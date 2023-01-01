華嚴經探玄記
唐 法藏述20卷CBETA T1733大于一万字 90 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
華嚴經探玄記卷第三
華嚴經探玄記卷第三
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魏國西寺沙門法藏述
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盧舍那佛品第二
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自下明正宗。將釋此文，四門分別：一釋名、二來意、三宗趣、四釋文。
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初釋名中，盧舍那者，古來譯或云三業滿、或云淨滿、或云廣博嚴淨，今更勘梵本，具言毘盧遮那。盧舍那者此翻名光明照，毘者此云遍，是謂光明遍照也。此中光明有二種：一智光、二身光。智光亦二義：一照法，謂真俗雙鑒；二照機，謂普應群品。身光亦二種：一是常光，謂圓明無礙；二放光，謂以光警悟。此中遍者亦二種：一平漫遍，無礙普周故；二重重遍，如帝網重現故。此二圓融，各全體遍，非是分遍。是故下文云「佛身充滿諸法界，普現一切眾生前。」如是等無量，如文說。此中身智無礙故身光即智光，二遍無礙故平遍即重重，光遍無礙故光明即遍照。遍照性開覺，是故名為佛。此明下文世界海等諸事一一皆是稱性緣起，無礙離闇覺照稱光，無不普周法界名遍。此舍那佛非局報身，以通器等三種世間具十身故。問：如下文中略明五海廣辨世界，何故不云世界品，乃題佛名耶？答：古德釋云「以從主為名故。以主勝故，舉土主以說之。」今釋：以佛通三世間故，下文土等即是舍那佛，如十身中國土身等。又以依正無礙故，是故標釋互舉，文綺耳。又以五海中佛海即具餘四海，餘亦爾，以佛勝故，獨標為軌，故以為名，餘不說也。
初釋名中，盧舍那者，古來譯或云三業滿、或云淨滿、或云廣博嚴淨，今更勘梵本，具言毘盧遮那。盧舍那者此翻名光明照，毘者此云遍，是謂光明遍照也。此中光明有二種：一智光、二身光。智光亦二義：一照法，謂真俗雙鑒；二照機，謂普應群品。身光亦二種：一是常光，謂圓明無礙；二放光，謂以光警悟。此中遍者亦二種：一平漫遍，無礙普周故；二重重遍，如帝網重現故。此二圓融，各全體遍，非是分遍。是故下文云「佛身充滿諸法界，普現一切眾生前。」如是等無量，如文說。此中身智無礙故身光即智光，二遍無礙故平遍即重重，光遍無礙故光明即遍照。遍照性開覺，是故名為佛。此明下文世界海等諸事一一皆是稱性緣起，無礙離闇覺照稱光，無不普周法界名遍。此舍那佛非局報身，以通器等三種世間具十身故。問：如下文中略明五海廣辨世界，何故不云世界品，乃題佛名耶？答：古德釋云「以從主為名故。以主勝故，舉土主以說之。」今釋：以佛通三世間故，下文土等即是舍那佛，如十身中國土身等。又以依正無礙故，是故標釋互舉，文綺耳。又以五海中佛海即具餘四海，餘亦爾，以佛勝故，獨標為軌，故以為名，餘不說也。
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二來意者，前既序已，次顯正宗，義次第故，是故次來。
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三宗趣者，有二：一約人、二約法。人亦二：一化主、二助化，各有體、相、用。主中，內證法智為體、七日思惟解脫為相、加說為用，此三不二，唯是一果。助化中，入定為體、蒙加為相、起說為用，此三不二，唯是一因。此上因果，融攝不二，唯是一人。法中亦二：一約義理、二約教事，亦各有體相用義。理中，性海為體、別德為相、應教為用，此三不二，唯一義理。教事中，本分內五海十智為體、十世界及華藏界為相、益機為用，此三不二，為一教事。此上教義，融攝不二，為一法也。又上人法復圓融不二，為一宗趣。此四義各三，為一緣起，相即無礙，是故或唯果，以俱是佛故；或唯因，俱是普賢故。或教或義、或人或法、或體或用、或主體乃至或教用，竝皆攝盡，准思可見。下諸會宗皆有此相，但隨法異耳。
三宗趣者，有二：一約人、二約法。人亦二：一化主、二助化，各有體、相、用。主中，內證法智為體、七日思惟解脫為相、加說為用，此三不二，唯是一果。助化中，入定為體、蒙加為相、起說為用，此三不二，唯是一因。此上因果，融攝不二，唯是一人。法中亦二：一約義理、二約教事，亦各有體相用義。理中，性海為體、別德為相、應教為用，此三不二，唯一義理。教事中，本分內五海十智為體、十世界及華藏界為相、益機為用，此三不二，為一教事。此上教義，融攝不二，為一法也。又上人法復圓融不二，為一宗趣。此四義各三，為一緣起，相即無礙，是故或唯果，以俱是佛故；或唯因，俱是普賢故。或教或義、或人或法、或體或用、或主體乃至或教用，竝皆攝盡，准思可見。下諸會宗皆有此相，但隨法異耳。
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第四釋文中有二：一通辨經論解釋分齊生解方便、二別釋本文。初中略有十種方便：一解釋決擇、二釋文方軌、三四種悉檀、四四意趣、五四祕密、六四道理、七五力、八六相、九六釋、十八聲。
第四釋文中有二：一通辨經論解釋分齊生解方便、二別釋本文。初中略有十種方便：一解釋決擇、二釋文方軌、三四種悉檀、四四意趣、五四祕密、六四道理、七五力、八六相、九六釋、十八聲。
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第一解釋決擇者，依《雜集論》第十五云「釋決擇者，謂能解釋諸經宗要，開發彼義故。」案云：彼中略開六種、廣有十四，具如彼說。今略舉一門。論云「攝釋門者，謂若於是處宣說諸經緣起所以、句義次第、意趣、釋難。」案云：緣起所以者，顯教起所因也。句義次第者，品會文義相生次第也。意趣者，顯經宗趣也。釋難者，釋外妨難也。餘如彼論，恐煩不述。
第一解釋決擇者，依《雜集論》第十五云「釋決擇者，謂能解釋諸經宗要，開發彼義故。」案云：彼中略開六種、廣有十四，具如彼說。今略舉一門。論云「攝釋門者，謂若於是處宣說諸經緣起所以、句義次第、意趣、釋難。」案云：緣起所以者，顯教起所因也。句義次第者，品會文義相生次第也。意趣者，顯經宗趣也。釋難者，釋外妨難也。餘如彼論，恐煩不述。
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第二釋文方軌者，《攝論》第五云「若有欲造大乘法釋，略由三相應造其釋：一由說緣起、二由說從緣所生法相、三由說語義。」無性釋云「為欲開曉諸造釋者解釋道理，故說略由三相等言。」世親釋云「由此三相，隨其所應，應造一切大乘法釋。」案云：初由廣說自性緣起為所依本，即阿賴耶識與諸法互為緣起。二依此所生轉識諸法，於上分別三性道理，謂於依他所執無圓成，有得不得、見不見同時等，如論具釋。此二門觀道理解釋。三由說語義，謂顯佛言下義意。此有二種：一德處，謂顯佛果二十一種殊勝功德。無性釋云「已得在已圓滿饒益，故名為德。」二義處，謂顯菩薩三十二行相。無性釋云「未得在已，隨順趣求，故名為義。」此二所說，皆以初句標、餘句釋，此是觀說者意解釋。
第二釋文方軌者，《攝論》第五云「若有欲造大乘法釋，略由三相應造其釋：一由說緣起、二由說從緣所生法相、三由說語義。」無性釋云「為欲開曉諸造釋者解釋道理，故說略由三相等言。」世親釋云「由此三相，隨其所應，應造一切大乘法釋。」案云：初由廣說自性緣起為所依本，即阿賴耶識與諸法互為緣起。二依此所生轉識諸法，於上分別三性道理，謂於依他所執無圓成，有得不得、見不見同時等，如論具釋。此二門觀道理解釋。三由說語義，謂顯佛言下義意。此有二種：一德處，謂顯佛果二十一種殊勝功德。無性釋云「已得在已圓滿饒益，故名為德。」二義處，謂顯菩薩三十二行相。無性釋云「未得在已，隨順趣求，故名為義。」此二所說，皆以初句標、餘句釋，此是觀說者意解釋。
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第三四悉檀者，《智論》第一云「有四悉檀，總攝一切十二部經、八萬四千法藏，皆悉是實，無有相違。一世界悉檀者，有法從因緣和合故有，無別性。譬如車轅軸輻輞等和合故有，無別車。人亦如是，五眾和合故有，無別人。若無世界悉檀者，佛是實語人，云何言『我以天眼見諸眾生隨善惡業，死此生彼。』當知是人以世界悉檀故，非第一義悉檀。二者各各為人悉檀，觀人心行而為說法，於一法中或聽或不聽。如為斷見人說雜業故，雜生世間，得雜觸、得雜受。如為常見人說無人得觸、無人得受。如是等。三對治悉檀者，對治則有、實性則無，如酸醎等，於風病名藥，餘病非藥。不淨等，於貪等亦爾，准之。四第一義悉檀者，一切法性、一切言論差別，皆悉平等一味。」解云：或約世界說有、勝義為無，如第一說。或勝義為有、世界為無，如第四說。或對異機說有、對餘機說無，如第二說。或治此病為要、於餘病為非，如第三說。皆須得其本意，法悉有用；隨言混取，失意成謗。
第三四悉檀者，《智論》第一云「有四悉檀，總攝一切十二部經、八萬四千法藏，皆悉是實，無有相違。一世界悉檀者，有法從因緣和合故有，無別性。譬如車轅軸輻輞等和合故有，無別車。人亦如是，五眾和合故有，無別人。若無世界悉檀者，佛是實語人，云何言『我以天眼見諸眾生隨善惡業，死此生彼。』當知是人以世界悉檀故，非第一義悉檀。二者各各為人悉檀，觀人心行而為說法，於一法中或聽或不聽。如為斷見人說雜業故，雜生世間，得雜觸、得雜受。如為常見人說無人得觸、無人得受。如是等。三對治悉檀者，對治則有、實性則無，如酸醎等，於風病名藥，餘病非藥。不淨等，於貪等亦爾，准之。四第一義悉檀者，一切法性、一切言論差別，皆悉平等一味。」解云：或約世界說有、勝義為無，如第一說。或勝義為有、世界為無，如第四說。或對異機說有、對餘機說無，如第二說。或治此病為要、於餘病為非，如第三說。皆須得其本意，法悉有用；隨言混取，失意成謗。
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第四四意趣者，《雜集論》第十二云「由此四意趣故，方廣分中一切如來所有意趣，應隨決了。」又《莊嚴論》第十三云「諸佛說法，不離四意。」《攝論》第五云「以此決了一切諸佛言教一平等意趣，謂如說言我昔曾於彼時彼分，即名勝觀正等覺者。」無性釋云「謂一切佛由資糧等互相似故說彼即我，非昔毘婆尸佛即今釋迦。」《楞伽》中約四義釋：一字等、二語等、三身等、四法等，故說即彼，而實非彼。二別時意趣，謂如說言若誦多寶如來名者便於無上正等菩提已得決定，又由唯發願便得往生極樂世界。無性釋云「謂勸懈怠不能於法精勤學者、故作是言。此意長養先時善根、如世間說但由一錢而得於千。」《莊嚴論》釋：此由別時得生故。解云：以後別時得彼千也。三別義意趣者，謂如說言若已逢事爾所殑伽沙等佛，於大乘法方能解義。無性釋意約證相大乘，不就教相大乘，故作是說。《莊嚴論》云「如佛說一切無有自性故、無生故。」解云：此約證無生說。四補特伽羅意樂意趣，謂如為一先讚布施，後還毀呰；尸羅及一分修當知亦爾。無性釋云「先為慳貪讚歎布施，後為樂施毀訾布施；餘戒修亦爾。」《莊嚴論》云「由得少善便為足，故讚毀也。」
第四四意趣者，《雜集論》第十二云「由此四意趣故，方廣分中一切如來所有意趣，應隨決了。」又《莊嚴論》第十三云「諸佛說法，不離四意。」《攝論》第五云「以此決了一切諸佛言教一平等意趣，謂如說言我昔曾於彼時彼分，即名勝觀正等覺者。」無性釋云「謂一切佛由資糧等互相似故說彼即我，非昔毘婆尸佛即今釋迦。」《楞伽》中約四義釋：一字等、二語等、三身等、四法等，故說即彼，而實非彼。二別時意趣，謂如說言若誦多寶如來名者便於無上正等菩提已得決定，又由唯發願便得往生極樂世界。無性釋云「謂勸懈怠不能於法精勤學者、故作是言。此意長養先時善根、如世間說但由一錢而得於千。」《莊嚴論》釋：此由別時得生故。解云：以後別時得彼千也。三別義意趣者，謂如說言若已逢事爾所殑伽沙等佛，於大乘法方能解義。無性釋意約證相大乘，不就教相大乘，故作是說。《莊嚴論》云「如佛說一切無有自性故、無生故。」解云：此約證無生說。四補特伽羅意樂意趣，謂如為一先讚布施，後還毀呰；尸羅及一分修當知亦爾。無性釋云「先為慳貪讚歎布施，後為樂施毀訾布施；餘戒修亦爾。」《莊嚴論》云「由得少善便為足，故讚毀也。」
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第五四祕密者，《雜集論》云「如是四種，於大乘中略攝如來一切所說祕密道理。」梁《攝論》第六云「如來所說不出四意四依，依即密也。」無性《攝論》第五云「四種意趣、四種祕密，一切佛言應隨決了。」一令入祕密，為化怖斷有情，依世俗道理，於聲聞乘中說有化生等諸有情，於大乘中說心常等。此則於大小乘說有人法，竝是祕密。《莊嚴論》云「應知教諸聲聞入於法義令得不怖，說色等是有故。」二相祕密，謂於是處說諸法相，顯三自性。無性釋云「為令悟入所知相故。」解云：此雖說法相，意顯三無性，故為密也。又《莊嚴論》云「應知於分別等三種自性，無體無起、自性清淨，說一切法故。」解云：此雖說三性，意顯三無性，如次可知。三對治祕密，謂於是處說對治行八萬四千。解云：謂於無說有、於同說異等，皆是密意，對治所化有情障故，說此八萬四千等也。四轉變祕密，謂如頌曰「覺不堅為堅，善住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。」無性釋云「剛強流散說名為堅。非此堅故，說名不堅，即是調柔無散亂定，即於此中起堅固慧覺彼為堅。」解云：散心流動顯名不堅，散心剛強就密名堅；定心守境顯名為堅，定心調柔密名不堅。若取顯了，於散亂起堅固慧，則遠菩提；今取祕密，於定心起堅固慧，則得菩提也。無性云「謂於四顛倒善能安住，知是顛倒決定無動。」解云：若取顯了，則住於無常等、計常等四倒之中，豈得菩提？今取祕密，知此常等於無常等橫計而起，決定知此名為善巧住於顛倒，故能得菩提也。又世親釋云「是於能顛倒中善安住義，於無常等謂常等名顛倒，於無常等謂無常等是能顛倒。」此義則倒彼所計義名顛倒，於此安住故得菩提。言極煩惱所惱者，無性釋云「為所化有情精進劬勞所疲倦故。」解云：若取顯了，為貪瞋等惱亂行者名為煩惱，此則遠菩提。今取祕密，精進勤苦劬勞行者亦名煩惱，此則得菩提。如頌「處生死久惱，但由於大悲。」梁魏《攝論》及世親《莊嚴》、《對法》等論，竝準可知。
第五四祕密者，《雜集論》云「如是四種，於大乘中略攝如來一切所說祕密道理。」梁《攝論》第六云「如來所說不出四意四依，依即密也。」無性《攝論》第五云「四種意趣、四種祕密，一切佛言應隨決了。」一令入祕密，為化怖斷有情，依世俗道理，於聲聞乘中說有化生等諸有情，於大乘中說心常等。此則於大小乘說有人法，竝是祕密。《莊嚴論》云「應知教諸聲聞入於法義令得不怖，說色等是有故。」二相祕密，謂於是處說諸法相，顯三自性。無性釋云「為令悟入所知相故。」解云：此雖說法相，意顯三無性，故為密也。又《莊嚴論》云「應知於分別等三種自性，無體無起、自性清淨，說一切法故。」解云：此雖說三性，意顯三無性，如次可知。三對治祕密，謂於是處說對治行八萬四千。解云：謂於無說有、於同說異等，皆是密意，對治所化有情障故，說此八萬四千等也。四轉變祕密，謂如頌曰「覺不堅為堅，善住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。」無性釋云「剛強流散說名為堅。非此堅故，說名不堅，即是調柔無散亂定，即於此中起堅固慧覺彼為堅。」解云：散心流動顯名不堅，散心剛強就密名堅；定心守境顯名為堅，定心調柔密名不堅。若取顯了，於散亂起堅固慧，則遠菩提；今取祕密，於定心起堅固慧，則得菩提也。無性云「謂於四顛倒善能安住，知是顛倒決定無動。」解云：若取顯了，則住於無常等、計常等四倒之中，豈得菩提？今取祕密，知此常等於無常等橫計而起，決定知此名為善巧住於顛倒，故能得菩提也。又世親釋云「是於能顛倒中善安住義，於無常等謂常等名顛倒，於無常等謂無常等是能顛倒。」此義則倒彼所計義名顛倒，於此安住故得菩提。言極煩惱所惱者，無性釋云「為所化有情精進劬勞所疲倦故。」解云：若取顯了，為貪瞋等惱亂行者名為煩惱，此則遠菩提。今取祕密，精進勤苦劬勞行者亦名煩惱，此則得菩提。如頌「處生死久惱，但由於大悲。」梁魏《攝論》及世親《莊嚴》、《對法》等論，竝準可知。
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第六四種道理者，《雜集》第十一「因辨觀察契經等法，應當解釋諸法道理。道理有四：一觀待道理、二作用道理、三證成道理、四法爾道理。」案云：觀待有二。一俗諦緣起要相待生，因此通染淨。二真諦之理待了因顯，此唯約淨。二作用亦二：一緣起諸法各有業用、二真如法界依持等用。三證成亦二：一比量成立、二現量成立。四法爾亦二：一諸緣起法有佛無佛性從緣起、二真如法界性自平等。
第六四種道理者，《雜集》第十一「因辨觀察契經等法，應當解釋諸法道理。道理有四：一觀待道理、二作用道理、三證成道理、四法爾道理。」案云：觀待有二。一俗諦緣起要相待生，因此通染淨。二真諦之理待了因顯，此唯約淨。二作用亦二：一緣起諸法各有業用、二真如法界依持等用。三證成亦二：一比量成立、二現量成立。四法爾亦二：一諸緣起法有佛無佛性從緣起、二真如法界性自平等。
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第七五力者，《思益經》第二「若人能於如來所說文字語言章句，通達隨順，不違不逆，和合為一，隨其義理不隨章句言辭，而善知言辭所應之相，知如來以何語言說法、以何隨宜說法、以何方便說法、以何法門說法、以何大悲說法，梵天若菩薩能知如來以是五力說法，是菩薩能作佛事。」案云：下經次第廣釋。初言說者，如來說三世法、垢淨法、世出世、流無流等法，是言說如幻人說，無決定故。乃至云說如虛空，無生滅故，當知是言說為無所說，乃至云是名如來言說。二隨宜者，如來或垢法說淨，不得垢法性故；或淨法說垢，貪著淨法故。乃至云生死是涅槃，無退無生故；涅槃是生死，以貪著故。實語是虛妄，以生語見故；虛妄是實語，為增上慢人故。如來隨宜故，或自說我是說常邊者，乃至廣說。三方便者，如來實不得我人眾生壽者，亦不得施亦不得慳等，乃至方便為諸眾生讚說布施得大富等，乃至廣說。四法門者，謂六根等諸法皆是解脫門，以空無我所，性自爾故，乃至文字亦爾。五大悲者，佛以三十二種大悲，謂一切諸法無我，而眾生不信不解，如來於此而起大悲，乃至廣說。案云：此上五種，初一約能說，以不言之言而說故。二約所說，謂法隨迷悟辨是非故。三約所為機，以巧方便於無說有故。四約法自體，本來自空為解脫門故。五約能說之心，為愍物迷而起說故。
第七五力者，《思益經》第二「若人能於如來所說文字語言章句，通達隨順，不違不逆，和合為一，隨其義理不隨章句言辭，而善知言辭所應之相，知如來以何語言說法、以何隨宜說法、以何方便說法、以何法門說法、以何大悲說法，梵天若菩薩能知如來以是五力說法，是菩薩能作佛事。」案云：下經次第廣釋。初言說者，如來說三世法、垢淨法、世出世、流無流等法，是言說如幻人說，無決定故。乃至云說如虛空，無生滅故，當知是言說為無所說，乃至云是名如來言說。二隨宜者，如來或垢法說淨，不得垢法性故；或淨法說垢，貪著淨法故。乃至云生死是涅槃，無退無生故；涅槃是生死，以貪著故。實語是虛妄，以生語見故；虛妄是實語，為增上慢人故。如來隨宜故，或自說我是說常邊者，乃至廣說。三方便者，如來實不得我人眾生壽者，亦不得施亦不得慳等，乃至方便為諸眾生讚說布施得大富等，乃至廣說。四法門者，謂六根等諸法皆是解脫門，以空無我所，性自爾故，乃至文字亦爾。五大悲者，佛以三十二種大悲，謂一切諸法無我，而眾生不信不解，如來於此而起大悲，乃至廣說。案云：此上五種，初一約能說，以不言之言而說故。二約所說，謂法隨迷悟辨是非故。三約所為機，以巧方便於無說有故。四約法自體，本來自空為解脫門故。五約能說之心，為愍物迷而起說故。
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第八六相者，《十地論》第一云「一切所說十句，皆有六種相門：一總相、二別相、三同相、四異相、五成相、六壞相。」具釋如下〈十地品〉中。
第八六相者，《十地論》第一云「一切所說十句，皆有六種相門：一總相、二別相、三同相、四異相、五成相、六壞相。」具釋如下〈十地品〉中。
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第九六釋者，亦名六合釋。一依主釋者，亦名依士，謂兩法相望，假依彼主而立此名。如說眼識，非眼即識，以依眼之識名為眼識。若離言，眼是能見義，識是了別義，今此合辨，故名合釋。若單法為名者，非六釋所收也。二持業釋者，亦名同依釋，謂舉其業用以顯自體。如說藏識，藏是業用，識是其體，藏即識故，持用釋體，非是別體相依。既非二法，何名合釋？以體用不離故名合也。三有財釋者，亦名多財釋，謂從所有物以立其名。如說佛土，土是佛之所有，名為佛土也。四相違釋者，謂如一句中有多名言，各別詮義，如偈說於佛及法僧等。非如依主、持業等，雖有多言，同目一義也。五隣近釋者，謂從所近以立其名。如四念處觀，實以慧為體，以與念相近，名為念處也。六帶數釋者，謂以數顯義。如說十地等，皆從數以顯義別也。問：此六釋攝法盡不？答：凡諸法得名，略有五例：一離合得名，如此六釋。二單法當體立名，如信等，此約直詮。三無他受稱，如無明等，此約遮詮。四譬類得名，如華嚴等，從喻彰名。五相形立號，如大乘形小以立其名等。是故六釋但據初門。若於前六帖後四釋，總為十釋。略攝諸法得名差別。
