華嚴經探玄記卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經探玄記卷第一

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

歸依大智海， 十身盧舍那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依大智海， 十身盧舍那，

充滿諸法界， 無上大慈尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿諸法界， 無上大慈尊；

方廣離垢法， 圓滿解脫輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方廣離垢法， 圓滿解脫輪，

普賢文殊等， 海會大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢文殊等， 海會大菩薩。

我在具縛地， 悕心大法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我在具縛地， 悕心大法門，

唯願見加哀， 令增念智力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願見加哀， 令增念智力，

開此祕奧藏， 廣益於自他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開此祕奧藏， 廣益於自他，

願令法久住， 傳燈報佛恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願令法久住， 傳燈報佛恩。

夫以法性虛空廓無涯而超視聽，智慧大海深無極而抗思議眇眇玄猷，名言罕尋，其際茫茫；素範相見，靡究其源。但以機感萬差，奮形言而充法界；心境一味，泯能所而歸寂寥。體用無方、圓融叵測，於是無像現像，猶陽谷之昇太陽；無言示言，若滄波之傾巨壑。是故創於蓮華藏界，演無盡之玄綱，牢籠上達之流，控引令階佛境，然後化霑忍土、漸布慈雲，灑微澤以潤三根、滋道牙而歸一揆。是知機緣感異，聖應所以殊分；聖應雖殊，不思議一也。華嚴經者，斯乃集海會之盛談、照山王之極說，理智宏遠，盡法界而亘真源；浩汗微言，等虛空而被塵國。於是無虧大小，潛巨剎以入毫端；未易鴻纖，融極微以周法界。故以因陀羅網參互影而重重，錠光玻黎照塵方而隱隱，一即多而無礙、多即一而圓通，攝九世以入剎那、舒一念而該永劫，三生究竟堅固種而為因、十信道圓普德顯而成果，果無異因之果，派五位以分鑣；因無異果之因，總十身以齊致。是故覺母就機於東城，六千䟽其十眼；童子詢友於南國，百十圓成以一生。遂使不越樹王，六天斯屆；詎移華藏，十剎虛融。示寶偈於塵中，齊輝八會；啟王珠於性德，七處圓彰。浩浩鏗鋐，隔思議而逈出；巍巍煥爛，超視聽於聾盲。是故舍那創陶甄於海印，二七日旦爰興；龍樹終俯察於虬宮，六百年後方顯。然即大以包含為義，方以軌範為功，廣即體極用周，佛乃果圓覺滿，華譬開敷萬行，嚴喻飾茲本體，經即貫穿縫綴，能詮之教著焉。從法就人寄喻為目，故云大方廣佛華嚴經。世間淨眼品者，器等三種顯曜於時、光潔照明況於淨眼，法喻合舉，故云世間淨眼。語言理一，格類相從，故稱為品。此經有三十四品，此品建初故稱第一，故言大方廣佛華嚴經世間淨眼品第一。餘義如下說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫以法性虛空廓無涯而超視聽，智慧大海深無極而抗思議眇眇玄猷，名言罕尋，其際茫茫；素範相見，靡究其源。但以機感萬差，奮形言而充法界；心境一味，泯能所而歸寂寥。體用無方、圓融叵測，於是無像現像，猶陽谷之昇太陽；無言示言，若滄波之傾巨壑。是故創於蓮華藏界，演無盡之玄綱，牢籠上達之流，控引令階佛境，然後化霑忍土、漸布慈雲，灑微澤以潤三根、滋道牙而歸一揆。是知機緣感異，聖應所以殊分；聖應雖殊，不思議一也。華嚴經者，斯乃集海會之盛談、照山王之極說，理智宏遠，盡法界而亘真源；浩汗微言，等虛空而被塵國。於是無虧大小，潛巨剎以入毫端；未易鴻纖，融極微以周法界。故以因陀羅網參互影而重重，錠光玻黎照塵方而隱隱，一即多而無礙、多即一而圓通，攝九世以入剎那、舒一念而該永劫，三生究竟堅固種而為因、十信道圓普德顯而成果，果無異因之果，派五位以分鑣；因無異果之因，總十身以齊致。是故覺母就機於東城，六千䟽其十眼；童子詢友於南國，百十圓成以一生。遂使不越樹王，六天斯屆；詎移華藏，十剎虛融。示寶偈於塵中，齊輝八會；啟王珠於性德，七處圓彰。浩浩鏗鋐，隔思議而逈出；巍巍煥爛，超視聽於聾盲。是故舍那創陶甄於海印，二七日旦爰興；龍樹終俯察於虬宮，六百年後方顯。然即大以包含為義，方以軌範為功，廣即體極用周，佛乃果圓覺滿，華譬開敷萬行，嚴喻飾茲本體，經即貫穿縫綴，能詮之教著焉。從法就人寄喻為目，故云大方廣佛華嚴經。世間淨眼品者，器等三種顯曜於時、光潔照明況於淨眼，法喻合舉，故云世間淨眼。語言理一，格類相從，故稱為品。此經有三十四品，此品建初故稱第一，故言大方廣佛華嚴經世間淨眼品第一。餘義如下說。

將釋此經略開十門：一明教起所由、二約藏部明所攝、三顯立教差別、四簡教所被機、五辨能詮教體、六明所詮宗趣、七具釋經題目、八明部類傳譯、九辨文義分齊、十隨文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經略開十門：一明教起所由、二約藏部明所攝、三顯立教差別、四簡教所被機、五辨能詮教體、六明所詮宗趣、七具釋經題目、八明部類傳譯、九辨文義分齊、十隨文解釋。

初教起所由者，先總辨、後別顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初教起所由者，先總辨、後別顯。

總者，夫大教之興因緣無量，故《智論》之初廣辨般若教起因緣。如須彌山不以無事及小因緣而能令動，佛亦如是，大因緣故而有所說，所謂般若波羅蜜流行世間廣益群品故也。《法華》亦云「如來為一大事因緣故出現于世，所謂開示悟入佛知見等。」此經下云「如來應供等正覺性起正法不可思議。所以者何？非少因緣成等正覺出興于世。以十種無量無數百千阿僧祇因緣，成等正覺出興于世。何等為十？一者發無量菩提之心不捨一切眾生。」如是等乃至廣說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總者，夫大教之興因緣無量，故《智論》之初廣辨般若教起因緣。如須彌山不以無事及小因緣而能令動，佛亦如是，大因緣故而有所說，所謂般若波羅蜜流行世間廣益群品故也。《法華》亦云「如來為一大事因緣故出現于世，所謂開示悟入佛知見等。」此經下云「如來應供等正覺性起正法不可思議。所以者何？非少因緣成等正覺出興于世。以十種無量無數百千阿僧祇因緣，成等正覺出興于世。何等為十？一者發無量菩提之心不捨一切眾生。」如是等乃至廣說應知。

次別顯者，略提十義以明無盡。何者為十？謂由法爾故、願力故、機感故、為本故、顯德故、顯位故、開發故、見聞故、成行故、得果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次別顯者，略提十義以明無盡。何者為十？謂由法爾故、願力故、機感故、為本故、顯德故、顯位故、開發故、見聞故、成行故、得果故。

初法爾故者，一切諸佛法爾皆於無盡世界常轉如此無盡法輪，如大王路法爾常規，無停無息盡窮未來際。是故下文〈不思議品〉云「一切法界虛空等世界，悉以毛端周遍度量。一一毛端處於念念中，化不可說不可說佛剎微塵等身，乃至盡未來際劫。一一化佛身有不可說不可說佛剎微塵等頭，一一頭有不可說不可說佛剎微塵等舌，一一舌出不可說不可說佛剎微塵等音聲，一一音聲說不可說不可說佛剎微塵等修多羅，一一修多羅說不可說不可說佛剎微塵等法，一一法中說不可說不可說佛剎微塵等句身味身。復不可說不可說佛剎微塵等劫說異句身味身，音聲充滿法界一切眾生無不聞者。盡一切未來際劫常轉法輪，如來音聲無異無斷不可窮盡。」解云：准此經文，於一毛端處、於一念中出於如上業用，餘念念中皆亦如是。如一毛端處如是念念業用無盡，餘一一毛端次第周遍虛空法界等一切世界各皆如是無盡無盡。此即處以毛端該於法界，時以剎那盡於劫海，謂於此處明頓起業用，謂於此時明常起業用，此亦不待因緣，諸佛法爾。此經下文所說皆爾。問：若爾，何故處唯八會、時局二七耶？答：遮那品云「一一微塵中，佛國海安住，佛雲遍護念，彌綸覆一切。」又云「一毛孔中，無量佛剎，莊嚴清淨，曠然安住。彼一切處，盧遮那佛，於眾海中，演說正法。」解云：況八會處而不該攝十方法界？又〈發心品〉云「知無量劫即一念，一念即是無量劫。」解云：況二七日時不攝無量劫海？〈不思議品〉云「一切諸佛於一微塵中普現三世一切佛剎，於一微塵中普現三世諸佛自在神力，於一微塵中普現三世一切眾生，於一微塵中普現三世一切諸佛佛事。」解云：此中塵內三世，通括一切前後際劫，是謂諸佛法爾常說故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初法爾故者，一切諸佛法爾皆於無盡世界常轉如此無盡法輪，如大王路法爾常規，無停無息盡窮未來際。是故下文〈不思議品〉云「一切法界虛空等世界，悉以毛端周遍度量。一一毛端處於念念中，化不可說不可說佛剎微塵等身，乃至盡未來際劫。一一化佛身有不可說不可說佛剎微塵等頭，一一頭有不可說不可說佛剎微塵等舌，一一舌出不可說不可說佛剎微塵等音聲，一一音聲說不可說不可說佛剎微塵等修多羅，一一修多羅說不可說不可說佛剎微塵等法，一一法中說不可說不可說佛剎微塵等句身味身。復不可說不可說佛剎微塵等劫說異句身味身，音聲充滿法界一切眾生無不聞者。盡一切未來際劫常轉法輪，如來音聲無異無斷不可窮盡。」解云：准此經文，於一毛端處、於一念中出於如上業用，餘念念中皆亦如是。如一毛端處如是念念業用無盡，餘一一毛端次第周遍虛空法界等一切世界各皆如是無盡無盡。此即處以毛端該於法界，時以剎那盡於劫海，謂於此處明頓起業用，謂於此時明常起業用，此亦不待因緣，諸佛法爾。此經下文所說皆爾。問：若爾，何故處唯八會、時局二七耶？答：遮那品云「一一微塵中，佛國海安住，佛雲遍護念，彌綸覆一切。」又云「一毛孔中，無量佛剎，莊嚴清淨，曠然安住。彼一切處，盧遮那佛，於眾海中，演說正法。」解云：況八會處而不該攝十方法界？又〈發心品〉云「知無量劫即一念，一念即是無量劫。」解云：況二七日時不攝無量劫海？〈不思議品〉云「一切諸佛於一微塵中普現三世一切佛剎，於一微塵中普現三世諸佛自在神力，於一微塵中普現三世一切眾生，於一微塵中普現三世一切諸佛佛事。」解云：此中塵內三世，通括一切前後際劫，是謂諸佛法爾常說故也。

二願力故者，謂是如來本願力故，令此教法稱機顯現。是故〈盧遮那品〉云「十方國土中，一切世界海，佛願力自在，普現轉法輪。」又云「盧遮那佛神力故，一切剎中轉法輪，普賢菩薩願音聲，遍滿一切世界海。」解云：即是此經該於十方虛空法界、等一切世界及諸塵內諸剎土中同時說此經者，皆是本師願力所致。是故下諸會初皆云「盧遮那佛本願力故」。又〈雲集品〉頌云「無量無數劫，此法甚難值，若有得聞者，當知本願力。」解云：此即由佛願力令眾得聞。又云「如來不出世，亦無有涅槃，以本大願力，顯現自在法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二願力故者，謂是如來本願力故，令此教法稱機顯現。是故〈盧遮那品〉云「十方國土中，一切世界海，佛願力自在，普現轉法輪。」又云「盧遮那佛神力故，一切剎中轉法輪，普賢菩薩願音聲，遍滿一切世界海。」解云：即是此經該於十方虛空法界、等一切世界及諸塵內諸剎土中同時說此經者，皆是本師願力所致。是故下諸會初皆云「盧遮那佛本願力故」。又〈雲集品〉頌云「無量無數劫，此法甚難值，若有得聞者，當知本願力。」解云：此即由佛願力令眾得聞。又云「如來不出世，亦無有涅槃，以本大願力，顯現自在法。」

三機感故者，如來平等，無有改易，隨應眾生現身說法。此有三義：一以佛果色聲清淨功德為增上緣，應彼機感以成攝化。〈雲集〉偈云「有眼有日光，能見微細色，最勝神力故，淨心見諸佛(此現身也)。」又〈法界品〉云「佛於過去行，得一微妙音，無心於彼此，而能應一切(此說法也)。」二佛果無有色聲麁相，但以平等理智增上願力，機感相應有形言現。〈雲集〉偈云「三世一切佛，法身悉清淨，隨其所應化，普現妙色身。」又云「一切諸如來，無有說佛法，隨其所應化，而為演說法。」三通上二義有無無礙，以稱法界無障礙故。〈舍那品〉云「佛身充滿諸法界，普現一切眾生前，應受化器悉充滿，佛故處此菩提樹。一切佛剎微塵等，爾所佛坐一毛孔，皆有無量菩薩眾，各為具說普賢行。」解云：正是此經所說分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三機感故者，如來平等，無有改易，隨應眾生現身說法。此有三義：一以佛果色聲清淨功德為增上緣，應彼機感以成攝化。〈雲集〉偈云「有眼有日光，能見微細色，最勝神力故，淨心見諸佛(此現身也)。」又〈法界品〉云「佛於過去行，得一微妙音，無心於彼此，而能應一切(此說法也)。」二佛果無有色聲麁相，但以平等理智增上願力，機感相應有形言現。〈雲集〉偈云「三世一切佛，法身悉清淨，隨其所應化，普現妙色身。」又云「一切諸如來，無有說佛法，隨其所應化，而為演說法。」三通上二義有無無礙，以稱法界無障礙故。〈舍那品〉云「佛身充滿諸法界，普現一切眾生前，應受化器悉充滿，佛故處此菩提樹。一切佛剎微塵等，爾所佛坐一毛孔，皆有無量菩薩眾，各為具說普賢行。」解云：正是此經所說分齊。

四為本故者，謂將欲逐機漸施末教故，宜最初先示本法。明後依此方起末故，是故最初說此經法，然後方於鹿園等處漸說枝末小乘等法。又下〈性起品〉云「猶如日出，先照高山」等，如下立教中引說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四為本故者，謂將欲逐機漸施末教故，宜最初先示本法。明後依此方起末故，是故最初說此經法，然後方於鹿園等處漸說枝末小乘等法。又下〈性起品〉云「猶如日出，先照高山」等，如下立教中引說。

五顯德故者，謂顯佛果殊勝之德，令諸菩薩信向證得。此有二種：一依果，謂蓮華藏莊嚴世界海；二正果，謂如來十身通三世間等。竝如下文說。此二無礙有四句：一依內現依，如塵內現剎海；二正內現正，如毛孔現佛等；三正內現依，如毛孔現剎等；四依內現正，如塵內現佛等。是故隨舉一門，即攝一切無不皆盡，竝如下說。為顯此果德，故說是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五顯德故者，謂顯佛果殊勝之德，令諸菩薩信向證得。此有二種：一依果，謂蓮華藏莊嚴世界海；二正果，謂如來十身通三世間等。竝如下文說。此二無礙有四句：一依內現依，如塵內現剎海；二正內現正，如毛孔現佛等；三正內現依，如毛孔現剎等；四依內現正，如塵內現佛等。是故隨舉一門，即攝一切無不皆盡，竝如下說。為顯此果德，故說是經。

六顯位故者，為顯菩薩修行佛因，一道至果具五位故。此亦二種：一次第行布門，謂十信、十解、十行、十迴向、十地滿後，方至佛地，從微至著階位漸次。二圓融相攝門，謂一位中即攝一切前後諸位，是故一一位滿皆至佛地。此二無礙，廣如下文諸會所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六顯位故者，為顯菩薩修行佛因，一道至果具五位故。此亦二種：一次第行布門，謂十信、十解、十行、十迴向、十地滿後，方至佛地，從微至著階位漸次。二圓融相攝門，謂一位中即攝一切前後諸位，是故一一位滿皆至佛地。此二無礙，廣如下文諸會所說。

七開發故者，為欲開發眾生心中如來之藏性起功德，令諸菩薩依此修學，破無明㲉顯性德故。此亦有二種：一以言說顯示，令知有故；二教其修行，得顯現故。如下文「破微塵出經卷」等，具如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七開發故者，為欲開發眾生心中如來之藏性起功德，令諸菩薩依此修學，破無明㲉顯性德故。此亦有二種：一以言說顯示，令知有故；二教其修行，得顯現故。如下文「破微塵出經卷」等，具如彼說。

八見聞故者，示此無盡自在法門，唯是極位大菩薩境，而令下位諸眾生等於此見聞，而得成彼金剛種子不毀不盡，要當令其至究竟位故也。亦如〈性起品〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八見聞故者，示此無盡自在法門，唯是極位大菩薩境，而令下位諸眾生等於此見聞，而得成彼金剛種子不毀不盡，要當令其至究竟位故也。亦如〈性起品〉說。

九成行故者，謂為示此普法，令諸菩薩成普賢行。一行即一切行，初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟。又云「菩薩受持此法，少作方便，疾得阿耨多羅三藐三菩提」等。此亦二種：一頓成多行、二遍成普行，竝如下說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九成行故者，謂為示此普法，令諸菩薩成普賢行。一行即一切行，初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟。又云「菩薩受持此法，少作方便，疾得阿耨多羅三藐三菩提」等。此亦二種：一頓成多行、二遍成普行，竝如下說。

十得果故者，令得佛地智斷果故。亦有二種：一斷果，謂除障故，即〈普賢品〉明一障一切障，〈小相品〉明一斷一切斷，廣如下說。二智果，謂成德故，具足十身，盡三世間逆順自在、依正無礙，如〈不思議品〉等說。此上略由顯示如是十義，令此經教興起故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十得果故者，令得佛地智斷果故。亦有二種：一斷果，謂除障故，即〈普賢品〉明一障一切障，〈小相品〉明一斷一切斷，廣如下說。二智果，謂成德故，具足十身，盡三世間逆順自在、依正無礙，如〈不思議品〉等說。此上略由顯示如是十義，令此經教興起故也。

第二藏部明攝者，略顯十義以明收攝：一明三藏、二顯所攝、三辨二藏、四釋相違、五開種類、六定所攝、七一部收、八三部攝、九或九部、十具十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二藏部明攝者，略顯十義以明收攝：一明三藏、二顯所攝、三辨二藏、四釋相違、五開種類、六定所攝、七一部收、八三部攝、九或九部、十具十二。

初明三藏者，一名修多羅，或云修妬路，或云素呾囕，此云契經。契有二義，謂契理故、合機故。經亦二義，謂貫穿法相故、攝持所化故。貫穿者，世親釋云：謂能貫穿依故、相故、法故、義故，名素呾囕。謂於是處，由此為此而有所說，名之為依。真俗諦相，名之為相。十善巧法等，名之為法。隨密意等以說諸法，名之為義。又無性釋為貫穿縫綴。解云：貫穿是契入義，縫綴是契合義。謂以聖言貫穿義理，令不散失、令不隱沒，縫綴連合，令成詮表、令得久住。《佛地論》云「能貫能攝故名為經。以佛聖教，貫穿攝持所應說義及所化生，名為契經。契理之經，依主釋也。契經即藏，持業釋也。」又《雜心》五義：一涌泉、二出主、三顯示、四繩墨、五結鬘。正翻名線，何故稱經？謂線能貫華、經能持緯，義用相似。但以此方重於經名不貴線稱，是故翻譯逐其所重，廢線存經，從譬立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初明三藏者，一名修多羅，或云修妬路，或云素呾囕，此云契經。契有二義，謂契理故、合機故。經亦二義，謂貫穿法相故、攝持所化故。貫穿者，世親釋云：謂能貫穿依故、相故、法故、義故，名素呾囕。謂於是處，由此為此而有所說，名之為依。真俗諦相，名之為相。十善巧法等，名之為法。隨密意等以說諸法，名之為義。又無性釋為貫穿縫綴。解云：貫穿是契入義，縫綴是契合義。謂以聖言貫穿義理，令不散失、令不隱沒，縫綴連合，令成詮表、令得久住。《佛地論》云「能貫能攝故名為經。以佛聖教，貫穿攝持所應說義及所化生，名為契經。契理之經，依主釋也。契經即藏，持業釋也。」又《雜心》五義：一涌泉、二出主、三顯示、四繩墨、五結鬘。正翻名線，何故稱經？謂線能貫華、經能持緯，義用相似。但以此方重於經名不貴線稱，是故翻譯逐其所重，廢線存經，從譬立名。

二毘柰耶，此云調伏。調者和御，伏者制滅，調和控御身語等業，制伏除滅諸惡行故。此是所詮行，謂調伏之藏也。或翻名滅，滅有三義：一滅業非、二滅煩惱、三得滅果。或云尸羅，此名清涼，三業過非猶如火燃，戒能息滅，故云清涼。《十誦律》中名為性善，或云守信，如昔所受實能持故。或云波羅提木叉，此云隨順解脫，由持戒故順至解脫，亦名別解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二毘柰耶，此云調伏。調者和御，伏者制滅，調和控御身語等業，制伏除滅諸惡行故。此是所詮行，謂調伏之藏也。或翻名滅，滅有三義：一滅業非、二滅煩惱、三得滅果。或云尸羅，此名清涼，三業過非猶如火燃，戒能息滅，故云清涼。《十誦律》中名為性善，或云守信，如昔所受實能持故。或云波羅提木叉，此云隨順解脫，由持戒故順至解脫，亦名別解脫。

