大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌
唐 智儼述5卷CBETA T1732大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第四(之上)
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終南山至相寺沙門智儼述
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第七地者，六門同上。
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一釋名者，善修無相行，功用究竟，能過世間二乘出世間道，故名遠行地。
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二所治者，依《地論》文，細相習障；若依《攝論》，麁相行無明；此文在六地。又有兩無明：一微細相行起無明，即迷俗也；二一向無相思惟方便，即迷真也。及二業障有一報障因緣生死。
二所治者，依《地論》文，細相習障；若依《攝論》，麁相行無明；此文在六地。又有兩無明：一微細相行起無明，即迷俗也；二一向無相思惟方便，即迷真也。及二業障有一報障因緣生死。
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三所顯者，種種法無別義。
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四所成者，成方便波羅蜜。
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五所得果者，達種種法無別功德，得一切相滅，恒住無相果。
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六釋文者，經文有三：初偈讚生後、二明地體、三偈頌結前。初有十四偈：初十三大眾三業供養、次一解脫請。初文有二：初十二正讚請、次一結供養攝行入上位。初文分二：初三偈諸天總修三業供養，身口意三請也；次九偈是別。別中有三：初一當處天王供養；次有一半明餘天王欲聞法益；次六偈半明天女等承力歎佛三業勝用，二偈半身也、次一口、次三意也。二辨地體中，大判為五：一樂無作行對治差別，治前地樂空心；二彼障對治差別，治此地有相心；三雙行差別，行成相也；四前上地勝差別，校量也；五彼果差別，純熟也。樂無作中，經有三：初總生起、二正釋、三結利益。第二文有二十句，攝為十對，一一對中，皆初明其境界無量、後句明佛無量德業。亦可初句為空中方便智，後句為有中殊勝行也。又論文云「有四障，如五地說」者，取彼不惱生事、安樂生事，憐愍故出，漸令入法。對四化行說四障也。又書論等四障，如論耳。餘文如論。就彼障對治修行勝文，經中有二：一明菩薩觀解方便。此方便中，論有六問：初問所益生；二問所依世界；三問何慧者，其法界法中兩句難可別問，故就能知智慧以問；四以何心者，問根心也；五以何行者，問起行心也，至下解中合舉辨之，有通二義故耳；六問所乘也。二「菩薩如是」下正明修行也。有五句：初所標、二辨意、三明分齊、四出體、五成對治義也。雙行文中有四：一二行雙無間、二信勝、三能作大義。此文有四：初立、二責、三略答、四廣辨。四菩提分差別，此中經文脫四家一句，餘文如論。彼前上勝，文有二：一勝前六地；二「何以故」下明勝上，勝上三地。前中先略辨相，成解脫月問。二金剛藏答。答中，初先通對諸地彰此為勝、二「何以故」下別對諸地顯此為勝。此別答有二：初問、次答。答中分二：一總、次別。二釋勝上中有二：一明此地勝過於後；二「解脫月」下因前所論乘，明諸地染淨之相。初中分二：初責、次答。答內分三：初法、次喻、後合。餘文可知。二乘明染淨中有二：初問、次答。答中有二：一通辨、二約七地別明分齊。初通中有三，謂法、喻、合，三文可知。二別辨，文有三：立、責、答也。就彼果勝文中，初一業勝，文有三：初總、次別、三結。此經結文中脫一句，別文有四如論。二三昧勝中，初總、次別、三總結之。經脫總句，餘如論也。三過地勝中，分文有三：一行修善巧故過、二作業廣大故過、三行修勝入故過。初中分二：初牒前起後、二別解義。第二過中，初正辨過義、二「解脫月」下顯過分齊。此有二：初問、次答。答有三：法
六釋文者，經文有三：初偈讚生後、二明地體、三偈頌結前。初有十四偈：初十三大眾三業供養、次一解脫請。初文有二：初十二正讚請、次一結供養攝行入上位。初文分二：初三偈諸天總修三業供養，身口意三請也；次九偈是別。別中有三：初一當處天王供養；次有一半明餘天王欲聞法益；次六偈半明天女等承力歎佛三業勝用，二偈半身也、次一口、次三意也。二辨地體中，大判為五：一樂無作行對治差別，治前地樂空心；二彼障對治差別，治此地有相心；三雙行差別，行成相也；四前上地勝差別，校量也；五彼果差別，純熟也。樂無作中，經有三：初總生起、二正釋、三結利益。第二文有二十句，攝為十對，一一對中，皆初明其境界無量、後句明佛無量德業。亦可初句為空中方便智，後句為有中殊勝行也。又論文云「有四障，如五地說」者，取彼不惱生事、安樂生事，憐愍故出，漸令入法。對四化行說四障也。又書論等四障，如論耳。餘文如論。就彼障對治修行勝文，經中有二：一明菩薩觀解方便。此方便中，論有六問：初問所益生；二問所依世界；三問何慧者，其法界法中兩句難可別問，故就能知智慧以問；四以何心者，問根心也；五以何行者，問起行心也，至下解中合舉辨之，有通二義故耳；六問所乘也。二「菩薩如是」下正明修行也。有五句：初所標、二辨意、三明分齊、四出體、五成對治義也。雙行文中有四：一二行雙無間、二信勝、三能作大義。此文有四：初立、二責、三略答、四廣辨。四菩提分差別，此中經文脫四家一句，餘文如論。彼前上勝，文有二：一勝前六地；二「何以故」下明勝上，勝上三地。前中先略辨相，成解脫月問。二金剛藏答。答中，初先通對諸地彰此為勝、二「何以故」下別對諸地顯此為勝。此別答有二：初問、次答。答中分二：一總、次別。二釋勝上中有二：一明此地勝過於後；二「解脫月」下因前所論乘，明諸地染淨之相。初中分二：初責、次答。答內分三：初法、次喻、後合。餘文可知。二乘明染淨中有二：初問、次答。答中有二：一通辨、二約七地別明分齊。初通中有三，謂法、喻、合，三文可知。二別辨，文有三：立、責、答也。就彼果勝文中，初一業勝，文有三：初總、次別、三結。此經結文中脫一句，別文有四如論。二三昧勝中，初總、次別、三總結之。經脫總句，餘如論也。三過地勝中，分文有三：一行修善巧故過、二作業廣大故過、三行修勝入故過。初中分二：初牒前起後、二別解義。第二過中，初正辨過義、二「解脫月」下顯過分齊。此有二：初問、次答。答有三：法
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、喻、合也。餘文可知。得勝行，文有二：初明三昧勝、次發起勝。初文有二：初問、次答。答文有法、喻、合三文。發起勝中，初結前生後、次正明發起勝行。又此論文中總為八句：初一自利行。現身世間是殊勝行，深心涅槃是方便智。下利他中，初三順凡、次一轉小、次二隨魔、後一轉凡。眷屬圍遶是殊勝行，心常遠離是方便智，諸句例然。願取有者，為首之化必由願也。家不斷者，示有愛染之事也。遠離使者，離使性也。入行者，能轉二乘上入佛知。資生行者，示有飲食睡眠等也。退行者，示老病等也。言轉行者，轉諸凡大煩惱心也。見貪轉者，轉其見惑也。障礙轉者，無明不了名障礙，今轉滅也，五明智治之耳。貪轉者，轉貪結也。菩薩現受勝五欲處而不著，令諸天等捨自所欲故也。地果文中，三果如上。調柔果中，文還有四：一調柔行相、二教智淨、三別地德、四結地相。調柔行中還初法說、次喻、後合。法中，初多見諸佛、次能練行、後所練淨，餘文可知。三重頌，有二：初明說意、次正偈頌。偈有四十二，分文有七：初九頌無作行、次三彼障對治、次六頌雙行、次十一頌前上地勝、次八雙行果、次四頌調柔等、次一結歎也。
、喻、合也。餘文可知。得勝行，文有二：初明三昧勝、次發起勝。初文有二：初問、次答。答文有法、喻、合三文。發起勝中，初結前生後、次正明發起勝行。又此論文中總為八句：初一自利行。現身世間是殊勝行，深心涅槃是方便智。下利他中，初三順凡、次一轉小、次二隨魔、後一轉凡。眷屬圍遶是殊勝行，心常遠離是方便智，諸句例然。願取有者，為首之化必由願也。家不斷者，示有愛染之事也。遠離使者，離使性也。入行者，能轉二乘上入佛知。資生行者，示有飲食睡眠等也。退行者，示老病等也。言轉行者，轉諸凡大煩惱心也。見貪轉者，轉其見惑也。障礙轉者，無明不了名障礙，今轉滅也，五明智治之耳。貪轉者，轉貪結也。菩薩現受勝五欲處而不著，令諸天等捨自所欲故也。地果文中，三果如上。調柔果中，文還有四：一調柔行相、二教智淨、三別地德、四結地相。調柔行中還初法說、次喻、後合。法中，初多見諸佛、次能練行、後所練淨，餘文可知。三重頌，有二：初明說意、次正偈頌。偈有四十二，分文有七：初九頌無作行、次三彼障對治、次六頌雙行、次十一頌前上地勝、次八雙行果、次四頌調柔等、次一結歎也。
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第八地者，此下名出出世善法。因此料簡上下諸地、一乘三乘，人天起信生解漸次同異法門。初地中，十願是一乘三乘共行法，信等十法是三乘別行法及人天所依。二地戒行，是三乘小乘人天所依。三地禪定，是三乘小乘人天所習。四地道品等，是三乘小乘所得。五地四諦，是一乘三乘小乘共行法。六地緣生，是一乘三乘小乘共行法。第七地方便雙行等，是大乘所行法。八地九地十地，是一乘大乘所習法。此等若望見聞修證通說即等無別，若約相別論則有此殊分。又諸地調柔果是行門，發趣果是解門，攝報果是報門，願智果是德用門，亦是一乘三乘共行法。以此準之，十地善巧圓通廣攝，故得藏名。故崔光云「《十地經》者，蓋是神覺之玄苑、靈慧之妙宅、億善之基輿、萬度之綱統，理包群藏之祕、義冠眾典之奧。積漸心行，窮忍學之源；崇廣住德，極道慧之府故也。」今此地中，六門同上。
第八地者，此下名出出世善法。因此料簡上下諸地、一乘三乘，人天起信生解漸次同異法門。初地中，十願是一乘三乘共行法，信等十法是三乘別行法及人天所依。二地戒行，是三乘小乘人天所依。三地禪定，是三乘小乘人天所習。四地道品等，是三乘小乘所得。五地四諦，是一乘三乘小乘共行法。六地緣生，是一乘三乘小乘共行法。第七地方便雙行等，是大乘所行法。八地九地十地，是一乘大乘所習法。此等若望見聞修證通說即等無別，若約相別論則有此殊分。又諸地調柔果是行門，發趣果是解門，攝報果是報門，願智果是德用門，亦是一乘三乘共行法。以此準之，十地善巧圓通廣攝，故得藏名。故崔光云「《十地經》者，蓋是神覺之玄苑、靈慧之妙宅、億善之基輿、萬度之綱統，理包群藏之祕、義冠眾典之奧。積漸心行，窮忍學之源；崇廣住德，極道慧之府故也。」今此地中，六門同上。
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初釋名者，報行純熟，無相無間，故名不動地。
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二所治者，依《地論》文，於無相有行障；依《攝論》文，於無相作功用心無明。又有二無明：一於無相作功用、二於相行自在。有二業障及一報障，有有生死。
二所治者，依《地論》文，於無相有行障；依《攝論》文，於無相作功用心無明。又有二無明：一於無相作功用、二於相行自在。有二業障及一報障，有有生死。
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三所顯者，由不增減義。
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四所成者，成願波羅蜜。
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五所得果者，若通達不增減功德，得共諸佛平等威德智慧業果，及得法身果。
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六釋文者，大判有三：初偈頌生起、二明地體、三以偈結。初有十五偈：初十四諸天菩薩讚請供養、次一解脫請。初十四內，初二天王、諸天菩薩慶法雨花供佛大眾；次十二天女歌歎佛德。此文有三：初一樂供養、次十偈頌讚佛德、次一供已入理觀察。第二十偈中有二：初一天女讚佛；次九佛力令菩薩等供具出聲，讚佛功德及三世間自在：初三偈器世間、次一偈眾生世間、次四偈智正覺、次一偈結歎無盡。智正覺文中，初一歎佛口業、次二身業、次一意業。地體有七：一總明方便作集地分，為遠方便，有二：初總告、次釋可知。二得淨忍行分，近方便。此二俱為趣地前方便。三得勝行分，初入地行。四淨佛國土分、五得自在分，此二安住地分。六大勝、七釋名分，此二地中滿足。餘文可知。第二淨忍分，有十五句，有三：初有十句明無生忍、次後四句明其忍淨、後一總結。依經不足，脫自性無生句及遍一切法相句也，餘文如論。勝行分中有二：初勝行、次發起行。初有二：初總、後別。別中，先法、後以喻。法中七句，相從為三：初三明此地中境分殊絕；次二正行廣大，經中脫修行深一句；次二離障寂滅。喻中，從後向前次第喻之。發起勝行內，於中有二：一明此本願故，住諸佛勸發；「若不與」下明勸利益。初明本願力住，「又諸佛」下由住勸發。此文有二：一總明諸佛法水中與起智門、二「善哉」下別明與相依勸能成。第二別中，先歎所得無生忍門、後彰未得勸之修習。此文有七，攝以為二：前有六勸，舉多未作轉其住心；後一明其少作能成，增其去心。復前六中分為三對自利利他。前初對之中，前一明其自德未成、後一顯其所化未出，此中經脫一句。第二對中，前一明其化願未滿、後一彰其自德未勝。第三對中，初一明其化業未廣、後一彰其自己所得法門未窮，此中經脫一句，餘文如論。二明勸利益，文有三：初法、次喻、後合。法中有三：一明諸佛與起智門、二「於一念」下明由勸故起行速疾、三「所以者」下問答解釋，餘文如論。國土分中有三：一器世間自在行、二眾生世間、三智正覺。初文有二：初總標舉；二「知世界生」下別顯之，此文有二：初知法分齊，有二：初知、次結。初文有五：初知世界生者，明隨心欲；二「知以何業」下明隨何欲；三經脫隨時欲；四「是菩薩」下明隨闊狹欲；五「是菩薩入如是」下隨心幾許欲。二「善分別」下明自在儀式，此文有四：法、喻、合、結也。餘文如論。釋眾生世間中有四：一總明自在、二「若於沙門」下別明自在、三辨現意、四「所有不可說」下總結自在。亦可二別辨中
六釋文者，大判有三：初偈頌生起、二明地體、三以偈結。初有十五偈：初十四諸天菩薩讚請供養、次一解脫請。初十四內，初二天王、諸天菩薩慶法雨花供佛大眾；次十二天女歌歎佛德。此文有三：初一樂供養、次十偈頌讚佛德、次一供已入理觀察。第二十偈中有二：初一天女讚佛；次九佛力令菩薩等供具出聲，讚佛功德及三世間自在：初三偈器世間、次一偈眾生世間、次四偈智正覺、次一偈結歎無盡。智正覺文中，初一歎佛口業、次二身業、次一意業。地體有七：一總明方便作集地分，為遠方便，有二：初總告、次釋可知。二得淨忍行分，近方便。此二俱為趣地前方便。三得勝行分，初入地行。四淨佛國土分、五得自在分，此二安住地分。六大勝、七釋名分，此二地中滿足。餘文可知。第二淨忍分，有十五句，有三：初有十句明無生忍、次後四句明其忍淨、後一總結。依經不足，脫自性無生句及遍一切法相句也，餘文如論。勝行分中有二：初勝行、次發起行。初有二：初總、後別。別中，先法、後以喻。法中七句，相從為三：初三明此地中境分殊絕；次二正行廣大，經中脫修行深一句；次二離障寂滅。喻中，從後向前次第喻之。發起勝行內，於中有二：一明此本願故，住諸佛勸發；「若不與」下明勸利益。初明本願力住，「又諸佛」下由住勸發。此文有二：一總明諸佛法水中與起智門、二「善哉」下別明與相依勸能成。第二別中，先歎所得無生忍門、後彰未得勸之修習。此文有七，攝以為二：前有六勸，舉多未作轉其住心；後一明其少作能成，增其去心。復前六中分為三對自利利他。前初對之中，前一明其自德未成、後一顯其所化未出，此中經脫一句。第二對中，前一明其化願未滿、後一彰其自德未勝。第三對中，初一明其化業未廣、後一彰其自己所得法門未窮，此中經脫一句，餘文如論。二明勸利益，文有三：初法、次喻、後合。法中有三：一明諸佛與起智門、二「於一念」下明由勸故起行速疾、三「所以者」下問答解釋，餘文如論。國土分中有三：一器世間自在行、二眾生世間、三智正覺。初文有二：初總標舉；二「知世界生」下別顯之，此文有二：初知法分齊，有二：初知、次結。初文有五：初知世界生者，明隨心欲；二「知以何業」下明隨何欲；三經脫隨時欲；四「是菩薩」下明隨闊狹欲；五「是菩薩入如是」下隨心幾許欲。二「善分別」下明自在儀式，此文有四：法、喻、合、結也。餘文如論。釋眾生世間中有四：一總明自在、二「若於沙門」下別明自在、三辨現意、四「所有不可說」下總結自在。亦可二別辨中
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及意內，初化同物身、二「以聲聞」下化同物心。智正覺文，初明第一義智。所以明此者，為成世智法相由所以也。二「是菩薩善知」下是世諦智。此中隨所化攝有十身，通已有十一身，有三：初舉數、二辨相作、三出體。釋義可知。問：何故明器世間乃辨三世間者何也？答：為三法相參難識，欲別故須明也。此中多漏諸句，比論取之。大勝中有三：初明智大、二業大、三彼二住功德大。餘文如論。釋名中有二：一地釋名、二智者釋名，餘文可知。智者大分有二：初正明不動、二「以不轉相故」下總以結之。前中合有二十五句：初十五一向不動、二「是菩薩入」下十句一體不動。地果文中，三果如前。調柔有四：一調柔行、二教智淨、三別地行、四結地相。前中，初法、次喻、後合，初明多見佛起行緣、次起能練行、後所練淨。教智中亦初法、次喻、後合。餘文如論。三偈頌中，文分有二：初說偈意、二正偈頌。此文有四十四偈：初三頌方便集、次三頌淨忍、次十五頌得勝行、次十二頌淨土、次一頌自在、次二頌大勝、次二頌釋名、次五頌調柔等、次一舉略顯廣以結前義。勝行中，初五頌勝行體；次六頌七勸，不頌第五第六勸；次四頌舉勸彰行勝。利益淨土中，初四頌器世間、次五眾生世間、次三智正覺也。
及意內，初化同物身、二「以聲聞」下化同物心。智正覺文，初明第一義智。所以明此者，為成世智法相由所以也。二「是菩薩善知」下是世諦智。此中隨所化攝有十身，通已有十一身，有三：初舉數、二辨相作、三出體。釋義可知。問：何故明器世間乃辨三世間者何也？答：為三法相參難識，欲別故須明也。此中多漏諸句，比論取之。大勝中有三：初明智大、二業大、三彼二住功德大。餘文如論。釋名中有二：一地釋名、二智者釋名，餘文可知。智者大分有二：初正明不動、二「以不轉相故」下總以結之。前中合有二十五句：初十五一向不動、二「是菩薩入」下十句一體不動。地果文中，三果如前。調柔有四：一調柔行、二教智淨、三別地行、四結地相。前中，初法、次喻、後合，初明多見佛起行緣、次起能練行、後所練淨。教智中亦初法、次喻、後合。餘文如論。三偈頌中，文分有二：初說偈意、二正偈頌。此文有四十四偈：初三頌方便集、次三頌淨忍、次十五頌得勝行、次十二頌淨土、次一頌自在、次二頌大勝、次二頌釋名、次五頌調柔等、次一舉略顯廣以結前義。勝行中，初五頌勝行體；次六頌七勸，不頌第五第六勸；次四頌舉勸彰行勝。利益淨土中，初四頌器世間、次五眾生世間、次三智正覺也。
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第九地中，六門同上。
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一釋名者，無礙力說法成就利他行，故名善慧地。
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二所治者，若依《地論》，不能善利益眾生障；依《攝論》，於眾生利益事不由功用。又有二無明：一無量正說法、無量名句味難答、巧言自在陀羅尼障自利；二依四無礙解決疑生解障利他。有二業障并一報障，有有生死。
