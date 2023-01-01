華嚴經探玄記卷第五(是第三會盡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第五(是第三會盡)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

佛昇須彌頂品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昇須彌頂品第九

將釋此文，四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此文，四門同上。

一釋名，有二：初會名者，約法名十住會，約處名忉利天會，准釋可知。二品名者，佛是化主，動靜無礙，不去而進故云昇。昇至何處？謂須彌頂。須彌，此云妙高山，謂以四寶所成故云妙，謂東面黃金、西白銀、南頗梨、北馬瑙；餘山唯金故非妙。獨出九山故云高，高八萬四千由旬，縱廣正等。亦名安明山。頂者山巔也，謂此山頂中央有帝釋宮，四面各有八埵如臺，去釋三由旬，中別有宮城，三十二天輔弼帝釋，并釋有三十三也。今趣釋宮，故云頂也。約處表法，明十住成位，不退勝故，居山頂也。即從人、用及處三義立名。問：何不在人間說耶？答：為顯行位漸昇進故。又表成位離染，故居天也。問：何不至四天王天？答：有三意，一以彼是雜鬼神天，顯法非勝，故超過也；二為寄法，以十信是外凡退位，十住是內凡不退，欲表進退懸殊，故越四天王處也；三若未至山頂容有進退，到山頂上即安住不退，是故越彼山腹處天至此頂處以表法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名，有二：初會名者，約法名十住會，約處名忉利天會，准釋可知。二品名者，佛是化主，動靜無礙，不去而進故云昇。昇至何處？謂須彌頂。須彌，此云妙高山，謂以四寶所成故云妙，謂東面黃金、西白銀、南頗梨、北馬瑙；餘山唯金故非妙。獨出九山故云高，高八萬四千由旬，縱廣正等。亦名安明山。頂者山巔也，謂此山頂中央有帝釋宮，四面各有八埵如臺，去釋三由旬，中別有宮城，三十二天輔弼帝釋，并釋有三十三也。今趣釋宮，故云頂也。約處表法，明十住成位，不退勝故，居山頂也。即從人、用及處三義立名。問：何不在人間說耶？答：為顯行位漸昇進故。又表成位離染，故居天也。問：何不至四天王天？答：有三意，一以彼是雜鬼神天，顯法非勝，故超過也；二為寄法，以十信是外凡退位，十住是內凡不退，欲表進退懸殊，故越四天王處也；三若未至山頂容有進退，到山頂上即安住不退，是故越彼山腹處天至此頂處以表法也。

二來意，亦二：初會來者，一答前十住問故；二前已明信，今顯依信起解，故次來也；三前信但是位前方便，方便既滿，正位顯彰，故次來也。二品來者，前品辨信究竟，今將赴後位故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意，亦二：初會來者，一答前十住問故；二前已明信，今顯依信起解，故次來也；三前信但是位前方便，方便既滿，正位顯彰，故次來也。二品來者，前品辨信究竟，今將赴後位故來也。

三宗趣，亦二：初會宗，亦二：先約人，謂化主及助化各有體相用，約住準之；二約法，謂十住教義，義中以平等法界為體、十住行位為相、應教所詮為用，教中以六決定為體、十住不同為相、益機為用，相即無礙，準上思之。二品宗者，以嚴處請佛，如來赴感為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣，亦二：初會宗，亦二：先約人，謂化主及助化各有體相用，約住準之；二約法，謂十住教義，義中以平等法界為體、十住行位為相、應教所詮為用，教中以六決定為體、十住不同為相、益機為用，相即無礙，準上思之。二品宗者，以嚴處請佛，如來赴感為宗。

四釋文者，就此會中有六品，分二：初二明方便發起，即序分；餘四品是當會正宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，就此會中有六品，分二：初二明方便發起，即序分；餘四品是當會正宗。

前中二：初品是如來應感序，明果德備；後品明集眾光讚序，明因德圓，即顯十住位中具因果宗圓備故也。前中三：初辨化緣、二「爾時帝釋」下嚴根欲、三「爾時世尊」下明根緣契合。初中二：先體融遍周法界；後明用融，謂不動而進。前中初一句明體融所由，謂佛力也。下明融遍之相，於中十方各一一閻浮等者，是上〈光明覺品〉所辨，十方各乃至不可說不可說虛空法界等世界中，皆有菩提樹下盧舍那佛，各與海會菩薩眾并與文殊師利乃至賢首等悉各說法。以諸會眾各不雜故，云自謂在也。今並同時集眾，各昇本界天上而不離本處也。若約小乘三乘等中說經施化，但論在某處等，無此一說一切說等。今欲明一乘法，即主伴圓明，故法如此也。於中，一三世間融；二依正二融；三於正報中有三寶相融，謂說種種為法寶，菩薩為僧，對如來故；四於諸菩薩有三業融，謂顯現是身、說法為語、自謂為意。問：何須集此者？答：欲明具主伴，凡一法起必具一切故。問：何故皆以菩提樹為本？答：以是得法初處故，又是覺門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前中二：初品是如來應感序，明果德備；後品明集眾光讚序，明因德圓，即顯十住位中具因果宗圓備故也。前中三：初辨化緣、二「爾時帝釋」下嚴根欲、三「爾時世尊」下明根緣契合。初中二：先體融遍周法界；後明用融，謂不動而進。前中初一句明體融所由，謂佛力也。下明融遍之相，於中十方各一一閻浮等者，是上〈光明覺品〉所辨，十方各乃至不可說不可說虛空法界等世界中，皆有菩提樹下盧舍那佛，各與海會菩薩眾并與文殊師利乃至賢首等悉各說法。以諸會眾各不雜故，云自謂在也。今並同時集眾，各昇本界天上而不離本處也。若約小乘三乘等中說經施化，但論在某處等，無此一說一切說等。今欲明一乘法，即主伴圓明，故法如此也。於中，一三世間融；二依正二融；三於正報中有三寶相融，謂說種種為法寶，菩薩為僧，對如來故；四於諸菩薩有三業融，謂顯現是身、說法為語、自謂為意。問：何須集此者？答：欲明具主伴，凡一法起必具一切故。問：何故皆以菩提樹為本？答：以是得法初處故，又是覺門故。

第二用融中，初一句用融所由；次不起等，正明用相。此中不起此而昇彼者，古人三釋。一云：本釋迦身不起道樹，別起應化以昇天上。若依此釋，昇天之身是重化身，既非深妙，恐乖文意。一云：不起是法身，昇天是化用。此恐非理，豈可法身坐道樹耶？一云：此昇天是不往而至，以往即不往故，所以不起也；不往即往故，所以昇天也。如不來相而來名善來等。若依此釋，但是無昇相而昇天，非是樹下有不起之身，故亦難用。今解此文，略有八義：一約處即入門，謂以一處中有一切處故，是故此天宮等即本來在彼樹王下中，故云不起也。然先未用此天宮處，今欲於中說法用故，說為昇也。又相即故不起也，門別故有昇也。二約佛，謂此坐樹王下之佛身，即遍法界一切處故。是故佛身本來在彼忉利等處故不待起也，今欲用此忉利門中之佛，故曰昇也，是故若起即不成昇也。三約時，謂由此樹下座上佛身，即遍前後際、等九世十世一切時故，是故此佛坐樹下時昇天，去時到天處時，一一時皆遍法界攝前後際盡，即知坐樹下時永無起時法，云不起也。若正去時亦如此，故唯有去無餘也。皆念念不相至，各各收法界，如是緣起門，無礙恒不雜。四約法界門，謂此昇去無自性故，即攝真如法界，以彼樹下坐等，亦不異真故，同真如在去門顯，顯故不起而昇也。五約緣起門，謂坐由行故坐，坐在於行中，行由坐故行，行在於坐中。是故由行中坐，故昇天即不起也；由坐中行，故不起而昇天也。行坐無礙故，即昇常坐、即坐恒昇故也。六約佛不思議德，謂即不起此坐，即是行、即是臥、即是住，即是到一切處、即是作一切事，並非下地所知。七約所表，謂表前位行成究竟堅固不壞，故云不起前座；而有赴機用，故云昇也。八約成會，謂後會必具前，故不捨前而成後。若捨則壞緣起，是故不起前而昇後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二用融中，初一句用融所由；次不起等，正明用相。此中不起此而昇彼者，古人三釋。一云：本釋迦身不起道樹，別起應化以昇天上。若依此釋，昇天之身是重化身，既非深妙，恐乖文意。一云：不起是法身，昇天是化用。此恐非理，豈可法身坐道樹耶？一云：此昇天是不往而至，以往即不往故，所以不起也；不往即往故，所以昇天也。如不來相而來名善來等。若依此釋，但是無昇相而昇天，非是樹下有不起之身，故亦難用。今解此文，略有八義：一約處即入門，謂以一處中有一切處故，是故此天宮等即本來在彼樹王下中，故云不起也。然先未用此天宮處，今欲於中說法用故，說為昇也。又相即故不起也，門別故有昇也。二約佛，謂此坐樹王下之佛身，即遍法界一切處故。是故佛身本來在彼忉利等處故不待起也，今欲用此忉利門中之佛，故曰昇也，是故若起即不成昇也。三約時，謂由此樹下座上佛身，即遍前後際、等九世十世一切時故，是故此佛坐樹下時昇天，去時到天處時，一一時皆遍法界攝前後際盡，即知坐樹下時永無起時法，云不起也。若正去時亦如此，故唯有去無餘也。皆念念不相至，各各收法界，如是緣起門，無礙恒不雜。四約法界門，謂此昇去無自性故，即攝真如法界，以彼樹下坐等，亦不異真故，同真如在去門顯，顯故不起而昇也。五約緣起門，謂坐由行故坐，坐在於行中，行由坐故行，行在於坐中。是故由行中坐，故昇天即不起也；由坐中行，故不起而昇天也。行坐無礙故，即昇常坐、即坐恒昇故也。六約佛不思議德，謂即不起此坐，即是行、即是臥、即是住，即是到一切處、即是作一切事，並非下地所知。七約所表，謂表前位行成究竟堅固不壞，故云不起前座；而有赴機用，故云昇也。八約成會，謂後會必具前，故不捨前而成後。若捨則壞緣起，是故不起前而昇後也。

第二嚴根欲中遙見佛來者，約佛用從體起，約機境從心現故也。於中二：先嚴座表相，於中先總、後別。別中，初外報、後內報。二「合掌」下辨欲。第三根緣契合中亦二：先昇殿益、後昇座益。前中二：先赴感、二成益。此二各二，謂此界及結通。益中二：初寂然等，示得定益；後偈讚發慧益，於中二：初憶本行、二頌德。頌中，理實過去一切諸佛體同用融，法爾無二，皆於此殿說十住法；而今却次但說十佛者，為顯無盡故、為說十住故。迦葉是姓，此云飲光。拘那含牟尼，此云金仙人。拘樓孫，此云所應斷已斷，謂生死煩惱等也。隨葉，亦名毘舍符，此云一切勝，亦云遍現，謂諸處皆身現故。尸棄，此云有髻。毘婆尸，此云種種見，新名淨觀。弗沙，此云增盛，以無闕減故，亦是星名。提舍，此云說，謂常說法也，亦名光也。波頭摩，此云赤蓮華。錠光，是燃燈佛，此佛為太子初生時，一切身邊如燃燈，故名燃燈太子，太子成佛亦立此名。問：此中後七佛是過去莊嚴劫中佛，何因得於此賢劫中忉利天宮而說法耶？答：此天宮等有麁有細，麁者前劫燒滅、細者常存故也。如經「天人見劫盡，我此土常安穩」等。又三乘所說者滅，一乘所辨者常存故。第二昇座益中二：初此土、後結通。前中二：初昇座、後辨益。謂廣其殿者，改常所見故破情也。同天處者，顯同理故也。前昇殿益人，此昇座益處者，為顯依正俱勝故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二嚴根欲中遙見佛來者，約佛用從體起，約機境從心現故也。於中二：先嚴座表相，於中先總、後別。別中，初外報、後內報。二「合掌」下辨欲。第三根緣契合中亦二：先昇殿益、後昇座益。前中二：先赴感、二成益。此二各二，謂此界及結通。益中二：初寂然等，示得定益；後偈讚發慧益，於中二：初憶本行、二頌德。頌中，理實過去一切諸佛體同用融，法爾無二，皆於此殿說十住法；而今却次但說十佛者，為顯無盡故、為說十住故。迦葉是姓，此云飲光。拘那含牟尼，此云金仙人。拘樓孫，此云所應斷已斷，謂生死煩惱等也。隨葉，亦名毘舍符，此云一切勝，亦云遍現，謂諸處皆身現故。尸棄，此云有髻。毘婆尸，此云種種見，新名淨觀。弗沙，此云增盛，以無闕減故，亦是星名。提舍，此云說，謂常說法也，亦名光也。波頭摩，此云赤蓮華。錠光，是燃燈佛，此佛為太子初生時，一切身邊如燃燈，故名燃燈太子，太子成佛亦立此名。問：此中後七佛是過去莊嚴劫中佛，何因得於此賢劫中忉利天宮而說法耶？答：此天宮等有麁有細，麁者前劫燒滅、細者常存故也。如經「天人見劫盡，我此土常安穩」等。又三乘所說者滅，一乘所辨者常存故。第二昇座益中二：初此土、後結通。前中二：初昇座、後辨益。謂廣其殿者，改常所見故破情也。同天處者，顯同理故也。前昇殿益人，此昇座益處者，為顯依正俱勝故也。

菩薩雲集品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩雲集品第十

四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同上。

釋名者，菩薩是體、雲是相，以諸菩薩含法雨故、相齗齶故。集是用。殿是集處。妙勝有三義：一佛眾為妙勝，妙勝者之殿；二於中說此妙勝法故；三殿即妙勝，以稱性故。說偈是語業，謂法界菩薩如雲而集，各以妙辯宣揚佛德，故云菩薩雲集說偈品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，菩薩是體、雲是相，以諸菩薩含法雨故、相齗齶故。集是用。殿是集處。妙勝有三義：一佛眾為妙勝，妙勝者之殿；二於中說此妙勝法故；三殿即妙勝，以稱性故。說偈是語業，謂法界菩薩如雲而集，各以妙辯宣揚佛德，故云菩薩雲集說偈品也。

二來意者，前明如來昇天將欲說法，必有所被機緣，故次來也。又前明果德臨機，今因力助化，先主後伴，義次第故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，前明如來昇天將欲說法，必有所被機緣，故次來也。又前明果德臨機，今因力助化，先主後伴，義次第故。

三宗者，謂集眾放光，偈歎為宗。眾有三類：一助化眾，謂十方菩薩影嚮如來；二表法眾，謂諸首諸慧諸林諸幢等，各為寄人表示法也；三當機眾，謂教所被等。此文通茲三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗者，謂集眾放光，偈歎為宗。眾有三類：一助化眾，謂十方菩薩影嚮如來；二表法眾，謂諸首諸慧諸林諸幢等，各為寄人表示法也；三當機眾，謂教所被等。此文通茲三也。

四釋文，中三：初集眾、二放光、三說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文，中三：初集眾、二放光、三說偈。

初中二：先此土、後結通。前中二：初顯所從來處、二「佛神力」下明菩薩集來。前中二：初明分量者，前十此百，顯行位漸增故也。此中意者，取百佛世界抹為微塵，如是東方過爾許塵數剎外有一世界名因陀羅，從此間東復過如上百塵剎外有土名蓮華，如是向東十重世界，各各相過百塵界外，所以說十重者，以顯無盡故。如東方十界，餘九方亦爾。世界、佛名、菩薩等皆同，故云一一方各十界等，並同列名也。此唯據斯一天宮會，餘十方界皆各如此，為法界無邊會耳，謂一會一切會等，如結通處辨。二正顯本處三世間名。其世界名雜者，表所解法相非一故。佛同名月者，此是住中果相，有其三義：一約體是圓滿義、二約用是光照義、三約德是清涼義，又初是正體、次是後得、後是大悲，用月表況。菩薩同名慧者，是住中因相，謂解達真俗明了義故。各於本佛修梵行者，顯因依果成故、相順故。二正集來，中二：初至此致敬、二敬已安坐。皆云佛力者，是來坐所由，果力加成也。充滿十方者，是緣起無礙義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中二：先此土、後結通。前中二：初顯所從來處、二「佛神力」下明菩薩集來。前中二：初明分量者，前十此百，顯行位漸增故也。此中意者，取百佛世界抹為微塵，如是東方過爾許塵數剎外有一世界名因陀羅，從此間東復過如上百塵剎外有土名蓮華，如是向東十重世界，各各相過百塵界外，所以說十重者，以顯無盡故。如東方十界，餘九方亦爾。世界、佛名、菩薩等皆同，故云一一方各十界等，並同列名也。此唯據斯一天宮會，餘十方界皆各如此，為法界無邊會耳，謂一會一切會等，如結通處辨。二正顯本處三世間名。其世界名雜者，表所解法相非一故。佛同名月者，此是住中果相，有其三義：一約體是圓滿義、二約用是光照義、三約德是清涼義，又初是正體、次是後得、後是大悲，用月表況。菩薩同名慧者，是住中因相，謂解達真俗明了義故。各於本佛修梵行者，顯因依果成故、相順故。二正集來，中二：初至此致敬、二敬已安坐。皆云佛力者，是來坐所由，果力加成也。充滿十方者，是緣起無礙義。

第二放光序中六：一放光人。二光出處，謂如足指按地乃得住立，表此十住成位不退，故名住也。三光數。四光相，謂解相炳著故云妙色，亦是名也。五光照處，謂是上〈光覺品〉所辨，又是諸文結通之處。前品佛力顯現菩提樹下諸身，今光照樹下及天上。六如來大眾等，明照所顯現通同為一法界圓明之會故也。又云樹下須彌頂知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二放光序中六：一放光人。二光出處，謂如足指按地乃得住立，表此十住成位不退，故名住也。三光數。四光相，謂解相炳著故云妙色，亦是名也。五光照處，謂是上〈光覺品〉所辨，又是諸文結通之處。前品佛力顯現菩提樹下諸身，今光照樹下及天上。六如來大眾等，明照所顯現通同為一法界圓明之會故也。又云樹下須彌頂知之。

第三偈讚中，十菩薩即為十段，初一總、後九別。以是說法主故名法慧，是故總敘此會本末以顯佛德。後皆於此總說上歎差別德，是故總別無礙，唯一如來法界身，於中或即理即事、即教即義、即因即果、即人即法、即心即境，圓融自在舉體全攝。此等即是十住中法，下諸偈應准知此意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三偈讚中，十菩薩即為十段，初一總、後九別。以是說法主故名法慧，是故總敘此會本末以顯佛德。後皆於此總說上歎差別德，是故總別無礙，唯一如來法界身，於中或即理即事、即教即義、即因即果、即人即法、即心即境，圓融自在舉體全攝。此等即是十住中法，下諸偈應准知此意。

初偈中分二：先敘此會事、後三釋疑。前中初二敘〈昇天品〉事；次三敘此處集相；次二敘結通事，於中先明所由、後顯其相。二釋伏疑。疑云：佛果自在，可得一身赴一切會無有障礙，思議不逮。菩薩因人，既局不足，何因亦得如此普遍？釋中三：初偈初發心深、二修行深、三成德深，故得同佛遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初偈中分二：先敘此會事、後三釋疑。前中初二敘〈昇天品〉事；次三敘此處集相；次二敘結通事，於中先明所由、後顯其相。二釋伏疑。疑云：佛果自在，可得一身赴一切會無有障礙，思議不逮。菩薩因人，既局不足，何因亦得如此普遍？釋中三：初偈初發心深、二修行深、三成德深，故得同佛遍也。

二一切慧者，以解一切法離相故。十偈分五：初三明佛非妄取所見，一明小菩薩取相見佛不覩真法、二明凡夫妄染總不見佛、三明二乘雖觀法執不亡著假名法也。次三既妄取不見，誰能見耶？謂離妄正解，佛常現前。於中，一見真佛；二泯能所，以無所取，無能見故；三顯觀益。三一偈，明妄取何失而不見耶？謂癡冥故。四二偈，真佛何德而超妄耶？謂法界淨等故。於中初偈約佛明修生功德不生滅義，謂初二句明相好功德，離三世生滅，即立宗也。下二句舉二因釋成：一云以此功德住於無住之本，故同無住也。又顯即無自性，故云無住。是故即不生滅而不無功德。一言若無明未盡，障隔真如，令修生德未全同真，故有生滅。今即返此，始覺同本故云悉淨，故不生滅也。後偈約法，以見緣起法即是佛故、以因緣生即是不生故，見理佛。與第四偈，不生滅見佛同。五後一偈，推功在本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二一切慧者，以解一切法離相故。十偈分五：初三明佛非妄取所見，一明小菩薩取相見佛不覩真法、二明凡夫妄染總不見佛、三明二乘雖觀法執不亡著假名法也。次三既妄取不見，誰能見耶？謂離妄正解，佛常現前。於中，一見真佛；二泯能所，以無所取，無能見故；三顯觀益。三一偈，明妄取何失而不見耶？謂癡冥故。四二偈，真佛何德而超妄耶？謂法界淨等故。於中初偈約佛明修生功德不生滅義，謂初二句明相好功德，離三世生滅，即立宗也。下二句舉二因釋成：一云以此功德住於無住之本，故同無住也。又顯即無自性，故云無住。是故即不生滅而不無功德。一言若無明未盡，障隔真如，令修生德未全同真，故有生滅。今即返此，始覺同本故云悉淨，故不生滅也。後偈約法，以見緣起法即是佛故、以因緣生即是不生故，見理佛。與第四偈，不生滅見佛同。五後一偈，推功在本。

三勝慧者，以淨慧勝眼解佛深智，深智為勝也。十偈分五：初三舉妄情失，一迷或佛深智、二妄取障佛相、三迷陰障法身。次二辨慧解益。於中初偈中，若約三乘觀法不實，即見理佛；一乘即見舍那法界身通理事，後明陰轉無我是佛。次三喻顯前失。於中，初雖因闕緣失；二雖緣因雜失，謂雜無明故心不淨也，亦是無信心也；三雖緣闕因失。次一喻顯前益，後一推功在本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三勝慧者，以淨慧勝眼解佛深智，深智為勝也。十偈分五：初三舉妄情失，一迷或佛深智、二妄取障佛相、三迷陰障法身。次二辨慧解益。於中初偈中，若約三乘觀法不實，即見理佛；一乘即見舍那法界身通理事，後明陰轉無我是佛。次三喻顯前失。於中，初雖因闕緣失；二雖緣因雜失，謂雜無明故心不淨也，亦是無信心也；三雖緣闕因失。次一喻顯前益，後一推功在本。

四功德慧者，以福莊慧故。十偈分四：初四辨迷失，一取相、二見取、三無明、四無法眼。又釋：上二起妄、後二迷法。前中，一執虛為實、二取劣為勝；後二中，一迷自心、二迷真空。次四辨解德，一求法眼、二心無著、三有淨眼、四離能所見。上二句無見即見，下二句見即無見。次一歎佛順法攝生，後一推功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四功德慧者，以福莊慧故。十偈分四：初四辨迷失，一取相、二見取、三無明、四無法眼。又釋：上二起妄、後二迷法。前中，一執虛為實、二取劣為勝；後二中，一迷自心、二迷真空。次四辨解德，一求法眼、二心無著、三有淨眼、四離能所見。上二句無見即見，下二句見即無見。次一歎佛順法攝生，後一推功。

