大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌
唐 智儼述5卷CBETA T1732大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之上)
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終南山至相寺沙門智儼述
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此經本外國凡有十萬偈，昔晉道人支法領，從于闐國得此三萬六千偈，以晉義熙十四年歲次鶉火三月十日，於楊州謝司空寺，天竺禪師佛度跋陀羅手執梵文，譯胡音為晉，沙門釋法業親從筆授，時吳郡內史孟顗、右衛將軍褚叔度為檀越。至元熙二年六月十日出訖胡本，至太宋永初二年辛酉之歲十二月二十八日校畢。
此經本外國凡有十萬偈，昔晉道人支法領，從于闐國得此三萬六千偈，以晉義熙十四年歲次鶉火三月十日，於楊州謝司空寺，天竺禪師佛度跋陀羅手執梵文，譯胡音為晉，沙門釋法業親從筆授，時吳郡內史孟顗、右衛將軍褚叔度為檀越。至元熙二年六月十日出訖胡本，至太宋永初二年辛酉之歲十二月二十八日校畢。
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今分判文義，以五門分別：一歎聖臨機德量由致、二明藏攝分齊、三辨教下所詮宗趣及能詮教體、四釋經題目、五分文解釋。
今分判文義，以五門分別：一歎聖臨機德量由致、二明藏攝分齊、三辨教下所詮宗趣及能詮教體、四釋經題目、五分文解釋。
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初歎聖臨機德量由致者，夫如來大聖自創悟玄蹤，發軫於無住；融神妙寂，志崇於菩提。故能殖道種於先際、積善業於無我、暈正智於金剛、朗如如於爾焰，是以妄想弗剪而霄翔累表、靈鑑弗瑩而圓明等覺，澄深我淨至寂所不隱、凝跡常樂無所而不施，生死涅槃夷齊同觀，德備圓通大智無障礙，解脫方便妙極然矣。
初歎聖臨機德量由致者，夫如來大聖自創悟玄蹤，發軫於無住；融神妙寂，志崇於菩提。故能殖道種於先際、積善業於無我、暈正智於金剛、朗如如於爾焰，是以妄想弗剪而霄翔累表、靈鑑弗瑩而圓明等覺，澄深我淨至寂所不隱、凝跡常樂無所而不施，生死涅槃夷齊同觀，德備圓通大智無障礙，解脫方便妙極然矣。
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第二明藏攝分齊者，斯之玄寂，豈容言哉？但以大悲垂訓道無私隱，故致隨緣之說，法門非一、教別塵沙，寧容限目？如約以辨，一化始終教門有三：一曰漸教、二曰頓教、三曰圓教。初門漸內所詮三故，教則為三；約所為二故，教則為二。言其三者：一曰修多羅，此云線，亦名經，以線能貫華、經能持緯，義用相似。但以此方重於經名、不貴線稱，是以翻譯逐其所重，故廢線名存於經目。譬聖言教能貫穿法相，使不差失，令法久住。經與線相似，此從譬立名，即詮定教也。二毘那耶，此云滅，以身口意惡焚燒行者，義同火然，戒能滅之，故稱滅，此從功能彰目。教從所詮亦名為滅，即詮戒教也。三者阿毘達摩，此云無比法，亦名對法。能破煩惱及分別法相，無分別慧最為殊勝，更無有法能比此者，故曰無比法，此從無他得名。教從所詮亦名無比法，此即詮慧教也。名對法者，即阿毘是能對智、達摩是所對境法，即境用立名。此後二藏，並從所詮得名也。問：若然者，何故《攝論》云「為說三種修學，別立修多羅。為成依戒依心學故，立毘那耶。」以此文驗，即經詮三行、戒詮二行、慧詮一行。答：有二義，一剋性門、二兼正門。剋性如前說。兼正門有二義：一本末義。經為本教，餘二次第末也。二者兼正門。經中定為正，戒慧兼也。律論亦爾，准可知耳。此經即修多羅藏攝也。所為二故教即為二者，根有利鈍、法有淺深，故約聲聞鈍根，就分別性立於三藏，成聲聞行法故也。為菩薩利根，約無分別等三無性義立三藏，為成菩薩行法故也。問：經云「為諸緣覺說因緣觀法。」即緣覺亦有教，何故不立藏？答：依《普曜經》，三乘教即立三藏。今依《攝論》及《地持》等，但假教即入聲聞藏，故不立也。此以二義明之：一聲聞聲聞，是人本來求聲聞道，樂觀四諦，今遇佛說四諦法得道。先有種性，今復聞聲，故曰聲聞聲聞。如經中說「求聲聞者，如來為說四真諦法。」據此為言。二緣覺聲聞者，先求緣覺道，今遇佛說因緣教法。如經中說「求緣覺者，如來為說十二緣法。」就此為論。初義總相知法，後義別相知法，利鈍雖殊，同期小果，總為一藏也。若上利根出無佛世，自悟因緣而得道果，有行無教，據斯廢也。依《普曜經》，望理教別也。就聲聞中，有其二種，謂初執性教及順破性等諸部執教。破性教者，分知法空，同依四諦趣於小果，故同入聲聞藏也。二菩薩藏，內有二：一者先習大法，後退入小，今還進大。故經說言「除先修習學小乘者，我今亦令入是法中。」名漸入也。二者久習大乘，今始見佛，則能入頓。故經說言「或
第二明藏攝分齊者，斯之玄寂，豈容言哉？但以大悲垂訓道無私隱，故致隨緣之說，法門非一、教別塵沙，寧容限目？如約以辨，一化始終教門有三：一曰漸教、二曰頓教、三曰圓教。初門漸內所詮三故，教則為三；約所為二故，教則為二。言其三者：一曰修多羅，此云線，亦名經，以線能貫華、經能持緯，義用相似。但以此方重於經名、不貴線稱，是以翻譯逐其所重，故廢線名存於經目。譬聖言教能貫穿法相，使不差失，令法久住。經與線相似，此從譬立名，即詮定教也。二毘那耶，此云滅，以身口意惡焚燒行者，義同火然，戒能滅之，故稱滅，此從功能彰目。教從所詮亦名為滅，即詮戒教也。三者阿毘達摩，此云無比法，亦名對法。能破煩惱及分別法相，無分別慧最為殊勝，更無有法能比此者，故曰無比法，此從無他得名。教從所詮亦名無比法，此即詮慧教也。名對法者，即阿毘是能對智、達摩是所對境法，即境用立名。此後二藏，並從所詮得名也。問：若然者，何故《攝論》云「為說三種修學，別立修多羅。為成依戒依心學故，立毘那耶。」以此文驗，即經詮三行、戒詮二行、慧詮一行。答：有二義，一剋性門、二兼正門。剋性如前說。兼正門有二義：一本末義。經為本教，餘二次第末也。二者兼正門。經中定為正，戒慧兼也。律論亦爾，准可知耳。此經即修多羅藏攝也。所為二故教即為二者，根有利鈍、法有淺深，故約聲聞鈍根，就分別性立於三藏，成聲聞行法故也。為菩薩利根，約無分別等三無性義立三藏，為成菩薩行法故也。問：經云「為諸緣覺說因緣觀法。」即緣覺亦有教，何故不立藏？答：依《普曜經》，三乘教即立三藏。今依《攝論》及《地持》等，但假教即入聲聞藏，故不立也。此以二義明之：一聲聞聲聞，是人本來求聲聞道，樂觀四諦，今遇佛說四諦法得道。先有種性，今復聞聲，故曰聲聞聲聞。如經中說「求聲聞者，如來為說四真諦法。」據此為言。二緣覺聲聞者，先求緣覺道，今遇佛說因緣教法。如經中說「求緣覺者，如來為說十二緣法。」就此為論。初義總相知法，後義別相知法，利鈍雖殊，同期小果，總為一藏也。若上利根出無佛世，自悟因緣而得道果，有行無教，據斯廢也。依《普曜經》，望理教別也。就聲聞中，有其二種，謂初執性教及順破性等諸部執教。破性教者，分知法空，同依四諦趣於小果，故同入聲聞藏也。二菩薩藏，內有二：一者先習大法，後退入小，今還進大。故經說言「除先修習學小乘者，我今亦令入是法中。」名漸入也。二者久習大乘，今始見佛，則能入頓。故經說言「或
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有眾生世世已來常受我化，始見我身、聞我所說，即皆信受入如來慧也。」此經即入大乘教攝也。第二頓教攝者，故下經云「若眾生下劣，其心厭沒者，示以聲聞道，令出於眾苦。復有眾生，諸根少明利，樂於因緣法，為說辟支佛。若人根明利，饒益於眾生，有大慈悲心，為說菩薩道。若有無上心，決定樂大事，為示於佛身，說無量佛法。」以此文證，知有一乘及頓教三乘差別。又依真諦《攝論》：一者一乘、二者三乘、三者小乘也。問：頓悟與一乘何別？答：此亦不定，或不別，或約智與教別。又一淺一深也，一乘藏即下十藏也。相攝准之。第三言圓教者，為於上達分階佛境者，說於解脫究竟法門，滿足佛事，故名圓也。此經即頓及圓二教攝。所以知有圓教者，如下文云「如因大海有十寶山」等准之。問：此經何故上來通三乘分別及攝者？答：為此經宗通有同別二教、三乘境見聞及修等故也。如《法華經》三界之中三車引諸子出宅，露地別授大牛之車。仍此二教同在三界為見聞境。又聲聞等為窮子，是其所引，故知小乘之外別有三乘，互得相引主伴成宗也。藏攝分齊訖。
有眾生世世已來常受我化，始見我身、聞我所說，即皆信受入如來慧也。」此經即入大乘教攝也。第二頓教攝者，故下經云「若眾生下劣，其心厭沒者，示以聲聞道，令出於眾苦。復有眾生，諸根少明利，樂於因緣法，為說辟支佛。若人根明利，饒益於眾生，有大慈悲心，為說菩薩道。若有無上心，決定樂大事，為示於佛身，說無量佛法。」以此文證，知有一乘及頓教三乘差別。又依真諦《攝論》：一者一乘、二者三乘、三者小乘也。問：頓悟與一乘何別？答：此亦不定，或不別，或約智與教別。又一淺一深也，一乘藏即下十藏也。相攝准之。第三言圓教者，為於上達分階佛境者，說於解脫究竟法門，滿足佛事，故名圓也。此經即頓及圓二教攝。所以知有圓教者，如下文云「如因大海有十寶山」等准之。問：此經何故上來通三乘分別及攝者？答：為此經宗通有同別二教、三乘境見聞及修等故也。如《法華經》三界之中三車引諸子出宅，露地別授大牛之車。仍此二教同在三界為見聞境。又聲聞等為窮子，是其所引，故知小乘之外別有三乘，互得相引主伴成宗也。藏攝分齊訖。
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三釋教下所詮宗趣者，有其二種：一總、二別。總謂因果緣起理實為宗趣。別有四門：一教義相對以辨宗趣、二境行、三理事、四因果。教為宗、義為趣，境為宗、行為趣，事為宗、理為趣，因為宗、果為趣。次能詮教體者，有其五種：第一義者實音聲名味句；第二義者可似音聲名味句；第三義者不可似音聲名味句；第四義者唯識音聲名味句；第五義者真如音聲名味句，故經云「一切法皆如」也。
三釋教下所詮宗趣者，有其二種：一總、二別。總謂因果緣起理實為宗趣。別有四門：一教義相對以辨宗趣、二境行、三理事、四因果。教為宗、義為趣，境為宗、行為趣，事為宗、理為趣，因為宗、果為趣。次能詮教體者，有其五種：第一義者實音聲名味句；第二義者可似音聲名味句；第三義者不可似音聲名味句；第四義者唯識音聲名味句；第五義者真如音聲名味句，故經云「一切法皆如」也。
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四釋經題目者，大方廣佛華嚴經世間淨眼品者，大謂體相用莫過故也，謂平等不增減體，具足性功德相，生世出世善因果用故。方者，理正非耶。廣者，法門理數具德盡其邊也。佛者，覺也，此通十佛及三身佛。華有二種：一集果華，不與果俱，如生死為道具等，乃至因位善根等也。二莊果華，與果同時，如七淨華等及滿果位諸德。修生本有，互嚴可知。嚴者，莊飾也。又言大者，標以勝極之都目。故論云「大勝高廣一體而異名，乘旨道富，參羅無外，謂之大本。」非局然矣。言方者，圓通之致，處無不善，觸緣斯順，不擇物而施，故曰方。言廣者，沖而幽、微而遠、淵而且博，謂之廣也。言佛者，中國正音云佛陀，此方稱覺者，以其朗達窮源，塵習永亡，懷明獨曜，暉光大夜，啟導群惑，自覺覺人，故曰佛陀。言華嚴者，此況法身行德之美，故體非真無以彰其妙，功非極無以顯其勝，互相瑩發義並超殊，可謂自體圓通勝妙之極然矣。其猶眾綵奇珍纖飾金顏，特甚瓌麗世之無比，故就斯喻標名，故曰華嚴。經者，真淨之教，訓議常則，文詮理緯，顯用行心，故曰經也。世間淨眼者，謂時中器等三世間也。及能況之相，又體用差別，故現世無礙無染況淨眼。亦可如來未出世，無善導故如盲；佛今出世，現自他淨，喻明眼耳。言世間淨眼者，此應名序，但今之時會並是勝流入佛眾海數，德居淨域塵所不染，出自天真，信非有為，故託以顯至極圓道緣起之妙，不捨生死而無沾污，是以就事為目，故曰世間淨眼。難測，非喻莫曉，故設以擬狀。若於眼內外俱淨，中表清徹，色像參羅，並屬於一運。無小無大、無遠無近，不相妨礙，故可准況，標之如眼。故下偈歎「世間清淨猶如眼」，義顯聖說然矣。品者，語言理均，挌類相從，稱之為品。此經有三十四品，此品貫之在首，故稱第一。經之都目、宗要之況，旨明於此，故言道大方廣佛華嚴經。
四釋經題目者，大方廣佛華嚴經世間淨眼品者，大謂體相用莫過故也，謂平等不增減體，具足性功德相，生世出世善因果用故。方者，理正非耶。廣者，法門理數具德盡其邊也。佛者，覺也，此通十佛及三身佛。華有二種：一集果華，不與果俱，如生死為道具等，乃至因位善根等也。二莊果華，與果同時，如七淨華等及滿果位諸德。修生本有，互嚴可知。嚴者，莊飾也。又言大者，標以勝極之都目。故論云「大勝高廣一體而異名，乘旨道富，參羅無外，謂之大本。」非局然矣。言方者，圓通之致，處無不善，觸緣斯順，不擇物而施，故曰方。言廣者，沖而幽、微而遠、淵而且博，謂之廣也。言佛者，中國正音云佛陀，此方稱覺者，以其朗達窮源，塵習永亡，懷明獨曜，暉光大夜，啟導群惑，自覺覺人，故曰佛陀。言華嚴者，此況法身行德之美，故體非真無以彰其妙，功非極無以顯其勝，互相瑩發義並超殊，可謂自體圓通勝妙之極然矣。其猶眾綵奇珍纖飾金顏，特甚瓌麗世之無比，故就斯喻標名，故曰華嚴。經者，真淨之教，訓議常則，文詮理緯，顯用行心，故曰經也。世間淨眼者，謂時中器等三世間也。及能況之相，又體用差別，故現世無礙無染況淨眼。亦可如來未出世，無善導故如盲；佛今出世，現自他淨，喻明眼耳。言世間淨眼者，此應名序，但今之時會並是勝流入佛眾海數，德居淨域塵所不染，出自天真，信非有為，故託以顯至極圓道緣起之妙，不捨生死而無沾污，是以就事為目，故曰世間淨眼。難測，非喻莫曉，故設以擬狀。若於眼內外俱淨，中表清徹，色像參羅，並屬於一運。無小無大、無遠無近，不相妨礙，故可准況，標之如眼。故下偈歎「世間清淨猶如眼」，義顯聖說然矣。品者，語言理均，挌類相從，稱之為品。此經有三十四品，此品貫之在首，故稱第一。經之都目、宗要之況，旨明於此，故言道大方廣佛華嚴經。
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第五隨文解釋者，初總料簡教之分齊；次別釋文分齊，有二：一對耶顯正明其分齊、二約所詮義明其分齊。初對耶者有其四門：一約緣辨耶，如八時不應語等。二約業辨耶，如求其名利、自是非他、樂世有等。三約惑明耶，聞作聞解、不得不聞，乃至依法不依人等。四約始終辨耶，如經云「八大善人等，當成不善故。」二約就所詮明分齊者，略有十門：一同時具足相應門。於中有十：一教義具足、二理事具足、三解行具足、四因果具足、五人法具足、六分齊境位具足、七師弟法智具足、八主伴依正具足、九逆順體用自在具足、十隨生根欲示現具足。此等十門相應，無有前後也。二因陀羅網境界門。此中具前十門，但義從喻異耳，餘可准上。三祕密隱顯俱成門。此亦具前十門，但義從緣異耳，餘可准上。四微細相容安立門。此亦具前十門，但義從相異耳，餘可准之。五十世隔法異成門。此亦具前十門，但義從世異耳，餘可准之。六諸藏純雜具德門。此亦具前十門，但義從世異耳，餘可准之。七一多相容不同門。此亦具前十門，但義從理異耳，餘可准之。八諸法相即自在門。此亦具前十門，但義從用異耳，餘可准之，亦可依性。九唯心迴轉善成門。此亦具前十門，但義從心異耳，餘可准之。十託事顯法生解門。此亦具前十門，但義從智異耳，餘可准之。上之十門玄並皆別異，若教義分齊與此相應者，即是一乘圓教及頓教法門；若諸教義分與此相應而不具足者，即是三乘漸教所攝。餘義依下天王等法門，准之可解也。
第五隨文解釋者，初總料簡教之分齊；次別釋文分齊，有二：一對耶顯正明其分齊、二約所詮義明其分齊。初對耶者有其四門：一約緣辨耶，如八時不應語等。二約業辨耶，如求其名利、自是非他、樂世有等。三約惑明耶，聞作聞解、不得不聞，乃至依法不依人等。四約始終辨耶，如經云「八大善人等，當成不善故。」二約就所詮明分齊者，略有十門：一同時具足相應門。於中有十：一教義具足、二理事具足、三解行具足、四因果具足、五人法具足、六分齊境位具足、七師弟法智具足、八主伴依正具足、九逆順體用自在具足、十隨生根欲示現具足。此等十門相應，無有前後也。二因陀羅網境界門。此中具前十門，但義從喻異耳，餘可准上。三祕密隱顯俱成門。此亦具前十門，但義從緣異耳，餘可准上。四微細相容安立門。此亦具前十門，但義從相異耳，餘可准之。五十世隔法異成門。此亦具前十門，但義從世異耳，餘可准之。六諸藏純雜具德門。此亦具前十門，但義從世異耳，餘可准之。七一多相容不同門。此亦具前十門，但義從理異耳，餘可准之。八諸法相即自在門。此亦具前十門，但義從用異耳，餘可准之，亦可依性。九唯心迴轉善成門。此亦具前十門，但義從心異耳，餘可准之。十託事顯法生解門。此亦具前十門，但義從智異耳，餘可准之。上之十門玄並皆別異，若教義分齊與此相應者，即是一乘圓教及頓教法門；若諸教義分與此相應而不具足者，即是三乘漸教所攝。餘義依下天王等法門，准之可解也。
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隨文解釋者，初略舉八種教明互相成，及約三教相明其次第，次隨文釋。其八教者，一一乘三乘分齊、二真應、三迴三入一、四空有、五凡聖相由、六常無常、七三乘同行、八辨法邪正。此之八義上下皆通，廣說略說相從成就本末二相，宜可准思。約三教相成者，謂始於道樹，為諸大行一往直陳宗本之致，方廣法輪其趣淵玄，更無由藉，以之為頓。所言漸者，為於始習施設方便，開發三乘引接之化，初微後著、從淺至深，次第相乘以階彼岸，故稱為漸。所言圓教者，為於上達分階佛境者，說於如來解脫法門，究竟窮宗至極果行，滿足佛事，故曰為圓。如窮之以實，趣齊莫二，等同一味究竟無餘，何殊之有？但以對治功用不等，故隨根器別其淺深，言分有三。其次第者，就於一乘了義實說，約對治方便、行門差殊，要約有三以明次第：一者據方便修相對治緣起自類因行以明三教，漸即在初、頓中、圓後，三義從漸說也，初漸以生信、次頓以成行、次圓以成體用耳。若約實際緣起自體因行以明時，頓初、漸次、圓後，初示頓以令修、次示漸彰為物、後示圓果德備故也。若約窮實法界不增不減無障礙緣起自體甚深祕密果道時，即初圓、次頓、後漸也。所以爾者，正以沖宗不遺於玄想、圓道不揀於始門，是以事雖近而至遠、相雖著而至密，淺至極深方窮，故初示圓令見聞、次彰頓令隨喜、後辨漸階位顯德，起信行也。此即約圓以明三耳。然教乃可爾。論其旨也，正明如來法身無上菩提至極圓道，契窮實相德盈海奧，義興真本顯明後際，語果彰之於無得、論因顯之於無發，故無相之相其趣幽微、凝同太虛旨絕名相，可謂至道無言而玄籍彌布、真容無像而妙相備嚴，入於佛慧、具佛所行，德顯殊美踰越於世。故經首貫以佛華嚴之稱者，當以旨南之說，宗要在茲。
隨文解釋者，初略舉八種教明互相成，及約三教相明其次第，次隨文釋。其八教者，一一乘三乘分齊、二真應、三迴三入一、四空有、五凡聖相由、六常無常、七三乘同行、八辨法邪正。此之八義上下皆通，廣說略說相從成就本末二相，宜可准思。約三教相成者，謂始於道樹，為諸大行一往直陳宗本之致，方廣法輪其趣淵玄，更無由藉，以之為頓。所言漸者，為於始習施設方便，開發三乘引接之化，初微後著、從淺至深，次第相乘以階彼岸，故稱為漸。所言圓教者，為於上達分階佛境者，說於如來解脫法門，究竟窮宗至極果行，滿足佛事，故曰為圓。如窮之以實，趣齊莫二，等同一味究竟無餘，何殊之有？但以對治功用不等，故隨根器別其淺深，言分有三。其次第者，就於一乘了義實說，約對治方便、行門差殊，要約有三以明次第：一者據方便修相對治緣起自類因行以明三教，漸即在初、頓中、圓後，三義從漸說也，初漸以生信、次頓以成行、次圓以成體用耳。若約實際緣起自體因行以明時，頓初、漸次、圓後，初示頓以令修、次示漸彰為物、後示圓果德備故也。若約窮實法界不增不減無障礙緣起自體甚深祕密果道時，即初圓、次頓、後漸也。所以爾者，正以沖宗不遺於玄想、圓道不揀於始門，是以事雖近而至遠、相雖著而至密，淺至極深方窮，故初示圓令見聞、次彰頓令隨喜、後辨漸階位顯德，起信行也。此即約圓以明三耳。然教乃可爾。論其旨也，正明如來法身無上菩提至極圓道，契窮實相德盈海奧，義興真本顯明後際，語果彰之於無得、論因顯之於無發，故無相之相其趣幽微、凝同太虛旨絕名相，可謂至道無言而玄籍彌布、真容無像而妙相備嚴，入於佛慧、具佛所行，德顯殊美踰越於世。故經首貫以佛華嚴之稱者，當以旨南之說，宗要在茲。
