薩雖復推求」下二偈別頌上於無不住而自解脫。餘文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段偈頌中二：先序說偈因緣、後正顯偈。前中承佛力明起說所依。下辨依力所成，有十句：一觀十方，顯十方同說；二觀大眾，明說所被；三觀法界，明所說義；四深入等，顯能說之教；五修無量等，顯起說之心；六覺悟等，明開覺說智；七入佛功德，明得佛說得；八逮得等，明得佛說身；九分別等，明了根應時；十隨順法身等，明依真起應、應起順真，是故即說而常不說。正偈頌中，四句成頌，有四十一偈，但頌位行不頌位果。於中分三：初五偈，頌上行所依身；二「菩薩具行布施」下有三十偈半，頌上依身所起之行；後「隨順思惟」下五偈半，頌上行所成益。就第二所起行中，初十九偈，頌上略標行事及廣辨行相，即是迴向眾生及菩提，於七十門施巧略不盡說。「菩薩觀察一切法」下十一偈半，頌上行極契真，即實際迴向。於中，初二偈頌上總明無念迴向。次「心不分別」下七偈半別頌上於有不著而性自解脫。後「菩薩雖復推求」下二偈別頌上於無不住而自解脫。餘文可見。

第七等心隨順一切眾生迴向。於長行內亦二：初位行、後位果。初中亦三，謂標、釋、結。就釋中分三：初明舉所修行相、二「摩訶薩離垢清淨菩提心」下攝將迴向、三「摩訶薩行如是迴向勝出」下明迴所成益。初中二：初明所修善根、二「摩訶薩行如是等」下明因修成德。又釋：前明行體、後明行用。前中三十句，初十直說善體、次十約境以明善根、後十約十度行以明善根。光統云：初十行出自中、次十起從緣發、後十功成在已。初中增長三品善者，有二義：一三品各別，各別增長令俱廣等。二於一善根始修熏識初成種時名增下品，從種生現令更增長名增中品，重熏成種名增上品。又釋：起隨事行名增下品，令行入理增成增中品，依理起行令稱理廣大名增上品。「無量等」下皆是上品善中差別。四行德非一，名無量善。五各等法界，名為廣善。六隨緣不同，名種種善。七體深莫測。八妙用難思。九數不可窮。十絕於際畔。下約境中，一因求佛境所生得善、二因求法境、三因學僧行、四因求善友，依上四境生智善根；五緣眾生為境生悲善根、六令悲智相導名方便境、七俱同契真名微妙境、八自利善名內、九化他善名外、十總結多門名無量功德，各生善根故也。後十約十度行境所生善根，初六可知，七方便巧知眾生心器、八大願積集諸淨功德、九念力度業用、十大智普彼。下明第二所成德中，乃至開解已者，牒前起後也。「則能」下正明所成。於中二：先明體德圓備、後「普能」下明作業殊勝。初中二：先成自分德，有二：自利中，初忍、二善調等戒、三永離等慧。堪為等，結三行成法器。普為等，是利他。後「常為」下成勝進德中，先由佛守護生善滿願、後由深樂佛心得等佛。二作業勝中二：先上供佛業，謂供行順理。不求等，離過也。二「一切善根」下明下救生業，於中二：初化他德備；二「於生死中」下成化他行具，於中三：初令出生死安菩提大智、二「普示」下令捨塵染得大淨功德、三「令一切眾生」下總結所益。上來明所迴行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七等心隨順一切眾生迴向。於長行內亦二：初位行、後位果。初中亦三，謂標、釋、結。就釋中分三：初明舉所修行相、二「摩訶薩離垢清淨菩提心」下攝將迴向、三「摩訶薩行如是迴向勝出」下明迴所成益。初中二：初明所修善根、二「摩訶薩行如是等」下明因修成德。又釋：前明行體、後明行用。前中三十句，初十直說善體、次十約境以明善根、後十約十度行以明善根。光統云：初十行出自中、次十起從緣發、後十功成在已。初中增長三品善者，有二義：一三品各別，各別增長令俱廣等。二於一善根始修熏識初成種時名增下品，從種生現令更增長名增中品，重熏成種名增上品。又釋：起隨事行名增下品，令行入理增成增中品，依理起行令稱理廣大名增上品。「無量等」下皆是上品善中差別。四行德非一，名無量善。五各等法界，名為廣善。六隨緣不同，名種種善。七體深莫測。八妙用難思。九數不可窮。十絕於際畔。下約境中，一因求佛境所生得善、二因求法境、三因學僧行、四因求善友，依上四境生智善根；五緣眾生為境生悲善根、六令悲智相導名方便境、七俱同契真名微妙境、八自利善名內、九化他善名外、十總結多門名無量功德，各生善根故也。後十約十度行境所生善根，初六可知，七方便巧知眾生心器、八大願積集諸淨功德、九念力度業用、十大智普彼。下明第二所成德中，乃至開解已者，牒前起後也。「則能」下正明所成。於中二：先明體德圓備、後「普能」下明作業殊勝。初中二：先成自分德，有二：自利中，初忍、二善調等戒、三永離等慧。堪為等，結三行成法器。普為等，是利他。後「常為」下成勝進德中，先由佛守護生善滿願、後由深樂佛心得等佛。二作業勝中二：先上供佛業，謂供行順理。不求等，離過也。二「一切善根」下明下救生業，於中二：初化他德備；二「於生死中」下成化他行具，於中三：初令出生死安菩提大智、二「普示」下令捨塵染得大淨功德、三「令一切眾生」下總結所益。上來明所迴行竟。

自下第二攝將迴向。於中四：初約菩提心收攝善根、二「摩訶薩復作是念如此善根若有果報」下以前善根迴成行具，謂令修行之時諸緣不闕，稱本期願而成大行。三「以此善根念念迴向」下以此依行所起善根迴向眾生令得菩提。四「修行如是迴向時不著業」下明行極契真，行無所行、迴無所迴。前則眾生菩提迴向，此則實際迴向。又前則以智從悲成廣大迴向，後則以悲從智成甚深迴向。初中，先標舉大心所攝善根。「作是念」下顯所攝善根之相，於中十句：前五約心體起善、後五約心業用成善。前中，初一總；後四別，一自分始、二自分終、三勝進始、四勝進終。業用中，初一此心以大悲為本愍物起善；次二為眾生故求佛果智，一始、二終；後二集起彼因，一行廣稱法界故、二行堅不退故。自下第二迴前善根以成行具。於中，先總舉要期，謂此菩提心所攝善根，若決定有果不虛者，我當盡未來劫行菩薩行，不捨眾生等。此有二意：一以此善根如我意願成益生果故、二以此善根所得依果令我修行攝眾生時緣無所闕，是故我能盡未來際修菩薩行。此文取後意。二「令無數世界」下別顯所成行具，於中二：初迴成資財施行、二「復次」下令成生財施行。問：何不迴向令成餘行而亦成此慧施行耶？答：此中菩薩為益眾生行菩薩行，由此施行具有三義：一財等現益令得離苦、二因施攝令入法成行、三以所生善迴施眾生。餘行不具，故唯此也。初資財施中有四：一資財廣，有十一事故；二明乞者廣，一切眾生故；三明施心廣；四施時廣，盡未來故。就施心中，有十一：初於怨不簡名平等心、二於親不著名無偏心、三不為世名、四情樂非強故名無惱、五施已稱慶故無中悔、六注想菩提、七不雜無明故云清淨、八情無異念故云一向、九大悲現前、十調離有為、十一住入無為。第二生財施中三：初財廣亦有十事。婆羅馬王者，三藏說：正音具云婆羅訶，此名雲馬，謂遊行空雲迅疾無礙，因以為名。又云大海內有一洲名跋陀羅，此馬常居其中，每恒出聲云：「誰欲出海？我當送之。」此應是龍馬，然有慈心，或菩薩所化也。二「修習」下約時處對人明施行廣大。三「摩訶薩復作是念」下明施心純淨，有十四種心：一不著施因、二不求施果、三遊空離繫、四寬遍普被、五與理相應，上五是入理心；六巧施攝生、七等施無偏、八不計身命、九慳結已破名善調心、十定心利物、十一於生不惱，上六是攝生心、後三是求果心；十二求果不捨名安住等、十三觀解照法、十四趣入佛果。又前五離有為心，次六攝眾生心，後三求佛果心。又前五護煩惱，次六護二乘狹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二攝將迴向。於中四：初約菩提心收攝善根、二「摩訶薩復作是念如此善根若有果報」下以前善根迴成行具，謂令修行之時諸緣不闕，稱本期願而成大行。三「以此善根念念迴向」下以此依行所起善根迴向眾生令得菩提。四「修行如是迴向時不著業」下明行極契真，行無所行、迴無所迴。前則眾生菩提迴向，此則實際迴向。又前則以智從悲成廣大迴向，後則以悲從智成甚深迴向。初中，先標舉大心所攝善根。「作是念」下顯所攝善根之相，於中十句：前五約心體起善、後五約心業用成善。前中，初一總；後四別，一自分始、二自分終、三勝進始、四勝進終。業用中，初一此心以大悲為本愍物起善；次二為眾生故求佛果智，一始、二終；後二集起彼因，一行廣稱法界故、二行堅不退故。自下第二迴前善根以成行具。於中，先總舉要期，謂此菩提心所攝善根，若決定有果不虛者，我當盡未來劫行菩薩行，不捨眾生等。此有二意：一以此善根如我意願成益生果故、二以此善根所得依果令我修行攝眾生時緣無所闕，是故我能盡未來際修菩薩行。此文取後意。二「令無數世界」下別顯所成行具，於中二：初迴成資財施行、二「復次」下令成生財施行。問：何不迴向令成餘行而亦成此慧施行耶？答：此中菩薩為益眾生行菩薩行，由此施行具有三義：一財等現益令得離苦、二因施攝令入法成行、三以所生善迴施眾生。餘行不具，故唯此也。初資財施中有四：一資財廣，有十一事故；二明乞者廣，一切眾生故；三明施心廣；四施時廣，盡未來故。就施心中，有十一：初於怨不簡名平等心、二於親不著名無偏心、三不為世名、四情樂非強故名無惱、五施已稱慶故無中悔、六注想菩提、七不雜無明故云清淨、八情無異念故云一向、九大悲現前、十調離有為、十一住入無為。第二生財施中三：初財廣亦有十事。婆羅馬王者，三藏說：正音具云婆羅訶，此名雲馬，謂遊行空雲迅疾無礙，因以為名。又云大海內有一洲名跋陀羅，此馬常居其中，每恒出聲云：「誰欲出海？我當送之。」此應是龍馬，然有慈心，或菩薩所化也。二「修習」下約時處對人明施行廣大。三「摩訶薩復作是念」下明施心純淨，有十四種心：一不著施因、二不求施果、三遊空離繫、四寬遍普被、五與理相應，上五是入理心；六巧施攝生、七等施無偏、八不計身命、九慳結已破名善調心、十定心利物、十一於生不惱，上六是攝生心、後三是求果心；十二求果不捨名安住等、十三觀解照法、十四趣入佛果。又前五離有為心，次六攝眾生心，後三求佛果心。又前五護煩惱，次六護二乘狹

心，後三護二乘小心。又前五是直心，次六大悲心，後三是深心。上來迴成行具竟。第三迴向眾生令得菩提，此即是捨施。《智論》十四云「有二種：一世間人能捨財、不能捨施；二出世間人能捨財、能捨施也。」此中文長，分齊難見，但一一句各是一行，亦不可別分。今且依遠法師分為二分：初明慈心迴向、二「如是菩薩憐愍已」下明悲心迴向。前中，總有一百十八句，分二：初八十句迴向眾生令修因趣果。二「令眾生詣諸佛所聞法」下三十八句迴向眾生令因圓果滿。又可前明自分、後明勝進。前中有六：初令修善趣賢首位行、二「令得不可壞正直之心」下令成種性位中修行、三「令具足菩薩無量清淨」下令成解行位中修行、四「令成就清淨平等施」下令十地位中修十度等行、五「令修平等行具諸善」下令於等覺位中修行、六「令顯現一切嚴淨」下令成佛果行。第二勝進行因圓果滿中有四：一令眾生於種性位因行圓滿、二「令於諸法中得離虛妄」下令解行位中因行圓滿、三「令悉得菩薩不退」下令十地位中因行圓滿、四「令得薩婆若成等」下明成佛果滿。上來慈心迴向竟。第二悲心迴向中有三：初令離惑業而成苦行、二「令眾生安住」下令離喧得靜成平等心行、三「以如是等」下總結迴向利益之相可知。上來廣大迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心，後三護二乘小心。又前五是直心，次六大悲心，後三是深心。上來迴成行具竟。第三迴向眾生令得菩提，此即是捨施。《智論》十四云「有二種：一世間人能捨財、不能捨施；二出世間人能捨財、能捨施也。」此中文長，分齊難見，但一一句各是一行，亦不可別分。今且依遠法師分為二分：初明慈心迴向、二「如是菩薩憐愍已」下明悲心迴向。前中，總有一百十八句，分二：初八十句迴向眾生令修因趣果。二「令眾生詣諸佛所聞法」下三十八句迴向眾生令因圓果滿。又可前明自分、後明勝進。前中有六：初令修善趣賢首位行、二「令得不可壞正直之心」下令成種性位中修行、三「令具足菩薩無量清淨」下令成解行位中修行、四「令成就清淨平等施」下令十地位中修十度等行、五「令修平等行具諸善」下令於等覺位中修行、六「令顯現一切嚴淨」下令成佛果行。第二勝進行因圓果滿中有四：一令眾生於種性位因行圓滿、二「令於諸法中得離虛妄」下令解行位中因行圓滿、三「令悉得菩薩不退」下令十地位中因行圓滿、四「令得薩婆若成等」下明成佛果滿。上來慈心迴向竟。第二悲心迴向中有三：初令離惑業而成苦行、二「令眾生安住」下令離喧得靜成平等心行、三「以如是等」下總結迴向利益之相可知。上來廣大迴向竟。

