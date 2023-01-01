大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌
唐 智儼述5卷CBETA T1732大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之上)
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終南山至相寺沙門智儼述
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第三會佛昇須彌頂品第九
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四門同前。
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一釋名者，佛者化主，昇者上進，須彌者妙高山，頂者居勝尊上也。問：何故此下四會在天說者？答：德行位成，除障淨勝，故在天說耳。此答前十住位問也。
一釋名者，佛者化主，昇者上進，須彌者妙高山，頂者居勝尊上也。問：何故此下四會在天說者？答：德行位成，除障淨勝，故在天說耳。此答前十住位問也。
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二來意。何故來者，信故解也。此初辨會來意。又何故會來？既報體成已，次須起化赴機，故來也。因此略料簡教興所表。今諸會但不捨離本處，即表起行成報體堅固不移也，而往諸會即表起用隨機，此釋約修行體；若望生解起信門，即顯行位增微耳。又解文中約佛起用赴機以解者，即善知識力也；若約分位等解者，即約自修行解也，可思准之。又此會已下四會並位相增，與前信行少別，於三乘一乘法義亦須交絡，思准之，餘會並同此意。品來者，前說信法已，次辨赴，後說所依處耳。
二來意。何故來者，信故解也。此初辨會來意。又何故會來？既報體成已，次須起化赴機，故來也。因此略料簡教興所表。今諸會但不捨離本處，即表起行成報體堅固不移也，而往諸會即表起用隨機，此釋約修行體；若望生解起信門，即顯行位增微耳。又解文中約佛起用赴機以解者，即善知識力也；若約分位等解者，即約自修行解也，可思准之。又此會已下四會並位相增，與前信行少別，於三乘一乘法義亦須交絡，思准之，餘會並同此意。品來者，前說信法已，次辨赴，後說所依處耳。
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三宗者，約會分別有二：一約人、二約法。人有化主及助化，各有體德用，但局此會。二約法者，謂十解法，後當辨耳。約品宗者，若依利他時現處及供養，即顯法緣；若約自利時，此即機感相應，機緣體用成也。
三宗者，約會分別有二：一約人、二約法。人有化主及助化，各有體德用，但局此會。二約法者，謂十解法，後當辨耳。約品宗者，若依利他時現處及供養，即顯法緣；若約自利時，此即機感相應，機緣體用成也。
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四辨文，此會有六品，分三：初二品明方便發起、次二品明正位相、次二品明後成滿足行相。初二品分二：初起用隨物、二「帝釋遙見」下辨機感相應。前文有二：初辨依正二融，即顯前體淨；二復顯後用淨，自在無礙成事之本也。諸會有文，並同此釋耳，但進勝異也。問：此文何故不在初會後，乃在後會前？答：若初會後，即但顯說法利益義明，與後化用體義不顯，故在後會前辨耳。餘會同此。何故不在第一會後料簡？為前會兼餘義，意在彼釋；後第六七八會亦顯別有餘義意耳。體中，身口意三也。二「爾時世尊」下彰用應物，即用淨也。餘相可知。第二相應，文有五序：一住處序，以動靜無礙無處不至，為此說法德也；二請佛序；三集眾序；四放光序；五讚歎序。若通下〈住品〉即八序，謂入定、加勸及起定也。又約品分文亦好也。初住處序及請序，有六：一見佛來，用從實起，即發心緣。二「即於妙勝殿」下明天主嚴供養故請佛，具顯從解成法供養行，即成根也。三世尊即受，赴感施化，釋音寂然，表息亂應真也。五說偈下，表從定發慧。六「佛昇坐」下正明化用事成相。嚴具文分二：初嚴具，即成根也；二請，即成欲也。初嚴中有三：初總、次嚴坐具、三結。二「爾時帝釋」下明其請佛，即表欲也。偈文有三：一憶本行、二偈讚、三結通十方。六化成中有三：初處坐、二辨用相、三等通餘方也。
四辨文，此會有六品，分三：初二品明方便發起、次二品明正位相、次二品明後成滿足行相。初二品分二：初起用隨物、二「帝釋遙見」下辨機感相應。前文有二：初辨依正二融，即顯前體淨；二復顯後用淨，自在無礙成事之本也。諸會有文，並同此釋耳，但進勝異也。問：此文何故不在初會後，乃在後會前？答：若初會後，即但顯說法利益義明，與後化用體義不顯，故在後會前辨耳。餘會同此。何故不在第一會後料簡？為前會兼餘義，意在彼釋；後第六七八會亦顯別有餘義意耳。體中，身口意三也。二「爾時世尊」下彰用應物，即用淨也。餘相可知。第二相應，文有五序：一住處序，以動靜無礙無處不至，為此說法德也；二請佛序；三集眾序；四放光序；五讚歎序。若通下〈住品〉即八序，謂入定、加勸及起定也。又約品分文亦好也。初住處序及請序，有六：一見佛來，用從實起，即發心緣。二「即於妙勝殿」下明天主嚴供養故請佛，具顯從解成法供養行，即成根也。三世尊即受，赴感施化，釋音寂然，表息亂應真也。五說偈下，表從定發慧。六「佛昇坐」下正明化用事成相。嚴具文分二：初嚴具，即成根也；二請，即成欲也。初嚴中有三：初總、次嚴坐具、三結。二「爾時帝釋」下明其請佛，即表欲也。偈文有三：一憶本行、二偈讚、三結通十方。六化成中有三：初處坐、二辨用相、三等通餘方也。
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菩薩雲集品第十
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四門同上。
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一釋名。菩薩者是人。雲者潤益故，又齗齶貌也。集者聚集。妙勝等者別處也。
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二來意者，何故來？辨處已，次明集眾。
二來意者，何故來？辨處已，次明集眾。
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三集眾歎德，順法為宗。
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四辨文者，此文有三序：一集眾、二放光、三歎佛。今此下三會集眾，何故不在初品？復何故一一方各有十？又放光下何以不漸集眾？答：前會位相未成，但顯行圓，故在初品說。今此行位具成，同彰行位、利潤益故，共在此品也。所以一一方具十者，欲顯解相分明圓融數等，一方即一切方也。所以此放光下不漸集眾者，欲顯行位圓成，無有增減之相故也。於中別有增減，義用上准。成即得也，上下應可准思之。上第一會釋集眾光者，亦是准義，初為後則耳。初集眾序，內有二：初指方辨數。此中一一方者，或通上會、或不通上信行又不成位相，為此不通；下三會位顯，故通義也。二「其世」下列名耳。名有三：初明十方佛土菩薩三種世間，即為二也；二「此諸佛神力」下明集諸菩薩，有三淨行雲集，依方坐可知。三「如此世界」下結類十方成法界會。佛同名月者，依月起光故、清涼故，解法准之。菩薩同名慧者，解之始故。足指放光者，表立解位不退故，有二可知。三讚歎。序文有十菩薩相生次第歎，解相明白耳可知。一、法慧，偈有二：初長行生起；二正偈頌。下並准之。此文有二：初七牒眾，明是佛力所成，即結前品中六段義。次三明勝行者得見佛，餘莫知者，即通讚前難思。下諸人偈，並約理成也。二、一切慧，偈有六：初三明謂見之徒不見真佛、次三顯解無生法身常現、次一明取著者失、次一明慧解者益、次一明解佛因緣成即離癡惑、次一推功在本。三、勝慧，偈有六：初三明妄取者失、次一明有解者德、次一約法辨觀益、次三推功在佛、次一能淨慧者見法身、次一推功在本。四、功德慧，偈有五：初四明迷者失、次一示勝方便、次三明得法性益、次一歎佛利生方便、次一推功在本。五、精進慧，偈有三：初一彰失、次一辨德、次八廣辨觀式獲益相。八文內，前四無相生、後四真實性也。六、善慧偈，有四：初二明有解能度自他、次五明無生故應真性、次一半歎解勝能、次一半推功在本。七、智慧，偈有三：初一明因教成正解、次六明迷教理者失、次三重成解德。八、真實慧，偈有五：初二挍量勝劣得失、次二辨所觀境、次一舉益勸學、次一釋知者名、次四示其觀儀。九無上慧，偈有四：初一釋人名、次六歎自利、次二歎利他德、次一推功在本。十、堅固慧，偈有四：初四歎佛是真歸、次二舉德勸依、次二引自勸物令入、次二舉勝人顯德無盡以勸依也。
四辨文者，此文有三序：一集眾、二放光、三歎佛。今此下三會集眾，何故不在初品？復何故一一方各有十？又放光下何以不漸集眾？答：前會位相未成，但顯行圓，故在初品說。今此行位具成，同彰行位、利潤益故，共在此品也。所以一一方具十者，欲顯解相分明圓融數等，一方即一切方也。所以此放光下不漸集眾者，欲顯行位圓成，無有增減之相故也。於中別有增減，義用上准。成即得也，上下應可准思之。上第一會釋集眾光者，亦是准義，初為後則耳。初集眾序，內有二：初指方辨數。此中一一方者，或通上會、或不通上信行又不成位相，為此不通；下三會位顯，故通義也。二「其世」下列名耳。名有三：初明十方佛土菩薩三種世間，即為二也；二「此諸佛神力」下明集諸菩薩，有三淨行雲集，依方坐可知。三「如此世界」下結類十方成法界會。佛同名月者，依月起光故、清涼故，解法准之。菩薩同名慧者，解之始故。足指放光者，表立解位不退故，有二可知。三讚歎。序文有十菩薩相生次第歎，解相明白耳可知。一、法慧，偈有二：初長行生起；二正偈頌。下並准之。此文有二：初七牒眾，明是佛力所成，即結前品中六段義。次三明勝行者得見佛，餘莫知者，即通讚前難思。下諸人偈，並約理成也。二、一切慧，偈有六：初三明謂見之徒不見真佛、次三顯解無生法身常現、次一明取著者失、次一明慧解者益、次一明解佛因緣成即離癡惑、次一推功在本。三、勝慧，偈有六：初三明妄取者失、次一明有解者德、次一約法辨觀益、次三推功在佛、次一能淨慧者見法身、次一推功在本。四、功德慧，偈有五：初四明迷者失、次一示勝方便、次三明得法性益、次一歎佛利生方便、次一推功在本。五、精進慧，偈有三：初一彰失、次一辨德、次八廣辨觀式獲益相。八文內，前四無相生、後四真實性也。六、善慧偈，有四：初二明有解能度自他、次五明無生故應真性、次一半歎解勝能、次一半推功在本。七、智慧，偈有三：初一明因教成正解、次六明迷教理者失、次三重成解德。八、真實慧，偈有五：初二挍量勝劣得失、次二辨所觀境、次一舉益勸學、次一釋知者名、次四示其觀儀。九無上慧，偈有四：初一釋人名、次六歎自利、次二歎利他德、次一推功在本。十、堅固慧，偈有四：初四歎佛是真歸、次二舉德勸依、次二引自勸物令入、次二舉勝人顯德無盡以勸依也。
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十住品第十一
十住品第十一
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分別有五：
分別有五：
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一釋十住名，即辨來意。十者數，住者不退位也。何故來？正說故。
一釋十住名，即辨來意。十者數，住者不退位也。何故來？正說故。
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二明所治，是前百障應位斷故，若三乘熟教所斷外道我執。
二明所治，是前百障應位斷故，若三乘熟教所斷外道我執。
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三所得，光增定及頂善根。
三所得，光增定及頂善根。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四所成，即十解成。即是三乘熟教說，即此品宗。
四所成，即十解成。即是三乘熟教說，即此品宗。
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五釋文。自下第三品分為正宗。此中二品即為二：初通道俗、二〈梵行品〉是出家別行法。初品若義分文，此初有三序。光師云：有八序，為三：初品二合名住處序、次品三合名集眾序、此品三合起說序。又依〈地品〉，此下三會各有六分：初名三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六利益分。分齊至文應知。又此文有二：初明三昧序、次「告眾菩薩言」下正宗。三昧序加意上已辨。定名無量方便定，方便是智，定成勝智知法故。所以法慧菩薩入定及說者，如下論應知。二加序，有三：初辨同加，此有三：一明現身及顯同名即為二也；二同讚亦有二可知。三釋得所以，有四可知。二「欲令汝廣說」下明加所為，有十一句：一總、九別、後一結成位也。第二九句內，初五自分、次四勝進耳。三「善男子」下辨加相，謂三業也。加相，文有三：初「善男子」下辨口加、二「如來即與」下明意加、三「各申」下身業加。云何意加？與法同緣資故也。意加，文有二：初列十智、次「何以故」下釋所以也。問：何故與智者？為智解法故也。起有四意：一定事訖、二得勝力、三說時至、四定無言說故也。第二正說，文有四：初歎種性深勝并列十名，即本分；二「何者」下廣解住相；三「爾時佛神力故」下明地動，顯實證成；四以偈重頌。初文有二：初總歎種性義，即性、習二種性體也；二「菩薩十住」下列十解相，明佛同說也，即性、習二種性相也。此約剋性為語。若就分位時、即有六種性：一習種性，當十解位；二性種性，當十行；三道種性，當十迴向；四聖種性，當十地；五等覺性，當十地終心；六妙覺性，當佛地。復名六堅，亦名堅信、亦名堅法、亦名堅修、亦名堅德、亦名堅頂、亦名堅覺。亦名六忍，信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。復名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照慧、寂照慧。亦名六觀，住觀、行觀、向觀、地觀、無相觀、一切種智觀。此約三乘寄位語耳。此中十解十行中六決定內，但無大善決定；十迴向但有觀相善大善及不怯弱，餘三併無。所以有大善及無餘三者，為迴向是方便事中顯成，故大善顯也。餘三無者，為義隱故不說。觀相等可知。十解行等何故無大善？解行自行義顯，故無也。餘者思之可知。初體，文有二：初總告、二別明六決定也。第二解相，文有三：初舉數引證立宗、二別列有二可知、三引證結也。十解名者，一發心上期；二治地滅惑，生自他利；三修行，定成前二耳；四生貴，行成生佛家；五方便，具足自他行滿；六正心住，得緣起正解；七不退，理量止觀雙行；八童真，無生
五釋文。自下第三品分為正宗。此中二品即為二：初通道俗、二〈梵行品〉是出家別行法。初品若義分文，此初有三序。光師云：有八序，為三：初品二合名住處序、次品三合名集眾序、此品三合起說序。又依〈地品〉，此下三會各有六分：初名三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六利益分。分齊至文應知。又此文有二：初明三昧序、次「告眾菩薩言」下正宗。三昧序加意上已辨。定名無量方便定，方便是智，定成勝智知法故。所以法慧菩薩入定及說者，如下論應知。二加序，有三：初辨同加，此有三：一明現身及顯同名即為二也；二同讚亦有二可知。三釋得所以，有四可知。二「欲令汝廣說」下明加所為，有十一句：一總、九別、後一結成位也。第二九句內，初五自分、次四勝進耳。三「善男子」下辨加相，謂三業也。加相，文有三：初「善男子」下辨口加、二「如來即與」下明意加、三「各申」下身業加。云何意加？與法同緣資故也。意加，文有二：初列十智、次「何以故」下釋所以也。問：何故與智者？為智解法故也。起有四意：一定事訖、二得勝力、三說時至、四定無言說故也。第二正說，文有四：初歎種性深勝并列十名，即本分；二「何者」下廣解住相；三「爾時佛神力故」下明地動，顯實證成；四以偈重頌。初文有二：初總歎種性義，即性、習二種性體也；二「菩薩十住」下列十解相，明佛同說也，即性、習二種性相也。此約剋性為語。若就分位時、即有六種性：一習種性，當十解位；二性種性，當十行；三道種性，當十迴向；四聖種性，當十地；五等覺性，當十地終心；六妙覺性，當佛地。復名六堅，亦名堅信、亦名堅法、亦名堅修、亦名堅德、亦名堅頂、亦名堅覺。亦名六忍，信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。復名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照慧、寂照慧。亦名六觀，住觀、行觀、向觀、地觀、無相觀、一切種智觀。此約三乘寄位語耳。此中十解十行中六決定內，但無大善決定；十迴向但有觀相善大善及不怯弱，餘三併無。所以有大善及無餘三者，為迴向是方便事中顯成，故大善顯也。餘三無者，為義隱故不說。觀相等可知。十解行等何故無大善？解行自行義顯，故無也。餘者思之可知。初體，文有二：初總告、二別明六決定也。第二解相，文有三：初舉數引證立宗、二別列有二可知、三引證結也。十解名者，一發心上期；二治地滅惑，生自他利；三修行，定成前二耳；四生貴，行成生佛家；五方便，具足自他行滿；六正心住，得緣起正解；七不退，理量止觀雙行；八童真，無生
