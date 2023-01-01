大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第五(之上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第五(之上)

終南山至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺沙門智儼述

入法界品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十四

此是第八會，在祇桓重閣說。所以在祇桓，攝化始故。所以在重閣，表悲心在正智上重生故。此即第二依人入證分，四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是第八會，在祇桓重閣說。所以在祇桓，攝化始故。所以在重閣，表悲心在正智上重生故。此即第二依人入證分，四門同上。

一辨名者，何義故名入法界？答：其法有三種，謂意所知法、自性及軌則也，此中通三也。界者，是一切法通性，亦因亦分齊也。入者，得此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一辨名者，何義故名入法界？答：其法有三種，謂意所知法、自性及軌則也，此中通三也。界者，是一切法通性，亦因亦分齊也。入者，得此法門。

二來意者，何故來？上雖得行解法，若不依知識加持無由進會，故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，何故來？上雖得行解法，若不依知識加持無由進會，故來也。

三宗體者，分別有二：約人及約法。初人者，正化及助化各有體相用，准思攝之。二法者，人法也，有二，謂約人、二約法。人者，謂因人及果人，各成師及伴知識，并有同生及異生，亦有五生之身，此可思准。二約法者，有十：一因、二果、三約行、四理、五教、六義、七事、八人、九法、十解。前人是弘教人，後人是所依法人也，此可思准之。入法界分齊云何？答：有二義。一始從初發心，終即不定；若依經文，但至金剛心已還。若義求，即通果德耳；依文為定，果位不可說故。又望機即不通果，約知識自行則通因果，為用通果因，又果位無求相。此約三乘說，若約一乘時亦通果，如〈離世間品〉說，所以准之可識也。二闊狹者，唯在大乘心，小菩薩聲聞凡夫不說入法界。問：〈性起〉即通，此品局者何也？答：性起宗欲明約法辨分齊故通，此明約入心辨分齊故局耳。性起約法，假使不證，不名不起。餘義對文分釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗體者，分別有二：約人及約法。初人者，正化及助化各有體相用，准思攝之。二法者，人法也，有二，謂約人、二約法。人者，謂因人及果人，各成師及伴知識，并有同生及異生，亦有五生之身，此可思准。二約法者，有十：一因、二果、三約行、四理、五教、六義、七事、八人、九法、十解。前人是弘教人，後人是所依法人也，此可思准之。入法界分齊云何？答：有二義。一始從初發心，終即不定；若依經文，但至金剛心已還。若義求，即通果德耳；依文為定，果位不可說故。又望機即不通果，約知識自行則通因果，為用通果因，又果位無求相。此約三乘說，若約一乘時亦通果，如〈離世間品〉說，所以准之可識也。二闊狹者，唯在大乘心，小菩薩聲聞凡夫不說入法界。問：〈性起〉即通，此品局者何也？答：性起宗欲明約法辨分齊故通，此明約入心辨分齊故局耳。性起約法，假使不證，不名不起。餘義對文分釋。

四釋文者，此文有二：初發起序、二「爾時世尊欲令諸菩薩」下辨正宗。此宗明何義意？明知識力也。已前諸會並先放光，令餘方知顯說法淺深、集眾增微，復以音聲為正說。此會不然，但如來放光顯現三世間令大眾入，即為正說也，更不別有言下諸知識通耳。今約初明意。知識有四力：近善知識、聽聞正法、繫念思惟、如法修行，下文具有此意耳。復有四能，如《攝論》說。初序文，有九：一說時、二化主、三住處、四同聞、五大眾疑念、六佛入三昧、七十方新眾集、八說偈讚歎、九普賢重開發三昧德用也。前諸會並集新眾已，然後入定，此何在前？答：前即入來趣化主，說有別人，人欲說時方始入定；今此不然，佛自授機，佛若不入定，諸人來即無由，故先入定顯相，後方新眾集也。即是因人果人設則不同。又為下文二重顯法，至第二重方始下趣人入知見故也。此何佛自入？答：今為成行人法，若不果人自入顯法是真，無由引彼因人令成大果故也。何故入師子奮迅定？欲令菩薩得故。復顯表勇健授教，令使修者伏妄顯真故也。四同聞眾，有三：初菩薩、次聲聞、三天王等。何故菩薩在先？答：諸經從相取親教，以通漸故；此經約理以辨，由是頓教故也。所以此眾獨有聲聞，此有二意：一為顯法界攝相應故、二為迴小入大行故。菩薩眾有三：一舉數；二列一百四十名，有十五位，各顯別法，可思之；三歎德。德文，初總、次別。別有二：初七自利行、後三句利他行。二聲聞中有三：初舉數、二列名、三歎德。五疑念請中，初請、次結。初有六十句，有三：初三十句，辨所請法；二有十句，歎眾堪聞；三二十句，歎佛堪說。法中有三：初正辨所請果法、二十句辨因人未窮、三有十推功在佛。初所疑法中有三：一辨疑人、二辨念、三明所念法。三歎佛堪說中，初十句明因圓、二有十歎果滿。六入定中有二：初入定；二「入三昧已」已下明顯淨土相，即定力也。初文有三：初辨方便、二正入、三「欲令」下明入意所為。此何故唯依大悲？為前說通解行，此唯存行，令其去危得樂故也。第二入定力顯淨土中有五：初莊嚴重閣、二嚴園林、三嚴虛空、四「何以故」下釋成、五「如此祇樹」下結通十方。初文有二：初總、次別。別中有十種莊嚴，可知。下諸園空十句，可知。五結中有四：初結、次佛集、三菩薩集、四重嚴空。亦可大文分三：初莊重閣等即器世間、二如來集即智正覺、三菩薩集即眾生世間耳。所以因果俱集，顯因果實成故也。七集眾，文有三：初辨十方眾集、二「是諸菩薩」下歎德。三「爾時諸大聲聞」下辨不共相。初文， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此文有二：初發起序、二「爾時世尊欲令諸菩薩」下辨正宗。此宗明何義意？明知識力也。已前諸會並先放光，令餘方知顯說法淺深、集眾增微，復以音聲為正說。此會不然，但如來放光顯現三世間令大眾入，即為正說也，更不別有言下諸知識通耳。今約初明意。知識有四力：近善知識、聽聞正法、繫念思惟、如法修行，下文具有此意耳。復有四能，如《攝論》說。初序文，有九：一說時、二化主、三住處、四同聞、五大眾疑念、六佛入三昧、七十方新眾集、八說偈讚歎、九普賢重開發三昧德用也。前諸會並集新眾已，然後入定，此何在前？答：前即入來趣化主，說有別人，人欲說時方始入定；今此不然，佛自授機，佛若不入定，諸人來即無由，故先入定顯相，後方新眾集也。即是因人果人設則不同。又為下文二重顯法，至第二重方始下趣人入知見故也。此何佛自入？答：今為成行人法，若不果人自入顯法是真，無由引彼因人令成大果故也。何故入師子奮迅定？欲令菩薩得故。復顯表勇健授教，令使修者伏妄顯真故也。四同聞眾，有三：初菩薩、次聲聞、三天王等。何故菩薩在先？答：諸經從相取親教，以通漸故；此經約理以辨，由是頓教故也。所以此眾獨有聲聞，此有二意：一為顯法界攝相應故、二為迴小入大行故。菩薩眾有三：一舉數；二列一百四十名，有十五位，各顯別法，可思之；三歎德。德文，初總、次別。別有二：初七自利行、後三句利他行。二聲聞中有三：初舉數、二列名、三歎德。五疑念請中，初請、次結。初有六十句，有三：初三十句，辨所請法；二有十句，歎眾堪聞；三二十句，歎佛堪說。法中有三：初正辨所請果法、二十句辨因人未窮、三有十推功在佛。初所疑法中有三：一辨疑人、二辨念、三明所念法。三歎佛堪說中，初十句明因圓、二有十歎果滿。六入定中有二：初入定；二「入三昧已」已下明顯淨土相，即定力也。初文有三：初辨方便、二正入、三「欲令」下明入意所為。此何故唯依大悲？為前說通解行，此唯存行，令其去危得樂故也。第二入定力顯淨土中有五：初莊嚴重閣、二嚴園林、三嚴虛空、四「何以故」下釋成、五「如此祇樹」下結通十方。初文有二：初總、次別。別中有十種莊嚴，可知。下諸園空十句，可知。五結中有四：初結、次佛集、三菩薩集、四重嚴空。亦可大文分三：初莊重閣等即器世間、二如來集即智正覺、三菩薩集即眾生世間耳。所以因果俱集，顯因果實成故也。七集眾，文有三：初辨十方眾集、二「是諸菩薩」下歎德。三「爾時諸大聲聞」下辨不共相。初文，

十方皆有八：初遠過塵數界海，即從量也；二列世界名；三辨佛名；四列上首菩薩名；五辨眷屬；六供養具；七來詣佛所；八各化閣而坐。餘同爾耳。所以菩薩名王，證法界行用自在故也。第二歎德，文有二：初歎、二「皆是如來」下推功。初文有三：初總歎、二「成就」下別歎德、三「此諸菩薩」下結歎集也。別中有二：初自分德、二「於大眾中即師子吼」下他分德。初中有三：初辨自利行、二「能於一切如來」下利他行、三「具足十力」下辨俱成自他分德滿也。第三辨聲聞不共，即顯法界是深。文中有二：初正不見、二「譬如餓鬼」下譬況。初文有三：初明不見佛真常行德、二「何以故」釋成不見所以、三「是故雖與」下結。初文有三：初列名。二「如是等諸大」下不見法界果德，此即與上十句所問法大同也。文有三，可知。三「亦復不見」下不見圓通大眾因行。第三不見因行境界中有三：初總舉、二正辨、三「如是等」下結。第二釋成中有二：初責、次答。答有二：初總；二「本不修習能見如來」下別辨不見意，此中二：初明不修大行故不見、二「亦無三昧清淨智眼」下正辨不見相。初文有三：初由不修故不見；二「是諸功德」下不共故不見，有三可知；三「是故諸大弟子」下結。初不修，文有二：初不修果德、二「不求菩薩」下不求因行。第二正辨不見，有二：初明不見、二「何以故」辨所以。初文有二：初總、次別。別中有二：初無自大果失；「亦不樂說」下，二無他恩德失。餘者可知耳。第二喻況中有十喻：初名惑障勝境喻、二不窮源底喻、三求下失上喻、四無所攝取喻、五臨光失眼喻、六修得異果喻、七同居異見喻、八不行同一行喻、九深淺相形喻、十住位息求喻。第八歎德中，有十人說偈。初人有三：初五歎土體、二有四歎眾集、次有一結歎。二精進勢王有十，分五：初二總歎依正、二有二歎眾會勝、三有二明來者神力、四有二歎佛德、五有二辨覺分齊。三普妙德王有十，分二：初三法明佛德、次七喻。四無礙妙德藏王有十，次第歎佛可知。五善化月王有十，初四示報身令菩薩同入法界、次四顯淨土令修入者成就觀智、次二辨佛轉法輪利物。六法義慧焰王有十，分有四：初三總歎下人非及、次二歎德廣大、次二顯其德相難知、次三顯德是勝人境界。七一切眾魔智幢有十，中有三：初五歎法身、次二歎應身、次三歎化身。八淨願智幢王有十，分二：初九歎修因行、次一明果成滿，餘相可知。九智慧勢王有十，分四：初二總歎二業利益、次二別歎身業益、次四歎口業益、次二歎意業益。十智通王有十一，分三：初一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方皆有八：初遠過塵數界海，即從量也；二列世界名；三辨佛名；四列上首菩薩名；五辨眷屬；六供養具；七來詣佛所；八各化閣而坐。餘同爾耳。所以菩薩名王，證法界行用自在故也。第二歎德，文有二：初歎、二「皆是如來」下推功。初文有三：初總歎、二「成就」下別歎德、三「此諸菩薩」下結歎集也。別中有二：初自分德、二「於大眾中即師子吼」下他分德。初中有三：初辨自利行、二「能於一切如來」下利他行、三「具足十力」下辨俱成自他分德滿也。第三辨聲聞不共，即顯法界是深。文中有二：初正不見、二「譬如餓鬼」下譬況。初文有三：初明不見佛真常行德、二「何以故」釋成不見所以、三「是故雖與」下結。初文有三：初列名。二「如是等諸大」下不見法界果德，此即與上十句所問法大同也。文有三，可知。三「亦復不見」下不見圓通大眾因行。第三不見因行境界中有三：初總舉、二正辨、三「如是等」下結。第二釋成中有二：初責、次答。答有二：初總；二「本不修習能見如來」下別辨不見意，此中二：初明不修大行故不見、二「亦無三昧清淨智眼」下正辨不見相。初文有三：初由不修故不見；二「是諸功德」下不共故不見，有三可知；三「是故諸大弟子」下結。初不修，文有二：初不修果德、二「不求菩薩」下不求因行。第二正辨不見，有二：初明不見、二「何以故」辨所以。初文有二：初總、次別。別中有二：初無自大果失；「亦不樂說」下，二無他恩德失。餘者可知耳。第二喻況中有十喻：初名惑障勝境喻、二不窮源底喻、三求下失上喻、四無所攝取喻、五臨光失眼喻、六修得異果喻、七同居異見喻、八不行同一行喻、九深淺相形喻、十住位息求喻。第八歎德中，有十人說偈。初人有三：初五歎土體、二有四歎眾集、次有一結歎。二精進勢王有十，分五：初二總歎依正、二有二歎眾會勝、三有二明來者神力、四有二歎佛德、五有二辨覺分齊。三普妙德王有十，分二：初三法明佛德、次七喻。四無礙妙德藏王有十，次第歎佛可知。五善化月王有十，初四示報身令菩薩同入法界、次四顯淨土令修入者成就觀智、次二辨佛轉法輪利物。六法義慧焰王有十，分有四：初三總歎下人非及、次二歎德廣大、次二顯其德相難知、次三顯德是勝人境界。七一切眾魔智幢有十，中有三：初五歎法身、次二歎應身、次三歎化身。八淨願智幢王有十，分二：初九歎修因行、次一明果成滿，餘相可知。九智慧勢王有十，分四：初二總歎二業利益、次二別歎身業益、次四歎口業益、次二歎意業益。十智通王有十一，分三：初一

總歎見佛益、次七歎佛慈悲德、次三辨見聞得益。慈悲中有三：初一明出世意、次五正歎慈悲相、次一辨所以耳。第九重辨定德用，有二：初長行、次偈頌。初文有六：一明重意；二辨定三昧德用方便分齊法；三略列十一門方便所況事，初一總、餘十別事耳；四「為諸菩薩」下明所為機器對法相擬耳；五「何等十」下辨三昧所成事用，則正照明；六「佛子此師子」下結略顯廣。此第五段中，依一方便說十種法，十一方便即有一百一十法。十法何差別？一明佛興次第、二明常說義分齊、三辨成佛，此上攝入智正覺。四明眷屬，即眾生世間。五明化身無礙、六辨住持自在、七辨功德所依、八明神力作用清淨、九辨願音聲、十具明三世間轉法輪義，後六名德用。又於中，初三從所依，意一、身一、口一，又初身、次用、三位地。餘意依文，准之可知。第二頌，文有二：初十句辨頌意；二正頌，於中有十半，總頌上十法門。於中有三：初六正結前義、次三半明信入分齊、次一結成利益所以。前中有六偈，初一眷屬淨、次一說法淨、次一顯行淨、次一雲集淨、次一顯理淨、次一照明淨。第二文有三：初一總、次一半釋、次一辨所以可知。問：所以普賢重照明？答：果人入定顯法是真。若因人不證，同修者不進，故普賢因人照明，引初修者趣入耳。此約體入。若約用時，則重舉用以顯體也。第二正說中有二：初明如來大悲攝化，令修行者入其法界，即正說體；二「爾時文殊師利童子」下廣約善友，明入儀則也。問：何故加入法界，不依位得何也？答：理實須自他二力，今且約一相耳，自力依位，他力佛加持也。亦可初辨依三昧得自利德、二「彼諸菩薩」下成利他德、三「爾時文殊童子」下辨利他行相也。初文有二：初明佛入定，攝人入法界故，有四可知也；二「爾時祇林大眾」下明諸菩薩因光入法。此文有六：初牒入人、二「悉見一切」下蒙光攝益。三「如此間如來」下結會平等，有二可知。四「而不壞三世」下辨所見益用，有六句可知。五「其有眾生」下辨得益所以，有五句。六「逮得如來」下廣明其益相。二攝益中有三：初辨顯器世間攝益、二「諸大菩薩現坐」下智正覺自在攝益、三「或見在天」下眾生世間攝益。此文有二：初辨處；二「顯種種」下明顯身相，亦可但是智正覺十身也。若依下結文，但是國土世間及眾生世間也。六廣益相，文有二：初得自利行、二「時彼諸菩薩」下明利他德。初文有二：初舉德、二「爾時文殊」下說偈讚歎。初文有三：初舉身座體；二「顯大自在」下明座及身德用；三「爾時彼諸菩薩深入」下，既有內資 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總歎見佛益、次七歎佛慈悲德、次三辨見聞得益。慈悲中有三：初一明出世意、次五正歎慈悲相、次一辨所以耳。第九重辨定德用，有二：初長行、次偈頌。初文有六：一明重意；二辨定三昧德用方便分齊法；三略列十一門方便所況事，初一總、餘十別事耳；四「為諸菩薩」下明所為機器對法相擬耳；五「何等十」下辨三昧所成事用，則正照明；六「佛子此師子」下結略顯廣。此第五段中，依一方便說十種法，十一方便即有一百一十法。十法何差別？一明佛興次第、二明常說義分齊、三辨成佛，此上攝入智正覺。四明眷屬，即眾生世間。五明化身無礙、六辨住持自在、七辨功德所依、八明神力作用清淨、九辨願音聲、十具明三世間轉法輪義，後六名德用。又於中，初三從所依，意一、身一、口一，又初身、次用、三位地。餘意依文，准之可知。第二頌，文有二：初十句辨頌意；二正頌，於中有十半，總頌上十法門。於中有三：初六正結前義、次三半明信入分齊、次一結成利益所以。前中有六偈，初一眷屬淨、次一說法淨、次一顯行淨、次一雲集淨、次一顯理淨、次一照明淨。第二文有三：初一總、次一半釋、次一辨所以可知。問：所以普賢重照明？答：果人入定顯法是真。若因人不證，同修者不進，故普賢因人照明，引初修者趣入耳。此約體入。若約用時，則重舉用以顯體也。第二正說中有二：初明如來大悲攝化，令修行者入其法界，即正說體；二「爾時文殊師利童子」下廣約善友，明入儀則也。問：何故加入法界，不依位得何也？答：理實須自他二力，今且約一相耳，自力依位，他力佛加持也。亦可初辨依三昧得自利德、二「彼諸菩薩」下成利他德、三「爾時文殊童子」下辨利他行相也。初文有二：初明佛入定，攝人入法界故，有四可知也；二「爾時祇林大眾」下明諸菩薩因光入法。此文有六：初牒入人、二「悉見一切」下蒙光攝益。三「如此間如來」下結會平等，有二可知。四「而不壞三世」下辨所見益用，有六句可知。五「其有眾生」下辨得益所以，有五句。六「逮得如來」下廣明其益相。二攝益中有三：初辨顯器世間攝益、二「諸大菩薩現坐」下智正覺自在攝益、三「或見在天」下眾生世間攝益。此文有二：初辨處；二「顯種種」下明顯身相，亦可但是智正覺十身也。若依下結文，但是國土世間及眾生世間也。六廣益相，文有二：初得自利行、二「時彼諸菩薩」下明利他德。初文有二：初舉德、二「爾時文殊」下說偈讚歎。初文有三：初舉身座體；二「顯大自在」下明座及身德用；三「爾時彼諸菩薩深入」下，既有內資

