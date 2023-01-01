華嚴經探玄記卷第二(盡世間淨眼品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第二(盡世間淨眼品)

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

第十隨文解釋者，今此三萬六千偈經，有七處八會，謂人中三處、天上四處為七，重會普光為八會。於中有三十四品：初一品是序分，〈盧舍那品〉下明正宗。流通有無，以四義釋：一以眾生心微塵下二頌為流通，以結歎勸信故。二為經來不盡，闕無流通。三為此經是稱法界法門說故，總無流通。問：若爾，何得便有序分？答：以有見聞通趣入故，有始為序；以所入無極故，無終流通。如修生佛果，有始無終。若不爾者，何故八會一一會末皆無流通？《大般若經》十六會中，彼會會後皆別有流通。《大集經》中諸會末皆亦有之。此經不爾，故知別意有所表也。四以餘三乘等法逐機差別利益眾生為流通益相。又大遠法師分此經為四分：初品，名緣起淨機分；二〈舍那品〉，名標宗策志分；三〈名號品〉下至第八會來，名顯道策修分；四末後普賢所說偈，名屬累流通分。今更尋下文，總長分為五：初品是教起因緣分；二〈舍那品〉中一周問答，名舉果勸樂生信分；三從第二會至第六會來一周問答，名修因契果生解分；四第七會中一周問答，名託法進修成行分；五第八會中一周問答，名依人入證成德分。流通有無以如上辯。此五分皆依前起後，文次相生、義理周足，是故不增減也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十隨文解釋者，今此三萬六千偈經，有七處八會，謂人中三處、天上四處為七，重會普光為八會。於中有三十四品：初一品是序分，〈盧舍那品〉下明正宗。流通有無，以四義釋：一以眾生心微塵下二頌為流通，以結歎勸信故。二為經來不盡，闕無流通。三為此經是稱法界法門說故，總無流通。問：若爾，何得便有序分？答：以有見聞通趣入故，有始為序；以所入無極故，無終流通。如修生佛果，有始無終。若不爾者，何故八會一一會末皆無流通？《大般若經》十六會中，彼會會後皆別有流通。《大集經》中諸會末皆亦有之。此經不爾，故知別意有所表也。四以餘三乘等法逐機差別利益眾生為流通益相。又大遠法師分此經為四分：初品，名緣起淨機分；二〈舍那品〉，名標宗策志分；三〈名號品〉下至第八會來，名顯道策修分；四末後普賢所說偈，名屬累流通分。今更尋下文，總長分為五：初品是教起因緣分；二〈舍那品〉中一周問答，名舉果勸樂生信分；三從第二會至第六會來一周問答，名修因契果生解分；四第七會中一周問答，名託法進修成行分；五第八會中一周問答，名依人入證成德分。流通有無以如上辯。此五分皆依前起後，文次相生、義理周足，是故不增減也。

就初序分之中，分為二：初明此土中序分、二明十方無盡世界中序分。初中有三：初有四字，唯是證信；二「一時」下，通二序；三「動地」下，唯是發起。若通後說，得有四句：或唯證信是初、或唯發起是後、或俱是中間、或俱非是下正宗。又初四字，義通而文局，以文在初首，義通八會故。「一時」下，文通而義局，以下諸會皆有爾時等，故文通也；今此局初，故義局也。又依《佛地論》分為五：一總顯已聞、二教起時、三顯教主、四教起處、五教所被機。依《法華論》等，有六成就：一信、二聞、三時、四主、五處、六眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初序分之中，分為二：初明此土中序分、二明十方無盡世界中序分。初中有三：初有四字，唯是證信；二「一時」下，通二序；三「動地」下，唯是發起。若通後說，得有四句：或唯證信是初、或唯發起是後、或俱是中間、或俱非是下正宗。又初四字，義通而文局，以文在初首，義通八會故。「一時」下，文通而義局，以下諸會皆有爾時等，故文通也；今此局初，故義局也。又依《佛地論》分為五：一總顯已聞、二教起時、三顯教主、四教起處、五教所被機。依《法華論》等，有六成就：一信、二聞、三時、四主、五處、六眾。

今釋此義略作四門：一明此六義安立所由、二辨聞之親傳、三定傳法之人、四釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今釋此義略作四門：一明此六義安立所由、二辨聞之親傳、三定傳法之人、四釋文。

初中立此六句，所由有六：一佛教安立。依《智論》，佛臨涅槃告阿難：「十二部經，汝當流通。」復告優婆離：「一切戒律，汝當受持。」告阿那律：「汝得天眼，常守護舍利，勸人供養。」告大眾：「我若住一劫、若減一劫，會亦當滅。」語已雙林北首而臥，欲入涅槃。阿難親屬之愛未除，心沒憂海。阿泥盧豆語阿難：「世尊今日雖在，明日即無。汝宜問彼未來要事，何因同彼愚人如是悶絕？」阿難即起問言：「我今不知請問何事。」盧豆教云：「要事有四：一問如來在世親自說法人皆信受，如來滅後一切經首當置何言。二問如來在世諸比丘等以佛為師，如來滅後以何為師。三問佛在世時諸比丘依佛而住，如來滅後依誰而住。四問如來在世惡性車匿佛自治之，佛滅度後云何共住。」阿難如教請問。世尊答云：經首當置如是等六句。二云：比丘皆以波羅提木叉為師。三云：皆依四念處住。四惡性比丘以梵檀治之。此云默擯，若心耎伏，為說迦旃延經，此云離有無經，破我慢心也。又如《大悲經》中阿難請佛：「云何結集法眼？」佛告阿難：「我滅度後，大德比丘應如是問：世尊何處說大阿波陀那等經？汝應如是答：如是我聞。一時在摩伽陀國菩提樹下初成正覺說法，乃至云娑羅雙樹間說法。」如是等二十餘處所說之經，佛自重教阿難結集，是故此六句佛教立也。二為斷疑故安此六句。如真諦三藏云：「依微細律，阿難當昇高座結集法藏之時，其身如佛具相好，若下座時還復本形。眾見此瑞，還生三疑：一疑佛大師慈悲從涅槃起，更為眾說法。二疑佛仙從他方來。三疑阿難轉身成佛。今為除此三疑，故安六句。是故阿難自稱如是之法我從佛聞，明知非是佛重起說，亦非他方佛來，又非阿難自身成佛，但以法力令我似佛故也。」三為未來生信故。《智論》云「一切經初置時方人等者，欲令生信心故。」四離增減過故。《佛地論》云「應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞，非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減，是故聞者應正聞已如理思惟，當勸修學。」五為息諸諍論故。若自制作則諍論斯起，故不然也。此依《智論》辨。六異外道故。彼外道經論，或云石崖崩得、或云青雀銜來，故不可信也。是故今具顯委曲，明法非謬，令人信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中立此六句，所由有六：一佛教安立。依《智論》，佛臨涅槃告阿難：「十二部經，汝當流通。」復告優婆離：「一切戒律，汝當受持。」告阿那律：「汝得天眼，常守護舍利，勸人供養。」告大眾：「我若住一劫、若減一劫，會亦當滅。」語已雙林北首而臥，欲入涅槃。阿難親屬之愛未除，心沒憂海。阿泥盧豆語阿難：「世尊今日雖在，明日即無。汝宜問彼未來要事，何因同彼愚人如是悶絕？」阿難即起問言：「我今不知請問何事。」盧豆教云：「要事有四：一問如來在世親自說法人皆信受，如來滅後一切經首當置何言。二問如來在世諸比丘等以佛為師，如來滅後以何為師。三問佛在世時諸比丘依佛而住，如來滅後依誰而住。四問如來在世惡性車匿佛自治之，佛滅度後云何共住。」阿難如教請問。世尊答云：經首當置如是等六句。二云：比丘皆以波羅提木叉為師。三云：皆依四念處住。四惡性比丘以梵檀治之。此云默擯，若心耎伏，為說迦旃延經，此云離有無經，破我慢心也。又如《大悲經》中阿難請佛：「云何結集法眼？」佛告阿難：「我滅度後，大德比丘應如是問：世尊何處說大阿波陀那等經？汝應如是答：如是我聞。一時在摩伽陀國菩提樹下初成正覺說法，乃至云娑羅雙樹間說法。」如是等二十餘處所說之經，佛自重教阿難結集，是故此六句佛教立也。二為斷疑故安此六句。如真諦三藏云：「依微細律，阿難當昇高座結集法藏之時，其身如佛具相好，若下座時還復本形。眾見此瑞，還生三疑：一疑佛大師慈悲從涅槃起，更為眾說法。二疑佛仙從他方來。三疑阿難轉身成佛。今為除此三疑，故安六句。是故阿難自稱如是之法我從佛聞，明知非是佛重起說，亦非他方佛來，又非阿難自身成佛，但以法力令我似佛故也。」三為未來生信故。《智論》云「一切經初置時方人等者，欲令生信心故。」四離增減過故。《佛地論》云「應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞，非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減，是故聞者應正聞已如理思惟，當勸修學。」五為息諸諍論故。若自制作則諍論斯起，故不然也。此依《智論》辨。六異外道故。彼外道經論，或云石崖崩得、或云青雀銜來，故不可信也。是故今具顯委曲，明法非謬，令人信受。

第二明阿難等親聞傳聞不同者，若依小乘，有二說：一云阿難既是佛得道夜生，年二十方為佛弟子，其二十年已後經是親聞，已前是傳聞。故《轉法輪經》云「阿難結集時自說偈云：佛初說法時，爾時我不見，如是展轉聞。」佛遊波羅捺為五比丘眾轉四諦法輪，故知已前非親聞也。二云皆是親聞。故薩婆多論云「阿難為佛作侍者時請願言：願佛二十年中所說之經盡為我說。」《比尼母論》亦同此說。故知總是親聞。若依大乘，一切皆親聞有二義：一佛重為說，如《勝鬘經》等，佛還本處重為阿難說。又如上《大悲經》中佛總重說，故是親聞。二阿難常聞故。《涅槃經》云「阿難多聞士，若在若不在，自然能解了，常與無常義。」又云「阿難得覺意三昧，佛所說經近遠常聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明阿難等親聞傳聞不同者，若依小乘，有二說：一云阿難既是佛得道夜生，年二十方為佛弟子，其二十年已後經是親聞，已前是傳聞。故《轉法輪經》云「阿難結集時自說偈云：佛初說法時，爾時我不見，如是展轉聞。」佛遊波羅捺為五比丘眾轉四諦法輪，故知已前非親聞也。二云皆是親聞。故薩婆多論云「阿難為佛作侍者時請願言：願佛二十年中所說之經盡為我說。」《比尼母論》亦同此說。故知總是親聞。若依大乘，一切皆親聞有二義：一佛重為說，如《勝鬘經》等，佛還本處重為阿難說。又如上《大悲經》中佛總重說，故是親聞。二阿難常聞故。《涅槃經》云「阿難多聞士，若在若不在，自然能解了，常與無常義。」又云「阿難得覺意三昧，佛所說經近遠常聞。」

三定傳法人者，問：說此經時，二乘人等竝如聾盲，豈得阿難而稱我聞？答：有二義。一設是阿難，此亦無過。何者？依《阿闍世王懺悔經》有三種阿難：一阿難陀，此云慶喜，持聲聞法藏，於上二乘隨力隨分。二名阿難陀跋陀羅，此云慶喜賢，持中乘法藏，於上大乘隨力隨分，於下小乘容預兼持。三名阿難陀娑伽羅，此云慶喜海，菩薩持大乘法藏，於下二乘容預兼持。準此經文，阿難海是大菩薩，能持大法，理亦無違。若依圓教，竝是盧遮那佛海印三昧內現此傳法人等故，即是佛也。二云非是阿難所傳，理亦無違。何者？《智論》云「一顯示教、二祕密教。此《大品經》是顯示教，故付囑阿難。如《法華經》是祕密教，故付囑喜王」等。又《涅槃經》云「阿難所未聞經，弘廣菩薩當為流通。」准此，是弘廣菩薩稱如是我聞。又准《智論》，是文殊師利稱我聞，以彼論云「文殊與阿難在餘清淨處結集摩訶衍藏。」又《文殊師利般涅槃經》中，佛般涅槃後四百年時，文殊師利猶在世間，故知是彼傳此法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三定傳法人者，問：說此經時，二乘人等竝如聾盲，豈得阿難而稱我聞？答：有二義。一設是阿難，此亦無過。何者？依《阿闍世王懺悔經》有三種阿難：一阿難陀，此云慶喜，持聲聞法藏，於上二乘隨力隨分。二名阿難陀跋陀羅，此云慶喜賢，持中乘法藏，於上大乘隨力隨分，於下小乘容預兼持。三名阿難陀娑伽羅，此云慶喜海，菩薩持大乘法藏，於下二乘容預兼持。準此經文，阿難海是大菩薩，能持大法，理亦無違。若依圓教，竝是盧遮那佛海印三昧內現此傳法人等故，即是佛也。二云非是阿難所傳，理亦無違。何者？《智論》云「一顯示教、二祕密教。此《大品經》是顯示教，故付囑阿難。如《法華經》是祕密教，故付囑喜王」等。又《涅槃經》云「阿難所未聞經，弘廣菩薩當為流通。」准此，是弘廣菩薩稱如是我聞。又准《智論》，是文殊師利稱我聞，以彼論云「文殊與阿難在餘清淨處結集摩訶衍藏。」又《文殊師利般涅槃經》中，佛般涅槃後四百年時，文殊師利猶在世間，故知是彼傳此法也。

第四釋文。依《智論》，如，順也。是，信也，又是印也。即印順信受，故言如是。如是總舉一部文義，謂指己所聞之法，故云如是。依長耳三藏，約三寶釋：一約佛云，謂如佛所說是我所聞，如我所聞是佛所說。二約法云，如我所聞是稱理之說，如稱理之教是我所傳。三約僧云，如我所聞是諸菩薩之所同聞，如諸菩薩之所同聞是我所傳故也。依《佛地論》，云傳佛教者，言如是之事我昔曾聞。如是總言依四義轉：一依譬喻、二依教誨、三依問答、四依許可，廣釋如彼論。中我者，謂五蘊假者。汎論我有四種：一真我，謂真如中常樂我淨等，真如為性；二自在我，謂八自在我等，以智為性；三假我，謂五蘊假者，以唯識所現，似有主宰等以其為性；四執我，謂分別俱生所執為性。又緣我之心亦有四種：一見，謂諸凡夫等；二慢，謂諸學人；三習，謂無學人；四隨世流布，謂諸佛。此中我者，於前四中通有初三。約教准之，後四中唯一，亦可通後三，思准之。何故不說無我而說我耶？謂顯親聞故、語便故、隨世間故、顯無我故，竝如《智論》說也。問：傳法者何故不自稱名而言我耶？答：有濫同名失故。問：我豈不通耶？答：已稱我，定屬自故、簡別他故。問：何不言耳聞？答：以總收別故。問：耳但聞聲，豈能解耶？答：耳聞其聲，意解文等，和合無二，從親說聞。薩婆多根聞，《成實》識聞，《智論》和合聞，即空無作也。《涅槃》云「四因緣和合故聞：一耳根不壞、二聲在可聞境、三中間無障礙、四有欲聞故得聞。」是故此聞則不聞聞也。又具十緣：一本識為根本依、二耳識種子為因緣依、三末那為染污依、四意識為分別依、五自類耳識為等無間依、六耳根不壞為同境根、七作意欲聞、八有境為所緣緣、九中間無障礙、十境近在可聞亦通餘法不礙等。是故此聞，無自性故不聞聞也。約教，准辨之。「一時」以下通二序，即是六句之內後四句。於中初三同辨，謂時、主及處；後一別辨，謂同聞眾。此亦即是三世間相應知。前中亦二：先通標三相、後「始成正覺」下別釋三義。何故有此二門者？謂約處，前則通舉染淨，後則別顯淨相。又前寄染、後別辨淨。又以時有始終、處有染淨、佛有淺深，故須重料簡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文。依《智論》，如，順也。是，信也，又是印也。即印順信受，故言如是。如是總舉一部文義，謂指己所聞之法，故云如是。依長耳三藏，約三寶釋：一約佛云，謂如佛所說是我所聞，如我所聞是佛所說。二約法云，如我所聞是稱理之說，如稱理之教是我所傳。三約僧云，如我所聞是諸菩薩之所同聞，如諸菩薩之所同聞是我所傳故也。依《佛地論》，云傳佛教者，言如是之事我昔曾聞。如是總言依四義轉：一依譬喻、二依教誨、三依問答、四依許可，廣釋如彼論。中我者，謂五蘊假者。汎論我有四種：一真我，謂真如中常樂我淨等，真如為性；二自在我，謂八自在我等，以智為性；三假我，謂五蘊假者，以唯識所現，似有主宰等以其為性；四執我，謂分別俱生所執為性。又緣我之心亦有四種：一見，謂諸凡夫等；二慢，謂諸學人；三習，謂無學人；四隨世流布，謂諸佛。此中我者，於前四中通有初三。約教准之，後四中唯一，亦可通後三，思准之。何故不說無我而說我耶？謂顯親聞故、語便故、隨世間故、顯無我故，竝如《智論》說也。問：傳法者何故不自稱名而言我耶？答：有濫同名失故。問：我豈不通耶？答：已稱我，定屬自故、簡別他故。問：何不言耳聞？答：以總收別故。問：耳但聞聲，豈能解耶？答：耳聞其聲，意解文等，和合無二，從親說聞。薩婆多根聞，《成實》識聞，《智論》和合聞，即空無作也。《涅槃》云「四因緣和合故聞：一耳根不壞、二聲在可聞境、三中間無障礙、四有欲聞故得聞。」是故此聞則不聞聞也。又具十緣：一本識為根本依、二耳識種子為因緣依、三末那為染污依、四意識為分別依、五自類耳識為等無間依、六耳根不壞為同境根、七作意欲聞、八有境為所緣緣、九中間無障礙、十境近在可聞亦通餘法不礙等。是故此聞，無自性故不聞聞也。約教，准辨之。「一時」以下通二序，即是六句之內後四句。於中初三同辨，謂時、主及處；後一別辨，謂同聞眾。此亦即是三世間相應知。前中亦二：先通標三相、後「始成正覺」下別釋三義。何故有此二門者？謂約處，前則通舉染淨，後則別顯淨相。又前寄染、後別辨淨。又以時有始終、處有染淨、佛有淺深，故須重料簡也。

前中三：初「一時」者，依《佛地論》，或一剎那、或多相續，但取說聽究竟，是故總名假立一時。小乘實時，大乘假說。若別釋，梁《攝論》一時有三義：一平等時，謂無沈浮顛倒故；二和合時，謂令聞能聞正聞；三轉法輪時，謂正說正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前中三：初「一時」者，依《佛地論》，或一剎那、或多相續，但取說聽究竟，是故總名假立一時。小乘實時，大乘假說。若別釋，梁《攝論》一時有三義：一平等時，謂無沈浮顛倒故；二和合時，謂令聞能聞正聞；三轉法輪時，謂正說正受。

二「佛」者，覺義，有二，謂本覺、始覺。又論云「如蓮華開，如睡寤等。」此初覺所知，後覺煩惱。或三覺，謂自他滿，即有覺之者名為覺者。或名婆伽婆，有四義，如《智論》中：一名有德，謂婆伽名德，婆名有故；二巧分別，婆伽名分別，婆名巧故；三名有名聲，婆伽名聲，婆名有故；四名能破婬怒癡，婆伽名能破，婆名婬怒等故。此四中，初一總、後三別。別中，初智德、次福德、後斷德。又《佛地論》有六義釋，彼頌云「自在、熾盛及端嚴，名稱、吉祥與尊貴。具斯六種義差別，是故總號為薄伽。」廣釋如彼。又真諦三藏引《真實論》有十義釋，佛謂覺、勝、天鼓等(云云)。三處者，國通場別。《智論》云「於摩伽陀國尼連禪河側區樓頻螺聚落中得阿耨菩提」等。此名不害國，以此國中諸有犯罪，唯有擯罰，無有刑戮故。託此表示大法慈濟之相也。或名善勝國。或云摩伽，是星名，此云不惡，主十二月。陀者處也。名為不惡處國，亦名星處國。寂滅有四義：一障滅，謂性滅及治滅。二證滅理故。三顯其滅德，謂示佛十身及普賢等法。經云「大般涅槃能建大義故。」四益物成滅故，可知。道場亦四：一事處；二行，如經「施是道場」等；三理，如《維摩經》「一切法是道場，知諸法空故」等；四通一切法，謂人法等一切准之，皆得道之處名道場，依主釋。亦如世穀場，簡去秕穢而擇取真實。此中亦爾，滅惑成德，亦得道即場，故持業准之。事場者，如《俱舍論》云「於剡浮洲中央，從金剛地上起金剛座，徹剡浮洲地與上際平，一切菩薩皆於中修習金剛三摩地。何以故？更無餘依止及能堪受此三摩地。一切菩薩者，謂賢劫千菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「佛」者，覺義，有二，謂本覺、始覺。又論云「如蓮華開，如睡寤等。」此初覺所知，後覺煩惱。或三覺，謂自他滿，即有覺之者名為覺者。或名婆伽婆，有四義，如《智論》中：一名有德，謂婆伽名德，婆名有故；二巧分別，婆伽名分別，婆名巧故；三名有名聲，婆伽名聲，婆名有故；四名能破婬怒癡，婆伽名能破，婆名婬怒等故。此四中，初一總、後三別。別中，初智德、次福德、後斷德。又《佛地論》有六義釋，彼頌云「自在、熾盛及端嚴，名稱、吉祥與尊貴。具斯六種義差別，是故總號為薄伽。」廣釋如彼。又真諦三藏引《真實論》有十義釋，佛謂覺、勝、天鼓等(云云)。三處者，國通場別。《智論》云「於摩伽陀國尼連禪河側區樓頻螺聚落中得阿耨菩提」等。此名不害國，以此國中諸有犯罪，唯有擯罰，無有刑戮故。託此表示大法慈濟之相也。或名善勝國。或云摩伽，是星名，此云不惡，主十二月。陀者處也。名為不惡處國，亦名星處國。寂滅有四義：一障滅，謂性滅及治滅。二證滅理故。三顯其滅德，謂示佛十身及普賢等法。經云「大般涅槃能建大義故。」四益物成滅故，可知。道場亦四：一事處；二行，如經「施是道場」等；三理，如《維摩經》「一切法是道場，知諸法空故」等；四通一切法，謂人法等一切准之，皆得道之處名道場，依主釋。亦如世穀場，簡去秕穢而擇取真實。此中亦爾，滅惑成德，亦得道即場，故持業准之。事場者，如《俱舍論》云「於剡浮洲中央，從金剛地上起金剛座，徹剡浮洲地與上際平，一切菩薩皆於中修習金剛三摩地。何以故？更無餘依止及能堪受此三摩地。一切菩薩者，謂賢劫千菩薩也。

「始成正覺」下，第二別料簡上三義。初料簡時、二處、三主。時中且作五門：一定分齊、二攝前後、三顯差別、四表示法、五釋本文。初定分齊者，菩提流支云：「華嚴八會中，前之五會是佛成道初七日說，第六會後是第二七日說，以《十地經》初云第二七日故。」又有人說：第八會是後時說，以彼文中有鶖子等五百聲聞，竝後時度故。此等所判恐不順文，以初七日定不說法。《十地論》云「何故不初七日說？思惟行因緣行故。」既言思惟，明知非說法。設有救言：只不說十地非不說餘法者，則不得言思惟也。下論又釋「為顯己法樂，是故不說。」故知初七定非說耳。又第八會亦非後時，何得於一部經前已說半，中說餘經，後方更續？豈令佛無陀羅尼力，不能一念說一切法？祇園鶖子竝是九世相入，下文云「過去一切劫，安置未來今。未來一切劫，迴置過去世。」又云「於一念中建立三世一切佛事。」乃至廣說。如是等文處處皆有，豈可所用鶖子祇園而非此類？是知此經定是第二七日所說。二攝前後者，有三重：一於此二七之時即攝八會同時而說。若爾，何故會有前後？答：如印文，讀時前後，印紙同時。問：若爾，云何重會得成？答：重亦同時，以無礙故，如燈光相入等。餘不動昇天等，准釋可知。二即於此時攝彼前後各無量劫無不皆盡，以是不思解脫時故。三攝於重重無量念劫，如因陀羅網重收攝故。三顯差別者，依《普曜經》，第二七日於鹿野園為彼五人三轉四諦，此是小乘。依《密迹力士經》，第二七日，鹿園為於無量大眾轉法輪時，有得羅漢辟支菩薩道等，此是三乘。依此經，第二七日於樹王下，為海會菩薩轉無盡法輪，明是一乘。上三同時者，約法表本末同時，約人顯機感各異。依《法華》，三七日。《四分律》，六七日。《興起行經》，七七日。依《五分律》，八七日。《智論》，五十七日。《十二遊經》，一年方說。此竝末教機異，宜聞各別，故致不同。本教機定，故唯二七。四表示法者，《十地論》云「時處等校量，顯示勝故。此法勝故，在於初時及勝處說。」此有三義：一此經約初時，表本法勝故。二末教亦同，表末不離本故。三顯本非末故，末時不定本時定故。時定二七，更無異說。第五釋文者，始成正覺者，意顯初始之義。然有二相：一初七日是現世之始、二第二七日是說法之始。此中是成正覺來經今七日，故云始成正覺也。通有五義：一約小乘，以生身佛於此樹下三十四心初成正覺，同諸羅漢，實成非化。二約大乘，八相化身示現，於此初成正覺。三約報身，十地行滿，無間道後果現圓明，名初成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「始成正覺」下，第二別料簡上三義。初料簡時、二處、三主。時中且作五門：一定分齊、二攝前後、三顯差別、四表示法、五釋本文。初定分齊者，菩提流支云：「華嚴八會中，前之五會是佛成道初七日說，第六會後是第二七日說，以《十地經》初云第二七日故。」又有人說：第八會是後時說，以彼文中有鶖子等五百聲聞，竝後時度故。此等所判恐不順文，以初七日定不說法。《十地論》云「何故不初七日說？思惟行因緣行故。」既言思惟，明知非說法。設有救言：只不說十地非不說餘法者，則不得言思惟也。下論又釋「為顯己法樂，是故不說。」故知初七定非說耳。又第八會亦非後時，何得於一部經前已說半，中說餘經，後方更續？豈令佛無陀羅尼力，不能一念說一切法？祇園鶖子竝是九世相入，下文云「過去一切劫，安置未來今。未來一切劫，迴置過去世。」又云「於一念中建立三世一切佛事。」乃至廣說。如是等文處處皆有，豈可所用鶖子祇園而非此類？是知此經定是第二七日所說。二攝前後者，有三重：一於此二七之時即攝八會同時而說。若爾，何故會有前後？答：如印文，讀時前後，印紙同時。問：若爾，云何重會得成？答：重亦同時，以無礙故，如燈光相入等。餘不動昇天等，准釋可知。二即於此時攝彼前後各無量劫無不皆盡，以是不思解脫時故。三攝於重重無量念劫，如因陀羅網重收攝故。三顯差別者，依《普曜經》，第二七日於鹿野園為彼五人三轉四諦，此是小乘。依《密迹力士經》，第二七日，鹿園為於無量大眾轉法輪時，有得羅漢辟支菩薩道等，此是三乘。依此經，第二七日於樹王下，為海會菩薩轉無盡法輪，明是一乘。上三同時者，約法表本末同時，約人顯機感各異。依《法華》，三七日。《四分律》，六七日。《興起行經》，七七日。依《五分律》，八七日。《智論》，五十七日。《十二遊經》，一年方說。此竝末教機異，宜聞各別，故致不同。本教機定，故唯二七。四表示法者，《十地論》云「時處等校量，顯示勝故。此法勝故，在於初時及勝處說。」此有三義：一此經約初時，表本法勝故。二末教亦同，表末不離本故。三顯本非末故，末時不定本時定故。時定二七，更無異說。第五釋文者，始成正覺者，意顯初始之義。然有二相：一初七日是現世之始、二第二七日是說法之始。此中是成正覺來經今七日，故云始成正覺也。通有五義：一約小乘，以生身佛於此樹下三十四心初成正覺，同諸羅漢，實成非化。二約大乘，八相化身示現，於此初成正覺。三約報身，十地行滿，無間道後果現圓明，名初成