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妙解以立身，如童無染；九法王子，善施佛教故；十灌頂，位滿受職，相應故也。此即是下諸位行相也。第二廣辨文，一一住皆四段：一問列名；二辨解相有三，初總、次釋、三結；三明仰修勝進助行亦三，立、釋、結，下並同此，亦可當位所習；四「何以故」下釋學意。唯初及十有六句：一牒寄問；二辨發心緣，有六句；三辨行體，此有三句：一體發心，有四緣、四因、四力。四緣者，一見聞佛菩薩神通大事、二聞法、三末世護法、四見苦眾生故發心。四因者，一種性因緣、二佛等為善友、三起大悲心、四不畏眾難。四力者，自力、他力、因力、方便力，如《地持》說也。二所起。三不退，此有二義：若約一乘通教，入十住位即四退等皆無；二若依三乘，十地已來有念退；地前有行退、位退，不進退亦退；十信已前有實退，已後有示現退也。此約位語。四明所得、五明學、六辨前學意。又此下諸文並有三：一問、二答、三辨成行勝能也。此文有三：初責、次辨意、三明所成德也。諸位並同此，亦可通釋耳。即自開解者通因果，其義有三：一不由他小教等解、二不由他教境成、三不由他性外別集也。後文所為各同異，思之可知耳。二治地內，初十同二地十種集，後十同集果中令諸眾生捨倒住正見等。三修行內，前十同三地護煩惱行，後十同護小乘。四生貴內，初十相同四地十種法智，後十同修道品等。五具足方便內，初十同五地大慈等觀，後十同大悲觀深重苦。六正心內，初十同六地十平等中第十句，後十同前九平等也。七不退內，初十同七地十種樂無作對治，後十同彼障對治亦同雙行分。退有四種：一位、二行、三念、四應得不得，此中無四退等。八童真內，初十同八地勝行分何等身乃至供養佛等，後十同彼三世間自在。九法王子，初十同九地智成就入行等，後十同彼口業法師成就等文。十灌頂有五：初列名、二廣釋、三顯勝、四進學、五除伏疑。初十同十地三昧分，次十同彼受位分，三十句同彼大盡分即入住出也。上來依一乘生信為言。若約三乘寄位別觀時，如經：初住中，厚集一切善根成四弘誓，未度苦令度、未解集令解、未安道令安、未得滅令得滅。第二住中，修習無量善行，謂四念，觀身受心法此四皆空。第三住中，善集佛道法，謂觀十一切入，四大、四色、空處、識處皆如實相故。第四住中，一切佛前受法而行八勝處觀，內實五陰中廣相略相二勝處，外假眾生法中廣相略相二勝處，四大法廣略四勝處，如是觀一切法空無相故。第五住中，修諸清白法，謂八大人覺，少欲、知足、寂靜、精進、正念、正定、正慧、不諍
妙解以立身，如童無染；九法王子，善施佛教故；十灌頂，位滿受職，相應故也。此即是下諸位行相也。第二廣辨文，一一住皆四段：一問列名；二辨解相有三，初總、次釋、三結；三明仰修勝進助行亦三，立、釋、結，下並同此，亦可當位所習；四「何以故」下釋學意。唯初及十有六句：一牒寄問；二辨發心緣，有六句；三辨行體，此有三句：一體發心，有四緣、四因、四力。四緣者，一見聞佛菩薩神通大事、二聞法、三末世護法、四見苦眾生故發心。四因者，一種性因緣、二佛等為善友、三起大悲心、四不畏眾難。四力者，自力、他力、因力、方便力，如《地持》說也。二所起。三不退，此有二義：若約一乘通教，入十住位即四退等皆無；二若依三乘，十地已來有念退；地前有行退、位退，不進退亦退；十信已前有實退，已後有示現退也。此約位語。四明所得、五明學、六辨前學意。又此下諸文並有三：一問、二答、三辨成行勝能也。此文有三：初責、次辨意、三明所成德也。諸位並同此，亦可通釋耳。即自開解者通因果，其義有三：一不由他小教等解、二不由他教境成、三不由他性外別集也。後文所為各同異，思之可知耳。二治地內，初十同二地十種集，後十同集果中令諸眾生捨倒住正見等。三修行內，前十同三地護煩惱行，後十同護小乘。四生貴內，初十相同四地十種法智，後十同修道品等。五具足方便內，初十同五地大慈等觀，後十同大悲觀深重苦。六正心內，初十同六地十平等中第十句，後十同前九平等也。七不退內，初十同七地十種樂無作對治，後十同彼障對治亦同雙行分。退有四種：一位、二行、三念、四應得不得，此中無四退等。八童真內，初十同八地勝行分何等身乃至供養佛等，後十同彼三世間自在。九法王子，初十同九地智成就入行等，後十同彼口業法師成就等文。十灌頂有五：初列名、二廣釋、三顯勝、四進學、五除伏疑。初十同十地三昧分，次十同彼受位分，三十句同彼大盡分即入住出也。上來依一乘生信為言。若約三乘寄位別觀時，如經：初住中，厚集一切善根成四弘誓，未度苦令度、未解集令解、未安道令安、未得滅令得滅。第二住中，修習無量善行，謂四念，觀身受心法此四皆空。第三住中，善集佛道法，謂觀十一切入，四大、四色、空處、識處皆如實相故。第四住中，一切佛前受法而行八勝處觀，內實五陰中廣相略相二勝處，外假眾生法中廣相略相二勝處，四大法廣略四勝處，如是觀一切法空無相故。第五住中，修諸清白法，謂八大人覺，少欲、知足、寂靜、精進、正念、正定、正慧、不諍
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論，順一切法故。第六住中，為諸佛所護，八解脫觀聞慧得，內假外假二相不可得故。一解脫，思慧，內五法外一切法不可得故。二解脫，修慧，六觀具足，色界五陰空。三解脫，四空五陰及滅定觀皆不可得故。五解脫，如相故。第七住中，廣正法，謂六和敬，三業、同戒、同見、同行，入此法和必竟空故，住不退位。第八住中，信喜大法，所謂三處一切因故無作，一切果故無相。因空果空，空復空故空空，如是法如虛空故。第九住中，住四等法，謂化眾生教四諦法，三界非樂為苦，無明習因受生無窮，三空道品無為寂滅，四諦無二，一合相故，即是眾生緣、法緣、無緣也。第十住中，好求佛功德，謂六念，佛、法、僧、戒、捨、天，得一切佛功德，念念入，不約三昧，常前修故。此約三乘寄位觀也。第三顯實證成，文有二：初動地顯實、二「復云佛神力」下菩薩證成。前文有三：一動地、二雨華、三等餘十方世界等。第二文有二：初菩薩證成、二結會平等廣周法界。前文有四句可知。二結會中有二可知。第四重誦，文有二百三偈，有二：初一百八十五頌十解相；二「如是十住諸菩薩」下有十八，總頌十住結歎勸修。初正頌，文有十：初九十頌初住；次「第二治地」下頌第二住，餘並可知。初文有三：初對三十五事廣成發心體；二「菩薩如是發心已」下辨初住用；三「是說菩薩」下結也。治地內，初四頌解、後八頌所學行。修行前四頌解、後六所學行。生貴，前六解、後六行。方便具足，前六解、後三行。正心，前八解、後二行。不退，前四解、後四行。童真，前六解、後四行。法王子，前四解、後二行。灌頂，前十德體、次二誦住位相、下四頌後方便行。第二結歎，文有二：初十四總頌十住難知、次四結說無盡也。
論，順一切法故。第六住中，為諸佛所護，八解脫觀聞慧得，內假外假二相不可得故。一解脫，思慧，內五法外一切法不可得故。二解脫，修慧，六觀具足，色界五陰空。三解脫，四空五陰及滅定觀皆不可得故。五解脫，如相故。第七住中，廣正法，謂六和敬，三業、同戒、同見、同行，入此法和必竟空故，住不退位。第八住中，信喜大法，所謂三處一切因故無作，一切果故無相。因空果空，空復空故空空，如是法如虛空故。第九住中，住四等法，謂化眾生教四諦法，三界非樂為苦，無明習因受生無窮，三空道品無為寂滅，四諦無二，一合相故，即是眾生緣、法緣、無緣也。第十住中，好求佛功德，謂六念，佛、法、僧、戒、捨、天，得一切佛功德，念念入，不約三昧，常前修故。此約三乘寄位觀也。第三顯實證成，文有二：初動地顯實、二「復云佛神力」下菩薩證成。前文有三：一動地、二雨華、三等餘十方世界等。第二文有二：初菩薩證成、二結會平等廣周法界。前文有四句可知。二結會中有二可知。第四重誦，文有二百三偈，有二：初一百八十五頌十解相；二「如是十住諸菩薩」下有十八，總頌十住結歎勸修。初正頌，文有十：初九十頌初住；次「第二治地」下頌第二住，餘並可知。初文有三：初對三十五事廣成發心體；二「菩薩如是發心已」下辨初住用；三「是說菩薩」下結也。治地內，初四頌解、後八頌所學行。修行前四頌解、後六所學行。生貴，前六解、後六行。方便具足，前六解、後三行。正心，前八解、後二行。不退，前四解、後四行。童真，前六解、後四行。法王子，前四解、後二行。灌頂，前十德體、次二誦住位相、下四頌後方便行。第二結歎，文有二：初十四總頌十住難知、次四結說無盡也。
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梵行品第十二
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四門同上。
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一釋名者。行中上淨，故名梵行也。要論梵有二，謂報及方便。始修為淨，成就為梵。若據報者，欲天為淨，色天為梵。若約自利利他，自利為淨，利他為梵。故《涅槃經》云「三學為勝聖行，四無量為梵」也。
一釋名者。行中上淨，故名梵行也。要論梵有二，謂報及方便。始修為淨，成就為梵。若據報者，欲天為淨，色天為梵。若約自利利他，自利為淨，利他為梵。故《涅槃經》云「三學為勝聖行，四無量為梵」也。
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二明來意。何以來？其進道多方，從相分二，謂一緇、一素。素從利他，無方利物，故不住分齊行；緇從自利故，不可輕壞出世容儀，故唯成內觀也，故地品辨出家人唯成三昧。問：前諸會何不亦說此品？答：有二意，一此中行劣、二以始通終故也。何不十信明此品？答：此正宗為彰以法成人，不以人成法。何名人成法者？法無高下，隨人器物顯法精麁故。十信法解未明，不可以法成人。十信解劣故，但隨信根定法。若語形局，即諸見更增，不成正信也。問：梵行發心明法，何故不通下三會？答：理有，以此類彼耳。
二明來意。何以來？其進道多方，從相分二，謂一緇、一素。素從利他，無方利物，故不住分齊行；緇從自利故，不可輕壞出世容儀，故唯成內觀也，故地品辨出家人唯成三昧。問：前諸會何不亦說此品？答：有二意，一此中行劣、二以始通終故也。何不十信明此品？答：此正宗為彰以法成人，不以人成法。何名人成法者？法無高下，隨人器物顯法精麁故。十信法解未明，不可以法成人。十信解劣故，但隨信根定法。若語形局，即諸見更增，不成正信也。問：梵行發心明法，何故不通下三會？答：理有，以此類彼耳。
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三辨宗者，無念理觀當是自體果涅槃圓寂行也，即為此品宗。又問：此中始明十住初發心因，何故乃言是果行也？答：此明自體真發心故，契於後際體包無外也。又是自體發中果無戲論行耳。故品下結云「初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟」。
三辨宗者，無念理觀當是自體果涅槃圓寂行也，即為此品宗。又問：此中始明十住初發心因，何故乃言是果行也？答：此明自體真發心故，契於後際體包無外也。又是自體發中果無戲論行耳。故品下結云「初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟」。
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四釋文者，此文有二：初問、後答。所以正念天子問者，表定顯理故。又正念不妄，淨報堪受也。問文有四：初總問；次牒事；三自分，成出家行；四「速成」下勝進明他分，又佛境界。又問：上〈淨行品〉何故在家出家合明，此即不爾者？上為信根弱故，始約緣修相易處雙明。此中已去會法明出家相者，欲明自體緣起性離，非斷故離也，此如《維摩經》說。
四釋文者，此文有二：初問、後答。所以正念天子問者，表定顯理故。又正念不妄，淨報堪受也。問文有四：初總問；次牒事；三自分，成出家行；四「速成」下勝進明他分，又佛境界。又問：上〈淨行品〉何故在家出家合明，此即不爾者？上為信根弱故，始約緣修相易處雙明。此中已去會法明出家相者，欲明自體緣起性離，非斷故離也，此如《維摩經》說。
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答文有三：一答前自分、二「又復修習增上十法」下答前他分問、三「菩薩如是觀者」下結梵行成益耳。初文有三：初辨尋思、二「正念」下辨正觀、三「是名」下結。初文有二：初辨尋思、二「又知過去」下明如實。初復分三：初舉十法明所觀，此有二：初總、次別；次「應如是」下正明觀；三「當如是」下結。何者梵行體？理實自體發中正智是也。何故法慧菩薩說者？圓通性德，非順法之慧不明也。十中前六是行及行緣，四所信境，故偏說也。餘相可知。如實文有二：初辨觀行、二「此梵行法」下反驗。第二菩薩正念無障礙者，辨正觀。文有三：初辨無相、二「如是觀者」下辨依他無生、三「一切佛」下辨真實無性法。喻可知。第二勝進，文有三：一自利，有四句，謂立、問、答、結，可知。二「如是觀察」下明利他，有句。三「如幻」下喻說。前二無體如幻、現實如夢、起用如電、緣聚如響、成事如化也。第三結利自他文，亦可答上速成問也。有二：初牒、次結益。益文有二：初結前少行多能，有二可知；二「初發心時」下成疾所以，有二可知。言即菩提者，有二：一約位，即十解菩提；二約解，覺正理也。餘信、行、證等准以知之。又即普賢證得自體圓明究竟因果，此解約一乘耳。
答文有三：一答前自分、二「又復修習增上十法」下答前他分問、三「菩薩如是觀者」下結梵行成益耳。初文有三：初辨尋思、二「正念」下辨正觀、三「是名」下結。初文有二：初辨尋思、二「又知過去」下明如實。初復分三：初舉十法明所觀，此有二：初總、次別；次「應如是」下正明觀；三「當如是」下結。何者梵行體？理實自體發中正智是也。何故法慧菩薩說者？圓通性德，非順法之慧不明也。十中前六是行及行緣，四所信境，故偏說也。餘相可知。如實文有二：初辨觀行、二「此梵行法」下反驗。第二菩薩正念無障礙者，辨正觀。文有三：初辨無相、二「如是觀者」下辨依他無生、三「一切佛」下辨真實無性法。喻可知。第二勝進，文有三：一自利，有四句，謂立、問、答、結，可知。二「如是觀察」下明利他，有句。三「如幻」下喻說。前二無體如幻、現實如夢、起用如電、緣聚如響、成事如化也。第三結利自他文，亦可答上速成問也。有二：初牒、次結益。益文有二：初結前少行多能，有二可知；二「初發心時」下成疾所以，有二可知。言即菩提者，有二：一約位，即十解菩提；二約解，覺正理也。餘信、行、證等准以知之。又即普賢證得自體圓明究竟因果，此解約一乘耳。
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發心功德品第十三
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此下辨此住勝進德。四門同上。
此下辨此住勝進德。四門同上。
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一釋名。發心，牒行體。功德行，所成功德也。就二義得名。
一釋名。發心，牒行體。功德行，所成功德也。就二義得名。
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二來意。所以來？前行已成，今辨歎德相故。
二來意。所以來？前行已成，今辨歎德相故。
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三功德分量，為此品宗。
三功德分量，為此品宗。
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四辨文。此文有四：初問、次答、三證成、四偈頌。所以帝問者，在天故，亦即功德自在也。又淨解自在方堪受德耳。所以法慧菩薩說者，稱法之慧方窮功德。二答，文有二：初略，此中有三：初總、次別、三許分齊。教量難知，義深難信，思惟難解，應教難說，欲證難通，數極故難分別也。次「假使」下廣答。廣文有二：初辨十二喻、次「發是心已」下合喻。初文有四：初喻、次徵、三答、四校量。餘文不定。十二喻中有五：初五戒、二十善等，此二取所益為況；第三身通，即所利生處；四知成壞，知法時也。下根悕望等七喻，明所利根器厚薄。下一明諸行德廣入勝位也。第二合，文長分為七：初總辨德能；二「何以故」下責初非劣，成等勝義；三答所由；四「何故」下重責始同終；五「此初發心」下以終攝始；六「悉與三世諸如來等」下廣辨；七「彼初發心」下結因勝緣由耳。又得證者，行證也；身證者，位證也。又得證，智相應；身證者，身相應也。此中並是普賢實德也。又問：何故諸世界等善順菩薩心轉者何也？答：為菩薩得諸因緣和合自在心，是諸法因緣故隨轉也。此可思准。又上文十欲等者，隨有一善欲，即具上十德也。餘可准之。又所以身證通三世者，為下文菩薩常不離三世佛前故也。第三動地成證等，文有五：初動地雨華等；二諸佛同證，有二可知；三利生獲益，有三耳；四別佛同說證成前義，有二可知；五辨成所由，有十耳。問：何故佛證？答：為勝進舉果攝成；又恐不信；又表因與果同一性故。餘事可知。第四重頌，有二：初長行生起、次偈頌。初文有八，可知。偈文有二百四十一半，分四：初廣歎發心現成功德、二「十方世界中」下重舉前十二喻述德難思、三「三世人中尊」下辨能成當果、四「菩薩初發心」下結。此中不得細科，若細即失旨也。又住位已去，所有解行理事教義等法門，並皆常行無間應知。又從信位成已去普賢行，乃八相與佛已來並無差別，此可思之。餘三乘行義等並別不疑也。