五進慧者，以離妄想放逸故。十偈分二：初一明癡妄之失、後九明慧悟之得。於中，初一雙了真偽，謂了妄偽不實、真理是實；次二捨偽歸真，謂初約所執無相觀、後約依他無生；次三明真偽雙融，則圓成無性，一俱真、二俱泯、三釋不俱所以；後三偽盡真圓，一不可議、二不可思、三觀益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五進慧者，以離妄想放逸故。十偈分二：初一明癡妄之失、後九明慧悟之得。於中，初一雙了真偽，謂了妄偽不實、真理是實；次二捨偽歸真，謂初約所執無相觀、後約依他無生；次三明真偽雙融，則圓成無性，一俱真、二俱泯、三釋不俱所以；後三偽盡真圓，一不可議、二不可思、三觀益。

六善慧者，知佛離害心故、善說明淨道故。十偈分四：初三偈舉佛實德，一二利圓妙、二積德方見、三同理超情。二四偈辨佛所說法：一顯法無說。二明無說之說說無盡也。又亦前偈明無說故盡言，此偈明盡言亦離故云無盡。三釋前見大名稱。初偈明無見見中眾生是見者，此亦無也；後偈明見無見中不壞者，一見不待破故、二見不壞之理故、三見體即真故。三一偈半結前知佛及說益相。四一偈半推功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六善慧者，知佛離害心故、善說明淨道故。十偈分四：初三偈舉佛實德，一二利圓妙、二積德方見、三同理超情。二四偈辨佛所說法：一顯法無說。二明無說之說說無盡也。又亦前偈明無說故盡言，此偈明盡言亦離故云無盡。三釋前見大名稱。初偈明無見見中眾生是見者，此亦無也；後偈明見無見中不壞者，一見不待破故、二見不壞之理故、三見體即真故。三一偈半結前知佛及說益相。四一偈半推功。

七智慧者，聞教生慧故。十偈分四：初一辨自順教生慧故立其名。次六明眾生違理損，於中初二橫計人法故不見佛，初人、後法，謂不觀身實相故。後四約位明不見佛，初二約凡位，一就情過、二就正理，謂生死涅槃相待故俱不可得，又是二乘涅槃故。又染分是生死、淨分是涅槃，雙融故俱不可得。後二約二乘，一約迷教、二取相。如菴提遮呵舍利弗云：「我在靜室中，尊常目前現。仁稱阿羅漢，常隨而不見。」次一勸令順理成益。次二舉法釋成，謂何以執有不見佛耶？釋云：法實是無，以佛智求不可得故。又云：以明了三世一切法空故名如來，是故當知若取相等不見佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七智慧者，聞教生慧故。十偈分四：初一辨自順教生慧故立其名。次六明眾生違理損，於中初二橫計人法故不見佛，初人、後法，謂不觀身實相故。後四約位明不見佛，初二約凡位，一就情過、二就正理，謂生死涅槃相待故俱不可得，又是二乘涅槃故。又染分是生死、淨分是涅槃，雙融故俱不可得。後二約二乘，一約迷教、二取相。如菴提遮呵舍利弗云：「我在靜室中，尊常目前現。仁稱阿羅漢，常隨而不見。」次一勸令順理成益。次二舉法釋成，謂何以執有不見佛耶？釋云：法實是無，以佛智求不可得故。又云：以明了三世一切法空故名如來，是故當知若取相等不見佛也。

八真慧者，見法身真理故，又慧同理名真慧。十偈分二：初二歎佛名德，一標、二釋；後八明佛義德。於中二：初三會佛所知二諦境成法身觀。一標，謂以偽無和合故俗等真；二釋，約三時求合相不得；三成觀益。次五會佛境智成絕能所行，於中四：一舉境智。二泯能所，謂境智一亦不可、二亦不可。證如反望，無如外智故無覺，亦無智外法可取故無所覺，是佛所修，故無一無二也。此有三義：一約境真俗非一二、二約智虛照非一二、三約境智非一二，准釋可知。三釋無一二，以境智無合故。又上半標宗、下釋以一法無自所依故為眾也。為一亦爾，兩俱無性，何有緣合？又藏性依緣一為眾也，諸法依藏眾為一也，互無自性各無所依，無所依故云何有緣合？以體用俱泯，故云作者及所作俱無也。四「若能」下明觀成益，二句標，四句釋，謂此不可得處是佛所依，此中絕能所，故云無依無覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八真慧者，見法身真理故，又慧同理名真慧。十偈分二：初二歎佛名德，一標、二釋；後八明佛義德。於中二：初三會佛所知二諦境成法身觀。一標，謂以偽無和合故俗等真；二釋，約三時求合相不得；三成觀益。次五會佛境智成絕能所行，於中四：一舉境智。二泯能所，謂境智一亦不可、二亦不可。證如反望，無如外智故無覺，亦無智外法可取故無所覺，是佛所修，故無一無二也。此有三義：一約境真俗非一二、二約智虛照非一二、三約境智非一二，准釋可知。三釋無一二，以境智無合故。又上半標宗、下釋以一法無自所依故為眾也。為一亦爾，兩俱無性，何有緣合？又藏性依緣一為眾也，諸法依藏眾為一也，互無自性各無所依，無所依故云何有緣合？以體用俱泯，故云作者及所作俱無也。四「若能」下明觀成益，二句標，四句釋，謂此不可得處是佛所依，此中絕能所，故云無依無覺也。

九無上慧者，慧離上相故。十偈分三：初一釋己名、次八顯佛德。於中，初六辨佛內證德，謂一境離麁妙修。生德是麁，由空故不作也；真理是細，本有不悕望也。二離數無數。此二約境。三離照無照，此約智。四一偈半離依無依。五一偈半離一二相。此上約境智俱融。後二顯佛外化德，一教令住法無所住也、二得見真身無所見也。後一推功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九無上慧者，慧離上相故。十偈分三：初一釋己名、次八顯佛德。於中，初六辨佛內證德，謂一境離麁妙修。生德是麁，由空故不作也；真理是細，本有不悕望也。二離數無數。此二約境。三離照無照，此約智。四一偈半離依無依。五一偈半離一二相。此上約境智俱融。後二顯佛外化德，一教令住法無所住也、二得見真身無所見也。後一推功。

十堅固慧者，知佛恩不可壞故。十偈分三：初六舉佛恩深、次三慶已逢遇、後一結歎無盡。前中，初一句標恩，餘釋顯恩相：一為物出現、二見物深苦、三明救苦唯佛、四與樂亦佛、五佛眾亦能、六見聞獲益。二慶遇中三：一慶己益、二眾同益、三重慶見智益，亦是結己所說。後一是總結上九人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十堅固慧者，知佛恩不可壞故。十偈分三：初六舉佛恩深、次三慶已逢遇、後一結歎無盡。前中，初一句標恩，餘釋顯恩相：一為物出現、二見物深苦、三明救苦唯佛、四與樂亦佛、五佛眾亦能、六見聞獲益。二慶遇中三：一慶己益、二眾同益、三重慶見智益，亦是結己所說。後一是總結上九人說。

十住品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住品第十一

初釋名者，菩薩是人、十住是法，謂得位不退故云住。住法應圓，依則說十，即帶數釋。又此住法是菩薩所有，是有財釋。又菩薩之住，依主釋。又菩薩即住，持業釋。問：前外凡，〈賢首品〉唯約人名，後〈十地〉聖位唯約法名，於此內凡三賢之中人法合目者何耶？答前位未成故就人法目，三賢位劣人法合稱，聖位顯著故唯約法名，此亦是施設漸增之相。問：等是人法合目，何故十行十迴向提別人名，此中舉通名耶？答：於賢位中有三，謂下中上，此當下品，劣故舉通名；十行是中賢次故，雖提別名，然約義少改，名華聚等也；迴向是上賢勝故，稱本別提名金剛幢迴向也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，菩薩是人、十住是法，謂得位不退故云住。住法應圓，依則說十，即帶數釋。又此住法是菩薩所有，是有財釋。又菩薩之住，依主釋。又菩薩即住，持業釋。問：前外凡，〈賢首品〉唯約人名，後〈十地〉聖位唯約法名，於此內凡三賢之中人法合目者何耶？答前位未成故就人法目，三賢位劣人法合稱，聖位顯著故唯約法名，此亦是施設漸增之相。問：等是人法合目，何故十行十迴向提別人名，此中舉通名耶？答：於賢位中有三，謂下中上，此當下品，劣故舉通名；十行是中賢次故，雖提別名，然約義少改，名華聚等也；迴向是上賢勝故，稱本別提名金剛幢迴向也。

二來意者，序義既彰，正宗宜顯，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，序義既彰，正宗宜顯，故次來也。

三宗趣者，十住法為宗，依此得果為趣。餘義如本分中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，十住法為宗，依此得果為趣。餘義如本分中說。

四釋文者，就正宗中有四品，分二：初三品是當位行德、後一品是勝進趣後。前中三品即為三段：初品明位、次品明行、後品歎德。又初是解、次是行、後顯德，同上〈明難〉等三品。問：何故前會無別勝進趣後，此中有耶？答：此中位成故、勝前故。又前信無位，總為趣住方便故；今此位成，是故別有進後方便也。問：若爾，何故〈迴向品〉後無勝進耶？答：以世間位滿，故不須也。又總攝前諸位，作證地方便故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，就正宗中有四品，分二：初三品是當位行德、後一品是勝進趣後。前中三品即為三段：初品明位、次品明行、後品歎德。又初是解、次是行、後顯德，同上〈明難〉等三品。問：何故前會無別勝進趣後，此中有耶？答：此中位成故、勝前故。又前信無位，總為趣住方便故；今此位成，是故別有進後方便也。問：若爾，何故〈迴向品〉後無勝進耶？答：以世間位滿，故不須也。又總攝前諸位，作證地方便故也。

就此品中有七分：一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六證成分、七偈頌分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就此品中有七分：一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六證成分、七偈頌分。

初中，何故入定者，有六意：一以此三昧是法體故、二顯非證不說故、三顯此法非思量境故、四察機審藥故、五為受佛加故、六為顯諸佛同說故。文中四：一辨入定人。何故法慧入者？是眾首故、餘入則亂眾調伏故、顯十住法慧能說故。二顯非己力。三明所得定，謂簡佛果故云菩薩，觀解善巧故云方便，即住法也。方便多端故云無量，即是十種也。四納法在心，故云正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中，何故入定者，有六意：一以此三昧是法體故、二顯非證不說故、三顯此法非思量境故、四察機審藥故、五為受佛加故、六為顯諸佛同說故。文中四：一辨入定人。何故法慧入者？是眾首故、餘入則亂眾調伏故、顯十住法慧能說故。二顯非己力。三明所得定，謂簡佛果故云菩薩，觀解善巧故云方便，即住法也。方便多端故云無量，即是十種也。四納法在心，故云正受。

二加分中三：初總辨能加、二顯加所為、三正明加相。初中六：初顯能加佛處所遠近。二能加佛數。論云「何故多佛加？顯法及法師所增長恭敬心故。又欲顯一切佛同說，是以承諸佛神力。」於此法慧說，即是一切佛說也。此通因果二說故。三顯佛名同者，有四意：一明得法不異故；二彼菩薩聞諸如來同己名，重增踊悅故；三顯住中因果同故；四但諸佛於此住門中為能加，顯現皆名法慧，以法力故、法爾故。四歎得此定。乃能者、是希越之辭、明希有能入此三昧者。問：何故諸佛於大眾中歎入此定？答：以彼法慧默入斯定，為眾不知所入是何，無心渴仰不得為說，是故諸佛舉三昧名，對眾稱歎，起眾欲樂也。五「善男子」下明得定所依，謂彼諸佛自說，由已作加力，故令得此定。六「又盧舍那」下彼佛自釋作加所由，有三句：一由舍那本願力故，令我作加。依《地論》釋，舍那過去曾見有一盧舍那佛，加一法慧菩薩說十住法，當時能加諸佛同名法慧，因即發願：願我成佛亦有斯事。今如本成，是故加耳。二亦是舍那現在神力相感同加。三是法慧自善根熟，堪說法益眾，上感諸佛，是故同加。略無大眾機感之力，後會處具有。又舍那宿願顯法根深，謂久遠已來修此住法，擬於今時為機宣說。威神力者，正顯今時傳授。此上是化主力，後一助化力，顯因果俱融、主伴合辨，以成化事耳。二顯加所為中，初句總、次九別、後一結，同異成壞准可知。別中，一增長本有佛性真慧，令向佛果成不退故，此約智也。二開解在纏法界真理，令得顯現，此約境也。又開示解釋法界理故。三剖㭊眾生性類，令辨在十住等位各差別故，又知五性差別，此約後智。又眾生之界即如來藏，分別者為了因故，又是解釋故。又分別一眾生處，即有一切眾生及一切諸法門等故也。四約一乘，即治滅性，滅三障四障使習等故。三乘除外道我執上心黑障，此約斷德。五無明障盡，智冥真境，故云入無礙境也。又入因陀羅境，故云無礙也。此約勝進入果境。六巧入果智相攝總持，此約入果智，即入密智也。七明照真俗，此約智用。八知眾生根生熟多端，又知同如，又知一根即一切根，如根欲性海等。九稱根說法，任持根性使不差失，又持行不失、持義不散，又持法不滅等。結者，謂廣說何法成此等事？所謂菩薩十住也。三加相中，三業加，口加勸說以增辯、意加冥被益智、身加摩頂以增威。何故先口加？以因前語便故。次意加中二：初加、後釋。加中十句：初一總，謂令於大眾中說法無礙，即無礙解也；九句別顯無礙，同異成壞可准之。一無住著故無礙，即無著辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二加分中三：初總辨能加、二顯加所為、三正明加相。初中六：初顯能加佛處所遠近。二能加佛數。論云「何故多佛加？顯法及法師所增長恭敬心故。又欲顯一切佛同說，是以承諸佛神力。」於此法慧說，即是一切佛說也。此通因果二說故。三顯佛名同者，有四意：一明得法不異故；二彼菩薩聞諸如來同己名，重增踊悅故；三顯住中因果同故；四但諸佛於此住門中為能加，顯現皆名法慧，以法力故、法爾故。四歎得此定。乃能者、是希越之辭、明希有能入此三昧者。問：何故諸佛於大眾中歎入此定？答：以彼法慧默入斯定，為眾不知所入是何，無心渴仰不得為說，是故諸佛舉三昧名，對眾稱歎，起眾欲樂也。五「善男子」下明得定所依，謂彼諸佛自說，由已作加力，故令得此定。六「又盧舍那」下彼佛自釋作加所由，有三句：一由舍那本願力故，令我作加。依《地論》釋，舍那過去曾見有一盧舍那佛，加一法慧菩薩說十住法，當時能加諸佛同名法慧，因即發願：願我成佛亦有斯事。今如本成，是故加耳。二亦是舍那現在神力相感同加。三是法慧自善根熟，堪說法益眾，上感諸佛，是故同加。略無大眾機感之力，後會處具有。又舍那宿願顯法根深，謂久遠已來修此住法，擬於今時為機宣說。威神力者，正顯今時傳授。此上是化主力，後一助化力，顯因果俱融、主伴合辨，以成化事耳。二顯加所為中，初句總、次九別、後一結，同異成壞准可知。別中，一增長本有佛性真慧，令向佛果成不退故，此約智也。二開解在纏法界真理，令得顯現，此約境也。又開示解釋法界理故。三剖㭊眾生性類，令辨在十住等位各差別故，又知五性差別，此約後智。又眾生之界即如來藏，分別者為了因故，又是解釋故。又分別一眾生處，即有一切眾生及一切諸法門等故也。四約一乘，即治滅性，滅三障四障使習等故。三乘除外道我執上心黑障，此約斷德。五無明障盡，智冥真境，故云入無礙境也。又入因陀羅境，故云無礙也。此約勝進入果境。六巧入果智相攝總持，此約入果智，即入密智也。七明照真俗，此約智用。八知眾生根生熟多端，又知同如，又知一根即一切根，如根欲性海等。九稱根說法，任持根性使不差失，又持行不失、持義不散，又持法不滅等。結者，謂廣說何法成此等事？所謂菩薩十住也。三加相中，三業加，口加勸說以增辯、意加冥被益智、身加摩頂以增威。何故先口加？以因前語便故。次意加中二：初加、後釋。加中十句：初一總，謂令於大眾中說法無礙，即無礙解也；九句別顯無礙，同異成壞可准之。一無住著故無礙，即無著辯才。

二說時不斷，謂不忘名義，即任放辯才，說不待次、言辭不斷等。三說時不雜無明，以不乖正理故。四所說理決定故，又異論不能壞故。五善淨無過故，謂不求名等惡故。六於一切法能隨順說故，又達一切義故。七超過下位故，又餘無能越故。八說無厭倦故，又離慢故。九言無退失故，又言無退理故，又言不退屈故。下釋偏加所由。諸佛有力有慈悲，何故唯加法慧不加餘者？釋有二因：一以得定力故、二法爾故。謂如水流，法爾趣下，今此亦爾，凡有能說十住法人理數，如此諸佛神力流聚在中故云也。身加摩頂者，增其威故、令從定覺故、安慰令說故。又彼諸佛等不來至此，手亦不長，而摩此頂；又諸佛手皆全摩其頂，而互不相礙，是法界緣起不思議法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二說時不斷，謂不忘名義，即任放辯才，說不待次、言辭不斷等。三說時不雜無明，以不乖正理故。四所說理決定故，又異論不能壞故。五善淨無過故，謂不求名等惡故。六於一切法能隨順說故，又達一切義故。七超過下位故，又餘無能越故。八說無厭倦故，又離慢故。九言無退失故，又言無退理故，又言不退屈故。下釋偏加所由。諸佛有力有慈悲，何故唯加法慧不加餘者？釋有二因：一以得定力故、二法爾故。謂如水流，法爾趣下，今此亦爾，凡有能說十住法人理數，如此諸佛神力流聚在中故云也。身加摩頂者，增其威故、令從定覺故、安慰令說故。又彼諸佛等不來至此，手亦不長，而摩此頂；又諸佛手皆全摩其頂，而互不相礙，是法界緣起不思議法也。

第三起分者，有四意故：一已內證法故、二已得勝力故、三說時至故、四定無言說故，是故須起也。前初會普賢為果法深細故定中說，又顯普賢自在故；此明因行，故寄出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三起分者，有四意故：一已內證法故、二已得勝力故、三說時至故、四定無言說故，是故須起也。前初會普賢為果法深細故定中說，又顯普賢自在故；此明因行，故寄出也。

第四本分中二：先證本、後教本，亦是先體、後相。初中，先對前後諸位料簡者，何故信中無此義者？以未成位故、此是位體故。何故此名種性乃至十地名善決定者？以此位最劣，約種為名；十行次增，約依種所發業行為名；十迴向更增，故約行後大願為名，迴前諸行向正證故；十地已得真證必然，故名善決定。此等並是位中通體，隨位漸增有茲階降。是故十住十行無大善決定者，是劣故也。又以三賢中下故、最劣故，未辨此大用也。又以自利增故。又以約種未現行故。種性義，略作三門：一釋名，種是因義、性是體義。又性是族義，謂種族也。又姓是類義，謂種類也。二出體，有二：一性種性、二習種姓。性種有二門：一就有為無常門，如《瑜伽》云「六處殊勝，無始展轉，法爾所得(云云)。」二約無為常住門，如《寶性論》云「真如性者，如六根聚經中說(云云)。」習性有無者，一約護月，唯本性；二勝軍，唯習姓；三護法，俱二；四如緣起，俱離。三諸門分別，作五門：一約性習前後、二約五性、三約六性、四寄位、五諸教，並如別說。又〈性起品〉云「菩薩摩訶薩自知身中悉有一切諸佛菩提。何以故？彼菩薩心不離一切如來菩提。如自心中，一切眾生心中亦復如是，無量無邊、無處不有、不可破壞、不可思議。」文中六句，初一句總，謂五種性中簡去餘位，故云菩薩種性；下五句別顯種性義。一甚深者，是幽邃義：一約有為性，徹窮後際故；二約無為性，真如法性離相離性故；三約用，出生勝德不可盡故；四徹同佛果故。又照窮逾遠曰深，畢竟無底曰深，幽玄無極故曰甚深。二廣大者，是苞含義、普遍義、無邊義。前即深無底，此即廣無涯。此通有為無為、能生所生、因果等法，准別顯之。三與法界等者是勝善義，謂大白法界等故。又具足人法、教義、因果、理事等一切法故也。四與虛空等者是因善義，謂成無常愛果因，故如虛空。以在地前，略無常果因。又亦由上深故等法界、廣故同虛空，或俱通二、或與上別，可知。五是不怯弱義，以從佛種中生故。亦是釋種性名義。又亦得諸佛從菩薩性中生。又是釋上諸句，謂何以得知深廣等法界等耶？釋云：以是三世佛種性能生一切菩薩等故。二顯相中三：初標數引證，謂三世佛果無不皆由十住因感，如大王路理無岐徑，故云同說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四本分中二：先證本、後教本，亦是先體、後相。初中，先對前後諸位料簡者，何故信中無此義者？以未成位故、此是位體故。何故此名種性乃至十地名善決定者？以此位最劣，約種為名；十行次增，約依種所發業行為名；十迴向更增，故約行後大願為名，迴前諸行向正證故；十地已得真證必然，故名善決定。此等並是位中通體，隨位漸增有茲階降。是故十住十行無大善決定者，是劣故也。又以三賢中下故、最劣故，未辨此大用也。又以自利增故。又以約種未現行故。種性義，略作三門：一釋名，種是因義、性是體義。又性是族義，謂種族也。又姓是類義，謂種類也。二出體，有二：一性種性、二習種姓。性種有二門：一就有為無常門，如《瑜伽》云「六處殊勝，無始展轉，法爾所得(云云)。」二約無為常住門，如《寶性論》云「真如性者，如六根聚經中說(云云)。」習性有無者，一約護月，唯本性；二勝軍，唯習姓；三護法，俱二；四如緣起，俱離。三諸門分別，作五門：一約性習前後、二約五性、三約六性、四寄位、五諸教，並如別說。又〈性起品〉云「菩薩摩訶薩自知身中悉有一切諸佛菩提。何以故？彼菩薩心不離一切如來菩提。如自心中，一切眾生心中亦復如是，無量無邊、無處不有、不可破壞、不可思議。」文中六句，初一句總，謂五種性中簡去餘位，故云菩薩種性；下五句別顯種性義。一甚深者，是幽邃義：一約有為性，徹窮後際故；二約無為性，真如法性離相離性故；三約用，出生勝德不可盡故；四徹同佛果故。又照窮逾遠曰深，畢竟無底曰深，幽玄無極故曰甚深。二廣大者，是苞含義、普遍義、無邊義。前即深無底，此即廣無涯。此通有為無為、能生所生、因果等法，准別顯之。三與法界等者是勝善義，謂大白法界等故。又具足人法、教義、因果、理事等一切法故也。四與虛空等者是因善義，謂成無常愛果因，故如虛空。以在地前，略無常果因。又亦由上深故等法界、廣故同虛空，或俱通二、或與上別，可知。五是不怯弱義，以從佛種中生故。亦是釋種性名義。又亦得諸佛從菩薩性中生。又是釋上諸句，謂何以得知深廣等法界等耶？釋云：以是三世佛種性能生一切菩薩等故。二顯相中三：初標數引證，謂三世佛果無不皆由十住因感，如大王路理無岐徑，故云同說。

二列名，謂一周圓以明十種。三結說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二列名，謂一周圓以明十種。三結說。

