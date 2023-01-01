金剛三昧經論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經論卷下

新羅國沙門元曉述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅國沙門元曉述

真性空品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真性空品

論曰：真如之法具諸功德，與諸行德而作本性，故言真性。如是真性絕諸名相，以之故言真性空也。又此真性離相離性，離相者離妄相、離性者離真性，離妄相故妄相空也、離真性故真性亦空，以之故言真性空也。今此品中顯是二義，故依是義立品名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：真如之法具諸功德，與諸行德而作本性，故言真性。如是真性絕諸名相，以之故言真性空也。又此真性離相離性，離相者離妄相、離性者離真性，離妄相故妄相空也、離真性故真性亦空，以之故言真性空也。今此品中顯是二義，故依是義立品名也。

經曰 爾時舍利弗而白佛言：「尊者！修菩薩道無有名相、三戒無儀，云何攝受為眾生說？願佛慈悲為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時舍利弗而白佛言：「尊者！修菩薩道無有名相、三戒無儀，云何攝受為眾生說？願佛慈悲為我宣說。」

論曰：別明觀行有六分中，第四遣虛入實分竟。此下第五明諸聖行出真性空。就此品中大分有二：一為利根者多文廣說、二為鈍根者少文略攝。前廣說中即有六分：一者明三聚戒從真性成、二者明道品行從真性立、三者明如來教當如理說、四者明菩薩位從本利出、五者明大般若絕諸因緣、六者明大禪定超諸名數。初三戒中文有五分：一問、二答、三請、四說、五者領解。此即初問。言修菩薩道無名相者，通舉諸行。三戒無儀者，別牒戒行。如前品言「入三聚戒不住其相」，是即三戒無相無儀。云何自攝受及為他說耶？此舍利弗既始入大，初發修行以戒為本，故問三學之中初行。又此身子從身而生，今此品中說諸行法從法身生，故寄身子而發問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：別明觀行有六分中，第四遣虛入實分竟。此下第五明諸聖行出真性空。就此品中大分有二：一為利根者多文廣說、二為鈍根者少文略攝。前廣說中即有六分：一者明三聚戒從真性成、二者明道品行從真性立、三者明如來教當如理說、四者明菩薩位從本利出、五者明大般若絕諸因緣、六者明大禪定超諸名數。初三戒中文有五分：一問、二答、三請、四說、五者領解。此即初問。言修菩薩道無名相者，通舉諸行。三戒無儀者，別牒戒行。如前品言「入三聚戒不住其相」，是即三戒無相無儀。云何自攝受及為他說耶？此舍利弗既始入大，初發修行以戒為本，故問三學之中初行。又此身子從身而生，今此品中說諸行法從法身生，故寄身子而發問也。

經曰 佛言：「善男子！汝今諦聽，為汝宣說。善男子！善不善法從心化生，一切境界意言分別，制之一處眾緣斷滅。何以故？善男子！一本不起、三用無施，住於如理六道門杜，四緣如順三戒具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「善男子！汝今諦聽，為汝宣說。善男子！善不善法從心化生，一切境界意言分別，制之一處眾緣斷滅。何以故？善男子！一本不起、三用無施，住於如理六道門杜，四緣如順三戒具足。」

論曰：此是第二略答。於中有二：先答通問。善不善法從心化生者，三業因行皆是心作故。一切境界意言分別者，六道果境無非意變故。由心亂動不能制故，變作因果流轉苦海。是故欲度苦海，修菩薩道，制心一如、眾緣斷滅，所以菩薩修無名相。何以故下，次答別問。雖復總說，未聞別行，所以更問何以故也。一本不起者，三戒之本是一本覺，本來寂靜故曰不起。三用無施者，既依本覺成三戒用，用離威儀施作相故，無施作故順住一本，故言住於如理。既住如理，消除有因，故言六道門杜。於一如理具四緣力，能順一如即具三戒，故言四緣如順三戒具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二略答。於中有二：先答通問。善不善法從心化生者，三業因行皆是心作故。一切境界意言分別者，六道果境無非意變故。由心亂動不能制故，變作因果流轉苦海。是故欲度苦海，修菩薩道，制心一如、眾緣斷滅，所以菩薩修無名相。何以故下，次答別問。雖復總說，未聞別行，所以更問何以故也。一本不起者，三戒之本是一本覺，本來寂靜故曰不起。三用無施者，既依本覺成三戒用，用離威儀施作相故，無施作故順住一本，故言住於如理。既住如理，消除有因，故言六道門杜。於一如理具四緣力，能順一如即具三戒，故言四緣如順三戒具足。

經曰 舍利弗言：「云何四緣如順三戒具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「云何四緣如順三戒具足？」

論曰：此是第三重請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第三重請。

經曰 佛言：「四緣者，一謂作擇滅力取緣，攝律儀戒；二謂本利淨根力所集起緣，攝善法戒；三謂本慧大悲力緣，攝眾生戒；四謂一覺通智力緣順於如。住是謂四緣。善男子！如是四大緣力不住事相、不無功用，離於一處即不可求。善男子！如是一事通攝六行，是佛菩提薩般若海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「四緣者，一謂作擇滅力取緣，攝律儀戒；二謂本利淨根力所集起緣，攝善法戒；三謂本慧大悲力緣，攝眾生戒；四謂一覺通智力緣順於如。住是謂四緣。善男子！如是四大緣力不住事相、不無功用，離於一處即不可求。善男子！如是一事通攝六行，是佛菩提薩般若海。」

論曰：此是第四廣說。於中有二：一者正答明戒因緣、二者乘顯攝一切行。初中言四緣者，謂於一心本覺利中具四力用，作三戒緣：一滅依止緣、二生依止緣、三攝依止緣、四離依止緣。滅依止者，謂本覺中性靜功德，與諸煩惱自性相違，以是緣成攝律儀戒。生依止者，謂本覺中性善功德，與諸善根自性相順，以是緣成攝善法戒。攝依止者，謂本覺中性成大悲，自性不捨一切眾生，以是緣成攝眾生戒。離依止者，謂本覺中性成般若，自性捨離一切事相，以是因緣令三聚戒捨離事相順如而住。前三別緣，後一通緣。菩薩發心受三戒時，順本覺利而受持故，以是四緣具足三戒。大意如是，次消其文。一謂作擇滅力取緣者，本覺本離煩惱繫縛，舉體而作擇滅解脫，有力能取別解脫戒。如似磁石引取於針，雖無作意而有力用，當知此中道理亦爾。二謂本利淨根力所集起緣者，謂本覺本來性淨功德，與諸行德而作根本，由此根力起諸善法，為所集起善法之緣，即此緣成攝善法戒。三謂本慧大悲力緣攝眾生戒者，謂本覺中照俗之慧，即是大悲恒潤眾生，以是緣成攝眾生戒。四謂一覺通智力緣順於如住者，謂本覺中照通性智，令三聚戒皆順如住。如是四緣體遍法界、用攝萬行，故言大力。雖有大力而同一味，離諸名相差別事用，故言不住事相。雖無事相而有勝能，能攝出世一切行德，故言不無功用。由如是故只是本覺，於俗法中無如是義，故言離於一處即不可求。上來別明三聚戒緣，自下明其通攝萬行。始從十信乃至等覺，如是六位所有諸行，皆是一覺之所攝成，故言一事通攝六行。非但菩薩歸此本覺，諸佛圓智同歸此海，故言是佛菩提薩般若海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第四廣說。於中有二：一者正答明戒因緣、二者乘顯攝一切行。初中言四緣者，謂於一心本覺利中具四力用，作三戒緣：一滅依止緣、二生依止緣、三攝依止緣、四離依止緣。滅依止者，謂本覺中性靜功德，與諸煩惱自性相違，以是緣成攝律儀戒。生依止者，謂本覺中性善功德，與諸善根自性相順，以是緣成攝善法戒。攝依止者，謂本覺中性成大悲，自性不捨一切眾生，以是緣成攝眾生戒。離依止者，謂本覺中性成般若，自性捨離一切事相，以是因緣令三聚戒捨離事相順如而住。前三別緣，後一通緣。菩薩發心受三戒時，順本覺利而受持故，以是四緣具足三戒。大意如是，次消其文。一謂作擇滅力取緣者，本覺本離煩惱繫縛，舉體而作擇滅解脫，有力能取別解脫戒。如似磁石引取於針，雖無作意而有力用，當知此中道理亦爾。二謂本利淨根力所集起緣者，謂本覺本來性淨功德，與諸行德而作根本，由此根力起諸善法，為所集起善法之緣，即此緣成攝善法戒。三謂本慧大悲力緣攝眾生戒者，謂本覺中照俗之慧，即是大悲恒潤眾生，以是緣成攝眾生戒。四謂一覺通智力緣順於如住者，謂本覺中照通性智，令三聚戒皆順如住。如是四緣體遍法界、用攝萬行，故言大力。雖有大力而同一味，離諸名相差別事用，故言不住事相。雖無事相而有勝能，能攝出世一切行德，故言不無功用。由如是故只是本覺，於俗法中無如是義，故言離於一處即不可求。上來別明三聚戒緣，自下明其通攝萬行。始從十信乃至等覺，如是六位所有諸行，皆是一覺之所攝成，故言一事通攝六行。非但菩薩歸此本覺，諸佛圓智同歸此海，故言是佛菩提薩般若海。

經曰 舍利弗言：「不住事相、不無功用，是法真空常樂我淨，超於二我大般涅槃。其心不繫，是大力觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「不住事相、不無功用，是法真空常樂我淨，超於二我大般涅槃。其心不繫，是大力觀。」

論曰：此是第五領解。於中有二：先領所順一如，即是法身具足四德、超人法相，是大涅槃。後領能順如心，隨如離繫而無不為，大自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第五領解。於中有二：先領所順一如，即是法身具足四德、超人法相，是大涅槃。後領能順如心，隨如離繫而無不為，大自在力。

經曰 「是觀覺中應具三十七道品法。」佛言：「如是。具三十七道品法。何以故？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺、八正道等，多名一義，不一不異。以名數故但名但字，法不可得。不得之法一義無文，無文之相真實空性，空性之義如實如如，如如之理具一切法。善男子！住如理者，過三苦海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「是觀覺中應具三十七道品法。」佛言：「如是。具三十七道品法。何以故？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺、八正道等，多名一義，不一不異。以名數故但名但字，法不可得。不得之法一義無文，無文之相真實空性，空性之義如實如如，如如之理具一切法。善男子！住如理者，過三苦海。」

論曰：此是大分第二明道品行從真性立。於中有二：先問、後答。問中言是觀覺中者，是能順觀。所順本覺能所平等，觀覺之中應具三十七道品行。答中有二：先許、後釋。何以故下，是第二釋。於中有二：直釋、重顯。初中言多名一義者，三十七品所目之義，唯一觀覺無二法故。不一不異者，觀覺不一而不異故，約不異門故言一義。以名數故已下重顯，於中有四：先遣異義、次顯一義、三明一義具一切法、四明一義離諸過患。初中言以名數故但名但字法不可得者，謂世間修道品行法，隨名數故有三十七。菩薩覺慧求所目義，三十七法皆不可得故。第二中言不得之法一義無文者，求彼別法不得之時，是法一味絕諸文言故。第三中言無文之相真實空性者，不得別法之能觀心，絕諸文言，離差別相故。空性之義如實如如者，此能觀心離諸相義，不異實相如如之理故。如是本覺如如之理，即具修成道品等法，猶如鑄金具相好像，故言如如之理具一切法。既住如理具諸功德，即離一切雜染過失，故言住如理者過三苦海。此是第四離諸過患也。此中略明道品之義，於中即以四句分別：一攝三十七以為十法、二攝十法以為四法、三攝四法以為一義、四明一義具三十七。初攝三十七以為十法者，《智度論》云「三十七品，十法為本」，乃至廣說。當知開十立三十七，論其法體唯有十法。何等為十？謂戒、思、受、念、定，與慧、信、勤、安、捨。云何開十為三十七？開戒為三，正語、業、命。思數立一，謂正思惟。受亦立一，謂喜覺分。開念為四，念根、念力、念覺、正念。開定為八，謂四如意足、定根、定力、定覺、正定。慧亦立八，謂四念處、慧根、慧力、擇法覺分及與正見。勤亦立八，謂四正勤、精進根、精進力、精進覺分及正精進。信中立二，信根、信力。安、捨各一，謂倚覺分及捨覺分。總而言之有其五例：一者開八有三，謂定、慧、勤，彼二十四此三所攝。二者開四有一，謂念，所以彼四一念所攝。三者開三有一，謂戒，所以彼三一戒所攝。四者開二有一，謂信，信攝彼二。五者立一有四，思、受、安、捨各攝自性。如是十法攝三十七。二攝十法為四種者，第一戒者，色法所攝，謂表、無表。第二思受，遍行心所所攝。第三念定慧，別境心所所攝。第四信等四，善心所所攝。三攝四法為一義者，覺慧推求如是四法，初一色法有方無方俱無所得，後三心所有時無時皆不可得。是則雖非無法，而不得有可得之法，平等一味，當知四法直是一義，以之故言多名一義。四明一義具三十七者，能所平等一味之義，觀身等空是四念處，離諸懈怠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是大分第二明道品行從真性立。於中有二：先問、後答。問中言是觀覺中者，是能順觀。所順本覺能所平等，觀覺之中應具三十七道品行。答中有二：先許、後釋。何以故下，是第二釋。於中有二：直釋、重顯。初中言多名一義者，三十七品所目之義，唯一觀覺無二法故。不一不異者，觀覺不一而不異故，約不異門故言一義。以名數故已下重顯，於中有四：先遣異義、次顯一義、三明一義具一切法、四明一義離諸過患。初中言以名數故但名但字法不可得者，謂世間修道品行法，隨名數故有三十七。菩薩覺慧求所目義，三十七法皆不可得故。第二中言不得之法一義無文者，求彼別法不得之時，是法一味絕諸文言故。第三中言無文之相真實空性者，不得別法之能觀心，絕諸文言，離差別相故。空性之義如實如如者，此能觀心離諸相義，不異實相如如之理故。如是本覺如如之理，即具修成道品等法，猶如鑄金具相好像，故言如如之理具一切法。既住如理具諸功德，即離一切雜染過失，故言住如理者過三苦海。此是第四離諸過患也。此中略明道品之義，於中即以四句分別：一攝三十七以為十法、二攝十法以為四法、三攝四法以為一義、四明一義具三十七。初攝三十七以為十法者，《智度論》云「三十七品，十法為本」，乃至廣說。當知開十立三十七，論其法體唯有十法。何等為十？謂戒、思、受、念、定，與慧、信、勤、安、捨。云何開十為三十七？開戒為三，正語、業、命。思數立一，謂正思惟。受亦立一，謂喜覺分。開念為四，念根、念力、念覺、正念。開定為八，謂四如意足、定根、定力、定覺、正定。慧亦立八，謂四念處、慧根、慧力、擇法覺分及與正見。勤亦立八，謂四正勤、精進根、精進力、精進覺分及正精進。信中立二，信根、信力。安、捨各一，謂倚覺分及捨覺分。總而言之有其五例：一者開八有三，謂定、慧、勤，彼二十四此三所攝。二者開四有一，謂念，所以彼四一念所攝。三者開三有一，謂戒，所以彼三一戒所攝。四者開二有一，謂信，信攝彼二。五者立一有四，思、受、安、捨各攝自性。如是十法攝三十七。二攝十法為四種者，第一戒者，色法所攝，謂表、無表。第二思受，遍行心所所攝。第三念定慧，別境心所所攝。第四信等四，善心所所攝。三攝四法為一義者，覺慧推求如是四法，初一色法有方無方俱無所得，後三心所有時無時皆不可得。是則雖非無法，而不得有可得之法，平等一味，當知四法直是一義，以之故言多名一義。四明一義具三十七者，能所平等一味之義，觀身等空是四念處，離諸懈怠

是四正勤，散慮寂滅是如意足，離不信等即是根力，滅無明等即七覺分，離八邪法即八正道。如是遠離一切雜染，一義具足無量功德，故言是觀覺中應具三十七道品法，又言如如之理具一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四正勤，散慮寂滅是如意足，離不信等即是根力，滅無明等即七覺分，離八邪法即八正道。如是遠離一切雜染，一義具足無量功德，故言是觀覺中應具三十七道品法，又言如如之理具一切法。

經曰 舍利弗言：「一切萬法皆悉文言，文言之相即非為義，如實之義不可言說，今者如來云何說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「一切萬法皆悉文言，文言之相即非為義，如實之義不可言說，今者如來云何說法？」

論曰：此下大分第三明佛言教稱如理說，先問、後答。問中言一切萬法者，世間言說所安立法，如言之法皆無所得，故唯文言即非為義，諸法實義絕諸言說。今佛說法若是文言即無實義，若有實義應非文言。是故問言云何說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下大分第三明佛言教稱如理說，先問、後答。問中言一切萬法者，世間言說所安立法，如言之法皆無所得，故唯文言即非為義，諸法實義絕諸言說。今佛說法若是文言即無實義，若有實義應非文言。是故問言云何說法。

經曰 佛言：「我說法者，以汝眾生在生說故。說不可說，是故說之。我所說者，義語非文；眾生說者，文語非義。非義語者皆悉空無，空無之言無言於義，不言義者皆是妄語。如義語者，實空不空、空實不實，離於二相中間不中，不中之法離於三相，不見處所，如如如說。如無無有，無有於無；如無有無，有無於有。有無不在，說不在故，不在於如；如不有如，不無如說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「我說法者，以汝眾生在生說故。說不可說，是故說之。我所說者，義語非文；眾生說者，文語非義。非義語者皆悉空無，空無之言無言於義，不言義者皆是妄語。如義語者，實空不空、空實不實，離於二相中間不中，不中之法離於三相，不見處所，如如如說。如無無有，無有於無；如無有無，有無於有。有無不在，說不在故，不在於如；如不有如，不無如說。」

論曰：是第二答。於中有二：先是佛說之由、後顯文義之異。初中言以汝眾生在生說故者，汝謂身子，眾生即是一切凡夫。說於無為即在法體，說於有為即生法相。如是在生之說，不可說於實義。我異彼說，是故說之，是為佛說言教之由。次顯文義不同相中，先標二章、後釋二章。標中言義語非文者，語當實義故，非直空文故。文語非義者，語止空文故，不關實義故。第二釋中，先釋、後章。言皆悉空無者，直有空文而無實義故，是釋文語也。無言於義者，無詮談於如實之義故，是釋非義也。下總結言皆是妄語者，雖非違想而違義故。猶如不見言見、見言不見等語。如義已下，次釋前章。於中有二：正釋、重顯。初中亦二：先釋非文、後釋義語。釋非文者，謂非空無，非空文故，非無義故。釋義語者，義合語故，語如義故。初釋中言實空不空者，謂說真如實相亦空，如前說言空相亦空故。言實空而不亡其實相之理，故言不空，雖非有實而非無實故。空實不實者，謂說真空之理是實故言空實，而不存其真空之理故言不實，雖非無空而非有空故。離於二相中間不中者，不空之語離於空相，不實之語離於實相，故言離於二相。然空實二相之間不存非二之中，故言中間不中。既離二邊亦不墮中，故言離於三相。心言行處不過三相，然此佛語遠離三相，即於其中心言路絕，故言不見處所。如是妙契絕言之義，所以不同無義之文，此釋非文也。如如如說者，是釋義語。上一如是契當，下二如是義理。如前遠離三相之語，契當如如義理而說，所以佛說乃是義語，不同凡語之非義也。如無已下，第二重顯，先顯非文、後顯義語。初中言如無無有，無有於無者，謂真如理雖非是有，而如本無令無其有，謂令無有法於無法中。所以然者？如本非有，無於何有而墮無耶？是故合於實空不空之語也。如無有無，有無於有者，謂真如理雖非是無，而如本無令有其無，謂令有無法於有法中。所以然者？如本非無，有於何無而墮有耶？是故合於空實不實之語。有無不在者，如無有無，故有不在；如無無有，故無不在。二既不在，何得有中？即合離於三相之語。如義既爾合於義語，是故佛語實非空文，如是重顯非文釋也。佛說名言如是當理，故後得智帶如是名。思惟真如即得親觀真如理體，故在四句之中俱句也。第二重顯義語中言說不在故不在於如者，佛語既說有無不在故不在有無，於真如理，有不在者不有如故、無不在者不無如故，則當不有如、不無如而說，故言如不有如不無如說。是故前言如如如說，如是重顯義語之釋。六分之中第三分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是第二答。於中有二：先是佛說之由、後顯文義之異。初中言以汝眾生在生說故者，汝謂身子，眾生即是一切凡夫。說於無為即在法體，說於有為即生法相。如是在生之說，不可說於實義。我異彼說，是故說之，是為佛說言教之由。次顯文義不同相中，先標二章、後釋二章。標中言義語非文者，語當實義故，非直空文故。文語非義者，語止空文故，不關實義故。第二釋中，先釋、後章。言皆悉空無者，直有空文而無實義故，是釋文語也。無言於義者，無詮談於如實之義故，是釋非義也。下總結言皆是妄語者，雖非違想而違義故。猶如不見言見、見言不見等語。如義已下，次釋前章。於中有二：正釋、重顯。初中亦二：先釋非文、後釋義語。釋非文者，謂非空無，非空文故，非無義故。釋義語者，義合語故，語如義故。初釋中言實空不空者，謂說真如實相亦空，如前說言空相亦空故。言實空而不亡其實相之理，故言不空，雖非有實而非無實故。空實不實者，謂說真空之理是實故言空實，而不存其真空之理故言不實，雖非無空而非有空故。離於二相中間不中者，不空之語離於空相，不實之語離於實相，故言離於二相。然空實二相之間不存非二之中，故言中間不中。既離二邊亦不墮中，故言離於三相。心言行處不過三相，然此佛語遠離三相，即於其中心言路絕，故言不見處所。如是妙契絕言之義，所以不同無義之文，此釋非文也。如如如說者，是釋義語。上一如是契當，下二如是義理。如前遠離三相之語，契當如如義理而說，所以佛說乃是義語，不同凡語之非義也。如無已下，第二重顯，先顯非文、後顯義語。初中言如無無有，無有於無者，謂真如理雖非是有，而如本無令無其有，謂令無有法於無法中。所以然者？如本非有，無於何有而墮無耶？是故合於實空不空之語也。如無有無，有無於有者，謂真如理雖非是無，而如本無令有其無，謂令有無法於有法中。所以然者？如本非無，有於何無而墮有耶？是故合於空實不實之語。有無不在者，如無有無，故有不在；如無無有，故無不在。二既不在，何得有中？即合離於三相之語。如義既爾合於義語，是故佛語實非空文，如是重顯非文釋也。佛說名言如是當理，故後得智帶如是名。思惟真如即得親觀真如理體，故在四句之中俱句也。第二重顯義語中言說不在故不在於如者，佛語既說有無不在故不在有無，於真如理，有不在者不有如故、無不在者不無如故，則當不有如、不無如而說，故言如不有如不無如說。是故前言如如如說，如是重顯義語之釋。六分之中第三分竟。

