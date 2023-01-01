大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第三(之上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第三(之上)

終南山至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺沙門智儼述

第六他化天會十地品二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六他化天會十地品二十二

此會初四門分別，同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此會初四門分別，同前。

一辨名者，他化自在天會，從處得名也。十地品者，數義以彰名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一辨名者，他化自在天會，從處得名也。十地品者，數義以彰名也。

二來意者，有二：初會來意，前是《阿含》，次入證故來也；二品來意者，前方便迴行向於菩提，今行相增明轉入十地，義次第故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，有二：初會來意，前是《阿含》，次入證故來也；二品來意者，前方便迴行向於菩提，今行相增明轉入十地，義次第故也。

第三宗者，有二：一會、二品。會者有四：一明所治，謂正使煩惱業報及性三障上心種子。二能治，謂正無分別智及普賢性起智。三所成德，謂有二，所謂人、法。人有二種，謂正化及助化，各有體相用，並通性起等。法者，謂理教行果，並通性起及修生等也。准以思攝，可知。四明所成位，謂十地位及普賢性起無漏法門等也。若論品宗四義，准上唯取修生為異耳。又此品以不說為說義即證普賢德位，以說為三乘宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三宗者，有二：一會、二品。會者有四：一明所治，謂正使煩惱業報及性三障上心種子。二能治，謂正無分別智及普賢性起智。三所成德，謂有二，所謂人、法。人有二種，謂正化及助化，各有體相用，並通性起等。法者，謂理教行果，並通性起及修生等也。准以思攝，可知。四明所成位，謂十地位及普賢性起無漏法門等也。若論品宗四義，准上唯取修生為異耳。又此品以不說為說義即證普賢德位，以說為三乘宗。

第四釋文者，問：此會共上二三四五會何異者？答：且有四異，一漏無漏別；二本末別；三共不共別，十地人天聲聞等共採故。《地論》云「亦能生成人天道行，餘則不然。」可准之。四位別，如是一切。問：何故此會獨不顯別處及彼體用二融放光往來集眾嚴具者，何也？答：欲顯此會是證了法無二，體用遠近並無別異故，不須表顯別處等也。又此會等是證法，不可以事別標玄趣，但得總相顯耳。准上思之。此會有十一品，大分有二：初有九品，辨緣成德用；次有二品，明性起體用，以為諸會所學法也。初九品內，大分有二：初有六品，辨因行滿足；次〈不思議品〉下有三品經，辨因成所得果。問：何故果不別處說？答：此經上下顯法盡理，推高佛地不可說為正也。此中說者為彰同證，略為舉果顯因故說也。就初六品內有二：初一辨行位體、次五品辨德用。就體門有三，或復為六、或分為九、或判為十、或復離為四十八。又此中所辨，通解論中難文。所以然者，為此釋共論合成一疏故也。三者所謂序、正、流通。就此三中所辨之法要唯證教，證教既殊，三分亦異。就教三者，初至起分是其由序，以此起發正說故也；本文已去是其正宗，於中雖復有廣有略，同說地法，判為正宗。地利益下勸信傳持，津及末代，判為流通。亦可分四，後分重頌偈。就證三者，初一序分判為由序；入三昧是證正宗，因入三昧正顯實證故。《地論》言此三昧是法體也。流通之義，釋有二種：一以己德流被信地說為流通。若從是義，加分已去皆是流通，以說自得令信菩薩證入地故。二流末代名曰流通。若從是義，地利益分名曰流通。言為六者，隨所行以分。初至起分，起化之由，為生物信。第二本分，略說地法，歎其殊勝，起眾樂欲。第三請分，彰地出言，令生正解。第四說分，廣明修相，令物起行。第五影像分，寄喻顯德。第六地利益，明德既成，契證地法故。《地論》言「以得法力大地動」等。言為九者，始從序分乃至請分則以為六，說分已去判為第七，地影像分說為第八，地利益分是其第九。亦可分十，增其重頌。就此十中所辨有三：一就化相通為起說、二就化意通為顯證、三隨宗要證教雙辨。言起說者，如來將說，先託時處，現相集眾，發起所說，以之為序。由序既興，將為眾說，時金剛藏默入三昧，顯己自證能為眾說，又為受加，故次第二明三昧分。由入三昧，十方諸佛讚歎與力，故次第三明其加分。既得聖力，欲為眾說，但定無言宜從寂起，故次第四明其起分。從定起已，略宣地相起後廣說，故次第五明其本分。然彼本中略說地名、不廣分別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文者，問：此會共上二三四五會何異者？答：且有四異，一漏無漏別；二本末別；三共不共別，十地人天聲聞等共採故。《地論》云「亦能生成人天道行，餘則不然。」可准之。四位別，如是一切。問：何故此會獨不顯別處及彼體用二融放光往來集眾嚴具者，何也？答：欲顯此會是證了法無二，體用遠近並無別異故，不須表顯別處等也。又此會等是證法，不可以事別標玄趣，但得總相顯耳。准上思之。此會有十一品，大分有二：初有九品，辨緣成德用；次有二品，明性起體用，以為諸會所學法也。初九品內，大分有二：初有六品，辨因行滿足；次〈不思議品〉下有三品經，辨因成所得果。問：何故果不別處說？答：此經上下顯法盡理，推高佛地不可說為正也。此中說者為彰同證，略為舉果顯因故說也。就初六品內有二：初一辨行位體、次五品辨德用。就體門有三，或復為六、或分為九、或判為十、或復離為四十八。又此中所辨，通解論中難文。所以然者，為此釋共論合成一疏故也。三者所謂序、正、流通。就此三中所辨之法要唯證教，證教既殊，三分亦異。就教三者，初至起分是其由序，以此起發正說故也；本文已去是其正宗，於中雖復有廣有略，同說地法，判為正宗。地利益下勸信傳持，津及末代，判為流通。亦可分四，後分重頌偈。就證三者，初一序分判為由序；入三昧是證正宗，因入三昧正顯實證故。《地論》言此三昧是法體也。流通之義，釋有二種：一以己德流被信地說為流通。若從是義，加分已去皆是流通，以說自得令信菩薩證入地故。二流末代名曰流通。若從是義，地利益分名曰流通。言為六者，隨所行以分。初至起分，起化之由，為生物信。第二本分，略說地法，歎其殊勝，起眾樂欲。第三請分，彰地出言，令生正解。第四說分，廣明修相，令物起行。第五影像分，寄喻顯德。第六地利益，明德既成，契證地法故。《地論》言「以得法力大地動」等。言為九者，始從序分乃至請分則以為六，說分已去判為第七，地影像分說為第八，地利益分是其第九。亦可分十，增其重頌。就此十中所辨有三：一就化相通為起說、二就化意通為顯證、三隨宗要證教雙辨。言起說者，如來將說，先託時處，現相集眾，發起所說，以之為序。由序既興，將為眾說，時金剛藏默入三昧，顯己自證能為眾說，又為受加，故次第二明三昧分。由入三昧，十方諸佛讚歎與力，故次第三明其加分。既得聖力，欲為眾說，但定無言宜從寂起，故次第四明其起分。從定起已，略宣地相起後廣說，故次第五明其本分。然彼本中略說地名、不廣分別

，大眾渴仰聞名欲義，相與稽請，故次第六明其請分。眾既請已，正為廣陳，故次第七明其說分。乃至十地，通亦是說法難解，宜以喻顯，故次第八明地影像分。為說既竟，宜顯勝益勸信傳通，故次第九明地利益分。顯其法已，宜以偈述，故次第十偈讚結前。言顯證者，為化之意，宗為顯證。於中初分顯證由序，後九正顯。九中前三就相顯證，次有四分就說顯證，次有一分就所攝化顯證利益，次有一分重述證德。前三之中，初三昧分寄入顯證。第二加分因加以顯得證之相，故《地論》言「以何故加？由得大乘光明法故。」第三起分寄出顯寂，說必宜起，即顯所入寂滅離言，故《地論》云「定無言說，是故宜起。」次四之中，初本分者略說顯證；第二請分拂相顯寂，說及影像寄相表德，說分之中寄修表德、地影像分借喻顯德；地利益分就所攝化顯地利益，故下文言「以得法力，動地雨華。」偈頌同前。此等差別同為顯證。言隨宗要證教雙辨者，此品之要無出證教。九中初一是其由序，後八正顯證教之相。八中初一入三昧分顯示正證，後七次第明起言教。言次第義，如初門。所言十者，隨地不同分為十也。已上三會並同此，准可用思攝也。言四十八者，初地八分，二地兩分，乃至十地八分差別，一品合有四十八分也。此經文與《地論》經本多有增減，就不同文中以四法簡之，後至文當知。一諸文內漏少者當增，左相安竪畫；脚中點少，句數記之；諸文背而意順者，句中第一字間點之；諸十句中與論前後者，當句左相齊等，點數記之；諸句多增者，左相上下相拘之。此並約論取定耳。若論不辨者，諸亦不論。又論中增者，依此知之。又此四十八段文者，但一地即成四十八，餘地類然，如是准之。所以知者，其論主自分諸地前後隱沒、廢興不同，以義推之，理合俱有也。就初序分四：一明說時、二辨化主、三明說法所栖託處、四辨同聞。就住處有二：一明通處、二「摩尼寶殿」下明其別處。四明同聞中有六：一簡定其人、二「此諸菩薩」下嘆其人德、三「其名曰」下列德者之名、四「無量」下辨名者之數、五明來處、六標列上首，經脫第五句。前中有四：一簡大異小、二「於阿耨」下簡終異始、三簡住異退、四「從他方」下簡新異舊。前中先定所列之人，次明諸經辨人之意。人者，汎釋有二：一聖化所被當機之眾，如論所說信地人等；二聖化所對影響之人，如此所列諸菩薩等。辨人意者，諸經列人，凡有四意：一彰化所益，如《涅槃經》辨列無常諸學人輩；二為對人顯說決定，故經說言「雖於空地多有所說，不得名為真師子吼。今於如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，大眾渴仰聞名欲義，相與稽請，故次第六明其請分。眾既請已，正為廣陳，故次第七明其說分。乃至十地，通亦是說法難解，宜以喻顯，故次第八明地影像分。為說既竟，宜顯勝益勸信傳通，故次第九明地利益分。顯其法已，宜以偈述，故次第十偈讚結前。言顯證者，為化之意，宗為顯證。於中初分顯證由序，後九正顯。九中前三就相顯證，次有四分就說顯證，次有一分就所攝化顯證利益，次有一分重述證德。前三之中，初三昧分寄入顯證。第二加分因加以顯得證之相，故《地論》言「以何故加？由得大乘光明法故。」第三起分寄出顯寂，說必宜起，即顯所入寂滅離言，故《地論》云「定無言說，是故宜起。」次四之中，初本分者略說顯證；第二請分拂相顯寂，說及影像寄相表德，說分之中寄修表德、地影像分借喻顯德；地利益分就所攝化顯地利益，故下文言「以得法力，動地雨華。」偈頌同前。此等差別同為顯證。言隨宗要證教雙辨者，此品之要無出證教。九中初一是其由序，後八正顯證教之相。八中初一入三昧分顯示正證，後七次第明起言教。言次第義，如初門。所言十者，隨地不同分為十也。已上三會並同此，准可用思攝也。言四十八者，初地八分，二地兩分，乃至十地八分差別，一品合有四十八分也。此經文與《地論》經本多有增減，就不同文中以四法簡之，後至文當知。一諸文內漏少者當增，左相安竪畫；脚中點少，句數記之；諸文背而意順者，句中第一字間點之；諸十句中與論前後者，當句左相齊等，點數記之；諸句多增者，左相上下相拘之。此並約論取定耳。若論不辨者，諸亦不論。又論中增者，依此知之。又此四十八段文者，但一地即成四十八，餘地類然，如是准之。所以知者，其論主自分諸地前後隱沒、廢興不同，以義推之，理合俱有也。就初序分四：一明說時、二辨化主、三明說法所栖託處、四辨同聞。就住處有二：一明通處、二「摩尼寶殿」下明其別處。四明同聞中有六：一簡定其人、二「此諸菩薩」下嘆其人德、三「其名曰」下列德者之名、四「無量」下辨名者之數、五明來處、六標列上首，經脫第五句。前中有四：一簡大異小、二「於阿耨」下簡終異始、三簡住異退、四「從他方」下簡新異舊。前中先定所列之人，次明諸經辨人之意。人者，汎釋有二：一聖化所被當機之眾，如論所說信地人等；二聖化所對影響之人，如此所列諸菩薩等。辨人意者，諸經列人，凡有四意：一彰化所益，如《涅槃經》辨列無常諸學人輩；二為對人顯說決定，故經說言「雖於空地多有所說，不得名為真師子吼。今於如是

大智人中有所宣說，方得名為真師子吼。」三為寄人彰別其法，如說十信廣對諸首等；四舉同聞證成可信。今此列眾，義兼後三也。簡住異退者，汎論退有三：一者得退，謂先所得後還退失；二未得退，謂於勝進退住不入；三習行退，先習多行同成在已，後一現時餘則不現，所不現處名之為退。今以此三准約地位，非無斯義。解行已前分未堅固，隨其所得容可退失，具有三退；初地已上盡於六地，次第修道不能頓起，故有習行及未得退；七地已上位分未窮，有未得退。退相如是。隨所離處，即是不退。然彼三退廣分為五：就初得退，隨義分三：一是滅退，謂外凡夫所有善根，為彼邪見所斷滅故。二是失退，善趣之人信未成者，容可退失起二乘心，如舍利弗等，雖不退滅作一闡提，而菩提心不復能顯。三是廢退，種性已上，或時暫起煩惱業跡，廢其所習不令現前，名為廢退。以此三種通餘二退，合說為五。此之五種，外凡具有。善趣信位，唯無滅退，得有餘四，以不斷善作闡提故。種性已上，無滅無失，得有餘三。初地已上，無前三種，得有餘二。七地已上，唯有未得，餘四悉無。第十地中，剋就因位五退悉無，若望佛果由有未得。退相如是，不退可知也。又若依此經，信行及解位已去，但有未得退，餘者並無也，此約一相也。若約普賢自體，並無諸退，准上思攝。地法深密，非麁智知。所以然者，為地教法託彼諸乘及世間善事，以顯《阿含》法義分齊。雖託顯一乘理，仍三乘小乘當宗自住，不失自宗。如鹽成羹，鹽自住性，而羹義得成。下之文義，應准此知之。菩提有三種：一入性地名得菩提、二初地、三佛地。故《涅盤》中說須陀洹八萬劫到，乃至辟支佛十千劫到，謂到性地。問：阿耨菩提在果，何故通因？答：此亦不定故。《大品經》說五菩提，所謂發心、伏心，與明、出到、無上菩提也。一乘有十菩提，如下〈離世間〉說。生者五種：一法性生，六入殊勝，無始法爾；二實報生，謂從先來修善所得；三者生滅變易法身，所謂緣照無漏所得；四分段身，謂彼凡時三界業所得；五應化身，隨物現受。此等並約三乘解，非一乘也。何故此會首多約三乘明者？為〈地品〉通三乘信向故。就歎德，文有二：一別、二總。菩薩功德不可頓彰，故先別歎；非別能盡，故須總結。別中復二：一者略歎、二「善能化」下隨德廣歎。菩薩廣德非可頓彰，故先略歎；非略能具，故須廣歎。略中有二：一歎自分、二「諸佛如來」下歎其勝進。二廣歎，文有二十句：前十二句廣上自分、二有八句廣前勝進。廣自分中攝以為二：初六明其行修具足、次有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智人中有所宣說，方得名為真師子吼。」三為寄人彰別其法，如說十信廣對諸首等；四舉同聞證成可信。今此列眾，義兼後三也。簡住異退者，汎論退有三：一者得退，謂先所得後還退失；二未得退，謂於勝進退住不入；三習行退，先習多行同成在已，後一現時餘則不現，所不現處名之為退。今以此三准約地位，非無斯義。解行已前分未堅固，隨其所得容可退失，具有三退；初地已上盡於六地，次第修道不能頓起，故有習行及未得退；七地已上位分未窮，有未得退。退相如是。隨所離處，即是不退。然彼三退廣分為五：就初得退，隨義分三：一是滅退，謂外凡夫所有善根，為彼邪見所斷滅故。二是失退，善趣之人信未成者，容可退失起二乘心，如舍利弗等，雖不退滅作一闡提，而菩提心不復能顯。三是廢退，種性已上，或時暫起煩惱業跡，廢其所習不令現前，名為廢退。以此三種通餘二退，合說為五。此之五種，外凡具有。善趣信位，唯無滅退，得有餘四，以不斷善作闡提故。種性已上，無滅無失，得有餘三。初地已上，無前三種，得有餘二。七地已上，唯有未得，餘四悉無。第十地中，剋就因位五退悉無，若望佛果由有未得。退相如是，不退可知也。又若依此經，信行及解位已去，但有未得退，餘者並無也，此約一相也。若約普賢自體，並無諸退，准上思攝。地法深密，非麁智知。所以然者，為地教法託彼諸乘及世間善事，以顯《阿含》法義分齊。雖託顯一乘理，仍三乘小乘當宗自住，不失自宗。如鹽成羹，鹽自住性，而羹義得成。下之文義，應准此知之。菩提有三種：一入性地名得菩提、二初地、三佛地。故《涅盤》中說須陀洹八萬劫到，乃至辟支佛十千劫到，謂到性地。問：阿耨菩提在果，何故通因？答：此亦不定故。《大品經》說五菩提，所謂發心、伏心，與明、出到、無上菩提也。一乘有十菩提，如下〈離世間〉說。生者五種：一法性生，六入殊勝，無始法爾；二實報生，謂從先來修善所得；三者生滅變易法身，所謂緣照無漏所得；四分段身，謂彼凡時三界業所得；五應化身，隨物現受。此等並約三乘解，非一乘也。何故此會首多約三乘明者？為〈地品〉通三乘信向故。就歎德，文有二：一別、二總。菩薩功德不可頓彰，故先別歎；非別能盡，故須總結。別中復二：一者略歎、二「善能化」下隨德廣歎。菩薩廣德非可頓彰，故先略歎；非略能具，故須廣歎。略中有二：一歎自分、二「諸佛如來」下歎其勝進。二廣歎，文有二十句：前十二句廣上自分、二有八句廣前勝進。廣自分中攝以為二：初六明其行修具足、次有

六句明德用圓備。行修具中，初三利他、後三自利。前文，初句是總、後二是別。依經，二中脫一句。二自利，文中有三：初願、次修、後明成行。第二圓備文中有六句：前三利他、後三自利。利他之中，初明身業、次明意業、後彰口業。第二自利中三：一行修殊勝、二諸德圓備、三「諸所」下妙用自在。第二廣前勝進文句別有八：前四明其殊勝三業攝修所行、後四明其廣大三業備具諸德。前中，初三明勝三業、後一明其攝修所行。後四亦爾，初三明其廣大三業、後一彰其備具諸德。初殊勝三業之中，初明身業、次口、後意。就後四句文，初有三句明廣三業，其身普現是廣身業、其音遍聞是廣口業、其心通達是廣意業，第四一句備具諸德。此處感果者，感是根、果是欲也，又下地人果決能成耳。餘如論辨。又明不共者，一外道不共、二二乘不共也。又二法喻金剛中，法前是能破、後是堅也。喻即前樹取心堅，孕子取子能破也。三昧分中，承力入定有三：一為推化在於如來，故現承力；二雖自得，對佛勝人不得自在，必須仰承；三於此定雖分得證，窮滿在佛。今此欲為佛之勝化，故須承力。科文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六句明德用圓備。行修具中，初三利他、後三自利。前文，初句是總、後二是別。依經，二中脫一句。二自利，文中有三：初願、次修、後明成行。第二圓備文中有六句：前三利他、後三自利。利他之中，初明身業、次明意業、後彰口業。第二自利中三：一行修殊勝、二諸德圓備、三「諸所」下妙用自在。第二廣前勝進文句別有八：前四明其殊勝三業攝修所行、後四明其廣大三業備具諸德。前中，初三明勝三業、後一明其攝修所行。後四亦爾，初三明其廣大三業、後一彰其備具諸德。初殊勝三業之中，初明身業、次口、後意。就後四句文，初有三句明廣三業，其身普現是廣身業、其音遍聞是廣口業、其心通達是廣意業，第四一句備具諸德。此處感果者，感是根、果是欲也，又下地人果決能成耳。餘如論辨。又明不共者，一外道不共、二二乘不共也。又二法喻金剛中，法前是能破、後是堅也。喻即前樹取心堅，孕子取子能破也。三昧分中，承力入定有三：一為推化在於如來，故現承力；二雖自得，對佛勝人不得自在，必須仰承；三於此定雖分得證，窮滿在佛。今此欲為佛之勝化，故須承力。科文可知。

就加分中有三：一入三昧故諸佛同加、二「欲宣一切」下明加所為、三「金剛藏汝當說」下示現加相。初文有三：一諸佛為欲加讚同皆現身；二「同聲讚」下諸佛同讚，應前入定顯證能說；三「如是十方」下佛彰已加，應前入定為受佛力，又釋得加所以。又顯示多佛故者，多佛同證此法也。餘文如論應知。二所為文：一對地法明加所為、二「所謂入智慧」下對所化人明加所為。又見智得證者，前二觀解、後二行解。見始智終，得始證終也。又信樂得證者，亦同前，但為未得向得，故安信樂名。對人明所為中有二十句，前之十入是自利行、後十始終是利他行。何故自利名之為入，利他之行說為始終？答：但入、始終義一無別，語入其必從始至終，論其始終必有所入，為分兩行各隨一義。就入及始終二十句內，各初一總、餘句別。第七中復有善根能為出世間因者，地中加行善根等也。又始終內，經脫第二句。又論言阿含者，有九種：一行教相對。音聲言教名為阿含，一切功德說以為證，猶下說中字義兩藏是也。二位地相對。解行已前依教修行名為阿含，初地已上說之為證，猶下解脫第二請中歎眾是也。地前所起聞思修等名阿含淨，初地已上一切行德通名證淨。三修成相對。一切地中聞思修慧報生識智，此等四心緣照之解名曰阿含，真智出言說以為證，故下論言「聞思修等是則可說，以可說故名為阿含；地智離文，名之為證。」四真偽相對。一切地真偽合修名曰阿含，捨偽契實名之為證，猶下所明義說二大，說大阿含，方便修也；義大是證，行成就也。五相實相對。世間修中得彼證相名阿含，契本實相名之為證，猶下所說增上妙法光明法門，增上是證、光明是教也。六體德相對。就彼離相所成行中，無始法性本隱今顯名之為證，依本所成方便行德，依教修生名為阿含，猶下文中鍊金所況，金體喻證、環釧嚴具喻於阿含。七體用相對。前體及德相從為證，依此所起隨順世間教智之用名為阿含，猶下文中珠光明等所況法是，珠輪等淨喻於證體、光焰等喻於阿含。八自分勝進相對。自分所成體德及用皆名為證，能受佛教稱曰阿含，猶下文中歎金剛藏二力是也，妙智及辯名為證力、於佛教法念堅淨慧名阿含力。九約詮就實相對。真智之體說以為證，即此證體約言分十名為阿含，猶下文中虛空跡處所況法是，虛空平等喻地證智，故下論言「字身住處證智所攝。」空中之跡喻地阿含，故下論言「非無地智名句字身，名句字身是阿含法也。」此之阿含及證，通上及下，可准思攝。餘相知之。第三加相文內謂口意身，口則勸說以增力、意則冥被以加威、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就加分中有三：一入三昧故諸佛同加、二「欲宣一切」下明加所為、三「金剛藏汝當說」下示現加相。初文有三：一諸佛為欲加讚同皆現身；二「同聲讚」下諸佛同讚，應前入定顯證能說；三「如是十方」下佛彰已加，應前入定為受佛力，又釋得加所以。又顯示多佛故者，多佛同證此法也。餘文如論應知。二所為文：一對地法明加所為、二「所謂入智慧」下對所化人明加所為。又見智得證者，前二觀解、後二行解。見始智終，得始證終也。又信樂得證者，亦同前，但為未得向得，故安信樂名。對人明所為中有二十句，前之十入是自利行、後十始終是利他行。何故自利名之為入，利他之行說為始終？答：但入、始終義一無別，語入其必從始至終，論其始終必有所入，為分兩行各隨一義。就入及始終二十句內，各初一總、餘句別。第七中復有善根能為出世間因者，地中加行善根等也。又始終內，經脫第二句。又論言阿含者，有九種：一行教相對。音聲言教名為阿含，一切功德說以為證，猶下說中字義兩藏是也。二位地相對。解行已前依教修行名為阿含，初地已上說之為證，猶下解脫第二請中歎眾是也。地前所起聞思修等名阿含淨，初地已上一切行德通名證淨。三修成相對。一切地中聞思修慧報生識智，此等四心緣照之解名曰阿含，真智出言說以為證，故下論言「聞思修等是則可說，以可說故名為阿含；地智離文，名之為證。」四真偽相對。一切地真偽合修名曰阿含，捨偽契實名之為證，猶下所明義說二大，說大阿含，方便修也；義大是證，行成就也。五相實相對。世間修中得彼證相名阿含，契本實相名之為證，猶下所說增上妙法光明法門，增上是證、光明是教也。六體德相對。就彼離相所成行中，無始法性本隱今顯名之為證，依本所成方便行德，依教修生名為阿含，猶下文中鍊金所況，金體喻證、環釧嚴具喻於阿含。七體用相對。前體及德相從為證，依此所起隨順世間教智之用名為阿含，猶下文中珠光明等所況法是，珠輪等淨喻於證體、光焰等喻於阿含。八自分勝進相對。自分所成體德及用皆名為證，能受佛教稱曰阿含，猶下文中歎金剛藏二力是也，妙智及辯名為證力、於佛教法念堅淨慧名阿含力。九約詮就實相對。真智之體說以為證，即此證體約言分十名為阿含，猶下文中虛空跡處所況法是，虛空平等喻地證智，故下論言「字身住處證智所攝。」空中之跡喻地阿含，故下論言「非無地智名句字身，名句字身是阿含法也。」此之阿含及證，通上及下，可准思攝。餘相知之。第三加相文內謂口意身，口則勸說以增力、意則冥被以加威、