此中十住義，略作十門：一釋名、二辨體、三明所依身、四所行行、五所觀境、六所離障、七所成德、八所寄法、九所攝位、十所成果。初釋名，有二：一總名，如前釋。別中，初者謂依外凡，十千劫來修信善根方便行滿，於大菩提起決定心，入位不退，故云初發心。初發心即住，是持業釋。此當《起信論》中信成就發心也。二精練此心使離染明淨，故云治地，謂鑄治心地也。三妙觀空有而正行薰修，故云修行。四生在佛家，種性尊貴，故云生貴，謂此寄當無流位故。五巧不滯真，起悲愍物，滯真隨俗。此二合觀，離邊巧備，故云具足。此同五地難合真俗而能合也。六觀無二法既漸純熟，聞讚毀佛等心不傾動，故云正心。心即是正，故云正心。又正是境、心是智，以心住正理，故云正心。七止觀雙運緣不能壞，故云不退。此同七地雙行相。八三業光潔，離染如童，童行性成物莫能沮，故云真也。此同八地無功用行。九應機善說，紹嗣法王，故云子也。十住位滿足，成就智身，諸佛法水以灌其頂，故云頂也。若依圓教，此灌頂位滿即成佛，更無十行等，如下文海幢比丘處說。若三乘教則不如此，但是解相未證真故。得名有三，謂第四八九十從喻為名，第七約離過受稱，餘並約功能為目可知。二明體性者，作三門：一約所依，即以無量方便三昧為體，以依此定說十住故。下論云「此三昧者是法體故。」二約本，即以前種性甚深等為體，以彼是此十住體故，但隨位說十而無別性。三剋性，約所緣以真俗二諦、約能緣以悲智二行，餘行眷屬皆此所攝。又真俗境俱融、悲智唯一，此二復圓俱融，法界無障礙具德自在是其體也。此約圓教辨(餘門別作)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中十住義，略作十門：一釋名、二辨體、三明所依身、四所行行、五所觀境、六所離障、七所成德、八所寄法、九所攝位、十所成果。初釋名，有二：一總名，如前釋。別中，初者謂依外凡，十千劫來修信善根方便行滿，於大菩提起決定心，入位不退，故云初發心。初發心即住，是持業釋。此當《起信論》中信成就發心也。二精練此心使離染明淨，故云治地，謂鑄治心地也。三妙觀空有而正行薰修，故云修行。四生在佛家，種性尊貴，故云生貴，謂此寄當無流位故。五巧不滯真，起悲愍物，滯真隨俗。此二合觀，離邊巧備，故云具足。此同五地難合真俗而能合也。六觀無二法既漸純熟，聞讚毀佛等心不傾動，故云正心。心即是正，故云正心。又正是境、心是智，以心住正理，故云正心。七止觀雙運緣不能壞，故云不退。此同七地雙行相。八三業光潔，離染如童，童行性成物莫能沮，故云真也。此同八地無功用行。九應機善說，紹嗣法王，故云子也。十住位滿足，成就智身，諸佛法水以灌其頂，故云頂也。若依圓教，此灌頂位滿即成佛，更無十行等，如下文海幢比丘處說。若三乘教則不如此，但是解相未證真故。得名有三，謂第四八九十從喻為名，第七約離過受稱，餘並約功能為目可知。二明體性者，作三門：一約所依，即以無量方便三昧為體，以依此定說十住故。下論云「此三昧者是法體故。」二約本，即以前種性甚深等為體，以彼是此十住體故，但隨位說十而無別性。三剋性，約所緣以真俗二諦、約能緣以悲智二行，餘行眷屬皆此所攝。又真俗境俱融、悲智唯一，此二復圓俱融，法界無障礙具德自在是其體也。此約圓教辨(餘門別作)。

第五說分者，十住有二分：一果分，圓融不可說；二因分，隨說有二分，一約普賢自體行、二約普賢位相。此有二分：一阿含位，如此品說；二證位，如〈十地品〉說。今此正說阿含位，於中有二：初明攝體之位、後辨隨相之位。初中釋十住即為十段，一一皆有二，謂先標、後釋。釋中皆二：初修行是其別相，以一一住中各修一行故；二觀解是其別相，以諸住皆有解悟相故。前中各二：初自分行、後學十法為勝進行。勝進行各二：先正修、後「何以」下釋修意。其中第一第十文相加者，以初為行本，賴多緣故；後為位滿，德深廣故。又釋一一中皆二，謂標、釋。釋中皆三，初明入住行、二學十法為淨住行、三住滿得果。準《地論》，諸地皆有因體果相即，入住為因、淨住為體、住滿為果，並可知。今且依前釋，初住中先標名、後釋義。釋義中二：先別行中二，先自分、後勝進。前中二：先明行本，謂發菩提心為十住之本，但轉此心漸增勝故，成後諸住故也；二所得，前中初六句舉發心所依緣，次一句明所發心體，次一句明發心所求，後一句明不退還。又釋：初六句釋發、次句釋心、次句釋菩提、後句釋住義。前六句中二處聞說法者，初聞餘人說、後聞佛說。又初略說、後廣說。又初說因法、後說果法。又七緣發心，準辨。又一向不迴者，簡異外凡也。二所得中分是因義，謂由初發心得成十力果法之因故。此約始教辨。二分是未圓義，謂由入住不退，始生佛家，得佛體分故，謂於十力隨分而得。此約終教辨。三分圓無礙故，得分即得圓，但以就普賢門中辨，是因而非果，故云分也。此中於流盡亦分得者，準教知之。又此十力，小乘中至佛果始得，三乘中地上始分得，一乘入位即得故也。二勝進中二：先正辨、後釋成。前中有十句：一供諸佛：二歎諸菩薩能捨自樂、忍苦求果；三以勝妙法化諸眾生，不令彼心墮凡小位故云護，又護善根令得增長；四準下頌，當第三常歎賢聖，此云親近者，此約自利，頌約利他，謂進而常歎也；五歎淨妙法，魔等不壞，故知不退也；六以佛功德安立菩薩故云修，此順頌；七巧化眾生令得見佛，故云歎美生諸佛前；八善修三昧以教眾生故云方便；九轉妙法輪滅生死輪故云也；十為生死苦類作清涼歸處。又釋：九令離無常苦，十令其得常樂，此十並準下頌文知之。二釋意中，先徵、後釋。徵云：發菩提心已，何故復須學此十行？釋有三義：一欲使此心轉增勝故、二令堅固故、三令成果故。又一令自分堅因、二勝進轉增、三終成佛果，故須也。二同相中明悟必賴緣，故云有所聞法。解從內發，故云不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五說分者，十住有二分：一果分，圓融不可說；二因分，隨說有二分，一約普賢自體行、二約普賢位相。此有二分：一阿含位，如此品說；二證位，如〈十地品〉說。今此正說阿含位，於中有二：初明攝體之位、後辨隨相之位。初中釋十住即為十段，一一皆有二，謂先標、後釋。釋中皆二：初修行是其別相，以一一住中各修一行故；二觀解是其別相，以諸住皆有解悟相故。前中各二：初自分行、後學十法為勝進行。勝進行各二：先正修、後「何以」下釋修意。其中第一第十文相加者，以初為行本，賴多緣故；後為位滿，德深廣故。又釋一一中皆二，謂標、釋。釋中皆三，初明入住行、二學十法為淨住行、三住滿得果。準《地論》，諸地皆有因體果相即，入住為因、淨住為體、住滿為果，並可知。今且依前釋，初住中先標名、後釋義。釋義中二：先別行中二，先自分、後勝進。前中二：先明行本，謂發菩提心為十住之本，但轉此心漸增勝故，成後諸住故也；二所得，前中初六句舉發心所依緣，次一句明所發心體，次一句明發心所求，後一句明不退還。又釋：初六句釋發、次句釋心、次句釋菩提、後句釋住義。前六句中二處聞說法者，初聞餘人說、後聞佛說。又初略說、後廣說。又初說因法、後說果法。又七緣發心，準辨。又一向不迴者，簡異外凡也。二所得中分是因義，謂由初發心得成十力果法之因故。此約始教辨。二分是未圓義，謂由入住不退，始生佛家，得佛體分故，謂於十力隨分而得。此約終教辨。三分圓無礙故，得分即得圓，但以就普賢門中辨，是因而非果，故云分也。此中於流盡亦分得者，準教知之。又此十力，小乘中至佛果始得，三乘中地上始分得，一乘入位即得故也。二勝進中二：先正辨、後釋成。前中有十句：一供諸佛：二歎諸菩薩能捨自樂、忍苦求果；三以勝妙法化諸眾生，不令彼心墮凡小位故云護，又護善根令得增長；四準下頌，當第三常歎賢聖，此云親近者，此約自利，頌約利他，謂進而常歎也；五歎淨妙法，魔等不壞，故知不退也；六以佛功德安立菩薩故云修，此順頌；七巧化眾生令得見佛，故云歎美生諸佛前；八善修三昧以教眾生故云方便；九轉妙法輪滅生死輪故云也；十為生死苦類作清涼歸處。又釋：九令離無常苦，十令其得常樂，此十並準下頌文知之。二釋意中，先徵、後釋。徵云：發菩提心已，何故復須學此十行？釋有三義：一欲使此心轉增勝故、二令堅固故、三令成果故。又一令自分堅因、二勝進轉增、三終成佛果，故須也。二同相中明悟必賴緣，故云有所聞法。解從內發，故云不由他悟。

然他義有三：一小教、二心外、三性外。自解亦三，翻前可知，故下云「雖知一切法不由他悟，而求善知識無有厭足。」下諸住中隨位漸增，義皆同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然他義有三：一小教、二心外、三性外。自解亦三，翻前可知，故下云「雖知一切法不由他悟，而求善知識無有厭足。」下諸住中隨位漸增，義皆同此。

二住中，初自分內十心者，有二義：一隨於一眾生即起此十心以顯無盡；二為辨十心別異相故，明於十種眾生處起。一於怨憎眾生不念加報；二於受苦眾生；三於乏資具眾生；四為不善眾生令住善行故，論云「安者因處，樂者果處。」五於得善因樂果眾生；六於有流眾生度令發心；七於初發心眾生；八於修菩薩道少劣於己眾生攝令同己；九行與己齊推之同師；十德少過己敬同於佛。此十並如第二地集果中釋。二勝進十行中，初一總，謂若不多聞，行無所依，又以何化生，故須也。餘九別：一標求多聞意，又是捨離己欲；二近善友；三順其教；四不非時請問；五不畏不得法，又不畏深法；六解深義；七達正教；八於教義中擇取修行之法；九依法正修離障成德故云不動也。下釋云：以此十行修治慈等令更增廣，故須修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二住中，初自分內十心者，有二義：一隨於一眾生即起此十心以顯無盡；二為辨十心別異相故，明於十種眾生處起。一於怨憎眾生不念加報；二於受苦眾生；三於乏資具眾生；四為不善眾生令住善行故，論云「安者因處，樂者果處。」五於得善因樂果眾生；六於有流眾生度令發心；七於初發心眾生；八於修菩薩道少劣於己眾生攝令同己；九行與己齊推之同師；十德少過己敬同於佛。此十並如第二地集果中釋。二勝進十行中，初一總，謂若不多聞，行無所依，又以何化生，故須也。餘九別：一標求多聞意，又是捨離己欲；二近善友；三順其教；四不非時請問；五不畏不得法，又不畏深法；六解深義；七達正教；八於教義中擇取修行之法；九依法正修離障成德故云不動也。下釋云：以此十行修治慈等令更增廣，故須修也。

三住中，初十自分是護煩惱行，謂是中令行不住，故總明無常義。初一是總，無常者是無物可為常，謂自性不成實，無常等三性準之；二苦，謂五蘊洞達空為苦等；三空，謂三無性真理空等；四無我，謂無二我，又於我無我而不二等，具如掩提遮說；五繫屬因緣，不得自有所在；六世法妄穢惡不淨相，又以速滅樂所以不逮；七成無所集、壞無所散；八無實可當名，又不得須臾住；九相有體無曰虛、執虛為實稱妄，又無實故虛、詐實故妄；十世法速滅，縱加心防護亦不能令住。又釋緣中無力，故云無精懃。由無力故無和合，無和合故無堅固也。此十無常，如三地論中釋。後十句勝進中是護小乘行，於中初一是總，謂分別眾生假名不實等，又分別種類差別等。餘九是別：一知眾生惑業染淨法界差別故；二知眾生依處別；次四知四大成眾生別；次三知三界別、眾生麁細別。又釋：第三句總知依報、次四大出器體、次三界辨器相，皆分別即空及差別等。釋中徵云：前既但觀無常空等，何故復起如此分別？釋云：以即空分別事，方令慧明淨故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三住中，初十自分是護煩惱行，謂是中令行不住，故總明無常義。初一是總，無常者是無物可為常，謂自性不成實，無常等三性準之；二苦，謂五蘊洞達空為苦等；三空，謂三無性真理空等；四無我，謂無二我，又於我無我而不二等，具如掩提遮說；五繫屬因緣，不得自有所在；六世法妄穢惡不淨相，又以速滅樂所以不逮；七成無所集、壞無所散；八無實可當名，又不得須臾住；九相有體無曰虛、執虛為實稱妄，又無實故虛、詐實故妄；十世法速滅，縱加心防護亦不能令住。又釋緣中無力，故云無精懃。由無力故無和合，無和合故無堅固也。此十無常，如三地論中釋。後十句勝進中是護小乘行，於中初一是總，謂分別眾生假名不實等，又分別種類差別等。餘九是別：一知眾生惑業染淨法界差別故；二知眾生依處別；次四知四大成眾生別；次三知三界別、眾生麁細別。又釋：第三句總知依報、次四大出器體、次三界辨器相，皆分別即空及差別等。釋中徵云：前既但觀無常空等，何故復起如此分別？釋云：以即空分別事，方令慧明淨故也。

四住，標中釋名可知。《法華》云「從佛口生、從法化生」等。初十自分，同四地中十種法知。初三攝心入理以修止行：一證心於佛、二窮法原底、三安心契彼，以此寄當出世位故，於三寶得不壞淨信。後七照達事相以修觀行：一分折所化聚類多端、二應機現剎差別非一、三眾生依報染淨類異、四業有黑白不同、五果有苦樂之異、六生死有七種差別、七涅槃二四五異，皆於此等分折顯空及聚類差別，二義準之。又釋：七中一總舉正報染淨，次二依報染淨，次二因果染淨，次二分位染淨可知。後十勝進中，初三尋思簡擇、次三擇已正修、後三修已成滿、末後一總結無二。又釋、初三教法、次三行法、次三果法、後一理法。徵釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四住，標中釋名可知。《法華》云「從佛口生、從法化生」等。初十自分，同四地中十種法知。初三攝心入理以修止行：一證心於佛、二窮法原底、三安心契彼，以此寄當出世位故，於三寶得不壞淨信。後七照達事相以修觀行：一分折所化聚類多端、二應機現剎差別非一、三眾生依報染淨類異、四業有黑白不同、五果有苦樂之異、六生死有七種差別、七涅槃二四五異，皆於此等分折顯空及聚類差別，二義準之。又釋：七中一總舉正報染淨，次二依報染淨，次二因果染淨，次二分位染淨可知。後十勝進中，初三尋思簡擇、次三擇已正修、後三修已成滿、末後一總結無二。又釋、初三教法、次三行法、次三果法、後一理法。徵釋可知。

五住中初自分內，初一總、餘九別。前第二住發起此心，此住舉善根，顯所為漸熟故別也。九中，一令修善行；二令得樂果；三不令著樂；四令修出道；五令所生處離八難等，又令離惑業等難；六畢欲令出分段變易等苦；七示以正法，令滅不信及疑故喜；八授以三學控御造修；九令得學果，又七智八定。十斷果勝進學中，一由無對治故生死無邊；二此約去來故為二句；三約現在苦；四約十方、又約體性、又約根欲；五約下二界；六約無色界、又約類多；七約所執性；八九約依他性，謂初句依緣、後句無實，又初無性、後似有；十約圓成實中空如來藏辨。又七約無相、八約無生、九約無性、十總結三無性。下釋中無染著，有二義：一既以善根救攝眾生，以學知眾生無邊等故，不著限分等心即是廣常二心也；二學知空等故不執著，實是不顛倒心也。由此所學，令前慈等方得順理行增，故須學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五住中初自分內，初一總、餘九別。前第二住發起此心，此住舉善根，顯所為漸熟故別也。九中，一令修善行；二令得樂果；三不令著樂；四令修出道；五令所生處離八難等，又令離惑業等難；六畢欲令出分段變易等苦；七示以正法，令滅不信及疑故喜；八授以三學控御造修；九令得學果，又七智八定。十斷果勝進學中，一由無對治故生死無邊；二此約去來故為二句；三約現在苦；四約十方、又約體性、又約根欲；五約下二界；六約無色界、又約類多；七約所執性；八九約依他性，謂初句依緣、後句無實，又初無性、後似有；十約圓成實中空如來藏辨。又七約無相、八約無生、九約無性、十總結三無性。下釋中無染著，有二義：一既以善根救攝眾生，以學知眾生無邊等故，不著限分等心即是廣常二心也；二學知空等故不執著，實是不顛倒心也。由此所學，令前慈等方得順理行增，故須學也。

六住自分十中，初四約所敬三寶修平等觀、次三約所悲眾生修平等觀、後三約知法界明平等。以讚毀之辭皆從緣起，同無自性，無性之理是此觀境，是故不動名正心住也。又佛具勝德，理宜褒讚，故聞歎不動；若執佛情有既非正理，故聞毀不動。又毀相令盡、讚理令顯，故皆不動也。是故《商主天子經》云「又復問文殊師利：『若復有人毀汝所說，彼將何云？』答言：『當向涅槃。』又問：『何緣作如是說？』答言：『一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者。所以者何？其聖道中無有名字章句語言可說可示。若不信者，彼等當不解脫。』又問：『何緣作是說？』答言：『不可已得解脫復得解脫。』」又法界隨證有淺深，故云量無量也。世界多故，云法界成壞，故頌中云世界成壞也。空不空，為有無也。由得此十種決定心故，於緣逆順皆不能動。於此位中有示現退，為引初心懈慢等故，如舍利弗、法才王等，是故第七方名不退。勝進十中，初三約三無性觀、四約惑業、五約果報、六約能現、七約所現、八無體、九現實、十緣集。又釋：此十皆展轉釋疑。疑者聞所執法無相，即謂依他為有。釋：從緣無性。復執既無依他，在纏真如豈不須修顯？釋：性淨故不待修也。復云：真若性淨，煩惱業等豈不斷除？釋：無所有故。執云：若爾，何故現有依正果報？釋：以依真不實故。復云：若世法不實，真理與諸法作依，此應是有。釋：如虛空與色等為依，然自體非有。復云：所依若無，能依諸法應有。釋：以依他無自性故。復云：若爾，應壞業果。釋：如幻故。復云：若爾，世人何不見是幻而見是實？釋：以在夢故。復云：夢者見夢境，悟者則不見。世法不爾，凡聖同見。釋：如響，雖長幼俱聞，然了不了別也。何以故者？問云：前聞十法心定不動，已順正理，何須更觀如是等耶？釋云：欲更深入，令得後位不退忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六住自分十中，初四約所敬三寶修平等觀、次三約所悲眾生修平等觀、後三約知法界明平等。以讚毀之辭皆從緣起，同無自性，無性之理是此觀境，是故不動名正心住也。又佛具勝德，理宜褒讚，故聞歎不動；若執佛情有既非正理，故聞毀不動。又毀相令盡、讚理令顯，故皆不動也。是故《商主天子經》云「又復問文殊師利：『若復有人毀汝所說，彼將何云？』答言：『當向涅槃。』又問：『何緣作如是說？』答言：『一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者。所以者何？其聖道中無有名字章句語言可說可示。若不信者，彼等當不解脫。』又問：『何緣作是說？』答言：『不可已得解脫復得解脫。』」又法界隨證有淺深，故云量無量也。世界多故，云法界成壞，故頌中云世界成壞也。空不空，為有無也。由得此十種決定心故，於緣逆順皆不能動。於此位中有示現退，為引初心懈慢等故，如舍利弗、法才王等，是故第七方名不退。勝進十中，初三約三無性觀、四約惑業、五約果報、六約能現、七約所現、八無體、九現實、十緣集。又釋：此十皆展轉釋疑。疑者聞所執法無相，即謂依他為有。釋：從緣無性。復執既無依他，在纏真如豈不須修顯？釋：性淨故不待修也。復云：真若性淨，煩惱業等豈不斷除？釋：無所有故。執云：若爾，何故現有依正果報？釋：以依真不實故。復云：若世法不實，真理與諸法作依，此應是有。釋：如虛空與色等為依，然自體非有。復云：所依若無，能依諸法應有。釋：以依他無自性故。復云：若爾，應壞業果。釋：如幻故。復云：若爾，世人何不見是幻而見是實？釋：以在夢故。復云：夢者見夢境，悟者則不見。世法不爾，凡聖同見。釋：如響，雖長幼俱聞，然了不了別也。何以故者？問云：前聞十法心定不動，已順正理，何須更觀如是等耶？釋云：欲更深入，令得後位不退忍故。

七不退住自分中，心堅不轉者，與前正心何別？釋：前正心入理，今理事不退，以念念淳至雙現前故，同七地也。又可前位會事入理，此俱行，後位從理向事，以漸純熟故也。是故前位但於三寶等處聞讚不喜、聞毀不憂，猶未堪聞有之與無，以不勝故。此中聞有無利害，轉深堅固不動，故過前也。中約理為無、約事為有，以是有即無之有故，聞有亦得無，不為有所動；以無即有之無故，聞無亦得有，不為無所動，以得雙行故爾也。又約三性以釋有無。又不出生死者，以無可出故、大悲不捨故。又三世同如故一相，不壞差別故非一。勝進中十法五對：一一多相即。二教義相依。味是教也。三有無無礙，一所執理無為非有，即是情有故為有；二有此理無，故非有是有；三約理法，謂非情有是理有；四依他似有故非有，有此有故以為有；五依他無生為非有，不壞似有故為有；六有此無生故準之；七真如離相故非有，有此真故為有；八空真如為非有，即是不空為有；九無性性為非有，有此為有；十隨染隱故非有，性本淨故為有也。有是非有者，翻前十義即是，應知。四相非相無礙、五性非性無礙，並具十義，逆順同前，準知。又釋後三對，約三性三無性，如次應知。釋所學中，欲使雙行無礙善巧圓滿，故云具足等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七不退住自分中，心堅不轉者，與前正心何別？釋：前正心入理，今理事不退，以念念淳至雙現前故，同七地也。又可前位會事入理，此俱行，後位從理向事，以漸純熟故也。是故前位但於三寶等處聞讚不喜、聞毀不憂，猶未堪聞有之與無，以不勝故。此中聞有無利害，轉深堅固不動，故過前也。中約理為無、約事為有，以是有即無之有故，聞有亦得無，不為有所動；以無即有之無故，聞無亦得有，不為無所動，以得雙行故爾也。又約三性以釋有無。又不出生死者，以無可出故、大悲不捨故。又三世同如故一相，不壞差別故非一。勝進中十法五對：一一多相即。二教義相依。味是教也。三有無無礙，一所執理無為非有，即是情有故為有；二有此理無，故非有是有；三約理法，謂非情有是理有；四依他似有故非有，有此有故以為有；五依他無生為非有，不壞似有故為有；六有此無生故準之；七真如離相故非有，有此真故為有；八空真如為非有，即是不空為有；九無性性為非有，有此為有；十隨染隱故非有，性本淨故為有也。有是非有者，翻前十義即是，應知。四相非相無礙、五性非性無礙，並具十義，逆順同前，準知。又釋後三對，約三性三無性，如次應知。釋所學中，欲使雙行無礙善巧圓滿，故云具足等也。