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隨文釋者，此一部教，大分有三：謂序、正、流通。若竪料簡，隨其八會有十義別，餘准可識。此經一部凡有七處八會，人中三、天上四，名七處也；重會普光，名八會也。此為階法，故有七八耳。此七八文相有無不同，略以十門分別。
隨文釋者，此一部教，大分有三：謂序、正、流通。若竪料簡，隨其八會有十義別，餘准可識。此經一部凡有七處八會，人中三、天上四，名七處也；重會普光，名八會也。此為階法，故有七八耳。此七八文相有無不同，略以十門分別。
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就八會內，所以初明佛者，佛是化主，今攝物必以化主為先，故初明也。二大聖說法有所栖託，次辨處也。三攝化有所，次明菩薩。四器雖具足，請若不滿則不為說，故次生疑。五法潤無崖，次辨集新眾。六微法不審不可即說，次辨入定。七欲辨法勝，故明佛加。八顯法始終分齊，次明出不出異。九勝法既宣，次明法益，故辨動地雨華等也。十然功用既彰，化不偏屈，十方齊轉契合不虛，故次辨結會平等，顯證述成。此十若離雨華等，乃有十五。散華、燒香、放光、作樂、雨寶，攝五為一也，今並攝在十耳。
就八會內，所以初明佛者，佛是化主，今攝物必以化主為先，故初明也。二大聖說法有所栖託，次辨處也。三攝化有所，次明菩薩。四器雖具足，請若不滿則不為說，故次生疑。五法潤無崖，次辨集新眾。六微法不審不可即說，次辨入定。七欲辨法勝，故明佛加。八顯法始終分齊，次明出不出異。九勝法既宣，次明法益，故辨動地雨華等也。十然功用既彰，化不偏屈，十方齊轉契合不虛，故次辨結會平等，顯證述成。此十若離雨華等，乃有十五。散華、燒香、放光、作樂、雨寶，攝五為一也，今並攝在十耳。
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二對會釋有無者，七處佛三身中是何？此解有二：一局、一通。局者，八會俱非小見，故是報身。問：既報非化，何以處與下同？答：此為先化流於末世，故寄世處以辨也。又問：若寄世者，何故經云阿迦尼吒天成？答：此有二義。一寄化顯報，即八會是；二寄報顯化，即色究竟是。為彰欲界是化，故約相是化，今論教意耳。通者三身具有，一一互成。又普賢文云「在我身內無障礙」，又辨華藏世界海、又寄道樹等，故知也。此約三乘辨。若約一乘，即下十佛並皆通有也。
二對會釋有無者，七處佛三身中是何？此解有二：一局、一通。局者，八會俱非小見，故是報身。問：既報非化，何以處與下同？答：此為先化流於末世，故寄世處以辨也。又問：若寄世者，何故經云阿迦尼吒天成？答：此有二義。一寄化顯報，即八會是；二寄報顯化，即色究竟是。為彰欲界是化，故約相是化，今論教意耳。通者三身具有，一一互成。又普賢文云「在我身內無障礙」，又辨華藏世界海、又寄道樹等，故知也。此約三乘辨。若約一乘，即下十佛並皆通有也。
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分文三者，序、正、流通也。序者方便相，正者說體相，流通津用相。此〈淨眼品〉是序，〈盧舍那〉下辨正宗。經不來盡，故無流通。所以知。《大論》云「不思議經有十萬偈，此唯有三萬六千偈。」故知也。亦可有流通，眾生心微塵已下文是。但為龍樹菩薩會事等處十萬準省之，故不足耳。若從文義以分，至文別辨耳。
分文三者，序、正、流通也。序者方便相，正者說體相，流通津用相。此〈淨眼品〉是序，〈盧舍那〉下辨正宗。經不來盡，故無流通。所以知。《大論》云「不思議經有十萬偈，此唯有三萬六千偈。」故知也。亦可有流通，眾生心微塵已下文是。但為龍樹菩薩會事等處十萬準省之，故不足耳。若從文義以分，至文別辨耳。
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序文分二：初明證信、二「天王設供等」已下明其發起序。證信序文有二義：初二句四字，局此證信；二「一時」下義有通。此約一義耳。又亦可二句義通一部而文局。初「一時」已下，文通而義局也。約此義即有六句：一如是、二我聞、三一時、四佛、五住處、六同聞眾。
序文分二：初明證信、二「天王設供等」已下明其發起序。證信序文有二義：初二句四字，局此證信；二「一時」下義有通。此約一義耳。又亦可二句義通一部而文局。初「一時」已下，文通而義局也。約此義即有六句：一如是、二我聞、三一時、四佛、五住處、六同聞眾。
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初釋「如是」者，眾聖理教文義相應故也。亦可我傳文義，如佛所說也。是聖教義也。又信順辭耳。
初釋「如是」者，眾聖理教文義相應故也。亦可我傳文義，如佛所說也。是聖教義也。又信順辭耳。
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「我聞」可知。
「我聞」可知。
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「一時」者，根授相應時也。時有三義：一平等時，謂無沈浮顛倒。二和合時，謂令聞能聞正聞。三轉法輪時，謂正說正受。
「一時」者，根授相應時也。時有三義：一平等時，謂無沈浮顛倒。二和合時，謂令聞能聞正聞。三轉法輪時，謂正說正受。
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「佛」者可知。
「佛」者可知。
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處者，謂摩竭提寂滅道場，此是大聖所託。以一在釋一切在，國通場局，此云無害國。寂滅表離障圓果淨寂德也。「始成」者，有二義：一得道始，初七日時；二現世始說法，第二七日時也，由令他知成道始故。此文有二：初二句總開依正立宗、二別辨。別內分二：初釋依報、二「如來處此」下辨正報也。初即器世間也。文有三：初辨道場地、二「其菩提樹」下辨其道樹。三「不可思議」下明師子座。此立意者，地為住行之本，樹為眾德建立，座為攝益之用。初場中有三子句：一辨道場體莊嚴具足、二「佛神力」下明果德資成、三「無量善根」下出其因行。初體文復有三：一總辨體、二「眾雜寶華」下六句辨自利德、三「雨無盡寶」下二利自他德也。自利六句中，初一句微妙圓淨、次一具德淨、次一色相淨、次一高顯淨、次一眷屬淨、次一隱映淨。利他二句內，初明津用淨、次一覆潤淨，此二句通自他。次「佛神力」下第二子句中有三句：初明變淨土令地廣博、二「光明普照」下德用也。三「一切奇特妙寶積」等者，體攝眾德。就道樹文二子句：一有九句辨樹體莊嚴、二「佛神力」下辨果德資成。初文分三：初明樹體高勝能陰覆也、二「清淨瑠璃」下五句正辨莊嚴、三「樹光普照」下三句明利他用，此中有三業，初意、次身、次口。坐文分五：初明座體出過情量；二「眾妙寶華」下正辨莊嚴；三「流光如雲」下辨利他用，亦有三業，初身、次意、後口。四「如來光明踰」等下，上果下加，有五句：一陰覆勝、二感化勝、三無礙勝、四疾遍勝、五具德勝；五「無量眾寶」下總結成也。第二辨正報，文有二：初如來處等總釋、二「了三世」下別辨。第二別釋，文有三：初明法身、二「其身遍坐一切道場」下明報身。三「悉能普現一切眾會」下明其化身。此約三乘判文。若依一乘，此中即具十佛體德用，准以思攝。初法身文，有三句：初辨身業德，有二句；二「妙音遍至」下二句，明口業德。三「平等法相」下三句辨意業德。二報身文，分三：初身用，有四句：一座分齊、二知根行、三除惑染、四生德也；二「普放三世智海光明」下三句辨口業；三「力無畏」下一句明其意業。三辨化身文，初身業，有三句；二「了達一切」下二句，意業。三「一切光明」下二句，口業。就口業文，分二：初辨放光能普現諸義、次「諸佛世界」下辨益分齊。
處者，謂摩竭提寂滅道場，此是大聖所託。以一在釋一切在，國通場局，此云無害國。寂滅表離障圓果淨寂德也。「始成」者，有二義：一得道始，初七日時；二現世始說法，第二七日時也，由令他知成道始故。此文有二：初二句總開依正立宗、二別辨。別內分二：初釋依報、二「如來處此」下辨正報也。初即器世間也。文有三：初辨道場地、二「其菩提樹」下辨其道樹。三「不可思議」下明師子座。此立意者，地為住行之本，樹為眾德建立，座為攝益之用。初場中有三子句：一辨道場體莊嚴具足、二「佛神力」下明果德資成、三「無量善根」下出其因行。初體文復有三：一總辨體、二「眾雜寶華」下六句辨自利德、三「雨無盡寶」下二利自他德也。自利六句中，初一句微妙圓淨、次一具德淨、次一色相淨、次一高顯淨、次一眷屬淨、次一隱映淨。利他二句內，初明津用淨、次一覆潤淨，此二句通自他。次「佛神力」下第二子句中有三句：初明變淨土令地廣博、二「光明普照」下德用也。三「一切奇特妙寶積」等者，體攝眾德。就道樹文二子句：一有九句辨樹體莊嚴、二「佛神力」下辨果德資成。初文分三：初明樹體高勝能陰覆也、二「清淨瑠璃」下五句正辨莊嚴、三「樹光普照」下三句明利他用，此中有三業，初意、次身、次口。坐文分五：初明座體出過情量；二「眾妙寶華」下正辨莊嚴；三「流光如雲」下辨利他用，亦有三業，初身、次意、後口。四「如來光明踰」等下，上果下加，有五句：一陰覆勝、二感化勝、三無礙勝、四疾遍勝、五具德勝；五「無量眾寶」下總結成也。第二辨正報，文有二：初如來處等總釋、二「了三世」下別辨。第二別釋，文有三：初明法身、二「其身遍坐一切道場」下明報身。三「悉能普現一切眾會」下明其化身。此約三乘判文。若依一乘，此中即具十佛體德用，准以思攝。初法身文，有三句：初辨身業德，有二句；二「妙音遍至」下二句，明口業德。三「平等法相」下三句辨意業德。二報身文，分三：初身用，有四句：一座分齊、二知根行、三除惑染、四生德也；二「普放三世智海光明」下三句辨口業；三「力無畏」下一句明其意業。三辨化身文，初身業，有三句；二「了達一切」下二句，意業。三「一切光明」下二句，口業。就口業文，分二：初辨放光能普現諸義、次「諸佛世界」下辨益分齊。
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第六同聞眾，即眾生世間文，明大眾圓集。此作二門辨：一明諸會有無不同、二依文釋。有無分二：一大小、二雜類。大小者、七會皆大、第八通小。所以者，前為顯頓教大乘體，第八為入法界，普攝小乘令入大，顯人力故。二雜類者，唯前一後一列雜類神王名，餘略不列。所以者，前為表仰修信，如稱法界人信解萬行相；後為表稱法界，攝法界人修入德滿相也。問：若爾，何故《涅槃經》攝眾類多、此少也？答：彼望熟故遠說，此約始近論也，所以可知。又亦可始約初位為分齊故不通小下，餘如下辨。
第六同聞眾，即眾生世間文，明大眾圓集。此作二門辨：一明諸會有無不同、二依文釋。有無分二：一大小、二雜類。大小者、七會皆大、第八通小。所以者，前為顯頓教大乘體，第八為入法界，普攝小乘令入大，顯人力故。二雜類者，唯前一後一列雜類神王名，餘略不列。所以者，前為表仰修信，如稱法界人信解萬行相；後為表稱法界，攝法界人修入德滿相也。問：若爾，何故《涅槃經》攝眾類多、此少也？答：彼望熟故遠說，此約始近論也，所以可知。又亦可始約初位為分齊故不通小下，餘如下辨。
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第二釋文，分三：初別如來法身淨土攝三十四眾、二「爾時於佛師子座」下復以法身淨土方便之力攝起一眾，始末合有三十五眾。初略列眾名、二列名歎德。初文分二：一辨菩薩等，明無為緣集眾；二諸神等，明有為緣集眾。下列名歎德，準可知。初菩薩眾中，分三：一舉數、二列菩薩名。此有三，初辨、次結、三歎德。與俱者，有二：一佛與俱，與之俱說；二傳法俱，與之俱聞。普者，德滿法界曰普，至順調柔曰賢。所以此中明菩薩名雜者，有二意：一為顯下麁細等雜世界故、二為此眾通下八會序顯多類法故也，餘者可知。三歎德，文有四：初總歎、二「諸波羅蜜」下別歎自分德、三「無上智願」下別辨能入他分德、四「悉得諸佛」下辨普賢行願自在攝化。總文分二：一「皆是善友」者，顯人勝。「盧舍那」者，此云廣博嚴淨。二辨自分，文有三子句：一明自利行、二「辨才大海」下利他行、三「住於一地」下明以行成位。辨所攝分齊，云「住於一地，普攝一切諸地」等者，就行相次第，終至窮實，自體以論。略要有四：一者以於始故能生於後，終竟滿足，故名攝也。二者雖足初始，然皆能行於諸地所行，諸法無殊，故言攝也。而所成之行但在於自分之位，上下憂劣但以明昧為異也。三者但是初始，即攝一切諸地功德，故名攝也。四者非謂以初後故名攝，但是初始即正是終，故名攝也。就自利分三，謂總、正、助也。利他文有三：初一辨口業、次一身業、次三「善知」下意業。此中初知根、二知理法、三知事法。他分文有四句：一明自利五句，一得願、二得教、三得果法、四得位德、五得定也。二「於眾生海」下利他，二句：初立、次釋也。三「善入」下二句善入法身，初立、次釋也。四「遍遊」下二句，為物出生淨土，初世界海、次國土海也。第四普賢願行，文有四：一得諸佛三世方便、二辨供養、三得普賢願、四攝生成智德，亦可對物攝勝。就有為緣集，文有三十三眾，從下向上列名。所以者，為表進行增微故。問：此諸眾住何土中？答：此眾一身住土，四土之中三土、化土中之一分，此可思之。何故下讚佛文從上向下列者，為彰尊位次第也。初力士眾，分三：一舉數、二列名、三歎德。歎德，文有三：初總；次五句別：一具願門、二具德門、三具定門、四具神力門、五具解脫門，即自利德也；三「處一切眾生」下二句利他。餘眾列名歎德可知。迦樓羅者，金翅鳥也。緊那羅，此云疑神，作樂也。摩睺羅伽，此云莽神也。夜摩者，此云時天，亦名妙善。兜率者，此云知足。大梵者，此由新離欲染也。摩醯首羅，此云大自在
第二釋文，分三：初別如來法身淨土攝三十四眾、二「爾時於佛師子座」下復以法身淨土方便之力攝起一眾，始末合有三十五眾。初略列眾名、二列名歎德。初文分二：一辨菩薩等，明無為緣集眾；二諸神等，明有為緣集眾。下列名歎德，準可知。初菩薩眾中，分三：一舉數、二列菩薩名。此有三，初辨、次結、三歎德。與俱者，有二：一佛與俱，與之俱說；二傳法俱，與之俱聞。普者，德滿法界曰普，至順調柔曰賢。所以此中明菩薩名雜者，有二意：一為顯下麁細等雜世界故、二為此眾通下八會序顯多類法故也，餘者可知。三歎德，文有四：初總歎、二「諸波羅蜜」下別歎自分德、三「無上智願」下別辨能入他分德、四「悉得諸佛」下辨普賢行願自在攝化。總文分二：一「皆是善友」者，顯人勝。「盧舍那」者，此云廣博嚴淨。二辨自分，文有三子句：一明自利行、二「辨才大海」下利他行、三「住於一地」下明以行成位。辨所攝分齊，云「住於一地，普攝一切諸地」等者，就行相次第，終至窮實，自體以論。略要有四：一者以於始故能生於後，終竟滿足，故名攝也。二者雖足初始，然皆能行於諸地所行，諸法無殊，故言攝也。而所成之行但在於自分之位，上下憂劣但以明昧為異也。三者但是初始，即攝一切諸地功德，故名攝也。四者非謂以初後故名攝，但是初始即正是終，故名攝也。就自利分三，謂總、正、助也。利他文有三：初一辨口業、次一身業、次三「善知」下意業。此中初知根、二知理法、三知事法。他分文有四句：一明自利五句，一得願、二得教、三得果法、四得位德、五得定也。二「於眾生海」下利他，二句：初立、次釋也。三「善入」下二句善入法身，初立、次釋也。四「遍遊」下二句，為物出生淨土，初世界海、次國土海也。第四普賢願行，文有四：一得諸佛三世方便、二辨供養、三得普賢願、四攝生成智德，亦可對物攝勝。就有為緣集，文有三十三眾，從下向上列名。所以者，為表進行增微故。問：此諸眾住何土中？答：此眾一身住土，四土之中三土、化土中之一分，此可思之。何故下讚佛文從上向下列者，為彰尊位次第也。初力士眾，分三：一舉數、二列名、三歎德。歎德，文有三：初總；次五句別：一具願門、二具德門、三具定門、四具神力門、五具解脫門，即自利德也；三「處一切眾生」下二句利他。餘眾列名歎德可知。迦樓羅者，金翅鳥也。緊那羅，此云疑神，作樂也。摩睺羅伽，此云莽神也。夜摩者，此云時天，亦名妙善。兜率者，此云知足。大梵者，此由新離欲染也。摩醯首羅，此云大自在
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天。文有三，前二可知。就歎德，文有四子段：一總歎、二「於一切眾生」下別歎利他、三「無量妙色」下歎自利、第四「覩佛姿顏乃至所以者何」下因事辨成二用所以。第三自利，文分三：初明法身身業、次「於十力中」下明意業、「處一切眾」下口業。此文有五句，展轉可知。第四所以，文有二：初明所依、二辨所以。所以中，初問、次答。答文有三：初辨所依緣、二「於諸如來」下明依緣成行、三「各隨」下結別所成推功在佛。第二文中有六子句：一在信位為佛攝生善根、二為佛引入解位、三為佛攝入證位已上、四從「逮得無量功德」下明得八地已上無功用勢力、五「皆悉成就」下辨十地已上普賢願行。六「菩薩所行」下結別所成。第三結功在佛，文中分四：一結；二正推如來智光普照；三得成因，乘解脫力入佛果海，親辨所由；四於法門得自在成，述已行滿。亦可四句展轉辨成。次就歎佛文十八眾內，此但略上隱顯，故明十八。大分為二。一善海等各於一法門得自在、二第十八普賢菩薩於一切法門得自在。此中約緣起樓觀顯同生異生德門分齊，宜可思之。亦可前十七異生，後第十八普賢菩薩是其同生。就異生，文有十七。初善海內有二：一舉法門自在，即意業行供養。王身現在，即身業供養。二「說偈」下辨口業供養。偈讚文總為歎如來三業滿法界用。就中初六偈總歎佛三業在世勝；二「有一切世間眾生」下六三業在世起殊勝德用；次「如來妙色身」下二偈別歎身業；次「如來音聲無礙」下二別歎口業；次「一切十方無邊佛」下二辨佛意業；次二偈舉因釋成。二樂業光天偈歎佛寂用雙行德，文分三：初一總歎、次十六偈別舉、三「無數無量劫」下二舉因結成。三禪有七天淨智，有二十二偈，總歎如來身業功能。初六歎法身、次六歎報身、次六歎化身、次四總歎如來慈悲德。二禪十天，二十偈，總歎佛大方便行及所證法。初六偈總歎佛方便行、次六歎以法門攝化、次六歎八相成道化、次二舉因結成。初禪有十天，頌內十六歎佛寂用無礙自在德。初四歎佛身業、次四歎佛口業無礙、次四歎佛意業、次四總歎三業無邊。他化十天誦文有二十偈，歎佛後得智用。初四法身普益生善滅惡、次四佛口業用、次二意業用、次六總歎佛能滅惡生善、次四歎佛應機自在而無高心。化樂天有二十偈中歎佛三身德。初六歎法身德用自在、次十四歎報身。十四中有四：初二辨佛口業、次六身業、次四歎佛本因、次二歎佛攝生自在。兜率有八天，頌中十六偈總歎佛周遍法界說法自在。初六總歎佛用無礙、次六歎佛除生三障德、次二歎佛能成眾生行益
天。文有三，前二可知。就歎德，文有四子段：一總歎、二「於一切眾生」下別歎利他、三「無量妙色」下歎自利、第四「覩佛姿顏乃至所以者何」下因事辨成二用所以。第三自利，文分三：初明法身身業、次「於十力中」下明意業、「處一切眾」下口業。此文有五句，展轉可知。第四所以，文有二：初明所依、二辨所以。所以中，初問、次答。答文有三：初辨所依緣、二「於諸如來」下明依緣成行、三「各隨」下結別所成推功在佛。第二文中有六子句：一在信位為佛攝生善根、二為佛引入解位、三為佛攝入證位已上、四從「逮得無量功德」下明得八地已上無功用勢力、五「皆悉成就」下辨十地已上普賢願行。六「菩薩所行」下結別所成。第三結功在佛，文中分四：一結；二正推如來智光普照；三得成因，乘解脫力入佛果海，親辨所由；四於法門得自在成，述已行滿。亦可四句展轉辨成。次就歎佛文十八眾內，此但略上隱顯，故明十八。大分為二。一善海等各於一法門得自在、二第十八普賢菩薩於一切法門得自在。此中約緣起樓觀顯同生異生德門分齊，宜可思之。亦可前十七異生，後第十八普賢菩薩是其同生。就異生，文有十七。初善海內有二：一舉法門自在，即意業行供養。王身現在，即身業供養。二「說偈」下辨口業供養。偈讚文總為歎如來三業滿法界用。就中初六偈總歎佛三業在世勝；二「有一切世間眾生」下六三業在世起殊勝德用；次「如來妙色身」下二偈別歎身業；次「如來音聲無礙」下二別歎口業；次「一切十方無邊佛」下二辨佛意業；次二偈舉因釋成。二樂業光天偈歎佛寂用雙行德，文分三：初一總歎、次十六偈別舉、三「無數無量劫」下二舉因結成。三禪有七天淨智，有二十二偈，總歎如來身業功能。初六歎法身、次六歎報身、次六歎化身、次四總歎如來慈悲德。二禪十天，二十偈，總歎佛大方便行及所證法。初六偈總歎佛方便行、次六歎以法門攝化、次六歎八相成道化、次二舉因結成。初禪有十天，頌內十六歎佛寂用無礙自在德。初四歎佛身業、次四歎佛口業無礙、次四歎佛意業、次四總歎三業無邊。他化十天誦文有二十偈，歎佛後得智用。初四法身普益生善滅惡、次四佛口業用、次二意業用、次六總歎佛能滅惡生善、次四歎佛應機自在而無高心。化樂天有二十偈中歎佛三身德。初六歎法身德用自在、次十四歎報身。十四中有四：初二辨佛口業、次六身業、次四歎佛本因、次二歎佛攝生自在。兜率有八天，頌中十六偈總歎佛周遍法界說法自在。初六總歎佛用無礙、次六歎佛除生三障德、次二歎佛能成眾生行益
