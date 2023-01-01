妙法蓮華經玄贊卷第九(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第九(本)

大慈恩寺沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門基撰

提婆達多品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆達多品

三門分別：一來意，二釋名，三解妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三門分別：一來意，二釋名，三解妨。

來意有三：一者論解六記中第四無怨記云「與提婆達多記者，示佛世尊無怨惡故」，故此品來。二者四品讚重流通中此為第三，顯持此經人可尊重，不悋軀命以求此法，於怨家所以身為床，故此品來。三者顯此經妙用利益無邊成道亦疾，即是海會大眾龍女成道，故此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有三：一者論解六記中第四無怨記云「與提婆達多記者，示佛世尊無怨惡故」，故此品來。二者四品讚重流通中此為第三，顯持此經人可尊重，不悋軀命以求此法，於怨家所以身為床，故此品來。三者顯此經妙用利益無邊成道亦疾，即是海會大眾龍女成道，故此品來。

釋名者，「提婆」天也。「達多」授也。佛之黨弟、斛飯王之子，從天乞得、天授與之，故名天授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，「提婆」天也。「達多」授也。佛之黨弟、斛飯王之子，從天乞得、天授與之，故名天授。

解妨者，此品亦明龍宮涌出、龍女成道，何故唯以天授為名？答：天授良緣乃釋迦之師傅，餘雖顯勝德，非佛自事故，不以為品名。又從初立名天授往事，龍宮古涌出等現事故。問：何故龍宮涌出、龍女道成不別為品，合天授耶？答：文殊順緣之善友，非違己之良緣；天授不然，顯經可重，故以違緣為品目，勸人持經，不以順緣為品名。俱經良友，故合為品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，此品亦明龍宮涌出、龍女成道，何故唯以天授為名？答：天授良緣乃釋迦之師傅，餘雖顯勝德，非佛自事故，不以為品名。又從初立名天授往事，龍宮古涌出等現事故。問：何故龍宮涌出、龍女道成不別為品，合天授耶？答：文殊順緣之善友，非違己之良緣；天授不然，顯經可重，故以違緣為品目，勸人持經，不以順緣為品名。俱經良友，故合為品。

經「爾時佛告(至)無有懈惓」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告(至)無有懈惓」。

贊曰：此品大文分二：初明天授與佛自身違緣善友，欲顯但能持經，不問怨親皆是善友；後明文殊與一切眾生順緣善友，說經益多速疾之力。初復分三：初明佛昔重法以求經；次明天授由經當來作佛，「告諸四眾提婆達多」下是；後結聞經獲益，「佛告諸比丘未來世中」下是。初文有二：初明往昔求法；後明結會今古，偈後文是。初中復二：初長行及偈明求法，後二頌求法所由。初長行分三：初明求法，次明仙許，後明隨順。求法有三：初明求法；次明修行；後明訪求，「擊鼓宣令」下是。此初也。「惓」音渠眷反，正應作「倦」，《玉篇》「懈也劬也極也止也」。亦作「券」字。或作「惓」，不知「惓」字所從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品大文分二：初明天授與佛自身違緣善友，欲顯但能持經，不問怨親皆是善友；後明文殊與一切眾生順緣善友，說經益多速疾之力。初復分三：初明佛昔重法以求經；次明天授由經當來作佛，「告諸四眾提婆達多」下是；後結聞經獲益，「佛告諸比丘未來世中」下是。初文有二：初明往昔求法；後明結會今古，偈後文是。初中復二：初長行及偈明求法，後二頌求法所由。初長行分三：初明求法，次明仙許，後明隨順。求法有三：初明求法；次明修行；後明訪求，「擊鼓宣令」下是。此初也。「惓」音渠眷反，正應作「倦」，《玉篇》「懈也劬也極也止也」。亦作「券」字。或作「惓」，不知「惓」字所從。

經「於多劫中(至)心不退轉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於多劫中(至)心不退轉」。

贊曰：下明修行。有四：一位高能下，二劣心能勝，三難財能施，四難位能捐。此初二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明修行。有四：一位高能下，二劣心能勝，三難財能施，四難位能捐。此初二也。

經「為欲滿足(至)委政太子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「為欲滿足(至)委政太子」。

贊曰：此後二也。「時世人」下難位能捐、難財能施中，初施意、後所施。所施中初外財、後內財。「捐」棄也癈捨也。在君為政、在臣為事，今棄君政，非己任也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後二也。「時世人」下難位能捐、難財能施中，初施意、後所施。所施中初外財、後內財。「捐」棄也癈捨也。在君為政、在臣為事，今棄君政，非己任也。

經「繫鼓宣令(至)供給走使」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「繫鼓宣令(至)供給走使」。

贊曰：此明訪求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明訪求。

經「時有仙人(至)當為宣說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時有仙人(至)當為宣說」。

贊曰：此明仙許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明仙許。

經「王聞仙言(至)身心無倦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「王聞仙言(至)身心無倦」。

贊曰：下明隨奉。有二：初難行能為，後難事能久。此初也。「乃至」者，中間所經無量事業，謂打罵之曾不退等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明隨奉。有二：初難行能為，後難事能久。此初也。「乃至」者，中間所經無量事業，謂打罵之曾不退等。

經「于時奉事(至)令無所乏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「于時奉事(至)令無所乏」。

贊曰：難事能久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：難事能久。

經「爾時世尊(至)身當為奴僕」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)身當為奴僕」。

贊曰：五頌半頌前，中分三：初二求法，一頌半仙許，二頌隨順。此初也。「推」擊也，有作「槌」都迴反，槌㰅也。字從木追。有作「搥」直淚反。關東謂搥，關西謂棏。「棏」音竹革反。「槌」「㰅」並非經義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五頌半頌前，中分三：初二求法，一頌半仙許，二頌隨順。此初也。「推」擊也，有作「槌」都迴反，槌㰅也。字從木追。有作「搥」直淚反。關東謂搥，關西謂棏。「棏」音竹革反。「槌」「㰅」並非經義。

經「時有阿私仙(至)吾當為汝說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時有阿私仙(至)吾當為汝說」。

贊曰：此仙許也。「阿私仙」者，此云無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此仙許也。「阿私仙」者，此云無比。

經「時王聞仙言(至)身心無懈惓」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時王聞仙言(至)身心無懈惓」。

贊曰：此隨順也。「蓏」作「瓜」音讀，《玉篇》「菓謂桃李之屬，蓏謂瓜瓞之屬」。又有核曰菓，無核曰蓏。又木實曰菓，草實曰蓏。又木上曰菓，地上曰蓏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此隨順也。「蓏」作「瓜」音讀，《玉篇》「菓謂桃李之屬，蓏謂瓜瓞之屬」。又有核曰菓，無核曰蓏。又木實曰菓，草實曰蓏。又木上曰菓，地上曰蓏。

經「普為諸眾生(至)今故為汝說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「普為諸眾生(至)今故為汝說」。