八住中，謂從理向事而不失理，故云心得安立。自分中，初三業無染，是童真體。以不失真理，令事清淨，是自利行；餘是利他行。以三業淨故，能受生自在，知信等心，從心起欲樂，習欲成性、依性造業，並如第九地十稠林處說。又如〈發心功德品〉說，知器世界二十劫成等。又知集故成、散故壞等。神通自在，總結三業勝用也。勝進中，初六外器自在、後四自身自在。又釋：初七明廣學，知廣大三業；後三明自在三業。初中光明意業中，一總知器；二知已能用；三雖動以願力持令不壞，又持令常用；四觀其即真等，又觀染淨差別，將欲往詣故。五明身業，謂觀已須往處詣之；六非但次第往詣，亦能一時遍至也。佛剎，定有佛也；世界，通有佛無佛也。七明語業，謂若至有佛處能問佛妙法，若至無佛界能善答眾難。別本中同後釋。八明自在身業，謂非但一身至多世界，又能變化復作多身成法界身業。九語、十意，皆成法界自在勝用，可知。下徵釋中，明凡於一切法，即得巧用自在圓滿成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八住中，謂從理向事而不失理，故云心得安立。自分中，初三業無染，是童真體。以不失真理，令事清淨，是自利行；餘是利他行。以三業淨故，能受生自在，知信等心，從心起欲樂，習欲成性、依性造業，並如第九地十稠林處說。又如〈發心功德品〉說，知器世界二十劫成等。又知集故成、散故壞等。神通自在，總結三業勝用也。勝進中，初六外器自在、後四自身自在。又釋：初七明廣學，知廣大三業；後三明自在三業。初中光明意業中，一總知器；二知已能用；三雖動以願力持令不壞，又持令常用；四觀其即真等，又觀染淨差別，將欲往詣故。五明身業，謂觀已須往處詣之；六非但次第往詣，亦能一時遍至也。佛剎，定有佛也；世界，通有佛無佛也。七明語業，謂若至有佛處能問佛妙法，若至無佛界能善答眾難。別本中同後釋。八明自在身業，謂非但一身至多世界，又能變化復作多身成法界身業。九語、十意，皆成法界自在勝用，可知。下徵釋中，明凡於一切法，即得巧用自在圓滿成就故。

九住中，同善慧地。於自分內，一解六趣即是生行稠林、二是使行稠林、三是習氣行稠林，上三所化；四是能化方便智；五是智成就解法藥；六知化儀示法師威儀；七解化處，謂所化眾生住處；八解化時，謂所化根機生熟時等，故知三際也；九不動真際建立諸法；十不壞假名示諸法實相。勝進中既為法王之子，故須學知法王住處等。於中一住處者有八：一約法身無住處、二約智住真理即住無所住也、三約報身住淨土等、四約行德住四梵三空及慈悲殿等、五約化身住摩竭國等、六約十佛住國土海、七住華藏界等、八內住無障礙法界。二善知外化現四威儀，謂隨眾生須行即行等。三善知安立法王處者，謂由機感及悲願赴故身土方現，故云安立；別本名興立也。四巧證真理，又巧就應機。五依證起說，又就機剖別。六知佛以智水灌得位菩薩頂等。七知佛正法當以何持而堪受持。八知佛十無畏，答難不怯等。九知佛處世不染，又無著辯才等。十知歎佛之軌則，又知佛可讚之實德，釋中為得九地四十無礙智故。十住自分中二：先十顯所成就智、後十歎其勝德。前中，初五明世界無礙智，一隨心迴轉、二暉光照覺、三願等任持、四自在普入、五至處皆嚴；次三知眾生心行智，一知心、二知心所行境界、三知根海；後二授法智，一應根與法、二令滅惑成德，故云調伏也。又亦初標意；後釋成，謂云何度？以三學調伏故也。二辨勝德十中：初四明身業不可知，即是業自在義；後六心智不可知，即是智自在義。前中，一身色微妙、二依身起勝業、三變現奇異、四奇特無礙。又釋、初身體、二用、三神足體、四用。皆不可知者，以事即同理而顯事故，又以用遍顯密故。後六中，初三智窮三際，即三達妙智，知一切時也；四嚴淨剎智，即器世間自在智，知一切處也；五眾生世間自在智，以染淨業集起心是眾生故；六智正覺世間自在智。又釋：心即定也，後為慧也。又釋：心境是俗諦，以是集起故，即是上九之本智；境是真，以照理故，即結歸真也。以此真俗無礙雙照懸鑒，故皆不可知。下簡定其位，謂豈可同位菩薩及佛亦不知耶？今釋如文。後勝進十中學佛一切智、一切種智，即當位滿足灌頂作佛，以攝諸位皆具足故。如下〈入法界品〉海幢比丘頂佛說法處知之。一準下頌文總學三世諸佛智、二學佛教法智、三理法智、四理事多門無礙智、五大用普周智、六對緣覺照智、七世界依持智、八下窮生界智、九上盡佛果智、十果德多門智。此中灌頂有受職義，與法雲等同異(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九住中，同善慧地。於自分內，一解六趣即是生行稠林、二是使行稠林、三是習氣行稠林，上三所化；四是能化方便智；五是智成就解法藥；六知化儀示法師威儀；七解化處，謂所化眾生住處；八解化時，謂所化根機生熟時等，故知三際也；九不動真際建立諸法；十不壞假名示諸法實相。勝進中既為法王之子，故須學知法王住處等。於中一住處者有八：一約法身無住處、二約智住真理即住無所住也、三約報身住淨土等、四約行德住四梵三空及慈悲殿等、五約化身住摩竭國等、六約十佛住國土海、七住華藏界等、八內住無障礙法界。二善知外化現四威儀，謂隨眾生須行即行等。三善知安立法王處者，謂由機感及悲願赴故身土方現，故云安立；別本名興立也。四巧證真理，又巧就應機。五依證起說，又就機剖別。六知佛以智水灌得位菩薩頂等。七知佛正法當以何持而堪受持。八知佛十無畏，答難不怯等。九知佛處世不染，又無著辯才等。十知歎佛之軌則，又知佛可讚之實德，釋中為得九地四十無礙智故。十住自分中二：先十顯所成就智、後十歎其勝德。前中，初五明世界無礙智，一隨心迴轉、二暉光照覺、三願等任持、四自在普入、五至處皆嚴；次三知眾生心行智，一知心、二知心所行境界、三知根海；後二授法智，一應根與法、二令滅惑成德，故云調伏也。又亦初標意；後釋成，謂云何度？以三學調伏故也。二辨勝德十中：初四明身業不可知，即是業自在義；後六心智不可知，即是智自在義。前中，一身色微妙、二依身起勝業、三變現奇異、四奇特無礙。又釋、初身體、二用、三神足體、四用。皆不可知者，以事即同理而顯事故，又以用遍顯密故。後六中，初三智窮三際，即三達妙智，知一切時也；四嚴淨剎智，即器世間自在智，知一切處也；五眾生世間自在智，以染淨業集起心是眾生故；六智正覺世間自在智。又釋：心即定也，後為慧也。又釋：心境是俗諦，以是集起故，即是上九之本智；境是真，以照理故，即結歸真也。以此真俗無礙雙照懸鑒，故皆不可知。下簡定其位，謂豈可同位菩薩及佛亦不知耶？今釋如文。後勝進十中學佛一切智、一切種智，即當位滿足灌頂作佛，以攝諸位皆具足故。如下〈入法界品〉海幢比丘頂佛說法處知之。一準下頌文總學三世諸佛智、二學佛教法智、三理法智、四理事多門無礙智、五大用普周智、六對緣覺照智、七世界依持智、八下窮生界智、九上盡佛果智、十果德多門智。此中灌頂有受職義，與法雲等同異(云云)。

第六顯實證成分中二：先顯實、後證成。此二各二：先此界、後結通。顯實中，此界內三：先動地內，一動因、二動處、三動相；二雨供，即身業；三出音，即語業，以法準之。二證成中，此界內四：一菩薩來此於中，有來因、來處、來人也；二發言讚美；三述己引證中，一說人同、二處同、三主同、四義同、五眾同、六教同；四顯其來意，正結成證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六顯實證成分中二：先顯實、後證成。此二各二：先此界、後結通。顯實中，此界內三：先動地內，一動因、二動處、三動相；二雨供，即身業；三出音，即語業，以法準之。二證成中，此界內四：一菩薩來此於中，有來因、來處、來人也；二發言讚美；三述己引證中，一說人同、二處同、三主同、四義同、五眾同、六教同；四顯其來意，正結成證。

第七偈頌分中，以四句成一頌，即有一百一頌半，分二：初有九十二頌半頌前十住法、後九頌結歎勸修。前中頌十住即為十段。就初住有四十六頌，於中分四：初三頌前發心緣及體；二三十二頌得十力分；三從「菩薩如是發心已」下十一偈頌應學十法。第二中亦三：初十頌十力行；二有二頌求所知二諦法發心；三「震動」下二十頌為求佛三業發心，於中初十頌身業、二「十方已」下三頌語業、三「一切十方」下六頌意業、下一結歎。又此廣大三業是此住中所得，謂三業隨智行等(云云)。三頌勝進所學中，不退教者，說順正理教無改易，又說此入位不退之義教，又順此教法得不退故。前是持業，後二依主。於前勝進十法之中，十頌次第各頌一法，後一總結並可知。第二住中六頌，初二頌自分、後四頌勝進。第三住中有五頌，初二自分、後三勝進。第四住有六頌，初三自分、後三勝進。第五住有四頌半，初三自分、後一半明勝進。第六住有五頌，初四自分、後一勝進。第七住有四頌，初二自分、後二勝進。第八住有五頌，初三自分、後二勝進。第九住有三頌，初二自分、後一勝進。第十住有八頌，初五自分、次一顯德、後二勝進。第二大段結歎勸修中，九頌分三：初一總歎十住、二有七別歎初住、後一以初住倍類顯後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七偈頌分中，以四句成一頌，即有一百一頌半，分二：初有九十二頌半頌前十住法、後九頌結歎勸修。前中頌十住即為十段。就初住有四十六頌，於中分四：初三頌前發心緣及體；二三十二頌得十力分；三從「菩薩如是發心已」下十一偈頌應學十法。第二中亦三：初十頌十力行；二有二頌求所知二諦法發心；三「震動」下二十頌為求佛三業發心，於中初十頌身業、二「十方已」下三頌語業、三「一切十方」下六頌意業、下一結歎。又此廣大三業是此住中所得，謂三業隨智行等(云云)。三頌勝進所學中，不退教者，說順正理教無改易，又說此入位不退之義教，又順此教法得不退故。前是持業，後二依主。於前勝進十法之中，十頌次第各頌一法，後一總結並可知。第二住中六頌，初二頌自分、後四頌勝進。第三住中有五頌，初二自分、後三勝進。第四住有六頌，初三自分、後三勝進。第五住有四頌半，初三自分、後一半明勝進。第六住有五頌，初四自分、後一勝進。第七住有四頌，初二自分、後二勝進。第八住有五頌，初三自分、後二勝進。第九住有三頌，初二自分、後一勝進。第十住有八頌，初五自分、次一顯德、後二勝進。第二大段結歎勸修中，九頌分三：初一總歎十住、二有七別歎初住、後一以初住倍類顯後。

梵行品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品第十二

初釋名者，離妄念之染故云梵，會無我理故云行，此行即梵。二離染中極名梵，即真境也；智能證此，故云行。三涅槃果為梵，以寂靜故；修因為行。此二梵之行，淨與梵何別者？有六別：一約報，欲天為淨，色天為梵。二約人，在家戒是淨，出家戒為梵。三行位，信中修為淨行，入位已去修為梵行。四約二利，三學自利為淨行，四等利他為梵行，此如《涅槃經》說。五約二行，隨事造修施戒等為淨行，離念契玄為梵行，如文。六約因果，涅槃為淨，道諦行為梵，經云「梵行已立」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，離妄念之染故云梵，會無我理故云行，此行即梵。二離染中極名梵，即真境也；智能證此，故云行。三涅槃果為梵，以寂靜故；修因為行。此二梵之行，淨與梵何別者？有六別：一約報，欲天為淨，色天為梵。二約人，在家戒是淨，出家戒為梵。三行位，信中修為淨行，入位已去修為梵行。四約二利，三學自利為淨行，四等利他為梵行，此如《涅槃經》說。五約二行，隨事造修施戒等為淨行，離念契玄為梵行，如文。六約因果，涅槃為淨，道諦行為梵，經云「梵行已立」是也。

二來意者，有五：一前位次行，謂前明正位，今辨成位之行，故文云何修習梵行具足十住；二前明正位，今辨依位起行；三前別、此通，謂前十住之中各修一種別行，今辨諸位中同行之行；四前通、此別，謂前辨位通，今別明出家人行；五前顯位相差別，今會緣入實，即前相後體故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，有五：一前位次行，謂前明正位，今辨成位之行，故文云何修習梵行具足十住；二前明正位，今辨依位起行；三前別、此通，謂前十住之中各修一種別行，今辨諸位中同行之行；四前通、此別，謂前辨位通，今別明出家人行；五前顯位相差別，今會緣入實，即前相後體故也。

三宗趣者，以無念正行為宗，所成十住位及速成佛等為趣。無念理觀，略作五門(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，以無念正行為宗，所成十住位及速成佛等為趣。無念理觀，略作五門(云云)。

四釋文，有二：初問、後答。問中明受離染法之器，故寄天子。離妄念器方能受，故名正念。具下文天光女文也。文中初舉事信家非家，是空法，非家也。二「彼諸」下正問，有三：初問修梵行、二成位、三得果。答中所以法慧說者，以照法之慧方能示法故也，於中亦三：初答修梵行問、二「又復修習」下答成位問、三「如是觀者」下答得果問。又亦可此品重更釋，成上十住中初住之義。於中三，謂初釋上發心、二釋發心所得十力、三釋上自悟得果會同法界，是故即此初住具攝十住也。初中有四：一明尋思觀、二「又知過去」下明如實觀、三「菩薩正念」下觀成益相、四「是名」下結觀名。初中三：先舉十法為所觀、二「應如是觀」下以理徵破顯梵行真理、三「當如是」下結。何故但就十法觀者？以攝法略盡故，謂身口意是有為果、三業是彼因，佛法是出世果、僧戒是彼因。又出家人修出世行，要依此十法方成梵行，謂三寶及戒是四不壞淨境，即所信所入也。身口意是能修行具，即能信能入也。三業是對境，所修所成行。今推求此梵行在何法中，既求不得，即相盡理顯方為真實梵行，是故文中約此十法唯徵梵行，不徵餘法。文中二：先以理案定、二「若身是」下縱破顯非。又初是總、後別，初略、後廣。此中徵覈十法，即為十初中若身是梵行者定其所立。下以理推徵，謂梵既淨法，身是雜穢，故非也，以此身等六事是通染淨法故。但約染淨相違明非梵行，不破彼六之自體。後四是淨法，順梵行故，即別推折以顯真理。身中八句，初一總；餘七別，一無可軌則非是出世之法、二飲食資成、三惡氣熢勃、四具三十六物、五垢污塵染、六邪命自養、七諸蟲唼食。依《觀佛三昧經》，佛將成道魔來惱，時佛以白毫擬之，令彼魔女自見身內膿囊涕唾九孔根本生藏熟藏迴腑宛轉踊生諸蟲，有八萬戶，戶有九億諸小蟲等遊戲走入小腸中，張口上向；大蟲遊戲入大腸中，張口亦爾，唼食藏髓；脈生蟲細於秋毫，數甚多。其女見此，即便嘔吐等。又小乘中說，蟲頭向內、蟲尾向外，編作人皮。又此蟲是觀境故，雖實有之，作蟲觀時方見，如白骨等亦觀時見也。小乘即實，初教即空等，準之。上來但是縱破，故云當知梵行則為蟲等。若具應云蟲等既非梵行，明知梵行不即是身。如身無梵，餘門亦爾。以依此等成梵行，是故於此十法求梵不得，離此十法亦求不得，故下文云「何等是梵行？梵行法為在何處」等，其意如此，隨文準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文，有二：初問、後答。問中明受離染法之器，故寄天子。離妄念器方能受，故名正念。具下文天光女文也。文中初舉事信家非家，是空法，非家也。二「彼諸」下正問，有三：初問修梵行、二成位、三得果。答中所以法慧說者，以照法之慧方能示法故也，於中亦三：初答修梵行問、二「又復修習」下答成位問、三「如是觀者」下答得果問。又亦可此品重更釋，成上十住中初住之義。於中三，謂初釋上發心、二釋發心所得十力、三釋上自悟得果會同法界，是故即此初住具攝十住也。初中有四：一明尋思觀、二「又知過去」下明如實觀、三「菩薩正念」下觀成益相、四「是名」下結觀名。初中三：先舉十法為所觀、二「應如是觀」下以理徵破顯梵行真理、三「當如是」下結。何故但就十法觀者？以攝法略盡故，謂身口意是有為果、三業是彼因，佛法是出世果、僧戒是彼因。又出家人修出世行，要依此十法方成梵行，謂三寶及戒是四不壞淨境，即所信所入也。身口意是能修行具，即能信能入也。三業是對境，所修所成行。今推求此梵行在何法中，既求不得，即相盡理顯方為真實梵行，是故文中約此十法唯徵梵行，不徵餘法。文中二：先以理案定、二「若身是」下縱破顯非。又初是總、後別，初略、後廣。此中徵覈十法，即為十初中若身是梵行者定其所立。下以理推徵，謂梵既淨法，身是雜穢，故非也，以此身等六事是通染淨法故。但約染淨相違明非梵行，不破彼六之自體。後四是淨法，順梵行故，即別推折以顯真理。身中八句，初一總；餘七別，一無可軌則非是出世之法、二飲食資成、三惡氣熢勃、四具三十六物、五垢污塵染、六邪命自養、七諸蟲唼食。依《觀佛三昧經》，佛將成道魔來惱，時佛以白毫擬之，令彼魔女自見身內膿囊涕唾九孔根本生藏熟藏迴腑宛轉踊生諸蟲，有八萬戶，戶有九億諸小蟲等遊戲走入小腸中，張口上向；大蟲遊戲入大腸中，張口亦爾，唼食藏髓；脈生蟲細於秋毫，數甚多。其女見此，即便嘔吐等。又小乘中說，蟲頭向內、蟲尾向外，編作人皮。又此蟲是觀境故，雖實有之，作蟲觀時方見，如白骨等亦觀時見也。小乘即實，初教即空等，準之。上來但是縱破，故云當知梵行則為蟲等。若具應云蟲等既非梵行，明知梵行不即是身。如身無梵，餘門亦爾。以依此等成梵行，是故於此十法求梵不得，離此十法亦求不得，故下文云「何等是梵行？梵行法為在何處」等，其意如此，隨文準知。

二身業，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二身業，可知。

三口中心觸者，是觸數，緣境起言，助發口業，《俱舍論》十六種觸中名增語觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三口中心觸者，是觸數，緣境起言，助發口業，《俱舍論》十六種觸中名增語觸。

四口業中語言，與前何別者？前約報體、後約業用故別也。實論口體屬身分攝，但取能發語邊名語、所發語法名語業，是故新翻為語業，古譯就相名口也。作無作是語業體中表無表義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四口業中語言，與前何別者？前約報體、後約業用故別也。實論口體屬身分攝，但取能發語邊名語、所發語法名語業，是故新翻為語業，古譯就相名口也。作無作是語業體中表無表義也。

五意中幻夢者，以睡中意識行故，夢中所見能所等事，皆心幻作故也。此中覺觀等既是心法，猶是舉數以徵王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五意中幻夢者，以睡中意識行故，夢中所見能所等事，皆心幻作故也。此中覺觀等既是心法，猶是舉數以徵王也。

六意業中約遍行五徵之，以是根本動作故。想是想數、施設是思、寒熱飢渴是觸、苦等是受，略無作意也。上來但染淨相反顯非梵，不待細破；後四順梵故，別破細折方顯真理，故不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六意業中約遍行五徵之，以是根本動作故。想是想數、施設是思、寒熱飢渴是觸、苦等是受，略無作意也。上來但染淨相反顯非梵，不待細破；後四順梵故，別破細折方顯真理，故不同也。

第七佛中，一約五陰；二約相好；三約神通業報者，示金鎗等也。此上三處，皆依前起後次第徵之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七佛中，一約五陰；二約相好；三約神通業報者，示金鎗等也。此上三處，皆依前起後次第徵之。

八法中六句：一淨教、二理果、三約緣生不生、四就體實不實、五就情為虛妄、六成壞為合散。此中通有三義：一淨，謂初二句；二染，謂虛妄；三非染非淨，謂所餘句。以約三性隨見一分，餘分性不異，故俱非法也。又約執故，梁《攝論》云「計涅槃以無生寂靜為體，能離三苦為用等，皆成法我及我所執。」是故俱非法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八法中六句：一淨教、二理果、三約緣生不生、四就體實不實、五就情為虛妄、六成壞為合散。此中通有三義：一淨，謂初二句；二染，謂虛妄；三非染非淨，謂所餘句。以約三性隨見一分，餘分性不異，故俱非法也。又約執故，梁《攝論》云「計涅槃以無生寂靜為體，能離三苦為用等，皆成法我及我所執。」是故俱非法也。

九僧中，一約位求僧，謂四向四果以同證無我，和合者誰？故無僧也；二約德用求，謂三明六通；三約根求，謂鈍根羅漢假託時處方得解脫名時脫，利根反此名非時脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九僧中，一約位求僧，謂四向四果以同證無我，和合者誰？故無僧也；二約德用求，謂三明六通；三約根求，謂鈍根羅漢假託時處方得解脫名時脫，利根反此名非時脫。

十戒中，尋思可知。上來是四尋思方便，亦名求智：一以名求、二義求、三自性求、四差別求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十戒中，尋思可知。上來是四尋思方便，亦名求智：一以名求、二義求、三自性求、四差別求。

自下第二明如實智觀。於中六：初徵梵行所依時，謂三世皆空。初總觀、後別釋。謂此現在法無體可住故，無有流至過去世中；又由無體故，無可續流至未來世；又以過去滅無故，無物可相續流至於現在；又以未來無體故，無法可起令至於現在。剎那前後，當知亦爾。二徵梵行體。三徵梵行所依處，謂於上十法，何者是梵？梵在何處？四徵梵行主。五約有無徵。六約五陰徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明如實智觀。於中六：初徵梵行所依時，謂三世皆空。初總觀、後別釋。謂此現在法無體可住故，無有流至過去世中；又由無體故，無可續流至未來世；又以過去滅無故，無物可相續流至於現在；又以未來無體故，無法可起令至於現在。剎那前後，當知亦爾。二徵梵行體。三徵梵行所依處，謂於上十法，何者是梵？梵在何處？四徵梵行主。五約有無徵。六約五陰徵。

