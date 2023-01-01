觀音玄義記卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音玄義記卷第三

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

第二、釋觀智，二：初、標列。二、「結境」下，解釋，二，初、結束世音之境。欲明觀智，先束境界。世間音聲品類無邊，塵沙莫喻，須依聖教結示諦境，方可明觀。觀不依諦，邪錯何疑。十界是因緣境者，以十如是類十二緣，義無別故。二、「二明」下，正明能觀之智，二：初、泛明諸境觀。諦緣通四教故四，三諦唯別圓故二，二諦加三接故七，一實唯圓極故一。無諦體忘，觀亦不立。二、「今約」下，今依三諦觀者，境順《涅槃》新伊之文，觀依《中論》相即之說，蕩情立法示妙融心，像末觀門此為最也。初、示境通別。通對頓觀，別對漸觀。二、「今對」下，明觀漸頓，二：初、雙列。二、「次第」下，雙釋，二：初、歷教釋二種觀，二：初、偏圓並釋，二：初、約諸部釋，五：初、依《瓔珞》明三觀。體於三假四句不生，即俗見真，名從假入空觀。觀三假俗入即空真，由俗入真復名二諦。於空不證，分別一切三假藥病，應病授藥，故名從空入假。前用真破俗，今用俗破真。若俗若真破用既均，復名平等。以前二破作雙遮方便，即以二用作雙照方便。次第破用既立，一心遮照可修，故云「二觀為方便」等。三觀俱用，從勝名中。心既即中，思議忘泯，名第一義諦觀。二、「此之」下，依《大品》明三智，三：初、正明三智相。「內法內名」者，謂理內所詮法相及能詮名字。「外法外名」者，即理外所詮法相及能詮名。空觀若成，於此名相悉能體達無我我所。故佛言：「摩訶迦葉，婆羅門法皆知、沙門法皆知。」故云內外能知能解。然其空智，但能總達諸法無生，不能別知諸法緣起，故不能用諸佛道法發起眾生一切善種。假觀能爾，故以道種而名其智。「於一種」等者，夫中觀智者，則了一切皆是中道，中則不偏，絕待為義。一法若中，則一切眾生因種、一切佛之道法無不咸趣。一外有法，不名中也。一法既爾，一切皆然，故云於一種智，知一切道、知一切種。「一相」等者，結前所說而成遮照。雙遮則一相寂滅，雙照則種種皆知，遮照同時故名一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、釋觀智，二：初、標列。二、「結境」下，解釋，二，初、結束世音之境。欲明觀智，先束境界。世間音聲品類無邊，塵沙莫喻，須依聖教結示諦境，方可明觀。觀不依諦，邪錯何疑。十界是因緣境者，以十如是類十二緣，義無別故。二、「二明」下，正明能觀之智，二：初、泛明諸境觀。諦緣通四教故四，三諦唯別圓故二，二諦加三接故七，一實唯圓極故一。無諦體忘，觀亦不立。二、「今約」下，今依三諦觀者，境順《涅槃》新伊之文，觀依《中論》相即之說，蕩情立法示妙融心，像末觀門此為最也。初、示境通別。通對頓觀，別對漸觀。二、「今對」下，明觀漸頓，二：初、雙列。二、「次第」下，雙釋，二：初、歷教釋二種觀，二：初、偏圓並釋，二：初、約諸部釋，五：初、依《瓔珞》明三觀。體於三假四句不生，即俗見真，名從假入空觀。觀三假俗入即空真，由俗入真復名二諦。於空不證，分別一切三假藥病，應病授藥，故名從空入假。前用真破俗，今用俗破真。若俗若真破用既均，復名平等。以前二破作雙遮方便，即以二用作雙照方便。次第破用既立，一心遮照可修，故云「二觀為方便」等。三觀俱用，從勝名中。心既即中，思議忘泯，名第一義諦觀。二、「此之」下，依《大品》明三智，三：初、正明三智相。「內法內名」者，謂理內所詮法相及能詮名字。「外法外名」者，即理外所詮法相及能詮名。空觀若成，於此名相悉能體達無我我所。故佛言：「摩訶迦葉，婆羅門法皆知、沙門法皆知。」故云內外能知能解。然其空智，但能總達諸法無生，不能別知諸法緣起，故不能用諸佛道法發起眾生一切善種。假觀能爾，故以道種而名其智。「於一種」等者，夫中觀智者，則了一切皆是中道，中則不偏，絕待為義。一法若中，則一切眾生因種、一切佛之道法無不咸趣。一外有法，不名中也。一法既爾，一切皆然，故云於一種智，知一切道、知一切種。「一相」等者，結前所說而成遮照。雙遮則一相寂滅，雙照則種種皆知，遮照同時故名一切種智。

二、「通而」下，對上辯通別。《瓔珞》三觀、《大品》三智，通則異名，別分因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「通而」下，對上辯通別。《瓔珞》三觀、《大品》三智，通則異名，別分因果。

三、「此三」下，對《大經》四智，二：初、略示四智相。《大經》二十五云「觀因緣智，凡有四種：謂下、中、上、上上。下智觀者不見佛性，以不見故得聲聞菩提。中智觀者不見佛性，不見佛性故得緣覺菩提。上智觀者見不了了，不了了故住十住地。上上智觀者見則了了，得阿耨菩提。」《輔行》釋云「因緣不殊、四觀不等，對別教中云住十住地者，以次第行從住入空，乃至十地方入中道。次第住三，故名為住，住及不了並約教道。」二、「涅槃」下，對上判離合。四教證修唯三觀智，空分析體，故成四也。《大經》觀緣明四智者，取藏析空為下智故。《大品》三智《瓔珞》三觀，簡小明衍故。若以二經之三就大經四者，應開析空生滅一切智。若以大經四就二經三者，應合下中同入空智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「此三」下，對《大經》四智，二：初、略示四智相。《大經》二十五云「觀因緣智，凡有四種：謂下、中、上、上上。下智觀者不見佛性，以不見故得聲聞菩提。中智觀者不見佛性，不見佛性故得緣覺菩提。上智觀者見不了了，不了了故住十住地。上上智觀者見則了了，得阿耨菩提。」《輔行》釋云「因緣不殊、四觀不等，對別教中云住十住地者，以次第行從住入空，乃至十地方入中道。次第住三，故名為住，住及不了並約教道。」二、「涅槃」下，對上判離合。四教證修唯三觀智，空分析體，故成四也。《大經》觀緣明四智者，取藏析空為下智故。《大品》三智《瓔珞》三觀，簡小明衍故。若以二經之三就大經四者，應開析空生滅一切智。若以大經四就二經三者，應合下中同入空智。

四、「若將」下，以觀智對五眼。肉天二眼是四智三智，所觀境本不論開合。慧法佛眼與三觀智，主對已齊。若論四智須於慧眼，而對析體二空智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「若將」下，以觀智對五眼。肉天二眼是四智三智，所觀境本不論開合。慧法佛眼與三觀智，主對已齊。若論四智須於慧眼，而對析體二空智也。

五、「中論」下，以《中論》四句結。二、「若將」下，對四教釋，二：初、正對四教，二：初、正對教。二、「所以」下，出所以。觀必教詮、智由觀得，今明觀智須能詮教。二、「教必」下，廣明四相，二：初、四教主，二：初、明教主一異。文有二義明其一異。初跨節論，只一圓佛，被四種機、說四教法。次「或可」下，約當分論，隨機所見、據教所詮，四佛體用優劣碩異。二、「四教」下，明補處偏圓。補處亦明當分跨節，例主可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「中論」下，以《中論》四句結。二、「若將」下，對四教釋，二：初、正對四教，二：初、正對教。二、「所以」下，出所以。觀必教詮、智由觀得，今明觀智須能詮教。二、「教必」下，廣明四相，二：初、四教主，二：初、明教主一異。文有二義明其一異。初跨節論，只一圓佛，被四種機、說四教法。次「或可」下，約當分論，隨機所見、據教所詮，四佛體用優劣碩異。二、「四教」下，明補處偏圓。補處亦明當分跨節，例主可知。