第九六釋者，亦名六合釋。一依主釋者，亦名依士，謂兩法相望，假依彼主而立此名。如說眼識，非眼即識，以依眼之識名為眼識。若離言，眼是能見義，識是了別義，今此合辨，故名合釋。若單法為名者，非六釋所收也。二持業釋者，亦名同依釋，謂舉其業用以顯自體。如說藏識，藏是業用，識是其體，藏即識故，持用釋體，非是別體相依。既非二法，何名合釋？以體用不離故名合也。三有財釋者，亦名多財釋，謂從所有物以立其名。如說佛土，土是佛之所有，名為佛土也。四相違釋者，謂如一句中有多名言，各別詮義，如偈說於佛及法僧等。非如依主、持業等，雖有多言，同目一義也。五隣近釋者，謂從所近以立其名。如四念處觀，實以慧為體，以與念相近，名為念處也。六帶數釋者，謂以數顯義。如說十地等，皆從數以顯義別也。問：此六釋攝法盡不？答：凡諸法得名，略有五例：一離合得名，如此六釋。二單法當體立名，如信等，此約直詮。三無他受稱，如無明等，此約遮詮。四譬類得名，如華嚴等，從喻彰名。五相形立號，如大乘形小以立其名等。是故六釋但據初門。若於前六帖後四釋，總為十釋。略攝諸法得名差別。
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第十八聲者，依西國法，若欲尋讀內外典藉，要解聲論八轉聲法，若不明知必不能知文義分齊。一補盧沙，此是直指陳聲，如人斫樹，指說其人。二補盧私，是所作業聲，如所作斫樹。三補盧崽拏，是能作具聲，如由斧斫。四補盧沙耶，是所為聲，如為人斫。五補盧沙䫂，是所因聲，如因人造舍等。六補盧殺娑，是所屬聲，如奴屬主。七補盧鎩，是所依聲，如客依主。《瑜伽》第二，名上七種為七例句，以是起解大例故。聲論八轉，更加𭛸補盧沙，是呼召之聲。然此八聲有其三種：一男聲、二女聲、三非男非女聲。此上且約男聲說之，以梵語名丈夫為補盧沙故。又此八聲復各三，謂一聲、二聲身、三多聲身，則為二十四聲。如喚丈夫有二十四，女及非男女聲亦名有二十四，總有七十二種聲。以目諸法，可以准知。然此方多無此例。
第十八聲者，依西國法，若欲尋讀內外典藉，要解聲論八轉聲法，若不明知必不能知文義分齊。一補盧沙，此是直指陳聲，如人斫樹，指說其人。二補盧私，是所作業聲，如所作斫樹。三補盧崽拏，是能作具聲，如由斧斫。四補盧沙耶，是所為聲，如為人斫。五補盧沙䫂，是所因聲，如因人造舍等。六補盧殺娑，是所屬聲，如奴屬主。七補盧鎩，是所依聲，如客依主。《瑜伽》第二，名上七種為七例句，以是起解大例故。聲論八轉，更加𭛸補盧沙，是呼召之聲。然此八聲有其三種：一男聲、二女聲、三非男非女聲。此上且約男聲說之，以梵語名丈夫為補盧沙故。又此八聲復各三，謂一聲、二聲身、三多聲身，則為二十四聲。如喚丈夫有二十四，女及非男女聲亦名有二十四，總有七十二種聲。以目諸法，可以准知。然此方多無此例。
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第二釋文者，此品有二分：初大眾疑請分、二「爾時世尊」下如來現答分。
第二釋文者，此品有二分：初大眾疑請分、二「爾時世尊」下如來現答分。
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前中分二：先明諸會請問、後釋此文。前中作四門。
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一明有無者，於八會中初二後二有，餘會皆無。何以爾者？謂初會標果起因故。問：第二會初為尋因至果故問，但為因位昇沈，寄於五會以答；果位無差，故當會答。然五會中間諸品之內更有餘問者，竝是為顯當會所說法中差別，隨說問答，非是別問大位之相。第七會中明因果純熟故有問，謂行修無礙六位頓成，故當會答也。第八會中明稱性因果故有問，謂俱入法界無差別故，亦當會答也。
一明有無者，於八會中初二後二有，餘會皆無。何以爾者？謂初會標果起因故。問：第二會初為尋因至果故問，但為因位昇沈，寄於五會以答；果位無差，故當會答。然五會中間諸品之內更有餘問者，竝是為顯當會所說法中差別，隨說問答，非是別問大位之相。第七會中明因果純熟故有問，謂行修無礙六位頓成，故當會答也。第八會中明稱性因果故有問，謂俱入法界無差別故，亦當會答也。
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二所問法不同者，初會第八唯果分有因，但所信攝化為異。第二第七唯因分有果，但位行為異。
二所問法不同者，初會第八唯果分有因，但所信攝化為異。第二第七唯因分有果，但位行為異。
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三能問人不同者，初及第八各具同異二眾齊問，以所問法眾同依故。第二唯同生眾問，以所入位同生勝故。第七唯一人問，以造修之行各別成故。
三能問人不同者，初及第八各具同異二眾齊問，以所問法眾同依故。第二唯同生眾問，以所入位同生勝故。第七唯一人問，以造修之行各別成故。
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四請問儀式者，有二：一約言念、二約通別。初中汎論請有二：一言請、二念請。答亦二：一言說答、二示相答。此二問答如次及交絡成四句可知。為成三慧，有斯二例。初二會及第八唯念請。答通二，謂佛示相答、菩薩以言答，以對佛興請不待言故，明佛智領疑，身相現答，自在故也。第七唯言請言，答以行法，約言明了顯故；又對普賢興問，還普賢答故也。二通別者，初會及八別問通答，第二第七別問別答皆可知。
四請問儀式者，有二：一約言念、二約通別。初中汎論請有二：一言請、二念請。答亦二：一言說答、二示相答。此二問答如次及交絡成四句可知。為成三慧，有斯二例。初二會及第八唯念請。答通二，謂佛示相答、菩薩以言答，以對佛興請不待言故，明佛智領疑，身相現答，自在故也。第七唯言請言，答以行法，約言明了顯故；又對普賢興問，還普賢答故也。二通別者，初會及八別問通答，第二第七別問別答皆可知。
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二釋文者，此中有二：初長行、後重頌。此二差別，大例有十：一約利鈍，謂鈍根未悟，更重為頌。二約前後，以後來未聞，為之重頌。三約生熟，熟人直說便悟；生類曲巧方知，故重頌也。四約文質，或有愛質，直示長行；或有樂文，示頌言美妙。五約二持，論云「長行散說，生正解故，義持成就；偈頌總攝，易受持故，文持成就。」六約資成，謂更以偈頌資顯長行，義明了故。此上通諸文重頌。七約成圓，以頌中兼顯長行闕無，成前所說義圓滿故。此如〈發心功德品〉偈等。八約體相，以從門約相長行直說，此約同教及三乘；以就體圓融偈頌巧顯，此約別教。此如〈十行品〉偈等。九約通別，以長行別指的，重頌通該攝，如此品〈世界〉等頌文是也。十約心言，謂長行直顯心所念法，偈頌宣示令請圓滿，此唯此文也。又有義：凡佛說法，法爾有二相，謂直說契經，必有祇夜重頌。下諸品中重頌，皆約此十例准之。就此長行中有三：初標能問人，謂同生異生俱在法界，故云咸也。言說事彰非顯奇故，念心入法顯深細故，云念也。二明所請法。三「唯願」下結請。所請中，古說云：此有二十三句，分二：初二十一句問果法、後二句問因行。前中準下答中五海，此文為五：初十二句問佛海、次三句如名問三海、後六句准下當是根欲性海。但由根欲不同，致能被之緣差異，此中舉緣顯根，下文舉根顯緣，有斯左右。今更釋：此中有三十五句，分二：初三十句問果法、後「一切菩薩」下五句問因行。就前中分三：初十句問佛內德盈滿德、二從「示現菩提」下十句問佛外相顯著德、三「世界海」下十句問化用普周德。就初中，初一句總、餘九別。於中何等是三字貫三十五句？一切諸三字通前三十句。果問應知。何故此經最初問佛果法耶？謂標幟故、宗歸故、為本故、顯德故、生信故、指南故。經首題佛華嚴者，義存於此。言佛地者，《佛地論》第一云「清淨法界及彼妙智受用和合一味事等，是佛所依所行所攝，故名佛地。」解云：即以淨法界為所依、妙智為所行、餘功德等皆為所攝，即以真理妙智無礙為體。依《大乘同性經》，佛有十地，一切菩薩二乘所不能行。何等為十？一名甚深難知藏明智德地，乃至第十毘盧遮那智海藏地，如下十地章具釋。二佛境界者，下九皆是佛地中開出，故是別句。謂開清淨法界是佛所證之境，或總舉所知通於真俗。下〈性起品〉云「一切眾生是如來境界，乃至第十非境界境界是如來境界。」又亦是分齊境界，故〈明難品〉中明十種佛境云「如來深境界，其量齊虛空」等。又釋通有所知及分齊境，下〈不思議
二釋文者，此中有二：初長行、後重頌。此二差別，大例有十：一約利鈍，謂鈍根未悟，更重為頌。二約前後，以後來未聞，為之重頌。三約生熟，熟人直說便悟；生類曲巧方知，故重頌也。四約文質，或有愛質，直示長行；或有樂文，示頌言美妙。五約二持，論云「長行散說，生正解故，義持成就；偈頌總攝，易受持故，文持成就。」六約資成，謂更以偈頌資顯長行，義明了故。此上通諸文重頌。七約成圓，以頌中兼顯長行闕無，成前所說義圓滿故。此如〈發心功德品〉偈等。八約體相，以從門約相長行直說，此約同教及三乘；以就體圓融偈頌巧顯，此約別教。此如〈十行品〉偈等。九約通別，以長行別指的，重頌通該攝，如此品〈世界〉等頌文是也。十約心言，謂長行直顯心所念法，偈頌宣示令請圓滿，此唯此文也。又有義：凡佛說法，法爾有二相，謂直說契經，必有祇夜重頌。下諸品中重頌，皆約此十例准之。就此長行中有三：初標能問人，謂同生異生俱在法界，故云咸也。言說事彰非顯奇故，念心入法顯深細故，云念也。二明所請法。三「唯願」下結請。所請中，古說云：此有二十三句，分二：初二十一句問果法、後二句問因行。前中準下答中五海，此文為五：初十二句問佛海、次三句如名問三海、後六句准下當是根欲性海。但由根欲不同，致能被之緣差異，此中舉緣顯根，下文舉根顯緣，有斯左右。今更釋：此中有三十五句，分二：初三十句問果法、後「一切菩薩」下五句問因行。就前中分三：初十句問佛內德盈滿德、二從「示現菩提」下十句問佛外相顯著德、三「世界海」下十句問化用普周德。就初中，初一句總、餘九別。於中何等是三字貫三十五句？一切諸三字通前三十句。果問應知。何故此經最初問佛果法耶？謂標幟故、宗歸故、為本故、顯德故、生信故、指南故。經首題佛華嚴者，義存於此。言佛地者，《佛地論》第一云「清淨法界及彼妙智受用和合一味事等，是佛所依所行所攝，故名佛地。」解云：即以淨法界為所依、妙智為所行、餘功德等皆為所攝，即以真理妙智無礙為體。依《大乘同性經》，佛有十地，一切菩薩二乘所不能行。何等為十？一名甚深難知藏明智德地，乃至第十毘盧遮那智海藏地，如下十地章具釋。二佛境界者，下九皆是佛地中開出，故是別句。謂開清淨法界是佛所證之境，或總舉所知通於真俗。下〈性起品〉云「一切眾生是如來境界，乃至第十非境界境界是如來境界。」又亦是分齊境界，故〈明難品〉中明十種佛境云「如來深境界，其量齊虛空」等。又釋通有所知及分齊境，下〈不思議
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品〉中佛有十種不可譬喻、不可思議境等。應尋下三處文於此具辯。三佛持有四義：一以淨法界任持一切諸功德故、二以大圓鏡智及相應淨識各能任持諸功德故、三後得智中大陀羅尼門總持無量諸法海故、四是十佛中持佛隨順故。又下第十地佛力持等十持，又《離世間品》中亦十持，初佛持乃至第十智持。此二文中皆以初句為總，攝別入總，俱名佛持。又如下〈不思議品〉佛有十種出生住持智慧等，竝應具尋辨之。四者准下頌文，此中次佛無上智一句，此則是下十智等可知。五佛行者，是大悲攝生之行，又是大智造作之行。此竝不作之作，無思成事。〈性起品〉無障礙行、如如行等，是如來行。此是異二乘功德。六佛力者，有二義：一不為他所屈伏故、二能摧壞魔怨故。別說有十，謂是處非處智力等。又有十種，如〈不思議品〉最勝力、大力、無量力乃至第十大力那羅延幢佛所住法等。七佛無畏者，所說不怯，故名無畏。是伏外道功德，或四或十，如〈離世間品〉說。上來明大智德。八佛三昧者，謂師子奮迅等微塵數三昧海，攝略為十，如〈不思議品〉說。此明大定功德。九佛自在者，依定發起無盡神通，所作無礙故云自在。〈不思議品〉佛有十種自在正法，又〈離世間〉有十自在等，竝可知。此明神通功德。十佛勝法者，殊勝功德超過餘德，故云勝法。亦有十種，如〈不思品〉說。此明大福功德。上十句明內德盈滿竟。第二外相顯著中，初示現菩提者，謂對機示現成大菩提，如〈性起品〉成菩提處說。又〈不思品〉亦說，竝應知。此是總句。下九是別，以六根三業皆是成菩提相故。下〈不思品〉及〈離世品〉，此之九門一一各以十門辨說，如彼應知。佛光明是身業，餘竝可知。上來明外相顯著竟。第三化用普周十句中，初世界海者，是化用處也，通染淨土。即入十佛國土身，攝略說十種，如此品下文說。二眾生海者，是所化機也，通麁妙空有等，亦入十身攝。又如〈離世間品〉十種入眾生等應知。三法界方便海者，此有四義：一理性法界，是前眾生及世界等所依之界。二染事法界，謂彼所化眾生蘊界法等。三離垢法界，謂佛所得最淨法等。四淨用法界，謂佛攝生所用善巧，故云方便。如〈不思品〉佛有十種法界無量無邊等應知。四准下頌中，此文闕調伏海。調伏海即是所調伏，是根欲性海攝。但頌與長行文家互有存略故也。五佛海者，能化之佛非一如海，謂遍一切處而轉法輪故。六波羅蜜海者，有二義：一是佛所說行法，以授群機故；二是彼所化所行之行，即化所成益，謂十度等。七法門海亦二：一是佛所設之教法，通彼遊入
品〉中佛有十種不可譬喻、不可思議境等。應尋下三處文於此具辯。三佛持有四義：一以淨法界任持一切諸功德故、二以大圓鏡智及相應淨識各能任持諸功德故、三後得智中大陀羅尼門總持無量諸法海故、四是十佛中持佛隨順故。又下第十地佛力持等十持，又《離世間品》中亦十持，初佛持乃至第十智持。此二文中皆以初句為總，攝別入總，俱名佛持。又如下〈不思議品〉佛有十種出生住持智慧等，竝應具尋辨之。四者准下頌文，此中次佛無上智一句，此則是下十智等可知。五佛行者，是大悲攝生之行，又是大智造作之行。此竝不作之作，無思成事。〈性起品〉無障礙行、如如行等，是如來行。此是異二乘功德。六佛力者，有二義：一不為他所屈伏故、二能摧壞魔怨故。別說有十，謂是處非處智力等。又有十種，如〈不思議品〉最勝力、大力、無量力乃至第十大力那羅延幢佛所住法等。七佛無畏者，所說不怯，故名無畏。是伏外道功德，或四或十，如〈離世間品〉說。上來明大智德。八佛三昧者，謂師子奮迅等微塵數三昧海，攝略為十，如〈不思議品〉說。此明大定功德。九佛自在者，依定發起無盡神通，所作無礙故云自在。〈不思議品〉佛有十種自在正法，又〈離世間〉有十自在等，竝可知。此明神通功德。十佛勝法者，殊勝功德超過餘德，故云勝法。亦有十種，如〈不思品〉說。此明大福功德。上十句明內德盈滿竟。第二外相顯著中，初示現菩提者，謂對機示現成大菩提，如〈性起品〉成菩提處說。又〈不思品〉亦說，竝應知。此是總句。下九是別，以六根三業皆是成菩提相故。下〈不思品〉及〈離世品〉，此之九門一一各以十門辨說，如彼應知。佛光明是身業，餘竝可知。上來明外相顯著竟。第三化用普周十句中，初世界海者，是化用處也，通染淨土。即入十佛國土身，攝略說十種，如此品下文說。二眾生海者，是所化機也，通麁妙空有等，亦入十身攝。又如〈離世間品〉十種入眾生等應知。三法界方便海者，此有四義：一理性法界，是前眾生及世界等所依之界。二染事法界，謂彼所化眾生蘊界法等。三離垢法界，謂佛所得最淨法等。四淨用法界，謂佛攝生所用善巧，故云方便。如〈不思品〉佛有十種法界無量無邊等應知。四准下頌中，此文闕調伏海。調伏海即是所調伏，是根欲性海攝。但頌與長行文家互有存略故也。五佛海者，能化之佛非一如海，謂遍一切處而轉法輪故。六波羅蜜海者，有二義：一是佛所說行法，以授群機故；二是彼所化所行之行，即化所成益，謂十度等。七法門海亦二：一是佛所設之教法，通彼遊入
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故。二是彼所化行成證理所入之法，此亦有十，如〈不思品〉說。八化身海者，異機別感，現相多端，如云「諸毛孔出化身雲」等，又盧舍那佛遍十方出一切化莊嚴身等，又〈離世間品〉十種變化等。九佛名號海者，對根宜聞，名號非一，如〈名號品〉一一世界有百億萬等。十佛壽量海者，應機脩短，虧盈萬差，略有十位，如〈壽命品〉說。上來果問竟。
故。二是彼所化行成證理所入之法，此亦有十，如〈不思品〉說。八化身海者，異機別感，現相多端，如云「諸毛孔出化身雲」等，又盧舍那佛遍十方出一切化莊嚴身等，又〈離世間品〉十種變化等。九佛名號海者，對根宜聞，名號非一，如〈名號品〉一一世界有百億萬等。十佛壽量海者，應機脩短，虧盈萬差，略有十位，如〈壽命品〉說。上來果問竟。
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第二因問中五句：初一句總、下四句別。一明十住初發心住等；二即十行中十度行也；三願者，即十迴向大願也；四智慧藏者，即十地中以智為性，含攝蘊積故，如下〈地品〉菩薩同名藏等是也。
第二因問中五句：初一句總、下四句別。一明十住初發心住等；二即十行中十度行也；三願者，即十迴向大願也；四智慧藏者，即十地中以智為性，含攝蘊積故，如下〈地品〉菩薩同名藏等是也。
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第三結請中，唯願慈悲者，明佛有說因不疲倦故。方便者，顯佛巧說令易解故。由悲發心，由巧得解。二頌中為顯奇故，不以常口說，表依正無礙，故供具中說即是下剎說耳。九頌分二：初三歎德請、後六舉法請。前中，初二歎佛請，明具說因故；後一歎眾請，明具說緣故。前中，初一顯佛自德圓，初半辨因盡過去現果無功、後半用窮來際無思普應。雲者，灑法雨故、潤機緣故、自無本故。後一明外化備，謂初半令滅惡生善、後半令離苦得樂。又初令得涅槃、後令得菩提。二「無量」下明歎眾請中，一心者，心無異念故。合掌者，身無慢怠故。觀最勝者，住念向佛故。下半總舉所念，願佛開闡。第二舉法請中，分三：初三頌舉前初十句，於中初一頌內有六句：一地、二境、三持、四智、五力、六無畏，下句結請。次一頌中有三句：一定；二行；三自在，即神力是也。下句請說。後一頌頌勝法，亦是示現菩提等可知。第二一頌頌第二十句，以三業不離六根故同頌也。第三二頌頌第三十句，初頌內有五海、後頌中有二海，餘三海及因問總攝，故云無量無邊等。下句結請。
第三結請中，唯願慈悲者，明佛有說因不疲倦故。方便者，顯佛巧說令易解故。由悲發心，由巧得解。二頌中為顯奇故，不以常口說，表依正無礙，故供具中說即是下剎說耳。九頌分二：初三歎德請、後六舉法請。前中，初二歎佛請，明具說因故；後一歎眾請，明具說緣故。前中，初一顯佛自德圓，初半辨因盡過去現果無功、後半用窮來際無思普應。雲者，灑法雨故、潤機緣故、自無本故。後一明外化備，謂初半令滅惡生善、後半令離苦得樂。又初令得涅槃、後令得菩提。二「無量」下明歎眾請中，一心者，心無異念故。合掌者，身無慢怠故。觀最勝者，住念向佛故。下半總舉所念，願佛開闡。第二舉法請中，分三：初三頌舉前初十句，於中初一頌內有六句：一地、二境、三持、四智、五力、六無畏，下句結請。次一頌中有三句：一定；二行；三自在，即神力是也。下句請說。後一頌頌勝法，亦是示現菩提等可知。第二一頌頌第二十句，以三業不離六根故同頌也。第三二頌頌第三十句，初頌內有五海、後頌中有二海，餘三海及因問總攝，故云無量無邊等。下句結請。
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第二答相中，古來諸德亦有將此諸問配下諸會中答之。此判恐謬，以第二會等自別有問別有答故、四番問答不交雜故，是故總於此品竝通答也，以下說分具果因二說故。
第二答相中，古來諸德亦有將此諸問配下諸會中答之。此判恐謬，以第二會等自別有問別有答故、四番問答不交雜故，是故總於此品竝通答也，以下說分具果因二說故。
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就此文中，長分有十：一面光集眾分、二毫光示法分、三法主入定分、四諸佛加持分、五大眾同請分、六定中略說分、七起定成益分、八毛光讚德分、九許說令喜分、十正陳法海分。
就此文中，長分有十：一面光集眾分、二毫光示法分、三法主入定分、四諸佛加持分、五大眾同請分、六定中略說分、七起定成益分、八毛光讚德分、九許說令喜分、十正陳法海分。