四辨文。此文有四：初問、次答、三證成、四偈頌。所以帝問者，在天故，亦即功德自在也。又淨解自在方堪受德耳。所以法慧菩薩說者，稱法之慧方窮功德。二答，文有二：初略，此中有三：初總、次別、三許分齊。教量難知，義深難信，思惟難解，應教難說，欲證難通，數極故難分別也。次「假使」下廣答。廣文有二：初辨十二喻、次「發是心已」下合喻。初文有四：初喻、次徵、三答、四校量。餘文不定。十二喻中有五：初五戒、二十善等，此二取所益為況；第三身通，即所利生處；四知成壞，知法時也。下根悕望等七喻，明所利根器厚薄。下一明諸行德廣入勝位也。第二合，文長分為七：初總辨德能；二「何以故」下責初非劣，成等勝義；三答所由；四「何故」下重責始同終；五「此初發心」下以終攝始；六「悉與三世諸如來等」下廣辨；七「彼初發心」下結因勝緣由耳。又得證者，行證也；身證者，位證也。又得證，智相應；身證者，身相應也。此中並是普賢實德也。又問：何故諸世界等善順菩薩心轉者何也？答：為菩薩得諸因緣和合自在心，是諸法因緣故隨轉也。此可思准。又上文十欲等者，隨有一善欲，即具上十德也。餘可准之。又所以身證通三世者，為下文菩薩常不離三世佛前故也。第三動地成證等，文有五：初動地雨華等；二諸佛同證，有二可知；三利生獲益，有三耳；四別佛同說證成前義，有二可知；五辨成所由，有十耳。問：何故佛證？答：為勝進舉果攝成；又恐不信；又表因與果同一性故。餘事可知。第四重頌，有二：初長行生起、次偈頌。初文有八，可知。偈文有二百四十一半，分四：初廣歎發心現成功德、二「十方世界中」下重舉前十二喻述德難思、三「三世人中尊」下辨能成當果、四「菩薩初發心」下結。此中不得細科，若細即失旨也。又住位已去，所有解行理事教義等法門，並皆常行無間應知。又從信位成已去普賢行，乃八相與佛已來並無差別，此可思之。餘三乘行義等並別不疑也。
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明法品第十四
明法品第十四
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四門同上。
四門同上。
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一辨名。言明法者，有二：一約教，阿含法照理現故名明，法即義也；二約行。由行增勝後位相現故，即用前位法義解行等為明，用後位教義等為法也。
一辨名。言明法者，有二：一約教，阿含法照理現故名明，法即義也；二約行。由行增勝後位相現故，即用前位法義解行等為明，用後位教義等為法也。
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二來意。所以興者，用前行德更修，與後地為方便故也。
二來意。所以興者，用前行德更修，與後地為方便故也。
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三即行教法義等為此品宗。
三即行教法義等為此品宗。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四辨文者，所以精進問者，若不精進行，不能受此勝進法也。所以法慧菩薩答者，稱法之慧能申此教故。文有三：初問、次答、三末後少長行略結流通也。問文有二：初問、次重頌。初文有三：初先牒前住位中行德，為生後次第；次「彼菩薩云何修習」下正問勝進中先際行德。初牒文有六句，可知。次問勝進先際，文有十一句，分四：初六自利、次「隨其」下三利他行、次「興隆」下一住持建立、次一成事不虛。第三勝進中後際利他分法，有二：初總、次別。別文有三：初明成熟德。此文有二：初自利成熟行德、二「具足佛剎」下利他成熟眾生行法。初自利分，有四句：一離障、二成體、三成德、四成用也。二利他中有三，謂體、德、用。體有十二事，准此可解耳。第二「天王」下明眷屬行法，有四可知。三「得善根力」下辨自他德滿成就不虛義，有四句也。第二重誦，文有二：初生起、次偈頌。偈有二十二偈：初四頌前，牒前初發心菩薩前住位中所進德文；次「云何」下七頌第二彼菩薩下正問勝進中先際正行；次「人雄」下十一頌善哉下後際果德利他文。就第二云何下先際自分中，初有三偈，頌上自利六句；次二頌利他行中三句；次一頌建立文；次一頌果行成就不虛。第二答中有二：先長行、後偈頌。初文有三：初歎所問今時多益，有三可知；二勅聽許說；三「佛子此菩薩」下正答。答文有二：初答勝進中先際自分正行、二「菩薩摩訶薩若得成就」下答上勝進中後際果行。初文有一百七十句，亦可百八十句耳，有四：初一百一十，答上十一句中初六句自利行；次四十，答利他行三句；次十，答住持建立；次十，答成事不虛。答自利文中，初一百答前五行；後十答第六行。答前五文中，一一皆二十句答之。二十內，前十自行相應法，次十勝進修行法。云具足淨慧等者，牒前自利行生起後利他，令勢相連也。諸十文各有四：初生起、次問、三答、四結，亦有不定者，可准思之。利他，前問有三，此答中有四十，亦可五十句。此初二十答三中初句、次不捨諸波羅蜜十句答前第二句、次「佛子」下十答前第三句。前二十句亦可三十句也，初五知器所宜、次十應諸病授藥、次十五應器與法。言能如是行者則興隆三寶者有十，答第十句內住持建立。此中有二：初總、次別。此別文中分四：前三別、第四總。前三文，初依教道、次依證道、後依不住道。六和敬者，身口意業及見戒施同也。「菩薩如是不斷三寶」下有十句，答上自分行第十一句行成事不虛，有三：初十，辨行成事不虛，次第答前五句；二有十，以德自嚴，即答前不虛句；三有十
四辨文者，所以精進問者，若不精進行，不能受此勝進法也。所以法慧菩薩答者，稱法之慧能申此教故。文有三：初問、次答、三末後少長行略結流通也。問文有二：初問、次重頌。初文有三：初先牒前住位中行德，為生後次第；次「彼菩薩云何修習」下正問勝進中先際行德。初牒文有六句，可知。次問勝進先際，文有十一句，分四：初六自利、次「隨其」下三利他行、次「興隆」下一住持建立、次一成事不虛。第三勝進中後際利他分法，有二：初總、次別。別文有三：初明成熟德。此文有二：初自利成熟行德、二「具足佛剎」下利他成熟眾生行法。初自利分，有四句：一離障、二成體、三成德、四成用也。二利他中有三，謂體、德、用。體有十二事，准此可解耳。第二「天王」下明眷屬行法，有四可知。三「得善根力」下辨自他德滿成就不虛義，有四句也。第二重誦，文有二：初生起、次偈頌。偈有二十二偈：初四頌前，牒前初發心菩薩前住位中所進德文；次「云何」下七頌第二彼菩薩下正問勝進中先際正行；次「人雄」下十一頌善哉下後際果德利他文。就第二云何下先際自分中，初有三偈，頌上自利六句；次二頌利他行中三句；次一頌建立文；次一頌果行成就不虛。第二答中有二：先長行、後偈頌。初文有三：初歎所問今時多益，有三可知；二勅聽許說；三「佛子此菩薩」下正答。答文有二：初答勝進中先際自分正行、二「菩薩摩訶薩若得成就」下答上勝進中後際果行。初文有一百七十句，亦可百八十句耳，有四：初一百一十，答上十一句中初六句自利行；次四十，答利他行三句；次十，答住持建立；次十，答成事不虛。答自利文中，初一百答前五行；後十答第六行。答前五文中，一一皆二十句答之。二十內，前十自行相應法，次十勝進修行法。云具足淨慧等者，牒前自利行生起後利他，令勢相連也。諸十文各有四：初生起、次問、三答、四結，亦有不定者，可准思之。利他，前問有三，此答中有四十，亦可五十句。此初二十答三中初句、次不捨諸波羅蜜十句答前第二句、次「佛子」下十答前第三句。前二十句亦可三十句也，初五知器所宜、次十應諸病授藥、次十五應器與法。言能如是行者則興隆三寶者有十，答第十句內住持建立。此中有二：初總、次別。此別文中分四：前三別、第四總。前三文，初依教道、次依證道、後依不住道。六和敬者，身口意業及見戒施同也。「菩薩如是不斷三寶」下有十句，答上自分行第十一句行成事不虛，有三：初十，辨行成事不虛，次第答前五句；二有十，以德自嚴，即答前不虛句；三有十
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，以自嚴故能攝化不虛，亦同答一句。於中法、喻、合三文。次「若得成就」下第二答後際果德行，中有三：初「菩薩摩訶薩」下答前滅除癡闇果熟德行法，此文有二：初辨自成熟行、二「次第方便」下明利生行耳；二「於大眾中」下辨眷屬行；三「成就如是勝妙法」下辨行成不虛。唯除如來者，以下過上也。第三行不虛，文有三：初立、次責、三答。答中有十一句，前六因、後果行。第二重頌有二：初長行生起、二正頌偈。勝進中有二十偈，有二：初十三頌先際緣起、次七頌上答中勝分果德自分行法。前中，初六半頌自利行、次三半頌利他、次一頌住持建立、下二頌成事不虛。後七中，初一半自利果及利他果、次三半頌眷屬行、下二頌行成不虛也。
，以自嚴故能攝化不虛，亦同答一句。於中法、喻、合三文。次「若得成就」下第二答後際果德行，中有三：初「菩薩摩訶薩」下答前滅除癡闇果熟德行法，此文有二：初辨自成熟行、二「次第方便」下明利生行耳；二「於大眾中」下辨眷屬行；三「成就如是勝妙法」下辨行成不虛。唯除如來者，以下過上也。第三行不虛，文有三：初立、次責、三答。答中有十一句，前六因、後果行。第二重頌有二：初長行生起、二正頌偈。勝進中有二十偈，有二：初十三頌先際緣起、次七頌上答中勝分果德自分行法。前中，初六半頌自利行、次三半頌利他、次一頌住持建立、下二頌成事不虛。後七中，初一半自利果及利他果、次三半頌眷屬行、下二頌行成不虛也。
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第四會佛昇夜摩天自在品第十五
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四門同上。
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一釋名。佛者化主。昇者上進。夜摩者時天，亦云戲樂。天者明故。自在者遊空無礙也。約行，准之可知，即答上十行問。
一釋名。佛者化主。昇者上進。夜摩者時天，亦云戲樂。天者明故。自在者遊空無礙也。約行，准之可知，即答上十行問。
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二來意者，所以來，依解起行也。有二意：一會來意、二品來意，並如第三會說准之。
二來意者，所以來，依解起行也。有二意：一會來意、二品來意，並如第三會說准之。
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三宗者，有二：約人、約法，同上，准思之可知也。此品宗為明處及興供養。
三宗者，有二：約人、約法，同上，准思之可知也。此品宗為明處及興供養。
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四辨文者，此文四品，分三：初二辨序、次一明行體、次一明勝進方便也。此初序文，一同前會，但增勝轉上寄法不同耳。爾時如來威神力故，十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提，乃至無不顯現等者，若約三乘教辨時，閻浮苦空穢惡，厭苦情敏、忻上志猛，故在閻浮成道，佛身非出世。若約一乘三乘共教時，欲顯閻浮是實即空、是似成假，為事纏綿，聖恒悲愍，佛以本願力悲愍眾生，應於世處成道佛身，現佛故身即出世也。若約一乘時，此閻浮處即一心法界境界，若佛若處俱顯處染無穢之最佛，故顯在此方成道也。但諸應化事義，並皆准此別之。第二供養成機中有四。初文有二：初明興供養，即根也；二「合掌」下明請佛，即欲也。初供養行中有二：初嚴、次結。初有二十三事：初辨事嚴。次「善根」下行嚴。三「如來」下佛德加嚴供養，顯因同果，餘可知也。問：何故十解讚偈別列佛，此即不者，何也？答：解相別知，行即通成故也。
四辨文者，此文四品，分三：初二辨序、次一明行體、次一明勝進方便也。此初序文，一同前會，但增勝轉上寄法不同耳。爾時如來威神力故，十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提，乃至無不顯現等者，若約三乘教辨時，閻浮苦空穢惡，厭苦情敏、忻上志猛，故在閻浮成道，佛身非出世。若約一乘三乘共教時，欲顯閻浮是實即空、是似成假，為事纏綿，聖恒悲愍，佛以本願力悲愍眾生，應於世處成道佛身，現佛故身即出世也。若約一乘時，此閻浮處即一心法界境界，若佛若處俱顯處染無穢之最佛，故顯在此方成道也。但諸應化事義，並皆准此別之。第二供養成機中有四。初文有二：初明興供養，即根也；二「合掌」下明請佛，即欲也。初供養行中有二：初嚴、次結。初有二十三事：初辨事嚴。次「善根」下行嚴。三「如來」下佛德加嚴供養，顯因同果，餘可知也。問：何故十解讚偈別列佛，此即不者，何也？答：解相別知，行即通成故也。
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菩薩說偈品第十六
菩薩說偈品第十六
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四門同上。
四門同上。
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初釋名。自體妙因，行集文班，教則顯彰，故言菩薩說偈也。餘義可知。
初釋名。自體妙因，行集文班，教則顯彰，故言菩薩說偈也。餘義可知。
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來意及宗，併同上准也。又問：若義次第相生，意同但所顯別者，何故名目不與上同？答：此但欲交絡顯義意故爾也，但增勝及託法為異者可知。
來意及宗，併同上准也。又問：若義次第相生，意同但所顯別者，何故名目不與上同？答：此但欲交絡顯義意故爾也，但增勝及託法為異者可知。
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四釋文者，此內第一集眾序中，世界同慧者，用前解慧即為行所軌故。佛同眼者，行心見法明白故。菩薩同名林者，但以此行益物熾燃，俱興顯備集之相故也。第二段中足指放光，與前會何別？答：況足指有行、住二力，前彰住、此顯行，故況別也。第三說偈序內，十人即各以自已得緣起真如法因歎佛，即歸行相也。初功德林偈，有二：初長行生起、第二說偈下並准之。此文歎法身自在功德有十一偈：初六牒前昇天雲集自在之相、次五法身自在甚深。二慧林偈，文有二：初二辨佛具德難遇、次八釋前具德難遇。八中分三：初二明上具德門、二「如來無與等」下四釋上難遇、三「不可思議劫」下二校量勸修。三勝林偈，有四：初二喻說微深、次一法合、次二辨深所以、次五歎其勝用。四無畏林，內有三：初二舉體勝、次五舉用勝、次三勸學。初體用二文各有二：初舉法深、二歎勝。五慚愧林偈，有五：初一總歎佛法勝益；次一歎勝用相；次六反成勝用所以，此中初一總、次五別、次一重順成人德用、五結人難見也。反成文內，初一愚智性別喻、次一同成虛妄喻、三二性乖違喻、四愚智緣隔喻、五用無相感喻也。六精進林，有三：一總歎人勝、次八廣舉法成人、次一明人法深故難見。八中，一法體無異喻、二法體空無喻、三法體無實喻、四法體離相喻、五法體成真喻、六一成多用喻、七起用依緣喻、八體堅難壞喻，准初說之。七力成就林，有三：初四依他緣起觀、次五分別無相、次一約心歎用也。初文分二：初二法、次二觀。八堅固林，有二：初七辨佛性相二身難議、次三歎勝。前有二：初二喻辨性身、次有五喻合并歎應化也。九如來林偈，有二：初九法喻雙顯、次一勸學。前文有二：初五喻，展轉答五玄疑：一疑法是實，初行答之；二見生異解疑法離因；三疑分別實法離心有之；四疑既是心作何為非有；五謂心作法有知，此可思准。次四法合。造如來者，謂無作佛也。所以者，乘前來意，不得為有作佛故。十智林，有二：前八歎法身甚深、次二結歎勸學。初文有二：初三歎體、次五歎用也。
四釋文者，此內第一集眾序中，世界同慧者，用前解慧即為行所軌故。佛同眼者，行心見法明白故。菩薩同名林者，但以此行益物熾燃，俱興顯備集之相故也。第二段中足指放光，與前會何別？答：況足指有行、住二力，前彰住、此顯行，故況別也。第三說偈序內，十人即各以自已得緣起真如法因歎佛，即歸行相也。初功德林偈，有二：初長行生起、第二說偈下並准之。此文歎法身自在功德有十一偈：初六牒前昇天雲集自在之相、次五法身自在甚深。二慧林偈，文有二：初二辨佛具德難遇、次八釋前具德難遇。八中分三：初二明上具德門、二「如來無與等」下四釋上難遇、三「不可思議劫」下二校量勸修。三勝林偈，有四：初二喻說微深、次一法合、次二辨深所以、次五歎其勝用。四無畏林，內有三：初二舉體勝、次五舉用勝、次三勸學。初體用二文各有二：初舉法深、二歎勝。五慚愧林偈，有五：初一總歎佛法勝益；次一歎勝用相；次六反成勝用所以，此中初一總、次五別、次一重順成人德用、五結人難見也。反成文內，初一愚智性別喻、次一同成虛妄喻、三二性乖違喻、四愚智緣隔喻、五用無相感喻也。六精進林，有三：一總歎人勝、次八廣舉法成人、次一明人法深故難見。八中，一法體無異喻、二法體空無喻、三法體無實喻、四法體離相喻、五法體成真喻、六一成多用喻、七起用依緣喻、八體堅難壞喻，准初說之。七力成就林，有三：初四依他緣起觀、次五分別無相、次一約心歎用也。初文分二：初二法、次二觀。八堅固林，有二：初七辨佛性相二身難議、次三歎勝。前有二：初二喻辨性身、次有五喻合并歎應化也。九如來林偈，有二：初九法喻雙顯、次一勸學。前文有二：初五喻，展轉答五玄疑：一疑法是實，初行答之；二見生異解疑法離因；三疑分別實法離心有之；四疑既是心作何為非有；五謂心作法有知，此可思准。次四法合。造如來者，謂無作佛也。所以者，乘前來意，不得為有作佛故。十智林，有二：前八歎法身甚深、次二結歎勸學。初文有二：初三歎體、次五歎用也。