二、「若言」下，四教法，二：初、明理尚無一。二、「答理」下，明赴緣說四前通釋題，十義之首已明此義，證理絕言、被緣須教。初、明赴緣。二、「三藏」下，明說四，四：初、三藏，三：初、明教相，二：初、明願行，二：初、依諦立誓。「初為陶師」者，合云陶師之子。因遇彼佛入城乞食，相好巍巍，乃發善心而興供養。遂對彼佛發於誓言：「願我當成佛，一如今世尊。」故今釋迦法住之時、度人多少等、皆同往佛。言「即起慈悲」者，發心拔苦、欲與其樂。若不諦審非想結集及輪迴苦，又不諦審三無為滅及盡苦道，則不拔苦際非與真樂。凡外不諦、二乘無誓，菩薩雙非依諦立誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若言」下，四教法，二：初、明理尚無一。二、「答理」下，明赴緣說四前通釋題，十義之首已明此義，證理絕言、被緣須教。初、明赴緣。二、「三藏」下，明說四，四：初、三藏，三：初、明教相，二：初、明願行，二：初、依諦立誓。「初為陶師」者，合云陶師之子。因遇彼佛入城乞食，相好巍巍，乃發善心而興供養。遂對彼佛發於誓言：「願我當成佛，一如今世尊。」故今釋迦法住之時、度人多少等、皆同往佛。言「即起慈悲」者，發心拔苦、欲與其樂。若不諦審非想結集及輪迴苦，又不諦審三無為滅及盡苦道，則不拔苦際非與真樂。凡外不諦、二乘無誓，菩薩雙非依諦立誓。

二、「行六」下，依誓起行二：初、六度填願。文中所明六蔽為集、六道為苦，六度為道、蔽息為滅。略舉初後，中四例知。此教菩薩自伏六蔽、對破六道，令他斷集離苦故也。《菩薩戒疏》云「檀破餓鬼、尸救地獄、忍濟畜生、進拔脩羅、禪靜人中、慧照天眾。」二、「行此」下，六度滿時。如尸毘王，遍割身肉就鷹貿鴿，至盡一身不惱不沒；自誓真實，感身平復，是檀滿相。如須摩提王，以身就死持不妄戒，是尸滿相。如忍辱仙人，被歌利王割截身體，慈忍不動，作誓即感血化為乳，是羼提滿相。如好施太子，求如意珠雨寶濟貧，得珠墜海抒海取之，筋骨斷壞終不懈廢。諸天問之，云生生不休。故助抒海。海水減半，龍恐海乾送珠與之，是毘離邪滿相。如尚闍梨得第四禪出入息斷，鳥謂為木於髻生卵，定起欲行恐鳥母不來，即更入禪，鳥飛方起，是禪滿相。如劬嬪大臣，分閻浮提地為七分，城邑山川均故息諍，是般若滿相。所言滿者，度本治蔽，行期滿願。今蔽已離，與拔遂心，即知六度其功剋滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「行六」下，依誓起行二：初、六度填願。文中所明六蔽為集、六道為苦，六度為道、蔽息為滅。略舉初後，中四例知。此教菩薩自伏六蔽、對破六道，令他斷集離苦故也。《菩薩戒疏》云「檀破餓鬼、尸救地獄、忍濟畜生、進拔脩羅、禪靜人中、慧照天眾。」二、「行此」下，六度滿時。如尸毘王，遍割身肉就鷹貿鴿，至盡一身不惱不沒；自誓真實，感身平復，是檀滿相。如須摩提王，以身就死持不妄戒，是尸滿相。如忍辱仙人，被歌利王割截身體，慈忍不動，作誓即感血化為乳，是羼提滿相。如好施太子，求如意珠雨寶濟貧，得珠墜海抒海取之，筋骨斷壞終不懈廢。諸天問之，云生生不休。故助抒海。海水減半，龍恐海乾送珠與之，是毘離邪滿相。如尚闍梨得第四禪出入息斷，鳥謂為木於髻生卵，定起欲行恐鳥母不來，即更入禪，鳥飛方起，是禪滿相。如劬嬪大臣，分閻浮提地為七分，城邑山川均故息諍，是般若滿相。所言滿者，度本治蔽，行期滿願。今蔽已離，與拔遂心，即知六度其功剋滿。

二、「如此」下，明時位，三：初約時明行相。從古釋迦至罽那尸棄佛名初僧祇，準望聲聞位。在五停心及別相總相念處也，觀力既微故不知作佛。從罽那尸棄至然燈佛時名第二僧祇，位當煖法。既有證法之信必知作佛，心未分明故不向他說。從然燈至毘婆尸佛名第三僧祇，位在頂法，內心了了自知作佛，口自發言無所畏難也。「無脂肥羊」者，《大論》云「此菩薩雖有上妙五欲，不生貪著，以有無常等觀故。譬如有王，有一大臣自覆藏罪，王欲罰罪，語言：『若得無脂肥羊，當赦汝罪。』大臣有智，繫一羊養以水草，日日三時以狼怖之，羊雖得養，肥而無脂。王問：『云何得爾？』答以上事。菩薩亦爾，見無常空狼，令結使脂銷而功德身肥。」二、「用此」下，約觀明涉位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如此」下，明時位，三：初約時明行相。從古釋迦至罽那尸棄佛名初僧祇，準望聲聞位。在五停心及別相總相念處也，觀力既微故不知作佛。從罽那尸棄至然燈佛時名第二僧祇，位當煖法。既有證法之信必知作佛，心未分明故不向他說。從然燈至毘婆尸佛名第三僧祇，位在頂法，內心了了自知作佛，口自發言無所畏難也。「無脂肥羊」者，《大論》云「此菩薩雖有上妙五欲，不生貪著，以有無常等觀故。譬如有王，有一大臣自覆藏罪，王欲罰罪，語言：『若得無脂肥羊，當赦汝罪。』大臣有智，繫一羊養以水草，日日三時以狼怖之，羊雖得養，肥而無脂。王問：『云何得爾？』答以上事。菩薩亦爾，見無常空狼，令結使脂銷而功德身肥。」二、「用此」下，約觀明涉位。

問：聲聞根鈍，尚能速入七賢四聖；菩薩利智，何故三祇猶居頂法？答：聲聞但於一境一門修念處等，故易成就。菩薩遍於一切境界，一一四門，復加六度，久遠熏修，使一一行攝諸眾生令種熟脫，故三祇內凡化幾人超凡入聖，自身此岸、度人彼岸，故經劫長證位猶下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聲聞根鈍，尚能速入七賢四聖；菩薩利智，何故三祇猶居頂法？答：聲聞但於一境一門修念處等，故易成就。菩薩遍於一切境界，一一四門，復加六度，久遠熏修，使一一行攝諸眾生令種熟脫，故三祇內凡化幾人超凡入聖，自身此岸、度人彼岸，故經劫長證位猶下。

言「三十四心正習俱盡」者，頓證羅漢及以支佛，亦三十四心無間而得，但不以此頓盡正習。一言於習，有見思習及塵沙習。菩薩修學塵沙法門，治其劣慧，於一一門用四諦觀伏其正使，於一一門六度行熏見思習，故樹王下三十四心，於塵沙法上證四真諦，故令正使及二習氣俱時而盡，故能二諦皆究竟也，方異三乘弟子，獨彰佛眼佛智。三、「此中」下，約佛明補處。二、「若就」下，結觀智。若於三藏明觀音人，其相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「三十四心正習俱盡」者，頓證羅漢及以支佛，亦三十四心無間而得，但不以此頓盡正習。一言於習，有見思習及塵沙習。菩薩修學塵沙法門，治其劣慧，於一一門用四諦觀伏其正使，於一一門六度行熏見思習，故樹王下三十四心，於塵沙法上證四真諦，故令正使及二習氣俱時而盡，故能二諦皆究竟也，方異三乘弟子，獨彰佛眼佛智。三、「此中」下，約佛明補處。二、「若就」下，結觀智。若於三藏明觀音人，其相如是。