二所治者，若依《地論》，不能善利益眾生障；依《攝論》，於眾生利益事不由功用。又有二無明：一無量正說法、無量名句味難答、巧言自在陀羅尼障自利；二依四無礙解決疑生解障利他。有二業障并一報障，有有生死。
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三所顯者，由定自在依止、由土自在依止、由智自在依止義，應知法界。
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四所成者，成力波羅蜜。
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五所得果者，若通達土及智自在依止，得應身果。通果同前地。
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六釋文者，大判有三：一偈頌生後、二明地體、三以偈結前。初有十九偈：初二明說前地利益也；次有十七辨四眾讚請，初一菩薩供養、次一梵王設供讚歎、次有十四天女讚請、後一解脫請。天女中三：初一半偈總歎佛德；次十一半歎菩薩等具白他德，就此第二文有二，初三半總歎自因殊勝、次有八偈別歎利他果用；次第三攝亂從寂。就別八偈內，初一身業、次六口業、次一意業。就口業中有二：初總歎說自在、二約根辨相。次一約身喻顯，此文有四，聲聞、緣覺、漸、頓等分四，亦可一乘三乘分四也。第二地體中有四差別：一法師方便成就、二智成就、三入行成就、四說成就。初文有三：初牒前起後、二正辨釋、三結入地相，餘文如論。第二智成就中，初牒前起後總辨、二「有漏」下偏廣善法。第三入行文中有三：初總十一門、二別辨、三總結之，餘文如論。初總門中，論主云「依共」者，心稠林是眾法共止故也。名共依者，依此而知耳。次復共者，根、欲、性、深心等四類同，故名共也。經文使難內何處文脫第四句，生難中經脫第二句，習氣難經脫第九句，餘相可知。就說成中有二段：經初總明說成、二「是菩薩化眾生」下別。別辨中義三，經文有四義。三者，一智成就、二口業成就、三法師成就。經文四者，依論分文。又第二法師深妙義一段，經文亦入智、亦入口業，思之可知。口業文有四：初立宗、二「是菩薩」下明辭堅固、三列名、四歷法別釋，餘文如論應知耳。法師成就有四事示現：一持成就，有四：一立宗、二釋、三結、四以廣顯略；二「是菩薩於一佛所」下說成就，此有十句可知；三「是菩薩三千」下問答成就，有四句可知；四「於是中生」下受持成就，此有一句也。問：此受持與前持何別？答：前持是臨說時，後持是初受時耳。二地果文中，二果如上。調柔分四，同前：一調柔行、二教智淨、三別地德、四結說相。前中，初法、次喻、後合。初中，見佛即起行緣、二能練行、三所練淨，餘文可知。三重頌者，初明說意、二正偈頌。頌中四十二半：初四頌法師方便、次四智成就、次十二入行文、次十四半頌說成就、次七三果、次一結歎。說成就內，初一智成就；次四口業成就；次九半法師成就，此內初二持成就、次一說成就、次一問答、次五半受持成就也。
六釋文者，大判有三：一偈頌生後、二明地體、三以偈結前。初有十九偈：初二明說前地利益也；次有十七辨四眾讚請，初一菩薩供養、次一梵王設供讚歎、次有十四天女讚請、後一解脫請。天女中三：初一半偈總歎佛德；次十一半歎菩薩等具白他德，就此第二文有二，初三半總歎自因殊勝、次有八偈別歎利他果用；次第三攝亂從寂。就別八偈內，初一身業、次六口業、次一意業。就口業中有二：初總歎說自在、二約根辨相。次一約身喻顯，此文有四，聲聞、緣覺、漸、頓等分四，亦可一乘三乘分四也。第二地體中有四差別：一法師方便成就、二智成就、三入行成就、四說成就。初文有三：初牒前起後、二正辨釋、三結入地相，餘文如論。第二智成就中，初牒前起後總辨、二「有漏」下偏廣善法。第三入行文中有三：初總十一門、二別辨、三總結之，餘文如論。初總門中，論主云「依共」者，心稠林是眾法共止故也。名共依者，依此而知耳。次復共者，根、欲、性、深心等四類同，故名共也。經文使難內何處文脫第四句，生難中經脫第二句，習氣難經脫第九句，餘相可知。就說成中有二段：經初總明說成、二「是菩薩化眾生」下別。別辨中義三，經文有四義。三者，一智成就、二口業成就、三法師成就。經文四者，依論分文。又第二法師深妙義一段，經文亦入智、亦入口業，思之可知。口業文有四：初立宗、二「是菩薩」下明辭堅固、三列名、四歷法別釋，餘文如論應知耳。法師成就有四事示現：一持成就，有四：一立宗、二釋、三結、四以廣顯略；二「是菩薩於一佛所」下說成就，此有十句可知；三「是菩薩三千」下問答成就，有四句可知；四「於是中生」下受持成就，此有一句也。問：此受持與前持何別？答：前持是臨說時，後持是初受時耳。二地果文中，二果如上。調柔分四，同前：一調柔行、二教智淨、三別地德、四結說相。前中，初法、次喻、後合。初中，見佛即起行緣、二能練行、三所練淨，餘文可知。三重頌者，初明說意、二正偈頌。頌中四十二半：初四頌法師方便、次四智成就、次十二入行文、次十四半頌說成就、次七三果、次一結歎。說成就內，初一智成就；次四口業成就；次九半法師成就，此內初二持成就、次一說成就、次一問答、次五半受持成就也。
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第十地者，六門同上。
第十地者，六門同上。
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一釋名者，得大法身，具足自在，故名法雲地。
一釋名者，得大法身，具足自在，故名法雲地。
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二所治者，依《地論》，於諸法中不得自在障；依《攝論》，同《地論》，又有二障：一六神通慧、二入微細祕密佛法，有二業障及一報障有有生死。此在初及住心中，復有二障：一於一切應知境微細著、二於一切應知境微細礙，有二業障及一報障無有生死，此在地終心。
二所治者，依《地論》，於諸法中不得自在障；依《攝論》，同《地論》，又有二障：一六神通慧、二入微細祕密佛法，有二業障及一報障有有生死。此在初及住心中，復有二障：一於一切應知境微細著、二於一切應知境微細礙，有二業障及一報障無有生死，此在地終心。
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三所顯者，由業自在依止陀羅尼門、三摩提門，自在依止應知法界。
三所顯者，由業自在依止陀羅尼門、三摩提門，自在依止應知法界。
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四所成者，成智波羅蜜。
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五所得果者，通達業依止，得化身果。通果同前。
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六釋文者，大判有三：初偈頌生起、二明地體、三以偈結。初二十五偈內有五：初二首陀會天興供讚歎，為此地行滿，故色究竟歎也；次一菩薩歎及供養；次二諸天天王共歎及供養；次十八天女歎及供養；後二解脫請。天女有五：初二總舉樂音供養、次五歎報佛、次六歎化佛、次三歎法身體、次二勸行、初一勸入體觀、次一結益歸本。二體文中大分有八：一方便作滿足地分、二得三昧分、三得受位分、四入大盡分、五地釋名分、六神通力無上有上分、七地影像分、八地利益分。初文有三：初總、次別、三結。三昧分有三：初牒前起後、二正義、三結所成。受位中有六：初座有三，謂主、眷屬及結；身有二；眷屬有三；相有六。座初文中，十德內經脫第八功德一句，及脫第三結文。出處中，頂光文有八段可知。六受位文有三：初釋覺、第二辨相、第三結。結文有三可知。第二文有三，謂法、喻、合也。法中有三：一九地菩薩供養，有二可知。二同位加威，有二可知。三佛正受職，此文有三，謂釋光、第二等餘佛、三結。初文有三：第一放光、二歸處有二句、三辨益。初光有八業可知。光入頂有三：一約事入事頂、二約行入行頂、三約實當果現入行心也。可準之，如論應知。大盡分中，如論應知。又此大盡已後，一乘頓教三乘小乘等成佛果分齊，可準義消息之。於中諸經句亦有增減，以論準之。釋名分中，大分有三：一能受佛雲雨說法，名法雲地。二「佛子乃至自從願力起慈悲」下，能注法雨，滅諸眾生煩惱塵焰，名法雲地。此文初釋、次結可知。三「復次佛子乃至菩薩住法雲地從兜率」下，能同果德，大注法雨生物善根與雲相似，名法雲地。初文有二：一總明念力能持佛法、二「能於一念至十方無量佛所」下別明受法。別中有三：一於佛所聽受多法、二「譬如大海」下，於多佛所聽受正法，此有喻、合、結三文。三「解脫月言乃至於一念中能堪受幾所」下，問答明前二種分齊，前中初法、次喻、後合。第三問答二種分齊中，文相有二：初問、次答。答中有四：初立義；二假說問答，舉略顯廣；第三顯其實義；四結可知。神通力無上有上分中有六：一依內、二者依外、三者自相、四作住持、五令歡喜、六名大勝。就此六中，初之一門義貫前四，此處文無。次有一段貫通下四。所以爾者，論主善知文含多義，欲交絡顯法，故作此科也。餘之四門，文義俱有。餘文如論。第四住持中，外內分二，此二內各有二可知耳。第五令喜文有六：初問，此有二，謂念、請分二也；次舉定事答；三明定業用，有二可知；四攝業依本；五結讚，有二可知
六釋文者，大判有三：初偈頌生起、二明地體、三以偈結。初二十五偈內有五：初二首陀會天興供讚歎，為此地行滿，故色究竟歎也；次一菩薩歎及供養；次二諸天天王共歎及供養；次十八天女歎及供養；後二解脫請。天女有五：初二總舉樂音供養、次五歎報佛、次六歎化佛、次三歎法身體、次二勸行、初一勸入體觀、次一結益歸本。二體文中大分有八：一方便作滿足地分、二得三昧分、三得受位分、四入大盡分、五地釋名分、六神通力無上有上分、七地影像分、八地利益分。初文有三：初總、次別、三結。三昧分有三：初牒前起後、二正義、三結所成。受位中有六：初座有三，謂主、眷屬及結；身有二；眷屬有三；相有六。座初文中，十德內經脫第八功德一句，及脫第三結文。出處中，頂光文有八段可知。六受位文有三：初釋覺、第二辨相、第三結。結文有三可知。第二文有三，謂法、喻、合也。法中有三：一九地菩薩供養，有二可知。二同位加威，有二可知。三佛正受職，此文有三，謂釋光、第二等餘佛、三結。初文有三：第一放光、二歸處有二句、三辨益。初光有八業可知。光入頂有三：一約事入事頂、二約行入行頂、三約實當果現入行心也。可準之，如論應知。大盡分中，如論應知。又此大盡已後，一乘頓教三乘小乘等成佛果分齊，可準義消息之。於中諸經句亦有增減，以論準之。釋名分中，大分有三：一能受佛雲雨說法，名法雲地。二「佛子乃至自從願力起慈悲」下，能注法雨，滅諸眾生煩惱塵焰，名法雲地。此文初釋、次結可知。三「復次佛子乃至菩薩住法雲地從兜率」下，能同果德，大注法雨生物善根與雲相似，名法雲地。初文有二：一總明念力能持佛法、二「能於一念至十方無量佛所」下別明受法。別中有三：一於佛所聽受多法、二「譬如大海」下，於多佛所聽受正法，此有喻、合、結三文。三「解脫月言乃至於一念中能堪受幾所」下，問答明前二種分齊，前中初法、次喻、後合。第三問答二種分齊中，文相有二：初問、次答。答中有四：初立義；二假說問答，舉略顯廣；第三顯其實義；四結可知。神通力無上有上分中有六：一依內、二者依外、三者自相、四作住持、五令歡喜、六名大勝。就此六中，初之一門義貫前四，此處文無。次有一段貫通下四。所以爾者，論主善知文含多義，欲交絡顯法，故作此科也。餘之四門，文義俱有。餘文如論。第四住持中，外內分二，此二內各有二可知耳。第五令喜文有六：初問，此有二，謂念、請分二也；次舉定事答；三明定業用，有二可知；四攝業依本；五結讚，有二可知
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；六問答顯定分齊，此文有二：初因、後果，各有問答。初因內，初問、次結，有二可知，初有名用、二問答果。答內有四可知。大勝分，如上地。調柔等三果釋可知，廣如論辨。地影像中，如論應知。上來依一乘圓通佛法約教分齊記，今更約三乘顯其兩位，如經：一名等覺位、二名妙覺位。等覺者，於第十地金剛無礙道中入法界心，謂勇伏定法光三昧。依此定中修行十法：一學佛不思議變通、二集菩薩眷屬、三重修先所行法門、四順一切佛國問訊一切佛、五與無明父母別、六入重玄門、七現同如佛現一切形相、八二種法身具足、九無有二習、十蹬中道第一義諦山頂。此位在第三禪說。若約外相，當補處菩薩，亦示成微細八相，經百劫萬劫變化如佛，菩薩見佛，佛知是菩薩。由得金剛三昧故變現自在，唯生滅為異，廣如《瓔珞經》。妙覺位者，經指第四禪說，義相多同故不料簡。問：此經何故不說等覺妙覺二位者？答？若約三乘別行義門，由約分位取相為正故，等覺、妙覺相形分成兩相。若據此經，圓通自在不以相形，定法為正故，攝在因果二義之中。地利益中，文分有五：一正顯地益、二「如此世界四天已」下彰地廣益、三「以佛力十方菩薩」下明諸菩薩雲集作證顯成可信、四「金剛藏說如來喜」下明其所說上順聖心如來隨喜。「下愜」下四頌，第四功德也。餘文可知。
；六問答顯定分齊，此文有二：初因、後果，各有問答。初因內，初問、次結，有二可知，初有名用、二問答果。答內有四可知。大勝分，如上地。調柔等三果釋可知，廣如論辨。地影像中，如論應知。上來依一乘圓通佛法約教分齊記，今更約三乘顯其兩位，如經：一名等覺位、二名妙覺位。等覺者，於第十地金剛無礙道中入法界心，謂勇伏定法光三昧。依此定中修行十法：一學佛不思議變通、二集菩薩眷屬、三重修先所行法門、四順一切佛國問訊一切佛、五與無明父母別、六入重玄門、七現同如佛現一切形相、八二種法身具足、九無有二習、十蹬中道第一義諦山頂。此位在第三禪說。若約外相，當補處菩薩，亦示成微細八相，經百劫萬劫變化如佛，菩薩見佛，佛知是菩薩。由得金剛三昧故變現自在，唯生滅為異，廣如《瓔珞經》。妙覺位者，經指第四禪說，義相多同故不料簡。問：此經何故不說等覺妙覺二位者？答？若約三乘別行義門，由約分位取相為正故，等覺、妙覺相形分成兩相。若據此經，圓通自在不以相形，定法為正故，攝在因果二義之中。地利益中，文分有五：一正顯地益、二「如此世界四天已」下彰地廣益、三「以佛力十方菩薩」下明諸菩薩雲集作證顯成可信、四「金剛藏說如來喜」下明其所說上順聖心如來隨喜。「下愜」下四頌，第四功德也。餘文可知。
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十明品第二十三
十明品第二十三
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四門同上。
四門同上。
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一辨名者，十者數、明者用，從二義得名。
一辨名者，十者數、明者用，從二義得名。
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月此下五品，為明地德勝用分齊，故次來也。此即第二明來意。
月此下五品，為明地德勝用分齊，故次來也。此即第二明來意。
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三宗者，此通釋五品次第及宗體。所以先明者，前既得體，次明依體起用自在，故次明也。明用不自起，何以成為證？理法故。次辨十忍，即理用也。大果因行非十數測量，故次明阿僧祇，以數行法也。既廣德已成，非小時而得遷動，故次明壽量品。既德無方隨緣依現，故次明菩薩住處耳。初十明者，德用相也，即答上十自在一問。亦可地中答也，此通答上問耳。次十忍者，即答上卜定一問。十願在初地答，次十頂及隨喜心等十句，僧祇後三品總答之。亦可通前二品答也。問：此下五品屬前十地，何以不剛藏說？答：若德體難明，須託人寄事以說。下五相寄別義顯也。所以明忍普賢說，為表勝德大用廣高也。
三宗者，此通釋五品次第及宗體。所以先明者，前既得體，次明依體起用自在，故次明也。明用不自起，何以成為證？理法故。次辨十忍，即理用也。大果因行非十數測量，故次明阿僧祇，以數行法也。既廣德已成，非小時而得遷動，故次明壽量品。既德無方隨緣依現，故次明菩薩住處耳。初十明者，德用相也，即答上十自在一問。亦可地中答也，此通答上問耳。次十忍者，即答上卜定一問。十願在初地答，次十頂及隨喜心等十句，僧祇後三品總答之。亦可通前二品答也。問：此下五品屬前十地，何以不剛藏說？答：若德體難明，須託人寄事以說。下五相寄別義顯也。所以明忍普賢說，為表勝德大用廣高也。
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四釋文者，初十明，文有四：初總開數、次第二寄問、三辨德用、四「安住已」下總明結歎。第三文，分六通以為十明。問：明與通何別？體一義異無壅。日通識根，由日明也。十中第一他心通；第二第四天眼，即現未等分之；第三宿命通；第五第七天耳，亦可第七意法塵攝也；第六第八神足即身通；第九第十普是漏盡智。所以知？為此二並達性，故知也。第七聲與第八色，可見不見分也。又第十是滅盡定。又辨六通三明是三乘教，十明十通是一乘教，不可相攝，深淺分齊不同故。初他心內有三：初問、次辨相、三「是名」下結名，餘九皆爾耳。第二文有二：初明知此界、二「如是等」下攝通餘方。初明中分群機大眾同欣五佛在下總以結之，此依論辨。依經有三：初總歎、第二「說是品時」下約事顯地勝、第三「以佛神力」下菩薩為證。初文有三：初總歎、第二有二問答顯勝義、第三結勝義。第二事文中有五：初動地、二顯所由、三雨花等、四大音讚地德、五等通餘方。第三菩薩證成，文有六：初菩薩來此、二歎地德、三顯同為證、第四舉多說為證、第五推證所由、第六等同也。依論，初文有二：初法益、二事益。法文有三：初反顯、二順辨、三結。順文有四，謂問、答、責、釋可知，經文略而不具。第三重頌中，初明頌意及現頌相生起後文、二正彰偈頌。此前有二：初觀法；二顯意，此文有二：初為利生、二「示不思議」下為欲顯理。初文有三：初歎人德、次「示菩薩」下與自利益、三「隨眾生」下與利他智斷用。二顯理，文有三：一總顯示、二示相、三辨說意。二正頌中有九十偈：初六十九正頌法雲等地、次「為得佛智」下二十一偈頌影像分，餘略不頌。初中文有二十九頌方便集地。亦可前二十六通頌前九地，次三頌滿足地分文也。次二頌三昧分、次十頌受位分、次七頌大盡分、次六頌釋名分、次十三偈總頌無上有上等文、次二金剛藏總結。亦可此等文通頌十地，準思科釋可知。方便集地內，初二頌集起功德、知慧行相、修行佛道等文；次二十七頌同相及別相文，此文初別、後同也。別中，初六三句頌初地相、次一偈一句頌二地、次一頌三地、次二頌四地、次二頌五地、次二頌六地、次二頌七地、次三頌八地、次三頌九地、次「第一妙」下三頌同相，三道亦好。影像中，初十九頌影分、後二結地德無盡。初中，十一頌第二勝功德、次四頌第三功德。二初直知心、知法差別，有二可知；二「聲聞心」下約凡聖報類辨智用殊能。此文有二：初「隨行方便次天心」下辨隨類方便智；二天眼中，初釋、次結。初文有二：初明隨報別不