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功德華聚菩薩十行品第十七
功德華聚菩薩十行品第十七
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分別有五：一釋十行名及來意。二所治，一乘如前解。三乘終教者，聲聞畏苦障。三所得，通行定及忍善根。四所成，即十行位，即此品宗。五釋文。
分別有五：一釋十行名及來意。二所治，一乘如前解。三乘終教者，聲聞畏苦障。三所得，通行定及忍善根。四所成，即十行位，即此品宗。五釋文。
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一釋名者，功德者行體。華聚者喻名也。歎行勝妙，能與果為依，眾行集故也。眾德聚集，能嚴無上菩提果是因，故安菩薩也。十行者，數行之本相故。文云「譬如數法十，增一至無量，皆悉是本數，智慧故差別。」從五義得名耳。前眾既集，次須彰說，故次來也。
一釋名者，功德者行體。華聚者喻名也。歎行勝妙，能與果為依，眾行集故也。眾德聚集，能嚴無上菩提果是因，故安菩薩也。十行者，數行之本相故。文云「譬如數法十，增一至無量，皆悉是本數，智慧故差別。」從五義得名耳。前眾既集，次須彰說，故次來也。
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四此品以所修行體及位為宗。
四此品以所修行體及位為宗。
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五辨文者，此文有七分：初三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六利益分、七偈誦。善伏定者，行力也。加勸序者，明此行法其旨甚深，分在非已，自非諸佛加持道力，說之莫由，故次明也。此內有二：初總辨加所為、二「佛子當承佛」下明加相差別。初文有三：初明佛加讚、二「十方」下明加所以、三「欲令汝廣」下辨加所為。初文有三，同上會。所以中有四句，可知。所為中有十句：初一欲令等者總也、次八句廣、次一句結差別。二加相差別，三業可知。問，何故意加與法？答：法是正行之本也，故與法也。又問：前會何以不與法乃與智者？答：法從智生，故親能成行。智境即通，故前會但與智也。此約地前非證位，故作此解耳。二意加中有三，可知。四「告諸菩薩言」下即本分，文有二：初歎十行宗本廣大，即體也；二列十名，即相也。六決定，同前解，但行異耳。問：何故前觀相約性，今此約行業者？答：前解相非勝故約性，此行相即勝故約相也。此可思准。所以並無常果因者，為顯在有流因位耳。第二就本分相中有五：初問、次略答、三重問、四答、五結也。第四答中，一釋歡喜者，施成自他喜；二饒益者，持戒攝益故；三無恚恨者，忍息自他恨；四無盡者，精進獲無窮德；五離癡亂者，得定故也；六善現者，智現緣起法；七無著，即方便度故；八尊重，即成願；九善法者，力智善說；十真實者，得智順理善說。五說分中有十，可知。佛子何等者，此初文，有三：初牒問、次釋、三結。釋文有三：初辨布施行相，有二：初釋、次結。行相有十七句，可知。二「菩薩修歡喜行時」下明行熟廣攝令他喜也。此文有四：一修施儀、二離過、三設方便、四明所為。此文三句，謂自因果及為生。第三句有二，可知。三「離諸我相」下明離三輪成檀度也，此有二句，自利、利他也。二饒益相，文有三：初問、次答、三結。第二文有三：初明性成；二戒體有八句；三「菩薩如是持戒時」下對緣辨持相，此有四：初持戒儀；二辨方便；三離過，此有五句，初句分二可知；四明所成，此有二句可知。三「何以故是我業」下舉行離相成戒度也。此中有二：初問、次答。答文有三：初明觀有五句、二「未度者」下明意、三「我當」下明所起。無恚，文有三：初問、次答、三結。答文有二：初辨忍行體，有八句；二「菩薩成就如是淨慧忍」下對緣辨忍相。相文有三：一他不饒益忍，此能所分二，能中口身分二也。二「菩薩作是思惟」下安忍，有三：謂立、責、答，可知。三「復更思惟」下辨法忍。此中初法；次「是故」下所為，有三句
五辨文者，此文有七分：初三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六利益分、七偈誦。善伏定者，行力也。加勸序者，明此行法其旨甚深，分在非已，自非諸佛加持道力，說之莫由，故次明也。此內有二：初總辨加所為、二「佛子當承佛」下明加相差別。初文有三：初明佛加讚、二「十方」下明加所以、三「欲令汝廣」下辨加所為。初文有三，同上會。所以中有四句，可知。所為中有十句：初一欲令等者總也、次八句廣、次一句結差別。二加相差別，三業可知。問，何故意加與法？答：法是正行之本也，故與法也。又問：前會何以不與法乃與智者？答：法從智生，故親能成行。智境即通，故前會但與智也。此約地前非證位，故作此解耳。二意加中有三，可知。四「告諸菩薩言」下即本分，文有二：初歎十行宗本廣大，即體也；二列十名，即相也。六決定，同前解，但行異耳。問：何故前觀相約性，今此約行業者？答：前解相非勝故約性，此行相即勝故約相也。此可思准。所以並無常果因者，為顯在有流因位耳。第二就本分相中有五：初問、次略答、三重問、四答、五結也。第四答中，一釋歡喜者，施成自他喜；二饒益者，持戒攝益故；三無恚恨者，忍息自他恨；四無盡者，精進獲無窮德；五離癡亂者，得定故也；六善現者，智現緣起法；七無著，即方便度故；八尊重，即成願；九善法者，力智善說；十真實者，得智順理善說。五說分中有十，可知。佛子何等者，此初文，有三：初牒問、次釋、三結。釋文有三：初辨布施行相，有二：初釋、次結。行相有十七句，可知。二「菩薩修歡喜行時」下明行熟廣攝令他喜也。此文有四：一修施儀、二離過、三設方便、四明所為。此文三句，謂自因果及為生。第三句有二，可知。三「離諸我相」下明離三輪成檀度也，此有二句，自利、利他也。二饒益相，文有三：初問、次答、三結。第二文有三：初明性成；二戒體有八句；三「菩薩如是持戒時」下對緣辨持相，此有四：初持戒儀；二辨方便；三離過，此有五句，初句分二可知；四明所成，此有二句可知。三「何以故是我業」下舉行離相成戒度也。此中有二：初問、次答。答文有三：初明觀有五句、二「未度者」下明意、三「我當」下明所起。無恚，文有三：初問、次答、三結。答文有二：初辨忍行體，有八句；二「菩薩成就如是淨慧忍」下對緣辨忍相。相文有三：一他不饒益忍，此能所分二，能中口身分二也。二「菩薩作是思惟」下安忍，有三：謂立、責、答，可知。三「復更思惟」下辨法忍。此中初法；次「是故」下所為，有三句
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；三「佛所行法」下辨疑也。無盡相，文有三，謂問、答、結。答文有三：初辨精進體，即懃勇進，有十一句；二「菩薩復作是念」下加行進，有二，初明所離、二辨所趣；三「菩薩成就如是」下辨難壞無足等也，此有二：初有二問答辨難壞、二釋分齊可知。離癡相，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨入理安樂住定、二是菩薩成就寂靜引通定、三「菩薩聞此能壞」下隨利他定。此初內有三：初辨定體無失。二「菩薩成就如是等」下辨定業用，此中有四：初總辨；二「何以故」下釋所以；三此菩薩下別辨，有二：初辨、次對因明也；四「如是等」下以廣顯略也。三「菩薩於三昧中」下辨觀行成前自在耳。此中相性、成、治分三，餘文可知也。善現，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨加行般若、二「無所依無所住」下正證智、三「分別一切世間法」下後智般若。初文有二：初明智體、二「無所有」下釋成前義。正證，文有十八句，有四：初七，辨智與理相應；二「離業報」下六，辨正證離諸相；三「無所依住」下二句，辨所住分量；四「入離虛妄」下三句，明觀成分入無性問也。後智，文有三：初辨如量智中如理，即顯所知法；二「安住三世平等」下辨如量智中如量，即對所化生；三「是菩薩住此行時」下德用自在。餘文思之可知。七無著，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨自利方便。二「初得受記」下辨利他方便。三「菩薩如是觀察」下二，自他利善巧滿足，有二：初辨二行、二「所以者何」下辨所以可知也。自分文有二：初自分位中修；二「不捨菩薩心」下辨勝分位修，有二可知。自分位有三：初於淨法中修無著行，有二可知；二「見不淨剎」下於染行中見不淨修；三「何以故」下辨前無著所以，有三：初問答總辨、二廣辨、三對生明離過。二利他，文分三：初辨大悲方便觀；「觀二不著身等」下正明不著行，此中有十句；三「何以故」下明不著所以。初大悲觀有三：初辨大悲深重、二「爾時菩薩見彼生」下明增上、三「爾時菩薩作如是念」下明為首耳。尊重，文有三：初問、次答、三結。答文有六：初辨所遵法。二「此菩薩行時」下辨所趣，此有二：初趣、二益。益有三益：一成願、二成生、三顯理。理中有二：初法喻合，即立宗；二有二責，可知。三「菩薩如是」下辨所成用，有法喻合三文。初法中，初行行離非；二得法為人；三成功入法界；四「而菩薩摩訶薩」下明行自在；五「如是菩薩成就」下辨用無二，此文有四義，第四義答中法喻合三，文可知；六「此菩薩」下明行成就有二：初自
；三「佛所行法」下辨疑也。無盡相，文有三，謂問、答、結。答文有三：初辨精進體，即懃勇進，有十一句；二「菩薩復作是念」下加行進，有二，初明所離、二辨所趣；三「菩薩成就如是」下辨難壞無足等也，此有二：初有二問答辨難壞、二釋分齊可知。離癡相，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨入理安樂住定、二是菩薩成就寂靜引通定、三「菩薩聞此能壞」下隨利他定。此初內有三：初辨定體無失。二「菩薩成就如是等」下辨定業用，此中有四：初總辨；二「何以故」下釋所以；三此菩薩下別辨，有二：初辨、次對因明也；四「如是等」下以廣顯略也。三「菩薩於三昧中」下辨觀行成前自在耳。此中相性、成、治分三，餘文可知也。善現，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨加行般若、二「無所依無所住」下正證智、三「分別一切世間法」下後智般若。初文有二：初明智體、二「無所有」下釋成前義。正證，文有十八句，有四：初七，辨智與理相應；二「離業報」下六，辨正證離諸相；三「無所依住」下二句，辨所住分量；四「入離虛妄」下三句，明觀成分入無性問也。後智，文有三：初辨如量智中如理，即顯所知法；二「安住三世平等」下辨如量智中如量，即對所化生；三「是菩薩住此行時」下德用自在。餘文思之可知。七無著，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨自利方便。二「初得受記」下辨利他方便。三「菩薩如是觀察」下二，自他利善巧滿足，有二：初辨二行、二「所以者何」下辨所以可知也。自分文有二：初自分位中修；二「不捨菩薩心」下辨勝分位修，有二可知。自分位有三：初於淨法中修無著行，有二可知；二「見不淨剎」下於染行中見不淨修；三「何以故」下辨前無著所以，有三：初問答總辨、二廣辨、三對生明離過。二利他，文分三：初辨大悲方便觀；「觀二不著身等」下正明不著行，此中有十句；三「何以故」下明不著所以。初大悲觀有三：初辨大悲深重、二「爾時菩薩見彼生」下明增上、三「爾時菩薩作如是念」下明為首耳。尊重，文有三：初問、次答、三結。答文有六：初辨所遵法。二「此菩薩行時」下辨所趣，此有二：初趣、二益。益有三益：一成願、二成生、三顯理。理中有二：初法喻合，即立宗；二有二責，可知。三「菩薩如是」下辨所成用，有法喻合三文。初法中，初行行離非；二得法為人；三成功入法界；四「而菩薩摩訶薩」下明行自在；五「如是菩薩成就」下辨用無二，此文有四義，第四義答中法喻合三，文可知；六「此菩薩」下明行成就有二：初自
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利、二利他。他文有二：初教；二申己意以去疑，有二：初申意、二有二責，可知也。九善法，文有四：初問、次答、三結、四利益。答文有三：初舉善法以為佛種、二「清淨陀羅尼」下釋成行體、三「菩薩摩訶薩安住善法行」下約修辨成。第二釋成行體，文有二：初辨行體，有二可知；二「爾時菩薩」下明行作用，作用有二可知。三約修辨成，文有二：初總、次別。別文有三：初總；次「佛子」下別，有二可知；三「成就如是十種身」下結成行用。十真實，文有二：初問、次答。答文有七：一言行相應故真實。二「此菩薩」下行相應，此即釋名。三「菩薩成就眾生」下辨行體，此有二，初立、次「是故」下結勝。前文有二，各有立、責、答。四「不捨」下辨行用，謂身口意即為三也。五「菩薩摩訶薩住大悲」下辨即位以因成果。六「是名」下結。七「此菩薩安住」下成利益也。上來約一乘信行相。若約三乘寄位別觀時如經。初行之中為自得一切種智故起四精進，懃修二善、懃斷二惡，為求佛果故。第二行中為得自身有大力故為四如意足，念守境、精進馳求、定捨攝、慧照境，得法無生自在故。第三行中願無畏具足故，謂五根信進念定慧皆無相故。第四行中求具足三寶故，謂五分法身，戒除形非、定無心亂、慧悟相虛、解脫無累、知見一切眾生無縛，知見解脫故、諸法虛空無二故。第五行中為化一切眾生故，謂八正道：從師生慧名正知見，得法生思名正思惟，出家受道得三道分名正語、正業、正命，入法性空名正定、正覺，於無生無二觀一合相故。第六行中大悲故起七觀，擇法、念法、精進法、觀法、喜法、定法、慧法，入一相故。第七行中為得四無礙故，謂五善根正觀、煖觀、頂觀、忍觀、三界空第一觀，能生十地無相大明慧，聖人胎未變第一空平等故。第八行中一切佛國中行行故，謂四化法，法辨、義辨、語辨、樂說辨，此四名慧，性照一切法無生，第一義諦中行故。第九行中於一念中照一切法，謂三世十二因緣皆假合會以成性，實不可得故。第十行中為自在轉大法輪故，謂菩薩三寶，智覺中道一切法無生佛寶、則用為法寶、常行六道與物相應名僧寶，轉一切眾生流入佛海故。此約三乘寄位語也。六「爾時佛神力故」者，證成所說。此文有四：初動地雨華等；二「如是四天」下結會平等；三「爾時各過」下明十方菩薩證成。以此十方菩薩證成文，即知諸會後但此處同名佛菩薩並為證義故來。會初十方同名集者，但是影響標位分齊，未是證法，餘可准之。四結通十方。七重誦文，有二：初長行，辨說偈意。問：此中佛種性、菩
利、二利他。他文有二：初教；二申己意以去疑，有二：初申意、二有二責，可知也。九善法，文有四：初問、次答、三結、四利益。答文有三：初舉善法以為佛種、二「清淨陀羅尼」下釋成行體、三「菩薩摩訶薩安住善法行」下約修辨成。第二釋成行體，文有二：初辨行體，有二可知；二「爾時菩薩」下明行作用，作用有二可知。三約修辨成，文有二：初總、次別。別文有三：初總；次「佛子」下別，有二可知；三「成就如是十種身」下結成行用。十真實，文有二：初問、次答。答文有七：一言行相應故真實。二「此菩薩」下行相應，此即釋名。三「菩薩成就眾生」下辨行體，此有二，初立、次「是故」下結勝。前文有二，各有立、責、答。四「不捨」下辨行用，謂身口意即為三也。五「菩薩摩訶薩住大悲」下辨即位以因成果。六「是名」下結。七「此菩薩安住」下成利益也。上來約一乘信行相。若約三乘寄位別觀時如經。初行之中為自得一切種智故起四精進，懃修二善、懃斷二惡，為求佛果故。第二行中為得自身有大力故為四如意足，念守境、精進馳求、定捨攝、慧照境，得法無生自在故。第三行中願無畏具足故，謂五根信進念定慧皆無相故。第四行中求具足三寶故，謂五分法身，戒除形非、定無心亂、慧悟相虛、解脫無累、知見一切眾生無縛，知見解脫故、諸法虛空無二故。第五行中為化一切眾生故，謂八正道：從師生慧名正知見，得法生思名正思惟，出家受道得三道分名正語、正業、正命，入法性空名正定、正覺，於無生無二觀一合相故。第六行中大悲故起七觀，擇法、念法、精進法、觀法、喜法、定法、慧法，入一相故。第七行中為得四無礙故，謂五善根正觀、煖觀、頂觀、忍觀、三界空第一觀，能生十地無相大明慧，聖人胎未變第一空平等故。第八行中一切佛國中行行故，謂四化法，法辨、義辨、語辨、樂說辨，此四名慧，性照一切法無生，第一義諦中行故。第九行中於一念中照一切法，謂三世十二因緣皆假合會以成性，實不可得故。第十行中為自在轉大法輪故，謂菩薩三寶，智覺中道一切法無生佛寶、則用為法寶、常行六道與物相應名僧寶，轉一切眾生流入佛海故。此約三乘寄位語也。六「爾時佛神力故」者，證成所說。此文有四：初動地雨華等；二「如是四天」下結會平等；三「爾時各過」下明十方菩薩證成。以此十方菩薩證成文，即知諸會後但此處同名佛菩薩並為證義故來。會初十方同名集者，但是影響標位分齊，未是證法，餘可准之。四結通十方。七重誦文，有二：初長行，辨說偈意。問：此中佛種性、菩
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薩種性何別？答：因位菩薩由佛而成即是佛性，由菩薩自成即菩薩性也。此等可思准耳。二說偈，有一百一十二偈。此中有三：初七字偈總歎、二別歎、三後有四行總結大情。思之。又此眾德，上十行一一位中皆具有也。