正覺。四約法身，謂創得了因最初圓現，故曰初成。此上大乘，竝無初之初。五約十佛，謂遍一切因陀羅網無邊世界，念念之中皆初初成佛，具足主伴，盡三世間，是故此即具攝前後無量劫初也。此中正唯第五，兼攝前四，准可知。以此五重不相離故、攝方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺。四約法身，謂創得了因最初圓現，故曰初成。此上大乘，竝無初之初。五約十佛，謂遍一切因陀羅網無邊世界，念念之中皆初初成佛，具足主伴，盡三世間，是故此即具攝前後無量劫初也。此中正唯第五，兼攝前四，准可知。以此五重不相離故、攝方便故。

「其地金剛」下，第二別料簡處。於中亦作五門：一定其處、二辨攝入、三顯差別、四表示法、五釋本文。初定處者，問：說此經處為是淨土？為是染界？設爾何失？二俱有過。何者？若是淨土，何故上文云「摩竭提國」，下文復云「如此四天下閻浮提」等。由此當知，非是淨土。若染土者，何故下文「此蓮華藏世界海六種十八相震動」等，明知此經非染土說。如此相違，云何指定？答：但依此經染淨二土鎔融相攝，有其四句：或唯娑婆，以本從末故；或唯華藏，以末從本故。此二如上辨。或雙現，以依華藏而有娑婆染淨相分，末依本故。如下文云「華藏界中娑婆世界」，此之謂也。或染淨雙絕，以就果海不可說故。此上四門合為一土，鎔融無礙隨說皆得。第二辨攝入中，初明融攝者，亦有三重：一此覺樹下即攝八會人中天上，是故皆云不離此也。二攝十方，無餘剎土皆悉不離此樹王下。三攝毛端微塵內等重重之剎，猶如帝網無有窮盡，以皆是此蓮華藏界之所攝故。二融入，亦三，謂融此覺樹入前三重所攝處故。第三顯差別者，然佛說經處有三種：一唯界內十六大國化身說處，此通小乘及三乘教。二唯界外諸妙淨土十八圓滿受用土中報佛說處，如《佛地經》等。此妙淨土非三界攝而亦不離，以遍一切處故，此通三乘及一乘說。三染淨圓融帝網無盡蓮華藏界十佛說處，依正渾融具三世間，此唯別教一乘說處。今此所辨正唯後一，兼攝前二，以彼本末不相離故。第四表示法者，託此勝處表示法勝。《地論》云「此法勝故，在勝處說。」然有三重：一此樹下得菩提故，不起此說，明表所說如所得故，非逐異機有改動故，如鹿園說等。二託圓融蓮華藏界，表示所說圓滿殊勝性開敷故。三託此重重帝網之處，表示所說亦重重無盡，如不思議解脫等。餘義如下世界章說。第五釋本文者，文中有三：初明道場地、二地上有菩提樹、三樹下有師子座，此則地為行所依本、樹為行德建立、座為行用攝益，如緣起性各全融攝法無不盡。然此三位，文中各以十門分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其地金剛」下，第二別料簡處。於中亦作五門：一定其處、二辨攝入、三顯差別、四表示法、五釋本文。初定處者，問：說此經處為是淨土？為是染界？設爾何失？二俱有過。何者？若是淨土，何故上文云「摩竭提國」，下文復云「如此四天下閻浮提」等。由此當知，非是淨土。若染土者，何故下文「此蓮華藏世界海六種十八相震動」等，明知此經非染土說。如此相違，云何指定？答：但依此經染淨二土鎔融相攝，有其四句：或唯娑婆，以本從末故；或唯華藏，以末從本故。此二如上辨。或雙現，以依華藏而有娑婆染淨相分，末依本故。如下文云「華藏界中娑婆世界」，此之謂也。或染淨雙絕，以就果海不可說故。此上四門合為一土，鎔融無礙隨說皆得。第二辨攝入中，初明融攝者，亦有三重：一此覺樹下即攝八會人中天上，是故皆云不離此也。二攝十方，無餘剎土皆悉不離此樹王下。三攝毛端微塵內等重重之剎，猶如帝網無有窮盡，以皆是此蓮華藏界之所攝故。二融入，亦三，謂融此覺樹入前三重所攝處故。第三顯差別者，然佛說經處有三種：一唯界內十六大國化身說處，此通小乘及三乘教。二唯界外諸妙淨土十八圓滿受用土中報佛說處，如《佛地經》等。此妙淨土非三界攝而亦不離，以遍一切處故，此通三乘及一乘說。三染淨圓融帝網無盡蓮華藏界十佛說處，依正渾融具三世間，此唯別教一乘說處。今此所辨正唯後一，兼攝前二，以彼本末不相離故。第四表示法者，託此勝處表示法勝。《地論》云「此法勝故，在勝處說。」然有三重：一此樹下得菩提故，不起此說，明表所說如所得故，非逐異機有改動故，如鹿園說等。二託圓融蓮華藏界，表示所說圓滿殊勝性開敷故。三託此重重帝網之處，表示所說亦重重無盡，如不思議解脫等。餘義如下世界章說。第五釋本文者，文中有三：初明道場地、二地上有菩提樹、三樹下有師子座，此則地為行所依本、樹為行德建立、座為行用攝益，如緣起性各全融攝法無不盡。然此三位，文中各以十門分別。

初釋場地中，有標、釋、結。標中，其地金剛，標其地體，謂體無不堅。下文言「金剛厚地不可破壞」，此之謂也。具足嚴淨，標其地德，謂相無不嚴，即下文中「蓮華藏界地下具攝風輪，香海蓮華王等以為嚴淨。地上具有妙寶光明香河樹網。」如是上下淨德圓備，故云具足。此則垢無不盡曰淨，德無不滿曰嚴。二別釋中十句，顯十種嚴淨：一寶華嚴淨、二寶輪嚴淨、三妙色嚴淨、四幢等嚴淨、五香鬘嚴淨、六寶網嚴淨、七雨寶嚴淨、八華樹嚴淨、九佛力嚴淨、十奇特嚴淨。具此十種，故云具足嚴淨。初寶華嚴淨者，謂眾寶雜華具四義故：一微妙義、二開敷義、三出菓義、四嚴淨義。下文言「寶華遍覆一切地，悉能長養佛功德。」二寶輪嚴淨者，謂此寶輪具足五義故：一圓滿義，離缺減故；二攝德義，輻輞等具故；三轉動義，從此向彼故；四摧惑義，如碾碎等故；五降伏義，如聖王輪寶故。又寶是可貴義，下文言「寶華成妙色，莊嚴光明輪，充滿諸法界，十方靡不遍。」三色相嚴淨，謂此妙色具四義故。一炳著義，具形顯故；二即空義，含虛而立故；三具德義，一攝一切故；四有用義，眾生見聞獲勝益故。此類多端，故云無量；無不交飾，故云莊嚴。謂此器海深而且廣，蘊德包含潤益無邊，故云如海。大海十相，於此應辨，下文世界海名從此而立。四幢等嚴淨，謂幢、幡、蓋、光四義別故。幢有二義：一高出、二降伏，如帝釋幢。幡有二義：一幖幟、二隨緣。蓋亦二義：一顯勝、二蔭覆。光亦二義：一除闇、二照現。下文云「於寶幢中有光明，垂寶旗幡而莊嚴。」五香鬘嚴淨，謂妙香是芬馥義、妙華是開敷義、妙鬘是貫穿義，以此三事遍布周圍以成供養。又亦以妙香之華穿以成鬘，垂幢四面以成莊嚴。下文云「懸雜華鬘為莊嚴。」六寶網嚴淨，網是隱暎莊嚴。下文云「寶輪羅網彌覆其上」。依《稱讚淨土經》，七寶者，一金、二銀、三吠琉璃、四頗胝迦、五赤真珠、六阿濕摩揭拉婆、七牟娑陀揭拉波。七雨寶嚴淨，謂所雨廣多，無不皆成法門之用，故云自在，即現身說法此之謂也。八寶樹嚴淨，謂眾德建立義也。下文云「清淨寶樹雲莊嚴，普能照明一切身。」故光，茂也。九佛力嚴淨，謂佛神力故者舉其所因，令此等者辨其所成，一令體廣、二相嚴、三用照。下文云「一切世界海有無量莊嚴寶輪，無邊色如來神力起。」十奇特嚴淨，依《智論》，寶有三種：一人寶，如輪王珠寶，能雨物之用；二天寶，謂諸天所有，竝堪使喚；三菩薩寶，堪令說法度人。今此菩薩寶，望前人天已為奇特之寶，況如來所有無盡善根所生之寶竝甚奇特 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋場地中，有標、釋、結。標中，其地金剛，標其地體，謂體無不堅。下文言「金剛厚地不可破壞」，此之謂也。具足嚴淨，標其地德，謂相無不嚴，即下文中「蓮華藏界地下具攝風輪，香海蓮華王等以為嚴淨。地上具有妙寶光明香河樹網。」如是上下淨德圓備，故云具足。此則垢無不盡曰淨，德無不滿曰嚴。二別釋中十句，顯十種嚴淨：一寶華嚴淨、二寶輪嚴淨、三妙色嚴淨、四幢等嚴淨、五香鬘嚴淨、六寶網嚴淨、七雨寶嚴淨、八華樹嚴淨、九佛力嚴淨、十奇特嚴淨。具此十種，故云具足嚴淨。初寶華嚴淨者，謂眾寶雜華具四義故：一微妙義、二開敷義、三出菓義、四嚴淨義。下文言「寶華遍覆一切地，悉能長養佛功德。」二寶輪嚴淨者，謂此寶輪具足五義故：一圓滿義，離缺減故；二攝德義，輻輞等具故；三轉動義，從此向彼故；四摧惑義，如碾碎等故；五降伏義，如聖王輪寶故。又寶是可貴義，下文言「寶華成妙色，莊嚴光明輪，充滿諸法界，十方靡不遍。」三色相嚴淨，謂此妙色具四義故。一炳著義，具形顯故；二即空義，含虛而立故；三具德義，一攝一切故；四有用義，眾生見聞獲勝益故。此類多端，故云無量；無不交飾，故云莊嚴。謂此器海深而且廣，蘊德包含潤益無邊，故云如海。大海十相，於此應辨，下文世界海名從此而立。四幢等嚴淨，謂幢、幡、蓋、光四義別故。幢有二義：一高出、二降伏，如帝釋幢。幡有二義：一幖幟、二隨緣。蓋亦二義：一顯勝、二蔭覆。光亦二義：一除闇、二照現。下文云「於寶幢中有光明，垂寶旗幡而莊嚴。」五香鬘嚴淨，謂妙香是芬馥義、妙華是開敷義、妙鬘是貫穿義，以此三事遍布周圍以成供養。又亦以妙香之華穿以成鬘，垂幢四面以成莊嚴。下文云「懸雜華鬘為莊嚴。」六寶網嚴淨，網是隱暎莊嚴。下文云「寶輪羅網彌覆其上」。依《稱讚淨土經》，七寶者，一金、二銀、三吠琉璃、四頗胝迦、五赤真珠、六阿濕摩揭拉婆、七牟娑陀揭拉波。七雨寶嚴淨，謂所雨廣多，無不皆成法門之用，故云自在，即現身說法此之謂也。八寶樹嚴淨，謂眾德建立義也。下文云「清淨寶樹雲莊嚴，普能照明一切身。」故光，茂也。九佛力嚴淨，謂佛神力故者舉其所因，令此等者辨其所成，一令體廣、二相嚴、三用照。下文云「一切世界海有無量莊嚴寶輪，無邊色如來神力起。」十奇特嚴淨，依《智論》，寶有三種：一人寶，如輪王珠寶，能雨物之用；二天寶，謂諸天所有，竝堪使喚；三菩薩寶，堪令說法度人。今此菩薩寶，望前人天已為奇特之寶，況如來所有無盡善根所生之寶竝甚奇特

，以即是法門復是事寶故也。下一句總結。以善根無限量故，出生嚴具亦無限量故，云無量善根莊嚴道場。又亦以此善根即用莊嚴，如下文云「百萬億波羅蜜雲及善根雲等以嚴寶座。」今亦同彼故也。無量者，下文云「盧遮那佛過去行，令佛剎海甚清淨，無量無數無邊際，彼一切處自在轉。」餘義至後品中廣明。此中亦有總、別、同、異、成、壞六相，可准通之。場地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，以即是法門復是事寶故也。下一句總結。以善根無限量故，出生嚴具亦無限量故，云無量善根莊嚴道場。又亦以此善根即用莊嚴，如下文云「百萬億波羅蜜雲及善根雲等以嚴寶座。」今亦同彼故也。無量者，下文云「盧遮那佛過去行，令佛剎海甚清淨，無量無數無邊際，彼一切處自在轉。」餘義至後品中廣明。此中亦有總、別、同、異、成、壞六相，可准通之。場地竟。

第二覺樹中亦十句。初一，總句。菩提樹有三釋，謂隣近、依主及持業。以圓教中依正無礙人法相是，故得菩提，即樹也。高出六天，顯曜十方，故云殊特。此是總句也。下以九句，別顯殊特：一幹殊特，謂是樹身明淨堅固義，故云淨琉璃等。二枝殊特，謂樹枝𭛹是方便隨機差別義，故云寶枝等。三葉殊特，謂枝𭛹頭葉是蔭機成益義，故云寶葉等。重(平聲)雲是齗齶義，又重(上聲)雲是靉靆義。四華殊特，是眾行綺飾義，即益所成行，故云雜色等。五菓殊特，是行成感果義。如意者，一如能化意平等救故、二如所化意求皆得故。摩尼是珠寶通名，簡通取別，故云如意摩尼。又此上五句成一樹體，謂淨法界如地，顯現佛身如地生樹，隨機見異如樹枝分，見無不益如葉成蔭，由益成行如樹花敷，行滿得果如樹生果。此約起化攝生現於佛樹。又釋：本識如地，識中菩薩種姓如樹子，發菩提心如生樹芽，增修正行如長養樹身，隨位造修如樹分枝。此約自行。蔭覆利他如樹葉蔭，自他二行交飾如華，因圓果現如樹成菓。此約修行次第以成佛樹。此上五句明樹體攝眾德。下有四句，明此覺樹妙用自在。謂第六句顯光殊特，謂光用遍至。七化現殊特，謂隨所至處現作佛事，以無際故不可極，即一切處也；無休故不可盡，即一切時也。八法殊特，謂於諸處作何佛事，普現大乘菩薩道教，以是阿含光明故能現法。又此上三句，如其次第是身意語三業所攝。九佛力殊特，謂佛力加持出音讚德。若不樹中自出音讚，世人無有能知如來勝功德者。此十句中六相總別，可准知之。覺樹竟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二覺樹中亦十句。初一，總句。菩提樹有三釋，謂隣近、依主及持業。以圓教中依正無礙人法相是，故得菩提，即樹也。高出六天，顯曜十方，故云殊特。此是總句也。下以九句，別顯殊特：一幹殊特，謂是樹身明淨堅固義，故云淨琉璃等。二枝殊特，謂樹枝𭛹是方便隨機差別義，故云寶枝等。三葉殊特，謂枝𭛹頭葉是蔭機成益義，故云寶葉等。重(平聲)雲是齗齶義，又重(上聲)雲是靉靆義。四華殊特，是眾行綺飾義，即益所成行，故云雜色等。五菓殊特，是行成感果義。如意者，一如能化意平等救故、二如所化意求皆得故。摩尼是珠寶通名，簡通取別，故云如意摩尼。又此上五句成一樹體，謂淨法界如地，顯現佛身如地生樹，隨機見異如樹枝分，見無不益如葉成蔭，由益成行如樹花敷，行滿得果如樹生果。此約起化攝生現於佛樹。又釋：本識如地，識中菩薩種姓如樹子，發菩提心如生樹芽，增修正行如長養樹身，隨位造修如樹分枝。此約自行。蔭覆利他如樹葉蔭，自他二行交飾如華，因圓果現如樹成菓。此約修行次第以成佛樹。此上五句明樹體攝眾德。下有四句，明此覺樹妙用自在。謂第六句顯光殊特，謂光用遍至。七化現殊特，謂隨所至處現作佛事，以無際故不可極，即一切處也；無休故不可盡，即一切時也。八法殊特，謂於諸處作何佛事，普現大乘菩薩道教，以是阿含光明故能現法。又此上三句，如其次第是身意語三業所攝。九佛力殊特，謂佛力加持出音讚德。若不樹中自出音讚，世人無有能知如來勝功德者。此十句中六相總別，可准知之。覺樹竟也。

第三寶座殊勝，於中亦有十句。初一是總，依《智論》，佛為人中師子，佛所坐處若床若地皆名師子座，王坐處亦爾。又坐此座說於無畏師子吼法，是故亦名師子座。下〈離世間品〉明十種座中師子座，分別演說甚深義。此上皆依主釋。或亦持業釋，以依正渾融故。又以此座苞含法界，人法教義一切法及彼十方諸佛世界深廣殊特，故云不可思議謂如大海。下以九句別顯不思議：一嚴飾不思議，謂體攝眾德，故云眾妙寶華等。二流光不思議，謂妙用無方如雲普遍，故云流光等。三含攝不思議，謂內含無數菩薩大海，故云藏也。四語業不思議，謂大音遠振成益難量，故云不思議。又此上三句，隨其所應，是身意語三業用也。五加持不思議，謂雖此座流光普照，然佛光明重更彌覆，顯殊勝故。以摩尼珠光可有照及四十由旬覆輪王宮，今佛光明遍照法界彌覆此座，超過彼量，故云踰摩尼等。六變化不思議，謂化用開覺，故云作佛事。七應機不思議，謂十方根熟一切悉覩，一座普應無所罣礙。八迅速不思議，謂一念者，時極促也。一切化者，所現多也。充法界者，極深廣也。於此一念能現一化已為希有，況現一切；能於一念化現一切已甚希有，況諸所現一一深廣充滿法界。於一念頃迅速起此無邊大用，餘念念中皆亦準此。九真性不思議，謂如來藏體普遍故，令前妙用速成無礙。又此上四句，明此座用次第相由：初有何相、二云何應、三如何速、四由何成。如次四句，答此四問應知也。下一句總結。以別說難周故，結云無量眾寶等。以座高顯，故亦稱臺。問：此師子座有何義理名不思議？答：既名不思議，義實無盡。略論十種，謂不可有分思，以同法界故；不可無分思，為機現故；不可以理思，寶華事嚴故；不可即事思，如來藏性故；不可依報思，以菩薩等所成故；不可正報思，是佛依果故；不可以人思，所依法攝故；不可以法思，具有三業為人用故；不可以果思，具有因位諸菩薩故；不可以因思，佛果所有故。此上十義無礙相即，謂一座是總相、十義是別相、齊是座義是同相、十義不雜是異相、由此十義令座法起是成相、各住自法是壞相。問：既云為機現故，非無分量，未知其量分齊若為？答：然亦難知，但可比況辨之。如〈地品〉說：十地菩薩座量周圍如十阿僧祇百千三千大千世界之量。以此座量比如來座，其猶以豆許土比大千世界，是如來座量極難量也。上來三段總明器世間圓滿竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三寶座殊勝，於中亦有十句。初一是總，依《智論》，佛為人中師子，佛所坐處若床若地皆名師子座，王坐處亦爾。又坐此座說於無畏師子吼法，是故亦名師子座。下〈離世間品〉明十種座中師子座，分別演說甚深義。此上皆依主釋。或亦持業釋，以依正渾融故。又以此座苞含法界，人法教義一切法及彼十方諸佛世界深廣殊特，故云不可思議謂如大海。下以九句別顯不思議：一嚴飾不思議，謂體攝眾德，故云眾妙寶華等。二流光不思議，謂妙用無方如雲普遍，故云流光等。三含攝不思議，謂內含無數菩薩大海，故云藏也。四語業不思議，謂大音遠振成益難量，故云不思議。又此上三句，隨其所應，是身意語三業用也。五加持不思議，謂雖此座流光普照，然佛光明重更彌覆，顯殊勝故。以摩尼珠光可有照及四十由旬覆輪王宮，今佛光明遍照法界彌覆此座，超過彼量，故云踰摩尼等。六變化不思議，謂化用開覺，故云作佛事。七應機不思議，謂十方根熟一切悉覩，一座普應無所罣礙。八迅速不思議，謂一念者，時極促也。一切化者，所現多也。充法界者，極深廣也。於此一念能現一化已為希有，況現一切；能於一念化現一切已甚希有，況諸所現一一深廣充滿法界。於一念頃迅速起此無邊大用，餘念念中皆亦準此。九真性不思議，謂如來藏體普遍故，令前妙用速成無礙。又此上四句，明此座用次第相由：初有何相、二云何應、三如何速、四由何成。如次四句，答此四問應知也。下一句總結。以別說難周故，結云無量眾寶等。以座高顯，故亦稱臺。問：此師子座有何義理名不思議？答：既名不思議，義實無盡。略論十種，謂不可有分思，以同法界故；不可無分思，為機現故；不可以理思，寶華事嚴故；不可即事思，如來藏性故；不可依報思，以菩薩等所成故；不可正報思，是佛依果故；不可以人思，所依法攝故；不可以法思，具有三業為人用故；不可以果思，具有因位諸菩薩故；不可以因思，佛果所有故。此上十義無礙相即，謂一座是總相、十義是別相、齊是座義是同相、十義不雜是異相、由此十義令座法起是成相、各住自法是壞相。問：既云為機現故，非無分量，未知其量分齊若為？答：然亦難知，但可比況辨之。如〈地品〉說：十地菩薩座量周圍如十阿僧祇百千三千大千世界之量。以此座量比如來座，其猶以豆許土比大千世界，是如來座量極難量也。上來三段總明器世間圓滿竟。

自下第三明智正覺世間圓滿。於中略作五門料簡：一定佛身、二明融攝、三顯差別、四表示法、五釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三明智正覺世間圓滿。於中略作五門料簡：一定佛身、二明融攝、三顯差別、四表示法、五釋本文。

初定佛身者，問：此八會佛是何等身？答：有人釋云，是化身佛，以菩提樹下八相成道是化身故、不離昇天是重化故、以釋迦異名名盧舍那非別報身故。又有釋云：說此經佛是實報身，以是盧舍那法界身故、居蓮華藏淨土中故。下第七會初歎佛具彼二十一種殊勝功德，是實報也。但以不離化故，該此樹下非是化身。今釋：此佛准下文中是十佛之身，通三世間，以說十信及三賢等地前所見，非實報故。然居華藏，非局化故。國土身等，非前二故。具攝前二，性融通故具足主伴，如帝網故。是故唯是周遍法界十佛之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初定佛身者，問：此八會佛是何等身？答：有人釋云，是化身佛，以菩提樹下八相成道是化身故、不離昇天是重化故、以釋迦異名名盧舍那非別報身故。又有釋云：說此經佛是實報身，以是盧舍那法界身故、居蓮華藏淨土中故。下第七會初歎佛具彼二十一種殊勝功德，是實報也。但以不離化故，該此樹下非是化身。今釋：此佛准下文中是十佛之身，通三世間，以說十信及三賢等地前所見，非實報故。然居華藏，非局化故。國土身等，非前二故。具攝前二，性融通故具足主伴，如帝網故。是故唯是周遍法界十佛之身。

第二融攝者，有二：一直攝一切三世間盡，以具此三事方為佛故。三身二身但是三中智正覺攝，妙淨土及同生之身無不皆是此中所攝。二亦正報毛孔，依報塵中各重重具攝三世間等一切諸法，如帝網現，准思可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二融攝者，有二：一直攝一切三世間盡，以具此三事方為佛故。三身二身但是三中智正覺攝，妙淨土及同生之身無不皆是此中所攝。二亦正報毛孔，依報塵中各重重具攝三世間等一切諸法，如帝網現，准思可見。