四釋文者，初十明，文有四：初總開數、次第二寄問、三辨德用、四「安住已」下總明結歎。第三文，分六通以為十明。問：明與通何別？體一義異無壅。日通識根，由日明也。十中第一他心通；第二第四天眼，即現未等分之；第三宿命通；第五第七天耳，亦可第七意法塵攝也；第六第八神足即身通；第九第十普是漏盡智。所以知？為此二並達性，故知也。第七聲與第八色，可見不見分也。又第十是滅盡定。又辨六通三明是三乘教，十明十通是一乘教，不可相攝，深淺分齊不同故。初他心內有三：初問、次辨相、三「是名」下結名，餘九皆爾耳。第二文有二：初明知此界、二「如是等」下攝通餘方。初明中分群機大眾同欣五佛在下總以結之，此依論辨。依經有三：初總歎、第二「說是品時」下約事顯地勝、第三「以佛神力」下菩薩為證。初文有三：初總歎、第二有二問答顯勝義、第三結勝義。第二事文中有五：初動地、二顯所由、三雨花等、四大音讚地德、五等通餘方。第三菩薩證成，文有六：初菩薩來此、二歎地德、三顯同為證、第四舉多說為證、第五推證所由、第六等同也。依論，初文有二：初法益、二事益。法文有三：初反顯、二順辨、三結。順文有四，謂問、答、責、釋可知，經文略而不具。第三重頌中，初明頌意及現頌相生起後文、二正彰偈頌。此前有二：初觀法；二顯意，此文有二：初為利生、二「示不思議」下為欲顯理。初文有三：初歎人德、次「示菩薩」下與自利益、三「隨眾生」下與利他智斷用。二顯理，文有三：一總顯示、二示相、三辨說意。二正頌中有九十偈：初六十九正頌法雲等地、次「為得佛智」下二十一偈頌影像分，餘略不頌。初中文有二十九頌方便集地。亦可前二十六通頌前九地，次三頌滿足地分文也。次二頌三昧分、次十頌受位分、次七頌大盡分、次六頌釋名分、次十三偈總頌無上有上等文、次二金剛藏總結。亦可此等文通頌十地，準思科釋可知。方便集地內，初二頌集起功德、知慧行相、修行佛道等文；次二十七頌同相及別相文，此文初別、後同也。別中，初六三句頌初地相、次一偈一句頌二地、次一頌三地、次二頌四地、次二頌五地、次二頌六地、次二頌七地、次三頌八地、次三頌九地、次「第一妙」下三頌同相，三道亦好。影像中，初十九頌影分、後二結地德無盡。初中，十一頌第二勝功德、次四頌第三功德。二初直知心、知法差別，有二可知；二「聲聞心」下約凡聖報類辨智用殊能。此文有二：初「隨行方便次天心」下辨隨類方便智；二天眼中，初釋、次結。初文有二：初明隨報別不
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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同知、次「菩薩以無障礙明」下知造業成儀境界。三宿命有二：初釋、次結。初文有二：初知自他下位境，有二：初總、次別。次別「又憶過去」下，知佛上位境也。四未來智明有二：初釋、次結。初文有二：初知善惡下位人法，有二：初總、次別；二「知未來無量」下，知佛上位行法。五天耳有三：初立、次釋、三結。第二文中有二：初辨天耳聞持德，此有四句；二「十方遠近」下明天耳用事，此中有三：初總、次「於東方」下別、三「如東方」下，類九方也。第二東方別辨中分三：初佛、次辨法體、三「善解無量」下對人說法。第二法體中出理行二教所說等辨理教，二「所制」下行教也。法略有十句：一教體相、二起信相、三示義宗相、四解釋相、五制學相、六受學相、七舉事勸進相、八聞軌、九思軌、十修軌耳。次第三對人中有三：初理法機、次「所得功德」下行法機、三「廣說」下教機。此文意難得，思之可解，此並歎天耳明德也。六身通內有三：初立名義、次釋、三結。第二文有三：初身業體；二「若聞十方」下辨業體用，有二可知；三「悉自了知」下結業分齊耳。又此通約威力，第八約現色也。七分別言音知明，有二：初釋、次結。初有二：初知聲、二「菩薩隨其等」下辨知所以。初文有二：初辨知眾生報音聲，初總、次別、三結知；次「善分別知」下知二諦教法及根器也。八出色身莊嚴智明，有二：初釋、次結。初文有三：初達色性；二「菩薩入深法界住持」下辨緣集成色，即明用也；三「佛子菩薩入無色法界」下辨通成用相所以耳。第二現色，文有三：初明自行色體勝、二「大慈色」下明利他故現淨色、三「出生如來」下辨因果色相大用成就。普賢色總別有一百一十句，此色有體用，凡愚二十五色即空故也。九真實智明中有二：初釋、次結。初文有二：初約所知理顯智明體；二「菩薩知如是」下辨智巧用，即明其相。前文有二：初約無相境、二「知一切法別異」下約無生境也。二用文，於中有二：初牒前所知、二「不著」下辨智巧用也。用中有三：初明用自在無著、二「不捨一切」下釋順寂成用相、三「觀察諸法」下明用自在。十一切法三昧正受智明中有二：初釋、次結。初文內有三：初辨住寂名體，有二可知；二「亦不捨」下即寂常用；三「菩薩於一切法滅盡正受」文下辨分齊。第二結文有三：初結、次歎定行德用深廣、三仰推知者。大段第四，結文有二：初結、次明德量可知也。
同知、次「菩薩以無障礙明」下知造業成儀境界。三宿命有二：初釋、次結。初文有二：初知自他下位境，有二：初總、次別。次別「又憶過去」下，知佛上位境也。四未來智明有二：初釋、次結。初文有二：初知善惡下位人法，有二：初總、次別；二「知未來無量」下，知佛上位行法。五天耳有三：初立、次釋、三結。第二文中有二：初辨天耳聞持德，此有四句；二「十方遠近」下明天耳用事，此中有三：初總、次「於東方」下別、三「如東方」下，類九方也。第二東方別辨中分三：初佛、次辨法體、三「善解無量」下對人說法。第二法體中出理行二教所說等辨理教，二「所制」下行教也。法略有十句：一教體相、二起信相、三示義宗相、四解釋相、五制學相、六受學相、七舉事勸進相、八聞軌、九思軌、十修軌耳。次第三對人中有三：初理法機、次「所得功德」下行法機、三「廣說」下教機。此文意難得，思之可解，此並歎天耳明德也。六身通內有三：初立名義、次釋、三結。第二文有三：初身業體；二「若聞十方」下辨業體用，有二可知；三「悉自了知」下結業分齊耳。又此通約威力，第八約現色也。七分別言音知明，有二：初釋、次結。初有二：初知聲、二「菩薩隨其等」下辨知所以。初文有二：初辨知眾生報音聲，初總、次別、三結知；次「善分別知」下知二諦教法及根器也。八出色身莊嚴智明，有二：初釋、次結。初文有三：初達色性；二「菩薩入深法界住持」下辨緣集成色，即明用也；三「佛子菩薩入無色法界」下辨通成用相所以耳。第二現色，文有三：初明自行色體勝、二「大慈色」下明利他故現淨色、三「出生如來」下辨因果色相大用成就。普賢色總別有一百一十句，此色有體用，凡愚二十五色即空故也。九真實智明中有二：初釋、次結。初文有二：初約所知理顯智明體；二「菩薩知如是」下辨智巧用，即明其相。前文有二：初約無相境、二「知一切法別異」下約無生境也。二用文，於中有二：初牒前所知、二「不著」下辨智巧用也。用中有三：初明用自在無著、二「不捨一切」下釋順寂成用相、三「觀察諸法」下明用自在。十一切法三昧正受智明中有二：初釋、次結。初文內有三：初辨住寂名體，有二可知；二「亦不捨」下即寂常用；三「菩薩於一切法滅盡正受」文下辨分齊。第二結文有三：初結、次歎定行德用深廣、三仰推知者。大段第四，結文有二：初結、次明德量可知也。
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十忍品二十四
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四門同上。
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十者數，忍者境與神會情諦可也。
十者數，忍者境與神會情諦可也。
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餘二意，前已辨。
餘二意，前已辨。
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四釋文，此文有三：初總列名、二釋、三偈重頌。初文有六：初總告；二歎成忍因果勝相，因果即為二也；三問；四列名；五「是名」下結；六引諸佛同說證成。第二釋文有二：初辨、次結。此十忍前二加行攝、次無生忍正體攝、後七後知攝。約位，即順音聲三地已還，順忍即四五六地，無生忍即七地已上，後七忍九地已上；若通時即齊等也。此忍前三心境得名，後七從喻受稱。別釋，初忍有三：初舉、次釋、三結也。二順忍，三句同前。三，無生，有三，亦同前。就第二釋中有三：初立、次問、三答也。後七忍相生次第，如論。此義云何？疑者云：若法無，云何現？經「如幻也。」疑云：幻法不生，取識；世法不爾，云何同也？故經「如焰，亦生渴心。」疑云：其焰不得受用。世法不爾，云何同？答：如夢。疑云：夢則覺者不聞彼聲。世法聖凡共得，此云何同？答：如響，雖共而非實也。疑云：響即前得無益。世法不爾，此何也？答：如電光，無有作者而觸照有用。疑云：電若有用，即是實法。答：如化益生，豈是實也。疑云：若一切是無，誰能作化？答？如空成諸色，豈是有也。四幻，文有三：初問、次答、三結。答文有二：初辨所觀法，此文有三：初總舉；二「菩薩等」下辨觀相；三「譬如幻化」下廣辨幻相，此有譬合二文。第二「菩薩觀察」下辨忍行，此文有二：初加行忍、二「出生」下後得忍也。五如焰忍，有三：初問、次答、三結。答文有法、喻、合及辨觀相四文可知。六夢忍，文同焰忍可知。七響忍，有三：初問、次答、三結。答文有二喻，各有法、喻、合三文，前是自利、後是利他也。八電忍，有三：初問、次答、三結。第二文有四：初法、次「不行菩薩」下喻、三「是名」下結。四「若菩薩」下辨益勝用。第二喻有二喻：初向理體、第二向事用，各有法、喻、合三文可知。九化忍，有二：初問、次答。答有五：初一法說、次喻、三「如是菩薩處於」下合、四「是為」下結、五「佛子菩薩成就此忍」下明用利益耳。初法，文有二：初明行體所知、二「佛子是為」下結所知起用自在。合中有三：初總合；二「不著世間」下辨相，亦可約法譬顯行儀耳；「譬如化」下，法喻雙結勝用益也。十虛空忍中有二：初問、次答。答文有五：初十句明忍體，一一句皆有法、喻；二「佛子如是菩薩」下七句結成忍行；三「譬如虛空」下復以喻況行體，以合喻成前忍德也；四「是名」下結；五「若菩薩成就無來身」下辨忍行用利益。初十句中，一總、九別，可知。第三廣喻況忍行，文有二：初十一句明行成、二「何以故」下釋成忍
四釋文，此文有三：初總列名、二釋、三偈重頌。初文有六：初總告；二歎成忍因果勝相，因果即為二也；三問；四列名；五「是名」下結；六引諸佛同說證成。第二釋文有二：初辨、次結。此十忍前二加行攝、次無生忍正體攝、後七後知攝。約位，即順音聲三地已還，順忍即四五六地，無生忍即七地已上，後七忍九地已上；若通時即齊等也。此忍前三心境得名，後七從喻受稱。別釋，初忍有三：初舉、次釋、三結也。二順忍，三句同前。三，無生，有三，亦同前。就第二釋中有三：初立、次問、三答也。後七忍相生次第，如論。此義云何？疑者云：若法無，云何現？經「如幻也。」疑云：幻法不生，取識；世法不爾，云何同也？故經「如焰，亦生渴心。」疑云：其焰不得受用。世法不爾，云何同？答：如夢。疑云：夢則覺者不聞彼聲。世法聖凡共得，此云何同？答：如響，雖共而非實也。疑云：響即前得無益。世法不爾，此何也？答：如電光，無有作者而觸照有用。疑云：電若有用，即是實法。答：如化益生，豈是實也。疑云：若一切是無，誰能作化？答？如空成諸色，豈是有也。四幻，文有三：初問、次答、三結。答文有二：初辨所觀法，此文有三：初總舉；二「菩薩等」下辨觀相；三「譬如幻化」下廣辨幻相，此有譬合二文。第二「菩薩觀察」下辨忍行，此文有二：初加行忍、二「出生」下後得忍也。五如焰忍，有三：初問、次答、三結。答文有法、喻、合及辨觀相四文可知。六夢忍，文同焰忍可知。七響忍，有三：初問、次答、三結。答文有二喻，各有法、喻、合三文，前是自利、後是利他也。八電忍，有三：初問、次答、三結。第二文有四：初法、次「不行菩薩」下喻、三「是名」下結。四「若菩薩」下辨益勝用。第二喻有二喻：初向理體、第二向事用，各有法、喻、合三文可知。九化忍，有二：初問、次答。答有五：初一法說、次喻、三「如是菩薩處於」下合、四「是為」下結、五「佛子菩薩成就此忍」下明用利益耳。初法，文有二：初明行體所知、二「佛子是為」下結所知起用自在。合中有三：初總合；二「不著世間」下辨相，亦可約法譬顯行儀耳；「譬如化」下，法喻雙結勝用益也。十虛空忍中有二：初問、次答。答文有五：初十句明忍體，一一句皆有法、喻；二「佛子如是菩薩」下七句結成忍行；三「譬如虛空」下復以喻況行體，以合喻成前忍德也；四「是名」下結；五「若菩薩成就無來身」下辨忍行用利益。初十句中，一總、九別，可知。第三廣喻況忍行，文有二：初十一句明行成、二「何以故」下釋成忍
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行也。此答文有二：此意難解，思之。何者？疑云：若法如空者，此有二疑：一空體是無，物法亦可如是；二如世事空，別物依現法，亦如是別有異空也。答相可知。第三重頌，文有一百二十九偈：初十頌音聲忍、次十頌順忍、次十頌無生忍、次十頌幻忍、次十頌焰忍、次十五頌夢忍、次十七頌響忍、次七言二十行頌電忍、次十頌化忍、次十頌虛空、次七總頌結歎文彰忍利益也。
行也。此答文有二：此意難解，思之。何者？疑云：若法如空者，此有二疑：一空體是無，物法亦可如是；二如世事空，別物依現法，亦如是別有異空也。答相可知。第三重頌，文有一百二十九偈：初十頌音聲忍、次十頌順忍、次十頌無生忍、次十頌幻忍、次十頌焰忍、次十五頌夢忍、次十七頌響忍、次七言二十行頌電忍、次十頌化忍、次十頌虛空、次七總頌結歎文彰忍利益也。
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阿僧祇品第二十五
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四門同上。
四門同上。
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僧祇者，十數之始名也。此品從三義得名。
僧祇者，十數之始名也。此品從三義得名。
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二來意、三宗，上已辨。
二來意、三宗，上已辨。
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四釋文者，所以心王問、佛自說者，上來由是大果之因，非果人莫能辨其際，故佛自說；法依心成，故心王起問也。又為因果互顯耳。亦可數法是知事通果，故佛自說耳。故文云如來等正覺，佛智之義也。此品有二：初問、後答。問意：菩薩行德盡其數極，未知菩薩數法云何？亦可問云：聖境既寬，菩薩盡了，未知以何數法得窮其分量以示下人也。答中總舉一百二十數以答，大數有十：一阿僧祇。二下名無量，此云不可量。三無分齊。四無周遍。五下名無數，此云不可數。六云不可稱。七名不可量，此脫不可字。八名不可思議，如下在第七。九名不可說。十名不可說不可說。此問文有三可知。就佛答中有四：初歎心王問、二勸聽、三忍可、四「佛告」下正答所問。就此文有二：初長行、後偈頌。長行即能數數法，偈頌即數所數也，此即交絡顯數義德用耳。長行中有百二十番數法門：初一百成僧祇，二僧祇下次第成十數以答前問。又一百二十數分齊者，從初拘黎句為因，次不變已下別有一百句為滿數。次有二十句者，從受等十句為因，從僧祇等十句為滿數句也。第二偈中，唯取上第九數法以校量德行，不頌上文，此中有二百四十五偈。此中諸偈總長約有二種意：一總、二別。總者，或事或理、或行或境、或因或果、或文或義等，乃至顯發釋等，文相自彰也，此可思之。二別者，有二：一約境，有三，一智正覺、二眾生世間、三國土世間。二約心，謂正助也。此文有三：初十四行明能數，於中有十重積數法即為十文。二對事辨所數，此對事所數中有二：初用第九數量法、二「攝取不可言說轉已」下轉取第十數因用以量法。所以爾者，但欲明增數之法非只如此。三後一行總結。問：所以不用第十數者？第十數屬佛故。文中雖明佛果法，欲取能迴善根因位法也。所以爾者，為果相通因，二處顯故。此可思之。此即數於無數耳。
四釋文者，所以心王問、佛自說者，上來由是大果之因，非果人莫能辨其際，故佛自說；法依心成，故心王起問也。又為因果互顯耳。亦可數法是知事通果，故佛自說耳。故文云如來等正覺，佛智之義也。此品有二：初問、後答。問意：菩薩行德盡其數極，未知菩薩數法云何？亦可問云：聖境既寬，菩薩盡了，未知以何數法得窮其分量以示下人也。答中總舉一百二十數以答，大數有十：一阿僧祇。二下名無量，此云不可量。三無分齊。四無周遍。五下名無數，此云不可數。六云不可稱。七名不可量，此脫不可字。八名不可思議，如下在第七。九名不可說。十名不可說不可說。此問文有三可知。就佛答中有四：初歎心王問、二勸聽、三忍可、四「佛告」下正答所問。就此文有二：初長行、後偈頌。長行即能數數法，偈頌即數所數也，此即交絡顯數義德用耳。長行中有百二十番數法門：初一百成僧祇，二僧祇下次第成十數以答前問。又一百二十數分齊者，從初拘黎句為因，次不變已下別有一百句為滿數。次有二十句者，從受等十句為因，從僧祇等十句為滿數句也。第二偈中，唯取上第九數法以校量德行，不頌上文，此中有二百四十五偈。此中諸偈總長約有二種意：一總、二別。總者，或事或理、或行或境、或因或果、或文或義等，乃至顯發釋等，文相自彰也，此可思之。二別者，有二：一約境，有三，一智正覺、二眾生世間、三國土世間。二約心，謂正助也。此文有三：初十四行明能數，於中有十重積數法即為十文。二對事辨所數，此對事所數中有二：初用第九數量法、二「攝取不可言說轉已」下轉取第十數因用以量法。所以爾者，但欲明增數之法非只如此。三後一行總結。問：所以不用第十數者？第十數屬佛故。文中雖明佛果法，欲取能迴善根因位法也。所以爾者，為果相通因，二處顯故。此可思之。此即數於無數耳。
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壽命品第二十六
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四門同上。
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辨名者，壽者命根。亦可命壽無二，依大乘即陰相續，依小乘別有不相應性。
辨名者，壽者命根。亦可命壽無二，依大乘即陰相續，依小乘別有不相應性。
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二來意、三宗，上已辨。
二來意、三宗，上已辨。
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四辨文者，此下二品心王自說者，為命處不定，隨心成故也。亦可唯因位有種種義自在也，即壽於無壽也。此中何故舉果土？此為舉處，取能修行人，故下云「普賢充滿其中」也。此文有三：初總告、二舉所依土、三「普賢」下辨能修入因行也。第二文中，初略十土、二廣校量耳。
四辨文者，此下二品心王自說者，為命處不定，隨心成故也。亦可唯因位有種種義自在也，即壽於無壽也。此中何故舉果土？此為舉處，取能修行人，故下云「普賢充滿其中」也。此文有三：初總告、二舉所依土、三「普賢」下辨能修入因行也。第二文中，初略十土、二廣校量耳。
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菩薩住處品第二十七
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四門同上。
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一釋名者，人義及所依，三義得名可知。
一釋名者，人義及所依，三義得名可知。
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二來意、三宗，上已辨。
二來意、三宗，上已辨。
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四釋文者，約相同下位，故辨處也，此即住於無住耳。又雖同人，而無生為生、無住為住。此文有二：初不住有故，明十方清淨八住處；二辨不盡有為故，寄四海十五染處也。
四釋文者，約相同下位，故辨處也，此即住於無住耳。又雖同人，而無生為生、無住為住。此文有二：初不住有故，明十方清淨八住處；二辨不盡有為故，寄四海十五染處也。
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佛不思議法品第二十八