身則摩頂而令覺。何故先口次意後身？乘前諸佛顯加所為，因則勸說，故先明口，身摩則起理宜在後，意無此義據中而說。口加中有二：初總、次別。又身淨中，經脫佛盡一句。第二意加，文有二十句：初之十句正明意加、後十解釋偏加所以。何故就意解釋偏加，餘不如是？意是加本，故就釋之。又前口加有其自他二力辯才，意加亦爾。前十正加明其他力，後十釋加顯其自力，故此釋之。就前文內，初無畏身亦總亦別，通攝十句為無畏身，所以通是總別。於中別分，初之一句顯色身勝是故名別，餘之九句一向是別。又此中論法成者，依《相續解脫經》中有四種成：一以有成，因緣名相言說諸法得成；二所作成，一切所作各有成辦；三者法成，一切諸法性相成立；四者助成，以智言說助成諸法。今言緣者，是彼以有成也。以有因緣諸法得成，故名為緣。法者，即是彼中法。成作者，是彼所作成也。成者，即是彼中助成也。又三種同相智者，釋不一種。依《金剛仙論》，知一切法皆無常苦及與無我也。依別翻論，知一切法自相同相不二相，謂世諦真諦一實諦也，又知空無相願也。又六正見者是能知智，依《金剛仙》論：一真實義正見，能知理法；二行正見，能知行法。此二教旨。三教正見，能知教法；四離二邊正見，知前理法不同情取；五不思議正見，知前行法成德出情；六根欲性正見，知前教法說隨物心也。第二釋所為中，初何以故責；次答，文有二：初一總、後九別。又佛法欲壞時假餘尊法誦持者，隨壞時何尊教也。第三身加，文有四句：一不離本、二以神力、三申右手、四摩頂。經闕初二句。就釋本分文內有二：初告、次述。第二文有三：初明願善以為地體、二列十名顯其地相、三舉佛同讚顯地要勝。此三之中皆各有二。初地體內，初一句總、二「無有過」下別，餘如論辨。第二相中文別有二者，初問；次答，文有三：初立，有二；次列，有二；三結。第三段文別二者，初我不見者，舉佛同歎，顯地要勝；二「何以故」下彰地要勝，釋顯諸佛同歎所由。此文有二：初問、次答。答文有四句：初句舉此證行釋佛同歎；第二句非但是彼出世所證，亦是世間方便所行；三所謂一句顯前第二光明法門；四「諸佛子」下顯前第一增上妙法。此約論中經本科也，餘文可知。又論云決定者，依《地持》有三種：一種性決定為定佛種、二解行決定定發心、三證決定定得法故，此即第三也。又善決定者，初辨善決定隨來。次決定者，辨決定義，善字隨來，就善釋決定義也。三勝善決定中，依論合有四義釋：初一總、後三別。三中謂證、助、不住也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身則摩頂而令覺。何故先口次意後身？乘前諸佛顯加所為，因則勸說，故先明口，身摩則起理宜在後，意無此義據中而說。口加中有二：初總、次別。又身淨中，經脫佛盡一句。第二意加，文有二十句：初之十句正明意加、後十解釋偏加所以。何故就意解釋偏加，餘不如是？意是加本，故就釋之。又前口加有其自他二力辯才，意加亦爾。前十正加明其他力，後十釋加顯其自力，故此釋之。就前文內，初無畏身亦總亦別，通攝十句為無畏身，所以通是總別。於中別分，初之一句顯色身勝是故名別，餘之九句一向是別。又此中論法成者，依《相續解脫經》中有四種成：一以有成，因緣名相言說諸法得成；二所作成，一切所作各有成辦；三者法成，一切諸法性相成立；四者助成，以智言說助成諸法。今言緣者，是彼以有成也。以有因緣諸法得成，故名為緣。法者，即是彼中法。成作者，是彼所作成也。成者，即是彼中助成也。又三種同相智者，釋不一種。依《金剛仙論》，知一切法皆無常苦及與無我也。依別翻論，知一切法自相同相不二相，謂世諦真諦一實諦也，又知空無相願也。又六正見者是能知智，依《金剛仙》論：一真實義正見，能知理法；二行正見，能知行法。此二教旨。三教正見，能知教法；四離二邊正見，知前理法不同情取；五不思議正見，知前行法成德出情；六根欲性正見，知前教法說隨物心也。第二釋所為中，初何以故責；次答，文有二：初一總、後九別。又佛法欲壞時假餘尊法誦持者，隨壞時何尊教也。第三身加，文有四句：一不離本、二以神力、三申右手、四摩頂。經闕初二句。就釋本分文內有二：初告、次述。第二文有三：初明願善以為地體、二列十名顯其地相、三舉佛同讚顯地要勝。此三之中皆各有二。初地體內，初一句總、二「無有過」下別，餘如論辨。第二相中文別有二者，初問；次答，文有三：初立，有二；次列，有二；三結。第三段文別二者，初我不見者，舉佛同歎，顯地要勝；二「何以故」下彰地要勝，釋顯諸佛同歎所由。此文有二：初問、次答。答文有四句：初句舉此證行釋佛同歎；第二句非但是彼出世所證，亦是世間方便所行；三所謂一句顯前第二光明法門；四「諸佛子」下顯前第一增上妙法。此約論中經本科也，餘文可知。又論云決定者，依《地持》有三種：一種性決定為定佛種、二解行決定定發心、三證決定定得法故，此即第三也。又善決定者，初辨善決定隨來。次決定者，辨決定義，善字隨來，就善釋決定義也。三勝善決定中，依論合有四義釋：初一總、後三別。三中謂證、助、不住也

。又解：初理、次智、第三位及教法、四約相即無漏亦即助道，准思攝也。依《大品經論》有三乘十地名：一乾慧地、二性地、三八人地、四見地、五薄地、六離欲地、七已作地、八辟支佛地、九菩薩地、十佛地，此十地是一乘所用，是三乘所入也。此中本分依自義阿含說也。就請分文中大判有二：一金剛藏說已默住，菩薩及佛咸皆共請；二「觀察」下示說分齊令眾正知。前中隨人，分請為三：一解脫月請、二大眾請、三佛加請。就此三中，初解脫月請內文別三對，皆初說者默違不說、後明啟請。第一對中，初金剛藏說已默住，後解脫月知眾心疑，為之問請：「仁者堪說，大眾能聞。何故不說？」第二對中，初金剛藏乘前請問，顯己默意以為酬答，以法難說、證信難得故我不說。解脫乘此，歎眾重請：「我謂仁者更有何意，乃云證信難得不說？今此菩薩善淨眾集，有證有信，仁者宜說。」此第二對。上來兩對歎人以請。第三對中，初金剛藏乘前請言舉損以違：「雖此眾淨，餘樂小者聞生疑惑，長受衰惱。有斯兩損，故我不說。」解脫月乘此歎法重請：「仁者但說，莫慮眾疑。諸佛護念令人易解，有說多益，勿懼衰惱。」然解脫月請義有餘，彼金剛藏違請理盡，於斯絕言，但為重法默待餘請。初對經中初金剛藏說已默住。「是時一切」已下明眾心疑解脫為請。前中兩句，初金剛藏說地名已，牒前起後；二默不說，正待後請，下眾對此生欲生疑。就下請中，初明大眾聞名欲義、覩默生疑；「時大菩薩」下明解脫月知疑為請。復就前中，初對說名聞已欲義；「各作是念」下對不分別覩默生疑。何因者，對彼說人以生疑念。言何緣者，對其聽眾以生疑念。第二解脫知疑請中，句別有三：一標請主解脫菩薩、二知眾疑為之啟請、三舉請辭。請辭偈中文分有五，兩門分別，徵、請分別。徵者徵默，拂遣眾疑。請者請說，遂眾心欲。偈中初二徵問默意；第三一偈請其宣說；後之兩偈略無徵請，理應齊有。二就所歎，說、聽分別。初偈歎彼說者堪說，為遣大眾何因之疑；後之四偈歎眾堪聞，為遣大眾何緣之疑。就聽者四偈中，初之兩偈歎同法眾、次有一偈歎異法眾、後之一偈總歎二眾。然此亦名同生異生。又論云「有非現前決定無現前等者，證教二決定非現欲決定也。」又第一行慧字，當論中覺也。第四行中瑕字，即論不欲也。穢字，即論中威儀濁也。實者，即除論中異想也。餘准可知耳。就第二請內有二：初金剛藏乘前啟請顯己默意，後解脫月乘言重請。前文有二：初長行，生後說意。第二偈釋，偈有六偈：初之二偈明法難說、次有二偈彰法難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。又解：初理、次智、第三位及教法、四約相即無漏亦即助道，准思攝也。依《大品經論》有三乘十地名：一乾慧地、二性地、三八人地、四見地、五薄地、六離欲地、七已作地、八辟支佛地、九菩薩地、十佛地，此十地是一乘所用，是三乘所入也。此中本分依自義阿含說也。就請分文中大判有二：一金剛藏說已默住，菩薩及佛咸皆共請；二「觀察」下示說分齊令眾正知。前中隨人，分請為三：一解脫月請、二大眾請、三佛加請。就此三中，初解脫月請內文別三對，皆初說者默違不說、後明啟請。第一對中，初金剛藏說已默住，後解脫月知眾心疑，為之問請：「仁者堪說，大眾能聞。何故不說？」第二對中，初金剛藏乘前請問，顯己默意以為酬答，以法難說、證信難得故我不說。解脫乘此，歎眾重請：「我謂仁者更有何意，乃云證信難得不說？今此菩薩善淨眾集，有證有信，仁者宜說。」此第二對。上來兩對歎人以請。第三對中，初金剛藏乘前請言舉損以違：「雖此眾淨，餘樂小者聞生疑惑，長受衰惱。有斯兩損，故我不說。」解脫月乘此歎法重請：「仁者但說，莫慮眾疑。諸佛護念令人易解，有說多益，勿懼衰惱。」然解脫月請義有餘，彼金剛藏違請理盡，於斯絕言，但為重法默待餘請。初對經中初金剛藏說已默住。「是時一切」已下明眾心疑解脫為請。前中兩句，初金剛藏說地名已，牒前起後；二默不說，正待後請，下眾對此生欲生疑。就下請中，初明大眾聞名欲義、覩默生疑；「時大菩薩」下明解脫月知疑為請。復就前中，初對說名聞已欲義；「各作是念」下對不分別覩默生疑。何因者，對彼說人以生疑念。言何緣者，對其聽眾以生疑念。第二解脫知疑請中，句別有三：一標請主解脫菩薩、二知眾疑為之啟請、三舉請辭。請辭偈中文分有五，兩門分別，徵、請分別。徵者徵默，拂遣眾疑。請者請說，遂眾心欲。偈中初二徵問默意；第三一偈請其宣說；後之兩偈略無徵請，理應齊有。二就所歎，說、聽分別。初偈歎彼說者堪說，為遣大眾何因之疑；後之四偈歎眾堪聞，為遣大眾何緣之疑。就聽者四偈中，初之兩偈歎同法眾、次有一偈歎異法眾、後之一偈總歎二眾。然此亦名同生異生。又論云「有非現前決定無現前等者，證教二決定非現欲決定也。」又第一行慧字，當論中覺也。第四行中瑕字，即論不欲也。穢字，即論中威儀濁也。實者，即除論中異想也。餘准可知耳。就第二請內有二：初金剛藏乘前啟請顯己默意，後解脫月乘言重請。前文有二：初長行，生後說意。第二偈釋，偈有六偈：初之二偈明法難說、次有二偈彰法難

聞、次有一偈喻難說聞、後之一偈舉難結默。又喻中文意者，空喻證地體，風畫喻字句言說，風畫住處喻所說差別十地。問：此與下喻何別？答：下取鳥跡處為喻，況之以證。此中宣說動筆之畫飄忽之風以為喻故，況之以說，有此左右耳。又此畫及鳥足，并下悉曇章喻，及下〈普賢品〉總為一類，是言顯證十地下鳥跡處等，以不言顯證十地為己許說十地名故。此亦可准解之。所以故十地總名，亦可是三乘熟教名故。前二偈中，法有四重：一總舉法難、二第一等顯其難相、三菩薩行出難法體、四「微難見」下彰難所以。此依論經可准取思攝也。第二解脫乘請文中有二：初長行、次偈頌。長行有三：一解脫月聞違重請、二「是大菩薩眾直心清淨」下廣歎眾淨、三「是故」下結請令說。二廣歎眾淨文中，初總、次別。阿含淨內，別經文中第二句在論第四句，經中第五句在論第二句，亦可依文定，仍須思准。二重頌文內有二：初長行生起、第二偈頌。偈中初一頌上結請、次有一偈頌上請文。第三請內，初金剛藏舉損以違、後解脫月歎益重請。初文分二：初長行、次偈頌。初文有二：初領前所歎舉得兼失、二「其餘樂小」下簡所不歎舉損以違。此文有三：一敗善之損、二「是人」下長受衰惱失樂之損、三「我愍」下結默所以。二重頌文，初明說意、二正頌。此文有二：初一行半結牒前文、次一偈半結上彰失。第二解脫請中，初長行、次偈頌。長行有三：一自宣己心彰欲重請、二「願承佛力」下正請令說、三「是故」下結請令說。就初段中可知。二正請，文有二：初立宗請說不思議法、二「佛所護念」下辨諸佛法應護念。此文有四：初護，然有三可知；二「何以故」下辨要勝；三「譬如」下喻況；四「如是佛子」下法合。第二重頌，文有五：初一半明頌請說文、二一偈頌前第一護、次一頌第二要勝、次半頌喻、次半頌第四合喻。第二大眾請文，上來解脫為眾先請，請雖言眾堪，未知虛實，大眾宜須自彰己能成前請辭。又為起說顯法尊重，故下共請。請文有二：初同聲生起、二正偈。諸偈文有五行半，初四行半歎人以請、後一歎法。就初段中，初二歎其說者、後二半歎眾堪聞。初有五句，歎金剛藏自成證力及阿含力；下之三句，歎金剛藏能令聽者入證及阿含。初文有二：一有四句歎成證力、次有一句歎成阿含。就歎聽者中，初一偈半大眾自歎具智斷德及先有根、次有一偈歎堪思持。第三佛加請內，上來雖復菩薩眾請，率感由微顯法未極，故次佛請。又菩薩請顯法未勝，故須佛加請。此文有二：初明身加、後明口加。身加，經中有五：一釋迦放光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞、次有一偈喻難說聞、後之一偈舉難結默。又喻中文意者，空喻證地體，風畫喻字句言說，風畫住處喻所說差別十地。問：此與下喻何別？答：下取鳥跡處為喻，況之以證。此中宣說動筆之畫飄忽之風以為喻故，況之以說，有此左右耳。又此畫及鳥足，并下悉曇章喻，及下〈普賢品〉總為一類，是言顯證十地下鳥跡處等，以不言顯證十地為己許說十地名故。此亦可准解之。所以故十地總名，亦可是三乘熟教名故。前二偈中，法有四重：一總舉法難、二第一等顯其難相、三菩薩行出難法體、四「微難見」下彰難所以。此依論經可准取思攝也。第二解脫乘請文中有二：初長行、次偈頌。長行有三：一解脫月聞違重請、二「是大菩薩眾直心清淨」下廣歎眾淨、三「是故」下結請令說。二廣歎眾淨文中，初總、次別。阿含淨內，別經文中第二句在論第四句，經中第五句在論第二句，亦可依文定，仍須思准。二重頌文內有二：初長行生起、第二偈頌。偈中初一頌上結請、次有一偈頌上請文。第三請內，初金剛藏舉損以違、後解脫月歎益重請。初文分二：初長行、次偈頌。初文有二：初領前所歎舉得兼失、二「其餘樂小」下簡所不歎舉損以違。此文有三：一敗善之損、二「是人」下長受衰惱失樂之損、三「我愍」下結默所以。二重頌文，初明說意、二正頌。此文有二：初一行半結牒前文、次一偈半結上彰失。第二解脫請中，初長行、次偈頌。長行有三：一自宣己心彰欲重請、二「願承佛力」下正請令說、三「是故」下結請令說。就初段中可知。二正請，文有二：初立宗請說不思議法、二「佛所護念」下辨諸佛法應護念。此文有四：初護，然有三可知；二「何以故」下辨要勝；三「譬如」下喻況；四「如是佛子」下法合。第二重頌，文有五：初一半明頌請說文、二一偈頌前第一護、次一頌第二要勝、次半頌喻、次半頌第四合喻。第二大眾請文，上來解脫為眾先請，請雖言眾堪，未知虛實，大眾宜須自彰己能成前請辭。又為起說顯法尊重，故下共請。請文有二：初同聲生起、二正偈。諸偈文有五行半，初四行半歎人以請、後一歎法。就初段中，初二歎其說者、後二半歎眾堪聞。初有五句，歎金剛藏自成證力及阿含力；下之三句，歎金剛藏能令聽者入證及阿含。初文有二：一有四句歎成證力、次有一句歎成阿含。就歎聽者中，初一偈半大眾自歎具智斷德及先有根、次有一偈歎堪思持。第三佛加請內，上來雖復菩薩眾請，率感由微顯法未極，故次佛請。又菩薩請顯法未勝，故須佛加請。此文有二：初明身加、後明口加。身加，經中有五：一釋迦放光

普照十方、二十方佛放光照此、三此大眾尋光見彼、四彼大眾尋光見此、五光臺說偈。光臺說偈應屬口加，何故在此？然所出聲口加所攝，今此正取能發聲業判屬身矣。若依經本，無此見彼及彼見此，二俱無。又經脫第五降伏業也。又此光為顯佛力分齊及加說者，不為集眾等，餘文如論。就第二口加，文有二：初長行生起、第二偈頌。偈中有七偈半，於中有二：一教、請分別，前六偈是其請說、後之一偈半是其教說。請彰法勝令人重敬，教顯說真使眾深信。二加、請分別。就此偈前六偈內有三：初一偈半正加、二有一偈加所為、三有三偈半彰得益。此文三：初一聞益、次半修時益、次二轉生益。又此轉生文中，偈迮難解。文意趣者，其經法勝力加其聞者，乃至若火劫盡時由得聞經。論言等者，等餘二災並得聞也。問：彼云何聞？答：彼天先從佛聞，今為說也。此在極為言，非局此時也。龍中先有經，故引之耳。又三漸次者，即加行正體，後得三智也。此可准思攝之。亦可教證不住耳。第二「爾時金剛藏菩薩」下示說分齊令眾正知。就此經中，初集經者明金剛藏將說之相并顯說意，後正明其所說偈辭。就前文中，初示說相，觀察表說。內心照察名之為觀，亦可目眄說之為觀。顯己無偏，故觀十方。下明說意可知。金剛藏有二意故說偈：一自顯有智堪說，拂遣大眾何因之疑；二彰己不畏大眾不堪聽聞，拂去大眾何緣之疑。問：眾有何益？答：有二義故益。一義大益，彰實出言唯深是樂，所以獲益。二說教大，得聞在今，是以歡悅深生正信。就偈文內，有十三偈半：初七偈半明其義大、後有六偈明其說大。就義大文中，文分為二：初三偈半顯其佛法、次四行偈舉彼佛法顯地出言。今為明地，何須顯彼佛法微妙？以地在因，辨深義隱；佛法在果，彰深義顯。故明佛法，顯地深微。因之與果高下天殊，云何相顯？然此雖復隨人高下，法體不別。其猶虛空，約尺分異，異即是空，地法像此。就初文內，初一偈半直彰法微，後之兩偈出微體相，謂二涅槃。初文有二：初總辨微、二「唯智者」下釋相也。初文有四：一者是微；二難知之道；三非思量，論名非分別；四名無垢濁，經無此句。下三句有。又無垢濁下有四義亦可，難得屬上，無垢向下。又二向並屬，可思准之。初觀解清淨、二「智者」下行證契真、三「自性」等下體性清淨。四「不滅」等下德用自在。此依論辨，經亦同然也。又有世間智慧，隨聞明了知；下舉世智隨文，顯真智不隨聞也。又論結云：觀解甚微，結不濁。二依止，結智者等。理與智為依耳。三清淨甚微，結自性滅等。功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方、二十方佛放光照此、三此大眾尋光見彼、四彼大眾尋光見此、五光臺說偈。光臺說偈應屬口加，何故在此？然所出聲口加所攝，今此正取能發聲業判屬身矣。若依經本，無此見彼及彼見此，二俱無。又經脫第五降伏業也。又此光為顯佛力分齊及加說者，不為集眾等，餘文如論。就第二口加，文有二：初長行生起、第二偈頌。偈中有七偈半，於中有二：一教、請分別，前六偈是其請說、後之一偈半是其教說。請彰法勝令人重敬，教顯說真使眾深信。二加、請分別。就此偈前六偈內有三：初一偈半正加、二有一偈加所為、三有三偈半彰得益。此文三：初一聞益、次半修時益、次二轉生益。又此轉生文中，偈迮難解。文意趣者，其經法勝力加其聞者，乃至若火劫盡時由得聞經。論言等者，等餘二災並得聞也。問：彼云何聞？答：彼天先從佛聞，今為說也。此在極為言，非局此時也。龍中先有經，故引之耳。又三漸次者，即加行正體，後得三智也。此可准思攝之。亦可教證不住耳。第二「爾時金剛藏菩薩」下示說分齊令眾正知。就此經中，初集經者明金剛藏將說之相并顯說意，後正明其所說偈辭。就前文中，初示說相，觀察表說。內心照察名之為觀，亦可目眄說之為觀。顯己無偏，故觀十方。下明說意可知。金剛藏有二意故說偈：一自顯有智堪說，拂遣大眾何因之疑；二彰己不畏大眾不堪聽聞，拂去大眾何緣之疑。問：眾有何益？答：有二義故益。一義大益，彰實出言唯深是樂，所以獲益。二說教大，得聞在今，是以歡悅深生正信。就偈文內，有十三偈半：初七偈半明其義大、後有六偈明其說大。就義大文中，文分為二：初三偈半顯其佛法、次四行偈舉彼佛法顯地出言。今為明地，何須顯彼佛法微妙？以地在因，辨深義隱；佛法在果，彰深義顯。故明佛法，顯地深微。因之與果高下天殊，云何相顯？然此雖復隨人高下，法體不別。其猶虛空，約尺分異，異即是空，地法像此。就初文內，初一偈半直彰法微，後之兩偈出微體相，謂二涅槃。初文有二：初總辨微、二「唯智者」下釋相也。初文有四：一者是微；二難知之道；三非思量，論名非分別；四名無垢濁，經無此句。下三句有。又無垢濁下有四義亦可，難得屬上，無垢向下。又二向並屬，可思准之。初觀解清淨、二「智者」下行證契真、三「自性」等下體性清淨。四「不滅」等下德用自在。此依論辨，經亦同然也。又有世間智慧，隨聞明了知；下舉世智隨文，顯真智不隨聞也。又論結云：觀解甚微，結不濁。二依止，結智者等。理與智為依耳。三清淨甚微，結自性滅等。功德