三名阿毘達摩藏，達摩名法，阿毘有七義：一名對法，此有二義：一對向，謂因智趣向涅槃果故；二對觀，謂果智觀證涅槃滅故。雖因智亦有對觀，然以仰進修故，但名對向。世親《攝論》云「此法對向無住涅槃，能說諸諦菩提分等諸妙門故。」此約因智說，此唯所詮。二名數法，梁《攝論》釋云「諸法中隨一法，或以名相、或以別相、或以通相等數數顯此一法，故名數法。」三名伏法者，彼論云「此法能伏諸說，立破二能，由正說依止等方便故，故名伏。」四名通法，此能通釋契經義故。契經稱法，此法能通彼，即法之通，梁《攝論》名解法，由阿毘達摩，修多羅義易解故也。五名無比法、六名大法、七名擇法，此三唯約所詮。又《順正理》云「或契經名為達摩，論能決了名為對法。」此即以教對教，同上通法。或云摩得勒伽，此云本母，以教與義為本為母。亦名分別解脫。或云優波提舍，此云論義，《雜集》中名解釋也。此契經等上三種，皆含攝所詮出生義理，俱名為藏。《莊嚴論》第四云「彼三及此二云何名藏？答：由攝故，謂攝一切所應知義也。初藏通持業、依主；後二藏唯依主，以從所詮為名故。」餘出體性及諸門分別，廣如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名阿毘達摩藏，達摩名法，阿毘有七義：一名對法，此有二義：一對向，謂因智趣向涅槃果故；二對觀，謂果智觀證涅槃滅故。雖因智亦有對觀，然以仰進修故，但名對向。世親《攝論》云「此法對向無住涅槃，能說諸諦菩提分等諸妙門故。」此約因智說，此唯所詮。二名數法，梁《攝論》釋云「諸法中隨一法，或以名相、或以別相、或以通相等數數顯此一法，故名數法。」三名伏法者，彼論云「此法能伏諸說，立破二能，由正說依止等方便故，故名伏。」四名通法，此能通釋契經義故。契經稱法，此法能通彼，即法之通，梁《攝論》名解法，由阿毘達摩，修多羅義易解故也。五名無比法、六名大法、七名擇法，此三唯約所詮。又《順正理》云「或契經名為達摩，論能決了名為對法。」此即以教對教，同上通法。或云摩得勒伽，此云本母，以教與義為本為母。亦名分別解脫。或云優波提舍，此云論義，《雜集》中名解釋也。此契經等上三種，皆含攝所詮出生義理，俱名為藏。《莊嚴論》第四云「彼三及此二云何名藏？答：由攝故，謂攝一切所應知義也。初藏通持業、依主；後二藏唯依主，以從所詮為名故。」餘出體性及諸門分別，廣如別說。

第二顯所攝者，此經何藏攝者？或唯契經攝，以非餘二故；或二攝，以有決擇義理對法收故；或三攝，下文亦顯諸戒行故。此約同教辨。或是下文十藏所攝，以主伴具足顯無盡故。此約別教。問：三藏據教、十藏約義，如何以義而云攝教？答：若小乘，教義俱不融；三乘，義融教不融；一乘，教義俱融，是故得攝。如意言無分別觀入教攝等，三乘中已有，況一乘耶。但標召表示即屬教攝，思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二顯所攝者，此經何藏攝者？或唯契經攝，以非餘二故；或二攝，以有決擇義理對法收故；或三攝，下文亦顯諸戒行故。此約同教辨。或是下文十藏所攝，以主伴具足顯無盡故。此約別教。問：三藏據教、十藏約義，如何以義而云攝教？答：若小乘，教義俱不融；三乘，義融教不融；一乘，教義俱融，是故得攝。如意言無分別觀入教攝等，三乘中已有，況一乘耶。但標召表示即屬教攝，思之可見。

第三約辯二藏者，謂聲聞藏、菩薩藏。初者約聲聞小根立三藏教，詮示聲聞理行果等，為聲聞藏。二約菩薩大根立三藏教，詮示菩薩所行等法，為菩薩藏。《莊嚴論》第四云「此三藏，由上下乘差別故，復說為聲聞藏及菩薩藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約辯二藏者，謂聲聞藏、菩薩藏。初者約聲聞小根立三藏教，詮示聲聞理行果等，為聲聞藏。二約菩薩大根立三藏教，詮示菩薩所行等法，為菩薩藏。《莊嚴論》第四云「此三藏，由上下乘差別故，復說為聲聞藏及菩薩藏。」

第四釋相違者，問：經中亦云「為求緣覺者說十二因緣」，何故不名緣覺藏耶？答：以諸緣覺亦唯斷我執、唯證生空，果成羅漢、入滅不殊，望於菩薩俱是下乘，故不別說。問：等俱是下，何故獨名聲聞藏？答：以緣覺亦有出無佛世，無教者故；聲聞不爾，故偏得名。問：小乘教中亦有詮示菩薩乘法，何不亦名菩薩藏耶？答：以彼宗菩薩所斷所證所入涅槃亦與二乘無差別故。又以菩薩唯一不多，故亦不說。問：若爾，何故《普超三昧經．三藏品》及《入大乘論》，說彼三乘即為三藏：一聲聞藏、二緣覺藏、三菩薩藏。答：彼經論中皆云大乘之中有此三藏故，非謂小也。問，即據此文，緣覺有藏，與《莊嚴論》如何會釋？答：前據理果不異故合也，此約教行小別故分也，是故二說不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋相違者，問：經中亦云「為求緣覺者說十二因緣」，何故不名緣覺藏耶？答：以諸緣覺亦唯斷我執、唯證生空，果成羅漢、入滅不殊，望於菩薩俱是下乘，故不別說。問：等俱是下，何故獨名聲聞藏？答：以緣覺亦有出無佛世，無教者故；聲聞不爾，故偏得名。問：小乘教中亦有詮示菩薩乘法，何不亦名菩薩藏耶？答：以彼宗菩薩所斷所證所入涅槃亦與二乘無差別故。又以菩薩唯一不多，故亦不說。問：若爾，何故《普超三昧經．三藏品》及《入大乘論》，說彼三乘即為三藏：一聲聞藏、二緣覺藏、三菩薩藏。答：彼經論中皆云大乘之中有此三藏故，非謂小也。問，即據此文，緣覺有藏，與《莊嚴論》如何會釋？答：前據理果不異故合也，此約教行小別故分也，是故二說不相違也。

第五開種類者，就聲聞藏中，准諸經論曲開三種：一諍論聲聞藏，謂契經四阿含、調伏五部、對法二十，互相違諍，所說不同，不妨聖果，是故總名為諍論藏。二稱實聲聞藏，謂如《瑜伽》聲聞地及聲聞決擇，詮示聲聞行位果等，皆悉稱實與理相應，不同《婆娑》及諸異論，以補處所說非諸異論所能諍故，是故總名稱實聲聞藏。問：此中所說既與小乘諸部不同，豈聲聞人有兩種耶？答：此約教中說聲聞法盡、理不盡故開為二，非謂聲聞亦有差別。三假立聲聞藏，如大乘經中，為引聲聞令迴心故，所立法門亦同聲聞名數而說，如無作四諦及道品等。如諸大乘經中說，不能繁引。既非菩薩所學，是故名為假立聲聞藏。問：此中名雖同小乘，義實是大，何得總說為聲聞藏？答：只為此義，名為假立。問：諸聲聞人根熟迴心所學，即是菩薩藏收，此假立藏於彼何用？答：但聲聞迴心有二種，一勝、二劣。勝者一往入大，不藉此藏；劣猶怖大，是故方便同彼名數令易信受，故立此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五開種類者，就聲聞藏中，准諸經論曲開三種：一諍論聲聞藏，謂契經四阿含、調伏五部、對法二十，互相違諍，所說不同，不妨聖果，是故總名為諍論藏。二稱實聲聞藏，謂如《瑜伽》聲聞地及聲聞決擇，詮示聲聞行位果等，皆悉稱實與理相應，不同《婆娑》及諸異論，以補處所說非諸異論所能諍故，是故總名稱實聲聞藏。問：此中所說既與小乘諸部不同，豈聲聞人有兩種耶？答：此約教中說聲聞法盡、理不盡故開為二，非謂聲聞亦有差別。三假立聲聞藏，如大乘經中，為引聲聞令迴心故，所立法門亦同聲聞名數而說，如無作四諦及道品等。如諸大乘經中說，不能繁引。既非菩薩所學，是故名為假立聲聞藏。問：此中名雖同小乘，義實是大，何得總說為聲聞藏？答：只為此義，名為假立。問：諸聲聞人根熟迴心所學，即是菩薩藏收，此假立藏於彼何用？答：但聲聞迴心有二種，一勝、二劣。勝者一往入大，不藉此藏；劣猶怖大，是故方便同彼名數令易信受，故立此門。

第二菩薩藏中，准諸聖教亦有三類：一小乘中菩薩藏，謂詮示菩薩依三十四心等次第成佛，亦不論於十地行位，仍復不同聲聞等者是也。如《婆娑》、《俱舍》說。二大乘共教中菩薩藏，謂詮示菩薩次第行位，雖說有迴心、直進不同，俱依十地行布漸次修至佛果，如《瑜伽》菩薩地及諸大乘經論中說。三不共教中菩薩藏，詮示菩薩依普賢行位五位圓融，謂一位即一切位、一行即一切行，圓極法界無礙自在始終皆齊，一一位滿即成十佛主伴具足等。故《智論》云「般若波羅蜜有二：一者共，謂此《大品經》及餘方等經與諸聲聞共說故。二者不共，謂不思議經，不與聲聞共說故。」解云：此中共大之小非愚法、共小之大非別教，是故有三菩薩藏也。問：菩薩、聲聞二藏別故，即彼二人各別得果。菩薩藏中既分三位，應三種菩薩各別成佛。答：成佛唯一，但機有淺深，教說三類，匪謂成佛體實有三。今就教開，不約佛體。問：若三說俱稱理，佛體亦成三；若成佛理是一，二說即為虛。答：於一成佛，通有三義：一以本從末門，如小乘說，以同聲聞故。二開本異末門，如共教說，以與聲聞相對辨異故。三末盡唯本門，如不共教說，二乘聾盲無對異故。佛體圓融具斯三義，是故三說各異、佛無若干，是故今菩薩藏中有此三類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二菩薩藏中，准諸聖教亦有三類：一小乘中菩薩藏，謂詮示菩薩依三十四心等次第成佛，亦不論於十地行位，仍復不同聲聞等者是也。如《婆娑》、《俱舍》說。二大乘共教中菩薩藏，謂詮示菩薩次第行位，雖說有迴心、直進不同，俱依十地行布漸次修至佛果，如《瑜伽》菩薩地及諸大乘經論中說。三不共教中菩薩藏，詮示菩薩依普賢行位五位圓融，謂一位即一切位、一行即一切行，圓極法界無礙自在始終皆齊，一一位滿即成十佛主伴具足等。故《智論》云「般若波羅蜜有二：一者共，謂此《大品經》及餘方等經與諸聲聞共說故。二者不共，謂不思議經，不與聲聞共說故。」解云：此中共大之小非愚法、共小之大非別教，是故有三菩薩藏也。問：菩薩、聲聞二藏別故，即彼二人各別得果。菩薩藏中既分三位，應三種菩薩各別成佛。答：成佛唯一，但機有淺深，教說三類，匪謂成佛體實有三。今就教開，不約佛體。問：若三說俱稱理，佛體亦成三；若成佛理是一，二說即為虛。答：於一成佛，通有三義：一以本從末門，如小乘說，以同聲聞故。二開本異末門，如共教說，以與聲聞相對辨異故。三末盡唯本門，如不共教說，二乘聾盲無對異故。佛體圓融具斯三義，是故三說各異、佛無若干，是故今菩薩藏中有此三類。

第六定所攝者，此經何藏攝者，俱非前三聲聞藏攝，於後三種菩薩藏中正唯後攝，以《智論》中別指此經為不共故。或三類中唯除初一，後二俱攝，以此經中具普別故。或亦通彼假立聲聞藏收，以經中亦辨四諦等故。或亦總通二藏所收，以聲聞藏法竝依一乘法界所流，味無別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六定所攝者，此經何藏攝者，俱非前三聲聞藏攝，於後三種菩薩藏中正唯後攝，以《智論》中別指此經為不共故。或三類中唯除初一，後二俱攝，以此經中具普別故。或亦通彼假立聲聞藏收，以經中亦辨四諦等故。或亦總通二藏所收，以聲聞藏法竝依一乘法界所流，味無別故。

第七一部攝者，於十二部中，或唯約方廣一部所攝，對法論說一切有情利益安樂所依處故，宣說廣大甚深法故，名為方廣。又《瑜伽》說聲聞藏中無方廣故，或此經題目已顯現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七一部攝者，於十二部中，或唯約方廣一部所攝，對法論說一切有情利益安樂所依處故，宣說廣大甚深法故，名為方廣。又《瑜伽》說聲聞藏中無方廣故，或此經題目已顯現故。

第八三部攝者，謂記別、自說、方廣。以《法華》中說餘九部為小乘故，此經非彼，故唯三攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八三部攝者，謂記別、自說、方廣。以《法華》中說餘九部為小乘故，此經非彼，故唯三攝。

第九或九部攝者，謂除因緣、譬喻、論義，以涅槃第三說護大乘者受持九部，除前三故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九或九部攝者，謂除因緣、譬喻、論義，以涅槃第三說護大乘者受持九部，除前三故。

第十具十二者，一是契經攝，以《涅槃經》說始從如是終至奉行是契經故。二應頌，如下文具有重頌故。三記別，如下文具有記成佛等故。四諷頌，如下文有直說頌等故。五自說，如下文從定起即說本分等。六緣起，如下文因請說故。七譬喻，如下文廣說喻故。八本事，如下說盧舍那等及普賢本所經本事故。九本生，如下說舍那等本生相故。十方廣，一門可知。十一希法，如下文毛孔說法及座出眾寶柱現佛等。十二論義，如《瑜伽》八十一說，謂諸經典循環研覈摩怛理迦。一切了義經皆名摩怛理迦，謂於是處世尊自廣分別法相等，如下文〈明難品〉等說。是故此經具有十二部攝也。餘義如下十二部經處說。藏部攝竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十具十二者，一是契經攝，以《涅槃經》說始從如是終至奉行是契經故。二應頌，如下文具有重頌故。三記別，如下文具有記成佛等故。四諷頌，如下文有直說頌等故。五自說，如下文從定起即說本分等。六緣起，如下文因請說故。七譬喻，如下文廣說喻故。八本事，如下說盧舍那等及普賢本所經本事故。九本生，如下說舍那等本生相故。十方廣，一門可知。十一希法，如下文毛孔說法及座出眾寶柱現佛等。十二論義，如《瑜伽》八十一說，謂諸經典循環研覈摩怛理迦。一切了義經皆名摩怛理迦，謂於是處世尊自廣分別法相等，如下文〈明難品〉等說。是故此經具有十二部攝也。餘義如下十二部經處說。藏部攝竟。

第三明立教差別者，略提十類：一敘古說、二辯是非、三述西域、四會相違、五明現傳、六定權實、七顯開合、八教前後、九就義分教、十以理開宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明立教差別者，略提十類：一敘古說、二辯是非、三述西域、四會相違、五明現傳、六定權實、七顯開合、八教前後、九就義分教、十以理開宗。

初中，古來諸德立教多端，難以具顯，略敘十家以成龜鏡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中，古來諸德立教多端，難以具顯，略敘十家以成龜鏡。

一後魏菩提留支立一音教，謂一切聖教唯是如來一圓音教，但隨根異故分種種，如經「一雨所潤」等。又經云「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一後魏菩提留支立一音教，謂一切聖教唯是如來一圓音教，但隨根異故分種種，如經「一雨所潤」等。又經云「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」等。

二陳朝真諦三藏等立漸頓二教，謂約漸悟機，大由小起，所設具有三乘之教，故名為漸，即《涅槃》等經。若約直往頓機，大不由小，所設唯是菩薩乘教，故名為頓，即《華嚴等》經。後大遠法師等亦同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二陳朝真諦三藏等立漸頓二教，謂約漸悟機，大由小起，所設具有三乘之教，故名為漸，即《涅槃》等經。若約直往頓機，大不由小，所設唯是菩薩乘教，故名為頓，即《華嚴等》經。後大遠法師等亦同此說。

三後魏光統律師承習佛陀三藏立三種教，謂漸、頓、圓。光師釋意：一為根未熟，先說無常、後乃說常，先空、後不空等，如是漸次名為漸教。二為根熟之輩，於一法門具足演說一切佛法，謂常與無常、空不空等一切具說，更無由漸，故名為頓。三為於上達分階佛境之者，說於如來無礙解脫究竟果德圓極祕密自在法門，故名為圓。即以此經是圓頓所攝。後光統門下遵統師等亦皆宗承，同於此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三後魏光統律師承習佛陀三藏立三種教，謂漸、頓、圓。光師釋意：一為根未熟，先說無常、後乃說常，先空、後不空等，如是漸次名為漸教。二為根熟之輩，於一法門具足演說一切佛法，謂常與無常、空不空等一切具說，更無由漸，故名為頓。三為於上達分階佛境之者，說於如來無礙解脫究竟果德圓極祕密自在法門，故名為圓。即以此經是圓頓所攝。後光統門下遵統師等亦皆宗承，同於此說。

四齊朝大衍法師等立四宗教：一因緣宗，謂即小乘薩婆多等部。二假名宗，謂《成實論》及經部等說。三不真宗，謂諸部《般若》，說即空理，明一切法不真實等。四真宗，謂《華嚴》、《涅槃》，明法界真理佛性等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四齊朝大衍法師等立四宗教：一因緣宗，謂即小乘薩婆多等部。二假名宗，謂《成實論》及經部等說。三不真宗，謂諸部《般若》，說即空理，明一切法不真實等。四真宗，謂《華嚴》、《涅槃》，明法界真理佛性等故。

五護身法師等立五宗教，謂此於前第四宗內，開真佛性以為真宗，即《涅槃》等經；第五名法界宗，即《華嚴》，明法界自在無礙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五護身法師等立五宗教，謂此於前第四宗內，開真佛性以為真宗，即《涅槃》等經；第五名法界宗，即《華嚴》，明法界自在無礙法門。

六陳朝南嶽思禪師、智者禪師等立四教：一三藏教，亦名小乘教，如《法華》云「不得親近小乘三藏學者。」《智論》中說小乘為三藏，大乘名摩訶衍藏。二名通教，亦名漸教，謂大乘經中通說三乘通被三根等。又如《大品》中乾惠等十地通三乘者是也。三名別教，亦名頓教，謂諸大乘經中所說法門道理，不通小乘等者是也。四名圓教，亦名祕密教，謂法界自在具足圓滿，一即一切、一切即一無礙法門，亦《華嚴》等是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六陳朝南嶽思禪師、智者禪師等立四教：一三藏教，亦名小乘教，如《法華》云「不得親近小乘三藏學者。」《智論》中說小乘為三藏，大乘名摩訶衍藏。二名通教，亦名漸教，謂大乘經中通說三乘通被三根等。又如《大品》中乾惠等十地通三乘者是也。三名別教，亦名頓教，謂諸大乘經中所說法門道理，不通小乘等者是也。四名圓教，亦名祕密教，謂法界自在具足圓滿，一即一切、一切即一無礙法門，亦《華嚴》等是也。

七唐朝海東新羅國元曉法師造此經疏，亦立四教：一三乘別教，謂如四諦教《緣起經》等。二三乘通教，謂如《般若經》、《深密經》等。三一乘分教，如《瓔珞經》及《梵網》等。四一乘滿教，謂《華嚴經》普賢教。釋此四別，如彼疏中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七唐朝海東新羅國元曉法師造此經疏，亦立四教：一三乘別教，謂如四諦教《緣起經》等。二三乘通教，謂如《般若經》、《深密經》等。三一乘分教，如《瓔珞經》及《梵網》等。四一乘滿教，謂《華嚴經》普賢教。釋此四別，如彼疏中。

八唐吉藏法師立三種教，為三法輪：一根本法輪，即《華嚴經》，最初所說。二枝末法輪，即小乘等，於後所說。三攝末歸本法輪，即《法華經》，四十年後說迴三入一之教。具釋如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八唐吉藏法師立三種教，為三法輪：一根本法輪，即《華嚴經》，最初所說。二枝末法輪，即小乘等，於後所說。三攝末歸本法輪，即《法華經》，四十年後說迴三入一之教。具釋如彼。

九梁朝光宅寺雲法師立四乘教，謂如《法華》中，臨門三車即為三乘，四衢道中所授大白牛車即為第四乘，以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故。若不爾者，長者宅內引諸子時云此三車只在門外，諸子出宅即應得車。如何出已，至本所指車所住處而不得故，後更索耶？故知是權同羊鹿也。以是大乘中權教方便說故。具釋如彼《法華疏》中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九梁朝光宅寺雲法師立四乘教，謂如《法華》中，臨門三車即為三乘，四衢道中所授大白牛車即為第四乘，以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故。若不爾者，長者宅內引諸子時云此三車只在門外，諸子出宅即應得車。如何出已，至本所指車所住處而不得故，後更索耶？故知是權同羊鹿也。以是大乘中權教方便說故。具釋如彼《法華疏》中。

