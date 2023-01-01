華嚴經探玄記
唐 法藏述20卷CBETA T1733大于一万字 90 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
華嚴經探玄記卷第七(盡第五迴向)
華嚴經探玄記卷第七(盡第五迴向)
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魏國西寺沙門法藏述
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如來昇兜率天一切寶殿品第十九
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自下明第五會，四門同上。
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釋名中，會名者，約處名兜率天會，約主名金剛幢會，約法名十迴向會。品名者，如來明佛法界身，昇是赴機起用，兜率是所赴之所，三義題名。又赴此喜足天者，表世間行滿故也。一切寶者，表攝行多門，可貴交飾故也。
釋名中，會名者，約處名兜率天會，約主名金剛幢會，約法名十迴向會。品名者，如來明佛法界身，昇是赴機起用，兜率是所赴之所，三義題名。又赴此喜足天者，表世間行滿故也。一切寶者，表攝行多門，可貴交飾故也。
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二來意者，初會來為答前十迴向問故。又前明解行，今起大願，若不起願恐證無為，故次來也。又迴前解行向於真證故也。二品來者，將欲說法，先辨所依處，故明也。又前會既終，赴後之始，故先辨此。
二來意者，初會來為答前十迴向問故。又前明解行，今起大願，若不起願恐證無為，故次來也。又迴前解行向於真證故也。二品來者，將欲說法，先辨所依處，故明也。又前會既終，赴後之始，故先辨此。
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三宗趣者，先會宗，亦有人法、主伴、教義，各體相用，准前可知。又以大願迴向無盡之行，為此會宗，至下當辨。品宗者，謂天王嚴稱法界之器殿為能感，如來以遍法界之身雲為能應，感應契而無動、無動寂而繁興，緣起具德，為此品宗。
三宗趣者，先會宗，亦有人法、主伴、教義，各體相用，准前可知。又以大願迴向無盡之行，為此會宗，至下當辨。品宗者，謂天王嚴稱法界之器殿為能感，如來以遍法界之身雲為能應，感應契而無動、無動寂而繁興，緣起具德，為此品宗。
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四釋文者，此會三品：初二序分、後一正說。何故無後進趣者？以攝前解行總為趣地方便，迴向當體自是勝進，是故無也。此經上下，此例有四：一約行滿入位之際，如〈賢首〉信滿，總為入住方便。二約比滿入證之際，如此〈迴向品〉初僧祇滿，總為入地方便。三約功用滿，入無功用之際，如第八地初總攝前七地為方便，此二僧祇滿。四約因位成滿之際，如第十地初攝前九地為入方便，此約三祇滿處攝也。餘同位相接，即別有方便，故非一例。就前序中，二品二序差別，同前辨異。
四釋文者，此會三品：初二序分、後一正說。何故無後進趣者？以攝前解行總為趣地方便，迴向當體自是勝進，是故無也。此經上下，此例有四：一約行滿入位之際，如〈賢首〉信滿，總為入住方便。二約比滿入證之際，如此〈迴向品〉初僧祇滿，總為入地方便。三約功用滿，入無功用之際，如第八地初總攝前七地為方便，此二僧祇滿。四約因位成滿之際，如第十地初攝前九地為入方便，此約三祇滿處攝也。餘同位相接，即別有方便，故非一例。就前序中，二品二序差別，同前辨異。
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初品中有七：初本會圓現、二不動昇此、三天王嚴處、四迎佛設供、五覩佛勝德、六天王敬請、七受請成益。初謂前十方、覺樹、普光、忉利、夜摩等說法之會，並皆未散，昇此所說與彼同時，是故橫遍十方、竪通八會，同時前後無礙而說。餘義同前說。
初品中有七：初本會圓現、二不動昇此、三天王嚴處、四迎佛設供、五覩佛勝德、六天王敬請、七受請成益。初謂前十方、覺樹、普光、忉利、夜摩等說法之會，並皆未散，昇此所說與彼同時，是故橫遍十方、竪通八會，同時前後無礙而說。餘義同前說。
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第三嚴處中二：先明一方嚴、二結會十方嚴。前中二：初遙見佛者，明覩勝緣、二「即於」下顯嚴勝座。於中，先總顯、後「以無量」下別辨。前中，以此座是實德所成，是故有十三種圓滿相：一自相，謂寶座具德故；二因相，謂宿善所生故；三不壞相，佛護念故；四勝相，多因所生故；五真淨相，佛淨法起故；六共相，眾生共嚴同受用故；七具德相；八離惡相；九微妙相，觀無厭故；十出世相；十一無染相；十二同相，謂相同在世間，緣集成故；十三無盡相，謂眾生見不能盡，亦是甚深相，唯佛境故。第二別顯中，初一句標、二「所謂」下正顯。於中有二：先辨器世間莊嚴；後「百萬諸天神」下辨眾生世間莊嚴，此中亦分有智正覺義。前中亦二：先外事嚴、後從「百萬億神力」下明內法嚴。前中二：先色相嚴、後「百萬億天蓋幢一切寶鈴」下音聲嚴。前中四：初雜事嚴，有五十二種；第二「百萬億大海月」下別事嚴，於中寶有二十一種、香王十七種、雲雨二十一種；第三「百萬億天寶幢」下重明雜嚴，有二十九種；第四「天雜寶衣」下重明別事嚴，於中衣幢各十種。第二音聲嚴中，有四十二句，分二：先樂音有十種、後「妙音」下明法音。於中二：先總歎三寶功德、後別歎十住菩薩功德。前中三：初十句，歎佛寶功德；二「歎一切菩薩」下四句，歎菩薩僧寶功德；三「歎深法」下八句，歎法寶成益功德。二別歎十住功德，以是正位攝因行故可知。外嚴竟。第二內法嚴者，亦是上來莊嚴，今辨嚴已出生勝德顯座德用。於中三十一句，分三：初十三句出信進念定慧等雜行，淨解脫是不思解脫也；二有十一句十度行，於中末句結十度可知；三「普入」下七句明出三業大用，此是師子座三業，以依正無礙故。器世間嚴竟。第二眾生世間莊嚴中亦二：先有五十八眾外相嚴、後「出菩薩淨願」下內法嚴。前中二：先四十四顯人天眾嚴、後十四辨菩薩眾嚴。前中，先十五，欲界人天八部等；後二十九，色界天等。然餘處說，於四禪中各有三天；此各四者，皆一是總、餘三是別故也。謂初禪中梵眷屬天、二禪中光天、三禪中淨天、四禪密身天，此各是總，故不同也。又四禪中少密身餘處說名福愛天，無量密身是稱福生天，密果是果寶天亦名廣果，以第四禪天身行斷，無出入息故，俱名密也。次五淨居天，後更云百萬億種種天者，應是無色界天。既不顯名，或通一切也。第二菩薩眾中，初十依本位名顯德用、後四以天名說。此上並是海印中法界自在差別實德，以人法無礙、依正混融故致然也。第二內法者，亦是上來莊嚴，今是嚴已成德堪為勝用。
第三嚴處中二：先明一方嚴、二結會十方嚴。前中二：初遙見佛者，明覩勝緣、二「即於」下顯嚴勝座。於中，先總顯、後「以無量」下別辨。前中，以此座是實德所成，是故有十三種圓滿相：一自相，謂寶座具德故；二因相，謂宿善所生故；三不壞相，佛護念故；四勝相，多因所生故；五真淨相，佛淨法起故；六共相，眾生共嚴同受用故；七具德相；八離惡相；九微妙相，觀無厭故；十出世相；十一無染相；十二同相，謂相同在世間，緣集成故；十三無盡相，謂眾生見不能盡，亦是甚深相，唯佛境故。第二別顯中，初一句標、二「所謂」下正顯。於中有二：先辨器世間莊嚴；後「百萬諸天神」下辨眾生世間莊嚴，此中亦分有智正覺義。前中亦二：先外事嚴、後從「百萬億神力」下明內法嚴。前中二：先色相嚴、後「百萬億天蓋幢一切寶鈴」下音聲嚴。前中四：初雜事嚴，有五十二種；第二「百萬億大海月」下別事嚴，於中寶有二十一種、香王十七種、雲雨二十一種；第三「百萬億天寶幢」下重明雜嚴，有二十九種；第四「天雜寶衣」下重明別事嚴，於中衣幢各十種。第二音聲嚴中，有四十二句，分二：先樂音有十種、後「妙音」下明法音。於中二：先總歎三寶功德、後別歎十住菩薩功德。前中三：初十句，歎佛寶功德；二「歎一切菩薩」下四句，歎菩薩僧寶功德；三「歎深法」下八句，歎法寶成益功德。二別歎十住功德，以是正位攝因行故可知。外嚴竟。第二內法嚴者，亦是上來莊嚴，今辨嚴已出生勝德顯座德用。於中三十一句，分三：初十三句出信進念定慧等雜行，淨解脫是不思解脫也；二有十一句十度行，於中末句結十度可知；三「普入」下七句明出三業大用，此是師子座三業，以依正無礙故。器世間嚴竟。第二眾生世間莊嚴中亦二：先有五十八眾外相嚴、後「出菩薩淨願」下內法嚴。前中二：先四十四顯人天眾嚴、後十四辨菩薩眾嚴。前中，先十五，欲界人天八部等；後二十九，色界天等。然餘處說，於四禪中各有三天；此各四者，皆一是總、餘三是別故也。謂初禪中梵眷屬天、二禪中光天、三禪中淨天、四禪密身天，此各是總，故不同也。又四禪中少密身餘處說名福愛天，無量密身是稱福生天，密果是果寶天亦名廣果，以第四禪天身行斷，無出入息故，俱名密也。次五淨居天，後更云百萬億種種天者，應是無色界天。既不顯名，或通一切也。第二菩薩眾中，初十依本位名顯德用、後四以天名說。此上並是海印中法界自在差別實德，以人法無礙、依正混融故致然也。第二內法者，亦是上來莊嚴，今是嚴已成德堪為勝用。
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有二十句法門行相，可知。上來一方嚴座竟。第二如此世界，結通十方無盡世界敷座可知。上來十方天王嚴主伴座竟。
有二十句法門行相，可知。上來一方嚴座竟。第二如此世界，結通十方無盡世界敷座可知。上來十方天王嚴主伴座竟。
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第四迎佛興供中二：先出迎興自分供、二「佛神力」下設勝進供。前中二：初諸天興天供，於中先雨十種供、後從身出眾總合觀禮；二「不可數」下明菩薩興出世間供。第二勝進供中亦二：先諸天興天供、後菩薩興出世供。前中四：初佛力令天覩希自慶。二「阿僧祇」下，衣盛華等詣佛奉散供養。三「億那由」下，於佛行處莊嚴虛空。於中十種：初一總、餘九別。別中，一一各初起勝心、後興妙供，可知。四「無數億」下，從身出供，在路供佛，八句可知。二菩薩興出世供中三：初從意業出供、二從身業出供、三語業歎佛。初中二：先總顯供事、後「一切寶蓋」下別明供佛。前中二：先標，謂離三界，標供分齊。從真法生，標供所因。下釋中，先釋分齊，以離惑故、慈普故、智深故、唯佛能知故，離三界也。下釋所因，從四因生故，名真實法生：一堅信，是加行智；二不思善，是正證智；三變化，是後得智；四真法，是所證理。既從此起，還稱性平等，故以無行法印之所印定。下別辨供佛中九種，一一中各有五義：一舉供事、二遍法界明稱真性、三用供佛、四過天顯勝、五出因。又亦初四是上總中分齊，後一是上所因。於高座供中，心境等佛者，明證理同佛也。依此起座，令座亦同佛境也，以此菩薩並是普賢極位因果同等故。餘准可知。二身業供中，從身出八事雲供，可知。三「無量菩薩」下語業供養，歎佛法身無邊功德，可知。
第四迎佛興供中二：先出迎興自分供、二「佛神力」下設勝進供。前中二：初諸天興天供，於中先雨十種供、後從身出眾總合觀禮；二「不可數」下明菩薩興出世間供。第二勝進供中亦二：先諸天興天供、後菩薩興出世供。前中四：初佛力令天覩希自慶。二「阿僧祇」下，衣盛華等詣佛奉散供養。三「億那由」下，於佛行處莊嚴虛空。於中十種：初一總、餘九別。別中，一一各初起勝心、後興妙供，可知。四「無數億」下，從身出供，在路供佛，八句可知。二菩薩興出世供中三：初從意業出供、二從身業出供、三語業歎佛。初中二：先總顯供事、後「一切寶蓋」下別明供佛。前中二：先標，謂離三界，標供分齊。從真法生，標供所因。下釋中，先釋分齊，以離惑故、慈普故、智深故、唯佛能知故，離三界也。下釋所因，從四因生故，名真實法生：一堅信，是加行智；二不思善，是正證智；三變化，是後得智；四真法，是所證理。既從此起，還稱性平等，故以無行法印之所印定。下別辨供佛中九種，一一中各有五義：一舉供事、二遍法界明稱真性、三用供佛、四過天顯勝、五出因。又亦初四是上總中分齊，後一是上所因。於高座供中，心境等佛者，明證理同佛也。依此起座，令座亦同佛境也，以此菩薩並是普賢極位因果同等故。餘准可知。二身業供中，從身出八事雲供，可知。三「無量菩薩」下語業供養，歎佛法身無邊功德，可知。
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第五覩佛勝德中二：初大眾覩佛法界身雲、二「爾時如來」下明佛現此身雲之意。前中亦二：初見法界身無邊德用、二「爾時諸天見如來身」下明見佛身光妙用無盡。前中，然此所現所見佛法界身豈有限量？今且依下結文分為十門，於中二：先顯十門之德、後「如是正念」下結十門之名。前中辨此十門即為十段，然望後結，少不次第。從初至清淨善根來，超明第十見佛示現不可思議自在神力門，於中先舉能見人、後顯所見佛身。無量者，正顯法界無限量之身，顯前一切世界菩提樹下無不現也。不思神足者，顯前不離覺樹昇天等也。文中有四：初妙用益生、二「周遍」下德普利物、三「成就」下用深令敬、四「隨所」下應機成濟。二「顯現如來」下却辨第一大眾如是正念如來門。於中二：先明如來現自勝德，謂大福大智大定及體遍；二「令一切」下廣益眾生。於中三：初益地前、二「悉能」下益地上、三「一切法雲」下益令果滿。三「以正覺」下明第二觀察正覺門。於中二：先明自覺成滿，謂初覺俗諦境、後「於不退」下覺真諦境；二「教化一切」下明覺他成滿。四「示現色身」下明第三入智慧淵門。於中色身是起智所依。下顯智相有四：初觀眾生智、二「善解」下明知佛十力等智、三「住一切」下知法門智、四「悉能」下明成智淵海。五「如來日」下明第四入功德海門。於中有四功德：一寂用無礙德，謂照機日不沒，恒住佛寂滅；二「於我我所」下明大行無染德；三「在大眾」下明大智無著德；四「以大悲」下明大悲攝化德。於中，初舉化事；「悉善分別」下明化意，謂為眾生分別菩薩智信等行，令成正覺，彼方出佛大慈之心，顯佛之悲。不爾，豈在佛慈心內。六「佛身無量」下明第七正知如來門。於中，初辨如來身語二業、二「於去來」下明如來意業。於中二：初照三際以攝生、後普於下遍十方而化物。七「佛智慧月」下明第五至虛空慧門。下文云「菩薩清涼月，遊於畢竟空。」此中顯佛月遊空故也。於中二：初明照空無礙慧，先照真、次「慧心」下照俗；後「一切世間」下會俗顯真。二「順眾生」下益物無著慧，於中三：初現身含受益，「解了」下明無著；二「隨順」下拔苦離染益，「未曾」下無著；三「正觀」下令成善利益，「永離」下無著。八「放光明網」下明第八觀察如來淨業相好門。於中二：初佛光照現、二「令一切眾」下明眾尋光見佛十方淨業相好。此中二：初見佛自相業，謂先見佛於十方剎所現相好；後「菩薩所行」下見佛淨業，謂先見自利淨業、「善分別」下利他淨業；二「成就」下見佛能成他相好，謂先能
第五覩佛勝德中二：初大眾覩佛法界身雲、二「爾時如來」下明佛現此身雲之意。前中亦二：初見法界身無邊德用、二「爾時諸天見如來身」下明見佛身光妙用無盡。前中，然此所現所見佛法界身豈有限量？今且依下結文分為十門，於中二：先顯十門之德、後「如是正念」下結十門之名。前中辨此十門即為十段，然望後結，少不次第。從初至清淨善根來，超明第十見佛示現不可思議自在神力門，於中先舉能見人、後顯所見佛身。無量者，正顯法界無限量之身，顯前一切世界菩提樹下無不現也。不思神足者，顯前不離覺樹昇天等也。文中有四：初妙用益生、二「周遍」下德普利物、三「成就」下用深令敬、四「隨所」下應機成濟。二「顯現如來」下却辨第一大眾如是正念如來門。於中二：先明如來現自勝德，謂大福大智大定及體遍；二「令一切」下廣益眾生。於中三：初益地前、二「悉能」下益地上、三「一切法雲」下益令果滿。三「以正覺」下明第二觀察正覺門。於中二：先明自覺成滿，謂初覺俗諦境、後「於不退」下覺真諦境；二「教化一切」下明覺他成滿。四「示現色身」下明第三入智慧淵門。於中色身是起智所依。下顯智相有四：初觀眾生智、二「善解」下明知佛十力等智、三「住一切」下知法門智、四「悉能」下明成智淵海。五「如來日」下明第四入功德海門。於中有四功德：一寂用無礙德，謂照機日不沒，恒住佛寂滅；二「於我我所」下明大行無染德；三「在大眾」下明大智無著德；四「以大悲」下明大悲攝化德。於中，初舉化事；「悉善分別」下明化意，謂為眾生分別菩薩智信等行，令成正覺，彼方出佛大慈之心，顯佛之悲。不爾，豈在佛慈心內。六「佛身無量」下明第七正知如來門。於中，初辨如來身語二業、二「於去來」下明如來意業。於中二：初照三際以攝生、後普於下遍十方而化物。七「佛智慧月」下明第五至虛空慧門。下文云「菩薩清涼月，遊於畢竟空。」此中顯佛月遊空故也。於中二：初明照空無礙慧，先照真、次「慧心」下照俗；後「一切世間」下會俗顯真。二「順眾生」下益物無著慧，於中三：初現身含受益，「解了」下明無著；二「隨順」下拔苦離染益，「未曾」下無著；三「正觀」下令成善利益，「永離」下無著。八「放光明網」下明第八觀察如來淨業相好門。於中二：初佛光照現、二「令一切眾」下明眾尋光見佛十方淨業相好。此中二：初見佛自相業，謂先見佛於十方剎所現相好；後「菩薩所行」下見佛淨業，謂先見自利淨業、「善分別」下利他淨業；二「成就」下見佛能成他相好，謂先能
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成、後「皆令成就」下所成。九「自在法王」下却明第六知眾生福田門。於中二：先總顯、後別顯。總中，初照現如來福田勝相；後釋顯勝義，以依智緣生故勝也。二別中，顯如來十種功德為世福田：一身智遍世德。二「無礙天繒」下勝福臨機德，此二是田體，狀以為田，生福義在世間，故皆云世間。自下明益物成德，顯田勝用。三「無上導師」下明導師巧引德。無畏乘，是導師遊處也。四「一切世」下明醫王善療德，初治惑障、次「善能」下令離苦報、後「隨其」下令離惡業。五「隨其所應現佛」下隨應現身方增善德。六「一切眾生」下覺迷安怖德。七「如來最勝」下智王開曉德。八「無量功德」下因圓果淨德，於中初句標果、「業行」下顯因圓，謂因時於世所修業行，但能感示世間之報，及慧到岸成佛之時，令前行等皆悉清淨，以出染故。九「能滿」下能滿世願德。十「示世」下能為世友德。是故名佛為勝福田。十「光明清淨」下却明第九正知法身普照十方門。於中七：初照除行障，六弊中舉初也。二「悉令」下淨其行願。三「等觀」下破染生淨德。於等觀等，佛智普照也。起淨業，令修對治。降魔，殄染緣。滅惑，除染因。生力，是所成德。謂十力也。四「一切世間」下破癡授智。前破四住，此滅無明。初破癡，「法施」下授智。五「如來智」下令離怨滿願。六「最勝」下為緣生善，初總、「少修」下別，謂以佛田勝故，少修供養獲大功德，置眾生無盡智地。是故德大顯上果報無量，智地顯上具足清淨。七喜德除難，謂善由心起，心既見佛生喜，喜心中生善廣大，是故除三惡八難也。上來十門別辨竟。自下第二總結名。但此佛德既圓融無礙同一法界之身，是故此結皆有通別。如是正念如來者，通論總具上諸功德名為如來，明此大眾於如是如來專心住想，名如是正念。別論此結上第二門。二者通論上諸功德總名正覺，以無不照察故，明眾於此攝慮照達，故名如是觀察正覺。別論此結上第三門。三者通論上佛諸德無不總是智慧之淵，以明照無底故，明眾於此智契相應，名如是入也。別論此結上第四門。四者通論上佛諸德總是功德大海，明此眾智契合名入也。別論，此結上第五門。五者通論上佛諸德總名虛空智慧，以鑒照名慧則慧稱性，一味無限無礙名空，明此眾智達到其際，名如是至也。別論此門超結上第七門也。六者通論具上諸德之佛名為眾生福田，以此堪能生勝福故，眾了達此名如是知。別論超結上第九門。七者通論具上諸德名為如來，以皆從證理而成，故眾知可解。別論却結上第六門。八者通論上德無不皆是佛果淨業之
成、後「皆令成就」下所成。九「自在法王」下却明第六知眾生福田門。於中二：先總顯、後別顯。總中，初照現如來福田勝相；後釋顯勝義，以依智緣生故勝也。二別中，顯如來十種功德為世福田：一身智遍世德。二「無礙天繒」下勝福臨機德，此二是田體，狀以為田，生福義在世間，故皆云世間。自下明益物成德，顯田勝用。三「無上導師」下明導師巧引德。無畏乘，是導師遊處也。四「一切世」下明醫王善療德，初治惑障、次「善能」下令離苦報、後「隨其」下令離惡業。五「隨其所應現佛」下隨應現身方增善德。六「一切眾生」下覺迷安怖德。七「如來最勝」下智王開曉德。八「無量功德」下因圓果淨德，於中初句標果、「業行」下顯因圓，謂因時於世所修業行，但能感示世間之報，及慧到岸成佛之時，令前行等皆悉清淨，以出染故。九「能滿」下能滿世願德。十「示世」下能為世友德。是故名佛為勝福田。十「光明清淨」下却明第九正知法身普照十方門。於中七：初照除行障，六弊中舉初也。二「悉令」下淨其行願。三「等觀」下破染生淨德。於等觀等，佛智普照也。起淨業，令修對治。降魔，殄染緣。滅惑，除染因。生力，是所成德。謂十力也。四「一切世間」下破癡授智。前破四住，此滅無明。初破癡，「法施」下授智。五「如來智」下令離怨滿願。六「最勝」下為緣生善，初總、「少修」下別，謂以佛田勝故，少修供養獲大功德，置眾生無盡智地。是故德大顯上果報無量，智地顯上具足清淨。七喜德除難，謂善由心起，心既見佛生喜，喜心中生善廣大，是故除三惡八難也。上來十門別辨竟。自下第二總結名。但此佛德既圓融無礙同一法界之身，是故此結皆有通別。如是正念如來者，通論總具上諸功德名為如來，明此大眾於如是如來專心住想，名如是正念。別論此結上第二門。二者通論上諸功德總名正覺，以無不照察故，明眾於此攝慮照達，故名如是觀察正覺。別論此結上第三門。三者通論上佛諸德無不總是智慧之淵，以明照無底故，明眾於此智契相應，名如是入也。別論此結上第四門。四者通論上佛諸德總是功德大海，明此眾智契合名入也。別論，此結上第五門。五者通論上佛諸德總名虛空智慧，以鑒照名慧則慧稱性，一味無限無礙名空，明此眾智達到其際，名如是至也。別論此門超結上第七門也。六者通論具上諸德之佛名為眾生福田，以此堪能生勝福故，眾了達此名如是知。別論超結上第九門。七者通論具上諸德名為如來，以皆從證理而成，故眾知可解。別論却結上第六門。八者通論上德無不皆是佛果淨業之
