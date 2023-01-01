觀音義疏記卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音義疏記卷第三

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

第三、身業機應，二：初、列門。二、「貼文」下，隨釋，三：初、貼文，二：初、分經料簡，二：初、分經。二、「文云」下，料簡，二：初、獨女求男問。二、「解者」下，女無子苦答，二：初、他謬解。二、「今解」下，今正釋。二、「求男」下，依經解釋，二：初、求願，二：初、大師銷文，二：初、釋求男，二：初、唱經。二、釋義，二：初、分經三義。二、「願與」下，略二解一，二：初、略願行。二、「德業」下，釋德業。二、釋求女，二：初、唱經。二、「求女」下，解釋，二：初、明存略意。二、「女人」下，明相貌意。二、「有人」下，章安斥謬，二：初、斥非顯是，二：初、敘他謬立。宿植德本眾人愛敬，此之二句據義猶是女之德業。他師謬謂雙釋男女伏疑之文，意恐人疑。男之智慧、女之端正，皆由修種忍智之因，非聖能與，不修而得墮無因過，故出彼意云，眾人咸謂觀音但能交會父母等也。二、「私難」下，明今正義，二：初、難破，二：初、立義難。福慧受生皆由緣辦，觀音既能與其生緣，何不能與福慧緣邪？二、「難觀」下，引文難。兒不修因，聖不能令有福慧者，眾不稱名，何故得脫？此以現文破無因執，不用義解同心乞福也。二、「今明」下，正立，二：初、釋。觀音用遍三千法界，於諸眾生得大自在，無生緣者令植生緣，無福慧者亦能令種，此等皆於中陰中作，故《中陰經》云「妙覺如來以神足力，將於無量四眾八部入中陰中，化作七寶講堂七寶座等。彼中陰眾生七日至一日終者，盡令住壽。如來與化佛說法教化，令七十八億百千那由他中陰眾生起無上正真道意。」經說甚廣，尚能令彼中陰眾生發菩提心，豈不能令植福慧邪？二、「今不」下，結。二、結歎，二：初兩句解釋。四句經文雖是結句，亦是釋疑，則可兩向。若宿植德本眾人愛敬兩句經文，定屬生女德業句也。二、「問禮」下，對前料簡，二：初問、二答。二、引事。三、觀解，二：初、明果報，二：初、無子苦。阿鼻地獄無求子念。諸餘輕繫苦樂相間，六欲諸天皆有親愛，故無子者而生苦惱。二、「禮拜」下，明機應。二、明修因。有漏無漏一切善法不出定慧，即男女義，皆須修習並名修因；不同諸難，別以有漏之善名為修因，二：初、列章。二、「法門」下，釋義二：初辯法門，二：初、以事表法，二：初、正表法，二：初、表世間法，二：初、明苦集。無始至今常為癡愛及根塵識習熏資熏，生於惑業無量男女，此之眷屬一切眾生莫能捨離。二、「若外」下，示外書。《易》云「乾道成男，坤道成女。」《禮》云「天子之與 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、身業機應，二：初、列門。二、「貼文」下，隨釋，三：初、貼文，二：初、分經料簡，二：初、分經。二、「文云」下，料簡，二：初、獨女求男問。二、「解者」下，女無子苦答，二：初、他謬解。二、「今解」下，今正釋。二、「求男」下，依經解釋，二：初、求願，二：初、大師銷文，二：初、釋求男，二：初、唱經。二、釋義，二：初、分經三義。二、「願與」下，略二解一，二：初、略願行。二、「德業」下，釋德業。二、釋求女，二：初、唱經。二、「求女」下，解釋，二：初、明存略意。二、「女人」下，明相貌意。二、「有人」下，章安斥謬，二：初、斥非顯是，二：初、敘他謬立。宿植德本眾人愛敬，此之二句據義猶是女之德業。他師謬謂雙釋男女伏疑之文，意恐人疑。男之智慧、女之端正，皆由修種忍智之因，非聖能與，不修而得墮無因過，故出彼意云，眾人咸謂觀音但能交會父母等也。二、「私難」下，明今正義，二：初、難破，二：初、立義難。福慧受生皆由緣辦，觀音既能與其生緣，何不能與福慧緣邪？二、「難觀」下，引文難。兒不修因，聖不能令有福慧者，眾不稱名，何故得脫？此以現文破無因執，不用義解同心乞福也。二、「今明」下，正立，二：初、釋。觀音用遍三千法界，於諸眾生得大自在，無生緣者令植生緣，無福慧者亦能令種，此等皆於中陰中作，故《中陰經》云「妙覺如來以神足力，將於無量四眾八部入中陰中，化作七寶講堂七寶座等。彼中陰眾生七日至一日終者，盡令住壽。如來與化佛說法教化，令七十八億百千那由他中陰眾生起無上正真道意。」經說甚廣，尚能令彼中陰眾生發菩提心，豈不能令植福慧邪？二、「今不」下，結。二、結歎，二：初兩句解釋。四句經文雖是結句，亦是釋疑，則可兩向。若宿植德本眾人愛敬兩句經文，定屬生女德業句也。二、「問禮」下，對前料簡，二：初問、二答。二、引事。三、觀解，二：初、明果報，二：初、無子苦。阿鼻地獄無求子念。諸餘輕繫苦樂相間，六欲諸天皆有親愛，故無子者而生苦惱。二、「禮拜」下，明機應。二、明修因。有漏無漏一切善法不出定慧，即男女義，皆須修習並名修因；不同諸難，別以有漏之善名為修因，二：初、列章。二、「法門」下，釋義二：初辯法門，二：初、以事表法，二：初、正表法，二：初、表世間法，二：初、明苦集。無始至今常為癡愛及根塵識習熏資熏，生於惑業無量男女，此之眷屬一切眾生莫能捨離。二、「若外」下，示外書。《易》云「乾道成男，坤道成女。」《禮》云「天子之與