十唐江南印法師、敏法師等立二教：一釋迦經，名屈曲教，以逐機性隨計破著故，如《涅槃》等。二盧舍那經，名平道教，以逐法性自在說故，如《華嚴》等。彼師釋此二教略有四別：一主異，謂彼釋迦化身所說，此是舍那十身所說。二處異，謂彼說在娑婆世界木樹草座，此說在於蓮華藏世界寶樹金座。三眾異，彼與聲聞及菩薩說，此唯菩薩極位同說。四說異，謂彼但是一方所說，此要該於十方同說。廣釋如彼《華嚴疏》中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十唐江南印法師、敏法師等立二教：一釋迦經，名屈曲教，以逐機性隨計破著故，如《涅槃》等。二盧舍那經，名平道教，以逐法性自在說故，如《華嚴》等。彼師釋此二教略有四別：一主異，謂彼釋迦化身所說，此是舍那十身所說。二處異，謂彼說在娑婆世界木樹草座，此說在於蓮華藏世界寶樹金座。三眾異，彼與聲聞及菩薩說，此唯菩薩極位同說。四說異，謂彼但是一方所說，此要該於十方同說。廣釋如彼《華嚴疏》中。

第二辨是非者，此上十家立教諸德，並是當時法將，英悟絕倫，如思禪師、智者禪師等，神異感通迹參登位，靈山聽法憶在於今。雲法師依此開宗講《法華》，感天雨華等，並如僧傳等所顯。又此諸德豈夫好異故分聖教，但以解該群典異軫呈根，言不得已開宗別釋，務令聖說各契其宜。問：此上十說誰是誰非？答：依《成實論》，佛說內外中間之言，遂即入定，時有五百羅漢各釋此言。佛出定後，同問世尊：「誰當佛意？」佛言：「並非我意。」諸人問佛：「既不當佛意，將無得罪？」佛言：「雖非我意，各順正理，堪為聖教，有福無罪。」況此諸說各有少多聖教為證，是故不可全非棄耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨是非者，此上十家立教諸德，並是當時法將，英悟絕倫，如思禪師、智者禪師等，神異感通迹參登位，靈山聽法憶在於今。雲法師依此開宗講《法華》，感天雨華等，並如僧傳等所顯。又此諸德豈夫好異故分聖教，但以解該群典異軫呈根，言不得已開宗別釋，務令聖說各契其宜。問：此上十說誰是誰非？答：依《成實論》，佛說內外中間之言，遂即入定，時有五百羅漢各釋此言。佛出定後，同問世尊：「誰當佛意？」佛言：「並非我意。」諸人問佛：「既不當佛意，將無得罪？」佛言：「雖非我意，各順正理，堪為聖教，有福無罪。」況此諸說各有少多聖教為證，是故不可全非棄耳。

第三述西域說者，真諦三輪、笈多四教、波頗五說，竝如別說。又法藏於文明元年中，幸遇中天竺三藏法師地婆訶羅，唐言日照，於京西太原寺翻譯經論。余親于時乃問：「西域諸德於一代聖教頗有分判權實以不？」三藏說云：「近代天竺那爛陀寺同時有二大德論師：一名戒賢、二稱智光，並神解超倫、聲高五印，群邪稽顙、異部歸誠，大乘學人仰之如日月，獨步天竺各一人而已。以所承宗別，立教不同，謂戒賢即遠承彌勒、無著，近踵護法、難陀，依《深密》等經、《瑜伽》等論立三種教，謂佛初鹿園說小乘法，雖說生空，然猶未說法空真理，故非了義，即四《阿含》等經。第二時中雖依遍計所執自性說諸法空，然猶未說依他圓成唯識道理，故亦非了義，即諸部《般若》等教。第三時中方就大乘正理具說三性、三無性等唯識二諦，方為了義，即《解深密》等經。又此三位各以三義釋：一攝機、二說教、三顯理。且初唯攝聲聞，唯說小乘，唯顯生空。二唯攝菩薩，唯說大乘，唯顯二空。三普攝諸機，通說諸乘，具顯空有。是故前二攝機教理各互有闕，故非了義；後一機無不攝、教無不具、理無不圓，故為了義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三述西域說者，真諦三輪、笈多四教、波頗五說，竝如別說。又法藏於文明元年中，幸遇中天竺三藏法師地婆訶羅，唐言日照，於京西太原寺翻譯經論。余親于時乃問：「西域諸德於一代聖教頗有分判權實以不？」三藏說云：「近代天竺那爛陀寺同時有二大德論師：一名戒賢、二稱智光，並神解超倫、聲高五印，群邪稽顙、異部歸誠，大乘學人仰之如日月，獨步天竺各一人而已。以所承宗別，立教不同，謂戒賢即遠承彌勒、無著，近踵護法、難陀，依《深密》等經、《瑜伽》等論立三種教，謂佛初鹿園說小乘法，雖說生空，然猶未說法空真理，故非了義，即四《阿含》等經。第二時中雖依遍計所執自性說諸法空，然猶未說依他圓成唯識道理，故亦非了義，即諸部《般若》等教。第三時中方就大乘正理具說三性、三無性等唯識二諦，方為了義，即《解深密》等經。又此三位各以三義釋：一攝機、二說教、三顯理。且初唯攝聲聞，唯說小乘，唯顯生空。二唯攝菩薩，唯說大乘，唯顯二空。三普攝諸機，通說諸乘，具顯空有。是故前二攝機教理各互有闕，故非了義；後一機無不攝、教無不具、理無不圓，故為了義。

「第二智光論師，遠承文殊、龍樹，近稟提婆、清辯，依《般若》等經、《中觀》等論亦立三教，謂佛初鹿園為諸小根說小乘法，明心境俱有。第二時中為彼中根說法相大乘，明境空心有唯識道理，以根猶劣，未能令入平等真空，故作是說。於第三時為上根說無相大乘，辯心境俱空平等一味，為真了義。又此三位亦三義釋：先攝機者，初時唯攝二乘人機。第二通攝大小二機，以此宗計一分二乘不向佛果。三唯攝菩薩，通於漸頓，以諸二乘悉向佛果，無異路故。二約教者，初唯說小乘，次通三乘，後唯一乘。三約顯理者，初破外道自性等故，說緣生法定是實有。次即漸破二乘緣生實有之執，說此緣生以為似有，以彼怖畏此真空故，猶存假有而接引之。後時方就究竟大乘說此緣生即是性空平等一味不礙二諦，是故法相大乘有所得等屬第二教，非真了義。此三教次第，如智光論師《般若燈論》釋中，具引《蘇若那摩訶衍經》說，此云《大乘妙智經》，此昔所未聞也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二智光論師，遠承文殊、龍樹，近稟提婆、清辯，依《般若》等經、《中觀》等論亦立三教，謂佛初鹿園為諸小根說小乘法，明心境俱有。第二時中為彼中根說法相大乘，明境空心有唯識道理，以根猶劣，未能令入平等真空，故作是說。於第三時為上根說無相大乘，辯心境俱空平等一味，為真了義。又此三位亦三義釋：先攝機者，初時唯攝二乘人機。第二通攝大小二機，以此宗計一分二乘不向佛果。三唯攝菩薩，通於漸頓，以諸二乘悉向佛果，無異路故。二約教者，初唯說小乘，次通三乘，後唯一乘。三約顯理者，初破外道自性等故，說緣生法定是實有。次即漸破二乘緣生實有之執，說此緣生以為似有，以彼怖畏此真空故，猶存假有而接引之。後時方就究竟大乘說此緣生即是性空平等一味不礙二諦，是故法相大乘有所得等屬第二教，非真了義。此三教次第，如智光論師《般若燈論》釋中，具引《蘇若那摩訶衍經》說，此云《大乘妙智經》，此昔所未聞也。」

第四會相違者，問：此二說既各聖教互為矛楯，未知為可和會、為不可會耶？答：無會無不會。初無會者，既並聖教，隨緣益物，何俟須會。即是《智論》四種悉檀中各各為人悉檀，亦是《攝論》四意趣中眾生樂欲意趣，於一法中或讚或毀，是故二說不須強會。二無不會者，有二門：一約教應機、二約機領教。前中但佛教門了與不了，有其四位：一約攝機寬狹、二約言教具闕、三約益物大小、四約顯理淺深。初者，若唯攝二乘不兼菩薩，或唯菩薩不兼二乘，各攝機狹故非了義，若寬攝三機周盡方了義。二者若唯說小不兼說大，或唯說大乘不兼小乘教，言各有闕故非了義，若言包大小具足三乘方為了義。《深密經》等據上二門，戒賢所判亦有道理。三約益物大小者，若令一切眾生得小乘益，或令一切有情得大乘益，有得小益不能全令得究竟益，俱非了義；若能令彼一切眾生及入寂二乘悉皆當得大菩提益，方為了義。四顯理淺深者，若於緣起隨說實有，或雖破實猶存假有，既會相未盡、顯理未極，故非了義；若說緣生即是性空不礙緣起，融通無二，會緣既盡、理性圓現，方為了義。彼《妙智經》據上二門，智光所判甚有道理。是故二說各據別門互不相至，豈有相違？二約機領教者，問：二說三教各初說小，《華嚴》初說如何會釋？答：諸德三釋。一云：此三法輪約漸悟機說，《華嚴》最初約頓悟機說。若爾，《密迹力士經》初時具說三乘法，此為屬漸、為屬頓耶？若是漸教應唯說小，若是頓教應唯說大，彼既具三極成違害，是故此釋亦難用也。一云：若依顯了門，則有如前三法次第；若約祕密門，即諸說同時。若爾者，即初時小顯而大密，何不以大顯而小密耶？又判此顯密出何聖教？理既不齊、復無聖教，故難依用。此上二釋，此三法輪攝法不盡，初即漸而非頓，後即顯而非密。一云：但是如來圓音一演，異類等解，就小結集唯說小乘，就大結集唯說大乘，就通結集具說三乘。若爾，隨一結集俱無前後，何有如此三教次第？今解此難，便會二說。汎論如來圓音說法，大例有二：一為此世根定者說、二為此世根不定說。初中三節：一或有眾生此世小乘根性定者，見佛始終唯說小乘，如小乘諸部，結集三藏總無大乘。二或有眾生此世三乘根性熟者，見佛始終但說三乘，如《密迹力士經》。佛初鹿園說法之時，無量眾生得阿羅漢果，無量眾生成辟支佛道，無量眾生發菩提心住初地等，乃至廣說，《大品》、《大般若》亦同此說。以此義準，後時所說皆通具此三乘，如諸大乘經中所說。三或有眾生此世一乘根性熟者，即初見佛於樹王下華藏界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會相違者，問：此二說既各聖教互為矛楯，未知為可和會、為不可會耶？答：無會無不會。初無會者，既並聖教，隨緣益物，何俟須會。即是《智論》四種悉檀中各各為人悉檀，亦是《攝論》四意趣中眾生樂欲意趣，於一法中或讚或毀，是故二說不須強會。二無不會者，有二門：一約教應機、二約機領教。前中但佛教門了與不了，有其四位：一約攝機寬狹、二約言教具闕、三約益物大小、四約顯理淺深。初者，若唯攝二乘不兼菩薩，或唯菩薩不兼二乘，各攝機狹故非了義，若寬攝三機周盡方了義。二者若唯說小不兼說大，或唯說大乘不兼小乘教，言各有闕故非了義，若言包大小具足三乘方為了義。《深密經》等據上二門，戒賢所判亦有道理。三約益物大小者，若令一切眾生得小乘益，或令一切有情得大乘益，有得小益不能全令得究竟益，俱非了義；若能令彼一切眾生及入寂二乘悉皆當得大菩提益，方為了義。四顯理淺深者，若於緣起隨說實有，或雖破實猶存假有，既會相未盡、顯理未極，故非了義；若說緣生即是性空不礙緣起，融通無二，會緣既盡、理性圓現，方為了義。彼《妙智經》據上二門，智光所判甚有道理。是故二說各據別門互不相至，豈有相違？二約機領教者，問：二說三教各初說小，《華嚴》初說如何會釋？答：諸德三釋。一云：此三法輪約漸悟機說，《華嚴》最初約頓悟機說。若爾，《密迹力士經》初時具說三乘法，此為屬漸、為屬頓耶？若是漸教應唯說小，若是頓教應唯說大，彼既具三極成違害，是故此釋亦難用也。一云：若依顯了門，則有如前三法次第；若約祕密門，即諸說同時。若爾者，即初時小顯而大密，何不以大顯而小密耶？又判此顯密出何聖教？理既不齊、復無聖教，故難依用。此上二釋，此三法輪攝法不盡，初即漸而非頓，後即顯而非密。一云：但是如來圓音一演，異類等解，就小結集唯說小乘，就大結集唯說大乘，就通結集具說三乘。若爾，隨一結集俱無前後，何有如此三教次第？今解此難，便會二說。汎論如來圓音說法，大例有二：一為此世根定者說、二為此世根不定說。初中三節：一或有眾生此世小乘根性定者，見佛始終唯說小乘，如小乘諸部，結集三藏總無大乘。二或有眾生此世三乘根性熟者，見佛始終但說三乘，如《密迹力士經》。佛初鹿園說法之時，無量眾生得阿羅漢果，無量眾生成辟支佛道，無量眾生發菩提心住初地等，乃至廣說，《大品》、《大般若》亦同此說。以此義準，後時所說皆通具此三乘，如諸大乘經中所說。三或有眾生此世一乘根性熟者，即初見佛於樹王下華藏界

中依海印定，唯為菩薩演說無盡圓滿自在無礙法門具足主伴，乃至終極亦同此說，以此法中通括九世攝前後故也。二為不定根者，有二位：一此世小乘根不定故堪可進入三乘位者，即初聞唯小以為不了，次聞唯大亦非是了，後聞具三方為了義。《解深密經》就此根辯。二此世小乘根不定故堪可進入一乘位者，即初唯說小為不了教，次通大小亦非了教，後會三歸一唯說一乘方為了教。《妙智經》當此意也。由根不定有此二門，是故二師各述一門，故不相違。由有如是此世根定及不定故，是故令彼教門或有前後、或無前後，準釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中依海印定，唯為菩薩演說無盡圓滿自在無礙法門具足主伴，乃至終極亦同此說，以此法中通括九世攝前後故也。二為不定根者，有二位：一此世小乘根不定故堪可進入三乘位者，即初聞唯小以為不了，次聞唯大亦非是了，後聞具三方為了義。《解深密經》就此根辯。二此世小乘根不定故堪可進入一乘位者，即初唯說小為不了教，次通大小亦非了教，後會三歸一唯說一乘方為了教。《妙智經》當此意也。由根不定有此二門，是故二師各述一門，故不相違。由有如是此世根定及不定故，是故令彼教門或有前後、或無前後，準釋可知。

第五明現傳者，當今諸德於大乘中自有二說：一立三乘大乘，以此宗許入寂二乘定不成佛，是故約彼五性差別具說三乘。二立一乘大乘，以此宗許入寂二乘亦並成佛，是故約此佛性遍有唯說一乘。前師引教成立云：如《大般若經》第五百九十云「若有情類於聲聞乘性決定者，聞此法已，速能證得自無漏地。於獨覺乘性決定者，聞此法已，速依自乘而得出離。於無上乘性決定者，聞此法已，速證無上正等菩提。若有情類雖未證入正性離生，而於三乘性不定者，聞此法已，皆發無上正等覺心。」又《解深密經》第二云「乃至更說法要，謂相無自性性、勝義無自性性，乃至諸聲聞乘種性有情亦由此道此行迹故正得無上安穩涅槃。一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道、皆同此一究竟清淨，更無第二。我依此故，密意說言唯有一乘，非於一切有情界中無有種種有情種性，或鈍根性、或中根性、或利根性有情差別。」解云：此約三乘同一所觀無性道故，密意說此名為一乘，理實三乘各證涅槃非是一也。又《瑜伽論》第三十七云「補特伽羅成就者，略說四種：有聲聞種性，以聲聞乘而成就之；有獨覺種性，以獨覺乘而成就之；有佛種性，以無上乘而成就之；無種性者，即以善趣而成就之。」《善戒》、《地持》皆同此說。又《解深密經》云「一向趣寂聲聞種性補特伽羅，雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導，終不能令當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提。」《深密解脫》亦同此說。《十輪經》第九卷亦說三乘各定差別。如是等文並非小乘，是大乘中許三差別，是故各為三乘大乘教也。二後師引彼一乘大乘教者，《涅槃經》三十三云「一切眾生同有佛性，皆同一乘、同一解脫，一因一果同一甘露，一切當得常樂我淨，是名一味。」又《法華》第一云「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」又云「初以三乘引導眾生，然後但以大乘而度脫之。」又第三云「我滅度後，復有弟子不聞是經，不知不覺菩薩所行，自於所得功德生滅度想入於涅槃。我於餘國作佛，更有異名，是人雖生滅度之想入於涅槃，而於彼土求佛智慧。」《大智度論》第九十五亦同此說。又《法華論》中四聲聞內退菩提心及應化，此二聲聞佛與授記，決定及增上慢此二根未熟故，菩薩與授記，方便令發心。解云：既但云未熟，不言無根，故知定當得佛菩提。又復云方便令發心，即是發菩提心也。又《入楞伽》第二第四第七皆同說二乘無實涅槃，但是三昧力住，後必當得無上菩提。《法華論》云「第四人者方便令入涅槃城故。涅槃城者，諸禪三昧城。過彼城已，令入大般涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明現傳者，當今諸德於大乘中自有二說：一立三乘大乘，以此宗許入寂二乘定不成佛，是故約彼五性差別具說三乘。二立一乘大乘，以此宗許入寂二乘亦並成佛，是故約此佛性遍有唯說一乘。前師引教成立云：如《大般若經》第五百九十云「若有情類於聲聞乘性決定者，聞此法已，速能證得自無漏地。於獨覺乘性決定者，聞此法已，速依自乘而得出離。於無上乘性決定者，聞此法已，速證無上正等菩提。若有情類雖未證入正性離生，而於三乘性不定者，聞此法已，皆發無上正等覺心。」又《解深密經》第二云「乃至更說法要，謂相無自性性、勝義無自性性，乃至諸聲聞乘種性有情亦由此道此行迹故正得無上安穩涅槃。一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道、皆同此一究竟清淨，更無第二。我依此故，密意說言唯有一乘，非於一切有情界中無有種種有情種性，或鈍根性、或中根性、或利根性有情差別。」解云：此約三乘同一所觀無性道故，密意說此名為一乘，理實三乘各證涅槃非是一也。又《瑜伽論》第三十七云「補特伽羅成就者，略說四種：有聲聞種性，以聲聞乘而成就之；有獨覺種性，以獨覺乘而成就之；有佛種性，以無上乘而成就之；無種性者，即以善趣而成就之。」《善戒》、《地持》皆同此說。又《解深密經》云「一向趣寂聲聞種性補特伽羅，雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導，終不能令當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提。」《深密解脫》亦同此說。《十輪經》第九卷亦說三乘各定差別。如是等文並非小乘，是大乘中許三差別，是故各為三乘大乘教也。二後師引彼一乘大乘教者，《涅槃經》三十三云「一切眾生同有佛性，皆同一乘、同一解脫，一因一果同一甘露，一切當得常樂我淨，是名一味。」又《法華》第一云「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」又云「初以三乘引導眾生，然後但以大乘而度脫之。」又第三云「我滅度後，復有弟子不聞是經，不知不覺菩薩所行，自於所得功德生滅度想入於涅槃。我於餘國作佛，更有異名，是人雖生滅度之想入於涅槃，而於彼土求佛智慧。」《大智度論》第九十五亦同此說。又《法華論》中四聲聞內退菩提心及應化，此二聲聞佛與授記，決定及增上慢此二根未熟故，菩薩與授記，方便令發心。解云：既但云未熟，不言無根，故知定當得佛菩提。又復云方便令發心，即是發菩提心也。又《入楞伽》第二第四第七皆同說二乘無實涅槃，但是三昧力住，後必當得無上菩提。《法華論》云「第四人者方便令入涅槃城故。涅槃城者，諸禪三昧城。過彼城已，令入大般涅槃

城。」此同《楞伽》住三昧樂，離分段故假說涅槃。而實有彼變易身，故於淨土中行菩薩道。《勝鬘經》云「言諸二乘得涅槃者，是佛方便，唯有如來得般涅槃。」又此經及《無上依經》、《寶性論》、《佛性論》皆說入滅二乘於三界外受變易身。又《密嚴經》中，二乘必無灰斷永滅。如是等文亦是大乘，不許三乘決定差別，是故名為一乘教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城。」此同《楞伽》住三昧樂，離分段故假說涅槃。而實有彼變易身，故於淨土中行菩薩道。《勝鬘經》云「言諸二乘得涅槃者，是佛方便，唯有如來得般涅槃。」又此經及《無上依經》、《寶性論》、《佛性論》皆說入滅二乘於三界外受變易身。又《密嚴經》中，二乘必無灰斷永滅。如是等文亦是大乘，不許三乘決定差別，是故名為一乘教。