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相好，眾觀可知。別論此結上第八門。九者通論上德無不皆是大功德法而成佛身，無不明照普遍十方，眾知可解。別論超結上第十門。十者通論上德無不皆是如來不思議自在神力，別論却結上第一門。又此上十門，應以六相融攝取之理方顯耳。自下第二明眾見佛身光明妙用。於中有三：初見佛毛孔出光用有十句，初本、餘九末，是光中事并法門，可知；二「爾時諸天復見」下明見佛從身出光用。三「又覩自在」下見佛神力益物用。就身光中有二：先見出雜色光、後「又佛身」下出妙寶光。前中七句。一光照法界。二「示現」下光現說法。三「顯現阿僧祇」下光現奇嚴。無盡中生者，釋不窮盡義也。四「悉普照」下現光中剎內佛出益生。五「顯現」下現多化身。六「普照無量」下照窮法界。七「持一切」下明光起意。下出光因，謂平等真如是佛所住，從彼生也。二身出妙寶光中有二：先出光辨因，有三：一功德、二大願、三不放逸；後出生無量，顯光用；三明見佛神力益生中二：初通益眾生、二「於一切」下廣益菩薩。上來大眾觀佛法界身雲竟。自下第二明佛現此身雲之意，於中有二：一現此身雲，為益眾生，令隨正行；二「如來顯現」下為令眾生知佛無邊自在勝德。前中大悲普覆，明佛現德之心。智慧莊嚴，顯所示現德。謂牒舉上文所現之德，以皆是大智莊嚴顯故也。「欲令」下正顯所為，於中三：先隨位漸次益，有六句，即是信等六位之益，於果位中得深法是大涅槃，具慧光是大菩提，餘可知。二「滿足」下隨行漸次益，於中亦六：一求果心堅、二「不壞法性」下於法觀解、三「滿足下」依解起行、四「成就清淨」下行成入證、五「具足修」下明證滿德備名普賢行、六「成就如來」下因圓得果。三「遠離」下隨義差別益，於中三：一令遠邪魔得正智願、二令常見佛得大智斷、三令常依佛得法入眾。二令眾知佛無邊德中，現如是等類無數淨善，總牒上文所現之德，以皆是佛淨善根相故。調眾生，總舉其意。云何現德而為調生？謂悉令知佛功德海。正顯所為有二：初別辨、後總結。別中五：一令知佛德備；二「如來」下用廣；三「本所」下果極；四「成就法王」下智圓；五「成就最勝」下德深，謂體淨德齊相嚴麗也。二「於一切劫」下結德無盡。以別說難周，故總通結。
相好，眾觀可知。別論此結上第八門。九者通論上德無不皆是大功德法而成佛身，無不明照普遍十方，眾知可解。別論超結上第十門。十者通論上德無不皆是如來不思議自在神力，別論却結上第一門。又此上十門，應以六相融攝取之理方顯耳。自下第二明眾見佛身光明妙用。於中有三：初見佛毛孔出光用有十句，初本、餘九末，是光中事并法門，可知；二「爾時諸天復見」下明見佛從身出光用。三「又覩自在」下見佛神力益物用。就身光中有二：先見出雜色光、後「又佛身」下出妙寶光。前中七句。一光照法界。二「示現」下光現說法。三「顯現阿僧祇」下光現奇嚴。無盡中生者，釋不窮盡義也。四「悉普照」下現光中剎內佛出益生。五「顯現」下現多化身。六「普照無量」下照窮法界。七「持一切」下明光起意。下出光因，謂平等真如是佛所住，從彼生也。二身出妙寶光中有二：先出光辨因，有三：一功德、二大願、三不放逸；後出生無量，顯光用；三明見佛神力益生中二：初通益眾生、二「於一切」下廣益菩薩。上來大眾觀佛法界身雲竟。自下第二明佛現此身雲之意，於中有二：一現此身雲，為益眾生，令隨正行；二「如來顯現」下為令眾生知佛無邊自在勝德。前中大悲普覆，明佛現德之心。智慧莊嚴，顯所示現德。謂牒舉上文所現之德，以皆是大智莊嚴顯故也。「欲令」下正顯所為，於中三：先隨位漸次益，有六句，即是信等六位之益，於果位中得深法是大涅槃，具慧光是大菩提，餘可知。二「滿足」下隨行漸次益，於中亦六：一求果心堅、二「不壞法性」下於法觀解、三「滿足下」依解起行、四「成就清淨」下行成入證、五「具足修」下明證滿德備名普賢行、六「成就如來」下因圓得果。三「遠離」下隨義差別益，於中三：一令遠邪魔得正智願、二令常見佛得大智斷、三令常依佛得法入眾。二令眾知佛無邊德中，現如是等類無數淨善，總牒上文所現之德，以皆是佛淨善根相故。調眾生，總舉其意。云何現德而為調生？謂悉令知佛功德海。正顯所為有二：初別辨、後總結。別中五：一令知佛德備；二「如來」下用廣；三「本所」下果極；四「成就法王」下智圓；五「成就最勝」下德深，謂體淨德齊相嚴麗也。二「於一切劫」下結德無盡。以別說難周，故總通結。
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第六天王敬請中，善來者明佛具法界德不動而來故，巧應機來故順理而來也。
第六天王敬請中，善來者明佛具法界德不動而來故，巧應機來故順理而來也。
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第七佛受請成益中有二：初昇殿益、後「爾時世尊」下昇座益。前中二：先受請昇殿、後「爾時」下明其益相。前中二：先昇此界殿。無邊相海，是佛相莊嚴；令天王喜等，正明受請意。即昇殿等明機緣契合也。二「如此」下結會十方昇殿圓滿。二益相中三：初嚴處益，十句可知。二「爾時」下明天王得定益。於中，初不亂正念正明得定，下依定增善。增善有四：一進心、二喜心、三菩提心、四總持。三令天王憶自宿善歎佛。顯處益中二：先此界，謂歎前夜摩十佛之前十如來，寄顯漸深遠，過前故也；理實通於一切諸佛。後結十方。第二昇座益中二：先此界昇、後十方昇。前中二：先昇座、後益相。益相中，先法益，謂初現同三世佛之身；二應機說法；三明法身無著。下明事益及結，並可知。
第七佛受請成益中有二：初昇殿益、後「爾時世尊」下昇座益。前中二：先受請昇殿、後「爾時」下明其益相。前中二：先昇此界殿。無邊相海，是佛相莊嚴；令天王喜等，正明受請意。即昇殿等明機緣契合也。二「如此」下結會十方昇殿圓滿。二益相中三：初嚴處益，十句可知。二「爾時」下明天王得定益。於中，初不亂正念正明得定，下依定增善。增善有四：一進心、二喜心、三菩提心、四總持。三令天王憶自宿善歎佛。顯處益中二：先此界，謂歎前夜摩十佛之前十如來，寄顯漸深遠，過前故也；理實通於一切諸佛。後結十方。第二昇座益中二：先此界昇、後十方昇。前中二：先昇座、後益相。益相中，先法益，謂初現同三世佛之身；二應機說法；三明法身無著。下明事益及結，並可知。
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兜率天宮菩薩雲集讚佛品第二十
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初釋名者，明如來將說妙法，必英徒影赴電速雲臻，遍滿虛空集於法界，各以妙偈嘆佛實德，故以為名。又天宮是處，菩薩顯人，雲集是身業自在，讚佛是語業功德，約身語處用以題名。
初釋名者，明如來將說妙法，必英徒影赴電速雲臻，遍滿虛空集於法界，各以妙偈嘆佛實德，故以為名。又天宮是處，菩薩顯人，雲集是身業自在，讚佛是語業功德，約身語處用以題名。
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餘來意及宗，並同前釋，但加歎菩薩德及光益為異。
餘來意及宗，並同前釋，但加歎菩薩德及光益為異。
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四釋文中四：一集眾、二放光、三歎眾、四歎佛。
四釋文中四：一集眾、二放光、三歎眾、四歎佛。
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初集眾內，先此界集、後十方集。前中三：初舉本位、二「一一菩薩」下明集來、三「以正直」下顯德。初中，佛力顯集所因，方等顯分量。國名堅固者，表顯所依行成難壞故也。佛與菩薩同名幢者，表迴向善巧因果獨出攝伏故也。寶網覆身，表德備也。放光，用廣也。三歎德中二：初嘆其行德，於中二：先自行、後「一切眾生」下利他行。謂十地已還等一切眾生，同時於此菩薩身念念觀見，別別法門皆新新引攝，故云觀無厭足。二「此菩薩」下顯所得法門。於中，初總；後「所謂」下別有十種法門：一身遍遊、二智見理、三多身遍、四入果用、五得果智、六巧便光、七廣辨、八深持、九見法界、十盡虛空，應以六相融攝思准。
初集眾內，先此界集、後十方集。前中三：初舉本位、二「一一菩薩」下明集來、三「以正直」下顯德。初中，佛力顯集所因，方等顯分量。國名堅固者，表顯所依行成難壞故也。佛與菩薩同名幢者，表迴向善巧因果獨出攝伏故也。寶網覆身，表德備也。放光，用廣也。三歎德中二：初嘆其行德，於中二：先自行、後「一切眾生」下利他行。謂十地已還等一切眾生，同時於此菩薩身念念觀見，別別法門皆新新引攝，故云觀無厭足。二「此菩薩」下顯所得法門。於中，初總；後「所謂」下別有十種法門：一身遍遊、二智見理、三多身遍、四入果用、五得果智、六巧便光、七廣辨、八深持、九見法界、十盡虛空，應以六相融攝思准。
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第二放光中，兩膝放者，過前足指，表行漸勝故也。又膝有屈申進趣用，表迴因向果進昇之相故也。於中四：一出處、二光數、三所照、四緣見。謂因時同行、果時感會，故見也。
第二放光中，兩膝放者，過前足指，表行漸勝故也。又膝有屈申進趣用，表迴因向果進昇之相故也。於中四：一出處、二光數、三所照、四緣見。謂因時同行、果時感會，故見也。
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第三歎眾德中二：先別歎、後總結。前中二：先明所樂，謂佛不思議解脫用也。二明所得，於中有五：一得法界身。二「得無礙」下明得法界心，於中有四，一三昧心、二無著心、三無礙心、四離垢心。寶心是證心，故能離垢也。三「得佛無量」下顯得佛力，初標、「決定」下釋顯也。四「得諸」下明得佛證，初標入深；下釋，謂入深智是能證底，淨法身等所證底。五「得一切」下明得佛智，於中十句，初句總標、下九別釋。於中，一智依理起故云妙趣生也、二智起開明、三成金剛大智、四金剛喻定破微細愚。上來本智，下明後智。五攝生智、六自在智、七無著智、八照俗智。初名學數，終名究竟。九「善住」下照真智、後「成就」下總結無盡。此等並是究竟位中菩薩與佛同一法界，是故皆云得佛所得也，但就因門說為菩薩耳。
第三歎眾德中二：先別歎、後總結。前中二：先明所樂，謂佛不思議解脫用也。二明所得，於中有五：一得法界身。二「得無礙」下明得法界心，於中有四，一三昧心、二無著心、三無礙心、四離垢心。寶心是證心，故能離垢也。三「得佛無量」下顯得佛力，初標、「決定」下釋顯也。四「得諸」下明得佛證，初標入深；下釋，謂入深智是能證底，淨法身等所證底。五「得一切」下明得佛智，於中十句，初句總標、下九別釋。於中，一智依理起故云妙趣生也、二智起開明、三成金剛大智、四金剛喻定破微細愚。上來本智，下明後智。五攝生智、六自在智、七無著智、八照俗智。初名學數，終名究竟。九「善住」下照真智、後「成就」下總結無盡。此等並是究竟位中菩薩與佛同一法界，是故皆云得佛所得也，但就因門說為菩薩耳。
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四偈歎佛中十段內，初金剛幢標別說人。以此菩薩為先首者，由是會主故。承力，顯說所依。普觀四意，同前會釋。十頌歎佛寂用無礙德，於中分五：初二明佛無生滅示現有。初頌正辨，於中初半無生滅、下半現有；後頌寄對彰深。謂上半寄劣顯深，謂則寂之用非四心境，是故難思；下半就勝顯妙，既非四心，是誰境界？謂彼智還是佛智及普賢位滿智境，以稱佛境智，要佛智方盡，故明深也。二有二頌明佛非色聲示現有，亦初頌正辨、後頌寄顯。上半亦寄劣彰深，謂凡小及地前名劣智也；下半就勝顯妙，謂地上證智能為佛本名本業智，十地位滿名成就則普賢智也，又成就亦是佛智。三有二頌明佛無來去示現有，初頌正辨、後頌顯深廣。謂此則無來去之來去，身遍諸剎、語廣說妙、意恒住寂。又上三句顯廣，下一句顯深。四有二頌明佛智不動示現用，亦初頌正辨，上二句入證、下二句現用；後頌顯深廣，上半深、下半廣。五後二頌勸修辨益，初頌勸修、後頌辨見益。
四偈歎佛中十段內，初金剛幢標別說人。以此菩薩為先首者，由是會主故。承力，顯說所依。普觀四意，同前會釋。十頌歎佛寂用無礙德，於中分五：初二明佛無生滅示現有。初頌正辨，於中初半無生滅、下半現有；後頌寄對彰深。謂上半寄劣顯深，謂則寂之用非四心境，是故難思；下半就勝顯妙，既非四心，是誰境界？謂彼智還是佛智及普賢位滿智境，以稱佛境智，要佛智方盡，故明深也。二有二頌明佛非色聲示現有，亦初頌正辨、後頌寄顯。上半亦寄劣彰深，謂凡小及地前名劣智也；下半就勝顯妙，謂地上證智能為佛本名本業智，十地位滿名成就則普賢智也，又成就亦是佛智。三有二頌明佛無來去示現有，初頌正辨、後頌顯深廣。謂此則無來去之來去，身遍諸剎、語廣說妙、意恒住寂。又上三句顯廣，下一句顯深。四有二頌明佛智不動示現用，亦初頌正辨，上二句入證、下二句現用；後頌顯深廣，上半深、下半廣。五後二頌勸修辨益，初頌勸修、後頌辨見益。
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第二以觀佛心堅名堅固幢。十偈分三：初七歎佛德、次二勸修趣入、後一結見聞益。初中五，先二偈明體用超情，謂初一體深、次半用廣、下半超情；二有二偈明德深勸近，初偈德深，上半說深法、下半起淨身。謂明佛淨身隨順萬行因緣而起，謂本性為因、所修為緣。何故顯此德者？明從緣起是可成法。後偈勸求，義理便故。三一偈歎佛令供廣益德，謂淨心常心供令成佛。四一偈歎佛令觀增行德，初句增長德、二長行、三離惑、四結觀。五一頌歎大人觀解德，謂究竟法性之佛子方解了故。勸修中，初偈勸起欲求道、後偈勸報恩敬近。下結益，上半結歎，謂見佛結上佛德，聞佛法結上導師所說等法；下半顯益。
第二以觀佛心堅名堅固幢。十偈分三：初七歎佛德、次二勸修趣入、後一結見聞益。初中五，先二偈明體用超情，謂初一體深、次半用廣、下半超情；二有二偈明德深勸近，初偈德深，上半說深法、下半起淨身。謂明佛淨身隨順萬行因緣而起，謂本性為因、所修為緣。何故顯此德者？明從緣起是可成法。後偈勸求，義理便故。三一偈歎佛令供廣益德，謂淨心常心供令成佛。四一偈歎佛令觀增行德，初句增長德、二長行、三離惑、四結觀。五一頌歎大人觀解德，謂究竟法性之佛子方解了故。勸修中，初偈勸起欲求道、後偈勸報恩敬近。下結益，上半結歎，謂見佛結上佛德，聞佛法結上導師所說等法；下半顯益。
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第三智力勇健盡佛海原名勇猛幢。十偈分二：初七歎佛為修行勝緣、後三顯佛自在之德。前中，初一明佛難見，要具淨信心為因、佛力為緣方得見佛。細色合佛，以難見故。二明見難盡，謂要以普賢猛智方盡原底。三明佛難成，謂要依圓淨心海十地之所出生。四明佛法難遇，得便離垢。五明佛難逢，見能滅惑。六明聞信難成，要由善友。七校量顯勝。若化一人令信入佛，德過上施。下顯佛德中，一德圓、二用廣、三體寂。
第三智力勇健盡佛海原名勇猛幢。十偈分二：初七歎佛為修行勝緣、後三顯佛自在之德。前中，初一明佛難見，要具淨信心為因、佛力為緣方得見佛。細色合佛，以難見故。二明見難盡，謂要以普賢猛智方盡原底。三明佛難成，謂要依圓淨心海十地之所出生。四明佛法難遇，得便離垢。五明佛難逢，見能滅惑。六明聞信難成，要由善友。七校量顯勝。若化一人令信入佛，德過上施。下顯佛德中，一德圓、二用廣、三體寂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第四以於生死夜現暉智光名夜光幢。十偈分三：初一歎佛用廣，十方普見故；次七明佛用深，融理而起故；後二雙結深廣，無涯底故。用深中，初一體一無一故現多。二明無二而二現莊嚴。三明一二雙融德無盡，謂空喻體、幻喻用。上歎此佛、下類餘佛。四依體起用。五用相無功，《攝論》云「如摩尼天鼓，無思成自事。如是不分別，種種佛事成。」六明體用無礙，謂則體成用而不失體，故云不壞法性；即用常體而不廢用，故云不著法界。是故由不著理故恒用不廢，由不壞性故用無不寂故也。七雙融自在，上半約體絕待，謂化非化俱不可得；下半約緣示現化非化。又上二句標、下二句如次釋，可知。又釋此明依真起化，作二門釋：一開義、二融合。初中真、應，各有二義。真中，一不變義，謂雖現化而常湛然，初句顯之；二隨緣義，謂不守自性無不現應，故云亦非非化。二化中，一無體即空義，謂攬緣無性，故云諸法無化；二從緣幻有義，故云示現有化。二融合，亦二義：一別合、二通融。初中，由真中隨緣則不變故，是故亦真亦不真、非真不非真，名為真法身。化中，體空則幻有故，是故亦化亦不化、非化非不化，名為佛化身。二通融，謂由真不變，顯化體空，此是真不無、化不有，以為法身不無化用，以有化中空義故。又由真隨緣，顯化幻有，此是化不無、真不有，以為化身不無真理，以有真中隨緣義故。又由隨緣幻有不異不變體空故，是故現化紛然未甞不寂、真性湛然無曾不化，真化鎔融為一無礙清淨法界，思之可見。下二偈雙結中，初結上體深無底廣無涯、後結上用，上顯深、下彰廣。
第四以於生死夜現暉智光名夜光幢。十偈分三：初一歎佛用廣，十方普見故；次七明佛用深，融理而起故；後二雙結深廣，無涯底故。用深中，初一體一無一故現多。二明無二而二現莊嚴。三明一二雙融德無盡，謂空喻體、幻喻用。上歎此佛、下類餘佛。四依體起用。五用相無功，《攝論》云「如摩尼天鼓，無思成自事。如是不分別，種種佛事成。」六明體用無礙，謂則體成用而不失體，故云不壞法性；即用常體而不廢用，故云不著法界。是故由不著理故恒用不廢，由不壞性故用無不寂故也。七雙融自在，上半約體絕待，謂化非化俱不可得；下半約緣示現化非化。又上二句標、下二句如次釋，可知。又釋此明依真起化，作二門釋：一開義、二融合。初中真、應，各有二義。真中，一不變義，謂雖現化而常湛然，初句顯之；二隨緣義，謂不守自性無不現應，故云亦非非化。二化中，一無體即空義，謂攬緣無性，故云諸法無化；二從緣幻有義，故云示現有化。二融合，亦二義：一別合、二通融。初中，由真中隨緣則不變故，是故亦真亦不真、非真不非真，名為真法身。化中，體空則幻有故，是故亦化亦不化、非化非不化，名為佛化身。二通融，謂由真不變，顯化體空，此是真不無、化不有，以為法身不無化用，以有化中空義故。又由真隨緣，顯化幻有，此是化不無、真不有，以為化身不無真理，以有真中隨緣義故。又由隨緣幻有不異不變體空故，是故現化紛然未甞不寂、真性湛然無曾不化，真化鎔融為一無礙清淨法界，思之可見。下二偈雙結中，初結上體深無底廣無涯、後結上用，上顯深、下彰廣。
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第五深慧無礙名智幢。十偈分三：初四歎佛德用無限、次四歎佛一異無礙、後二歎佛生滅自在。前中，初二顯用無限、後二明德無窮。前中，先辨感用之器，謂具無礙智及無限悲修行之者，普於十方常見諸佛。此顯如來於彼大機之所無時暫隱，然有五義：一一身圓廣，故云十方見；二一身則一切，故云見一切佛；三明此用未曾暫歇，故云常見；四顯此用未曾不寂，故云無來處；五彰所說復深，故云法亦無著。下明德無窮內，謂前所現一切之身，彼一一身各攝法界無盡之德，是故於不思劫說彼一身之德尚不可盡，況餘一切之身。三世眾生等，校量顯多。二歎一異無礙中，初一法說，謂無二法界融故不可思議。何者？謂不可無二思，以現多身故；不可多身思，未曾有異故；不可一多思，以無兩法故；不可俱非思，以體用宛然故，是圓融難測量也。次一喻況、次一法合，下一釋非一異，並可知。三生滅自在中，初一明不生滅而現生滅、後一明所現生滅還則不生滅。
第五深慧無礙名智幢。十偈分三：初四歎佛德用無限、次四歎佛一異無礙、後二歎佛生滅自在。前中，初二顯用無限、後二明德無窮。前中，先辨感用之器，謂具無礙智及無限悲修行之者，普於十方常見諸佛。此顯如來於彼大機之所無時暫隱，然有五義：一一身圓廣，故云十方見；二一身則一切，故云見一切佛；三明此用未曾暫歇，故云常見；四顯此用未曾不寂，故云無來處；五彰所說復深，故云法亦無著。下明德無窮內，謂前所現一切之身，彼一一身各攝法界無盡之德，是故於不思劫說彼一身之德尚不可盡，況餘一切之身。三世眾生等，校量顯多。二歎一異無礙中，初一法說，謂無二法界融故不可思議。何者？謂不可無二思，以現多身故；不可多身思，未曾有異故；不可一多思，以無兩法故；不可俱非思，以體用宛然故，是圓融難測量也。次一喻況、次一法合，下一釋非一異，並可知。三生滅自在中，初一明不生滅而現生滅、後一明所現生滅還則不生滅。
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第六照理可貴故名寶幢。十偈分二：初三歎佛身心自在、後七歎佛出世自在。前中，初二明身，一無量現量、二無處遍處；下一自明心，上句明無八識心王、次句明無心所有、下半結法體。《智論》云「佛地無有心心法」也。問：若約法身，可如上說。約受用身無心法，豈可令佛同非情類？答：若依初教，佛地具有清淨八識及二十一心所。設言無者，但無染識，非謂無淨。又由智勝但云有智，非謂無識。若終教，唯一圓智內證真如、外起化用，亦無心王心數之異及八識差別故。梁《攝論》「佛果唯如如及如如智獨存故」也。若約頓教，以始覺則同本覺，無始覺之異故，遂合此智當相則是如，智相亦盡，唯一妙理離言絕慮為佛果也。若約圓教，既理智混融，舉法界俱為智，說十顯無盡，是故此智未嘗不即法界。思准之。後七中，初四明此佛、後三類餘佛。前中，初二明佛為益出世而則無出，謂初一明不出有損、次半明出世益、下半顯實無出。《諸法無行經》云「如來不出世，亦不度眾生。眾生強分別，作佛度眾生。」解云：明此釋迦身出世之時則常無出，非謂別約法身。下二釋不出世所由，謂凡論佛出皆於時處。今推此二俱非等覺，是故即出而無出也。下明眾生機熟，自於心內見佛日出，然佛自覺本非淨日。下類餘佛中，初一法說正類。上半牒前出。此佛出世則無出義，謂前眾生心所見佛，並是虛妄無有，故言語斷也。下半正類三世佛出，理亦同然。次一喻況，上喻佛出則無出，謂破闇名日出。日出闇已無，闇無日非出，是故出則非出也。下半喻不出而出，出但有名也。下一法合，上半合出則無出、下半合無出而出。出但有名，是故不異彼不出也。