后，猶陰之與陽，天子修男教、后修女順。」二、「若就」下，表出世法，二：初、表能生父母。佛於一切而得自在，名為國王，尊嚴如父。經教含理開發智慧，養育如母。佛法和合，生三乘僧。故經云「從佛口生、從法化生，得佛法分。」又權智歷緣能成果用，實智冥理能生果智，故一切佛皆由此生。初則果能生因，次則因能生果，共成一義也。二、「又慈」下，表所生男女。《淨名》云「慈悲心為女，善心誠實男。」先據此文立於悲智名為男女，冥中道智即是誠實善心故也，乃類此法立諸男女。初以禪慧對於男女，次分三乘以對男女，後約佛性見對不見而分男女。何者？既以見性為丈夫相，即彰不見為女人相。復約照性自具男女，佛性正觀決破無明為福德智慧之男；中道慈悲含覆一切，為端正有相之女。二、「今借」下，結表意。二、「問那」下，釋難明表，二：初、執無妨有難，二、初立無男女理。二、「大經」下，引無男女文，二：初、正引教文，二：初、引大乘文。《大經》二十八云「涅槃無相」，謂色相聲相香味觸相、生住壞相、男相女相，是名十相。無如是相，故名無相。次《大論》《淨名》及〈安樂行〉皆列男女二名非之，以顯無相。若〈不二門〉云「無定慧」，乃是男女所表之法也。二、「小乘」下，引小乘文。理無相故不可言說，無相即非男女相也。空平等故，離男女等一切相也。二、「男女」下，結無所表。能表男女既無，所表定慧安在？二、「答大」下，即遮而照釋，二：初、廣釋，三：初、說默相即，二：初、據理妙絕。若論絕理，尚不可說無男女相，豈可被論有男女邪？二、「善巧」下，被機有無。若於眾生有四益者，或說無男女、或說有男女，故引天女不離文字說解脫相。性空即脫，何妨文字？真無三世俗即有，二諦既即，說默無違。二、「非有」下，明一二本融，三：初、法。中道雙非則無定慧，當體雙照定慧宛然。言未曾相離者，即定慧不離法性也。二、「譬如」下，喻。豈因左右令一身異？豈可一身而廢左右？三、合只一覺性，有寂照德名為定慧，豈此二德暫離覺性。三、「言定」下，明定慧互具，二：初、約義明具，三：初、法。一覺靜明名為定慧，是故此二終不孤立。二、譬。上以一身左右，譬於二德不離一性，猶恐謂其二德相離，故以二人左右譬之。此如修性不二門云「二與一性如水為波，二亦無二亦如波水。」當以彼喻而尋此喻。三、「定慧」下，合。二、「何但」下，據文證釋，二：初、慧具定。男本表慧而兼福德，即慧具定也。二、「文云」下，定具慧。慈心種相者，經云「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 后，猶陰之與陽，天子修男教、后修女順。」二、「若就」下，表出世法，二：初、表能生父母。佛於一切而得自在，名為國王，尊嚴如父。經教含理開發智慧，養育如母。佛法和合，生三乘僧。故經云「從佛口生、從法化生，得佛法分。」又權智歷緣能成果用，實智冥理能生果智，故一切佛皆由此生。初則果能生因，次則因能生果，共成一義也。二、「又慈」下，表所生男女。《淨名》云「慈悲心為女，善心誠實男。」先據此文立於悲智名為男女，冥中道智即是誠實善心故也，乃類此法立諸男女。初以禪慧對於男女，次分三乘以對男女，後約佛性見對不見而分男女。何者？既以見性為丈夫相，即彰不見為女人相。復約照性自具男女，佛性正觀決破無明為福德智慧之男；中道慈悲含覆一切，為端正有相之女。二、「今借」下，結表意。二、「問那」下，釋難明表，二：初、執無妨有難，二、初立無男女理。二、「大經」下，引無男女文，二：初、正引教文，二：初、引大乘文。《大經》二十八云「涅槃無相」，謂色相聲相香味觸相、生住壞相、男相女相，是名十相。無如是相，故名無相。次《大論》《淨名》及〈安樂行〉皆列男女二名非之，以顯無相。若〈不二門〉云「無定慧」，乃是男女所表之法也。二、「小乘」下，引小乘文。理無相故不可言說，無相即非男女相也。空平等故，離男女等一切相也。二、「男女」下，結無所表。能表男女既無，所表定慧安在？二、「答大」下，即遮而照釋，二：初、廣釋，三：初、說默相即，二：初、據理妙絕。若論絕理，尚不可說無男女相，豈可被論有男女邪？二、「善巧」下，被機有無。若於眾生有四益者，或說無男女、或說有男女，故引天女不離文字說解脫相。性空即脫，何妨文字？真無三世俗即有，二諦既即，說默無違。二、「非有」下，明一二本融，三：初、法。中道雙非則無定慧，當體雙照定慧宛然。言未曾相離者，即定慧不離法性也。二、「譬如」下，喻。豈因左右令一身異？豈可一身而廢左右？三、合只一覺性，有寂照德名為定慧，豈此二德暫離覺性。三、「言定」下，明定慧互具，二：初、約義明具，三：初、法。一覺靜明名為定慧，是故此二終不孤立。二、譬。上以一身左右，譬於二德不離一性，猶恐謂其二德相離，故以二人左右譬之。此如修性不二門云「二與一性如水為波，二亦無二亦如波水。」當以彼喻而尋此喻。三、「定慧」下，合。二、「何但」下，據文證釋，二：初、慧具定。男本表慧而兼福德，即慧具定也。二、「文云」下，定具慧。慈心種相者，經云「

清淨慈門剎塵數，共生如來一妙相。」即無緣慈定而修其相也。互具可知。二、「故知」下，總結，二：初、以一二相即結。此文男女各具二德，即表定慧二法互具。若非體一何能互具？故以互具顯乎體一，故二不二舒卷自在。二、「理實」下，以說默相即結。理非一二，赴緣兩說，如此說者何異不說。經示男女其德互具，表於定慧一二無異、說默不殊。能此解者，方得經文表法之義。二、「次明」下，與願，二：初、示義門，二：初、明十番感應，四：初、果報。二、「修因」下，世善，三：初、五戒，二：初、表行法。二、「若不」下，求願滿。行人若為五種惑業牽破持心，當念未來感報苦樂，歸命觀音，障退戒完，二求即滿。二十善，若例五戒，妄攝口四、酒即意三，並慧屬男。若自細作，不綺是真實屬男，不兩舌是和愛、不惡口是柔善屬女，不貪癡是無染智慧屬男，不瞋是慈屬女，餘同五戒。三、「修禪」下，八定定即四禪、四空，各有修證。且論初禪，五法為修、五支為證。修以樂欲、精進、巧慧，此三方便分別屬男；憶念、一心此二方便靜細屬女。若證支林，三支慧多屬男，二支定多屬女。若論二禪四支，一內淨、二喜屬男，三樂、四一心屬女。三禪五支，一捨、二念、三慧屬男，四樂、五一心屬女。四禪四支，一不苦不樂與第四一心屬女，二捨、三念清淨屬男。若論四空，一空處定、二識處定、三無所有處定、四非有想非無想定，此四雖無支林男女，而有微細四陰，通以四處受想為女、行識為男。若論四無量心，慈悲屬女，喜捨屬男。今且麁辯，備在《禪門》，須者應檢。三、四教，四：初、三藏，三：初、聲聞，二：初、表行法。略舉停心以為所表，念處乃至正道節節應明男女之義，以諸道品不出定慧二法故也。直緣諦理者，即四諦十六行觀也。出觀等者，歷事之時，愍物執常為說四諦，名法緣慈。二，「若不」下，求願滿。出觀男女者，法緣即正智之男，慈悲即柔和之女。既帶空入假則歷事不染，故不畏諸有也。二、支佛，二：初、表行法。緣方便等者，即凡地修福種相之時，名起慈觀。慧觀者，即觀十二因緣無常無我發真約頓證之位，出觀能用生法二緣之慈。譬鹿迴顧者，《大論》譬三獸在獵圍，求出不同。聲聞如麞，驚怖跳出，都不顧群；緣覺如鹿，雖顧盻群，怖不停待；菩薩如大香象，雖遭刀箭，擁群共出。二、「若不」下，求願滿。三、「次明」下，菩薩，二：初、表行法。方便智慧，或第六度分地世智、或辯六度邪正之智、或是事中伏惑之智，此皆方便也。此等猶是能生男女，所被之機必修六度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨慈門剎塵數，共生如來一妙相。」即無緣慈定而修其相也。互具可知。二、「故知」下，總結，二：初、以一二相即結。此文男女各具二德，即表定慧二法互具。若非體一何能互具？故以互具顯乎體一，故二不二舒卷自在。二、「理實」下，以說默相即結。理非一二，赴緣兩說，如此說者何異不說。經示男女其德互具，表於定慧一二無異、說默不殊。能此解者，方得經文表法之義。二、「次明」下，與願，二：初、示義門，二：初、明十番感應，四：初、果報。二、「修因」下，世善，三：初、五戒，二：初、表行法。二、「若不」下，求願滿。行人若為五種惑業牽破持心，當念未來感報苦樂，歸命觀音，障退戒完，二求即滿。二十善，若例五戒，妄攝口四、酒即意三，並慧屬男。若自細作，不綺是真實屬男，不兩舌是和愛、不惡口是柔善屬女，不貪癡是無染智慧屬男，不瞋是慈屬女，餘同五戒。三、「修禪」下，八定定即四禪、四空，各有修證。且論初禪，五法為修、五支為證。修以樂欲、精進、巧慧，此三方便分別屬男；憶念、一心此二方便靜細屬女。若證支林，三支慧多屬男，二支定多屬女。若論二禪四支，一內淨、二喜屬男，三樂、四一心屬女。三禪五支，一捨、二念、三慧屬男，四樂、五一心屬女。四禪四支，一不苦不樂與第四一心屬女，二捨、三念清淨屬男。若論四空，一空處定、二識處定、三無所有處定、四非有想非無想定，此四雖無支林男女，而有微細四陰，通以四處受想為女、行識為男。若論四無量心，慈悲屬女，喜捨屬男。今且麁辯，備在《禪門》，須者應檢。三、四教，四：初、三藏，三：初、聲聞，二：初、表行法。略舉停心以為所表，念處乃至正道節節應明男女之義，以諸道品不出定慧二法故也。直緣諦理者，即四諦十六行觀也。出觀等者，歷事之時，愍物執常為說四諦，名法緣慈。二，「若不」下，求願滿。出觀男女者，法緣即正智之男，慈悲即柔和之女。既帶空入假則歷事不染，故不畏諸有也。二、支佛，二：初、表行法。緣方便等者，即凡地修福種相之時，名起慈觀。慧觀者，即觀十二因緣無常無我發真約頓證之位，出觀能用生法二緣之慈。譬鹿迴顧者，《大論》譬三獸在獵圍，求出不同。聲聞如麞，驚怖跳出，都不顧群；緣覺如鹿，雖顧盻群，怖不停待；菩薩如大香象，雖遭刀箭，擁群共出。二、「若不」下，求願滿。三、「次明」下，菩薩，二：初、表行法。方便智慧，或第六度分地世智、或辯六度邪正之智、或是事中伏惑之智，此皆方便也。此等猶是能生男女，所被之機必修六度，