經曰 舍利弗言：「一切眾生從一闡提闡提之心，住何等位得至如來如來實相？」佛言：「從闡提心乃至如來如來實相，住五等位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「一切眾生從一闡提闡提之心，住何等位得至如來如來實相？」佛言：「從闡提心乃至如來如來實相，住五等位。」

論曰：此下大分第四明菩薩位從本利出。於中有二：先問、次答。答中有三：一者舉數總標、二者別解、三者總明。此即總標。五等位者，等之言階。從闡提心者，未發無上菩提心前皆名闡提，以無大乘決定信故。然一闡提略有二種：一者發大願一闡提，謂常不入涅槃者故。二者無大信一闡提，此亦有二：一者別一闡提，謂起大邪見斷善根者故；二者通一闡提，謂未發大心無大信者，乃至二乘四果皆入此闡提位。今此文中約此最後，故言從一闡提心乃至如來有五等位，未入十信者皆名闡提故。此中先明五位分齊。第一信位，在十信行，雖未不退，發大心故。《本業經》名信相菩薩。第二思位，在三十心，思量諸法唯識道理，齊未真證無分別修故。第三修位者，在十地行，得真證修對治十障故。第四行位者，在等覺行，因行已滿，未至果地故。第五捨位者，在妙覺地，不取寂滅，大悲普化故。所以建立五等位者，謂顯退不退位差別故，證不證位差別故，等未等位差別故，因滿位差別故，果圓位差別故，如其次第立五等位也。大意如是，次釋其文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下大分第四明菩薩位從本利出。於中有二：先問、次答。答中有三：一者舉數總標、二者別解、三者總明。此即總標。五等位者，等之言階。從闡提心者，未發無上菩提心前皆名闡提，以無大乘決定信故。然一闡提略有二種：一者發大願一闡提，謂常不入涅槃者故。二者無大信一闡提，此亦有二：一者別一闡提，謂起大邪見斷善根者故；二者通一闡提，謂未發大心無大信者，乃至二乘四果皆入此闡提位。今此文中約此最後，故言從一闡提心乃至如來有五等位，未入十信者皆名闡提故。此中先明五位分齊。第一信位，在十信行，雖未不退，發大心故。《本業經》名信相菩薩。第二思位，在三十心，思量諸法唯識道理，齊未真證無分別修故。第三修位者，在十地行，得真證修對治十障故。第四行位者，在等覺行，因行已滿，未至果地故。第五捨位者，在妙覺地，不取寂滅，大悲普化故。所以建立五等位者，謂顯退不退位差別故，證不證位差別故，等未等位差別故，因滿位差別故，果圓位差別故，如其次第立五等位也。大意如是，次釋其文。

經曰 「一者信位。信此身中真如種子為妄所翳，捨離妄心淨心清白，知諸境界意言分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「一者信位。信此身中真如種子為妄所翳，捨離妄心淨心清白，知諸境界意言分別。」

論曰：此下第二別釋。初中有二：先信、後解。初明信者，所謂信有三種佛性。信此身中真如種子者，信住自性佛性真如，正是第一義空種子，即是阿耨菩提中道種子。自性淨心本來法然，故名真如。與三身果而作正因，故名種子。未發心住，名住自性。未出諸障，為妄所翳也。言捨離妄心者，是信引出佛性。從十信位乃至等覺，漸出不信無知等障，隨捨麁妄分別心故。言淨心清白者，是信至得佛性，謂至道後離一切垢，自性淨心顯現清白故。上句信字貫下二句故。知諸境界意言分別者，既信三種佛性，亦知唯識道理故，知心所取一切境界，唯是意言分別所作，若離分別無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二別釋。初中有二：先信、後解。初明信者，所謂信有三種佛性。信此身中真如種子者，信住自性佛性真如，正是第一義空種子，即是阿耨菩提中道種子。自性淨心本來法然，故名真如。與三身果而作正因，故名種子。未發心住，名住自性。未出諸障，為妄所翳也。言捨離妄心者，是信引出佛性。從十信位乃至等覺，漸出不信無知等障，隨捨麁妄分別心故。言淨心清白者，是信至得佛性，謂至道後離一切垢，自性淨心顯現清白故。上句信字貫下二句故。知諸境界意言分別者，既信三種佛性，亦知唯識道理故，知心所取一切境界，唯是意言分別所作，若離分別無所有故。

經曰 「二者思位。思者觀諸境界唯是意言，意言分別隨意顯現，所見境界非我本識。知此本識非法非義、非所取非能取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「二者思位。思者觀諸境界唯是意言，意言分別隨意顯現，所見境界非我本識。知此本識非法非義、非所取非能取。」

論曰：此明思位亦有二句：先明無相尋思觀、後顯無生如實智。初言觀者，思量觀察。唯是意言者，所取外境無所有故。隨意顯現者，似外相分不離見故。非我本識者，離識已外所見境界，既非我識故無所有。此中言本識者，謂第六識，三有本故。如提婆菩薩所說頌言「意識三有本，諸塵是其因；若見塵非有，有種自然滅。」上來通顯無相尋思及如實智，自下明其無生道理。知此本識非法非義者，非能詮法、非所詮義，知名與義互為客故。非所取非能取者，所取塵既無，能取不成故。能取之義必待所取，既無所待即無能待故。此是通顯無生尋思及如實智。始從十解已上乃至世第一法，修此尋思如實智觀，於中亦有修慧觀察，而皆未離思察分別，所以通名為思位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此明思位亦有二句：先明無相尋思觀、後顯無生如實智。初言觀者，思量觀察。唯是意言者，所取外境無所有故。隨意顯現者，似外相分不離見故。非我本識者，離識已外所見境界，既非我識故無所有。此中言本識者，謂第六識，三有本故。如提婆菩薩所說頌言「意識三有本，諸塵是其因；若見塵非有，有種自然滅。」上來通顯無相尋思及如實智，自下明其無生道理。知此本識非法非義者，非能詮法、非所詮義，知名與義互為客故。非所取非能取者，所取塵既無，能取不成故。能取之義必待所取，既無所待即無能待故。此是通顯無生尋思及如實智。始從十解已上乃至世第一法，修此尋思如實智觀，於中亦有修慧觀察，而皆未離思察分別，所以通名為思位也。

經曰 「三者修位。修者常起能起，起修同時先以智導，排諸障難出離蓋纏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「三者修位。修者常起能起，起修同時先以智導，排諸障難出離蓋纏。」

論曰：此明修位，亦有二句：先明修相、後顯修因。言修相者，謂正體智止觀雙運更無出入，故言常起。言能起者，謂止能起，能起觀故。次言起者，謂所起觀。止觀不離，故曰同時，止相觀如必同時故。是明修相。次顯其因，所以得此雙運修者，由先加行排諸障故。言智導者，謂加行智意言分別不離名言，故名智導，七地已還一切地中皆有加行在先伏障故。排諸障難者，損伏麁重故。出離蓋纏者，不起現纏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此明修位，亦有二句：先明修相、後顯修因。言修相者，謂正體智止觀雙運更無出入，故言常起。言能起者，謂止能起，能起觀故。次言起者，謂所起觀。止觀不離，故曰同時，止相觀如必同時故。是明修相。次顯其因，所以得此雙運修者，由先加行排諸障故。言智導者，謂加行智意言分別不離名言，故名智導，七地已還一切地中皆有加行在先伏障故。排諸障難者，損伏麁重故。出離蓋纏者，不起現纏故。

經曰 「四者行位。行者離諸行地，心無取捨極淨根利，不動心如決定實性，大般涅槃唯性空大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「四者行位。行者離諸行地，心無取捨極淨根利，不動心如決定實性，大般涅槃唯性空大。」

論曰：是等覺位。亦有二句，先明位狀、後顯其行。初中言離諸行地者，行過十地故。心無取捨者，解與佛同故，故說此位名等覺行。次總結言極淨根利者，謂本覺心顯成滿因故。次明行中言不動心如決定實性者，此位得入金剛三昧故。大般涅槃唯性空大者，寂滅無為，一相無相故。如《本業經》言「入金剛三昧，一相無相、寂滅無為，名無垢地」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是等覺位。亦有二句，先明位狀、後顯其行。初中言離諸行地者，行過十地故。心無取捨者，解與佛同故，故說此位名等覺行。次總結言極淨根利者，謂本覺心顯成滿因故。次明行中言不動心如決定實性者，此位得入金剛三昧故。大般涅槃唯性空大者，寂滅無為，一相無相故。如《本業經》言「入金剛三昧，一相無相、寂滅無為，名無垢地」故。

經曰 「五者捨位。捨者不住性空、正智流易，大悲如相、相不住如，三藐三菩提虛心不證，心無邊際不見處所，是至如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「五者捨位。捨者不住性空、正智流易，大悲如相、相不住如，三藐三菩提虛心不證，心無邊際不見處所，是至如來。」

論曰：此明佛地。亦有二句，先明捨義，即以三義顯其捨相。不住性空正智流易者，不住涅槃灰身滅智，智不滅故；量智續流隨根變易，作佛事故。大悲如相相不住如者，無緣大悲不取人法差別之相，故曰如相。恒涉六道未曾停息，故言相不住如。三藐曰正，三者云等，菩提言覺，總而言之謂正等覺，即是圓滿無上菩提，於中無住虛心不證。此三義中，前二不住涅槃故捨，後一不取菩提故捨。次明位狀。心無邊際者，歸一心源心體周遍，遍十方故無邊，周三世故無際。雖周三世而無古今之殊，雖遍十方而無此彼之處，以之故言不見處所。如是極果不與他共，唯乘如者之所來至，以之故言是至如來。上來別明五等位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此明佛地。亦有二句，先明捨義，即以三義顯其捨相。不住性空正智流易者，不住涅槃灰身滅智，智不滅故；量智續流隨根變易，作佛事故。大悲如相相不住如者，無緣大悲不取人法差別之相，故曰如相。恒涉六道未曾停息，故言相不住如。三藐曰正，三者云等，菩提言覺，總而言之謂正等覺，即是圓滿無上菩提，於中無住虛心不證。此三義中，前二不住涅槃故捨，後一不取菩提故捨。次明位狀。心無邊際者，歸一心源心體周遍，遍十方故無邊，周三世故無際。雖周三世而無古今之殊，雖遍十方而無此彼之處，以之故言不見處所。如是極果不與他共，唯乘如者之所來至，以之故言是至如來。上來別明五等位竟。

經曰 「善男子！五位一覺從本利入，若化眾生從其本處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「善男子！五位一覺從本利入，若化眾生從其本處。」

論曰：此下第二總明。於中有二：一者直明從本、二者往復重顯。此是初門。五位諸行不離本覺，莫不皆從本利而成。成行之時從前入後，故名為入。入者自利，化者利他，如是二行皆從本處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二總明。於中有二：一者直明從本、二者往復重顯。此是初門。五位諸行不離本覺，莫不皆從本利而成。成行之時從前入後，故名為入。入者自利，化者利他，如是二行皆從本處也。

經曰 舍利弗言：「云何從其本處？」佛言：「本來無本、處於無處，空際入實，發菩提而滿成聖道。何以故？善男子？如手執彼空，不得非不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「云何從其本處？」佛言：「本來無本、處於無處，空際入實，發菩提而滿成聖道。何以故？善男子？如手執彼空，不得非不得。」

論曰：此是重顯。答中有二：先法、後喻。法中四句，前二句明本處無處、後二句顯從成因果。何以故者，舉疑發起。何者？若本無處，應無得入；若得入者，非無本處。為遣是疑，故引喻釋。手執彼空者，手執喻能入之行，虛空喻所入之本。不得者，虛空無形可握故。非不得者，握內不無虛空故。本利亦爾，本來無本處，性故不可得。無本之本不無，故非不可得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是重顯。答中有二：先法、後喻。法中四句，前二句明本處無處、後二句顯從成因果。何以故者，舉疑發起。何者？若本無處，應無得入；若得入者，非無本處。為遣是疑，故引喻釋。手執彼空者，手執喻能入之行，虛空喻所入之本。不得者，虛空無形可握故。非不得者，握內不無虛空故。本利亦爾，本來無本處，性故不可得。無本之本不無，故非不可得也。

經曰 舍利弗言：「如尊所說，在事之先取以本利，是念寂滅，寂滅是如。總持諸德、該羅萬法，圓融不二，不可思議。當知是法即是摩訶般若波羅密，是大神呪、是大明呪、是無上明呪、是無等等呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「如尊所說，在事之先取以本利，是念寂滅，寂滅是如。總持諸德、該羅萬法，圓融不二，不可思議。當知是法即是摩訶般若波羅密，是大神呪、是大明呪、是無上明呪、是無等等呪。」

論曰：此下第五明大般若圓融無二。於中有二：一者身子仰諮、二者如來述成。初中亦二：先領佛說本利圓融、後顯即是大般若度。言在事之先取以本利者，是領佛言。凡欲發言作佛事時，每先取其本覺之利。是生死念本來寂滅，如是寂滅即是如理，理中總攝本始諸德，亦乃該羅生死萬法圓融不二，是故甚深不可思議。此中雖具無量功德，其體唯是本覺始覺平等無二，故言即是摩訶般若。如是般若窮源盡性，故言波羅密。別而言之有二種到，在等覺位，到萬行之彼岸故；在妙覺時，到萬德之彼岸故。在等覺位略有二到：一者有大神力，降伏三魔之怨，如經「是大神呪」故；二者有大明照，遍察四眼之境，如經「是大明呪」故。妙覺位中亦有二到：一者四智具足、五眼圓滿，照窮法界更無可加，如經「是無上明呪」故；二者三身所顯無上菩提，更無與等，諸佛無差，如經「是無等等呪」故。呪者禱也，如世神呪有大威力，誦呪禱神福無不招、禍無不却。今此摩訶般若波羅密亦復如是，具前四德有大神力，內即無德不備、外即無患不離，若至誠心誦此名句，仰禱諸佛菩薩神人，隨所求願無不成辦，由是義故說名為呪。如天帝釋誦此名句却修羅軍之事，此中應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第五明大般若圓融無二。於中有二：一者身子仰諮、二者如來述成。初中亦二：先領佛說本利圓融、後顯即是大般若度。言在事之先取以本利者，是領佛言。凡欲發言作佛事時，每先取其本覺之利。是生死念本來寂滅，如是寂滅即是如理，理中總攝本始諸德，亦乃該羅生死萬法圓融不二，是故甚深不可思議。此中雖具無量功德，其體唯是本覺始覺平等無二，故言即是摩訶般若。如是般若窮源盡性，故言波羅密。別而言之有二種到，在等覺位，到萬行之彼岸故；在妙覺時，到萬德之彼岸故。在等覺位略有二到：一者有大神力，降伏三魔之怨，如經「是大神呪」故；二者有大明照，遍察四眼之境，如經「是大明呪」故。妙覺位中亦有二到：一者四智具足、五眼圓滿，照窮法界更無可加，如經「是無上明呪」故；二者三身所顯無上菩提，更無與等，諸佛無差，如經「是無等等呪」故。呪者禱也，如世神呪有大威力，誦呪禱神福無不招、禍無不却。今此摩訶般若波羅密亦復如是，具前四德有大神力，內即無德不備、外即無患不離，若至誠心誦此名句，仰禱諸佛菩薩神人，隨所求願無不成辦，由是義故說名為呪。如天帝釋誦此名句却修羅軍之事，此中應說。

經曰 佛言：「如是如是。真如空性，性空智火燒滅諸結平等平等，等覺三地、妙覺三身於九識中皎然明淨無有諸影。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「如是如是。真如空性，性空智火燒滅諸結平等平等，等覺三地、妙覺三身於九識中皎然明淨無有諸影。」

論曰：此下如來述成。於中有三：先總述、次別述、後即總成。總述成者，如是如是故。別中亦二：先述到因滿義、後述到果圓義。初中即顯等覺三地。何等名為等覺三地？一者百劫位、二者千劫位、三者萬劫位。如《本業經》言「佛子！摩尼瓔珞字者，等覺性中一人，其名金剛慧菩薩，住頂寂定，以大願力住壽百劫。修千三昧已，入金剛三昧，同一切法性，二諦一諦一合相。復住壽千劫學佛威儀，乃至入佛行處，坐佛道場超度三魔。復住壽萬劫化現成佛，乃至現同古昔諸佛常行中道，大樂無為而生滅為異故。」今此文言真如空性者，即是第一同一合相，謂同一切有無諸法，即二諦法同融一諦，一諦即是一合相故，如是名為真如空性也。性空智火燒滅諸結者，即是第二超度三魔。滅諸結者，滅煩惱魔，滅煩惱故；陰魔不繫；滅二魔故，天魔自伏；但有不思議變易死魔耳。平等平等者，即是第三常行中道不墮二邊，故曰平等。為顯常行，故重言平等。等覺三地者，總前三地，此中前二述大神呪，其第三地述大明呪也。妙覺已下，明到圓果。言三身者，一名法身、二者應身、三者化身。一切諸佛三身道同，是述無等等呪句也。於九識中皎然明淨無有諸影者，是述無上明呪之句。前等覺位猶有生滅未盡心源，故在八識；今到妙覺，永離生滅，窮歸本覺一心之源，故入第九識中明淨。又前因位有仰緣義，所以其心影像相現；今歸心源體彼本質，由是諸影一切相盡，以之故言無有諸影。如《本業經》言「佛子！水精瓔珞內外明徹，妙覺常住湛然明淨，名一切智地常處中道，一切法上越過四魔，非有非無一切相盡，頓解大覺窮化體神，二身常住為化有緣。」案云：彼經立二身者，一法性身、二應化法身，合餘二身為一身故。今此經中開此為二，故說三身，三之與二平等平等。上來別述到彼岸義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下如來述成。於中有三：先總述、次別述、後即總成。總述成者，如是如是故。別中亦二：先述到因滿義、後述到果圓義。初中即顯等覺三地。何等名為等覺三地？一者百劫位、二者千劫位、三者萬劫位。如《本業經》言「佛子！摩尼瓔珞字者，等覺性中一人，其名金剛慧菩薩，住頂寂定，以大願力住壽百劫。修千三昧已，入金剛三昧，同一切法性，二諦一諦一合相。復住壽千劫學佛威儀，乃至入佛行處，坐佛道場超度三魔。復住壽萬劫化現成佛，乃至現同古昔諸佛常行中道，大樂無為而生滅為異故。」今此文言真如空性者，即是第一同一合相，謂同一切有無諸法，即二諦法同融一諦，一諦即是一合相故，如是名為真如空性也。性空智火燒滅諸結者，即是第二超度三魔。滅諸結者，滅煩惱魔，滅煩惱故；陰魔不繫；滅二魔故，天魔自伏；但有不思議變易死魔耳。平等平等者，即是第三常行中道不墮二邊，故曰平等。為顯常行，故重言平等。等覺三地者，總前三地，此中前二述大神呪，其第三地述大明呪也。妙覺已下，明到圓果。言三身者，一名法身、二者應身、三者化身。一切諸佛三身道同，是述無等等呪句也。於九識中皎然明淨無有諸影者，是述無上明呪之句。前等覺位猶有生滅未盡心源，故在八識；今到妙覺，永離生滅，窮歸本覺一心之源，故入第九識中明淨。又前因位有仰緣義，所以其心影像相現；今歸心源體彼本質，由是諸影一切相盡，以之故言無有諸影。如《本業經》言「佛子！水精瓔珞內外明徹，妙覺常住湛然明淨，名一切智地常處中道，一切法上越過四魔，非有非無一切相盡，頓解大覺窮化體神，二身常住為化有緣。」案云：彼經立二身者，一法性身、二應化法身，合餘二身為一身故。今此經中開此為二，故說三身，三之與二平等平等。上來別述到彼岸義。