贊曰：此二頌求法所由，勸示勤學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌求法所由，勸示勤學。

經「佛告諸比丘(至)善知識故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告諸比丘(至)善知識故」。

贊曰：此明結會今古。有二：初結會，後領荷。領荷有二：初領十一別德；後領二種別德，謂成覺、度生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明結會今古。有二：初結會，後領荷。領荷有二：初領十一別德；後領二種別德，謂成覺、度生。

經「告諸四眾(至)住不退轉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告諸四眾(至)住不退轉」。

贊曰：下明天授由經當來作佛。行損害故近雖沈沒，由經力故當成勝果。《無垢稱》云「示現作魔王者，多是不可思議解脫菩薩。唯有香象能與香象捔力鬪戰，非驢所堪。」故知天授示現為也。授記有二：初記現在，後記滅後。現在有四：一自體，二界名，三住壽，四利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明天授由經當來作佛。行損害故近雖沈沒，由經力故當成勝果。《無垢稱》云「示現作魔王者，多是不可思議解脫菩薩。唯有香象能與香象捔力鬪戰，非驢所堪。」故知天授示現為也。授記有二：初記現在，後記滅後。現在有四：一自體，二界名，三住壽，四利益。

經「時天王佛(至)不退轉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時天王佛(至)不退轉」。

贊曰：此記滅後。有四：一法住，二起塔，三供養，四利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此記滅後。有四：一法住，二起塔，三供養，四利益。

經「佛告諸比丘(至)蓮華化生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告諸比丘(至)蓮華化生」。

贊曰：下第三段結聞經獲益。信心不疑當具五德：一不墮三惡趣，二生佛前，三常聞此經，四生人、天受樂，五佛前化生。凡難有八，謂三惡趣為三，四生佛前佛後，五諸根不具，六邪見世智辨聰，七邊地即攝北洲，八長壽天。《成實論》說四輪摧八難：一住善處，謂生中國，除五難，謂三惡趣、邊地、長壽天。二依善人，謂遇佛，除生佛前佛後。三發正願，謂正見，除邪見、世智辨聰。四宿植善根，除諸根不具。今言「不墮地獄」等者，離三途難。「生佛前」者，除生佛前後。「常聞此經」，除邪見、世智辨聰。「生人、天受樂」，除諸根不具。「佛前化生」，除邊地、北洲及長壽天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段結聞經獲益。信心不疑當具五德：一不墮三惡趣，二生佛前，三常聞此經，四生人、天受樂，五佛前化生。凡難有八，謂三惡趣為三，四生佛前佛後，五諸根不具，六邪見世智辨聰，七邊地即攝北洲，八長壽天。《成實論》說四輪摧八難：一住善處，謂生中國，除五難，謂三惡趣、邊地、長壽天。二依善人，謂遇佛，除生佛前佛後。三發正願，謂正見，除邪見、世智辨聰。四宿植善根，除諸根不具。今言「不墮地獄」等者，離三途難。「生佛前」者，除生佛前後。「常聞此經」，除邪見、世智辨聰。「生人、天受樂」，除諸根不具。「佛前化生」，除邊地、北洲及長壽天。

經「於時下方(至)當還本土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於時下方(至)當還本土」。

贊曰：下品第二大段，明文殊順緣，善友說經益多速疾。中分四：初智積請歸，二釋迦留止，三文殊涌出，四智積談議。此初也。驗此文意，智積請歸明說經訖，故知八品正宗為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第二大段，明文殊順緣，善友說經益多速疾。中分四：初智積請歸，二釋迦留止，三文殊涌出，四智積談議。此初也。驗此文意，智積請歸明說經訖，故知八品正宗為勝。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故白多寶，釋迦留待。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故白多寶，釋迦留待。

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

侍者請還故白多寶，賓主之道釋迦留之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者請還故白多寶，賓主之道釋迦留之。

經「釋迦牟尼佛(至)可還本土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「釋迦牟尼佛(至)可還本土」。

贊曰：二釋迦留止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二釋迦留止。

經「爾時文殊師利(至)詣靈鷲山」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時文殊師利(至)詣靈鷲山」。

贊曰：下第三文殊涌出。有二：初涌出詣山，後下華致敬。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三文殊涌出。有二：初涌出詣山，後下華致敬。此初也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

初標經首及答彌勒並在會中，何故此言龍宮涌出？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初標經首及答彌勒並在會中，何故此言龍宮涌出？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

利益多端，去住咸益。佛創說一乘便即隱而不現，今為證驗方出龍宮，此亦何失？從海涌出，傍詣靈山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益多端，去住咸益。佛創說一乘便即隱而不現，今為證驗方出龍宮，此亦何失？從海涌出，傍詣靈山。

經「從蓮華下(至)却坐一面」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「從蓮華下(至)却坐一面」。

贊曰：此下華禮敬。既致禮世尊，亦慰問菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下華禮敬。既致禮世尊，亦慰問菩薩。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

分身既在，不獨兩尊，何故文殊獨禮二聖？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分身既在，不獨兩尊，何故文殊獨禮二聖？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

逐近偏歸，未必要須普禮；相隣致敬，不假普禮分身。又現前易禮、遠處難歸，故知東土上人偏禮二聖，觀音奉珠但為兩分，分身猶在亦復何愆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逐近偏歸，未必要須普禮；相隣致敬，不假普禮分身。又現前易禮、遠處難歸，故知東土上人偏禮二聖，觀音奉珠但為兩分，分身猶在亦復何愆。

經「智積菩薩(至)其數幾何」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「智積菩薩(至)其數幾何」。

贊曰：下智積談議。有二：初辨所化多少；後辨所化遲速，偈後「智積問」下是。初顯二益：一所度眾、二所化難，皆從聲聞以入大故。後亦二益：一道成速，二轉惡身。去畜生之貌、轉女人之質，皆是經力所致然也。初文有六：一問化多少，二答數無央，三龍宮涌出，四文殊指示，五智積讚揚，六文殊告化。此初也。「仁者」，《周禮》云「仁者有六德：一曰仁」，鄭玄「愛人以及物曰仁；上下相親曰仁；貴賢親親曰仁；殺身成人曰仁，仁忍也；好生惡殺曰仁；善惡含忍曰仁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下智積談議。有二：初辨所化多少；後辨所化遲速，偈後「智積問」下是。初顯二益：一所度眾、二所化難，皆從聲聞以入大故。後亦二益：一道成速，二轉惡身。去畜生之貌、轉女人之質，皆是經力所致然也。初文有六：一問化多少，二答數無央，三龍宮涌出，四文殊指示，五智積讚揚，六文殊告化。此初也。「仁者」，《周禮》云「仁者有六德：一曰仁」，鄭玄「愛人以及物曰仁；上下相親曰仁；貴賢親親曰仁；殺身成人曰仁，仁忍也；好生惡殺曰仁；善惡含忍曰仁。」

經「文殊師利(至)自當有證」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)自當有證」。

贊曰：答數無殃。「須臾」者，《玉篇》云「俄頃也」。有云，自當證知，聲不及此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答數無殃。「須臾」者，《玉篇》云「俄頃也」。有云，自當證知，聲不及此。

