華嚴經探玄記
唐 法藏述20卷CBETA T1733大于一万字 90 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
華嚴經探玄記卷第五(是第三會盡)
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魏國西寺沙門法藏述
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佛昇須彌頂品第九
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將釋此文，四門同上。
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一釋名，有二：初會名者，約法名十住會，約處名忉利天會，准釋可知。二品名者，佛是化主，動靜無礙，不去而進故云昇。昇至何處？謂須彌頂。須彌，此云妙高山，謂以四寶所成故云妙，謂東面黃金、西白銀、南頗梨、北馬瑙；餘山唯金故非妙。獨出九山故云高，高八萬四千由旬，縱廣正等。亦名安明山。頂者山巔也，謂此山頂中央有帝釋宮，四面各有八埵如臺，去釋三由旬，中別有宮城，三十二天輔弼帝釋，并釋有三十三也。今趣釋宮，故云頂也。約處表法，明十住成位，不退勝故，居山頂也。即從人、用及處三義立名。問：何不在人間說耶？答：為顯行位漸昇進故。又表成位離染，故居天也。問：何不至四天王天？答：有三意，一以彼是雜鬼神天，顯法非勝，故超過也；二為寄法，以十信是外凡退位，十住是內凡不退，欲表進退懸殊，故越四天王處也；三若未至山頂容有進退，到山頂上即安住不退，是故越彼山腹處天至此頂處以表法也。
一釋名，有二：初會名者，約法名十住會，約處名忉利天會，准釋可知。二品名者，佛是化主，動靜無礙，不去而進故云昇。昇至何處？謂須彌頂。須彌，此云妙高山，謂以四寶所成故云妙，謂東面黃金、西白銀、南頗梨、北馬瑙；餘山唯金故非妙。獨出九山故云高，高八萬四千由旬，縱廣正等。亦名安明山。頂者山巔也，謂此山頂中央有帝釋宮，四面各有八埵如臺，去釋三由旬，中別有宮城，三十二天輔弼帝釋，并釋有三十三也。今趣釋宮，故云頂也。約處表法，明十住成位，不退勝故，居山頂也。即從人、用及處三義立名。問：何不在人間說耶？答：為顯行位漸昇進故。又表成位離染，故居天也。問：何不至四天王天？答：有三意，一以彼是雜鬼神天，顯法非勝，故超過也；二為寄法，以十信是外凡退位，十住是內凡不退，欲表進退懸殊，故越四天王處也；三若未至山頂容有進退，到山頂上即安住不退，是故越彼山腹處天至此頂處以表法也。
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二來意，亦二：初會來者，一答前十住問故；二前已明信，今顯依信起解，故次來也；三前信但是位前方便，方便既滿，正位顯彰，故次來也。二品來者，前品辨信究竟，今將赴後位故來也。
二來意，亦二：初會來者，一答前十住問故；二前已明信，今顯依信起解，故次來也；三前信但是位前方便，方便既滿，正位顯彰，故次來也。二品來者，前品辨信究竟，今將赴後位故來也。
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三宗趣，亦二：初會宗，亦二：先約人，謂化主及助化各有體相用，約住準之；二約法，謂十住教義，義中以平等法界為體、十住行位為相、應教所詮為用，教中以六決定為體、十住不同為相、益機為用，相即無礙，準上思之。二品宗者，以嚴處請佛，如來赴感為宗。
三宗趣，亦二：初會宗，亦二：先約人，謂化主及助化各有體相用，約住準之；二約法，謂十住教義，義中以平等法界為體、十住行位為相、應教所詮為用，教中以六決定為體、十住不同為相、益機為用，相即無礙，準上思之。二品宗者，以嚴處請佛，如來赴感為宗。
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四釋文者，就此會中有六品，分二：初二明方便發起，即序分；餘四品是當會正宗。
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前中二：初品是如來應感序，明果德備；後品明集眾光讚序，明因德圓，即顯十住位中具因果宗圓備故也。前中三：初辨化緣、二「爾時帝釋」下嚴根欲、三「爾時世尊」下明根緣契合。初中二：先體融遍周法界；後明用融，謂不動而進。前中初一句明體融所由，謂佛力也。下明融遍之相，於中十方各一一閻浮等者，是上〈光明覺品〉所辨，十方各乃至不可說不可說虛空法界等世界中，皆有菩提樹下盧舍那佛，各與海會菩薩眾并與文殊師利乃至賢首等悉各說法。以諸會眾各不雜故，云自謂在也。今並同時集眾，各昇本界天上而不離本處也。若約小乘三乘等中說經施化，但論在某處等，無此一說一切說等。今欲明一乘法，即主伴圓明，故法如此也。於中，一三世間融；二依正二融；三於正報中有三寶相融，謂說種種為法寶，菩薩為僧，對如來故；四於諸菩薩有三業融，謂顯現是身、說法為語、自謂為意。問：何須集此者？答：欲明具主伴，凡一法起必具一切故。問：何故皆以菩提樹為本？答：以是得法初處故，又是覺門故。
前中二：初品是如來應感序，明果德備；後品明集眾光讚序，明因德圓，即顯十住位中具因果宗圓備故也。前中三：初辨化緣、二「爾時帝釋」下嚴根欲、三「爾時世尊」下明根緣契合。初中二：先體融遍周法界；後明用融，謂不動而進。前中初一句明體融所由，謂佛力也。下明融遍之相，於中十方各一一閻浮等者，是上〈光明覺品〉所辨，十方各乃至不可說不可說虛空法界等世界中，皆有菩提樹下盧舍那佛，各與海會菩薩眾并與文殊師利乃至賢首等悉各說法。以諸會眾各不雜故，云自謂在也。今並同時集眾，各昇本界天上而不離本處也。若約小乘三乘等中說經施化，但論在某處等，無此一說一切說等。今欲明一乘法，即主伴圓明，故法如此也。於中，一三世間融；二依正二融；三於正報中有三寶相融，謂說種種為法寶，菩薩為僧，對如來故；四於諸菩薩有三業融，謂顯現是身、說法為語、自謂為意。問：何須集此者？答：欲明具主伴，凡一法起必具一切故。問：何故皆以菩提樹為本？答：以是得法初處故，又是覺門故。
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第二用融中，初一句用融所由；次不起等，正明用相。此中不起此而昇彼者，古人三釋。一云：本釋迦身不起道樹，別起應化以昇天上。若依此釋，昇天之身是重化身，既非深妙，恐乖文意。一云：不起是法身，昇天是化用。此恐非理，豈可法身坐道樹耶？一云：此昇天是不往而至，以往即不往故，所以不起也；不往即往故，所以昇天也。如不來相而來名善來等。若依此釋，但是無昇相而昇天，非是樹下有不起之身，故亦難用。今解此文，略有八義：一約處即入門，謂以一處中有一切處故，是故此天宮等即本來在彼樹王下中，故云不起也。然先未用此天宮處，今欲於中說法用故，說為昇也。又相即故不起也，門別故有昇也。二約佛，謂此坐樹王下之佛身，即遍法界一切處故。是故佛身本來在彼忉利等處故不待起也，今欲用此忉利門中之佛，故曰昇也，是故若起即不成昇也。三約時，謂由此樹下座上佛身，即遍前後際、等九世十世一切時故，是故此佛坐樹下時昇天，去時到天處時，一一時皆遍法界攝前後際盡，即知坐樹下時永無起時法，云不起也。若正去時亦如此，故唯有去無餘也。皆念念不相至，各各收法界，如是緣起門，無礙恒不雜。四約法界門，謂此昇去無自性故，即攝真如法界，以彼樹下坐等，亦不異真故，同真如在去門顯，顯故不起而昇也。五約緣起門，謂坐由行故坐，坐在於行中，行由坐故行，行在於坐中。是故由行中坐，故昇天即不起也；由坐中行，故不起而昇天也。行坐無礙故，即昇常坐、即坐恒昇故也。六約佛不思議德，謂即不起此坐，即是行、即是臥、即是住，即是到一切處、即是作一切事，並非下地所知。七約所表，謂表前位行成究竟堅固不壞，故云不起前座；而有赴機用，故云昇也。八約成會，謂後會必具前，故不捨前而成後。若捨則壞緣起，是故不起前而昇後也。
第二用融中，初一句用融所由；次不起等，正明用相。此中不起此而昇彼者，古人三釋。一云：本釋迦身不起道樹，別起應化以昇天上。若依此釋，昇天之身是重化身，既非深妙，恐乖文意。一云：不起是法身，昇天是化用。此恐非理，豈可法身坐道樹耶？一云：此昇天是不往而至，以往即不往故，所以不起也；不往即往故，所以昇天也。如不來相而來名善來等。若依此釋，但是無昇相而昇天，非是樹下有不起之身，故亦難用。今解此文，略有八義：一約處即入門，謂以一處中有一切處故，是故此天宮等即本來在彼樹王下中，故云不起也。然先未用此天宮處，今欲於中說法用故，說為昇也。又相即故不起也，門別故有昇也。二約佛，謂此坐樹王下之佛身，即遍法界一切處故。是故佛身本來在彼忉利等處故不待起也，今欲用此忉利門中之佛，故曰昇也，是故若起即不成昇也。三約時，謂由此樹下座上佛身，即遍前後際、等九世十世一切時故，是故此佛坐樹下時昇天，去時到天處時，一一時皆遍法界攝前後際盡，即知坐樹下時永無起時法，云不起也。若正去時亦如此，故唯有去無餘也。皆念念不相至，各各收法界，如是緣起門，無礙恒不雜。四約法界門，謂此昇去無自性故，即攝真如法界，以彼樹下坐等，亦不異真故，同真如在去門顯，顯故不起而昇也。五約緣起門，謂坐由行故坐，坐在於行中，行由坐故行，行在於坐中。是故由行中坐，故昇天即不起也；由坐中行，故不起而昇天也。行坐無礙故，即昇常坐、即坐恒昇故也。六約佛不思議德，謂即不起此坐，即是行、即是臥、即是住，即是到一切處、即是作一切事，並非下地所知。七約所表，謂表前位行成究竟堅固不壞，故云不起前座；而有赴機用，故云昇也。八約成會，謂後會必具前，故不捨前而成後。若捨則壞緣起，是故不起前而昇後也。
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第二嚴根欲中遙見佛來者，約佛用從體起，約機境從心現故也。於中二：先嚴座表相，於中先總、後別。別中，初外報、後內報。二「合掌」下辨欲。第三根緣契合中亦二：先昇殿益、後昇座益。前中二：先赴感、二成益。此二各二，謂此界及結通。益中二：初寂然等，示得定益；後偈讚發慧益，於中二：初憶本行、二頌德。頌中，理實過去一切諸佛體同用融，法爾無二，皆於此殿說十住法；而今却次但說十佛者，為顯無盡故、為說十住故。迦葉是姓，此云飲光。拘那含牟尼，此云金仙人。拘樓孫，此云所應斷已斷，謂生死煩惱等也。隨葉，亦名毘舍符，此云一切勝，亦云遍現，謂諸處皆身現故。尸棄，此云有髻。毘婆尸，此云種種見，新名淨觀。弗沙，此云增盛，以無闕減故，亦是星名。提舍，此云說，謂常說法也，亦名光也。波頭摩，此云赤蓮華。錠光，是燃燈佛，此佛為太子初生時，一切身邊如燃燈，故名燃燈太子，太子成佛亦立此名。問：此中後七佛是過去莊嚴劫中佛，何因得於此賢劫中忉利天宮而說法耶？答：此天宮等有麁有細，麁者前劫燒滅、細者常存故也。如經「天人見劫盡，我此土常安穩」等。又三乘所說者滅，一乘所辨者常存故。第二昇座益中二：初此土、後結通。前中二：初昇座、後辨益。謂廣其殿者，改常所見故破情也。同天處者，顯同理故也。前昇殿益人，此昇座益處者，為顯依正俱勝故也。
第二嚴根欲中遙見佛來者，約佛用從體起，約機境從心現故也。於中二：先嚴座表相，於中先總、後別。別中，初外報、後內報。二「合掌」下辨欲。第三根緣契合中亦二：先昇殿益、後昇座益。前中二：先赴感、二成益。此二各二，謂此界及結通。益中二：初寂然等，示得定益；後偈讚發慧益，於中二：初憶本行、二頌德。頌中，理實過去一切諸佛體同用融，法爾無二，皆於此殿說十住法；而今却次但說十佛者，為顯無盡故、為說十住故。迦葉是姓，此云飲光。拘那含牟尼，此云金仙人。拘樓孫，此云所應斷已斷，謂生死煩惱等也。隨葉，亦名毘舍符，此云一切勝，亦云遍現，謂諸處皆身現故。尸棄，此云有髻。毘婆尸，此云種種見，新名淨觀。弗沙，此云增盛，以無闕減故，亦是星名。提舍，此云說，謂常說法也，亦名光也。波頭摩，此云赤蓮華。錠光，是燃燈佛，此佛為太子初生時，一切身邊如燃燈，故名燃燈太子，太子成佛亦立此名。問：此中後七佛是過去莊嚴劫中佛，何因得於此賢劫中忉利天宮而說法耶？答：此天宮等有麁有細，麁者前劫燒滅、細者常存故也。如經「天人見劫盡，我此土常安穩」等。又三乘所說者滅，一乘所辨者常存故。第二昇座益中二：初此土、後結通。前中二：初昇座、後辨益。謂廣其殿者，改常所見故破情也。同天處者，顯同理故也。前昇殿益人，此昇座益處者，為顯依正俱勝故也。
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菩薩雲集品第十
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四門同上。
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釋名者，菩薩是體、雲是相，以諸菩薩含法雨故、相齗齶故。集是用。殿是集處。妙勝有三義：一佛眾為妙勝，妙勝者之殿；二於中說此妙勝法故；三殿即妙勝，以稱性故。說偈是語業，謂法界菩薩如雲而集，各以妙辯宣揚佛德，故云菩薩雲集說偈品也。
釋名者，菩薩是體、雲是相，以諸菩薩含法雨故、相齗齶故。集是用。殿是集處。妙勝有三義：一佛眾為妙勝，妙勝者之殿；二於中說此妙勝法故；三殿即妙勝，以稱性故。說偈是語業，謂法界菩薩如雲而集，各以妙辯宣揚佛德，故云菩薩雲集說偈品也。
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二來意者，前明如來昇天將欲說法，必有所被機緣，故次來也。又前明果德臨機，今因力助化，先主後伴，義次第故。
二來意者，前明如來昇天將欲說法，必有所被機緣，故次來也。又前明果德臨機，今因力助化，先主後伴，義次第故。
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三宗者，謂集眾放光，偈歎為宗。眾有三類：一助化眾，謂十方菩薩影嚮如來；二表法眾，謂諸首諸慧諸林諸幢等，各為寄人表示法也；三當機眾，謂教所被等。此文通茲三也。
三宗者，謂集眾放光，偈歎為宗。眾有三類：一助化眾，謂十方菩薩影嚮如來；二表法眾，謂諸首諸慧諸林諸幢等，各為寄人表示法也；三當機眾，謂教所被等。此文通茲三也。
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四釋文，中三：初集眾、二放光、三說偈。
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初中二：先此土、後結通。前中二：初顯所從來處、二「佛神力」下明菩薩集來。前中二：初明分量者，前十此百，顯行位漸增故也。此中意者，取百佛世界抹為微塵，如是東方過爾許塵數剎外有一世界名因陀羅，從此間東復過如上百塵剎外有土名蓮華，如是向東十重世界，各各相過百塵界外，所以說十重者，以顯無盡故。如東方十界，餘九方亦爾。世界、佛名、菩薩等皆同，故云一一方各十界等，並同列名也。此唯據斯一天宮會，餘十方界皆各如此，為法界無邊會耳，謂一會一切會等，如結通處辨。二正顯本處三世間名。其世界名雜者，表所解法相非一故。佛同名月者，此是住中果相，有其三義：一約體是圓滿義、二約用是光照義、三約德是清涼義，又初是正體、次是後得、後是大悲，用月表況。菩薩同名慧者，是住中因相，謂解達真俗明了義故。各於本佛修梵行者，顯因依果成故、相順故。二正集來，中二：初至此致敬、二敬已安坐。皆云佛力者，是來坐所由，果力加成也。充滿十方者，是緣起無礙義。
初中二：先此土、後結通。前中二：初顯所從來處、二「佛神力」下明菩薩集來。前中二：初明分量者，前十此百，顯行位漸增故也。此中意者，取百佛世界抹為微塵，如是東方過爾許塵數剎外有一世界名因陀羅，從此間東復過如上百塵剎外有土名蓮華，如是向東十重世界，各各相過百塵界外，所以說十重者，以顯無盡故。如東方十界，餘九方亦爾。世界、佛名、菩薩等皆同，故云一一方各十界等，並同列名也。此唯據斯一天宮會，餘十方界皆各如此，為法界無邊會耳，謂一會一切會等，如結通處辨。二正顯本處三世間名。其世界名雜者，表所解法相非一故。佛同名月者，此是住中果相，有其三義：一約體是圓滿義、二約用是光照義、三約德是清涼義，又初是正體、次是後得、後是大悲，用月表況。菩薩同名慧者，是住中因相，謂解達真俗明了義故。各於本佛修梵行者，顯因依果成故、相順故。二正集來，中二：初至此致敬、二敬已安坐。皆云佛力者，是來坐所由，果力加成也。充滿十方者，是緣起無礙義。
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第二放光序中六：一放光人。二光出處，謂如足指按地乃得住立，表此十住成位不退，故名住也。三光數。四光相，謂解相炳著故云妙色，亦是名也。五光照處，謂是上〈光覺品〉所辨，又是諸文結通之處。前品佛力顯現菩提樹下諸身，今光照樹下及天上。六如來大眾等，明照所顯現通同為一法界圓明之會故也。又云樹下須彌頂知之。
第二放光序中六：一放光人。二光出處，謂如足指按地乃得住立，表此十住成位不退，故名住也。三光數。四光相，謂解相炳著故云妙色，亦是名也。五光照處，謂是上〈光覺品〉所辨，又是諸文結通之處。前品佛力顯現菩提樹下諸身，今光照樹下及天上。六如來大眾等，明照所顯現通同為一法界圓明之會故也。又云樹下須彌頂知之。
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第三偈讚中，十菩薩即為十段，初一總、後九別。以是說法主故名法慧，是故總敘此會本末以顯佛德。後皆於此總說上歎差別德，是故總別無礙，唯一如來法界身，於中或即理即事、即教即義、即因即果、即人即法、即心即境，圓融自在舉體全攝。此等即是十住中法，下諸偈應准知此意。
第三偈讚中，十菩薩即為十段，初一總、後九別。以是說法主故名法慧，是故總敘此會本末以顯佛德。後皆於此總說上歎差別德，是故總別無礙，唯一如來法界身，於中或即理即事、即教即義、即因即果、即人即法、即心即境，圓融自在舉體全攝。此等即是十住中法，下諸偈應准知此意。
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初偈中分二：先敘此會事、後三釋疑。前中初二敘〈昇天品〉事；次三敘此處集相；次二敘結通事，於中先明所由、後顯其相。二釋伏疑。疑云：佛果自在，可得一身赴一切會無有障礙，思議不逮。菩薩因人，既局不足，何因亦得如此普遍？釋中三：初偈初發心深、二修行深、三成德深，故得同佛遍也。
初偈中分二：先敘此會事、後三釋疑。前中初二敘〈昇天品〉事；次三敘此處集相；次二敘結通事，於中先明所由、後顯其相。二釋伏疑。疑云：佛果自在，可得一身赴一切會無有障礙，思議不逮。菩薩因人，既局不足，何因亦得如此普遍？釋中三：初偈初發心深、二修行深、三成德深，故得同佛遍也。
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二一切慧者，以解一切法離相故。十偈分五：初三明佛非妄取所見，一明小菩薩取相見佛不覩真法、二明凡夫妄染總不見佛、三明二乘雖觀法執不亡著假名法也。次三既妄取不見，誰能見耶？謂離妄正解，佛常現前。於中，一見真佛；二泯能所，以無所取，無能見故；三顯觀益。三一偈，明妄取何失而不見耶？謂癡冥故。四二偈，真佛何德而超妄耶？謂法界淨等故。於中初偈約佛明修生功德不生滅義，謂初二句明相好功德，離三世生滅，即立宗也。下二句舉二因釋成：一云以此功德住於無住之本，故同無住也。又顯即無自性，故云無住。是故即不生滅而不無功德。一言若無明未盡，障隔真如，令修生德未全同真，故有生滅。今即返此，始覺同本故云悉淨，故不生滅也。後偈約法，以見緣起法即是佛故、以因緣生即是不生故，見理佛。與第四偈，不生滅見佛同。五後一偈，推功在本。
二一切慧者，以解一切法離相故。十偈分五：初三明佛非妄取所見，一明小菩薩取相見佛不覩真法、二明凡夫妄染總不見佛、三明二乘雖觀法執不亡著假名法也。次三既妄取不見，誰能見耶？謂離妄正解，佛常現前。於中，一見真佛；二泯能所，以無所取，無能見故；三顯觀益。三一偈，明妄取何失而不見耶？謂癡冥故。四二偈，真佛何德而超妄耶？謂法界淨等故。於中初偈約佛明修生功德不生滅義，謂初二句明相好功德，離三世生滅，即立宗也。下二句舉二因釋成：一云以此功德住於無住之本，故同無住也。又顯即無自性，故云無住。是故即不生滅而不無功德。一言若無明未盡，障隔真如，令修生德未全同真，故有生滅。今即返此，始覺同本故云悉淨，故不生滅也。後偈約法，以見緣起法即是佛故、以因緣生即是不生故，見理佛。與第四偈，不生滅見佛同。五後一偈，推功在本。
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三勝慧者，以淨慧勝眼解佛深智，深智為勝也。十偈分五：初三舉妄情失，一迷或佛深智、二妄取障佛相、三迷陰障法身。次二辨慧解益。於中初偈中，若約三乘觀法不實，即見理佛；一乘即見舍那法界身通理事，後明陰轉無我是佛。次三喻顯前失。於中，初雖因闕緣失；二雖緣因雜失，謂雜無明故心不淨也，亦是無信心也；三雖緣闕因失。次一喻顯前益，後一推功在本。
三勝慧者，以淨慧勝眼解佛深智，深智為勝也。十偈分五：初三舉妄情失，一迷或佛深智、二妄取障佛相、三迷陰障法身。次二辨慧解益。於中初偈中，若約三乘觀法不實，即見理佛；一乘即見舍那法界身通理事，後明陰轉無我是佛。次三喻顯前失。於中，初雖因闕緣失；二雖緣因雜失，謂雜無明故心不淨也，亦是無信心也；三雖緣闕因失。次一喻顯前益，後一推功在本。
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四功德慧者，以福莊慧故。十偈分四：初四辨迷失，一取相、二見取、三無明、四無法眼。又釋：上二起妄、後二迷法。前中，一執虛為實、二取劣為勝；後二中，一迷自心、二迷真空。次四辨解德，一求法眼、二心無著、三有淨眼、四離能所見。上二句無見即見，下二句見即無見。次一歎佛順法攝生，後一推功。