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初中二：先放光、後集眾。前中亦二：先身光遍覺、二光語呼召。此二亦即答上佛光明音聲問。初中亦二：先此光照彼、二「諸菩薩」下尋光見此。前中有五：初知念者，領疑也，以將欲答，故即放光所因也。二明光出處。面門者，諸德有三釋：一云是口。一云是面之正容，非別口也。光統師云：鼻下口上中間是也，准下施鼻文亦如所說。今釋：依梵語稱面及口并門，悉名目佉，是故翻此目佉為面門也。故知此中通舉其事，口者為表教道遐被也，面者正對向機也，門者開法攝生也，齒者勝用也，謂思咀法味故、治碎惑障故，以緣起具德相差別故，云一一各放塵數光也。三別顯所出，有十門。通論一一皆通三世間等。別明，初六佛海、次二器海、次一眾生海、後一法界方便海。又前八意業記說輪，次一身業神通輪，後一語業正教輪。四攝眷屬、五所照處。此中放光有四意：一現相表實、二驚起信心、三照觸救苦、四為集眾遠召。是故彼眾依光覩此，知所集處。頌中九偈半，有四義：初六頌半通舉佛德以勸往、次一別明能說以勸詣、次一別標所說以勸觀、後一通結佛德顯深廣。此四皆以後釋前，思之可見。初中二：先舉德、後「人尊」下勸往。前中三：初二身業，一體一用；次二意業，一用一體；後一語業。勸中，初半勸為法、次半勸多眾、次半教興供。雖圓音頓說九世願海，然不壞本法，故非一念也。即標下所說法門也。餘文可知。第二集眾中，先明諸會有四義：一有無、二來處遠近、三本處名等不同、四偈歎及前後。初中六七二會無，以證位及行熟俱皆離相故；餘六皆有，所為可知。凡集新眾，有四意：一為攝機、二為證法、三為興供、四明眾圓。第二遠近者，初二十剎塵、三百、四千、五萬，以寄位漸增故。八過不可說者，顯證法深故。第三者，一處、二佛、三菩薩、四供多少，竝隨會應知。第四者，初二會無偈讚，以起修始故；餘四皆有，以顯法位增故。又前五定前集，以從修入證故；第八定後集，以依證起用故。
初中二：先放光、後集眾。前中亦二：先身光遍覺、二光語呼召。此二亦即答上佛光明音聲問。初中亦二：先此光照彼、二「諸菩薩」下尋光見此。前中有五：初知念者，領疑也，以將欲答，故即放光所因也。二明光出處。面門者，諸德有三釋：一云是口。一云是面之正容，非別口也。光統師云：鼻下口上中間是也，准下施鼻文亦如所說。今釋：依梵語稱面及口并門，悉名目佉，是故翻此目佉為面門也。故知此中通舉其事，口者為表教道遐被也，面者正對向機也，門者開法攝生也，齒者勝用也，謂思咀法味故、治碎惑障故，以緣起具德相差別故，云一一各放塵數光也。三別顯所出，有十門。通論一一皆通三世間等。別明，初六佛海、次二器海、次一眾生海、後一法界方便海。又前八意業記說輪，次一身業神通輪，後一語業正教輪。四攝眷屬、五所照處。此中放光有四意：一現相表實、二驚起信心、三照觸救苦、四為集眾遠召。是故彼眾依光覩此，知所集處。頌中九偈半，有四義：初六頌半通舉佛德以勸往、次一別明能說以勸詣、次一別標所說以勸觀、後一通結佛德顯深廣。此四皆以後釋前，思之可見。初中二：先舉德、後「人尊」下勸往。前中三：初二身業，一體一用；次二意業，一用一體；後一語業。勸中，初半勸為法、次半勸多眾、次半教興供。雖圓音頓說九世願海，然不壞本法，故非一念也。即標下所說法門也。餘文可知。第二集眾中，先明諸會有四義：一有無、二來處遠近、三本處名等不同、四偈歎及前後。初中六七二會無，以證位及行熟俱皆離相故；餘六皆有，所為可知。凡集新眾，有四意：一為攝機、二為證法、三為興供、四明眾圓。第二遠近者，初二十剎塵、三百、四千、五萬，以寄位漸增故。八過不可說者，顯證法深故。第三者，一處、二佛、三菩薩、四供多少，竝隨會應知。第四者，初二會無偈讚，以起修始故；餘四皆有，以顯法位增故。又前五定前集，以從修入證故；第八定後集，以依證起用故。
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二釋文中有二：長行、偈頌。初中亦二：先眾集、二顯德。初中亦二：先集、後結。初中十方即為十段。一一方皆有七：一器海名、二剎名十二佛國土等，此二是所依法相，但通別為異。三佛名、四菩薩，此二是能入智，但滿分為異。五主伴俱來，明具德圓滿。六興供供佛順益義，謂因順果也。七依本方坐，明攝散歸靜。何故先辨東方？謂顯開明之始故、順彼方故。以西域方儀以東為上故，其堂殿皆面向東，如祇洹寺、菩提寺皆面向東，如來說法亦多分面向東，故面門光出正即向東。問：下文此華藏界無邊，云何此中有東等耶？答：以華藏界是邊無邊不二，故名無邊，如下說；無邊邊不二，故名有邊，如此說。是則不壞邊而恒無邊、不破無邊而恒邊。若謂無邊乖於邊、邊乖無邊，是情計所及法，非正緣起也，以此邊無邊是一事，故雙超情計也。其猶錦窠，白線徹編而不雜紫窠，紫等亦爾。又白窠有紫，由是綿故。若白中無紫，紫線不至兩編，即繡非綿也。白窠無紫，由是綿故。若白有紫現，則壞文非綿也。是故由白有紫得成，白無、紫無白亦爾。當知此中道理亦爾，思以准之。問：若爾，彼十方世界是華藏不？答：是不，謂由即是故不是，不是亦爾，准上思之。又何以故？由是華藏東等，故即不即也。問：此十世界外更有餘界不？答：無也。何以故？以華藏為主、彼十為伴，此主及伴圓融普遍一切塵道重重如帝網故。餘皆即此，如虛空故。又此中諸供竝是法門，隨相有十：一妙寶是可貴義；二須彌勝高義，雲是潤益義、含雨義、齗齶義；三日是除闇義，輪是具德義；四閣是重成義，如正智上起悲等；五華是淨義、開敷義；六香雲是戒等芬芳義；七座是攝益義；八蓋是蔭覆義；九幢是獨出義；十樹是建立義。餘竝准之。又約法亦有十例：一或以色法為雲，如寶妙色雲等。二以大聲為雲，如妙音及歎佛德等，此約事。三以無盡佛土為雲，如十種不思議佛剎雲等，此約依報。四以九世理性為雲，如三世佛法身光明雲等，此約體。五以佛八相等為雲，如十種佛變化雲等，此約用。六以無礙解脫法門為雲，如十種解脫蓋雲等，此約不思議解脫也。七以佛所證境為雲，如十種佛境界雲等，此約果。八以一切菩薩行為雲，如十種菩薩所行示現雲等，此約因。九以一切眾生欲樂為雲，如十種一切眾生樂不可盡示現雲等，此約法器。十以現佛大願為雲，如十種一切諸佛所願示現雲，此約赴機。此等一一皆以十門說者，為顯無盡故也。此上十義，皆一一中有一切法，緣起無礙，是故或人或法、或理或事、或境或行、或依或正、或因或果。此中一一供具
二釋文中有二：長行、偈頌。初中亦二：先眾集、二顯德。初中亦二：先集、後結。初中十方即為十段。一一方皆有七：一器海名、二剎名十二佛國土等，此二是所依法相，但通別為異。三佛名、四菩薩，此二是能入智，但滿分為異。五主伴俱來，明具德圓滿。六興供供佛順益義，謂因順果也。七依本方坐，明攝散歸靜。何故先辨東方？謂顯開明之始故、順彼方故。以西域方儀以東為上故，其堂殿皆面向東，如祇洹寺、菩提寺皆面向東，如來說法亦多分面向東，故面門光出正即向東。問：下文此華藏界無邊，云何此中有東等耶？答：以華藏界是邊無邊不二，故名無邊，如下說；無邊邊不二，故名有邊，如此說。是則不壞邊而恒無邊、不破無邊而恒邊。若謂無邊乖於邊、邊乖無邊，是情計所及法，非正緣起也，以此邊無邊是一事，故雙超情計也。其猶錦窠，白線徹編而不雜紫窠，紫等亦爾。又白窠有紫，由是綿故。若白中無紫，紫線不至兩編，即繡非綿也。白窠無紫，由是綿故。若白有紫現，則壞文非綿也。是故由白有紫得成，白無、紫無白亦爾。當知此中道理亦爾，思以准之。問：若爾，彼十方世界是華藏不？答：是不，謂由即是故不是，不是亦爾，准上思之。又何以故？由是華藏東等，故即不即也。問：此十世界外更有餘界不？答：無也。何以故？以華藏為主、彼十為伴，此主及伴圓融普遍一切塵道重重如帝網故。餘皆即此，如虛空故。又此中諸供竝是法門，隨相有十：一妙寶是可貴義；二須彌勝高義，雲是潤益義、含雨義、齗齶義；三日是除闇義，輪是具德義；四閣是重成義，如正智上起悲等；五華是淨義、開敷義；六香雲是戒等芬芳義；七座是攝益義；八蓋是蔭覆義；九幢是獨出義；十樹是建立義。餘竝准之。又約法亦有十例：一或以色法為雲，如寶妙色雲等。二以大聲為雲，如妙音及歎佛德等，此約事。三以無盡佛土為雲，如十種不思議佛剎雲等，此約依報。四以九世理性為雲，如三世佛法身光明雲等，此約體。五以佛八相等為雲，如十種佛變化雲等，此約用。六以無礙解脫法門為雲，如十種解脫蓋雲等，此約不思議解脫也。七以佛所證境為雲，如十種佛境界雲等，此約果。八以一切菩薩行為雲，如十種菩薩所行示現雲等，此約因。九以一切眾生欲樂為雲，如十種一切眾生樂不可盡示現雲等，此約法器。十以現佛大願為雲，如十種一切諸佛所願示現雲，此約赴機。此等一一皆以十門說者，為顯無盡故也。此上十義，皆一一中有一切法，緣起無礙，是故或人或法、或理或事、或境或行、或依或正、或因或果。此中一一供具
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皆云滿虛空者，明稱本性空集而不雜，如緣起性也。是故真理妙行可即事而成，雲華寶等事可即理而為法。此約別教，思之。第二結中，一結土、二主、三伴、四供、五座。第二現德用。次第座者，緣起無礙集而不雜也。於中二：先明德體無礙、後「念念」下妙用勝益。前中通用中，初句總有六重無礙，竝倍倍多前：一身光無礙、二光人無礙、三人法無礙、四塵剎無礙、五依正無礙、六化用無礙。如一念中於一世界化一佛剎塵數眾生，即此念中於一切世界亦如是化。一念既爾，餘一切念悉皆然也。如一剎中現此盡念三世諸佛，餘一切剎各別所現亦如是也。如一塵中有此一切現佛之剎，餘一切塵各別亦爾。如一菩薩法門遍此一切現剎塵道，餘一切菩薩法別遍亦爾。如一光出此一切遍塵菩薩，餘一切光別出亦爾。如一毛孔放此一切出菩薩光，餘一切毛別出亦爾。上來總辨一菩薩身中事，如一菩薩一切亦爾。如主，伴亦然。是則重重無盡，非心言能及，此是一乘法界法爾緣起實德，非變化也。此等竝是普賢位德。菩薩既爾，佛果德用非此能比，可准思通。二用益中三：初標所化眾、二「以夢」下明能化法、三「於一念」下辨化益。能化中十句，初九別辨、後一總結。九中，一夢自在者，即實即空故、一念現多法故；二淨故化故；三教義故；四顯勝神通令歸依故、怖令入法故、動相歸真故；五願力攝生故；六深音性離故、染音淨用故、顯淨音普收故；七圓音普降故，如法界頭口等；八體用驚機故；九建圓因故。三蒙益中有六故，釋有四重，以文含多勢故。一令離重苦、二堪成出世器、三令得二乘解脫果向十位。此大乘中二乘，非愚法也。又小乘中五停心觀前在邪定，依《成實》，𤏙頂已上悉名正定，永不退故。依《毘曇》，忍心已上方得不退。若依《地論》，見道已上方名正定，故彼云正位正定者，見道已上方是正位。言不定者，此二中間名不定也。四入大乘三賢位、五證十地、六成佛果，此約同教。又初三同前，四入初教、五入終教、六入頓教，此約病盡處說三。又初人天、次二小乘、四是漸教、五頓、六圓，此約果顯圓說四。又初人天、次三三乘、後二一乘，因果分二也。此上竝是一念中益，餘一切念准之。頌中十偈，初五總歎菩薩德、後五頌前法門。初中，前三明自分德，一自利、二化他、三得法；後二勝進，一外益、二內圓。後五中，一現法、二動剎、三身嚴、四入劫、五說法。此等竝是上毛孔中事，頌文巧略故也。
皆云滿虛空者，明稱本性空集而不雜，如緣起性也。是故真理妙行可即事而成，雲華寶等事可即理而為法。此約別教，思之。第二結中，一結土、二主、三伴、四供、五座。第二現德用。次第座者，緣起無礙集而不雜也。於中二：先明德體無礙、後「念念」下妙用勝益。前中通用中，初句總有六重無礙，竝倍倍多前：一身光無礙、二光人無礙、三人法無礙、四塵剎無礙、五依正無礙、六化用無礙。如一念中於一世界化一佛剎塵數眾生，即此念中於一切世界亦如是化。一念既爾，餘一切念悉皆然也。如一剎中現此盡念三世諸佛，餘一切剎各別所現亦如是也。如一塵中有此一切現佛之剎，餘一切塵各別亦爾。如一菩薩法門遍此一切現剎塵道，餘一切菩薩法別遍亦爾。如一光出此一切遍塵菩薩，餘一切光別出亦爾。如一毛孔放此一切出菩薩光，餘一切毛別出亦爾。上來總辨一菩薩身中事，如一菩薩一切亦爾。如主，伴亦然。是則重重無盡，非心言能及，此是一乘法界法爾緣起實德，非變化也。此等竝是普賢位德。菩薩既爾，佛果德用非此能比，可准思通。二用益中三：初標所化眾、二「以夢」下明能化法、三「於一念」下辨化益。能化中十句，初九別辨、後一總結。九中，一夢自在者，即實即空故、一念現多法故；二淨故化故；三教義故；四顯勝神通令歸依故、怖令入法故、動相歸真故；五願力攝生故；六深音性離故、染音淨用故、顯淨音普收故；七圓音普降故，如法界頭口等；八體用驚機故；九建圓因故。三蒙益中有六故，釋有四重，以文含多勢故。一令離重苦、二堪成出世器、三令得二乘解脫果向十位。此大乘中二乘，非愚法也。又小乘中五停心觀前在邪定，依《成實》，𤏙頂已上悉名正定，永不退故。依《毘曇》，忍心已上方得不退。若依《地論》，見道已上方名正定，故彼云正位正定者，見道已上方是正位。言不定者，此二中間名不定也。四入大乘三賢位、五證十地、六成佛果，此約同教。又初三同前，四入初教、五入終教、六入頓教，此約病盡處說三。又初人天、次二小乘、四是漸教、五頓、六圓，此約果顯圓說四。又初人天、次三三乘、後二一乘，因果分二也。此上竝是一念中益，餘一切念准之。頌中十偈，初五總歎菩薩德、後五頌前法門。初中，前三明自分德，一自利、二化他、三得法；後二勝進，一外益、二內圓。後五中，一現法、二動剎、三身嚴、四入劫、五說法。此等竝是上毛孔中事，頌文巧略故也。
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第二光示法主分中二：初此界、後結通。前亦二：初示主，是教義源故；二「於彼」下示法，是教義相故。初中四：初明光意。言無邊佛境者，有三意：一令知所說法故、二即是普賢故、三顯佛非不能說故。二顯光名相中二：先明光相。眉間表中道一乘法也，白毫表無流證道白淨法也。又白為眾色本故，表此一乘為諸教源也。又毫者，是長毛也，又是毫毛也。依《觀佛三昧海經》云「太子時舒長五尺，樹下長一丈四尺五寸，成佛已放之長一丈五尺。圓卷如秋滿月分明，皎淨珂雪。」寶色，光體也。燈明，光用也。又理可貴故名寶色，智普照故名燈明，境智遍益故名雲也。又如未尼同諸色故。二立光名，為顯因人，故名菩薩也。三辨光勝用中：一事故、遍故、廣故；二理故、正故、深故。三辨說因故，由大願力方有說也。四顯法門故，令眾知法從普賢門中出故。上文既不云別照普賢，何故乃云顯現示眾者？以上所照即是普賢故。四攝用歸本中，毫出足入者，表上法可以傳下，傳下不失本，故還入也。眉間足下處別，何故言還者？顯上下無二故。又毫光照普賢，明果乘因；還從足下入者，明因成果也。第二示法中二：初辨蓮華，是所詮義也；二顯勝音，是能詮教也。坐華者，稱義施教也。初中一句總。於彼者，場地也，又是相輪也。蓮華者，開敷故、出三乘水故、不染故、微妙故、眾聖蜂所採證故。二寶莖者，可貴故、堅固故。三藏者，含攝故、出生故、具德故。四葉者，覆蓋故，以廣大甚深故遍法界也。五香鬚者，氛氳眷屬故。六閻浮檀金，是寶中之上故。金是貴相顯著故。臺是高出故。七結也。此等竝法門也。若約三乘，託此事別表法，然彼事非即法。若此一乘，即彼事是此法，仍有事顯現也。二顯能詮中二：初標體、二偈頌明說相。前中三：先舉教從佛眉間出者，表依證起說故。教從佛出故，如勝流法界。又論云「從最清淨法界所流法」也。出菩薩者，為被因人故。諸法是所詮，勝音是能詮。論云「契經以文義為體」也。若依一乘，看此菩薩即名見教體，人法無礙故。顯教圓故具主伴也。順理故敬繞也。二明稱義故坐臺鬚也。三由稱義故，令教誠實，故歎德也。德中四句：一下愜群機、二上順佛境、三窮茲義海、四令歸佛果。二說相中二：初勝音，明教體殊勝；二炎光，明教威勝用。初中三頌：一明一佛遍法界而在道樹；二多各遍法界之佛，同坐一毛孔；三如一毛，一切亦爾，各具主伴。此三如是漸次增廣也。又釋：初一明舍那身滿法界、後二明毛孔中現無量三世間重重無盡也。二教威中師子者，有三種：一不畏義理深，故光
第二光示法主分中二：初此界、後結通。前亦二：初示主，是教義源故；二「於彼」下示法，是教義相故。初中四：初明光意。言無邊佛境者，有三意：一令知所說法故、二即是普賢故、三顯佛非不能說故。二顯光名相中二：先明光相。眉間表中道一乘法也，白毫表無流證道白淨法也。又白為眾色本故，表此一乘為諸教源也。又毫者，是長毛也，又是毫毛也。依《觀佛三昧海經》云「太子時舒長五尺，樹下長一丈四尺五寸，成佛已放之長一丈五尺。圓卷如秋滿月分明，皎淨珂雪。」寶色，光體也。燈明，光用也。又理可貴故名寶色，智普照故名燈明，境智遍益故名雲也。又如未尼同諸色故。二立光名，為顯因人，故名菩薩也。三辨光勝用中：一事故、遍故、廣故；二理故、正故、深故。三辨說因故，由大願力方有說也。四顯法門故，令眾知法從普賢門中出故。上文既不云別照普賢，何故乃云顯現示眾者？以上所照即是普賢故。四攝用歸本中，毫出足入者，表上法可以傳下，傳下不失本，故還入也。眉間足下處別，何故言還者？顯上下無二故。又毫光照普賢，明果乘因；還從足下入者，明因成果也。第二示法中二：初辨蓮華，是所詮義也；二顯勝音，是能詮教也。坐華者，稱義施教也。初中一句總。於彼者，場地也，又是相輪也。蓮華者，開敷故、出三乘水故、不染故、微妙故、眾聖蜂所採證故。二寶莖者，可貴故、堅固故。三藏者，含攝故、出生故、具德故。四葉者，覆蓋故，以廣大甚深故遍法界也。五香鬚者，氛氳眷屬故。六閻浮檀金，是寶中之上故。金是貴相顯著故。臺是高出故。七結也。此等竝法門也。若約三乘，託此事別表法，然彼事非即法。若此一乘，即彼事是此法，仍有事顯現也。二顯能詮中二：初標體、二偈頌明說相。前中三：先舉教從佛眉間出者，表依證起說故。教從佛出故，如勝流法界。又論云「從最清淨法界所流法」也。出菩薩者，為被因人故。諸法是所詮，勝音是能詮。論云「契經以文義為體」也。若依一乘，看此菩薩即名見教體，人法無礙故。顯教圓故具主伴也。順理故敬繞也。二明稱義故坐臺鬚也。三由稱義故，令教誠實，故歎德也。德中四句：一下愜群機、二上順佛境、三窮茲義海、四令歸佛果。二說相中二：初勝音，明教體殊勝；二炎光，明教威勝用。初中三頌：一明一佛遍法界而在道樹；二多各遍法界之佛，同坐一毛孔；三如一毛，一切亦爾，各具主伴。此三如是漸次增廣也。又釋：初一明舍那身滿法界、後二明毛孔中現無量三世間重重無盡也。二教威中師子者，有三種：一不畏義理深，故光
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照也；二不畏不益，故炎燒惑也；三不畏異學不降，故奮迅也。同是教故，亦名音也。
照也；二不畏不益，故炎燒惑也；三不畏異學不降，故奮迅也。同是教故，亦名音也。
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頌中，初明法輪義、後釋文。前中轉法輪義，略作十門：一釋名、二辯體、三種類、四轉相、五分齊、六轉處、七轉時、八轉人、九轉機、十諸門。
頌中，初明法輪義、後釋文。前中轉法輪義，略作十門：一釋名、二辯體、三種類、四轉相、五分齊、六轉處、七轉時、八轉人、九轉機、十諸門。
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一釋名者，法是軌持義，通有四種，謂教，理，行，果。輪是所成義，亦有四：一圓滿義，以離缺減故。二是具德義，以轂輻輞等悉皆具故。三有用義，謂摧輾惑障故。四轉動義，謂從此向彼，即從佛至眾生故；亦從彼向此，即從眾生至佛果故。法即是輪，持業釋。又輪是喻，況如聖王輪寶，即法之輪故，依主釋。
一釋名者，法是軌持義，通有四種，謂教，理，行，果。輪是所成義，亦有四：一圓滿義，以離缺減故。二是具德義，以轂輻輞等悉皆具故。三有用義，謂摧輾惑障故。四轉動義，謂從此向彼，即從佛至眾生故；亦從彼向此，即從眾生至佛果故。法即是輪，持業釋。又輪是喻，況如聖王輪寶，即法之輪故，依主釋。
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二體性者，通論，教等四法為性。剋性，唯八正道為性。以戒為轂，謂正語、正業、正命。以慧為輻，謂正見、正思惟。以定為輞，謂正定。餘正念、正精進為莊飾成輪。此約小乘，初教亦同。又唯以無分別智為法輪體，又唯真理為性，此約終教。或理智俱泯、教果亦亡，離言絕慮為法輪體，此約頓教。或通攝無盡法界，謂人法教義等一切自在法門海竝為法輪體，如帝網重重具足主伴等，此約圓教。亦即攝前諸位，此中皆具，約同教也。
二體性者，通論，教等四法為性。剋性，唯八正道為性。以戒為轂，謂正語、正業、正命。以慧為輻，謂正見、正思惟。以定為輞，謂正定。餘正念、正精進為莊飾成輪。此約小乘，初教亦同。又唯以無分別智為法輪體，又唯真理為性，此約終教。或理智俱泯、教果亦亡，離言絕慮為法輪體，此約頓教。或通攝無盡法界，謂人法教義等一切自在法門海竝為法輪體，如帝網重重具足主伴等，此約圓教。亦即攝前諸位，此中皆具，約同教也。
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三種類者，有三：初小乘四諦之下各有四義，謂苦、空、無常、無我，此四苦諦。因、集、有、緣，此四集諦。滅、止、妙、離，此四滅諦。道、如、迹、乘，此四道諦。此上十六，約所知諦。若約能知，亦各有四，謂眼、智、明、覺，眼謂總觀苦等、智謂別觀過去苦等、明謂別觀未來苦等、覺謂別觀現在苦等，是故四諦各四故成十六。新《大毘婆娑論》第七十九云「眼者謂法智忍，智者謂諸法智，明者謂類智忍，覺者謂諸類智。」又眼是觀見義，智是決斷義，明是照了義，覺是警察義，三轉十六成四十八行法輪。此約小乘，如《毘婆沙論》具說。二明三乘中法輪。然有三義：一同小乘三轉四諦，通益三機，如《密迹經》辨，此則說四諦而具三乘。又三轉即空常淨，《維摩經》云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨。」此之謂也，此約初教。二唯說大乘，亦通三根得大小果，如諸大乘經中所說。或分相開三，如轉、照、持等三種法輪；或合為一，謂唯一實諦。上約終教。三離言法輪，無轉不轉，非四三一，不可說故，此約頓教。三一乘法輪，准下文有十諦差別，謂說誠諦等諦各十行，謂具足清淨四無畏等，是故總有一百行法輪。准下文亦有十輪，謂過去願力故等，即十轉百行為千法輪。竝尋下文，應廣具顯。何以皆言十者？為顯無盡故。此則無盡法界為大法輪海，常轉無休息也。
