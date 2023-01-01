大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之上)

終南山至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺沙門智儼述

此經本外國凡有十萬偈，昔晉道人支法領，從于闐國得此三萬六千偈，以晉義熙十四年歲次鶉火三月十日，於楊州謝司空寺，天竺禪師佛度跋陀羅手執梵文，譯胡音為晉，沙門釋法業親從筆授，時吳郡內史孟顗、右衛將軍褚叔度為檀越。至元熙二年六月十日出訖胡本，至太宋永初二年辛酉之歲十二月二十八日校畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經本外國凡有十萬偈，昔晉道人支法領，從于闐國得此三萬六千偈，以晉義熙十四年歲次鶉火三月十日，於楊州謝司空寺，天竺禪師佛度跋陀羅手執梵文，譯胡音為晉，沙門釋法業親從筆授，時吳郡內史孟顗、右衛將軍褚叔度為檀越。至元熙二年六月十日出訖胡本，至太宋永初二年辛酉之歲十二月二十八日校畢。

今分判文義，以五門分別：一歎聖臨機德量由致、二明藏攝分齊、三辨教下所詮宗趣及能詮教體、四釋經題目、五分文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今分判文義，以五門分別：一歎聖臨機德量由致、二明藏攝分齊、三辨教下所詮宗趣及能詮教體、四釋經題目、五分文解釋。

初歎聖臨機德量由致者，夫如來大聖自創悟玄蹤，發軫於無住；融神妙寂，志崇於菩提。故能殖道種於先際、積善業於無我、暈正智於金剛、朗如如於爾焰，是以妄想弗剪而霄翔累表、靈鑑弗瑩而圓明等覺，澄深我淨至寂所不隱、凝跡常樂無所而不施，生死涅槃夷齊同觀，德備圓通大智無障礙，解脫方便妙極然矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初歎聖臨機德量由致者，夫如來大聖自創悟玄蹤，發軫於無住；融神妙寂，志崇於菩提。故能殖道種於先際、積善業於無我、暈正智於金剛、朗如如於爾焰，是以妄想弗剪而霄翔累表、靈鑑弗瑩而圓明等覺，澄深我淨至寂所不隱、凝跡常樂無所而不施，生死涅槃夷齊同觀，德備圓通大智無障礙，解脫方便妙極然矣。

第二明藏攝分齊者，斯之玄寂，豈容言哉？但以大悲垂訓道無私隱，故致隨緣之說，法門非一、教別塵沙，寧容限目？如約以辨，一化始終教門有三：一曰漸教、二曰頓教、三曰圓教。初門漸內所詮三故，教則為三；約所為二故，教則為二。言其三者：一曰修多羅，此云線，亦名經，以線能貫華、經能持緯，義用相似。但以此方重於經名、不貴線稱，是以翻譯逐其所重，故廢線名存於經目。譬聖言教能貫穿法相，使不差失，令法久住。經與線相似，此從譬立名，即詮定教也。二毘那耶，此云滅，以身口意惡焚燒行者，義同火然，戒能滅之，故稱滅，此從功能彰目。教從所詮亦名為滅，即詮戒教也。三者阿毘達摩，此云無比法，亦名對法。能破煩惱及分別法相，無分別慧最為殊勝，更無有法能比此者，故曰無比法，此從無他得名。教從所詮亦名無比法，此即詮慧教也。名對法者，即阿毘是能對智、達摩是所對境法，即境用立名。此後二藏，並從所詮得名也。問：若然者，何故《攝論》云「為說三種修學，別立修多羅。為成依戒依心學故，立毘那耶。」以此文驗，即經詮三行、戒詮二行、慧詮一行。答：有二義，一剋性門、二兼正門。剋性如前說。兼正門有二義：一本末義。經為本教，餘二次第末也。二者兼正門。經中定為正，戒慧兼也。律論亦爾，准可知耳。此經即修多羅藏攝也。所為二故教即為二者，根有利鈍、法有淺深，故約聲聞鈍根，就分別性立於三藏，成聲聞行法故也。為菩薩利根，約無分別等三無性義立三藏，為成菩薩行法故也。問：經云「為諸緣覺說因緣觀法。」即緣覺亦有教，何故不立藏？答：依《普曜經》，三乘教即立三藏。今依《攝論》及《地持》等，但假教即入聲聞藏，故不立也。此以二義明之：一聲聞聲聞，是人本來求聲聞道，樂觀四諦，今遇佛說四諦法得道。先有種性，今復聞聲，故曰聲聞聲聞。如經中說「求聲聞者，如來為說四真諦法。」據此為言。二緣覺聲聞者，先求緣覺道，今遇佛說因緣教法。如經中說「求緣覺者，如來為說十二緣法。」就此為論。初義總相知法，後義別相知法，利鈍雖殊，同期小果，總為一藏也。若上利根出無佛世，自悟因緣而得道果，有行無教，據斯廢也。依《普曜經》，望理教別也。就聲聞中，有其二種，謂初執性教及順破性等諸部執教。破性教者，分知法空，同依四諦趣於小果，故同入聲聞藏也。二菩薩藏，內有二：一者先習大法，後退入小，今還進大。故經說言「除先修習學小乘者，我今亦令入是法中。」名漸入也。二者久習大乘，今始見佛，則能入頓。故經說言「或 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明藏攝分齊者，斯之玄寂，豈容言哉？但以大悲垂訓道無私隱，故致隨緣之說，法門非一、教別塵沙，寧容限目？如約以辨，一化始終教門有三：一曰漸教、二曰頓教、三曰圓教。初門漸內所詮三故，教則為三；約所為二故，教則為二。言其三者：一曰修多羅，此云線，亦名經，以線能貫華、經能持緯，義用相似。但以此方重於經名、不貴線稱，是以翻譯逐其所重，故廢線名存於經目。譬聖言教能貫穿法相，使不差失，令法久住。經與線相似，此從譬立名，即詮定教也。二毘那耶，此云滅，以身口意惡焚燒行者，義同火然，戒能滅之，故稱滅，此從功能彰目。教從所詮亦名為滅，即詮戒教也。三者阿毘達摩，此云無比法，亦名對法。能破煩惱及分別法相，無分別慧最為殊勝，更無有法能比此者，故曰無比法，此從無他得名。教從所詮亦名無比法，此即詮慧教也。名對法者，即阿毘是能對智、達摩是所對境法，即境用立名。此後二藏，並從所詮得名也。問：若然者，何故《攝論》云「為說三種修學，別立修多羅。為成依戒依心學故，立毘那耶。」以此文驗，即經詮三行、戒詮二行、慧詮一行。答：有二義，一剋性門、二兼正門。剋性如前說。兼正門有二義：一本末義。經為本教，餘二次第末也。二者兼正門。經中定為正，戒慧兼也。律論亦爾，准可知耳。此經即修多羅藏攝也。所為二故教即為二者，根有利鈍、法有淺深，故約聲聞鈍根，就分別性立於三藏，成聲聞行法故也。為菩薩利根，約無分別等三無性義立三藏，為成菩薩行法故也。問：經云「為諸緣覺說因緣觀法。」即緣覺亦有教，何故不立藏？答：依《普曜經》，三乘教即立三藏。今依《攝論》及《地持》等，但假教即入聲聞藏，故不立也。此以二義明之：一聲聞聲聞，是人本來求聲聞道，樂觀四諦，今遇佛說四諦法得道。先有種性，今復聞聲，故曰聲聞聲聞。如經中說「求聲聞者，如來為說四真諦法。」據此為言。二緣覺聲聞者，先求緣覺道，今遇佛說因緣教法。如經中說「求緣覺者，如來為說十二緣法。」就此為論。初義總相知法，後義別相知法，利鈍雖殊，同期小果，總為一藏也。若上利根出無佛世，自悟因緣而得道果，有行無教，據斯廢也。依《普曜經》，望理教別也。就聲聞中，有其二種，謂初執性教及順破性等諸部執教。破性教者，分知法空，同依四諦趣於小果，故同入聲聞藏也。二菩薩藏，內有二：一者先習大法，後退入小，今還進大。故經說言「除先修習學小乘者，我今亦令入是法中。」名漸入也。二者久習大乘，今始見佛，則能入頓。故經說言「或

有眾生世世已來常受我化，始見我身、聞我所說，即皆信受入如來慧也。」此經即入大乘教攝也。第二頓教攝者，故下經云「若眾生下劣，其心厭沒者，示以聲聞道，令出於眾苦。復有眾生，諸根少明利，樂於因緣法，為說辟支佛。若人根明利，饒益於眾生，有大慈悲心，為說菩薩道。若有無上心，決定樂大事，為示於佛身，說無量佛法。」以此文證，知有一乘及頓教三乘差別。又依真諦《攝論》：一者一乘、二者三乘、三者小乘也。問：頓悟與一乘何別？答：此亦不定，或不別，或約智與教別。又一淺一深也，一乘藏即下十藏也。相攝准之。第三言圓教者，為於上達分階佛境者，說於解脫究竟法門，滿足佛事，故名圓也。此經即頓及圓二教攝。所以知有圓教者，如下文云「如因大海有十寶山」等准之。問：此經何故上來通三乘分別及攝者？答：為此經宗通有同別二教、三乘境見聞及修等故也。如《法華經》三界之中三車引諸子出宅，露地別授大牛之車。仍此二教同在三界為見聞境。又聲聞等為窮子，是其所引，故知小乘之外別有三乘，互得相引主伴成宗也。藏攝分齊訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有眾生世世已來常受我化，始見我身、聞我所說，即皆信受入如來慧也。」此經即入大乘教攝也。第二頓教攝者，故下經云「若眾生下劣，其心厭沒者，示以聲聞道，令出於眾苦。復有眾生，諸根少明利，樂於因緣法，為說辟支佛。若人根明利，饒益於眾生，有大慈悲心，為說菩薩道。若有無上心，決定樂大事，為示於佛身，說無量佛法。」以此文證，知有一乘及頓教三乘差別。又依真諦《攝論》：一者一乘、二者三乘、三者小乘也。問：頓悟與一乘何別？答：此亦不定，或不別，或約智與教別。又一淺一深也，一乘藏即下十藏也。相攝准之。第三言圓教者，為於上達分階佛境者，說於解脫究竟法門，滿足佛事，故名圓也。此經即頓及圓二教攝。所以知有圓教者，如下文云「如因大海有十寶山」等准之。問：此經何故上來通三乘分別及攝者？答：為此經宗通有同別二教、三乘境見聞及修等故也。如《法華經》三界之中三車引諸子出宅，露地別授大牛之車。仍此二教同在三界為見聞境。又聲聞等為窮子，是其所引，故知小乘之外別有三乘，互得相引主伴成宗也。藏攝分齊訖。

三釋教下所詮宗趣者，有其二種：一總、二別。總謂因果緣起理實為宗趣。別有四門：一教義相對以辨宗趣、二境行、三理事、四因果。教為宗、義為趣，境為宗、行為趣，事為宗、理為趣，因為宗、果為趣。次能詮教體者，有其五種：第一義者實音聲名味句；第二義者可似音聲名味句；第三義者不可似音聲名味句；第四義者唯識音聲名味句；第五義者真如音聲名味句，故經云「一切法皆如」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋教下所詮宗趣者，有其二種：一總、二別。總謂因果緣起理實為宗趣。別有四門：一教義相對以辨宗趣、二境行、三理事、四因果。教為宗、義為趣，境為宗、行為趣，事為宗、理為趣，因為宗、果為趣。次能詮教體者，有其五種：第一義者實音聲名味句；第二義者可似音聲名味句；第三義者不可似音聲名味句；第四義者唯識音聲名味句；第五義者真如音聲名味句，故經云「一切法皆如」也。

四釋經題目者，大方廣佛華嚴經世間淨眼品者，大謂體相用莫過故也，謂平等不增減體，具足性功德相，生世出世善因果用故。方者，理正非耶。廣者，法門理數具德盡其邊也。佛者，覺也，此通十佛及三身佛。華有二種：一集果華，不與果俱，如生死為道具等，乃至因位善根等也。二莊果華，與果同時，如七淨華等及滿果位諸德。修生本有，互嚴可知。嚴者，莊飾也。又言大者，標以勝極之都目。故論云「大勝高廣一體而異名，乘旨道富，參羅無外，謂之大本。」非局然矣。言方者，圓通之致，處無不善，觸緣斯順，不擇物而施，故曰方。言廣者，沖而幽、微而遠、淵而且博，謂之廣也。言佛者，中國正音云佛陀，此方稱覺者，以其朗達窮源，塵習永亡，懷明獨曜，暉光大夜，啟導群惑，自覺覺人，故曰佛陀。言華嚴者，此況法身行德之美，故體非真無以彰其妙，功非極無以顯其勝，互相瑩發義並超殊，可謂自體圓通勝妙之極然矣。其猶眾綵奇珍纖飾金顏，特甚瓌麗世之無比，故就斯喻標名，故曰華嚴。經者，真淨之教，訓議常則，文詮理緯，顯用行心，故曰經也。世間淨眼者，謂時中器等三世間也。及能況之相，又體用差別，故現世無礙無染況淨眼。亦可如來未出世，無善導故如盲；佛今出世，現自他淨，喻明眼耳。言世間淨眼者，此應名序，但今之時會並是勝流入佛眾海數，德居淨域塵所不染，出自天真，信非有為，故託以顯至極圓道緣起之妙，不捨生死而無沾污，是以就事為目，故曰世間淨眼。難測，非喻莫曉，故設以擬狀。若於眼內外俱淨，中表清徹，色像參羅，並屬於一運。無小無大、無遠無近，不相妨礙，故可准況，標之如眼。故下偈歎「世間清淨猶如眼」，義顯聖說然矣。品者，語言理均，挌類相從，稱之為品。此經有三十四品，此品貫之在首，故稱第一。經之都目、宗要之況，旨明於此，故言道大方廣佛華嚴經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋經題目者，大方廣佛華嚴經世間淨眼品者，大謂體相用莫過故也，謂平等不增減體，具足性功德相，生世出世善因果用故。方者，理正非耶。廣者，法門理數具德盡其邊也。佛者，覺也，此通十佛及三身佛。華有二種：一集果華，不與果俱，如生死為道具等，乃至因位善根等也。二莊果華，與果同時，如七淨華等及滿果位諸德。修生本有，互嚴可知。嚴者，莊飾也。又言大者，標以勝極之都目。故論云「大勝高廣一體而異名，乘旨道富，參羅無外，謂之大本。」非局然矣。言方者，圓通之致，處無不善，觸緣斯順，不擇物而施，故曰方。言廣者，沖而幽、微而遠、淵而且博，謂之廣也。言佛者，中國正音云佛陀，此方稱覺者，以其朗達窮源，塵習永亡，懷明獨曜，暉光大夜，啟導群惑，自覺覺人，故曰佛陀。言華嚴者，此況法身行德之美，故體非真無以彰其妙，功非極無以顯其勝，互相瑩發義並超殊，可謂自體圓通勝妙之極然矣。其猶眾綵奇珍纖飾金顏，特甚瓌麗世之無比，故就斯喻標名，故曰華嚴。經者，真淨之教，訓議常則，文詮理緯，顯用行心，故曰經也。世間淨眼者，謂時中器等三世間也。及能況之相，又體用差別，故現世無礙無染況淨眼。亦可如來未出世，無善導故如盲；佛今出世，現自他淨，喻明眼耳。言世間淨眼者，此應名序，但今之時會並是勝流入佛眾海數，德居淨域塵所不染，出自天真，信非有為，故託以顯至極圓道緣起之妙，不捨生死而無沾污，是以就事為目，故曰世間淨眼。難測，非喻莫曉，故設以擬狀。若於眼內外俱淨，中表清徹，色像參羅，並屬於一運。無小無大、無遠無近，不相妨礙，故可准況，標之如眼。故下偈歎「世間清淨猶如眼」，義顯聖說然矣。品者，語言理均，挌類相從，稱之為品。此經有三十四品，此品貫之在首，故稱第一。經之都目、宗要之況，旨明於此，故言道大方廣佛華嚴經。

第五隨文解釋者，初總料簡教之分齊；次別釋文分齊，有二：一對耶顯正明其分齊、二約所詮義明其分齊。初對耶者有其四門：一約緣辨耶，如八時不應語等。二約業辨耶，如求其名利、自是非他、樂世有等。三約惑明耶，聞作聞解、不得不聞，乃至依法不依人等。四約始終辨耶，如經云「八大善人等，當成不善故。」二約就所詮明分齊者，略有十門：一同時具足相應門。於中有十：一教義具足、二理事具足、三解行具足、四因果具足、五人法具足、六分齊境位具足、七師弟法智具足、八主伴依正具足、九逆順體用自在具足、十隨生根欲示現具足。此等十門相應，無有前後也。二因陀羅網境界門。此中具前十門，但義從喻異耳，餘可准上。三祕密隱顯俱成門。此亦具前十門，但義從緣異耳，餘可准上。四微細相容安立門。此亦具前十門，但義從相異耳，餘可准之。五十世隔法異成門。此亦具前十門，但義從世異耳，餘可准之。六諸藏純雜具德門。此亦具前十門，但義從世異耳，餘可准之。七一多相容不同門。此亦具前十門，但義從理異耳，餘可准之。八諸法相即自在門。此亦具前十門，但義從用異耳，餘可准之，亦可依性。九唯心迴轉善成門。此亦具前十門，但義從心異耳，餘可准之。十託事顯法生解門。此亦具前十門，但義從智異耳，餘可准之。上之十門玄並皆別異，若教義分齊與此相應者，即是一乘圓教及頓教法門；若諸教義分與此相應而不具足者，即是三乘漸教所攝。餘義依下天王等法門，准之可解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五隨文解釋者，初總料簡教之分齊；次別釋文分齊，有二：一對耶顯正明其分齊、二約所詮義明其分齊。初對耶者有其四門：一約緣辨耶，如八時不應語等。二約業辨耶，如求其名利、自是非他、樂世有等。三約惑明耶，聞作聞解、不得不聞，乃至依法不依人等。四約始終辨耶，如經云「八大善人等，當成不善故。」二約就所詮明分齊者，略有十門：一同時具足相應門。於中有十：一教義具足、二理事具足、三解行具足、四因果具足、五人法具足、六分齊境位具足、七師弟法智具足、八主伴依正具足、九逆順體用自在具足、十隨生根欲示現具足。此等十門相應，無有前後也。二因陀羅網境界門。此中具前十門，但義從喻異耳，餘可准上。三祕密隱顯俱成門。此亦具前十門，但義從緣異耳，餘可准上。四微細相容安立門。此亦具前十門，但義從相異耳，餘可准之。五十世隔法異成門。此亦具前十門，但義從世異耳，餘可准之。六諸藏純雜具德門。此亦具前十門，但義從世異耳，餘可准之。七一多相容不同門。此亦具前十門，但義從理異耳，餘可准之。八諸法相即自在門。此亦具前十門，但義從用異耳，餘可准之，亦可依性。九唯心迴轉善成門。此亦具前十門，但義從心異耳，餘可准之。十託事顯法生解門。此亦具前十門，但義從智異耳，餘可准之。上之十門玄並皆別異，若教義分齊與此相應者，即是一乘圓教及頓教法門；若諸教義分與此相應而不具足者，即是三乘漸教所攝。餘義依下天王等法門，准之可解也。

隨文解釋者，初略舉八種教明互相成，及約三教相明其次第，次隨文釋。其八教者，一一乘三乘分齊、二真應、三迴三入一、四空有、五凡聖相由、六常無常、七三乘同行、八辨法邪正。此之八義上下皆通，廣說略說相從成就本末二相，宜可准思。約三教相成者，謂始於道樹，為諸大行一往直陳宗本之致，方廣法輪其趣淵玄，更無由藉，以之為頓。所言漸者，為於始習施設方便，開發三乘引接之化，初微後著、從淺至深，次第相乘以階彼岸，故稱為漸。所言圓教者，為於上達分階佛境者，說於如來解脫法門，究竟窮宗至極果行，滿足佛事，故曰為圓。如窮之以實，趣齊莫二，等同一味究竟無餘，何殊之有？但以對治功用不等，故隨根器別其淺深，言分有三。其次第者，就於一乘了義實說，約對治方便、行門差殊，要約有三以明次第：一者據方便修相對治緣起自類因行以明三教，漸即在初、頓中、圓後，三義從漸說也，初漸以生信、次頓以成行、次圓以成體用耳。若約實際緣起自體因行以明時，頓初、漸次、圓後，初示頓以令修、次示漸彰為物、後示圓果德備故也。若約窮實法界不增不減無障礙緣起自體甚深祕密果道時，即初圓、次頓、後漸也。所以爾者，正以沖宗不遺於玄想、圓道不揀於始門，是以事雖近而至遠、相雖著而至密，淺至極深方窮，故初示圓令見聞、次彰頓令隨喜、後辨漸階位顯德，起信行也。此即約圓以明三耳。然教乃可爾。論其旨也，正明如來法身無上菩提至極圓道，契窮實相德盈海奧，義興真本顯明後際，語果彰之於無得、論因顯之於無發，故無相之相其趣幽微、凝同太虛旨絕名相，可謂至道無言而玄籍彌布、真容無像而妙相備嚴，入於佛慧、具佛所行，德顯殊美踰越於世。故經首貫以佛華嚴之稱者，當以旨南之說，宗要在茲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨文解釋者，初略舉八種教明互相成，及約三教相明其次第，次隨文釋。其八教者，一一乘三乘分齊、二真應、三迴三入一、四空有、五凡聖相由、六常無常、七三乘同行、八辨法邪正。此之八義上下皆通，廣說略說相從成就本末二相，宜可准思。約三教相成者，謂始於道樹，為諸大行一往直陳宗本之致，方廣法輪其趣淵玄，更無由藉，以之為頓。所言漸者，為於始習施設方便，開發三乘引接之化，初微後著、從淺至深，次第相乘以階彼岸，故稱為漸。所言圓教者，為於上達分階佛境者，說於如來解脫法門，究竟窮宗至極果行，滿足佛事，故曰為圓。如窮之以實，趣齊莫二，等同一味究竟無餘，何殊之有？但以對治功用不等，故隨根器別其淺深，言分有三。其次第者，就於一乘了義實說，約對治方便、行門差殊，要約有三以明次第：一者據方便修相對治緣起自類因行以明三教，漸即在初、頓中、圓後，三義從漸說也，初漸以生信、次頓以成行、次圓以成體用耳。若約實際緣起自體因行以明時，頓初、漸次、圓後，初示頓以令修、次示漸彰為物、後示圓果德備故也。若約窮實法界不增不減無障礙緣起自體甚深祕密果道時，即初圓、次頓、後漸也。所以爾者，正以沖宗不遺於玄想、圓道不揀於始門，是以事雖近而至遠、相雖著而至密，淺至極深方窮，故初示圓令見聞、次彰頓令隨喜、後辨漸階位顯德，起信行也。此即約圓以明三耳。然教乃可爾。論其旨也，正明如來法身無上菩提至極圓道，契窮實相德盈海奧，義興真本顯明後際，語果彰之於無得、論因顯之於無發，故無相之相其趣幽微、凝同太虛旨絕名相，可謂至道無言而玄籍彌布、真容無像而妙相備嚴，入於佛慧、具佛所行，德顯殊美踰越於世。故經首貫以佛華嚴之稱者，當以旨南之說，宗要在茲。