乃以五一而為所生之男女也。二、「若定」下，求願滿。二、通教，二：初、表法。小同三藏，唯論菩薩。凡亦同前，唯於真位以智為男、以慈為女。二、「求願」下，願滿。三、別教，二：初、明男女生相。此教外凡為破見思，所修正助作意趣空，望中猶名有為有漏，五度福嚴故稱為女。而知地上無作智嚴在今心性，乃緣此性通伏無明，名之為男。雖緣無作，為偏修空，尚違中理，故男女相遙。若入內凡見思破處，心趣假中順於本性，名男女交。至回向位，正修中觀，名懷聖胎。證初地時，即遮而照慈智合發，名為雙生。得念不退無兩邊過，副本期故，地名歡喜。二、「慈悲」下，明男女有能所生。初地慈智男女既是真因，任運能生上地男女，上地復生極果男女，是故諸佛皆以初地為祖父母，仍辯慈智得名。所以慈悲稱大者，以拔苦與樂物荷深恩故稱為大。十力無畏既唯自證，物莫能知，故不稱大。四、圓教，二：初、表法。此教頓修，始心即用性德慈智以為男女，方稱經文雙具德業。慈無偏緣故名端正，慈即佛相故名有相，女德備矣。智離邊邪故名質直，智含萬善故名福德，男德備矣。似位無明不覆而覆，名曰處胎。初住慈智不顯而顯，名曰雙生。真慈出假愛見莫拘，真智趣果無似愛滯。亦不畏者，同體權實，二皆無縛。二、「方便」下，願滿。四、變易。言兩番者，方便、實報同名變易，乃以二土名為兩番。若實報人，斷證雖分四十一品，皆是破於障果無明，唯求究竟慈智男女，故於此土論一番益。其方便人，根雖利鈍、法分漸頓，而皆大乘、俱求佛智，此土唯望實報為益，唯求分真慈智男女，是故論益亦只一番。二、「復次」下，作三差料簡，三：初、明人天定散，二：初、明有善禪之德。空居四天因亦修定，以散心強故但名男。例此四空，以定強故，合云唯女。四禪諸支既對定慧即名男女，俱時而得故曰一心。二、「從三」下，斥無動出之功。三界功德雖名定慧，而皆愛味或雜邪見，都屬有漏，是故男女無動出用。二、「從二」下，明藏通智斷，二：初、明有無漏之德。二、「從二」下，明無中道之失。《大經》既以見佛性者名為丈夫，故不見性皆名女人。無漏諸定不能發生中道之智，故如石女，二乘偏空名為定多，菩薩偏假名為慧多。此之定慧，俱不能見寂照平等三德之性。迦葉菩薩涅槃之前豈是外道名邪見者？蓋未出二邊，望中名邪。三、「唯有」下，明別圓地住。修因雖異、證道是同，斯乃性德緣了，顯為果中定慧。二、「故知」下，斥他局。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃以五一而為所生之男女也。二、「若定」下，求願滿。二、通教，二：初、表法。小同三藏，唯論菩薩。凡亦同前，唯於真位以智為男、以慈為女。二、「求願」下，願滿。三、別教，二：初、明男女生相。此教外凡為破見思，所修正助作意趣空，望中猶名有為有漏，五度福嚴故稱為女。而知地上無作智嚴在今心性，乃緣此性通伏無明，名之為男。雖緣無作，為偏修空，尚違中理，故男女相遙。若入內凡見思破處，心趣假中順於本性，名男女交。至回向位，正修中觀，名懷聖胎。證初地時，即遮而照慈智合發，名為雙生。得念不退無兩邊過，副本期故，地名歡喜。二、「慈悲」下，明男女有能所生。初地慈智男女既是真因，任運能生上地男女，上地復生極果男女，是故諸佛皆以初地為祖父母，仍辯慈智得名。所以慈悲稱大者，以拔苦與樂物荷深恩故稱為大。十力無畏既唯自證，物莫能知，故不稱大。四、圓教，二：初、表法。此教頓修，始心即用性德慈智以為男女，方稱經文雙具德業。慈無偏緣故名端正，慈即佛相故名有相，女德備矣。智離邊邪故名質直，智含萬善故名福德，男德備矣。似位無明不覆而覆，名曰處胎。初住慈智不顯而顯，名曰雙生。真慈出假愛見莫拘，真智趣果無似愛滯。亦不畏者，同體權實，二皆無縛。二、「方便」下，願滿。四、變易。言兩番者，方便、實報同名變易，乃以二土名為兩番。若實報人，斷證雖分四十一品，皆是破於障果無明，唯求究竟慈智男女，故於此土論一番益。其方便人，根雖利鈍、法分漸頓，而皆大乘、俱求佛智，此土唯望實報為益，唯求分真慈智男女，是故論益亦只一番。二、「復次」下，作三差料簡，三：初、明人天定散，二：初、明有善禪之德。空居四天因亦修定，以散心強故但名男。例此四空，以定強故，合云唯女。四禪諸支既對定慧即名男女，俱時而得故曰一心。二、「從三」下，斥無動出之功。三界功德雖名定慧，而皆愛味或雜邪見，都屬有漏，是故男女無動出用。二、「從二」下，明藏通智斷，二：初、明有無漏之德。二、「從二」下，明無中道之失。《大經》既以見佛性者名為丈夫，故不見性皆名女人。無漏諸定不能發生中道之智，故如石女，二乘偏空名為定多，菩薩偏假名為慧多。此之定慧，俱不能見寂照平等三德之性。迦葉菩薩涅槃之前豈是外道名邪見者？蓋未出二邊，望中名邪。三、「唯有」下，明別圓地住。修因雖異、證道是同，斯乃性德緣了，顯為果中定慧。二、「故知」下，斥他局。

