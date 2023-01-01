大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之上)

終南山至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺沙門智儼述

第三會佛昇須彌頂品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會佛昇須彌頂品第九

四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同前。

一釋名者，佛者化主，昇者上進，須彌者妙高山，頂者居勝尊上也。問：何故此下四會在天說者？答：德行位成，除障淨勝，故在天說耳。此答前十住位問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，佛者化主，昇者上進，須彌者妙高山，頂者居勝尊上也。問：何故此下四會在天說者？答：德行位成，除障淨勝，故在天說耳。此答前十住位問也。

二來意。何故來者，信故解也。此初辨會來意。又何故會來？既報體成已，次須起化赴機，故來也。因此略料簡教興所表。今諸會但不捨離本處，即表起行成報體堅固不移也，而往諸會即表起用隨機，此釋約修行體；若望生解起信門，即顯行位增微耳。又解文中約佛起用赴機以解者，即善知識力也；若約分位等解者，即約自修行解也，可思准之。又此會已下四會並位相增，與前信行少別，於三乘一乘法義亦須交絡，思准之，餘會並同此意。品來者，前說信法已，次辨赴，後說所依處耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意。何故來者，信故解也。此初辨會來意。又何故會來？既報體成已，次須起化赴機，故來也。因此略料簡教興所表。今諸會但不捨離本處，即表起行成報體堅固不移也，而往諸會即表起用隨機，此釋約修行體；若望生解起信門，即顯行位增微耳。又解文中約佛起用赴機以解者，即善知識力也；若約分位等解者，即約自修行解也，可思准之。又此會已下四會並位相增，與前信行少別，於三乘一乘法義亦須交絡，思准之，餘會並同此意。品來者，前說信法已，次辨赴，後說所依處耳。

三宗者，約會分別有二：一約人、二約法。人有化主及助化，各有體德用，但局此會。二約法者，謂十解法，後當辨耳。約品宗者，若依利他時現處及供養，即顯法緣；若約自利時，此即機感相應，機緣體用成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗者，約會分別有二：一約人、二約法。人有化主及助化，各有體德用，但局此會。二約法者，謂十解法，後當辨耳。約品宗者，若依利他時現處及供養，即顯法緣；若約自利時，此即機感相應，機緣體用成也。

四辨文，此會有六品，分三：初二品明方便發起、次二品明正位相、次二品明後成滿足行相。初二品分二：初起用隨物、二「帝釋遙見」下辨機感相應。前文有二：初辨依正二融，即顯前體淨；二復顯後用淨，自在無礙成事之本也。諸會有文，並同此釋耳，但進勝異也。問：此文何故不在初會後，乃在後會前？答：若初會後，即但顯說法利益義明，與後化用體義不顯，故在後會前辨耳。餘會同此。何故不在第一會後料簡？為前會兼餘義，意在彼釋；後第六七八會亦顯別有餘義意耳。體中，身口意三也。二「爾時世尊」下彰用應物，即用淨也。餘相可知。第二相應，文有五序：一住處序，以動靜無礙無處不至，為此說法德也；二請佛序；三集眾序；四放光序；五讚歎序。若通下〈住品〉即八序，謂入定、加勸及起定也。又約品分文亦好也。初住處序及請序，有六：一見佛來，用從實起，即發心緣。二「即於妙勝殿」下明天主嚴供養故請佛，具顯從解成法供養行，即成根也。三世尊即受，赴感施化，釋音寂然，表息亂應真也。五說偈下，表從定發慧。六「佛昇坐」下正明化用事成相。嚴具文分二：初嚴具，即成根也；二請，即成欲也。初嚴中有三：初總、次嚴坐具、三結。二「爾時帝釋」下明其請佛，即表欲也。偈文有三：一憶本行、二偈讚、三結通十方。六化成中有三：初處坐、二辨用相、三等通餘方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨文，此會有六品，分三：初二品明方便發起、次二品明正位相、次二品明後成滿足行相。初二品分二：初起用隨物、二「帝釋遙見」下辨機感相應。前文有二：初辨依正二融，即顯前體淨；二復顯後用淨，自在無礙成事之本也。諸會有文，並同此釋耳，但進勝異也。問：此文何故不在初會後，乃在後會前？答：若初會後，即但顯說法利益義明，與後化用體義不顯，故在後會前辨耳。餘會同此。何故不在第一會後料簡？為前會兼餘義，意在彼釋；後第六七八會亦顯別有餘義意耳。體中，身口意三也。二「爾時世尊」下彰用應物，即用淨也。餘相可知。第二相應，文有五序：一住處序，以動靜無礙無處不至，為此說法德也；二請佛序；三集眾序；四放光序；五讚歎序。若通下〈住品〉即八序，謂入定、加勸及起定也。又約品分文亦好也。初住處序及請序，有六：一見佛來，用從實起，即發心緣。二「即於妙勝殿」下明天主嚴供養故請佛，具顯從解成法供養行，即成根也。三世尊即受，赴感施化，釋音寂然，表息亂應真也。五說偈下，表從定發慧。六「佛昇坐」下正明化用事成相。嚴具文分二：初嚴具，即成根也；二請，即成欲也。初嚴中有三：初總、次嚴坐具、三結。二「爾時帝釋」下明其請佛，即表欲也。偈文有三：一憶本行、二偈讚、三結通十方。六化成中有三：初處坐、二辨用相、三等通餘方也。

菩薩雲集品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩雲集品第十

四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同上。

一釋名。菩薩者是人。雲者潤益故，又齗齶貌也。集者聚集。妙勝等者別處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名。菩薩者是人。雲者潤益故，又齗齶貌也。集者聚集。妙勝等者別處也。

二來意者，何故來？辨處已，次明集眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，何故來？辨處已，次明集眾。

三集眾歎德，順法為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三集眾歎德，順法為宗。

四辨文者，此文有三序：一集眾、二放光、三歎佛。今此下三會集眾，何故不在初品？復何故一一方各有十？又放光下何以不漸集眾？答：前會位相未成，但顯行圓，故在初品說。今此行位具成，同彰行位、利潤益故，共在此品也。所以一一方具十者，欲顯解相分明圓融數等，一方即一切方也。所以此放光下不漸集眾者，欲顯行位圓成，無有增減之相故也。於中別有增減，義用上准。成即得也，上下應可准思之。上第一會釋集眾光者，亦是准義，初為後則耳。初集眾序，內有二：初指方辨數。此中一一方者，或通上會、或不通上信行又不成位相，為此不通；下三會位顯，故通義也。二「其世」下列名耳。名有三：初明十方佛土菩薩三種世間，即為二也；二「此諸佛神力」下明集諸菩薩，有三淨行雲集，依方坐可知。三「如此世界」下結類十方成法界會。佛同名月者，依月起光故、清涼故，解法准之。菩薩同名慧者，解之始故。足指放光者，表立解位不退故，有二可知。三讚歎。序文有十菩薩相生次第歎，解相明白耳可知。一、法慧，偈有二：初長行生起；二正偈頌。下並准之。此文有二：初七牒眾，明是佛力所成，即結前品中六段義。次三明勝行者得見佛，餘莫知者，即通讚前難思。下諸人偈，並約理成也。二、一切慧，偈有六：初三明謂見之徒不見真佛、次三顯解無生法身常現、次一明取著者失、次一明慧解者益、次一明解佛因緣成即離癡惑、次一推功在本。三、勝慧，偈有六：初三明妄取者失、次一明有解者德、次一約法辨觀益、次三推功在佛、次一能淨慧者見法身、次一推功在本。四、功德慧，偈有五：初四明迷者失、次一示勝方便、次三明得法性益、次一歎佛利生方便、次一推功在本。五、精進慧，偈有三：初一彰失、次一辨德、次八廣辨觀式獲益相。八文內，前四無相生、後四真實性也。六、善慧偈，有四：初二明有解能度自他、次五明無生故應真性、次一半歎解勝能、次一半推功在本。七、智慧，偈有三：初一明因教成正解、次六明迷教理者失、次三重成解德。八、真實慧，偈有五：初二挍量勝劣得失、次二辨所觀境、次一舉益勸學、次一釋知者名、次四示其觀儀。九無上慧，偈有四：初一釋人名、次六歎自利、次二歎利他德、次一推功在本。十、堅固慧，偈有四：初四歎佛是真歸、次二舉德勸依、次二引自勸物令入、次二舉勝人顯德無盡以勸依也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨文者，此文有三序：一集眾、二放光、三歎佛。今此下三會集眾，何故不在初品？復何故一一方各有十？又放光下何以不漸集眾？答：前會位相未成，但顯行圓，故在初品說。今此行位具成，同彰行位、利潤益故，共在此品也。所以一一方具十者，欲顯解相分明圓融數等，一方即一切方也。所以此放光下不漸集眾者，欲顯行位圓成，無有增減之相故也。於中別有增減，義用上准。成即得也，上下應可准思之。上第一會釋集眾光者，亦是准義，初為後則耳。初集眾序，內有二：初指方辨數。此中一一方者，或通上會、或不通上信行又不成位相，為此不通；下三會位顯，故通義也。二「其世」下列名耳。名有三：初明十方佛土菩薩三種世間，即為二也；二「此諸佛神力」下明集諸菩薩，有三淨行雲集，依方坐可知。三「如此世界」下結類十方成法界會。佛同名月者，依月起光故、清涼故，解法准之。菩薩同名慧者，解之始故。足指放光者，表立解位不退故，有二可知。三讚歎。序文有十菩薩相生次第歎，解相明白耳可知。一、法慧，偈有二：初長行生起；二正偈頌。下並准之。此文有二：初七牒眾，明是佛力所成，即結前品中六段義。次三明勝行者得見佛，餘莫知者，即通讚前難思。下諸人偈，並約理成也。二、一切慧，偈有六：初三明謂見之徒不見真佛、次三顯解無生法身常現、次一明取著者失、次一明慧解者益、次一明解佛因緣成即離癡惑、次一推功在本。三、勝慧，偈有六：初三明妄取者失、次一明有解者德、次一約法辨觀益、次三推功在佛、次一能淨慧者見法身、次一推功在本。四、功德慧，偈有五：初四明迷者失、次一示勝方便、次三明得法性益、次一歎佛利生方便、次一推功在本。五、精進慧，偈有三：初一彰失、次一辨德、次八廣辨觀式獲益相。八文內，前四無相生、後四真實性也。六、善慧偈，有四：初二明有解能度自他、次五明無生故應真性、次一半歎解勝能、次一半推功在本。七、智慧，偈有三：初一明因教成正解、次六明迷教理者失、次三重成解德。八、真實慧，偈有五：初二挍量勝劣得失、次二辨所觀境、次一舉益勸學、次一釋知者名、次四示其觀儀。九無上慧，偈有四：初一釋人名、次六歎自利、次二歎利他德、次一推功在本。十、堅固慧，偈有四：初四歎佛是真歸、次二舉德勸依、次二引自勸物令入、次二舉勝人顯德無盡以勸依也。

十住品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住品第十一

分別有五： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別有五：

一釋十住名，即辨來意。十者數，住者不退位也。何故來？正說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋十住名，即辨來意。十者數，住者不退位也。何故來？正說故。

二明所治，是前百障應位斷故，若三乘熟教所斷外道我執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明所治，是前百障應位斷故，若三乘熟教所斷外道我執。

三所得，光增定及頂善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所得，光增定及頂善根。

四所成，即十解成。即是三乘熟教說，即此品宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所成，即十解成。即是三乘熟教說，即此品宗。

五釋文。自下第三品分為正宗。此中二品即為二：初通道俗、二〈梵行品〉是出家別行法。初品若義分文，此初有三序。光師云：有八序，為三：初品二合名住處序、次品三合名集眾序、此品三合起說序。又依〈地品〉，此下三會各有六分：初名三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六利益分。分齊至文應知。又此文有二：初明三昧序、次「告眾菩薩言」下正宗。三昧序加意上已辨。定名無量方便定，方便是智，定成勝智知法故。所以法慧菩薩入定及說者，如下論應知。二加序，有三：初辨同加，此有三：一明現身及顯同名即為二也；二同讚亦有二可知。三釋得所以，有四可知。二「欲令汝廣說」下明加所為，有十一句：一總、九別、後一結成位也。第二九句內，初五自分、次四勝進耳。三「善男子」下辨加相，謂三業也。加相，文有三：初「善男子」下辨口加、二「如來即與」下明意加、三「各申」下身業加。云何意加？與法同緣資故也。意加，文有二：初列十智、次「何以故」下釋所以也。問：何故與智者？為智解法故也。起有四意：一定事訖、二得勝力、三說時至、四定無言說故也。第二正說，文有四：初歎種性深勝并列十名，即本分；二「何者」下廣解住相；三「爾時佛神力故」下明地動，顯實證成；四以偈重頌。初文有二：初總歎種性義，即性、習二種性體也；二「菩薩十住」下列十解相，明佛同說也，即性、習二種性相也。此約剋性為語。若就分位時、即有六種性：一習種性，當十解位；二性種性，當十行；三道種性，當十迴向；四聖種性，當十地；五等覺性，當十地終心；六妙覺性，當佛地。復名六堅，亦名堅信、亦名堅法、亦名堅修、亦名堅德、亦名堅頂、亦名堅覺。亦名六忍，信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。復名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照慧、寂照慧。亦名六觀，住觀、行觀、向觀、地觀、無相觀、一切種智觀。此約三乘寄位語耳。此中十解十行中六決定內，但無大善決定；十迴向但有觀相善大善及不怯弱，餘三併無。所以有大善及無餘三者，為迴向是方便事中顯成，故大善顯也。餘三無者，為義隱故不說。觀相等可知。十解行等何故無大善？解行自行義顯，故無也。餘者思之可知。初體，文有二：初總告、二別明六決定也。第二解相，文有三：初舉數引證立宗、二別列有二可知、三引證結也。十解名者，一發心上期；二治地滅惑，生自他利；三修行，定成前二耳；四生貴，行成生佛家；五方便，具足自他行滿；六正心住，得緣起正解；七不退，理量止觀雙行；八童真，無生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五釋文。自下第三品分為正宗。此中二品即為二：初通道俗、二〈梵行品〉是出家別行法。初品若義分文，此初有三序。光師云：有八序，為三：初品二合名住處序、次品三合名集眾序、此品三合起說序。又依〈地品〉，此下三會各有六分：初名三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六利益分。分齊至文應知。又此文有二：初明三昧序、次「告眾菩薩言」下正宗。三昧序加意上已辨。定名無量方便定，方便是智，定成勝智知法故。所以法慧菩薩入定及說者，如下論應知。二加序，有三：初辨同加，此有三：一明現身及顯同名即為二也；二同讚亦有二可知。三釋得所以，有四可知。二「欲令汝廣說」下明加所為，有十一句：一總、九別、後一結成位也。第二九句內，初五自分、次四勝進耳。三「善男子」下辨加相，謂三業也。加相，文有三：初「善男子」下辨口加、二「如來即與」下明意加、三「各申」下身業加。云何意加？與法同緣資故也。意加，文有二：初列十智、次「何以故」下釋所以也。問：何故與智者？為智解法故也。起有四意：一定事訖、二得勝力、三說時至、四定無言說故也。第二正說，文有四：初歎種性深勝并列十名，即本分；二「何者」下廣解住相；三「爾時佛神力故」下明地動，顯實證成；四以偈重頌。初文有二：初總歎種性義，即性、習二種性體也；二「菩薩十住」下列十解相，明佛同說也，即性、習二種性相也。此約剋性為語。若就分位時、即有六種性：一習種性，當十解位；二性種性，當十行；三道種性，當十迴向；四聖種性，當十地；五等覺性，當十地終心；六妙覺性，當佛地。復名六堅，亦名堅信、亦名堅法、亦名堅修、亦名堅德、亦名堅頂、亦名堅覺。亦名六忍，信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。復名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照慧、寂照慧。亦名六觀，住觀、行觀、向觀、地觀、無相觀、一切種智觀。此約三乘寄位語耳。此中十解十行中六決定內，但無大善決定；十迴向但有觀相善大善及不怯弱，餘三併無。所以有大善及無餘三者，為迴向是方便事中顯成，故大善顯也。餘三無者，為義隱故不說。觀相等可知。十解行等何故無大善？解行自行義顯，故無也。餘者思之可知。初體，文有二：初總告、二別明六決定也。第二解相，文有三：初舉數引證立宗、二別列有二可知、三引證結也。十解名者，一發心上期；二治地滅惑，生自他利；三修行，定成前二耳；四生貴，行成生佛家；五方便，具足自他行滿；六正心住，得緣起正解；七不退，理量止觀雙行；八童真，無生