隨文釋者，此一部教，大分有三：謂序、正、流通。若竪料簡，隨其八會有十義別，餘准可識。此經一部凡有七處八會，人中三、天上四，名七處也；重會普光，名八會也。此為階法，故有七八耳。此七八文相有無不同，略以十門分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨文釋者，此一部教，大分有三：謂序、正、流通。若竪料簡，隨其八會有十義別，餘准可識。此經一部凡有七處八會，人中三、天上四，名七處也；重會普光，名八會也。此為階法，故有七八耳。此七八文相有無不同，略以十門分別。

就八會內，所以初明佛者，佛是化主，今攝物必以化主為先，故初明也。二大聖說法有所栖託，次辨處也。三攝化有所，次明菩薩。四器雖具足，請若不滿則不為說，故次生疑。五法潤無崖，次辨集新眾。六微法不審不可即說，次辨入定。七欲辨法勝，故明佛加。八顯法始終分齊，次明出不出異。九勝法既宣，次明法益，故辨動地雨華等也。十然功用既彰，化不偏屈，十方齊轉契合不虛，故次辨結會平等，顯證述成。此十若離雨華等，乃有十五。散華、燒香、放光、作樂、雨寶，攝五為一也，今並攝在十耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就八會內，所以初明佛者，佛是化主，今攝物必以化主為先，故初明也。二大聖說法有所栖託，次辨處也。三攝化有所，次明菩薩。四器雖具足，請若不滿則不為說，故次生疑。五法潤無崖，次辨集新眾。六微法不審不可即說，次辨入定。七欲辨法勝，故明佛加。八顯法始終分齊，次明出不出異。九勝法既宣，次明法益，故辨動地雨華等也。十然功用既彰，化不偏屈，十方齊轉契合不虛，故次辨結會平等，顯證述成。此十若離雨華等，乃有十五。散華、燒香、放光、作樂、雨寶，攝五為一也，今並攝在十耳。

二對會釋有無者，七處佛三身中是何？此解有二：一局、一通。局者，八會俱非小見，故是報身。問：既報非化，何以處與下同？答：此為先化流於末世，故寄世處以辨也。又問：若寄世者，何故經云阿迦尼吒天成？答：此有二義。一寄化顯報，即八會是；二寄報顯化，即色究竟是。為彰欲界是化，故約相是化，今論教意耳。通者三身具有，一一互成。又普賢文云「在我身內無障礙」，又辨華藏世界海、又寄道樹等，故知也。此約三乘辨。若約一乘，即下十佛並皆通有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二對會釋有無者，七處佛三身中是何？此解有二：一局、一通。局者，八會俱非小見，故是報身。問：既報非化，何以處與下同？答：此為先化流於末世，故寄世處以辨也。又問：若寄世者，何故經云阿迦尼吒天成？答：此有二義。一寄化顯報，即八會是；二寄報顯化，即色究竟是。為彰欲界是化，故約相是化，今論教意耳。通者三身具有，一一互成。又普賢文云「在我身內無障礙」，又辨華藏世界海、又寄道樹等，故知也。此約三乘辨。若約一乘，即下十佛並皆通有也。

分文三者，序、正、流通也。序者方便相，正者說體相，流通津用相。此〈淨眼品〉是序，〈盧舍那〉下辨正宗。經不來盡，故無流通。所以知。《大論》云「不思議經有十萬偈，此唯有三萬六千偈。」故知也。亦可有流通，眾生心微塵已下文是。但為龍樹菩薩會事等處十萬準省之，故不足耳。若從文義以分，至文別辨耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分文三者，序、正、流通也。序者方便相，正者說體相，流通津用相。此〈淨眼品〉是序，〈盧舍那〉下辨正宗。經不來盡，故無流通。所以知。《大論》云「不思議經有十萬偈，此唯有三萬六千偈。」故知也。亦可有流通，眾生心微塵已下文是。但為龍樹菩薩會事等處十萬準省之，故不足耳。若從文義以分，至文別辨耳。

序文分二：初明證信、二「天王設供等」已下明其發起序。證信序文有二義：初二句四字，局此證信；二「一時」下義有通。此約一義耳。又亦可二句義通一部而文局。初「一時」已下，文通而義局也。約此義即有六句：一如是、二我聞、三一時、四佛、五住處、六同聞眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序文分二：初明證信、二「天王設供等」已下明其發起序。證信序文有二義：初二句四字，局此證信；二「一時」下義有通。此約一義耳。又亦可二句義通一部而文局。初「一時」已下，文通而義局也。約此義即有六句：一如是、二我聞、三一時、四佛、五住處、六同聞眾。

初釋「如是」者，眾聖理教文義相應故也。亦可我傳文義，如佛所說也。是聖教義也。又信順辭耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋「如是」者，眾聖理教文義相應故也。亦可我傳文義，如佛所說也。是聖教義也。又信順辭耳。

「我聞」可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我聞」可知。

「一時」者，根授相應時也。時有三義：一平等時，謂無沈浮顛倒。二和合時，謂令聞能聞正聞。三轉法輪時，謂正說正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一時」者，根授相應時也。時有三義：一平等時，謂無沈浮顛倒。二和合時，謂令聞能聞正聞。三轉法輪時，謂正說正受。

「佛」者可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛」者可知。

處者，謂摩竭提寂滅道場，此是大聖所託。以一在釋一切在，國通場局，此云無害國。寂滅表離障圓果淨寂德也。「始成」者，有二義：一得道始，初七日時；二現世始說法，第二七日時也，由令他知成道始故。此文有二：初二句總開依正立宗、二別辨。別內分二：初釋依報、二「如來處此」下辨正報也。初即器世間也。文有三：初辨道場地、二「其菩提樹」下辨其道樹。三「不可思議」下明師子座。此立意者，地為住行之本，樹為眾德建立，座為攝益之用。初場中有三子句：一辨道場體莊嚴具足、二「佛神力」下明果德資成、三「無量善根」下出其因行。初體文復有三：一總辨體、二「眾雜寶華」下六句辨自利德、三「雨無盡寶」下二利自他德也。自利六句中，初一句微妙圓淨、次一具德淨、次一色相淨、次一高顯淨、次一眷屬淨、次一隱映淨。利他二句內，初明津用淨、次一覆潤淨，此二句通自他。次「佛神力」下第二子句中有三句：初明變淨土令地廣博、二「光明普照」下德用也。三「一切奇特妙寶積」等者，體攝眾德。就道樹文二子句：一有九句辨樹體莊嚴、二「佛神力」下辨果德資成。初文分三：初明樹體高勝能陰覆也、二「清淨瑠璃」下五句正辨莊嚴、三「樹光普照」下三句明利他用，此中有三業，初意、次身、次口。坐文分五：初明座體出過情量；二「眾妙寶華」下正辨莊嚴；三「流光如雲」下辨利他用，亦有三業，初身、次意、後口。四「如來光明踰」等下，上果下加，有五句：一陰覆勝、二感化勝、三無礙勝、四疾遍勝、五具德勝；五「無量眾寶」下總結成也。第二辨正報，文有二：初如來處等總釋、二「了三世」下別辨。第二別釋，文有三：初明法身、二「其身遍坐一切道場」下明報身。三「悉能普現一切眾會」下明其化身。此約三乘判文。若依一乘，此中即具十佛體德用，准以思攝。初法身文，有三句：初辨身業德，有二句；二「妙音遍至」下二句，明口業德。三「平等法相」下三句辨意業德。二報身文，分三：初身用，有四句：一座分齊、二知根行、三除惑染、四生德也；二「普放三世智海光明」下三句辨口業；三「力無畏」下一句明其意業。三辨化身文，初身業，有三句；二「了達一切」下二句，意業。三「一切光明」下二句，口業。就口業文，分二：初辨放光能普現諸義、次「諸佛世界」下辨益分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處者，謂摩竭提寂滅道場，此是大聖所託。以一在釋一切在，國通場局，此云無害國。寂滅表離障圓果淨寂德也。「始成」者，有二義：一得道始，初七日時；二現世始說法，第二七日時也，由令他知成道始故。此文有二：初二句總開依正立宗、二別辨。別內分二：初釋依報、二「如來處此」下辨正報也。初即器世間也。文有三：初辨道場地、二「其菩提樹」下辨其道樹。三「不可思議」下明師子座。此立意者，地為住行之本，樹為眾德建立，座為攝益之用。初場中有三子句：一辨道場體莊嚴具足、二「佛神力」下明果德資成、三「無量善根」下出其因行。初體文復有三：一總辨體、二「眾雜寶華」下六句辨自利德、三「雨無盡寶」下二利自他德也。自利六句中，初一句微妙圓淨、次一具德淨、次一色相淨、次一高顯淨、次一眷屬淨、次一隱映淨。利他二句內，初明津用淨、次一覆潤淨，此二句通自他。次「佛神力」下第二子句中有三句：初明變淨土令地廣博、二「光明普照」下德用也。三「一切奇特妙寶積」等者，體攝眾德。就道樹文二子句：一有九句辨樹體莊嚴、二「佛神力」下辨果德資成。初文分三：初明樹體高勝能陰覆也、二「清淨瑠璃」下五句正辨莊嚴、三「樹光普照」下三句明利他用，此中有三業，初意、次身、次口。坐文分五：初明座體出過情量；二「眾妙寶華」下正辨莊嚴；三「流光如雲」下辨利他用，亦有三業，初身、次意、後口。四「如來光明踰」等下，上果下加，有五句：一陰覆勝、二感化勝、三無礙勝、四疾遍勝、五具德勝；五「無量眾寶」下總結成也。第二辨正報，文有二：初如來處等總釋、二「了三世」下別辨。第二別釋，文有三：初明法身、二「其身遍坐一切道場」下明報身。三「悉能普現一切眾會」下明其化身。此約三乘判文。若依一乘，此中即具十佛體德用，准以思攝。初法身文，有三句：初辨身業德，有二句；二「妙音遍至」下二句，明口業德。三「平等法相」下三句辨意業德。二報身文，分三：初身用，有四句：一座分齊、二知根行、三除惑染、四生德也；二「普放三世智海光明」下三句辨口業；三「力無畏」下一句明其意業。三辨化身文，初身業，有三句；二「了達一切」下二句，意業。三「一切光明」下二句，口業。就口業文，分二：初辨放光能普現諸義、次「諸佛世界」下辨益分齊。

第六同聞眾，即眾生世間文，明大眾圓集。此作二門辨：一明諸會有無不同、二依文釋。有無分二：一大小、二雜類。大小者、七會皆大、第八通小。所以者，前為顯頓教大乘體，第八為入法界，普攝小乘令入大，顯人力故。二雜類者，唯前一後一列雜類神王名，餘略不列。所以者，前為表仰修信，如稱法界人信解萬行相；後為表稱法界，攝法界人修入德滿相也。問：若爾，何故《涅槃經》攝眾類多、此少也？答：彼望熟故遠說，此約始近論也，所以可知。又亦可始約初位為分齊故不通小下，餘如下辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六同聞眾，即眾生世間文，明大眾圓集。此作二門辨：一明諸會有無不同、二依文釋。有無分二：一大小、二雜類。大小者、七會皆大、第八通小。所以者，前為顯頓教大乘體，第八為入法界，普攝小乘令入大，顯人力故。二雜類者，唯前一後一列雜類神王名，餘略不列。所以者，前為表仰修信，如稱法界人信解萬行相；後為表稱法界，攝法界人修入德滿相也。問：若爾，何故《涅槃經》攝眾類多、此少也？答：彼望熟故遠說，此約始近論也，所以可知。又亦可始約初位為分齊故不通小下，餘如下辨。

第二釋文，分三：初別如來法身淨土攝三十四眾、二「爾時於佛師子座」下復以法身淨土方便之力攝起一眾，始末合有三十五眾。初略列眾名、二列名歎德。初文分二：一辨菩薩等，明無為緣集眾；二諸神等，明有為緣集眾。下列名歎德，準可知。初菩薩眾中，分三：一舉數、二列菩薩名。此有三，初辨、次結、三歎德。與俱者，有二：一佛與俱，與之俱說；二傳法俱，與之俱聞。普者，德滿法界曰普，至順調柔曰賢。所以此中明菩薩名雜者，有二意：一為顯下麁細等雜世界故、二為此眾通下八會序顯多類法故也，餘者可知。三歎德，文有四：初總歎、二「諸波羅蜜」下別歎自分德、三「無上智願」下別辨能入他分德、四「悉得諸佛」下辨普賢行願自在攝化。總文分二：一「皆是善友」者，顯人勝。「盧舍那」者，此云廣博嚴淨。二辨自分，文有三子句：一明自利行、二「辨才大海」下利他行、三「住於一地」下明以行成位。辨所攝分齊，云「住於一地，普攝一切諸地」等者，就行相次第，終至窮實，自體以論。略要有四：一者以於始故能生於後，終竟滿足，故名攝也。二者雖足初始，然皆能行於諸地所行，諸法無殊，故言攝也。而所成之行但在於自分之位，上下憂劣但以明昧為異也。三者但是初始，即攝一切諸地功德，故名攝也。四者非謂以初後故名攝，但是初始即正是終，故名攝也。就自利分三，謂總、正、助也。利他文有三：初一辨口業、次一身業、次三「善知」下意業。此中初知根、二知理法、三知事法。他分文有四句：一明自利五句，一得願、二得教、三得果法、四得位德、五得定也。二「於眾生海」下利他，二句：初立、次釋也。三「善入」下二句善入法身，初立、次釋也。四「遍遊」下二句，為物出生淨土，初世界海、次國土海也。第四普賢願行，文有四：一得諸佛三世方便、二辨供養、三得普賢願、四攝生成智德，亦可對物攝勝。就有為緣集，文有三十三眾，從下向上列名。所以者，為表進行增微故。問：此諸眾住何土中？答：此眾一身住土，四土之中三土、化土中之一分，此可思之。何故下讚佛文從上向下列者，為彰尊位次第也。初力士眾，分三：一舉數、二列名、三歎德。歎德，文有三：初總；次五句別：一具願門、二具德門、三具定門、四具神力門、五具解脫門，即自利德也；三「處一切眾生」下二句利他。餘眾列名歎德可知。迦樓羅者，金翅鳥也。緊那羅，此云疑神，作樂也。摩睺羅伽，此云莽神也。夜摩者，此云時天，亦名妙善。兜率者，此云知足。大梵者，此由新離欲染也。摩醯首羅，此云大自在 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋文，分三：初別如來法身淨土攝三十四眾、二「爾時於佛師子座」下復以法身淨土方便之力攝起一眾，始末合有三十五眾。初略列眾名、二列名歎德。初文分二：一辨菩薩等，明無為緣集眾；二諸神等，明有為緣集眾。下列名歎德，準可知。初菩薩眾中，分三：一舉數、二列菩薩名。此有三，初辨、次結、三歎德。與俱者，有二：一佛與俱，與之俱說；二傳法俱，與之俱聞。普者，德滿法界曰普，至順調柔曰賢。所以此中明菩薩名雜者，有二意：一為顯下麁細等雜世界故、二為此眾通下八會序顯多類法故也，餘者可知。三歎德，文有四：初總歎、二「諸波羅蜜」下別歎自分德、三「無上智願」下別辨能入他分德、四「悉得諸佛」下辨普賢行願自在攝化。總文分二：一「皆是善友」者，顯人勝。「盧舍那」者，此云廣博嚴淨。二辨自分，文有三子句：一明自利行、二「辨才大海」下利他行、三「住於一地」下明以行成位。辨所攝分齊，云「住於一地，普攝一切諸地」等者，就行相次第，終至窮實，自體以論。略要有四：一者以於始故能生於後，終竟滿足，故名攝也。二者雖足初始，然皆能行於諸地所行，諸法無殊，故言攝也。而所成之行但在於自分之位，上下憂劣但以明昧為異也。三者但是初始，即攝一切諸地功德，故名攝也。四者非謂以初後故名攝，但是初始即正是終，故名攝也。就自利分三，謂總、正、助也。利他文有三：初一辨口業、次一身業、次三「善知」下意業。此中初知根、二知理法、三知事法。他分文有四句：一明自利五句，一得願、二得教、三得果法、四得位德、五得定也。二「於眾生海」下利他，二句：初立、次釋也。三「善入」下二句善入法身，初立、次釋也。四「遍遊」下二句，為物出生淨土，初世界海、次國土海也。第四普賢願行，文有四：一得諸佛三世方便、二辨供養、三得普賢願、四攝生成智德，亦可對物攝勝。就有為緣集，文有三十三眾，從下向上列名。所以者，為表進行增微故。問：此諸眾住何土中？答：此眾一身住土，四土之中三土、化土中之一分，此可思之。何故下讚佛文從上向下列者，為彰尊位次第也。初力士眾，分三：一舉數、二列名、三歎德。歎德，文有三：初總；次五句別：一具願門、二具德門、三具定門、四具神力門、五具解脫門，即自利德也；三「處一切眾生」下二句利他。餘眾列名歎德可知。迦樓羅者，金翅鳥也。緊那羅，此云疑神，作樂也。摩睺羅伽，此云莽神也。夜摩者，此云時天，亦名妙善。兜率者，此云知足。大梵者，此由新離欲染也。摩醯首羅，此云大自在

天。文有三，前二可知。就歎德，文有四子段：一總歎、二「於一切眾生」下別歎利他、三「無量妙色」下歎自利、第四「覩佛姿顏乃至所以者何」下因事辨成二用所以。第三自利，文分三：初明法身身業、次「於十力中」下明意業、「處一切眾」下口業。此文有五句，展轉可知。第四所以，文有二：初明所依、二辨所以。所以中，初問、次答。答文有三：初辨所依緣、二「於諸如來」下明依緣成行、三「各隨」下結別所成推功在佛。第二文中有六子句：一在信位為佛攝生善根、二為佛引入解位、三為佛攝入證位已上、四從「逮得無量功德」下明得八地已上無功用勢力、五「皆悉成就」下辨十地已上普賢願行。六「菩薩所行」下結別所成。第三結功在佛，文中分四：一結；二正推如來智光普照；三得成因，乘解脫力入佛果海，親辨所由；四於法門得自在成，述已行滿。亦可四句展轉辨成。次就歎佛文十八眾內，此但略上隱顯，故明十八。大分為二。一善海等各於一法門得自在、二第十八普賢菩薩於一切法門得自在。此中約緣起樓觀顯同生異生德門分齊，宜可思之。亦可前十七異生，後第十八普賢菩薩是其同生。就異生，文有十七。初善海內有二：一舉法門自在，即意業行供養。王身現在，即身業供養。二「說偈」下辨口業供養。偈讚文總為歎如來三業滿法界用。就中初六偈總歎佛三業在世勝；二「有一切世間眾生」下六三業在世起殊勝德用；次「如來妙色身」下二偈別歎身業；次「如來音聲無礙」下二別歎口業；次「一切十方無邊佛」下二辨佛意業；次二偈舉因釋成。二樂業光天偈歎佛寂用雙行德，文分三：初一總歎、次十六偈別舉、三「無數無量劫」下二舉因結成。三禪有七天淨智，有二十二偈，總歎如來身業功能。初六歎法身、次六歎報身、次六歎化身、次四總歎如來慈悲德。二禪十天，二十偈，總歎佛大方便行及所證法。初六偈總歎佛方便行、次六歎以法門攝化、次六歎八相成道化、次二舉因結成。初禪有十天，頌內十六歎佛寂用無礙自在德。初四歎佛身業、次四歎佛口業無礙、次四歎佛意業、次四總歎三業無邊。他化十天誦文有二十偈，歎佛後得智用。初四法身普益生善滅惡、次四佛口業用、次二意業用、次六總歎佛能滅惡生善、次四歎佛應機自在而無高心。化樂天有二十偈中歎佛三身德。初六歎法身德用自在、次十四歎報身。十四中有四：初二辨佛口業、次六身業、次四歎佛本因、次二歎佛攝生自在。兜率有八天，頌中十六偈總歎佛周遍法界說法自在。初六總歎佛用無礙、次六歎佛除生三障德、次二歎佛能成眾生行益 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天。文有三，前二可知。就歎德，文有四子段：一總歎、二「於一切眾生」下別歎利他、三「無量妙色」下歎自利、第四「覩佛姿顏乃至所以者何」下因事辨成二用所以。第三自利，文分三：初明法身身業、次「於十力中」下明意業、「處一切眾」下口業。此文有五句，展轉可知。第四所以，文有二：初明所依、二辨所以。所以中，初問、次答。答文有三：初辨所依緣、二「於諸如來」下明依緣成行、三「各隨」下結別所成推功在佛。第二文中有六子句：一在信位為佛攝生善根、二為佛引入解位、三為佛攝入證位已上、四從「逮得無量功德」下明得八地已上無功用勢力、五「皆悉成就」下辨十地已上普賢願行。六「菩薩所行」下結別所成。第三結功在佛，文中分四：一結；二正推如來智光普照；三得成因，乘解脫力入佛果海，親辨所由；四於法門得自在成，述已行滿。亦可四句展轉辨成。次就歎佛文十八眾內，此但略上隱顯，故明十八。大分為二。一善海等各於一法門得自在、二第十八普賢菩薩於一切法門得自在。此中約緣起樓觀顯同生異生德門分齊，宜可思之。亦可前十七異生，後第十八普賢菩薩是其同生。就異生，文有十七。初善海內有二：一舉法門自在，即意業行供養。王身現在，即身業供養。二「說偈」下辨口業供養。偈讚文總為歎如來三業滿法界用。就中初六偈總歎佛三業在世勝；二「有一切世間眾生」下六三業在世起殊勝德用；次「如來妙色身」下二偈別歎身業；次「如來音聲無礙」下二別歎口業；次「一切十方無邊佛」下二辨佛意業；次二偈舉因釋成。二樂業光天偈歎佛寂用雙行德，文分三：初一總歎、次十六偈別舉、三「無數無量劫」下二舉因結成。三禪有七天淨智，有二十二偈，總歎如來身業功能。初六歎法身、次六歎報身、次六歎化身、次四總歎如來慈悲德。二禪十天，二十偈，總歎佛大方便行及所證法。初六偈總歎佛方便行、次六歎以法門攝化、次六歎八相成道化、次二舉因結成。初禪有十天，頌內十六歎佛寂用無礙自在德。初四歎佛身業、次四歎佛口業無礙、次四歎佛意業、次四總歎三業無邊。他化十天誦文有二十偈，歎佛後得智用。初四法身普益生善滅惡、次四佛口業用、次二意業用、次六總歎佛能滅惡生善、次四歎佛應機自在而無高心。化樂天有二十偈中歎佛三身德。初六歎法身德用自在、次十四歎報身。十四中有四：初二辨佛口業、次六身業、次四歎佛本因、次二歎佛攝生自在。兜率有八天，頌中十六偈總歎佛周遍法界說法自在。初六總歎佛用無礙、次六歎佛除生三障德、次二歎佛能成眾生行益