等，結不滅不生等。又第一出世，故不同世間定也；第二實成，故不同外道；第三本淨，故不同始淨尊者；第四即靜恒用，故不同聲聞等也。餘義可知。就下兩偈出微體相，文分有二：初有兩句是其同相、後一偈半是不同相。不同相有二：一何處脫，謂離諸趣；二有五句，是云何脫。五句即分為五：一觀解入如，所謂等同涅槃相也；二對治離障；三明體德圓備；四是其法身，常故出矣；五有一句是其解脫，自體無礙。又論云非唯初中後前中後取故者，此約智義，非約智事。義言智起惑次滅耶？又智生惑滅耶？同時耶？此名中耳。又惑滅次智成耶？此悉不可，並有恒生恒不生、恒滅恒不滅等過故。初中後如緣起性取也。又如是觀智等者，次第結前不同相方便壞涅槃，五義可知也。二舉前佛法顯地離言內，於中有四偈：初一偈半舉前二種涅槃以類地法、次一偈半正明地體難說難聞、次有一偈喻難說聞。前中三句牒前佛法寂滅出言，下有三句顯地難說又復難聞。又論云地者境界觀者，或名分齊或是所緣耳。第二說大，文中有六行偈，義分有五：初之一偈三句彰說分齊、次之三句彰已無過勸眾除失、次一偈半顯其說相略而非廣、次有一偈勸眾敬聽彰已善說生眾敬愛、次有一偈顯已得力結說分齊。又論云但說一分者，謂因分也。地有二分：一因、二果。因謂世間方便行修，即加行智分齊也；果謂出生離相真證，即正證分齊。真證出言，因相可論，今唯說因故說一分。又亦可約位也。因漸成者，謂聞思等非頓漸成故云也。又約資成之義，此有二義：一資成其因、二資成其證。教說修中有二者，一真心究竟成德滿足故云也、二者觀修者真心離妄內照法界故名也。此二與後得正說相應，故名教說也。不相應義屬義大耳。餘文可知。就說分，文內六門分別：一釋名、二明所除障、三辯所顯理、四明所成行、五所得果、六釋文諸地同此。一釋名者，初名歡喜，成就無上自利利他行，初證聖處多生歡喜，故名歡喜地。二所除障者，依《地論》名凡夫我相障，依《攝論》名凡夫性無明。又分二障：一法我分別、二惡道業。又治二種業及一種報，謂方便生死也。云何治？如虛空等，廣如論釋。三明所顯者，謂顯法界遍滿義。四明所成者，成檀度及十願等。五明所得果者，若局取果，唯通達障空義，得一切障滅果及地位等；若通判果，則得唯識三無性理，及得奢摩他、毘鉢舍那等。六釋文者，有二：初長行、後偈頌。長行有二：初結前生後、二「若眾生」下辨地體相。此文相二：初辨說分、二「菩薩如是安住」下校量勝分。說分文有一百句：初四十句名為住分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等，結不滅不生等。又第一出世，故不同世間定也；第二實成，故不同外道；第三本淨，故不同始淨尊者；第四即靜恒用，故不同聲聞等也。餘義可知。就下兩偈出微體相，文分有二：初有兩句是其同相、後一偈半是不同相。不同相有二：一何處脫，謂離諸趣；二有五句，是云何脫。五句即分為五：一觀解入如，所謂等同涅槃相也；二對治離障；三明體德圓備；四是其法身，常故出矣；五有一句是其解脫，自體無礙。又論云非唯初中後前中後取故者，此約智義，非約智事。義言智起惑次滅耶？又智生惑滅耶？同時耶？此名中耳。又惑滅次智成耶？此悉不可，並有恒生恒不生、恒滅恒不滅等過故。初中後如緣起性取也。又如是觀智等者，次第結前不同相方便壞涅槃，五義可知也。二舉前佛法顯地離言內，於中有四偈：初一偈半舉前二種涅槃以類地法、次一偈半正明地體難說難聞、次有一偈喻難說聞。前中三句牒前佛法寂滅出言，下有三句顯地難說又復難聞。又論云地者境界觀者，或名分齊或是所緣耳。第二說大，文中有六行偈，義分有五：初之一偈三句彰說分齊、次之三句彰已無過勸眾除失、次一偈半顯其說相略而非廣、次有一偈勸眾敬聽彰已善說生眾敬愛、次有一偈顯已得力結說分齊。又論云但說一分者，謂因分也。地有二分：一因、二果。因謂世間方便行修，即加行智分齊也；果謂出生離相真證，即正證分齊。真證出言，因相可論，今唯說因故說一分。又亦可約位也。因漸成者，謂聞思等非頓漸成故云也。又約資成之義，此有二義：一資成其因、二資成其證。教說修中有二者，一真心究竟成德滿足故云也、二者觀修者真心離妄內照法界故名也。此二與後得正說相應，故名教說也。不相應義屬義大耳。餘文可知。就說分，文內六門分別：一釋名、二明所除障、三辯所顯理、四明所成行、五所得果、六釋文諸地同此。一釋名者，初名歡喜，成就無上自利利他行，初證聖處多生歡喜，故名歡喜地。二所除障者，依《地論》名凡夫我相障，依《攝論》名凡夫性無明。又分二障：一法我分別、二惡道業。又治二種業及一種報，謂方便生死也。云何治？如虛空等，廣如論釋。三明所顯者，謂顯法界遍滿義。四明所成者，成檀度及十願等。五明所得果者，若局取果，唯通達障空義，得一切障滅果及地位等；若通判果，則得唯識三無性理，及得奢摩他、毘鉢舍那等。六釋文者，有二：初長行、後偈頌。長行有二：初結前生後、二「若眾生」下辨地體相。此文相二：初辨說分、二「菩薩如是安住」下校量勝分。說分文有一百句：初四十句名為住分

、次三十句名釋名分、後三十句說為安住。前四十句如論應知。又初十句中，經脫淨心集。就釋名三十句中，初十多喜，此中經脫慶喜文。依論中云心喜者，心體非喜，攝喜從心也。體喜亦如是。根喜者，以體成後為根，非喜根也。次十念當得，後十念現得。就念現中有二：第一正明所念現得、二「何以故」下廣釋遠離五種怖畏，亦可就第十中分之。就釋怖畏文內有二：初責、次答。答內有三：初明所離果、二「何以故」下釋成離相、三「如是菩薩」下總以結之。又論云「前說身畏後異身畏」者，前總明、後別辨，故云異身也，非身外耳。就安住分，文有三：一總明安住；二「所謂信心」下有三十句，別明安住；三「菩薩成就如是」下總結安住。就廣辨三十句中，初十信、次十修行、次十迴向，餘文如論。第二願校量，文有三：一願校量勝、二行校量勝、三果校量勝。言十願者，一供養佛願、二護正法願、三攝法上首願、四知眾生心、五名化眾生、六名知世界、七是淨土、八同心行、九三業不空、十成菩提。依《攝論》有十願：一供養願，願供養勝緣福田師法主；二受持願，願受持勝妙正法；三轉法輪願，願於大集中轉未曾有法輪；四修行願，願如說修行一切菩薩正行；五成就願，願成就此器世界眾生三乘善根；六承事願，願往諸佛土常見諸佛，恒得敬事聽受正法；七淨土願，願清淨自土安住正法及能修行眾生；八不離願，願於一切生處恒不離一切諸佛菩薩，得同意行；九利益願，願於一切時恒作利益眾生事無有空過；十正覺願，願與一切眾生同得無上菩提，恒作佛事。又此十願與前十願義同不別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、次三十句名釋名分、後三十句說為安住。前四十句如論應知。又初十句中，經脫淨心集。就釋名三十句中，初十多喜，此中經脫慶喜文。依論中云心喜者，心體非喜，攝喜從心也。體喜亦如是。根喜者，以體成後為根，非喜根也。次十念當得，後十念現得。就念現中有二：第一正明所念現得、二「何以故」下廣釋遠離五種怖畏，亦可就第十中分之。就釋怖畏文內有二：初責、次答。答內有三：初明所離果、二「何以故」下釋成離相、三「如是菩薩」下總以結之。又論云「前說身畏後異身畏」者，前總明、後別辨，故云異身也，非身外耳。就安住分，文有三：一總明安住；二「所謂信心」下有三十句，別明安住；三「菩薩成就如是」下總結安住。就廣辨三十句中，初十信、次十修行、次十迴向，餘文如論。第二願校量，文有三：一願校量勝、二行校量勝、三果校量勝。言十願者，一供養佛願、二護正法願、三攝法上首願、四知眾生心、五名化眾生、六名知世界、七是淨土、八同心行、九三業不空、十成菩提。依《攝論》有十願：一供養願，願供養勝緣福田師法主；二受持願，願受持勝妙正法；三轉法輪願，願於大集中轉未曾有法輪；四修行願，願如說修行一切菩薩正行；五成就願，願成就此器世界眾生三乘善根；六承事願，願往諸佛土常見諸佛，恒得敬事聽受正法；七淨土願，願清淨自土安住正法及能修行眾生；八不離願，願於一切生處恒不離一切諸佛菩薩，得同意行；九利益願，願於一切時恒作利益眾生事無有空過；十正覺願，願與一切眾生同得無上菩提，恒作佛事。又此十願與前十願義同不別也。

就經文內有四：初結前生後；二正明願體，又初願脫二句，第九願中脫如意寶身也；三「諸佛子乃至大願」等明修願方便；四「以十不可」下總以結之。若依論本別明十無盡成前大願，若依經本即是第四結願無盡。就此文中有四：初舉法及願立宗；二「何等為十」下列十盡法，有二可知；三「若眾生盡」下將法對願，逆顯成盡；四「而眾生」下順結無盡。又第六願中論云辨麁細中，並云隨何意識身色心麁細故土亦麁細也。餘相如論。又三種三轉者，就十盡句別中，眾生界、世界、空界及心緣界等四是世間轉，法界、涅槃界、佛智入界此三名法轉，佛出世界、如來智界此二為智轉。就第二行校量勝，文有三：初牒前起後、二正釋行體、三「諸佛子悉知已」下總以結之。二釋行文內有三：一大願薰心成利安等益、二「如是則成」下人成信者、三「樂以信分別」下廣明信相。此文十行即為十段。初信文有三：一總立宗、次別釋、三「舉要言之」下總以結之。第二釋慈悲，文有二：初舉三門為所觀、二對起慈。前文有三。如論應知。又論云「辨遠離第一義樂中三空離三障」者，謂分別相取捨等即三性障也，餘行如論可解。第三果校量勝，文有四果，如論應知。初調柔果內，初法、次喻、後合。法中有四：一見多佛起行之緣、二「心大歡喜」下明能練行、三「多以二攝」下乘前練行明別地德、四「是菩薩」下明所練淨。二發趣果內文分為二：初釋、後結。前文有四：一法、二喻、三合、四結。法喻合中皆有四句：一問地法、二「是菩薩善知」下明知解法、三「諸佛子」下明能行行、四「得諸地智」下明其能到。喻、合四句同此。三攝報果，文有二：一在家果、二出家果。在家有二：一上勝果、二「能以大施」下謂依王報起勝行也。願智果，如論應知。第二偈頌中四十五半，初二十二頌上說分、次「菩薩如是」下二十一半頌校量勝分、次二總結歎。初文之內，初十一偈頌地方便及住地文；次「是菩薩」下五行偈半頌彼釋名及五怖畏；次「常行」下五行偈半頌安住文。次二十一半偈文內，初五偈半頌十願結及無盡文；次六行偈頌信等十行文；次「智者於日夜」下十行偈頌果校量，於中初一頌調柔果、次三頌發趣、次五偈半頌攝報果、次「若以願力」半行偈頌願智果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就經文內有四：初結前生後；二正明願體，又初願脫二句，第九願中脫如意寶身也；三「諸佛子乃至大願」等明修願方便；四「以十不可」下總以結之。若依論本別明十無盡成前大願，若依經本即是第四結願無盡。就此文中有四：初舉法及願立宗；二「何等為十」下列十盡法，有二可知；三「若眾生盡」下將法對願，逆顯成盡；四「而眾生」下順結無盡。又第六願中論云辨麁細中，並云隨何意識身色心麁細故土亦麁細也。餘相如論。又三種三轉者，就十盡句別中，眾生界、世界、空界及心緣界等四是世間轉，法界、涅槃界、佛智入界此三名法轉，佛出世界、如來智界此二為智轉。就第二行校量勝，文有三：初牒前起後、二正釋行體、三「諸佛子悉知已」下總以結之。二釋行文內有三：一大願薰心成利安等益、二「如是則成」下人成信者、三「樂以信分別」下廣明信相。此文十行即為十段。初信文有三：一總立宗、次別釋、三「舉要言之」下總以結之。第二釋慈悲，文有二：初舉三門為所觀、二對起慈。前文有三。如論應知。又論云「辨遠離第一義樂中三空離三障」者，謂分別相取捨等即三性障也，餘行如論可解。第三果校量勝，文有四果，如論應知。初調柔果內，初法、次喻、後合。法中有四：一見多佛起行之緣、二「心大歡喜」下明能練行、三「多以二攝」下乘前練行明別地德、四「是菩薩」下明所練淨。二發趣果內文分為二：初釋、後結。前文有四：一法、二喻、三合、四結。法喻合中皆有四句：一問地法、二「是菩薩善知」下明知解法、三「諸佛子」下明能行行、四「得諸地智」下明其能到。喻、合四句同此。三攝報果，文有二：一在家果、二出家果。在家有二：一上勝果、二「能以大施」下謂依王報起勝行也。願智果，如論應知。第二偈頌中四十五半，初二十二頌上說分、次「菩薩如是」下二十一半頌校量勝分、次二總結歎。初文之內，初十一偈頌地方便及住地文；次「是菩薩」下五行偈半頌彼釋名及五怖畏；次「常行」下五行偈半頌安住文。次二十一半偈文內，初五偈半頌十願結及無盡文；次六行偈頌信等十行文；次「智者於日夜」下十行偈頌果校量，於中初一頌調柔果、次三頌發趣、次五偈半頌攝報果、次「若以願力」半行偈頌願智果。

第二地內，六門同前。言釋名者，離能起誤心犯戒煩惱垢等，清淨戒具足，故名離垢地。二明所離者，依《地論》邪行於眾生身等障，依《攝論》依身業等於諸眾生起邪行無明。又治二障：一微細犯過、二種種相業行。又治二業障及一報方便生死。三所顯者，顯最勝義。四所成者，成戒度。五所得果者，若通達法界最勝功德，得於一切眾生最勝無等菩提果。通果同初地。六釋文者，有三：初偈生起、二長行正釋、三偈頌結前。初偈有二：初三偈文大眾獲益，三業供養即為三也。次有二偈，解脫月請，生後地文。第二正釋文內有二段經：一發起淨、二自體淨。發起者趣地，方便生後地中三聚淨戒，名發起淨。三聚淨戒地中正行，故名自體淨。就初文內有三：初金剛菩薩結前生後、二「何等為十」下正釋發起、三「菩薩以是」下結成利益。二自體文，大分有二：一明行體、二辨地果。初行體文有三：先解律儀、次釋攝善、後辨攝生。此十地內科文不定，初及第十同分為八、此地為二、三四九地為四、五六同三、第七地為五、八地為七，各隨一法耳。此為地法甚深，故方便影顯，非唯一地有斯一門也。就律儀中，大判有二：第一明其性戒成就頓離諸過、第二「菩薩如是」下畢竟護持。就初文內復分有二：初明自性成就、二「遠離一切」下頓離諸過。又論云「此二種朋」者，憶二家語，往其二家詐為親朋也。又經云「此聞不向彼說，此壞故」等者，此辨持意，恐彼此相壞，故不說也。又第十邪見中七種邪見異相者，一異乘邪見，依別出世行；次二依似法起，仍記、無記分二也；次一依無中妄計；次二依隱伏法生，仍一用內、一用外分二也；次一依世間法生也。經脫第一第三句等文。又決定深信是異乘，罪福因緣是覆藏見，如文應知，宜須思准也。餘文如論。第二攝善法戒文，文別有五，義別有四，要攝為二。言文五者，如下文中，五處舉經，論別解釋。義別四者，一智、二願、三觀、四行。初思眾生隨一切惡，皆由十不善道，是其智也。「我當自住」等，是其願也。此文有三可知也。又「深思惟下乃至如來」，是其觀也。「是故我應」下是其行也。要為二者，初二一對，智為方便、後起正願。後二一對，觀為方便、後起正行。餘文如論。第三攝眾生戒文，大分有二：一廣明攝生、二「諸佛子是菩薩如是」下總結攝生。餘義如論。又問：殺生等得二種人中果，何也？答：此之習者，非是氣習，此名殘習。順人道業者，在人中別報受。正報隨斷等者，仍是人中不定報也。宜可准之。若以名言求之，二報亦有憂劣，有無不定，此可思之。逕歷三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二地內，六門同前。言釋名者，離能起誤心犯戒煩惱垢等，清淨戒具足，故名離垢地。二明所離者，依《地論》邪行於眾生身等障，依《攝論》依身業等於諸眾生起邪行無明。又治二障：一微細犯過、二種種相業行。又治二業障及一報方便生死。三所顯者，顯最勝義。四所成者，成戒度。五所得果者，若通達法界最勝功德，得於一切眾生最勝無等菩提果。通果同初地。六釋文者，有三：初偈生起、二長行正釋、三偈頌結前。初偈有二：初三偈文大眾獲益，三業供養即為三也。次有二偈，解脫月請，生後地文。第二正釋文內有二段經：一發起淨、二自體淨。發起者趣地，方便生後地中三聚淨戒，名發起淨。三聚淨戒地中正行，故名自體淨。就初文內有三：初金剛菩薩結前生後、二「何等為十」下正釋發起、三「菩薩以是」下結成利益。二自體文，大分有二：一明行體、二辨地果。初行體文有三：先解律儀、次釋攝善、後辨攝生。此十地內科文不定，初及第十同分為八、此地為二、三四九地為四、五六同三、第七地為五、八地為七，各隨一法耳。此為地法甚深，故方便影顯，非唯一地有斯一門也。就律儀中，大判有二：第一明其性戒成就頓離諸過、第二「菩薩如是」下畢竟護持。就初文內復分有二：初明自性成就、二「遠離一切」下頓離諸過。又論云「此二種朋」者，憶二家語，往其二家詐為親朋也。又經云「此聞不向彼說，此壞故」等者，此辨持意，恐彼此相壞，故不說也。又第十邪見中七種邪見異相者，一異乘邪見，依別出世行；次二依似法起，仍記、無記分二也；次一依無中妄計；次二依隱伏法生，仍一用內、一用外分二也；次一依世間法生也。經脫第一第三句等文。又決定深信是異乘，罪福因緣是覆藏見，如文應知，宜須思准也。餘文如論。第二攝善法戒文，文別有五，義別有四，要攝為二。言文五者，如下文中，五處舉經，論別解釋。義別四者，一智、二願、三觀、四行。初思眾生隨一切惡，皆由十不善道，是其智也。「我當自住」等，是其願也。此文有三可知也。又「深思惟下乃至如來」，是其觀也。「是故我應」下是其行也。要為二者，初二一對，智為方便、後起正願。後二一對，觀為方便、後起正行。餘文如論。第三攝眾生戒文，大分有二：一廣明攝生、二「諸佛子是菩薩如是」下總結攝生。餘義如論。又問：殺生等得二種人中果，何也？答：此之習者，非是氣習，此名殘習。順人道業者，在人中別報受。正報隨斷等者，仍是人中不定報也。宜可准之。若以名言求之，二報亦有憂劣，有無不定，此可思之。逕歷三

道，義亦不定，廣如《大論》說也。又二倒惡意專念行者，伺緣名意，常樂二倒緣中現起，故名意也。違理名惡。是起煩惱作意而生，名專念行。二倒惡心非專念者，根本集起是其心義。我淨二倒望前常樂，根本集起故說為心。我是常本、淨是樂原，此二性成，非作意生，名非專念也。又追後報中，經脫障中第八句、共中第一句也。又界差別內第二別句內，經中第一句是論中第三句也。第二地果文內，三果同前。調柔中有三：一調柔相、二「菩薩爾時」下別地行相、三「佛子是名」下結說果相。前中有三：初法、次喻、後合。法中有三：一見諸佛起行之緣、二能練行、三所練淨行。能中有三：初明供養、次明迴向、後受十善法行。依經略無迴向，攝報同初地。依《攝論》中二地已去有八種清淨，此見多佛即彼見佛淨，此中衣被乃至恭敬心即彼信淨，此中淨戒即彼波羅蜜，此中作王即彼第六成熟眾生，此中念佛即彼心淨，此中為首等即彼慈悲，此住千劫等即彼生淨，此動地等即彼威德；餘地准此。三重頌，文有二：初明說意、第二正頌。頌有二十六，文分有四：初二頌發起、次十六偈頌自體淨、次有七偈頌果利益、次一結歎。自體文中，初有四偈頌離戒淨、次有四偈頌攝善法、次有八偈頌攝利生。利生文內，初有三偈頌願行集等、次有五偈頌集果文。果利益中，初二頌調柔、次四誦攝報、次一頌願智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道，義亦不定，廣如《大論》說也。又二倒惡意專念行者，伺緣名意，常樂二倒緣中現起，故名意也。違理名惡。是起煩惱作意而生，名專念行。二倒惡心非專念者，根本集起是其心義。我淨二倒望前常樂，根本集起故說為心。我是常本、淨是樂原，此二性成，非作意生，名非專念也。又追後報中，經脫障中第八句、共中第一句也。又界差別內第二別句內，經中第一句是論中第三句也。第二地果文內，三果同前。調柔中有三：一調柔相、二「菩薩爾時」下別地行相、三「佛子是名」下結說果相。前中有三：初法、次喻、後合。法中有三：一見諸佛起行之緣、二能練行、三所練淨行。能中有三：初明供養、次明迴向、後受十善法行。依經略無迴向，攝報同初地。依《攝論》中二地已去有八種清淨，此見多佛即彼見佛淨，此中衣被乃至恭敬心即彼信淨，此中淨戒即彼波羅蜜，此中作王即彼第六成熟眾生，此中念佛即彼心淨，此中為首等即彼慈悲，此住千劫等即彼生淨，此動地等即彼威德；餘地准此。三重頌，文有二：初明說意、第二正頌。頌有二十六，文分有四：初二頌發起、次十六偈頌自體淨、次有七偈頌果利益、次一結歎。自體文中，初有四偈頌離戒淨、次有四偈頌攝善法、次有八偈頌攝利生。利生文內，初有三偈頌願行集等、次有五偈頌集果文。果利益中，初二頌調柔、次四誦攝報、次一頌願智。

第三地內，六門同前。一釋名者，隨聞思修等照法顯現，故名明地。二所離者，依《地論》闇相於聞思修等諸法忘障，依《攝論》心遲苦無明、聞思修忘失無明。復有二無明：一欲愛無明、二具足聞持陀羅尼無明。有二業障及一報方便生死。三明所顯者，顯勝流義。四明所成，即成忍行及四定也。五明所得果，通達法界勝流文句功德，得無邊法音，及能滿一切眾生意欲果及三地位；通果如初地。六釋文者，有三：一偈頌發起、第二正明住地體、三偈重頌。初偈文中有二：初有六偈，大眾三業敬讚前說，此中有三：初一喜、次一雨華、次四歎德；二四偈生起後請，此中初三偈是大眾請、次一解脫月請。就第二地體文，差別有四：一起厭行分、二厭行分、三明厭分、四厭果分。初文有三：一結前生後勸修起入、二「何等為十」下正辨起厭、三「菩薩以是」下結行能入。就厭行中有三：一修行護煩惱、二修行護小乘、三修行方便攝行。初文有二：初十辨無常、次十無救者。就護小乘中有三十句：初有十句明求佛智護彼小心、後二十句念益眾生護彼狹心。前文有二：初總、次別。二護狹心中，初十起悲；後十救度，度是悲益。亦可初十是其悲心，後十是慈心。於前中，初總、次別。於後救度十心中，初牒前起後總明度心、第二別明度心。別中九句：初三度處、次二度行、次三辨前、後一度果。三方便攝中，此內有五：一起觀方便，牒上三心起後觀求；二「即時欲具」下標趣方便，標其佛慧彰其所趣；三「作是思惟」下觀求方便，觀察推求度眾生法；四「即時知住」下正知方便；五「菩薩如是知已」下轉修方便，修聞法行攝取正法。第四正知方便者，前念眾生墮在煩惱業苦之中，以何方便而拔濟之，令得涅槃畢竟之樂。即知不離無障礙智者是如來智。智由何生？即知不離八地已上如實覺起。覺由何生？即知不離四地已上無生行慧。慧由何得？即知不離三地禪定。定由何生？不離聞法。是故菩薩先求正法，既聞法已靜處思惟，思已修習入禪無色，依此禪定觀法無生起出世慧，依無生慧如實覺，依彼實覺得無礙智，既得智已便來救生。知相如是。第五攝生方便，文中有二：初明求法生難遭想能捨外財。此文有二：初生難想、二「但於說法者」下重人輕寶，中有五句，此即為一句；為求法故，是第二句。為法捨施，又為求法下為法走使，為第三句。破除憍慢，無苦不受，為第四句。於上不恭為憍慢，於下執我名為我慢，於等自大名為大慢。「若得一句已」下得勝財心，即為第五句。此中入校量總成有三句：此初成一句、「得聞一偈」下第二校量、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三地內，六門同前。一釋名者，隨聞思修等照法顯現，故名明地。二所離者，依《地論》闇相於聞思修等諸法忘障，依《攝論》心遲苦無明、聞思修忘失無明。復有二無明：一欲愛無明、二具足聞持陀羅尼無明。有二業障及一報方便生死。三明所顯者，顯勝流義。四明所成，即成忍行及四定也。五明所得果，通達法界勝流文句功德，得無邊法音，及能滿一切眾生意欲果及三地位；通果如初地。六釋文者，有三：一偈頌發起、第二正明住地體、三偈重頌。初偈文中有二：初有六偈，大眾三業敬讚前說，此中有三：初一喜、次一雨華、次四歎德；二四偈生起後請，此中初三偈是大眾請、次一解脫月請。就第二地體文，差別有四：一起厭行分、二厭行分、三明厭分、四厭果分。初文有三：一結前生後勸修起入、二「何等為十」下正辨起厭、三「菩薩以是」下結行能入。就厭行中有三：一修行護煩惱、二修行護小乘、三修行方便攝行。初文有二：初十辨無常、次十無救者。就護小乘中有三十句：初有十句明求佛智護彼小心、後二十句念益眾生護彼狹心。前文有二：初總、次別。二護狹心中，初十起悲；後十救度，度是悲益。亦可初十是其悲心，後十是慈心。於前中，初總、次別。於後救度十心中，初牒前起後總明度心、第二別明度心。別中九句：初三度處、次二度行、次三辨前、後一度果。三方便攝中，此內有五：一起觀方便，牒上三心起後觀求；二「即時欲具」下標趣方便，標其佛慧彰其所趣；三「作是思惟」下觀求方便，觀察推求度眾生法；四「即時知住」下正知方便；五「菩薩如是知已」下轉修方便，修聞法行攝取正法。第四正知方便者，前念眾生墮在煩惱業苦之中，以何方便而拔濟之，令得涅槃畢竟之樂。即知不離無障礙智者是如來智。智由何生？即知不離八地已上如實覺起。覺由何生？即知不離四地已上無生行慧。慧由何得？即知不離三地禪定。定由何生？不離聞法。是故菩薩先求正法，既聞法已靜處思惟，思已修習入禪無色，依此禪定觀法無生起出世慧，依無生慧如實覺，依彼實覺得無礙智，既得智已便來救生。知相如是。第五攝生方便，文中有二：初明求法生難遭想能捨外財。此文有二：初生難想、二「但於說法者」下重人輕寶，中有五句，此即為一句；為求法故，是第二句。為法捨施，又為求法下為法走使，為第三句。破除憍慢，無苦不受，為第四句。於上不恭為憍慢，於下執我名為我慢，於等自大名為大慢。「若得一句已」下得勝財心，即為第五句。此中入校量總成有三句：此初成一句、「得聞一偈」下第二校量、