經曰 「善男子！是法非因非緣，智自用故，非動非靜，用性空故；義非有無，空相空故。善男子。若化眾生，令彼眾生觀入是義，入是義者是見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「善男子！是法非因非緣，智自用故，非動非靜，用性空故；義非有無，空相空故。善男子。若化眾生，令彼眾生觀入是義，入是義者是見如來。」

論曰：此是總成圓融不二。上約從淺入深之門，以顯因滿果圓差別。若就一法不二之門，即因果不二、心境無別，因果不二故言非因，心境無別故曰非緣。所以然者？如前所說「因果心境者，唯一圓智之自用故」，既唯自用，何因何緣也。又此智用在等覺位名照寂慧，未離生滅之動相故；至妙覺位名寂照慧，已歸第九識究竟靜故。然今就其不二之門，非先有動、非後有寂，寂動之用用性空故。若就此義，性空是無，無動靜故。是亦不然，故言非有非無。非有可爾，云何非無者？空相亦空故。如是述成圓融不二。若化已下，勸入是義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是總成圓融不二。上約從淺入深之門，以顯因滿果圓差別。若就一法不二之門，即因果不二、心境無別，因果不二故言非因，心境無別故曰非緣。所以然者？如前所說「因果心境者，唯一圓智之自用故」，既唯自用，何因何緣也。又此智用在等覺位名照寂慧，未離生滅之動相故；至妙覺位名寂照慧，已歸第九識究竟靜故。然今就其不二之門，非先有動、非後有寂，寂動之用用性空故。若就此義，性空是無，無動靜故。是亦不然，故言非有非無。非有可爾，云何非無者？空相亦空故。如是述成圓融不二。若化已下，勸入是義。

經曰 舍利弗言：「如來義觀不住諸流，應離四禪而超有頂。」佛言：「如是。何以故？一切法名數，四禪亦如是，若見如來者，如來心自在，常在滅盡處，不出亦不入，內外平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「如來義觀不住諸流，應離四禪而超有頂。」佛言：「如是。何以故？一切法名數，四禪亦如是，若見如來者，如來心自在，常在滅盡處，不出亦不入，內外平等故。」

論曰：此下大分第六明大禪定超諸名數。於中有二：先問、後答。問中言諸流者，所謂三有往還流轉無休息故。有頂者，謂非想處，三有頂故。答中有二：總許、別成。別中亦二：略明、廣釋。略中二句：先明世間禪不離名數、後顯出世禪超彼名數。若見如來者，如前所說「入如來觀」故。如來心自在者，觀如來心離諸縛故。常在滅盡處者，心心數法不生起故。不出亦不入者，心體如理，無起滅故。所以能得不出入者，內心外境平等觀故。略明文竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下大分第六明大禪定超諸名數。於中有二：先問、後答。問中言諸流者，所謂三有往還流轉無休息故。有頂者，謂非想處，三有頂故。答中有二：總許、別成。別中亦二：略明、廣釋。略中二句：先明世間禪不離名數、後顯出世禪超彼名數。若見如來者，如前所說「入如來觀」故。如來心自在者，觀如來心離諸縛故。常在滅盡處者，心心數法不生起故。不出亦不入者，心體如理，無起滅故。所以能得不出入者，內心外境平等觀故。略明文竟。

經曰 「善男子！如彼諸禪觀，皆為故想定，是如非復彼。何以故？以如觀如實，不見觀如相，諸相已寂滅，寂滅即如義。如彼想禪定，是動非是禪？何以故？禪性離諸動，非染非所染，非法非影，離諸分別，本義義故。善男子！如是觀定，乃名為禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「善男子！如彼諸禪觀，皆為故想定，是如非復彼。何以故？以如觀如實，不見觀如相，諸相已寂滅，寂滅即如義。如彼想禪定，是動非是禪？何以故？禪性離諸動，非染非所染，非法非影，離諸分別，本義義故。善男子！如是觀定，乃名為禪。」

論曰：此是第二廣釋。於中有四：一者對相以明離相、二者對動以顯離動、三者結義、四者結名。初中，先舉諸禪取相。諸禪觀者，世間八禪。言故想者，不離古執無始妄想，取諸相故。下顯離相。是如非復彼者，入如來觀，能所平等，名為如故。以如觀如實者，平等之智達如實故。不見觀如相者，不見能觀之智、所觀之如差別之相，平等一味故。既忘能所，見相不起，故言諸相已寂滅。寂滅無異故，即是如義也。如彼已下，對動顯離動。先舉其動。謂世間禪取相心起即是動念，動念非靜，故非真禪也。下顯真禪離諸動相。言非染者，謂非能染，非動念故。非所染者，非動所染，本來靜故。言非法者，非能緣心法故。非影者，非所現影像故。由是義故，離諸動也。離諸分別本義義故者，第三結義。離分別者，結離相義，由離分別不取相故。本義義者，結離動義，由本來靜，不起動故。如是觀定乃名為禪者，第四結名。離相離動乃得禪名，禪是靜慮之稱故。彼世間定名為禪者，是假號禪，非真禪故。是一品內有二分中，為利根者多文廣說。六分之文竟在於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二廣釋。於中有四：一者對相以明離相、二者對動以顯離動、三者結義、四者結名。初中，先舉諸禪取相。諸禪觀者，世間八禪。言故想者，不離古執無始妄想，取諸相故。下顯離相。是如非復彼者，入如來觀，能所平等，名為如故。以如觀如實者，平等之智達如實故。不見觀如相者，不見能觀之智、所觀之如差別之相，平等一味故。既忘能所，見相不起，故言諸相已寂滅。寂滅無異故，即是如義也。如彼已下，對動顯離動。先舉其動。謂世間禪取相心起即是動念，動念非靜，故非真禪也。下顯真禪離諸動相。言非染者，謂非能染，非動念故。非所染者，非動所染，本來靜故。言非法者，非能緣心法故。非影者，非所現影像故。由是義故，離諸動也。離諸分別本義義故者，第三結義。離分別者，結離相義，由離分別不取相故。本義義者，結離動義，由本來靜，不起動故。如是觀定乃名為禪者，第四結名。離相離動乃得禪名，禪是靜慮之稱故。彼世間定名為禪者，是假號禪，非真禪故。是一品內有二分中，為利根者多文廣說。六分之文竟在於前。

經曰 舍利弗言：「不可思議。如來常以如實而化眾生，如是實義多文廣義，利根眾生乃可修之，鈍根眾生難以措意。云何方便令彼鈍根得入是諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「不可思議。如來常以如實而化眾生，如是實義多文廣義，利根眾生乃可修之，鈍根眾生難以措意。云何方便令彼鈍根得入是諦？」

論曰：此下第二為鈍根者少文略攝。然利鈍廣略有二種門：若論探解，利略、鈍廣，利者聞一以知十故，鈍者聞十方解十故。若齊言解，利廣、鈍略，利者多聞而多解故，鈍者誦少而總持故。今此文意，約此後門。文中有五：一問、二答、三請、四說、五者大眾聞說得益。此即初文，於中有二：先領前說、後問所疑。措者，存意。多文廣義，鈍根狹才，難以存意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二為鈍根者少文略攝。然利鈍廣略有二種門：若論探解，利略、鈍廣，利者聞一以知十故，鈍者聞十方解十故。若齊言解，利廣、鈍略，利者多聞而多解故，鈍者誦少而總持故。今此文意，約此後門。文中有五：一問、二答、三請、四說、五者大眾聞說得益。此即初文，於中有二：先領前說、後問所疑。措者，存意。多文廣義，鈍根狹才，難以存意。

經曰 佛言：「令彼鈍根受持一四句偈即入實諦，一切佛法攝在一偈中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「令彼鈍根受持一四句偈即入實諦，一切佛法攝在一偈中。」

論曰：此是第二答。如來辯才無礙自在，故說一偈攝諸佛法。佛法之要在此四句，令鈍根者誦持一偈常念思惟，乃至遍知一切佛法，是名如來善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二答。如來辯才無礙自在，故說一偈攝諸佛法。佛法之要在此四句，令鈍根者誦持一偈常念思惟，乃至遍知一切佛法，是名如來善巧方便。

經曰 舍利弗言：「云何一四句偈？願為說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 舍利弗言：「云何一四句偈？願為說之。」

論曰：是第三請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是第三請。

經曰 於是尊者而說偈言：「因緣所生義，是義滅非生，滅諸生滅義，是義生非滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 於是尊者而說偈言：「因緣所生義，是義滅非生，滅諸生滅義，是義生非滅。」

論曰：是第四說。此四句義有別有總，別則明二門義，總即顯一心法。如是一心二門之內，一切佛法無所不攝。是義云何？前之二句融俗為真，顯平等義；下之二句融真為俗，顯差別門。總而言之，真俗無二而不守一。由無二故即是一心，不守一故舉體為二，如是名為一心二門。大意如是。次釋其文。因緣所生義者，是舉一切世諦諸法。是義滅者，融俗為真，謂所生義本來寂滅故。言非生者，顯其生義是滅之由。由其生義即非生故，求其生義即不成故，是故生義即寂滅也。滅諸生滅義者，是舉真諦寂滅之法。是義生者，融真為俗，謂寂滅法從緣生起故。言非滅者，顯其寂滅是生之由。由其寂滅非寂滅故，求寂滅義不可得故，是故寂滅從緣生也。寂滅是生者，不生之生也；生義是滅者，不滅之滅也。不滅之滅故，滅即為生也；不生之生故，生即寂滅也。合而言之，生即寂滅而不守滅，滅即為生而不住生，生滅不二動寂無別，如是名為一心之法。雖實不二而不守一，舉體隨緣生動、舉體隨緣寂滅。由是道理，生是寂滅、寂滅是生，無障無礙、不一不異，是謂一偈總別之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是第四說。此四句義有別有總，別則明二門義，總即顯一心法。如是一心二門之內，一切佛法無所不攝。是義云何？前之二句融俗為真，顯平等義；下之二句融真為俗，顯差別門。總而言之，真俗無二而不守一。由無二故即是一心，不守一故舉體為二，如是名為一心二門。大意如是。次釋其文。因緣所生義者，是舉一切世諦諸法。是義滅者，融俗為真，謂所生義本來寂滅故。言非生者，顯其生義是滅之由。由其生義即非生故，求其生義即不成故，是故生義即寂滅也。滅諸生滅義者，是舉真諦寂滅之法。是義生者，融真為俗，謂寂滅法從緣生起故。言非滅者，顯其寂滅是生之由。由其寂滅非寂滅故，求寂滅義不可得故，是故寂滅從緣生也。寂滅是生者，不生之生也；生義是滅者，不滅之滅也。不滅之滅故，滅即為生也；不生之生故，生即寂滅也。合而言之，生即寂滅而不守滅，滅即為生而不住生，生滅不二動寂無別，如是名為一心之法。雖實不二而不守一，舉體隨緣生動、舉體隨緣寂滅。由是道理，生是寂滅、寂滅是生，無障無礙、不一不異，是謂一偈總別之義。

經曰 爾時大眾聞說是偈僉大歡喜，皆得滅生滅生般若性空智海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時大眾聞說是偈僉大歡喜，皆得滅生滅生般若性空智海。

論曰：此是第五聞說得益，即顯得解總別道理。所言滅者，得上二句生義滅故。次言生者，得下二句滅義生故。是明得二義。滅生般若者，是顯得二解，是依別門而得利也。性空智海者，總而觀之。若滅若生不守自性，自性空智深廣無邊，如是名為性空智海。是依總門而得益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第五聞說得益，即顯得解總別道理。所言滅者，得上二句生義滅故。次言生者，得下二句滅義生故。是明得二義。滅生般若者，是顯得二解，是依別門而得利也。性空智海者，總而觀之。若滅若生不守自性，自性空智深廣無邊，如是名為性空智海。是依總門而得益也。

如來藏品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來藏品

論曰：真俗無二一實之法，諸佛所歸名如來藏。今此品中明無量法及一切行莫不歸入如來藏中，故就所入以立名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：真俗無二一實之法，諸佛所歸名如來藏。今此品中明無量法及一切行莫不歸入如來藏中，故就所入以立名也。

經曰 爾時梵行長者從本際起，而白佛言：「尊者！生義不滅、滅義不生，如是如義即佛菩提。菩提之性即無分別，無分別智分別無窮，無窮之相唯分別滅，如是義相不可思議，不思議中乃無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時梵行長者從本際起，而白佛言：「尊者！生義不滅、滅義不生，如是如義即佛菩提。菩提之性即無分別，無分別智分別無窮，無窮之相唯分別滅，如是義相不可思議，不思議中乃無分別。」

論曰：別明觀行有六分中，顯一切行出真性空竟在於前。此下第六明無量法入如來藏。就文有二：一明諸法諸行同入一處、二顯入行入智因果差別。初中亦二：先明諸法入一實義、後明諸行入一佛道。初中有四：一問、二答、三領、四述。問中有二：先領前說、後問所疑。此中問者名梵行者，是人形雖俗儀，心住一味。以是一味攝一切味，雖涉諸味之穢塵俗，不失一味之梵淨行。此中顯如是義，所以令其發問。從本際起者，聞佛所說即入本際，今欲發問從彼而起。生義不滅者，是領下半是義生非滅故。滅義不生者，是領上半是義滅非生故。如是如義者，總領一偈，不滅不生無二義故。如是無二義諸佛所覺道，故言即佛菩提。覺順無二不分不別，故言即無分別。由其無所分別，乃能無不分別，故言無分別智分別無窮。所以分別無窮者，只由滅諸分別故。言無窮之相唯分別滅，如是義相離言絕慮，故不思議。不思議中心言絕故乃無分別，如是領前所說偈義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：別明觀行有六分中，顯一切行出真性空竟在於前。此下第六明無量法入如來藏。就文有二：一明諸法諸行同入一處、二顯入行入智因果差別。初中亦二：先明諸法入一實義、後明諸行入一佛道。初中有四：一問、二答、三領、四述。問中有二：先領前說、後問所疑。此中問者名梵行者，是人形雖俗儀，心住一味。以是一味攝一切味，雖涉諸味之穢塵俗，不失一味之梵淨行。此中顯如是義，所以令其發問。從本際起者，聞佛所說即入本際，今欲發問從彼而起。生義不滅者，是領下半是義生非滅故。滅義不生者，是領上半是義滅非生故。如是如義者，總領一偈，不滅不生無二義故。如是無二義諸佛所覺道，故言即佛菩提。覺順無二不分不別，故言即無分別。由其無所分別，乃能無不分別，故言無分別智分別無窮。所以分別無窮者，只由滅諸分別故。言無窮之相唯分別滅，如是義相離言絕慮，故不思議。不思議中心言絕故乃無分別，如是領前所說偈義。

經曰 「尊者！一切法數無量無邊，無邊法相一實義性，唯住一性其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「尊者！一切法數無量無邊，無邊法相一實義性，唯住一性其事云何？」

論曰：此是正問所疑。小乘教有八萬法蘊，一蘊之量十百之數。今大乘教不唯八萬，故言法數無量無邊。無邊教法所詮義相更無異趣，唯一實義。教法眾多唯住一性，甚難可解。其事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是正問所疑。小乘教有八萬法蘊，一蘊之量十百之數。今大乘教不唯八萬，故言法數無量無邊。無邊教法所詮義相更無異趣，唯一實義。教法眾多唯住一性，甚難可解。其事云何？

經曰 佛言：「長者！不可思議。我說諸法，為迷者故、方便道故，一切法相一實義智。何以故？譬如一市開四大門，是四門中皆歸一市，如彼眾庶隨意所入，種種法味亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「長者！不可思議。我說諸法，為迷者故、方便道故，一切法相一實義智。何以故？譬如一市開四大門，是四門中皆歸一市，如彼眾庶隨意所入，種種法味亦復如是。」

論曰：是第二答。於中有三，謂法、喻、合。初法說，言我說諸法者，謂三乘教及一乘教。為迷者故者，為未達一味者說故。方便道故者，皆入一味之方便故，入正觀時不須言教故。一切法相一實義智者，因諸教法所入之相唯一實義，正觀智故。喻中言一市者，喻一實義。開四門者，喻四種教，謂三乘教及一乘教。是四門中皆歸一市者，依四教者皆歸一實故。如彼眾庶隨意所入者，隨根淺深隨入一教故。所以一市喻一實者，為是百姓之所入故，為諸眾生之所歸故。合中言種種法者，合於四門。次言味者，謂所趣味合於一市。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是第二答。於中有三，謂法、喻、合。初法說，言我說諸法者，謂三乘教及一乘教。為迷者故者，為未達一味者說故。方便道故者，皆入一味之方便故，入正觀時不須言教故。一切法相一實義智者，因諸教法所入之相唯一實義，正觀智故。喻中言一市者，喻一實義。開四門者，喻四種教，謂三乘教及一乘教。是四門中皆歸一市者，依四教者皆歸一實故。如彼眾庶隨意所入者，隨根淺深隨入一教故。所以一市喻一實者，為是百姓之所入故，為諸眾生之所歸故。合中言種種法者，合於四門。次言味者，謂所趣味合於一市。

經曰 梵行長者言：「法若如是，我住一味應攝一切諸味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 梵行長者言：「法若如是，我住一味應攝一切諸味。」

論曰：此是第三領解。攝諸味者，攝諸教味歸一實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第三領解。攝諸味者，攝諸教味歸一實故。

經曰 佛言：「如是如是。何以故？一味實義味，如一大海，一切眾流無有不入。長者！一切法味猶彼眾流，名數雖殊，其水不異，若住大海，即括眾流住於一味，即攝諸味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「如是如是。何以故？一味實義味，如一大海，一切眾流無有不入。長者！一切法味猶彼眾流，名數雖殊，其水不異，若住大海，即括眾流住於一味，即攝諸味。」

論曰：此是第四述成。於中有二：總述、別成。別中有三，謂法、喻、合。合中有二：一者合彼眾流，先以法合、後即牒喻；二者合括眾流，先舉其喻、後以法合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第四述成。於中有二：總述、別成。別中有三，謂法、喻、合。合中有二：一者合彼眾流，先以法合、後即牒喻；二者合括眾流，先舉其喻、後以法合。

經曰 梵行長者言：「諸法一味，云何三乘道其智有異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 梵行長者言：「諸法一味，云何三乘道其智有異？」

論曰：此下第二明一切行入一佛道，先問、後答。此是問異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二明一切行入一佛道，先問、後答。此是問異。

經曰 佛言：「長者！譬如江河淮海，大小異故、深淺殊故、名文別故，水在江中名為江水、水在淮中名為淮水、水在河中名為河水，俱在海中唯名海水。法亦如是，俱在真如，唯名佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「長者！譬如江河淮海，大小異故、深淺殊故、名文別故，水在江中名為江水、水在淮中名為淮水、水在河中名為河水，俱在海中唯名海水。法亦如是，俱在真如，唯名佛道。」