經「所言未竟(至)大乘空義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所言未竟(至)大乘空義」。

贊曰：龍宮湧出。有二：初湧出詣山，後文殊化德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：龍宮湧出。有二：初湧出詣山，後文殊化德。

經「文殊師利(至)其事如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)其事如是」。

贊曰：文殊指示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：文殊指示。

經「爾時智積(至)令速成菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時智積(至)令速成菩提」。

贊曰：智積讚揚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：智積讚揚。

經「文殊師利(至)妙法華經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)妙法華經」。

贊曰：文殊告化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：文殊告化。

經「智積菩薩(至)速得佛不」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「智積菩薩(至)速得佛不」。

贊曰：下辨所化遲速。有四：初智積問，二文殊答，三智積疑，四龍女現。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下辨所化遲速。有四：初智積問，二文殊答，三智積疑，四龍女現。此初也。

經「文殊師利(至)能至菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)能至菩提」。

贊曰：文殊答。有十六德：一龍；二女；三小；四慧利；五知根；六得總持法，此聞持也；七得定；八了法；九得不退；十辨才；十一慈念；十二具德；十三迅辨；十四所說深遠；十五仁慈謙沖；十六和雅。如上此女速至菩提。「剎那頃」者，時之極小也。《俱舍論》說「百二十剎那，為怛剎那量，臘縛此六十，此三十須臾，此三十晝夜，三十晝夜月，十二月為年，於中半減夜。」華嚴經說「十信菩薩八相成道」，今或說此勸示眾人。《伽耶山頂經》「淨光天子問有幾發心？文殊答有四：一證發心，謂入初地；二行發心，次六地；三不退發心，八九地；四一生補處發心，謂第十地。」今此龍女或即第四發心，化為龍女，小而能學法華，速得菩提。勸獎眾人，非為實爾。《文殊問菩提經》云：「此四中，初過聲聞，次過獨覺，次過不定地，後安住定地。」據增勝為論，不違前經。《法印經》菩提心有七，《發菩提心論》有十發心，〈菩薩地〉有四緣十種發心，恐繁且止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：文殊答。有十六德：一龍；二女；三小；四慧利；五知根；六得總持法，此聞持也；七得定；八了法；九得不退；十辨才；十一慈念；十二具德；十三迅辨；十四所說深遠；十五仁慈謙沖；十六和雅。如上此女速至菩提。「剎那頃」者，時之極小也。《俱舍論》說「百二十剎那，為怛剎那量，臘縛此六十，此三十須臾，此三十晝夜，三十晝夜月，十二月為年，於中半減夜。」華嚴經說「十信菩薩八相成道」，今或說此勸示眾人。《伽耶山頂經》「淨光天子問有幾發心？文殊答有四：一證發心，謂入初地；二行發心，次六地；三不退發心，八九地；四一生補處發心，謂第十地。」今此龍女或即第四發心，化為龍女，小而能學法華，速得菩提。勸獎眾人，非為實爾。《文殊問菩提經》云：「此四中，初過聲聞，次過獨覺，次過不定地，後安住定地。」據增勝為論，不違前經。《法印經》菩提心有七，《發菩提心論》有十發心，〈菩薩地〉有四緣十種發心，恐繁且止。

經「智積菩薩(至)便成正覺」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「智積菩薩(至)便成正覺」。

贊曰：智積疑也。有四：一時長，二行廣，三處遍，四意大方得菩提，故生疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：智積疑也。有四：一時長，二行廣，三處遍，四意大方得菩提，故生疑也。

經「言論未訖(至)度脫苦眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「言論未訖(至)度脫苦眾生」。

贊曰：下龍女現。有四：一龍女現讚，二鶖子申疑，三龍女道成，四時眾獲益。此初。有二：初現已歸敬，後以頌讚歎。三頌半中，初二半讚，後一申誠。此諷誦偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下龍女現。有四：一龍女現讚，二鶖子申疑，三龍女道成，四時眾獲益。此初。有二：初現已歸敬，後以頌讚歎。三頌半中，初二半讚，後一申誠。此諷誦偈。

經「爾時舍利弗(至)是事難信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)是事難信」。

贊曰：下鶖子申疑。有二：初標、後釋。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下鶖子申疑。有二：初標、後釋。此初也。

經「所以者何(至)速得成佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)速得成佛」。

贊曰：此釋。有三：一穢身不得，能依勝法依勝人故；二時少不得，果妙大故；三障礙不得，離障無礙方圓覺故。《超日明三昧經》說「上座比丘謂慧施曰：不可女人身得成佛道。有三事隔、五事礙故。何謂為三？在家從父母制，出嫁從夫制，夫亡從子制。」亦同俗書三從之義。五礙同此，即彼經云「不得作梵天者，奉清淨行無有垢行，修四等心善達四禪，及昇梵天婬恣無度，乃為女人，故不得作梵天。不得作帝釋者，勇猛小欲乃作帝釋，雜惡多態為其女故。不得作魔王者，十善具足尊敬三寶，奉事父母謙順長年，乃作魔王；輕慢不順毀失正教，為女人故。不得作輪王者，行菩薩道慈愍群萌，供養三尊、先聖、師父乃作輪王。主四天下，化行十善，尊崇道德，為輪王故；無有淨行，為女人故。不得作佛者，行菩薩心愍念一切，大慈大悲被大乘甲，消五蔭化六衰，行三三昧解二無我，證無生忍體達一切，乃得成佛；女無此事，故不得成。」〈菩薩地〉言「一切女人成就煩惱、諸染污智；諸佛不以惡身能證無上大菩提，故說女人不得作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋。有三：一穢身不得，能依勝法依勝人故；二時少不得，果妙大故；三障礙不得，離障無礙方圓覺故。《超日明三昧經》說「上座比丘謂慧施曰：不可女人身得成佛道。有三事隔、五事礙故。何謂為三？在家從父母制，出嫁從夫制，夫亡從子制。」亦同俗書三從之義。五礙同此，即彼經云「不得作梵天者，奉清淨行無有垢行，修四等心善達四禪，及昇梵天婬恣無度，乃為女人，故不得作梵天。不得作帝釋者，勇猛小欲乃作帝釋，雜惡多態為其女故。不得作魔王者，十善具足尊敬三寶，奉事父母謙順長年，乃作魔王；輕慢不順毀失正教，為女人故。不得作輪王者，行菩薩道慈愍群萌，供養三尊、先聖、師父乃作輪王。主四天下，化行十善，尊崇道德，為輪王故；無有淨行，為女人故。不得作佛者，行菩薩心愍念一切，大慈大悲被大乘甲，消五蔭化六衰，行三三昧解二無我，證無生忍體達一切，乃得成佛；女無此事，故不得成。」〈菩薩地〉言「一切女人成就煩惱、諸染污智；諸佛不以惡身能證無上大菩提，故說女人不得作佛。」