三、料揀，二：初、簡超劫，二：初、問。「一超九劫」者，《婆沙》云「爾時有佛號曰底沙，有二弟子，一名釋迦，樂修利他行，所化機先熟；二名慈氏，樂修自利行，所化機在後。彼佛念曰：『迴多人就一人即難，迴一人就多人即易。』欲令釋迦先成道故，於是捨二弟子入至山中。時釋迦菩薩隨後入山，尋求本師不見蹤跡。正行之次，忽見彼佛在寶龕中入火界定，威光赫奕特異於常。行次忘下一足，經于七日，說於一偈歎彼世尊云：『天地此界多聞室(即北方多聞天王之室也)，逝宮天處十方無(逝宮即梵王宮。外道計彼為常，佛為破彼，故稱逝宮)，丈夫牛王大沙門，尋地山林遍無等。』因此精進超於九劫，在彌勒前成佛。」二、答。弗沙與底沙，梵語賒切耳。彌勒值佛必有超劫，恐梵文未至。二、簡百劫，二：初、問；二、答。住此法門者，若任運行於六度法門則須百劫。此據常途理數而言，若精進功倍亦何局於時分？二、通教，二：初、明教相，二：初、示名教。三乘因位，共能忘言契真諦故，同斷見愛故受通名。然有利根通入後教，今分四相且從鈍說。前教菩薩至果方斷，三乘不通也。二、「此事」下，辯行相，二：初、斥三藏明行位，二：初、對事度顯空行，三：初、斥事非度。《大論》斥三藏菩薩云「具足三毒，云何能集無量功德？譬如毒瓶，雖貯甘露，皆不中食。菩薩修諸純淨功德乃得作佛，若雜三毒，云何能具清淨法門？菩薩之身猶如毒器，具足煩惱名為有毒。修習佛法，如貯甘露。此法教他，令他失於常住之命。」檀有三品，謂命上、身中、財下也。貿鴿割身猶是中捨，既不了空，焉到彼岸？二、「不見」下，明空成行。施本治慳，慳不可得，三事既空施相不立，能所既泯真空現前，是真檀度。下之五度能所皆空，是則名為道不二相。以此空慧蕩生法執，故令眾行稱理圓成。三、「又復」下，斥定三祇。空心立行，長劫忘勞，攝無量生、經無量劫，何得限定三阿僧祇？為逗衍機，須破三藏，非是廢除彼教接物。二、「大品」下，約斷結明共位，二：初、衍門行位，二：初、斷結行。梵云薩婆若，此云一切智。發心與此空智相應，即能斷見及破思惟，即是無生人法。法緣慈悲，自行化他積行填願，皆與無生四諦相應，故能因中斷結證理。二、「則有」下，斷結位。二、「若將」下，對小階級。八人地對八忍。人者忍也。世第一後十六剎那齊道比忍，猶屬於賢；至道比智，即名為聖。二位同在無間三昧，故以十六對八人見。此教菩薩從已辦地留習潤生，用慈悲道與真空觀雙行化物，前斷正使、今侵二習。至于 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、料揀，二：初、簡超劫，二：初、問。「一超九劫」者，《婆沙》云「爾時有佛號曰底沙，有二弟子，一名釋迦，樂修利他行，所化機先熟；二名慈氏，樂修自利行，所化機在後。彼佛念曰：『迴多人就一人即難，迴一人就多人即易。』欲令釋迦先成道故，於是捨二弟子入至山中。時釋迦菩薩隨後入山，尋求本師不見蹤跡。正行之次，忽見彼佛在寶龕中入火界定，威光赫奕特異於常。行次忘下一足，經于七日，說於一偈歎彼世尊云：『天地此界多聞室(即北方多聞天王之室也)，逝宮天處十方無(逝宮即梵王宮。外道計彼為常，佛為破彼，故稱逝宮)，丈夫牛王大沙門，尋地山林遍無等。』因此精進超於九劫，在彌勒前成佛。」二、答。弗沙與底沙，梵語賒切耳。彌勒值佛必有超劫，恐梵文未至。二、簡百劫，二：初、問；二、答。住此法門者，若任運行於六度法門則須百劫。此據常途理數而言，若精進功倍亦何局於時分？二、通教，二：初、明教相，二：初、示名教。三乘因位，共能忘言契真諦故，同斷見愛故受通名。然有利根通入後教，今分四相且從鈍說。前教菩薩至果方斷，三乘不通也。二、「此事」下，辯行相，二：初、斥三藏明行位，二：初、對事度顯空行，三：初、斥事非度。《大論》斥三藏菩薩云「具足三毒，云何能集無量功德？譬如毒瓶，雖貯甘露，皆不中食。菩薩修諸純淨功德乃得作佛，若雜三毒，云何能具清淨法門？菩薩之身猶如毒器，具足煩惱名為有毒。修習佛法，如貯甘露。此法教他，令他失於常住之命。」檀有三品，謂命上、身中、財下也。貿鴿割身猶是中捨，既不了空，焉到彼岸？二、「不見」下，明空成行。施本治慳，慳不可得，三事既空施相不立，能所既泯真空現前，是真檀度。下之五度能所皆空，是則名為道不二相。以此空慧蕩生法執，故令眾行稱理圓成。三、「又復」下，斥定三祇。空心立行，長劫忘勞，攝無量生、經無量劫，何得限定三阿僧祇？為逗衍機，須破三藏，非是廢除彼教接物。二、「大品」下，約斷結明共位，二：初、衍門行位，二：初、斷結行。梵云薩婆若，此云一切智。發心與此空智相應，即能斷見及破思惟，即是無生人法。法緣慈悲，自行化他積行填願，皆與無生四諦相應，故能因中斷結證理。二、「則有」下，斷結位。二、「若將」下，對小階級。八人地對八忍。人者忍也。世第一後十六剎那齊道比忍，猶屬於賢；至道比智，即名為聖。二位同在無間三昧，故以十六對八人見。此教菩薩從已辦地留習潤生，用慈悲道與真空觀雙行化物，前斷正使、今侵二習。至于

佛地，見思習盡真諦究竟，塵沙習盡俗諦究竟。第七地中有斷有留，故盡不盡。二、「以誓」下，約扶餘習以利他。正使既盡，習不潤生，以誓扶之，能生三界。以藏通教俱不談常，生死之身全由惑業。二乘惑盡，不受後身。菩薩利物恐同二乘，故藏菩薩用慈悲誓，扶於正使受生化物。通既斷正，以誓扶習而作生因，盡在不久，故似微煙。既為益他留形三界，故稱名感見，能拔苦與樂。二、「此是」下，結觀，可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地，見思習盡真諦究竟，塵沙習盡俗諦究竟。第七地中有斷有留，故盡不盡。二、「以誓」下，約扶餘習以利他。正使既盡，習不潤生，以誓扶之，能生三界。以藏通教俱不談常，生死之身全由惑業。二乘惑盡，不受後身。菩薩利物恐同二乘，故藏菩薩用慈悲誓，扶於正使受生化物。通既斷正，以誓扶習而作生因，盡在不久，故似微煙。既為益他留形三界，故稱名感見，能拔苦與樂。二、「此是」下，結觀，可見。

三、別教，二：初、明教相、二：初、示名教。詮中故異通、次第故異圓，故名為別。不共般若、不共二乘，全別前教；圓亦不共，故未別後不名不共，意在於茲。二、「此教」下，辯行相，二：初、約次第明行位，二：初、明次第意。雖說眾生見聞覺知體是佛性，而全起作三種之惑，故須用此覺知之性，觀空破有、觀假破空，待二均平方照本性中道之覺，故名方便。次第顯理既此迂迴，故經塵劫。從初標志，次第修學河沙觀智，破河沙惑，顯如來藏河沙性德，故緣無量四諦發心。二、「十信」下，明伏斷相，二：初、法。十信緣中，通伏三惑，心正著有。要先觀空伏斷四住，方袪滯有。復偏著空，故觀六界藥病，成就體析八門道種。又觀四聖惑智因緣，無量無作八門道種。二觀既成，故照中道。此時三觀只在一心，別向圓修斯之謂矣。二、喻。圓譬冶鐵作器，別喻燒金作器。冶謂鎔鑄淳樸，頓融任運，麁垢先落。燒謂鍛鍊，物體猶堅特要麁塵先去，然後融金以除細垢。圓觀頓窮法界，無意先觀二諦，二惑任運先落。別觀次第顯中，有意先觀二諦，故使二惑先除。二、「此菩」下，期真應以利物。初雖次修，後能圓應。二、「此是」下，結觀智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、別教，二：初、明教相、二：初、示名教。詮中故異通、次第故異圓，故名為別。不共般若、不共二乘，全別前教；圓亦不共，故未別後不名不共，意在於茲。二、「此教」下，辯行相，二：初、約次第明行位，二：初、明次第意。雖說眾生見聞覺知體是佛性，而全起作三種之惑，故須用此覺知之性，觀空破有、觀假破空，待二均平方照本性中道之覺，故名方便。次第顯理既此迂迴，故經塵劫。從初標志，次第修學河沙觀智，破河沙惑，顯如來藏河沙性德，故緣無量四諦發心。二、「十信」下，明伏斷相，二：初、法。十信緣中，通伏三惑，心正著有。要先觀空伏斷四住，方袪滯有。復偏著空，故觀六界藥病，成就體析八門道種。又觀四聖惑智因緣，無量無作八門道種。二觀既成，故照中道。此時三觀只在一心，別向圓修斯之謂矣。二、喻。圓譬冶鐵作器，別喻燒金作器。冶謂鎔鑄淳樸，頓融任運，麁垢先落。燒謂鍛鍊，物體猶堅特要麁塵先去，然後融金以除細垢。圓觀頓窮法界，無意先觀二諦，二惑任運先落。別觀次第顯中，有意先觀二諦，故使二惑先除。二、「此菩」下，期真應以利物。初雖次修，後能圓應。二、「此是」下，結觀智。

問：別向圓修，何但結為出假之智？答：後勝受名故、約教道故。如《輔行》云「一教始終雖具三諦，若入證道不復名別。」是故別教但在於假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：別向圓修，何但結為出假之智？答：後勝受名故、約教道故。如《輔行》云「一教始終雖具三諦，若入證道不復名別。」是故別教但在於假。