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不空、次二歎眾圓集顯聖攝力耳。夜摩十天，頌十六總歎佛三業功德。初八意業、次二口業、次六身業。忉利有十天，頌有二十偈，總歎三世佛權實菩提智門。初四辨念佛者得遇聖緣；次八辨佛方便被物；次六歎佛成勝智身，令修入者成勝利益；次二結勸念佛滅三障也，即惑業報耳。日天有十，頌中二十二，總歎佛智日功。初十二歎佛眾德莊嚴、次八歎佛勝智善巧、次二歎法深廣。月天有十，頌中十六，總歎佛於癡闇中放智教光成其觀行也。初十辨佛智光益生成證心不傾動；次六明放光智轉相教示成其正觀。次下乾闥婆等四眾即四天王是也，從所領為名故作此說。若從主名者，《大論》云「東方天名提頭賴吒，此云治國，領二部鬼神：一名乾闥婆、二名毘舍闍。南方天名毘樓勒叉，此云增長，領二部鬼神：一名鳩槃荼、二名辟荔多。西方天名毘樓博叉，此云雜語，領二部鬼神：一諸龍、二富多那。北方天名毘沙門，此云多聞，領二部鬼神：一夜叉、二羅剎。」此所領即是經中八部鬼神，此即二十八天中一天。東方天有十，謂持國等，頌中有二十，總辨慈悲方便示法事淨土成利他益也。初六歎佛攝生令見法身、次有八偈歎佛在淨土化生得果、次有六偈歎佛隨處益物。南方天有十，頌有二十偈，歎佛慈悲法門。初六歎佛大悲忍苦調伏眾生；次十四明佛悲德周遍十方用無相也，於中有二：初十二辨慈悲相、次二辨用離相。西方天有十，頌中有二十，歎佛悲益故令生得法喜。初六偈辨佛悲力救生、次四歎佛在生死者令入法海、次四令在苦者得其淨土、次六偈歎佛在淨土中說妙法海成法供養。如《須彌藏經》說，龍報有五種形：一善住龍為象形、二難陀龍為蛇形、三阿那婆達龍為馬形、四婆樓那龍為魚形、五摩那蘇婆帝龍亦名摩那斯為蝦蟇形。變形如律說。各領所形龍。北方天夜叉者輕捷，頌中有十六，歎佛為拔苦故在世間。初八偈歎佛平等慈德、次六辨佛智身法身攝生趣正道、次二舉因結成。上三十三眾中名此為鬼王者，八部中唯緊那羅、龍、毘舍闍是畜生，但夜叉、羅剎力大故與鬼名，此中五皆鬼也。金剛力士有十，頌中有二十，辨佛法身三業難壞。初六歎佛身業自在、次六辨佛口業、次八歎佛意業。此上諸類並像現劣而體是勝，故《大集》云「諸佛諸菩薩言：汝欲往釋迦佛所者，當現作梵王等。」故知也。又此華藏界豈有此實類也？意如《攝論》。次解第十八菩薩眾說偈歎佛。此唯列普賢不列餘名者，此形居道位，德標普門，彰一即一切一切即一故也。此文有二：初列名歎德、次偈頌表三業供養可知。上下二眾長行歎德，是經家列，
不空、次二歎眾圓集顯聖攝力耳。夜摩十天，頌十六總歎佛三業功德。初八意業、次二口業、次六身業。忉利有十天，頌有二十偈，總歎三世佛權實菩提智門。初四辨念佛者得遇聖緣；次八辨佛方便被物；次六歎佛成勝智身，令修入者成勝利益；次二結勸念佛滅三障也，即惑業報耳。日天有十，頌中二十二，總歎佛智日功。初十二歎佛眾德莊嚴、次八歎佛勝智善巧、次二歎法深廣。月天有十，頌中十六，總歎佛於癡闇中放智教光成其觀行也。初十辨佛智光益生成證心不傾動；次六明放光智轉相教示成其正觀。次下乾闥婆等四眾即四天王是也，從所領為名故作此說。若從主名者，《大論》云「東方天名提頭賴吒，此云治國，領二部鬼神：一名乾闥婆、二名毘舍闍。南方天名毘樓勒叉，此云增長，領二部鬼神：一名鳩槃荼、二名辟荔多。西方天名毘樓博叉，此云雜語，領二部鬼神：一諸龍、二富多那。北方天名毘沙門，此云多聞，領二部鬼神：一夜叉、二羅剎。」此所領即是經中八部鬼神，此即二十八天中一天。東方天有十，謂持國等，頌中有二十，總辨慈悲方便示法事淨土成利他益也。初六歎佛攝生令見法身、次有八偈歎佛在淨土化生得果、次有六偈歎佛隨處益物。南方天有十，頌有二十偈，歎佛慈悲法門。初六歎佛大悲忍苦調伏眾生；次十四明佛悲德周遍十方用無相也，於中有二：初十二辨慈悲相、次二辨用離相。西方天有十，頌中有二十，歎佛悲益故令生得法喜。初六偈辨佛悲力救生、次四歎佛在生死者令入法海、次四令在苦者得其淨土、次六偈歎佛在淨土中說妙法海成法供養。如《須彌藏經》說，龍報有五種形：一善住龍為象形、二難陀龍為蛇形、三阿那婆達龍為馬形、四婆樓那龍為魚形、五摩那蘇婆帝龍亦名摩那斯為蝦蟇形。變形如律說。各領所形龍。北方天夜叉者輕捷，頌中有十六，歎佛為拔苦故在世間。初八偈歎佛平等慈德、次六辨佛智身法身攝生趣正道、次二舉因結成。上三十三眾中名此為鬼王者，八部中唯緊那羅、龍、毘舍闍是畜生，但夜叉、羅剎力大故與鬼名，此中五皆鬼也。金剛力士有十，頌中有二十，辨佛法身三業難壞。初六歎佛身業自在、次六辨佛口業、次八歎佛意業。此上諸類並像現劣而體是勝，故《大集》云「諸佛諸菩薩言：汝欲往釋迦佛所者，當現作梵王等。」故知也。又此華藏界豈有此實類也？意如《攝論》。次解第十八菩薩眾說偈歎佛。此唯列普賢不列餘名者，此形居道位，德標普門，彰一即一切一切即一故也。此文有二：初列名歎德、次偈頌表三業供養可知。上下二眾長行歎德，是經家列，
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非當時文。就長行有二：初總、次「所謂」下別。總文分二：初自分德、二「能入如來」下入他分德。別文分二：前八法門廣前自分、後二法門廣前他分。又此五對十句，二二自他利。頌中二十偈，義分有六：初二歎佛住處及眷屬淨、次二歎佛土主淨、次二半歎利益圓淨、次有七偈半化用圓淨、次二歎佛果位勝出圓淨、後四體用淨。就七偈內，初三半佛身業淨、次二偈口業淨、次「一切三世」下二偈辨佛意業淨。後四偈，文分二：初一辨法身體淨；次三用淨，即三業用也，即為三耳。此中釋普賢分齊，以八門明因陀羅，可以知之：一理；二土；三身；四教；五法；六行；七時；八事，事即塵等也。凡論大意，約文有二：一但有使習煩惱染業及報，並入凡境。自外入聖境，聖中有二，謂理、量二法。此二各有二法，因陀羅網境界即理中量也，及量中之一分耳，此可思準之。次下大段第二，不動而集眾。此上諸眾未必有動，但欲顯同體攝，故有此耳。又顯果位具因法故也。就中有八子段：一明出處，謂師子坐樓觀側；二舉數；三列十名，所以列雜名者，欲顯說增微多類法故；四「設諸供養」下列供具；五「皆大歡」下正供佛；六隨方而坐；七「彼菩薩等」下歎德；八說偈歎佛。前地總，此樓觀別住也。供具有五，散華、燒香、放光、作樂、雨寶。就歎德有十句：一自分因行門；二勝進證時他分無礙；三真佛境中無盡辨才；四得佛意業成不思之用；五得普門境佛身業普現；六總說悉能入三世智地；七總歎常無常二涅槃因力具足；八方便淨涅槃；九自淨常果因；十總結成法供養行。頌讚有十九偈，分為四，歎佛三業及坐道樹自在德。初三偈歎佛意業用、次十偈辨身在樹王自在、次二偈口業自在、次四歎座莊嚴大用自在。次下第三諸王興供養行，亦可第二發起序。就中分三：初佛神力動地等。所言動者，一方動。遍動者，四方同時動。等遍動者，八方動。此解十八動，出《大論》。吼、覺、震是聲，餘者色也。下文有六種動，即東涌西沒等是也。諸經有異動，不出此二，準以思攝。二明興供養。三「此世界中佛坐道場」下結所得業。第二文分四：一總、二別、三結、四等餘方。諸王德業，文有二：一正歎此王、二等餘世界。就正歎，文有六句：前三自利、次一利他、次二自他行成滿入勝分。初一總說，各隨樂所入法及能入方便法門、二依證出觀心生歡喜法門、三別說方便對治法、四通達諸方勇猛利他法門、五如來位境勝分已入、六諸佛所證無量法海皆已得度。結文二意可知。釋〈淨眼品〉已。總有四種生解法，以起下文除立破四答善巧翻依
非當時文。就長行有二：初總、次「所謂」下別。總文分二：初自分德、二「能入如來」下入他分德。別文分二：前八法門廣前自分、後二法門廣前他分。又此五對十句，二二自他利。頌中二十偈，義分有六：初二歎佛住處及眷屬淨、次二歎佛土主淨、次二半歎利益圓淨、次有七偈半化用圓淨、次二歎佛果位勝出圓淨、後四體用淨。就七偈內，初三半佛身業淨、次二偈口業淨、次「一切三世」下二偈辨佛意業淨。後四偈，文分二：初一辨法身體淨；次三用淨，即三業用也，即為三耳。此中釋普賢分齊，以八門明因陀羅，可以知之：一理；二土；三身；四教；五法；六行；七時；八事，事即塵等也。凡論大意，約文有二：一但有使習煩惱染業及報，並入凡境。自外入聖境，聖中有二，謂理、量二法。此二各有二法，因陀羅網境界即理中量也，及量中之一分耳，此可思準之。次下大段第二，不動而集眾。此上諸眾未必有動，但欲顯同體攝，故有此耳。又顯果位具因法故也。就中有八子段：一明出處，謂師子坐樓觀側；二舉數；三列十名，所以列雜名者，欲顯說增微多類法故；四「設諸供養」下列供具；五「皆大歡」下正供佛；六隨方而坐；七「彼菩薩等」下歎德；八說偈歎佛。前地總，此樓觀別住也。供具有五，散華、燒香、放光、作樂、雨寶。就歎德有十句：一自分因行門；二勝進證時他分無礙；三真佛境中無盡辨才；四得佛意業成不思之用；五得普門境佛身業普現；六總說悉能入三世智地；七總歎常無常二涅槃因力具足；八方便淨涅槃；九自淨常果因；十總結成法供養行。頌讚有十九偈，分為四，歎佛三業及坐道樹自在德。初三偈歎佛意業用、次十偈辨身在樹王自在、次二偈口業自在、次四歎座莊嚴大用自在。次下第三諸王興供養行，亦可第二發起序。就中分三：初佛神力動地等。所言動者，一方動。遍動者，四方同時動。等遍動者，八方動。此解十八動，出《大論》。吼、覺、震是聲，餘者色也。下文有六種動，即東涌西沒等是也。諸經有異動，不出此二，準以思攝。二明興供養。三「此世界中佛坐道場」下結所得業。第二文分四：一總、二別、三結、四等餘方。諸王德業，文有二：一正歎此王、二等餘世界。就正歎，文有六句：前三自利、次一利他、次二自他行成滿入勝分。初一總說，各隨樂所入法及能入方便法門、二依證出觀心生歡喜法門、三別說方便對治法、四通達諸方勇猛利他法門、五如來位境勝分已入、六諸佛所證無量法海皆已得度。結文二意可知。釋〈淨眼品〉已。總有四種生解法，以起下文除立破四答善巧翻依
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等。一次第門，相形取解故。二總別門，如六相等，從相入實故。三攝取門，如依言攝義故也。四例聲門，七種例聲例文取義故。
等。一次第門，相形取解故。二總別門，如六相等，從相入實故。三攝取門，如依言攝義故也。四例聲門，七種例聲例文取義故。
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盧舍那佛品第二
盧舍那佛品第二
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自此已下正明正宗，文有四門分別：一辨名、二來意、三明宗趣、四釋文。
自此已下正明正宗，文有四門分別：一辨名、二來意、三明宗趣、四釋文。
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一釋名者，盧舍那，此云廣博嚴淨。問：此品辨依報，何故從主名者？此土與主為所依，正報強故，舉人顯土。
一釋名者，盧舍那，此云廣博嚴淨。問：此品辨依報，何故從主名者？此土與主為所依，正報強故，舉人顯土。
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二來意者，何故此品來？既眾集已，次明所顯法故也。
二來意者，何故此品來？既眾集已，次明所顯法故也。
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三辨宗趣者，有二：一人、二法。人有二，謂能加及所加，各有體、相、用。下諸會並一約處會分異耳。能加體者，以內證法智為體。七日思惟慶喜以顯德相，加說為用。所加助化人體者，入定為體，蒙加為相，起說為用。餘會昇沈優劣，準之可解耳。法者，四種淨土為此會宗。又亦可法界及世界海為宗也。其法用真如為體，別德為相，益物為用。
三辨宗趣者，有二：一人、二法。人有二，謂能加及所加，各有體、相、用。下諸會並一約處會分異耳。能加體者，以內證法智為體。七日思惟慶喜以顯德相，加說為用。所加助化人體者，入定為體，蒙加為相，起說為用。餘會昇沈優劣，準之可解耳。法者，四種淨土為此會宗。又亦可法界及世界海為宗也。其法用真如為體，別德為相，益物為用。
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第四分文釋者，有二：一對會、二隨品。此〈盧舍那品〉果廣而因略，故屬果德；二〈名號〉下因廣而果略，故判因行。更有別判，如第二會初釋。二就品分者，有三：初至〈光覺〉等來，舉果勸樂生信分。二〈明難〉下明修因契果生解分。三〈離世間〉下辨依緣修行成德分。所以須爾者，為眾生薄少善根信心難發，故此品內佛加普賢說淨土依果。第二會內文殊承力說佛三業，明其正報，以此勝依正以起信心。既起信心已，次須為說法令其起解，故〈明難品〉下廣辨行相勸依。已見法明白，次須勸依起行歸有所得，故〈離世間〉下明依緣成德分。亦可依會分文定耳，餘義可知。又依《瓔珞經》云：第一會明世界及法界海，第二會明淨土。此依經判，大妙，文有此意，甚須思簡，至文當知。次第二引證者，如《維摩經．佛國品》在先，如是非一，可知。此品大分二：一總通釋、二別約文辨。初總有三：一能詮教、二所詮法。其法義不定，廣如四十無礙辨才等中釋。二別約文辨，有二：初大眾生念陳疑、二「爾時世尊知諸菩薩心」下明其答相。因初請問料簡八會，諸問不同，即十門中第四也。此略有三：一辨有無、二明法門廣略前後、三辨問人多少不等。初有無者，初二會後三會初有問也。所以者，初為通問因果二法故。第二所以者，復問行法初故。後三所以問修行中同異故，餘對文辨。次依文釋。疑問中分二：初長行、後偈頌。長行有三：初舉能問人興念、二「何等」下正請、三「唯願」下結請。請中有二十三句問。又佛作頭成十四句，分二：初二十一句問得果法、次「一切菩薩」下問因法。就果文，準下五海十智，答文有五子段：初十二句，明三身果體差別。又若依一乘即體德用也，餘準之。次世界海一句，辨淨土依果。三眾生海一句，辨所化生。四法界方便一句，辨化生法藥。五佛海下六句，辨果德攝化作用之義。初十二文，分三：初四辨法身德、二「佛力」下五句辨報佛德、三「佛眼」下三句明化身德，此約三乘定文耳。佛地者，果位出生眾德故。佛境界者，分局也。佛持者，法身持眾德也。佛行者，行業也。化身文，眼耳等辨身業，佛光明等辨口業，佛智海辨意業。就「佛海」下六句化用文中，初三辨報佛化用，後三辨化佛作用。就因問分二：初一切菩薩所修行海者，總也；次別。別文分二：初大乘心等，辨地前信樂等種為因也；二「出生諸度」下辨地上行，即攝十度。波羅蜜即六波羅蜜，願即願、方便，智即力、智也。頌文有二：初長行、次偈頌。偈有十八，偈準《地論》，此名口業也。就中分三：初六偈總讚請、次十
第四分文釋者，有二：一對會、二隨品。此〈盧舍那品〉果廣而因略，故屬果德；二〈名號〉下因廣而果略，故判因行。更有別判，如第二會初釋。二就品分者，有三：初至〈光覺〉等來，舉果勸樂生信分。二〈明難〉下明修因契果生解分。三〈離世間〉下辨依緣修行成德分。所以須爾者，為眾生薄少善根信心難發，故此品內佛加普賢說淨土依果。第二會內文殊承力說佛三業，明其正報，以此勝依正以起信心。既起信心已，次須為說法令其起解，故〈明難品〉下廣辨行相勸依。已見法明白，次須勸依起行歸有所得，故〈離世間〉下明依緣成德分。亦可依會分文定耳，餘義可知。又依《瓔珞經》云：第一會明世界及法界海，第二會明淨土。此依經判，大妙，文有此意，甚須思簡，至文當知。次第二引證者，如《維摩經．佛國品》在先，如是非一，可知。此品大分二：一總通釋、二別約文辨。初總有三：一能詮教、二所詮法。其法義不定，廣如四十無礙辨才等中釋。二別約文辨，有二：初大眾生念陳疑、二「爾時世尊知諸菩薩心」下明其答相。因初請問料簡八會，諸問不同，即十門中第四也。此略有三：一辨有無、二明法門廣略前後、三辨問人多少不等。初有無者，初二會後三會初有問也。所以者，初為通問因果二法故。第二所以者，復問行法初故。後三所以問修行中同異故，餘對文辨。次依文釋。疑問中分二：初長行、後偈頌。長行有三：初舉能問人興念、二「何等」下正請、三「唯願」下結請。請中有二十三句問。又佛作頭成十四句，分二：初二十一句問得果法、次「一切菩薩」下問因法。就果文，準下五海十智，答文有五子段：初十二句，明三身果體差別。又若依一乘即體德用也，餘準之。次世界海一句，辨淨土依果。三眾生海一句，辨所化生。四法界方便一句，辨化生法藥。五佛海下六句，辨果德攝化作用之義。初十二文，分三：初四辨法身德、二「佛力」下五句辨報佛德、三「佛眼」下三句明化身德，此約三乘定文耳。佛地者，果位出生眾德故。佛境界者，分局也。佛持者，法身持眾德也。佛行者，行業也。化身文，眼耳等辨身業，佛光明等辨口業，佛智海辨意業。就「佛海」下六句化用文中，初三辨報佛化用，後三辨化佛作用。就因問分二：初一切菩薩所修行海者，總也；次別。別文分二：初大乘心等，辨地前信樂等種為因也；二「出生諸度」下辨地上行，即攝十度。波羅蜜即六波羅蜜，願即願、方便，智即力、智也。頌文有二：初長行、次偈頌。偈有十八，偈準《地論》，此名口業也。就中分三：初六偈總讚請、次十
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一偈半頌上請文、次半頌上結。請前六文內分三：初一自利德圓、次三利他滿、後二根器樂聞。就十一句巧略故不可周盡，初八頌三身十二句，次一頌世界海下三句，次二頌上佛海等六句及因行等二句。次第二明答相，文分七：初辨放光集眾明其序分、二「爾時普賢即入淨藏定」下三昧分、三「普賢入定已」下辨加分、四「大眾同聲」下請分、五「爾時普賢菩薩承佛神力已」下明本分、六「爾時普賢從定」下辨起分、七「爾時普賢菩薩欲令眾歡喜」下明其說分。文分二：初廣集說儀、二「如此四天下已」下結通平等。初文有四：初放光、二集眾、三示眾令知說法者、四「於彼有蓮華生」下顯說儀則。次放光有二意：一現相表實、二起其信心。此文二意，通下會耳。因此放初光，即明諸會放光、集眾、偈頌三義不同，此即十中第五番也。集眾說偈對文辨。諸會序內顯解行法及德位淺深不同，但第六七八三會無放光集眾。所以第六不放者，凡放光表往來眾集等，地前世間故有往還；地上證體無漏盡其性，處無可攝聚在異處也，但可共加顯深方說也。七八不放者，起光本顯為集眾彰法，後二法已先顯，今依修行，故不假也。然彼第八會正說中放光者，為明果德攝益分齊，不為集眾也。又第七會證行境界法，唯相應辨，信非言事能證成，故無光及眾集耳。又初會光為集眾證經；二〈光覺品〉顯所依法淺深，通下為則；三第三會已去三會光，為顯當位得理分齊。又問：第六會放光集眾俱無者，欲顯無漏德位不可以事彰故也。放光文分二：初面門是身業、二光中起聲說偈是口業。蓮華藏海因人非及，故須光加方可見也。所以面門放者，表正向教道曠被說故。言面門者，面之正容，非別口也。所以一一齒者，表能對資成功立也。就放光文中有五：初辨所依、次總列十門、三「如是等」下出光眷屬行、四「後一一光」下辨用、五顯光攝益。光十門分三：初六法身正報相、次二明淨土依相、次二明攝化相。頌文十九偈有三：初十歎佛德行善能開覺、次七勸詣導師興其供養往佛所也、次二重歎佛德用內證諦海生物勝欲。就第二集新眾文中，先明諸會有無二；次分文有無四：一有無、二來處遠近、三本處佛號及菩薩名不等、四供養多少。有無者，唯他化天說十地及重會，此二無新眾。有四意眾集：一為表所攝機、二為證法、三為興供養、四明眾圓集如是等，所以可知。其第八會定後集者，表知識方便善巧，令自他入於法界，不為顯法。亦可為顯攝他用，非證自義，仍是眾集為證法耳。二辨來眾遠近者，十百千等如文，餘義對文釋。集眾有四相：一處名彰