「是菩薩若有人來」下是第三校量，餘文可知。第二「又如所聞」下隨文能行。釋厭分中，文分有三：一牒前聞法靜處思量以起後說；二明厭體；三明入意，為順法行而不樂著。第二文內，初禪中即離欲惡不善法者，是離障也。釋有四種：一總相釋，除欲界惡不善，故名離欲惡不善法也。二依龍樹遠離五欲名為離欲，斷除五蓋名離不善，故龍樹云「趣向初禪，遠離五法，斷五法矣。」三依《毘曇》，五欲離故名為離欲，斷十惡故名為離惡，除五蓋故名為離不蓋。四依《成實》，斷貪欲心名為離欲，亦捨殺等名為離惡不善法也。有覺有觀者，是對治也。麁思名覺，細思名觀。故龍樹言「譬如振鈴，麁聲喻覺，細聲喻觀。」離生喜樂是其利益，慶背欲惡是故生喜，離過倚息故名為樂。入禪行者，是其定體一心支也。何故獨此名為禪行？一心禪體，故名禪行。就二禪中滅覺觀者，是其滅障。滅障之中覺觀有三：一即定心；二出定時；三識身中麁動覺，此二並是動亂之心，二禪勝靜同皆滅之。言內淨者，是對治支。若有覺觀濁亂不靜，此禪勝靜離彼外亂，故云內淨。言一處者，彰其治相。彼內淨心住於一境，更不餘緣，故云一處。故彼《舍利阿毘曇》言「欲界地中心行六處，以六識身取六塵故。初禪地中心行四境，以四識身行四境故。以初禪上無鼻舌識故，但云四耳。」二禪已上心行一處，唯意識身，緣法塵故；又復相續無間不斷亦名一處，下論釋中具此兩義。無覺觀者，顯其能治，能治覺觀。前滅覺觀直彰離過，如說滅諦以為無漏；今就能治彰無覺觀，如說道諦以為無漏，定生喜樂是其利益。前初禪中創背欲惡，慶離故喜；今此禪中法從內生，慶得故喜。樂同前釋。入二禪行是禪體一心支也。就三禪中，言離喜者，是滅障也。二禪喜心分別想生，動亂多過；此禪定心轉寂故滅。行捨念慧，是其對治。言行捨者，是其捨支，行心調停捨彼喜過，故名為捨。此是捨數，簡異捨受，故彰行也。言憶念者，是其念支，念前喜過，守心一境，故稱為念。念與憶俱通伴而說，故云憶念。憶能發悟助念力強，所以通舉。亦可即說念以為憶，如四念處體性是慧而名為念，此亦同然。言安慧者，是安慧支。分別喜過說慧，慧靜名安。身受樂者，是利益也。釋悅名樂。言身受者，受有二種，謂身與心。分別有二：一約根分別，五識中受依色根生，故名身受；意識中受從意根生，故名心受。二約所益分別身心，下品之受釋暢在心，名為心受；上品之受釋遍身心，就所遍處從末為名，故曰身受。今從後義。樂處心法，此處增上遍滿身心，故說身受。顯樂增上，樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩若有人來」下是第三校量，餘文可知。第二「又如所聞」下隨文能行。釋厭分中，文分有三：一牒前聞法靜處思量以起後說；二明厭體；三明入意，為順法行而不樂著。第二文內，初禪中即離欲惡不善法者，是離障也。釋有四種：一總相釋，除欲界惡不善，故名離欲惡不善法也。二依龍樹遠離五欲名為離欲，斷除五蓋名離不善，故龍樹云「趣向初禪，遠離五法，斷五法矣。」三依《毘曇》，五欲離故名為離欲，斷十惡故名為離惡，除五蓋故名為離不蓋。四依《成實》，斷貪欲心名為離欲，亦捨殺等名為離惡不善法也。有覺有觀者，是對治也。麁思名覺，細思名觀。故龍樹言「譬如振鈴，麁聲喻覺，細聲喻觀。」離生喜樂是其利益，慶背欲惡是故生喜，離過倚息故名為樂。入禪行者，是其定體一心支也。何故獨此名為禪行？一心禪體，故名禪行。就二禪中滅覺觀者，是其滅障。滅障之中覺觀有三：一即定心；二出定時；三識身中麁動覺，此二並是動亂之心，二禪勝靜同皆滅之。言內淨者，是對治支。若有覺觀濁亂不靜，此禪勝靜離彼外亂，故云內淨。言一處者，彰其治相。彼內淨心住於一境，更不餘緣，故云一處。故彼《舍利阿毘曇》言「欲界地中心行六處，以六識身取六塵故。初禪地中心行四境，以四識身行四境故。以初禪上無鼻舌識故，但云四耳。」二禪已上心行一處，唯意識身，緣法塵故；又復相續無間不斷亦名一處，下論釋中具此兩義。無覺觀者，顯其能治，能治覺觀。前滅覺觀直彰離過，如說滅諦以為無漏；今就能治彰無覺觀，如說道諦以為無漏，定生喜樂是其利益。前初禪中創背欲惡，慶離故喜；今此禪中法從內生，慶得故喜。樂同前釋。入二禪行是禪體一心支也。就三禪中，言離喜者，是滅障也。二禪喜心分別想生，動亂多過；此禪定心轉寂故滅。行捨念慧，是其對治。言行捨者，是其捨支，行心調停捨彼喜過，故名為捨。此是捨數，簡異捨受，故彰行也。言憶念者，是其念支，念前喜過，守心一境，故稱為念。念與憶俱通伴而說，故云憶念。憶能發悟助念力強，所以通舉。亦可即說念以為憶，如四念處體性是慧而名為念，此亦同然。言安慧者，是安慧支。分別喜過說慧，慧靜名安。身受樂者，是利益也。釋悅名樂。言身受者，受有二種，謂身與心。分別有二：一約根分別，五識中受依色根生，故名身受；意識中受從意根生，故名心受。二約所益分別身心，下品之受釋暢在心，名為心受；上品之受釋遍身心，就所遍處從末為名，故曰身受。今從後義。樂處心法，此處增上遍滿身心，故說身受。顯樂增上，樂

是心法，心中受之，義不待言。論言諸賢聖能說捨者，此樂深勝，唯有賢聖能說為過、堪能捨離，非凡所能，彰此樂深，言念受樂。入三禪者是其禪體一心支也，謂念自地受樂之過以入一心。就四禪中，斷苦斷樂滅憂喜者，是滅障也。革絕四受，明禪不動。言斷苦者，苦實在於二禪中滅，為欲禪彰此是不動，免絕四受，故此說斷。亦可指彼三禪之樂以為苦故，斷三禪樂即名斷苦。何故如是？彼三禪樂，望麁心人說之為樂，望後靜心即是大苦。如似世間指手打木，於彼寤者說之為樂，睡眠之人用為大苦。此亦如是，故說斷樂。斷樂者，斷三禪樂。彼樂麁動，故此斷之。先滅憂者，初禪滅也。先滅喜者，三禪滅也。並在前滅，是故言先。既非此滅，何故論之？亦為顯此不動禪故。若使憂喜前地斷故彰先滅者，苦亦先滅，何不說先？釋言彰先，理亦無傷。但此為明苦雖先斷，對苦之樂此中斷故，對樂之苦不得言先。若當說言先斷苦者，人謂彼樂亦是先斷，故不彰先。憂之與喜，能對所對並是先斷，故云先滅。不苦樂者，是其利益。餘禪之中皆先明治，今此何故先說利益？乘前所明斷苦斷樂，對之即明不苦不樂，彰益義便，故先論之，行實在後。此乃捨受，不同苦樂，是故名為不苦不樂。何故不名不憂不喜？釋有三義：一以此禪正斷樂受而復無苦，翻對彼二，是故名為不苦不樂；二前文中先斷苦樂故，此偏對之，明不苦樂；三五受中憂喜名別，三受分別，憂喜二名攝入苦樂，苦樂寬故，捨受對之名不苦不樂。捨念淨者，是其對治。捨是捨支，念是念支，前三禪中有樂故捨念不淨，今此無故捨念淨也。入四禪行，是其禪體一心支也。四空定義，廣如別章，此應論之。四空定文，如論分別。順法行者，為依禪定，順起無量神通等故入諸禪定，非愛著也。餘文如論。釋厭果中，分文有三：一明無量、二明神通、三總結自在，餘義如論應知。又四無量中，經脫不二又清淨并無念中二句也。又身通中，經脫第六注水句。他心中，經脫第七妄行正行句。就釋地果，文分有三，三果同前。調柔果中，大判有四：一調柔行、二忍辱行德、三明別地行、四結說相。前中，初法、次喻、後合。法中有四：初見多佛起行之緣、二「供養」下明能練行、三「於百千劫」下明垢障薄、四「不復積集」下明所練淨。餘文如論。第三重頌，文有二：初生起、第二正頌。頌有三十五偈：初二頌十深心、次二十四頌厭行文、次二頌厭分及以果分、次六頌調柔三果經文、次一總結。就厭二十四：初四頌護惱、次六頌護小、次十四偈頌方便攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心法，心中受之，義不待言。論言諸賢聖能說捨者，此樂深勝，唯有賢聖能說為過、堪能捨離，非凡所能，彰此樂深，言念受樂。入三禪者是其禪體一心支也，謂念自地受樂之過以入一心。就四禪中，斷苦斷樂滅憂喜者，是滅障也。革絕四受，明禪不動。言斷苦者，苦實在於二禪中滅，為欲禪彰此是不動，免絕四受，故此說斷。亦可指彼三禪之樂以為苦故，斷三禪樂即名斷苦。何故如是？彼三禪樂，望麁心人說之為樂，望後靜心即是大苦。如似世間指手打木，於彼寤者說之為樂，睡眠之人用為大苦。此亦如是，故說斷樂。斷樂者，斷三禪樂。彼樂麁動，故此斷之。先滅憂者，初禪滅也。先滅喜者，三禪滅也。並在前滅，是故言先。既非此滅，何故論之？亦為顯此不動禪故。若使憂喜前地斷故彰先滅者，苦亦先滅，何不說先？釋言彰先，理亦無傷。但此為明苦雖先斷，對苦之樂此中斷故，對樂之苦不得言先。若當說言先斷苦者，人謂彼樂亦是先斷，故不彰先。憂之與喜，能對所對並是先斷，故云先滅。不苦樂者，是其利益。餘禪之中皆先明治，今此何故先說利益？乘前所明斷苦斷樂，對之即明不苦不樂，彰益義便，故先論之，行實在後。此乃捨受，不同苦樂，是故名為不苦不樂。何故不名不憂不喜？釋有三義：一以此禪正斷樂受而復無苦，翻對彼二，是故名為不苦不樂；二前文中先斷苦樂故，此偏對之，明不苦樂；三五受中憂喜名別，三受分別，憂喜二名攝入苦樂，苦樂寬故，捨受對之名不苦不樂。捨念淨者，是其對治。捨是捨支，念是念支，前三禪中有樂故捨念不淨，今此無故捨念淨也。入四禪行，是其禪體一心支也。四空定義，廣如別章，此應論之。四空定文，如論分別。順法行者，為依禪定，順起無量神通等故入諸禪定，非愛著也。餘文如論。釋厭果中，分文有三：一明無量、二明神通、三總結自在，餘義如論應知。又四無量中，經脫不二又清淨并無念中二句也。又身通中，經脫第六注水句。他心中，經脫第七妄行正行句。就釋地果，文分有三，三果同前。調柔果中，大判有四：一調柔行、二忍辱行德、三明別地行、四結說相。前中，初法、次喻、後合。法中有四：初見多佛起行之緣、二「供養」下明能練行、三「於百千劫」下明垢障薄、四「不復積集」下明所練淨。餘文如論。第三重頌，文有二：初生起、第二正頌。頌有三十五偈：初二頌十深心、次二十四頌厭行文、次二頌厭分及以果分、次六頌調柔三果經文、次一總結。就厭二十四：初四頌護惱、次六頌護小、次十四偈頌方便攝也。

第四地中，六門同前。言釋名者，不忘煩惱薪智火能燒，故名焰地。二所離者，依《地論》離解法慢障，依《攝論》微細煩惱行。共生身見等無明復有二種：一三摩跋提愛、二行法愛。又滅二業障及一種方便生死。三所顯者，顯無攝義。四明所成者，成精進行及道品等。五所得果者，若通達法界無攝功德，得如所應一切眾生利益事果及四地位；通果同初地。六釋文者，文內有三：初偈頌生後、二正辨地體、三以偈結前。初有八偈：一有兩偈菩薩供養、次天女供養、次三天王慶遇以興供養、次一大眾請、次一解脫請。所以此有王及女請，彰此地正體智及外用俱成故也。就體文中，大判有四：一清淨對治修行增長因分、二清淨分、三對治修行增長分、四彼果分。初文有三：初牒前生後，勸修趣入；二明行體；三「菩薩以此」下結行利益。又論云「處順行」者，地前方便思量正地而未證得，正在地中名曰已證，此二處行同依所說，故名順行也。餘文如論。清淨分有三：初總、次別、後結。總中有三：一明佛家轉有勢力、二得內法、三謂十智教化成就。又論云「如來自身所有諸法，以是諸法顯示如來」者，人法互顯，佛證得法，還以勝法顯示如來也。修行增長，文有二：一護煩惱是自利行、二護小乘是利他行。此二各有初總、次別。又護煩惱中，就身念中，先觀內身、次觀外身、後二合觀。何者內身而復云外？若當就彼十二入中分內外者，若自若他六根為內、六塵為外；今四念中自身名內、他身為外。何故初別而後總乎？釋有兩義：一破病不同。有人著內情多、著外情少，如人為身棄行妻子及諸財物，著內多故須教觀內。有人著外情多、著內情少，如人為欲財喪身、為欲沒命，著外多故須教觀外。有人內外俱著，故須合觀。二隨觀始終行者本來於自身中取有淨相，故先觀內；內求不得謂外有之，故須觀外。向者觀內不及其外、觀外之時復不及內，是故第三內外合觀。觀內身者，標別所觀。循身觀者，明其觀相。循猶順矣，其身相審悉觀察，名循身觀。精懃一心，明其觀儀。行者今欲破壞身相，非懃不辨，故須精懃。故龍樹云「離別常人易，離別知識難。離別知識易，離別親戚難。離別親戚易，離別自身難。」行者今欲離別己身，必須精懃。懃由專意，故云一心。除世貪憂，彰觀所離。何故此中偏離貪憂？如龍樹說「行者此中多生貪憂。」故偏除之。云何多生？始棄五欲，念本所愛是故生貪，未得道法所以生憂，是故但言除世貪憂。又復貪者，凡夫多起，著境難捨，受生之本、三毒之初，故煩惱中偏說除貪。憂心一向貪欲者起，障定最重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四地中，六門同前。言釋名者，不忘煩惱薪智火能燒，故名焰地。二所離者，依《地論》離解法慢障，依《攝論》微細煩惱行。共生身見等無明復有二種：一三摩跋提愛、二行法愛。又滅二業障及一種方便生死。三所顯者，顯無攝義。四明所成者，成精進行及道品等。五所得果者，若通達法界無攝功德，得如所應一切眾生利益事果及四地位；通果同初地。六釋文者，文內有三：初偈頌生後、二正辨地體、三以偈結前。初有八偈：一有兩偈菩薩供養、次天女供養、次三天王慶遇以興供養、次一大眾請、次一解脫請。所以此有王及女請，彰此地正體智及外用俱成故也。就體文中，大判有四：一清淨對治修行增長因分、二清淨分、三對治修行增長分、四彼果分。初文有三：初牒前生後，勸修趣入；二明行體；三「菩薩以此」下結行利益。又論云「處順行」者，地前方便思量正地而未證得，正在地中名曰已證，此二處行同依所說，故名順行也。餘文如論。清淨分有三：初總、次別、後結。總中有三：一明佛家轉有勢力、二得內法、三謂十智教化成就。又論云「如來自身所有諸法，以是諸法顯示如來」者，人法互顯，佛證得法，還以勝法顯示如來也。修行增長，文有二：一護煩惱是自利行、二護小乘是利他行。此二各有初總、次別。又護煩惱中，就身念中，先觀內身、次觀外身、後二合觀。何者內身而復云外？若當就彼十二入中分內外者，若自若他六根為內、六塵為外；今四念中自身名內、他身為外。何故初別而後總乎？釋有兩義：一破病不同。有人著內情多、著外情少，如人為身棄行妻子及諸財物，著內多故須教觀內。有人著外情多、著內情少，如人為欲財喪身、為欲沒命，著外多故須教觀外。有人內外俱著，故須合觀。二隨觀始終行者本來於自身中取有淨相，故先觀內；內求不得謂外有之，故須觀外。向者觀內不及其外、觀外之時復不及內，是故第三內外合觀。觀內身者，標別所觀。循身觀者，明其觀相。循猶順矣，其身相審悉觀察，名循身觀。精懃一心，明其觀儀。行者今欲破壞身相，非懃不辨，故須精懃。故龍樹云「離別常人易，離別知識難。離別知識易，離別親戚難。離別親戚易，離別自身難。」行者今欲離別己身，必須精懃。懃由專意，故云一心。除世貪憂，彰觀所離。何故此中偏離貪憂？如龍樹說「行者此中多生貪憂。」故偏除之。云何多生？始棄五欲，念本所愛是故生貪，未得道法所以生憂，是故但言除世貪憂。又復貪者，凡夫多起，著境難捨，受生之本、三毒之初，故煩惱中偏說除貪。憂心一向貪欲者起，障定最重，

禪中先離，故五受中偏說除憂。若說除貪結，餘法隨之；若說除憂，諸受隨遣。譬如破竹，初節為難，若破初節餘節皆隨；貪憂亦爾。下觀外身及觀內外，類亦同然。就受念中，亦初觀內、次外、後合。十二入中，受唯在其外法入攝，故今四念中自受為內、他受為外。又復意相應之受說以為內，五識相應名之為外。亦得定受說之為內，散受為外。於此內，初別、後總。就心念中，亦初觀內、次外、後總。十二中心唯是內，意根攝故。今四念中，自心名內，他心名外。又復意識名內，五識名外。又得定心說以為內，散心為外。就法念中，亦初觀內、次外、後總。內謂心法，外謂非色非心不相應行及三無為。第二正懃義者，初二斷除惡法、後二攝善。前離惡中，先斷未生、後斷已生，斯乃說時，非是行體。亦可已生是其先成無明住地，細故後斷；未生是其四住現起，麁故先斷。未生惡者，舉其所斷。為不生者，懃之所為。欲生進者，懃方便心。發心斷者，正明懃體。已生之中類此可知。已生謝往，云何可除？此乃斷於已生種類在未來者令不相續，非謂斷於起已滅者。後生善中，先起未生，後廣已生。善非本有，習之方起，是以要須先起未生，後廣已生。未生善者，舉所修也。為生故者，懃之所為。欲生懃者，懃方便心。發心行者，正明懃體。已生同前。已起謝往，云何可策？此必策彼已生種類在未來者令其續起，非謂策彼起已滅者。第三如意義。就此文中，初總標舉、後別釋。言欲定者，直舉行體。欲能生定，因從果稱，故名欲定。亦可定心由欲而生，舉因名果，故云欲定。斷行成者，辨其功能。以此定行能斷眾結，名斷行成。亦可名彼涅槃名斷，斷家行成，名斷行成。修如意者，就前欲定明其修也。「依止厭」下明向第二斷行成也。於諸煩惱初方便道觀過厭背，名之為厭。無礙正斷，說之為離。解脫證除，說之為滅。趣向涅槃，名為向捨。若隨位分，見道已前說名為厭，除見諦惑說以為離，斷修道結說以為滅，得涅槃果名之為捨。此乃諸行治結次第，不須別對念處行等。餘行類爾。何故念懃不明此者？得定成就方有此能，故前不說。精進可解。心定者，餘經論中為念定，繫意住緣故稱為念，專心守境故說為心。思惟定者，餘經論中名為慧定，慧心籌慮故曰思惟。餘廣如論耳。二護小中五行內，經脫第三句。彼果勝中，初明行果、次別地果。行果有六：始從離惱盡第六本心界滿，經中略無第二業染，餘義可知。又離惱中，文雖背異，意亦得足耳。又論中業染者，有二義不作：一敬佛故，佛所呵即不作；二畏惡名失利他、生煩惱失自利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪中先離，故五受中偏說除憂。若說除貪結，餘法隨之；若說除憂，諸受隨遣。譬如破竹，初節為難，若破初節餘節皆隨；貪憂亦爾。下觀外身及觀內外，類亦同然。就受念中，亦初觀內、次外、後合。十二入中，受唯在其外法入攝，故今四念中自受為內、他受為外。又復意相應之受說以為內，五識相應名之為外。亦得定受說之為內，散受為外。於此內，初別、後總。就心念中，亦初觀內、次外、後總。十二中心唯是內，意根攝故。今四念中，自心名內，他心名外。又復意識名內，五識名外。又得定心說以為內，散心為外。就法念中，亦初觀內、次外、後總。內謂心法，外謂非色非心不相應行及三無為。第二正懃義者，初二斷除惡法、後二攝善。前離惡中，先斷未生、後斷已生，斯乃說時，非是行體。亦可已生是其先成無明住地，細故後斷；未生是其四住現起，麁故先斷。未生惡者，舉其所斷。為不生者，懃之所為。欲生進者，懃方便心。發心斷者，正明懃體。已生之中類此可知。已生謝往，云何可除？此乃斷於已生種類在未來者令不相續，非謂斷於起已滅者。後生善中，先起未生，後廣已生。善非本有，習之方起，是以要須先起未生，後廣已生。未生善者，舉所修也。為生故者，懃之所為。欲生懃者，懃方便心。發心行者，正明懃體。已生同前。已起謝往，云何可策？此必策彼已生種類在未來者令其續起，非謂策彼起已滅者。第三如意義。就此文中，初總標舉、後別釋。言欲定者，直舉行體。欲能生定，因從果稱，故名欲定。亦可定心由欲而生，舉因名果，故云欲定。斷行成者，辨其功能。以此定行能斷眾結，名斷行成。亦可名彼涅槃名斷，斷家行成，名斷行成。修如意者，就前欲定明其修也。「依止厭」下明向第二斷行成也。於諸煩惱初方便道觀過厭背，名之為厭。無礙正斷，說之為離。解脫證除，說之為滅。趣向涅槃，名為向捨。若隨位分，見道已前說名為厭，除見諦惑說以為離，斷修道結說以為滅，得涅槃果名之為捨。此乃諸行治結次第，不須別對念處行等。餘行類爾。何故念懃不明此者？得定成就方有此能，故前不說。精進可解。心定者，餘經論中為念定，繫意住緣故稱為念，專心守境故說為心。思惟定者，餘經論中名為慧定，慧心籌慮故曰思惟。餘廣如論耳。二護小中五行內，經脫第三句。彼果勝中，初明行果、次別地果。行果有六：始從離惱盡第六本心界滿，經中略無第二業染，餘義可知。又離惱中，文雖背異，意亦得足耳。又論中業染者，有二義不作：一敬佛故，佛所呵即不作；二畏惡名失利他、生煩惱失自利