妙解以立身，如童無染；九法王子，善施佛教故；十灌頂，位滿受職，相應故也。此即是下諸位行相也。第二廣辨文，一一住皆四段：一問列名；二辨解相有三，初總、次釋、三結；三明仰修勝進助行亦三，立、釋、結，下並同此，亦可當位所習；四「何以故」下釋學意。唯初及十有六句：一牒寄問；二辨發心緣，有六句；三辨行體，此有三句：一體發心，有四緣、四因、四力。四緣者，一見聞佛菩薩神通大事、二聞法、三末世護法、四見苦眾生故發心。四因者，一種性因緣、二佛等為善友、三起大悲心、四不畏眾難。四力者，自力、他力、因力、方便力，如《地持》說也。二所起。三不退，此有二義：若約一乘通教，入十住位即四退等皆無；二若依三乘，十地已來有念退；地前有行退、位退，不進退亦退；十信已前有實退，已後有示現退也。此約位語。四明所得、五明學、六辨前學意。又此下諸文並有三：一問、二答、三辨成行勝能也。此文有三：初責、次辨意、三明所成德也。諸位並同此，亦可通釋耳。即自開解者通因果，其義有三：一不由他小教等解、二不由他教境成、三不由他性外別集也。後文所為各同異，思之可知耳。二治地內，初十同二地十種集，後十同集果中令諸眾生捨倒住正見等。三修行內，前十同三地護煩惱行，後十同護小乘。四生貴內，初十相同四地十種法智，後十同修道品等。五具足方便內，初十同五地大慈等觀，後十同大悲觀深重苦。六正心內，初十同六地十平等中第十句，後十同前九平等也。七不退內，初十同七地十種樂無作對治，後十同彼障對治亦同雙行分。退有四種：一位、二行、三念、四應得不得，此中無四退等。八童真內，初十同八地勝行分何等身乃至供養佛等，後十同彼三世間自在。九法王子，初十同九地智成就入行等，後十同彼口業法師成就等文。十灌頂有五：初列名、二廣釋、三顯勝、四進學、五除伏疑。初十同十地三昧分，次十同彼受位分，三十句同彼大盡分即入住出也。上來依一乘生信為言。若約三乘寄位別觀時，如經：初住中，厚集一切善根成四弘誓，未度苦令度、未解集令解、未安道令安、未得滅令得滅。第二住中，修習無量善行，謂四念，觀身受心法此四皆空。第三住中，善集佛道法，謂觀十一切入，四大、四色、空處、識處皆如實相故。第四住中，一切佛前受法而行八勝處觀，內實五陰中廣相略相二勝處，外假眾生法中廣相略相二勝處，四大法廣略四勝處，如是觀一切法空無相故。第五住中，修諸清白法，謂八大人覺，少欲、知足、寂靜、精進、正念、正定、正慧、不諍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙解以立身，如童無染；九法王子，善施佛教故；十灌頂，位滿受職，相應故也。此即是下諸位行相也。第二廣辨文，一一住皆四段：一問列名；二辨解相有三，初總、次釋、三結；三明仰修勝進助行亦三，立、釋、結，下並同此，亦可當位所習；四「何以故」下釋學意。唯初及十有六句：一牒寄問；二辨發心緣，有六句；三辨行體，此有三句：一體發心，有四緣、四因、四力。四緣者，一見聞佛菩薩神通大事、二聞法、三末世護法、四見苦眾生故發心。四因者，一種性因緣、二佛等為善友、三起大悲心、四不畏眾難。四力者，自力、他力、因力、方便力，如《地持》說也。二所起。三不退，此有二義：若約一乘通教，入十住位即四退等皆無；二若依三乘，十地已來有念退；地前有行退、位退，不進退亦退；十信已前有實退，已後有示現退也。此約位語。四明所得、五明學、六辨前學意。又此下諸文並有三：一問、二答、三辨成行勝能也。此文有三：初責、次辨意、三明所成德也。諸位並同此，亦可通釋耳。即自開解者通因果，其義有三：一不由他小教等解、二不由他教境成、三不由他性外別集也。後文所為各同異，思之可知耳。二治地內，初十同二地十種集，後十同集果中令諸眾生捨倒住正見等。三修行內，前十同三地護煩惱行，後十同護小乘。四生貴內，初十相同四地十種法智，後十同修道品等。五具足方便內，初十同五地大慈等觀，後十同大悲觀深重苦。六正心內，初十同六地十平等中第十句，後十同前九平等也。七不退內，初十同七地十種樂無作對治，後十同彼障對治亦同雙行分。退有四種：一位、二行、三念、四應得不得，此中無四退等。八童真內，初十同八地勝行分何等身乃至供養佛等，後十同彼三世間自在。九法王子，初十同九地智成就入行等，後十同彼口業法師成就等文。十灌頂有五：初列名、二廣釋、三顯勝、四進學、五除伏疑。初十同十地三昧分，次十同彼受位分，三十句同彼大盡分即入住出也。上來依一乘生信為言。若約三乘寄位別觀時，如經：初住中，厚集一切善根成四弘誓，未度苦令度、未解集令解、未安道令安、未得滅令得滅。第二住中，修習無量善行，謂四念，觀身受心法此四皆空。第三住中，善集佛道法，謂觀十一切入，四大、四色、空處、識處皆如實相故。第四住中，一切佛前受法而行八勝處觀，內實五陰中廣相略相二勝處，外假眾生法中廣相略相二勝處，四大法廣略四勝處，如是觀一切法空無相故。第五住中，修諸清白法，謂八大人覺，少欲、知足、寂靜、精進、正念、正定、正慧、不諍

論，順一切法故。第六住中，為諸佛所護，八解脫觀聞慧得，內假外假二相不可得故。一解脫，思慧，內五法外一切法不可得故。二解脫，修慧，六觀具足，色界五陰空。三解脫，四空五陰及滅定觀皆不可得故。五解脫，如相故。第七住中，廣正法，謂六和敬，三業、同戒、同見、同行，入此法和必竟空故，住不退位。第八住中，信喜大法，所謂三處一切因故無作，一切果故無相。因空果空，空復空故空空，如是法如虛空故。第九住中，住四等法，謂化眾生教四諦法，三界非樂為苦，無明習因受生無窮，三空道品無為寂滅，四諦無二，一合相故，即是眾生緣、法緣、無緣也。第十住中，好求佛功德，謂六念，佛、法、僧、戒、捨、天，得一切佛功德，念念入，不約三昧，常前修故。此約三乘寄位觀也。第三顯實證成，文有二：初動地顯實、二「復云佛神力」下菩薩證成。前文有三：一動地、二雨華、三等餘十方世界等。第二文有二：初菩薩證成、二結會平等廣周法界。前文有四句可知。二結會中有二可知。第四重誦，文有二百三偈，有二：初一百八十五頌十解相；二「如是十住諸菩薩」下有十八，總頌十住結歎勸修。初正頌，文有十：初九十頌初住；次「第二治地」下頌第二住，餘並可知。初文有三：初對三十五事廣成發心體；二「菩薩如是發心已」下辨初住用；三「是說菩薩」下結也。治地內，初四頌解、後八頌所學行。修行前四頌解、後六所學行。生貴，前六解、後六行。方便具足，前六解、後三行。正心，前八解、後二行。不退，前四解、後四行。童真，前六解、後四行。法王子，前四解、後二行。灌頂，前十德體、次二誦住位相、下四頌後方便行。第二結歎，文有二：初十四總頌十住難知、次四結說無盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論，順一切法故。第六住中，為諸佛所護，八解脫觀聞慧得，內假外假二相不可得故。一解脫，思慧，內五法外一切法不可得故。二解脫，修慧，六觀具足，色界五陰空。三解脫，四空五陰及滅定觀皆不可得故。五解脫，如相故。第七住中，廣正法，謂六和敬，三業、同戒、同見、同行，入此法和必竟空故，住不退位。第八住中，信喜大法，所謂三處一切因故無作，一切果故無相。因空果空，空復空故空空，如是法如虛空故。第九住中，住四等法，謂化眾生教四諦法，三界非樂為苦，無明習因受生無窮，三空道品無為寂滅，四諦無二，一合相故，即是眾生緣、法緣、無緣也。第十住中，好求佛功德，謂六念，佛、法、僧、戒、捨、天，得一切佛功德，念念入，不約三昧，常前修故。此約三乘寄位觀也。第三顯實證成，文有二：初動地顯實、二「復云佛神力」下菩薩證成。前文有三：一動地、二雨華、三等餘十方世界等。第二文有二：初菩薩證成、二結會平等廣周法界。前文有四句可知。二結會中有二可知。第四重誦，文有二百三偈，有二：初一百八十五頌十解相；二「如是十住諸菩薩」下有十八，總頌十住結歎勸修。初正頌，文有十：初九十頌初住；次「第二治地」下頌第二住，餘並可知。初文有三：初對三十五事廣成發心體；二「菩薩如是發心已」下辨初住用；三「是說菩薩」下結也。治地內，初四頌解、後八頌所學行。修行前四頌解、後六所學行。生貴，前六解、後六行。方便具足，前六解、後三行。正心，前八解、後二行。不退，前四解、後四行。童真，前六解、後四行。法王子，前四解、後二行。灌頂，前十德體、次二誦住位相、下四頌後方便行。第二結歎，文有二：初十四總頌十住難知、次四結說無盡也。

梵行品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品第十二

四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同上。

一釋名者。行中上淨，故名梵行也。要論梵有二，謂報及方便。始修為淨，成就為梵。若據報者，欲天為淨，色天為梵。若約自利利他，自利為淨，利他為梵。故《涅槃經》云「三學為勝聖行，四無量為梵」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者。行中上淨，故名梵行也。要論梵有二，謂報及方便。始修為淨，成就為梵。若據報者，欲天為淨，色天為梵。若約自利利他，自利為淨，利他為梵。故《涅槃經》云「三學為勝聖行，四無量為梵」也。

二明來意。何以來？其進道多方，從相分二，謂一緇、一素。素從利他，無方利物，故不住分齊行；緇從自利故，不可輕壞出世容儀，故唯成內觀也，故地品辨出家人唯成三昧。問：前諸會何不亦說此品？答：有二意，一此中行劣、二以始通終故也。何不十信明此品？答：此正宗為彰以法成人，不以人成法。何名人成法者？法無高下，隨人器物顯法精麁故。十信法解未明，不可以法成人。十信解劣故，但隨信根定法。若語形局，即諸見更增，不成正信也。問：梵行發心明法，何故不通下三會？答：理有，以此類彼耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明來意。何以來？其進道多方，從相分二，謂一緇、一素。素從利他，無方利物，故不住分齊行；緇從自利故，不可輕壞出世容儀，故唯成內觀也，故地品辨出家人唯成三昧。問：前諸會何不亦說此品？答：有二意，一此中行劣、二以始通終故也。何不十信明此品？答：此正宗為彰以法成人，不以人成法。何名人成法者？法無高下，隨人器物顯法精麁故。十信法解未明，不可以法成人。十信解劣故，但隨信根定法。若語形局，即諸見更增，不成正信也。問：梵行發心明法，何故不通下三會？答：理有，以此類彼耳。

三辨宗者，無念理觀當是自體果涅槃圓寂行也，即為此品宗。又問：此中始明十住初發心因，何故乃言是果行也？答：此明自體真發心故，契於後際體包無外也。又是自體發中果無戲論行耳。故品下結云「初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三辨宗者，無念理觀當是自體果涅槃圓寂行也，即為此品宗。又問：此中始明十住初發心因，何故乃言是果行也？答：此明自體真發心故，契於後際體包無外也。又是自體發中果無戲論行耳。故品下結云「初發心時便成正覺，具足慧身不由他悟」。

四釋文者，此文有二：初問、後答。所以正念天子問者，表定顯理故。又正念不妄，淨報堪受也。問文有四：初總問；次牒事；三自分，成出家行；四「速成」下勝進明他分，又佛境界。又問：上〈淨行品〉何故在家出家合明，此即不爾者？上為信根弱故，始約緣修相易處雙明。此中已去會法明出家相者，欲明自體緣起性離，非斷故離也，此如《維摩經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此文有二：初問、後答。所以正念天子問者，表定顯理故。又正念不妄，淨報堪受也。問文有四：初總問；次牒事；三自分，成出家行；四「速成」下勝進明他分，又佛境界。又問：上〈淨行品〉何故在家出家合明，此即不爾者？上為信根弱故，始約緣修相易處雙明。此中已去會法明出家相者，欲明自體緣起性離，非斷故離也，此如《維摩經》說。

答文有三：一答前自分、二「又復修習增上十法」下答前他分問、三「菩薩如是觀者」下結梵行成益耳。初文有三：初辨尋思、二「正念」下辨正觀、三「是名」下結。初文有二：初辨尋思、二「又知過去」下明如實。初復分三：初舉十法明所觀，此有二：初總、次別；次「應如是」下正明觀；三「當如是」下結。何者梵行體？理實自體發中正智是也。何故法慧菩薩說者？圓通性德，非順法之慧不明也。十中前六是行及行緣，四所信境，故偏說也。餘相可知。如實文有二：初辨觀行、二「此梵行法」下反驗。第二菩薩正念無障礙者，辨正觀。文有三：初辨無相、二「如是觀者」下辨依他無生、三「一切佛」下辨真實無性法。喻可知。第二勝進，文有三：一自利，有四句，謂立、問、答、結，可知。二「如是觀察」下明利他，有句。三「如幻」下喻說。前二無體如幻、現實如夢、起用如電、緣聚如響、成事如化也。第三結利自他文，亦可答上速成問也。有二：初牒、次結益。益文有二：初結前少行多能，有二可知；二「初發心時」下成疾所以，有二可知。言即菩提者，有二：一約位，即十解菩提；二約解，覺正理也。餘信、行、證等准以知之。又即普賢證得自體圓明究竟因果，此解約一乘耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答文有三：一答前自分、二「又復修習增上十法」下答前他分問、三「菩薩如是觀者」下結梵行成益耳。初文有三：初辨尋思、二「正念」下辨正觀、三「是名」下結。初文有二：初辨尋思、二「又知過去」下明如實。初復分三：初舉十法明所觀，此有二：初總、次別；次「應如是」下正明觀；三「當如是」下結。何者梵行體？理實自體發中正智是也。何故法慧菩薩說者？圓通性德，非順法之慧不明也。十中前六是行及行緣，四所信境，故偏說也。餘相可知。如實文有二：初辨觀行、二「此梵行法」下反驗。第二菩薩正念無障礙者，辨正觀。文有三：初辨無相、二「如是觀者」下辨依他無生、三「一切佛」下辨真實無性法。喻可知。第二勝進，文有三：一自利，有四句，謂立、問、答、結，可知。二「如是觀察」下明利他，有句。三「如幻」下喻說。前二無體如幻、現實如夢、起用如電、緣聚如響、成事如化也。第三結利自他文，亦可答上速成問也。有二：初牒、次結益。益文有二：初結前少行多能，有二可知；二「初發心時」下成疾所以，有二可知。言即菩提者，有二：一約位，即十解菩提；二約解，覺正理也。餘信、行、證等准以知之。又即普賢證得自體圓明究竟因果，此解約一乘耳。

發心功德品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心功德品第十三

此下辨此住勝進德。四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下辨此住勝進德。四門同上。

一釋名。發心，牒行體。功德行，所成功德也。就二義得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名。發心，牒行體。功德行，所成功德也。就二義得名。

二來意。所以來？前行已成，今辨歎德相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意。所以來？前行已成，今辨歎德相故。

三功德分量，為此品宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三功德分量，為此品宗。

四辨文。此文有四：初問、次答、三證成、四偈頌。所以帝問者，在天故，亦即功德自在也。又淨解自在方堪受德耳。所以法慧菩薩說者，稱法之慧方窮功德。二答，文有二：初略，此中有三：初總、次別、三許分齊。教量難知，義深難信，思惟難解，應教難說，欲證難通，數極故難分別也。次「假使」下廣答。廣文有二：初辨十二喻、次「發是心已」下合喻。初文有四：初喻、次徵、三答、四校量。餘文不定。十二喻中有五：初五戒、二十善等，此二取所益為況；第三身通，即所利生處；四知成壞，知法時也。下根悕望等七喻，明所利根器厚薄。下一明諸行德廣入勝位也。第二合，文長分為七：初總辨德能；二「何以故」下責初非劣，成等勝義；三答所由；四「何故」下重責始同終；五「此初發心」下以終攝始；六「悉與三世諸如來等」下廣辨；七「彼初發心」下結因勝緣由耳。又得證者，行證也；身證者，位證也。又得證，智相應；身證者，身相應也。此中並是普賢實德也。又問：何故諸世界等善順菩薩心轉者何也？答：為菩薩得諸因緣和合自在心，是諸法因緣故隨轉也。此可思准。又上文十欲等者，隨有一善欲，即具上十德也。餘可准之。又所以身證通三世者，為下文菩薩常不離三世佛前故也。第三動地成證等，文有五：初動地雨華等；二諸佛同證，有二可知；三利生獲益，有三耳；四別佛同說證成前義，有二可知；五辨成所由，有十耳。問：何故佛證？答：為勝進舉果攝成；又恐不信；又表因與果同一性故。餘事可知。第四重頌，有二：初長行生起、次偈頌。初文有八，可知。偈文有二百四十一半，分四：初廣歎發心現成功德、二「十方世界中」下重舉前十二喻述德難思、三「三世人中尊」下辨能成當果、四「菩薩初發心」下結。此中不得細科，若細即失旨也。又住位已去，所有解行理事教義等法門，並皆常行無間應知。又從信位成已去普賢行，乃八相與佛已來並無差別，此可思之。餘三乘行義等並別不疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨文。此文有四：初問、次答、三證成、四偈頌。所以帝問者，在天故，亦即功德自在也。又淨解自在方堪受德耳。所以法慧菩薩說者，稱法之慧方窮功德。二答，文有二：初略，此中有三：初總、次別、三許分齊。教量難知，義深難信，思惟難解，應教難說，欲證難通，數極故難分別也。次「假使」下廣答。廣文有二：初辨十二喻、次「發是心已」下合喻。初文有四：初喻、次徵、三答、四校量。餘文不定。十二喻中有五：初五戒、二十善等，此二取所益為況；第三身通，即所利生處；四知成壞，知法時也。下根悕望等七喻，明所利根器厚薄。下一明諸行德廣入勝位也。第二合，文長分為七：初總辨德能；二「何以故」下責初非劣，成等勝義；三答所由；四「何故」下重責始同終；五「此初發心」下以終攝始；六「悉與三世諸如來等」下廣辨；七「彼初發心」下結因勝緣由耳。又得證者，行證也；身證者，位證也。又得證，智相應；身證者，身相應也。此中並是普賢實德也。又問：何故諸世界等善順菩薩心轉者何也？答：為菩薩得諸因緣和合自在心，是諸法因緣故隨轉也。此可思准。又上文十欲等者，隨有一善欲，即具上十德也。餘可准之。又所以身證通三世者，為下文菩薩常不離三世佛前故也。第三動地成證等，文有五：初動地雨華等；二諸佛同證，有二可知；三利生獲益，有三耳；四別佛同說證成前義，有二可知；五辨成所由，有十耳。問：何故佛證？答：為勝進舉果攝成；又恐不信；又表因與果同一性故。餘事可知。第四重頌，有二：初長行生起、次偈頌。初文有八，可知。偈文有二百四十一半，分四：初廣歎發心現成功德、二「十方世界中」下重舉前十二喻述德難思、三「三世人中尊」下辨能成當果、四「菩薩初發心」下結。此中不得細科，若細即失旨也。又住位已去，所有解行理事教義等法門，並皆常行無間應知。又從信位成已去普賢行，乃八相與佛已來並無差別，此可思之。餘三乘行義等並別不疑也。