四功德慧者，以福莊慧故。十偈分四：初四辨迷失，一取相、二見取、三無明、四無法眼。又釋：上二起妄、後二迷法。前中，一執虛為實、二取劣為勝；後二中，一迷自心、二迷真空。次四辨解德，一求法眼、二心無著、三有淨眼、四離能所見。上二句無見即見，下二句見即無見。次一歎佛順法攝生，後一推功。
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五進慧者，以離妄想放逸故。十偈分二：初一明癡妄之失、後九明慧悟之得。於中，初一雙了真偽，謂了妄偽不實、真理是實；次二捨偽歸真，謂初約所執無相觀、後約依他無生；次三明真偽雙融，則圓成無性，一俱真、二俱泯、三釋不俱所以；後三偽盡真圓，一不可議、二不可思、三觀益。
五進慧者，以離妄想放逸故。十偈分二：初一明癡妄之失、後九明慧悟之得。於中，初一雙了真偽，謂了妄偽不實、真理是實；次二捨偽歸真，謂初約所執無相觀、後約依他無生；次三明真偽雙融，則圓成無性，一俱真、二俱泯、三釋不俱所以；後三偽盡真圓，一不可議、二不可思、三觀益。
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六善慧者，知佛離害心故、善說明淨道故。十偈分四：初三偈舉佛實德，一二利圓妙、二積德方見、三同理超情。二四偈辨佛所說法：一顯法無說。二明無說之說說無盡也。又亦前偈明無說故盡言，此偈明盡言亦離故云無盡。三釋前見大名稱。初偈明無見見中眾生是見者，此亦無也；後偈明見無見中不壞者，一見不待破故、二見不壞之理故、三見體即真故。三一偈半結前知佛及說益相。四一偈半推功。
六善慧者，知佛離害心故、善說明淨道故。十偈分四：初三偈舉佛實德，一二利圓妙、二積德方見、三同理超情。二四偈辨佛所說法：一顯法無說。二明無說之說說無盡也。又亦前偈明無說故盡言，此偈明盡言亦離故云無盡。三釋前見大名稱。初偈明無見見中眾生是見者，此亦無也；後偈明見無見中不壞者，一見不待破故、二見不壞之理故、三見體即真故。三一偈半結前知佛及說益相。四一偈半推功。
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七智慧者，聞教生慧故。十偈分四：初一辨自順教生慧故立其名。次六明眾生違理損，於中初二橫計人法故不見佛，初人、後法，謂不觀身實相故。後四約位明不見佛，初二約凡位，一就情過、二就正理，謂生死涅槃相待故俱不可得，又是二乘涅槃故。又染分是生死、淨分是涅槃，雙融故俱不可得。後二約二乘，一約迷教、二取相。如菴提遮呵舍利弗云：「我在靜室中，尊常目前現。仁稱阿羅漢，常隨而不見。」次一勸令順理成益。次二舉法釋成，謂何以執有不見佛耶？釋云：法實是無，以佛智求不可得故。又云：以明了三世一切法空故名如來，是故當知若取相等不見佛也。
七智慧者，聞教生慧故。十偈分四：初一辨自順教生慧故立其名。次六明眾生違理損，於中初二橫計人法故不見佛，初人、後法，謂不觀身實相故。後四約位明不見佛，初二約凡位，一就情過、二就正理，謂生死涅槃相待故俱不可得，又是二乘涅槃故。又染分是生死、淨分是涅槃，雙融故俱不可得。後二約二乘，一約迷教、二取相。如菴提遮呵舍利弗云：「我在靜室中，尊常目前現。仁稱阿羅漢，常隨而不見。」次一勸令順理成益。次二舉法釋成，謂何以執有不見佛耶？釋云：法實是無，以佛智求不可得故。又云：以明了三世一切法空故名如來，是故當知若取相等不見佛也。
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八真慧者，見法身真理故，又慧同理名真慧。十偈分二：初二歎佛名德，一標、二釋；後八明佛義德。於中二：初三會佛所知二諦境成法身觀。一標，謂以偽無和合故俗等真；二釋，約三時求合相不得；三成觀益。次五會佛境智成絕能所行，於中四：一舉境智。二泯能所，謂境智一亦不可、二亦不可。證如反望，無如外智故無覺，亦無智外法可取故無所覺，是佛所修，故無一無二也。此有三義：一約境真俗非一二、二約智虛照非一二、三約境智非一二，准釋可知。三釋無一二，以境智無合故。又上半標宗、下釋以一法無自所依故為眾也。為一亦爾，兩俱無性，何有緣合？又藏性依緣一為眾也，諸法依藏眾為一也，互無自性各無所依，無所依故云何有緣合？以體用俱泯，故云作者及所作俱無也。四「若能」下明觀成益，二句標，四句釋，謂此不可得處是佛所依，此中絕能所，故云無依無覺也。
八真慧者，見法身真理故，又慧同理名真慧。十偈分二：初二歎佛名德，一標、二釋；後八明佛義德。於中二：初三會佛所知二諦境成法身觀。一標，謂以偽無和合故俗等真；二釋，約三時求合相不得；三成觀益。次五會佛境智成絕能所行，於中四：一舉境智。二泯能所，謂境智一亦不可、二亦不可。證如反望，無如外智故無覺，亦無智外法可取故無所覺，是佛所修，故無一無二也。此有三義：一約境真俗非一二、二約智虛照非一二、三約境智非一二，准釋可知。三釋無一二，以境智無合故。又上半標宗、下釋以一法無自所依故為眾也。為一亦爾，兩俱無性，何有緣合？又藏性依緣一為眾也，諸法依藏眾為一也，互無自性各無所依，無所依故云何有緣合？以體用俱泯，故云作者及所作俱無也。四「若能」下明觀成益，二句標，四句釋，謂此不可得處是佛所依，此中絕能所，故云無依無覺也。
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九無上慧者，慧離上相故。十偈分三：初一釋己名、次八顯佛德。於中，初六辨佛內證德，謂一境離麁妙修。生德是麁，由空故不作也；真理是細，本有不悕望也。二離數無數。此二約境。三離照無照，此約智。四一偈半離依無依。五一偈半離一二相。此上約境智俱融。後二顯佛外化德，一教令住法無所住也、二得見真身無所見也。後一推功。
九無上慧者，慧離上相故。十偈分三：初一釋己名、次八顯佛德。於中，初六辨佛內證德，謂一境離麁妙修。生德是麁，由空故不作也；真理是細，本有不悕望也。二離數無數。此二約境。三離照無照，此約智。四一偈半離依無依。五一偈半離一二相。此上約境智俱融。後二顯佛外化德，一教令住法無所住也、二得見真身無所見也。後一推功。
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十堅固慧者，知佛恩不可壞故。十偈分三：初六舉佛恩深、次三慶已逢遇、後一結歎無盡。前中，初一句標恩，餘釋顯恩相：一為物出現、二見物深苦、三明救苦唯佛、四與樂亦佛、五佛眾亦能、六見聞獲益。二慶遇中三：一慶己益、二眾同益、三重慶見智益，亦是結己所說。後一是總結上九人說。
十堅固慧者，知佛恩不可壞故。十偈分三：初六舉佛恩深、次三慶已逢遇、後一結歎無盡。前中，初一句標恩，餘釋顯恩相：一為物出現、二見物深苦、三明救苦唯佛、四與樂亦佛、五佛眾亦能、六見聞獲益。二慶遇中三：一慶己益、二眾同益、三重慶見智益，亦是結己所說。後一是總結上九人說。
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十住品第十一
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初釋名者，菩薩是人、十住是法，謂得位不退故云住。住法應圓，依則說十，即帶數釋。又此住法是菩薩所有，是有財釋。又菩薩之住，依主釋。又菩薩即住，持業釋。問：前外凡，〈賢首品〉唯約人名，後〈十地〉聖位唯約法名，於此內凡三賢之中人法合目者何耶？答前位未成故就人法目，三賢位劣人法合稱，聖位顯著故唯約法名，此亦是施設漸增之相。問：等是人法合目，何故十行十迴向提別人名，此中舉通名耶？答：於賢位中有三，謂下中上，此當下品，劣故舉通名；十行是中賢次故，雖提別名，然約義少改，名華聚等也；迴向是上賢勝故，稱本別提名金剛幢迴向也。
初釋名者，菩薩是人、十住是法，謂得位不退故云住。住法應圓，依則說十，即帶數釋。又此住法是菩薩所有，是有財釋。又菩薩之住，依主釋。又菩薩即住，持業釋。問：前外凡，〈賢首品〉唯約人名，後〈十地〉聖位唯約法名，於此內凡三賢之中人法合目者何耶？答前位未成故就人法目，三賢位劣人法合稱，聖位顯著故唯約法名，此亦是施設漸增之相。問：等是人法合目，何故十行十迴向提別人名，此中舉通名耶？答：於賢位中有三，謂下中上，此當下品，劣故舉通名；十行是中賢次故，雖提別名，然約義少改，名華聚等也；迴向是上賢勝故，稱本別提名金剛幢迴向也。
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二來意者，序義既彰，正宗宜顯，故次來也。
二來意者，序義既彰，正宗宜顯，故次來也。
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三宗趣者，十住法為宗，依此得果為趣。餘義如本分中說。
三宗趣者，十住法為宗，依此得果為趣。餘義如本分中說。
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四釋文者，就正宗中有四品，分二：初三品是當位行德、後一品是勝進趣後。前中三品即為三段：初品明位、次品明行、後品歎德。又初是解、次是行、後顯德，同上〈明難〉等三品。問：何故前會無別勝進趣後，此中有耶？答：此中位成故、勝前故。又前信無位，總為趣住方便故；今此位成，是故別有進後方便也。問：若爾，何故〈迴向品〉後無勝進耶？答：以世間位滿，故不須也。又總攝前諸位，作證地方便故也。
四釋文者，就正宗中有四品，分二：初三品是當位行德、後一品是勝進趣後。前中三品即為三段：初品明位、次品明行、後品歎德。又初是解、次是行、後顯德，同上〈明難〉等三品。問：何故前會無別勝進趣後，此中有耶？答：此中位成故、勝前故。又前信無位，總為趣住方便故；今此位成，是故別有進後方便也。問：若爾，何故〈迴向品〉後無勝進耶？答：以世間位滿，故不須也。又總攝前諸位，作證地方便故也。
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就此品中有七分：一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六證成分、七偈頌分。
就此品中有七分：一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六證成分、七偈頌分。
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初中，何故入定者，有六意：一以此三昧是法體故、二顯非證不說故、三顯此法非思量境故、四察機審藥故、五為受佛加故、六為顯諸佛同說故。文中四：一辨入定人。何故法慧入者？是眾首故、餘入則亂眾調伏故、顯十住法慧能說故。二顯非己力。三明所得定，謂簡佛果故云菩薩，觀解善巧故云方便，即住法也。方便多端故云無量，即是十種也。四納法在心，故云正受。
初中，何故入定者，有六意：一以此三昧是法體故、二顯非證不說故、三顯此法非思量境故、四察機審藥故、五為受佛加故、六為顯諸佛同說故。文中四：一辨入定人。何故法慧入者？是眾首故、餘入則亂眾調伏故、顯十住法慧能說故。二顯非己力。三明所得定，謂簡佛果故云菩薩，觀解善巧故云方便，即住法也。方便多端故云無量，即是十種也。四納法在心，故云正受。
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二加分中三：初總辨能加、二顯加所為、三正明加相。初中六：初顯能加佛處所遠近。二能加佛數。論云「何故多佛加？顯法及法師所增長恭敬心故。又欲顯一切佛同說，是以承諸佛神力。」於此法慧說，即是一切佛說也。此通因果二說故。三顯佛名同者，有四意：一明得法不異故；二彼菩薩聞諸如來同己名，重增踊悅故；三顯住中因果同故；四但諸佛於此住門中為能加，顯現皆名法慧，以法力故、法爾故。四歎得此定。乃能者、是希越之辭、明希有能入此三昧者。問：何故諸佛於大眾中歎入此定？答：以彼法慧默入斯定，為眾不知所入是何，無心渴仰不得為說，是故諸佛舉三昧名，對眾稱歎，起眾欲樂也。五「善男子」下明得定所依，謂彼諸佛自說，由已作加力，故令得此定。六「又盧舍那」下彼佛自釋作加所由，有三句：一由舍那本願力故，令我作加。依《地論》釋，舍那過去曾見有一盧舍那佛，加一法慧菩薩說十住法，當時能加諸佛同名法慧，因即發願：願我成佛亦有斯事。今如本成，是故加耳。二亦是舍那現在神力相感同加。三是法慧自善根熟，堪說法益眾，上感諸佛，是故同加。略無大眾機感之力，後會處具有。又舍那宿願顯法根深，謂久遠已來修此住法，擬於今時為機宣說。威神力者，正顯今時傳授。此上是化主力，後一助化力，顯因果俱融、主伴合辨，以成化事耳。二顯加所為中，初句總、次九別、後一結，同異成壞准可知。別中，一增長本有佛性真慧，令向佛果成不退故，此約智也。二開解在纏法界真理，令得顯現，此約境也。又開示解釋法界理故。三剖㭊眾生性類，令辨在十住等位各差別故，又知五性差別，此約後智。又眾生之界即如來藏，分別者為了因故，又是解釋故。又分別一眾生處，即有一切眾生及一切諸法門等故也。四約一乘，即治滅性，滅三障四障使習等故。三乘除外道我執上心黑障，此約斷德。五無明障盡，智冥真境，故云入無礙境也。又入因陀羅境，故云無礙也。此約勝進入果境。六巧入果智相攝總持，此約入果智，即入密智也。七明照真俗，此約智用。八知眾生根生熟多端，又知同如，又知一根即一切根，如根欲性海等。九稱根說法，任持根性使不差失，又持行不失、持義不散，又持法不滅等。結者，謂廣說何法成此等事？所謂菩薩十住也。三加相中，三業加，口加勸說以增辯、意加冥被益智、身加摩頂以增威。何故先口加？以因前語便故。次意加中二：初加、後釋。加中十句：初一總，謂令於大眾中說法無礙，即無礙解也；九句別顯無礙，同異成壞可准之。一無住著故無礙，即無著辯才。
二加分中三：初總辨能加、二顯加所為、三正明加相。初中六：初顯能加佛處所遠近。二能加佛數。論云「何故多佛加？顯法及法師所增長恭敬心故。又欲顯一切佛同說，是以承諸佛神力。」於此法慧說，即是一切佛說也。此通因果二說故。三顯佛名同者，有四意：一明得法不異故；二彼菩薩聞諸如來同己名，重增踊悅故；三顯住中因果同故；四但諸佛於此住門中為能加，顯現皆名法慧，以法力故、法爾故。四歎得此定。乃能者、是希越之辭、明希有能入此三昧者。問：何故諸佛於大眾中歎入此定？答：以彼法慧默入斯定，為眾不知所入是何，無心渴仰不得為說，是故諸佛舉三昧名，對眾稱歎，起眾欲樂也。五「善男子」下明得定所依，謂彼諸佛自說，由已作加力，故令得此定。六「又盧舍那」下彼佛自釋作加所由，有三句：一由舍那本願力故，令我作加。依《地論》釋，舍那過去曾見有一盧舍那佛，加一法慧菩薩說十住法，當時能加諸佛同名法慧，因即發願：願我成佛亦有斯事。今如本成，是故加耳。二亦是舍那現在神力相感同加。三是法慧自善根熟，堪說法益眾，上感諸佛，是故同加。略無大眾機感之力，後會處具有。又舍那宿願顯法根深，謂久遠已來修此住法，擬於今時為機宣說。威神力者，正顯今時傳授。此上是化主力，後一助化力，顯因果俱融、主伴合辨，以成化事耳。二顯加所為中，初句總、次九別、後一結，同異成壞准可知。別中，一增長本有佛性真慧，令向佛果成不退故，此約智也。二開解在纏法界真理，令得顯現，此約境也。又開示解釋法界理故。三剖㭊眾生性類，令辨在十住等位各差別故，又知五性差別，此約後智。又眾生之界即如來藏，分別者為了因故，又是解釋故。又分別一眾生處，即有一切眾生及一切諸法門等故也。四約一乘，即治滅性，滅三障四障使習等故。三乘除外道我執上心黑障，此約斷德。五無明障盡，智冥真境，故云入無礙境也。又入因陀羅境，故云無礙也。此約勝進入果境。六巧入果智相攝總持，此約入果智，即入密智也。七明照真俗，此約智用。八知眾生根生熟多端，又知同如，又知一根即一切根，如根欲性海等。九稱根說法，任持根性使不差失，又持行不失、持義不散，又持法不滅等。結者，謂廣說何法成此等事？所謂菩薩十住也。三加相中，三業加，口加勸說以增辯、意加冥被益智、身加摩頂以增威。何故先口加？以因前語便故。次意加中二：初加、後釋。加中十句：初一總，謂令於大眾中說法無礙，即無礙解也；九句別顯無礙，同異成壞可准之。一無住著故無礙，即無著辯才。
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二說時不斷，謂不忘名義，即任放辯才，說不待次、言辭不斷等。三說時不雜無明，以不乖正理故。四所說理決定故，又異論不能壞故。五善淨無過故，謂不求名等惡故。六於一切法能隨順說故，又達一切義故。七超過下位故，又餘無能越故。八說無厭倦故，又離慢故。九言無退失故，又言無退理故，又言不退屈故。下釋偏加所由。諸佛有力有慈悲，何故唯加法慧不加餘者？釋有二因：一以得定力故、二法爾故。謂如水流，法爾趣下，今此亦爾，凡有能說十住法人理數，如此諸佛神力流聚在中故云也。身加摩頂者，增其威故、令從定覺故、安慰令說故。又彼諸佛等不來至此，手亦不長，而摩此頂；又諸佛手皆全摩其頂，而互不相礙，是法界緣起不思議法也。
二說時不斷，謂不忘名義，即任放辯才，說不待次、言辭不斷等。三說時不雜無明，以不乖正理故。四所說理決定故，又異論不能壞故。五善淨無過故，謂不求名等惡故。六於一切法能隨順說故，又達一切義故。七超過下位故，又餘無能越故。八說無厭倦故，又離慢故。九言無退失故，又言無退理故，又言不退屈故。下釋偏加所由。諸佛有力有慈悲，何故唯加法慧不加餘者？釋有二因：一以得定力故、二法爾故。謂如水流，法爾趣下，今此亦爾，凡有能說十住法人理數，如此諸佛神力流聚在中故云也。身加摩頂者，增其威故、令從定覺故、安慰令說故。又彼諸佛等不來至此，手亦不長，而摩此頂；又諸佛手皆全摩其頂，而互不相礙，是法界緣起不思議法也。
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第三起分者，有四意故：一已內證法故、二已得勝力故、三說時至故、四定無言說故，是故須起也。前初會普賢為果法深細故定中說，又顯普賢自在故；此明因行，故寄出也。
第三起分者，有四意故：一已內證法故、二已得勝力故、三說時至故、四定無言說故，是故須起也。前初會普賢為果法深細故定中說，又顯普賢自在故；此明因行，故寄出也。
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第四本分中二：先證本、後教本，亦是先體、後相。初中，先對前後諸位料簡者，何故信中無此義者？以未成位故、此是位體故。何故此名種性乃至十地名善決定者？以此位最劣，約種為名；十行次增，約依種所發業行為名；十迴向更增，故約行後大願為名，迴前諸行向正證故；十地已得真證必然，故名善決定。此等並是位中通體，隨位漸增有茲階降。是故十住十行無大善決定者，是劣故也。又以三賢中下故、最劣故，未辨此大用也。又以自利增故。又以約種未現行故。種性義，略作三門：一釋名，種是因義、性是體義。又性是族義，謂種族也。又姓是類義，謂種類也。二出體，有二：一性種性、二習種姓。性種有二門：一就有為無常門，如《瑜伽》云「六處殊勝，無始展轉，法爾所得(云云)。」二約無為常住門，如《寶性論》云「真如性者，如六根聚經中說(云云)。」習性有無者，一約護月，唯本性；二勝軍，唯習姓；三護法，俱二；四如緣起，俱離。三諸門分別，作五門：一約性習前後、二約五性、三約六性、四寄位、五諸教，並如別說。又〈性起品〉云「菩薩摩訶薩自知身中悉有一切諸佛菩提。何以故？彼菩薩心不離一切如來菩提。如自心中，一切眾生心中亦復如是，無量無邊、無處不有、不可破壞、不可思議。」文中六句，初一句總，謂五種性中簡去餘位，故云菩薩種性；下五句別顯種性義。一甚深者，是幽邃義：一約有為性，徹窮後際故；二約無為性，真如法性離相離性故；三約用，出生勝德不可盡故；四徹同佛果故。又照窮逾遠曰深，畢竟無底曰深，幽玄無極故曰甚深。二廣大者，是苞含義、普遍義、無邊義。前即深無底，此即廣無涯。此通有為無為、能生所生、因果等法，准別顯之。三與法界等者是勝善義，謂大白法界等故。又具足人法、教義、因果、理事等一切法故也。四與虛空等者是因善義，謂成無常愛果因，故如虛空。以在地前，略無常果因。又亦由上深故等法界、廣故同虛空，或俱通二、或與上別，可知。五是不怯弱義，以從佛種中生故。亦是釋種性名義。又亦得諸佛從菩薩性中生。又是釋上諸句，謂何以得知深廣等法界等耶？釋云：以是三世佛種性能生一切菩薩等故。二顯相中三：初標數引證，謂三世佛果無不皆由十住因感，如大王路理無岐徑，故云同說。
第四本分中二：先證本、後教本，亦是先體、後相。初中，先對前後諸位料簡者，何故信中無此義者？以未成位故、此是位體故。何故此名種性乃至十地名善決定者？以此位最劣，約種為名；十行次增，約依種所發業行為名；十迴向更增，故約行後大願為名，迴前諸行向正證故；十地已得真證必然，故名善決定。此等並是位中通體，隨位漸增有茲階降。是故十住十行無大善決定者，是劣故也。又以三賢中下故、最劣故，未辨此大用也。又以自利增故。又以約種未現行故。種性義，略作三門：一釋名，種是因義、性是體義。又性是族義，謂種族也。又姓是類義，謂種類也。二出體，有二：一性種性、二習種姓。性種有二門：一就有為無常門，如《瑜伽》云「六處殊勝，無始展轉，法爾所得(云云)。」二約無為常住門，如《寶性論》云「真如性者，如六根聚經中說(云云)。」習性有無者，一約護月，唯本性；二勝軍，唯習姓；三護法，俱二；四如緣起，俱離。三諸門分別，作五門：一約性習前後、二約五性、三約六性、四寄位、五諸教，並如別說。又〈性起品〉云「菩薩摩訶薩自知身中悉有一切諸佛菩提。何以故？彼菩薩心不離一切如來菩提。如自心中，一切眾生心中亦復如是，無量無邊、無處不有、不可破壞、不可思議。」文中六句，初一句總，謂五種性中簡去餘位，故云菩薩種性；下五句別顯種性義。一甚深者，是幽邃義：一約有為性，徹窮後際故；二約無為性，真如法性離相離性故；三約用，出生勝德不可盡故；四徹同佛果故。又照窮逾遠曰深，畢竟無底曰深，幽玄無極故曰甚深。二廣大者，是苞含義、普遍義、無邊義。前即深無底，此即廣無涯。此通有為無為、能生所生、因果等法，准別顯之。三與法界等者是勝善義，謂大白法界等故。又具足人法、教義、因果、理事等一切法故也。四與虛空等者是因善義，謂成無常愛果因，故如虛空。以在地前，略無常果因。又亦由上深故等法界、廣故同虛空，或俱通二、或與上別，可知。五是不怯弱義，以從佛種中生故。亦是釋種性名義。又亦得諸佛從菩薩性中生。又是釋上諸句，謂何以得知深廣等法界等耶？釋云：以是三世佛種性能生一切菩薩等故。二顯相中三：初標數引證，謂三世佛果無不皆由十住因感，如大王路理無岐徑，故云同說。