一偈半頌上請文、次半頌上結。請前六文內分三：初一自利德圓、次三利他滿、後二根器樂聞。就十一句巧略故不可周盡，初八頌三身十二句，次一頌世界海下三句，次二頌上佛海等六句及因行等二句。次第二明答相，文分七：初辨放光集眾明其序分、二「爾時普賢即入淨藏定」下三昧分、三「普賢入定已」下辨加分、四「大眾同聲」下請分、五「爾時普賢菩薩承佛神力已」下明本分、六「爾時普賢從定」下辨起分、七「爾時普賢菩薩欲令眾歡喜」下明其說分。文分二：初廣集說儀、二「如此四天下已」下結通平等。初文有四：初放光、二集眾、三示眾令知說法者、四「於彼有蓮華生」下顯說儀則。次放光有二意：一現相表實、二起其信心。此文二意，通下會耳。因此放初光，即明諸會放光、集眾、偈頌三義不同，此即十中第五番也。集眾說偈對文辨。諸會序內顯解行法及德位淺深不同，但第六七八三會無放光集眾。所以第六不放者，凡放光表往來眾集等，地前世間故有往還；地上證體無漏盡其性，處無可攝聚在異處也，但可共加顯深方說也。七八不放者，起光本顯為集眾彰法，後二法已先顯，今依修行，故不假也。然彼第八會正說中放光者，為明果德攝益分齊，不為集眾也。又第七會證行境界法，唯相應辨，信非言事能證成，故無光及眾集耳。又初會光為集眾證經；二〈光覺品〉顯所依法淺深，通下為則；三第三會已去三會光，為顯當位得理分齊。又問：第六會放光集眾俱無者，欲顯無漏德位不可以事彰故也。放光文分二：初面門是身業、二光中起聲說偈是口業。蓮華藏海因人非及，故須光加方可見也。所以面門放者，表正向教道曠被說故。言面門者，面之正容，非別口也。所以一一齒者，表能對資成功立也。就放光文中有五：初辨所依、次總列十門、三「如是等」下出光眷屬行、四「後一一光」下辨用、五顯光攝益。光十門分三：初六法身正報相、次二明淨土依相、次二明攝化相。頌文十九偈有三：初十歎佛德行善能開覺、次七勸詣導師興其供養往佛所也、次二重歎佛德用內證諦海生物勝欲。就第二集新眾文中，先明諸會有無二；次分文有無四：一有無、二來處遠近、三本處佛號及菩薩名不等、四供養多少。有無者，唯他化天說十地及重會，此二無新眾。有四意眾集：一為表所攝機、二為證法、三為興供養、四明眾圓集如是等，所以可知。其第八會定後集者，表知識方便善巧，令自他入於法界，不為顯法。亦可為顯攝他用，非證自義，仍是眾集為證法耳。二辨來眾遠近者，十百千等如文，餘義對文釋。集眾有四相：一處名彰
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法相、二佛名顯解、三菩薩名明位始終、四座名辨攝法利用。此但局新眾，餘即通也。就十方新眾，文有五：一圓眾來此；二「如是等」下總結；三「菩薩次第坐」下各顯已所得法門，顯有化德；四「念念中於一一世界」下明緣起力用自在化物；五明說偈。初文十中各有七分：一處海、二佛剎、三佛名、四彼菩薩名為某佛開覺、五與侍俱來、六興供具供佛、七各據本方坐。第二結文十億佛剎等有十億菩薩來者，此是國土海體同不別。此眾生土名字不同者，為表果德普通，攝益現法差別不同故也。第三有六：一坐已、二毛孔出光、三光中出菩薩、四菩薩方便周遍諸塵、五一一塵中有佛剎、六一一剎中有佛現。此是實事，非化權也。次第四文有三：初辨所化生；二「以夢自在法門」下辨能化之法，初辨、次結；三「於一念頃」下辨化成益。就成益，文有六句：一益人天、二益內凡、三益成十果向、四益令成十迴向已還、五益令得七地已還、六益成八地已上。五頌文有二：初十偈頌前十方菩薩久修勝行赴此、後十偈頌前次第坐下及益生文。前十中分三：初二偈辨菩薩自德、次有五偈辨能拔生離苦、次有三偈由德成故能遍遊十方佛所顯其殊能、後十偈通頌上坐已下所得法門化德等文也，餘相可知。第三佛示普賢使知說法者，令眾敬請，文有四：一辨放光益意；次正放光，此有五句可知；三光所照處正示；四從足下入攝用歸本，顯因果二融。第四出蓮華及菩薩顯說儀中有三：初於場處華出，亦可相輪，此有七句，此顯攝化分齊；二從佛眉間出一大菩薩，約人顯教；三說偈讚歎，明教分齊。就第二出菩薩中有七：初辨處；二明所出人；三列名；四眷屬；五出已敬繞坐；六退坐有二；七「成就」下歎所出人德，此有四句。第三偈有二：初勝音說六偈，歎佛化身應器自在，及顯法分齊，即顯教聲德。二師子焰光奮迅說十七偈，總歎盧舍那及普賢能同諸佛，及辨轉法輪相也，即顯教威耳。初頌分三：初二明化身充滿法界現生前意、次二現用說法亦教分齊、次二威德難思。第二奮迅音菩薩偈內，初三辨盧舍那自在轉法輪；次十四偈明三業轉，即緣具也，此明約緣顯三種法輪。初文有四：初半總顯、二半辨輪體、三一行明所應方處隨轉、四一行明義相耳。法輪有四種：一教、二行、三理、四事也。問：此轉法輪與三乘三轉十二行輪何別？答：此但一轉成其十行，所謂一轉無盡轉，廣如下說。又《佛本行經》云「佛於箕宿月初十五日內，十二日昃過半人影難勝時北面坐，於鬼宿及房宿時轉梵法輪也。」就第二中，初六偈明意業化、次四偈辨身業化、次四偈
法相、二佛名顯解、三菩薩名明位始終、四座名辨攝法利用。此但局新眾，餘即通也。就十方新眾，文有五：一圓眾來此；二「如是等」下總結；三「菩薩次第坐」下各顯已所得法門，顯有化德；四「念念中於一一世界」下明緣起力用自在化物；五明說偈。初文十中各有七分：一處海、二佛剎、三佛名、四彼菩薩名為某佛開覺、五與侍俱來、六興供具供佛、七各據本方坐。第二結文十億佛剎等有十億菩薩來者，此是國土海體同不別。此眾生土名字不同者，為表果德普通，攝益現法差別不同故也。第三有六：一坐已、二毛孔出光、三光中出菩薩、四菩薩方便周遍諸塵、五一一塵中有佛剎、六一一剎中有佛現。此是實事，非化權也。次第四文有三：初辨所化生；二「以夢自在法門」下辨能化之法，初辨、次結；三「於一念頃」下辨化成益。就成益，文有六句：一益人天、二益內凡、三益成十果向、四益令成十迴向已還、五益令得七地已還、六益成八地已上。五頌文有二：初十偈頌前十方菩薩久修勝行赴此、後十偈頌前次第坐下及益生文。前十中分三：初二偈辨菩薩自德、次有五偈辨能拔生離苦、次有三偈由德成故能遍遊十方佛所顯其殊能、後十偈通頌上坐已下所得法門化德等文也，餘相可知。第三佛示普賢使知說法者，令眾敬請，文有四：一辨放光益意；次正放光，此有五句可知；三光所照處正示；四從足下入攝用歸本，顯因果二融。第四出蓮華及菩薩顯說儀中有三：初於場處華出，亦可相輪，此有七句，此顯攝化分齊；二從佛眉間出一大菩薩，約人顯教；三說偈讚歎，明教分齊。就第二出菩薩中有七：初辨處；二明所出人；三列名；四眷屬；五出已敬繞坐；六退坐有二；七「成就」下歎所出人德，此有四句。第三偈有二：初勝音說六偈，歎佛化身應器自在，及顯法分齊，即顯教聲德。二師子焰光奮迅說十七偈，總歎盧舍那及普賢能同諸佛，及辨轉法輪相也，即顯教威耳。初頌分三：初二明化身充滿法界現生前意、次二現用說法亦教分齊、次二威德難思。第二奮迅音菩薩偈內，初三辨盧舍那自在轉法輪；次十四偈明三業轉，即緣具也，此明約緣顯三種法輪。初文有四：初半總顯、二半辨輪體、三一行明所應方處隨轉、四一行明義相耳。法輪有四種：一教、二行、三理、四事也。問：此轉法輪與三乘三轉十二行輪何別？答：此但一轉成其十行，所謂一轉無盡轉，廣如下說。又《佛本行經》云「佛於箕宿月初十五日內，十二日昃過半人影難勝時北面坐，於鬼宿及房宿時轉梵法輪也。」就第二中，初六偈明意業化、次四偈辨身業化、次四偈
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辨口業化。又釋有七：初二總辨因果起化分量、二有二辨身業、三有二明其口業、四有二明意業、次二重辨身分齊、次二重口、次二重意。二明三昧分法體，即敬承佛力，受加以發起。於內有二：一約諸會料簡、二釋文。料簡分四，即第六番也。一有無者，入定為表法深，唯第二會所對機淺，法不可深故。又是住方便無自位體，故不入定，法對機位故也。二重入不重入者，初會義重，餘會無也。亦可不重為此，本分定中說故，所以下別釋耳。三因果體別者，第一第七及八明是佛定，三四五六并菩薩定。何為者，初為無垢如藏是淨體，故入淨藏定。第七會自利果行成熟，故入佛華嚴定。此語望化主。若就行者修因華嚴果故，為修從始故重普光。第八法界解脫利他果滿，故佛自入師子奮迅定，此亦約化主。若就修行，表因人操境建志立身故。又此三會所顯法並通因果，故入果定耳。中間四會入因定，對文方釋。四能入人異者，七處入定中，前六會明菩薩入，為彰分契理故，亦明踊悅因人。第八佛自入定者，明法界解脫究竟果體唯佛能窮故，亦可舉佛顯法際故，又對佛顯諸人所知分齊故。餘意在下辨。次依文釋，分三：初辨普賢入淨藏定；二照諸佛無礙，此中智斷分二也；三「於此已」下辨等諸佛所得定也，亦可結通也。第三「入是三昧」下明佛加分，文二：一因是料簡諸會加被差別，即第七番也；二釋文。料簡有二：一辨有無、二辨諸佛遠近及多少名字有異。有無者，二七八會不明諸佛加何為。凡加被為果攝益，令下位下智得力，堪說上法及勝進起行。第二辨機，初不定，防其進退，故不入定，以表法決深故。又人不入定，審見法，故不加也。第七會有二：一即此會行所依法與前不異故、二明行者起修麁細不定故也。第八會辨佛自入三昧，法界解脫之果大周圓極，故不假加。次佛名不同者，顯德差別也。次依文釋，分三：初口加與辨及加所為、二「爾時一切諸佛與」下明意加與智、三「爾時十方」下明身加摩頂與其無畏。又此文分二：初辨入定故加；二「所謂」下辨加所為，即是加相。初文有三：一為加故諸佛現身、二「彼諸如來」下讚入深定有力能說、三「是皆」下明加讚所由也。口加文中分三：一總、次二句辨自他行體、次七句明利他行用。意加分三：初一總、次別辨十智、三「何以故」下釋成。初十智文，前三自利、後七利他，此與下十智多同。何故，既說果德，佛不自說者，此為表勝果下因堪剋故，又普賢得定故、長子故、眾首故、盡盧舍那佛願底故、本願故也，又自善根力故。准下，於此應有摩頂已即出，今略無出，下始
辨口業化。又釋有七：初二總辨因果起化分量、二有二辨身業、三有二明其口業、四有二明意業、次二重辨身分齊、次二重口、次二重意。二明三昧分法體，即敬承佛力，受加以發起。於內有二：一約諸會料簡、二釋文。料簡分四，即第六番也。一有無者，入定為表法深，唯第二會所對機淺，法不可深故。又是住方便無自位體，故不入定，法對機位故也。二重入不重入者，初會義重，餘會無也。亦可不重為此，本分定中說故，所以下別釋耳。三因果體別者，第一第七及八明是佛定，三四五六并菩薩定。何為者，初為無垢如藏是淨體，故入淨藏定。第七會自利果行成熟，故入佛華嚴定。此語望化主。若就行者修因華嚴果故，為修從始故重普光。第八法界解脫利他果滿，故佛自入師子奮迅定，此亦約化主。若就修行，表因人操境建志立身故。又此三會所顯法並通因果，故入果定耳。中間四會入因定，對文方釋。四能入人異者，七處入定中，前六會明菩薩入，為彰分契理故，亦明踊悅因人。第八佛自入定者，明法界解脫究竟果體唯佛能窮故，亦可舉佛顯法際故，又對佛顯諸人所知分齊故。餘意在下辨。次依文釋，分三：初辨普賢入淨藏定；二照諸佛無礙，此中智斷分二也；三「於此已」下辨等諸佛所得定也，亦可結通也。第三「入是三昧」下明佛加分，文二：一因是料簡諸會加被差別，即第七番也；二釋文。料簡有二：一辨有無、二辨諸佛遠近及多少名字有異。有無者，二七八會不明諸佛加何為。凡加被為果攝益，令下位下智得力，堪說上法及勝進起行。第二辨機，初不定，防其進退，故不入定，以表法決深故。又人不入定，審見法，故不加也。第七會有二：一即此會行所依法與前不異故、二明行者起修麁細不定故也。第八會辨佛自入三昧，法界解脫之果大周圓極，故不假加。次佛名不同者，顯德差別也。次依文釋，分三：初口加與辨及加所為、二「爾時一切諸佛與」下明意加與智、三「爾時十方」下明身加摩頂與其無畏。又此文分二：初辨入定故加；二「所謂」下辨加所為，即是加相。初文有三：一為加故諸佛現身、二「彼諸如來」下讚入深定有力能說、三「是皆」下明加讚所由也。口加文中分三：一總、次二句辨自他行體、次七句明利他行用。意加分三：初一總、次別辨十智、三「何以故」下釋成。初十智文，前三自利、後七利他，此與下十智多同。何故，既說果德，佛不自說者，此為表勝果下因堪剋故，又普賢得定故、長子故、眾首故、盡盧舍那佛願底故、本願故也，又自善根力故。准下，於此應有摩頂已即出，今略無出，下始
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明出，及益意可知耳。因此明諸會出定說法不同，即第八番也。先辨起定不同。諸會說法，對文方辨。第八有入無出，表入法界無返故。第二會出入俱無。初會文不定也，亦可真俗雙觀，或文家交錯，餘會具出入耳。第四段菩薩同聲重請普賢，即請分。文分二：初少長行怪不說意，生後請文。普賢為先唯自眾請，未新舊共請，請不滿故不說耳。頌請二十偈，分二：初歎德請、二下二偈結請。前文有五：初二辨普賢久諸佛所修諸願行，應依大願為眾即說；次四辨普賢常見諸佛在塵道中，應同示說，故今應說；次六辨普賢久成定力遍知器海，能廣為說，應同於彼，願為眾說；次四辨普賢三業，能雲雨利他，何故不說；次二正舉性報二土是十力修得，勸應機為說；下二結請。所以唯十地內具加請者，為成因證行法，餘即不爾也。
明出，及益意可知耳。因此明諸會出定說法不同，即第八番也。先辨起定不同。諸會說法，對文方辨。第八有入無出，表入法界無返故。第二會出入俱無。初會文不定也，亦可真俗雙觀，或文家交錯，餘會具出入耳。第四段菩薩同聲重請普賢，即請分。文分二：初少長行怪不說意，生後請文。普賢為先唯自眾請，未新舊共請，請不滿故不說耳。頌請二十偈，分二：初歎德請、二下二偈結請。前文有五：初二辨普賢久諸佛所修諸願行，應依大願為眾即說；次四辨普賢常見諸佛在塵道中，應同示說，故今應說；次六辨普賢久成定力遍知器海，能廣為說，應同於彼，願為眾說；次四辨普賢三業，能雲雨利他，何故不說；次二正舉性報二土是十力修得，勸應機為說；下二結請。所以唯十地內具加請者，為成因證行法，餘即不爾也。
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之上)二十四
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乙巳歲分司大藏都監開板
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之下)
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終南山至相寺沙門智儼述
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第五正本宗答文。大分為二：初觀五海等明其本分；二明十智，即五海之智。初文有二：一明承佛神力，顯不自力能入；二正觀五海，審察其法。今此通說興教所為，有十義：一成佛本願，故名諸佛本願經。以此準之。二成菩薩本願，可知。三利益時機，可知。四末代見聞益，可知。五欲顯本有理及明修成因果二行。六辨因果二位增微不同，如因中果、果中因者是，及明初麁次細等。七明行位相對辨通局，此望同時可知。八因果行位前後通局不同。九辨修德相成之相。十欲顯阿含教輪圓淨，及約時事顯真應二行相。此可思之。依尋下文八會通有十義，至下會文可亦準之。若橫取文，相顯可知。世界海者，答上世界海，為淨土行成眾生住處。眾生海者，所化生也。答上眾生海。法界業海者，業用也，成下法身耳。欲樂諸根海者，通答上因行二句。三世諸佛海者，辨佛化用廣周，答上三身十二句及化用中六句。亦可此六句屬上諸根海，但心境界異，以相顯根耳。亦可相即入業用海。二十智者，分五：一告、二列名、三結難思、四許說、五明說意耳。即上佛所與十智，今歎能顯深法故也。亦少有不同者，對根別擬故異耳。佛子者，有五義，如論。十智者，一世界成敗清淨智，答上果問中佛世界一問。二眾生界起智，答上果問中所化眾生海一句。三法界智，答上能化法藥一句。四如來自在下，答上三身德十二句。此一句即答上法身中佛地佛持等三句。次淨轉法輪智，答上佛行一句。次力無畏不共法智，答上報佛中佛力佛勝法示現菩提等三句。次光明讚歎音聲智，答上佛光明一句。次三種教化智，答上佛眼耳佛智海等三輪化佛德。次三昧法門不壞智，答上報佛三昧，以果德體故別答之。次如來自在智，答上化用德中佛海等六句。下廣文，隨相準釋上五海。初世界海十智中世界成壞智，亦可通說下廣答也。此之十智，即三世間智：一器世間、二眾生世間、第三第四智正覺。次願轉法輪智，說前三世間行。六力無畏不共智，依法成治，行力治魔，無畏治外道，不共治二乘。七光明音聲智，以佛事善成讚揚三寶。第八三種教化智，興隆三寶使不斷絕。第九三昧法門不壞智，明證智。十如來種種自在智，即後得智。又此說前一海即具十智耳，以智法正助各相成故。為五海依下三世間轉成十身，法相似故。「如是」下，三結歎難說聞。四「我當」下顯承力方許說。五「欲令」下明說意。又義言觀佛五海十智說自十智。又通觀因地五海十智說自十智，為起說方便智與本法施設不同故。又亦可下別辨文中論土者是知習境也，此可思準之，亦可唯佛地耳。又
第五正本宗答文。大分為二：初觀五海等明其本分；二明十智，即五海之智。初文有二：一明承佛神力，顯不自力能入；二正觀五海，審察其法。今此通說興教所為，有十義：一成佛本願，故名諸佛本願經。以此準之。二成菩薩本願，可知。三利益時機，可知。四末代見聞益，可知。五欲顯本有理及明修成因果二行。六辨因果二位增微不同，如因中果、果中因者是，及明初麁次細等。七明行位相對辨通局，此望同時可知。八因果行位前後通局不同。九辨修德相成之相。十欲顯阿含教輪圓淨，及約時事顯真應二行相。此可思之。依尋下文八會通有十義，至下會文可亦準之。若橫取文，相顯可知。世界海者，答上世界海，為淨土行成眾生住處。眾生海者，所化生也。答上眾生海。法界業海者，業用也，成下法身耳。欲樂諸根海者，通答上因行二句。三世諸佛海者，辨佛化用廣周，答上三身十二句及化用中六句。亦可此六句屬上諸根海，但心境界異，以相顯根耳。亦可相即入業用海。二十智者，分五：一告、二列名、三結難思、四許說、五明說意耳。即上佛所與十智，今歎能顯深法故也。亦少有不同者，對根別擬故異耳。佛子者，有五義，如論。十智者，一世界成敗清淨智，答上果問中佛世界一問。二眾生界起智，答上果問中所化眾生海一句。三法界智，答上能化法藥一句。四如來自在下，答上三身德十二句。此一句即答上法身中佛地佛持等三句。次淨轉法輪智，答上佛行一句。次力無畏不共法智，答上報佛中佛力佛勝法示現菩提等三句。次光明讚歎音聲智，答上佛光明一句。次三種教化智，答上佛眼耳佛智海等三輪化佛德。次三昧法門不壞智，答上報佛三昧，以果德體故別答之。次如來自在智，答上化用德中佛海等六句。下廣文，隨相準釋上五海。初世界海十智中世界成壞智，亦可通說下廣答也。此之十智，即三世間智：一器世間、二眾生世間、第三第四智正覺。次願轉法輪智，說前三世間行。六力無畏不共智，依法成治，行力治魔，無畏治外道，不共治二乘。七光明音聲智，以佛事善成讚揚三寶。第八三種教化智，興隆三寶使不斷絕。第九三昧法門不壞智，明證智。十如來種種自在智，即後得智。又此說前一海即具十智耳，以智法正助各相成故。為五海依下三世間轉成十身，法相似故。「如是」下，三結歎難說聞。四「我當」下顯承力方許說。五「欲令」下明說意。又義言觀佛五海十智說自十智。又通觀因地五海十智說自十智，為起說方便智與本法施設不同故。又亦可下別辨文中論土者是知習境也，此可思準之，亦可唯佛地耳。又
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亦可地前人說是智習境，地上菩薩及果人說是證非習也。第六起分，文分二：初辨起益、二毛孔讚歎。初文分二：一正起主伴定，有二句：初起定、二不壞本體。二「一切三世三昧」下辨起定益用，有二：初內益、二「動地」下外事益，有三，動地及二益也。初用，文二：一此眾益、二「如此」下他方益。此眾益有四：一得定、二得內方便、三得外用辨智、四得大悲願行。第二毛孔偈讚普賢德，文十四偈，即是加讚光也。分二：初八明普賢菩薩自在盡佛源底、次六偈明普賢應化及土普應眾生自在成義。前八中，初三身業自在、次一口業自在、次一行意業自在、次三總歎三業自在盡佛境界。第七菩薩令眾增喜敬，文即說分，有二：初令眾喜即授說方便、二正與法。初文分二：初長行明重欲說意、二正說偈令喜也。偈文分五：初十約佛歎德用深廣；二「普賢菩薩」下四，明普賢善入能廣利物；三「無量」下二，推功在佛；四「一切剎土」下二，釋普賢益其功在佛意；五有二，結德勸聽，許說在當。初文分四：初二總歎；次二歎佛功用；次四舉眾生界及法難思，復能遍攝促入；次二舉法利益。第二文有二：初二普賢善入、次二明普賢利物勝能。普眼者，具五眼自在智故普也。又具十眼也，理量等知，故云普耳。