明法品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明法品第十四

四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同上。

一辨名。言明法者，有二：一約教，阿含法照理現故名明，法即義也；二約行。由行增勝後位相現故，即用前位法義解行等為明，用後位教義等為法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一辨名。言明法者，有二：一約教，阿含法照理現故名明，法即義也；二約行。由行增勝後位相現故，即用前位法義解行等為明，用後位教義等為法也。

二來意。所以興者，用前行德更修，與後地為方便故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意。所以興者，用前行德更修，與後地為方便故也。

三即行教法義等為此品宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三即行教法義等為此品宗。

四辨文者，所以精進問者，若不精進行，不能受此勝進法也。所以法慧菩薩答者，稱法之慧能申此教故。文有三：初問、次答、三末後少長行略結流通也。問文有二：初問、次重頌。初文有三：初先牒前住位中行德，為生後次第；次「彼菩薩云何修習」下正問勝進中先際行德。初牒文有六句，可知。次問勝進先際，文有十一句，分四：初六自利、次「隨其」下三利他行、次「興隆」下一住持建立、次一成事不虛。第三勝進中後際利他分法，有二：初總、次別。別文有三：初明成熟德。此文有二：初自利成熟行德、二「具足佛剎」下利他成熟眾生行法。初自利分，有四句：一離障、二成體、三成德、四成用也。二利他中有三，謂體、德、用。體有十二事，准此可解耳。第二「天王」下明眷屬行法，有四可知。三「得善根力」下辨自他德滿成就不虛義，有四句也。第二重誦，文有二：初生起、次偈頌。偈有二十二偈：初四頌前，牒前初發心菩薩前住位中所進德文；次「云何」下七頌第二彼菩薩下正問勝進中先際正行；次「人雄」下十一頌善哉下後際果德利他文。就第二云何下先際自分中，初有三偈，頌上自利六句；次二頌利他行中三句；次一頌建立文；次一頌果行成就不虛。第二答中有二：先長行、後偈頌。初文有三：初歎所問今時多益，有三可知；二勅聽許說；三「佛子此菩薩」下正答。答文有二：初答勝進中先際自分正行、二「菩薩摩訶薩若得成就」下答上勝進中後際果行。初文有一百七十句，亦可百八十句耳，有四：初一百一十，答上十一句中初六句自利行；次四十，答利他行三句；次十，答住持建立；次十，答成事不虛。答自利文中，初一百答前五行；後十答第六行。答前五文中，一一皆二十句答之。二十內，前十自行相應法，次十勝進修行法。云具足淨慧等者，牒前自利行生起後利他，令勢相連也。諸十文各有四：初生起、次問、三答、四結，亦有不定者，可准思之。利他，前問有三，此答中有四十，亦可五十句。此初二十答三中初句、次不捨諸波羅蜜十句答前第二句、次「佛子」下十答前第三句。前二十句亦可三十句也，初五知器所宜、次十應諸病授藥、次十五應器與法。言能如是行者則興隆三寶者有十，答第十句內住持建立。此中有二：初總、次別。此別文中分四：前三別、第四總。前三文，初依教道、次依證道、後依不住道。六和敬者，身口意業及見戒施同也。「菩薩如是不斷三寶」下有十句，答上自分行第十一句行成事不虛，有三：初十，辨行成事不虛，次第答前五句；二有十，以德自嚴，即答前不虛句；三有十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨文者，所以精進問者，若不精進行，不能受此勝進法也。所以法慧菩薩答者，稱法之慧能申此教故。文有三：初問、次答、三末後少長行略結流通也。問文有二：初問、次重頌。初文有三：初先牒前住位中行德，為生後次第；次「彼菩薩云何修習」下正問勝進中先際行德。初牒文有六句，可知。次問勝進先際，文有十一句，分四：初六自利、次「隨其」下三利他行、次「興隆」下一住持建立、次一成事不虛。第三勝進中後際利他分法，有二：初總、次別。別文有三：初明成熟德。此文有二：初自利成熟行德、二「具足佛剎」下利他成熟眾生行法。初自利分，有四句：一離障、二成體、三成德、四成用也。二利他中有三，謂體、德、用。體有十二事，准此可解耳。第二「天王」下明眷屬行法，有四可知。三「得善根力」下辨自他德滿成就不虛義，有四句也。第二重誦，文有二：初生起、次偈頌。偈有二十二偈：初四頌前，牒前初發心菩薩前住位中所進德文；次「云何」下七頌第二彼菩薩下正問勝進中先際正行；次「人雄」下十一頌善哉下後際果德利他文。就第二云何下先際自分中，初有三偈，頌上自利六句；次二頌利他行中三句；次一頌建立文；次一頌果行成就不虛。第二答中有二：先長行、後偈頌。初文有三：初歎所問今時多益，有三可知；二勅聽許說；三「佛子此菩薩」下正答。答文有二：初答勝進中先際自分正行、二「菩薩摩訶薩若得成就」下答上勝進中後際果行。初文有一百七十句，亦可百八十句耳，有四：初一百一十，答上十一句中初六句自利行；次四十，答利他行三句；次十，答住持建立；次十，答成事不虛。答自利文中，初一百答前五行；後十答第六行。答前五文中，一一皆二十句答之。二十內，前十自行相應法，次十勝進修行法。云具足淨慧等者，牒前自利行生起後利他，令勢相連也。諸十文各有四：初生起、次問、三答、四結，亦有不定者，可准思之。利他，前問有三，此答中有四十，亦可五十句。此初二十答三中初句、次不捨諸波羅蜜十句答前第二句、次「佛子」下十答前第三句。前二十句亦可三十句也，初五知器所宜、次十應諸病授藥、次十五應器與法。言能如是行者則興隆三寶者有十，答第十句內住持建立。此中有二：初總、次別。此別文中分四：前三別、第四總。前三文，初依教道、次依證道、後依不住道。六和敬者，身口意業及見戒施同也。「菩薩如是不斷三寶」下有十句，答上自分行第十一句行成事不虛，有三：初十，辨行成事不虛，次第答前五句；二有十，以德自嚴，即答前不虛句；三有十

，以自嚴故能攝化不虛，亦同答一句。於中法、喻、合三文。次「若得成就」下第二答後際果德行，中有三：初「菩薩摩訶薩」下答前滅除癡闇果熟德行法，此文有二：初辨自成熟行、二「次第方便」下明利生行耳；二「於大眾中」下辨眷屬行；三「成就如是勝妙法」下辨行成不虛。唯除如來者，以下過上也。第三行不虛，文有三：初立、次責、三答。答中有十一句，前六因、後果行。第二重頌有二：初長行生起、二正頌偈。勝進中有二十偈，有二：初十三頌先際緣起、次七頌上答中勝分果德自分行法。前中，初六半頌自利行、次三半頌利他、次一頌住持建立、下二頌成事不虛。後七中，初一半自利果及利他果、次三半頌眷屬行、下二頌行成不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，以自嚴故能攝化不虛，亦同答一句。於中法、喻、合三文。次「若得成就」下第二答後際果德行，中有三：初「菩薩摩訶薩」下答前滅除癡闇果熟德行法，此文有二：初辨自成熟行、二「次第方便」下明利生行耳；二「於大眾中」下辨眷屬行；三「成就如是勝妙法」下辨行成不虛。唯除如來者，以下過上也。第三行不虛，文有三：初立、次責、三答。答中有十一句，前六因、後果行。第二重頌有二：初長行生起、二正頌偈。勝進中有二十偈，有二：初十三頌先際緣起、次七頌上答中勝分果德自分行法。前中，初六半頌自利行、次三半頌利他、次一頌住持建立、下二頌成事不虛。後七中，初一半自利果及利他果、次三半頌眷屬行、下二頌行成不虛也。

第四會佛昇夜摩天自在品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會佛昇夜摩天自在品第十五

四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同上。

一釋名。佛者化主。昇者上進。夜摩者時天，亦云戲樂。天者明故。自在者遊空無礙也。約行，准之可知，即答上十行問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名。佛者化主。昇者上進。夜摩者時天，亦云戲樂。天者明故。自在者遊空無礙也。約行，准之可知，即答上十行問。

二來意者，所以來，依解起行也。有二意：一會來意、二品來意，並如第三會說准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，所以來，依解起行也。有二意：一會來意、二品來意，並如第三會說准之。

三宗者，有二：約人、約法，同上，准思之可知也。此品宗為明處及興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗者，有二：約人、約法，同上，准思之可知也。此品宗為明處及興供養。

四辨文者，此文四品，分三：初二辨序、次一明行體、次一明勝進方便也。此初序文，一同前會，但增勝轉上寄法不同耳。爾時如來威神力故，十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提，乃至無不顯現等者，若約三乘教辨時，閻浮苦空穢惡，厭苦情敏、忻上志猛，故在閻浮成道，佛身非出世。若約一乘三乘共教時，欲顯閻浮是實即空、是似成假，為事纏綿，聖恒悲愍，佛以本願力悲愍眾生，應於世處成道佛身，現佛故身即出世也。若約一乘時，此閻浮處即一心法界境界，若佛若處俱顯處染無穢之最佛，故顯在此方成道也。但諸應化事義，並皆准此別之。第二供養成機中有四。初文有二：初明興供養，即根也；二「合掌」下明請佛，即欲也。初供養行中有二：初嚴、次結。初有二十三事：初辨事嚴。次「善根」下行嚴。三「如來」下佛德加嚴供養，顯因同果，餘可知也。問：何故十解讚偈別列佛，此即不者，何也？答：解相別知，行即通成故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨文者，此文四品，分三：初二辨序、次一明行體、次一明勝進方便也。此初序文，一同前會，但增勝轉上寄法不同耳。爾時如來威神力故，十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提，乃至無不顯現等者，若約三乘教辨時，閻浮苦空穢惡，厭苦情敏、忻上志猛，故在閻浮成道，佛身非出世。若約一乘三乘共教時，欲顯閻浮是實即空、是似成假，為事纏綿，聖恒悲愍，佛以本願力悲愍眾生，應於世處成道佛身，現佛故身即出世也。若約一乘時，此閻浮處即一心法界境界，若佛若處俱顯處染無穢之最佛，故顯在此方成道也。但諸應化事義，並皆准此別之。第二供養成機中有四。初文有二：初明興供養，即根也；二「合掌」下明請佛，即欲也。初供養行中有二：初嚴、次結。初有二十三事：初辨事嚴。次「善根」下行嚴。三「如來」下佛德加嚴供養，顯因同果，餘可知也。問：何故十解讚偈別列佛，此即不者，何也？答：解相別知，行即通成故也。

菩薩說偈品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩說偈品第十六

四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同上。

初釋名。自體妙因，行集文班，教則顯彰，故言菩薩說偈也。餘義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名。自體妙因，行集文班，教則顯彰，故言菩薩說偈也。餘義可知。

來意及宗，併同上准也。又問：若義次第相生，意同但所顯別者，何故名目不與上同？答：此但欲交絡顯義意故爾也，但增勝及託法為異者可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意及宗，併同上准也。又問：若義次第相生，意同但所顯別者，何故名目不與上同？答：此但欲交絡顯義意故爾也，但增勝及託法為異者可知。

四釋文者，此內第一集眾序中，世界同慧者，用前解慧即為行所軌故。佛同眼者，行心見法明白故。菩薩同名林者，但以此行益物熾燃，俱興顯備集之相故也。第二段中足指放光，與前會何別？答：況足指有行、住二力，前彰住、此顯行，故況別也。第三說偈序內，十人即各以自已得緣起真如法因歎佛，即歸行相也。初功德林偈，有二：初長行生起、第二說偈下並准之。此文歎法身自在功德有十一偈：初六牒前昇天雲集自在之相、次五法身自在甚深。二慧林偈，文有二：初二辨佛具德難遇、次八釋前具德難遇。八中分三：初二明上具德門、二「如來無與等」下四釋上難遇、三「不可思議劫」下二校量勸修。三勝林偈，有四：初二喻說微深、次一法合、次二辨深所以、次五歎其勝用。四無畏林，內有三：初二舉體勝、次五舉用勝、次三勸學。初體用二文各有二：初舉法深、二歎勝。五慚愧林偈，有五：初一總歎佛法勝益；次一歎勝用相；次六反成勝用所以，此中初一總、次五別、次一重順成人德用、五結人難見也。反成文內，初一愚智性別喻、次一同成虛妄喻、三二性乖違喻、四愚智緣隔喻、五用無相感喻也。六精進林，有三：一總歎人勝、次八廣舉法成人、次一明人法深故難見。八中，一法體無異喻、二法體空無喻、三法體無實喻、四法體離相喻、五法體成真喻、六一成多用喻、七起用依緣喻、八體堅難壞喻，准初說之。七力成就林，有三：初四依他緣起觀、次五分別無相、次一約心歎用也。初文分二：初二法、次二觀。八堅固林，有二：初七辨佛性相二身難議、次三歎勝。前有二：初二喻辨性身、次有五喻合并歎應化也。九如來林偈，有二：初九法喻雙顯、次一勸學。前文有二：初五喻，展轉答五玄疑：一疑法是實，初行答之；二見生異解疑法離因；三疑分別實法離心有之；四疑既是心作何為非有；五謂心作法有知，此可思准。次四法合。造如來者，謂無作佛也。所以者，乘前來意，不得為有作佛故。十智林，有二：前八歎法身甚深、次二結歎勸學。初文有二：初三歎體、次五歎用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此內第一集眾序中，世界同慧者，用前解慧即為行所軌故。佛同眼者，行心見法明白故。菩薩同名林者，但以此行益物熾燃，俱興顯備集之相故也。第二段中足指放光，與前會何別？答：況足指有行、住二力，前彰住、此顯行，故況別也。第三說偈序內，十人即各以自已得緣起真如法因歎佛，即歸行相也。初功德林偈，有二：初長行生起、第二說偈下並准之。此文歎法身自在功德有十一偈：初六牒前昇天雲集自在之相、次五法身自在甚深。二慧林偈，文有二：初二辨佛具德難遇、次八釋前具德難遇。八中分三：初二明上具德門、二「如來無與等」下四釋上難遇、三「不可思議劫」下二校量勸修。三勝林偈，有四：初二喻說微深、次一法合、次二辨深所以、次五歎其勝用。四無畏林，內有三：初二舉體勝、次五舉用勝、次三勸學。初體用二文各有二：初舉法深、二歎勝。五慚愧林偈，有五：初一總歎佛法勝益；次一歎勝用相；次六反成勝用所以，此中初一總、次五別、次一重順成人德用、五結人難見也。反成文內，初一愚智性別喻、次一同成虛妄喻、三二性乖違喻、四愚智緣隔喻、五用無相感喻也。六精進林，有三：一總歎人勝、次八廣舉法成人、次一明人法深故難見。八中，一法體無異喻、二法體空無喻、三法體無實喻、四法體離相喻、五法體成真喻、六一成多用喻、七起用依緣喻、八體堅難壞喻，准初說之。七力成就林，有三：初四依他緣起觀、次五分別無相、次一約心歎用也。初文分二：初二法、次二觀。八堅固林，有二：初七辨佛性相二身難議、次三歎勝。前有二：初二喻辨性身、次有五喻合并歎應化也。九如來林偈，有二：初九法喻雙顯、次一勸學。前文有二：初五喻，展轉答五玄疑：一疑法是實，初行答之；二見生異解疑法離因；三疑分別實法離心有之；四疑既是心作何為非有；五謂心作法有知，此可思准。次四法合。造如來者，謂無作佛也。所以者，乘前來意，不得為有作佛故。十智林，有二：前八歎法身甚深、次二結歎勸學。初文有二：初三歎體、次五歎用也。

功德華聚菩薩十行品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德華聚菩薩十行品第十七

分別有五：一釋十行名及來意。二所治，一乘如前解。三乘終教者，聲聞畏苦障。三所得，通行定及忍善根。四所成，即十行位，即此品宗。五釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別有五：一釋十行名及來意。二所治，一乘如前解。三乘終教者，聲聞畏苦障。三所得，通行定及忍善根。四所成，即十行位，即此品宗。五釋文。

一釋名者，功德者行體。華聚者喻名也。歎行勝妙，能與果為依，眾行集故也。眾德聚集，能嚴無上菩提果是因，故安菩薩也。十行者，數行之本相故。文云「譬如數法十，增一至無量，皆悉是本數，智慧故差別。」從五義得名耳。前眾既集，次須彰說，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，功德者行體。華聚者喻名也。歎行勝妙，能與果為依，眾行集故也。眾德聚集，能嚴無上菩提果是因，故安菩薩也。十行者，數行之本相故。文云「譬如數法十，增一至無量，皆悉是本數，智慧故差別。」從五義得名耳。前眾既集，次須彰說，故次來也。