薩種性何別？答：因位菩薩由佛而成即是佛性，由菩薩自成即菩薩性也。此等可思准耳。二說偈，有一百一十二偈。此中有三：初七字偈總歎、二別歎、三後有四行總結大情。思之。又此眾德，上十行一一位中皆具有也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之上)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之下)
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終南山至相寺沙門智儼述
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菩薩十無盡藏品第十八
菩薩十無盡藏品第十八
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四門同上。
四門同上。
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菩薩者人。十者本數。無盡，分齊也。藏者蘊積也。良以體非數分、行無窮竭，而生滅所不易，故云無盡。一攝一切統含無外，故曰藏也。餘可准知。
菩薩者人。十者本數。無盡，分齊也。藏者蘊積也。良以體非數分、行無窮竭，而生滅所不易，故云無盡。一攝一切統含無外，故曰藏也。餘可准知。
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二來意者，所以來，正位自分已成，次明進勝入後位故來也。所以前問在迴向後，今答在前者，欲顯行通故也。亦可迴向屬助方便，藏從行本故在初前耳。
二來意者，所以來，正位自分已成，次明進勝入後位故來也。所以前問在迴向後，今答在前者，欲顯行通故也。亦可迴向屬助方便，藏從行本故在初前耳。
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三品，以能所甚深功德蘊積諸義為宗。
三品，以能所甚深功德蘊積諸義為宗。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四辨文者，此文有三：初舉數引證略歎列名、二「何等為菩薩」下辨相、三「此藏有十」下結歎也。初文有二，可知。十名者，一信，即十地第一，及《攝論》中書持。二戒，即地中慈悲，及論中第六教他得。三慚、四愧，即地中行，及論中第九獨處空閑等。五聞，即地中知諸經論，及論中第四恭敬聽受。六施，即地名捨，及論中名施他。七慧，即地第十如法修，即論中第十修相入意。八正念，即地中不疲惓，及論中自讀。九持，即地中堅固力，即論中第七如所說一心習也。十辯，即地中六善解世法即四辨也，即論第八為他如理廣釋。《地論》及《攝論》皆有供養，此中何故無者？此中分慚愧為二故也，亦可此藏與彼一向義別也。
四辨文者，此文有三：初舉數引證略歎列名、二「何等為菩薩」下辨相、三「此藏有十」下結歎也。初文有二，可知。十名者，一信，即十地第一，及《攝論》中書持。二戒，即地中慈悲，及論中第六教他得。三慚、四愧，即地中行，及論中第九獨處空閑等。五聞，即地中知諸經論，及論中第四恭敬聽受。六施，即地名捨，及論中名施他。七慧，即地第十如法修，即論中第十修相入意。八正念，即地中不疲惓，及論中自讀。九持，即地中堅固力，即論中第七如所說一心習也。十辯，即地中六善解世法即四辨也，即論第八為他如理廣釋。《地論》及《攝論》皆有供養，此中何故無者？此中分慚愧為二故也，亦可此藏與彼一向義別也。
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二廣辨，文有二：一釋相、二「是為」下結歎行用能成大果。初信藏，文有四：初列名、二辨相、三結、四重歎行用。二辨相有三：初自性住佛性、二「佛如是知」下約至得果性、三「此菩薩成就如是」下約引出性。初自性文有三：初入理、次辨信堅固、三「何以故」下決疑也。第二至得果文，初辨信境、次「菩薩成就」下明信解成相。第三引出，文有三：初牒前、次「不退」下即明信境界分齊、次「護持」下辨信行成。戒藏有三：初列名、次別釋、三「是為」下結。已下諸文三段，准此可知。二別釋，文有三：初牒十名、次「何等」下辨相、三「此菩薩持如是等」下大悲利物用。就不諍戒中，不非先制、不更造立者，隨順實際體非集起。心常隨順向涅槃者，一切諸事即涅槃相，不復更滅也。慚文有三，同前。第二辨相內有四：初知己過、二「一切」下識生有罪、三「自惟」下上聖知見、四「是故」下離過顯慚心。愧文有三，同前。第二辨相內有四：初知己過、二「復作」下知生有罪、三上聖見知、四「我當」下離過顯愧耳。多聞第二辨相內，初列所聞十種事、二辨十相、三「菩薩作如是念」下利他。十二因緣是無為者，《婆沙》一師云：有為不自立，因無為故也。此中文有六無為。又解：一空約事相辨；二涅槃約位論；三數滅約性散；四非數滅就事散；五緣生約理從事；六法界理不對事耳，對情即有為所以。及餘意思之可解也。此等義並是自體緣起，參而不雜，不可以事相論也。是以大乘教相，若論方便解入時，一切教相要況詮中取也。若論正解時，要是祕密教詮方得顯大乘義相也。甚須得意，勿惑其聲。無記有六十也。施，第二辨相，夫言施者，以捨濟資益為義，故文言乃至自受資用無非是施。若就事相中明時，如文所列；若據詮表以明，但使解遠窮宗，莫問玄想之以正智。一開情已乃至三業起動進參，隨緣所作，無不隨順如實，與無盡藏相應，故能建立無上菩提根本種子。文有二：初列名、後廣辨。前施法中有三種施法准可知，餘文相顯可知。慧，第二辨相內有五：初七句所知境，前四各有二義：一色苦是報色、二色集是業色、三色滅是分別性色、四色道是道共善色，第二色苦者色無常、二色集生後、三色滅即如、四色道謂成道具也。餘准之。聲聞菩薩等者，初知人；次知所軌法；三知道因，雜煩惱習故得集名；四知滅果也。體相，如下說。次「云何知」下辨加行觀諸法。即自利有問答二文。答中有六句可知。三「廣為說」下利他，有五句：初總、二問答明義分齊、三問答顯說儀、四責、五答所由有四句耳。四「菩薩成就
二廣辨，文有二：一釋相、二「是為」下結歎行用能成大果。初信藏，文有四：初列名、二辨相、三結、四重歎行用。二辨相有三：初自性住佛性、二「佛如是知」下約至得果性、三「此菩薩成就如是」下約引出性。初自性文有三：初入理、次辨信堅固、三「何以故」下決疑也。第二至得果文，初辨信境、次「菩薩成就」下明信解成相。第三引出，文有三：初牒前、次「不退」下即明信境界分齊、次「護持」下辨信行成。戒藏有三：初列名、次別釋、三「是為」下結。已下諸文三段，准此可知。二別釋，文有三：初牒十名、次「何等」下辨相、三「此菩薩持如是等」下大悲利物用。就不諍戒中，不非先制、不更造立者，隨順實際體非集起。心常隨順向涅槃者，一切諸事即涅槃相，不復更滅也。慚文有三，同前。第二辨相內有四：初知己過、二「一切」下識生有罪、三「自惟」下上聖知見、四「是故」下離過顯慚心。愧文有三，同前。第二辨相內有四：初知己過、二「復作」下知生有罪、三上聖見知、四「我當」下離過顯愧耳。多聞第二辨相內，初列所聞十種事、二辨十相、三「菩薩作如是念」下利他。十二因緣是無為者，《婆沙》一師云：有為不自立，因無為故也。此中文有六無為。又解：一空約事相辨；二涅槃約位論；三數滅約性散；四非數滅就事散；五緣生約理從事；六法界理不對事耳，對情即有為所以。及餘意思之可解也。此等義並是自體緣起，參而不雜，不可以事相論也。是以大乘教相，若論方便解入時，一切教相要況詮中取也。若論正解時，要是祕密教詮方得顯大乘義相也。甚須得意，勿惑其聲。無記有六十也。施，第二辨相，夫言施者，以捨濟資益為義，故文言乃至自受資用無非是施。若就事相中明時，如文所列；若據詮表以明，但使解遠窮宗，莫問玄想之以正智。一開情已乃至三業起動進參，隨緣所作，無不隨順如實，與無盡藏相應，故能建立無上菩提根本種子。文有二：初列名、後廣辨。前施法中有三種施法准可知，餘文相顯可知。慧，第二辨相內有五：初七句所知境，前四各有二義：一色苦是報色、二色集是業色、三色滅是分別性色、四色道是道共善色，第二色苦者色無常、二色集生後、三色滅即如、四色道謂成道具也。餘准之。聲聞菩薩等者，初知人；次知所軌法；三知道因，雜煩惱習故得集名；四知滅果也。體相，如下說。次「云何知」下辨加行觀諸法。即自利有問答二文。答中有六句可知。三「廣為說」下利他，有五句：初總、二問答明義分齊、三問答顯說儀、四責、五答所由有四句耳。四「菩薩成就
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」下辨利自他行成相，有二可知。五「此智慧藏有十種」下辨慧攝無盡，有四可知。念藏，第二辨相文有三：初辨所念淨法。云念佛者，隨順實覺也。云授記者，實覺妙軌顯此心懷也。云念持修多羅者，圓覺等滿相彰於外，妙軌備時以為世則故也。次「菩薩作如是念」下辨十念體。三「此菩薩住是」下明念堅強也。言妙者，妙過餘人。淨念者，所記分明。不濁者，不雜闇障。遍淨念者，於法悉明。離塵念者，於所念事不生貪染。離種種塵念者，不生餘結。離垢念者，不計我能。光曜念者，廣照無極。言樂念，樂修不息。無障礙者，發意即知，不得思量等也。持，文有四：初問、二辨相、三結、四歎德耳。辨相文有三：初辨持人、次佛明所聞緣處、三「聞持一品」下辨所聞法。辯釋相有四：初牒、次辨、三結、四歎德。第二廣辨，文有五：初明後智辨體、二「廣為」下明辯功能、三「何故」下釋成、四「成就此藏故」下廣明辨德所成之事、五「此菩薩成就百萬」下成辦無盡之用事也。此文有二：初釋、次問答去疑。「云佛子是為」下，第二結德用能成大果無盡。次「此藏有十種」下，第三結歎，辯藏深奧生德無盡，有四可知也。
」下辨利自他行成相，有二可知。五「此智慧藏有十種」下辨慧攝無盡，有四可知。念藏，第二辨相文有三：初辨所念淨法。云念佛者，隨順實覺也。云授記者，實覺妙軌顯此心懷也。云念持修多羅者，圓覺等滿相彰於外，妙軌備時以為世則故也。次「菩薩作如是念」下辨十念體。三「此菩薩住是」下明念堅強也。言妙者，妙過餘人。淨念者，所記分明。不濁者，不雜闇障。遍淨念者，於法悉明。離塵念者，於所念事不生貪染。離種種塵念者，不生餘結。離垢念者，不計我能。光曜念者，廣照無極。言樂念，樂修不息。無障礙者，發意即知，不得思量等也。持，文有四：初問、二辨相、三結、四歎德耳。辨相文有三：初辨持人、次佛明所聞緣處、三「聞持一品」下辨所聞法。辯釋相有四：初牒、次辨、三結、四歎德。第二廣辨，文有五：初明後智辨體、二「廣為」下明辯功能、三「何故」下釋成、四「成就此藏故」下廣明辨德所成之事、五「此菩薩成就百萬」下成辦無盡之用事也。此文有二：初釋、次問答去疑。「云佛子是為」下，第二結德用能成大果無盡。次「此藏有十種」下，第三結歎，辯藏深奧生德無盡，有四可知也。
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第五會佛昇兜率天宮一切寶殿品第十九
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此即答上迴向門。四門同上。
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一釋名者，知足天約行准之。又前第三會但說其殿，第四會但論莊嚴，第五會云一切寶莊嚴，第六會摩尼寶等者欲顯慈悲德相隨物轉增故也。
一釋名者，知足天約行准之。又前第三會但說其殿，第四會但論莊嚴，第五會云一切寶莊嚴，第六會摩尼寶等者欲顯慈悲德相隨物轉增故也。
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二來意者，所以來者，若不迴向，進行莫由故也。一會來意、二品來意，同前准之可知。
二來意者，所以來者，若不迴向，進行莫由故也。一會來意、二品來意，同前准之可知。
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第三會宗者，分別有二：約人法同有體相用，准上可知。又因此會宗體，更舉上下諸會別。宗有二義：一舉普賢性起實德，隨差別緣以起信心故說，即初會明世界海、第二會十信、第三會十解、第四會十行、第五會方便迴向、第六會明修成本有無漏因果二行法等、第七會依法成因果行德、第八會依人成位差別德也。此並是一乘三乘共學法。第二攝差別緣以從本實，即初會觀圓明五海十智以起說、第二會位信位成就本實因果分量德、第三會解位顯證性德普賢因果、第四會行位顯證本性普賢因果、第五會方便迴向位顯證法界如相普賢因果、第六會證位顯證性普賢因果、第七會依法以顯通教普賢因果行德分齊、第八會依人顯證普賢因果緣起理事德位分量差別義也。
第三會宗者，分別有二：約人法同有體相用，准上可知。又因此會宗體，更舉上下諸會別。宗有二義：一舉普賢性起實德，隨差別緣以起信心故說，即初會明世界海、第二會十信、第三會十解、第四會十行、第五會方便迴向、第六會明修成本有無漏因果二行法等、第七會依法成因果行德、第八會依人成位差別德也。此並是一乘三乘共學法。第二攝差別緣以從本實，即初會觀圓明五海十智以起說、第二會位信位成就本實因果分量德、第三會解位顯證性德普賢因果、第四會行位顯證本性普賢因果、第五會方便迴向位顯證法界如相普賢因果、第六會證位顯證性普賢因果、第七會依法以顯通教普賢因果行德分齊、第八會依人顯證普賢因果緣起理事德位分量差別義也。
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四釋文者，此文三品分二：初二前方便序、後一正宗。此初品有二：初體用、二融體。融內有三，謂身口意。又因果相應為後方便也，上皆同此耳。第二「時彼天王」下赴緣攝化。此文有六：一「時彼天王」下從體起用為攝化緣；二「即於」下辨王修供養具即成就根；三「爾時世尊以佛莊嚴」下明佛受請昇座明機感相；四「爾時佛神力為天王故」下明勝力加被息亂住靜；五「爾時天王」下明從靜定發智偈歎也；六「爾時世尊昇一切寶殿」下辨佛法身平等攝益成事不虛。第二文有二：初成根；二「爾時天王為如來敷坐竟」下天王出迎世尊，辨敬儀也，即根熟成欲。初嚴供具，文有三：初總嚴立宗、二「所謂」下別廣辨修入方儀、三「如是四天」下結歎同等顯機應法。初文有二：初總明嚴座、二「過去修習」下辨因緣。因緣有十三，初一總、餘別。次第除疑，可知也。就第二「所謂」下廣說在殿修供養行成方儀中，大文有三：初辨器世間莊嚴自在行；二「百萬億諸天神王」下明眾生世間莊嚴自在行，此能供養人；第三「百萬億諸大菩薩」下智正覺莊嚴自在行，此分證理故。有異解云：此中有五十八眾，可知。初器，文有二：初外塵莊嚴具、二「百萬億神力自在」下明內法莊嚴。智正覺中，初十三辨人、次二十句行德。諸大菩薩者入道場，會人。華手等，信解位也。第二迎佛，文有三：初出迎辨敬儀有二，謂初結前、二生後也；二設供養；三正申請。二設供，文分三：初明自分行供養，有二，初外、二內，可知；二「佛神力故」下明勝進分行供養；三「爾時一切諸天眾」下辨二行入佛界也。二勝分德中有三：初總、二別莊嚴虛空、三出華供養如來也。三「爾時一切諸天眾」下明入佛界，中有三：初辨利他、二「時諸天見如來身一一毛孔」下自利德、三「爾時如來」下辨自他平等圓極自在。就前段中，初知利他德、二「如是正念」下十句結觀解益。初知中有二：初人雄等報身德、二「順眾生根為現佛身」下化身德。報身中，初身業德、次「住一切智」下辨口業德、三「佛智慧月」下明意業。二化佛中，初身業、二「常以法施」下明口業、三「皆由從心起」下辨意業。此等上遠佛境，即是迴向。因人用事，可准之。二自利德中有六句：初辨放光相、二「自然」下辨光說偈、三「顯現阿僧祇」下明莊嚴相、四「顯現不可思」下出化身說法、五「又佛身中」下出寶光明顯其因行、六「又覩自在神力」下明說法教化。三自他平等圓極，文有四：初牒前慈悲德、二「欲令無量」下隨機攝益、三「成就如來」下入佛界德成、「四如來顯現」下結歎難盡
四釋文者，此文三品分二：初二前方便序、後一正宗。此初品有二：初體用、二融體。融內有三，謂身口意。又因果相應為後方便也，上皆同此耳。第二「時彼天王」下赴緣攝化。此文有六：一「時彼天王」下從體起用為攝化緣；二「即於」下辨王修供養具即成就根；三「爾時世尊以佛莊嚴」下明佛受請昇座明機感相；四「爾時佛神力為天王故」下明勝力加被息亂住靜；五「爾時天王」下明從靜定發智偈歎也；六「爾時世尊昇一切寶殿」下辨佛法身平等攝益成事不虛。第二文有二：初成根；二「爾時天王為如來敷坐竟」下天王出迎世尊，辨敬儀也，即根熟成欲。初嚴供具，文有三：初總嚴立宗、二「所謂」下別廣辨修入方儀、三「如是四天」下結歎同等顯機應法。初文有二：初總明嚴座、二「過去修習」下辨因緣。因緣有十三，初一總、餘別。次第除疑，可知也。就第二「所謂」下廣說在殿修供養行成方儀中，大文有三：初辨器世間莊嚴自在行；二「百萬億諸天神王」下明眾生世間莊嚴自在行，此能供養人；第三「百萬億諸大菩薩」下智正覺莊嚴自在行，此分證理故。有異解云：此中有五十八眾，可知。初器，文有二：初外塵莊嚴具、二「百萬億神力自在」下明內法莊嚴。智正覺中，初十三辨人、次二十句行德。諸大菩薩者入道場，會人。華手等，信解位也。第二迎佛，文有三：初出迎辨敬儀有二，謂初結前、二生後也；二設供養；三正申請。二設供，文分三：初明自分行供養，有二，初外、二內，可知；二「佛神力故」下明勝進分行供養；三「爾時一切諸天眾」下辨二行入佛界也。二勝分德中有三：初總、二別莊嚴虛空、三出華供養如來也。三「爾時一切諸天眾」下明入佛界，中有三：初辨利他、二「時諸天見如來身一一毛孔」下自利德、三「爾時如來」下辨自他平等圓極自在。就前段中，初知利他德、二「如是正念」下十句結觀解益。初知中有二：初人雄等報身德、二「順眾生根為現佛身」下化身德。報身中，初身業德、次「住一切智」下辨口業德、三「佛智慧月」下明意業。二化佛中，初身業、二「常以法施」下明口業、三「皆由從心起」下辨意業。此等上遠佛境，即是迴向。因人用事，可准之。二自利德中有六句：初辨放光相、二「自然」下辨光說偈、三「顯現阿僧祇」下明莊嚴相、四「顯現不可思」下出化身說法、五「又佛身中」下出寶光明顯其因行、六「又覩自在神力」下明說法教化。三自他平等圓極，文有四：初牒前慈悲德、二「欲令無量」下隨機攝益、三「成就如來」下入佛界德成、「四如來顯現」下結歎難盡