經「爾時龍女(至)復速於此」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時龍女(至)復速於此」。

贊曰：下龍女道成。有二：初獻珠發喻，後示現道成。此初。有四：一獻珠，二返問，三直答，四結喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下龍女道成。有二：初獻珠發喻，後示現道成。此初。有四：一獻珠，二返問，三直答，四結喻。

經「當時眾會(至)演說妙法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「當時眾會(至)演說妙法」。

贊曰：示現道成。有二：一見因，二見果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：示現道成。有二：一見因，二見果。

經「爾時娑婆(至)悉遙敬禮」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時娑婆(至)悉遙敬禮」。

贊曰：下時眾獲益。有四：一喜禮，二得益，三無垢界動，四眾會信受。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下時眾獲益。有四：一喜禮，二得益，三無垢界動，四眾會信受。此初也。

經「無量眾生得受道記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無量眾生得受道記」。

贊曰：彼土眾生得益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：彼土眾生得益也。

經「無垢世界(至)而得受記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無垢世界(至)而得受記」。

贊曰：無垢界動。有二：初明見動，後明此益。由見彼動便證道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：無垢界動。有二：初明見動，後明此益。由見彼動便證道果。

經「智積菩薩(至)默然信受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「智積菩薩(至)默然信受」。

贊曰：眾會信受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：眾會信受也。

持品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持品

二門分別：一來意，二釋名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二門分別：一來意，二釋名。

來意有三：一者初科四品明讚重流通中，初之三品讚重人、法勸人流通，此之一品時眾奉持。二者依十二品明一乘境，中分三：上來初八品正明權實三根得記，次上三品歎人美法勸募持行，此〈持〉一品稟命捨權持行實法。故此品來。三者論云「持力有三，謂〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸持品〉。〈法師〉通能所持，〈安樂行〉唯所持，此品唯明能持。」故此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有三：一者初科四品明讚重流通中，初之三品讚重人、法勸人流通，此之一品時眾奉持。二者依十二品明一乘境，中分三：上來初八品正明權實三根得記，次上三品歎人美法勸募持行，此〈持〉一品稟命捨權持行實法。故此品來。三者論云「持力有三，謂〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸持品〉。〈法師〉通能所持，〈安樂行〉唯所持，此品唯明能持。」故此品來。

釋名者：「持」者住令不壞，書寫、供養乃至修行皆名為持，非唯十中一受持也。前明募說亦讚書讀等人，今此云持，故知持通十行，令法久住、眾生利益，總名持故。亦有經題名為「勸持品」，本論亦言「勸持品」，因前佛勸而令持之；或此品中，佛顧菩薩亦即勸持。理雖未爽，然經多分單名「持」品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者：「持」者住令不壞，書寫、供養乃至修行皆名為持，非唯十中一受持也。前明募說亦讚書讀等人，今此云持，故知持通十行，令法久住、眾生利益，總名持故。亦有經題名為「勸持品」，本論亦言「勸持品」，因前佛勸而令持之；或此品中，佛顧菩薩亦即勸持。理雖未爽，然經多分單名「持」品。

經「爾時藥王(至)說此經典」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時藥王(至)說此經典」。

贊曰：此品大文分三：初二萬菩薩請此方持，以眾生等多諸惡故；次四類聲聞請他方持，此處難化不能堪故；後顧八十萬億那由他菩薩，此彼俱持力勢大故。初文有三：初請護持，次明惡人，後明不怖棄命持經。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品大文分三：初二萬菩薩請此方持，以眾生等多諸惡故；次四類聲聞請他方持，此處難化不能堪故；後顧八十萬億那由他菩薩，此彼俱持力勢大故。初文有三：初請護持，次明惡人，後明不怖棄命持經。此初也。

經「後惡世(至)遠離解脫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「後惡世(至)遠離解脫」。

贊曰：此明惡人。有六：一世惡，二生惡，三根性惡，四煩惱多惡，五貪名利惡，六不欲解脫惡。增不善根即多煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明惡人。有六：一世惡，二生惡，三根性惡，四煩惱多惡，五貪名利惡，六不欲解脫惡。增不善根即多煩惱。

經「雖難可教化(至)不惜身命」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「雖難可教化(至)不惜身命」。

贊曰：此明不怖棄命持經。由具六惡雖難可化，我不怖之應攝受者而攝受之、應折伏者而折伏之，棄命持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明不怖棄命持經。由具六惡雖難可化，我不怖之應攝受者而攝受之、應折伏者而折伏之，棄命持法。

經「爾時眾中(至)廣說此經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時眾中(至)廣說此經」。

贊曰：下第二段四類聲聞請他方持。有三：初五百，次八千，後尼眾。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段四類聲聞請他方持。有三：初五百，次八千，後尼眾。此初也。

經「復有學無學(至)心不實故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有學無學(至)心不實故」。

贊曰：此八千請。初標、後釋。此國有八惡，願於餘國持經。一處惡。二人惡。「弊」困極也。又作「嫳」音扶列反，輕薄易怒貌。「弊」姎也，「姎」音於悅反。三慢惡。四德惡。五瞋惡。六濁惡，近外道故起諸見也。七諂惡，「諂」諛也佞也，傾身似有下也，睎意噵言謂之諂，身語諂也。八心不實，口有心無。《智度論》云：「世間眾生善好者小、弊惡者多，或雖行善貧賤鄙陋；或雖富貴端正而行不善；或樂布施而乏資財；或富有財慳貪自弊；或見𡩷默無說，便謂憍高不為卑下接物；或見卑下引接恩慧普滋，便謂欺誑諂曲；或見能善言論，便謂恃此小智憍慢；或見質直無偽，便共欺誑調挵，將為癡鈍陵辱；或見調善柔軟，便共蹴踏罵毀；若見持戒修行，便謂所行矯異輕賤不敬。如是十種弊惡眾生實難教化。」為此等輩難可教化，願他國持。《法鼓經》中「迦葉白言：世尊！我終不能攝受惡人，寧以兩肩荷負須彌至百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法、謗法污法非法音聲。世尊！我寧屬他為他僕使，不能堪忍聽彼惡人犯戒背法、違法壞法非法音聲。世尊！我寧頂戴大地山海經百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法、自高毀他非法音聲。世尊！我寧恒受聾盲瘖瘂，不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒、為利出家受他信施非法音聲。世尊！我寧捨身疾般涅槃，不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒螺聲之行，而身行諂曲口言虛妄，如是諸惡非法音聲。」故此聲聞不願於此持《法華經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此八千請。初標、後釋。此國有八惡，願於餘國持經。一處惡。二人惡。「弊」困極也。又作「嫳」音扶列反，輕薄易怒貌。「弊」姎也，「姎」音於悅反。三慢惡。四德惡。五瞋惡。六濁惡，近外道故起諸見也。七諂惡，「諂」諛也佞也，傾身似有下也，睎意噵言謂之諂，身語諂也。八心不實，口有心無。《智度論》云：「世間眾生善好者小、弊惡者多，或雖行善貧賤鄙陋；或雖富貴端正而行不善；或樂布施而乏資財；或富有財慳貪自弊；或見𡩷默無說，便謂憍高不為卑下接物；或見卑下引接恩慧普滋，便謂欺誑諂曲；或見能善言論，便謂恃此小智憍慢；或見質直無偽，便共欺誑調挵，將為癡鈍陵辱；或見調善柔軟，便共蹴踏罵毀；若見持戒修行，便謂所行矯異輕賤不敬。如是十種弊惡眾生實難教化。」為此等輩難可教化，願他國持。《法鼓經》中「迦葉白言：世尊！我終不能攝受惡人，寧以兩肩荷負須彌至百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法、謗法污法非法音聲。世尊！我寧屬他為他僕使，不能堪忍聽彼惡人犯戒背法、違法壞法非法音聲。世尊！我寧頂戴大地山海經百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法、自高毀他非法音聲。世尊！我寧恒受聾盲瘖瘂，不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒、為利出家受他信施非法音聲。世尊！我寧捨身疾般涅槃，不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒螺聲之行，而身行諂曲口言虛妄，如是諸惡非法音聲。」故此聲聞不願於此持《法華經》。