四此品以所修行體及位為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四此品以所修行體及位為宗。

五辨文者，此文有七分：初三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六利益分、七偈誦。善伏定者，行力也。加勸序者，明此行法其旨甚深，分在非已，自非諸佛加持道力，說之莫由，故次明也。此內有二：初總辨加所為、二「佛子當承佛」下明加相差別。初文有三：初明佛加讚、二「十方」下明加所以、三「欲令汝廣」下辨加所為。初文有三，同上會。所以中有四句，可知。所為中有十句：初一欲令等者總也、次八句廣、次一句結差別。二加相差別，三業可知。問，何故意加與法？答：法是正行之本也，故與法也。又問：前會何以不與法乃與智者？答：法從智生，故親能成行。智境即通，故前會但與智也。此約地前非證位，故作此解耳。二意加中有三，可知。四「告諸菩薩言」下即本分，文有二：初歎十行宗本廣大，即體也；二列十名，即相也。六決定，同前解，但行異耳。問：何故前觀相約性，今此約行業者？答：前解相非勝故約性，此行相即勝故約相也。此可思准。所以並無常果因者，為顯在有流因位耳。第二就本分相中有五：初問、次略答、三重問、四答、五結也。第四答中，一釋歡喜者，施成自他喜；二饒益者，持戒攝益故；三無恚恨者，忍息自他恨；四無盡者，精進獲無窮德；五離癡亂者，得定故也；六善現者，智現緣起法；七無著，即方便度故；八尊重，即成願；九善法者，力智善說；十真實者，得智順理善說。五說分中有十，可知。佛子何等者，此初文，有三：初牒問、次釋、三結。釋文有三：初辨布施行相，有二：初釋、次結。行相有十七句，可知。二「菩薩修歡喜行時」下明行熟廣攝令他喜也。此文有四：一修施儀、二離過、三設方便、四明所為。此文三句，謂自因果及為生。第三句有二，可知。三「離諸我相」下明離三輪成檀度也，此有二句，自利、利他也。二饒益相，文有三：初問、次答、三結。第二文有三：初明性成；二戒體有八句；三「菩薩如是持戒時」下對緣辨持相，此有四：初持戒儀；二辨方便；三離過，此有五句，初句分二可知；四明所成，此有二句可知。三「何以故是我業」下舉行離相成戒度也。此中有二：初問、次答。答文有三：初明觀有五句、二「未度者」下明意、三「我當」下明所起。無恚，文有三：初問、次答、三結。答文有二：初辨忍行體，有八句；二「菩薩成就如是淨慧忍」下對緣辨忍相。相文有三：一他不饒益忍，此能所分二，能中口身分二也。二「菩薩作是思惟」下安忍，有三：謂立、責、答，可知。三「復更思惟」下辨法忍。此中初法；次「是故」下所為，有三句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五辨文者，此文有七分：初三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六利益分、七偈誦。善伏定者，行力也。加勸序者，明此行法其旨甚深，分在非已，自非諸佛加持道力，說之莫由，故次明也。此內有二：初總辨加所為、二「佛子當承佛」下明加相差別。初文有三：初明佛加讚、二「十方」下明加所以、三「欲令汝廣」下辨加所為。初文有三，同上會。所以中有四句，可知。所為中有十句：初一欲令等者總也、次八句廣、次一句結差別。二加相差別，三業可知。問，何故意加與法？答：法是正行之本也，故與法也。又問：前會何以不與法乃與智者？答：法從智生，故親能成行。智境即通，故前會但與智也。此約地前非證位，故作此解耳。二意加中有三，可知。四「告諸菩薩言」下即本分，文有二：初歎十行宗本廣大，即體也；二列十名，即相也。六決定，同前解，但行異耳。問：何故前觀相約性，今此約行業者？答：前解相非勝故約性，此行相即勝故約相也。此可思准。所以並無常果因者，為顯在有流因位耳。第二就本分相中有五：初問、次略答、三重問、四答、五結也。第四答中，一釋歡喜者，施成自他喜；二饒益者，持戒攝益故；三無恚恨者，忍息自他恨；四無盡者，精進獲無窮德；五離癡亂者，得定故也；六善現者，智現緣起法；七無著，即方便度故；八尊重，即成願；九善法者，力智善說；十真實者，得智順理善說。五說分中有十，可知。佛子何等者，此初文，有三：初牒問、次釋、三結。釋文有三：初辨布施行相，有二：初釋、次結。行相有十七句，可知。二「菩薩修歡喜行時」下明行熟廣攝令他喜也。此文有四：一修施儀、二離過、三設方便、四明所為。此文三句，謂自因果及為生。第三句有二，可知。三「離諸我相」下明離三輪成檀度也，此有二句，自利、利他也。二饒益相，文有三：初問、次答、三結。第二文有三：初明性成；二戒體有八句；三「菩薩如是持戒時」下對緣辨持相，此有四：初持戒儀；二辨方便；三離過，此有五句，初句分二可知；四明所成，此有二句可知。三「何以故是我業」下舉行離相成戒度也。此中有二：初問、次答。答文有三：初明觀有五句、二「未度者」下明意、三「我當」下明所起。無恚，文有三：初問、次答、三結。答文有二：初辨忍行體，有八句；二「菩薩成就如是淨慧忍」下對緣辨忍相。相文有三：一他不饒益忍，此能所分二，能中口身分二也。二「菩薩作是思惟」下安忍，有三：謂立、責、答，可知。三「復更思惟」下辨法忍。此中初法；次「是故」下所為，有三句

；三「佛所行法」下辨疑也。無盡相，文有三，謂問、答、結。答文有三：初辨精進體，即懃勇進，有十一句；二「菩薩復作是念」下加行進，有二，初明所離、二辨所趣；三「菩薩成就如是」下辨難壞無足等也，此有二：初有二問答辨難壞、二釋分齊可知。離癡相，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨入理安樂住定、二是菩薩成就寂靜引通定、三「菩薩聞此能壞」下隨利他定。此初內有三：初辨定體無失。二「菩薩成就如是等」下辨定業用，此中有四：初總辨；二「何以故」下釋所以；三此菩薩下別辨，有二：初辨、次對因明也；四「如是等」下以廣顯略也。三「菩薩於三昧中」下辨觀行成前自在耳。此中相性、成、治分三，餘文可知也。善現，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨加行般若、二「無所依無所住」下正證智、三「分別一切世間法」下後智般若。初文有二：初明智體、二「無所有」下釋成前義。正證，文有十八句，有四：初七，辨智與理相應；二「離業報」下六，辨正證離諸相；三「無所依住」下二句，辨所住分量；四「入離虛妄」下三句，明觀成分入無性問也。後智，文有三：初辨如量智中如理，即顯所知法；二「安住三世平等」下辨如量智中如量，即對所化生；三「是菩薩住此行時」下德用自在。餘文思之可知。七無著，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨自利方便。二「初得受記」下辨利他方便。三「菩薩如是觀察」下二，自他利善巧滿足，有二：初辨二行、二「所以者何」下辨所以可知也。自分文有二：初自分位中修；二「不捨菩薩心」下辨勝分位修，有二可知。自分位有三：初於淨法中修無著行，有二可知；二「見不淨剎」下於染行中見不淨修；三「何以故」下辨前無著所以，有三：初問答總辨、二廣辨、三對生明離過。二利他，文分三：初辨大悲方便觀；「觀二不著身等」下正明不著行，此中有十句；三「何以故」下明不著所以。初大悲觀有三：初辨大悲深重、二「爾時菩薩見彼生」下明增上、三「爾時菩薩作如是念」下明為首耳。尊重，文有三：初問、次答、三結。答文有六：初辨所遵法。二「此菩薩行時」下辨所趣，此有二：初趣、二益。益有三益：一成願、二成生、三顯理。理中有二：初法喻合，即立宗；二有二責，可知。三「菩薩如是」下辨所成用，有法喻合三文。初法中，初行行離非；二得法為人；三成功入法界；四「而菩薩摩訶薩」下明行自在；五「如是菩薩成就」下辨用無二，此文有四義，第四義答中法喻合三，文可知；六「此菩薩」下明行成就有二：初自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；三「佛所行法」下辨疑也。無盡相，文有三，謂問、答、結。答文有三：初辨精進體，即懃勇進，有十一句；二「菩薩復作是念」下加行進，有二，初明所離、二辨所趣；三「菩薩成就如是」下辨難壞無足等也，此有二：初有二問答辨難壞、二釋分齊可知。離癡相，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨入理安樂住定、二是菩薩成就寂靜引通定、三「菩薩聞此能壞」下隨利他定。此初內有三：初辨定體無失。二「菩薩成就如是等」下辨定業用，此中有四：初總辨；二「何以故」下釋所以；三此菩薩下別辨，有二：初辨、次對因明也；四「如是等」下以廣顯略也。三「菩薩於三昧中」下辨觀行成前自在耳。此中相性、成、治分三，餘文可知也。善現，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨加行般若、二「無所依無所住」下正證智、三「分別一切世間法」下後智般若。初文有二：初明智體、二「無所有」下釋成前義。正證，文有十八句，有四：初七，辨智與理相應；二「離業報」下六，辨正證離諸相；三「無所依住」下二句，辨所住分量；四「入離虛妄」下三句，明觀成分入無性問也。後智，文有三：初辨如量智中如理，即顯所知法；二「安住三世平等」下辨如量智中如量，即對所化生；三「是菩薩住此行時」下德用自在。餘文思之可知。七無著，文有三：初問、次答、三結。答文有三：初辨自利方便。二「初得受記」下辨利他方便。三「菩薩如是觀察」下二，自他利善巧滿足，有二：初辨二行、二「所以者何」下辨所以可知也。自分文有二：初自分位中修；二「不捨菩薩心」下辨勝分位修，有二可知。自分位有三：初於淨法中修無著行，有二可知；二「見不淨剎」下於染行中見不淨修；三「何以故」下辨前無著所以，有三：初問答總辨、二廣辨、三對生明離過。二利他，文分三：初辨大悲方便觀；「觀二不著身等」下正明不著行，此中有十句；三「何以故」下明不著所以。初大悲觀有三：初辨大悲深重、二「爾時菩薩見彼生」下明增上、三「爾時菩薩作如是念」下明為首耳。尊重，文有三：初問、次答、三結。答文有六：初辨所遵法。二「此菩薩行時」下辨所趣，此有二：初趣、二益。益有三益：一成願、二成生、三顯理。理中有二：初法喻合，即立宗；二有二責，可知。三「菩薩如是」下辨所成用，有法喻合三文。初法中，初行行離非；二得法為人；三成功入法界；四「而菩薩摩訶薩」下明行自在；五「如是菩薩成就」下辨用無二，此文有四義，第四義答中法喻合三，文可知；六「此菩薩」下明行成就有二：初自

利、二利他。他文有二：初教；二申己意以去疑，有二：初申意、二有二責，可知也。九善法，文有四：初問、次答、三結、四利益。答文有三：初舉善法以為佛種、二「清淨陀羅尼」下釋成行體、三「菩薩摩訶薩安住善法行」下約修辨成。第二釋成行體，文有二：初辨行體，有二可知；二「爾時菩薩」下明行作用，作用有二可知。三約修辨成，文有二：初總、次別。別文有三：初總；次「佛子」下別，有二可知；三「成就如是十種身」下結成行用。十真實，文有二：初問、次答。答文有七：一言行相應故真實。二「此菩薩」下行相應，此即釋名。三「菩薩成就眾生」下辨行體，此有二，初立、次「是故」下結勝。前文有二，各有立、責、答。四「不捨」下辨行用，謂身口意即為三也。五「菩薩摩訶薩住大悲」下辨即位以因成果。六「是名」下結。七「此菩薩安住」下成利益也。上來約一乘信行相。若約三乘寄位別觀時如經。初行之中為自得一切種智故起四精進，懃修二善、懃斷二惡，為求佛果故。第二行中為得自身有大力故為四如意足，念守境、精進馳求、定捨攝、慧照境，得法無生自在故。第三行中願無畏具足故，謂五根信進念定慧皆無相故。第四行中求具足三寶故，謂五分法身，戒除形非、定無心亂、慧悟相虛、解脫無累、知見一切眾生無縛，知見解脫故、諸法虛空無二故。第五行中為化一切眾生故，謂八正道：從師生慧名正知見，得法生思名正思惟，出家受道得三道分名正語、正業、正命，入法性空名正定、正覺，於無生無二觀一合相故。第六行中大悲故起七觀，擇法、念法、精進法、觀法、喜法、定法、慧法，入一相故。第七行中為得四無礙故，謂五善根正觀、煖觀、頂觀、忍觀、三界空第一觀，能生十地無相大明慧，聖人胎未變第一空平等故。第八行中一切佛國中行行故，謂四化法，法辨、義辨、語辨、樂說辨，此四名慧，性照一切法無生，第一義諦中行故。第九行中於一念中照一切法，謂三世十二因緣皆假合會以成性，實不可得故。第十行中為自在轉大法輪故，謂菩薩三寶，智覺中道一切法無生佛寶、則用為法寶、常行六道與物相應名僧寶，轉一切眾生流入佛海故。此約三乘寄位語也。六「爾時佛神力故」者，證成所說。此文有四：初動地雨華等；二「如是四天」下結會平等；三「爾時各過」下明十方菩薩證成。以此十方菩薩證成文，即知諸會後但此處同名佛菩薩並為證義故來。會初十方同名集者，但是影響標位分齊，未是證法，餘可准之。四結通十方。七重誦文，有二：初長行，辨說偈意。問：此中佛種性、菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利、二利他。他文有二：初教；二申己意以去疑，有二：初申意、二有二責，可知也。九善法，文有四：初問、次答、三結、四利益。答文有三：初舉善法以為佛種、二「清淨陀羅尼」下釋成行體、三「菩薩摩訶薩安住善法行」下約修辨成。第二釋成行體，文有二：初辨行體，有二可知；二「爾時菩薩」下明行作用，作用有二可知。三約修辨成，文有二：初總、次別。別文有三：初總；次「佛子」下別，有二可知；三「成就如是十種身」下結成行用。十真實，文有二：初問、次答。答文有七：一言行相應故真實。二「此菩薩」下行相應，此即釋名。三「菩薩成就眾生」下辨行體，此有二，初立、次「是故」下結勝。前文有二，各有立、責、答。四「不捨」下辨行用，謂身口意即為三也。五「菩薩摩訶薩住大悲」下辨即位以因成果。六「是名」下結。七「此菩薩安住」下成利益也。上來約一乘信行相。若約三乘寄位別觀時如經。初行之中為自得一切種智故起四精進，懃修二善、懃斷二惡，為求佛果故。第二行中為得自身有大力故為四如意足，念守境、精進馳求、定捨攝、慧照境，得法無生自在故。第三行中願無畏具足故，謂五根信進念定慧皆無相故。第四行中求具足三寶故，謂五分法身，戒除形非、定無心亂、慧悟相虛、解脫無累、知見一切眾生無縛，知見解脫故、諸法虛空無二故。第五行中為化一切眾生故，謂八正道：從師生慧名正知見，得法生思名正思惟，出家受道得三道分名正語、正業、正命，入法性空名正定、正覺，於無生無二觀一合相故。第六行中大悲故起七觀，擇法、念法、精進法、觀法、喜法、定法、慧法，入一相故。第七行中為得四無礙故，謂五善根正觀、煖觀、頂觀、忍觀、三界空第一觀，能生十地無相大明慧，聖人胎未變第一空平等故。第八行中一切佛國中行行故，謂四化法，法辨、義辨、語辨、樂說辨，此四名慧，性照一切法無生，第一義諦中行故。第九行中於一念中照一切法，謂三世十二因緣皆假合會以成性，實不可得故。第十行中為自在轉大法輪故，謂菩薩三寶，智覺中道一切法無生佛寶、則用為法寶、常行六道與物相應名僧寶，轉一切眾生流入佛海故。此約三乘寄位語也。六「爾時佛神力故」者，證成所說。此文有四：初動地雨華等；二「如是四天」下結會平等；三「爾時各過」下明十方菩薩證成。以此十方菩薩證成文，即知諸會後但此處同名佛菩薩並為證義故來。會初十方同名集者，但是影響標位分齊，未是證法，餘可准之。四結通十方。七重誦文，有二：初長行，辨說偈意。問：此中佛種性、菩

薩種性何別？答：因位菩薩由佛而成即是佛性，由菩薩自成即菩薩性也。此等可思准耳。二說偈，有一百一十二偈。此中有三：初七字偈總歎、二別歎、三後有四行總結大情。思之。又此眾德，上十行一一位中皆具有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩種性何別？答：因位菩薩由佛而成即是佛性，由菩薩自成即菩薩性也。此等可思准耳。二說偈，有一百一十二偈。此中有三：初七字偈總歎、二別歎、三後有四行總結大情。思之。又此眾德，上十行一一位中皆具有也。

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之上)

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第二(之下)

終南山至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺沙門智儼述

菩薩十無盡藏品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩十無盡藏品第十八

四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同上。

菩薩者人。十者本數。無盡，分齊也。藏者蘊積也。良以體非數分、行無窮竭，而生滅所不易，故云無盡。一攝一切統含無外，故曰藏也。餘可准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩者人。十者本數。無盡，分齊也。藏者蘊積也。良以體非數分、行無窮竭，而生滅所不易，故云無盡。一攝一切統含無外，故曰藏也。餘可准知。

二來意者，所以來，正位自分已成，次明進勝入後位故來也。所以前問在迴向後，今答在前者，欲顯行通故也。亦可迴向屬助方便，藏從行本故在初前耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，所以來，正位自分已成，次明進勝入後位故來也。所以前問在迴向後，今答在前者，欲顯行通故也。亦可迴向屬助方便，藏從行本故在初前耳。

三品，以能所甚深功德蘊積諸義為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三品，以能所甚深功德蘊積諸義為宗。

四辨文者，此文有三：初舉數引證略歎列名、二「何等為菩薩」下辨相、三「此藏有十」下結歎也。初文有二，可知。十名者，一信，即十地第一，及《攝論》中書持。二戒，即地中慈悲，及論中第六教他得。三慚、四愧，即地中行，及論中第九獨處空閑等。五聞，即地中知諸經論，及論中第四恭敬聽受。六施，即地名捨，及論中名施他。七慧，即地第十如法修，即論中第十修相入意。八正念，即地中不疲惓，及論中自讀。九持，即地中堅固力，即論中第七如所說一心習也。十辯，即地中六善解世法即四辨也，即論第八為他如理廣釋。《地論》及《攝論》皆有供養，此中何故無者？此中分慚愧為二故也，亦可此藏與彼一向義別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨文者，此文有三：初舉數引證略歎列名、二「何等為菩薩」下辨相、三「此藏有十」下結歎也。初文有二，可知。十名者，一信，即十地第一，及《攝論》中書持。二戒，即地中慈悲，及論中第六教他得。三慚、四愧，即地中行，及論中第九獨處空閑等。五聞，即地中知諸經論，及論中第四恭敬聽受。六施，即地名捨，及論中名施他。七慧，即地第十如法修，即論中第十修相入意。八正念，即地中不疲惓，及論中自讀。九持，即地中堅固力，即論中第七如所說一心習也。十辯，即地中六善解世法即四辨也，即論第八為他如理廣釋。《地論》及《攝論》皆有供養，此中何故無者？此中分慚愧為二故也，亦可此藏與彼一向義別也。