四、圓教，二：初、約行位明圓，二：初、廣示相，二：初、正釋行位，二：初、約法示相，二：初、教所詮理。說一切法皆是中道，一色一心、一染一淨皆具三千悉非空假，非內即非性，全性成修故；非外即非修，全修在性故。既其空假雙亡、修性俱泯，則中道之義顯矣。二、「觀十」下，教所詮觀，二：初、正示，二：初、明修觀，二：初、對境示觀。教所詮法，令生妙解。今依妙解而修妙觀，十界眾生所觀境也。鏡水譬性德三千，像月喻修起三千。內外有無皆無實性，而三千三諦終自宛然。二、「觀智」下，就觀明諦。此無緣觀照無相諦，以無相諦發無緣觀，諦觀名別其體本同，是故能所二即非二。二、「大品」下，明證釋，二：初、證發心相。若發真心、似心、觀心及名字心，隨位約即，明坐道場、轉輪度生。故《佛藏》云「眾生身中已有如來結跏趺坐。」理即尚爾，況修中位。二、「即於」下，初、發心德。二、「入十」下，入位。二、「文云」下，引文稱歎，四：初、此經歎真實。二、《大品》歎具法。三、《涅槃》歎初心。四、「此中」下，諸文歎眼智，二：初、約此經總示。開示悟入皆佛知見，所知見境既該百界。驗能知見即三智五眼，從勝稱一，如海具眾流。二、引二文別釋，二：初、《大論》明智。言「十智」者，謂世智、他心、苦集滅道、法、比、盡、無生也。如此十智通於三藏三乘，唯如實智屬于衍教，今但證圓。二、「眼亦」下，《大經》明眼。既見麁色，即是佛性，具一切法。即觀行五眼從勝名佛，肉眼見性褒之以佛，慧見偏空貶之為肉。二、「若能」下，兼明人法，二：初、示圓六雙。二、「以無」下，明經二益。「三點涅槃」者，《大經》云「祕密之藏，猶如伊字三點。若並則不成伊，縱亦不成。如摩醯首羅面上三目乃成伊，我亦如是。」解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃，三法各異亦非涅槃。此乃三德即一而三，名大涅槃也。二、「是名」下，結歸題，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、圓教，二：初、約行位明圓，二：初、廣示相，二：初、正釋行位，二：初、約法示相，二：初、教所詮理。說一切法皆是中道，一色一心、一染一淨皆具三千悉非空假，非內即非性，全性成修故；非外即非修，全修在性故。既其空假雙亡、修性俱泯，則中道之義顯矣。二、「觀十」下，教所詮觀，二：初、正示，二：初、明修觀，二：初、對境示觀。教所詮法，令生妙解。今依妙解而修妙觀，十界眾生所觀境也。鏡水譬性德三千，像月喻修起三千。內外有無皆無實性，而三千三諦終自宛然。二、「觀智」下，就觀明諦。此無緣觀照無相諦，以無相諦發無緣觀，諦觀名別其體本同，是故能所二即非二。二、「大品」下，明證釋，二：初、證發心相。若發真心、似心、觀心及名字心，隨位約即，明坐道場、轉輪度生。故《佛藏》云「眾生身中已有如來結跏趺坐。」理即尚爾，況修中位。二、「即於」下，初、發心德。二、「入十」下，入位。二、「文云」下，引文稱歎，四：初、此經歎真實。二、《大品》歎具法。三、《涅槃》歎初心。四、「此中」下，諸文歎眼智，二：初、約此經總示。開示悟入皆佛知見，所知見境既該百界。驗能知見即三智五眼，從勝稱一，如海具眾流。二、引二文別釋，二：初、《大論》明智。言「十智」者，謂世智、他心、苦集滅道、法、比、盡、無生也。如此十智通於三藏三乘，唯如實智屬于衍教，今但證圓。二、「眼亦」下，《大經》明眼。既見麁色，即是佛性，具一切法。即觀行五眼從勝名佛，肉眼見性褒之以佛，慧見偏空貶之為肉。二、「若能」下，兼明人法，二：初、示圓六雙。二、「以無」下，明經二益。「三點涅槃」者，《大經》云「祕密之藏，猶如伊字三點。若並則不成伊，縱亦不成。如摩醯首羅面上三目乃成伊，我亦如是。」解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃，三法各異亦非涅槃。此乃三德即一而三，名大涅槃也。二、「是名」下，結歸題，如文。

二、問答顯妙，三：初、明無緣與拔，二：初、據中道妨慈問。二、指《淨名》成慈答。〈觀眾生品〉文殊問維摩言：「云何觀於眾生？」維摩言：「譬如幻師見所幻人，如智者見水中月，如鏡中見其面像等。」文殊言：「若菩薩作是觀者，云何行慈？」維摩言：「菩薩作是觀已，自念：我當為眾生說如斯法。是即真實慈也。」彼品既是通相，從假入空徹見三諦，即是中道無緣與拔。二、明中道建立，二：初、約雙非皆破問。二、明中道遍立答，二：初約明中能立偏圓三寶四諦，二：初、略示迷中之失。四教四諦是權實相，皆依中道，非權非實而得建立。今既迷此，則一切皆失。二、「若明」下，廣示明中之德，二：初、示四種四諦唯心。十種法界忘言之理，名為中道。得此理故，方施權實之教。十界融即，說者名圓；十界次第，說者名別；六界無生，說者名通；六界生滅，說者名藏。此之四教各論四諦，若識中道，諸法皆融，故於一心具四四諦。二、「所以」下，釋一體三寶具漸，二：初、約圓觀明三寶。「佛但雙非」者，且從略示遮必具照，三智圓覺，方名佛寶。以法三諦顯佛不孤。僧寶中云「理事和」者，上三諦法性本圓融名之為理，隨情差別名之為事。佛實相慧具於權實，實慧和理能說圓法，權慧和事能說偏法。故《文句》明法用方便云「智詣於規，善用圓法逗會眾生，如圓舉指目於圓處。智詣於矩，善用偏法逗會眾生，如偏舉指目於偏處。」言「事和即有前三教」等者，權慧隨情照諦差別，即說別教次第三諦，或說藏通即離二諦，乃有三教行人稟法修行成三僧寶。若其實慧和隨智諦，即說不次第三諦，乃有頓修行人稟法成於圓教因果之僧。不獨令他稟教成僧，亦能應作偏圓行人修成僧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、問答顯妙，三：初、明無緣與拔，二：初、據中道妨慈問。二、指《淨名》成慈答。〈觀眾生品〉文殊問維摩言：「云何觀於眾生？」維摩言：「譬如幻師見所幻人，如智者見水中月，如鏡中見其面像等。」文殊言：「若菩薩作是觀者，云何行慈？」維摩言：「菩薩作是觀已，自念：我當為眾生說如斯法。是即真實慈也。」彼品既是通相，從假入空徹見三諦，即是中道無緣與拔。二、明中道建立，二：初、約雙非皆破問。二、明中道遍立答，二：初約明中能立偏圓三寶四諦，二：初、略示迷中之失。四教四諦是權實相，皆依中道，非權非實而得建立。今既迷此，則一切皆失。二、「若明」下，廣示明中之德，二：初、示四種四諦唯心。十種法界忘言之理，名為中道。得此理故，方施權實之教。十界融即，說者名圓；十界次第，說者名別；六界無生，說者名通；六界生滅，說者名藏。此之四教各論四諦，若識中道，諸法皆融，故於一心具四四諦。二、「所以」下，釋一體三寶具漸，二：初、約圓觀明三寶。「佛但雙非」者，且從略示遮必具照，三智圓覺，方名佛寶。以法三諦顯佛不孤。僧寶中云「理事和」者，上三諦法性本圓融名之為理，隨情差別名之為事。佛實相慧具於權實，實慧和理能說圓法，權慧和事能說偏法。故《文句》明法用方便云「智詣於規，善用圓法逗會眾生，如圓舉指目於圓處。智詣於矩，善用偏法逗會眾生，如偏舉指目於偏處。」言「事和即有前三教」等者，權慧隨情照諦差別，即說別教次第三諦，或說藏通即離二諦，乃有三教行人稟法修行成三僧寶。若其實慧和隨智諦，即說不次第三諦，乃有頓修行人稟法成於圓教因果之僧。不獨令他稟教成僧，亦能應作偏圓行人修成僧寶。

問：四十二位，自等覺來合判為僧，妙覺為佛。云何因果皆名為僧？答：別相三寶乃以因果而為僧佛。今論一體，一人一念具足三寶。四十二位，位位報智冥於法性，皆名二寶。位位應身，皆名僧寶。故妙覺應最能三土統理大眾，是故僧寶究竟成就。若能善識一體三寶，任運能具諸漸教中三寶之義，以能和於理事三諦故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四十二位，自等覺來合判為僧，妙覺為佛。云何因果皆名為僧？答：別相三寶乃以因果而為僧佛。今論一體，一人一念具足三寶。四十二位，位位報智冥於法性，皆名二寶。位位應身，皆名僧寶。故妙覺應最能三土統理大眾，是故僧寶究竟成就。若能善識一體三寶，任運能具諸漸教中三寶之義，以能和於理事三諦故也。