第三、勸持，二：初、科經。二、「勸持」下，釋義，三：初、勸持。二、格量，二：初、科。二、「格量」下，釋，四：初、格量。本經舉六十二億恒河沙不多不少者，《佛頂首楞嚴》云「此三千大千世界現住世間，諸法王子有六十二億恒河沙數，修法垂範教化眾生，隨順眾生方便智慧各各不同。」既是現住娑婆菩薩，是故特舉為格量本。二、問。三、答。四、正格量，二：初、約教釋，二：初、約佛眼略示，二：初、以少格多。二、問起答釋，二：初、以人情問。二、「答佛」下，約佛眼答。佛眼所照稱法界量，四多法界不增、四少法界不減，故云功德正齊。二、「問何」下，對他解廣釋，二：初、問。雖示佛眼稱量不謬，其意難明，故須問起。先引古釋，方彰今義。二、「舊解」下，答，二：初、敘舊解非，五：初、引物論等。其福實殊者，謂六十二億之福實勝觀音，但是方便引物論等。此解最謬，破意可知。二、「二云」下，田有高下，對劣顯勝。不見觀音證理之德，何名為歎？三、心有濃淡。四、時解不解。意謂觀音雖少，稱名之時解心現前。六十雖多，供養之時解心不發，是故多少得福乃等。此之二釋皆在持供心之優劣，歎德遠矣。五、有緣無緣。父母有生育之緣，故供之福深、毀之罪重，路人無緣故淺。文雖不斥，理亦全疎，豈可觀音但與眾生有緣而已？二、「今明」下，明今義是，二：初、明今立義，二：初、約實際釋。一多人法皆無性相，二空既顯一實斯彰，存則假實暫分、亡則一多齊致，存亡不二方名正等。二、「一中」下，以經偈釋。舉《華嚴》偈釋今經意。良由一與無量俱同實際，故互能圓解也。以實際之多生觀音之一，故非是一；以實際之一生河沙之多，故非是多。既其一多無決定性，故互生非實也。照其事理者，事謂一多之相、理謂融即之體，慎勿以多為事、以一為理。二、「法華」下，引本論證論。以持六十二億河沙佛名為校量者，古云論誤，蓋不解論意也。今具引論文并荊溪解釋，方曉其義。論云「受持觀音名，與六十二億恒沙諸佛名，彼福平等」者，有二種義：一、信力故；二、畢竟知故。信力復二：一者、求我如觀音，畢竟信故。二、生恭敬心，如彼功德，我亦得故。二、畢竟知者，決定知法界故。法界者名為法性，初地菩薩能證入一切諸佛平等身故。平等身者，謂真如法身。是故受持觀音，與六十二億恒沙諸佛功德無差。荊溪云：「以此驗知，須依圓釋。何者？於二義中，信力約事、畢竟約理，事理相資方成所念。如信力二中既云求我身如觀音，即指化身。又云觀音功德我亦得之，乃指 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、勸持，二：初、科經。二、「勸持」下，釋義，三：初、勸持。二、格量，二：初、科。二、「格量」下，釋，四：初、格量。本經舉六十二億恒河沙不多不少者，《佛頂首楞嚴》云「此三千大千世界現住世間，諸法王子有六十二億恒河沙數，修法垂範教化眾生，隨順眾生方便智慧各各不同。」既是現住娑婆菩薩，是故特舉為格量本。二、問。三、答。四、正格量，二：初、約教釋，二：初、約佛眼略示，二：初、以少格多。二、問起答釋，二：初、以人情問。二、「答佛」下，約佛眼答。佛眼所照稱法界量，四多法界不增、四少法界不減，故云功德正齊。二、「問何」下，對他解廣釋，二：初、問。雖示佛眼稱量不謬，其意難明，故須問起。先引古釋，方彰今義。二、「舊解」下，答，二：初、敘舊解非，五：初、引物論等。其福實殊者，謂六十二億之福實勝觀音，但是方便引物論等。此解最謬，破意可知。二、「二云」下，田有高下，對劣顯勝。不見觀音證理之德，何名為歎？三、心有濃淡。四、時解不解。意謂觀音雖少，稱名之時解心現前。六十雖多，供養之時解心不發，是故多少得福乃等。此之二釋皆在持供心之優劣，歎德遠矣。五、有緣無緣。父母有生育之緣，故供之福深、毀之罪重，路人無緣故淺。文雖不斥，理亦全疎，豈可觀音但與眾生有緣而已？二、「今明」下，明今義是，二：初、明今立義，二：初、約實際釋。一多人法皆無性相，二空既顯一實斯彰，存則假實暫分、亡則一多齊致，存亡不二方名正等。二、「一中」下，以經偈釋。舉《華嚴》偈釋今經意。良由一與無量俱同實際，故互能圓解也。以實際之多生觀音之一，故非是一；以實際之一生河沙之多，故非是多。既其一多無決定性，故互生非實也。照其事理者，事謂一多之相、理謂融即之體，慎勿以多為事、以一為理。二、「法華」下，引本論證論。以持六十二億河沙佛名為校量者，古云論誤，蓋不解論意也。今具引論文并荊溪解釋，方曉其義。論云「受持觀音名，與六十二億恒沙諸佛名，彼福平等」者，有二種義：一、信力故；二、畢竟知故。信力復二：一者、求我如觀音，畢竟信故。二、生恭敬心，如彼功德，我亦得故。二、畢竟知者，決定知法界故。法界者名為法性，初地菩薩能證入一切諸佛平等身故。平等身者，謂真如法身。是故受持觀音，與六十二億恒沙諸佛功德無差。荊溪云：「以此驗知，須依圓釋。何者？於二義中，信力約事、畢竟約理，事理相資方成所念。如信力二中既云求我身如觀音，即指化身。又云觀音功德我亦得之，乃指

報身願齊報應方乃成念。但念果德者，何必識理？故次義云知法界等。次引證位，即是初地且引分證令人識之。故知若念觀音三身，須却以念佛校之。若以念法身論之，縱引十方諸佛其功亦等，何但六十二邪？所以論文雖似舉經，乃是增句釋義。亦如方便初加難解難知，欲說大法乃增三句而為申釋，今六十二億菩薩加以佛釋。」二、「又約」下，約觀釋。雖三種觀俱受修名，而中是性，是故得云二觀發中。二觀實不等者，破立不等也。雖乃不等，而二皆是中道之德，二與中道畢竟不異。中道既等，二豈不等？是故言空三皆是空、假則皆假、中則皆中。乞人、難勝，其實不等，亦以此二同一法性是故等也。三、結成。此但通云受持名號，以正格中言一時故。復引《大品》一華供佛，以類一時持觀音名，其善流入法性海，故如海無盡。言至畢苦者，二死盡也，蓋言成佛散華之福猶尚不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報身願齊報應方乃成念。但念果德者，何必識理？故次義云知法界等。次引證位，即是初地且引分證令人識之。故知若念觀音三身，須却以念佛校之。若以念法身論之，縱引十方諸佛其功亦等，何但六十二邪？所以論文雖似舉經，乃是增句釋義。亦如方便初加難解難知，欲說大法乃增三句而為申釋，今六十二億菩薩加以佛釋。」二、「又約」下，約觀釋。雖三種觀俱受修名，而中是性，是故得云二觀發中。二觀實不等者，破立不等也。雖乃不等，而二皆是中道之德，二與中道畢竟不異。中道既等，二豈不等？是故言空三皆是空、假則皆假、中則皆中。乞人、難勝，其實不等，亦以此二同一法性是故等也。三、結成。此但通云受持名號，以正格中言一時故。復引《大品》一華供佛，以類一時持觀音名，其善流入法性海，故如海無盡。言至畢苦者，二死盡也，蓋言成佛散華之福猶尚不盡。