外顯益相，隨分利他也。初文有二：初舉德成身、二「彼師子座」下明歎德顯座。初文有四：初總出三昧德體；二次列十門以為德用，即上十門也，此文有二可知；三「所謂種種」下辨德所依；四「得深入菩薩三昧門」下廣辨上三昧門耳，亦即所成也。亦可上十一門並是總功德門，此有三：初總、次別、三以廣顯略也。第二別中，略明一百句三昧門。第三中有二：初結成廣說；二「入如來海」下結觀分齊，證行圓滿也，此文有二可知。此中定三昧法門者，並通一部，為起法所依。所有解行分齊，並皆准此思攝也。二座中有二，可知。第二明座身德益，有二：初辨相、次「如是等」下結成德相歎不可盡。初文有三：初十三句，德自利行；二「安住莊嚴」下五十七，利他行；三「決了如來」下二十，自他行滿可知。第三外益，於文有三：初立、次釋、三結。第二文殊偈讚祇林，顯證真實所以。文殊說彰淨慧證也，所以不在利他。後說彰利他，起後說便故也。就十三半偈中，初十二別歎佛及祇林，即果也；二「普賢等佛子」下總結莊嚴普集，即因也。第二利他德中有三：初辨果德被益、二「彼諸菩薩」下利他行體、三「隨其所應」下辨對緣攝化。此第三對緣攝化中有四：初辨機器，亦可機緣相擬；二明同生益；三「現不可說」下辨現法門被益；四「或現天宮」下明現三世間攝化。三現法門中有三：初現無常等忻厭門、二「為一切眾生」下辨十度行門、三「以如是」下結。第二十度中，初六可知，後四中為一一身方便度，「悉能供養」下願度，「悉能顯現」下力度，「知一切」下智度，下結法界非一耳。第四三世間有四：初現器世間、二「或名號」下現智正覺、三「或現聲聞」下現眾生世間、四「或現種種色身」下對三世間起用方便，餘文可知也。「爾時文殊童子」下，第二依其善友辨修入儀則。此望機辨所軌；若望知識自行，即前依果人得法。今對機器起用也。今略取此經上下，有五相不同，持是五相以科此文。何者五相？一顯位修行相、二會緣入實相、三攝德成因相、四智照無二相、五顯因廣大相也。今此中意以德彰人，以人引修行者入於法界故。廣驗諸教，有二知識：一人、二法。分齊者有三：一初人者，教為言詮處，為方便門，人為旨，問等彰德。二若法者，言為教詮，總別同異等為觀門，智眼所得者為旨，通明等為德。三人法合明，即觀教為詮，見處及人為方便，得法為旨見，說往因及仰推等為德也。廣如別章。約時位等別，人有其四中五，文殊重也。今寄顯法相，故有若干，若約正助，即一百一十；若約實行，即三千大千微 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外顯益相，隨分利他也。初文有二：初舉德成身、二「彼師子座」下明歎德顯座。初文有四：初總出三昧德體；二次列十門以為德用，即上十門也，此文有二可知；三「所謂種種」下辨德所依；四「得深入菩薩三昧門」下廣辨上三昧門耳，亦即所成也。亦可上十一門並是總功德門，此有三：初總、次別、三以廣顯略也。第二別中，略明一百句三昧門。第三中有二：初結成廣說；二「入如來海」下結觀分齊，證行圓滿也，此文有二可知。此中定三昧法門者，並通一部，為起法所依。所有解行分齊，並皆准此思攝也。二座中有二，可知。第二明座身德益，有二：初辨相、次「如是等」下結成德相歎不可盡。初文有三：初十三句，德自利行；二「安住莊嚴」下五十七，利他行；三「決了如來」下二十，自他行滿可知。第三外益，於文有三：初立、次釋、三結。第二文殊偈讚祇林，顯證真實所以。文殊說彰淨慧證也，所以不在利他。後說彰利他，起後說便故也。就十三半偈中，初十二別歎佛及祇林，即果也；二「普賢等佛子」下總結莊嚴普集，即因也。第二利他德中有三：初辨果德被益、二「彼諸菩薩」下利他行體、三「隨其所應」下辨對緣攝化。此第三對緣攝化中有四：初辨機器，亦可機緣相擬；二明同生益；三「現不可說」下辨現法門被益；四「或現天宮」下明現三世間攝化。三現法門中有三：初現無常等忻厭門、二「為一切眾生」下辨十度行門、三「以如是」下結。第二十度中，初六可知，後四中為一一身方便度，「悉能供養」下願度，「悉能顯現」下力度，「知一切」下智度，下結法界非一耳。第四三世間有四：初現器世間、二「或名號」下現智正覺、三「或現聲聞」下現眾生世間、四「或現種種色身」下對三世間起用方便，餘文可知也。「爾時文殊童子」下，第二依其善友辨修入儀則。此望機辨所軌；若望知識自行，即前依果人得法。今對機器起用也。今略取此經上下，有五相不同，持是五相以科此文。何者五相？一顯位修行相、二會緣入實相、三攝德成因相、四智照無二相、五顯因廣大相也。今此中意以德彰人，以人引修行者入於法界故。廣驗諸教，有二知識：一人、二法。分齊者有三：一初人者，教為言詮處，為方便門，人為旨，問等彰德。二若法者，言為教詮，總別同異等為觀門，智眼所得者為旨，通明等為德。三人法合明，即觀教為詮，見處及人為方便，得法為旨見，說往因及仰推等為德也。廣如別章。約時位等別，人有其四中五，文殊重也。今寄顯法相，故有若干，若約正助，即一百一十；若約實行，即三千大千微

塵等也。所以實約三千微塵等者，欲明附引三乘別機故也；若依一乘，不只若干耳(云云)。此文分有五：初四十一人，顯位修行相；次摩耶一人，會緣入實相；三彌勒一人，攝德成因相，由行會理成正因故；四重會文殊一人，寄智照無二相；五普賢一人，寄顯因廣大相。後二人述因勝也。今約此意，若別位位皆差，若通行行皆有也。位即為相，通即為體耳。初四十一中，初一寄十信、次十寄十住、次十寄十行、次十寄十迴向、次十寄十地，所以文殊初智光導故也。今以五門料簡：一明緇素等別，若約行相並別不同，若總約相有十六種：一菩薩、二比丘、三比丘尼、四長者、五優婆夷、六童男、七童女、八天、九外道、十藥師、十一船師、十二婆羅門、十三王、十四仙人、十五母、十六婦。二明修入徒眾，唯初文殊所具諸眾，次下唯一人。三辨往不往異者，初文殊往善財所，欲明初機不請自往；餘四十二明善財往彼，為機勝也。次有摩耶及普賢二人，不去不來，摩耶會相故、普賢廣大故。四歎發心不歎異，初文殊、後普賢。文殊此不歎發心，意可知。亦可此亦不定，諸知識中有不歎者。五結會有無者，餘四十四無結會，顯化未窮故；普賢有結會，明化位滿故也。所以不現佛位化者，為表至果離相故也。此約所成自行。若望緣境，如前可知耳。此初知識菩薩，字文殊入菩提心法門。初文殊，文有三：初明文殊及眷屬辭退南行以為化緣。所以辭？從佛往，為明果悲下被故。二「爾時尊者舍利弗」下對緣攝化。三「爾時文殊知善財」下明自位滿足進入勝境。初文有四可知。二攝化文，有三：初化引聲聞，即迴小入大也；二「爾時文殊菩薩建立」下攝諸龍眾；三「時覺城人聞」下攝化人眾。初文有四：初舍利弗，表從化之智；二「此六千比丘」下，表所攝機器；三「爾時尊者舍利弗」下明覩相迴心；四「時諸比丘白尊者」下求勝進入也。初文有二，可知。二機器，文有五，可知。三覩相發心中有三：初覺察大眾、二示其事相、三「爾時尊者讚說」下明從化得益。二示相，文有二：初示自功德力、二「海智乃至一切如來」下辨上人加持也。四求勝進入中有五：初明見勝求進，有二可知；二「文殊現象王迴」下勝進中緣器相應，有三可知；三「爾時文殊告諸比丘」下明對機授十信行法；四「彼諸比丘」下聞法獲益；五「爾時文殊勸諸比丘」等，示教大解行，有二：初總令得普賢行及位、二「彼諸」下別辨可知。三授法，文有三：初舉益開十數立宗、二「何等」下別釋、三「若善男子」下舉益勸修耳。四獲益，文有三：初總得三昧門、二「悉見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵等也。所以實約三千微塵等者，欲明附引三乘別機故也；若依一乘，不只若干耳(云云)。此文分有五：初四十一人，顯位修行相；次摩耶一人，會緣入實相；三彌勒一人，攝德成因相，由行會理成正因故；四重會文殊一人，寄智照無二相；五普賢一人，寄顯因廣大相。後二人述因勝也。今約此意，若別位位皆差，若通行行皆有也。位即為相，通即為體耳。初四十一中，初一寄十信、次十寄十住、次十寄十行、次十寄十迴向、次十寄十地，所以文殊初智光導故也。今以五門料簡：一明緇素等別，若約行相並別不同，若總約相有十六種：一菩薩、二比丘、三比丘尼、四長者、五優婆夷、六童男、七童女、八天、九外道、十藥師、十一船師、十二婆羅門、十三王、十四仙人、十五母、十六婦。二明修入徒眾，唯初文殊所具諸眾，次下唯一人。三辨往不往異者，初文殊往善財所，欲明初機不請自往；餘四十二明善財往彼，為機勝也。次有摩耶及普賢二人，不去不來，摩耶會相故、普賢廣大故。四歎發心不歎異，初文殊、後普賢。文殊此不歎發心，意可知。亦可此亦不定，諸知識中有不歎者。五結會有無者，餘四十四無結會，顯化未窮故；普賢有結會，明化位滿故也。所以不現佛位化者，為表至果離相故也。此約所成自行。若望緣境，如前可知耳。此初知識菩薩，字文殊入菩提心法門。初文殊，文有三：初明文殊及眷屬辭退南行以為化緣。所以辭？從佛往，為明果悲下被故。二「爾時尊者舍利弗」下對緣攝化。三「爾時文殊知善財」下明自位滿足進入勝境。初文有四可知。二攝化文，有三：初化引聲聞，即迴小入大也；二「爾時文殊菩薩建立」下攝諸龍眾；三「時覺城人聞」下攝化人眾。初文有四：初舍利弗，表從化之智；二「此六千比丘」下，表所攝機器；三「爾時尊者舍利弗」下明覩相迴心；四「時諸比丘白尊者」下求勝進入也。初文有二，可知。二機器，文有五，可知。三覩相發心中有三：初覺察大眾、二示其事相、三「爾時尊者讚說」下明從化得益。二示相，文有二：初示自功德力、二「海智乃至一切如來」下辨上人加持也。四求勝進入中有五：初明見勝求進，有二可知；二「文殊現象王迴」下勝進中緣器相應，有三可知；三「爾時文殊告諸比丘」下明對機授十信行法；四「彼諸比丘」下聞法獲益；五「爾時文殊勸諸比丘」等，示教大解行，有二：初總令得普賢行及位、二「彼諸」下別辨可知。三授法，文有三：初舉益開十數立宗、二「何等」下別釋、三「若善男子」下舉益勸修耳。四獲益，文有三：初總得三昧門、二「悉見

」下依定所現事、三「得此三昧」下廣辨利益。二定所現事中有三：初見佛依正、二見佛轉法輪、三「又能知彼」下知見三世果德差別事。此等由文迮，不得依次，可知之。二攝龍趣，就中有四：初結前生後、二明處勝、三說法、四赴機攝化，可知。三攝善財，文有三：初覺城人聞赴化；二列人數，四眾即為四也；三「爾時文殊知眾集」下明對機授藥。此文有二：初總令生信、二「觀察善財」下別屬勝機。此文有二：初歎德；二「文殊菩薩」下為說勝進佛法，文有二，可知。初文有二：初問、次答。答文有二：初歎顯德、二「此善財者」下歎過去行德。第三進求勝境，文有三：初文殊南行，引生勝欲；二「善財隨從文殊」下明願欲求進；三「爾時文殊如象王迴」下赴欲讚教令入勝位。此猶在十信內也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」下依定所現事、三「得此三昧」下廣辨利益。二定所現事中有三：初見佛依正、二見佛轉法輪、三「又能知彼」下知見三世果德差別事。此等由文迮，不得依次，可知之。二攝龍趣，就中有四：初結前生後、二明處勝、三說法、四赴機攝化，可知。三攝善財，文有三：初覺城人聞赴化；二列人數，四眾即為四也；三「爾時文殊知眾集」下明對機授藥。此文有二：初總令生信、二「觀察善財」下別屬勝機。此文有二：初歎德；二「文殊菩薩」下為說勝進佛法，文有二，可知。初文有二：初問、次答。答文有二：初歎顯德、二「此善財者」下歎過去行德。第三進求勝境，文有三：初文殊南行，引生勝欲；二「善財隨從文殊」下明願欲求進；三「爾時文殊如象王迴」下赴欲讚教令入勝位。此猶在十信內也。

二願欲求進，文有二：初少長行，牒前生後；二正偈頌。頌文有三十四偈，有二：初四明自無始迷輪、二有三十偈請求垂顧。初文有二：初二辨惑體；次二明過失；後三十偈中即為三十事，於中各二：初三句歎德、下一句請導。三赴欲讚教中有二：初長行、次偈頌。初文有二：初讚、次「是故」下教。初文有三、第二文有二，可知。二偈頌中有二：初長行生起、二偈頌。頌有十偈，分五：初二正歎善財能有大心、次一舉餘菩薩顯成、次一重總歎善財、次五舉五義歎善財德、次一舉益以歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二願欲求進，文有二：初少長行，牒前生後；二正偈頌。頌文有三十四偈，有二：初四明自無始迷輪、二有三十偈請求垂顧。初文有二：初二辨惑體；次二明過失；後三十偈中即為三十事，於中各二：初三句歎德、下一句請導。三赴欲讚教中有二：初長行、次偈頌。初文有二：初讚、次「是故」下教。初文有三、第二文有二，可知。二偈頌中有二：初長行生起、二偈頌。頌有十偈，分五：初二正歎善財能有大心、次一舉餘菩薩顯成、次一重總歎善財、次五舉五義歎善財德、次一舉益以歎也。

此下進入十住位，總作三門料簡：一方所有順因果通局。初文殊有東有南；次功德雲等二十七及第二十九大天，乃至彌勒二十九人，並云南方；第八迴向云東方；第十迴向及十地不云南方。各別有所。摩耶後文殊有示無方，普賢無示無方。所以然者，南以表正、東表發覺。前文殊初信覺理故有東，勝進順正故有南。次功德雲等二十八表未證理故，遠有相應故云南。次十一得理及應行相故，表隨緣現。次一會相入實，故不云方等，對方便相故示也。次一表結因位順果故示南也。次一表勝智境故，示離取故無方。次一大故不可示、遍故不可局方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下進入十住位，總作三門料簡：一方所有順因果通局。初文殊有東有南；次功德雲等二十七及第二十九大天，乃至彌勒二十九人，並云南方；第八迴向云東方；第十迴向及十地不云南方。各別有所。摩耶後文殊有示無方，普賢無示無方。所以然者，南以表正、東表發覺。前文殊初信覺理故有東，勝進順正故有南。次功德雲等二十八表未證理故，遠有相應故云南。次十一得理及應行相故，表隨緣現。次一會相入實，故不云方等，對方便相故示也。次一表結因位順果故示南也。次一表勝智境故，示離取故無方。次一大故不可示、遍故不可局方也。

二辨教問遣辭得捨修明進昇之相。不遣者，利益義微，復彰己獨善，有此失也。善財不辭，即失異聞進昇之美。初文殊自往故，無人教問，亦無辭向。普賢中亦無辭向，意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二辨教問遣辭得捨修明進昇之相。不遣者，利益義微，復彰己獨善，有此失也。善財不辭，即失異聞進昇之美。初文殊自往故，無人教問，亦無辭向。普賢中亦無辭向，意可知。

三辨分量深淺推不推異。前四十一皆有結有推，後彌勒等無結無推，意可知也。就一一知識中，顯法多門不定，對文當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三辨分量深淺推不推異。前四十一皆有結有推，後彌勒等無結無推，意可知也。就一一知識中，顯法多門不定，對文當知。

今此初功德雲比丘，當發心住位，入普賢光明觀察正念諸佛三昧。有三：初勸教勝進，即聞慧也；二「時善財」下依教趣入，即思慧也；三「時彼比丘」下得其法故名證法界，即修慧也。此中處及人名等，並從當位義相得名，至文宜隨義消息之。初文有四：初南方等處；二「有一比丘」下人名；三「汝詣彼問」下教得；四「彼比丘」下歎德。此出離始，故現比丘形。二依教趣入，文有六：初辭往、二正趣勝境、三「於彼山中」下依教簡擇、四「見彼」下依教見理得比境、五「馳詣」下依求趣入辨敬儀、六請問。三正入法界，此文上下有四種證：一阿含約位證、二教解證、三正證、四上果下加證。復有十種證入，如〈離世間品〉說，思之可解。文中有三：初總歎能問、二「我於解脫力」下為說自分所得法門、三「豈能了」下仰推勝分。初文有二：初總、次「如是事」下別歎能問。別中有九句：此初句即上教問第三句，此第二即上第二句，此第三即上第五句，此第四句即上第六句，此中第五句即上第十句，此中第六句即上第四句，此中第七句即上第八句，此中第八句即上第九，此中第九句即上第七句。此九通歎上總耳。二說自分中有三：初辨法門體；二「或見東方」下辨法門用相，有四可知；三「我唯」下結自分齊。初文有四：初總辨體、二「逮得」下明有所成、三「普照」下辨益相、第四「一切佛化」下成前起後也。三仰推，文有三：初總辭、二「諸大菩薩」下別辨勝相、三「得虛空界」下結。別中二十句，念佛三時也。問：仰推有何義？答：有二義，一明他位德高、二約他顯自德分齊深廣耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此初功德雲比丘，當發心住位，入普賢光明觀察正念諸佛三昧。有三：初勸教勝進，即聞慧也；二「時善財」下依教趣入，即思慧也；三「時彼比丘」下得其法故名證法界，即修慧也。此中處及人名等，並從當位義相得名，至文宜隨義消息之。初文有四：初南方等處；二「有一比丘」下人名；三「汝詣彼問」下教得；四「彼比丘」下歎德。此出離始，故現比丘形。二依教趣入，文有六：初辭往、二正趣勝境、三「於彼山中」下依教簡擇、四「見彼」下依教見理得比境、五「馳詣」下依求趣入辨敬儀、六請問。三正入法界，此文上下有四種證：一阿含約位證、二教解證、三正證、四上果下加證。復有十種證入，如〈離世間品〉說，思之可解。文中有三：初總歎能問、二「我於解脫力」下為說自分所得法門、三「豈能了」下仰推勝分。初文有二：初總、次「如是事」下別歎能問。別中有九句：此初句即上教問第三句，此第二即上第二句，此第三即上第五句，此第四句即上第六句，此中第五句即上第十句，此中第六句即上第四句，此中第七句即上第八句，此中第八句即上第九，此中第九句即上第七句。此九通歎上總耳。二說自分中有三：初辨法門體；二「或見東方」下辨法門用相，有四可知；三「我唯」下結自分齊。初文有四：初總辨體、二「逮得」下明有所成、三「普照」下辨益相、第四「一切佛化」下成前起後也。三仰推，文有三：初總辭、二「諸大菩薩」下別辨勝相、三「得虛空界」下結。別中二十句，念佛三時也。問：仰推有何義？答：有二義，一明他位德高、二約他顯自德分齊深廣耳。

第二知識即治地住菩薩，比丘名海雲，入普賢法門。初教勸勝入、二「時善財」下依教趣入、三「爾時海雲」下證法界。初有四：初示處、二人名、三教問、四歎德。二依教趣入中有八：初辭退、二「南行」下依入、三念持所得、四「海門國」所依處、五「詣」下見相、六「頭面禮」下敬相、七「白言」下說己所得、八「而未知」下請問。問中，初七自分行、次五句利他行。「三告」下正證法界中有三：初歎能問、二「我住此」下說自分行相。三「豈能」下仰推勝德。初文有二：初總歎有三，可知；二「得普門」下別歎善財德，有二：初自利、二「大悲救護一切」下利他，餘相可知。二自分法門中有四：初明得法因緣、二「時彼如來」下為果德攝益、三「其有十方」下明利他德、四結法名字。初文有五：初正尋思，有三可知，第二句中，一句總、十句別，此別即迴事海為十地相也；二「作是念已即見」下見緣起法門；三「百萬阿修羅」下外護行；四「寶華佛」下因行集起；五「見彼華上」下見其勝相。外護中有二十句，人寶二耳。見勝相中有二十句，二果攝中，初正加攝；二得益有三：初歎經德、二受持、三「假使」下校量功德耳。仰推文，初總、次責、三別廣辨，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二知識即治地住菩薩，比丘名海雲，入普賢法門。初教勸勝入、二「時善財」下依教趣入、三「爾時海雲」下證法界。初有四：初示處、二人名、三教問、四歎德。二依教趣入中有八：初辭退、二「南行」下依入、三念持所得、四「海門國」所依處、五「詣」下見相、六「頭面禮」下敬相、七「白言」下說己所得、八「而未知」下請問。問中，初七自分行、次五句利他行。「三告」下正證法界中有三：初歎能問、二「我住此」下說自分行相。三「豈能」下仰推勝德。初文有二：初總歎有三，可知；二「得普門」下別歎善財德，有二：初自利、二「大悲救護一切」下利他，餘相可知。二自分法門中有四：初明得法因緣、二「時彼如來」下為果德攝益、三「其有十方」下明利他德、四結法名字。初文有五：初正尋思，有三可知，第二句中，一句總、十句別，此別即迴事海為十地相也；二「作是念已即見」下見緣起法門；三「百萬阿修羅」下外護行；四「寶華佛」下因行集起；五「見彼華上」下見其勝相。外護中有二十句，人寶二耳。見勝相中有二十句，二果攝中，初正加攝；二得益有三：初歎經德、二受持、三「假使」下校量功德耳。仰推文，初總、次責、三別廣辨，可知。

第三知識修行住菩薩，比丘名善住，入菩薩無礙法門。勸教等三同前。初文有三：初示處、二示人名、三教問。二依教趣入中有七：初辭；次念所得法；三進入方便；四依教簡擇；五見知義相；六「爾時善財」下敬儀；七問及歎，有二可知。三證入中有三：初歎發心、二「我已成」下說己所得自分法、三「云何能說」下推勝。說自分中有四：初辨法體；二「我得此神通變」下辨其作用，有三可知；三「若有眾生」明攝化行。四「我唯知此」下結分齊。初法門中有三：初辨體、二「我已修習乃至得慧光」下辨德、三「何以故」下辨成。推勝分中，初二十辨上德、二「菩薩有如是等」下以略現廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三知識修行住菩薩，比丘名善住，入菩薩無礙法門。勸教等三同前。初文有三：初示處、二示人名、三教問。二依教趣入中有七：初辭；次念所得法；三進入方便；四依教簡擇；五見知義相；六「爾時善財」下敬儀；七問及歎，有二可知。三證入中有三：初歎發心、二「我已成」下說己所得自分法、三「云何能說」下推勝。說自分中有四：初辨法體；二「我得此神通變」下辨其作用，有三可知；三「若有眾生」明攝化行。四「我唯知此」下結分齊。初法門中有三：初辨體、二「我已修習乃至得慧光」下辨德、三「何以故」下辨成。推勝分中，初二十辨上德、二「菩薩有如是等」下以略現廣。