第六定權實者，或有說者：一乘是權、三乘是實，以《深密經》第一時教唯為發趣聲聞乘者說，即總無成佛。第二時教唯為發趣修大乘者說，即總無不成佛。此二若過若不及，故俱非了義。莫若第三時教，有種性者成、無種性者不成，方為了義。法華既當第二時教，即是密意權說，是故《勝鬘經》以一乘為方便說，是故理實但約不定種性說為一乘。《攝論》、《莊嚴論》、《顯揚論》等皆同此釋。又《法華》第三生滅度想入涅槃等，依《瑜伽》八十一並是變化聲聞示現入滅。《楞伽》、《密嚴》皆同此會釋。《無上依經》、《寶性》等論並是不定二乘向菩提者增壽變易，非謂入滅更起受身。《瑜伽》說本轉二識成就不成就四句中第四俱不成就者，為聲聞獨覺入無餘依涅槃界時。又八十云「無餘依涅槃界中唯有清淨真如法界。」依此等文，入涅槃已，身智俱滅、根識永無，豈有變易修行成佛？是故唯有一乘，非極了義。《深密經》中第三時普為發趣一切乘者說，名為了義，故知三乘是盡理實教。又《深密》第二第四皆云一乘是密意說，故知是權也。或有說者：一乘是實、三乘是權，謂《法華經》唯一佛乘是《深密經》三乘後說定性二乘滅亦不存，故方便說三，實唯一故。若言《法華》是第二時教，為引不定二乘故說一切悉皆成佛，而猶未說定性不成故非了者，若爾，法華之時猶未說有定性二乘，何因彼論立四聲聞？彼定性言從何處得？若有定性，豈得總成？若許總成，何名定性？故知定性之言牒前《深密》所說，後至《法華》明悉全成佛，是故彼論順此經文，會前權說歸後實教，故知《法華》定在《深密》後說。《妙智》三教一乘在三乘後，梁論成立正法三中亦一乘在後，並同此說。《法華》中生滅度想入涅槃等，釋為變化示現滅者，極違教理。違教者，若是變化聲聞，即實是諸佛菩薩，豈可迷自所示涅槃乃生滅度之想？若作此釋，元未讀經。違理者，若入涅槃是永斷滅，諸佛菩薩於所化前示現涅槃，若彼所化不定種性是勇猛者，不怖生死能修勝行。若有一類性怯弱者，怖畏生死學佛菩薩，先入涅槃擬欲於後行菩薩道。汝宗入滅既無有起，豈不誤彼一類眾生？此乃誤眾生，何成引導？況復此文無不相干，又亦未見《勝鬘經》意，乃輒斷一乘以為方便。彼經云「若如來隨彼所欲而方便說(謂二乘)，即是一乘無有二乘。」二乘入於一乘，一乘者即第一義乘。又彼經中廣破二乘云無涅槃，又云「此經斷一切疑，決定了義入一乘道。」豈說一乘以為方便？《解深密經》一乘是密意者，是未說《法華》之前故作是說，及後說《法華》時，會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六定權實者，或有說者：一乘是權、三乘是實，以《深密經》第一時教唯為發趣聲聞乘者說，即總無成佛。第二時教唯為發趣修大乘者說，即總無不成佛。此二若過若不及，故俱非了義。莫若第三時教，有種性者成、無種性者不成，方為了義。法華既當第二時教，即是密意權說，是故《勝鬘經》以一乘為方便說，是故理實但約不定種性說為一乘。《攝論》、《莊嚴論》、《顯揚論》等皆同此釋。又《法華》第三生滅度想入涅槃等，依《瑜伽》八十一並是變化聲聞示現入滅。《楞伽》、《密嚴》皆同此會釋。《無上依經》、《寶性》等論並是不定二乘向菩提者增壽變易，非謂入滅更起受身。《瑜伽》說本轉二識成就不成就四句中第四俱不成就者，為聲聞獨覺入無餘依涅槃界時。又八十云「無餘依涅槃界中唯有清淨真如法界。」依此等文，入涅槃已，身智俱滅、根識永無，豈有變易修行成佛？是故唯有一乘，非極了義。《深密經》中第三時普為發趣一切乘者說，名為了義，故知三乘是盡理實教。又《深密》第二第四皆云一乘是密意說，故知是權也。或有說者：一乘是實、三乘是權，謂《法華經》唯一佛乘是《深密經》三乘後說定性二乘滅亦不存，故方便說三，實唯一故。若言《法華》是第二時教，為引不定二乘故說一切悉皆成佛，而猶未說定性不成故非了者，若爾，法華之時猶未說有定性二乘，何因彼論立四聲聞？彼定性言從何處得？若有定性，豈得總成？若許總成，何名定性？故知定性之言牒前《深密》所說，後至《法華》明悉全成佛，是故彼論順此經文，會前權說歸後實教，故知《法華》定在《深密》後說。《妙智》三教一乘在三乘後，梁論成立正法三中亦一乘在後，並同此說。《法華》中生滅度想入涅槃等，釋為變化示現滅者，極違教理。違教者，若是變化聲聞，即實是諸佛菩薩，豈可迷自所示涅槃乃生滅度之想？若作此釋，元未讀經。違理者，若入涅槃是永斷滅，諸佛菩薩於所化前示現涅槃，若彼所化不定種性是勇猛者，不怖生死能修勝行。若有一類性怯弱者，怖畏生死學佛菩薩，先入涅槃擬欲於後行菩薩道。汝宗入滅既無有起，豈不誤彼一類眾生？此乃誤眾生，何成引導？況復此文無不相干，又亦未見《勝鬘經》意，乃輒斷一乘以為方便。彼經云「若如來隨彼所欲而方便說(謂二乘)，即是一乘無有二乘。」二乘入於一乘，一乘者即第一義乘。又彼經中廣破二乘云無涅槃，又云「此經斷一切疑，決定了義入一乘道。」豈說一乘以為方便？《解深密經》一乘是密意者，是未說《法華》之前故作是說，及後說《法華》時，會

前三乘皆是方便。《瑜伽》轉本俱滅、《顯揚》六義說一乘、《攝論》十義說一乘，皆同《深密》會釋，以此等論隨彼經造故。《法華論》說決定二乘亦受記等，是隨此本經造故。若不信一乘，守權乖實甚為可愍，故《百喻經》第二卷云「昔有一聚落，去王城五由旬，村中有好美水。王勅村人常使日日送其美水，村人疲苦，悉欲移遠此村去。時彼村主語諸人言：『汝等莫去。我當為汝白王，改五由旬作三由旬，使汝得近，去來不疲。』則往白王，王為改之作三由旬，眾人聞已便大歡喜。有人語言：『此故是本五由旬，更無有異。』雖聞此言，信王語故終不肯捨。世間之人亦復如是，修行正法度於五道向涅槃城，心生疲倦便欲捨離，頓駕生死不能復進。如來法王有大方便，於一乘法分別說三，小乘之人聞之歡喜以為易行，修善進德求度生死。後聞人說無三乘、故是一乘，以信佛語終不肯捨，如彼村人亦復如是。」解云：此經即是金口良斷，權實顯然，可息諸說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前三乘皆是方便。《瑜伽》轉本俱滅、《顯揚》六義說一乘、《攝論》十義說一乘，皆同《深密》會釋，以此等論隨彼經造故。《法華論》說決定二乘亦受記等，是隨此本經造故。若不信一乘，守權乖實甚為可愍，故《百喻經》第二卷云「昔有一聚落，去王城五由旬，村中有好美水。王勅村人常使日日送其美水，村人疲苦，悉欲移遠此村去。時彼村主語諸人言：『汝等莫去。我當為汝白王，改五由旬作三由旬，使汝得近，去來不疲。』則往白王，王為改之作三由旬，眾人聞已便大歡喜。有人語言：『此故是本五由旬，更無有異。』雖聞此言，信王語故終不肯捨。世間之人亦復如是，修行正法度於五道向涅槃城，心生疲倦便欲捨離，頓駕生死不能復進。如來法王有大方便，於一乘法分別說三，小乘之人聞之歡喜以為易行，修善進德求度生死。後聞人說無三乘、故是一乘，以信佛語終不肯捨，如彼村人亦復如是。」解云：此經即是金口良斷，權實顯然，可息諸說耳。

第七顯開合者，然此三乘一乘各有二種。三乘二者：一異時三乘，如《深密經》初時唯小乘，第二唯大乘。二同時三乘，如第三時普為發趣一切乘等。於此教中，一乘相隱、三乘相顯，是故就顯總名三乘。一乘二者：一破異明一，如《法華經》破二實滅，及《涅槃經》破無佛性，俱是對權會破方說一乘。二直體顯一，如《華嚴經》不對二乘，無所破故；為大菩薩直示法界，成佛儀故。是故初說《華嚴》無權可會，終說《涅槃》會前諸權，是即非盡權無以顯實，是俱名一乘。又復更開，各有三種。初三乘三者：一始別終同三，謂始約因修四諦、緣生、六度等別，終就得果三乘之人身智同滅，如《俱舍》等說，比約初時小乘教說。二始同終別三，謂同聞般若、同觀無性，三乘之人各得自果，如前所引說。若據聖諦、緣生、六度行異，亦得名為始終各別，此是第二第三時教說也。三近異遠同三，謂《法華》等初以三乘方便誘引，後同以大乘令得度等。一乘三者：一存三之一，如《深密》等說；二遮三之一，如《法華》等；三表體之一，如《華嚴》等。是故通說有其四句：一或唯三無一，如《俱舍》等。二或唯一無三，如《華嚴》等。三或亦一亦三，此有二位：初三實一權，如《深密》等；後一實三權，如《法華》等。四或非一非三，約理絕言故。《大般若》中舍利子問善現云：「如來授諸天子記，於三乘中何乘得記？」善現答言：「於法相中無一無三，云何問言於何乘得記？」是故一乘三乘有存有泯，諸說不同。或聞唯破二乘，即謂唯約不定種性；或聞無二亦無三，即謂大乘實教亦破；或聞不破大乘，即謂大乘權教亦存。今釋有二位：一約事，破二乘實滅；二約教，亦會大乘權教。大乘權教許入寂，二乘不成佛故。但深破二乘即是破三，是故破二破三皆不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七顯開合者，然此三乘一乘各有二種。三乘二者：一異時三乘，如《深密經》初時唯小乘，第二唯大乘。二同時三乘，如第三時普為發趣一切乘等。於此教中，一乘相隱、三乘相顯，是故就顯總名三乘。一乘二者：一破異明一，如《法華經》破二實滅，及《涅槃經》破無佛性，俱是對權會破方說一乘。二直體顯一，如《華嚴經》不對二乘，無所破故；為大菩薩直示法界，成佛儀故。是故初說《華嚴》無權可會，終說《涅槃》會前諸權，是即非盡權無以顯實，是俱名一乘。又復更開，各有三種。初三乘三者：一始別終同三，謂始約因修四諦、緣生、六度等別，終就得果三乘之人身智同滅，如《俱舍》等說，比約初時小乘教說。二始同終別三，謂同聞般若、同觀無性，三乘之人各得自果，如前所引說。若據聖諦、緣生、六度行異，亦得名為始終各別，此是第二第三時教說也。三近異遠同三，謂《法華》等初以三乘方便誘引，後同以大乘令得度等。一乘三者：一存三之一，如《深密》等說；二遮三之一，如《法華》等；三表體之一，如《華嚴》等。是故通說有其四句：一或唯三無一，如《俱舍》等。二或唯一無三，如《華嚴》等。三或亦一亦三，此有二位：初三實一權，如《深密》等；後一實三權，如《法華》等。四或非一非三，約理絕言故。《大般若》中舍利子問善現云：「如來授諸天子記，於三乘中何乘得記？」善現答言：「於法相中無一無三，云何問言於何乘得記？」是故一乘三乘有存有泯，諸說不同。或聞唯破二乘，即謂唯約不定種性；或聞無二亦無三，即謂大乘實教亦破；或聞不破大乘，即謂大乘權教亦存。今釋有二位：一約事，破二乘實滅；二約教，亦會大乘權教。大乘權教許入寂，二乘不成佛故。但深破二乘即是破三，是故破二破三皆不相違。

第八教前後者，今辯如來一代所說，約時顯教，大例有四：一本末差別門、二依本起末門、三攝末歸本門、四本末無礙門。初中本末同時、始終一類各無異說，然有三位：一若小乘中，即最初度彼憍陳那等，最後度於須跋陀羅，中間亦復唯說小乘、唯益小機，如四《阿含經》及五部律《遺教》等說。二若約三乘，即從始至終皆說三乘、通益三機，如前所引《力士經》、《大般若》等諸大乘經，於中雖有權實不同，皆具三乘。三若約一乘，即從初至極為大菩薩唯說一乘，如最初時說《華嚴》等，其中不通二乘，復攝九世該於前後，是故至極更無異說。然此三類既依此世根定者說，此即諸教相望各通始終，竟無前後。二依本起末門者，有四類：一謂初時為大菩薩說大乘，次說中乘，次說小乘，後說人天。如此經下〈性起品〉云「譬如日出，先照一切諸大山王，次照一切大山，次照金剛寶山，然後普照一切大地。如來應供等正覺亦復如是，成就無量無邊法界智慧日輪，常放無量無礙智慧光明，先照菩薩摩訶薩等諸大山王，次照緣覺，次照聲聞，次照決定善根眾生，隨應受化，然後悉照一切眾生乃至邪定，為作未來饒益因緣。」又此品中，「如三千界初始成時，先成色界諸天宮殿，次成欲界諸天宮殿，次成人處及餘眾生諸所住處。如來應供等正覺亦復如是，先起菩薩諸行智慧，次起緣覺聲聞及餘眾生一切善根。」依此等文，明佛初時說大、後漸說小，約法以明依本起末，非約根器，以無先學大後學小故。問：法豈不別耶？答：小乘之法定從大乘所流出故。《文殊問經》云「十八及本二，皆從大乘出。」《普超三昧》及《入大乘論》意並同此。三攝末歸本門者，依《無量義經》，初時說小乘，次說中乘，後時說大乘。依《解深密經》，初時唯小乘，第二時唯大乘，第三時具三乘。依《妙智經》，初時唯小乘，次具三乘，後唯一乘。此即《無量義經》合大開小，《深密》等合小開大，謂於大乘開於權實。然《深密》、《妙智》既各聖教，不可取一捨一，是故合此二經總有四門：一初時小乘，二經同說；第二時唯大乘，唯《深密》說；第三時具三乘，此是《深密》第三《妙智》第二；第四時唯一乘，唯《妙智》第三時說。是故當知《妙智經》在《深密》後說。若謂《妙智經》此土未翻而不信者，彼《深密經》既當第三時教，然許定性二乘及無性有情並不成佛，具足三乘名一切乘者，是即《法華》、《涅槃》既在《深密》後說。然定性二乘及無性闡提悉皆成佛，當知即是第四時名一乘教，是故與《妙智經》懸會無疑。又初小乘教，依《法華》等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八教前後者，今辯如來一代所說，約時顯教，大例有四：一本末差別門、二依本起末門、三攝末歸本門、四本末無礙門。初中本末同時、始終一類各無異說，然有三位：一若小乘中，即最初度彼憍陳那等，最後度於須跋陀羅，中間亦復唯說小乘、唯益小機，如四《阿含經》及五部律《遺教》等說。二若約三乘，即從始至終皆說三乘、通益三機，如前所引《力士經》、《大般若》等諸大乘經，於中雖有權實不同，皆具三乘。三若約一乘，即從初至極為大菩薩唯說一乘，如最初時說《華嚴》等，其中不通二乘，復攝九世該於前後，是故至極更無異說。然此三類既依此世根定者說，此即諸教相望各通始終，竟無前後。二依本起末門者，有四類：一謂初時為大菩薩說大乘，次說中乘，次說小乘，後說人天。如此經下〈性起品〉云「譬如日出，先照一切諸大山王，次照一切大山，次照金剛寶山，然後普照一切大地。如來應供等正覺亦復如是，成就無量無邊法界智慧日輪，常放無量無礙智慧光明，先照菩薩摩訶薩等諸大山王，次照緣覺，次照聲聞，次照決定善根眾生，隨應受化，然後悉照一切眾生乃至邪定，為作未來饒益因緣。」又此品中，「如三千界初始成時，先成色界諸天宮殿，次成欲界諸天宮殿，次成人處及餘眾生諸所住處。如來應供等正覺亦復如是，先起菩薩諸行智慧，次起緣覺聲聞及餘眾生一切善根。」依此等文，明佛初時說大、後漸說小，約法以明依本起末，非約根器，以無先學大後學小故。問：法豈不別耶？答：小乘之法定從大乘所流出故。《文殊問經》云「十八及本二，皆從大乘出。」《普超三昧》及《入大乘論》意並同此。三攝末歸本門者，依《無量義經》，初時說小乘，次說中乘，後時說大乘。依《解深密經》，初時唯小乘，第二時唯大乘，第三時具三乘。依《妙智經》，初時唯小乘，次具三乘，後唯一乘。此即《無量義經》合大開小，《深密》等合小開大，謂於大乘開於權實。然《深密》、《妙智》既各聖教，不可取一捨一，是故合此二經總有四門：一初時小乘，二經同說；第二時唯大乘，唯《深密》說；第三時具三乘，此是《深密》第三《妙智》第二；第四時唯一乘，唯《妙智》第三時說。是故當知《妙智經》在《深密》後說。若謂《妙智經》此土未翻而不信者，彼《深密經》既當第三時教，然許定性二乘及無性有情並不成佛，具足三乘名一切乘者，是即《法華》、《涅槃》既在《深密》後說。然定性二乘及無性闡提悉皆成佛，當知即是第四時名一乘教，是故與《妙智經》懸會無疑。又初小乘教，依《法華》等，

佛成道後三七日等說。依《真諦三藏記》云「佛成道七年後說諸部《般若》，是第二時教。」又云「三十八年後說《解節經》，當第三時教。」今依《法華經》及《無量義經》，並云四十年後說《法華》等，故知是《深密》後說。真諦此說必有聖教，若無聖教豈可自作年數？若不信此者，即《涅槃經》最居末後是即無疑。然此四時皆前權後實、以後會前，《法華》、《涅槃》會《深密》之三乘，歸究竟一乘，其義決定。是故此四從淺至深，明攝末歸本之漸次也。四本末無礙門者，謂初舉照山王之本教，明非本無以起末；後顯歸大海之異流，明非盡末無以歸本。是即本末交映、與奪相資，方為攝生之善巧也。是故通論總有五位：一根本一乘教，此如《華嚴》說；二密意小乘教、三密意大乘教、四顯了三乘教，上三如《深密經》說；五破異一乘教，如《法華》、《涅槃》等說。此上四門既圓通無礙，是即前後即無前後、無前後即前後，皆無障礙，思准之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛成道後三七日等說。依《真諦三藏記》云「佛成道七年後說諸部《般若》，是第二時教。」又云「三十八年後說《解節經》，當第三時教。」今依《法華經》及《無量義經》，並云四十年後說《法華》等，故知是《深密》後說。真諦此說必有聖教，若無聖教豈可自作年數？若不信此者，即《涅槃經》最居末後是即無疑。然此四時皆前權後實、以後會前，《法華》、《涅槃》會《深密》之三乘，歸究竟一乘，其義決定。是故此四從淺至深，明攝末歸本之漸次也。四本末無礙門者，謂初舉照山王之本教，明非本無以起末；後顯歸大海之異流，明非盡末無以歸本。是即本末交映、與奪相資，方為攝生之善巧也。是故通論總有五位：一根本一乘教，此如《華嚴》說；二密意小乘教、三密意大乘教、四顯了三乘教，上三如《深密經》說；五破異一乘教，如《法華》、《涅槃》等說。此上四門既圓通無礙，是即前後即無前後、無前後即前後，皆無障礙，思准之耳。

第九以義分教。教類有五，此就義分，非約時事。一小乘教、二大乘始教、三終教、四頓教、五圓教。初小乘可知。二始教者，以《深密經》中第二第三時教同許定性二乘俱不成佛，故今合之總為一教。此既未盡大乘法理，是故立為大乘始教。三終教者，定性二乘無性闡提悉當成佛，方盡大乘至極之說，立為終教。然上二教，並依地位漸次修成，俱名漸教。四頓教者，但一念不生即名為佛，不依位地漸次而說，故立為頓。如《思益》云「得諸法正性者，不從一地至於一地。」《楞伽》云「初地即八地，乃至無所有何次等。」又下〈地品〉中，十地猶如空中鳥跡，豈有差別可得？具如《諸法無行經》等說。五圓教者，明一位即一切位、一切位即一位，是故十信滿心即攝五位成正覺等，依普賢法界帝網重重主伴具足，故名圓教，如此經等說。若約所說法相等者，初小乘法相有七十五法、識唯有六，所說不盡法原，多起異諍，如小乘諸部經論說。二始教中廣說法相、小說真性，所立百法決擇分明故無違諍，所說八識唯是生滅法相，名數多同小乘，固非究竟玄妙之說，如《瑜伽》、《雜集》等說。三終教中，少說法相、廣說真性，以會事從理故。所立八識通如來藏隨緣成立，具生滅不生滅，亦不論百法名數不廣，又不同小亦無多門，如《楞伽》等經《寶性》等論說。四頓教中，總不說法相唯辯真性，亦無八識差別之相，一切所有唯是妄想，一切法實唯是絕言，呵教勸離毀相泯心，生心即妄、不生即佛，亦無佛無不佛、無生無不生，如淨名默住顯不二等是其意也。五圓教中，所說唯是無盡法界，性海圓融緣起無礙，相即相入，如因陀羅網重重無際微細相容主伴無盡，十十法門各稱法界，具如下說。然此五教有開有合，亦有五重：一或總為一，謂唯是如來一大善巧攝生方便也。二或開為二，謂一乘、三乘教。前諸教中雖有存三泯二不同，然皆通三乘趣入，故名三乘教；後一直顯本法不通二乘，故唯是一，即《智論》中名共教不共教。此亦同上印師等所立二教也。三或分為三，謂小乘、三乘、一乘教。《智論》既將此經為不與二乘共，故名為不共，即是一乘。《大品》等為通三乘同觀得益，故名為共，即是三乘。義准四《阿含經》既不共菩薩亦名不共，即是小乘。依此三位，梁攝論第八云「如來成立正法有三種：一立小乘、二立大乘(有本作三乘字)、三立一乘。第三最勝故，名善成立。」此亦同上《妙智經》說。又真諦三藏《部異執疏》第二卷中亦同此說。四或分為四，此有二義：一於上共教中約存三泯二開兩教故為四，一別教小乘；二同教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九以義分教。教類有五，此就義分，非約時事。一小乘教、二大乘始教、三終教、四頓教、五圓教。初小乘可知。二始教者，以《深密經》中第二第三時教同許定性二乘俱不成佛，故今合之總為一教。此既未盡大乘法理，是故立為大乘始教。三終教者，定性二乘無性闡提悉當成佛，方盡大乘至極之說，立為終教。然上二教，並依地位漸次修成，俱名漸教。四頓教者，但一念不生即名為佛，不依位地漸次而說，故立為頓。如《思益》云「得諸法正性者，不從一地至於一地。」《楞伽》云「初地即八地，乃至無所有何次等。」又下〈地品〉中，十地猶如空中鳥跡，豈有差別可得？具如《諸法無行經》等說。五圓教者，明一位即一切位、一切位即一位，是故十信滿心即攝五位成正覺等，依普賢法界帝網重重主伴具足，故名圓教，如此經等說。若約所說法相等者，初小乘法相有七十五法、識唯有六，所說不盡法原，多起異諍，如小乘諸部經論說。二始教中廣說法相、小說真性，所立百法決擇分明故無違諍，所說八識唯是生滅法相，名數多同小乘，固非究竟玄妙之說，如《瑜伽》、《雜集》等說。三終教中，少說法相、廣說真性，以會事從理故。所立八識通如來藏隨緣成立，具生滅不生滅，亦不論百法名數不廣，又不同小亦無多門，如《楞伽》等經《寶性》等論說。四頓教中，總不說法相唯辯真性，亦無八識差別之相，一切所有唯是妄想，一切法實唯是絕言，呵教勸離毀相泯心，生心即妄、不生即佛，亦無佛無不佛、無生無不生，如淨名默住顯不二等是其意也。五圓教中，所說唯是無盡法界，性海圓融緣起無礙，相即相入，如因陀羅網重重無際微細相容主伴無盡，十十法門各稱法界，具如下說。然此五教有開有合，亦有五重：一或總為一，謂唯是如來一大善巧攝生方便也。二或開為二，謂一乘、三乘教。前諸教中雖有存三泯二不同，然皆通三乘趣入，故名三乘教；後一直顯本法不通二乘，故唯是一，即《智論》中名共教不共教。此亦同上印師等所立二教也。三或分為三，謂小乘、三乘、一乘教。《智論》既將此經為不與二乘共，故名為不共，即是一乘。《大品》等為通三乘同觀得益，故名為共，即是三乘。義准四《阿含經》既不共菩薩亦名不共，即是小乘。依此三位，梁攝論第八云「如來成立正法有三種：一立小乘、二立大乘(有本作三乘字)、三立一乘。第三最勝故，名善成立。」此亦同上《妙智經》說。又真諦三藏《部異執疏》第二卷中亦同此說。四或分為四，此有二義：一於上共教中約存三泯二開兩教故為四，一別教小乘；二同教