自下第四明甚深迴向，即實際迴向也。於中二：初明會事同理迴即無迴、後「摩訶薩如是迴時作如是」下明依理起事無迴作迴。又初即離有、後即離無。又初是自行同如、後則令他亦同。又初正是實際迴向、後是迴向所為。前中，修行如是迴向時者，牒前廣大。下顯甚深，有十句五對：一約已業報因果一對、二約自正報身財一對、三約依報方處一對、四約所化眾生有無一對、五約所迴行法總別一對。皆云不著者，無分別也。皆云迴向者，明上廣大迴向之時，常如此不著而恒作彼迴向行事，故亦不無彼迴向矣。下明修迴所為。如是迴時者，牒前甚深之迴。下顯所為，有五句：初二句標、次二句釋、後一辨位。初中，一佛智是菩提、二淨心是涅槃、三釋初句、四釋心淨佛家是位。上來明迴向行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第四明甚深迴向，即實際迴向也。於中二：初明會事同理迴即無迴、後「摩訶薩如是迴時作如是」下明依理起事無迴作迴。又初即離有、後即離無。又初是自行同如、後則令他亦同。又初正是實際迴向、後是迴向所為。前中，修行如是迴向時者，牒前廣大。下顯甚深，有十句五對：一約已業報因果一對、二約自正報身財一對、三約依報方處一對、四約所化眾生有無一對、五約所迴行法總別一對。皆云不著者，無分別也。皆云迴向者，明上廣大迴向之時，常如此不著而恒作彼迴向行事，故亦不無彼迴向矣。下明修迴所為。如是迴時者，牒前甚深之迴。下顯所為，有五句：初二句標、次二句釋、後一辨位。初中，一佛智是菩提、二淨心是涅槃、三釋初句、四釋心淨佛家是位。上來明迴向行竟。

自下大段第三明迴向益，即是此行所成廣大之德。於中有四：一成因德廣大、二「摩訶薩修行時成就」下明成果德清淨、三「摩訶薩如是行迴不違」下明成會違自在德、四「摩訶薩得平等業」下明得違盡平等德。又初一是現成德、第二是當成德，此二因果一對。三是會相、四是得實，此二攝法一對。初中十句：初二總歎顯勝；下八別顯勝相，一行廣勝、二「以少」下普見勝、三「悉得」下持辯勝、四「於念念」下現生勝、五「又於念念」下嚴土勝、六「令不可說」下益生勝、七「得無礙」下聞法勝、八「住無所有」下神足勝。準此德用，若非圓教諸位相攝，何容地前得有如是無礙德耶？自下第二明有成果之德。於中三：先牒現況當、二懸辨當相、三舉當結現。初牒現況當結前生後，謂結前因德尚爾無盡，況當成果位豈可量也。二「所謂」下懸辨當成果德之狀，句別有十：初六果相圓、後四果德滿。果相中，初二嚴土攝生淨；次二正報總別淨，謂根是眼等根也；下二是主伴圓。淨謂業報，是主淨也。後四是德滿中，初二行圓證極入法是證也、後二是願滿自在。皆言清淨者，染無不盡也。平等者，理無不證也。此等竝是由此位中迴向力故，令此菩薩當成如是佛果之德。三「摩訶薩」下舉當結現，謂得淨法門是得體離染，莊嚴是德相圓備，此是現所得也。自下第三明會違自在。於中三十句為十五對，分三：初七對明融緣起事令違相斯盡、次有一對理事互融俱無障礙、後七對會緣就實顯理融無違，此亦是顯法之漸次也。前中，初此迴向行為淨佛剎故云不違剎，為安生故亦不違。二令眾生依剎起行，剎業不違。三業依心起，王數不違。又思是業體，熏本識心，故不違也。四業託境成，思境不違。以是唯心所現之境，故云心境。五業所感果則緣報不違。六業與業迹正助無違。遠公云：解或等心起，業所依名為業迹。辯師云：方便造作名業，根本業道名迹。今釋：謂決定思是身口業所遊履處，名為業迹。又釋：初剎那思為道，引發第二剎那思為業體，道即迹也。又釋：思體為業，熏在本識成種子為業迹。又釋：思為業，業有感諸道果報功能為業道，道即迹也。七法體與相能所不違，謂彼業等既是有為，必具四相。上來有二不違：一由各緣起相資相順故離相違；二既各相依互無自性，自性無故其誰相違？次一約理事雙融以明無違，謂法生不違性者，以緣生即無性故；性不違生者，依無住本立一切法。又初不壞假名以說實相，後不動真際建立諸法。下七約理融明無違，謂剎與眾生相隨似異，平等之理此彼不殊，故無違也。餘句可知。自下第四得違盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大段第三明迴向益，即是此行所成廣大之德。於中有四：一成因德廣大、二「摩訶薩修行時成就」下明成果德清淨、三「摩訶薩如是行迴不違」下明成會違自在德、四「摩訶薩得平等業」下明得違盡平等德。又初一是現成德、第二是當成德，此二因果一對。三是會相、四是得實，此二攝法一對。初中十句：初二總歎顯勝；下八別顯勝相，一行廣勝、二「以少」下普見勝、三「悉得」下持辯勝、四「於念念」下現生勝、五「又於念念」下嚴土勝、六「令不可說」下益生勝、七「得無礙」下聞法勝、八「住無所有」下神足勝。準此德用，若非圓教諸位相攝，何容地前得有如是無礙德耶？自下第二明有成果之德。於中三：先牒現況當、二懸辨當相、三舉當結現。初牒現況當結前生後，謂結前因德尚爾無盡，況當成果位豈可量也。二「所謂」下懸辨當成果德之狀，句別有十：初六果相圓、後四果德滿。果相中，初二嚴土攝生淨；次二正報總別淨，謂根是眼等根也；下二是主伴圓。淨謂業報，是主淨也。後四是德滿中，初二行圓證極入法是證也、後二是願滿自在。皆言清淨者，染無不盡也。平等者，理無不證也。此等竝是由此位中迴向力故，令此菩薩當成如是佛果之德。三「摩訶薩」下舉當結現，謂得淨法門是得體離染，莊嚴是德相圓備，此是現所得也。自下第三明會違自在。於中三十句為十五對，分三：初七對明融緣起事令違相斯盡、次有一對理事互融俱無障礙、後七對會緣就實顯理融無違，此亦是顯法之漸次也。前中，初此迴向行為淨佛剎故云不違剎，為安生故亦不違。二令眾生依剎起行，剎業不違。三業依心起，王數不違。又思是業體，熏本識心，故不違也。四業託境成，思境不違。以是唯心所現之境，故云心境。五業所感果則緣報不違。六業與業迹正助無違。遠公云：解或等心起，業所依名為業迹。辯師云：方便造作名業，根本業道名迹。今釋：謂決定思是身口業所遊履處，名為業迹。又釋：初剎那思為道，引發第二剎那思為業體，道即迹也。又釋：思體為業，熏在本識成種子為業迹。又釋：思為業，業有感諸道果報功能為業道，道即迹也。七法體與相能所不違，謂彼業等既是有為，必具四相。上來有二不違：一由各緣起相資相順故離相違；二既各相依互無自性，自性無故其誰相違？次一約理事雙融以明無違，謂法生不違性者，以緣生即無性故；性不違生者，依無住本立一切法。又初不壞假名以說實相，後不動真際建立諸法。下七約理融明無違，謂剎與眾生相隨似異，平等之理此彼不殊，故無違也。餘句可知。自下第四得違盡

平等，於中二：初十句明得平等，由前違相盡故，得此平等稱性之事，謂業報等十也。後「得見佛」下十句得成行位究竟，竝可知。「佛子」下結名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等，於中二：初十句明得平等，由前違相盡故，得此平等稱性之事，謂業報等十也。後「得見佛」下十句得成行位究竟，竝可知。「佛子」下結名。

上來位行竟。自下第二明位果中有十六句，二二為一攝為八對：一斷染果，謂伏魔怨止惡緣也，拔欲刺斷惡因也。二入證果，謂無生道修證因也，到無二正證性也。謂理絕能所故無二也，智契彼法故云到也。三「得無量」下成益生果，謂道法救生、神通化物。四「常樂」下寂用無礙果。五「悉能」下明行願廣大果。六「分別」下智通殊勝果，先智、後通。七「得無礙」下明見聞自在果。八「修諸」下行修具足果。下結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來位行竟。自下第二明位果中有十六句，二二為一攝為八對：一斷染果，謂伏魔怨止惡緣也，拔欲刺斷惡因也。二入證果，謂無生道修證因也，到無二正證性也。謂理絕能所故無二也，智契彼法故云到也。三「得無量」下成益生果，謂道法救生、神通化物。四「常樂」下寂用無礙果。五「悉能」下明行願廣大果。六「分別」下智通殊勝果，先智、後通。七「得無礙」下明見聞自在果。八「修諸」下行修具足果。下結可知。

第二偈頌中有二十一偈，分三：初半頌上行相、中間諸偈頌上迴向、末後一偈頌上迴益。就頌迴向中三：初三偈頌上迴成行具。二「以此」下六偈頌上因行生善，迴向眾生令得菩提。三「深入」下十偈半頌上實際迴向，於中二：初三偈半頌上不著業等自行同如、二「菩薩觀察」下七偈頌上令他入實。後一結歎益，可知。第八如相迴向同理。善根是如相，稱理而迴名如相迴向。此與上下何別者？謂前七明會事向理，此第八明事盡理現，是故行等俱是如相而迴向。後第九明從理起用、第十明用同體同體而用，故云法界迴向也。長行內亦二：初位行中亦三，標、釋、結。釋中亦三：初舉行體、二「摩訶薩以如是等善根迴向欲令」下正將迴向、三「摩訶薩如是迴向時」下明迴所成德。初中，先有三十句舉差別善根，末後一句結成一觀。前中，初十句顯所修善根、二「慧眼」下十句明長養善根令更增廣、三「摩訶薩」下十結歎善根差別具德。初中，先二句明觀成入理善，初句標，下釋顯，謂離癡釋智、正念釋念、堅固釋安住、不退釋不動，此是正念成止、離癡成觀，止觀雙運無礙現前，故云成就等也。後「得大乘」下明隨事大行以集善根，有依八種心集善根：一依深心以起善根。先舉心能，謂心依理起故勇無畏，依此猛心起二善根：一廣多無盡、二稱理勝妙；三依白淨證起同體大悲，即悲心也；四明直心正念諸佛、五迴向心稱理不轉、六依求道心巧出堅善、七依正念心出一切善、八依巧慧心迴成利他。下明長養善根十句。初慧眼觀察善根之實，是故令此善根增長，此是長養善根所由。下明所長善根，於中初句總顯、下八別辨。一明善根分齊不同，故云分別等；二備德無缺，故云具足；三體離染過；四唯住菩提不向凡小，故云一向；五修治使增；六修行所成；七思惟令廣；八稱實廣說。自下第三結歎差別。於中明此善根多能異德，故堪成迴向。十中，一種種門者，通遊非一；種種境者，所緣不同；種種相者，體狀區分；種種事者，緣成各異；種種分別者，分齊不雜；無量行者，施等多種；語言道者，此善根是無量言教所行處也；出生等者，依此善根能生多分別智；修行等者，諸善互嚴；悉能等者，俱趣佛果。下結成一觀。顯甚深中，謂雖有如是多門種種，然皆一味同於真性，故云無二。一切智境者，謂此同性之善唯佛智能知。又釋：此同性善堪成佛故，是彼境也。此則前諸門無差別之差別，故有多門；此即差別之無差別，故唯一味歸於佛果。上舉所迴善根行體竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌中有二十一偈，分三：初半頌上行相、中間諸偈頌上迴向、末後一偈頌上迴益。就頌迴向中三：初三偈頌上迴成行具。二「以此」下六偈頌上因行生善，迴向眾生令得菩提。三「深入」下十偈半頌上實際迴向，於中二：初三偈半頌上不著業等自行同如、二「菩薩觀察」下七偈頌上令他入實。後一結歎益，可知。第八如相迴向同理。善根是如相，稱理而迴名如相迴向。此與上下何別者？謂前七明會事向理，此第八明事盡理現，是故行等俱是如相而迴向。後第九明從理起用、第十明用同體同體而用，故云法界迴向也。長行內亦二：初位行中亦三，標、釋、結。釋中亦三：初舉行體、二「摩訶薩以如是等善根迴向欲令」下正將迴向、三「摩訶薩如是迴向時」下明迴所成德。初中，先有三十句舉差別善根，末後一句結成一觀。前中，初十句顯所修善根、二「慧眼」下十句明長養善根令更增廣、三「摩訶薩」下十結歎善根差別具德。初中，先二句明觀成入理善，初句標，下釋顯，謂離癡釋智、正念釋念、堅固釋安住、不退釋不動，此是正念成止、離癡成觀，止觀雙運無礙現前，故云成就等也。後「得大乘」下明隨事大行以集善根，有依八種心集善根：一依深心以起善根。先舉心能，謂心依理起故勇無畏，依此猛心起二善根：一廣多無盡、二稱理勝妙；三依白淨證起同體大悲，即悲心也；四明直心正念諸佛、五迴向心稱理不轉、六依求道心巧出堅善、七依正念心出一切善、八依巧慧心迴成利他。下明長養善根十句。初慧眼觀察善根之實，是故令此善根增長，此是長養善根所由。下明所長善根，於中初句總顯、下八別辨。一明善根分齊不同，故云分別等；二備德無缺，故云具足；三體離染過；四唯住菩提不向凡小，故云一向；五修治使增；六修行所成；七思惟令廣；八稱實廣說。自下第三結歎差別。於中明此善根多能異德，故堪成迴向。十中，一種種門者，通遊非一；種種境者，所緣不同；種種相者，體狀區分；種種事者，緣成各異；種種分別者，分齊不雜；無量行者，施等多種；語言道者，此善根是無量言教所行處也；出生等者，依此善根能生多分別智；修行等者，諸善互嚴；悉能等者，俱趣佛果。下結成一觀。顯甚深中，謂雖有如是多門種種，然皆一味同於真性，故云無二。一切智境者，謂此同性之善唯佛智能知。又釋：此同性善堪成佛故，是彼境也。此則前諸門無差別之差別，故有多門；此即差別之無差別，故唯一味歸於佛果。上舉所迴善根行體竟。

