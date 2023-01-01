觀音義疏記卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音義疏記卷第一

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

釋疏二：初、釋題目，二：初、正釋題。義者宜也，謂解釋經文使合宜也。又義理也，斯蓋智者入法華三昧，於觀行位中見第一義理，以此義理解今經文。疏者，通意之辭。又音疎，即疏通、疏條之義也。二、說記人。二、釋疏文，二：初、預分章段，二：初、敘二家三段。此品既是讖師為北涼沮渠蒙遜別傳于世，故涼陳已來講者甚眾，於是分節經文三段有異。二、「今師」下，示天台多種，二：初、泛明多種分文。二、「若作」下，正依二段節目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋疏二：初、釋題目，二：初、正釋題。義者宜也，謂解釋經文使合宜也。又義理也，斯蓋智者入法華三昧，於觀行位中見第一義理，以此義理解今經文。疏者，通意之辭。又音疎，即疏通、疏條之義也。二、說記人。二、釋疏文，二：初、預分章段，二：初、敘二家三段。此品既是讖師為北涼沮渠蒙遜別傳于世，故涼陳已來講者甚眾，於是分節經文三段有異。二、「今師」下，示天台多種，二：初、泛明多種分文。二、「若作」下，正依二段節目。

二、「就前」下，正釋經文，二：初、前問答，二：初、分科。二、「一爾」下，隨釋，二：初：問，四：初、時節，二：初、釋字義。二、「即是」下，明悉檀，二：初、別釋相，四：初、世界。東方西方，隨機樂欲。二、「或可」下，為人。或有根性，聞於前品已得世界，故云喜竟；今聞此品即生宿善。三、「或可」下，對治。疑破解事屬於對治，疑破悟理屬第一義；今從解事，當第三悉。四、「或可」下，第一義。二、土者，謂淨光莊嚴土。八萬四千隨妙音者，此土華德及四萬二千天子，因彼菩薩來往得道。今八萬發心，悟在觀音。二、「諸佛」下，總明悉。如來如鼓、四機如桴，擊之有聲，聲不孤發。今乃四機扣佛之時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「就前」下，正釋經文，二：初、前問答，二：初、分科。二、「一爾」下，隨釋，二：初：問，四：初、時節，二：初、釋字義。二、「即是」下，明悉檀，二：初、別釋相，四：初、世界。東方西方，隨機樂欲。二、「或可」下，為人。或有根性，聞於前品已得世界，故云喜竟；今聞此品即生宿善。三、「或可」下，對治。疑破解事屬於對治，疑破悟理屬第一義；今從解事，當第三悉。四、「或可」下，第一義。二、土者，謂淨光莊嚴土。八萬四千隨妙音者，此土華德及四萬二千天子，因彼菩薩來往得道。今八萬發心，悟在觀音。二、「諸佛」下，總明悉。如來如鼓、四機如桴，擊之有聲，聲不孤發。今乃四機扣佛之時也。

二、標人，二：初、釋別名，三：初、中道對小。此菩薩名由證中立，中必不偏。今偏從無盡者，為對小乘是滅盡法，特彰中道性無盡故。小乘盡智者，謂我見苦已、斷集已、證滅已、修道已。如是念時，無漏智慧見明覺也。無生智者，謂我見苦已不復更見、斷集已不復更斷、盡證已不復更證、修道已不復更修。如是念時，無漏智慧見明覺也。二、「又云」下，三諦明圓，二：初、總示。二、「大品」下，別示，三：初、圓空無盡。揀析示體故，云即色是空。應知體空通衍三教，通則但體生死即空，此偏空也。別圓能體涅槃亦空，此中空也。離邊屬別，即邊屬圓。今在圓也，圓中名空，此空無盡。二、「又大」下，圓假無盡，二：初、引經示相，三：初、大集約八十明假，二：初、本土所修。此是妙假，具於三觀。不滅故假、不生故空、不出故中，蓋不流出二邊故也。此觀觀佛，具觀三身，至分證位名為見佛。一切佛法無不現前，且舉六度耳。二、「身子」下，依法立字，二：初、身子問。二、菩薩答。具彰願行，願行無盡名於此立。因緣果報即依苦集立誓，因緣集也、果報苦也。為一切等依滅立誓，以一切智及五分等佛果法故。「眾生性」下，依道立誓，以順法性教化眾生知道法故。皆云發心，知是立誓。「又檀」下，依誓立行，萬行皆為檀等攝也。稱波羅蜜行，到果也。若願若行皆無作故，方得無盡。「凡八」下，結上願行皆即法界，是故皆含一切佛法。二、「又淨」下，淨名就二諦明假。有為是俗可盡之法，無為是真不可盡法。小乘智淺，盡於有為、住於無為，故歸灰斷。圓人觀俗即是妙有，故行萬行；觀真能達不空之真，是故不住三無為坑。是故二諦皆是常住不思議假，故名無盡。三、華嚴約十藏明假。新經二十〈十無盡藏品〉云「菩薩有十種藏，三世諸佛皆說。所謂信藏、戒藏、慚藏、愧藏、聞藏、施藏、慧藏、念藏、持藏、辯藏。」乃至云「此十種無盡藏，有十種無盡，令諸菩薩究竟菩提。何等為十？饒益一切眾生故；以本願善迴向故；一切劫無斷絕故；盡虛空界悉開悟心無限故；迴向有為而不著故；一念境界一切法無盡故；大願心無變異故；善攝取諸陀羅尼故；一切諸佛所護念故；了一切法皆如幻故。是為十種無盡法，能令一切世間所作皆得究竟無盡大藏。」二、「如此」下，結經明假。三、「又如」下，圓中無盡，二：初、引經示相，四：初、《勝鬘》約佛法明中，以一切法皆佛法故。法無不中，中故常住，常住故無盡。二、《大品》約法界明中。法界體是大總相故，諸法皆趣。如提綱領，毛目悉歸。造境皆中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、標人，二：初、釋別名，三：初、中道對小。此菩薩名由證中立，中必不偏。今偏從無盡者，為對小乘是滅盡法，特彰中道性無盡故。小乘盡智者，謂我見苦已、斷集已、證滅已、修道已。如是念時，無漏智慧見明覺也。無生智者，謂我見苦已不復更見、斷集已不復更斷、盡證已不復更證、修道已不復更修。如是念時，無漏智慧見明覺也。二、「又云」下，三諦明圓，二：初、總示。二、「大品」下，別示，三：初、圓空無盡。揀析示體故，云即色是空。應知體空通衍三教，通則但體生死即空，此偏空也。別圓能體涅槃亦空，此中空也。離邊屬別，即邊屬圓。今在圓也，圓中名空，此空無盡。二、「又大」下，圓假無盡，二：初、引經示相，三：初、大集約八十明假，二：初、本土所修。此是妙假，具於三觀。不滅故假、不生故空、不出故中，蓋不流出二邊故也。此觀觀佛，具觀三身，至分證位名為見佛。一切佛法無不現前，且舉六度耳。二、「身子」下，依法立字，二：初、身子問。二、菩薩答。具彰願行，願行無盡名於此立。因緣果報即依苦集立誓，因緣集也、果報苦也。為一切等依滅立誓，以一切智及五分等佛果法故。「眾生性」下，依道立誓，以順法性教化眾生知道法故。皆云發心，知是立誓。「又檀」下，依誓立行，萬行皆為檀等攝也。稱波羅蜜行，到果也。若願若行皆無作故，方得無盡。「凡八」下，結上願行皆即法界，是故皆含一切佛法。二、「又淨」下，淨名就二諦明假。有為是俗可盡之法，無為是真不可盡法。小乘智淺，盡於有為、住於無為，故歸灰斷。圓人觀俗即是妙有，故行萬行；觀真能達不空之真，是故不住三無為坑。是故二諦皆是常住不思議假，故名無盡。三、華嚴約十藏明假。新經二十〈十無盡藏品〉云「菩薩有十種藏，三世諸佛皆說。所謂信藏、戒藏、慚藏、愧藏、聞藏、施藏、慧藏、念藏、持藏、辯藏。」乃至云「此十種無盡藏，有十種無盡，令諸菩薩究竟菩提。何等為十？饒益一切眾生故；以本願善迴向故；一切劫無斷絕故；盡虛空界悉開悟心無限故；迴向有為而不著故；一念境界一切法無盡故；大願心無變異故；善攝取諸陀羅尼故；一切諸佛所護念故；了一切法皆如幻故。是為十種無盡法，能令一切世間所作皆得究竟無盡大藏。」二、「如此」下，結經明假。三、「又如」下，圓中無盡，二：初、引經示相，四：初、《勝鬘》約佛法明中，以一切法皆佛法故。法無不中，中故常住，常住故無盡。二、《大品》約法界明中。法界體是大總相故，諸法皆趣。如提綱領，毛目悉歸。造境皆中