第四生貴住菩薩，良醫名彌伽，入所言不虛法門，即初教勸、二「時善財」下依教趣入、三「良醫」下謂正入證。初文有三：無其歎德。二依教趣入中有七：初辭進；二「爾時一心」下念前法門令其成滿；三「漸至」下進向勝分；四「入祝藥城」下依教簡擇；五見相；六敬儀；七請問，有二可知。三正入中有三：初歎發心、二「爾時良醫稱揚」下說自分法、三「云何能說」仰推勝分。初文有五：一審發心、二明答、三禮供養、四「敬重」下歎發心功德、五「當知菩薩」下通歎菩薩化德。四廣歎發心內有四：初總歎；第二「善男子若有」下通歎發心功能；三佛菩薩加護，天等供養、四「彼為安慰」下辨護念意。第二說自分法中有四：初明口放光集眾；二「時彼良醫」下廣辨智慧法門；三「所應作已」下攝儀歸本，有三：初歸、次說法門名、三明德用；第四結仰推中有二：初總、次「彼諸」下別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四生貴住菩薩，良醫名彌伽，入所言不虛法門，即初教勸、二「時善財」下依教趣入、三「良醫」下謂正入證。初文有三：無其歎德。二依教趣入中有七：初辭進；二「爾時一心」下念前法門令其成滿；三「漸至」下進向勝分；四「入祝藥城」下依教簡擇；五見相；六敬儀；七請問，有二可知。三正入中有三：初歎發心、二「爾時良醫稱揚」下說自分法、三「云何能說」仰推勝分。初文有五：一審發心、二明答、三禮供養、四「敬重」下歎發心功德、五「當知菩薩」下通歎菩薩化德。四廣歎發心內有四：初總歎；第二「善男子若有」下通歎發心功能；三佛菩薩加護，天等供養、四「彼為安慰」下辨護念意。第二說自分法中有四：初明口放光集眾；二「時彼良醫」下廣辨智慧法門；三「所應作已」下攝儀歸本，有三：初歸、次說法門名、三明德用；第四結仰推中有二：初總、次「彼諸」下別也。

第五方便具足住菩薩，長者名解脫，入如來一切無礙莊嚴法門。有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教進入、三「時解脫長者」下辨正證法界。初有三：初示處、二示名、三勸教問。二進入中有八：初信德而辭往、二念前法門、三「如是念」下進向方便、四「周遍」下依教簡擇、五見相、六敬、七念也、八「白言」下請問。問中有三：初明己所欲、二「白言我聞大聖」下歎德、三「唯願以」下正請。初文有三：初十五句，求果法；次「欲與一切」下十四，求因法；三「欲滿」下自分所修行法。三正證中有二：初說自所得法、二「何能」下仰推。初文有三：初明得法門、二「得此法門」下辨法門所現事、三「我唯」下結解分齊。初文有三：初辨入定及因緣、二「入已」已下明定功德、三「從起」下辨法門名字。二法門所現事中有二：初約自他相對、二「知一切佛及與」下心境相對。前文有二：初略、次廣，各有三可知。二心境內有二：初約真、次「善男子當知」下約俗，亦各有二：初立、次勸，可知也。仰推中，初總、次別可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五方便具足住菩薩，長者名解脫，入如來一切無礙莊嚴法門。有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教進入、三「時解脫長者」下辨正證法界。初有三：初示處、二示名、三勸教問。二進入中有八：初信德而辭往、二念前法門、三「如是念」下進向方便、四「周遍」下依教簡擇、五見相、六敬、七念也、八「白言」下請問。問中有三：初明己所欲、二「白言我聞大聖」下歎德、三「唯願以」下正請。初文有三：初十五句，求果法；次「欲與一切」下十四，求因法；三「欲滿」下自分所修行法。三正證中有二：初說自所得法、二「何能」下仰推。初文有三：初明得法門、二「得此法門」下辨法門所現事、三「我唯」下結解分齊。初文有三：初辨入定及因緣、二「入已」已下明定功德、三「從起」下辨法門名字。二法門所現事中有二：初約自他相對、二「知一切佛及與」下心境相對。前文有二：初略、次廣，各有三可知。二心境內有二：初約真、次「善男子當知」下約俗，亦各有二：初立、次勸，可知也。仰推中，初總、次別可知。

第六正心住位菩薩，比丘名海幢，入普眼捨得法門，亦名清淨光明般若波羅蜜境界，有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教進入、三三昧正受。初文有三：初示處、二示人名、三教問。二趣入中有五：初敬儀念德；二念前法門，有二可知也；三「漸趣」下進向勝分；四見得方便；五「周遍」下依教簡擇。三正證中有二：初明自分法、二「云何能說」下仰推勝分。初文有五：初舉法門體；二「善財嘆未曾有」下歎功德；三「此定名何等」下問法門名，有問答二文，答中有名義、因果二文；四「唯有此下」辨功作用，有二可知；五「我唯」下結。初文有四：初辨法門體；二「從其足」已下明現身攝，身光有十五處化彼諸如來者，頂上佛耳；三「善財一心」下辨攝法相應；四捨從定起。第二歎三昧功德中，初十一句歎定德、二「大聖乃至入此三昧」下歎其作用。仰推中，初總、次別、三結。問：菩薩既有具德，何須仰推？答：此有二意。一寄位不相，是故須推也；二寄三昧門別，發生勝欲故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六正心住位菩薩，比丘名海幢，入普眼捨得法門，亦名清淨光明般若波羅蜜境界，有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教進入、三三昧正受。初文有三：初示處、二示人名、三教問。二趣入中有五：初敬儀念德；二念前法門，有二可知也；三「漸趣」下進向勝分；四見得方便；五「周遍」下依教簡擇。三正證中有二：初明自分法、二「云何能說」下仰推勝分。初文有五：初舉法門體；二「善財嘆未曾有」下歎功德；三「此定名何等」下問法門名，有問答二文，答中有名義、因果二文；四「唯有此下」辨功作用，有二可知；五「我唯」下結。初文有四：初辨法門體；二「從其足」已下明現身攝，身光有十五處化彼諸如來者，頂上佛耳；三「善財一心」下辨攝法相應；四捨從定起。第二歎三昧功德中，初十一句歎定德、二「大聖乃至入此三昧」下歎其作用。仰推中，初總、次別、三結。問：菩薩既有具德，何須仰推？答：此有二意。一寄位不相，是故須推也；二寄三昧門別，發生勝欲故也。

第七不退住菩薩，優婆夷名休捨，入離憂安隱幢法門。初勸教進入、二「時善財」下依教趣入、三「答言下」正入。初文有三：初示住處、二示人名、三教問。二趣入信量中有八：初獲益辭退；二念前法門；三「漸漸」下進向勝位；四得方便相；五「見普莊嚴園」下見相，此有三：初見依麁相、二「爾時休捨」下見正細相、三「其有」下歎德；六「爾時善財」下審法，有二句；七「往詣」下辨敬相；八「白言」下請問。園中有十二事，垣樹等。三正證入中有二：初明自分法門、二「諸大菩薩其心如海」下仰推勝分。初文有四：初辨法門作用；二「發心為久如」下問因緣久近；三「此法名何等」下問得名，有二句；四結。初文有四：初「我唯成」一句，明證分齊；二「若見聞」下明功能益用，有三句；三「東方」下辨佛果德物被益，有二可知；四「我此大眾」下辨眷屬行成，有二可知。二因緣久近中有二：初問答得法因緣、二「久如當成」下問答成佛久近。久近答中有三：初明不依時節修、二「欲化一切」下稱法界修、三結。初中十四句，皆是分局也。稱法界修中有十三句。仰推中，初總舉、次別、三結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七不退住菩薩，優婆夷名休捨，入離憂安隱幢法門。初勸教進入、二「時善財」下依教趣入、三「答言下」正入。初文有三：初示住處、二示人名、三教問。二趣入信量中有八：初獲益辭退；二念前法門；三「漸漸」下進向勝位；四得方便相；五「見普莊嚴園」下見相，此有三：初見依麁相、二「爾時休捨」下見正細相、三「其有」下歎德；六「爾時善財」下審法，有二句；七「往詣」下辨敬相；八「白言」下請問。園中有十二事，垣樹等。三正證入中有二：初明自分法門、二「諸大菩薩其心如海」下仰推勝分。初文有四：初辨法門作用；二「發心為久如」下問因緣久近；三「此法名何等」下問得名，有二句；四結。初文有四：初「我唯成」一句，明證分齊；二「若見聞」下明功能益用，有三句；三「東方」下辨佛果德物被益，有二可知；四「我此大眾」下辨眷屬行成，有二可知。二因緣久近中有二：初問答得法因緣、二「久如當成」下問答成佛久近。久近答中有三：初明不依時節修、二「欲化一切」下稱法界修、三結。初中十四句，皆是分局也。稱法界修中有十三句。仰推中，初總舉、次別、三結可知。

第八童真住菩薩，仙人名毘目多羅，入菩薩無壞幢智慧法門，有三：初勸教進入、二「時善財」下依教進入、三「時彼仙人」下辨現量證。初文有四：初示處、二示人名、三「善能」下歎德、四「汝詣」下教問。二依教趣入中有八：初辨敬辭退；二念前法門有義教，分二可知；三「漸漸」下辨方便進向；四「周遍」下依教簡擇；五見園林依報麁相；六「爾時見彼仙人」下見正報細相；七「往詣」下敬儀，有三可知；八「白言」下申請問。三正證入中有三：初歎發心、二明自分法門、三仰推勝分。初「時彼仙人等」歎發心功能，此中文有三：初十句歎善財利他德；二「大眾各持」下大眾散華供養，讚歎善財；三「告大眾」下結歎發心功能。第二自分，文有四：初辨法門體；二「善財白言」下明法門自在用分齊，有問答二文；三「放善財手」下歸住自分，有二：初放、次問答審法；四「我唯」下結法門名。二法門自在分齊答中有三：初知識手加，見在十方佛所聞法修行，有二可知；二「或自見」下修行時節不同；三「善財為無壞」下明為十法照得十三昧。仰推中有三：初總、次別、三「我豈能」下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八童真住菩薩，仙人名毘目多羅，入菩薩無壞幢智慧法門，有三：初勸教進入、二「時善財」下依教進入、三「時彼仙人」下辨現量證。初文有四：初示處、二示人名、三「善能」下歎德、四「汝詣」下教問。二依教趣入中有八：初辨敬辭退；二念前法門有義教，分二可知；三「漸漸」下辨方便進向；四「周遍」下依教簡擇；五見園林依報麁相；六「爾時見彼仙人」下見正報細相；七「往詣」下敬儀，有三可知；八「白言」下申請問。三正證入中有三：初歎發心、二明自分法門、三仰推勝分。初「時彼仙人等」歎發心功能，此中文有三：初十句歎善財利他德；二「大眾各持」下大眾散華供養，讚歎善財；三「告大眾」下結歎發心功能。第二自分，文有四：初辨法門體；二「善財白言」下明法門自在用分齊，有問答二文；三「放善財手」下歸住自分，有二：初放、次問答審法；四「我唯」下結法門名。二法門自在分齊答中有三：初知識手加，見在十方佛所聞法修行，有二可知；二「或自見」下修行時節不同；三「善財為無壞」下明為十法照得十三昧。仰推中有三：初總、次別、三「我豈能」下結。

第九法王子住菩薩位，婆羅門名方便命，入菩薩無盡法門，有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正入證。初文有三：說處、人名、教問等。二進入中有六：初辭進；二明念得前法門；三明所到處；四「周遍」下依教簡擇；五敬禮，有二可知；六申請問。三入證中有二：初明自分法門、二「明淨法王」下仰推。初文有六：初舉自分現法門勸修；二「善財作是念」下明對法生疑；三「作是念時」下諸佛菩薩等加勸除疑；四「童子聞奇特」下聞法歡喜悔過除疑；五「登刀山」下如說修行，有二句可知；六「我唯成此」等結法門名字。第二生疑中有二：初十二句於自分法中生疑、二「將非魔」下勝分法中生疑。第三菩薩等加勸中有三：初現色界天勸、二現欲界六天等勸、三現龍等八部勸。初勸有三：初總止莫疑、二「此是大聖」下歎德、三「時諸天」下舉他益以勸。天者，初禪天。自在者，色究竟天。四悔過，文有三：初於婆羅門起善知識心；二「頭面」下明悔過；三婆羅門說偈，為其受懺悔開導。偈中，初一偈勸順教除障、次一勸令成行。又此諸知識內，三人是反道行：一方便命現癡相、婆須蜜現貪相、滿足王現瞋相。問：何故此處倍增勸法？答：行相局無記故，餘二即二通。又在初前故也。又所以登刀山投火聚者，約何相順也？答：約實是法，並悉廣通；若局，非不有別。何者？刀體相續，增成其斷法之用，由有破能故。火體不續，增成其顯常之用，由有照能故。此依何理？如有無二名，說有能令離斷，成解妙常之用；說無能令離有無，成其證會妙無絕相之能。火即用無理會妄照玄之用，刀即用有理破無成信實德之解也。故有破義增成義微，由成解顯故；無即成義增，由顯證理故。此如《起信論》說也。又今定宗唯取詮相，由約事故也。又准所得三昧名其義，亦可解耳。又問：何故刀山須捨後得法、火即得時獲益，何也？答：由有教捨而方順無教相，即非違故也。仰推中有三：初總、次別辨、三總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法王子住菩薩位，婆羅門名方便命，入菩薩無盡法門，有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正入證。初文有三：說處、人名、教問等。二進入中有六：初辭進；二明念得前法門；三明所到處；四「周遍」下依教簡擇；五敬禮，有二可知；六申請問。三入證中有二：初明自分法門、二「明淨法王」下仰推。初文有六：初舉自分現法門勸修；二「善財作是念」下明對法生疑；三「作是念時」下諸佛菩薩等加勸除疑；四「童子聞奇特」下聞法歡喜悔過除疑；五「登刀山」下如說修行，有二句可知；六「我唯成此」等結法門名字。第二生疑中有二：初十二句於自分法中生疑、二「將非魔」下勝分法中生疑。第三菩薩等加勸中有三：初現色界天勸、二現欲界六天等勸、三現龍等八部勸。初勸有三：初總止莫疑、二「此是大聖」下歎德、三「時諸天」下舉他益以勸。天者，初禪天。自在者，色究竟天。四悔過，文有三：初於婆羅門起善知識心；二「頭面」下明悔過；三婆羅門說偈，為其受懺悔開導。偈中，初一偈勸順教除障、次一勸令成行。又此諸知識內，三人是反道行：一方便命現癡相、婆須蜜現貪相、滿足王現瞋相。問：何故此處倍增勸法？答：行相局無記故，餘二即二通。又在初前故也。又所以登刀山投火聚者，約何相順也？答：約實是法，並悉廣通；若局，非不有別。何者？刀體相續，增成其斷法之用，由有破能故。火體不續，增成其顯常之用，由有照能故。此依何理？如有無二名，說有能令離斷，成解妙常之用；說無能令離有無，成其證會妙無絕相之能。火即用無理會妄照玄之用，刀即用有理破無成信實德之解也。故有破義增成義微，由成解顯故；無即成義增，由顯證理故。此如《起信論》說也。又今定宗唯取詮相，由約事故也。又准所得三昧名其義，亦可解耳。又問：何故刀山須捨後得法、火即得時獲益，何也？答：由有教捨而方順無教相，即非違故也。仰推中有三：初總、次別辨、三總結。

第十灌頂住菩薩位，女名彌多羅，入般若波羅蜜普莊嚴法門。初教往、二「時善財」下依教趣入、三「答言」下正證。初文有三：初示處、人名、教問等。二進入勝分中有八：初辭進；二念前法門之用；三到其處；四「周遍」下尋求，有三可知；五「善財即入」下見依麁相；六「見彼女」下見正細相；七「見已」已下辨敬儀；八「白言」下請問。三證入中有二：初自分法門、二「諸大菩薩」下仰推勝分。自分中有四：初辨得法門體；二「童子正念」下問法門名，有三可知；三「境界云何」下問作用分齊；四「我唯知此」下結。初文有三：初勸觀、二「見一一」下定所現事、三「皆是」下推起因緣。第三作用分齊中，先問、次答。答中合有一百一十六門，此等法門並通一部為軌，為此是解窮故也。仰推中有三：初總、次別、三結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十灌頂住菩薩位，女名彌多羅，入般若波羅蜜普莊嚴法門。初教往、二「時善財」下依教趣入、三「答言」下正證。初文有三：初示處、人名、教問等。二進入勝分中有八：初辭進；二念前法門之用；三到其處；四「周遍」下尋求，有三可知；五「善財即入」下見依麁相；六「見彼女」下見正細相；七「見已」已下辨敬儀；八「白言」下請問。三證入中有二：初自分法門、二「諸大菩薩」下仰推勝分。自分中有四：初辨得法門體；二「童子正念」下問法門名，有三可知；三「境界云何」下問作用分齊；四「我唯知此」下結。初文有三：初勸觀、二「見一一」下定所現事、三「皆是」下推起因緣。第三作用分齊中，先問、次答。答中合有一百一十六門，此等法門並通一部為軌，為此是解窮故也。仰推中有三：初總、次別、三結。

次下十知識當十行位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次下十知識當十行位。

此初即歡喜行菩薩，比丘名善現，入隨順菩薩證明法門。有三：初明勸教往詣、次「時善財」下依教趣入、三「答言」下正入法界。初文有三：示處、人名、教問等可知。二依教進入有七：初辭進；次念前法，念法中有十三句；三進入；四「於城墎」下依教尋求簡擇；五見勝相；六往詣親近禮敬；七「白言」下請問發心。三正入法界中有二：初明自分法門、二「金剛菩薩」下仰推勝分。初文有三：初辨法門體、二「不離此」下明法門作用、三「我唯知此」下結名。初文有二：初得法因緣、二「彼諸佛所」下辨所成體。仰推有二：初別辨、二總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此初即歡喜行菩薩，比丘名善現，入隨順菩薩證明法門。有三：初明勸教往詣、次「時善財」下依教趣入、三「答言」下正入法界。初文有三：示處、人名、教問等可知。二依教進入有七：初辭進；次念前法，念法中有十三句；三進入；四「於城墎」下依教尋求簡擇；五見勝相；六往詣親近禮敬；七「白言」下請問發心。三正入法界中有二：初明自分法門、二「金剛菩薩」下仰推勝分。初文有三：初辨法門體、二「不離此」下明法門作用、三「我唯知此」下結名。初文有二：初得法因緣、二「彼諸佛所」下辨所成體。仰推有二：初別辨、二總結。

第十二饒益行菩薩，童子名釋天主，入巧術智慧法門。有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正入法界。初文有三：示處、人名、教問等，即教量也。二信量有八：初成前法門；二念人辭退；三「與天龍」下明所到處；四「周遍」下依教簡擇；五「時空中天龍」下方便知識示導，即助道耳；六「見釋天主」下見其相；七「即詣」下親近禮敬；八「白言」下自說發心請問。三正入法界中有二：初說自分法門、二「諸大菩薩」下仰推勝分。初文有三：初辨所住法門因緣、二「我因」下辨法門德用、三「唯知此」下結自分所知。第二德用，文有二：初總明相黶子算印功能德用，有二：初總、次別；二「我亦了知」下別辨算數德用，有三，謂一直算、二乘除、三功能可知。推勝中，初辨相、二結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二饒益行菩薩，童子名釋天主，入巧術智慧法門。有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正入法界。初文有三：示處、人名、教問等，即教量也。二信量有八：初成前法門；二念人辭退；三「與天龍」下明所到處；四「周遍」下依教簡擇；五「時空中天龍」下方便知識示導，即助道耳；六「見釋天主」下見其相；七「即詣」下親近禮敬；八「白言」下自說發心請問。三正入法界中有二：初說自分法門、二「諸大菩薩」下仰推勝分。初文有三：初辨所住法門因緣、二「我因」下辨法門德用、三「唯知此」下結自分所知。第二德用，文有二：初總明相黶子算印功能德用，有二：初總、次別；二「我亦了知」下別辨算數德用，有三，謂一直算、二乘除、三功能可知。推勝中，初辨相、二結。

第十三無恚恨行菩薩，優婆夷名自在，入無盡功德藏莊嚴法門。有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教趣入、三「答言」下正入法界。初教量中三，如前。二依教趣入中有八：初念法獲益辭退；二「爾時善財於善知識」下歎德攝益，有二可知；三「漸漸」下明所至處；四「周遍」下依教簡擇，有二可知；五尋求進位；六「進入」下正見勝相；七辨敬儀；八「白言」自說發心。六正見相中有三：初正、第二依、三眷屬。第三正入法界中有二：初自分、後仰推勝進。初一句明自分法門、二「一器」下辨法門大用、三結名。第二法門大用中有二：初為說大用法門，有二：初施、二辨益可知。二「汝見我此」下攝令同益。此文有二：初令見內眷屬、二「此諸」下於外作業。初文有三，此第二有五，可知。仰推中，初釋、次結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三無恚恨行菩薩，優婆夷名自在，入無盡功德藏莊嚴法門。有三：初勸教趣入、二「時善財」下依教趣入、三「答言」下正入法界。初教量中三，如前。二依教趣入中有八：初念法獲益辭退；二「爾時善財於善知識」下歎德攝益，有二可知；三「漸漸」下明所至處；四「周遍」下依教簡擇，有二可知；五尋求進位；六「進入」下正見勝相；七辨敬儀；八「白言」自說發心。六正見相中有三：初正、第二依、三眷屬。第三正入法界中有二：初自分、後仰推勝進。初一句明自分法門、二「一器」下辨法門大用、三結名。第二法門大用中有二：初為說大用法門，有二：初施、二辨益可知。二「汝見我此」下攝令同益。此文有二：初令見內眷屬、二「此諸」下於外作業。初文有三，此第二有五，可知。仰推中，初釋、次結。

第十四無盡行菩薩，位長者名甘露頂，入如意功德寶藏法門。初勸教、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正入法界。初文有三，同前。二依教趣入中，信量有七：初辭、二念、三到、四尋求、五「見甘露」下見相、六敬儀、七申意請問。三正入中有三：初歎發心能問、二「汝見我」下說自分法門、三「諸大菩薩」下仰推勝分。自分中有四：初約眷屬以顯法門，有三可知；二「我成就」下明法門體；三「隨其所須」下明法門大用；四「我唯知此」結法名。大用中有四：初眾寶等明財法二攝、二「且待」下明所化眾生、三「仰視」下顯虛空器出無盡財攝、四滿意歸本。仰推有三：總、別、結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四無盡行菩薩，位長者名甘露頂，入如意功德寶藏法門。初勸教、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正入法界。初文有三，同前。二依教趣入中，信量有七：初辭、二念、三到、四尋求、五「見甘露」下見相、六敬儀、七申意請問。三正入中有三：初歎發心能問、二「汝見我」下說自分法門、三「諸大菩薩」下仰推勝分。自分中有四：初約眷屬以顯法門，有三可知；二「我成就」下明法門體；三「隨其所須」下明法門大用；四「我唯知此」結法名。大用中有四：初眾寶等明財法二攝、二「且待」下明所化眾生、三「仰視」下顯虛空器出無盡財攝、四滿意歸本。仰推有三：總、別、結也。