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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。第三赴緣攝化，文有三：初正赴、二等餘方、三辨益，可知。第五智，文有三：初長行憶念，即是智體。二說偈明智相。何意歎一佛德者？為彰迴向多方便，歸一慈悲善巧也。三等通餘方。第六攝化成事，文有四：初辨赴機。二正攝化。三成益，文有二：初二句順理、次順事。所以但辨具德，不廣殿如來處者，為顯方便別莊嚴也。四等通十方也。
。第三赴緣攝化，文有三：初正赴、二等餘方、三辨益，可知。第五智，文有三：初長行憶念，即是智體。二說偈明智相。何意歎一佛德者？為彰迴向多方便，歸一慈悲善巧也。三等通餘方。第六攝化成事，文有四：初辨赴機。二正攝化。三成益，文有二：初二句順理、次順事。所以但辨具德，不廣殿如來處者，為顯方便別莊嚴也。四等通十方也。
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兜率天宮菩薩雲集讚佛品第二十
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四門同上。
四門同上。
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一釋名者，有四義：一處、二人、三身儀、四口業。或六句，可知。
一釋名者，有四義：一處、二人、三身儀、四口業。或六句，可知。
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二來意，同前，但所為別耳。
二來意，同前，但所為別耳。
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三宗，亦同前准之。但迴入此品，歎方便佛行為異耳。
三宗，亦同前准之。但迴入此品，歎方便佛行為異耳。
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四釋文者，此品三序：初文集眾序內，先舉佛神力顯分齊；次辨所集眾；後「如此」下結所集眾。第二內三世間，可知。眾生世間中有五句：初列名、次依本修行、三俱來、四依方而坐、五歎德。歎德有三：初明自利行、二「一切眾生觀無厭足」下利他行、三「此諸菩薩」下辨自他德用自在。第二放光序中有三：初辨光出處、二明所照處、三「彼諸菩薩」下光所攝益即歎德也。兩膝放勝光者，法身行中入佛境界增長勝妙相也。膝者，表進方便相也。歎德中有三：初總、次別、三結。別中有三：初自利、二「教化成就」下一句利他、三「勝進」可知耳。讚佛序中，金剛者，因行堅也。幢者，行成高出也，亦有攝伏義耳。又十菩薩中，初名金剛幢者，明自體真實，能消殄相累，超世之道標別勝負，故名金剛幢也。餘相可知。此中諸偈並約迴向方便顯其佛德，即以此教為詮善巧相也，餘准思之。諸偈文若有二：初長行生起、第二正說偈。初偈有三：初五自利德、次三利他、次二勸修也。堅固偈，有三：初三歎佛自利堅固、次四歎利他堅固、次三勸修也。勇猛偈，有三：初二辨法界海深、次五辨利用廣大、次三結體用圓極也。夜光偈，有二：初四歎法身自在、次六歎化用自在。智偈，有二：初一歎即位德、次九辨所見勝。所見，文有二：初一總、次八別。別文有三：初二歎佛德、次四明佛離數相、次二辨離世相耳。寶偈，有三：初一化身、次二法身、次七報身。又問：何故科此經文多依三乘者，何也？答：所為人三乘者多，故爾也。一乘義文，准之可知。精進偈，有二：初六通三身自在、次四約四喻辨成。離垢偈，有三：初七歎智身、次二歎法身、次一總釋。真實偈，有五：初二歎化身自在、次二法性身自在、次四重成前化、次一辨趣方儀、次一結成身離相。法偈，有四：初二辨明策修者意、次三總舉損益釋成、次四廣辨損益相以歎德、次一顯德相也。又亦可此十菩薩德歎不須別科，一一句義即一方便法也，此約一乘意取文也。
四釋文者，此品三序：初文集眾序內，先舉佛神力顯分齊；次辨所集眾；後「如此」下結所集眾。第二內三世間，可知。眾生世間中有五句：初列名、次依本修行、三俱來、四依方而坐、五歎德。歎德有三：初明自利行、二「一切眾生觀無厭足」下利他行、三「此諸菩薩」下辨自他德用自在。第二放光序中有三：初辨光出處、二明所照處、三「彼諸菩薩」下光所攝益即歎德也。兩膝放勝光者，法身行中入佛境界增長勝妙相也。膝者，表進方便相也。歎德中有三：初總、次別、三結。別中有三：初自利、二「教化成就」下一句利他、三「勝進」可知耳。讚佛序中，金剛者，因行堅也。幢者，行成高出也，亦有攝伏義耳。又十菩薩中，初名金剛幢者，明自體真實，能消殄相累，超世之道標別勝負，故名金剛幢也。餘相可知。此中諸偈並約迴向方便顯其佛德，即以此教為詮善巧相也，餘准思之。諸偈文若有二：初長行生起、第二正說偈。初偈有三：初五自利德、次三利他、次二勸修也。堅固偈，有三：初三歎佛自利堅固、次四歎利他堅固、次三勸修也。勇猛偈，有三：初二辨法界海深、次五辨利用廣大、次三結體用圓極也。夜光偈，有二：初四歎法身自在、次六歎化用自在。智偈，有二：初一歎即位德、次九辨所見勝。所見，文有二：初一總、次八別。別文有三：初二歎佛德、次四明佛離數相、次二辨離世相耳。寶偈，有三：初一化身、次二法身、次七報身。又問：何故科此經文多依三乘者，何也？答：所為人三乘者多，故爾也。一乘義文，准之可知。精進偈，有二：初六通三身自在、次四約四喻辨成。離垢偈，有三：初七歎智身、次二歎法身、次一總釋。真實偈，有五：初二歎化身自在、次二法性身自在、次四重成前化、次一辨趣方儀、次一結成身離相。法偈，有四：初二辨明策修者意、次三總舉損益釋成、次四廣辨損益相以歎德、次一顯德相也。又亦可此十菩薩德歎不須別科，一一句義即一方便法也，此約一乘意取文也。
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金剛幢菩薩迴向品第二十一
金剛幢菩薩迴向品第二十一
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分別五門：一釋十迴向名及來意；二辨所治，一乘如前准三乘，除獨覺捨大悲障；三所得，無間定及世間第一善根；四所成，十迴向行位，即宗體也。五釋文。
分別五門：一釋十迴向名及來意；二辨所治，一乘如前准三乘，除獨覺捨大悲障；三所得，無間定及世間第一善根；四所成，十迴向行位，即宗體也。五釋文。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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一釋名者，迴向者，迴前行向菩提，亦可通眾生及法性。金剛等是人，迴向等是法，就二義得名也。來意同前耳，但法體異前耳。今此論所治及成得等，並約三乘說之。若約一乘別教辨者，即或治或不治等，可准思攝。
一釋名者，迴向者，迴前行向菩提，亦可通眾生及法性。金剛等是人，迴向等是法，就二義得名也。來意同前耳，但法體異前耳。今此論所治及成得等，並約三乘說之。若約一乘別教辨者，即或治或不治等，可准思攝。
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四宗者，總相可知，廣在下文。
四宗者，總相可知，廣在下文。
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五釋文者，此文有七分：初入定三昧分、二加分、三出定分、四本分、五說分、六利益分、七偈誦。
五釋文者，此文有七分：初入定三昧分、二加分、三出定分、四本分、五說分、六利益分、七偈誦。
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初云入定者，顯法體非思境也。明智定者，顯行無惑照明故也，亦可方便淨智依止能成淨智。加序有三：初總明讚加因緣相。此文有三：初總諸佛現身及同名證法，有二可知；二「時彼」下正讚述；三「善男子」下得入現定。所以加入定，有五因緣：一諸佛力加、二盧舍耶本願力、三盧舍那今神力、四金剛幢自智淨力、五餘菩薩善根力也。二「欲令下」辨加所為中有二十二句：初十二自分德、次十勝進。今此二十二句內所有諸文，及上下意加內所有文相，不可一一具解，但准下〈地品〉初加分內論主所判，約分此文，意即可知。仍此中文相，或通果及因、或初總後別、或自他利異、或同異成壞，如是一切及上會諸文，並准《地論》初六相取之，無不明了。餘相可知。三「善男子汝當」下辨三業加相差別。就中，初口內有十句，可知。意加亦十句，初一總、次別。問：何故此意加與雜法者？為方便事不定心境，及理事非一法故也，准之可知。本分正說，文有二：初總辨體、二列名辨相。初文有二：初總歎；二辨方便體，即六決定，於中但有觀相、大善及不怯弱，所由上已辨也。二相，文有五：一問、二舉數及引證、三重問、四列名、五結及證成。不思議大願者，是地上願因，亦即十迴向願也。四列十名者，一救護一切眾生，離眾生相迴向化事，離二我也。迴向有三：一迴向眾生與物同成故、二迴向菩提捨諸世有故、三迴向實際用歸極體故。此三相成，所以知有此三。下彌勒令善財見菩薩，修三種迴向也。《般若經》中亦說此也。下並通此意。二不壞者，自行堅固也。三等一切佛者，自他等入佛境，亦可量等。四至一切處者，分得佛力故。五無盡功德藏者，修用出生不窮盡故。六隨順平等善根者，亦名堅固德用無盡，獲得三堅固，隨順涅槃也。七隨順等觀一切眾生者，得大涅槃而不捨世間故。八如相者，行依如修故。九無著解脫者，理等離縛脫，無脫相故。十法界無量者，稱性用也。此十相成共有二：一以十門攝諸行迴向，約此門即是行；二以行依十門，明迴向也。迴向有三，所謂實際、菩提及眾生迴向。實際有二種：一現修諸行即是真如、二為顯真如故修諸行也。眾生亦二種：一為度生故修菩薩行，即是眾生道具；二菩薩所成，即眾生所與。菩提亦二：一所修諸行為成大果、二菩薩眾生諸行即是菩提芽果。一一迴向併有此門，具述總意，准以思之。第一中有四：初問列名、二辨相、三「是為」下結、四以偈重頌。二辨相內有四：初明行體、二「摩訶薩復作是念發菩提心寶」下迴向眾生及菩提、三「菩薩復作是念如日天子等」下迴向
初云入定者，顯法體非思境也。明智定者，顯行無惑照明故也，亦可方便淨智依止能成淨智。加序有三：初總明讚加因緣相。此文有三：初總諸佛現身及同名證法，有二可知；二「時彼」下正讚述；三「善男子」下得入現定。所以加入定，有五因緣：一諸佛力加、二盧舍耶本願力、三盧舍那今神力、四金剛幢自智淨力、五餘菩薩善根力也。二「欲令下」辨加所為中有二十二句：初十二自分德、次十勝進。今此二十二句內所有諸文，及上下意加內所有文相，不可一一具解，但准下〈地品〉初加分內論主所判，約分此文，意即可知。仍此中文相，或通果及因、或初總後別、或自他利異、或同異成壞，如是一切及上會諸文，並准《地論》初六相取之，無不明了。餘相可知。三「善男子汝當」下辨三業加相差別。就中，初口內有十句，可知。意加亦十句，初一總、次別。問：何故此意加與雜法者？為方便事不定心境，及理事非一法故也，准之可知。本分正說，文有二：初總辨體、二列名辨相。初文有二：初總歎；二辨方便體，即六決定，於中但有觀相、大善及不怯弱，所由上已辨也。二相，文有五：一問、二舉數及引證、三重問、四列名、五結及證成。不思議大願者，是地上願因，亦即十迴向願也。四列十名者，一救護一切眾生，離眾生相迴向化事，離二我也。迴向有三：一迴向眾生與物同成故、二迴向菩提捨諸世有故、三迴向實際用歸極體故。此三相成，所以知有此三。下彌勒令善財見菩薩，修三種迴向也。《般若經》中亦說此也。下並通此意。二不壞者，自行堅固也。三等一切佛者，自他等入佛境，亦可量等。四至一切處者，分得佛力故。五無盡功德藏者，修用出生不窮盡故。六隨順平等善根者，亦名堅固德用無盡，獲得三堅固，隨順涅槃也。七隨順等觀一切眾生者，得大涅槃而不捨世間故。八如相者，行依如修故。九無著解脫者，理等離縛脫，無脫相故。十法界無量者，稱性用也。此十相成共有二：一以十門攝諸行迴向，約此門即是行；二以行依十門，明迴向也。迴向有三，所謂實際、菩提及眾生迴向。實際有二種：一現修諸行即是真如、二為顯真如故修諸行也。眾生亦二種：一為度生故修菩薩行，即是眾生道具；二菩薩所成，即眾生所與。菩提亦二：一所修諸行為成大果、二菩薩眾生諸行即是菩提芽果。一一迴向併有此門，具述總意，准以思之。第一中有四：初問列名、二辨相、三「是為」下結、四以偈重頌。二辨相內有四：初明行體、二「摩訶薩復作是念發菩提心寶」下迴向眾生及菩提、三「菩薩復作是念如日天子等」下迴向
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實際、四「以如是等善根迴向」下結歎勝妙德用自在。初辨體內有三：初以六度四攝等為濟眾生法；二「修善根」下明救護眾生；三「此菩薩為怨親故」下明託依起行，此中有二意：一為離眾生相故得成三迴向、二由離眾生故是三迴也，此可思之。二正救眾生，文有二：初令生不墮地獄等、二「復作是念」下得法身樂。於中因果分二也。三託依起行，文有二：初以善迴向眾生不揀怨親，有三：初立；次問答釋疑；三「常以愛眼」下對緣成行，展轉有四辨疑。第四疑，文有三：初立、次責、三答，可知。二「菩薩不為一眾生」下顯意廣大，有二可知。第二迴向眾生及菩提，有五：一行等諸佛，及起心究竟，即為二也，此二子段中復各為二，可知。二「菩薩以諸善根迴向時」下令生得清淨趣。三「復作是念以此善根」下為生得見佛獲益。七財淨滿足者，謂信、戒、聞、施、智慧、慚、愧。四「此菩薩復作是念」下代受一切苦，此文有四：初對物生心；次「何故」下除疑；三「以大」下明善巧有二可知；四「復作是念我悉當為」下正明為生受苦。此中有三：初代受苦。二除疑，此文有三、第二文中有四、第三文有三，可知。三「是故不以」下結可知。三「復作是念我當以」下辨所成也，有二可知。五「菩薩以是無量」下令生得具助道因緣，有三：初起意、二喻況、三合，可知也。第三迴向實際，文有二：初簡擇前二迴向；二「令一切不著」等下正迴向實際，此文有三：初辨分別無相、二「不起虛妄因緣」下依他不生、三「觀察一切眾生平等」下真實無性。彼不生諸法、不滅諸法，以如是等善根迴向者，即第四總結，文有三：初總、次「修行」下別、後「菩薩」下結歎。別中，初修行對治法等結初行體、次觀一切結迴眾生及菩提、後「於彼善根不作二相」下結實際。餘相可知。重頌有二：初長行辨意；次偈頌，有五十六偈，有三：初十二總結；次別，此別有三：初十一結行體、次十三結迴眾生及菩提文、次十五結實際；第三後六總結之，可准取解。
實際、四「以如是等善根迴向」下結歎勝妙德用自在。初辨體內有三：初以六度四攝等為濟眾生法；二「修善根」下明救護眾生；三「此菩薩為怨親故」下明託依起行，此中有二意：一為離眾生相故得成三迴向、二由離眾生故是三迴也，此可思之。二正救眾生，文有二：初令生不墮地獄等、二「復作是念」下得法身樂。於中因果分二也。三託依起行，文有二：初以善迴向眾生不揀怨親，有三：初立；次問答釋疑；三「常以愛眼」下對緣成行，展轉有四辨疑。第四疑，文有三：初立、次責、三答，可知。二「菩薩不為一眾生」下顯意廣大，有二可知。第二迴向眾生及菩提，有五：一行等諸佛，及起心究竟，即為二也，此二子段中復各為二，可知。二「菩薩以諸善根迴向時」下令生得清淨趣。三「復作是念以此善根」下為生得見佛獲益。七財淨滿足者，謂信、戒、聞、施、智慧、慚、愧。四「此菩薩復作是念」下代受一切苦，此文有四：初對物生心；次「何故」下除疑；三「以大」下明善巧有二可知；四「復作是念我悉當為」下正明為生受苦。此中有三：初代受苦。二除疑，此文有三、第二文中有四、第三文有三，可知。三「是故不以」下結可知。三「復作是念我當以」下辨所成也，有二可知。五「菩薩以是無量」下令生得具助道因緣，有三：初起意、二喻況、三合，可知也。第三迴向實際，文有二：初簡擇前二迴向；二「令一切不著」等下正迴向實際，此文有三：初辨分別無相、二「不起虛妄因緣」下依他不生、三「觀察一切眾生平等」下真實無性。彼不生諸法、不滅諸法，以如是等善根迴向者，即第四總結，文有三：初總、次「修行」下別、後「菩薩」下結歎。別中，初修行對治法等結初行體、次觀一切結迴眾生及菩提、後「於彼善根不作二相」下結實際。餘相可知。重頌有二：初長行辨意；次偈頌，有五十六偈，有三：初十二總結；次別，此別有三：初十一結行體、次十三結迴眾生及菩提文、次十五結實際；第三後六總結之，可准取解。