第六照理可貴故名寶幢。十偈分二：初三歎佛身心自在、後七歎佛出世自在。前中，初二明身，一無量現量、二無處遍處；下一自明心，上句明無八識心王、次句明無心所有、下半結法體。《智論》云「佛地無有心心法」也。問：若約法身，可如上說。約受用身無心法，豈可令佛同非情類？答：若依初教，佛地具有清淨八識及二十一心所。設言無者，但無染識，非謂無淨。又由智勝但云有智，非謂無識。若終教，唯一圓智內證真如、外起化用，亦無心王心數之異及八識差別故。梁《攝論》「佛果唯如如及如如智獨存故」也。若約頓教，以始覺則同本覺，無始覺之異故，遂合此智當相則是如，智相亦盡，唯一妙理離言絕慮為佛果也。若約圓教，既理智混融，舉法界俱為智，說十顯無盡，是故此智未嘗不即法界。思准之。後七中，初四明此佛、後三類餘佛。前中，初二明佛為益出世而則無出，謂初一明不出有損、次半明出世益、下半顯實無出。《諸法無行經》云「如來不出世，亦不度眾生。眾生強分別，作佛度眾生。」解云：明此釋迦身出世之時則常無出，非謂別約法身。下二釋不出世所由，謂凡論佛出皆於時處。今推此二俱非等覺，是故即出而無出也。下明眾生機熟，自於心內見佛日出，然佛自覺本非淨日。下類餘佛中，初一法說正類。上半牒前出。此佛出世則無出義，謂前眾生心所見佛，並是虛妄無有，故言語斷也。下半正類三世佛出，理亦同然。次一喻況，上喻佛出則無出，謂破闇名日出。日出闇已無，闇無日非出，是故出則非出也。下半喻不出而出，出但有名也。下一法合，上半合出則無出、下半合無出而出。出但有名，是故不異彼不出也。
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第七勤觀妙理名精進幢。十偈分二：初一汎舉諸佛標德同應異、後九正歎此佛。前中，身同是法身同，義是功德同。下半應異，亦是用同文意，理實諸佛體德齊同，所有異者皆隨應現。此同等功德，如無性《攝論》云「於法身中所依意樂作事無差別功德者，則是開示逮得一切佛平等性。所依無別者，一切皆依清淨智故。意樂無差別者，一切皆有利益安樂一切有情勝意樂故。作業無差別者，一切皆作受用變化利他事故。」後九中二：初三略釋、後六廣顯。前中，初一明境義深廣，釋上義同；二明身非是根境內外，釋上身同；三隨機見異，釋上應別。下六偈中，初二明法身體非分數，先法說、後約喻。如橫計之我本無所有，縱四智五眼思亦不及，以無物故。此舉妄計情有理無非聖智境，以況法身理有情無非下位測。二次一明依體現相、次一應緣見用、次一明用成益、後一顯用廣大。
第七勤觀妙理名精進幢。十偈分二：初一汎舉諸佛標德同應異、後九正歎此佛。前中，身同是法身同，義是功德同。下半應異，亦是用同文意，理實諸佛體德齊同，所有異者皆隨應現。此同等功德，如無性《攝論》云「於法身中所依意樂作事無差別功德者，則是開示逮得一切佛平等性。所依無別者，一切皆依清淨智故。意樂無差別者，一切皆有利益安樂一切有情勝意樂故。作業無差別者，一切皆作受用變化利他事故。」後九中二：初三略釋、後六廣顯。前中，初一明境義深廣，釋上義同；二明身非是根境內外，釋上身同；三隨機見異，釋上應別。下六偈中，初二明法身體非分數，先法說、後約喻。如橫計之我本無所有，縱四智五眼思亦不及，以無物故。此舉妄計情有理無非聖智境，以況法身理有情無非下位測。二次一明依體現相、次一應緣見用、次一明用成益、後一顯用廣大。
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第八淨慧照實染障已除名離垢幢。十偈分四：初三歎佛身智淨，於中先一歎淨智益世、後二歎身淨：一拂應顯真、二依真現應。二次二歎三業淨，初一意業淨，謂名德雖高而心常安；後一身語可知。三次三融攝淨，一照理、二現事、三融顯無礙。以器世間則是智正覺，故云即是身。此身無性，復則真諦，故言則是最勝。最勝，是勝義理故也。下半釋顯無礙者，是上融攝相即，等知彼故，名無礙智。四後二離妄淨，一泯境智，謂菩提是能照，佛法是所照，寂故無得；後一絕三際，謂於三時求前智證竟無得，故離彼倒也。
第八淨慧照實染障已除名離垢幢。十偈分四：初三歎佛身智淨，於中先一歎淨智益世、後二歎身淨：一拂應顯真、二依真現應。二次二歎三業淨，初一意業淨，謂名德雖高而心常安；後一身語可知。三次三融攝淨，一照理、二現事、三融顯無礙。以器世間則是智正覺，故云即是身。此身無性，復則真諦，故言則是最勝。最勝，是勝義理故也。下半釋顯無礙者，是上融攝相即，等知彼故，名無礙智。四後二離妄淨，一泯境智，謂菩提是能照，佛法是所照，寂故無得；後一絕三際，謂於三時求前智證竟無得，故離彼倒也。
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第九了佛應身即同真故名真實幢。十偈分二：初二明佛無方大用，先一明所應處、後一明所現身八相用也。下八會用同體，於中初二約思見會，先一徵用、後一同體。二次一約身土、上半舉用、下半會體。三次一約化用會可知。四次二約佛德會，初句標涅槃德、次句標菩提德、下半如次釋可知。次中上半舉神力德、下半總會無所有。五後二約佛因果會，初一牒舉因果，謂明佛往昔知唯心道理，明解諸法悉皆如是不可得故，是故速成正覺，由此佛果平等離言同一真體；後一正會顯體可知。
第九了佛應身即同真故名真實幢。十偈分二：初二明佛無方大用，先一明所應處、後一明所現身八相用也。下八會用同體，於中初二約思見會，先一徵用、後一同體。二次一約身土、上半舉用、下半會體。三次一約化用會可知。四次二約佛德會，初句標涅槃德、次句標菩提德、下半如次釋可知。次中上半舉神力德、下半總會無所有。五後二約佛因果會，初一牒舉因果，謂明佛往昔知唯心道理，明解諸法悉皆如是不可得故，是故速成正覺，由此佛果平等離言同一真體；後一正會顯體可知。
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第十善解成佛之法故名法幢。十偈分四：初二明近佛益，先一總舉、後一釋成。上半舉損顯益、下半彰益異損。二次三明於佛所發心利益，先一總舉、二釋成、三校量顯勝。謂不知發菩提心之方便，猶非供養；若能一念發菩提心，則是最上法之供養。三次二明於佛所聞法利益，於中一由聞故求因、二由聞故得果。四後三明於佛所生解利益，於中初二舉損顯益，一標、二釋，謂過去無量劫，由不知是法既不成佛，今時縱盡未來際劫，若不知是成佛之法終亦不成。下一彰益異損，上半舉理境法、下半成智行法益也。上十菩薩百偈歎佛，或總為一，以融會為一法界佛故。或別，以十佛百門德差別故。或同，以百偈無非顯佛德故。或異，以門門相別故。或成，由此德緣佛果立故。或壞，各住自法本不作故。准思之。又此偈後應有結通十方世界，但為前諸菩薩各云普觀十方，則已顯現，故不更論。前會等處皆准此知。
第十善解成佛之法故名法幢。十偈分四：初二明近佛益，先一總舉、後一釋成。上半舉損顯益、下半彰益異損。二次三明於佛所發心利益，先一總舉、二釋成、三校量顯勝。謂不知發菩提心之方便，猶非供養；若能一念發菩提心，則是最上法之供養。三次二明於佛所聞法利益，於中一由聞故求因、二由聞故得果。四後三明於佛所生解利益，於中初二舉損顯益，一標、二釋，謂過去無量劫，由不知是法既不成佛，今時縱盡未來際劫，若不知是成佛之法終亦不成。下一彰益異損，上半舉理境法、下半成智行法益也。上十菩薩百偈歎佛，或總為一，以融會為一法界佛故。或別，以十佛百門德差別故。或同，以百偈無非顯佛德故。或異，以門門相別故。或成，由此德緣佛果立故。或壞，各住自法本不作故。准思之。又此偈後應有結通十方世界，但為前諸菩薩各云普觀十方，則已顯現，故不更論。前會等處皆准此知。
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金剛幢菩薩迴向品第二十一
金剛幢菩薩迴向品第二十一
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釋名者，德成無壞，喻號金剛。獨出世間，舉幢以表。此中即以金剛為幢。菩薩是人，有彼德者，有財釋也。迴已善根向於三處，此是行德法，謂剛幢之迴向，依主釋亦通有財。又通持業，以人法相即故。但以寄人顯法，故雙舉耳，此即從德標名、依人顯法故也。
釋名者，德成無壞，喻號金剛。獨出世間，舉幢以表。此中即以金剛為幢。菩薩是人，有彼德者，有財釋也。迴已善根向於三處，此是行德法，謂剛幢之迴向，依主釋亦通有財。又通持業，以人法相即故。但以寄人顯法，故雙舉耳，此即從德標名、依人顯法故也。
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二來意者，序分既彰，正宗宜顯，故次來也。
二來意者，序分既彰，正宗宜顯，故次來也。
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三宗趣者，十種大行迴向三處，為此品宗。又以無邊行海隨順無涯大願，成就普賢法界德用，為此宗趣，如下文顯引之。
三宗趣者，十種大行迴向三處，為此品宗。又以無邊行海隨順無涯大願，成就普賢法界德用，為此宗趣，如下文顯引之。
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四釋文中有六分：一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六證成分。以隨行別頌，故無偈頌分，同下〈地品〉。初中，何故入定者，亦有六意，同前。釋文中三：先標入定人、為說金剛法故、高出法故不異，名入也；二承力；三正顯所入。菩薩者，標人別法，簡非果定。明智者，汎論有四義：一初加行定，謂是證智之明，故云明智，如明得、明增等。二約根本智定，本智證理破無明等，名為明智，如大乘光明三昧，《地論》釋光明者，對治無明故。三約後得智定，明了所緣，故名明智。四約自在智定，謂普賢圓智朗照法界故名明智，如錠光頗梨珠照十佛世界等。此中智是體、明是用。又若三乘寄位言，此中唯初定。若約剛幢自德論，具本後二智定。若約圓教顯，唯約後一門。三昧，此云等持，如前釋。
四釋文中有六分：一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六證成分。以隨行別頌，故無偈頌分，同下〈地品〉。初中，何故入定者，亦有六意，同前。釋文中三：先標入定人、為說金剛法故、高出法故不異，名入也；二承力；三正顯所入。菩薩者，標人別法，簡非果定。明智者，汎論有四義：一初加行定，謂是證智之明，故云明智，如明得、明增等。二約根本智定，本智證理破無明等，名為明智，如大乘光明三昧，《地論》釋光明者，對治無明故。三約後得智定，明了所緣，故名明智。四約自在智定，謂普賢圓智朗照法界故名明智，如錠光頗梨珠照十佛世界等。此中智是體、明是用。又若三乘寄位言，此中唯初定。若約剛幢自德論，具本後二智定。若約圓教顯，唯約後一門。三昧，此云等持，如前釋。
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二加分中三：初中總顯能加、二辨加所為、三正顯加相。前中亦五：一明諸佛現身，謂十方百萬等，散居相去同前准之。又多佛加者，增重法顯同，亦如前。二同名者，四意同前。三告歎得定。四「善男子」下明得定所依，謂十方佛自說作加令得此定。五「又盧舍那」下彼佛自釋作加所由，有四句：一由舍那宿願力故令我作加、二由舍那現在神力相感同加、三由剛幢智淨上感是故作加、四由諸菩薩善根機熟應聞此法感諸佛加，是故剛幢得入此定。又前十住中但有自善根力，無諸菩薩力；十行中有諸菩薩力，無自善力；此中具者，顯位相漸增，前後影略故也。四中，初二果力、後二因力。何故須此四力者？初力顯法根深久遠積德而成、二德成現在動發扣機，此上化主力，三助化力、四機感力。二辨加所為中二十二句：初十標所成、後十二明所作。初中「欲令菩薩」字，通下諸句。十句分三：初四令諸菩薩得智德圓，一十無畏智於緣無懼、二四十無礙智常說不斷、三入緣起法界相即自在智、四令因智入果顯成圓極廣心是大悲也。次三令諸菩薩福德滿，一明善根廣多；二明善離染，謂無漏故名白淨；三明善甚深，謂入普法界。又顯重重無盡，以一一門中攝一切門名普門故。乘此普門故入深法界，是故具德無窮盡也。後三令諸菩薩起用自在：一令現佛神足通。二令淨宿命念。三令得諸根智力，謂分別佛境以持機根。又有本作謂持彼善根使增長也。為成此等益事，是故加也。二明所作中十二句分二：初三正明所作，謂廣說正法。一總顯、「多門」下別辨。初句明持成就則起說方便，後句正顯所說十向圓備故云具足。下九顯說所為，分三：初三約位，一攝地前、二安地上、三紹佛果。次三約修，一令開發十向大願、二令說入實際迴向、三令知迴向廣大法界。次三約人，一令種根者生喜，又以迴向是一切菩薩同所修，故悉歡喜也。二明此迴向是一切佛同所修，故勸令修也。三結成因行，謂行為了因，能顯性故，名護持也。又釋：前十成諸菩薩自利行、後十二成諸菩薩利他行。然亦互通，又皆初總、後別。同異成壞，准《地論》應知。
二加分中三：初中總顯能加、二辨加所為、三正顯加相。前中亦五：一明諸佛現身，謂十方百萬等，散居相去同前准之。又多佛加者，增重法顯同，亦如前。二同名者，四意同前。三告歎得定。四「善男子」下明得定所依，謂十方佛自說作加令得此定。五「又盧舍那」下彼佛自釋作加所由，有四句：一由舍那宿願力故令我作加、二由舍那現在神力相感同加、三由剛幢智淨上感是故作加、四由諸菩薩善根機熟應聞此法感諸佛加，是故剛幢得入此定。又前十住中但有自善根力，無諸菩薩力；十行中有諸菩薩力，無自善力；此中具者，顯位相漸增，前後影略故也。四中，初二果力、後二因力。何故須此四力者？初力顯法根深久遠積德而成、二德成現在動發扣機，此上化主力，三助化力、四機感力。二辨加所為中二十二句：初十標所成、後十二明所作。初中「欲令菩薩」字，通下諸句。十句分三：初四令諸菩薩得智德圓，一十無畏智於緣無懼、二四十無礙智常說不斷、三入緣起法界相即自在智、四令因智入果顯成圓極廣心是大悲也。次三令諸菩薩福德滿，一明善根廣多；二明善離染，謂無漏故名白淨；三明善甚深，謂入普法界。又顯重重無盡，以一一門中攝一切門名普門故。乘此普門故入深法界，是故具德無窮盡也。後三令諸菩薩起用自在：一令現佛神足通。二令淨宿命念。三令得諸根智力，謂分別佛境以持機根。又有本作謂持彼善根使增長也。為成此等益事，是故加也。二明所作中十二句分二：初三正明所作，謂廣說正法。一總顯、「多門」下別辨。初句明持成就則起說方便，後句正顯所說十向圓備故云具足。下九顯說所為，分三：初三約位，一攝地前、二安地上、三紹佛果。次三約修，一令開發十向大願、二令說入實際迴向、三令知迴向廣大法界。次三約人，一令種根者生喜，又以迴向是一切菩薩同所修，故悉歡喜也。二明此迴向是一切佛同所修，故勸令修也。三結成因行，謂行為了因，能顯性故，名護持也。又釋：前十成諸菩薩自利行、後十二成諸菩薩利他行。然亦互通，又皆初總、後別。同異成壞，准《地論》應知。
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第三加相中三：先語業加、次意加、後身加。初語加中九句，「汝說此法者」是總、餘是別。此說法有二種：一他力說，亦是果力、亦是增上緣力，如經「承佛力說故。」二自力堪說，亦是因位力、亦是因緣力。是故此法以自他因果親疎融合方得有說。自力八中，初三明有作淨法力。一總，謂既住佛家，理宜宣法以行家業。下別，一長無漏功德、二入總持智慧，故在佛家。次二句無作淨法力，一證佛常身、二照法真性。後三顯身淨力，一白淨等是二乘不同盡、二住廣等是菩薩盡、三住無礙等是佛盡。此是地前而云佛盡者，是圓教普賢位攝，如前後說。二意加二：先正加。教釋偏加意。前中十句，初一總、餘九別。別中，初三與授說智，一分別句身是辭無礙、二無留礙是樂說無礙、三無礙法明與法義二無礙。次三與同化三業智，令以三輪同佛成化故，可知。後三與說法儀式智，一令說法時心無偏黨但為利益，故云向福智也；二觸對諸法皆能發生巧便勝解；三對緣正說無有窮盡。又初是說心、次說解、後說行，一切處是頓說、不斷是常說。釋偏加及身并起分，並如前釋。第四本分中，先警告大眾。下明顯，有二：先明體、後顯相。前中二：先總標、二「悉普」下別辨不思。大願者，總標起，謂期求名願。深廣名大。出過分量，名不思議。此是普賢自體無障礙願，具盡法界無限德用，如下此品所說。諸德總在此一大願句內，故云不思議。總說雖爾，別論有十：一所期不思，謂要得無上大菩提；二忍苦不思，謂無有世間惡道等苦，經多劫受能壞此願；三受惱不思，謂於背恩惱害菩薩難化眾生，如初攝化大願不轉；四難壞不思，謂無有天魔二乘異說，能壞此願而不從化；五廣故不思，謂盡法界眾生界等，如十盡句說；六深故不思，契同法性，如性起願；七佛攝德不思，當體具攝法界之無限大功德海；八出生不思，謂依此大願出生一切波羅蜜行不可窮盡，猶如大海出寶無盡；九大用不思，謂大願宿成無功辨事，如滅定聞聲願力起等；十逆順不思，謂大願普應類機成益，逆順多端非下位測。然大願實德無盡，依則辨十，並皆如下說分中顯。下別普救等，明利他廣大；學三世等，顯自利廣大，各具前十義可知。又此中初是觀相、次大善、後不怯弱，六決定中有三也，餘義同前釋。
第三加相中三：先語業加、次意加、後身加。初語加中九句，「汝說此法者」是總、餘是別。此說法有二種：一他力說，亦是果力、亦是增上緣力，如經「承佛力說故。」二自力堪說，亦是因位力、亦是因緣力。是故此法以自他因果親疎融合方得有說。自力八中，初三明有作淨法力。一總，謂既住佛家，理宜宣法以行家業。下別，一長無漏功德、二入總持智慧，故在佛家。次二句無作淨法力，一證佛常身、二照法真性。後三顯身淨力，一白淨等是二乘不同盡、二住廣等是菩薩盡、三住無礙等是佛盡。此是地前而云佛盡者，是圓教普賢位攝，如前後說。二意加二：先正加。教釋偏加意。前中十句，初一總、餘九別。別中，初三與授說智，一分別句身是辭無礙、二無留礙是樂說無礙、三無礙法明與法義二無礙。次三與同化三業智，令以三輪同佛成化故，可知。後三與說法儀式智，一令說法時心無偏黨但為利益，故云向福智也；二觸對諸法皆能發生巧便勝解；三對緣正說無有窮盡。又初是說心、次說解、後說行，一切處是頓說、不斷是常說。釋偏加及身并起分，並如前釋。第四本分中，先警告大眾。下明顯，有二：先明體、後顯相。前中二：先總標、二「悉普」下別辨不思。大願者，總標起，謂期求名願。深廣名大。出過分量，名不思議。此是普賢自體無障礙願，具盡法界無限德用，如下此品所說。諸德總在此一大願句內，故云不思議。總說雖爾，別論有十：一所期不思，謂要得無上大菩提；二忍苦不思，謂無有世間惡道等苦，經多劫受能壞此願；三受惱不思，謂於背恩惱害菩薩難化眾生，如初攝化大願不轉；四難壞不思，謂無有天魔二乘異說，能壞此願而不從化；五廣故不思，謂盡法界眾生界等，如十盡句說；六深故不思，契同法性，如性起願；七佛攝德不思，當體具攝法界之無限大功德海；八出生不思，謂依此大願出生一切波羅蜜行不可窮盡，猶如大海出寶無盡；九大用不思，謂大願宿成無功辨事，如滅定聞聲願力起等；十逆順不思，謂大願普應類機成益，逆順多端非下位測。然大願實德無盡，依則辨十，並皆如下說分中顯。下別普救等，明利他廣大；學三世等，顯自利廣大，各具前十義可知。又此中初是觀相、次大善、後不怯弱，六決定中有三也，餘義同前釋。
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二顯相中二：先舉數顯勝，謂三世同說，顯法要勝。二列名顯勝，先列名、後引三世同說顯勝也。列名者，十迴向義略作五門：一釋名、二義相、三體性、四定位、五行法差別。初釋名者，先釋總名。一周圓數依則說十，迴向是義，即帶數釋。然迴向有三：初約理者，捨相曰迴、入理名向。二約利生者，得理不證曰迴、大悲隨有救生名向。三約菩提者，所修善根不願三有二乘名迴、正趣無上菩提曰向。二別名者，菩薩善根濟諸眾生煩惱業苦名救、令住菩提名護。雖成救護，然於眾生照性平等，故名離相。又救是大悲、離是大智。又初是廣大等心、後是不顛倒心。迴向是行，謂以善根迴向，成如此救生離相之行，故名迴向，從所向立名。二於三寶得不壞信，以此善根而成迴向，此約能迴行體為名。三學三世佛所作迴向，名等諸佛。從所學立名，通能所迴。四菩薩令善根至一切處，而亦迴向於一切處，通能所立名。五以自所成無盡功德之藏而成迴向，從能迴向行為名。六施絕三輪名順平等，此亦是能迴之行。又名堅固善根者，捨三不堅順成三堅故名也。七以善根等以順益眾生，能所立名。八善根合如以成迴向，所依為名。九不為相縛、不於見著，作用自在故名解脫，如不思解脫等，亦能所合目。十稱性起用，謂以法界善根迴向法界，當法立名。
二顯相中二：先舉數顯勝，謂三世同說，顯法要勝。二列名顯勝，先列名、後引三世同說顯勝也。列名者，十迴向義略作五門：一釋名、二義相、三體性、四定位、五行法差別。初釋名者，先釋總名。一周圓數依則說十，迴向是義，即帶數釋。然迴向有三：初約理者，捨相曰迴、入理名向。二約利生者，得理不證曰迴、大悲隨有救生名向。三約菩提者，所修善根不願三有二乘名迴、正趣無上菩提曰向。二別名者，菩薩善根濟諸眾生煩惱業苦名救、令住菩提名護。雖成救護，然於眾生照性平等，故名離相。又救是大悲、離是大智。又初是廣大等心、後是不顛倒心。迴向是行，謂以善根迴向，成如此救生離相之行，故名迴向，從所向立名。二於三寶得不壞信，以此善根而成迴向，此約能迴行體為名。三學三世佛所作迴向，名等諸佛。從所學立名，通能所迴。四菩薩令善根至一切處，而亦迴向於一切處，通能所立名。五以自所成無盡功德之藏而成迴向，從能迴向行為名。六施絕三輪名順平等，此亦是能迴之行。又名堅固善根者，捨三不堅順成三堅故名也。七以善根等以順益眾生，能所立名。八善根合如以成迴向，所依為名。九不為相縛、不於見著，作用自在故名解脫，如不思解脫等，亦能所合目。十稱性起用，謂以法界善根迴向法界，當法立名。