第三顯差別者，此一釋迦身，隨應群機差別多種，或同凡而非聖，如見三尺黑象脚身及樹神身等，此在人天位。或是聖而非凡，以同羅漢聖人身故。或亦凡亦聖，以是父母所生實報身故，四大成故，同凡身也；具五分法身，諸流盡故，是聖也。或非凡非聖，以是大乘三身攝故，非同小乘羅漢聖故。或是化非法報，以具八相在閻浮故，色頂別立彼實報故，如《梵網經》等說，此約初教。或是報非法化，即此身具二十一種殊勝功德，受用身故，如《佛地經》初說，此約終教。或是法非報化，以色即如故，經云「吾今此身即是法身。」此約頓教。或亦法亦報化，如前三說故。或非法非報化，以是十佛故、通三世間故、具足主伴故，如此經下文說，此約圓教。是故此釋迦身，圓融無礙極難思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三顯差別者，此一釋迦身，隨應群機差別多種，或同凡而非聖，如見三尺黑象脚身及樹神身等，此在人天位。或是聖而非凡，以同羅漢聖人身故。或亦凡亦聖，以是父母所生實報身故，四大成故，同凡身也；具五分法身，諸流盡故，是聖也。或非凡非聖，以是大乘三身攝故，非同小乘羅漢聖故。或是化非法報，以具八相在閻浮故，色頂別立彼實報故，如《梵網經》等說，此約初教。或是報非法化，即此身具二十一種殊勝功德，受用身故，如《佛地經》初說，此約終教。或是法非報化，以色即如故，經云「吾今此身即是法身。」此約頓教。或亦法亦報化，如前三說故。或非法非報化，以是十佛故、通三世間故、具足主伴故，如此經下文說，此約圓教。是故此釋迦身，圓融無礙極難思也。

第四表示法者，然說法之佛總有四位：一同羅漢身，以表說小乘法故。二化身佛，表說三乘，廣說地前、略說地上。三報身佛，表說三乘，廣說地上、略說地前。四十身佛，表一乘法，六位齊說。以此所說具足主伴無盡法故，佛亦同此十身無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四表示法者，然說法之佛總有四位：一同羅漢身，以表說小乘法故。二化身佛，表說三乘，廣說地前、略說地上。三報身佛，表說三乘，廣說地上、略說地前。四十身佛，表一乘法，六位齊說。以此所說具足主伴無盡法故，佛亦同此十身無盡。

第五釋文者，文中釋此智正覺義，還以十門：初一總、餘九別。總中先身安寶座，故云如來處此等。後智契真原，故云於一切法成最正覺。又如來者，《地持論》云「言語所說不乖於如，故名如來。」又《轉法輪論》云「第一義諦名如，正覺名來，正覺第一義諦故名如來。」又經云「乘六波羅蜜來成正覺，故名如來。」又論云「乘如實道來成正覺。」問：此既出障得名如來，何不在纏名為如去？答：亦有是義，故經云「法身流轉五道名曰眾生。」既云流轉，當知有去。或亦無去，以雖在纏而不動故。問：若爾，出障不動，應無有來。答：淨法順真，從真所起，故得有來。染法違理，是妄法故，不得有去。或亦無來，以始覺同本覺故。既無始覺之異，是故無來。故經云「如來者，無所從來亦無所去，故曰如來。」又一切法者，所覺二諦之法。最正覺者，能覺之妙智。以菩薩亦有隨分正覺，然位未極，不得稱最，今就至極名最正覺。下以九門別顯如來成正覺之義，謂於如來一法界身隨緣顯現有三重三業。初有三門，明平等三業自在攝生。二其身遍坐下，明攝生三業成益非虛。三悉能普現下，明成益三業，即用歸如。就初中先明身業，於中有二：初句明平等身業、次「普入」下辨攝生身業。又上句顯深，下句明廣。又上明不即三世，故云平等；下辨不離三世，故云普入。又初不變義、後隨緣義。又初體、後用。又了謂照了。三世法者，顯前一切法也。平等者，一了知過未等於現在，故云平等，此約俗境。二了知三世遷流之法，泯歸一實、無三之異，故云平等，此約真境。文意在此，斯則不住事而入理也。普入等者，是不住理而隨事也。又前則不壞事而顯理，理而非事；後則不乖理而隨事，事而非理。理事鎔融，二而不二，無障無礙。二句顯示與餘功德作依止義是身義。次明平等語業。妙音遍至者，明如來圓音如緣起性，遍一切處而亦不壞別別詮表。若由等遍失其音曲，則圓非音；若由音曲乖其普遍，則音非圓。今則不壞曲而等遍、不動遍而差韻，是謂如來圓音，非是心識思量境界。如虛空有五種義，似佛圓音故以為喻。一周遍義，譬佛圓音周遍法界無處不至，猶如目連遠尋佛聲不得涯畔。二平等義，謂空雖普遍，體恒無二，況佛圓音平等一味。三無礙義，謂此虛空無所障礙，譬佛圓音隨根生熟，聞與不聞俱無障礙。四對現義，謂一切眾生皆謂虛空對其前，而空無現前，圓音亦爾，隨種種機別別獨聞，而音無彼此。五含受義，謂此虛空苞含容受諸色法故，圓音亦爾，含攝所詮諸法義故。餘義如下〈性起品〉說。下意業中二：先明平等意業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五釋文者，文中釋此智正覺義，還以十門：初一總、餘九別。總中先身安寶座，故云如來處此等。後智契真原，故云於一切法成最正覺。又如來者，《地持論》云「言語所說不乖於如，故名如來。」又《轉法輪論》云「第一義諦名如，正覺名來，正覺第一義諦故名如來。」又經云「乘六波羅蜜來成正覺，故名如來。」又論云「乘如實道來成正覺。」問：此既出障得名如來，何不在纏名為如去？答：亦有是義，故經云「法身流轉五道名曰眾生。」既云流轉，當知有去。或亦無去，以雖在纏而不動故。問：若爾，出障不動，應無有來。答：淨法順真，從真所起，故得有來。染法違理，是妄法故，不得有去。或亦無來，以始覺同本覺故。既無始覺之異，是故無來。故經云「如來者，無所從來亦無所去，故曰如來。」又一切法者，所覺二諦之法。最正覺者，能覺之妙智。以菩薩亦有隨分正覺，然位未極，不得稱最，今就至極名最正覺。下以九門別顯如來成正覺之義，謂於如來一法界身隨緣顯現有三重三業。初有三門，明平等三業自在攝生。二其身遍坐下，明攝生三業成益非虛。三悉能普現下，明成益三業，即用歸如。就初中先明身業，於中有二：初句明平等身業、次「普入」下辨攝生身業。又上句顯深，下句明廣。又上明不即三世，故云平等；下辨不離三世，故云普入。又初不變義、後隨緣義。又初體、後用。又了謂照了。三世法者，顯前一切法也。平等者，一了知過未等於現在，故云平等，此約俗境。二了知三世遷流之法，泯歸一實、無三之異，故云平等，此約真境。文意在此，斯則不住事而入理也。普入等者，是不住理而隨事也。又前則不壞事而顯理，理而非事；後則不乖理而隨事，事而非理。理事鎔融，二而不二，無障無礙。二句顯示與餘功德作依止義是身義。次明平等語業。妙音遍至者，明如來圓音如緣起性，遍一切處而亦不壞別別詮表。若由等遍失其音曲，則圓非音；若由音曲乖其普遍，則音非圓。今則不壞曲而等遍、不動遍而差韻，是謂如來圓音，非是心識思量境界。如虛空有五種義，似佛圓音故以為喻。一周遍義，譬佛圓音周遍法界無處不至，猶如目連遠尋佛聲不得涯畔。二平等義，謂空雖普遍，體恒無二，況佛圓音平等一味。三無礙義，謂此虛空無所障礙，譬佛圓音隨根生熟，聞與不聞俱無障礙。四對現義，謂一切眾生皆謂虛空對其前，而空無現前，圓音亦爾，隨種種機別別獨聞，而音無彼此。五含受義，謂此虛空苞含容受諸色法故，圓音亦爾，含攝所詮諸法義故。餘義如下〈性起品〉說。下意業中二：先明平等意業

、「等心」下明攝生意業。又初理、後量。又先智、後悲。又二利無住緣、相融無二相故。又平等法相猶是佛智遊履之所，故云行處。如空者，喻此行平等之法。又以境智相如、能所俱泯，如空無礙故、一味故、普遍故、含攝故、有用故。又或唯境如空、或唯智、或俱、或不俱，思以准之。又釋：佛果戒等功德，稱同真性，故云平等。唯佛智所知，故云智行處。然無分限，故如虛空。《佛地論》第四云「如契經言：乃至所有施設譬喻，喻諸如來所有功德，一切皆是謗諸如來；唯除一喻，謂虛空喻，如來戒等無量功德同虛空故。」乃至廣說。下句等心隨順眾生者，有四義：一無思益物故云等心、二等被圓教、三等授極果、四等達其性不礙攝化。此則是前如空之德堪以攝生，故云隨順。上來平等三業竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、「等心」下明攝生意業。又初理、後量。又先智、後悲。又二利無住緣、相融無二相故。又平等法相猶是佛智遊履之所，故云行處。如空者，喻此行平等之法。又以境智相如、能所俱泯，如空無礙故、一味故、普遍故、含攝故、有用故。又或唯境如空、或唯智、或俱、或不俱，思以准之。又釋：佛果戒等功德，稱同真性，故云平等。唯佛智所知，故云智行處。然無分限，故如虛空。《佛地論》第四云「如契經言：乃至所有施設譬喻，喻諸如來所有功德，一切皆是謗諸如來；唯除一喻，謂虛空喻，如來戒等無量功德同虛空故。」乃至廣說。下句等心隨順眾生者，有四義：一無思益物故云等心、二等被圓教、三等授極果、四等達其性不礙攝化。此則是前如空之德堪以攝生，故云隨順。上來平等三業竟。

第二攝生三業成益不虛。於中初一句總標就機，謂其身遍坐，具三業故。一切道場者，有三類：一遍一切須彌山界、二遍一切樹形等界、三遍一切塵道重重如帝網界。故下文云「是盧遮那佛常轉法輪處。」又下結通，皆依此文。別中，初二句先明意業：一攝生意業，謂了知根器，故云悉知一切等也。二明成益不虛，謂以慧日破眾生癡闇，故云智慧日等。次有三句明身業：一依土現身，故云悉能等。二依身放光，一光體通三際，故云三世光。二光照三世境，亦云三世光，皆從智慧大海中出，故云智海光明。所照機境，熟故名淨。無量光明者，光攝眷屬。又亦多故無量。又照淨顯深，無量明廣。次二句明語業：初明實教無改動，故云不壞。二明教所依因，故云以力無畏等。以者，由也，此即望前為因義。又以猶用也，用此力等開方便門，教化眾生成此權教，是故望後權教亦是所依。又自在力光者，通用無礙，該於權實。成益三業竟。第三用歸如中，先明身業，謂雖普現多處，即用同體，故云如空。而無來去，以普遍故、不動故。《起信論》云「雖起大用，而亦無有用相可得。」此則用而常寂也。次二句明意業：一遣妄、二順真。又初會性永無、二實相不滅。又前了其不有、後證其不無。《中邊論》云「無二有。此無是二，名空相。」斯之謂也。又此亦是釋成前義，謂何因普現而無來去？釋云：以了達無性。何以去來而是無性？以彼去來順平等故。順平等之大用，無明闇盡，名一切光明。不失大用，故云普現諸佛所行。下一句明語業。諸佛世界者，諸所遍處也。不思議音者，所順多繁，故云不思。此上三三業，各一總、二別。又初總、餘二別。又三三九為別、最正覺為總。同異成壞，準思可見。智正覺竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二攝生三業成益不虛。於中初一句總標就機，謂其身遍坐，具三業故。一切道場者，有三類：一遍一切須彌山界、二遍一切樹形等界、三遍一切塵道重重如帝網界。故下文云「是盧遮那佛常轉法輪處。」又下結通，皆依此文。別中，初二句先明意業：一攝生意業，謂了知根器，故云悉知一切等也。二明成益不虛，謂以慧日破眾生癡闇，故云智慧日等。次有三句明身業：一依土現身，故云悉能等。二依身放光，一光體通三際，故云三世光。二光照三世境，亦云三世光，皆從智慧大海中出，故云智海光明。所照機境，熟故名淨。無量光明者，光攝眷屬。又亦多故無量。又照淨顯深，無量明廣。次二句明語業：初明實教無改動，故云不壞。二明教所依因，故云以力無畏等。以者，由也，此即望前為因義。又以猶用也，用此力等開方便門，教化眾生成此權教，是故望後權教亦是所依。又自在力光者，通用無礙，該於權實。成益三業竟。第三用歸如中，先明身業，謂雖普現多處，即用同體，故云如空。而無來去，以普遍故、不動故。《起信論》云「雖起大用，而亦無有用相可得。」此則用而常寂也。次二句明意業：一遣妄、二順真。又初會性永無、二實相不滅。又前了其不有、後證其不無。《中邊論》云「無二有。此無是二，名空相。」斯之謂也。又此亦是釋成前義，謂何因普現而無來去？釋云：以了達無性。何以去來而是無性？以彼去來順平等故。順平等之大用，無明闇盡，名一切光明。不失大用，故云普現諸佛所行。下一句明語業。諸佛世界者，諸所遍處也。不思議音者，所順多繁，故云不思。此上三三業，各一總、二別。又初總、餘二別。又三三九為別、最正覺為總。同異成壞，準思可見。智正覺竟。

大段第二明眾生世間圓滿。於中先總料簡、後釋本文。初中略作十門分別：一明眾數、二新舊、三定器、四世出世、五界趣、六諸乘、七權實、八位地、九表法、十因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大段第二明眾生世間圓滿。於中先總料簡、後釋本文。初中略作十門分別：一明眾數、二新舊、三定器、四世出世、五界趣、六諸乘、七權實、八位地、九表法、十因果。

初眾數者，謂此初會有五十五眾，始從普賢至摩醯眾為三十四類；後從善海還至普賢為十八眾，牒前總為五十二眾；海慧內眾并新集十方及勝音眾，牒前總為五十五眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初眾數者，謂此初會有五十五眾，始從普賢至摩醯眾為三十四類；後從善海還至普賢為十八眾，牒前總為五十二眾；海慧內眾并新集十方及勝音眾，牒前總為五十五眾。

第二會中有新舊二眾，牒前總為五十七眾；三四二會各有天王、菩薩二眾，牒前總為六十一眾；第五會中〈昇天品〉內有五十二眾及雲集一眾，第六會有同生、異生二眾，及第七會一眾，牒前總為一百一十七眾；第八會中菩薩、聲聞及天王三眾，牒前則為一百二十眾。於中一一或以十佛世界塵數為量，如是等皆無分齊。然此等八會既竝同時互相融成一法界大會，即知一一會中各有一百二十眾，無分齊相，此且約此一世界八會中說。若通十方虛空法界一切世界，皆各有此無邊眾會，相入重重如帝網無盡，即不可說不可說也。是謂華嚴海會之眾數。二諸會新舊者，或唯舊無新，如六七二會；或唯新無舊，如三四五三會；或亦新亦舊，如初二八三會。餘意各如下文集眾中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會中有新舊二眾，牒前總為五十七眾；三四二會各有天王、菩薩二眾，牒前總為六十一眾；第五會中〈昇天品〉內有五十二眾及雲集一眾，第六會有同生、異生二眾，及第七會一眾，牒前總為一百一十七眾；第八會中菩薩、聲聞及天王三眾，牒前則為一百二十眾。於中一一或以十佛世界塵數為量，如是等皆無分齊。然此等八會既竝同時互相融成一法界大會，即知一一會中各有一百二十眾，無分齊相，此且約此一世界八會中說。若通十方虛空法界一切世界，皆各有此無邊眾會，相入重重如帝網無盡，即不可說不可說也。是謂華嚴海會之眾數。二諸會新舊者，或唯舊無新，如六七二會；或唯新無舊，如三四五三會；或亦新亦舊，如初二八三會。餘意各如下文集眾中說。

三定器者，汎論列眾有三義：一是當機、二是影響、三是寄法，今此通三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三定器者，汎論列眾有三義：一是當機、二是影響、三是寄法，今此通三也。

四世出世者，有四義：或俱是世間，以時中顯現故，又三世間中是一故：或俱出世，如其行德，非世攝故：或亦世亦出世，由具前二義故；又隨相論，初普賢等是出世，餘是世故。或非世非出世，以是出出世攝故。是故此眾通其三位，具斯四句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四世出世者，有四義：或俱是世間，以時中顯現故，又三世間中是一故：或俱出世，如其行德，非世攝故：或亦世亦出世，由具前二義故；又隨相論，初普賢等是出世，餘是世故。或非世非出世，以是出出世攝故。是故此眾通其三位，具斯四句也。

五界趣者，於三界中除無色天，以隨相寄法非殊勝故，若《仁王經》亦有無色天等。五趣中除地獄眾，以彼極苦，寄相顯法亦非勝故，若《方等陀羅尼經》亦有此眾。又無人王眾，以相顯非奇故。或菩薩即人眾也。或唯列王眾，如後十八眾說，以表法自在故。或通王臣，如此三十四眾中說，以具主伴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五界趣者，於三界中除無色天，以隨相寄法非殊勝故，若《仁王經》亦有無色天等。五趣中除地獄眾，以彼極苦，寄相顯法亦非勝故，若《方等陀羅尼經》亦有此眾。又無人王眾，以相顯非奇故。或菩薩即人眾也。或唯列王眾，如後十八眾說，以表法自在故。或通王臣，如此三十四眾中說，以具主伴故。

六諸乘者，《大智論》云「若小乘經，初唯列聲聞眾。若大乘經，初具列菩薩、聲聞二眾。」義准，若一乘經，初唯列菩薩。所以知者，彼論以《大品》等為共教，別指《華嚴》為不共教，以不與聲聞共說故。又此上三門各有二說。初中二者：一若為成小教、得小果等，唯列聲聞，此是愚法小乘，如《阿含》等經說；二為迴小乘顯所被機，唯列聲聞，是大乘迴心教，如《金剛般若經》初辨。二具二眾中亦二：一或先列聲聞、後列菩薩，此通始終頓三教，如《淨名》等經辦；二或先列菩薩、後列聲聞，此通頓教及同教，如《羅摩伽經》、《惟樓王經》、《和休經》等辨。三唯列菩薩中亦二：一雖唯列菩薩，主伴不具，是同教一乘，如《十一面經》等辨；二若主伴具足，即別教一乘，如此經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六諸乘者，《大智論》云「若小乘經，初唯列聲聞眾。若大乘經，初具列菩薩、聲聞二眾。」義准，若一乘經，初唯列菩薩。所以知者，彼論以《大品》等為共教，別指《華嚴》為不共教，以不與聲聞共說故。又此上三門各有二說。初中二者：一若為成小教、得小果等，唯列聲聞，此是愚法小乘，如《阿含》等經說；二為迴小乘顯所被機，唯列聲聞，是大乘迴心教，如《金剛般若經》初辨。二具二眾中亦二：一或先列聲聞、後列菩薩，此通始終頓三教，如《淨名》等經辦；二或先列菩薩、後列聲聞，此通頓教及同教，如《羅摩伽經》、《惟樓王經》、《和休經》等辨。三唯列菩薩中亦二：一雖唯列菩薩，主伴不具，是同教一乘，如《十一面經》等辨；二若主伴具足，即別教一乘，如此經說。

七權實者，若約三乘佛居此娑婆界，雜眾是實，以實報生故；菩薩是權，方便現故。如經云「彼諸菩薩隱其無量自在力等。」或菩薩是實，以地前菩薩猶生此土故；雜眾是權，依《大集經》並是他方大菩薩等權形所作故。若佛居淨土，菩薩唯實，實報生故；雜眾是化，非實有故。《攝論》云「受用土中實無此等眾生，欲令淨土不空故，化作如是雜類眾生。」若一乘中，佛在此華藏界，菩薩雜眾或並是實，以是海印定現實德攝故；或俱是權，以隨緣而現故。餘義思准。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七權實者，若約三乘佛居此娑婆界，雜眾是實，以實報生故；菩薩是權，方便現故。如經云「彼諸菩薩隱其無量自在力等。」或菩薩是實，以地前菩薩猶生此土故；雜眾是權，依《大集經》並是他方大菩薩等權形所作故。若佛居淨土，菩薩唯實，實報生故；雜眾是化，非實有故。《攝論》云「受用土中實無此等眾生，欲令淨土不空故，化作如是雜類眾生。」若一乘中，佛在此華藏界，菩薩雜眾或並是實，以是海印定現實德攝故；或俱是權，以隨緣而現故。餘義思准。

八明其位者，若約三乘，此普賢等皆是十地已上菩薩，彼神王等多分並是隨類生攝，即是八地已上。若一乘中，如緣起際諸位皆齊，是故一人具五位，位位皆遍，收准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八明其位者，若約三乘，此普賢等皆是十地已上菩薩，彼神王等多分並是隨類生攝，即是八地已上。若一乘中，如緣起際諸位皆齊，是故一人具五位，位位皆遍，收准之。

九表法者，若三乘中但寄人顯法，仍人非是法；若一乘中，此等諸人並是法界緣起法門。又此一眾即通三世間，以或作河池井泉水等國土身故。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九表法者，若三乘中但寄人顯法，仍人非是法；若一乘中，此等諸人並是法界緣起法門。又此一眾即通三世間，以或作河池井泉水等國土身故。餘可知。

十因果者，若三乘，但是因位。若一乘中，或皆是因，以未是佛故；或俱是果，以竝是佛海印中現故、又乘解脫力入佛海故；或通因果，由前二義故；或俱非，以離性平等故。竝如下歎德中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十因果者，若三乘，但是因位。若一乘中，或皆是因，以未是佛故；或俱是果，以竝是佛海印中現故、又乘解脫力入佛海故；或通因果，由前二義故；或俱非，以離性平等故。竝如下歎德中說。

次釋文者，一一眾中皆有四種圓滿：一數圓滿，謂先舉數等；二行圓滿，謂列名等，以名依行立故；三德圓滿，謂歎德等；四供養圓滿，如下三業供養等。於此眾圓滿中有二：先明外眾、後「海慧」下明其內眾。就外眾中亦二：先列三十四眾具前三種圓滿、後攝為十八眾顯第四供養圓滿。問：前列中以普賢為首、摩醯為終，後興供中何故反此？答：古德釋云「初從下向上，表進行增微；後從上向下，表尊位次第。」此釋難用，豈令普賢最為卑劣？今釋：前則從近向遠，表依本起末；後從遠向近，明尋末歸本。良以本末無二、遠近不殊，二文互舉無障礙也。就前中二：先辨同生、後明異生。或以聲聞為同，菩薩神等竝為異生，此約小乘，以約相明同故，如同坐等。或以出家菩薩及聲聞等為同，餘竝為異，此約始教。或以菩薩為同，聲聞等為異，此約終教。或唯地上菩薩為同，以同證法性故，餘悉為異；或八地以上為同，以俱純熟純無流故，此二通始終二教。或唯菩薩為同，以通諸位故；神天等為異，是法界別德故。或菩薩神等俱是同，以法界無二故；或俱異，以法界差別故，此約一乘辨。就同生內，初數圓滿中，大者有八義：一數大，謂十剎塵等也；二德大，謂位具一乘法界德故；三作業大，謂救眾生極重苦故；四敬大，謂天王等大人所敬故；五勝大，謂一切眾中最殊勝故；六行大，謂修二利六位行故；七願大，謂十種大願十盡句故；八時大，謂三無數劫或無量僧祇而修行故。菩薩者，依《佛地論》及無性《攝論》等總有三釋：一云菩提，此云覺，是所求也。薩埵，此云有情，是所度也。從境為名。義言，若從心稱，應言悲智。二菩提如前，薩埵是能求，謂求菩提之有情也。此約人法為名，亦是心境為目。三菩提如前，薩埵此云勇猛，謂有志能，於大菩提勇猛求故。又《智論》云「薩埵或云眾生、或云大心。」即是上二義也。俱者，謂傳法菩薩與之俱聞故、如來與之俱說故。又《智論》云「一處一時一心一戒一見道解脫是名為共。」共猶俱也。第二行圓滿中，菩薩名雜者，有二意：一為顯下麁細等雜世界故、二以此眾通八會序故。德周法界曰普，至順調善曰賢，《智論》名遍吉也。此中同名普者，以圓遍故。次名月者，德清涼故。次名王者，德自在故。次名光者，了闇用故。次堅固德故，次德獨出故，次演清涼教故，次德明尊故。《智論》云「問：菩薩甚多，何以列少？答：菩薩無量，說不可盡。若都列者，文字難載。復次菩薩不過二種，所謂在家出家、此方他方。在家謂颰陀羅等，出家謂妙德等。此方謂慈氏等，他方謂觀音等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋文者，一一眾中皆有四種圓滿：一數圓滿，謂先舉數等；二行圓滿，謂列名等，以名依行立故；三德圓滿，謂歎德等；四供養圓滿，如下三業供養等。於此眾圓滿中有二：先明外眾、後「海慧」下明其內眾。就外眾中亦二：先列三十四眾具前三種圓滿、後攝為十八眾顯第四供養圓滿。問：前列中以普賢為首、摩醯為終，後興供中何故反此？答：古德釋云「初從下向上，表進行增微；後從上向下，表尊位次第。」此釋難用，豈令普賢最為卑劣？今釋：前則從近向遠，表依本起末；後從遠向近，明尋末歸本。良以本末無二、遠近不殊，二文互舉無障礙也。就前中二：先辨同生、後明異生。或以聲聞為同，菩薩神等竝為異生，此約小乘，以約相明同故，如同坐等。或以出家菩薩及聲聞等為同，餘竝為異，此約始教。或以菩薩為同，聲聞等為異，此約終教。或唯地上菩薩為同，以同證法性故，餘悉為異；或八地以上為同，以俱純熟純無流故，此二通始終二教。或唯菩薩為同，以通諸位故；神天等為異，是法界別德故。或菩薩神等俱是同，以法界無二故；或俱異，以法界差別故，此約一乘辨。就同生內，初數圓滿中，大者有八義：一數大，謂十剎塵等也；二德大，謂位具一乘法界德故；三作業大，謂救眾生極重苦故；四敬大，謂天王等大人所敬故；五勝大，謂一切眾中最殊勝故；六行大，謂修二利六位行故；七願大，謂十種大願十盡句故；八時大，謂三無數劫或無量僧祇而修行故。菩薩者，依《佛地論》及無性《攝論》等總有三釋：一云菩提，此云覺，是所求也。薩埵，此云有情，是所度也。從境為名。義言，若從心稱，應言悲智。二菩提如前，薩埵是能求，謂求菩提之有情也。此約人法為名，亦是心境為目。三菩提如前，薩埵此云勇猛，謂有志能，於大菩提勇猛求故。又《智論》云「薩埵或云眾生、或云大心。」即是上二義也。俱者，謂傳法菩薩與之俱聞故、如來與之俱說故。又《智論》云「一處一時一心一戒一見道解脫是名為共。」共猶俱也。第二行圓滿中，菩薩名雜者，有二意：一為顯下麁細等雜世界故、二以此眾通八會序故。德周法界曰普，至順調善曰賢，《智論》名遍吉也。此中同名普者，以圓遍故。次名月者，德清涼故。次名王者，德自在故。次名光者，了闇用故。次堅固德故，次德獨出故，次演清涼教故，次德明尊故。《智論》云「問：菩薩甚多，何以列少？答：菩薩無量，說不可盡。若都列者，文字難載。復次菩薩不過二種，所謂在家出家、此方他方。在家謂颰陀羅等，出家謂妙德等。此方謂慈氏等，他方謂觀音等。