三乘，如《深密》等；三同教一乘，如《法華》等；四別教一乘，如《華嚴》等。二約歷位無位開漸、頓二教故為四：一小乘教、二漸教、三頓教、四圓教。五或散分為五，於上漸教復分始、終二教。此上五教非局判經，但多分而論。如上所指通諸經論，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘，如《深密》等；三同教一乘，如《法華》等；四別教一乘，如《華嚴》等。二約歷位無位開漸、頓二教故為四：一小乘教、二漸教、三頓教、四圓教。五或散分為五，於上漸教復分始、終二教。此上五教非局判經，但多分而論。如上所指通諸經論，並可知。

第十以理開宗，宗乃有十：一法我俱有宗，謂人天位及小乘中犢子部等。彼立三聚法：一有為法、二無為法、三非二聚。即初二是法，後一是我。又立五法藏：一過去；二未來；三現在；四無為；五不可說，此即是我，以不可說是有為無為故。二法有我無宗，謂薩婆多等。彼說諸法二種所攝：一名、二色。或四所攝，謂三世及無為。或立五法：一心、二心所、三色、四不相應、五無為。此即但有此法，無別有我。三法無去來宗，謂大眾部等說。有現在及無為，以過未法體用俱無故也。四現通假實宗，謂說假部等。彼說無有去來二世，於現在法中在蘊可實、在界處為假，隨應諸法假實不定，《成實論》及經部別師亦同此類。五俗妄真實宗，謂說出世部等。彼說世俗法假，以虛妄故；出世法實，以非虛妄故。六諸法但名宗，謂一說部等。一切我法唯有假名，都無實體。此又通於初教之始。七一切皆空宗，謂大乘初教。說一切法悉皆性空，超於情表，無分別故，如《般若》等皆辯。八真德不空宗，謂終教諸經所說。一切法唯是真如，如來藏中實德攝故；真體不空，具性德故。九相想俱絕宗，謂頓教中絕言所顯離言之理，理事俱泯平等離念。十圓明具德宗，謂如別教一乘，主伴具足無盡自在所顯法門。上來分教開宗，粗陳挭概廣引教理，具明義相如別記說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十以理開宗，宗乃有十：一法我俱有宗，謂人天位及小乘中犢子部等。彼立三聚法：一有為法、二無為法、三非二聚。即初二是法，後一是我。又立五法藏：一過去；二未來；三現在；四無為；五不可說，此即是我，以不可說是有為無為故。二法有我無宗，謂薩婆多等。彼說諸法二種所攝：一名、二色。或四所攝，謂三世及無為。或立五法：一心、二心所、三色、四不相應、五無為。此即但有此法，無別有我。三法無去來宗，謂大眾部等說。有現在及無為，以過未法體用俱無故也。四現通假實宗，謂說假部等。彼說無有去來二世，於現在法中在蘊可實、在界處為假，隨應諸法假實不定，《成實論》及經部別師亦同此類。五俗妄真實宗，謂說出世部等。彼說世俗法假，以虛妄故；出世法實，以非虛妄故。六諸法但名宗，謂一說部等。一切我法唯有假名，都無實體。此又通於初教之始。七一切皆空宗，謂大乘初教。說一切法悉皆性空，超於情表，無分別故，如《般若》等皆辯。八真德不空宗，謂終教諸經所說。一切法唯是真如，如來藏中實德攝故；真體不空，具性德故。九相想俱絕宗，謂頓教中絕言所顯離言之理，理事俱泯平等離念。十圓明具德宗，謂如別教一乘，主伴具足無盡自在所顯法門。上來分教開宗，粗陳挭概廣引教理，具明義相如別記說。

第四教所被機者，通有十位，於中前五簡其非器、後五正顯所為。前中五者，一違真非器。謂不發菩提心、不求出離，依傍此經求名求利莊飾我人，經非彼緣，故非其器。下云「為名利說法，是為魔業。」又如不淨說法，墮惡道等。二背正非器。謂詐現大心、偽修邪善，近感人天終不成佛，恐墮阿鼻地獄多劫受苦。如提婆達多為闡提頂，又如八大善人當成不善。前據初時即可知，此就終時方顯。下云「忘失菩提心修諸善根，是為魔業。」經非此緣，故亦非器。三乖實非器。謂雖不巧偽，然隨自執見以取經文，遂令超情至教迴不入心，故成非器。《地論》云「聞作聞解，不得不聞。」又如隨聲取義五種過失等。此上三位俱是凡愚眾生境界。下云「此經不入一切眾生之手，唯除菩薩。」良以此經非是眾生流轉之緣，故不入手。四狹劣非器。謂一切二乘無廣大心，亦非此器。下文云「一切聲聞緣覺不聞此經，何況受持。」又舍利弗等五百聲聞，皆如聾盲，不聞不見。五守權非器。謂三乘共教諸菩薩等，隨自宗中修行未滿初阿僧祇，亦非此器故。下文云「菩薩摩訶薩雖無量億那由他劫行六波羅蜜修習道品善根，未聞此經，雖聞不信受持隨順，是等猶為假名菩薩。」問：《瓔珞經》等十千劫修十信行滿，何故此中無量億等不信此經？答：以彼但於行布位中修行信等，於此圓融普賢十信一攝一切猶未聞信，由此故知二宗差別。若不爾者，修行既經爾許時劫，不信此經，何名菩薩摩訶薩也。簡非器竟。第二顯所為中五者：一正為者，謂是一乘不共教中普機菩薩，正是此經所為之器。下文云「如是經典，但為乘不思議乘菩薩摩訶薩說，不為餘人。」解云：乘者運轉為義。若依別門，初運至十信，次轉至十住乃至佛果，次第相乘以階彼岸，名可思議。若依普門，一位即一切位故，亦一運即一切運，名不思議乘。乘此乘者，十信滿心即得六位，如〈賢首品〉等說。又十住等位皆亦如是，如下文諸會處說。又如善財一生具五位等，皆是普法相收故也。又〈舍那品〉云「非餘境界之所知，普賢方便皆得入。」又普賢誡眾云：「普眼境界清淨身，我今演說仁諦聽。」如是可知。問：何故此法非餘境界？答：以盧舍那周遍塵方普應法界一切群機。若彼別機稱自根器，但各見己所見、聞自所聞，皆不見他所見、不聞他所聞。此普賢機，乃見一切所見、聞一切所聞，皆盡盧舍那能化分齊，故云普眼境也。是故當知，普別二機感普別二法各不同也。二兼為者，謂遺法中見聞信向此無盡法，成金剛種，當必得此圓融普法。如下文吞服金剛喻，又小火廣燒喻等，又如兜率 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四教所被機者，通有十位，於中前五簡其非器、後五正顯所為。前中五者，一違真非器。謂不發菩提心、不求出離，依傍此經求名求利莊飾我人，經非彼緣，故非其器。下云「為名利說法，是為魔業。」又如不淨說法，墮惡道等。二背正非器。謂詐現大心、偽修邪善，近感人天終不成佛，恐墮阿鼻地獄多劫受苦。如提婆達多為闡提頂，又如八大善人當成不善。前據初時即可知，此就終時方顯。下云「忘失菩提心修諸善根，是為魔業。」經非此緣，故亦非器。三乖實非器。謂雖不巧偽，然隨自執見以取經文，遂令超情至教迴不入心，故成非器。《地論》云「聞作聞解，不得不聞。」又如隨聲取義五種過失等。此上三位俱是凡愚眾生境界。下云「此經不入一切眾生之手，唯除菩薩。」良以此經非是眾生流轉之緣，故不入手。四狹劣非器。謂一切二乘無廣大心，亦非此器。下文云「一切聲聞緣覺不聞此經，何況受持。」又舍利弗等五百聲聞，皆如聾盲，不聞不見。五守權非器。謂三乘共教諸菩薩等，隨自宗中修行未滿初阿僧祇，亦非此器故。下文云「菩薩摩訶薩雖無量億那由他劫行六波羅蜜修習道品善根，未聞此經，雖聞不信受持隨順，是等猶為假名菩薩。」問：《瓔珞經》等十千劫修十信行滿，何故此中無量億等不信此經？答：以彼但於行布位中修行信等，於此圓融普賢十信一攝一切猶未聞信，由此故知二宗差別。若不爾者，修行既經爾許時劫，不信此經，何名菩薩摩訶薩也。簡非器竟。第二顯所為中五者：一正為者，謂是一乘不共教中普機菩薩，正是此經所為之器。下文云「如是經典，但為乘不思議乘菩薩摩訶薩說，不為餘人。」解云：乘者運轉為義。若依別門，初運至十信，次轉至十住乃至佛果，次第相乘以階彼岸，名可思議。若依普門，一位即一切位故，亦一運即一切運，名不思議乘。乘此乘者，十信滿心即得六位，如〈賢首品〉等說。又十住等位皆亦如是，如下文諸會處說。又如善財一生具五位等，皆是普法相收故也。又〈舍那品〉云「非餘境界之所知，普賢方便皆得入。」又普賢誡眾云：「普眼境界清淨身，我今演說仁諦聽。」如是可知。問：何故此法非餘境界？答：以盧舍那周遍塵方普應法界一切群機。若彼別機稱自根器，但各見己所見、聞自所聞，皆不見他所見、不聞他所聞。此普賢機，乃見一切所見、聞一切所聞，皆盡盧舍那能化分齊，故云普眼境也。是故當知，普別二機感普別二法各不同也。二兼為者，謂遺法中見聞信向此無盡法，成金剛種，當必得此圓融普法。如下文吞服金剛喻，又小火廣燒喻等，又如兜率

天子從地獄出，得十地無生忍，展轉利益不窮盡等，皆由宿聞此法為本因故。又下文云「雖在於大海，及劫盡火中，決定信無疑，必得聞此經。」三引為者，謂彼如前共教菩薩，於彼教中多時長養深解窮徹行布教源，即當得此普賢法界。既云無量億那由他劫不信此經，即知過此劫數必當信受，以離此普法更無餘路得成佛故、經不說彼過此劫數猶不信故。問：若彼地前過彼劫數必信受者，即知地上二宗不別，豈彼所信無十地耶？答：於彼教中具有行布十地漸次乃至佛果，長養彼根器務令成熟，極遲之者至此劫數定當信入；如其疾者，是即不定，可准知耳。四轉為者，謂諸二乘以根鈍故，要先迴入共教大乘，捨二乘名得菩薩稱，然後方入此普賢法，故說此經唯為菩薩、不攝二乘。若不爾者，餘大乘經有聲聞眾為所被機，亦引二乘令其入大。唯獨此經，眾無聲聞之機、文無迴小之說，何成了義深廣之典？設第八會有聲聞者，為寄對顯法，表如聾盲，非是所被，其六千比丘非是羅漢，故不相違。是故當知，一切二乘總無頓入普賢法界。依究竟說，無有二乘而不迴入共教菩薩，無彼菩薩而不入此普賢之法，是故展轉無不皆是此法之器。五遠為者，謂諸凡愚外道闡提悉有佛性，以障重故，久遠亦當得入此法。如《佛性論》及《寶性論》皆說，以一闡提謗大乘因，依無量時說無佛性，非謂究竟無清淨性。又如此經性起大樹，於二乘闡提二處不生牙亦不捨生性等，又如日照生盲喻等。是故當知，一切眾生究竟無不皆入此法，以此普法眾生具有故。下文云「菩薩知一切眾生身中有如來菩提」等。問：若爾，何故《瑜伽》等論，定性二乘及無性有情定不成佛？答：此由教門有了不了，故有諸說。若依小乘，一切眾生總皆無有大菩提性，如小論說。若大乘初教，即五性差別，一分有性、一分無性，如《瑜伽》等。若依終教，一切眾生悉有佛性，如《涅槃》等經《佛性》等論。若依頓教，眾生佛性一味一相，不可言有、不可說無，離言絕慮，如《諸法無行經》等說。若依圓教，眾生佛性具因具果、有性有相，圓明備德，如〈性起品〉如來菩提處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子從地獄出，得十地無生忍，展轉利益不窮盡等，皆由宿聞此法為本因故。又下文云「雖在於大海，及劫盡火中，決定信無疑，必得聞此經。」三引為者，謂彼如前共教菩薩，於彼教中多時長養深解窮徹行布教源，即當得此普賢法界。既云無量億那由他劫不信此經，即知過此劫數必當信受，以離此普法更無餘路得成佛故、經不說彼過此劫數猶不信故。問：若彼地前過彼劫數必信受者，即知地上二宗不別，豈彼所信無十地耶？答：於彼教中具有行布十地漸次乃至佛果，長養彼根器務令成熟，極遲之者至此劫數定當信入；如其疾者，是即不定，可准知耳。四轉為者，謂諸二乘以根鈍故，要先迴入共教大乘，捨二乘名得菩薩稱，然後方入此普賢法，故說此經唯為菩薩、不攝二乘。若不爾者，餘大乘經有聲聞眾為所被機，亦引二乘令其入大。唯獨此經，眾無聲聞之機、文無迴小之說，何成了義深廣之典？設第八會有聲聞者，為寄對顯法，表如聾盲，非是所被，其六千比丘非是羅漢，故不相違。是故當知，一切二乘總無頓入普賢法界。依究竟說，無有二乘而不迴入共教菩薩，無彼菩薩而不入此普賢之法，是故展轉無不皆是此法之器。五遠為者，謂諸凡愚外道闡提悉有佛性，以障重故，久遠亦當得入此法。如《佛性論》及《寶性論》皆說，以一闡提謗大乘因，依無量時說無佛性，非謂究竟無清淨性。又如此經性起大樹，於二乘闡提二處不生牙亦不捨生性等，又如日照生盲喻等。是故當知，一切眾生究竟無不皆入此法，以此普法眾生具有故。下文云「菩薩知一切眾生身中有如來菩提」等。問：若爾，何故《瑜伽》等論，定性二乘及無性有情定不成佛？答：此由教門有了不了，故有諸說。若依小乘，一切眾生總皆無有大菩提性，如小論說。若大乘初教，即五性差別，一分有性、一分無性，如《瑜伽》等。若依終教，一切眾生悉有佛性，如《涅槃》等經《佛性》等論。若依頓教，眾生佛性一味一相，不可言有、不可說無，離言絕慮，如《諸法無行經》等說。若依圓教，眾生佛性具因具果、有性有相，圓明備德，如〈性起品〉如來菩提處說。

第五能詮教體者，通論教體，從淺至深，略有十門：一言詮辯體門、二通攝所詮門、三遍該諸法門、四緣起唯心門、五會緣入實門、六理事無礙門、七事融相攝門、八帝網重重門、九海印炳現門、十主伴圓備門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五能詮教體者，通論教體，從淺至深，略有十門：一言詮辯體門、二通攝所詮門、三遍該諸法門、四緣起唯心門、五會緣入實門、六理事無礙門、七事融相攝門、八帝網重重門、九海印炳現門、十主伴圓備門。

初中有二：先辨小乘、後顯大乘。前中依薩婆多宗諸德三說。一云：但名句文身以為教體。故《發智論》云「十二部經以何為性？答：名身句身文身次第住等。」一云：以聲善故是佛教體，名等無記是教作用。《婆娑論》第一百二十六云「佛教云何？答：謂佛語言、詞唱評論、語音語路語表是佛教，乃至說者語業為體。佛語何法？答：謂名身句身文身，次第行列、次第安布、次第連合，此即總顯佛教作用。」解云：評家正義，音聲為體。經部宗亦以音聲為性，故《順正理論》第十四破經部云「汝不應立名句文身即聲為體。」又無性《攝論》破彼云「諸契經句語為自性，不應理故，初是法處，後是聲處。」亦又因前二說，諸德合取以為教體，餘如彼說。就大乘宗有四句：初攝假從實，唯聲為體，以名等依聲屈曲假立無別體故。無性《攝論》云「依弘誓願立菩薩聲。」《雜集論》云「成所引聲，謂諸聖說。」二分假異實，以名等為性故。《唯識論》第二云「若名句等不異聲者，法詞無礙境應無別。」三假實合辯，亦聲亦名等。《維摩經》云「有以音聲語言文字而作佛事。」《十地論》中說者以二事說，聽者以二事聞，謂音聲、名字。問：依此宗聲表善惡，聲是無記；又名句文是自性無記，何得無記為聖教體？答：若有漏心變，可是無記；若佛菩薩後得智說，俱是善攝。《十地論》云「依止何事者，謂音聲及善字。」四假實雙泯，非聲非名，以即空故、言即無言故。《維摩》云「文字性離是即解脫。」《十地論》中，風喻音聲、畫喻名字，若動樹葉風及壁上畫是即可取，若空中風及空中畫皆不可取。大乘聲名當知亦爾，皆不可取以相盡故。此上四句為一教體，是故空有無礙名大乘法。謂空不異有，有是幻有，幻有宛然，舉體是空；有不異空，空是真空，真空湛然，舉體是有。是故空有無毫分別。故《佛藏經》云「諸法如毫𣯛許不空者，即諸佛不出世。」又下云「諸法畢竟空，無有毫末相。」如是非一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中有二：先辨小乘、後顯大乘。前中依薩婆多宗諸德三說。一云：但名句文身以為教體。故《發智論》云「十二部經以何為性？答：名身句身文身次第住等。」一云：以聲善故是佛教體，名等無記是教作用。《婆娑論》第一百二十六云「佛教云何？答：謂佛語言、詞唱評論、語音語路語表是佛教，乃至說者語業為體。佛語何法？答：謂名身句身文身，次第行列、次第安布、次第連合，此即總顯佛教作用。」解云：評家正義，音聲為體。經部宗亦以音聲為性，故《順正理論》第十四破經部云「汝不應立名句文身即聲為體。」又無性《攝論》破彼云「諸契經句語為自性，不應理故，初是法處，後是聲處。」亦又因前二說，諸德合取以為教體，餘如彼說。就大乘宗有四句：初攝假從實，唯聲為體，以名等依聲屈曲假立無別體故。無性《攝論》云「依弘誓願立菩薩聲。」《雜集論》云「成所引聲，謂諸聖說。」二分假異實，以名等為性故。《唯識論》第二云「若名句等不異聲者，法詞無礙境應無別。」三假實合辯，亦聲亦名等。《維摩經》云「有以音聲語言文字而作佛事。」《十地論》中說者以二事說，聽者以二事聞，謂音聲、名字。問：依此宗聲表善惡，聲是無記；又名句文是自性無記，何得無記為聖教體？答：若有漏心變，可是無記；若佛菩薩後得智說，俱是善攝。《十地論》云「依止何事者，謂音聲及善字。」四假實雙泯，非聲非名，以即空故、言即無言故。《維摩》云「文字性離是即解脫。」《十地論》中，風喻音聲、畫喻名字，若動樹葉風及壁上畫是即可取，若空中風及空中畫皆不可取。大乘聲名當知亦爾，皆不可取以相盡故。此上四句為一教體，是故空有無礙名大乘法。謂空不異有，有是幻有，幻有宛然，舉體是空；有不異空，空是真空，真空湛然，舉體是有。是故空有無毫分別。故《佛藏經》云「諸法如毫𣯛許不空者，即諸佛不出世。」又下云「諸法畢竟空，無有毫末相。」如是非一也。