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第二顯義相者，有二：先別、後通。別中，前七隨事行、後三稱理行。前中，初一悲智不住明行本；次四明行相，於中初一起行心堅、二約佛辨廣、三約法顯遍、四約德顯多；下二明行成，一智行成、二悲行成。後三中，一正與理合顯體深廣、二明依體起無方大用、三顯體用無礙圓明自在。二通論，一一中皆有三種迴向，謂以善根迴向眾生、迴向菩提、迴向實際。此各二義，故成迴向。且眾生二者，一由菩薩善根必依眾生成，是眾生之分，是故法爾還向眾生；二汎既是菩薩，必為度生，是救生具，故理須向彼，不爾，即同二乘自度，非是菩薩。二菩提二者，一菩薩善根依大菩提成，從彼流故、是彼分故，法爾歸彼。二汎是菩薩意，其必至求無上菩提，是故家法向大菩提。三實際二者，一菩薩善根緣成無性，依真而成，從彼流故，是真之物法爾向彼。二汎是菩薩，必為證真背無明故、照二空故。問：何故須此三迴向耶？答：此三有多義，略論十種：一約菩提心有三心故，《起信論》云「菩提心有三：一直心，正念真如法故；二深心，樂修一切諸善行故；三大悲心，救拔一切眾生苦故。」二約成菩薩三聚戒故，謂律儀離過，向實際也；攝善廣修，向菩提也；攝生大悲，向眾生也。是故《法集經》云「若菩薩捨於三聚迴向之心，菩薩不應共住。」三約成二行，實際向護煩惱行，餘二護二乘行。四成二利行，向實自利、向眾生利他、向菩提通二利。又釋：菩提自利、眾生利他、實際俱非。五為成三德三身，由因位三行果成三德，向實際成斷德、向菩提成智德、向眾生成恩德，三身如次可知。六約成悲智，智中照理顯事分二，故有三也。七唯約悲，謂何故向菩提？為眾生故。何故為生？以彼即真而不知故。八約智，謂見眾生染相盡故，即是實際染相不壞，是故為生授以佛智，故向菩提。九約無礙，謂菩提智證同理性，眾生染相即真無異，是故向一即向三也。十約圓明，謂三法圓融各攝法界具德自在，一切法門相即相入無礙思之。
第二顯義相者，有二：先別、後通。別中，前七隨事行、後三稱理行。前中，初一悲智不住明行本；次四明行相，於中初一起行心堅、二約佛辨廣、三約法顯遍、四約德顯多；下二明行成，一智行成、二悲行成。後三中，一正與理合顯體深廣、二明依體起無方大用、三顯體用無礙圓明自在。二通論，一一中皆有三種迴向，謂以善根迴向眾生、迴向菩提、迴向實際。此各二義，故成迴向。且眾生二者，一由菩薩善根必依眾生成，是眾生之分，是故法爾還向眾生；二汎既是菩薩，必為度生，是救生具，故理須向彼，不爾，即同二乘自度，非是菩薩。二菩提二者，一菩薩善根依大菩提成，從彼流故、是彼分故，法爾歸彼。二汎是菩薩意，其必至求無上菩提，是故家法向大菩提。三實際二者，一菩薩善根緣成無性，依真而成，從彼流故，是真之物法爾向彼。二汎是菩薩，必為證真背無明故、照二空故。問：何故須此三迴向耶？答：此三有多義，略論十種：一約菩提心有三心故，《起信論》云「菩提心有三：一直心，正念真如法故；二深心，樂修一切諸善行故；三大悲心，救拔一切眾生苦故。」二約成菩薩三聚戒故，謂律儀離過，向實際也；攝善廣修，向菩提也；攝生大悲，向眾生也。是故《法集經》云「若菩薩捨於三聚迴向之心，菩薩不應共住。」三約成二行，實際向護煩惱行，餘二護二乘行。四成二利行，向實自利、向眾生利他、向菩提通二利。又釋：菩提自利、眾生利他、實際俱非。五為成三德三身，由因位三行果成三德，向實際成斷德、向菩提成智德、向眾生成恩德，三身如次可知。六約成悲智，智中照理顯事分二，故有三也。七唯約悲，謂何故向菩提？為眾生故。何故為生？以彼即真而不知故。八約智，謂見眾生染相盡故，即是實際染相不壞，是故為生授以佛智，故向菩提。九約無礙，謂菩提智證同理性，眾生染相即真無異，是故向一即向三也。十約圓明，謂三法圓融各攝法界具德自在，一切法門相即相入無礙思之。
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第三明體性者，有二：先總、後別。總中有三：一約所依以明智三昧為體；二以本分中大願為體；三具論有六法為性，一定、二智、三願、四悲、五所依法界、六并通慧作用不思解脫等為性。二別辨體，下說分處隨位顯之。
第三明體性者，有二：先總、後別。總中有三：一約所依以明智三昧為體；二以本分中大願為體；三具論有六法為性，一定、二智、三願、四悲、五所依法界、六并通慧作用不思解脫等為性。二別辨體，下說分處隨位顯之。
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第四定位者，此當解行位終第一僧祇滿。依《佛性論》，至此位滿方名不退之位。依《瑜伽》，此中猶自墮地獄中。有說：此猶屬資糧位，以於迴向後別說四善根為加行故。有說：此通二位，以於第十迴向之中攝加行故。有說：此總加行，以住心已還屬前二善根位，滿心已還屬後二善根位故也。上總約初教說。有說：十住初即位不退，況至於此。又三賢總為趣聖方便，不分資糧加行近遠。此約終教。頓教，一切行位俱不可說。又準此下文，於此位中攝一切位具普賢行，是故位滿即是因圓。此約圓教普賢位說。
第四定位者，此當解行位終第一僧祇滿。依《佛性論》，至此位滿方名不退之位。依《瑜伽》，此中猶自墮地獄中。有說：此猶屬資糧位，以於迴向後別說四善根為加行故。有說：此通二位，以於第十迴向之中攝加行故。有說：此總加行，以住心已還屬前二善根位，滿心已還屬後二善根位故也。上總約初教說。有說：十住初即位不退，況至於此。又三賢總為趣聖方便，不分資糧加行近遠。此約終教。頓教，一切行位俱不可說。又準此下文，於此位中攝一切位具普賢行，是故位滿即是因圓。此約圓教普賢位說。
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第五行法差別者，有二：一約實位普賢行相、二約寄法差別行相，並如下說分中辨。
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第五說分中，但大迴向位有二分：一果分，當不可說，非此所論。二因分，隨說有四：一唯約位相，如始終教說，《瓔珞本業經》等辨；二唯約自體，如普賢大迴向行，不依諸位；三以行體從位門階差說，如此下文分迴向為十門者是；四以位門隨行體圓融說，如下一一位中攝一切位，第十即至究竟法界因圓滿者是。今此文中，正辨後二、兼攝前二，亦內攝果分，准思之。
第五說分中，但大迴向位有二分：一果分，當不可說，非此所論。二因分，隨說有四：一唯約位相，如始終教說，《瓔珞本業經》等辨；二唯約自體，如普賢大迴向行，不依諸位；三以行體從位門階差說，如此下文分迴向為十門者是；四以位門隨行體圓融說，如下一一位中攝一切位，第十即至究竟法界因圓滿者是。今此文中，正辨後二、兼攝前二，亦內攝果分，准思之。
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文中二：先辨一方說十迴向、後結通十方所說一切無盡十迴向。前中亦二：先正說、後動地等明說益。前中說十向即為十段，一一各二：先長行、後偈頌。長行各二：初位行、後位果。亦有不具者，至文知之。諸位行各三：初標起、二釋顯、三結名。
文中二：先辨一方說十迴向、後結通十方所說一切無盡十迴向。前中亦二：先正說、後動地等明說益。前中說十向即為十段，一一各二：先長行、後偈頌。長行各二：初位行、後位果。亦有不具者，至文知之。諸位行各三：初標起、二釋顯、三結名。
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初迴向釋中二：先舉行體，謂此菩薩所行六度四無量等諸行善根，擬將迴向，其文可知。二「修善根已」下正明迴向，於中二：初迴向眾生及菩提，明救護眾生；後從「菩薩如是迴向亦無著」下迴向實際，明離眾生相。前中四：初明為眾生利益安樂而作迴向，於中三，初總標、二「以此所修」下別辨、三「佛子」下結。別中二：先以善根濟三惡道名救、二「復作是念」下拔苦置善名護。又初令離苦名安樂、後令修善名利益。於中十句：一拔現苦、二令除煩惱障、三離業障是故無怖、四令至菩提、五令得涅槃、六令斷所知障使、七令斷所知障習、八令得如理智、九令得如量智、十令得理量無礙智。三「佛子」下總結，令得一切智。二「佛子此菩薩」下於怨惡眾生調練深悲受惱迴向。於中有五：初於怨眾生調練悲心、二於惡眾生調練悲心、三「何以故」下以理釋成練行所由、四「菩薩如是觀」下調練行成悲念轉增、五「菩薩以諸善根迴向時」下正以善根迴向成益。初中二：先明菩薩平等觀心，有標、徵、釋；二「若眾生壞惡」下對怨境以練心，有法、喻、合。二「一切童蒙」下於惡眾生調練悲心。於中亦二：初總於惡類心不動亂，有法、喻、合。合中二，先明不動本心、二「正意」下不失饒益。前中，被惱退大學小名散亂。二「一切眾生」下別於惡類不捨饒益，於中有五種眾生：一於多惡不嫌、二於難化不捨、三「雖有」下於邪瞋不轉、四「若見」下於無信不棄、五「若與」下攝癡無惱。三以理釋中，先徵、後釋。徵意：惡人何幸背恩蒙救？菩薩何事被惱仍救？下釋中，先總釋，謂由菩薩大智見理能不計惡，由有大智堪救人惡。如日有二義：一雖生盲謗無，日無計念；二亦不捨，還照謗人。菩薩智日亦爾，故云乃至調伏一切眾生也。二別釋，有二：初念本大志成調伏行，亦二句：初反舉六事，謂既本志不為一眾生等，豈遇小違而乖大志。二順顯，亦六事可知，謂方成大事，理應受違救彼惡人。二重現大心以成調行。於中初句是總，謂此菩提心體可尊貴故名寶。是故設有違惱，為存護此心，理應無轉。下別中六句：一勢力義，謂能生如來之境，是故名為彼境力也；二普遍義，故云廣大；三甚深義，故云平等；四離垢義，故云無懈怠；五希有義，故云修難得；六最勝義，故云與佛等也。為此大心，理應如此救惡人故，是故菩薩令行增也。四「菩薩如是觀」下結調練行成令悲增長。於中如是觀善，牒前行解。信心淨者，於前所解道理信心決定也。下依此決定令悲增長，謂悲行不虛，故云非但口言。此悲心是總，「於諸眾生」下九心是別，一
初迴向釋中二：先舉行體，謂此菩薩所行六度四無量等諸行善根，擬將迴向，其文可知。二「修善根已」下正明迴向，於中二：初迴向眾生及菩提，明救護眾生；後從「菩薩如是迴向亦無著」下迴向實際，明離眾生相。前中四：初明為眾生利益安樂而作迴向，於中三，初總標、二「以此所修」下別辨、三「佛子」下結。別中二：先以善根濟三惡道名救、二「復作是念」下拔苦置善名護。又初令離苦名安樂、後令修善名利益。於中十句：一拔現苦、二令除煩惱障、三離業障是故無怖、四令至菩提、五令得涅槃、六令斷所知障使、七令斷所知障習、八令得如理智、九令得如量智、十令得理量無礙智。三「佛子」下總結，令得一切智。二「佛子此菩薩」下於怨惡眾生調練深悲受惱迴向。於中有五：初於怨眾生調練悲心、二於惡眾生調練悲心、三「何以故」下以理釋成練行所由、四「菩薩如是觀」下調練行成悲念轉增、五「菩薩以諸善根迴向時」下正以善根迴向成益。初中二：先明菩薩平等觀心，有標、徵、釋；二「若眾生壞惡」下對怨境以練心，有法、喻、合。二「一切童蒙」下於惡眾生調練悲心。於中亦二：初總於惡類心不動亂，有法、喻、合。合中二，先明不動本心、二「正意」下不失饒益。前中，被惱退大學小名散亂。二「一切眾生」下別於惡類不捨饒益，於中有五種眾生：一於多惡不嫌、二於難化不捨、三「雖有」下於邪瞋不轉、四「若見」下於無信不棄、五「若與」下攝癡無惱。三以理釋中，先徵、後釋。徵意：惡人何幸背恩蒙救？菩薩何事被惱仍救？下釋中，先總釋，謂由菩薩大智見理能不計惡，由有大智堪救人惡。如日有二義：一雖生盲謗無，日無計念；二亦不捨，還照謗人。菩薩智日亦爾，故云乃至調伏一切眾生也。二別釋，有二：初念本大志成調伏行，亦二句：初反舉六事，謂既本志不為一眾生等，豈遇小違而乖大志。二順顯，亦六事可知，謂方成大事，理應受違救彼惡人。二重現大心以成調行。於中初句是總，謂此菩提心體可尊貴故名寶。是故設有違惱，為存護此心，理應無轉。下別中六句：一勢力義，謂能生如來之境，是故名為彼境力也；二普遍義，故云廣大；三甚深義，故云平等；四離垢義，故云無懈怠；五希有義，故云修難得；六最勝義，故云與佛等也。為此大心，理應如此救惡人故，是故菩薩令行增也。四「菩薩如是觀」下結調練行成令悲增長。於中如是觀善，牒前行解。信心淨者，於前所解道理信心決定也。下依此決定令悲增長，謂悲行不虛，故云非但口言。此悲心是總，「於諸眾生」下九心是別，一
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歡樂饒益；二無行疑濁，故云明淨；三屈己就物，故云柔軟；四憐愍情慇，故云慈心；五慈念深徹，故云愛念；六攝令同己菩提法中，故云攝取；七授與大行，故云饒益；八令得涅槃，故云安樂；九令得菩提，故云最勝。由前思擇行解力故，於諸眾生生此等心，是故依此以成迴向。五調練善根正以迴向。於中先舉善根，謂彼菩薩依勝心正以善根迴向之時，作是誓念：非直令我昔本善根迴向眾生，若我因前迴向眾生所有功德，及為眾生迴向菩提所有功德，復將此功德迴向眾生令得如此清淨趣等，以此要誓送諸善根令至眾生所也。於中有二：先迴向眾生令成法器、二「復作念」下令得法成滿。前中二：初令得法器身，謂淨趣是修行處也，淨生是修行身，餘是行緣，具不可盡也。二「常得」下令得法器心，有二：先令於過不染，謂身雖尊貴，心不錯逸，雖居淨趣而不迷染，故云分別趣；二「思量」下於德起求，可知。二令得法滿，中二：先見佛得信、二聞法持行。於法行中二：初令成自分行德。七財者，依《涅槃經》，信、戒、慚、愧、聞、施、慧為七，即十藏中前七是也。二「修學一切」下令成勝進德，於中三：初令自利德滿；二「於一切」下成利他滿，有三業可知；三「令一切」下成佛果究竟。第三從「菩薩復念眾生造作」下明於受苦眾生以深厚大悲代苦迴向。於中有七：初總於苦生起念代救。於中二：初念眾生罪業受苦。二「我當於彼」下起念代救，於中二：先總舉，不以苦故心退等者，調練悲心深厚無倦；二「何以故」下釋顯代救之意。於中先徵意云：他諸眾生自受苦惱，於菩薩何急而欲代受？下釋中二：初為滿自本願是故代救，謂菩薩從初大誓，捨自身命只為眾生離苦得樂，更無餘為，是故眾生皆是菩薩所荷之擔。為滿如此同體大願，是故彼苦是菩薩所憂。下度脫一切等，顯其所作，謂救苦因果也。二「眾生常為」下為愍其迷謬代救無倦，於中三：初標癡愛是苦因、二「染著」下明依愛受苦、三「隨諸」下明依癡受苦。於中隨魔是癡從邪，疑佛是癡背正，此無善因。不得出世道，明不得菩提。不見安隱，明不得涅槃，此無善果。常馳等，明恒受苦果。二「菩薩見眾生」下標自所作迴向救儀，於中三：初總舉如前眾生受苦悲見迴向。二「以大迴」下正顯行儀，有三句：初以大迴等盡自大心，此有四義：一以稱法界善根迴向一眾生，餘一一眾生亦爾；二為一一眾生於無量劫受苦無倦；三要令一一眾生先得無上菩提；四然於眾生及迴向行不見能所。同一法界平等無二，是名大迴向迴向。二順同三世菩薩所作，謂三世菩薩所應作迴向
歡樂饒益；二無行疑濁，故云明淨；三屈己就物，故云柔軟；四憐愍情慇，故云慈心；五慈念深徹，故云愛念；六攝令同己菩提法中，故云攝取；七授與大行，故云饒益；八令得涅槃，故云安樂；九令得菩提，故云最勝。由前思擇行解力故，於諸眾生生此等心，是故依此以成迴向。五調練善根正以迴向。於中先舉善根，謂彼菩薩依勝心正以善根迴向之時，作是誓念：非直令我昔本善根迴向眾生，若我因前迴向眾生所有功德，及為眾生迴向菩提所有功德，復將此功德迴向眾生令得如此清淨趣等，以此要誓送諸善根令至眾生所也。於中有二：先迴向眾生令成法器、二「復作念」下令得法成滿。前中二：初令得法器身，謂淨趣是修行處也，淨生是修行身，餘是行緣，具不可盡也。二「常得」下令得法器心，有二：先令於過不染，謂身雖尊貴，心不錯逸，雖居淨趣而不迷染，故云分別趣；二「思量」下於德起求，可知。二令得法滿，中二：先見佛得信、二聞法持行。於法行中二：初令成自分行德。七財者，依《涅槃經》，信、戒、慚、愧、聞、施、慧為七，即十藏中前七是也。二「修學一切」下令成勝進德，於中三：初令自利德滿；二「於一切」下成利他滿，有三業可知；三「令一切」下成佛果究竟。第三從「菩薩復念眾生造作」下明於受苦眾生以深厚大悲代苦迴向。於中有七：初總於苦生起念代救。於中二：初念眾生罪業受苦。二「我當於彼」下起念代救，於中二：先總舉，不以苦故心退等者，調練悲心深厚無倦；二「何以故」下釋顯代救之意。於中先徵意云：他諸眾生自受苦惱，於菩薩何急而欲代受？下釋中二：初為滿自本願是故代救，謂菩薩從初大誓，捨自身命只為眾生離苦得樂，更無餘為，是故眾生皆是菩薩所荷之擔。為滿如此同體大願，是故彼苦是菩薩所憂。下度脫一切等，顯其所作，謂救苦因果也。二「眾生常為」下為愍其迷謬代救無倦，於中三：初標癡愛是苦因、二「染著」下明依愛受苦、三「隨諸」下明依癡受苦。於中隨魔是癡從邪，疑佛是癡背正，此無善因。不得出世道，明不得菩提。不見安隱，明不得涅槃，此無善果。常馳等，明恒受苦果。二「菩薩見眾生」下標自所作迴向救儀，於中三：初總舉如前眾生受苦悲見迴向。二「以大迴」下正顯行儀，有三句：初以大迴等盡自大心，此有四義：一以稱法界善根迴向一眾生，餘一一眾生亦爾；二為一一眾生於無量劫受苦無倦；三要令一一眾生先得無上菩提；四然於眾生及迴向行不見能所。同一法界平等無二，是名大迴向迴向。二順同三世菩薩所作，謂三世菩薩所應作迴向
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，我亦如彼而作。三順極至教，謂如圓教所說普賢迴向，我當順彼教而作。三「令一切」下明因迴向令有所得。三「復作是念我當悉令」下標自迴向救所成益，於中三句：初智王住處是涅槃；二令得一切智心是菩提；三拔出等令離生死，謂拔惡嶮等出分段苦，度生死流出變易苦。四「復作是念我當為一切」下明既見上益建志正欲代其獄苦。於中四：初總標舉；二「我當為一切」下建志欲於一切處代苦；三「我當於一一」下明於一切時代苦；四「何以故」下釋代苦意。問：自作自受，云何菩薩能得代邪？答？此中菩薩代眾生苦，通論有六義：一謂以苦事自要，增其願行故。《瑜伽》第四十九云「問：菩薩從勝解行地隨入淨勝意樂地時，云何超過諸惡趣等？答：是諸菩薩依止世間清淨靜慮，於勝解行地己善積集菩提資糧，於如前說百一十苦諸有情類，修習哀愍無餘思惟。由此修習為因緣故，於彼色類諸有情所得哀愍意樂及悲意樂，由是因緣為利惡趣諸有情故，誓居惡趣如己舍宅。作是誓言：我若唯住如是處所能證無上正等菩提，亦能忍受，為除一切有情苦故。一切有情諸惡趣業，以淨意樂悉願自身代彼領受苦異熟果，為令畢竟一切惡業永不現行，一切善業常現行故，心發正願：彼由修習如是世間清淨靜慮悲願力故，一切惡趣諸煩惱品所有麁重於自所依皆得除遣。由此斷故，菩薩不久獲得轉依，於諸惡趣所有惡業畢竟不作，於諸惡趣決定不往。齊此菩薩說名超過一切惡趣，亦名超過勝解行地，亦名已入淨勝意樂地。」解云：淨勝意樂地是初地，由於地前起此悲願斷惡趣業即入初地，於彼有情未必實代。此依初教辨。二約菩薩留惑同事受有苦身，同苦眾生為其說法，令聞法免苦，故名代也。三設有眾生而欲造作無間等業，菩薩化止不從遂斷其命。由斷彼命菩薩自受惡趣苦報，令彼得免無間大苦，此亦名代。此依梁《攝論》第十一辨也。此上二釋依終教。四由菩薩從初正願為生受苦，修習此願，至究竟位願成自在，常處惡趣救代眾生，如地藏菩薩等及莊嚴王菩薩等。五由菩薩此願契同真如，彼眾生苦亦緣成無性即是真如，以同如之願還潛至即真之苦，依此融通亦名代也。此約同體願力。六由普賢以法界為身，一切眾生皆是法界，即眾生受苦常是普賢故名代。今此經文順後三釋，雖是地前，是普賢位故，是故能代。問：若爾，何故猶有受苦眾生？答：此事不定。若令受苦而有利益，則菩薩令受，亦名為代。此密益，非常人所知，故不可難。又釋：由業有二，謂定、不定。得報亦爾，彼不定報由二緣力，是亦可轉：一由因力，謂彼眾生增上作意
，我亦如彼而作。三順極至教，謂如圓教所說普賢迴向，我當順彼教而作。三「令一切」下明因迴向令有所得。三「復作是念我當悉令」下標自迴向救所成益，於中三句：初智王住處是涅槃；二令得一切智心是菩提；三拔出等令離生死，謂拔惡嶮等出分段苦，度生死流出變易苦。四「復作是念我當為一切」下明既見上益建志正欲代其獄苦。於中四：初總標舉；二「我當為一切」下建志欲於一切處代苦；三「我當於一一」下明於一切時代苦；四「何以故」下釋代苦意。問：自作自受，云何菩薩能得代邪？答？此中菩薩代眾生苦，通論有六義：一謂以苦事自要，增其願行故。《瑜伽》第四十九云「問：菩薩從勝解行地隨入淨勝意樂地時，云何超過諸惡趣等？答：是諸菩薩依止世間清淨靜慮，於勝解行地己善積集菩提資糧，於如前說百一十苦諸有情類，修習哀愍無餘思惟。由此修習為因緣故，於彼色類諸有情所得哀愍意樂及悲意樂，由是因緣為利惡趣諸有情故，誓居惡趣如己舍宅。作是誓言：我若唯住如是處所能證無上正等菩提，亦能忍受，為除一切有情苦故。一切有情諸惡趣業，以淨意樂悉願自身代彼領受苦異熟果，為令畢竟一切惡業永不現行，一切善業常現行故，心發正願：彼由修習如是世間清淨靜慮悲願力故，一切惡趣諸煩惱品所有麁重於自所依皆得除遣。由此斷故，菩薩不久獲得轉依，於諸惡趣所有惡業畢竟不作，於諸惡趣決定不往。齊此菩薩說名超過一切惡趣，亦名超過勝解行地，亦名已入淨勝意樂地。」解云：淨勝意樂地是初地，由於地前起此悲願斷惡趣業即入初地，於彼有情未必實代。此依初教辨。二約菩薩留惑同事受有苦身，同苦眾生為其說法，令聞法免苦，故名代也。三設有眾生而欲造作無間等業，菩薩化止不從遂斷其命。由斷彼命菩薩自受惡趣苦報，令彼得免無間大苦，此亦名代。此依梁《攝論》第十一辨也。此上二釋依終教。四由菩薩從初正願為生受苦，修習此願，至究竟位願成自在，常處惡趣救代眾生，如地藏菩薩等及莊嚴王菩薩等。五由菩薩此願契同真如，彼眾生苦亦緣成無性即是真如，以同如之願還潛至即真之苦，依此融通亦名代也。此約同體願力。六由普賢以法界為身，一切眾生皆是法界，即眾生受苦常是普賢故名代。今此經文順後三釋，雖是地前，是普賢位故，是故能代。問：若爾，何故猶有受苦眾生？答：此事不定。若令受苦而有利益，則菩薩令受，亦名為代。此密益，非常人所知，故不可難。又釋：由業有二，謂定、不定。得報亦爾，彼不定報由二緣力，是亦可轉：一由因力，謂彼眾生增上作意