，何法非總？今特言意，蓋為釋經。意為法界，理必雙非。名無盡者，名偏意圓，故例真常實無邊倒。今釋無盡，上下皆然。三、《淨名》示即邊是中。空有當體皆是圓中，中性不改，豈可有盡？此之無盡蕩二邊情，是故能空盡與不盡。「故知」下，結成圓中是真無盡。四、《大品》明諸法皆中，修惡全體是性惡故。十二因緣及以五陰，一一如空常住周遍。非當宗義，此文莫銷。二、「如此」下，結經明中。三、「通達」下，從德立名，二：初、正立名。能達之意從所達法得無盡名。學者須了意即三諦，無別所達，能達亦無，若其不然非無盡意。二、「亦名」下，例諸法。心智五陰及一切法既即三諦，故皆得立無盡之名。二、「菩薩」下，釋通名，三：初、對梵翻名。二、約華釋義，二：初、釋眾生，二：初、通明因果。能生實法，所生假人。始自凡人訖尊極人，莫不從於眾法而生。二、別明菩薩。從於無盡眾行而生，故曰眾生。二、「發心」下，釋餘字。又約上求下化而釋。前以眾行生己假人，今以道法成他眾生。三、廣釋如別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，何法非總？今特言意，蓋為釋經。意為法界，理必雙非。名無盡者，名偏意圓，故例真常實無邊倒。今釋無盡，上下皆然。三、《淨名》示即邊是中。空有當體皆是圓中，中性不改，豈可有盡？此之無盡蕩二邊情，是故能空盡與不盡。「故知」下，結成圓中是真無盡。四、《大品》明諸法皆中，修惡全體是性惡故。十二因緣及以五陰，一一如空常住周遍。非當宗義，此文莫銷。二、「如此」下，結經明中。三、「通達」下，從德立名，二：初、正立名。能達之意從所達法得無盡名。學者須了意即三諦，無別所達，能達亦無，若其不然非無盡意。二、「亦名」下，例諸法。心智五陰及一切法既即三諦，故皆得立無盡之名。二、「菩薩」下，釋通名，三：初、對梵翻名。二、約華釋義，二：初、釋眾生，二：初、通明因果。能生實法，所生假人。始自凡人訖尊極人，莫不從於眾法而生。二、別明菩薩。從於無盡眾行而生，故曰眾生。二、「發心」下，釋餘字。又約上求下化而釋。前以眾行生己假人，今以道法成他眾生。三、廣釋如別。

三、敬儀，二：初、分經。二、「起者」下，隨釋，三：初、釋起，二：初、事釋。禮即《曲禮》，彼云：請業則起，請益則起。鄭氏注云：尊師重道也。起，若今摳衣前請也。業，謂篇卷也。益，謂受說不了，欲師更明說之。今無盡意欲請觀音利他之業，欲益己心菩薩之行，故從座而起。二、觀釋，三：初、約空論起。文有二意：初、明空觀不著諸法，次、明空觀自不著空，故名為起。二、「又菩」下，約假論起。即不起滅定現諸威儀也。三、「又中」下，約中論起。中道遮照皆絕待對，故起不起無非中實。即遮之照名不起之起，此起自能起發中實，亦能令他起發中實。二、「偏袒」下，釋袒，二：初、事釋，二：初、約西土。二、「此方」下，約此方。言須賈謝張儀者，合云張祿，字之誤也。元是范睢，魏人也。初仕魏，與中大夫須賈使於齊。齊以睢為賢，私賞金璧及牛酒，須賈嫉而怒之。使還，讒睢於魏相魏齊云：「范睢以魏密事告齊。」魏齊大怒，拉脅折齒遭簀卷棄之廁中。睢不死，求守圊者出之。睢既得免，易姓名曰張祿，隨秦使王稽入秦見昭王。昭王悅之，拜為客卿，稍遷左丞相。後須賈為秦使，睢乃微服而出杖於路。賈見而大驚，問睢曰：「復說於秦乎？」睢曰：「逃亡之人免死而已，何敢說秦乎？」又問睢曰：「秦相張君子知之乎？」睢曰：「主人公亦得接近。」賈曰：「今欲因子請謁張君。」於是同詣。下車，守門者驚起正色，賈疑之。睢入而不出。賈問門人，知是秦相，失色戰懼，脫冠肉袒請入謝罪。睢乃數而恕之。及賈使還，睢曰：「為我報魏君，令斬魏齊；不然我將圖魏矣。」魏齊後乃自縊，魏王斬首送秦。二、觀解。以事表理既成法門，可以修觀故名觀解。三、釋合掌，二：初、釋合掌，二：初、事釋。二、觀解，二：初、表權實。昔分今合，順部表觀。百界一念，權實䐇然。二、「又五」下，表事理迷殊悟合。法性五陰凡聖豈殊，但聖出纏、眾生在染，染中性陰起生死陰以為能感，故使聖人出纏實陰起於權陰而為能應。感若復性，應則歸真，故以兩掌表今方合，欲令行人即觀事陰合於性陰。二、釋向佛。文唯觀解，而有二意：初、直明向佛。次、兼合掌明向義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、敬儀，二：初、分經。二、「起者」下，隨釋，三：初、釋起，二：初、事釋。禮即《曲禮》，彼云：請業則起，請益則起。鄭氏注云：尊師重道也。起，若今摳衣前請也。業，謂篇卷也。益，謂受說不了，欲師更明說之。今無盡意欲請觀音利他之業，欲益己心菩薩之行，故從座而起。二、觀釋，三：初、約空論起。文有二意：初、明空觀不著諸法，次、明空觀自不著空，故名為起。二、「又菩」下，約假論起。即不起滅定現諸威儀也。三、「又中」下，約中論起。中道遮照皆絕待對，故起不起無非中實。即遮之照名不起之起，此起自能起發中實，亦能令他起發中實。二、「偏袒」下，釋袒，二：初、事釋，二：初、約西土。二、「此方」下，約此方。言須賈謝張儀者，合云張祿，字之誤也。元是范睢，魏人也。初仕魏，與中大夫須賈使於齊。齊以睢為賢，私賞金璧及牛酒，須賈嫉而怒之。使還，讒睢於魏相魏齊云：「范睢以魏密事告齊。」魏齊大怒，拉脅折齒遭簀卷棄之廁中。睢不死，求守圊者出之。睢既得免，易姓名曰張祿，隨秦使王稽入秦見昭王。昭王悅之，拜為客卿，稍遷左丞相。後須賈為秦使，睢乃微服而出杖於路。賈見而大驚，問睢曰：「復說於秦乎？」睢曰：「逃亡之人免死而已，何敢說秦乎？」又問睢曰：「秦相張君子知之乎？」睢曰：「主人公亦得接近。」賈曰：「今欲因子請謁張君。」於是同詣。下車，守門者驚起正色，賈疑之。睢入而不出。賈問門人，知是秦相，失色戰懼，脫冠肉袒請入謝罪。睢乃數而恕之。及賈使還，睢曰：「為我報魏君，令斬魏齊；不然我將圖魏矣。」魏齊後乃自縊，魏王斬首送秦。二、觀解。以事表理既成法門，可以修觀故名觀解。三、釋合掌，二：初、釋合掌，二：初、事釋。二、觀解，二：初、表權實。昔分今合，順部表觀。百界一念，權實䐇然。二、「又五」下，表事理迷殊悟合。法性五陰凡聖豈殊，但聖出纏、眾生在染，染中性陰起生死陰以為能感，故使聖人出纏實陰起於權陰而為能應。感若復性，應則歸真，故以兩掌表今方合，欲令行人即觀事陰合於性陰。二、釋向佛。文唯觀解，而有二意：初、直明向佛。次、兼合掌明向義。