不空、次二歎眾圓集顯聖攝力耳。夜摩十天，頌十六總歎佛三業功德。初八意業、次二口業、次六身業。忉利有十天，頌有二十偈，總歎三世佛權實菩提智門。初四辨念佛者得遇聖緣；次八辨佛方便被物；次六歎佛成勝智身，令修入者成勝利益；次二結勸念佛滅三障也，即惑業報耳。日天有十，頌中二十二，總歎佛智日功。初十二歎佛眾德莊嚴、次八歎佛勝智善巧、次二歎法深廣。月天有十，頌中十六，總歎佛於癡闇中放智教光成其觀行也。初十辨佛智光益生成證心不傾動；次六明放光智轉相教示成其正觀。次下乾闥婆等四眾即四天王是也，從所領為名故作此說。若從主名者，《大論》云「東方天名提頭賴吒，此云治國，領二部鬼神：一名乾闥婆、二名毘舍闍。南方天名毘樓勒叉，此云增長，領二部鬼神：一名鳩槃荼、二名辟荔多。西方天名毘樓博叉，此云雜語，領二部鬼神：一諸龍、二富多那。北方天名毘沙門，此云多聞，領二部鬼神：一夜叉、二羅剎。」此所領即是經中八部鬼神，此即二十八天中一天。東方天有十，謂持國等，頌中有二十，總辨慈悲方便示法事淨土成利他益也。初六歎佛攝生令見法身、次有八偈歎佛在淨土化生得果、次有六偈歎佛隨處益物。南方天有十，頌有二十偈，歎佛慈悲法門。初六歎佛大悲忍苦調伏眾生；次十四明佛悲德周遍十方用無相也，於中有二：初十二辨慈悲相、次二辨用離相。西方天有十，頌中有二十，歎佛悲益故令生得法喜。初六偈辨佛悲力救生、次四歎佛在生死者令入法海、次四令在苦者得其淨土、次六偈歎佛在淨土中說妙法海成法供養。如《須彌藏經》說，龍報有五種形：一善住龍為象形、二難陀龍為蛇形、三阿那婆達龍為馬形、四婆樓那龍為魚形、五摩那蘇婆帝龍亦名摩那斯為蝦蟇形。變形如律說。各領所形龍。北方天夜叉者輕捷，頌中有十六，歎佛為拔苦故在世間。初八偈歎佛平等慈德、次六辨佛智身法身攝生趣正道、次二舉因結成。上三十三眾中名此為鬼王者，八部中唯緊那羅、龍、毘舍闍是畜生，但夜叉、羅剎力大故與鬼名，此中五皆鬼也。金剛力士有十，頌中有二十，辨佛法身三業難壞。初六歎佛身業自在、次六辨佛口業、次八歎佛意業。此上諸類並像現劣而體是勝，故《大集》云「諸佛諸菩薩言：汝欲往釋迦佛所者，當現作梵王等。」故知也。又此華藏界豈有此實類也？意如《攝論》。次解第十八菩薩眾說偈歎佛。此唯列普賢不列餘名者，此形居道位，德標普門，彰一即一切一切即一故也。此文有二：初列名歎德、次偈頌表三業供養可知。上下二眾長行歎德，是經家列， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空、次二歎眾圓集顯聖攝力耳。夜摩十天，頌十六總歎佛三業功德。初八意業、次二口業、次六身業。忉利有十天，頌有二十偈，總歎三世佛權實菩提智門。初四辨念佛者得遇聖緣；次八辨佛方便被物；次六歎佛成勝智身，令修入者成勝利益；次二結勸念佛滅三障也，即惑業報耳。日天有十，頌中二十二，總歎佛智日功。初十二歎佛眾德莊嚴、次八歎佛勝智善巧、次二歎法深廣。月天有十，頌中十六，總歎佛於癡闇中放智教光成其觀行也。初十辨佛智光益生成證心不傾動；次六明放光智轉相教示成其正觀。次下乾闥婆等四眾即四天王是也，從所領為名故作此說。若從主名者，《大論》云「東方天名提頭賴吒，此云治國，領二部鬼神：一名乾闥婆、二名毘舍闍。南方天名毘樓勒叉，此云增長，領二部鬼神：一名鳩槃荼、二名辟荔多。西方天名毘樓博叉，此云雜語，領二部鬼神：一諸龍、二富多那。北方天名毘沙門，此云多聞，領二部鬼神：一夜叉、二羅剎。」此所領即是經中八部鬼神，此即二十八天中一天。東方天有十，謂持國等，頌中有二十，總辨慈悲方便示法事淨土成利他益也。初六歎佛攝生令見法身、次有八偈歎佛在淨土化生得果、次有六偈歎佛隨處益物。南方天有十，頌有二十偈，歎佛慈悲法門。初六歎佛大悲忍苦調伏眾生；次十四明佛悲德周遍十方用無相也，於中有二：初十二辨慈悲相、次二辨用離相。西方天有十，頌中有二十，歎佛悲益故令生得法喜。初六偈辨佛悲力救生、次四歎佛在生死者令入法海、次四令在苦者得其淨土、次六偈歎佛在淨土中說妙法海成法供養。如《須彌藏經》說，龍報有五種形：一善住龍為象形、二難陀龍為蛇形、三阿那婆達龍為馬形、四婆樓那龍為魚形、五摩那蘇婆帝龍亦名摩那斯為蝦蟇形。變形如律說。各領所形龍。北方天夜叉者輕捷，頌中有十六，歎佛為拔苦故在世間。初八偈歎佛平等慈德、次六辨佛智身法身攝生趣正道、次二舉因結成。上三十三眾中名此為鬼王者，八部中唯緊那羅、龍、毘舍闍是畜生，但夜叉、羅剎力大故與鬼名，此中五皆鬼也。金剛力士有十，頌中有二十，辨佛法身三業難壞。初六歎佛身業自在、次六辨佛口業、次八歎佛意業。此上諸類並像現劣而體是勝，故《大集》云「諸佛諸菩薩言：汝欲往釋迦佛所者，當現作梵王等。」故知也。又此華藏界豈有此實類也？意如《攝論》。次解第十八菩薩眾說偈歎佛。此唯列普賢不列餘名者，此形居道位，德標普門，彰一即一切一切即一故也。此文有二：初列名歎德、次偈頌表三業供養可知。上下二眾長行歎德，是經家列，

非當時文。就長行有二：初總、次「所謂」下別。總文分二：初自分德、二「能入如來」下入他分德。別文分二：前八法門廣前自分、後二法門廣前他分。又此五對十句，二二自他利。頌中二十偈，義分有六：初二歎佛住處及眷屬淨、次二歎佛土主淨、次二半歎利益圓淨、次有七偈半化用圓淨、次二歎佛果位勝出圓淨、後四體用淨。就七偈內，初三半佛身業淨、次二偈口業淨、次「一切三世」下二偈辨佛意業淨。後四偈，文分二：初一辨法身體淨；次三用淨，即三業用也，即為三耳。此中釋普賢分齊，以八門明因陀羅，可以知之：一理；二土；三身；四教；五法；六行；七時；八事，事即塵等也。凡論大意，約文有二：一但有使習煩惱染業及報，並入凡境。自外入聖境，聖中有二，謂理、量二法。此二各有二法，因陀羅網境界即理中量也，及量中之一分耳，此可思準之。次下大段第二，不動而集眾。此上諸眾未必有動，但欲顯同體攝，故有此耳。又顯果位具因法故也。就中有八子段：一明出處，謂師子坐樓觀側；二舉數；三列十名，所以列雜名者，欲顯說增微多類法故；四「設諸供養」下列供具；五「皆大歡」下正供佛；六隨方而坐；七「彼菩薩等」下歎德；八說偈歎佛。前地總，此樓觀別住也。供具有五，散華、燒香、放光、作樂、雨寶。就歎德有十句：一自分因行門；二勝進證時他分無礙；三真佛境中無盡辨才；四得佛意業成不思之用；五得普門境佛身業普現；六總說悉能入三世智地；七總歎常無常二涅槃因力具足；八方便淨涅槃；九自淨常果因；十總結成法供養行。頌讚有十九偈，分為四，歎佛三業及坐道樹自在德。初三偈歎佛意業用、次十偈辨身在樹王自在、次二偈口業自在、次四歎座莊嚴大用自在。次下第三諸王興供養行，亦可第二發起序。就中分三：初佛神力動地等。所言動者，一方動。遍動者，四方同時動。等遍動者，八方動。此解十八動，出《大論》。吼、覺、震是聲，餘者色也。下文有六種動，即東涌西沒等是也。諸經有異動，不出此二，準以思攝。二明興供養。三「此世界中佛坐道場」下結所得業。第二文分四：一總、二別、三結、四等餘方。諸王德業，文有二：一正歎此王、二等餘世界。就正歎，文有六句：前三自利、次一利他、次二自他行成滿入勝分。初一總說，各隨樂所入法及能入方便法門、二依證出觀心生歡喜法門、三別說方便對治法、四通達諸方勇猛利他法門、五如來位境勝分已入、六諸佛所證無量法海皆已得度。結文二意可知。釋〈淨眼品〉已。總有四種生解法，以起下文除立破四答善巧翻依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非當時文。就長行有二：初總、次「所謂」下別。總文分二：初自分德、二「能入如來」下入他分德。別文分二：前八法門廣前自分、後二法門廣前他分。又此五對十句，二二自他利。頌中二十偈，義分有六：初二歎佛住處及眷屬淨、次二歎佛土主淨、次二半歎利益圓淨、次有七偈半化用圓淨、次二歎佛果位勝出圓淨、後四體用淨。就七偈內，初三半佛身業淨、次二偈口業淨、次「一切三世」下二偈辨佛意業淨。後四偈，文分二：初一辨法身體淨；次三用淨，即三業用也，即為三耳。此中釋普賢分齊，以八門明因陀羅，可以知之：一理；二土；三身；四教；五法；六行；七時；八事，事即塵等也。凡論大意，約文有二：一但有使習煩惱染業及報，並入凡境。自外入聖境，聖中有二，謂理、量二法。此二各有二法，因陀羅網境界即理中量也，及量中之一分耳，此可思準之。次下大段第二，不動而集眾。此上諸眾未必有動，但欲顯同體攝，故有此耳。又顯果位具因法故也。就中有八子段：一明出處，謂師子坐樓觀側；二舉數；三列十名，所以列雜名者，欲顯說增微多類法故；四「設諸供養」下列供具；五「皆大歡」下正供佛；六隨方而坐；七「彼菩薩等」下歎德；八說偈歎佛。前地總，此樓觀別住也。供具有五，散華、燒香、放光、作樂、雨寶。就歎德有十句：一自分因行門；二勝進證時他分無礙；三真佛境中無盡辨才；四得佛意業成不思之用；五得普門境佛身業普現；六總說悉能入三世智地；七總歎常無常二涅槃因力具足；八方便淨涅槃；九自淨常果因；十總結成法供養行。頌讚有十九偈，分為四，歎佛三業及坐道樹自在德。初三偈歎佛意業用、次十偈辨身在樹王自在、次二偈口業自在、次四歎座莊嚴大用自在。次下第三諸王興供養行，亦可第二發起序。就中分三：初佛神力動地等。所言動者，一方動。遍動者，四方同時動。等遍動者，八方動。此解十八動，出《大論》。吼、覺、震是聲，餘者色也。下文有六種動，即東涌西沒等是也。諸經有異動，不出此二，準以思攝。二明興供養。三「此世界中佛坐道場」下結所得業。第二文分四：一總、二別、三結、四等餘方。諸王德業，文有二：一正歎此王、二等餘世界。就正歎，文有六句：前三自利、次一利他、次二自他行成滿入勝分。初一總說，各隨樂所入法及能入方便法門、二依證出觀心生歡喜法門、三別說方便對治法、四通達諸方勇猛利他法門、五如來位境勝分已入、六諸佛所證無量法海皆已得度。結文二意可知。釋〈淨眼品〉已。總有四種生解法，以起下文除立破四答善巧翻依

等。一次第門，相形取解故。二總別門，如六相等，從相入實故。三攝取門，如依言攝義故也。四例聲門，七種例聲例文取義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等。一次第門，相形取解故。二總別門，如六相等，從相入實故。三攝取門，如依言攝義故也。四例聲門，七種例聲例文取義故。

盧舍那佛品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛品第二

自此已下正明正宗，文有四門分別：一辨名、二來意、三明宗趣、四釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下正明正宗，文有四門分別：一辨名、二來意、三明宗趣、四釋文。

一釋名者，盧舍那，此云廣博嚴淨。問：此品辨依報，何故從主名者？此土與主為所依，正報強故，舉人顯土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名者，盧舍那，此云廣博嚴淨。問：此品辨依報，何故從主名者？此土與主為所依，正報強故，舉人顯土。

二來意者，何故此品來？既眾集已，次明所顯法故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，何故此品來？既眾集已，次明所顯法故也。

三辨宗趣者，有二：一人、二法。人有二，謂能加及所加，各有體、相、用。下諸會並一約處會分異耳。能加體者，以內證法智為體。七日思惟慶喜以顯德相，加說為用。所加助化人體者，入定為體，蒙加為相，起說為用。餘會昇沈優劣，準之可解耳。法者，四種淨土為此會宗。又亦可法界及世界海為宗也。其法用真如為體，別德為相，益物為用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三辨宗趣者，有二：一人、二法。人有二，謂能加及所加，各有體、相、用。下諸會並一約處會分異耳。能加體者，以內證法智為體。七日思惟慶喜以顯德相，加說為用。所加助化人體者，入定為體，蒙加為相，起說為用。餘會昇沈優劣，準之可解耳。法者，四種淨土為此會宗。又亦可法界及世界海為宗也。其法用真如為體，別德為相，益物為用。

第四分文釋者，有二：一對會、二隨品。此〈盧舍那品〉果廣而因略，故屬果德；二〈名號〉下因廣而果略，故判因行。更有別判，如第二會初釋。二就品分者，有三：初至〈光覺〉等來，舉果勸樂生信分。二〈明難〉下明修因契果生解分。三〈離世間〉下辨依緣修行成德分。所以須爾者，為眾生薄少善根信心難發，故此品內佛加普賢說淨土依果。第二會內文殊承力說佛三業，明其正報，以此勝依正以起信心。既起信心已，次須為說法令其起解，故〈明難品〉下廣辨行相勸依。已見法明白，次須勸依起行歸有所得，故〈離世間〉下明依緣成德分。亦可依會分文定耳，餘義可知。又依《瓔珞經》云：第一會明世界及法界海，第二會明淨土。此依經判，大妙，文有此意，甚須思簡，至文當知。次第二引證者，如《維摩經．佛國品》在先，如是非一，可知。此品大分二：一總通釋、二別約文辨。初總有三：一能詮教、二所詮法。其法義不定，廣如四十無礙辨才等中釋。二別約文辨，有二：初大眾生念陳疑、二「爾時世尊知諸菩薩心」下明其答相。因初請問料簡八會，諸問不同，即十門中第四也。此略有三：一辨有無、二明法門廣略前後、三辨問人多少不等。初有無者，初二會後三會初有問也。所以者，初為通問因果二法故。第二所以者，復問行法初故。後三所以問修行中同異故，餘對文辨。次依文釋。疑問中分二：初長行、後偈頌。長行有三：初舉能問人興念、二「何等」下正請、三「唯願」下結請。請中有二十三句問。又佛作頭成十四句，分二：初二十一句問得果法、次「一切菩薩」下問因法。就果文，準下五海十智，答文有五子段：初十二句，明三身果體差別。又若依一乘即體德用也，餘準之。次世界海一句，辨淨土依果。三眾生海一句，辨所化生。四法界方便一句，辨化生法藥。五佛海下六句，辨果德攝化作用之義。初十二文，分三：初四辨法身德、二「佛力」下五句辨報佛德、三「佛眼」下三句明化身德，此約三乘定文耳。佛地者，果位出生眾德故。佛境界者，分局也。佛持者，法身持眾德也。佛行者，行業也。化身文，眼耳等辨身業，佛光明等辨口業，佛智海辨意業。就「佛海」下六句化用文中，初三辨報佛化用，後三辨化佛作用。就因問分二：初一切菩薩所修行海者，總也；次別。別文分二：初大乘心等，辨地前信樂等種為因也；二「出生諸度」下辨地上行，即攝十度。波羅蜜即六波羅蜜，願即願、方便，智即力、智也。頌文有二：初長行、次偈頌。偈有十八，偈準《地論》，此名口業也。就中分三：初六偈總讚請、次十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分文釋者，有二：一對會、二隨品。此〈盧舍那品〉果廣而因略，故屬果德；二〈名號〉下因廣而果略，故判因行。更有別判，如第二會初釋。二就品分者，有三：初至〈光覺〉等來，舉果勸樂生信分。二〈明難〉下明修因契果生解分。三〈離世間〉下辨依緣修行成德分。所以須爾者，為眾生薄少善根信心難發，故此品內佛加普賢說淨土依果。第二會內文殊承力說佛三業，明其正報，以此勝依正以起信心。既起信心已，次須為說法令其起解，故〈明難品〉下廣辨行相勸依。已見法明白，次須勸依起行歸有所得，故〈離世間〉下明依緣成德分。亦可依會分文定耳，餘義可知。又依《瓔珞經》云：第一會明世界及法界海，第二會明淨土。此依經判，大妙，文有此意，甚須思簡，至文當知。次第二引證者，如《維摩經．佛國品》在先，如是非一，可知。此品大分二：一總通釋、二別約文辨。初總有三：一能詮教、二所詮法。其法義不定，廣如四十無礙辨才等中釋。二別約文辨，有二：初大眾生念陳疑、二「爾時世尊知諸菩薩心」下明其答相。因初請問料簡八會，諸問不同，即十門中第四也。此略有三：一辨有無、二明法門廣略前後、三辨問人多少不等。初有無者，初二會後三會初有問也。所以者，初為通問因果二法故。第二所以者，復問行法初故。後三所以問修行中同異故，餘對文辨。次依文釋。疑問中分二：初長行、後偈頌。長行有三：初舉能問人興念、二「何等」下正請、三「唯願」下結請。請中有二十三句問。又佛作頭成十四句，分二：初二十一句問得果法、次「一切菩薩」下問因法。就果文，準下五海十智，答文有五子段：初十二句，明三身果體差別。又若依一乘即體德用也，餘準之。次世界海一句，辨淨土依果。三眾生海一句，辨所化生。四法界方便一句，辨化生法藥。五佛海下六句，辨果德攝化作用之義。初十二文，分三：初四辨法身德、二「佛力」下五句辨報佛德、三「佛眼」下三句明化身德，此約三乘定文耳。佛地者，果位出生眾德故。佛境界者，分局也。佛持者，法身持眾德也。佛行者，行業也。化身文，眼耳等辨身業，佛光明等辨口業，佛智海辨意業。就「佛海」下六句化用文中，初三辨報佛化用，後三辨化佛作用。就因問分二：初一切菩薩所修行海者，總也；次別。別文分二：初大乘心等，辨地前信樂等種為因也；二「出生諸度」下辨地上行，即攝十度。波羅蜜即六波羅蜜，願即願、方便，智即力、智也。頌文有二：初長行、次偈頌。偈有十八，偈準《地論》，此名口業也。就中分三：初六偈總讚請、次十