自下二用之迴向。於中有四：一因成自行以修迴向、二「復次」下因事起行復修迴向、三「摩訶薩善根如是迴向不著世」下明前二迴迴無迴相，前二是眾生菩提迴向，此是實際迴向；四「如法門」下明稱性純熟自在迴向。又初二是廣大迴向、次一是甚深迴向、後一是深廣迴向，以同如之善根成稱真之迴向，釋成如相也。初中二：先以前善根迴成自行、後「如為己身」下正向眾生。前中二：初迴成法身三業行、二「得離癡」下迴成嚴飾淨土行。前中三：初成身業行、二成口業行、三成意業行。意業行中三：初明依心成自行德、二「任持」下成利他德、三「具足」下一句總結所成。初中，依七種心成七勝行：一依無礙心成清淨行，謂洞理無礙令行淨也；二依大施心成財施行，滿眾生意也；三依照法心成法施行；四依不壞心成求佛智堅行；五依菩薩心成照一切法行；六依念佛心成三昧行；七依正直心成離染行。下明利他行中句別亦七：初一成化行，謂攝機不失名任持，充滿一切是廣化也，而無休息是常化也；次二句明化行所依，一化同佛智故云安住也、二依定起用以赴群機故云得深三昧；次二句明攝化處，一廣遊、二遍住；次一句成化他事，故云化生不息也；後一句成化智，謂成方便慧也；下一句總結所成，謂具足成就，自他行慧深廣難測，故不思也。自下二明淨土行。先別顯，有六對：初中離癡是體、分別是用，謂離分別而分別也；二一念嚴土是用廣也，於諸通慧是用所依；三入實法是體深，示現等是用廣；四一見一切是用無礙、究竟等是用所依，謂持一切不令壞也；五以菩薩具嚴是德體，應現調生是用相；六一佛世界等是體廣，得究竟等是用持。下總結所嚴之土令眾生滿，謂本嚴土只為攝生。迴向分別持智者，是總結上來迴向持剎之智也。上來成自行竟。為欲迴向救眾生故，先辨自行為本，方堪長劫攝眾生也。自下第二正迴向眾生。於中先舉自例他結前生後，下正顯迴向有二。初迴令出障，六句：初三出三障，謂一離報障、二離業障、三離煩惱障；後三成治行，初一對離煩惱、二對離業、三對離苦可知。下令成德，如大雲雨者有五義：一普遍故、二成潤故、三能出雨、四雨能滅塵炎、五雨能生卉木。迴向大願亦具五義可知。下別顯所成，有九句：初二成行，一離過名淨、二生善名田。次二令入證，一入證方便觀，謂如來藏令不忘失，名護受持；二正證成就，故云住淨法界。次二令成德，一成心自在德、二令身自在德。後三成三善根，一無礙善、二無貪故名攝淨、三無瞋善。自下第二因事起行復修迴向。前已成自行迴向，今更成因事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下二用之迴向。於中有四：一因成自行以修迴向、二「復次」下因事起行復修迴向、三「摩訶薩善根如是迴向不著世」下明前二迴迴無迴相，前二是眾生菩提迴向，此是實際迴向；四「如法門」下明稱性純熟自在迴向。又初二是廣大迴向、次一是甚深迴向、後一是深廣迴向，以同如之善根成稱真之迴向，釋成如相也。初中二：先以前善根迴成自行、後「如為己身」下正向眾生。前中二：初迴成法身三業行、二「得離癡」下迴成嚴飾淨土行。前中三：初成身業行、二成口業行、三成意業行。意業行中三：初明依心成自行德、二「任持」下成利他德、三「具足」下一句總結所成。初中，依七種心成七勝行：一依無礙心成清淨行，謂洞理無礙令行淨也；二依大施心成財施行，滿眾生意也；三依照法心成法施行；四依不壞心成求佛智堅行；五依菩薩心成照一切法行；六依念佛心成三昧行；七依正直心成離染行。下明利他行中句別亦七：初一成化行，謂攝機不失名任持，充滿一切是廣化也，而無休息是常化也；次二句明化行所依，一化同佛智故云安住也、二依定起用以赴群機故云得深三昧；次二句明攝化處，一廣遊、二遍住；次一句成化他事，故云化生不息也；後一句成化智，謂成方便慧也；下一句總結所成，謂具足成就，自他行慧深廣難測，故不思也。自下二明淨土行。先別顯，有六對：初中離癡是體、分別是用，謂離分別而分別也；二一念嚴土是用廣也，於諸通慧是用所依；三入實法是體深，示現等是用廣；四一見一切是用無礙、究竟等是用所依，謂持一切不令壞也；五以菩薩具嚴是德體，應現調生是用相；六一佛世界等是體廣，得究竟等是用持。下總結所嚴之土令眾生滿，謂本嚴土只為攝生。迴向分別持智者，是總結上來迴向持剎之智也。上來成自行竟。為欲迴向救眾生故，先辨自行為本，方堪長劫攝眾生也。自下第二正迴向眾生。於中先舉自例他結前生後，下正顯迴向有二。初迴令出障，六句：初三出三障，謂一離報障、二離業障、三離煩惱障；後三成治行，初一對離煩惱、二對離業、三對離苦可知。下令成德，如大雲雨者有五義：一普遍故、二成潤故、三能出雨、四雨能滅塵炎、五雨能生卉木。迴向大願亦具五義可知。下別顯所成，有九句：初二成行，一離過名淨、二生善名田。次二令入證，一入證方便觀，謂如來藏令不忘失，名護受持；二正證成就，故云住淨法界。次二令成德，一成心自在德、二令身自在德。後三成三善根，一無礙善、二無貪故名攝淨、三無瞋善。自下第二因事起行復修迴向。前已成自行迴向，今更成因事

迴向，故云復次也。於中三：初因事起行、二「摩訶薩如是迴向」下正將迴向、三「如是摩訶薩」下明迴所成益。初中二：先因見勝事。二巧隨起行，有三：初明所成行德，有法、喻、合，謂隨所見事託彼成行，故云修巧方便等。既見可樂之事，即樂求實義等是也。二「巧妙」下明行勝用。三如善根等，結行同體。二正向眾生中皆令得可樂者，由前見可樂之境遂起可樂之善，令迴向眾生成可樂之德，此是巧便之用耳。於中三：初未入法者令得入法，此在地前；二「令菩薩」下已入法者令得入地，此在地上；三「具菩提」下已得地者終令得果。初中七句：初中非但見佛不取體性，亦乃見眾生亦不取，故云亦復如是也。又釋：令見佛如法，於佛不著；不取法性，見法不著；無數眾生等，於僧無著，故云清淨。《維摩》云「不著佛求、不著法求、不著眾求。」同於此也。二令作稱佛意之侍。三令國淨可樂。四樂所求法處。五令樂出世法。六樂持不忘。七得正慧法明。下明地上行中，初二句成初地財法兩施行；二「得三昧」下明二地已去功用位行，一得深定、二得總持、三得記智、四得勝通，上是自德，下明化德，五廣說、六巧說、七化心謂悲是、八常化不息、九廣化謂於多時多處也。下明八地已下無功用位行。於中，初由現佛勸得捨寂起修名巧方便；二稱理起行名深方便；三「永離」下明八地以無礙故捨愛佛菩提等貪心，故云離欲深解等明攝治行成；四「具足」下明八地入無生觀；五九地中稱機說法名無諍；六十地中得金剛無間道現前名成滿。滅微細著礙等障，故云滅障道法。下明地滿成佛果可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向，故云復次也。於中三：初因事起行、二「摩訶薩如是迴向」下正將迴向、三「如是摩訶薩」下明迴所成益。初中二：先因見勝事。二巧隨起行，有三：初明所成行德，有法、喻、合，謂隨所見事託彼成行，故云修巧方便等。既見可樂之事，即樂求實義等是也。二「巧妙」下明行勝用。三如善根等，結行同體。二正向眾生中皆令得可樂者，由前見可樂之境遂起可樂之善，令迴向眾生成可樂之德，此是巧便之用耳。於中三：初未入法者令得入法，此在地前；二「令菩薩」下已入法者令得入地，此在地上；三「具菩提」下已得地者終令得果。初中七句：初中非但見佛不取體性，亦乃見眾生亦不取，故云亦復如是也。又釋：令見佛如法，於佛不著；不取法性，見法不著；無數眾生等，於僧無著，故云清淨。《維摩》云「不著佛求、不著法求、不著眾求。」同於此也。二令作稱佛意之侍。三令國淨可樂。四樂所求法處。五令樂出世法。六樂持不忘。七得正慧法明。下明地上行中，初二句成初地財法兩施行；二「得三昧」下明二地已去功用位行，一得深定、二得總持、三得記智、四得勝通，上是自德，下明化德，五廣說、六巧說、七化心謂悲是、八常化不息、九廣化謂於多時多處也。下明八地已下無功用位行。於中，初由現佛勸得捨寂起修名巧方便；二稱理起行名深方便；三「永離」下明八地以無礙故捨愛佛菩提等貪心，故云離欲深解等明攝治行成；四「具足」下明八地入無生觀；五九地中稱機說法名無諍；六十地中得金剛無間道現前名成滿。滅微細著礙等障，故云滅障道法。下明地滿成佛果可知。

自下明第三迴所成益。謂由因事起行迴向力故，令自善根轉更增多，名為長養。「得淨」下別顯，有十句：初內增明慧；二外善友護，此是生解益；三佛慧照心；四癡闇障盡。上二是斷障益。五修法入智是證法益；六「善學」下起後智益；七「一切善根」下大願益；八「一切菩薩」下盡福原益；九「成就」下成智堅益；十「明解」下顯解廣益。上因事迴向竟。自下第三明前二迴向無所迴，即實際迴向。此上諸迴向實際與此何別者？上皆攝相歸體，此中攝相歸相，故異也。於中有二：先約行辨、後「如是」下約心顯。前中二：先明此迴向即常無著、二「觀甚深」下明以無著而成迴向。前中四：初不著有，謂於上嚴土攝生俱不著故，是故云不著界等也。心無依者，明所取無相。寂然不亂者，能取不起。正念法者，明妙絕能所正理相應。《起信論》云「住正念者，當知唯心，無外境界。」此之謂也。二「具足」下於無不著不礙起行無分別智，名無選擇。不違迴向是不礙起行，不違正法是不礙入理。三「不壞佛相」下明雙離有無。初不壞佛相不著無，等觀三世不著有，此約所敬無著。了眾生空是不著有也，無所依是不住無，謂不於無而住著也，此約悲境不著。是即觀如來空而不失敬養，了眾生寂而不失攝化，此之謂也。四「順如來」下明離著之益，有三：初正解漸至益；二「如實分別」下智慧周圓益；三「未曾」下明寂用俱行益，有法、喻、合可知。下明以無著而成迴向觀。上深法以生實智，謂不著有無之智，依此實智而成迴向。下別顯，初明理事無礙止觀俱融迴向、二以前無礙成自行迴向、三「攝取」下成化行迴。上約行竟。自下第二約心辨，有八種心：一不怯弱心，迴向佛法；二廣大心，迴向淨眾生；三無顛倒心，迴不染剎；四無餘心，迴不染境；五離世心，迴得出世；六無著心，迴成悲行；七見法心，迴成趣果勝道是也；八厭離有為心，迴生真善。上來實際迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下明第三迴所成益。謂由因事起行迴向力故，令自善根轉更增多，名為長養。「得淨」下別顯，有十句：初內增明慧；二外善友護，此是生解益；三佛慧照心；四癡闇障盡。上二是斷障益。五修法入智是證法益；六「善學」下起後智益；七「一切善根」下大願益；八「一切菩薩」下盡福原益；九「成就」下成智堅益；十「明解」下顯解廣益。上因事迴向竟。自下第三明前二迴向無所迴，即實際迴向。此上諸迴向實際與此何別者？上皆攝相歸體，此中攝相歸相，故異也。於中有二：先約行辨、後「如是」下約心顯。前中二：先明此迴向即常無著、二「觀甚深」下明以無著而成迴向。前中四：初不著有，謂於上嚴土攝生俱不著故，是故云不著界等也。心無依者，明所取無相。寂然不亂者，能取不起。正念法者，明妙絕能所正理相應。《起信論》云「住正念者，當知唯心，無外境界。」此之謂也。二「具足」下於無不著不礙起行無分別智，名無選擇。不違迴向是不礙起行，不違正法是不礙入理。三「不壞佛相」下明雙離有無。初不壞佛相不著無，等觀三世不著有，此約所敬無著。了眾生空是不著有也，無所依是不住無，謂不於無而住著也，此約悲境不著。是即觀如來空而不失敬養，了眾生寂而不失攝化，此之謂也。四「順如來」下明離著之益，有三：初正解漸至益；二「如實分別」下智慧周圓益；三「未曾」下明寂用俱行益，有法、喻、合可知。下明以無著而成迴向觀。上深法以生實智，謂不著有無之智，依此實智而成迴向。下別顯，初明理事無礙止觀俱融迴向、二以前無礙成自行迴向、三「攝取」下成化行迴。上約行竟。自下第二約心辨，有八種心：一不怯弱心，迴向佛法；二廣大心，迴向淨眾生；三無顛倒心，迴不染剎；四無餘心，迴不染境；五離世心，迴得出世；六無著心，迴成悲行；七見法心，迴成趣果勝道是也；八厭離有為心，迴生真善。上來實際迴向竟。