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此下答第二會中三十二問後十三果德問耳。然問答辨義者，為明圓宗祕教顯於時聽修相方便，彰在心目，致使說法被益者無隱宗趣，發心崇遠者不翳習求。是故經言「於正說中置隨語義，於正義中置隨義語。」隨語之義，義非別體之義，隨義之語，語非別詮之語。此是語者之正則，不可執名詮以定法體，是以此經正宗中因果相從、問答連照，不隱失一意，此即大聖巧也。方便修成因果中，上來答因行訖，次下三品答果：初不思議即法身德、次相海即報身德、次小相即化身德。此依三乘。若依一乘時，初品是體、次品是相、第三品是用也。
此下答第二會中三十二問後十三果德問耳。然問答辨義者，為明圓宗祕教顯於時聽修相方便，彰在心目，致使說法被益者無隱宗趣，發心崇遠者不翳習求。是故經言「於正說中置隨語義，於正義中置隨義語。」隨語之義，義非別體之義，隨義之語，語非別詮之語。此是語者之正則，不可執名詮以定法體，是以此經正宗中因果相從、問答連照，不隱失一意，此即大聖巧也。方便修成因果中，上來答因行訖，次下三品答果：初不思議即法身德、次相海即報身德、次小相即化身德。此依三乘。若依一乘時，初品是體、次品是相、第三品是用也。
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四門同上。
四門同上。
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一辨名者，佛不思議法者，此由果故，標佛為初，果非下地測量也。法者，因人所軌也，亦可自體也。就三義得名。
一辨名者，佛不思議法者，此由果故，標佛為初，果非下地測量也。法者，因人所軌也，亦可自體也。就三義得名。
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二何故品來？由因行滿已，次行成得果耳。
二何故品來？由因行滿已，次行成得果耳。
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三宗。此品三身內以法身為宗。若體相用以分，即果德自體為宗。亦可初體、次相、後用，約三身通此三耳。
三宗。此品三身內以法身為宗。若體相用以分，即果德自體為宗。亦可初體、次相、後用，約三身通此三耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四釋文者，所以青蓮花說者，果不自彰，寔由因花顯也。青蓮花，勝也。所以告蓮花藏者，非因淨藏無由攝受勝果也。此文有二：初序、二「爾時青蓮華承佛」下明正說。序文有三：初會眾疑念，此文有二：初總生念、二出所疑法；二「爾時世尊」下加威與力。三「爾時青蓮華即入」下明入定審法。亦可不入定。所以者？由是果法已自深微，更入定顯，退信解故。為以法深，故但審法界，下二品從此耳。因此料簡上下文中，法界者是何觀境？答：依此經文及《地論》，有二義：一若依《地論》判，即是第一義諦理觀境。此約三乘判。二若依經上下文，即通理事二觀境，其法大通非局，仍位在無為耳。初問中略念十法，為是果法，非思量境，故皆不思也。此十句義有五：初一辨依果、次二問因行、次一問正報果德、次三問佛法身音聲智慧三業德相、下三句問神力自在。第三審法中十句內，初五自利、下五利他也。二「爾時青蓮華」下正說。此品遠答上十句，法身德；次相海答不動一句，報身德；小相答上佛六根佛智二句，化身果。此告青蓮花藏者，深奧之勝器也。答文中分二：初十句總亦則是別，從此句下別。別中略舉三百二十種功德法門以示也。有五：初五十句，答上剎土一問；二「十種出生住持」下五十句，答上淨願及種性二問；三「有十種佛事」下六十句，答上佛出世一問；四「一切諸佛有無礙住」下九十句，答佛三業相三問；五「十種最勝力」下七十句，答上神力作用三問。初五十句中，初十辨行德所依妙住、次十實性隨緣以成十種行德、次十以稱法起行成十方便智、次十巧用隨緣自他德備不失時、次十不思境明境界巧用應機無失故超果獨絕。初十句中，初二辨自分相應行德、次七利他攝化行、次一自他契實平等無二。第二十句中有三：初七明法身功德六根作用、次二明依正二法神通自在、次一明佛因圓等諸佛所證也。第三十句可知。第四十句有二：初二自利、後八利他。第五十句可知。第二五十句中，初三十答上淨願、後「離惡」下二十句答種性。初十，從正智出，後得住持願智之用。此有二，初三自利、後七利他。第二十，以外用依內成，即內德法也。於中初三三業德備，次七三業攝化功德。第三十，由前內德成，實用外彰，獨勝莫加故也。於中初二自利行、次二利他方便、次一自利德滿、次六利他德備。第四十，德彰故淨也。初六自行無染、次四利他處無著。第五十，淨決定故究竟也。初六因行滿淨、次四三身果滿淨。四中初一化，一法、二報。
四釋文者，所以青蓮花說者，果不自彰，寔由因花顯也。青蓮花，勝也。所以告蓮花藏者，非因淨藏無由攝受勝果也。此文有二：初序、二「爾時青蓮華承佛」下明正說。序文有三：初會眾疑念，此文有二：初總生念、二出所疑法；二「爾時世尊」下加威與力。三「爾時青蓮華即入」下明入定審法。亦可不入定。所以者？由是果法已自深微，更入定顯，退信解故。為以法深，故但審法界，下二品從此耳。因此料簡上下文中，法界者是何觀境？答：依此經文及《地論》，有二義：一若依《地論》判，即是第一義諦理觀境。此約三乘判。二若依經上下文，即通理事二觀境，其法大通非局，仍位在無為耳。初問中略念十法，為是果法，非思量境，故皆不思也。此十句義有五：初一辨依果、次二問因行、次一問正報果德、次三問佛法身音聲智慧三業德相、下三句問神力自在。第三審法中十句內，初五自利、下五利他也。二「爾時青蓮華」下正說。此品遠答上十句，法身德；次相海答不動一句，報身德；小相答上佛六根佛智二句，化身果。此告青蓮花藏者，深奧之勝器也。答文中分二：初十句總亦則是別，從此句下別。別中略舉三百二十種功德法門以示也。有五：初五十句，答上剎土一問；二「十種出生住持」下五十句，答上淨願及種性二問；三「有十種佛事」下六十句，答上佛出世一問；四「一切諸佛有無礙住」下九十句，答佛三業相三問；五「十種最勝力」下七十句，答上神力作用三問。初五十句中，初十辨行德所依妙住、次十實性隨緣以成十種行德、次十以稱法起行成十方便智、次十巧用隨緣自他德備不失時、次十不思境明境界巧用應機無失故超果獨絕。初十句中，初二辨自分相應行德、次七利他攝化行、次一自他契實平等無二。第二十句中有三：初七明法身功德六根作用、次二明依正二法神通自在、次一明佛因圓等諸佛所證也。第三十句可知。第四十句有二：初二自利、後八利他。第五十句可知。第二五十句中，初三十答上淨願、後「離惡」下二十句答種性。初十，從正智出，後得住持願智之用。此有二，初三自利、後七利他。第二十，以外用依內成，即內德法也。於中初三三業德備，次七三業攝化功德。第三十，由前內德成，實用外彰，獨勝莫加故也。於中初二自利行、次二利他方便、次一自利德滿、次六利他德備。第四十，德彰故淨也。初六自行無染、次四利他處無著。第五十，淨決定故究竟也。初六因行滿淨、次四三身果滿淨。四中初一化，一法、二報。
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第三六十句，初十明化德、後五十報身德，皆此法身德也。佛事者，能興大用，化身攝益相也。初五利他方便、次五利他正益。後五十中，初十一無盡智用如海，初一明所依法身；次十能依德用，初四自利行、後六利他行體。第三十常法，初四自覺行滿、次六覺他行備。第四十無量說佛法，可知。第五十常作佛事，初四明於淨土三業施化攝益；次三現色等住持；次二現寶等莊嚴；次一入定益諸菩薩，亦可但默非定也。第六十堅固，初五自分德圓、次二勝進行迴向、次三修成化益。第四文九十句，有三：初三十答上法身一問、次三十答上音聲等口業、下有三十答佛智意業。初十無礙住，初三自行無礙、次七利他無礙。第二十最勝莊嚴，初三三業體嚴、次六三業用、次一利他德行滿。第三十自在正法，可知。言非不先覺諸佛正法，亦不住學地而成正覺者，此有二意：一簡文中義。此中佛者非同小乘佛，為是共教因大佛也。二者將普賢義簡異生信別門。其佛假使前後現成，並同先覺、並同在究竟，離其學地及以不覺，為普賢法攝三世自在故也。此意思之。第四十一不思議成正覺，初四因圓、次三利他行成、次四三身具德滿成佛也。十巧妙方便，初四自行、後六利他。十佛事可知。十法王，初七自利德、次二利他行、次二自他，二果相攝無別耳。十住法，初四利他德、次六起悲等用無盡。十悉無有餘，初三知法界等無餘、次二知染器世間、次六知出世因法等也。第五文有七十句，初十答上神力一問、次五十答上無礙住、次十答上解脫。初十勝力，初列、次釋，初四自行成、次六他行備。第十中四住義佛所住，即最勝我是佛住；次無礙即真空定，即聖住；次無礙心，即天住；次大悲，即梵住也。十定可知。十法，初五得世間善滿、次五出世行成。十清淨法，初六入因行、後四入佛。三身境界。十一切智，住離障相應不動也。初二知器性、次一總、「三輪化」下七別。別中，初三神通輪、次一正教輪、次三記心輪化。十不可思議三昧，初二利他方便、次三自利方便、次一利他純熟、次一自利行熟、次三寂用解脫自在究竟。十無礙解脫，初五於一塵中現諸佛轉法輪教化、次五於現在攝三世佛於一門中現也。又《大乘同性經》中佛有十種地。「善丈夫！佛地有十，一切菩薩及聲聞辟支佛等所不能行。何者為十？一名甚深難知廣明智德地、二名清淨身分威嚴不思議明德地、三名善明月幢寶相海藏地、四名精妙金光功德神通福德地、五名輪威藏明德地、六名虛空內清淨無垢焰光開相地、七名廣勝法界藏明界地、八名最淨善覺智藏能淨無垢無邊無礙智通
第三六十句，初十明化德、後五十報身德，皆此法身德也。佛事者，能興大用，化身攝益相也。初五利他方便、次五利他正益。後五十中，初十一無盡智用如海，初一明所依法身；次十能依德用，初四自利行、後六利他行體。第三十常法，初四自覺行滿、次六覺他行備。第四十無量說佛法，可知。第五十常作佛事，初四明於淨土三業施化攝益；次三現色等住持；次二現寶等莊嚴；次一入定益諸菩薩，亦可但默非定也。第六十堅固，初五自分德圓、次二勝進行迴向、次三修成化益。第四文九十句，有三：初三十答上法身一問、次三十答上音聲等口業、下有三十答佛智意業。初十無礙住，初三自行無礙、次七利他無礙。第二十最勝莊嚴，初三三業體嚴、次六三業用、次一利他德行滿。第三十自在正法，可知。言非不先覺諸佛正法，亦不住學地而成正覺者，此有二意：一簡文中義。此中佛者非同小乘佛，為是共教因大佛也。二者將普賢義簡異生信別門。其佛假使前後現成，並同先覺、並同在究竟，離其學地及以不覺，為普賢法攝三世自在故也。此意思之。第四十一不思議成正覺，初四因圓、次三利他行成、次四三身具德滿成佛也。十巧妙方便，初四自行、後六利他。十佛事可知。十法王，初七自利德、次二利他行、次二自他，二果相攝無別耳。十住法，初四利他德、次六起悲等用無盡。十悉無有餘，初三知法界等無餘、次二知染器世間、次六知出世因法等也。第五文有七十句，初十答上神力一問、次五十答上無礙住、次十答上解脫。初十勝力，初列、次釋，初四自行成、次六他行備。第十中四住義佛所住，即最勝我是佛住；次無礙即真空定，即聖住；次無礙心，即天住；次大悲，即梵住也。十定可知。十法，初五得世間善滿、次五出世行成。十清淨法，初六入因行、後四入佛。三身境界。十一切智，住離障相應不動也。初二知器性、次一總、「三輪化」下七別。別中，初三神通輪、次一正教輪、次三記心輪化。十不可思議三昧，初二利他方便、次三自利方便、次一利他純熟、次一自利行熟、次三寂用解脫自在究竟。十無礙解脫，初五於一塵中現諸佛轉法輪教化、次五於現在攝三世佛於一門中現也。又《大乘同性經》中佛有十種地。「善丈夫！佛地有十，一切菩薩及聲聞辟支佛等所不能行。何者為十？一名甚深難知廣明智德地、二名清淨身分威嚴不思議明德地、三名善明月幢寶相海藏地、四名精妙金光功德神通福德地、五名輪威藏明德地、六名虛空內清淨無垢焰光開相地、七名廣勝法界藏明界地、八名最淨善覺智藏能淨無垢無邊無礙智通
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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地、九名無邊億莊嚴迴向能照明地、十名毘盧遮那智海藏地。善丈夫！此是如來十地名號，諸佛智慧不可具說。善丈夫！佛初地者，一切微細習氣除故，復一切法得自在故。第二地者，轉法輪故，說深法故。第三地者，說諸聲聞法式故，又復顯說三乘故。第四地者，說八萬四千法門故，又復降伏四種魔故。第五地者，如法降伏諸外道故，又復降伏敖慢及眾數故。第六地者，教示無量眾生六通中故，又復顯現六種大神通故，謂現無邊清淨佛剎功德莊嚴，顯無邊菩薩大眾圍遶，顯現無邊廣大佛剎，顯現無邊佛剎自體，顯現無邊諸佛剎中，從兜率天下託胎乃至法滅，示現無邊種種神通。第七地者，為諸菩薩如實說七菩提分無所有故，復無所著故。第八地者，受一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提四種記故。第九地者，為諸菩薩善方便故。第十地者，為諸菩薩說一切諸法無所有故，復告令知一切諸法本來寂滅大涅槃故。」此應三乘耳。
地、九名無邊億莊嚴迴向能照明地、十名毘盧遮那智海藏地。善丈夫！此是如來十地名號，諸佛智慧不可具說。善丈夫！佛初地者，一切微細習氣除故，復一切法得自在故。第二地者，轉法輪故，說深法故。第三地者，說諸聲聞法式故，又復顯說三乘故。第四地者，說八萬四千法門故，又復降伏四種魔故。第五地者，如法降伏諸外道故，又復降伏敖慢及眾數故。第六地者，教示無量眾生六通中故，又復顯現六種大神通故，謂現無邊清淨佛剎功德莊嚴，顯無邊菩薩大眾圍遶，顯現無邊廣大佛剎，顯現無邊佛剎自體，顯現無邊諸佛剎中，從兜率天下託胎乃至法滅，示現無邊種種神通。第七地者，為諸菩薩如實說七菩提分無所有故，復無所著故。第八地者，受一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提四種記故。第九地者，為諸菩薩善方便故。第十地者，為諸菩薩說一切諸法無所有故，復告令知一切諸法本來寂滅大涅槃故。」此應三乘耳。
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如來相海品第二十九
如來相海品第二十九
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四門同上。
四門同上。
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一釋名者，佛相無窮故如海也，今寄同人說三十二耳，勝諸天故說八十好也，亦可應神耳。此約三乘解。今此文是一乘相，故如海也，所以普賢說寄德無邊故也。問：上〈不思議法品〉別告一人，今何故不也？答：上法是體，顯勝故別告耳。
一釋名者，佛相無窮故如海也，今寄同人說三十二耳，勝諸天故說八十好也，亦可應神耳。此約三乘解。今此文是一乘相，故如海也，所以普賢說寄德無邊故也。問：上〈不思議法品〉別告一人，今何故不也？答：上法是體，顯勝故別告耳。
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二來意者，前體、後相，故來也。
二來意者，前體、後相，故來也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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三宗者，依三乘，用三十二等諸大相為宗。亦可增廣不同三十二相也，即如文辨相德為體耳。
三宗者，依三乘，用三十二等諸大相為宗。亦可增廣不同三十二相也，即如文辨相德為體耳。
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四釋文者，此文有二：初誡聽許說；二廣辨，此文有二：初略辨九十三種大人相、次下總明十蓮華藏世界大人相也。前文，初七頂上相、次「名圓滿」下二十二嚴頂相、次三眉間相。眼鼻各一相、舌有四相、齗齶一相、大牙有四相、齒有一相、肩有五相、胸有一、脇有一、腹有七、下分有二、手有十二、馬藏有三、髀有二、𨄔有二、毛端有一、足有十三。一一相文有四：初列名；二出體；三光；四光照被益，於緣分齊也。
四釋文者，此文有二：初誡聽許說；二廣辨，此文有二：初略辨九十三種大人相、次下總明十蓮華藏世界大人相也。前文，初七頂上相、次「名圓滿」下二十二嚴頂相、次三眉間相。眼鼻各一相、舌有四相、齗齶一相、大牙有四相、齒有一相、肩有五相、胸有一、脇有一、腹有七、下分有二、手有十二、馬藏有三、髀有二、𨄔有二、毛端有一、足有十三。一一相文有四：初列名；二出體；三光；四光照被益，於緣分齊也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第四(之上)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第四(之下)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
終南山至相寺沙門智儼述
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佛小相光明功德品第三十
佛小相光明功德品第三十
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四門同上。次第等，上已說。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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小相者，相形別德也。所以佛自說者，化身之用唯佛方窮故。亦可化身隨物劣令生信，有實德故，佛自說也。此文有二：初總舉形好被益、次「如來足下有千輻」下廣辨隨功攝益。初文有四：一列名；二明用相；三辨眷屬；四舉往因辨用益，影成如來小相德用難盡，此有四文，思之。二廣中有六：初辨形好攝益、二「汝等應當」下教往報恩及識因果、三「諸天子聞是音聲」下興供養行、四「是故諸天子」下教發心悔過、五「說是法時」下辨獲益轉更迴向、六「爾時諸天子」下得益故傳通不絕也。初文有二：初辨相輪光照攝益，此有二可知；二「生天上已」下勸成勝行。勸中有二：初正舉下況勸、二「諸天子盧舍那」下舉勝利以示。初文有三：初正勸、二天子讚美、三重示。重示有二：初總舉德勸；二「如我」下引喻以示，有六喻，中各二文可知，第一法性無我喻、二無有來者喻、三無方住處喻、四離作成善喻、五法無方面喻、六法無諸過喻。第二教往中有四：初舉益以教勸、二「天子其有」下舉損示勸、三「汝昔」下舉恩以示、四「諸天子」下示法以勸也。第三興供養，文有六：一興供具、二往、三不見、四天重示、五重生敬念、六「爾時天妙音」下重敬也。於其內外各有五百煩惱者，十使十惡自相乘即成一百，於內五塵迷生五百，於外五塵迷生五百也。二萬一千等者，可解也。第四教發心中有三：初教發心及悔過，天子得益略有三句；二「時諸天子」下重問有二句；三「爾時天聲」下答。答文有四：初示悔儀有五句；二「譬如明淨」下喻況有三句；三「譬如幻師」下釋伏疑；四「若如是」下結教誨義；第五獲益文有二，初明得益有二句、二「猶未能見」下結答分齊。六「爾時天子」下展轉修行教軌不絕，有四：初以香華等修供養行；二「爾時彼香雲」下，自行熟已復教攝餘人，有四句；三「摩訶薩安住如是」下行益成故復轉益；四「左手持」下舉喻以況成觀境界也。文中有四：初舉喻廣大，彰法難信，有三句；二「佛告寶手菩薩如是」下法合，成其德用深廣；三「佛告寶手菩薩譬如千億」下廣增喻況；四「佛告寶手菩薩譬如定光」下舉喻分齊，結法深廣。此文難，須思之。且釋迦佛為菩薩時，有一相益於一生益一眾生，其一眾生展轉利益一切眾生，並一生至離垢三昧。如是一切眾生復利一切眾生，如是盡窮後際。下至遍傍化作如意珠，亦利益盡窮後際。菩薩一相既如是用，當知佛相德用不可說。佛一小相德既如是，佛大相海准之可識。文意如此，餘相可知。