，故不作也。增上欲中第三離過別句內脫第一句，發懃精進中經論似有不次，但依論文次第消息，意亦無失也。本心界中亦如是。地果文內三果同前。調柔果中，文分有四：一調柔行；二「摩尼珠」下明教智淨，以此地成就淨證，從體起用，故有教智不同前地；三「四攝」下明別地行，經本略無此句；四「是名」下總結說相。前中，初法、次喻、後合。法中有三：一見諸佛為起行緣、二「恭敬」下辨能練行、三「是菩薩樂心」下明所練淨，餘義如論應知。第三重頌中，初辨說意；次正偈頌，有二十九：初二頌增長因、次三清淨分、次七頌對治修行增長分、次九增長果、次七頌調柔攝報等三果、次一總結歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，故不作也。增上欲中第三離過別句內脫第一句，發懃精進中經論似有不次，但依論文次第消息，意亦無失也。本心界中亦如是。地果文內三果同前。調柔果中，文分有四：一調柔行；二「摩尼珠」下明教智淨，以此地成就淨證，從體起用，故有教智不同前地；三「四攝」下明別地行，經本略無此句；四「是名」下總結說相。前中，初法、次喻、後合。法中有三：一見諸佛為起行緣、二「恭敬」下辨能練行、三「是菩薩樂心」下明所練淨，餘義如論應知。第三重頌中，初辨說意；次正偈頌，有二十九：初二頌增長因、次三清淨分、次七頌對治修行增長分、次九增長果、次七頌調柔攝報等三果、次一總結歎也。

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第三(之上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第三(之上)

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第三(之下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第三(之下)

終南山至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺沙門智儼述

第五地內，六門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五地內，六門同前。

一釋名者，得出世間智方便善巧，能度難度，故名難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，得出世間智方便善巧，能度難度，故名難勝地。

二所離者，若依《地論》離身淨我慢障，若依《攝論》下乘般涅槃。無明又有二障：一生死涅槃一向背取思惟、二方便所攝修習道品。又治二業障及一報因緣生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二所離者，若依《地論》離身淨我慢障，若依《攝論》下乘般涅槃。無明又有二障：一生死涅槃一向背取思惟、二方便所攝修習道品。又治二業障及一報因緣生死。

三明所顯，相續不異義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明所顯，相續不異義。

四明所成，禪波羅蜜及學四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明所成，禪波羅蜜及學四諦。

五明所得，果通達法界相續不異功德，得與三世諸佛無差別法身果及成五地位；通果同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五明所得，果通達法界相續不異功德，得與三世諸佛無差別法身果及成五地位；通果同前。

六釋文中，大判有三：初偈頌生後、二釋地體、三偈結前。初十五偈：一有二偈菩薩順修供養三業慶喜、次二天王讚佛菩薩無染功德、次十天女讚因及果大慈悲用二位圓備、次一解脫請顯入後證。就天女文，初七歎因、次二讚果、次一顯行成因證矣。地體有三：一勝慢對治、二不住道行勝、三彼果勝。前文有二：約慢二種，一自地慢、二他地慢。他地者，前四地中得出世智，取彼勝相名之為慢；下以十種淨心為治。二自地慢，於此十中悕求勝相，復以為慢；下以隨順如道為治。此二文中通名勝慢，慢治同故。初文有三：初牒前生後，勸修趣入；二辨十心；三「菩薩以是」下結成利益。又同念不退轉心者，方便淨心與不退證心同緣正理不異也。又文中七淨者，一戒、二定、三見、四度疑、五道非道。此五大小名同。後二名異小乘。後二者，一行淨、二名行斷，以彼宗趣滅故。大乘名者，一名行斷、二名思量菩提分法上上淨，以此宗依行斷起勝求故。行雖有七，文有六句。第三句中有二種淨，謂見行淨及度疑淨。餘相可知。位者，若依小乘，戒及定見道前、次三見道、次一修道、次一無學道。大乘三位論之，行斷及行在修道中，餘悉同前，所由如《大疏》也。二隨如道行，有三：一舉前起後總顯如行、二「得大願」下別明隨順如道行相、三「生定不退」下總以結之。就初總中，法體有三，句別有四。法體三者，一是四地所修道品、二此地前十種淨心、三此地中順如道行。文四可知。不住道中，經文有二：初列四諦實法分別，是護煩惱自利行也；第二化眾生分別，是護小乘利他行也。前經有二：初列四諦實法分別；後就此四明十觀門，即化生分別。此文有二：初列十名、二次第解文。四諦門中義含法界，菩薩於中窮照無遺，隨智異論曠別難窮；今此且就一數之圓，略為十門。然此十門菩薩自知，知相難明，故寄化生以顯其異，斯乃約化顯自知耳，以此通名所知法中智清淨故。言開合者，此之十門，總唯是一，化生分別。若隨所化大小分二：前九化小、後一化大。隨化所起分以為三；前五化生令其生解、次四化生令其起行、後一化生令其入證。約人不同，離以為七：初諦化於根未熟者、第二化於根已熟者、第三化於疑深法者、第四化於謬解法者、第五化於離正念者、第六第七第八第九化正見者、第十化於大乘可化。隨法不同，分以為十，若廣分別數別無量。言對實法辨通別者，此之十門望前四諦一一皆通。初世諦者，通觀四諦法相差別。第一義者，通觀四諦體性空寂。言相諦者，通觀四諦非有非無。言差別者，通觀四諦有無各異。說成諦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六釋文中，大判有三：初偈頌生後、二釋地體、三偈結前。初十五偈：一有二偈菩薩順修供養三業慶喜、次二天王讚佛菩薩無染功德、次十天女讚因及果大慈悲用二位圓備、次一解脫請顯入後證。就天女文，初七歎因、次二讚果、次一顯行成因證矣。地體有三：一勝慢對治、二不住道行勝、三彼果勝。前文有二：約慢二種，一自地慢、二他地慢。他地者，前四地中得出世智，取彼勝相名之為慢；下以十種淨心為治。二自地慢，於此十中悕求勝相，復以為慢；下以隨順如道為治。此二文中通名勝慢，慢治同故。初文有三：初牒前生後，勸修趣入；二辨十心；三「菩薩以是」下結成利益。又同念不退轉心者，方便淨心與不退證心同緣正理不異也。又文中七淨者，一戒、二定、三見、四度疑、五道非道。此五大小名同。後二名異小乘。後二者，一行淨、二名行斷，以彼宗趣滅故。大乘名者，一名行斷、二名思量菩提分法上上淨，以此宗依行斷起勝求故。行雖有七，文有六句。第三句中有二種淨，謂見行淨及度疑淨。餘相可知。位者，若依小乘，戒及定見道前、次三見道、次一修道、次一無學道。大乘三位論之，行斷及行在修道中，餘悉同前，所由如《大疏》也。二隨如道行，有三：一舉前起後總顯如行、二「得大願」下別明隨順如道行相、三「生定不退」下總以結之。就初總中，法體有三，句別有四。法體三者，一是四地所修道品、二此地前十種淨心、三此地中順如道行。文四可知。不住道中，經文有二：初列四諦實法分別，是護煩惱自利行也；第二化眾生分別，是護小乘利他行也。前經有二：初列四諦實法分別；後就此四明十觀門，即化生分別。此文有二：初列十名、二次第解文。四諦門中義含法界，菩薩於中窮照無遺，隨智異論曠別難窮；今此且就一數之圓，略為十門。然此十門菩薩自知，知相難明，故寄化生以顯其異，斯乃約化顯自知耳，以此通名所知法中智清淨故。言開合者，此之十門，總唯是一，化生分別。若隨所化大小分二：前九化小、後一化大。隨化所起分以為三；前五化生令其生解、次四化生令其起行、後一化生令其入證。約人不同，離以為七：初諦化於根未熟者、第二化於根已熟者、第三化於疑深法者、第四化於謬解法者、第五化於離正念者、第六第七第八第九化正見者、第十化於大乘可化。隨法不同，分以為十，若廣分別數別無量。言對實法辨通別者，此之十門望前四諦一一皆通。初世諦者，通觀四諦法相差別。第一義者，通觀四諦體性空寂。言相諦者，通觀四諦非有非無。言差別者，通觀四諦有無各異。說成諦

者，通觀四諦緣起集成相狀事也。言事諦者，通觀迷四諦成苦等事也。言生諦者，通迷四諦起作集也。盡無生者，通解四諦，得證滅也。言入道者，通解四諦，得成道也。菩薩如來地成諦者，通窮四諦緣起實性清淨界，成大乘道之因果也。又此諦者，前四諦直明法界體性無非四諦也，下事等四諦是有非四諦也，中間五諦是方便修相解觀次第，後之一諦明正稱周法界自體因圓通妙道無障礙德備也。若約教緣法相差別時，初四諦直明法體、次世諦第一義諦明於相、次相諦者明一實諦相、次差別者明法界法相。成諦者，明如此法界相以凡夫迷倒故菩提為煩惱，三界繁興熾然於世眾相集成也。次明事四諦，顯正修對治方便行也。然此有非四諦乃是菩薩正修方便法，而但以法通無局故，二乘亦得於中修進，下至人天善業亦於中行也。今但此菩薩正修對治方便道滿故，能顯發稱周法界自體圓極無障礙道故，欲明於菩薩地次第入如來智諦故也。此觀意如論。信解智非無盡智知者，釋前如來諦文，謂因智知，非果無盡智知也。又可說文字阿含，信智知，非不可說義無盡智知也。此文約解簡耳。下〈離世間品〉中重更簡文者，約行簡也。釋云鏡像智者，三乘見道前依定成事，如鏡中像成事自在也。其位不定，或見前煖等四善心、或光得等四定、或地前四十心、或十行十迴向等、或世間修慧乃至得定已去，即是其位也。二護小乘懃方便，文分有二：一觀有為虛妄誑詐惱於眾生起悲慈念、二「得如是智慧」下別明悲慈。此文有二：初明化他願、二「如實觀一切有為」下明化他心。此文有二：先悲、後「如是苦惱等」下辨慈。悲文有二：初起悲方便、二「知眾生」下正明悲觀。於中有二：一觀如實苦知苦體性、二「又作是念」下觀深重苦。就人顯過，明其可悲。就深重苦內，經文有二：一觀眾生怪生受苦不知厭離、二「無明癡故」下明諸眾生可怪所以。於中有二：初明深苦、二「如是生死」下明其重苦。二釋慈文中，大判有二：一為眾生修習善法、二「如是思惟」下隨其所修發願饒益。初文有二：一於眾生念惡無始，此經文脫第三句、第五句、第六也；二唯我一人為集善法。二發願饒益中，初一總、後九別。此中經文亦有不次，依次消文，義亦無失。釋果分文，大判有四：一攝功德勝、二修行勝、三教化眾生勝、四起隨順世間智勝。前二自行，是上所知智清淨果，攝功德者自分所成、修行勝者勝進所成。後二利他，是前利生懃方便果，化生勝者化他之行、隨順世智者化他之智。餘文可知。四隨世智中，初總辨意、二「知世所有」下別釋化智。別中有十：一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，通觀四諦緣起集成相狀事也。言事諦者，通觀迷四諦成苦等事也。言生諦者，通迷四諦起作集也。盡無生者，通解四諦，得證滅也。言入道者，通解四諦，得成道也。菩薩如來地成諦者，通窮四諦緣起實性清淨界，成大乘道之因果也。又此諦者，前四諦直明法界體性無非四諦也，下事等四諦是有非四諦也，中間五諦是方便修相解觀次第，後之一諦明正稱周法界自體因圓通妙道無障礙德備也。若約教緣法相差別時，初四諦直明法體、次世諦第一義諦明於相、次相諦者明一實諦相、次差別者明法界法相。成諦者，明如此法界相以凡夫迷倒故菩提為煩惱，三界繁興熾然於世眾相集成也。次明事四諦，顯正修對治方便行也。然此有非四諦乃是菩薩正修方便法，而但以法通無局故，二乘亦得於中修進，下至人天善業亦於中行也。今但此菩薩正修對治方便道滿故，能顯發稱周法界自體圓極無障礙道故，欲明於菩薩地次第入如來智諦故也。此觀意如論。信解智非無盡智知者，釋前如來諦文，謂因智知，非果無盡智知也。又可說文字阿含，信智知，非不可說義無盡智知也。此文約解簡耳。下〈離世間品〉中重更簡文者，約行簡也。釋云鏡像智者，三乘見道前依定成事，如鏡中像成事自在也。其位不定，或見前煖等四善心、或光得等四定、或地前四十心、或十行十迴向等、或世間修慧乃至得定已去，即是其位也。二護小乘懃方便，文分有二：一觀有為虛妄誑詐惱於眾生起悲慈念、二「得如是智慧」下別明悲慈。此文有二：初明化他願、二「如實觀一切有為」下明化他心。此文有二：先悲、後「如是苦惱等」下辨慈。悲文有二：初起悲方便、二「知眾生」下正明悲觀。於中有二：一觀如實苦知苦體性、二「又作是念」下觀深重苦。就人顯過，明其可悲。就深重苦內，經文有二：一觀眾生怪生受苦不知厭離、二「無明癡故」下明諸眾生可怪所以。於中有二：初明深苦、二「如是生死」下明其重苦。二釋慈文中，大判有二：一為眾生修習善法、二「如是思惟」下隨其所修發願饒益。初文有二：一於眾生念惡無始，此經文脫第三句、第五句、第六也；二唯我一人為集善法。二發願饒益中，初一總、後九別。此中經文亦有不次，依次消文，義亦無失。釋果分文，大判有四：一攝功德勝、二修行勝、三教化眾生勝、四起隨順世間智勝。前二自行，是上所知智清淨果，攝功德者自分所成、修行勝者勝進所成。後二利他，是前利生懃方便果，化生勝者化他之行、隨順世智者化他之智。餘文可知。四隨世智中，初總辨意、二「知世所有」下別釋化智。別中有十：一

知書等、二知石性等、三治病方、四作論等、五日月等、六持戒等、七不惱生事、八安樂生事、九憐愍故出、十漸令信入無上佛法。經第三中闕二句，第四義中無一句，餘文如論。又論中難解，吉凶入等隨時變相。遍身相者是報定相。隨時變相有八：日一；月二；星三，星謂五星，東方歲星、南方瑩或、西方太白、北方辰星、中有鎮星，以為五星；四宿者，二十八宿，謂角亢等五星於中止宿，故名為宿也；地動為五；夢六；想七；吉凶為八。狐鳴等並吉凶攝也。又七曜者，日月五星是也。入者順也。過去世八相之業，又順未來八相所表之果也。又遍身諸相者，定報愛非愛果相也。又五行對五染者，持戒治破戒、四禪治貪欲、神通治邪歸、四無量治妄行殺生祭祠求福等、四空治妄修解脫外道邪修等。就地果文中，三果同前。調柔分四：一調柔相、二「又如日月」下明教智淨、三別地行、四結說相。經闕第三句。初文法說、次喻、後合。初明見佛為起行緣、次能練行、後所練淨。能練行中，初供養、次修迴向、後受法行。經多不足。又四五地中出家果在調柔中，所以者，四地已去得出世無漏行，出家義顯故。餘義如論應知。三重頌文，初辨說意；次明偈辭，有三十九：初十一偈頌勝慢文、次十三偈頌不住道勝、次有七偈頌不住果、次七頌調柔等三文、後一結之。初勝慢內，初二頌平等、次九頌順如道行。不住道內，初四頌智淨、次九頌懃方便利生文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知書等、二知石性等、三治病方、四作論等、五日月等、六持戒等、七不惱生事、八安樂生事、九憐愍故出、十漸令信入無上佛法。經第三中闕二句，第四義中無一句，餘文如論。又論中難解，吉凶入等隨時變相。遍身相者是報定相。隨時變相有八：日一；月二；星三，星謂五星，東方歲星、南方瑩或、西方太白、北方辰星、中有鎮星，以為五星；四宿者，二十八宿，謂角亢等五星於中止宿，故名為宿也；地動為五；夢六；想七；吉凶為八。狐鳴等並吉凶攝也。又七曜者，日月五星是也。入者順也。過去世八相之業，又順未來八相所表之果也。又遍身諸相者，定報愛非愛果相也。又五行對五染者，持戒治破戒、四禪治貪欲、神通治邪歸、四無量治妄行殺生祭祠求福等、四空治妄修解脫外道邪修等。就地果文中，三果同前。調柔分四：一調柔相、二「又如日月」下明教智淨、三別地行、四結說相。經闕第三句。初文法說、次喻、後合。初明見佛為起行緣、次能練行、後所練淨。能練行中，初供養、次修迴向、後受法行。經多不足。又四五地中出家果在調柔中，所以者，四地已去得出世無漏行，出家義顯故。餘義如論應知。三重頌文，初辨說意；次明偈辭，有三十九：初十一偈頌勝慢文、次十三偈頌不住道勝、次有七偈頌不住果、次七頌調柔等三文、後一結之。初勝慢內，初二頌平等、次九頌順如道行。不住道內，初四頌智淨、次九頌懃方便利生文。

第六地內，六門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六地內，六門同前。

一釋名者，般若波羅蜜行有間大智現前，故名現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，般若波羅蜜行有間大智現前，故名現前地。

二所離者，依《地論》本微煩惱習障，若《依攝》論微細相行無明，此文寄在七地。復有二障：一證諸法生起相續，即迷俗也；二相想數起，即迷真也。又治二業障及一報因緣生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二所離者，依《地論》本微煩惱習障，若《依攝》論微細相行無明，此文寄在七地。復有二障：一證諸法生起相續，即迷俗也；二相想數起，即迷真也。又治二業障及一報因緣生死。

三所顯，無染淨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所顯，無染淨義。

四辨所成，成般若波羅蜜及解得緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨所成，成般若波羅蜜及解得緣起。

五所得果者，通達十二緣生真如無染淨功德，得相續清淨，及能清淨一切眾生染濁果，及六地位；通果同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所得果者，通達十二緣生真如無染淨功德，得相續清淨，及能清淨一切眾生染濁果，及六地位；通果同前。

六釋文者，此文有三：初偈頌生後、二辨地體、三偈頌結前。初有十八偈，前有二偈菩薩讚歎、次二諸天三業供養、次二天王及以眷屬讚歎地義、次有十一天女讚地體及諸別行、次一解脫請入後證。女文分三：初一伎樂供養、次九正歎果德及因、後一默然觀佛。就前九文中，初四歎果、次五歎因。因文有三：初一大悲行、次三六度行、次一結成德用。地體文中，大判有三：一勝慢對治、二不住道行勝、三明彼果勝。初文有三：一牒前生後，勸修趣入；二辨相；三結行成。初明勝慢對治者，明十平等法，有二種意：一解境、二行境。言解境者，即此十門為所軌法，「不住道」下明所依行觀門方便。言行境者，即十平等是觀解初，「不住道」下明觀成相。又依論別定其文，亦好也。就十平等，釋相有二：初一總、次九別。九內有三：初七以無破有、次一以有破無、次一有無雙破。初文有三：初一空解脫門即無相觀、次五無相解脫門即無生觀、次一無願解脫門即無性觀。行次第者，此舉解成行外。疑云：若諸法無，云何住持久立決定？為答此疑故，經云「無性故。」言無性者，無實性也。又云若諸法無，云何現見實有？為破此疑故，經云「一切法無相平等。」又疑云：若法無相者，有處法生、有處法滅，取心隨見不由自意，云何無相？為破此疑故，經云「一切諸法無生平等。」此下自體空，不如無相等，故異前也。言無生者，一切諸法並從念生，無有自立，云何云有？如論念展轉故。又云：若法從念生，即因緣非一。念等諸緣我盡不見，唯見所成安立之法，念等不見自可是無，所成之法應說是有。為破此疑故，經言「無成故。」言無成者，既法從他生，汝不見彼從緣而發。既許法從他生，汝不見此相，當知所見即是。自謂不得實境、妄見所成，故論云「無成平等。」此二迷苦諦。又云：若諸法從他生，無自生性，我許非有；能成之因既得成他，此有力能，應說是有。為答此疑故，經云「一切離故一切法平等。」依經在第八句。言離者，但所執境情謂是實，論彼所見即無所從：一非先有、二無實理。所以知？若從緣生，即似非實，故知所見即相非有，故論云「染相故。」此即計集諦。問：若是集諦，即心聚攝。解既在境，云何應集？答：論能取體，乃應緣似。煩惱業用計謂境中，境即是無，義歸取相，故說是集。又云「諸法因緣，尋彼本末俱不可取。」究其此意，染法依實，迷真而生，染可說無；所迷真俗滅道二諦，順理應有。答：汝謂真俗順理是實。此義不然。滅道真俗乃是梵行正智境界，云何乃云如謂是實？為破此疑故，經云「本淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六釋文者，此文有三：初偈頌生後、二辨地體、三偈頌結前。初有十八偈，前有二偈菩薩讚歎、次二諸天三業供養、次二天王及以眷屬讚歎地義、次有十一天女讚地體及諸別行、次一解脫請入後證。女文分三：初一伎樂供養、次九正歎果德及因、後一默然觀佛。就前九文中，初四歎果、次五歎因。因文有三：初一大悲行、次三六度行、次一結成德用。地體文中，大判有三：一勝慢對治、二不住道行勝、三明彼果勝。初文有三：一牒前生後，勸修趣入；二辨相；三結行成。初明勝慢對治者，明十平等法，有二種意：一解境、二行境。言解境者，即此十門為所軌法，「不住道」下明所依行觀門方便。言行境者，即十平等是觀解初，「不住道」下明觀成相。又依論別定其文，亦好也。就十平等，釋相有二：初一總、次九別。九內有三：初七以無破有、次一以有破無、次一有無雙破。初文有三：初一空解脫門即無相觀、次五無相解脫門即無生觀、次一無願解脫門即無性觀。行次第者，此舉解成行外。疑云：若諸法無，云何住持久立決定？為答此疑故，經云「無性故。」言無性者，無實性也。又云若諸法無，云何現見實有？為破此疑故，經云「一切法無相平等。」又疑云：若法無相者，有處法生、有處法滅，取心隨見不由自意，云何無相？為破此疑故，經云「一切諸法無生平等。」此下自體空，不如無相等，故異前也。言無生者，一切諸法並從念生，無有自立，云何云有？如論念展轉故。又云：若法從念生，即因緣非一。念等諸緣我盡不見，唯見所成安立之法，念等不見自可是無，所成之法應說是有。為破此疑故，經言「無成故。」言無成者，既法從他生，汝不見彼從緣而發。既許法從他生，汝不見此相，當知所見即是。自謂不得實境、妄見所成，故論云「無成平等。」此二迷苦諦。又云：若諸法從他生，無自生性，我許非有；能成之因既得成他，此有力能，應說是有。為答此疑故，經云「一切離故一切法平等。」依經在第八句。言離者，但所執境情謂是實，論彼所見即無所從：一非先有、二無實理。所以知？若從緣生，即似非實，故知所見即相非有，故論云「染相故。」此即計集諦。問：若是集諦，即心聚攝。解既在境，云何應集？答：論能取體，乃應緣似。煩惱業用計謂境中，境即是無，義歸取相，故說是集。又云「諸法因緣，尋彼本末俱不可取。」究其此意，染法依實，迷真而生，染可說無；所迷真俗滅道二諦，順理應有。答：汝謂真俗順理是實。此義不然。滅道真俗乃是梵行正智境界，云何乃云如謂是實？為破此疑故，經云「本淨