大章第二、問答，二：初、標章述意，二：初、標章、二、「前問」下，述意，二：初、述前科。稱名常念及以禮拜，三業現前，故曰顯機，菩薩以此為所觀境。法身靈智，即始本二覺分合之真身也。望於眾生即能觀智，乃以此知冥應拔苦。即此境智而為因緣亦名感應，以此因緣名觀世音。蒙說已領。二、「今問」下，示今意。乃明觀音意業鑒機、身業現相、口業說法，既令眾生知覺見聞，故云顯應。而且不說眾生三業修行之相，此由宿善冥伏在懷乃能致感，故曰冥機。通釋十雙，即當法、慈、福、應、珠、顯、權、跡、緣、斷十隻之義。二、分科釋經，二：初、分科。二、「一云」下，釋經，二：初、問，二：初、示三業文。方便問意者，非是道前取理方便，正當證後鑒機方便。二、「此是」下，明三業德，二：初、通釋三業，二：初、標列三義。二、「三不」下，解釋三義，三：初、釋三不護，二：初、法。「作意」等十字是其護義，「實不」兩字彰於任運。然須不其三惑之護，即能三業任運度生。二、「譬如」下，諭。二、「三無」下，釋三無失。不護，顯於思義寂絕。無失，彰其逗會稱宜。得三悉益，即會事也。得第一義，即冥理也。三、「三輪」下，釋三輪，二：初、遍示三輪。三業應機旋轉自在，能為眾生摧破三障，故名為輪。二、「雖音」下，釋不思議化，二：初、約義釋相。心體離念，即是法身本性智慧。今雖垂應，委悉被機。而能稱本，離於思念，故於法身無所損減。二、「淨名」下，引經證釋。分別諸法證於垂化於義不動，證不思議即理而事，名不動而動。二、「問意」下，別明示意，二：初、問。二、答。若隨自意無能測者，若隨他意蜫蟲亦知。又無機者不測，有緣者令知。二、「佛答」下，答，二：初、分經，二：初、別下釋義，三：初、別答、二：初、懸示經意，三：初、明諸身皆答三業，二：初、釋相，二：初、以三答三。二、「又但」下，約二答三，二：初、現身具三。二、「若說」下，說法具三。不如樹木風吹作聲，口兼身業其義易明，故不言也。二、「二釋」下，結示。二、「從別」下，以諸身束對十界，二：初、約義示。若據身說理合齊等，但約經中結說文少，故云十九。如八部四眾但結一說耳。二、「而文」下，足闕文，二：初、明菩薩，二：初、敘他四解。二、「若三」下，今取古本。若指上品，今品那闕？若云脫落，餘何不脫？若言觀音即是菩薩不須更現，妙音菩薩何故更現？故云三解皆有難也。若依古本，即今品文菩薩一界為化義廣，最不可闕。二、「又無」下，明地獄，二：初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大章第二、問答，二：初、標章述意，二：初、標章、二、「前問」下，述意，二：初、述前科。稱名常念及以禮拜，三業現前，故曰顯機，菩薩以此為所觀境。法身靈智，即始本二覺分合之真身也。望於眾生即能觀智，乃以此知冥應拔苦。即此境智而為因緣亦名感應，以此因緣名觀世音。蒙說已領。二、「今問」下，示今意。乃明觀音意業鑒機、身業現相、口業說法，既令眾生知覺見聞，故云顯應。而且不說眾生三業修行之相，此由宿善冥伏在懷乃能致感，故曰冥機。通釋十雙，即當法、慈、福、應、珠、顯、權、跡、緣、斷十隻之義。二、分科釋經，二：初、分科。二、「一云」下，釋經，二：初、問，二：初、示三業文。方便問意者，非是道前取理方便，正當證後鑒機方便。二、「此是」下，明三業德，二：初、通釋三業，二：初、標列三義。二、「三不」下，解釋三義，三：初、釋三不護，二：初、法。「作意」等十字是其護義，「實不」兩字彰於任運。然須不其三惑之護，即能三業任運度生。二、「譬如」下，諭。二、「三無」下，釋三無失。不護，顯於思義寂絕。無失，彰其逗會稱宜。得三悉益，即會事也。得第一義，即冥理也。三、「三輪」下，釋三輪，二：初、遍示三輪。三業應機旋轉自在，能為眾生摧破三障，故名為輪。二、「雖音」下，釋不思議化，二：初、約義釋相。心體離念，即是法身本性智慧。今雖垂應，委悉被機。而能稱本，離於思念，故於法身無所損減。二、「淨名」下，引經證釋。分別諸法證於垂化於義不動，證不思議即理而事，名不動而動。二、「問意」下，別明示意，二：初、問。二、答。若隨自意無能測者，若隨他意蜫蟲亦知。又無機者不測，有緣者令知。二、「佛答」下，答，二：初、分經，二：初、別下釋義，三：初、別答、二：初、懸示經意，三：初、明諸身皆答三業，二：初、釋相，二：初、以三答三。二、「又但」下，約二答三，二：初、現身具三。二、「若說」下，說法具三。不如樹木風吹作聲，口兼身業其義易明，故不言也。二、「二釋」下，結示。二、「從別」下，以諸身束對十界，二：初、約義示。若據身說理合齊等，但約經中結說文少，故云十九。如八部四眾但結一說耳。二、「而文」下，足闕文，二：初、明菩薩，二：初、敘他四解。二、「若三」下，今取古本。若指上品，今品那闕？若云脫落，餘何不脫？若言觀音即是菩薩不須更現，妙音菩薩何故更現？故云三解皆有難也。若依古本，即今品文菩薩一界為化義廣，最不可闕。二、「又無」下，明地獄，二：初

、敘三釋。若指上品亦可為例，其次二釋人之局情耳。二、「今明」下，明今有義，二：初、依總答明有。總文既云現種種形，豈可無於地獄形邪？二、「又請」下，據二經明有。《請觀音經》遊戲五道文，先明地獄。《方等陀羅尼經》說婆藪大權示為商主，堅執邪見殺羊祀天，生陷地獄於地獄中，說法教化九十億罪人，來至佛會皆令得道。那言代苦不論說法？況復論云多作佛身，豈不說法？三、「今通」下，約諸身對機四句，二：初、釋相，二：初、通示四句。經云「眾生應以佛身得度，即現佛身為獨現佛」，為兼餘身同度彼生？又為一界獨感於佛，為兼餘界同感於佛諸身？乃至執金剛神能應共獨，能感共獨不可偏執，故今通就十法界應對十界機，一多相對立以四句，方見經文感應之相。二、別對三相。不唯感應多少成於四句，人法因果亦有多少，故須更立兩重四句。初、機應四句，二：初、「若妙」下，釋四句，四：初、一界度一界。三即下三土以現佛身必遍三處，蓋等覺下至于凡夫皆能感佛，故須三土以明其應。初實報能度所度純一佛界。二方便土就本而說，故曰五人。生彼土已沒其異稱，以皆求佛，是故感應亦純一界。三同居土且明寂場圓機感佛，不論形類及兼別機，是故亦當第一句也。二、「若寂」下，一界度多界。更以寂場對於次句，不唯形異亦乃根殊，能感雖多能應唯一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、敘三釋。若指上品亦可為例，其次二釋人之局情耳。二、「今明」下，明今有義，二：初、依總答明有。總文既云現種種形，豈可無於地獄形邪？二、「又請」下，據二經明有。《請觀音經》遊戲五道文，先明地獄。《方等陀羅尼經》說婆藪大權示為商主，堅執邪見殺羊祀天，生陷地獄於地獄中，說法教化九十億罪人，來至佛會皆令得道。那言代苦不論說法？況復論云多作佛身，豈不說法？三、「今通」下，約諸身對機四句，二：初、釋相，二：初、通示四句。經云「眾生應以佛身得度，即現佛身為獨現佛」，為兼餘身同度彼生？又為一界獨感於佛，為兼餘界同感於佛諸身？乃至執金剛神能應共獨，能感共獨不可偏執，故今通就十法界應對十界機，一多相對立以四句，方見經文感應之相。二、別對三相。不唯感應多少成於四句，人法因果亦有多少，故須更立兩重四句。初、機應四句，二：初、「若妙」下，釋四句，四：初、一界度一界。三即下三土以現佛身必遍三處，蓋等覺下至于凡夫皆能感佛，故須三土以明其應。初實報能度所度純一佛界。二方便土就本而說，故曰五人。生彼土已沒其異稱，以皆求佛，是故感應亦純一界。三同居土且明寂場圓機感佛，不論形類及兼別機，是故亦當第一句也。二、「若寂」下，一界度多界。更以寂場對於次句，不唯形異亦乃根殊，能感雖多能應唯一。