第三觀成利益中，初觀成中先法說。如上約三世觀十法皆空，故云分別三世諸法平等；後喻況，可知。二「如是」下明益相有二：初妄不礙心益，謂云何得不礙？以不取相故。何因不取？以無性故。二洞照法界益，法喻可知。又亦可前觀身等六法平等如空，後觀佛等四法如空。第四結名，可知。答初問竟。自下答第二問。由前觀行成故，更增修勝行入十住位。文中有三：初深觀果智；二增長大悲；三「悉分別」下以理導前二，即是三心三戒成三德三身等也。以彼上文於初住中得十力分故，今行成入位，最初辨也。初二文，可知。第三內二，初法、後喻。法中二：先以理導悲，謂不捨寂滅、不捨眾生，以空有不二是眾生故、般若大悲是一心故；二以理導果，謂行無上業不求報者，以即空故不求、以不壞故常行，亦是止觀俱行、空有不滯中道行也。何因得如此？以觀諸法如幻等故，無體如幻、現實如夢、有用如電、緣聚如響、成事如化。答第三問中二：初牒前、二起後。起後中兩重，顯少因得大果。於中各二，先標、後釋。初標中，以少方便是因、疾得等是果。釋中，何以少因而疾得大果？釋：以常樂觀悲智空有等無二法故，是故疾得，故云斯有是處也。第二重中，標者，初發心時是因、便成正覺是果。亦是轉釋前，謂前云疾得佛果，未知何時名疾得？今釋：發心時即得故。下云「初發心菩薩即是佛故，悉與三世諸如來等。」此明行滿入位時，即得普賢位故，一位即一切位，乃至佛果無不圓備，故云正覺。下釋何因得如此。以知一切真實者，顯理圓也。具足慧身者，智德備也。不由他悟者，內自開覺也。豈是因中說果耳。此一乘普賢行位，因果圓融相即無礙故致然也，宜須思準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三觀成利益中，初觀成中先法說。如上約三世觀十法皆空，故云分別三世諸法平等；後喻況，可知。二「如是」下明益相有二：初妄不礙心益，謂云何得不礙？以不取相故。何因不取？以無性故。二洞照法界益，法喻可知。又亦可前觀身等六法平等如空，後觀佛等四法如空。第四結名，可知。答初問竟。自下答第二問。由前觀行成故，更增修勝行入十住位。文中有三：初深觀果智；二增長大悲；三「悉分別」下以理導前二，即是三心三戒成三德三身等也。以彼上文於初住中得十力分故，今行成入位，最初辨也。初二文，可知。第三內二，初法、後喻。法中二：先以理導悲，謂不捨寂滅、不捨眾生，以空有不二是眾生故、般若大悲是一心故；二以理導果，謂行無上業不求報者，以即空故不求、以不壞故常行，亦是止觀俱行、空有不滯中道行也。何因得如此？以觀諸法如幻等故，無體如幻、現實如夢、有用如電、緣聚如響、成事如化。答第三問中二：初牒前、二起後。起後中兩重，顯少因得大果。於中各二，先標、後釋。初標中，以少方便是因、疾得等是果。釋中，何以少因而疾得大果？釋：以常樂觀悲智空有等無二法故，是故疾得，故云斯有是處也。第二重中，標者，初發心時是因、便成正覺是果。亦是轉釋前，謂前云疾得佛果，未知何時名疾得？今釋：發心時即得故。下云「初發心菩薩即是佛故，悉與三世諸如來等。」此明行滿入位時，即得普賢位故，一位即一切位，乃至佛果無不圓備，故云正覺。下釋何因得如此。以知一切真實者，顯理圓也。具足慧身者，智德備也。不由他悟者，內自開覺也。豈是因中說果耳。此一乘普賢行位，因果圓融相即無礙故致然也，宜須思準之。

初發心菩薩功德品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心菩薩功德品第十三

初釋名者，本覺內薰，大心創起，故云發心。行成位立，名為菩薩。功超遠劫，德廣塵沙，故云功德。此明菩薩初發心之功德，是此所辨。為簡二乘故云菩薩，簡終心故云初發。此明發心所攝功德，非辨發心之相，故以題名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，本覺內薰，大心創起，故云發心。行成位立，名為菩薩。功超遠劫，德廣塵沙，故云功德。此明菩薩初發心之功德，是此所辨。為簡二乘故云菩薩，簡終心故云初發。此明發心所攝功德，非辨發心之相，故以題名。

二來意者，有三：一前住及梵明行位體，今顯其勝德故來也。二前品末初發心時便成正覺，未知此心有何功德便能如此，為來釋此義故也。三前二品以法就機說令行位有分齊，今則以機就法顯德量無限。是故前二通同別二教，今則唯明別教為一乘玄妙，故下偈中以美言詞讚述，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，有三：一前住及梵明行位體，今顯其勝德故來也。二前品末初發心時便成正覺，未知此心有何功德便能如此，為來釋此義故也。三前二品以法就機說令行位有分齊，今則以機就法顯德量無限。是故前二通同別二教，今則唯明別教為一乘玄妙，故下偈中以美言詞讚述，故次來也。

三宗趣者，辨初發心攝普賢德，具因果分量與法界等，是其宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，辨初發心攝普賢德，具因果分量與法界等，是其宗也。

四釋文，於此品中有說分，為四分：初請、二說、三證、四頌。今說於中有二，初長行散說、後偈頌總攝。前中亦二，初此界、後結通。前中亦二，初正說、後證成。前中亦二，初問、後答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文，於此品中有說分，為四分：初請、二說、三證、四頌。今說於中有二，初長行散說、後偈頌總攝。前中亦二，初此界、後結通。前中亦二，初正說、後證成。前中亦二，初問、後答。

答中三：初總歎甚深，令生希欲；二校量顯勝，生其淨信；三當相辨深，令生正解。初問中天帝問者，在天故、顯功德自在故。法慧說者，稱法之慧方窮功德之際。二說中二：初歎深令信、二「雖然」下正說令解。又釋：前起其希欲、後正授法理。又釋：前顯體甚深、後明用廣大。又釋：前顯義大深、後顯教大廣故也。前中，初句總；六句別，一自不能知、二他聞不信、三思惟不解、四言宣不明、五修慧不能通、六報生智不能分別，故甚深也。又釋：一教量難知、二義深難信、三思惟難解、四應教難說、五欲證難通、六數極故難分別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答中三：初總歎甚深，令生希欲；二校量顯勝，生其淨信；三當相辨深，令生正解。初問中天帝問者，在天故、顯功德自在故。法慧說者，稱法之慧方窮功德之際。二說中二：初歎深令信、二「雖然」下正說令解。又釋：前起其希欲、後正授法理。又釋：前顯體甚深、後明用廣大。又釋：前顯義大深、後顯教大廣故也。前中，初句總；六句別，一自不能知、二他聞不信、三思惟不解、四言宣不明、五修慧不能通、六報生智不能分別，故甚深也。又釋：一教量難知、二義深難信、三思惟難解、四應教難說、五欲證難通、六數極故難分別也。

第二校量顯勝中，總有十一段校量：一約益物校量喻、二約步剎校量喻、三算劫成壞喻、四善知欲樂喻、五善知諸根喻、六善知悕望喻、七善知方便喻、八善知他心意喻、九善知業相喻、十善知煩惱喻、十一供佛功德喻。論中攝以為六，初三為三、次五為一、次二為一、後一為一，故為六也。釋有三門：一對前六甚深、二約菩薩菩提心相似、三約治六障。初中有二，先校量顯勝、後「何以故」下釋勝所由。前中有十重，為二：初一別說、後九通說。初中有四：一舉廣事、二正徵問、三答顯廣、四辨超過。初中亦有四廣：一所供廣，謂僧祇眾生等；二供事廣，謂一切樂具；三供時廣，謂一劫等；四利益廣，令修五戒等。下九中亦四：初併舉九事，於中亦具四廣，准初知之，但增多等為異；二問、三答、四超過，並可知耳。二釋顯勝中二：初何以故，正徵責。徵責有二意。一云：如前所說功德甚多，何因比此而非類？故釋云：初發心菩薩不為齊限爾所等故非比也。二云：初心菩薩有何勝德而超過前位？釋云：悉欲不斷佛種等故，是故過前也。下諸文皆准之。二「佛子」下釋成。釋成中二：先明不為齊限事故發心，顯前四廣非為廣也；二「欲不斷佛種」下明為無齊限事故發心，是故顯此超過彼也。此中有十二句：初一位過，是總。以菩提心是佛種，菩薩恒起名不斷；又菩薩化眾生立如來種中，不令取小果，亦名不斷，不同前五戒也。餘句是別。一是心過，準下應云欲以慈悲心充滿十方界，翻前十僧祇界等。二行過，謂欲度一切眾生，翻前限局，故云一切也。三知器相成壞過，是知所化處，謂知成壞差別；又知成即壞等，是佛一切智，是故廣也。四知器中，眾生報類垢淨皆由業異，即是業力智也。五知前器體本淨，是如理智也。六知所化生使習麁細，是流盡智，謂知彼即空，亦即成障等也。七是生死智通，即天眼力也。八根力智。九他心智。十是三達智，亦有宿命智。十一亦如理智。又此十一中，初二是大悲、餘九是大智。智中，第五及十一是佛地一切智、餘是一切種智，並無分齊故，是故超過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二校量顯勝中，總有十一段校量：一約益物校量喻、二約步剎校量喻、三算劫成壞喻、四善知欲樂喻、五善知諸根喻、六善知悕望喻、七善知方便喻、八善知他心意喻、九善知業相喻、十善知煩惱喻、十一供佛功德喻。論中攝以為六，初三為三、次五為一、次二為一、後一為一，故為六也。釋有三門：一對前六甚深、二約菩薩菩提心相似、三約治六障。初中有二，先校量顯勝、後「何以故」下釋勝所由。前中有十重，為二：初一別說、後九通說。初中有四：一舉廣事、二正徵問、三答顯廣、四辨超過。初中亦有四廣：一所供廣，謂僧祇眾生等；二供事廣，謂一切樂具；三供時廣，謂一劫等；四利益廣，令修五戒等。下九中亦四：初併舉九事，於中亦具四廣，准初知之，但增多等為異；二問、三答、四超過，並可知耳。二釋顯勝中二：初何以故，正徵責。徵責有二意。一云：如前所說功德甚多，何因比此而非類？故釋云：初發心菩薩不為齊限爾所等故非比也。二云：初心菩薩有何勝德而超過前位？釋云：悉欲不斷佛種等故，是故過前也。下諸文皆准之。二「佛子」下釋成。釋成中二：先明不為齊限事故發心，顯前四廣非為廣也；二「欲不斷佛種」下明為無齊限事故發心，是故顯此超過彼也。此中有十二句：初一位過，是總。以菩提心是佛種，菩薩恒起名不斷；又菩薩化眾生立如來種中，不令取小果，亦名不斷，不同前五戒也。餘句是別。一是心過，準下應云欲以慈悲心充滿十方界，翻前十僧祇界等。二行過，謂欲度一切眾生，翻前限局，故云一切也。三知器相成壞過，是知所化處，謂知成壞差別；又知成即壞等，是佛一切智，是故廣也。四知器中，眾生報類垢淨皆由業異，即是業力智也。五知前器體本淨，是如理智也。六知所化生使習麁細，是流盡智，謂知彼即空，亦即成障等也。七是生死智通，即天眼力也。八根力智。九他心智。十是三達智，亦有宿命智。十一亦如理智。又此十一中，初二是大悲、餘九是大智。智中，第五及十一是佛地一切智、餘是一切種智，並無分齊故，是故超過也。

第二步剎校量喻中亦二：先明喻所不及、後「何以故」下釋顯勝相。前中喻相有一百重，初十重別說、餘者總說。釋中二：先徵責、後釋成。釋成中亦二：先明不為齊限事故，顯前不及後；「悉為」下明無齊限故，顯此過前。此中亦十二句：初二約悲心，初總標、後別釋，謂欲令度得果故云為也；次十約智，為成自在智故。於中，初一總知、次八別顯、後一結意。又初一平漫普遍知；次八重重即入無礙知，此中一大小相即、二多少相即、三廣狹、四一多、五相入、六染淨、七帝網、八相生。此八中有二義，謂相即、相入。此二各有二，謂同體、異體。此二復有二義，得成即入：一約緣起門、二約真性門。初中亦二義：一約體，有空有義故得相即；二約用，有有力無力義故得相入。約緣，有待不待義，故有同異二門也。約性亦二義：一不壞緣故相入、二緣相盡故相即，並圓融無礙自在之義，準上思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二步剎校量喻中亦二：先明喻所不及、後「何以故」下釋顯勝相。前中喻相有一百重，初十重別說、餘者總說。釋中二：先徵責、後釋成。釋成中亦二：先明不為齊限事故，顯前不及後；「悉為」下明無齊限故，顯此過前。此中亦十二句：初二約悲心，初總標、後別釋，謂欲令度得果故云為也；次十約智，為成自在智故。於中，初一總知、次八別顯、後一結意。又初一平漫普遍知；次八重重即入無礙知，此中一大小相即、二多少相即、三廣狹、四一多、五相入、六染淨、七帝網、八相生。此八中有二義，謂相即、相入。此二各有二，謂同體、異體。此二復有二義，得成即入：一約緣起門、二約真性門。初中亦二義：一約體，有空有義故得相即；二約用，有有力無力義故得相入。約緣，有待不待義，故有同異二門也。約性亦二義：一不壞緣故相入、二緣相盡故相即，並圓融無礙自在之義，準上思之。

第三算劫校量喻。此中亦二：初明喻所不能及、後「何以故」下釋超過之相。初中亦二：先辨喻廣大、二對顯超過。前中，初辨東方有十重倍倍可知、後類結九方亦各十也。二釋中，先徵、後釋。釋中二：初不為齊限知爾所等故，是故過前也；後「菩薩欲悉了知」下明為知無齊限事故，是故不可喻也。此中有十句：初一總知、次八別知。云何分別知耶？謂如是即入重重相攝自在無礙，如是知耳。亦可初是平遍而知，後重重即入無礙而知，顯純熟之相。此八中：一長短相即者，長是大劫、短是小劫，又娑婆界是短劫、安樂界等是長劫，相即故無礙也。二一多相即。三約佛有無，如莊嚴劫及賢劫等是有佛劫，如過星宿劫後有六萬二千劫空過無有佛，以此二劫相即故也。四約佛多少者，如星宿劫中有八萬佛出，是一劫中無量佛也。如大通智勝佛出世時，梵王讚云「或千劫等空過無有佛，今始得見大通一佛。」亦相即故云也。五異無異者，是純雜無礙，或過未名異、現在名無異，過未入現、現入過未故云也。六盡不盡者，是存滅無礙，如「天人見劫盡，此土常安穩」等。七一念即無量劫，以積念成劫無別劫體，故即念也。八有無相入者，推妄歸真，劫入無劫；依真起妄，無劫入劫。又初以事從理、後以理從事，故無礙也。結中，初總結所知、後結其本誓，是故功德等於佛果，故不可說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三算劫校量喻。此中亦二：初明喻所不能及、後「何以故」下釋超過之相。初中亦二：先辨喻廣大、二對顯超過。前中，初辨東方有十重倍倍可知、後類結九方亦各十也。二釋中，先徵、後釋。釋中二：初不為齊限知爾所等故，是故過前也；後「菩薩欲悉了知」下明為知無齊限事故，是故不可喻也。此中有十句：初一總知、次八別知。云何分別知耶？謂如是即入重重相攝自在無礙，如是知耳。亦可初是平遍而知，後重重即入無礙而知，顯純熟之相。此八中：一長短相即者，長是大劫、短是小劫，又娑婆界是短劫、安樂界等是長劫，相即故無礙也。二一多相即。三約佛有無，如莊嚴劫及賢劫等是有佛劫，如過星宿劫後有六萬二千劫空過無有佛，以此二劫相即故也。四約佛多少者，如星宿劫中有八萬佛出，是一劫中無量佛也。如大通智勝佛出世時，梵王讚云「或千劫等空過無有佛，今始得見大通一佛。」亦相即故云也。五異無異者，是純雜無礙，或過未名異、現在名無異，過未入現、現入過未故云也。六盡不盡者，是存滅無礙，如「天人見劫盡，此土常安穩」等。七一念即無量劫，以積念成劫無別劫體，故即念也。八有無相入者，推妄歸真，劫入無劫；依真起妄，無劫入劫。又初以事從理、後以理從事，故無礙也。結中，初總結所知、後結其本誓，是故功德等於佛果，故不可說也。

第四知眾生欲樂校量中亦二：初明喻所不能及，十方各有十重，倍倍可知；後「何以故」下釋超過。於中初責勝所由、後釋勝所以。此中，先不為齊限等，明前不及此；後「欲悉知」下明過前之相。此中，初一句是總，謂以如來一切眾生欲樂智力，知於眾生欲樂之海，故云種種欲樂也。下別顯中有二：初約法別知、後「一一眾生」下約人通知。論名前為遍知、後名微細知，亦得前是異相、後是同相。前中有二十三句：一約眾生求心別名無量欲，同期一果名即一欲。雖同期一果，然求行恒別，故云不壞一切欲性。又以悕望之念無二，同是別境中欲數所攝，心法不殊，故云即一，而所樂差別，故云不壞等也。此約一眾生心前後欲樂多端而相即無礙耳。二樂欲繁多深廣如海。三異類眾生欲樂心海緣起無礙，故相即也。又知一眾生善惡無記，一切眾生亦爾故云也。四於一眾生隨三際中前後欲樂種種而知，一一眾生悲皆如是，故云一切等也。五於中流類同者名相似、所樂異者名不相似。六約三乘欲別名一切、同歸一乘名即一欲，實即一乘名為一欲、權開三乘名一切欲，又約緣起無礙通自他等位可知。七同佛果智，是十力中欲樂智力故也。八求三乘等名有上欲、求一乘名無上欲。九於所求處若是究竟名無餘欲、反上名有餘。十求理名等、求事名不等。十一託餘心所是有所依、獨起欲數名無所依，又依境起欲名有依、知境唯心心智無寄名無依。十二同求名共、異求名不共。十三欲在因位名有邊，至佛果位名無邊，以惑障盡故。十四順理名善欲、違理名不善。十五隨流名世、返流名出。十六求佛智德名大智欲。十七求佛斷德名淨欲。十八過凡小位名勝欲。十九求成菩薩諸地證智波若之欲。又論中釋，大智欲在種性位，淨欲是見位，勝是修位，無礙智是八地已上無功用位。二十在佛果位，大智無礙圓明解脫。二十一染而不染名清淨欲、不染而染名不清淨，又若離世名利名淨、求世名利名不淨。二十二多求名廣、少求名狹，又大悲救生名廣、專求自脫名狹。二十三求深名細、求淺為麁。下約人辨欲同相中，初舉十數，列名有八，此是減數十也。一因生死苦逼遂樂涅槃，謂因苦念樂，如囚求脫。二於善惡事中，因聞思惟而生欲樂，故名方便欲。三於可意事求，名悕望欲。四得已不捨，名味著欲。五由宿因種子生，名隨因生。又從思想生，經云「欲欲知汝本，但從思想生。我今不思汝，汝還不得生。」六外託境生名隨緣生。又為善惡發化引生，亦名隨緣生。七無法不求名盡欲，又求涅槃盡滅亦名盡欲。八廣求諸法名一切欲，又求無邊菩提亦名一切欲。下總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四知眾生欲樂校量中亦二：初明喻所不能及，十方各有十重，倍倍可知；後「何以故」下釋超過。於中初責勝所由、後釋勝所以。此中，先不為齊限等，明前不及此；後「欲悉知」下明過前之相。此中，初一句是總，謂以如來一切眾生欲樂智力，知於眾生欲樂之海，故云種種欲樂也。下別顯中有二：初約法別知、後「一一眾生」下約人通知。論名前為遍知、後名微細知，亦得前是異相、後是同相。前中有二十三句：一約眾生求心別名無量欲，同期一果名即一欲。雖同期一果，然求行恒別，故云不壞一切欲性。又以悕望之念無二，同是別境中欲數所攝，心法不殊，故云即一，而所樂差別，故云不壞等也。此約一眾生心前後欲樂多端而相即無礙耳。二樂欲繁多深廣如海。三異類眾生欲樂心海緣起無礙，故相即也。又知一眾生善惡無記，一切眾生亦爾故云也。四於一眾生隨三際中前後欲樂種種而知，一一眾生悲皆如是，故云一切等也。五於中流類同者名相似、所樂異者名不相似。六約三乘欲別名一切、同歸一乘名即一欲，實即一乘名為一欲、權開三乘名一切欲，又約緣起無礙通自他等位可知。七同佛果智，是十力中欲樂智力故也。八求三乘等名有上欲、求一乘名無上欲。九於所求處若是究竟名無餘欲、反上名有餘。十求理名等、求事名不等。十一託餘心所是有所依、獨起欲數名無所依，又依境起欲名有依、知境唯心心智無寄名無依。十二同求名共、異求名不共。十三欲在因位名有邊，至佛果位名無邊，以惑障盡故。十四順理名善欲、違理名不善。十五隨流名世、返流名出。十六求佛智德名大智欲。十七求佛斷德名淨欲。十八過凡小位名勝欲。十九求成菩薩諸地證智波若之欲。又論中釋，大智欲在種性位，淨欲是見位，勝是修位，無礙智是八地已上無功用位。二十在佛果位，大智無礙圓明解脫。二十一染而不染名清淨欲、不染而染名不清淨，又若離世名利名淨、求世名利名不淨。二十二多求名廣、少求名狹，又大悲救生名廣、專求自脫名狹。二十三求深名細、求淺為麁。下約人辨欲同相中，初舉十數，列名有八，此是減數十也。一因生死苦逼遂樂涅槃，謂因苦念樂，如囚求脫。二於善惡事中，因聞思惟而生欲樂，故名方便欲。三於可意事求，名悕望欲。四得已不捨，名味著欲。五由宿因種子生，名隨因生。又從思想生，經云「欲欲知汝本，但從思想生。我今不思汝，汝還不得生。」六外託境生名隨緣生。又為善惡發化引生，亦名隨緣生。七無法不求名盡欲，又求涅槃盡滅亦名盡欲。八廣求諸法名一切欲，又求無邊菩提亦名一切欲。下總

結中，欲網者有三義：一難脫義，如世羅網魚鳥難脫，由種種欲網生死難出，此約染欲。二澇漉義，如世網澇漉，謂起淨欲漉諸有情，令出生死苦海。下文云「智慧王所說，欲為諸法本。應起清淨欲，志求無上道。」此約淨欲。三隱映義，如帝網差別，染淨等欲交涉無礙重重相入，故云網也，此約欲體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結中，欲網者有三義：一難脫義，如世羅網魚鳥難脫，由種種欲網生死難出，此約染欲。二澇漉義，如世網澇漉，謂起淨欲漉諸有情，令出生死苦海。下文云「智慧王所說，欲為諸法本。應起清淨欲，志求無上道。」此約淨欲。三隱映義，如帝網差別，染淨等欲交涉無礙重重相入，故云網也，此約欲體。

第五知根校量，準例亦應具顯為類同，故文中略辨為求如來十力中種種諸根智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五知根校量，準例亦應具顯為類同，故文中略辨為求如來十力中種種諸根智力。

第六悕望與前欲何別？通即是一。於中分別，欲據始故根前說之，悕望就終故根後說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六悕望與前欲何別？通即是一。於中分別，欲據始故根前說之，悕望就終故根後說之。

第七知方便者，造緣起行名方便。是發業方便，故不同業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七知方便者，造緣起行名方便。是發業方便，故不同業。

第八知心意者，為求如來他心智故。前明心法，此辨心體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八知心意者，為求如來他心智故。前明心法，此辨心體。

第九知業者，為求佛十力中業智力也。此上五門並略舉，類上欲門應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九知業者，為求佛十力中業智力也。此上五門並略舉，類上欲門應知。