平等。」若如謂是實，即雜染心生，不可言本淨，故論云「淨相故。」此迷滅道二諦。又云：若法不如所見是實有者，即不應起世間言說；現有名種種不同，即驗所目之義非無。答：如言所執名非一者，是世謂施設，非先實有。所以知？但見世間得義不得名、得名不得義，故知諸名不定從義。汝謂義實起名等，此即戲論，非實有也。為破此疑故，經云「無戲論故。」名不實有，賴義而生；義不自彰，依名而顯。此即驗是戲論因緣。又觀義因，不見名果。又觀名果，不見義因。此似戲論亦無，故論云「分別相故。」所以唯說分別者，為顯即相空也。此迷四諦名，上已無生觀說。又云：我已知相是無，了生非有，即驗如實決定可趣。答：汝謂自見為妄非有，別見離念為可取者，還是分別，故經云「無取捨故。」無取捨者，本為情謂，是取所見，並皆不真。今還見離念為所趣，即同前妄，故論云「出沒相故。」所以唯言出沒，為出沒即空。上來以無遣有。又云：我尋相生是無，又知離念非有，當知染淨真俗等法並無其體不可進趣。答：汝見染淨不可進趣謂無法者，此義不然。為破此疑故，經云「如幻夢等。」若法並無者，云何有處夢、有處不夢？驗此即知，一切諸法不定是無，故論云「我非有相。」所以為破我無唯言無我者，此為離我不住無我故。緣成幻事此不同上見，此即以有破無。又云：所以前起八種見，為不盡理，以無破有。復起一見，又不盡理，已有破無。我今體尋不可偏有無取，今具成二義，此可當理。答：如外所見，由不越情。所以知？如所見境，無義非有義、有義非無義。據其理也，即無是有，有無是一。為破此疑故，經云「有無不二。」言不二者，法不自住，應緣成起。復不是緣，故成果法。尋其諸法不越自他，自他不住，即事辨空。若如見有無，此由不越自他兩際，故論云「成壞故。」所以但言成壞者，謂成壞即空，故不別求。當知不二平等之法，非除滅有無說為不二，此即如實。即驗所謂有無名為戲論。亦非有無二法之中別立一法以為不二，不俱取同上，以因緣法有無同體各非自性，說彼無法以為有故，有即非有；還即說彼有法為無，無則非無。有非有故，無外更無別有為二；無非無故，有外更無無法為二，故曰有無不二。又復說彼有無之法為不二故，亦無不二自性可取，此破有無雙計。第三結文，有二可知，義相如論耳。上約十二入明所軌法，下約十二緣生辨所依觀門。問：上明法唯約十二入，下諸觀門何為偏在緣生？答：攝法取寬，故約十二入以通依正；今約觀門，攝外從內故局緣生。此文有二：一就初住以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等。」若如謂是實，即雜染心生，不可言本淨，故論云「淨相故。」此迷滅道二諦。又云：若法不如所見是實有者，即不應起世間言說；現有名種種不同，即驗所目之義非無。答：如言所執名非一者，是世謂施設，非先實有。所以知？但見世間得義不得名、得名不得義，故知諸名不定從義。汝謂義實起名等，此即戲論，非實有也。為破此疑故，經云「無戲論故。」名不實有，賴義而生；義不自彰，依名而顯。此即驗是戲論因緣。又觀義因，不見名果。又觀名果，不見義因。此似戲論亦無，故論云「分別相故。」所以唯說分別者，為顯即相空也。此迷四諦名，上已無生觀說。又云：我已知相是無，了生非有，即驗如實決定可趣。答：汝謂自見為妄非有，別見離念為可取者，還是分別，故經云「無取捨故。」無取捨者，本為情謂，是取所見，並皆不真。今還見離念為所趣，即同前妄，故論云「出沒相故。」所以唯言出沒，為出沒即空。上來以無遣有。又云：我尋相生是無，又知離念非有，當知染淨真俗等法並無其體不可進趣。答：汝見染淨不可進趣謂無法者，此義不然。為破此疑故，經云「如幻夢等。」若法並無者，云何有處夢、有處不夢？驗此即知，一切諸法不定是無，故論云「我非有相。」所以為破我無唯言無我者，此為離我不住無我故。緣成幻事此不同上見，此即以有破無。又云：所以前起八種見，為不盡理，以無破有。復起一見，又不盡理，已有破無。我今體尋不可偏有無取，今具成二義，此可當理。答：如外所見，由不越情。所以知？如所見境，無義非有義、有義非無義。據其理也，即無是有，有無是一。為破此疑故，經云「有無不二。」言不二者，法不自住，應緣成起。復不是緣，故成果法。尋其諸法不越自他，自他不住，即事辨空。若如見有無，此由不越自他兩際，故論云「成壞故。」所以但言成壞者，謂成壞即空，故不別求。當知不二平等之法，非除滅有無說為不二，此即如實。即驗所謂有無名為戲論。亦非有無二法之中別立一法以為不二，不俱取同上，以因緣法有無同體各非自性，說彼無法以為有故，有即非有；還即說彼有法為無，無則非無。有非有故，無外更無別有為二；無非無故，有外更無無法為二，故曰有無不二。又復說彼有無之法為不二故，亦無不二自性可取，此破有無雙計。第三結文，有二可知，義相如論耳。上約十二入明所軌法，下約十二緣生辨所依觀門。問：上明法唯約十二入，下諸觀門何為偏在緣生？答：攝法取寬，故約十二入以通依正；今約觀門，攝外從內故局緣生。此文有二：一就初住以

明不住，即總立宗；二「作是念」下約彼正住以開觀門，即別釋也。前地劣故，正住地中方名不住；此地勝故，初住地中即名不住。初文有二：一觀法相等牒前起後。言法相者，牒前文中十平等法，隨順牒前得入六地，此依論，經可准之；二「復以勝大悲」下正顯不住。於中通下六句分別：一釋其名，對前觀故，說此為復。大悲首者，念眾生心，拔苦為悲、悲增曰大。大悲增者，求心愍至稱曰增上，亦可求於增上果故名為增上，為求佛智利眾生故名曰大悲。言滿足者，離有為心，厭有為故觀察緣起，觀之窮盡名為滿足。此即經論二處不同。若依論文，為有四句：即以第四生滅一句，依前三門以成行相。若依經本，第三即生滅，即用生滅為滿足觀。據經論二處，即有二意釋生滅門：一依論者，所謂眾生菩提因緣並是有為，今以智知，故云觀生滅；二依經者，因緣之法順生逆滅，本為救生，故云大悲。又若依經，成四句亦得，可知也。二明三心次第之義，乘前觀空法，便念眾生虛妄所纏，故先起悲；以悲念故，求佛智慧欲以利益，故起第二；佛智必由離過所成，故起第三。三就自利、利他分別，前一利他，後二自利。四護煩惱、護小分別，前二護小，後一護煩惱。五就因果，初後攝因，第二求果。六不住分別，初一利他，不住涅槃；後二自利，不住世間。二就正住別辨觀門，初通經論科簡觀門、第二釋義。初門有三：一就經科、二就論科、三將經論相對分文。就經科中，初別明十觀、二重結之。十觀是何？一因緣分次第、二「三界虛妄」下明一心所攝、三「無明有二種」下明自業助成、四「無明令行不斷」下不相捨離、五「無明愛取」下三道行、六「無明行是過去」下明觀先後際、七「無明行乃至六入」下明三苦集、八「無明因緣行生」下辨因緣起、九「無明因緣是生縛」下辨因緣生滅縛、十「無明因緣是隨順有」下是隨順無所有盡觀。於中並各有順逆觀，即為二也。經文如此。二次就論科。論家就此十番觀中，三門分別：一就厭離有為心中觀十二因緣，此即是前滿足生滅門。二就「深念眾生心中觀十二緣」下，說為悲隨順觀。言隨順者，此即起悲隨順緣生，即是前悲為首。三求佛心觀十二緣，論文名為一切相智分別觀，此即是前悲增上觀。問：前初住先明悲首、次說增上、後彰悲滿，今此何故先滿、次悲、後說增上？前初住中生心次第，故先悲首、後論悲滿；今此是其正行次第，故先悲滿、後說增上。是義云何？前初住中乘上十法觀法空寂，便念眾生妄有為法之所纏故，故先起悲；悲欲拔苦，須得佛智，次起增上；佛必由離有而成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明不住，即總立宗；二「作是念」下約彼正住以開觀門，即別釋也。前地劣故，正住地中方名不住；此地勝故，初住地中即名不住。初文有二：一觀法相等牒前起後。言法相者，牒前文中十平等法，隨順牒前得入六地，此依論，經可准之；二「復以勝大悲」下正顯不住。於中通下六句分別：一釋其名，對前觀故，說此為復。大悲首者，念眾生心，拔苦為悲、悲增曰大。大悲增者，求心愍至稱曰增上，亦可求於增上果故名為增上，為求佛智利眾生故名曰大悲。言滿足者，離有為心，厭有為故觀察緣起，觀之窮盡名為滿足。此即經論二處不同。若依論文，為有四句：即以第四生滅一句，依前三門以成行相。若依經本，第三即生滅，即用生滅為滿足觀。據經論二處，即有二意釋生滅門：一依論者，所謂眾生菩提因緣並是有為，今以智知，故云觀生滅；二依經者，因緣之法順生逆滅，本為救生，故云大悲。又若依經，成四句亦得，可知也。二明三心次第之義，乘前觀空法，便念眾生虛妄所纏，故先起悲；以悲念故，求佛智慧欲以利益，故起第二；佛智必由離過所成，故起第三。三就自利、利他分別，前一利他，後二自利。四護煩惱、護小分別，前二護小，後一護煩惱。五就因果，初後攝因，第二求果。六不住分別，初一利他，不住涅槃；後二自利，不住世間。二就正住別辨觀門，初通經論科簡觀門、第二釋義。初門有三：一就經科、二就論科、三將經論相對分文。就經科中，初別明十觀、二重結之。十觀是何？一因緣分次第、二「三界虛妄」下明一心所攝、三「無明有二種」下明自業助成、四「無明令行不斷」下不相捨離、五「無明愛取」下三道行、六「無明行是過去」下明觀先後際、七「無明行乃至六入」下明三苦集、八「無明因緣行生」下辨因緣起、九「無明因緣是生縛」下辨因緣生滅縛、十「無明因緣是隨順有」下是隨順無所有盡觀。於中並各有順逆觀，即為二也。經文如此。二次就論科。論家就此十番觀中，三門分別：一就厭離有為心中觀十二因緣，此即是前滿足生滅門。二就「深念眾生心中觀十二緣」下，說為悲隨順觀。言隨順者，此即起悲隨順緣生，即是前悲為首。三求佛心觀十二緣，論文名為一切相智分別觀，此即是前悲增上觀。問：前初住先明悲首、次說增上、後彰悲滿，今此何故先滿、次悲、後說增上？前初住中生心次第，故先悲首、後論悲滿；今此是其正行次第，故先悲滿、後說增上。是義云何？前初住中乘上十法觀法空寂，便念眾生妄有為法之所纏故，故先起悲；悲欲拔苦，須得佛智，次起增上；佛必由離有而成

，故明滿足生滅等觀。今正行中，離過為始，先厭有為；因自離過，便念眾生處之不出，次辨隨順。前二攝因，理必在前；一切相智是求果行，理須在後。此三門中，各有十種觀因緣集，即為三十；一一門中各有逆順，即成六十。上來分別但依住地明六十番，對下果分有一百八十因緣觀門。所以知然，尋果分文以三空門分別緣集，據此門下各攝不同故。經云「依空解脫得十空三昧，無生無願亦復如是。」據此三空便有三義。若以空三昧觀十二緣，即十二緣皆空，所以知？已論主將分別無相配空三昧，若以無相門觀十二緣，十二即似；若以無願門觀十二緣，緣生即實。論中又說無相觀門為真實性，由真實離相，故以配之。以無願配無生，為依他無生，無所願求，故用配之。此等因緣同異法門，准下十空三昧思之可解。第三以論對經文分齊者，更有別意。前依經本十番，即成厭離有為因緣等觀，故據前後經本十番成一百八十門。又問：若依經論無有六十門觀相，云何得成一百八十門？答：由經初開三觀門，後論主仍許經本二十番，而更別辨三門、四門、九門等。今以前開三觀門，驗後經中觀體，即知定有六十門也。今以論對經，攝十門為三番，意從一觀厭離有為，此意下更分別。然論攝經分齊者，就厭離有為觀中，攝彼經內十番觀門，以之為三十中初門，即以為一，名成答相；次有半門復以為一，名第一義；後八門半合之為一，名世諦差別。第二大悲隨順觀中，攝十為四：初門為一，名觀眾生愚癡顛倒；次一為一，名餘處求解脫；次三為一，名異道求解脫；後四為一，名求異解脫。一切相智分別觀中，攝十為九：初有半門說之為一，名染淨觀；次一門半復以為一，名染依止觀；次有五門，各別為一；次有兩門復合為一，名無始觀；次一為一，名種種觀，通前為九。此三門中，文之前却，後當分釋。二釋義者，依大經本，法界緣起乃有眾多，今以要門略攝為二：一約凡夫染法以辨緣起、二約菩提淨分以明緣起。約淨門者，要攝為四：一本有、二本有修生、三名修生、第四修生本有。言本有者，緣起本實，體離謂情，法界顯然，三世不動，故〈性起〉云「眾生心中有微塵經卷、有菩提大樹，眾聖共證。」人證前後不同，其樹不分別異，故知本有。又此緣生文，十二因緣即第一義。言本有修生者，然諸淨品本無異性，今約諸緣發生新善，據彼諸緣乃是妄法所發，真智乃合普賢性體。本無分別，修智亦無分別，故智順理、不順諸緣，故知修生即從本有，同性而發，故〈性品〉云「名菩提心，為性起故。」問：本有修生既是新發，義非是舊，云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，故明滿足生滅等觀。今正行中，離過為始，先厭有為；因自離過，便念眾生處之不出，次辨隨順。前二攝因，理必在前；一切相智是求果行，理須在後。此三門中，各有十種觀因緣集，即為三十；一一門中各有逆順，即成六十。上來分別但依住地明六十番，對下果分有一百八十因緣觀門。所以知然，尋果分文以三空門分別緣集，據此門下各攝不同故。經云「依空解脫得十空三昧，無生無願亦復如是。」據此三空便有三義。若以空三昧觀十二緣，即十二緣皆空，所以知？已論主將分別無相配空三昧，若以無相門觀十二緣，十二即似；若以無願門觀十二緣，緣生即實。論中又說無相觀門為真實性，由真實離相，故以配之。以無願配無生，為依他無生，無所願求，故用配之。此等因緣同異法門，准下十空三昧思之可解。第三以論對經文分齊者，更有別意。前依經本十番，即成厭離有為因緣等觀，故據前後經本十番成一百八十門。又問：若依經論無有六十門觀相，云何得成一百八十門？答：由經初開三觀門，後論主仍許經本二十番，而更別辨三門、四門、九門等。今以前開三觀門，驗後經中觀體，即知定有六十門也。今以論對經，攝十門為三番，意從一觀厭離有為，此意下更分別。然論攝經分齊者，就厭離有為觀中，攝彼經內十番觀門，以之為三十中初門，即以為一，名成答相；次有半門復以為一，名第一義；後八門半合之為一，名世諦差別。第二大悲隨順觀中，攝十為四：初門為一，名觀眾生愚癡顛倒；次一為一，名餘處求解脫；次三為一，名異道求解脫；後四為一，名求異解脫。一切相智分別觀中，攝十為九：初有半門說之為一，名染淨觀；次一門半復以為一，名染依止觀；次有五門，各別為一；次有兩門復合為一，名無始觀；次一為一，名種種觀，通前為九。此三門中，文之前却，後當分釋。二釋義者，依大經本，法界緣起乃有眾多，今以要門略攝為二：一約凡夫染法以辨緣起、二約菩提淨分以明緣起。約淨門者，要攝為四：一本有、二本有修生、三名修生、第四修生本有。言本有者，緣起本實，體離謂情，法界顯然，三世不動，故〈性起〉云「眾生心中有微塵經卷、有菩提大樹，眾聖共證。」人證前後不同，其樹不分別異，故知本有。又此緣生文，十二因緣即第一義。言本有修生者，然諸淨品本無異性，今約諸緣發生新善，據彼諸緣乃是妄法所發，真智乃合普賢性體。本無分別，修智亦無分別，故智順理、不順諸緣，故知修生即從本有，同性而發，故〈性品〉云「名菩提心，為性起故。」問：本有修生既是新發，義非是舊，云

何乃說從其本性？答：此品為是新生之義說是修生，與本義親，故從性起。如今穀不別劫初，順本穀親、對今緣疎，故不說新得。此思可解。三修生者，信等善根先未現前，今對淨教賴緣始發，故說新生。故論云「彼無無分別智故。」四修生本有者，其如來藏性隱在諸纏，凡夫即迷，處而不覺。若對迷時，不名為有，故《無相論》云「若有應見。」又依《攝論》云「有得不得、見不見等故也。」今得無分別智，始顯法身在纏成淨，先無有力同彼無法，今得成用異本先無，故不可說名為本有，說為修淨。問：若說始顯為修起者名曰修生，云何說顯？答：只為是顯修生門中義成本有，先在迷心不說體用，今時始說有彼法身，故知與彼新生是親、先有義疎。如論云「離不離無常。」既言無常，不可從本有。上來四義，於此緣生理實通有。若對經分文，此十番緣生唯有二門：一修生、二修生本有，餘二在〈性起品〉。第二染法分別緣生者，有二義：一緣起一心門、二依持一心門。緣起門者，大分有三：初真妄緣集門、二攝本從末門、三攝末從本門。言緣集者，總相論十二因緣，一本識作，無真妄別。如論說「依一心法，有二種門，以此二門不相離故。」又此經云「唯心轉故。」又如論說「真妄和合名阿梨耶。」唯真不生、單妄不成，真妄和合方有所為。如夢中事，知與睡合，方得集起。此是真妄緣集之門。二攝本從末者，唯妄心作故。論云「名種子識及果報識。」對治道時本識都盡，法身流轉五道名為眾生，隨其流處成其別味。法種眾苦如此非一，故知攝本從其末也。問：當隨染時為即染也，為由是淨？答：體是淨，本復是淨，不可名隨，故知染時不可為淨。若爾者，不應說言依如來藏有生滅心，應但是單生滅。今言相依，如此說者是有智人染淨雙證，故作是說，非局染門。三攝末從本者，十二因緣唯真心作，如波水作，亦如夢事唯報心作，以真性故。經云「五陰、十二因緣、無明等法悉是佛性。」又此經云「三界虛妄，唯一心作。」論釋云「第一義諦故也。」問：攝末從本應是淨品，云何乃在染門分別？答：此攝末從本，理在淨品緣生；今為對染顯染如幻，故在染門。問：義若如此，一切淨法並對染顯妄，云何獨辨攝末從本在染緣生？答：凡論淨品緣起，有其二種：一為對染以顯妄法，故經云「不如實知諸諦第一義故也。」二但顯淨品緣起，即是顯理之門，即如〈普賢〉、〈性起品〉等是也。餘義准此可解。此攝末從本，即是不空如來之藏。此中亦有空義，為自體空，後當分別。二依持一心門者，六七等識依梨耶成，故論云「十二緣生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何乃說從其本性？答：此品為是新生之義說是修生，與本義親，故從性起。如今穀不別劫初，順本穀親、對今緣疎，故不說新得。此思可解。三修生者，信等善根先未現前，今對淨教賴緣始發，故說新生。故論云「彼無無分別智故。」四修生本有者，其如來藏性隱在諸纏，凡夫即迷，處而不覺。若對迷時，不名為有，故《無相論》云「若有應見。」又依《攝論》云「有得不得、見不見等故也。」今得無分別智，始顯法身在纏成淨，先無有力同彼無法，今得成用異本先無，故不可說名為本有，說為修淨。問：若說始顯為修起者名曰修生，云何說顯？答：只為是顯修生門中義成本有，先在迷心不說體用，今時始說有彼法身，故知與彼新生是親、先有義疎。如論云「離不離無常。」既言無常，不可從本有。上來四義，於此緣生理實通有。若對經分文，此十番緣生唯有二門：一修生、二修生本有，餘二在〈性起品〉。第二染法分別緣生者，有二義：一緣起一心門、二依持一心門。緣起門者，大分有三：初真妄緣集門、二攝本從末門、三攝末從本門。言緣集者，總相論十二因緣，一本識作，無真妄別。如論說「依一心法，有二種門，以此二門不相離故。」又此經云「唯心轉故。」又如論說「真妄和合名阿梨耶。」唯真不生、單妄不成，真妄和合方有所為。如夢中事，知與睡合，方得集起。此是真妄緣集之門。二攝本從末者，唯妄心作故。論云「名種子識及果報識。」對治道時本識都盡，法身流轉五道名為眾生，隨其流處成其別味。法種眾苦如此非一，故知攝本從其末也。問：當隨染時為即染也，為由是淨？答：體是淨，本復是淨，不可名隨，故知染時不可為淨。若爾者，不應說言依如來藏有生滅心，應但是單生滅。今言相依，如此說者是有智人染淨雙證，故作是說，非局染門。三攝末從本者，十二因緣唯真心作，如波水作，亦如夢事唯報心作，以真性故。經云「五陰、十二因緣、無明等法悉是佛性。」又此經云「三界虛妄，唯一心作。」論釋云「第一義諦故也。」問：攝末從本應是淨品，云何乃在染門分別？答：此攝末從本，理在淨品緣生；今為對染顯染如幻，故在染門。問：義若如此，一切淨法並對染顯妄，云何獨辨攝末從本在染緣生？答：凡論淨品緣起，有其二種：一為對染以顯妄法，故經云「不如實知諸諦第一義故也。」二但顯淨品緣起，即是顯理之門，即如〈普賢〉、〈性起品〉等是也。餘義准此可解。此攝末從本，即是不空如來之藏。此中亦有空義，為自體空，後當分別。二依持一心門者，六七等識依梨耶成，故論云「十二緣生

依梨耶識，以梨耶識為通因故。」問：與上緣起一心云何取別？答：上緣起一心，染淨即體，不分別異。此依持門，能所不同，故分二也。問：如上諸義並一一門別，云何得成一證境界？答：上來所辨並約緣別顯，即是證境方便道緣。欲樂既別，即今所依觀門非一。若尋證境，如上十平等說。上來第二釋義門訖。次對文釋觀門別相。就經本十觀內，初明順觀、次辨逆觀，餘皆同此。其逆觀相，後當釋。初因緣分次第者，三種分別：一明所治障、二辨觀體、三釋經文，餘皆同此。言治障者，治我見執，謂言十二分是我作也，即是身見邪見遍通。若分文別，但治人見，此惑通彼三空所治。治相云何？實無有人相，見實人相，即空門所治。緣起似我生，不如所取生，計為似相，即無生所治。所以得知？有彼似我，故論云「自他差別識，從我見薰習生。」故得知也。成似生及實法相，即無願門，通治前二執。亦可治彼無我空及成八自在見相。所以得知？故論云「自體空者有故，此成無性性也。」即治惑門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依梨耶識，以梨耶識為通因故。」問：與上緣起一心云何取別？答：上緣起一心，染淨即體，不分別異。此依持門，能所不同，故分二也。問：如上諸義並一一門別，云何得成一證境界？答：上來所辨並約緣別顯，即是證境方便道緣。欲樂既別，即今所依觀門非一。若尋證境，如上十平等說。上來第二釋義門訖。次對文釋觀門別相。就經本十觀內，初明順觀、次辨逆觀，餘皆同此。其逆觀相，後當釋。初因緣分次第者，三種分別：一明所治障、二辨觀體、三釋經文，餘皆同此。言治障者，治我見執，謂言十二分是我作也，即是身見邪見遍通。若分文別，但治人見，此惑通彼三空所治。治相云何？實無有人相，見實人相，即空門所治。緣起似我生，不如所取生，計為似相，即無生所治。所以得知？有彼似我，故論云「自他差別識，從我見薰習生。」故得知也。成似生及實法相，即無願門，通治前二執。亦可治彼無我空及成八自在見相。所以得知？故論云「自體空者有故，此成無性性也。」即治惑門。