小相者，相形別德也。所以佛自說者，化身之用唯佛方窮故。亦可化身隨物劣令生信，有實德故，佛自說也。此文有二：初總舉形好被益、次「如來足下有千輻」下廣辨隨功攝益。初文有四：一列名；二明用相；三辨眷屬；四舉往因辨用益，影成如來小相德用難盡，此有四文，思之。二廣中有六：初辨形好攝益、二「汝等應當」下教往報恩及識因果、三「諸天子聞是音聲」下興供養行、四「是故諸天子」下教發心悔過、五「說是法時」下辨獲益轉更迴向、六「爾時諸天子」下得益故傳通不絕也。初文有二：初辨相輪光照攝益，此有二可知；二「生天上已」下勸成勝行。勸中有二：初正舉下況勸、二「諸天子盧舍那」下舉勝利以示。初文有三：初正勸、二天子讚美、三重示。重示有二：初總舉德勸；二「如我」下引喻以示，有六喻，中各二文可知，第一法性無我喻、二無有來者喻、三無方住處喻、四離作成善喻、五法無方面喻、六法無諸過喻。第二教往中有四：初舉益以教勸、二「天子其有」下舉損示勸、三「汝昔」下舉恩以示、四「諸天子」下示法以勸也。第三興供養，文有六：一興供具、二往、三不見、四天重示、五重生敬念、六「爾時天妙音」下重敬也。於其內外各有五百煩惱者，十使十惡自相乘即成一百，於內五塵迷生五百，於外五塵迷生五百也。二萬一千等者，可解也。第四教發心中有三：初教發心及悔過，天子得益略有三句；二「時諸天子」下重問有二句；三「爾時天聲」下答。答文有四：初示悔儀有五句；二「譬如明淨」下喻況有三句；三「譬如幻師」下釋伏疑；四「若如是」下結教誨義；第五獲益文有二，初明得益有二句、二「猶未能見」下結答分齊。六「爾時天子」下展轉修行教軌不絕，有四：初以香華等修供養行；二「爾時彼香雲」下，自行熟已復教攝餘人，有四句；三「摩訶薩安住如是」下行益成故復轉益；四「左手持」下舉喻以況成觀境界也。文中有四：初舉喻廣大，彰法難信，有三句；二「佛告寶手菩薩如是」下法合，成其德用深廣；三「佛告寶手菩薩譬如千億」下廣增喻況；四「佛告寶手菩薩譬如定光」下舉喻分齊，結法深廣。此文難，須思之。且釋迦佛為菩薩時，有一相益於一生益一眾生，其一眾生展轉利益一切眾生，並一生至離垢三昧。如是一切眾生復利一切眾生，如是盡窮後際。下至遍傍化作如意珠，亦利益盡窮後際。菩薩一相既如是用，當知佛相德用不可說。佛一小相德既如是，佛大相海准之可識。文意如此，餘相可知。
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普賢菩薩行品第三十一
普賢菩薩行品第三十一
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四門同上。
四門同上。
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一釋名者，行周法界云普，體順調善稱賢。菩薩是人，行者明因，行體從二義得名。
一釋名者，行周法界云普，體順調善稱賢。菩薩是人，行者明因，行體從二義得名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二來意者，何故來？有二。一疑者云：向前因果以何為體？依何以成？為決此疑也。此即第二自體因果，此品是因，〈性起〉是果。此因果與上修成云何取別？若約緣分齊取，即屬上；離性泯始終，即屬此。問：上地中廣明離性，此云何也？答：前欲攝別行為趣體方便故也，此中所明正是順理之行性也。而無二體，義不相是耳，以緣盡緣、以性即並性也。問：性起絕言離相，云何有因果？有二意：一為經內因中辨性起、果中明性起故二也。二性由不住故起，起時離相順法，故有因果也。問：起時離與緣修何別？答：緣修離緣則不成，性起無緣即不損，故別也。其普賢行亦如性起，分順修生也。何故下文云多法所成出現於世也？答：此望解知，非約性體也，故下數云「若如是知」也。問：若不知，云何辨起？答：餘觀異見故，緣修即不爾也。第二又解：攝前別行成其普德，以發性起故來也。若作此解，由屬修生，性起已下文入本有也。問：普賢行何位成？答：實即不依位；就彼解位已去成，為上經文在解已上說故，餘准思攝。
二來意者，何故來？有二。一疑者云：向前因果以何為體？依何以成？為決此疑也。此即第二自體因果，此品是因，〈性起〉是果。此因果與上修成云何取別？若約緣分齊取，即屬上；離性泯始終，即屬此。問：上地中廣明離性，此云何也？答：前欲攝別行為趣體方便故也，此中所明正是順理之行性也。而無二體，義不相是耳，以緣盡緣、以性即並性也。問：性起絕言離相，云何有因果？有二意：一為經內因中辨性起、果中明性起故二也。二性由不住故起，起時離相順法，故有因果也。問：起時離與緣修何別？答：緣修離緣則不成，性起無緣即不損，故別也。其普賢行亦如性起，分順修生也。何故下文云多法所成出現於世也？答：此望解知，非約性體也，故下數云「若如是知」也。問：若不知，云何辨起？答：餘觀異見故，緣修即不爾也。第二又解：攝前別行成其普德，以發性起故來也。若作此解，由屬修生，性起已下文入本有也。問：普賢行何位成？答：實即不依位；就彼解位已去成，為上經文在解已上說故，餘准思攝。
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三宗者，二門分別：約人、約法。人體德用修生離始，廣大異前耳。二法，是普賢行法，亦有體相用，具有理教行果等也，但義異耳。問：此二品無定及加集眾，云何有體相，答：此二品體表在玄，為彰法體極深廣故。加集眾等，如〈地品〉初釋也。法寄人顯，故此人說也。
三宗者，二門分別：約人、約法。人體德用修生離始，廣大異前耳。二法，是普賢行法，亦有體相用，具有理教行果等也，但義異耳。問：此二品無定及加集眾，云何有體相，答：此二品體表在玄，為彰法體極深廣故。加集眾等，如〈地品〉初釋也。法寄人顯，故此人說也。
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四釋文者，此文有四：初序、次正說、三結會證成、四偈誦。序文有三：初舉略顯廣辨說分齊、二「何以故」下嘖、三答。答文意，前對緣故局少也，此體通緣非緣故寬也。亦可前緣修舉體從相故局，此起依相入體故寬也。有此品攝本有修生、修生本有。又前對一品二品機，此即普也。此總約五義：一位、二根、三事、四病、五行等也。文有四：初總辨上說少意、二「愚癡眾生」下別辨隨說意、三「為如是」下結、四佛「子若菩薩」下略出迷惑過失。此廣文意者，前教既大，云何局無一機？答：為煩惱功力其大，小成大損。上雖非小所治，不輕故。若望普賢法界，不名為廣也。此約嗔惑功能辨失。若約一切惑體時，唯是皮、肉、心三惑也。此中有六：一總辨失、二嘖、三略答、四廣釋、五結、六重廣。顯廣有三可知。百障約位，有六：初十信；二「不樂佛法下」十住障；三「離菩薩行」下十行障；四「誹謗佛法」下障十迴向；五「不樂菩薩住」下初地已上障；六「不順三世佛」即佛障，此在十地終也。理並通耳。二正說中有三，可知。
四釋文者，此文有四：初序、次正說、三結會證成、四偈誦。序文有三：初舉略顯廣辨說分齊、二「何以故」下嘖、三答。答文意，前對緣故局少也，此體通緣非緣故寬也。亦可前緣修舉體從相故局，此起依相入體故寬也。有此品攝本有修生、修生本有。又前對一品二品機，此即普也。此總約五義：一位、二根、三事、四病、五行等也。文有四：初總辨上說少意、二「愚癡眾生」下別辨隨說意、三「為如是」下結、四佛「子若菩薩」下略出迷惑過失。此廣文意者，前教既大，云何局無一機？答：為煩惱功力其大，小成大損。上雖非小所治，不輕故。若望普賢法界，不名為廣也。此約嗔惑功能辨失。若約一切惑體時，唯是皮、肉、心三惑也。此中有六：一總辨失、二嘖、三略答、四廣釋、五結、六重廣。顯廣有三可知。百障約位，有六：初十信；二「不樂佛法下」十住障；三「離菩薩行」下十行障；四「誹謗佛法」下障十迴向；五「不樂菩薩住」下初地已上障；六「不順三世佛」即佛障，此在十地終也。理並通耳。二正說中有三，可知。
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第二文有六十句：初五十因行、次十因中果。前中，初十十信、二十十解已上、三十初地已上、次二十九地十地也，理即通耳。初十中，前七自利法中修信、次三利他中修信也。第二十，初六自行、次三利他行淨、次第十因位淨。第三十智，次第配十地也。第四十巧隨順，可知。第五十直心，前七九地相，於中初二知根、次二知藥、次二知順正證方便、次一除障，後三十地相可知。第六十巧便，初四法身果、次四報身果、次二化身果。次「是故」下結勸修行，有三可知。三證成，可知，有四：初動地雨華，此有二可知；二等通餘方；三十方同證；四復總結也。第四頌中有二：初長行，舉說意以生起；第二正偈誦。偈文有一百二十二行：初二總頌因行所說分齊；次廣歎普賢行德，非誦前文。又亦一行一句即是一德，不須更科也，此可思之。文云與諸如來等者，因果俱無相，因緣作及無作二，發果力等故也。過去即未來二世等者，因此集果義，但三世一相故。十信即諸位也。如是一切但世相入者，即一一世法入現世，不證位成比也。此約三乘別行成。又亦九世自在攝受皆證也，此約普賢自在故爾。因果等法並然，准之。若臨時變化相入等，不在此限，宜可思之。
第二文有六十句：初五十因行、次十因中果。前中，初十十信、二十十解已上、三十初地已上、次二十九地十地也，理即通耳。初十中，前七自利法中修信、次三利他中修信也。第二十，初六自行、次三利他行淨、次第十因位淨。第三十智，次第配十地也。第四十巧隨順，可知。第五十直心，前七九地相，於中初二知根、次二知藥、次二知順正證方便、次一除障，後三十地相可知。第六十巧便，初四法身果、次四報身果、次二化身果。次「是故」下結勸修行，有三可知。三證成，可知，有四：初動地雨華，此有二可知；二等通餘方；三十方同證；四復總結也。第四頌中有二：初長行，舉說意以生起；第二正偈誦。偈文有一百二十二行：初二總頌因行所說分齊；次廣歎普賢行德，非誦前文。又亦一行一句即是一德，不須更科也，此可思之。文云與諸如來等者，因果俱無相，因緣作及無作二，發果力等故也。過去即未來二世等者，因此集果義，但三世一相故。十信即諸位也。如是一切但世相入者，即一一世法入現世，不證位成比也。此約三乘別行成。又亦九世自在攝受皆證也，此約普賢自在故爾。因果等法並然，准之。若臨時變化相入等，不在此限，宜可思之。
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寶王如來性起品第三十二
寶王如來性起品第三十二
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四門同上。
四門同上。
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一辨名，寶王者攝德自在為王，可貴名寶也。如來者如實道來成正覺，性者體，起者現在心地耳。此即會其起相入實也。
一辨名，寶王者攝德自在為王，可貴名寶也。如來者如實道來成正覺，性者體，起者現在心地耳。此即會其起相入實也。
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二來意者，前普賢明能起之緣，次辨所起也。
二來意者，前普賢明能起之緣，次辨所起也。
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三辨宗體者，分別有二：約人、約法。人但本有異前，法者如文耳。問：性起分齊云何？答：此有二義，一始終相對、二闊狹相對明分齊。初始發心至佛性起，終至大菩提大涅槃流通舍利也。闊狹頓悟及三乘始終，出世至聲聞緣覺，世間下至地獄等諸位也，仍起在大解大行大見聞心中。文義俱在下辨，至當指釋。問：若聲聞等有性起者，何故文云於二處不生根？答：言不生者，不生菩提心性起芽，不言無果葉。若無者，微塵中不應有經卷，准喻可知。若細分別，地獄無果葉有體，聲聞有體及果葉也。
三辨宗體者，分別有二：約人、約法。人但本有異前，法者如文耳。問：性起分齊云何？答：此有二義，一始終相對、二闊狹相對明分齊。初始發心至佛性起，終至大菩提大涅槃流通舍利也。闊狹頓悟及三乘始終，出世至聲聞緣覺，世間下至地獄等諸位也，仍起在大解大行大見聞心中。文義俱在下辨，至當指釋。問：若聲聞等有性起者，何故文云於二處不生根？答：言不生者，不生菩提心性起芽，不言無果葉。若無者，微塵中不應有經卷，准喻可知。若細分別，地獄無果葉有體，聲聞有體及果葉也。
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四釋文者，所以性起問、普賢說者，顯器善勝、法曠周也。此文有三：初序、二「爾時普賢菩薩答」下正說、三「爾時十方」下結說證成。序文有五：初眉間放光發起，有二可知；二「爾時一切大眾」下疑念生起；三「爾時如來性起」下明對佛欲請；四「時如來口中」下口中出光，以示說者亦通加耳；五「爾時如來性起問」下正問發起。初放光中有八業：一請業、二因業、三敬業、四覺業、五止業、六降伏業、七示現業、八卷舒業，有一流星身也。第三欲請中有三：初長行示現請儀；二偈陳己意；三結偈，有五：初六偈歎佛德；二「善學」下陳己所謂；三「大眾皆淨」下歎根勝妙；四歎所說法；五「正覺」下成所欲意。第四光示，文有三：初辨光同前、二明所歸、三「爾時普」下明益相也。第二正說，文有三：初示名總答，即本分也；二「爾時如來性起問」下重請，即請分耳；三「爾時普賢菩薩告」下，即說分也。初本中有三：初舉先事、二結說、三辨益。二請中，初長行、次偈請。長行中有四：初總請、二歎眾器熟、三「仁者」下歎說者堪能、四「善哉」下結請。歎器熟中有三：初舉眾集、二歎德、三結。集德中，初自利德、二「大悲」下利他德。三說者堪能德中有二：初自利、二「於諸佛法」下利他德。二偈文，有二：初長行生起；二正偈頌，偈文有三：初二總歎說聽者德以請、二有十三半正別請、三「十方」下四歎眾會希有請。別請中有二：初十半問果、次三問因。果中，初七半陳事、次三歎德耳。三說分有三：初總歎、二「所以」下嘖、三「非少因緣」下廣答。答中有二：初由多因成故不思議，總歎；二「以十種無量」下辨相，有二：初酬因問、二「佛子云何知見如來身」下答上果問，此初即答上因問。此文有二：初總明十門、二別解。初分有四，可知。二別解，文有二意：一釋上十門；二上十門中一門即有二：初長行、次偈頌。長行有二：初辨因體；二「佛子菩薩又復應知」下辨性起德用，此或在知人或法也。初辨體中有十幡：初有二，初釋、次結。釋有二：初喻、後合，餘皆同此。初明眾緣共起喻；二大機堪受喻；三緣成離作喻；四勝智善達喻；五大用現前喻；六機感隨現喻；七有二喻，初名勝緣先濟喻、二隨欲所成喻，此釋疑耳；八成自大事喻；九體用相依喻；十成益非虛喻。此十中，前二第四依緣辨緣，餘七約自體辨緣。第二重頌中有二：初長行生後、次偈頌。偈中分九：初二總歎性起無上、次八別歎校量性功德、次十舉法以況也、次二結成體用自在、次二示教知者、次二勸聽辨說分齊、次二舉事許說、次三十
四釋文者，所以性起問、普賢說者，顯器善勝、法曠周也。此文有三：初序、二「爾時普賢菩薩答」下正說、三「爾時十方」下結說證成。序文有五：初眉間放光發起，有二可知；二「爾時一切大眾」下疑念生起；三「爾時如來性起」下明對佛欲請；四「時如來口中」下口中出光，以示說者亦通加耳；五「爾時如來性起問」下正問發起。初放光中有八業：一請業、二因業、三敬業、四覺業、五止業、六降伏業、七示現業、八卷舒業，有一流星身也。第三欲請中有三：初長行示現請儀；二偈陳己意；三結偈，有五：初六偈歎佛德；二「善學」下陳己所謂；三「大眾皆淨」下歎根勝妙；四歎所說法；五「正覺」下成所欲意。第四光示，文有三：初辨光同前、二明所歸、三「爾時普」下明益相也。第二正說，文有三：初示名總答，即本分也；二「爾時如來性起問」下重請，即請分耳；三「爾時普賢菩薩告」下，即說分也。初本中有三：初舉先事、二結說、三辨益。二請中，初長行、次偈請。長行中有四：初總請、二歎眾器熟、三「仁者」下歎說者堪能、四「善哉」下結請。歎器熟中有三：初舉眾集、二歎德、三結。集德中，初自利德、二「大悲」下利他德。三說者堪能德中有二：初自利、二「於諸佛法」下利他德。二偈文，有二：初長行生起；二正偈頌，偈文有三：初二總歎說聽者德以請、二有十三半正別請、三「十方」下四歎眾會希有請。別請中有二：初十半問果、次三問因。果中，初七半陳事、次三歎德耳。三說分有三：初總歎、二「所以」下嘖、三「非少因緣」下廣答。答中有二：初由多因成故不思議，總歎；二「以十種無量」下辨相，有二：初酬因問、二「佛子云何知見如來身」下答上果問，此初即答上因問。此文有二：初總明十門、二別解。初分有四，可知。二別解，文有二意：一釋上十門；二上十門中一門即有二：初長行、次偈頌。長行有二：初辨因體；二「佛子菩薩又復應知」下辨性起德用，此或在知人或法也。初辨體中有十幡：初有二，初釋、次結。釋有二：初喻、後合，餘皆同此。初明眾緣共起喻；二大機堪受喻；三緣成離作喻；四勝智善達喻；五大用現前喻；六機感隨現喻；七有二喻，初名勝緣先濟喻、二隨欲所成喻，此釋疑耳；八成自大事喻；九體用相依喻；十成益非虛喻。此十中，前二第四依緣辨緣，餘七約自體辨緣。第二重頌中有二：初長行生後、次偈頌。偈中分九：初二總歎性起無上、次八別歎校量性功德、次十舉法以況也、次二結成體用自在、次二示教知者、次二勸聽辨說分齊、次二舉事許說、次三十
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五正說、次二教勸也。正說中，初五結頌初喻、二四頌第二、次四頌第三、次三頌第四、次三頌第五、次三頌第六、次二頌第七中第二喻、次四頌第七中第一喻、次二頌第八、次二頌第九、次三頌第十耳。第二辨身，此次第答上果問，有二：初寄起發、二「此菩薩知見無量」下答。答中，初長行、次偈頌。長行有四：一總答、二嘖、三略答、四「譬如」下廣釋。略中二，可知。廣內有二：初辨法體；二「菩薩具足成就」下辨德用，此用或屬知人、或攝在法也，餘十文相同前。一密身普攝喻；二在緣離無住喻；三辨事利生喻；四中有二：一勝緣先濟喻、二機感隨現喻；五潛用資成喻，合中有三：一正合前喻、二引光證成、三辨光利益；六隨根殊現喻、七一身多感喻、八無思成事喻、九大寶攝德喻、十攝治從願喻。
五正說、次二教勸也。正說中，初五結頌初喻、二四頌第二、次四頌第三、次三頌第四、次三頌第五、次三頌第六、次二頌第七中第二喻、次四頌第七中第一喻、次二頌第八、次二頌第九、次三頌第十耳。第二辨身，此次第答上果問，有二：初寄起發、二「此菩薩知見無量」下答。答中，初長行、次偈頌。長行有四：一總答、二嘖、三略答、四「譬如」下廣釋。略中二，可知。廣內有二：初辨法體；二「菩薩具足成就」下辨德用，此用或屬知人、或攝在法也，餘十文相同前。一密身普攝喻；二在緣離無住喻；三辨事利生喻；四中有二：一勝緣先濟喻、二機感隨現喻；五潛用資成喻，合中有三：一正合前喻、二引光證成、三辨光利益；六隨根殊現喻、七一身多感喻、八無思成事喻、九大寶攝德喻、十攝治從願喻。