第二通攝所詮門者，非但如前取能詮教，亦漸通取所詮之義，以並是所知所解法故。《瑜伽》八十一云「諸契經體略有二種：一文、二義。文是所依、義是能依。如是二種，總名一切所知境界。」解云：以義依文而得顯故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二通攝所詮門者，非但如前取能詮教，亦漸通取所詮之義，以並是所知所解法故。《瑜伽》八十一云「諸契經體略有二種：一文、二義。文是所依、義是能依。如是二種，總名一切所知境界。」解云：以義依文而得顯故。

第三遍該諸法門者，謂一切諸法悉為教體。此亦二種：一有為法、二無為法，以無不能令生開覺故。如下文華鬘寶地香樹雲閣法界法門無非佛事，如勝音菩薩及所坐蓮華即通人法教義行位因果理事，總能發生勝解行，故並為教體。准思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三遍該諸法門者，謂一切諸法悉為教體。此亦二種：一有為法、二無為法，以無不能令生開覺故。如下文華鬘寶地香樹雲閣法界法門無非佛事，如勝音菩薩及所坐蓮華即通人法教義行位因果理事，總能發生勝解行，故並為教體。准思可知。

第四緣起唯心門者，此上一切差別教法，無不皆是唯心所現，是故俱以唯識為體。然有二義：一本影相對、二說聽全攝。初中通辨諸教，總有四句：一唯本無影，如小乘教，以無唯識變現等故，達摩多羅等諸論師多立此義。二亦本亦影，如大乘始教，眾生心外佛有微妙色聲等法，由聞者善根增上緣力擊佛利他等子為因，於佛智上文義相生為本性相教。由佛此教增上緣力擊聞法者有漏無漏善根種子，聞者識上文義相生為影像相教也。《二十唯識論》云「展轉增上力，二識成決定。」護法論師等悉立此義。三唯影無本，如大乘終教，離眾生心，佛果無有色身言聲事相功德，唯有如如及如如智，大悲大願為增上緣，令彼所化根熟眾生心中現佛色聲說法，是故聖教唯是眾生心影像。故下文云「一切諸如來，無有說佛法，隨其所應化，而為演說法。」又云「如來法身不思議，無色無相無倫匹，示現色像為眾生，十方受化靡不見。」如是非一。龍軍、堅慧諸論師等並立此義。四非本非影，如頓教中，非直心外無佛色等，眾生心內所現之佛亦當相空，以唯是識無別影故、色等性離無所有故、一切無言無言亦無故，是故聖教即是無教之教。如經云「如來不出世，亦無有涅槃。」又《密嚴經》明佛常在法界，無不出世等。龍樹等宗多立此義。此前四說總為一教，圓融無礙皆不相妨，以各聖教從淺至深攝眾生故。思之可見。第二說聽全收者，亦四句：一離佛心外無所化眾生，況所說教，是故唯是佛心所現。此義云何？謂諸眾生無別自體，攬如來藏以成眾生。然此如來藏即是佛智證為自體，是故眾生舉體總在佛智心中。下文云「諸佛悉了知，一切從心轉。」又云「如來菩提身中，悉見一切眾生發菩提心修菩薩行成等正覺，乃至見一切眾生寂滅涅槃亦復如是。皆悉一性，以無性故。」又云「三世一切劫，佛剎及諸法，諸根心心法，一切虛妄法，於一佛身中，此法皆悉現。」又《佛性論》第二〈如來藏品〉云「一切眾生悉在如來智內，故名為藏。以如如智稱如如境故。一切眾生決定無有出如如境者，並為如來之所攝持故，名所藏眾生為如來藏。是故離佛心智無一法可得。」二總在眾生心中，以離眾生心無別佛德故。此義云何？佛證眾生心中真如成佛，亦以始覺同本覺故，是故總在眾生心中從體起用，應化身時即是眾生心中真如用大，更無別佛。《起信論》中盛明此義。又下文云「若人欲求知，三世一切佛，應當如是觀，心造諸如來。」三隨一聖教全唯二心，以前二說不相離故。謂眾生心內佛為佛心中眾生說法，佛心中眾生聽眾生心佛說法，如是全收說聽無礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四緣起唯心門者，此上一切差別教法，無不皆是唯心所現，是故俱以唯識為體。然有二義：一本影相對、二說聽全攝。初中通辨諸教，總有四句：一唯本無影，如小乘教，以無唯識變現等故，達摩多羅等諸論師多立此義。二亦本亦影，如大乘始教，眾生心外佛有微妙色聲等法，由聞者善根增上緣力擊佛利他等子為因，於佛智上文義相生為本性相教。由佛此教增上緣力擊聞法者有漏無漏善根種子，聞者識上文義相生為影像相教也。《二十唯識論》云「展轉增上力，二識成決定。」護法論師等悉立此義。三唯影無本，如大乘終教，離眾生心，佛果無有色身言聲事相功德，唯有如如及如如智，大悲大願為增上緣，令彼所化根熟眾生心中現佛色聲說法，是故聖教唯是眾生心影像。故下文云「一切諸如來，無有說佛法，隨其所應化，而為演說法。」又云「如來法身不思議，無色無相無倫匹，示現色像為眾生，十方受化靡不見。」如是非一。龍軍、堅慧諸論師等並立此義。四非本非影，如頓教中，非直心外無佛色等，眾生心內所現之佛亦當相空，以唯是識無別影故、色等性離無所有故、一切無言無言亦無故，是故聖教即是無教之教。如經云「如來不出世，亦無有涅槃。」又《密嚴經》明佛常在法界，無不出世等。龍樹等宗多立此義。此前四說總為一教，圓融無礙皆不相妨，以各聖教從淺至深攝眾生故。思之可見。第二說聽全收者，亦四句：一離佛心外無所化眾生，況所說教，是故唯是佛心所現。此義云何？謂諸眾生無別自體，攬如來藏以成眾生。然此如來藏即是佛智證為自體，是故眾生舉體總在佛智心中。下文云「諸佛悉了知，一切從心轉。」又云「如來菩提身中，悉見一切眾生發菩提心修菩薩行成等正覺，乃至見一切眾生寂滅涅槃亦復如是。皆悉一性，以無性故。」又云「三世一切劫，佛剎及諸法，諸根心心法，一切虛妄法，於一佛身中，此法皆悉現。」又《佛性論》第二〈如來藏品〉云「一切眾生悉在如來智內，故名為藏。以如如智稱如如境故。一切眾生決定無有出如如境者，並為如來之所攝持故，名所藏眾生為如來藏。是故離佛心智無一法可得。」二總在眾生心中，以離眾生心無別佛德故。此義云何？佛證眾生心中真如成佛，亦以始覺同本覺故，是故總在眾生心中從體起用，應化身時即是眾生心中真如用大，更無別佛。《起信論》中盛明此義。又下文云「若人欲求知，三世一切佛，應當如是觀，心造諸如來。」三隨一聖教全唯二心，以前二說不相離故。謂眾生心內佛為佛心中眾生說法，佛心中眾生聽眾生心佛說法，如是全收說聽無礙

，是謂甚深唯識道理。四或彼聖教俱非二心，以兩俱形奪不竝現故、雙融二位無不泯故。謂佛心眾生無聽者故、眾生心佛無說者故，兩俱雙泯，二相盡故。經云「夫說法者無說無示，亦其聽法者無聞無得。」又此下文云「眾生所生非是生，亦無流轉生死中。」又經云「如來不說法，亦不度眾生。」如是等。是故此四，於一聖教圓融無礙，方為究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是謂甚深唯識道理。四或彼聖教俱非二心，以兩俱形奪不竝現故、雙融二位無不泯故。謂佛心眾生無聽者故、眾生心佛無說者故，兩俱雙泯，二相盡故。經云「夫說法者無說無示，亦其聽法者無聞無得。」又此下文云「眾生所生非是生，亦無流轉生死中。」又經云「如來不說法，亦不度眾生。」如是等。是故此四，於一聖教圓融無礙，方為究竟。

第五會緣入實門者，亦有二義：一以本收末、二會相顯性。初中以諸聖教皆從真流，是故與真性常不異，如海起潮不失鹹味。論中名為真如所流十二分教，又云從最清淨法界等流教法等，是故以本收末唯是真如也。二會相顯性者，謂彼一切差別教法皆悉從緣起，從緣起故必無自性，無自性故即是真如，是故空相本盡、真性本現，唯是真如，故經云「一切法即如」也。又下文云「彼生滅法如如相也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會緣入實門者，亦有二義：一以本收末、二會相顯性。初中以諸聖教皆從真流，是故與真性常不異，如海起潮不失鹹味。論中名為真如所流十二分教，又云從最清淨法界等流教法等，是故以本收末唯是真如也。二會相顯性者，謂彼一切差別教法皆悉從緣起，從緣起故必無自性，無自性故即是真如，是故空相本盡、真性本現，唯是真如，故經云「一切法即如」也。又下文云「彼生滅法如如相也。」

第六理事無礙門者，亦有二義：一謂一切教法舉體真如，不礙事相歷然差別；二真如舉體為一切法，不礙一味湛然平等。前即如波即水，不礙動相，後即如水即波，不失濕體。當知此中道理亦爾，是故理事混融無礙，唯一無住不二法門，《維摩經》中盛顯斯義。又此經云「知非有是有、有是非有，非相是相、相是非相。」良由本以非有為有，是故此有即是非有。聖教准此理事無礙，思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六理事無礙門者，亦有二義：一謂一切教法舉體真如，不礙事相歷然差別；二真如舉體為一切法，不礙一味湛然平等。前即如波即水，不礙動相，後即如水即波，不失濕體。當知此中道理亦爾，是故理事混融無礙，唯一無住不二法門，《維摩經》中盛顯斯義。又此經云「知非有是有、有是非有，非相是相、相是非相。」良由本以非有為有，是故此有即是非有。聖教准此理事無礙，思之可見。

第七事融相攝門者，亦有二義，一相在、二相是。初中先一在一切中，謂如一教法不礙在事全是真理，真理遍餘一切事中同理。教事亦如理遍，是故一切法中常有此一。依是義故，無一微細塵毛等處無佛說教。故此經云「一切佛剎微塵中，盧舍那現自在力，弘誓願海振音聲，調伏一切眾生類。」二一切在一中，謂無分齊理既不改性而全是事，是故一事攝理無不皆盡。餘事如理在一事中，以理無際限不可分故，隨一事處皆全攝也，是故一中常有一切。依是義，故此經云「於此蓮華藏莊嚴世界海之內，一一微塵中見一切法界。」又云「於一法中解眾多法，眾多法中解了一法。」若具通說，有其四句：初一在一中，謂別說一切差別事中，一一各有彼一法故。二一在一切中，謂通說一切悉有一故。三一切在一中，謂別說一中攝一切故。四一切在一切中，謂通說一切悉有一切故。又此常含一切之一，即復恒在彼一切中，同時自在無障無礙，不動一方遍十方等，皆是此義，思之可見。既一切法悉為教體，皆互相收圓融無礙，方是此經教之體性。二相是者，先一即是一切，謂如一教事既全是真理，真理即為一切事故，是故此一即是一切；一切即一，反上應知。此經云「若一即多多即一，義味寂滅悉平等。」通亦四句，準前思之。良以全理之事與全事之理非一非異，由非一門故得相在也，由非異門故得相是也，深思可見。依是義故，一句即是一切句而無窮盡，一切亦爾。下文云「欲具演說一句法，阿僧祇劫無窮盡。」如是自在，是此教體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七事融相攝門者，亦有二義，一相在、二相是。初中先一在一切中，謂如一教法不礙在事全是真理，真理遍餘一切事中同理。教事亦如理遍，是故一切法中常有此一。依是義故，無一微細塵毛等處無佛說教。故此經云「一切佛剎微塵中，盧舍那現自在力，弘誓願海振音聲，調伏一切眾生類。」二一切在一中，謂無分齊理既不改性而全是事，是故一事攝理無不皆盡。餘事如理在一事中，以理無際限不可分故，隨一事處皆全攝也，是故一中常有一切。依是義，故此經云「於此蓮華藏莊嚴世界海之內，一一微塵中見一切法界。」又云「於一法中解眾多法，眾多法中解了一法。」若具通說，有其四句：初一在一中，謂別說一切差別事中，一一各有彼一法故。二一在一切中，謂通說一切悉有一故。三一切在一中，謂別說一中攝一切故。四一切在一切中，謂通說一切悉有一切故。又此常含一切之一，即復恒在彼一切中，同時自在無障無礙，不動一方遍十方等，皆是此義，思之可見。既一切法悉為教體，皆互相收圓融無礙，方是此經教之體性。二相是者，先一即是一切，謂如一教事既全是真理，真理即為一切事故，是故此一即是一切；一切即一，反上應知。此經云「若一即多多即一，義味寂滅悉平等。」通亦四句，準前思之。良以全理之事與全事之理非一非異，由非一門故得相在也，由非異門故得相是也，深思可見。依是義故，一句即是一切句而無窮盡，一切亦爾。下文云「欲具演說一句法，阿僧祇劫無窮盡。」如是自在，是此教體。

第八帝網重重門者，亦二義：先辨一門，後類顯一切。前中如一句內即具一切，此一中一切復一即一切，如是重重具即不可窮盡，總是一句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八帝網重重門者，亦二義：先辨一門，後類顯一切。前中如一句內即具一切，此一中一切復一即一切，如是重重具即不可窮盡，總是一句。

二類顯者，如此一句，餘一切句一一皆爾，是即無盡。無盡具唯普眼所知，非是心識思量境界。下文云「於彼一一修多羅，分別諸法不可說。於彼一一諸法中，又說諸法不可說。」又云「若於一小微塵中，有諸佛剎不可說，於彼一一佛剎中，復有佛剎不可說。」解云：如是重重如因陀羅網，是謂此經圓宗教體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二類顯者，如此一句，餘一切句一一皆爾，是即無盡。無盡具唯普眼所知，非是心識思量境界。下文云「於彼一一修多羅，分別諸法不可說。於彼一一諸法中，又說諸法不可說。」又云「若於一小微塵中，有諸佛剎不可說，於彼一一佛剎中，復有佛剎不可說。」解云：如是重重如因陀羅網，是謂此經圓宗教體。

第九海印炳現門者，亦有二義：一約果位。如前差別無盡教法，皆是如來海印定中同時炳然圓明顯現，設所化機亦同緣起在此中現，是故唯以此三昧海為斯教體。如下文云「一切示現無有餘，海印三昧勢力故。」二約因位。要普賢等諸大菩薩方得此定，同前業用亦無差別，是故十信滿處普賢位中亦得此定，如〈賢首品〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九海印炳現門者，亦有二義：一約果位。如前差別無盡教法，皆是如來海印定中同時炳然圓明顯現，設所化機亦同緣起在此中現，是故唯以此三昧海為斯教體。如下文云「一切示現無有餘，海印三昧勢力故。」二約因位。要普賢等諸大菩薩方得此定，同前業用亦無差別，是故十信滿處普賢位中亦得此定，如〈賢首品〉說。

第十主伴圓備門者，謂此普法教不孤起，必主伴隨生。如下文「普莊嚴童子聞佛說一切法界無垢莊嚴經，有世界微塵數修多羅以為眷屬。」如是等文處處皆有。此眷屬經，有其二義：一同類、二異類。初同類者，如說十住，十方各有十剎塵數菩薩來證，同名法慧。我等佛所亦說十住，大眾眷屬名味句身等無有異。是故當知一十住經，十方各有十剎塵數修多羅等以為眷屬。如一十住，餘一切處所說十住皆攝爾許塵數眷屬。十住既爾，餘十行等一一品會皆有證法，數量准釋可知。二異類者，謂隨一方一界為一類機說一會法，既無結通十方等說，故非主經，然亦與主為勝方便，故為眷屬。是故主經必十方塵道同時同說，伴經不爾，隨方各別。是故一一主經各有塵數眷屬，是謂本末相資主伴圓備。教體門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十主伴圓備門者，謂此普法教不孤起，必主伴隨生。如下文「普莊嚴童子聞佛說一切法界無垢莊嚴經，有世界微塵數修多羅以為眷屬。」如是等文處處皆有。此眷屬經，有其二義：一同類、二異類。初同類者，如說十住，十方各有十剎塵數菩薩來證，同名法慧。我等佛所亦說十住，大眾眷屬名味句身等無有異。是故當知一十住經，十方各有十剎塵數修多羅等以為眷屬。如一十住，餘一切處所說十住皆攝爾許塵數眷屬。十住既爾，餘十行等一一品會皆有證法，數量准釋可知。二異類者，謂隨一方一界為一類機說一會法，既無結通十方等說，故非主經，然亦與主為勝方便，故為眷屬。是故主經必十方塵道同時同說，伴經不爾，隨方各別。是故一一主經各有塵數眷屬，是謂本末相資主伴圓備。教體門竟。

第六宗趣者，語之所表曰宗，宗之所歸曰趣。然此大經宗趣難辨，略敘十說以顯一宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六宗趣者，語之所表曰宗，宗之所歸曰趣。然此大經宗趣難辨，略敘十說以顯一宗。

一江南印師、敏師等，多以因果為宗。謂此經中廣明菩薩行位之因及顯所成佛果勝德，下文所說不離此二，故以為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一江南印師、敏師等，多以因果為宗。謂此經中廣明菩薩行位之因及顯所成佛果勝德，下文所說不離此二，故以為宗。

二大遠法師，以華嚴三昧為宗。謂因行之華能嚴佛果。此上二說，但得所成行德，遺其所依法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二大遠法師，以華嚴三昧為宗。謂因行之華能嚴佛果。此上二說，但得所成行德，遺其所依法界。

三依衍法師，以無礙法界為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三依衍法師，以無礙法界為宗。

四依裕法師，以甚深法界心境為宗。謂法界門中義分為境，諸佛證之以成淨土。法界即是一心，諸佛證之以成法身。是故初品之內，初天王偈讚無盡平等妙法界，悉皆充滿如來身，末後復明〈入法界品〉，故知唯以法界為宗。此上二說但得所依法界，遺所成行德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四依裕法師，以甚深法界心境為宗。謂法界門中義分為境，諸佛證之以成淨土。法界即是一心，諸佛證之以成法身。是故初品之內，初天王偈讚無盡平等妙法界，悉皆充滿如來身，末後復明〈入法界品〉，故知唯以法界為宗。此上二說但得所依法界，遺所成行德。

五依光統師，以因果理實為宗。即因果是所成行德，理實是所依法界。此雖義具，然猶未顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五依光統師，以因果理實為宗。即因果是所成行德，理實是所依法界。此雖義具，然猶未顯。

六今總尋名案義，以因果緣起理實法界以為其宗。即大方廣為理實法界，佛華嚴為因果緣起。因果緣起必無自性，無自性故即理實法界。法界理實必無定性，無定性故即成因果緣起。是故此二無二，唯一無礙自在法門，故以為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六今總尋名案義，以因果緣起理實法界以為其宗。即大方廣為理實法界，佛華嚴為因果緣起。因果緣起必無自性，無自性故即理實法界。法界理實必無定性，無定性故即成因果緣起。是故此二無二，唯一無礙自在法門，故以為宗。

七別開攝法界以成因果。謂普賢法界為因，舍那法界為果，是故唯以法界因果而為宗趣。於中分別，有十事五對：一所信因果，如初會中〈舍那品〉內先明蓮華藏世界果，後顯普莊嚴因。二差別因果，如第二會至〈小相品〉說，於中初二十五品說五位差別因，後三品說三德差別果。三平等因果，如〈普賢品〉說平等圓因，〈性起品〉說平等滿果。上二門是生解因果。四成行因果，如〈離世間品〉中二千行法內先明因行，後顯果行。五證入因果，如〈入法界品〉先祇洹林中現自在果，後善財童子辨證入因。因果五周一部斯畢，是故唯辨因果不失所依，但以因果為宗，理亦無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七別開攝法界以成因果。謂普賢法界為因，舍那法界為果，是故唯以法界因果而為宗趣。於中分別，有十事五對：一所信因果，如初會中〈舍那品〉內先明蓮華藏世界果，後顯普莊嚴因。二差別因果，如第二會至〈小相品〉說，於中初二十五品說五位差別因，後三品說三德差別果。三平等因果，如〈普賢品〉說平等圓因，〈性起品〉說平等滿果。上二門是生解因果。四成行因果，如〈離世間品〉中二千行法內先明因行，後顯果行。五證入因果，如〈入法界品〉先祇洹林中現自在果，後善財童子辨證入因。因果五周一部斯畢，是故唯辨因果不失所依，但以因果為宗，理亦無咎。

八會因果以同法界。法界法門略顯十事五對：一教義相對，舉此所說教法為宗，意顯所詮義理為趣。或反此，以辨義深教勝故。二理事相對，舉事法為宗，意取理性為趣。或反此，以依理性方成事故。三境智相對，舉所觀境，意欲令成觀智行故。或反此，以令修起智證同真境故。四行位相對，舉所依之五位，意令依之修成勝行。或反此，以積行成位故。五因果相對，勸彼修因，意在證果。或反此，以舉果勸樂令修因故。此上五對，通於一部處處皆有，故不別屬。是故唯辨法界不失所成，但以法界為宗，理亦無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八會因果以同法界。法界法門略顯十事五對：一教義相對，舉此所說教法為宗，意顯所詮義理為趣。或反此，以辨義深教勝故。二理事相對，舉事法為宗，意取理性為趣。或反此，以依理性方成事故。三境智相對，舉所觀境，意欲令成觀智行故。或反此，以令修起智證同真境故。四行位相對，舉所依之五位，意令依之修成勝行。或反此，以積行成位故。五因果相對，勸彼修因，意在證果。或反此，以舉果勸樂令修因故。此上五對，通於一部處處皆有，故不別屬。是故唯辨法界不失所成，但以法界為宗，理亦無違。