四、正發問，二：初、分文立意，三：初、帶總分節。二、「大經」下，問答功德。三、「釋論」下，簡示今問。二、「世尊」下，依文釋義，三：初、釋稱歎。二、「觀世」下，釋所問。三、「何因」下，釋正問，二：初、問能成因緣，二：初、別取境智。境是機感，智即聖應，感應名局，因緣則通。二、「若就」下，互通凡聖。因親緣疎，互論因發、互論緣助。二、「名觀」下，問所成名號。因緣是實法，名號是假人，攬實成假也。二、佛答，二：初、分科。二、「數者」下，隨釋，三：初、總答，二：初、貼文，二：初、明機，四：初、標人數，二：初、舉多數，三：初、牒經略示。經文所舉百千萬億、非謂十界共有此數、蓋指一業有如許人。二、「如一」下，同受一苦。以苦驗人，知同一業。若不然者，那得同受一品苦邪？三、「將此」下，以例諸趣。二、「所以」下，明多意。凡地發心尚能遍攝，果中濟物豈有所遺？境眾等者，機薪若多，應火必盛。二、遭苦，二：初、成上義顯無量，二：初、以別業該同受。上言百千是同業者共受一苦，今言諸苦即是有諸百千萬億。二、「用此」下，以此意歷十界。界界有諸百千萬億，《華嚴》明數極至不可說不可說。二、「今言」下，對別答彰遍該，二：初、明總答。文略意廣。上明諸苦實遍十界，苦由惑業，即顯能脫十界三障，廣豈過此？二、後別答。文廣意狹，別答七難。約觀行解始通三乘，今之總答文該十界。三、聞名，二：初、遭苦聞名共作機。由過現惡故遭諸苦，復由二世之善而得聞名。《妙玄》云「從闡提起改悔心，上至等覺皆有善惡相帶為機。」二、「聞有」下，四、聞三慧俱能感，二：初、釋相，二：初、別指四教四聞。三藏能聞所聞皆是實有，通教即空，別教即假，圓知能所皆是法界。聞既有四，思修亦然。故《大本疏》解我聞，有聞聞、聞不聞、不聞聞、不聞不聞。二、「若能」下，正示圓教三慧。前三聞慧不得圓聞，圓教聞慧四種遍達。達四皆是不聞不聞，即聞而思何依何著？二慧導行、一心稱名，名圓修慧。二、「此文」下，結示。四、稱號，二：初、牒示事理。二、「若用」下，各示稱念，二：初、事，二：初、明一心。有相續一心、有數息一心。二、明稱名。今文但稱所歸之名，未稱能歸之辭，故是略非廣。二、理，二：初、明一心。心有生滅，不名為一。今達心性非四句生，既本不生亦復無滅，乃名一心。然立一心，對他成二。若無一無心則無諸無法，畢竟叵得，名理一心。言達此心者，即是體達事中一心。二、「知聲」下，明稱名。既達心空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、正發問，二：初、分文立意，三：初、帶總分節。二、「大經」下，問答功德。三、「釋論」下，簡示今問。二、「世尊」下，依文釋義，三：初、釋稱歎。二、「觀世」下，釋所問。三、「何因」下，釋正問，二：初、問能成因緣，二：初、別取境智。境是機感，智即聖應，感應名局，因緣則通。二、「若就」下，互通凡聖。因親緣疎，互論因發、互論緣助。二、「名觀」下，問所成名號。因緣是實法，名號是假人，攬實成假也。二、佛答，二：初、分科。二、「數者」下，隨釋，三：初、總答，二：初、貼文，二：初、明機，四：初、標人數，二：初、舉多數，三：初、牒經略示。經文所舉百千萬億、非謂十界共有此數、蓋指一業有如許人。二、「如一」下，同受一苦。以苦驗人，知同一業。若不然者，那得同受一品苦邪？三、「將此」下，以例諸趣。二、「所以」下，明多意。凡地發心尚能遍攝，果中濟物豈有所遺？境眾等者，機薪若多，應火必盛。二、遭苦，二：初、成上義顯無量，二：初、以別業該同受。上言百千是同業者共受一苦，今言諸苦即是有諸百千萬億。二、「用此」下，以此意歷十界。界界有諸百千萬億，《華嚴》明數極至不可說不可說。二、「今言」下，對別答彰遍該，二：初、明總答。文略意廣。上明諸苦實遍十界，苦由惑業，即顯能脫十界三障，廣豈過此？二、後別答。文廣意狹，別答七難。約觀行解始通三乘，今之總答文該十界。三、聞名，二：初、遭苦聞名共作機。由過現惡故遭諸苦，復由二世之善而得聞名。《妙玄》云「從闡提起改悔心，上至等覺皆有善惡相帶為機。」二、「聞有」下，四、聞三慧俱能感，二：初、釋相，二：初、別指四教四聞。三藏能聞所聞皆是實有，通教即空，別教即假，圓知能所皆是法界。聞既有四，思修亦然。故《大本疏》解我聞，有聞聞、聞不聞、不聞聞、不聞不聞。二、「若能」下，正示圓教三慧。前三聞慧不得圓聞，圓教聞慧四種遍達。達四皆是不聞不聞，即聞而思何依何著？二慧導行、一心稱名，名圓修慧。二、「此文」下，結示。四、稱號，二：初、牒示事理。二、「若用」下，各示稱念，二：初、事，二：初、明一心。有相續一心、有數息一心。二、明稱名。今文但稱所歸之名，未稱能歸之辭，故是略非廣。二、理，二：初、明一心。心有生滅，不名為一。今達心性非四句生，既本不生亦復無滅，乃名一心。然立一心，對他成二。若無一無心則無諸無法，畢竟叵得，名理一心。言達此心者，即是體達事中一心。二、「知聲」下，明稱名。既達心空，