問：何不二酥對於次句，那將初乳配兩句邪？答：本論佛界度於多界，二酥之佛勝劣相合，鈍見劣身尚是偏空、體非佛界，故以寂場一中道佛度於圓別佛菩薩界及五道形，方名一界度多界句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何不二酥對於次句，那將初乳配兩句邪？答：本論佛界度於多界，二酥之佛勝劣相合，鈍見劣身尚是偏空、體非佛界，故以寂場一中道佛度於圓別佛菩薩界及五道形，方名一界度多界句。

三、「若有」下，多界度一界。諸時諸會三乘八部翼從世尊共化一機，或諸大權共成化事、或佛自遍現而度一機。若有一人應以十界身而得度者，觀音即現十身而為說法。四、「若佛」下，多界度多界。文中且約作十界身遍入諸道而為此句。若委論者，或有多機同在一處應以十身而得度者，亦隨彼現也。「用此」下，歷五味。若就根性為能感機，就所證體而為能應，則乳唯得一界度二界，醍醐唯得一界度一界。若就形相為感應者，則味味中各有四句。既云應以何身得度，知正約形為感應也。學者應知約土約味，別對句者欲易解故。若見一多四句相已，一切時處應自在作。二、「復次」下，人法四句。上之四句以人對人，今之四句以法對人。此由經云「而為說法」，故須更論人法四句。初句云善財從百一十者，所歷之城也。知識，即五十三人也。雖帶人辯，意在所說法異。二三兩句可見。第四句云一道出生死，而言多法者，蓋於法法開佛知見。以開十界十如皆是實相，即不思議之多法。此四能被多少之法，雖引諸經，皆顯觀音能應之德。三、「復」下，因果四句。上二四句對機說法。法須修證從因至果，自若不然，他何所効？如轉四諦，滅我已證、道我已修。故諸身說一一皆有因果始終，方能被物。故四句中戒善麁略，感報亦然，故因果俱少。聲聞因中凡分內外，聖有見修正助行法，遍於三藏，而只證得二種涅槃，故因多果少。獨覺不稟三學行法，但觀彫變頓成果已，能具種種神通化事，故因少果多。菩薩修因時長行廣，及成佛果二智萬德，故因果俱多。此等皆是悉檀示現，修因證果大略如是。二、「觀音」下，結示，二：初、結歸聖能。二、「有人」下，敘他斥局。雖因果迭論、一多互說，不能顯於權實體相。今以十界三重四句，望彼之義塵嶽相殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「若有」下，多界度一界。諸時諸會三乘八部翼從世尊共化一機，或諸大權共成化事、或佛自遍現而度一機。若有一人應以十界身而得度者，觀音即現十身而為說法。四、「若佛」下，多界度多界。文中且約作十界身遍入諸道而為此句。若委論者，或有多機同在一處應以十身而得度者，亦隨彼現也。「用此」下，歷五味。若就根性為能感機，就所證體而為能應，則乳唯得一界度二界，醍醐唯得一界度一界。若就形相為感應者，則味味中各有四句。既云應以何身得度，知正約形為感應也。學者應知約土約味，別對句者欲易解故。若見一多四句相已，一切時處應自在作。二、「復次」下，人法四句。上之四句以人對人，今之四句以法對人。此由經云「而為說法」，故須更論人法四句。初句云善財從百一十者，所歷之城也。知識，即五十三人也。雖帶人辯，意在所說法異。二三兩句可見。第四句云一道出生死，而言多法者，蓋於法法開佛知見。以開十界十如皆是實相，即不思議之多法。此四能被多少之法，雖引諸經，皆顯觀音能應之德。三、「復」下，因果四句。上二四句對機說法。法須修證從因至果，自若不然，他何所効？如轉四諦，滅我已證、道我已修。故諸身說一一皆有因果始終，方能被物。故四句中戒善麁略，感報亦然，故因果俱少。聲聞因中凡分內外，聖有見修正助行法，遍於三藏，而只證得二種涅槃，故因多果少。獨覺不稟三學行法，但觀彫變頓成果已，能具種種神通化事，故因少果多。菩薩修因時長行廣，及成佛果二智萬德，故因果俱多。此等皆是悉檀示現，修因證果大略如是。二、「觀音」下，結示，二：初、結歸聖能。二、「有人」下，敘他斥局。雖因果迭論、一多互說，不能顯於權實體相。今以十界三重四句，望彼之義塵嶽相殊。

二、「舊釋」下，科釋經文，二：初、科經，二：初、舊科，二：初、分三枝末。二、「若爾」下，釋疑問答。二、「今明」下，今科。二、「一明」下，釋義，八：初、聖身，四：初、佛身，三：初、垂應相狀，二：初、約身簡定，二：初、定應化。化則變化，歘然而有、歘爾而無，蓋是暫時益物相也。應則應答，同物始終，如極樂人民壽不可數佛同無量，此土壽促佛同八十，有降生日有入滅時，即八相佛也。若尋等者，據列三乘八部四眾。至金剛神，宛是一期化物之相，知非歘爾也。二、「問何」下，揀真應，二：初、問。因向文云：妙覺法身應於三土說法被機。既本是真佛，何用垂應方說法邪？二、答。雖云多種，豈出四身法報應化？法身則遠而難示，應化則近而易狎，報身則亦遠亦近、智同法身像屬勝應。《般若讚》云「應化非真等」者，此以真法而奪應化。是則無相之相方名真佛，無說之說方名說法。據妙覺法身等者，此據住上品寂光方是真法，上地菩薩亦莫能覩，以等覺還皆住果報並依業識見佛，若望妙覺俱是勝應，故云真法淵遠。如妙音等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「舊釋」下，科釋經文，二：初、科經，二：初、舊科，二：初、分三枝末。二、「若爾」下，釋疑問答。二、「今明」下，今科。二、「一明」下，釋義，八：初、聖身，四：初、佛身，三：初、垂應相狀，二：初、約身簡定，二：初、定應化。化則變化，歘然而有、歘爾而無，蓋是暫時益物相也。應則應答，同物始終，如極樂人民壽不可數佛同無量，此土壽促佛同八十，有降生日有入滅時，即八相佛也。若尋等者，據列三乘八部四眾。至金剛神，宛是一期化物之相，知非歘爾也。二、「問何」下，揀真應，二：初、問。因向文云：妙覺法身應於三土說法被機。既本是真佛，何用垂應方說法邪？二、答。雖云多種，豈出四身法報應化？法身則遠而難示，應化則近而易狎，報身則亦遠亦近、智同法身像屬勝應。《般若讚》云「應化非真等」者，此以真法而奪應化。是則無相之相方名真佛，無說之說方名說法。據妙覺法身等者，此據住上品寂光方是真法，上地菩薩亦莫能覩，以等覺還皆住果報並依業識見佛，若望妙覺俱是勝應，故云真法淵遠。如妙音等者。