亦可地前人說是智習境，地上菩薩及果人說是證非習也。第六起分，文分二：初辨起益、二毛孔讚歎。初文分二：一正起主伴定，有二句：初起定、二不壞本體。二「一切三世三昧」下辨起定益用，有二：初內益、二「動地」下外事益，有三，動地及二益也。初用，文二：一此眾益、二「如此」下他方益。此眾益有四：一得定、二得內方便、三得外用辨智、四得大悲願行。第二毛孔偈讚普賢德，文十四偈，即是加讚光也。分二：初八明普賢菩薩自在盡佛源底、次六偈明普賢應化及土普應眾生自在成義。前八中，初三身業自在、次一口業自在、次一行意業自在、次三總歎三業自在盡佛境界。第七菩薩令眾增喜敬，文即說分，有二：初令眾喜即授說方便、二正與法。初文分二：初長行明重欲說意、二正說偈令喜也。偈文分五：初十約佛歎德用深廣；二「普賢菩薩」下四，明普賢善入能廣利物；三「無量」下二，推功在佛；四「一切剎土」下二，釋普賢益其功在佛意；五有二，結德勸聽，許說在當。初文分四：初二總歎；次二歎佛功用；次四舉眾生界及法難思，復能遍攝促入；次二舉法利益。第二文有二：初二普賢善入、次二明普賢利物勝能。普眼者，具五眼自在智故普也。又具十眼也，理量等知，故云普耳。
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次第二正說廣文。諸會能說人異者，唯〈阿僧祇〉、〈小相〉二品佛自說，餘品別人說也。依《大論》，說有五，一佛、二弟子、三神仙、四諸天、五變化，此據出聲名句味。若望授與，即通情與非情。又有五種說，如下文也。就文分二：初廣出世界體相，即答上果德二十一問；二「乃往過去」下，答上二問因法。初文分三：一總明世界因緣等莊嚴十種事義；二「爾時普賢菩薩欲分別」下，明此世界海集起因緣之狀相；三「法界不可壞」下，以偈頌上二段文。問：何故本分觀海說智，此說分廢智說海而不具明，但論世界海者，何也？答：此為立文者但成信解智而未盡海源。又世界由智成，說海即是智。復此略明，顯互為詮相故也。又此說由是方便相故，即是智也，此須思之。初文分二：一列十名、二別解。總列十名莊嚴文分四：初舉數并引證、二列十名、三結體、四引餘世界塵等莊嚴具成。二別十中，後一初一列名不釋。何故爾？由說通餘九。今約不明，欲成蓮華世界，略不明壞。亦可成即壞也。凡依三乘淨土，有四種：一性、二報、三事、四化可知。若依此部，一乘但有二種，謂世界海及國土海。或十種，如下瞿夷說。今將此十名，對《攝論》十八相圓淨對辨同異。彼文攝佛別住處合有十九也，佛別住大寶重閣，上已明故，此中略無，即是彼論別住處也。今此起具因緣，是彼因圓淨，亦通第一色相淨及三量圓淨，故偈云「眾寶成及無邊際」故知。文中分二：初長行、次偈頌。諸偈皆爾。長行分四，可知。三別中有八：一佛神力即勝進力，攝成即佛後智也；二緣起理然；三是因得；四行業果感；五普行攝成；六共因所得，為生取土攝成故；七是佛依果；八普願所感。偈有二十，文有三：初一總、次十八以廣顯略、三後一偈結之。第二住中三十半偈，初八明土相、二二十偈廣顯事安住義、三有二行半五字偈顯因陀羅安住相。第三形偈中有三：初三行廣顯形、二四字偈下六頌土因、三「一切業海」下八半辨因陀羅住持。第四體內十偈以廣顯略可知。第五莊嚴中二十偈亦以廣顯略可知。第六清淨十八偈中亦以廣顯略可知。第七佛出世二十偈中有二：初四辨佛出世、次第二廣明利益可知。第八劫，文略無頌耳。
次第二正說廣文。諸會能說人異者，唯〈阿僧祇〉、〈小相〉二品佛自說，餘品別人說也。依《大論》，說有五，一佛、二弟子、三神仙、四諸天、五變化，此據出聲名句味。若望授與，即通情與非情。又有五種說，如下文也。就文分二：初廣出世界體相，即答上果德二十一問；二「乃往過去」下，答上二問因法。初文分三：一總明世界因緣等莊嚴十種事義；二「爾時普賢菩薩欲分別」下，明此世界海集起因緣之狀相；三「法界不可壞」下，以偈頌上二段文。問：何故本分觀海說智，此說分廢智說海而不具明，但論世界海者，何也？答：此為立文者但成信解智而未盡海源。又世界由智成，說海即是智。復此略明，顯互為詮相故也。又此說由是方便相故，即是智也，此須思之。初文分二：一列十名、二別解。總列十名莊嚴文分四：初舉數并引證、二列十名、三結體、四引餘世界塵等莊嚴具成。二別十中，後一初一列名不釋。何故爾？由說通餘九。今約不明，欲成蓮華世界，略不明壞。亦可成即壞也。凡依三乘淨土，有四種：一性、二報、三事、四化可知。若依此部，一乘但有二種，謂世界海及國土海。或十種，如下瞿夷說。今將此十名，對《攝論》十八相圓淨對辨同異。彼文攝佛別住處合有十九也，佛別住大寶重閣，上已明故，此中略無，即是彼論別住處也。今此起具因緣，是彼因圓淨，亦通第一色相淨及三量圓淨，故偈云「眾寶成及無邊際」故知。文中分二：初長行、次偈頌。諸偈皆爾。長行分四，可知。三別中有八：一佛神力即勝進力，攝成即佛後智也；二緣起理然；三是因得；四行業果感；五普行攝成；六共因所得，為生取土攝成故；七是佛依果；八普願所感。偈有二十，文有三：初一總、次十八以廣顯略、三後一偈結之。第二住中三十半偈，初八明土相、二二十偈廣顯事安住義、三有二行半五字偈顯因陀羅安住相。第三形偈中有三：初三行廣顯形、二四字偈下六頌土因、三「一切業海」下八半辨因陀羅住持。第四體內十偈以廣顯略可知。第五莊嚴中二十偈亦以廣顯略可知。第六清淨十八偈中亦以廣顯略可知。第七佛出世二十偈中有二：初四辨佛出世、次第二廣明利益可知。第八劫，文略無頌耳。
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次第二廣開示成立世界海因緣狀相。文中有四：一辨普賢重分別意；二明淨土因有三，謂時、緣、行等也；三辨相成；四常說法處，結處屬人也。此中事狀廣說，餘理行教等略說，可思之。
次第二廣開示成立世界海因緣狀相。文中有四：一辨普賢重分別意；二明淨土因有三，謂時、緣、行等也；三辨相成；四常說法處，結處屬人也。此中事狀廣說，餘理行教等略說，可思之。
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第三文有三：初明風輪上香水海，辨本末相成。二「香水海上」已下，復持世界性，顯重成義。三「彼眾香水中」下，復持向上十二佛國等七世界性，明分齊義。就初中有七子段：一風等地，通是本。二寶王地。三「有斫迦羅」下明有寶王映現受用如意。四「大地處」下明地上有小香水海等。五明香河遶香海廣作利益。六明河中有寶樹莊嚴。七有少長行。一一境界有塵數莊嚴，亦可結分齊耳。諸文並有二：初長行、次偈頌。第一風本末中五：一風、二水、三華、四世界金剛、五金剛山。風文有三，謂一總、二別、三結等。二別中有十重風耳。偈文有二十，但明用相，略不辨持。文有五：一有七辨因住持嚴，亦頌前文；次五佛德圓周十方；次一明此土窮因陀羅網體；次六明佛事隨心自在大用；次一辨具普賢智行得見聞此土。次金剛地文有五：初寶地、二地上海、三眾寶、四金剛地出生寶、五光明。頌中十七：初九頌上五句，由佛力故；次八法輪及佛充遍十方，即地用也。九中，初三頌上圓珠地、次一頌金剛地、次一頌寶莊嚴、次二頌海、次二頌光明。斫迦羅，此云輪也。八中分二：初四身業體、次四辨用。三摩尼寶王映中有五句。頌中二十偈：初三就地以明映淨、次五頌華、四頌雲、次二頌剎莊嚴、次四明此世界。「十方菩薩常來不絕」下，明修普賢行得入無邊佛剎。四明地上香海中，初總中有十四句。別頌二十，頌上妙寶香等廣作佛事。五河中有二：初長行、次偈頌。長行有四，可知。頌有二十：初十二頌河體及光明；次八廣佛圓極自在；六寶樹，文有五，可知。頌有四，偈有二：初二明果行自在、次二明因行自在。七「當知」下明世界清淨莊嚴及結也。
第三文有三：初明風輪上香水海，辨本末相成。二「香水海上」已下，復持世界性，顯重成義。三「彼眾香水中」下，復持向上十二佛國等七世界性，明分齊義。就初中有七子段：一風等地，通是本。二寶王地。三「有斫迦羅」下明有寶王映現受用如意。四「大地處」下明地上有小香水海等。五明香河遶香海廣作利益。六明河中有寶樹莊嚴。七有少長行。一一境界有塵數莊嚴，亦可結分齊耳。諸文並有二：初長行、次偈頌。第一風本末中五：一風、二水、三華、四世界金剛、五金剛山。風文有三，謂一總、二別、三結等。二別中有十重風耳。偈文有二十，但明用相，略不辨持。文有五：一有七辨因住持嚴，亦頌前文；次五佛德圓周十方；次一明此土窮因陀羅網體；次六明佛事隨心自在大用；次一辨具普賢智行得見聞此土。次金剛地文有五：初寶地、二地上海、三眾寶、四金剛地出生寶、五光明。頌中十七：初九頌上五句，由佛力故；次八法輪及佛充遍十方，即地用也。九中，初三頌上圓珠地、次一頌金剛地、次一頌寶莊嚴、次二頌海、次二頌光明。斫迦羅，此云輪也。八中分二：初四身業體、次四辨用。三摩尼寶王映中有五句。頌中二十偈：初三就地以明映淨、次五頌華、四頌雲、次二頌剎莊嚴、次四明此世界。「十方菩薩常來不絕」下，明修普賢行得入無邊佛剎。四明地上香海中，初總中有十四句。別頌二十，頌上妙寶香等廣作佛事。五河中有二：初長行、次偈頌。長行有四，可知。頌有二十：初十二頌河體及光明；次八廣佛圓極自在；六寶樹，文有五，可知。頌有四，偈有二：初二明果行自在、次二明因行自在。七「當知」下明世界清淨莊嚴及結也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第二風所持香海上別持不可說佛剎世界性住。此中有二：初長行、次偈頌。初文分三：初總明佛剎、二「或有」下別明住。三「或須彌」下明世界形。頌有二十，頌前長行中第二文。初一頌淨土性相、次三略頌住、次五頌形相莊嚴、次二明約業淺深顯土優劣、次三總顯優劣作入深方便、次二辨成、次四明能成方便功力。
第二風所持香海上別持不可說佛剎世界性住。此中有二：初長行、次偈頌。初文分三：初總明佛剎、二「或有」下別明住。三「或須彌」下明世界形。頌有二十，頌前長行中第二文。初一頌淨土性相、次三略頌住、次五頌形相莊嚴、次二明約業淺深顯土優劣、次三總顯優劣作入深方便、次二辨成、次四明能成方便功力。
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三明向上持世界，文有四子句：初牒上香海河等并列名、二明所出蓮華、三明華所持十二佛國海七世界性。四「如是」下結等餘方。此有二，可知。若依下瞿夷文內，除三千界外有十世界：一性、二海、三輪、四圓滿、五分別、六旋、七轉、八蓮華、九須彌、十相。又義言此十界互為首，餘九莊嚴，成一百句。今此世界，或是蓮華、或是海，餘者共嚴也，可準思之。世界成相雖有眾多，義由難解，所以知耶。依此經文更有剎名，不知是何？今依一義，此剎非是如上諸相，由說佛剎無上諸相高下別故。依佛取處名剎名土，即無別異高下。若約眾生取土，即有諸相高下，文言「常轉法輪處」者，約眾生說也。若依此解，文少可尋。又《大論》中第五十卷內，「復次三千大千世界名一世界，一時起一時滅。如是等十方如恒河沙等世界是一佛世界，如是一佛世界數如恒河沙等世界是一佛世界海，如是佛世界海數如十方恒河沙世界是佛世界種，如是世界種十方無量是名一佛世界，於一切世界中取如是分是名一佛所度之分(此約三乘說)。」又《大經》本中十種世界：一世界性，是同類義。二世界海，色類多義，復深廣義。三世界輪，齊用義故。四世界圓滿，具德義故。五世界分別，是不雜義。六世界旋，是正旋義。七世界轉，側轉義。八世界蓮華，敷發義。九世界須彌，是勝妙義。十世界相，是形貌義。何故說十？欲顯無量故。問：何故一中具見一切土？答：為修行者居自報土各各不同，佛攝眾生所現世界及佛土等，似彼報土引諸眾生，仍攝佛境盡，故使然也。又問：何故《大論》明世界海與此經不同？答：彼為三乘人方便漸釋，故不同也。
三明向上持世界，文有四子句：初牒上香海河等并列名、二明所出蓮華、三明華所持十二佛國海七世界性。四「如是」下結等餘方。此有二，可知。若依下瞿夷文內，除三千界外有十世界：一性、二海、三輪、四圓滿、五分別、六旋、七轉、八蓮華、九須彌、十相。又義言此十界互為首，餘九莊嚴，成一百句。今此世界，或是蓮華、或是海，餘者共嚴也，可準思之。世界成相雖有眾多，義由難解，所以知耶。依此經文更有剎名，不知是何？今依一義，此剎非是如上諸相，由說佛剎無上諸相高下別故。依佛取處名剎名土，即無別異高下。若約眾生取土，即有諸相高下，文言「常轉法輪處」者，約眾生說也。若依此解，文少可尋。又《大論》中第五十卷內，「復次三千大千世界名一世界，一時起一時滅。如是等十方如恒河沙等世界是一佛世界，如是一佛世界數如恒河沙等世界是一佛世界海，如是佛世界海數如十方恒河沙世界是佛世界種，如是世界種十方無量是名一佛世界，於一切世界中取如是分是名一佛所度之分(此約三乘說)。」又《大經》本中十種世界：一世界性，是同類義。二世界海，色類多義，復深廣義。三世界輪，齊用義故。四世界圓滿，具德義故。五世界分別，是不雜義。六世界旋，是正旋義。七世界轉，側轉義。八世界蓮華，敷發義。九世界須彌，是勝妙義。十世界相，是形貌義。何故說十？欲顯無量故。問：何故一中具見一切土？答：為修行者居自報土各各不同，佛攝眾生所現世界及佛土等，似彼報土引諸眾生，仍攝佛境盡，故使然也。又問：何故《大論》明世界海與此經不同？答：彼為三乘人方便漸釋，故不同也。
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第三頌上二大段文，有七十偈，大分為九：初二十頌上成壞世界海、次二頌上莊嚴及住世界、次十八頌清淨世界、次五頌體世界、次五頌起具因緣世界、次六頌形世界、次二頌劫世界、次五頌佛出世界、餘七頌說世界。就初二十句內，初十一法說、次九喻說。又此結對染器世界交絡結之。所以者？為欲引下信心顯入上法方便，故此準之。次第二文辨得果之因緣，答前二十三問中一切菩薩所修行兩問。論土因者，如經可知。文中分四：一舉往世佛及土是起因緣；二「佛子彼焰光城中」下辨因人，即童子也；三明見佛得定，即為自分正因；四「彼佛滅後」下明復見佛得定，有二可知，即為勝進因。此文具彰因門理教行事、因果三世、自他主伴、人法因緣、本生記別、普賢法門等具成，可準前取之。又此等何以無重頌偈者？答：凡頌有二，一少攝多義、二異時為後來者。此等若頌，即無上二義，此可思之。初文分四：一明久遠劫數、二「爾時有世界」下明土處、三「時彼林中」下明有道場華座、四「過百歲」下明佛出世。第三見佛得定有四：一「時彼童子」明得定，有二可知；二「時普莊嚴童子」下以定力說偈；三「爾時善慧王」下明王聞偈喜，復更說偈；四「爾時善慧王」下明與勸大眾往佛所。童子偈文有三：初生起、二正頌、三明音分齊。偈中，初四讚佛難聞、次三頌佛慈光益世、次一勸眾詣佛供養。王九偈中，初生起；二正頌偈，初一總勸眾詣佛、次七教令嚴供具、次一教令與眷屬俱供見佛。四往詣佛所，文分四：一往佛所，有二可知；二「爾時如來」下佛為說經；三「爾時童子」下明獲益，即自分中勝進也；四「爾時功德」下辨佛壽命，起後說文。三聞經得定獲益，文分四：一明得定、二童子偈讚令眾得益、三「說是偈時」下正明益相；四佛說偈印成，令發心者心堅固。就童子十偈，初二讚佛法身、次七明佛久修願行今令眾見、後一舉佛德勸菩薩修行。佛偈，文分四：初三歎童子有勇猛力；次四歎普莊嚴大精進力；次一授記，由供佛故成佛；次一引證，勸令勇猛遍諸世界。此中因得定其位者，童子第一見佛，當十信滿心自分；第二聞法，當十信滿心勝進；第三見佛，當解位初心自分；第四聞法，當解位初心增上也。所以知者，以童子所得三昧用比上下諸位經文，是以得知耳。此略無頌。何以竟會不明得益者，有二意：一此經佛初成道總顯法輪體，但表佛有法益在後時，未即利也；二如日初出光照高原，此八會次第益菩薩令其勝進，即是益也。由無中下根故，不別辨益相耳。初會竟訖。
第三頌上二大段文，有七十偈，大分為九：初二十頌上成壞世界海、次二頌上莊嚴及住世界、次十八頌清淨世界、次五頌體世界、次五頌起具因緣世界、次六頌形世界、次二頌劫世界、次五頌佛出世界、餘七頌說世界。就初二十句內，初十一法說、次九喻說。又此結對染器世界交絡結之。所以者？為欲引下信心顯入上法方便，故此準之。次第二文辨得果之因緣，答前二十三問中一切菩薩所修行兩問。論土因者，如經可知。文中分四：一舉往世佛及土是起因緣；二「佛子彼焰光城中」下辨因人，即童子也；三明見佛得定，即為自分正因；四「彼佛滅後」下明復見佛得定，有二可知，即為勝進因。此文具彰因門理教行事、因果三世、自他主伴、人法因緣、本生記別、普賢法門等具成，可準前取之。又此等何以無重頌偈者？答：凡頌有二，一少攝多義、二異時為後來者。此等若頌，即無上二義，此可思之。初文分四：一明久遠劫數、二「爾時有世界」下明土處、三「時彼林中」下明有道場華座、四「過百歲」下明佛出世。第三見佛得定有四：一「時彼童子」明得定，有二可知；二「時普莊嚴童子」下以定力說偈；三「爾時善慧王」下明王聞偈喜，復更說偈；四「爾時善慧王」下明與勸大眾往佛所。童子偈文有三：初生起、二正頌、三明音分齊。偈中，初四讚佛難聞、次三頌佛慈光益世、次一勸眾詣佛供養。王九偈中，初生起；二正頌偈，初一總勸眾詣佛、次七教令嚴供具、次一教令與眷屬俱供見佛。四往詣佛所，文分四：一往佛所，有二可知；二「爾時如來」下佛為說經；三「爾時童子」下明獲益，即自分中勝進也；四「爾時功德」下辨佛壽命，起後說文。三聞經得定獲益，文分四：一明得定、二童子偈讚令眾得益、三「說是偈時」下正明益相；四佛說偈印成，令發心者心堅固。就童子十偈，初二讚佛法身、次七明佛久修願行今令眾見、後一舉佛德勸菩薩修行。佛偈，文分四：初三歎童子有勇猛力；次四歎普莊嚴大精進力；次一授記，由供佛故成佛；次一引證，勸令勇猛遍諸世界。此中因得定其位者，童子第一見佛，當十信滿心自分；第二聞法，當十信滿心勝進；第三見佛，當解位初心自分；第四聞法，當解位初心增上也。所以知者，以童子所得三昧用比上下諸位經文，是以得知耳。此略無頌。何以竟會不明得益者，有二意：一此經佛初成道總顯法輪體，但表佛有法益在後時，未即利也；二如日初出光照高原，此八會次第益菩薩令其勝進，即是益也。由無中下根故，不別辨益相耳。初會竟訖。
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第二會普光堂如來名號品第三
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有四：一釋名、二來意、三宗趣、四分文釋。
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釋名者有二：一處名，普者德普，光者智光，亦可光普。二品名者，名即通名，號者別號。
釋名者有二：一處名，普者德普，光者智光，亦可光普。二品名者，名即通名，號者別號。
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二來意者，此有二意：一會來意、二品來意。何故會來？前舉淨土為所信境、次辨能信心故也。二品來意者，前辨所依土、次土中化主人名故也。
二來意者，此有二意：一會來意、二品來意。何故會來？前舉淨土為所信境、次辨能信心故也。二品來意者，前辨所依土、次土中化主人名故也。
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三宗體者，分別有二：一約人、二約法。人者，化主及助化，各有體相用，如文應知，但局此會。二約法出體者，謂十信行法，後當分別。〈名號品〉以化悲德自在相為宗，亦可是佛國海為宗。
三宗體者，分別有二：一約人、二約法。人者，化主及助化，各有體相用，如文應知，但局此會。二約法出體者，謂十信行法，後當分別。〈名號品〉以化悲德自在相為宗，亦可是佛國海為宗。