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二列名，謂一周圓以明十種。三結說。
二列名，謂一周圓以明十種。三結說。
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此中十住義，略作十門：一釋名、二辨體、三明所依身、四所行行、五所觀境、六所離障、七所成德、八所寄法、九所攝位、十所成果。初釋名，有二：一總名，如前釋。別中，初者謂依外凡，十千劫來修信善根方便行滿，於大菩提起決定心，入位不退，故云初發心。初發心即住，是持業釋。此當《起信論》中信成就發心也。二精練此心使離染明淨，故云治地，謂鑄治心地也。三妙觀空有而正行薰修，故云修行。四生在佛家，種性尊貴，故云生貴，謂此寄當無流位故。五巧不滯真，起悲愍物，滯真隨俗。此二合觀，離邊巧備，故云具足。此同五地難合真俗而能合也。六觀無二法既漸純熟，聞讚毀佛等心不傾動，故云正心。心即是正，故云正心。又正是境、心是智，以心住正理，故云正心。七止觀雙運緣不能壞，故云不退。此同七地雙行相。八三業光潔，離染如童，童行性成物莫能沮，故云真也。此同八地無功用行。九應機善說，紹嗣法王，故云子也。十住位滿足，成就智身，諸佛法水以灌其頂，故云頂也。若依圓教，此灌頂位滿即成佛，更無十行等，如下文海幢比丘處說。若三乘教則不如此，但是解相未證真故。得名有三，謂第四八九十從喻為名，第七約離過受稱，餘並約功能為目可知。二明體性者，作三門：一約所依，即以無量方便三昧為體，以依此定說十住故。下論云「此三昧者是法體故。」二約本，即以前種性甚深等為體，以彼是此十住體故，但隨位說十而無別性。三剋性，約所緣以真俗二諦、約能緣以悲智二行，餘行眷屬皆此所攝。又真俗境俱融、悲智唯一，此二復圓俱融，法界無障礙具德自在是其體也。此約圓教辨(餘門別作)。
此中十住義，略作十門：一釋名、二辨體、三明所依身、四所行行、五所觀境、六所離障、七所成德、八所寄法、九所攝位、十所成果。初釋名，有二：一總名，如前釋。別中，初者謂依外凡，十千劫來修信善根方便行滿，於大菩提起決定心，入位不退，故云初發心。初發心即住，是持業釋。此當《起信論》中信成就發心也。二精練此心使離染明淨，故云治地，謂鑄治心地也。三妙觀空有而正行薰修，故云修行。四生在佛家，種性尊貴，故云生貴，謂此寄當無流位故。五巧不滯真，起悲愍物，滯真隨俗。此二合觀，離邊巧備，故云具足。此同五地難合真俗而能合也。六觀無二法既漸純熟，聞讚毀佛等心不傾動，故云正心。心即是正，故云正心。又正是境、心是智，以心住正理，故云正心。七止觀雙運緣不能壞，故云不退。此同七地雙行相。八三業光潔，離染如童，童行性成物莫能沮，故云真也。此同八地無功用行。九應機善說，紹嗣法王，故云子也。十住位滿足，成就智身，諸佛法水以灌其頂，故云頂也。若依圓教，此灌頂位滿即成佛，更無十行等，如下文海幢比丘處說。若三乘教則不如此，但是解相未證真故。得名有三，謂第四八九十從喻為名，第七約離過受稱，餘並約功能為目可知。二明體性者，作三門：一約所依，即以無量方便三昧為體，以依此定說十住故。下論云「此三昧者是法體故。」二約本，即以前種性甚深等為體，以彼是此十住體故，但隨位說十而無別性。三剋性，約所緣以真俗二諦、約能緣以悲智二行，餘行眷屬皆此所攝。又真俗境俱融、悲智唯一，此二復圓俱融，法界無障礙具德自在是其體也。此約圓教辨(餘門別作)。
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第五說分者，十住有二分：一果分，圓融不可說；二因分，隨說有二分，一約普賢自體行、二約普賢位相。此有二分：一阿含位，如此品說；二證位，如〈十地品〉說。今此正說阿含位，於中有二：初明攝體之位、後辨隨相之位。初中釋十住即為十段，一一皆有二，謂先標、後釋。釋中皆二：初修行是其別相，以一一住中各修一行故；二觀解是其別相，以諸住皆有解悟相故。前中各二：初自分行、後學十法為勝進行。勝進行各二：先正修、後「何以」下釋修意。其中第一第十文相加者，以初為行本，賴多緣故；後為位滿，德深廣故。又釋一一中皆二，謂標、釋。釋中皆三，初明入住行、二學十法為淨住行、三住滿得果。準《地論》，諸地皆有因體果相即，入住為因、淨住為體、住滿為果，並可知。今且依前釋，初住中先標名、後釋義。釋義中二：先別行中二，先自分、後勝進。前中二：先明行本，謂發菩提心為十住之本，但轉此心漸增勝故，成後諸住故也；二所得，前中初六句舉發心所依緣，次一句明所發心體，次一句明發心所求，後一句明不退還。又釋：初六句釋發、次句釋心、次句釋菩提、後句釋住義。前六句中二處聞說法者，初聞餘人說、後聞佛說。又初略說、後廣說。又初說因法、後說果法。又七緣發心，準辨。又一向不迴者，簡異外凡也。二所得中分是因義，謂由初發心得成十力果法之因故。此約始教辨。二分是未圓義，謂由入住不退，始生佛家，得佛體分故，謂於十力隨分而得。此約終教辨。三分圓無礙故，得分即得圓，但以就普賢門中辨，是因而非果，故云分也。此中於流盡亦分得者，準教知之。又此十力，小乘中至佛果始得，三乘中地上始分得，一乘入位即得故也。二勝進中二：先正辨、後釋成。前中有十句：一供諸佛：二歎諸菩薩能捨自樂、忍苦求果；三以勝妙法化諸眾生，不令彼心墮凡小位故云護，又護善根令得增長；四準下頌，當第三常歎賢聖，此云親近者，此約自利，頌約利他，謂進而常歎也；五歎淨妙法，魔等不壞，故知不退也；六以佛功德安立菩薩故云修，此順頌；七巧化眾生令得見佛，故云歎美生諸佛前；八善修三昧以教眾生故云方便；九轉妙法輪滅生死輪故云也；十為生死苦類作清涼歸處。又釋：九令離無常苦，十令其得常樂，此十並準下頌文知之。二釋意中，先徵、後釋。徵云：發菩提心已，何故復須學此十行？釋有三義：一欲使此心轉增勝故、二令堅固故、三令成果故。又一令自分堅因、二勝進轉增、三終成佛果，故須也。二同相中明悟必賴緣，故云有所聞法。解從內發，故云不由他悟。
第五說分者，十住有二分：一果分，圓融不可說；二因分，隨說有二分，一約普賢自體行、二約普賢位相。此有二分：一阿含位，如此品說；二證位，如〈十地品〉說。今此正說阿含位，於中有二：初明攝體之位、後辨隨相之位。初中釋十住即為十段，一一皆有二，謂先標、後釋。釋中皆二：初修行是其別相，以一一住中各修一行故；二觀解是其別相，以諸住皆有解悟相故。前中各二：初自分行、後學十法為勝進行。勝進行各二：先正修、後「何以」下釋修意。其中第一第十文相加者，以初為行本，賴多緣故；後為位滿，德深廣故。又釋一一中皆二，謂標、釋。釋中皆三，初明入住行、二學十法為淨住行、三住滿得果。準《地論》，諸地皆有因體果相即，入住為因、淨住為體、住滿為果，並可知。今且依前釋，初住中先標名、後釋義。釋義中二：先別行中二，先自分、後勝進。前中二：先明行本，謂發菩提心為十住之本，但轉此心漸增勝故，成後諸住故也；二所得，前中初六句舉發心所依緣，次一句明所發心體，次一句明發心所求，後一句明不退還。又釋：初六句釋發、次句釋心、次句釋菩提、後句釋住義。前六句中二處聞說法者，初聞餘人說、後聞佛說。又初略說、後廣說。又初說因法、後說果法。又七緣發心，準辨。又一向不迴者，簡異外凡也。二所得中分是因義，謂由初發心得成十力果法之因故。此約始教辨。二分是未圓義，謂由入住不退，始生佛家，得佛體分故，謂於十力隨分而得。此約終教辨。三分圓無礙故，得分即得圓，但以就普賢門中辨，是因而非果，故云分也。此中於流盡亦分得者，準教知之。又此十力，小乘中至佛果始得，三乘中地上始分得，一乘入位即得故也。二勝進中二：先正辨、後釋成。前中有十句：一供諸佛：二歎諸菩薩能捨自樂、忍苦求果；三以勝妙法化諸眾生，不令彼心墮凡小位故云護，又護善根令得增長；四準下頌，當第三常歎賢聖，此云親近者，此約自利，頌約利他，謂進而常歎也；五歎淨妙法，魔等不壞，故知不退也；六以佛功德安立菩薩故云修，此順頌；七巧化眾生令得見佛，故云歎美生諸佛前；八善修三昧以教眾生故云方便；九轉妙法輪滅生死輪故云也；十為生死苦類作清涼歸處。又釋：九令離無常苦，十令其得常樂，此十並準下頌文知之。二釋意中，先徵、後釋。徵云：發菩提心已，何故復須學此十行？釋有三義：一欲使此心轉增勝故、二令堅固故、三令成果故。又一令自分堅因、二勝進轉增、三終成佛果，故須也。二同相中明悟必賴緣，故云有所聞法。解從內發，故云不由他悟。
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然他義有三：一小教、二心外、三性外。自解亦三，翻前可知，故下云「雖知一切法不由他悟，而求善知識無有厭足。」下諸住中隨位漸增，義皆同此。
然他義有三：一小教、二心外、三性外。自解亦三，翻前可知，故下云「雖知一切法不由他悟，而求善知識無有厭足。」下諸住中隨位漸增，義皆同此。
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二住中，初自分內十心者，有二義：一隨於一眾生即起此十心以顯無盡；二為辨十心別異相故，明於十種眾生處起。一於怨憎眾生不念加報；二於受苦眾生；三於乏資具眾生；四為不善眾生令住善行故，論云「安者因處，樂者果處。」五於得善因樂果眾生；六於有流眾生度令發心；七於初發心眾生；八於修菩薩道少劣於己眾生攝令同己；九行與己齊推之同師；十德少過己敬同於佛。此十並如第二地集果中釋。二勝進十行中，初一總，謂若不多聞，行無所依，又以何化生，故須也。餘九別：一標求多聞意，又是捨離己欲；二近善友；三順其教；四不非時請問；五不畏不得法，又不畏深法；六解深義；七達正教；八於教義中擇取修行之法；九依法正修離障成德故云不動也。下釋云：以此十行修治慈等令更增廣，故須修也。
二住中，初自分內十心者，有二義：一隨於一眾生即起此十心以顯無盡；二為辨十心別異相故，明於十種眾生處起。一於怨憎眾生不念加報；二於受苦眾生；三於乏資具眾生；四為不善眾生令住善行故，論云「安者因處，樂者果處。」五於得善因樂果眾生；六於有流眾生度令發心；七於初發心眾生；八於修菩薩道少劣於己眾生攝令同己；九行與己齊推之同師；十德少過己敬同於佛。此十並如第二地集果中釋。二勝進十行中，初一總，謂若不多聞，行無所依，又以何化生，故須也。餘九別：一標求多聞意，又是捨離己欲；二近善友；三順其教；四不非時請問；五不畏不得法，又不畏深法；六解深義；七達正教；八於教義中擇取修行之法；九依法正修離障成德故云不動也。下釋云：以此十行修治慈等令更增廣，故須修也。
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三住中，初十自分是護煩惱行，謂是中令行不住，故總明無常義。初一是總，無常者是無物可為常，謂自性不成實，無常等三性準之；二苦，謂五蘊洞達空為苦等；三空，謂三無性真理空等；四無我，謂無二我，又於我無我而不二等，具如掩提遮說；五繫屬因緣，不得自有所在；六世法妄穢惡不淨相，又以速滅樂所以不逮；七成無所集、壞無所散；八無實可當名，又不得須臾住；九相有體無曰虛、執虛為實稱妄，又無實故虛、詐實故妄；十世法速滅，縱加心防護亦不能令住。又釋緣中無力，故云無精懃。由無力故無和合，無和合故無堅固也。此十無常，如三地論中釋。後十句勝進中是護小乘行，於中初一是總，謂分別眾生假名不實等，又分別種類差別等。餘九是別：一知眾生惑業染淨法界差別故；二知眾生依處別；次四知四大成眾生別；次三知三界別、眾生麁細別。又釋：第三句總知依報、次四大出器體、次三界辨器相，皆分別即空及差別等。釋中徵云：前既但觀無常空等，何故復起如此分別？釋云：以即空分別事，方令慧明淨故也。
三住中，初十自分是護煩惱行，謂是中令行不住，故總明無常義。初一是總，無常者是無物可為常，謂自性不成實，無常等三性準之；二苦，謂五蘊洞達空為苦等；三空，謂三無性真理空等；四無我，謂無二我，又於我無我而不二等，具如掩提遮說；五繫屬因緣，不得自有所在；六世法妄穢惡不淨相，又以速滅樂所以不逮；七成無所集、壞無所散；八無實可當名，又不得須臾住；九相有體無曰虛、執虛為實稱妄，又無實故虛、詐實故妄；十世法速滅，縱加心防護亦不能令住。又釋緣中無力，故云無精懃。由無力故無和合，無和合故無堅固也。此十無常，如三地論中釋。後十句勝進中是護小乘行，於中初一是總，謂分別眾生假名不實等，又分別種類差別等。餘九是別：一知眾生惑業染淨法界差別故；二知眾生依處別；次四知四大成眾生別；次三知三界別、眾生麁細別。又釋：第三句總知依報、次四大出器體、次三界辨器相，皆分別即空及差別等。釋中徵云：前既但觀無常空等，何故復起如此分別？釋云：以即空分別事，方令慧明淨故也。
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四住，標中釋名可知。《法華》云「從佛口生、從法化生」等。初十自分，同四地中十種法知。初三攝心入理以修止行：一證心於佛、二窮法原底、三安心契彼，以此寄當出世位故，於三寶得不壞淨信。後七照達事相以修觀行：一分折所化聚類多端、二應機現剎差別非一、三眾生依報染淨類異、四業有黑白不同、五果有苦樂之異、六生死有七種差別、七涅槃二四五異，皆於此等分折顯空及聚類差別，二義準之。又釋：七中一總舉正報染淨，次二依報染淨，次二因果染淨，次二分位染淨可知。後十勝進中，初三尋思簡擇、次三擇已正修、後三修已成滿、末後一總結無二。又釋、初三教法、次三行法、次三果法、後一理法。徵釋可知。
四住，標中釋名可知。《法華》云「從佛口生、從法化生」等。初十自分，同四地中十種法知。初三攝心入理以修止行：一證心於佛、二窮法原底、三安心契彼，以此寄當出世位故，於三寶得不壞淨信。後七照達事相以修觀行：一分折所化聚類多端、二應機現剎差別非一、三眾生依報染淨類異、四業有黑白不同、五果有苦樂之異、六生死有七種差別、七涅槃二四五異，皆於此等分折顯空及聚類差別，二義準之。又釋：七中一總舉正報染淨，次二依報染淨，次二因果染淨，次二分位染淨可知。後十勝進中，初三尋思簡擇、次三擇已正修、後三修已成滿、末後一總結無二。又釋、初三教法、次三行法、次三果法、後一理法。徵釋可知。
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五住中初自分內，初一總、餘九別。前第二住發起此心，此住舉善根，顯所為漸熟故別也。九中，一令修善行；二令得樂果；三不令著樂；四令修出道；五令所生處離八難等，又令離惑業等難；六畢欲令出分段變易等苦；七示以正法，令滅不信及疑故喜；八授以三學控御造修；九令得學果，又七智八定。十斷果勝進學中，一由無對治故生死無邊；二此約去來故為二句；三約現在苦；四約十方、又約體性、又約根欲；五約下二界；六約無色界、又約類多；七約所執性；八九約依他性，謂初句依緣、後句無實，又初無性、後似有；十約圓成實中空如來藏辨。又七約無相、八約無生、九約無性、十總結三無性。下釋中無染著，有二義：一既以善根救攝眾生，以學知眾生無邊等故，不著限分等心即是廣常二心也；二學知空等故不執著，實是不顛倒心也。由此所學，令前慈等方得順理行增，故須學也。
五住中初自分內，初一總、餘九別。前第二住發起此心，此住舉善根，顯所為漸熟故別也。九中，一令修善行；二令得樂果；三不令著樂；四令修出道；五令所生處離八難等，又令離惑業等難；六畢欲令出分段變易等苦；七示以正法，令滅不信及疑故喜；八授以三學控御造修；九令得學果，又七智八定。十斷果勝進學中，一由無對治故生死無邊；二此約去來故為二句；三約現在苦；四約十方、又約體性、又約根欲；五約下二界；六約無色界、又約類多；七約所執性；八九約依他性，謂初句依緣、後句無實，又初無性、後似有；十約圓成實中空如來藏辨。又七約無相、八約無生、九約無性、十總結三無性。下釋中無染著，有二義：一既以善根救攝眾生，以學知眾生無邊等故，不著限分等心即是廣常二心也；二學知空等故不執著，實是不顛倒心也。由此所學，令前慈等方得順理行增，故須學也。
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六住自分十中，初四約所敬三寶修平等觀、次三約所悲眾生修平等觀、後三約知法界明平等。以讚毀之辭皆從緣起，同無自性，無性之理是此觀境，是故不動名正心住也。又佛具勝德，理宜褒讚，故聞歎不動；若執佛情有既非正理，故聞毀不動。又毀相令盡、讚理令顯，故皆不動也。是故《商主天子經》云「又復問文殊師利：『若復有人毀汝所說，彼將何云？』答言：『當向涅槃。』又問：『何緣作如是說？』答言：『一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者。所以者何？其聖道中無有名字章句語言可說可示。若不信者，彼等當不解脫。』又問：『何緣作是說？』答言：『不可已得解脫復得解脫。』」又法界隨證有淺深，故云量無量也。世界多故，云法界成壞，故頌中云世界成壞也。空不空，為有無也。由得此十種決定心故，於緣逆順皆不能動。於此位中有示現退，為引初心懈慢等故，如舍利弗、法才王等，是故第七方名不退。勝進十中，初三約三無性觀、四約惑業、五約果報、六約能現、七約所現、八無體、九現實、十緣集。又釋：此十皆展轉釋疑。疑者聞所執法無相，即謂依他為有。釋：從緣無性。復執既無依他，在纏真如豈不須修顯？釋：性淨故不待修也。復云：真若性淨，煩惱業等豈不斷除？釋：無所有故。執云：若爾，何故現有依正果報？釋：以依真不實故。復云：若世法不實，真理與諸法作依，此應是有。釋：如虛空與色等為依，然自體非有。復云：所依若無，能依諸法應有。釋：以依他無自性故。復云：若爾，應壞業果。釋：如幻故。復云：若爾，世人何不見是幻而見是實？釋：以在夢故。復云：夢者見夢境，悟者則不見。世法不爾，凡聖同見。釋：如響，雖長幼俱聞，然了不了別也。何以故者？問云：前聞十法心定不動，已順正理，何須更觀如是等耶？釋云：欲更深入，令得後位不退忍故。
六住自分十中，初四約所敬三寶修平等觀、次三約所悲眾生修平等觀、後三約知法界明平等。以讚毀之辭皆從緣起，同無自性，無性之理是此觀境，是故不動名正心住也。又佛具勝德，理宜褒讚，故聞歎不動；若執佛情有既非正理，故聞毀不動。又毀相令盡、讚理令顯，故皆不動也。是故《商主天子經》云「又復問文殊師利：『若復有人毀汝所說，彼將何云？』答言：『當向涅槃。』又問：『何緣作如是說？』答言：『一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者。所以者何？其聖道中無有名字章句語言可說可示。若不信者，彼等當不解脫。』又問：『何緣作是說？』答言：『不可已得解脫復得解脫。』」又法界隨證有淺深，故云量無量也。世界多故，云法界成壞，故頌中云世界成壞也。空不空，為有無也。由得此十種決定心故，於緣逆順皆不能動。於此位中有示現退，為引初心懈慢等故，如舍利弗、法才王等，是故第七方名不退。勝進十中，初三約三無性觀、四約惑業、五約果報、六約能現、七約所現、八無體、九現實、十緣集。又釋：此十皆展轉釋疑。疑者聞所執法無相，即謂依他為有。釋：從緣無性。復執既無依他，在纏真如豈不須修顯？釋：性淨故不待修也。復云：真若性淨，煩惱業等豈不斷除？釋：無所有故。執云：若爾，何故現有依正果報？釋：以依真不實故。復云：若世法不實，真理與諸法作依，此應是有。釋：如虛空與色等為依，然自體非有。復云：所依若無，能依諸法應有。釋：以依他無自性故。復云：若爾，應壞業果。釋：如幻故。復云：若爾，世人何不見是幻而見是實？釋：以在夢故。復云：夢者見夢境，悟者則不見。世法不爾，凡聖同見。釋：如響，雖長幼俱聞，然了不了別也。何以故者？問云：前聞十法心定不動，已順正理，何須更觀如是等耶？釋云：欲更深入，令得後位不退忍故。
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七不退住自分中，心堅不轉者，與前正心何別？釋：前正心入理，今理事不退，以念念淳至雙現前故，同七地也。又可前位會事入理，此俱行，後位從理向事，以漸純熟故也。是故前位但於三寶等處聞讚不喜、聞毀不憂，猶未堪聞有之與無，以不勝故。此中聞有無利害，轉深堅固不動，故過前也。中約理為無、約事為有，以是有即無之有故，聞有亦得無，不為有所動；以無即有之無故，聞無亦得有，不為無所動，以得雙行故爾也。又約三性以釋有無。又不出生死者，以無可出故、大悲不捨故。又三世同如故一相，不壞差別故非一。勝進中十法五對：一一多相即。二教義相依。味是教也。三有無無礙，一所執理無為非有，即是情有故為有；二有此理無，故非有是有；三約理法，謂非情有是理有；四依他似有故非有，有此有故以為有；五依他無生為非有，不壞似有故為有；六有此無生故準之；七真如離相故非有，有此真故為有；八空真如為非有，即是不空為有；九無性性為非有，有此為有；十隨染隱故非有，性本淨故為有也。有是非有者，翻前十義即是，應知。四相非相無礙、五性非性無礙，並具十義，逆順同前，準知。又釋後三對，約三性三無性，如次應知。釋所學中，欲使雙行無礙善巧圓滿，故云具足等也。