論曰：是第二答，有喻、有合。初中江、河、淮者，喻三乘行；海喻佛道。大小異者，喻三乘心寬狹不同。深淺殊者，喻三乘智優劣有異。隨前二義，其名各別。俱在海中唯名海水者，喻其三乘同入十地法空真如，唯名佛道，沒三乘名。當知三乘差別行者，皆在地前方便道中，莫不終入真如正觀，所以三乘終無別歸，如諸教法同入一味。合喻之言，在文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是第二答，有喻、有合。初中江、河、淮者，喻三乘行；海喻佛道。大小異者，喻三乘心寬狹不同。深淺殊者，喻三乘智優劣有異。隨前二義，其名各別。俱在海中唯名海水者，喻其三乘同入十地法空真如，唯名佛道，沒三乘名。當知三乘差別行者，皆在地前方便道中，莫不終入真如正觀，所以三乘終無別歸，如諸教法同入一味。合喻之言，在文可見。

經曰 「長者！住一佛道即達三行。」梵行長者言：「云何三行？」佛言：「一隨事取行、二隨識取行、三隨如取行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「長者！住一佛道即達三行。」梵行長者言：「云何三行？」佛言：「一隨事取行、二隨識取行、三隨如取行。」

論曰：此下大分第二入行入智因果差別。於中有四：一者入行差別、二者入智差別、三者入因事用、四者入果常住。初中有三：一者總標。住一佛道者，初地已上名住佛道，具三種智、達三行故。二者問。三者答。答中有二：別明、總釋。別明中言隨事取行者，謂依四諦十二緣起，隨因果事，取道品行故。隨識取行者，謂諸眾生唯一心作，隨唯識理，取四攝行故。隨如取行者，謂一切法悉皆平等，隨平等如，取六度行故。攝行屬心，故名為取，非謂能所分別之取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下大分第二入行入智因果差別。於中有四：一者入行差別、二者入智差別、三者入因事用、四者入果常住。初中有三：一者總標。住一佛道者，初地已上名住佛道，具三種智、達三行故。二者問。三者答。答中有二：別明、總釋。別明中言隨事取行者，謂依四諦十二緣起，隨因果事，取道品行故。隨識取行者，謂諸眾生唯一心作，隨唯識理，取四攝行故。隨如取行者，謂一切法悉皆平等，隨平等如，取六度行故。攝行屬心，故名為取，非謂能所分別之取。

經曰 「長者！如是三行，總攝眾門，一切法門無不此入。入是行者不生空相，如是入者可謂入如來，入如來者入入不入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「長者！如是三行，總攝眾門，一切法門無不此入。入是行者不生空相，如是入者可謂入如來，入如來者入入不入。」

論曰：此是總釋三行。隨事行者，共小乘門；隨識行者，獨大乘門。此二是差別門。第三是平等門，由是道理總攝眾門。又道品行不住生死門，其四攝行不住涅槃門，隨如度行平等無二門故，一切法門無不此入。入是行者不生空相者，雖隨如行，而恒隨事、隨識行故，不取空相而住寂滅也。可謂入如來者，雖隨事識，而恒隨如取平等行故，可謂能入如來藏海也。入入不入者，入其入心於不入故，能入所入平等無別，故曰不入。雖無別異而亦非一，故約觀心假名入心。如是入心不存入相，故入其入於不入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是總釋三行。隨事行者，共小乘門；隨識行者，獨大乘門。此二是差別門。第三是平等門，由是道理總攝眾門。又道品行不住生死門，其四攝行不住涅槃門，隨如度行平等無二門故，一切法門無不此入。入是行者不生空相者，雖隨如行，而恒隨事、隨識行故，不取空相而住寂滅也。可謂入如來者，雖隨事識，而恒隨如取平等行故，可謂能入如來藏海也。入入不入者，入其入心於不入故，能入所入平等無別，故曰不入。雖無別異而亦非一，故約觀心假名入心。如是入心不存入相，故入其入於不入也。

經曰 梵行長者言：「不可思議。入如來藏，如苗成實，無有入處。本根利力，利成得本，得本實際其智幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 梵行長者言：「不可思議。入如來藏，如苗成實，無有入處。本根利力，利成得本，得本實際其智幾何？」

論曰：此下第二入智差別，先問、後答。問中有二：先領前說、後問所疑。如苗成實者，如似穀苗成穗實時。無能入者，無所入處，入如來藏當知亦爾。苗喻本利，實喻得本，入時平等，無所入處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二入智差別，先問、後答。問中有二：先領前說、後問所疑。如苗成實者，如似穀苗成穗實時。無能入者，無所入處，入如來藏當知亦爾。苗喻本利，實喻得本，入時平等，無所入處故。

經曰 佛言：「其智無窮。略而言之，其智有四。何者為四？一者定智？所謂隨如；二者不定智，所謂方便摧破；三者涅槃智，所謂除電覺；四者究竟智，所謂入實具足道。長者！如是四大事用，過去諸佛所說，是大橋梁、是大津濟。若化眾生，應用是智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「其智無窮。略而言之，其智有四。何者為四？一者定智？所謂隨如；二者不定智，所謂方便摧破；三者涅槃智，所謂除電覺；四者究竟智，所謂入實具足道。長者！如是四大事用，過去諸佛所說，是大橋梁、是大津濟。若化眾生，應用是智。」

論曰：是第二答。於中有三，所謂總標、別釋、總明。總標中言其智無窮者，所達無邊故，其智亦無窮。但以義類相對，總略而說有四而已。別顯中言定智者，平等性智唯在正觀，不作方便，故名定智。對治末那我我所執，隨觀平等，故曰隨如。不定智者，妙觀察智在第六識，方便進取，故名不定。方便道時，推求摧破名事等相，故曰摧破。此智實通方便正觀，但為別定智故，略舉方便耳。涅槃智者，成所作智，能現八相而作佛事，舉最後相名涅槃智。除滅五識而得此智，以是義故名除電覺。電覺者，謂五識乍起乍滅如電光故。究竟智者，大圓鏡智，唯究竟位得此智故，於一切境無不窮故。入一實義故名入實，無境不現名具足道。總明中言四大事用者，用無不周故。諸佛所說者，諸佛道同故。大橋梁者，以是四智，載三乘人令到一乘之彼岸故。大津濟者，用此四智遍涉六道，示出世道，度愛河故。是故化者應用是智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是第二答。於中有三，所謂總標、別釋、總明。總標中言其智無窮者，所達無邊故，其智亦無窮。但以義類相對，總略而說有四而已。別顯中言定智者，平等性智唯在正觀，不作方便，故名定智。對治末那我我所執，隨觀平等，故曰隨如。不定智者，妙觀察智在第六識，方便進取，故名不定。方便道時，推求摧破名事等相，故曰摧破。此智實通方便正觀，但為別定智故，略舉方便耳。涅槃智者，成所作智，能現八相而作佛事，舉最後相名涅槃智。除滅五識而得此智，以是義故名除電覺。電覺者，謂五識乍起乍滅如電光故。究竟智者，大圓鏡智，唯究竟位得此智故，於一切境無不窮故。入一實義故名入實，無境不現名具足道。總明中言四大事用者，用無不周故。諸佛所說者，諸佛道同故。大橋梁者，以是四智，載三乘人令到一乘之彼岸故。大津濟者，用此四智遍涉六道，示出世道，度愛河故。是故化者應用是智也。

經曰 「長者！用是大用，復有三大事：一者於三三昧，內外不相奪；二者於大義科，隨道擇滅；三者於如慧定，以悲俱利。如是三事成就菩提，不行是事即不能流入彼四智海，為諸大魔所得其便。長者！汝等大眾乃至成佛！常當修習勿令暫失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「長者！用是大用，復有三大事：一者於三三昧，內外不相奪；二者於大義科，隨道擇滅；三者於如慧定，以悲俱利。如是三事成就菩提，不行是事即不能流入彼四智海，為諸大魔所得其便。長者！汝等大眾乃至成佛！常當修習勿令暫失。」

論曰：此下第三入因事用。於中有二：長行、重頌。初中有三：略明、重顯、三者領解。初中有四：一者總標、二者別解、三者合明、四者結勸。總標中言用是大用者，舉前所說四智大用，位在地上乃至佛果。復有三事者，能成四智之事有三，此在地前四位中。行此三事者，初定、次慧、第三定慧俱行大悲為體。初言定者，即三三昧。此有多門，左右異說，或言空、無相、無願，或言無作、無相、空空，或言空、無作、無相。隨宜安立，皆無障礙。或名三解脫，唯在無漏故。或名三三昧，亦通有漏故。於中別義，下文當說。而言內外不相奪者，內識外境共相現發，取違順相奪諸善根，今達皆空不令奪故。於大義科隨道擇滅者，謂於四大及三法門，隨理簡擇摧破諸相，伏滅本識戲論種子。前三三昧伏其現纏，此簡擇慧損伏種子，由是遂成四智之時，能拔種子得轉八識故。於如慧定以悲俱利者，前慧及定皆順如理，是故說名於如慧定。於中亦修大悲相應，自利利他，故言俱利。所以然者？若離大悲直修定慧，墮二乘地障菩薩道；設唯起悲不修定慧，墮凡夫患非菩薩道。故修三事遠離二邊，修菩薩道成無上覺，故言如是三事成就菩提。若不俱行此三事者，即住生死及著涅槃，不能流入四智大海，即為四魔所得便也。此是合明。下即勸修，為第四門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第三入因事用。於中有二：長行、重頌。初中有三：略明、重顯、三者領解。初中有四：一者總標、二者別解、三者合明、四者結勸。總標中言用是大用者，舉前所說四智大用，位在地上乃至佛果。復有三事者，能成四智之事有三，此在地前四位中。行此三事者，初定、次慧、第三定慧俱行大悲為體。初言定者，即三三昧。此有多門，左右異說，或言空、無相、無願，或言無作、無相、空空，或言空、無作、無相。隨宜安立，皆無障礙。或名三解脫，唯在無漏故。或名三三昧，亦通有漏故。於中別義，下文當說。而言內外不相奪者，內識外境共相現發，取違順相奪諸善根，今達皆空不令奪故。於大義科隨道擇滅者，謂於四大及三法門，隨理簡擇摧破諸相，伏滅本識戲論種子。前三三昧伏其現纏，此簡擇慧損伏種子，由是遂成四智之時，能拔種子得轉八識故。於如慧定以悲俱利者，前慧及定皆順如理，是故說名於如慧定。於中亦修大悲相應，自利利他，故言俱利。所以然者？若離大悲直修定慧，墮二乘地障菩薩道；設唯起悲不修定慧，墮凡夫患非菩薩道。故修三事遠離二邊，修菩薩道成無上覺，故言如是三事成就菩提。若不俱行此三事者，即住生死及著涅槃，不能流入四智大海，即為四魔所得便也。此是合明。下即勸修，為第四門也。

經曰 梵行長者言：「云何三三昧？」佛言：「三三昧者，所謂空三昧、無作三昧、無相三昧，如是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 梵行長者言：「云何三三昧？」佛言：「三三昧者，所謂空三昧、無作三昧、無相三昧，如是三昧。」

論曰：此是第二重顯。有二問答，顯前二門。此顯初門。是三差別略有三義：一體用相故、二心因果故、三識見相故。體用相者，凡一切法莫過此三，法體空故立空三昧，無作用故無作三昧，無相狀故無相三昧。心因果者，因果所起興於心行，心行空故立空三昧，諸因無所有故立無作三昧，諸果不可得故立無相三昧。識見相者，諸識自體空故立空三昧，遣見分故立無作三昧，遣相分故立無相三昧。是第三門順前內外不相奪文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二重顯。有二問答，顯前二門。此顯初門。是三差別略有三義：一體用相故、二心因果故、三識見相故。體用相者，凡一切法莫過此三，法體空故立空三昧，無作用故無作三昧，無相狀故無相三昧。心因果者，因果所起興於心行，心行空故立空三昧，諸因無所有故立無作三昧，諸果不可得故立無相三昧。識見相者，諸識自體空故立空三昧，遣見分故立無作三昧，遣相分故立無相三昧。是第三門順前內外不相奪文。

經曰 梵行長者言：「云何於大義科？」佛言：「大謂四大，義謂陰界入等，科謂本識，是為於大義科。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 梵行長者言：「云何於大義科？」佛言：「大謂四大，義謂陰界入等，科謂本識，是為於大義科。」

論曰：是顯第二門。所以四大而別立者，為顯初修先擇麁境。謂諸法中色法最麁，內支體等、外山河等，觀是等法不離四大，觀是四大皆不可得，有方無方俱不成故。如是簡擇已，次觀微細義，謂陰界入，略廣中故。略攝觀五，廣觀十八，略廣中間觀十二入，觀察一切皆不可得。次言等者，謂餘法門十二支等。如是簡擇觀察力故，即能損伏本識之內無始戲論名言種子。始時損伏，乃至斷滅，所以前言隨道擇滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是顯第二門。所以四大而別立者，為顯初修先擇麁境。謂諸法中色法最麁，內支體等、外山河等，觀是等法不離四大，觀是四大皆不可得，有方無方俱不成故。如是簡擇已，次觀微細義，謂陰界入，略廣中故。略攝觀五，廣觀十八，略廣中間觀十二入，觀察一切皆不可得。次言等者，謂餘法門十二支等。如是簡擇觀察力故，即能損伏本識之內無始戲論名言種子。始時損伏，乃至斷滅，所以前言隨道擇滅。

經曰 梵行長者言：「不可思議。如是智事自利利人，過三界地不住涅槃，入菩薩道。如是法相是生滅法，以分別故；若離分別，法應不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 梵行長者言：「不可思議。如是智事自利利人，過三界地不住涅槃，入菩薩道。如是法相是生滅法，以分別故；若離分別，法應不滅。」

論曰：此是第三領解。於中有二：先領觀行、後解境界。如是智事者，如是三種能成四智之事用故。自利利人者，前二自利，第三利人故。過三界地者，前二定慧，異凡夫故。不住涅槃者，第三大悲，異二乘故。離彼二邊，入菩薩道也。如是已下，解彼境界。謂初定境諸識見相，次智境界大義科法，如是法相皆生滅法。所以然者？由妄分別動心海故。本來靜門，若離分別無其所因，何由生滅？以之故言法應不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第三領解。於中有二：先領觀行、後解境界。如是智事者，如是三種能成四智之事用故。自利利人者，前二自利，第三利人故。過三界地者，前二定慧，異凡夫故。不住涅槃者，第三大悲，異二乘故。離彼二邊，入菩薩道也。如是已下，解彼境界。謂初定境諸識見相，次智境界大義科法，如是法相皆生滅法。所以然者？由妄分別動心海故。本來靜門，若離分別無其所因，何由生滅？以之故言法應不滅。

經曰 爾時如來欲宣此義而說偈言：「法從分別生，還從分別滅，滅諸分別法，是法非生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時如來欲宣此義而說偈言：「法從分別生，還從分別滅，滅諸分別法，是法非生滅。」

論曰：此下第二以偈重頌。於中有二：一者如來略宣、二者長者廣演。今此頌中所言法者，謂一心法，若妄分別動心海故，若生若滅一切諸相，莫不皆從分別所作。若就本覺，本來靜門離諸分別，故是法非生滅。謂從本來滅諸分別，無生滅因，故非生滅。若使生之與滅皆從分別之所作者，瑜伽所說云何而通？如彼思所成地中云「無滅他用，無自滅用。」問：如眾緣有故生，亦眾緣有故滅耶？答：眾緣有故生，生已自然滅。如是相違，云何和會？解云：因緣道理，如彼論說。唯識道理，如此經說。所以二說皆有道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二以偈重頌。於中有二：一者如來略宣、二者長者廣演。今此頌中所言法者，謂一心法，若妄分別動心海故，若生若滅一切諸相，莫不皆從分別所作。若就本覺，本來靜門離諸分別，故是法非生滅。謂從本來滅諸分別，無生滅因，故非生滅。若使生之與滅皆從分別之所作者，瑜伽所說云何而通？如彼思所成地中云「無滅他用，無自滅用。」問：如眾緣有故生，亦眾緣有故滅耶？答：眾緣有故生，生已自然滅。如是相違，云何和會？解云：因緣道理，如彼論說。唯識道理，如此經說。所以二說皆有道理。

經曰 爾時梵行長者聞說是偈，心大欣懌，欲宣其義而說偈言：「諸法本寂滅，寂滅亦無生。是諸生滅法，是法非無生，彼即不共此，為有斷常故。此即離於二，亦不在一住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時梵行長者聞說是偈，心大欣懌，欲宣其義而說偈言：「諸法本寂滅，寂滅亦無生。是諸生滅法，是法非無生，彼即不共此，為有斷常故。此即離於二，亦不在一住。」

論曰：此下長者廣頌，有八行偈，即為五分：一者二頌正演前義；二者二頌破諸邪解；三者一頌申己正取；四者二頌禮正說者；五者一頌請說未聞。此即第一正演前偈，於中有三：一者二句演彼下半；二者二句演彼上半；三者一頌總演二義。初言諸法本寂滅者，謂陰界等法本來寂滅故。寂滅亦無生者，非但諸法本來寂滅，寂滅之理亦無生故。第二中言是諸生滅法者，謂陰界等世俗法故。是法非無生者，從分別動有生起故，是就真俗非一之門以顯動靜不雜亂義。第三中言彼即不共此者，謂彼寂滅無生之法，不與此生滅法共並故。為有斷常故者，若彼與此共並有者，此法生滅即有斷邊，彼法常寂即有常邊，同二乘過，乖中道故。然佛所說一偈之義，不墮斷常故。此即離於二，不無動靜故，亦不在一住。不在一住者，不守一實一心性故。離於二者，舉體動靜非二法故。當知是事不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下長者廣頌，有八行偈，即為五分：一者二頌正演前義；二者二頌破諸邪解；三者一頌申己正取；四者二頌禮正說者；五者一頌請說未聞。此即第一正演前偈，於中有三：一者二句演彼下半；二者二句演彼上半；三者一頌總演二義。初言諸法本寂滅者，謂陰界等法本來寂滅故。寂滅亦無生者，非但諸法本來寂滅，寂滅之理亦無生故。第二中言是諸生滅法者，謂陰界等世俗法故。是法非無生者，從分別動有生起故，是就真俗非一之門以顯動靜不雜亂義。第三中言彼即不共此者，謂彼寂滅無生之法，不與此生滅法共並故。為有斷常故者，若彼與此共並有者，此法生滅即有斷邊，彼法常寂即有常邊，同二乘過，乖中道故。然佛所說一偈之義，不墮斷常故。此即離於二，不無動靜故，亦不在一住。不在一住者，不守一實一心性故。離於二者，舉體動靜非二法故。當知是事不可思議。

經曰 「若說法有一，是相如毛輪，如焰水迷倒，為諸虛妄故。若見於法無，是法同於空，如盲無日倒，說法如龜毛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「若說法有一，是相如毛輪，如焰水迷倒，為諸虛妄故。若見於法無，是法同於空，如盲無日倒，說法如龜毛。」

論曰：此是第二破諸邪解。邪解雖多，大邪有二，依甚深教如言取義，自謂究竟，難可化故。一者聞佛所說動靜無二，便謂是一一實一心，由是誹撥二諦道理。二者聞佛所說空有二門，計有二法而無一實，由此誹撥無二中道。是二邪解，服藥成病，甚難可治。今顯彼過，此二頌中次第顯之。初言若說法有一者，謂如前說計有一實，如自所計說有一法故。是相如毛輪者，謂彼所計一實法相，如目曀者所見毛輪故。如焰水迷倒者，謂如渴鹿見焰謂水，馳走而求直是迷倒，計有一心亦如是故。為諸虛妄故者，渴鹿見水、曀者見輪、學士計一，如是諸計齊虛妄故。次破無見。若見於法無者，謂如前說計有二諦，無一心法故。是法同於空者，彼計一心同於空理，空理之外本無一實故。如盲無日倒者，謂如生盲貧窮乞兒，本未曾見日輪光明，其有目者為說有日，盲者謂無、不信有日，直是顛倒。彼計亦爾，由彼本來唯學空有，而未曾聞無二中道，雖有說者不信受故。所以日輪喻於中道者，日輪圓滿有大光明，唯除盲者無不見故。一心亦爾，周圓無缺，有本始覺大光明照，除不信者，無不入故。說法如龜毛者，彼無見者說一心法但名無體猶如龜毛，不異盲人謂無日輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二破諸邪解。邪解雖多，大邪有二，依甚深教如言取義，自謂究竟，難可化故。一者聞佛所說動靜無二，便謂是一一實一心，由是誹撥二諦道理。二者聞佛所說空有二門，計有二法而無一實，由此誹撥無二中道。是二邪解，服藥成病，甚難可治。今顯彼過，此二頌中次第顯之。初言若說法有一者，謂如前說計有一實，如自所計說有一法故。是相如毛輪者，謂彼所計一實法相，如目曀者所見毛輪故。如焰水迷倒者，謂如渴鹿見焰謂水，馳走而求直是迷倒，計有一心亦如是故。為諸虛妄故者，渴鹿見水、曀者見輪、學士計一，如是諸計齊虛妄故。次破無見。若見於法無者，謂如前說計有二諦，無一心法故。是法同於空者，彼計一心同於空理，空理之外本無一實故。如盲無日倒者，謂如生盲貧窮乞兒，本未曾見日輪光明，其有目者為說有日，盲者謂無、不信有日，直是顛倒。彼計亦爾，由彼本來唯學空有，而未曾聞無二中道，雖有說者不信受故。所以日輪喻於中道者，日輪圓滿有大光明，唯除盲者無不見故。一心亦爾，周圓無缺，有本始覺大光明照，除不信者，無不入故。說法如龜毛者，彼無見者說一心法但名無體猶如龜毛，不異盲人謂無日輪也。