經「爾時佛姨母(至)目不暫捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛姨母(至)目不暫捨」。

贊曰：下第三段尼眾請持。有二：初授記，後持經。初文有二：初二類得記，後二類喜領。初文復二：初母、後妻。初中復二：初請、後記。此初也。佛之小母、母之雁行，故稱姨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段尼眾請持。有二：初授記，後持經。初文有二：初二類得記，後二類喜領。初文復二：初母、後妻。初中復二：初請、後記。此初也。佛之小母、母之雁行，故稱姨也。

經「於時世尊(至)三菩提記耶」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於時世尊(至)三菩提記耶」。

贊曰：下記。有二：初問，後授記。此初也。梵云喬答摩，此云日炙種，亦云甘蔗種。男聲中呼，佛是釋迦姓之本望也。今云喬答彌，於女聲中呼，日炙甘蔗種是佛母故，以彌聲呼。訛云憍曇彌。若毀之曰泥土種、牛糞種，故曰彌。瞿曇，姓。廣此所因，如《西域記》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下記。有二：初問，後授記。此初也。梵云喬答摩，此云日炙種，亦云甘蔗種。男聲中呼，佛是釋迦姓之本望也。今云喬答彌，於女聲中呼，日炙甘蔗種是佛母故，以彌聲呼。訛云憍曇彌。若毀之曰泥土種、牛糞種，故曰彌。瞿曇，姓。廣此所因，如《西域記》。

經「憍曇彌(至)俱為法師」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「憍曇彌(至)俱為法師」。

贊曰：下記中初彰已說與授因記，後受果記。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下記中初彰已說與授因記，後受果記。此初也。

經「汝如是漸漸(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝如是漸漸(至)三菩提」。

贊曰：此正記果。初姨母，後傳記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正記果。初姨母，後傳記。

經「爾時羅睺羅母(至)獨不說我名」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時羅睺羅母(至)獨不說我名」。

贊曰：下妻。有二：初念、後記。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下妻。有二：初念、後記。此初也。

經「佛告(至)阿僧祇劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告(至)阿僧祇劫」。

贊曰：此記中初因、後果。果中初體、後壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此記中初因、後果。果中初體、後壽。

經「爾時(至)心安具足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時(至)心安具足」。

贊曰：此二類喜領。初長行，後頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二類喜領。初長行，後頌。

經「諸比丘尼(至)廣宣此經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸比丘尼(至)廣宣此經」。

贊曰：第二持經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二持經。

經「爾時世尊(至)摩訶薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)摩訶薩」。

贊曰：下第三段顧八十萬億那由他菩薩持。中有二：初佛視，後請持。此初也。以身加之發起眾心，令持經故，所以視之。故論本中名「勸持品」，以身勸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段顧八十萬億那由他菩薩持。中有二：初佛視，後請持。此初也。以身加之發起眾心，令持經故，所以視之。故論本中名「勸持品」，以身勸故。

經「是諸菩薩(至)我當云何」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸菩薩(至)我當云何」。

贊曰：下請持。長行有三：一讚德，二念請，三言請。此初二也。德中初位次，「阿惟越致」此云不退，八地已上。後「轉法輪」下是所成德。心念有二，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下請持。長行有三：一讚德，二念請，三言請。此初二也。德中初位次，「阿惟越致」此云不退，八地已上。後「轉法輪」下是所成德。心念有二，如文可知。

經「時諸菩薩(至)遙見守護」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時諸菩薩(至)遙見守護」。

贊曰：此言請中初請持，略有七行，無施他、聽聞、供養三行，易而略之；後請護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此言請中初請持，略有七行，無施他、聽聞、供養三行，易而略之；後請護。

經「即時諸菩薩(至)我等當廣說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即時諸菩薩(至)我等當廣說」。

贊曰：下有二十頌。分三：初一頌標當說，次十八頌釋當忍受，後一頌結誓。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有二十頌。分三：初一頌標當說，次十八頌釋當忍受，後一頌結誓。此初也。

經「有諸無智人(至)我等皆當忍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有諸無智人(至)我等皆當忍」。

贊曰：下十八頌釋當忍受。中分二：初十六頌行忍持，後二頌勸說持。初文有四：一頌罵打忍，九頌半慢謗忍，三頌毀辱忍，二頌半擯默忍。此初也。「罵」音莫下、莫霸二反。「詈」音力智反，詈亦罵也。今解惡言及之曰罵，誹毀呪咀曰詈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十八頌釋當忍受。中分二：初十六頌行忍持，後二頌勸說持。初文有四：一頌罵打忍，九頌半慢謗忍，三頌毀辱忍，二頌半擯默忍。此初也。「罵」音莫下、莫霸二反。「詈」音力智反，詈亦罵也。今解惡言及之曰罵，誹毀呪咀曰詈。

經「惡世中比丘(至)我慢心充滿」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「惡世中比丘(至)我慢心充滿」。

贊曰：下九頌半慢謗忍。有三：一頌舉慢相，次七頌誹謗忍，一頌半結成忍。此初也。邪智故、世智辨聰諂曲故，讚朋所事。餘之二慢，其相可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下九頌半慢謗忍。有三：一頌舉慢相，次七頌誹謗忍，一頌半結成忍。此初也。邪智故、世智辨聰諂曲故，讚朋所事。餘之二慢，其相可知。

經「或有阿練若(至)如六通羅漢」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或有阿練若(至)如六通羅漢」。

贊曰：下七頌誹謗忍。中有四：二頌顯惡人，一頌明假行，二頌誹謗行，二頌說惡行。此初也。梵云阿練若，此云閑寂處，離村一俱盧舍，六百餘步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌誹謗忍。中有四：二頌顯惡人，一頌明假行，二頌誹謗行，二頌說惡行。此初也。梵云阿練若，此云閑寂處，離村一俱盧舍，六百餘步。

經「是人懷惡心(至)好出我等過」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是人懷惡心(至)好出我等過」。

贊曰：此明假行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明假行。

經「而作如是言(至)分別說是經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而作如是言(至)分別說是經」。