自下第四明純熟自在深廣迴向。於中廣明如相迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第四明純熟自在深廣迴向。於中廣明如相迴向。

釋真如義，作四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋真如義，作四門。

一釋名者，不壞曰真、無異稱如，前則非四相遷、後則體無差別，此約始教。又不變曰真、順緣稱如，由前義故與有為法非一、由後義故與有為法非異，二義合為一法名曰真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，不壞曰真、無異稱如，前則非四相遷、後則體無差別，此約始教。又不變曰真、順緣稱如，由前義故與有為法非一、由後義故與有為法非異，二義合為一法名曰真如。

二種類者，或唯一味，謂約實無差別故。或二，謂安立諦真如、非安立真如。又二空所顯亦二，即生空所顯真如、法空所顯真如。又二，謂空真如、不空真如，染法不染名空、具性功德名不空。或三，謂約三無性，即無相如、無生如、無性如等。又有善法真如、不善法如、無記法如，出《雜集》論，此約詮辨也。或七，《顯揚論》云「一者流轉真如，謂思惟諸行流轉實性；二實相真如，謂思惟諸法無二我性；三者唯識真如，謂思惟諸法唯識之性；四者安立真如，謂染污法體思惟苦諦；五邪行真如，謂染法因思惟集諦；六清淨真如，謂淨法體思惟滅諦；七者正行真如，謂清淨行思惟道諦。」或十真如，謂約十地中所證真如有十重等。或百門，謂十十無盡，應於圓通無礙法門也。或通一切法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種類者，或唯一味，謂約實無差別故。或二，謂安立諦真如、非安立真如。又二空所顯亦二，即生空所顯真如、法空所顯真如。又二，謂空真如、不空真如，染法不染名空、具性功德名不空。或三，謂約三無性，即無相如、無生如、無性如等。又有善法真如、不善法如、無記法如，出《雜集》論，此約詮辨也。或七，《顯揚論》云「一者流轉真如，謂思惟諸行流轉實性；二實相真如，謂思惟諸法無二我性；三者唯識真如，謂思惟諸法唯識之性；四者安立真如，謂染污法體思惟苦諦；五邪行真如，謂染法因思惟集諦；六清淨真如，謂淨法體思惟滅諦；七者正行真如，謂清淨行思惟道諦。」或十真如，謂約十地中所證真如有十重等。或百門，謂十十無盡，應於圓通無礙法門也。或通一切法也。

三明德用者，一成依持用，謂染淨法依持而立。二成觀境，謂入證用。三依《起信論》有三大：一體大，謂真如平等不增減故；二相大，具足無量性功德故；三用大，能成一切世間出世間善因果故。問：不善等法既非真用，應離如體。答：由違真故不離真、由違真故非如用，此論意以諸善法順真故竝是真用。問：經說如來藏興造一切世間，猶如伎兒作種種伎兩等。準此染法亦是所造，所以言非。答：理實染淨俱是所持而得建立，但違順異不同也。何者？如觀施行三事空令施福廣大等於虛空，若觀罪體空則令罪障滅。何以不亦令罪廣大？是知罪違於真，入如則滅；善順於真，入如則廣，故不齊也。此則遍興染淨，順用非違。此上約始終教說。又別隨緣通一切法，總是真用，具帝網微細重重無盡、自在圓融，即相不待會、即性不待隨，如此百門所辨，約圓教顯耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明德用者，一成依持用，謂染淨法依持而立。二成觀境，謂入證用。三依《起信論》有三大：一體大，謂真如平等不增減故；二相大，具足無量性功德故；三用大，能成一切世間出世間善因果故。問：不善等法既非真用，應離如體。答：由違真故不離真、由違真故非如用，此論意以諸善法順真故竝是真用。問：經說如來藏興造一切世間，猶如伎兒作種種伎兩等。準此染法亦是所造，所以言非。答：理實染淨俱是所持而得建立，但違順異不同也。何者？如觀施行三事空令施福廣大等於虛空，若觀罪體空則令罪障滅。何以不亦令罪廣大？是知罪違於真，入如則滅；善順於真，入如則廣，故不齊也。此則遍興染淨，順用非違。此上約始終教說。又別隨緣通一切法，總是真用，具帝網微細重重無盡、自在圓融，即相不待會、即性不待隨，如此百門所辨，約圓教顯耳。

四約教顯者，真如有二門：一乘真如、三乘真如。一乘亦二門：一別教，謂圓通諸事統含無盡，如因陀羅網及微細等，廣此百句如中說。二同教者，則與三乘義同，但由智迴向故入一乘攝。二者三乘真如，亦有二門：一頓教，如維摩直默以顯玄意者是。此如絕於教義，相想俱不及，如《大般若經．那伽室利分》說。二漸教者，略有三門：一終、二始、三世間所知。初終教中復有二種：一始，如三十二菩薩顯不二法門者是；二終，即文殊所顯不二者是。此始終兩門竝具無分別教義空有二門。二始教中亦二：一始，如《百法論》六無為屬一切法攝，顯人法二空，得知真如不及二空為上，此門通分別無分別教義。二終者，如維摩為迦旃延說不生不滅是無常義等。又《金剛般若》微塵則非微塵等。又《對法論》開六無為成八，則三種真如屬無為攝，得知真如成無為上。此初教始終竝通分別無分別教義，無分別義者，謂證真如；無分別教者，謂比觀意言無分別境，悟大乘言教故。分別義者，謂教義則空故。今初教中真如但是空義，不同終教也。三世間所知真實者，復有二種：一始，謂人天正善根及愚法二乘等，入真實性攝故。《中邊論》云「世間所知真實，入真實性攝。」準彼論文，世間唯除虛誑妄語等，餘竝入真實，由許是菩提遠方便故。二終者，故論云「一切法但有名，謂分別名、思惟名，得知不同遠方便法。」此義唯局二種十名中，為是大乘近方便故。真如者，乃至流在十名，理不可壞故，同是真如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約教顯者，真如有二門：一乘真如、三乘真如。一乘亦二門：一別教，謂圓通諸事統含無盡，如因陀羅網及微細等，廣此百句如中說。二同教者，則與三乘義同，但由智迴向故入一乘攝。二者三乘真如，亦有二門：一頓教，如維摩直默以顯玄意者是。此如絕於教義，相想俱不及，如《大般若經．那伽室利分》說。二漸教者，略有三門：一終、二始、三世間所知。初終教中復有二種：一始，如三十二菩薩顯不二法門者是；二終，即文殊所顯不二者是。此始終兩門竝具無分別教義空有二門。二始教中亦二：一始，如《百法論》六無為屬一切法攝，顯人法二空，得知真如不及二空為上，此門通分別無分別教義。二終者，如維摩為迦旃延說不生不滅是無常義等。又《金剛般若》微塵則非微塵等。又《對法論》開六無為成八，則三種真如屬無為攝，得知真如成無為上。此初教始終竝通分別無分別教義，無分別義者，謂證真如；無分別教者，謂比觀意言無分別境，悟大乘言教故。分別義者，謂教義則空故。今初教中真如但是空義，不同終教也。三世間所知真實者，復有二種：一始，謂人天正善根及愚法二乘等，入真實性攝故。《中邊論》云「世間所知真實，入真實性攝。」準彼論文，世間唯除虛誑妄語等，餘竝入真實，由許是菩提遠方便故。二終者，故論云「一切法但有名，謂分別名、思惟名，得知不同遠方便法。」此義唯局二種十名中，為是大乘近方便故。真如者，乃至流在十名，理不可壞故，同是真如也。

於此文中數有百句，檢文缺一句。初一句是總，餘皆是別。總中真性不異名如，自體妙軌稱法，通智遊入曰門，亦是不同生滅門故名門也。至一切道者，顯其分齊，謂明理遍眾行。無量無邊善根迴向者，明行遍如理，謂稱如而成迴向。又釋：理實真如遍一切道無量無邊差別之法，則彼諸法為如詮門。真如於彼異異詮門而全體顯現，門乃多途，故云遍一切等。今且就百門明十十無盡，此則一切法是真如之門，故云如法門也。此順梵語故是倒也，義正應言如遍一切道無量無邊彼一切法是如之法門，故云如法門。此是標也。遍一切等，釋顯，謂一切道者道是門也，以能顯真如故。善根迴向者，謂明以同如普遍之善根，隨異門而成迴向。下別顯，一一句中皆有三義：一如如者，標舉如理，謂如彼真如；二善根亦爾者，舉善同如；三迴向等者，以同如善根迴成同如之益。是故所迴善根及所向眾生并所成益相，俱是真如而有所成也。又此三中，初釋如、二顯如相、三釋迴向，故名如相迴向也。又初辨如體、二相、三用，則是真如三大也。下一一句皆亦如是。於此別中，英法師分為十分，謂初十明賢首位中如、二十明十住中如、三十明十行位中如、四十明十迴向位中如、五十明淨心地中如、六十明行迹地中如、七十明決定地中如、八十明究竟地中如、九十明等覺位中如、十末後十明佛地中如。此等分文亦未見其順。又靈裕法師、北臺意法師、炬法師等各分作十，各悉不同，然於文勢竝皆不順，故不敘之。遠法師云：此等何異？異相難識，今且言之。初十句約就地前所行辨如，後八十八就初地上所行辨如。此判亦難，今謂諸門各是一法，竝取真如體相用盡，亦不可相從科為分段。於中諸門真如皆體從緣異，謂性如非相如等。善根同如亦隨門別，是故性如善根非是相如善根等。從異門體起用亦異，是故性門迴向無性相門迴向實相等。下諸門皆准知之。過去非同等者，相州大範法師云：此破小乘三世之執。謂彼執過去為有，若是有者便同現在，今既滅無故云非同。言未來非故者，小乘亦執未來有法流至現在，若爾應是故法，今既未來，緣未至故畢竟無法，云非故。現在非異者，彼執現在決定是有，今明待緣假合推之則無，故不異過未之無，故云非異。裕法師云：過去非同者，集起而無集起。非故者，轉變而非轉變。非異者，相別而非相別。發起新新者，稱過去也。除滅生死者，同未來也。清淨生者，似非異也。遠法師云：過法無常，同歸盡滅，於現本無，故曰非同。未法新生，非本有性，故曰非故。現法皆空，故曰非異。各此三非，以之為如。炬法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此文中數有百句，檢文缺一句。初一句是總，餘皆是別。總中真性不異名如，自體妙軌稱法，通智遊入曰門，亦是不同生滅門故名門也。至一切道者，顯其分齊，謂明理遍眾行。無量無邊善根迴向者，明行遍如理，謂稱如而成迴向。又釋：理實真如遍一切道無量無邊差別之法，則彼諸法為如詮門。真如於彼異異詮門而全體顯現，門乃多途，故云遍一切等。今且就百門明十十無盡，此則一切法是真如之門，故云如法門也。此順梵語故是倒也，義正應言如遍一切道無量無邊彼一切法是如之法門，故云如法門。此是標也。遍一切等，釋顯，謂一切道者道是門也，以能顯真如故。善根迴向者，謂明以同如普遍之善根，隨異門而成迴向。下別顯，一一句中皆有三義：一如如者，標舉如理，謂如彼真如；二善根亦爾者，舉善同如；三迴向等者，以同如善根迴成同如之益。是故所迴善根及所向眾生并所成益相，俱是真如而有所成也。又此三中，初釋如、二顯如相、三釋迴向，故名如相迴向也。又初辨如體、二相、三用，則是真如三大也。下一一句皆亦如是。於此別中，英法師分為十分，謂初十明賢首位中如、二十明十住中如、三十明十行位中如、四十明十迴向位中如、五十明淨心地中如、六十明行迹地中如、七十明決定地中如、八十明究竟地中如、九十明等覺位中如、十末後十明佛地中如。此等分文亦未見其順。又靈裕法師、北臺意法師、炬法師等各分作十，各悉不同，然於文勢竝皆不順，故不敘之。遠法師云：此等何異？異相難識，今且言之。初十句約就地前所行辨如，後八十八就初地上所行辨如。此判亦難，今謂諸門各是一法，竝取真如體相用盡，亦不可相從科為分段。於中諸門真如皆體從緣異，謂性如非相如等。善根同如亦隨門別，是故性如善根非是相如善根等。從異門體起用亦異，是故性門迴向無性相門迴向實相等。下諸門皆准知之。過去非同等者，相州大範法師云：此破小乘三世之執。謂彼執過去為有，若是有者便同現在，今既滅無故云非同。言未來非故者，小乘亦執未來有法流至現在，若爾應是故法，今既未來，緣未至故畢竟無法，云非故。現在非異者，彼執現在決定是有，今明待緣假合推之則無，故不異過未之無，故云非異。裕法師云：過去非同者，集起而無集起。非故者，轉變而非轉變。非異者，相別而非相別。發起新新者，稱過去也。除滅生死者，同未來也。清淨生者，似非異也。遠法師云：過法無常，同歸盡滅，於現本無，故曰非同。未法新生，非本有性，故曰非故。現法皆空，故曰非異。各此三非，以之為如。炬法師