第十知煩惱校量中二：先明喻所不能及、後釋顯勝相。勝相中，先徵、後釋。釋中，先不為齊限知故，顯此過前；後「悉欲分別」下為無齊限流盡智力，故明前所不及也。此中，初句總、「所謂」下別顯。有十八句，略作十門分別：初二句約輕重分別。謂率略心起名輕煩惱、慇厚心起名重煩惱。又微起易止名輕、麁起難息名重。又正使為重、殘習為輕。又本煩惱為重、隨煩惱為輕。又隨中，小隨輕、上中重，可知。二有二句，約使纏分別。使謂十使，即五見及疑、貪、瞋、癡、慢。纏謂十纏，即無慚、無愧、睡、悔、慳、嫉、掉、眠、忿及覆。《地持》、《瑜伽》說八纏，除忿、覆。何故除者？為有論師說：忿、覆是使性，謂忿是瞋使性；覆是貪使性，為貪他利覆藏己過。使、纏何別者？《雜心》云「根本名使、津液為纏垢。急縛名纏、輕縛名垢。」又此中結即是九結可知。三有二句，約因果分別。一一眾生無量煩惱，是貪瞋癡等所起果。煩惱覺觀是煩惱因，由彼而生故。《涅槃經》說有八種覺觀，故云種種。一欲覺，求可意事；二瞋覺，念欲瞋他；三惱覺，念欲惱他；四親里覺，憶念親緣；五國土覺，念世安危；六不死覺，積財資養；七族姓覺，念族高下；八輕侮覺，侮是慢念自恃欺人。四有二句，約本末分別，亦是癡愛分別。謂無明是無明住地，依無明起是恒沙上煩惱。愛是欲色有三愛，是有愛住地相應，是與愛相應之煩惱也，謂因愛生憂等。五有四句，約三不善根分別，可知。六有二句，地起分別。初句是五住起、後句是五住地也。七約利鈍分別。我我所是利、慢是鈍。八約相生次第分別。邪念虛妄是心想見三倒、生煩惱是從三倒生四倒。九約諸見本末分別。謂六十二見皆依身見生，以彼為本故。十有二句，約過患分別。蓋謂五蓋，即貪、瞋、睡眠、掉悔及疑，覆蓋行人不得禪智，故名蓋也。障謂二障，即煩惱、所知，以所知障亦得名煩惱故。下結中，以煩惱難脫，通名惑網。由委細了知一切煩惱是一切種智，皆欲斷令永盡，是大慈悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十知煩惱校量中二：先明喻所不能及、後釋顯勝相。勝相中，先徵、後釋。釋中，先不為齊限知故，顯此過前；後「悉欲分別」下為無齊限流盡智力，故明前所不及也。此中，初句總、「所謂」下別顯。有十八句，略作十門分別：初二句約輕重分別。謂率略心起名輕煩惱、慇厚心起名重煩惱。又微起易止名輕、麁起難息名重。又正使為重、殘習為輕。又本煩惱為重、隨煩惱為輕。又隨中，小隨輕、上中重，可知。二有二句，約使纏分別。使謂十使，即五見及疑、貪、瞋、癡、慢。纏謂十纏，即無慚、無愧、睡、悔、慳、嫉、掉、眠、忿及覆。《地持》、《瑜伽》說八纏，除忿、覆。何故除者？為有論師說：忿、覆是使性，謂忿是瞋使性；覆是貪使性，為貪他利覆藏己過。使、纏何別者？《雜心》云「根本名使、津液為纏垢。急縛名纏、輕縛名垢。」又此中結即是九結可知。三有二句，約因果分別。一一眾生無量煩惱，是貪瞋癡等所起果。煩惱覺觀是煩惱因，由彼而生故。《涅槃經》說有八種覺觀，故云種種。一欲覺，求可意事；二瞋覺，念欲瞋他；三惱覺，念欲惱他；四親里覺，憶念親緣；五國土覺，念世安危；六不死覺，積財資養；七族姓覺，念族高下；八輕侮覺，侮是慢念自恃欺人。四有二句，約本末分別，亦是癡愛分別。謂無明是無明住地，依無明起是恒沙上煩惱。愛是欲色有三愛，是有愛住地相應，是與愛相應之煩惱也，謂因愛生憂等。五有四句，約三不善根分別，可知。六有二句，地起分別。初句是五住起、後句是五住地也。七約利鈍分別。我我所是利、慢是鈍。八約相生次第分別。邪念虛妄是心想見三倒、生煩惱是從三倒生四倒。九約諸見本末分別。謂六十二見皆依身見生，以彼為本故。十有二句，約過患分別。蓋謂五蓋，即貪、瞋、睡眠、掉悔及疑，覆蓋行人不得禪智，故名蓋也。障謂二障，即煩惱、所知，以所知障亦得名煩惱故。下結中，以煩惱難脫，通名惑網。由委細了知一切煩惱是一切種智，皆欲斷令永盡，是大慈悲也。

第十一供養佛功德校量中二：初舉事校量，明喻所不及；後「何以故」下釋顯超過。前中有十重，初一重別說、餘九總說。前中四：初舉廣、二對問廣不、三答顯極廣、四校量顯勝。初中、先舉東方、後類餘九。前中有五：初一念見多佛多眾生、二自於多時興多供、三勸前眾生同己供、四自起勝塔供、五勸他亦同起塔供。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一供養佛功德校量中二：初舉事校量，明喻所不及；後「何以故」下釋顯超過。前中有十重，初一重別說、餘九總說。前中四：初舉廣、二對問廣不、三答顯極廣、四校量顯勝。初中、先舉東方、後類餘九。前中有五：初一念見多佛多眾生、二自於多時興多供、三勸前眾生同己供、四自起勝塔供、五勸他亦同起塔供。餘文可知。

就釋顯超過中二：先徵、後釋。徵問意云：且如東方一念即見無邊諸佛，以此念力經無量劫供，明佛等甚廣。如東方，餘亦爾，即顯極廣。如一人既爾，更復勸他一切眾生亦如是，況復倍倍過前。至第十明此功德分限難知，因何比此發心功德，乃至於不可說分中不及其一，故云何以故也。下釋中，先明不為齊限故，顯前劣此；後「欲悉」下為無齊限故，顯此過前。此中過相雖復無量，大略而言有六種：一處過，謂盡欲供養十方無盡法界虛空等無盡世界處佛故，此通帝網等處，故不同前。二時過，謂盡三世佛，即通九世十世等無盡重重時也。三佛過，謂盡佛境界所有諸佛皆供養故，非但如前。四供過，謂盡法界中有自他色心理事行等並以供養，非但如前。五心過，謂於前無盡佛境一一佛所，各以無盡供事，各經無盡時供，心猶不盡，是故過也。六行過，謂了達能所三事平等圓融無礙故過也。問：只可全比非等，豈可不可說分中不同一分耶？答：此發心功德即同法界，不可分折故。縱不可說分中一分，亦即遍法界，無問多少皆無比也。如常住僧穀米，一斛亦遍十方僧，乃至一合亦遍十方僧，以是不可分故，思之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就釋顯超過中二：先徵、後釋。徵問意云：且如東方一念即見無邊諸佛，以此念力經無量劫供，明佛等甚廣。如東方，餘亦爾，即顯極廣。如一人既爾，更復勸他一切眾生亦如是，況復倍倍過前。至第十明此功德分限難知，因何比此發心功德，乃至於不可說分中不及其一，故云何以故也。下釋中，先明不為齊限故，顯前劣此；後「欲悉」下為無齊限故，顯此過前。此中過相雖復無量，大略而言有六種：一處過，謂盡欲供養十方無盡法界虛空等無盡世界處佛故，此通帝網等處，故不同前。二時過，謂盡三世佛，即通九世十世等無盡重重時也。三佛過，謂盡佛境界所有諸佛皆供養故，非但如前。四供過，謂盡法界中有自他色心理事行等並以供養，非但如前。五心過，謂於前無盡佛境一一佛所，各以無盡供事，各經無盡時供，心猶不盡，是故過也。六行過，謂了達能所三事平等圓融無礙故過也。問：只可全比非等，豈可不可說分中不同一分耶？答：此發心功德即同法界，不可分折故。縱不可說分中一分，亦即遍法界，無問多少皆無比也。如常住僧穀米，一斛亦遍十方僧，乃至一合亦遍十方僧，以是不可分故，思之可知。

第三當相顯深中二：先標、後釋。初中發是心已者，牒前諸喻所校量之心，即是標發心字；「得知」下，標辨功德甚深，於中初攝因盡故深、二等佛果故深。此中是發徹後際之菩提，心是窮盡佛境也。前中初舉所知境，謂知三世佛功德智慧；二成深行，謂信向是十信，受持是十住，修習是十行十迴，得證是初地已上，身證是十地滿已還。又內證為得，證相外彰故云身證，如小乘中以滅盡定為身證，此亦同也。又初是行證、後位證。又初智相應、後身相應。又可得證約因圓、身證約果滿。二悉等諸佛功德者，是等佛果故深也。二「何以故」下釋前二標，於中三：初釋因等、次釋果等、後結因分齊。初中，先徵問，謂何以知初發心已即能證得三世諸佛大福智耶？下釋中二十句顯，謂同三世佛音所行路，故云等也。於中初十一句外化德、後九句內自德。又前是悲德、後是智德。前中初一句是總，謂化眾生使發菩提心，紹繼佛種，故云不斷也。後十句別顯；一起愍物心；二作救度意；三知所化住處；四知所化類別，謂善惡業起苦樂報，故云垢淨起，亦是十力中業智力也；五起廣大意，亦是令離業障；六知所化惑障輕重，亦是求流盡智力，亦是令斷煩惱障；七知輪轉相，亦是天眼智力，亦是令捨報障；八知根生熟，是起行所依，即是諸根智力；九知心造修正明起行，亦是他心智力；十總結所知，亦是三達智力也。下九句求佛自利德中，初一是總、餘八別。於中，初二因果分別，初知菩提果；二知菩提因，謂淨法是也。次二理行分別，初知理法平等、二知智行清淨。次四體德分別，初三佛德，一十力、二無畏、三不共、後一佛體，謂實智平等故也。二釋果等中，先徵起、後釋成。釋成中，初一句總、二別、三結。初中即是佛故者，有人釋：或云因中說果、或云解同佛境、或云約理平等。若約三乘教亦得如上說，今尋上下文，約一乘圓教始終相攝、圓融無礙，得始即是終、窮終方原始。一由陀羅尼門緣起相攝故、二由普賢菩提心遍該六位故，即因是果也。三由法性無始終故，發心入始即正是終故也。是故上文云「初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟。」此之謂也。二別中有十五句：初五句約佛內德盈滿等、後十句約佛外化用普周等。初中，一總、四別。別中，初二所依法等，一俗諦境、二真諦境。後二能依德等，一身、二智。二外用中，初一總、餘九別。別中，初三化令出苦，一動令生信、二照令驚覺、三正令出苦。後五化令入法，一嚴化處、二現成佛、三現通令喜、四正令入法、五入法已護令不失。後一結外化智。又釋：此十五句中，初一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三當相顯深中二：先標、後釋。初中發是心已者，牒前諸喻所校量之心，即是標發心字；「得知」下，標辨功德甚深，於中初攝因盡故深、二等佛果故深。此中是發徹後際之菩提，心是窮盡佛境也。前中初舉所知境，謂知三世佛功德智慧；二成深行，謂信向是十信，受持是十住，修習是十行十迴，得證是初地已上，身證是十地滿已還。又內證為得，證相外彰故云身證，如小乘中以滅盡定為身證，此亦同也。又初是行證、後位證。又初智相應、後身相應。又可得證約因圓、身證約果滿。二悉等諸佛功德者，是等佛果故深也。二「何以故」下釋前二標，於中三：初釋因等、次釋果等、後結因分齊。初中，先徵問，謂何以知初發心已即能證得三世諸佛大福智耶？下釋中二十句顯，謂同三世佛音所行路，故云等也。於中初十一句外化德、後九句內自德。又前是悲德、後是智德。前中初一句是總，謂化眾生使發菩提心，紹繼佛種，故云不斷也。後十句別顯；一起愍物心；二作救度意；三知所化住處；四知所化類別，謂善惡業起苦樂報，故云垢淨起，亦是十力中業智力也；五起廣大意，亦是令離業障；六知所化惑障輕重，亦是求流盡智力，亦是令斷煩惱障；七知輪轉相，亦是天眼智力，亦是令捨報障；八知根生熟，是起行所依，即是諸根智力；九知心造修正明起行，亦是他心智力；十總結所知，亦是三達智力也。下九句求佛自利德中，初一是總、餘八別。於中，初二因果分別，初知菩提果；二知菩提因，謂淨法是也。次二理行分別，初知理法平等、二知智行清淨。次四體德分別，初三佛德，一十力、二無畏、三不共、後一佛體，謂實智平等故也。二釋果等中，先徵起、後釋成。釋成中，初一句總、二別、三結。初中即是佛故者，有人釋：或云因中說果、或云解同佛境、或云約理平等。若約三乘教亦得如上說，今尋上下文，約一乘圓教始終相攝、圓融無礙，得始即是終、窮終方原始。一由陀羅尼門緣起相攝故、二由普賢菩提心遍該六位故，即因是果也。三由法性無始終故，發心入始即正是終故也。是故上文云「初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟。」此之謂也。二別中有十五句：初五句約佛內德盈滿等、後十句約佛外化用普周等。初中，一總、四別。別中，初二所依法等，一俗諦境、二真諦境。後二能依德等，一身、二智。二外用中，初一總、餘九別。別中，初三化令出苦，一動令生信、二照令驚覺、三正令出苦。後五化令入法，一嚴化處、二現成佛、三現通令喜、四正令入法、五入法已護令不失。後一結外化智。又釋：此十五句中，初一

總、十四別。別中，初五句是智正覺世間自在等。於中，初二約法等，一所緣及分齊等、二理教等；下三三業等，謂所化約語業辨也。次四器世間自在等，於中一動、二照、三除、四嚴。後五眾生世間自在等，一為現、二令欣、三授法、四護持、五得果。若不護，恐墮二乘地故也。第三結因分齊中，不離三世之中三寶眾生染淨等法者，此有二義：一由菩薩得通三世之身，是故常遍三際無所不在故也；二由菩薩得即法界之身，竪含染淨、橫遍三際，故云不離。餘文可知。第二顯實證成中二：先顯實中，一動地、二雨供、三振音、四放光；二證成中二，先現身證、後舉益證。前中何故佛自證者？以初發心即攝佛因果，此事難信，故佛自證。又表因果同性故，又表勝進之因果攝成故。二舉益中，舉彼一切世界之中法慧所說既有此益，明知此法決定不虛，亦以此說難信受故，致此證也。由此心藏攝德圓淨，故名淨心如來。上來此一世界中說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總、十四別。別中，初五句是智正覺世間自在等。於中，初二約法等，一所緣及分齊等、二理教等；下三三業等，謂所化約語業辨也。次四器世間自在等，於中一動、二照、三除、四嚴。後五眾生世間自在等，一為現、二令欣、三授法、四護持、五得果。若不護，恐墮二乘地故也。第三結因分齊中，不離三世之中三寶眾生染淨等法者，此有二義：一由菩薩得通三世之身，是故常遍三際無所不在故也；二由菩薩得即法界之身，竪含染淨、橫遍三際，故云不離。餘文可知。第二顯實證成中二：先顯實中，一動地、二雨供、三振音、四放光；二證成中二，先現身證、後舉益證。前中何故佛自證者？以初發心即攝佛因果，此事難信，故佛自證。又表因果同性故，又表勝進之因果攝成故。二舉益中，舉彼一切世界之中法慧所說既有此益，明知此法決定不虛，亦以此說難信受故，致此證也。由此心藏攝德圓淨，故名淨心如來。上來此一世界中說竟。

第二結通中二：先顯法普周無盡世界；後有十句釋遍所由，謂何故此法遍於十方說處說人說法及證悉皆同耶？釋佛力等十句故也。一此舍那佛及一切佛，各以現在威神之力同共加持，故使然也；二諸佛本願之所攝持；三為欲顯示佛所得法理數如此，遍十方故；四明佛智光使普照故；五欲令解悟真理普遍故；六法界緣起，相由法爾，故須遍說；七為欣大法者示此稱性廣大之法，令歡喜故；八佛德普周，欲具讚故；九顯示十方一切諸佛同所得法，謂平等無差故也；十為令解知十方法界無二轍故。由是十義故說普遍。所以說十，亦是式則，顯無盡耳。上下諸文結通之義，並準此知之。上來此界他方總無盡世界一切處長行散說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二結通中二：先顯法普周無盡世界；後有十句釋遍所由，謂何故此法遍於十方說處說人說法及證悉皆同耶？釋佛力等十句故也。一此舍那佛及一切佛，各以現在威神之力同共加持，故使然也；二諸佛本願之所攝持；三為欲顯示佛所得法理數如此，遍十方故；四明佛智光使普照故；五欲令解悟真理普遍故；六法界緣起，相由法爾，故須遍說；七為欣大法者示此稱性廣大之法，令歡喜故；八佛德普周，欲具讚故；九顯示十方一切諸佛同所得法，謂平等無差故也；十為令解知十方法界無二轍故。由是十義故說普遍。所以說十，亦是式則，顯無盡耳。上下諸文結通之義，並準此知之。上來此界他方總無盡世界一切處長行散說竟。

第二大段偈頌總持中二：先序說意、後正重頌。初中十句：一以十方無盡世界同說此法，故須觀也；二欲令十方一切眾海悉同聞故；三為顯自心如空，無偏局故；四觀成就眾生之法門故；五觀稱法性雖淨如空，而因果不失故也；六欲令離惑；七得一乘解脫；八了達根海；九會緣入實；十現自無盡發心功德，令眾見已而修學故。就正頌中總有二百四十一頌半，分四：初一百六十三頌半，逆頌前第三段當相之文；二有二十九頌，頌前第二喻校量文；三有三十九頌，頌前最初略顯甚深文；四有十頌，結歎顯勝。就初文中長分有二十七段：初六頌，頌前欲令慈悲心充滿十方世界等文；二從「欲悉分別知」下七頌，頌前欲悉知一切世界廣狹即入等文，此中並顯作用益生等；三從「欲令諸佛種」下三頌，頌前欲不斷佛種故等文；四從「信心不可沮」下二頌，頌前悉得諸佛智慧光明文；五從「悉能分別知」下二頌，頌前欲知眾生種種業、種種心、種種根性等文；六「菩提心無量」下六頌，頌前欲得法界等三世諸佛平等智慧文；七從「清淨無量心」下二頌，頌前供養一切佛文；八「於諸甚深法」下八頌，頌前得佛智慧因緣文，謂智慧所因即是甚深三昧及從真如境所生也，此中並顯通慧作用故也；九從「具足大悲心」下九頌，頌，前度脫一切眾生等文；十從「世界若成壞」下三頌，頌前知世界成壞等文，謂此成壞唯佛智境，今信佛無疑故亦了知；十一從「盡於未來際」下五頌半，頌前休息一切世界眾生諸惡道苦；十二從「菩薩放大光」下七頌，頌前悉能普照一切世界，此中兼辨所照剎中問佛說法；十三從「明淨利智慧」下四頌，頌前與三世諸佛正法等文；十四從「清淨妙法身」下十一頌，頌前悉於一切世界示現成佛等文；十五「一身悉充滿」下八頌，頌前得佛智慧等平等文；十六從「一切諸世界」下八頌，頌前得如來一身無量身等文；十七從「其心無所染」下十頌，頌前亦與三世佛境界等文，此是分齊境界，有十種齊等，一離染等、二救生等、三智慧等、四相好等、五所知等、六證理等、七深定等、八行堅等、九心安等、十充滿等；十八從「欲求道師慧」下二頌，舉德勸修；十九從「菩薩摩訶薩」下四頌顯說分齊，上二不頌前文；二十從「善分別眾生」下六頌，頌前得三世諸佛智慧光明，謂照俗境常在真故：二十一從「無量不可數」下四頌，頌前悉能嚴淨一切世界文；二十二從「慧眼無障礙」下八頌，頌前與諸佛所化眾生皆悉同等；二十三「悉能分別」下四頌，頌前知劫長短相即相入等文，二十四「成就智慧力」下十二頌，通頌前初心所得佛十力智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段偈頌總持中二：先序說意、後正重頌。初中十句：一以十方無盡世界同說此法，故須觀也；二欲令十方一切眾海悉同聞故；三為顯自心如空，無偏局故；四觀成就眾生之法門故；五觀稱法性雖淨如空，而因果不失故也；六欲令離惑；七得一乘解脫；八了達根海；九會緣入實；十現自無盡發心功德，令眾見已而修學故。就正頌中總有二百四十一頌半，分四：初一百六十三頌半，逆頌前第三段當相之文；二有二十九頌，頌前第二喻校量文；三有三十九頌，頌前最初略顯甚深文；四有十頌，結歎顯勝。就初文中長分有二十七段：初六頌，頌前欲令慈悲心充滿十方世界等文；二從「欲悉分別知」下七頌，頌前欲悉知一切世界廣狹即入等文，此中並顯作用益生等；三從「欲令諸佛種」下三頌，頌前欲不斷佛種故等文；四從「信心不可沮」下二頌，頌前悉得諸佛智慧光明文；五從「悉能分別知」下二頌，頌前欲知眾生種種業、種種心、種種根性等文；六「菩提心無量」下六頌，頌前欲得法界等三世諸佛平等智慧文；七從「清淨無量心」下二頌，頌前供養一切佛文；八「於諸甚深法」下八頌，頌前得佛智慧因緣文，謂智慧所因即是甚深三昧及從真如境所生也，此中並顯通慧作用故也；九從「具足大悲心」下九頌，頌，前度脫一切眾生等文；十從「世界若成壞」下三頌，頌前知世界成壞等文，謂此成壞唯佛智境，今信佛無疑故亦了知；十一從「盡於未來際」下五頌半，頌前休息一切世界眾生諸惡道苦；十二從「菩薩放大光」下七頌，頌前悉能普照一切世界，此中兼辨所照剎中問佛說法；十三從「明淨利智慧」下四頌，頌前與三世諸佛正法等文；十四從「清淨妙法身」下十一頌，頌前悉於一切世界示現成佛等文；十五「一身悉充滿」下八頌，頌前得佛智慧等平等文；十六從「一切諸世界」下八頌，頌前得如來一身無量身等文；十七從「其心無所染」下十頌，頌前亦與三世佛境界等文，此是分齊境界，有十種齊等，一離染等、二救生等、三智慧等、四相好等、五所知等、六證理等、七深定等、八行堅等、九心安等、十充滿等；十八從「欲求道師慧」下二頌，舉德勸修；十九從「菩薩摩訶薩」下四頌顯說分齊，上二不頌前文；二十從「善分別眾生」下六頌，頌前得三世諸佛智慧光明，謂照俗境常在真故：二十一從「無量不可數」下四頌，頌前悉能嚴淨一切世界文；二十二從「慧眼無障礙」下八頌，頌前與諸佛所化眾生皆悉同等；二十三「悉能分別」下四頌，頌前知劫長短相即相入等文，二十四「成就智慧力」下十二頌，通頌前初心所得佛十力智