第十五離癡亂行菩薩位，長者名法寶周羅，入滿足大願法門。初勸教、二「時善財」下進入、三「執善財手」下正入。初文有三，同前。三依教進入中有七：初念德敬辭、二念法令增、三至處、四尋求、五於道遇見、六禮敬、七自說發心請問法門。三正入中有二：初說自分法門、二「諸大寶」下仰推。自分中文有三：初以自分法門攝益；二「爾時善財乃至白言」下問得法因緣，有三：初歎、次問、三答可知；三「我唯」下結成自分。初文有二：初歎以手引入家，觀方便耳；二正觀。觀中初依報攝益，有二可知；後正報攝益。正中有十重，第八重中，初神通等三世間八地德；次詣一切佛受持等明九地德；第十重如來滿中等，此即因中具果法門也。仰推中，初別、次結，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五離癡亂行菩薩位，長者名法寶周羅，入滿足大願法門。初勸教、二「時善財」下進入、三「執善財手」下正入。初文有三，同前。三依教進入中有七：初念德敬辭、二念法令增、三至處、四尋求、五於道遇見、六禮敬、七自說發心請問法門。三正入中有二：初說自分法門、二「諸大寶」下仰推。自分中文有三：初以自分法門攝益；二「爾時善財乃至白言」下問得法因緣，有三：初歎、次問、三答可知；三「我唯」下結成自分。初文有二：初歎以手引入家，觀方便耳；二正觀。觀中初依報攝益，有二可知；後正報攝益。正中有十重，第八重中，初神通等三世間八地德；次詣一切佛受持等明九地德；第十重如來滿中等，此即因中具果法門也。仰推中，初別、次結，可知。

第十六善現行菩薩，長者名普眼妙香，入令一切眾生歡喜普門法門。初勸教進入、二「時善財」下依教趣入、三「答言」下正得法界。初文有三：示處、人名、教請等也。二進入中有七：初禮辭；二思前法門；三漸至處；四起勝進行；五「見普門」下見相，依正分有二，可知；六辨敬儀；七「白言」下請問。三正入中有三：初歎發心、二「我知一切」下說自分法門、三「諸大藥王」下仰推勝分。自分中有二：初辨攝益、二「我唯」下結名。初文有四：初治事中，報障有二，可知；二「然後」下除其定障；三「稱揚」下教發心除其細障令諸行成，此有二可知；四「善男子我又」下明有異巧便也，有二可知。仰推中，初別辨、次結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六善現行菩薩，長者名普眼妙香，入令一切眾生歡喜普門法門。初勸教進入、二「時善財」下依教趣入、三「答言」下正得法界。初文有三：示處、人名、教請等也。二進入中有七：初禮辭；二思前法門；三漸至處；四起勝進行；五「見普門」下見相，依正分有二，可知；六辨敬儀；七「白言」下請問。三正入中有三：初歎發心、二「我知一切」下說自分法門、三「諸大藥王」下仰推勝分。自分中有二：初辨攝益、二「我唯」下結名。初文有四：初治事中，報障有二，可知；二「然後」下除其定障；三「稱揚」下教發心除其細障令諸行成，此有二可知；四「善男子我又」下明有異巧便也，有二可知。仰推中，初別辨、次結也。

第十七無著行菩薩位，王名滿足，入幻化法門。初勸教進入、次「時善財」下依教進入、三「時滿足王」下正入法界。初文有三，如前。二依教進入中有八：一辭；二念，念中有二：初總、次十六句別也；三至處；四起方便導之，有問答二文；五「見」下見相有三：初見依正、二見治國法、三覩生疑，可知；六「作是念」下諸菩薩等導誡除疑，有四可知；七「聞天」已下敬儀；八「白言」自說請問也。三正入中，初辨自分、二「諸大」下仰推也。初文有四：初方便攝受；二「見我此報」示其行相審之；三「我成就」下明法門體用，有三：初體、次用、三反以顯成耳；四「我唯」下結分齊。仰推中有二：初廣、次結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七無著行菩薩位，王名滿足，入幻化法門。初勸教進入、次「時善財」下依教進入、三「時滿足王」下正入法界。初文有三，如前。二依教進入中有八：一辭；二念，念中有二：初總、次十六句別也；三至處；四起方便導之，有問答二文；五「見」下見相有三：初見依正、二見治國法、三覩生疑，可知；六「作是念」下諸菩薩等導誡除疑，有四可知；七「聞天」已下敬儀；八「白言」自說請問也。三正入中，初辨自分、二「諸大」下仰推也。初文有四：初方便攝受；二「見我此報」示其行相審之；三「我成就」下明法門體用，有三：初體、次用、三反以顯成耳；四「我唯」下結分齊。仰推中有二：初廣、次結也。

第十八尊重行菩薩，王名大光，入菩薩大慈幢行法門。有三義，同前。勸教中有三，如前。二依教進入中有八：一謂辭；二念前法門；三至處；四興念自知必見勝法，初問、次答、三作念生欲；五「入善光」下見依麁相；六「爾時善財於此」下見正報相；七「五體」下敬禮；八請問。依報中有十，謂塹、牆、巷、人眾、樓閣、寶帳、蓋、幢、幡、王住處樓閣。第六善財觀生無著等正報中有三：初成前起後、二見王身、三「彼殿前」下申其利物相也。二十八相者，顯因行未圓故。三正入中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推勝分。初文有四：初舉法門名及得因緣，即為二也；二「我住此」下明利益用；三「此城眾生」下舉三昧功能以證現事；四「我唯」等結自分所知。二利益用，文有五：一總辨攝益、二「令諸」下明攝成、三「善男子」下正辨攝用、四「各見」下明所感各異、五「以正」下明會屬往因也。三三昧功能證現事中有三：初說入定時除他障；二「且待」下正顯入定功能證成前事，有二可知；三從定起。仰推中有三：初總、次喻顯、三結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八尊重行菩薩，王名大光，入菩薩大慈幢行法門。有三義，同前。勸教中有三，如前。二依教進入中有八：一謂辭；二念前法門；三至處；四興念自知必見勝法，初問、次答、三作念生欲；五「入善光」下見依麁相；六「爾時善財於此」下見正報相；七「五體」下敬禮；八請問。依報中有十，謂塹、牆、巷、人眾、樓閣、寶帳、蓋、幢、幡、王住處樓閣。第六善財觀生無著等正報中有三：初成前起後、二見王身、三「彼殿前」下申其利物相也。二十八相者，顯因行未圓故。三正入中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推勝分。初文有四：初舉法門名及得因緣，即為二也；二「我住此」下明利益用；三「此城眾生」下舉三昧功能以證現事；四「我唯」等結自分所知。二利益用，文有五：一總辨攝益、二「令諸」下明攝成、三「善男子」下正辨攝用、四「各見」下明所感各異、五「以正」下明會屬往因也。三三昧功能證現事中有三：初說入定時除他障；二「且待」下正顯入定功能證成前事，有二可知；三從定起。仰推中有三：初總、次喻顯、三結也。

第十九善法行菩薩位，優婆夷名曰不動，入菩薩無壞法門。三義同前。初教勸有三，如前。二「時善財」下明依教進入中有七：初辭。二念，念前法門中有四段明義：初尋思法門令得增勝；二復作是念辨知識功能；三「悲心念時」下入定，如來使者，方便教示令更進趣；四「爾時善財」定訖出定。三漸至。四「推問」下辨尋求。五「善財歡喜」下見依報淨用。六「前詣其所」下恭敬觀身作用。七自說發心請問。敬觀中有五：初形色勝獲益，有三可知；二宮殿等體勝；三眷屬勝；四「其有見者」下除障勝；五「見彼女人」下牒前勝德偈讚耳，即為二耶。三正入中有三：初歎發心、二「我成就」下說自分所得、三「諸大」下推勝分也。自分中有四：初辨法門體、二白言得法因緣、三「我入此」下引現定用成行勝相、四「我唯」下結自所知。得法因緣中，初問修行勝行及問德用、下答中因緣德用合釋。答中有三：初略答；次重問；三廣辨中有六：初見佛身相發心念求、二「時彼如來」下更教發十心、三「我於爾時」下問法求果智、四「我發是心已」下行成離障、五「於爾所劫若有眾生」下辨利他德用、六「我初發心來」下總結也。三引現定用，文有五：初歎德；二審定；三答；四成事；五出定仰推中，初舉六喻明行深廣、二結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九善法行菩薩位，優婆夷名曰不動，入菩薩無壞法門。三義同前。初教勸有三，如前。二「時善財」下明依教進入中有七：初辭。二念，念前法門中有四段明義：初尋思法門令得增勝；二復作是念辨知識功能；三「悲心念時」下入定，如來使者，方便教示令更進趣；四「爾時善財」定訖出定。三漸至。四「推問」下辨尋求。五「善財歡喜」下見依報淨用。六「前詣其所」下恭敬觀身作用。七自說發心請問。敬觀中有五：初形色勝獲益，有三可知；二宮殿等體勝；三眷屬勝；四「其有見者」下除障勝；五「見彼女人」下牒前勝德偈讚耳，即為二耶。三正入中有三：初歎發心、二「我成就」下說自分所得、三「諸大」下推勝分也。自分中有四：初辨法門體、二白言得法因緣、三「我入此」下引現定用成行勝相、四「我唯」下結自所知。得法因緣中，初問修行勝行及問德用、下答中因緣德用合釋。答中有三：初略答；次重問；三廣辨中有六：初見佛身相發心念求、二「時彼如來」下更教發十心、三「我於爾時」下問法求果智、四「我發是心已」下行成離障、五「於爾所劫若有眾生」下辨利他德用、六「我初發心來」下總結也。三引現定用，文有五：初歎德；二審定；三答；四成事；五出定仰推中，初舉六喻明行深廣、二結。

第二十真實行菩薩位，得至一切處行法門，知識外道名隨順一切眾生。三文同前。初教勸中有三，如前。二依教進入中有八：一辭退、二念前法門、三漸到、四「周遍」下尋求、五「於中夜」下見依相、六「爾時善財」下見正報相、七「往詣」下敬儀、八請問法門。三正入中，「答言」下有三：初歎發心、二「知已安住」下說自分所得、三「諸大」下仰推勝分。自中有四：初辨法門；二「以平等般若」下明法門體用攝化；三「復次善男子」下以親近利益用證前行，有三可知；四「我唯知此」下結。第二體用攝化有三：初舉智光；二「觀察」下觀其機器，有三可知；三「以妙智」下說法被益。仰推中，初別明、下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十真實行菩薩位，得至一切處行法門，知識外道名隨順一切眾生。三文同前。初教勸中有三，如前。二依教進入中有八：一辭退、二念前法門、三漸到、四「周遍」下尋求、五「於中夜」下見依相、六「爾時善財」下見正報相、七「往詣」下敬儀、八請問法門。三正入中，「答言」下有三：初歎發心、二「知已安住」下說自分所得、三「諸大」下仰推勝分。自中有四：初辨法門；二「以平等般若」下明法門體用攝化；三「復次善男子」下以親近利益用證前行，有三可知；四「我唯知此」下結。第二體用攝化有三：初舉智光；二「觀察」下觀其機器，有三可知；三「以妙智」下說法被益。仰推中，初別明、下結。

此下十知識當十迴向位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下十知識當十迴向位。

初即第一救護眾生離眾生相迴向菩薩位，長者名青蓮華香，入香法門。初勸教、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正入。初教中有三，如前。二進入中有六：初辭；二「爾時乃至不惜」下念修前法獲益，有二可知；三「漸漸」下至其處；四「詣青蓮華」下隨進得實；五「頭面」下禮敬；六自說發心請問未聞。三正入中有三：初歎發心、二「我能」下明自分法門、三「諸大」下仰推勝分。自分有二：初辨所知、二結。初文有三：初知香法；二「彼香」下知香起因有十種因：初一立、二所為、三法成、四諸分具、五無過、六德成不動、七善巧相發、八分齊、九成前事、十來處也；三「人中有香」下辨勝力。仰推中，初辨、次結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初即第一救護眾生離眾生相迴向菩薩位，長者名青蓮華香，入香法門。初勸教、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正入。初教中有三，如前。二進入中有六：初辭；二「爾時乃至不惜」下念修前法獲益，有二可知；三「漸漸」下至其處；四「詣青蓮華」下隨進得實；五「頭面」下禮敬；六自說發心請問未聞。三正入中有三：初歎發心、二「我能」下明自分法門、三「諸大」下仰推勝分。自分有二：初辨所知、二結。初文有三：初知香法；二「彼香」下知香起因有十種因：初一立、二所為、三法成、四諸分具、五無過、六德成不動、七善巧相發、八分齊、九成前事、十來處也；三「人中有香」下辨勝力。仰推中，初辨、次結。

第二十二不壞迴向菩薩位，海師名自在，入大悲幢淨行法門。明教勸等，三義同前，可知。初教勸中有三，如前。海師名自在。二依教進入中有七：初辭；二念，有二，第二中有三，立、責、答也；三漸至；四尋求；五見勝相；六詣彼禮敬；七自說發心請問。三正入中有三：初歎發心能問；二「我成就」下自分法門；三「諸大」下仰推勝分。自分有三：初一句辨法門。二「在此海邊」下辨化用利益，有四：謂一解脫法，有二可知；二知世事法；三迴世成出世；四結成大用可知。三「我唯」下結自所知。仰推中，初別、次結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二不壞迴向菩薩位，海師名自在，入大悲幢淨行法門。明教勸等，三義同前，可知。初教勸中有三，如前。海師名自在。二依教進入中有七：初辭；二念，有二，第二中有三，立、責、答也；三漸至；四尋求；五見勝相；六詣彼禮敬；七自說發心請問。三正入中有三：初歎發心能問；二「我成就」下自分法門；三「諸大」下仰推勝分。自分有三：初一句辨法門。二「在此海邊」下辨化用利益，有四：謂一解脫法，有二可知；二知世事法；三迴世成出世；四結成大用可知。三「我唯」下結自所知。仰推中，初別、次結也。

第二十三等一切佛迴向菩薩也。長者名無上勝，入至一切趣菩薩淨行莊嚴法門。初明勸教、二「時善財」下依教進入、三「長者告」下正入。初教中有三，如前。二進入有八：一辭退、二念修增廣、三漸至處、四「周遍」下尋求、五「城東」下見勝妙相、六「時彼長者」下彼眷屬相、七「爾時善財」下敬禮、八「白言」下斥己請問耳。三正入中有三：初歎發心、二「我成就至一切」下說自分法、三「諸大」下仰推勝分。自分中有三：初總舉法體相、二「何等」下廣辨義用相、三「我唯」下結自分所知。第二廣辨中有二：初問、次答。此文有二：初約此方；二等類餘土，此有二可知。初文中有二：初身業至趣、二「於中說法」下口業說法。於此二文中，知法合藥及諸佛自覺聖趣，即意業也。仰推中，初身業勝、二「逮得」下口業勝、三「分別」下意業勝、四「我當」下總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三等一切佛迴向菩薩也。長者名無上勝，入至一切趣菩薩淨行莊嚴法門。初明勸教、二「時善財」下依教進入、三「長者告」下正入。初教中有三，如前。二進入有八：一辭退、二念修增廣、三漸至處、四「周遍」下尋求、五「城東」下見勝妙相、六「時彼長者」下彼眷屬相、七「爾時善財」下敬禮、八「白言」下斥己請問耳。三正入中有三：初歎發心、二「我成就至一切」下說自分法、三「諸大」下仰推勝分。自分中有三：初總舉法體相、二「何等」下廣辨義用相、三「我唯」下結自分所知。第二廣辨中有二：初問、次答。此文有二：初約此方；二等類餘土，此有二可知。初文中有二：初身業至趣、二「於中說法」下口業說法。於此二文中，知法合藥及諸佛自覺聖趣，即意業也。仰推中，初身業勝、二「逮得」下口業勝、三「分別」下意業勝、四「我當」下總結。

第二十四至一切處迴向菩薩也。尼名師子奮迅，入菩薩一切智底法門。初勸教、二「時善財」下依教進入、三「善男子」下正入法界。教中三，如前。二趣入中有七：初辭進、二漸至，略無念前法門。三「周遍」下尋求，有二可知。四「詣彼」下見依報相，有三：初辨果體；二明因；三辨自在，此有三可知。五「見比丘尼」下見正報相。六「五體投地」下辨敬儀。七「白言」下請問。正報中有三：見身遍在眾座、二「見處一座」下為眾說法、三「善財見」下結所見奇特。為說法中有六：初為八部等天王說法、二「聲聞」下為眾說法、三「初發心」下為十地人也、四金剛力士等說、五「見處如是」下廣類結益、六「何以故」下釋所由也。初淨居天等，總有二十九門見正報。第三文結中，園林等結上樹等，經行坐等結上遍坐等，大眾眷屬結上大眾等，「諸妙功德」下結上說法等。諸奇特事者，總結殊勝。「又聞」下結歎上說法熏資令身心柔軟等。三正入法界，有二：初自分法門、二「諸大」下仰推勝分。自分中有四：初說法門名；二「大聖如此」下明自分法體，初問、次答；三「大聖此智光」下明法門大用分齊，初問、次答，答文有四可知；四「我唯」下結自分所知。仰推中，初別明、次結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四至一切處迴向菩薩也。尼名師子奮迅，入菩薩一切智底法門。初勸教、二「時善財」下依教進入、三「善男子」下正入法界。教中三，如前。二趣入中有七：初辭進、二漸至，略無念前法門。三「周遍」下尋求，有二可知。四「詣彼」下見依報相，有三：初辨果體；二明因；三辨自在，此有三可知。五「見比丘尼」下見正報相。六「五體投地」下辨敬儀。七「白言」下請問。正報中有三：見身遍在眾座、二「見處一座」下為眾說法、三「善財見」下結所見奇特。為說法中有六：初為八部等天王說法、二「聲聞」下為眾說法、三「初發心」下為十地人也、四金剛力士等說、五「見處如是」下廣類結益、六「何以故」下釋所由也。初淨居天等，總有二十九門見正報。第三文結中，園林等結上樹等，經行坐等結上遍坐等，大眾眷屬結上大眾等，「諸妙功德」下結上說法等。諸奇特事者，總結殊勝。「又聞」下結歎上說法熏資令身心柔軟等。三正入法界，有二：初自分法門、二「諸大」下仰推勝分。自分中有四：初說法門名；二「大聖如此」下明自分法體，初問、次答；三「大聖此智光」下明法門大用分齊，初問、次答，答文有四可知；四「我唯」下結自分所知。仰推中，初別明、次結可知。

第二十五無盡藏迴向菩薩位，女名婆須蜜多，入離欲實際法門。初明勸教、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正證。教中三義，同前。二進入中有八：一辭退；二念前法門；三漸至如前；四明尋求，有四可知；五「善財聞此」下見依報相；六「善財見彼」下見正報相，有四，初身、次口、三意、四莊嚴可知；七禮敬；八自說發心請問。三正入中有二：初自說法門、二「諸大」下仰推勝分。自分中有四：一句辨法門名體；二「若天見我」下明法大用，有四：初總同生、次現勝、三對生獲益、四結。阿黎宜者，此方名本欲。阿眾鞞者，此名正欲。三「昔何所」下得法因緣，初問、次答。答中有二：初勝緣、次發心。四「我唯」下結自所知。仰推有二，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五無盡藏迴向菩薩位，女名婆須蜜多，入離欲實際法門。初明勸教、二「時善財」下依教進入、三「答言」下正證。教中三義，同前。二進入中有八：一辭退；二念前法門；三漸至如前；四明尋求，有四可知；五「善財聞此」下見依報相；六「善財見彼」下見正報相，有四，初身、次口、三意、四莊嚴可知；七禮敬；八自說發心請問。三正入中有二：初自說法門、二「諸大」下仰推勝分。自分中有四：一句辨法門名體；二「若天見我」下明法大用，有四：初總同生、次現勝、三對生獲益、四結。阿黎宜者，此方名本欲。阿眾鞞者，此名正欲。三「昔何所」下得法因緣，初問、次答。答中有二：初勝緣、次發心。四「我唯」下結自所知。仰推有二，可知。

第二十六隨順堅固善根迴向菩薩位，長者名安住，入不滅度際菩薩法門。三義同前。教勸中有三，同前。二進入中但有四：初辭、二往、三至、四自說發心及請問耳。三正入有二：初自說所得、二仰推勝分。自分中有三：初辨法門體；二「自言」下明法門德用，有三，謂問、釋、結通等也，可知；三「我唯」下結自所知。初文有二：初列名；二「住此」下明見佛行相，有二：初佛、次法也，各有二句。仰推中，初釋、後結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六隨順堅固善根迴向菩薩位，長者名安住，入不滅度際菩薩法門。三義同前。教勸中有三，同前。二進入中但有四：初辭、二往、三至、四自說發心及請問耳。三正入有二：初自說所得、二仰推勝分。自分中有三：初辨法門體；二「自言」下明法門德用，有三，謂問、釋、結通等也，可知；三「我唯」下結自所知。初文有二：初列名；二「住此」下明見佛行相，有二：初佛、次法也，各有二句。仰推中，初釋、後結。