二觀體者，即顯因緣理次第生義。以空及似實等三性為順觀體，逆即成一緣起空無性性觀，即用緣起次第理為此觀體。即依經辨也。若依論辨，但准以思攝。三釋文者，就因緣分者，即因分也。次第者，漸次也。觀者，照達義。就此以題章也。此文有四，相從為三，要則為二，總攝為一。門別四者，一舉彼解惑，顯成無我門；二依論「愚癡」下、依經「一切凡夫」下，責情顯理門；三依論「無智」下、依經「常隨邪念」下，辨相顯實門。四「不知諸諦第一義諦」下，依實辨相門。相從三者，四門中，初一名成；釋成無我中二名答，答顯無我；後一名相，謂依二諦立因緣相。要攝二者，前之三門宗顯無我，即因緣性；後一總顯因緣之相。總為一者，總為第一因緣分次第。就第三辨相顯實中，只由癡愛起諸業行乃至老死，非由於我。於中初順、次逆、後結。順中初言無智有無，經云「常隨邪念」，是無明支。無智是癡，求是愛，求常名有，求斷曰無也。過去唯癡，實即過去備諸煩惱，癡愛力強，所以偏舉。「恒隨」下是行。行有六句，前三行過、後三行體。依經，行過三句亦是無明支，以闕論中無明支故。「以是行」下是其識支。初以是行起心種子，乘前起後，由行熏心令心生後，故說為種，心者是梨耶。二「有漏」下對後生死顯前種義。有漏是愛，取想是見。依經，取心心即通想。「所謂業為地」下復生後有，是名色支。生名色等有七句：一業為地、二識為種、三無明覆、四愛水潤、五我心溉灌、六種種見綱、七名色牙生。問：如熏習義，應業為種、識為依地，云何今識為種子？答：凡論業種，分別有二：一熏習成種時、二引生感果時。若熏習成種時，業為種子，以識為地，為識未被熏時未辨有種。今為熏習，始說種生，即與上心能熏義親、與識義疎，故識為地。種為能依，即屬業也。二引生感果者，以識為種，用業為地。今言業者是臨生時中陰求生，業心為正業種，猶在本識未發。今此上心求生中陰，是種子用相，此用相既非業體，但能引業感得識支，如地引種令得成果，說業為地。種在識內，與彼本識同無記性，先造業識上心已謝、今種現與本識俱成，與識義親、與能薰疎，故判從識合為種子。此有二義：一是即體、二是異體，此義如上料簡中說。問：業力無明及諸見等，現今求生用識為依，應從識為種，云何別分為所依地？答：理同依識，但有別義不如種子。以種現同識無記性，一體、二相，俱一不分。求生無明雖與識同，現變成其色心等別，不如本識體相二義，不可從識為種子也。餘文可知。二依止一心觀者，即十二緣等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二觀體者，即顯因緣理次第生義。以空及似實等三性為順觀體，逆即成一緣起空無性性觀，即用緣起次第理為此觀體。即依經辨也。若依論辨，但准以思攝。三釋文者，就因緣分者，即因分也。次第者，漸次也。觀者，照達義。就此以題章也。此文有四，相從為三，要則為二，總攝為一。門別四者，一舉彼解惑，顯成無我門；二依論「愚癡」下、依經「一切凡夫」下，責情顯理門；三依論「無智」下、依經「常隨邪念」下，辨相顯實門。四「不知諸諦第一義諦」下，依實辨相門。相從三者，四門中，初一名成；釋成無我中二名答，答顯無我；後一名相，謂依二諦立因緣相。要攝二者，前之三門宗顯無我，即因緣性；後一總顯因緣之相。總為一者，總為第一因緣分次第。就第三辨相顯實中，只由癡愛起諸業行乃至老死，非由於我。於中初順、次逆、後結。順中初言無智有無，經云「常隨邪念」，是無明支。無智是癡，求是愛，求常名有，求斷曰無也。過去唯癡，實即過去備諸煩惱，癡愛力強，所以偏舉。「恒隨」下是行。行有六句，前三行過、後三行體。依經，行過三句亦是無明支，以闕論中無明支故。「以是行」下是其識支。初以是行起心種子，乘前起後，由行熏心令心生後，故說為種，心者是梨耶。二「有漏」下對後生死顯前種義。有漏是愛，取想是見。依經，取心心即通想。「所謂業為地」下復生後有，是名色支。生名色等有七句：一業為地、二識為種、三無明覆、四愛水潤、五我心溉灌、六種種見綱、七名色牙生。問：如熏習義，應業為種、識為依地，云何今識為種子？答：凡論業種，分別有二：一熏習成種時、二引生感果時。若熏習成種時，業為種子，以識為地，為識未被熏時未辨有種。今為熏習，始說種生，即與上心能熏義親、與識義疎，故識為地。種為能依，即屬業也。二引生感果者，以識為種，用業為地。今言業者是臨生時中陰求生，業心為正業種，猶在本識未發。今此上心求生中陰，是種子用相，此用相既非業體，但能引業感得識支，如地引種令得成果，說業為地。種在識內，與彼本識同無記性，先造業識上心已謝、今種現與本識俱成，與識義親、與能薰疎，故判從識合為種子。此有二義：一是即體、二是異體，此義如上料簡中說。問：業力無明及諸見等，現今求生用識為依，應從識為種，云何別分為所依地？答：理同依識，但有別義不如種子。以種現同識無記性，一體、二相，俱一不分。求生無明雖與識同，現變成其色心等別，不如本識體相二義，不可從識為種子也。餘文可知。二依止一心觀者，即十二緣等

能依也。心者，即梨耶心。就此以題章。以梨耶緣起為此觀體。三門同上。初所治者，治彼外境自性執，謂一切境。別治但以惑自性差別積聚等三，通治可知。二能治。所依觀體者，還以三空空似實無生性相為此順觀，故論云「阿梨耶識為大空故無生似實。」無願如論，思之應知。逆成一觀同初門。唯識者，有二種：一梨耶識持生諸法，離識即無；二明意識唯識，生死涅槃染淨等法現在意地，離識即無。梨耶唯識始是解境，非行所依；意識唯識此終，即是正解所依。心終意始，反前可知。觀相云何？如行心見法為境，若無觀心覺境，染淨等法縱任現前，今知意言所作取，謂之心不起。知識作時，名用依他遣分別境。問：依他與識云何取別？答：依他約相。所以知？分別體空，相能起識。其識隨緣不守自性，此應成空乃現似相，故知約相。二唯識約體，三界唯心，顛倒分別即空，故得知也。識望無性即似非實，體相相成，故通說耳。問：如境依心即是果法，似而非無，云何對識辨境即空？答：但從心生，非分別境，屬能緣心，依他性攝。所以知？當見境時，但見實故，故論主以二諦等文作一依止觀也。問：後知唯識還是所知，與前謂境有何義別，仍判後境屬依他性？答：前見境時不知緣集，說唯識作，作義非性。見識作時分雜謂染，緣集作理違分別性，故知別也。遣實境滅時，即得一分空無相性。無相現故，唯識想境並則不生，名得無性性。此是行門唯識觀法。若約生解，則三性後辨無性性。問：唯識想滅，為知無相境遣唯識想？為識想自滅？答：更無別知無相觀心。但唯識想兼知無性，取想則自不現在前。又亦依前勢，而得後心不生也。今此文內通二唯識。三界唯心作，即本識唯識。如經下偈「但從貪心有」，即意識唯識。此是順觀，此依經辨。三釋文者，經本有四：初句立宗、二「十二緣分」下引聖教證、三「所以者何」下責、四「隨事生欲心」下答。隨者，眾多義。事者，上心作業。生欲心者，心是梨耶心。問：既言欲心，即是意識，云何言本心？答：欲心有二義，一識現起作用分別；二即此識因緣發起作用義邊即屬其事、能見取邊即屬意識。因緣發起即屬梨耶，為起時同處不可分別。如行誑心名為無明，欲心取境即是不了，豈可欲心之後別辨不了？故知即欲名為不了，但成文故語有前後。事是行者上心分別事，即是業行。行誑心名無明者，其行現成分別實相。今梨耶識變成不了，名為意識，取其實事故名無明。餘文可知。此依論辨。問：此與經本何別？答：經通、論局也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能依也。心者，即梨耶心。就此以題章。以梨耶緣起為此觀體。三門同上。初所治者，治彼外境自性執，謂一切境。別治但以惑自性差別積聚等三，通治可知。二能治。所依觀體者，還以三空空似實無生性相為此順觀，故論云「阿梨耶識為大空故無生似實。」無願如論，思之應知。逆成一觀同初門。唯識者，有二種：一梨耶識持生諸法，離識即無；二明意識唯識，生死涅槃染淨等法現在意地，離識即無。梨耶唯識始是解境，非行所依；意識唯識此終，即是正解所依。心終意始，反前可知。觀相云何？如行心見法為境，若無觀心覺境，染淨等法縱任現前，今知意言所作取，謂之心不起。知識作時，名用依他遣分別境。問：依他與識云何取別？答：依他約相。所以知？分別體空，相能起識。其識隨緣不守自性，此應成空乃現似相，故知約相。二唯識約體，三界唯心，顛倒分別即空，故得知也。識望無性即似非實，體相相成，故通說耳。問：如境依心即是果法，似而非無，云何對識辨境即空？答：但從心生，非分別境，屬能緣心，依他性攝。所以知？當見境時，但見實故，故論主以二諦等文作一依止觀也。問：後知唯識還是所知，與前謂境有何義別，仍判後境屬依他性？答：前見境時不知緣集，說唯識作，作義非性。見識作時分雜謂染，緣集作理違分別性，故知別也。遣實境滅時，即得一分空無相性。無相現故，唯識想境並則不生，名得無性性。此是行門唯識觀法。若約生解，則三性後辨無性性。問：唯識想滅，為知無相境遣唯識想？為識想自滅？答：更無別知無相觀心。但唯識想兼知無性，取想則自不現在前。又亦依前勢，而得後心不生也。今此文內通二唯識。三界唯心作，即本識唯識。如經下偈「但從貪心有」，即意識唯識。此是順觀，此依經辨。三釋文者，經本有四：初句立宗、二「十二緣分」下引聖教證、三「所以者何」下責、四「隨事生欲心」下答。隨者，眾多義。事者，上心作業。生欲心者，心是梨耶心。問：既言欲心，即是意識，云何言本心？答：欲心有二義，一識現起作用分別；二即此識因緣發起作用義邊即屬其事、能見取邊即屬意識。因緣發起即屬梨耶，為起時同處不可分別。如行誑心名為無明，欲心取境即是不了，豈可欲心之後別辨不了？故知即欲名為不了，但成文故語有前後。事是行者上心分別事，即是業行。行誑心名無明者，其行現成分別實相。今梨耶識變成不了，名為意識，取其實事故名無明。餘文可知。此依論辨。問：此與經本何別？答：經通、論局也。

三自因觀者，自者揀他異之名，唯揀邪因不揀正因。今此觀內攝四種因，因緣、增上緣、緣緣、次第緣，以四緣理為此觀體。自此已下至因緣觀，並用三性相為順觀體，用三空門為逆觀體，但義別分，有此諸觀，於分別性內揀異妄計。三門同上。言所治者，治異計因緣執。如修道貪瞋癡實非發業，計具因緣能發生業，即戒取見。如自性非因為因及心煩惱，分同此治。二所依觀門者，明此自因具四緣等能生諸法。此具因緣親疎二理，名俗諦觀。妄計不生，成一分真也。此經文辨之。三釋文者，今言無明有二種作等者，一親因緣、二是疎緣。一緣中癡，是親因也；二與行作因，即疎緣也。此中攝三緣，餘文類可知。又但取疎因，此約論辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三自因觀者，自者揀他異之名，唯揀邪因不揀正因。今此觀內攝四種因，因緣、增上緣、緣緣、次第緣，以四緣理為此觀體。自此已下至因緣觀，並用三性相為順觀體，用三空門為逆觀體，但義別分，有此諸觀，於分別性內揀異妄計。三門同上。言所治者，治異計因緣執。如修道貪瞋癡實非發業，計具因緣能發生業，即戒取見。如自性非因為因及心煩惱，分同此治。二所依觀門者，明此自因具四緣等能生諸法。此具因緣親疎二理，名俗諦觀。妄計不生，成一分真也。此經文辨之。三釋文者，今言無明有二種作等者，一親因緣、二是疎緣。一緣中癡，是親因也；二與行作因，即疎緣也。此中攝三緣，餘文類可知。又但取疎因，此約論辨。

第四不相捨離觀者，三門同上。不相捨離者，無他別時相離生也。三性分同上自因觀。初明所治者，因果異時計，謂因滅果後生，此即因不生果失。更有餘失，思之可解，是戒取見。二所依觀門者，以同時生果理為此觀體。此親疎二因俱同時，此約經文辨。觀相云何？無明有二種：一子時、二果時。彼二種時非是前後，依子取時名曰子時，依果取時名曰果時。其義云何？子者令行不斷。果者，此子時中所成行果，依此取時名曰果時。問：果因同時，即別體過；若前後生因，不生果過。答：我立因果異彼二失，由是同時異第二失、為是因果異第一失。此非逆觀，去情說也，但顯俗諦理、非第一義。所以知同時？故論云「有二種義故，緣事示現。」云何二義？一是因義、二是果義。緣事示現者，依緣二種義，示現二種時。如是餘因緣分自生，因二種義，緣事應知。又論引《中論》偈云「眾緣所生法，是即不即因，亦復不異因，非斷亦非常」者，明因果兩義各非斷常，行是無明果，不即無明因；由是果故，不異無明因。因義，反前可知。非斷亦非常，行由是果非斷，是果無方非常，即此時中無明是因非斷，是果因故非常。此義論主削去外情作逆觀說，非順緣生俗諦門。所以得知？論主後自屬當經云「自生因緣觀義，如前說。」故知也。此約論辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四不相捨離觀者，三門同上。不相捨離者，無他別時相離生也。三性分同上自因觀。初明所治者，因果異時計，謂因滅果後生，此即因不生果失。更有餘失，思之可解，是戒取見。二所依觀門者，以同時生果理為此觀體。此親疎二因俱同時，此約經文辨。觀相云何？無明有二種：一子時、二果時。彼二種時非是前後，依子取時名曰子時，依果取時名曰果時。其義云何？子者令行不斷。果者，此子時中所成行果，依此取時名曰果時。問：果因同時，即別體過；若前後生因，不生果過。答：我立因果異彼二失，由是同時異第二失、為是因果異第一失。此非逆觀，去情說也，但顯俗諦理、非第一義。所以知同時？故論云「有二種義故，緣事示現。」云何二義？一是因義、二是果義。緣事示現者，依緣二種義，示現二種時。如是餘因緣分自生，因二種義，緣事應知。又論引《中論》偈云「眾緣所生法，是即不即因，亦復不異因，非斷亦非常」者，明因果兩義各非斷常，行是無明果，不即無明因；由是果故，不異無明因。因義，反前可知。非斷亦非常，行由是果非斷，是果無方非常，即此時中無明是因非斷，是果因故非常。此義論主削去外情作逆觀說，非順緣生俗諦門。所以得知？論主後自屬當經云「自生因緣觀義，如前說。」故知也。此約論辨。

五三道觀者，三者數，道者通生義，以煩惱業報及通生義為此觀體。三門同上。初所治者，對治因緣廢事計理執。謂計諸法通因緣理，即廢事執理失。故論云「若因緣生者，一切法俱生。」故得知也。問：如論文，此語屬後三際，云何從前以為所治？答：論主別有異意。科後八門半觀以為俗諦，明執是過，故從後說。論主用三道為攝過觀，即體是過，不可別有所治。今依經本，三道是德，故有所治，將在前論。所以知論主別有異意。如前依止一心觀分為兩門，豈是十番意也。亦有解者，作外人與論主成失。若作此釋，義轉難解。所以得知？疑云：若因緣生者一切法俱生。論答云：過去業有二種，一未作業、二已作業。只可未作者非一切生，已作者應一切生。為如是故，今成論主與外成失，屬前治也。又一因生諸法，如計宿作及自性等，分同此治，是戒取耳。二所依觀門者，對三性分，同上自因觀。因緣之道通生諸有，依煩惱道生諸有故，同在有流也。依業生諸有，六道不同、善惡有異。依報生諸法相續不斷，故得三有，成其事業諸相不同。此理事相應，理故法齊生，由事隔故不互相生。若但因緣理不藉事生者，即三有不成。此依經本辨。三釋文可知。依論辨之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五三道觀者，三者數，道者通生義，以煩惱業報及通生義為此觀體。三門同上。初所治者，對治因緣廢事計理執。謂計諸法通因緣理，即廢事執理失。故論云「若因緣生者，一切法俱生。」故得知也。問：如論文，此語屬後三際，云何從前以為所治？答：論主別有異意。科後八門半觀以為俗諦，明執是過，故從後說。論主用三道為攝過觀，即體是過，不可別有所治。今依經本，三道是德，故有所治，將在前論。所以知論主別有異意。如前依止一心觀分為兩門，豈是十番意也。亦有解者，作外人與論主成失。若作此釋，義轉難解。所以得知？疑云：若因緣生者一切法俱生。論答云：過去業有二種，一未作業、二已作業。只可未作者非一切生，已作者應一切生。為如是故，今成論主與外成失，屬前治也。又一因生諸法，如計宿作及自性等，分同此治，是戒取耳。二所依觀門者，對三性分，同上自因觀。因緣之道通生諸有，依煩惱道生諸有故，同在有流也。依業生諸有，六道不同、善惡有異。依報生諸法相續不斷，故得三有，成其事業諸相不同。此理事相應，理故法齊生，由事隔故不互相生。若但因緣理不藉事生者，即三有不成。此依經本辨。三釋文可知。依論辨之可知。

第六三際觀者，三者數，際者顯無始分齊，即以三時因果理事為此觀體。三門同上。一所治者，治無因執，即常見也。謂執諸法不從因生，復言未來無生老死，即斷見也。二能治所依觀門者，無明行等是過去世，治現在世執身常見。愛取有等是未來世，對治外執斷見過也。此依經辨。三釋文者，於是有三世轉者，謂展轉生諸後有也，此明過患耳。餘文可知。此依論辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六三際觀者，三者數，際者顯無始分齊，即以三時因果理事為此觀體。三門同上。一所治者，治無因執，即常見也。謂執諸法不從因生，復言未來無生老死，即斷見也。二能治所依觀門者，無明行等是過去世，治現在世執身常見。愛取有等是未來世，對治外執斷見過也。此依經辨。三釋文者，於是有三世轉者，謂展轉生諸後有也，此明過患耳。餘文可知。此依論辨。

七三苦觀者，三者數，苦是義。三門同上。初所治者，謂樂淨執。是因緣身具有三苦，迷者不了謂有樂淨，即見取攝，分有戒見。二明所依觀門者，三性同上。理實通論諸因緣，分通三苦，今約相分。無明行等以為行苦，觸受二支名為苦苦，愛取有等以為壞苦。行苦漸增治身常住計有樂淨，苦苦治身自在有樂淨執，壞苦治身究竟計有樂淨，此名順俗觀。但以三苦及知苦智為此觀體。此苦何得通三性？答：如經說「不生不滅是無常義」等。又云「是苦是諦是實。」又廣如《中邊論》，准之思之可解。此依經文辨。釋文者，所以五支名為行者，諸分漸增未對苦具，但行相增。所以觸受為苦苦者，為此二支對外苦具增。所以愛等名壞苦者，是未來世生因緣故，違現在身，顯其現在非久住世。愛取有體非是壞相，顯他壞增名為壞苦。餘文可知。此依論辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七三苦觀者，三者數，苦是義。三門同上。初所治者，謂樂淨執。是因緣身具有三苦，迷者不了謂有樂淨，即見取攝，分有戒見。二明所依觀門者，三性同上。理實通論諸因緣，分通三苦，今約相分。無明行等以為行苦，觸受二支名為苦苦，愛取有等以為壞苦。行苦漸增治身常住計有樂淨，苦苦治身自在有樂淨執，壞苦治身究竟計有樂淨，此名順俗觀。但以三苦及知苦智為此觀體。此苦何得通三性？答：如經說「不生不滅是無常義」等。又云「是苦是諦是實。」又廣如《中邊論》，准之思之可解。此依經文辨。釋文者，所以五支名為行者，諸分漸增未對苦具，但行相增。所以觸受為苦苦者，為此二支對外苦具增。所以愛等名壞苦者，是未來世生因緣故，違現在身，顯其現在非久住世。愛取有體非是壞相，顯他壞增名為壞苦。餘文可知。此依論辨。

八因緣觀者，三門同上。初所治者，謂計單因有力生果，如執自性因能生二十五諦。此身等因緣生，迷者不了謂自性作，即戒取見。二所依觀門者，三性同上。因緣生理，因有決定用，緣有發果能，方得法生。若但因力、無緣發果能者，其因六義不現在前。何者為六義？一念念滅。此滅是空，有力不待外緣。所以有力不待緣，為因體未對緣事自遷動故。二俱有，是空有力待緣。所以者，為得外緣，唯顯體空，俱成力用也。三隨逐至治際是有，無力待緣。所以知？為隨他故不可無，不能違緣故無力也。四決定是有，有力不待緣。所以知？外緣未至，性不改，自成故。五觀因緣是空，無力待緣。所以知者，為待外緣唯，顯親因非有，無力能生果也。六如引顯自果是有，有力待緣。所以知？得外緣時，唯顯自因得自果故。問：此因緣六義分齊云何？答：今言賴緣者，但取因事之外增上等三緣，不取自因六義互相發。所以者？其六義者同是理法，對因事顯；廢生因事，六義不能自互發成。但外三緣各有理事，故得對顯因果之義。若爾，六義不應總別相成。答：六義六相共成者，六相有二義：一順理、二順事。此二義中，順理義顯、順事義微。其四緣事，二義同上，但順事義增、順理義微。所以知？因緣生果法起迷義顯，為此論主別將六相照令入理，故知四緣順事增也。所以知總別順理義增者，為辨六相令見心入理。問：何以得知但總別六義得順理增，不取於事？答：論主簡事不具六相，唯約義辨，故知也。上二微義，思之可解。今因緣內各有六義，故說別有勝用能感於果。問：如論說「非他作自因生，非自作緣生故。」既言非他，云何但取勝力生果？答：此舉不生，形取勝力。若不形奪，勝力不成，令此奪中偏取一邊勝力，屬上論主自因觀。今此通取二力，不能生義分在其中，准上六義思之可解。有一別空，入後觀門至當分別。此即治前獨因感果執。業藉緣造，後感果時不賴緣發。此執何失？答：若廢於緣，自因勝力並皆不成。此即俗諦觀，即以緣生理事及智為觀體。此依經辨。三釋文者，因即通親疎四種緣也，故云因緣能生行，故知也。釋名可解，此依論辨。又依小乘，六因四緣；若依三乘，即十因、二十因等；若依一乘，即隨法辨因，為一一因緣理事各別與法界等。今六因義，唯一乘能窮，此約別教說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八因緣觀者，三門同上。初所治者，謂計單因有力生果，如執自性因能生二十五諦。此身等因緣生，迷者不了謂自性作，即戒取見。二所依觀門者，三性同上。因緣生理，因有決定用，緣有發果能，方得法生。若但因力、無緣發果能者，其因六義不現在前。何者為六義？一念念滅。此滅是空，有力不待外緣。所以有力不待緣，為因體未對緣事自遷動故。二俱有，是空有力待緣。所以者，為得外緣，唯顯體空，俱成力用也。三隨逐至治際是有，無力待緣。所以知？為隨他故不可無，不能違緣故無力也。四決定是有，有力不待緣。所以知？外緣未至，性不改，自成故。五觀因緣是空，無力待緣。所以知者，為待外緣唯，顯親因非有，無力能生果也。六如引顯自果是有，有力待緣。所以知？得外緣時，唯顯自因得自果故。問：此因緣六義分齊云何？答：今言賴緣者，但取因事之外增上等三緣，不取自因六義互相發。所以者？其六義者同是理法，對因事顯；廢生因事，六義不能自互發成。但外三緣各有理事，故得對顯因果之義。若爾，六義不應總別相成。答：六義六相共成者，六相有二義：一順理、二順事。此二義中，順理義顯、順事義微。其四緣事，二義同上，但順事義增、順理義微。所以知？因緣生果法起迷義顯，為此論主別將六相照令入理，故知四緣順事增也。所以知總別順理義增者，為辨六相令見心入理。問：何以得知但總別六義得順理增，不取於事？答：論主簡事不具六相，唯約義辨，故知也。上二微義，思之可解。今因緣內各有六義，故說別有勝用能感於果。問：如論說「非他作自因生，非自作緣生故。」既言非他，云何但取勝力生果？答：此舉不生，形取勝力。若不形奪，勝力不成，令此奪中偏取一邊勝力，屬上論主自因觀。今此通取二力，不能生義分在其中，准上六義思之可解。有一別空，入後觀門至當分別。此即治前獨因感果執。業藉緣造，後感果時不賴緣發。此執何失？答：若廢於緣，自因勝力並皆不成。此即俗諦觀，即以緣生理事及智為觀體。此依經辨。三釋文者，因即通親疎四種緣也，故云因緣能生行，故知也。釋名可解，此依論辨。又依小乘，六因四緣；若依三乘，即十因、二十因等；若依一乘，即隨法辨因，為一一因緣理事各別與法界等。今六因義，唯一乘能窮，此約別教說也。