一偈半頌上請文、次半頌上結。請前六文內分三：初一自利德圓、次三利他滿、後二根器樂聞。就十一句巧略故不可周盡，初八頌三身十二句，次一頌世界海下三句，次二頌上佛海等六句及因行等二句。次第二明答相，文分七：初辨放光集眾明其序分、二「爾時普賢即入淨藏定」下三昧分、三「普賢入定已」下辨加分、四「大眾同聲」下請分、五「爾時普賢菩薩承佛神力已」下明本分、六「爾時普賢從定」下辨起分、七「爾時普賢菩薩欲令眾歡喜」下明其說分。文分二：初廣集說儀、二「如此四天下已」下結通平等。初文有四：初放光、二集眾、三示眾令知說法者、四「於彼有蓮華生」下顯說儀則。次放光有二意：一現相表實、二起其信心。此文二意，通下會耳。因此放初光，即明諸會放光、集眾、偈頌三義不同，此即十中第五番也。集眾說偈對文辨。諸會序內顯解行法及德位淺深不同，但第六七八三會無放光集眾。所以第六不放者，凡放光表往來眾集等，地前世間故有往還；地上證體無漏盡其性，處無可攝聚在異處也，但可共加顯深方說也。七八不放者，起光本顯為集眾彰法，後二法已先顯，今依修行，故不假也。然彼第八會正說中放光者，為明果德攝益分齊，不為集眾也。又第七會證行境界法，唯相應辨，信非言事能證成，故無光及眾集耳。又初會光為集眾證經；二〈光覺品〉顯所依法淺深，通下為則；三第三會已去三會光，為顯當位得理分齊。又問：第六會放光集眾俱無者，欲顯無漏德位不可以事彰故也。放光文分二：初面門是身業、二光中起聲說偈是口業。蓮華藏海因人非及，故須光加方可見也。所以面門放者，表正向教道曠被說故。言面門者，面之正容，非別口也。所以一一齒者，表能對資成功立也。就放光文中有五：初辨所依、次總列十門、三「如是等」下出光眷屬行、四「後一一光」下辨用、五顯光攝益。光十門分三：初六法身正報相、次二明淨土依相、次二明攝化相。頌文十九偈有三：初十歎佛德行善能開覺、次七勸詣導師興其供養往佛所也、次二重歎佛德用內證諦海生物勝欲。就第二集新眾文中，先明諸會有無二；次分文有無四：一有無、二來處遠近、三本處佛號及菩薩名不等、四供養多少。有無者，唯他化天說十地及重會，此二無新眾。有四意眾集：一為表所攝機、二為證法、三為興供養、四明眾圓集如是等，所以可知。其第八會定後集者，表知識方便善巧，令自他入於法界，不為顯法。亦可為顯攝他用，非證自義，仍是眾集為證法耳。二辨來眾遠近者，十百千等如文，餘義對文釋。集眾有四相：一處名彰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一偈半頌上請文、次半頌上結。請前六文內分三：初一自利德圓、次三利他滿、後二根器樂聞。就十一句巧略故不可周盡，初八頌三身十二句，次一頌世界海下三句，次二頌上佛海等六句及因行等二句。次第二明答相，文分七：初辨放光集眾明其序分、二「爾時普賢即入淨藏定」下三昧分、三「普賢入定已」下辨加分、四「大眾同聲」下請分、五「爾時普賢菩薩承佛神力已」下明本分、六「爾時普賢從定」下辨起分、七「爾時普賢菩薩欲令眾歡喜」下明其說分。文分二：初廣集說儀、二「如此四天下已」下結通平等。初文有四：初放光、二集眾、三示眾令知說法者、四「於彼有蓮華生」下顯說儀則。次放光有二意：一現相表實、二起其信心。此文二意，通下會耳。因此放初光，即明諸會放光、集眾、偈頌三義不同，此即十中第五番也。集眾說偈對文辨。諸會序內顯解行法及德位淺深不同，但第六七八三會無放光集眾。所以第六不放者，凡放光表往來眾集等，地前世間故有往還；地上證體無漏盡其性，處無可攝聚在異處也，但可共加顯深方說也。七八不放者，起光本顯為集眾彰法，後二法已先顯，今依修行，故不假也。然彼第八會正說中放光者，為明果德攝益分齊，不為集眾也。又第七會證行境界法，唯相應辨，信非言事能證成，故無光及眾集耳。又初會光為集眾證經；二〈光覺品〉顯所依法淺深，通下為則；三第三會已去三會光，為顯當位得理分齊。又問：第六會放光集眾俱無者，欲顯無漏德位不可以事彰故也。放光文分二：初面門是身業、二光中起聲說偈是口業。蓮華藏海因人非及，故須光加方可見也。所以面門放者，表正向教道曠被說故。言面門者，面之正容，非別口也。所以一一齒者，表能對資成功立也。就放光文中有五：初辨所依、次總列十門、三「如是等」下出光眷屬行、四「後一一光」下辨用、五顯光攝益。光十門分三：初六法身正報相、次二明淨土依相、次二明攝化相。頌文十九偈有三：初十歎佛德行善能開覺、次七勸詣導師興其供養往佛所也、次二重歎佛德用內證諦海生物勝欲。就第二集新眾文中，先明諸會有無二；次分文有無四：一有無、二來處遠近、三本處佛號及菩薩名不等、四供養多少。有無者，唯他化天說十地及重會，此二無新眾。有四意眾集：一為表所攝機、二為證法、三為興供養、四明眾圓集如是等，所以可知。其第八會定後集者，表知識方便善巧，令自他入於法界，不為顯法。亦可為顯攝他用，非證自義，仍是眾集為證法耳。二辨來眾遠近者，十百千等如文，餘義對文釋。集眾有四相：一處名彰

法相、二佛名顯解、三菩薩名明位始終、四座名辨攝法利用。此但局新眾，餘即通也。就十方新眾，文有五：一圓眾來此；二「如是等」下總結；三「菩薩次第坐」下各顯已所得法門，顯有化德；四「念念中於一一世界」下明緣起力用自在化物；五明說偈。初文十中各有七分：一處海、二佛剎、三佛名、四彼菩薩名為某佛開覺、五與侍俱來、六興供具供佛、七各據本方坐。第二結文十億佛剎等有十億菩薩來者，此是國土海體同不別。此眾生土名字不同者，為表果德普通，攝益現法差別不同故也。第三有六：一坐已、二毛孔出光、三光中出菩薩、四菩薩方便周遍諸塵、五一一塵中有佛剎、六一一剎中有佛現。此是實事，非化權也。次第四文有三：初辨所化生；二「以夢自在法門」下辨能化之法，初辨、次結；三「於一念頃」下辨化成益。就成益，文有六句：一益人天、二益內凡、三益成十果向、四益令成十迴向已還、五益令得七地已還、六益成八地已上。五頌文有二：初十偈頌前十方菩薩久修勝行赴此、後十偈頌前次第坐下及益生文。前十中分三：初二偈辨菩薩自德、次有五偈辨能拔生離苦、次有三偈由德成故能遍遊十方佛所顯其殊能、後十偈通頌上坐已下所得法門化德等文也，餘相可知。第三佛示普賢使知說法者，令眾敬請，文有四：一辨放光益意；次正放光，此有五句可知；三光所照處正示；四從足下入攝用歸本，顯因果二融。第四出蓮華及菩薩顯說儀中有三：初於場處華出，亦可相輪，此有七句，此顯攝化分齊；二從佛眉間出一大菩薩，約人顯教；三說偈讚歎，明教分齊。就第二出菩薩中有七：初辨處；二明所出人；三列名；四眷屬；五出已敬繞坐；六退坐有二；七「成就」下歎所出人德，此有四句。第三偈有二：初勝音說六偈，歎佛化身應器自在，及顯法分齊，即顯教聲德。二師子焰光奮迅說十七偈，總歎盧舍那及普賢能同諸佛，及辨轉法輪相也，即顯教威耳。初頌分三：初二明化身充滿法界現生前意、次二現用說法亦教分齊、次二威德難思。第二奮迅音菩薩偈內，初三辨盧舍那自在轉法輪；次十四偈明三業轉，即緣具也，此明約緣顯三種法輪。初文有四：初半總顯、二半辨輪體、三一行明所應方處隨轉、四一行明義相耳。法輪有四種：一教、二行、三理、四事也。問：此轉法輪與三乘三轉十二行輪何別？答：此但一轉成其十行，所謂一轉無盡轉，廣如下說。又《佛本行經》云「佛於箕宿月初十五日內，十二日昃過半人影難勝時北面坐，於鬼宿及房宿時轉梵法輪也。」就第二中，初六偈明意業化、次四偈辨身業化、次四偈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相、二佛名顯解、三菩薩名明位始終、四座名辨攝法利用。此但局新眾，餘即通也。就十方新眾，文有五：一圓眾來此；二「如是等」下總結；三「菩薩次第坐」下各顯已所得法門，顯有化德；四「念念中於一一世界」下明緣起力用自在化物；五明說偈。初文十中各有七分：一處海、二佛剎、三佛名、四彼菩薩名為某佛開覺、五與侍俱來、六興供具供佛、七各據本方坐。第二結文十億佛剎等有十億菩薩來者，此是國土海體同不別。此眾生土名字不同者，為表果德普通，攝益現法差別不同故也。第三有六：一坐已、二毛孔出光、三光中出菩薩、四菩薩方便周遍諸塵、五一一塵中有佛剎、六一一剎中有佛現。此是實事，非化權也。次第四文有三：初辨所化生；二「以夢自在法門」下辨能化之法，初辨、次結；三「於一念頃」下辨化成益。就成益，文有六句：一益人天、二益內凡、三益成十果向、四益令成十迴向已還、五益令得七地已還、六益成八地已上。五頌文有二：初十偈頌前十方菩薩久修勝行赴此、後十偈頌前次第坐下及益生文。前十中分三：初二偈辨菩薩自德、次有五偈辨能拔生離苦、次有三偈由德成故能遍遊十方佛所顯其殊能、後十偈通頌上坐已下所得法門化德等文也，餘相可知。第三佛示普賢使知說法者，令眾敬請，文有四：一辨放光益意；次正放光，此有五句可知；三光所照處正示；四從足下入攝用歸本，顯因果二融。第四出蓮華及菩薩顯說儀中有三：初於場處華出，亦可相輪，此有七句，此顯攝化分齊；二從佛眉間出一大菩薩，約人顯教；三說偈讚歎，明教分齊。就第二出菩薩中有七：初辨處；二明所出人；三列名；四眷屬；五出已敬繞坐；六退坐有二；七「成就」下歎所出人德，此有四句。第三偈有二：初勝音說六偈，歎佛化身應器自在，及顯法分齊，即顯教聲德。二師子焰光奮迅說十七偈，總歎盧舍那及普賢能同諸佛，及辨轉法輪相也，即顯教威耳。初頌分三：初二明化身充滿法界現生前意、次二現用說法亦教分齊、次二威德難思。第二奮迅音菩薩偈內，初三辨盧舍那自在轉法輪；次十四偈明三業轉，即緣具也，此明約緣顯三種法輪。初文有四：初半總顯、二半辨輪體、三一行明所應方處隨轉、四一行明義相耳。法輪有四種：一教、二行、三理、四事也。問：此轉法輪與三乘三轉十二行輪何別？答：此但一轉成其十行，所謂一轉無盡轉，廣如下說。又《佛本行經》云「佛於箕宿月初十五日內，十二日昃過半人影難勝時北面坐，於鬼宿及房宿時轉梵法輪也。」就第二中，初六偈明意業化、次四偈辨身業化、次四偈

辨口業化。又釋有七：初二總辨因果起化分量、二有二辨身業、三有二明其口業、四有二明意業、次二重辨身分齊、次二重口、次二重意。二明三昧分法體，即敬承佛力，受加以發起。於內有二：一約諸會料簡、二釋文。料簡分四，即第六番也。一有無者，入定為表法深，唯第二會所對機淺，法不可深故。又是住方便無自位體，故不入定，法對機位故也。二重入不重入者，初會義重，餘會無也。亦可不重為此，本分定中說故，所以下別釋耳。三因果體別者，第一第七及八明是佛定，三四五六并菩薩定。何為者，初為無垢如藏是淨體，故入淨藏定。第七會自利果行成熟，故入佛華嚴定。此語望化主。若就行者修因華嚴果故，為修從始故重普光。第八法界解脫利他果滿，故佛自入師子奮迅定，此亦約化主。若就修行，表因人操境建志立身故。又此三會所顯法並通因果，故入果定耳。中間四會入因定，對文方釋。四能入人異者，七處入定中，前六會明菩薩入，為彰分契理故，亦明踊悅因人。第八佛自入定者，明法界解脫究竟果體唯佛能窮故，亦可舉佛顯法際故，又對佛顯諸人所知分齊故。餘意在下辨。次依文釋，分三：初辨普賢入淨藏定；二照諸佛無礙，此中智斷分二也；三「於此已」下辨等諸佛所得定也，亦可結通也。第三「入是三昧」下明佛加分，文二：一因是料簡諸會加被差別，即第七番也；二釋文。料簡有二：一辨有無、二辨諸佛遠近及多少名字有異。有無者，二七八會不明諸佛加何為。凡加被為果攝益，令下位下智得力，堪說上法及勝進起行。第二辨機，初不定，防其進退，故不入定，以表法決深故。又人不入定，審見法，故不加也。第七會有二：一即此會行所依法與前不異故、二明行者起修麁細不定故也。第八會辨佛自入三昧，法界解脫之果大周圓極，故不假加。次佛名不同者，顯德差別也。次依文釋，分三：初口加與辨及加所為、二「爾時一切諸佛與」下明意加與智、三「爾時十方」下明身加摩頂與其無畏。又此文分二：初辨入定故加；二「所謂」下辨加所為，即是加相。初文有三：一為加故諸佛現身、二「彼諸如來」下讚入深定有力能說、三「是皆」下明加讚所由也。口加文中分三：一總、次二句辨自他行體、次七句明利他行用。意加分三：初一總、次別辨十智、三「何以故」下釋成。初十智文，前三自利、後七利他，此與下十智多同。何故，既說果德，佛不自說者，此為表勝果下因堪剋故，又普賢得定故、長子故、眾首故、盡盧舍那佛願底故、本願故也，又自善根力故。准下，於此應有摩頂已即出，今略無出，下始 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨口業化。又釋有七：初二總辨因果起化分量、二有二辨身業、三有二明其口業、四有二明意業、次二重辨身分齊、次二重口、次二重意。二明三昧分法體，即敬承佛力，受加以發起。於內有二：一約諸會料簡、二釋文。料簡分四，即第六番也。一有無者，入定為表法深，唯第二會所對機淺，法不可深故。又是住方便無自位體，故不入定，法對機位故也。二重入不重入者，初會義重，餘會無也。亦可不重為此，本分定中說故，所以下別釋耳。三因果體別者，第一第七及八明是佛定，三四五六并菩薩定。何為者，初為無垢如藏是淨體，故入淨藏定。第七會自利果行成熟，故入佛華嚴定。此語望化主。若就行者修因華嚴果故，為修從始故重普光。第八法界解脫利他果滿，故佛自入師子奮迅定，此亦約化主。若就修行，表因人操境建志立身故。又此三會所顯法並通因果，故入果定耳。中間四會入因定，對文方釋。四能入人異者，七處入定中，前六會明菩薩入，為彰分契理故，亦明踊悅因人。第八佛自入定者，明法界解脫究竟果體唯佛能窮故，亦可舉佛顯法際故，又對佛顯諸人所知分齊故。餘意在下辨。次依文釋，分三：初辨普賢入淨藏定；二照諸佛無礙，此中智斷分二也；三「於此已」下辨等諸佛所得定也，亦可結通也。第三「入是三昧」下明佛加分，文二：一因是料簡諸會加被差別，即第七番也；二釋文。料簡有二：一辨有無、二辨諸佛遠近及多少名字有異。有無者，二七八會不明諸佛加何為。凡加被為果攝益，令下位下智得力，堪說上法及勝進起行。第二辨機，初不定，防其進退，故不入定，以表法決深故。又人不入定，審見法，故不加也。第七會有二：一即此會行所依法與前不異故、二明行者起修麁細不定故也。第八會辨佛自入三昧，法界解脫之果大周圓極，故不假加。次佛名不同者，顯德差別也。次依文釋，分三：初口加與辨及加所為、二「爾時一切諸佛與」下明意加與智、三「爾時十方」下明身加摩頂與其無畏。又此文分二：初辨入定故加；二「所謂」下辨加所為，即是加相。初文有三：一為加故諸佛現身、二「彼諸如來」下讚入深定有力能說、三「是皆」下明加讚所由也。口加文中分三：一總、次二句辨自他行體、次七句明利他行用。意加分三：初一總、次別辨十智、三「何以故」下釋成。初十智文，前三自利、後七利他，此與下十智多同。何故，既說果德，佛不自說者，此為表勝果下因堪剋故，又普賢得定故、長子故、眾首故、盡盧舍那佛願底故、本願故也，又自善根力故。准下，於此應有摩頂已即出，今略無出，下始

明出，及益意可知耳。因此明諸會出定說法不同，即第八番也。先辨起定不同。諸會說法，對文方辨。第八有入無出，表入法界無返故。第二會出入俱無。初會文不定也，亦可真俗雙觀，或文家交錯，餘會具出入耳。第四段菩薩同聲重請普賢，即請分。文分二：初少長行怪不說意，生後請文。普賢為先唯自眾請，未新舊共請，請不滿故不說耳。頌請二十偈，分二：初歎德請、二下二偈結請。前文有五：初二辨普賢久諸佛所修諸願行，應依大願為眾即說；次四辨普賢常見諸佛在塵道中，應同示說，故今應說；次六辨普賢久成定力遍知器海，能廣為說，應同於彼，願為眾說；次四辨普賢三業，能雲雨利他，何故不說；次二正舉性報二土是十力修得，勸應機為說；下二結請。所以唯十地內具加請者，為成因證行法，餘即不爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明出，及益意可知耳。因此明諸會出定說法不同，即第八番也。先辨起定不同。諸會說法，對文方辨。第八有入無出，表入法界無返故。第二會出入俱無。初會文不定也，亦可真俗雙觀，或文家交錯，餘會具出入耳。第四段菩薩同聲重請普賢，即請分。文分二：初少長行怪不說意，生後請文。普賢為先唯自眾請，未新舊共請，請不滿故不說耳。頌請二十偈，分二：初歎德請、二下二偈結請。前文有五：初二辨普賢久諸佛所修諸願行，應依大願為眾即說；次四辨普賢常見諸佛在塵道中，應同示說，故今應說；次六辨普賢久成定力遍知器海，能廣為說，應同於彼，願為眾說；次四辨普賢三業，能雲雨利他，何故不說；次二正舉性報二土是十力修得，勸應機為說；下二結請。所以唯十地內具加請者，為成因證行法，餘即不爾也。

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之上)二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之上)二十四

乙巳歲分司大藏都監開板 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙巳歲分司大藏都監開板

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之下)

終南山至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺沙門智儼述

第五正本宗答文。大分為二：初觀五海等明其本分；二明十智，即五海之智。初文有二：一明承佛神力，顯不自力能入；二正觀五海，審察其法。今此通說興教所為，有十義：一成佛本願，故名諸佛本願經。以此準之。二成菩薩本願，可知。三利益時機，可知。四末代見聞益，可知。五欲顯本有理及明修成因果二行。六辨因果二位增微不同，如因中果、果中因者是，及明初麁次細等。七明行位相對辨通局，此望同時可知。八因果行位前後通局不同。九辨修德相成之相。十欲顯阿含教輪圓淨，及約時事顯真應二行相。此可思之。依尋下文八會通有十義，至下會文可亦準之。若橫取文，相顯可知。世界海者，答上世界海，為淨土行成眾生住處。眾生海者，所化生也。答上眾生海。法界業海者，業用也，成下法身耳。欲樂諸根海者，通答上因行二句。三世諸佛海者，辨佛化用廣周，答上三身十二句及化用中六句。亦可此六句屬上諸根海，但心境界異，以相顯根耳。亦可相即入業用海。二十智者，分五：一告、二列名、三結難思、四許說、五明說意耳。即上佛所與十智，今歎能顯深法故也。亦少有不同者，對根別擬故異耳。佛子者，有五義，如論。十智者，一世界成敗清淨智，答上果問中佛世界一問。二眾生界起智，答上果問中所化眾生海一句。三法界智，答上能化法藥一句。四如來自在下，答上三身德十二句。此一句即答上法身中佛地佛持等三句。次淨轉法輪智，答上佛行一句。次力無畏不共法智，答上報佛中佛力佛勝法示現菩提等三句。次光明讚歎音聲智，答上佛光明一句。次三種教化智，答上佛眼耳佛智海等三輪化佛德。次三昧法門不壞智，答上報佛三昧，以果德體故別答之。次如來自在智，答上化用德中佛海等六句。下廣文，隨相準釋上五海。初世界海十智中世界成壞智，亦可通說下廣答也。此之十智，即三世間智：一器世間、二眾生世間、第三第四智正覺。次願轉法輪智，說前三世間行。六力無畏不共智，依法成治，行力治魔，無畏治外道，不共治二乘。七光明音聲智，以佛事善成讚揚三寶。第八三種教化智，興隆三寶使不斷絕。第九三昧法門不壞智，明證智。十如來種種自在智，即後得智。又此說前一海即具十智耳，以智法正助各相成故。為五海依下三世間轉成十身，法相似故。「如是」下，三結歎難說聞。四「我當」下顯承力方許說。五「欲令」下明說意。又義言觀佛五海十智說自十智。又通觀因地五海十智說自十智，為起說方便智與本法施設不同故。又亦可下別辨文中論土者是知習境也，此可思準之，亦可唯佛地耳。又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五正本宗答文。大分為二：初觀五海等明其本分；二明十智，即五海之智。初文有二：一明承佛神力，顯不自力能入；二正觀五海，審察其法。今此通說興教所為，有十義：一成佛本願，故名諸佛本願經。以此準之。二成菩薩本願，可知。三利益時機，可知。四末代見聞益，可知。五欲顯本有理及明修成因果二行。六辨因果二位增微不同，如因中果、果中因者是，及明初麁次細等。七明行位相對辨通局，此望同時可知。八因果行位前後通局不同。九辨修德相成之相。十欲顯阿含教輪圓淨，及約時事顯真應二行相。此可思之。依尋下文八會通有十義，至下會文可亦準之。若橫取文，相顯可知。世界海者，答上世界海，為淨土行成眾生住處。眾生海者，所化生也。答上眾生海。法界業海者，業用也，成下法身耳。欲樂諸根海者，通答上因行二句。三世諸佛海者，辨佛化用廣周，答上三身十二句及化用中六句。亦可此六句屬上諸根海，但心境界異，以相顯根耳。亦可相即入業用海。二十智者，分五：一告、二列名、三結難思、四許說、五明說意耳。即上佛所與十智，今歎能顯深法故也。亦少有不同者，對根別擬故異耳。佛子者，有五義，如論。十智者，一世界成敗清淨智，答上果問中佛世界一問。二眾生界起智，答上果問中所化眾生海一句。三法界智，答上能化法藥一句。四如來自在下，答上三身德十二句。此一句即答上法身中佛地佛持等三句。次淨轉法輪智，答上佛行一句。次力無畏不共法智，答上報佛中佛力佛勝法示現菩提等三句。次光明讚歎音聲智，答上佛光明一句。次三種教化智，答上佛眼耳佛智海等三輪化佛德。次三昧法門不壞智，答上報佛三昧，以果德體故別答之。次如來自在智，答上化用德中佛海等六句。下廣文，隨相準釋上五海。初世界海十智中世界成壞智，亦可通說下廣答也。此之十智，即三世間智：一器世間、二眾生世間、第三第四智正覺。次願轉法輪智，說前三世間行。六力無畏不共智，依法成治，行力治魔，無畏治外道，不共治二乘。七光明音聲智，以佛事善成讚揚三寶。第八三種教化智，興隆三寶使不斷絕。第九三昧法門不壞智，明證智。十如來種種自在智，即後得智。又此說前一海即具十智耳，以智法正助各相成故。為五海依下三世間轉成十身，法相似故。「如是」下，三結歎難說聞。四「我當」下顯承力方許說。五「欲令」下明說意。又義言觀佛五海十智說自十智。又通觀因地五海十智說自十智，為起說方便智與本法施設不同故。又亦可下別辨文中論土者是知習境也，此可思準之，亦可唯佛地耳。又