二、「故大」下，引月愛明僧相，二：初、據經文明諸地智斷，二：初、正引《涅槃》，二：初、通譬諸地，二：初順喻白黑論增減：二：初、舉月光喻。白月光增以喻發智，黑月光減以喻斷惑。喻雖前後，法乃同時。二、「月性」下，以體用合實相則因果不二。智斷則增減有殊，諸法不生、諸法不滅，三千無改也。煩惱滅、般若生，無明即明也。「大經」等者，以無明體是彊覺，故亦稱為明。二、「如是」下，約法地地論智斷。捨喻就法，四十二地一一智斷，故云皆具。二、「若十」下，別對諸地，二：初、以晦望對妙覺。月望以喻妙覺理體智德二俱圓極，故重云不生。月晦以喻妙覺獨頭相應二皆究盡，故重云不滅。二、「初三」下，約開合對諸地。合前開後，故以十五對四十二。此中初三，即有黑白兩初三也，乃至十五亦復如是。二、「仁王」下，例諸般若。但明因位，故以十四對四十一地，地地之中具三般若。二、「如此」下，結僧寶立一切因果。若與中道理和，必與三教事和，是則權實因果皆由中道而得建立。二、「若不」下，約迷中即破漸頓三寶四諦，二：初、示得前失後。四教三寶及四四諦，但依二種中道而立。藏通依離斷常中，別圓依佛性中，各有即離故成四教。外計斷常都迷二中，故失四教三寶四諦。三教得失，在文可見。二、「傳傳」下，明前多後少。二、以權顯實，二：初、約圓詮廢漸問。二、約權能顯實答，二：初舒漸顯圓，二：初、以觀例教。觀既以次顯於不次，教亦以三顯於一圓。利可直談、鈍宜漸顯，今若四說利鈍不遺。二、「若不」下，以三顯圓，二：初、示立三意。二、「雖說」下，引文證釋。「餘深法」者，藏通餘而不深，圓教深而不餘，別教亦餘亦深，故將唯餘及以兩亦助顯唯深。「弄引」者，「引」去聲。謂曲弄之前，必有引起。言「開空法道」者，謂前三教是開通圓空之法道也。二、「若入」下，卷權歸實，二：初、廢三立圓。前是為實施權，今明廢權立實，十方三世法皆爾也。二、「復次」下，忘言契理。寄言顯理、從偏入圓，權非實是。恐失意者是非不泯，故以雙非絕其思議。權既不生，實亦不生，故二不生彰乎妙契。應知此立非權非實，但是祛乎著語之情，其所契悟理無別途，勿謂雙非理過一實。二、觀心，明二種觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故大」下，引月愛明僧相，二：初、據經文明諸地智斷，二：初、正引《涅槃》，二：初、通譬諸地，二：初順喻白黑論增減：二：初、舉月光喻。白月光增以喻發智，黑月光減以喻斷惑。喻雖前後，法乃同時。二、「月性」下，以體用合實相則因果不二。智斷則增減有殊，諸法不生、諸法不滅，三千無改也。煩惱滅、般若生，無明即明也。「大經」等者，以無明體是彊覺，故亦稱為明。二、「如是」下，約法地地論智斷。捨喻就法，四十二地一一智斷，故云皆具。二、「若十」下，別對諸地，二：初、以晦望對妙覺。月望以喻妙覺理體智德二俱圓極，故重云不生。月晦以喻妙覺獨頭相應二皆究盡，故重云不滅。二、「初三」下，約開合對諸地。合前開後，故以十五對四十二。此中初三，即有黑白兩初三也，乃至十五亦復如是。二、「仁王」下，例諸般若。但明因位，故以十四對四十一地，地地之中具三般若。二、「如此」下，結僧寶立一切因果。若與中道理和，必與三教事和，是則權實因果皆由中道而得建立。二、「若不」下，約迷中即破漸頓三寶四諦，二：初、示得前失後。四教三寶及四四諦，但依二種中道而立。藏通依離斷常中，別圓依佛性中，各有即離故成四教。外計斷常都迷二中，故失四教三寶四諦。三教得失，在文可見。二、「傳傳」下，明前多後少。二、以權顯實，二：初、約圓詮廢漸問。二、約權能顯實答，二：初舒漸顯圓，二：初、以觀例教。觀既以次顯於不次，教亦以三顯於一圓。利可直談、鈍宜漸顯，今若四說利鈍不遺。二、「若不」下，以三顯圓，二：初、示立三意。二、「雖說」下，引文證釋。「餘深法」者，藏通餘而不深，圓教深而不餘，別教亦餘亦深，故將唯餘及以兩亦助顯唯深。「弄引」者，「引」去聲。謂曲弄之前，必有引起。言「開空法道」者，謂前三教是開通圓空之法道也。二、「若入」下，卷權歸實，二：初、廢三立圓。前是為實施權，今明廢權立實，十方三世法皆爾也。二、「復次」下，忘言契理。寄言顯理、從偏入圓，權非實是。恐失意者是非不泯，故以雙非絕其思議。權既不生，實亦不生，故二不生彰乎妙契。應知此立非權非實，但是祛乎著語之情，其所契悟理無別途，勿謂雙非理過一實。二、觀心，明二種觀。

問：上明諸教無非對境立乎觀門，況復約圓境觀皆妙，何故至此更說觀心？答：上為解釋觀世音名，故約四教明乎觀法。既觀世音，正以他生而為觀境。心佛眾生雖無差別，就生佛境高廣難觀，若就心境近而易照。佛世當機隨聞悟入，境無遠近；滅後初學修觀要須揀難從易。故今諸部約教釋中，縱已明觀，後須更立觀心一科。又復他生不出心性，若觀自心則能明見十界眾生，故知觀心成前約教世音之觀。今示觀心，其意略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：上明諸教無非對境立乎觀門，況復約圓境觀皆妙，何故至此更說觀心？答：上為解釋觀世音名，故約四教明乎觀法。既觀世音，正以他生而為觀境。心佛眾生雖無差別，就生佛境高廣難觀，若就心境近而易照。佛世當機隨聞悟入，境無遠近；滅後初學修觀要須揀難從易。故今諸部約教釋中，縱已明觀，後須更立觀心一科。又復他生不出心性，若觀自心則能明見十界眾生，故知觀心成前約教世音之觀。今示觀心，其意略爾。