若說此二，當知一切都以攝盡。」解云：此約娑婆世界說。就華藏眾，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說此二，當知一切都以攝盡。」解云：此約娑婆世界說。就華藏眾，如文可知。

第三歎德圓滿中二：先約人、後約法。初中，友者，德齊也，即顯因果無二也。此文有二意：一舉佛顯德，如云欲觀其人先觀其友等。二何故集此，以是友故、相成故。俗書云「同志曰友」也。此中善友有三義：一過己義，如善財進友；二德齊義，以是朋友故；三少劣義，以普賢等名第二尊導故。二約法中，初一句總。此一切菩薩皆悉成就無邊功德，深廣如海，十相准之。下別辨中二：先成就自分功德、後「無上智願」下成就勝進功德。然此二分，通說有七重：一約一行生熟分；二約二行，如施行已成後修戒等；三約二利以分；四就行位，以得位為勝進；五約比證以分；六約二位，謂前位已成為自分，趣向後位為勝進；七就因果，因成自分，入果勝進。今此文中正就末後，兼通可知。就自分中，成就九種功德：一成行滿功德。謂無處無時而不見行施等十度，故云諸度普照。二成慧眼功德。以何義令此度行而得圓遍？以淨慧眼如彼三際而等觀故，云慧眼等也。三成深定功德。謂依何得此慧眼？以依深定發故。此中有三義：一於定不味故云淨，定發勝慧故云明；二處於定純熟入出無礙故云明淨，如下文「東方入正受，西方三昧起」等；三頓入多定令一攝一切，故云具足明淨，下文云「如入微塵數諸三昧，一三昧生塵等定」也。上來三句明自利行。四成妙辯功德。謂巧能說彼難說之法，故稱辯才，即下四十無礙等。以一言說一切名廣，所說皆玄曰深，此深及廣悉無崖無底故云無盡。五成普曜功德。以佛功德，身光普現，照曜群機故。六成調化功德。謂善巧了知眾生心器，即心行稠林也。稱根授法，調令離障、伏使入法，故云如應調伏。上三句即三業化他行也。七成就真智功德。以金剛智普照一切差別境界，悉同一味平等法性。八成量智功德。以廣大之慧明達深智，所知之境無不周盡，故云靡不明達也。上二句明智照二諦德。此上八句約行顯德。九成攝位功德，此有二義：一攝前諸行入信等五位之中、二隨在一位即攝前後一切諸位。此二亦有二：一約相入明攝、二約相即明攝，如前十門處准之。此從十信滿心已去諸位見此相攝，是故下〈賢首品〉中，信滿之處即具一切位乃至佛果等，是此義也。上來自分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三歎德圓滿中二：先約人、後約法。初中，友者，德齊也，即顯因果無二也。此文有二意：一舉佛顯德，如云欲觀其人先觀其友等。二何故集此，以是友故、相成故。俗書云「同志曰友」也。此中善友有三義：一過己義，如善財進友；二德齊義，以是朋友故；三少劣義，以普賢等名第二尊導故。二約法中，初一句總。此一切菩薩皆悉成就無邊功德，深廣如海，十相准之。下別辨中二：先成就自分功德、後「無上智願」下成就勝進功德。然此二分，通說有七重：一約一行生熟分；二約二行，如施行已成後修戒等；三約二利以分；四就行位，以得位為勝進；五約比證以分；六約二位，謂前位已成為自分，趣向後位為勝進；七就因果，因成自分，入果勝進。今此文中正就末後，兼通可知。就自分中，成就九種功德：一成行滿功德。謂無處無時而不見行施等十度，故云諸度普照。二成慧眼功德。以何義令此度行而得圓遍？以淨慧眼如彼三際而等觀故，云慧眼等也。三成深定功德。謂依何得此慧眼？以依深定發故。此中有三義：一於定不味故云淨，定發勝慧故云明；二處於定純熟入出無礙故云明淨，如下文「東方入正受，西方三昧起」等；三頓入多定令一攝一切，故云具足明淨，下文云「如入微塵數諸三昧，一三昧生塵等定」也。上來三句明自利行。四成妙辯功德。謂巧能說彼難說之法，故稱辯才，即下四十無礙等。以一言說一切名廣，所說皆玄曰深，此深及廣悉無崖無底故云無盡。五成普曜功德。以佛功德，身光普現，照曜群機故。六成調化功德。謂善巧了知眾生心器，即心行稠林也。稱根授法，調令離障、伏使入法，故云如應調伏。上三句即三業化他行也。七成就真智功德。以金剛智普照一切差別境界，悉同一味平等法性。八成量智功德。以廣大之慧明達深智，所知之境無不周盡，故云靡不明達也。上二句明智照二諦德。此上八句約行顯德。九成攝位功德，此有二義：一攝前諸行入信等五位之中、二隨在一位即攝前後一切諸位。此二亦有二：一約相入明攝、二約相即明攝，如前十門處准之。此從十信滿心已去諸位見此相攝，是故下〈賢首品〉中，信滿之處即具一切位乃至佛果等，是此義也。上來自分竟。

第二勝進入果中二：初十句明體德圓滿、二「遍遊」下六句顯妙用自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二勝進入果中二：初十句明體德圓滿、二「遍遊」下六句顯妙用自在。

前中成於佛果十種功德：一得佛智願德無上者，佛果無加故。智謂大智，即四智十智等。願謂大願，即自體無障礙願。大智已成、大願已滿，竝皆現今成滿已訖，非是當成，故云皆已成滿。二具佛密教德，此有二義：一言不盡理名祕密教，以非了義故。二微妙難解，非下位能測，故名密教，以是深廣故。此中據後說。何者深？謂言即不言故。何者廣？謂不言之言周法界故，下文鶖子如聾等是也。此深廣教，唯佛所有，今此菩薩具足同佛，故名也。三得佛果法德，謂十八不共等果位功德，望下皆名不共。佛佛相望名為共法，非是與菩薩共，故云佛共法也。四同果位德，此有四義：一同佛行者，謂大悲行故；二同佛地者，得佛十地，謂毘盧遮那智藏大海地等；三同佛德者，得佛無邊福智德故；四同佛力者，得十力故，又得十種大力等，如〈不思品〉說。五三昧自在德，此有二義：一出入自在故、二相攝自在故。上五句得佛自利德。六機感現形德，謂機感繁多，故云生海；圓身普應，故云應現。如經云「應以佛身得度者即現佛身」等。七隨行攝生德，謂隨其根行，授與法門令增正行，故云建立。前句現身，此句說法，此二句得佛化生德。八巧證法海德，謂緣起法，深廣繁奧苞含如海，巧達其際，故云善入。九入海迴轉德，謂善入緣起陀羅尼門，令一攝一切，故云迴轉總持也。十果海充身德，謂由於緣起法海巧迴轉故，令佛無邊功德法海皆悉攝取充滿己身，是故皆得佛果功德，意由此也。下文云「菩薩於因緣和合中自在，乃至能隨意示現於佛身。」此之謂也。第二妙用自在中有六：一遍遊諸剎用，此窮世界海。二出生願海用，謂由此願力入國土海。又前句遊他佛剎，此句願嚴自土。三三達圓明用，以未來難知是故偏舉，理實通三可知。四歷事供養用、五願海深廣用，故云普賢願也。六化物智圓用，故云於眾生智滿也。同生眾竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前中成於佛果十種功德：一得佛智願德無上者，佛果無加故。智謂大智，即四智十智等。願謂大願，即自體無障礙願。大智已成、大願已滿，竝皆現今成滿已訖，非是當成，故云皆已成滿。二具佛密教德，此有二義：一言不盡理名祕密教，以非了義故。二微妙難解，非下位能測，故名密教，以是深廣故。此中據後說。何者深？謂言即不言故。何者廣？謂不言之言周法界故，下文鶖子如聾等是也。此深廣教，唯佛所有，今此菩薩具足同佛，故名也。三得佛果法德，謂十八不共等果位功德，望下皆名不共。佛佛相望名為共法，非是與菩薩共，故云佛共法也。四同果位德，此有四義：一同佛行者，謂大悲行故；二同佛地者，得佛十地，謂毘盧遮那智藏大海地等；三同佛德者，得佛無邊福智德故；四同佛力者，得十力故，又得十種大力等，如〈不思品〉說。五三昧自在德，此有二義：一出入自在故、二相攝自在故。上五句得佛自利德。六機感現形德，謂機感繁多，故云生海；圓身普應，故云應現。如經云「應以佛身得度者即現佛身」等。七隨行攝生德，謂隨其根行，授與法門令增正行，故云建立。前句現身，此句說法，此二句得佛化生德。八巧證法海德，謂緣起法，深廣繁奧苞含如海，巧達其際，故云善入。九入海迴轉德，謂善入緣起陀羅尼門，令一攝一切，故云迴轉總持也。十果海充身德，謂由於緣起法海巧迴轉故，令佛無邊功德法海皆悉攝取充滿己身，是故皆得佛果功德，意由此也。下文云「菩薩於因緣和合中自在，乃至能隨意示現於佛身。」此之謂也。第二妙用自在中有六：一遍遊諸剎用，此窮世界海。二出生願海用，謂由此願力入國土海。又前句遊他佛剎，此句願嚴自土。三三達圓明用，以未來難知是故偏舉，理實通三可知。四歷事供養用、五願海深廣用，故云普賢願也。六化物智圓用，故云於眾生智滿也。同生眾竟。

第二異生眾中，先辨金剛力士眾，以衛佛近故先列也，表佛德緣起不壞相故、眾行所依如金剛際故，即行眷屬，餘眾亦然。歎德中八句：初一句總明本願侍佛、後七句別顯其德。前中若三乘教中，八地已上方乃現形顯衛，已前密衛。一乘中，信滿已去竝顯衛，如下〈賢首〉、〈明法〉二品說。又隨心求義為願，要契至誠為誓。下別中二：先內德圓滿、後「無量神力」下外用普周。前中三句：初願行具、二福智淨、三大定深。外用中四句：一力同果遍、二大小重入、三身出眾表無大眾畏也、四隨類巧現，皆如緣起際准之。第三道場神者，在樹下近，故次列之耳。歎德中略舉往因，如下善財第十迴向知識處說。又守護道場，如寶髻等。又道場之神，此依主釋。或道場即神，持業釋。一乘通二釋，以竝法門故；三乘唯依主，人法別故。下諸神名，二釋準之。第四龍居上，蔭覆義故，云嚴法堂。如下普光堂龍所造等。第五地神居下，運載義，多現女身，如堅牢等。第六樹神居中，建立義，德樹高情故喜也。第七藥神，是對治義，法藥遣惑是悲門也。第八穀神，是資持義，育養黎元令喜故也，如后稷等社公(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二異生眾中，先辨金剛力士眾，以衛佛近故先列也，表佛德緣起不壞相故、眾行所依如金剛際故，即行眷屬，餘眾亦然。歎德中八句：初一句總明本願侍佛、後七句別顯其德。前中若三乘教中，八地已上方乃現形顯衛，已前密衛。一乘中，信滿已去竝顯衛，如下〈賢首〉、〈明法〉二品說。又隨心求義為願，要契至誠為誓。下別中二：先內德圓滿、後「無量神力」下外用普周。前中三句：初願行具、二福智淨、三大定深。外用中四句：一力同果遍、二大小重入、三身出眾表無大眾畏也、四隨類巧現，皆如緣起際准之。第三道場神者，在樹下近，故次列之耳。歎德中略舉往因，如下善財第十迴向知識處說。又守護道場，如寶髻等。又道場之神，此依主釋。或道場即神，持業釋。一乘通二釋，以竝法門故；三乘唯依主，人法別故。下諸神名，二釋準之。第四龍居上，蔭覆義故，云嚴法堂。如下普光堂龍所造等。第五地神居下，運載義，多現女身，如堅牢等。第六樹神居中，建立義，德樹高情故喜也。第七藥神，是對治義，法藥遣惑是悲門也。第八穀神，是資持義，育養黎元令喜故也，如后稷等社公(云云)。

第九河神，是流潤義。德中勤是流義，益是潤義。第十海神，是具德義。如下十相等，德中以法同事可知。第十一火神，是成熟義、照明義、焚燒義、除闇義，初二成二嚴、後二滅二障，准之。第十二風神，是聚散義，如風災為散、風輪持聚等，散惑聚德可知。又即令眾生身不分散，皆是法界緣起舍那風神力也。又內風有五種：一息風，出入息從臍輪起；二消風，向下消食；三持風，令人行健；四災風，令人成病；五力風，人將死，解人支節。臨死人，面有五色風：入地獄者黑色；生畜者青色；餓鬼黃色，兼以舌出；生人面如常色；生天鮮華色，精光可愛。第十三空神，有七義：一無邊、二無礙、三一味、四含攝、五顯示、六離染、七堅固，前五名中准、後二德中彰。第十四主方神，是顯示義，謂顯示方隅令達迷向正，故云善照。照猶示也。第十五主夜神，是助成義，非正時故。或闇夜中導引眾生，如下夜天等准之。第十六主晝神，是正修義，是正時故，故云信樂正法。又是明飾義，故云莊嚴。第十七阿修羅，新為阿素洛，依《婆沙》名非天，《佛地論》說天趣攝，多作諂詐，無天實行，故名非天。如世惡行，名曰非人。或名非端正。或名不酒，於大海中作酒不成等(云云)。或云毘摩之母，本從天生，故云劣天。《阿含經》云「劫初成時，光音天來海中洗浴，水觸其身，失精在水，遂成肉卵。經八千歲乃生一女，身若須彌，有九百九十九頭，頭有千眼，有九百九十九口，口有四牙，牙上出火，猶如霹靂，二十四手，九百九十九脚。在海浮戲，水精入身，生一肉卵，經八千歲生毘摩質多。身有九頭，頭有千眼，口中出水，有九百九十九手，有其八脚。其形四倍大須彌山，純食淤泥及以藕根。」又多與天諍，廣如《正法念經》說也。然修羅有五住處：一地上眾相山中，如下文說。二須彌山北下入大海二萬一千由旬，修羅王名羅睺，此云障礙，能以手障日月等，領無量眾。三從此下更過二萬一千由旬，王名勇健，亦領多眾。四復過二萬一千由旬，王名華鬘，亦領諸眾。五復過是數，王名毘摩質多，此云響高，是舍脂父，身如五須彌山。與天帝戰時，發自海底，揚聲大叫云：「我是毘摩質多。我是毘摩質多。」時閻浮山岳一時震動。亦名穴居，謂彼中有光明城，於中住故。或天趣攝，如上《佛地論》。或依《毘曇》，鬼趣攝，以諂曲所覆故。或《依正法念經》，鬼畜攝，以羅睺是師子兒等故。或依《伽陀經》，天鬼畜攝。由上說故，故唯有五道。若分六道，善中上中下配天、人、修羅，惡中三品配下三塗可知。依《智論》，其羅睺阿修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九河神，是流潤義。德中勤是流義，益是潤義。第十海神，是具德義。如下十相等，德中以法同事可知。第十一火神，是成熟義、照明義、焚燒義、除闇義，初二成二嚴、後二滅二障，准之。第十二風神，是聚散義，如風災為散、風輪持聚等，散惑聚德可知。又即令眾生身不分散，皆是法界緣起舍那風神力也。又內風有五種：一息風，出入息從臍輪起；二消風，向下消食；三持風，令人行健；四災風，令人成病；五力風，人將死，解人支節。臨死人，面有五色風：入地獄者黑色；生畜者青色；餓鬼黃色，兼以舌出；生人面如常色；生天鮮華色，精光可愛。第十三空神，有七義：一無邊、二無礙、三一味、四含攝、五顯示、六離染、七堅固，前五名中准、後二德中彰。第十四主方神，是顯示義，謂顯示方隅令達迷向正，故云善照。照猶示也。第十五主夜神，是助成義，非正時故。或闇夜中導引眾生，如下夜天等准之。第十六主晝神，是正修義，是正時故，故云信樂正法。又是明飾義，故云莊嚴。第十七阿修羅，新為阿素洛，依《婆沙》名非天，《佛地論》說天趣攝，多作諂詐，無天實行，故名非天。如世惡行，名曰非人。或名非端正。或名不酒，於大海中作酒不成等(云云)。或云毘摩之母，本從天生，故云劣天。《阿含經》云「劫初成時，光音天來海中洗浴，水觸其身，失精在水，遂成肉卵。經八千歲乃生一女，身若須彌，有九百九十九頭，頭有千眼，有九百九十九口，口有四牙，牙上出火，猶如霹靂，二十四手，九百九十九脚。在海浮戲，水精入身，生一肉卵，經八千歲生毘摩質多。身有九頭，頭有千眼，口中出水，有九百九十九手，有其八脚。其形四倍大須彌山，純食淤泥及以藕根。」又多與天諍，廣如《正法念經》說也。然修羅有五住處：一地上眾相山中，如下文說。二須彌山北下入大海二萬一千由旬，修羅王名羅睺，此云障礙，能以手障日月等，領無量眾。三從此下更過二萬一千由旬，王名勇健，亦領多眾。四復過二萬一千由旬，王名華鬘，亦領諸眾。五復過是數，王名毘摩質多，此云響高，是舍脂父，身如五須彌山。與天帝戰時，發自海底，揚聲大叫云：「我是毘摩質多。我是毘摩質多。」時閻浮山岳一時震動。亦名穴居，謂彼中有光明城，於中住故。或天趣攝，如上《佛地論》。或依《毘曇》，鬼趣攝，以諂曲所覆故。或《依正法念經》，鬼畜攝，以羅睺是師子兒等故。或依《伽陀經》，天鬼畜攝。由上說故，故唯有五道。若分六道，善中上中下配天、人、修羅，惡中三品配下三塗可知。依《智論》，其羅睺阿修

羅王是大菩薩。第十八迦留羅，新名揭路茶，此云妙翅鳥。鳥翅有種種寶色莊嚴，非但金色。依《海龍王經》，其鳥兩翅相去三百三十六萬里，閻浮提止容一足。依《涅槃經》，此鳥能食消龍魚七寶等，唯除金剛，以不能令消故。又食應命終龍，又過去受三歸者不食，袈裟縷繫者亦不食。又依《增一經》，四生金翅中如卵生鳥，從鐵叉樹下，入海取卵生龍。水猶未合，還至本樹上食之；若向胎生龍，鳥身即死。若胎生鳥，得取胎卵龍，不得餘二。若濕生鳥，得取三生龍，不得取化生龍。若化生鳥，得取四生龍。又日別食一大龍王、五百小龍，遶四天下周而復始，次第食之。命欲終時，諸龍吐毒，不復能食，飢火所燒，聳翅直下至風輪際，為風所吹還復上來，往還七返無處停足，遂至金剛輪山頂上命終。以食諸龍，身肉毒氣發火自焚。難陀龍王恐燒寶山，降雨滅火，渧如車軸，身肉消散，唯有心在，大如人髀，純青瑠璃色，輪王得之用為珠寶，帝釋得之為髻中珠。又下文云「菩薩金翅王，生死大海中，搏撮天人龍，安置涅槃岸。」此之謂也。第十九緊那羅，新云緊捺洛，此云歌神，能唱歌詠作樂。《雜心》入畜生道攝。亦名疑神，謂是畜生道攝。形貌似人，面極端正，頂上有一角，人見生疑，不知為人為鬼為畜，故云疑也。第二十摩睺羅伽，新名莫呼洛迦，此云大腹，亦云大蟒。又名腹行神，能護法故，能除疑也。第二十一鳩槃荼，依《正法華經》，名厭媚鬼，噉人精氣等。亦名冬瓜鬼。王名毘樓勒，此云增長，主是南方。天王領二部鬼：一名鳩槃荼、二名薜荔多，從所領為名。第二十二鬼神，王是北方毘沙門，此云多聞，亦是所領為名。以攝諸惡鬼，不令損惱眾生，故云懃護也。第二十三月，是清涼義，如下文「菩薩清涼月」等。二敷發義，如敷發蓮華等，如文「發寶心等」是也。又依《俱舍論》，月去地四萬由旬，廣五十由旬，以水精白銀合為兩面，迴轉相影，故有虧盈。依《長阿含經》其城正方一千九百六十里，高亦爾。二分，一分天金作、一分琉璃作。王座二十里，以遙看似圓。天壽五百歲，子孫相襲一劫。第二十四日，廣五十一由旬，其城正方二千四十里，高亦爾。宮城純金，七寶瑩飾。王座二十里。壽命子孫，同月天。以風持故，繞須彌山四面。上日月天子，俱是四天王左右，初天所攝，竝是道力隨緣殊形異現。德中，初句自利、後句利他，如日有成就義、饒益義。又依《寶性論》，法日有四義：一破闇如慧、二照現如智、三輪淨如解脫、四上三不相離如同法界也。第二十五忉利，此云三十三天。三十三天者，《佛地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅王是大菩薩。第十八迦留羅，新名揭路茶，此云妙翅鳥。鳥翅有種種寶色莊嚴，非但金色。依《海龍王經》，其鳥兩翅相去三百三十六萬里，閻浮提止容一足。依《涅槃經》，此鳥能食消龍魚七寶等，唯除金剛，以不能令消故。又食應命終龍，又過去受三歸者不食，袈裟縷繫者亦不食。又依《增一經》，四生金翅中如卵生鳥，從鐵叉樹下，入海取卵生龍。水猶未合，還至本樹上食之；若向胎生龍，鳥身即死。若胎生鳥，得取胎卵龍，不得餘二。若濕生鳥，得取三生龍，不得取化生龍。若化生鳥，得取四生龍。又日別食一大龍王、五百小龍，遶四天下周而復始，次第食之。命欲終時，諸龍吐毒，不復能食，飢火所燒，聳翅直下至風輪際，為風所吹還復上來，往還七返無處停足，遂至金剛輪山頂上命終。以食諸龍，身肉毒氣發火自焚。難陀龍王恐燒寶山，降雨滅火，渧如車軸，身肉消散，唯有心在，大如人髀，純青瑠璃色，輪王得之用為珠寶，帝釋得之為髻中珠。又下文云「菩薩金翅王，生死大海中，搏撮天人龍，安置涅槃岸。」此之謂也。第十九緊那羅，新云緊捺洛，此云歌神，能唱歌詠作樂。《雜心》入畜生道攝。亦名疑神，謂是畜生道攝。形貌似人，面極端正，頂上有一角，人見生疑，不知為人為鬼為畜，故云疑也。第二十摩睺羅伽，新名莫呼洛迦，此云大腹，亦云大蟒。又名腹行神，能護法故，能除疑也。第二十一鳩槃荼，依《正法華經》，名厭媚鬼，噉人精氣等。亦名冬瓜鬼。王名毘樓勒，此云增長，主是南方。天王領二部鬼：一名鳩槃荼、二名薜荔多，從所領為名。第二十二鬼神，王是北方毘沙門，此云多聞，亦是所領為名。以攝諸惡鬼，不令損惱眾生，故云懃護也。第二十三月，是清涼義，如下文「菩薩清涼月」等。二敷發義，如敷發蓮華等，如文「發寶心等」是也。又依《俱舍論》，月去地四萬由旬，廣五十由旬，以水精白銀合為兩面，迴轉相影，故有虧盈。依《長阿含經》其城正方一千九百六十里，高亦爾。二分，一分天金作、一分琉璃作。王座二十里，以遙看似圓。天壽五百歲，子孫相襲一劫。第二十四日，廣五十一由旬，其城正方二千四十里，高亦爾。宮城純金，七寶瑩飾。王座二十里。壽命子孫，同月天。以風持故，繞須彌山四面。上日月天子，俱是四天王左右，初天所攝，竝是道力隨緣殊形異現。德中，初句自利、後句利他，如日有成就義、饒益義。又依《寶性論》，法日有四義：一破闇如慧、二照現如智、三輪淨如解脫、四上三不相離如同法界也。第二十五忉利，此云三十三天。三十三天者，《佛地