贊曰：此誹謗行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此誹謗行。

經「常在大眾中(至)說外道論議」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常在大眾中(至)說外道論議」。

贊曰：此說惡行。「誹」音府謂反，亦謗也。《玉篇》「甫違反」。「謗」音補矌反，《玉篇》「毀也詛也」，對人說其惡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此說惡行。「誹」音府謂反，亦謗也。《玉篇》「甫違反」。「謗」音補矌反，《玉篇》「毀也詛也」，對人說其惡也。

經「我等敬佛故(至)皆當忍受之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等敬佛故(至)皆當忍受之」。

贊曰：結成忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成忍也。

經「濁劫惡世中(至)護持佛所囑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「濁劫惡世中(至)護持佛所囑」。

贊曰：下三頌毀辱忍。分三：一所忍事，一忍辱意，一結護持。「鎧」音苦愛反，甲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌毀辱忍。分三：一所忍事，一忍辱意，一結護持。「鎧」音苦愛反，甲也。

經「世尊自當知(至)皆當忍是事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊自當知(至)皆當忍是事」。

贊曰：此擯默忍也。為此經故擯出我者，我當忍之。擯，斥逐也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此擯默忍也。為此經故擯出我者，我當忍之。擯，斥逐也。

經「諸聚落城邑(至)願佛安隱住」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸聚落城邑(至)願佛安隱住」。

贊曰：此二頌勸說持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌勸說持。

經「我於世尊前(至)佛自知我心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我於世尊前(至)佛自知我心」。

贊曰：此結誓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結誓也。

安樂行品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂行品

三門分別：一來意，二釋名，三解妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三門分別：一來意，二釋名，三解妨。

來意有五：一者初科三流通中，上來四品讚重流通，自下七品學行流通，學弘此經正行助行令無傷毀。雖已讚重，若不說所學能行弘經之行，末世多難頻生傷毀不能弘通，故說七品學行流通：一〈安樂行〉，二〈湧出〉，三〈壽量〉，四〈分別功德〉，五〈隨喜功德〉，六〈法師功德〉，七〈常不輕〉。其〈安樂〉一品，所學弘經之行，〈湧出〉等六，能行持經之人，人由法以成德，法藉人以弘宣。若無所學之行，其人何由建德，故〈安樂品〉為所學行；若無能行之人，其法無因廣布，故〈湧出〉等為能行人，故前品後此品來也。二者後科十九品為正宗，中有三：上來十二品明一乘境訖；次下二品明一乘行，此〈安樂行品〉明所行行；後〈湧出品〉明能行人，故次此二品來。三者為除七染慢中第六集功德人，謂有功德人說大乘法，而取非大乘增上慢，為此說髻中明珠與之。求三乘果者名集功德人，昔雖總相為說大乘，彼心未定退趣一乘而將為勝、取非大乘，說功勳小但賜餘物。如今既發心定欣大乘，建功既大，故解明珠與之。論云「第六人者說大乘法，以此法門一乘與之，令二乘同十地行滿。今者如來密與解釋。如解明珠與之。」此品明之，故此品來。四者論解第十無上七力中持力者，謂〈法師〉、〈安樂行〉、〈持品〉。此〈安樂行〉是所持行，前〈持品〉既明能持，必有所持之行，故此品來，即四安樂行文是。此是文殘，前說明珠是後文故。五者論云「六者示現說無上故，說髻中明珠與之。以此法賜如解珠與，所說之法更無上故。」雖文有異，俱說珠故，是前義殘，故此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有五：一者初科三流通中，上來四品讚重流通，自下七品學行流通，學弘此經正行助行令無傷毀。雖已讚重，若不說所學能行弘經之行，末世多難頻生傷毀不能弘通，故說七品學行流通：一〈安樂行〉，二〈湧出〉，三〈壽量〉，四〈分別功德〉，五〈隨喜功德〉，六〈法師功德〉，七〈常不輕〉。其〈安樂〉一品，所學弘經之行，〈湧出〉等六，能行持經之人，人由法以成德，法藉人以弘宣。若無所學之行，其人何由建德，故〈安樂品〉為所學行；若無能行之人，其法無因廣布，故〈湧出〉等為能行人，故前品後此品來也。二者後科十九品為正宗，中有三：上來十二品明一乘境訖；次下二品明一乘行，此〈安樂行品〉明所行行；後〈湧出品〉明能行人，故次此二品來。三者為除七染慢中第六集功德人，謂有功德人說大乘法，而取非大乘增上慢，為此說髻中明珠與之。求三乘果者名集功德人，昔雖總相為說大乘，彼心未定退趣一乘而將為勝、取非大乘，說功勳小但賜餘物。如今既發心定欣大乘，建功既大，故解明珠與之。論云「第六人者說大乘法，以此法門一乘與之，令二乘同十地行滿。今者如來密與解釋。如解明珠與之。」此品明之，故此品來。四者論解第十無上七力中持力者，謂〈法師〉、〈安樂行〉、〈持品〉。此〈安樂行〉是所持行，前〈持品〉既明能持，必有所持之行，故此品來，即四安樂行文是。此是文殘，前說明珠是後文故。五者論云「六者示現說無上故，說髻中明珠與之。以此法賜如解珠與，所說之法更無上故。」雖文有異，俱說珠故，是前義殘，故此品來。

釋名者，離危怖曰「安」，適身心為「樂」。威儀可軌、語言有則，心除諂慢之流，志蘊慈悲之品，緣涉靡輟名之為「行」。安樂是果，行是因義，安樂之行是依主釋。若修因時離諸危怖，適悅身心名安樂行，即持業釋。「行」通平、去，行此經時獲安樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，離危怖曰「安」，適身心為「樂」。威儀可軌、語言有則，心除諂慢之流，志蘊慈悲之品，緣涉靡輟名之為「行」。安樂是果，行是因義，安樂之行是依主釋。若修因時離諸危怖，適悅身心名安樂行，即持業釋。「行」通平、去，行此經時獲安樂故。

釋妨難者，問：此品亦明解寶珠事，何故不為品名？答：因明勝行讚經勝德，非欲對機正明珠事，故但以此安樂行為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋妨難者，問：此品亦明解寶珠事，何故不為品名？答：因明勝行讚經勝德，非欲對機正明珠事，故但以此安樂行為名。

經「爾時(至)能說此經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時(至)能說此經」。

贊曰：此品之中大文分二：初啟請，後開示。此初。有二：初讚揚希有；後請說軌儀，云何後世無傷損說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品之中大文分二：初啟請，後開示。此初。有二：初讚揚希有；後請說軌儀，云何後世無傷損說。