從心所生一切皆空，故令聲響能稱所稱皆非生滅，故曰理稱。事未必理，理必具事。以此為因，安不感聖？二、明應，二：初、分科。二、「應有」下，隨釋，二：初、明應相，二：初、判偏圓益相。三教作意應不一時，圓任運應一時普遍。二、「眾機」下，明機應速相。觀音應赴心內眾生，眾生機感心內觀音，若不然者，不遍不速。二、「皆得」下，明解脫，二：初、約多機顯圓應。故前釋人數云此舉眾境機多以顯觀深應大。二、「或時」下，約三速再貼文。經云觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫。如何觀之能令眾苦普皆解脫？說聽之者宜善思之。二、「問十」下，料簡，二：初、明十界機應俱時遍，二：初、以多機差別難。二、「答譬」下，以四事圓普答，五：初、以四喻示。二、「菩薩」下，約四法合。三、「安樂」下，引此經證。智慧寶藏，證財智二。四、「又如」下，又三喻顯。五、「又是」下，示三昧力。中道為王，統攝二諦，一心圓入，十益普霑。觀音入此三昧，即是遍入一切眾生心性，常以三昧之力與其十番之益。但由機感親疎，致使利益深淺。王三昧在《妙玄》第四十，益在第六。二、「問一」下，明一心事理立能感，二：初、久稱無効問。二、散心乖法答。若能一心稱於事理，其猶形對影生、聲騰響答。第二、別答，二：初、分科敘意，二：初、分科。二、敘意，二：初、敘他師意，三，初、立三機，三：初、「有人」下，定三業前後。二、「通論」下，論三機與拔。免難是除果，離毒是除因，得子是與樂。三、敘三番料揀，三：初問：那忽與樂者？古以得子為樂故也。答云：少分與樂，不礙悲門。二問：禮拜乞子示求樂果，何不令求戒善等業為樂因邪？答：樂果稱意，可引人求修因勤苦，非引接法。其文在後者，十九說法廣示修因也。三問并答可見。二、「有人」下，立七難，二：初、明雙隻。鬼開去來者，去謂飄墮其國，來謂到此惱人。王論輕重者，被害則重，檢繫則輕。體則是五，開則成七。二、明次第。鬼王相間者，三鬼國難、四臨害難、五來惱難、六枷鎖難，三四相比，鬼難在海國則重、王難在城邑似輕；四五相比，王難或死故重、鬼惱或不死故輕。各論輕重故云相似，乃相間也。三、「有師」下，立八難，二：初、一師立；二、一師破。二、「今明」下，明今師意，二：初、明三機，二：初、斥他非，二：初、斥情卜聖應；二、「今不」下，斥悲門與樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從心所生一切皆空，故令聲響能稱所稱皆非生滅，故曰理稱。事未必理，理必具事。以此為因，安不感聖？二、明應，二：初、分科。二、「應有」下，隨釋，二：初、明應相，二：初、判偏圓益相。三教作意應不一時，圓任運應一時普遍。二、「眾機」下，明機應速相。觀音應赴心內眾生，眾生機感心內觀音，若不然者，不遍不速。二、「皆得」下，明解脫，二：初、約多機顯圓應。故前釋人數云此舉眾境機多以顯觀深應大。二、「或時」下，約三速再貼文。經云觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫。如何觀之能令眾苦普皆解脫？說聽之者宜善思之。二、「問十」下，料簡，二：初、明十界機應俱時遍，二：初、以多機差別難。二、「答譬」下，以四事圓普答，五：初、以四喻示。二、「菩薩」下，約四法合。三、「安樂」下，引此經證。智慧寶藏，證財智二。四、「又如」下，又三喻顯。五、「又是」下，示三昧力。中道為王，統攝二諦，一心圓入，十益普霑。觀音入此三昧，即是遍入一切眾生心性，常以三昧之力與其十番之益。但由機感親疎，致使利益深淺。王三昧在《妙玄》第四十，益在第六。二、「問一」下，明一心事理立能感，二：初、久稱無効問。二、散心乖法答。若能一心稱於事理，其猶形對影生、聲騰響答。第二、別答，二：初、分科敘意，二：初、分科。二、敘意，二：初、敘他師意，三，初、立三機，三：初、「有人」下，定三業前後。二、「通論」下，論三機與拔。免難是除果，離毒是除因，得子是與樂。三、敘三番料揀，三：初問：那忽與樂者？古以得子為樂故也。答云：少分與樂，不礙悲門。二問：禮拜乞子示求樂果，何不令求戒善等業為樂因邪？答：樂果稱意，可引人求修因勤苦，非引接法。其文在後者，十九說法廣示修因也。三問并答可見。二、「有人」下，立七難，二：初、明雙隻。鬼開去來者，去謂飄墮其國，來謂到此惱人。王論輕重者，被害則重，檢繫則輕。體則是五，開則成七。二、明次第。鬼王相間者，三鬼國難、四臨害難、五來惱難、六枷鎖難，三四相比，鬼難在海國則重、王難在城邑似輕；四五相比，王難或死故重、鬼惱或不死故輕。各論輕重故云相似，乃相間也。三、「有師」下，立八難，二：初、一師立；二、一師破。二、「今明」下，明今師意，二：初、明三機，二：初、斥他非，二：初、斥情卜聖應；二、「今不」下，斥悲門與樂。