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二不壞者，有五，此中初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文中有五：一辨行體、二「欲令一切眾」下迴向眾生、三「諸佛成就無量德」下迴向菩提、四「菩薩如是捨離癡」下迴向實際、五「如是菩薩成善根」下結歎德用。體文有五：一對緣成信，有二：初立宗、二「何故」下除疑；二「如是安住」下依信成行因；三「菩薩如是等善」下辨行所成果；四「菩薩如是精懃」下結興行益；五「菩薩善根迴向已」下辨依行成願事，此有二意：一為不壞故得成三迴、二為不壞故是三迴也，此可思准。二迴眾生等，文可知。實際，文有三：初簡前二迴向、二「觀察平等」下正迴實際、三「常為諸佛」下功感聖念。四結歎內有五：初結行體、次「摩訶薩如是」下結眾生、次「究竟清淨」下結迴菩提、次「得平等」下結實際文、次「菩薩行如是」下通結勝妙。偈文有二：初長行、次偈。頌有五十，有五：初二十一頌行體、次二頌眾生、次二頌菩提、次十頌實際文、次十四頌結歎文等。
二不壞者，有五，此中初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文中有五：一辨行體、二「欲令一切眾」下迴向眾生、三「諸佛成就無量德」下迴向菩提、四「菩薩如是捨離癡」下迴向實際、五「如是菩薩成善根」下結歎德用。體文有五：一對緣成信，有二：初立宗、二「何故」下除疑；二「如是安住」下依信成行因；三「菩薩如是等善」下辨行所成果；四「菩薩如是精懃」下結興行益；五「菩薩善根迴向已」下辨依行成願事，此有二意：一為不壞故得成三迴、二為不壞故是三迴也，此可思准。二迴眾生等，文可知。實際，文有三：初簡前二迴向、二「觀察平等」下正迴實際、三「常為諸佛」下功感聖念。四結歎內有五：初結行體、次「摩訶薩如是」下結眾生、次「究竟清淨」下結迴菩提、次「得平等」下結實際文、次「菩薩行如是」下通結勝妙。偈文有二：初長行、次偈。頌有五十，有五：初二十一頌行體、次二頌眾生、次二頌菩提、次十頌實際文、次十四頌結歎文等。
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三等一切佛者，有五：初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文有五：初辨行體有二，可知。此迴向有二意：一為等故成迴三種、二為先應三迴故得等也，可准之。二「此菩薩得如是樂時」下迴佛菩薩及眾生，此文有四：初向佛、二迴菩薩、三迴眾生、四「菩薩攝取行等行」下明儀式也。菩薩，文有二，可知。第三迴眾生，文中有三：初迴儀式，此有二，可知；二滅惡；三生善。三「菩薩若在家時」下辨起心分齊，此文有二：初釋、次「如是菩薩今集」下結。初文有二：初在家攝生迴向、二「菩薩作是念乃至小大」下大悲深重。初文有四：初起心；二對緣辨攝，有二可知；三明成行無間，即顯智堅固；四結。第二深重，文有二：初離苦、二得樂，可知。四「復作是念如彼」下迴向實際，文有三：初牒前、二「迴向二而無所著」下正迴實際、三「摩訶薩」下結同佛迴。正迴實際有二：初約入觀智迴、二「常樂習行普門」下出觀智以迴向。第五總結中，初牒前行體、次「第一迴向」下通結。偈有二：初長行；次偈，有四十八：初二頌體、次三十四頌迴佛眾生等文、次四頌實際、次八頌結歎。
三等一切佛者，有五：初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文有五：初辨行體有二，可知。此迴向有二意：一為等故成迴三種、二為先應三迴故得等也，可准之。二「此菩薩得如是樂時」下迴佛菩薩及眾生，此文有四：初向佛、二迴菩薩、三迴眾生、四「菩薩攝取行等行」下明儀式也。菩薩，文有二，可知。第三迴眾生，文中有三：初迴儀式，此有二，可知；二滅惡；三生善。三「菩薩若在家時」下辨起心分齊，此文有二：初釋、次「如是菩薩今集」下結。初文有二：初在家攝生迴向、二「菩薩作是念乃至小大」下大悲深重。初文有四：初起心；二對緣辨攝，有二可知；三明成行無間，即顯智堅固；四結。第二深重，文有二：初離苦、二得樂，可知。四「復作是念如彼」下迴向實際，文有三：初牒前、二「迴向二而無所著」下正迴實際、三「摩訶薩」下結同佛迴。正迴實際有二：初約入觀智迴、二「常樂習行普門」下出觀智以迴向。第五總結中，初牒前行體、次「第一迴向」下通結。偈有二：初長行；次偈，有四十八：初二頌體、次三十四頌迴佛眾生等文、次四頌實際、次八頌結歎。
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四一切處者，有五：初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文分四：初辨體、二「如是莊嚴」下迴向菩提及眾生、三「菩薩如是善根迴向了無所」下迴向實際、四「菩薩如是善根迴向」下結歎德用。初體中分二：初明行體，有四：一法、二喻、三合、四辨所成。此有三句，法喻合喻如諸天者，第一義天。餘相可知也。此有二意：一為順一切故得迴三、二為順三故得至一切處也。二「菩薩復作是念」下廣明行相，此文有二：初明所依方土及佛、二「菩薩於諸如來」下廣明行相。此中有二：初對境興心，即為二也。前對境明心，次辨心德。二「復作是念」下對境成行，則復為二耳。「如是莊嚴」下迴眾生，文有二：初開理事二門立宗；二「令一切等」下別辨得成至一切處所以，有法、喻、合，三文可知。三實際，文有三：初牒前行體及二迴向、次「了無所有」下正迴向、三「如是菩薩樂觀」下結迴成益。正實際，有二：初約入觀智、次「如是菩薩圓滿」下出觀智辯也。一切法眾因緣地者，依因緣解證一切法故。四總結歎中，初結行體，「得佛自在」下結菩提；次「教化眾生」結眾生；次「菩薩如是」下結實際。偈文有二：初長行、次頌。偈文二十二，初八頌行體、次六頌菩提及眾生、次六頌實際、次二頌結歎文。
四一切處者，有五：初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文分四：初辨體、二「如是莊嚴」下迴向菩提及眾生、三「菩薩如是善根迴向了無所」下迴向實際、四「菩薩如是善根迴向」下結歎德用。初體中分二：初明行體，有四：一法、二喻、三合、四辨所成。此有三句，法喻合喻如諸天者，第一義天。餘相可知也。此有二意：一為順一切故得迴三、二為順三故得至一切處也。二「菩薩復作是念」下廣明行相，此文有二：初明所依方土及佛、二「菩薩於諸如來」下廣明行相。此中有二：初對境興心，即為二也。前對境明心，次辨心德。二「復作是念」下對境成行，則復為二耳。「如是莊嚴」下迴眾生，文有二：初開理事二門立宗；二「令一切等」下別辨得成至一切處所以，有法、喻、合，三文可知。三實際，文有三：初牒前行體及二迴向、次「了無所有」下正迴向、三「如是菩薩樂觀」下結迴成益。正實際，有二：初約入觀智、次「如是菩薩圓滿」下出觀智辯也。一切法眾因緣地者，依因緣解證一切法故。四總結歎中，初結行體，「得佛自在」下結菩提；次「教化眾生」結眾生；次「菩薩如是」下結實際。偈文有二：初長行、次頌。偈文二十二，初八頌行體、次六頌菩提及眾生、次六頌實際、次二頌結歎文。
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五無盡功德藏者，此有三義：一出生無盡、二所成、三自體，以此三准之。初問、次答、三結、四辨德、五偈頌。答文有四：初辨行體、二「菩薩諸善根皆悉」下迴向菩提及眾生、三「菩薩以如是等」下迴向實際、四「菩薩如是善根」下結歎勝用。此初行體，文有二：初辨行體，有四：一懺、二勸請、三隨喜、四迴向也。隨喜有四：一成佛、二說法、三涅槃、四流通等。文有二：初悔過；第二勸請、隨喜、迴向也。此三義由是有為德，義分相交故，同處合說。此文有二：初總舉、二別辨。別中依隨喜四義即為四段耳。此有二意：一為行順三迴故得成無盡藏、二為成無盡故迴三處也，此可准之。二「菩薩作如是念」下辨行相，有二：初嚴土、二嚴成人。嚴土有四：初成世界土、二「菩薩修勝善根」下莊嚴佛國土、三「彼諸世界中」下三世莊嚴、四「如一世界」下結成究竟。二「菩薩復如是」下嚴人，有二：初辨、次結。辨中有四：一人；二「此諸菩薩」下略具顯德；三「成就」下別顯德，有二可知，四「成就等」下結，有三可知。二「如一佛剎」下以結略顯廣，可知。迴向菩提眾生，文有二：初以法界方便迴向二處、二「如是菩薩善」下辨方便分齊。實際，文有二：初牒總迴向趣向薩婆若際；二「菩薩行如是」下別迴實際，此文有二：初入觀智以迴向，此有二可知；二「菩薩如是起」下出觀智迴。生死非雜亂涅槃非寂靜者，此有二解：一就破相，生死體空故非雜亂，涅槃體如故非寂靜。二寂用解，生死體寂故非雜亂。何者是體？近說空是；深則不空如來藏是。大涅槃能建大義，妙用繁興無所不為，故非寂靜。今依後釋。此二佛境，佛所行道，名境界道。無別生死，故非他作。生死涅槃體無定相，故曰無法。諸聖同依，名為同止。如義，同先解。第四結歎，文有二：初牒結前文、次「菩薩初發」下總結。初文有四：初牒前行體，結成迴向菩提及眾生；二「以如是等」下牒前迴眾生，結成實際；三「菩薩如是迴向眼終」下結所得益；四「菩薩如是迴向時」下行德勝妙。第四歎德用，文有三：初舉數、二釋、三結，可知。偈內有二：初長行生起、次偈。偈有五十偈：初十八頌行體、次六頌迴向眾生及菩提、次十四頌實際、次十二頌結歎文也。
五無盡功德藏者，此有三義：一出生無盡、二所成、三自體，以此三准之。初問、次答、三結、四辨德、五偈頌。答文有四：初辨行體、二「菩薩諸善根皆悉」下迴向菩提及眾生、三「菩薩以如是等」下迴向實際、四「菩薩如是善根」下結歎勝用。此初行體，文有二：初辨行體，有四：一懺、二勸請、三隨喜、四迴向也。隨喜有四：一成佛、二說法、三涅槃、四流通等。文有二：初悔過；第二勸請、隨喜、迴向也。此三義由是有為德，義分相交故，同處合說。此文有二：初總舉、二別辨。別中依隨喜四義即為四段耳。此有二意：一為行順三迴故得成無盡藏、二為成無盡故迴三處也，此可准之。二「菩薩作如是念」下辨行相，有二：初嚴土、二嚴成人。嚴土有四：初成世界土、二「菩薩修勝善根」下莊嚴佛國土、三「彼諸世界中」下三世莊嚴、四「如一世界」下結成究竟。二「菩薩復如是」下嚴人，有二：初辨、次結。辨中有四：一人；二「此諸菩薩」下略具顯德；三「成就」下別顯德，有二可知，四「成就等」下結，有三可知。二「如一佛剎」下以結略顯廣，可知。迴向菩提眾生，文有二：初以法界方便迴向二處、二「如是菩薩善」下辨方便分齊。實際，文有二：初牒總迴向趣向薩婆若際；二「菩薩行如是」下別迴實際，此文有二：初入觀智以迴向，此有二可知；二「菩薩如是起」下出觀智迴。生死非雜亂涅槃非寂靜者，此有二解：一就破相，生死體空故非雜亂，涅槃體如故非寂靜。二寂用解，生死體寂故非雜亂。何者是體？近說空是；深則不空如來藏是。大涅槃能建大義，妙用繁興無所不為，故非寂靜。今依後釋。此二佛境，佛所行道，名境界道。無別生死，故非他作。生死涅槃體無定相，故曰無法。諸聖同依，名為同止。如義，同先解。第四結歎，文有二：初牒結前文、次「菩薩初發」下總結。初文有四：初牒前行體，結成迴向菩提及眾生；二「以如是等」下牒前迴眾生，結成實際；三「菩薩如是迴向眼終」下結所得益；四「菩薩如是迴向時」下行德勝妙。第四歎德用，文有三：初舉數、二釋、三結，可知。偈內有二：初長行生起、次偈。偈有五十偈：初十八頌行體、次六頌迴向眾生及菩提、次十四頌實際、次十二頌結歎文也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第六隨順一切堅固善根迴向者，有五：初問、次答、後「是名」下結、四歎德用、五說偈。第二答有四：一施門中辨行體、二「菩薩善根迴向令一切眾生」下迴眾生及菩提、三「菩薩摩訶薩以此善根迴向時」下迴實際、四「菩薩以一切善根如是迴向」下結歎德用。初文有二：初舉輪王位捨，歎成行德體，有二可知。二「若施飲食」下辨行相，此文有四：一略列所施諸物名。二「作如是念」下辨修行意。三「若施飲時」下廣辨施儀則，於中或四五六不定。四者，一人、二所有事、三迴向、四結前；五者，第三增田；六者，第三增歎事德，又有成施心。四「此菩薩以如是等無量」下結利益也。初列所施名，文有三：初列六十章門中所施財、二「心不貪著」下辨施心無染、三「若諸眾生」下辨所施田。第二意，文有二：初辨施迴向意、二「菩薩如是迴向已」下明迴所成。三廣，文雖有一百二十事，無不皆在六十門攝也。此有二意：一為順三迴向故得順堅固、二為順堅固故得三迴，此可准之。又今此所捨，並通三義：一是分段依正、二變化依正、三是變易依正，可准思攝也，地前具五生身故。四輪乘者，運度八難也。一住正國，此度三惡道、北單越及長壽天；二正士，度佛前後；三本功德，度諸根不具；四平等願，度世智辯聰。又正國輪者，真如法性土也；依正士輪者，般若正觀也；本功德輪者，施等五波羅蜜也；平等願輪者，菩薩十種無盡大願也。菩薩淨行由斯滿足。又字肆者，恣也。第四結歎中有二：初歎益、二「菩薩爾時」下慶得成益。此二文各有二：初釋、次結成究竟也。二實際，文有二：初牒前行體、二「於身口意業無縛著」下正迴實際。於此正向中有五：初約入觀智辨行成、二「菩薩如是迴向時不著內」下明所離、三「菩薩若於此法中」下辨利益、四「何以故」下釋成、五「菩薩如是見法」下結說是非。此文有九句相生，可知。前文言禪頭者，眾生有形有體名禪頭，今無此想也。四結歎中有四：初菩薩等總釋體用、二「迴向者何義」下結迴向名義、三「菩薩若能以此」下歎行迴向德、四「菩薩如是迴向已」下結益。偈有二：初長行、次偈。偈有八十二：初四十八頌行體及二種迴向、次「菩薩觀」下三十二頌實際文，後二頌結歎文。了達菩提從緣起，於法真性無所壞者，用不違體也。
第六隨順一切堅固善根迴向者，有五：初問、次答、後「是名」下結、四歎德用、五說偈。第二答有四：一施門中辨行體、二「菩薩善根迴向令一切眾生」下迴眾生及菩提、三「菩薩摩訶薩以此善根迴向時」下迴實際、四「菩薩以一切善根如是迴向」下結歎德用。初文有二：初舉輪王位捨，歎成行德體，有二可知。二「若施飲食」下辨行相，此文有四：一略列所施諸物名。二「作如是念」下辨修行意。三「若施飲時」下廣辨施儀則，於中或四五六不定。四者，一人、二所有事、三迴向、四結前；五者，第三增田；六者，第三增歎事德，又有成施心。四「此菩薩以如是等無量」下結利益也。初列所施名，文有三：初列六十章門中所施財、二「心不貪著」下辨施心無染、三「若諸眾生」下辨所施田。第二意，文有二：初辨施迴向意、二「菩薩如是迴向已」下明迴所成。三廣，文雖有一百二十事，無不皆在六十門攝也。此有二意：一為順三迴向故得順堅固、二為順堅固故得三迴，此可准之。又今此所捨，並通三義：一是分段依正、二變化依正、三是變易依正，可准思攝也，地前具五生身故。四輪乘者，運度八難也。一住正國，此度三惡道、北單越及長壽天；二正士，度佛前後；三本功德，度諸根不具；四平等願，度世智辯聰。又正國輪者，真如法性土也；依正士輪者，般若正觀也；本功德輪者，施等五波羅蜜也；平等願輪者，菩薩十種無盡大願也。菩薩淨行由斯滿足。又字肆者，恣也。第四結歎中有二：初歎益、二「菩薩爾時」下慶得成益。此二文各有二：初釋、次結成究竟也。二實際，文有二：初牒前行體、二「於身口意業無縛著」下正迴實際。於此正向中有五：初約入觀智辨行成、二「菩薩如是迴向時不著內」下明所離、三「菩薩若於此法中」下辨利益、四「何以故」下釋成、五「菩薩如是見法」下結說是非。此文有九句相生，可知。前文言禪頭者，眾生有形有體名禪頭，今無此想也。四結歎中有四：初菩薩等總釋體用、二「迴向者何義」下結迴向名義、三「菩薩若能以此」下歎行迴向德、四「菩薩如是迴向已」下結益。偈有二：初長行、次偈。偈有八十二：初四十八頌行體及二種迴向、次「菩薩觀」下三十二頌實際文，後二頌結歎文。了達菩提從緣起，於法真性無所壞者，用不違體也。
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七等心隨順一切眾生，初問、次答、三結、四歎德用、五偈頌。第二答，文有四：初辨行體、二「菩薩離垢清淨」下迴向眾生及菩提、三「菩薩修行如是善根」下迴實際、四「菩薩行如是」下結歎勝用。初體，文有三：初辨行體；二「菩薩行如是等」下辨行用，有二：初離惡、二生德也；三「不求生天」下辨修意，此有二意：一隨他眾生所作善根不逆善令進故、二菩薩自善根隨眾生根性三品授與故，此可思准之。二眾生及菩提，文有二：初辨修行、二「菩薩以此善根」下正明迴向。初文有二：初自分、二「修習平等」下增上修也。初文有五：初辨所依之緣，謂善根也；二「菩薩復作是念」下明依緣起心，於中分三可知；三「菩薩如是」下顯心具德；四辨時分；五「復次菩薩」下廣辨所施之物。第二增上施中有二：初辨施心、二「菩薩復作是念」下明心具德。二正迴向中有二：初正迴向；二「如是菩薩」下結德自在，此有二：初自分、二「以如是等」下勝進可知也。實際，文有二：初牒前利益、二「菩薩如是等」下正明實際。初文有五：初離垢；二明所得；三明無等；四對果校量，此有二：初總、次別；五結成具德也。二正迴法界，文相顯，可知。四結歎，文可知。偈有二，初長行、次偈頌。偈有四十二：初二頌體、次十七頌眾生及菩提、次七頌實際、次十六頌結歎文。
七等心隨順一切眾生，初問、次答、三結、四歎德用、五偈頌。第二答，文有四：初辨行體、二「菩薩離垢清淨」下迴向眾生及菩提、三「菩薩修行如是善根」下迴實際、四「菩薩行如是」下結歎勝用。初體，文有三：初辨行體；二「菩薩行如是等」下辨行用，有二：初離惡、二生德也；三「不求生天」下辨修意，此有二意：一隨他眾生所作善根不逆善令進故、二菩薩自善根隨眾生根性三品授與故，此可思准之。二眾生及菩提，文有二：初辨修行、二「菩薩以此善根」下正明迴向。初文有二：初自分、二「修習平等」下增上修也。初文有五：初辨所依之緣，謂善根也；二「菩薩復作是念」下明依緣起心，於中分三可知；三「菩薩如是」下顯心具德；四辨時分；五「復次菩薩」下廣辨所施之物。第二增上施中有二：初辨施心、二「菩薩復作是念」下明心具德。二正迴向中有二：初正迴向；二「如是菩薩」下結德自在，此有二：初自分、二「以如是等」下勝進可知也。實際，文有二：初牒前利益、二「菩薩如是等」下正明實際。初文有五：初離垢；二明所得；三明無等；四對果校量，此有二：初總、次別；五結成具德也。二正迴法界，文相顯，可知。四結歎，文可知。偈有二，初長行、次偈頌。偈有四十二：初二頌體、次十七頌眾生及菩提、次七頌實際、次十六頌結歎文。