三種類者，有三：初小乘四諦之下各有四義，謂苦、空、無常、無我，此四苦諦。因、集、有、緣，此四集諦。滅、止、妙、離，此四滅諦。道、如、迹、乘，此四道諦。此上十六，約所知諦。若約能知，亦各有四，謂眼、智、明、覺，眼謂總觀苦等、智謂別觀過去苦等、明謂別觀未來苦等、覺謂別觀現在苦等，是故四諦各四故成十六。新《大毘婆娑論》第七十九云「眼者謂法智忍，智者謂諸法智，明者謂類智忍，覺者謂諸類智。」又眼是觀見義，智是決斷義，明是照了義，覺是警察義，三轉十六成四十八行法輪。此約小乘，如《毘婆沙論》具說。二明三乘中法輪。然有三義：一同小乘三轉四諦，通益三機，如《密迹經》辨，此則說四諦而具三乘。又三轉即空常淨，《維摩經》云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨。」此之謂也，此約初教。二唯說大乘，亦通三根得大小果，如諸大乘經中所說。或分相開三，如轉、照、持等三種法輪；或合為一，謂唯一實諦。上約終教。三離言法輪，無轉不轉，非四三一，不可說故，此約頓教。三一乘法輪，准下文有十諦差別，謂說誠諦等諦各十行，謂具足清淨四無畏等，是故總有一百行法輪。准下文亦有十輪，謂過去願力故等，即十轉百行為千法輪。竝尋下文，應廣具顯。何以皆言十者？為顯無盡故。此則無盡法界為大法輪海，常轉無休息也。
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四轉相者，小乘三轉有二：一為自轉，初轉在見道名印相轉，次轉在修道名應作轉，後轉在無學道名已作轉。二為他轉，初名示相轉，謂此是苦等，令陳如等入於見道；次名勸知轉，謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修，令彼入修道；後名引證轉，謂苦我已知乃至道我已修，令彼入無學道。若三乘法輪，二同前說，但義理差別。約菩薩人者，准《大品》等經，既言鹿園轉法輪時，無量眾生發菩提心等，無量菩薩得初地等，無量一生菩薩一時成佛，此亦應同彼三轉，是通非別，不可別配。若依一乘轉無盡稱法界法輪，與所被機同一法界無二無別，法爾常恒，無新辯益之謂也。
四轉相者，小乘三轉有二：一為自轉，初轉在見道名印相轉，次轉在修道名應作轉，後轉在無學道名已作轉。二為他轉，初名示相轉，謂此是苦等，令陳如等入於見道；次名勸知轉，謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修，令彼入修道；後名引證轉，謂苦我已知乃至道我已修，令彼入無學道。若三乘法輪，二同前說，但義理差別。約菩薩人者，准《大品》等經，既言鹿園轉法輪時，無量眾生發菩提心等，無量菩薩得初地等，無量一生菩薩一時成佛，此亦應同彼三轉，是通非別，不可別配。若依一乘轉無盡稱法界法輪，與所被機同一法界無二無別，法爾常恒，無新辯益之謂也。
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五明法輪分齊者，若小乘中，有一義：佛說四諦苦無常等語音，入法輪攝；如問阿難天雨等如是世語，皆非法輪。若三乘中，佛一切語及身威儀皆入法輪，以無不益生故。《維摩經》云「諸佛威儀進止無非佛事。」以此准之。若一乘中，通三世間俱入法輪，一切眾生語言音聲亦入法輪。國土法輪如剎說等准之。
五明法輪分齊者，若小乘中，有一義：佛說四諦苦無常等語音，入法輪攝；如問阿難天雨等如是世語，皆非法輪。若三乘中，佛一切語及身威儀皆入法輪，以無不益生故。《維摩經》云「諸佛威儀進止無非佛事。」以此准之。若一乘中，通三世間俱入法輪，一切眾生語言音聲亦入法輪。國土法輪如剎說等准之。
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六轉處者，小乘唯一娑婆百億鹿園等處；三乘或一百億或千百億或如恒沙為一佛化境；一乘遍通樹形等界乃至華藏猶如帝網重重主伴，經云「此是盧舍那佛常轉法輪處。」
六轉處者，小乘唯一娑婆百億鹿園等處；三乘或一百億或千百億或如恒沙為一佛化境；一乘遍通樹形等界乃至華藏猶如帝網重重主伴，經云「此是盧舍那佛常轉法輪處。」
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七轉時者，小乘三乘或二七日或三七日、復或六七日或七七日或八七日、或五十七日或一年等，此竝以是末教隨機見聞異耳，亦無前後相攝等事。一乘本教要在初時第二七日，更無異說。仍攝前後各無量劫念念無間，一一念中亦各攝彼前後際劫，亦如帝網重重無盡，九世十世之所轉也。
七轉時者，小乘三乘或二七日或三七日、復或六七日或七七日或八七日、或五十七日或一年等，此竝以是末教隨機見聞異耳，亦無前後相攝等事。一乘本教要在初時第二七日，更無異說。仍攝前後各無量劫念念無間，一一念中亦各攝彼前後際劫，亦如帝網重重無盡，九世十世之所轉也。
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八轉人者，先主後伴。小乘主謂釋迦生身及化身佛，聲聞弟子為伴。三乘主即三身佛，聲聞菩薩為伴，謂舍利弗等。一乘主謂盧舍那十身，普賢等菩薩為伴，亦如帝網重重現准之。
八轉人者，先主後伴。小乘主謂釋迦生身及化身佛，聲聞弟子為伴。三乘主即三身佛，聲聞菩薩為伴，謂舍利弗等。一乘主謂盧舍那十身，普賢等菩薩為伴，亦如帝網重重現准之。
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九轉機者，初唯為小機，次通被三機，後唯一普機准之。
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十諸門者，一教及念處等為法輪因，由此得聖道故；二福慧萬行為法輪眷屬；三真俗二諦為法輪境；四二障使習是法輪所斷；五菩提涅槃法輪果。諸宗准之。
十諸門者，一教及念處等為法輪因，由此得聖道故；二福慧萬行為法輪眷屬；三真俗二諦為法輪境；四二障使習是法輪所斷；五菩提涅槃法輪果。諸宗准之。
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釋文者，頌中十偈分四：初三明佛法輪清淨廣大。於中初句標教主。次句明法輪清淨，清淨者滅惑染故、現淨理故、教輪淨故，如梵輪也。下明法輪廣大自有六門：初一句巧說廣；二一句說人廣；三二句說處廣，於中國土海世界海雙舉者，此二相成故也；四二句說因廣，謂由大願力說盡來際故，亦名說時廣；五二句說機廣；六二句言音廣。二有二頌歎普賢能遍說法：一佛力加故令語業普遍、二身業稱理亦遍雨法。三有三頌歎舍那佛說法：一語業；二意業，出光也；三身業。四末後二頌歎三世佛亦同說法：一令見說法；二令聞說法；下結通有二義，一結上集眾通十方界、二既在示法後結則知示法亦通十方。示法主分竟也。
釋文者，頌中十偈分四：初三明佛法輪清淨廣大。於中初句標教主。次句明法輪清淨，清淨者滅惑染故、現淨理故、教輪淨故，如梵輪也。下明法輪廣大自有六門：初一句巧說廣；二一句說人廣；三二句說處廣，於中國土海世界海雙舉者，此二相成故也；四二句說因廣，謂由大願力說盡來際故，亦名說時廣；五二句說機廣；六二句言音廣。二有二頌歎普賢能遍說法：一佛力加故令語業普遍、二身業稱理亦遍雨法。三有三頌歎舍那佛說法：一語業；二意業，出光也；三身業。四末後二頌歎三世佛亦同說法：一令見說法；二令聞說法；下結通有二義，一結上集眾通十方界、二既在示法後結則知示法亦通十方。示法主分竟也。
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第三法主入定分。於中二：先料簡諸會中有四：一有無者，唯第二會無者，以所表法未成位故；餘會所表，法位成故。二出不出者，唯第八不出，以表一證法界無退失故；餘表起化故。三因果者，初及七八為果定，以初說果故，七行深故、八證玄故；餘皆說因故。又釋：第七中亦以通有因義，以華嚴是因行成嚴故。若如此判，通有四句：或唯果，謂初及八；或唯因，謂三四五六；或亦因亦果，謂第七；或非因非果，謂第二總無也。四能入人者，唯第八佛自入，表法界解脫自在唯佛窮故。初雖說果，為令物信故。七行雖深，然是因人行故。二釋文者，於中二：先此土、後結通。初中，於佛前坐者，顯因果不相離故。何故入定者？顯非證不說故、為受加故、除眾疑故。何故入果定？為說果法故。何故因人入？為被因人故。淨有四義：一自性淨、二治惑淨、三善根淨、四益用淨。藏有四義：一含攝、二蘊積、三出生、四無盡。三昧，此云等持，離沈浮故。定慧均故，名等也。心不散故、住一境故，名持也。納法在心，名為正受。此中淨之藏，淨即藏。如來之淨藏，如來即淨藏。淨藏之三昧，三昧即淨藏。皆二釋，思之可見。下釋顯其義，初句釋如來、後句釋淨藏。離垢，淨也。滿足，藏也。虛空，喻上二也。結通者，此經一切處說總成一部，謂一部即一切部。今且舉此一方中事，恐斷其本部，故數於文末釣取一切結成本部，以明無盡無盡也。因此略明所入三昧分齊差別，有十重：一約一切定無礙，故起分中言「普賢菩薩從彼三昧起，從世界塵數等三昧起。」解云：此有二義，一此定含攝多三昧故、二此定遍入多三昧故，是故此定即是塵等三昧海也。二約一切處無礙，如此文云「普賢菩薩於此世界三昧正受，盡法界虛空界等一切佛剎亦復如是。」此亦二義，一定中包含十方剎故、二此定遍於諸塵道故。三約一切時無礙，如起分云「普賢從一切三世三昧起」等。此亦二義，謂定含三世及遍入三際。四此上三重融含為一，普賢三昧無礙自在，以此三說是一定故、不相離故。五於上塵等三昧海中，隨一即具一切諸定，各苞十方盡三世故。六如一三昧，一切亦爾。七隨一塵內即見普賢圓明三昧，各攝十方亦盡三際。八如一塵內，一切塵道皆亦如是。九隨一念中即有普賢入塵等定、各苞塵道，盡十方剎及窮九世十世等盡。十如一念中，餘念念中盡前後際一切劫海皆亦如是。如此十重為則，餘一切位中及教義理事等准此思之。入定分竟也。
第三法主入定分。於中二：先料簡諸會中有四：一有無者，唯第二會無者，以所表法未成位故；餘會所表，法位成故。二出不出者，唯第八不出，以表一證法界無退失故；餘表起化故。三因果者，初及七八為果定，以初說果故，七行深故、八證玄故；餘皆說因故。又釋：第七中亦以通有因義，以華嚴是因行成嚴故。若如此判，通有四句：或唯果，謂初及八；或唯因，謂三四五六；或亦因亦果，謂第七；或非因非果，謂第二總無也。四能入人者，唯第八佛自入，表法界解脫自在唯佛窮故。初雖說果，為令物信故。七行雖深，然是因人行故。二釋文者，於中二：先此土、後結通。初中，於佛前坐者，顯因果不相離故。何故入定者？顯非證不說故、為受加故、除眾疑故。何故入果定？為說果法故。何故因人入？為被因人故。淨有四義：一自性淨、二治惑淨、三善根淨、四益用淨。藏有四義：一含攝、二蘊積、三出生、四無盡。三昧，此云等持，離沈浮故。定慧均故，名等也。心不散故、住一境故，名持也。納法在心，名為正受。此中淨之藏，淨即藏。如來之淨藏，如來即淨藏。淨藏之三昧，三昧即淨藏。皆二釋，思之可見。下釋顯其義，初句釋如來、後句釋淨藏。離垢，淨也。滿足，藏也。虛空，喻上二也。結通者，此經一切處說總成一部，謂一部即一切部。今且舉此一方中事，恐斷其本部，故數於文末釣取一切結成本部，以明無盡無盡也。因此略明所入三昧分齊差別，有十重：一約一切定無礙，故起分中言「普賢菩薩從彼三昧起，從世界塵數等三昧起。」解云：此有二義，一此定含攝多三昧故、二此定遍入多三昧故，是故此定即是塵等三昧海也。二約一切處無礙，如此文云「普賢菩薩於此世界三昧正受，盡法界虛空界等一切佛剎亦復如是。」此亦二義，一定中包含十方剎故、二此定遍於諸塵道故。三約一切時無礙，如起分云「普賢從一切三世三昧起」等。此亦二義，謂定含三世及遍入三際。四此上三重融含為一，普賢三昧無礙自在，以此三說是一定故、不相離故。五於上塵等三昧海中，隨一即具一切諸定，各苞十方盡三世故。六如一三昧，一切亦爾。七隨一塵內即見普賢圓明三昧，各攝十方亦盡三際。八如一塵內，一切塵道皆亦如是。九隨一念中即有普賢入塵等定、各苞塵道，盡十方剎及窮九世十世等盡。十如一念中，餘念念中盡前後際一切劫海皆亦如是。如此十重為則，餘一切位中及教義理事等准此思之。入定分竟也。
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第四諸佛加持分中二：先辨諸會，有二：初有無者，二七八三會無，以二位未成故、無入定故，七行依法不異前故，八佛自入定不假加故；餘會非此，故皆有也。二佛遠近多少名異，皆如文應知。二釋文中三：先口加及所為、二意加、三身加。又初勸說以益辯、次冥被以增智、後摩頂而覺。然加讚互成有四句：一加而非讚，如佛意身二加；二讚而非加，如諸菩薩偈讚等；三亦加亦讚，如佛口業；四非加非讚，如餘文也。口中二：初明加讚、二釋所為。初中三：初明諸佛不移本剎而現身於此，以明彼即此而不壞彼故、遠即近而不壞遠故也，如緣起性知之；二讚得深定；三明定因，初他力、後自力。又果力因力緣起合成也。又佛本願者，明佛往昔曾見是事，因即發願，願今成也。釋所為中，為何義故加？為說此法故。於中十句：初一總，謂一乘法輪最初轉故，以是果法輪，故云佛也。別中有九：一所轉義，法輪體也。開猶現也。二巧轉盡源，法輪相也。及十方者，是結通處也。三妙除惑障，即法輪用也。四十方齊轉，法輪處也，又窮土海也。五轉因入果，法輪分齊也。六一門攝一切果，法輪德也。七巧令樂果，即法輪境也。八巧隨世俗，法輪方便也。九審根授法，即法輪所被也，同異成壞准思知之。二意加中二：先加、後釋。初中，一總、餘別。別中，一得法智，謂五海智非一，故云無邊等；二盡邊智，謂窮盡五海、該三際佛；三成壞智，謂五海集散，亦世界海也；四所化智，謂五海約染，亦眾生海也；五理智，謂五海皆深，亦法界海也；六三昧智，謂五海皆定境也；七根欲智也、八語辯智、九身遍智、十圓音智，此皆通五海等，准之。與下十智大同也。釋中，先徵、後釋。問：諸佛有力有悲，何故唯加普賢不加餘耶？答：以長子故、眾首故、盡佛願底故、本願故、普德具故、得定法故、餘人不得故。又凡有此定處，諸佛法爾皆聚彼，如海法爾攝彼眾流，故云法也。緣起法門，理數爾也，是故諸佛智斷亦得與人。問：佛何不自說？答：有二意：一所說既玄，恐因人絕分故也。若爾，何不餘人說耶？為說普法故。二明凡說此法，必具一切諸佛共說。若佛自說，則理無加授，便乖共說。是故普賢一說，即一切佛說也。三身加中何故摩者？令覺故、令具佛威德故。此中佛身未必來此、申手未必修延、各令觸頂未必相妨、悉同時摩未必前後，皆是緣起自在無礙，思之應知。加持分竟。
第四諸佛加持分中二：先辨諸會，有二：初有無者，二七八三會無，以二位未成故、無入定故，七行依法不異前故，八佛自入定不假加故；餘會非此，故皆有也。二佛遠近多少名異，皆如文應知。二釋文中三：先口加及所為、二意加、三身加。又初勸說以益辯、次冥被以增智、後摩頂而覺。然加讚互成有四句：一加而非讚，如佛意身二加；二讚而非加，如諸菩薩偈讚等；三亦加亦讚，如佛口業；四非加非讚，如餘文也。口中二：初明加讚、二釋所為。初中三：初明諸佛不移本剎而現身於此，以明彼即此而不壞彼故、遠即近而不壞遠故也，如緣起性知之；二讚得深定；三明定因，初他力、後自力。又果力因力緣起合成也。又佛本願者，明佛往昔曾見是事，因即發願，願今成也。釋所為中，為何義故加？為說此法故。於中十句：初一總，謂一乘法輪最初轉故，以是果法輪，故云佛也。別中有九：一所轉義，法輪體也。開猶現也。二巧轉盡源，法輪相也。及十方者，是結通處也。三妙除惑障，即法輪用也。四十方齊轉，法輪處也，又窮土海也。五轉因入果，法輪分齊也。六一門攝一切果，法輪德也。七巧令樂果，即法輪境也。八巧隨世俗，法輪方便也。九審根授法，即法輪所被也，同異成壞准思知之。二意加中二：先加、後釋。初中，一總、餘別。別中，一得法智，謂五海智非一，故云無邊等；二盡邊智，謂窮盡五海、該三際佛；三成壞智，謂五海集散，亦世界海也；四所化智，謂五海約染，亦眾生海也；五理智，謂五海皆深，亦法界海也；六三昧智，謂五海皆定境也；七根欲智也、八語辯智、九身遍智、十圓音智，此皆通五海等，准之。與下十智大同也。釋中，先徵、後釋。問：諸佛有力有悲，何故唯加普賢不加餘耶？答：以長子故、眾首故、盡佛願底故、本願故、普德具故、得定法故、餘人不得故。又凡有此定處，諸佛法爾皆聚彼，如海法爾攝彼眾流，故云法也。緣起法門，理數爾也，是故諸佛智斷亦得與人。問：佛何不自說？答：有二意：一所說既玄，恐因人絕分故也。若爾，何不餘人說耶？為說普法故。二明凡說此法，必具一切諸佛共說。若佛自說，則理無加授，便乖共說。是故普賢一說，即一切佛說也。三身加中何故摩者？令覺故、令具佛威德故。此中佛身未必來此、申手未必修延、各令觸頂未必相妨、悉同時摩未必前後，皆是緣起自在無礙，思之應知。加持分竟。
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第五大眾同請分中二：初長行怪不即說，以生後請。亦是具身意二業請，謂恭敬，身也；觀察，意也。二俱專住，一心也。後正語業請中，與上請何別？謂此別請普賢故、以知是說法主故。又此具新舊二眾，故不同前也。所問之法不異前，故不別列也。十頌分三：初八歎法主請、二有一頌舉所說請、後一頌歎眾樂聞請。初中二：先有五頌，通歎普賢德；後三別歎說法德。亦即前歎有說因、後歎有說果。前中略顯普賢十種功德：一因行願滿、二果德平等，初一頌顯之；三色身普遍、四福智深廣，第二一頌顯；五普見佛海、六能現塵剎，第三一頌顯；七廣遍時處、八深定常現，第四一頌顯；九體充法界、十用遍生海，亦是前智後悲，第五頌顯。又此十德攝為五對：一因果、二身智、三見現、四深廣、五體用。下別歎說德中，初頌歎證斷為因，普周廣說，謂初句證理、次句斷障、次句普周、下句廣說。二一頌歎內外為因，能益妙說，謂初句歎普賢內證，一切佛德海生；次句歎外能普放說法光雲；次句歎能益眾生堅其淨行；下句由此故能妙說佛境。三一頌歎深行為因，能雲雨說法。此上三中，若約能說辯，一廣說、二妙說、三頓說；若約所說，一佛法、二佛境、三法界。下一頌明所說法，初一句總舉下文華藏界等；次句舉下文佛嚴淨事；次句中能入是佛海法界海，所入是眾生海及根欲海；下句結請；末後一頌歎眾有二德堪聞：一樂欲、二根器。前中亦二：一身離慢怠，故云恭敬；二心離異想，故云觀普賢。二根器中雖一心樂聞，若無智慧不能領受。此亦有二：一深智達深理故、二廣智鑒廣事故。下句結請願說。同請分竟。
第五大眾同請分中二：初長行怪不即說，以生後請。亦是具身意二業請，謂恭敬，身也；觀察，意也。二俱專住，一心也。後正語業請中，與上請何別？謂此別請普賢故、以知是說法主故。又此具新舊二眾，故不同前也。所問之法不異前，故不別列也。十頌分三：初八歎法主請、二有一頌舉所說請、後一頌歎眾樂聞請。初中二：先有五頌，通歎普賢德；後三別歎說法德。亦即前歎有說因、後歎有說果。前中略顯普賢十種功德：一因行願滿、二果德平等，初一頌顯之；三色身普遍、四福智深廣，第二一頌顯；五普見佛海、六能現塵剎，第三一頌顯；七廣遍時處、八深定常現，第四一頌顯；九體充法界、十用遍生海，亦是前智後悲，第五頌顯。又此十德攝為五對：一因果、二身智、三見現、四深廣、五體用。下別歎說德中，初頌歎證斷為因，普周廣說，謂初句證理、次句斷障、次句普周、下句廣說。二一頌歎內外為因，能益妙說，謂初句歎普賢內證，一切佛德海生；次句歎外能普放說法光雲；次句歎能益眾生堅其淨行；下句由此故能妙說佛境。三一頌歎深行為因，能雲雨說法。此上三中，若約能說辯，一廣說、二妙說、三頓說；若約所說，一佛法、二佛境、三法界。下一頌明所說法，初一句總舉下文華藏界等；次句舉下文佛嚴淨事；次句中能入是佛海法界海，所入是眾生海及根欲海；下句結請；末後一頌歎眾有二德堪聞：一樂欲、二根器。前中亦二：一身離慢怠，故云恭敬；二心離異想，故云觀普賢。二根器中雖一心樂聞，若無智慧不能領受。此亦有二：一深智達深理故、二廣智鑒廣事故。下句結請願說。同請分竟。