二、「今言」下，明今意，二：初、隨世立次。此娑婆國，聲為佛事，口機為初。意根冥密，起必先身。身業麁顯，後心而動，三業之次豈不然乎？二、「若尋」下，聖應無謀。且隨世俗立次如前，據聖無謀即扣即應。二、「他既」下，明七難，二：初、明次第，二：初、且一往立次。從重至輕，一往次第。二、「至如」下，誡不可定執。二、「問諸」下，明所表，二：初、以難多唯七責。二、「答此」下，以七難表六答，二：初、正示表意，二：初、通明七六。經明七難，不止在事，故約觀釋通亘三乘。若無所表不能該深，故約七難以表六種。外水火風表內三種，刀鎖堅礙表內地種，王等有情可表識種。大千世界雖非正難，是難所依，可表內空。二、「云何」下，別示空識，二：初、明表相。二、「空為」下，明為難，二：初、空。雖非正難，而是難由。若論觀行，亦為所觀二識。識起愛見，必該通別二種愛見。二、「所以」下，結示唯七意。二、「一火」下，依義釋文，三：初、口機，二：初、明七難，七：初、火難，二：初、科意，三：初、節經文；二、「上總」下，敘經意；三、「釋諸」下，列義門。二、「貼文」下，隨釋，三：初、貼文，四：初、持名，二：初、釋文義，二：初、釋持名。秉持屬口者，《大論》云「出入息是身行，覺觀是口行，受為心行。」秉持之心既是覺觀，故屬口業。二、釋若有。挑字去聲，不定貌也。二、「餘皆」下，明先後，二：初、敘古。謂是互出，其義不然。二、今釋，三：初、約義釋。二、「如慈」下，引事勸，二：初、引事證。此是男子名慈童女，鬻薪養母督於孝誠，後欲涉海，母抱其足不欲兒去，違母掣身絕母一髮。海上失伴，入諸寶城，多歲受樂，行孝報也。後入鐵城，火輪著頂，絕髮之報；若專行孝，不遭火輪。二、「行人」下，勸憶持。三、「火難」下，約重結二遭苦三應。四、「威神」下，結。二、「次約」下，舉事，二：初、示二人著傳。二、「其傳」下，舉四人免難。三、「就觀」下，觀釋，三：初、通標列。報是事火，眼見身覺。業與煩惱但有燒義，令世善業及三觀壞故名為火，是以稱為就觀行釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今言」下，明今意，二：初、隨世立次。此娑婆國，聲為佛事，口機為初。意根冥密，起必先身。身業麁顯，後心而動，三業之次豈不然乎？二、「若尋」下，聖應無謀。且隨世俗立次如前，據聖無謀即扣即應。二、「他既」下，明七難，二：初、明次第，二：初、且一往立次。從重至輕，一往次第。二、「至如」下，誡不可定執。二、「問諸」下，明所表，二：初、以難多唯七責。二、「答此」下，以七難表六答，二：初、正示表意，二：初、通明七六。經明七難，不止在事，故約觀釋通亘三乘。若無所表不能該深，故約七難以表六種。外水火風表內三種，刀鎖堅礙表內地種，王等有情可表識種。大千世界雖非正難，是難所依，可表內空。二、「云何」下，別示空識，二：初、明表相。二、「空為」下，明為難，二：初、空。雖非正難，而是難由。若論觀行，亦為所觀二識。識起愛見，必該通別二種愛見。二、「所以」下，結示唯七意。二、「一火」下，依義釋文，三：初、口機，二：初、明七難，七：初、火難，二：初、科意，三：初、節經文；二、「上總」下，敘經意；三、「釋諸」下，列義門。二、「貼文」下，隨釋，三：初、貼文，四：初、持名，二：初、釋文義，二：初、釋持名。秉持屬口者，《大論》云「出入息是身行，覺觀是口行，受為心行。」秉持之心既是覺觀，故屬口業。二、釋若有。挑字去聲，不定貌也。二、「餘皆」下，明先後，二：初、敘古。謂是互出，其義不然。二、今釋，三：初、約義釋。二、「如慈」下，引事勸，二：初、引事證。此是男子名慈童女，鬻薪養母督於孝誠，後欲涉海，母抱其足不欲兒去，違母掣身絕母一髮。海上失伴，入諸寶城，多歲受樂，行孝報也。後入鐵城，火輪著頂，絕髮之報；若專行孝，不遭火輪。二、「行人」下，勸憶持。三、「火難」下，約重結二遭苦三應。四、「威神」下，結。二、「次約」下，舉事，二：初、示二人著傳。二、「其傳」下，舉四人免難。三、「就觀」下，觀釋，三：初、通標列。報是事火，眼見身覺。業與煩惱但有燒義，令世善業及三觀壞故名為火，是以稱為就觀行釋。

問：三觀所對唯在煩惱，縱兼遠障只至於業，事相火等全不妨觀，何得果報預觀釋邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三觀所對唯在煩惱，縱兼遠障只至於業，事相火等全不妨觀，何得果報預觀釋邪？

答：經列七難，止在人中。智者深窮，救難之功在王三昧，即二十五有真常我性，觀音證已，乃能遍拔眾生之苦。於一一有十番破障，令與我性究竟冥一，方盡大士拔苦之用。然十番破不出三障，若盡理說，於一一番皆破三障，今欲易解從增勝說。報且在事，業屬有漏，唯惑至極。觀音修習王三昧，時，具有弘誓拔於法界三障之苦。故今眾生三障苦逼，一心稱名皆得解脫。其義若此，豈得不論果報火等。應知吾祖說觀世音圓修三昧，圓發僧那、圓入法門、圓救諸難，意令行人倣之修入。所列三障，豈獨即今修觀之境，亦是將來所拔之苦。故知具示七難淺深，正論觀行始末之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：經列七難，止在人中。智者深窮，救難之功在王三昧，即二十五有真常我性，觀音證已，乃能遍拔眾生之苦。於一一有十番破障，令與我性究竟冥一，方盡大士拔苦之用。然十番破不出三障，若盡理說，於一一番皆破三障，今欲易解從增勝說。報且在事，業屬有漏，唯惑至極。觀音修習王三昧，時，具有弘誓拔於法界三障之苦。故今眾生三障苦逼，一心稱名皆得解脫。其義若此，豈得不論果報火等。應知吾祖說觀世音圓修三昧，圓發僧那、圓入法門、圓救諸難，意令行人倣之修入。所列三障，豈獨即今修觀之境，亦是將來所拔之苦。故知具示七難淺深，正論觀行始末之相也。