經「佛告(至)安住四法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告(至)安住四法」。

贊曰：下開示。有二：初告所問因安樂四行；後於品末頌中有二十一頌半，因便總告果安樂之相，「讀是經者常無憂惱」下是。初告有三：一標答，二顯答，三結答。其後顯安樂果，頌次前一頌半「我滅度後」下是。此即初文。「四法者」下四段文，皆有長行及偈，各是一行。一正身行，二正語行，三意離諸惡自利行，四心修諸善利他行；由此四行攝諸行盡。由質直故無惡不離，自利行滿；由慈悲故無善不生，利他行滿。經從勝說第三質直、第四慈悲，實皆通也。准下經文，初身行中亦明心行者，教行之時其心安住空有之門，由住二門以為根本引餘行生，非是初行亦通於心。初行唯明離惡身行、修善身行，故於四行中皆應說有空、有二種。唯在初行中說空、有行者，例餘三行皆應具有，故住空、有二種，是修四行之通運身心。四名法者，法謂軌持。法是所依、三業能依，此二俱是所行之行。安謂安處，住者依止，能行行者安處三業，依四行中名安住四法。或法者因義，要諸菩薩先觀人法三事體空，遂能身離邪惡之儀、語合正善之則，滅諂誑之想、起慈悲等之心，息自瘡疣離他譏毀，大教弘而未已，多生益而無墜，此中之大意也。又前〈法師品〉「入如來室」，即此第四大慈悲心。「著如來和忍之衣，坐如來法空之座」，是此第一通行。滅妄想於空門、起真心於有府，故可以身語調而利濟、心意順而道圓，是此之所由也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下開示。有二：初告所問因安樂四行；後於品末頌中有二十一頌半，因便總告果安樂之相，「讀是經者常無憂惱」下是。初告有三：一標答，二顯答，三結答。其後顯安樂果，頌次前一頌半「我滅度後」下是。此即初文。「四法者」下四段文，皆有長行及偈，各是一行。一正身行，二正語行，三意離諸惡自利行，四心修諸善利他行；由此四行攝諸行盡。由質直故無惡不離，自利行滿；由慈悲故無善不生，利他行滿。經從勝說第三質直、第四慈悲，實皆通也。准下經文，初身行中亦明心行者，教行之時其心安住空有之門，由住二門以為根本引餘行生，非是初行亦通於心。初行唯明離惡身行、修善身行，故於四行中皆應說有空、有二種。唯在初行中說空、有行者，例餘三行皆應具有，故住空、有二種，是修四行之通運身心。四名法者，法謂軌持。法是所依、三業能依，此二俱是所行之行。安謂安處，住者依止，能行行者安處三業，依四行中名安住四法。或法者因義，要諸菩薩先觀人法三事體空，遂能身離邪惡之儀、語合正善之則，滅諂誑之想、起慈悲等之心，息自瘡疣離他譏毀，大教弘而未已，多生益而無墜，此中之大意也。又前〈法師品〉「入如來室」，即此第四大慈悲心。「著如來和忍之衣，坐如來法空之座」，是此第一通行。滅妄想於空門、起真心於有府，故可以身語調而利濟、心意順而道圓，是此之所由也。

經「一者(至)演說是經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一者(至)演說是經」。

贊曰：釋身行。中有三：一標行處親近處；二別釋；三結之，於末後五句頌是也。或有經本為長行者，今取作頌，為正此標也。「處」謂處所，即前法也，三業諸行所依行處、可親近處。「行」謂遊息或復道理。如世說言：「汝向何處行在？」意言何道理中行在。其說經者，於一切時心常遊息此處所中，或安心神於是道理處所中故，故名行處。「親」謂親輔，「近」謂習近，「處」義同前。行者身心所應親輔，所習近處名親近處。行謂內所行，寢息身心行。親近謂外境，外緣所狹習。是此二種麁相差別。身行有親疎、有總別，獨名親近處；餘三不爾。但爾總得安樂行名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋身行。中有三：一標行處親近處；二別釋；三結之，於末後五句頌是也。或有經本為長行者，今取作頌，為正此標也。「處」謂處所，即前法也，三業諸行所依行處、可親近處。「行」謂遊息或復道理。如世說言：「汝向何處行在？」意言何道理中行在。其說經者，於一切時心常遊息此處所中，或安心神於是道理處所中故，故名行處。「親」謂親輔，「近」謂習近，「處」義同前。行者身心所應親輔，所習近處名親近處。行謂內所行，寢息身心行。親近謂外境，外緣所狹習。是此二種麁相差別。身行有親疎、有總別，獨名親近處；餘三不爾。但爾總得安樂行名。

經「文殊師利(至)摩訶薩行處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)摩訶薩行處」。

贊曰：別釋。中分二：初明行處，後親近處。行處即是四行通因，起四行時應依此門而方起也。行處有三：一問，二釋，三結。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別釋。中分二：初明行處，後親近處。行處即是四行通因，起四行時應依此門而方起也。行處有三：一問，二釋，三結。此初也。

經「若菩薩(至)心亦不驚」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若菩薩(至)心亦不驚」。

贊曰：下釋。有三：初修有行，次修空行，後雙拂二行。此初也。唯修有行，以非空，滯生死而無所證；唯修空行，以非有，滯涅槃而無所利；顯成無住，空、有雙觀，不同凡夫及二乘也。同《無垢稱》「行不住道」。又唯修有行，以非空，妄想以之而更長；但習空行而非有，真心無因而不生。故滅妄想於空門，起真心於有府，有、空雙觀方成中道，即是此之行處也。有行有四：一住忍地，且如說法之時，怨害能容、苦逼能受、諦法能印。二柔和善順，身隨妙行、語起善言、心無惡想，外離麁獷名曰柔和，內契玄宗名為善順。三而不卒暴，卒謂卒爾，暴謂縱橫。終不卒爾縱橫。非理三業舉措既未圓善，一一起時皆須審諦安徐思念，智為前導然後動發，見可而進、知難而退，名為不卒。設思而起亦不非理，名為不卒暴。「卒」音麁沒反，若倉猝作「猝」。「猝」音《切韻》「則沒、子出二反」，俱非此用。《玉篇》為「倉卒」，亦為「猝」字。「暴」音薄報反，古作「𭭮」字。四心亦不驚，設於大義曾所未聞，他所詰徵違宗返己。供養、親近、打罵、疎背、名利、威勢、毀辱、擯默、利衰、毀譽、稱譏、苦樂，於此一切安固不動，心亦不驚。故有頌言：「諸佛常遊於世間， 利樂一切有情類， 八法熱風邪分別， 不能傾動不拘礙。」或住忍辱地總句，語常柔和、善順身安而不卒暴，內心恒亦不驚，三業順此理而行於有，何經弘而見擁？忍辱名地者，地是所依生長之義，以忍為依生長善故，喻之於地。又云從喻為名，行忍之時如地而忍順違不動，故鑿深谿而不怒，搆崇堂而不愛，遇萬物而皆載，任德用而逾大。掘擾發於甘泉，種蒔竟無希賚，故行三忍標以地名。熟思熟思，可謂菩薩摩訶薩矣。或地是位義，於一切位常行忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有三：初修有行，次修空行，後雙拂二行。此初也。唯修有行，以非空，滯生死而無所證；唯修空行，以非有，滯涅槃而無所利；顯成無住，空、有雙觀，不同凡夫及二乘也。同《無垢稱》「行不住道」。又唯修有行，以非空，妄想以之而更長；但習空行而非有，真心無因而不生。故滅妄想於空門，起真心於有府，有、空雙觀方成中道，即是此之行處也。有行有四：一住忍地，且如說法之時，怨害能容、苦逼能受、諦法能印。二柔和善順，身隨妙行、語起善言、心無惡想，外離麁獷名曰柔和，內契玄宗名為善順。三而不卒暴，卒謂卒爾，暴謂縱橫。終不卒爾縱橫。非理三業舉措既未圓善，一一起時皆須審諦安徐思念，智為前導然後動發，見可而進、知難而退，名為不卒。設思而起亦不非理，名為不卒暴。「卒」音麁沒反，若倉猝作「猝」。「猝」音《切韻》「則沒、子出二反」，俱非此用。《玉篇》為「倉卒」，亦為「猝」字。「暴」音薄報反，古作「𭭮」字。四心亦不驚，設於大義曾所未聞，他所詰徵違宗返己。供養、親近、打罵、疎背、名利、威勢、毀辱、擯默、利衰、毀譽、稱譏、苦樂，於此一切安固不動，心亦不驚。故有頌言：「諸佛常遊於世間， 利樂一切有情類， 八法熱風邪分別， 不能傾動不拘礙。」或住忍辱地總句，語常柔和、善順身安而不卒暴，內心恒亦不驚，三業順此理而行於有，何經弘而見擁？忍辱名地者，地是所依生長之義，以忍為依生長善故，喻之於地。又云從喻為名，行忍之時如地而忍順違不動，故鑿深谿而不怒，搆崇堂而不愛，遇萬物而皆載，任德用而逾大。掘擾發於甘泉，種蒔竟無希賚，故行三忍標以地名。熟思熟思，可謂菩薩摩訶薩矣。或地是位義，於一切位常行忍故。