先、標。次、「夫心」下，示，二：初約心源本無境觀，二：初、明本無心境，二：初、明性絕百非。「心源本淨」等者，只現前心當處即中，名之為源。離一切相，名為本淨。「無為」下，列所離相。既其若此，焉立心境？二、「雖復」下，明心非四運。尚不可以知覺而求，豈能以生滅而取？是故不可立心為境。二、「豈可」下，明莫陳觀法，三：初、法。心境本無，觀於何設？二、「猶如」下，喻。無以比況，強指虛空。三、「此下」，合。二、「有因」下，由緣感須立觀心，二：初、由緣立心。有十因緣能修證者，無能所中立所觀境。二、「既有」下，由心立觀，二：初、略立，三：初、法；二、喻；三、合。二、「若作」下，委示，二：初、示漸觀。雖明二觀，二意在圓，故次第觀略指而已。二、「若觀」下，示頓觀，二：初、明全性成修，二：初、就法直明，二：初、示，二：初、於一念觀性三因。三諦即正因、三觀即了因、一切法即緣因，具緣了之正名為三諦、具正緣之了名三觀、具正了之緣名一切法。故《大經》云「法身亦非、般若亦非、解脫亦非。」此之三法，舉一即三、三即是一，非縱非橫，同居一念。二、「十法」下，觀千法皆有三諦。以其千法皆因緣生，故趣舉一，性相叵得故空、緣起宛然故假、性絕待對故中，一法既然千法皆爾。學者須知千種三諦只一三諦，說千不散、說一不合，以圓融故。千法各得三諦全分，蓋由三諦體是三德，名祕密藏。一切諸法不出此藏，此藏全體遍入諸法，如世真金具燦爛色，具轉變能、具不改性。若成師子，則全以色等作頭作尾、作乎胸背四足牙爪眾毛，豈有一處不具色等三邪？此三豈可暫分隔邪？得此喻意，則於千種三諦不起合散一多之計也。況今千法且總略言，廣則三千一一三諦。故荊溪云：「三千即空，性了因；三千即假，性緣因：三千即中，性正因。」心法既爾，眾生三千、諸佛三千同一祕藏，是故一一皆具三諦，此等法門同居一念。二、「此即」下，結。「即不次第觀」者，不思議境，境即是觀。若境自是境，更起觀智來照此境，此乃別修非性德行。故《止觀》十乘是觀別相，三千空假中是觀總體，以此為妙境、以此為發心、以此安其心、以此能遍破、以此通塞著、以此調道品、以此合助道，就此論次位，以此忍他緣、以此離似愛。此外無行、此外無果，以將果理為妙行故。故示千種三諦之後，便云「此即不次第觀」也。二、「華嚴」下，按經委示，二：初、引經示觀，二：初、明心造一切。十種世間皆住真法，真法無礙故十互融，融故百界千法具足。此之理具 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先、標。次、「夫心」下，示，二：初約心源本無境觀，二：初、明本無心境，二：初、明性絕百非。「心源本淨」等者，只現前心當處即中，名之為源。離一切相，名為本淨。「無為」下，列所離相。既其若此，焉立心境？二、「雖復」下，明心非四運。尚不可以知覺而求，豈能以生滅而取？是故不可立心為境。二、「豈可」下，明莫陳觀法，三：初、法。心境本無，觀於何設？二、「猶如」下，喻。無以比況，強指虛空。三、「此下」，合。二、「有因」下，由緣感須立觀心，二：初、由緣立心。有十因緣能修證者，無能所中立所觀境。二、「既有」下，由心立觀，二：初、略立，三：初、法；二、喻；三、合。二、「若作」下，委示，二：初、示漸觀。雖明二觀，二意在圓，故次第觀略指而已。二、「若觀」下，示頓觀，二：初、明全性成修，二：初、就法直明，二：初、示，二：初、於一念觀性三因。三諦即正因、三觀即了因、一切法即緣因，具緣了之正名為三諦、具正緣之了名三觀、具正了之緣名一切法。故《大經》云「法身亦非、般若亦非、解脫亦非。」此之三法，舉一即三、三即是一，非縱非橫，同居一念。二、「十法」下，觀千法皆有三諦。以其千法皆因緣生，故趣舉一，性相叵得故空、緣起宛然故假、性絕待對故中，一法既然千法皆爾。學者須知千種三諦只一三諦，說千不散、說一不合，以圓融故。千法各得三諦全分，蓋由三諦體是三德，名祕密藏。一切諸法不出此藏，此藏全體遍入諸法，如世真金具燦爛色，具轉變能、具不改性。若成師子，則全以色等作頭作尾、作乎胸背四足牙爪眾毛，豈有一處不具色等三邪？此三豈可暫分隔邪？得此喻意，則於千種三諦不起合散一多之計也。況今千法且總略言，廣則三千一一三諦。故荊溪云：「三千即空，性了因；三千即假，性緣因：三千即中，性正因。」心法既爾，眾生三千、諸佛三千同一祕藏，是故一一皆具三諦，此等法門同居一念。二、「此即」下，結。「即不次第觀」者，不思議境，境即是觀。若境自是境，更起觀智來照此境，此乃別修非性德行。故《止觀》十乘是觀別相，三千空假中是觀總體，以此為妙境、以此為發心、以此安其心、以此能遍破、以此通塞著、以此調道品、以此合助道，就此論次位，以此忍他緣、以此離似愛。此外無行、此外無果，以將果理為妙行故。故示千種三諦之後，便云「此即不次第觀」也。二、「華嚴」下，按經委示，二：初、引經示觀，二：初、明心造一切。十種世間皆住真法，真法無礙故十互融，融故百界千法具足。此之理具

已有造義，由理造故方有事造，故一言心造即二造也。二、「若觀」下，觀一切皆三。理事二造各論一切，略則千法、廣則三千。若觀心空，理事三千無不空也。觀心假中，理事三千無不假中。既三千空，空即三觀，三皆能破，故總言空。觀三千假，假即三觀，以皆立故，故總言假。觀三千中，中即三觀，皆絕待故，故總言中。此乃三德三諦三千故也。二、「如是」下，結法歸心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已有造義，由理造故方有事造，故一言心造即二造也。二、「若觀」下，觀一切皆三。理事二造各論一切，略則千法、廣則三千。若觀心空，理事三千無不空也。觀心假中，理事三千無不假中。既三千空，空即三觀，三皆能破，故總言空。觀三千假，假即三觀，以皆立故，故總言假。觀三千中，中即三觀，皆絕待故，故總言中。此乃三德三諦三千故也。二、「如是」下，結法歸心。

二、「若能」下，指修是佛，二：初、廣引經文，二：初、引證齊佛，三：初、約《大經》觀緣得佛。十如即是十二因緣，今觀即性，故見三千即空假中，名上上智。初心修此，即名得佛。二、引《淨名》觀身等佛。觀境雖異，實相豈殊？故得觀自身心，等彼果佛。三、引《華嚴》心佛無差，如前委說。二、「若作」下，約經歎觀，二：初、歎正觀。餘觀望此皆悉偏邪，迦葉未聞已前皆是邪見。二、「即開」下，歎是佛。開示悟入佛之知見，今家四釋：一、圓四位，住行向地。二、圓四智，謂道慧即畢竟空，二道種慧不思議假。三、一切智，雙遮中道。四、一切種智，雙照中道。三、圓四門，即不思議空門有門，雙非雙亦也。四、圓四觀、即三觀皆空、三觀皆假，即三而一、即一而三，皆如次對開示悟入。四位竪論，餘三橫辯，故知開等通淺通深。「座室衣三皆稱如來」者，以用果法為行故也。位雖高下，境觀無殊，是故四儀皆應起塔。二、「如此」下，結成佛法。非今所明，難越九界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若能」下，指修是佛，二：初、廣引經文，二：初、引證齊佛，三：初、約《大經》觀緣得佛。十如即是十二因緣，今觀即性，故見三千即空假中，名上上智。初心修此，即名得佛。二、引《淨名》觀身等佛。觀境雖異，實相豈殊？故得觀自身心，等彼果佛。三、引《華嚴》心佛無差，如前委說。二、「若作」下，約經歎觀，二：初、歎正觀。餘觀望此皆悉偏邪，迦葉未聞已前皆是邪見。二、「即開」下，歎是佛。開示悟入佛之知見，今家四釋：一、圓四位，住行向地。二、圓四智，謂道慧即畢竟空，二道種慧不思議假。三、一切智，雙遮中道。四、一切種智，雙照中道。三、圓四門，即不思議空門有門，雙非雙亦也。四、圓四觀、即三觀皆空、三觀皆假，即三而一、即一而三，皆如次對開示悟入。四位竪論，餘三橫辯，故知開等通淺通深。「座室衣三皆稱如來」者，以用果法為行故也。位雖高下，境觀無殊，是故四儀皆應起塔。二、「如此」下，結成佛法。非今所明，難越九界。