七不退住自分中，心堅不轉者，與前正心何別？釋：前正心入理，今理事不退，以念念淳至雙現前故，同七地也。又可前位會事入理，此俱行，後位從理向事，以漸純熟故也。是故前位但於三寶等處聞讚不喜、聞毀不憂，猶未堪聞有之與無，以不勝故。此中聞有無利害，轉深堅固不動，故過前也。中約理為無、約事為有，以是有即無之有故，聞有亦得無，不為有所動；以無即有之無故，聞無亦得有，不為無所動，以得雙行故爾也。又約三性以釋有無。又不出生死者，以無可出故、大悲不捨故。又三世同如故一相，不壞差別故非一。勝進中十法五對：一一多相即。二教義相依。味是教也。三有無無礙，一所執理無為非有，即是情有故為有；二有此理無，故非有是有；三約理法，謂非情有是理有；四依他似有故非有，有此有故以為有；五依他無生為非有，不壞似有故為有；六有此無生故準之；七真如離相故非有，有此真故為有；八空真如為非有，即是不空為有；九無性性為非有，有此為有；十隨染隱故非有，性本淨故為有也。有是非有者，翻前十義即是，應知。四相非相無礙、五性非性無礙，並具十義，逆順同前，準知。又釋後三對，約三性三無性，如次應知。釋所學中，欲使雙行無礙善巧圓滿，故云具足等也。
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八住中，謂從理向事而不失理，故云心得安立。自分中，初三業無染，是童真體。以不失真理，令事清淨，是自利行；餘是利他行。以三業淨故，能受生自在，知信等心，從心起欲樂，習欲成性、依性造業，並如第九地十稠林處說。又如〈發心功德品〉說，知器世界二十劫成等。又知集故成、散故壞等。神通自在，總結三業勝用也。勝進中，初六外器自在、後四自身自在。又釋：初七明廣學，知廣大三業；後三明自在三業。初中光明意業中，一總知器；二知已能用；三雖動以願力持令不壞，又持令常用；四觀其即真等，又觀染淨差別，將欲往詣故。五明身業，謂觀已須往處詣之；六非但次第往詣，亦能一時遍至也。佛剎，定有佛也；世界，通有佛無佛也。七明語業，謂若至有佛處能問佛妙法，若至無佛界能善答眾難。別本中同後釋。八明自在身業，謂非但一身至多世界，又能變化復作多身成法界身業。九語、十意，皆成法界自在勝用，可知。下徵釋中，明凡於一切法，即得巧用自在圓滿成就故。
八住中，謂從理向事而不失理，故云心得安立。自分中，初三業無染，是童真體。以不失真理，令事清淨，是自利行；餘是利他行。以三業淨故，能受生自在，知信等心，從心起欲樂，習欲成性、依性造業，並如第九地十稠林處說。又如〈發心功德品〉說，知器世界二十劫成等。又知集故成、散故壞等。神通自在，總結三業勝用也。勝進中，初六外器自在、後四自身自在。又釋：初七明廣學，知廣大三業；後三明自在三業。初中光明意業中，一總知器；二知已能用；三雖動以願力持令不壞，又持令常用；四觀其即真等，又觀染淨差別，將欲往詣故。五明身業，謂觀已須往處詣之；六非但次第往詣，亦能一時遍至也。佛剎，定有佛也；世界，通有佛無佛也。七明語業，謂若至有佛處能問佛妙法，若至無佛界能善答眾難。別本中同後釋。八明自在身業，謂非但一身至多世界，又能變化復作多身成法界身業。九語、十意，皆成法界自在勝用，可知。下徵釋中，明凡於一切法，即得巧用自在圓滿成就故。
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九住中，同善慧地。於自分內，一解六趣即是生行稠林、二是使行稠林、三是習氣行稠林，上三所化；四是能化方便智；五是智成就解法藥；六知化儀示法師威儀；七解化處，謂所化眾生住處；八解化時，謂所化根機生熟時等，故知三際也；九不動真際建立諸法；十不壞假名示諸法實相。勝進中既為法王之子，故須學知法王住處等。於中一住處者有八：一約法身無住處、二約智住真理即住無所住也、三約報身住淨土等、四約行德住四梵三空及慈悲殿等、五約化身住摩竭國等、六約十佛住國土海、七住華藏界等、八內住無障礙法界。二善知外化現四威儀，謂隨眾生須行即行等。三善知安立法王處者，謂由機感及悲願赴故身土方現，故云安立；別本名興立也。四巧證真理，又巧就應機。五依證起說，又就機剖別。六知佛以智水灌得位菩薩頂等。七知佛正法當以何持而堪受持。八知佛十無畏，答難不怯等。九知佛處世不染，又無著辯才等。十知歎佛之軌則，又知佛可讚之實德，釋中為得九地四十無礙智故。十住自分中二：先十顯所成就智、後十歎其勝德。前中，初五明世界無礙智，一隨心迴轉、二暉光照覺、三願等任持、四自在普入、五至處皆嚴；次三知眾生心行智，一知心、二知心所行境界、三知根海；後二授法智，一應根與法、二令滅惑成德，故云調伏也。又亦初標意；後釋成，謂云何度？以三學調伏故也。二辨勝德十中：初四明身業不可知，即是業自在義；後六心智不可知，即是智自在義。前中，一身色微妙、二依身起勝業、三變現奇異、四奇特無礙。又釋、初身體、二用、三神足體、四用。皆不可知者，以事即同理而顯事故，又以用遍顯密故。後六中，初三智窮三際，即三達妙智，知一切時也；四嚴淨剎智，即器世間自在智，知一切處也；五眾生世間自在智，以染淨業集起心是眾生故；六智正覺世間自在智。又釋：心即定也，後為慧也。又釋：心境是俗諦，以是集起故，即是上九之本智；境是真，以照理故，即結歸真也。以此真俗無礙雙照懸鑒，故皆不可知。下簡定其位，謂豈可同位菩薩及佛亦不知耶？今釋如文。後勝進十中學佛一切智、一切種智，即當位滿足灌頂作佛，以攝諸位皆具足故。如下〈入法界品〉海幢比丘頂佛說法處知之。一準下頌文總學三世諸佛智、二學佛教法智、三理法智、四理事多門無礙智、五大用普周智、六對緣覺照智、七世界依持智、八下窮生界智、九上盡佛果智、十果德多門智。此中灌頂有受職義，與法雲等同異(云云)。
九住中，同善慧地。於自分內，一解六趣即是生行稠林、二是使行稠林、三是習氣行稠林，上三所化；四是能化方便智；五是智成就解法藥；六知化儀示法師威儀；七解化處，謂所化眾生住處；八解化時，謂所化根機生熟時等，故知三際也；九不動真際建立諸法；十不壞假名示諸法實相。勝進中既為法王之子，故須學知法王住處等。於中一住處者有八：一約法身無住處、二約智住真理即住無所住也、三約報身住淨土等、四約行德住四梵三空及慈悲殿等、五約化身住摩竭國等、六約十佛住國土海、七住華藏界等、八內住無障礙法界。二善知外化現四威儀，謂隨眾生須行即行等。三善知安立法王處者，謂由機感及悲願赴故身土方現，故云安立；別本名興立也。四巧證真理，又巧就應機。五依證起說，又就機剖別。六知佛以智水灌得位菩薩頂等。七知佛正法當以何持而堪受持。八知佛十無畏，答難不怯等。九知佛處世不染，又無著辯才等。十知歎佛之軌則，又知佛可讚之實德，釋中為得九地四十無礙智故。十住自分中二：先十顯所成就智、後十歎其勝德。前中，初五明世界無礙智，一隨心迴轉、二暉光照覺、三願等任持、四自在普入、五至處皆嚴；次三知眾生心行智，一知心、二知心所行境界、三知根海；後二授法智，一應根與法、二令滅惑成德，故云調伏也。又亦初標意；後釋成，謂云何度？以三學調伏故也。二辨勝德十中：初四明身業不可知，即是業自在義；後六心智不可知，即是智自在義。前中，一身色微妙、二依身起勝業、三變現奇異、四奇特無礙。又釋、初身體、二用、三神足體、四用。皆不可知者，以事即同理而顯事故，又以用遍顯密故。後六中，初三智窮三際，即三達妙智，知一切時也；四嚴淨剎智，即器世間自在智，知一切處也；五眾生世間自在智，以染淨業集起心是眾生故；六智正覺世間自在智。又釋：心即定也，後為慧也。又釋：心境是俗諦，以是集起故，即是上九之本智；境是真，以照理故，即結歸真也。以此真俗無礙雙照懸鑒，故皆不可知。下簡定其位，謂豈可同位菩薩及佛亦不知耶？今釋如文。後勝進十中學佛一切智、一切種智，即當位滿足灌頂作佛，以攝諸位皆具足故。如下〈入法界品〉海幢比丘頂佛說法處知之。一準下頌文總學三世諸佛智、二學佛教法智、三理法智、四理事多門無礙智、五大用普周智、六對緣覺照智、七世界依持智、八下窮生界智、九上盡佛果智、十果德多門智。此中灌頂有受職義，與法雲等同異(云云)。
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第六顯實證成分中二：先顯實、後證成。此二各二：先此界、後結通。顯實中，此界內三：先動地內，一動因、二動處、三動相；二雨供，即身業；三出音，即語業，以法準之。二證成中，此界內四：一菩薩來此於中，有來因、來處、來人也；二發言讚美；三述己引證中，一說人同、二處同、三主同、四義同、五眾同、六教同；四顯其來意，正結成證。
第六顯實證成分中二：先顯實、後證成。此二各二：先此界、後結通。顯實中，此界內三：先動地內，一動因、二動處、三動相；二雨供，即身業；三出音，即語業，以法準之。二證成中，此界內四：一菩薩來此於中，有來因、來處、來人也；二發言讚美；三述己引證中，一說人同、二處同、三主同、四義同、五眾同、六教同；四顯其來意，正結成證。
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第七偈頌分中，以四句成一頌，即有一百一頌半，分二：初有九十二頌半頌前十住法、後九頌結歎勸修。前中頌十住即為十段。就初住有四十六頌，於中分四：初三頌前發心緣及體；二三十二頌得十力分；三從「菩薩如是發心已」下十一偈頌應學十法。第二中亦三：初十頌十力行；二有二頌求所知二諦法發心；三「震動」下二十頌為求佛三業發心，於中初十頌身業、二「十方已」下三頌語業、三「一切十方」下六頌意業、下一結歎。又此廣大三業是此住中所得，謂三業隨智行等(云云)。三頌勝進所學中，不退教者，說順正理教無改易，又說此入位不退之義教，又順此教法得不退故。前是持業，後二依主。於前勝進十法之中，十頌次第各頌一法，後一總結並可知。第二住中六頌，初二頌自分、後四頌勝進。第三住中有五頌，初二自分、後三勝進。第四住有六頌，初三自分、後三勝進。第五住有四頌半，初三自分、後一半明勝進。第六住有五頌，初四自分、後一勝進。第七住有四頌，初二自分、後二勝進。第八住有五頌，初三自分、後二勝進。第九住有三頌，初二自分、後一勝進。第十住有八頌，初五自分、次一顯德、後二勝進。第二大段結歎勸修中，九頌分三：初一總歎十住、二有七別歎初住、後一以初住倍類顯後。
第七偈頌分中，以四句成一頌，即有一百一頌半，分二：初有九十二頌半頌前十住法、後九頌結歎勸修。前中頌十住即為十段。就初住有四十六頌，於中分四：初三頌前發心緣及體；二三十二頌得十力分；三從「菩薩如是發心已」下十一偈頌應學十法。第二中亦三：初十頌十力行；二有二頌求所知二諦法發心；三「震動」下二十頌為求佛三業發心，於中初十頌身業、二「十方已」下三頌語業、三「一切十方」下六頌意業、下一結歎。又此廣大三業是此住中所得，謂三業隨智行等(云云)。三頌勝進所學中，不退教者，說順正理教無改易，又說此入位不退之義教，又順此教法得不退故。前是持業，後二依主。於前勝進十法之中，十頌次第各頌一法，後一總結並可知。第二住中六頌，初二頌自分、後四頌勝進。第三住中有五頌，初二自分、後三勝進。第四住有六頌，初三自分、後三勝進。第五住有四頌半，初三自分、後一半明勝進。第六住有五頌，初四自分、後一勝進。第七住有四頌，初二自分、後二勝進。第八住有五頌，初三自分、後二勝進。第九住有三頌，初二自分、後一勝進。第十住有八頌，初五自分、次一顯德、後二勝進。第二大段結歎勸修中，九頌分三：初一總歎十住、二有七別歎初住、後一以初住倍類顯後。
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梵行品第十二
梵行品第十二
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初釋名者，離妄念之染故云梵，會無我理故云行，此行即梵。二離染中極名梵，即真境也；智能證此，故云行。三涅槃果為梵，以寂靜故；修因為行。此二梵之行，淨與梵何別者？有六別：一約報，欲天為淨，色天為梵。二約人，在家戒是淨，出家戒為梵。三行位，信中修為淨行，入位已去修為梵行。四約二利，三學自利為淨行，四等利他為梵行，此如《涅槃經》說。五約二行，隨事造修施戒等為淨行，離念契玄為梵行，如文。六約因果，涅槃為淨，道諦行為梵，經云「梵行已立」是也。
初釋名者，離妄念之染故云梵，會無我理故云行，此行即梵。二離染中極名梵，即真境也；智能證此，故云行。三涅槃果為梵，以寂靜故；修因為行。此二梵之行，淨與梵何別者？有六別：一約報，欲天為淨，色天為梵。二約人，在家戒是淨，出家戒為梵。三行位，信中修為淨行，入位已去修為梵行。四約二利，三學自利為淨行，四等利他為梵行，此如《涅槃經》說。五約二行，隨事造修施戒等為淨行，離念契玄為梵行，如文。六約因果，涅槃為淨，道諦行為梵，經云「梵行已立」是也。
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二來意者，有五：一前位次行，謂前明正位，今辨成位之行，故文云何修習梵行具足十住；二前明正位，今辨依位起行；三前別、此通，謂前十住之中各修一種別行，今辨諸位中同行之行；四前通、此別，謂前辨位通，今別明出家人行；五前顯位相差別，今會緣入實，即前相後體故也。
二來意者，有五：一前位次行，謂前明正位，今辨成位之行，故文云何修習梵行具足十住；二前明正位，今辨依位起行；三前別、此通，謂前十住之中各修一種別行，今辨諸位中同行之行；四前通、此別，謂前辨位通，今別明出家人行；五前顯位相差別，今會緣入實，即前相後體故也。
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三宗趣者，以無念正行為宗，所成十住位及速成佛等為趣。無念理觀，略作五門(云云)。
三宗趣者，以無念正行為宗，所成十住位及速成佛等為趣。無念理觀，略作五門(云云)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四釋文，有二：初問、後答。問中明受離染法之器，故寄天子。離妄念器方能受，故名正念。具下文天光女文也。文中初舉事信家非家，是空法，非家也。二「彼諸」下正問，有三：初問修梵行、二成位、三得果。答中所以法慧說者，以照法之慧方能示法故也，於中亦三：初答修梵行問、二「又復修習」下答成位問、三「如是觀者」下答得果問。又亦可此品重更釋，成上十住中初住之義。於中三，謂初釋上發心、二釋發心所得十力、三釋上自悟得果會同法界，是故即此初住具攝十住也。初中有四：一明尋思觀、二「又知過去」下明如實觀、三「菩薩正念」下觀成益相、四「是名」下結觀名。初中三：先舉十法為所觀、二「應如是觀」下以理徵破顯梵行真理、三「當如是」下結。何故但就十法觀者？以攝法略盡故，謂身口意是有為果、三業是彼因，佛法是出世果、僧戒是彼因。又出家人修出世行，要依此十法方成梵行，謂三寶及戒是四不壞淨境，即所信所入也。身口意是能修行具，即能信能入也。三業是對境，所修所成行。今推求此梵行在何法中，既求不得，即相盡理顯方為真實梵行，是故文中約此十法唯徵梵行，不徵餘法。文中二：先以理案定、二「若身是」下縱破顯非。又初是總、後別，初略、後廣。此中徵覈十法，即為十初中若身是梵行者定其所立。下以理推徵，謂梵既淨法，身是雜穢，故非也，以此身等六事是通染淨法故。但約染淨相違明非梵行，不破彼六之自體。後四是淨法，順梵行故，即別推折以顯真理。身中八句，初一總；餘七別，一無可軌則非是出世之法、二飲食資成、三惡氣熢勃、四具三十六物、五垢污塵染、六邪命自養、七諸蟲唼食。依《觀佛三昧經》，佛將成道魔來惱，時佛以白毫擬之，令彼魔女自見身內膿囊涕唾九孔根本生藏熟藏迴腑宛轉踊生諸蟲，有八萬戶，戶有九億諸小蟲等遊戲走入小腸中，張口上向；大蟲遊戲入大腸中，張口亦爾，唼食藏髓；脈生蟲細於秋毫，數甚多。其女見此，即便嘔吐等。又小乘中說，蟲頭向內、蟲尾向外，編作人皮。又此蟲是觀境故，雖實有之，作蟲觀時方見，如白骨等亦觀時見也。小乘即實，初教即空等，準之。上來但是縱破，故云當知梵行則為蟲等。若具應云蟲等既非梵行，明知梵行不即是身。如身無梵，餘門亦爾。以依此等成梵行，是故於此十法求梵不得，離此十法亦求不得，故下文云「何等是梵行？梵行法為在何處」等，其意如此，隨文準知。
四釋文，有二：初問、後答。問中明受離染法之器，故寄天子。離妄念器方能受，故名正念。具下文天光女文也。文中初舉事信家非家，是空法，非家也。二「彼諸」下正問，有三：初問修梵行、二成位、三得果。答中所以法慧說者，以照法之慧方能示法故也，於中亦三：初答修梵行問、二「又復修習」下答成位問、三「如是觀者」下答得果問。又亦可此品重更釋，成上十住中初住之義。於中三，謂初釋上發心、二釋發心所得十力、三釋上自悟得果會同法界，是故即此初住具攝十住也。初中有四：一明尋思觀、二「又知過去」下明如實觀、三「菩薩正念」下觀成益相、四「是名」下結觀名。初中三：先舉十法為所觀、二「應如是觀」下以理徵破顯梵行真理、三「當如是」下結。何故但就十法觀者？以攝法略盡故，謂身口意是有為果、三業是彼因，佛法是出世果、僧戒是彼因。又出家人修出世行，要依此十法方成梵行，謂三寶及戒是四不壞淨境，即所信所入也。身口意是能修行具，即能信能入也。三業是對境，所修所成行。今推求此梵行在何法中，既求不得，即相盡理顯方為真實梵行，是故文中約此十法唯徵梵行，不徵餘法。文中二：先以理案定、二「若身是」下縱破顯非。又初是總、後別，初略、後廣。此中徵覈十法，即為十初中若身是梵行者定其所立。下以理推徵，謂梵既淨法，身是雜穢，故非也，以此身等六事是通染淨法故。但約染淨相違明非梵行，不破彼六之自體。後四是淨法，順梵行故，即別推折以顯真理。身中八句，初一總；餘七別，一無可軌則非是出世之法、二飲食資成、三惡氣熢勃、四具三十六物、五垢污塵染、六邪命自養、七諸蟲唼食。依《觀佛三昧經》，佛將成道魔來惱，時佛以白毫擬之，令彼魔女自見身內膿囊涕唾九孔根本生藏熟藏迴腑宛轉踊生諸蟲，有八萬戶，戶有九億諸小蟲等遊戲走入小腸中，張口上向；大蟲遊戲入大腸中，張口亦爾，唼食藏髓；脈生蟲細於秋毫，數甚多。其女見此，即便嘔吐等。又小乘中說，蟲頭向內、蟲尾向外，編作人皮。又此蟲是觀境故，雖實有之，作蟲觀時方見，如白骨等亦觀時見也。小乘即實，初教即空等，準之。上來但是縱破，故云當知梵行則為蟲等。若具應云蟲等既非梵行，明知梵行不即是身。如身無梵，餘門亦爾。以依此等成梵行，是故於此十法求梵不得，離此十法亦求不得，故下文云「何等是梵行？梵行法為在何處」等，其意如此，隨文準知。
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二身業，可知。
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三口中心觸者，是觸數，緣境起言，助發口業，《俱舍論》十六種觸中名增語觸。
三口中心觸者，是觸數，緣境起言，助發口業，《俱舍論》十六種觸中名增語觸。
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四口業中語言，與前何別者？前約報體、後約業用故別也。實論口體屬身分攝，但取能發語邊名語、所發語法名語業，是故新翻為語業，古譯就相名口也。作無作是語業體中表無表義也。
四口業中語言，與前何別者？前約報體、後約業用故別也。實論口體屬身分攝，但取能發語邊名語、所發語法名語業，是故新翻為語業，古譯就相名口也。作無作是語業體中表無表義也。
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五意中幻夢者，以睡中意識行故，夢中所見能所等事，皆心幻作故也。此中覺觀等既是心法，猶是舉數以徵王也。
五意中幻夢者，以睡中意識行故，夢中所見能所等事，皆心幻作故也。此中覺觀等既是心法，猶是舉數以徵王也。
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六意業中約遍行五徵之，以是根本動作故。想是想數、施設是思、寒熱飢渴是觸、苦等是受，略無作意也。上來但染淨相反顯非梵，不待細破；後四順梵故，別破細折方顯真理，故不同也。
六意業中約遍行五徵之，以是根本動作故。想是想數、施設是思、寒熱飢渴是觸、苦等是受，略無作意也。上來但染淨相反顯非梵，不待細破；後四順梵故，別破細折方顯真理，故不同也。
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第七佛中，一約五陰；二約相好；三約神通業報者，示金鎗等也。此上三處，皆依前起後次第徵之。
第七佛中，一約五陰；二約相好；三約神通業報者，示金鎗等也。此上三處，皆依前起後次第徵之。
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八法中六句：一淨教、二理果、三約緣生不生、四就體實不實、五就情為虛妄、六成壞為合散。此中通有三義：一淨，謂初二句；二染，謂虛妄；三非染非淨，謂所餘句。以約三性隨見一分，餘分性不異，故俱非法也。又約執故，梁《攝論》云「計涅槃以無生寂靜為體，能離三苦為用等，皆成法我及我所執。」是故俱非法也。
八法中六句：一淨教、二理果、三約緣生不生、四就體實不實、五就情為虛妄、六成壞為合散。此中通有三義：一淨，謂初二句；二染，謂虛妄；三非染非淨，謂所餘句。以約三性隨見一分，餘分性不異，故俱非法也。又約執故，梁《攝論》云「計涅槃以無生寂靜為體，能離三苦為用等，皆成法我及我所執。」是故俱非法也。
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九僧中，一約位求僧，謂四向四果以同證無我，和合者誰？故無僧也；二約德用求，謂三明六通；三約根求，謂鈍根羅漢假託時處方得解脫名時脫，利根反此名非時脫。
九僧中，一約位求僧，謂四向四果以同證無我，和合者誰？故無僧也；二約德用求，謂三明六通；三約根求，謂鈍根羅漢假託時處方得解脫名時脫，利根反此名非時脫。
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十戒中，尋思可知。上來是四尋思方便，亦名求智：一以名求、二義求、三自性求、四差別求。