，二十五從「一一毛孔中」下九頌，頌前悉能震動無量世界，謂入帝網等；二十六「如是深法門」下七頌，頌前悉欲長養諸佛智慧文；二十七從「菩薩摩訶薩」下六頌，頌前菩薩不離諸佛菩薩及二乘眾生等文。上來至此總是逆頌第三段。當相辨文竟。自下第二，有二十九頌，頌前第二約喻校量文。於中初六頌，頌第一益生喻；二從「無量無有邊」下二頌，頌前第二步剎喻；三從「去來現在劫」下有四頌，頌前第三算劫喻；四「十方世界中」下六偈，頌前欲等五喻，謂一欲、二悕望、三根、四方便、五心法合可知；五「一切眾生類」下四頌，頌前第九、第十知業煩惱二喻；六「十方諸世界」下七頌，頌前第十一供養諸佛。上來第二大段喻校量竟。第三「三世人中尊」下有三十九頌，頌前第一標歎顯深文。於中分七：初有七頌，頌前最初總句甚深之文，謂深徹佛果故、深超群有故、深同法性故、深用普遍故、深智遠知故，並如文可知。二「常修妙」下有七頌，頌前第二難知甚深，於中初四句深廣難知；次二佛以深德加持難知；後一結德難知，謂德如虛空，非算能知，故名難知也。三「初發菩提心」下五頌，頌前難信甚深，謂以初發心即成佛果無邊功德，此難信受故也。四「一切辟支佛」下八頌，頌前難解甚深，謂令二乘三界所得安樂，乃在菩薩初發心中，此事難解，是故文中初四頌標二位得樂各二頌、後四釋彼二位得樂所由亦各二頌可知。五「無量智慧明」下五頌，頌前難說甚深，謂智深德廣業用數多，言說難及，故云稱讚不可盡也。六「普觀一切法」下四頌，頌前難通甚深，謂心住平等為眾說法，二位相違令極相順，甚難通會故也。七「無量妙功德」下三頌，頌前難分別甚深，謂此初心同佛位際限，難分故也。第四大段「欲得一切佛」下十頌，結歎勸修，初二舉德勸修、次二顯德深廣、次四顯德用勝能、後二勸學究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，二十五從「一一毛孔中」下九頌，頌前悉能震動無量世界，謂入帝網等；二十六「如是深法門」下七頌，頌前悉欲長養諸佛智慧文；二十七從「菩薩摩訶薩」下六頌，頌前菩薩不離諸佛菩薩及二乘眾生等文。上來至此總是逆頌第三段。當相辨文竟。自下第二，有二十九頌，頌前第二約喻校量文。於中初六頌，頌第一益生喻；二從「無量無有邊」下二頌，頌前第二步剎喻；三從「去來現在劫」下有四頌，頌前第三算劫喻；四「十方世界中」下六偈，頌前欲等五喻，謂一欲、二悕望、三根、四方便、五心法合可知；五「一切眾生類」下四頌，頌前第九、第十知業煩惱二喻；六「十方諸世界」下七頌，頌前第十一供養諸佛。上來第二大段喻校量竟。第三「三世人中尊」下有三十九頌，頌前第一標歎顯深文。於中分七：初有七頌，頌前最初總句甚深之文，謂深徹佛果故、深超群有故、深同法性故、深用普遍故、深智遠知故，並如文可知。二「常修妙」下有七頌，頌前第二難知甚深，於中初四句深廣難知；次二佛以深德加持難知；後一結德難知，謂德如虛空，非算能知，故名難知也。三「初發菩提心」下五頌，頌前難信甚深，謂以初發心即成佛果無邊功德，此難信受故也。四「一切辟支佛」下八頌，頌前難解甚深，謂令二乘三界所得安樂，乃在菩薩初發心中，此事難解，是故文中初四頌標二位得樂各二頌、後四釋彼二位得樂所由亦各二頌可知。五「無量智慧明」下五頌，頌前難說甚深，謂智深德廣業用數多，言說難及，故云稱讚不可盡也。六「普觀一切法」下四頌，頌前難通甚深，謂心住平等為眾說法，二位相違令極相順，甚難通會故也。七「無量妙功德」下三頌，頌前難分別甚深，謂此初心同佛位際限，難分故也。第四大段「欲得一切佛」下十頌，結歎勸修，初二舉德勸修、次二顯德深廣、次四顯德用勝能、後二勸學究竟。

明法品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明法品第十四

四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同前。

初釋名者，有四義：一後位行法垂明前位，此明即法也；二明是教、法是義，三明是智、法是境，此二法之明、明之法；四智行離染當相名明，即明可軌是以稱法。又諸行煥照稱性為明，當體妙軌故亦云法，故云明法；不爾是闇，即亦非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名者，有四義：一後位行法垂明前位，此明即法也；二明是教、法是義，三明是智、法是境，此二法之明、明之法；四智行離染當相名明，即明可軌是以稱法。又諸行煥照稱性為明，當體妙軌故亦云法，故云明法；不爾是闇，即亦非法。

二來意者，前明當位體德，今辨勝用趣後，義次第故，是故來也。又前明自分，今顯勝進，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，前明當位體德，今辨勝用趣後，義次第故，是故來也。又前明自分，今顯勝進，故次來也。

三宗趣者，明法不同有四種：一理法，謂真如性；二行法，謂六度等行；三教法，謂十二分教；四果法，謂菩提涅槃。今此正明行法兼明餘三，故以為宗。又此四中，依理起行、依行成果，教說前三，故唯四耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，明法不同有四種：一理法，謂真如性；二行法，謂六度等行；三教法，謂十二分教；四果法，謂菩提涅槃。今此正明行法兼明餘三，故以為宗。又此四中，依理起行、依行成果，教說前三，故唯四耳。

四釋文者，此文分三：初請分、二說分、三證信分。初中二：初長行、後偈頌。前中二：初領前自分、後問後勝進。前中，若非懃策照理之機，無以堪受勝進轉增之法。又若非具此洞真淨行法，無以能說，故進慧問、法慧說也。頌中有八句：一總、七別。別中：一大誓自嚴。二行乘果乘。三入於因位。離，猶無也，謂至無生位道，餘處釋為初地位也，此在地前相攝故也。四背。五向。六同佛住。七定成果。二正問後勝進中二：先正問行法之體、後問依行所成之德。前中總有十一句，初六自利行、次四利他行、後一通結俱利究竟。前中彼菩薩者，牒前發心具德之人。初句問修習何行令功德轉勝。問：前品中云「甚深諸三昧，無量陀羅尼，諸佛自在力，無量妙功德，莊嚴初發心」，又云「即是佛等」，何所少故更修習耶？答：此圓教普賢行中大位有二門，各攝法界，前約自分、此辨勝進。前中亦具後、後中亦具前，然前恒非後、後恒非前，謂具前之後非前、具後之前非後，故位分前後、攝義恒周故也。二問修習何行令如來歡喜？是故「云何修習之言」貫通下諸句，准之。三問位地。四依位起行。五大願助成。六積德成藏。利他中，初應物機化；二不廢自行；三赴欲度生，前生此熟為異；四化令趣菩提故，使三寶不絕，成興隆耳。下一結俱利中，善根境結自利、方便結化行，二俱究竟故云不虛。「善哉」下乃至欲聞，此文有二意：望上則為結請勸說、望下即是希聞後問。二問所成德中，如諸菩薩所修功德者，總舉所依之德。「滅除」已下，明依德所成，是所問法也。於中准下答，總有十八句，分二：初十七句明德備、後「得善根力」下明勝用。前中二：先十六句內德圓、後「天王」下外尊敬。前中二：先九句明自利德、後「具足佛剎」下七句問利他德。前中二：先有七句問因德、後「莊嚴」下二句問果德。前中二：先六句明行修具足、後「菩薩一切」下眾德圓備。前中有二：初四句是斷障行，謂先離無明住地，是離惡因也；二伏魔；三制外道，是離起惡緣；四離塵垢，是離惡習也。二修善行，有三：初修成福德；二超離惡果，謂離三惡八難也；三修具淨慧。「此慧」下文，將為答也，故唯有六句。總是除二障、成二嚴，行修具足故也。下德圓中有七：一攝十地；二具十度；三多三昧；四妙總持；五六通；六三明；七清淨法，總結也。下果德中二：先依正三業果、後力無畏等攝眾德差別果。下利他中四：初一句應機現剎具足。二「隨成就眾生」下以正行攝生，於中初隨成行緣；二「及諸菩薩」下正結行法，有五：一勝德、二所軌、三依法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此文分三：初請分、二說分、三證信分。初中二：初長行、後偈頌。前中二：初領前自分、後問後勝進。前中，若非懃策照理之機，無以堪受勝進轉增之法。又若非具此洞真淨行法，無以能說，故進慧問、法慧說也。頌中有八句：一總、七別。別中：一大誓自嚴。二行乘果乘。三入於因位。離，猶無也，謂至無生位道，餘處釋為初地位也，此在地前相攝故也。四背。五向。六同佛住。七定成果。二正問後勝進中二：先正問行法之體、後問依行所成之德。前中總有十一句，初六自利行、次四利他行、後一通結俱利究竟。前中彼菩薩者，牒前發心具德之人。初句問修習何行令功德轉勝。問：前品中云「甚深諸三昧，無量陀羅尼，諸佛自在力，無量妙功德，莊嚴初發心」，又云「即是佛等」，何所少故更修習耶？答：此圓教普賢行中大位有二門，各攝法界，前約自分、此辨勝進。前中亦具後、後中亦具前，然前恒非後、後恒非前，謂具前之後非前、具後之前非後，故位分前後、攝義恒周故也。二問修習何行令如來歡喜？是故「云何修習之言」貫通下諸句，准之。三問位地。四依位起行。五大願助成。六積德成藏。利他中，初應物機化；二不廢自行；三赴欲度生，前生此熟為異；四化令趣菩提故，使三寶不絕，成興隆耳。下一結俱利中，善根境結自利、方便結化行，二俱究竟故云不虛。「善哉」下乃至欲聞，此文有二意：望上則為結請勸說、望下即是希聞後問。二問所成德中，如諸菩薩所修功德者，總舉所依之德。「滅除」已下，明依德所成，是所問法也。於中准下答，總有十八句，分二：初十七句明德備、後「得善根力」下明勝用。前中二：先十六句內德圓、後「天王」下外尊敬。前中二：先九句明自利德、後「具足佛剎」下七句問利他德。前中二：先有七句問因德、後「莊嚴」下二句問果德。前中二：先六句明行修具足、後「菩薩一切」下眾德圓備。前中有二：初四句是斷障行，謂先離無明住地，是離惡因也；二伏魔；三制外道，是離起惡緣；四離塵垢，是離惡習也。二修善行，有三：初修成福德；二超離惡果，謂離三惡八難也；三修具淨慧。「此慧」下文，將為答也，故唯有六句。總是除二障、成二嚴，行修具足故也。下德圓中有七：一攝十地；二具十度；三多三昧；四妙總持；五六通；六三明；七清淨法，總結也。下果德中二：先依正三業果、後力無畏等攝眾德差別果。下利他中四：初一句應機現剎具足。二「隨成就眾生」下以正行攝生，於中初隨成行緣；二「及諸菩薩」下正結行法，有五：一勝德、二所軌、三依法

造修、四行能至果、五廣攝所緣及分齊皆悉滿足是總結也。三速成等者，明行有辨果功能，故云速成也。四成護法行，有四：初句總明護法行。「云何護耶」下三句別顯，一廣說教開示義；二不為異道所侵；三自具文義總持，常說頓說而無窮盡。上來內德圓。下明外敬護中有二：初總舉世間十王及佛法王守護。二別顯中三：先一切世間等顯前十王護；二「常為」下顯法王護；三「一切菩薩」下明同位護。「行體德圓備竟」下明勝用，謂依諸德有此勝用。於中四句：初增自無流法，故云白法，即自成證行也；二能開等者，以證法教人；三自具教行；四次第等，教人教行。二偈頌中，四句成頌有十一頌：初一總請、下別頌。別中二：初一頌頌前文、二「云何」下正頌問後行法。於中，初頌前十一種行法、二「人雄」下頌前依行所成德。於中，初二句頌上善哉願說文、次一頌半頌上行修離障、次二句頌眾德備、次一句略頌果德法、次「隨其」下三句頌上利他中行緣、次「一切」下一頌頌上護法行。後一頌上十王敬護，於中四：初智德無畏猶師子、二福德圓備如滿月、三斷德離染若蓮華、四淨果現前如最勝。此四亦是頌上善根力增白淨法等勝用文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造修、四行能至果、五廣攝所緣及分齊皆悉滿足是總結也。三速成等者，明行有辨果功能，故云速成也。四成護法行，有四：初句總明護法行。「云何護耶」下三句別顯，一廣說教開示義；二不為異道所侵；三自具文義總持，常說頓說而無窮盡。上來內德圓。下明外敬護中有二：初總舉世間十王及佛法王守護。二別顯中三：先一切世間等顯前十王護；二「常為」下顯法王護；三「一切菩薩」下明同位護。「行體德圓備竟」下明勝用，謂依諸德有此勝用。於中四句：初增自無流法，故云白法，即自成證行也；二能開等者，以證法教人；三自具教行；四次第等，教人教行。二偈頌中，四句成頌有十一頌：初一總請、下別頌。別中二：初一頌頌前文、二「云何」下正頌問後行法。於中，初頌前十一種行法、二「人雄」下頌前依行所成德。於中，初二句頌上善哉願說文、次一頌半頌上行修離障、次二句頌眾德備、次一句略頌果德法、次「隨其」下三句頌上利他中行緣、次「一切」下一頌頌上護法行。後一頌上十王敬護，於中四：初智德無畏猶師子、二福德圓備如滿月、三斷德離染若蓮華、四淨果現前如最勝。此四亦是頌上善根力增白淨法等勝用文也。

第二答中二：初直說、後重頌。前中二：先歎問許說、後以法正答。前中二：先歎問、後「佛子」下許說分齊。前中，先歎所問益、後歎能問者德。前中，先辯益，謂饒益增善因，安樂授樂果，慧利令得出世法利；後「哀愍」下結意。歎能問中，先歎自分德，有五：一稱實慧：二不動而進，故云大力：三無間修，故云一心等：四位成就，故云不退：五當位滿，故超出世也。又初句明有解、後四明有行。又此等亦是釋進慧名，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二答中二：初直說、後重頌。前中二：先歎問許說、後以法正答。前中二：先歎問、後「佛子」下許說分齊。前中，先歎所問益、後歎能問者德。前中，先辯益，謂饒益增善因，安樂授樂果，慧利令得出世法利；後「哀愍」下結意。歎能問中，先歎自分德，有五：一稱實慧：二不動而進，故云大力：三無間修，故云一心等：四位成就，故云不退：五當位滿，故超出世也。又初句明有解、後四明有行。又此等亦是釋進慧名，可知。

下歎勝進德，謂於問自在等如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下歎勝進德，謂於問自在等如來也。

下正答中二：先答前十一問行法之體、後答彼依行所成之德。前中，依問次第答之。答初句功德轉勝，有二十句：初十始修、後十終成。又初是自分、後是勝進。前中已得發心之藏，牒前擬後也。應離癡等，是總舉也。又《涅槃經》云「不放逸根，深固難拔。」因不放逸根固，一切諸善根皆得增長。不放逸有二：一約事，如論釋(云云)；二約理，如《法集經》(云云)。下別中三：初標數、二列名、三結數。列中，此中對治十種放逸：一破戒逸、二迷菩提逸、三失悲心逸、四嬾墮逸、五樂諠雜逸、六樂世間逸、七樂劣善逸、八樂二乘逸、九染功德逸、十生絕分逸，如次十句對治應知。初者，既得發心已，要須持菩薩三聚淨戒。然持三種：一不作三業惡、二不為名利、三不起戒見，此是標中守護也。二者不於菩提起有無等見而發心，此是標中離癡也。三依言攝物，故離諂曲。四所作善根必使終成，故云不退，此是標中精懃也。餘皆不離此等三也。五者造業求生是凡夫行，菩薩離之。常樂寂靜有二種：一約身，有二：一所住靜，謂離家室喧擾等處；二能住靜，謂持淨戒，離三業非。此以福捨罪，離在家凡夫。二約心，亦二：一所住，謂真空妙境；二能住，謂定慧之心。此以慧捨惑，離出家凡夫。六厭背世樂。七專修出業。八雖求出，捨二乘無悲救世之心。九雖修菩薩大悲功德，而不見能所修，故無污也。十知己身，有四義：一知身從緣而有，離我我所；二知己道行力若劣，終不強對煩惱境界；三知力若強，即須精苦作進修行；四定知已身有菩提種，當得佛故。二勝進中，淨法者，謂練治前行使純熟離染，故云淨也。十中，一正念淨；二「捨離」下離過淨；三「安住」下正行淨；四「常樂」下求法淨；五「隨所」下除疑淨；六「具足」下智慧淨；七「心常」下三昧淨；八「聞好」下解空淨，亦是嚮忍淨；九「等視」下勝想淨；十「恭敬」下報恩淨，亦是敬養淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下正答中二：先答前十一問行法之體、後答彼依行所成之德。前中，依問次第答之。答初句功德轉勝，有二十句：初十始修、後十終成。又初是自分、後是勝進。前中已得發心之藏，牒前擬後也。應離癡等，是總舉也。又《涅槃經》云「不放逸根，深固難拔。」因不放逸根固，一切諸善根皆得增長。不放逸有二：一約事，如論釋(云云)；二約理，如《法集經》(云云)。下別中三：初標數、二列名、三結數。列中，此中對治十種放逸：一破戒逸、二迷菩提逸、三失悲心逸、四嬾墮逸、五樂諠雜逸、六樂世間逸、七樂劣善逸、八樂二乘逸、九染功德逸、十生絕分逸，如次十句對治應知。初者，既得發心已，要須持菩薩三聚淨戒。然持三種：一不作三業惡、二不為名利、三不起戒見，此是標中守護也。二者不於菩提起有無等見而發心，此是標中離癡也。三依言攝物，故離諂曲。四所作善根必使終成，故云不退，此是標中精懃也。餘皆不離此等三也。五者造業求生是凡夫行，菩薩離之。常樂寂靜有二種：一約身，有二：一所住靜，謂離家室喧擾等處；二能住靜，謂持淨戒，離三業非。此以福捨罪，離在家凡夫。二約心，亦二：一所住，謂真空妙境；二能住，謂定慧之心。此以慧捨惑，離出家凡夫。六厭背世樂。七專修出業。八雖求出，捨二乘無悲救世之心。九雖修菩薩大悲功德，而不見能所修，故無污也。十知己身，有四義：一知身從緣而有，離我我所；二知己道行力若劣，終不強對煩惱境界；三知力若強，即須精苦作進修行；四定知已身有菩提種，當得佛故。二勝進中，淨法者，謂練治前行使純熟離染，故云淨也。十中，一正念淨；二「捨離」下離過淨；三「安住」下正行淨；四「常樂」下求法淨；五「隨所」下除疑淨；六「具足」下智慧淨；七「心常」下三昧淨；八「聞好」下解空淨，亦是嚮忍淨；九「等視」下勝想淨；十「恭敬」下報恩淨，亦是敬養淨。

第二答令如來歡喜，有二十句，亦初十自分、後十勝進。前中，初結前、「不捨」下生後。於中，初句牒下初五句；二「心無倚」牒下第六；「修甚深法」牒下七八二句；「於無諍等」下牒下第九第十。「是故」，總標下十行，稱可聖心，故令如來歡喜。下別十中：初三修有行，初一勤勇行；次二於有中離過行，謂內身不惜、外財不求。次三修空慧行：一加行修空、二正證照實、三後得分別而猶無倚。七常求菩提，故名大願。八勝相現前，故云光明。九隨有離過，故云善知損益(云云)。十以無著心造履諸法，故云清淨也。下明勝進十法修已成就，故云安住。十中，一對過不染；二證實捨相；三四慈悲攝物；五六行滿離染；餘四願智具，一大願具、二巧慧雙行、三思擇勝力、四達性無礙，故云無依止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二答令如來歡喜，有二十句，亦初十自分、後十勝進。前中，初結前、「不捨」下生後。於中，初句牒下初五句；二「心無倚」牒下第六；「修甚深法」牒下七八二句；「於無諍等」下牒下第九第十。「是故」，總標下十行，稱可聖心，故令如來歡喜。下別十中：初三修有行，初一勤勇行；次二於有中離過行，謂內身不惜、外財不求。次三修空慧行：一加行修空、二正證照實、三後得分別而猶無倚。七常求菩提，故名大願。八勝相現前，故云光明。九隨有離過，故云善知損益(云云)。十以無著心造履諸法，故云清淨也。下明勝進十法修已成就，故云安住。十中，一對過不染；二證實捨相；三四慈悲攝物；五六行滿離染；餘四願智具，一大願具、二巧慧雙行、三思擇勝力、四達性無礙，故云無依止也。

第三答菩薩所住功德，亦二十句：初十自分中，一起行心、二正行行、三智順理故超言，此上修始也；四近善友、五若不精勤雖近無益、六若不取意會法雖勤無益。又善取佛意者，有三種：一約教，以二諦、三性、三量、四理、四悉檀、四意、四密、六相、六釋、八聲、五力等會取經意而受持之。二約義，謂言近意遠，雖說法相諸門，意在真理超言之處。三約行，謂意在滅惑成德，非但口言故也。七若不依行，會意亦何益？此上修次也。八成大誓二嚴、九因位成滿、十圓同果位，此上修終。勝進中二：先明觀解、後「摩訶薩作是念」下明依解起行。前中，初結前生後，謂善成諸地名巧方便，又於地不著亦名巧便。成地之要，故云先應修習也。十中，初八是所成地法，初一總、二是諸地證智、三施戒等行、四所依淨土、五所緣及分齊、六勝通及十自在等、七示現異身、八後智說法，此並諸地非一，故皆云隨其也；下明能成方便，謂雖分別而無著是方便也。由心造者，釋無著所以，謂知心外無法故無所著。心造有三重：一轉識分別作、二本識隨薰作、三真心依持作，皆心作故不有、心作故不無，是故無著也。「菩薩若能」下，結能成地。下明起行，於中三：先標、二釋、三結，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三答菩薩所住功德，亦二十句：初十自分中，一起行心、二正行行、三智順理故超言，此上修始也；四近善友、五若不精勤雖近無益、六若不取意會法雖勤無益。又善取佛意者，有三種：一約教，以二諦、三性、三量、四理、四悉檀、四意、四密、六相、六釋、八聲、五力等會取經意而受持之。二約義，謂言近意遠，雖說法相諸門，意在真理超言之處。三約行，謂意在滅惑成德，非但口言故也。七若不依行，會意亦何益？此上修次也。八成大誓二嚴、九因位成滿、十圓同果位，此上修終。勝進中二：先明觀解、後「摩訶薩作是念」下明依解起行。前中，初結前生後，謂善成諸地名巧方便，又於地不著亦名巧便。成地之要，故云先應修習也。十中，初八是所成地法，初一總、二是諸地證智、三施戒等行、四所依淨土、五所緣及分齊、六勝通及十自在等、七示現異身、八後智說法，此並諸地非一，故皆云隨其也；下明能成方便，謂雖分別而無著是方便也。由心造者，釋無著所以，謂知心外無法故無所著。心造有三重：一轉識分別作、二本識隨薰作、三真心依持作，皆心作故不有、心作故不無，是故無著也。「菩薩若能」下，結能成地。下明起行，於中三：先標、二釋、三結，並可知。

第四答清淨行，有二十句。初十自分中，謂十度純熟出障故淨。謂初施即無不捨、二戒即無毀犯等，皆明清淨相也。前六可知。七巧成諸行，故是方便也。八大願堅誓尊重如山，此同下尊重行。九由思擇力、修習力，說法除熱，如世涼池。十智度攝生，令同佛法。後勝進中，以後過前，故云轉勝。十中，初三宿成行、次三依緣行、後四悲智行。前中，一內有實德、外感佛念；二由依護念，更增勝善；三能同佛八相，現麁隱細，名密方便。又了達如來玄密之義，如王髻中珠等。又善解權密之教等，故名安住也。次依緣中，一近善友，謂身親近心依附；二依善友起正行；三生正解，謂攬別成總故非總、分總成別故非別，全奪俱盡雙融無礙，是故緣起俱非總別。後悲智行中，先一大悲、後三大智。於中，一實智；後二巧智，一成因巧、二向果巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四答清淨行，有二十句。初十自分中，謂十度純熟出障故淨。謂初施即無不捨、二戒即無毀犯等，皆明清淨相也。前六可知。七巧成諸行，故是方便也。八大願堅誓尊重如山，此同下尊重行。九由思擇力、修習力，說法除熱，如世涼池。十智度攝生，令同佛法。後勝進中，以後過前，故云轉勝。十中，初三宿成行、次三依緣行、後四悲智行。前中，一內有實德、外感佛念；二由依護念，更增勝善；三能同佛八相，現麁隱細，名密方便。又了達如來玄密之義，如王髻中珠等。又善解權密之教等，故名安住也。次依緣中，一近善友，謂身親近心依附；二依善友起正行；三生正解，謂攬別成總故非總、分總成別故非別，全奪俱盡雙融無礙，是故緣起俱非總別。後悲智行中，先一大悲、後三大智。於中，一實智；後二巧智，一成因巧、二向果巧。