二、「果報」下，示分劑。報業煩惱，始自博地終至等覺，皆具此三，故《輔行》明分段土至實報土各有三道。分段三道，謂見思惑為煩惱道，煩惱潤業名為業道，感界內生名為苦道。方便三道，謂塵沙惑為煩惱道，以無漏業名為業道，變易生死名為苦道。實報三道，謂無明惑為煩惱道，非漏非無漏業為業道，彼土變易名為苦道。今從增勝而說，故約事火而為果報只至初禪，輪迴之因以為業火故至有頂。三觀所破方名煩惱，故通三乘。下去諸難，其意準此。三、「果報火難」下，隨次釋，三：初、果報火，二：初、遭難，三：初、通明處；二、「如阿」下，別示相；三，「凡一」下總結數。四趣四洲六天初禪，若加梵王合云十六，同在初禪且云十五。二、「持是」下，感應，二：初、機成獲脫。二、「直就」下，指數斥局。直就果報地上清涼，驗於舊解所失者眾。因華已去九番破有，他不聞名。二、「次明」下，惡業火，二：初、遭難。二初明修因。上之所明於現報上求免苦厄安其果身。今所論者，修行戒善及八地定，求於未來人天樂果。二、「多為」下，明遭火，三：初、釋相。宿習破戒、十惡業等，於修持時起作障難，使戒定等善業不成，名為被燒。有頂等者，然有漏善極非想定非惡業火，無所有下即為惡業。且欲示於惡通三界，故引之耳。二、「術婆」下，引證，二：初、引事。術婆伽婬欲熾盛火起燒身，此即業火能生事火，驗三種火其性不別。二、「金光」下，引經。三、「能破」下，被燒。上升之善既為所焚，乃隨惡業牽墮於下。二、「若能」下，感應，三：初、成機得脫。二、「故請」下，引消伏證。梵行者，淨行也，謂大小諸戒是三乘之人清淨之行。十惡是能破，梵行是所破。三、「由斯」下，用此文結。三、煩惱火，二：初、就機應解釋，二：初、明偏圓機感，二：初、別釋二：初、約聲聞廣示。見思之因、分段之果，四心流動、三相遷移，名為火宅。競共推排爭出此宅，若非一心稱觀世音，或當墮落為火所燒。此教觀音身在此岸、度人彼岸，故令聲聞得二涅槃。二、「次明」下，例餘位俱機。劑於通教見思為火，別教正以塵沙為火，圓教初後無明為火。上之二土通名變易。未能伏斷無明惑者名鈍根人，若能伏斷稱利根人。伏在方便，斷窮實報。二、「凡有」下，總示，二：初、修觀被燒。唯除求離果報火者，戒善已上皆名修道，故云九番。並為五住惑火燒者，修因禪定，亦被愛惑三住所燒，況三毒業見思通攝。二、「稱觀」下，稱名得脫。各依本法而修一心及以稱號，若成機者無不得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「果報」下，示分劑。報業煩惱，始自博地終至等覺，皆具此三，故《輔行》明分段土至實報土各有三道。分段三道，謂見思惑為煩惱道，煩惱潤業名為業道，感界內生名為苦道。方便三道，謂塵沙惑為煩惱道，以無漏業名為業道，變易生死名為苦道。實報三道，謂無明惑為煩惱道，非漏非無漏業為業道，彼土變易名為苦道。今從增勝而說，故約事火而為果報只至初禪，輪迴之因以為業火故至有頂。三觀所破方名煩惱，故通三乘。下去諸難，其意準此。三、「果報火難」下，隨次釋，三：初、果報火，二：初、遭難，三：初、通明處；二、「如阿」下，別示相；三，「凡一」下總結數。四趣四洲六天初禪，若加梵王合云十六，同在初禪且云十五。二、「持是」下，感應，二：初、機成獲脫。二、「直就」下，指數斥局。直就果報地上清涼，驗於舊解所失者眾。因華已去九番破有，他不聞名。二、「次明」下，惡業火，二：初、遭難。二初明修因。上之所明於現報上求免苦厄安其果身。今所論者，修行戒善及八地定，求於未來人天樂果。二、「多為」下，明遭火，三：初、釋相。宿習破戒、十惡業等，於修持時起作障難，使戒定等善業不成，名為被燒。有頂等者，然有漏善極非想定非惡業火，無所有下即為惡業。且欲示於惡通三界，故引之耳。二、「術婆」下，引證，二：初、引事。術婆伽婬欲熾盛火起燒身，此即業火能生事火，驗三種火其性不別。二、「金光」下，引經。三、「能破」下，被燒。上升之善既為所焚，乃隨惡業牽墮於下。二、「若能」下，感應，三：初、成機得脫。二、「故請」下，引消伏證。梵行者，淨行也，謂大小諸戒是三乘之人清淨之行。十惡是能破，梵行是所破。三、「由斯」下，用此文結。三、煩惱火，二：初、就機應解釋，二：初、明偏圓機感，二：初、別釋二：初、約聲聞廣示。見思之因、分段之果，四心流動、三相遷移，名為火宅。競共推排爭出此宅，若非一心稱觀世音，或當墮落為火所燒。此教觀音身在此岸、度人彼岸，故令聲聞得二涅槃。二、「次明」下，例餘位俱機。劑於通教見思為火，別教正以塵沙為火，圓教初後無明為火。上之二土通名變易。未能伏斷無明惑者名鈍根人，若能伏斷稱利根人。伏在方便，斷窮實報。二、「凡有」下，總示，二：初、修觀被燒。唯除求離果報火者，戒善已上皆名修道，故云九番。並為五住惑火燒者，修因禪定，亦被愛惑三住所燒，況三毒業見思通攝。二、「稱觀」下，稱名得脫。各依本法而修一心及以稱號，若成機者無不得脫。

二、「問菩」下，明漸頓慈悲，二：初、問起。如上所明二十五有三障苦難，十番令脫。未知大士修何方便、證何法門，得如是力？二、「答菩」下，釋出，二：初、略示。二、「所以」下，廣釋，二：初、明漸次、二：初、修觀本誓，三：初、果報慈悲。既於元始發菩提心，凡曰見聞終期濟拔。二、「受持」下，修因慈悲。略云禁戒，須兼根本十二門禪，以其業火皆能壞故。三、「修無」下，無漏慈悲，二：初、事定。若據根本，味禪之外有根本淨禪，謂六妙門、十六特勝通明禪，此等亦帶無漏，能滅煩惱。今但從觀骨光等為無漏者，蓋取出世事禪之中有火名者辯其觀相。此乃以事禪之火，滅見思之火。然事禪有四，即觀、練、熏、修，觀謂九想、八背捨、八勝處、十一切處；練謂九次第定；熏謂師子奮迅三昧；修謂超越三昧。今於四中但舉觀禪中三不引八背者，以八背中無火名故，蓋隨便也。初云白骨流光者，即九想中於第八白骨修八色流光。言八色者，見地色如黃白淨潔之地，見水色如深淵清澄之水，見火色如無煙清淨之火，見風色如無塵逈淨之風，見青色如金精山，見黃色如薝蔔華，見赤色如春期霞，見白色如珂貝雪，見色分明而無質礙。八勝處者，一內有色相外觀色少、二內有色相外觀色多、三內無色相內觀色少、四內無色相外觀色多，此四句末皆云若好若醜，是名勝知勝見。五地勝處、六水勝處、七火勝處、八風勝處，此於緣中轉變自在，觀心淳熟勝前八色故也。十一切處者，一青一切處、二黃一切處、三赤一切處、四白一切處、五地一切處、六水一切處、七火一切處、八風一切處、九空一切處、十識一切處。此於所觀普遍，即觀禪成就也。二、「又觀」下，三觀。諸火者，報、業、煩惱及事定中火，皆是三觀所觀境也，此境緣生故。先即空、次假、後中，故成別觀。節節慈悲，誓拔報業及三惑火。二、「今住」下，熏心起應，二：初、乘誓赴難，三：初、真悲妙力。即是隣極，同體慈悲冥熏眾生，令成機感垂應拔苦。二、「若事」下，眾機關誓。眾生若起三種火時，與本菩薩所起無殊，故關分果之悲，以答因中之誓。肇師云：「發僧那於始心，終大悲以赴難。」三、「若眾」下，一時普救。別教雖則修有次第，證必圓融，故十種機能一時應。二、「如華」下，引經證成，二：初、引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問菩」下，明漸頓慈悲，二：初、問起。如上所明二十五有三障苦難，十番令脫。未知大士修何方便、證何法門，得如是力？二、「答菩」下，釋出，二：初、略示。二、「所以」下，廣釋，二：初、明漸次、二：初、修觀本誓，三：初、果報慈悲。既於元始發菩提心，凡曰見聞終期濟拔。二、「受持」下，修因慈悲。略云禁戒，須兼根本十二門禪，以其業火皆能壞故。三、「修無」下，無漏慈悲，二：初、事定。若據根本，味禪之外有根本淨禪，謂六妙門、十六特勝通明禪，此等亦帶無漏，能滅煩惱。今但從觀骨光等為無漏者，蓋取出世事禪之中有火名者辯其觀相。此乃以事禪之火，滅見思之火。然事禪有四，即觀、練、熏、修，觀謂九想、八背捨、八勝處、十一切處；練謂九次第定；熏謂師子奮迅三昧；修謂超越三昧。今於四中但舉觀禪中三不引八背者，以八背中無火名故，蓋隨便也。初云白骨流光者，即九想中於第八白骨修八色流光。言八色者，見地色如黃白淨潔之地，見水色如深淵清澄之水，見火色如無煙清淨之火，見風色如無塵逈淨之風，見青色如金精山，見黃色如薝蔔華，見赤色如春期霞，見白色如珂貝雪，見色分明而無質礙。八勝處者，一內有色相外觀色少、二內有色相外觀色多、三內無色相內觀色少、四內無色相外觀色多，此四句末皆云若好若醜，是名勝知勝見。五地勝處、六水勝處、七火勝處、八風勝處，此於緣中轉變自在，觀心淳熟勝前八色故也。十一切處者，一青一切處、二黃一切處、三赤一切處、四白一切處、五地一切處、六水一切處、七火一切處、八風一切處、九空一切處、十識一切處。此於所觀普遍，即觀禪成就也。二、「又觀」下，三觀。諸火者，報、業、煩惱及事定中火，皆是三觀所觀境也，此境緣生故。先即空、次假、後中，故成別觀。節節慈悲，誓拔報業及三惑火。二、「今住」下，熏心起應，二：初、乘誓赴難，三：初、真悲妙力。即是隣極，同體慈悲冥熏眾生，令成機感垂應拔苦。二、「若事」下，眾機關誓。眾生若起三種火時，與本菩薩所起無殊，故關分果之悲，以答因中之誓。肇師云：「發僧那於始心，終大悲以赴難。」三、「若眾」下，一時普救。別教雖則修有次第，證必圓融，故十種機能一時應。二、「如華」下，引經證成，二：初、引經。