經曰 「我今聞佛說，知法非二見，亦不依中住，故從無住取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「我今聞佛說，知法非二見，亦不依中住，故從無住取。」

論曰：此是第三自申正取。知法非二見者，知中道法非有無解之所見故，即離第二無日之倒。亦不依中住者，雖離二邊不存中道一實而住，即離第一輪水之妄。如是離彼二邊過失，故從佛教無住之詮領解所詮無住之旨，故言故從無住取也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第三自申正取。知法非二見者，知中道法非有無解之所見故，即離第二無日之倒。亦不依中住者，雖離二邊不存中道一實而住，即離第一輪水之妄。如是離彼二邊過失，故從佛教無住之詮領解所詮無住之旨，故言故從無住取也。

經曰 「如來所說法，悉從於無住。我從無住處，是處禮如來。敬禮如來相，等空不動智，不著無處所，敬禮無住身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「如來所說法，悉從於無住。我從無住處，是處禮如來。敬禮如來相，等空不動智，不著無處所，敬禮無住身。」

論曰：此是第四禮能說者。於中有三：一者一頌禮能說者；二者二句禮能說智；三者二句禮能說身。初中言如來所說法悉從於無住者，謂佛教法順從無住故。我從無住處是處禮如來者，依教得從於無住處，彌知如來最可尊重故。於是處禮能說者，此中言無住者，不住二諦亦不在中，雖不在中而離二邊，如是名為無住處也。第二中言如來相者，不以相好為如來相，以不動智為如來相。言等空者，謂如來智無量無邊，等虛空界無所不遍故。言不動者，遍達一切無邊三世，世有遷流智用不移故。第三中言不著者，法身離二邊故。無處所者，中間無所住故。故言敬禮無住身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第四禮能說者。於中有三：一者一頌禮能說者；二者二句禮能說智；三者二句禮能說身。初中言如來所說法悉從於無住者，謂佛教法順從無住故。我從無住處是處禮如來者，依教得從於無住處，彌知如來最可尊重故。於是處禮能說者，此中言無住者，不住二諦亦不在中，雖不在中而離二邊，如是名為無住處也。第二中言如來相者，不以相好為如來相，以不動智為如來相。言等空者，謂如來智無量無邊，等虛空界無所不遍故。言不動者，遍達一切無邊三世，世有遷流智用不移故。第三中言不著者，法身離二邊故。無處所者，中間無所住故。故言敬禮無住身也。

經曰 「我於一切處，常見諸如來，唯願諸如來，為我說常法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「我於一切處，常見諸如來，唯願諸如來，為我說常法。」

論曰：此是第五問所未聞。於中上半自申常對，下之二句請說常法。自申意者，我離諸邊得無住智，故能一一微塵之中常見十方無量諸佛。十方世界諸微塵中無處不見無量諸佛，故言一切處常見諸如來。如《華嚴經》言「於一微塵中，普見無量佛。如一微塵中，一切塵亦然。」故有如是力堪聞常法，所以願聞說常法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第五問所未聞。於中上半自申常對，下之二句請說常法。自申意者，我離諸邊得無住智，故能一一微塵之中常見十方無量諸佛。十方世界諸微塵中無處不見無量諸佛，故言一切處常見諸如來。如《華嚴經》言「於一微塵中，普見無量佛。如一微塵中，一切塵亦然。」故有如是力堪聞常法，所以願聞說常法也。

經曰 爾時如來而作是言：「諸善男子！汝等諦聽，為汝眾等說於常法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時如來而作是言：「諸善男子！汝等諦聽，為汝眾等說於常法。」

論曰：此下第四入果常法。於中有三：一如來說、二長者演、其第三者大眾得益。初中有二：許說、正說。此即許說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第四入果常法。於中有三：一如來說、二長者演、其第三者大眾得益。初中有二：許說、正說。此即許說。

經曰 「善男子！常法非常法，非說亦非字，非諦非解脫，非無非境界。離諸妄斷際，是法非無常，離諸常斷見，了見識為常。是識常寂滅，寂滅亦寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「善男子！常法非常法，非說亦非字，非諦非解脫，非無非境界。離諸妄斷際，是法非無常，離諸常斷見，了見識為常。是識常寂滅，寂滅亦寂滅。」

論曰：此下第二正說。於中有二：先說常果、後示常因。初中二句，法常佛常。初中言常法非常法者，謂佛所師法身之體，離生滅相，故曰常法；離常住性，故非常法。非說亦非字者，絕能詮名言故。非諦非解脫者，超所詮實義故。非無非境界離諸妄斷際者，非畢竟無亦非有境，非有境故離妄執境，而非無故離斷見境。際者，境界之異名也。是法非無常離諸常斷見者，非無常故離諸斷見，而是法故離諸常見，常見所取非是法故。已明法常，次顯佛常。了見識為常者，於彼常法究竟了見，了見之時諸識為常。所以然者？前隨無明動本靜心，今隨了見歸本靜故。是識常寂滅者，諸識本來無生無滅，無生滅故性常寂滅。今了見時，永滅如是寂滅之識，故言寂滅亦寂滅也。所以然者？彼寂滅識是無常法，所以滅彼乃得常故。至下〈總持品〉是義當顯。又此本來寂滅之性不守常性，故言亦寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二正說。於中有二：先說常果、後示常因。初中二句，法常佛常。初中言常法非常法者，謂佛所師法身之體，離生滅相，故曰常法；離常住性，故非常法。非說亦非字者，絕能詮名言故。非諦非解脫者，超所詮實義故。非無非境界離諸妄斷際者，非畢竟無亦非有境，非有境故離妄執境，而非無故離斷見境。際者，境界之異名也。是法非無常離諸常斷見者，非無常故離諸斷見，而是法故離諸常見，常見所取非是法故。已明法常，次顯佛常。了見識為常者，於彼常法究竟了見，了見之時諸識為常。所以然者？前隨無明動本靜心，今隨了見歸本靜故。是識常寂滅者，諸識本來無生無滅，無生滅故性常寂滅。今了見時，永滅如是寂滅之識，故言寂滅亦寂滅也。所以然者？彼寂滅識是無常法，所以滅彼乃得常故。至下〈總持品〉是義當顯。又此本來寂滅之性不守常性，故言亦寂滅。

經曰：「善男子！知法寂滅者，不寂滅心，心常寂滅。得寂滅者，心常真觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「善男子！知法寂滅者，不寂滅心，心常寂滅。得寂滅者，心常真觀。」

論曰：此下第二示其常因。於中有二：別明、總結。別中亦二：先真證觀、後方便觀。初中言知法寂滅者者，初地已上知一切法本來寂滅故。既知無起故不滅心，不滅心者常寂滅故，是顯所知之寂滅也。得寂滅者心常真觀者，是明能證之心常住，隨所證理離生滅相，而恒不失真照觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二示其常因。於中有二：別明、總結。別中亦二：先真證觀、後方便觀。初中言知法寂滅者者，初地已上知一切法本來寂滅故。既知無起故不滅心，不滅心者常寂滅故，是顯所知之寂滅也。得寂滅者心常真觀者，是明能證之心常住，隨所證理離生滅相，而恒不失真照觀故。

經曰 「知諸名色唯是癡心，癡心分別分別諸法，更無異事出於名色，知法如是不隨文語，心心於義不分別我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「知諸名色唯是癡心，癡心分別分別諸法，更無異事出於名色，知法如是不隨文語，心心於義不分別我。」

論曰：是第二明其方便觀。於中有二：先明唯識尋思、後顯其如實智。初中言更無異事出於名色者，名謂四蘊、色是色蘊，諸不相應皆假建立，離此名色更無別體故。諸有為之事皆為名色所攝，如是諸法唯心所作，離心無境、離境無心，如是名為唯識尋思。如《華嚴經》言「心如工畫師，畫種種五陰，一切世間中，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生然，心佛及眾生，是三無差別」故。已明尋思，次顯如實智。知法如是不隨文語者，是名尋思所引如實智故。心心於義不分別我者，是義尋思所引如實智故，人法二我皆無有義，所以於中不分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是第二明其方便觀。於中有二：先明唯識尋思、後顯其如實智。初中言更無異事出於名色者，名謂四蘊、色是色蘊，諸不相應皆假建立，離此名色更無別體故。諸有為之事皆為名色所攝，如是諸法唯心所作，離心無境、離境無心，如是名為唯識尋思。如《華嚴經》言「心如工畫師，畫種種五陰，一切世間中，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生然，心佛及眾生，是三無差別」故。已明尋思，次顯如實智。知法如是不隨文語者，是名尋思所引如實智故。心心於義不分別我者，是義尋思所引如實智故，人法二我皆無有義，所以於中不分別故。

經曰 「知我假名，即得寂滅；若得寂滅，即得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「知我假名，即得寂滅；若得寂滅，即得阿耨多羅三藐三菩提。」

論曰：此是第二總結。前二結前方便而得真觀，又結真觀得菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二總結。前二結前方便而得真觀，又結真觀得菩提果。

經曰 爾時長者梵行聞說是語而說偈言：「名相分別事，及法名為三，真如正妙智，及彼成於五。我今知是法，斷常之所繫，入於生滅道，是斷非是常。如來說空法，遠離於斷常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時長者梵行聞說是語而說偈言：「名相分別事，及法名為三，真如正妙智，及彼成於五。我今知是法，斷常之所繫，入於生滅道，是斷非是常。如來說空法，遠離於斷常。」

論曰：此下第二長者演說。於中八頌即有三意：初二頌半判佛教意、次有五頌破二邊執、最後二句亦無二觀。初中有二：前二頌明墮二邊教、後二句顯離二邊教。初中言名相者，謂名句字。句是名所成，字是名所資，皆能表名，合為名相也。分別事者，謂諸有漏心心法事。言及法者，謂除前二所有法相，名句所詮分別所緣，謂十色處及法處中色、不相應等諸法相也。是三一類明雜染相，所以別說名為三也。言真如者，謂正智境。正妙智者，本、後二智。言及彼者，及彼前三。此二及彼三，合成於五事，是舉三乘教門法相。我今知是法斷常之所繫者，明彼教門所說五事，不離斷常二見所著。所以然者？彼四種法帶生滅相，不離斷見所著之境；其真如法是常住性，不離常見所取之境，故入於生滅道。是斷非是常者，別明前三及正智法皆帶四相入生滅道，直是斷邊異於常邊，即顯真如入常有道，直是常邊異斷邊也。如來說空法遠離於斷常者，明一乘教說三空法，遠離斷常二邊過失。所以然者？如前所說，空相亦空、空空亦空、所空亦空。如是三空，不壞真俗、不存真俗，雖離動靜，不住中間，所以遠離斷常邊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二長者演說。於中八頌即有三意：初二頌半判佛教意、次有五頌破二邊執、最後二句亦無二觀。初中有二：前二頌明墮二邊教、後二句顯離二邊教。初中言名相者，謂名句字。句是名所成，字是名所資，皆能表名，合為名相也。分別事者，謂諸有漏心心法事。言及法者，謂除前二所有法相，名句所詮分別所緣，謂十色處及法處中色、不相應等諸法相也。是三一類明雜染相，所以別說名為三也。言真如者，謂正智境。正妙智者，本、後二智。言及彼者，及彼前三。此二及彼三，合成於五事，是舉三乘教門法相。我今知是法斷常之所繫者，明彼教門所說五事，不離斷常二見所著。所以然者？彼四種法帶生滅相，不離斷見所著之境；其真如法是常住性，不離常見所取之境，故入於生滅道。是斷非是常者，別明前三及正智法皆帶四相入生滅道，直是斷邊異於常邊，即顯真如入常有道，直是常邊異斷邊也。如來說空法遠離於斷常者，明一乘教說三空法，遠離斷常二邊過失。所以然者？如前所說，空相亦空、空空亦空、所空亦空。如是三空，不壞真俗、不存真俗，雖離動靜，不住中間，所以遠離斷常邊也。

經曰 「因緣無不生，不生故不滅，因緣執為有，如採空中華，猶取石女子，畢竟不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「因緣無不生，不生故不滅，因緣執為有，如採空中華，猶取石女子，畢竟不可得。」

論曰：此下第二破二邊執。於中有二：一者四頌破有邊執、二者一頌奪空邊著。初中有二：前二頌半破其有執、後一頌半示彼真空。初中亦二：初一頌半破因緣執、次有一頌破餘三緣。初中言因緣無不生者，謂本識中一切種子與異熟識若即若離皆不可得。即如異熟離猶兔角，不即不離亦無所有，如瓶舍等但有名故，由是道理無生無滅。而依三乘言教學者，定執實有因緣種子，不異愚者欲採空華，亦如欲取石女之子，同彼因緣永不可得。此中空華喻於染種，為採滅故。石女兒者喻於淨種，為取養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二破二邊執。於中有二：一者四頌破有邊執、二者一頌奪空邊著。初中有二：前二頌半破其有執、後一頌半示彼真空。初中亦二：初一頌半破因緣執、次有一頌破餘三緣。初中言因緣無不生者，謂本識中一切種子與異熟識若即若離皆不可得。即如異熟離猶兔角，不即不離亦無所有，如瓶舍等但有名故，由是道理無生無滅。而依三乘言教學者，定執實有因緣種子，不異愚者欲採空華，亦如欲取石女之子，同彼因緣永不可得。此中空華喻於染種，為採滅故。石女兒者喻於淨種，為取養故。

經曰 「離諸因緣取，亦不從他滅，及於己義大，依如故得實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「離諸因緣取，亦不從他滅，及於己義大，依如故得實。」

論曰：此是破餘三緣。若有離諸種子因緣取餘三緣計從彼生，作如是執亦不應理。如經「亦不從他滅」故。此言他者，謂增上緣及所緣緣。如眼識生，依眼緣色。如是眼色與識俱時而非識性，故名為他。等無間緣雖是識類，而體已滅，故名為滅。若他若滅皆無自性，是故識生亦不從彼。次言及於己義大者，復有計言蘊界等法未來世中各有己體而未生現，從此己體而生現在。為遮此計，故言亦不從及於己義大。上句不從之言貫於此下句故。此言義者謂陰界入，大者四大，如前說故。計此等法本有自體，以之故言己義大也。依如故得實者，謂我能破諸有執者，依如理破，故得實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是破餘三緣。若有離諸種子因緣取餘三緣計從彼生，作如是執亦不應理。如經「亦不從他滅」故。此言他者，謂增上緣及所緣緣。如眼識生，依眼緣色。如是眼色與識俱時而非識性，故名為他。等無間緣雖是識類，而體已滅，故名為滅。若他若滅皆無自性，是故識生亦不從彼。次言及於己義大者，復有計言蘊界等法未來世中各有己體而未生現，從此己體而生現在。為遮此計，故言亦不從及於己義大。上句不從之言貫於此下句故。此言義者謂陰界入，大者四大，如前說故。計此等法本有自體，以之故言己義大也。依如故得實者，謂我能破諸有執者，依如理破，故得實義。

經曰 「是故真如法，常自在如如，一切諸萬法，不如識所化，離識法即空，故從空處說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「是故真如法，常自在如如，一切諸萬法，不如識所化，離識法即空，故從空處說。」

論曰：此是第二示真空法。言是故者，是前執有皆是虛妄，其能破者得實之故，真如不動妄法不成也。識所化者，謂識所計，彼所計相理無所有，直從情有故名所化，諸法非如識所化故。離識之法空無所有，是故我從空處說如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二示真空法。言是故者，是前執有皆是虛妄，其能破者得實之故，真如不動妄法不成也。識所化者，謂識所計，彼所計相理無所有，直從情有故名所化，諸法非如識所化故。離識之法空無所有，是故我從空處說如。

經曰 「滅諸生滅法，而住於涅槃，大悲之所奪，涅槃滅不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「滅諸生滅法，而住於涅槃，大悲之所奪，涅槃滅不住。」

論曰：上文已破凡夫執有，此頌亦奪二乘住空。謂二乘人滅諸身智生滅之法入於涅槃，於中八萬劫住乃至十千劫住。而由諸佛同體大悲，奪彼涅槃令還起心，起心之時涅槃即滅，如大商主滅其化城，是故於中不復住也。彼無心時不得正破，直顯諸佛奪彼涅槃，因是遮彼未入者志。上來已破有無二邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：上文已破凡夫執有，此頌亦奪二乘住空。謂二乘人滅諸身智生滅之法入於涅槃，於中八萬劫住乃至十千劫住。而由諸佛同體大悲，奪彼涅槃令還起心，起心之時涅槃即滅，如大商主滅其化城，是故於中不復住也。彼無心時不得正破，直顯諸佛奪彼涅槃，因是遮彼未入者志。上來已破有無二邊。

經曰 「轉所取能取，入於如來藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「轉所取能取，入於如來藏。」

論曰：此是第三示無二觀。已破凡聖二邊之執，故今轉彼凡聖二眾令入能所平等之觀。上來八頌長者演也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第三示無二觀。已破凡聖二邊之執，故今轉彼凡聖二眾令入能所平等之觀。上來八頌長者演也。

經曰 爾時大眾聞說是義，皆得正命，入於如來如來藏海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時大眾聞說是義，皆得正命，入於如來如來藏海。

論曰：此是第三大眾得益。得正命者，離有無邊而得中道正慧命故。入如來者，已入如來智之分故。入如來藏海者，入於本覺深廣義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第三大眾得益。得正命者，離有無邊而得中道正慧命故。入如來者，已入如來智之分故。入如來藏海者，入於本覺深廣義故。

總持品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持品

論曰：此中決前諸品中疑，總持要義而不忘失，故從所為名曰〈總持〉。又地藏菩薩已得文義陀羅尼故，總持諸品所有文義，及憶大眾起疑之處，次第發問善決諸疑，故從能問名曰〈總持〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中決前諸品中疑，總持要義而不忘失，故從所為名曰〈總持〉。又地藏菩薩已得文義陀羅尼故，總持諸品所有文義，及憶大眾起疑之處，次第發問善決諸疑，故從能問名曰〈總持〉。

經曰 爾時地藏菩薩從眾中起，至于佛前合掌胡跪而白佛言：「尊者！我觀大眾心有疑事猶未得決，今者如來欲為除疑，我今為眾隨疑所問，願佛慈悲垂哀聽許。」佛言：「菩薩摩訶薩！汝能如是救度眾生，是大悲愍不可思議。汝當廣問，為汝宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩從眾中起，至于佛前合掌胡跪而白佛言：「尊者！我觀大眾心有疑事猶未得決，今者如來欲為除疑，我今為眾隨疑所問，願佛慈悲垂哀聽許。」佛言：「菩薩摩訶薩！汝能如是救度眾生，是大悲愍不可思議。汝當廣問，為汝宣說。」

論曰：正說之內大分有二，別明觀行竟在於前，此下第二總決諸疑。就文有四：初請、次許、三決、四領。此問與答是請及許。此能請者名地藏者，是人已得同體大悲，生長一切眾生善根，猶如大地生諸草木；以陀羅尼持諸功德，惠施一切而無窮盡，如大寶藏珍寶無盡，由是二義名為地藏。今此品中決諸疑惑生諸信解，出諸決斷之寶以施求法之眾，義當其名，故能請問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：正說之內大分有二，別明觀行竟在於前，此下第二總決諸疑。就文有四：初請、次許、三決、四領。此問與答是請及許。此能請者名地藏者，是人已得同體大悲，生長一切眾生善根，猶如大地生諸草木；以陀羅尼持諸功德，惠施一切而無窮盡，如大寶藏珍寶無盡，由是二義名為地藏。今此品中決諸疑惑生諸信解，出諸決斷之寶以施求法之眾，義當其名，故能請問。