亦可地前人說是智習境，地上菩薩及果人說是證非習也。第六起分，文分二：初辨起益、二毛孔讚歎。初文分二：一正起主伴定，有二句：初起定、二不壞本體。二「一切三世三昧」下辨起定益用，有二：初內益、二「動地」下外事益，有三，動地及二益也。初用，文二：一此眾益、二「如此」下他方益。此眾益有四：一得定、二得內方便、三得外用辨智、四得大悲願行。第二毛孔偈讚普賢德，文十四偈，即是加讚光也。分二：初八明普賢菩薩自在盡佛源底、次六偈明普賢應化及土普應眾生自在成義。前八中，初三身業自在、次一口業自在、次一行意業自在、次三總歎三業自在盡佛境界。第七菩薩令眾增喜敬，文即說分，有二：初令眾喜即授說方便、二正與法。初文分二：初長行明重欲說意、二正說偈令喜也。偈文分五：初十約佛歎德用深廣；二「普賢菩薩」下四，明普賢善入能廣利物；三「無量」下二，推功在佛；四「一切剎土」下二，釋普賢益其功在佛意；五有二，結德勸聽，許說在當。初文分四：初二總歎；次二歎佛功用；次四舉眾生界及法難思，復能遍攝促入；次二舉法利益。第二文有二：初二普賢善入、次二明普賢利物勝能。普眼者，具五眼自在智故普也。又具十眼也，理量等知，故云普耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦可地前人說是智習境，地上菩薩及果人說是證非習也。第六起分，文分二：初辨起益、二毛孔讚歎。初文分二：一正起主伴定，有二句：初起定、二不壞本體。二「一切三世三昧」下辨起定益用，有二：初內益、二「動地」下外事益，有三，動地及二益也。初用，文二：一此眾益、二「如此」下他方益。此眾益有四：一得定、二得內方便、三得外用辨智、四得大悲願行。第二毛孔偈讚普賢德，文十四偈，即是加讚光也。分二：初八明普賢菩薩自在盡佛源底、次六偈明普賢應化及土普應眾生自在成義。前八中，初三身業自在、次一口業自在、次一行意業自在、次三總歎三業自在盡佛境界。第七菩薩令眾增喜敬，文即說分，有二：初令眾喜即授說方便、二正與法。初文分二：初長行明重欲說意、二正說偈令喜也。偈文分五：初十約佛歎德用深廣；二「普賢菩薩」下四，明普賢善入能廣利物；三「無量」下二，推功在佛；四「一切剎土」下二，釋普賢益其功在佛意；五有二，結德勸聽，許說在當。初文分四：初二總歎；次二歎佛功用；次四舉眾生界及法難思，復能遍攝促入；次二舉法利益。第二文有二：初二普賢善入、次二明普賢利物勝能。普眼者，具五眼自在智故普也。又具十眼也，理量等知，故云普耳。

次第二正說廣文。諸會能說人異者，唯〈阿僧祇〉、〈小相〉二品佛自說，餘品別人說也。依《大論》，說有五，一佛、二弟子、三神仙、四諸天、五變化，此據出聲名句味。若望授與，即通情與非情。又有五種說，如下文也。就文分二：初廣出世界體相，即答上果德二十一問；二「乃往過去」下，答上二問因法。初文分三：一總明世界因緣等莊嚴十種事義；二「爾時普賢菩薩欲分別」下，明此世界海集起因緣之狀相；三「法界不可壞」下，以偈頌上二段文。問：何故本分觀海說智，此說分廢智說海而不具明，但論世界海者，何也？答：此為立文者但成信解智而未盡海源。又世界由智成，說海即是智。復此略明，顯互為詮相故也。又此說由是方便相故，即是智也，此須思之。初文分二：一列十名、二別解。總列十名莊嚴文分四：初舉數并引證、二列十名、三結體、四引餘世界塵等莊嚴具成。二別十中，後一初一列名不釋。何故爾？由說通餘九。今約不明，欲成蓮華世界，略不明壞。亦可成即壞也。凡依三乘淨土，有四種：一性、二報、三事、四化可知。若依此部，一乘但有二種，謂世界海及國土海。或十種，如下瞿夷說。今將此十名，對《攝論》十八相圓淨對辨同異。彼文攝佛別住處合有十九也，佛別住大寶重閣，上已明故，此中略無，即是彼論別住處也。今此起具因緣，是彼因圓淨，亦通第一色相淨及三量圓淨，故偈云「眾寶成及無邊際」故知。文中分二：初長行、次偈頌。諸偈皆爾。長行分四，可知。三別中有八：一佛神力即勝進力，攝成即佛後智也；二緣起理然；三是因得；四行業果感；五普行攝成；六共因所得，為生取土攝成故；七是佛依果；八普願所感。偈有二十，文有三：初一總、次十八以廣顯略、三後一偈結之。第二住中三十半偈，初八明土相、二二十偈廣顯事安住義、三有二行半五字偈顯因陀羅安住相。第三形偈中有三：初三行廣顯形、二四字偈下六頌土因、三「一切業海」下八半辨因陀羅住持。第四體內十偈以廣顯略可知。第五莊嚴中二十偈亦以廣顯略可知。第六清淨十八偈中亦以廣顯略可知。第七佛出世二十偈中有二：初四辨佛出世、次第二廣明利益可知。第八劫，文略無頌耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二正說廣文。諸會能說人異者，唯〈阿僧祇〉、〈小相〉二品佛自說，餘品別人說也。依《大論》，說有五，一佛、二弟子、三神仙、四諸天、五變化，此據出聲名句味。若望授與，即通情與非情。又有五種說，如下文也。就文分二：初廣出世界體相，即答上果德二十一問；二「乃往過去」下，答上二問因法。初文分三：一總明世界因緣等莊嚴十種事義；二「爾時普賢菩薩欲分別」下，明此世界海集起因緣之狀相；三「法界不可壞」下，以偈頌上二段文。問：何故本分觀海說智，此說分廢智說海而不具明，但論世界海者，何也？答：此為立文者但成信解智而未盡海源。又世界由智成，說海即是智。復此略明，顯互為詮相故也。又此說由是方便相故，即是智也，此須思之。初文分二：一列十名、二別解。總列十名莊嚴文分四：初舉數并引證、二列十名、三結體、四引餘世界塵等莊嚴具成。二別十中，後一初一列名不釋。何故爾？由說通餘九。今約不明，欲成蓮華世界，略不明壞。亦可成即壞也。凡依三乘淨土，有四種：一性、二報、三事、四化可知。若依此部，一乘但有二種，謂世界海及國土海。或十種，如下瞿夷說。今將此十名，對《攝論》十八相圓淨對辨同異。彼文攝佛別住處合有十九也，佛別住大寶重閣，上已明故，此中略無，即是彼論別住處也。今此起具因緣，是彼因圓淨，亦通第一色相淨及三量圓淨，故偈云「眾寶成及無邊際」故知。文中分二：初長行、次偈頌。諸偈皆爾。長行分四，可知。三別中有八：一佛神力即勝進力，攝成即佛後智也；二緣起理然；三是因得；四行業果感；五普行攝成；六共因所得，為生取土攝成故；七是佛依果；八普願所感。偈有二十，文有三：初一總、次十八以廣顯略、三後一偈結之。第二住中三十半偈，初八明土相、二二十偈廣顯事安住義、三有二行半五字偈顯因陀羅安住相。第三形偈中有三：初三行廣顯形、二四字偈下六頌土因、三「一切業海」下八半辨因陀羅住持。第四體內十偈以廣顯略可知。第五莊嚴中二十偈亦以廣顯略可知。第六清淨十八偈中亦以廣顯略可知。第七佛出世二十偈中有二：初四辨佛出世、次第二廣明利益可知。第八劫，文略無頌耳。

次第二廣開示成立世界海因緣狀相。文中有四：一辨普賢重分別意；二明淨土因有三，謂時、緣、行等也；三辨相成；四常說法處，結處屬人也。此中事狀廣說，餘理行教等略說，可思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二廣開示成立世界海因緣狀相。文中有四：一辨普賢重分別意；二明淨土因有三，謂時、緣、行等也；三辨相成；四常說法處，結處屬人也。此中事狀廣說，餘理行教等略說，可思之。

第三文有三：初明風輪上香水海，辨本末相成。二「香水海上」已下，復持世界性，顯重成義。三「彼眾香水中」下，復持向上十二佛國等七世界性，明分齊義。就初中有七子段：一風等地，通是本。二寶王地。三「有斫迦羅」下明有寶王映現受用如意。四「大地處」下明地上有小香水海等。五明香河遶香海廣作利益。六明河中有寶樹莊嚴。七有少長行。一一境界有塵數莊嚴，亦可結分齊耳。諸文並有二：初長行、次偈頌。第一風本末中五：一風、二水、三華、四世界金剛、五金剛山。風文有三，謂一總、二別、三結等。二別中有十重風耳。偈文有二十，但明用相，略不辨持。文有五：一有七辨因住持嚴，亦頌前文；次五佛德圓周十方；次一明此土窮因陀羅網體；次六明佛事隨心自在大用；次一辨具普賢智行得見聞此土。次金剛地文有五：初寶地、二地上海、三眾寶、四金剛地出生寶、五光明。頌中十七：初九頌上五句，由佛力故；次八法輪及佛充遍十方，即地用也。九中，初三頌上圓珠地、次一頌金剛地、次一頌寶莊嚴、次二頌海、次二頌光明。斫迦羅，此云輪也。八中分二：初四身業體、次四辨用。三摩尼寶王映中有五句。頌中二十偈：初三就地以明映淨、次五頌華、四頌雲、次二頌剎莊嚴、次四明此世界。「十方菩薩常來不絕」下，明修普賢行得入無邊佛剎。四明地上香海中，初總中有十四句。別頌二十，頌上妙寶香等廣作佛事。五河中有二：初長行、次偈頌。長行有四，可知。頌有二十：初十二頌河體及光明；次八廣佛圓極自在；六寶樹，文有五，可知。頌有四，偈有二：初二明果行自在、次二明因行自在。七「當知」下明世界清淨莊嚴及結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三文有三：初明風輪上香水海，辨本末相成。二「香水海上」已下，復持世界性，顯重成義。三「彼眾香水中」下，復持向上十二佛國等七世界性，明分齊義。就初中有七子段：一風等地，通是本。二寶王地。三「有斫迦羅」下明有寶王映現受用如意。四「大地處」下明地上有小香水海等。五明香河遶香海廣作利益。六明河中有寶樹莊嚴。七有少長行。一一境界有塵數莊嚴，亦可結分齊耳。諸文並有二：初長行、次偈頌。第一風本末中五：一風、二水、三華、四世界金剛、五金剛山。風文有三，謂一總、二別、三結等。二別中有十重風耳。偈文有二十，但明用相，略不辨持。文有五：一有七辨因住持嚴，亦頌前文；次五佛德圓周十方；次一明此土窮因陀羅網體；次六明佛事隨心自在大用；次一辨具普賢智行得見聞此土。次金剛地文有五：初寶地、二地上海、三眾寶、四金剛地出生寶、五光明。頌中十七：初九頌上五句，由佛力故；次八法輪及佛充遍十方，即地用也。九中，初三頌上圓珠地、次一頌金剛地、次一頌寶莊嚴、次二頌海、次二頌光明。斫迦羅，此云輪也。八中分二：初四身業體、次四辨用。三摩尼寶王映中有五句。頌中二十偈：初三就地以明映淨、次五頌華、四頌雲、次二頌剎莊嚴、次四明此世界。「十方菩薩常來不絕」下，明修普賢行得入無邊佛剎。四明地上香海中，初總中有十四句。別頌二十，頌上妙寶香等廣作佛事。五河中有二：初長行、次偈頌。長行有四，可知。頌有二十：初十二頌河體及光明；次八廣佛圓極自在；六寶樹，文有五，可知。頌有四，偈有二：初二明果行自在、次二明因行自在。七「當知」下明世界清淨莊嚴及結也。

第二風所持香海上別持不可說佛剎世界性住。此中有二：初長行、次偈頌。初文分三：初總明佛剎、二「或有」下別明住。三「或須彌」下明世界形。頌有二十，頌前長行中第二文。初一頌淨土性相、次三略頌住、次五頌形相莊嚴、次二明約業淺深顯土優劣、次三總顯優劣作入深方便、次二辨成、次四明能成方便功力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二風所持香海上別持不可說佛剎世界性住。此中有二：初長行、次偈頌。初文分三：初總明佛剎、二「或有」下別明住。三「或須彌」下明世界形。頌有二十，頌前長行中第二文。初一頌淨土性相、次三略頌住、次五頌形相莊嚴、次二明約業淺深顯土優劣、次三總顯優劣作入深方便、次二辨成、次四明能成方便功力。

三明向上持世界，文有四子句：初牒上香海河等并列名、二明所出蓮華、三明華所持十二佛國海七世界性。四「如是」下結等餘方。此有二，可知。若依下瞿夷文內，除三千界外有十世界：一性、二海、三輪、四圓滿、五分別、六旋、七轉、八蓮華、九須彌、十相。又義言此十界互為首，餘九莊嚴，成一百句。今此世界，或是蓮華、或是海，餘者共嚴也，可準思之。世界成相雖有眾多，義由難解，所以知耶。依此經文更有剎名，不知是何？今依一義，此剎非是如上諸相，由說佛剎無上諸相高下別故。依佛取處名剎名土，即無別異高下。若約眾生取土，即有諸相高下，文言「常轉法輪處」者，約眾生說也。若依此解，文少可尋。又《大論》中第五十卷內，「復次三千大千世界名一世界，一時起一時滅。如是等十方如恒河沙等世界是一佛世界，如是一佛世界數如恒河沙等世界是一佛世界海，如是佛世界海數如十方恒河沙世界是佛世界種，如是世界種十方無量是名一佛世界，於一切世界中取如是分是名一佛所度之分(此約三乘說)。」又《大經》本中十種世界：一世界性，是同類義。二世界海，色類多義，復深廣義。三世界輪，齊用義故。四世界圓滿，具德義故。五世界分別，是不雜義。六世界旋，是正旋義。七世界轉，側轉義。八世界蓮華，敷發義。九世界須彌，是勝妙義。十世界相，是形貌義。何故說十？欲顯無量故。問：何故一中具見一切土？答：為修行者居自報土各各不同，佛攝眾生所現世界及佛土等，似彼報土引諸眾生，仍攝佛境盡，故使然也。又問：何故《大論》明世界海與此經不同？答：彼為三乘人方便漸釋，故不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明向上持世界，文有四子句：初牒上香海河等并列名、二明所出蓮華、三明華所持十二佛國海七世界性。四「如是」下結等餘方。此有二，可知。若依下瞿夷文內，除三千界外有十世界：一性、二海、三輪、四圓滿、五分別、六旋、七轉、八蓮華、九須彌、十相。又義言此十界互為首，餘九莊嚴，成一百句。今此世界，或是蓮華、或是海，餘者共嚴也，可準思之。世界成相雖有眾多，義由難解，所以知耶。依此經文更有剎名，不知是何？今依一義，此剎非是如上諸相，由說佛剎無上諸相高下別故。依佛取處名剎名土，即無別異高下。若約眾生取土，即有諸相高下，文言「常轉法輪處」者，約眾生說也。若依此解，文少可尋。又《大論》中第五十卷內，「復次三千大千世界名一世界，一時起一時滅。如是等十方如恒河沙等世界是一佛世界，如是一佛世界數如恒河沙等世界是一佛世界海，如是佛世界海數如十方恒河沙世界是佛世界種，如是世界種十方無量是名一佛世界，於一切世界中取如是分是名一佛所度之分(此約三乘說)。」又《大經》本中十種世界：一世界性，是同類義。二世界海，色類多義，復深廣義。三世界輪，齊用義故。四世界圓滿，具德義故。五世界分別，是不雜義。六世界旋，是正旋義。七世界轉，側轉義。八世界蓮華，敷發義。九世界須彌，是勝妙義。十世界相，是形貌義。何故說十？欲顯無量故。問：何故一中具見一切土？答：為修行者居自報土各各不同，佛攝眾生所現世界及佛土等，似彼報土引諸眾生，仍攝佛境盡，故使然也。又問：何故《大論》明世界海與此經不同？答：彼為三乘人方便漸釋，故不同也。

第三頌上二大段文，有七十偈，大分為九：初二十頌上成壞世界海、次二頌上莊嚴及住世界、次十八頌清淨世界、次五頌體世界、次五頌起具因緣世界、次六頌形世界、次二頌劫世界、次五頌佛出世界、餘七頌說世界。就初二十句內，初十一法說、次九喻說。又此結對染器世界交絡結之。所以者？為欲引下信心顯入上法方便，故此準之。次第二文辨得果之因緣，答前二十三問中一切菩薩所修行兩問。論土因者，如經可知。文中分四：一舉往世佛及土是起因緣；二「佛子彼焰光城中」下辨因人，即童子也；三明見佛得定，即為自分正因；四「彼佛滅後」下明復見佛得定，有二可知，即為勝進因。此文具彰因門理教行事、因果三世、自他主伴、人法因緣、本生記別、普賢法門等具成，可準前取之。又此等何以無重頌偈者？答：凡頌有二，一少攝多義、二異時為後來者。此等若頌，即無上二義，此可思之。初文分四：一明久遠劫數、二「爾時有世界」下明土處、三「時彼林中」下明有道場華座、四「過百歲」下明佛出世。第三見佛得定有四：一「時彼童子」明得定，有二可知；二「時普莊嚴童子」下以定力說偈；三「爾時善慧王」下明王聞偈喜，復更說偈；四「爾時善慧王」下明與勸大眾往佛所。童子偈文有三：初生起、二正頌、三明音分齊。偈中，初四讚佛難聞、次三頌佛慈光益世、次一勸眾詣佛供養。王九偈中，初生起；二正頌偈，初一總勸眾詣佛、次七教令嚴供具、次一教令與眷屬俱供見佛。四往詣佛所，文分四：一往佛所，有二可知；二「爾時如來」下佛為說經；三「爾時童子」下明獲益，即自分中勝進也；四「爾時功德」下辨佛壽命，起後說文。三聞經得定獲益，文分四：一明得定、二童子偈讚令眾得益、三「說是偈時」下正明益相；四佛說偈印成，令發心者心堅固。就童子十偈，初二讚佛法身、次七明佛久修願行今令眾見、後一舉佛德勸菩薩修行。佛偈，文分四：初三歎童子有勇猛力；次四歎普莊嚴大精進力；次一授記，由供佛故成佛；次一引證，勸令勇猛遍諸世界。此中因得定其位者，童子第一見佛，當十信滿心自分；第二聞法，當十信滿心勝進；第三見佛，當解位初心自分；第四聞法，當解位初心增上也。所以知者，以童子所得三昧用比上下諸位經文，是以得知耳。此略無頌。何以竟會不明得益者，有二意：一此經佛初成道總顯法輪體，但表佛有法益在後時，未即利也；二如日初出光照高原，此八會次第益菩薩令其勝進，即是益也。由無中下根故，不別辨益相耳。初會竟訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三頌上二大段文，有七十偈，大分為九：初二十頌上成壞世界海、次二頌上莊嚴及住世界、次十八頌清淨世界、次五頌體世界、次五頌起具因緣世界、次六頌形世界、次二頌劫世界、次五頌佛出世界、餘七頌說世界。就初二十句內，初十一法說、次九喻說。又此結對染器世界交絡結之。所以者？為欲引下信心顯入上法方便，故此準之。次第二文辨得果之因緣，答前二十三問中一切菩薩所修行兩問。論土因者，如經可知。文中分四：一舉往世佛及土是起因緣；二「佛子彼焰光城中」下辨因人，即童子也；三明見佛得定，即為自分正因；四「彼佛滅後」下明復見佛得定，有二可知，即為勝進因。此文具彰因門理教行事、因果三世、自他主伴、人法因緣、本生記別、普賢法門等具成，可準前取之。又此等何以無重頌偈者？答：凡頌有二，一少攝多義、二異時為後來者。此等若頌，即無上二義，此可思之。初文分四：一明久遠劫數、二「爾時有世界」下明土處、三「時彼林中」下明有道場華座、四「過百歲」下明佛出世。第三見佛得定有四：一「時彼童子」明得定，有二可知；二「時普莊嚴童子」下以定力說偈；三「爾時善慧王」下明王聞偈喜，復更說偈；四「爾時善慧王」下明與勸大眾往佛所。童子偈文有三：初生起、二正頌、三明音分齊。偈中，初四讚佛難聞、次三頌佛慈光益世、次一勸眾詣佛供養。王九偈中，初生起；二正頌偈，初一總勸眾詣佛、次七教令嚴供具、次一教令與眷屬俱供見佛。四往詣佛所，文分四：一往佛所，有二可知；二「爾時如來」下佛為說經；三「爾時童子」下明獲益，即自分中勝進也；四「爾時功德」下辨佛壽命，起後說文。三聞經得定獲益，文分四：一明得定、二童子偈讚令眾得益、三「說是偈時」下正明益相；四佛說偈印成，令發心者心堅固。就童子十偈，初二讚佛法身、次七明佛久修願行今令眾見、後一舉佛德勸菩薩修行。佛偈，文分四：初三歎童子有勇猛力；次四歎普莊嚴大精進力；次一授記，由供佛故成佛；次一引證，勸令勇猛遍諸世界。此中因得定其位者，童子第一見佛，當十信滿心自分；第二聞法，當十信滿心勝進；第三見佛，當解位初心自分；第四聞法，當解位初心增上也。所以知者，以童子所得三昧用比上下諸位經文，是以得知耳。此略無頌。何以竟會不明得益者，有二意：一此經佛初成道總顯法輪體，但表佛有法益在後時，未即利也；二如日初出光照高原，此八會次第益菩薩令其勝進，即是益也。由無中下根故，不別辨益相耳。初會竟訖。