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第二偈頌，初生起、次正頌。偈有四十二：初四頌第一喻、次四頌第二、次四頌第三、次五頌第四、次四頌第五、次四頌第六、次四頌第七、次五頌第八、次四頌第九、次四頌第十。問：上來所辨，多與初同義，云何也？答：由能德顯即屬初因，今此舉能取所依止也。三音聲有二：初寄問、二答。答文有二：初總、次別。別中有二：初長行、次偈頌。長行有二：初辨法體；二「菩薩知見音聲十種無量」下明德用，亦二通謂能所也。法體有十：初文有五，初法、次「如呼響」下喻、三「知見」下合、四「譬如世界」下重喻示、五「如來妙音亦爾」下合。前喻無性故順理，後喻無性故具德。第三合內，初歎知見勝、次對法成解以合上喻耳，此名聲無本性喻；二聲無自質喻；三有用益生喻；四隨根開解喻；五隨機感見喻；六依緣異現喻；七用無所依喻，亦可大用遍資喻；八審根受藥喻；九大音具德喻；十隨益非虛喻。第二偈頌，有二：初生起、次頌。頌有四十偈，四行頌一喻可知。四菩提性起心，有二：初寄問、二答。答內，初法、次喻。問：心意識非即佛者，何也？此通二故，故文云「智無量故心亦無量，凡即可知。」喻中分二：初長行、次偈頌。長行中分二：初辨十心法、二「菩薩如是」下結知利益。此初喻名智無所依喻。此何故約智辨？答有二意：一為一心體通染淨，故不約之；二今論性起智即是心，約淨辨故也，故文云「智無依止」也。一智無所依喻、二性無增減喻、三興用益生喻、四智寶攝德喻、五智用殄非喻、六智堪含受喻。問：詳其文相，似言獨佛是性起，何也？答：須知大意。但菩薩從他受教，即是其果，佛及菩薩能授他教，所有行德即屬其芽也，此思准之。七堅固隨益喻。問：樹生芽時，諸樹生芽，所況義云何？答：此不異。何者？但在一心中，本有、新生異耳。若爾，與前眾生不了而有性起，異義相違。答：此各別門。所以知？為前義中聲聞凡夫不知本性亦是性起，今此不知即非性起。得知別是異門，此約性起芽說，故異前耳。又問：二處相違，因何不成矛盾？答：一切善根有邪有正，但順菩提者，無問人天善根等並是性起；不順菩提者，即非性起。此約果處分麁細，是以不違耳。八智用遍資喻。九巧不盡有喻，亦可巧便留惑喻。十性通平等喻。此文有三：初法、次喻、後合。餘文可知。第二偈中有二：初長行生後、次頌。偈有三十七，有二：初一總示識佛心，餘結十喻。初三結第一、次三頌第二、次四頌第三、次四頌第四、次三頌第五、次三頌第六、次五頌第七、次三頌第八、次四頌第九、次四頌第十。五境界
第二偈頌，初生起、次正頌。偈有四十二：初四頌第一喻、次四頌第二、次四頌第三、次五頌第四、次四頌第五、次四頌第六、次四頌第七、次五頌第八、次四頌第九、次四頌第十。問：上來所辨，多與初同義，云何也？答：由能德顯即屬初因，今此舉能取所依止也。三音聲有二：初寄問、二答。答文有二：初總、次別。別中有二：初長行、次偈頌。長行有二：初辨法體；二「菩薩知見音聲十種無量」下明德用，亦二通謂能所也。法體有十：初文有五，初法、次「如呼響」下喻、三「知見」下合、四「譬如世界」下重喻示、五「如來妙音亦爾」下合。前喻無性故順理，後喻無性故具德。第三合內，初歎知見勝、次對法成解以合上喻耳，此名聲無本性喻；二聲無自質喻；三有用益生喻；四隨根開解喻；五隨機感見喻；六依緣異現喻；七用無所依喻，亦可大用遍資喻；八審根受藥喻；九大音具德喻；十隨益非虛喻。第二偈頌，有二：初生起、次頌。頌有四十偈，四行頌一喻可知。四菩提性起心，有二：初寄問、二答。答內，初法、次喻。問：心意識非即佛者，何也？此通二故，故文云「智無量故心亦無量，凡即可知。」喻中分二：初長行、次偈頌。長行中分二：初辨十心法、二「菩薩如是」下結知利益。此初喻名智無所依喻。此何故約智辨？答有二意：一為一心體通染淨，故不約之；二今論性起智即是心，約淨辨故也，故文云「智無依止」也。一智無所依喻、二性無增減喻、三興用益生喻、四智寶攝德喻、五智用殄非喻、六智堪含受喻。問：詳其文相，似言獨佛是性起，何也？答：須知大意。但菩薩從他受教，即是其果，佛及菩薩能授他教，所有行德即屬其芽也，此思准之。七堅固隨益喻。問：樹生芽時，諸樹生芽，所況義云何？答：此不異。何者？但在一心中，本有、新生異耳。若爾，與前眾生不了而有性起，異義相違。答：此各別門。所以知？為前義中聲聞凡夫不知本性亦是性起，今此不知即非性起。得知別是異門，此約性起芽說，故異前耳。又問：二處相違，因何不成矛盾？答：一切善根有邪有正，但順菩提者，無問人天善根等並是性起；不順菩提者，即非性起。此約果處分麁細，是以不違耳。八智用遍資喻。九巧不盡有喻，亦可巧便留惑喻。十性通平等喻。此文有三：初法、次喻、後合。餘文可知。第二偈中有二：初長行生後、次頌。偈有三十七，有二：初一總示識佛心，餘結十喻。初三結第一、次三頌第二、次四頌第三、次四頌第四、次三頌第五、次三頌第六、次五頌第七、次三頌第八、次四頌第九、次四頌第十。五境界
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，有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈頌。初文有二：初辨境體、二「饒益眾生」下辨利益用。初文有三：初法、次喻、後合。初法說，有四：初總舉佛境、二「非境界」下辨佛境分齊、三「佛子一切眾生無量」下辨境深廣、四「佛子菩薩知心」下約法定體以明深義。二喻，有三：初佛境分齊喻、第二境起因緣喻、第三境界深廣喻也。境界有二：一所緣境、二分齊境，此通二也。第二偈，文有二：初生起、次正頌。偈有十，分四：初二頌前法說、次三頌初喻、次一頌第二喻、次四頌第三喻也。六佛行，有二：初寄問、二答。答中，初長行、次偈頌。長行有三：初法說、次「譬如法界」下譬況、三「佛子菩薩如是等」下結德業用。喻中有五，各有譬、合，初一至絕三際喻、二業性無礙喻、三用窮法界喻、四起業濟生喻、五無功成事喻。第二頌中有二：初生起、次偈頌。偈有十，分五，二偈頌一喻可知。七菩提，文有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈頌。長行有三：初法、次喻、後「佛子菩薩以如是」下結其業用。初法說，有二：初辨體、二「知處等」下辨用。亦可初自利、次利他。二就喻中有二，各有喻、合，初名現機定器喻、二至寂離性喻。初合喻，文有四：一正合上喻、二「佛子一切佛」下辨菩提離言、三「佛子成菩提時」下辨離言相、四「佛子如來身中」下釋離言用事。三辨相，文有三：初釋相、二「佛子隨如來」下類以成法、三「如來具足」下結成。四用事中有三：一辨用事、二「皆悉一性」下釋所以耳、三「如是」下結。第二合喻，有二：初辨法、二「復次佛子於一毛道」下辨依法成解。初文有二：初辨法體、二「佛子如來成正覺已」下成身業用，此文有二：初辨、次結。初法體，文有二：初辨、次結。初文有二：初正合上喻；二「佛子設有」下有二：初問答假設類成、二成解。文有二：初建萬像通體、二「復次佛子」下解自他無咎有。三結，可知。二頌文，有二：初長行生後、次偈頌。偈有十二，分六：初二結法說、次二頌初喻、次二頌第二喻、次二頌假設類文、次二頌成身用、次二總歎德用也。八轉法輪，有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈頌。長行有二：初釋、次結。釋文有三：初總辨體、二「譬如」下譬況廣辨、三「佛子若如是」下結定損益。初總辨中有六：初辨體、二辨分齊、三明所離、四譬況、五釋成、六類釋。廣辨中有二：初約體辨、二「復次佛子」下約用辨成。初有二譬，各有譬、合，初大音無盡喻、二大響遍周喻。第二合文，有三：初立、二嘖、三答可知。二約用辨
，有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈頌。初文有二：初辨境體、二「饒益眾生」下辨利益用。初文有三：初法、次喻、後合。初法說，有四：初總舉佛境、二「非境界」下辨佛境分齊、三「佛子一切眾生無量」下辨境深廣、四「佛子菩薩知心」下約法定體以明深義。二喻，有三：初佛境分齊喻、第二境起因緣喻、第三境界深廣喻也。境界有二：一所緣境、二分齊境，此通二也。第二偈，文有二：初生起、次正頌。偈有十，分四：初二頌前法說、次三頌初喻、次一頌第二喻、次四頌第三喻也。六佛行，有二：初寄問、二答。答中，初長行、次偈頌。長行有三：初法說、次「譬如法界」下譬況、三「佛子菩薩如是等」下結德業用。喻中有五，各有譬、合，初一至絕三際喻、二業性無礙喻、三用窮法界喻、四起業濟生喻、五無功成事喻。第二頌中有二：初生起、次偈頌。偈有十，分五，二偈頌一喻可知。七菩提，文有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈頌。長行有三：初法、次喻、後「佛子菩薩以如是」下結其業用。初法說，有二：初辨體、二「知處等」下辨用。亦可初自利、次利他。二就喻中有二，各有喻、合，初名現機定器喻、二至寂離性喻。初合喻，文有四：一正合上喻、二「佛子一切佛」下辨菩提離言、三「佛子成菩提時」下辨離言相、四「佛子如來身中」下釋離言用事。三辨相，文有三：初釋相、二「佛子隨如來」下類以成法、三「如來具足」下結成。四用事中有三：一辨用事、二「皆悉一性」下釋所以耳、三「如是」下結。第二合喻，有二：初辨法、二「復次佛子於一毛道」下辨依法成解。初文有二：初辨法體、二「佛子如來成正覺已」下成身業用，此文有二：初辨、次結。初法體，文有二：初辨、次結。初文有二：初正合上喻；二「佛子設有」下有二：初問答假設類成、二成解。文有二：初建萬像通體、二「復次佛子」下解自他無咎有。三結，可知。二頌文，有二：初長行生後、次偈頌。偈有十二，分六：初二結法說、次二頌初喻、次二頌第二喻、次二頌假設類文、次二頌成身用、次二總歎德用也。八轉法輪，有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈頌。長行有二：初釋、次結。釋文有三：初總辨體、二「譬如」下譬況廣辨、三「佛子若如是」下結定損益。初總辨中有六：初辨體、二辨分齊、三明所離、四譬況、五釋成、六類釋。廣辨中有二：初約體辨、二「復次佛子」下約用辨成。初有二譬，各有譬、合，初大音無盡喻、二大響遍周喻。第二合文，有三：初立、二嘖、三答可知。二約用辨
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成，有五可知。二頌，文有二：初生後；次頌，偈有十，分五：初一頌總辨文、次一頌第一喻、次二半頌第二喻、次三半頌約用辨成文、次二總歎也。九涅槃，有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈。長行有二：初辨法體、二「復次菩薩如是知涅槃」下結知業用。初文有二：初法總辨、次喻廣釋。初文有四：初總約法勸知；二出涅槃體，有三可知；「三佛子如來」下明不說本涅槃體，但辨性起，文有五可知；四「佛子但如來」下明說事相涅槃，文有三可知。二廣辨中有二：初約喻以辨、二「如來示現涅槃時」下顯事用隨緣分齊相也，文有二。釋結可知。前喻有三，各有譬、合、結三文，初現局體通喻、二化窮盡滅喻、三赴用隨機喻。第二偈，文有二：初生後、次偈頌。偈有十二，分五：初二頌第一喻、次二頌第二喻、次二頌第三喻、次四頌用隨緣文、次二總歎耳。十見聞得益，文有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈頌。長行有二：初辨現未見聞流通益；二「爾時諸菩薩」下問經得名，辨經文義持利儀式。初文有二：初釋、次「佛子是為」下結。前文有三：初總法說、次譬況廣說、三「於如來」下辨見聞功行廣大難說。此有三：初立、次責、三答。初法說中有四：初總辨成益不虛，有二句可知；二辨有中殊勝行；三成空中方便智；四明窮其果位具足勝德。譬況廣文有二：初辨現在體益；二「若有得經」下未來住持用也，此有二可知。初現在益，文有三喻：初二喻譬所得福慧堅固行德、後一喻性德勝用。前二喻者，初喻行窮堅實難壞喻、二名小智能焚大惑喻，此等各有譬合也；三者性起善巧資成喻。二問經名義及儀式等中有二：初問、次答。答文有五：初示經名並經義用；二「如是經典」下明所為分齊；三「是故菩薩」下舉益勸持；四「佛子菩薩雖無量億」下顯經要勝，此文有二：初辨損、次明益可知；五「佛子菩薩聞此經已」下明教修益方儀。二所為分齊中，初法、次喻、後合。頌中有二：初生起；次頌，偈有八，分四：初二總、次二頌第一喻、次二頌第二喻、次二頌第三喻。第三「爾時十方」下結說證成，有二：初長行、次偈頌。亦可此偈是廣說中第二重頌耳。初文有五：初動地并雨華，有二：初辨、次結通；二佛現身，亦二可知；三成行益，亦有二可知；四明得力所以；五菩薩雲集為證，亦二可知。二偈頌，有二：初長行明說意、二正頌。頌文有七，分三：初二總辨法深難以喻顯；次三歎聞法利益；次二舉益勸持，有三可知也。
成，有五可知。二頌，文有二：初生後；次頌，偈有十，分五：初一頌總辨文、次一頌第一喻、次二半頌第二喻、次三半頌約用辨成文、次二總歎也。九涅槃，有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈。長行有二：初辨法體、二「復次菩薩如是知涅槃」下結知業用。初文有二：初法總辨、次喻廣釋。初文有四：初總約法勸知；二出涅槃體，有三可知；「三佛子如來」下明不說本涅槃體，但辨性起，文有五可知；四「佛子但如來」下明說事相涅槃，文有三可知。二廣辨中有二：初約喻以辨、二「如來示現涅槃時」下顯事用隨緣分齊相也，文有二。釋結可知。前喻有三，各有譬、合、結三文，初現局體通喻、二化窮盡滅喻、三赴用隨機喻。第二偈，文有二：初生後、次偈頌。偈有十二，分五：初二頌第一喻、次二頌第二喻、次二頌第三喻、次四頌用隨緣文、次二總歎耳。十見聞得益，文有二：初寄問、二答。答文有二：初長行、次偈頌。長行有二：初辨現未見聞流通益；二「爾時諸菩薩」下問經得名，辨經文義持利儀式。初文有二：初釋、次「佛子是為」下結。前文有三：初總法說、次譬況廣說、三「於如來」下辨見聞功行廣大難說。此有三：初立、次責、三答。初法說中有四：初總辨成益不虛，有二句可知；二辨有中殊勝行；三成空中方便智；四明窮其果位具足勝德。譬況廣文有二：初辨現在體益；二「若有得經」下未來住持用也，此有二可知。初現在益，文有三喻：初二喻譬所得福慧堅固行德、後一喻性德勝用。前二喻者，初喻行窮堅實難壞喻、二名小智能焚大惑喻，此等各有譬合也；三者性起善巧資成喻。二問經名義及儀式等中有二：初問、次答。答文有五：初示經名並經義用；二「如是經典」下明所為分齊；三「是故菩薩」下舉益勸持；四「佛子菩薩雖無量億」下顯經要勝，此文有二：初辨損、次明益可知；五「佛子菩薩聞此經已」下明教修益方儀。二所為分齊中，初法、次喻、後合。頌中有二：初生起；次頌，偈有八，分四：初二總、次二頌第一喻、次二頌第二喻、次二頌第三喻。第三「爾時十方」下結說證成，有二：初長行、次偈頌。亦可此偈是廣說中第二重頌耳。初文有五：初動地并雨華，有二：初辨、次結通；二佛現身，亦二可知；三成行益，亦有二可知；四明得力所以；五菩薩雲集為證，亦二可知。二偈頌，有二：初長行明說意、二正頌。頌文有七，分三：初二總辨法深難以喻顯；次三歎聞法利益；次二舉益勸持，有三可知也。
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離世間品第三十三
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解行法相動靜，無礙此會成也。四門同上。
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一釋名者，離者行體淨義也。世間者所離之法。世者時，聞者中，但在時中者名世間也。
一釋名者，離者行體淨義也。世間者所離之法。世者時，聞者中，但在時中者名世間也。
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二來意者，有二：一辨教興會來由，此下第三依緣修行成德分。所以來者，上既得法，次須依法就緣使修成行德故也，故下二品文中皆有勸辭。故知二品來者，前聖性現前，欲得不與凡共分齊，故次來也。
二來意者，有二：一辨教興會來由，此下第三依緣修行成德分。所以來者，上既得法，次須依法就緣使修成行德故也，故下二品文中皆有勸辭。故知二品來者，前聖性現前，欲得不與凡共分齊，故次來也。
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三宗者，分別有二：一約人，人有正助二人，各有體相用。問：此人與下知識人何異？答：此是能宣教人，下知識是教所詮法人也，准取之。二約法，法謂行法，即一乘道品也。三乘及小乘名數雖同三十七，而意異也，廣如諸經。一乘之行學亦有始，若依定學明始分齊者，若約迴心人即用非至定及初禪定等為學始，若據直進人即用光得意言定為初學始。若約一乘不共教，據行即寂靜勝三昧為初學始。若約行解，即華嚴定為初學始。若約行位，即十行位定為初學始。若約人知識軌則，用師子奮迅定為初學始。若約解信等，即用淨藏定等為初學始。若約正解用性起法門為初學始。若約解位，即十解位定為初學始。此等約歸向本實為言。頓悟人意言無分別定為初也，餘可准知耳。
三宗者，分別有二：一約人，人有正助二人，各有體相用。問：此人與下知識人何異？答：此是能宣教人，下知識是教所詮法人也，准取之。二約法，法謂行法，即一乘道品也。三乘及小乘名數雖同三十七，而意異也，廣如諸經。一乘之行學亦有始，若依定學明始分齊者，若約迴心人即用非至定及初禪定等為學始，若據直進人即用光得意言定為初學始。若約一乘不共教，據行即寂靜勝三昧為初學始。若約行解，即華嚴定為初學始。若約行位，即十行位定為初學始。若約人知識軌則，用師子奮迅定為初學始。若約解信等，即用淨藏定等為初學始。若約正解用性起法門為初學始。若約解位，即十解位定為初學始。此等約歸向本實為言。頓悟人意言無分別定為初也，餘可准知耳。
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四釋文者，此下有二分：初品明託法進修分、二〈入法界〉下明依人入證分。問：何故對法不明入證，下約人方始入證？答：法是所依，善巧由智。若不依善達機儀勝人，雖自有法，未可得證也，故經云「知識全梵行」也。問：上來法及此成行並無聲聞，下〈法界〉知識即通辨聲聞，何也？答上法是頓，此行亦頓，為此無聲聞。下〈法界〉中有二意：一為人有勝巧，引小成大，為明人德故說小也；二顯法界發心始通二迴故。此二品何故分二處說？答：祇桓重閣攝化之始，普光堂起行之初故也。故上來明菩薩起行發於普光，下明文殊教化起於重閣也。所以知？此重會，別本云「乃能重啟斯義問」，故知也。此文有七：初序、次入定、三起、四請、五「爾時普賢告」下正說、六品末證成、七偈頌。初文有四：初時、二佛、三處、四同聞眾。處中有二：初辨處、二依處成佛德。何故於此歎德？以因果淳熟，功歸化主故也。又行相可責故。德文有三：初總辨、二自分行、三「能與一切」下利他行。四同聞，有二：初總列數歎德。此初文有四：初舉俱；二略歎德，有二，初練始異終、二練新異舊；三「具足成就」下別歎德；四「具足如是下」結。三別歎德中有二：初自分德、二「於一念中」下他分德。自分中，初自利、二「善攝眾生」下利他。第二列名歎德中有二：初列名，此略列。所以此文菩薩名同普者，為行體順理成無異相故也。次歎德中有四：初總、二「隨諸世」下攝法為首行、三「悉能受持」下護持正法行、四「隨諸」下示成大事行。二入定中有三：初入定、二列名、三明定力。所以此名華嚴定，表行嚴果故。三明起定，同前可知。四請問中所以獨普慧為法先問，彰今但以慧導行也，復顯機廣大故。但慧發於體故，普慧略問二百句；巧行隨緣故，普賢廣答二千句也。此中已下有十意，故行教興：一由為與勝人同行故、二佛護念故、三成就不可思議諸善根故、四具足菩薩根故、五生佛家故、六得善知識力故、七一切諸佛神力持故、八盧舍那佛本願力故、九善根熟故、十堪受普賢菩薩行故也。此文正在善知識義通此品耳，此可思准之。問中有三：初總告、二正問、三「善哉」下總結請也。所以普賢答，表行廣故。此文有六，即六位也。初二十句，十信位；次「何等發普賢心」下二十句，十住位；三「何等為持」下三十句，十行位；四「何等寶住」下二十九句，十迴向位；五「何等身業」下五十句，十地位；六「何等觀察」下五十一句，問果位差別，故別本云「願解說菩薩行從始至終，令無疑也。」就「爾時普賢告」下第五說分，廣答上