論》第五云「妙高山四面各有八大天王，帝釋居中，故有三十三也。」若具，應云釋迦提婆因陀羅，此云能天主。依《三法度經》，此中天子身長一由旬，衣長二由旬、廣一由旬，重六銖，壽一千歲。德中具二利可知。第二十六夜摩，此云時天，以時華開合辯晝夜故名也。《佛地論》云「謂此中隨時受樂，故名時分。」此天身長二由旬，衣長四由旬、廣二由旬，重三銖。壽二千歲。德中自分、勝進可知。第二十七，新名覩史多，此云喜足。《佛地論》云「後身菩薩於彼教化，多修喜足行，故云喜足。」依《長阿含經》，身長四由旬，衣長八由旬、廣四由旬，衣重一銖。半食甘露，壽四千歲。德中慧定可知。第二十八化樂者，《佛地論》名樂變化天，樂自變化，作諸樂具以自娛樂也。又自化樂具還自受用，不犯他，故名善化，亦名化樂。依《三法度經》，身長八由旬，衣長十六由旬、廣八由旬，衣重一銖。食甘露，壽八千歲。德中二利。第二十九他化自在者，《佛地論》令他化作諸樂具，顯己自在，故名也。依《三法度經》，身衣壽命過前一倍，准之。德中入法自在也。第三十梵者，新名離欲染故，淨中之極，名離欲也。《佛地論》離欲寂靜故名梵，身者眾也。依《長阿含》，於梵眾中以梵音語故名也。天者，自在義、光明義、淨義。依《智論》，天有三：一人天，謂帝王；二生天，謂欲色天；三淨天，謂佛菩薩等第一義天也。尸棄，此云火色，或云火頂，以火災至此故。若修上禪即生此天，於梵眾中發大梵音，諸天各自謂唯共我語，於大千界最得自在，顏如童子，身白銀色，長半由旬，衣金色衣，非男非女，禪悅為食，壽一劫。此依《長阿含》辨。德中四句：一以何度、二何所度、三何所除、四成何德，如文可知。初禪大小等於欲界一千四天下，一千初禪始等二禪，二禪為火災頂。一千二禪殆等三禪，三禪為水災頂。一千三禪殆等四禪，四禪為風災頂。又梵摩，此云寂靜清淨潔皆得，亦云梵潔。又尸棄者，火災頂初禪主，又云持髻(云云)。第三十一光音者，依《智論》，第二禪通名光音。彼天語時，口出淨光無邊，身長二由旬，壽二劫。又為初禪火光發音，引攝令生此天故名也。德中慧定可知。第三十二遍淨者，以三禪中離喜故，身心遍淨。依《長阿含》，以上方便生此天。王名淨智，四臂，持風輪，御金翅鳥。德中，以此是樂位故，令得真性廣樂也。第三十三果實者，以第四禪是世間善果中最勝故，亦名廣果也。德中，以是不動位故，入性寂也。第三十四摩醯首羅者，依《智論》，此云大自在天，有八臂、三眼，騎大白牛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論》第五云「妙高山四面各有八大天王，帝釋居中，故有三十三也。」若具，應云釋迦提婆因陀羅，此云能天主。依《三法度經》，此中天子身長一由旬，衣長二由旬、廣一由旬，重六銖，壽一千歲。德中具二利可知。第二十六夜摩，此云時天，以時華開合辯晝夜故名也。《佛地論》云「謂此中隨時受樂，故名時分。」此天身長二由旬，衣長四由旬、廣二由旬，重三銖。壽二千歲。德中自分、勝進可知。第二十七，新名覩史多，此云喜足。《佛地論》云「後身菩薩於彼教化，多修喜足行，故云喜足。」依《長阿含經》，身長四由旬，衣長八由旬、廣四由旬，衣重一銖。半食甘露，壽四千歲。德中慧定可知。第二十八化樂者，《佛地論》名樂變化天，樂自變化，作諸樂具以自娛樂也。又自化樂具還自受用，不犯他，故名善化，亦名化樂。依《三法度經》，身長八由旬，衣長十六由旬、廣八由旬，衣重一銖。食甘露，壽八千歲。德中二利。第二十九他化自在者，《佛地論》令他化作諸樂具，顯己自在，故名也。依《三法度經》，身衣壽命過前一倍，准之。德中入法自在也。第三十梵者，新名離欲染故，淨中之極，名離欲也。《佛地論》離欲寂靜故名梵，身者眾也。依《長阿含》，於梵眾中以梵音語故名也。天者，自在義、光明義、淨義。依《智論》，天有三：一人天，謂帝王；二生天，謂欲色天；三淨天，謂佛菩薩等第一義天也。尸棄，此云火色，或云火頂，以火災至此故。若修上禪即生此天，於梵眾中發大梵音，諸天各自謂唯共我語，於大千界最得自在，顏如童子，身白銀色，長半由旬，衣金色衣，非男非女，禪悅為食，壽一劫。此依《長阿含》辨。德中四句：一以何度、二何所度、三何所除、四成何德，如文可知。初禪大小等於欲界一千四天下，一千初禪始等二禪，二禪為火災頂。一千二禪殆等三禪，三禪為水災頂。一千三禪殆等四禪，四禪為風災頂。又梵摩，此云寂靜清淨潔皆得，亦云梵潔。又尸棄者，火災頂初禪主，又云持髻(云云)。第三十一光音者，依《智論》，第二禪通名光音。彼天語時，口出淨光無邊，身長二由旬，壽二劫。又為初禪火光發音，引攝令生此天故名也。德中慧定可知。第三十二遍淨者，以三禪中離喜故，身心遍淨。依《長阿含》，以上方便生此天。王名淨智，四臂，持風輪，御金翅鳥。德中，以此是樂位故，令得真性廣樂也。第三十三果實者，以第四禪是世間善果中最勝故，亦名廣果也。德中，以是不動位故，入性寂也。第三十四摩醯首羅者，依《智論》，此云大自在天，有八臂、三眼，騎大白牛，

知大千界雨渧數。以於大千界中最極自在，更無過，故立名也。又依《智論》第一云「第四禪有八種：五種是阿那含住處，是淨居；三種是凡聖共居。過八處，有十住菩薩住處，亦名淨居，號大自在天王。」由此當知，淨居之名有四種：一約報純淨，此通凡聖；二約德過凡，此唯那含等；三約因，如云「有十住菩薩」，十住菩薩即是十地，十地中是第十地攝報果也；四約果，謂此中有三乘中報身淨土等，故立此名也。又准智論八天外更有別十住菩薩天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知大千界雨渧數。以於大千界中最極自在，更無過，故立名也。又依《智論》第一云「第四禪有八種：五種是阿那含住處，是淨居；三種是凡聖共居。過八處，有十住菩薩住處，亦名淨居，號大自在天王。」由此當知，淨居之名有四種：一約報純淨，此通凡聖；二約德過凡，此唯那含等；三約因，如云「有十住菩薩」，十住菩薩即是十地，十地中是第十地攝報果也；四約果，謂此中有三乘中報身淨土等，故立此名也。又准智論八天外更有別十住菩薩天也。

第三歎德。此文有二釋：一但顯此眾德、二通辨上來異生眾德便即釋疑。疑云：前普賢同生同在果海，此異生眾既雜類卑末，如何亦在果海中攝？釋如文中，初二句總標，謂內修離相、外預勝流，故在緣起果海中也。下別辨中二：初舉其德、後「所以」下釋同果海。前中二：初一句外化普周、次內德盈滿。盈滿中四：初三業殊勝、二同佛所乘、三斷德離染、四照燭真源。初中，先身成妙色、二意善安住、三語辯不傾。此中初離不勘說，故在眾不傾；後離不能答，故難無能壞。所以具此勝三業者，由佛所乘常現前故。所以佛乘得現前者，由離二障故。所以得離此二障者，由覩勝緣故，是故入佛海也。此即以後釋前。又義以前釋後，謂由具此勝三業故佛乘現前，佛乘現前故得離二障，離二障故得見佛法界身，是故得在眾數。以若具障者視日尚失眼光，況得見佛，如下如盲等。又斷德中二句：初習種全滅、後句正使久除，文可見。釋同中二：初果能攝因、二因能入果。初中二：先徵、次釋。徵意：所以此眾同在佛海中耶？釋意：以佛成彼，故不別也。於中有三：一舉佛為行緣、二「種種因緣」下明依緣成行、三「各隨」下結行屬緣。前中三句：一往時、二往行、三為物集善根。二成行中有五句：初一句令得三賢位、二一句證地位、三「逮得」下明八地已上位、四「皆悉」下成法雲位、五「具足」者，結總也。三結行屬緣中，初各隨得出結行也。悉由等者，屬緣也，是故在果海中也。二因能入果者，謂乘解脫等，即乘因入果故、乘別入總故、乘門入海故。如下文中十種解脫九世相即，乘此力故得因果圓滿同一際也，是故於佛果海中法門悉得自在。下文歎法門即是其事。若三乘則不得如此，以事異故、師弟別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三歎德。此文有二釋：一但顯此眾德、二通辨上來異生眾德便即釋疑。疑云：前普賢同生同在果海，此異生眾既雜類卑末，如何亦在果海中攝？釋如文中，初二句總標，謂內修離相、外預勝流，故在緣起果海中也。下別辨中二：初舉其德、後「所以」下釋同果海。前中二：初一句外化普周、次內德盈滿。盈滿中四：初三業殊勝、二同佛所乘、三斷德離染、四照燭真源。初中，先身成妙色、二意善安住、三語辯不傾。此中初離不勘說，故在眾不傾；後離不能答，故難無能壞。所以具此勝三業者，由佛所乘常現前故。所以佛乘得現前者，由離二障故。所以得離此二障者，由覩勝緣故，是故入佛海也。此即以後釋前。又義以前釋後，謂由具此勝三業故佛乘現前，佛乘現前故得離二障，離二障故得見佛法界身，是故得在眾數。以若具障者視日尚失眼光，況得見佛，如下如盲等。又斷德中二句：初習種全滅、後句正使久除，文可見。釋同中二：初果能攝因、二因能入果。初中二：先徵、次釋。徵意：所以此眾同在佛海中耶？釋意：以佛成彼，故不別也。於中有三：一舉佛為行緣、二「種種因緣」下明依緣成行、三「各隨」下結行屬緣。前中三句：一往時、二往行、三為物集善根。二成行中有五句：初一句令得三賢位、二一句證地位、三「逮得」下明八地已上位、四「皆悉」下成法雲位、五「具足」者，結總也。三結行屬緣中，初各隨得出結行也。悉由等者，屬緣也，是故在果海中也。二因能入果者，謂乘解脫等，即乘因入果故、乘別入總故、乘門入海故。如下文中十種解脫九世相即，乘此力故得因果圓滿同一際也，是故於佛果海中法門悉得自在。下文歎法門即是其事。若三乘則不得如此，以事異故、師弟別故。

自下大段第二供養圓滿。從遠向近辨十八眾中，前三十四內於四天中略舉南北，具列諸神。今此興供之中，從道場神至摩睺羅伽，略此十八，具顯四王。何故爾耶？釋云：以前龍等屬西方攝，餘類多分東方所收。由此二類所領多故，分王從眾，略彼二王具顯十八。今此欲明上首讚佛，攝眾從王，東西收盡，是故略彼十八、加列二王。以南北所領文中不廣，不類東西，故無開合。是故三十四中，略却十八唯有十六，復加二王故成十八。於中前則先同後異，今乃先異後同。何故爾者？謂前表依本起末，今明攝末歸本。又異生中，前則先劣後勝，今乃先勝後劣。何故爾者？謂前表法增微，今顯尊位次第。又釋：此等竝顯法界緣起逆順自在無障無礙，總合為一大法界眾，故作是說。既云興供，何故不列諸事供耶？釋：事供非奇，不足顯勝。經云「諸供養中法供養最。」是故唯顯法供養耳。若爾，何故下文海慧及新集眾皆列事供？釋：海慧等眾從座中出，復持事供，為顯奇故；他方客眾，各從本土持彼事供，不類此等常隨之眾。如釋迦身以舍利弗等為常隨之眾，但以修行化人作法供養，亦更不辨餘事供等。此舍那身眷屬亦爾，於中各入法門洞達自在為意業供，說偈讚佛為語業供，在會虔敬為身業供。又夫論法供，有其二種：一順教修行，得法自在；二讚揚顯發，法化傳通。今此三業具斯二行。文中有二：初有一句總標，故云「各於佛法門而得自在。」下別辨中二：初十七眾各一法門自在者，分總成別，名為異生。後普賢一人一切法門自在者，攝別成總、攬異歸普，名為同生。是故二眾同一緣起，思之。文中十八眾，即為十八段，一一各二：先長行得法，是經家序列；後偈頌讚嘆，是當時文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大段第二供養圓滿。從遠向近辨十八眾中，前三十四內於四天中略舉南北，具列諸神。今此興供之中，從道場神至摩睺羅伽，略此十八，具顯四王。何故爾耶？釋云：以前龍等屬西方攝，餘類多分東方所收。由此二類所領多故，分王從眾，略彼二王具顯十八。今此欲明上首讚佛，攝眾從王，東西收盡，是故略彼十八、加列二王。以南北所領文中不廣，不類東西，故無開合。是故三十四中，略却十八唯有十六，復加二王故成十八。於中前則先同後異，今乃先異後同。何故爾者？謂前表依本起末，今明攝末歸本。又異生中，前則先劣後勝，今乃先勝後劣。何故爾者？謂前表法增微，今顯尊位次第。又釋：此等竝顯法界緣起逆順自在無障無礙，總合為一大法界眾，故作是說。既云興供，何故不列諸事供耶？釋：事供非奇，不足顯勝。經云「諸供養中法供養最。」是故唯顯法供養耳。若爾，何故下文海慧及新集眾皆列事供？釋：海慧等眾從座中出，復持事供，為顯奇故；他方客眾，各從本土持彼事供，不類此等常隨之眾。如釋迦身以舍利弗等為常隨之眾，但以修行化人作法供養，亦更不辨餘事供等。此舍那身眷屬亦爾，於中各入法門洞達自在為意業供，說偈讚佛為語業供，在會虔敬為身業供。又夫論法供，有其二種：一順教修行，得法自在；二讚揚顯發，法化傳通。今此三業具斯二行。文中有二：初有一句總標，故云「各於佛法門而得自在。」下別辨中二：初十七眾各一法門自在者，分總成別，名為異生。後普賢一人一切法門自在者，攝別成總、攬異歸普，名為同生。是故二眾同一緣起，思之。文中十八眾，即為十八段，一一各二：先長行得法，是經家序列；後偈頌讚嘆，是當時文也。

就初首羅眾內十天得法中，初明體用。體中法界，空境也。寂靜，證也。用中方便者，善巧應機。光明者，覺照成益。法門者，法有三義，謂自性、軌則及對智也。門有四義：一標別義，如此門非彼等；二通智遊入義；三收入義，一切入一，以一為門；四通出義，於一門中能出一切，不窮盡故。此法即門持業釋也。法界虛空等，即法門，亦持業。下諸門竝准此知之。此等竝是法界緣起佛境界中差別法門，然此諸眾各洞一門入佛海內，屬佛別德，故稱自在。又於此一門攝一切門，作用無盡，故名自在，下竝准之。二一切法者，境也。普遊者，智也。又初教、後義，頌存後釋也。三不生滅是法身、方便是色身。又初證道、後教道。又不生滅者有十義：一真理離有為相，故不生不滅。二非有為故不生，是無為故不滅。三不守性故不生，不改性故不滅。四不變故不生，隨緣故不滅(此上約圓成)。五緣起無性故不生，緣起不失故不滅。六緣起不失故不生，以理性不現也；緣起無性故不滅，以理性顯故。七由緣起，故不可生滅取也(此上約依他)。八由情執無理，故無可生滅也。九所執故不生，是無相觀境故不滅(此上約所執)。上來約境。方便者，上諸道理巧現於機也。十不住世間故不生，不同凡夫；不住涅槃故不滅，不同二乘。以不生有方便故，不住涅槃也；以不滅有方便故，不住世間也。若不爾者，異凡應同小、異小應同凡，由方便故得雙異也。此上十義，總別無二，以六相鎔融思準之。四巧智深廣難測故，光者除闇故，遊者昇入故。五依普門禪，故云一切也，見法界理佛故、滅惑故，生起無量樂也。六染分可怖轉滅故，淨分寂靜轉現故。遊是證也。七境界者，分齊也，化用遍故。不起者，不作也，用而恒寂故。八妙絕三際故，又佛德應機而無往返。九真理寂靜是佛所緣境也。十佛多方便是眾生所緣故也。此十法門中，初門為總、餘九為別，同異成壞准可知之。頌中先生起。以佛力者，顯非自力。觀自眾者，示普攝故、顯同說故。何故偈讚者？《地論》云「少字攝多義故、諸讚歎者多以偈頌故。」又頌有四種：一數字頌，謂依梵本三十二字為一頌，不問長行及偈。二伽陀頌，此云諷頌，或云直頌，謂不頌長行也。三祇夜頌，此云應頌，謂應重頌長行法也。四慍陀南頌，此云集施，謂以少言含攝多義云集，用以施人令易受持，故云集施。此上三種頌，或七言或五言四言三言，如處世界、如虛空，為三言也。皆以四句為一頌，此中當第三重頌之偈也。下文諸頌准之。偈中二十行，四句成偈，總有十偈，一偈頌前一法門。問：此欲歎佛，何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初首羅眾內十天得法中，初明體用。體中法界，空境也。寂靜，證也。用中方便者，善巧應機。光明者，覺照成益。法門者，法有三義，謂自性、軌則及對智也。門有四義：一標別義，如此門非彼等；二通智遊入義；三收入義，一切入一，以一為門；四通出義，於一門中能出一切，不窮盡故。此法即門持業釋也。法界虛空等，即法門，亦持業。下諸門竝准此知之。此等竝是法界緣起佛境界中差別法門，然此諸眾各洞一門入佛海內，屬佛別德，故稱自在。又於此一門攝一切門，作用無盡，故名自在，下竝准之。二一切法者，境也。普遊者，智也。又初教、後義，頌存後釋也。三不生滅是法身、方便是色身。又初證道、後教道。又不生滅者有十義：一真理離有為相，故不生不滅。二非有為故不生，是無為故不滅。三不守性故不生，不改性故不滅。四不變故不生，隨緣故不滅(此上約圓成)。五緣起無性故不生，緣起不失故不滅。六緣起不失故不生，以理性不現也；緣起無性故不滅，以理性顯故。七由緣起，故不可生滅取也(此上約依他)。八由情執無理，故無可生滅也。九所執故不生，是無相觀境故不滅(此上約所執)。上來約境。方便者，上諸道理巧現於機也。十不住世間故不生，不同凡夫；不住涅槃故不滅，不同二乘。以不生有方便故，不住涅槃也；以不滅有方便故，不住世間也。若不爾者，異凡應同小、異小應同凡，由方便故得雙異也。此上十義，總別無二，以六相鎔融思準之。四巧智深廣難測故，光者除闇故，遊者昇入故。五依普門禪，故云一切也，見法界理佛故、滅惑故，生起無量樂也。六染分可怖轉滅故，淨分寂靜轉現故。遊是證也。七境界者，分齊也，化用遍故。不起者，不作也，用而恒寂故。八妙絕三際故，又佛德應機而無往返。九真理寂靜是佛所緣境也。十佛多方便是眾生所緣故也。此十法門中，初門為總、餘九為別，同異成壞准可知之。頌中先生起。以佛力者，顯非自力。觀自眾者，示普攝故、顯同說故。何故偈讚者？《地論》云「少字攝多義故、諸讚歎者多以偈頌故。」又頌有四種：一數字頌，謂依梵本三十二字為一頌，不問長行及偈。二伽陀頌，此云諷頌，或云直頌，謂不頌長行也。三祇夜頌，此云應頌，謂應重頌長行法也。四慍陀南頌，此云集施，謂以少言含攝多義云集，用以施人令易受持，故云集施。此上三種頌，或七言或五言四言三言，如處世界、如虛空，為三言也。皆以四句為一頌，此中當第三重頌之偈也。下文諸頌准之。偈中二十行，四句成偈，總有十偈，一偈頌前一法門。問：此欲歎佛，何

故頌己法門？答：此眾既是佛海印中現，屬佛別德，故頌己法即是歎佛。以佛德玄妙非餘所知，若非佛德無以顯佛故。《智論》第十二云「唯佛應供養佛，餘人不知佛德。如說智人能敬智，智論則智喜。智人能知智，如蛇知蛇足。」頌中初頌，頌初法門。初三句頌體，後一句頌用。前中初一句頌境，次二句頌證。或身滿法界、或法界滿身，融故也。心寂故無取，境寂故無起。又初句頌上法界，次句頌虛空，次句頌寂靜，下句頌方便。二頌中，初二句頌上一切法，次一句頌上普遊，下句結天名也。三中，初一句頌上不生滅，證道；次二句頌上方便，教道。初句身方便，後句口方便。下句約天，明得法自在立名也。四中，初二句頌上方便智海，次一句頌上光，下句頌遊及結人得法。五中，初三句頌上禪無量樂事，下一句頌普起及樂名。六中，初句頌上癡畏，次句頌遊靜，次句頌轉謂照除也，下句結人得法。七中，初二句頌無量境界，次一句頌不起，下句結法屬人。八中，初二句頌上一切法，次一句頌不來去，下句結法屬人。九中，初三句頌佛境寂靜，下句結法屬人。十中，初三句頌無量境界。無量境界有三：一時無量，上句顯之；二境界無量，謂菩提及眾生，次句顯之；三善巧無量，下句顯之。下句結人得法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故頌己法門？答：此眾既是佛海印中現，屬佛別德，故頌己法即是歎佛。以佛德玄妙非餘所知，若非佛德無以顯佛故。《智論》第十二云「唯佛應供養佛，餘人不知佛德。如說智人能敬智，智論則智喜。智人能知智，如蛇知蛇足。」頌中初頌，頌初法門。初三句頌體，後一句頌用。前中初一句頌境，次二句頌證。或身滿法界、或法界滿身，融故也。心寂故無取，境寂故無起。又初句頌上法界，次句頌虛空，次句頌寂靜，下句頌方便。二頌中，初二句頌上一切法，次一句頌上普遊，下句結天名也。三中，初一句頌上不生滅，證道；次二句頌上方便，教道。初句身方便，後句口方便。下句約天，明得法自在立名也。四中，初二句頌上方便智海，次一句頌上光，下句頌遊及結人得法。五中，初三句頌上禪無量樂事，下一句頌普起及樂名。六中，初句頌上癡畏，次句頌遊靜，次句頌轉謂照除也，下句結人得法。七中，初二句頌無量境界，次一句頌不起，下句結法屬人。八中，初二句頌上一切法，次一句頌不來去，下句結法屬人。九中，初三句頌佛境寂靜，下句結法屬人。十中，初三句頌無量境界。無量境界有三：一時無量，上句顯之；二境界無量，謂菩提及眾生，次句顯之；三善巧無量，下句顯之。下句結人得法。

二第四禪果實天，有八：一觀物根興法雲注法雨，以逗前根也。二妙色者，現身故。方便者，說法故。此二是能應也。念者，念持法故。觀者，觀色身故。此是所應機也。由此念，滅癡成淨。三見如因陀羅網土，由緣起無性故。四入緣起陀羅尼，一門中即攝圓融法界，故云普門也。五不轉愛者，自留惑故。轉他眾生受生之愛，令永滅也。又令他滅惑，不於三界處生。六一切世間境者，器及眾生也。佛入中說法而恒住寂，故云不思議也。七會二空、顯二諦。眾生及法者，舉人法也。出要者，會真空也。八令機證真源入果海故也。頌中有十九偈，有二：初十七頌前法門、後二舉因總歎。前中，初二偈：頌初法門中，初偈歎佛德深，頌上能觀；後偈頌上法雲，開潤根欲。二中亦二偈：初偈頌妙色方便，後偈頌念觀。三亦二偈：初偈巧現真理，後依理現事，因陀羅網通理事故。四亦二偈：初頌普門現法界身，後顯法界法。五有三偈：初偈斷德攝生轉滅惑業苦也、次偈轉顯福智等也，然各通因陀羅；後偈結法屬人，方便即是不轉愛也。前長行中但有初偈中事應知。六二偈：初頌上入一切世間境界，後偈中三句頌不思議，下句結法屬人。七二偈：初偈頌上眾生出要，令知無我以顯俗諦；後偈頌一切法出要，令知無我以顯真諦。八二偈：頌上受化者入佛境界法門，初一以果就機，後一攝機入果；後二偈中，初一舉因成德，後一對機顯用。又釋：此偈逆次頌前法門，初二頌末後、次二頌第七、次二超頌第二、次二超頌第四、次三頌第三、次二却頌第六、次二却頌第五、後四頌第一，竝可知。以是任放辯才，說不待次故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二第四禪果實天，有八：一觀物根興法雲注法雨，以逗前根也。二妙色者，現身故。方便者，說法故。此二是能應也。念者，念持法故。觀者，觀色身故。此是所應機也。由此念，滅癡成淨。三見如因陀羅網土，由緣起無性故。四入緣起陀羅尼，一門中即攝圓融法界，故云普門也。五不轉愛者，自留惑故。轉他眾生受生之愛，令永滅也。又令他滅惑，不於三界處生。六一切世間境者，器及眾生也。佛入中說法而恒住寂，故云不思議也。七會二空、顯二諦。眾生及法者，舉人法也。出要者，會真空也。八令機證真源入果海故也。頌中有十九偈，有二：初十七頌前法門、後二舉因總歎。前中，初二偈：頌初法門中，初偈歎佛德深，頌上能觀；後偈頌上法雲，開潤根欲。二中亦二偈：初偈頌妙色方便，後偈頌念觀。三亦二偈：初偈巧現真理，後依理現事，因陀羅網通理事故。四亦二偈：初頌普門現法界身，後顯法界法。五有三偈：初偈斷德攝生轉滅惑業苦也、次偈轉顯福智等也，然各通因陀羅；後偈結法屬人，方便即是不轉愛也。前長行中但有初偈中事應知。六二偈：初頌上入一切世間境界，後偈中三句頌不思議，下句結法屬人。七二偈：初偈頌上眾生出要，令知無我以顯俗諦；後偈頌一切法出要，令知無我以顯真諦。八二偈：頌上受化者入佛境界法門，初一以果就機，後一攝機入果；後二偈中，初一舉因成德，後一對機顯用。又釋：此偈逆次頌前法門，初二頌末後、次二頌第七、次二超頌第二、次二超頌第四、次三頌第三、次二却頌第六、次二却頌第五、後四頌第一，竝可知。以是任放辯才，說不待次故也。