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八如相者，有五：初問、次答、三結、四辨利益、五偈頌。第二答中有四：初行體、二「菩薩以此」下迴向眾生及菩提、三「菩薩善根如是」下迴實際、四「菩薩如是迴向時」下結歎勝用。初體，文有三：初集善根體。二「菩薩如是」下攝助成正行，亦可攝因助果也。此中有二：初攝次辨觀相、二「菩薩以如是等」下成三業大用自在也。此大用內有二：初明心所趣，即略也。三業即為三也，初一句身、次一句口、次下並意耳。二「一佛世界」下結略顯廣也。此有二意：一此善根是如家相故迴三處、二以相等體無礙故迴向三也。二迴眾生及菩提，文有五：初總明迴向；二「菩薩如是迴向修」下辨行廣究竟；三「復次菩薩」下對事辨成行儀，此有二可知；四「菩薩善根如是」下辨修意也；五「如是菩薩長養」下迴向功力所成。三實際文。此中迴與上下何異者？諸迴攝相從體，此中攝相從相，此可思准之。有三：初明迴向體用、二「善解迴向」下成勝所以、三「如如」下約法廣辨。初門有三：初辨體、二「順如來道」下明用、三「觀察寂滅」下結前二。第二勝用所以中，初舉意、次「如是菩薩」下釋、三「如法門」下約法辨成。第三廣辨中有一百句文。初一句所軌則，下諸句依迴耳。又廣辨文中三種言說：初取無著、第二取施設法、第三正取言說教事。文中三種時者，初唯法耳、二揀時論法、三時法雙論耳。此等依文次第捨之，即知所由。過去非同者，非同一滅也。未來非故者，非現後故也。現在非異者，非異前後二世及自同類法也。此亦反外人見，思之可知。四結歎中，初三句結歎迴眾生及菩提、次「等觀諸佛無有二」下結歎實際德用。第四成益，文分二：初辨德、二結可知。第五重頌，有二：初長行、次偈頌。偈有二十九：初二頌行體、次四頌生及菩提、次九頌實際、次十四頌結歎利用。
八如相者，有五：初問、次答、三結、四辨利益、五偈頌。第二答中有四：初行體、二「菩薩以此」下迴向眾生及菩提、三「菩薩善根如是」下迴實際、四「菩薩如是迴向時」下結歎勝用。初體，文有三：初集善根體。二「菩薩如是」下攝助成正行，亦可攝因助果也。此中有二：初攝次辨觀相、二「菩薩以如是等」下成三業大用自在也。此大用內有二：初明心所趣，即略也。三業即為三也，初一句身、次一句口、次下並意耳。二「一佛世界」下結略顯廣也。此有二意：一此善根是如家相故迴三處、二以相等體無礙故迴向三也。二迴眾生及菩提，文有五：初總明迴向；二「菩薩如是迴向修」下辨行廣究竟；三「復次菩薩」下對事辨成行儀，此有二可知；四「菩薩善根如是」下辨修意也；五「如是菩薩長養」下迴向功力所成。三實際文。此中迴與上下何異者？諸迴攝相從體，此中攝相從相，此可思准之。有三：初明迴向體用、二「善解迴向」下成勝所以、三「如如」下約法廣辨。初門有三：初辨體、二「順如來道」下明用、三「觀察寂滅」下結前二。第二勝用所以中，初舉意、次「如是菩薩」下釋、三「如法門」下約法辨成。第三廣辨中有一百句文。初一句所軌則，下諸句依迴耳。又廣辨文中三種言說：初取無著、第二取施設法、第三正取言說教事。文中三種時者，初唯法耳、二揀時論法、三時法雙論耳。此等依文次第捨之，即知所由。過去非同者，非同一滅也。未來非故者，非現後故也。現在非異者，非異前後二世及自同類法也。此亦反外人見，思之可知。四結歎中，初三句結歎迴眾生及菩提、次「等觀諸佛無有二」下結歎實際德用。第四成益，文分二：初辨德、二結可知。第五重頌，有二：初長行、次偈頌。偈有二十九：初二頌行體、次四頌生及菩提、次九頌實際、次十四頌結歎利用。
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九無縛無著解脫心，初問、次答、三結、四辨德、五偈頌。初答文有四：初辨行體、二「摩訶薩以無縛著」下迴眾生及菩提、三「摩訶薩以如此無縛」下迴實際、四「摩訶薩如是迴向時」下結歎勝用。初體，文有二：初總辨不輕眾善；二「菩薩常樂攝受」下由不輕頓故，於行攝成自在。此有二意：一為善根無縛著故迴三處、二以善根順三處故無著也。二迴眾生及菩提中有二：初辨普賢三業、二「從此生盡未來際生」下廣約別事顯成自在。初文有四：初總、次身、三口、四意，可知。二廣顯內有三十二：一得因果位、二得方便、三得身業、四得口業、五得意業、六成根、七得神力、八於佛剎自在、九得家、十得因陀羅智、十一得時自在、十二身容受、十三入果位自在、十四入世界自在、十五知想、十六知心，此等中各有二文：初知、二歎知德。十七知處、十八知業、十九知法、二十知聲、二十一說自在、二十二知根自在、二十三智方便知微細，此文等有二，如前可知。二十四行方便知微細、二十五知入解位菩薩微細、二十六知初地微細、二十七知生性微細、二十八知世界微細、二十九知法界智微細、三十知劫智微細、三十一知法智微細、三十二知出生雜法微細也。上知微細中，何故知智而不知法者？為智能顯成法也。三實際，文有二：初入觀、二約出觀，可知耳。四結歎勝用文。滿足等者，滿因果行也，約位如此；若約行，即通一切耳。偈文有二：初長行生起、二正頌。偈有一百二，初六頌行體、次七十頌眾生及菩提、次「如是一切諸法王」下十八頌實際、次八頌結歎文。
九無縛無著解脫心，初問、次答、三結、四辨德、五偈頌。初答文有四：初辨行體、二「摩訶薩以無縛著」下迴眾生及菩提、三「摩訶薩以如此無縛」下迴實際、四「摩訶薩如是迴向時」下結歎勝用。初體，文有二：初總辨不輕眾善；二「菩薩常樂攝受」下由不輕頓故，於行攝成自在。此有二意：一為善根無縛著故迴三處、二以善根順三處故無著也。二迴眾生及菩提中有二：初辨普賢三業、二「從此生盡未來際生」下廣約別事顯成自在。初文有四：初總、次身、三口、四意，可知。二廣顯內有三十二：一得因果位、二得方便、三得身業、四得口業、五得意業、六成根、七得神力、八於佛剎自在、九得家、十得因陀羅智、十一得時自在、十二身容受、十三入果位自在、十四入世界自在、十五知想、十六知心，此等中各有二文：初知、二歎知德。十七知處、十八知業、十九知法、二十知聲、二十一說自在、二十二知根自在、二十三智方便知微細，此文等有二，如前可知。二十四行方便知微細、二十五知入解位菩薩微細、二十六知初地微細、二十七知生性微細、二十八知世界微細、二十九知法界智微細、三十知劫智微細、三十一知法智微細、三十二知出生雜法微細也。上知微細中，何故知智而不知法者？為智能顯成法也。三實際，文有二：初入觀、二約出觀，可知耳。四結歎勝用文。滿足等者，滿因果行也，約位如此；若約行，即通一切耳。偈文有二：初長行生起、二正頌。偈有一百二，初六頌行體、次七十頌眾生及菩提、次「如是一切諸法王」下十八頌實際、次八頌結歎文。
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十法界無量者，此文有六：初問、次答、三結、四歎勝用、五證成、六偈頌。亦可此二段從會初科。第二答，文有四：初所成行體、二「復次菩薩以法施」下迴眾生及菩提、三「復次菩薩安住法界」下迴向實際、四「菩薩如是迴向時」下結歎勝利。問：此第十迴向與前八九何別？答：第八趣理，第九約修成，第十二俱通含及所作事也。初體有三：初總除障顯德，此文有二：初受記辨位、次明益用也；次「菩薩行法施」下修行所趣；三「菩薩於彼善根」下辨行廣大所成自在福智莊嚴也，此有二意：一以行體迴依法界至於三處、二所有行體即是法界故可迴至三處也。此廣大，文有四：初總明行智莊嚴、二「諸佛菩薩所讚」下別辨莊嚴行、三「何以故」下辨成自行所以、四「復何以故」下釋自成能得利物所由也。第二迴向眾生等，文中有二：初明恭敬無間，三業恒行故也；二「菩薩以此法施」下三業起用不空。初文有三：初意業隨智慧行、二「令一切眾生皆悉具足」下口業不空、三「令一切眾生得淨法身」下身業不空。初意業中有十門知法等，可知。一令自他得佛無盡法門。此文有五：初立宗；二「以此」下總辨其德用；三「悉得」下得佛法；四「於一一」下述自能，於中有二：初總開十門，於此文中其十海者，一名生法立義相、二引證相、三方言語則、四施名於義、五文教成軌、六說則、七所依門、八能入智、九境智資成相、十義住立不動也；五「菩薩善根如是」下明所成也。次廣辨，文可知耳。第二「復次菩薩」下明自迴向所成德。三「菩薩復作是念」下令同己等得。四「復次菩薩以此等」下緣成性德。五「復次菩薩以此善根」下行成得佛隨喜。六「菩薩以此善根如是」下辨迴向所依，此文有二，謂佛及法界可知。七「復次菩薩」下辨所趣意。八「菩薩摩訶薩」下得用自在也。九「菩薩以此善根如是迴向」下以行成位，有二：初明所離、二明辨所得可知。十「菩薩如是平等心」下位依成勝進行用，此文有四：初辨迴行體。二「令一切眾生」下明迴意，此有二文：一自分、二勝進，可知。三「菩薩善根如是」下明所離，此文有三：初立、次責、三答，可知。四「菩薩如是迴向時」下明起行益也。第二口業，可知。第三就身業，文分三：初辨身體、二明身德、三辨身用。此有三：初總、次別、三結。二三業起用不空，文有二：初「復次菩薩修善」下具辨三業、第二「如是菩薩」下不空行成。初具明三業，文有二：初辨寶莊嚴、二廣說香華等下，類辨十門莊嚴。初文有四：初辨所供境，謂佛等、二「彼一一剎」下供養具、三「菩薩復作是
十法界無量者，此文有六：初問、次答、三結、四歎勝用、五證成、六偈頌。亦可此二段從會初科。第二答，文有四：初所成行體、二「復次菩薩以法施」下迴眾生及菩提、三「復次菩薩安住法界」下迴向實際、四「菩薩如是迴向時」下結歎勝利。問：此第十迴向與前八九何別？答：第八趣理，第九約修成，第十二俱通含及所作事也。初體有三：初總除障顯德，此文有二：初受記辨位、次明益用也；次「菩薩行法施」下修行所趣；三「菩薩於彼善根」下辨行廣大所成自在福智莊嚴也，此有二意：一以行體迴依法界至於三處、二所有行體即是法界故可迴至三處也。此廣大，文有四：初總明行智莊嚴、二「諸佛菩薩所讚」下別辨莊嚴行、三「何以故」下辨成自行所以、四「復何以故」下釋自成能得利物所由也。第二迴向眾生等，文中有二：初明恭敬無間，三業恒行故也；二「菩薩以此法施」下三業起用不空。初文有三：初意業隨智慧行、二「令一切眾生皆悉具足」下口業不空、三「令一切眾生得淨法身」下身業不空。初意業中有十門知法等，可知。一令自他得佛無盡法門。此文有五：初立宗；二「以此」下總辨其德用；三「悉得」下得佛法；四「於一一」下述自能，於中有二：初總開十門，於此文中其十海者，一名生法立義相、二引證相、三方言語則、四施名於義、五文教成軌、六說則、七所依門、八能入智、九境智資成相、十義住立不動也；五「菩薩善根如是」下明所成也。次廣辨，文可知耳。第二「復次菩薩」下明自迴向所成德。三「菩薩復作是念」下令同己等得。四「復次菩薩以此等」下緣成性德。五「復次菩薩以此善根」下行成得佛隨喜。六「菩薩以此善根如是」下辨迴向所依，此文有二，謂佛及法界可知。七「復次菩薩」下辨所趣意。八「菩薩摩訶薩」下得用自在也。九「菩薩以此善根如是迴向」下以行成位，有二：初明所離、二明辨所得可知。十「菩薩如是平等心」下位依成勝進行用，此文有四：初辨迴行體。二「令一切眾生」下明迴意，此有二文：一自分、二勝進，可知。三「菩薩善根如是」下明所離，此文有三：初立、次責、三答，可知。四「菩薩如是迴向時」下明起行益也。第二口業，可知。第三就身業，文分三：初辨身體、二明身德、三辨身用。此有三：初總、次別、三結。二三業起用不空，文有二：初「復次菩薩修善」下具辨三業、第二「如是菩薩」下不空行成。初具明三業，文有二：初辨寶莊嚴、二廣說香華等下，類辨十門莊嚴。初文有四：初辨所供境，謂佛等、二「彼一一剎」下供養具、三「菩薩復作是
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念」下以略示廣、四「是為菩薩等」下結。初供境中，初總、次別。別中，依、正分二。二供養具，有四：初明百句別寶供養、二「寶身莊嚴」下八句明三業行、三「寶眼」下六根妙用、四「寶身業」下後以三句成三業智用。二三業不空行成中有二：初令生成自分行、二「菩薩復作是念」下令成勝分行。此上各有二段應知。三「復次菩薩安住法界」下迴實際，可知也。四利用，文有二：初牒前諸行也、二「安住法界等無量淨身」下依行成勝三業。大段第三是為下結文，可知。四歎德，文有二：初明已成就普賢廣大眾德、二「於念念中」下明別歎已分成自他勝用一切行事也。上來依經是一乘法，通而非局。次明三乘寄位法者，如經：初向心內，一二諦正直，所謂學習第一義諦，觀一切法相如不可得故，以慈悲喜捨教授六天人，剃頭被三寶衣。出家菩薩共一切僧，佛法無二，第一清淨故。第二向內，第一義智、五神通是慧性差別用，即以六通為觀境也。第三向中，於無生慧內四不壞淨，於佛法僧戒中信不可壞故。於第四向中，量同佛力，所謂三相諸法本無故假名生、已有還無假名滅、不空有法假名住，是故一切通達空而不二，名世諦相空，空一諦相故。第五向中，善計量眾生力，所謂五陰，色者異空，色集成大色分，故色相空；剎那剎那成心，故心相空。受想行無集無散，一相無相故。第六向中，佛教化力，所謂十二入，外六境、內六根為識所入處，故名為入。其慧觀者，不在外、不在內、不在中間，一切法無自他故。第七向中，趣無礙智，為十八不共法。六境、六根、六識一合相，一切法亦爾。第八向中，隨順自然智，所謂因果。善惡名因、苦樂名果，所由為因、所起為果。因果二空，無生無滅，皆一合相也。第九向中，受佛法僧故，謂二諦空。因緣集故謂之有，非曰有是有；因緣散故謂之無，非曰無是無，故有無無二相也。第十向中，以自在慧化一切眾生，所謂中道第一義諦。般若處中而達一切法而無二相，轉增入聖地，名相似第一義諦觀，非真諦觀，初地已上是真觀。此是三乘寄位說。所以知者，為經中明已前三十心並凡夫法、非聖位故也。初地已上，經本無通三乘立其教義，文相多同故，不須料簡也。「爾時佛神力故動地」等下，第五明證實顯成。此文有二：初動地雨華等證成；次云「十方菩薩悉雲集」者，第二明諸聖證成勸信流通也。於二文各有二，謂辨相及結通餘方也。偈，初意、後頌。頌文有九十四：初十四頌行體。云無相妙智觀法真相者，末用依體也。世行窮，故最妙。次「菩薩法施」下六十八頌眾生及菩提。次「
念」下以略示廣、四「是為菩薩等」下結。初供境中，初總、次別。別中，依、正分二。二供養具，有四：初明百句別寶供養、二「寶身莊嚴」下八句明三業行、三「寶眼」下六根妙用、四「寶身業」下後以三句成三業智用。二三業不空行成中有二：初令生成自分行、二「菩薩復作是念」下令成勝分行。此上各有二段應知。三「復次菩薩安住法界」下迴實際，可知也。四利用，文有二：初牒前諸行也、二「安住法界等無量淨身」下依行成勝三業。大段第三是為下結文，可知。四歎德，文有二：初明已成就普賢廣大眾德、二「於念念中」下明別歎已分成自他勝用一切行事也。上來依經是一乘法，通而非局。次明三乘寄位法者，如經：初向心內，一二諦正直，所謂學習第一義諦，觀一切法相如不可得故，以慈悲喜捨教授六天人，剃頭被三寶衣。出家菩薩共一切僧，佛法無二，第一清淨故。第二向內，第一義智、五神通是慧性差別用，即以六通為觀境也。第三向中，於無生慧內四不壞淨，於佛法僧戒中信不可壞故。於第四向中，量同佛力，所謂三相諸法本無故假名生、已有還無假名滅、不空有法假名住，是故一切通達空而不二，名世諦相空，空一諦相故。第五向中，善計量眾生力，所謂五陰，色者異空，色集成大色分，故色相空；剎那剎那成心，故心相空。受想行無集無散，一相無相故。第六向中，佛教化力，所謂十二入，外六境、內六根為識所入處，故名為入。其慧觀者，不在外、不在內、不在中間，一切法無自他故。第七向中，趣無礙智，為十八不共法。六境、六根、六識一合相，一切法亦爾。第八向中，隨順自然智，所謂因果。善惡名因、苦樂名果，所由為因、所起為果。因果二空，無生無滅，皆一合相也。第九向中，受佛法僧故，謂二諦空。因緣集故謂之有，非曰有是有；因緣散故謂之無，非曰無是無，故有無無二相也。第十向中，以自在慧化一切眾生，所謂中道第一義諦。般若處中而達一切法而無二相，轉增入聖地，名相似第一義諦觀，非真諦觀，初地已上是真觀。此是三乘寄位說。所以知者，為經中明已前三十心並凡夫法、非聖位故也。初地已上，經本無通三乘立其教義，文相多同故，不須料簡也。「爾時佛神力故動地」等下，第五明證實顯成。此文有二：初動地雨華等證成；次云「十方菩薩悉雲集」者，第二明諸聖證成勸信流通也。於二文各有二，謂辨相及結通餘方也。偈，初意、後頌。頌文有九十四：初十四頌行體。云無相妙智觀法真相者，末用依體也。世行窮，故最妙。次「菩薩法施」下六十八頌眾生及菩提。次「
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譬如如」下二頌實際。次「如是殊妙」下十頌結歎。就菩提眾生內，初八頌三業隨智行、次「十方一切」下二十頌身業不空、次「恭敬」下二十二頌口業、次「眾生數等」下十八頌意業等也。此會答上迴向問耳。
譬如如」下二頌實際。次「如是殊妙」下十頌結歎。就菩提眾生內，初八頌三業隨智行、次「十方一切」下二十頌身業不空、次「恭敬」下二十二頌口業、次「眾生數等」下十八頌意業等也。此會答上迴向問耳。
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之下)
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