問：妙音東來，先現八萬四千眾寶蓮華，文殊見已而問於佛。據此亦是不識應相，那忽引證不知真身？答：斯乃見跡不識其本，即是不知真身也。故下問云：是菩薩種何善本？修何功德？行何三昧？即真法也。二、「若從」下，就土分別，三：初、實報，二：初、示應相。圓滿相好者，如《華嚴．如來相海品》及〈隨好光明品〉說十蓮華藏世界微塵數相，一一皆以妙相莊嚴。說一實諦者，若約教道，實報猶有別教根緣，亦說無量四諦；今約實論也。二、示機宜。四十一地皆與妙覺分同體用，故不可以九界之身并劣應應之。二、「復次」下，有餘，二：初、論有無，二：初、大小有無。方便實報二土俱受變易生死，偏目此者，上土分破、此中全在，從強受稱也。小乘不說常住佛性，見思若盡果報永亡。大乘談常，故三界外更立三土，無明全破則居寂光，分破實報，全在有餘。五種意生身，即全在者也。《楞伽》但明三種意生身，今家約義開為五種。且三種者，一、入三昧樂意成身，此擬二乘入空意也；二、覺法自性意成身，此擬通教菩薩出假意也；三、種類俱生無作意成身，此擬別教菩薩修中意也。若開為五者，於三昧開兩教二乘，於覺法開別教十行。或作七種兩教二乘，各開為二。不云別教十住者，義同二乘入空故也。若論九人生方便土，更取別教十住及取圓教十信攝入三種意生身中，以未斷無明未生實報。通言意者，以未發真，皆是作意成之，以生並從果說。此依《妙玄》并《輔行》撮略而辯。二、「釋論」下，經論定判。二、「此應」下，明機應，二：初、明但示兩應。初示勝應者，問：前實報身，而云此應，非餘土堪。至此那云圓滿相海，如前實報？答：彼應真機，與應分合；此應似機，與應未合。此猶作意、彼則任真，能見既殊，所見寧一？但為此機無明已伏或少分除，故用報相引令入真。云如前者，稍似實報，非謂全同。二、示劣應者，問：此土一佛，示於勝劣兩種相貌，與同居土尊特丈六合身之相同異如何？答：方便兩應，但說次第及不次第二種大乘五種意生。其土稟教雖有利鈍，既皆稟大學佛智慧，俱知佛身是大覺性。能修中觀伏無明者，見相則勝；若在二觀未伏無明，見相則劣。相雖勝劣，只一尊特，故非合身。若同居土說通教時，鈍但見空，故感丈六；利見不空，故感尊特。大小二機，於一佛身見解有異，故名丈六尊特合身；此純大見，故不名合。二、「何故」下，明唯被二機，二：初、總示。二、「若圓」下，別示。言圓人無明未破者，即七信已上。言分破者，《仁王般若》說十地惑有三十品，既於一地自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：妙音東來，先現八萬四千眾寶蓮華，文殊見已而問於佛。據此亦是不識應相，那忽引證不知真身？答：斯乃見跡不識其本，即是不知真身也。故下問云：是菩薩種何善本？修何功德？行何三昧？即真法也。二、「若從」下，就土分別，三：初、實報，二：初、示應相。圓滿相好者，如《華嚴．如來相海品》及〈隨好光明品〉說十蓮華藏世界微塵數相，一一皆以妙相莊嚴。說一實諦者，若約教道，實報猶有別教根緣，亦說無量四諦；今約實論也。二、示機宜。四十一地皆與妙覺分同體用，故不可以九界之身并劣應應之。二、「復次」下，有餘，二：初、論有無，二：初、大小有無。方便實報二土俱受變易生死，偏目此者，上土分破、此中全在，從強受稱也。小乘不說常住佛性，見思若盡果報永亡。大乘談常，故三界外更立三土，無明全破則居寂光，分破實報，全在有餘。五種意生身，即全在者也。《楞伽》但明三種意生身，今家約義開為五種。且三種者，一、入三昧樂意成身，此擬二乘入空意也；二、覺法自性意成身，此擬通教菩薩出假意也；三、種類俱生無作意成身，此擬別教菩薩修中意也。若開為五者，於三昧開兩教二乘，於覺法開別教十行。或作七種兩教二乘，各開為二。不云別教十住者，義同二乘入空故也。若論九人生方便土，更取別教十住及取圓教十信攝入三種意生身中，以未斷無明未生實報。通言意者，以未發真，皆是作意成之，以生並從果說。此依《妙玄》并《輔行》撮略而辯。二、「釋論」下，經論定判。二、「此應」下，明機應，二：初、明但示兩應。初示勝應者，問：前實報身，而云此應，非餘土堪。至此那云圓滿相海，如前實報？答：彼應真機，與應分合；此應似機，與應未合。此猶作意、彼則任真，能見既殊，所見寧一？但為此機無明已伏或少分除，故用報相引令入真。云如前者，稍似實報，非謂全同。二、示劣應者，問：此土一佛，示於勝劣兩種相貌，與同居土尊特丈六合身之相同異如何？答：方便兩應，但說次第及不次第二種大乘五種意生。其土稟教雖有利鈍，既皆稟大學佛智慧，俱知佛身是大覺性。能修中觀伏無明者，見相則勝；若在二觀未伏無明，見相則劣。相雖勝劣，只一尊特，故非合身。若同居土說通教時，鈍但見空，故感丈六；利見不空，故感尊特。大小二機，於一佛身見解有異，故名丈六尊特合身；此純大見，故不名合。二、「何故」下，明唯被二機，二：初、總示。二、「若圓」下，別示。言圓人無明未破者，即七信已上。言分破者，《仁王般若》說十地惑有三十品，既於一地自

有三品，是知圓聖四十二位皆有三品。初住三品即第十信，三心用觀而對破之。初心用觀對於上品，破則中心；中心用觀對於中品，破則後心；後心用觀對於下品，此品若破方名初住，生實報土。今云分破，猶生方便，即第十信中後心也。如等覺人住於後心，經歷多劫方破下品證入妙覺。別九向位、十向初心俱名未破，第十迴向中後二心名為分破。此圓別人俱修中觀伏破無明，雖生方便，其根既利，感佛勝身說圓頓法。別第七住至十行位及通菩薩偏觀於假，藏通二乘偏在於空，此等生在方便有餘。雖已知常，求佛智慧尚滯二邊，並未觀伏無明之惑，其根既鈍，但感劣身說漸次法。三、凡聖同居土，或稱淨穢同居土，謂淨土穢土各有凡聖而同居之。釋此為二：初、釋相，二：初、通明二土二根，二：初、明所感二相，三：初、二土淨穢。論土淨穢，有橫有竪。若以分段對於變易為淨穢者，則約通惑盡不盡說，即竪論也。如《釋論》云「出三界外有淨國土，聲聞緣覺出生其中。」若於分段自說淨穢，則約五濁輕重相對，即橫論也。今以極樂及善淨國對於堪忍，是橫非竪。故使淨土有見思毒、無惡道名，毒非苦因則見與煩惱二濁輕也，果報嚴淨劫命輕也。眾生居此有何鄙稱？彌陀願行攝之故輕，非是斷惑方生其中，以世慈善、五逆稱佛亦能生，故娑婆穢相目擊可知。此是橫論淨穢二土，而此二土皆有凡聖。凡如前說。聖有二種，謂應來聖、有修得聖，二土皆然。二、兩根利鈍。濁重之土論悟道根自有利鈍濁輕，土根亦有利鈍，以土對根故成四句。三、五濁輕重。身形至卑小即眾生濁，時節麁險即劫濁，餘三名顯。淨土不爾者，如《大本疏》問云：「既言五濁，何者是五清？」答：「準例邪正三毒，邪是五濁、正是五清。」他方淨土無邪三毒，則五障輕也。二、「何故」下，明能感二行。言福德者，即三種福也。如《觀無量壽佛經》云「一者孝養父母、奉事師長，慈心不殺，修十善業。二者受持三歸、具足眾戒，不犯威儀。三者發菩提心、深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」此三種業，三世諸佛淨土正因。彼疏云「初業共凡夫，第二共二乘，第三是大乘不共之業。」彼經云「欲生極樂國者，當修三福。」故今云「多修福德」，不多修福為二土行，就此福而論也。二、「若穢」下，別示穢土二根，二：初、示乘戒四句，二：初、立句相。戒論十戒，唯取不缺、不破、不穿、不雜。此之四種，前三事戒、後一事定，皆人天因。不取隨道、無著、智所讚、自在，隨定、具足。以此六種雖名為戒，體是三觀，自屬於乘。乘論五乘，不取人天，以其 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三品，是知圓聖四十二位皆有三品。初住三品即第十信，三心用觀而對破之。初心用觀對於上品，破則中心；中心用觀對於中品，破則後心；後心用觀對於下品，此品若破方名初住，生實報土。今云分破，猶生方便，即第十信中後心也。如等覺人住於後心，經歷多劫方破下品證入妙覺。別九向位、十向初心俱名未破，第十迴向中後二心名為分破。此圓別人俱修中觀伏破無明，雖生方便，其根既利，感佛勝身說圓頓法。別第七住至十行位及通菩薩偏觀於假，藏通二乘偏在於空，此等生在方便有餘。雖已知常，求佛智慧尚滯二邊，並未觀伏無明之惑，其根既鈍，但感劣身說漸次法。三、凡聖同居土，或稱淨穢同居土，謂淨土穢土各有凡聖而同居之。釋此為二：初、釋相，二：初、通明二土二根，二：初、明所感二相，三：初、二土淨穢。論土淨穢，有橫有竪。若以分段對於變易為淨穢者，則約通惑盡不盡說，即竪論也。如《釋論》云「出三界外有淨國土，聲聞緣覺出生其中。」若於分段自說淨穢，則約五濁輕重相對，即橫論也。今以極樂及善淨國對於堪忍，是橫非竪。故使淨土有見思毒、無惡道名，毒非苦因則見與煩惱二濁輕也，果報嚴淨劫命輕也。眾生居此有何鄙稱？彌陀願行攝之故輕，非是斷惑方生其中，以世慈善、五逆稱佛亦能生，故娑婆穢相目擊可知。此是橫論淨穢二土，而此二土皆有凡聖。凡如前說。聖有二種，謂應來聖、有修得聖，二土皆然。二、兩根利鈍。濁重之土論悟道根自有利鈍濁輕，土根亦有利鈍，以土對根故成四句。三、五濁輕重。身形至卑小即眾生濁，時節麁險即劫濁，餘三名顯。淨土不爾者，如《大本疏》問云：「既言五濁，何者是五清？」答：「準例邪正三毒，邪是五濁、正是五清。」他方淨土無邪三毒，則五障輕也。二、「何故」下，明能感二行。言福德者，即三種福也。如《觀無量壽佛經》云「一者孝養父母、奉事師長，慈心不殺，修十善業。二者受持三歸、具足眾戒，不犯威儀。三者發菩提心、深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」此三種業，三世諸佛淨土正因。彼疏云「初業共凡夫，第二共二乘，第三是大乘不共之業。」彼經云「欲生極樂國者，當修三福。」故今云「多修福德」，不多修福為二土行，就此福而論也。二、「若穢」下，別示穢土二根，二：初、示乘戒四句，二：初、立句相。戒論十戒，唯取不缺、不破、不穿、不雜。此之四種，前三事戒、後一事定，皆人天因。不取隨道、無著、智所讚、自在，隨定、具足。以此六種雖名為戒，體是三觀，自屬於乘。乘論五乘，不取人天，以其