第九因緣生滅縛觀者，因緣牒成俗諦所依。生者，所生果法。滅者，即離因緣生力。縛者，即順縛，從俗諦依。經本闕無因緣二字。三門同上。初所治者，此下二觀但治心惑。通義可解，謂因緣共力能感果執。又言因緣法各有少力，共成一果。其緣起理通有諸義。若見因緣有力共生，即名迷理事分別執，即法我所見。二所依觀門者，此用三空門為順觀體，逆成一生縛無分別觀，餘意下更分別。諸緣生法成俗諦相，不屬一緣。但諸已生法隨去一緣，果不得立，不簡親疎故。論云「無知者故，作時不住故。」若因緣能生，不可不住。問：若因緣不生而有法者，先因未集亦應生果。又此縛果法、因緣生果，二相何別？答：因緣生內有二種義，一無自生義故空、二因緣有力故生得果法。此緣縛內亦有二義：一是俗諦緣起、二離緣生力故空。因緣生法若無生力，果即不成，此緣縛觀。若無空義，果即不成，云何是空相？答：因內求疎不可得，又求生力不可得。前因緣生果，生義是增、空義是微，為因緣法順生迷增故。今緣縛法，空義是增、生力義微，為緣起法順生無分別智故。故下經云「緣起之法離有無也。」此雖無生力，以空力成，故離自性生。經云「無住為本」故。問：若緣生順迷增者，此義可爾。緣縛順空增，應當真諦攝。答：空有二種，一為空故得有俗成、二為空成無分別。今取成俗空，故不入真諦。問：若觀生縛，當見法時，為有能縛因力以不？答：無能縛者。若有能縛，即是他義，縛義不成。此義思之可解。今以俗諦無分別理事為此觀體，此生縛觀不分因果，此依經文辨。三釋文者，無明因緣諸行生，以生縛說者，無明因緣牒俗所依；以生縛說者，正斥觀體。生縛同前釋。所以言說者，為欲依言得平等俗故。何者？以此縛字通目生不生為縛故。非親生，為縛故；非無俗諦，不可以二相取此二義故。以一說縛字印定其義，若廢其說，恐別取二義，故觀依說以取義也，理在說中。餘文可解。又經通取空力多、有力少。論即不說因也，此依論辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九因緣生滅縛觀者，因緣牒成俗諦所依。生者，所生果法。滅者，即離因緣生力。縛者，即順縛，從俗諦依。經本闕無因緣二字。三門同上。初所治者，此下二觀但治心惑。通義可解，謂因緣共力能感果執。又言因緣法各有少力，共成一果。其緣起理通有諸義。若見因緣有力共生，即名迷理事分別執，即法我所見。二所依觀門者，此用三空門為順觀體，逆成一生縛無分別觀，餘意下更分別。諸緣生法成俗諦相，不屬一緣。但諸已生法隨去一緣，果不得立，不簡親疎故。論云「無知者故，作時不住故。」若因緣能生，不可不住。問：若因緣不生而有法者，先因未集亦應生果。又此縛果法、因緣生果，二相何別？答：因緣生內有二種義，一無自生義故空、二因緣有力故生得果法。此緣縛內亦有二義：一是俗諦緣起、二離緣生力故空。因緣生法若無生力，果即不成，此緣縛觀。若無空義，果即不成，云何是空相？答：因內求疎不可得，又求生力不可得。前因緣生果，生義是增、空義是微，為因緣法順生迷增故。今緣縛法，空義是增、生力義微，為緣起法順生無分別智故。故下經云「緣起之法離有無也。」此雖無生力，以空力成，故離自性生。經云「無住為本」故。問：若緣生順迷增者，此義可爾。緣縛順空增，應當真諦攝。答：空有二種，一為空故得有俗成、二為空成無分別。今取成俗空，故不入真諦。問：若觀生縛，當見法時，為有能縛因力以不？答：無能縛者。若有能縛，即是他義，縛義不成。此義思之可解。今以俗諦無分別理事為此觀體，此生縛觀不分因果，此依經文辨。三釋文者，無明因緣諸行生，以生縛說者，無明因緣牒俗所依；以生縛說者，正斥觀體。生縛同前釋。所以言說者，為欲依言得平等俗故。何者？以此縛字通目生不生為縛故。非親生，為縛故；非無俗諦，不可以二相取此二義故。以一說縛字印定其義，若廢其說，恐別取二義，故觀依說以取義也，理在說中。餘文可解。又經通取空力多、有力少。論即不說因也，此依論辨。

十無所有盡觀，依論名隨順有盡觀。三門同上。初所治者，此局心惑。亦可通諸使，俗諦通攝故。為執因緣，但有應俗相，自體空義不現在前，故是障也。何者？但因緣生法，即自體空，理不自住，順成俗諦。成俗諦果時，仍以不同因緣。以此義求，有不偏增。若迷謂唯有俗者，故是過失，即法我我所見。二所依觀門者，三義同上，生縛意趣有異，後自分別。諸緣生法，不起即已，起即雙現，如彼渴鹿見陽焰水乾濕並彰，又如鏡像染淨雙現。此是正理。問：其所現空，為是真諦？為是俗諦？又此觀法與前緣生及以生縛，云何取別？答：因緣及縛唯成順有，今第十觀空有俱順。又此空有並是俗諦。汎明真俗此有多義：一體相相對、二空有相對。如此分真俗，其義非一。若空有分真俗，有則為俗、空即為真，即證智所知。若體相相對，空有可以相論故。若約此義，俗諦通空有，此空是自體空，非事空也。故論云「是心真如相，能示摩訶衍體。」故知雖是真如，得名俗相，不是體也。此即空有同為一相，以緣順性，理事為此觀體，故上文云十二緣生是無為也。此依經辨。三釋文者，隨順即空，隨順於有盡者為空隨順，即有盡滅也。此順論主後釋，不順經文。若依經，無所有盡觀者，無所有者所順、盡者能順。俗相即空，順於滅理。以俗相求法，即盡其性，此是周盡之盡。亦有解者，以盡字為逆觀。此不應經文，為文中別有逆相。又若此盡即是逆者，諸觀並應置其盡字。文云「無明因緣諸行生是隨順無所有盡觀」者，因緣無性，即相辨空。空故隨順無所有理，盡其性也。十觀亦有相生次第：為知諸虛妄過故，故有第一。既識妄已，未知妄法依何得生，故有第二。識知所依，未知有何理，故有第三。已知生理，未知依何時，故有第四。識知時已，未知約何義，故明第五。知其義已，有何本末，故有第六。知本末已，未知有何過，故有第七。知其過已，云何對事成，故有第八。知成已，未知有何相，故有第九。知相已，疑謂乖理，故有第十。依經十番訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無所有盡觀，依論名隨順有盡觀。三門同上。初所治者，此局心惑。亦可通諸使，俗諦通攝故。為執因緣，但有應俗相，自體空義不現在前，故是障也。何者？但因緣生法，即自體空，理不自住，順成俗諦。成俗諦果時，仍以不同因緣。以此義求，有不偏增。若迷謂唯有俗者，故是過失，即法我我所見。二所依觀門者，三義同上，生縛意趣有異，後自分別。諸緣生法，不起即已，起即雙現，如彼渴鹿見陽焰水乾濕並彰，又如鏡像染淨雙現。此是正理。問：其所現空，為是真諦？為是俗諦？又此觀法與前緣生及以生縛，云何取別？答：因緣及縛唯成順有，今第十觀空有俱順。又此空有並是俗諦。汎明真俗此有多義：一體相相對、二空有相對。如此分真俗，其義非一。若空有分真俗，有則為俗、空即為真，即證智所知。若體相相對，空有可以相論故。若約此義，俗諦通空有，此空是自體空，非事空也。故論云「是心真如相，能示摩訶衍體。」故知雖是真如，得名俗相，不是體也。此即空有同為一相，以緣順性，理事為此觀體，故上文云十二緣生是無為也。此依經辨。三釋文者，隨順即空，隨順於有盡者為空隨順，即有盡滅也。此順論主後釋，不順經文。若依經，無所有盡觀者，無所有者所順、盡者能順。俗相即空，順於滅理。以俗相求法，即盡其性，此是周盡之盡。亦有解者，以盡字為逆觀。此不應經文，為文中別有逆相。又若此盡即是逆者，諸觀並應置其盡字。文云「無明因緣諸行生是隨順無所有盡觀」者，因緣無性，即相辨空。空故隨順無所有理，盡其性也。十觀亦有相生次第：為知諸虛妄過故，故有第一。既識妄已，未知妄法依何得生，故有第二。識知所依，未知有何理，故有第三。已知生理，未知依何時，故有第四。識知時已，未知約何義，故明第五。知其義已，有何本末，故有第六。知本末已，未知有何過，故有第七。知其過已，云何對事成，故有第八。知成已，未知有何相，故有第九。知相已，疑謂乖理，故有第十。依經十番訖。

二依論分別者，有三：一厭離有為、二大悲隨順、三一切相智。初厭離有為者，解則為順、行則為逆。解中以三空相為順，大分為三：一成答相、二第一義諦、三世諦差別為知。世無人成，世有為過，故須第一。既知過已，未知趣何理，故有第二。雖知所入法，未知依何而得，故舉俗諦辨所依觀門。故論云「隨順觀世諦，即入第一義。」初釋文如前。問：此相即俗諦，何須第三更明俗諦？答：此辨俗諦，為取過失。二第一義諦，釋得脫所以。就彼因緣觀第一義，得脫因緣，此取依止觀中上半門也。世諦觀者，世即時也，諦者時中法實，此合經中後八門半為六門觀，初半為一、取二為一、次三各一、後三為一。初□是染染依止觀，染者能依也，依止者所依也。此六門中，初一門明染依止、次二建立染相、次一就染彰過、次二正觀防非、後一辨觀分齊。又云何染？故明染相。染何所依？依第一義。何故說依？妄法依真，為欲就之求真故也。二言因觀者，觀染所因。問：論主合本二觀為一因觀，經本初為自因，論主云他因；經本不相捨離，論主云自因。此義云何？答：經主言自簡異外道。論言他者，就四緣內簡取增上緣，成十二因緣義。準論主意消彼經文，即舉親別疎。取其疎緣不取親者，為不順十二因緣故也。云何不順？十二支中但行有二支，報因義顯，餘者略而不具。又別取增上緣故簡之，所以名疎緣。作他因者為增上緣，對親因為疎、望增上自果為親，今對親因說彼增上，故說他因亦可。反之取其他也。經名不相捨離，如前觀釋，亦通親疎。論言自因者，增上緣中取親因緣，即互為因，等由互為因通諸支故。三攝過觀者，攝十二緣以為三道觀察，唯是苦集過也。四護過者，護彼凡夫邪見過也。五不厭厭者，防離二乘慢心過也。微細之苦，二乘不厭，菩薩能厭，名不厭厭。六深觀者，觀行窮深因緣之理，妙過情趣，故名為深。觀相云何？論主分本三觀以為四法趣其深理：一非他作，自因生故，即成自因具有勝力，離無因計。二非自作，緣生故，即顯疎緣具有勝力，即離單因生果不藉緣失。此二種義，離自性執，由順俗諦，見心不息。問：何故不言各有少力共成多力？答：若少，多則不成。三非二作，但隨順生，此則去前見。因緣相隨，順生者有無不可取，為隨有故不可無，隨順有故非自有。復隨順有非定從因生，故離有無不可取也。四非無因作。隨順有故，即離意地，謂無分別。其法如上十平等攝。此即深觀之妙趣也。問：此觀為是逆觀？為是順觀？答：此通逆順。隨順觀世諦即順也，即入第一義諦故逆也。此觀通治諸惑，不別明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二依論分別者，有三：一厭離有為、二大悲隨順、三一切相智。初厭離有為者，解則為順、行則為逆。解中以三空相為順，大分為三：一成答相、二第一義諦、三世諦差別為知。世無人成，世有為過，故須第一。既知過已，未知趣何理，故有第二。雖知所入法，未知依何而得，故舉俗諦辨所依觀門。故論云「隨順觀世諦，即入第一義。」初釋文如前。問：此相即俗諦，何須第三更明俗諦？答：此辨俗諦，為取過失。二第一義諦，釋得脫所以。就彼因緣觀第一義，得脫因緣，此取依止觀中上半門也。世諦觀者，世即時也，諦者時中法實，此合經中後八門半為六門觀，初半為一、取二為一、次三各一、後三為一。初□是染染依止觀，染者能依也，依止者所依也。此六門中，初一門明染依止、次二建立染相、次一就染彰過、次二正觀防非、後一辨觀分齊。又云何染？故明染相。染何所依？依第一義。何故說依？妄法依真，為欲就之求真故也。二言因觀者，觀染所因。問：論主合本二觀為一因觀，經本初為自因，論主云他因；經本不相捨離，論主云自因。此義云何？答：經主言自簡異外道。論言他者，就四緣內簡取增上緣，成十二因緣義。準論主意消彼經文，即舉親別疎。取其疎緣不取親者，為不順十二因緣故也。云何不順？十二支中但行有二支，報因義顯，餘者略而不具。又別取增上緣故簡之，所以名疎緣。作他因者為增上緣，對親因為疎、望增上自果為親，今對親因說彼增上，故說他因亦可。反之取其他也。經名不相捨離，如前觀釋，亦通親疎。論言自因者，增上緣中取親因緣，即互為因，等由互為因通諸支故。三攝過觀者，攝十二緣以為三道觀察，唯是苦集過也。四護過者，護彼凡夫邪見過也。五不厭厭者，防離二乘慢心過也。微細之苦，二乘不厭，菩薩能厭，名不厭厭。六深觀者，觀行窮深因緣之理，妙過情趣，故名為深。觀相云何？論主分本三觀以為四法趣其深理：一非他作，自因生故，即成自因具有勝力，離無因計。二非自作，緣生故，即顯疎緣具有勝力，即離單因生果不藉緣失。此二種義，離自性執，由順俗諦，見心不息。問：何故不言各有少力共成多力？答：若少，多則不成。三非二作，但隨順生，此則去前見。因緣相隨，順生者有無不可取，為隨有故不可無，隨順有故非自有。復隨順有非定從因生，故離有無不可取也。四非無因作。隨順有故，即離意地，謂無分別。其法如上十平等攝。此即深觀之妙趣也。問：此觀為是逆觀？為是順觀？答：此通逆順。隨順觀世諦即順也，即入第一義諦故逆也。此觀通治諸惑，不別明

所治。以一緣起無生唯識為此觀體。問：如上諸義並是順觀，逆觀云何？答：真俗二諦非分別知，但對見情故分二相。欲知逆順者，唯越見情，即逆順相應。云何作方便？如諸觀門互相形奪，即體其理，得滅諸見。餘義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所治。以一緣起無生唯識為此觀體。問：如上諸義並是順觀，逆觀云何？答：真俗二諦非分別知，但對見情故分二相。欲知逆順者，唯越見情，即逆順相應。云何作方便？如諸觀門互相形奪，即體其理，得滅諸見。餘義可知。

二大悲隨順者，大悲隨順因緣，亦可因緣隨順大悲。論主合十為四：一以第一為愚癡顛倒、二以一門為餘處求解脫、三以四門為異道求解脫、四以四門為求異解脫。第一辨過為所離、第二所求理、三為所依道、四為所求果。此四門中一一對番，邪為所治、正為能治。初愚癡顛倒者，隨所著處愚癡及顛倒，此事觀故，以著我故、一切處受生遠離我故，即無有生，即以顛倒治法我相，用知過心治執我心。餘處求解脫者，凡夫愚癡顛倒，常應於梨耶識中及陀那識中求解脫，乃於餘處我我所中求解脫。此義云何？應於梨耶緣起法中求，及於妄我境中求解脫，即用識境以治我境，以唯識智治我智矣。云何異道求解脫？於顛倒因中求解脫。此義云何？應因緣理中求道所依，及於妄因自性等中求解脫道，則以自因理治。自性為因生、二十五諦理法為自性因，不平等故須治也。何者為二十五諦？五知根，即眼等五根；五作根，即手、脚及口、大便、小便根；并心平等根為十一根。五大，即地、水、火、風、空。五唯量，即色、聲、香、味、觸。加前十一為二十一。憂、喜、闇亦名染，麁黑即是貪瞋癡，合名染。心諦為二十二。慢諦亦名我，心為二十三。覺亦名智，為二十四。自性為二十五。人欲死時，不能作業故，先五作根壞，變為五知根，肉眼壞變為火大、耳變為空、鼻變為地、舌變為水、身根壞變為風。五大壞變五唯量，地變為香、水變為味、火變為色、空變為聲、風變為觸。唯量變為憂喜闇，憂喜變為慢，慢變為智，智變成自性。今壞者非滅壞，但無現用，還歸於本，故名壞也。成，反前可知，不相捨離。以治梵作，為梵天與眾生相離故。三道治苦行因，為苦行非樂因故。三際治無因，前中後際因生故。用四智心治邪智，此有二義：一以緣起為正道體。以修成智為助道體，自因等為正道體。二以無分別智為正道，諸道品為助道。即舉法取能觀智為道體也。求異解脫者，汎釋解脫有三種：一顯緣起、第二生智、第三滅惑。今於我我所中求解脫，妄計常樂我淨，三義即俱不成。論以四義顯之：一用三苦治彼樂倒，顯緣起理真實樂德，行苦等遷動無故。二用因緣治彼我倒，即顯我德，有為不自在故。三用生縛觀治彼淨倒，即顯淨德，縛非自在淨故。四用隨順有治彼常倒，即顯常德，為隨順三有不常未出故。又用常樂等次第配之，餘義如論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二大悲隨順者，大悲隨順因緣，亦可因緣隨順大悲。論主合十為四：一以第一為愚癡顛倒、二以一門為餘處求解脫、三以四門為異道求解脫、四以四門為求異解脫。第一辨過為所離、第二所求理、三為所依道、四為所求果。此四門中一一對番，邪為所治、正為能治。初愚癡顛倒者，隨所著處愚癡及顛倒，此事觀故，以著我故、一切處受生遠離我故，即無有生，即以顛倒治法我相，用知過心治執我心。餘處求解脫者，凡夫愚癡顛倒，常應於梨耶識中及陀那識中求解脫，乃於餘處我我所中求解脫。此義云何？應於梨耶緣起法中求，及於妄我境中求解脫，即用識境以治我境，以唯識智治我智矣。云何異道求解脫？於顛倒因中求解脫。此義云何？應因緣理中求道所依，及於妄因自性等中求解脫道，則以自因理治。自性為因生、二十五諦理法為自性因，不平等故須治也。何者為二十五諦？五知根，即眼等五根；五作根，即手、脚及口、大便、小便根；并心平等根為十一根。五大，即地、水、火、風、空。五唯量，即色、聲、香、味、觸。加前十一為二十一。憂、喜、闇亦名染，麁黑即是貪瞋癡，合名染。心諦為二十二。慢諦亦名我，心為二十三。覺亦名智，為二十四。自性為二十五。人欲死時，不能作業故，先五作根壞，變為五知根，肉眼壞變為火大、耳變為空、鼻變為地、舌變為水、身根壞變為風。五大壞變五唯量，地變為香、水變為味、火變為色、空變為聲、風變為觸。唯量變為憂喜闇，憂喜變為慢，慢變為智，智變成自性。今壞者非滅壞，但無現用，還歸於本，故名壞也。成，反前可知，不相捨離。以治梵作，為梵天與眾生相離故。三道治苦行因，為苦行非樂因故。三際治無因，前中後際因生故。用四智心治邪智，此有二義：一以緣起為正道體。以修成智為助道體，自因等為正道體。二以無分別智為正道，諸道品為助道。即舉法取能觀智為道體也。求異解脫者，汎釋解脫有三種：一顯緣起、第二生智、第三滅惑。今於我我所中求解脫，妄計常樂我淨，三義即俱不成。論以四義顯之：一用三苦治彼樂倒，顯緣起理真實樂德，行苦等遷動無故。二用因緣治彼我倒，即顯我德，有為不自在故。三用生縛觀治彼淨倒，即顯淨德，縛非自在淨故。四用隨順有治彼常倒，即顯常德，為隨順三有不常未出故。又用常樂等次第配之，餘義如論。

三一切相智觀者，一切即所觀境，智者能觀心。一取有分觀內半門為染淨分別觀。染者，我慢煩惱染。淨者，無我慢淨。分別者，差別而知。仍依止觀取十番內一門半觀為依止觀，前次第半門真俗二法與迷心為依，後一心觀與俗諦為依。二依義齊故通一依止。一心依止通生依止及境界依，前半門內唯境界依。三以一門為方便觀。方便者，因緣二力方便發果。四以一門為緣相觀。緣相者，因緣生果之狀相義也，亦可增上緣狀相義也。問：此一門與上方便何別？答：前取因緣力，後取成事狀相。又前位後欲明有支無作，唯有緣相義也。五以一門為入諦觀。入者觀心，諦者所知苦集諦也。六以一門為力無力信入觀者，如無明行生識等果，名為有力。識等不感後果，名為無力。以此因果分齊，令人信入，故名信入觀。七以一門為增上慢等者，聲聞人未斷行苦，謂為究竟，故名增上；已斷麁惑，名非增上。舉此深苦，令人信入。八以二門為無始觀。言無始者，無彼無始也。為成因生，故非緣作；為成緣生，故非因作。此二處求無作者始，復求二作非自成，故無自性始，名無始觀。所以二觀為無始者？答：因緣相形不可說始，以生縛觀表法有終。若法無終，不可但說言無始觀。問：縛云何終？答：若縛是果，不可說有終為縛。不定果，一相故說終。九種種觀者，但俗隨順，因緣非一，故云種種。此九觀門是種智境，治無智障。能觀法體即為能治，非理觀智境。亦有逆順，逆者煩惱滅、順者得法體。三彼果勝者，文分有五：一對治滅障勝者，是前勝慢對治家果。前修十法而為對治，此地滿中，更以甚深三脫為治，名對治勝。前治五地染淨慢障，今此更治微細我心及有無等，名滅障勝。此中文亦有背向，消息無違也。二修行勝者，是前不住道行家果。依前不住更起勝修，名修行勝。三三昧勝者，望前治勝以說果也。前修三脫而為對治，彼治轉增，名三昧勝。此中文，用論比之可解耳。四不壞心者，望前滅障以說果也。以滅障故，三昧之心不可破壞。五自在力者，望前修行以說果也。依前修行，上進無礙，名自在力。餘文如論。二修行勝中，初明修行之心、二「菩薩作如是念」下明修行勝。此文有二：初明修行、二「即得無障礙」下明修行勝。餘文可知。就三昧有二：初辨空門、二「無相」下等餘二空。餘義如論。後二果中，各初一總、後句是別。就地果文內，三果如前。調柔分四：一調柔行相、二「月光喻」下明教智淨、三別地行、四結說相。前中，初法、次喻、後合。就法說中，多見諸佛為起行緣、次能練行、後所練淨。餘文如論。三重頌，有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三一切相智觀者，一切即所觀境，智者能觀心。一取有分觀內半門為染淨分別觀。染者，我慢煩惱染。淨者，無我慢淨。分別者，差別而知。仍依止觀取十番內一門半觀為依止觀，前次第半門真俗二法與迷心為依，後一心觀與俗諦為依。二依義齊故通一依止。一心依止通生依止及境界依，前半門內唯境界依。三以一門為方便觀。方便者，因緣二力方便發果。四以一門為緣相觀。緣相者，因緣生果之狀相義也，亦可增上緣狀相義也。問：此一門與上方便何別？答：前取因緣力，後取成事狀相。又前位後欲明有支無作，唯有緣相義也。五以一門為入諦觀。入者觀心，諦者所知苦集諦也。六以一門為力無力信入觀者，如無明行生識等果，名為有力。識等不感後果，名為無力。以此因果分齊，令人信入，故名信入觀。七以一門為增上慢等者，聲聞人未斷行苦，謂為究竟，故名增上；已斷麁惑，名非增上。舉此深苦，令人信入。八以二門為無始觀。言無始者，無彼無始也。為成因生，故非緣作；為成緣生，故非因作。此二處求無作者始，復求二作非自成，故無自性始，名無始觀。所以二觀為無始者？答：因緣相形不可說始，以生縛觀表法有終。若法無終，不可但說言無始觀。問：縛云何終？答：若縛是果，不可說有終為縛。不定果，一相故說終。九種種觀者，但俗隨順，因緣非一，故云種種。此九觀門是種智境，治無智障。能觀法體即為能治，非理觀智境。亦有逆順，逆者煩惱滅、順者得法體。三彼果勝者，文分有五：一對治滅障勝者，是前勝慢對治家果。前修十法而為對治，此地滿中，更以甚深三脫為治，名對治勝。前治五地染淨慢障，今此更治微細我心及有無等，名滅障勝。此中文亦有背向，消息無違也。二修行勝者，是前不住道行家果。依前不住更起勝修，名修行勝。三三昧勝者，望前治勝以說果也。前修三脫而為對治，彼治轉增，名三昧勝。此中文，用論比之可解耳。四不壞心者，望前滅障以說果也。以滅障故，三昧之心不可破壞。五自在力者，望前修行以說果也。依前修行，上進無礙，名自在力。餘文如論。二修行勝中，初明修行之心、二「菩薩作如是念」下明修行勝。此文有二：初明修行、二「即得無障礙」下明修行勝。餘文可知。就三昧有二：初辨空門、二「無相」下等餘二空。餘義如論。後二果中，各初一總、後句是別。就地果文內，三果如前。調柔分四：一調柔行相、二「月光喻」下明教智淨、三別地行、四結說相。前中，初法、次喻、後合。就法說中，多見諸佛為起行緣、次能練行、後所練淨。餘文如論。三重頌，有

二：初明頌意、次正偈頌。偈有三十九：初三一句頌十平等、次十九三句頌不住道行、三次六偈頌不住果、次有九偈頌調柔三果、次一歎顯說分齊。不住有二：初十七一句頌十種觀、次二半頌結文。不住果文中，初三頌三脫、次一半頌修行、次半頌三昧、次半頌不壞心、次半頌自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二：初明頌意、次正偈頌。偈有三十九：初三一句頌十平等、次十九三句頌不住道行、三次六偈頌不住果、次有九偈頌調柔三果、次一歎顯說分齊。不住有二：初十七一句頌十種觀、次二半頌結文。不住果文中，初三頌三脫、次一半頌修行、次半頌三昧、次半頌不壞心、次半頌自在力。

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第三(之下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第三(之下)