二、明普門，二：初、開章。二、隨釋，二：初、通途明門，二：初、列。二、釋，六：初、略列門名，三：初、「列門」下，通約喻顯。二、「凡鄙」下，別就法示，二：初、世間，二：初、示諸門。外唯世間，故至惑苦。惑即集也。愛著三界，常樂我淨，故言四倒。見惑雖多，不出有無及以一異，各執四句。二、「善惡」下，束歸生死。二、「若就」下，佛法門，二：初，示四教通之能所。通真含中，鈍入化城，見空真也。利達常住，見中真也。二、「此則」下，明四種有乎教觀。《大本玄》云「若於一教以四句詮理，即是四門，四四合為十六門。若以行為門者，稟教修觀、因思得入，即以行為門。藉教發真，則以教為門。若初聞教，如快馬見鞭影即入正路者，不須修觀，如依電光即得見道，不更須教。並是往昔善根習熟，今於教門得道名信行，於觀門得道名法行。」三、「能通」下，廣指《大本》。二、「二示」下，示門相，四，初、三藏。俗既實有，不即真諦，故於俗諦明四種門。以通於理。假人叵得，四門是同，但就五陰分別四相，實法無常，是有門觀。三假浮虛，是空門觀。二門俱用從容而修，是兩亦門觀。離空有相、絕言而修，是雙非門觀。隨成一觀，皆得會真。二、通教。二諦相即，四門不諍，或觀幻有、或觀幻空、或雙存觀、或雙泯觀，但隨根性，依一門修皆得入道。三、別教。言「觀佛性」者，信分別心是本覺性體、是三諦，根鈍不知性具九故，致令三諦體不融即，隨稟一門而修觀法。稟有門者，觀本覺性是真善妙有，如瓶盆等為闇覆，故不能顯現。佛藏十喻，皆此門意。稟空門者，觀於本覺是畢竟空，無相可得，由我執者不得覩見，如迦毘羅城空者。此城本是釋尊生處，為瑠璃王之所破滅，釋種既盡城邑蕩然。阿難愁惱，世尊怡悅。因阿難問，故佛答言：「汝見迦毘羅有。我見迦毘羅城空。」大涅槃空亦復如是。稟雙亦門者，觀本覺性不定有無，如石中金，福人見故亦有，罪人不見故亦無。有無雙照，可以證入。稟雙非門者，觀本覺性不可有無而思說也，絕念而觀方可妙悟。圓教者，真善妙有及畢竟空，雙遮雙照，名豈異前？但以別人不知三諦體是三德，不縱不橫一一互具，以此三諦而為四門。失此意故，隨門各解，名有四之四。今圓得旨，乃於彼四融即而觀，故得名為不四之四。雖立行位，皆不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明普門，二：初、開章。二、隨釋，二：初、通途明門，二：初、列。二、釋，六：初、略列門名，三：初、「列門」下，通約喻顯。二、「凡鄙」下，別就法示，二：初、世間，二：初、示諸門。外唯世間，故至惑苦。惑即集也。愛著三界，常樂我淨，故言四倒。見惑雖多，不出有無及以一異，各執四句。二、「善惡」下，束歸生死。二、「若就」下，佛法門，二：初，示四教通之能所。通真含中，鈍入化城，見空真也。利達常住，見中真也。二、「此則」下，明四種有乎教觀。《大本玄》云「若於一教以四句詮理，即是四門，四四合為十六門。若以行為門者，稟教修觀、因思得入，即以行為門。藉教發真，則以教為門。若初聞教，如快馬見鞭影即入正路者，不須修觀，如依電光即得見道，不更須教。並是往昔善根習熟，今於教門得道名信行，於觀門得道名法行。」三、「能通」下，廣指《大本》。二、「二示」下，示門相，四，初、三藏。俗既實有，不即真諦，故於俗諦明四種門。以通於理。假人叵得，四門是同，但就五陰分別四相，實法無常，是有門觀。三假浮虛，是空門觀。二門俱用從容而修，是兩亦門觀。離空有相、絕言而修，是雙非門觀。隨成一觀，皆得會真。二、通教。二諦相即，四門不諍，或觀幻有、或觀幻空、或雙存觀、或雙泯觀，但隨根性，依一門修皆得入道。三、別教。言「觀佛性」者，信分別心是本覺性體、是三諦，根鈍不知性具九故，致令三諦體不融即，隨稟一門而修觀法。稟有門者，觀本覺性是真善妙有，如瓶盆等為闇覆，故不能顯現。佛藏十喻，皆此門意。稟空門者，觀於本覺是畢竟空，無相可得，由我執者不得覩見，如迦毘羅城空者。此城本是釋尊生處，為瑠璃王之所破滅，釋種既盡城邑蕩然。阿難愁惱，世尊怡悅。因阿難問，故佛答言：「汝見迦毘羅有。我見迦毘羅城空。」大涅槃空亦復如是。稟雙亦門者，觀本覺性不定有無，如石中金，福人見故亦有，罪人不見故亦無。有無雙照，可以證入。稟雙非門者，觀本覺性不可有無而思說也，絕念而觀方可妙悟。圓教者，真善妙有及畢竟空，雙遮雙照，名豈異前？但以別人不知三諦體是三德，不縱不橫一一互具，以此三諦而為四門。失此意故，隨門各解，名有四之四。今圓得旨，乃於彼四融即而觀，故得名為不四之四。雖立行位，皆不思議。

三、「次論」下，明權實。偏真為權，中道為實。前之二教，能詮能觀共十六門，所詮所證但在偏真，故皆是權。別教教道，能詮能觀皆次故權，見所詮理及所證地同圓故實。圓教教觀，能詮所詮能行所到始終俱圓，故皆是實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「次論」下，明權實。偏真為權，中道為實。前之二教，能詮能觀共十六門，所詮所證但在偏真，故皆是權。別教教道，能詮能觀皆次故權，見所詮理及所證地同圓故實。圓教教觀，能詮所詮能行所到始終俱圓，故皆是實。

四、「次明」下，明普不普，二：初、凡漸不普。二、圓門是普，二：初、約法直示。三千之法即空假中，乃以所通而為能通。門外無理，能所泯亡，此之妙門普義成就。二、「復次」下，引經委釋，二：初、眾經圓門，二：初、別示四門，三：初、約二經一往屬空，二：初、引《淨名》。不專引文，已含釋義。彼經文云「善意菩薩云：『生死涅槃為二。若見生死性則無生死，無縛無解、不然不滅。如是解者，是為入不二法門。』」彼疏釋云「生死是縛是然，涅槃是解是滅，為二。今觀生死性本來常寂，本自不縛何所論脫？又亦不然，豈應是滅？既無然滅，不復有二，是為入不二門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「次明」下，明普不普，二：初、凡漸不普。二、圓門是普，二：初、約法直示。三千之法即空假中，乃以所通而為能通。門外無理，能所泯亡，此之妙門普義成就。二、「復次」下，引經委釋，二：初、眾經圓門，二：初、別示四門，三：初、約二經一往屬空，二：初、引《淨名》。不專引文，已含釋義。彼經文云「善意菩薩云：『生死涅槃為二。若見生死性則無生死，無縛無解、不然不滅。如是解者，是為入不二法門。』」彼疏釋云「生死是縛是然，涅槃是解是滅，為二。今觀生死性本來常寂，本自不縛何所論脫？又亦不然，豈應是滅？既無然滅，不復有二，是為入不二門。」

問：經疏但以中道之一，不於縛解然滅之二。今文何故更加非一？答：所言中者，體絕待對。若定是一，必須待二。善談中者必忘中也。故《末陀摩經》正詮中道，而以忘中名為中道。故自注云「末者，莫義。陀摩者，中義。即莫著中道也。」又復今文以彼善意所談不二，建立圓空釋普門義。若於三諦蕩之不盡，非畢竟空，豈成普邪？故知四依深諦中義，破用自由，不可執文難於妙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：經疏但以中道之一，不於縛解然滅之二。今文何故更加非一？答：所言中者，體絕待對。若定是一，必須待二。善談中者必忘中也。故《末陀摩經》正詮中道，而以忘中名為中道。故自注云「末者，莫義。陀摩者，中義。即莫著中道也。」又復今文以彼善意所談不二，建立圓空釋普門義。若於三諦蕩之不盡，非畢竟空，豈成普邪？故知四依深諦中義，破用自由，不可執文難於妙解。