二廣辨，文有二：一釋相、二「是為」下結歎行用能成大果。初信藏，文有四：初列名、二辨相、三結、四重歎行用。二辨相有三：初自性住佛性、二「佛如是知」下約至得果性、三「此菩薩成就如是」下約引出性。初自性文有三：初入理、次辨信堅固、三「何以故」下決疑也。第二至得果文，初辨信境、次「菩薩成就」下明信解成相。第三引出，文有三：初牒前、次「不退」下即明信境界分齊、次「護持」下辨信行成。戒藏有三：初列名、次別釋、三「是為」下結。已下諸文三段，准此可知。二別釋，文有三：初牒十名、次「何等」下辨相、三「此菩薩持如是等」下大悲利物用。就不諍戒中，不非先制、不更造立者，隨順實際體非集起。心常隨順向涅槃者，一切諸事即涅槃相，不復更滅也。慚文有三，同前。第二辨相內有四：初知己過、二「一切」下識生有罪、三「自惟」下上聖知見、四「是故」下離過顯慚心。愧文有三，同前。第二辨相內有四：初知己過、二「復作」下知生有罪、三上聖見知、四「我當」下離過顯愧耳。多聞第二辨相內，初列所聞十種事、二辨十相、三「菩薩作如是念」下利他。十二因緣是無為者，《婆沙》一師云：有為不自立，因無為故也。此中文有六無為。又解：一空約事相辨；二涅槃約位論；三數滅約性散；四非數滅就事散；五緣生約理從事；六法界理不對事耳，對情即有為所以。及餘意思之可解也。此等義並是自體緣起，參而不雜，不可以事相論也。是以大乘教相，若論方便解入時，一切教相要況詮中取也。若論正解時，要是祕密教詮方得顯大乘義相也。甚須得意，勿惑其聲。無記有六十也。施，第二辨相，夫言施者，以捨濟資益為義，故文言乃至自受資用無非是施。若就事相中明時，如文所列；若據詮表以明，但使解遠窮宗，莫問玄想之以正智。一開情已乃至三業起動進參，隨緣所作，無不隨順如實，與無盡藏相應，故能建立無上菩提根本種子。文有二：初列名、後廣辨。前施法中有三種施法准可知，餘文相顯可知。慧，第二辨相內有五：初七句所知境，前四各有二義：一色苦是報色、二色集是業色、三色滅是分別性色、四色道是道共善色，第二色苦者色無常、二色集生後、三色滅即如、四色道謂成道具也。餘准之。聲聞菩薩等者，初知人；次知所軌法；三知道因，雜煩惱習故得集名；四知滅果也。體相，如下說。次「云何知」下辨加行觀諸法。即自利有問答二文。答中有六句可知。三「廣為說」下利他，有五句：初總、二問答明義分齊、三問答顯說儀、四責、五答所由有四句耳。四「菩薩成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二廣辨，文有二：一釋相、二「是為」下結歎行用能成大果。初信藏，文有四：初列名、二辨相、三結、四重歎行用。二辨相有三：初自性住佛性、二「佛如是知」下約至得果性、三「此菩薩成就如是」下約引出性。初自性文有三：初入理、次辨信堅固、三「何以故」下決疑也。第二至得果文，初辨信境、次「菩薩成就」下明信解成相。第三引出，文有三：初牒前、次「不退」下即明信境界分齊、次「護持」下辨信行成。戒藏有三：初列名、次別釋、三「是為」下結。已下諸文三段，准此可知。二別釋，文有三：初牒十名、次「何等」下辨相、三「此菩薩持如是等」下大悲利物用。就不諍戒中，不非先制、不更造立者，隨順實際體非集起。心常隨順向涅槃者，一切諸事即涅槃相，不復更滅也。慚文有三，同前。第二辨相內有四：初知己過、二「一切」下識生有罪、三「自惟」下上聖知見、四「是故」下離過顯慚心。愧文有三，同前。第二辨相內有四：初知己過、二「復作」下知生有罪、三上聖見知、四「我當」下離過顯愧耳。多聞第二辨相內，初列所聞十種事、二辨十相、三「菩薩作如是念」下利他。十二因緣是無為者，《婆沙》一師云：有為不自立，因無為故也。此中文有六無為。又解：一空約事相辨；二涅槃約位論；三數滅約性散；四非數滅就事散；五緣生約理從事；六法界理不對事耳，對情即有為所以。及餘意思之可解也。此等義並是自體緣起，參而不雜，不可以事相論也。是以大乘教相，若論方便解入時，一切教相要況詮中取也。若論正解時，要是祕密教詮方得顯大乘義相也。甚須得意，勿惑其聲。無記有六十也。施，第二辨相，夫言施者，以捨濟資益為義，故文言乃至自受資用無非是施。若就事相中明時，如文所列；若據詮表以明，但使解遠窮宗，莫問玄想之以正智。一開情已乃至三業起動進參，隨緣所作，無不隨順如實，與無盡藏相應，故能建立無上菩提根本種子。文有二：初列名、後廣辨。前施法中有三種施法准可知，餘文相顯可知。慧，第二辨相內有五：初七句所知境，前四各有二義：一色苦是報色、二色集是業色、三色滅是分別性色、四色道是道共善色，第二色苦者色無常、二色集生後、三色滅即如、四色道謂成道具也。餘准之。聲聞菩薩等者，初知人；次知所軌法；三知道因，雜煩惱習故得集名；四知滅果也。體相，如下說。次「云何知」下辨加行觀諸法。即自利有問答二文。答中有六句可知。三「廣為說」下利他，有五句：初總、二問答明義分齊、三問答顯說儀、四責、五答所由有四句耳。四「菩薩成就

」下辨利自他行成相，有二可知。五「此智慧藏有十種」下辨慧攝無盡，有四可知。念藏，第二辨相文有三：初辨所念淨法。云念佛者，隨順實覺也。云授記者，實覺妙軌顯此心懷也。云念持修多羅者，圓覺等滿相彰於外，妙軌備時以為世則故也。次「菩薩作如是念」下辨十念體。三「此菩薩住是」下明念堅強也。言妙者，妙過餘人。淨念者，所記分明。不濁者，不雜闇障。遍淨念者，於法悉明。離塵念者，於所念事不生貪染。離種種塵念者，不生餘結。離垢念者，不計我能。光曜念者，廣照無極。言樂念，樂修不息。無障礙者，發意即知，不得思量等也。持，文有四：初問、二辨相、三結、四歎德耳。辨相文有三：初辨持人、次佛明所聞緣處、三「聞持一品」下辨所聞法。辯釋相有四：初牒、次辨、三結、四歎德。第二廣辨，文有五：初明後智辨體、二「廣為」下明辯功能、三「何故」下釋成、四「成就此藏故」下廣明辨德所成之事、五「此菩薩成就百萬」下成辦無盡之用事也。此文有二：初釋、次問答去疑。「云佛子是為」下，第二結德用能成大果無盡。次「此藏有十種」下，第三結歎，辯藏深奧生德無盡，有四可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」下辨利自他行成相，有二可知。五「此智慧藏有十種」下辨慧攝無盡，有四可知。念藏，第二辨相文有三：初辨所念淨法。云念佛者，隨順實覺也。云授記者，實覺妙軌顯此心懷也。云念持修多羅者，圓覺等滿相彰於外，妙軌備時以為世則故也。次「菩薩作如是念」下辨十念體。三「此菩薩住是」下明念堅強也。言妙者，妙過餘人。淨念者，所記分明。不濁者，不雜闇障。遍淨念者，於法悉明。離塵念者，於所念事不生貪染。離種種塵念者，不生餘結。離垢念者，不計我能。光曜念者，廣照無極。言樂念，樂修不息。無障礙者，發意即知，不得思量等也。持，文有四：初問、二辨相、三結、四歎德耳。辨相文有三：初辨持人、次佛明所聞緣處、三「聞持一品」下辨所聞法。辯釋相有四：初牒、次辨、三結、四歎德。第二廣辨，文有五：初明後智辨體、二「廣為」下明辯功能、三「何故」下釋成、四「成就此藏故」下廣明辨德所成之事、五「此菩薩成就百萬」下成辦無盡之用事也。此文有二：初釋、次問答去疑。「云佛子是為」下，第二結德用能成大果無盡。次「此藏有十種」下，第三結歎，辯藏深奧生德無盡，有四可知也。

第五會佛昇兜率天宮一切寶殿品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會佛昇兜率天宮一切寶殿品第十九

此即答上迴向門。四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即答上迴向門。四門同上。

一釋名者，知足天約行准之。又前第三會但說其殿，第四會但論莊嚴，第五會云一切寶莊嚴，第六會摩尼寶等者欲顯慈悲德相隨物轉增故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，知足天約行准之。又前第三會但說其殿，第四會但論莊嚴，第五會云一切寶莊嚴，第六會摩尼寶等者欲顯慈悲德相隨物轉增故也。

二來意者，所以來者，若不迴向，進行莫由故也。一會來意、二品來意，同前准之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，所以來者，若不迴向，進行莫由故也。一會來意、二品來意，同前准之可知。

第三會宗者，分別有二：約人法同有體相用，准上可知。又因此會宗體，更舉上下諸會別。宗有二義：一舉普賢性起實德，隨差別緣以起信心故說，即初會明世界海、第二會十信、第三會十解、第四會十行、第五會方便迴向、第六會明修成本有無漏因果二行法等、第七會依法成因果行德、第八會依人成位差別德也。此並是一乘三乘共學法。第二攝差別緣以從本實，即初會觀圓明五海十智以起說、第二會位信位成就本實因果分量德、第三會解位顯證性德普賢因果、第四會行位顯證本性普賢因果、第五會方便迴向位顯證法界如相普賢因果、第六會證位顯證性普賢因果、第七會依法以顯通教普賢因果行德分齊、第八會依人顯證普賢因果緣起理事德位分量差別義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會宗者，分別有二：約人法同有體相用，准上可知。又因此會宗體，更舉上下諸會別。宗有二義：一舉普賢性起實德，隨差別緣以起信心故說，即初會明世界海、第二會十信、第三會十解、第四會十行、第五會方便迴向、第六會明修成本有無漏因果二行法等、第七會依法成因果行德、第八會依人成位差別德也。此並是一乘三乘共學法。第二攝差別緣以從本實，即初會觀圓明五海十智以起說、第二會位信位成就本實因果分量德、第三會解位顯證性德普賢因果、第四會行位顯證本性普賢因果、第五會方便迴向位顯證法界如相普賢因果、第六會證位顯證性普賢因果、第七會依法以顯通教普賢因果行德分齊、第八會依人顯證普賢因果緣起理事德位分量差別義也。

四釋文者，此文三品分二：初二前方便序、後一正宗。此初品有二：初體用、二融體。融內有三，謂身口意。又因果相應為後方便也，上皆同此耳。第二「時彼天王」下赴緣攝化。此文有六：一「時彼天王」下從體起用為攝化緣；二「即於」下辨王修供養具即成就根；三「爾時世尊以佛莊嚴」下明佛受請昇座明機感相；四「爾時佛神力為天王故」下明勝力加被息亂住靜；五「爾時天王」下明從靜定發智偈歎也；六「爾時世尊昇一切寶殿」下辨佛法身平等攝益成事不虛。第二文有二：初成根；二「爾時天王為如來敷坐竟」下天王出迎世尊，辨敬儀也，即根熟成欲。初嚴供具，文有三：初總嚴立宗、二「所謂」下別廣辨修入方儀、三「如是四天」下結歎同等顯機應法。初文有二：初總明嚴座、二「過去修習」下辨因緣。因緣有十三，初一總、餘別。次第除疑，可知也。就第二「所謂」下廣說在殿修供養行成方儀中，大文有三：初辨器世間莊嚴自在行；二「百萬億諸天神王」下明眾生世間莊嚴自在行，此能供養人；第三「百萬億諸大菩薩」下智正覺莊嚴自在行，此分證理故。有異解云：此中有五十八眾，可知。初器，文有二：初外塵莊嚴具、二「百萬億神力自在」下明內法莊嚴。智正覺中，初十三辨人、次二十句行德。諸大菩薩者入道場，會人。華手等，信解位也。第二迎佛，文有三：初出迎辨敬儀有二，謂初結前、二生後也；二設供養；三正申請。二設供，文分三：初明自分行供養，有二，初外、二內，可知；二「佛神力故」下明勝進分行供養；三「爾時一切諸天眾」下辨二行入佛界也。二勝分德中有三：初總、二別莊嚴虛空、三出華供養如來也。三「爾時一切諸天眾」下明入佛界，中有三：初辨利他、二「時諸天見如來身一一毛孔」下自利德、三「爾時如來」下辨自他平等圓極自在。就前段中，初知利他德、二「如是正念」下十句結觀解益。初知中有二：初人雄等報身德、二「順眾生根為現佛身」下化身德。報身中，初身業德、次「住一切智」下辨口業德、三「佛智慧月」下明意業。二化佛中，初身業、二「常以法施」下明口業、三「皆由從心起」下辨意業。此等上遠佛境，即是迴向。因人用事，可准之。二自利德中有六句：初辨放光相、二「自然」下辨光說偈、三「顯現阿僧祇」下明莊嚴相、四「顯現不可思」下出化身說法、五「又佛身中」下出寶光明顯其因行、六「又覩自在神力」下明說法教化。三自他平等圓極，文有四：初牒前慈悲德、二「欲令無量」下隨機攝益、三「成就如來」下入佛界德成、「四如來顯現」下結歎難盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此文三品分二：初二前方便序、後一正宗。此初品有二：初體用、二融體。融內有三，謂身口意。又因果相應為後方便也，上皆同此耳。第二「時彼天王」下赴緣攝化。此文有六：一「時彼天王」下從體起用為攝化緣；二「即於」下辨王修供養具即成就根；三「爾時世尊以佛莊嚴」下明佛受請昇座明機感相；四「爾時佛神力為天王故」下明勝力加被息亂住靜；五「爾時天王」下明從靜定發智偈歎也；六「爾時世尊昇一切寶殿」下辨佛法身平等攝益成事不虛。第二文有二：初成根；二「爾時天王為如來敷坐竟」下天王出迎世尊，辨敬儀也，即根熟成欲。初嚴供具，文有三：初總嚴立宗、二「所謂」下別廣辨修入方儀、三「如是四天」下結歎同等顯機應法。初文有二：初總明嚴座、二「過去修習」下辨因緣。因緣有十三，初一總、餘別。次第除疑，可知也。就第二「所謂」下廣說在殿修供養行成方儀中，大文有三：初辨器世間莊嚴自在行；二「百萬億諸天神王」下明眾生世間莊嚴自在行，此能供養人；第三「百萬億諸大菩薩」下智正覺莊嚴自在行，此分證理故。有異解云：此中有五十八眾，可知。初器，文有二：初外塵莊嚴具、二「百萬億神力自在」下明內法莊嚴。智正覺中，初十三辨人、次二十句行德。諸大菩薩者入道場，會人。華手等，信解位也。第二迎佛，文有三：初出迎辨敬儀有二，謂初結前、二生後也；二設供養；三正申請。二設供，文分三：初明自分行供養，有二，初外、二內，可知；二「佛神力故」下明勝進分行供養；三「爾時一切諸天眾」下辨二行入佛界也。二勝分德中有三：初總、二別莊嚴虛空、三出華供養如來也。三「爾時一切諸天眾」下明入佛界，中有三：初辨利他、二「時諸天見如來身一一毛孔」下自利德、三「爾時如來」下辨自他平等圓極自在。就前段中，初知利他德、二「如是正念」下十句結觀解益。初知中有二：初人雄等報身德、二「順眾生根為現佛身」下化身德。報身中，初身業德、次「住一切智」下辨口業德、三「佛智慧月」下明意業。二化佛中，初身業、二「常以法施」下明口業、三「皆由從心起」下辨意業。此等上遠佛境，即是迴向。因人用事，可准之。二自利德中有六句：初辨放光相、二「自然」下辨光說偈、三「顯現阿僧祇」下明莊嚴相、四「顯現不可思」下出化身說法、五「又佛身中」下出寶光明顯其因行、六「又覩自在神力」下明說法教化。三自他平等圓極，文有四：初牒前慈悲德、二「欲令無量」下隨機攝益、三「成就如來」下入佛界德成、「四如來顯現」下結歎難盡

。第三赴緣攝化，文有三：初正赴、二等餘方、三辨益，可知。第五智，文有三：初長行憶念，即是智體。二說偈明智相。何意歎一佛德者？為彰迴向多方便，歸一慈悲善巧也。三等通餘方。第六攝化成事，文有四：初辨赴機。二正攝化。三成益，文有二：初二句順理、次順事。所以但辨具德，不廣殿如來處者，為顯方便別莊嚴也。四等通十方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。第三赴緣攝化，文有三：初正赴、二等餘方、三辨益，可知。第五智，文有三：初長行憶念，即是智體。二說偈明智相。何意歎一佛德者？為彰迴向多方便，歸一慈悲善巧也。三等通餘方。第六攝化成事，文有四：初辨赴機。二正攝化。三成益，文有二：初二句順理、次順事。所以但辨具德，不廣殿如來處者，為顯方便別莊嚴也。四等通十方也。

兜率天宮菩薩雲集讚佛品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率天宮菩薩雲集讚佛品第二十

四門同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同上。

一釋名者，有四義：一處、二人、三身儀、四口業。或六句，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，有四義：一處、二人、三身儀、四口業。或六句，可知。

二來意，同前，但所為別耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意，同前，但所為別耳。

三宗，亦同前准之。但迴入此品，歎方便佛行為異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗，亦同前准之。但迴入此品，歎方便佛行為異耳。