三第三禪遍淨天有七：一觀諸眾生三品善根令增長故。又釋：如觀城門首所聞佛名，善根鶖子不見等。二一切有者，一切世界也。佛於中出，覺悟眾生照現諸法，故云覺照也。三總持於心，具文義故。宣之於說，具四辯故。四佛出希逢故生樂，出已除難故云解脫。五眾生即如，順緣起際顯德無窮，故生歡喜。六初化菩薩勝用也、次德相備、後入無盡順極體，竝是一乘別教法耳。七苦眾生是所救、慈悲是能救，智者不取相故，滿者化德具故、成彼益故。頌中十一：初一頌初法門。前長行舉所觀，今顯能觀之德故也。又釋：初二句能觀，謂佛智無礙普遍也；次一句明善根難知，是佛境界；下句結人得法。二有四偈：初二頌上處有及照，於中初一明依體起用、後一明用歸體；後二頌上覺義，於中初一開迷顯覺、後一明覺超情。三一頌，初二句頌持、次一句頌辯、下句結法屬人。四一頌，初二句頌樂佛出、後二句頌解脫。五一頌，初二句頌眾生甚深法；後二句頌生歡喜，以見理功德故。六一頌，初二句頌上化菩薩、後二句頌上功德周備入無盡也。七二頌：初二句頌所救、後二句頌能救及智，謂見淨是智也；下一頌明滿，謂初二句化身滿、後二句化業滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三第三禪遍淨天有七：一觀諸眾生三品善根令增長故。又釋：如觀城門首所聞佛名，善根鶖子不見等。二一切有者，一切世界也。佛於中出，覺悟眾生照現諸法，故云覺照也。三總持於心，具文義故。宣之於說，具四辯故。四佛出希逢故生樂，出已除難故云解脫。五眾生即如，順緣起際顯德無窮，故生歡喜。六初化菩薩勝用也、次德相備、後入無盡順極體，竝是一乘別教法耳。七苦眾生是所救、慈悲是能救，智者不取相故，滿者化德具故、成彼益故。頌中十一：初一頌初法門。前長行舉所觀，今顯能觀之德故也。又釋：初二句能觀，謂佛智無礙普遍也；次一句明善根難知，是佛境界；下句結人得法。二有四偈：初二頌上處有及照，於中初一明依體起用、後一明用歸體；後二頌上覺義，於中初一開迷顯覺、後一明覺超情。三一頌，初二句頌持、次一句頌辯、下句結法屬人。四一頌，初二句頌樂佛出、後二句頌解脫。五一頌，初二句頌眾生甚深法；後二句頌生歡喜，以見理功德故。六一頌，初二句頌上化菩薩、後二句頌上功德周備入無盡也。七二頌：初二句頌所救、後二句頌能救及智，謂見淨是智也；下一頌明滿，謂初二句化身滿、後二句化業滿。

四第二禪光音天眾有十：初寂靜處者，一理靜、二事靜、三田靜。滅苦亦三：一性滅、二智滅、三福滅。下頌中但有田及福也。二中初斷德，心淨性淨故、離垢治淨故。《寶性論》云「一自性淨、二無垢淨。」次智德，謂廣修等也。又心淨是器，離垢是緣，德海是依緣所修也，頌中存後釋。三有二釋：一長短相即，以時劫如如故；二自在位與不自在位，德優劣故。四有三釋：一云世間生住滅種種者，是染緣起。清淨者，即染性淨。性淨之德，故云功德。一云是淨法緣起，但簡真如，故云世間生等。簡染過患，故云淨功德。一云世間是處也。生住滅是佛出及住滅等，多門益物滅染成淨故也。下頌中存後釋，但以義通故兼餘釋也。五一生菩薩能供中極，是故就彼顯廣說也。如下「百萬億等」准之。六得自在陀羅尼力，一念能多受、一念能多說。七場處，佛出名莊嚴。八神足，即功德。又神足是能益，功德是所益成相。九福智深廣，與機為境。十願力功德力，是因位願行，即能持也。喜藏是果，即所持也。喜是大智，智體含攝故名藏。頌中十偈，各頌一法。初偈，頌依靜田生福滅苦。二中，初句頌離垢行緣、次句頌心淨行器、次句頌所成德海、下句結法屬人。莊嚴即是妙雜光也。三中，初句顯方便廣故、次句顯多劫修故、次句性無礙故。由此方便一念，出生多劫功德，名方便門。法主音即是自在音，故結人得法也。四中，初三句頌世間生住滅，即佛興世等故；下句滅癡，頌淨功德。勝念，結天名也。五中，初句田廣、次句能供廣、次句供益廣，總頌上菩薩在兜率廣說供也；下句結法屬人。六中，初三句頌於一劫說地義；下句頌能一念受說，以得心自在故。七中，初句能嚴、次二句現莊嚴相、下句結名。八中，初二句頌無盡神足，上句體、下句用；下二句頌益成功德海，上句令得地前六根淨、下句令至地上甚深法，亦是結人名。九中，初二句頌功德海，上句慧、下句福；次句頌境界；下句結法屬人。十中，初二句頌過去佛功德力、次一句頌願力、下句頌所持喜藏，即所成果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四第二禪光音天眾有十：初寂靜處者，一理靜、二事靜、三田靜。滅苦亦三：一性滅、二智滅、三福滅。下頌中但有田及福也。二中初斷德，心淨性淨故、離垢治淨故。《寶性論》云「一自性淨、二無垢淨。」次智德，謂廣修等也。又心淨是器，離垢是緣，德海是依緣所修也，頌中存後釋。三有二釋：一長短相即，以時劫如如故；二自在位與不自在位，德優劣故。四有三釋：一云世間生住滅種種者，是染緣起。清淨者，即染性淨。性淨之德，故云功德。一云是淨法緣起，但簡真如，故云世間生等。簡染過患，故云淨功德。一云世間是處也。生住滅是佛出及住滅等，多門益物滅染成淨故也。下頌中存後釋，但以義通故兼餘釋也。五一生菩薩能供中極，是故就彼顯廣說也。如下「百萬億等」准之。六得自在陀羅尼力，一念能多受、一念能多說。七場處，佛出名莊嚴。八神足，即功德。又神足是能益，功德是所益成相。九福智深廣，與機為境。十願力功德力，是因位願行，即能持也。喜藏是果，即所持也。喜是大智，智體含攝故名藏。頌中十偈，各頌一法。初偈，頌依靜田生福滅苦。二中，初句頌離垢行緣、次句頌心淨行器、次句頌所成德海、下句結法屬人。莊嚴即是妙雜光也。三中，初句顯方便廣故、次句顯多劫修故、次句性無礙故。由此方便一念，出生多劫功德，名方便門。法主音即是自在音，故結人得法也。四中，初三句頌世間生住滅，即佛興世等故；下句滅癡，頌淨功德。勝念，結天名也。五中，初句田廣、次句能供廣、次句供益廣，總頌上菩薩在兜率廣說供也；下句結法屬人。六中，初三句頌於一劫說地義；下句頌能一念受說，以得心自在故。七中，初句能嚴、次二句現莊嚴相、下句結名。八中，初二句頌無盡神足，上句體、下句用；下二句頌益成功德海，上句令得地前六根淨、下句令至地上甚深法，亦是結人名。九中，初二句頌功德海，上句慧、下句福；次句頌境界；下句結法屬人。十中，初二句頌過去佛功德力、次一句頌願力、下句頌所持喜藏，即所成果也。

第五初禪梵天眾有十：初從真起應名照現法，應不異真名入不思，以即寂為照不可寂思、即照為寂不可照思。二一切禪等觀者，是法身理，以此是禪中平等觀境故。寂靜善住者，妙智證契也。三初本智照法、後後智巧化。又剎塵法海名諸法不思，一音演說塵劫不盡名入方便，偈中有後釋。四佛音圓應名妙音海，齊均普契名平等度入。五柔根者攝取、剛強者伏取，然此方便佛身中現，故名最勝。六佛身普應、諸剎中現，名能起住。語業普周、淨音說法，名分別法。七無邊三業巧化眾生。八法離情計名淨相，妙智善證名住寂行。九過未無來去，現世無所依。又生無從來、滅無所去、住無依止，於此觀心名為勇猛。十隨有一行，即皆普照無盡法海。頌中八偈，前七各頌一。初中，初半頌照現諸法、後半頌入不思議。二中，初半頌禪等觀、後半頌寂靜善住、「復即」下句結法屬人。三中，初句頌照諸法不思、次二句頌入方便、下一句結法屬人。四中，初三句頌妙音聲海；下句頌平等度入，亦是結也。五中，初半頌攝伏、後半頌最勝。六中，初三句頌一切剎能起安住，謂現身也；下句頌分別諸法，謂淨音說法故也。七中，初半頌無量方便，即三業輪也；後半頌化眾生，謂自在照機故。八中，初半頌住寂行、後半頌諸法淨相，後二法門略無頌。又釋總在第八頌中，謂初句頌第八法門、次句頌第十、次句頌第九、下句結名。樂是第九名，音是第十名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五初禪梵天眾有十：初從真起應名照現法，應不異真名入不思，以即寂為照不可寂思、即照為寂不可照思。二一切禪等觀者，是法身理，以此是禪中平等觀境故。寂靜善住者，妙智證契也。三初本智照法、後後智巧化。又剎塵法海名諸法不思，一音演說塵劫不盡名入方便，偈中有後釋。四佛音圓應名妙音海，齊均普契名平等度入。五柔根者攝取、剛強者伏取，然此方便佛身中現，故名最勝。六佛身普應、諸剎中現，名能起住。語業普周、淨音說法，名分別法。七無邊三業巧化眾生。八法離情計名淨相，妙智善證名住寂行。九過未無來去，現世無所依。又生無從來、滅無所去、住無依止，於此觀心名為勇猛。十隨有一行，即皆普照無盡法海。頌中八偈，前七各頌一。初中，初半頌照現諸法、後半頌入不思議。二中，初半頌禪等觀、後半頌寂靜善住、「復即」下句結法屬人。三中，初句頌照諸法不思、次二句頌入方便、下一句結法屬人。四中，初三句頌妙音聲海；下句頌平等度入，亦是結也。五中，初半頌攝伏、後半頌最勝。六中，初三句頌一切剎能起安住，謂現身也；下句頌分別諸法，謂淨音說法故也。七中，初半頌無量方便，即三業輪也；後半頌化眾生，謂自在照機故。八中，初半頌住寂行、後半頌諸法淨相，後二法門略無頌。又釋總在第八頌中，謂初句頌第八法門、次句頌第十、次句頌第九、下句結名。樂是第九名，音是第十名。

第六他化天眾有十：初中眾生有二藏：一煩惱藏化令轉盡、二如來藏化令轉現。此二不二，和合融通，故得化益也。二令眾生得大涅槃樂。三知機巧益。四分別眾生有三性義。又佛為眾生一音顯析廣大法海，偈中存後釋。五慈念覆機，慧眼觀察。六大慈十力，碎慢高山。七應念攝化。八普念諸佛妙盡佛境；九佛功德自在者，顯能化之德；覺悟滿念者，普應群機；隨順者，一根緣相順、二令機入法。十佛國土海，唯佛慧境，故離世間也。頌中有十，各頌一法。初中，初半頌藏；後半頌化眾生，亦可通頌。二，中三句頌前法、下句結人。三中，初句頌解眾生也。疑地枯林，頌性欲也。餘頌方便，及結人得法。四中，初句頌分別、次句頌義、次句釋疑。疑云：何故一音能演多法？釋云：遍故。下句結。勝勇，是精進也。五中，初半頌觀察，謂智觀納法，名入佛毛等；下半頌慈念及結名。六中，初句頌魔事、次二句頌超出、下句結。七初，半頌由念佛故得智、滅癡離染因也，後半離染果及結名。八中，初句頌十方諸佛；次句頌念充滿，以滿其念故；後半明滿念益及結名。幢，猶輪也。九中，初句頌佛功德自在、次句頌覺悟及念隨順、下半頌充滿及結。十中，初句頌離世間，以是土海故；次句頌境界；次句明離世因，以世間相盡，土海無可超，故云無高心；「謂無分別」下結名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六他化天眾有十：初中眾生有二藏：一煩惱藏化令轉盡、二如來藏化令轉現。此二不二，和合融通，故得化益也。二令眾生得大涅槃樂。三知機巧益。四分別眾生有三性義。又佛為眾生一音顯析廣大法海，偈中存後釋。五慈念覆機，慧眼觀察。六大慈十力，碎慢高山。七應念攝化。八普念諸佛妙盡佛境；九佛功德自在者，顯能化之德；覺悟滿念者，普應群機；隨順者，一根緣相順、二令機入法。十佛國土海，唯佛慧境，故離世間也。頌中有十，各頌一法。初中，初半頌藏；後半頌化眾生，亦可通頌。二，中三句頌前法、下句結人。三中，初句頌解眾生也。疑地枯林，頌性欲也。餘頌方便，及結人得法。四中，初句頌分別、次句頌義、次句釋疑。疑云：何故一音能演多法？釋云：遍故。下句結。勝勇，是精進也。五中，初半頌觀察，謂智觀納法，名入佛毛等；下半頌慈念及結名。六中，初句頌魔事、次二句頌超出、下句結。七初，半頌由念佛故得智、滅癡離染因也，後半離染果及結名。八中，初句頌十方諸佛；次句頌念充滿，以滿其念故；後半明滿念益及結名。幢，猶輪也。九中，初句頌佛功德自在、次句頌覺悟及念隨順、下半頌充滿及結。十中，初句頌離世間，以是土海故；次句頌境界；次句明離世因，以世間相盡，土海無可超，故云無高心；「謂無分別」下結名。

第七化樂天眾有十：初以緣起無作分別諸法。二有三釋：一云觀三有二，我之實性故。一云一切有者，理有也。我者，情計也。情理不二，故云真實。《佛性論》云「真諦無人法故不有，顯二空故不無。」又人法無不無、二空有不有。於俗諦分別性故不有，依他性故不無；又分別不定無，依他不定有。是故二諦俱離有無也。又《辨中邊論》(云云)。又云佛雖現有，然於有求佛不得，以有即真實是無有故。云觀一切有真實，佛雖現我，然我求佛不得，以我即真而是無我故，云觀我真實。偈中存後釋。三能滅眾生愚癡之慧，圓滿在於佛果故。四圓音普悅，起彼勇修。五十蓮華藏微塵數相海，故云具足無盡，如〈相海品〉說。好功德者是小相，如〈小相功德品〉說。六三世劫事在佛智中照不雜亂，故云次第。此偏約過去，偈中具也。七福智無涯利益眾生，又長眾生無邊福智。下偈順初釋。八緣起事身同，法性普遍。無礙者，有七：一質不礙身。二身不礙質。三遍不礙隱，謂機不感處，雖遍而隱。四滿不礙分，謂應機現長短，而不礙滿虛空。五坐不礙行等。六一不礙多，謂諸方現多而恒即一。七理不礙事，謂空界者，界猶性也，即性空理；跏坐是事，緣起融通故無礙。餘諸根等準之。九業行緣起巧為機現，名方便無盡。是機所緣故，復云境。十一切眾生善惡因果，同在法界而無來去，故云等觀。頌中十，各頌一。初中，化有三義：一化起所依、二顯化無體、三化現似有。初半偈頌初義，謂上句頌一切法即所依也，下句頌分別化即所起也；次句頌無體；下句頌現有，謂佛與眾生互為緣起故也。二中，初半頌觀一切有及我，謂俱無所有；後半頌真實及結人也。三中，初半頌離癡、後半頌慧滿及結名。力是天名。四，初半頌佛音、下半頌發起喜勇及結。五，初半頌佛相好、後半頌無盡及結。六，初半頌過去無量劫等、後半頌智慧憶念。七，初半頌種種功德智慧體、後半正頌福智及結，餘略不頌。結中淨知見既是淨光勝天，何故名如來者？以此天等即是佛故，如上辨。八頌空界坐無礙中，前長行明果用，此中頌彼因行，謂初句時多、次德滿、次勇修、下結名。九，初半頌方便境、後半頌無盡力及結。謂能現法之力周普，故云無盡。十，初半頌眾生業行苦樂、次句頌等觀、下句結照是華光也。又亦可此頌第九門、前頌第十，思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七化樂天眾有十：初以緣起無作分別諸法。二有三釋：一云觀三有二，我之實性故。一云一切有者，理有也。我者，情計也。情理不二，故云真實。《佛性論》云「真諦無人法故不有，顯二空故不無。」又人法無不無、二空有不有。於俗諦分別性故不有，依他性故不無；又分別不定無，依他不定有。是故二諦俱離有無也。又《辨中邊論》(云云)。又云佛雖現有，然於有求佛不得，以有即真實是無有故。云觀一切有真實，佛雖現我，然我求佛不得，以我即真而是無我故，云觀我真實。偈中存後釋。三能滅眾生愚癡之慧，圓滿在於佛果故。四圓音普悅，起彼勇修。五十蓮華藏微塵數相海，故云具足無盡，如〈相海品〉說。好功德者是小相，如〈小相功德品〉說。六三世劫事在佛智中照不雜亂，故云次第。此偏約過去，偈中具也。七福智無涯利益眾生，又長眾生無邊福智。下偈順初釋。八緣起事身同，法性普遍。無礙者，有七：一質不礙身。二身不礙質。三遍不礙隱，謂機不感處，雖遍而隱。四滿不礙分，謂應機現長短，而不礙滿虛空。五坐不礙行等。六一不礙多，謂諸方現多而恒即一。七理不礙事，謂空界者，界猶性也，即性空理；跏坐是事，緣起融通故無礙。餘諸根等準之。九業行緣起巧為機現，名方便無盡。是機所緣故，復云境。十一切眾生善惡因果，同在法界而無來去，故云等觀。頌中十，各頌一。初中，化有三義：一化起所依、二顯化無體、三化現似有。初半偈頌初義，謂上句頌一切法即所依也，下句頌分別化即所起也；次句頌無體；下句頌現有，謂佛與眾生互為緣起故也。二中，初半頌觀一切有及我，謂俱無所有；後半頌真實及結人也。三中，初半頌離癡、後半頌慧滿及結名。力是天名。四，初半頌佛音、下半頌發起喜勇及結。五，初半頌佛相好、後半頌無盡及結。六，初半頌過去無量劫等、後半頌智慧憶念。七，初半頌種種功德智慧體、後半正頌福智及結，餘略不頌。結中淨知見既是淨光勝天，何故名如來者？以此天等即是佛故，如上辨。八頌空界坐無礙中，前長行明果用，此中頌彼因行，謂初句時多、次德滿、次勇修、下結名。九，初半頌方便境、後半頌無盡力及結。謂能現法之力周普，故云無盡。十，初半頌眾生業行苦樂、次句頌等觀、下句結照是華光也。又亦可此頌第九門、前頌第十，思之可見。

第八兜率天眾有八：初為機現世名為成就，隨欲說法名轉法輪。二慧光照真空。又空，體也、淨德也、光用也。三無礙願海與物同體故云入，自性離相故云寂靜。四約遮十相俱無，名無量無相。約表恒沙性德，名無量無相。令諸眾生觀察修行，滅惑業障，名為觀行。五佛境有二：一分齊、二所證。超踊有二：一過凡小、二越思議。覺力有二：一證理、二照機。六以佛功德熏習眾生，名喜修習。令發心不退，故云不壞菩提心也。七量智調機。八中初無盡緣起，次速歸真性。亦是迴法擬機，後入機正現。又無邊心海，根器也。念念迴向無間，欲樂也。隨器普現，佛能應現也。頌中順後釋，頌中少非次。初中，初句法輪體、次句所為、次句正輪、下句結勝。又初半頌成就、後半頌轉法輪。二超頌第三法門，初半頌廣願海、後半頌入眾生寂靜，諸法方便是也。勝是天名。三却頌第二法門，初半頌虛空界、後半頌淨光。四中，初半觀所為也；次句頌無量無相，即觀境也；下句頌觀行成也。五，超頌第七諸佛調伏眾生方便法門。六，却頌第五法門，初半頌佛境超踊、後半頌覺力。又釋：亦可前頌五、此頌七，如文可知。七中，初半頌喜修集、次句頌菩提心、下句頌不可壞。八中，初半頌無邊心海，謂佛子是。念念迴向有三義：一雲集義、二向佛興供、三向佛聽法，如經「悉來集故、供養故、聽法故。」下句頌隨器普現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八兜率天眾有八：初為機現世名為成就，隨欲說法名轉法輪。二慧光照真空。又空，體也、淨德也、光用也。三無礙願海與物同體故云入，自性離相故云寂靜。四約遮十相俱無，名無量無相。約表恒沙性德，名無量無相。令諸眾生觀察修行，滅惑業障，名為觀行。五佛境有二：一分齊、二所證。超踊有二：一過凡小、二越思議。覺力有二：一證理、二照機。六以佛功德熏習眾生，名喜修習。令發心不退，故云不壞菩提心也。七量智調機。八中初無盡緣起，次速歸真性。亦是迴法擬機，後入機正現。又無邊心海，根器也。念念迴向無間，欲樂也。隨器普現，佛能應現也。頌中順後釋，頌中少非次。初中，初句法輪體、次句所為、次句正輪、下句結勝。又初半頌成就、後半頌轉法輪。二超頌第三法門，初半頌廣願海、後半頌入眾生寂靜，諸法方便是也。勝是天名。三却頌第二法門，初半頌虛空界、後半頌淨光。四中，初半觀所為也；次句頌無量無相，即觀境也；下句頌觀行成也。五，超頌第七諸佛調伏眾生方便法門。六，却頌第五法門，初半頌佛境超踊、後半頌覺力。又釋：亦可前頌五、此頌七，如文可知。七中，初半頌喜修集、次句頌菩提心、下句頌不可壞。八中，初半頌無邊心海，謂佛子是。念念迴向有三義：一雲集義、二向佛興供、三向佛聽法，如經「悉來集故、供養故、聽法故。」下句頌隨器普現。

第九夜摩天有十：初令眾生離世憂惱向出世順體之善。又法身斷德名離憂，教眾生淨道名向善根。二所緣分齊各非一故。三中，初大智離過不住生死、次大悲攝生不住涅槃。又由具大悲救生，令離苦患。頌中順後釋。四了信等善根差別無邊，即根行稠林也。又知一根中有一切根，相即入等重重無盡。又知諸根即同真性，而諸根歷然，故云分別也。五陀羅尼門窮盡法界，故云無量。總持諸法矚同水鏡，故云照明。依《首楞嚴經》，娑婆世界邊畔有須彌山，上天王名持須彌，得首楞嚴三昧，遍在百億須彌頂上帝釋宮中住，餘天不見。今此乃在夜摩眾中，以菩薩自在處處現化，未足怪也。六中有四義：一造業緣，即身等為緣；二所造業，即善惡不動；三緣起無作，業性即真；四業雖即真而不失生果，如經「境界故、業行故、真實故、不思議故。」又緣佛為境，所造善業決定不虛，故云真實。雖種少善，定能當得大菩提果，故云不思議，如尼拘陀子等。頌中順後釋。七初轉一乘三乘等無盡法輪、次扣機成益故云調伏。又初輪體、次輪益，謂調令入法，伏除過惡故也。八中，生界所見、勝眼能見、普觀正見，謂見眾生界極廣故、即真性故、一中一切故、具因果勝義等故、如帝網故，名為普也。三乘無此眼，故云勝也。又勝眼觀機，普雨法雨。頌中順此。九以普智照法令現，又以法實普現群機。十中，天眾是機。次應機施化，令除心惑，故云心淨，此化益也。又雖化不見能所，亦名心淨，屬自也。頌中八偈，各頌一法門。初中，初半頌離憂、後半頌迴向善根。二中，初半約正理明境界、次句約大智、下句約大定。又初半所證、次句能證、下句證亦是結天名。三中，初半頌所離諸患、次句頌具大慈悲、下句結天名。四中，初半明了達無礙，即頌上分別；次句頌諸根，謂行即根行也；下句明知根之意，為化故也。五中兼頌第七轉法門，以同故。初句頌無量總持、次二句頌照明及轉法輪也、下句結天名。又準《地論》，初句體、次句因、次句果、下結。六中超頌第八法門，於中初半妙身勝眼、次句觀已現身、下句結。光是天名，勝是眼名，境是所觀也。七中，一見如來身，頌境界也；次二句頌業行真實：一滅染因、二離染緣；下句頌不思議，以證得淨妙境故。八中通頌第九第十二門，初半頌普現、次句頌施作、下句結第十天名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九夜摩天有十：初令眾生離世憂惱向出世順體之善。又法身斷德名離憂，教眾生淨道名向善根。二所緣分齊各非一故。三中，初大智離過不住生死、次大悲攝生不住涅槃。又由具大悲救生，令離苦患。頌中順後釋。四了信等善根差別無邊，即根行稠林也。又知一根中有一切根，相即入等重重無盡。又知諸根即同真性，而諸根歷然，故云分別也。五陀羅尼門窮盡法界，故云無量。總持諸法矚同水鏡，故云照明。依《首楞嚴經》，娑婆世界邊畔有須彌山，上天王名持須彌，得首楞嚴三昧，遍在百億須彌頂上帝釋宮中住，餘天不見。今此乃在夜摩眾中，以菩薩自在處處現化，未足怪也。六中有四義：一造業緣，即身等為緣；二所造業，即善惡不動；三緣起無作，業性即真；四業雖即真而不失生果，如經「境界故、業行故、真實故、不思議故。」又緣佛為境，所造善業決定不虛，故云真實。雖種少善，定能當得大菩提果，故云不思議，如尼拘陀子等。頌中順後釋。七初轉一乘三乘等無盡法輪、次扣機成益故云調伏。又初輪體、次輪益，謂調令入法，伏除過惡故也。八中，生界所見、勝眼能見、普觀正見，謂見眾生界極廣故、即真性故、一中一切故、具因果勝義等故、如帝網故，名為普也。三乘無此眼，故云勝也。又勝眼觀機，普雨法雨。頌中順此。九以普智照法令現，又以法實普現群機。十中，天眾是機。次應機施化，令除心惑，故云心淨，此化益也。又雖化不見能所，亦名心淨，屬自也。頌中八偈，各頌一法門。初中，初半頌離憂、後半頌迴向善根。二中，初半約正理明境界、次句約大智、下句約大定。又初半所證、次句能證、下句證亦是結天名。三中，初半頌所離諸患、次句頌具大慈悲、下句結天名。四中，初半明了達無礙，即頌上分別；次句頌諸根，謂行即根行也；下句明知根之意，為化故也。五中兼頌第七轉法門，以同故。初句頌無量總持、次二句頌照明及轉法輪也、下句結天名。又準《地論》，初句體、次句因、次句果、下結。六中超頌第八法門，於中初半妙身勝眼、次句觀已現身、下句結。光是天名，勝是眼名，境是所觀也。七中，一見如來身，頌境界也；次二句頌業行真實：一滅染因、二離染緣；下句頌不思議，以證得淨妙境故。八中通頌第九第十二門，初半頌普現、次句頌施作、下句結第十天名。