九法界因果分相顯示中，亦有十義五門：一無等境即理實法界，此有二位：一是出纏最淨法界、二是在纏性淨法界，此二為所信所證故。二無等心，此亦二義：一大菩提心為普賢行所依本故、二信悲智等隨行起故。三無等行，此亦二義：一差別行各別修故、二普賢行一即一切故。四無等位，此亦二義：一行布差別位，比證不同故；二圓融相攝位，一位即具一切位故。五無等果，此亦二義：一修生果、二修顯果。此五門十義，通收此經一部略盡，是故具以為宗，義亦備矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九法界因果分相顯示中，亦有十義五門：一無等境即理實法界，此有二位：一是出纏最淨法界、二是在纏性淨法界，此二為所信所證故。二無等心，此亦二義：一大菩提心為普賢行所依本故、二信悲智等隨行起故。三無等行，此亦二義：一差別行各別修故、二普賢行一即一切故。四無等位，此亦二義：一行布差別位，比證不同故；二圓融相攝位，一位即具一切位故。五無等果，此亦二義：一修生果、二修顯果。此五門十義，通收此經一部略盡，是故具以為宗，義亦備矣。

十法界因果雙融俱離，謂性相混融無礙自在，亦有十義：一由離相故，因果不異法界，即因果非因果也。二由離性故，法界不異因果，即法界非法界也。三由離性不泯性故，法界即因果，以非法界為法界也。四由離相不壞相故，因果即法界，以非因果為因果也。五由離相不異離性故，因果法界雙泯俱融，迴超言慮也。六由不壞不異不泯故，因果法界俱存現前，爛然可見也。七由上存泯復不異故，超視聽之法恒通見聞，絕思議之義不礙言念也。八由法界性融不可分故，即法界之果統攝法界無不皆盡，因隨所依亦在果中，是故佛中有菩薩也。九即法界之因攝義亦爾，故普賢中有佛也。十因果二位各隨差別，一一法、一一行、一一德、一一位皆各總攝無盡無盡諸法門海者，良由無不該攝法界圓融故也。是謂華嚴無盡宗趣，餘義如指歸等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十法界因果雙融俱離，謂性相混融無礙自在，亦有十義：一由離相故，因果不異法界，即因果非因果也。二由離性故，法界不異因果，即法界非法界也。三由離性不泯性故，法界即因果，以非法界為法界也。四由離相不壞相故，因果即法界，以非因果為因果也。五由離相不異離性故，因果法界雙泯俱融，迴超言慮也。六由不壞不異不泯故，因果法界俱存現前，爛然可見也。七由上存泯復不異故，超視聽之法恒通見聞，絕思議之義不礙言念也。八由法界性融不可分故，即法界之果統攝法界無不皆盡，因隨所依亦在果中，是故佛中有菩薩也。九即法界之因攝義亦爾，故普賢中有佛也。十因果二位各隨差別，一一法、一一行、一一德、一一位皆各總攝無盡無盡諸法門海者，良由無不該攝法界圓融故也。是謂華嚴無盡宗趣，餘義如指歸等說。

第七釋經題目者，略釋十名：一數名、二法名、三喻名、四義名、五德名、六事名、七開名、八具名、九合名、十品名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋經題目者，略釋十名：一數名、二法名、三喻名、四義名、五德名、六事名、七開名、八具名、九合名、十品名。

初數名者，依梁《攝論》第十勝相云百千經者，是華嚴經有十萬頌，名百千經，此即從本數以立其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初數名者，依梁《攝論》第十勝相云百千經者，是華嚴經有十萬頌，名百千經，此即從本數以立其名。

二法名者，依《智度論》，〈屬累品〉云名不思議解脫經有十萬偈，又彼中自指是《華嚴》故，良為此經所說之法皆一攝一切，無不悉是不思議解脫，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法名者，依《智度論》，〈屬累品〉云名不思議解脫經有十萬偈，又彼中自指是《華嚴》故，良為此經所說之法皆一攝一切，無不悉是不思議解脫，故以為名。

三喻名者，依《涅槃經》及《觀佛三昧經》名，此經為《雜華經》，以萬行交飾緣起集成，從喻標名，猶雜華耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三喻名者，依《涅槃經》及《觀佛三昧經》名，此經為《雜華經》，以萬行交飾緣起集成，從喻標名，猶雜華耳。

四義名者，如下〈離世間品〉出生菩薩深妙義華等十義立名，至彼當辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四義名者，如下〈離世間品〉出生菩薩深妙義華等十義立名，至彼當辯。

五德名者，如〈性起品〉末就十勝德以立其名，亦至彼當釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五德名者，如〈性起品〉末就十勝德以立其名，亦至彼當釋。

六事名者，華嚴之稱，梵語名為健拏驃訶。健拏名雜華，驃訶名嚴飾。日照三藏說云：「西國別有一供養具，名為驃訶。其狀六重，下闊上狹，飾以華寶，一一重內皆安佛像。」良以此經六位重疊位位成佛，正類彼事，故立此名。人天八會亦似彼應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六事名者，華嚴之稱，梵語名為健拏驃訶。健拏名雜華，驃訶名嚴飾。日照三藏說云：「西國別有一供養具，名為驃訶。其狀六重，下闊上狹，飾以華寶，一一重內皆安佛像。」良以此經六位重疊位位成佛，正類彼事，故立此名。人天八會亦似彼應知。

七開名者，此一名開為十事五對：一通別一對，謂大方廣等一部通名，世間淨眼是當品別目。二就通中教義一對，謂大等是所詮義，經之一字是能詮之教。三就義中法喻一對，謂大等是法，華嚴為喻。四就法中境智一對，謂大等是所證所覺，佛是能證能覺，亦是人法一對。五就境中簡持一對，謂大字是能簡，方廣為所簡，即簡大異小、簡實異權簡、果異因故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七開名者，此一名開為十事五對：一通別一對，謂大方廣等一部通名，世間淨眼是當品別目。二就通中教義一對，謂大等是所詮義，經之一字是能詮之教。三就義中法喻一對，謂大等是法，華嚴為喻。四就法中境智一對，謂大等是所證所覺，佛是能證能覺，亦是人法一對。五就境中簡持一對，謂大字是能簡，方廣為所簡，即簡大異小、簡實異權簡、果異因故也。

八具名者，大有十義：一境大，謂十蓮華藏及十佛三業無邊依正為所信境，如初會等說。二心大，謂依前大境起大心故，如〈賢首品〉及〈發心品〉說。三行大，謂依大心起大行故，如〈離世間品〉等說。四位大，謂積大行成大位故，即五位圓通等，如第二會至第六會來說。五因大，謂行位普圓生了究竟，如〈普賢品〉等說。六果大，謂隨緣自體果德圓明，如〈不思議品〉等說。七體大，謂大用平等皆同真性，如〈性起品〉等說。八用大，謂念念益生頓成行位，如〈小相品〉等說。九教大，謂一一名句皆遍一切，如下結通等說。十義大，謂所詮皆盡無邊法界，如一塵含十方、一念包九世，八會等說。此上十義，一一統收一切法盡，莫不稱大。又有七義，如《瑜伽》等七種大性相應等，以釋大義。又依《涅槃經》，更有三義釋大，經云「所言大者，名之為常。」又言「大者，其性廣博。」又云「能建大義，名大涅槃。」又《起信論》亦以三義釋大，謂體、相、用等。次釋方廣，亦有十義：一周遍義，謂言教廣遍諸塵方故。二普說義，謂普宣說一切法故。三深說義，謂說甚深法界海故。四備攝義，謂普攝無盡眾生界故。五廣益義，謂要令眾生得佛菩提大利樂故。六蕩除義，謂遍除二障及習氣故。七具德義，謂具攝無邊諸勝德故。八超勝義，謂獨絕超餘無比類故。九含攝義，謂通攝眾多異類法故。十廣出義，謂能出生佛大果故。然此十義，如二論說。《入大乘論》：一為眾生說對治法故；二有眾多乘故；三多莊嚴具故；四能出生無量大果故；五除斷一切諸邪見故，名毘佛略。又《雜集論》釋方廣者，謂菩薩藏相應言說名為方廣，一切有情利益安樂所依處故、宣說廣大甚深法故。亦名廣破，以能廣破一切障故。亦名無比法，無有諸法能比類故。次釋佛義，亦有十種，如無著佛等，尋文具辯。次釋華嚴。問：華有幾義？復何所表以華為嚴？答：華有十義，所表亦爾。一微妙義是華義，表佛行德離於麁相，故說華為嚴。下竝准此。二開敷義，表行敷榮，性開覺故。三端正義，表行圓滿，德相具故。四芬馥義，表德香普熏，益自他故。五適悅義，表勝德樂，歡喜無厭故。六巧成義，表所修德相善巧成故。七光淨義，表斷障永盡，極清淨故。八莊飾義，表為了因，嚴本性故。九引果義，表為生因，起佛果故。十不染義，表處世不染，如蓮華故。次釋經字，亦有十義，如《寶雲經》說。餘義同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八具名者，大有十義：一境大，謂十蓮華藏及十佛三業無邊依正為所信境，如初會等說。二心大，謂依前大境起大心故，如〈賢首品〉及〈發心品〉說。三行大，謂依大心起大行故，如〈離世間品〉等說。四位大，謂積大行成大位故，即五位圓通等，如第二會至第六會來說。五因大，謂行位普圓生了究竟，如〈普賢品〉等說。六果大，謂隨緣自體果德圓明，如〈不思議品〉等說。七體大，謂大用平等皆同真性，如〈性起品〉等說。八用大，謂念念益生頓成行位，如〈小相品〉等說。九教大，謂一一名句皆遍一切，如下結通等說。十義大，謂所詮皆盡無邊法界，如一塵含十方、一念包九世，八會等說。此上十義，一一統收一切法盡，莫不稱大。又有七義，如《瑜伽》等七種大性相應等，以釋大義。又依《涅槃經》，更有三義釋大，經云「所言大者，名之為常。」又言「大者，其性廣博。」又云「能建大義，名大涅槃。」又《起信論》亦以三義釋大，謂體、相、用等。次釋方廣，亦有十義：一周遍義，謂言教廣遍諸塵方故。二普說義，謂普宣說一切法故。三深說義，謂說甚深法界海故。四備攝義，謂普攝無盡眾生界故。五廣益義，謂要令眾生得佛菩提大利樂故。六蕩除義，謂遍除二障及習氣故。七具德義，謂具攝無邊諸勝德故。八超勝義，謂獨絕超餘無比類故。九含攝義，謂通攝眾多異類法故。十廣出義，謂能出生佛大果故。然此十義，如二論說。《入大乘論》：一為眾生說對治法故；二有眾多乘故；三多莊嚴具故；四能出生無量大果故；五除斷一切諸邪見故，名毘佛略。又《雜集論》釋方廣者，謂菩薩藏相應言說名為方廣，一切有情利益安樂所依處故、宣說廣大甚深法故。亦名廣破，以能廣破一切障故。亦名無比法，無有諸法能比類故。次釋佛義，亦有十種，如無著佛等，尋文具辯。次釋華嚴。問：華有幾義？復何所表以華為嚴？答：華有十義，所表亦爾。一微妙義是華義，表佛行德離於麁相，故說華為嚴。下竝准此。二開敷義，表行敷榮，性開覺故。三端正義，表行圓滿，德相具故。四芬馥義，表德香普熏，益自他故。五適悅義，表勝德樂，歡喜無厭故。六巧成義，表所修德相善巧成故。七光淨義，表斷障永盡，極清淨故。八莊飾義，表為了因，嚴本性故。九引果義，表為生因，起佛果故。十不染義，表處世不染，如蓮華故。次釋經字，亦有十義，如《寶雲經》說。餘義同上。

九合名者，大即當體為目，包含為義。方即就用為名，軌範為義，是方法故；性離邪僻，是方正故；能治重障，是醫方故；遍虛空界，盡方隅故。廣即體用合明，周遍為義，謂一切處、一切時、一切法、一切人無不周遍，皆重重如帝網。此中且就一攝一切名大，一遍一切稱廣。前廣後大，理亦不違。方即是廣，大即方廣，皆持業釋。此是所得之法，佛是能得之人，覺照為名，果滿為義。此中人法境智有相依、相即。相依者，智依境故，方廣之佛簡下乘佛；境依智故，佛之方廣簡因位法。此二相依，各有有力無力緣起四句，思之可見，皆依主釋。相即者，謂佛即方廣，方廣即佛，人法無礙全體相即。空有四句，亦准思之，此唯持業釋。既佛非下乘，法超因位、果德難彰，寄喻方顯，謂萬德究竟瓌麗猶華，互相交飭顯性稱嚴。此有二門：一諸德互嚴，亦有相依相即，各有四句存亡俱泯，皆持業釋，思之可見。二理行互嚴，亦有相依相即。初相依四句者，一理由修顯故，即行華嚴性也。二行從理起故，即理華嚴行也。梁《攝論》云「無不從此法身流，無不還證此法身。」三理行俱融不二而二，非真流之行無以契真，非飭真之行不從真起。良以體融行而因圓、行該真而果滿，是故標為佛華嚴也。四理行俱泯二而不二，以理之行故非行、行之理故非理，是即能所兩亡、超情離相，非嚴非不嚴是謂華嚴。相即四句，理行全收，准思可見。是知法喻交映昭然有在。餘如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九合名者，大即當體為目，包含為義。方即就用為名，軌範為義，是方法故；性離邪僻，是方正故；能治重障，是醫方故；遍虛空界，盡方隅故。廣即體用合明，周遍為義，謂一切處、一切時、一切法、一切人無不周遍，皆重重如帝網。此中且就一攝一切名大，一遍一切稱廣。前廣後大，理亦不違。方即是廣，大即方廣，皆持業釋。此是所得之法，佛是能得之人，覺照為名，果滿為義。此中人法境智有相依、相即。相依者，智依境故，方廣之佛簡下乘佛；境依智故，佛之方廣簡因位法。此二相依，各有有力無力緣起四句，思之可見，皆依主釋。相即者，謂佛即方廣，方廣即佛，人法無礙全體相即。空有四句，亦准思之，此唯持業釋。既佛非下乘，法超因位、果德難彰，寄喻方顯，謂萬德究竟瓌麗猶華，互相交飭顯性稱嚴。此有二門：一諸德互嚴，亦有相依相即，各有四句存亡俱泯，皆持業釋，思之可見。二理行互嚴，亦有相依相即。初相依四句者，一理由修顯故，即行華嚴性也。二行從理起故，即理華嚴行也。梁《攝論》云「無不從此法身流，無不還證此法身。」三理行俱融不二而二，非真流之行無以契真，非飭真之行不從真起。良以體融行而因圓、行該真而果滿，是故標為佛華嚴也。四理行俱泯二而不二，以理之行故非行、行之理故非理，是即能所兩亡、超情離相，非嚴非不嚴是謂華嚴。相即四句，理行全收，准思可見。是知法喻交映昭然有在。餘如前釋。

十品名者，世間是法，淨眼為喻。世者是時、間者是中，時中顯現，故云世間。世間不同，有其三種：一器世間，為所依處；二智正覺世間，為能化主；三眾生世間，為所化機。此品之內不越此三，故立斯名。器有二種：一場地別處、二華藏通處。智正覺亦二，謂三身十身。眾生亦二，謂同生、異生。淨眼三義：一洞徹義，況器世間，內徹理故。下文云「法界不可壞，蓮華世界海。」二現像義，況智正覺。下文云「清淨法身，無像而不現。」三照矚義，況眾生世間。下文云「猶如淨眼觀明珠。」又若通論，此三世間各有淨眼三義，思准可知。又釋佛未出，世無善導故如盲。如來創出，世間淨眼現，名世間淨眼。是故佛涅槃時，言世間眼滅。品者，類也別也。餘義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十品名者，世間是法，淨眼為喻。世者是時、間者是中，時中顯現，故云世間。世間不同，有其三種：一器世間，為所依處；二智正覺世間，為能化主；三眾生世間，為所化機。此品之內不越此三，故立斯名。器有二種：一場地別處、二華藏通處。智正覺亦二，謂三身十身。眾生亦二，謂同生、異生。淨眼三義：一洞徹義，況器世間，內徹理故。下文云「法界不可壞，蓮華世界海。」二現像義，況智正覺。下文云「清淨法身，無像而不現。」三照矚義，況眾生世間。下文云「猶如淨眼觀明珠。」又若通論，此三世間各有淨眼三義，思准可知。又釋佛未出，世無善導故如盲。如來創出，世間淨眼現，名世間淨眼。是故佛涅槃時，言世間眼滅。品者，類也別也。餘義可知。

第八部類傳譯者，亦有十義：一恒本、二大本、三上本、四中本、五下本、六略本、七論釋、八翻譯、九支流、十感應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八部類傳譯者，亦有十義：一恒本、二大本、三上本、四中本、五下本、六略本、七論釋、八翻譯、九支流、十感應。

初恒本者，下〈不思議品〉云「一切法界虛空界等世界，悉以一毛周遍度量。一一毛端處，於念念中不可說微塵等身，盡未來際劫常轉法輪。」解云：此通樹形等異類世界，各毛端處念念常說，無有休息。此非可結集，不可限其品頌多少，亦非下位所能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初恒本者，下〈不思議品〉云「一切法界虛空界等世界，悉以一毛周遍度量。一一毛端處，於念念中不可說微塵等身，盡未來際劫常轉法輪。」解云：此通樹形等異類世界，各毛端處念念常說，無有休息。此非可結集，不可限其品頌多少，亦非下位所能受持。

二大本者，如下海雲比丘所受持普眼經，以須彌山聚筆、四大海水墨書一品修多羅，不可窮盡。如是等品復過塵數，此是諸大菩薩陀羅尼力之所受持，亦非貝葉所能書記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二大本者，如下海雲比丘所受持普眼經，以須彌山聚筆、四大海水墨書一品修多羅，不可窮盡。如是等品復過塵數，此是諸大菩薩陀羅尼力之所受持，亦非貝葉所能書記。

三上本者，此是結集文中之上本也。故西域相傳，龍樹菩薩往龍宮，見《大不思議解脫經》有三本，上本有十三千大千世界微塵數頌，四天下微塵數品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三上本者，此是結集文中之上本也。故西域相傳，龍樹菩薩往龍宮，見《大不思議解脫經》有三本，上本有十三千大千世界微塵數頌，四天下微塵數品。

四中本者，有四十九萬八千八百偈，一千二百品。此上二本竝祕在龍宮，非閻浮提人力所受持，故此不傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四中本者，有四十九萬八千八百偈，一千二百品。此上二本竝祕在龍宮，非閻浮提人力所受持，故此不傳。

五下本者，有十萬頌，三十八品，龍樹將此本出，現傳天竺。即《攝論》百千為十萬也。《西域記》說：在于闐國南遮俱槃國山中，具有此本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五下本者，有十萬頌，三十八品，龍樹將此本出，現傳天竺。即《攝論》百千為十萬也。《西域記》說：在于闐國南遮俱槃國山中，具有此本。

六略本者，即此土所傳六十卷本，是彼十萬頌中前分三萬六千頌要略所出也。近於大慈恩寺塔上見梵本華嚴有三部，略勘竝與此漢本大同，頌數亦相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六略本者，即此土所傳六十卷本，是彼十萬頌中前分三萬六千頌要略所出也。近於大慈恩寺塔上見梵本華嚴有三部，略勘竝與此漢本大同，頌數亦相似。

七論釋者，龍樹既將下本出，因造《大不思議論》，亦十萬頌，以釋此經。今時《十住毘婆沙論》是彼一分，秦朝耶舍三藏頌出譯之，十六卷文纔至第二地，餘皆不足。又世親菩薩造《十地論》，偏釋十地一品，魏朝勒那三藏及菩提留支於洛陽各翻一本。光統律師自解梵文，令二三藏對御和會合成一本，見傳者是。金剛軍菩薩及堅慧菩薩各造《十地釋》，竝未傳此土。又魏朝此土高僧靈辯法師，於五臺山頂戴《華嚴》，膝步慇懃足破血流，遂經三載，冥加解悟，於懸瓮山中造此經論一百餘卷，現傳於世。後勅請法師入內，於式乾殿講此大經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七論釋者，龍樹既將下本出，因造《大不思議論》，亦十萬頌，以釋此經。今時《十住毘婆沙論》是彼一分，秦朝耶舍三藏頌出譯之，十六卷文纔至第二地，餘皆不足。又世親菩薩造《十地論》，偏釋十地一品，魏朝勒那三藏及菩提留支於洛陽各翻一本。光統律師自解梵文，令二三藏對御和會合成一本，見傳者是。金剛軍菩薩及堅慧菩薩各造《十地釋》，竝未傳此土。又魏朝此土高僧靈辯法師，於五臺山頂戴《華嚴》，膝步慇懃足破血流，遂經三載，冥加解悟，於懸瓮山中造此經論一百餘卷，現傳於世。後勅請法師入內，於式乾殿講此大經。