四釋文者，此品三序：初文集眾序內，先舉佛神力顯分齊；次辨所集眾；後「如此」下結所集眾。第二內三世間，可知。眾生世間中有五句：初列名、次依本修行、三俱來、四依方而坐、五歎德。歎德有三：初明自利行、二「一切眾生觀無厭足」下利他行、三「此諸菩薩」下辨自他德用自在。第二放光序中有三：初辨光出處、二明所照處、三「彼諸菩薩」下光所攝益即歎德也。兩膝放勝光者，法身行中入佛境界增長勝妙相也。膝者，表進方便相也。歎德中有三：初總、次別、三結。別中有三：初自利、二「教化成就」下一句利他、三「勝進」可知耳。讚佛序中，金剛者，因行堅也。幢者，行成高出也，亦有攝伏義耳。又十菩薩中，初名金剛幢者，明自體真實，能消殄相累，超世之道標別勝負，故名金剛幢也。餘相可知。此中諸偈並約迴向方便顯其佛德，即以此教為詮善巧相也，餘准思之。諸偈文若有二：初長行生起、第二正說偈。初偈有三：初五自利德、次三利他、次二勸修也。堅固偈，有三：初三歎佛自利堅固、次四歎利他堅固、次三勸修也。勇猛偈，有三：初二辨法界海深、次五辨利用廣大、次三結體用圓極也。夜光偈，有二：初四歎法身自在、次六歎化用自在。智偈，有二：初一歎即位德、次九辨所見勝。所見，文有二：初一總、次八別。別文有三：初二歎佛德、次四明佛離數相、次二辨離世相耳。寶偈，有三：初一化身、次二法身、次七報身。又問：何故科此經文多依三乘者，何也？答：所為人三乘者多，故爾也。一乘義文，准之可知。精進偈，有二：初六通三身自在、次四約四喻辨成。離垢偈，有三：初七歎智身、次二歎法身、次一總釋。真實偈，有五：初二歎化身自在、次二法性身自在、次四重成前化、次一辨趣方儀、次一結成身離相。法偈，有四：初二辨明策修者意、次三總舉損益釋成、次四廣辨損益相以歎德、次一顯德相也。又亦可此十菩薩德歎不須別科，一一句義即一方便法也，此約一乘意取文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此品三序：初文集眾序內，先舉佛神力顯分齊；次辨所集眾；後「如此」下結所集眾。第二內三世間，可知。眾生世間中有五句：初列名、次依本修行、三俱來、四依方而坐、五歎德。歎德有三：初明自利行、二「一切眾生觀無厭足」下利他行、三「此諸菩薩」下辨自他德用自在。第二放光序中有三：初辨光出處、二明所照處、三「彼諸菩薩」下光所攝益即歎德也。兩膝放勝光者，法身行中入佛境界增長勝妙相也。膝者，表進方便相也。歎德中有三：初總、次別、三結。別中有三：初自利、二「教化成就」下一句利他、三「勝進」可知耳。讚佛序中，金剛者，因行堅也。幢者，行成高出也，亦有攝伏義耳。又十菩薩中，初名金剛幢者，明自體真實，能消殄相累，超世之道標別勝負，故名金剛幢也。餘相可知。此中諸偈並約迴向方便顯其佛德，即以此教為詮善巧相也，餘准思之。諸偈文若有二：初長行生起、第二正說偈。初偈有三：初五自利德、次三利他、次二勸修也。堅固偈，有三：初三歎佛自利堅固、次四歎利他堅固、次三勸修也。勇猛偈，有三：初二辨法界海深、次五辨利用廣大、次三結體用圓極也。夜光偈，有二：初四歎法身自在、次六歎化用自在。智偈，有二：初一歎即位德、次九辨所見勝。所見，文有二：初一總、次八別。別文有三：初二歎佛德、次四明佛離數相、次二辨離世相耳。寶偈，有三：初一化身、次二法身、次七報身。又問：何故科此經文多依三乘者，何也？答：所為人三乘者多，故爾也。一乘義文，准之可知。精進偈，有二：初六通三身自在、次四約四喻辨成。離垢偈，有三：初七歎智身、次二歎法身、次一總釋。真實偈，有五：初二歎化身自在、次二法性身自在、次四重成前化、次一辨趣方儀、次一結成身離相。法偈，有四：初二辨明策修者意、次三總舉損益釋成、次四廣辨損益相以歎德、次一顯德相也。又亦可此十菩薩德歎不須別科，一一句義即一方便法也，此約一乘意取文也。

金剛幢菩薩迴向品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢菩薩迴向品第二十一

分別五門：一釋十迴向名及來意；二辨所治，一乘如前准三乘，除獨覺捨大悲障；三所得，無間定及世間第一善根；四所成，十迴向行位，即宗體也。五釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別五門：一釋十迴向名及來意；二辨所治，一乘如前准三乘，除獨覺捨大悲障；三所得，無間定及世間第一善根；四所成，十迴向行位，即宗體也。五釋文。

一釋名者，迴向者，迴前行向菩提，亦可通眾生及法性。金剛等是人，迴向等是法，就二義得名也。來意同前耳，但法體異前耳。今此論所治及成得等，並約三乘說之。若約一乘別教辨者，即或治或不治等，可准思攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，迴向者，迴前行向菩提，亦可通眾生及法性。金剛等是人，迴向等是法，就二義得名也。來意同前耳，但法體異前耳。今此論所治及成得等，並約三乘說之。若約一乘別教辨者，即或治或不治等，可准思攝。

四宗者，總相可知，廣在下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四宗者，總相可知，廣在下文。

五釋文者，此文有七分：初入定三昧分、二加分、三出定分、四本分、五說分、六利益分、七偈誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五釋文者，此文有七分：初入定三昧分、二加分、三出定分、四本分、五說分、六利益分、七偈誦。

初云入定者，顯法體非思境也。明智定者，顯行無惑照明故也，亦可方便淨智依止能成淨智。加序有三：初總明讚加因緣相。此文有三：初總諸佛現身及同名證法，有二可知；二「時彼」下正讚述；三「善男子」下得入現定。所以加入定，有五因緣：一諸佛力加、二盧舍耶本願力、三盧舍那今神力、四金剛幢自智淨力、五餘菩薩善根力也。二「欲令下」辨加所為中有二十二句：初十二自分德、次十勝進。今此二十二句內所有諸文，及上下意加內所有文相，不可一一具解，但准下〈地品〉初加分內論主所判，約分此文，意即可知。仍此中文相，或通果及因、或初總後別、或自他利異、或同異成壞，如是一切及上會諸文，並准《地論》初六相取之，無不明了。餘相可知。三「善男子汝當」下辨三業加相差別。就中，初口內有十句，可知。意加亦十句，初一總、次別。問：何故此意加與雜法者？為方便事不定心境，及理事非一法故也，准之可知。本分正說，文有二：初總辨體、二列名辨相。初文有二：初總歎；二辨方便體，即六決定，於中但有觀相、大善及不怯弱，所由上已辨也。二相，文有五：一問、二舉數及引證、三重問、四列名、五結及證成。不思議大願者，是地上願因，亦即十迴向願也。四列十名者，一救護一切眾生，離眾生相迴向化事，離二我也。迴向有三：一迴向眾生與物同成故、二迴向菩提捨諸世有故、三迴向實際用歸極體故。此三相成，所以知有此三。下彌勒令善財見菩薩，修三種迴向也。《般若經》中亦說此也。下並通此意。二不壞者，自行堅固也。三等一切佛者，自他等入佛境，亦可量等。四至一切處者，分得佛力故。五無盡功德藏者，修用出生不窮盡故。六隨順平等善根者，亦名堅固德用無盡，獲得三堅固，隨順涅槃也。七隨順等觀一切眾生者，得大涅槃而不捨世間故。八如相者，行依如修故。九無著解脫者，理等離縛脫，無脫相故。十法界無量者，稱性用也。此十相成共有二：一以十門攝諸行迴向，約此門即是行；二以行依十門，明迴向也。迴向有三，所謂實際、菩提及眾生迴向。實際有二種：一現修諸行即是真如、二為顯真如故修諸行也。眾生亦二種：一為度生故修菩薩行，即是眾生道具；二菩薩所成，即眾生所與。菩提亦二：一所修諸行為成大果、二菩薩眾生諸行即是菩提芽果。一一迴向併有此門，具述總意，准以思之。第一中有四：初問列名、二辨相、三「是為」下結、四以偈重頌。二辨相內有四：初明行體、二「摩訶薩復作是念發菩提心寶」下迴向眾生及菩提、三「菩薩復作是念如日天子等」下迴向 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初云入定者，顯法體非思境也。明智定者，顯行無惑照明故也，亦可方便淨智依止能成淨智。加序有三：初總明讚加因緣相。此文有三：初總諸佛現身及同名證法，有二可知；二「時彼」下正讚述；三「善男子」下得入現定。所以加入定，有五因緣：一諸佛力加、二盧舍耶本願力、三盧舍那今神力、四金剛幢自智淨力、五餘菩薩善根力也。二「欲令下」辨加所為中有二十二句：初十二自分德、次十勝進。今此二十二句內所有諸文，及上下意加內所有文相，不可一一具解，但准下〈地品〉初加分內論主所判，約分此文，意即可知。仍此中文相，或通果及因、或初總後別、或自他利異、或同異成壞，如是一切及上會諸文，並准《地論》初六相取之，無不明了。餘相可知。三「善男子汝當」下辨三業加相差別。就中，初口內有十句，可知。意加亦十句，初一總、次別。問：何故此意加與雜法者？為方便事不定心境，及理事非一法故也，准之可知。本分正說，文有二：初總辨體、二列名辨相。初文有二：初總歎；二辨方便體，即六決定，於中但有觀相、大善及不怯弱，所由上已辨也。二相，文有五：一問、二舉數及引證、三重問、四列名、五結及證成。不思議大願者，是地上願因，亦即十迴向願也。四列十名者，一救護一切眾生，離眾生相迴向化事，離二我也。迴向有三：一迴向眾生與物同成故、二迴向菩提捨諸世有故、三迴向實際用歸極體故。此三相成，所以知有此三。下彌勒令善財見菩薩，修三種迴向也。《般若經》中亦說此也。下並通此意。二不壞者，自行堅固也。三等一切佛者，自他等入佛境，亦可量等。四至一切處者，分得佛力故。五無盡功德藏者，修用出生不窮盡故。六隨順平等善根者，亦名堅固德用無盡，獲得三堅固，隨順涅槃也。七隨順等觀一切眾生者，得大涅槃而不捨世間故。八如相者，行依如修故。九無著解脫者，理等離縛脫，無脫相故。十法界無量者，稱性用也。此十相成共有二：一以十門攝諸行迴向，約此門即是行；二以行依十門，明迴向也。迴向有三，所謂實際、菩提及眾生迴向。實際有二種：一現修諸行即是真如、二為顯真如故修諸行也。眾生亦二種：一為度生故修菩薩行，即是眾生道具；二菩薩所成，即眾生所與。菩提亦二：一所修諸行為成大果、二菩薩眾生諸行即是菩提芽果。一一迴向併有此門，具述總意，准以思之。第一中有四：初問列名、二辨相、三「是為」下結、四以偈重頌。二辨相內有四：初明行體、二「摩訶薩復作是念發菩提心寶」下迴向眾生及菩提、三「菩薩復作是念如日天子等」下迴向

實際、四「以如是等善根迴向」下結歎勝妙德用自在。初辨體內有三：初以六度四攝等為濟眾生法；二「修善根」下明救護眾生；三「此菩薩為怨親故」下明託依起行，此中有二意：一為離眾生相故得成三迴向、二由離眾生故是三迴也，此可思之。二正救眾生，文有二：初令生不墮地獄等、二「復作是念」下得法身樂。於中因果分二也。三託依起行，文有二：初以善迴向眾生不揀怨親，有三：初立；次問答釋疑；三「常以愛眼」下對緣成行，展轉有四辨疑。第四疑，文有三：初立、次責、三答，可知。二「菩薩不為一眾生」下顯意廣大，有二可知。第二迴向眾生及菩提，有五：一行等諸佛，及起心究竟，即為二也，此二子段中復各為二，可知。二「菩薩以諸善根迴向時」下令生得清淨趣。三「復作是念以此善根」下為生得見佛獲益。七財淨滿足者，謂信、戒、聞、施、智慧、慚、愧。四「此菩薩復作是念」下代受一切苦，此文有四：初對物生心；次「何故」下除疑；三「以大」下明善巧有二可知；四「復作是念我悉當為」下正明為生受苦。此中有三：初代受苦。二除疑，此文有三、第二文中有四、第三文有三，可知。三「是故不以」下結可知。三「復作是念我當以」下辨所成也，有二可知。五「菩薩以是無量」下令生得具助道因緣，有三：初起意、二喻況、三合，可知也。第三迴向實際，文有二：初簡擇前二迴向；二「令一切不著」等下正迴向實際，此文有三：初辨分別無相、二「不起虛妄因緣」下依他不生、三「觀察一切眾生平等」下真實無性。彼不生諸法、不滅諸法，以如是等善根迴向者，即第四總結，文有三：初總、次「修行」下別、後「菩薩」下結歎。別中，初修行對治法等結初行體、次觀一切結迴眾生及菩提、後「於彼善根不作二相」下結實際。餘相可知。重頌有二：初長行辨意；次偈頌，有五十六偈，有三：初十二總結；次別，此別有三：初十一結行體、次十三結迴眾生及菩提文、次十五結實際；第三後六總結之，可准取解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實際、四「以如是等善根迴向」下結歎勝妙德用自在。初辨體內有三：初以六度四攝等為濟眾生法；二「修善根」下明救護眾生；三「此菩薩為怨親故」下明託依起行，此中有二意：一為離眾生相故得成三迴向、二由離眾生故是三迴也，此可思之。二正救眾生，文有二：初令生不墮地獄等、二「復作是念」下得法身樂。於中因果分二也。三託依起行，文有二：初以善迴向眾生不揀怨親，有三：初立；次問答釋疑；三「常以愛眼」下對緣成行，展轉有四辨疑。第四疑，文有三：初立、次責、三答，可知。二「菩薩不為一眾生」下顯意廣大，有二可知。第二迴向眾生及菩提，有五：一行等諸佛，及起心究竟，即為二也，此二子段中復各為二，可知。二「菩薩以諸善根迴向時」下令生得清淨趣。三「復作是念以此善根」下為生得見佛獲益。七財淨滿足者，謂信、戒、聞、施、智慧、慚、愧。四「此菩薩復作是念」下代受一切苦，此文有四：初對物生心；次「何故」下除疑；三「以大」下明善巧有二可知；四「復作是念我悉當為」下正明為生受苦。此中有三：初代受苦。二除疑，此文有三、第二文中有四、第三文有三，可知。三「是故不以」下結可知。三「復作是念我當以」下辨所成也，有二可知。五「菩薩以是無量」下令生得具助道因緣，有三：初起意、二喻況、三合，可知也。第三迴向實際，文有二：初簡擇前二迴向；二「令一切不著」等下正迴向實際，此文有三：初辨分別無相、二「不起虛妄因緣」下依他不生、三「觀察一切眾生平等」下真實無性。彼不生諸法、不滅諸法，以如是等善根迴向者，即第四總結，文有三：初總、次「修行」下別、後「菩薩」下結歎。別中，初修行對治法等結初行體、次觀一切結迴眾生及菩提、後「於彼善根不作二相」下結實際。餘相可知。重頌有二：初長行辨意；次偈頌，有五十六偈，有三：初十二總結；次別，此別有三：初十一結行體、次十三結迴眾生及菩提文、次十五結實際；第三後六總結之，可准取解。

二不壞者，有五，此中初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文中有五：一辨行體、二「欲令一切眾」下迴向眾生、三「諸佛成就無量德」下迴向菩提、四「菩薩如是捨離癡」下迴向實際、五「如是菩薩成善根」下結歎德用。體文有五：一對緣成信，有二：初立宗、二「何故」下除疑；二「如是安住」下依信成行因；三「菩薩如是等善」下辨行所成果；四「菩薩如是精懃」下結興行益；五「菩薩善根迴向已」下辨依行成願事，此有二意：一為不壞故得成三迴、二為不壞故是三迴也，此可思准。二迴眾生等，文可知。實際，文有三：初簡前二迴向、二「觀察平等」下正迴實際、三「常為諸佛」下功感聖念。四結歎內有五：初結行體、次「摩訶薩如是」下結眾生、次「究竟清淨」下結迴菩提、次「得平等」下結實際文、次「菩薩行如是」下通結勝妙。偈文有二：初長行、次偈。頌有五十，有五：初二十一頌行體、次二頌眾生、次二頌菩提、次十頌實際文、次十四頌結歎文等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二不壞者，有五，此中初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文中有五：一辨行體、二「欲令一切眾」下迴向眾生、三「諸佛成就無量德」下迴向菩提、四「菩薩如是捨離癡」下迴向實際、五「如是菩薩成善根」下結歎德用。體文有五：一對緣成信，有二：初立宗、二「何故」下除疑；二「如是安住」下依信成行因；三「菩薩如是等善」下辨行所成果；四「菩薩如是精懃」下結興行益；五「菩薩善根迴向已」下辨依行成願事，此有二意：一為不壞故得成三迴、二為不壞故是三迴也，此可思准。二迴眾生等，文可知。實際，文有三：初簡前二迴向、二「觀察平等」下正迴實際、三「常為諸佛」下功感聖念。四結歎內有五：初結行體、次「摩訶薩如是」下結眾生、次「究竟清淨」下結迴菩提、次「得平等」下結實際文、次「菩薩行如是」下通結勝妙。偈文有二：初長行、次偈。頌有五十，有五：初二十一頌行體、次二頌眾生、次二頌菩提、次十頌實際文、次十四頌結歎文等。