四釋文者，此下有二分：初品明託法進修分、二〈入法界〉下明依人入證分。問：何故對法不明入證，下約人方始入證？答：法是所依，善巧由智。若不依善達機儀勝人，雖自有法，未可得證也，故經云「知識全梵行」也。問：上來法及此成行並無聲聞，下〈法界〉知識即通辨聲聞，何也？答上法是頓，此行亦頓，為此無聲聞。下〈法界〉中有二意：一為人有勝巧，引小成大，為明人德故說小也；二顯法界發心始通二迴故。此二品何故分二處說？答：祇桓重閣攝化之始，普光堂起行之初故也。故上來明菩薩起行發於普光，下明文殊教化起於重閣也。所以知？此重會，別本云「乃能重啟斯義問」，故知也。此文有七：初序、次入定、三起、四請、五「爾時普賢告」下正說、六品末證成、七偈頌。初文有四：初時、二佛、三處、四同聞眾。處中有二：初辨處、二依處成佛德。何故於此歎德？以因果淳熟，功歸化主故也。又行相可責故。德文有三：初總辨、二自分行、三「能與一切」下利他行。四同聞，有二：初總列數歎德。此初文有四：初舉俱；二略歎德，有二，初練始異終、二練新異舊；三「具足成就」下別歎德；四「具足如是下」結。三別歎德中有二：初自分德、二「於一念中」下他分德。自分中，初自利、二「善攝眾生」下利他。第二列名歎德中有二：初列名，此略列。所以此文菩薩名同普者，為行體順理成無異相故也。次歎德中有四：初總、二「隨諸世」下攝法為首行、三「悉能受持」下護持正法行、四「隨諸」下示成大事行。二入定中有三：初入定、二列名、三明定力。所以此名華嚴定，表行嚴果故。三明起定，同前可知。四請問中所以獨普慧為法先問，彰今但以慧導行也，復顯機廣大故。但慧發於體故，普慧略問二百句；巧行隨緣故，普賢廣答二千句也。此中已下有十意，故行教興：一由為與勝人同行故、二佛護念故、三成就不可思議諸善根故、四具足菩薩根故、五生佛家故、六得善知識力故、七一切諸佛神力持故、八盧舍那佛本願力故、九善根熟故、十堪受普賢菩薩行故也。此文正在善知識義通此品耳，此可思准之。問中有三：初總告、二正問、三「善哉」下總結請也。所以普賢答，表行廣故。此文有六，即六位也。初二十句，十信位；次「何等發普賢心」下二十句，十住位；三「何等為持」下三十句，十行位；四「何等寶住」下二十九句，十迴向位；五「何等身業」下五十句，十地位；六「何等觀察」下五十一句，問果位差別，故別本云「願解說菩薩行從始至終，令無疑也。」就「爾時普賢告」下第五說分，廣答上
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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六位也。初十信位中有三：初九十句，自分行滿；二「十種入」下八十句，勝分行；三「十不可壞智」下三十句，利他行。初九十中，初五十，自利行；二「正希望」下二十，利他行；三「十戒」下二十，當位因成果滿。初依果者，汎有四種：一國土等依果、二習氣依前果生、三習因習果、四因體相依因果。此中不說前二也，亦可說同第一，此可思准。此文有二：初八自分、後二勝進可知。此等文中十十皆有四：一舉數；二列名釋；三結；四舉利勸學，唯除佛地及共法行，更無異果等法學故。因果既立，能解非勝，智不成故，明十奇特想。此中初八自分、次二他分也。既有大解須起大行，次明十行。修行之來必須依善友，故明十知識：初一安固菩提心、次三依道心成自利行、次四依心成利他行、次一依心成普賢行、次一依大行入法界。若不策懃無由進道，次明十精進。欲明精進合理明十悕望，前八自分、後二勝進。離偏名正耳。依正悕有力，故辨十種成就眾生：初一布施攝、次二愛語、次二同事、次五利行。由利生故惡無不離、善無不積，故明十戒。既前德成，故明十授記。二有八十勝分行，有三：初二十自行、次四十入利他行、次二十入利他因果中。既自行成，次入勝境也。行勝故，入十如來境也。初一示成菩提、次八三業利物、次一入涅槃。八中，初四口、次二身、次二意用。既入勝用，須識器性，故明十入眾生心行。既識根，次明所安處，故明十入世界。既得依處，須識時脩短，故辨十入劫。雖時自在，說示不明理亦難可，故辨十說三世。既識時次，明時中法，故次辨三世間。文言入世間者，一知三法現時中故；二入語法通義力故，又有施設通情曰道故；三入語義體性故；四入語義隨方施設故；五入知識語義想故；六入語言因故；七知語言分齊故；八入言義互轉無盡故；九知時中離染言義亦如是故；十知時中性淨故，言義亦如是。既達時中法，得法解益故，第八十捨離憂惱，心無厭悔。初四自利、次五利他行、次一自他俱行。第三利他內，初成作事無悔，其心堅固。次明十利，他智不可壞，初二利他、次八自利。既有智故能持法，次十陀羅尼，前九持因法、次一持果法。以持成就分解果法故，次第三辨說十佛化被於他，初三報佛、次三化、次四法佛。此但一相解耳，若依此經即並通攝也。第二「普賢心」下答十解位問，有三：初五十句明解方便、二「十清淨」下七十句解位正修對治行。三「十說法」下八十句利他行。初中，大心為本，故發普賢心。初三護眾生心、次三趣果智心、次四厭離有為心。既大心成，次成大行。第
六位也。初十信位中有三：初九十句，自分行滿；二「十種入」下八十句，勝分行；三「十不可壞智」下三十句，利他行。初九十中，初五十，自利行；二「正希望」下二十，利他行；三「十戒」下二十，當位因成果滿。初依果者，汎有四種：一國土等依果、二習氣依前果生、三習因習果、四因體相依因果。此中不說前二也，亦可說同第一，此可思准。此文有二：初八自分、後二勝進可知。此等文中十十皆有四：一舉數；二列名釋；三結；四舉利勸學，唯除佛地及共法行，更無異果等法學故。因果既立，能解非勝，智不成故，明十奇特想。此中初八自分、次二他分也。既有大解須起大行，次明十行。修行之來必須依善友，故明十知識：初一安固菩提心、次三依道心成自利行、次四依心成利他行、次一依心成普賢行、次一依大行入法界。若不策懃無由進道，次明十精進。欲明精進合理明十悕望，前八自分、後二勝進。離偏名正耳。依正悕有力，故辨十種成就眾生：初一布施攝、次二愛語、次二同事、次五利行。由利生故惡無不離、善無不積，故明十戒。既前德成，故明十授記。二有八十勝分行，有三：初二十自行、次四十入利他行、次二十入利他因果中。既自行成，次入勝境也。行勝故，入十如來境也。初一示成菩提、次八三業利物、次一入涅槃。八中，初四口、次二身、次二意用。既入勝用，須識器性，故明十入眾生心行。既識根，次明所安處，故明十入世界。既得依處，須識時脩短，故辨十入劫。雖時自在，說示不明理亦難可，故辨十說三世。既識時次，明時中法，故次辨三世間。文言入世間者，一知三法現時中故；二入語法通義力故，又有施設通情曰道故；三入語義體性故；四入語義隨方施設故；五入知識語義想故；六入語言因故；七知語言分齊故；八入言義互轉無盡故；九知時中離染言義亦如是故；十知時中性淨故，言義亦如是。既達時中法，得法解益故，第八十捨離憂惱，心無厭悔。初四自利、次五利他行、次一自他俱行。第三利他內，初成作事無悔，其心堅固。次明十利，他智不可壞，初二利他、次八自利。既有智故能持法，次十陀羅尼，前九持因法、次一持果法。以持成就分解果法故，次第三辨說十佛化被於他，初三報佛、次三化、次四法佛。此但一相解耳，若依此經即並通攝也。第二「普賢心」下答十解位問，有三：初五十句明解方便、二「十清淨」下七十句解位正修對治行。三「十說法」下八十句利他行。初中，大心為本，故發普賢心。初三護眾生心、次三趣果智心、次四厭離有為心。既大心成，次成大行。第
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二十普賢行，初九自分行法、次一勝進行法。大行既備，次辨悲濟物，第三十大悲。悲心既具，次依悲明發心之具，第四十發菩提心因緣。既大心成已，次須依善友令增，第五近善知識。前八起因行、次二起果行。解位第二有七十句，為三：初二十明方便修、二「隨順覺」下三十明解成就、三十明所知法門差別。以近善友故能遠諸惑，第一十清淨。既離障故，高昇彼岸，第二十波羅蜜。既行體成，於所知中隨順覺達，第三十隨順覺知。既隨知已，成知精立，第四十決定知。既決定多有堪能，第五十力。既智力堪能，第六辨十平等。既得理觀，須起智用，第七辨十方便佛法句。就第三利他八十句，復為三：初四十正對緣說法，顯辨才德備；次「十無著」下三十辨無著智成；次十句辨化德備足。初既解已，須起言說，第一辨十說法。既說法已，次須受持故，第二十受持方法。前七持因行、次三持果法，既受持已諷誦，須第三十才。由才無滯，德相殊出，第四辨十勝法，前八方便修勝、次二自在用勝。正以德起勝能，於境緣無執，第五辨十無著。以無著故成平等證，第六辨十平等心，前八自分行中平等、次二勝分行中平等。心既得平等，依證起後得智，第七辨十出生智。從後智起用，第八辨十變化。第三「十持」下三百句，答上十行問，有三：初六十句，勝入佛境，障盡清淨；二「十不思議」下九十句，辨對治道成行德清淨；三「十園林」下一百五十句，當位修成滿足也。初中有三：初十辨行體、次二十入佛境界、下三十句行成除障。初持有四：一因持果，如種性持；二果持因，如地持、加持等；三住持力益；四心境相持，如論。此中通也。既種性持成，於法悕望不厭，第二辨十正悕望。正以悕法智成，心徹無礙，第三辨十深入佛法，初四約器世間明佛法、次二眾生世間、次三智正覺、次一總法界為佛法。既入佛法，緣無不實，皆是起行所依，第四辨十依止。既有所憑，於緣無懼故，第五辨十無畏心。正以於緣無懼，自知得決定故，第六辨十無疑心，初三自行、次四利他、次三自他俱成。第二子段九十句，治行成中有三：初三十方便對治行、次「十正受三昧」下三十行體等無礙、次「神通」下三十行成作用。正以無疑於深法中，智能解達，故辨十不思議。又亦可無疑入深法，故不思議也。既得深智，解巧隨生，故第二辨十巧方便，能說微密語。既得密語，復巧知所入，故第三辨十巧方便分別智，初二約器世間明智、次六眾生世間、次二智正覺。即常寂靜故，第四辨十正受三昧。從定起通慧，無所不達故，第五辨十一切處。正以處無不在
二十普賢行，初九自分行法、次一勝進行法。大行既備，次辨悲濟物，第三十大悲。悲心既具，次依悲明發心之具，第四十發菩提心因緣。既大心成已，次須依善友令增，第五近善知識。前八起因行、次二起果行。解位第二有七十句，為三：初二十明方便修、二「隨順覺」下三十明解成就、三十明所知法門差別。以近善友故能遠諸惑，第一十清淨。既離障故，高昇彼岸，第二十波羅蜜。既行體成，於所知中隨順覺達，第三十隨順覺知。既隨知已，成知精立，第四十決定知。既決定多有堪能，第五十力。既智力堪能，第六辨十平等。既得理觀，須起智用，第七辨十方便佛法句。就第三利他八十句，復為三：初四十正對緣說法，顯辨才德備；次「十無著」下三十辨無著智成；次十句辨化德備足。初既解已，須起言說，第一辨十說法。既說法已，次須受持故，第二十受持方法。前七持因行、次三持果法，既受持已諷誦，須第三十才。由才無滯，德相殊出，第四辨十勝法，前八方便修勝、次二自在用勝。正以德起勝能，於境緣無執，第五辨十無著。以無著故成平等證，第六辨十平等心，前八自分行中平等、次二勝分行中平等。心既得平等，依證起後得智，第七辨十出生智。從後智起用，第八辨十變化。第三「十持」下三百句，答上十行問，有三：初六十句，勝入佛境，障盡清淨；二「十不思議」下九十句，辨對治道成行德清淨；三「十園林」下一百五十句，當位修成滿足也。初中有三：初十辨行體、次二十入佛境界、下三十句行成除障。初持有四：一因持果，如種性持；二果持因，如地持、加持等；三住持力益；四心境相持，如論。此中通也。既種性持成，於法悕望不厭，第二辨十正悕望。正以悕法智成，心徹無礙，第三辨十深入佛法，初四約器世間明佛法、次二眾生世間、次三智正覺、次一總法界為佛法。既入佛法，緣無不實，皆是起行所依，第四辨十依止。既有所憑，於緣無懼故，第五辨十無畏心。正以於緣無懼，自知得決定故，第六辨十無疑心，初三自行、次四利他、次三自他俱成。第二子段九十句，治行成中有三：初三十方便對治行、次「十正受三昧」下三十行體等無礙、次「神通」下三十行成作用。正以無疑於深法中，智能解達，故辨十不思議。又亦可無疑入深法，故不思議也。既得深智，解巧隨生，故第二辨十巧方便，能說微密語。既得密語，復巧知所入，故第三辨十巧方便分別智，初二約器世間明智、次六眾生世間、次二智正覺。即常寂靜故，第四辨十正受三昧。從定起通慧，無所不達故，第五辨十一切處。正以處無不在
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、體遍無礙故，第六辨十法門。起用自在故，第七辨十神通。正以神通自在、緣無不達故，第八辨十明。以明智起，無明縛盡故，第九十解脫。「園林」下，第三行德具足，一百五十句，有三：初四十明報相具足、二「十不動心」下四十辨實解為行本、三「十無垢」下七十句大用成滿。初行用所依智遊境界，故辨十園林，前七方便行、次三果德。既外遊已，復須內安，故第二辨十宮殿。以勝妙能出生道利，為物忻樂，故第三辨十樂。樂心成已，德發法身，故第四辨十莊嚴，前八方便行嚴、次二淳熟行嚴。第二四十句中德嚴身已、行德堅固故、第一明不動心。以行體堅、於勝理中心能窮達故、第二辨十不捨深心。既深至難壞、善能得理故、第三明智慧觀察。既達無遺、於法善能揀別故、第四辨十分別法。第三七十中有二：初三十明離障淨、次四十行德成就。初辨十無垢智故，智行揩定，故第二辨十智印。問：文云「知如來法是文字智印」者，約何義說？答：菩薩及佛各知法無邊，若用二聖相對時，菩薩即不及佛、佛即過菩薩。所以者？為法性體上二門具足法爾故。此約一乘解也。既行不壞，照用無礙，故第三辨十智光明。智光無礙，旨無不契，故第四辨十不可稱量住。以行體難勝，勇猛無間，故第五明十發無懈怠心。以策成大心，決定正向故，第六辨十須彌山王心、正直心。以正心於內決定不動，於世間中利他果成，故第七辨十深入大海智慧成三菩提，前八自行、後二利他也。第四「十寶住」下二百九十句，答上十迴向有三：初一百一十，明十迴向行體成就離障；二「十自在」下一百二十，辨行相自在無礙；三「十遊神通」下七十，辨行用究竟。初有二：初四十句，行成高棲彼岸；二「十信」下七十，對治道成，離障清淨。初行稱理成，無住名寶住。既行與理合，德位堅固，故第二辨十發金剛心。大乘顯彰，果位圓備，故第三辨十發大事，初三自利、次三利他、次四菩提果滿。正以佛事滿足，眾行圓備，故第四辨十究竟大事。但前明發行、後辨究竟，有此異也。前八自分行成、次二他分行熟耳。第二七十句中，初三十明迴向行體、次四十能生出世間行。初十不壞信，初三三寶所不壞信、次二同行人所、次一眾生所、次四於法成不壞。以信成就，生在佛家，故第二辨十授記。既道種成就、向果必然，故第三辨十善根，初四迴向菩提、次四等諸菩薩迴向眾生、次二迴向菩提。迴向位成，智用自在，故第四辨十智慧，初四自分行自在、次六他分行自在耳。以智用照明曠周法界，故第五辨十無量廣心，前七自分因行、次三勝分行。智用普周
、體遍無礙故，第六辨十法門。起用自在故，第七辨十神通。正以神通自在、緣無不達故，第八辨十明。以明智起，無明縛盡故，第九十解脫。「園林」下，第三行德具足，一百五十句，有三：初四十明報相具足、二「十不動心」下四十辨實解為行本、三「十無垢」下七十句大用成滿。初行用所依智遊境界，故辨十園林，前七方便行、次三果德。既外遊已，復須內安，故第二辨十宮殿。以勝妙能出生道利，為物忻樂，故第三辨十樂。樂心成已，德發法身，故第四辨十莊嚴，前八方便行嚴、次二淳熟行嚴。第二四十句中德嚴身已、行德堅固故、第一明不動心。以行體堅、於勝理中心能窮達故、第二辨十不捨深心。既深至難壞、善能得理故、第三明智慧觀察。既達無遺、於法善能揀別故、第四辨十分別法。第三七十中有二：初三十明離障淨、次四十行德成就。初辨十無垢智故，智行揩定，故第二辨十智印。問：文云「知如來法是文字智印」者，約何義說？答：菩薩及佛各知法無邊，若用二聖相對時，菩薩即不及佛、佛即過菩薩。所以者？為法性體上二門具足法爾故。此約一乘解也。既行不壞，照用無礙，故第三辨十智光明。智光無礙，旨無不契，故第四辨十不可稱量住。以行體難勝，勇猛無間，故第五明十發無懈怠心。以策成大心，決定正向故，第六辨十須彌山王心、正直心。以正心於內決定不動，於世間中利他果成，故第七辨十深入大海智慧成三菩提，前八自行、後二利他也。第四「十寶住」下二百九十句，答上十迴向有三：初一百一十，明十迴向行體成就離障；二「十自在」下一百二十，辨行相自在無礙；三「十遊神通」下七十，辨行用究竟。初有二：初四十句，行成高棲彼岸；二「十信」下七十，對治道成，離障清淨。初行稱理成，無住名寶住。既行與理合，德位堅固，故第二辨十發金剛心。大乘顯彰，果位圓備，故第三辨十發大事，初三自利、次三利他、次四菩提果滿。正以佛事滿足，眾行圓備，故第四辨十究竟大事。但前明發行、後辨究竟，有此異也。前八自分行成、次二他分行熟耳。第二七十句中，初三十明迴向行體、次四十能生出世間行。初十不壞信，初三三寶所不壞信、次二同行人所、次一眾生所、次四於法成不壞。以信成就，生在佛家，故第二辨十授記。既道種成就、向果必然，故第三辨十善根，初四迴向菩提、次四等諸菩薩迴向眾生、次二迴向菩提。迴向位成，智用自在，故第四辨十智慧，初四自分行自在、次六他分行自在耳。以智用照明曠周法界，故第五辨十無量廣心，前七自分因行、次三勝分行。智用普周
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體包無外，德窮海奧，故第六辨十藏，前七自分行、後三勝分行。既積德備滿，剛𪍿斯盡，故第七辨十調順，初四勝分境中調、次六自分行中順。第二「十自在」下一百二十句，辨行相自在。於中初十總辨自在、二有一百一十句別辨自在。初中，初五自分行、後五勝進行。此自在六位通有，但約生信勝劣為異耳。下一百一十中，初別立十章門、二依章釋。門初中有五：初二就依正以辨自在、次二約人法、次二約境智、第四約智用、第五對力用以顯。二別辨釋中，初釋、次結。初，一眾生；二剎；三法；四身；五願；六境界；七智；八通；九神力，此唯約色耳；十力自在。第三七十句中，初二「十行周殊勝」下無畏不共等五十，明行德究竟。初十遊戲神通，明善巧轉變無礙。以智用遊化即體殊妙，故第二辨十勝行。其德殊勝，智力有餘，故第三辨十力，前七因行、後三果滿。智力功強，外無所懼，故第四辨十無畏。智斷具足，二乘不同，故第五辨十不共法。不共異小，能與淨土為因，故第六辨十業。由德行堅固，第七辨十身。第五「十身業」下，五百句答上十地因位所問相，有四：初一百二十句，辨正修行體，寄在初地；二「十方便」下九十句，辨造修離障，二地已上；三「十離生」下九十句，辨修淳熟德，四地已上；四「十足」下二百句，辨報相具足，八地已上。初文有三：初二十句辨身業、次四十句辨口業、下六十句辨意業。初身二十句中，初十體、次十別用相。第二口業中，初十辨體；次十辨口業因行，初四自利、次六利他。口業善故，得諸神加護，次十守護。由護成內德，能外化故，第四辨十大事。第三意業六十句中，初十意業體、下五十辨意業作用。初體中，初三利他、次七自利行。既得體已，須順理造修，故第二辨十發心。發心行成，終於法界，故第三辨十滿心。由正智能生後得信等根，故第四辨十根。既行體立，解心當理，故第五辨十直心。既理觀開明，契窮實際，第六辨十深心，前九自行、次一利他。第二九十句中，初三十句明自行、二「十入眾生」下三十利他、後「十趣」下三十辨自他行成。初因行巧修，故明十方便。以善巧方便，而能忻求諸行，故第二辨十樂修。由樂修故，障累斯亡、道味漸現，故第三辨十解脫。由解脫故，深知物性，故第四辨十入性。由深入性道味漸細故，第五辨十習氣。道味漸增，成其大用，故第六辨十熾然，即熾盛修也。不動勝進，無所不至，皆合聖趣，故第七辨十趣。既依正趣，德行外彰，故第八十事具足佛法。既得佛法，須識退過，故第九辨十退失佛法，初四利他行不成、次六