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第六定內略說本分中二：先觀五海、後說十智；又前是所觀之境、後是能觀之智；又前是證本、後是教本。何故不起定而說耶？謂明定不礙用故、寄顯法深故、雙行故。初中二：先明境海深故觀非自力。二正觀審法五海，略作十門：一辨義相，謂於無盡圓明性海藏中分茲五義：一是所依義，通一切准之；二萌發義，亦積聚義；三軌用義；四巧別義、性別義；五覺圓義。此五皆一即具餘四，竝深廣無盡、具德難思，故云海也。二約染淨，有二：一別者，或唯淨，謂佛海；或唯染，謂眾生海；或俱，謂世界及根欲；或不俱，謂法界。二通者，或俱淨，以眾生等亦返流故、本淨故；或染，以佛等亦隨緣故；或俱或不俱，思准之。三約理事亦四句，全攝可知。四約人法，有二：先別者，眾生及佛是人法界、是法根欲、亦人亦法，世界非人非法：二通者，亦具四句，全攝可知。五約因果亦二：別中，世界俱、法界不俱，餘二句可知。通中亦四句，思准。六約三世間、七約境智、八約依正、九約三寶，此上四門皆有通別句等，思准。十約融攝，有二：先約海，謂世界即眾生，如下眾生形世界；世界即法界，如法界不可壞蓮華世界海；世界海即根欲，如心作世界；世界即佛，如國土身。二約眾生即世界，如前說，亦即法界，如經「即此法界流轉五道名為眾生。」亦即根欲，如「心心所作故。」亦即佛是十身中眾生身，又眾生即真故。後三海，一一即具餘，皆思可見。二約智中亦二：先別初三智是前三海智、後七智是後二海智。二通者，謂一智有五海、一海有十智，鎔融思攝。五海深玄，寄半數說者，令易信故；十智稍麁，寄十數說者，會其本故。是故境智不殊、麁妙恒別，此約一乘。又如《解深密經》云「如來所行如來境界，此何差別？佛言：如來所行謂一切種，如來共有無量功德眾所莊嚴清淨佛土。如來境界，所謂一切種五界差別，所謂有情界、世界、法界、調伏界、調伏方便界。」《地持》、《瑜伽》亦名此五名五無量。此五既是如來境界，故後說智名迴觀智，此約三乘。問：既觀海，何不說海而說智耶？答：以海是證境故，證欲說彼，即是說智。如人至寺觀塔熏在自心，後歸家說塔，即是說心，非彼塔也。問：既在定得說，後何須起耶？答：為寄法故。何者？謂在定觀海，此在心中最細也。十智觀海雖在定中，然寄在言，故次細也。說分最麁，就機故，出定表示也。是則說以智為本，智以海為本，以說依智成、智依理起故。文中三：初據智、二許說、三明說意。此中佛子有五義，如《攝論》：一願樂大乘為種子、二般若為母、三定為胎、
第六定內略說本分中二：先觀五海、後說十智；又前是所觀之境、後是能觀之智；又前是證本、後是教本。何故不起定而說耶？謂明定不礙用故、寄顯法深故、雙行故。初中二：先明境海深故觀非自力。二正觀審法五海，略作十門：一辨義相，謂於無盡圓明性海藏中分茲五義：一是所依義，通一切准之；二萌發義，亦積聚義；三軌用義；四巧別義、性別義；五覺圓義。此五皆一即具餘四，竝深廣無盡、具德難思，故云海也。二約染淨，有二：一別者，或唯淨，謂佛海；或唯染，謂眾生海；或俱，謂世界及根欲；或不俱，謂法界。二通者，或俱淨，以眾生等亦返流故、本淨故；或染，以佛等亦隨緣故；或俱或不俱，思准之。三約理事亦四句，全攝可知。四約人法，有二：先別者，眾生及佛是人法界、是法根欲、亦人亦法，世界非人非法：二通者，亦具四句，全攝可知。五約因果亦二：別中，世界俱、法界不俱，餘二句可知。通中亦四句，思准。六約三世間、七約境智、八約依正、九約三寶，此上四門皆有通別句等，思准。十約融攝，有二：先約海，謂世界即眾生，如下眾生形世界；世界即法界，如法界不可壞蓮華世界海；世界海即根欲，如心作世界；世界即佛，如國土身。二約眾生即世界，如前說，亦即法界，如經「即此法界流轉五道名為眾生。」亦即根欲，如「心心所作故。」亦即佛是十身中眾生身，又眾生即真故。後三海，一一即具餘，皆思可見。二約智中亦二：先別初三智是前三海智、後七智是後二海智。二通者，謂一智有五海、一海有十智，鎔融思攝。五海深玄，寄半數說者，令易信故；十智稍麁，寄十數說者，會其本故。是故境智不殊、麁妙恒別，此約一乘。又如《解深密經》云「如來所行如來境界，此何差別？佛言：如來所行謂一切種，如來共有無量功德眾所莊嚴清淨佛土。如來境界，所謂一切種五界差別，所謂有情界、世界、法界、調伏界、調伏方便界。」《地持》、《瑜伽》亦名此五名五無量。此五既是如來境界，故後說智名迴觀智，此約三乘。問：既觀海，何不說海而說智耶？答：以海是證境故，證欲說彼，即是說智。如人至寺觀塔熏在自心，後歸家說塔，即是說心，非彼塔也。問：既在定得說，後何須起耶？答：為寄法故。何者？謂在定觀海，此在心中最細也。十智觀海雖在定中，然寄在言，故次細也。說分最麁，就機故，出定表示也。是則說以智為本，智以海為本，以說依智成、智依理起故。文中三：初據智、二許說、三明說意。此中佛子有五義，如《攝論》：一願樂大乘為種子、二般若為母、三定為胎、
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四大悲為乳母、五諸佛為父。又有十義，如下彌勒知識處說。十智者，一由成即敗故成淨也，敗亦爾。由此即具餘九等，故名不思也。此不思句遍下九句。二中以眾生空有不二故、類多故、相即故、相入故、具一切法故、根性多故，故亦不思。又界是如來藏，隨緣作眾生名起也。又起在智中也。三中，一約有為、二無為、三俱、四不俱，各通染淨，思准之。根欲攝在上二智中，亦在下七，如上問中辨。下七明佛海，四無礙故。五稱根欲授故、普轉故。六顯德故、七光音故、八三輪攝故、九深定故，相即及體用皆不壞也。十以總結別也。本分竟。
四大悲為乳母、五諸佛為父。又有十義，如下彌勒知識處說。十智者，一由成即敗故成淨也，敗亦爾。由此即具餘九等，故名不思也。此不思句遍下九句。二中以眾生空有不二故、類多故、相即故、相入故、具一切法故、根性多故，故亦不思。又界是如來藏，隨緣作眾生名起也。又起在智中也。三中，一約有為、二無為、三俱、四不俱，各通染淨，思准之。根欲攝在上二智中，亦在下七，如上問中辨。下七明佛海，四無礙故。五稱根欲授故、普轉故。六顯德故、七光音故、八三輪攝故、九深定故，相即及體用皆不壞也。十以總結別也。本分竟。
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第七起定成益分中二：先起主伴定。前明定不礙用故說十智；此明用不礙定故云不壞，不壞彼定故也。云何不壞？以由方便智釋顯也。二起益中二：先內益，亦二：初益此眾，有四：一證法體；二依證起巧智；三依智起妙辯；四說無斷絕，謂由願力故也。二結通顯圓。二外益中三：初動。二益，謂動時令恐，返此故樂也。又安善因授樂果。又動時令壞，返此故寶嚴。三雨寶，謂是法門也。以是減十，故標十列七也。
第七起定成益分中二：先起主伴定。前明定不礙用故說十智；此明用不礙定故云不壞，不壞彼定故也。云何不壞？以由方便智釋顯也。二起益中二：先內益，亦二：初益此眾，有四：一證法體；二依證起巧智；三依智起妙辯；四說無斷絕，謂由願力故也。二結通顯圓。二外益中三：初動。二益，謂動時令恐，返此故樂也。又安善因授樂果。又動時令壞，返此故寶嚴。三雨寶，謂是法門也。以是減十，故標十列七也。
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第八毛光讚德分中二：初一切如來毛孔及光等，是上能加佛也。讚普賢德，顯具德說法，令眾尊重生渴仰故也。是上光明讚歎音聲智。二十四頌中分二：初八歎普賢廣大，三業盡佛源底。於中初三身；次半語；次二半意，於中初一半定、後一慧、次二盡佛源底。後六歎體用普遍無礙應機，於中初一體遍，謂普賢身在此會坐，即於十方無邊世界一一皆見常在彼處，本來當處而身不分，亦無來去。一切塵中一切眾生身中皆亦如是，以眾生等即如，故是普賢也。而實一乘佛國亦同普賢圓遍，即就勝易解，故簡土約理、寄三乘顯一乘耳，思之可見。後五明用：一現身、二現法、三淨願、四眾生、五現智。
第八毛光讚德分中二：初一切如來毛孔及光等，是上能加佛也。讚普賢德，顯具德說法，令眾尊重生渴仰故也。是上光明讚歎音聲智。二十四頌中分二：初八歎普賢廣大，三業盡佛源底。於中初三身；次半語；次二半意，於中初一半定、後一慧、次二盡佛源底。後六歎體用普遍無礙應機，於中初一體遍，謂普賢身在此會坐，即於十方無邊世界一一皆見常在彼處，本來當處而身不分，亦無來去。一切塵中一切眾生身中皆亦如是，以眾生等即如，故是普賢也。而實一乘佛國亦同普賢圓遍，即就勝易解，故簡土約理、寄三乘顯一乘耳，思之可見。後五明用：一現身、二現法、三淨願、四眾生、五現智。
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第九許說令喜分中亦二：先長行標意，謂前聞本分已生歡喜，今更許說分，故云重喜。二頌顯喜事，於中有十頌，分三：初二頌半，舉佛化德超情不測。於中，一深智說法、二嚴土調生、後半通結能化所化無盡難測。第二有五頌半，誡眾令淨堪為法器。於中，初半簡不堪聞。言樂惡者，作惡趣因也。著有者，設作善業不求出離。下句結非，謂不能了等，顯非器也。次一頌明具三力方堪為器：一宿善根力、二近善友力、三佛護念力。下句結云「是等眾生能得上智」。次一頌，具七心方堪聞法：一直心，離諂曲故；二淨心，離求過等故；三慈心，為益物故；四悲心，為救生故；五深心，為修行故；六信心，受深法故；七無厭足心，渴心無滿故。下句結云「彼聞此法喜無量」也。上來二頌十門通辨一切堪聞法器，次二頌別舉此眾。初一明具四德堪知佛境：一住普賢地、二具普賢願、三行普賢行、四證法界空，下句結知佛境。次一頌歎此大眾現得二利：一現前見佛、二得普賢方便。後一頌通結，但諸眾生得聞佛法皆是佛力。第三有二頌，舉法許說，勸觀令樂。一舉法勸觀，以佛及剎在身內故，勸眾令於毛孔中觀。後一明具普眼方覩此法，下句許說誡聽可知。下十眼中，第十普眼者，平等法門見法界故。若通論，總具十眼名為普也。
第九許說令喜分中亦二：先長行標意，謂前聞本分已生歡喜，今更許說分，故云重喜。二頌顯喜事，於中有十頌，分三：初二頌半，舉佛化德超情不測。於中，一深智說法、二嚴土調生、後半通結能化所化無盡難測。第二有五頌半，誡眾令淨堪為法器。於中，初半簡不堪聞。言樂惡者，作惡趣因也。著有者，設作善業不求出離。下句結非，謂不能了等，顯非器也。次一頌明具三力方堪為器：一宿善根力、二近善友力、三佛護念力。下句結云「是等眾生能得上智」。次一頌，具七心方堪聞法：一直心，離諂曲故；二淨心，離求過等故；三慈心，為益物故；四悲心，為救生故；五深心，為修行故；六信心，受深法故；七無厭足心，渴心無滿故。下句結云「彼聞此法喜無量」也。上來二頌十門通辨一切堪聞法器，次二頌別舉此眾。初一明具四德堪知佛境：一住普賢地、二具普賢願、三行普賢行、四證法界空，下句結知佛境。次一頌歎此大眾現得二利：一現前見佛、二得普賢方便。後一頌通結，但諸眾生得聞佛法皆是佛力。第三有二頌，舉法許說，勸觀令樂。一舉法勸觀，以佛及剎在身內故，勸眾令於毛孔中觀。後一明具普眼方覩此法，下句許說誡聽可知。下十眼中，第十普眼者，平等法門見法界故。若通論，總具十眼名為普也。
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第十正陳法海分中，先明諸會能說人異，唯〈僧祇〉、〈小相〉二品是佛說，餘竝菩薩說，所表如下釋。又依《智論》，有五說：一佛說、二弟子說、三神仙說、四諸天說、五變化說。此據出聲名句等。若望授與，即通情非情，此約三乘。又有五說，如下云「佛說、菩薩說、剎說、眾生說、三世一切說。」此通三世間等一切法，約一乘也。文中二：初廣辨世界海，答前果問；二從「乃往過去」下答前因問。初中二：先散說世界、後偈頌總持。前中二：初通論十世界；後別辨華藏界，亦是釋第十壞世界，以成即是壞故。前中二：先標列章門、二依門別解。初中三：先總告引證、二正列十名、三結其無盡。此十中，初者有四義：一以土體絕相、由言方成，故云說世界，如四堪智中成也，如下緣生中說縛觀等；二由名言熏識現土，故名說也；三土中言音，如下頌中辯；四世界立名不同，故云說也。初一說即世界，後三說之界；二攬緣界；三依故得久；四外狀區分；五內體盈滿；六德相嚴麗；七離垢用淨；八器淨佛興；九經時多少。十緣散離作皆繁多深奧，同名海也。凡一世界即具此十。
第十正陳法海分中，先明諸會能說人異，唯〈僧祇〉、〈小相〉二品是佛說，餘竝菩薩說，所表如下釋。又依《智論》，有五說：一佛說、二弟子說、三神仙說、四諸天說、五變化說。此據出聲名句等。若望授與，即通情非情，此約三乘。又有五說，如下云「佛說、菩薩說、剎說、眾生說、三世一切說。」此通三世間等一切法，約一乘也。文中二：初廣辨世界海，答前果問；二從「乃往過去」下答前因問。初中二：先散說世界、後偈頌總持。前中二：初通論十世界；後別辨華藏界，亦是釋第十壞世界，以成即是壞故。前中二：先標列章門、二依門別解。初中三：先總告引證、二正列十名、三結其無盡。此十中，初者有四義：一以土體絕相、由言方成，故云說世界，如四堪智中成也，如下緣生中說縛觀等；二由名言熏識現土，故名說也；三土中言音，如下頌中辯；四世界立名不同，故云說也。初一說即世界，後三說之界；二攬緣界；三依故得久；四外狀區分；五內體盈滿；六德相嚴麗；七離垢用淨；八器淨佛興；九經時多少。十緣散離作皆繁多深奧，同名海也。凡一世界即具此十。
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今通釋諸世界海，略作十門：一種類、二居人、三名體、四染淨、五漏無漏、六共不共、七世間涅槃、八依正、九人法、十無礙。
今通釋諸世界海，略作十門：一種類、二居人、三名體、四染淨、五漏無漏、六共不共、七世間涅槃、八依正、九人法、十無礙。
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初明種類者，小乘唯有一類娑婆等界，無別淨土。三乘中有二：一約佛自住處，有三：一法性土；二實德土，謂妙行等；三色相土，謂勝寶等。後二為自受用土。此三非是攝化處故，此中不辨也。二約佛攝化處，亦有三：一化身土，此有二：一染，謂此娑婆等，此約釋迦；二淨，謂餘方化土，此約餘佛。二變染土，謂足指案地等。三他受用土，謂十八圓滿等。初中二：若依始教，唯有百億閻浮、百億釋迦為攝化境。若依終教，如《智論》中以三千大千世界為一數，數至恒沙為一世界性，數此性復至恒沙為一世界海，數此復至恒沙為一世界種，數此復至無量恒沙為一佛世界。所化分齊，其受用土，若始教，在色界頂，為引小乘同界說故。若依終教，不在三界，如《涅槃》云「西方去此三十二恒河沙佛土，有世界名無勝，是釋迦佛實報淨土。」又於一切須彌樓山世界畔間，往往數有一淨佛土，此通報化，為引眾生。三依一乘，有二：一約果，分十佛自體國土海，此當不可說，寄緣說十，如第二會說；二約攝化處，有三類：一、從須彌山界及樹形等已去，乃至一切眾生形世界海，為第一類；二、三千界外別有十世界：一世界性、二世界海、三世界輪、四世界圓滿、五世界分別、六世界旋、七世界轉、八世界蓮華、九世界須彌、十世界相，此等當萬子已去輪王境界，為第二類；三、十蓮華藏莊嚴世界海，具足主伴如帝網等，是佛境界，為第三類。此上三類通有十事，為首成世界。一說世界海、二起具因緣世界海、三住世界海、四形世界海、五體世界海、六莊嚴世界海、七清淨世界海、八如來出世世界海、九劫世界海、十壞方便世界海。
初明種類者，小乘唯有一類娑婆等界，無別淨土。三乘中有二：一約佛自住處，有三：一法性土；二實德土，謂妙行等；三色相土，謂勝寶等。後二為自受用土。此三非是攝化處故，此中不辨也。二約佛攝化處，亦有三：一化身土，此有二：一染，謂此娑婆等，此約釋迦；二淨，謂餘方化土，此約餘佛。二變染土，謂足指案地等。三他受用土，謂十八圓滿等。初中二：若依始教，唯有百億閻浮、百億釋迦為攝化境。若依終教，如《智論》中以三千大千世界為一數，數至恒沙為一世界性，數此性復至恒沙為一世界海，數此復至恒沙為一世界種，數此復至無量恒沙為一佛世界。所化分齊，其受用土，若始教，在色界頂，為引小乘同界說故。若依終教，不在三界，如《涅槃》云「西方去此三十二恒河沙佛土，有世界名無勝，是釋迦佛實報淨土。」又於一切須彌樓山世界畔間，往往數有一淨佛土，此通報化，為引眾生。三依一乘，有二：一約果，分十佛自體國土海，此當不可說，寄緣說十，如第二會說；二約攝化處，有三類：一、從須彌山界及樹形等已去，乃至一切眾生形世界海，為第一類；二、三千界外別有十世界：一世界性、二世界海、三世界輪、四世界圓滿、五世界分別、六世界旋、七世界轉、八世界蓮華、九世界須彌、十世界相，此等當萬子已去輪王境界，為第二類；三、十蓮華藏莊嚴世界海，具足主伴如帝網等，是佛境界，為第三類。此上三類通有十事，為首成世界。一說世界海、二起具因緣世界海、三住世界海、四形世界海、五體世界海、六莊嚴世界海、七清淨世界海、八如來出世世界海、九劫世界海、十壞方便世界海。
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二所居人者，若小乘，唯有有餘依聖及凡位居也；三乘，三中初二通有凡夫二乘及地前菩薩并佛化身居也；後一，初地上菩薩及佛報身居也。《解深密經》中三地菩薩生佛淨土者，彼約七地明義，即初地當彼第三也。又《起信論》中許地前菩薩見報身佛者，彼約終教，依三昧見也。一乘三中，多分論時：初見聞位、次解行位、後向果位。通即可知，三處佛身同是十佛也。
二所居人者，若小乘，唯有有餘依聖及凡位居也；三乘，三中初二通有凡夫二乘及地前菩薩并佛化身居也；後一，初地上菩薩及佛報身居也。《解深密經》中三地菩薩生佛淨土者，彼約七地明義，即初地當彼第三也。又《起信論》中許地前菩薩見報身佛者，彼約終教，依三昧見也。一乘三中，多分論時：初見聞位、次解行位、後向果位。通即可知，三處佛身同是十佛也。
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三名體者，世是時、界是分齊，謂於時中分齊顯現，從相得名。繁多奧積、深廣難窮，同名海也。世界即海從喻，持業釋也。若小乘，以子母七微及色等四塵并能造四大實色為體。若三乘中，凡小地前俱以賴耶識為體；地上二義，報土亦同賴耶識為體，若二智所現即以唯識智為體。故《攝論》云「菩薩及如來唯識智乃至為淨土體故。」若依終教，俱以如來藏真如為體。若一乘，以無盡法界通三世間，人法理事等諸行相即互為其體，准思可知。
三名體者，世是時、界是分齊，謂於時中分齊顯現，從相得名。繁多奧積、深廣難窮，同名海也。世界即海從喻，持業釋也。若小乘，以子母七微及色等四塵并能造四大實色為體。若三乘中，凡小地前俱以賴耶識為體；地上二義，報土亦同賴耶識為體，若二智所現即以唯識智為體。故《攝論》云「菩薩及如來唯識智乃至為淨土體故。」若依終教，俱以如來藏真如為體。若一乘，以無盡法界通三世間，人法理事等諸行相即互為其體，准思可知。
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四染淨者，若小乘，唯染。三乘有二：一約位、二約法。初中有四對，顯其染淨：一約因果，謂金剛已還菩薩所住名果報土，不名淨土，以過患未盡故；唯佛一人使習都亡，所居名淨，是故《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」二約一向非一向，謂八地已上菩薩所住得名淨土，以一向出三界事故，具足四句一向義故，謂一向淨、一向樂、一向無失、一向自在。七地已還未名淨土，以非一向出三界故；縱由願力而得出者，四句一向不具足故，謂無流觀智有間斷故，非無失等也，此依《攝論》辨。三約純雜，謂凡夫二乘雜居之處不名淨土，地上菩薩生處名淨，故《瑜伽論》說「世界無量有其二種，謂淨、不淨。清淨世界中，無那落伽、傍生、餓鬼，亦無欲界、色無色界，純菩薩眾於中止住，是故說名清淨世界。已入第三地菩薩，由願力故於彼受生，無有異生及非異生聲聞獨覺。」解云：此第三地既名淨意樂，即是歡喜地，以約七地辨故。四約退不退，謂入十住已去不退位三賢菩薩生處名為淨土，於中亦有四果二乘等，如阿彌陀土，生彼皆住正定等；堪任已還輕毛退位，三聚眾生共生之處，不名淨土。此四對八義中，初約果唯淨、後約退唯染、中間相形皆通染淨。二約法四句者，或唯淨，謂於上四門中形取淨故、退位所居自性淨故。或唯染，謂四門中相形取染故、佛果隨緣約機說故，《起信論》中名隨染業幻所作也。或俱，由前二義不相離故。或俱非，以二義互融非定一故、二相盡故。一乘亦二：初約類中，初類染、後類淨、中類通二。二約法中，或俱淨，以即佛故；或俱染，即眾生故；或具二，由前二義不相離故；或不俱，以二相融二相盡故。上三類中，一一皆具此四句，准思知之。
四染淨者，若小乘，唯染。三乘有二：一約位、二約法。初中有四對，顯其染淨：一約因果，謂金剛已還菩薩所住名果報土，不名淨土，以過患未盡故；唯佛一人使習都亡，所居名淨，是故《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」二約一向非一向，謂八地已上菩薩所住得名淨土，以一向出三界事故，具足四句一向義故，謂一向淨、一向樂、一向無失、一向自在。七地已還未名淨土，以非一向出三界故；縱由願力而得出者，四句一向不具足故，謂無流觀智有間斷故，非無失等也，此依《攝論》辨。三約純雜，謂凡夫二乘雜居之處不名淨土，地上菩薩生處名淨，故《瑜伽論》說「世界無量有其二種，謂淨、不淨。清淨世界中，無那落伽、傍生、餓鬼，亦無欲界、色無色界，純菩薩眾於中止住，是故說名清淨世界。已入第三地菩薩，由願力故於彼受生，無有異生及非異生聲聞獨覺。」解云：此第三地既名淨意樂，即是歡喜地，以約七地辨故。四約退不退，謂入十住已去不退位三賢菩薩生處名為淨土，於中亦有四果二乘等，如阿彌陀土，生彼皆住正定等；堪任已還輕毛退位，三聚眾生共生之處，不名淨土。此四對八義中，初約果唯淨、後約退唯染、中間相形皆通染淨。二約法四句者，或唯淨，謂於上四門中形取淨故、退位所居自性淨故。或唯染，謂四門中相形取染故、佛果隨緣約機說故，《起信論》中名隨染業幻所作也。或俱，由前二義不相離故。或俱非，以二義互融非定一故、二相盡故。一乘亦二：初約類中，初類染、後類淨、中類通二。二約法中，或俱淨，以即佛故；或俱染，即眾生故；或具二，由前二義不相離故；或不俱，以二相融二相盡故。上三類中，一一皆具此四句，准思知之。