三等一切佛者，有五：初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文有五：初辨行體有二，可知。此迴向有二意：一為等故成迴三種、二為先應三迴故得等也，可准之。二「此菩薩得如是樂時」下迴佛菩薩及眾生，此文有四：初向佛、二迴菩薩、三迴眾生、四「菩薩攝取行等行」下明儀式也。菩薩，文有二，可知。第三迴眾生，文中有三：初迴儀式，此有二，可知；二滅惡；三生善。三「菩薩若在家時」下辨起心分齊，此文有二：初釋、次「如是菩薩今集」下結。初文有二：初在家攝生迴向、二「菩薩作是念乃至小大」下大悲深重。初文有四：初起心；二對緣辨攝，有二可知；三明成行無間，即顯智堅固；四結。第二深重，文有二：初離苦、二得樂，可知。四「復作是念如彼」下迴向實際，文有三：初牒前、二「迴向二而無所著」下正迴實際、三「摩訶薩」下結同佛迴。正迴實際有二：初約入觀智迴、二「常樂習行普門」下出觀智以迴向。第五總結中，初牒前行體、次「第一迴向」下通結。偈有二：初長行；次偈，有四十八：初二頌體、次三十四頌迴佛眾生等文、次四頌實際、次八頌結歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三等一切佛者，有五：初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文有五：初辨行體有二，可知。此迴向有二意：一為等故成迴三種、二為先應三迴故得等也，可准之。二「此菩薩得如是樂時」下迴佛菩薩及眾生，此文有四：初向佛、二迴菩薩、三迴眾生、四「菩薩攝取行等行」下明儀式也。菩薩，文有二，可知。第三迴眾生，文中有三：初迴儀式，此有二，可知；二滅惡；三生善。三「菩薩若在家時」下辨起心分齊，此文有二：初釋、次「如是菩薩今集」下結。初文有二：初在家攝生迴向、二「菩薩作是念乃至小大」下大悲深重。初文有四：初起心；二對緣辨攝，有二可知；三明成行無間，即顯智堅固；四結。第二深重，文有二：初離苦、二得樂，可知。四「復作是念如彼」下迴向實際，文有三：初牒前、二「迴向二而無所著」下正迴實際、三「摩訶薩」下結同佛迴。正迴實際有二：初約入觀智迴、二「常樂習行普門」下出觀智以迴向。第五總結中，初牒前行體、次「第一迴向」下通結。偈有二：初長行；次偈，有四十八：初二頌體、次三十四頌迴佛眾生等文、次四頌實際、次八頌結歎。

四一切處者，有五：初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文分四：初辨體、二「如是莊嚴」下迴向菩提及眾生、三「菩薩如是善根迴向了無所」下迴向實際、四「菩薩如是善根迴向」下結歎德用。初體中分二：初明行體，有四：一法、二喻、三合、四辨所成。此有三句，法喻合喻如諸天者，第一義天。餘相可知也。此有二意：一為順一切故得迴三、二為順三故得至一切處也。二「菩薩復作是念」下廣明行相，此文有二：初明所依方土及佛、二「菩薩於諸如來」下廣明行相。此中有二：初對境興心，即為二也。前對境明心，次辨心德。二「復作是念」下對境成行，則復為二耳。「如是莊嚴」下迴眾生，文有二：初開理事二門立宗；二「令一切等」下別辨得成至一切處所以，有法、喻、合，三文可知。三實際，文有三：初牒前行體及二迴向、次「了無所有」下正迴向、三「如是菩薩樂觀」下結迴成益。正實際，有二：初約入觀智、次「如是菩薩圓滿」下出觀智辯也。一切法眾因緣地者，依因緣解證一切法故。四總結歎中，初結行體，「得佛自在」下結菩提；次「教化眾生」結眾生；次「菩薩如是」下結實際。偈文有二：初長行、次頌。偈文二十二，初八頌行體、次六頌菩提及眾生、次六頌實際、次二頌結歎文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四一切處者，有五：初問、次答、三結、四歎德、五偈頌。答文分四：初辨體、二「如是莊嚴」下迴向菩提及眾生、三「菩薩如是善根迴向了無所」下迴向實際、四「菩薩如是善根迴向」下結歎德用。初體中分二：初明行體，有四：一法、二喻、三合、四辨所成。此有三句，法喻合喻如諸天者，第一義天。餘相可知也。此有二意：一為順一切故得迴三、二為順三故得至一切處也。二「菩薩復作是念」下廣明行相，此文有二：初明所依方土及佛、二「菩薩於諸如來」下廣明行相。此中有二：初對境興心，即為二也。前對境明心，次辨心德。二「復作是念」下對境成行，則復為二耳。「如是莊嚴」下迴眾生，文有二：初開理事二門立宗；二「令一切等」下別辨得成至一切處所以，有法、喻、合，三文可知。三實際，文有三：初牒前行體及二迴向、次「了無所有」下正迴向、三「如是菩薩樂觀」下結迴成益。正實際，有二：初約入觀智、次「如是菩薩圓滿」下出觀智辯也。一切法眾因緣地者，依因緣解證一切法故。四總結歎中，初結行體，「得佛自在」下結菩提；次「教化眾生」結眾生；次「菩薩如是」下結實際。偈文有二：初長行、次頌。偈文二十二，初八頌行體、次六頌菩提及眾生、次六頌實際、次二頌結歎文。

五無盡功德藏者，此有三義：一出生無盡、二所成、三自體，以此三准之。初問、次答、三結、四辨德、五偈頌。答文有四：初辨行體、二「菩薩諸善根皆悉」下迴向菩提及眾生、三「菩薩以如是等」下迴向實際、四「菩薩如是善根」下結歎勝用。此初行體，文有二：初辨行體，有四：一懺、二勸請、三隨喜、四迴向也。隨喜有四：一成佛、二說法、三涅槃、四流通等。文有二：初悔過；第二勸請、隨喜、迴向也。此三義由是有為德，義分相交故，同處合說。此文有二：初總舉、二別辨。別中依隨喜四義即為四段耳。此有二意：一為行順三迴故得成無盡藏、二為成無盡故迴三處也，此可准之。二「菩薩作如是念」下辨行相，有二：初嚴土、二嚴成人。嚴土有四：初成世界土、二「菩薩修勝善根」下莊嚴佛國土、三「彼諸世界中」下三世莊嚴、四「如一世界」下結成究竟。二「菩薩復如是」下嚴人，有二：初辨、次結。辨中有四：一人；二「此諸菩薩」下略具顯德；三「成就」下別顯德，有二可知，四「成就等」下結，有三可知。二「如一佛剎」下以結略顯廣，可知。迴向菩提眾生，文有二：初以法界方便迴向二處、二「如是菩薩善」下辨方便分齊。實際，文有二：初牒總迴向趣向薩婆若際；二「菩薩行如是」下別迴實際，此文有二：初入觀智以迴向，此有二可知；二「菩薩如是起」下出觀智迴。生死非雜亂涅槃非寂靜者，此有二解：一就破相，生死體空故非雜亂，涅槃體如故非寂靜。二寂用解，生死體寂故非雜亂。何者是體？近說空是；深則不空如來藏是。大涅槃能建大義，妙用繁興無所不為，故非寂靜。今依後釋。此二佛境，佛所行道，名境界道。無別生死，故非他作。生死涅槃體無定相，故曰無法。諸聖同依，名為同止。如義，同先解。第四結歎，文有二：初牒結前文、次「菩薩初發」下總結。初文有四：初牒前行體，結成迴向菩提及眾生；二「以如是等」下牒前迴眾生，結成實際；三「菩薩如是迴向眼終」下結所得益；四「菩薩如是迴向時」下行德勝妙。第四歎德用，文有三：初舉數、二釋、三結，可知。偈內有二：初長行生起、次偈。偈有五十偈：初十八頌行體、次六頌迴向眾生及菩提、次十四頌實際、次十二頌結歎文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五無盡功德藏者，此有三義：一出生無盡、二所成、三自體，以此三准之。初問、次答、三結、四辨德、五偈頌。答文有四：初辨行體、二「菩薩諸善根皆悉」下迴向菩提及眾生、三「菩薩以如是等」下迴向實際、四「菩薩如是善根」下結歎勝用。此初行體，文有二：初辨行體，有四：一懺、二勸請、三隨喜、四迴向也。隨喜有四：一成佛、二說法、三涅槃、四流通等。文有二：初悔過；第二勸請、隨喜、迴向也。此三義由是有為德，義分相交故，同處合說。此文有二：初總舉、二別辨。別中依隨喜四義即為四段耳。此有二意：一為行順三迴故得成無盡藏、二為成無盡故迴三處也，此可准之。二「菩薩作如是念」下辨行相，有二：初嚴土、二嚴成人。嚴土有四：初成世界土、二「菩薩修勝善根」下莊嚴佛國土、三「彼諸世界中」下三世莊嚴、四「如一世界」下結成究竟。二「菩薩復如是」下嚴人，有二：初辨、次結。辨中有四：一人；二「此諸菩薩」下略具顯德；三「成就」下別顯德，有二可知，四「成就等」下結，有三可知。二「如一佛剎」下以結略顯廣，可知。迴向菩提眾生，文有二：初以法界方便迴向二處、二「如是菩薩善」下辨方便分齊。實際，文有二：初牒總迴向趣向薩婆若際；二「菩薩行如是」下別迴實際，此文有二：初入觀智以迴向，此有二可知；二「菩薩如是起」下出觀智迴。生死非雜亂涅槃非寂靜者，此有二解：一就破相，生死體空故非雜亂，涅槃體如故非寂靜。二寂用解，生死體寂故非雜亂。何者是體？近說空是；深則不空如來藏是。大涅槃能建大義，妙用繁興無所不為，故非寂靜。今依後釋。此二佛境，佛所行道，名境界道。無別生死，故非他作。生死涅槃體無定相，故曰無法。諸聖同依，名為同止。如義，同先解。第四結歎，文有二：初牒結前文、次「菩薩初發」下總結。初文有四：初牒前行體，結成迴向菩提及眾生；二「以如是等」下牒前迴眾生，結成實際；三「菩薩如是迴向眼終」下結所得益；四「菩薩如是迴向時」下行德勝妙。第四歎德用，文有三：初舉數、二釋、三結，可知。偈內有二：初長行生起、次偈。偈有五十偈：初十八頌行體、次六頌迴向眾生及菩提、次十四頌實際、次十二頌結歎文也。

第六隨順一切堅固善根迴向者，有五：初問、次答、後「是名」下結、四歎德用、五說偈。第二答有四：一施門中辨行體、二「菩薩善根迴向令一切眾生」下迴眾生及菩提、三「菩薩摩訶薩以此善根迴向時」下迴實際、四「菩薩以一切善根如是迴向」下結歎德用。初文有二：初舉輪王位捨，歎成行德體，有二可知。二「若施飲食」下辨行相，此文有四：一略列所施諸物名。二「作如是念」下辨修行意。三「若施飲時」下廣辨施儀則，於中或四五六不定。四者，一人、二所有事、三迴向、四結前；五者，第三增田；六者，第三增歎事德，又有成施心。四「此菩薩以如是等無量」下結利益也。初列所施名，文有三：初列六十章門中所施財、二「心不貪著」下辨施心無染、三「若諸眾生」下辨所施田。第二意，文有二：初辨施迴向意、二「菩薩如是迴向已」下明迴所成。三廣，文雖有一百二十事，無不皆在六十門攝也。此有二意：一為順三迴向故得順堅固、二為順堅固故得三迴，此可准之。又今此所捨，並通三義：一是分段依正、二變化依正、三是變易依正，可准思攝也，地前具五生身故。四輪乘者，運度八難也。一住正國，此度三惡道、北單越及長壽天；二正士，度佛前後；三本功德，度諸根不具；四平等願，度世智辯聰。又正國輪者，真如法性土也；依正士輪者，般若正觀也；本功德輪者，施等五波羅蜜也；平等願輪者，菩薩十種無盡大願也。菩薩淨行由斯滿足。又字肆者，恣也。第四結歎中有二：初歎益、二「菩薩爾時」下慶得成益。此二文各有二：初釋、次結成究竟也。二實際，文有二：初牒前行體、二「於身口意業無縛著」下正迴實際。於此正向中有五：初約入觀智辨行成、二「菩薩如是迴向時不著內」下明所離、三「菩薩若於此法中」下辨利益、四「何以故」下釋成、五「菩薩如是見法」下結說是非。此文有九句相生，可知。前文言禪頭者，眾生有形有體名禪頭，今無此想也。四結歎中有四：初菩薩等總釋體用、二「迴向者何義」下結迴向名義、三「菩薩若能以此」下歎行迴向德、四「菩薩如是迴向已」下結益。偈有二：初長行、次偈。偈有八十二：初四十八頌行體及二種迴向、次「菩薩觀」下三十二頌實際文，後二頌結歎文。了達菩提從緣起，於法真性無所壞者，用不違體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六隨順一切堅固善根迴向者，有五：初問、次答、後「是名」下結、四歎德用、五說偈。第二答有四：一施門中辨行體、二「菩薩善根迴向令一切眾生」下迴眾生及菩提、三「菩薩摩訶薩以此善根迴向時」下迴實際、四「菩薩以一切善根如是迴向」下結歎德用。初文有二：初舉輪王位捨，歎成行德體，有二可知。二「若施飲食」下辨行相，此文有四：一略列所施諸物名。二「作如是念」下辨修行意。三「若施飲時」下廣辨施儀則，於中或四五六不定。四者，一人、二所有事、三迴向、四結前；五者，第三增田；六者，第三增歎事德，又有成施心。四「此菩薩以如是等無量」下結利益也。初列所施名，文有三：初列六十章門中所施財、二「心不貪著」下辨施心無染、三「若諸眾生」下辨所施田。第二意，文有二：初辨施迴向意、二「菩薩如是迴向已」下明迴所成。三廣，文雖有一百二十事，無不皆在六十門攝也。此有二意：一為順三迴向故得順堅固、二為順堅固故得三迴，此可准之。又今此所捨，並通三義：一是分段依正、二變化依正、三是變易依正，可准思攝也，地前具五生身故。四輪乘者，運度八難也。一住正國，此度三惡道、北單越及長壽天；二正士，度佛前後；三本功德，度諸根不具；四平等願，度世智辯聰。又正國輪者，真如法性土也；依正士輪者，般若正觀也；本功德輪者，施等五波羅蜜也；平等願輪者，菩薩十種無盡大願也。菩薩淨行由斯滿足。又字肆者，恣也。第四結歎中有二：初歎益、二「菩薩爾時」下慶得成益。此二文各有二：初釋、次結成究竟也。二實際，文有二：初牒前行體、二「於身口意業無縛著」下正迴實際。於此正向中有五：初約入觀智辨行成、二「菩薩如是迴向時不著內」下明所離、三「菩薩若於此法中」下辨利益、四「何以故」下釋成、五「菩薩如是見法」下結說是非。此文有九句相生，可知。前文言禪頭者，眾生有形有體名禪頭，今無此想也。四結歎中有四：初菩薩等總釋體用、二「迴向者何義」下結迴向名義、三「菩薩若能以此」下歎行迴向德、四「菩薩如是迴向已」下結益。偈有二：初長行、次偈。偈有八十二：初四十八頌行體及二種迴向、次「菩薩觀」下三十二頌實際文，後二頌結歎文。了達菩提從緣起，於法真性無所壞者，用不違體也。

七等心隨順一切眾生，初問、次答、三結、四歎德用、五偈頌。第二答，文有四：初辨行體、二「菩薩離垢清淨」下迴向眾生及菩提、三「菩薩修行如是善根」下迴實際、四「菩薩行如是」下結歎勝用。初體，文有三：初辨行體；二「菩薩行如是等」下辨行用，有二：初離惡、二生德也；三「不求生天」下辨修意，此有二意：一隨他眾生所作善根不逆善令進故、二菩薩自善根隨眾生根性三品授與故，此可思准之。二眾生及菩提，文有二：初辨修行、二「菩薩以此善根」下正明迴向。初文有二：初自分、二「修習平等」下增上修也。初文有五：初辨所依之緣，謂善根也；二「菩薩復作是念」下明依緣起心，於中分三可知；三「菩薩如是」下顯心具德；四辨時分；五「復次菩薩」下廣辨所施之物。第二增上施中有二：初辨施心、二「菩薩復作是念」下明心具德。二正迴向中有二：初正迴向；二「如是菩薩」下結德自在，此有二：初自分、二「以如是等」下勝進可知也。實際，文有二：初牒前利益、二「菩薩如是等」下正明實際。初文有五：初離垢；二明所得；三明無等；四對果校量，此有二：初總、次別；五結成具德也。二正迴法界，文相顯，可知。四結歎，文可知。偈有二，初長行、次偈頌。偈有四十二：初二頌體、次十七頌眾生及菩提、次七頌實際、次十六頌結歎文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七等心隨順一切眾生，初問、次答、三結、四歎德用、五偈頌。第二答，文有四：初辨行體、二「菩薩離垢清淨」下迴向眾生及菩提、三「菩薩修行如是善根」下迴實際、四「菩薩行如是」下結歎勝用。初體，文有三：初辨行體；二「菩薩行如是等」下辨行用，有二：初離惡、二生德也；三「不求生天」下辨修意，此有二意：一隨他眾生所作善根不逆善令進故、二菩薩自善根隨眾生根性三品授與故，此可思准之。二眾生及菩提，文有二：初辨修行、二「菩薩以此善根」下正明迴向。初文有二：初自分、二「修習平等」下增上修也。初文有五：初辨所依之緣，謂善根也；二「菩薩復作是念」下明依緣起心，於中分三可知；三「菩薩如是」下顯心具德；四辨時分；五「復次菩薩」下廣辨所施之物。第二增上施中有二：初辨施心、二「菩薩復作是念」下明心具德。二正迴向中有二：初正迴向；二「如是菩薩」下結德自在，此有二：初自分、二「以如是等」下勝進可知也。實際，文有二：初牒前利益、二「菩薩如是等」下正明實際。初文有五：初離垢；二明所得；三明無等；四對果校量，此有二：初總、次別；五結成具德也。二正迴法界，文相顯，可知。四結歎，文可知。偈有二，初長行、次偈頌。偈有四十二：初二頌體、次十七頌眾生及菩提、次七頌實際、次十六頌結歎文。