問：今家判《華嚴》善財未見彌勒文殊已前，皆是別教歷別法門。今文既云此火山者，名為無盡法門，若入此門能知諸法。此門豈非圓融義邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：今家判《華嚴》善財未見彌勒文殊已前，皆是別教歷別法門。今文既云此火山者，名為無盡法門，若入此門能知諸法。此門豈非圓融義邪？

答：此唯於火法門中能知諸法，不能於餘法門知諸法故。以彼經云「我唯知此一法門」，故知仍是教道之說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：此唯於火法門中能知諸法，不能於餘法門知諸法故。以彼經云「我唯知此一法門」，故知仍是教道之說。

若爾，此之三昧住何諦理、破何等惑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，此之三昧住何諦理、破何等惑？

答：既云無盡法門，又云能知諸法，即是中道三昧破無明惑。故《釋籤》明善財若於知識得實相三昧，則破障中微細無明，多分並約教道不融破無明惑(上皆釋籤)。二、「舉彼」下，結示。觀音若是別教救於煩惱火者，即如方便命婆羅門所修之相也。十番利益者，乃是通結前來三番慈悲。二、「次明」下，明圓頓，二：初、明本修圓觀慈悲。初心觀火不思議境，即一火門具三千法。雖皆互遍相相分明，即於此境發菩提心，誓拔眾生三障火難，誓與眾生三種火樂。二、「若法」下，明入位法界機應，二：初、釋，三：初、無謀而應。圓修圓證，以圓誓願。熏圓力用，不動一心，救十火難。二、「雖無」下，不分而分。圓普之悲，徹底而拔實非前後，淺深應之但就機感。三障分齊對二十五王三昧力；自成多少免果報火，當於十五王三昧力；修有漏善免惡業火，當二十四王三昧力。關何一邪？若除惡業不用非想，若成善因不用地獄，以地獄因無成就故，非想之因無破除故。故修因惡業極上極下互論，不用一三昧也。二乘已去至圓入中，節節皆用二十五有王三昧力。三雖應下，入而不入，雖入諸有三障之火，以其體了即空假中故，無相可得，何有能燒及所燒邪？二、「菩薩」下，結。二、「常途」下，示己他得失。如幻三昧破閻浮有，具論十番。他師唯知果報一益，故云少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：既云無盡法門，又云能知諸法，即是中道三昧破無明惑。故《釋籤》明善財若於知識得實相三昧，則破障中微細無明，多分並約教道不融破無明惑(上皆釋籤)。二、「舉彼」下，結示。觀音若是別教救於煩惱火者，即如方便命婆羅門所修之相也。十番利益者，乃是通結前來三番慈悲。二、「次明」下，明圓頓，二：初、明本修圓觀慈悲。初心觀火不思議境，即一火門具三千法。雖皆互遍相相分明，即於此境發菩提心，誓拔眾生三障火難，誓與眾生三種火樂。二、「若法」下，明入位法界機應，二：初、釋，三：初、無謀而應。圓修圓證，以圓誓願。熏圓力用，不動一心，救十火難。二、「雖無」下，不分而分。圓普之悲，徹底而拔實非前後，淺深應之但就機感。三障分齊對二十五王三昧力；自成多少免果報火，當於十五王三昧力；修有漏善免惡業火，當二十四王三昧力。關何一邪？若除惡業不用非想，若成善因不用地獄，以地獄因無成就故，非想之因無破除故。故修因惡業極上極下互論，不用一三昧也。二乘已去至圓入中，節節皆用二十五有王三昧力。三雖應下，入而不入，雖入諸有三障之火，以其體了即空假中故，無相可得，何有能燒及所燒邪？二、「菩薩」下，結。二、「常途」下，示己他得失。如幻三昧破閻浮有，具論十番。他師唯知果報一益，故云少分。