八翻譯者，有東晉沙門支法領，從于闐國得此三萬六千偈經，并請得北天竺大乘三果菩薩禪師名佛馱跋陀羅，此云覺賢，俗姓釋迦氏，即甘露飯王之苗裔，曾往兜率天就彌勒問疑。以晉義熙十四年歲次鶉火三月十日，於揚州謝司空寺別造護淨法堂於中譯出此經。時堂前有一蓮華池，每日有二青衣童子自池之出堂灑掃供養，暮還歸池。相傳釋云：以此經久在龍宮，龍王慶此傳通，躬自給侍。後因改此寺名為興嚴寺。沙門法業及慧嚴、慧觀等親從筆受，時有吳郡內史孟顗、右衛將軍禇叔度等為檀越主，至元熙二年六月十日出訖。至大宋永初二年十二月二十日，與梵本再校勘畢。於〈法界品〉內，從摩耶夫人後至彌勒菩薩前所闕八九紙經文。今大唐永隆元年三月內，有天竺三藏地婆訶羅，唐言日照，有此一品梵本，法藏親共校勘至此闕文，奉勅與沙門道成、復禮等譯出補之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八翻譯者，有東晉沙門支法領，從于闐國得此三萬六千偈經，并請得北天竺大乘三果菩薩禪師名佛馱跋陀羅，此云覺賢，俗姓釋迦氏，即甘露飯王之苗裔，曾往兜率天就彌勒問疑。以晉義熙十四年歲次鶉火三月十日，於揚州謝司空寺別造護淨法堂於中譯出此經。時堂前有一蓮華池，每日有二青衣童子自池之出堂灑掃供養，暮還歸池。相傳釋云：以此經久在龍宮，龍王慶此傳通，躬自給侍。後因改此寺名為興嚴寺。沙門法業及慧嚴、慧觀等親從筆受，時有吳郡內史孟顗、右衛將軍禇叔度等為檀越主，至元熙二年六月十日出訖。至大宋永初二年十二月二十日，與梵本再校勘畢。於〈法界品〉內，從摩耶夫人後至彌勒菩薩前所闕八九紙經文。今大唐永隆元年三月內，有天竺三藏地婆訶羅，唐言日照，有此一品梵本，法藏親共校勘至此闕文，奉勅與沙門道成、復禮等譯出補之。

九支流者，謂此大經隨力受持，分成多部。《兜沙經》一卷，是第二會初。《菩薩本業經》一卷，是〈淨行〉一品。《小十住經》一卷，是〈十住品〉。《大十住經》四卷、《漸備一切智德經》四卷，竝是〈十地品〉。《如來性起微密藏經》兩卷，是〈性起品〉。《顯無邊佛土經》一卷，是〈壽命品〉。《度世經》六卷，是〈離世間品〉。《羅摩伽經》三卷，是〈入法界品〉。近於神都共于闐三藏翻《華嚴．修慈分》一卷、〈不思議境界分〉一卷、〈金剛鬘分〉十卷，此分翻未成，三藏亡歿。今現於神都更得于闐國所進《華嚴》五萬頌本，并三藏至神都現翻譯，其慈恩寺梵本與舊漢本竝同無異，新來梵本品會及文句有少不同，明此大經數本故也。此竝大經支流，隨器分流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九支流者，謂此大經隨力受持，分成多部。《兜沙經》一卷，是第二會初。《菩薩本業經》一卷，是〈淨行〉一品。《小十住經》一卷，是〈十住品〉。《大十住經》四卷、《漸備一切智德經》四卷，竝是〈十地品〉。《如來性起微密藏經》兩卷，是〈性起品〉。《顯無邊佛土經》一卷，是〈壽命品〉。《度世經》六卷，是〈離世間品〉。《羅摩伽經》三卷，是〈入法界品〉。近於神都共于闐三藏翻《華嚴．修慈分》一卷、〈不思議境界分〉一卷、〈金剛鬘分〉十卷，此分翻未成，三藏亡歿。今現於神都更得于闐國所進《華嚴》五萬頌本，并三藏至神都現翻譯，其慈恩寺梵本與舊漢本竝同無異，新來梵本品會及文句有少不同，明此大經數本故也。此竝大經支流，隨器分流。

第十感應者，宋主請西來三藏令講此經，其人恨以方音未通，恐說不盡旨，乃入道場祈請。纔盈七日，遂夢以漢首易己梵頭，因即洞解宋言，講授無滯。又九隴山尼敬重此經，專精轉讀二十餘載，遂感目覩毛端剎海。又五臺山尼常誦此經，從曛至曉一部斯畢，口中光煇遍燿山谷。又北齊炬法師崇重此經，闕於師受，專讀祈解十五餘年，遂夢善財授聰明藥，因即開悟造疏十卷，講五十餘遍。又定州中山修德禪師，翹誠護淨鈔寫此經，後開函放光照一百二十里。又閹人劉謙之，因於五臺山專讀此經，遂復丈夫形。諸如此例事極繁廣，具如五卷《華嚴傳》中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十感應者，宋主請西來三藏令講此經，其人恨以方音未通，恐說不盡旨，乃入道場祈請。纔盈七日，遂夢以漢首易己梵頭，因即洞解宋言，講授無滯。又九隴山尼敬重此經，專精轉讀二十餘載，遂感目覩毛端剎海。又五臺山尼常誦此經，從曛至曉一部斯畢，口中光煇遍燿山谷。又北齊炬法師崇重此經，闕於師受，專讀祈解十五餘年，遂夢善財授聰明藥，因即開悟造疏十卷，講五十餘遍。又定州中山修德禪師，翹誠護淨鈔寫此經，後開函放光照一百二十里。又閹人劉謙之，因於五臺山專讀此經，遂復丈夫形。諸如此例事極繁廣，具如五卷《華嚴傳》中說。

第九顯義理分齊者，然義海宏深、微言浩汗，略舉十門撮其綱要：一同時具足相應門、二廣狹自在無礙門、三一多相容不同門、四諸法相即自在門、五隱密顯了俱成門、六微細相容安立門、七因陀羅網法界門、八託事顯法生解門、九十世隔法異成門、十主伴圓明具德門。然此十門同一緣起無礙圓融，隨有一門即具一切，應可思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九顯義理分齊者，然義海宏深、微言浩汗，略舉十門撮其綱要：一同時具足相應門、二廣狹自在無礙門、三一多相容不同門、四諸法相即自在門、五隱密顯了俱成門、六微細相容安立門、七因陀羅網法界門、八託事顯法生解門、九十世隔法異成門、十主伴圓明具德門。然此十門同一緣起無礙圓融，隨有一門即具一切，應可思之。

就初門中有十義具足：一教義具足；二理事；三境智；四行位；五因果；六依正；七體用；八人法；九逆順；十應感具足，謂眾生機感，如來應赴。下云「一切眾生所樂示現雲。」然此十對同時相應為一緣起，隨一各具餘一切義。如初門既爾，餘廣狹等九門皆各具前十對，但隨門異耳。是故一一門中各有十百千等，思之可見。今且於一事法之上辨此十對，餘可准知。如下文中「一蓮華葉，表令生解為教。」即是所詮為義，如下勝音菩薩蓮華處說。二華相為事，華體是理。下云「法界不可壞蓮華世界海。」三華是所觀亦即能觀，以此經中可以內行為外事故。四行事之華結成位故。五因事之華攬成果故。六華臺所依亦入正故，如國土身等。七華體同真，用應機故。八全攬為人，恒是法故。九逆同五熱，順十度故。十應赴群機，亦能感故。如一華事既爾，餘一切事皆准知之。事法既爾，餘教義等一切皆然，准思可見。如具自十對既爾，彼一華葉具前十門亦然。何者？此蓮華葉具前十義，同時相應具足圓滿故。是初門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初門中有十義具足：一教義具足；二理事；三境智；四行位；五因果；六依正；七體用；八人法；九逆順；十應感具足，謂眾生機感，如來應赴。下云「一切眾生所樂示現雲。」然此十對同時相應為一緣起，隨一各具餘一切義。如初門既爾，餘廣狹等九門皆各具前十對，但隨門異耳。是故一一門中各有十百千等，思之可見。今且於一事法之上辨此十對，餘可准知。如下文中「一蓮華葉，表令生解為教。」即是所詮為義，如下勝音菩薩蓮華處說。二華相為事，華體是理。下云「法界不可壞蓮華世界海。」三華是所觀亦即能觀，以此經中可以內行為外事故。四行事之華結成位故。五因事之華攬成果故。六華臺所依亦入正故，如國土身等。七華體同真，用應機故。八全攬為人，恒是法故。九逆同五熱，順十度故。十應赴群機，亦能感故。如一華事既爾，餘一切事皆准知之。事法既爾，餘教義等一切皆然，准思可見。如具自十對既爾，彼一華葉具前十門亦然。何者？此蓮華葉具前十義，同時相應具足圓滿故。是初門也。

二即彼華葉普周法界而不壞本位，以分即無分、無分即分，廣狹自在無障無礙。下云「此大蓮華，其葉遍覆一切法界。」是故或唯廣無際、或分限歷然、或即廣即狹、或廣狹俱泯。或具前四，以是解境故；或絕前五，以是行境故。下皆准此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二即彼華葉普周法界而不壞本位，以分即無分、無分即分，廣狹自在無障無礙。下云「此大蓮華，其葉遍覆一切法界。」是故或唯廣無際、或分限歷然、或即廣即狹、或廣狹俱泯。或具前四，以是解境故；或絕前五，以是行境故。下皆准此。

三即此華葉舒己遍入一切法界中，即攝一切令入己內，舒攝同時既無障礙，是故鎔融。或有四句六句，准前思之。下云「以一佛土滿十方，十方入一亦無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三即此華葉舒己遍入一切法界中，即攝一切令入己內，舒攝同時既無障礙，是故鎔融。或有四句六句，准前思之。下云「以一佛土滿十方，十方入一亦無餘。」

四此一華葉廢己同他，舉體全是彼一切法，而恒攝他同己，全彼一切即是己體，一多相即混無障礙。解行境別，六句同前。下云「知一即多、多即一」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四此一華葉廢己同他，舉體全是彼一切法，而恒攝他同己，全彼一切即是己體，一多相即混無障礙。解行境別，六句同前。下云「知一即多、多即一」等。

五華能攝彼，即一顯多隱；一切攝華，即一隱多顯。顯顯不俱、隱隱不竝，隱顯顯隱同時無礙，全攝俱泯存亡俱成。句數同前。下云「東方見入正受，西方見三昧起」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五華能攝彼，即一顯多隱；一切攝華，即一隱多顯。顯顯不俱、隱隱不竝，隱顯顯隱同時無礙，全攝俱泯存亡俱成。句數同前。下云「東方見入正受，西方見三昧起」等。

六此華葉中微細剎等一切諸法炳然齊現。下云「於一塵中微細國土曠然安住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六此華葉中微細剎等一切諸法炳然齊現。下云「於一塵中微細國土曠然安住。」

七華葉一一微塵之中，各皆竝現無邊剎海，剎海之中復有微塵，彼諸塵內復有剎海。如是重重不可窮盡，非是心識思量所及，如帝釋網天珠明徹互相影現，影復現影而無窮盡。下文「如因陀羅網世界」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七華葉一一微塵之中，各皆竝現無邊剎海，剎海之中復有微塵，彼諸塵內復有剎海。如是重重不可窮盡，非是心識思量所及，如帝釋網天珠明徹互相影現，影復現影而無窮盡。下文「如因陀羅網世界」等。

八見此華葉即是見於無盡法界，非是託此別有所表。下云「此華蓋等從無生法忍所起」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八見此華葉即是見於無盡法界，非是託此別有所表。下云「此華蓋等從無生法忍所起」等。

九即此一華既具遍一切處，亦復該一切時。謂三世各三，攝為一念，故為十世也。以時無別體，依華以立，華既無礙，時亦如之。是故下云「過去一切劫，安置未來今。未來一切劫，迴置過去世。」又云「無量劫即一念，一念即無量劫」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九即此一華既具遍一切處，亦復該一切時。謂三世各三，攝為一念，故為十世也。以時無別體，依華以立，華既無礙，時亦如之。是故下云「過去一切劫，安置未來今。未來一切劫，迴置過去世。」又云「無量劫即一念，一念即無量劫」等。

十此圓教法理無孤起，必眷屬隨生。下云「此華有世界海塵數蓮華以為眷屬。」又如一方為主十方為伴，餘方亦爾。是故主主伴伴各不相見，主伴伴主圓明具德。如一事華帶自十義，具此十門即為一百門，餘教義等亦各准之，故成千門。如教義等，望自類十義及同時等十門有此千門，彼同時等亦望自類十門及教義等亦成千門，準思可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十此圓教法理無孤起，必眷屬隨生。下云「此華有世界海塵數蓮華以為眷屬。」又如一方為主十方為伴，餘方亦爾。是故主主伴伴各不相見，主伴伴主圓明具德。如一事華帶自十義，具此十門即為一百門，餘教義等亦各准之，故成千門。如教義等，望自類十義及同時等十門有此千門，彼同時等亦望自類十門及教義等亦成千門，準思可見。

問：有何因緣令此諸法得有如是混融無礙？答：因緣無量，難可具陳，略提十類釋此無礙：一緣起相由故、二法性融通故、三各唯心現故、四如幻不實故、五大小無定故、六無限因生故、七果德圓極故、八勝通自在故、九三昧大用故、十難思解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：有何因緣令此諸法得有如是混融無礙？答：因緣無量，難可具陳，略提十類釋此無礙：一緣起相由故、二法性融通故、三各唯心現故、四如幻不實故、五大小無定故、六無限因生故、七果德圓極故、八勝通自在故、九三昧大用故、十難思解脫故。

初緣起相由故者，謂大法界中緣起法海義門無量，約就圓宗略舉十門以釋前義，謂諸緣起法要具此十義方緣起故，闕即不成。一諸緣各異義，謂大緣起中諸緣相望，要須體用各別不相和雜，方成緣起。若不爾者，諸緣雜亂失本緣法，緣起不成。此即諸緣各各守自一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初緣起相由故者，謂大法界中緣起法海義門無量，約就圓宗略舉十門以釋前義，謂諸緣起法要具此十義方緣起故，闕即不成。一諸緣各異義，謂大緣起中諸緣相望，要須體用各別不相和雜，方成緣起。若不爾者，諸緣雜亂失本緣法，緣起不成。此即諸緣各各守自一也。

二互遍相資義，謂此諸緣要互相遍應，方成緣起。且如一緣遍應多緣，各與彼多全為一故，此一即具多箇一也。若此一緣不具多一，即資應不遍，不成緣起。此即一一各具一切一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二互遍相資義，謂此諸緣要互相遍應，方成緣起。且如一緣遍應多緣，各與彼多全為一故，此一即具多箇一也。若此一緣不具多一，即資應不遍，不成緣起。此即一一各具一切一也。

三俱存無礙義，謂凡是一緣，要具前二方成緣起，以要住自一方能遍應，遍應多緣方是一故。是故唯一多一自在無礙。由此鎔融有六句：或舉體全住是唯一也、或舉體遍應是多一、或俱存、或雙泯、或總合、或全離，皆思之可見。此上三門總明緣起本法竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三俱存無礙義，謂凡是一緣，要具前二方成緣起，以要住自一方能遍應，遍應多緣方是一故。是故唯一多一自在無礙。由此鎔融有六句：或舉體全住是唯一也、或舉體遍應是多一、或俱存、或雙泯、或總合、或全離，皆思之可見。此上三門總明緣起本法竟。

四異門相入義，謂諸緣力用互相依持互形奪故，各有全力無全力義，緣起方成。如論云「因不生，緣生故。緣不生，自因生故。」若各唯有力無無力，即有多果過，一一各生故。若各唯無力，無有力，即有無果過，以同非緣俱不生故。是故緣起要互相依，具力無力。如闕一緣，一切不成，餘亦如是。是故一能持多，一是有力能攝多；多依於一，多是無力潛入一。由一有力，必不得與多有力俱，是故無有一而不攝多也；由多無力，必不得與一無力俱，是故無有多而不入一也。如一持多依既爾，多持一依亦然，反上思之。是即亦無多不攝一、一無不入多者也。如一望多有依有持，全力無力常全多在己中、潛己在多中，同時無礙。多望於一，當知亦爾。俱存雙泯二句無礙，思准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四異門相入義，謂諸緣力用互相依持互形奪故，各有全力無全力義，緣起方成。如論云「因不生，緣生故。緣不生，自因生故。」若各唯有力無無力，即有多果過，一一各生故。若各唯無力，無有力，即有無果過，以同非緣俱不生故。是故緣起要互相依，具力無力。如闕一緣，一切不成，餘亦如是。是故一能持多，一是有力能攝多；多依於一，多是無力潛入一。由一有力，必不得與多有力俱，是故無有一而不攝多也；由多無力，必不得與一無力俱，是故無有多而不入一也。如一持多依既爾，多持一依亦然，反上思之。是即亦無多不攝一、一無不入多者也。如一望多有依有持，全力無力常全多在己中、潛己在多中，同時無礙。多望於一，當知亦爾。俱存雙泯二句無礙，思准之。

五異體相即義，謂諸緣相望，全體形奪有有體無體義，緣起方成。以若闕一緣餘不成起，起不成故，緣義即壞。得此一緣令一切成起，所起成故，緣義方立。是故一緣是能起，多緣及果俱是所起。是即多為一成，多是無體；一能作多，一是有體。由一有體，必不得與多有體俱；多無體，必不得與一無體俱，是故無有不多之一、無有不一之多。一多既爾，多一亦然，反上思之。如一望多有有體無體，故能攝他同己、廢己同他同時無礙。多望於一，當知亦爾，准前思之。俱存雙泯二句無礙，亦思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五異體相即義，謂諸緣相望，全體形奪有有體無體義，緣起方成。以若闕一緣餘不成起，起不成故，緣義即壞。得此一緣令一切成起，所起成故，緣義方立。是故一緣是能起，多緣及果俱是所起。是即多為一成，多是無體；一能作多，一是有體。由一有體，必不得與多有體俱；多無體，必不得與一無體俱，是故無有不多之一、無有不一之多。一多既爾，多一亦然，反上思之。如一望多有有體無體，故能攝他同己、廢己同他同時無礙。多望於一，當知亦爾，准前思之。俱存雙泯二句無礙，亦思之可見。

六體用雙融義，謂諸緣起法要力用交涉全體融合，方成緣起。是故圓通亦有六句：一以體無不用故，舉體全用，即唯有相入無相即義。二以用無不體故即，唯有相即無相入也。三歸體之用不礙用，全用之體不失體，是即無礙雙存，亦入亦即自在俱現。四全用之體體泯，全體之用用亡，非即非入圓融一味。五合前四句，同一緣起無礙俱存。六泯前五句，絕待離言冥同性海。此上三門，於初異體門顯義理竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六體用雙融義，謂諸緣起法要力用交涉全體融合，方成緣起。是故圓通亦有六句：一以體無不用故，舉體全用，即唯有相入無相即義。二以用無不體故即，唯有相即無相入也。三歸體之用不礙用，全用之體不失體，是即無礙雙存，亦入亦即自在俱現。四全用之體體泯，全體之用用亡，非即非入圓融一味。五合前四句，同一緣起無礙俱存。六泯前五句，絕待離言冥同性海。此上三門，於初異體門顯義理竟。

七同體相入義，謂前一緣所具多一，與彼一緣體無別故，名為同體。又由此一緣應多緣故，有此多一。所應多緣既相即相入，令此多一亦有即入也。先明相入，謂一緣有力能持多一，多一無力依彼一緣，是故一能攝多，多便入一。一入多攝，反上應知。餘義餘句，准前思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七同體相入義，謂前一緣所具多一，與彼一緣體無別故，名為同體。又由此一緣應多緣故，有此多一。所應多緣既相即相入，令此多一亦有即入也。先明相入，謂一緣有力能持多一，多一無力依彼一緣，是故一能攝多，多便入一。一入多攝，反上應知。餘義餘句，准前思之。

八同體相即義，謂前一緣所具多一，亦有有體無體義，故亦相即。以多一無體，由本一成，多即一也。由本一有體能作多，令一攝多。如一有多空既爾，多有一空亦然。餘義餘句，竝准前思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八同體相即義，謂前一緣所具多一，亦有有體無體義，故亦相即。以多一無體，由本一成，多即一也。由本一有體能作多，令一攝多。如一有多空既爾，多有一空亦然。餘義餘句，竝准前思之。

九俱融無礙義，謂亦同前體用雙融即入自在，亦有六句，准前應知。此上三門，於前第二同體門中辨義理竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九俱融無礙義，謂亦同前體用雙融即入自在，亦有六句，准前應知。此上三門，於前第二同體門中辨義理竟。

十同異圓備義，謂以前九門總合為一大緣起故，致令多種義門同時具足也。由住一遍應，故有廣狹自在也。由就體就用，故有相即相入也。由一攝多時為顯，令一入多為隱，多攝一入亦爾。又就用相入為顯，令就體相即為隱，顯入隱亦然。又異門即入為顯，令同體為隱，同顯異隱亦爾。又由以異門攝同體中相入義，故現微細門也。由異體相入帶同體相入，故有重重無盡帝網門也。由此大緣起法即無礙法界法門，故有託事顯法門也。由此融通自在，今依此法上所辨時法，亦隨此無礙自在，故有十世門也。由此法門同一緣起相帶起故，隨一門必具一切，故有主伴門也。此之一門，於前第三門中以辨義理。上來十義，總是緣起相由門竟。餘門如指歸中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十同異圓備義，謂以前九門總合為一大緣起故，致令多種義門同時具足也。由住一遍應，故有廣狹自在也。由就體就用，故有相即相入也。由一攝多時為顯，令一入多為隱，多攝一入亦爾。又就用相入為顯，令就體相即為隱，顯入隱亦然。又異門即入為顯，令同體為隱，同顯異隱亦爾。又由以異門攝同體中相入義，故現微細門也。由異體相入帶同體相入，故有重重無盡帝網門也。由此大緣起法即無礙法界法門，故有託事顯法門也。由此融通自在，今依此法上所辨時法，亦隨此無礙自在，故有十世門也。由此法門同一緣起相帶起故，隨一門必具一切，故有主伴門也。此之一門，於前第三門中以辨義理。上來十義，總是緣起相由門竟。餘門如指歸中說。