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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力；二由緣力，謂由外緣增勝境力。今菩薩於不定報所為勝緣力，及令彼發增上作意，故令彼報有輕有脫。五「菩薩復作是念我當」下明誠言表志，顯為物不虛。於中三：初誠言為物，有總標、別釋，謂因見眾生苦，發心為救。此言若虛，即本不發心。心因此發，是故言行不虛。二「不求尊」下彰不自為，亦初總辨、次「何以故」下釋成。後「菩薩明見」下結不為。三「但欲」下結其所為。六「菩薩復作是念我當以諸善根」下明正以善根如言迴向令得利樂。於中二：先令得樂、後令成利。前中，初得種種樂，是總標。下別有十句：一佛果窮極名究竟；二利潤無涯名饒益；三超過餘人名不共；四無為常安名寂靜；五離過清淨名無染；六緣不能壞名無動；七稱性廣多名無量；八性無變易名不死不轉；九常恒無盡名不滅，此是大涅槃樂；十明慧自在名一切智，此是大菩提覺知樂。依《解節經》亦有五樂：一出家樂，解脫家難故；二遠離樂，以斷欲得初禪故；三寂靜樂，二禪為首覺觀息故；四菩提樂，於法如實覺故；五涅槃樂，息化入無餘故。二「我當為作調御」下令成利益。於中十句：初六併舉，一師、二臣、三明、四炬、五趣、六離難及解法，以並同上，故略之耳；七令解深理；八智行成度；九福行求果；十令向涅槃，故云示彼岸也。七「菩薩以是無量」下明行實成益。於中十句：初一牒前迴向；次二下救生苦、上順佛意；次二得正捨邪；次二遠惡近善；次二成淨滅染；後「具足」下總結。第四「菩薩以善根正迴向已」下明孤標大志普為眾生無念迴向。於中三：先標己大志、二明無念求、三顯至極迴向。初中，先結前；「作是念」下起後，於中二：先喻，有二：初一日多照喻、二日照業成喻。後「菩薩亦如是」下法合，於中二：初明獨志廣益，合初喻也；二「欲為」下正成益事，合後喻也。於中十句，可知。二「菩薩復作是念」下無念求，於中二：先反舉，謂於善眾生無念求恩，於惡眾生無念捨離；後「但勤」下順顯，謂初令得樂果，「攝少」下令成善因，謂以少善根迴求大菩提果，故名迴向廣大。此顯悲深，縱令少善亦以方便成廣迴向。三「若諸善根」下正明至極迴向，謂善無不攝，向無不極。於中二：先舉至極善根。初反舉，謂若我善根實不能益生，我亦不修彼善，亦不作迴向；下順顯，謂以我善根實能益生是故迴耳，此明徹到迴向。二「令一切眾生」下明迴成至極。不著法等，令捨妄。以眾生性等，明入真。此亦是令眾生入實際也。
力；二由緣力，謂由外緣增勝境力。今菩薩於不定報所為勝緣力，及令彼發增上作意，故令彼報有輕有脫。五「菩薩復作是念我當」下明誠言表志，顯為物不虛。於中三：初誠言為物，有總標、別釋，謂因見眾生苦，發心為救。此言若虛，即本不發心。心因此發，是故言行不虛。二「不求尊」下彰不自為，亦初總辨、次「何以故」下釋成。後「菩薩明見」下結不為。三「但欲」下結其所為。六「菩薩復作是念我當以諸善根」下明正以善根如言迴向令得利樂。於中二：先令得樂、後令成利。前中，初得種種樂，是總標。下別有十句：一佛果窮極名究竟；二利潤無涯名饒益；三超過餘人名不共；四無為常安名寂靜；五離過清淨名無染；六緣不能壞名無動；七稱性廣多名無量；八性無變易名不死不轉；九常恒無盡名不滅，此是大涅槃樂；十明慧自在名一切智，此是大菩提覺知樂。依《解節經》亦有五樂：一出家樂，解脫家難故；二遠離樂，以斷欲得初禪故；三寂靜樂，二禪為首覺觀息故；四菩提樂，於法如實覺故；五涅槃樂，息化入無餘故。二「我當為作調御」下令成利益。於中十句：初六併舉，一師、二臣、三明、四炬、五趣、六離難及解法，以並同上，故略之耳；七令解深理；八智行成度；九福行求果；十令向涅槃，故云示彼岸也。七「菩薩以是無量」下明行實成益。於中十句：初一牒前迴向；次二下救生苦、上順佛意；次二得正捨邪；次二遠惡近善；次二成淨滅染；後「具足」下總結。第四「菩薩以善根正迴向已」下明孤標大志普為眾生無念迴向。於中三：先標己大志、二明無念求、三顯至極迴向。初中，先結前；「作是念」下起後，於中二：先喻，有二：初一日多照喻、二日照業成喻。後「菩薩亦如是」下法合，於中二：初明獨志廣益，合初喻也；二「欲為」下正成益事，合後喻也。於中十句，可知。二「菩薩復作是念」下無念求，於中二：先反舉，謂於善眾生無念求恩，於惡眾生無念捨離；後「但勤」下順顯，謂初令得樂果，「攝少」下令成善因，謂以少善根迴求大菩提果，故名迴向廣大。此顯悲深，縱令少善亦以方便成廣迴向。三「若諸善根」下正明至極迴向，謂善無不攝，向無不極。於中二：先舉至極善根。初反舉，謂若我善根實不能益生，我亦不修彼善，亦不作迴向；下順顯，謂以我善根實能益生是故迴耳，此明徹到迴向。二「令一切眾生」下明迴成至極。不著法等，令捨妄。以眾生性等，明入真。此亦是令眾生入實際也。
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第二大段「菩薩如是迴向亦無所著」下明離眾生相，即是實際迴向。於中二：初明會相入實、二「隨方便智」下明依實起用。亦是初明無迴、後明無不迴。前中二：初會前迴向眾生明入實際、二「修行清淨」下會前迴向菩提明入實際。前中三：初正顯、二「但欲」下釋疑、三「以如是」下總結。初中亦三：初離妄相、二「不住心顛」下明離妄想、三「不著」下明離假名，諸經中多約此三明離妄也。初中三：先會前大悲救護眾生、二「不求」下會前調練悲心於怨惡等、三「不取眾生相」下會前代苦等行。初中二：先會能迴之行，謂不見有能迴，有三句：一總顯無著、二破性、三破相。二「業報」下會所向眾生，謂不見有所向，能所兩絕，平等平等也。於中，初總顯眾生業果俱妄，是以菩薩不著；下別顯之，不取五陰是不住有也，不壞五陰是不住無也。此上於眾生報果不著也。不取妄業者，於眾生業因不著。二會前調心中，不為求報，於背恩等所起嫌恨等。「虛妄因緣」下釋，謂因空故不生、緣空故不起、報空故不住。大悲忍惱名堅固，空故不住之；求恩報等是虛妄法，亦空故不住。三會代苦中，不取眾生相者，明所代眾生空無代也。不分別世界者，明所受苦處。是上文於一切剎一切地獄等空，故無代處也。謂見苦樂染淨世界平等，故云不分別。上離妄相竟。二離妄想中，三倒即是皮肉心三煩惱也。三以相想俱空、名言亦絕，故云不著語言道也。二釋疑中，疑云：若眾生皆空、迴向亦離，菩薩何因而作迴向？釋中五：初句總釋，為令眾生解此生空無迴實法，是故迴向，非謂有迴。此同《淨名經》「為眾生說如斯法，是則真實慈。」二觀察等者，別觀所向眾生平等，為作迴向。三法界印等，別顯能迴善根稱性迴向。初以理印行、後行性離染，故云離欲等也。四「解一切」下明能所無二同一法界，無迴而迴。五轉疑云：若如是迴向，於諸眾生何所增損？釋：此無二之迴向，於德不生、於惑不滅。何以故？以皆即空同真性故，故云不生等也。三「以如是」下總結平等迴也。二「修行清淨」下會前迴向菩提以入實際。於中三：初牒舉前行修對治是出世因也，善根向出世正是前迴向菩提。二「於善根」下正會入實。於中，初句總標舉。不作二相者，善根業是因所向、出世薩婆若是果隨相為二，會緣歸性平等不二故也。下別顯之，先明因果不即不離，顯俱離有無，故名不二；後「願智業」下明離有無之因果，稱性皆明淨，明淨性不殊，故名不二。此下並同《淨名經》「布施迴向一切智為二，布施性即是迴向一切智性，是名入不二法門。」三「捨離
第二大段「菩薩如是迴向亦無所著」下明離眾生相，即是實際迴向。於中二：初明會相入實、二「隨方便智」下明依實起用。亦是初明無迴、後明無不迴。前中二：初會前迴向眾生明入實際、二「修行清淨」下會前迴向菩提明入實際。前中三：初正顯、二「但欲」下釋疑、三「以如是」下總結。初中亦三：初離妄相、二「不住心顛」下明離妄想、三「不著」下明離假名，諸經中多約此三明離妄也。初中三：先會前大悲救護眾生、二「不求」下會前調練悲心於怨惡等、三「不取眾生相」下會前代苦等行。初中二：先會能迴之行，謂不見有能迴，有三句：一總顯無著、二破性、三破相。二「業報」下會所向眾生，謂不見有所向，能所兩絕，平等平等也。於中，初總顯眾生業果俱妄，是以菩薩不著；下別顯之，不取五陰是不住有也，不壞五陰是不住無也。此上於眾生報果不著也。不取妄業者，於眾生業因不著。二會前調心中，不為求報，於背恩等所起嫌恨等。「虛妄因緣」下釋，謂因空故不生、緣空故不起、報空故不住。大悲忍惱名堅固，空故不住之；求恩報等是虛妄法，亦空故不住。三會代苦中，不取眾生相者，明所代眾生空無代也。不分別世界者，明所受苦處。是上文於一切剎一切地獄等空，故無代處也。謂見苦樂染淨世界平等，故云不分別。上離妄相竟。二離妄想中，三倒即是皮肉心三煩惱也。三以相想俱空、名言亦絕，故云不著語言道也。二釋疑中，疑云：若眾生皆空、迴向亦離，菩薩何因而作迴向？釋中五：初句總釋，為令眾生解此生空無迴實法，是故迴向，非謂有迴。此同《淨名經》「為眾生說如斯法，是則真實慈。」二觀察等者，別觀所向眾生平等，為作迴向。三法界印等，別顯能迴善根稱性迴向。初以理印行、後行性離染，故云離欲等也。四「解一切」下明能所無二同一法界，無迴而迴。五轉疑云：若如是迴向，於諸眾生何所增損？釋：此無二之迴向，於德不生、於惑不滅。何以故？以皆即空同真性故，故云不生等也。三「以如是」下總結平等迴也。二「修行清淨」下會前迴向菩提以入實際。於中三：初牒舉前行修對治是出世因也，善根向出世正是前迴向菩提。二「於善根」下正會入實。於中，初句總標舉。不作二相者，善根業是因所向、出世薩婆若是果隨相為二，會緣歸性平等不二故也。下別顯之，先明因果不即不離，顯俱離有無，故名不二；後「願智業」下明離有無之因果，稱性皆明淨，明淨性不殊，故名不二。此下並同《淨名經》「布施迴向一切智為二，布施性即是迴向一切智性，是名入不二法門。」三「捨離
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」下明觀益，初離散動益，離憍慢等離惑染益。上來久實竟。自下第二依實起用。於中三：初總標，謂於寂不滯，即實起用，名隨方便智；二「令一切眾生」下正明所作，謂令眾生得此即真之脫。不著法性者，不滯寂也。稱性善根，故云無量等也。無業報出業報者，明依理起事以成無功之大用，明業果不亡也。三結觀益，離惡是離過益、佛讚是成善益。又離惡趣下益、佛讚順上益。「佛子」下第三總結名也。
」下明觀益，初離散動益，離憍慢等離惑染益。上來久實竟。自下第二依實起用。於中三：初總標，謂於寂不滯，即實起用，名隨方便智；二「令一切眾生」下正明所作，謂令眾生得此即真之脫。不著法性者，不滯寂也。稱性善根，故云無量等也。無業報出業報者，明依理起事以成無功之大用，明業果不亡也。三結觀益，離惡是離過益、佛讚是成善益。又離惡趣下益、佛讚順上益。「佛子」下第三總結名也。
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第二重頌中二：先敘意、後正頌。初中，承佛力，顯說所依。觀十方，明說分齊，謂十方同說故也。及一切眾，彰說所為。觀法界，顯所說理。入深句義，明教義玄。大悲普覆，辯說心廣。護持等，明所傳益，謂令此法流行，即是佛種不斷。入一切佛等，顯所入益。出生等，明所出益。善能分別等，彰應機以法，謂分別心是知欲也，過去善根是知根也，知時不失是機熟授法不失時也。具足等，明所現說法之身，謂內具法身、外現色身，此是有法門之身故也。下正偈頌中，以四句為頌，有二十八偈，分二：初五頌總歎殊勝，非頌前文；二「十方一切」下別頌前文。初中分二：初二頌明大心為物方入此藏，於中有六心：初二句明廣心、二堅心、三常求等是勝心、四淨心、五敬養心、六深心。解法是智，救生是悲。彼能善入等者，結行入位。具此六種殊勝大心，方能入此迴向之藏，是故此藏為極殊勝。二有三頌明大力為益生方入此地，亦有六力。於中初一頌中三力救生：一猛勤力、二淨智力、三堅忍力，「常能」下一句正結救生。二一頌中二力益生：初淨信力，謂無等是佛。心安，是信心安固也。喜淨，釋顯信相。二大忍力，謂受惱荷載故如大地。下句結為益生。三「不以苦行」下三句明大悲力救生：初二句舉悲行，常能一句為結救生。上來總明大力救生能入之行。下彼人速入等，結行入位，謂具彼大力，方能速入如此迴向大無礙地，是故此地為極殊勝。第二正頌前文中三：初有三偈頌前所迴行體。於中，初一偈頌前四等行，謂普攝眾生。心安住，通具四心也。修迴向者，明行堪迴向故也。後二偈頌六度行。二「十方一切世界中」下十偈頌前救護眾生，即是迴向眾生及菩提，分七：初二偈頌前利樂眾生迴向，一頌安樂、二頌利益。二有一偈頌前代苦迴向。三有一偈頌前迴向意，謂不為五欲，但為生求佛。四有二偈頌悲智行迴向，初是智及行、後是悲及行，謂遊界安生是悲也。此猶是前調練行也。五「除滅」下二偈頌離染心迴向，猶是前於惡眾生不起嫌心等。六「菩薩未曾」下一頌明不著五蘊三界迴向。七「諸佛」下有一頌，總結菩薩攝生行極。三「菩薩一切心安住」下十偈頌離眾生相，即實際迴向，分二：初三頌前會相入實，初二明三業契真、後一明三業順理故令佛喜也。後七偈頌前依實起用，於中有四：初一頌明身業勝行；二有四頌明意業勝行，於中一止惡、二契真、三行堅、四行滿；三有一頌明語業勝行，謂不著言、不礙語故也；四末後一頌結行順理令佛歡喜。
第二重頌中二：先敘意、後正頌。初中，承佛力，顯說所依。觀十方，明說分齊，謂十方同說故也。及一切眾，彰說所為。觀法界，顯所說理。入深句義，明教義玄。大悲普覆，辯說心廣。護持等，明所傳益，謂令此法流行，即是佛種不斷。入一切佛等，顯所入益。出生等，明所出益。善能分別等，彰應機以法，謂分別心是知欲也，過去善根是知根也，知時不失是機熟授法不失時也。具足等，明所現說法之身，謂內具法身、外現色身，此是有法門之身故也。下正偈頌中，以四句為頌，有二十八偈，分二：初五頌總歎殊勝，非頌前文；二「十方一切」下別頌前文。初中分二：初二頌明大心為物方入此藏，於中有六心：初二句明廣心、二堅心、三常求等是勝心、四淨心、五敬養心、六深心。解法是智，救生是悲。彼能善入等者，結行入位。具此六種殊勝大心，方能入此迴向之藏，是故此藏為極殊勝。二有三頌明大力為益生方入此地，亦有六力。於中初一頌中三力救生：一猛勤力、二淨智力、三堅忍力，「常能」下一句正結救生。二一頌中二力益生：初淨信力，謂無等是佛。心安，是信心安固也。喜淨，釋顯信相。二大忍力，謂受惱荷載故如大地。下句結為益生。三「不以苦行」下三句明大悲力救生：初二句舉悲行，常能一句為結救生。上來總明大力救生能入之行。下彼人速入等，結行入位，謂具彼大力，方能速入如此迴向大無礙地，是故此地為極殊勝。第二正頌前文中三：初有三偈頌前所迴行體。於中，初一偈頌前四等行，謂普攝眾生。心安住，通具四心也。修迴向者，明行堪迴向故也。後二偈頌六度行。二「十方一切世界中」下十偈頌前救護眾生，即是迴向眾生及菩提，分七：初二偈頌前利樂眾生迴向，一頌安樂、二頌利益。二有一偈頌前代苦迴向。三有一偈頌前迴向意，謂不為五欲，但為生求佛。四有二偈頌悲智行迴向，初是智及行、後是悲及行，謂遊界安生是悲也。此猶是前調練行也。五「除滅」下二偈頌離染心迴向，猶是前於惡眾生不起嫌心等。六「菩薩未曾」下一頌明不著五蘊三界迴向。七「諸佛」下有一頌，總結菩薩攝生行極。三「菩薩一切心安住」下十偈頌離眾生相，即實際迴向，分二：初三頌前會相入實，初二明三業契真、後一明三業順理故令佛喜也。後七偈頌前依實起用，於中有四：初一頌明身業勝行；二有四頌明意業勝行，於中一止惡、二契真、三行堅、四行滿；三有一頌明語業勝行，謂不著言、不礙語故也；四末後一頌結行順理令佛歡喜。
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第二不壞迴向中二：先長行、後偈頌。前中亦二：先位行、後位果。前中三，謂標、釋、結。釋中三：先舉所迴行體；二「菩薩如是等善根」下正辨迴向；三「菩薩如是善根迴向欲度一切」下明迴向益相。初中二：先明不壞信、二「佛子菩薩安住」下明依不壞信生長善根。前中十句，分三：初三於三寶境得不壞信，先佛、次僧、後法。二有四句，於所修行得不壞信，於中一信護持正法決定成行；二信迴向眾生決定令益；三信所修善根順理白淨，文有標、釋；四信所行迴向之行，直心等釋成。三有三句，於難知境得不壞信。一信說法師，如夜叉說法亦起佛想，又縱見違行，為重法故不壞自信；二信佛果作用逆順難知，如現為老比丘等；三信菩薩善巧，示現逆行祕密之事，如現婬女等。此並難知而能堅信故也。二生長善根中有三：初牒前信境，明種生善根。於中，初牒前不壞信。「於諸佛」下明對生善。於中聲聞等亦是僧寶攝。眾生是前愛眼所觀所利之境。如是無量境，通結前所信多境。由於彼境信不壞故種生，得此無量善根。二「分別」下明依此善根復增大心以生善根。亦先牒善根，謂分別思惟前所生善根，令心勇銳增其大心復生善根。謂由分別前於三寶等所生善故令菩提心長養也，由分別前於眾生境所生善故修習大慈也。由此二心增廣故，依此復更生諸善根，故云所生善根也。三「廣修」下明依此大心復增大行以生善根。於中二：初成阿含行，先依前慈心起大悲等觀行、後學佛所學等依菩提心起佛所學行，依此悲智二行攝生一切淨善根。二明證理行，先依智證理集功德、後依悲慧施修功德。又釋：前阿含行是加行中攝善根入實，是正證中集功德行；大慧施等是後得內修功德。行體竟。
第二不壞迴向中二：先長行、後偈頌。前中亦二：先位行、後位果。前中三，謂標、釋、結。釋中三：先舉所迴行體；二「菩薩如是等善根」下正辨迴向；三「菩薩如是善根迴向欲度一切」下明迴向益相。初中二：先明不壞信、二「佛子菩薩安住」下明依不壞信生長善根。前中十句，分三：初三於三寶境得不壞信，先佛、次僧、後法。二有四句，於所修行得不壞信，於中一信護持正法決定成行；二信迴向眾生決定令益；三信所修善根順理白淨，文有標、釋；四信所行迴向之行，直心等釋成。三有三句，於難知境得不壞信。一信說法師，如夜叉說法亦起佛想，又縱見違行，為重法故不壞自信；二信佛果作用逆順難知，如現為老比丘等；三信菩薩善巧，示現逆行祕密之事，如現婬女等。此並難知而能堅信故也。二生長善根中有三：初牒前信境，明種生善根。於中，初牒前不壞信。「於諸佛」下明對生善。於中聲聞等亦是僧寶攝。眾生是前愛眼所觀所利之境。如是無量境，通結前所信多境。由於彼境信不壞故種生，得此無量善根。二「分別」下明依此善根復增大心以生善根。亦先牒善根，謂分別思惟前所生善根，令心勇銳增其大心復生善根。謂由分別前於三寶等所生善故令菩提心長養也，由分別前於眾生境所生善故修習大慈也。由此二心增廣故，依此復更生諸善根，故云所生善根也。三「廣修」下明依此大心復增大行以生善根。於中二：初成阿含行，先依前慈心起大悲等觀行、後學佛所學等依菩提心起佛所學行，依此悲智二行攝生一切淨善根。二明證理行，先依智證理集功德、後依悲慧施修功德。又釋：前阿含行是加行中攝善根入實，是正證中集功德行；大慧施等是後得內修功德。行體竟。
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第二正迴向中二：初迴向菩提及眾生、二「觀無生性」下明實際迴向。前中亦二：初正以前善根迴向、二「菩薩善根迴向已」下明以迴向所生勝報復將迴向。前中亦二：初正迴向、後「菩薩如是精勤」下結成。前中十句，初迴向一切智，總標所求菩提；「常見佛」下九句迴向成因行。於中，初五句成行所依，一常見佛、二近善友、三菩薩同會，此三成行緣；次一句成行因，謂念薩婆若，是上所向一切智也；次一句攝行法，謂於佛興處受佛教法、於佛滅後護佛遺法。自下四句所成行，初一成利他行，謂願能處有益生而常不離出世之向；次三成自利行，一供師行、二照理行、三滿願行。二結成中三：初結上所迴善根，謂無量善是前依信所生善根，積集長養等是前依菩提心等所生善根；二「正念等」下結能迴之智，謂籌慮觀照迴向道理，義真實故是故迴向；三「恭敬」下正攝威儀以成迴向。二依前迴向所得勝報復更迴向。於中初牒前起行，總舉所迴；「令我」下正迴所向，於中初供養佛、二明供養所為、三結供分齊、四辨能供之心。初中二：先供現佛、後供舍利。初中，先舉所供佛、「於諸如來」下正明興供。於中三：先總，謂如佛所應者，明稱佛境界所應之供而以供養，謂遍法界等不可知故，但云如佛所應；二「以阿僧祇」下別顯供，有六十七句阿僧祇供具；三「以如是等上妙」下總結常供。二「此諸最勝」下明供舍利。二「欲令」下明供所為，有三：一為益眾生是故供佛，於中三句：一令眾生見此殊勝供養，歡喜愛樂生長善根，故云攝取，非是菩薩攝眾生善；二令依善離苦發菩提心；三依菩提心起行自嚴超出世表。二「示現」下有二句，為重佛德是故興供，一為佛希遇；二為滿佛供力，謂於佛興此大勝供養，為顯如來威力圓滿。三「清淨」下二句為自心於佛信樂至重是故興供，一為信重佛德、二為愛護佛法，謂興此勝供，令人敬重於佛故也。三「如是」下結供分齊，謂不窮盡也。四「諸佛成就」下辨能供行心，於中十句：一初即不退；二中即無休；三終未曾懈；四三時喜悅無間，名不壞憂惱；五情無異求名利等，故云無著；六亦無彼念，故云無心想；七都無現求，故云無染無依；八於所生善根亦不生著，故云不味等；九既不求現名利復不味善根如何成行？謂佛真實法印印彼所作之業；十心淨平等稱佛境界，故云住佛所住。
第二正迴向中二：初迴向菩提及眾生、二「觀無生性」下明實際迴向。前中亦二：初正以前善根迴向、二「菩薩善根迴向已」下明以迴向所生勝報復將迴向。前中亦二：初正迴向、後「菩薩如是精勤」下結成。前中十句，初迴向一切智，總標所求菩提；「常見佛」下九句迴向成因行。於中，初五句成行所依，一常見佛、二近善友、三菩薩同會，此三成行緣；次一句成行因，謂念薩婆若，是上所向一切智也；次一句攝行法，謂於佛興處受佛教法、於佛滅後護佛遺法。自下四句所成行，初一成利他行，謂願能處有益生而常不離出世之向；次三成自利行，一供師行、二照理行、三滿願行。二結成中三：初結上所迴善根，謂無量善是前依信所生善根，積集長養等是前依菩提心等所生善根；二「正念等」下結能迴之智，謂籌慮觀照迴向道理，義真實故是故迴向；三「恭敬」下正攝威儀以成迴向。二依前迴向所得勝報復更迴向。於中初牒前起行，總舉所迴；「令我」下正迴所向，於中初供養佛、二明供養所為、三結供分齊、四辨能供之心。初中二：先供現佛、後供舍利。初中，先舉所供佛、「於諸如來」下正明興供。於中三：先總，謂如佛所應者，明稱佛境界所應之供而以供養，謂遍法界等不可知故，但云如佛所應；二「以阿僧祇」下別顯供，有六十七句阿僧祇供具；三「以如是等上妙」下總結常供。二「此諸最勝」下明供舍利。二「欲令」下明供所為，有三：一為益眾生是故供佛，於中三句：一令眾生見此殊勝供養，歡喜愛樂生長善根，故云攝取，非是菩薩攝眾生善；二令依善離苦發菩提心；三依菩提心起行自嚴超出世表。二「示現」下有二句，為重佛德是故興供，一為佛希遇；二為滿佛供力，謂於佛興此大勝供養，為顯如來威力圓滿。三「清淨」下二句為自心於佛信樂至重是故興供，一為信重佛德、二為愛護佛法，謂興此勝供，令人敬重於佛故也。三「如是」下結供分齊，謂不窮盡也。四「諸佛成就」下辨能供行心，於中十句：一初即不退；二中即無休；三終未曾懈；四三時喜悅無間，名不壞憂惱；五情無異求名利等，故云無著；六亦無彼念，故云無心想；七都無現求，故云無染無依；八於所生善根亦不生著，故云不味等；九既不求現名利復不味善根如何成行？謂佛真實法印印彼所作之業；十心淨平等稱佛境界，故云住佛所住。