十戒中，尋思可知。上來是四尋思方便，亦名求智：一以名求、二義求、三自性求、四差別求。
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自下第二明如實智觀。於中六：初徵梵行所依時，謂三世皆空。初總觀、後別釋。謂此現在法無體可住故，無有流至過去世中；又由無體故，無可續流至未來世；又以過去滅無故，無物可相續流至於現在；又以未來無體故，無法可起令至於現在。剎那前後，當知亦爾。二徵梵行體。三徵梵行所依處，謂於上十法，何者是梵？梵在何處？四徵梵行主。五約有無徵。六約五陰徵。
自下第二明如實智觀。於中六：初徵梵行所依時，謂三世皆空。初總觀、後別釋。謂此現在法無體可住故，無有流至過去世中；又由無體故，無可續流至未來世；又以過去滅無故，無物可相續流至於現在；又以未來無體故，無法可起令至於現在。剎那前後，當知亦爾。二徵梵行體。三徵梵行所依處，謂於上十法，何者是梵？梵在何處？四徵梵行主。五約有無徵。六約五陰徵。
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第三觀成利益中，初觀成中先法說。如上約三世觀十法皆空，故云分別三世諸法平等；後喻況，可知。二「如是」下明益相有二：初妄不礙心益，謂云何得不礙？以不取相故。何因不取？以無性故。二洞照法界益，法喻可知。又亦可前觀身等六法平等如空，後觀佛等四法如空。第四結名，可知。答初問竟。自下答第二問。由前觀行成故，更增修勝行入十住位。文中有三：初深觀果智；二增長大悲；三「悉分別」下以理導前二，即是三心三戒成三德三身等也。以彼上文於初住中得十力分故，今行成入位，最初辨也。初二文，可知。第三內二，初法、後喻。法中二：先以理導悲，謂不捨寂滅、不捨眾生，以空有不二是眾生故、般若大悲是一心故；二以理導果，謂行無上業不求報者，以即空故不求、以不壞故常行，亦是止觀俱行、空有不滯中道行也。何因得如此？以觀諸法如幻等故，無體如幻、現實如夢、有用如電、緣聚如響、成事如化。答第三問中二：初牒前、二起後。起後中兩重，顯少因得大果。於中各二，先標、後釋。初標中，以少方便是因、疾得等是果。釋中，何以少因而疾得大果？釋：以常樂觀悲智空有等無二法故，是故疾得，故云斯有是處也。第二重中，標者，初發心時是因、便成正覺是果。亦是轉釋前，謂前云疾得佛果，未知何時名疾得？今釋：發心時即得故。下云「初發心菩薩即是佛故，悉與三世諸如來等。」此明行滿入位時，即得普賢位故，一位即一切位，乃至佛果無不圓備，故云正覺。下釋何因得如此。以知一切真實者，顯理圓也。具足慧身者，智德備也。不由他悟者，內自開覺也。豈是因中說果耳。此一乘普賢行位，因果圓融相即無礙故致然也，宜須思準之。
第三觀成利益中，初觀成中先法說。如上約三世觀十法皆空，故云分別三世諸法平等；後喻況，可知。二「如是」下明益相有二：初妄不礙心益，謂云何得不礙？以不取相故。何因不取？以無性故。二洞照法界益，法喻可知。又亦可前觀身等六法平等如空，後觀佛等四法如空。第四結名，可知。答初問竟。自下答第二問。由前觀行成故，更增修勝行入十住位。文中有三：初深觀果智；二增長大悲；三「悉分別」下以理導前二，即是三心三戒成三德三身等也。以彼上文於初住中得十力分故，今行成入位，最初辨也。初二文，可知。第三內二，初法、後喻。法中二：先以理導悲，謂不捨寂滅、不捨眾生，以空有不二是眾生故、般若大悲是一心故；二以理導果，謂行無上業不求報者，以即空故不求、以不壞故常行，亦是止觀俱行、空有不滯中道行也。何因得如此？以觀諸法如幻等故，無體如幻、現實如夢、有用如電、緣聚如響、成事如化。答第三問中二：初牒前、二起後。起後中兩重，顯少因得大果。於中各二，先標、後釋。初標中，以少方便是因、疾得等是果。釋中，何以少因而疾得大果？釋：以常樂觀悲智空有等無二法故，是故疾得，故云斯有是處也。第二重中，標者，初發心時是因、便成正覺是果。亦是轉釋前，謂前云疾得佛果，未知何時名疾得？今釋：發心時即得故。下云「初發心菩薩即是佛故，悉與三世諸如來等。」此明行滿入位時，即得普賢位故，一位即一切位，乃至佛果無不圓備，故云正覺。下釋何因得如此。以知一切真實者，顯理圓也。具足慧身者，智德備也。不由他悟者，內自開覺也。豈是因中說果耳。此一乘普賢行位，因果圓融相即無礙故致然也，宜須思準之。
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初發心菩薩功德品第十三
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初釋名者，本覺內薰，大心創起，故云發心。行成位立，名為菩薩。功超遠劫，德廣塵沙，故云功德。此明菩薩初發心之功德，是此所辨。為簡二乘故云菩薩，簡終心故云初發。此明發心所攝功德，非辨發心之相，故以題名。
初釋名者，本覺內薰，大心創起，故云發心。行成位立，名為菩薩。功超遠劫，德廣塵沙，故云功德。此明菩薩初發心之功德，是此所辨。為簡二乘故云菩薩，簡終心故云初發。此明發心所攝功德，非辨發心之相，故以題名。
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二來意者，有三：一前住及梵明行位體，今顯其勝德故來也。二前品末初發心時便成正覺，未知此心有何功德便能如此，為來釋此義故也。三前二品以法就機說令行位有分齊，今則以機就法顯德量無限。是故前二通同別二教，今則唯明別教為一乘玄妙，故下偈中以美言詞讚述，故次來也。
二來意者，有三：一前住及梵明行位體，今顯其勝德故來也。二前品末初發心時便成正覺，未知此心有何功德便能如此，為來釋此義故也。三前二品以法就機說令行位有分齊，今則以機就法顯德量無限。是故前二通同別二教，今則唯明別教為一乘玄妙，故下偈中以美言詞讚述，故次來也。
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三宗趣者，辨初發心攝普賢德，具因果分量與法界等，是其宗也。
三宗趣者，辨初發心攝普賢德，具因果分量與法界等，是其宗也。
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四釋文，於此品中有說分，為四分：初請、二說、三證、四頌。今說於中有二，初長行散說、後偈頌總攝。前中亦二，初此界、後結通。前中亦二，初正說、後證成。前中亦二，初問、後答。
四釋文，於此品中有說分，為四分：初請、二說、三證、四頌。今說於中有二，初長行散說、後偈頌總攝。前中亦二，初此界、後結通。前中亦二，初正說、後證成。前中亦二，初問、後答。
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答中三：初總歎甚深，令生希欲；二校量顯勝，生其淨信；三當相辨深，令生正解。初問中天帝問者，在天故、顯功德自在故。法慧說者，稱法之慧方窮功德之際。二說中二：初歎深令信、二「雖然」下正說令解。又釋：前起其希欲、後正授法理。又釋：前顯體甚深、後明用廣大。又釋：前顯義大深、後顯教大廣故也。前中，初句總；六句別，一自不能知、二他聞不信、三思惟不解、四言宣不明、五修慧不能通、六報生智不能分別，故甚深也。又釋：一教量難知、二義深難信、三思惟難解、四應教難說、五欲證難通、六數極故難分別也。
答中三：初總歎甚深，令生希欲；二校量顯勝，生其淨信；三當相辨深，令生正解。初問中天帝問者，在天故、顯功德自在故。法慧說者，稱法之慧方窮功德之際。二說中二：初歎深令信、二「雖然」下正說令解。又釋：前起其希欲、後正授法理。又釋：前顯體甚深、後明用廣大。又釋：前顯義大深、後顯教大廣故也。前中，初句總；六句別，一自不能知、二他聞不信、三思惟不解、四言宣不明、五修慧不能通、六報生智不能分別，故甚深也。又釋：一教量難知、二義深難信、三思惟難解、四應教難說、五欲證難通、六數極故難分別也。
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第二校量顯勝中，總有十一段校量：一約益物校量喻、二約步剎校量喻、三算劫成壞喻、四善知欲樂喻、五善知諸根喻、六善知悕望喻、七善知方便喻、八善知他心意喻、九善知業相喻、十善知煩惱喻、十一供佛功德喻。論中攝以為六，初三為三、次五為一、次二為一、後一為一，故為六也。釋有三門：一對前六甚深、二約菩薩菩提心相似、三約治六障。初中有二，先校量顯勝、後「何以故」下釋勝所由。前中有十重，為二：初一別說、後九通說。初中有四：一舉廣事、二正徵問、三答顯廣、四辨超過。初中亦有四廣：一所供廣，謂僧祇眾生等；二供事廣，謂一切樂具；三供時廣，謂一劫等；四利益廣，令修五戒等。下九中亦四：初併舉九事，於中亦具四廣，准初知之，但增多等為異；二問、三答、四超過，並可知耳。二釋顯勝中二：初何以故，正徵責。徵責有二意。一云：如前所說功德甚多，何因比此而非類？故釋云：初發心菩薩不為齊限爾所等故非比也。二云：初心菩薩有何勝德而超過前位？釋云：悉欲不斷佛種等故，是故過前也。下諸文皆准之。二「佛子」下釋成。釋成中二：先明不為齊限事故發心，顯前四廣非為廣也；二「欲不斷佛種」下明為無齊限事故發心，是故顯此超過彼也。此中有十二句：初一位過，是總。以菩提心是佛種，菩薩恒起名不斷；又菩薩化眾生立如來種中，不令取小果，亦名不斷，不同前五戒也。餘句是別。一是心過，準下應云欲以慈悲心充滿十方界，翻前十僧祇界等。二行過，謂欲度一切眾生，翻前限局，故云一切也。三知器相成壞過，是知所化處，謂知成壞差別；又知成即壞等，是佛一切智，是故廣也。四知器中，眾生報類垢淨皆由業異，即是業力智也。五知前器體本淨，是如理智也。六知所化生使習麁細，是流盡智，謂知彼即空，亦即成障等也。七是生死智通，即天眼力也。八根力智。九他心智。十是三達智，亦有宿命智。十一亦如理智。又此十一中，初二是大悲、餘九是大智。智中，第五及十一是佛地一切智、餘是一切種智，並無分齊故，是故超過也。
第二校量顯勝中，總有十一段校量：一約益物校量喻、二約步剎校量喻、三算劫成壞喻、四善知欲樂喻、五善知諸根喻、六善知悕望喻、七善知方便喻、八善知他心意喻、九善知業相喻、十善知煩惱喻、十一供佛功德喻。論中攝以為六，初三為三、次五為一、次二為一、後一為一，故為六也。釋有三門：一對前六甚深、二約菩薩菩提心相似、三約治六障。初中有二，先校量顯勝、後「何以故」下釋勝所由。前中有十重，為二：初一別說、後九通說。初中有四：一舉廣事、二正徵問、三答顯廣、四辨超過。初中亦有四廣：一所供廣，謂僧祇眾生等；二供事廣，謂一切樂具；三供時廣，謂一劫等；四利益廣，令修五戒等。下九中亦四：初併舉九事，於中亦具四廣，准初知之，但增多等為異；二問、三答、四超過，並可知耳。二釋顯勝中二：初何以故，正徵責。徵責有二意。一云：如前所說功德甚多，何因比此而非類？故釋云：初發心菩薩不為齊限爾所等故非比也。二云：初心菩薩有何勝德而超過前位？釋云：悉欲不斷佛種等故，是故過前也。下諸文皆准之。二「佛子」下釋成。釋成中二：先明不為齊限事故發心，顯前四廣非為廣也；二「欲不斷佛種」下明為無齊限事故發心，是故顯此超過彼也。此中有十二句：初一位過，是總。以菩提心是佛種，菩薩恒起名不斷；又菩薩化眾生立如來種中，不令取小果，亦名不斷，不同前五戒也。餘句是別。一是心過，準下應云欲以慈悲心充滿十方界，翻前十僧祇界等。二行過，謂欲度一切眾生，翻前限局，故云一切也。三知器相成壞過，是知所化處，謂知成壞差別；又知成即壞等，是佛一切智，是故廣也。四知器中，眾生報類垢淨皆由業異，即是業力智也。五知前器體本淨，是如理智也。六知所化生使習麁細，是流盡智，謂知彼即空，亦即成障等也。七是生死智通，即天眼力也。八根力智。九他心智。十是三達智，亦有宿命智。十一亦如理智。又此十一中，初二是大悲、餘九是大智。智中，第五及十一是佛地一切智、餘是一切種智，並無分齊故，是故超過也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第二步剎校量喻中亦二：先明喻所不及、後「何以故」下釋顯勝相。前中喻相有一百重，初十重別說、餘者總說。釋中二：先徵責、後釋成。釋成中亦二：先明不為齊限事故，顯前不及後；「悉為」下明無齊限故，顯此過前。此中亦十二句：初二約悲心，初總標、後別釋，謂欲令度得果故云為也；次十約智，為成自在智故。於中，初一總知、次八別顯、後一結意。又初一平漫普遍知；次八重重即入無礙知，此中一大小相即、二多少相即、三廣狹、四一多、五相入、六染淨、七帝網、八相生。此八中有二義，謂相即、相入。此二各有二，謂同體、異體。此二復有二義，得成即入：一約緣起門、二約真性門。初中亦二義：一約體，有空有義故得相即；二約用，有有力無力義故得相入。約緣，有待不待義，故有同異二門也。約性亦二義：一不壞緣故相入、二緣相盡故相即，並圓融無礙自在之義，準上思之。
第二步剎校量喻中亦二：先明喻所不及、後「何以故」下釋顯勝相。前中喻相有一百重，初十重別說、餘者總說。釋中二：先徵責、後釋成。釋成中亦二：先明不為齊限事故，顯前不及後；「悉為」下明無齊限故，顯此過前。此中亦十二句：初二約悲心，初總標、後別釋，謂欲令度得果故云為也；次十約智，為成自在智故。於中，初一總知、次八別顯、後一結意。又初一平漫普遍知；次八重重即入無礙知，此中一大小相即、二多少相即、三廣狹、四一多、五相入、六染淨、七帝網、八相生。此八中有二義，謂相即、相入。此二各有二，謂同體、異體。此二復有二義，得成即入：一約緣起門、二約真性門。初中亦二義：一約體，有空有義故得相即；二約用，有有力無力義故得相入。約緣，有待不待義，故有同異二門也。約性亦二義：一不壞緣故相入、二緣相盡故相即，並圓融無礙自在之義，準上思之。
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第三算劫校量喻。此中亦二：初明喻所不能及、後「何以故」下釋超過之相。初中亦二：先辨喻廣大、二對顯超過。前中，初辨東方有十重倍倍可知、後類結九方亦各十也。二釋中，先徵、後釋。釋中二：初不為齊限知爾所等故，是故過前也；後「菩薩欲悉了知」下明為知無齊限事故，是故不可喻也。此中有十句：初一總知、次八別知。云何分別知耶？謂如是即入重重相攝自在無礙，如是知耳。亦可初是平遍而知，後重重即入無礙而知，顯純熟之相。此八中：一長短相即者，長是大劫、短是小劫，又娑婆界是短劫、安樂界等是長劫，相即故無礙也。二一多相即。三約佛有無，如莊嚴劫及賢劫等是有佛劫，如過星宿劫後有六萬二千劫空過無有佛，以此二劫相即故也。四約佛多少者，如星宿劫中有八萬佛出，是一劫中無量佛也。如大通智勝佛出世時，梵王讚云「或千劫等空過無有佛，今始得見大通一佛。」亦相即故云也。五異無異者，是純雜無礙，或過未名異、現在名無異，過未入現、現入過未故云也。六盡不盡者，是存滅無礙，如「天人見劫盡，此土常安穩」等。七一念即無量劫，以積念成劫無別劫體，故即念也。八有無相入者，推妄歸真，劫入無劫；依真起妄，無劫入劫。又初以事從理、後以理從事，故無礙也。結中，初總結所知、後結其本誓，是故功德等於佛果，故不可說也。
第三算劫校量喻。此中亦二：初明喻所不能及、後「何以故」下釋超過之相。初中亦二：先辨喻廣大、二對顯超過。前中，初辨東方有十重倍倍可知、後類結九方亦各十也。二釋中，先徵、後釋。釋中二：初不為齊限知爾所等故，是故過前也；後「菩薩欲悉了知」下明為知無齊限事故，是故不可喻也。此中有十句：初一總知、次八別知。云何分別知耶？謂如是即入重重相攝自在無礙，如是知耳。亦可初是平遍而知，後重重即入無礙而知，顯純熟之相。此八中：一長短相即者，長是大劫、短是小劫，又娑婆界是短劫、安樂界等是長劫，相即故無礙也。二一多相即。三約佛有無，如莊嚴劫及賢劫等是有佛劫，如過星宿劫後有六萬二千劫空過無有佛，以此二劫相即故也。四約佛多少者，如星宿劫中有八萬佛出，是一劫中無量佛也。如大通智勝佛出世時，梵王讚云「或千劫等空過無有佛，今始得見大通一佛。」亦相即故云也。五異無異者，是純雜無礙，或過未名異、現在名無異，過未入現、現入過未故云也。六盡不盡者，是存滅無礙，如「天人見劫盡，此土常安穩」等。七一念即無量劫，以積念成劫無別劫體，故即念也。八有無相入者，推妄歸真，劫入無劫；依真起妄，無劫入劫。又初以事從理、後以理從事，故無礙也。結中，初總結所知、後結其本誓，是故功德等於佛果，故不可說也。
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第四知眾生欲樂校量中亦二：初明喻所不能及，十方各有十重，倍倍可知；後「何以故」下釋超過。於中初責勝所由、後釋勝所以。此中，先不為齊限等，明前不及此；後「欲悉知」下明過前之相。此中，初一句是總，謂以如來一切眾生欲樂智力，知於眾生欲樂之海，故云種種欲樂也。下別顯中有二：初約法別知、後「一一眾生」下約人通知。論名前為遍知、後名微細知，亦得前是異相、後是同相。前中有二十三句：一約眾生求心別名無量欲，同期一果名即一欲。雖同期一果，然求行恒別，故云不壞一切欲性。又以悕望之念無二，同是別境中欲數所攝，心法不殊，故云即一，而所樂差別，故云不壞等也。此約一眾生心前後欲樂多端而相即無礙耳。二樂欲繁多深廣如海。三異類眾生欲樂心海緣起無礙，故相即也。又知一眾生善惡無記，一切眾生亦爾故云也。四於一眾生隨三際中前後欲樂種種而知，一一眾生悲皆如是，故云一切等也。五於中流類同者名相似、所樂異者名不相似。六約三乘欲別名一切、同歸一乘名即一欲，實即一乘名為一欲、權開三乘名一切欲，又約緣起無礙通自他等位可知。七同佛果智，是十力中欲樂智力故也。八求三乘等名有上欲、求一乘名無上欲。九於所求處若是究竟名無餘欲、反上名有餘。十求理名等、求事名不等。十一託餘心所是有所依、獨起欲數名無所依，又依境起欲名有依、知境唯心心智無寄名無依。十二同求名共、異求名不共。十三欲在因位名有邊，至佛果位名無邊，以惑障盡故。十四順理名善欲、違理名不善。十五隨流名世、返流名出。十六求佛智德名大智欲。十七求佛斷德名淨欲。十八過凡小位名勝欲。十九求成菩薩諸地證智波若之欲。又論中釋，大智欲在種性位，淨欲是見位，勝是修位，無礙智是八地已上無功用位。二十在佛果位，大智無礙圓明解脫。二十一染而不染名清淨欲、不染而染名不清淨，又若離世名利名淨、求世名利名不淨。二十二多求名廣、少求名狹，又大悲救生名廣、專求自脫名狹。二十三求深名細、求淺為麁。下約人辨欲同相中，初舉十數，列名有八，此是減數十也。一因生死苦逼遂樂涅槃，謂因苦念樂，如囚求脫。二於善惡事中，因聞思惟而生欲樂，故名方便欲。三於可意事求，名悕望欲。四得已不捨，名味著欲。五由宿因種子生，名隨因生。又從思想生，經云「欲欲知汝本，但從思想生。我今不思汝，汝還不得生。」六外託境生名隨緣生。又為善惡發化引生，亦名隨緣生。七無法不求名盡欲，又求涅槃盡滅亦名盡欲。八廣求諸法名一切欲，又求無邊菩提亦名一切欲。下總
第四知眾生欲樂校量中亦二：初明喻所不能及，十方各有十重，倍倍可知；後「何以故」下釋超過。於中初責勝所由、後釋勝所以。此中，先不為齊限等，明前不及此；後「欲悉知」下明過前之相。此中，初一句是總，謂以如來一切眾生欲樂智力，知於眾生欲樂之海，故云種種欲樂也。下別顯中有二：初約法別知、後「一一眾生」下約人通知。論名前為遍知、後名微細知，亦得前是異相、後是同相。前中有二十三句：一約眾生求心別名無量欲，同期一果名即一欲。雖同期一果，然求行恒別，故云不壞一切欲性。又以悕望之念無二，同是別境中欲數所攝，心法不殊，故云即一，而所樂差別，故云不壞等也。此約一眾生心前後欲樂多端而相即無礙耳。二樂欲繁多深廣如海。三異類眾生欲樂心海緣起無礙，故相即也。又知一眾生善惡無記，一切眾生亦爾故云也。四於一眾生隨三際中前後欲樂種種而知，一一眾生悲皆如是，故云一切等也。五於中流類同者名相似、所樂異者名不相似。六約三乘欲別名一切、同歸一乘名即一欲，實即一乘名為一欲、權開三乘名一切欲，又約緣起無礙通自他等位可知。七同佛果智，是十力中欲樂智力故也。八求三乘等名有上欲、求一乘名無上欲。九於所求處若是究竟名無餘欲、反上名有餘。十求理名等、求事名不等。十一託餘心所是有所依、獨起欲數名無所依，又依境起欲名有依、知境唯心心智無寄名無依。十二同求名共、異求名不共。十三欲在因位名有邊，至佛果位名無邊，以惑障盡故。十四順理名善欲、違理名不善。十五隨流名世、返流名出。十六求佛智德名大智欲。十七求佛斷德名淨欲。十八過凡小位名勝欲。十九求成菩薩諸地證智波若之欲。又論中釋，大智欲在種性位，淨欲是見位，勝是修位，無礙智是八地已上無功用位。二十在佛果位，大智無礙圓明解脫。二十一染而不染名清淨欲、不染而染名不清淨，又若離世名利名淨、求世名利名不淨。二十二多求名廣、少求名狹，又大悲救生名廣、專求自脫名狹。二十三求深名細、求淺為麁。下約人辨欲同相中，初舉十數，列名有八，此是減數十也。一因生死苦逼遂樂涅槃，謂因苦念樂，如囚求脫。二於善惡事中，因聞思惟而生欲樂，故名方便欲。三於可意事求，名悕望欲。四得已不捨，名味著欲。五由宿因種子生，名隨因生。又從思想生，經云「欲欲知汝本，但從思想生。我今不思汝，汝還不得生。」六外託境生名隨緣生。又為善惡發化引生，亦名隨緣生。七無法不求名盡欲，又求涅槃盡滅亦名盡欲。八廣求諸法名一切欲，又求無邊菩提亦名一切欲。下總
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結中，欲網者有三義：一難脫義，如世羅網魚鳥難脫，由種種欲網生死難出，此約染欲。二澇漉義，如世網澇漉，謂起淨欲漉諸有情，令出生死苦海。下文云「智慧王所說，欲為諸法本。應起清淨欲，志求無上道。」此約淨欲。三隱映義，如帝網差別，染淨等欲交涉無礙重重相入，故云網也，此約欲體。
結中，欲網者有三義：一難脫義，如世羅網魚鳥難脫，由種種欲網生死難出，此約染欲。二澇漉義，如世網澇漉，謂起淨欲漉諸有情，令出生死苦海。下文云「智慧王所說，欲為諸法本。應起清淨欲，志求無上道。」此約淨欲。三隱映義，如帝網差別，染淨等欲交涉無礙重重相入，故云網也，此約欲體。