第五答大願滿，有二十句。初自分中，所求皆得名願滿。一忍惱攝生。二嚴土為物。三於佛興供。四於法守護。通論護法有四重：一護理法，謂照理不雜無明等；二護行法，謂行不雜名利懈怠等；三護教法，謂如法說授廣宣流布等；四護果用法，謂存護形像等。五令物身生淨土。六令物智入法門。七令他願滿。八無足修行，謂行盡未來際，令如須臾不生厭倦，又願劫隨心轉。九願因究竟。十願果圓淨。後勝進十中，一大誓嚴心，不慮不成，故無憂也；二仰念勝侶，轉起彼願；三悉願往生者，頓起諸行；四究竟等，常起所行。上自利。五化令願滿；六常化不倦；七處苦益生；八捨樂利物；九授以果法；十得果平等。上利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五答大願滿，有二十句。初自分中，所求皆得名願滿。一忍惱攝生。二嚴土為物。三於佛興供。四於法守護。通論護法有四重：一護理法，謂照理不雜無明等；二護行法，謂行不雜名利懈怠等；三護教法，謂如法說授廣宣流布等；四護果用法，謂存護形像等。五令物身生淨土。六令物智入法門。七令他願滿。八無足修行，謂行盡未來際，令如須臾不生厭倦，又願劫隨心轉。九願因究竟。十願果圓淨。後勝進十中，一大誓嚴心，不慮不成，故無憂也；二仰念勝侶，轉起彼願；三悉願往生者，頓起諸行；四究竟等，常起所行。上自利。五化令願滿；六常化不倦；七處苦益生；八捨樂利物；九授以果法；十得果平等。上利他。

第六答得菩薩藏。初結前生後，總有十句，謂以蘊德成藏深廣無盡，故無勝進。一見佛；二持法，即是持藏；三說法，即辯藏；四悲普；五妙定；六勝用；七入證；八依證起通，謂以天眼見地伏藏及海中眾寶，并知眾寶出處價直等事；九佛加增德；十智達器界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六答得菩薩藏。初結前生後，總有十句，謂以蘊德成藏深廣無盡，故無勝進。一見佛；二持法，即是持藏；三說法，即辯藏；四悲普；五妙定；六勝用；七入證；八依證起通，謂以天眼見地伏藏及海中眾寶，并知眾寶出處價直等事；九佛加增德；十智達器界。

第七答隨其所應而化度之。先結前生後，謂稱機授法，名隨應化。於中三：初知根機、二教離過、三教修善。初中亦三：初知眾生病患所宜、二知宿習因緣、三知現在心念。二教離過中三：先一句總、次九句別。第八由觀自他平等，不起慢於他也。第九心諂曲者多為名利喧心不直，菩薩知其非有，故心靜也。三「如是」下結。三教修善中，初一句總、下十三句別顯。於中，初八自分法化、後五勝進法化。前中，初二於法能說，一觀理等而不違事別、二折事壞而不礙理存，良以理事雖復相奪俱盡而不礙雙存故也。又釋：分別是說，謂於平等法上雖更以異門種種別說，而皆不失本宗，故云先後無違，此是本末無礙。二說緣起法無性名破壞，而亦不礙緣起法界無所散滅，此是成壞無礙。已下於人能益。三化令生信，信除疑，故歡喜也。四化令生解，解實理名入，下教令起行。五福行趣果，下教慧行。六破相行、七入實行、八無著行，法皆依心，二邊俱離，故云無染，下明勝進化。九教以此無二平等之念念敬諸佛，此近佛身。十教自學軟音而無所著，十一於他異音而無差別，此二學佛語業。十二學佛法教，十三「具足」下修佛智慧，此二學佛意業。下結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七答隨其所應而化度之。先結前生後，謂稱機授法，名隨應化。於中三：初知根機、二教離過、三教修善。初中亦三：初知眾生病患所宜、二知宿習因緣、三知現在心念。二教離過中三：先一句總、次九句別。第八由觀自他平等，不起慢於他也。第九心諂曲者多為名利喧心不直，菩薩知其非有，故心靜也。三「如是」下結。三教修善中，初一句總、下十三句別顯。於中，初八自分法化、後五勝進法化。前中，初二於法能說，一觀理等而不違事別、二折事壞而不礙理存，良以理事雖復相奪俱盡而不礙雙存故也。又釋：分別是說，謂於平等法上雖更以異門種種別說，而皆不失本宗，故云先後無違，此是本末無礙。二說緣起法無性名破壞，而亦不礙緣起法界無所散滅，此是成壞無礙。已下於人能益。三化令生信，信除疑，故歡喜也。四化令生解，解實理名入，下教令起行。五福行趣果，下教慧行。六破相行、七入實行、八無著行，法皆依心，二邊俱離，故云無染，下明勝進化。九教以此無二平等之念念敬諸佛，此近佛身。十教自學軟音而無所著，十一於他異音而無差別，此二學佛語業。十二學佛法教，十三「具足」下修佛智慧，此二學佛意業。下結可知。

第八答不捨諸波羅蜜。先結前生後，此有二義：一雖常化物，而內心恒寂，故云不捨自行；二為他行此，是故不捨自行，即是利他故云也。以十度中後四是第六中開出，故但標六。又以後四嚴前六，故云一切諸度具莊嚴六。於十中第二內，不倚戒以自高，又不執戒為有，故令淨也。三中，初安受苦忍。聞惡無憂等，耐怨害忍。聞好無喜，法思惟忍。未曾等，雙結違。四中，初勤修佛因，「究竟」下勤修佛果。五禪中，一入定體，捨欲等是初禪，次第入是後三禪，此是事定入而不著，故云無染；下明滅惑出定，是理定；下明定用起通。二超次，謂於八九次第入及超越入，此是上事用。三入一知多、四漸具智德，此二是理定用。六智度中，初求聞慧、次所聞等下明思慧、次入真等明修慧，上是加行智。次妙善等辨正證智、次具足等明後得智趣佛慧。七方便中，有六種方便，皆以悲智相導，巧無住著，故云方便。一悲示威儀，智離愛見；二悲現身，智無染；三悲外示童，智內具黠；四悲現縛脫，智巧不取；五悲智現嚴；六悲能入趣，智了所行。八願中有十，一一皆願盡彼原際，各云究竟。初化眾生願；二淨佛土願；三供養佛願；四攝智慧願；五修法界行；六大志願，謂以志力修上行時，盡來劫住謂若須臾；七修促願，謂願以長劫為促，上句但轉能見之心，此迴所住之劫，是故上句有住字，此無也；八成壞願，謂願解達世界成壞，一緣集成不作壞、二劫初成劫未壞，皆願了達；九現淨土願；十成正覺願。九力度中有十義，皆有堪能，不可屈伏，故名力也。一一各初標名、後釋義。初中釋，內離煩惱等是離過也，具淨等是成德也，此二成自行，故名自專正。二釋中，謂以勝力正理他時，無能壞者故也。此二總舉利他。三拔苦心滿、四與樂心齊，悉能覆護一切，是力義也。此二利他心。五持力，內蘊法義；六辨力，外宜應機。此二利他德。七大行具嚴力。八弘願不斷力。九因力，多出。十果力，普覆。十智度中，謂識病了根，稱理授法，故云智。亦有十句。於中，初四知病輕重。次三知根欲，謂一知病者學位；二知其心中串習所行，即根行也；三知欲樂悕望。次三知法藥，初知境法；二知智法；三知境智無礙無邊法門，故云法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八答不捨諸波羅蜜。先結前生後，此有二義：一雖常化物，而內心恒寂，故云不捨自行；二為他行此，是故不捨自行，即是利他故云也。以十度中後四是第六中開出，故但標六。又以後四嚴前六，故云一切諸度具莊嚴六。於十中第二內，不倚戒以自高，又不執戒為有，故令淨也。三中，初安受苦忍。聞惡無憂等，耐怨害忍。聞好無喜，法思惟忍。未曾等，雙結違。四中，初勤修佛因，「究竟」下勤修佛果。五禪中，一入定體，捨欲等是初禪，次第入是後三禪，此是事定入而不著，故云無染；下明滅惑出定，是理定；下明定用起通。二超次，謂於八九次第入及超越入，此是上事用。三入一知多、四漸具智德，此二是理定用。六智度中，初求聞慧、次所聞等下明思慧、次入真等明修慧，上是加行智。次妙善等辨正證智、次具足等明後得智趣佛慧。七方便中，有六種方便，皆以悲智相導，巧無住著，故云方便。一悲示威儀，智離愛見；二悲現身，智無染；三悲外示童，智內具黠；四悲現縛脫，智巧不取；五悲智現嚴；六悲能入趣，智了所行。八願中有十，一一皆願盡彼原際，各云究竟。初化眾生願；二淨佛土願；三供養佛願；四攝智慧願；五修法界行；六大志願，謂以志力修上行時，盡來劫住謂若須臾；七修促願，謂願以長劫為促，上句但轉能見之心，此迴所住之劫，是故上句有住字，此無也；八成壞願，謂願解達世界成壞，一緣集成不作壞、二劫初成劫未壞，皆願了達；九現淨土願；十成正覺願。九力度中有十義，皆有堪能，不可屈伏，故名力也。一一各初標名、後釋義。初中釋，內離煩惱等是離過也，具淨等是成德也，此二成自行，故名自專正。二釋中，謂以勝力正理他時，無能壞者故也。此二總舉利他。三拔苦心滿、四與樂心齊，悉能覆護一切，是力義也。此二利他心。五持力，內蘊法義；六辨力，外宜應機。此二利他德。七大行具嚴力。八弘願不斷力。九因力，多出。十果力，普覆。十智度中，謂識病了根，稱理授法，故云智。亦有十句。於中，初四知病輕重。次三知根欲，謂一知病者學位；二知其心中串習所行，即根行也；三知欲樂悕望。次三知法藥，初知境法；二知智法；三知境智無礙無邊法門，故云法界。

第九答所請眾生皆能度脫中三：先結前生後。二「教化一切」下十句正顯度脫。於中，初一化出惡道，謂初句修善因、後出苦果。二化出眾難，謂精進修出因，超難出八難果。次三教治三毒，但貪欲有二種，一貪色教不淨觀、二貪財教離欲觀。嗔亦二種，一嗔有情教慈心觀、二嗔無情教平等觀，以不稱意無情物與稱意物無二，故云平等。愚癡亦二種，一頑無知教界分別觀、二邪見愚癡教因緣觀，以諸法從因緣生非自在等作故也，又以不信因果故教因緣觀也。次三教化令出三界，初教離欲恚等，捨欲界至初禪等；二教增上觀，捨色界增上至無色處；三教細微智，以照察細想令斷盡，證空超出三界。次二句化令入三乘中。三乘初教寂靜行有三義：一以彼二乘修離生死喧雜行故；二令修證入人空寂靜行故；三無餘涅槃名寂靜，修彼名行。二教以十力等，是超過凡小、嚴顯大乘。三下釋所請度義，謂如初發心舉其本願。指本曰如。見生墮惡，舉願所為。大師子吼，舉其願辭，誓言決定，名師子吼。知病法濟，正顯願相。此中文意，顯從初發心見眾生苦，故以決定言請，取一切眾生誓悉度之。「具足」下，結意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九答所請眾生皆能度脫中三：先結前生後。二「教化一切」下十句正顯度脫。於中，初一化出惡道，謂初句修善因、後出苦果。二化出眾難，謂精進修出因，超難出八難果。次三教治三毒，但貪欲有二種，一貪色教不淨觀、二貪財教離欲觀。嗔亦二種，一嗔有情教慈心觀、二嗔無情教平等觀，以不稱意無情物與稱意物無二，故云平等。愚癡亦二種，一頑無知教界分別觀、二邪見愚癡教因緣觀，以諸法從因緣生非自在等作故也，又以不信因果故教因緣觀也。次三教化令出三界，初教離欲恚等，捨欲界至初禪等；二教增上觀，捨色界增上至無色處；三教細微智，以照察細想令斷盡，證空超出三界。次二句化令入三乘中。三乘初教寂靜行有三義：一以彼二乘修離生死喧雜行故；二令修證入人空寂靜行故；三無餘涅槃名寂靜，修彼名行。二教以十力等，是超過凡小、嚴顯大乘。三下釋所請度義，謂如初發心舉其本願。指本曰如。見生墮惡，舉願所為。大師子吼，舉其願辭，誓言決定，名師子吼。知病法濟，正顯願相。此中文意，顯從初發心見眾生苦，故以決定言請，取一切眾生誓悉度之。「具足」下，結意可知。

第十答興隆三寶中三：初標、次釋、後結。釋中，初九別、後一總。別中九句為三重。有釋云：初約教道、次約證道、後約不住道。今更釋，謂初、中、後分三也。且約佛寶，初教發菩提心；次已發菩提願者，讚彼大願令不退轉；三令依願起行，使佛因圓，故云下佛種等。因圓果發，名生正覺牙。是故始終相繼，令佛寶不斷。二約法寶者，初示深教法、次釋理法、三護持等明行法。又釋：初總示深法、次以法深難解故須解釋令解法流行、三法既行已即加守護不顧身命，是故令斯法寶廣行不絕。又釋：初契經、次是對法、後是毘尼，故須嚴護。三約僧寶者，初受持威儀教法，是僧行方便。次行六和敬，僧行成就，成行不乖曰和，行和相導曰敬，謂三業慈為三，同戒同施亦云同捨，同見亦云同慧，故有六也。後善御大眾、心無惱，是僧德已成，統攝綰御，是故能令僧寶常存。下總結可知。此中有三寶章，如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十答興隆三寶中三：初標、次釋、後結。釋中，初九別、後一總。別中九句為三重。有釋云：初約教道、次約證道、後約不住道。今更釋，謂初、中、後分三也。且約佛寶，初教發菩提心；次已發菩提願者，讚彼大願令不退轉；三令依願起行，使佛因圓，故云下佛種等。因圓果發，名生正覺牙。是故始終相繼，令佛寶不斷。二約法寶者，初示深教法、次釋理法、三護持等明行法。又釋：初總示深法、次以法深難解故須解釋令解法流行、三法既行已即加守護不顧身命，是故令斯法寶廣行不絕。又釋：初契經、次是對法、後是毘尼，故須嚴護。三約僧寶者，初受持威儀教法，是僧行方便。次行六和敬，僧行成就，成行不乖曰和，行和相導曰敬，謂三業慈為三，同戒同施亦云同捨，同見亦云同慧，故有六也。後善御大眾、心無惱，是僧德已成，統攝綰御，是故能令僧寶常存。下總結可知。此中有三寶章，如別說。

第十一答所為境界不虛。於中初結前；從「菩薩如是安住」下生後，於中三，初總、次別、後結。總中三：初語業不空；二「彼菩薩」下身業不虛，謂所作不謬是也；三「如是一切」下意業，智慧迴向不虛。二別中三：初法、次喻、後合。法中，初標、次列、後結。列中，初五明自依正嚴、後五明法攝生嚴。前中初三，三業即正報嚴。次二依報嚴，於中初明土離染，謂受用此土，長道滅惑故也；後明土具淨德，謂常有光明故也。後五，一攝勝眾；二示神力令生信；三授聖教令生解；四化現成佛。謂涅槃者，此非是圓寂之義。梵云泥畔，此名化也，是此所用，故應云化地嚴，謂是現化處故也。五量機授法。餘結可知。喻合亦可知。上來答初問竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一答所為境界不虛。於中初結前；從「菩薩如是安住」下生後，於中三，初總、次別、後結。總中三：初語業不空；二「彼菩薩」下身業不虛，謂所作不謬是也；三「如是一切」下意業，智慧迴向不虛。二別中三：初法、次喻、後合。法中，初標、次列、後結。列中，初五明自依正嚴、後五明法攝生嚴。前中初三，三業即正報嚴。次二依報嚴，於中初明土離染，謂受用此土，長道滅惑故也；後明土具淨德，謂常有光明故也。後五，一攝勝眾；二示神力令生信；三授聖教令生解；四化現成佛。謂涅槃者，此非是圓寂之義。梵云泥畔，此名化也，是此所用，故應云化地嚴，謂是現化處故也。五量機授法。餘結可知。喻合亦可知。上來答初問竟。

第二答行所成德中有二十句：初滅愚癡，是牒前問。具智慧故，是答也。下諸句皆先舉問、後顯答。二慈悲，答降魔問。三慧功德力，答制外道問。四入金剛定除心習垢，答離塵垢問。上來離過行也。五於先佛所等，答具足成一切德問。六淨慧滿足，答能離惡道等問。上六總是行修具足。七次第方便智慧力，答諸地等六種名眾德圓備，一地、二度、三定、四通、五明、六無畏。上來因圓。八白淨法力，答佛依正三業之問。九智慧分別速解諸法等，答得佛十力等問。前句明依正相好果，此句明功德差別果，此二總明果滿也。上來總是自利門竟。十願力神力智力，答隨其佛剎問。十一隨應受化等，答隨成就眾生等問。十二菩薩如是修行等，答修行成佛問。十三於無量剎等，答護持法藏問。十四成就四辯等，答分別廣說問。十五於大眾中無所畏等，是牒問，具足增上般若，是答魔不能壞問。十六次第分別等，答攝持正法無窮盡問。十七「具足大悲」下，答於一切世界悉能演說問。十八十王敬護，略無答文。又此是行果，故無答。又除佛無過等，亦是通答耳。問：十地滿後受職菩薩，方云唯除如來餘無能過，何故此中位是地前十住之處，即有此言？答：此是圓教普賢位相陀羅尼法，是故一位成滿之處，即攝一切諸位皆盡。如下海幢比丘頂上佛說法處，十住滿後即補處成佛，更不言入十行等者，同此說。此據初位為言，如下〈小相品〉中從地獄出即到十地；無生忍後位至離垢三昧前等者，彼據終位而說；中間二答，位準可知矣。十九一切世間恭敬等亦無答，同行果故，亦可同在後門內通。二十「佛子」下，答得善根力增長白法等問，於中，初總舉、後釋成。前中，初身業勝利、次「以慈心」下意業勝、後「具足辯才」下語業勝。下釋中有十一句、初六成自分因德，一成證智淨、二如證而巧說、三於教能念持、四如念能巧說、五於已得法能記持、六於未得法能推求。後五成勝進果德，一得佛外力用；二得佛內實智；三得佛巧說智；四正說深法；五成佛勝智，謂具理量及菩薩願智等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二答行所成德中有二十句：初滅愚癡，是牒前問。具智慧故，是答也。下諸句皆先舉問、後顯答。二慈悲，答降魔問。三慧功德力，答制外道問。四入金剛定除心習垢，答離塵垢問。上來離過行也。五於先佛所等，答具足成一切德問。六淨慧滿足，答能離惡道等問。上六總是行修具足。七次第方便智慧力，答諸地等六種名眾德圓備，一地、二度、三定、四通、五明、六無畏。上來因圓。八白淨法力，答佛依正三業之問。九智慧分別速解諸法等，答得佛十力等問。前句明依正相好果，此句明功德差別果，此二總明果滿也。上來總是自利門竟。十願力神力智力，答隨其佛剎問。十一隨應受化等，答隨成就眾生等問。十二菩薩如是修行等，答修行成佛問。十三於無量剎等，答護持法藏問。十四成就四辯等，答分別廣說問。十五於大眾中無所畏等，是牒問，具足增上般若，是答魔不能壞問。十六次第分別等，答攝持正法無窮盡問。十七「具足大悲」下，答於一切世界悉能演說問。十八十王敬護，略無答文。又此是行果，故無答。又除佛無過等，亦是通答耳。問：十地滿後受職菩薩，方云唯除如來餘無能過，何故此中位是地前十住之處，即有此言？答：此是圓教普賢位相陀羅尼法，是故一位成滿之處，即攝一切諸位皆盡。如下海幢比丘頂上佛說法處，十住滿後即補處成佛，更不言入十行等者，同此說。此據初位為言，如下〈小相品〉中從地獄出即到十地；無生忍後位至離垢三昧前等者，彼據終位而說；中間二答，位準可知矣。十九一切世間恭敬等亦無答，同行果故，亦可同在後門內通。二十「佛子」下，答得善根力增長白法等問，於中，初總舉、後釋成。前中，初身業勝利、次「以慈心」下意業勝、後「具足辯才」下語業勝。下釋中有十一句、初六成自分因德，一成證智淨、二如證而巧說、三於教能念持、四如念能巧說、五於已得法能記持、六於未得法能推求。後五成勝進果德，一得佛外力用；二得佛內實智；三得佛巧說智；四正說深法；五成佛勝智，謂具理量及菩薩願智等也。

第二偈頌中有二十偈，初十三頌前初段十一種行法、後有七偈頌後十八種行所成德。前中，初四偈頌初二段，謂初一偈半頌所修轉勝，謂名初發心住為初地也。已得發心功德之藏，故云長養也。次句頌滅放逸，次句頌離癡闇，次二句頌菩提心不忘等，下二句頌如來歡喜。次一偈重頌修勝，初三句頌不退轉，下一句頌離在家出家凡夫，餘略不頌。後一偈重頌佛喜，可知。次有二偈，頌次三段，謂初五句超頌第四清淨之行、次「具足諸地」一句却頌第三所住。「功德」下半頌第五大願成滿，次半頌第六得菩薩藏。次一偈半頌第七隨其所應而化度之。次一偈頌第八不捨諸波羅蜜。次一頌第九隨所請眾生皆悉度脫。次一頌第十興隆三寶。次二頌菩薩所為不虛。自下七偈頌行所成德，於中初一偈半，頌十八句中初九句因圓果滿文也。次二偈半，頌護持正法及廣說等。次三偈，頌第十八三業利益文，謂頌上於大眾中安諦威猛堅固甚深說法除惑故也。下明所說契理，故如來隨喜；所說合機，故大眾奉行。此上第三會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌中有二十偈，初十三頌前初段十一種行法、後有七偈頌後十八種行所成德。前中，初四偈頌初二段，謂初一偈半頌所修轉勝，謂名初發心住為初地也。已得發心功德之藏，故云長養也。次句頌滅放逸，次句頌離癡闇，次二句頌菩提心不忘等，下二句頌如來歡喜。次一偈重頌修勝，初三句頌不退轉，下一句頌離在家出家凡夫，餘略不頌。後一偈重頌佛喜，可知。次有二偈，頌次三段，謂初五句超頌第四清淨之行、次「具足諸地」一句却頌第三所住。「功德」下半頌第五大願成滿，次半頌第六得菩薩藏。次一偈半頌第七隨其所應而化度之。次一偈頌第八不捨諸波羅蜜。次一頌第九隨所請眾生皆悉度脫。次一頌第十興隆三寶。次二頌菩薩所為不虛。自下七偈頌行所成德，於中初一偈半，頌十八句中初九句因圓果滿文也。次二偈半，頌護持正法及廣說等。次三偈，頌第十八三業利益文，謂頌上於大眾中安諦威猛堅固甚深說法除惑故也。下明所說契理，故如來隨喜；所說合機，故大眾奉行。此上第三會竟。