第二會普光堂如來名號品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會普光堂如來名號品第三

有四：一釋名、二來意、三宗趣、四分文釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四：一釋名、二來意、三宗趣、四分文釋。

釋名者有二：一處名，普者德普，光者智光，亦可光普。二品名者，名即通名，號者別號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者有二：一處名，普者德普，光者智光，亦可光普。二品名者，名即通名，號者別號。

二來意者，此有二意：一會來意、二品來意。何故會來？前舉淨土為所信境、次辨能信心故也。二品來意者，前辨所依土、次土中化主人名故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意者，此有二意：一會來意、二品來意。何故會來？前舉淨土為所信境、次辨能信心故也。二品來意者，前辨所依土、次土中化主人名故也。

三宗體者，分別有二：一約人、二約法。人者，化主及助化，各有體相用，如文應知，但局此會。二約法出體者，謂十信行法，後當分別。〈名號品〉以化悲德自在相為宗，亦可是佛國海為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗體者，分別有二：一約人、二約法。人者，化主及助化，各有體相用，如文應知，但局此會。二約法出體者，謂十信行法，後當分別。〈名號品〉以化悲德自在相為宗，亦可是佛國海為宗。

四釋文者，依大光律師云：「前會普賢承力說淨土依果，此下明因行。」此意從會判故也，此為前會果廣而因略，此會因廣而果略故爾也。問：何故因與果同會者？答：計行應別。今但為顯法依人弘，故同一會不分別也。就前三品正報中，初〈名號〉明佛身業、二〈四諦品〉是佛口業、三〈光明覺〉辨佛意業。又亦可〈名號品〉顯土以生信、二〈四諦品〉彰法是寶、三〈光覺品〉顯法增微成下軌則也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，依大光律師云：「前會普賢承力說淨土依果，此下明因行。」此意從會判故也，此為前會果廣而因略，此會因廣而果略故爾也。問：何故因與果同會者？答：計行應別。今但為顯法依人弘，故同一會不分別也。就前三品正報中，初〈名號〉明佛身業、二〈四諦品〉是佛口業、三〈光明覺〉辨佛意業。又亦可〈名號品〉顯土以生信、二〈四諦品〉彰法是寶、三〈光覺品〉顯法增微成下軌則也。

就〈名號〉大分有二：初辨此會序、二「是時文殊師利」下明其正說。序文分四：初明住處及佛德、二「與十佛國土」下辨所被機及其助化、三「諸菩薩作是念」下明欲請、四「爾時世尊」下辨集餘方新眾以發起。今約長分為定。何者？長分為八：一舉處及化主并歎佛德明顯法因緣、二明所被機、三明陳所疑事、四辨集新眾、五「文殊歎曰快哉」下歎化事甚深成土難測、六〈四諦品〉下教法甚深諦言設則、七〈光覺品〉下許說方便顯法漸次彰其淺深、八〈明難品〉下正陳行儀辨法淺深之狀相也。何意樹堂並說者，為此堂在樹南同處，諸鬼神龍為佛作故爾也。就初歎德，文有二：初辨證性明自利、二「至無礙趣」下辨利他德。自利有五句可知，利他有五可知。二列所被眾。此中有四：一簡大異小、二簡始異終、三簡新異舊、四歎德。就歎德，文有十，分二：初舉二章門；二有八句，四句對前一門也，二二自他利。三時眾請，文有四十四句問。所以此會通問上位及果德者，此會是起行初并復對化主，文次故爾也。亦可此問佛土，非世界海，可思之。問內分三：初十問辨法身三輪果，即生信之境、即先際佛法，即此會答之；次「開示」下有二十問，辨中際佛法，至〈菩薩住處品〉已來答之；次「佛無上」下有十四問，辨後際佛法，訖〈小相品〉已來答之。大光師但作三十三問，即合隨喜等十句總為一問，此最好也。先際內初五問，〈名號品〉答；次二，〈四諦〉答；次一，〈光覺〉答。次「隨佛剎起」等者，明難等，〈三品〉等答。示成正覺，亦〈光覺〉答之，〈賢首品〉亦有答相，亦可並盡〈性起品〉來答之。中際內初三及第五，問位法。第四「十藏十願」下有五，問行法位法可知；十願十自在等，從〈昇忉利天品〉盡〈十地品〉答之；次十定等十四句，從〈十明品〉訖〈菩薩住處品〉答之。後際十三問，〈佛不思議品〉訖〈小相品〉答之；十願，〈十明品〉答。「十自在」下，〈十無盡藏品〉答之；十頂，不見別答，〈十忍品〉答此十定，定即忍也。此由品分故爾，若通即對文當知。第四集新眾，文有二：初明能集，此句文局而義通下會也。二辨所集，即如其像者，一如器像、二如器所對境像。像者，緣集似故、影現故也。即如其像現神通力者，正以果德圓極體融至順、冥津無外緣無不在故，能隨其行別位殊故，顯會相應也。所以放光下〈覺品〉重明者，此為一事表二法故，分文二處也。一為集眾、二為寄法淺深。二辨所集。土同色者，表功德顯外也。佛同智者，內解元也。菩薩，同首也、進行始也。座同蓮華，將成果初也。所以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就〈名號〉大分有二：初辨此會序、二「是時文殊師利」下明其正說。序文分四：初明住處及佛德、二「與十佛國土」下辨所被機及其助化、三「諸菩薩作是念」下明欲請、四「爾時世尊」下辨集餘方新眾以發起。今約長分為定。何者？長分為八：一舉處及化主并歎佛德明顯法因緣、二明所被機、三明陳所疑事、四辨集新眾、五「文殊歎曰快哉」下歎化事甚深成土難測、六〈四諦品〉下教法甚深諦言設則、七〈光覺品〉下許說方便顯法漸次彰其淺深、八〈明難品〉下正陳行儀辨法淺深之狀相也。何意樹堂並說者，為此堂在樹南同處，諸鬼神龍為佛作故爾也。就初歎德，文有二：初辨證性明自利、二「至無礙趣」下辨利他德。自利有五句可知，利他有五可知。二列所被眾。此中有四：一簡大異小、二簡始異終、三簡新異舊、四歎德。就歎德，文有十，分二：初舉二章門；二有八句，四句對前一門也，二二自他利。三時眾請，文有四十四句問。所以此會通問上位及果德者，此會是起行初并復對化主，文次故爾也。亦可此問佛土，非世界海，可思之。問內分三：初十問辨法身三輪果，即生信之境、即先際佛法，即此會答之；次「開示」下有二十問，辨中際佛法，至〈菩薩住處品〉已來答之；次「佛無上」下有十四問，辨後際佛法，訖〈小相品〉已來答之。大光師但作三十三問，即合隨喜等十句總為一問，此最好也。先際內初五問，〈名號品〉答；次二，〈四諦〉答；次一，〈光覺〉答。次「隨佛剎起」等者，明難等，〈三品〉等答。示成正覺，亦〈光覺〉答之，〈賢首品〉亦有答相，亦可並盡〈性起品〉來答之。中際內初三及第五，問位法。第四「十藏十願」下有五，問行法位法可知；十願十自在等，從〈昇忉利天品〉盡〈十地品〉答之；次十定等十四句，從〈十明品〉訖〈菩薩住處品〉答之。後際十三問，〈佛不思議品〉訖〈小相品〉答之；十願，〈十明品〉答。「十自在」下，〈十無盡藏品〉答之；十頂，不見別答，〈十忍品〉答此十定，定即忍也。此由品分故爾，若通即對文當知。第四集新眾，文有二：初明能集，此句文局而義通下會也。二辨所集，即如其像者，一如器像、二如器所對境像。像者，緣集似故、影現故也。即如其像現神通力者，正以果德圓極體融至順、冥津無外緣無不在故，能隨其行別位殊故，顯會相應也。所以放光下〈覺品〉重明者，此為一事表二法故，分文二處也。一為集眾、二為寄法淺深。二辨所集。土同色者，表功德顯外也。佛同智者，內解元也。菩薩，同首也、進行始也。座同蓮華，將成果初也。所以

集眾等先從東方，為顯開明之初、生長之始故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集眾等先從東方，為顯開明之初、生長之始故也。

第二正說文。若長分此，即第五歎化主甚深。所以此會不入定者，明法體不住，隨器不同，若對勝器，法深故須審。今十信解劣，不表法深，加勸等準此可知。所以文殊說三品為平等妙慧，智住勝境方顯法故。所以文殊說此品為妙慧，善達佛國海故。此文有四：初歎眾希有二句可知、二「諸佛子」下略牒所問法明不思議、三「何以故」下列名廣釋、四「是皆如來」下結歎攝化益。第二有十句可知。第三文內，初總、次別。總內分四：初責、二答、三重問、四重答。此中初一總，餘十六別，可知。諸四天下列十六句，所化機相不同，證成名號各異。此等名是別非通，此中正舉詮顯其淨土也。二「何以故」，廣文中分二：初責、次答。答文分三：一明此三千大千界名號不同、二「有密訓」下明餘三千界。三「如是東方」下廣解盡界名號也。此既明一佛土名，何以取上下者，此為上下亦無方傍亦無際，以顯教圓也。此意如文耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說文。若長分此，即第五歎化主甚深。所以此會不入定者，明法體不住，隨器不同，若對勝器，法深故須審。今十信解劣，不表法深，加勸等準此可知。所以文殊說三品為平等妙慧，智住勝境方顯法故。所以文殊說此品為妙慧，善達佛國海故。此文有四：初歎眾希有二句可知、二「諸佛子」下略牒所問法明不思議、三「何以故」下列名廣釋、四「是皆如來」下結歎攝化益。第二有十句可知。第三文內，初總、次別。總內分四：初責、二答、三重問、四重答。此中初一總，餘十六別，可知。諸四天下列十六句，所化機相不同，證成名號各異。此等名是別非通，此中正舉詮顯其淨土也。二「何以故」，廣文中分二：初責、次答。答文分三：一明此三千大千界名號不同、二「有密訓」下明餘三千界。三「如是東方」下廣解盡界名號也。此既明一佛土名，何以取上下者，此為上下亦無方傍亦無際，以顯教圓也。此意如文耳。

四諦品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦品第四

四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同前。

一辨名四者，數諦者，有作無作聖諦實故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一辨名四者，數諦者，有作無作聖諦實故也。

二來意。何故來者？前歎化主，此歎所說教法。何故獨此會明？答：此起化初故、總歎人法深勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意。何故來者？前歎化主，此歎所說教法。何故獨此會明？答：此起化初故、總歎人法深勝故。

三辨宗。此歎教法諦實甚深為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三辨宗。此歎教法諦實甚深為宗。

四分文釋。此文分三：初略列此方三千諦名、二列十方三千四諦、三「佛子如此娑婆」下廣辨無邊界者。凡四諦有二：有作、無作。此中文通，意唯無作真實不虛。問：何故不依一諦而依四諦設則者？為通與下三乘人作見聞境，成後起信入道緣故。又亦可此通有作無作，為是一乘共教故，一乘有作即空、一乘無作不空，此可思之也。所以文殊說者妙慧善達虛實故。四諦義訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分文釋。此文分三：初略列此方三千諦名、二列十方三千四諦、三「佛子如此娑婆」下廣辨無邊界者。凡四諦有二：有作、無作。此中文通，意唯無作真實不虛。問：何故不依一諦而依四諦設則者？為通與下三乘人作見聞境，成後起信入道緣故。又亦可此通有作無作，為是一乘共教故，一乘有作即空、一乘無作不空，此可思之也。所以文殊說者妙慧善達虛實故。四諦義訖。

光明覺品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明覺品第五

四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同前。

一辨名者，如來即化主，光者智體，明者用，覺者開曉於緣耳。又覺諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一辨名者，如來即化主，光者智體，明者用，覺者開曉於緣耳。又覺諸菩薩。

二來意。何故來者？將欲說故，集有緣眾并顯法分齊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意。何故來者？將欲說故，集有緣眾并顯法分齊也。

三宗。為集同法眾亦顯法增微，人法體相用準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗。為集同法眾亦顯法增微，人法體相用準之。

四分文釋者，此上三品並通下第六會已來，增微有異、文局義通，可思準之。此文有十。初文分六：初佛兩足放光。二明光所照處，謂此三千世出因果所有法，各有二文也。三結分齊。四由佛神力故，見諸菩薩來集，有二：初總、次別。別有菩薩、土、佛三文也。五文殊說偈歎佛一乘，三乘小乘法是一乘信法方便也。六「如此處」下結類餘方，餘九同然，略無結文。因此料簡諸會放光隱伏同異者，第一會放光有十意，如文，即為證法始。〈名號品〉初神力集眾，顯其位相。〈光覺品〉初相輪光，顯信位所依法分齊。次佛神力集眾，顯當位中所成德。此經中云神力，未必放光。次菩薩說偈者，即明當會所解理事法分齊，此法依位成耳。問：此處顯位集眾，何故別品明，下四會不爾？欲顯攝化所依佛土，及顯教諦實入其當位，并與下為則故爾。佛足相輪放光，示十信是行足圓備故也。此中放光分齊有二十五重，初九別列、餘者總結，文相如經。第二文辨光照現，可知。第四文內所以文殊在前、賢首在後，為表智先福後故。又明前智行、後位故也。文殊者，此云妙德，妙慧行也。又此中〈光覺〉在於一時，而能別見遠近。又諸方運集只是一人，而令眾異見，未必有多。又諸方往來者，唯見當處集，未必見餘方交往者。又諸方光及現十方所有者並見當中，未見偏處者，此為以報法攝化土所有故也。又亦前機自變當處自心為本，所以諸事隨心，為正化者無此別相也，此可思之。第五偈頌文言出文殊，意表餘十菩薩。所以文殊說者，示法從慧出故。偈云總明般若所證真性，相同初地行。又亦可並漸漸增多故，不可偏表其十地及十菩薩頌也。又亦十名顯數圓，漸多遠者顯法漸深耳。大分有三：初一辨取相不應真法、二有八偈辨離取應實法、次一歎解者有勝能也。八中，初三辨分別無性、次三辨依他不生、次二真實離相也。亦可八行俱依一境觀。又今辨增相者，約因果各二種：一竪、二橫。因竪約法明淨，橫即知法寬狹；果者竪即自分非他分，橫則得處多少也。又下諸集眾嘆德，並嘆當位分齊所成知見，下可準之。第二覺首偈文。此下九偈倍為異耳。總明知善惡、等慈化物益，相同二地戒行。文分為二：初六明佛覺他令離二邊。二有四，明菩薩利益同佛。第三財首偈，總辨平等法財資成益物，相同三地，後智教流益物。文中初一明佛德，性能無礙利生；次九辨幻現八相，正說法身。第四寶首偈，相同四地無攝義，此雖未得，但解見也。偈文中三：初五明佛成其無攝、次四如自所解利眾生、次一喻以顯淨。第五德首偈，相同五地中相續不異義，明不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分文釋者，此上三品並通下第六會已來，增微有異、文局義通，可思準之。此文有十。初文分六：初佛兩足放光。二明光所照處，謂此三千世出因果所有法，各有二文也。三結分齊。四由佛神力故，見諸菩薩來集，有二：初總、次別。別有菩薩、土、佛三文也。五文殊說偈歎佛一乘，三乘小乘法是一乘信法方便也。六「如此處」下結類餘方，餘九同然，略無結文。因此料簡諸會放光隱伏同異者，第一會放光有十意，如文，即為證法始。〈名號品〉初神力集眾，顯其位相。〈光覺品〉初相輪光，顯信位所依法分齊。次佛神力集眾，顯當位中所成德。此經中云神力，未必放光。次菩薩說偈者，即明當會所解理事法分齊，此法依位成耳。問：此處顯位集眾，何故別品明，下四會不爾？欲顯攝化所依佛土，及顯教諦實入其當位，并與下為則故爾。佛足相輪放光，示十信是行足圓備故也。此中放光分齊有二十五重，初九別列、餘者總結，文相如經。第二文辨光照現，可知。第四文內所以文殊在前、賢首在後，為表智先福後故。又明前智行、後位故也。文殊者，此云妙德，妙慧行也。又此中〈光覺〉在於一時，而能別見遠近。又諸方運集只是一人，而令眾異見，未必有多。又諸方往來者，唯見當處集，未必見餘方交往者。又諸方光及現十方所有者並見當中，未見偏處者，此為以報法攝化土所有故也。又亦前機自變當處自心為本，所以諸事隨心，為正化者無此別相也，此可思之。第五偈頌文言出文殊，意表餘十菩薩。所以文殊說者，示法從慧出故。偈云總明般若所證真性，相同初地行。又亦可並漸漸增多故，不可偏表其十地及十菩薩頌也。又亦十名顯數圓，漸多遠者顯法漸深耳。大分有三：初一辨取相不應真法、二有八偈辨離取應實法、次一歎解者有勝能也。八中，初三辨分別無性、次三辨依他不生、次二真實離相也。亦可八行俱依一境觀。又今辨增相者，約因果各二種：一竪、二橫。因竪約法明淨，橫即知法寬狹；果者竪即自分非他分，橫則得處多少也。又下諸集眾嘆德，並嘆當位分齊所成知見，下可準之。第二覺首偈文。此下九偈倍為異耳。總明知善惡、等慈化物益，相同二地戒行。文分為二：初六明佛覺他令離二邊。二有四，明菩薩利益同佛。第三財首偈，總辨平等法財資成益物，相同三地，後智教流益物。文中初一明佛德，性能無礙利生；次九辨幻現八相，正說法身。第四寶首偈，相同四地無攝義，此雖未得，但解見也。偈文中三：初五明佛成其無攝、次四如自所解利眾生、次一喻以顯淨。第五德首偈，相同五地中相續不異義，明不

住道慈悲益物。偈文中三：初五辨菩薩慈悲不住道、次一正觀相續不異義、次四辨令他成真實淨境。文又得十平等淨，一行為一義，可知。第六目首偈，相同六地無染淨義。偈文中有十七，為四：初二辨執取，不見真佛，即辨失；次四成如量智者，得見報佛，此即德耳；次六辨得正體智者，見法身；次五明法深微，顯解分齊。又此中上下有二文同異：一者一中多，一數中見十故；多中一者，十數中見一故。又一即多者，一數即多而不見一故；多即一者，多數即一而不見多也，此可準之。又即事辨一多。二異事辨一多，可思之。第七進首偈，相同七地中種種法無別異義。偈文中三：初六辨空中方便智、有中殊勝行，即歎德也；次十勸觀實性，顯解方儀；次四明於理量二境入得勝法也。第八法首偈，相同八地無增減法界義。文中初二明佛成理智故能滅障；次六歎佛深法益；次十二勸攝果性三世用力也。於二為一對，初一辨智入法、次一結成智用。又長分為十耳。外即淨土攝生，內則成其自實也。第九智首法門，相同九地，明大悲利他自在智。偈文中初二辨意業、次十六明口業、次二辨得法無礙故大用無礙。又初二總、次廣歎用相也。第十賢首偈，相同十地業自在後智用也。偈文初十四正辨業自在、次六喻說。十四中，初五明觀實性得依果因、次九明觀業自在故得正果因。初五文中，二行體、三行用。九文內分四：初三明順真如觀故得菩提果、次二修事觀故得法身果、次二修慈悲故得化身果、次二從佛聞法故得報身果也。此品答上第八佛功德勢力及第十示成正覺二問。問：何故約增光覺集眾？答：為表法有淺深、行有增微故也。此文與後為則，今略開諸位為二十二門：六道因果即為六門，聲聞辟支二人因果通說復為二門。聲聞辟支所依之佛，為彼二機說四諦教及十二因緣教，即分佛通因及果復為二門。聲聞緣覺迴心入大乘，於初教處通因及果復為二門。直進初心菩薩，通因及果復為一門。直進熟教及迴心熟教，通因及果復為二門。頓教因果復為一門。從愚法聲聞總攝諸位，乾慧地已上菩薩及佛復為一門。普賢位中，從信已上乃至十地，皆通因果菩薩及佛復為五門。此依普賢阿含說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住道慈悲益物。偈文中三：初五辨菩薩慈悲不住道、次一正觀相續不異義、次四辨令他成真實淨境。文又得十平等淨，一行為一義，可知。第六目首偈，相同六地無染淨義。偈文中有十七，為四：初二辨執取，不見真佛，即辨失；次四成如量智者，得見報佛，此即德耳；次六辨得正體智者，見法身；次五明法深微，顯解分齊。又此中上下有二文同異：一者一中多，一數中見十故；多中一者，十數中見一故。又一即多者，一數即多而不見一故；多即一者，多數即一而不見多也，此可準之。又即事辨一多。二異事辨一多，可思之。第七進首偈，相同七地中種種法無別異義。偈文中三：初六辨空中方便智、有中殊勝行，即歎德也；次十勸觀實性，顯解方儀；次四明於理量二境入得勝法也。第八法首偈，相同八地無增減法界義。文中初二明佛成理智故能滅障；次六歎佛深法益；次十二勸攝果性三世用力也。於二為一對，初一辨智入法、次一結成智用。又長分為十耳。外即淨土攝生，內則成其自實也。第九智首法門，相同九地，明大悲利他自在智。偈文中初二辨意業、次十六明口業、次二辨得法無礙故大用無礙。又初二總、次廣歎用相也。第十賢首偈，相同十地業自在後智用也。偈文初十四正辨業自在、次六喻說。十四中，初五明觀實性得依果因、次九明觀業自在故得正果因。初五文中，二行體、三行用。九文內分四：初三明順真如觀故得菩提果、次二修事觀故得法身果、次二修慈悲故得化身果、次二從佛聞法故得報身果也。此品答上第八佛功德勢力及第十示成正覺二問。問：何故約增光覺集眾？答：為表法有淺深、行有增微故也。此文與後為則，今略開諸位為二十二門：六道因果即為六門，聲聞辟支二人因果通說復為二門。聲聞辟支所依之佛，為彼二機說四諦教及十二因緣教，即分佛通因及果復為二門。聲聞緣覺迴心入大乘，於初教處通因及果復為二門。直進初心菩薩，通因及果復為一門。直進熟教及迴心熟教，通因及果復為二門。頓教因果復為一門。從愚法聲聞總攝諸位，乾慧地已上菩薩及佛復為一門。普賢位中，從信已上乃至十地，皆通因果菩薩及佛復為五門。此依普賢阿含說。