第二十七隨順等觀一切眾生迴向菩薩位也。菩薩名觀世音，入大悲法門。初明勸教趣入有三，同前；二「時善財」下依教進入；三「答言」下正入。二依教進入中有九：一辭進、二念前法門、三漸至、四尋求、五見觀世音依正相、六善財發念諦觀以興念、七「時觀世音」下讚歎善財、八詣所禮拜、九自說發心及問法門。三正入中有三：初歎彼發心、二「我已成就」下自分法門、三「諸大」下仰推勝分。自分中有三：初明法門體相、二「我行大悲」下明作益用、三「我唯」下結所知。初文有二：初辨名體、二辨功能。第二益用中有二：初辨令離十八障、二「復次」下教令發心。仰推中，初總、次別、三結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七隨順等觀一切眾生迴向菩薩位也。菩薩名觀世音，入大悲法門。初明勸教趣入有三，同前；二「時善財」下依教進入；三「答言」下正入。二依教進入中有九：一辭進、二念前法門、三漸至、四尋求、五見觀世音依正相、六善財發念諦觀以興念、七「時觀世音」下讚歎善財、八詣所禮拜、九自說發心及問法門。三正入中有三：初歎彼發心、二「我已成就」下自分法門、三「諸大」下仰推勝分。自分中有三：初明法門體相、二「我行大悲」下明作益用、三「我唯」下結所知。初文有二：初辨名體、二辨功能。第二益用中有二：初辨令離十八障、二「復次」下教令發心。仰推中，初總、次別、三結。

第二十八如相迴向菩薩，名正趣，入普門速行法門。初辨勸教、二「時善財」下進入、三「我已」下明正入。初文有四：初示來方；二歎德；三審見可不，有問答二也；四「汝詣」下教請問。何故此一知識言東不噵南？何也。答：此第八迴向如相，離分齊，故揀前耳。但有證見覺初，故說東也。問：所以住金剛山上及至觀世音者，何也？答：由地前位是未證真如，流至比境難壞故。復下赴利生，悲際故也。二依入中有五：初禮敬諦觀、二念前法門、三往親近、四禮拜、五自說發心請問法門。三正入中有二：初說自分所知、二「諸大」下仰推勝分。初文有三：初辨法門名；二問答辨得法因緣等，此有三問；三「我唯」下結所知。答因緣中有三：初舉難知、二「唯願」下重請、三正答因行。正答中有七：一剎；二佛名；三從得法門；四發求遠近；五辨速疾；六供養行；七「悉能了知」下應機授法，通答上三問，亦可別也。仰推有三，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八如相迴向菩薩，名正趣，入普門速行法門。初辨勸教、二「時善財」下進入、三「我已」下明正入。初文有四：初示來方；二歎德；三審見可不，有問答二也；四「汝詣」下教請問。何故此一知識言東不噵南？何也。答：此第八迴向如相，離分齊，故揀前耳。但有證見覺初，故說東也。問：所以住金剛山上及至觀世音者，何也？答：由地前位是未證真如，流至比境難壞故。復下赴利生，悲際故也。二依入中有五：初禮敬諦觀、二念前法門、三往親近、四禮拜、五自說發心請問法門。三正入中有二：初說自分所知、二「諸大」下仰推勝分。初文有三：初辨法門名；二問答辨得法因緣等，此有三問；三「我唯」下結所知。答因緣中有三：初舉難知、二「唯願」下重請、三正答因行。正答中有七：一剎；二佛名；三從得法門；四發求遠近；五辨速疾；六供養行；七「悉能了知」下應機授法，通答上三問，亦可別也。仰推有三，可知。

第二十九無縛無著解脫迴向菩薩位，天名大天，入雲網法門。初辨教進、二「時善財」下依教進入、三「爾時大天」下正入。勸教三義，如前。二依進中有八：一敬辭；二念前法門；三漸至；四尋求，有二可知；五往；六禮敬；七自說發心；八請問。三正入有三：初以水洗面，散以金華，及歎其知識難遇；二「我已」下自說所得自分法門；三「諸大」下仰推勝分。第二自分中有三：初辨法門體、二「白言」下顯法德用境界。三「我唯」下結己所知。德用中有二：初問、次答。答中有二：初教財施、二「復次」下教法施。初財施有五：初積寶、二積香、三現女、四教善財、五及他人。第二法施中有四，可知。仰推中，初舉五喻即合、次結耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十九無縛無著解脫迴向菩薩位，天名大天，入雲網法門。初辨教進、二「時善財」下依教進入、三「爾時大天」下正入。勸教三義，如前。二依進中有八：一敬辭；二念前法門；三漸至；四尋求，有二可知；五往；六禮敬；七自說發心；八請問。三正入有三：初以水洗面，散以金華，及歎其知識難遇；二「我已」下自說所得自分法門；三「諸大」下仰推勝分。第二自分中有三：初辨法門體、二「白言」下顯法德用境界。三「我唯」下結己所知。德用中有二：初問、次答。答中有二：初教財施、二「復次」下教法施。初財施有五：初積寶、二積香、三現女、四教善財、五及他人。第二法施中有四，可知。仰推中，初舉五喻即合、次結耳。

第三十法界無量迴向菩薩也。神名安住，入菩薩不可壞藏法門。初勸教、二「時善財」下依入、三「安住地神告」下正入。初勸教中有三，如前。道場神名安住。何以此下不辨南為？世間淳熟，離諸相故也。二依入中有七：初辭、次趣摩竭也、三依入，略無念前法門；四「一萬地神」下歎善財德，此文有四：初歎德、二淨界、三應法、四審問可知；五「爾時善財」下敬禮；六申意；七地天顯淨土果報，令同見益，有二：初果、次因及勸取，可知。三正入，有二：初辨自分法門名體因由、二「諸大菩薩」下仰推也。自分中有四：初出法門名體、二「我於燃燈」下明修行差別大用境界、三「乃往已」下明得法因緣、四「我唯」下結自分所知。仰推中，初釋、後結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十法界無量迴向菩薩也。神名安住，入菩薩不可壞藏法門。初勸教、二「時善財」下依入、三「安住地神告」下正入。初勸教中有三，如前。道場神名安住。何以此下不辨南為？世間淳熟，離諸相故也。二依入中有七：初辭、次趣摩竭也、三依入，略無念前法門；四「一萬地神」下歎善財德，此文有四：初歎德、二淨界、三應法、四審問可知；五「爾時善財」下敬禮；六申意；七地天顯淨土果報，令同見益，有二：初果、次因及勸取，可知。三正入，有二：初辨自分法門名體因由、二「諸大菩薩」下仰推也。自分中有四：初出法門名體、二「我於燃燈」下明修行差別大用境界、三「乃往已」下明得法因緣、四「我唯」下結自分所知。仰推中，初釋、後結可知。

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第五(之上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第五(之上)

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第五(之下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第五(之下)

終南山至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺沙門智儼述

自此已下有十知識。此一歡喜地菩薩也。天名婆娑婆陀，入光明普照諸法壞散眾生愚癡法門。初辨勸教、二「時善財」下依入、三「爾時夜天告」下明入法界。勸教中三，如前。加毘羅城，國名舍夷，是佛生處，表初地生如來家也。所以此後皆是夜天欲彰此下得理自在，輝光大夜處，深闇化故也。餘前已明。二依入中有七：一辭往；二念前法門；三至處；四「從東門」下漸趣尋求，有二可知；五「見彼」下見相，有二，初見、二觀德；六「見聞此已」下明喜禮拜；七自說發心請問，此有三句可知。東門者，開明之初也。三「告言」下正入中，大文有三：初歎發心順知識教、二「我已成」下說自分法門、三「諸大」下仰推勝分。自分中有四：初辨法名體、次「我於善惡」下辨用、三「白言」下明得法因緣、四「我唯」下結自所知。用中有三：初於眾生起慈悲方便、二「我常如是」下依前方便對緣化也、三說偈勸修。二對化中有十七文：初總救、二救海難、三陸難、四為依、五救山難、六救曠野難、七救苦難、八救著國土、九救著五陰、十救著聚落、十一救著六入、十二救迷惑、十三救惡業、十四救厄難、十五救苦等三障、十六救邪三業、十七普賢行攝也。三偈中有二：初長行生後、次偈頌。偈有二十一偈：初一頌前法門、次四頌初入地四無量行勸令究竟、次十三偈六入勝用勸修究竟、次三偈總歎所得法門勝用。前十三偈中，法身等宿命通，我心等二他心，我以神等二身通，清淨廣智一偈漏盡通。第三得法因緣中，初問、次答。問中，初問發心時劫、二問得法門久近。答上二問，各有結會二文可知。仰推中，初廣、次結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下有十知識。此一歡喜地菩薩也。天名婆娑婆陀，入光明普照諸法壞散眾生愚癡法門。初辨勸教、二「時善財」下依入、三「爾時夜天告」下明入法界。勸教中三，如前。加毘羅城，國名舍夷，是佛生處，表初地生如來家也。所以此後皆是夜天欲彰此下得理自在，輝光大夜處，深闇化故也。餘前已明。二依入中有七：一辭往；二念前法門；三至處；四「從東門」下漸趣尋求，有二可知；五「見彼」下見相，有二，初見、二觀德；六「見聞此已」下明喜禮拜；七自說發心請問，此有三句可知。東門者，開明之初也。三「告言」下正入中，大文有三：初歎發心順知識教、二「我已成」下說自分法門、三「諸大」下仰推勝分。自分中有四：初辨法名體、次「我於善惡」下辨用、三「白言」下明得法因緣、四「我唯」下結自所知。用中有三：初於眾生起慈悲方便、二「我常如是」下依前方便對緣化也、三說偈勸修。二對化中有十七文：初總救、二救海難、三陸難、四為依、五救山難、六救曠野難、七救苦難、八救著國土、九救著五陰、十救著聚落、十一救著六入、十二救迷惑、十三救惡業、十四救厄難、十五救苦等三障、十六救邪三業、十七普賢行攝也。三偈中有二：初長行生後、次偈頌。偈有二十一偈：初一頌前法門、次四頌初入地四無量行勸令究竟、次十三偈六入勝用勸修究竟、次三偈總歎所得法門勝用。前十三偈中，法身等宿命通，我心等二他心，我以神等二身通，清淨廣智一偈漏盡通。第三得法因緣中，初問、次答。問中，初問發心時劫、二問得法門久近。答上二問，各有結會二文可知。仰推中，初廣、次結也。

第二夜天名甚深妙德離垢光明，即二地菩薩位也，入菩薩寂滅定樂精進法門。初勸教有三，可知；二「爾時善財」下依入；三「答言」下正入。二依入中有七：初十偈歎前知識德，十偈中初六歎報身德、次一歎本因行在身中現也、次三歎利用難盡；二辭往；三念，念中有二可知；四漸至；五到；六禮敬；七自說發心請問。三正入中，大文有三：初歎發心、二「菩薩成就十法」下明自分法門、三「諸大」下仰推。二自分中有三：初辨法體相，有二：初辨體相，此文有四可知，就此第三十門內，初四自利、次六利他也；二「我已」下結名。二「悉見」下明大用，此文有四：初總辨用相；二「亦不著」下對用成行體，有四，謂立、責、答、結答，可知；三「分別了知」下明二用雙行；四「我如是」常下廣辨用相，餘相可知；第三「我唯」下結可知。仰推中，初別釋、後總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二夜天名甚深妙德離垢光明，即二地菩薩位也，入菩薩寂滅定樂精進法門。初勸教有三，可知；二「爾時善財」下依入；三「答言」下正入。二依入中有七：初十偈歎前知識德，十偈中初六歎報身德、次一歎本因行在身中現也、次三歎利用難盡；二辭往；三念，念中有二可知；四漸至；五到；六禮敬；七自說發心請問。三正入中，大文有三：初歎發心、二「菩薩成就十法」下明自分法門、三「諸大」下仰推。二自分中有三：初辨法體相，有二：初辨體相，此文有四可知，就此第三十門內，初四自利、次六利他也；二「我已」下結名。二「悉見」下明大用，此文有四：初總辨用相；二「亦不著」下對用成行體，有四，謂立、責、答、結答，可知；三「分別了知」下明二用雙行；四「我如是」常下廣辨用相，餘相可知；第三「我唯」下結可知。仰推中，初別釋、後總結。

第三夜天名喜目者，即三地菩薩也，入離垢喜幢法門。初明勸教、二「時善財」下依教進入、三「見彼夜天」下正入。教中有四：初示處、二示其人、三教詣問、四「爾時甚深」下以偈頌勸詣。偈中，初十二總頌前十法、次一教勸善財詣後知識。前中，初二頌初四法、次十頌後六法。二依入中有四：初辭往。次念前人法用耳。三時喜目天加被善財令往，為讚知識，有二：初讚、次得法門。初文有二，可知。四「善財往」下正往。第三正入中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推。前文有四：初明法體、二「一切毛孔」下辨法門大用、三「白言」下得法因緣、四「我唯」下結自分名也。大用中有二：初現德、二「爾時善財皆得見聞」下獲益。初文有三：辨現十度行德，有二：略釋；次結類廣，可知。二「喜目」下明過去世行德，有三，謂總、釋、結。三「身雲」下現身攝益，此文有四：一現身，有三，謂總、釋、結也；二「為一切眾生」下辨所顯德；三「如是等」下辨能詮言教音聲；四「彼一一身雲說是法時」下辨說獲益耳。又即初身、次意、三口業也。初十度身雲中，一一皆有四義，謂一所依、二身、三所作事、四利益，可知。二過去行中，方便波羅蜜有五句：初行體、二善巧隨方現依正、三所知作用、四自在無礙、五方便所依事。願有五句，准方便可知。力有四句：初行體；二成諸法因緣德；三成法善巧海；四所依事智中三十句，初體、二顯現相即立教義、三智依止、四智辨才相、五分齊、六種類相攝、七智勝能、八所依事、九差別、十所窮源底、十一執取隨用、十二不違可軌、十三智因、十四所依剎土、十五知依報時、十六知正報時、十七果人顯現、十八知果人智、十九知因人、二十知因人智、二十一智知因人位、二十二因人功德、二十三因人轉易、二十四能扶行願、二十五授行分齊、二十六知說分齊、二十七法因陀羅、二十八同法、二十九知法契道、三十知所趣。二善財獲益，文有二：初獲益、二偈讚歎。初文有四，可知也。就十偈中，初七歎知識身業化用、次一歎意業化用、次一歎口業化用、下一總歎化用廣大。三得法因緣中有三：初結前起後問、二夜天以八十九偈半答、三結會古今。答中初二十五答發心久近，次從是後下六十四半答得法因緣也。仰推中，初別釋、次結耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三夜天名喜目者，即三地菩薩也，入離垢喜幢法門。初明勸教、二「時善財」下依教進入、三「見彼夜天」下正入。教中有四：初示處、二示其人、三教詣問、四「爾時甚深」下以偈頌勸詣。偈中，初十二總頌前十法、次一教勸善財詣後知識。前中，初二頌初四法、次十頌後六法。二依入中有四：初辭往。次念前人法用耳。三時喜目天加被善財令往，為讚知識，有二：初讚、次得法門。初文有二，可知。四「善財往」下正往。第三正入中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推。前文有四：初明法體、二「一切毛孔」下辨法門大用、三「白言」下得法因緣、四「我唯」下結自分名也。大用中有二：初現德、二「爾時善財皆得見聞」下獲益。初文有三：辨現十度行德，有二：略釋；次結類廣，可知。二「喜目」下明過去世行德，有三，謂總、釋、結。三「身雲」下現身攝益，此文有四：一現身，有三，謂總、釋、結也；二「為一切眾生」下辨所顯德；三「如是等」下辨能詮言教音聲；四「彼一一身雲說是法時」下辨說獲益耳。又即初身、次意、三口業也。初十度身雲中，一一皆有四義，謂一所依、二身、三所作事、四利益，可知。二過去行中，方便波羅蜜有五句：初行體、二善巧隨方現依正、三所知作用、四自在無礙、五方便所依事。願有五句，准方便可知。力有四句：初行體；二成諸法因緣德；三成法善巧海；四所依事智中三十句，初體、二顯現相即立教義、三智依止、四智辨才相、五分齊、六種類相攝、七智勝能、八所依事、九差別、十所窮源底、十一執取隨用、十二不違可軌、十三智因、十四所依剎土、十五知依報時、十六知正報時、十七果人顯現、十八知果人智、十九知因人、二十知因人智、二十一智知因人位、二十二因人功德、二十三因人轉易、二十四能扶行願、二十五授行分齊、二十六知說分齊、二十七法因陀羅、二十八同法、二十九知法契道、三十知所趣。二善財獲益，文有二：初獲益、二偈讚歎。初文有四，可知也。就十偈中，初七歎知識身業化用、次一歎意業化用、次一歎口業化用、下一總歎化用廣大。三得法因緣中有三：初結前起後問、二夜天以八十九偈半答、三結會古今。答中初二十五答發心久近，次從是後下六十四半答得法因緣也。仰推中，初別釋、次結耳。

第四夜天名妙德救護眾生，即四地菩薩位也，入教化眾生菩薩法門。初勸教、二「時善財」下依教趣入、三「爾時夜天」下證也。初勸教中三，同前。二依入中有三：辭念、前法、往見，略無禮問耳。三正入有二：初說自分、二「諸大菩薩」下仰推。初自分中有四：初天為現法門令善財得自分法體、二「即得此三昧」下明三昧力用、三「白言」下明得法因緣。四「我唯」下結自分所知。初中有四：初辨所依菩薩法門、二現身光、三辨所趣、四得益。二三昧力用，文中有三：初明所化眾生處中自在，此中有四：一依；二處；三知；四益，此文中有四：一六道、二四生、三約相、四「滿足大願」下釋成化意。二「善財見彼」下善財得益起敬。三「即捨相好」下化窮息用引動行心，令善財偈讚也。長行及偈二也。此偈文有二十偈半，有三：初十半略歎夜天化用自在、二「喜目」下三偈歎得見因由、次七廣歎夜天化諸眾生成其勝行。三得法因緣中有二：初善財略歎法門，即作三問；二「善男子」下天神廣答，答中初歎法深、二「諦聽」下正答得法因緣及時劫久近，名在第四結中答也。初文有三：初總歎；二「一切人天」下非小心境界；三「何以故」下釋成，有二可知。正答有二：初長行、次偈頌。長行有二：初誡眾聽、二辨。辨中有二：初值一佛得聞正法；二「其後劫已」下有五百佛出世，作種種形而往供養，此文有二：初釋、次結利益也。初值一佛，文有八：初時劫中佛出；二「時彼城」下明所屬王；三「彼有女」下明本身修行；四「時彼城北」下明佛施化；五「時女即解」下明受化獲益初緣；六「爾時妙德乃至於大眾中」下正明得益，此有四：初佛說經、二女得定、三得勝心、四獲勝法門；七「復於是前」下轉釋往昔緣起；八「爾時明淨妙王等」下結會古今，有四句可知。四施化，文中有二：初明佛普化說法、二「爾時普賢菩薩」下別為當機。初文內有四文：初辨菩提樹莊嚴；二最初佛成道放十二種光養眾生根器，即十二住也；三「滿七日」下，知受道時，動地出聲，及隨所應器為轉法輪，即為三也；四「何以故」下釋成也。轉法輪中有二十句，初二利外凡夫等、次一利小乘、次十利十信、四「立無量」下利十解、五「立無量住菩薩」下利十行、六「無量清淨」下利迴向令迴向入初地、七乃至九地入十地、八「立無量眾生已」下使十地人入安住分究竟處、九成普賢行位也。二當機，文有三：初普賢察機、二王人等知說偈正告、三興供養具也。聖王十偈讚佛中有二：初長行、次偈。偈中，初一歎佛勸眾往詣、次六歎難值遇、次二示光令 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四夜天名妙德救護眾生，即四地菩薩位也，入教化眾生菩薩法門。初勸教、二「時善財」下依教趣入、三「爾時夜天」下證也。初勸教中三，同前。二依入中有三：辭念、前法、往見，略無禮問耳。三正入有二：初說自分、二「諸大菩薩」下仰推。初自分中有四：初天為現法門令善財得自分法體、二「即得此三昧」下明三昧力用、三「白言」下明得法因緣。四「我唯」下結自分所知。初中有四：初辨所依菩薩法門、二現身光、三辨所趣、四得益。二三昧力用，文中有三：初明所化眾生處中自在，此中有四：一依；二處；三知；四益，此文中有四：一六道、二四生、三約相、四「滿足大願」下釋成化意。二「善財見彼」下善財得益起敬。三「即捨相好」下化窮息用引動行心，令善財偈讚也。長行及偈二也。此偈文有二十偈半，有三：初十半略歎夜天化用自在、二「喜目」下三偈歎得見因由、次七廣歎夜天化諸眾生成其勝行。三得法因緣中有二：初善財略歎法門，即作三問；二「善男子」下天神廣答，答中初歎法深、二「諦聽」下正答得法因緣及時劫久近，名在第四結中答也。初文有三：初總歎；二「一切人天」下非小心境界；三「何以故」下釋成，有二可知。正答有二：初長行、次偈頌。長行有二：初誡眾聽、二辨。辨中有二：初值一佛得聞正法；二「其後劫已」下有五百佛出世，作種種形而往供養，此文有二：初釋、次結利益也。初值一佛，文有八：初時劫中佛出；二「時彼城」下明所屬王；三「彼有女」下明本身修行；四「時彼城北」下明佛施化；五「時女即解」下明受化獲益初緣；六「爾時妙德乃至於大眾中」下正明得益，此有四：初佛說經、二女得定、三得勝心、四獲勝法門；七「復於是前」下轉釋往昔緣起；八「爾時明淨妙王等」下結會古今，有四句可知。四施化，文中有二：初明佛普化說法、二「爾時普賢菩薩」下別為當機。初文內有四文：初辨菩提樹莊嚴；二最初佛成道放十二種光養眾生根器，即十二住也；三「滿七日」下，知受道時，動地出聲，及隨所應器為轉法輪，即為三也；四「何以故」下釋成也。轉法輪中有二十句，初二利外凡夫等、次一利小乘、次十利十信、四「立無量」下利十解、五「立無量住菩薩」下利十行、六「無量清淨」下利迴向令迴向入初地、七乃至九地入十地、八「立無量眾生已」下使十地人入安住分究竟處、九成普賢行位也。二當機，文有三：初普賢察機、二王人等知說偈正告、三興供養具也。聖王十偈讚佛中有二：初長行、次偈。偈中，初一歎佛勸眾往詣、次六歎難值遇、次二示光令