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第五知根校量，準例亦應具顯為類同，故文中略辨為求如來十力中種種諸根智力。
第五知根校量，準例亦應具顯為類同，故文中略辨為求如來十力中種種諸根智力。
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第六悕望與前欲何別？通即是一。於中分別，欲據始故根前說之，悕望就終故根後說之。
第六悕望與前欲何別？通即是一。於中分別，欲據始故根前說之，悕望就終故根後說之。
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第七知方便者，造緣起行名方便。是發業方便，故不同業。
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第八知心意者，為求如來他心智故。前明心法，此辨心體。
第八知心意者，為求如來他心智故。前明心法，此辨心體。
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第九知業者，為求佛十力中業智力也。此上五門並略舉，類上欲門應知。
第九知業者，為求佛十力中業智力也。此上五門並略舉，類上欲門應知。
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第十知煩惱校量中二：先明喻所不能及、後釋顯勝相。勝相中，先徵、後釋。釋中，先不為齊限知故，顯此過前；後「悉欲分別」下為無齊限流盡智力，故明前所不及也。此中，初句總、「所謂」下別顯。有十八句，略作十門分別：初二句約輕重分別。謂率略心起名輕煩惱、慇厚心起名重煩惱。又微起易止名輕、麁起難息名重。又正使為重、殘習為輕。又本煩惱為重、隨煩惱為輕。又隨中，小隨輕、上中重，可知。二有二句，約使纏分別。使謂十使，即五見及疑、貪、瞋、癡、慢。纏謂十纏，即無慚、無愧、睡、悔、慳、嫉、掉、眠、忿及覆。《地持》、《瑜伽》說八纏，除忿、覆。何故除者？為有論師說：忿、覆是使性，謂忿是瞋使性；覆是貪使性，為貪他利覆藏己過。使、纏何別者？《雜心》云「根本名使、津液為纏垢。急縛名纏、輕縛名垢。」又此中結即是九結可知。三有二句，約因果分別。一一眾生無量煩惱，是貪瞋癡等所起果。煩惱覺觀是煩惱因，由彼而生故。《涅槃經》說有八種覺觀，故云種種。一欲覺，求可意事；二瞋覺，念欲瞋他；三惱覺，念欲惱他；四親里覺，憶念親緣；五國土覺，念世安危；六不死覺，積財資養；七族姓覺，念族高下；八輕侮覺，侮是慢念自恃欺人。四有二句，約本末分別，亦是癡愛分別。謂無明是無明住地，依無明起是恒沙上煩惱。愛是欲色有三愛，是有愛住地相應，是與愛相應之煩惱也，謂因愛生憂等。五有四句，約三不善根分別，可知。六有二句，地起分別。初句是五住起、後句是五住地也。七約利鈍分別。我我所是利、慢是鈍。八約相生次第分別。邪念虛妄是心想見三倒、生煩惱是從三倒生四倒。九約諸見本末分別。謂六十二見皆依身見生，以彼為本故。十有二句，約過患分別。蓋謂五蓋，即貪、瞋、睡眠、掉悔及疑，覆蓋行人不得禪智，故名蓋也。障謂二障，即煩惱、所知，以所知障亦得名煩惱故。下結中，以煩惱難脫，通名惑網。由委細了知一切煩惱是一切種智，皆欲斷令永盡，是大慈悲也。
第十知煩惱校量中二：先明喻所不能及、後釋顯勝相。勝相中，先徵、後釋。釋中，先不為齊限知故，顯此過前；後「悉欲分別」下為無齊限流盡智力，故明前所不及也。此中，初句總、「所謂」下別顯。有十八句，略作十門分別：初二句約輕重分別。謂率略心起名輕煩惱、慇厚心起名重煩惱。又微起易止名輕、麁起難息名重。又正使為重、殘習為輕。又本煩惱為重、隨煩惱為輕。又隨中，小隨輕、上中重，可知。二有二句，約使纏分別。使謂十使，即五見及疑、貪、瞋、癡、慢。纏謂十纏，即無慚、無愧、睡、悔、慳、嫉、掉、眠、忿及覆。《地持》、《瑜伽》說八纏，除忿、覆。何故除者？為有論師說：忿、覆是使性，謂忿是瞋使性；覆是貪使性，為貪他利覆藏己過。使、纏何別者？《雜心》云「根本名使、津液為纏垢。急縛名纏、輕縛名垢。」又此中結即是九結可知。三有二句，約因果分別。一一眾生無量煩惱，是貪瞋癡等所起果。煩惱覺觀是煩惱因，由彼而生故。《涅槃經》說有八種覺觀，故云種種。一欲覺，求可意事；二瞋覺，念欲瞋他；三惱覺，念欲惱他；四親里覺，憶念親緣；五國土覺，念世安危；六不死覺，積財資養；七族姓覺，念族高下；八輕侮覺，侮是慢念自恃欺人。四有二句，約本末分別，亦是癡愛分別。謂無明是無明住地，依無明起是恒沙上煩惱。愛是欲色有三愛，是有愛住地相應，是與愛相應之煩惱也，謂因愛生憂等。五有四句，約三不善根分別，可知。六有二句，地起分別。初句是五住起、後句是五住地也。七約利鈍分別。我我所是利、慢是鈍。八約相生次第分別。邪念虛妄是心想見三倒、生煩惱是從三倒生四倒。九約諸見本末分別。謂六十二見皆依身見生，以彼為本故。十有二句，約過患分別。蓋謂五蓋，即貪、瞋、睡眠、掉悔及疑，覆蓋行人不得禪智，故名蓋也。障謂二障，即煩惱、所知，以所知障亦得名煩惱故。下結中，以煩惱難脫，通名惑網。由委細了知一切煩惱是一切種智，皆欲斷令永盡，是大慈悲也。
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第十一供養佛功德校量中二：初舉事校量，明喻所不及；後「何以故」下釋顯超過。前中有十重，初一重別說、餘九總說。前中四：初舉廣、二對問廣不、三答顯極廣、四校量顯勝。初中、先舉東方、後類餘九。前中有五：初一念見多佛多眾生、二自於多時興多供、三勸前眾生同己供、四自起勝塔供、五勸他亦同起塔供。餘文可知。
第十一供養佛功德校量中二：初舉事校量，明喻所不及；後「何以故」下釋顯超過。前中有十重，初一重別說、餘九總說。前中四：初舉廣、二對問廣不、三答顯極廣、四校量顯勝。初中、先舉東方、後類餘九。前中有五：初一念見多佛多眾生、二自於多時興多供、三勸前眾生同己供、四自起勝塔供、五勸他亦同起塔供。餘文可知。
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就釋顯超過中二：先徵、後釋。徵問意云：且如東方一念即見無邊諸佛，以此念力經無量劫供，明佛等甚廣。如東方，餘亦爾，即顯極廣。如一人既爾，更復勸他一切眾生亦如是，況復倍倍過前。至第十明此功德分限難知，因何比此發心功德，乃至於不可說分中不及其一，故云何以故也。下釋中，先明不為齊限故，顯前劣此；後「欲悉」下為無齊限故，顯此過前。此中過相雖復無量，大略而言有六種：一處過，謂盡欲供養十方無盡法界虛空等無盡世界處佛故，此通帝網等處，故不同前。二時過，謂盡三世佛，即通九世十世等無盡重重時也。三佛過，謂盡佛境界所有諸佛皆供養故，非但如前。四供過，謂盡法界中有自他色心理事行等並以供養，非但如前。五心過，謂於前無盡佛境一一佛所，各以無盡供事，各經無盡時供，心猶不盡，是故過也。六行過，謂了達能所三事平等圓融無礙故過也。問：只可全比非等，豈可不可說分中不同一分耶？答：此發心功德即同法界，不可分折故。縱不可說分中一分，亦即遍法界，無問多少皆無比也。如常住僧穀米，一斛亦遍十方僧，乃至一合亦遍十方僧，以是不可分故，思之可知。
就釋顯超過中二：先徵、後釋。徵問意云：且如東方一念即見無邊諸佛，以此念力經無量劫供，明佛等甚廣。如東方，餘亦爾，即顯極廣。如一人既爾，更復勸他一切眾生亦如是，況復倍倍過前。至第十明此功德分限難知，因何比此發心功德，乃至於不可說分中不及其一，故云何以故也。下釋中，先明不為齊限故，顯前劣此；後「欲悉」下為無齊限故，顯此過前。此中過相雖復無量，大略而言有六種：一處過，謂盡欲供養十方無盡法界虛空等無盡世界處佛故，此通帝網等處，故不同前。二時過，謂盡三世佛，即通九世十世等無盡重重時也。三佛過，謂盡佛境界所有諸佛皆供養故，非但如前。四供過，謂盡法界中有自他色心理事行等並以供養，非但如前。五心過，謂於前無盡佛境一一佛所，各以無盡供事，各經無盡時供，心猶不盡，是故過也。六行過，謂了達能所三事平等圓融無礙故過也。問：只可全比非等，豈可不可說分中不同一分耶？答：此發心功德即同法界，不可分折故。縱不可說分中一分，亦即遍法界，無問多少皆無比也。如常住僧穀米，一斛亦遍十方僧，乃至一合亦遍十方僧，以是不可分故，思之可知。
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第三當相顯深中二：先標、後釋。初中發是心已者，牒前諸喻所校量之心，即是標發心字；「得知」下，標辨功德甚深，於中初攝因盡故深、二等佛果故深。此中是發徹後際之菩提，心是窮盡佛境也。前中初舉所知境，謂知三世佛功德智慧；二成深行，謂信向是十信，受持是十住，修習是十行十迴，得證是初地已上，身證是十地滿已還。又內證為得，證相外彰故云身證，如小乘中以滅盡定為身證，此亦同也。又初是行證、後位證。又初智相應、後身相應。又可得證約因圓、身證約果滿。二悉等諸佛功德者，是等佛果故深也。二「何以故」下釋前二標，於中三：初釋因等、次釋果等、後結因分齊。初中，先徵問，謂何以知初發心已即能證得三世諸佛大福智耶？下釋中二十句顯，謂同三世佛音所行路，故云等也。於中初十一句外化德、後九句內自德。又前是悲德、後是智德。前中初一句是總，謂化眾生使發菩提心，紹繼佛種，故云不斷也。後十句別顯；一起愍物心；二作救度意；三知所化住處；四知所化類別，謂善惡業起苦樂報，故云垢淨起，亦是十力中業智力也；五起廣大意，亦是令離業障；六知所化惑障輕重，亦是求流盡智力，亦是令斷煩惱障；七知輪轉相，亦是天眼智力，亦是令捨報障；八知根生熟，是起行所依，即是諸根智力；九知心造修正明起行，亦是他心智力；十總結所知，亦是三達智力也。下九句求佛自利德中，初一是總、餘八別。於中，初二因果分別，初知菩提果；二知菩提因，謂淨法是也。次二理行分別，初知理法平等、二知智行清淨。次四體德分別，初三佛德，一十力、二無畏、三不共、後一佛體，謂實智平等故也。二釋果等中，先徵起、後釋成。釋成中，初一句總、二別、三結。初中即是佛故者，有人釋：或云因中說果、或云解同佛境、或云約理平等。若約三乘教亦得如上說，今尋上下文，約一乘圓教始終相攝、圓融無礙，得始即是終、窮終方原始。一由陀羅尼門緣起相攝故、二由普賢菩提心遍該六位故，即因是果也。三由法性無始終故，發心入始即正是終故也。是故上文云「初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟。」此之謂也。二別中有十五句：初五句約佛內德盈滿等、後十句約佛外化用普周等。初中，一總、四別。別中，初二所依法等，一俗諦境、二真諦境。後二能依德等，一身、二智。二外用中，初一總、餘九別。別中，初三化令出苦，一動令生信、二照令驚覺、三正令出苦。後五化令入法，一嚴化處、二現成佛、三現通令喜、四正令入法、五入法已護令不失。後一結外化智。又釋：此十五句中，初一
第三當相顯深中二：先標、後釋。初中發是心已者，牒前諸喻所校量之心，即是標發心字；「得知」下，標辨功德甚深，於中初攝因盡故深、二等佛果故深。此中是發徹後際之菩提，心是窮盡佛境也。前中初舉所知境，謂知三世佛功德智慧；二成深行，謂信向是十信，受持是十住，修習是十行十迴，得證是初地已上，身證是十地滿已還。又內證為得，證相外彰故云身證，如小乘中以滅盡定為身證，此亦同也。又初是行證、後位證。又初智相應、後身相應。又可得證約因圓、身證約果滿。二悉等諸佛功德者，是等佛果故深也。二「何以故」下釋前二標，於中三：初釋因等、次釋果等、後結因分齊。初中，先徵問，謂何以知初發心已即能證得三世諸佛大福智耶？下釋中二十句顯，謂同三世佛音所行路，故云等也。於中初十一句外化德、後九句內自德。又前是悲德、後是智德。前中初一句是總，謂化眾生使發菩提心，紹繼佛種，故云不斷也。後十句別顯；一起愍物心；二作救度意；三知所化住處；四知所化類別，謂善惡業起苦樂報，故云垢淨起，亦是十力中業智力也；五起廣大意，亦是令離業障；六知所化惑障輕重，亦是求流盡智力，亦是令斷煩惱障；七知輪轉相，亦是天眼智力，亦是令捨報障；八知根生熟，是起行所依，即是諸根智力；九知心造修正明起行，亦是他心智力；十總結所知，亦是三達智力也。下九句求佛自利德中，初一是總、餘八別。於中，初二因果分別，初知菩提果；二知菩提因，謂淨法是也。次二理行分別，初知理法平等、二知智行清淨。次四體德分別，初三佛德，一十力、二無畏、三不共、後一佛體，謂實智平等故也。二釋果等中，先徵起、後釋成。釋成中，初一句總、二別、三結。初中即是佛故者，有人釋：或云因中說果、或云解同佛境、或云約理平等。若約三乘教亦得如上說，今尋上下文，約一乘圓教始終相攝、圓融無礙，得始即是終、窮終方原始。一由陀羅尼門緣起相攝故、二由普賢菩提心遍該六位故，即因是果也。三由法性無始終故，發心入始即正是終故也。是故上文云「初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟。」此之謂也。二別中有十五句：初五句約佛內德盈滿等、後十句約佛外化用普周等。初中，一總、四別。別中，初二所依法等，一俗諦境、二真諦境。後二能依德等，一身、二智。二外用中，初一總、餘九別。別中，初三化令出苦，一動令生信、二照令驚覺、三正令出苦。後五化令入法，一嚴化處、二現成佛、三現通令喜、四正令入法、五入法已護令不失。後一結外化智。又釋：此十五句中，初一
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總、十四別。別中，初五句是智正覺世間自在等。於中，初二約法等，一所緣及分齊等、二理教等；下三三業等，謂所化約語業辨也。次四器世間自在等，於中一動、二照、三除、四嚴。後五眾生世間自在等，一為現、二令欣、三授法、四護持、五得果。若不護，恐墮二乘地故也。第三結因分齊中，不離三世之中三寶眾生染淨等法者，此有二義：一由菩薩得通三世之身，是故常遍三際無所不在故也；二由菩薩得即法界之身，竪含染淨、橫遍三際，故云不離。餘文可知。第二顯實證成中二：先顯實中，一動地、二雨供、三振音、四放光；二證成中二，先現身證、後舉益證。前中何故佛自證者？以初發心即攝佛因果，此事難信，故佛自證。又表因果同性故，又表勝進之因果攝成故。二舉益中，舉彼一切世界之中法慧所說既有此益，明知此法決定不虛，亦以此說難信受故，致此證也。由此心藏攝德圓淨，故名淨心如來。上來此一世界中說竟。
總、十四別。別中，初五句是智正覺世間自在等。於中，初二約法等，一所緣及分齊等、二理教等；下三三業等，謂所化約語業辨也。次四器世間自在等，於中一動、二照、三除、四嚴。後五眾生世間自在等，一為現、二令欣、三授法、四護持、五得果。若不護，恐墮二乘地故也。第三結因分齊中，不離三世之中三寶眾生染淨等法者，此有二義：一由菩薩得通三世之身，是故常遍三際無所不在故也；二由菩薩得即法界之身，竪含染淨、橫遍三際，故云不離。餘文可知。第二顯實證成中二：先顯實中，一動地、二雨供、三振音、四放光；二證成中二，先現身證、後舉益證。前中何故佛自證者？以初發心即攝佛因果，此事難信，故佛自證。又表因果同性故，又表勝進之因果攝成故。二舉益中，舉彼一切世界之中法慧所說既有此益，明知此法決定不虛，亦以此說難信受故，致此證也。由此心藏攝德圓淨，故名淨心如來。上來此一世界中說竟。
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第二結通中二：先顯法普周無盡世界；後有十句釋遍所由，謂何故此法遍於十方說處說人說法及證悉皆同耶？釋佛力等十句故也。一此舍那佛及一切佛，各以現在威神之力同共加持，故使然也；二諸佛本願之所攝持；三為欲顯示佛所得法理數如此，遍十方故；四明佛智光使普照故；五欲令解悟真理普遍故；六法界緣起，相由法爾，故須遍說；七為欣大法者示此稱性廣大之法，令歡喜故；八佛德普周，欲具讚故；九顯示十方一切諸佛同所得法，謂平等無差故也；十為令解知十方法界無二轍故。由是十義故說普遍。所以說十，亦是式則，顯無盡耳。上下諸文結通之義，並準此知之。上來此界他方總無盡世界一切處長行散說竟。
第二結通中二：先顯法普周無盡世界；後有十句釋遍所由，謂何故此法遍於十方說處說人說法及證悉皆同耶？釋佛力等十句故也。一此舍那佛及一切佛，各以現在威神之力同共加持，故使然也；二諸佛本願之所攝持；三為欲顯示佛所得法理數如此，遍十方故；四明佛智光使普照故；五欲令解悟真理普遍故；六法界緣起，相由法爾，故須遍說；七為欣大法者示此稱性廣大之法，令歡喜故；八佛德普周，欲具讚故；九顯示十方一切諸佛同所得法，謂平等無差故也；十為令解知十方法界無二轍故。由是十義故說普遍。所以說十，亦是式則，顯無盡耳。上下諸文結通之義，並準此知之。上來此界他方總無盡世界一切處長行散說竟。
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第二大段偈頌總持中二：先序說意、後正重頌。初中十句：一以十方無盡世界同說此法，故須觀也；二欲令十方一切眾海悉同聞故；三為顯自心如空，無偏局故；四觀成就眾生之法門故；五觀稱法性雖淨如空，而因果不失故也；六欲令離惑；七得一乘解脫；八了達根海；九會緣入實；十現自無盡發心功德，令眾見已而修學故。就正頌中總有二百四十一頌半，分四：初一百六十三頌半，逆頌前第三段當相之文；二有二十九頌，頌前第二喻校量文；三有三十九頌，頌前最初略顯甚深文；四有十頌，結歎顯勝。就初文中長分有二十七段：初六頌，頌前欲令慈悲心充滿十方世界等文；二從「欲悉分別知」下七頌，頌前欲悉知一切世界廣狹即入等文，此中並顯作用益生等；三從「欲令諸佛種」下三頌，頌前欲不斷佛種故等文；四從「信心不可沮」下二頌，頌前悉得諸佛智慧光明文；五從「悉能分別知」下二頌，頌前欲知眾生種種業、種種心、種種根性等文；六「菩提心無量」下六頌，頌前欲得法界等三世諸佛平等智慧文；七從「清淨無量心」下二頌，頌前供養一切佛文；八「於諸甚深法」下八頌，頌前得佛智慧因緣文，謂智慧所因即是甚深三昧及從真如境所生也，此中並顯通慧作用故也；九從「具足大悲心」下九頌，頌，前度脫一切眾生等文；十從「世界若成壞」下三頌，頌前知世界成壞等文，謂此成壞唯佛智境，今信佛無疑故亦了知；十一從「盡於未來際」下五頌半，頌前休息一切世界眾生諸惡道苦；十二從「菩薩放大光」下七頌，頌前悉能普照一切世界，此中兼辨所照剎中問佛說法；十三從「明淨利智慧」下四頌，頌前與三世諸佛正法等文；十四從「清淨妙法身」下十一頌，頌前悉於一切世界示現成佛等文；十五「一身悉充滿」下八頌，頌前得佛智慧等平等文；十六從「一切諸世界」下八頌，頌前得如來一身無量身等文；十七從「其心無所染」下十頌，頌前亦與三世佛境界等文，此是分齊境界，有十種齊等，一離染等、二救生等、三智慧等、四相好等、五所知等、六證理等、七深定等、八行堅等、九心安等、十充滿等；十八從「欲求道師慧」下二頌，舉德勸修；十九從「菩薩摩訶薩」下四頌顯說分齊，上二不頌前文；二十從「善分別眾生」下六頌，頌前得三世諸佛智慧光明，謂照俗境常在真故：二十一從「無量不可數」下四頌，頌前悉能嚴淨一切世界文；二十二從「慧眼無障礙」下八頌，頌前與諸佛所化眾生皆悉同等；二十三「悉能分別」下四頌，頌前知劫長短相即相入等文，二十四「成就智慧力」下十二頌，通頌前初心所得佛十力智
第二大段偈頌總持中二：先序說意、後正重頌。初中十句：一以十方無盡世界同說此法，故須觀也；二欲令十方一切眾海悉同聞故；三為顯自心如空，無偏局故；四觀成就眾生之法門故；五觀稱法性雖淨如空，而因果不失故也；六欲令離惑；七得一乘解脫；八了達根海；九會緣入實；十現自無盡發心功德，令眾見已而修學故。就正頌中總有二百四十一頌半，分四：初一百六十三頌半，逆頌前第三段當相之文；二有二十九頌，頌前第二喻校量文；三有三十九頌，頌前最初略顯甚深文；四有十頌，結歎顯勝。就初文中長分有二十七段：初六頌，頌前欲令慈悲心充滿十方世界等文；二從「欲悉分別知」下七頌，頌前欲悉知一切世界廣狹即入等文，此中並顯作用益生等；三從「欲令諸佛種」下三頌，頌前欲不斷佛種故等文；四從「信心不可沮」下二頌，頌前悉得諸佛智慧光明文；五從「悉能分別知」下二頌，頌前欲知眾生種種業、種種心、種種根性等文；六「菩提心無量」下六頌，頌前欲得法界等三世諸佛平等智慧文；七從「清淨無量心」下二頌，頌前供養一切佛文；八「於諸甚深法」下八頌，頌前得佛智慧因緣文，謂智慧所因即是甚深三昧及從真如境所生也，此中並顯通慧作用故也；九從「具足大悲心」下九頌，頌，前度脫一切眾生等文；十從「世界若成壞」下三頌，頌前知世界成壞等文，謂此成壞唯佛智境，今信佛無疑故亦了知；十一從「盡於未來際」下五頌半，頌前休息一切世界眾生諸惡道苦；十二從「菩薩放大光」下七頌，頌前悉能普照一切世界，此中兼辨所照剎中問佛說法；十三從「明淨利智慧」下四頌，頌前與三世諸佛正法等文；十四從「清淨妙法身」下十一頌，頌前悉於一切世界示現成佛等文；十五「一身悉充滿」下八頌，頌前得佛智慧等平等文；十六從「一切諸世界」下八頌，頌前得如來一身無量身等文；十七從「其心無所染」下十頌，頌前亦與三世佛境界等文，此是分齊境界，有十種齊等，一離染等、二救生等、三智慧等、四相好等、五所知等、六證理等、七深定等、八行堅等、九心安等、十充滿等；十八從「欲求道師慧」下二頌，舉德勸修；十九從「菩薩摩訶薩」下四頌顯說分齊，上二不頌前文；二十從「善分別眾生」下六頌，頌前得三世諸佛智慧光明，謂照俗境常在真故：二十一從「無量不可數」下四頌，頌前悉能嚴淨一切世界文；二十二從「慧眼無障礙」下八頌，頌前與諸佛所化眾生皆悉同等；二十三「悉能分別」下四頌，頌前知劫長短相即相入等文，二十四「成就智慧力」下十二頌，通頌前初心所得佛十力智