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第五流無流者，若小乘，唯有流。三乘，有二門：一隨相門、二融通門。初中四句：一唯有流，謂凡小地前所變土；二唯無流，謂佛所現土；三俱，謂地上菩薩二智所變及賴耶所現，此二雖為苦道二諦攝，然無別二體，但隨義異攝；四俱非，謂皆即空故、不墮數故。此上約始教。二融通中亦四句：一或一切皆無流，乃至凡位亦爾，以離諸流性故。如經云「色無流無繫、受想行識無流無繫」乃至廣說。二或一切皆有流，乃至佛亦爾，以不離流法故。如經言「諸佛安住三毒四倒五欲等中得阿耨菩提」乃至廣說。前句不異流之無流，故即無流；後句不異無流之流，故無流即其有流。三俱，以前二義不相離故。四俱非，以皆離縛脫性故。如經言「色無縛無脫，受想行識無縛無脫」乃至廣說。一乘中，如緣起法界，若無一即一切不成，互融無礙亦具四句，全攝可知，思之。
第五流無流者，若小乘，唯有流。三乘，有二門：一隨相門、二融通門。初中四句：一唯有流，謂凡小地前所變土；二唯無流，謂佛所現土；三俱，謂地上菩薩二智所變及賴耶所現，此二雖為苦道二諦攝，然無別二體，但隨義異攝；四俱非，謂皆即空故、不墮數故。此上約始教。二融通中亦四句：一或一切皆無流，乃至凡位亦爾，以離諸流性故。如經云「色無流無繫、受想行識無流無繫」乃至廣說。二或一切皆有流，乃至佛亦爾，以不離流法故。如經言「諸佛安住三毒四倒五欲等中得阿耨菩提」乃至廣說。前句不異流之無流，故即無流；後句不異無流之流，故無流即其有流。三俱，以前二義不相離故。四俱非，以皆離縛脫性故。如經言「色無縛無脫，受想行識無縛無脫」乃至廣說。一乘中，如緣起法界，若無一即一切不成，互融無礙亦具四句，全攝可知，思之。
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第六共不共者，於中有二：先明分齊、後顯義相。初中隨一世界皆是有情，謂異熟識由共相種成熟力故，變似色等器世間相。問：凡一世界有幾有情異熟識變？答：《唯識論》中有三師說。初師說云：一切有情，以契經說「一切有情業增上力所共起故。」次師破云：若爾，諸佛菩薩應實變為此雜穢土；諸異生等應實變為他方此界諸淨妙土；又聖者厭離有色生無色界，必不下生，變為此土復何所用？有此三種大過失故，明不得通一切有情。應說現居及當生者，彼異熟識變為此界，經依少分說一切言，諸同業者皆共變故。後師轉破第二云：若爾，器世界將壞時，既無現居及當生者，誰異熟識變為此界？又諸異生厭離有色，生無色界現無色身，預變為土此復何用？設有色身與異地器，麁細懸隔不相依持，此變為彼亦何所益？亦由如此三種大過，是故現居及當生者皆不成變。謂初器將壞，當生現居俱無受用；二若現受無色界身，而於此土無受用義；三設有色界身與此麁細異，亦無依持受用。是故此三俱無變義。若爾，誰識變耶？正義應云：凡所變土，本為色身依持受用故。若於身可有持用，設令生在他方，自地彼識亦得變為此土。故器世界將壞初成，雖無有情而現有土。此土竝依《唯識論》辨。第二顯共不共義相者，若小乘中既是極微所共合成，故唯是共。若三乘中，有四句：初或亦唯共，謂彼依報雖不離識，而識是別、土相是一，由彼彼識中共相種子共所現故。如攬四塵共成一柱，一柱之相不離四塵，非隨四塵而有四柱，當知此中道理亦爾。若自受用土佛與諸佛共有一土，猶如法身諸佛共依故，以是同法性土故。若他受用土，亦佛與菩薩之所共有，如王與臣共有一國。諸雜染土，亦是有情共業所現，故無別也。二如是依果實皆不共，以各於自本識中現故。論云「俱是有情異熟識各變，同處相似不相障礙，如眾燈明、如多所夢，因類是別、果相相似、處所無別，假名為共，實各有異。諸佛淨土亦復如是，各別識變皆遍法界，同處相似說名為共。」解云：若有一土不隨識別，則心外有法，不成唯識。論云「我說識所緣，唯識所現故。」由是當知皆自識變，故各不同。三亦共亦不共者，由前二說不相離故。《瑜伽》云「外等諸物，或由不共分別為因、或復由共分別為因。若共分別之所起者，分別雖無，由他分別所任持故，而不永滅。若不爾者，他之分別應無其果。彼雖不滅得清淨者，於彼事中正見清淨。譬如眾多修觀行者，於一事中由定心智種種無量，異見可得。彼亦如是。」解云：此說依報隨共分別，其不共分別同前第二，是故隨外器世界
第六共不共者，於中有二：先明分齊、後顯義相。初中隨一世界皆是有情，謂異熟識由共相種成熟力故，變似色等器世間相。問：凡一世界有幾有情異熟識變？答：《唯識論》中有三師說。初師說云：一切有情，以契經說「一切有情業增上力所共起故。」次師破云：若爾，諸佛菩薩應實變為此雜穢土；諸異生等應實變為他方此界諸淨妙土；又聖者厭離有色生無色界，必不下生，變為此土復何所用？有此三種大過失故，明不得通一切有情。應說現居及當生者，彼異熟識變為此界，經依少分說一切言，諸同業者皆共變故。後師轉破第二云：若爾，器世界將壞時，既無現居及當生者，誰異熟識變為此界？又諸異生厭離有色，生無色界現無色身，預變為土此復何用？設有色身與異地器，麁細懸隔不相依持，此變為彼亦何所益？亦由如此三種大過，是故現居及當生者皆不成變。謂初器將壞，當生現居俱無受用；二若現受無色界身，而於此土無受用義；三設有色界身與此麁細異，亦無依持受用。是故此三俱無變義。若爾，誰識變耶？正義應云：凡所變土，本為色身依持受用故。若於身可有持用，設令生在他方，自地彼識亦得變為此土。故器世界將壞初成，雖無有情而現有土。此土竝依《唯識論》辨。第二顯共不共義相者，若小乘中既是極微所共合成，故唯是共。若三乘中，有四句：初或亦唯共，謂彼依報雖不離識，而識是別、土相是一，由彼彼識中共相種子共所現故。如攬四塵共成一柱，一柱之相不離四塵，非隨四塵而有四柱，當知此中道理亦爾。若自受用土佛與諸佛共有一土，猶如法身諸佛共依故，以是同法性土故。若他受用土，亦佛與菩薩之所共有，如王與臣共有一國。諸雜染土，亦是有情共業所現，故無別也。二如是依果實皆不共，以各於自本識中現故。論云「俱是有情異熟識各變，同處相似不相障礙，如眾燈明、如多所夢，因類是別、果相相似、處所無別，假名為共，實各有異。諸佛淨土亦復如是，各別識變皆遍法界，同處相似說名為共。」解云：若有一土不隨識別，則心外有法，不成唯識。論云「我說識所緣，唯識所現故。」由是當知皆自識變，故各不同。三亦共亦不共者，由前二說不相離故。《瑜伽》云「外等諸物，或由不共分別為因、或復由共分別為因。若共分別之所起者，分別雖無，由他分別所任持故，而不永滅。若不爾者，他之分別應無其果。彼雖不滅得清淨者，於彼事中正見清淨。譬如眾多修觀行者，於一事中由定心智種種無量，異見可得。彼亦如是。」解云：此說依報隨共分別，其不共分別同前第二，是故隨外器世界
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皆具如是二義而成，故雙存也。四非共非不共者，有二義：一由前二說互形奪故、隨定取一不可得故，是故俱非。二由土依識土相盡故、識從緣起無自性故，是故共與不共性相皆離不可說也。此上若約果報賴耶識所變等，即是初教。若如來藏賴耶所現，即屬終教。若一切相盡，唯一淨心平等平等，離言絕慮，即屬頓教。若依圓教，有二義：一如前諸教所說，即同無盡法界帝網重重，即入無礙具足主伴，即屬此攝。二以義求，亦有四句：一或唯共，以同一法界故、相即故；二或唯不共，以緣起各別故、相不雜故；三或俱，以上二義不相離故、以全體相即而不壞故；四或俱非，以二相泯故、形奪盡故。
皆具如是二義而成，故雙存也。四非共非不共者，有二義：一由前二說互形奪故、隨定取一不可得故，是故俱非。二由土依識土相盡故、識從緣起無自性故，是故共與不共性相皆離不可說也。此上若約果報賴耶識所變等，即是初教。若如來藏賴耶所現，即屬終教。若一切相盡，唯一淨心平等平等，離言絕慮，即屬頓教。若依圓教，有二義：一如前諸教所說，即同無盡法界帝網重重，即入無礙具足主伴，即屬此攝。二以義求，亦有四句：一或唯共，以同一法界故、相即故；二或唯不共，以緣起各別故、相不雜故；三或俱，以上二義不相離故、以全體相即而不壞故；四或俱非，以二相泯故、形奪盡故。
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第七世間涅槃門者，有二：初隨相、二融通。初中有四句：一或唯世間，謂地前及凡位所居。二或唯涅槃，謂諸佛果位所住涅槃，設自受用土，亦得是彼大涅槃攝。三或亦世間亦涅槃，依《寶性》等論，依無流法界中有三種意生身應知。彼因無流善根之所作，故名為世間；非是有流業煩惱作，亦名涅槃。依此義故，《勝鬘經》云「世尊有有為世間、有無為世間，有有為涅槃、有無為涅槃。」解云：有為世間是凡位，無為涅槃是佛果。有為涅槃無為世間，是變易報，所望異故屬俱句。四義准諸佛清淨法界是非世間、非涅槃，以非是二乘涅槃故，又亦非雙林涅槃故。二融通者亦四句：一或唯世間，謂佛淨土亦悉是器世間攝故；二或唯涅槃，謂眾生染土亦相盡同性故；三或俱以理事無礙故，論云「世間與涅槃，無毫釐差別。」以無別故，無二而二，雙現前也。四以無毫分別故，二而無二，形奪俱盡，故俱非也。經云「如來不見生死、不見涅槃。」又此經云「世間與涅槃，二俱不可得。」此之謂也。
第七世間涅槃門者，有二：初隨相、二融通。初中有四句：一或唯世間，謂地前及凡位所居。二或唯涅槃，謂諸佛果位所住涅槃，設自受用土，亦得是彼大涅槃攝。三或亦世間亦涅槃，依《寶性》等論，依無流法界中有三種意生身應知。彼因無流善根之所作，故名為世間；非是有流業煩惱作，亦名涅槃。依此義故，《勝鬘經》云「世尊有有為世間、有無為世間，有有為涅槃、有無為涅槃。」解云：有為世間是凡位，無為涅槃是佛果。有為涅槃無為世間，是變易報，所望異故屬俱句。四義准諸佛清淨法界是非世間、非涅槃，以非是二乘涅槃故，又亦非雙林涅槃故。二融通者亦四句：一或唯世間，謂佛淨土亦悉是器世間攝故；二或唯涅槃，謂眾生染土亦相盡同性故；三或俱以理事無礙故，論云「世間與涅槃，無毫釐差別。」以無別故，無二而二，雙現前也。四以無毫分別故，二而無二，形奪俱盡，故俱非也。經云「如來不見生死、不見涅槃。」又此經云「世間與涅槃，二俱不可得。」此之謂也。
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第八依正門者，若小乘，是唯依報。三乘中，器世間雖是本識及鏡智所現，而唯依報攝。若依圓教中，通三世間，以舍那佛有國土身等是故世界悉是佛身，又有眾生形世界等是故眾生即世界，此竝依正混融無礙故也，相即自在故。
第八依正門者，若小乘，是唯依報。三乘中，器世間雖是本識及鏡智所現，而唯依報攝。若依圓教中，通三世間，以舍那佛有國土身等是故世界悉是佛身，又有眾生形世界等是故眾生即世界，此竝依正混融無礙故也，相即自在故。
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第九人法門者，小乘，非人法。三乘，可有是法門義。一乘，具有，是佛普賢及眾生等，故唯是人。或諸世界竝是法門故，如文云「清淨妙形入於無量正法之門。」此明世界等悉是法門。
第九人法門者，小乘，非人法。三乘，可有是法門義。一乘，具有，是佛普賢及眾生等，故唯是人。或諸世界竝是法門故，如文云「清淨妙形入於無量正法之門。」此明世界等悉是法門。
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第十無礙門者，小乘世界唯是事相，於上但有苦、無常、空、無我等理。三乘中，法性土唯理，餘皆是事。然上二宗，理之與事非一非異，名為無礙。若一乘中，略有十重：一情事無礙，謂應情顯現，事超情外。文云「喻如幻無方，皆從妄想生。」二理事無礙，謂全同真性而剎相宛然。文云「法界不可壞蓮華世界海」等。三相入無礙，謂文云「以一佛土滿十方，十方入一亦無餘」等。四相即無礙，謂文云「無量世界即一世界」等。五重現無礙，謂於塵中見一切剎，剎內塵中見剎亦爾，如是重重如因陀羅網。六主伴無礙，凡一世界，必有一切以為眷屬。七體用無礙，謂一剎海必有大用，赴機說法。八隱顯無礙，謂染淨隱顯、異類隱顯等，約緣定之可知。九時處無礙，謂或於一剎現三世劫，或一念中現無量剎，如是無礙。十成壞無礙，謂成即壞、壞即成等，無礙顯現自在難知，超過情慮。此十無礙同時具足，應以六相方便而會融之。十世界義略辨如是，諸餘義相隨文當顯。
第十無礙門者，小乘世界唯是事相，於上但有苦、無常、空、無我等理。三乘中，法性土唯理，餘皆是事。然上二宗，理之與事非一非異，名為無礙。若一乘中，略有十重：一情事無礙，謂應情顯現，事超情外。文云「喻如幻無方，皆從妄想生。」二理事無礙，謂全同真性而剎相宛然。文云「法界不可壞蓮華世界海」等。三相入無礙，謂文云「以一佛土滿十方，十方入一亦無餘」等。四相即無礙，謂文云「無量世界即一世界」等。五重現無礙，謂於塵中見一切剎，剎內塵中見剎亦爾，如是重重如因陀羅網。六主伴無礙，凡一世界，必有一切以為眷屬。七體用無礙，謂一剎海必有大用，赴機說法。八隱顯無礙，謂染淨隱顯、異類隱顯等，約緣定之可知。九時處無礙，謂或於一剎現三世劫，或一念中現無量剎，如是無礙。十成壞無礙，謂成即壞、壞即成等，無礙顯現自在難知，超過情慮。此十無礙同時具足，應以六相方便而會融之。十世界義略辨如是，諸餘義相隨文當顯。
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第二依章別釋中十內，初一不釋，以釋餘九即為說故。文中，初釋前八、後釋第十。前中，初七各二，謂長行及頌。初文無頌。初中長行內四：一標、二成、三辨、四結。一切世界海者，是彼三類各各非一故也。已成等者，一以此諸緣通成三世一切世界，而諸世界已未等異。二成一世界，即遍三世。前緣通界別，後界通緣別，思之。此約一乘。八緣中，一後得通慧；二緣起法爾；三所化業力；四菩薩行滿，應於彼界而得成佛，則由此力彼界得成；五普因成也；六菩薩為嚴淨無餘剎故修願行，剎隨願行無礙容持，故云解脫自在；七大覺正因；八普願攝成。然此八中，初四是權成，其麁相故，亦通染；後四約實成，其細相故，唯是淨，如經「我此土常安穩」等。而一世界即具麁細故也。又此八中總有四對：一、初及第七，約佛明權實；二、八及第五，別約普賢明權實，以第八是為物故；三、四及第六，通約一切菩薩明權實；四、第二及三，約理事為權實，以業行緣成不實故也。何故要具如此四緣？謂佛為教主，普賢是助化，菩薩及眾生所化。初二中若無權，無以熟生；若無實，無以應真。後二中，眾生業報緣虛，後必有所依真性。如此八種等塵數因緣成一世界，皆互無障礙，全體遍收作不作等如緣起性，即空即有、即一即多，融無分別，思之。餘一一界准之。頌中有二十，分七：初四頌前佛神力，於中，一剎依鏡智現、二土以行修成、三化菩薩、四悟眾生。次四菩薩應得道力，於中，初上半明行因、下半明智果。度，猶到也。二上半明土因、下半起土果。三上半依正因成、下半明證入依正果境。四上半果廣、下半因久。次二頌眾生業力、次二頌菩薩嚴淨佛土願行力、次二頌普賢善根力、次四頌普賢自在願力、次二頌佛依果故也。此頌總通緣起異義，即為法如，是故不別頌也。
第二依章別釋中十內，初一不釋，以釋餘九即為說故。文中，初釋前八、後釋第十。前中，初七各二，謂長行及頌。初文無頌。初中長行內四：一標、二成、三辨、四結。一切世界海者，是彼三類各各非一故也。已成等者，一以此諸緣通成三世一切世界，而諸世界已未等異。二成一世界，即遍三世。前緣通界別，後界通緣別，思之。此約一乘。八緣中，一後得通慧；二緣起法爾；三所化業力；四菩薩行滿，應於彼界而得成佛，則由此力彼界得成；五普因成也；六菩薩為嚴淨無餘剎故修願行，剎隨願行無礙容持，故云解脫自在；七大覺正因；八普願攝成。然此八中，初四是權成，其麁相故，亦通染；後四約實成，其細相故，唯是淨，如經「我此土常安穩」等。而一世界即具麁細故也。又此八中總有四對：一、初及第七，約佛明權實；二、八及第五，別約普賢明權實，以第八是為物故；三、四及第六，通約一切菩薩明權實；四、第二及三，約理事為權實，以業行緣成不實故也。何故要具如此四緣？謂佛為教主，普賢是助化，菩薩及眾生所化。初二中若無權，無以熟生；若無實，無以應真。後二中，眾生業報緣虛，後必有所依真性。如此八種等塵數因緣成一世界，皆互無障礙，全體遍收作不作等如緣起性，即空即有、即一即多，融無分別，思之。餘一一界准之。頌中有二十，分七：初四頌前佛神力，於中，一剎依鏡智現、二土以行修成、三化菩薩、四悟眾生。次四菩薩應得道力，於中，初上半明行因、下半明智果。度，猶到也。二上半明土因、下半起土果。三上半依正因成、下半明證入依正果境。四上半果廣、下半因久。次二頌眾生業力、次二頌菩薩嚴淨佛土願行力、次二頌普賢善根力、次四頌普賢自在願力、次二頌佛依果故也。此頌總通緣起異義，即為法如，是故不別頌也。
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第二住中長行內二：先具標數，謂凡一世界即具如是剎塵所依，故云一一也。二略列七事：一依善淨力住、二依無礙、三依如意寶或一切、四依通明、五依緣起力、六依法身持、七依法界願。依《智論》中，摩訶名大、那名無、伽名罪，此約無失義釋。又云或名大象，即陸行中力大也。或名大龍，即水行中力大也。又初如善調象，能破軍敵，約自利也。後如大龍降雨，約利他也。頌中十六半，分九：初一頌依莊嚴住；二一頌虛空住；三二頌依寶住；四一頌佛光，謂威神是也；五一頌力士；六五頌上標中剎塵，依此猶略也；七二頌幻業；八一頌普賢願力；九二頌半通顯因陀羅網安住相，初偈一塵內現依正，後一半類多塵可知。
第二住中長行內二：先具標數，謂凡一世界即具如是剎塵所依，故云一一也。二略列七事：一依善淨力住、二依無礙、三依如意寶或一切、四依通明、五依緣起力、六依法身持、七依法界願。依《智論》中，摩訶名大、那名無、伽名罪，此約無失義釋。又云或名大象，即陸行中力大也。或名大龍，即水行中力大也。又初如善調象，能破軍敵，約自利也。後如大龍降雨，約利他也。頌中十六半，分九：初一頌依莊嚴住；二一頌虛空住；三二頌依寶住；四一頌佛光，謂威神是也；五一頌力士；六五頌上標中剎塵，依此猶略也；七二頌幻業；八一頌普賢願力；九二頌半通顯因陀羅網安住相，初偈一塵內現依正，後一半類多塵可知。
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第三形內長行中，別列七種：初四及七當相辨形，五六二種約喻顯狀。一方如斗；二圓若珠；三非方是四維形；四非圓是八隅形；五水洄洑形；六華形；七眾生形者，謂有二義：一有世界似眾生形、二即種種眾生皆是世界，如身中八萬戶虫各有九億虫等，此即是世界，准下文亦是舍那佛轉法輪處也，是故文中但言眾生形，不言如眾生形，故知即以眾生為界也。此等一一形類皆遍法界。頌中十七半，分二：初三正頌前文、後十四半明剎德用。前中初一頌上總數；次一頌上別形，但頌初四，略無後三。依《智論》，摩尼珠有八楞，喻此隅形也。後一上半顯因異、下半明果相。二德用，分二：初六半明德自在、後「一毛孔」下明用自在。前中，初三約佛顯剎明堪應機，一體成法門、二相顯臨機、三舍那光照，是佛所有也。後三半約機正應，顯成差別。一機心業異，感土多形。二佛土自在，能隨感現異。三雖應成染淨，而法流不斷。四下半結業多門，感現難測。二明剎自在中三：初四明依正自在、次二出其所因、後二結用歸主。初中，初二毛孔現剎，佛於彼中為眾演法。毛孔即明正報攝依，佛還在自毛孔之內。後二塵內所現種種形界，佛亦在中轉尊法輪，塵是依報攝正等也。二出所因中。由何得此自在容持？一由佛誓願自在力故、二由眾生心業不思議故。三結歸中，初一舉塵內佛、次半舉塵內剎、下半正結歸主。
第三形內長行中，別列七種：初四及七當相辨形，五六二種約喻顯狀。一方如斗；二圓若珠；三非方是四維形；四非圓是八隅形；五水洄洑形；六華形；七眾生形者，謂有二義：一有世界似眾生形、二即種種眾生皆是世界，如身中八萬戶虫各有九億虫等，此即是世界，准下文亦是舍那佛轉法輪處也，是故文中但言眾生形，不言如眾生形，故知即以眾生為界也。此等一一形類皆遍法界。頌中十七半，分二：初三正頌前文、後十四半明剎德用。前中初一頌上總數；次一頌上別形，但頌初四，略無後三。依《智論》，摩尼珠有八楞，喻此隅形也。後一上半顯因異、下半明果相。二德用，分二：初六半明德自在、後「一毛孔」下明用自在。前中，初三約佛顯剎明堪應機，一體成法門、二相顯臨機、三舍那光照，是佛所有也。後三半約機正應，顯成差別。一機心業異，感土多形。二佛土自在，能隨感現異。三雖應成染淨，而法流不斷。四下半結業多門，感現難測。二明剎自在中三：初四明依正自在、次二出其所因、後二結用歸主。初中，初二毛孔現剎，佛於彼中為眾演法。毛孔即明正報攝依，佛還在自毛孔之內。後二塵內所現種種形界，佛亦在中轉尊法輪，塵是依報攝正等也。二出所因中。由何得此自在容持？一由佛誓願自在力故、二由眾生心業不思議故。三結歸中，初一舉塵內佛、次半舉塵內剎、下半正結歸主。
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第四體，長行中別內五，竝約事顯也。凡論土體有五重：一真如、二真智、三本識、四五塵、五諸事。諸事即法門，將為歎故，是以文中辨也。頌中十行：一寶華體；二炎空體；三光明體；四電光及願體；五日珠體；六寶炎及化體；七佛化體；八心業起體，或業起心海成土、或心業起土、或妄念為體；九佛身光體；十普賢化願體。此等並是任放辯才，說不待次故也。
第四體，長行中別內五，竝約事顯也。凡論土體有五重：一真如、二真智、三本識、四五塵、五諸事。諸事即法門，將為歎故，是以文中辨也。頌中十行：一寶華體；二炎空體；三光明體；四電光及願體；五日珠體；六寶炎及化體；七佛化體；八心業起體，或業起心海成土、或心業起土、或妄念為體；九佛身光體；十普賢化願體。此等並是任放辯才，說不待次故也。