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第二實際迴向中二：初始修、二「菩薩如是捨離」下明終成。前中二：初明稱實迴向、二「以此善」下明迴向益相。前中七句迴向：初一句明加行智觀，謂觀無生境印能起心明能所寂滅，受持等明順佛聖說；二觀平等法性一句，明正體智證入實際；三「入無行」下四句明後智修行觀，於中一明趣證起行、二巧隨有行、三處有離染行、四二行無礙行；後一句總結悉迴。二「以此善根」下明益相，於中八句四對：初句厭有心堅故不可壞、二求果心徹故云不退、三自行不亂、四化他不著、五自行廣大、六化行堅固、七因行圓淨、八果德窮滿故云究竟等也。自下第二終成行中，初牒前起後；「觀察平等」下正顯入法之行，於中二：先明無礙行、後「如是菩薩」下明攝行迴向。前中二：初十句明解法至深、二「分別菩薩」下明起無礙行。前中，初句總觀諸法理事無礙故云平等，謂等理之事窮徹聖源故云深入，等事之理盡茲事際故亦云深，雙融無際智解窮底故云深入。下九句別顯：一明業無體；二報暫酬因；三諸行無主；四緣生無屬；五正行似有；六無著法眼生者釋菩薩行如影所由，謂如世眼瞳所現影像，今此亦爾，依法眼現也；七既由無作法眼之所作，故其性恒寂也；八會有為同無為故云入也；九雙融無二故云解如實性。《涅槃》云「明與無明，愚者謂二，智者了達其性不二，不二之性即是實性。」此之謂也。下明起無礙行，於中四句：初明理事無礙行，謂由解前不二法故，分別行相而不著相也。二二利無礙行，謂同事利他，不捨白淨為自利也。三障礙斯離，故結無礙著。四由解行深故，諸佛護念，外緣勝也；遠愚癡，內行增也。自下第二攝行成迴，有三：初則不壞事而明見理，以事即理不待壞故。二「善解」下明不礙理而巧現事，以不待壞之事不礙存故。如是無礙，方於法性而到彼岸。三了法迴向，謂如理之迴以向佛地大智，令諸餘善根皆稱理成，故云心淨也。是故此迴，終日迴而無迴，故云行無所行也。
第二實際迴向中二：初始修、二「菩薩如是捨離」下明終成。前中二：初明稱實迴向、二「以此善」下明迴向益相。前中七句迴向：初一句明加行智觀，謂觀無生境印能起心明能所寂滅，受持等明順佛聖說；二觀平等法性一句，明正體智證入實際；三「入無行」下四句明後智修行觀，於中一明趣證起行、二巧隨有行、三處有離染行、四二行無礙行；後一句總結悉迴。二「以此善根」下明益相，於中八句四對：初句厭有心堅故不可壞、二求果心徹故云不退、三自行不亂、四化他不著、五自行廣大、六化行堅固、七因行圓淨、八果德窮滿故云究竟等也。自下第二終成行中，初牒前起後；「觀察平等」下正顯入法之行，於中二：先明無礙行、後「如是菩薩」下明攝行迴向。前中二：初十句明解法至深、二「分別菩薩」下明起無礙行。前中，初句總觀諸法理事無礙故云平等，謂等理之事窮徹聖源故云深入，等事之理盡茲事際故亦云深，雙融無際智解窮底故云深入。下九句別顯：一明業無體；二報暫酬因；三諸行無主；四緣生無屬；五正行似有；六無著法眼生者釋菩薩行如影所由，謂如世眼瞳所現影像，今此亦爾，依法眼現也；七既由無作法眼之所作，故其性恒寂也；八會有為同無為故云入也；九雙融無二故云解如實性。《涅槃》云「明與無明，愚者謂二，智者了達其性不二，不二之性即是實性。」此之謂也。下明起無礙行，於中四句：初明理事無礙行，謂由解前不二法故，分別行相而不著相也。二二利無礙行，謂同事利他，不捨白淨為自利也。三障礙斯離，故結無礙著。四由解行深故，諸佛護念，外緣勝也；遠愚癡，內行增也。自下第二攝行成迴，有三：初則不壞事而明見理，以事即理不待壞故。二「善解」下明不礙理而巧現事，以不待壞之事不礙存故。如是無礙，方於法性而到彼岸。三了法迴向，謂如理之迴以向佛地大智，令諸餘善根皆稱理成，故云心淨也。是故此迴，終日迴而無迴，故云行無所行也。
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自下第三大段明迴向益相，有四：先為度生益。於中，初令增佛種滅諸業苦，後「一切眾生得」下令成果智滅諸煩惱；二「究竟」下明成菩提益；三「得平等」下結實際益；四「摩訶薩」下總結迴向成趣果之益。上來別釋竟。「佛子」下第三結名。上來位行訖。
自下第三大段明迴向益相，有四：先為度生益。於中，初令增佛種滅諸業苦，後「一切眾生得」下令成果智滅諸煩惱；二「究竟」下明成菩提益；三「得平等」下結實際益；四「摩訶薩」下總結迴向成趣果之益。上來別釋竟。「佛子」下第三結名。上來位行訖。
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「摩訶薩」下第二明位果。於中，初十句別顯、後一句總結。前中，初一見佛益、二得法益，下八成行益。三「普於眾生」下利物心成、四捨癡入法自利解成，上來自分行成。下明勝進，五得諸如來等明破邪行立；六具足生貴等明具正行本，謂出世間心為生貴也，又從佛正法生故也；七得無礙智等明大智內發；八於一切法等智起照實，上來成智正覺世間智；九於一切剎下成器世間智；十「智慧具足」下成眾生世間智。下一句總結可知。
「摩訶薩」下第二明位果。於中，初十句別顯、後一句總結。前中，初一見佛益、二得法益，下八成行益。三「普於眾生」下利物心成、四捨癡入法自利解成，上來自分行成。下明勝進，五得諸如來等明破邪行立；六具足生貴等明具正行本，謂出世間心為生貴也，又從佛正法生故也；七得無礙智等明大智內發；八於一切法等智起照實，上來成智正覺世間智；九於一切剎下成器世間智；十「智慧具足」下成眾生世間智。下一句總結可知。
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第二偈頌，總有二十五頌，分四：初二頌前所迴行體。二「一切上妙」下九頌半，頌前迴向眾生及菩提，於中分四：初四頌前因迴向得勝報供養諸佛、二「善分別」下二頌前供佛所為為益眾生、三「一切諸佛」下二頌半頌前供佛舍利、四「菩薩善知」下一頌頌前供佛迴向行。三「勝妙智」下七頌半頌前實際迴向，於中分四：初三頌明觀理隨緣行，一半自利、一半利他；二「觀眾生心」下二頌明推緣入實行；三「分別所有」下一頌半明雙融無礙行；「四方便迴向」下一頌明結行成相。四「菩薩一心」下六頌前結迴向益相，於中初一上念諸佛，《十地論》云「如佛所得，我亦當得，名為念佛。」二下救眾生；三守護正法；四處有離著；五攝法離生；六德圓離相，各一頌顯可知。
第二偈頌，總有二十五頌，分四：初二頌前所迴行體。二「一切上妙」下九頌半，頌前迴向眾生及菩提，於中分四：初四頌前因迴向得勝報供養諸佛、二「善分別」下二頌前供佛所為為益眾生、三「一切諸佛」下二頌半頌前供佛舍利、四「菩薩善知」下一頌頌前供佛迴向行。三「勝妙智」下七頌半頌前實際迴向，於中分四：初三頌明觀理隨緣行，一半自利、一半利他；二「觀眾生心」下二頌明推緣入實行；三「分別所有」下一頌半明雙融無礙行；「四方便迴向」下一頌明結行成相。四「菩薩一心」下六頌前結迴向益相，於中初一上念諸佛，《十地論》云「如佛所得，我亦當得，名為念佛。」二下救眾生；三守護正法；四處有離著；五攝法離生；六德圓離相，各一頌顯可知。
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第三等諸佛迴向中亦二，謂長行及偈。前中亦二：初位行、後位果。前中三，謂標、釋、結。釋中三：初標舉所學迴向之意，即釋名也；二「此菩薩修行時」下正顯迴向；三「如是摩訶薩以諸善根正迴向已成就妙身」下明迴向所成益。第二正迴向中二：初眾生菩提迴向、後「復作是念如彼過去」下明實際迴向。前中亦二：初因事以行迴向、後「摩訶薩若在家」下隨緣攝善迴向。前中三：初舉因事之行、二正以迴向、三「摩訶薩以大願攝取行等」下結成益相。初中謂於二境得三淨心：一於違順二境得離憎愛之結；二既離此結，喜樂無壞；三既離結情歡，令身心調暢輕安適悅，既得此樂因即迴向。二正以自樂迴向之中有三：初迴向佛、二迴向菩薩、三迴向眾生。初中明自得樂之時，念欲迴向供諸佛，是故先牒諸佛自樂，故云諸佛雖有淨妙快樂。下有十句，正願諸佛所得之樂。問：諸佛德滿樂圓，何須願佛得樂？設願，佛德豈增？答：佛豈須人間香華為表孝情供養，以此菩薩愛敬如來，是故自所得樂迴以向佛。十中，初一總，謂願佛得，非我測量佛所住樂；餘九別顯皆不思議也。一三昧樂，是佛自德所依，謂出入遊適故也。二大悲樂，是佛化德之本，謂處生死如遊園觀。三解脫樂，是佛不思議解脫，如下〈不思議品〉說有十種等，謂離礙自在故稱樂也。四神足樂，是佛通用自在故樂，如十通等。五尊重樂，是佛勝德，獨出無比故云樂，勝樂被人名覆如來。六無量力樂，是佛十力智用自在名力樂。上來是大菩提樂，下是大涅槃樂。七離覺樂，是佛涅槃，離覺觀故。《涅槃經》云「離諸覺觀名為涅槃。」八不變樂，是變易生死盡故也。九不壞樂，是佛德圓常樂，略舉三事：一佛德無礙無能使礙、二無不在定無能使亂、三無知不知之二行無能使二故云不壞也。又此九種攝為四：初一三昧樂、二大悲樂、次四名大智樂、後三名寂滅樂。二迴向菩薩中十句，分二：初令成自德、二「能」下令成化德。前中六：初令得信位百四十願；二令入十住正解直心；三令修十行波羅蜜行；四令住十迴向金剛幢大菩提心；五令成初地已上求智佛心證不退轉；六令得八地上無功用行故，云不捨大嚴守護菩提等。二令成利他德中，初化令成地前行、二「安住」下化令成地上行、三「得諸」下化令得八地上德、四「證薩婆若」下化令成果。三迴向眾生中，初結前生後；次正迴向，於中二：初明菩薩自力迴向益生、二「如佛」下希同諸佛迴向益生。前中十句迴向：初一迴令見佛聞法近僧、次三迴令念三寶、餘六迴令起行。五不離佛是近善人。六令於佛起淨信。七令分別生
第三等諸佛迴向中亦二，謂長行及偈。前中亦二：初位行、後位果。前中三，謂標、釋、結。釋中三：初標舉所學迴向之意，即釋名也；二「此菩薩修行時」下正顯迴向；三「如是摩訶薩以諸善根正迴向已成就妙身」下明迴向所成益。第二正迴向中二：初眾生菩提迴向、後「復作是念如彼過去」下明實際迴向。前中亦二：初因事以行迴向、後「摩訶薩若在家」下隨緣攝善迴向。前中三：初舉因事之行、二正以迴向、三「摩訶薩以大願攝取行等」下結成益相。初中謂於二境得三淨心：一於違順二境得離憎愛之結；二既離此結，喜樂無壞；三既離結情歡，令身心調暢輕安適悅，既得此樂因即迴向。二正以自樂迴向之中有三：初迴向佛、二迴向菩薩、三迴向眾生。初中明自得樂之時，念欲迴向供諸佛，是故先牒諸佛自樂，故云諸佛雖有淨妙快樂。下有十句，正願諸佛所得之樂。問：諸佛德滿樂圓，何須願佛得樂？設願，佛德豈增？答：佛豈須人間香華為表孝情供養，以此菩薩愛敬如來，是故自所得樂迴以向佛。十中，初一總，謂願佛得，非我測量佛所住樂；餘九別顯皆不思議也。一三昧樂，是佛自德所依，謂出入遊適故也。二大悲樂，是佛化德之本，謂處生死如遊園觀。三解脫樂，是佛不思議解脫，如下〈不思議品〉說有十種等，謂離礙自在故稱樂也。四神足樂，是佛通用自在故樂，如十通等。五尊重樂，是佛勝德，獨出無比故云樂，勝樂被人名覆如來。六無量力樂，是佛十力智用自在名力樂。上來是大菩提樂，下是大涅槃樂。七離覺樂，是佛涅槃，離覺觀故。《涅槃經》云「離諸覺觀名為涅槃。」八不變樂，是變易生死盡故也。九不壞樂，是佛德圓常樂，略舉三事：一佛德無礙無能使礙、二無不在定無能使亂、三無知不知之二行無能使二故云不壞也。又此九種攝為四：初一三昧樂、二大悲樂、次四名大智樂、後三名寂滅樂。二迴向菩薩中十句，分二：初令成自德、二「能」下令成化德。前中六：初令得信位百四十願；二令入十住正解直心；三令修十行波羅蜜行；四令住十迴向金剛幢大菩提心；五令成初地已上求智佛心證不退轉；六令得八地上無功用行故，云不捨大嚴守護菩提等。二令成利他德中，初化令成地前行、二「安住」下化令成地上行、三「得諸」下化令得八地上德、四「證薩婆若」下化令成果。三迴向眾生中，初結前生後；次正迴向，於中二：初明菩薩自力迴向益生、二「如佛」下希同諸佛迴向益生。前中十句迴向：初一迴令見佛聞法近僧、次三迴令念三寶、餘六迴令起行。五不離佛是近善人。六令於佛起淨信。七令分別生
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解。八令起行成德。九令成淨通之因。十令疑或永盡。二同佛益生中，先總舉同佛、二「令一切」下別顯其相。於中十事：初五令離苦，謂出四惡趣及諸難處，後「摩訶薩」下五令住善。初成地前行，三句：一發心、二長心、三離障常樂；下成地上行，令一切生究竟等成果德；三結歎益相中，以諸大願攝取行等者，此文意難見，致令諸德釋各不同。光統師云：此結上三道究竟之義。行等行者，結樂與佛成證道行；積聚等者，結與菩薩成助道行；長養等者，結與眾生成不住道行。遠法師云：證心遊理名行，一備一切名等行；助道漸滿名為積聚，一一行中具一切行名等積聚；不住漸增名為長養，一一門中備攝一切名等長養。範法師云：但起一行名之為行，總眾多行名為積聚；增進勝前名為長養，猶是前行異名顯耳。菩薩所行，行既無量不可備舉，但等言之，故皆云等也。正法師云：善根者，施等善也。以諸大願攝取者，願大故行大也。行者二利行也，等行者等行一切行也；積聚者積行成位德也，等積聚者成一切德也；長養者從行生行，等長養者生一切行也。辯法師云：行者是佛於願樂位中所行，菩薩以大願攝同彼行故云等行；積聚者是佛功用位修積聚，菩薩同修名等積聚；長養者是佛無功用位修，菩薩同修名等長養。是故上云如佛迴向開化一切，菩薩迴向亦復如是，此之謂也。今更釋：菩薩所有善根皆以大願迴向力故令此善根攝成勝行，諸行齊行故云等行。又由願力攝此善根所成諸行令不散失故云積聚，有行斯積故云等積聚。又由願力攝此善根所積眾行復生諸行名為長養，一一行生一切諸行名等長養。是故皆由願力，令此善根皆悉廣大具足充滿也。上來第一因事之行以成迴向竟，自下第二隨緣起行以成迴向。又釋：亦得上來是為菩提迴向眾生，是故結云長養等也；自下為眾生迴向菩提，是故結云今集等善皆迴向也。於中三：初明大悲隨順迴向、二「復作念乃至小大」下明大悲深重迴向、三「如是菩薩」下總結三世迴向。初中，先別顯、後「是為」下總結。別中三：初明悲故隨染，巧智無污；二「摩訶薩」下正念現前動與道合；三「摩訶薩以如是」下明於諸群品廣成利樂。於中三：先總舉。二「無量諸願」下別成饒益，於中初辨能益之行；二「除滅」下明所成之益，先令除障念法、後「修習」下成行入地；三「令一切」下別成安樂，謂離苦等也。二大悲深重迴向，謂乃至畜生等苦皆救拔也。於中二：初救生離苦、後「如是等」下總結迴向成益。前中，初令離苦因，「離畜生趣」下明離苦果永度苦海，是總，謂眾苦繁多深廣如海。苦受者
解。八令起行成德。九令成淨通之因。十令疑或永盡。二同佛益生中，先總舉同佛、二「令一切」下別顯其相。於中十事：初五令離苦，謂出四惡趣及諸難處，後「摩訶薩」下五令住善。初成地前行，三句：一發心、二長心、三離障常樂；下成地上行，令一切生究竟等成果德；三結歎益相中，以諸大願攝取行等者，此文意難見，致令諸德釋各不同。光統師云：此結上三道究竟之義。行等行者，結樂與佛成證道行；積聚等者，結與菩薩成助道行；長養等者，結與眾生成不住道行。遠法師云：證心遊理名行，一備一切名等行；助道漸滿名為積聚，一一行中具一切行名等積聚；不住漸增名為長養，一一門中備攝一切名等長養。範法師云：但起一行名之為行，總眾多行名為積聚；增進勝前名為長養，猶是前行異名顯耳。菩薩所行，行既無量不可備舉，但等言之，故皆云等也。正法師云：善根者，施等善也。以諸大願攝取者，願大故行大也。行者二利行也，等行者等行一切行也；積聚者積行成位德也，等積聚者成一切德也；長養者從行生行，等長養者生一切行也。辯法師云：行者是佛於願樂位中所行，菩薩以大願攝同彼行故云等行；積聚者是佛功用位修積聚，菩薩同修名等積聚；長養者是佛無功用位修，菩薩同修名等長養。是故上云如佛迴向開化一切，菩薩迴向亦復如是，此之謂也。今更釋：菩薩所有善根皆以大願迴向力故令此善根攝成勝行，諸行齊行故云等行。又由願力攝此善根所成諸行令不散失故云積聚，有行斯積故云等積聚。又由願力攝此善根所積眾行復生諸行名為長養，一一行生一切諸行名等長養。是故皆由願力，令此善根皆悉廣大具足充滿也。上來第一因事之行以成迴向竟，自下第二隨緣起行以成迴向。又釋：亦得上來是為菩提迴向眾生，是故結云長養等也；自下為眾生迴向菩提，是故結云今集等善皆迴向也。於中三：初明大悲隨順迴向、二「復作念乃至小大」下明大悲深重迴向、三「如是菩薩」下總結三世迴向。初中，先別顯、後「是為」下總結。別中三：初明悲故隨染，巧智無污；二「摩訶薩」下正念現前動與道合；三「摩訶薩以如是」下明於諸群品廣成利樂。於中三：先總舉。二「無量諸願」下別成饒益，於中初辨能益之行；二「除滅」下明所成之益，先令除障念法、後「修習」下成行入地；三「令一切」下別成安樂，謂離苦等也。二大悲深重迴向，謂乃至畜生等苦皆救拔也。於中二：初救生離苦、後「如是等」下總結迴向成益。前中，初令離苦因，「離畜生趣」下明離苦果永度苦海，是總，謂眾苦繁多深廣如海。苦受者
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，三受中取苦受也。苦陰者，惡趣五陰。苦覺者，苦從內發，以覺觀為苦。此上皆是麁重之苦，名增上大苦。下明細苦。苦行者，是行苦，亦是以苦為業行。苦藏者，身心攝苦，眾多蘊積。苦根者，謂惑業生苦處也。又以苦為依，苦為根本。又欲界二禪已來為苦根。苦舍者，謂以苦自覆故云舍。又釋：苦受是受陰、苦陰是色陰、苦覺是想陰、增上大苦是識陰、苦行是行陰，通論一切有流之蘊為苦藏，苦因能生為根，苦果自陰為舍。小乘為實苦；初教即空苦，經云「五受陰洞達空無所起為苦義。」終教即真如為苦義；頓教絕言是苦；圓教通法界具一切法門為苦。「如是等」下總結。二迴向之中二：初為生迴向及教生迴向如是菩提境界。二「正念」下迴成二利之行，先成自行；後「修如來」下成利他行，有十事五對：一慈悲遍、二令得樂守善、三令究正遠邪、四令入深出淺、五令具因住果，文皆可見。三「如是菩薩」下總結三世善根皆悉迴向。問：未來善根未有，以何迴向？答：有二義。一以今逆起大願迴向未來善根，亦修成時即向菩提，更不待迴向，故須迴也；二依圓教宗，九世之中三現是有，是故迴向亦通三際故也。
，三受中取苦受也。苦陰者，惡趣五陰。苦覺者，苦從內發，以覺觀為苦。此上皆是麁重之苦，名增上大苦。下明細苦。苦行者，是行苦，亦是以苦為業行。苦藏者，身心攝苦，眾多蘊積。苦根者，謂惑業生苦處也。又以苦為依，苦為根本。又欲界二禪已來為苦根。苦舍者，謂以苦自覆故云舍。又釋：苦受是受陰、苦陰是色陰、苦覺是想陰、增上大苦是識陰、苦行是行陰，通論一切有流之蘊為苦藏，苦因能生為根，苦果自陰為舍。小乘為實苦；初教即空苦，經云「五受陰洞達空無所起為苦義。」終教即真如為苦義；頓教絕言是苦；圓教通法界具一切法門為苦。「如是等」下總結。二迴向之中二：初為生迴向及教生迴向如是菩提境界。二「正念」下迴成二利之行，先成自行；後「修如來」下成利他行，有十事五對：一慈悲遍、二令得樂守善、三令究正遠邪、四令入深出淺、五令具因住果，文皆可見。三「如是菩薩」下總結三世善根皆悉迴向。問：未來善根未有，以何迴向？答：有二義。一以今逆起大願迴向未來善根，亦修成時即向菩提，更不待迴向，故須迴也；二依圓教宗，九世之中三現是有，是故迴向亦通三際故也。
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第二實際迴向中有二：初學三世佛迴向、後「摩訶薩學三世」下結歎顯勝。前中二：初學過去佛行、後例同現未。前中亦二：初舉過去菩薩所行、二「如彼」下以己善根同彼迴向。前中二：先舉彼善根迴向菩提、二「而無所著」下明彼菩薩修離相行。於中二：初離妄樂真，謂離蘊入界不住世法，是十八界也。二「知法如空」下行窮真際，中二：一總窮空際，謂超越五趣，故云非趣岸也。又至真源，更無所趣，故云非趣也。二「照解」下別約三性照三無性，於中初明所執無相中，先照實捨相，「一切諸」下明正契無相，謂法相自無，何處說虛？無淨可趣、無染可壞故也。二「無有自性」下明緣起無性中，先顯法無性、「於一念中」下明正契無性真、三「常樂」下明圓成具德以成佛果。二以己善同彼迴向。如彼過去舉佛類己，我亦如是彰己同佛。於彼過去諸佛所行行法，起始樂心、起終證心，又於彼行法理法，故云樂證也。然於如是離相法中發心修習，而亦不違諸法之相。所以者何？以所有起法悉如幻等，是故此有不礙於無。又既此有不礙於無，故於真無如實修入。初舉喻顯法。悉分別等，釋法同喻。唯如來地等，簡果異因，明迴向所趣也。下二明以過去例同現未，可知。二結歎殊勝中，先舉三世諸佛菩薩殊勝迴向，我亦如是已同彼勝。「第一」下結顯勝相，有二十句。初十句約形對辨勝：一過凡名第一、二越小名為勝、三超因名最勝、四獨出故名上、五無加過故名無上、六無與齊均名無等、七至極無二故云無等而相等也、八無相似比、九無待對、十德重可尊。下十約自體顯勝：一體微、二稱實、三理正、四攝德、五大用、六離障、七具善、八淨行、九離過、十捨染。上來正迴向竟。自下第三明迴向成益。於中二：先因前迴向成淨三業；二因淨三業令所作淨，初總顯淨、「住菩薩」下別明淨行。於中二：初明離惡得位。二「入一切法空」下明入理捨著，先觀空；「無著分別」下了有無猗，謂空有無礙，心無住著故也。三「佛子」下結名可知。上來位行竟。
第二實際迴向中有二：初學三世佛迴向、後「摩訶薩學三世」下結歎顯勝。前中二：初學過去佛行、後例同現未。前中亦二：初舉過去菩薩所行、二「如彼」下以己善根同彼迴向。前中二：先舉彼善根迴向菩提、二「而無所著」下明彼菩薩修離相行。於中二：初離妄樂真，謂離蘊入界不住世法，是十八界也。二「知法如空」下行窮真際，中二：一總窮空際，謂超越五趣，故云非趣岸也。又至真源，更無所趣，故云非趣也。二「照解」下別約三性照三無性，於中初明所執無相中，先照實捨相，「一切諸」下明正契無相，謂法相自無，何處說虛？無淨可趣、無染可壞故也。二「無有自性」下明緣起無性中，先顯法無性、「於一念中」下明正契無性真、三「常樂」下明圓成具德以成佛果。二以己善同彼迴向。如彼過去舉佛類己，我亦如是彰己同佛。於彼過去諸佛所行行法，起始樂心、起終證心，又於彼行法理法，故云樂證也。然於如是離相法中發心修習，而亦不違諸法之相。所以者何？以所有起法悉如幻等，是故此有不礙於無。又既此有不礙於無，故於真無如實修入。初舉喻顯法。悉分別等，釋法同喻。唯如來地等，簡果異因，明迴向所趣也。下二明以過去例同現未，可知。二結歎殊勝中，先舉三世諸佛菩薩殊勝迴向，我亦如是已同彼勝。「第一」下結顯勝相，有二十句。初十句約形對辨勝：一過凡名第一、二越小名為勝、三超因名最勝、四獨出故名上、五無加過故名無上、六無與齊均名無等、七至極無二故云無等而相等也、八無相似比、九無待對、十德重可尊。下十約自體顯勝：一體微、二稱實、三理正、四攝德、五大用、六離障、七具善、八淨行、九離過、十捨染。上來正迴向竟。自下第三明迴向成益。於中二：先因前迴向成淨三業；二因淨三業令所作淨，初總顯淨、「住菩薩」下別明淨行。於中二：初明離惡得位。二「入一切法空」下明入理捨著，先觀空；「無著分別」下了有無猗，謂空有無礙，心無住著故也。三「佛子」下結名可知。上來位行竟。