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，二十五從「一一毛孔中」下九頌，頌前悉能震動無量世界，謂入帝網等；二十六「如是深法門」下七頌，頌前悉欲長養諸佛智慧文；二十七從「菩薩摩訶薩」下六頌，頌前菩薩不離諸佛菩薩及二乘眾生等文。上來至此總是逆頌第三段。當相辨文竟。自下第二，有二十九頌，頌前第二約喻校量文。於中初六頌，頌第一益生喻；二從「無量無有邊」下二頌，頌前第二步剎喻；三從「去來現在劫」下有四頌，頌前第三算劫喻；四「十方世界中」下六偈，頌前欲等五喻，謂一欲、二悕望、三根、四方便、五心法合可知；五「一切眾生類」下四頌，頌前第九、第十知業煩惱二喻；六「十方諸世界」下七頌，頌前第十一供養諸佛。上來第二大段喻校量竟。第三「三世人中尊」下有三十九頌，頌前第一標歎顯深文。於中分七：初有七頌，頌前最初總句甚深之文，謂深徹佛果故、深超群有故、深同法性故、深用普遍故、深智遠知故，並如文可知。二「常修妙」下有七頌，頌前第二難知甚深，於中初四句深廣難知；次二佛以深德加持難知；後一結德難知，謂德如虛空，非算能知，故名難知也。三「初發菩提心」下五頌，頌前難信甚深，謂以初發心即成佛果無邊功德，此難信受故也。四「一切辟支佛」下八頌，頌前難解甚深，謂令二乘三界所得安樂，乃在菩薩初發心中，此事難解，是故文中初四頌標二位得樂各二頌、後四釋彼二位得樂所由亦各二頌可知。五「無量智慧明」下五頌，頌前難說甚深，謂智深德廣業用數多，言說難及，故云稱讚不可盡也。六「普觀一切法」下四頌，頌前難通甚深，謂心住平等為眾說法，二位相違令極相順，甚難通會故也。七「無量妙功德」下三頌，頌前難分別甚深，謂此初心同佛位際限，難分故也。第四大段「欲得一切佛」下十頌，結歎勸修，初二舉德勸修、次二顯德深廣、次四顯德用勝能、後二勸學究竟。
，二十五從「一一毛孔中」下九頌，頌前悉能震動無量世界，謂入帝網等；二十六「如是深法門」下七頌，頌前悉欲長養諸佛智慧文；二十七從「菩薩摩訶薩」下六頌，頌前菩薩不離諸佛菩薩及二乘眾生等文。上來至此總是逆頌第三段。當相辨文竟。自下第二，有二十九頌，頌前第二約喻校量文。於中初六頌，頌第一益生喻；二從「無量無有邊」下二頌，頌前第二步剎喻；三從「去來現在劫」下有四頌，頌前第三算劫喻；四「十方世界中」下六偈，頌前欲等五喻，謂一欲、二悕望、三根、四方便、五心法合可知；五「一切眾生類」下四頌，頌前第九、第十知業煩惱二喻；六「十方諸世界」下七頌，頌前第十一供養諸佛。上來第二大段喻校量竟。第三「三世人中尊」下有三十九頌，頌前第一標歎顯深文。於中分七：初有七頌，頌前最初總句甚深之文，謂深徹佛果故、深超群有故、深同法性故、深用普遍故、深智遠知故，並如文可知。二「常修妙」下有七頌，頌前第二難知甚深，於中初四句深廣難知；次二佛以深德加持難知；後一結德難知，謂德如虛空，非算能知，故名難知也。三「初發菩提心」下五頌，頌前難信甚深，謂以初發心即成佛果無邊功德，此難信受故也。四「一切辟支佛」下八頌，頌前難解甚深，謂令二乘三界所得安樂，乃在菩薩初發心中，此事難解，是故文中初四頌標二位得樂各二頌、後四釋彼二位得樂所由亦各二頌可知。五「無量智慧明」下五頌，頌前難說甚深，謂智深德廣業用數多，言說難及，故云稱讚不可盡也。六「普觀一切法」下四頌，頌前難通甚深，謂心住平等為眾說法，二位相違令極相順，甚難通會故也。七「無量妙功德」下三頌，頌前難分別甚深，謂此初心同佛位際限，難分故也。第四大段「欲得一切佛」下十頌，結歎勸修，初二舉德勸修、次二顯德深廣、次四顯德用勝能、後二勸學究竟。
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明法品第十四
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四門同前。
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初釋名者，有四義：一後位行法垂明前位，此明即法也；二明是教、法是義，三明是智、法是境，此二法之明、明之法；四智行離染當相名明，即明可軌是以稱法。又諸行煥照稱性為明，當體妙軌故亦云法，故云明法；不爾是闇，即亦非法。
初釋名者，有四義：一後位行法垂明前位，此明即法也；二明是教、法是義，三明是智、法是境，此二法之明、明之法；四智行離染當相名明，即明可軌是以稱法。又諸行煥照稱性為明，當體妙軌故亦云法，故云明法；不爾是闇，即亦非法。
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二來意者，前明當位體德，今辨勝用趣後，義次第故，是故來也。又前明自分，今顯勝進，故次來也。
二來意者，前明當位體德，今辨勝用趣後，義次第故，是故來也。又前明自分，今顯勝進，故次來也。
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三宗趣者，明法不同有四種：一理法，謂真如性；二行法，謂六度等行；三教法，謂十二分教；四果法，謂菩提涅槃。今此正明行法兼明餘三，故以為宗。又此四中，依理起行、依行成果，教說前三，故唯四耳。
三宗趣者，明法不同有四種：一理法，謂真如性；二行法，謂六度等行；三教法，謂十二分教；四果法，謂菩提涅槃。今此正明行法兼明餘三，故以為宗。又此四中，依理起行、依行成果，教說前三，故唯四耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四釋文者，此文分三：初請分、二說分、三證信分。初中二：初長行、後偈頌。前中二：初領前自分、後問後勝進。前中，若非懃策照理之機，無以堪受勝進轉增之法。又若非具此洞真淨行法，無以能說，故進慧問、法慧說也。頌中有八句：一總、七別。別中：一大誓自嚴。二行乘果乘。三入於因位。離，猶無也，謂至無生位道，餘處釋為初地位也，此在地前相攝故也。四背。五向。六同佛住。七定成果。二正問後勝進中二：先正問行法之體、後問依行所成之德。前中總有十一句，初六自利行、次四利他行、後一通結俱利究竟。前中彼菩薩者，牒前發心具德之人。初句問修習何行令功德轉勝。問：前品中云「甚深諸三昧，無量陀羅尼，諸佛自在力，無量妙功德，莊嚴初發心」，又云「即是佛等」，何所少故更修習耶？答：此圓教普賢行中大位有二門，各攝法界，前約自分、此辨勝進。前中亦具後、後中亦具前，然前恒非後、後恒非前，謂具前之後非前、具後之前非後，故位分前後、攝義恒周故也。二問修習何行令如來歡喜？是故「云何修習之言」貫通下諸句，准之。三問位地。四依位起行。五大願助成。六積德成藏。利他中，初應物機化；二不廢自行；三赴欲度生，前生此熟為異；四化令趣菩提故，使三寶不絕，成興隆耳。下一結俱利中，善根境結自利、方便結化行，二俱究竟故云不虛。「善哉」下乃至欲聞，此文有二意：望上則為結請勸說、望下即是希聞後問。二問所成德中，如諸菩薩所修功德者，總舉所依之德。「滅除」已下，明依德所成，是所問法也。於中准下答，總有十八句，分二：初十七句明德備、後「得善根力」下明勝用。前中二：先十六句內德圓、後「天王」下外尊敬。前中二：先九句明自利德、後「具足佛剎」下七句問利他德。前中二：先有七句問因德、後「莊嚴」下二句問果德。前中二：先六句明行修具足、後「菩薩一切」下眾德圓備。前中有二：初四句是斷障行，謂先離無明住地，是離惡因也；二伏魔；三制外道，是離起惡緣；四離塵垢，是離惡習也。二修善行，有三：初修成福德；二超離惡果，謂離三惡八難也；三修具淨慧。「此慧」下文，將為答也，故唯有六句。總是除二障、成二嚴，行修具足故也。下德圓中有七：一攝十地；二具十度；三多三昧；四妙總持；五六通；六三明；七清淨法，總結也。下果德中二：先依正三業果、後力無畏等攝眾德差別果。下利他中四：初一句應機現剎具足。二「隨成就眾生」下以正行攝生，於中初隨成行緣；二「及諸菩薩」下正結行法，有五：一勝德、二所軌、三依法
四釋文者，此文分三：初請分、二說分、三證信分。初中二：初長行、後偈頌。前中二：初領前自分、後問後勝進。前中，若非懃策照理之機，無以堪受勝進轉增之法。又若非具此洞真淨行法，無以能說，故進慧問、法慧說也。頌中有八句：一總、七別。別中：一大誓自嚴。二行乘果乘。三入於因位。離，猶無也，謂至無生位道，餘處釋為初地位也，此在地前相攝故也。四背。五向。六同佛住。七定成果。二正問後勝進中二：先正問行法之體、後問依行所成之德。前中總有十一句，初六自利行、次四利他行、後一通結俱利究竟。前中彼菩薩者，牒前發心具德之人。初句問修習何行令功德轉勝。問：前品中云「甚深諸三昧，無量陀羅尼，諸佛自在力，無量妙功德，莊嚴初發心」，又云「即是佛等」，何所少故更修習耶？答：此圓教普賢行中大位有二門，各攝法界，前約自分、此辨勝進。前中亦具後、後中亦具前，然前恒非後、後恒非前，謂具前之後非前、具後之前非後，故位分前後、攝義恒周故也。二問修習何行令如來歡喜？是故「云何修習之言」貫通下諸句，准之。三問位地。四依位起行。五大願助成。六積德成藏。利他中，初應物機化；二不廢自行；三赴欲度生，前生此熟為異；四化令趣菩提故，使三寶不絕，成興隆耳。下一結俱利中，善根境結自利、方便結化行，二俱究竟故云不虛。「善哉」下乃至欲聞，此文有二意：望上則為結請勸說、望下即是希聞後問。二問所成德中，如諸菩薩所修功德者，總舉所依之德。「滅除」已下，明依德所成，是所問法也。於中准下答，總有十八句，分二：初十七句明德備、後「得善根力」下明勝用。前中二：先十六句內德圓、後「天王」下外尊敬。前中二：先九句明自利德、後「具足佛剎」下七句問利他德。前中二：先有七句問因德、後「莊嚴」下二句問果德。前中二：先六句明行修具足、後「菩薩一切」下眾德圓備。前中有二：初四句是斷障行，謂先離無明住地，是離惡因也；二伏魔；三制外道，是離起惡緣；四離塵垢，是離惡習也。二修善行，有三：初修成福德；二超離惡果，謂離三惡八難也；三修具淨慧。「此慧」下文，將為答也，故唯有六句。總是除二障、成二嚴，行修具足故也。下德圓中有七：一攝十地；二具十度；三多三昧；四妙總持；五六通；六三明；七清淨法，總結也。下果德中二：先依正三業果、後力無畏等攝眾德差別果。下利他中四：初一句應機現剎具足。二「隨成就眾生」下以正行攝生，於中初隨成行緣；二「及諸菩薩」下正結行法，有五：一勝德、二所軌、三依法
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造修、四行能至果、五廣攝所緣及分齊皆悉滿足是總結也。三速成等者，明行有辨果功能，故云速成也。四成護法行，有四：初句總明護法行。「云何護耶」下三句別顯，一廣說教開示義；二不為異道所侵；三自具文義總持，常說頓說而無窮盡。上來內德圓。下明外敬護中有二：初總舉世間十王及佛法王守護。二別顯中三：先一切世間等顯前十王護；二「常為」下顯法王護；三「一切菩薩」下明同位護。「行體德圓備竟」下明勝用，謂依諸德有此勝用。於中四句：初增自無流法，故云白法，即自成證行也；二能開等者，以證法教人；三自具教行；四次第等，教人教行。二偈頌中，四句成頌有十一頌：初一總請、下別頌。別中二：初一頌頌前文、二「云何」下正頌問後行法。於中，初頌前十一種行法、二「人雄」下頌前依行所成德。於中，初二句頌上善哉願說文、次一頌半頌上行修離障、次二句頌眾德備、次一句略頌果德法、次「隨其」下三句頌上利他中行緣、次「一切」下一頌頌上護法行。後一頌上十王敬護，於中四：初智德無畏猶師子、二福德圓備如滿月、三斷德離染若蓮華、四淨果現前如最勝。此四亦是頌上善根力增白淨法等勝用文也。
造修、四行能至果、五廣攝所緣及分齊皆悉滿足是總結也。三速成等者，明行有辨果功能，故云速成也。四成護法行，有四：初句總明護法行。「云何護耶」下三句別顯，一廣說教開示義；二不為異道所侵；三自具文義總持，常說頓說而無窮盡。上來內德圓。下明外敬護中有二：初總舉世間十王及佛法王守護。二別顯中三：先一切世間等顯前十王護；二「常為」下顯法王護；三「一切菩薩」下明同位護。「行體德圓備竟」下明勝用，謂依諸德有此勝用。於中四句：初增自無流法，故云白法，即自成證行也；二能開等者，以證法教人；三自具教行；四次第等，教人教行。二偈頌中，四句成頌有十一頌：初一總請、下別頌。別中二：初一頌頌前文、二「云何」下正頌問後行法。於中，初頌前十一種行法、二「人雄」下頌前依行所成德。於中，初二句頌上善哉願說文、次一頌半頌上行修離障、次二句頌眾德備、次一句略頌果德法、次「隨其」下三句頌上利他中行緣、次「一切」下一頌頌上護法行。後一頌上十王敬護，於中四：初智德無畏猶師子、二福德圓備如滿月、三斷德離染若蓮華、四淨果現前如最勝。此四亦是頌上善根力增白淨法等勝用文也。
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第二答中二：初直說、後重頌。前中二：先歎問許說、後以法正答。前中二：先歎問、後「佛子」下許說分齊。前中，先歎所問益、後歎能問者德。前中，先辯益，謂饒益增善因，安樂授樂果，慧利令得出世法利；後「哀愍」下結意。歎能問中，先歎自分德，有五：一稱實慧：二不動而進，故云大力：三無間修，故云一心等：四位成就，故云不退：五當位滿，故超出世也。又初句明有解、後四明有行。又此等亦是釋進慧名，可知。
第二答中二：初直說、後重頌。前中二：先歎問許說、後以法正答。前中二：先歎問、後「佛子」下許說分齊。前中，先歎所問益、後歎能問者德。前中，先辯益，謂饒益增善因，安樂授樂果，慧利令得出世法利；後「哀愍」下結意。歎能問中，先歎自分德，有五：一稱實慧：二不動而進，故云大力：三無間修，故云一心等：四位成就，故云不退：五當位滿，故超出世也。又初句明有解、後四明有行。又此等亦是釋進慧名，可知。
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下歎勝進德，謂於問自在等如來也。
下歎勝進德，謂於問自在等如來也。
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下正答中二：先答前十一問行法之體、後答彼依行所成之德。前中，依問次第答之。答初句功德轉勝，有二十句：初十始修、後十終成。又初是自分、後是勝進。前中已得發心之藏，牒前擬後也。應離癡等，是總舉也。又《涅槃經》云「不放逸根，深固難拔。」因不放逸根固，一切諸善根皆得增長。不放逸有二：一約事，如論釋(云云)；二約理，如《法集經》(云云)。下別中三：初標數、二列名、三結數。列中，此中對治十種放逸：一破戒逸、二迷菩提逸、三失悲心逸、四嬾墮逸、五樂諠雜逸、六樂世間逸、七樂劣善逸、八樂二乘逸、九染功德逸、十生絕分逸，如次十句對治應知。初者，既得發心已，要須持菩薩三聚淨戒。然持三種：一不作三業惡、二不為名利、三不起戒見，此是標中守護也。二者不於菩提起有無等見而發心，此是標中離癡也。三依言攝物，故離諂曲。四所作善根必使終成，故云不退，此是標中精懃也。餘皆不離此等三也。五者造業求生是凡夫行，菩薩離之。常樂寂靜有二種：一約身，有二：一所住靜，謂離家室喧擾等處；二能住靜，謂持淨戒，離三業非。此以福捨罪，離在家凡夫。二約心，亦二：一所住，謂真空妙境；二能住，謂定慧之心。此以慧捨惑，離出家凡夫。六厭背世樂。七專修出業。八雖求出，捨二乘無悲救世之心。九雖修菩薩大悲功德，而不見能所修，故無污也。十知己身，有四義：一知身從緣而有，離我我所；二知己道行力若劣，終不強對煩惱境界；三知力若強，即須精苦作進修行；四定知已身有菩提種，當得佛故。二勝進中，淨法者，謂練治前行使純熟離染，故云淨也。十中，一正念淨；二「捨離」下離過淨；三「安住」下正行淨；四「常樂」下求法淨；五「隨所」下除疑淨；六「具足」下智慧淨；七「心常」下三昧淨；八「聞好」下解空淨，亦是嚮忍淨；九「等視」下勝想淨；十「恭敬」下報恩淨，亦是敬養淨。
下正答中二：先答前十一問行法之體、後答彼依行所成之德。前中，依問次第答之。答初句功德轉勝，有二十句：初十始修、後十終成。又初是自分、後是勝進。前中已得發心之藏，牒前擬後也。應離癡等，是總舉也。又《涅槃經》云「不放逸根，深固難拔。」因不放逸根固，一切諸善根皆得增長。不放逸有二：一約事，如論釋(云云)；二約理，如《法集經》(云云)。下別中三：初標數、二列名、三結數。列中，此中對治十種放逸：一破戒逸、二迷菩提逸、三失悲心逸、四嬾墮逸、五樂諠雜逸、六樂世間逸、七樂劣善逸、八樂二乘逸、九染功德逸、十生絕分逸，如次十句對治應知。初者，既得發心已，要須持菩薩三聚淨戒。然持三種：一不作三業惡、二不為名利、三不起戒見，此是標中守護也。二者不於菩提起有無等見而發心，此是標中離癡也。三依言攝物，故離諂曲。四所作善根必使終成，故云不退，此是標中精懃也。餘皆不離此等三也。五者造業求生是凡夫行，菩薩離之。常樂寂靜有二種：一約身，有二：一所住靜，謂離家室喧擾等處；二能住靜，謂持淨戒，離三業非。此以福捨罪，離在家凡夫。二約心，亦二：一所住，謂真空妙境；二能住，謂定慧之心。此以慧捨惑，離出家凡夫。六厭背世樂。七專修出業。八雖求出，捨二乘無悲救世之心。九雖修菩薩大悲功德，而不見能所修，故無污也。十知己身，有四義：一知身從緣而有，離我我所；二知己道行力若劣，終不強對煩惱境界；三知力若強，即須精苦作進修行；四定知已身有菩提種，當得佛故。二勝進中，淨法者，謂練治前行使純熟離染，故云淨也。十中，一正念淨；二「捨離」下離過淨；三「安住」下正行淨；四「常樂」下求法淨；五「隨所」下除疑淨；六「具足」下智慧淨；七「心常」下三昧淨；八「聞好」下解空淨，亦是嚮忍淨；九「等視」下勝想淨；十「恭敬」下報恩淨，亦是敬養淨。
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第二答令如來歡喜，有二十句，亦初十自分、後十勝進。前中，初結前、「不捨」下生後。於中，初句牒下初五句；二「心無倚」牒下第六；「修甚深法」牒下七八二句；「於無諍等」下牒下第九第十。「是故」，總標下十行，稱可聖心，故令如來歡喜。下別十中：初三修有行，初一勤勇行；次二於有中離過行，謂內身不惜、外財不求。次三修空慧行：一加行修空、二正證照實、三後得分別而猶無倚。七常求菩提，故名大願。八勝相現前，故云光明。九隨有離過，故云善知損益(云云)。十以無著心造履諸法，故云清淨也。下明勝進十法修已成就，故云安住。十中，一對過不染；二證實捨相；三四慈悲攝物；五六行滿離染；餘四願智具，一大願具、二巧慧雙行、三思擇勝力、四達性無礙，故云無依止也。
第二答令如來歡喜，有二十句，亦初十自分、後十勝進。前中，初結前、「不捨」下生後。於中，初句牒下初五句；二「心無倚」牒下第六；「修甚深法」牒下七八二句；「於無諍等」下牒下第九第十。「是故」，總標下十行，稱可聖心，故令如來歡喜。下別十中：初三修有行，初一勤勇行；次二於有中離過行，謂內身不惜、外財不求。次三修空慧行：一加行修空、二正證照實、三後得分別而猶無倚。七常求菩提，故名大願。八勝相現前，故云光明。九隨有離過，故云善知損益(云云)。十以無著心造履諸法，故云清淨也。下明勝進十法修已成就，故云安住。十中，一對過不染；二證實捨相；三四慈悲攝物；五六行滿離染；餘四願智具，一大願具、二巧慧雙行、三思擇勝力、四達性無礙，故云無依止也。
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第三答菩薩所住功德，亦二十句：初十自分中，一起行心、二正行行、三智順理故超言，此上修始也；四近善友、五若不精勤雖近無益、六若不取意會法雖勤無益。又善取佛意者，有三種：一約教，以二諦、三性、三量、四理、四悉檀、四意、四密、六相、六釋、八聲、五力等會取經意而受持之。二約義，謂言近意遠，雖說法相諸門，意在真理超言之處。三約行，謂意在滅惑成德，非但口言故也。七若不依行，會意亦何益？此上修次也。八成大誓二嚴、九因位成滿、十圓同果位，此上修終。勝進中二：先明觀解、後「摩訶薩作是念」下明依解起行。前中，初結前生後，謂善成諸地名巧方便，又於地不著亦名巧便。成地之要，故云先應修習也。十中，初八是所成地法，初一總、二是諸地證智、三施戒等行、四所依淨土、五所緣及分齊、六勝通及十自在等、七示現異身、八後智說法，此並諸地非一，故皆云隨其也；下明能成方便，謂雖分別而無著是方便也。由心造者，釋無著所以，謂知心外無法故無所著。心造有三重：一轉識分別作、二本識隨薰作、三真心依持作，皆心作故不有、心作故不無，是故無著也。「菩薩若能」下，結能成地。下明起行，於中三：先標、二釋、三結，並可知。
第三答菩薩所住功德，亦二十句：初十自分中，一起行心、二正行行、三智順理故超言，此上修始也；四近善友、五若不精勤雖近無益、六若不取意會法雖勤無益。又善取佛意者，有三種：一約教，以二諦、三性、三量、四理、四悉檀、四意、四密、六相、六釋、八聲、五力等會取經意而受持之。二約義，謂言近意遠，雖說法相諸門，意在真理超言之處。三約行，謂意在滅惑成德，非但口言故也。七若不依行，會意亦何益？此上修次也。八成大誓二嚴、九因位成滿、十圓同果位，此上修終。勝進中二：先明觀解、後「摩訶薩作是念」下明依解起行。前中，初結前生後，謂善成諸地名巧方便，又於地不著亦名巧便。成地之要，故云先應修習也。十中，初八是所成地法，初一總、二是諸地證智、三施戒等行、四所依淨土、五所緣及分齊、六勝通及十自在等、七示現異身、八後智說法，此並諸地非一，故皆云隨其也；下明能成方便，謂雖分別而無著是方便也。由心造者，釋無著所以，謂知心外無法故無所著。心造有三重：一轉識分別作、二本識隨薰作、三真心依持作，皆心作故不有、心作故不無，是故無著也。「菩薩若能」下，結能成地。下明起行，於中三：先標、二釋、三結，並可知。