明難品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明難品第六

五門分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五門分別。

一釋品名及來意。明難者有二：一約法，明十義深微故也；二約辭，論難顯義情故也。明者教，難者十義。又明者智，難者論道也。來意者，何故來？眾集已，為說信法成解，故來也，餘義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名及來意。明難者有二：一約法，明十義深微故也；二約辭，論難顯義情故也。明者教，難者十義。又明者智，難者論道也。來意者，何故來？眾集已，為說信法成解，故來也，餘義可知。

二出所治，一瞋障百法明門之障。此下生解斷障，凡有四義：一約生信，即初地，斷使種。二約位，即解位，使習種俱斷。三約行，即十信滿心，使習種等俱斷。四約實，即本來不須斷，自體淨也，可準思之。又問：斷惑相云何？答：非初非中後，前中後取故。云何斷？如虛空，此是三乘共學義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二出所治，一瞋障百法明門之障。此下生解斷障，凡有四義：一約生信，即初地，斷使種。二約位，即解位，使習種俱斷。三約行，即十信滿心，使習種等俱斷。四約實，即本來不須斷，自體淨也，可準思之。又問：斷惑相云何？答：非初非中後，前中後取故。云何斷？如虛空，此是三乘共學義也。

三明所得，得百法明門。若約行門，即得華嚴三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明所得，得百法明門。若約行門，即得華嚴三昧。

四辨所成，成其信，謂十信心：一信心、二念心、三精進心、四慧心、五定心、六不退心、七迴向心、八護心、九戒心、十願心。如經初發心住未土住前，有此十心名字，增修是心一劫二劫三劫，乃得入初住位中增修百法明門。十心之中心心有十，故成百法。常發有行無行大願，得入習種性中修行一切願，依此下文有一百四十事上行願。依《瓔珞經》，有二十四行中成願，即此品宗。此約別相語，通義如論應知。宗者有二義：若約品，即以十深義為宗；若約會，即用十信位法為宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨所成，成其信，謂十信心：一信心、二念心、三精進心、四慧心、五定心、六不退心、七迴向心、八護心、九戒心、十願心。如經初發心住未土住前，有此十心名字，增修是心一劫二劫三劫，乃得入初住位中增修百法明門。十心之中心心有十，故成百法。常發有行無行大願，得入習種性中修行一切願，依此下文有一百四十事上行願。依《瓔珞經》，有二十四行中成願，即此品宗。此約別相語，通義如論應知。宗者有二義：若約品，即以十深義為宗；若約會，即用十信位法為宗也。

五辨文者，正宗文中上辨舉果勸樂生信分；自下第二修因契果生解分，即所學法也。亦可是第八顯其解行義，或辨法淺深之狀相也。文中分二：初訖〈小相〉已來，明方便對治修成因果；二〈普賢菩薩品〉下訖〈性起品〉，明自體因果，釋意可知。初為修成者，依聞熏修起故。所以名性起修顯者，本性今成故。又圓明因果，實覺發中故。約三際辨者，此〈明難品〉訖〈賢首〉，明始起於先際。二「忉利天」下善修於中際。三〈不思議法品〉訖〈小相〉終，顯於後際也。次約四成就者，初辨未信令信、二「忉利天」下明已信成解行、三〈十地品〉下已入者成就、四〈不思議〉下已成就者令解脫，餘準可知。又約修成分亦好。又從此下並是序分，第六一會是其正宗，前是阿含、後名義證故。又為第六會中廣出本有修成體相等故知也，此可思準。初信文分三：初一品明依法生解、二〈淨行品〉依解成行、三〈賢首品〉明依行彰德以成位耳。初文中分二：初明問答，顯十種深義；二「爾時娑婆界」下顯解行入法界圓通無礙，即明法益耳。初文有二：一文殊問、眾人答，明妙慧導眾行；二眾人問、文殊答，明以眾行成妙慧。文有十義：一緣起甚深、二教化甚深、三業果甚深、四佛說法甚深、五福田甚深、六正教甚深、七正行甚深、八助道甚深、九一乘甚深、十佛境界甚深。所以初緣起者，由菩薩初學，應先觀諸法如實因緣故也。緣起者，黎耶共善等三性及無為集起故也。文中問答，即為二耳。問內有四：初總告；次立正義；三申問；四起後難，有二意，如文，共成一緣起相違難。問意：云何心以無分別為一性？云何能成種種事也。若能成者，不應無分別耳。二既諸法並無知者，所作云何仍有真俗事也。又解但是一問，後文是結耳。問文十事，可知。答意但為無分別不住故能成眾事，若知分別不可成也。問：既不分別，云何成因果？答：作無主故。反示可見耳。偈文分三：初一讚請勸聽以許說、二有七偈法說譬況以顯理、次有三對彼前法明觀行也。第二文分二：初五舉法答上問、次二遣伏執。初有二：初法、次喻。所以得知不住故作，偈云「諸法不自在」故。云何知作時不知？偈云「求實不可得」故，餘可知耳。次喻有四：初約緣成相續經時喻、次一約緣起有為生滅喻、次一約因緣騰擊動成喻、次一約緣起體相互依喻。伏疑云：既不分別，云何流轉？偈云「由眼耳」故。復云：既也無自，云何有現相？偈云「示現轉」故。文言「不相知」者，非謂情知，今言有力性作也。二自不對故云不相知，用自性為知法之始也。觀文分三：初牒前理，對法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五辨文者，正宗文中上辨舉果勸樂生信分；自下第二修因契果生解分，即所學法也。亦可是第八顯其解行義，或辨法淺深之狀相也。文中分二：初訖〈小相〉已來，明方便對治修成因果；二〈普賢菩薩品〉下訖〈性起品〉，明自體因果，釋意可知。初為修成者，依聞熏修起故。所以名性起修顯者，本性今成故。又圓明因果，實覺發中故。約三際辨者，此〈明難品〉訖〈賢首〉，明始起於先際。二「忉利天」下善修於中際。三〈不思議法品〉訖〈小相〉終，顯於後際也。次約四成就者，初辨未信令信、二「忉利天」下明已信成解行、三〈十地品〉下已入者成就、四〈不思議〉下已成就者令解脫，餘準可知。又約修成分亦好。又從此下並是序分，第六一會是其正宗，前是阿含、後名義證故。又為第六會中廣出本有修成體相等故知也，此可思準。初信文分三：初一品明依法生解、二〈淨行品〉依解成行、三〈賢首品〉明依行彰德以成位耳。初文中分二：初明問答，顯十種深義；二「爾時娑婆界」下顯解行入法界圓通無礙，即明法益耳。初文有二：一文殊問、眾人答，明妙慧導眾行；二眾人問、文殊答，明以眾行成妙慧。文有十義：一緣起甚深、二教化甚深、三業果甚深、四佛說法甚深、五福田甚深、六正教甚深、七正行甚深、八助道甚深、九一乘甚深、十佛境界甚深。所以初緣起者，由菩薩初學，應先觀諸法如實因緣故也。緣起者，黎耶共善等三性及無為集起故也。文中問答，即為二耳。問內有四：初總告；次立正義；三申問；四起後難，有二意，如文，共成一緣起相違難。問意：云何心以無分別為一性？云何能成種種事也。若能成者，不應無分別耳。二既諸法並無知者，所作云何仍有真俗事也。又解但是一問，後文是結耳。問文十事，可知。答意但為無分別不住故能成眾事，若知分別不可成也。問：既不分別，云何成因果？答：作無主故。反示可見耳。偈文分三：初一讚請勸聽以許說、二有七偈法說譬況以顯理、次有三對彼前法明觀行也。第二文分二：初五舉法答上問、次二遣伏執。初有二：初法、次喻。所以得知不住故作，偈云「諸法不自在」故。云何知作時不知？偈云「求實不可得」故，餘可知耳。次喻有四：初約緣成相續經時喻、次一約緣起有為生滅喻、次一約因緣騰擊動成喻、次一約緣起體相互依喻。伏疑云：既不分別，云何流轉？偈云「由眼耳」故。復云：既也無自，云何有現相？偈云「示現轉」故。文言「不相知」者，非謂情知，今言有力性作也。二自不對故云不相知，用自性為知法之始也。觀文分三：初牒前理，對法

辨觀，成分別無相觀；二一依他無生觀；三一偈真實無性也。所以覺首說者，知覺法始故。第二教化甚深中分二：初問、後答。何意來？前攝心入理，此後智度生。財是法財。問有二：初總告、次別。別中有三：初一總、次十一別、三一結問也。第二文有十一句相生，問文可知。問意云何？如上說。若眾生無性，云何教化；若隨教化，云何心住無性？答文有二：初生起、二偈答。義意但以知境無性，雖在緣即離取非也，但為無生故化，反示可知。偈文分二：初讚問者許說勸聽、二示正義。正義文分三：初三偈總示正義、次四約觀門顯示、次有二偈示伏疑。初文分三：初一總示、次一正明約內身示觀行、次一以內類外辨化生無取。第二約觀門辨者，有四：一舉因緣無始，明所觀法；次一勸觀；次一明諸法是無，即約觀釋相；次一正約唯識門以遣。三伏疑，有二：一既世法本然無性，眾生何故不知？偈云「悉虛妄」故。二若法無者，何以種種現？偈云「從緣起，無異相」故。所以財首說者，能以正法財施眾生故。第三業果甚深，有問答二文。問有五：初告、次立義、三問、四結、五生後。第三問文有五對十句，可知。問意：既性無我所，云何受苦樂？若受苦樂，云何仍說無性？此是理事相違難。問：與前緣起難何別？答：前是二事相違故別也。答意為苦樂即性無別體，為是不違耳。偈文分二：初法、次喻。喻文有九：一辨依他離性喻；二緣起成有喻；三因緣現果喻；四緣果離性喻，此望能熏；五因體無雜喻；六受生離作喻；七果報無本喻；八勝事無根喻，此望用耳，亦可互彰；九有無同性喻，此並不壞世間說第一義也。所以寶首說者，能事中顯理，初得可貴故。第四說法甚深，初問、次答。問文總、別二文。別中分四：初辨所得法、二十句正陳問、三「而法」下結、四生後難文有十種相違。問意：法若非一，可隨言並實；法若不應，言教便是妄。此是教義相違難。答意：所言一者，法唯一不住義也。亦可一善巧，是故能貫眾教仍一義成也。偈文分二：初讚問者、二約喻顯示。喻中有九：第一明法能荷負萬機喻；二緣滅眾惑喻；三入器無變喻，此望德用；四拂動諸根喻；五應欲隨潤喻；六緣生眾德喻；七揀染赴淨喻；八應物無往喻；九應緣住體喻。所以德首說者，為初顯法多能故。第五福田甚深，文相準前可知。問中有二：初告舉正義、二成難。難中有四：初總告、次別、三結、四生後。別有十句，問答相可解，此是因緣相違難也。偈文有十：一緣能現果喻；二對機隨解喻；三權巧令喜喻；四應感令喜喻；五物感現形喻；六緣滅眾惑喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨觀，成分別無相觀；二一依他無生觀；三一偈真實無性也。所以覺首說者，知覺法始故。第二教化甚深中分二：初問、後答。何意來？前攝心入理，此後智度生。財是法財。問有二：初總告、次別。別中有三：初一總、次十一別、三一結問也。第二文有十一句相生，問文可知。問意云何？如上說。若眾生無性，云何教化；若隨教化，云何心住無性？答文有二：初生起、二偈答。義意但以知境無性，雖在緣即離取非也，但為無生故化，反示可知。偈文分二：初讚問者許說勸聽、二示正義。正義文分三：初三偈總示正義、次四約觀門顯示、次有二偈示伏疑。初文分三：初一總示、次一正明約內身示觀行、次一以內類外辨化生無取。第二約觀門辨者，有四：一舉因緣無始，明所觀法；次一勸觀；次一明諸法是無，即約觀釋相；次一正約唯識門以遣。三伏疑，有二：一既世法本然無性，眾生何故不知？偈云「悉虛妄」故。二若法無者，何以種種現？偈云「從緣起，無異相」故。所以財首說者，能以正法財施眾生故。第三業果甚深，有問答二文。問有五：初告、次立義、三問、四結、五生後。第三問文有五對十句，可知。問意：既性無我所，云何受苦樂？若受苦樂，云何仍說無性？此是理事相違難。問：與前緣起難何別？答：前是二事相違故別也。答意為苦樂即性無別體，為是不違耳。偈文分二：初法、次喻。喻文有九：一辨依他離性喻；二緣起成有喻；三因緣現果喻；四緣果離性喻，此望能熏；五因體無雜喻；六受生離作喻；七果報無本喻；八勝事無根喻，此望用耳，亦可互彰；九有無同性喻，此並不壞世間說第一義也。所以寶首說者，能事中顯理，初得可貴故。第四說法甚深，初問、次答。問文總、別二文。別中分四：初辨所得法、二十句正陳問、三「而法」下結、四生後難文有十種相違。問意：法若非一，可隨言並實；法若不應，言教便是妄。此是教義相違難。答意：所言一者，法唯一不住義也。亦可一善巧，是故能貫眾教仍一義成也。偈文分二：初讚問者、二約喻顯示。喻中有九：第一明法能荷負萬機喻；二緣滅眾惑喻；三入器無變喻，此望德用；四拂動諸根喻；五應欲隨潤喻；六緣生眾德喻；七揀染赴淨喻；八應物無往喻；九應緣住體喻。所以德首說者，為初顯法多能故。第五福田甚深，文相準前可知。問中有二：初告舉正義、二成難。難中有四：初總告、次別、三結、四生後。別有十句，問答相可解，此是因緣相違難也。偈文有十：一緣能現果喻；二對機隨解喻；三權巧令喜喻；四應感令喜喻；五物感現形喻；六緣滅眾惑喻

；七對治諸惑喻，亦可起緣分齊；八悲情普被喻；九動拂諸有喻；十毒滅三有喻。所以目首說者，初見法明白故。第六正教甚深。文有二：初問、次答。問中有四：初總告、二正問、三結、四生後。問文約所知十法為問。問意云何？若教能斷，即不須更後知因果方得斷也。若要須知因果方斷者，立教有何益也？答意有二：一進、二退。退者自，無益。進者教，即有勝用。上難是教力相違難也。偈答文分三：一勸聽開二門立宗；次一勸精進以彰教力，即對初門；次八辨懈怠失，對上第二門。此文初一多聞懈怠喻；二無力懈怠喻；三遍修懈怠喻；四倒修懈怠喻；五過求懈怠喻；六少力懈怠喻；七少治懈怠喻；八無有出意喻也，又執我慢高喻。所以進首說者，初進能顯成勝德故。第七正行甚深。有問、答二文。問文有二：初告、次問。問中有四可知，第三所陳句有八可知。問意云何？聖說云聞說法有能斷煩惱。云何有聞法不斷惑；而惑依心，心無所行反能斷惑也。此名聖說行教相違難。答：意教不無力，但取不得方故也。答文分二：初總勅聽略說、二以喻況成。喻文有九，此但舉失以顯德也。一不如說行喻、二隨說廢思喻、三計文迷行喻、四自謂非分喻、五惡業障礙喻、六不解自說喻、七辨聰持說喻、八廢正成助喻、九隱非現是喻。所以法首說者，能初顯法可軌非邪故。第八助道甚深，偏執此聖說，正助相違。問文有五：初告、二立正義、三正問、四結、五生後。答文分二：初讚問者許說，此讚者通能所；二正答。答文分三：初一總答、次四會偏讚意、三有四偈明正助相成不可廢意。會佛說，文有二：初總、次別。文相可知，正助相成文有四，可知。所以智首說者，能初善用正助故。第九一乘甚深。有問、答二文。問文有二：初告、二問。問中有四：初立正義、二問、三結、四生後，可知。此是因果體用相違難。答意：我佛因果體用皆同一法，謂法性一法，亦可一大慈方便法，但眾生見異耳。偈文分六：初二舉因果俱一以答上問；次二明自業各異見；次一成佛本一無別精麁；次一明善行者得見；次一明佛自在業隨物應機；次三釋伏意，意有三可知，亦可唯一耳。所以賢首說者，善開聖法順理得中故。上來辨一人問多人。次下明多人問一人，即是第十佛境界甚深。有問、答二文。問文有五：一告、二結已說、三歎所問者辨德以進問、四正問、五生後偈頌。今所問有十一相，何故先文殊覆却難，今但直問者？為彰長位故也。十一問內，文分四重：初三自利德、次四利他德、次三所利眾，又此三通能所也。後一總明所問廣大：一佛所證知分量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；七對治諸惑喻，亦可起緣分齊；八悲情普被喻；九動拂諸有喻；十毒滅三有喻。所以目首說者，初見法明白故。第六正教甚深。文有二：初問、次答。問中有四：初總告、二正問、三結、四生後。問文約所知十法為問。問意云何？若教能斷，即不須更後知因果方得斷也。若要須知因果方斷者，立教有何益也？答意有二：一進、二退。退者自，無益。進者教，即有勝用。上難是教力相違難也。偈答文分三：一勸聽開二門立宗；次一勸精進以彰教力，即對初門；次八辨懈怠失，對上第二門。此文初一多聞懈怠喻；二無力懈怠喻；三遍修懈怠喻；四倒修懈怠喻；五過求懈怠喻；六少力懈怠喻；七少治懈怠喻；八無有出意喻也，又執我慢高喻。所以進首說者，初進能顯成勝德故。第七正行甚深。有問、答二文。問文有二：初告、次問。問中有四可知，第三所陳句有八可知。問意云何？聖說云聞說法有能斷煩惱。云何有聞法不斷惑；而惑依心，心無所行反能斷惑也。此名聖說行教相違難。答：意教不無力，但取不得方故也。答文分二：初總勅聽略說、二以喻況成。喻文有九，此但舉失以顯德也。一不如說行喻、二隨說廢思喻、三計文迷行喻、四自謂非分喻、五惡業障礙喻、六不解自說喻、七辨聰持說喻、八廢正成助喻、九隱非現是喻。所以法首說者，能初顯法可軌非邪故。第八助道甚深，偏執此聖說，正助相違。問文有五：初告、二立正義、三正問、四結、五生後。答文分二：初讚問者許說，此讚者通能所；二正答。答文分三：初一總答、次四會偏讚意、三有四偈明正助相成不可廢意。會佛說，文有二：初總、次別。文相可知，正助相成文有四，可知。所以智首說者，能初善用正助故。第九一乘甚深。有問、答二文。問文有二：初告、二問。問中有四：初立正義、二問、三結、四生後，可知。此是因果體用相違難。答意：我佛因果體用皆同一法，謂法性一法，亦可一大慈方便法，但眾生見異耳。偈文分六：初二舉因果俱一以答上問；次二明自業各異見；次一成佛本一無別精麁；次一明善行者得見；次一明佛自在業隨物應機；次三釋伏意，意有三可知，亦可唯一耳。所以賢首說者，善開聖法順理得中故。上來辨一人問多人。次下明多人問一人，即是第十佛境界甚深。有問、答二文。問文有五：一告、二結已說、三歎所問者辨德以進問、四正問、五生後偈頌。今所問有十一相，何故先文殊覆却難，今但直問者？為彰長位故也。十一問內，文分四重：初三自利德、次四利他德、次三所利眾，又此三通能所也。後一總明所問廣大：一佛所證知分量