喜、次一勸人速往。二天重頌中有二：初長行生起、次偈。偈文有三十八半，有四：初二勅聽許說；次三十三半略明百一十佛，總頌上塵等諸佛；次二依佛得法門；下一勸發善財應速修滿。仰推中，初釋、次結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜、次一勸人速往。二天重頌中有二：初長行生起、次偈。偈文有三十八半，有四：初二勅聽許說；次三十三半略明百一十佛，總頌上塵等諸佛；次二依佛得法門；下一勸發善財應速修滿。仰推中，初釋、次結。

第五夜天名寂靜音，即五地菩薩位也，入無量歡喜莊嚴法門。初勸教、二「時善財」下依教趣入、三「夜天告」下正入法界。教中三，同前。二依入中，但有四：初辭退、二往、三禮、四舉行地而問。三正入中有三：初歎發心、二「我成就已」下說自分法門、三「諸大菩薩」下仰推勝分。自分中有四：初辨法門體、二「白言」下明法門德用、三「白言天神」下得法因緣、四「我唯」等結自分所知。德用中，初問、次答。問有四句：初問攝化德用、二問法門境界體相差別分齊、三問造修方便行、四正行也。答中還四，可知。答初文有三：初明觀修、二「我為」下正明攝化、三「善男子」下總結。初文有九心，可知。二正攝化中有五：初總為苦眾生令離苦、二「若見在家」下以十度門等化、三「無色界」下化著正報者、四「為園觀」下化著依報者、五「為貪欲」下以五度門攝修勝行。三結中，初結上初句總告、次句結著依正者、次一句結十度等門。又亦可但有三意而通結上文也。文有二，初總、次別。二答上境界，文有四：初辨因行所觀境；二「又善男子」下明果德所觀境；三「起非」下泯相入實，有三可知；四「佛子此菩薩」下結。三答上方便造修，文有三：初一總、次別、三結可知。別中三十一句，可知。四答正行中有二：初問、次答。答有五，可知也。三明發心久近中，初問、後答。答中，初長行、次偈頌。長行中有六：初佛得法、二「彼道場上」下以法力故常見諸佛、三「經佛剎」下復以法力見賢劫四佛、四「以此法界」下復重得無量法門、五「汝所問我」下結會廣大真實無增減相、六「是故」下勸修行。第二偈頌中有二：初長行生起；二正頌，有十，分三：初一勅聽勸修、次四頌上所得法門因緣、下五頌上行成利益眾生義。仰推文，初別、次結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五夜天名寂靜音，即五地菩薩位也，入無量歡喜莊嚴法門。初勸教、二「時善財」下依教趣入、三「夜天告」下正入法界。教中三，同前。二依入中，但有四：初辭退、二往、三禮、四舉行地而問。三正入中有三：初歎發心、二「我成就已」下說自分法門、三「諸大菩薩」下仰推勝分。自分中有四：初辨法門體、二「白言」下明法門德用、三「白言天神」下得法因緣、四「我唯」等結自分所知。德用中，初問、次答。問有四句：初問攝化德用、二問法門境界體相差別分齊、三問造修方便行、四正行也。答中還四，可知。答初文有三：初明觀修、二「我為」下正明攝化、三「善男子」下總結。初文有九心，可知。二正攝化中有五：初總為苦眾生令離苦、二「若見在家」下以十度門等化、三「無色界」下化著正報者、四「為園觀」下化著依報者、五「為貪欲」下以五度門攝修勝行。三結中，初結上初句總告、次句結著依正者、次一句結十度等門。又亦可但有三意而通結上文也。文有二，初總、次別。二答上境界，文有四：初辨因行所觀境；二「又善男子」下明果德所觀境；三「起非」下泯相入實，有三可知；四「佛子此菩薩」下結。三答上方便造修，文有三：初一總、次別、三結可知。別中三十一句，可知。四答正行中有二：初問、次答。答有五，可知也。三明發心久近中，初問、後答。答中，初長行、次偈頌。長行中有六：初佛得法、二「彼道場上」下以法力故常見諸佛、三「經佛剎」下復以法力見賢劫四佛、四「以此法界」下復重得無量法門、五「汝所問我」下結會廣大真實無增減相、六「是故」下勸修行。第二偈頌中有二：初長行生起；二正頌，有十，分三：初一勅聽勸修、次四頌上所得法門因緣、下五頌上行成利益眾生義。仰推文，初別、次結也。

第六夜天名妙德守護諸城，即六地菩薩位也，入甚深妙德自在音聲法門。初勸教進入、二「爾時善財」下依教趣入、三「夜天告」下正入法界。初文有三，同前。二依入中有七：初善財將辭，先以偈讚報恩，十偈中有二：初生起、次偈頌，頌中初三歎由教故離諸取著得見法身、次二歎菩薩離三障故得解脫自在、次三歎菩薩攝益、下二令時眾離取著也；二正禮辭；三念前法門；四往趣；五見勝相；六敬禮；七問。三正入中有三：初歎發心能問、二「我已」下說自分所得、三「諸大」下仰推勝分。自分中有四：初辨法門體、二「是故佛子我為」下明法用、三「白言夜天」下得法久近因緣、四「我唯」等結當分所知。二法門用中有四：初二十三句明觀修攝化方便，有三：初一句立、次「於一切法」下釋、三「佛子我等」下結。第二文有四：一依法、二依世界、三「等心」下依眾生、四「佛子我常」下成心德用。二「復次佛子」下以十種行觀察法界行稱法成，有四可知。三「我如是念」下二十三句，正明對緣利他攝化。四「我已成就」下結。三就對緣利他，文有二：初辨利他方便、二「我深入」下結用廣大。初文有二：初辨能持德，舉數釋結三文也；二明所攝持法，此有二：初釋、次結耳。得法久近中，初問、次答。答中有四：初說往世得法因緣、二「佛子」下會古今、三「佛子次有」下復值無量佛得諸法門、四「復次佛子」下復更值無量諸佛獲勝益也。仰推有二：略、廣。後述己非分，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六夜天名妙德守護諸城，即六地菩薩位也，入甚深妙德自在音聲法門。初勸教進入、二「爾時善財」下依教趣入、三「夜天告」下正入法界。初文有三，同前。二依入中有七：初善財將辭，先以偈讚報恩，十偈中有二：初生起、次偈頌，頌中初三歎由教故離諸取著得見法身、次二歎菩薩離三障故得解脫自在、次三歎菩薩攝益、下二令時眾離取著也；二正禮辭；三念前法門；四往趣；五見勝相；六敬禮；七問。三正入中有三：初歎發心能問、二「我已」下說自分所得、三「諸大」下仰推勝分。自分中有四：初辨法門體、二「是故佛子我為」下明法用、三「白言夜天」下得法久近因緣、四「我唯」等結當分所知。二法門用中有四：初二十三句明觀修攝化方便，有三：初一句立、次「於一切法」下釋、三「佛子我等」下結。第二文有四：一依法、二依世界、三「等心」下依眾生、四「佛子我常」下成心德用。二「復次佛子」下以十種行觀察法界行稱法成，有四可知。三「我如是念」下二十三句，正明對緣利他攝化。四「我已成就」下結。三就對緣利他，文有二：初辨利他方便、二「我深入」下結用廣大。初文有二：初辨能持德，舉數釋結三文也；二明所攝持法，此有二：初釋、次結耳。得法久近中，初問、次答。答中有四：初說往世得法因緣、二「佛子」下會古今、三「佛子次有」下復值無量佛得諸法門、四「復次佛子」下復更值無量諸佛獲勝益也。仰推有二：略、廣。後述己非分，可知。

第七夜天名開敷樹華，即七地菩薩位也，入無量歡喜智足光明法門。文中三義，同前。初勸教中，示處、人名、教問、偈重頌等四也。夜天重頌中有三：初長行生後、二偈頌、三結。第二文有十四偈，初二歎法門深妙、次十半頌劫中值佛得法門、下一半頌後值佛出世獲益轉勝。二依入中有八：初善財得法深入大用；二偈讚報恩之行；善財十四偈中，初三歎自利證德、次三歎利他、下八通明自他二用；三禮辭；四重修前法門；五往；六見相；七禮；八述問。三正入中有二：初明自分法門、二「諸大」下仰推勝分。自分中有五：初總明法門德用，有三：初令得世間樂、二令得出世離苦行、三令成善法行、二「我已成」下正明法門名體、三「善財白言」下明法門大用、四「白言天神」下明發心得法久近因緣、五「我唯」下結也。三大用中有三：初問、次答、三結。第二答中有五：初辨相、二推功在佛、三尋往因、四依起勝行、五舉佛為證可知。四發心久近中有二：初問、次答。答有二：初明深遠難知、二「佛子乃往」下正答。此二各有偈及長行。初長行五文，可知。初偈有二：初長行生、二正頌。頌有二十一半，有五：初一歎法門深勝；次四頌上非凡小乘等知；次十四半頌唯大心菩薩能知，即通頌上業行也；次一勸善財懃修；下一推功在佛，許說生後也。二長行正明往因行中有二：初長行、次偈頌。初有六：初明往昔佛世因緣；二「佛子彼世」下明往世起化因緣，有四可知；三「時彼會中」下歎王化德，有二可知；四「時彼女人」下說偈顯王大行成就；五「王讚女言」下讚女及眷屬福智德成；六「善男子」下結會古今。第四女偈歎王德中有五十二偈，有三：初生起、次偈讚、三顯敬儀。第二偈有二：初二十五偈歎王化德、二「王父名淨光」下二十七偈歎王眷屬勝。初文有三：初六明王未生時具有諸惡、次十二歎王出世豐樂斷惡修善、次七偈歎王說法利物。第二歎眷屬中，初三出王父母所正法治世、次九歎王出世豐樂、次三歎王遊池園觀、次十二偈池華中童子出現為世歸依。第二重頌中十偈，有三：初五以五通自在知諸佛出世事、次四以漏盡智通知出世法、下一勸修。仰推文有二，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七夜天名開敷樹華，即七地菩薩位也，入無量歡喜智足光明法門。文中三義，同前。初勸教中，示處、人名、教問、偈重頌等四也。夜天重頌中有三：初長行生後、二偈頌、三結。第二文有十四偈，初二歎法門深妙、次十半頌劫中值佛得法門、下一半頌後值佛出世獲益轉勝。二依入中有八：初善財得法深入大用；二偈讚報恩之行；善財十四偈中，初三歎自利證德、次三歎利他、下八通明自他二用；三禮辭；四重修前法門；五往；六見相；七禮；八述問。三正入中有二：初明自分法門、二「諸大」下仰推勝分。自分中有五：初總明法門德用，有三：初令得世間樂、二令得出世離苦行、三令成善法行、二「我已成」下正明法門名體、三「善財白言」下明法門大用、四「白言天神」下明發心得法久近因緣、五「我唯」下結也。三大用中有三：初問、次答、三結。第二答中有五：初辨相、二推功在佛、三尋往因、四依起勝行、五舉佛為證可知。四發心久近中有二：初問、次答。答有二：初明深遠難知、二「佛子乃往」下正答。此二各有偈及長行。初長行五文，可知。初偈有二：初長行生、二正頌。頌有二十一半，有五：初一歎法門深勝；次四頌上非凡小乘等知；次十四半頌唯大心菩薩能知，即通頌上業行也；次一勸善財懃修；下一推功在佛，許說生後也。二長行正明往因行中有二：初長行、次偈頌。初有六：初明往昔佛世因緣；二「佛子彼世」下明往世起化因緣，有四可知；三「時彼會中」下歎王化德，有二可知；四「時彼女人」下說偈顯王大行成就；五「王讚女言」下讚女及眷屬福智德成；六「善男子」下結會古今。第四女偈歎王德中有五十二偈，有三：初生起、次偈讚、三顯敬儀。第二偈有二：初二十五偈歎王化德、二「王父名淨光」下二十七偈歎王眷屬勝。初文有三：初六明王未生時具有諸惡、次十二歎王出世豐樂斷惡修善、次七偈歎王說法利物。第二歎眷屬中，初三出王父母所正法治世、次九歎王出世豐樂、次三歎王遊池園觀、次十二偈池華中童子出現為世歸依。第二重頌中十偈，有三：初五以五通自在知諸佛出世事、次四以漏盡智通知出世法、下一勸修。仰推文有二，可知。

第八夜天名願勇光明，即八地菩薩位也，入隨應化覺悟眾生長養善根法門。三義同前。初教中有三句，可知。二「時善財」下依教趣入，有四：初辭退；二詣；三見相，故下文云「向所顯現」者，即指此相也；四敬禮。三正入中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推耳。自分中有四：初得十種心下於知識十種心等，即法體。亦可十種心由屬前第二依教趣入第五文，即當請問也，但為顯八地無相故不言請，「共法」已下始是法門體，宜可思攝耳。二「偏袒右肩」下說偈讚歎。三「白言」下請問法門名及久近成道因緣。四「我唯」下結。初文有二：初得十心、次得應共菩薩法。十法有三：舉、釋、結。數雖有十，列唯八句。句別先舉，次釋可知。二共法中總，有四：初總、次「所謂」下別有一百句、三「得如是」下結、四辨益。共有三義：一師與弟子共、二位中攝法共、三緣他共法故得共行也。上來善財行窮，至此無功用地，故廣辨獲益。二偈文，有二：初長行明說偈意、次正歎。偈中有十行：初一於知識起自己心攝也、次六明由知識得法請為廣說、下三念德難報。三辨答久近，文有二：初問有三問，可知；次答。答文有三：初答法門名、二「我入此」下明法大用、三「如汝所問」下明答發心久近。又亦可發心久近答第二問，大用者答第三成佛問，即因廣大隨機上下，故未定作佛也。第二答大用中有五：初總說入此法門得平等離染著，即理智也；二解一切色後智，了色性也；三「於念念中現如是」下總結自在神力；四「或見」等下廣顯行相品類等也；五「我住此」下結歎佛事廣大利益。三答前發心得法久近中，初牒問、次答。答中有二：初一句總、次別。別中有六：初辨法深，此文有二：初法有五句、後以五喻次第合之，即隨結也。一智門圓滿究竟喻、二智體本淨無惑喻、三智門離障益生喻、四智用隨機難壞喻、五自在遍周無害喻。二「菩薩智」下以世間言說其久近，初許、次說，二文可知。三結會古今。四「佛子我於爾時」下轉報見多佛也。五「次有劫名日光」下轉劫值見六十億佛勸發修行，此文有二可知。六偈頌，此文有二：初長行生起、二正偈頌。偈文有三十六偈，文有六段：初一頌上法深承佛力說、次十三頌過去太子代受獄囚救生等文、次五頌初佛聞法發心出家等、次六偈頌從是已後值諸佛修法門等、次八明法門大用、次三歎法門德備勝妙難思也。餘文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八夜天名願勇光明，即八地菩薩位也，入隨應化覺悟眾生長養善根法門。三義同前。初教中有三句，可知。二「時善財」下依教趣入，有四：初辭退；二詣；三見相，故下文云「向所顯現」者，即指此相也；四敬禮。三正入中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推耳。自分中有四：初得十種心下於知識十種心等，即法體。亦可十種心由屬前第二依教趣入第五文，即當請問也，但為顯八地無相故不言請，「共法」已下始是法門體，宜可思攝耳。二「偏袒右肩」下說偈讚歎。三「白言」下請問法門名及久近成道因緣。四「我唯」下結。初文有二：初得十心、次得應共菩薩法。十法有三：舉、釋、結。數雖有十，列唯八句。句別先舉，次釋可知。二共法中總，有四：初總、次「所謂」下別有一百句、三「得如是」下結、四辨益。共有三義：一師與弟子共、二位中攝法共、三緣他共法故得共行也。上來善財行窮，至此無功用地，故廣辨獲益。二偈文，有二：初長行明說偈意、次正歎。偈中有十行：初一於知識起自己心攝也、次六明由知識得法請為廣說、下三念德難報。三辨答久近，文有二：初問有三問，可知；次答。答文有三：初答法門名、二「我入此」下明法大用、三「如汝所問」下明答發心久近。又亦可發心久近答第二問，大用者答第三成佛問，即因廣大隨機上下，故未定作佛也。第二答大用中有五：初總說入此法門得平等離染著，即理智也；二解一切色後智，了色性也；三「於念念中現如是」下總結自在神力；四「或見」等下廣顯行相品類等也；五「我住此」下結歎佛事廣大利益。三答前發心得法久近中，初牒問、次答。答中有二：初一句總、次別。別中有六：初辨法深，此文有二：初法有五句、後以五喻次第合之，即隨結也。一智門圓滿究竟喻、二智體本淨無惑喻、三智門離障益生喻、四智用隨機難壞喻、五自在遍周無害喻。二「菩薩智」下以世間言說其久近，初許、次說，二文可知。三結會古今。四「佛子我於爾時」下轉報見多佛也。五「次有劫名日光」下轉劫值見六十億佛勸發修行，此文有二可知。六偈頌，此文有二：初長行生起、二正偈頌。偈文有三十六偈，文有六段：初一頌上法深承佛力說、次十三頌過去太子代受獄囚救生等文、次五頌初佛聞法發心出家等、次六偈頌從是已後值諸佛修法門等、次八明法門大用、次三歎法門德備勝妙難思也。餘文可解。

第九天名妙德圓滿，即九地菩薩位也，入無量境界受生自在法門。流彌尼者，生太子處也。三門同上。初教進三義，同前。二「時善財」下依教趣入中有七：一辭、二念增前法、三漸至處、四「周遍」下尋求、五見相、六敬禮、七申問。三「答言」下正入法界中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推勝分。自分中有四：初辨法門名體、二「善財白言天神」下明法大用、三「善財白」下得法久近、四「唯我」下結自所知。法門名體，有二：初辨方便、二出行名體。初文有三：初長行、次偈頌、三結益。長行中有三：初舉十名歎德、二「何等」下歎別釋、三「住是」下結。此有十句，初文有三：初舉十數；二歎德；三「何等為」十下列十名，有二可知。第二別釋中十門，各有三：初列名、二釋也、三結。重頌十偈，次第頌前十受生法，可知。二法門大用中有三：初問；二答；三「我一念中悉知」下結知自在耳，此有二可知。二答文內有五：初天得具足受生法門生此林，有四句也。二時此林下現十瑞相，初立宗、次問、三釋、四結、五明初利益也。三「佛子摩耶乃至生太子時」下因行智光以相顯體，有三句可知。四「畢利叉樹」下大用自在攝德無礙，有三句也。五「生菩薩時如空」下顯清淨無染，文有三：初為益現身、二順法成似、三成而無作。初有四喻，朗曜挺特，如空中日；即現群機，喻若電光；布慈漸益，如山起雲；像現除迷，若闇中燈。三得法因緣中，初問、次答。答中，初長行、次偈頌。長行中有四：初時劫佛現、二「彼世界乃至王都」下明受身因緣、三「於意云何」下結會古今、四「我從是來」下辨修行廣大。頌中有二：初長行生起、二頌。偈文有三十三半，有四：初一勅聽許說、二有八頌前初所得法門、次十三半頌上經諸佛修使增廣、次一結難思也。仰推，有二可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九天名妙德圓滿，即九地菩薩位也，入無量境界受生自在法門。流彌尼者，生太子處也。三門同上。初教進三義，同前。二「時善財」下依教趣入中有七：一辭、二念增前法、三漸至處、四「周遍」下尋求、五見相、六敬禮、七申問。三「答言」下正入法界中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推勝分。自分中有四：初辨法門名體、二「善財白言天神」下明法大用、三「善財白」下得法久近、四「唯我」下結自所知。法門名體，有二：初辨方便、二出行名體。初文有三：初長行、次偈頌、三結益。長行中有三：初舉十名歎德、二「何等」下歎別釋、三「住是」下結。此有十句，初文有三：初舉十數；二歎德；三「何等為」十下列十名，有二可知。第二別釋中十門，各有三：初列名、二釋也、三結。重頌十偈，次第頌前十受生法，可知。二法門大用中有三：初問；二答；三「我一念中悉知」下結知自在耳，此有二可知。二答文內有五：初天得具足受生法門生此林，有四句也。二時此林下現十瑞相，初立宗、次問、三釋、四結、五明初利益也。三「佛子摩耶乃至生太子時」下因行智光以相顯體，有三句可知。四「畢利叉樹」下大用自在攝德無礙，有三句也。五「生菩薩時如空」下顯清淨無染，文有三：初為益現身、二順法成似、三成而無作。初有四喻，朗曜挺特，如空中日；即現群機，喻若電光；布慈漸益，如山起雲；像現除迷，若闇中燈。三得法因緣中，初問、次答。答中，初長行、次偈頌。長行中有四：初時劫佛現、二「彼世界乃至王都」下明受身因緣、三「於意云何」下結會古今、四「我從是來」下辨修行廣大。頌中有二：初長行生起、二頌。偈文有三十三半，有四：初一勅聽許說、二有八頌前初所得法門、次十三半頌上經諸佛修使增廣、次一結難思也。仰推，有二可知。