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四釋文者，依大光律師云：「前會普賢承力說淨土依果，此下明因行。」此意從會判故也，此為前會果廣而因略，此會因廣而果略故爾也。問：何故因與果同會者？答：計行應別。今但為顯法依人弘，故同一會不分別也。就前三品正報中，初〈名號〉明佛身業、二〈四諦品〉是佛口業、三〈光明覺〉辨佛意業。又亦可〈名號品〉顯土以生信、二〈四諦品〉彰法是寶、三〈光覺品〉顯法增微成下軌則也。
四釋文者，依大光律師云：「前會普賢承力說淨土依果，此下明因行。」此意從會判故也，此為前會果廣而因略，此會因廣而果略故爾也。問：何故因與果同會者？答：計行應別。今但為顯法依人弘，故同一會不分別也。就前三品正報中，初〈名號〉明佛身業、二〈四諦品〉是佛口業、三〈光明覺〉辨佛意業。又亦可〈名號品〉顯土以生信、二〈四諦品〉彰法是寶、三〈光覺品〉顯法增微成下軌則也。
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就〈名號〉大分有二：初辨此會序、二「是時文殊師利」下明其正說。序文分四：初明住處及佛德、二「與十佛國土」下辨所被機及其助化、三「諸菩薩作是念」下明欲請、四「爾時世尊」下辨集餘方新眾以發起。今約長分為定。何者？長分為八：一舉處及化主并歎佛德明顯法因緣、二明所被機、三明陳所疑事、四辨集新眾、五「文殊歎曰快哉」下歎化事甚深成土難測、六〈四諦品〉下教法甚深諦言設則、七〈光覺品〉下許說方便顯法漸次彰其淺深、八〈明難品〉下正陳行儀辨法淺深之狀相也。何意樹堂並說者，為此堂在樹南同處，諸鬼神龍為佛作故爾也。就初歎德，文有二：初辨證性明自利、二「至無礙趣」下辨利他德。自利有五句可知，利他有五可知。二列所被眾。此中有四：一簡大異小、二簡始異終、三簡新異舊、四歎德。就歎德，文有十，分二：初舉二章門；二有八句，四句對前一門也，二二自他利。三時眾請，文有四十四句問。所以此會通問上位及果德者，此會是起行初并復對化主，文次故爾也。亦可此問佛土，非世界海，可思之。問內分三：初十問辨法身三輪果，即生信之境、即先際佛法，即此會答之；次「開示」下有二十問，辨中際佛法，至〈菩薩住處品〉已來答之；次「佛無上」下有十四問，辨後際佛法，訖〈小相品〉已來答之。大光師但作三十三問，即合隨喜等十句總為一問，此最好也。先際內初五問，〈名號品〉答；次二，〈四諦〉答；次一，〈光覺〉答。次「隨佛剎起」等者，明難等，〈三品〉等答。示成正覺，亦〈光覺〉答之，〈賢首品〉亦有答相，亦可並盡〈性起品〉來答之。中際內初三及第五，問位法。第四「十藏十願」下有五，問行法位法可知；十願十自在等，從〈昇忉利天品〉盡〈十地品〉答之；次十定等十四句，從〈十明品〉訖〈菩薩住處品〉答之。後際十三問，〈佛不思議品〉訖〈小相品〉答之；十願，〈十明品〉答。「十自在」下，〈十無盡藏品〉答之；十頂，不見別答，〈十忍品〉答此十定，定即忍也。此由品分故爾，若通即對文當知。第四集新眾，文有二：初明能集，此句文局而義通下會也。二辨所集，即如其像者，一如器像、二如器所對境像。像者，緣集似故、影現故也。即如其像現神通力者，正以果德圓極體融至順、冥津無外緣無不在故，能隨其行別位殊故，顯會相應也。所以放光下〈覺品〉重明者，此為一事表二法故，分文二處也。一為集眾、二為寄法淺深。二辨所集。土同色者，表功德顯外也。佛同智者，內解元也。菩薩，同首也、進行始也。座同蓮華，將成果初也。所以
就〈名號〉大分有二：初辨此會序、二「是時文殊師利」下明其正說。序文分四：初明住處及佛德、二「與十佛國土」下辨所被機及其助化、三「諸菩薩作是念」下明欲請、四「爾時世尊」下辨集餘方新眾以發起。今約長分為定。何者？長分為八：一舉處及化主并歎佛德明顯法因緣、二明所被機、三明陳所疑事、四辨集新眾、五「文殊歎曰快哉」下歎化事甚深成土難測、六〈四諦品〉下教法甚深諦言設則、七〈光覺品〉下許說方便顯法漸次彰其淺深、八〈明難品〉下正陳行儀辨法淺深之狀相也。何意樹堂並說者，為此堂在樹南同處，諸鬼神龍為佛作故爾也。就初歎德，文有二：初辨證性明自利、二「至無礙趣」下辨利他德。自利有五句可知，利他有五可知。二列所被眾。此中有四：一簡大異小、二簡始異終、三簡新異舊、四歎德。就歎德，文有十，分二：初舉二章門；二有八句，四句對前一門也，二二自他利。三時眾請，文有四十四句問。所以此會通問上位及果德者，此會是起行初并復對化主，文次故爾也。亦可此問佛土，非世界海，可思之。問內分三：初十問辨法身三輪果，即生信之境、即先際佛法，即此會答之；次「開示」下有二十問，辨中際佛法，至〈菩薩住處品〉已來答之；次「佛無上」下有十四問，辨後際佛法，訖〈小相品〉已來答之。大光師但作三十三問，即合隨喜等十句總為一問，此最好也。先際內初五問，〈名號品〉答；次二，〈四諦〉答；次一，〈光覺〉答。次「隨佛剎起」等者，明難等，〈三品〉等答。示成正覺，亦〈光覺〉答之，〈賢首品〉亦有答相，亦可並盡〈性起品〉來答之。中際內初三及第五，問位法。第四「十藏十願」下有五，問行法位法可知；十願十自在等，從〈昇忉利天品〉盡〈十地品〉答之；次十定等十四句，從〈十明品〉訖〈菩薩住處品〉答之。後際十三問，〈佛不思議品〉訖〈小相品〉答之；十願，〈十明品〉答。「十自在」下，〈十無盡藏品〉答之；十頂，不見別答，〈十忍品〉答此十定，定即忍也。此由品分故爾，若通即對文當知。第四集新眾，文有二：初明能集，此句文局而義通下會也。二辨所集，即如其像者，一如器像、二如器所對境像。像者，緣集似故、影現故也。即如其像現神通力者，正以果德圓極體融至順、冥津無外緣無不在故，能隨其行別位殊故，顯會相應也。所以放光下〈覺品〉重明者，此為一事表二法故，分文二處也。一為集眾、二為寄法淺深。二辨所集。土同色者，表功德顯外也。佛同智者，內解元也。菩薩，同首也、進行始也。座同蓮華，將成果初也。所以
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集眾等先從東方，為顯開明之初、生長之始故也。
集眾等先從東方，為顯開明之初、生長之始故也。
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第二正說文。若長分此，即第五歎化主甚深。所以此會不入定者，明法體不住，隨器不同，若對勝器，法深故須審。今十信解劣，不表法深，加勸等準此可知。所以文殊說三品為平等妙慧，智住勝境方顯法故。所以文殊說此品為妙慧，善達佛國海故。此文有四：初歎眾希有二句可知、二「諸佛子」下略牒所問法明不思議、三「何以故」下列名廣釋、四「是皆如來」下結歎攝化益。第二有十句可知。第三文內，初總、次別。總內分四：初責、二答、三重問、四重答。此中初一總，餘十六別，可知。諸四天下列十六句，所化機相不同，證成名號各異。此等名是別非通，此中正舉詮顯其淨土也。二「何以故」，廣文中分二：初責、次答。答文分三：一明此三千大千界名號不同、二「有密訓」下明餘三千界。三「如是東方」下廣解盡界名號也。此既明一佛土名，何以取上下者，此為上下亦無方傍亦無際，以顯教圓也。此意如文耳。
第二正說文。若長分此，即第五歎化主甚深。所以此會不入定者，明法體不住，隨器不同，若對勝器，法深故須審。今十信解劣，不表法深，加勸等準此可知。所以文殊說三品為平等妙慧，智住勝境方顯法故。所以文殊說此品為妙慧，善達佛國海故。此文有四：初歎眾希有二句可知、二「諸佛子」下略牒所問法明不思議、三「何以故」下列名廣釋、四「是皆如來」下結歎攝化益。第二有十句可知。第三文內，初總、次別。總內分四：初責、二答、三重問、四重答。此中初一總，餘十六別，可知。諸四天下列十六句，所化機相不同，證成名號各異。此等名是別非通，此中正舉詮顯其淨土也。二「何以故」，廣文中分二：初責、次答。答文分三：一明此三千大千界名號不同、二「有密訓」下明餘三千界。三「如是東方」下廣解盡界名號也。此既明一佛土名，何以取上下者，此為上下亦無方傍亦無際，以顯教圓也。此意如文耳。
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四諦品第四
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四門同前。
四門同前。
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一辨名四者，數諦者，有作無作聖諦實故也。
一辨名四者，數諦者，有作無作聖諦實故也。
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二來意。何故來者？前歎化主，此歎所說教法。何故獨此會明？答：此起化初故、總歎人法深勝故。
二來意。何故來者？前歎化主，此歎所說教法。何故獨此會明？答：此起化初故、總歎人法深勝故。
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三辨宗。此歎教法諦實甚深為宗。
三辨宗。此歎教法諦實甚深為宗。
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四分文釋。此文分三：初略列此方三千諦名、二列十方三千四諦、三「佛子如此娑婆」下廣辨無邊界者。凡四諦有二：有作、無作。此中文通，意唯無作真實不虛。問：何故不依一諦而依四諦設則者？為通與下三乘人作見聞境，成後起信入道緣故。又亦可此通有作無作，為是一乘共教故，一乘有作即空、一乘無作不空，此可思之也。所以文殊說者妙慧善達虛實故。四諦義訖。
四分文釋。此文分三：初略列此方三千諦名、二列十方三千四諦、三「佛子如此娑婆」下廣辨無邊界者。凡四諦有二：有作、無作。此中文通，意唯無作真實不虛。問：何故不依一諦而依四諦設則者？為通與下三乘人作見聞境，成後起信入道緣故。又亦可此通有作無作，為是一乘共教故，一乘有作即空、一乘無作不空，此可思之也。所以文殊說者妙慧善達虛實故。四諦義訖。
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光明覺品第五
光明覺品第五
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四門同前。
四門同前。
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一辨名者，如來即化主，光者智體，明者用，覺者開曉於緣耳。又覺諸菩薩。
一辨名者，如來即化主，光者智體，明者用，覺者開曉於緣耳。又覺諸菩薩。
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二來意。何故來者？將欲說故，集有緣眾并顯法分齊也。
二來意。何故來者？將欲說故，集有緣眾并顯法分齊也。
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三宗。為集同法眾亦顯法增微，人法體相用準之。
三宗。為集同法眾亦顯法增微，人法體相用準之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四分文釋者，此上三品並通下第六會已來，增微有異、文局義通，可思準之。此文有十。初文分六：初佛兩足放光。二明光所照處，謂此三千世出因果所有法，各有二文也。三結分齊。四由佛神力故，見諸菩薩來集，有二：初總、次別。別有菩薩、土、佛三文也。五文殊說偈歎佛一乘，三乘小乘法是一乘信法方便也。六「如此處」下結類餘方，餘九同然，略無結文。因此料簡諸會放光隱伏同異者，第一會放光有十意，如文，即為證法始。〈名號品〉初神力集眾，顯其位相。〈光覺品〉初相輪光，顯信位所依法分齊。次佛神力集眾，顯當位中所成德。此經中云神力，未必放光。次菩薩說偈者，即明當會所解理事法分齊，此法依位成耳。問：此處顯位集眾，何故別品明，下四會不爾？欲顯攝化所依佛土，及顯教諦實入其當位，并與下為則故爾。佛足相輪放光，示十信是行足圓備故也。此中放光分齊有二十五重，初九別列、餘者總結，文相如經。第二文辨光照現，可知。第四文內所以文殊在前、賢首在後，為表智先福後故。又明前智行、後位故也。文殊者，此云妙德，妙慧行也。又此中〈光覺〉在於一時，而能別見遠近。又諸方運集只是一人，而令眾異見，未必有多。又諸方往來者，唯見當處集，未必見餘方交往者。又諸方光及現十方所有者並見當中，未見偏處者，此為以報法攝化土所有故也。又亦前機自變當處自心為本，所以諸事隨心，為正化者無此別相也，此可思之。第五偈頌文言出文殊，意表餘十菩薩。所以文殊說者，示法從慧出故。偈云總明般若所證真性，相同初地行。又亦可並漸漸增多故，不可偏表其十地及十菩薩頌也。又亦十名顯數圓，漸多遠者顯法漸深耳。大分有三：初一辨取相不應真法、二有八偈辨離取應實法、次一歎解者有勝能也。八中，初三辨分別無性、次三辨依他不生、次二真實離相也。亦可八行俱依一境觀。又今辨增相者，約因果各二種：一竪、二橫。因竪約法明淨，橫即知法寬狹；果者竪即自分非他分，橫則得處多少也。又下諸集眾嘆德，並嘆當位分齊所成知見，下可準之。第二覺首偈文。此下九偈倍為異耳。總明知善惡、等慈化物益，相同二地戒行。文分為二：初六明佛覺他令離二邊。二有四，明菩薩利益同佛。第三財首偈，總辨平等法財資成益物，相同三地，後智教流益物。文中初一明佛德，性能無礙利生；次九辨幻現八相，正說法身。第四寶首偈，相同四地無攝義，此雖未得，但解見也。偈文中三：初五明佛成其無攝、次四如自所解利眾生、次一喻以顯淨。第五德首偈，相同五地中相續不異義，明不
四分文釋者，此上三品並通下第六會已來，增微有異、文局義通，可思準之。此文有十。初文分六：初佛兩足放光。二明光所照處，謂此三千世出因果所有法，各有二文也。三結分齊。四由佛神力故，見諸菩薩來集，有二：初總、次別。別有菩薩、土、佛三文也。五文殊說偈歎佛一乘，三乘小乘法是一乘信法方便也。六「如此處」下結類餘方，餘九同然，略無結文。因此料簡諸會放光隱伏同異者，第一會放光有十意，如文，即為證法始。〈名號品〉初神力集眾，顯其位相。〈光覺品〉初相輪光，顯信位所依法分齊。次佛神力集眾，顯當位中所成德。此經中云神力，未必放光。次菩薩說偈者，即明當會所解理事法分齊，此法依位成耳。問：此處顯位集眾，何故別品明，下四會不爾？欲顯攝化所依佛土，及顯教諦實入其當位，并與下為則故爾。佛足相輪放光，示十信是行足圓備故也。此中放光分齊有二十五重，初九別列、餘者總結，文相如經。第二文辨光照現，可知。第四文內所以文殊在前、賢首在後，為表智先福後故。又明前智行、後位故也。文殊者，此云妙德，妙慧行也。又此中〈光覺〉在於一時，而能別見遠近。又諸方運集只是一人，而令眾異見，未必有多。又諸方往來者，唯見當處集，未必見餘方交往者。又諸方光及現十方所有者並見當中，未見偏處者，此為以報法攝化土所有故也。又亦前機自變當處自心為本，所以諸事隨心，為正化者無此別相也，此可思之。第五偈頌文言出文殊，意表餘十菩薩。所以文殊說者，示法從慧出故。偈云總明般若所證真性，相同初地行。又亦可並漸漸增多故，不可偏表其十地及十菩薩頌也。又亦十名顯數圓，漸多遠者顯法漸深耳。大分有三：初一辨取相不應真法、二有八偈辨離取應實法、次一歎解者有勝能也。八中，初三辨分別無性、次三辨依他不生、次二真實離相也。亦可八行俱依一境觀。又今辨增相者，約因果各二種：一竪、二橫。因竪約法明淨，橫即知法寬狹；果者竪即自分非他分，橫則得處多少也。又下諸集眾嘆德，並嘆當位分齊所成知見，下可準之。第二覺首偈文。此下九偈倍為異耳。總明知善惡、等慈化物益，相同二地戒行。文分為二：初六明佛覺他令離二邊。二有四，明菩薩利益同佛。第三財首偈，總辨平等法財資成益物，相同三地，後智教流益物。文中初一明佛德，性能無礙利生；次九辨幻現八相，正說法身。第四寶首偈，相同四地無攝義，此雖未得，但解見也。偈文中三：初五明佛成其無攝、次四如自所解利眾生、次一喻以顯淨。第五德首偈，相同五地中相續不異義，明不
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住道慈悲益物。偈文中三：初五辨菩薩慈悲不住道、次一正觀相續不異義、次四辨令他成真實淨境。文又得十平等淨，一行為一義，可知。第六目首偈，相同六地無染淨義。偈文中有十七，為四：初二辨執取，不見真佛，即辨失；次四成如量智者，得見報佛，此即德耳；次六辨得正體智者，見法身；次五明法深微，顯解分齊。又此中上下有二文同異：一者一中多，一數中見十故；多中一者，十數中見一故。又一即多者，一數即多而不見一故；多即一者，多數即一而不見多也，此可準之。又即事辨一多。二異事辨一多，可思之。第七進首偈，相同七地中種種法無別異義。偈文中三：初六辨空中方便智、有中殊勝行，即歎德也；次十勸觀實性，顯解方儀；次四明於理量二境入得勝法也。第八法首偈，相同八地無增減法界義。文中初二明佛成理智故能滅障；次六歎佛深法益；次十二勸攝果性三世用力也。於二為一對，初一辨智入法、次一結成智用。又長分為十耳。外即淨土攝生，內則成其自實也。第九智首法門，相同九地，明大悲利他自在智。偈文中初二辨意業、次十六明口業、次二辨得法無礙故大用無礙。又初二總、次廣歎用相也。第十賢首偈，相同十地業自在後智用也。偈文初十四正辨業自在、次六喻說。十四中，初五明觀實性得依果因、次九明觀業自在故得正果因。初五文中，二行體、三行用。九文內分四：初三明順真如觀故得菩提果、次二修事觀故得法身果、次二修慈悲故得化身果、次二從佛聞法故得報身果也。此品答上第八佛功德勢力及第十示成正覺二問。問：何故約增光覺集眾？答：為表法有淺深、行有增微故也。此文與後為則，今略開諸位為二十二門：六道因果即為六門，聲聞辟支二人因果通說復為二門。聲聞辟支所依之佛，為彼二機說四諦教及十二因緣教，即分佛通因及果復為二門。聲聞緣覺迴心入大乘，於初教處通因及果復為二門。直進初心菩薩，通因及果復為一門。直進熟教及迴心熟教，通因及果復為二門。頓教因果復為一門。從愚法聲聞總攝諸位，乾慧地已上菩薩及佛復為一門。普賢位中，從信已上乃至十地，皆通因果菩薩及佛復為五門。此依普賢阿含說。
住道慈悲益物。偈文中三：初五辨菩薩慈悲不住道、次一正觀相續不異義、次四辨令他成真實淨境。文又得十平等淨，一行為一義，可知。第六目首偈，相同六地無染淨義。偈文中有十七，為四：初二辨執取，不見真佛，即辨失；次四成如量智者，得見報佛，此即德耳；次六辨得正體智者，見法身；次五明法深微，顯解分齊。又此中上下有二文同異：一者一中多，一數中見十故；多中一者，十數中見一故。又一即多者，一數即多而不見一故；多即一者，多數即一而不見多也，此可準之。又即事辨一多。二異事辨一多，可思之。第七進首偈，相同七地中種種法無別異義。偈文中三：初六辨空中方便智、有中殊勝行，即歎德也；次十勸觀實性，顯解方儀；次四明於理量二境入得勝法也。第八法首偈，相同八地無增減法界義。文中初二明佛成理智故能滅障；次六歎佛深法益；次十二勸攝果性三世用力也。於二為一對，初一辨智入法、次一結成智用。又長分為十耳。外即淨土攝生，內則成其自實也。第九智首法門，相同九地，明大悲利他自在智。偈文中初二辨意業、次十六明口業、次二辨得法無礙故大用無礙。又初二總、次廣歎用相也。第十賢首偈，相同十地業自在後智用也。偈文初十四正辨業自在、次六喻說。十四中，初五明觀實性得依果因、次九明觀業自在故得正果因。初五文中，二行體、三行用。九文內分四：初三明順真如觀故得菩提果、次二修事觀故得法身果、次二修慈悲故得化身果、次二從佛聞法故得報身果也。此品答上第八佛功德勢力及第十示成正覺二問。問：何故約增光覺集眾？答：為表法有淺深、行有增微故也。此文與後為則，今略開諸位為二十二門：六道因果即為六門，聲聞辟支二人因果通說復為二門。聲聞辟支所依之佛，為彼二機說四諦教及十二因緣教，即分佛通因及果復為二門。聲聞緣覺迴心入大乘，於初教處通因及果復為二門。直進初心菩薩，通因及果復為一門。直進熟教及迴心熟教，通因及果復為二門。頓教因果復為一門。從愚法聲聞總攝諸位，乾慧地已上菩薩及佛復為一門。普賢位中，從信已上乃至十地，皆通因果菩薩及佛復為五門。此依普賢阿含說。
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明難品第六
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五門分別。