第十忉利天有十：初中，三世佛出等者，是九世中三現在故。就機興廢，通依正故，即所觀境。下辨能觀，謂於上興廢妙達勝用名決定智，順理善證名念喜。又用雖起盡，照理湛然，故云大智念喜。二中，二色同如，功德本淨。又佛現同眾生之色，故云眾生色。而眾生色即如，故亦名如來色。從體起用名功德力，結初句也。用不異體名為清淨，結後句也。三平等者，同體故、智導故、不簡怨親故。雲者，覆空故、潤益故、含法水故、灑雨沾機故。四念佛光等過於塵算，故名為眾。一一皆備攝法界功德，故名具足。別別作用皆遍法界，互不相妨，名為普勢。五了業果差別。又達彼即如，故云觀等。又佛以淨業為緣，令機見佛為報。又眾生依佛種得善根為業，緣佛得見為報。六佛土具淨者，淨寶所莊嚴故、受用滅惑故、淨者所居故、即本性淨故。七世間緣起名生，無作即真名滅，由無二故生即滅、滅即生故。經云「初生即有滅，不為愚者說。一切法不生，我說剎那義」等。佛智照此名觀。八緣起毛孔現眾行法名起諸行，令菩薩修名化眾生因。以是因人修，故修成入理名為起念。九樂有四：一欲界散樂、二定地樂、三小涅槃樂、四大涅槃大菩提大悲等樂。一乘三乘等樂，皆由佛得成，今據初故云天樂，以是欲天故理實通。又名佛為第一義淨天，是彼樂也。十化諸天子一念念佛，近離惡趣、遠滅癡惑，故名流通善根。頌中初內，初半頌三世佛出興并大智；次句頌住滅，謂約佛國土身；下句頌念喜。二，初半頌眾生色如來色、下半頌功德力清淨并結人得法。又初句顯清淨；次句顯二色，謂所應是眾生色；次句顯功德力。三中，初句頌大慈、次句頌平等、次句頌蔭覆、下句結人見法。四中，初半頌念佛普勢、下半頌眾光色具足并結。五中，初句總頌業報、次句頌觀、下半別頌善業報并觀。六中，初半頌諸佛國土，以智正覺即器世間故；下半頌具淨，謂受用淨故，及結以念是天名故。七中，初句頌觀、次句頌世間、下二句頌生滅。謂應機是生滅義，又令智生惑滅故。妙音是天名。八中，初句頌起諸行；次句頌化眾生，佛子猶因也；下半頌起念及結天名也。九中，二句頌一切天娛樂、次二句頌樂所因、下句結人得法。十中，初半頌天處教化、下半頌流通善根。慧日是天名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十忉利天有十：初中，三世佛出等者，是九世中三現在故。就機興廢，通依正故，即所觀境。下辨能觀，謂於上興廢妙達勝用名決定智，順理善證名念喜。又用雖起盡，照理湛然，故云大智念喜。二中，二色同如，功德本淨。又佛現同眾生之色，故云眾生色。而眾生色即如，故亦名如來色。從體起用名功德力，結初句也。用不異體名為清淨，結後句也。三平等者，同體故、智導故、不簡怨親故。雲者，覆空故、潤益故、含法水故、灑雨沾機故。四念佛光等過於塵算，故名為眾。一一皆備攝法界功德，故名具足。別別作用皆遍法界，互不相妨，名為普勢。五了業果差別。又達彼即如，故云觀等。又佛以淨業為緣，令機見佛為報。又眾生依佛種得善根為業，緣佛得見為報。六佛土具淨者，淨寶所莊嚴故、受用滅惑故、淨者所居故、即本性淨故。七世間緣起名生，無作即真名滅，由無二故生即滅、滅即生故。經云「初生即有滅，不為愚者說。一切法不生，我說剎那義」等。佛智照此名觀。八緣起毛孔現眾行法名起諸行，令菩薩修名化眾生因。以是因人修，故修成入理名為起念。九樂有四：一欲界散樂、二定地樂、三小涅槃樂、四大涅槃大菩提大悲等樂。一乘三乘等樂，皆由佛得成，今據初故云天樂，以是欲天故理實通。又名佛為第一義淨天，是彼樂也。十化諸天子一念念佛，近離惡趣、遠滅癡惑，故名流通善根。頌中初內，初半頌三世佛出興并大智；次句頌住滅，謂約佛國土身；下句頌念喜。二，初半頌眾生色如來色、下半頌功德力清淨并結人得法。又初句顯清淨；次句顯二色，謂所應是眾生色；次句顯功德力。三中，初句頌大慈、次句頌平等、次句頌蔭覆、下句結人見法。四中，初半頌念佛普勢、下半頌眾光色具足并結。五中，初句總頌業報、次句頌觀、下半別頌善業報并觀。六中，初半頌諸佛國土，以智正覺即器世間故；下半頌具淨，謂受用淨故，及結以念是天名故。七中，初句頌觀、次句頌世間、下二句頌生滅。謂應機是生滅義，又令智生惑滅故。妙音是天名。八中，初句頌起諸行；次句頌化眾生，佛子猶因也；下半頌起念及結天名也。九中，二句頌一切天娛樂、次二句頌樂所因、下句結人得法。十中，初半頌天處教化、下半頌流通善根。慧日是天名。

第十一日天子有十：初慧日舒光照眾生海，性窮三際，以未來難知，故偏舉耳。稱本緣起，安固攝德，故云正住莊嚴。又佛慧光照機，令眾生盡未來際正住修行莊嚴故也。二照色，即同薩婆若海。又以智海照現諸色。又照眾生色而知其心。又照見心孔中水色，亦知心念，令其開悟發生大智故云也。頌中順此。三佛為增上緣，發起眾生捨劣從勝離染功德，故云轉勝。又佛身出世，名起眾生，以佛是大身眾生故。說法益生，名轉勝淨德。四苦行是因。度有二義：一是到義，到此因門苦行際故。二是過義，超因得果故。五無礙是智體，普照是智用。又照一法即現一切故云無礙，無礙即照名普照。又無盡辯才名無礙，演法周備名普照。頌中順此。六佛光照機，令發道意故云也。七由佛光照，令眾生增長善根，名積集等。又由佛多劫積德，故得光照世間，是故能照。八性海具德，可貴名寶，應機印現依正教義故云也。九巧除癡𪾼名開淨眼，令見真理名觀法界藏。法界藏者，如《佛性論》云五藏等(云云)。十多根所感五乘，終竟歸於一揆，以諸乘皆淨故名淨乘。又亦分一為五，更無餘雜，故亦云淨。頌有十：一初內初句頌盡未來際。次句頌照十方眾生眾生世間即器故。二文互舉；次句頌正住，以機緣契合故；下句頌莊嚴。二中，初半頌照諸色、下半頌無上智海。三中，初半頌起眾生、下半頌轉勝清淨功德。又亦可所起眾生，此中略無頌。四中，初半頌苦行，謂難行故。是難行有四種：一時難，如經「無數劫故」；二處難，如經「諸有中故」；三所行難，如經「難行苦行故」；四所向難，如經「為眾生故。」下半頌樂度，謂果也。五中，初句頌無障礙，餘三頌普照。六中，初半頌淨日光照、下半頌所照眾生身并益相。七中、初句頌所照世間、下並頌能照之光及積集功德。八中，初句頌眾寶海；下並頌現種種色境界。謂性海印機，法爾顯現依正教義，故云法如是。九中，初半頌一切趣開淨眼、下半頌觀法界藏。十有二偈，初偈頌諸眾生乘，謂五乘方便也；下偈頌淨，謂會末歸本等。又初同教、後別教，無二故淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一日天子有十：初慧日舒光照眾生海，性窮三際，以未來難知，故偏舉耳。稱本緣起，安固攝德，故云正住莊嚴。又佛慧光照機，令眾生盡未來際正住修行莊嚴故也。二照色，即同薩婆若海。又以智海照現諸色。又照眾生色而知其心。又照見心孔中水色，亦知心念，令其開悟發生大智故云也。頌中順此。三佛為增上緣，發起眾生捨劣從勝離染功德，故云轉勝。又佛身出世，名起眾生，以佛是大身眾生故。說法益生，名轉勝淨德。四苦行是因。度有二義：一是到義，到此因門苦行際故。二是過義，超因得果故。五無礙是智體，普照是智用。又照一法即現一切故云無礙，無礙即照名普照。又無盡辯才名無礙，演法周備名普照。頌中順此。六佛光照機，令發道意故云也。七由佛光照，令眾生增長善根，名積集等。又由佛多劫積德，故得光照世間，是故能照。八性海具德，可貴名寶，應機印現依正教義故云也。九巧除癡𪾼名開淨眼，令見真理名觀法界藏。法界藏者，如《佛性論》云五藏等(云云)。十多根所感五乘，終竟歸於一揆，以諸乘皆淨故名淨乘。又亦分一為五，更無餘雜，故亦云淨。頌有十：一初內初句頌盡未來際。次句頌照十方眾生眾生世間即器故。二文互舉；次句頌正住，以機緣契合故；下句頌莊嚴。二中，初半頌照諸色、下半頌無上智海。三中，初半頌起眾生、下半頌轉勝清淨功德。又亦可所起眾生，此中略無頌。四中，初半頌苦行，謂難行故。是難行有四種：一時難，如經「無數劫故」；二處難，如經「諸有中故」；三所行難，如經「難行苦行故」；四所向難，如經「為眾生故。」下半頌樂度，謂果也。五中，初句頌無障礙，餘三頌普照。六中，初半頌淨日光照、下半頌所照眾生身并益相。七中、初句頌所照世間、下並頌能照之光及積集功德。八中，初句頌眾寶海；下並頌現種種色境界。謂性海印機，法爾顯現依正教義，故云法如是。九中，初半頌一切趣開淨眼、下半頌觀法界藏。十有二偈，初偈頌諸眾生乘，謂五乘方便也；下偈頌淨，謂會末歸本等。又初同教、後別教，無二故淨也。

第十二月天子有十：初中先以加行調伏其心，次令正證名照法界。又普照有三種：一光照眾生令見佛故、二照除癡惑，此二名調眾生；三照現法界令入真理。二中普觀是能觀智也，一切等是所觀境也。攝者，以此普智會攝諸法，同彼普門無不皆是普智境界。三中心及境界，或有心轉境不轉，如十一切入等。或境轉心不轉(云云)，或俱(云云)。又心念繁多云海。是佛地心智之所緣，故云境界。稱根授法，令捨妄喜真名轉。頌中順此。四無分別智正趣真理名為愛樂。此愛超情，名不思議。又正智愛證彼不思境故名也。此智因佛淨法而生，故云能生也。又世間猗等諸樂，皆因佛生，悉名不思議。五佛令眾生見二諦道理，故云實見。又見即實故，又見之實故。又二諦、三性及三無性，皆有實義，一一辨之。六中大慈悲者，《佛性論》云「於已得苦救令脫故，於將得苦護令免故。」苦在五識，惱在意地，俱救故。又救苦護樂不令失故，各通因果。七法喻雙舉。月四奇特，如下准辨。八中三性觀諸法，先觀依他如幻化，化不託物故異幻也，以依他中具有力無力二義故。又無體如幻、有用若化。真如有空不空二義，今且舉一，故云空也。遍計亦二義，謂情有、理無，今約理顯故云無也。九中所起有二義：一由善惡業熏起本識、二生起果報。以從緣故即不起，然妙達此際故云善解。又有經本作趣者，謂因趣果故，及離邪趣正故。十照理斷疑超度惑染。頌中有八偈：初一頌初法門，於中初三句頌調伏眾生、後一句頌所照法界。二中，初半頌普觀攝；次句頌一切諸法；下句頌境界，謂以所化為境也。三中，初半頌眾生心海境界、後半頌皆悉令轉。四中，初半顯所為、後半正明能生不思議愛樂。五中，初句頌令眾生、次二句頌實、下句頌見亦是結人得法。實中，初分別者，推求也，謂推求世間即無性，故見真也。次句業果不亡，見俗也。六中，超頌後二法門，於中初半頌前第九法門，可知。後半頌前第七法門，上句頌無癡；下句頌淨月，謂巧慧清涼故。七却頌第六法門，可知。八中，初句頌第八法門。後三句頌第十，謂初二句頌照度、下句頌滅疑。以離疑濁，故云清淨見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二月天子有十：初中先以加行調伏其心，次令正證名照法界。又普照有三種：一光照眾生令見佛故、二照除癡惑，此二名調眾生；三照現法界令入真理。二中普觀是能觀智也，一切等是所觀境也。攝者，以此普智會攝諸法，同彼普門無不皆是普智境界。三中心及境界，或有心轉境不轉，如十一切入等。或境轉心不轉(云云)，或俱(云云)。又心念繁多云海。是佛地心智之所緣，故云境界。稱根授法，令捨妄喜真名轉。頌中順此。四無分別智正趣真理名為愛樂。此愛超情，名不思議。又正智愛證彼不思境故名也。此智因佛淨法而生，故云能生也。又世間猗等諸樂，皆因佛生，悉名不思議。五佛令眾生見二諦道理，故云實見。又見即實故，又見之實故。又二諦、三性及三無性，皆有實義，一一辨之。六中大慈悲者，《佛性論》云「於已得苦救令脫故，於將得苦護令免故。」苦在五識，惱在意地，俱救故。又救苦護樂不令失故，各通因果。七法喻雙舉。月四奇特，如下准辨。八中三性觀諸法，先觀依他如幻化，化不託物故異幻也，以依他中具有力無力二義故。又無體如幻、有用若化。真如有空不空二義，今且舉一，故云空也。遍計亦二義，謂情有、理無，今約理顯故云無也。九中所起有二義：一由善惡業熏起本識、二生起果報。以從緣故即不起，然妙達此際故云善解。又有經本作趣者，謂因趣果故，及離邪趣正故。十照理斷疑超度惑染。頌中有八偈：初一頌初法門，於中初三句頌調伏眾生、後一句頌所照法界。二中，初半頌普觀攝；次句頌一切諸法；下句頌境界，謂以所化為境也。三中，初半頌眾生心海境界、後半頌皆悉令轉。四中，初半顯所為、後半正明能生不思議愛樂。五中，初句頌令眾生、次二句頌實、下句頌見亦是結人得法。實中，初分別者，推求也，謂推求世間即無性，故見真也。次句業果不亡，見俗也。六中，超頌後二法門，於中初半頌前第九法門，可知。後半頌前第七法門，上句頌無癡；下句頌淨月，謂巧慧清涼故。七却頌第六法門，可知。八中，初句頌第八法門。後三句頌第十，謂初二句頌照度、下句頌滅疑。以離疑濁，故云清淨見也。

第十三東方天王眾有十。梵名提頭賴吒，此云持國主，從所領為名。此天身長半由旬，衣長一由旬、廣半由旬、衣重二分。食甘露。以人間五十年為一日夜，亦以三十日為一月，十二月為一歲，如是壽命五百歲。此王領二部鬼：一名乾闥婆、二名毘舍闍。乾闥婆，此云尋香，謂諸樂兒尋於他家飲食之香，即便往彼為他作樂而得彼食，故以為名。亦名食香，唯食細香。居十寶山中，常為諸天作樂，時身有異相即飛上天。法門中，初者以法音樂巧攝眾生，又令見正道法樂自娛。二福智綺繢，又具十種莊嚴，如〈明法品〉說。三中，約凡順流生喜，乖失生憂；二乘於滅生喜，於流生憂。今俱令離思准。四說甚深法，滅除九結十使等垢。五中有二：謂悕生天者，為說淨土調其希望。希二乘者，以一切智調其希望。六由見佛得無盡樂故云一切樂，依此修因能攝果故名藏。果稱因起名正住，有用愜情故云喜光。七於十方界普灑淨法。八圓迴身普應無盡故名也。廣智者，橫亘十諦、竪該五乘故也。九中樹者，菩提樹也。佛以方便增長眾生菩提心，名長養樹。得果名喜，勝用名光。十迴動劫海，是佛境所作故云行，令眾生見此息苦永安為受樂。又亦有本作愛樂，謂令覩此起正悕望故名也。頌有十偈，各頌一法門。初中，初三句頌方便，謂初句多、次句深、後句廣；下句頌攝眾生娛樂。二中，初句顯佛功德海莊嚴體、次句明德相、後二句辨德用。三中，初句頌眾生憂喜、次句頌離字、下二句明離所由。四中，初半明能滅之緣、次句正頌滅結使、下句明滅惑因。五中，初半以淨土調伏、後半以種智調。六中，初半頌一切樂、下半頌喜光正住。七中，初半明所被機，即雨寶處，頌一切方也；下半明所雨寶。幢是天王名也。八中，初半頌現妙身、下半頌廣智。九中，初三句頌長養諸樹、下句頌喜光。十中，初半頌佛境界行、下半頌悉令眾生受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三東方天王眾有十。梵名提頭賴吒，此云持國主，從所領為名。此天身長半由旬，衣長一由旬、廣半由旬、衣重二分。食甘露。以人間五十年為一日夜，亦以三十日為一月，十二月為一歲，如是壽命五百歲。此王領二部鬼：一名乾闥婆、二名毘舍闍。乾闥婆，此云尋香，謂諸樂兒尋於他家飲食之香，即便往彼為他作樂而得彼食，故以為名。亦名食香，唯食細香。居十寶山中，常為諸天作樂，時身有異相即飛上天。法門中，初者以法音樂巧攝眾生，又令見正道法樂自娛。二福智綺繢，又具十種莊嚴，如〈明法品〉說。三中，約凡順流生喜，乖失生憂；二乘於滅生喜，於流生憂。今俱令離思准。四說甚深法，滅除九結十使等垢。五中有二：謂悕生天者，為說淨土調其希望。希二乘者，以一切智調其希望。六由見佛得無盡樂故云一切樂，依此修因能攝果故名藏。果稱因起名正住，有用愜情故云喜光。七於十方界普灑淨法。八圓迴身普應無盡故名也。廣智者，橫亘十諦、竪該五乘故也。九中樹者，菩提樹也。佛以方便增長眾生菩提心，名長養樹。得果名喜，勝用名光。十迴動劫海，是佛境所作故云行，令眾生見此息苦永安為受樂。又亦有本作愛樂，謂令覩此起正悕望故名也。頌有十偈，各頌一法門。初中，初三句頌方便，謂初句多、次句深、後句廣；下句頌攝眾生娛樂。二中，初句顯佛功德海莊嚴體、次句明德相、後二句辨德用。三中，初句頌眾生憂喜、次句頌離字、下二句明離所由。四中，初半明能滅之緣、次句正頌滅結使、下句明滅惑因。五中，初半以淨土調伏、後半以種智調。六中，初半頌一切樂、下半頌喜光正住。七中，初半明所被機，即雨寶處，頌一切方也；下半明所雨寶。幢是天王名也。八中，初半頌現妙身、下半頌廣智。九中，初三句頌長養諸樹、下句頌喜光。十中，初半頌佛境界行、下半頌悉令眾生受樂。

第十四南方天王，從所領為名，餘如上辨。有十：初者以忍智力除慢滅諍。二自他行海，名一切行。慈門起此，故云現前。又行能得果，亦名現前。三邪執五趣從自性等生。今專明諸趣自心變起，故云正也。又調諸眾生正其意趣故名也。頌中順此。四善惡平等。平等者，是無記也。以此三性即如，故云清淨。又善是涅槃淨法，惡是生死染法，由二俱無性，融攝無礙，故云平等；然具性德，故云清淨。又由善惡二法竝堪作法輪，故云平等；法輪利物，故云清淨。頌中順此。五除癡見正名無畏，令永離苦名安穩，得佛淨智名莊嚴。六愛潤生死深廣如海，愛心猛盛如火熾然，如燒天祠等。佛以身智照令永盡，故云除滅。娑羅，是涅槃滅愛處也。七佛身普應一切諸趣，依身出電光名照明，音雷雨法名雲也。八普者，光體遍周。照者，光用除惑。九拔苦與樂通名大慈，遇違不改名不退轉，慈門攝德多故名藏。積劫修此，令現名起。十現身遍十方名起，在一切趣而無去來名所作。又於彼攝生亦名所作。頌中十偈，各頌一法門。初中，初三句頌能滅鬪諍、下句明益相。二，初半頌一切行，上句自行、下句利他；後半頌現前，上句慈能現行、下句行能現果。三，正其意趣故令歡喜。四，初半頌善惡法，謂佛力現惡故難思議；次句頌平等；下句頌清淨。五中，初半頌眾生無畏；次句頌安穩；下句頌莊嚴，謂淨智也。六，初句頌愛海、次句頌除滅、下半辨益相。寶樹是天名也。七，初句應一切趣、次句方便化物名照明、次句頌雲、下結人得法。八，初句頌普、次句頌照、下半頌所顯現。九，初句頌起大慈。前慈此悲，文綺互耳。次二句頌不退轉。與樂滅苦事不虛，故名不退也。下句頌藏，謂出生淨德如華開敷。十，初半頌起一切趣無去來亦是所作、次句亦是所作、下句結。無量門是天王。即是入佛海故，名佛能見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四南方天王，從所領為名，餘如上辨。有十：初者以忍智力除慢滅諍。二自他行海，名一切行。慈門起此，故云現前。又行能得果，亦名現前。三邪執五趣從自性等生。今專明諸趣自心變起，故云正也。又調諸眾生正其意趣故名也。頌中順此。四善惡平等。平等者，是無記也。以此三性即如，故云清淨。又善是涅槃淨法，惡是生死染法，由二俱無性，融攝無礙，故云平等；然具性德，故云清淨。又由善惡二法竝堪作法輪，故云平等；法輪利物，故云清淨。頌中順此。五除癡見正名無畏，令永離苦名安穩，得佛淨智名莊嚴。六愛潤生死深廣如海，愛心猛盛如火熾然，如燒天祠等。佛以身智照令永盡，故云除滅。娑羅，是涅槃滅愛處也。七佛身普應一切諸趣，依身出電光名照明，音雷雨法名雲也。八普者，光體遍周。照者，光用除惑。九拔苦與樂通名大慈，遇違不改名不退轉，慈門攝德多故名藏。積劫修此，令現名起。十現身遍十方名起，在一切趣而無去來名所作。又於彼攝生亦名所作。頌中十偈，各頌一法門。初中，初三句頌能滅鬪諍、下句明益相。二，初半頌一切行，上句自行、下句利他；後半頌現前，上句慈能現行、下句行能現果。三，正其意趣故令歡喜。四，初半頌善惡法，謂佛力現惡故難思議；次句頌平等；下句頌清淨。五中，初半頌眾生無畏；次句頌安穩；下句頌莊嚴，謂淨智也。六，初句頌愛海、次句頌除滅、下半辨益相。寶樹是天名也。七，初句應一切趣、次句方便化物名照明、次句頌雲、下結人得法。八，初句頌普、次句頌照、下半頌所顯現。九，初句頌起大慈。前慈此悲，文綺互耳。次二句頌不退轉。與樂滅苦事不虛，故名不退也。下句頌藏，謂出生淨德如華開敷。十，初半頌起一切趣無去來亦是所作、次句亦是所作、下句結。無量門是天王。即是入佛海故，名佛能見也。