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第四答清淨行，有二十句。初十自分中，謂十度純熟出障故淨。謂初施即無不捨、二戒即無毀犯等，皆明清淨相也。前六可知。七巧成諸行，故是方便也。八大願堅誓尊重如山，此同下尊重行。九由思擇力、修習力，說法除熱，如世涼池。十智度攝生，令同佛法。後勝進中，以後過前，故云轉勝。十中，初三宿成行、次三依緣行、後四悲智行。前中，一內有實德、外感佛念；二由依護念，更增勝善；三能同佛八相，現麁隱細，名密方便。又了達如來玄密之義，如王髻中珠等。又善解權密之教等，故名安住也。次依緣中，一近善友，謂身親近心依附；二依善友起正行；三生正解，謂攬別成總故非總、分總成別故非別，全奪俱盡雙融無礙，是故緣起俱非總別。後悲智行中，先一大悲、後三大智。於中，一實智；後二巧智，一成因巧、二向果巧。
第四答清淨行，有二十句。初十自分中，謂十度純熟出障故淨。謂初施即無不捨、二戒即無毀犯等，皆明清淨相也。前六可知。七巧成諸行，故是方便也。八大願堅誓尊重如山，此同下尊重行。九由思擇力、修習力，說法除熱，如世涼池。十智度攝生，令同佛法。後勝進中，以後過前，故云轉勝。十中，初三宿成行、次三依緣行、後四悲智行。前中，一內有實德、外感佛念；二由依護念，更增勝善；三能同佛八相，現麁隱細，名密方便。又了達如來玄密之義，如王髻中珠等。又善解權密之教等，故名安住也。次依緣中，一近善友，謂身親近心依附；二依善友起正行；三生正解，謂攬別成總故非總、分總成別故非別，全奪俱盡雙融無礙，是故緣起俱非總別。後悲智行中，先一大悲、後三大智。於中，一實智；後二巧智，一成因巧、二向果巧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五答大願滿，有二十句。初自分中，所求皆得名願滿。一忍惱攝生。二嚴土為物。三於佛興供。四於法守護。通論護法有四重：一護理法，謂照理不雜無明等；二護行法，謂行不雜名利懈怠等；三護教法，謂如法說授廣宣流布等；四護果用法，謂存護形像等。五令物身生淨土。六令物智入法門。七令他願滿。八無足修行，謂行盡未來際，令如須臾不生厭倦，又願劫隨心轉。九願因究竟。十願果圓淨。後勝進十中，一大誓嚴心，不慮不成，故無憂也；二仰念勝侶，轉起彼願；三悉願往生者，頓起諸行；四究竟等，常起所行。上自利。五化令願滿；六常化不倦；七處苦益生；八捨樂利物；九授以果法；十得果平等。上利他。
第五答大願滿，有二十句。初自分中，所求皆得名願滿。一忍惱攝生。二嚴土為物。三於佛興供。四於法守護。通論護法有四重：一護理法，謂照理不雜無明等；二護行法，謂行不雜名利懈怠等；三護教法，謂如法說授廣宣流布等；四護果用法，謂存護形像等。五令物身生淨土。六令物智入法門。七令他願滿。八無足修行，謂行盡未來際，令如須臾不生厭倦，又願劫隨心轉。九願因究竟。十願果圓淨。後勝進十中，一大誓嚴心，不慮不成，故無憂也；二仰念勝侶，轉起彼願；三悉願往生者，頓起諸行；四究竟等，常起所行。上自利。五化令願滿；六常化不倦；七處苦益生；八捨樂利物；九授以果法；十得果平等。上利他。
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第六答得菩薩藏。初結前生後，總有十句，謂以蘊德成藏深廣無盡，故無勝進。一見佛；二持法，即是持藏；三說法，即辯藏；四悲普；五妙定；六勝用；七入證；八依證起通，謂以天眼見地伏藏及海中眾寶，并知眾寶出處價直等事；九佛加增德；十智達器界。
第六答得菩薩藏。初結前生後，總有十句，謂以蘊德成藏深廣無盡，故無勝進。一見佛；二持法，即是持藏；三說法，即辯藏；四悲普；五妙定；六勝用；七入證；八依證起通，謂以天眼見地伏藏及海中眾寶，并知眾寶出處價直等事；九佛加增德；十智達器界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第七答隨其所應而化度之。先結前生後，謂稱機授法，名隨應化。於中三：初知根機、二教離過、三教修善。初中亦三：初知眾生病患所宜、二知宿習因緣、三知現在心念。二教離過中三：先一句總、次九句別。第八由觀自他平等，不起慢於他也。第九心諂曲者多為名利喧心不直，菩薩知其非有，故心靜也。三「如是」下結。三教修善中，初一句總、下十三句別顯。於中，初八自分法化、後五勝進法化。前中，初二於法能說，一觀理等而不違事別、二折事壞而不礙理存，良以理事雖復相奪俱盡而不礙雙存故也。又釋：分別是說，謂於平等法上雖更以異門種種別說，而皆不失本宗，故云先後無違，此是本末無礙。二說緣起法無性名破壞，而亦不礙緣起法界無所散滅，此是成壞無礙。已下於人能益。三化令生信，信除疑，故歡喜也。四化令生解，解實理名入，下教令起行。五福行趣果，下教慧行。六破相行、七入實行、八無著行，法皆依心，二邊俱離，故云無染，下明勝進化。九教以此無二平等之念念敬諸佛，此近佛身。十教自學軟音而無所著，十一於他異音而無差別，此二學佛語業。十二學佛法教，十三「具足」下修佛智慧，此二學佛意業。下結可知。
第七答隨其所應而化度之。先結前生後，謂稱機授法，名隨應化。於中三：初知根機、二教離過、三教修善。初中亦三：初知眾生病患所宜、二知宿習因緣、三知現在心念。二教離過中三：先一句總、次九句別。第八由觀自他平等，不起慢於他也。第九心諂曲者多為名利喧心不直，菩薩知其非有，故心靜也。三「如是」下結。三教修善中，初一句總、下十三句別顯。於中，初八自分法化、後五勝進法化。前中，初二於法能說，一觀理等而不違事別、二折事壞而不礙理存，良以理事雖復相奪俱盡而不礙雙存故也。又釋：分別是說，謂於平等法上雖更以異門種種別說，而皆不失本宗，故云先後無違，此是本末無礙。二說緣起法無性名破壞，而亦不礙緣起法界無所散滅，此是成壞無礙。已下於人能益。三化令生信，信除疑，故歡喜也。四化令生解，解實理名入，下教令起行。五福行趣果，下教慧行。六破相行、七入實行、八無著行，法皆依心，二邊俱離，故云無染，下明勝進化。九教以此無二平等之念念敬諸佛，此近佛身。十教自學軟音而無所著，十一於他異音而無差別，此二學佛語業。十二學佛法教，十三「具足」下修佛智慧，此二學佛意業。下結可知。
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第八答不捨諸波羅蜜。先結前生後，此有二義：一雖常化物，而內心恒寂，故云不捨自行；二為他行此，是故不捨自行，即是利他故云也。以十度中後四是第六中開出，故但標六。又以後四嚴前六，故云一切諸度具莊嚴六。於十中第二內，不倚戒以自高，又不執戒為有，故令淨也。三中，初安受苦忍。聞惡無憂等，耐怨害忍。聞好無喜，法思惟忍。未曾等，雙結違。四中，初勤修佛因，「究竟」下勤修佛果。五禪中，一入定體，捨欲等是初禪，次第入是後三禪，此是事定入而不著，故云無染；下明滅惑出定，是理定；下明定用起通。二超次，謂於八九次第入及超越入，此是上事用。三入一知多、四漸具智德，此二是理定用。六智度中，初求聞慧、次所聞等下明思慧、次入真等明修慧，上是加行智。次妙善等辨正證智、次具足等明後得智趣佛慧。七方便中，有六種方便，皆以悲智相導，巧無住著，故云方便。一悲示威儀，智離愛見；二悲現身，智無染；三悲外示童，智內具黠；四悲現縛脫，智巧不取；五悲智現嚴；六悲能入趣，智了所行。八願中有十，一一皆願盡彼原際，各云究竟。初化眾生願；二淨佛土願；三供養佛願；四攝智慧願；五修法界行；六大志願，謂以志力修上行時，盡來劫住謂若須臾；七修促願，謂願以長劫為促，上句但轉能見之心，此迴所住之劫，是故上句有住字，此無也；八成壞願，謂願解達世界成壞，一緣集成不作壞、二劫初成劫未壞，皆願了達；九現淨土願；十成正覺願。九力度中有十義，皆有堪能，不可屈伏，故名力也。一一各初標名、後釋義。初中釋，內離煩惱等是離過也，具淨等是成德也，此二成自行，故名自專正。二釋中，謂以勝力正理他時，無能壞者故也。此二總舉利他。三拔苦心滿、四與樂心齊，悉能覆護一切，是力義也。此二利他心。五持力，內蘊法義；六辨力，外宜應機。此二利他德。七大行具嚴力。八弘願不斷力。九因力，多出。十果力，普覆。十智度中，謂識病了根，稱理授法，故云智。亦有十句。於中，初四知病輕重。次三知根欲，謂一知病者學位；二知其心中串習所行，即根行也；三知欲樂悕望。次三知法藥，初知境法；二知智法；三知境智無礙無邊法門，故云法界。
第八答不捨諸波羅蜜。先結前生後，此有二義：一雖常化物，而內心恒寂，故云不捨自行；二為他行此，是故不捨自行，即是利他故云也。以十度中後四是第六中開出，故但標六。又以後四嚴前六，故云一切諸度具莊嚴六。於十中第二內，不倚戒以自高，又不執戒為有，故令淨也。三中，初安受苦忍。聞惡無憂等，耐怨害忍。聞好無喜，法思惟忍。未曾等，雙結違。四中，初勤修佛因，「究竟」下勤修佛果。五禪中，一入定體，捨欲等是初禪，次第入是後三禪，此是事定入而不著，故云無染；下明滅惑出定，是理定；下明定用起通。二超次，謂於八九次第入及超越入，此是上事用。三入一知多、四漸具智德，此二是理定用。六智度中，初求聞慧、次所聞等下明思慧、次入真等明修慧，上是加行智。次妙善等辨正證智、次具足等明後得智趣佛慧。七方便中，有六種方便，皆以悲智相導，巧無住著，故云方便。一悲示威儀，智離愛見；二悲現身，智無染；三悲外示童，智內具黠；四悲現縛脫，智巧不取；五悲智現嚴；六悲能入趣，智了所行。八願中有十，一一皆願盡彼原際，各云究竟。初化眾生願；二淨佛土願；三供養佛願；四攝智慧願；五修法界行；六大志願，謂以志力修上行時，盡來劫住謂若須臾；七修促願，謂願以長劫為促，上句但轉能見之心，此迴所住之劫，是故上句有住字，此無也；八成壞願，謂願解達世界成壞，一緣集成不作壞、二劫初成劫未壞，皆願了達；九現淨土願；十成正覺願。九力度中有十義，皆有堪能，不可屈伏，故名力也。一一各初標名、後釋義。初中釋，內離煩惱等是離過也，具淨等是成德也，此二成自行，故名自專正。二釋中，謂以勝力正理他時，無能壞者故也。此二總舉利他。三拔苦心滿、四與樂心齊，悉能覆護一切，是力義也。此二利他心。五持力，內蘊法義；六辨力，外宜應機。此二利他德。七大行具嚴力。八弘願不斷力。九因力，多出。十果力，普覆。十智度中，謂識病了根，稱理授法，故云智。亦有十句。於中，初四知病輕重。次三知根欲，謂一知病者學位；二知其心中串習所行，即根行也；三知欲樂悕望。次三知法藥，初知境法；二知智法；三知境智無礙無邊法門，故云法界。
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第九答所請眾生皆能度脫中三：先結前生後。二「教化一切」下十句正顯度脫。於中，初一化出惡道，謂初句修善因、後出苦果。二化出眾難，謂精進修出因，超難出八難果。次三教治三毒，但貪欲有二種，一貪色教不淨觀、二貪財教離欲觀。嗔亦二種，一嗔有情教慈心觀、二嗔無情教平等觀，以不稱意無情物與稱意物無二，故云平等。愚癡亦二種，一頑無知教界分別觀、二邪見愚癡教因緣觀，以諸法從因緣生非自在等作故也，又以不信因果故教因緣觀也。次三教化令出三界，初教離欲恚等，捨欲界至初禪等；二教增上觀，捨色界增上至無色處；三教細微智，以照察細想令斷盡，證空超出三界。次二句化令入三乘中。三乘初教寂靜行有三義：一以彼二乘修離生死喧雜行故；二令修證入人空寂靜行故；三無餘涅槃名寂靜，修彼名行。二教以十力等，是超過凡小、嚴顯大乘。三下釋所請度義，謂如初發心舉其本願。指本曰如。見生墮惡，舉願所為。大師子吼，舉其願辭，誓言決定，名師子吼。知病法濟，正顯願相。此中文意，顯從初發心見眾生苦，故以決定言請，取一切眾生誓悉度之。「具足」下，結意可知。
第九答所請眾生皆能度脫中三：先結前生後。二「教化一切」下十句正顯度脫。於中，初一化出惡道，謂初句修善因、後出苦果。二化出眾難，謂精進修出因，超難出八難果。次三教治三毒，但貪欲有二種，一貪色教不淨觀、二貪財教離欲觀。嗔亦二種，一嗔有情教慈心觀、二嗔無情教平等觀，以不稱意無情物與稱意物無二，故云平等。愚癡亦二種，一頑無知教界分別觀、二邪見愚癡教因緣觀，以諸法從因緣生非自在等作故也，又以不信因果故教因緣觀也。次三教化令出三界，初教離欲恚等，捨欲界至初禪等；二教增上觀，捨色界增上至無色處；三教細微智，以照察細想令斷盡，證空超出三界。次二句化令入三乘中。三乘初教寂靜行有三義：一以彼二乘修離生死喧雜行故；二令修證入人空寂靜行故；三無餘涅槃名寂靜，修彼名行。二教以十力等，是超過凡小、嚴顯大乘。三下釋所請度義，謂如初發心舉其本願。指本曰如。見生墮惡，舉願所為。大師子吼，舉其願辭，誓言決定，名師子吼。知病法濟，正顯願相。此中文意，顯從初發心見眾生苦，故以決定言請，取一切眾生誓悉度之。「具足」下，結意可知。
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第十答興隆三寶中三：初標、次釋、後結。釋中，初九別、後一總。別中九句為三重。有釋云：初約教道、次約證道、後約不住道。今更釋，謂初、中、後分三也。且約佛寶，初教發菩提心；次已發菩提願者，讚彼大願令不退轉；三令依願起行，使佛因圓，故云下佛種等。因圓果發，名生正覺牙。是故始終相繼，令佛寶不斷。二約法寶者，初示深教法、次釋理法、三護持等明行法。又釋：初總示深法、次以法深難解故須解釋令解法流行、三法既行已即加守護不顧身命，是故令斯法寶廣行不絕。又釋：初契經、次是對法、後是毘尼，故須嚴護。三約僧寶者，初受持威儀教法，是僧行方便。次行六和敬，僧行成就，成行不乖曰和，行和相導曰敬，謂三業慈為三，同戒同施亦云同捨，同見亦云同慧，故有六也。後善御大眾、心無惱，是僧德已成，統攝綰御，是故能令僧寶常存。下總結可知。此中有三寶章，如別說。
第十答興隆三寶中三：初標、次釋、後結。釋中，初九別、後一總。別中九句為三重。有釋云：初約教道、次約證道、後約不住道。今更釋，謂初、中、後分三也。且約佛寶，初教發菩提心；次已發菩提願者，讚彼大願令不退轉；三令依願起行，使佛因圓，故云下佛種等。因圓果發，名生正覺牙。是故始終相繼，令佛寶不斷。二約法寶者，初示深教法、次釋理法、三護持等明行法。又釋：初總示深法、次以法深難解故須解釋令解法流行、三法既行已即加守護不顧身命，是故令斯法寶廣行不絕。又釋：初契經、次是對法、後是毘尼，故須嚴護。三約僧寶者，初受持威儀教法，是僧行方便。次行六和敬，僧行成就，成行不乖曰和，行和相導曰敬，謂三業慈為三，同戒同施亦云同捨，同見亦云同慧，故有六也。後善御大眾、心無惱，是僧德已成，統攝綰御，是故能令僧寶常存。下總結可知。此中有三寶章，如別說。
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第十一答所為境界不虛。於中初結前；從「菩薩如是安住」下生後，於中三，初總、次別、後結。總中三：初語業不空；二「彼菩薩」下身業不虛，謂所作不謬是也；三「如是一切」下意業，智慧迴向不虛。二別中三：初法、次喻、後合。法中，初標、次列、後結。列中，初五明自依正嚴、後五明法攝生嚴。前中初三，三業即正報嚴。次二依報嚴，於中初明土離染，謂受用此土，長道滅惑故也；後明土具淨德，謂常有光明故也。後五，一攝勝眾；二示神力令生信；三授聖教令生解；四化現成佛。謂涅槃者，此非是圓寂之義。梵云泥畔，此名化也，是此所用，故應云化地嚴，謂是現化處故也。五量機授法。餘結可知。喻合亦可知。上來答初問竟。
第十一答所為境界不虛。於中初結前；從「菩薩如是安住」下生後，於中三，初總、次別、後結。總中三：初語業不空；二「彼菩薩」下身業不虛，謂所作不謬是也；三「如是一切」下意業，智慧迴向不虛。二別中三：初法、次喻、後合。法中，初標、次列、後結。列中，初五明自依正嚴、後五明法攝生嚴。前中初三，三業即正報嚴。次二依報嚴，於中初明土離染，謂受用此土，長道滅惑故也；後明土具淨德，謂常有光明故也。後五，一攝勝眾；二示神力令生信；三授聖教令生解；四化現成佛。謂涅槃者，此非是圓寂之義。梵云泥畔，此名化也，是此所用，故應云化地嚴，謂是現化處故也。五量機授法。餘結可知。喻合亦可知。上來答初問竟。
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第二答行所成德中有二十句：初滅愚癡，是牒前問。具智慧故，是答也。下諸句皆先舉問、後顯答。二慈悲，答降魔問。三慧功德力，答制外道問。四入金剛定除心習垢，答離塵垢問。上來離過行也。五於先佛所等，答具足成一切德問。六淨慧滿足，答能離惡道等問。上六總是行修具足。七次第方便智慧力，答諸地等六種名眾德圓備，一地、二度、三定、四通、五明、六無畏。上來因圓。八白淨法力，答佛依正三業之問。九智慧分別速解諸法等，答得佛十力等問。前句明依正相好果，此句明功德差別果，此二總明果滿也。上來總是自利門竟。十願力神力智力，答隨其佛剎問。十一隨應受化等，答隨成就眾生等問。十二菩薩如是修行等，答修行成佛問。十三於無量剎等，答護持法藏問。十四成就四辯等，答分別廣說問。十五於大眾中無所畏等，是牒問，具足增上般若，是答魔不能壞問。十六次第分別等，答攝持正法無窮盡問。十七「具足大悲」下，答於一切世界悉能演說問。十八十王敬護，略無答文。又此是行果，故無答。又除佛無過等，亦是通答耳。問：十地滿後受職菩薩，方云唯除如來餘無能過，何故此中位是地前十住之處，即有此言？答：此是圓教普賢位相陀羅尼法，是故一位成滿之處，即攝一切諸位皆盡。如下海幢比丘頂上佛說法處，十住滿後即補處成佛，更不言入十行等者，同此說。此據初位為言，如下〈小相品〉中從地獄出即到十地；無生忍後位至離垢三昧前等者，彼據終位而說；中間二答，位準可知矣。十九一切世間恭敬等亦無答，同行果故，亦可同在後門內通。二十「佛子」下，答得善根力增長白法等問，於中，初總舉、後釋成。前中，初身業勝利、次「以慈心」下意業勝、後「具足辯才」下語業勝。下釋中有十一句、初六成自分因德，一成證智淨、二如證而巧說、三於教能念持、四如念能巧說、五於已得法能記持、六於未得法能推求。後五成勝進果德，一得佛外力用；二得佛內實智；三得佛巧說智；四正說深法；五成佛勝智，謂具理量及菩薩願智等也。
第二答行所成德中有二十句：初滅愚癡，是牒前問。具智慧故，是答也。下諸句皆先舉問、後顯答。二慈悲，答降魔問。三慧功德力，答制外道問。四入金剛定除心習垢，答離塵垢問。上來離過行也。五於先佛所等，答具足成一切德問。六淨慧滿足，答能離惡道等問。上六總是行修具足。七次第方便智慧力，答諸地等六種名眾德圓備，一地、二度、三定、四通、五明、六無畏。上來因圓。八白淨法力，答佛依正三業之問。九智慧分別速解諸法等，答得佛十力等問。前句明依正相好果，此句明功德差別果，此二總明果滿也。上來總是自利門竟。十願力神力智力，答隨其佛剎問。十一隨應受化等，答隨成就眾生等問。十二菩薩如是修行等，答修行成佛問。十三於無量剎等，答護持法藏問。十四成就四辯等，答分別廣說問。十五於大眾中無所畏等，是牒問，具足增上般若，是答魔不能壞問。十六次第分別等，答攝持正法無窮盡問。十七「具足大悲」下，答於一切世界悉能演說問。十八十王敬護，略無答文。又此是行果，故無答。又除佛無過等，亦是通答耳。問：十地滿後受職菩薩，方云唯除如來餘無能過，何故此中位是地前十住之處，即有此言？答：此是圓教普賢位相陀羅尼法，是故一位成滿之處，即攝一切諸位皆盡。如下海幢比丘頂上佛說法處，十住滿後即補處成佛，更不言入十行等者，同此說。此據初位為言，如下〈小相品〉中從地獄出即到十地；無生忍後位至離垢三昧前等者，彼據終位而說；中間二答，位準可知矣。十九一切世間恭敬等亦無答，同行果故，亦可同在後門內通。二十「佛子」下，答得善根力增長白法等問，於中，初總舉、後釋成。前中，初身業勝利、次「以慈心」下意業勝、後「具足辯才」下語業勝。下釋中有十一句、初六成自分因德，一成證智淨、二如證而巧說、三於教能念持、四如念能巧說、五於已得法能記持、六於未得法能推求。後五成勝進果德，一得佛外力用；二得佛內實智；三得佛巧說智；四正說深法；五成佛勝智，謂具理量及菩薩願智等也。
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第二偈頌中有二十偈，初十三頌前初段十一種行法、後有七偈頌後十八種行所成德。前中，初四偈頌初二段，謂初一偈半頌所修轉勝，謂名初發心住為初地也。已得發心功德之藏，故云長養也。次句頌滅放逸，次句頌離癡闇，次二句頌菩提心不忘等，下二句頌如來歡喜。次一偈重頌修勝，初三句頌不退轉，下一句頌離在家出家凡夫，餘略不頌。後一偈重頌佛喜，可知。次有二偈，頌次三段，謂初五句超頌第四清淨之行、次「具足諸地」一句却頌第三所住。「功德」下半頌第五大願成滿，次半頌第六得菩薩藏。次一偈半頌第七隨其所應而化度之。次一偈頌第八不捨諸波羅蜜。次一頌第九隨所請眾生皆悉度脫。次一頌第十興隆三寶。次二頌菩薩所為不虛。自下七偈頌行所成德，於中初一偈半，頌十八句中初九句因圓果滿文也。次二偈半，頌護持正法及廣說等。次三偈，頌第十八三業利益文，謂頌上於大眾中安諦威猛堅固甚深說法除惑故也。下明所說契理，故如來隨喜；所說合機，故大眾奉行。此上第三會竟。
第二偈頌中有二十偈，初十三頌前初段十一種行法、後有七偈頌後十八種行所成德。前中，初四偈頌初二段，謂初一偈半頌所修轉勝，謂名初發心住為初地也。已得發心功德之藏，故云長養也。次句頌滅放逸，次句頌離癡闇，次二句頌菩提心不忘等，下二句頌如來歡喜。次一偈重頌修勝，初三句頌不退轉，下一句頌離在家出家凡夫，餘略不頌。後一偈重頌佛喜，可知。次有二偈，頌次三段，謂初五句超頌第四清淨之行、次「具足諸地」一句却頌第三所住。「功德」下半頌第五大願成滿，次半頌第六得菩薩藏。次一偈半頌第七隨其所應而化度之。次一偈頌第八不捨諸波羅蜜。次一頌第九隨所請眾生皆悉度脫。次一頌第十興隆三寶。次二頌菩薩所為不虛。自下七偈頌行所成德，於中初一偈半，頌十八句中初九句因圓果滿文也。次二偈半，頌護持正法及廣說等。次三偈，頌第十八三業利益文，謂頌上於大眾中安諦威猛堅固甚深說法除惑故也。下明所說契理，故如來隨喜；所說合機，故大眾奉行。此上第三會竟。
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華嚴經探玄記卷第五
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