云：過去非同者明如體，雖在過去而非遷滅，不同於無。未來非故者，雖復集起而無起相，明已起之處非故。現在非異者，雖在現在而無形處，不異過未。英法師云：過去滅法與無相似，名之為同。今明依如起新行願，不同彼無，故曰非同。謝落故業，當報方受，名之為故。今明證如捨彼故業，故云非故。現造業結不同過未，名之為異。今觀業結本無造起，畢竟清淨，故云非異。發起新新等，釋過去。除滅等，釋未來也。清淨等，釋現在也。今更釋：汎論三世法有二門：一性空門、二成有門。性空者，謂過去已滅故空、未來末至故空、現在不住故空。今此文內約成有門，謂前念法是過去滅，以能引起後念法生，是故過去非同一往唯斷滅也。後念是前念家，未來雖由前念滅令此後念生，然今無前念法可傳至後念，故云未來非故也。是故前念中舊法今無後也。現在法望前念同未來、望後念同過去，故云非異。是故前念流滅雖非同燼，然無法至後；後念續前，雖依前起，然法新非故。是故迴向中發起新新菩提心者，以前念非同，令後念續起，令菩提心不斷也；由後念非故，所以念念新新，令菩提心不常也。除死淨生，顯心作業。文意如此，思之可見。又現在念念成正覺者，謂了達現在亦平等故，見理名覺。上來四段，總是第二正迴向竟。自下第三結迴所成德。如是迴時者，牒前起後也。謂由前善根同如迴向，是故得一切法即平等而利用也。十句分五：初二約處，一即等而成嚴、二即等而於中轉法輪。二次二約人，一菩薩即等而出彼願，謂起一切智願者是菩薩也；二觀多佛體不殊。三次二約法，一約法性、二約法相。又一真、二俗。四次二約行，一菩薩行、二佛行。五後二約德，一約佛體等、二約佛用等。「是名」下結名可知。上來位行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云：過去非同者明如體，雖在過去而非遷滅，不同於無。未來非故者，雖復集起而無起相，明已起之處非故。現在非異者，雖在現在而無形處，不異過未。英法師云：過去滅法與無相似，名之為同。今明依如起新行願，不同彼無，故曰非同。謝落故業，當報方受，名之為故。今明證如捨彼故業，故云非故。現造業結不同過未，名之為異。今觀業結本無造起，畢竟清淨，故云非異。發起新新等，釋過去。除滅等，釋未來也。清淨等，釋現在也。今更釋：汎論三世法有二門：一性空門、二成有門。性空者，謂過去已滅故空、未來末至故空、現在不住故空。今此文內約成有門，謂前念法是過去滅，以能引起後念法生，是故過去非同一往唯斷滅也。後念是前念家，未來雖由前念滅令此後念生，然今無前念法可傳至後念，故云未來非故也。是故前念中舊法今無後也。現在法望前念同未來、望後念同過去，故云非異。是故前念流滅雖非同燼，然無法至後；後念續前，雖依前起，然法新非故。是故迴向中發起新新菩提心者，以前念非同，令後念續起，令菩提心不斷也；由後念非故，所以念念新新，令菩提心不常也。除死淨生，顯心作業。文意如此，思之可見。又現在念念成正覺者，謂了達現在亦平等故，見理名覺。上來四段，總是第二正迴向竟。自下第三結迴所成德。如是迴時者，牒前起後也。謂由前善根同如迴向，是故得一切法即平等而利用也。十句分五：初二約處，一即等而成嚴、二即等而於中轉法輪。二次二約人，一菩薩即等而出彼願，謂起一切智願者是菩薩也；二觀多佛體不殊。三次二約法，一約法性、二約法相。又一真、二俗。四次二約行，一菩薩行、二佛行。五後二約德，一約佛體等、二約佛用等。「是名」下結名可知。上來位行竟。

自下第二明位果中得十果。一得佛法果，謂得無邊淨法門者，證法多也深也，是得佛體也。為人雄者，成佛相也。無畏吼者，得佛說也。成就菩薩者，得佛所化也。不休息者，得佛化時也。又初證法深也、二成人高也、三化益廣也、四化時常也。此上是總句。下九句別顯，一得佛圓身、二得佛圓音、三得佛圓力、四得佛圓法，謂超出眾生故云勝，而即赴機故云示現一切也；五得佛圓通、六得佛圓用，謂不思解脫是也；七得佛圓定、八得佛圓辯、九得佛圓覺，謂現佛等覺於眾生也。下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明位果中得十果。一得佛法果，謂得無邊淨法門者，證法多也深也，是得佛體也。為人雄者，成佛相也。無畏吼者，得佛說也。成就菩薩者，得佛所化也。不休息者，得佛化時也。又初證法深也、二成人高也、三化益廣也、四化時常也。此上是總句。下九句別顯，一得佛圓身、二得佛圓音、三得佛圓力、四得佛圓法，謂超出眾生故云勝，而即赴機故云示現一切也；五得佛圓通、六得佛圓用，謂不思解脫是也；七得佛圓定、八得佛圓辯、九得佛圓覺，謂現佛等覺於眾生也。下結。

第二偈頌中二十九頌，分五：初二頌前行體。二「菩薩思惟」下四頌迴向眾生及菩提。三「以此」下二頌實際迴向。四「深樂」下十六頌純熟無礙自在迴向，於上百門略頌不盡，又不次第也。於中，初七正頌前純熟同如迴向、後九兼頌後位果，思之可見。五末後五偈頌迴所成德可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌中二十九頌，分五：初二頌前行體。二「菩薩思惟」下四頌迴向眾生及菩提。三「以此」下二頌實際迴向。四「深樂」下十六頌純熟無礙自在迴向，於上百門略頌不盡，又不次第也。於中，初七正頌前純熟同如迴向、後九兼頌後位果，思之可見。五末後五偈頌迴所成德可知。

第九迴向，作四門分別。初釋名者，此無縛無著解脫心迴向，約無等大行立名。無縛無著有六種：一由離凡故不縛生死、以出小故不著涅槃；二離六識取外境不縛、離第七執於內不著；三離現行縛、無種子著；四不取有縛、不執空著；五無惑障縛、無智障著；六無麁使縛、絕習氣著，故名無縛無著。此明行體。解脫是大用無礙，非但脫離諸障，此是行用也。心者是行體。用所依之心，謂菩薩大智之心是善根所依，以此心中所攝善根皆用持迴向，成於普賢深廣之德，故以為名。此從能迴向立名。問：下文亦有無縛無著解脫等所攝善根，亦成迴向，何故標名唯就心立名？答：理實通餘，但彼下文十門之中，此無縛無著解脫心內百門迴向文處廣辨，餘竝準通，是故就此廣處為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九迴向，作四門分別。初釋名者，此無縛無著解脫心迴向，約無等大行立名。無縛無著有六種：一由離凡故不縛生死、以出小故不著涅槃；二離六識取外境不縛、離第七執於內不著；三離現行縛、無種子著；四不取有縛、不執空著；五無惑障縛、無智障著；六無麁使縛、絕習氣著，故名無縛無著。此明行體。解脫是大用無礙，非但脫離諸障，此是行用也。心者是行體。用所依之心，謂菩薩大智之心是善根所依，以此心中所攝善根皆用持迴向，成於普賢深廣之德，故以為名。此從能迴向立名。問：下文亦有無縛無著解脫等所攝善根，亦成迴向，何故標名唯就心立名？答：理實通餘，但彼下文十門之中，此無縛無著解脫心內百門迴向文處廣辨，餘竝準通，是故就此廣處為名。

二來意者，前會相從體，今依體起用顯純熟自在，故此位來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，前會相從體，今依體起用顯純熟自在，故此位來。

三法體者，以普賢三業無邊自在甚深廣大無礙大用為此位法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法體者，以普賢三業無邊自在甚深廣大無礙大用為此位法。

四釋文者，就長行中亦二：初位行、後彼果。前中釋內有一千門釋，分二：初無縛無著解脫心內百門廣釋、餘九百門準例通釋。就前中百門內復分二：初二十門辨能迴行體、餘八十門顯所向行用。就前中亦二：初十以不輕心攝善根、二「常樂」下十積集長養擬將迴向。前中，初一心是總辨、餘九心是別顯。別中準總，具言應云於出生死善根不生輕心，故云不輕出生死心。下皆準此。何故不輕者？二義：一以從佛果流故、二堪成無上大菩提。如《法華經》中乃至一小音皆以成佛道等，如尼俱陀子小果大等，如上〈賢首品〉中掃塔等善成佛果中端嚴光等，故不可輕也。問：理應更有勝妙善根，何故下一約合掌等而明不輕？答：此最微少，世人所輕；菩薩收攝下至於此尚爾不輕，況餘一切，故約此等辨也。別中，一離惡、二攝善、三廣修，餘可知。二積集中十句：初一總，由不輕前諸善根故，是故常樂攝受彼善。下九句別，一攝令不失明；二契合相應故云安住；三思念不斷；四巧便更增名長養；五不以染心污彼善根，故云不著；六純以正心而成彼，故云具正等；七無過失可簡却，故云不選擇，又亦有善斯收，故云不選也；八堪成佛果，故云隨順；九能得佛果，故云得自在。前句順向佛果，此句正得佛果。舉所迴善竟。自下第二正迴向中二：初六十門明廣大迴向、二從「不妄世間」下二十門明甚深迴向、深廣無礙為大迴向。又亦初是菩提眾生迴向、後是實際迴向。前中有六十門內廣顯普賢自在德用。於中初一門是總，謂無縛無著解脫心是能迴之心。彼善根者，彼前所攝諸善根。迴向具足等，正是所向也。問：此中不言迴向眾生，何耶？答：但令成就普賢三業，方能盡窮眾生界而攝化也，是故亦是迴向眾生等也。下別顯普賢三業德用，於中但知一一門皆攝法界自在德用，或理或行、或智或境、或自利行或化眾生、或體或用、或因或果、或人或法，皆各總攝一切法故，不可相從別科。今麁分二：初二十四門顯普賢因位究竟、二從「於一一境界」下三十五門顯普賢果位究竟，以普賢門內通因果故有此二門也。又釋：前約自分、後勝進，以二分無礙是普賢德故。前中亦二：初十四門明普賢自在三業、二「復作是念」下十門明普賢廣大三業。前中，初一是行所依，謂由勇進令行德成。下明所成德，初四門明總持無礙，是意業自在；次六力用無礙，是身業自在；次一明圓音無礙，是語業自在；後二門於眾生世間器世間自在。第二明廣大三業中十門，分四：初三門明普賢廣大語業，一說聲遍、二持所說、三說無休。次二門明廣大身業，一體、二用。次二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，就長行中亦二：初位行、後彼果。前中釋內有一千門釋，分二：初無縛無著解脫心內百門廣釋、餘九百門準例通釋。就前中百門內復分二：初二十門辨能迴行體、餘八十門顯所向行用。就前中亦二：初十以不輕心攝善根、二「常樂」下十積集長養擬將迴向。前中，初一心是總辨、餘九心是別顯。別中準總，具言應云於出生死善根不生輕心，故云不輕出生死心。下皆準此。何故不輕者？二義：一以從佛果流故、二堪成無上大菩提。如《法華經》中乃至一小音皆以成佛道等，如尼俱陀子小果大等，如上〈賢首品〉中掃塔等善成佛果中端嚴光等，故不可輕也。問：理應更有勝妙善根，何故下一約合掌等而明不輕？答：此最微少，世人所輕；菩薩收攝下至於此尚爾不輕，況餘一切，故約此等辨也。別中，一離惡、二攝善、三廣修，餘可知。二積集中十句：初一總，由不輕前諸善根故，是故常樂攝受彼善。下九句別，一攝令不失明；二契合相應故云安住；三思念不斷；四巧便更增名長養；五不以染心污彼善根，故云不著；六純以正心而成彼，故云具正等；七無過失可簡却，故云不選擇，又亦有善斯收，故云不選也；八堪成佛果，故云隨順；九能得佛果，故云得自在。前句順向佛果，此句正得佛果。舉所迴善竟。自下第二正迴向中二：初六十門明廣大迴向、二從「不妄世間」下二十門明甚深迴向、深廣無礙為大迴向。又亦初是菩提眾生迴向、後是實際迴向。前中有六十門內廣顯普賢自在德用。於中初一門是總，謂無縛無著解脫心是能迴之心。彼善根者，彼前所攝諸善根。迴向具足等，正是所向也。問：此中不言迴向眾生，何耶？答：但令成就普賢三業，方能盡窮眾生界而攝化也，是故亦是迴向眾生等也。下別顯普賢三業德用，於中但知一一門皆攝法界自在德用，或理或行、或智或境、或自利行或化眾生、或體或用、或因或果、或人或法，皆各總攝一切法故，不可相從別科。今麁分二：初二十四門顯普賢因位究竟、二從「於一一境界」下三十五門顯普賢果位究竟，以普賢門內通因果故有此二門也。又釋：前約自分、後勝進，以二分無礙是普賢德故。前中亦二：初十四門明普賢自在三業、二「復作是念」下十門明普賢廣大三業。前中，初一是行所依，謂由勇進令行德成。下明所成德，初四門明總持無礙，是意業自在；次六力用無礙，是身業自在；次一明圓音無礙，是語業自在；後二門於眾生世間器世間自在。第二明廣大三業中十門，分四：初三門明普賢廣大語業，一說聲遍、二持所說、三說無休。次二門明廣大身業，一體、二用。次二