經曰 地藏菩薩言：「一切諸法云何不緣生？」爾時如來欲宣此義而說偈言：「若法緣所生，離緣可無法；云何法性無，而緣可生法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 地藏菩薩言：「一切諸法云何不緣生？」爾時如來欲宣此義而說偈言：「若法緣所生，離緣可無法；云何法性無，而緣可生法？」

論曰：此下第三正決諸疑。於中有二：一者六品六疑却次而決、二者一品三疑順次而遣。初中亦二：一者別決、二者總定。初別決中別決六疑，從後向前漸却而決。今此問答決〈如來藏品〉中起疑。彼言「因緣無不生，不生故不滅」，於中執有能生因緣，而疑其果何不緣生，故乘彼疑以問緣生。如來一頌正決是疑，於中上半定彼本執、下半乘彼破其緣生。此意正立緣不生法，望無法故如望兔角，由是比量彼疑決矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第三正決諸疑。於中有二：一者六品六疑却次而決、二者一品三疑順次而遣。初中亦二：一者別決、二者總定。初別決中別決六疑，從後向前漸却而決。今此問答決〈如來藏品〉中起疑。彼言「因緣無不生，不生故不滅」，於中執有能生因緣，而疑其果何不緣生，故乘彼疑以問緣生。如來一頌正決是疑，於中上半定彼本執、下半乘彼破其緣生。此意正立緣不生法，望無法故如望兔角，由是比量彼疑決矣。

經曰 爾時地藏菩薩言：「法若無生，云何說法法從心生？」於是尊者而說偈言：「是心所生法，是法能所取，如醉眼空華，是法然非彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩言：「法若無生，云何說法法從心生？」於是尊者而說偈言：「是心所生法，是法能所取，如醉眼空華，是法然非彼。」

論曰：此下第二決〈真性空品〉中起疑。彼言「我說法者，以汝眾生，在生說故，是故說之。」依此疑云：若依彼文佛有說法，其所說法從佛心生，云何而言法無生耶？為遣此疑即有二重：一者直遣、二者重決。此即直遣。言是心所生法是法能所取者，今汝所計心所生法，直是妄心能取所取，如醉酒眼所見空華。是法然非彼者，是汝所計心所生法，如彼空華；是法亦然，非彼所說法，同汝所計生。此意正明汝所計法空無所有，是所取故，猶如空華；我所說法離言絕慮，所取能取皆不可言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二決〈真性空品〉中起疑。彼言「我說法者，以汝眾生，在生說故，是故說之。」依此疑云：若依彼文佛有說法，其所說法從佛心生，云何而言法無生耶？為遣此疑即有二重：一者直遣、二者重決。此即直遣。言是心所生法是法能所取者，今汝所計心所生法，直是妄心能取所取，如醉酒眼所見空華。是法然非彼者，是汝所計心所生法，如彼空華；是法亦然，非彼所說法，同汝所計生。此意正明汝所計法空無所有，是所取故，猶如空華；我所說法離言絕慮，所取能取皆不可言。

經曰 爾時地藏菩薩言：「法若如是，法即無待。無待之法，法應自成。」於是尊者而說偈言：「法本無有無，自他亦復爾，不始亦不終，成敗即不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩言：「法若如是，法即無待。無待之法，法應自成。」於是尊者而說偈言：「法本無有無，自他亦復爾，不始亦不終，成敗即不住。」

論曰：此是第二重決。於中有二：先難、後決。是難意云：若佛所說言教之法非所取故，不如空華畢竟無者，是即此法應自然成，以無待故猶如真如。為決此難故說是偈，是偈意言：我所說法絕名言故，本無有無自他始終，若成若敗即不得住，云何得言自然成耶？是顯彼因有相違過，謂法無成敗，以無待故，如無所取，又如真如。由是道理彼難不成，難不成故所疑決矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二重決。於中有二：先難、後決。是難意云：若佛所說言教之法非所取故，不如空華畢竟無者，是即此法應自然成，以無待故猶如真如。為決此難故說是偈，是偈意言：我所說法絕名言故，本無有無自他始終，若成若敗即不得住，云何得言自然成耶？是顯彼因有相違過，謂法無成敗，以無待故，如無所取，又如真如。由是道理彼難不成，難不成故所疑決矣。

經曰 爾時地藏菩薩言：「一切諸法相即本涅槃，涅槃及空相亦如是無是等法，是法應如佛言無如是法、是法是如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩言：「一切諸法相即本涅槃，涅槃及空相亦如是無是等法，是法應如佛言無如是法、是法是如。」

論曰：此下第三決〈入實際品〉中起疑。彼言「大力菩薩言：『眾生心相相亦如來，眾生之心應無別境。』佛言：『如是眾生之心實無別境。何以故？心本淨故、理無穢故。』」有依是文作是念言：本淨之心正是如理，本來清淨自性涅槃。若使涅槃亦空無者，應是邪無，不為如理。為遣是疑，故說皆如。就文有四：先問、次許、三領、四述。初問意言：若以空義，一切諸法相即是本來清淨涅槃。復融涅槃及其空相，即無涅槃及空差別，是一味法，是法應如。反彼所執，故作是問。第二答中許如所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第三決〈入實際品〉中起疑。彼言「大力菩薩言：『眾生心相相亦如來，眾生之心應無別境。』佛言：『如是眾生之心實無別境。何以故？心本淨故、理無穢故。』」有依是文作是念言：本淨之心正是如理，本來清淨自性涅槃。若使涅槃亦空無者，應是邪無，不為如理。為遣是疑，故說皆如。就文有四：先問、次許、三領、四述。初問意言：若以空義，一切諸法相即是本來清淨涅槃。復融涅槃及其空相，即無涅槃及空差別，是一味法，是法應如。反彼所執，故作是問。第二答中許如所問。

經曰 地藏菩薩言：「不可思議。如是如相非共不共，意取業取即皆空寂，空寂心法俱不俱取亦應寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 地藏菩薩言：「不可思議。如是如相非共不共，意取業取即皆空寂，空寂心法俱不俱取亦應寂滅。」

論曰：此是第三領解，為遣伏難。有聞前說作是難言：本來涅槃既是一如，若融涅槃及其空相是第二如，如是二如為共不共？若言共者即非如理，有二並故；若不共者即不更空，唯一如故。為遣是難，故言非共不共。非共者，無二如故；非不共者，有雙遣故。所遣雖雙，遣處無二，故彼所難皆不應理。意取業取即皆空寂者，是顯雙遣，遣處無二。言意取者，所謂涅槃，緣寂滅心之所取故。言業取者，即是生死，諸煩惱業之所取故。此二皆空，空寂無二。空寂心法俱不俱取亦應寂滅者，明一心法亦不守一，生死涅槃空寂無二，無二之處是一心法，依一心法有二種門。然俱取二門即不得心，二非一故；若廢二門不俱而取亦不得心，無非心故。由是義故無二心法，俱不俱取亦應寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第三領解，為遣伏難。有聞前說作是難言：本來涅槃既是一如，若融涅槃及其空相是第二如，如是二如為共不共？若言共者即非如理，有二並故；若不共者即不更空，唯一如故。為遣是難，故言非共不共。非共者，無二如故；非不共者，有雙遣故。所遣雖雙，遣處無二，故彼所難皆不應理。意取業取即皆空寂者，是顯雙遣，遣處無二。言意取者，所謂涅槃，緣寂滅心之所取故。言業取者，即是生死，諸煩惱業之所取故。此二皆空，空寂無二。空寂心法俱不俱取亦應寂滅者，明一心法亦不守一，生死涅槃空寂無二，無二之處是一心法，依一心法有二種門。然俱取二門即不得心，二非一故；若廢二門不俱而取亦不得心，無非心故。由是義故無二心法，俱不俱取亦應寂滅。

經曰 於是尊者而說偈言：「一切空寂法，是法寂不空，彼心不空時，是得心不有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 於是尊者而說偈言：「一切空寂法，是法寂不空，彼心不空時，是得心不有。」

論曰：此是第四如來述成。一切空寂法者，生死涅槃一切空寂之法。是法寂不空者，無二之心法，非都無法故。雖非無法而不是有，是故解心不空之時，是時得知心之不有。所以前說俱不俱取皆應寂滅者，不違道理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第四如來述成。一切空寂法者，生死涅槃一切空寂之法。是法寂不空者，無二之心法，非都無法故。雖非無法而不是有，是故解心不空之時，是時得知心之不有。所以前說俱不俱取皆應寂滅者，不違道理也。

經曰 爾時地藏菩薩言：「是法非三諦，色空心亦滅，是法本滅時，是法應是滅。」於是尊者而說偈言：「法本無自性，由彼之所生，不於如是處，而有彼如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩言：「是法非三諦，色空心亦滅，是法本滅時，是法應是滅。」於是尊者而說偈言：「法本無自性，由彼之所生，不於如是處，而有彼如是。」

論曰：此是第四決〈本覺利品〉中起疑。彼言「無住菩薩言：『一切境空、一切身空、一切識空，覺亦應空。』佛言：『可一覺者，不毀不壞決定性，非空非不空、無空不空。』」依此述文，於彼生疑云：若是一心亦不是有故寂滅者，何故前說一覺不壞故不同彼色心之空？今乘是疑故作是問。是法非三諦者，即前頌說「是一心法非色心空故非三諦」。然三諦門略有三種：一者色諦、心諦、第一義諦；二者有諦、無諦、中道第一義諦；三者如此品中後文所說。今此問意且依初門。色空心亦滅者，是法既非三諦攝故，色相本空，心亦寂滅。是色心法本寂滅時，是一心法應同寂滅。即前偈言「心不有」故。是即前說不同空者，徒為虛談，如是疑也。頌中對此明其不同。法本無自性者，色心之法本無自性。由彼之所生者，由彼本覺之心所生。所生色心是差別相，彼本覺心離相離性。不於如是差別之處而有如彼離相一覺，是故空此色心差別相時不得同遣離相一覺。由是道理，前非虛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第四決〈本覺利品〉中起疑。彼言「無住菩薩言：『一切境空、一切身空、一切識空，覺亦應空。』佛言：『可一覺者，不毀不壞決定性，非空非不空、無空不空。』」依此述文，於彼生疑云：若是一心亦不是有故寂滅者，何故前說一覺不壞故不同彼色心之空？今乘是疑故作是問。是法非三諦者，即前頌說「是一心法非色心空故非三諦」。然三諦門略有三種：一者色諦、心諦、第一義諦；二者有諦、無諦、中道第一義諦；三者如此品中後文所說。今此問意且依初門。色空心亦滅者，是法既非三諦攝故，色相本空，心亦寂滅。是色心法本寂滅時，是一心法應同寂滅。即前偈言「心不有」故。是即前說不同空者，徒為虛談，如是疑也。頌中對此明其不同。法本無自性者，色心之法本無自性。由彼之所生者，由彼本覺之心所生。所生色心是差別相，彼本覺心離相離性。不於如是差別之處而有如彼離相一覺，是故空此色心差別相時不得同遣離相一覺。由是道理，前非虛說。

經曰 爾時地藏菩薩言：「一切諸法無生無滅，云何不一？」於是尊者而說偈言：「法住處無在，相數空故無，名說二與法，是即能所取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩言：「一切諸法無生無滅，云何不一？」於是尊者而說偈言：「法住處無在，相數空故無，名說二與法，是即能所取。」

論曰：此是第五決〈無生行品〉中起疑。彼言「緣起非生、緣謝非滅，在無有處不見所住，決定性故。是決定性不一不異。」有依彼文而起疑云：色心等法無生無滅，即是平等決定實性，是即橫無色心之差、縱無生滅之別。無差無別，應是一味。不異可爾，云何不一？頌中對此顯不一義。法住處無在者，諸法之住及所住處皆無所有故。相數空故無者，色心等相、一異等數悉空故無也。相數既無，那得有一？又無色故即無心相，既非異者，如何是一？而有名說之二及有所說法者，是即能取妄心所取，非如實義有一二等。言名說者，名是詮用，意識所取。說是語聲，耳識所了。若言是一，即有此二，於中亦有所詮之法。如是等數妄心所取，非彼實義。有如是數，云何於中存一味耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第五決〈無生行品〉中起疑。彼言「緣起非生、緣謝非滅，在無有處不見所住，決定性故。是決定性不一不異。」有依彼文而起疑云：色心等法無生無滅，即是平等決定實性，是即橫無色心之差、縱無生滅之別。無差無別，應是一味。不異可爾，云何不一？頌中對此顯不一義。法住處無在者，諸法之住及所住處皆無所有故。相數空故無者，色心等相、一異等數悉空故無也。相數既無，那得有一？又無色故即無心相，既非異者，如何是一？而有名說之二及有所說法者，是即能取妄心所取，非如實義有一二等。言名說者，名是詮用，意識所取。說是語聲，耳識所了。若言是一，即有此二，於中亦有所詮之法。如是等數妄心所取，非彼實義。有如是數，云何於中存一味耶？

經曰 爾時地藏菩薩言：「一切諸法相，不住於二岸，亦不住中流，心識亦如是。云何諸境界，從識之所生？若識能有生，是識亦從生。云何無生識，能生有所生？」於是尊者而說偈言：「所生能生二，是二能所緣，俱本名自無，取有空華幻。識生於未時，境不是時生。於境生未時，是時識亦滅。彼即本俱無，亦不有無有。無生識亦無，云何境從有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩言：「一切諸法相，不住於二岸，亦不住中流，心識亦如是。云何諸境界，從識之所生？若識能有生，是識亦從生。云何無生識，能生有所生？」於是尊者而說偈言：「所生能生二，是二能所緣，俱本名自無，取有空華幻。識生於未時，境不是時生。於境生未時，是時識亦滅。彼即本俱無，亦不有無有。無生識亦無，云何境從有？」

論曰：此是第六決〈無相法品〉中起疑。彼言「云何生滅慮知相？佛言：『理無可不。若有可不即生諸念，千思萬慮是生滅相。』」今依後說還疑彼文。若識能生可不之境，境相還生諸念之識，即是心識有生有滅，云何而言不住二岸？若諸心識無生無滅，云何諸識能生境界？乘如是疑，發如是問。不住二岸者，無生無滅故。不住中流者，而不是一故。心識既爾無生無滅，云何可不境界從識之所生耶？若識能生境、識亦從境生，云何無生識能生有所生？為遣此疑，故說三頌。三頌之文即判為二：初之一頌示其道理、後之二頌破相生執。初中言是二能所緣者，謂汝所計識是能生、境是所生，直是妄取。能緣所緣俱是本來但名無自，若取為有，如取空華及取幻象以為實有，是故不異無生無滅。破中言識生於未時境不是時生者，明識能生未有之時，所生境界于時不生也。於境生未時是時識亦滅者，明境能生未有之時，其所生識于時亦滅。滅者寂滅，謂本來無也。彼即本俱無亦不有無有者，彼二能生本來俱無，既無能生亦不令有故曰不有，不令有故後時無生故言無有也。無生識亦無者，既無生義，何得有識？識無有故，境不從有。此中即有二種比量：一、識不生，無能生故，如望燋種。二、境不起，無所從故，如從龜毛。上來六分別決疑竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第六決〈無相法品〉中起疑。彼言「云何生滅慮知相？佛言：『理無可不。若有可不即生諸念，千思萬慮是生滅相。』」今依後說還疑彼文。若識能生可不之境，境相還生諸念之識，即是心識有生有滅，云何而言不住二岸？若諸心識無生無滅，云何諸識能生境界？乘如是疑，發如是問。不住二岸者，無生無滅故。不住中流者，而不是一故。心識既爾無生無滅，云何可不境界從識之所生耶？若識能生境、識亦從境生，云何無生識能生有所生？為遣此疑，故說三頌。三頌之文即判為二：初之一頌示其道理、後之二頌破相生執。初中言是二能所緣者，謂汝所計識是能生、境是所生，直是妄取。能緣所緣俱是本來但名無自，若取為有，如取空華及取幻象以為實有，是故不異無生無滅。破中言識生於未時境不是時生者，明識能生未有之時，所生境界于時不生也。於境生未時是時識亦滅者，明境能生未有之時，其所生識于時亦滅。滅者寂滅，謂本來無也。彼即本俱無亦不有無有者，彼二能生本來俱無，既無能生亦不令有故曰不有，不令有故後時無生故言無有也。無生識亦無者，既無生義，何得有識？識無有故，境不從有。此中即有二種比量：一、識不生，無能生故，如望燋種。二、境不起，無所從故，如從龜毛。上來六分別決疑竟。

經曰 爾時地藏菩薩言：「法相如是內外俱空，境智二眾本來寂滅，如來所說實相真空，如是之法即非集也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩言：「法相如是內外俱空，境智二眾本來寂滅，如來所說實相真空，如是之法即非集也。」

論曰：此下第二總定所說。總定六決非病是藥。於中有二：先定非病、後定是藥。初中亦二：審問、定許。問中言法相如是者，總領前說六分法相。言內外者，識內境外故。言二眾者，境智眾多故。言非集者，非集生死雜染患故，非如惡取空還集諸患故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二總定所說。總定六決非病是藥。於中有二：先定非病、後定是藥。初中亦二：審問、定許。問中言法相如是者，總領前說六分法相。言內外者，識內境外故。言二眾者，境智眾多故。言非集者，非集生死雜染患故，非如惡取空還集諸患故。

經曰 佛言：「如是。如實之法無色無住，非所集非能集、非義非大，一本科法深功德聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「如是。如實之法無色無住，非所集非能集、非義非大，一本科法深功德聚。」

論曰：此是如來定許。言無色者，不生著有之病故。無住者，亦離惡取空患故。非所集者，苦諦空故。非能集者，集諦空故。非義者，離陰界等差別義故。非大者，離地水等能造相故。一本科法者，是一本覺，以是為根，能生諸行及諸功德故。然科有二種：一者雜染之科，謂諸本識，義如上說；二者純淨之科，謂一本覺，如此文說。彼本識中積集一切雜染種子；此本覺中唯有甚深性功德聚，離相離性故名為深，過恒沙數故名為聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是如來定許。言無色者，不生著有之病故。無住者，亦離惡取空患故。非所集者，苦諦空故。非能集者，集諦空故。非義者，離陰界等差別義故。非大者，離地水等能造相故。一本科法者，是一本覺，以是為根，能生諸行及諸功德故。然科有二種：一者雜染之科，謂諸本識，義如上說；二者純淨之科，謂一本覺，如此文說。彼本識中積集一切雜染種子；此本覺中唯有甚深性功德聚，離相離性故名為深，過恒沙數故名為聚。

經曰 地藏菩薩言：「不可思議不思議聚，七五不生、八六寂滅、九相空無，有空無有、無空無有。如尊所說法義皆空，入空無行不失諸業，無我我所，能所身見內外結使悉皆寂靜，故願亦息。如是理觀慧定真如，尊者常說寔如空法，即良藥也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 地藏菩薩言：「不可思議不思議聚，七五不生、八六寂滅、九相空無，有空無有、無空無有。如尊所說法義皆空，入空無行不失諸業，無我我所，能所身見內外結使悉皆寂靜，故願亦息。如是理觀慧定真如，尊者常說寔如空法，即良藥也。」