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第五莊嚴，長行內別中有四：一雲通相、二染業行、三淨因果、四結可知。頌中十偈，分五：初一頌上總數。次二偈頌雲嚴。次一頌上眾生業嚴。次五頌上佛嚴，於中初二嚴依；次一嚴正，謂佛數等眾生故也，或眾生數等佛也；次二雜嚴；後一頌上普賢嚴。
第五莊嚴，長行內別中有四：一雲通相、二染業行、三淨因果、四結可知。頌中十偈，分五：初一頌上總數。次二偈頌雲嚴。次一頌上眾生業嚴。次五頌上佛嚴，於中初二嚴依；次一嚴正，謂佛數等眾生故也，或眾生數等佛也；次二雜嚴；後一頌上普賢嚴。
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第六清淨，別中有五：一行緣淨、二自利淨、三利他淨、四行滿淨、五得位淨，皆從前起後，可知。汎論土淨有七：一當體淨，謂以淨識為相等；二事相淨，謂淨寶等故；三受用淨，謂受用此土滅惑成德故；四住處眾生淨，謂有德眾生滿此世界，故云淨也；五主淨，謂佛之土等；六淨行因生故，如文「無量行海所修集」等；七淨行即土故云清淨，以行為依止故也，如文可知。偈中九頌，分五：初一偈頌上總數；次一頌親善友；次二頌上自利，謂一三昧行、二信忍行；次一頌上利他；次二頌上二行滿；次二頌上得位益。
第六清淨，別中有五：一行緣淨、二自利淨、三利他淨、四行滿淨、五得位淨，皆從前起後，可知。汎論土淨有七：一當體淨，謂以淨識為相等；二事相淨，謂淨寶等故；三受用淨，謂受用此土滅惑成德故；四住處眾生淨，謂有德眾生滿此世界，故云淨也；五主淨，謂佛之土等；六淨行因生故，如文「無量行海所修集」等；七淨行即土故云清淨，以行為依止故也，如文可知。偈中九頌，分五：初一偈頌上總數；次一頌親善友；次二頌上自利，謂一三昧行、二信忍行；次一頌上利他；次二頌上二行滿；次二頌上得位益。
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第七佛出世，別中三句：初約現身普遍，謂以二身遍滿一切差別法界，一一之處皆身全現，亦不分身亦無限分故也。壽長短者，如須扇多佛旦成暮滅、迦葉七日、釋迦八十等此謂短壽，彌勒八萬、彌陀極算等為長壽，皆由機感故致然也。又初約一切處現、後二句約一切時現，謂長短具，故為一切也。問：若爾，處何不然？答：差別法界遍多少、通有無，故云遍滿也。頌中十偈：初三頌前長行，初一頌總、次一頌身遍、後一頌脩短；後有七偈明佛出現無方勝用。此中分七：初一嚴土多少；次一說乘多少；次一救生多少；次一化現廣狹；次一圓音普應；次一主伴遍充；次一慈海普現，總結也。此中或短壽度多生、或長壽度少生，或長壽度多生、或短壽度少生，或短壽說小乘、或反上，或長壽說多、或反上，如是等與虛空法界等，皆是慈海力所現故也。
第七佛出世，別中三句：初約現身普遍，謂以二身遍滿一切差別法界，一一之處皆身全現，亦不分身亦無限分故也。壽長短者，如須扇多佛旦成暮滅、迦葉七日、釋迦八十等此謂短壽，彌勒八萬、彌陀極算等為長壽，皆由機感故致然也。又初約一切處現、後二句約一切時現，謂長短具，故為一切也。問：若爾，處何不然？答：差別法界遍多少、通有無，故云遍滿也。頌中十偈：初三頌前長行，初一頌總、次一頌身遍、後一頌脩短；後有七偈明佛出現無方勝用。此中分七：初一嚴土多少；次一說乘多少；次一救生多少；次一化現廣狹；次一圓音普應；次一主伴遍充；次一慈海普現，總結也。此中或短壽度多生、或長壽度少生，或長壽度多生、或短壽度少生，或短壽說小乘、或反上，或長壽說多、或反上，如是等與虛空法界等，皆是慈海力所現故也。
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第八劫中，略無偈頌。總中塵等劫住者，非是一一世界各住塵等劫，良以一一世界劫住不同、長短差別，如塵等也。「所謂」下別舉二門，「有如是」下總結差別劫，義如別說。
第八劫中，略無偈頌。總中塵等劫住者，非是一一世界各住塵等劫，良以一一世界劫住不同、長短差別，如塵等也。「所謂」下別舉二門，「有如是」下總結差別劫，義如別說。
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第九釋第十壞方便世界海者，但壞有二種：一成即壞，以諸緣各無作故、性自壞故；二三災壞，即事壞也。今此文中辨初義，下重頌偈中明後義故。又釋：初即壞成、後即成壞，壞故名方便壞也。又以後壞亦從緣無性故。何故須俱壞者？欲令見心盡故、成壞圓通故。問：若爾，亦得初即不成故成成，後即不壞故成壞，此則壞成俱成，何不爾耶？答：理實應爾。但為此文釋第十壞義，非釋成，故不辨也。文中有二：先舉意總告，謂分別華藏開示群機；二正明所說。說中三：初舉主辨因、二「有須彌塵等」下明因所成果、三「是佛常轉法輪處」結果屬主。初中三：先總辨，謂從初發意即修此因，明因深果厚也。問：《瑜伽論》說「一切諸佛要經三阿僧企耶劫修行成佛，無增無減。」何故此中乃說「阿僧祇箇世界，一一世界竝末為塵，一塵為一劫。」據此則有不可說箇阿僧祇劫。何故不同耶？答：彼約三乘，據一方化儀，唯就此須彌樓山世界說。是故《寶雲經》云「我為淺眾生說三阿僧祇劫修行。然我實於無量阿僧祇劫所修行也。」此是約會三乘歸一說。此文約一乘，該通十方因陀羅網等及樹形等諸類世界說。又為約法辨時，以法無盡故時亦無盡。文中且舉十大數中初數為則，亦即通帝網喻，故亦無盡也。問：若爾，一劫即無盡，何不但言一劫耶？答：此中無盡無盡故也。又德無不備曰嚴，垢無不盡曰淨。又初即福智交飾、後斷德離染。又亦得嚴即是淨嚴故也。別中汎論土因，有二種：一依因，謂真如淨識及鏡智；二生因，謂諸妙行願。今約後義略陳三種：一廣福、二大願、三妙行。初中一一劫者，時廣也。一一劫中供塵等佛者，田廣也。又是佛故，田深勝也。准下〈地品〉，應有一切供具，即供具廣也。以上心深，心即供心廣，此文存略故耳。准《地論》，恭敬供養各有三種，應尋彼文。新《金剛般若論》上卷亦有三種供養：一給侍左右、二嚴辨所須、三詢承法要。二願中一一劫，時廣也。一一佛所者，勝緣廣也。塵等願，願廣也。謂以大誓自要，要成此果，即要期願也。又所修福行，悕成此果，即悕須願也。對佛發弘為修，真實離染為淨。又十大願中，淨佛國土願及餘諸願，應尋論之。三妙行中修時廣、緣深廣、行事廣可知。亦對緣進造曰修，修成離染為淨。謂十度六度等行，乃至一切行，准之。又三中，初自利、後利他、中間通二利。又亦可具四多，即四修：一塵數劫即時多，為長時修；二塵數佛所即供佛多，為恭敬修；三一一佛所發願即願多，為無間修，謂願心相續也；四塵數行即起行多，為無餘修。
第九釋第十壞方便世界海者，但壞有二種：一成即壞，以諸緣各無作故、性自壞故；二三災壞，即事壞也。今此文中辨初義，下重頌偈中明後義故。又釋：初即壞成、後即成壞，壞故名方便壞也。又以後壞亦從緣無性故。何故須俱壞者？欲令見心盡故、成壞圓通故。問：若爾，亦得初即不成故成成，後即不壞故成壞，此則壞成俱成，何不爾耶？答：理實應爾。但為此文釋第十壞義，非釋成，故不辨也。文中有二：先舉意總告，謂分別華藏開示群機；二正明所說。說中三：初舉主辨因、二「有須彌塵等」下明因所成果、三「是佛常轉法輪處」結果屬主。初中三：先總辨，謂從初發意即修此因，明因深果厚也。問：《瑜伽論》說「一切諸佛要經三阿僧企耶劫修行成佛，無增無減。」何故此中乃說「阿僧祇箇世界，一一世界竝末為塵，一塵為一劫。」據此則有不可說箇阿僧祇劫。何故不同耶？答：彼約三乘，據一方化儀，唯就此須彌樓山世界說。是故《寶雲經》云「我為淺眾生說三阿僧祇劫修行。然我實於無量阿僧祇劫所修行也。」此是約會三乘歸一說。此文約一乘，該通十方因陀羅網等及樹形等諸類世界說。又為約法辨時，以法無盡故時亦無盡。文中且舉十大數中初數為則，亦即通帝網喻，故亦無盡也。問：若爾，一劫即無盡，何不但言一劫耶？答：此中無盡無盡故也。又德無不備曰嚴，垢無不盡曰淨。又初即福智交飾、後斷德離染。又亦得嚴即是淨嚴故也。別中汎論土因，有二種：一依因，謂真如淨識及鏡智；二生因，謂諸妙行願。今約後義略陳三種：一廣福、二大願、三妙行。初中一一劫者，時廣也。一一劫中供塵等佛者，田廣也。又是佛故，田深勝也。准下〈地品〉，應有一切供具，即供具廣也。以上心深，心即供心廣，此文存略故耳。准《地論》，恭敬供養各有三種，應尋彼文。新《金剛般若論》上卷亦有三種供養：一給侍左右、二嚴辨所須、三詢承法要。二願中一一劫，時廣也。一一佛所者，勝緣廣也。塵等願，願廣也。謂以大誓自要，要成此果，即要期願也。又所修福行，悕成此果，即悕須願也。對佛發弘為修，真實離染為淨。又十大願中，淨佛國土願及餘諸願，應尋論之。三妙行中修時廣、緣深廣、行事廣可知。亦對緣進造曰修，修成離染為淨。謂十度六度等行，乃至一切行，准之。又三中，初自利、後利他、中間通二利。又亦可具四多，即四修：一塵數劫即時多，為長時修；二塵數佛所即供佛多，為恭敬修；三一一佛所發願即願多，為無間修，謂願心相續也；四塵數行即起行多，為無餘修。
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第二所成果中分二：先明此主世界、後辨結通。前中有三：初顯本世界為依持處、二從「此香水海上有世界性住」下明次重顯雜類世界性、三從「香水海名樂光明」下更重辨十二佛國土七世界性。然此本師佛攝化境界，諸教所說分齊不同。若小乘中，但有此一娑婆世界。若三乘，有二：一化身化境，謂此娑婆等；二他受用身化境，謂十八圓滿淨土等。若約一乘，十佛化境。蓮華藏莊嚴世界海有三種：一蓮華臺藏世界雖遍法界，對地上菩薩機現有增減，寄在色頂唯說一界；二即此遍法界之華藏說十顯無盡，即無盡箇華藏一一皆遍法界；三樹形等雜類世界，一一皆有蓮華藏，竝似彼界悉遍法界，各各有十無盡無盡。此三中，初一約同教一乘辨、後二約別教顯耳。今此文中據須彌山世界中辨華藏故，是故風輪水輪還似彼也，以易信解故、印機而成故。
第二所成果中分二：先明此主世界、後辨結通。前中有三：初顯本世界為依持處、二從「此香水海上有世界性住」下明次重顯雜類世界性、三從「香水海名樂光明」下更重辨十二佛國土七世界性。然此本師佛攝化境界，諸教所說分齊不同。若小乘中，但有此一娑婆世界。若三乘，有二：一化身化境，謂此娑婆等；二他受用身化境，謂十八圓滿淨土等。若約一乘，十佛化境。蓮華藏莊嚴世界海有三種：一蓮華臺藏世界雖遍法界，對地上菩薩機現有增減，寄在色頂唯說一界；二即此遍法界之華藏說十顯無盡，即無盡箇華藏一一皆遍法界；三樹形等雜類世界，一一皆有蓮華藏，竝似彼界悉遍法界，各各有十無盡無盡。此三中，初一約同教一乘辨、後二約別教顯耳。今此文中據須彌山世界中辨華藏故，是故風輪水輪還似彼也，以易信解故、印機而成故。
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初文中分二：初別顯嚴相、後「一一」下總結。前中有六：初辨風水華地為根本所依、二明地山上海嚴等、三地能映現嚴、四地上香海嚴、五海間香河嚴、六河間寶樹嚴。此六段中各有二，謂長行、偈頌。
初文中分二：初別顯嚴相、後「一一」下總結。前中有六：初辨風水華地為根本所依、二明地山上海嚴等、三地能映現嚴、四地上香海嚴、五海間香河嚴、六河間寶樹嚴。此六段中各有二，謂長行、偈頌。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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就初段長行中有五：一風輪無礙持、二依風有香海、三依海有蓮華、四依華有世界、五依界有圍山。初文有三：初總、次別、後結。別中前七各持寶地中，此有二義：一謂一風輪上有一寶地，如是次第；二其諸寶地皆遠在蓮華上，然此風力雖緣起門各別，主屬無礙任持，故是法性風也。此中風有二義：一無礙義、二有力義，故成緣起也。寶地亦二義：一可貴義、二依持義。人法解行等法門准之。八持時者，以時依法立，無自體故說持也。須彌山地是下文所持雜世界處，事遙有所主故。一切有者，一是諸世界中三有等也；二亦得通是寶地上諸莊嚴事為一切有。又以義求，前七次第從細向麁，但屬持諸寶地；後三漸麁持，下文所持諸世界性四時三有等。又此中最下風輪超越持於華上寶地，最上風輪隣次持於華下香海者，顯上下鎔融自在無礙故。為異彼染土醎烈海，故言香水海也。香有二義：一普熏義、二芬馥義。水亦二義：一清淨義、二洗濯義。海亦二義：一深廣、二具德。又有十義，如下說。以具主伴，故云一切也。華中二：初句辨義。大蓮華者，梁《攝論》中四義：一如世蓮華在泥不污，譬法界真如在世不為世法所污；二如蓮華性自開發，譬真如自性開悟眾生，若證則自性開發；三如蓮華為群蜂所採，譬真如為眾聖所用；四如蓮華有四德，一香、二淨、三柔軟、四可愛，譬真如四德，謂常樂我淨。如此等竝為依止義故也。彼論又約一復次釋，謂如來願力所感，大寶蓮華王為淨土作依止也，華藏之名因此立也。下句香幢等者，依義立名。名有四義：一香，有二義：一約體是氛氳義、二約用是普熏義。二幢，亦二義：一約體是獨出義；二約用是降伏義，如帝釋幢等。三光明亦二義：一是照闇義、二現法義。四莊嚴亦二義：一是具德義、二交飾義。此中香即幢，香幢即光明，光明即莊嚴，皆持業釋，亦通依主，准之。下明所持二句，初句中華義同前。藏是含攝義、出生義、具德義。此中通論有二義：一由此土內含攝一切人法等諸法門故、二含攝一切諸餘剎故。下句金剛亦二義：一是堅義、二利義。山亦二義：一是高義、二是靜義。圍繞亦二義：一是內攝益義、二外防敵義，謂以金剛外敵，障不能侵，內德增長也。偈中二十頌，分二：初七略頌前文、後十三明勝用利益。前中分五：初一頌舉果體用、次一頌前因中供佛淨福、次二頌前大願、次一頌前果內風持寶地、次二頌前土因大願。以是任放辯才，故說不待次也。第二勝用中二：先六頌明依報用益、後有七頌明正報用益。前中二：先明勝用有四頌，一世界光、二菩薩光、三華色光、四淨
就初段長行中有五：一風輪無礙持、二依風有香海、三依海有蓮華、四依華有世界、五依界有圍山。初文有三：初總、次別、後結。別中前七各持寶地中，此有二義：一謂一風輪上有一寶地，如是次第；二其諸寶地皆遠在蓮華上，然此風力雖緣起門各別，主屬無礙任持，故是法性風也。此中風有二義：一無礙義、二有力義，故成緣起也。寶地亦二義：一可貴義、二依持義。人法解行等法門准之。八持時者，以時依法立，無自體故說持也。須彌山地是下文所持雜世界處，事遙有所主故。一切有者，一是諸世界中三有等也；二亦得通是寶地上諸莊嚴事為一切有。又以義求，前七次第從細向麁，但屬持諸寶地；後三漸麁持，下文所持諸世界性四時三有等。又此中最下風輪超越持於華上寶地，最上風輪隣次持於華下香海者，顯上下鎔融自在無礙故。為異彼染土醎烈海，故言香水海也。香有二義：一普熏義、二芬馥義。水亦二義：一清淨義、二洗濯義。海亦二義：一深廣、二具德。又有十義，如下說。以具主伴，故云一切也。華中二：初句辨義。大蓮華者，梁《攝論》中四義：一如世蓮華在泥不污，譬法界真如在世不為世法所污；二如蓮華性自開發，譬真如自性開悟眾生，若證則自性開發；三如蓮華為群蜂所採，譬真如為眾聖所用；四如蓮華有四德，一香、二淨、三柔軟、四可愛，譬真如四德，謂常樂我淨。如此等竝為依止義故也。彼論又約一復次釋，謂如來願力所感，大寶蓮華王為淨土作依止也，華藏之名因此立也。下句香幢等者，依義立名。名有四義：一香，有二義：一約體是氛氳義、二約用是普熏義。二幢，亦二義：一約體是獨出義；二約用是降伏義，如帝釋幢等。三光明亦二義：一是照闇義、二現法義。四莊嚴亦二義：一是具德義、二交飾義。此中香即幢，香幢即光明，光明即莊嚴，皆持業釋，亦通依主，准之。下明所持二句，初句中華義同前。藏是含攝義、出生義、具德義。此中通論有二義：一由此土內含攝一切人法等諸法門故、二含攝一切諸餘剎故。下句金剛亦二義：一是堅義、二利義。山亦二義：一是高義、二是靜義。圍繞亦二義：一是內攝益義、二外防敵義，謂以金剛外敵，障不能侵，內德增長也。偈中二十頌，分二：初七略頌前文、後十三明勝用利益。前中分五：初一頌舉果體用、次一頌前因中供佛淨福、次二頌前大願、次一頌前果內風持寶地、次二頌前土因大願。以是任放辯才，故說不待次也。第二勝用中二：先六頌明依報用益、後有七頌明正報用益。前中二：先明勝用有四頌，一世界光、二菩薩光、三華色光、四淨
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寶光，竝是智等法光，故能充照法界。後有二頌明益相：初一滅惑成德、二覩帝網法界。後正報用益亦二：先明勝用有二頌，一明剎外佛用、二明華內佛用。又前珠中菩薩遍十方，此則華中諸佛等眾生界，依正無礙故也。下明益相，於中五：一舉所益機、二興普教、三巧調機、四令住自分斷德、五令聞勝進智德。問：何不佛等語說法，而於光雲等說耶？答：以此明剎用故爾也。問：若爾，何故辨佛光等耶？答：以依正圓融故，佛亦是剎也。問：此中意辨華藏界，何故乃說諸雜化用耶？答：有二義。一以此是剎用，故辨用顯體；二即此化用為依止，故即是剎也。問：何故與長行不同耶？答：長行略標，頌中廣顯故也。
寶光，竝是智等法光，故能充照法界。後有二頌明益相：初一滅惑成德、二覩帝網法界。後正報用益亦二：先明勝用有二頌，一明剎外佛用、二明華內佛用。又前珠中菩薩遍十方，此則華中諸佛等眾生界，依正無礙故也。下明益相，於中五：一舉所益機、二興普教、三巧調機、四令住自分斷德、五令聞勝進智德。問：何不佛等語說法，而於光雲等說耶？答：以此明剎用故爾也。問：若爾，何故辨佛光等耶？答：以依正圓融故，佛亦是剎也。問：此中意辨華藏界，何故乃說諸雜化用耶？答：有二義。一以此是剎用，故辨用顯體；二即此化用為依止，故即是剎也。問：何故與長行不同耶？答：長行略標，頌中廣顯故也。
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第二總明山下地海嚴者，長行五句：初二句顯地名，謂蓮華臺面為寶王地；二明地鎮海；三地相具德；四地體堅固；五明地勝用，於中初句出法寶、後句起智照。頌中十偈，分二：初六明眾德嚴、後四明法行嚴。又初是體備眾德、後明妙用自在。又初依、後正。又初事相嚴、後法理嚴。又初法、後人。又初頌前文、後明異義，竝可知。初中，前一總辨嚴因、次二頌上山地。於中初一標，謂寶輪、香輪為山上嚴，珠輪、眾寶為山下依；後一釋，謂初二句釋上寶輪嚴、次一句顯上香輪、下一句辨莊嚴義。梵云斫迦羅，此云輪圍山也。次一偈頌上體相二嚴，謂初體、後相。次一偈頌上香水海。次一偈頌上地勝用，亦是海岸邊寶地上即有寶樹，樹下座上有佛菩薩之身也。第二段中四偈：初一總明身語法輪。次二別辨身色依正無礙，於中初一佛現多嚴具之中、次多佛現一嚴具內，即調物為法輪也。又前華香幡蓋中菩薩充法界，此則寶幢寶樹莊嚴中眾諸佛身雲滿十方，竝以正為依也。後一偈別顯上語法輪，此即剎說也。此上通三世間圓融無礙，隨入一門皆具一切，故致然也。又此等諸文長行所說則編其次第，令隨事生解；偈中所頌則融其始終，圓通無礙順於法性。長行以法就機、偈頌會機歸法，文家綺互善巧之相，應知。
第二總明山下地海嚴者，長行五句：初二句顯地名，謂蓮華臺面為寶王地；二明地鎮海；三地相具德；四地體堅固；五明地勝用，於中初句出法寶、後句起智照。頌中十偈，分二：初六明眾德嚴、後四明法行嚴。又初是體備眾德、後明妙用自在。又初依、後正。又初事相嚴、後法理嚴。又初法、後人。又初頌前文、後明異義，竝可知。初中，前一總辨嚴因、次二頌上山地。於中初一標，謂寶輪、香輪為山上嚴，珠輪、眾寶為山下依；後一釋，謂初二句釋上寶輪嚴、次一句顯上香輪、下一句辨莊嚴義。梵云斫迦羅，此云輪圍山也。次一偈頌上體相二嚴，謂初體、後相。次一偈頌上香水海。次一偈頌上地勝用，亦是海岸邊寶地上即有寶樹，樹下座上有佛菩薩之身也。第二段中四偈：初一總明身語法輪。次二別辨身色依正無礙，於中初一佛現多嚴具之中、次多佛現一嚴具內，即調物為法輪也。又前華香幡蓋中菩薩充法界，此則寶幢寶樹莊嚴中眾諸佛身雲滿十方，竝以正為依也。後一偈別顯上語法輪，此即剎說也。此上通三世間圓融無礙，隨入一門皆具一切，故致然也。又此等諸文長行所說則編其次第，令隨事生解；偈中所頌則融其始終，圓通無礙順於法性。長行以法就機、偈頌會機歸法，文家綺互善巧之相，應知。
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第三寶珠嚴內長行中六句：初句顯寶名，謂山為外墎，世界居中，故云內也，非在山中為內。名不可壞有四義：一體不可壞，謂金剛末尼故。二德不可壞，謂藏攝眾寶同在自中，眾寶不相破，以無相不相形奪故；自亦不壞，以無二故。三用不可壞，謂雨物多端，互無奪故。四映不可壞，謂能映現多身不可奪破，現處重現不相礙故。二辨珠勝用，謂洞徹明煥故能現也。此中映是能現，影為所現也。何故不現佛等及餘剎耶？謂彼非所化故。若爾，何不現心念耶？謂非色法，無現義故。三寶華嚴地中以為莊嚴者，通上二句，同嚴大地。四雲嚴、五香嚴。六三世嚴者，謂三世諸佛嚴華藏界，皆與此同。又亦此嚴同三世故也。又所嚴藏體通三世故，縱於現世以一華嚴，由同所嚴故即通三世。是知一華一鬘皆遍三世，三世俱現，各具過未，即該九世也。又以，猶用也。縱所嚴剎唯在一念，用於三世，一切嚴具而莊嚴故，即所嚴同能嚴而遍三際也。又亦得能所一念即含九世，通相即入故具十世，以顯無盡也。於上四釋，後三為勝。頌中十偈，分四：初一偈半頌上不壞摩尼；次二偈半頌寶華嚴；次一偈頌雲嚴；次五偈頌三世剎嚴，於中初一地現三世行、次一地塵俱剎入、次一菩薩受用嚴、次一佛法體用嚴、次一得普賢願及佛智者能入多剎。