門明廣大意業，一因智、二果智。後三通結三業，一明三業廣勤、二明身語深廣、三辨意業攝法。上來普賢因竟。自下第二明普賢果德，有三十五門，隨相分三：初十門明得普賢攝法廣大德、二「於一念頃悉能」下十五門明攝法自在、三「妙智知色微細」下十門明普賢微細智。又初是一重平漫知法、二相即相入重重知法、三微細容持甚深知法，此亦是漸次之相也。前中，一巧智自在名方便王；二無明住地盡名離癡法王；三慧照行法名法明；四巧成所化名為方便，於中列十。「如是等」下總結無盡。問：前段明普賢因，何故彼中亦有佛行？此中明果，何故亦有菩薩行耶？答：辨公釋前舉果顯因、此舉因顯果。又云：菩薩修行與佛等名普賢行，佛行大行名為普賢行。今更釋：經云「雖得佛道轉於法輪入於涅槃，而不捨於菩薩之道，是菩薩行。」謂因滿成果用，得果而不捨因。又以因果二位即入無礙各收法界，謂因窮法界具於果也，果攝法界合於因也。五身業令見喜；六知語淨口業；七知一切法智；八得佛法身自體相用；九得圓滿根，根有二義：一生後義謂出生無盡、二受法義謂根器領法無限量，故約所出、所領說。及自體差別列十五種，可知。十得無盡神力，於中初一句總、後十句別。依此等力修普賢行也。自下十五門明重重攝法無礙自在。於中初一無礙身智，謂身能外遍而內含容，智入無生而生大行。二生如來家，修法界行智。三以普眼見自在法界，故云於一毛道等也。容一毛之路名為毛道，於中二法圓滿：一容一切剎約事、二一切法界約理、三究竟空界就事空。何故爾耶？謂有二義：一以法性融通，事隨理融故；二以緣起相由無礙，即入容持自在故。此有同體異體，准上思之。四入劫智自在，謂長短無礙。五身業自在，謂令一身即多、多內各容。六見佛聞法自在，謂不著佛不倒法。七入世界自在智，謂迴動轉變隨智無礙。八知想自在智，謂一切法皆是想念中而成立故，是故一切悉是想也。於中有三：初一句是總；二列三十八種所知之想；三「如是」下顯能知之德，先明離障德、後「一切如來」下明知心所成德可知。九知心自在智，謂諸心相入及業依心異。十知處自在智，謂一即一切等。十一知業自在智。十二知法自在智。十三知語自在智，謂得無礙淨耳。十四得知根說法智。十五知根自在智。上來十五，竝是一中一切而了知耳。自下十門明普賢微細智自在。初一明知世間法微細智，於中有三：初一句總舉能知之智。二列十一種微細之法。衍法師云：所知之事幽微故，能知之智微細也。辨公云：此等竝難知，故名微細。今準上下經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門明廣大意業，一因智、二果智。後三通結三業，一明三業廣勤、二明身語深廣、三辨意業攝法。上來普賢因竟。自下第二明普賢果德，有三十五門，隨相分三：初十門明得普賢攝法廣大德、二「於一念頃悉能」下十五門明攝法自在、三「妙智知色微細」下十門明普賢微細智。又初是一重平漫知法、二相即相入重重知法、三微細容持甚深知法，此亦是漸次之相也。前中，一巧智自在名方便王；二無明住地盡名離癡法王；三慧照行法名法明；四巧成所化名為方便，於中列十。「如是等」下總結無盡。問：前段明普賢因，何故彼中亦有佛行？此中明果，何故亦有菩薩行耶？答：辨公釋前舉果顯因、此舉因顯果。又云：菩薩修行與佛等名普賢行，佛行大行名為普賢行。今更釋：經云「雖得佛道轉於法輪入於涅槃，而不捨於菩薩之道，是菩薩行。」謂因滿成果用，得果而不捨因。又以因果二位即入無礙各收法界，謂因窮法界具於果也，果攝法界合於因也。五身業令見喜；六知語淨口業；七知一切法智；八得佛法身自體相用；九得圓滿根，根有二義：一生後義謂出生無盡、二受法義謂根器領法無限量，故約所出、所領說。及自體差別列十五種，可知。十得無盡神力，於中初一句總、後十句別。依此等力修普賢行也。自下十五門明重重攝法無礙自在。於中初一無礙身智，謂身能外遍而內含容，智入無生而生大行。二生如來家，修法界行智。三以普眼見自在法界，故云於一毛道等也。容一毛之路名為毛道，於中二法圓滿：一容一切剎約事、二一切法界約理、三究竟空界就事空。何故爾耶？謂有二義：一以法性融通，事隨理融故；二以緣起相由無礙，即入容持自在故。此有同體異體，准上思之。四入劫智自在，謂長短無礙。五身業自在，謂令一身即多、多內各容。六見佛聞法自在，謂不著佛不倒法。七入世界自在智，謂迴動轉變隨智無礙。八知想自在智，謂一切法皆是想念中而成立故，是故一切悉是想也。於中有三：初一句是總；二列三十八種所知之想；三「如是」下顯能知之德，先明離障德、後「一切如來」下明知心所成德可知。九知心自在智，謂諸心相入及業依心異。十知處自在智，謂一即一切等。十一知業自在智。十二知法自在智。十三知語自在智，謂得無礙淨耳。十四得知根說法智。十五知根自在智。上來十五，竝是一中一切而了知耳。自下十門明普賢微細智自在。初一明知世間法微細智，於中有三：初一句總舉能知之智。二列十一種微細之法。衍法師云：所知之事幽微故，能知之智微細也。辨公云：此等竝難知，故名微細。今準上下經

文，於一法中有一切法，齊頭炳然同時顯現，是微細義也。三「如是」下明能知之德。二知眾生微細智，初列十種所知、後結能知之德。三知菩薩行德微細智，謂舉初發意等取一切菩薩也，列二十一種所知微細也。四知菩薩位德大用智，先列四十二種所知，初十一明行位成滿，「生兜率天」下明位滿大用，謂八相等也；二「如是」下明能知之德，謂成普賢自在行德。五知眾生性智，先列十種所知、後「如是」下能知之德。六知世界智，初一總、次列二十種別有三世間自在、後「如是」下結能知之德。又此等皆云微細智者，是智從境名也。又此微細在智中，故智即細也。七知法界智，先舉所知，一總、十別、後結能智之德。八知入劫智微細，初一句總、「無量」下別列十種、後「如是」下結能知之德。成十種心，可知。九知法智微細，先列十種微細法智、後「如是」下結能知成德。前中法義有四重：一法體具德、二一切即一等明法用相即、三入非法等明理事相即、四入方便無餘是體用善巧。十知無餘智微細，先列十種所知、後「如是」下結能知之德。皆出生者，謂量智從理起，名出生。知無不盡，名無餘。此門亦是總結，故云知無餘也。上來廣大迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文，於一法中有一切法，齊頭炳然同時顯現，是微細義也。三「如是」下明能知之德。二知眾生微細智，初列十種所知、後結能知之德。三知菩薩行德微細智，謂舉初發意等取一切菩薩也，列二十一種所知微細也。四知菩薩位德大用智，先列四十二種所知，初十一明行位成滿，「生兜率天」下明位滿大用，謂八相等也；二「如是」下明能知之德，謂成普賢自在行德。五知眾生性智，先列十種所知、後「如是」下能知之德。六知世界智，初一總、次列二十種別有三世間自在、後「如是」下結能知之德。又此等皆云微細智者，是智從境名也。又此微細在智中，故智即細也。七知法界智，先舉所知，一總、十別、後結能智之德。八知入劫智微細，初一句總、「無量」下別列十種、後「如是」下結能知之德。成十種心，可知。九知法智微細，先列十種微細法智、後「如是」下結能知成德。前中法義有四重：一法體具德、二一切即一等明法用相即、三入非法等明理事相即、四入方便無餘是體用善巧。十知無餘智微細，先列十種所知、後「如是」下結能知之德。皆出生者，謂量智從理起，名出生。知無不盡，名無餘。此門亦是總結，故云知無餘也。上來廣大迴向竟。

自下第二明甚深迴向中，二十句中皆兩兩合舉總為十對：一世與世法假實相對。二菩提菩薩圓分一對。三體用一對，行是體、出生死是用。梁《攝論》云「於分別依他性，不見菩薩所行行及行道。」此之謂也。四人法。五生熟，謂不調者是根熟也。六行願。七自他。八施受。九因果。十境智。此等是上廣大迴向之中諸事。雖成廣大自在之德，而於彼法無妄執取，是故皆云不虛妄取也。上來百門竟。自下第二類餘九百中，列十種章門：初一結前百門所屬、餘九次第結後九百，謂如無縛無著心所攝善根成此百門迴向，無縛無著解脫身所攝善根亦如是迴向。餘皆準此。十中，初三是三業；次二業報；次二染淨土，謂世間染是化處也；次二根藥，謂眾生是所化，法是法藥也；下一正智。此十皆是無覊自在而生善根，用成迴向具普賢德，是故皆云無縛無著解脫故也。初一置善根如是迴向，餘略令準皆合具有，應知。上來廣略總一千門大迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明甚深迴向中，二十句中皆兩兩合舉總為十對：一世與世法假實相對。二菩提菩薩圓分一對。三體用一對，行是體、出生死是用。梁《攝論》云「於分別依他性，不見菩薩所行行及行道。」此之謂也。四人法。五生熟，謂不調者是根熟也。六行願。七自他。八施受。九因果。十境智。此等是上廣大迴向之中諸事。雖成廣大自在之德，而於彼法無妄執取，是故皆云不虛妄取也。上來百門竟。自下第二類餘九百中，列十種章門：初一結前百門所屬、餘九次第結後九百，謂如無縛無著心所攝善根成此百門迴向，無縛無著解脫身所攝善根亦如是迴向。餘皆準此。十中，初三是三業；次二業報；次二染淨土，謂世間染是化處也；次二根藥，謂眾生是所化，法是法藥也；下一正智。此十皆是無覊自在而生善根，用成迴向具普賢德，是故皆云無縛無著解脫故也。初一置善根如是迴向，餘略令準皆合具有，應知。上來廣略總一千門大迴向竟。

自下第二明彼果中有二：初行果、後位果。前中有十句，初三因三世佛菩薩迴向行；四得正教；五滿正法，謂證法也；六等境界，謂眾生為悲境也；七同善根；八等所住，謂大悲地是所住，論名梵住；九同一境，謂真諦；十不違等，不礙多也。上來釋竟。「佛子」下結名。位行竟。第二明位果，於中十二句，得二種果：一現成果、二轉生果。現成亦二：初行堅果、二行勝果。初二句標此二果、「一切眾魔」下釋顯初果。二「普現」下三句釋行勝果，一廣行勝、二巧化勝、三離染勝。二「摩訶薩」下六句明轉生果，亦二：初外得眷屬果，謂不壞眷屬也；二內得成德果，有五句，一成法器德、二深行德、三因圓德、四果用德、五因果無礙德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明彼果中有二：初行果、後位果。前中有十句，初三因三世佛菩薩迴向行；四得正教；五滿正法，謂證法也；六等境界，謂眾生為悲境也；七同善根；八等所住，謂大悲地是所住，論名梵住；九同一境，謂真諦；十不違等，不礙多也。上來釋竟。「佛子」下結名。位行竟。第二明位果，於中十二句，得二種果：一現成果、二轉生果。現成亦二：初行堅果、二行勝果。初二句標此二果、「一切眾魔」下釋顯初果。二「普現」下三句釋行勝果，一廣行勝、二巧化勝、三離染勝。二「摩訶薩」下六句明轉生果，亦二：初外得眷屬果，謂不壞眷屬也；二內得成德果，有五句，一成法器德、二深行德、三因圓德、四果用德、五因果無礙德。

第二偈中有五十一頌，分三：初三偈頌所迴行體；二「所作」下四十四偈頌廣大迴向，略不頌甚深迴向；三「過去一切」下四偈頌迴所成果。就第二四十四中，初一頌普賢因位究竟；餘頌因圓果滿，於中初世間無量群生一偈頌知世間微細智、次一偈頌知眾生趣微細智、次一偈頌知世界智、次一頌知心智、次一頌知根智、次一頌知業智、次三頌入劫智及知三世癡慢等。次「十方世界諸如來」下二十七頌菩薩行位成滿大用，於中初一總頌；次一頌住兜率天；次一頌入胎，是微細故，胎中具八相也；次二頌初生；次四頌七步、現咲、試吼、放光，各一頌可知；次一頌在宮及出家；次五頌坐道場、降魔成覺；次五頌轉法輪；次三頌般涅槃，又顯餘趣所現自在；次一結此菩薩善根迴向；次三頌迴向大果之行儀。上來位用竟。次「有數無數」下四偈頌入劫及剎竝所行行；次二頌出生無餘智；次一頌眾生性微細智。下四頌彼果分中，初二頌行果、後二位果可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈中有五十一頌，分三：初三偈頌所迴行體；二「所作」下四十四偈頌廣大迴向，略不頌甚深迴向；三「過去一切」下四偈頌迴所成果。就第二四十四中，初一頌普賢因位究竟；餘頌因圓果滿，於中初世間無量群生一偈頌知世間微細智、次一偈頌知眾生趣微細智、次一偈頌知世界智、次一頌知心智、次一頌知根智、次一頌知業智、次三頌入劫智及知三世癡慢等。次「十方世界諸如來」下二十七頌菩薩行位成滿大用，於中初一總頌；次一頌住兜率天；次一頌入胎，是微細故，胎中具八相也；次二頌初生；次四頌七步、現咲、試吼、放光，各一頌可知；次一頌在宮及出家；次五頌坐道場、降魔成覺；次五頌轉法輪；次三頌般涅槃，又顯餘趣所現自在；次一結此菩薩善根迴向；次三頌迴向大果之行儀。上來位用竟。次「有數無數」下四偈頌入劫及剎竝所行行；次二頌出生無餘智；次一頌眾生性微細智。下四頌彼果分中，初二頌行果、後二位果可知。

第十迴向中亦作四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十迴向中亦作四門。

初釋名者，法界等無量迴向，從法立名，有其四義：一約所迴行法，謂以法施之行成迴向，故名法界等也；二約所迴行體，謂所迴行體廣大無邊等於法界；三約能迴之智；四約所迴之德，謂以稱法界之大智迴等法界之善根，迴向法界之大用，故立名也。此則位滿至極，故標以法界之稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，法界等無量迴向，從法立名，有其四義：一約所迴行法，謂以法施之行成迴向，故名法界等也；二約所迴行體，謂所迴行體廣大無邊等於法界；三約能迴之智；四約所迴之德，謂以稱法界之大智迴等法界之善根，迴向法界之大用，故立名也。此則位滿至極，故標以法界之稱。

二來意者，前明依體起用，此明體用無礙、圓極自在，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，前明依體起用，此明體用無礙、圓極自在，故次來也。