第十五西方毘樓波叉，此云雜語主，新名醜目，領二部：一富多那，此云熱病鬼；二一切龍。依《須彌藏經》，龍報有五種形：一善住龍王，為一切象形龍王。二難陀龍王，此云歡喜，為一切蛇形龍王。三阿那婆達多龍王，此云無熱惱，亦名清涼，為一切馬形龍王。依《謗佛經》，此龍王遠離諸龍三種過患：一熱沙不墮其頭、二不以蛇形行欲、三無伽樓羅畏。又舉閻浮提龍皆有四苦，謂三種如上，更加風吹寶衣露身生苦。唯此龍王獨免斯惱，故曰清涼。依《智論》，此龍王是七住菩薩。四婆樓那龍王，此云水，為一切魚形龍王。五摩那蘇婆帝龍王，亦名摩那斯，此云慈心，亦名高意。正云摩那云意、斯云高，謂有威德，意高餘龍。為一切蝦蟇形龍王。又如律中說：諸龍初生及死時、睡眠、行欲，此四時不能變形，餘時皆能變也。十中，初內二釋：一約相，滅熾然，救龍熱沙苦也。濟恐怖，救金翅苦也。二約實，滅惡熾燃，救惡趣因。下句濟惡趣，果也。二中四釋：一能轉龍身現應機色，及佛淨德，名不思議。二能於一念成上事，故亦名不思。三一毛孔現，亦名不思。四龍身即佛身，是故佛毛孔現即名轉龍身，亦是不思也。三聲演深法，諸趣齊聞。四中，一示眾生德海於佛毛孔、二攝眾生入大功德海。五德叉伽，此云多舌，舌有多故。或由嗜語，故名多舌。又云名能損害者，謂此龍王若起瞋時，於世間人目視氣歔皆令捨命，故以為名。佛智淨光，救恐怖苦。六於佛身現十方佛像，含雨潤機，名無量雲。多劫嚴土，名超度等。七毛孔現土名安立等，於中說法名分別等。八法稱物機故令歡喜，由離染故、知足故、巧證故也。九中，一約性滿等觀、二約為機齊等。十眾生為瞋蓋癡覆，以悲度脫，名離苦。又此龍王於鱗甲中流出諸水，日夜不竭，濟閻浮眾生，故名悲也。頌中非次。初二，頌前初二法門可知。三中，初半頌淨法輪、後頌聞聲。四，超頌第十法，可知。五六頌二法，可知。七中，初半頌現雲、下半頌住壽等。八中，初半頌安立界、下半頌分別等。九中，初半舉往因、下半頌善惡音聲。皆為度生，故名平等。十，頌前第八法門，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五西方毘樓波叉，此云雜語主，新名醜目，領二部：一富多那，此云熱病鬼；二一切龍。依《須彌藏經》，龍報有五種形：一善住龍王，為一切象形龍王。二難陀龍王，此云歡喜，為一切蛇形龍王。三阿那婆達多龍王，此云無熱惱，亦名清涼，為一切馬形龍王。依《謗佛經》，此龍王遠離諸龍三種過患：一熱沙不墮其頭、二不以蛇形行欲、三無伽樓羅畏。又舉閻浮提龍皆有四苦，謂三種如上，更加風吹寶衣露身生苦。唯此龍王獨免斯惱，故曰清涼。依《智論》，此龍王是七住菩薩。四婆樓那龍王，此云水，為一切魚形龍王。五摩那蘇婆帝龍王，亦名摩那斯，此云慈心，亦名高意。正云摩那云意、斯云高，謂有威德，意高餘龍。為一切蝦蟇形龍王。又如律中說：諸龍初生及死時、睡眠、行欲，此四時不能變形，餘時皆能變也。十中，初內二釋：一約相，滅熾然，救龍熱沙苦也。濟恐怖，救金翅苦也。二約實，滅惡熾燃，救惡趣因。下句濟惡趣，果也。二中四釋：一能轉龍身現應機色，及佛淨德，名不思議。二能於一念成上事，故亦名不思。三一毛孔現，亦名不思。四龍身即佛身，是故佛毛孔現即名轉龍身，亦是不思也。三聲演深法，諸趣齊聞。四中，一示眾生德海於佛毛孔、二攝眾生入大功德海。五德叉伽，此云多舌，舌有多故。或由嗜語，故名多舌。又云名能損害者，謂此龍王若起瞋時，於世間人目視氣歔皆令捨命，故以為名。佛智淨光，救恐怖苦。六於佛身現十方佛像，含雨潤機，名無量雲。多劫嚴土，名超度等。七毛孔現土名安立等，於中說法名分別等。八法稱物機故令歡喜，由離染故、知足故、巧證故也。九中，一約性滿等觀、二約為機齊等。十眾生為瞋蓋癡覆，以悲度脫，名離苦。又此龍王於鱗甲中流出諸水，日夜不竭，濟閻浮眾生，故名悲也。頌中非次。初二，頌前初二法門可知。三中，初半頌淨法輪、後頌聞聲。四，超頌第十法，可知。五六頌二法，可知。七中，初半頌現雲、下半頌住壽等。八中，初半頌安立界、下半頌分別等。九中，初半舉往因、下半頌善惡音聲。皆為度生，故名平等。十，頌前第八法門，可知。

第十六北方多聞主，領二部：一夜叉，此名輕捷鬼；二羅剎，此名可畏鬼，如羅剎女奪人精氣。眾生心孔中有七渧甘水，取一渧令人頭痛，二渧令人心悶，三渧令人身病，四諦已上令人死。此八部中唯緊那羅龍、毘舍闍是畜生，餘五皆鬼。以夜叉、羅剎力大，故獨與鬼名，是故上文名此為鬼王也。此有八王：一等觀，理智也；方便，量智也。「此是能救」下，成救事，初離惡、次益善。二中，一普應機現勝身、二普濟生成勝益。三中，精氣有二：一惡氣，謂煩惱業苦，以此中是法門夜叉，故能除彼也。二善氣，依《大集經》說，國內帝王敬奉三寶，令此國中三種精氣增：一地氣，謂五穀熟成等；二人氣，謂煩惱輕薄、顏貌悅澤等；三善根氣，謂常轉法輪、三寶熾盛等。此文中據生菩提分善根名生氣也。四智觀佛德，言歎顯法。五理智觀眾生，即佛法身量智照十方眾生業果故名也。六中，與樂有二：初則斥邪示正樂、終則堪化令調樂。七中，一任持自體力用救生；二持用智力救生也；三謂佛福智，是《地持論》三持中畢竟持也。然此福智超過眾生，是故有力能救彼也。頌中順此。八，多劫修因，因能順果，故云佛具十力。頌中次第各頌一法。初二可知。三中，初半頌奪精氣、後半頌生精氣。四中，初半明往昔觀歎諸聖德、後半明今成己德令他觀歎。五中，初理智、後量智。六中，二樂可知。七中，初由有力救故令福勝、後慧深。八中，初半明起隨順、後半明佛力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六北方多聞主，領二部：一夜叉，此名輕捷鬼；二羅剎，此名可畏鬼，如羅剎女奪人精氣。眾生心孔中有七渧甘水，取一渧令人頭痛，二渧令人心悶，三渧令人身病，四諦已上令人死。此八部中唯緊那羅龍、毘舍闍是畜生，餘五皆鬼。以夜叉、羅剎力大，故獨與鬼名，是故上文名此為鬼王也。此有八王：一等觀，理智也；方便，量智也。「此是能救」下，成救事，初離惡、次益善。二中，一普應機現勝身、二普濟生成勝益。三中，精氣有二：一惡氣，謂煩惱業苦，以此中是法門夜叉，故能除彼也。二善氣，依《大集經》說，國內帝王敬奉三寶，令此國中三種精氣增：一地氣，謂五穀熟成等；二人氣，謂煩惱輕薄、顏貌悅澤等；三善根氣，謂常轉法輪、三寶熾盛等。此文中據生菩提分善根名生氣也。四智觀佛德，言歎顯法。五理智觀眾生，即佛法身量智照十方眾生業果故名也。六中，與樂有二：初則斥邪示正樂、終則堪化令調樂。七中，一任持自體力用救生；二持用智力救生也；三謂佛福智，是《地持論》三持中畢竟持也。然此福智超過眾生，是故有力能救彼也。頌中順此。八，多劫修因，因能順果，故云佛具十力。頌中次第各頌一法。初二可知。三中，初半頌奪精氣、後半頌生精氣。四中，初半明往昔觀歎諸聖德、後半明今成己德令他觀歎。五中，初理智、後量智。六中，二樂可知。七中，初由有力救故令福勝、後慧深。八中，初半明起隨順、後半明佛力也。

第十七力士眾有十：一示佛色身出世。二一一毛孔重現光色。三中法身無涯名離垢，起用普應名自在等。四中淨音有四義，謂深故、廣故、妙故、益故，皆不可量也。下頌中四句，如次應知。五中二：初處中現身、後眾中說法，皆有多門故云種種。下頌中各以二句，如次應知。六中二：一攝相歸真，故無不入真之餘相。二從真起用，故無真不入真之餘用故名也。頌中如次各二句，顯可知。七中移情住法名舉也。實通一切，就淨名天。八中初功德體，此具因果，頌中初二句因、次一句果。廣照是用，頌中後一句顯也。九中現佛身土，令機滅惡住善。頌中初現土、後現身。十光雲遍世灑法寶雨故名也。頌中十偈各頌一法，如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七力士眾有十：一示佛色身出世。二一一毛孔重現光色。三中法身無涯名離垢，起用普應名自在等。四中淨音有四義，謂深故、廣故、妙故、益故，皆不可量也。下頌中四句，如次應知。五中二：初處中現身、後眾中說法，皆有多門故云種種。下頌中各以二句，如次應知。六中二：一攝相歸真，故無不入真之餘相。二從真起用，故無真不入真之餘用故名也。頌中如次各二句，顯可知。七中移情住法名舉也。實通一切，就淨名天。八中初功德體，此具因果，頌中初二句因、次一句果。廣照是用，頌中後一句顯也。九中現佛身土，令機滅惡住善。頌中初現土、後現身。十光雲遍世灑法寶雨故名也。頌中十偈各頌一法，如前應知。

第十八普賢眾中，何故前中人人各得一法，此中一人具多法耶？以前是總中別故、異生故，此是別中總故、同生故。又何故前列多人，此唯一耶？以此人是形居道位、德標普門，彰一即一切、一切即一，以普收別故也。文中有二：謂直說、重頌也。前中二，初總、後別。總中，初自分、後勝進。別中十門：一嚴土調生，此二相即融成四句，可知。二稱佛遍塵沙起佛德。三中五位十願，二行可知。四中，一門有一切門名普門，於中現一身即一切身名法界身，身皆灑法雨故名雲也。五身作諸剎名護持土，於中復以三輪調化故名也。六遍諸佛國大會現身名眾中現，說此一乘菩薩本行名菩薩境界。七中，生滅是極促也，三世劫是極長也。一念如是，知極速也。此中知有三義：一窮彼長短際、二知彼相即入、三達彼平等性，此三無二故也。八菩薩根欲是能觀，境界海是所觀，辨此二別名分別顯。此中或舉境明根、或舉根取境、或俱顯，可知。九中，身有二：一性、二用。法界亦二：一理、二事。如次二身遍二法界，二界兩身自互相即，四句無礙，思之。十中，初廣明因法、後「入一切」下明其契果。又初以一言說一切門，名廣等也；後一一門中復顯一切法，名入等也。頌中順後釋。頌中二十偈，兩偈次第頌一法門。由因果無二法體全收，故直說顯因、重頌明果，文綺互耳。初二偈中，初一嚴土、後一調生。二中，初一詣諸佛，謂見猶詣也；後一起功德。三中，初一依位起行、後一依行入證。四中，初二句頌普門；次四句頌法界身；下二句頌雲，以下法雨故名教導等也。五中，初一頌持佛土、後一方便輪。六中，初一頌眾中顯現、後一菩薩境界。七中二偈內，各上半所知謂長短也，各下半能知謂達真也。八中，初一頌菩薩根欲，此與長行文綺互也；後明境界海。九中，初一體遍、後一用充。十中，初一頌廣辨菩薩法、後一明入一切智。又亦可通頌。此中釋普賢分齊，以八門明因陀羅網，可以知之。一理、二土、三身、四教、五法、六行、七時、八事。事即塵等也。汎論大意，約文有二：一但有使習煩惱染業及報，竝入凡境。自外入聖境，聖中有二，謂理、量。此二各有二法，因陀羅網境界是理中量及量中之一分耳，可思准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八普賢眾中，何故前中人人各得一法，此中一人具多法耶？以前是總中別故、異生故，此是別中總故、同生故。又何故前列多人，此唯一耶？以此人是形居道位、德標普門，彰一即一切、一切即一，以普收別故也。文中有二：謂直說、重頌也。前中二，初總、後別。總中，初自分、後勝進。別中十門：一嚴土調生，此二相即融成四句，可知。二稱佛遍塵沙起佛德。三中五位十願，二行可知。四中，一門有一切門名普門，於中現一身即一切身名法界身，身皆灑法雨故名雲也。五身作諸剎名護持土，於中復以三輪調化故名也。六遍諸佛國大會現身名眾中現，說此一乘菩薩本行名菩薩境界。七中，生滅是極促也，三世劫是極長也。一念如是，知極速也。此中知有三義：一窮彼長短際、二知彼相即入、三達彼平等性，此三無二故也。八菩薩根欲是能觀，境界海是所觀，辨此二別名分別顯。此中或舉境明根、或舉根取境、或俱顯，可知。九中，身有二：一性、二用。法界亦二：一理、二事。如次二身遍二法界，二界兩身自互相即，四句無礙，思之。十中，初廣明因法、後「入一切」下明其契果。又初以一言說一切門，名廣等也；後一一門中復顯一切法，名入等也。頌中順後釋。頌中二十偈，兩偈次第頌一法門。由因果無二法體全收，故直說顯因、重頌明果，文綺互耳。初二偈中，初一嚴土、後一調生。二中，初一詣諸佛，謂見猶詣也；後一起功德。三中，初一依位起行、後一依行入證。四中，初二句頌普門；次四句頌法界身；下二句頌雲，以下法雨故名教導等也。五中，初一頌持佛土、後一方便輪。六中，初一頌眾中顯現、後一菩薩境界。七中二偈內，各上半所知謂長短也，各下半能知謂達真也。八中，初一頌菩薩根欲，此與長行文綺互也；後明境界海。九中，初一體遍、後一用充。十中，初一頌廣辨菩薩法、後一明入一切智。又亦可通頌。此中釋普賢分齊，以八門明因陀羅網，可以知之。一理、二土、三身、四教、五法、六行、七時、八事。事即塵等也。汎論大意，約文有二：一但有使習煩惱染業及報，竝入凡境。自外入聖境，聖中有二，謂理、量。此二各有二法，因陀羅網境界是理中量及量中之一分耳，可思准之。

第二明海慧等內眾者，顯因果同體故、依正無礙故、境智無二故。緣起樓觀內因外果，內即外故，出菩薩也。文中有三：初明出處、二所出人、三興供養。初中，一座在樓觀內，此是如來別住處故。二樓觀即座，如上云寶臺是也。二所出中有三，謂標數、列名、結數也。三供養中三，謂身、意、口。初一財、後二法。前中二，初正供、後「隨所」下歸靜。初中三大：一供大、二心大、三田大。前中二：初有五事，謂散華、燒香、放光、作樂、雨寶，如文。此等皆並是緣起法門之狀，所謂行華、戒香、智光、語音及所說法寶，然亦不壞華等事相也。下明供分量。分量中，初明供多、後明供廣。下「皆大喜」下，明心田二大，田中先佛、後大眾，並可知。問：何故外眾不辨財供，此中說耶？答：外眾財供，非顯勝故；內眾財供，顯奇特故。此別顯也。下文「雨供具」等，是通論故。二意業法供中二：先法、後供。法中二：先明所得、後「具足」下結成滿。前中二：初句約境標門、下二句釋顯二利；二約智標門、下二句釋顯因果、後結成滿。於中先結因圓，經云「愛有二種：一餓鬼愛、二法愛。如來無餓鬼愛，怜愍眾生故有法愛。」此中妙智巧取真理，故名法愛。愛即無相，名大力也。後結果滿，於中初句智德、後句斷德。又初句修成、後句入理。又初無常德、後常德。又初有為、後無為也。下正以供佛。問：何故財供中通供佛及眾，此中唯供佛耶？答：顯法供深細，唯佛窮故。第三語業供中，先標人、後偈讚。以一一嚴具中各出海慧等眾，今總標舉諸眾之中各一上首俱名海慧同說此偈，故云一切海慧等也。頌中十九偈，義分有九：一初一明體淨，謂境智無礙；二三偈明相滿，謂三世間故；三二偈明用勝，謂初速後益也；四二偈明往因深固；五一偈歎眾觀無厭；六四偈歎嚴座，一主、二香、三鬘、四光也；七二偈歎說法；八二偈歎處圓滿；九二偈歎佛普遍，如結通等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明海慧等內眾者，顯因果同體故、依正無礙故、境智無二故。緣起樓觀內因外果，內即外故，出菩薩也。文中有三：初明出處、二所出人、三興供養。初中，一座在樓觀內，此是如來別住處故。二樓觀即座，如上云寶臺是也。二所出中有三，謂標數、列名、結數也。三供養中三，謂身、意、口。初一財、後二法。前中二，初正供、後「隨所」下歸靜。初中三大：一供大、二心大、三田大。前中二：初有五事，謂散華、燒香、放光、作樂、雨寶，如文。此等皆並是緣起法門之狀，所謂行華、戒香、智光、語音及所說法寶，然亦不壞華等事相也。下明供分量。分量中，初明供多、後明供廣。下「皆大喜」下，明心田二大，田中先佛、後大眾，並可知。問：何故外眾不辨財供，此中說耶？答：外眾財供，非顯勝故；內眾財供，顯奇特故。此別顯也。下文「雨供具」等，是通論故。二意業法供中二：先法、後供。法中二：先明所得、後「具足」下結成滿。前中二：初句約境標門、下二句釋顯二利；二約智標門、下二句釋顯因果、後結成滿。於中先結因圓，經云「愛有二種：一餓鬼愛、二法愛。如來無餓鬼愛，怜愍眾生故有法愛。」此中妙智巧取真理，故名法愛。愛即無相，名大力也。後結果滿，於中初句智德、後句斷德。又初句修成、後句入理。又初無常德、後常德。又初有為、後無為也。下正以供佛。問：何故財供中通供佛及眾，此中唯供佛耶？答：顯法供深細，唯佛窮故。第三語業供中，先標人、後偈讚。以一一嚴具中各出海慧等眾，今總標舉諸眾之中各一上首俱名海慧同說此偈，故云一切海慧等也。頌中十九偈，義分有九：一初一明體淨，謂境智無礙；二三偈明相滿，謂三世間故；三二偈明用勝，謂初速後益也；四二偈明往因深固；五一偈歎眾觀無厭；六四偈歎嚴座，一主、二香、三鬘、四光也；七二偈歎說法；八二偈歎處圓滿；九二偈歎佛普遍，如結通等。

第二大段發起序，於中有二：初動地、二興供。初中三：先佛力動因也。華藏動處，六種等動相也。此中四句分別：一動處、二動相、三所為、四汎明動時。初中，問：何故此摩竭國即云是華藏界耶？答：准下文中，通有四句：一或云此界唯是娑婆，此約三乘說；或云即是華藏，約別教一乘辨；或云華藏中娑婆界，此約同教一乘說；或非華藏非娑婆，此約國土海平等性說。是故隨所說法令處差別，今此文約別教說耳。第二明動相有二：一、六相，謂中踊邊沒等。中、邊、四方為六也。此約三乘及同教。二、十八相，約別教及同教。動是掉颺不安，如風動樹。依《涅槃經》，小動名地動，大動名大地動。有小聲名地動，有大聲名大地動。獨地動名地動，山河樹木及以大海一切動名大地動。又動名地動，動時能令眾生心動名大地動。此等約三乘說。今此中動有三品：一動，謂一方；二遍動，謂四方；三等遍動，謂八方，又四方八方十方。又初獨一方動，二十方次第動，三十方同時動。又《大般若》中名動、等動、等極動。下五相皆准此，各有下、中、上，亦名小、中、大，故有十八也。起是搖起，如麵起。《同性經》中名作搖。《大般若》中名擊，謂加打也。覺是大聲驚悟，《同性》中名聲，《大般若》名爆，《地論》釋名上去。振是下聲隱隱，《地論》名下去。吼是平聲哮吼。涌是涌出峯桶，如泉涌等。又六方踊沒，謂東踊西沒等。又動、起、涌三是色，餘三是聲。此六皆名動者，初一就勝通名，餘五從別為目，如十色處同名色處，初色處亦名色處。三明動所為者，依《勝思惟梵天經論》說：一令諸魔生驚怖故、二令說法時大眾不起散心故、三令放逸者生覺知故、四令眾生念法相故、五令眾生觀說法處故、六令成就者得解脫故、七令隨順問正義故、八《智論》云「欲令眾生知一切法空無常故。」九古德云「動其所執故。」十表說大法現徵祥事故。又依《地論》，依四種眾生：一依不善眾生、二依信種種天眾生、三依我慢眾生、四依呪術眾生等故也。第四汎明動時，如《智論》說有八時，如《長阿含》說：一大水動時、二尊神試神力時、三如來入胎時、四出胎時、五成道時、六轉法輪時、七息教時、八入涅槃時，九若依《增一經》第二十八中，更加大神足比丘心得自在，乃至觀地無相故動也。十若依《智論》第十，授諸菩薩記，當得作佛為天地人主，是時地神大喜，我今得主，是故地動。如王初位，臣民慶喜稱萬歲歌舞等也。又依《涅槃經》，菩薩下生閻浮提時名大地動。菩薩出家、成道、轉法輪、般涅槃，是以大地六種振動。何以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段發起序，於中有二：初動地、二興供。初中三：先佛力動因也。華藏動處，六種等動相也。此中四句分別：一動處、二動相、三所為、四汎明動時。初中，問：何故此摩竭國即云是華藏界耶？答：准下文中，通有四句：一或云此界唯是娑婆，此約三乘說；或云即是華藏，約別教一乘辨；或云華藏中娑婆界，此約同教一乘說；或非華藏非娑婆，此約國土海平等性說。是故隨所說法令處差別，今此文約別教說耳。第二明動相有二：一、六相，謂中踊邊沒等。中、邊、四方為六也。此約三乘及同教。二、十八相，約別教及同教。動是掉颺不安，如風動樹。依《涅槃經》，小動名地動，大動名大地動。有小聲名地動，有大聲名大地動。獨地動名地動，山河樹木及以大海一切動名大地動。又動名地動，動時能令眾生心動名大地動。此等約三乘說。今此中動有三品：一動，謂一方；二遍動，謂四方；三等遍動，謂八方，又四方八方十方。又初獨一方動，二十方次第動，三十方同時動。又《大般若》中名動、等動、等極動。下五相皆准此，各有下、中、上，亦名小、中、大，故有十八也。起是搖起，如麵起。《同性經》中名作搖。《大般若》中名擊，謂加打也。覺是大聲驚悟，《同性》中名聲，《大般若》名爆，《地論》釋名上去。振是下聲隱隱，《地論》名下去。吼是平聲哮吼。涌是涌出峯桶，如泉涌等。又六方踊沒，謂東踊西沒等。又動、起、涌三是色，餘三是聲。此六皆名動者，初一就勝通名，餘五從別為目，如十色處同名色處，初色處亦名色處。三明動所為者，依《勝思惟梵天經論》說：一令諸魔生驚怖故、二令說法時大眾不起散心故、三令放逸者生覺知故、四令眾生念法相故、五令眾生觀說法處故、六令成就者得解脫故、七令隨順問正義故、八《智論》云「欲令眾生知一切法空無常故。」九古德云「動其所執故。」十表說大法現徵祥事故。又依《地論》，依四種眾生：一依不善眾生、二依信種種天眾生、三依我慢眾生、四依呪術眾生等故也。第四汎明動時，如《智論》說有八時，如《長阿含》說：一大水動時、二尊神試神力時、三如來入胎時、四出胎時、五成道時、六轉法輪時、七息教時、八入涅槃時，九若依《增一經》第二十八中，更加大神足比丘心得自在，乃至觀地無相故動也。十若依《智論》第十，授諸菩薩記，當得作佛為天地人主，是時地神大喜，我今得主，是故地動。如王初位，臣民慶喜稱萬歲歌舞等也。又依《涅槃經》，菩薩下生閻浮提時名大地動。菩薩出家、成道、轉法輪、般涅槃，是以大地六種振動。何以

故？菩薩下生，欲色諸天及諸菩薩等悉來侍送，發大音聲讚歎菩薩，以口風氣吹，故令大地振動。又菩薩是人中象王龍王，龍王初入胎時，有諸龍王在地下或怖或怯，是故大地六種振動。第二興供文中二：初此土、後結通。前中世界諸王有二義：一是前所列王眾、二是餘十方世界中王。通是二也，於中初總、次別。三結可知。上來唯明一世界三世間自在相竟。第二大段明結通十方，以一會即一切會，顯教圓滿，攝主伴故。於中有二：初牒此土三世間相、後正結通。前中佛坐道場者，牒智正覺及器，此二果德融遍十方，義相顯故，不別釋也。眾生世間同果普遍，義相隱故，是故別釋。何故此眾能同佛果而普遍耶？釋中有二：初辨其所因、後正同果遍。前中三：初定慧力故、二法門力故、三如來力故。初中各隨已得法門分齊，故名境界。依三昧門，不味定故、不廢用故、巧攝法門令普遍故，名方便也。欣厭，是慧也。二法力中，圓法法爾速遍諸方，速令至果，名勇猛法。菩薩證此隨法普周，故云通達。此同上文乘解脫力入如來海等。三佛力中佛力令入佛境界中，故能遍也。下句結同果海。度是到也、徹也。此等並是上文一一所得一法門，但前為顯德，據別廣陳；此為牒結，就通略舉。下類通可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故？菩薩下生，欲色諸天及諸菩薩等悉來侍送，發大音聲讚歎菩薩，以口風氣吹，故令大地振動。又菩薩是人中象王龍王，龍王初入胎時，有諸龍王在地下或怖或怯，是故大地六種振動。第二興供文中二：初此土、後結通。前中世界諸王有二義：一是前所列王眾、二是餘十方世界中王。通是二也，於中初總、次別。三結可知。上來唯明一世界三世間自在相竟。第二大段明結通十方，以一會即一切會，顯教圓滿，攝主伴故。於中有二：初牒此土三世間相、後正結通。前中佛坐道場者，牒智正覺及器，此二果德融遍十方，義相顯故，不別釋也。眾生世間同果普遍，義相隱故，是故別釋。何故此眾能同佛果而普遍耶？釋中有二：初辨其所因、後正同果遍。前中三：初定慧力故、二法門力故、三如來力故。初中各隨已得法門分齊，故名境界。依三昧門，不味定故、不廢用故、巧攝法門令普遍故，名方便也。欣厭，是慧也。二法力中，圓法法爾速遍諸方，速令至果，名勇猛法。菩薩證此隨法普周，故云通達。此同上文乘解脫力入如來海等。三佛力中佛力令入佛境界中，故能遍也。下句結同果海。度是到也、徹也。此等並是上文一一所得一法門，但前為顯德，據別廣陳；此為牒結，就通略舉。下類通可知也。