體包無外，德窮海奧，故第六辨十藏，前七自分行、後三勝分行。既積德備滿，剛𪍿斯盡，故第七辨十調順，初四勝分境中調、次六自分行中順。第二「十自在」下一百二十句，辨行相自在。於中初十總辨自在、二有一百一十句別辨自在。初中，初五自分行、後五勝進行。此自在六位通有，但約生信勝劣為異耳。下一百一十中，初別立十章門、二依章釋。門初中有五：初二就依正以辨自在、次二約人法、次二約境智、第四約智用、第五對力用以顯。二別辨釋中，初釋、次結。初，一眾生；二剎；三法；四身；五願；六境界；七智；八通；九神力，此唯約色耳；十力自在。第三七十句中，初二「十行周殊勝」下無畏不共等五十，明行德究竟。初十遊戲神通，明善巧轉變無礙。以智用遊化即體殊妙，故第二辨十勝行。其德殊勝，智力有餘，故第三辨十力，前七因行、後三果滿。智力功強，外無所懼，故第四辨十無畏。智斷具足，二乘不同，故第五辨十不共法。不共異小，能與淨土為因，故第六辨十業。由德行堅固，第七辨十身。第五「十身業」下，五百句答上十地因位所問相，有四：初一百二十句，辨正修行體，寄在初地；二「十方便」下九十句，辨造修離障，二地已上；三「十離生」下九十句，辨修淳熟德，四地已上；四「十足」下二百句，辨報相具足，八地已上。初文有三：初二十句辨身業、次四十句辨口業、下六十句辨意業。初身二十句中，初十體、次十別用相。第二口業中，初十辨體；次十辨口業因行，初四自利、次六利他。口業善故，得諸神加護，次十守護。由護成內德，能外化故，第四辨十大事。第三意業六十句中，初十意業體、下五十辨意業作用。初體中，初三利他、次七自利行。既得體已，須順理造修，故第二辨十發心。發心行成，終於法界，故第三辨十滿心。由正智能生後得信等根，故第四辨十根。既行體立，解心當理，故第五辨十直心。既理觀開明，契窮實際，第六辨十深心，前九自行、次一利他。第二九十句中，初三十句明自行、二「十入眾生」下三十利他、後「十趣」下三十辨自他行成。初因行巧修，故明十方便。以善巧方便，而能忻求諸行，故第二辨十樂修。由樂修故，障累斯亡、道味漸現，故第三辨十解脫。由解脫故，深知物性，故第四辨十入性。由深入性道味漸細故，第五辨十習氣。道味漸增，成其大用，故第六辨十熾然，即熾盛修也。不動勝進，無所不至，皆合聖趣，故第七辨十趣。既依正趣，德行外彰，故第八十事具足佛法。既得佛法，須識退過，故第九辨十退失佛法，初四利他行不成、次六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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自利行不成。第三九十句中有三：初三十句明因行體、次十名號下二十句辨行用差別、三十無量道下四十句因德成就。初十離生者，方便生死障盡也。以順無生，行成堅固，故第二辨十決定法，初五自分、後五勝分行。以自體堅固故，第三辨十出生佛法。以行成故，德彰於時，故第四辨十號。以圓德顯彰，壅滯斯盡，自體虛通，故第五辨十道，此即約增數以明道體。前道自體，辨道境無量，故第六辨十無量道，即明分齊。正以所觀道境界無量故，能觀道法亦無量，更無別法。亦可道之數也。道法既成，次明能成之因，即第七也。第八十修道者，一圓數故也，即辨策修方便。第九十莊嚴道者，由別策修，顯德故也。又言無量道具者，起道因緣。又攝在己能資於道，故名具也。無量修道者，攝法在己，堪能進達，故名修道。無量莊嚴道者，眾行互相莊嚴故也。此等始末，真如所流、緣起共成，故一處舉，次第明之。此等若從所見，則道法之道；若攝在己，即道行之道故也。「十足」下第四二百句中，有四：初二十辨八地已上，根行淳熟外方便用；二「十腹」下六十句，辨報體差別。三「十眼」下六十句，辨報相差別。四「十行已」下六十句，辨報用差別，八地已上同佛身業等故也。初十足者，運報根本、進發之初。造用方便，授受自他，故第二辨十手。第二報體六十中，初十腹者，總能容攝故，復能蘊積，故第二辨十藏。行用緣起，斯從本實而立，故第三辨十心。以德業成就，互相嚴飾營發法身，故第四辨十莊嚴。行德自嚴，防殄諸過，故第五辨十器仗，降諸魔等也。眾行集起，德成最勝，故第六辨十頭。次「十眼」下六十句，辨報相差別。初行德淨勝，照了緣起，故名十眼也。初五即五眼、後五作用得名。《大論》云「無常肉眼，畏風大故，不見他方。此常肉眼，自在見他方色也。二天眼，見二世法。三慧眼，見信等根。四法眼，見一切法真實相。五佛眼，見十力。」此等，諸經亦不定。次五可知。既有照用，復能攝諸聲教，故第二辨十耳。十德備故，行受戒香，故第三辨十鼻。眾德聚成，能宣示軌，故第四辨十舌。行堅自在，形無不現，故第五辨十身。既色相外彰，明心內發，故第六辨十意，前九因行、次一果行。第四報用六十句中，以法身成立，德用殊能、威儀具足，故明四威儀行也。造修方便須進發不住，故第一辨十行法。方便進修則有自分成立，故第二辨十住行。既立安固不動，故第三辨十座，初四自行德、次六利他德。進行平等，眾相永夷，故第四辨十臥。眾行既備，必有相應之境，故第五辨十住。前能住此，明所住法
自利行不成。第三九十句中有三：初三十句明因行體、次十名號下二十句辨行用差別、三十無量道下四十句因德成就。初十離生者，方便生死障盡也。以順無生，行成堅固，故第二辨十決定法，初五自分、後五勝分行。以自體堅固故，第三辨十出生佛法。以行成故，德彰於時，故第四辨十號。以圓德顯彰，壅滯斯盡，自體虛通，故第五辨十道，此即約增數以明道體。前道自體，辨道境無量，故第六辨十無量道，即明分齊。正以所觀道境界無量故，能觀道法亦無量，更無別法。亦可道之數也。道法既成，次明能成之因，即第七也。第八十修道者，一圓數故也，即辨策修方便。第九十莊嚴道者，由別策修，顯德故也。又言無量道具者，起道因緣。又攝在己能資於道，故名具也。無量修道者，攝法在己，堪能進達，故名修道。無量莊嚴道者，眾行互相莊嚴故也。此等始末，真如所流、緣起共成，故一處舉，次第明之。此等若從所見，則道法之道；若攝在己，即道行之道故也。「十足」下第四二百句中，有四：初二十辨八地已上，根行淳熟外方便用；二「十腹」下六十句，辨報體差別。三「十眼」下六十句，辨報相差別。四「十行已」下六十句，辨報用差別，八地已上同佛身業等故也。初十足者，運報根本、進發之初。造用方便，授受自他，故第二辨十手。第二報體六十中，初十腹者，總能容攝故，復能蘊積，故第二辨十藏。行用緣起，斯從本實而立，故第三辨十心。以德業成就，互相嚴飾營發法身，故第四辨十莊嚴。行德自嚴，防殄諸過，故第五辨十器仗，降諸魔等也。眾行集起，德成最勝，故第六辨十頭。次「十眼」下六十句，辨報相差別。初行德淨勝，照了緣起，故名十眼也。初五即五眼、後五作用得名。《大論》云「無常肉眼，畏風大故，不見他方。此常肉眼，自在見他方色也。二天眼，見二世法。三慧眼，見信等根。四法眼，見一切法真實相。五佛眼，見十力。」此等，諸經亦不定。次五可知。既有照用，復能攝諸聲教，故第二辨十耳。十德備故，行受戒香，故第三辨十鼻。眾德聚成，能宣示軌，故第四辨十舌。行堅自在，形無不現，故第五辨十身。既色相外彰，明心內發，故第六辨十意，前九因行、次一果行。第四報用六十句中，以法身成立，德用殊能、威儀具足，故明四威儀行也。造修方便須進發不住，故第一辨十行法。方便進修則有自分成立，故第二辨十住行。既立安固不動，故第三辨十座，初四自行德、次六利他德。進行平等，眾相永夷，故第四辨十臥。眾行既備，必有相應之境，故第五辨十住。前能住此，明所住法
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，有所依法其行無不，故第六辨十行法。前行始修，故約聞等；此約終成，故念等為行也，又名行也。次第六「觀察」下五百一十句，答上第六問因圓果滿行德圓備義，有二：初三百二十句，辨因行究竟障盡清淨；二「十住兜率天」下有一百九十句，辨果德究竟，此中等覺及妙覺合明也。初文有三：初一百四十，明因行成就；二「十義」下八十句，辨方便修順勝進義；三「十魔」下一百句，辨因行成，障盡清淨。初一百四十句，有三：初四十辨行方便、二六十句六度自利行體、次「十慈」下四十句辨四等利他行體。初十觀察者，凡辨行相必須善達通塞故也；初四自分行；次六他分行法。一往不盡，故第二辨十周遍觀察。所觀周悉，行無不建，威宿勇健，故第三辨十奮迅。勇健無畏，能決定說，故第四辨十師子吼。既能宣說，若自無德無由利物，故次辨十施。下六度自行體次第，如《攝論》，一施；二戒；三忍；四精進，有三，初四是懃勇、第五是加行、下「五不」下難壞無足精進；五定；六慧。次「十慈」下四十句，利他行體，初十慈，與樂意先故；初二平等普攝；次三令離障；後五令行成。次第二十悲。第三十喜。第四十捨。次「十義」下，第二八十句辨方便勝進，有二：初四十自分行成、次四十句勝進修成。初十以義成行也，前七自分、次三勝進。如來義者，順如而來也。第二十法，以法成行也。第三十功德具者，辨行因緣。後明成智慧因緣，故第四十辨智慧具。次四十句者，初十明足解心，遊履諸法門。既有進趣方便，必於三乘等法無厭，故第二辨十求法行。得法在己，善解明達，故第三辨十明了。善法行成，趣無上道，故第四辨十迴向法。第三辨因行障盡，文有二：初五十句，辨見佛行成，入佛境也；二「十慢」下五十句，入佛境界，為佛加護。初五十中有三：初二十明道障現前、次十對治除障、次二十障盡見佛。初十魔者，於道有障故。次第二十魔業，前是體，今此是力用，有十一句，前七自行不成、次三利他不立、次一果德不滿。然道障交競，不除而自滅，故第三辨十捨離魔業，前七自分行成、後三勝進行立。體礙既盡，行入佛境，故第四辨十見佛。前信始但解，今行成故見也。既得體相，應大用無方，故第五辨十佛業。後五十句佛加被中有三：初二十句，對治勝分障方便行成、次三十後障復起攝行在障、三有二十句果德加入佛境界。初慢業者，軌道相迷於勝分，故在初也。識障不起，敬理重法，故第二辨十智業。若不識道相，即隨有為，不免羈縛，故第三辨魔所攝持。以正達道相，即正覺開明，故第四辨十佛所攝
，有所依法其行無不，故第六辨十行法。前行始修，故約聞等；此約終成，故念等為行也，又名行也。次第六「觀察」下五百一十句，答上第六問因圓果滿行德圓備義，有二：初三百二十句，辨因行究竟障盡清淨；二「十住兜率天」下有一百九十句，辨果德究竟，此中等覺及妙覺合明也。初文有三：初一百四十，明因行成就；二「十義」下八十句，辨方便修順勝進義；三「十魔」下一百句，辨因行成，障盡清淨。初一百四十句，有三：初四十辨行方便、二六十句六度自利行體、次「十慈」下四十句辨四等利他行體。初十觀察者，凡辨行相必須善達通塞故也；初四自分行；次六他分行法。一往不盡，故第二辨十周遍觀察。所觀周悉，行無不建，威宿勇健，故第三辨十奮迅。勇健無畏，能決定說，故第四辨十師子吼。既能宣說，若自無德無由利物，故次辨十施。下六度自行體次第，如《攝論》，一施；二戒；三忍；四精進，有三，初四是懃勇、第五是加行、下「五不」下難壞無足精進；五定；六慧。次「十慈」下四十句，利他行體，初十慈，與樂意先故；初二平等普攝；次三令離障；後五令行成。次第二十悲。第三十喜。第四十捨。次「十義」下，第二八十句辨方便勝進，有二：初四十自分行成、次四十句勝進修成。初十以義成行也，前七自分、次三勝進。如來義者，順如而來也。第二十法，以法成行也。第三十功德具者，辨行因緣。後明成智慧因緣，故第四十辨智慧具。次四十句者，初十明足解心，遊履諸法門。既有進趣方便，必於三乘等法無厭，故第二辨十求法行。得法在己，善解明達，故第三辨十明了。善法行成，趣無上道，故第四辨十迴向法。第三辨因行障盡，文有二：初五十句，辨見佛行成，入佛境也；二「十慢」下五十句，入佛境界，為佛加護。初五十中有三：初二十明道障現前、次十對治除障、次二十障盡見佛。初十魔者，於道有障故。次第二十魔業，前是體，今此是力用，有十一句，前七自行不成、次三利他不立、次一果德不滿。然道障交競，不除而自滅，故第三辨十捨離魔業，前七自分行成、後三勝進行立。體礙既盡，行入佛境，故第四辨十見佛。前信始但解，今行成故見也。既得體相，應大用無方，故第五辨十佛業。後五十句佛加被中有三：初二十句，對治勝分障方便行成、次三十後障復起攝行在障、三有二十句果德加入佛境界。初慢業者，軌道相迷於勝分，故在初也。識障不起，敬理重法，故第二辨十智業。若不識道相，即隨有為，不免羈縛，故第三辨魔所攝持。以正達道相，即正覺開明，故第四辨十佛所攝
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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持。以契如實，即法被於己，故第五辨十法攝持。次第二佛住兜率天等一百九十句，辨果德滿足，中有四：初四十，辨因行勝進，與般若法門相應；二「十生」下五十句，明勝行自嚴，建立自在；三「十出家」下六十句，勝治行成，障盡清淨；四「十覺如來力」下四十句，明果德滿足，佛事究竟。初住兜率十事業者，自他俱利，後邊行滿耳。自他行滿已，將欲處緣攝化，若不捨無有生死，大果無由得達，故第二辨臨命終十示現事。示現已，次「十事」下降神母胎，就中初五句利他、後五句攝因果相應。所現難測旨趣精深，故第四辨十微細趣。無生為生，故第五辨十生。自下五十句，第二從母出生現世也。就初十種生中，初六自分、次四勝進。德相外彰，故第二辨十莊嚴。眾德備集，道超世表，其行曠周功無不建，故第三辨十遊行七步。其道始立，清淨無染，故第四辨十現童子。身若不在染，何能顯其清高，故第五辨十現中宮。處世不著，緣所非礙，故第六辨十出家。此下六十句明對治行相。以性離相，違緣不礙，洮練身心熾然不懈，故第二辨十苦行。捨離二邊隨順中道，故第三辨十往詣道場。隨順中道攝果相應，故第四辨十坐道場。攝果在己超昇獨絕，故第五辨十奇特。善覺三昧等，是後如來力中，令將此欲超群惑、顯智用圓明力，故第六辨十降魔。有為生滅不斷而自息，大智真用不拂而自明，故第四段辨十如來力，下四十句明之。此即解脫道中頓得十力也。此善覺三昧，即奇特中九也。真相內顯，次正軌彰時，故第二明十轉法輪。以教被機，無緣不益，故第三辨十白法入眾生心。同化既畢，息影歸真，故第四辨十涅槃，即初十文耳。亦可涅槃是常，依緣現沒，故次明也，即後十句耳。「佛子是為大妙法門」下，第六結證述成，有二：初總、次別。別文有三：初結勸修行。二「佛子此經出生」下辨經名、歎經德用，有三可知也。經名有四義：一行、二解、三所離、四利他，如文應知耳。三「說此出生」下明雨華等證成。初文有三：初結法歎德；二「佛子若眾生」下辨修行益，有三可知；三「佛子是故」下明勸修。三「說此出一切」下證成，有三：初牒經名、二動地、三十方佛同歎，有三可知。同名佛對示普賢者，明大行不虛也。第七重頌中有二：初長行生後、次偈頌。頌文有二百三十一偈，有二：初二總舉誡聽；第二下廣辨廣文，有三：初一百四十九半，總頌普賢二千答意；二「常依如來智」下四十三，正頌二千答；三「菩薩修諸行」下三十八半頌，結歎文。初有三：初有十四，歎德深廣，非言可盡，二「持眾生」下六十七，菩
持。以契如實，即法被於己，故第五辨十法攝持。次第二佛住兜率天等一百九十句，辨果德滿足，中有四：初四十，辨因行勝進，與般若法門相應；二「十生」下五十句，明勝行自嚴，建立自在；三「十出家」下六十句，勝治行成，障盡清淨；四「十覺如來力」下四十句，明果德滿足，佛事究竟。初住兜率十事業者，自他俱利，後邊行滿耳。自他行滿已，將欲處緣攝化，若不捨無有生死，大果無由得達，故第二辨臨命終十示現事。示現已，次「十事」下降神母胎，就中初五句利他、後五句攝因果相應。所現難測旨趣精深，故第四辨十微細趣。無生為生，故第五辨十生。自下五十句，第二從母出生現世也。就初十種生中，初六自分、次四勝進。德相外彰，故第二辨十莊嚴。眾德備集，道超世表，其行曠周功無不建，故第三辨十遊行七步。其道始立，清淨無染，故第四辨十現童子。身若不在染，何能顯其清高，故第五辨十現中宮。處世不著，緣所非礙，故第六辨十出家。此下六十句明對治行相。以性離相，違緣不礙，洮練身心熾然不懈，故第二辨十苦行。捨離二邊隨順中道，故第三辨十往詣道場。隨順中道攝果相應，故第四辨十坐道場。攝果在己超昇獨絕，故第五辨十奇特。善覺三昧等，是後如來力中，令將此欲超群惑、顯智用圓明力，故第六辨十降魔。有為生滅不斷而自息，大智真用不拂而自明，故第四段辨十如來力，下四十句明之。此即解脫道中頓得十力也。此善覺三昧，即奇特中九也。真相內顯，次正軌彰時，故第二明十轉法輪。以教被機，無緣不益，故第三辨十白法入眾生心。同化既畢，息影歸真，故第四辨十涅槃，即初十文耳。亦可涅槃是常，依緣現沒，故次明也，即後十句耳。「佛子是為大妙法門」下，第六結證述成，有二：初總、次別。別文有三：初結勸修行。二「佛子此經出生」下辨經名、歎經德用，有三可知也。經名有四義：一行、二解、三所離、四利他，如文應知耳。三「說此出生」下明雨華等證成。初文有三：初結法歎德；二「佛子若眾生」下辨修行益，有三可知；三「佛子是故」下明勸修。三「說此出一切」下證成，有三：初牒經名、二動地、三十方佛同歎，有三可知。同名佛對示普賢者，明大行不虛也。第七重頌中有二：初長行生後、次偈頌。頌文有二百三十一偈，有二：初二總舉誡聽；第二下廣辨廣文，有三：初一百四十九半，總頌普賢二千答意；二「常依如來智」下四十三，正頌二千答；三「菩薩修諸行」下三十八半頌，結歎文。初有三：初有十四，歎德深廣，非言可盡，二「持眾生」下六十七，菩
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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薩德深，故廣舉事況；三「一身無邊際」下六十六偈半，正歎因果行相、德用自在。二事況中有三：初五十六半，舉三十餘事喻因行差別；二「菩薩等如來」下六偈，況訖總明行相；三「菩薩悉成就」下四半，結德勸聽。「一身無邊際」下，第三六十半，為二：初三十六偈半，歎因行攝益；二「菩薩一念中」下三十，歎果德攝益自在。前歎因行有二：初十一半，歎自分因行，入佛境界；二「示現種種」下二十五，辨因行利用。就二十五偈中，初十八明他行自在、「如是眾生」下七明應機授法。「菩薩一念」下果攝益三十文，有三：初十四，自他果德攝化；二「觀色如聚沫」下十一，辨菩薩道善達真性；三「廣入」下五，結成功行利益。其旨深奧，寧可悉宣？聊以一塵之說以況玄趣耳。次半「常依如來」下第二，有四十三，頌上二千答，有六：初四頌上十信位、次四頌上十住、次六頌上十行、次六頌上十迴向、次「清淨身業」下十頌上十地因位、次「觀察下」十三頌上因圓果滿佛事究竟。次「菩薩修諸行」下第三，有三十八半，頌上結文，有二：初三十二半結因；「果德自在」下六偈舉以勸修。初文中，初六半略結歎行用自在、下二十六廣辨行用自在。二十六中，初十六歎因行自在、二「淨身等虛空」下十歎果行自在。因行中，初二歎意業、次四半歎口業、下十歎身業。果行中，初二正歎果德三業成就、次八喻果自在。第二勸修中，初二總舉因果行德、次喻況難盡、下二勸修同會莫二也。
薩德深，故廣舉事況；三「一身無邊際」下六十六偈半，正歎因果行相、德用自在。二事況中有三：初五十六半，舉三十餘事喻因行差別；二「菩薩等如來」下六偈，況訖總明行相；三「菩薩悉成就」下四半，結德勸聽。「一身無邊際」下，第三六十半，為二：初三十六偈半，歎因行攝益；二「菩薩一念中」下三十，歎果德攝益自在。前歎因行有二：初十一半，歎自分因行，入佛境界；二「示現種種」下二十五，辨因行利用。就二十五偈中，初十八明他行自在、「如是眾生」下七明應機授法。「菩薩一念」下果攝益三十文，有三：初十四，自他果德攝化；二「觀色如聚沫」下十一，辨菩薩道善達真性；三「廣入」下五，結成功行利益。其旨深奧，寧可悉宣？聊以一塵之說以況玄趣耳。次半「常依如來」下第二，有四十三，頌上二千答，有六：初四頌上十信位、次四頌上十住、次六頌上十行、次六頌上十迴向、次「清淨身業」下十頌上十地因位、次「觀察下」十三頌上因圓果滿佛事究竟。次「菩薩修諸行」下第三，有三十八半，頌上結文，有二：初三十二半結因；「果德自在」下六偈舉以勸修。初文中，初六半略結歎行用自在、下二十六廣辨行用自在。二十六中，初十六歎因行自在、二「淨身等虛空」下十歎果行自在。因行中，初二歎意業、次四半歎口業、下十歎身業。果行中，初二正歎果德三業成就、次八喻果自在。第二勸修中，初二總舉因果行德、次喻況難盡、下二勸修同會莫二也。
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第四(之下)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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