第三寶珠嚴內長行中六句：初句顯寶名，謂山為外墎，世界居中，故云內也，非在山中為內。名不可壞有四義：一體不可壞，謂金剛末尼故。二德不可壞，謂藏攝眾寶同在自中，眾寶不相破，以無相不相形奪故；自亦不壞，以無二故。三用不可壞，謂雨物多端，互無奪故。四映不可壞，謂能映現多身不可奪破，現處重現不相礙故。二辨珠勝用，謂洞徹明煥故能現也。此中映是能現，影為所現也。何故不現佛等及餘剎耶？謂彼非所化故。若爾，何不現心念耶？謂非色法，無現義故。三寶華嚴地中以為莊嚴者，通上二句，同嚴大地。四雲嚴、五香嚴。六三世嚴者，謂三世諸佛嚴華藏界，皆與此同。又亦此嚴同三世故也。又所嚴藏體通三世故，縱於現世以一華嚴，由同所嚴故即通三世。是知一華一鬘皆遍三世，三世俱現，各具過未，即該九世也。又以，猶用也。縱所嚴剎唯在一念，用於三世，一切嚴具而莊嚴故，即所嚴同能嚴而遍三際也。又亦得能所一念即含九世，通相即入故具十世，以顯無盡也。於上四釋，後三為勝。頌中十偈，分四：初一偈半頌上不壞摩尼；次二偈半頌寶華嚴；次一偈頌雲嚴；次五偈頌三世剎嚴，於中初一地現三世行、次一地塵俱剎入、次一菩薩受用嚴、次一佛法體用嚴、次一得普賢願及佛智者能入多剎。
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第四香海嚴中長行別內十四句：一香寶岸；二寶網覆；三寶水流；四眾華敷；五末香其水；六出佛音；七香普熏，謂教法所及也；八寶階道，謂入法階梯也；九珠欄楯，謂防外非守內德；十潮浪聲；十一華閣圍；十二華城周外；十三香華布水；十四香樹為嚴。竝即事即法，可准思之。頌中十偈：初一頌海；二頌岸；三頌水及佛音；四頌階及欄；五頌寶樹；六頌華布，分陀利，此云白蓮華也；七頌寶網；八頌華城；九一頌以周其外；十舉因結成。
第四香海嚴中長行別內十四句：一香寶岸；二寶網覆；三寶水流；四眾華敷；五末香其水；六出佛音；七香普熏，謂教法所及也；八寶階道，謂入法階梯也；九珠欄楯，謂防外非守內德；十潮浪聲；十一華閣圍；十二華城周外；十三香華布水；十四香樹為嚴。竝即事即法，可准思之。頌中十偈：初一頌海；二頌岸；三頌水及佛音；四頌階及欄；五頌寶樹；六頌華布，分陀利，此云白蓮華也；七頌寶網；八頌華城；九一頌以周其外；十舉因結成。
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第五香河嚴內長行別中三句：一華覆、二出處、三隨流。以依正無礙從佛出，為表正故眉間出，謂教河流潤從證智出故也。然教帶真義，故寶王隨流不失真性，即隨緣不變無二是也。頌中十偈：一總明河相、二涯岸莊嚴、三香水流浪、四迴旋所至、五踊寶自然、六河體普周、七網演因修、八岸聞果行、九河周舒因、十河原從果。
第五香河嚴內長行別中三句：一華覆、二出處、三隨流。以依正無礙從佛出，為表正故眉間出，謂教河流潤從證智出故也。然教帶真義，故寶王隨流不失真性，即隨緣不變無二是也。頌中十偈：一總明河相、二涯岸莊嚴、三香水流浪、四迴旋所至、五踊寶自然、六河體普周、七網演因修、八岸聞果行、九河周舒因、十河原從果。
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第六寶樹中長行內五句：一明樹體，謂無流法林樹等，即眾德建立義也；二寶幔覆，即大慈普覆；三因力所起；四果德加成；五極盡嚴際。頌中二偈：初一頌果行自在、後一頌因行所起。又此二頌即是樹，以人法無礙故。第二總結中，分齊境多，別說難盡，故總云一一。然於一中嚴事猶多，故總云塵數。又嚴別難彰，故通云清淨，可知。
第六寶樹中長行內五句：一明樹體，謂無流法林樹等，即眾德建立義也；二寶幔覆，即大慈普覆；三因力所起；四果德加成；五極盡嚴際。頌中二偈：初一頌果行自在、後一頌因行所起。又此二頌即是樹，以人法無礙故。第二總結中，分齊境多，別說難盡，故總云一一。然於一中嚴事猶多，故總云塵數。又嚴別難彰，故通云清淨，可知。
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第二大段明第二重，依前蓮華臺內諸香海上所持諸雜世界性。於長行中，初總、後別。別中，先辨所依住，有六；後顯能依形，有九。此中世界性者，謂積世界成性、積性成海等，如上所引《智論》說。又此下文「於世界海中有世界性，世界性中有一世界」等，故知積成也。何故名性者？有二義：一望前諸界，攝諸流類積結成性，如久習成性等；二望後海等，有為因義，故亦得名性。問：積界成性，界亦因義，何不名性？答：無融結故，闕初義也。問：十世界中海，望於後亦積成餘界，何不名性？答：初積結攝已得性名，後開異義轉立別號，故不名性也。頌中十偈，分四：初二偈頌上住形；二有三偈明剎有色聲莊嚴，顯體德圓備；三有三偈明諸剎土即入無礙，顯妙用自在；四有二偈明三世間自在，即顯攝化勝用依正無礙也。
第二大段明第二重，依前蓮華臺內諸香海上所持諸雜世界性。於長行中，初總、後別。別中，先辨所依住，有六；後顯能依形，有九。此中世界性者，謂積世界成性、積性成海等，如上所引《智論》說。又此下文「於世界海中有世界性，世界性中有一世界」等，故知積成也。何故名性者？有二義：一望前諸界，攝諸流類積結成性，如久習成性等；二望後海等，有為因義，故亦得名性。問：積界成性，界亦因義，何不名性？答：無融結故，闕初義也。問：十世界中海，望於後亦積成餘界，何不名性？答：初積結攝已得性名，後開異義轉立別號，故不名性也。頌中十偈，分四：初二偈頌上住形；二有三偈明剎有色聲莊嚴，顯體德圓備；三有三偈明諸剎土即入無礙，顯妙用自在；四有二偈明三世間自在，即顯攝化勝用依正無礙也。
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第三大段明向上廣持諸剎。於中二：初牒上海及海上華、二辨持剎及性。此中十二佛土、七世界性，有諸德釋為華藏界外十方國土。詳其文，恐不然。既取華藏內香海中蓮華而持，故知非外。況下文結屬舍那，故亦非外。但此中大意，明眾香海中略舉一海，一海所持十方剎中略舉一方，一方既爾說不可盡，餘方例准，一海所持十方無盡皆遍法界，餘一一海皆持十方各遍法界，無礙圓融無盡自在，即不可說不可說也。大意如此，思之。二所持中二：初一方、後結十方。前中二：先明十二重佛土、後辨七世界性。此十二佛土，有人用配十二因緣、有配菩薩十二住等，一一釋之。義恐不然，豈以十二數同即便配釋？但此經所明皆應十數以顯無盡，縱有十二七八等數，皆是增減之十。如《地論》釋，還是十數，豈得配耶？況義理又別。又此經所說一事一土皆遍法界，具足一切人法教義因果理事等一切法門，非適一相，故不可以一門釋耳。上下諸文皆准此知。問：若爾，上來諸文何故皆以一二義等釋耶？答：還以一切之一釋，故無過。是故或一不少、或多不增，為成文故布之前後。深須得意，多少無礙。又汎論佛及剎，立名不同，略由五相：一或因機感、二或由佛本願、三或依本行、四或先佛記別、五或表示法門。此中佛及剎土依正圓融，可以法義而消息之。塵數香海及世界性，准釋可知。又有義：此上總為二重，初辨此佛華藏土及所持世界性、後從「十二佛土」下辨他佛土亦持世界性，總為二對，須思之。結通及結屬，竝可知。
第三大段明向上廣持諸剎。於中二：初牒上海及海上華、二辨持剎及性。此中十二佛土、七世界性，有諸德釋為華藏界外十方國土。詳其文，恐不然。既取華藏內香海中蓮華而持，故知非外。況下文結屬舍那，故亦非外。但此中大意，明眾香海中略舉一海，一海所持十方剎中略舉一方，一方既爾說不可盡，餘方例准，一海所持十方無盡皆遍法界，餘一一海皆持十方各遍法界，無礙圓融無盡自在，即不可說不可說也。大意如此，思之。二所持中二：初一方、後結十方。前中二：先明十二重佛土、後辨七世界性。此十二佛土，有人用配十二因緣、有配菩薩十二住等，一一釋之。義恐不然，豈以十二數同即便配釋？但此經所明皆應十數以顯無盡，縱有十二七八等數，皆是增減之十。如《地論》釋，還是十數，豈得配耶？況義理又別。又此經所說一事一土皆遍法界，具足一切人法教義因果理事等一切法門，非適一相，故不可以一門釋耳。上下諸文皆准此知。問：若爾，上來諸文何故皆以一二義等釋耶？答：還以一切之一釋，故無過。是故或一不少、或多不增，為成文故布之前後。深須得意，多少無礙。又汎論佛及剎，立名不同，略由五相：一或因機感、二或由佛本願、三或依本行、四或先佛記別、五或表示法門。此中佛及剎土依正圓融，可以法義而消息之。塵數香海及世界性，准釋可知。又有義：此上總為二重，初辨此佛華藏土及所持世界性、後從「十二佛土」下辨他佛土亦持世界性，總為二對，須思之。結通及結屬，竝可知。
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第二重頌中有七十頌，但頌次前長行中事，非是頌前十世界海及華藏等，以彼各有偈重頌訖。由前十二佛國、七世界性皆通有此十海義故，是故偈中頌顯其狀，與彼長行綺互，廣略亦同前諸文。於中分二：先九頌總頌前文、二餘頌別頌前中十海。初中有四：初一顯根本所依華藏土海、次三總辨能依異類諸剎、次三別略顯能依剎形、後二通舉佛剎大用。第二頌十海中文則為十：初有十一偈，頌起具因緣世界海。於中有七因緣：初三頌神力因，此中初一就本無壞、後二隨末虧盈。二「如依種種」下二頌，頌業種因，初一報異、後一業殊。三「譬如意寶」下二頌，頌願力因，初一寶珠現色喻、後一就現空雲喻。四「猶如工幻」下一頌，幻業因。五如見彩畫等一頌，頌心畫因。六「眾生心不同」等一頌，頌妄想因。七「猶如見導師」等一頌，頌心行因。此七何別者？初是現威神、二是種子、三是宿願力、四是現行、五是本識現、六是轉識相、七樂欲器，故別也。二「無量真珠」下二頌，頌莊嚴世界海。三「或有佛剎地」下四頌，頌清淨世界海。於中初一唯染；次二亦染亦淨；後一唯淨，以初一眾生、次二菩薩、後一諸佛故，令所居土有染淨。此三漸次向淨故也。四「一佛國土中」下四頌，頌壞方便世界海。亦初一唯壞；次二亦成亦壞；後一唯成無壞，以染可壞、淨常存故。五「或有佛剎起」下二十頌，頌體世界。於中初六純染苦體；次四雜苦樂體；後十純淨樂體，於中初五隨事辨體、後五妙用自在。六「或無量佛土」下三頌，頌住世界海。於中初一舉能依之形、後二顯所依住相。七「或如師子座」下三頌，頌形世界海。八「或壽命一劫」下二頌，頌劫世界海。九「或國土無佛」下五頌，頌佛出世世界海。於中初一總標、次二明化身示現、次一機熟無時不現、後一非器無時有現。十「或剎極濁惡」下七頌，頌說世界海。於中初二惡道聲、次二善道聲、後三法輪聲。上來總相，通答於前果問竟。
第二重頌中有七十頌，但頌次前長行中事，非是頌前十世界海及華藏等，以彼各有偈重頌訖。由前十二佛國、七世界性皆通有此十海義故，是故偈中頌顯其狀，與彼長行綺互，廣略亦同前諸文。於中分二：先九頌總頌前文、二餘頌別頌前中十海。初中有四：初一顯根本所依華藏土海、次三總辨能依異類諸剎、次三別略顯能依剎形、後二通舉佛剎大用。第二頌十海中文則為十：初有十一偈，頌起具因緣世界海。於中有七因緣：初三頌神力因，此中初一就本無壞、後二隨末虧盈。二「如依種種」下二頌，頌業種因，初一報異、後一業殊。三「譬如意寶」下二頌，頌願力因，初一寶珠現色喻、後一就現空雲喻。四「猶如工幻」下一頌，幻業因。五如見彩畫等一頌，頌心畫因。六「眾生心不同」等一頌，頌妄想因。七「猶如見導師」等一頌，頌心行因。此七何別者？初是現威神、二是種子、三是宿願力、四是現行、五是本識現、六是轉識相、七樂欲器，故別也。二「無量真珠」下二頌，頌莊嚴世界海。三「或有佛剎地」下四頌，頌清淨世界海。於中初一唯染；次二亦染亦淨；後一唯淨，以初一眾生、次二菩薩、後一諸佛故，令所居土有染淨。此三漸次向淨故也。四「一佛國土中」下四頌，頌壞方便世界海。亦初一唯壞；次二亦成亦壞；後一唯成無壞，以染可壞、淨常存故。五「或有佛剎起」下二十頌，頌體世界。於中初六純染苦體；次四雜苦樂體；後十純淨樂體，於中初五隨事辨體、後五妙用自在。六「或無量佛土」下三頌，頌住世界海。於中初一舉能依之形、後二顯所依住相。七「或如師子座」下三頌，頌形世界海。八「或壽命一劫」下二頌，頌劫世界海。九「或國土無佛」下五頌，頌佛出世世界海。於中初一總標、次二明化身示現、次一機熟無時不現、後一非器無時有現。十「或剎極濁惡」下七頌，頌說世界海。於中初二惡道聲、次二善道聲、後三法輪聲。上來總相，通答於前果問竟。
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自下第二大段辨得果之因，答前問中一切菩薩所修行海等問也。又釋：亦是於前諸世界性中開一世界性，顯內所有三種世間及五海等。文中分四：一舉往時處，辨佛興世為修行緣；二從「彼炎光城」下明普莊嚴童子能修行人；三「童子見佛」下辨對緣，正修成自分行；四「彼佛滅後」下明復更見佛成勝進行。
自下第二大段辨得果之因，答前問中一切菩薩所修行海等問也。又釋：亦是於前諸世界性中開一世界性，顯內所有三種世間及五海等。文中分四：一舉往時處，辨佛興世為修行緣；二從「彼炎光城」下明普莊嚴童子能修行人；三「童子見佛」下辨對緣，正修成自分行；四「彼佛滅後」下明復更見佛成勝進行。
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初中四：一舉往時、二明往處、三處中場、四場上佛出。第二往處中四：一海中取性；二性內山林；三林東勝城，於中初依報勝、後人眾勝；四眷屬城嚴。第三場內，初場地、後華座。第四佛興中，初佛出、後放光利益。
初中四：一舉往時、二明往處、三處中場、四場上佛出。第二往處中四：一海中取性；二性內山林；三林東勝城，於中初依報勝、後人眾勝；四眷屬城嚴。第三場內，初場地、後華座。第四佛興中，初佛出、後放光利益。
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第二舉能修行人中，王有順理善慧，令物愛見。問：《涅槃》中一切輪王，皆定千子不增不減，何故此中乃不同耶？答：彼是王四天下之輪王，約三乘說。此是主世界性之輪王，故寬細於彼，如白淨寶網等，以一恒沙金輪王福所感，此約一乘，說不同也。又王及長子是福分，童子為慧分，是故成入道之器。德周法界曰普，普德交飾為嚴。普之嚴，普即嚴。普嚴之童子，普嚴即童子，竝通二釋。離染貞潔素為道器，故云童子，如文殊等。
第二舉能修行人中，王有順理善慧，令物愛見。問：《涅槃》中一切輪王，皆定千子不增不減，何故此中乃不同耶？答：彼是王四天下之輪王，約三乘說。此是主世界性之輪王，故寬細於彼，如白淨寶網等，以一恒沙金輪王福所感，此約一乘，說不同也。又王及長子是福分，童子為慧分，是故成入道之器。德周法界曰普，普德交飾為嚴。普之嚴，普即嚴。普嚴之童子，普嚴即童子，竝通二釋。離染貞潔素為道器，故云童子，如文殊等。
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第三修成自分行中二：初見佛得定為自分之始、後聞經得定成自分之終。前中有四：一自利得定、二偈勸化他、三王喜偈告、四俱共詣佛。初中見佛功德善根因緣故者，有三釋：一由見佛功德善根之因緣力，此則唯屬境力也；二由見佛功德所生善根因緣力故得定；三由外見佛功德為緣，內自宿有善根為因，因緣具故令得定也。此十定中，初五為成利他，一具果法、二入普巧、三巧成嚴器、四正益機、五益分齊；後五為成自利，一成加行、二入正證、三廣後智、四順涅槃、五順菩提。又初一總、餘九別，略釋可知。二普勸中，初說偈、後偈聲分齊。偈中，初四歎佛德難遇、次三明遇成勝益、後一結勸興供。三王喜偈告中二：初王聞歡喜；後偈勅告令，於中三：初一舉告宣告、次七令嚴辨勝供、後一令興念詣佛。四俱共詣佛，初王及內眷屬、後八部外眷屬。第二聞經得益中三：初明說經名者，謂行能現果，舉果取因故云現等。若從此義，唯據因也。又此佛集會即為顯現，此則唯果。此中三世是三現在，故即具九世十世也。不爾，過未既無，如何說現？是一乘圓教，故攝眷屬耳。二童子獲益中二：初得定自利益、二說偈化他益。初中四定：一普該境法、二攝入歸心、三契法無畏、四慧眼圓明。二利他中二：初說偈、後得益。偈中三：初一總，謂上半頌前法眼定，下半總舉眼所見。次七偈別辨佛本生，由佛而得見；後二別見諸佛而為物修因。獲益可知。三如來讚述九偈中分五：初一總歎童子、次二別記正報、次二別記依果、次二歎其苦行、後二總記依正。
第三修成自分行中二：初見佛得定為自分之始、後聞經得定成自分之終。前中有四：一自利得定、二偈勸化他、三王喜偈告、四俱共詣佛。初中見佛功德善根因緣故者，有三釋：一由見佛功德善根之因緣力，此則唯屬境力也；二由見佛功德所生善根因緣力故得定；三由外見佛功德為緣，內自宿有善根為因，因緣具故令得定也。此十定中，初五為成利他，一具果法、二入普巧、三巧成嚴器、四正益機、五益分齊；後五為成自利，一成加行、二入正證、三廣後智、四順涅槃、五順菩提。又初一總、餘九別，略釋可知。二普勸中，初說偈、後偈聲分齊。偈中，初四歎佛德難遇、次三明遇成勝益、後一結勸興供。三王喜偈告中二：初王聞歡喜；後偈勅告令，於中三：初一舉告宣告、次七令嚴辨勝供、後一令興念詣佛。四俱共詣佛，初王及內眷屬、後八部外眷屬。第二聞經得益中三：初明說經名者，謂行能現果，舉果取因故云現等。若從此義，唯據因也。又此佛集會即為顯現，此則唯果。此中三世是三現在，故即具九世十世也。不爾，過未既無，如何說現？是一乘圓教，故攝眷屬耳。二童子獲益中二：初得定自利益、二說偈化他益。初中四定：一普該境法、二攝入歸心、三契法無畏、四慧眼圓明。二利他中二：初說偈、後得益。偈中三：初一總，謂上半頌前法眼定，下半總舉眼所見。次七偈別辨佛本生，由佛而得見；後二別見諸佛而為物修因。獲益可知。三如來讚述九偈中分五：初一總歎童子、次二別記正報、次二別記依果、次二歎其苦行、後二總記依正。
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第四大段成勝進行中二：初舉佛為行所依緣。於中先佛滅後佛興者，為行異緣別故也。童子報命猶存者，為行相續故也。二依緣成行益。於中二：初見佛得四定為勝進之始。一念佛者，《地論》云「如佛所得，我亦當得。」為念佛也；二入於普門窮茲海藏；三智持為能轉，智法輪正成所轉；四深法悅神故也。二聞經得定為勝進之終。經名者，謂法界自性清淨，故云離垢；具恒沙功德，故曰莊嚴。前經就果相。此中約果體者，為自分勝進漸深故也。二定中，初約自利、後約利他。又此中童子得法是何位者？義准上下經意，有三種成佛：一約位，以六相方便即十信終心，勝進分後入十解初位即成佛，以此是三乘終教不退之位故。以一乘，六相融攝即具諸位至佛果也。是故此中童子見初佛為信位自分，聞初經為信位勝進。見後佛當解位初自分，聞後經為解初勝進，以攝諸位皆具足故。二約行總不依位，但自分勝進究竟即至佛果。三約理，則一切眾生竝已成竟，更不新成，以餘相皆盡故、性德本滿故。此後應有結會，謂彼童子者今某甲字等，亦應有動地雨華他方來證及結通十方并偈重頌等，但經來不盡，故未有也。問：此會既了，何不眾中有人得益？答：略由四意，故無別益。一於前三義中，由初二義故說童子益相，由後一義故眾中無別獲益。二光統釋云：此經佛初成道說，但顯一乘圓教法輪體為諸教之本，諸教益相為此益，故不辨也。三但教有二種：一說逐機教。攝法隨機，機有增進，隨分辨益；二逐法教，攝機同法，法無增損，故無別益。四此經猶如日出，先照高山。既無中下之機，故無隨分之益。下文諸會，竝准此知。釋第一會竟。
第四大段成勝進行中二：初舉佛為行所依緣。於中先佛滅後佛興者，為行異緣別故也。童子報命猶存者，為行相續故也。二依緣成行益。於中二：初見佛得四定為勝進之始。一念佛者，《地論》云「如佛所得，我亦當得。」為念佛也；二入於普門窮茲海藏；三智持為能轉，智法輪正成所轉；四深法悅神故也。二聞經得定為勝進之終。經名者，謂法界自性清淨，故云離垢；具恒沙功德，故曰莊嚴。前經就果相。此中約果體者，為自分勝進漸深故也。二定中，初約自利、後約利他。又此中童子得法是何位者？義准上下經意，有三種成佛：一約位，以六相方便即十信終心，勝進分後入十解初位即成佛，以此是三乘終教不退之位故。以一乘，六相融攝即具諸位至佛果也。是故此中童子見初佛為信位自分，聞初經為信位勝進。見後佛當解位初自分，聞後經為解初勝進，以攝諸位皆具足故。二約行總不依位，但自分勝進究竟即至佛果。三約理，則一切眾生竝已成竟，更不新成，以餘相皆盡故、性德本滿故。此後應有結會，謂彼童子者今某甲字等，亦應有動地雨華他方來證及結通十方并偈重頌等，但經來不盡，故未有也。問：此會既了，何不眾中有人得益？答：略由四意，故無別益。一於前三義中，由初二義故說童子益相，由後一義故眾中無別獲益。二光統釋云：此經佛初成道說，但顯一乘圓教法輪體為諸教之本，諸教益相為此益，故不辨也。三但教有二種：一說逐機教。攝法隨機，機有增進，隨分辨益；二逐法教，攝機同法，法無增損，故無別益。四此經猶如日出，先照高山。既無中下之機，故無隨分之益。下文諸會，竝准此知。釋第一會竟。
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華嚴經探玄記卷第三
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