論曰：此下第二番定是藥。於中亦二：先菩薩審問。問中有三：一者領前深功德聚、二者乘顯深入理觀、三者審問良藥勝德。初中亦三，總標、別顯、後還總結。不思議聚者，總標離相離性功德。別顯之中，先明離相、後顯離性。初中言七五不生者，合明二種末識之空，恒行識中第七是末，不恒行中五識為末故。八六寂滅者，合明二種本識之寂，恒行識中第八是本，不恒行中第六為本故。次顯離性。九相空無者，第九識相亦不守性故。有空無有者，重成離相，八識有相之法空無所有故。無空無有者，重成離性，九識無相之性空無所有故。一心如是離相離性，即是無量功德之聚，如是名為不思議聚。如尊所說法義皆空者，第三總結離相離性也。次明理觀，於中有二：別明、總結。別明之中即有三句。入空無行不失諸業者，是空三昧。謂理觀入空而無能所之行，雖無能所，不失六度等業故。次明無相三昧。無我我所能所身見者，是離屬見諸煩惱相，離我我所相能見所見相故。內外結使悉皆寂靜者，是離屬愛諸結使相，內門諸結、外門諸使三界煩惱諸相空故。如是名為無相三昧。故願亦息者，是明無願三昧。由三界法皆寂靜故，願求之心自然永息，如是名為無願三昧也。如是理觀慧定真如者，是總結句。如前三種皆是理觀，止觀無偏能所無二故。尊者常說寔如空法即良藥也者，第三審問。如是空法具諸功德治諸結使，是故應即為良藥耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二番定是藥。於中亦二：先菩薩審問。問中有三：一者領前深功德聚、二者乘顯深入理觀、三者審問良藥勝德。初中亦三，總標、別顯、後還總結。不思議聚者，總標離相離性功德。別顯之中，先明離相、後顯離性。初中言七五不生者，合明二種末識之空，恒行識中第七是末，不恒行中五識為末故。八六寂滅者，合明二種本識之寂，恒行識中第八是本，不恒行中第六為本故。次顯離性。九相空無者，第九識相亦不守性故。有空無有者，重成離相，八識有相之法空無所有故。無空無有者，重成離性，九識無相之性空無所有故。一心如是離相離性，即是無量功德之聚，如是名為不思議聚。如尊所說法義皆空者，第三總結離相離性也。次明理觀，於中有二：別明、總結。別明之中即有三句。入空無行不失諸業者，是空三昧。謂理觀入空而無能所之行，雖無能所，不失六度等業故。次明無相三昧。無我我所能所身見者，是離屬見諸煩惱相，離我我所相能見所見相故。內外結使悉皆寂靜者，是離屬愛諸結使相，內門諸結、外門諸使三界煩惱諸相空故。如是名為無相三昧。故願亦息者，是明無願三昧。由三界法皆寂靜故，願求之心自然永息，如是名為無願三昧也。如是理觀慧定真如者，是總結句。如前三種皆是理觀，止觀無偏能所無二故。尊者常說寔如空法即良藥也者，第三審問。如是空法具諸功德治諸結使，是故應即為良藥耶？

經曰 佛言：「如是。何以故？空故。空性無生，心常無生，空性無滅，心常無滅；空性無住，心亦無住；空性無為，心亦無為。空無出入，離諸得失，陰界入等皆悉亦無；心如不著亦復如是。菩薩！我說諸空，破諸有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「如是。何以故？空故。空性無生，心常無生，空性無滅，心常無滅；空性無住，心亦無住；空性無為，心亦無為。空無出入，離諸得失，陰界入等皆悉亦無；心如不著亦復如是。菩薩！我說諸空，破諸有故。」

論曰：此是如來定許。於中有三：一者總許。言空故者所以為良藥者，只由空故有即生病故。空性已下，第二別許。於中有二：先明服空藥故，離流轉之果患；後顯服空藥故，治取著之因病。初中言空性無生心常無生者，入空之心同空無生故；又隨無滅心常無滅。生滅正是無常之義，故翻彼二名為常也。心亦無住者，非但無初後相，亦無中間住相，此是別明離三相也。心亦無為者，總顯離彼三有為相，是明服空離無常病。次明亦離取著之病。無出入者，無有出觀入觀之異。離得失者，亦離得新失古之相。心如不著亦如是者，能觀之心亦如空理，不取出入得失之相，不著陰界入等之法，是明服空離取著病也。我說諸空破諸有故者，第三結定。就實而言空理無二，而說五三等諸空者，為破諸人著有病故，隨病眾多說空亦爾。又復理實非空不空，但為破有強說為空，非空言下存空性也。以是二意結諸空教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是如來定許。於中有三：一者總許。言空故者所以為良藥者，只由空故有即生病故。空性已下，第二別許。於中有二：先明服空藥故，離流轉之果患；後顯服空藥故，治取著之因病。初中言空性無生心常無生者，入空之心同空無生故；又隨無滅心常無滅。生滅正是無常之義，故翻彼二名為常也。心亦無住者，非但無初後相，亦無中間住相，此是別明離三相也。心亦無為者，總顯離彼三有為相，是明服空離無常病。次明亦離取著之病。無出入者，無有出觀入觀之異。離得失者，亦離得新失古之相。心如不著亦如是者，能觀之心亦如空理，不取出入得失之相，不著陰界入等之法，是明服空離取著病也。我說諸空破諸有故者，第三結定。就實而言空理無二，而說五三等諸空者，為破諸人著有病故，隨病眾多說空亦爾。又復理實非空不空，但為破有強說為空，非空言下存空性也。以是二意結諸空教。

經曰 地藏菩薩言：「尊者！知有非實如陽焰水，知實非無如火性王，如是觀者是人智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 地藏菩薩言：「尊者！知有非實如陽焰水，知實非無如火性王，如是觀者是人智耶？」

論曰：六品六疑却次而決，別決總定竟在於前。此下第二，一品三疑順次而遣。於中有三：謂〈如來藏〉一品之中復起三疑，次第遣故。第一疑者，謂彼梵行長者頌言「若說法有一，如焰水迷倒」，又言「若見於法無，如盲無日倒」。有依彼說而生疑云：長者俗人，如是判說，為妄見耶？為真智耶？作如是疑，不肯信受。為遣彼疑，舉彼事問。焰水之喻，如前已說。知實非無者，能知一實義性非無，彼說計無實者，如盲無日倒故。是知長者知實非無，非無之義如火性王，謂如木中有火大性，分析求之不得火相，而實不無木中火性，鑽而求之火必現故。一心亦爾，分析諸相不得心性，而實不無諸法中心，修道求之一心顯故。如是火性相隱勢大如似國主，故名王也。長者如是離二邊觀，是人智耶？如是問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：六品六疑却次而決，別決總定竟在於前。此下第二，一品三疑順次而遣。於中有三：謂〈如來藏〉一品之中復起三疑，次第遣故。第一疑者，謂彼梵行長者頌言「若說法有一，如焰水迷倒」，又言「若見於法無，如盲無日倒」。有依彼說而生疑云：長者俗人，如是判說，為妄見耶？為真智耶？作如是疑，不肯信受。為遣彼疑，舉彼事問。焰水之喻，如前已說。知實非無者，能知一實義性非無，彼說計無實者，如盲無日倒故。是知長者知實非無，非無之義如火性王，謂如木中有火大性，分析求之不得火相，而實不無木中火性，鑽而求之火必現故。一心亦爾，分析諸相不得心性，而實不無諸法中心，修道求之一心顯故。如是火性相隱勢大如似國主，故名王也。長者如是離二邊觀，是人智耶？如是問也。

經曰 佛言：「如是。何以故？是人真觀，觀一寂滅，相與不相等以空取，以修空故不失見佛，以見佛故不順三流。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「如是。何以故？是人真觀，觀一寂滅，相與不相等以空取，以修空故不失見佛，以見佛故不順三流。」

論曰：此下如來決疑。於中有二：直決、釋決。言如是者，決是人智。何以故下，釋其是智。於中有二：略釋、廣演。初中言觀一寂滅者，觀一心法寂滅義故。相與不相等以空取者，觀有相俗與無相真等不存故、融為一故，如是修空正順佛心故，常見佛身。夫曾失時，故言不失見佛。以常見佛彌增空觀，空觀增進違逆諸有，故言不順三流。三流具攝三界煩惱，謂欲流、有流及無明流。是謂三流，義如常說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下如來決疑。於中有二：直決、釋決。言如是者，決是人智。何以故下，釋其是智。於中有二：略釋、廣演。初中言觀一寂滅者，觀一心法寂滅義故。相與不相等以空取者，觀有相俗與無相真等不存故、融為一故，如是修空正順佛心故，常見佛身。夫曾失時，故言不失見佛。以常見佛彌增空觀，空觀增進違逆諸有，故言不順三流。三流具攝三界煩惱，謂欲流、有流及無明流。是謂三流，義如常說。

經曰 「於大乘中三解脫道一體無性，以其無性故空，空故無相，無相故無作，無作故無求，無求故無願，以是業故淨心，以心淨故見佛，以見佛故當生淨土。菩薩！於是深法三化勤修、慧定圓成，即超三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「於大乘中三解脫道一體無性，以其無性故空，空故無相，無相故無作，無作故無求，無求故無願，以是業故淨心，以心淨故見佛，以見佛故當生淨土。菩薩！於是深法三化勤修、慧定圓成，即超三界。」

論曰：此是第二廣演。於中有二：先明三解脫道勝利、後顯三化勤修勝利。初中言一體無性者，對彼小乘三解脫門別體有性故，顯大乘菩薩觀行一體。觀心證無性時，隨義假說立三解脫，約其忘體性義立空解脫，忘即體相義門立無相解脫，忘即體用義門立無作解脫亦名無願解脫。為顯唯一無分別觀，於一切法體性相用，無所不遣、無所不融，是故建立三解脫門。以是業故淨心者，以忘一切體相用故，能淨出觀涉俗之心離諸染著，離染著心能見報佛，見報佛故得生淨土，是為三解脫道勝利也。於是深法三化勤修者，謂於空法勤修三空。何者？空相亦空是一化修，空空亦空是二化修，所空亦空是三化修，義如前說故不別論。三化勤修即達一心，達一心故慧定圓成，圓成之地即超三界，是為三化勤修勝利也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二廣演。於中有二：先明三解脫道勝利、後顯三化勤修勝利。初中言一體無性者，對彼小乘三解脫門別體有性故，顯大乘菩薩觀行一體。觀心證無性時，隨義假說立三解脫，約其忘體性義立空解脫，忘即體相義門立無相解脫，忘即體用義門立無作解脫亦名無願解脫。為顯唯一無分別觀，於一切法體性相用，無所不遣、無所不融，是故建立三解脫門。以是業故淨心者，以忘一切體相用故，能淨出觀涉俗之心離諸染著，離染著心能見報佛，見報佛故得生淨土，是為三解脫道勝利也。於是深法三化勤修者，謂於空法勤修三空。何者？空相亦空是一化修，空空亦空是二化修，所空亦空是三化修，義如前說故不別論。三化勤修即達一心，達一心故慧定圓成，圓成之地即超三界，是為三化勤修勝利也。

經曰 地藏菩薩言：「如來所說無生無滅即是無常。滅是生滅，生滅滅已，寂滅為常，常故不斷。是不斷法，離諸三界動不動法，於有為法如避火坑，依何等法而自呵責入彼一門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 地藏菩薩言：「如來所說無生無滅即是無常。滅是生滅，生滅滅已，寂滅為常，常故不斷。是不斷法，離諸三界動不動法，於有為法如避火坑，依何等法而自呵責入彼一門？」

論曰：此下遣其〈如來藏品〉之第二疑。彼言「了見識為常，是識常寂滅，寂滅亦寂滅。」有依彼文而生疑云：如是常住之寂滅法，雖可欣樂而是希夷。眾生之心麁淺難調，如何調心得趣彼門？乘如是疑，作如是問。問中有二：初舉果遠、後問入因。初中言無生無滅即是無常者，即領前言是識常寂滅，本來寂滅故。是無生無滅，而本非常，故是無常也。滅是生滅生滅滅已寂滅為常者，即領前言寂滅亦寂滅。又言了見識為常。於有為法已下，第二正問趣入彼門方便。前雖有說方便正觀，而略說故，更請廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下遣其〈如來藏品〉之第二疑。彼言「了見識為常，是識常寂滅，寂滅亦寂滅。」有依彼文而生疑云：如是常住之寂滅法，雖可欣樂而是希夷。眾生之心麁淺難調，如何調心得趣彼門？乘如是疑，作如是問。問中有二：初舉果遠、後問入因。初中言無生無滅即是無常者，即領前言是識常寂滅，本來寂滅故。是無生無滅，而本非常，故是無常也。滅是生滅生滅滅已寂滅為常者，即領前言寂滅亦寂滅。又言了見識為常。於有為法已下，第二正問趣入彼門方便。前雖有說方便正觀，而略說故，更請廣說。

經曰 佛言：「菩薩！於三大事呵責其心，於三大諦而入其行。」地藏菩薩言：「云何三事而責其心？云何三諦而入一行？」佛言：「三事者，一謂因、二謂果、三謂識。如是三事從本空無，非我真我，云何於是而生愛染？觀是三事為繫所飄飄流苦海，以如是事常自呵責。三諦者，一謂菩提之道是平等諦，非不等諦；二謂大覺正智得諦，非邪智得諦；三謂慧定無異行入諦，非雜行入諦。以是三諦而修佛道，是人於是法，無不得正覺。得正覺智流大極慈，己他俱利，成佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「菩薩！於三大事呵責其心，於三大諦而入其行。」地藏菩薩言：「云何三事而責其心？云何三諦而入一行？」佛言：「三事者，一謂因、二謂果、三謂識。如是三事從本空無，非我真我，云何於是而生愛染？觀是三事為繫所飄飄流苦海，以如是事常自呵責。三諦者，一謂菩提之道是平等諦，非不等諦；二謂大覺正智得諦，非邪智得諦；三謂慧定無異行入諦，非雜行入諦。以是三諦而修佛道，是人於是法，無不得正覺。得正覺智流大極慈，己他俱利，成佛菩提。」

論曰：是文有四，初問、次答、三請、四說。說中有二：先說呵厭方便、後示趣入方便。初中言因者，五戒十善之因。果者，人天富樂之果。識者，能持因果即是本識。眾生計此為自內我，而是性空，故非是我。無我之理方是真我，故於非我不應愛染。觀是三事為繫所飄者，謂由四繫障理定心，令是三事飄流苦海故。何等名為四繫？如《對法論．諦品》中云「繫有四種，謂貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、此實執取身繫。以能障礙定意性身故名為繫。所以者何？由此能障定心自性之身故名為繫，非障色身。何以故？能為四種心亂因故。謂由貪愛財物等為因令心散亂，於鬪諍事不正行為因令心散亂，於難行戒禁苦惱為因令心散亂，不如正理推求境界為因令心散亂。由彼依止各別見故，於所知境不如正理種種推度妄生執著，謂唯此真餘並愚妄。由此為因令心散動。於何散動？謂於定心如實智見故。」以如是事常自呵責者，呵責能飄四繫，而厭所流三事故。已說呵厭方便，云何趣入方便？所謂審諦於三諦故。一謂菩提之道是平等諦非不等諦者，謂佛所證性淨菩提無不通泰，故名為道。一切有情皆同此性無一不歸，是究竟道，故言平等非不平等，是即對治二乘別趣也。二謂大覺正智得諦非邪智得諦者，謂一切智大覺之果唯證平等正智所得，非緣冥諦大有等境邪智所得，是即對治諸外道執也。三謂慧定無異行入諦非雜行入諦者，謂得正智入平等時，慧定圓融無別行相，方是真入於平等諦。非如世間分別之心，王數別體定慧異行，如是雜行非真入故。是即對治世間觀行未證謂證增上慢者。如是三種通名諦者，審諦之觀所觀境故。遍治如是三種異執，乃能正修於一佛道，故言以是三諦而修佛道。次顯修道所得之果。是人於是法無不得正覺者，是顯自利智德之果，於是三法而修佛道，無有不獲正覺果故。得正覺智流大極慈者，是顯利他恩德之果，普流大極無緣之慈，遍周法界無不利故。己他俱利成佛菩提者，總結前二，二利圓滿成等覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是文有四，初問、次答、三請、四說。說中有二：先說呵厭方便、後示趣入方便。初中言因者，五戒十善之因。果者，人天富樂之果。識者，能持因果即是本識。眾生計此為自內我，而是性空，故非是我。無我之理方是真我，故於非我不應愛染。觀是三事為繫所飄者，謂由四繫障理定心，令是三事飄流苦海故。何等名為四繫？如《對法論．諦品》中云「繫有四種，謂貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、此實執取身繫。以能障礙定意性身故名為繫。所以者何？由此能障定心自性之身故名為繫，非障色身。何以故？能為四種心亂因故。謂由貪愛財物等為因令心散亂，於鬪諍事不正行為因令心散亂，於難行戒禁苦惱為因令心散亂，不如正理推求境界為因令心散亂。由彼依止各別見故，於所知境不如正理種種推度妄生執著，謂唯此真餘並愚妄。由此為因令心散動。於何散動？謂於定心如實智見故。」以如是事常自呵責者，呵責能飄四繫，而厭所流三事故。已說呵厭方便，云何趣入方便？所謂審諦於三諦故。一謂菩提之道是平等諦非不等諦者，謂佛所證性淨菩提無不通泰，故名為道。一切有情皆同此性無一不歸，是究竟道，故言平等非不平等，是即對治二乘別趣也。二謂大覺正智得諦非邪智得諦者，謂一切智大覺之果唯證平等正智所得，非緣冥諦大有等境邪智所得，是即對治諸外道執也。三謂慧定無異行入諦非雜行入諦者，謂得正智入平等時，慧定圓融無別行相，方是真入於平等諦。非如世間分別之心，王數別體定慧異行，如是雜行非真入故。是即對治世間觀行未證謂證增上慢者。如是三種通名諦者，審諦之觀所觀境故。遍治如是三種異執，乃能正修於一佛道，故言以是三諦而修佛道。次顯修道所得之果。是人於是法無不得正覺者，是顯自利智德之果，於是三法而修佛道，無有不獲正覺果故。得正覺智流大極慈者，是顯利他恩德之果，普流大極無緣之慈，遍周法界無不利故。己他俱利成佛菩提者，總結前二，二利圓滿成等覺故。

經曰 地藏菩薩言：「尊者！如是之法即無因緣，若無緣法因即不起，云何不動法入如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 地藏菩薩言：「尊者！如是之法即無因緣，若無緣法因即不起，云何不動法入如來？」

論曰：此下遣彼〈如來藏品〉第三之疑。如彼品頌末言「轉所取能取入於如來藏」，有依此說而疑彼云：此中菩提之道平等之諦即是如來藏，不待因緣力，云何彼轉能所之因而能得入如來藏法？有作是疑，故乘彼問。即無因緣者，由平等故不從因緣，又平等故即無餘緣，餘緣無故因不能起，云何於彼無起動法，而用因緣得入如來？若用因力之所入者，即待因緣，非不動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下遣彼〈如來藏品〉第三之疑。如彼品頌末言「轉所取能取入於如來藏」，有依此說而疑彼云：此中菩提之道平等之諦即是如來藏，不待因緣力，云何彼轉能所之因而能得入如來藏法？有作是疑，故乘彼問。即無因緣者，由平等故不從因緣，又平等故即無餘緣，餘緣無故因不能起，云何於彼無起動法，而用因緣得入如來？若用因力之所入者，即待因緣，非不動故。

經曰 爾時如來欲宣此義而說偈言： 「一切諸法相，性空無不動，是法於是時，不於是時起。法無有異時，不於異時起，法無動不動，性空故寂滅。性空寂滅時，是法是時現，離相故寂住，寂住故不緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時如來欲宣此義而說偈言： 「一切諸法相，性空無不動，是法於是時，不於是時起。法無有異時，不於異時起，法無動不動，性空故寂滅。性空寂滅時，是法是時現，離相故寂住，寂住故不緣。」

論曰：此下如來正決所疑，宣其平等不動而有得入之義。八行頌中即有二分：前三略說、後五廣宣。略中有二：前三頌明不動之義、後一頌顯得入之義。初中有三，謂標、釋、結，謂初二句標不動義，次有四句釋不動義。是法於是時不於是時起者，是時者謂此世，此世者是現在，現在之時永無暫住，細除已未即無中間，如除光陰無中間處，故於是時不得有起。法無有異時不於異時起者，言異時者所謂過未，未來未有故無起義，過去已無亦無起義，由是道理法無起動。既無生起之動，亦無恒住不動故。言法無動不動性空故寂滅，是二句者結不動義。次有一頌明得入義。性空寂滅時者，了見性空寂滅之時，不動之法是時顯現，顯現於心故言得入。如是上半明得入義。然此顯法離一切相，離諸相故寂靜而住，住寂靜故恒不從緣，是故雖有入，不廢離緣義。如是下半顯離緣義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下如來正決所疑，宣其平等不動而有得入之義。八行頌中即有二分：前三略說、後五廣宣。略中有二：前三頌明不動之義、後一頌顯得入之義。初中有三，謂標、釋、結，謂初二句標不動義，次有四句釋不動義。是法於是時不於是時起者，是時者謂此世，此世者是現在，現在之時永無暫住，細除已未即無中間，如除光陰無中間處，故於是時不得有起。法無有異時不於異時起者，言異時者所謂過未，未來未有故無起義，過去已無亦無起義，由是道理法無起動。既無生起之動，亦無恒住不動故。言法無動不動性空故寂滅，是二句者結不動義。次有一頌明得入義。性空寂滅時者，了見性空寂滅之時，不動之法是時顯現，顯現於心故言得入。如是上半明得入義。然此顯法離一切相，離諸相故寂靜而住，住寂靜故恒不從緣，是故雖有入，不廢離緣義。如是下半顯離緣義也。