三法體者，以法施廣成普賢自在大善巧德，是此法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法體者，以法施廣成普賢自在大善巧德，是此法也。

四釋文中，長行內亦二：位行、位果。行中三，標、釋、結。釋中三：初舉行體、二「摩訶薩於彼善根迴向」下正明迴向、三「如是迴向時」下明迴所成德。前中三：初舉所成行、二「摩訶薩」下明長養善根。又前自分、後勝進。又前利他、後自利行。前中十句，初一句總明得法師位，如第十地受位分得離垢三昧，垢染斯盡受職位滿，內得彼定灌其心首、外相顯彰，故云繫頂。法從喻稱，名離垢繒。但有此繒繫其頂者，即知彼人得離垢法受位成滿。由得此位，方能雲雨說法廣益群生，故云受大法師記。又如《楞伽》中大慧等十地菩薩得佛手灌頂神力，故能自在說法，同於此也。然受職有三：一約喻，如輪王太子受位等。二約理行，如內心證理灌其智頂。其約位事有五重：一約信行滿，如〈賢首品〉說。二約住滿，如上灌頂住，及下海幢比丘頂上佛說法處辨。三約行位，如十行滿處入因陀羅微細法界等說。四約善巧位，如此位說。五約證位，如第十地說。此五重內，隨一成處必具理行，內相應故。又此五中，但一位滿即因圓究竟，更不待餘。又若得一，即得餘位。又總是一法界受職，隨門差別五位不同，法體融通含攝無礙，此約圓教宗說。若餘教中不通此事，思准之。下九別顯法師之德。初一句明法師德立。能廣法施者，辨慧無竭。成大慈悲者，顯施心無盡也。安立等者，施所成益也，謂令得大心成於大行方是法施故。經云「若以小乘化，我則墮慳貪。」又法施過財百千億倍，乃至不可說分，非其比也。《丈夫行論》(云云)。古德云：夫法施者，一則發之以智慧，為生解之妙方；二則化之以多人，作津濟之弘躅；三則為起行之本，寔倚仗之良詮；四為入聖之階標，引導之要路故。此經中託人以弘道，多嗟法師之勝德；寄行以表法，每引〈普賢〉為末篇，故知法施為究竟之道、智慧為滿足之極，自利利他功之不朽，其唯法施也。二饒益等者明常施，謂以菩提心生長善根，廣益眾生不休息也。三建師名。謂作教授之師，示成佛之道。四照之以法日。前師此法，故名法師，即所授行法也。五顯法師心。謂等心是無偏心、廣大心、不倒心也。欲令等，是常心。六增長等，明福惠化增二嚴，謂善根是福也。七為眾生等，明導之相；採寶，所示正路也。八以利他為先修諸行，故得為慈悲法師。九化令更事餘諸善友，不局於已，是無著法師。如善財知識，更示餘人令求者是也。下第二明長養善根，有六句：一依此法施善攝取佛果心、二徹到彼岸、三依法施善修金剛菩提心、四成大願、五依善友正意求法、六了達果境，是故令前法施更復增廣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文中，長行內亦二：位行、位果。行中三，標、釋、結。釋中三：初舉行體、二「摩訶薩於彼善根迴向」下正明迴向、三「如是迴向時」下明迴所成德。前中三：初舉所成行、二「摩訶薩」下明長養善根。又前自分、後勝進。又前利他、後自利行。前中十句，初一句總明得法師位，如第十地受位分得離垢三昧，垢染斯盡受職位滿，內得彼定灌其心首、外相顯彰，故云繫頂。法從喻稱，名離垢繒。但有此繒繫其頂者，即知彼人得離垢法受位成滿。由得此位，方能雲雨說法廣益群生，故云受大法師記。又如《楞伽》中大慧等十地菩薩得佛手灌頂神力，故能自在說法，同於此也。然受職有三：一約喻，如輪王太子受位等。二約理行，如內心證理灌其智頂。其約位事有五重：一約信行滿，如〈賢首品〉說。二約住滿，如上灌頂住，及下海幢比丘頂上佛說法處辨。三約行位，如十行滿處入因陀羅微細法界等說。四約善巧位，如此位說。五約證位，如第十地說。此五重內，隨一成處必具理行，內相應故。又此五中，但一位滿即因圓究竟，更不待餘。又若得一，即得餘位。又總是一法界受職，隨門差別五位不同，法體融通含攝無礙，此約圓教宗說。若餘教中不通此事，思准之。下九別顯法師之德。初一句明法師德立。能廣法施者，辨慧無竭。成大慈悲者，顯施心無盡也。安立等者，施所成益也，謂令得大心成於大行方是法施故。經云「若以小乘化，我則墮慳貪。」又法施過財百千億倍，乃至不可說分，非其比也。《丈夫行論》(云云)。古德云：夫法施者，一則發之以智慧，為生解之妙方；二則化之以多人，作津濟之弘躅；三則為起行之本，寔倚仗之良詮；四為入聖之階標，引導之要路故。此經中託人以弘道，多嗟法師之勝德；寄行以表法，每引〈普賢〉為末篇，故知法施為究竟之道、智慧為滿足之極，自利利他功之不朽，其唯法施也。二饒益等者明常施，謂以菩提心生長善根，廣益眾生不休息也。三建師名。謂作教授之師，示成佛之道。四照之以法日。前師此法，故名法師，即所授行法也。五顯法師心。謂等心是無偏心、廣大心、不倒心也。欲令等，是常心。六增長等，明福惠化增二嚴，謂善根是福也。七為眾生等，明導之相；採寶，所示正路也。八以利他為先修諸行，故得為慈悲法師。九化令更事餘諸善友，不局於已，是無著法師。如善財知識，更示餘人令求者是也。下第二明長養善根，有六句：一依此法施善攝取佛果心、二徹到彼岸、三依法施善修金剛菩提心、四成大願、五依善友正意求法、六了達果境，是故令前法施更復增廣也。

行體竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行體竟。

自下第二正明迴向。於中亦二：初以善根成廣大迴向、後「安住法界」下成甚深迴向。前則眾生菩提迴向、後則實際迴向。前中廣大有十五門，初一門以彼善根迴向見佛修自他梵行，於中三：初以善根迴向同念三世佛菩薩行建奇特想；二「得是想故」下明依想見佛；三諸佛菩薩下明依佛起行，於中三：初為他修自行、二以自化他行、三「何以」下釋他化以順自。初中有二十句，初十明已成、後十上修。前中，初五離染，一總顯、二性成、三威儀具、四性離濁、五威儀無垢。下五順法：一守行心堅、二外緣不壞、三上順聖心、四下無異求故云無依也、五稱理平等故無所有。後十上修中，一不執著名離倒；二不為所拘名無礙；三不取戒相又離戒取；四將護物心名無諍，又不非先制不更造立；五無失可擇；六契合相應故云安住；七過二乘；八情專故不動；九不散；十離瞋。皆離染之極，故云梵也。自下自化他行十二句，初一舉自例也；「修習」下別顯令他所成，一始修、二行具、三無失、四不執、五照理、六離我、七離惑、八離犯、九犯離無慚、十持心決定、十一不強生惱。下三釋成，中二：初反釋、後順釋。前中何以故者，徵問云：此中菩薩行已滿，何故不但說法化人令修梵行，而自修耶？下釋：若自不修令他修者，無有是處。有十句可知。《攝論》云「若自住邪行，設欲正他非，是人終不能，制正他過失。」後「何以故」下順釋中，先徵問云：既自不修教他不得，若為即得教他修耶？下釋中，先總釋，自如說行離倒，能說離倒授人，言行相應，故云實語實行。下明淨三業離染滅障益。下別釋自行教他，五句：一直；二忍；三離疑；四信；五堅法，是軌持法也。善根如是迴向，結上迴也。第二「復次」下明迴向令得諸法，於中十句：一令得法門，謂能證法、能摧邪論。二「悉得三世」下令得法海，先總標，「於一一」下別顯十種法海，一生法，是立宗相；二方便，是因喻等巧成宗法；三語言法，是隨方語則；四施設，是施名於義，及隨機意樂立義，前後次第成等；五文教成範，又安布教則；六由言顯義說授儀式；七所說解通曰門，又諸宗法門；八令人開解名入；九宗義分明令解決定；十結宗究竟成義安立名住法。悉得無盡法藏，總結所得也。三「得無畏法」下令得法辯。四「得不退」下令得法明。五「得法界等無量身」下令得法身。六得法住。七得法實，故云決定法。八學多法。九住行法。十向內證。「如是迴向」下結成果也。第三「復次」下明二利行圓。初十自行圓，謂見法界等、無量佛等，可知。「復作是念」下復令眾生同已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二正明迴向。於中亦二：初以善根成廣大迴向、後「安住法界」下成甚深迴向。前則眾生菩提迴向、後則實際迴向。前中廣大有十五門，初一門以彼善根迴向見佛修自他梵行，於中三：初以善根迴向同念三世佛菩薩行建奇特想；二「得是想故」下明依想見佛；三諸佛菩薩下明依佛起行，於中三：初為他修自行、二以自化他行、三「何以」下釋他化以順自。初中有二十句，初十明已成、後十上修。前中，初五離染，一總顯、二性成、三威儀具、四性離濁、五威儀無垢。下五順法：一守行心堅、二外緣不壞、三上順聖心、四下無異求故云無依也、五稱理平等故無所有。後十上修中，一不執著名離倒；二不為所拘名無礙；三不取戒相又離戒取；四將護物心名無諍，又不非先制不更造立；五無失可擇；六契合相應故云安住；七過二乘；八情專故不動；九不散；十離瞋。皆離染之極，故云梵也。自下自化他行十二句，初一舉自例也；「修習」下別顯令他所成，一始修、二行具、三無失、四不執、五照理、六離我、七離惑、八離犯、九犯離無慚、十持心決定、十一不強生惱。下三釋成，中二：初反釋、後順釋。前中何以故者，徵問云：此中菩薩行已滿，何故不但說法化人令修梵行，而自修耶？下釋：若自不修令他修者，無有是處。有十句可知。《攝論》云「若自住邪行，設欲正他非，是人終不能，制正他過失。」後「何以故」下順釋中，先徵問云：既自不修教他不得，若為即得教他修耶？下釋中，先總釋，自如說行離倒，能說離倒授人，言行相應，故云實語實行。下明淨三業離染滅障益。下別釋自行教他，五句：一直；二忍；三離疑；四信；五堅法，是軌持法也。善根如是迴向，結上迴也。第二「復次」下明迴向令得諸法，於中十句：一令得法門，謂能證法、能摧邪論。二「悉得三世」下令得法海，先總標，「於一一」下別顯十種法海，一生法，是立宗相；二方便，是因喻等巧成宗法；三語言法，是隨方語則；四施設，是施名於義，及隨機意樂立義，前後次第成等；五文教成範，又安布教則；六由言顯義說授儀式；七所說解通曰門，又諸宗法門；八令人開解名入；九宗義分明令解決定；十結宗究竟成義安立名住法。悉得無盡法藏，總結所得也。三「得無畏法」下令得法辯。四「得不退」下令得法明。五「得法界等無量身」下令得法身。六得法住。七得法實，故云決定法。八學多法。九住行法。十向內證。「如是迴向」下結成果也。第三「復次」下明二利行圓。初十自行圓，謂見法界等、無量佛等，可知。「復作是念」下復令眾生同已，