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自下第二明位果內，得此一位成十種勝德：一深入佛因、二趣佛果德、三智入深理、四不離悲業、五巧無住著、六入理轉深、七成大福善、八照解佛性、九巧知諸法、十無著受生。
自下第二明位果內，得此一位成十種勝德：一深入佛因、二趣佛果德、三智入深理、四不離悲業、五巧無住著、六入理轉深、七成大福善、八照解佛性、九巧知諸法、十無著受生。
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第二偈頌中有二十四偈，分六：初一，頌上標意釋名。二次二，頌上迴向佛樂。三「一切世間」下十一，頌上迴向眾生令成佛，於中三：初四偈以隨喜及樂迴向眾生；二「菩薩修此迴向時」下四偈，明同佛迴向利益眾生；三「菩薩所修諸行業」下三偈，明正念迴向安樂眾生。四「十方無量」下四偈，頌上迴向菩薩。五「心不稱量」下二偈，頌上迴向實際，初偈達法際、後偈盡想原，謂知想無性，名度一切想。亦不壞想，以想心必無性，不待壞故。亦不壞無想，以無不無性故。如是了知眾生之想離有離無。六下有四偈，頌歎利益，於中初一偈頌三業淨；次二頌學三世佛迴向；後一偈歎勝，有七慧可知。
第二偈頌中有二十四偈，分六：初一，頌上標意釋名。二次二，頌上迴向佛樂。三「一切世間」下十一，頌上迴向眾生令成佛，於中三：初四偈以隨喜及樂迴向眾生；二「菩薩修此迴向時」下四偈，明同佛迴向利益眾生；三「菩薩所修諸行業」下三偈，明正念迴向安樂眾生。四「十方無量」下四偈，頌上迴向菩薩。五「心不稱量」下二偈，頌上迴向實際，初偈達法際、後偈盡想原，謂知想無性，名度一切想。亦不壞想，以想心必無性，不待壞故。亦不壞無想，以無不無性故。如是了知眾生之想離有離無。六下有四偈，頌歎利益，於中初一偈頌三業淨；次二頌學三世佛迴向；後一偈歎勝，有七慧可知。
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第四至一切處迴向中，亦長行、偈頌。前中亦二：初位行、後位果。前中亦三，謂標、釋、結。釋中三：初迴向眾生及菩提、二「摩訶薩如是善根迴向了無所有」下迴向實際、三「摩訶薩如是善根迴向令眾生」下結歎利益。初中三：初以善根迴供三寶、二「如是莊嚴」下明供所為正顯遍向、三「譬如無我」下辨彼善根攝德勝用。初中二：先略明、後「摩訶薩復作是念」下廣顯。前中三：初法、次喻、後合。初中，如是迴向，總，以標舉德力。至一切，指顯其相，謂一切處是所至、善根是能至，能至故名力，此由迴向故使然也。喻中實際無處不至，略論十處以顯無盡，此以理喻行故也。一切有者，是三有、二十五有等，餘並可知。合中二：先總顯供三世佛。二「過去」下別顯供三世，先令過去佛本願所作悉得成滿；次令當來佛速具佛嚴；後「虛空」下於現在佛及大眾皆悉供養者，明此菩薩普供於彼。如諸天者，如諸天所作隨念皆成，菩薩一念充遍亦爾，顯供自在也。「廣大」下顯成供所由，謂以已廣大福智迴向力故，令於諸佛成上供耳。二廣顯中二：先於一切界供現在佛、二「復作是念」下於一切劫供三世佛。前中三：初舉所供佛、二「摩訶薩」下明興供養、三「以此一切」下正以深心迴向。初中二：先一切界佛；後「彼有菩薩」下明有菩薩同佛所作，謂所供佛有二種：一實報佛、二位極菩薩能於十方示現成佛，此二俱是現在佛故，是俱現在所供收，故論之。文有十句：一所解深、二化現廣、三身普遍、四證法源、五同佛體、六巧圓應、七從理起、八體堅固、九持用久、十從德生。二興供養中，供現佛及於滅後供於像塔。三「以此」下明深心迴向。於中有十心，謂如何迴向？以一心等者，以是用也。一一心下應皆有「迴向」字，但文家存略，初後安也，中則準知。一情專注、二念不散、三非緣沮、四深崇敬、五喜樂行、六不留滯、七不染著、八無能行亦是離所為、九質直離害、十正順涅槃。自下第二於一切劫供三世佛，於中二：初舉所供田，謂多時多佛相嚴報身、理嚴法身及多眾也；二「我以已」下正迴向興供，謂由前善根十心迴向重成此供。於中，初有十供：一香、二華、三鬘、四塗、五末、六衣、七寶、八燈、九嚴具、十摩尼。又此十內各有香蓋等二十門，故成二百；於中一一復各有阿僧祇欄楯等十門，故成二千門；各阿僧祇并前二重，總有二千二百一十門，皆云不可說，或云無分齊等。又釋：初供佛正報、後「於一一境」下明嚴佛依果。三「如是莊嚴」下明供所為，於中二：初總顯所為，謂令眾生出生死至佛地。二「於諸」
第四至一切處迴向中，亦長行、偈頌。前中亦二：初位行、後位果。前中亦三，謂標、釋、結。釋中三：初迴向眾生及菩提、二「摩訶薩如是善根迴向了無所有」下迴向實際、三「摩訶薩如是善根迴向令眾生」下結歎利益。初中三：初以善根迴供三寶、二「如是莊嚴」下明供所為正顯遍向、三「譬如無我」下辨彼善根攝德勝用。初中二：先略明、後「摩訶薩復作是念」下廣顯。前中三：初法、次喻、後合。初中，如是迴向，總，以標舉德力。至一切，指顯其相，謂一切處是所至、善根是能至，能至故名力，此由迴向故使然也。喻中實際無處不至，略論十處以顯無盡，此以理喻行故也。一切有者，是三有、二十五有等，餘並可知。合中二：先總顯供三世佛。二「過去」下別顯供三世，先令過去佛本願所作悉得成滿；次令當來佛速具佛嚴；後「虛空」下於現在佛及大眾皆悉供養者，明此菩薩普供於彼。如諸天者，如諸天所作隨念皆成，菩薩一念充遍亦爾，顯供自在也。「廣大」下顯成供所由，謂以已廣大福智迴向力故，令於諸佛成上供耳。二廣顯中二：先於一切界供現在佛、二「復作是念」下於一切劫供三世佛。前中三：初舉所供佛、二「摩訶薩」下明興供養、三「以此一切」下正以深心迴向。初中二：先一切界佛；後「彼有菩薩」下明有菩薩同佛所作，謂所供佛有二種：一實報佛、二位極菩薩能於十方示現成佛，此二俱是現在佛故，是俱現在所供收，故論之。文有十句：一所解深、二化現廣、三身普遍、四證法源、五同佛體、六巧圓應、七從理起、八體堅固、九持用久、十從德生。二興供養中，供現佛及於滅後供於像塔。三「以此」下明深心迴向。於中有十心，謂如何迴向？以一心等者，以是用也。一一心下應皆有「迴向」字，但文家存略，初後安也，中則準知。一情專注、二念不散、三非緣沮、四深崇敬、五喜樂行、六不留滯、七不染著、八無能行亦是離所為、九質直離害、十正順涅槃。自下第二於一切劫供三世佛，於中二：初舉所供田，謂多時多佛相嚴報身、理嚴法身及多眾也；二「我以已」下正迴向興供，謂由前善根十心迴向重成此供。於中，初有十供：一香、二華、三鬘、四塗、五末、六衣、七寶、八燈、九嚴具、十摩尼。又此十內各有香蓋等二十門，故成二百；於中一一復各有阿僧祇欄楯等十門，故成二千門；各阿僧祇并前二重，總有二千二百一十門，皆云不可說，或云無分齊等。又釋：初供佛正報、後「於一一境」下明嚴佛依果。三「如是莊嚴」下明供所為，於中二：初總顯所為，謂令眾生出生死至佛地。二「於諸」
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下別辨，有三：初令成化行滿，於中法明是化法、教化等是化行、無量心等是化心廣法、無所至是化絕功用、出善是化所成德；二「令生覩佛」下使成自德圓，於中見佛是行緣、安住等是所成、普入等是行成、入理善根迴向等是行成趣果；三「令生因此」下使因成得果。三「譬如」下明至一切處善根攝德勝用，於中先喻、後合。初舉喻顯法。我善亦爾，辨法同喻。此亦以理喻行，謂此善根既如無我遍一切處，是故攝取彼法以增已行。文有二十句：初十二攝成自利行、後八句攝成利他行。前中，初三攝成敬順三寶、四成行、五成解、六攝佛通成自善、七攝化德成行心、八攝因德成理解、九攝巧便示果用、十攝果用成興供、十一攝剎為嚴、十二攝劫為時修。下明利他，一為物現身；次二化令成德，一行德、二斷德；次四稱器化益，一應根化、二赴欲淨、三現身調、四令解已、後一護法。自下第二實際迴向，於中有三：初一明盡事而歸理、二不礙事而顯理、不礙理而成事、三理泯而事用。由上三義混同一際，是故泯理而唯事，未甞事而非理；盡事而唯理，未曾理而非事耳。良以事虛攬理，無不理之事；理實應緣，無礙事之理。故此三門，或破有顯空，有未曾損；依空立有，有未始存。是故約理不隱不顯、約事不存不壞，思之可知。初段之中，如是迴向，牒前；了無所有，總明入實際。下別顯之，有二：先離所取、後離能取，謂不因中計果、果內計因，故云業中不取等也。又釋：業空，不見能生報；報空，不見從業生故也。上離妄、下明入真。勝善，是理善也。「遠離」下明益相，謂離散修善也。以照所取空故，於情有諸法而不信入，求彼妄法之有不見自性。「而是成就」下釋顯，以作者壞者皆不可得，此明成壞俱離。下明能取亦空，以知所取空故，是故解了能取亦無見者等也。論云「離能取所取方是真空。」此之謂也。上來第一盡事歸理竟。自下第二明理事無礙而立者，以漸純熟，事還存也。謂達理而不礙事存，方是圓滿解也。何故不礙存？以得因緣地故，此解緣起本識為地。如何復照理？謂則於此因緣地處，見如來藏法身際等。如何理事得無礙？照以等觀故也。又何故此事同理而不礙存？以解世間如化故，是故化事同理而現。明達眾生等者，明理事混融全攝無礙，故云一法無二。又由此事既與理無二，故此事業不可捨也。下重釋顯，謂事盡而顯理，然事不損，故云於有為等；泯理而現事，然理不隱，故云於無為等。此即不損事而盡顯理、不隱理而泯現事，是故為無為無二無不二故也。自下第三明理泯而成事。於中，初總明觀理而起事
下別辨，有三：初令成化行滿，於中法明是化法、教化等是化行、無量心等是化心廣法、無所至是化絕功用、出善是化所成德；二「令生覩佛」下使成自德圓，於中見佛是行緣、安住等是所成、普入等是行成、入理善根迴向等是行成趣果；三「令生因此」下使因成得果。三「譬如」下明至一切處善根攝德勝用，於中先喻、後合。初舉喻顯法。我善亦爾，辨法同喻。此亦以理喻行，謂此善根既如無我遍一切處，是故攝取彼法以增已行。文有二十句：初十二攝成自利行、後八句攝成利他行。前中，初三攝成敬順三寶、四成行、五成解、六攝佛通成自善、七攝化德成行心、八攝因德成理解、九攝巧便示果用、十攝果用成興供、十一攝剎為嚴、十二攝劫為時修。下明利他，一為物現身；次二化令成德，一行德、二斷德；次四稱器化益，一應根化、二赴欲淨、三現身調、四令解已、後一護法。自下第二實際迴向，於中有三：初一明盡事而歸理、二不礙事而顯理、不礙理而成事、三理泯而事用。由上三義混同一際，是故泯理而唯事，未甞事而非理；盡事而唯理，未曾理而非事耳。良以事虛攬理，無不理之事；理實應緣，無礙事之理。故此三門，或破有顯空，有未曾損；依空立有，有未始存。是故約理不隱不顯、約事不存不壞，思之可知。初段之中，如是迴向，牒前；了無所有，總明入實際。下別顯之，有二：先離所取、後離能取，謂不因中計果、果內計因，故云業中不取等也。又釋：業空，不見能生報；報空，不見從業生故也。上離妄、下明入真。勝善，是理善也。「遠離」下明益相，謂離散修善也。以照所取空故，於情有諸法而不信入，求彼妄法之有不見自性。「而是成就」下釋顯，以作者壞者皆不可得，此明成壞俱離。下明能取亦空，以知所取空故，是故解了能取亦無見者等也。論云「離能取所取方是真空。」此之謂也。上來第一盡事歸理竟。自下第二明理事無礙而立者，以漸純熟，事還存也。謂達理而不礙事存，方是圓滿解也。何故不礙存？以得因緣地故，此解緣起本識為地。如何復照理？謂則於此因緣地處，見如來藏法身際等。如何理事得無礙？照以等觀故也。又何故此事同理而不礙存？以解世間如化故，是故化事同理而現。明達眾生等者，明理事混融全攝無礙，故云一法無二。又由此事既與理無二，故此事業不可捨也。下重釋顯，謂事盡而顯理，然事不損，故云於有為等；泯理而現事，然理不隱，故云於無為等。此即不損事而盡顯理、不隱理而泯現事，是故為無為無二無不二故也。自下第三明理泯而成事。於中，初總明觀理而起事
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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行。二「精勤」下別約稱理之事起於大行，有三：初成智行、二「以虛空」下成福行、三「得離癡」下雙結二行。上來實際迴向竟。自下第三結利益，於中二：先結成益生，於中有十：一令淨器世間、二得智正覺、三能化眾生世間、四得大總持、五為世福田、六為生採福寶、七為世出慧日、八善滿法界、九救眾生、十令成淨德。二「摩訶薩」下結成自德，於中十句：初一總，謂成就諸行能為佛因名如來性，堅心攝成名守名持；下別顯所成果德，各對辨因故皆云性，性者因故也。一成佛果化物因；二淨剎因；三佛地業用無盡故云不壞，令成彼因故云性；四成量智因；五理智因；六身通因；七語辯因；八涅槃因；九菩提因，上二意業也。「是名」下第三結名。上來第一明位行竟。
行。二「精勤」下別約稱理之事起於大行，有三：初成智行、二「以虛空」下成福行、三「得離癡」下雙結二行。上來實際迴向竟。自下第三結利益，於中二：先結成益生，於中有十：一令淨器世間、二得智正覺、三能化眾生世間、四得大總持、五為世福田、六為生採福寶、七為世出慧日、八善滿法界、九救眾生、十令成淨德。二「摩訶薩」下結成自德，於中十句：初一總，謂成就諸行能為佛因名如來性，堅心攝成名守名持；下別顯所成果德，各對辨因故皆云性，性者因故也。一成佛果化物因；二淨剎因；三佛地業用無盡故云不壞，令成彼因故云性；四成量智因；五理智因；六身通因；七語辯因；八涅槃因；九菩提因，上二意業也。「是名」下第三結名。上來第一明位行竟。
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自下第二辨位果。謂此位成已得如是果，同下十地中調柔攝報等果。於中三：初總顯，謂牒上位成，故云安住也。能以一切等，辨其勝能。二別顯所得，謂以至一切處善根迴向故，是故得此至一切果。有十：初三明三業遍；次三業用遍，初依身起通、二依辯說、三依意知法；下四顯用自在，一於器世間自在、二於眾生、三於劫、四於念。三「佛子」下總結所能，謂以一切善根各如實際至一切處俱迴向，故成此位也。
自下第二辨位果。謂此位成已得如是果，同下十地中調柔攝報等果。於中三：初總顯，謂牒上位成，故云安住也。能以一切等，辨其勝能。二別顯所得，謂以至一切處善根迴向故，是故得此至一切果。有十：初三明三業遍；次三業用遍，初依身起通、二依辯說、三依意知法；下四顯用自在，一於器世間自在、二於眾生、三於劫、四於念。三「佛子」下總結所能，謂以一切善根各如實際至一切處俱迴向，故成此位也。
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第二偈頌總持中四句成頌，有十一頌，分三：初七頌迴向眾生及菩提，於中二：初四偈行稱真理而善迴向、後三明諸業同佛而學迴向；二「未曾」下三頌迴向實際；三「如是」下一頌明迴向所成果。
第二偈頌總持中四句成頌，有十一頌，分三：初七頌迴向眾生及菩提，於中二：初四偈行稱真理而善迴向、後三明諸業同佛而學迴向；二「未曾」下三頌迴向實際；三「如是」下一頌明迴向所成果。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五無盡功德藏迴向。於中長行內亦二：初位行、後位果。初中亦三，謂標、釋、結。釋中五：初明所迴行體、二「摩訶薩以此善根皆悉迴向」下明迴向菩提及眾生、三「摩訶薩以如是等無等等」下明迴向實際、四「摩訶薩如是善根迴向已得無盡善」下明依前迴向更生善根復將迴向、五「摩訶薩如是迴向時」下結成行德。初中，此菩薩修悔過離業障者，今略通辨悔過等，義作八門：一明開合者，諸聖教中種種開合，或作八重，一供養佛、二讚佛德、三禮佛、四懺悔、五勸請、六隨喜、七迴向、八發願，如《離垢慧所問禮佛法經》說；或為七，以讚禮合辨；或為六，略無供養；或為五，以發願同迴向，如《十住論》說；或為四，除禮佛；或三，如《智論》云「菩薩晝三時夜三時各行三事，謂懺悔、勸請、隨喜。行此三事，功德無量，轉得近佛。」或二，但懺悔罪障、善根迴向，如《善戒經》說。今且依五事而釋。二釋相者，禮佛有三：或七等，如上禮佛儀式章辨。二懺悔者，罪有二種：一違教遮罪，還依教作法悔以除滅。二違理性罪，起行悔滅，此有二種：一隨事行懺，或方等誦呪等與教相應，或苦極禮萬五千佛名等應彼聖教，或晝夜六時慇懃禮懺，以經多載或讀誦大乘轉重輕受等。如是非讚嘆如來功德，亦大滅罪生福。二依理觀滅，謂觀諸法空，罪相不可得，無不消滅。如經云「若欲求除滅，端坐觀實相」等。又如下〈小相品〉說者，亦是其事。此門以義亦通滅遮性兩罪。問：如受持正法及悔先罪，此罪為滅、為不滅耶？答：得說亦滅亦不滅。由持法及悔，令重輕受，以不受重是故名滅。然受輕故，亦是不滅。故新翻《金剛般若經論》說云「如十惡業，由持法及悔，不生惡趣，名拔根滅。然於現身輕受苦報，亦言不失。」故彼引〈說如來品〉云「若復有人受持此經乃至演說，是人現世或作惡夢或遭重疾、或被驅逼強使遠行、罵辱鞭打乃至損命，所有惡業咸得消除。」《大集經》亦同此說。三勸請者，《智論》說勸請諸佛有二，謂初成道時勸請轉法輪、般涅槃時勸請久住世間。雖知諸佛而自知時，然生勝福，故須勸請。又准《地藏菩薩經》三時勸加勸，菩薩速成正覺。四隨喜者，準《智論》及《十住論》有三位：一遍於十方一切諸佛所有已成無盡功德、二十方界菩薩聲聞等所有現修一切功德、三下至人天凡夫善根。於上三位皆悉深心而生隨喜，獲無量善根。五者迴向亦三，謂眾生菩提及實際，廣如上辨。三止作分別者，或五俱止，俱離障故。或五俱作，發勝行故。或懺悔止障，餘發勝善。四餘障分別者，禮佛除我慢障，懺悔除惡業
第五無盡功德藏迴向。於中長行內亦二：初位行、後位果。初中亦三，謂標、釋、結。釋中五：初明所迴行體、二「摩訶薩以此善根皆悉迴向」下明迴向菩提及眾生、三「摩訶薩以如是等無等等」下明迴向實際、四「摩訶薩如是善根迴向已得無盡善」下明依前迴向更生善根復將迴向、五「摩訶薩如是迴向時」下結成行德。初中，此菩薩修悔過離業障者，今略通辨悔過等，義作八門：一明開合者，諸聖教中種種開合，或作八重，一供養佛、二讚佛德、三禮佛、四懺悔、五勸請、六隨喜、七迴向、八發願，如《離垢慧所問禮佛法經》說；或為七，以讚禮合辨；或為六，略無供養；或為五，以發願同迴向，如《十住論》說；或為四，除禮佛；或三，如《智論》云「菩薩晝三時夜三時各行三事，謂懺悔、勸請、隨喜。行此三事，功德無量，轉得近佛。」或二，但懺悔罪障、善根迴向，如《善戒經》說。今且依五事而釋。二釋相者，禮佛有三：或七等，如上禮佛儀式章辨。二懺悔者，罪有二種：一違教遮罪，還依教作法悔以除滅。二違理性罪，起行悔滅，此有二種：一隨事行懺，或方等誦呪等與教相應，或苦極禮萬五千佛名等應彼聖教，或晝夜六時慇懃禮懺，以經多載或讀誦大乘轉重輕受等。如是非讚嘆如來功德，亦大滅罪生福。二依理觀滅，謂觀諸法空，罪相不可得，無不消滅。如經云「若欲求除滅，端坐觀實相」等。又如下〈小相品〉說者，亦是其事。此門以義亦通滅遮性兩罪。問：如受持正法及悔先罪，此罪為滅、為不滅耶？答：得說亦滅亦不滅。由持法及悔，令重輕受，以不受重是故名滅。然受輕故，亦是不滅。故新翻《金剛般若經論》說云「如十惡業，由持法及悔，不生惡趣，名拔根滅。然於現身輕受苦報，亦言不失。」故彼引〈說如來品〉云「若復有人受持此經乃至演說，是人現世或作惡夢或遭重疾、或被驅逼強使遠行、罵辱鞭打乃至損命，所有惡業咸得消除。」《大集經》亦同此說。三勸請者，《智論》說勸請諸佛有二，謂初成道時勸請轉法輪、般涅槃時勸請久住世間。雖知諸佛而自知時，然生勝福，故須勸請。又准《地藏菩薩經》三時勸加勸，菩薩速成正覺。四隨喜者，準《智論》及《十住論》有三位：一遍於十方一切諸佛所有已成無盡功德、二十方界菩薩聲聞等所有現修一切功德、三下至人天凡夫善根。於上三位皆悉深心而生隨喜，獲無量善根。五者迴向亦三，謂眾生菩提及實際，廣如上辨。三止作分別者，或五俱止，俱離障故。或五俱作，發勝行故。或懺悔止障，餘發勝善。四餘障分別者，禮佛除我慢障，懺悔除惡業
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障，勸請除謗法障，隨喜除嫉妬障，迴向除異求障又除樂世有障。五生德分別者，禮懺生勝福，勸請生勝慧，隨喜通福慧，迴向迴前二行令有所成。又由迴向攝持力故，令此不墮三界二乘。六次第分別者，初禮讚佛，求滅罪主及生福緣，故先辨也。二依佛勝緣，令得罪滅器淨，故次懺悔。三依此淨器，希心請法。四於他勝行忘私生喜，攝同自行。五迴前所成以向菩提，方為一周故也。七得果差別者，果有二種：一別果，謂禮佛得尊貴果，懺悔除障得具足依正果，勸請得正慧果，隨喜得大眷屬并大福及大財等果，迴向得離邪果謂常遇佛世常能修行而不退等。二通果，並皆遠得無上菩提。八約教顯異者，若小乘，五行皆實，宗中亦不上之；初教即空以成五行；終教即如而成；頓教絕言為五；圓教內法界無盡，一一行中攝一切行各無盡，為五行也。初行體，文中有七：一悔過善；二隨喜善；三「於諸如來」下明禮供善；四勸請善；五入法善，於中四慧，初聞慧、二憶念是思慧、三如說行是修慧、四入不思是證智所有善根；六重明隨喜善。何故明者，以攝善多故。依《大品經．隨喜品》「問：於初發心菩薩功德，乃至一生補處菩薩功德，起隨喜心，得幾許福德？佛言：四天下國土可秤知斤兩，乃至三千大千國土皆可秤知斤兩；是隨喜心福德不可秤量。又三千大千世界國土滿中海水，取一毛髮破為百分，以一分渧取海水，可知渧數；是隨喜心福德不可數知。」文中三：先於佛菩薩善根隨喜，謂此菩薩由增上深心隨喜彼善，是故令心契攝彼善，故云喜已安住彼善；二「三世」下於諸佛所度眾生善根心生隨喜；三「三世」下總結，三世佛因果位所有善根皆悉隨喜。七「彼諸如來」下修餘善根，有四：一護法善；二念佛善；三因位善，謂菩薩道法是自己境界；四果位善。上來辨所迴行體竟。自下第二顯迴向菩提及眾生，於中，以此善根皆悉迴向者，是總舉迴向。下別顯之，有三：初牒前善根、二「如此善根盡過去」下正將迴向、三「如是摩訶薩善根迴向」下結迴所成。前中有十二句：一於前善根若創修時所得功德、二若進學時所發善根皆將迴向莊諸剎等、三若久累功時、四若深解悟彼善根時、五於彼善根生慶悅時、六而彼善根若具備時、七彼善成時、八依彼善根成餘行時、九依善得證時、十思擇彼善時、十一領納任持時、十二攝同自實執志守持時，於此等時皆發生善根普將迴向。自下第二正明迴向，謂此菩薩以善根迴向莊嚴三世佛剎令眾生淨，即是迴向菩提及眾生也。汎論嚴土，有三種淨：一處所淨、二住處眾生淨、三法門流布淨亦名受用淨。今