二種雖名為乘，不動不出，體是漏善，事戒所攝。唯取三乘，以聲聞等該於四教，是入理智雖分深淺，皆能動出煩惱生死，故得名乘。今以四戒而對三乘論於緩急，以成四句。二、「戒急」下，判所感。乘戒約過去，機感約現在。二、「機有」下，明大小二根，二：初、通明大小感佛。不問事戒有持有毀，但論習學理乘大小，是故文中置戒明乘。故《涅槃》云「其戒緩者未名為緩，於乘緩者方名為緩。以戒緩者唯失人天，若其乘緩無解脫路。」乘分大小，昔為偏真修觀行者，今作小機，唯感劣應佛之形聲。昔為中道修觀行者，今作大機，能感勝應佛之形聲。言降神等者，如來昔於大通佛所覆講《法華》，與無量眾生作一乘因。中間退大染著五塵，佛恐墮苦，遂以小乘而救拔之，或用衍三而引導之。如是大小種種成熟，堪於今世悟入佛乘，是故如來為此一事出現於世。然其機發復少差別，故於一代而分五時。有機堪能直入於實、有機但能迂入於實，雖此二類，熟在一時，故於《華嚴》頓談圓別被二種機，此機從始即見勝相。若於中間習小深者，雖於今世入一佛乘，而小先熟，故為此機示現劣身，初說三藏諸味調熟，來至《法華》方開佛慧。此機於始唯見劣身，故降母胎即示兩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種雖名為乘，不動不出，體是漏善，事戒所攝。唯取三乘，以聲聞等該於四教，是入理智雖分深淺，皆能動出煩惱生死，故得名乘。今以四戒而對三乘論於緩急，以成四句。二、「戒急」下，判所感。乘戒約過去，機感約現在。二、「機有」下，明大小二根，二：初、通明大小感佛。不問事戒有持有毀，但論習學理乘大小，是故文中置戒明乘。故《涅槃》云「其戒緩者未名為緩，於乘緩者方名為緩。以戒緩者唯失人天，若其乘緩無解脫路。」乘分大小，昔為偏真修觀行者，今作小機，唯感劣應佛之形聲。昔為中道修觀行者，今作大機，能感勝應佛之形聲。言降神等者，如來昔於大通佛所覆講《法華》，與無量眾生作一乘因。中間退大染著五塵，佛恐墮苦，遂以小乘而救拔之，或用衍三而引導之。如是大小種種成熟，堪於今世悟入佛乘，是故如來為此一事出現於世。然其機發復少差別，故於一代而分五時。有機堪能直入於實、有機但能迂入於實，雖此二類，熟在一時，故於《華嚴》頓談圓別被二種機，此機從始即見勝相。若於中間習小深者，雖於今世入一佛乘，而小先熟，故為此機示現劣身，初說三藏諸味調熟，來至《法華》方開佛慧。此機於始唯見劣身，故降母胎即示兩相。

問：《華嚴》頓後方施小化。譬如窮子急追不至，徐語方來。前頓後漸，其義善成。今那忽云降神母胎即示兩相？答：諸文所論初頓次漸，蓋是化儀施設之語。今此所說大小雙應終歸一乘，方盡鑑機始末之事。如〈方便品〉思無大機念欲息化，諸佛勸諭方施小乘。次文却云「無量劫來讚涅槃法，生死永盡我常是說。」是故思機然後施小。此等之說皆是儀式，不可據此以難今文。預鑒群機原始要終，度物之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《華嚴》頓後方施小化。譬如窮子急追不至，徐語方來。前頓後漸，其義善成。今那忽云降神母胎即示兩相？答：諸文所論初頓次漸，蓋是化儀施設之語。今此所說大小雙應終歸一乘，方盡鑑機始末之事。如〈方便品〉思無大機念欲息化，諸佛勸諭方施小乘。次文却云「無量劫來讚涅槃法，生死永盡我常是說。」是故思機然後施小。此等之說皆是儀式，不可據此以難今文。預鑒群機原始要終，度物之意也。

二、「頓機」下，別示大小得益，二：初、大機益相。一類眾生大種先熟即感勝應，入胎住胎出胎成佛其相皆勝，轉一實諦即華嚴部頓說圓教，既兼別教，故云無量。彼經預敘一代始終，故立譬云「猶如日出，先照高山，次照幽谷，後照平地。」今家義開平地為三，對於《涅槃》五種牛味。高山大機能感頓教，日光前照，即有次第及不次第見佛性也。若《涅槃》中譬從牛出乳，次第五味，則對一代五時教味次第相生。今明頓機能見佛性，是故兼用食草之譬。乃以雪山譬舍那佛，忍草譬十二部經，牛食譬大機修觀，即得醍醐譬見佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「頓機」下，別示大小得益，二：初、大機益相。一類眾生大種先熟即感勝應，入胎住胎出胎成佛其相皆勝，轉一實諦即華嚴部頓說圓教，既兼別教，故云無量。彼經預敘一代始終，故立譬云「猶如日出，先照高山，次照幽谷，後照平地。」今家義開平地為三，對於《涅槃》五種牛味。高山大機能感頓教，日光前照，即有次第及不次第見佛性也。若《涅槃》中譬從牛出乳，次第五味，則對一代五時教味次第相生。今明頓機能見佛性，是故兼用食草之譬。乃以雪山譬舍那佛，忍草譬十二部經，牛食譬大機修觀，即得醍醐譬見佛性。