第十瞿夷，此方名明女，即十地菩薩位。太子有三夫人，此是第三夫人。耶輸陀羅，第一夫人。第二夫人名摩奴陀羅，此名意持，此佛宮中但聞名不見其形也。此明女表慈悲行究竟也，入分別觀察一切菩薩三昧海法門。三義同前。初教往三義，同前可知。二依入中有八：初辭退；二念增前法；三往；四「至菩薩會堂」下明至所，即總集地分；五「爾時彼天」下顯方便行勝剋位自然，即眷屬行勝；六「爾時離憂壞」下彰其行具入勝境界，即三昧分；七敬禮諦觀；八自說發心請問。五具方便行勝，文有六：初眷屬行集；二「白言」下歎善財自分中具自他行；三「我觀仁者」下歎善財勝分行中具自他利行；四「復我觀人者」下勝進中通三世法，此文有三可知；五「善財答」下述同利他佛事，有二，初總、次別顯。此文有三：初緣違順二境調心，此文有四：初法；次喻；三合；四廣成，此文有三也。二「若菩薩如是行者」下述成業用也。三「天神」下結也。六「善財將昇法堂」下明一行一切行，俱現顯勝妙相，此文有三：初將昇即趣向正位、二「彼離憂等」下顯熏資義、三偈頌顯善財懃求示成佛義也。所以往天所為此。已下知識位勝故，表藉多方便成也。偈有二：初生起、二偈頌。頌文有十行，分三：初三自利行、次六利他行、次一歎能近善友得見諸佛。六入勝境中有四：初總辨勝境，有二可知；二尋求；三見勝相；四「悉於」下明德行清淨。三「爾時瞿夷作是言」下正入中有三：初歎能問許說、二「若菩薩」下自分法門、三「諸大」下仰推勝分。初文有三，可知。自分中有五：初舉業自在修觀方便、二「善男子」下明法門名體、三「此法門」下辨法門大用、四「大聖發心」下明發心久近因緣、五「唯我」等結當分所知。初文有三：初明十法界行五句也；二「佛子十值知識中若諸菩薩」下明十值知識方便行，有六句也；三以偈頌，有二：初長行生起；二偈頌中有十三偈，初二頌上一句、次七頌中間七、次四頌下二句。又亦可合通讚前人法方便也。三大用，文有二：初問、次答。答有四：初明此界用；二「如此娑婆」下遍餘十方十世界也；三「盧舍那本願」下明前教意異有所因；四「我悉深入乃至何以故」等已下釋知寬廣所以，此有四句可知。初文有二用：初知有漏因果；二「彼諸劫」下知無漏因果，有三：初知佛、二知小乘、三知大乘也。四得法發心因緣中、初問、次答。答中有六：初辨本身及始得法門；二彼佛滅後轉得勝法門，有三可知；三「佛子我得此」下辨修分齊；四「佛子我若」下明修行本意，此中有二：初辨、次釋所以，可知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十瞿夷，此方名明女，即十地菩薩位。太子有三夫人，此是第三夫人。耶輸陀羅，第一夫人。第二夫人名摩奴陀羅，此名意持，此佛宮中但聞名不見其形也。此明女表慈悲行究竟也，入分別觀察一切菩薩三昧海法門。三義同前。初教往三義，同前可知。二依入中有八：初辭退；二念增前法；三往；四「至菩薩會堂」下明至所，即總集地分；五「爾時彼天」下顯方便行勝剋位自然，即眷屬行勝；六「爾時離憂壞」下彰其行具入勝境界，即三昧分；七敬禮諦觀；八自說發心請問。五具方便行勝，文有六：初眷屬行集；二「白言」下歎善財自分中具自他行；三「我觀仁者」下歎善財勝分行中具自他利行；四「復我觀人者」下勝進中通三世法，此文有三可知；五「善財答」下述同利他佛事，有二，初總、次別顯。此文有三：初緣違順二境調心，此文有四：初法；次喻；三合；四廣成，此文有三也。二「若菩薩如是行者」下述成業用也。三「天神」下結也。六「善財將昇法堂」下明一行一切行，俱現顯勝妙相，此文有三：初將昇即趣向正位、二「彼離憂等」下顯熏資義、三偈頌顯善財懃求示成佛義也。所以往天所為此。已下知識位勝故，表藉多方便成也。偈有二：初生起、二偈頌。頌文有十行，分三：初三自利行、次六利他行、次一歎能近善友得見諸佛。六入勝境中有四：初總辨勝境，有二可知；二尋求；三見勝相；四「悉於」下明德行清淨。三「爾時瞿夷作是言」下正入中有三：初歎能問許說、二「若菩薩」下自分法門、三「諸大」下仰推勝分。初文有三，可知。自分中有五：初舉業自在修觀方便、二「善男子」下明法門名體、三「此法門」下辨法門大用、四「大聖發心」下明發心久近因緣、五「唯我」等結當分所知。初文有三：初明十法界行五句也；二「佛子十值知識中若諸菩薩」下明十值知識方便行，有六句也；三以偈頌，有二：初長行生起；二偈頌中有十三偈，初二頌上一句、次七頌中間七、次四頌下二句。又亦可合通讚前人法方便也。三大用，文有二：初問、次答。答有四：初明此界用；二「如此娑婆」下遍餘十方十世界也；三「盧舍那本願」下明前教意異有所因；四「我悉深入乃至何以故」等已下釋知寬廣所以，此有四句可知。初文有二用：初知有漏因果；二「彼諸劫」下知無漏因果，有三：初知佛、二知小乘、三知大乘也。四得法發心因緣中、初問、次答。答中有六：初辨本身及始得法門；二彼佛滅後轉得勝法門，有三可知；三「佛子我得此」下辨修分齊；四「佛子我若」下明修行本意，此中有二：初辨、次釋所以，可知

也；五「我於」下修增諸行；六「猶未能知」下辨行增微彼諸本身及始得。文有十一段：一明本身感佛化導。二「時彼女人聞是」下化同眾生，故往太子共為眷屬。三「爾時太子」下為犯邪行，故問彼女依正法，有二文也。四「時彼女母白言」下歎德勸受。五「太子答言」下共其立要，有三：初立要、二偈頌明有所期、三女隨受。六「爾時太子聞彼」下以衣施，報恩顯德。七「時彼女母即為」下歎女自慶，起隨喜心行。八「彼太子與女俱」下見佛得道。九「詣父王所」下勸父王見佛，令彼大王知見於佛得聖道耳。此文有五：初詣告王、二王審問、三王喜捨位、四佛為說法、五王出家得道，可知。十「爾時太子月十五日」下太子作王廣成攝化。十一「爾時太子」下結會古今也。六行增微內，此文有三：初總辨、次責、三答。答中有四：初立、次釋、三廣辨、四結分齊。第三廣文，有三，初立、次責、三答。答文智正覺眾生世間分二也。又問：若取上下諸文，普賢法行似從十信解位已去即得究竟；今約此文時，其普賢行勢似難成，位到十地方始可得者。何也？答：其普賢行體實不可依位得之。何以故？為附性起法故。今約三乘起信位論，從初信解位乃至十地皆非究竟。何以故？依位相取故。仍於此中間念念剎那盡普法也。何以故？為得性起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也；五「我於」下修增諸行；六「猶未能知」下辨行增微彼諸本身及始得。文有十一段：一明本身感佛化導。二「時彼女人聞是」下化同眾生，故往太子共為眷屬。三「爾時太子」下為犯邪行，故問彼女依正法，有二文也。四「時彼女母白言」下歎德勸受。五「太子答言」下共其立要，有三：初立要、二偈頌明有所期、三女隨受。六「爾時太子聞彼」下以衣施，報恩顯德。七「時彼女母即為」下歎女自慶，起隨喜心行。八「彼太子與女俱」下見佛得道。九「詣父王所」下勸父王見佛，令彼大王知見於佛得聖道耳。此文有五：初詣告王、二王審問、三王喜捨位、四佛為說法、五王出家得道，可知。十「爾時太子月十五日」下太子作王廣成攝化。十一「爾時太子」下結會古今也。六行增微內，此文有三：初總辨、次責、三答。答中有四：初立、次釋、三廣辨、四結分齊。第三廣文，有三，初立、次責、三答。答文智正覺眾生世間分二也。又問：若取上下諸文，普賢法行似從十信解位已去即得究竟；今約此文時，其普賢行勢似難成，位到十地方始可得者。何也？答：其普賢行體實不可依位得之。何以故？為附性起法故。今約三乘起信位論，從初信解位乃至十地皆非究竟。何以故？依位相取故。仍於此中間念念剎那盡普法也。何以故？為得性起故。

佛即可知耳。摩耶夫人者，此方云清淨妙。此下第二會緣入實相，所以將夫人，表此為性實，能成究竟覺，故相即如，實大幻不住智悲故入大願智幻法門，有三：一勸勝進等三，同前。初勸教中有四：初示處、二示人教名、三教問、四瞿夷重頌。頌中有三十三偈，初十八偈長行中脫無，《大論》引此具有。亦可過頌前事，未是脫也。此文有三：初一總明攝修行人、次十七廣述多劫修行因緣、三下十五總頌上文。此中初三頌上日光佛所發心、次七頌上逢後佛發心、次四總頌上得菩薩自他勝法、下一總頌上修行增微也。二依教趣入中但有七：一辭略無念前法及所至處，無意可知；二「作是念我當云何」下明善財念後方便；三「善財隨順其教」下明見依報相；四「見夫人」下見正報相；五「見摩耶有如是」下善財同彼，即表行修入實；六敬儀；七述本因由請問法門。第二方便，文有三：初善財念求；二「時有城」下有三知識開導。三「答羅剎言」下明顯求知識法，此有二：初領恩問、次答。答中有四句：一信、二思、三精進、四會理也。初文有三：初總、次歎摩耶身德、三結。此文有三：初辨分齊、二仰推、三仰求方便。二有三知識，其意云何，初表所知法、次表能知智、三表方便相。又初約性起辨義、二約智辨詮、三約方便辨資成。餘意可知。初知識內有四：初供養善財，即方便資成相；二「作如是」下教其行法；三「菩薩若如是知」下結觀成益，有三可知；四「佛子」下明得法者見一切真知識，顯法有可成名善巧也。教行法中有二十四句。摩耶者，此名幻化。方便智教唯心觀，即正知識。是正唯心幻化不疑，此即以實顯相故也。第二知識有四：初天神歎夫人、二光照諸佛依正、三智光入善財頂、四善財獲益。第三知識有三：初羅剎華散善財；二「語善財」下教行法，此文有二：初親近、次見，此二文並各有四，文可知；三「若有菩薩」下結。能親近知識十法中，前八可知，「善對治」下第九句，「順善知識」下第十句。三見依報，有四：初見華臺、二見樓觀、三見寶坐、四明眷屬行相。四見正報，有三：初見身體、二「爾時善財乃至隨應眾生」下辨化用、三「善財見如是」下廣辨見利益相。初文有四，謂為益現色、二順法成似、三相實說空、四勝二乘故現色。初文合有五十句，可知。五善財行修入實，文有五：初見夫人牒前所見身相；二「即變」下正同此正會相入實；三「敬禮」下勝分相應；四獲益得定，即行體也；五從三昧起。三「答言」下正入法界，文中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推。自分中有四：初辨法門名、二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即可知耳。摩耶夫人者，此方云清淨妙。此下第二會緣入實相，所以將夫人，表此為性實，能成究竟覺，故相即如，實大幻不住智悲故入大願智幻法門，有三：一勸勝進等三，同前。初勸教中有四：初示處、二示人教名、三教問、四瞿夷重頌。頌中有三十三偈，初十八偈長行中脫無，《大論》引此具有。亦可過頌前事，未是脫也。此文有三：初一總明攝修行人、次十七廣述多劫修行因緣、三下十五總頌上文。此中初三頌上日光佛所發心、次七頌上逢後佛發心、次四總頌上得菩薩自他勝法、下一總頌上修行增微也。二依教趣入中但有七：一辭略無念前法及所至處，無意可知；二「作是念我當云何」下明善財念後方便；三「善財隨順其教」下明見依報相；四「見夫人」下見正報相；五「見摩耶有如是」下善財同彼，即表行修入實；六敬儀；七述本因由請問法門。第二方便，文有三：初善財念求；二「時有城」下有三知識開導。三「答羅剎言」下明顯求知識法，此有二：初領恩問、次答。答中有四句：一信、二思、三精進、四會理也。初文有三：初總、次歎摩耶身德、三結。此文有三：初辨分齊、二仰推、三仰求方便。二有三知識，其意云何，初表所知法、次表能知智、三表方便相。又初約性起辨義、二約智辨詮、三約方便辨資成。餘意可知。初知識內有四：初供養善財，即方便資成相；二「作如是」下教其行法；三「菩薩若如是知」下結觀成益，有三可知；四「佛子」下明得法者見一切真知識，顯法有可成名善巧也。教行法中有二十四句。摩耶者，此名幻化。方便智教唯心觀，即正知識。是正唯心幻化不疑，此即以實顯相故也。第二知識有四：初天神歎夫人、二光照諸佛依正、三智光入善財頂、四善財獲益。第三知識有三：初羅剎華散善財；二「語善財」下教行法，此文有二：初親近、次見，此二文並各有四，文可知；三「若有菩薩」下結。能親近知識十法中，前八可知，「善對治」下第九句，「順善知識」下第十句。三見依報，有四：初見華臺、二見樓觀、三見寶坐、四明眷屬行相。四見正報，有三：初見身體、二「爾時善財乃至隨應眾生」下辨化用、三「善財見如是」下廣辨見利益相。初文有四，謂為益現色、二順法成似、三相實說空、四勝二乘故現色。初文合有五十句，可知。五善財行修入實，文有五：初見夫人牒前所見身相；二「即變」下正同此正會相入實；三「敬禮」下勝分相應；四獲益得定，即行體也；五從三昧起。三「答言」下正入法界，文中有二：初說自分法門、二「諸大」下仰推。自分中有四：初辨法門名、二

「得此法門」下辨法用、三「白言」下明法因緣久近、四「我唯」下結也。第二法門用中有三：初局，文分有四：初得大幻法故，生太子時能現不思神力，有二句也。二「善男子」下菩薩退生時光觸故，得受生法門自在，有四：初光觸、二得受生莊嚴、三見現未事、四見過去事也。三「又善男子」下明容受自在，有七：初光觸；二身寬，有二可知；三容依報；四受等行菩薩；五受異生；六容下位菩薩；七受作用。四「念念中」下明化用容受自在。二「於此」下通十方，有五：初明分量、二決疑、三決一疑、四責、五答可知。三「善男子我為盧舍那」下與千佛等為母也。此文有二：初辨、次結也。三得法久近中有三：初問。次答，此文有三：初本身獲益，有二，釋、結也；二「彼道場神」下結會古今；三「善男子我從」下廣明修法門德用。三「復次善男子」下舉廣顯略也。仰推三，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得此法門」下辨法用、三「白言」下明法因緣久近、四「我唯」下結也。第二法門用中有三：初局，文分有四：初得大幻法故，生太子時能現不思神力，有二句也。二「善男子」下菩薩退生時光觸故，得受生法門自在，有四：初光觸、二得受生莊嚴、三見現未事、四見過去事也。三「又善男子」下明容受自在，有七：初光觸；二身寬，有二可知；三容依報；四受等行菩薩；五受異生；六容下位菩薩；七受作用。四「念念中」下明化用容受自在。二「於此」下通十方，有五：初明分量、二決疑、三決一疑、四責、五答可知。三「善男子我為盧舍那」下與千佛等為母也。此文有二：初辨、次結也。三得法久近中有三：初問。次答，此文有三：初本身獲益，有二，釋、結也；二「彼道場神」下結會古今；三「善男子我從」下廣明修法門德用。三「復次善男子」下舉廣顯略也。仰推三，可知。

「此世界忉利天上」下，明第三攝德成因相，為彌勒是因故也。人名彌勒。入三世智正念思惟莊嚴法門，有三：初教勸進勝、二「爾時善財聞如是等讚」下依教趣入、三「爾時彌勒觀察大眾」下明證法界。初文有五：初示方便知識、二「又作是言」下示正知識住處、三「彼園中有菩薩」下辨知識名德、四「汝詣」下教問、五「何以故」下歎德以勸求。初文有二：初示天以表淨，女以表內智慈悲，顯妙法身。此文有三，可知。二明二童子等，表見化用，修成方便資成依止，即寄福慧也。亦可前摩耶示以實應實，此童子等以相應相也。有說：此中失次。此意未詳，且作此釋。「又作是言」者，是摩耶言。案：此即以理成事不虛。若爾，前正念天及女寄是妙法，智身云何？答：正念即體相成，此寄依體成相耳。二示依報住處，文有四：一示方、二示國、三示園林、四示樓觀，并因也，所以云南為事，因位順正果故。三示知識名中，初名、次辨德。四教問中有十句：初五問修方便相、次五問正修行相。五歎彌勒能說德，有二：初歎能說德、次「汝不應於」下廣歎勸求。初文有二十句，分二，謂問答二可知。答中，初知識自成德、二彼菩薩能成善財勝行。二廣勸求中有五：初一百七句勸修諸相行，此初文有三：初十句總勸教、二「何以故」下釋成求法相、三「善男子略說」下九句結略顯廣。初釋勸修諸相中有二：初釋、次結。初釋，文有三：初四十二句自利行，有三：初勸、二責、三廣辨；二「照無量法」下利他行；三「詣諸佛剎」下四十一句勝分行。二「是故善男子」下正勸求知識。三「復次乃至則為慈母」下引十喻歎知識，釋、結二也。四「發大地心」下辨求知識益，此文有二：初明轉受法藥儀；二辨藥病相擬法耳，此文有三，可知。五「善男子詣善知識」下結行成益，此文有三：初辨自分；二明勝進，有二，初責、次答可知；三「善男子」下推功在友耳，此文有三：初總顯德、二以略顯廣、三攝德屬人也。第二正勸求中有七十四句，有三：初正勸進、二「何以故」下四十辨成須求、三「復何以故」下辨知識有力之意。「爾時善財問如是等」下，第二依教趣入，中有八：初聞歎知識心生信；二「正念思惟」下念前法門；三漸進也；四「以過去際」下為見勝境故起大方便；五「善財如是」下得大慧眼觀大法境，無辭退文；第六「五體禮敬」下見依報相；七「爾時善財讚歎樓觀」下見正報相，此即是證相，以人成德此則是證，以德成人此從後說；八「頭面敬禮白言」下明禮敬請問。第六文，有五：初見樓觀敬禮、二「作如是念」深察賢聖住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此世界忉利天上」下，明第三攝德成因相，為彌勒是因故也。人名彌勒。入三世智正念思惟莊嚴法門，有三：初教勸進勝、二「爾時善財聞如是等讚」下依教趣入、三「爾時彌勒觀察大眾」下明證法界。初文有五：初示方便知識、二「又作是言」下示正知識住處、三「彼園中有菩薩」下辨知識名德、四「汝詣」下教問、五「何以故」下歎德以勸求。初文有二：初示天以表淨，女以表內智慈悲，顯妙法身。此文有三，可知。二明二童子等，表見化用，修成方便資成依止，即寄福慧也。亦可前摩耶示以實應實，此童子等以相應相也。有說：此中失次。此意未詳，且作此釋。「又作是言」者，是摩耶言。案：此即以理成事不虛。若爾，前正念天及女寄是妙法，智身云何？答：正念即體相成，此寄依體成相耳。二示依報住處，文有四：一示方、二示國、三示園林、四示樓觀，并因也，所以云南為事，因位順正果故。三示知識名中，初名、次辨德。四教問中有十句：初五問修方便相、次五問正修行相。五歎彌勒能說德，有二：初歎能說德、次「汝不應於」下廣歎勸求。初文有二十句，分二，謂問答二可知。答中，初知識自成德、二彼菩薩能成善財勝行。二廣勸求中有五：初一百七句勸修諸相行，此初文有三：初十句總勸教、二「何以故」下釋成求法相、三「善男子略說」下九句結略顯廣。初釋勸修諸相中有二：初釋、次結。初釋，文有三：初四十二句自利行，有三：初勸、二責、三廣辨；二「照無量法」下利他行；三「詣諸佛剎」下四十一句勝分行。二「是故善男子」下正勸求知識。三「復次乃至則為慈母」下引十喻歎知識，釋、結二也。四「發大地心」下辨求知識益，此文有二：初明轉受法藥儀；二辨藥病相擬法耳，此文有三，可知。五「善男子詣善知識」下結行成益，此文有三：初辨自分；二明勝進，有二，初責、次答可知；三「善男子」下推功在友耳，此文有三：初總顯德、二以略顯廣、三攝德屬人也。第二正勸求中有七十四句，有三：初正勸進、二「何以故」下四十辨成須求、三「復何以故」下辨知識有力之意。「爾時善財問如是等」下，第二依教趣入，中有八：初聞歎知識心生信；二「正念思惟」下念前法門；三漸進也；四「以過去際」下為見勝境故起大方便；五「善財如是」下得大慧眼觀大法境，無辭退文；第六「五體禮敬」下見依報相；七「爾時善財讚歎樓觀」下見正報相，此即是證相，以人成德此則是證，以德成人此從後說；八「頭面敬禮白言」下明禮敬請問。第六文，有五：初見樓觀敬禮、二「作如是念」深察賢聖住