八如相者，有五：初問、次答、三結、四辨利益、五偈頌。第二答中有四：初行體、二「菩薩以此」下迴向眾生及菩提、三「菩薩善根如是」下迴實際、四「菩薩如是迴向時」下結歎勝用。初體，文有三：初集善根體。二「菩薩如是」下攝助成正行，亦可攝因助果也。此中有二：初攝次辨觀相、二「菩薩以如是等」下成三業大用自在也。此大用內有二：初明心所趣，即略也。三業即為三也，初一句身、次一句口、次下並意耳。二「一佛世界」下結略顯廣也。此有二意：一此善根是如家相故迴三處、二以相等體無礙故迴向三也。二迴眾生及菩提，文有五：初總明迴向；二「菩薩如是迴向修」下辨行廣究竟；三「復次菩薩」下對事辨成行儀，此有二可知；四「菩薩善根如是」下辨修意也；五「如是菩薩長養」下迴向功力所成。三實際文。此中迴與上下何異者？諸迴攝相從體，此中攝相從相，此可思准之。有三：初明迴向體用、二「善解迴向」下成勝所以、三「如如」下約法廣辨。初門有三：初辨體、二「順如來道」下明用、三「觀察寂滅」下結前二。第二勝用所以中，初舉意、次「如是菩薩」下釋、三「如法門」下約法辨成。第三廣辨中有一百句文。初一句所軌則，下諸句依迴耳。又廣辨文中三種言說：初取無著、第二取施設法、第三正取言說教事。文中三種時者，初唯法耳、二揀時論法、三時法雙論耳。此等依文次第捨之，即知所由。過去非同者，非同一滅也。未來非故者，非現後故也。現在非異者，非異前後二世及自同類法也。此亦反外人見，思之可知。四結歎中，初三句結歎迴眾生及菩提、次「等觀諸佛無有二」下結歎實際德用。第四成益，文分二：初辨德、二結可知。第五重頌，有二：初長行、次偈頌。偈有二十九：初二頌行體、次四頌生及菩提、次九頌實際、次十四頌結歎利用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八如相者，有五：初問、次答、三結、四辨利益、五偈頌。第二答中有四：初行體、二「菩薩以此」下迴向眾生及菩提、三「菩薩善根如是」下迴實際、四「菩薩如是迴向時」下結歎勝用。初體，文有三：初集善根體。二「菩薩如是」下攝助成正行，亦可攝因助果也。此中有二：初攝次辨觀相、二「菩薩以如是等」下成三業大用自在也。此大用內有二：初明心所趣，即略也。三業即為三也，初一句身、次一句口、次下並意耳。二「一佛世界」下結略顯廣也。此有二意：一此善根是如家相故迴三處、二以相等體無礙故迴向三也。二迴眾生及菩提，文有五：初總明迴向；二「菩薩如是迴向修」下辨行廣究竟；三「復次菩薩」下對事辨成行儀，此有二可知；四「菩薩善根如是」下辨修意也；五「如是菩薩長養」下迴向功力所成。三實際文。此中迴與上下何異者？諸迴攝相從體，此中攝相從相，此可思准之。有三：初明迴向體用、二「善解迴向」下成勝所以、三「如如」下約法廣辨。初門有三：初辨體、二「順如來道」下明用、三「觀察寂滅」下結前二。第二勝用所以中，初舉意、次「如是菩薩」下釋、三「如法門」下約法辨成。第三廣辨中有一百句文。初一句所軌則，下諸句依迴耳。又廣辨文中三種言說：初取無著、第二取施設法、第三正取言說教事。文中三種時者，初唯法耳、二揀時論法、三時法雙論耳。此等依文次第捨之，即知所由。過去非同者，非同一滅也。未來非故者，非現後故也。現在非異者，非異前後二世及自同類法也。此亦反外人見，思之可知。四結歎中，初三句結歎迴眾生及菩提、次「等觀諸佛無有二」下結歎實際德用。第四成益，文分二：初辨德、二結可知。第五重頌，有二：初長行、次偈頌。偈有二十九：初二頌行體、次四頌生及菩提、次九頌實際、次十四頌結歎利用。

九無縛無著解脫心，初問、次答、三結、四辨德、五偈頌。初答文有四：初辨行體、二「摩訶薩以無縛著」下迴眾生及菩提、三「摩訶薩以如此無縛」下迴實際、四「摩訶薩如是迴向時」下結歎勝用。初體，文有二：初總辨不輕眾善；二「菩薩常樂攝受」下由不輕頓故，於行攝成自在。此有二意：一為善根無縛著故迴三處、二以善根順三處故無著也。二迴眾生及菩提中有二：初辨普賢三業、二「從此生盡未來際生」下廣約別事顯成自在。初文有四：初總、次身、三口、四意，可知。二廣顯內有三十二：一得因果位、二得方便、三得身業、四得口業、五得意業、六成根、七得神力、八於佛剎自在、九得家、十得因陀羅智、十一得時自在、十二身容受、十三入果位自在、十四入世界自在、十五知想、十六知心，此等中各有二文：初知、二歎知德。十七知處、十八知業、十九知法、二十知聲、二十一說自在、二十二知根自在、二十三智方便知微細，此文等有二，如前可知。二十四行方便知微細、二十五知入解位菩薩微細、二十六知初地微細、二十七知生性微細、二十八知世界微細、二十九知法界智微細、三十知劫智微細、三十一知法智微細、三十二知出生雜法微細也。上知微細中，何故知智而不知法者？為智能顯成法也。三實際，文有二：初入觀、二約出觀，可知耳。四結歎勝用文。滿足等者，滿因果行也，約位如此；若約行，即通一切耳。偈文有二：初長行生起、二正頌。偈有一百二，初六頌行體、次七十頌眾生及菩提、次「如是一切諸法王」下十八頌實際、次八頌結歎文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九無縛無著解脫心，初問、次答、三結、四辨德、五偈頌。初答文有四：初辨行體、二「摩訶薩以無縛著」下迴眾生及菩提、三「摩訶薩以如此無縛」下迴實際、四「摩訶薩如是迴向時」下結歎勝用。初體，文有二：初總辨不輕眾善；二「菩薩常樂攝受」下由不輕頓故，於行攝成自在。此有二意：一為善根無縛著故迴三處、二以善根順三處故無著也。二迴眾生及菩提中有二：初辨普賢三業、二「從此生盡未來際生」下廣約別事顯成自在。初文有四：初總、次身、三口、四意，可知。二廣顯內有三十二：一得因果位、二得方便、三得身業、四得口業、五得意業、六成根、七得神力、八於佛剎自在、九得家、十得因陀羅智、十一得時自在、十二身容受、十三入果位自在、十四入世界自在、十五知想、十六知心，此等中各有二文：初知、二歎知德。十七知處、十八知業、十九知法、二十知聲、二十一說自在、二十二知根自在、二十三智方便知微細，此文等有二，如前可知。二十四行方便知微細、二十五知入解位菩薩微細、二十六知初地微細、二十七知生性微細、二十八知世界微細、二十九知法界智微細、三十知劫智微細、三十一知法智微細、三十二知出生雜法微細也。上知微細中，何故知智而不知法者？為智能顯成法也。三實際，文有二：初入觀、二約出觀，可知耳。四結歎勝用文。滿足等者，滿因果行也，約位如此；若約行，即通一切耳。偈文有二：初長行生起、二正頌。偈有一百二，初六頌行體、次七十頌眾生及菩提、次「如是一切諸法王」下十八頌實際、次八頌結歎文。

十法界無量者，此文有六：初問、次答、三結、四歎勝用、五證成、六偈頌。亦可此二段從會初科。第二答，文有四：初所成行體、二「復次菩薩以法施」下迴眾生及菩提、三「復次菩薩安住法界」下迴向實際、四「菩薩如是迴向時」下結歎勝利。問：此第十迴向與前八九何別？答：第八趣理，第九約修成，第十二俱通含及所作事也。初體有三：初總除障顯德，此文有二：初受記辨位、次明益用也；次「菩薩行法施」下修行所趣；三「菩薩於彼善根」下辨行廣大所成自在福智莊嚴也，此有二意：一以行體迴依法界至於三處、二所有行體即是法界故可迴至三處也。此廣大，文有四：初總明行智莊嚴、二「諸佛菩薩所讚」下別辨莊嚴行、三「何以故」下辨成自行所以、四「復何以故」下釋自成能得利物所由也。第二迴向眾生等，文中有二：初明恭敬無間，三業恒行故也；二「菩薩以此法施」下三業起用不空。初文有三：初意業隨智慧行、二「令一切眾生皆悉具足」下口業不空、三「令一切眾生得淨法身」下身業不空。初意業中有十門知法等，可知。一令自他得佛無盡法門。此文有五：初立宗；二「以此」下總辨其德用；三「悉得」下得佛法；四「於一一」下述自能，於中有二：初總開十門，於此文中其十海者，一名生法立義相、二引證相、三方言語則、四施名於義、五文教成軌、六說則、七所依門、八能入智、九境智資成相、十義住立不動也；五「菩薩善根如是」下明所成也。次廣辨，文可知耳。第二「復次菩薩」下明自迴向所成德。三「菩薩復作是念」下令同己等得。四「復次菩薩以此等」下緣成性德。五「復次菩薩以此善根」下行成得佛隨喜。六「菩薩以此善根如是」下辨迴向所依，此文有二，謂佛及法界可知。七「復次菩薩」下辨所趣意。八「菩薩摩訶薩」下得用自在也。九「菩薩以此善根如是迴向」下以行成位，有二：初明所離、二明辨所得可知。十「菩薩如是平等心」下位依成勝進行用，此文有四：初辨迴行體。二「令一切眾生」下明迴意，此有二文：一自分、二勝進，可知。三「菩薩善根如是」下明所離，此文有三：初立、次責、三答，可知。四「菩薩如是迴向時」下明起行益也。第二口業，可知。第三就身業，文分三：初辨身體、二明身德、三辨身用。此有三：初總、次別、三結。二三業起用不空，文有二：初「復次菩薩修善」下具辨三業、第二「如是菩薩」下不空行成。初具明三業，文有二：初辨寶莊嚴、二廣說香華等下，類辨十門莊嚴。初文有四：初辨所供境，謂佛等、二「彼一一剎」下供養具、三「菩薩復作是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十法界無量者，此文有六：初問、次答、三結、四歎勝用、五證成、六偈頌。亦可此二段從會初科。第二答，文有四：初所成行體、二「復次菩薩以法施」下迴眾生及菩提、三「復次菩薩安住法界」下迴向實際、四「菩薩如是迴向時」下結歎勝利。問：此第十迴向與前八九何別？答：第八趣理，第九約修成，第十二俱通含及所作事也。初體有三：初總除障顯德，此文有二：初受記辨位、次明益用也；次「菩薩行法施」下修行所趣；三「菩薩於彼善根」下辨行廣大所成自在福智莊嚴也，此有二意：一以行體迴依法界至於三處、二所有行體即是法界故可迴至三處也。此廣大，文有四：初總明行智莊嚴、二「諸佛菩薩所讚」下別辨莊嚴行、三「何以故」下辨成自行所以、四「復何以故」下釋自成能得利物所由也。第二迴向眾生等，文中有二：初明恭敬無間，三業恒行故也；二「菩薩以此法施」下三業起用不空。初文有三：初意業隨智慧行、二「令一切眾生皆悉具足」下口業不空、三「令一切眾生得淨法身」下身業不空。初意業中有十門知法等，可知。一令自他得佛無盡法門。此文有五：初立宗；二「以此」下總辨其德用；三「悉得」下得佛法；四「於一一」下述自能，於中有二：初總開十門，於此文中其十海者，一名生法立義相、二引證相、三方言語則、四施名於義、五文教成軌、六說則、七所依門、八能入智、九境智資成相、十義住立不動也；五「菩薩善根如是」下明所成也。次廣辨，文可知耳。第二「復次菩薩」下明自迴向所成德。三「菩薩復作是念」下令同己等得。四「復次菩薩以此等」下緣成性德。五「復次菩薩以此善根」下行成得佛隨喜。六「菩薩以此善根如是」下辨迴向所依，此文有二，謂佛及法界可知。七「復次菩薩」下辨所趣意。八「菩薩摩訶薩」下得用自在也。九「菩薩以此善根如是迴向」下以行成位，有二：初明所離、二明辨所得可知。十「菩薩如是平等心」下位依成勝進行用，此文有四：初辨迴行體。二「令一切眾生」下明迴意，此有二文：一自分、二勝進，可知。三「菩薩善根如是」下明所離，此文有三：初立、次責、三答，可知。四「菩薩如是迴向時」下明起行益也。第二口業，可知。第三就身業，文分三：初辨身體、二明身德、三辨身用。此有三：初總、次別、三結。二三業起用不空，文有二：初「復次菩薩修善」下具辨三業、第二「如是菩薩」下不空行成。初具明三業，文有二：初辨寶莊嚴、二廣說香華等下，類辨十門莊嚴。初文有四：初辨所供境，謂佛等、二「彼一一剎」下供養具、三「菩薩復作是

念」下以略示廣、四「是為菩薩等」下結。初供境中，初總、次別。別中，依、正分二。二供養具，有四：初明百句別寶供養、二「寶身莊嚴」下八句明三業行、三「寶眼」下六根妙用、四「寶身業」下後以三句成三業智用。二三業不空行成中有二：初令生成自分行、二「菩薩復作是念」下令成勝分行。此上各有二段應知。三「復次菩薩安住法界」下迴實際，可知也。四利用，文有二：初牒前諸行也、二「安住法界等無量淨身」下依行成勝三業。大段第三是為下結文，可知。四歎德，文有二：初明已成就普賢廣大眾德、二「於念念中」下明別歎已分成自他勝用一切行事也。上來依經是一乘法，通而非局。次明三乘寄位法者，如經：初向心內，一二諦正直，所謂學習第一義諦，觀一切法相如不可得故，以慈悲喜捨教授六天人，剃頭被三寶衣。出家菩薩共一切僧，佛法無二，第一清淨故。第二向內，第一義智、五神通是慧性差別用，即以六通為觀境也。第三向中，於無生慧內四不壞淨，於佛法僧戒中信不可壞故。於第四向中，量同佛力，所謂三相諸法本無故假名生、已有還無假名滅、不空有法假名住，是故一切通達空而不二，名世諦相空，空一諦相故。第五向中，善計量眾生力，所謂五陰，色者異空，色集成大色分，故色相空；剎那剎那成心，故心相空。受想行無集無散，一相無相故。第六向中，佛教化力，所謂十二入，外六境、內六根為識所入處，故名為入。其慧觀者，不在外、不在內、不在中間，一切法無自他故。第七向中，趣無礙智，為十八不共法。六境、六根、六識一合相，一切法亦爾。第八向中，隨順自然智，所謂因果。善惡名因、苦樂名果，所由為因、所起為果。因果二空，無生無滅，皆一合相也。第九向中，受佛法僧故，謂二諦空。因緣集故謂之有，非曰有是有；因緣散故謂之無，非曰無是無，故有無無二相也。第十向中，以自在慧化一切眾生，所謂中道第一義諦。般若處中而達一切法而無二相，轉增入聖地，名相似第一義諦觀，非真諦觀，初地已上是真觀。此是三乘寄位說。所以知者，為經中明已前三十心並凡夫法、非聖位故也。初地已上，經本無通三乘立其教義，文相多同故，不須料簡也。「爾時佛神力故動地」等下，第五明證實顯成。此文有二：初動地雨華等證成；次云「十方菩薩悉雲集」者，第二明諸聖證成勸信流通也。於二文各有二，謂辨相及結通餘方也。偈，初意、後頌。頌文有九十四：初十四頌行體。云無相妙智觀法真相者，末用依體也。世行窮，故最妙。次「菩薩法施」下六十八頌眾生及菩提。次「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念」下以略示廣、四「是為菩薩等」下結。初供境中，初總、次別。別中，依、正分二。二供養具，有四：初明百句別寶供養、二「寶身莊嚴」下八句明三業行、三「寶眼」下六根妙用、四「寶身業」下後以三句成三業智用。二三業不空行成中有二：初令生成自分行、二「菩薩復作是念」下令成勝分行。此上各有二段應知。三「復次菩薩安住法界」下迴實際，可知也。四利用，文有二：初牒前諸行也、二「安住法界等無量淨身」下依行成勝三業。大段第三是為下結文，可知。四歎德，文有二：初明已成就普賢廣大眾德、二「於念念中」下明別歎已分成自他勝用一切行事也。上來依經是一乘法，通而非局。次明三乘寄位法者，如經：初向心內，一二諦正直，所謂學習第一義諦，觀一切法相如不可得故，以慈悲喜捨教授六天人，剃頭被三寶衣。出家菩薩共一切僧，佛法無二，第一清淨故。第二向內，第一義智、五神通是慧性差別用，即以六通為觀境也。第三向中，於無生慧內四不壞淨，於佛法僧戒中信不可壞故。於第四向中，量同佛力，所謂三相諸法本無故假名生、已有還無假名滅、不空有法假名住，是故一切通達空而不二，名世諦相空，空一諦相故。第五向中，善計量眾生力，所謂五陰，色者異空，色集成大色分，故色相空；剎那剎那成心，故心相空。受想行無集無散，一相無相故。第六向中，佛教化力，所謂十二入，外六境、內六根為識所入處，故名為入。其慧觀者，不在外、不在內、不在中間，一切法無自他故。第七向中，趣無礙智，為十八不共法。六境、六根、六識一合相，一切法亦爾。第八向中，隨順自然智，所謂因果。善惡名因、苦樂名果，所由為因、所起為果。因果二空，無生無滅，皆一合相也。第九向中，受佛法僧故，謂二諦空。因緣集故謂之有，非曰有是有；因緣散故謂之無，非曰無是無，故有無無二相也。第十向中，以自在慧化一切眾生，所謂中道第一義諦。般若處中而達一切法而無二相，轉增入聖地，名相似第一義諦觀，非真諦觀，初地已上是真觀。此是三乘寄位說。所以知者，為經中明已前三十心並凡夫法、非聖位故也。初地已上，經本無通三乘立其教義，文相多同故，不須料簡也。「爾時佛神力故動地」等下，第五明證實顯成。此文有二：初動地雨華等證成；次云「十方菩薩悉雲集」者，第二明諸聖證成勸信流通也。於二文各有二，謂辨相及結通餘方也。偈，初意、後頌。頌文有九十四：初十四頌行體。云無相妙智觀法真相者，末用依體也。世行窮，故最妙。次「菩薩法施」下六十八頌眾生及菩提。次「

譬如如」下二頌實際。次「如是殊妙」下十頌結歎。就菩提眾生內，初八頌三業隨智行、次「十方一切」下二十頌身業不空、次「恭敬」下二十二頌口業、次「眾生數等」下十八頌意業等也。此會答上迴向問耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如如」下二頌實際。次「如是殊妙」下十頌結歎。就菩提眾生內，初八頌三業隨智行、次「十方一切」下二十頌身業不空、次「恭敬」下二十二頌口業、次「眾生數等」下十八頌意業等也。此會答上迴向問耳。