故云如我無異。十一句，等顯無異也。第四「復次」下明行稱法界，亦有十句：初智依理起，故亦同性無邊。法界莊嚴眾生者，有三義：一依此法界眾生得成，故云莊嚴；二以眾生即同法界，令眾生即清淨也，故云莊嚴；三以眾生同在大法界緣起門中，攝法界故，令眾生具德也。第五「復次」下明見佛解法。於中三：先總；二有十句，見佛成行；三有十句，解法界，初一不隨緣變故無生；二不守性故；三不二故；四非是能依；五妄不能染；六非是所緣故離相；七非是能緣故寂靜；八滿一切處非一切處故云無處；九隨流不去染現不集，又捨染不去淨現不集；十在諸位中性不改故云不壞，照達法界同名解也。第六「復次」下令眾生成法師。於中令成二十種法師，令眾生成佛及大菩薩，為法師也。二十句中各二，皆先標法師名、後釋顯義。亦是所作也，以是同類迴向故。是法施善根迴向，令成法師等也。《法華．法師品》中(云云)，《大菩薩藏經．法師品》(云云)。《仁王經》有十三種法師，謂十二住及佛是也。又於十方界佛滅度後，守護受持如來正法，廣宣流布開化不絕，為法師也。如辯積法師，及那羅延法師、他摩室利法師等，竝由其人使佛法再興久住世間等，此為持正法法師也。覺諸魔事者，如《莊嚴論》中有魔詐現神通，作羅漢形惑亂諸比丘，愚皆歸伏。有多聞比丘以阿毘達摩石磨之，假金遂露，即呵嘖之；餘愚人瞋此法師，後果方知(云云)。第七「摩訶薩」下明無分選擇行。不選擇者，是不分別也。又以所作諸事皆稱性無失，無可簡擇，故云不選。文中十句成法，是所成果法也。餘句可知。第八「摩訶薩」下明成無著大行。中二：先明無著，簡所不欲；二「但欲」下明所願樂，為成大行。前中十八句，初十七護煩惱不著世間、後一護二乘不著小果。毒心迴向者，如沙彌迴向作龍等。壞善根迴向者，迴向作魔王等及作大力王滅三寶等；此無彼也。二欲成大行中九句，謂成自他普賢大行故迴向也。第九「摩訶薩如是平等心」下明正悕望大行。中有四：初十句明能迴之心。二「令一切眾生」下四十二門迴向，悕欲成自他大行。於中分別緣起得法化生心者，謂由分別彼法生起智心，故云從法化生也。此等竝是普賢大行也。三明離染，先標、「何以故」下釋成離染。四「如是迴向時」下結迴向利益。第十「復次」下迴向令眾生得法音語業，初一是總、餘三十二音是別，竝是佛圓音具德之貌可知。第十一「復次」下迴向眾生令得法身中三：初十令得十身行體。二「摩訶薩」下十令得十身行相，一映無不徹名明淨身、二於中普現五道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故云如我無異。十一句，等顯無異也。第四「復次」下明行稱法界，亦有十句：初智依理起，故亦同性無邊。法界莊嚴眾生者，有三義：一依此法界眾生得成，故云莊嚴；二以眾生即同法界，令眾生即清淨也，故云莊嚴；三以眾生同在大法界緣起門中，攝法界故，令眾生具德也。第五「復次」下明見佛解法。於中三：先總；二有十句，見佛成行；三有十句，解法界，初一不隨緣變故無生；二不守性故；三不二故；四非是能依；五妄不能染；六非是所緣故離相；七非是能緣故寂靜；八滿一切處非一切處故云無處；九隨流不去染現不集，又捨染不去淨現不集；十在諸位中性不改故云不壞，照達法界同名解也。第六「復次」下令眾生成法師。於中令成二十種法師，令眾生成佛及大菩薩，為法師也。二十句中各二，皆先標法師名、後釋顯義。亦是所作也，以是同類迴向故。是法施善根迴向，令成法師等也。《法華．法師品》中(云云)，《大菩薩藏經．法師品》(云云)。《仁王經》有十三種法師，謂十二住及佛是也。又於十方界佛滅度後，守護受持如來正法，廣宣流布開化不絕，為法師也。如辯積法師，及那羅延法師、他摩室利法師等，竝由其人使佛法再興久住世間等，此為持正法法師也。覺諸魔事者，如《莊嚴論》中有魔詐現神通，作羅漢形惑亂諸比丘，愚皆歸伏。有多聞比丘以阿毘達摩石磨之，假金遂露，即呵嘖之；餘愚人瞋此法師，後果方知(云云)。第七「摩訶薩」下明無分選擇行。不選擇者，是不分別也。又以所作諸事皆稱性無失，無可簡擇，故云不選。文中十句成法，是所成果法也。餘句可知。第八「摩訶薩」下明成無著大行。中二：先明無著，簡所不欲；二「但欲」下明所願樂，為成大行。前中十八句，初十七護煩惱不著世間、後一護二乘不著小果。毒心迴向者，如沙彌迴向作龍等。壞善根迴向者，迴向作魔王等及作大力王滅三寶等；此無彼也。二欲成大行中九句，謂成自他普賢大行故迴向也。第九「摩訶薩如是平等心」下明正悕望大行。中有四：初十句明能迴之心。二「令一切眾生」下四十二門迴向，悕欲成自他大行。於中分別緣起得法化生心者，謂由分別彼法生起智心，故云從法化生也。此等竝是普賢大行也。三明離染，先標、「何以故」下釋成離染。四「如是迴向時」下結迴向利益。第十「復次」下迴向令眾生得法音語業，初一是總、餘三十二音是別，竝是佛圓音具德之貌可知。第十一「復次」下迴向眾生令得法身中三：初十令得十身行體。二「摩訶薩」下十令得十身行相，一映無不徹名明淨身、二於中普現五道

眾生體無闇障名離濁身、三因圓果滿名究竟身、四淨德內充名清淨身、五煩惱障盡名離塵身、六所知障盡名離種種塵身、七習氣亦滅名離垢身、八常光恒照名光明身、九一一身上各有十蓮華藏塵數相好名可樂身、十形充法界色遍十方虛通不障名無礙身。三「以如是」下明十身勝用，初總、「示現眾生菩薩行」下十句別顯用相、下一句結迴向所成。第十二「復次」下明成無邊大行。於中，初身遍起行，為能益之緣；「見者不空」下正明所成益，一令發心。二不壞心。三廣行。四具悲化物。五見佛修善。六安生住法，得法輪聞慧也。法明是思，行菩薩行是修也。七「入眾生」下十一句明照法原故云入。略舉十一，實即無盡，是為結迴也。第十三「復次」下迴成嚴土，於中二：初明同體嚴，有二：先同法界；二互相攝得最正覺，顯已成佛，彰是佛土耳。二「彼一一剎」下別相嚴，於中有十事嚴：一寶嚴、二香、三華、四鬘、五塗香、六末香、七衣、八蓋、九幢、十幡。就初寶嚴中三：先辨能嚴差別、二「復如是念」下顯所嚴分齊、三「是為」下結。初中有百事嚴內，從初座帳及至樂器有八十三事外法；「莊嚴寶身已」下十七事明內法莊嚴，謂三業六根等。寶趣者，意趣也，又是志趣高遠矣。餘可知。良以依正無礙互嚴顯勝也。初寶嚴竟。二「如寶嚴」下舉寶例餘九門，各有百事，成一千種莊嚴，令准知，故云亦復如是也。第十四「如是摩訶薩」下明結迴向大意。於中三：初一句為長養善根，謂由此廣大迴向力故令善根增長，是故迴向；二有一句為嚴淨佛剎故是故迴向；三有二十句為令眾生清淨平等是故迴向。此一句是總，下十九是別，為令眾生得皆平等二嚴淨德圓備。「摩訶薩」下結平等、結清淨可知。第十五「摩訶薩復作是念」下明令眾生證法起說。於中三：初令證法，謂得之言證。所證深廣，名無量法海。二「於一一」下依證起智。三「令眾生」下明依智起說，有十句：一令善教、二令持義、三同果辯、四同佛身、五說法心、六得說智、七遍說處、八無間說、九令樂求、十令喜說。上來眾生菩提迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生體無闇障名離濁身、三因圓果滿名究竟身、四淨德內充名清淨身、五煩惱障盡名離塵身、六所知障盡名離種種塵身、七習氣亦滅名離垢身、八常光恒照名光明身、九一一身上各有十蓮華藏塵數相好名可樂身、十形充法界色遍十方虛通不障名無礙身。三「以如是」下明十身勝用，初總、「示現眾生菩薩行」下十句別顯用相、下一句結迴向所成。第十二「復次」下明成無邊大行。於中，初身遍起行，為能益之緣；「見者不空」下正明所成益，一令發心。二不壞心。三廣行。四具悲化物。五見佛修善。六安生住法，得法輪聞慧也。法明是思，行菩薩行是修也。七「入眾生」下十一句明照法原故云入。略舉十一，實即無盡，是為結迴也。第十三「復次」下迴成嚴土，於中二：初明同體嚴，有二：先同法界；二互相攝得最正覺，顯已成佛，彰是佛土耳。二「彼一一剎」下別相嚴，於中有十事嚴：一寶嚴、二香、三華、四鬘、五塗香、六末香、七衣、八蓋、九幢、十幡。就初寶嚴中三：先辨能嚴差別、二「復如是念」下顯所嚴分齊、三「是為」下結。初中有百事嚴內，從初座帳及至樂器有八十三事外法；「莊嚴寶身已」下十七事明內法莊嚴，謂三業六根等。寶趣者，意趣也，又是志趣高遠矣。餘可知。良以依正無礙互嚴顯勝也。初寶嚴竟。二「如寶嚴」下舉寶例餘九門，各有百事，成一千種莊嚴，令准知，故云亦復如是也。第十四「如是摩訶薩」下明結迴向大意。於中三：初一句為長養善根，謂由此廣大迴向力故令善根增長，是故迴向；二有一句為嚴淨佛剎故是故迴向；三有二十句為令眾生清淨平等是故迴向。此一句是總，下十九是別，為令眾生得皆平等二嚴淨德圓備。「摩訶薩」下結平等、結清淨可知。第十五「摩訶薩復作是念」下明令眾生證法起說。於中三：初令證法，謂得之言證。所證深廣，名無量法海。二「於一一」下依證起智。三「令眾生」下明依智起說，有十句：一令善教、二令持義、三同果辯、四同佛身、五說法心、六得說智、七遍說處、八無間說、九令樂求、十令喜說。上來眾生菩提迴向竟。

自下第二明實際迴向。准下〈地品〉安住之言，此文當是淨治迴向行耳。二十八句，初十約三業五陰三科內外即相同真，故迴法界。內謂正報、外是依報。餘十八約行約事會同法界，故說迴向。上來正迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明實際迴向。准下〈地品〉安住之言，此文當是淨治迴向行耳。二十八句，初十約三業五陰三科內外即相同真，故迴法界。內謂正報、外是依報。餘十八約行約事會同法界，故說迴向。上來正迴向竟。

自下第三大段明迴所成益。謂由三業等皆同法界故，是故得安住法界等無量清淨三業等也。十句中，初六句明平等三業法界攝化、後四句明廣大三業調生安善可知。上來釋竟。「佛子」下結名。上來位行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三大段明迴所成益。謂由三業等皆同法界故，是故得安住法界等無量清淨三業等也。十句中，初六句明平等三業法界攝化、後四句明廣大三業調生安善可知。上來釋竟。「佛子」下結名。上來位行竟。

自下第二明位果。謂此位滿成四種果：一得普賢行願成滿果、二嚴淨法界佛剎果、三證理圓滿成佛果、四普賢廣智德用果。初二如文。三「具足成就」下明第三果，於中三句：一理智深證得佛體、二現身成佛得位、三「悉得」下十二句明得佛量智自在德可知。四「悉得無邊滿足」下明第四果，於中有十句：一得普賢眼、二得普賢耳、三得普賢量智、四得普賢眼淨、五得普賢理智、六得普賢語業、七得普賢光、八得普賢速成果、九得普賢令生淨、十「具足成」下得普賢究竟彼岸。上來正說竟。下明說益，謂動地生信，興供表行。文中，初動地、後興供。供中，先外供、二「天身」下內供。上來總是一世界中說此大迴向法竟。二「如此」下明十方法界等世界中亦同說此，是故合成一切會也。於中一切四天下者，明此世界中百億四天下也。上來一說一切說，總明說分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明位果。謂此位滿成四種果：一得普賢行願成滿果、二嚴淨法界佛剎果、三證理圓滿成佛果、四普賢廣智德用果。初二如文。三「具足成就」下明第三果，於中三句：一理智深證得佛體、二現身成佛得位、三「悉得」下十二句明得佛量智自在德可知。四「悉得無邊滿足」下明第四果，於中有十句：一得普賢眼、二得普賢耳、三得普賢量智、四得普賢眼淨、五得普賢理智、六得普賢語業、七得普賢光、八得普賢速成果、九得普賢令生淨、十「具足成」下得普賢究竟彼岸。上來正說竟。下明說益，謂動地生信，興供表行。文中，初動地、後興供。供中，先外供、二「天身」下內供。上來總是一世界中說此大迴向法竟。二「如此」下明十方法界等世界中亦同說此，是故合成一切會也。於中一切四天下者，明此世界中百億四天下也。上來一說一切說，總明說分竟。

自下第六明證成分，於中先證此界中說、後證十方界。前中二：先來到歎說、二「我等」下述彼同此。證成竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第六明證成分，於中先證此界中說、後證十方界。前中二：先來到歎說、二「我等」下述彼同此。證成竟。

第二偈頌中二：先序意，可知。後正頌中九十四偈，分四：初十四偈頌前行體，一行頌得法師位、餘頌法師德；二「菩薩法施」下六十八偈頌前廣大迴向；三「譬如如如」下二偈頌甚深迴向；四「如是殊勝」下十偈結歎顯勝。就第二廣大迴向中顯任放辨才，說不待次、言辭不斷，普賢行德無礙自在。於中麁分為八：初八頌前菩薩自行殊勝；二「十方一切無量」下八偈頌嚴土攝生行；三「一切佛子」下四偈頌上得佛自在果；四「菩薩能於一念」下十二偈明於一切處供一切佛；五「無量無邊一切諸劫」下六偈明於一切時供一切佛；六「悉能覺悟一切法界」下十五偈明以一切供供一切佛；七「安住普賢」下十三偈頌攝普賢行悉以迴向；八「身口諸業」下二偈頌上迴向所成德。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌中二：先序意，可知。後正頌中九十四偈，分四：初十四偈頌前行體，一行頌得法師位、餘頌法師德；二「菩薩法施」下六十八偈頌前廣大迴向；三「譬如如如」下二偈頌甚深迴向；四「如是殊勝」下十偈結歎顯勝。就第二廣大迴向中顯任放辨才，說不待次、言辭不斷，普賢行德無礙自在。於中麁分為八：初八頌前菩薩自行殊勝；二「十方一切無量」下八偈頌嚴土攝生行；三「一切佛子」下四偈頌上得佛自在果；四「菩薩能於一念」下十二偈明於一切處供一切佛；五「無量無邊一切諸劫」下六偈明於一切時供一切佛；六「悉能覺悟一切法界」下十五偈明以一切供供一切佛；七「安住普賢」下十三偈頌攝普賢行悉以迴向；八「身口諸業」下二偈頌上迴向所成德。餘文可知。

問：此經上下多說普賢行願，此品之內說之最廣，何故入地竟不涉言？答：此約一乘，地約三乘故也。問：一乘豈無地上、三乘豈無地前？何不齊顯？答：理實是齊。但地前顯一乘便，地上攝三乘便，故作是說。何者是便？謂地前劣位即得普賢顯位，自在之便故；若於地上勝位得，普賢自在相不顯。餘意下當別辨。第五會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經上下多說普賢行願，此品之內說之最廣，何故入地竟不涉言？答：此約一乘，地約三乘故也。問：一乘豈無地上、三乘豈無地前？何不齊顯？答：理實是齊。但地前顯一乘便，地上攝三乘便，故作是說。何者是便？謂地前劣位即得普賢顯位，自在之便故；若於地上勝位得，普賢自在相不顯。餘意下當別辨。第五會竟。