二、「何以」下，釋經義，二：初據本經釋。若真不二，必不存一。「亦名不有不無」者，圓教中道也。此中能破藏通二教單俗單真，故云「不有破假、不無破空」。又破別教複俗單真，故云「不有破二、不無破一」。蓋前三教各以二諦為縛解故。圓中能具三種二諦，具故融即，乃以融即破於不融令成不二。「若爾」下，明能融亦蕩。雖曰圓中，存則成待。二、「大經」下，例《涅槃》釋。《淨名》生死與涅槃不二、《大經》無明與明不二，二遣一亡，兩經義合。既其二邊與中俱蕩，名畢竟空，此乃約空明普門也。二、「三十」下，尋《淨名》門。門具四二：初、舉一品諸門。三十一菩薩妙德淨名，若說若默無非實相，當體為門。若就現文增勝而說，可以分對空等四門，及以第五不可說藏，皆名不二無非普門。二、「細尋」下，示圓義各四。大師妙解盡理而窮，見一一門具四門義，如向所引生死涅槃，二既即中、中亦即二，中即生死名妙有門、中即涅槃名妙空門。二即中道，中必遮照，雙照是第三門、雙遮即第四門。雖於一門，約義開四，此四皆悉攝法遍周，俱得名普。餘三十門既皆融二而歸不二，各四宛然。文殊以言顯於無言，淨名以默彰於無說。蓋示三諦體是祕藏，本絕言詮。既示三諦，豈非四門？復由向者三十一菩薩，皆從無說顯示四門，門門妙絕不可言思，得意之機隨其所聞，忘言而證；其失意者猶謂有說，莫契無生。故二大士以言以默，顯乎四門離言說相，則使彼彼四門之機，各於其門忘言趣理。須了無說，被四門機其功最大，故諸菩薩雖各興言不談一字，淨名杜口廣說四門，是則說時常默、默時常說。若不爾者，何故備舉三十三門，而言皆有四門義邪？非旋總持莫窮斯旨，細尋之說其致甚深。三、「肇師」下，就諸經分文對四。三十三門，門門具四。義雖成就，文且幽深。欲使咸知，故就顯文示四門相。肇注《淨名經》云「諸菩薩歷言法相，文殊言於無言。」山家準肇判屬二門。《思益》一切即邪即正，邪是俗有、正是真空。《華嚴》遊心遍入法界，豈非妙有？即達如空，豈非妙空？故此二經皆雙亦門也。復取淨名杜於言說，顯於諸法皆非二邊，示第四門其文甚顯。此則諸經據圓實理開乎四門，深而復廣皆是普門。二、「大品」下，通明普門。《大品》、《法華》三句明門，雖不別屬四門之數，而遍攝法皆是普門。四十二字，字字皆具三種般若，非縱非橫、而高而廣，故能互攝諸字功德。智門一門皆通實理，難入狹小其義相成。難入故狹、狹故難入，四十餘年調機方說。此門甚妙，非七方便能解能入，斯乃至廣而受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「何以」下，釋經義，二：初據本經釋。若真不二，必不存一。「亦名不有不無」者，圓教中道也。此中能破藏通二教單俗單真，故云「不有破假、不無破空」。又破別教複俗單真，故云「不有破二、不無破一」。蓋前三教各以二諦為縛解故。圓中能具三種二諦，具故融即，乃以融即破於不融令成不二。「若爾」下，明能融亦蕩。雖曰圓中，存則成待。二、「大經」下，例《涅槃》釋。《淨名》生死與涅槃不二、《大經》無明與明不二，二遣一亡，兩經義合。既其二邊與中俱蕩，名畢竟空，此乃約空明普門也。二、「三十」下，尋《淨名》門。門具四二：初、舉一品諸門。三十一菩薩妙德淨名，若說若默無非實相，當體為門。若就現文增勝而說，可以分對空等四門，及以第五不可說藏，皆名不二無非普門。二、「細尋」下，示圓義各四。大師妙解盡理而窮，見一一門具四門義，如向所引生死涅槃，二既即中、中亦即二，中即生死名妙有門、中即涅槃名妙空門。二即中道，中必遮照，雙照是第三門、雙遮即第四門。雖於一門，約義開四，此四皆悉攝法遍周，俱得名普。餘三十門既皆融二而歸不二，各四宛然。文殊以言顯於無言，淨名以默彰於無說。蓋示三諦體是祕藏，本絕言詮。既示三諦，豈非四門？復由向者三十一菩薩，皆從無說顯示四門，門門妙絕不可言思，得意之機隨其所聞，忘言而證；其失意者猶謂有說，莫契無生。故二大士以言以默，顯乎四門離言說相，則使彼彼四門之機，各於其門忘言趣理。須了無說，被四門機其功最大，故諸菩薩雖各興言不談一字，淨名杜口廣說四門，是則說時常默、默時常說。若不爾者，何故備舉三十三門，而言皆有四門義邪？非旋總持莫窮斯旨，細尋之說其致甚深。三、「肇師」下，就諸經分文對四。三十三門，門門具四。義雖成就，文且幽深。欲使咸知，故就顯文示四門相。肇注《淨名經》云「諸菩薩歷言法相，文殊言於無言。」山家準肇判屬二門。《思益》一切即邪即正，邪是俗有、正是真空。《華嚴》遊心遍入法界，豈非妙有？即達如空，豈非妙空？故此二經皆雙亦門也。復取淨名杜於言說，顯於諸法皆非二邊，示第四門其文甚顯。此則諸經據圓實理開乎四門，深而復廣皆是普門。二、「大品」下，通明普門。《大品》、《法華》三句明門，雖不別屬四門之數，而遍攝法皆是普門。四十二字，字字皆具三種般若，非縱非橫、而高而廣，故能互攝諸字功德。智門一門皆通實理，難入狹小其義相成。難入故狹、狹故難入，四十餘年調機方說。此門甚妙，非七方便能解能入，斯乃至廣而受

狹名。二、「眾經」下，結門名普。此經開權永異諸部，顯示實理與昔圓同，故與眾經同明普門。四隨觀心並在《大本》第八辯體中明。謂隨彼根機種種差別，赴欲赴宜、赴治赴悟，故四門異說也。觀心者，若以教為門，即於四門隨門得悟，不須修觀，名信行人。若聞而不悟，應須修觀，名法行人。四教四門各有十觀，學者尋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狹名。二、「眾經」下，結門名普。此經開權永異諸部，顯示實理與昔圓同，故與眾經同明普門。四隨觀心並在《大本》第八辯體中明。謂隨彼根機種種差別，赴欲赴宜、赴治赴悟，故四門異說也。觀心者，若以教為門，即於四門隨門得悟，不須修觀，名信行人。若聞而不悟，應須修觀，名法行人。四教四門各有十觀，學者尋之。

二、別釋普門，二：初、標。二、「至理」下，釋，六：初、明中適。二、列十章。三、「上通」下，辯異通。十雙通釋既以十隻釋觀音人，即以十隻釋普門法，故云「通途已約法竟」。今之十門，於二嚴中，就福德論因果自他莊嚴法身。然是性德之行，還嚴於性。能所本亡，即非莊嚴莊嚴也。四、分別相。五、總生起，七：初、慈悲。菩提之心，非小智能發，必由曠濟之念而興無上之心。二、誓願。通釋慈悲即是誓願，不分兩門。今明弘誓能制慈悲，功力既殊，故須別立。又復慈悲通語與拔，誓依四諦別示要期。又慈通凡小，誓唯菩薩。三、修行。「福德財」者，即前四度。「神通力」者，即禪定之用。「智謀」即般若也。四、斷惑，二：初、引兩論二三道。修行斷惑及入法門，此之三門有開有合。若依《成論》斷即解脫，對於無礙只立二道。若依《毘曇》斷證不同，對於方便乃成三道。二、「引釋」下，依《釋論》用三道。菩薩有斷故行無礙，佛果無斷故行解脫。既分因果，不可合明，故用《毘曇》三道為次。故今列章，第三修行即方便道，第四斷惑即無礙道，五入法門即解脫道。五、神通。從初至五乃是自行，從因至果。今論化他，不出三密：第六神通即當身密，第七方便即是意密，第八說法即是口密。六、供佛。以法供養結於自行。七、度生。言「入諸法門」者，以中道實智入二諦權門，化度眾生同歸中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋普門，二：初、標。二、「至理」下，釋，六：初、明中適。二、列十章。三、「上通」下，辯異通。十雙通釋既以十隻釋觀音人，即以十隻釋普門法，故云「通途已約法竟」。今之十門，於二嚴中，就福德論因果自他莊嚴法身。然是性德之行，還嚴於性。能所本亡，即非莊嚴莊嚴也。四、分別相。五、總生起，七：初、慈悲。菩提之心，非小智能發，必由曠濟之念而興無上之心。二、誓願。通釋慈悲即是誓願，不分兩門。今明弘誓能制慈悲，功力既殊，故須別立。又復慈悲通語與拔，誓依四諦別示要期。又慈通凡小，誓唯菩薩。三、修行。「福德財」者，即前四度。「神通力」者，即禪定之用。「智謀」即般若也。四、斷惑，二：初、引兩論二三道。修行斷惑及入法門，此之三門有開有合。若依《成論》斷即解脫，對於無礙只立二道。若依《毘曇》斷證不同，對於方便乃成三道。二、「引釋」下，依《釋論》用三道。菩薩有斷故行無礙，佛果無斷故行解脫。既分因果，不可合明，故用《毘曇》三道為次。故今列章，第三修行即方便道，第四斷惑即無礙道，五入法門即解脫道。五、神通。從初至五乃是自行，從因至果。今論化他，不出三密：第六神通即當身密，第七方便即是意密，第八說法即是口密。六、供佛。以法供養結於自行。七、度生。言「入諸法門」者，以中道實智入二諦權門，化度眾生同歸中道。

六、隨章釋，二：初、標。二、「始從」下，釋，三：初、且約十義釋普門，十：初、慈悲，二：初、約次第三慈通釋，二：初、就人標列。凡聖慈悲，三種攝盡。《大經》十四〈梵行品〉云「慈有三種：一緣眾生，二緣於法，三者無緣。眾生緣者，緣一切眾生如父母親想。法緣者，見一切法皆從緣生。無緣者，不住法相及眾生相。」《大論》二十亦云「慈有三種」，文意與《涅槃》大同。又論第五明悲，亦有眾生等三。《輔行》云「將三慈悲以對三諦，義甚顯了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、隨章釋，二：初、標。二、「始從」下，釋，三：初、且約十義釋普門，十：初、慈悲，二：初、約次第三慈通釋，二：初、就人標列。凡聖慈悲，三種攝盡。《大經》十四〈梵行品〉云「慈有三種：一緣眾生，二緣於法，三者無緣。眾生緣者，緣一切眾生如父母親想。法緣者，見一切法皆從緣生。無緣者，不住法相及眾生相。」《大論》二十亦云「慈有三種」，文意與《涅槃》大同。又論第五明悲，亦有眾生等三。《輔行》云「將三慈悲以對三諦，義甚顯了。」