二、水難，二：初、列義門。二、「貼文」下，隨門釋，三：初、貼文，二：初、科經。二、「問何」下，釋義，三：初、遭水，二：初、問。二、答，二：初、就水難答。二、「火難」下，對火難答。二、稱名。三、「水論」下，蒙應。二、引證。三、觀釋，二：初、列三水。從增勝意，同前火難。二、「如地」下，釋三水，三：初、果報，二：初、遭難。二、「是時」下，機應。二、「次惡」下，惡業，二：初、遭難。放捨浮囊等者，《大經》云「如人帶持浮囊欲度大海。有一羅剎乞此浮囊，初則全乞，其人不與。次乞其半，次乞三分之一，次次乞手許，後乞微塵許。其人念言：『若與塵許，氣當漸出。何由度海？』故悉不與。護持禁戒亦復如是。常有煩惱羅剎令人破戒，若破根本如全與，破僧殘如半與，破捨墮如與三分之一，破波夜提如與手許，破突吉羅如與塵許。所破雖少，若不發露則不能度生死彼岸。菩薩護持重禁及突吉羅等無差別。」今明惡業，故言放捨。二、「若能」下，機應。三、煩惱，二：初、明機，二：初、論惑水，二：初、通。明諸有水，菩薩香象足雖到底，若未達岸寧免被漂。緣覺觀集而為初門，故云愛水增長諸有。二、「二乘」下，別示四教機，二：初、示聲聞；二、「次支」下，例諸位。支佛修行不立分果，深觀緣起久種三多，福慧既隆預侵二習，雖未發真，四流莫動，名得淺處，頓證極果安到彼岸。通教菩薩正盡得淺，習盡到岸，變易二土同以別惑而為中流，上品寂光方為彼岸。二、「復次」下，示四流。常途四流只是界內之惑，今取別惑方名無明，故知即與五住無異，但合色愛及無色愛為一有流耳。二、「菩薩」下，明應。前之十番各有修相，皆所被機求脫之事；今說本觀二種修相，皆是觀音垂應之本。二、初通示二觀慈悲。兼別觀者，略有二意：一者此教初心立行雖依漸次，以知中實後心，能證王三昧故；二者欲以歷別之相，顯於圓融一念具故。摩訶止觀十乘之初，先明次第，顯不次故。今釋此品，本觀皆兩，有茲二意。二、「所以」下，別明三昧漸頓，二：初、漸，二，初、漸修。元始發心，上求下化。水光三昧，即觀白骨八色流光中一色也。水勝處等，例如火難中說。二、「今成」下，頓應，二：初、乘誓赴難。漸修頓證，常鑑法界。十番機緣三障水漂，對於因中節節誓願，令彼一切皆得解脫。二、「如華」下，引經證成，二：初、證。託於事海，觀三障海。十二年者，十二緣也。漸漸轉深見海十德，十觀成也。生大蓮華，顯妙境也。天龍莊嚴者，具妙力用也。有佛相好，常見盧舍那也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、水難，二：初、列義門。二、「貼文」下，隨門釋，三：初、貼文，二：初、科經。二、「問何」下，釋義，三：初、遭水，二：初、問。二、答，二：初、就水難答。二、「火難」下，對火難答。二、稱名。三、「水論」下，蒙應。二、引證。三、觀釋，二：初、列三水。從增勝意，同前火難。二、「如地」下，釋三水，三：初、果報，二：初、遭難。二、「是時」下，機應。二、「次惡」下，惡業，二：初、遭難。放捨浮囊等者，《大經》云「如人帶持浮囊欲度大海。有一羅剎乞此浮囊，初則全乞，其人不與。次乞其半，次乞三分之一，次次乞手許，後乞微塵許。其人念言：『若與塵許，氣當漸出。何由度海？』故悉不與。護持禁戒亦復如是。常有煩惱羅剎令人破戒，若破根本如全與，破僧殘如半與，破捨墮如與三分之一，破波夜提如與手許，破突吉羅如與塵許。所破雖少，若不發露則不能度生死彼岸。菩薩護持重禁及突吉羅等無差別。」今明惡業，故言放捨。二、「若能」下，機應。三、煩惱，二：初、明機，二：初、論惑水，二：初、通。明諸有水，菩薩香象足雖到底，若未達岸寧免被漂。緣覺觀集而為初門，故云愛水增長諸有。二、「二乘」下，別示四教機，二：初、示聲聞；二、「次支」下，例諸位。支佛修行不立分果，深觀緣起久種三多，福慧既隆預侵二習，雖未發真，四流莫動，名得淺處，頓證極果安到彼岸。通教菩薩正盡得淺，習盡到岸，變易二土同以別惑而為中流，上品寂光方為彼岸。二、「復次」下，示四流。常途四流只是界內之惑，今取別惑方名無明，故知即與五住無異，但合色愛及無色愛為一有流耳。二、「菩薩」下，明應。前之十番各有修相，皆所被機求脫之事；今說本觀二種修相，皆是觀音垂應之本。二、初通示二觀慈悲。兼別觀者，略有二意：一者此教初心立行雖依漸次，以知中實後心，能證王三昧故；二者欲以歷別之相，顯於圓融一念具故。摩訶止觀十乘之初，先明次第，顯不次故。今釋此品，本觀皆兩，有茲二意。二、「所以」下，別明三昧漸頓，二：初、漸，二，初、漸修。元始發心，上求下化。水光三昧，即觀白骨八色流光中一色也。水勝處等，例如火難中說。二、「今成」下，頓應，二：初、乘誓赴難。漸修頓證，常鑑法界。十番機緣三障水漂，對於因中節節誓願，令彼一切皆得解脫。二、「如華」下，引經證成，二：初、證。託於事海，觀三障海。十二年者，十二緣也。漸漸轉深見海十德，十觀成也。生大蓮華，顯妙境也。天龍莊嚴者，具妙力用也。有佛相好，常見盧舍那也

。申右手者，權智應也。摩我頂者，實智感也。即以感應道交彰，始本分合也。說《普眼經》者，分得果法也。一日所受至不能得盡者，一念心塵顯大千經卷也。二、「當知」下，結。既如阿字具一切義，應知亦是中道法門。但帶教道，唯知此一耳。二、「復次」下，頓，二：初頓修十界趣水者，水為法界，攝諸法盡，故言趣也。既立能趣及以所趣，故當俗諦。水尚等者，所趣之水全體是性，無相可得，無所趣故那有能趣？能所俱空名為真諦。云何等者，水尚叵得，則無有趣。有趣既絕，不趣自忘，即以雙非顯於中道。此之三諦同一法性，即一而三、即三而一，不思議諦也。二、「如此」下，頓應，二：初、明不應而應。《大經》云「慈若有無非有非無名如來慈」，豈非三諦起慈悲邪？前總難中，十界眾生受苦稱名，菩薩即時觀其音聲皆得解脫。不觀十界即空假中，那得一時離於眾苦？良以三諦是生本性亦聖果源，無有二體，故同體悲方能圓拔。二、明不分而分。大意同前火難中說，今以四流對諸位難。四教入空離於有流，等於見欲二流也。假於有流無染濕者，假雖彼空亦不著有，以雙流故。應知假顯，空亦彌著，名平等觀，義在於斯。中破無明，如常所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。申右手者，權智應也。摩我頂者，實智感也。即以感應道交彰，始本分合也。說《普眼經》者，分得果法也。一日所受至不能得盡者，一念心塵顯大千經卷也。二、「當知」下，結。既如阿字具一切義，應知亦是中道法門。但帶教道，唯知此一耳。二、「復次」下，頓，二：初頓修十界趣水者，水為法界，攝諸法盡，故言趣也。既立能趣及以所趣，故當俗諦。水尚等者，所趣之水全體是性，無相可得，無所趣故那有能趣？能所俱空名為真諦。云何等者，水尚叵得，則無有趣。有趣既絕，不趣自忘，即以雙非顯於中道。此之三諦同一法性，即一而三、即三而一，不思議諦也。二、「如此」下，頓應，二：初、明不應而應。《大經》云「慈若有無非有非無名如來慈」，豈非三諦起慈悲邪？前總難中，十界眾生受苦稱名，菩薩即時觀其音聲皆得解脫。不觀十界即空假中，那得一時離於眾苦？良以三諦是生本性亦聖果源，無有二體，故同體悲方能圓拔。二、明不分而分。大意同前火難中說，今以四流對諸位難。四教入空離於有流，等於見欲二流也。假於有流無染濕者，假雖彼空亦不著有，以雙流故。應知假顯，空亦彌著，名平等觀，義在於斯。中破無明，如常所說。