處、三「未起間」下敬法轉深、四「合掌諦觀」下廣歎依正、五以偈頌。第二文有三：初見土相，即恩敬緣；二「又復」下泯相入實，即緣實觀；三「深心信解」下以實成相。五重頌中有五十五偈，有三：初七頌上樓觀住處、二有四十四頌上第四具德聖所住處、次四結德歎窮。亦可分五：初一歎彌勒；次三十四舉人德以歎室，此有三十三事；三有十八歎住室利益；四有一恭敬住室人；五有一請求攝授也。第三文有二：初一歎在室人；次十七正辨利益，有十一事。前長行舉室成人，此偈歎人成室耳。七見正報相中有五：初起方便求見法身、二「遙見」下隣而未即也、三「與無量天龍」下辨其眷屬、四「從外而來」顯眾行緣集也、五「威德特尊」下歎德也。三「爾時彌勒觀察大眾」下辨入法界，文有四：初廣歎發心德、二「汝先所問」下正入自體法門、三「大聖此行」下辨法門名、四「白言」下窮緣顯實也。初文有五：初歎具功德者；二「告善財汝可往詣」下會位從實；三「善財五體敬禮」下攝其勝德也；四重指大眾，由善財具德，故偈讚善財；五「告善財善哉」下領問歎德耳。初文有七：初示大眾總歎善財德，有問歎二文；二「此童子」下歎成希有，有四句也；三「何以故」下辨成；四「諸善男子」下廣歎勸學，有四，一謂發心、二能進、三修行、四勸學故也；五「此童子」下重成德用；六「善財汝今」下廣歎值遇善友益，有六，初總通法見、二推歎文殊力、三成其證行、四歎行力增上、五勸學、六曉喻其壞有二句；七「善財當知」下勸知行分齊，有三句。餘相可知耳。頻陀伽羅城者，覺城也。經由一百一十知識者，通正助也。上四十二等，寄位故來耳。歎善財云「無量菩薩廣劫所修，善財一生得」者，教法中得也。故〈離世品〉云「於文字教法等故。」此約三乘教釋。若約一乘時，亦可普賢行證，證彼普行及別行也，此即非教得。亦可上果下加得。問：何故此處廣歎功德及發心等？答：此為位窮行滿足處故也。餘准可知耳。二會位從實，文有六：初教問、二悲泣顯成位難。因此辨諸知識內數有悲泣者，但諸位中勝進玄越，而今得者荷恩，難離慕戀悲耳。三文殊授瓔珞，即表福智嚴德之位。四善財得已供散彌勒，正辨福德莊嚴會成其位也。五彌勒摩頂，讚歎根行相應。六善財偈歎，此等表意可知。此有二：初長行、次偈頌。偈中，初一慶見彌勒；次一願見文殊本師；三重請彌勒，即舉德成位，亦即攝勝德也。中有四：初敬禮、二自說發心請問、三「大聖」下歎德、四「唯願」下結請。四偈歎善財，文有三：初長行總示大眾能發心人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處、三「未起間」下敬法轉深、四「合掌諦觀」下廣歎依正、五以偈頌。第二文有三：初見土相，即恩敬緣；二「又復」下泯相入實，即緣實觀；三「深心信解」下以實成相。五重頌中有五十五偈，有三：初七頌上樓觀住處、二有四十四頌上第四具德聖所住處、次四結德歎窮。亦可分五：初一歎彌勒；次三十四舉人德以歎室，此有三十三事；三有十八歎住室利益；四有一恭敬住室人；五有一請求攝授也。第三文有二：初一歎在室人；次十七正辨利益，有十一事。前長行舉室成人，此偈歎人成室耳。七見正報相中有五：初起方便求見法身、二「遙見」下隣而未即也、三「與無量天龍」下辨其眷屬、四「從外而來」顯眾行緣集也、五「威德特尊」下歎德也。三「爾時彌勒觀察大眾」下辨入法界，文有四：初廣歎發心德、二「汝先所問」下正入自體法門、三「大聖此行」下辨法門名、四「白言」下窮緣顯實也。初文有五：初歎具功德者；二「告善財汝可往詣」下會位從實；三「善財五體敬禮」下攝其勝德也；四重指大眾，由善財具德，故偈讚善財；五「告善財善哉」下領問歎德耳。初文有七：初示大眾總歎善財德，有問歎二文；二「此童子」下歎成希有，有四句也；三「何以故」下辨成；四「諸善男子」下廣歎勸學，有四，一謂發心、二能進、三修行、四勸學故也；五「此童子」下重成德用；六「善財汝今」下廣歎值遇善友益，有六，初總通法見、二推歎文殊力、三成其證行、四歎行力增上、五勸學、六曉喻其壞有二句；七「善財當知」下勸知行分齊，有三句。餘相可知耳。頻陀伽羅城者，覺城也。經由一百一十知識者，通正助也。上四十二等，寄位故來耳。歎善財云「無量菩薩廣劫所修，善財一生得」者，教法中得也。故〈離世品〉云「於文字教法等故。」此約三乘教釋。若約一乘時，亦可普賢行證，證彼普行及別行也，此即非教得。亦可上果下加得。問：何故此處廣歎功德及發心等？答：此為位窮行滿足處故也。餘准可知耳。二會位從實，文有六：初教問、二悲泣顯成位難。因此辨諸知識內數有悲泣者，但諸位中勝進玄越，而今得者荷恩，難離慕戀悲耳。三文殊授瓔珞，即表福智嚴德之位。四善財得已供散彌勒，正辨福德莊嚴會成其位也。五彌勒摩頂，讚歎根行相應。六善財偈歎，此等表意可知。此有二：初長行、次偈頌。偈中，初一慶見彌勒；次一願見文殊本師；三重請彌勒，即舉德成位，亦即攝勝德也。中有四：初敬禮、二自說發心請問、三「大聖」下歎德、四「唯願」下結請。四偈歎善財，文有三：初長行總示大眾能發心人

、二偈歎善財德、三長行結。偈有六十八行，有四：初十一歎其善來、次十八歎其自利得、次二十二歎成利他德、下十七歎自他德滿。五領問廣歎發心，文有四：初總歎；二「善男子汝得善利」下歎能見知識德；三「何以故」下有二百一十八句，廣歎菩提心令修趣入；四「是故」下結。第三文有二：初一百一十五，歎菩提心能生萬德，德等諸佛；二「譬如自在藥」下一百三，歎能成大用，得彼大果，及不捨世間也。初文有二：初辨、次結，結有三可知。第二有二：初釋、次結，結有三可知。二自體法門，文有三：初牒前方便攝入樓觀現量境，此文有三：牒勸趣入、二生其勝欲、三顯方便可知；二「善財即入」下正入三昧；三「彌勒攝神力」下明出定也。二正入定，文有三：初入、二見淨土、三「汝見不」下審其見解。第二文有五：初見嚴相即信境；二「爾時善財」下獲益禮敬；三「禮已」下現自身，即當法機器，有二可知；四「又見」下現因果法相，即修行者所依法，此文有二，初因、次「或於樓觀」下現果法耳；五「爾時善財諸」下明差別異現，即顯一果互彰，立教儀則。此文有二：初現果八相，有二可知；二鈴中等，現因中差別事也。前即初因後果，即修行次第；此文初果後因，生信成解次第耳。鈴下有六：初鈴現音聲法門，有二可知；二鏡現形相法門；三柱現住持法門；四珠瓔現莊嚴法門；五樹現建立法門；六半月現住位起行法門也。三審見聞，有三：初問、次答、三譬況歎見無礙。歎文有七：初超出妄境喻；二迴觀勝法喻；三善識諸相喻；四延時謂短喻；五真德善現喻；六境現隨心喻；七觀法無礙喻，此有三喻，一見色無礙、二現色無礙、三隨作無礙也。出定，文有四：初大聖攝用歸本；二復以身口加令出；三正出；四出已彌勒重問觀中事，審觀虛實，有問答二文也。第三答法門名體，有三：初正辨定體，有問答二文；二「一生菩薩」下明攝一切法門；三「大聖此諸奇特」下問答顯處以彰實耳。答中有二：初開二法門；二以二喻現及合也，初喻成就菩薩起事喻、第二起學菩薩願成喻。第四辨法門大用，即名窮緣顯實耳，有二問答即為二：一問從來所趣處、二「白言」下問生所。初第一答中有三：初舉實無來、二「但為教化」下約緣集有處、三「汝所問我」下為引物故現所出方。二問生處中有二：初辨因行體生處、二「我於此閻浮提」下明化身現來生處。初文有五：初辨生處；二「以般若為母」下十九句別明眷屬行；三「超凡夫地」下校量優劣；四「生如是家」下十句辨位勝；五「我淨法身」下十句辨報體相應，即體勝也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、二偈歎善財德、三長行結。偈有六十八行，有四：初十一歎其善來、次十八歎其自利得、次二十二歎成利他德、下十七歎自他德滿。五領問廣歎發心，文有四：初總歎；二「善男子汝得善利」下歎能見知識德；三「何以故」下有二百一十八句，廣歎菩提心令修趣入；四「是故」下結。第三文有二：初一百一十五，歎菩提心能生萬德，德等諸佛；二「譬如自在藥」下一百三，歎能成大用，得彼大果，及不捨世間也。初文有二：初辨、次結，結有三可知。第二有二：初釋、次結，結有三可知。二自體法門，文有三：初牒前方便攝入樓觀現量境，此文有三：牒勸趣入、二生其勝欲、三顯方便可知；二「善財即入」下正入三昧；三「彌勒攝神力」下明出定也。二正入定，文有三：初入、二見淨土、三「汝見不」下審其見解。第二文有五：初見嚴相即信境；二「爾時善財」下獲益禮敬；三「禮已」下現自身，即當法機器，有二可知；四「又見」下現因果法相，即修行者所依法，此文有二，初因、次「或於樓觀」下現果法耳；五「爾時善財諸」下明差別異現，即顯一果互彰，立教儀則。此文有二：初現果八相，有二可知；二鈴中等，現因中差別事也。前即初因後果，即修行次第；此文初果後因，生信成解次第耳。鈴下有六：初鈴現音聲法門，有二可知；二鏡現形相法門；三柱現住持法門；四珠瓔現莊嚴法門；五樹現建立法門；六半月現住位起行法門也。三審見聞，有三：初問、次答、三譬況歎見無礙。歎文有七：初超出妄境喻；二迴觀勝法喻；三善識諸相喻；四延時謂短喻；五真德善現喻；六境現隨心喻；七觀法無礙喻，此有三喻，一見色無礙、二現色無礙、三隨作無礙也。出定，文有四：初大聖攝用歸本；二復以身口加令出；三正出；四出已彌勒重問觀中事，審觀虛實，有問答二文也。第三答法門名體，有三：初正辨定體，有問答二文；二「一生菩薩」下明攝一切法門；三「大聖此諸奇特」下問答顯處以彰實耳。答中有二：初開二法門；二以二喻現及合也，初喻成就菩薩起事喻、第二起學菩薩願成喻。第四辨法門大用，即名窮緣顯實耳，有二問答即為二：一問從來所趣處、二「白言」下問生所。初第一答中有三：初舉實無來、二「但為教化」下約緣集有處、三「汝所問我」下為引物故現所出方。二問生處中有二：初辨因行體生處、二「我於此閻浮提」下明化身現來生處。初文有五：初辨生處；二「以般若為母」下十九句別明眷屬行；三「超凡夫地」下校量優劣；四「生如是家」下十句辨位勝；五「我淨法身」下十句辨報體相應，即體勝也

。二化身生處中三處即分為三，謂一人中、二天上、三下生人中，並是最後生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。二化身生處中三處即分為三，謂一人中、二天上、三下生人中，並是最後生也。

第四智照無二相，人名文殊師利，入普見順知識教法門，亦云菩薩寂靜法門。文有三：初「善男子汝往文殊」等辨勸勝進、二「時善財」下依教揀擇即趣入也、三「爾時善財」下正入法界。初文有三：初示人名、二示教問、三「何以故」下歎德。此中略無處，下文云「到普門國」也。歎德有六：初責；次答，即歎德；三「善男子」下重示以勸；四「是故」下結勸也；五重責；六答耳。依教趣入中，初敬禮、次辭退、三經百一十城漸至處、四揀擇也。普門國是文殊一暫化處也，亦可智所依普法耳。第三正證入中有二：初見、二獲益。所以不云說法，證無言說故。所以此中普見，為表見大智普照不二故。所以不言見文殊，顯普照離見相故。不違其教者，通諸知識順忍故。二增長等者，證益在己。此中有四：初成利他、次「安住」下成自分行、三「入佛甚深」下隨順勝分、四「現入諸趣」下明自他德成入普賢行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四智照無二相，人名文殊師利，入普見順知識教法門，亦云菩薩寂靜法門。文有三：初「善男子汝往文殊」等辨勸勝進、二「時善財」下依教揀擇即趣入也、三「爾時善財」下正入法界。初文有三：初示人名、二示教問、三「何以故」下歎德。此中略無處，下文云「到普門國」也。歎德有六：初責；次答，即歎德；三「善男子」下重示以勸；四「是故」下結勸也；五重責；六答耳。依教趣入中，初敬禮、次辭退、三經百一十城漸至處、四揀擇也。普門國是文殊一暫化處也，亦可智所依普法耳。第三正證入中有二：初見、二獲益。所以不云說法，證無言說故。所以此中普見，為表見大智普照不二故。所以不言見文殊，顯普照離見相故。不違其教者，通諸知識順忍故。二增長等者，證益在己。此中有四：初成利他、次「安住」下成自分行、三「入佛甚深」下隨順勝分、四「現入諸趣」下明自他德成入普賢行也。

此下第五顯因廣大相，人名普賢，入十不壞智慧法門。有三：初善財聞普賢名者，教勸勝進；二「一心欲見普賢」下依教趣入；三「善財即見普賢」下正證法界。初文有二：初聞普賢名，即示名也；二「行願」下即歎德也。此無示處辭等，意可知耳。言聞普賢名者，上聞四普：一教量中文殊分具普賢行、二趣入中至普門國、三現證中普見諸知識、四證後智修普賢行也，故言聞也。歎德文有十一句：初行願諸地者總、次具下十句別。總中，初顯地前願樂行、次歎地上所依位功德也。別中，地具者，成地因行也。地法者，十法界，是地體故。地得者，攝之在己，證得也。次第者，地地始終也。地修者，四五修等也。住者，當地修滿也。地境界者，三性三無性，亦可分局也，是地所緣境也。持者，境持觀心也，亦可因持果。共者，信悲慈捨等十行等，通成諸地也。正道者，根本智也。二趣入中有二：初一句起正希望、二「虛空界等」下辨趣入方便。此文有二：初善財總念淨土法身、二「起是心時」下瑞相應現。此文有三：初辨見之因緣、二「即見」下正見相也、三結前生後。現相，文有二：初十淨土相、次十法身相。又亦可初十顯淨國土及淨眾生世間；次十顯淨因陀羅網境界成智覺分齊，欲明普賢分齊耳。三證入中有五：初明普賢德用攝化、二「我於過去」下重述普賢本因勸修勝行、三「善財經由親近」下校量顯勝、四「善財能自究竟」下歎善財行勝、五說偈歎佛結終於後。初文有四：初總見勝妙等諸如來；二「善財見普賢」下見法界行用；三「普賢即申手」下加令得三昧；四「普賢告」下審問定事，有三，初問、次答、三歎德也。初文勝妙有九義，等諸如來，亦十也。二見行用中有四：初明外用化；二「重觀普賢」下內用攝化；三「十方」下結會平等，有五句；四「善財見普賢」下明善財得十不壞智門益。初文有二：初釋十九出生用、次結。二內中有二：初釋、次結。四善財得益，文有二：初總牒十門、二別辨。三摩頂加得三昧中有三：初摩、二得益、三「如此」下結會。二摩頂益中有六，可知。勸修本勝行中有七：初由久修菩提心故得上自在德用；二「我所修」下明德難窮；三「我得如是」下引己所得勸修行也；四「汝且觀」下勸觀現事，文有三句可知；五「若有眾生聞我名」下顯德深廣，有五句；六「聞修習」下明大心大行行應同得生，有二句；七「汝復觀我」下勸觀三身大用。前第六中生淨世界者，生報土也。生我清淨身中者，生法身中耳，文云「普賢身相猶若虛空，依於如如不依佛國」耳。第七中有二：初勸、次觀，具見因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第五顯因廣大相，人名普賢，入十不壞智慧法門。有三：初善財聞普賢名者，教勸勝進；二「一心欲見普賢」下依教趣入；三「善財即見普賢」下正證法界。初文有二：初聞普賢名，即示名也；二「行願」下即歎德也。此無示處辭等，意可知耳。言聞普賢名者，上聞四普：一教量中文殊分具普賢行、二趣入中至普門國、三現證中普見諸知識、四證後智修普賢行也，故言聞也。歎德文有十一句：初行願諸地者總、次具下十句別。總中，初顯地前願樂行、次歎地上所依位功德也。別中，地具者，成地因行也。地法者，十法界，是地體故。地得者，攝之在己，證得也。次第者，地地始終也。地修者，四五修等也。住者，當地修滿也。地境界者，三性三無性，亦可分局也，是地所緣境也。持者，境持觀心也，亦可因持果。共者，信悲慈捨等十行等，通成諸地也。正道者，根本智也。二趣入中有二：初一句起正希望、二「虛空界等」下辨趣入方便。此文有二：初善財總念淨土法身、二「起是心時」下瑞相應現。此文有三：初辨見之因緣、二「即見」下正見相也、三結前生後。現相，文有二：初十淨土相、次十法身相。又亦可初十顯淨國土及淨眾生世間；次十顯淨因陀羅網境界成智覺分齊，欲明普賢分齊耳。三證入中有五：初明普賢德用攝化、二「我於過去」下重述普賢本因勸修勝行、三「善財經由親近」下校量顯勝、四「善財能自究竟」下歎善財行勝、五說偈歎佛結終於後。初文有四：初總見勝妙等諸如來；二「善財見普賢」下見法界行用；三「普賢即申手」下加令得三昧；四「普賢告」下審問定事，有三，初問、次答、三歎德也。初文勝妙有九義，等諸如來，亦十也。二見行用中有四：初明外用化；二「重觀普賢」下內用攝化；三「十方」下結會平等，有五句；四「善財見普賢」下明善財得十不壞智門益。初文有二：初釋十九出生用、次結。二內中有二：初釋、次結。四善財得益，文有二：初總牒十門、二別辨。三摩頂加得三昧中有三：初摩、二得益、三「如此」下結會。二摩頂益中有六，可知。勸修本勝行中有七：初由久修菩提心故得上自在德用；二「我所修」下明德難窮；三「我得如是」下引己所得勸修行也；四「汝且觀」下勸觀現事，文有三句可知；五「若有眾生聞我名」下顯德深廣，有五句；六「聞修習」下明大心大行行應同得生，有二句；七「汝復觀我」下勸觀三身大用。前第六中生淨世界者，生報土也。生我清淨身中者，生法身中耳，文云「普賢身相猶若虛空，依於如如不依佛國」耳。第七中有二：初勸、次觀，具見因

果。第三校量行德，有三：初正明校；二「何以故」釋成，有三可知；三「不此世界沒」下歎善財自在難思，顯其勝義。第四歎善財行勝，文有二：初因圓、次「不久」下果滿。果中，初總、次別可知。五偈頌歎佛。所以歎佛者，明普賢菩薩在座前承加攝化，其行究竟成功在佛，故歎也。亦可約果歎因位力，即是述前。偈中有二：初長行生起、次頌。偈有九十九偈半，有三：初八略舉如來菩薩功德勅聽許說；次八十九半別歎如來三身化用；三有二，結勸、修行。初文有三：初半勅聽；次四半略歎如來三身德；三有三歎普賢功德，所說不虛，勸物生信也。前三身中，初一半歎法身滅德、次一報身智德、次二化身恩德也。二廣歎中有三：初二十半歎報身德、二「或見釋迦」下六十三歎化身德、三「如來淨法身」下六偈歎法身德。問：何故重結乃歎佛德者，何也？答：此是顯發釋，舉果顯因分齊故。餘可准之。報身中有五：初三歎理量二智善巧；二「或見如來坐」下四，明德普周唯大心境界非小智所緣；三「或見盧舍那」下七，明諸佛德等具法身淨土及勝眷屬；四「或見一毛孔」下五半，辨無方大用；五「如是」下結說難盡。化身中有三：初二十半，歎佛身業大用；次「安住無上道」下有二十二，歎佛口業教化，三「諸佛尊導師」下二十半，歎佛意業巧攝益。初身中有四：初一釋迦身化、次七示種種因行八相成道化、次五現餘佛昇天等化、次七半能現授記等種種隨緣益。口中有三：初五明所說法有大威力、次十二明一音隨機赴感、次五辨成德用所以。前十二中，初四明一音隨聞各異、次八結教差別。意中有二：初十二歎用善巧、次「譬如」下八半喻顯。喻別有五：一隨益應成喻、二在物心現喻、三隨順像現喻、四為生護持喻、五為物生德喻，此五是攝化大網。餘文可知。法身六偈中有三：初一半歎法身具五相、次「譬如夢所見」下通約喻顯、三有二偈法合。喻文有二：初一半約理辨成、二一約事彰法耳。初文五相者，初一句白淨相、次二句不可思議相、三性離有為無為為相、第四句無染相。第六不去而遍至者，即第五常住為相。下二結勸中，初舉四喻況德難窮。四者，一覺心無限喻、二事法難窮喻、三數深廣大喻、四虛空無際喻。通即可知，反成佛德深遠耳。次一舉益勸修也，此即流通分也。此經本有十萬偈，此釋但有三萬六千偈，說餘，意可知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果。第三校量行德，有三：初正明校；二「何以故」釋成，有三可知；三「不此世界沒」下歎善財自在難思，顯其勝義。第四歎善財行勝，文有二：初因圓、次「不久」下果滿。果中，初總、次別可知。五偈頌歎佛。所以歎佛者，明普賢菩薩在座前承加攝化，其行究竟成功在佛，故歎也。亦可約果歎因位力，即是述前。偈中有二：初長行生起、次頌。偈有九十九偈半，有三：初八略舉如來菩薩功德勅聽許說；次八十九半別歎如來三身化用；三有二，結勸、修行。初文有三：初半勅聽；次四半略歎如來三身德；三有三歎普賢功德，所說不虛，勸物生信也。前三身中，初一半歎法身滅德、次一報身智德、次二化身恩德也。二廣歎中有三：初二十半歎報身德、二「或見釋迦」下六十三歎化身德、三「如來淨法身」下六偈歎法身德。問：何故重結乃歎佛德者，何也？答：此是顯發釋，舉果顯因分齊故。餘可准之。報身中有五：初三歎理量二智善巧；二「或見如來坐」下四，明德普周唯大心境界非小智所緣；三「或見盧舍那」下七，明諸佛德等具法身淨土及勝眷屬；四「或見一毛孔」下五半，辨無方大用；五「如是」下結說難盡。化身中有三：初二十半，歎佛身業大用；次「安住無上道」下有二十二，歎佛口業教化，三「諸佛尊導師」下二十半，歎佛意業巧攝益。初身中有四：初一釋迦身化、次七示種種因行八相成道化、次五現餘佛昇天等化、次七半能現授記等種種隨緣益。口中有三：初五明所說法有大威力、次十二明一音隨機赴感、次五辨成德用所以。前十二中，初四明一音隨聞各異、次八結教差別。意中有二：初十二歎用善巧、次「譬如」下八半喻顯。喻別有五：一隨益應成喻、二在物心現喻、三隨順像現喻、四為生護持喻、五為物生德喻，此五是攝化大網。餘文可知。法身六偈中有三：初一半歎法身具五相、次「譬如夢所見」下通約喻顯、三有二偈法合。喻文有二：初一半約理辨成、二一約事彰法耳。初文五相者，初一句白淨相、次二句不可思議相、三性離有為無為為相、第四句無染相。第六不去而遍至者，即第五常住為相。下二結勸中，初舉四喻況德難窮。四者，一覺心無限喻、二事法難窮喻、三數深廣大喻、四虛空無際喻。通即可知，反成佛德深遠耳。次一舉益勸修也，此即流通分也。此經本有十萬偈，此釋但有三萬六千偈，說餘，意可知耳。