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一釋品名及來意。明難者有二：一約法，明十義深微故也；二約辭，論難顯義情故也。明者教，難者十義。又明者智，難者論道也。來意者，何故來？眾集已，為說信法成解，故來也，餘義可知。
一釋品名及來意。明難者有二：一約法，明十義深微故也；二約辭，論難顯義情故也。明者教，難者十義。又明者智，難者論道也。來意者，何故來？眾集已，為說信法成解，故來也，餘義可知。
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二出所治，一瞋障百法明門之障。此下生解斷障，凡有四義：一約生信，即初地，斷使種。二約位，即解位，使習種俱斷。三約行，即十信滿心，使習種等俱斷。四約實，即本來不須斷，自體淨也，可準思之。又問：斷惑相云何？答：非初非中後，前中後取故。云何斷？如虛空，此是三乘共學義也。
二出所治，一瞋障百法明門之障。此下生解斷障，凡有四義：一約生信，即初地，斷使種。二約位，即解位，使習種俱斷。三約行，即十信滿心，使習種等俱斷。四約實，即本來不須斷，自體淨也，可準思之。又問：斷惑相云何？答：非初非中後，前中後取故。云何斷？如虛空，此是三乘共學義也。
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三明所得，得百法明門。若約行門，即得華嚴三昧。
三明所得，得百法明門。若約行門，即得華嚴三昧。
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四辨所成，成其信，謂十信心：一信心、二念心、三精進心、四慧心、五定心、六不退心、七迴向心、八護心、九戒心、十願心。如經初發心住未土住前，有此十心名字，增修是心一劫二劫三劫，乃得入初住位中增修百法明門。十心之中心心有十，故成百法。常發有行無行大願，得入習種性中修行一切願，依此下文有一百四十事上行願。依《瓔珞經》，有二十四行中成願，即此品宗。此約別相語，通義如論應知。宗者有二義：若約品，即以十深義為宗；若約會，即用十信位法為宗也。
四辨所成，成其信，謂十信心：一信心、二念心、三精進心、四慧心、五定心、六不退心、七迴向心、八護心、九戒心、十願心。如經初發心住未土住前，有此十心名字，增修是心一劫二劫三劫，乃得入初住位中增修百法明門。十心之中心心有十，故成百法。常發有行無行大願，得入習種性中修行一切願，依此下文有一百四十事上行願。依《瓔珞經》，有二十四行中成願，即此品宗。此約別相語，通義如論應知。宗者有二義：若約品，即以十深義為宗；若約會，即用十信位法為宗也。
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五辨文者，正宗文中上辨舉果勸樂生信分；自下第二修因契果生解分，即所學法也。亦可是第八顯其解行義，或辨法淺深之狀相也。文中分二：初訖〈小相〉已來，明方便對治修成因果；二〈普賢菩薩品〉下訖〈性起品〉，明自體因果，釋意可知。初為修成者，依聞熏修起故。所以名性起修顯者，本性今成故。又圓明因果，實覺發中故。約三際辨者，此〈明難品〉訖〈賢首〉，明始起於先際。二「忉利天」下善修於中際。三〈不思議法品〉訖〈小相〉終，顯於後際也。次約四成就者，初辨未信令信、二「忉利天」下明已信成解行、三〈十地品〉下已入者成就、四〈不思議〉下已成就者令解脫，餘準可知。又約修成分亦好。又從此下並是序分，第六一會是其正宗，前是阿含、後名義證故。又為第六會中廣出本有修成體相等故知也，此可思準。初信文分三：初一品明依法生解、二〈淨行品〉依解成行、三〈賢首品〉明依行彰德以成位耳。初文中分二：初明問答，顯十種深義；二「爾時娑婆界」下顯解行入法界圓通無礙，即明法益耳。初文有二：一文殊問、眾人答，明妙慧導眾行；二眾人問、文殊答，明以眾行成妙慧。文有十義：一緣起甚深、二教化甚深、三業果甚深、四佛說法甚深、五福田甚深、六正教甚深、七正行甚深、八助道甚深、九一乘甚深、十佛境界甚深。所以初緣起者，由菩薩初學，應先觀諸法如實因緣故也。緣起者，黎耶共善等三性及無為集起故也。文中問答，即為二耳。問內有四：初總告；次立正義；三申問；四起後難，有二意，如文，共成一緣起相違難。問意：云何心以無分別為一性？云何能成種種事也。若能成者，不應無分別耳。二既諸法並無知者，所作云何仍有真俗事也。又解但是一問，後文是結耳。問文十事，可知。答意但為無分別不住故能成眾事，若知分別不可成也。問：既不分別，云何成因果？答：作無主故。反示可見耳。偈文分三：初一讚請勸聽以許說、二有七偈法說譬況以顯理、次有三對彼前法明觀行也。第二文分二：初五舉法答上問、次二遣伏執。初有二：初法、次喻。所以得知不住故作，偈云「諸法不自在」故。云何知作時不知？偈云「求實不可得」故，餘可知耳。次喻有四：初約緣成相續經時喻、次一約緣起有為生滅喻、次一約因緣騰擊動成喻、次一約緣起體相互依喻。伏疑云：既不分別，云何流轉？偈云「由眼耳」故。復云：既也無自，云何有現相？偈云「示現轉」故。文言「不相知」者，非謂情知，今言有力性作也。二自不對故云不相知，用自性為知法之始也。觀文分三：初牒前理，對法
五辨文者，正宗文中上辨舉果勸樂生信分；自下第二修因契果生解分，即所學法也。亦可是第八顯其解行義，或辨法淺深之狀相也。文中分二：初訖〈小相〉已來，明方便對治修成因果；二〈普賢菩薩品〉下訖〈性起品〉，明自體因果，釋意可知。初為修成者，依聞熏修起故。所以名性起修顯者，本性今成故。又圓明因果，實覺發中故。約三際辨者，此〈明難品〉訖〈賢首〉，明始起於先際。二「忉利天」下善修於中際。三〈不思議法品〉訖〈小相〉終，顯於後際也。次約四成就者，初辨未信令信、二「忉利天」下明已信成解行、三〈十地品〉下已入者成就、四〈不思議〉下已成就者令解脫，餘準可知。又約修成分亦好。又從此下並是序分，第六一會是其正宗，前是阿含、後名義證故。又為第六會中廣出本有修成體相等故知也，此可思準。初信文分三：初一品明依法生解、二〈淨行品〉依解成行、三〈賢首品〉明依行彰德以成位耳。初文中分二：初明問答，顯十種深義；二「爾時娑婆界」下顯解行入法界圓通無礙，即明法益耳。初文有二：一文殊問、眾人答，明妙慧導眾行；二眾人問、文殊答，明以眾行成妙慧。文有十義：一緣起甚深、二教化甚深、三業果甚深、四佛說法甚深、五福田甚深、六正教甚深、七正行甚深、八助道甚深、九一乘甚深、十佛境界甚深。所以初緣起者，由菩薩初學，應先觀諸法如實因緣故也。緣起者，黎耶共善等三性及無為集起故也。文中問答，即為二耳。問內有四：初總告；次立正義；三申問；四起後難，有二意，如文，共成一緣起相違難。問意：云何心以無分別為一性？云何能成種種事也。若能成者，不應無分別耳。二既諸法並無知者，所作云何仍有真俗事也。又解但是一問，後文是結耳。問文十事，可知。答意但為無分別不住故能成眾事，若知分別不可成也。問：既不分別，云何成因果？答：作無主故。反示可見耳。偈文分三：初一讚請勸聽以許說、二有七偈法說譬況以顯理、次有三對彼前法明觀行也。第二文分二：初五舉法答上問、次二遣伏執。初有二：初法、次喻。所以得知不住故作，偈云「諸法不自在」故。云何知作時不知？偈云「求實不可得」故，餘可知耳。次喻有四：初約緣成相續經時喻、次一約緣起有為生滅喻、次一約因緣騰擊動成喻、次一約緣起體相互依喻。伏疑云：既不分別，云何流轉？偈云「由眼耳」故。復云：既也無自，云何有現相？偈云「示現轉」故。文言「不相知」者，非謂情知，今言有力性作也。二自不對故云不相知，用自性為知法之始也。觀文分三：初牒前理，對法
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辨觀，成分別無相觀；二一依他無生觀；三一偈真實無性也。所以覺首說者，知覺法始故。第二教化甚深中分二：初問、後答。何意來？前攝心入理，此後智度生。財是法財。問有二：初總告、次別。別中有三：初一總、次十一別、三一結問也。第二文有十一句相生，問文可知。問意云何？如上說。若眾生無性，云何教化；若隨教化，云何心住無性？答文有二：初生起、二偈答。義意但以知境無性，雖在緣即離取非也，但為無生故化，反示可知。偈文分二：初讚問者許說勸聽、二示正義。正義文分三：初三偈總示正義、次四約觀門顯示、次有二偈示伏疑。初文分三：初一總示、次一正明約內身示觀行、次一以內類外辨化生無取。第二約觀門辨者，有四：一舉因緣無始，明所觀法；次一勸觀；次一明諸法是無，即約觀釋相；次一正約唯識門以遣。三伏疑，有二：一既世法本然無性，眾生何故不知？偈云「悉虛妄」故。二若法無者，何以種種現？偈云「從緣起，無異相」故。所以財首說者，能以正法財施眾生故。第三業果甚深，有問答二文。問有五：初告、次立義、三問、四結、五生後。第三問文有五對十句，可知。問意：既性無我所，云何受苦樂？若受苦樂，云何仍說無性？此是理事相違難。問：與前緣起難何別？答：前是二事相違故別也。答意為苦樂即性無別體，為是不違耳。偈文分二：初法、次喻。喻文有九：一辨依他離性喻；二緣起成有喻；三因緣現果喻；四緣果離性喻，此望能熏；五因體無雜喻；六受生離作喻；七果報無本喻；八勝事無根喻，此望用耳，亦可互彰；九有無同性喻，此並不壞世間說第一義也。所以寶首說者，能事中顯理，初得可貴故。第四說法甚深，初問、次答。問文總、別二文。別中分四：初辨所得法、二十句正陳問、三「而法」下結、四生後難文有十種相違。問意：法若非一，可隨言並實；法若不應，言教便是妄。此是教義相違難。答意：所言一者，法唯一不住義也。亦可一善巧，是故能貫眾教仍一義成也。偈文分二：初讚問者、二約喻顯示。喻中有九：第一明法能荷負萬機喻；二緣滅眾惑喻；三入器無變喻，此望德用；四拂動諸根喻；五應欲隨潤喻；六緣生眾德喻；七揀染赴淨喻；八應物無往喻；九應緣住體喻。所以德首說者，為初顯法多能故。第五福田甚深，文相準前可知。問中有二：初告舉正義、二成難。難中有四：初總告、次別、三結、四生後。別有十句，問答相可解，此是因緣相違難也。偈文有十：一緣能現果喻；二對機隨解喻；三權巧令喜喻；四應感令喜喻；五物感現形喻；六緣滅眾惑喻
辨觀，成分別無相觀；二一依他無生觀；三一偈真實無性也。所以覺首說者，知覺法始故。第二教化甚深中分二：初問、後答。何意來？前攝心入理，此後智度生。財是法財。問有二：初總告、次別。別中有三：初一總、次十一別、三一結問也。第二文有十一句相生，問文可知。問意云何？如上說。若眾生無性，云何教化；若隨教化，云何心住無性？答文有二：初生起、二偈答。義意但以知境無性，雖在緣即離取非也，但為無生故化，反示可知。偈文分二：初讚問者許說勸聽、二示正義。正義文分三：初三偈總示正義、次四約觀門顯示、次有二偈示伏疑。初文分三：初一總示、次一正明約內身示觀行、次一以內類外辨化生無取。第二約觀門辨者，有四：一舉因緣無始，明所觀法；次一勸觀；次一明諸法是無，即約觀釋相；次一正約唯識門以遣。三伏疑，有二：一既世法本然無性，眾生何故不知？偈云「悉虛妄」故。二若法無者，何以種種現？偈云「從緣起，無異相」故。所以財首說者，能以正法財施眾生故。第三業果甚深，有問答二文。問有五：初告、次立義、三問、四結、五生後。第三問文有五對十句，可知。問意：既性無我所，云何受苦樂？若受苦樂，云何仍說無性？此是理事相違難。問：與前緣起難何別？答：前是二事相違故別也。答意為苦樂即性無別體，為是不違耳。偈文分二：初法、次喻。喻文有九：一辨依他離性喻；二緣起成有喻；三因緣現果喻；四緣果離性喻，此望能熏；五因體無雜喻；六受生離作喻；七果報無本喻；八勝事無根喻，此望用耳，亦可互彰；九有無同性喻，此並不壞世間說第一義也。所以寶首說者，能事中顯理，初得可貴故。第四說法甚深，初問、次答。問文總、別二文。別中分四：初辨所得法、二十句正陳問、三「而法」下結、四生後難文有十種相違。問意：法若非一，可隨言並實；法若不應，言教便是妄。此是教義相違難。答意：所言一者，法唯一不住義也。亦可一善巧，是故能貫眾教仍一義成也。偈文分二：初讚問者、二約喻顯示。喻中有九：第一明法能荷負萬機喻；二緣滅眾惑喻；三入器無變喻，此望德用；四拂動諸根喻；五應欲隨潤喻；六緣生眾德喻；七揀染赴淨喻；八應物無往喻；九應緣住體喻。所以德首說者，為初顯法多能故。第五福田甚深，文相準前可知。問中有二：初告舉正義、二成難。難中有四：初總告、次別、三結、四生後。別有十句，問答相可解，此是因緣相違難也。偈文有十：一緣能現果喻；二對機隨解喻；三權巧令喜喻；四應感令喜喻；五物感現形喻；六緣滅眾惑喻
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；七對治諸惑喻，亦可起緣分齊；八悲情普被喻；九動拂諸有喻；十毒滅三有喻。所以目首說者，初見法明白故。第六正教甚深。文有二：初問、次答。問中有四：初總告、二正問、三結、四生後。問文約所知十法為問。問意云何？若教能斷，即不須更後知因果方得斷也。若要須知因果方斷者，立教有何益也？答意有二：一進、二退。退者自，無益。進者教，即有勝用。上難是教力相違難也。偈答文分三：一勸聽開二門立宗；次一勸精進以彰教力，即對初門；次八辨懈怠失，對上第二門。此文初一多聞懈怠喻；二無力懈怠喻；三遍修懈怠喻；四倒修懈怠喻；五過求懈怠喻；六少力懈怠喻；七少治懈怠喻；八無有出意喻也，又執我慢高喻。所以進首說者，初進能顯成勝德故。第七正行甚深。有問、答二文。問文有二：初告、次問。問中有四可知，第三所陳句有八可知。問意云何？聖說云聞說法有能斷煩惱。云何有聞法不斷惑；而惑依心，心無所行反能斷惑也。此名聖說行教相違難。答：意教不無力，但取不得方故也。答文分二：初總勅聽略說、二以喻況成。喻文有九，此但舉失以顯德也。一不如說行喻、二隨說廢思喻、三計文迷行喻、四自謂非分喻、五惡業障礙喻、六不解自說喻、七辨聰持說喻、八廢正成助喻、九隱非現是喻。所以法首說者，能初顯法可軌非邪故。第八助道甚深，偏執此聖說，正助相違。問文有五：初告、二立正義、三正問、四結、五生後。答文分二：初讚問者許說，此讚者通能所；二正答。答文分三：初一總答、次四會偏讚意、三有四偈明正助相成不可廢意。會佛說，文有二：初總、次別。文相可知，正助相成文有四，可知。所以智首說者，能初善用正助故。第九一乘甚深。有問、答二文。問文有二：初告、二問。問中有四：初立正義、二問、三結、四生後，可知。此是因果體用相違難。答意：我佛因果體用皆同一法，謂法性一法，亦可一大慈方便法，但眾生見異耳。偈文分六：初二舉因果俱一以答上問；次二明自業各異見；次一成佛本一無別精麁；次一明善行者得見；次一明佛自在業隨物應機；次三釋伏意，意有三可知，亦可唯一耳。所以賢首說者，善開聖法順理得中故。上來辨一人問多人。次下明多人問一人，即是第十佛境界甚深。有問、答二文。問文有五：一告、二結已說、三歎所問者辨德以進問、四正問、五生後偈頌。今所問有十一相，何故先文殊覆却難，今但直問者？為彰長位故也。十一問內，文分四重：初三自利德、次四利他德、次三所利眾，又此三通能所也。後一總明所問廣大：一佛所證知分量
；七對治諸惑喻，亦可起緣分齊；八悲情普被喻；九動拂諸有喻；十毒滅三有喻。所以目首說者，初見法明白故。第六正教甚深。文有二：初問、次答。問中有四：初總告、二正問、三結、四生後。問文約所知十法為問。問意云何？若教能斷，即不須更後知因果方得斷也。若要須知因果方斷者，立教有何益也？答意有二：一進、二退。退者自，無益。進者教，即有勝用。上難是教力相違難也。偈答文分三：一勸聽開二門立宗；次一勸精進以彰教力，即對初門；次八辨懈怠失，對上第二門。此文初一多聞懈怠喻；二無力懈怠喻；三遍修懈怠喻；四倒修懈怠喻；五過求懈怠喻；六少力懈怠喻；七少治懈怠喻；八無有出意喻也，又執我慢高喻。所以進首說者，初進能顯成勝德故。第七正行甚深。有問、答二文。問文有二：初告、次問。問中有四可知，第三所陳句有八可知。問意云何？聖說云聞說法有能斷煩惱。云何有聞法不斷惑；而惑依心，心無所行反能斷惑也。此名聖說行教相違難。答：意教不無力，但取不得方故也。答文分二：初總勅聽略說、二以喻況成。喻文有九，此但舉失以顯德也。一不如說行喻、二隨說廢思喻、三計文迷行喻、四自謂非分喻、五惡業障礙喻、六不解自說喻、七辨聰持說喻、八廢正成助喻、九隱非現是喻。所以法首說者，能初顯法可軌非邪故。第八助道甚深，偏執此聖說，正助相違。問文有五：初告、二立正義、三正問、四結、五生後。答文分二：初讚問者許說，此讚者通能所；二正答。答文分三：初一總答、次四會偏讚意、三有四偈明正助相成不可廢意。會佛說，文有二：初總、次別。文相可知，正助相成文有四，可知。所以智首說者，能初善用正助故。第九一乘甚深。有問、答二文。問文有二：初告、二問。問中有四：初立正義、二問、三結、四生後，可知。此是因果體用相違難。答意：我佛因果體用皆同一法，謂法性一法，亦可一大慈方便法，但眾生見異耳。偈文分六：初二舉因果俱一以答上問；次二明自業各異見；次一成佛本一無別精麁；次一明善行者得見；次一明佛自在業隨物應機；次三釋伏意，意有三可知，亦可唯一耳。所以賢首說者，善開聖法順理得中故。上來辨一人問多人。次下明多人問一人，即是第十佛境界甚深。有問、答二文。問文有五：一告、二結已說、三歎所問者辨德以進問、四正問、五生後偈頌。今所問有十一相，何故先文殊覆却難，今但直問者？為彰長位故也。十一問內，文分四重：初三自利德、次四利他德、次三所利眾，又此三通能所也。後一總明所問廣大：一佛所證知分量
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境界、二能證境因、三問所入處、四佛境界內度幾許眾生、五隨順境界智、六隨眾生所說法、七如量智分別知、八佛境為分別識所不識、九於何境界中能令眾生決定知佛境、十智照何等眾生心為境、十一如境中說何等廣大義。所以文殊說者，妙慧達佛境界為始故。答文有十偈：初一答上佛證境界；次一答上佛境因；次一答上所入境處；次一答上佛所度；次一答上何等隨佛境智；次一答上佛境法隨眾生說；次一答上何等是佛所知境能分別智知；次半答上識佛境、下半答前何等能決定知佛境；次一答前佛境界廣；次一答前境界照。亦可依問次第答。次第二大文，明既得信解平等無礙，現莫二之相義也。文中有二：初明承力見此剎無礙、二「如是」下類通餘方齊見獲益。此文有二，可知。初此方利益文中，又云初總、次別、三結。別中如所行法者，如上第八智首所辨，六度行法；如所行業者，如上第三寶首所辨，隨所行業受報亦然等也。如世間行者，如上第六進首所辨，精進速出懈怠難脫；亦如第七法首所辨，修行出離多聞不得。隨身行者，如上第二財首所辨，隨身隨行見為教化名隨身行。隨根行者，如上第四德首所辨，佛法雖一隨根分多；亦如第五目首所辨，佛田雖一隨行分多，隨其行分多隨其行報所生之處。持戒毀禁者，如上第一覺首所辨，心性雖一隨行不同受報各異善惡等別。說法果報者，如上第九賢首所辨，隨眾生欲諸業及果各令見實名說果報。又如向前文殊所辨佛境界法，亦得名為說果報矣。又此顯現有二：一表法順理，是法皆真，成聖方便；二表法體應理，功能明淨，一切皆見。
境界、二能證境因、三問所入處、四佛境界內度幾許眾生、五隨順境界智、六隨眾生所說法、七如量智分別知、八佛境為分別識所不識、九於何境界中能令眾生決定知佛境、十智照何等眾生心為境、十一如境中說何等廣大義。所以文殊說者，妙慧達佛境界為始故。答文有十偈：初一答上佛證境界；次一答上佛境因；次一答上所入境處；次一答上佛所度；次一答上何等隨佛境智；次一答上佛境法隨眾生說；次一答上何等是佛所知境能分別智知；次半答上識佛境、下半答前何等能決定知佛境；次一答前佛境界廣；次一答前境界照。亦可依問次第答。次第二大文，明既得信解平等無礙，現莫二之相義也。文中有二：初明承力見此剎無礙、二「如是」下類通餘方齊見獲益。此文有二，可知。初此方利益文中，又云初總、次別、三結。別中如所行法者，如上第八智首所辨，六度行法；如所行業者，如上第三寶首所辨，隨所行業受報亦然等也。如世間行者，如上第六進首所辨，精進速出懈怠難脫；亦如第七法首所辨，修行出離多聞不得。隨身行者，如上第二財首所辨，隨身隨行見為教化名隨身行。隨根行者，如上第四德首所辨，佛法雖一隨根分多；亦如第五目首所辨，佛田雖一隨行分多，隨其行分多隨其行報所生之處。持戒毀禁者，如上第一覺首所辨，心性雖一隨行不同受報各異善惡等別。說法果報者，如上第九賢首所辨，隨眾生欲諸業及果各令見實名說果報。又如向前文殊所辨佛境界法，亦得名為說果報矣。又此顯現有二：一表法順理，是法皆真，成聖方便；二表法體應理，功能明淨，一切皆見。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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淨行品第七