境界、二能證境因、三問所入處、四佛境界內度幾許眾生、五隨順境界智、六隨眾生所說法、七如量智分別知、八佛境為分別識所不識、九於何境界中能令眾生決定知佛境、十智照何等眾生心為境、十一如境中說何等廣大義。所以文殊說者，妙慧達佛境界為始故。答文有十偈：初一答上佛證境界；次一答上佛境因；次一答上所入境處；次一答上佛所度；次一答上何等隨佛境智；次一答上佛境法隨眾生說；次一答上何等是佛所知境能分別智知；次半答上識佛境、下半答前何等能決定知佛境；次一答前佛境界廣；次一答前境界照。亦可依問次第答。次第二大文，明既得信解平等無礙，現莫二之相義也。文中有二：初明承力見此剎無礙、二「如是」下類通餘方齊見獲益。此文有二，可知。初此方利益文中，又云初總、次別、三結。別中如所行法者，如上第八智首所辨，六度行法；如所行業者，如上第三寶首所辨，隨所行業受報亦然等也。如世間行者，如上第六進首所辨，精進速出懈怠難脫；亦如第七法首所辨，修行出離多聞不得。隨身行者，如上第二財首所辨，隨身隨行見為教化名隨身行。隨根行者，如上第四德首所辨，佛法雖一隨根分多；亦如第五目首所辨，佛田雖一隨行分多，隨其行分多隨其行報所生之處。持戒毀禁者，如上第一覺首所辨，心性雖一隨行不同受報各異善惡等別。說法果報者，如上第九賢首所辨，隨眾生欲諸業及果各令見實名說果報。又如向前文殊所辨佛境界法，亦得名為說果報矣。又此顯現有二：一表法順理，是法皆真，成聖方便；二表法體應理，功能明淨，一切皆見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界、二能證境因、三問所入處、四佛境界內度幾許眾生、五隨順境界智、六隨眾生所說法、七如量智分別知、八佛境為分別識所不識、九於何境界中能令眾生決定知佛境、十智照何等眾生心為境、十一如境中說何等廣大義。所以文殊說者，妙慧達佛境界為始故。答文有十偈：初一答上佛證境界；次一答上佛境因；次一答上所入境處；次一答上佛所度；次一答上何等隨佛境智；次一答上佛境法隨眾生說；次一答上何等是佛所知境能分別智知；次半答上識佛境、下半答前何等能決定知佛境；次一答前佛境界廣；次一答前境界照。亦可依問次第答。次第二大文，明既得信解平等無礙，現莫二之相義也。文中有二：初明承力見此剎無礙、二「如是」下類通餘方齊見獲益。此文有二，可知。初此方利益文中，又云初總、次別、三結。別中如所行法者，如上第八智首所辨，六度行法；如所行業者，如上第三寶首所辨，隨所行業受報亦然等也。如世間行者，如上第六進首所辨，精進速出懈怠難脫；亦如第七法首所辨，修行出離多聞不得。隨身行者，如上第二財首所辨，隨身隨行見為教化名隨身行。隨根行者，如上第四德首所辨，佛法雖一隨根分多；亦如第五目首所辨，佛田雖一隨行分多，隨其行分多隨其行報所生之處。持戒毀禁者，如上第一覺首所辨，心性雖一隨行不同受報各異善惡等別。說法果報者，如上第九賢首所辨，隨眾生欲諸業及果各令見實名說果報。又如向前文殊所辨佛境界法，亦得名為說果報矣。又此顯現有二：一表法順理，是法皆真，成聖方便；二表法體應理，功能明淨，一切皆見。

淨行品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨行品第七

四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同前。

一辨名。此中廣菩薩修行勝妙淨行之相，故名淨行品也。亦可淨者德無垢故，行者體。又淨者願，行者所淨耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一辨名。此中廣菩薩修行勝妙淨行之相，故名淨行品也。亦可淨者德無垢故，行者體。又淨者願，行者所淨耳。

二來意。所以來，依解起行故也。亦可前行、次願故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二來意。所以來，依解起行故也。亦可前行、次願故也。

三以諸願為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三以諸願為宗。

四釋文者，此文有二：初智首問、次文殊答。所以智首問文殊答者，初願相微，非智不受；隨相發願，非妙慧而不明。問中義類相從有十一事，總分有二：前七云何，問自分因相；二「得是處智」下明問勝分果相。就初文內，前一福因行、次一福果行、次一智因行、次一智果行、次一法智因行、次一證智果行、次一修滿成諸度。初問有九：初三種離三毒；次一堅固不退，此不同凡夫；次一自利成；次一利他勝妙，此異二乘；次三離信位前假名菩薩見，又解初三斷對治；次三體；後三性治也。思即知之耳。第二問事有十也。第三問亦有九事。第四問中有八，餘文可知。第二果內問中，勝進果文有四：一入果分故堪受物養、二為天神等敬護、三辨大悲行德、四辨位德也。就第二文殊答，答盡，思之可知，舉一願答前多問無餘耳。文有三：初長行略答、二偈誦廣答、三長行結也。初文有二：初讚問者，曉喻其懷，有二可知；二「佛子」下正答。答文有三：初辨自利；次「去來今」下利他；三「明達實相」下明勝進果行，文有二可知。第二尊導者佛為一，能請故為二也。又對普賢因人望果故。又自利道滿為初，今利他德圓為次耳。二偈文，初牒、次偈釋答。願有二種：一行前、二行後。此是行後。亦可同時，由即行故。此總有二意：一即轉其見心即成行體、二轉求異事成彼願事也。此願有十種勢：一會事入理，如菩薩在家等；二以因同果，如若在聚會等；三以自同他，如見無慚愧等；四以人同法，如見疾病人等；五以染同淨，如見背恩人等；六以世同出世，如在房舍等；七以境成心，如若入僧房等；八以體隨用，如見苦行人等；九相似類成，如布施所珍等；十以實同虛，如若在伎樂等。如是準之。偈有一百四十，大分為二：初十一明在家菩薩法不捨世間行，餘文明出家行是不住有為行。出家文有五：初十五，明出家受戒法；二「若入房舍」下二十辨住處，進以威儀行法；三「手執錫杖」下五十七，明道路行法；四「入里乞食」下二十，明入城邑聚落乞食行法；五「若入水時」下十七，明出離修道行法。願有三種：一要期誓願、二行願、三自體無障礙願。初未成欲成、二正成行、三成已是真願。即六決定及性起等一切諸願皆有三文：初一句自分境、次一句及眾生、次二句攝同勝事也。又問：何故《瓔珞經》對入理處願多，此經對事願多者？答：此經順一乘教，在事益大；《瓔珞經》順三乘教，在理益即多也，可準思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此文有二：初智首問、次文殊答。所以智首問文殊答者，初願相微，非智不受；隨相發願，非妙慧而不明。問中義類相從有十一事，總分有二：前七云何，問自分因相；二「得是處智」下明問勝分果相。就初文內，前一福因行、次一福果行、次一智因行、次一智果行、次一法智因行、次一證智果行、次一修滿成諸度。初問有九：初三種離三毒；次一堅固不退，此不同凡夫；次一自利成；次一利他勝妙，此異二乘；次三離信位前假名菩薩見，又解初三斷對治；次三體；後三性治也。思即知之耳。第二問事有十也。第三問亦有九事。第四問中有八，餘文可知。第二果內問中，勝進果文有四：一入果分故堪受物養、二為天神等敬護、三辨大悲行德、四辨位德也。就第二文殊答，答盡，思之可知，舉一願答前多問無餘耳。文有三：初長行略答、二偈誦廣答、三長行結也。初文有二：初讚問者，曉喻其懷，有二可知；二「佛子」下正答。答文有三：初辨自利；次「去來今」下利他；三「明達實相」下明勝進果行，文有二可知。第二尊導者佛為一，能請故為二也。又對普賢因人望果故。又自利道滿為初，今利他德圓為次耳。二偈文，初牒、次偈釋答。願有二種：一行前、二行後。此是行後。亦可同時，由即行故。此總有二意：一即轉其見心即成行體、二轉求異事成彼願事也。此願有十種勢：一會事入理，如菩薩在家等；二以因同果，如若在聚會等；三以自同他，如見無慚愧等；四以人同法，如見疾病人等；五以染同淨，如見背恩人等；六以世同出世，如在房舍等；七以境成心，如若入僧房等；八以體隨用，如見苦行人等；九相似類成，如布施所珍等；十以實同虛，如若在伎樂等。如是準之。偈有一百四十，大分為二：初十一明在家菩薩法不捨世間行，餘文明出家行是不住有為行。出家文有五：初十五，明出家受戒法；二「若入房舍」下二十辨住處，進以威儀行法；三「手執錫杖」下五十七，明道路行法；四「入里乞食」下二十，明入城邑聚落乞食行法；五「若入水時」下十七，明出離修道行法。願有三種：一要期誓願、二行願、三自體無障礙願。初未成欲成、二正成行、三成已是真願。即六決定及性起等一切諸願皆有三文：初一句自分境、次一句及眾生、次二句攝同勝事也。又問：何故《瓔珞經》對入理處願多，此經對事願多者？答：此經順一乘教，在事益大；《瓔珞經》順三乘教，在理益即多也，可準思之。

賢首品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢首品第八

四門同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門同前。

一辨名者，十信已滿位是賢聖之初，為凡頂菩薩中初，故曰賢首品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一辨名者，十信已滿位是賢聖之初，為凡頂菩薩中初，故曰賢首品。

二明來意。何故來？行既成立，次須廣歎德用成位故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明來意。何故來？行既成立，次須廣歎德用成位故來也。

三宗為歎德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗為歎德。

四釋文。此品有七百一十五偈半，文中有三：初文殊問；二有七百七偈半，賢首正答；三賢首說。此品竟時下有六偈，經家所顯諸佛證成。問文二：初長行，經家總顯文殊問意之相也；次有二偈，牒前淨行成是信因，以正請問。初一結前、次一起後。所以文殊問賢首答者，十信位中圓通之德非妙慧不受，深義淨德唯賢始得。明第二答中，文有四：初十三偈，總明信位發心行相；二「深心」下五百一十九偈半，廣明信位德體殊能；三「一切諸佛皆共說」下一百五十四偈，明所說旨深群情莫曉，以喻為況；四「如我所說諸譬喻」下二十一，偈校量勸發。初總文有三：初半勅聽許說、次六偈半舉廣義以顯略文、次六偈正說發心功德行相。二舉廣顯略文，初有三偈半明說分齊、次二顯廣是深、次一成初略說。三總讚德文，內有三：初半舉因緣二門總歎德；次一半略辨發心緣及因通辨上二；次四表發心意有二：初一明所離、次三辨所成。此三偈中，初一開二門、次二釋前二也。第二五百一十九半中有三：初一百三十二偈，辨自分因中集菩提具；次「施戒忍辱精進禪」下三百五，勝進果中集菩提具；三「神力於此得自在」下八十一偈，自他無礙成就功德。初文分二：初一百一十九，辨自利差別相；二「或有剎土無有佛」下有十四利他行事。初文有十：初十八明十信，初位相，明四不壞信；二「若信恭敬一切佛」下有十，是第二位，同二地相；三「若信堅固不可動」下七偈，明第三位，同三地相；四「若為一切佛所護」下有八，明第四位，同四地相；五「若能具足摩訶衍」下九偈，明第五位，同五地相；六「若得大悲心堅固」下有八，明第六位，同六地大悲為首觀等；七「若解一切眾生行」下八偈，明第七位，同七地相；八「若能超出四魔道」下十九偈，辨第八位，同八地行相；九「若說微妙甚深法」下十三偈，明第九位，同九地說法相；十「若身功德智慧具」下十八偈，辨第十位，同十地相。初位文有二：初十六偈，辨初位德；二「是故」下二偈，通歎十位次第德。初文有二：初四辨所信境、二有十二偈廣歎信德生善滅障義也。初境，文有二：初二三寶、次二三種佛性。若信不可壞者，何故論云善根薄喜捨等也？解有二：一此明一乘頓入人；二明此種子非上心行位也。亦可此信滿心一向不退，此語住信滿心行十解能成行也。故諸經異說，準之思攝。二「是故」下結，有二：初一法說、次一喻況，二二自分因行文。第二利他中，有四：初八明清淨方便八相成道化、次二無染方便化、次一明大用體、次三結歎自在。二「施戒忍辱精進禪」下辨勝進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文。此品有七百一十五偈半，文中有三：初文殊問；二有七百七偈半，賢首正答；三賢首說。此品竟時下有六偈，經家所顯諸佛證成。問文二：初長行，經家總顯文殊問意之相也；次有二偈，牒前淨行成是信因，以正請問。初一結前、次一起後。所以文殊問賢首答者，十信位中圓通之德非妙慧不受，深義淨德唯賢始得。明第二答中，文有四：初十三偈，總明信位發心行相；二「深心」下五百一十九偈半，廣明信位德體殊能；三「一切諸佛皆共說」下一百五十四偈，明所說旨深群情莫曉，以喻為況；四「如我所說諸譬喻」下二十一，偈校量勸發。初總文有三：初半勅聽許說、次六偈半舉廣義以顯略文、次六偈正說發心功德行相。二舉廣顯略文，初有三偈半明說分齊、次二顯廣是深、次一成初略說。三總讚德文，內有三：初半舉因緣二門總歎德；次一半略辨發心緣及因通辨上二；次四表發心意有二：初一明所離、次三辨所成。此三偈中，初一開二門、次二釋前二也。第二五百一十九半中有三：初一百三十二偈，辨自分因中集菩提具；次「施戒忍辱精進禪」下三百五，勝進果中集菩提具；三「神力於此得自在」下八十一偈，自他無礙成就功德。初文分二：初一百一十九，辨自利差別相；二「或有剎土無有佛」下有十四利他行事。初文有十：初十八明十信，初位相，明四不壞信；二「若信恭敬一切佛」下有十，是第二位，同二地相；三「若信堅固不可動」下七偈，明第三位，同三地相；四「若為一切佛所護」下有八，明第四位，同四地相；五「若能具足摩訶衍」下九偈，明第五位，同五地相；六「若得大悲心堅固」下有八，明第六位，同六地大悲為首觀等；七「若解一切眾生行」下八偈，明第七位，同七地相；八「若能超出四魔道」下十九偈，辨第八位，同八地行相；九「若說微妙甚深法」下十三偈，明第九位，同九地說法相；十「若身功德智慧具」下十八偈，辨第十位，同十地相。初位文有二：初十六偈，辨初位德；二「是故」下二偈，通歎十位次第德。初文有二：初四辨所信境、二有十二偈廣歎信德生善滅障義也。初境，文有二：初二三寶、次二三種佛性。若信不可壞者，何故論云善根薄喜捨等也？解有二：一此明一乘頓入人；二明此種子非上心行位也。亦可此信滿心一向不退，此語住信滿心行十解能成行也。故諸經異說，準之思攝。二「是故」下結，有二：初一法說、次一喻況，二二自分因行文。第二利他中，有四：初八明清淨方便八相成道化、次二無染方便化、次一明大用體、次三結歎自在。二「施戒忍辱精進禪」下辨勝進

，文有二：初九十偈，明自利行滿足佛事；二「說法教誡及神足」下有二百一十五，明利他行。自利文有三：初七十偈，身業不空；二「柔軟美聲如哀鸞」下四偈，口業；三「眾生苦樂利無利」下十六偈，意業。聲有八種者，如《梵摩喻經》說：一最好聲，其聲清雅如迦陵等；二易了聲，言辭辨了；三調和聲，其聲朗雄；四柔軟聲；五不誤聲；六不女聲；七尊慧聲，言無憚怯如尊重人，如勝慧人言無所畏；八深遠聲，臍輪發聲猶如雷振。初七十偈，文有三：初十出身業用，體謂定；次「若欲供養一切佛」下三十四偈，正明身業；次「欲安一切」下二十六偈，明現諸法門化，亦即所作事也。二勝進利他，文有三，即三輪也。初二十八，明神足化；二「若見世間無正見」下九偈，說法輪；三「安隱眾生」下一百七十八，宿住輪化，即憶念化。此約本因說，若望現緣即是記心輪也。憶念，文有三：初總、次別、三「如是等比」下結。別中合有四十四事，各有三：一列名及體、二光有本用、三說本因。文中有十種非法語者，依下論用經本十七種語為十非法語，謂侵惱語、麁獷語、苦他語、令他瞋恨語，上四語為一。現前語、不現前語、鄙惡語、不斷語，上四語為四。不喜聞語、聞不悅語，此二語為二。瞋惱語為一。心火能燒語、心熱惱語、不愛語、不樂語，上四語為一。不善自壞身、亦壞他人語，此二語為一。此十非法語，生他事惑，障其定也。又依《燃燈經》十種非法語：一妄語、二痛心語、三麁語、四苦惡語、五不喜語、六不樂語、七不愛語、八不入心語、九惱他語、十結怨語也。結文有四：初四舉法體、二六辨益、三有七喻、四有三結勸，可知。次第三有八十一，明自他無礙成就功德，有三：初「神力於此得自在」下十七，明於器世間自在；二「東方世界無有餘」下十偈，明於智正覺自在；三「於眼根中入正受」下五十四偈，明於眾生世間自在。眾生世間，文有五：初有二十四，明自身入定；二「童子身入正受」下十四，於他身入定；三「一毛孔入」下四偈，明自他入出自在；四「一微塵入」下十偈，於外四大入定；五「是名」下結歎無盡。自身文，十二入即為二十四耳。此上三世間，且約一相說，理有二義：一菩薩自身作三世間、二菩薩於三世間處示現自在。上文即是第二門也。第三有一百五十四，明法旨深，群情莫曉，引喻類答。上來正答創基建立，善根行德義顯於此。而位次言之，蓋是外凡始起發心之行。然經文所辨，乃云十地終于入佛境界無上菩提滿足佛事。言狀矛盾，其故何也？如究其實，當是一乘通宗行要，義興真本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，文有二：初九十偈，明自利行滿足佛事；二「說法教誡及神足」下有二百一十五，明利他行。自利文有三：初七十偈，身業不空；二「柔軟美聲如哀鸞」下四偈，口業；三「眾生苦樂利無利」下十六偈，意業。聲有八種者，如《梵摩喻經》說：一最好聲，其聲清雅如迦陵等；二易了聲，言辭辨了；三調和聲，其聲朗雄；四柔軟聲；五不誤聲；六不女聲；七尊慧聲，言無憚怯如尊重人，如勝慧人言無所畏；八深遠聲，臍輪發聲猶如雷振。初七十偈，文有三：初十出身業用，體謂定；次「若欲供養一切佛」下三十四偈，正明身業；次「欲安一切」下二十六偈，明現諸法門化，亦即所作事也。二勝進利他，文有三，即三輪也。初二十八，明神足化；二「若見世間無正見」下九偈，說法輪；三「安隱眾生」下一百七十八，宿住輪化，即憶念化。此約本因說，若望現緣即是記心輪也。憶念，文有三：初總、次別、三「如是等比」下結。別中合有四十四事，各有三：一列名及體、二光有本用、三說本因。文中有十種非法語者，依下論用經本十七種語為十非法語，謂侵惱語、麁獷語、苦他語、令他瞋恨語，上四語為一。現前語、不現前語、鄙惡語、不斷語，上四語為四。不喜聞語、聞不悅語，此二語為二。瞋惱語為一。心火能燒語、心熱惱語、不愛語、不樂語，上四語為一。不善自壞身、亦壞他人語，此二語為一。此十非法語，生他事惑，障其定也。又依《燃燈經》十種非法語：一妄語、二痛心語、三麁語、四苦惡語、五不喜語、六不樂語、七不愛語、八不入心語、九惱他語、十結怨語也。結文有四：初四舉法體、二六辨益、三有七喻、四有三結勸，可知。次第三有八十一，明自他無礙成就功德，有三：初「神力於此得自在」下十七，明於器世間自在；二「東方世界無有餘」下十偈，明於智正覺自在；三「於眼根中入正受」下五十四偈，明於眾生世間自在。眾生世間，文有五：初有二十四，明自身入定；二「童子身入正受」下十四，於他身入定；三「一毛孔入」下四偈，明自他入出自在；四「一微塵入」下十偈，於外四大入定；五「是名」下結歎無盡。自身文，十二入即為二十四耳。此上三世間，且約一相說，理有二義：一菩薩自身作三世間、二菩薩於三世間處示現自在。上文即是第二門也。第三有一百五十四，明法旨深，群情莫曉，引喻類答。上來正答創基建立，善根行德義顯於此。而位次言之，蓋是外凡始起發心之行。然經文所辨，乃云十地終于入佛境界無上菩提滿足佛事。言狀矛盾，其故何也？如究其實，當是一乘通宗行要，義興真本

而不捨於世、鑒徹玄源曠周法界，妙絕情卑、功顯無外，體無不融、行無不在，先後莫二、旨在一味，故果無異因之果、因無異果之因，而因果之稱寄顯於緣，其緣乃差、殊流同軼，虧盈自彼、於我無為。是以據其所學，以彰發軫之迹功成有在，而法通行局事顯常儀。或有鑒真，故須明簡。圓宗之致鏡曜玄真，勝出言表，非思量境界然矣。而淺識情滯，旨玄難測，反於視聽，封教守詮益增情惑，自非假況以擬導達其心，無由取信，故舉近事以鏡玄趣耳。文有二：初二總舉龍神佛等不思議事、次「今說」下廣示喻說。有二十事喻：一德行深廣相形喻、二實德離非喻、三持法明了喻、四辨才令喜喻、五善用令喜喻、六縮大增小喻、七定用自在喻、八變化自在喻、九勝德仇怨喻、十利生廣大喻、十一安生除怖喻、十二隨機應現喻、十三攝行自在喻、十四解脫自在喻、十五知法速疾喻、十六無礙成事喻、十七順法令喜喻、十八明了增機喻、十九舉下成上喻、二十窮源自在喻。如我說諸譬喻者，第四勸發修行，文有二：初四，辨能說難；次七，明信者難；次十，借喻況難。有五事結歎勝妙，而所說既玄，其真趣義興成感應之聖心故。次第三，六偈明於瑞相，讚說摩頂等，成說善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不捨於世、鑒徹玄源曠周法界，妙絕情卑、功顯無外，體無不融、行無不在，先後莫二、旨在一味，故果無異因之果、因無異果之因，而因果之稱寄顯於緣，其緣乃差、殊流同軼，虧盈自彼、於我無為。是以據其所學，以彰發軫之迹功成有在，而法通行局事顯常儀。或有鑒真，故須明簡。圓宗之致鏡曜玄真，勝出言表，非思量境界然矣。而淺識情滯，旨玄難測，反於視聽，封教守詮益增情惑，自非假況以擬導達其心，無由取信，故舉近事以鏡玄趣耳。文有二：初二總舉龍神佛等不思議事、次「今說」下廣示喻說。有二十事喻：一德行深廣相形喻、二實德離非喻、三持法明了喻、四辨才令喜喻、五善用令喜喻、六縮大增小喻、七定用自在喻、八變化自在喻、九勝德仇怨喻、十利生廣大喻、十一安生除怖喻、十二隨機應現喻、十三攝行自在喻、十四解脫自在喻、十五知法速疾喻、十六無礙成事喻、十七順法令喜喻、十八明了增機喻、十九舉下成上喻、二十窮源自在喻。如我說諸譬喻者，第四勸發修行，文有二：初四，辨能說難；次七，明信者難；次十，借喻況難。有五事結歎勝妙，而所說既玄，其真趣義興成感應之聖心故。次第三，六偈明於瑞相，讚說摩頂等，成說善也。

大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之下)