障，勸請除謗法障，隨喜除嫉妬障，迴向除異求障又除樂世有障。五生德分別者，禮懺生勝福，勸請生勝慧，隨喜通福慧，迴向迴前二行令有所成。又由迴向攝持力故，令此不墮三界二乘。六次第分別者，初禮讚佛，求滅罪主及生福緣，故先辨也。二依佛勝緣，令得罪滅器淨，故次懺悔。三依此淨器，希心請法。四於他勝行忘私生喜，攝同自行。五迴前所成以向菩提，方為一周故也。七得果差別者，果有二種：一別果，謂禮佛得尊貴果，懺悔除障得具足依正果，勸請得正慧果，隨喜得大眷屬并大福及大財等果，迴向得離邪果謂常遇佛世常能修行而不退等。二通果，並皆遠得無上菩提。八約教顯異者，若小乘，五行皆實，宗中亦不上之；初教即空以成五行；終教即如而成；頓教絕言為五；圓教內法界無盡，一一行中攝一切行各無盡，為五行也。初行體，文中有七：一悔過善；二隨喜善；三「於諸如來」下明禮供善；四勸請善；五入法善，於中四慧，初聞慧、二憶念是思慧、三如說行是修慧、四入不思是證智所有善根；六重明隨喜善。何故明者，以攝善多故。依《大品經．隨喜品》「問：於初發心菩薩功德，乃至一生補處菩薩功德，起隨喜心，得幾許福德？佛言：四天下國土可秤知斤兩，乃至三千大千國土皆可秤知斤兩；是隨喜心福德不可秤量。又三千大千世界國土滿中海水，取一毛髮破為百分，以一分渧取海水，可知渧數；是隨喜心福德不可數知。」文中三：先於佛菩薩善根隨喜，謂此菩薩由增上深心隨喜彼善，是故令心契攝彼善，故云喜已安住彼善；二「三世」下於諸佛所度眾生善根心生隨喜；三「三世」下總結，三世佛因果位所有善根皆悉隨喜。七「彼諸如來」下修餘善根，有四：一護法善；二念佛善；三因位善，謂菩薩道法是自己境界；四果位善。上來辨所迴行體竟。自下第二顯迴向菩提及眾生，於中，以此善根皆悉迴向者，是總舉迴向。下別顯之，有三：初牒前善根、二「如此善根盡過去」下正將迴向、三「如是摩訶薩善根迴向」下結迴所成。前中有十二句：一於前善根若創修時所得功德、二若進學時所發善根皆將迴向莊諸剎等、三若久累功時、四若深解悟彼善根時、五於彼善根生慶悅時、六而彼善根若具備時、七彼善成時、八依彼善根成餘行時、九依善得證時、十思擇彼善時、十一領納任持時、十二攝同自實執志守持時，於此等時皆發生善根普將迴向。自下第二正明迴向，謂此菩薩以善根迴向莊嚴三世佛剎令眾生淨，即是迴向菩提及眾生也。汎論嚴土，有三種淨：一處所淨、二住處眾生淨、三法門流布淨亦名受用淨。今
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此文內具此三義：初明菩薩迴求事嚴、二「摩訶薩復如是迴向」下明求人寶莊嚴、三摩訶薩以善根方便迴向下明受用淨。前中有三：初別顯三世佛剎異嚴、二總攝以用嚴諸世界、三顯所嚴剎之分齊。初中三：先辨嚴過去佛土、二嚴未來佛土、三嚴現在佛土。初嚴過去中，如此善根，牒前所修盡過去際，明時長也。一切佛界，彰處廣。無量行起，顯因多。佛知菩薩識，約人顯深。應眾生等，明土應機。如來所持等，明佛淨識所現。淨因所成，此是主圓淨。普賢等，明廣因所起，是眷屬圓淨。彼界若有等，顯是佛土，以於此中成正覺故。二莊嚴未來土中二：先明土嚴，有四：一處廣、二時長、三「一切諸佛」下明土因淨、四「雜寶」下明土果嚴。二「摩訶薩」下明菩薩修因行，有五：一解淨法、二持不忘、三依法起行、四入證定，上是因圓；五佛慧光照攝成果滿，是故令土得圓淨也。三「如未來」下明嚴現在土，於中初類同未來、「種種」下別顯嚴相。種種是嚴多淨，具足是離垢極，德普是利益廣，色香等七別顯嚴。「隨善知識等」下用以莊嚴一切香等十三種。二「以如是等」下總攝上三世剎嚴用嚴己界，於中三：先總、次別、後結。別中有二十七句，此等皆是三世諸佛異剎莊嚴而用總嚴於己世界。三「如是莊嚴於一世界」下顯所嚴分齊，有二：初以三世莊嚴而嚴一界、二以一類多皆盡三世，略論九種佛剎莊嚴。上來事嚴竟。自下第二求菩薩人寶莊嚴彼剎，即住處眾生淨，故名淨土也。文中有三：初總明迴求人寶充滿、二「此諸」下別顯嚴相、三「於一佛剎少分」下結所嚴分齊。別中二：初明人德滿剎、後「充滿」下顯成嚴相。前中辨菩薩德，有二重：初明菩薩行修具足、後「悉從」下顯諸菩薩德用圓備。前中二：先別顯、後總結。前中二：初顯福慧勝能行、後「成就殊特」下明善根心志行。前中二：初福慧成二利，於中先舉福慧善能等成利他，入深等成自利；二「成就念佛」下明福智生勝德。於六念內略無戒、天二念，此是福行，「法日」下明智行。於中初廣智普照、次顯深智入玄，謂從無所有生，釋顯深相，智依理起故深也。下明生德，謂從智生力無畏等一切淨德，故云出生等也。二善根心志行中，初成善根，謂成即真理之善名殊特，垢染斯盡故云清淨。過下名最勝，上出名增上。二「建立」下顯大志行，先舉行本，謂大菩提心也；後「淨魔業」下辨行勝能，五句：一淨魔業、二了物機、三照法空、四捨四倒、五「滅無明」下結。修諸善者，結上善根也。滿大願者，結上菩提心願也。二「成就如是」下總結多德可知。自下第二明
此文內具此三義：初明菩薩迴求事嚴、二「摩訶薩復如是迴向」下明求人寶莊嚴、三摩訶薩以善根方便迴向下明受用淨。前中有三：初別顯三世佛剎異嚴、二總攝以用嚴諸世界、三顯所嚴剎之分齊。初中三：先辨嚴過去佛土、二嚴未來佛土、三嚴現在佛土。初嚴過去中，如此善根，牒前所修盡過去際，明時長也。一切佛界，彰處廣。無量行起，顯因多。佛知菩薩識，約人顯深。應眾生等，明土應機。如來所持等，明佛淨識所現。淨因所成，此是主圓淨。普賢等，明廣因所起，是眷屬圓淨。彼界若有等，顯是佛土，以於此中成正覺故。二莊嚴未來土中二：先明土嚴，有四：一處廣、二時長、三「一切諸佛」下明土因淨、四「雜寶」下明土果嚴。二「摩訶薩」下明菩薩修因行，有五：一解淨法、二持不忘、三依法起行、四入證定，上是因圓；五佛慧光照攝成果滿，是故令土得圓淨也。三「如未來」下明嚴現在土，於中初類同未來、「種種」下別顯嚴相。種種是嚴多淨，具足是離垢極，德普是利益廣，色香等七別顯嚴。「隨善知識等」下用以莊嚴一切香等十三種。二「以如是等」下總攝上三世剎嚴用嚴己界，於中三：先總、次別、後結。別中有二十七句，此等皆是三世諸佛異剎莊嚴而用總嚴於己世界。三「如是莊嚴於一世界」下顯所嚴分齊，有二：初以三世莊嚴而嚴一界、二以一類多皆盡三世，略論九種佛剎莊嚴。上來事嚴竟。自下第二求菩薩人寶莊嚴彼剎，即住處眾生淨，故名淨土也。文中有三：初總明迴求人寶充滿、二「此諸」下別顯嚴相、三「於一佛剎少分」下結所嚴分齊。別中二：初明人德滿剎、後「充滿」下顯成嚴相。前中辨菩薩德，有二重：初明菩薩行修具足、後「悉從」下顯諸菩薩德用圓備。前中二：先別顯、後總結。前中二：初顯福慧勝能行、後「成就殊特」下明善根心志行。前中二：初福慧成二利，於中先舉福慧善能等成利他，入深等成自利；二「成就念佛」下明福智生勝德。於六念內略無戒、天二念，此是福行，「法日」下明智行。於中初廣智普照、次顯深智入玄，謂從無所有生，釋顯深相，智依理起故深也。下明生德，謂從智生力無畏等一切淨德，故云出生等也。二善根心志行中，初成善根，謂成即真理之善名殊特，垢染斯盡故云清淨。過下名最勝，上出名增上。二「建立」下顯大志行，先舉行本，謂大菩提心也；後「淨魔業」下辨行勝能，五句：一淨魔業、二了物機、三照法空、四捨四倒、五「滅無明」下結。修諸善者，結上善根也。滿大願者，結上菩提心願也。二「成就如是」下總結多德可知。自下第二明
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菩薩德用圓備，中三：初悉從法門生者，總顯勝德所成也；下別顯；後「成就如是」下結。別中二：初自分德、二「隨順」下明勝進德。初中三：初明善根德用；二「得菩提」下明大智德用；三「於諸菩薩」下明三昧德用。初中，勝善是德，常作等顯用。就智用中三：初是明智德用，先舉智體，謂無癡闇故是明也。一身等顯勝用；二「成就」下是大智德用，初智德分別法界是智用。三「遍遊」下是淨智德用。遊剎心淨是智體淨，謂無功用故如空也。悉能分別是妙用廣。三三昧德用中，初顯所得三昧，謂體用深廣名不思議。下彰勝用，有三：一巧便趣果用、二住依了正用、三達深無畏用。上來自分竟。自下第二明勝進入佛境界。於中十句，分二：初六上攝佛境德、二「悉能」下四明妙用無方德。前六中：一同佛因善、二照佛所證、三持佛所說、四演佛圓音、五得佛同辯語言法是也。六得無上佛地者是結得果位。二下明妙用四中：一遍剎無礙、二攝法無染、三心智廣用、四稱實說法。此四中，初一身業、次二意業、後一語業可知。「成就」下結德顯多莊嚴。世界者，顯人寶莊嚴，故《法華》云「國名大寶莊嚴，以菩薩為大寶故。」此句總嚴。下別顯，有六句：一勝人滿剎。二實德成嚴。三稱理而住。四進德相資，謂善修者自德進也。薰修者，諸菩薩德互相資熏也。五德淨無染，謂不雜無明，又不念異乘也。六息繁順道。下第三結所嚴分齊，有三：初約一剎內，一少分處既有如此十種大數菩薩充滿；二類顯，彼一剎內餘一一少處，皆有如此十種大數菩薩悉滿；三既一剎中有如是多十大數重重菩薩，類虛空法界等世界皆亦如是菩薩充滿。自下第三明受用嚴淨，亦是法滿嚴淨。於中有十事：一向剎令嚴淨，如前辨；二令菩薩滿，亦如前；三令佛現；四有所求果法；五有能求大願；六行法出要；七令所化機淨；八令於彼界當得見佛；九令佛常住；十轉實教法輪，以非權教，故云不退轉也。上來正迴向成嚴竟。下第三結迴向所成，有五句可知。
菩薩德用圓備，中三：初悉從法門生者，總顯勝德所成也；下別顯；後「成就如是」下結。別中二：初自分德、二「隨順」下明勝進德。初中三：初明善根德用；二「得菩提」下明大智德用；三「於諸菩薩」下明三昧德用。初中，勝善是德，常作等顯用。就智用中三：初是明智德用，先舉智體，謂無癡闇故是明也。一身等顯勝用；二「成就」下是大智德用，初智德分別法界是智用。三「遍遊」下是淨智德用。遊剎心淨是智體淨，謂無功用故如空也。悉能分別是妙用廣。三三昧德用中，初顯所得三昧，謂體用深廣名不思議。下彰勝用，有三：一巧便趣果用、二住依了正用、三達深無畏用。上來自分竟。自下第二明勝進入佛境界。於中十句，分二：初六上攝佛境德、二「悉能」下四明妙用無方德。前六中：一同佛因善、二照佛所證、三持佛所說、四演佛圓音、五得佛同辯語言法是也。六得無上佛地者是結得果位。二下明妙用四中：一遍剎無礙、二攝法無染、三心智廣用、四稱實說法。此四中，初一身業、次二意業、後一語業可知。「成就」下結德顯多莊嚴。世界者，顯人寶莊嚴，故《法華》云「國名大寶莊嚴，以菩薩為大寶故。」此句總嚴。下別顯，有六句：一勝人滿剎。二實德成嚴。三稱理而住。四進德相資，謂善修者自德進也。薰修者，諸菩薩德互相資熏也。五德淨無染，謂不雜無明，又不念異乘也。六息繁順道。下第三結所嚴分齊，有三：初約一剎內，一少分處既有如此十種大數菩薩充滿；二類顯，彼一剎內餘一一少處，皆有如此十種大數菩薩悉滿；三既一剎中有如是多十大數重重菩薩，類虛空法界等世界皆亦如是菩薩充滿。自下第三明受用嚴淨，亦是法滿嚴淨。於中有十事：一向剎令嚴淨，如前辨；二令菩薩滿，亦如前；三令佛現；四有所求果法；五有能求大願；六行法出要；七令所化機淨；八令於彼界當得見佛；九令佛常住；十轉實教法輪，以非權教，故云不退轉也。上來正迴向成嚴竟。下第三結迴向所成，有五句可知。
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第三實際迴向，於中三：初正迴向實際、二辨入實成益、三結行成相。初中有六句：初牒前起後；二心淨等，因前成行，謂由前迴向趣大極果，是故令心極淨若空、安固如地；三「入不思」下正明入實，謂絕無能所而有迴向，名不思也；四樂觀等，釋顯無能所所由；五無盡等，謂無能所，成稱性功德。六平等順等明，釋顯無盡之所由。二「摩訶薩」下明入實成離妄益，有十對：初對離能迴之妄；次不妄取佛等三對，明離所向之妄；次不取業等二對，明離迴向業果，初對離總報業果、後對離別報業果。上來離有，次不壞等明離無，以即空而不礙存故，是故不壞。又性自即真，故不待壞也。次不取有等，明有無雙離，以不取有是遣有執，不壞有是遣無執也。次生死非離等，明離背向相，以法離生死相故非雜亂，亦離涅槃相故非寂靜。今謂文意只如此，然古德有多釋。遠法師云：汎釋有二。一就破相解，解生死體空故非雜亂，涅槃亦如故非寂靜。二寂用解，解生死體寂故非雜亂。何者？是體近說空，是深說則不空如來藏是大般涅槃，能建大義妙用繁興無所不為，故非寂靜。然依後義，此二佛境佛所行道名境界道，生死涅槃法無定相故曰無法，諸聖同依故名同止。衍法師云：以緣就實，生死非雜亂；以實從緣，涅槃非寂靜。辯法師云：如來境界道者，此非有非無。真如是佛證智行處，故云境道也。非他作無法同止者，自心真如故非他作，唯佛智依故無法同止。今更釋：此第十對明離迴向行果相，謂能趣佛境之道，此道無性即空，故非他作。趣至佛果，冥同性海，無能依智與所依理，同處而止，故云無法同止。又因相絕故道非他作，果相離故無法同止。下明結行成，於中二：先結上修入行成、後「離諸」下結上行益相成可知。
第三實際迴向，於中三：初正迴向實際、二辨入實成益、三結行成相。初中有六句：初牒前起後；二心淨等，因前成行，謂由前迴向趣大極果，是故令心極淨若空、安固如地；三「入不思」下正明入實，謂絕無能所而有迴向，名不思也；四樂觀等，釋顯無能所所由；五無盡等，謂無能所，成稱性功德。六平等順等明，釋顯無盡之所由。二「摩訶薩」下明入實成離妄益，有十對：初對離能迴之妄；次不妄取佛等三對，明離所向之妄；次不取業等二對，明離迴向業果，初對離總報業果、後對離別報業果。上來離有，次不壞等明離無，以即空而不礙存故，是故不壞。又性自即真，故不待壞也。次不取有等，明有無雙離，以不取有是遣有執，不壞有是遣無執也。次生死非離等，明離背向相，以法離生死相故非雜亂，亦離涅槃相故非寂靜。今謂文意只如此，然古德有多釋。遠法師云：汎釋有二。一就破相解，解生死體空故非雜亂，涅槃亦如故非寂靜。二寂用解，解生死體寂故非雜亂。何者？是體近說空，是深說則不空如來藏是大般涅槃，能建大義妙用繁興無所不為，故非寂靜。然依後義，此二佛境佛所行道名境界道，生死涅槃法無定相故曰無法，諸聖同依故名同止。衍法師云：以緣就實，生死非雜亂；以實從緣，涅槃非寂靜。辯法師云：如來境界道者，此非有非無。真如是佛證智行處，故云境道也。非他作無法同止者，自心真如故非他作，唯佛智依故無法同止。今更釋：此第十對明離迴向行果相，謂能趣佛境之道，此道無性即空，故非他作。趣至佛果，冥同性海，無能依智與所依理，同處而止，故云無法同止。又因相絕故道非他作，果相離故無法同止。下明結行成，於中二：先結上修入行成、後「離諸」下結上行益相成可知。
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第四依前所得無盡善根復將迴向，中有三：初顯所得無盡善根、二「以如是等」下正將迴向、三「眼終不見」下明其益相。初中十句：初句是總，由前迴向已得此無盡善根；「常念」下九句別辨：一由前念學三世諸佛迴向嚴土，是故發生無盡善根；二因前願求人寶嚴土，生無盡善，故云度菩薩也；三因前嚴土，令諸剎淨所生善根；四因前迴向，求淨眾生所生善根；五因前實際迴向中隨順法界所得善根；六因前心淨如空、不動如地等所得善根；七因前解如來境界道非他作等所得善根；八因前不虛妄取等成菩薩淨業所得善根；九總結，因前嚴土等行皆通三世所得善根。自下第二正以前善復迴向中，先總標迴向之能。以者，用前善根至極迴向，故能稱性度脫眾生。下別顯有十句：一為度故入眾生界，知體空故不見眾生，迴向求此無障礙德，故名迴向；二無壽命；三無自在我；四無人福，伽羅舊義翻為人，今正名翻為數取趣，以數數取諸趣而受生故。上四約生空，下約法空。五以法無是非故離忿諍；六緣生不實；七理實無著；八知土體真故無染；九了行從緣故無堅固；十達境唯心故空無也。自下第三辨益相中三：初見理益，於中九句，初五句明離相、後「於如來」下四句得實；二「此菩薩」下明成德益，於中上攝佛果、中具佛因、下攝眾生；三「彼菩薩」下妙用益，於中寶藏是用體、次莊土、後攝生顯用相。上來第四段竟。自下第五明由前迴向所成行德。威力故者，由前起後也。有十句：一行勝無倫、二行堅無壞、三威高伏魔、四成德不退、五滿本要期、六心廣、七用速、八深智、九廣智、十菩提心力稱同法界。上來別釋竟。下第三結名，可知。上來位行竟。
第四依前所得無盡善根復將迴向，中有三：初顯所得無盡善根、二「以如是等」下正將迴向、三「眼終不見」下明其益相。初中十句：初句是總，由前迴向已得此無盡善根；「常念」下九句別辨：一由前念學三世諸佛迴向嚴土，是故發生無盡善根；二因前願求人寶嚴土，生無盡善，故云度菩薩也；三因前嚴土，令諸剎淨所生善根；四因前迴向，求淨眾生所生善根；五因前實際迴向中隨順法界所得善根；六因前心淨如空、不動如地等所得善根；七因前解如來境界道非他作等所得善根；八因前不虛妄取等成菩薩淨業所得善根；九總結，因前嚴土等行皆通三世所得善根。自下第二正以前善復迴向中，先總標迴向之能。以者，用前善根至極迴向，故能稱性度脫眾生。下別顯有十句：一為度故入眾生界，知體空故不見眾生，迴向求此無障礙德，故名迴向；二無壽命；三無自在我；四無人福，伽羅舊義翻為人，今正名翻為數取趣，以數數取諸趣而受生故。上四約生空，下約法空。五以法無是非故離忿諍；六緣生不實；七理實無著；八知土體真故無染；九了行從緣故無堅固；十達境唯心故空無也。自下第三辨益相中三：初見理益，於中九句，初五句明離相、後「於如來」下四句得實；二「此菩薩」下明成德益，於中上攝佛果、中具佛因、下攝眾生；三「彼菩薩」下妙用益，於中寶藏是用體、次莊土、後攝生顯用相。上來第四段竟。自下第五明由前迴向所成行德。威力故者，由前起後也。有十句：一行勝無倫、二行堅無壞、三威高伏魔、四成德不退、五滿本要期、六心廣、七用速、八深智、九廣智、十菩提心力稱同法界。上來別釋竟。下第三結名，可知。上來位行竟。
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自下第二明此位果。得此位故，復得斯果。有三：先舉數、次列釋、後結。釋中十內，皆先列藏名、後釋其義。一見佛藏、二法、三念、四慧、五義、六願、七德、八智、九辯、十果。又此十中，初六自利行，一見佛、五知法。五中，初知理法、二聞持教、三解文教、四悟意趣、五證法實亦是聞思修證。次三利他行，一以功德身應、二以意業曉悟、三語業辨說。後一攝行成果，謂由此迴向力，令菩薩行速得圓滿，是故受職而得成佛。後「佛子」下結。
自下第二明此位果。得此位故，復得斯果。有三：先舉數、次列釋、後結。釋中十內，皆先列藏名、後釋其義。一見佛藏、二法、三念、四慧、五義、六願、七德、八智、九辯、十果。又此十中，初六自利行，一見佛、五知法。五中，初知理法、二聞持教、三解文教、四悟意趣、五證法實亦是聞思修證。次三利他行，一以功德身應、二以意業曉悟、三語業辨說。後一攝行成果，謂由此迴向力，令菩薩行速得圓滿，是故受職而得成佛。後「佛子」下結。
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第二偈頌總持中有二十五偈，分五：初一偈頌前行體悔過等中，但頌隨喜行德。二「三世」下九偈，頌前迴向菩提及眾生。於中三：初四頌上莊嚴三世佛剎，一學佛嚴、二攝法嚴、三顯所嚴、四結同佛嚴。二「彼真佛子」下四頌上菩薩人寶嚴土，於中初一頌上法門中生、次一頌業勝具身口也、後二歎德勝亦是意業勝。未曾想念等，是上文浮淨不雜等。三一偈頌上受用淨，亦是法滿淨，令生成佛具佛法故名佛土也。三「十方」下有二偈，超頌前第五結所成德。於中，初二句頌上威攝眾魔、次句頌上一切世間所不能壞、次句決定修等頌上行無倫疋。次句上大願成滿、次句迴向功德等頌上成就不退功德、次二句通頌所成德深報廣。四「善能觀」下有五偈，頌上第三實際迴向。於中，初一頌上正向實際，兼頌成益中不妄取業報，餘四並頌成益；次二句明無色心之有無，即頌上不著意業及果報也；次二句頌上不取有為及無為；次一偈頌上不壞因果不取有無等。「一切眾生」下一偈三句頌上生死非雜亂，後一句佛剎亦如是者，亦得頌上涅槃非寂靜，類同世法空如，故云亦如是也。五「菩薩如是知」下有八偈，頌上第四依前生善復將迴向。於中，初一頌上所得十種無盡善根、次二偈頌上以前善根正成十種迴向、次五偈頌上迴向益相。於中初二妄見已滅。棄等，是上眼終不見不淨佛剎等。後三偈頌上不見異相眾生，謂眾生稱性離有無，等無異也。第五迴向竟。
第二偈頌總持中有二十五偈，分五：初一偈頌前行體悔過等中，但頌隨喜行德。二「三世」下九偈，頌前迴向菩提及眾生。於中三：初四頌上莊嚴三世佛剎，一學佛嚴、二攝法嚴、三顯所嚴、四結同佛嚴。二「彼真佛子」下四頌上菩薩人寶嚴土，於中初一頌上法門中生、次一頌業勝具身口也、後二歎德勝亦是意業勝。未曾想念等，是上文浮淨不雜等。三一偈頌上受用淨，亦是法滿淨，令生成佛具佛法故名佛土也。三「十方」下有二偈，超頌前第五結所成德。於中，初二句頌上威攝眾魔、次句頌上一切世間所不能壞、次句決定修等頌上行無倫疋。次句上大願成滿、次句迴向功德等頌上成就不退功德、次二句通頌所成德深報廣。四「善能觀」下有五偈，頌上第三實際迴向。於中，初一頌上正向實際，兼頌成益中不妄取業報，餘四並頌成益；次二句明無色心之有無，即頌上不著意業及果報也；次二句頌上不取有為及無為；次一偈頌上不壞因果不取有無等。「一切眾生」下一偈三句頌上生死非雜亂，後一句佛剎亦如是者，亦得頌上涅槃非寂靜，類同世法空如，故云亦如是也。五「菩薩如是知」下有八偈，頌上第四依前生善復將迴向。於中，初一頌上所得十種無盡善根、次二偈頌上以前善根正成十種迴向、次五偈頌上迴向益相。於中初二妄見已滅。棄等，是上眼終不見不淨佛剎等。後三偈頌上不見異相眾生，謂眾生稱性離有無，等無異也。第五迴向竟。
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華嚴經探玄記卷第七
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