淨行品第七
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四門同前。
四門同前。
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一辨名。此中廣菩薩修行勝妙淨行之相，故名淨行品也。亦可淨者德無垢故，行者體。又淨者願，行者所淨耳。
一辨名。此中廣菩薩修行勝妙淨行之相，故名淨行品也。亦可淨者德無垢故，行者體。又淨者願，行者所淨耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二來意。所以來，依解起行故也。亦可前行、次願故也。
二來意。所以來，依解起行故也。亦可前行、次願故也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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三以諸願為宗。
三以諸願為宗。
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四釋文者，此文有二：初智首問、次文殊答。所以智首問文殊答者，初願相微，非智不受；隨相發願，非妙慧而不明。問中義類相從有十一事，總分有二：前七云何，問自分因相；二「得是處智」下明問勝分果相。就初文內，前一福因行、次一福果行、次一智因行、次一智果行、次一法智因行、次一證智果行、次一修滿成諸度。初問有九：初三種離三毒；次一堅固不退，此不同凡夫；次一自利成；次一利他勝妙，此異二乘；次三離信位前假名菩薩見，又解初三斷對治；次三體；後三性治也。思即知之耳。第二問事有十也。第三問亦有九事。第四問中有八，餘文可知。第二果內問中，勝進果文有四：一入果分故堪受物養、二為天神等敬護、三辨大悲行德、四辨位德也。就第二文殊答，答盡，思之可知，舉一願答前多問無餘耳。文有三：初長行略答、二偈誦廣答、三長行結也。初文有二：初讚問者，曉喻其懷，有二可知；二「佛子」下正答。答文有三：初辨自利；次「去來今」下利他；三「明達實相」下明勝進果行，文有二可知。第二尊導者佛為一，能請故為二也。又對普賢因人望果故。又自利道滿為初，今利他德圓為次耳。二偈文，初牒、次偈釋答。願有二種：一行前、二行後。此是行後。亦可同時，由即行故。此總有二意：一即轉其見心即成行體、二轉求異事成彼願事也。此願有十種勢：一會事入理，如菩薩在家等；二以因同果，如若在聚會等；三以自同他，如見無慚愧等；四以人同法，如見疾病人等；五以染同淨，如見背恩人等；六以世同出世，如在房舍等；七以境成心，如若入僧房等；八以體隨用，如見苦行人等；九相似類成，如布施所珍等；十以實同虛，如若在伎樂等。如是準之。偈有一百四十，大分為二：初十一明在家菩薩法不捨世間行，餘文明出家行是不住有為行。出家文有五：初十五，明出家受戒法；二「若入房舍」下二十辨住處，進以威儀行法；三「手執錫杖」下五十七，明道路行法；四「入里乞食」下二十，明入城邑聚落乞食行法；五「若入水時」下十七，明出離修道行法。願有三種：一要期誓願、二行願、三自體無障礙願。初未成欲成、二正成行、三成已是真願。即六決定及性起等一切諸願皆有三文：初一句自分境、次一句及眾生、次二句攝同勝事也。又問：何故《瓔珞經》對入理處願多，此經對事願多者？答：此經順一乘教，在事益大；《瓔珞經》順三乘教，在理益即多也，可準思之。
四釋文者，此文有二：初智首問、次文殊答。所以智首問文殊答者，初願相微，非智不受；隨相發願，非妙慧而不明。問中義類相從有十一事，總分有二：前七云何，問自分因相；二「得是處智」下明問勝分果相。就初文內，前一福因行、次一福果行、次一智因行、次一智果行、次一法智因行、次一證智果行、次一修滿成諸度。初問有九：初三種離三毒；次一堅固不退，此不同凡夫；次一自利成；次一利他勝妙，此異二乘；次三離信位前假名菩薩見，又解初三斷對治；次三體；後三性治也。思即知之耳。第二問事有十也。第三問亦有九事。第四問中有八，餘文可知。第二果內問中，勝進果文有四：一入果分故堪受物養、二為天神等敬護、三辨大悲行德、四辨位德也。就第二文殊答，答盡，思之可知，舉一願答前多問無餘耳。文有三：初長行略答、二偈誦廣答、三長行結也。初文有二：初讚問者，曉喻其懷，有二可知；二「佛子」下正答。答文有三：初辨自利；次「去來今」下利他；三「明達實相」下明勝進果行，文有二可知。第二尊導者佛為一，能請故為二也。又對普賢因人望果故。又自利道滿為初，今利他德圓為次耳。二偈文，初牒、次偈釋答。願有二種：一行前、二行後。此是行後。亦可同時，由即行故。此總有二意：一即轉其見心即成行體、二轉求異事成彼願事也。此願有十種勢：一會事入理，如菩薩在家等；二以因同果，如若在聚會等；三以自同他，如見無慚愧等；四以人同法，如見疾病人等；五以染同淨，如見背恩人等；六以世同出世，如在房舍等；七以境成心，如若入僧房等；八以體隨用，如見苦行人等；九相似類成，如布施所珍等；十以實同虛，如若在伎樂等。如是準之。偈有一百四十，大分為二：初十一明在家菩薩法不捨世間行，餘文明出家行是不住有為行。出家文有五：初十五，明出家受戒法；二「若入房舍」下二十辨住處，進以威儀行法；三「手執錫杖」下五十七，明道路行法；四「入里乞食」下二十，明入城邑聚落乞食行法；五「若入水時」下十七，明出離修道行法。願有三種：一要期誓願、二行願、三自體無障礙願。初未成欲成、二正成行、三成已是真願。即六決定及性起等一切諸願皆有三文：初一句自分境、次一句及眾生、次二句攝同勝事也。又問：何故《瓔珞經》對入理處願多，此經對事願多者？答：此經順一乘教，在事益大；《瓔珞經》順三乘教，在理益即多也，可準思之。
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賢首品第八
賢首品第八
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四門同前。
四門同前。
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一辨名者，十信已滿位是賢聖之初，為凡頂菩薩中初，故曰賢首品。
一辨名者，十信已滿位是賢聖之初，為凡頂菩薩中初，故曰賢首品。
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二明來意。何故來？行既成立，次須廣歎德用成位故來也。
二明來意。何故來？行既成立，次須廣歎德用成位故來也。
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三宗為歎德。
三宗為歎德。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四釋文。此品有七百一十五偈半，文中有三：初文殊問；二有七百七偈半，賢首正答；三賢首說。此品竟時下有六偈，經家所顯諸佛證成。問文二：初長行，經家總顯文殊問意之相也；次有二偈，牒前淨行成是信因，以正請問。初一結前、次一起後。所以文殊問賢首答者，十信位中圓通之德非妙慧不受，深義淨德唯賢始得。明第二答中，文有四：初十三偈，總明信位發心行相；二「深心」下五百一十九偈半，廣明信位德體殊能；三「一切諸佛皆共說」下一百五十四偈，明所說旨深群情莫曉，以喻為況；四「如我所說諸譬喻」下二十一，偈校量勸發。初總文有三：初半勅聽許說、次六偈半舉廣義以顯略文、次六偈正說發心功德行相。二舉廣顯略文，初有三偈半明說分齊、次二顯廣是深、次一成初略說。三總讚德文，內有三：初半舉因緣二門總歎德；次一半略辨發心緣及因通辨上二；次四表發心意有二：初一明所離、次三辨所成。此三偈中，初一開二門、次二釋前二也。第二五百一十九半中有三：初一百三十二偈，辨自分因中集菩提具；次「施戒忍辱精進禪」下三百五，勝進果中集菩提具；三「神力於此得自在」下八十一偈，自他無礙成就功德。初文分二：初一百一十九，辨自利差別相；二「或有剎土無有佛」下有十四利他行事。初文有十：初十八明十信，初位相，明四不壞信；二「若信恭敬一切佛」下有十，是第二位，同二地相；三「若信堅固不可動」下七偈，明第三位，同三地相；四「若為一切佛所護」下有八，明第四位，同四地相；五「若能具足摩訶衍」下九偈，明第五位，同五地相；六「若得大悲心堅固」下有八，明第六位，同六地大悲為首觀等；七「若解一切眾生行」下八偈，明第七位，同七地相；八「若能超出四魔道」下十九偈，辨第八位，同八地行相；九「若說微妙甚深法」下十三偈，明第九位，同九地說法相；十「若身功德智慧具」下十八偈，辨第十位，同十地相。初位文有二：初十六偈，辨初位德；二「是故」下二偈，通歎十位次第德。初文有二：初四辨所信境、二有十二偈廣歎信德生善滅障義也。初境，文有二：初二三寶、次二三種佛性。若信不可壞者，何故論云善根薄喜捨等也？解有二：一此明一乘頓入人；二明此種子非上心行位也。亦可此信滿心一向不退，此語住信滿心行十解能成行也。故諸經異說，準之思攝。二「是故」下結，有二：初一法說、次一喻況，二二自分因行文。第二利他中，有四：初八明清淨方便八相成道化、次二無染方便化、次一明大用體、次三結歎自在。二「施戒忍辱精進禪」下辨勝進
四釋文。此品有七百一十五偈半，文中有三：初文殊問；二有七百七偈半，賢首正答；三賢首說。此品竟時下有六偈，經家所顯諸佛證成。問文二：初長行，經家總顯文殊問意之相也；次有二偈，牒前淨行成是信因，以正請問。初一結前、次一起後。所以文殊問賢首答者，十信位中圓通之德非妙慧不受，深義淨德唯賢始得。明第二答中，文有四：初十三偈，總明信位發心行相；二「深心」下五百一十九偈半，廣明信位德體殊能；三「一切諸佛皆共說」下一百五十四偈，明所說旨深群情莫曉，以喻為況；四「如我所說諸譬喻」下二十一，偈校量勸發。初總文有三：初半勅聽許說、次六偈半舉廣義以顯略文、次六偈正說發心功德行相。二舉廣顯略文，初有三偈半明說分齊、次二顯廣是深、次一成初略說。三總讚德文，內有三：初半舉因緣二門總歎德；次一半略辨發心緣及因通辨上二；次四表發心意有二：初一明所離、次三辨所成。此三偈中，初一開二門、次二釋前二也。第二五百一十九半中有三：初一百三十二偈，辨自分因中集菩提具；次「施戒忍辱精進禪」下三百五，勝進果中集菩提具；三「神力於此得自在」下八十一偈，自他無礙成就功德。初文分二：初一百一十九，辨自利差別相；二「或有剎土無有佛」下有十四利他行事。初文有十：初十八明十信，初位相，明四不壞信；二「若信恭敬一切佛」下有十，是第二位，同二地相；三「若信堅固不可動」下七偈，明第三位，同三地相；四「若為一切佛所護」下有八，明第四位，同四地相；五「若能具足摩訶衍」下九偈，明第五位，同五地相；六「若得大悲心堅固」下有八，明第六位，同六地大悲為首觀等；七「若解一切眾生行」下八偈，明第七位，同七地相；八「若能超出四魔道」下十九偈，辨第八位，同八地行相；九「若說微妙甚深法」下十三偈，明第九位，同九地說法相；十「若身功德智慧具」下十八偈，辨第十位，同十地相。初位文有二：初十六偈，辨初位德；二「是故」下二偈，通歎十位次第德。初文有二：初四辨所信境、二有十二偈廣歎信德生善滅障義也。初境，文有二：初二三寶、次二三種佛性。若信不可壞者，何故論云善根薄喜捨等也？解有二：一此明一乘頓入人；二明此種子非上心行位也。亦可此信滿心一向不退，此語住信滿心行十解能成行也。故諸經異說，準之思攝。二「是故」下結，有二：初一法說、次一喻況，二二自分因行文。第二利他中，有四：初八明清淨方便八相成道化、次二無染方便化、次一明大用體、次三結歎自在。二「施戒忍辱精進禪」下辨勝進
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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，文有二：初九十偈，明自利行滿足佛事；二「說法教誡及神足」下有二百一十五，明利他行。自利文有三：初七十偈，身業不空；二「柔軟美聲如哀鸞」下四偈，口業；三「眾生苦樂利無利」下十六偈，意業。聲有八種者，如《梵摩喻經》說：一最好聲，其聲清雅如迦陵等；二易了聲，言辭辨了；三調和聲，其聲朗雄；四柔軟聲；五不誤聲；六不女聲；七尊慧聲，言無憚怯如尊重人，如勝慧人言無所畏；八深遠聲，臍輪發聲猶如雷振。初七十偈，文有三：初十出身業用，體謂定；次「若欲供養一切佛」下三十四偈，正明身業；次「欲安一切」下二十六偈，明現諸法門化，亦即所作事也。二勝進利他，文有三，即三輪也。初二十八，明神足化；二「若見世間無正見」下九偈，說法輪；三「安隱眾生」下一百七十八，宿住輪化，即憶念化。此約本因說，若望現緣即是記心輪也。憶念，文有三：初總、次別、三「如是等比」下結。別中合有四十四事，各有三：一列名及體、二光有本用、三說本因。文中有十種非法語者，依下論用經本十七種語為十非法語，謂侵惱語、麁獷語、苦他語、令他瞋恨語，上四語為一。現前語、不現前語、鄙惡語、不斷語，上四語為四。不喜聞語、聞不悅語，此二語為二。瞋惱語為一。心火能燒語、心熱惱語、不愛語、不樂語，上四語為一。不善自壞身、亦壞他人語，此二語為一。此十非法語，生他事惑，障其定也。又依《燃燈經》十種非法語：一妄語、二痛心語、三麁語、四苦惡語、五不喜語、六不樂語、七不愛語、八不入心語、九惱他語、十結怨語也。結文有四：初四舉法體、二六辨益、三有七喻、四有三結勸，可知。次第三有八十一，明自他無礙成就功德，有三：初「神力於此得自在」下十七，明於器世間自在；二「東方世界無有餘」下十偈，明於智正覺自在；三「於眼根中入正受」下五十四偈，明於眾生世間自在。眾生世間，文有五：初有二十四，明自身入定；二「童子身入正受」下十四，於他身入定；三「一毛孔入」下四偈，明自他入出自在；四「一微塵入」下十偈，於外四大入定；五「是名」下結歎無盡。自身文，十二入即為二十四耳。此上三世間，且約一相說，理有二義：一菩薩自身作三世間、二菩薩於三世間處示現自在。上文即是第二門也。第三有一百五十四，明法旨深，群情莫曉，引喻類答。上來正答創基建立，善根行德義顯於此。而位次言之，蓋是外凡始起發心之行。然經文所辨，乃云十地終于入佛境界無上菩提滿足佛事。言狀矛盾，其故何也？如究其實，當是一乘通宗行要，義興真本
，文有二：初九十偈，明自利行滿足佛事；二「說法教誡及神足」下有二百一十五，明利他行。自利文有三：初七十偈，身業不空；二「柔軟美聲如哀鸞」下四偈，口業；三「眾生苦樂利無利」下十六偈，意業。聲有八種者，如《梵摩喻經》說：一最好聲，其聲清雅如迦陵等；二易了聲，言辭辨了；三調和聲，其聲朗雄；四柔軟聲；五不誤聲；六不女聲；七尊慧聲，言無憚怯如尊重人，如勝慧人言無所畏；八深遠聲，臍輪發聲猶如雷振。初七十偈，文有三：初十出身業用，體謂定；次「若欲供養一切佛」下三十四偈，正明身業；次「欲安一切」下二十六偈，明現諸法門化，亦即所作事也。二勝進利他，文有三，即三輪也。初二十八，明神足化；二「若見世間無正見」下九偈，說法輪；三「安隱眾生」下一百七十八，宿住輪化，即憶念化。此約本因說，若望現緣即是記心輪也。憶念，文有三：初總、次別、三「如是等比」下結。別中合有四十四事，各有三：一列名及體、二光有本用、三說本因。文中有十種非法語者，依下論用經本十七種語為十非法語，謂侵惱語、麁獷語、苦他語、令他瞋恨語，上四語為一。現前語、不現前語、鄙惡語、不斷語，上四語為四。不喜聞語、聞不悅語，此二語為二。瞋惱語為一。心火能燒語、心熱惱語、不愛語、不樂語，上四語為一。不善自壞身、亦壞他人語，此二語為一。此十非法語，生他事惑，障其定也。又依《燃燈經》十種非法語：一妄語、二痛心語、三麁語、四苦惡語、五不喜語、六不樂語、七不愛語、八不入心語、九惱他語、十結怨語也。結文有四：初四舉法體、二六辨益、三有七喻、四有三結勸，可知。次第三有八十一，明自他無礙成就功德，有三：初「神力於此得自在」下十七，明於器世間自在；二「東方世界無有餘」下十偈，明於智正覺自在；三「於眼根中入正受」下五十四偈，明於眾生世間自在。眾生世間，文有五：初有二十四，明自身入定；二「童子身入正受」下十四，於他身入定；三「一毛孔入」下四偈，明自他入出自在；四「一微塵入」下十偈，於外四大入定；五「是名」下結歎無盡。自身文，十二入即為二十四耳。此上三世間，且約一相說，理有二義：一菩薩自身作三世間、二菩薩於三世間處示現自在。上文即是第二門也。第三有一百五十四，明法旨深，群情莫曉，引喻類答。上來正答創基建立，善根行德義顯於此。而位次言之，蓋是外凡始起發心之行。然經文所辨，乃云十地終于入佛境界無上菩提滿足佛事。言狀矛盾，其故何也？如究其實，當是一乘通宗行要，義興真本
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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而不捨於世、鑒徹玄源曠周法界，妙絕情卑、功顯無外，體無不融、行無不在，先後莫二、旨在一味，故果無異因之果、因無異果之因，而因果之稱寄顯於緣，其緣乃差、殊流同軼，虧盈自彼、於我無為。是以據其所學，以彰發軫之迹功成有在，而法通行局事顯常儀。或有鑒真，故須明簡。圓宗之致鏡曜玄真，勝出言表，非思量境界然矣。而淺識情滯，旨玄難測，反於視聽，封教守詮益增情惑，自非假況以擬導達其心，無由取信，故舉近事以鏡玄趣耳。文有二：初二總舉龍神佛等不思議事、次「今說」下廣示喻說。有二十事喻：一德行深廣相形喻、二實德離非喻、三持法明了喻、四辨才令喜喻、五善用令喜喻、六縮大增小喻、七定用自在喻、八變化自在喻、九勝德仇怨喻、十利生廣大喻、十一安生除怖喻、十二隨機應現喻、十三攝行自在喻、十四解脫自在喻、十五知法速疾喻、十六無礙成事喻、十七順法令喜喻、十八明了增機喻、十九舉下成上喻、二十窮源自在喻。如我說諸譬喻者，第四勸發修行，文有二：初四，辨能說難；次七，明信者難；次十，借喻況難。有五事結歎勝妙，而所說既玄，其真趣義興成感應之聖心故。次第三，六偈明於瑞相，讚說摩頂等，成說善也。
而不捨於世、鑒徹玄源曠周法界，妙絕情卑、功顯無外，體無不融、行無不在，先後莫二、旨在一味，故果無異因之果、因無異果之因，而因果之稱寄顯於緣，其緣乃差、殊流同軼，虧盈自彼、於我無為。是以據其所學，以彰發軫之迹功成有在，而法通行局事顯常儀。或有鑒真，故須明簡。圓宗之致鏡曜玄真，勝出言表，非思量境界然矣。而淺識情滯，旨玄難測，反於視聽，封教守詮益增情惑，自非假況以擬導達其心，無由取信，故舉近事以鏡玄趣耳。文有二：初二總舉龍神佛等不思議事、次「今說」下廣示喻說。有二十事喻：一德行深廣相形喻、二實德離非喻、三持法明了喻、四辨才令喜喻、五善用令喜喻、六縮大增小喻、七定用自在喻、八變化自在喻、九勝德仇怨喻、十利生廣大喻、十一安生除怖喻、十二隨機應現喻、十三攝行自在喻、十四解脫自在喻、十五知法速疾喻、十六無礙成事喻、十七順法令喜喻、十八明了增機喻、十九舉下成上喻、二十窮源自在喻。如我說諸譬喻者，第四勸發修行，文有二：初四，辨能說難；次七，明信者難；次十，借喻況難。有五事結歎勝妙，而所說既玄，其真趣義興成感應之聖心故。次第三，六偈明於瑞相，讚說摩頂等，成說善也。
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大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌卷第一(之下)
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乙巳歲分司大藏都監開板
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