經曰 「是諸緣起法，是法緣不生，因緣生滅無，生滅性空寂。緣性能所緣，是緣本緣起，故法起非緣，緣無起亦爾。因緣所生法，是法是因緣，因緣生滅相，彼即無生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「是諸緣起法，是法緣不生，因緣生滅無，生滅性空寂。緣性能所緣，是緣本緣起，故法起非緣，緣無起亦爾。因緣所生法，是法是因緣，因緣生滅相，彼即無生滅。」

論曰：此下第二廣宣。於中有二：是前三頌廣不動義、其後二頌宣得入義。初中亦二，謂前二頌推本無得以顯不動、後之一頌逐末無得以顯不動。初中有三，謂標、釋、結。初言是諸緣起法是法緣不生者，標諸果法其緣不生。次有四句釋不生義。因緣生滅無者，明諸因緣生滅不住，故無生果之功能也。生滅性空寂者，以不住故即無生滅，性空寂故亦不生果。緣性能所緣者，因緣種子冥伏名性，增上緣根能對境界故名能緣，所緣境界根所對故名為所緣，次第緣法滅故不論。如是種子性緣并其能所二緣，皆是本緣之所起故，故言是緣本緣起。是即其本，諸緣亦同前說，生滅性空故無生用。由是三義緣無生義。故法起非緣者，結果法起非緣所生。緣無起亦爾者，結緣無起亦同其果。次有一頌，逐末無得以顯不動。因緣所生法是法是因緣者，明諸果法亦為因緣，望後生法而作緣故。是諸果法既為因緣，即同前說生滅性空，故言因緣生滅相彼即無生滅。前略說時直顯果空故，今廣時就因緣說，欲顯諸法因果不動即是平等菩提之道，非此法外別求菩提。是謂此偈之大意也。如肇法師言：「道遠乎哉？觸事而真。聖遠乎哉？體之即神矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二廣宣。於中有二：是前三頌廣不動義、其後二頌宣得入義。初中亦二，謂前二頌推本無得以顯不動、後之一頌逐末無得以顯不動。初中有三，謂標、釋、結。初言是諸緣起法是法緣不生者，標諸果法其緣不生。次有四句釋不生義。因緣生滅無者，明諸因緣生滅不住，故無生果之功能也。生滅性空寂者，以不住故即無生滅，性空寂故亦不生果。緣性能所緣者，因緣種子冥伏名性，增上緣根能對境界故名能緣，所緣境界根所對故名為所緣，次第緣法滅故不論。如是種子性緣并其能所二緣，皆是本緣之所起故，故言是緣本緣起。是即其本，諸緣亦同前說，生滅性空故無生用。由是三義緣無生義。故法起非緣者，結果法起非緣所生。緣無起亦爾者，結緣無起亦同其果。次有一頌，逐末無得以顯不動。因緣所生法是法是因緣者，明諸果法亦為因緣，望後生法而作緣故。是諸果法既為因緣，即同前說生滅性空，故言因緣生滅相彼即無生滅。前略說時直顯果空故，今廣時就因緣說，欲顯諸法因果不動即是平等菩提之道，非此法外別求菩提。是謂此偈之大意也。如肇法師言：「道遠乎哉？觸事而真。聖遠乎哉？體之即神矣。」

經曰 「彼如真實相，本不於出沒，諸法於是時，自生於出沒。是故極淨本，本不因眾力，即於後得處，得得於本得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「彼如真實相，本不於出沒，諸法於是時，自生於出沒。是故極淨本，本不因眾力，即於後得處，得得於本得。」

論曰：此二頌是宣得入義。於中有三：一者一頌對諸有動顯如不動；二者二句明不動本不待眾緣；三者二句明離緣法有得入義。後得處者，謂道後處。前略說中言寂滅時，即是此言後得之處。既是寂滅，何有處時？但離時處，故寄之時處耳。得得於本得者，始覺究竟故名為得，是能得故。始覺究竟還同本覺，以之故言得於本得。上來第三決疑分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此二頌是宣得入義。於中有三：一者一頌對諸有動顯如不動；二者二句明不動本不待眾緣；三者二句明離緣法有得入義。後得處者，謂道後處。前略說中言寂滅時，即是此言後得之處。既是寂滅，何有處時？但離時處，故寄之時處耳。得得於本得者，始覺究竟故名為得，是能得故。始覺究竟還同本覺，以之故言得於本得。上來第三決疑分竟。

經曰 爾時地藏菩薩聞佛所說心地快然，時諸眾等無有疑者，知眾心已而說偈言： 「我知眾心疑，所以殷固問。如來大慈善，分別無有餘。是諸二眾等，皆悉得明了。我今於了處，普化諸眾生，如佛之大悲，不捨於本願，故於一子地，而住於煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時地藏菩薩聞佛所說心地快然，時諸眾等無有疑者，知眾心已而說偈言： 「我知眾心疑，所以殷固問。如來大慈善，分別無有餘。是諸二眾等，皆悉得明了。我今於了處，普化諸眾生，如佛之大悲，不捨於本願，故於一子地，而住於煩惱。」

論曰：此是第四領解。此三頌中即有二分：前一頌半結前決疑之利、後一頌半申後普化之行。一子地者，初地已上已證一切眾生平等，視諸眾生如視一子，是名清淨增上意樂，寄喻表心名一子地。而住於煩惱者，菩薩雖得諸法平等，而以方便力不捨煩惱。若捨一切煩惱隨眠，便入涅槃，違本願故。如《瑜伽論》三摩呬多決擇中云「滅盡等至當言無漏，由與煩惱不相應故，非相應故、無所緣故，非諸煩惱之所生故。是出世間一切異生不能行故，唯除已入遠地菩薩。菩薩雖能起出世法令現在前，然由方便善巧力故不捨煩惱。」案云：此中言不捨者，非究竟捨如羅漢等，故曰不捨；非全不捨，故言不捨。於中委悉，如二障章說。由不捨故言住煩惱，由是不入涅槃、普化十方界故。此一卷經有三分中，第二正說竟在於前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第四領解。此三頌中即有二分：前一頌半結前決疑之利、後一頌半申後普化之行。一子地者，初地已上已證一切眾生平等，視諸眾生如視一子，是名清淨增上意樂，寄喻表心名一子地。而住於煩惱者，菩薩雖得諸法平等，而以方便力不捨煩惱。若捨一切煩惱隨眠，便入涅槃，違本願故。如《瑜伽論》三摩呬多決擇中云「滅盡等至當言無漏，由與煩惱不相應故，非相應故、無所緣故，非諸煩惱之所生故。是出世間一切異生不能行故，唯除已入遠地菩薩。菩薩雖能起出世法令現在前，然由方便善巧力故不捨煩惱。」案云：此中言不捨者，非究竟捨如羅漢等，故曰不捨；非全不捨，故言不捨。於中委悉，如二障章說。由不捨故言住煩惱，由是不入涅槃、普化十方界故。此一卷經有三分中，第二正說竟在於前也。

經曰 爾時如來而告眾言：「是菩薩者不可思議，恒以大悲拔眾生苦。若有眾生持是經法、持是菩薩名，即不墮於惡趣，一切障難皆悉除滅。若有眾生無餘雜念專念是經，如法修習，爾時菩薩常作化身而為說法，擁護是人終不暫捨，令是人等速得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時如來而告眾言：「是菩薩者不可思議，恒以大悲拔眾生苦。若有眾生持是經法、持是菩薩名，即不墮於惡趣，一切障難皆悉除滅。若有眾生無餘雜念專念是經，如法修習，爾時菩薩常作化身而為說法，擁護是人終不暫捨，令是人等速得阿耨多羅三藐三菩提。」

論曰：此下第三名流通分。於中有六：一者讚人流通、二者勸眾流通、三者立名流通、四者受持流通、五者懺悔流通、六者奉行流通。此即第一讚人流通，讚能流通是經。菩薩四種勝德：一者大悲普化一切功德、二者別益持是經者功德、三者化身說法功德、四者令得極果功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第三名流通分。於中有六：一者讚人流通、二者勸眾流通、三者立名流通、四者受持流通、五者懺悔流通、六者奉行流通。此即第一讚人流通，讚能流通是經。菩薩四種勝德：一者大悲普化一切功德、二者別益持是經者功德、三者化身說法功德、四者令得極果功德。

經曰 「汝等菩薩若化眾生，皆令修習如是大乘決定了義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「汝等菩薩若化眾生，皆令修習如是大乘決定了義。」

論曰：此是第二勸眾流通。決定了義者，為顯最深最極，不可以加矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二勸眾流通。決定了義者，為顯最深最極，不可以加矣。

經曰 爾時阿難從座而起，前白佛言：「如來所說大乘福聚決定斷結無生覺利不可思議。如是之法名為何經？受持是經得幾所福？願佛慈悲為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 爾時阿難從座而起，前白佛言：「如來所說大乘福聚決定斷結無生覺利不可思議。如是之法名為何經？受持是經得幾所福？願佛慈悲為我宣說。」

論曰：此下第三立名流通，先問、後答。問中亦二：先領、後問。領中即顯是經四種勝能：一能令持者得無量福，如經「大乘福聚」故；二能令持者永斷諸結，如經「決定斷結」故；三者所詮之旨是本覺利，如經「無生覺利」故；四者能詮之教難可思量，如經「不可思議」故。次問中問二事：先問經名，為知經要故；後問持福，求福持經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第三立名流通，先問、後答。問中亦二：先領、後問。領中即顯是經四種勝能：一能令持者得無量福，如經「大乘福聚」故；二能令持者永斷諸結，如經「決定斷結」故；三者所詮之旨是本覺利，如經「無生覺利」故；四者能詮之教難可思量，如經「不可思議」故。次問中問二事：先問經名，為知經要故；後問持福，求福持經故。

經曰 佛言：「善男子！是經名者，不可思議過去諸佛之所護念能入如來一切智海。若有眾生持是經者，即於一切經中無所希求，是經典法總持眾法，攝諸經要，是諸經法法之繫宗。是經名者，名攝大乘經，又名金剛三昧，又名無量義宗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛言：「善男子！是經名者，不可思議過去諸佛之所護念能入如來一切智海。若有眾生持是經者，即於一切經中無所希求，是經典法總持眾法，攝諸經要，是諸經法法之繫宗。是經名者，名攝大乘經，又名金剛三昧，又名無量義宗。」

論曰：此下答中有二，如其次第答二問故。初中亦二：先讚名義、後正立名。初中亦二：先總歎名、後別顯義。能入已下，是別顯義，即顯三義。能入如來智海乃至無所希求者，是顯金剛三昧之名之義。無法不壞無理不窮，由是令入如來智海，過是更無所希望故。是經典法總持眾法攝諸經要者，是顯攝大乘經之名之義。是諸經法法之繫宗者，是顯無量義宗之名之義。是二名義有何差別者？前明廣攝眾經之義，後顯眾經所宗之極。次立三名，於中委悉者，文前二門中已廣說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下答中有二，如其次第答二問故。初中亦二：先讚名義、後正立名。初中亦二：先總歎名、後別顯義。能入已下，是別顯義，即顯三義。能入如來智海乃至無所希求者，是顯金剛三昧之名之義。無法不壞無理不窮，由是令入如來智海，過是更無所希望故。是經典法總持眾法攝諸經要者，是顯攝大乘經之名之義。是諸經法法之繫宗者，是顯無量義宗之名之義。是二名義有何差別者？前明廣攝眾經之義，後顯眾經所宗之極。次立三名，於中委悉者，文前二門中已廣說也。

經曰 「若有人受持是經典者，即名受持百千諸佛如是功德，譬如虛空無有邊際不可思議，我所囑累唯是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「若有人受持是經典者，即名受持百千諸佛如是功德，譬如虛空無有邊際不可思議，我所囑累唯是經典。」

論曰：此是答第二問。於中即顯四種勝德：一者持佛勝德，是經能攝諸佛心故，如經「受持百千諸佛」故；二者廣大勝德，如經「無有邊際」故；三者甚深勝德，如經「不可思議」故；四者無比勝德，如經「唯是經典」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是答第二問。於中即顯四種勝德：一者持佛勝德，是經能攝諸佛心故，如經「受持百千諸佛」故；二者廣大勝德，如經「無有邊際」故；三者甚深勝德，如經「不可思議」故；四者無比勝德，如經「唯是經典」故。

經曰 阿難言：「云何心行？云何人者受持是經？」佛言：「善男子！受持是經者，是人心無得失，常修梵行，若於戲論常樂淨心，入於聚落心常在定，若處居家不著三有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 阿難言：「云何心行？云何人者受持是經？」佛言：「善男子！受持是經者，是人心無得失，常修梵行，若於戲論常樂淨心，入於聚落心常在定，若處居家不著三有。」

論曰：此下第四受持流通，於中有二：一者正明受持、二者往復重顯。初中亦二：先問、後答。問中有二：先問受持經者心行、後問受持經者福利。答中次第答此二問。初中即明五種心行：一心無得失者，不觀他人之長短故；二常修梵行者，內修離相之淨行故；三常樂靜心者，在動不動故；四心常在定者，入散不散故；五不著三有者，居染不染故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第四受持流通，於中有二：一者正明受持、二者往復重顯。初中亦二：先問、後答。問中有二：先問受持經者心行、後問受持經者福利。答中次第答此二問。初中即明五種心行：一心無得失者，不觀他人之長短故；二常修梵行者，內修離相之淨行故；三常樂靜心者，在動不動故；四心常在定者，入散不散故；五不著三有者，居染不染故。

經曰 「是人現世有五種福：一者眾所尊敬、二者身不橫夭、三者辯答邪論、四者樂度眾生、五者能入聖道。如是人者受持是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「是人現世有五種福：一者眾所尊敬、二者身不橫夭、三者辯答邪論、四者樂度眾生、五者能入聖道。如是人者受持是經。」

論曰：此是答第二問，隨前五行得此五福。眾所尊敬者，由其不觀眾之長短故。身不橫夭者，由其常修離相行故。辯答邪論者，樂靜心故。樂度眾生者，入散常定故。能入聖道者，不著三有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是答第二問，隨前五行得此五福。眾所尊敬者，由其不觀眾之長短故。身不橫夭者，由其常修離相行故。辯答邪論者，樂靜心故。樂度眾生者，入散常定故。能入聖道者，不著三有故。

經曰 阿難言：「如彼人者度諸眾生，得受供不？」佛言：「如是人者能為眾生作大福田，常行大智權實俱演，是四依僧，於諸供養乃至頭目髓腦亦皆得受，何況衣食而不得受？善男子！如是人者是汝知識、是汝橋梁，何況凡夫而不供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 阿難言：「如彼人者度諸眾生，得受供不？」佛言：「如是人者能為眾生作大福田，常行大智權實俱演，是四依僧，於諸供養乃至頭目髓腦亦皆得受，何況衣食而不得受？善男子！如是人者是汝知識、是汝橋梁，何況凡夫而不供養？」

論曰：此下往復重顯。於中有二：先明福田之體、後顯生福之能。此即初也。四依僧者，第一依是具煩惱性，位在地前；其餘三依位在地上，如《涅槃經》之所廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下往復重顯。於中有二：先明福田之體、後顯生福之能。此即初也。四依僧者，第一依是具煩惱性，位在地前；其餘三依位在地上，如《涅槃經》之所廣說。

經曰 阿難言：「於彼人所受持是經、供養是人，得幾所福？」佛言：「若復有人持以滿城金銀而以布施，不如於是人所受持是經一四句偈、供養是人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 阿難言：「於彼人所受持是經、供養是人，得幾所福？」佛言：「若復有人持以滿城金銀而以布施，不如於是人所受持是經一四句偈、供養是人。」

論曰：此是第二明持經者能生多福。以滿城金銀施不持經者，所得之福不如一餐一衣供養持此一四句偈之所得福故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二明持經者能生多福。以滿城金銀施不持經者，所得之福不如一餐一衣供養持此一四句偈之所得福故。

經曰 「善男子！令諸眾生持是經者，心常在定不失本心。若失本心即當懺悔，懺悔之法是為清涼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 「善男子！令諸眾生持是經者，心常在定不失本心。若失本心即當懺悔，懺悔之法是為清涼。」

論曰：此下第五懺悔流通。於中有二：先讚懺悔功德、二者往復重顯。初中言清涼者，滅不善因沈濁故清，離生死果熱惱故涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第五懺悔流通。於中有二：先讚懺悔功德、二者往復重顯。初中言清涼者，滅不善因沈濁故清，離生死果熱惱故涼。

經曰 阿難言：「懺悔先罪，不入於過去也。」佛言：「如是。猶如暗室，若遇明燈，暗即滅矣。善男子！無說悔先所有諸罪，而以為說入於過去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 阿難言：「懺悔先罪，不入於過去也。」佛言：「如是。猶如暗室，若遇明燈，暗即滅矣。善男子！無說悔先所有諸罪，而以為說入於過去。」

論曰：此下第二往復重顯。於中即有二番問答：初番顯其懺悔道理、後番顯其懺悔行法。此中問意言懺悔先罪名懺悔者，先罪不入於過去耶？若先非今故入過去者，云何於無罪而有懺悔耶？答中言如是者，如是先罪不入過去故，不於無而有懺悔。所以然者？先所作罪熏於本識，種子恒流在於現在，由是道理未入過去。且今懺悔能治生時，令彼罪種不流現在。如燈生時室暗方滅。罪種不至於今現故，是時方說令入過去。而無說悔先所有罪者，先所有者非悔所及，不能令彼非先有故；但其先有令不至現，不至現者由悔所為。此與斷結之義異者，彼約生滅道故，令未生者不至現在；此就相續道故，令先有者不至現在。又斷結者永斷種子，悔先罪者損伏種子增強之用不至現在，故約此義說入過去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此下第二往復重顯。於中即有二番問答：初番顯其懺悔道理、後番顯其懺悔行法。此中問意言懺悔先罪名懺悔者，先罪不入於過去耶？若先非今故入過去者，云何於無罪而有懺悔耶？答中言如是者，如是先罪不入過去故，不於無而有懺悔。所以然者？先所作罪熏於本識，種子恒流在於現在，由是道理未入過去。且今懺悔能治生時，令彼罪種不流現在。如燈生時室暗方滅。罪種不至於今現故，是時方說令入過去。而無說悔先所有罪者，先所有者非悔所及，不能令彼非先有故；但其先有令不至現，不至現者由悔所為。此與斷結之義異者，彼約生滅道故，令未生者不至現在；此就相續道故，令先有者不至現在。又斷結者永斷種子，悔先罪者損伏種子增強之用不至現在，故約此義說入過去也。

經曰 阿難言：「云何名為懺悔？」佛言：「依此經教入真實觀，一入觀時諸罪悉滅，離諸惡趣當生淨土，速成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 阿難言：「云何名為懺悔？」佛言：「依此經教入真實觀，一入觀時諸罪悉滅，離諸惡趣當生淨土，速成阿耨多羅三藐三菩提。」

論曰：此是第二懺悔行法。答中有二：先明行法、後示勝利。初中言依此經教入真實觀者，謂依金剛三昧教旨，破諸法相名入真實，此是地前相似真觀。一入觀時諸罪悉滅者，一切罪障從妄想生，今破諸相入真實觀，頓破一切妄想境界，所以諸罪一時悉滅。次顯勝利，即有二句。離諸惡趣當生淨土者，是明華報。速成阿耨多羅三藐三菩提者，是示果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第二懺悔行法。答中有二：先明行法、後示勝利。初中言依此經教入真實觀者，謂依金剛三昧教旨，破諸法相名入真實，此是地前相似真觀。一入觀時諸罪悉滅者，一切罪障從妄想生，今破諸相入真實觀，頓破一切妄想境界，所以諸罪一時悉滅。次顯勝利，即有二句。離諸惡趣當生淨土者，是明華報。速成阿耨多羅三藐三菩提者，是示果報。

經曰 佛說是經已，爾時阿難及諸菩薩、四部大眾皆大歡喜，心得決定，頂禮佛足，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰 佛說是經已，爾時阿難及諸菩薩、四部大眾皆大歡喜，心得決定，頂禮佛足，歡喜奉行。

論曰：此是第六奉行流通。於中四句。皆大歡喜者，聞法歡喜故。心得決定者，離諸疑惑故。頂禮佛足者，重法敬人故。歡喜奉行者，行時轉喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是第六奉行流通。於中四句。皆大歡喜者，聞法歡喜故。心得決定者，離諸疑惑故。頂禮佛足者，重法敬人故。歡喜奉行者，行時轉喜故。

甚深且微金剛教，今承仰信略記述，願此善根遍法界，普利一切無遺缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深且微金剛教，今承仰信略記述，願此善根遍法界，普利一切無遺缺。

金剛三昧經論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經論卷下