經「又復於法(至)如實相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又復於法(至)如實相」。

贊曰：此修空也。行者分別執著之義，於法無所行者，於一切法中唯見眾生及法皆空而不分別。執著為有，而觀諸法如實相者，既觀我、法二空為門，復觀諸法如來藏性。法之真理如實體相，我法體無名之為空，其如來藏名為空性。不觀二空門，不見空真性，故此二種同名空觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此修空也。行者分別執著之義，於法無所行者，於一切法中唯見眾生及法皆空而不分別。執著為有，而觀諸法如實相者，既觀我、法二空為門，復觀諸法如來藏性。法之真理如實體相，我法體無名之為空，其如來藏名為空性。不觀二空門，不見空真性，故此二種同名空觀。

經「亦不行不分別」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「亦不行不分別」。

贊曰：上來所觀空有，恐滯空有之中，故今雙觀拂，謂雖觀空而亦不行滯著空中，謂雖觀有而不分別滯著有中，應俱無住而明觀法。若有所住者則為非住，故下頌雖依人法二空解此二種，總是於法而無所行攝，於理無違。又復於法無所行觀諸法空，頌言不行上中下法，有為無為故。亦不行不分別，如次不行我、我所執，觀眾生為空，頌言亦不分別是男是女等。由觀此二我、法為空，便證二空如實之性。又於法無所行者，謂不行所說法中唯觀實相真如。亦不行者，不行我能說中。亦不分別所授化者，即觀三事法、人二種體性為空，而觀真如實相為有。又一切法有二：一妄、二真。於諸妄法應無所行，捨諸妄故；於法真性應常觀察，求證達故。雖作此行，亦不作真智行，於實相為有；亦不作俗智行，於分別為空。故《般若》云「應無所行而行」，是名為行。不行故無所不行，不分別故無所不分別，不行不分別故妄幻皆除，無所不行不分別故真際咸達。由此雙修照辨一切，於事依他住忍地等，於理成實觀如實相，所執人、法皆照為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上來所觀空有，恐滯空有之中，故今雙觀拂，謂雖觀空而亦不行滯著空中，謂雖觀有而不分別滯著有中，應俱無住而明觀法。若有所住者則為非住，故下頌雖依人法二空解此二種，總是於法而無所行攝，於理無違。又復於法無所行觀諸法空，頌言不行上中下法，有為無為故。亦不行不分別，如次不行我、我所執，觀眾生為空，頌言亦不分別是男是女等。由觀此二我、法為空，便證二空如實之性。又於法無所行者，謂不行所說法中唯觀實相真如。亦不行者，不行我能說中。亦不分別所授化者，即觀三事法、人二種體性為空，而觀真如實相為有。又一切法有二：一妄、二真。於諸妄法應無所行，捨諸妄故；於法真性應常觀察，求證達故。雖作此行，亦不作真智行，於實相為有；亦不作俗智行，於分別為空。故《般若》云「應無所行而行」，是名為行。不行故無所不行，不分別故無所不分別，不行不分別故妄幻皆除，無所不行不分別故真際咸達。由此雙修照辨一切，於事依他住忍地等，於理成實觀如實相，所執人、法皆照為空。

經「是名菩薩(至)行處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是名菩薩(至)行處」。

贊曰：結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。

經「云何名菩薩(至)親近處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「云何名菩薩(至)親近處」。

贊曰：下明親近處。有二：一問、二釋。此問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明親近處。有二：一問、二釋。此問也。

經「菩薩(至)變現之戲」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「菩薩(至)變現之戲」。

贊曰：下釋。有二：初離外惡緣不可親近處，返顯不離外善緣可親近處，即是人境。後外觀真法可親近處，返顯外觀妄法不可親近處，即是法境。互影顯彰，即分為二。然觀真法應通餘行，通引四故，寄初行明不唯初行。初文有二：初釋、後結。「離諸惡緣」，初修戒行。「常好坐禪」，次修定行。後親近處觀空境等，方修慧行。初文分三：初四為一段，次一為一段，後五為一段。初中復二：初明離四，後明不離。此中三離：一損害緣，二惡見緣，三壞亂緣。菩薩雖復普化群生，始行之人應為簡擇，非久學者亦復如是。又此許令說法導利，但和其光，不得隨順同塵交好，所以離之。遮初不遮後、遮同不遮異、遮順不遮違、許化不許好，故不相違。「若近王等唯自增損」，如《律》中說，若入王宮有十種過。吳王同輦一代為榮，秦主讓妻千齡受恥，外道邪人恒伺法短，故律不聽自手與食，況應親近？「尼揵子」者，離繫外道也。「文筆經書」者，詩歌之類為文，碑誌之屬為筆，書者周禮六藝。五曰六書，謂象形等。「書」著也，著於竹帛等，如音中解。今舉彼類，西方與此不同。「路伽耶陀」者，先云惡答對人，正言路迦也底迦，云順世外道。逆路伽耶陀者，先云惡徵問人，正言縛摩路迦也底迦，云左順世外道。執與前乖者，名左順世也。下一者，言貫上二處。那羅等者，文畫其身。變現戲者，作世幻術等。「兇」音許容反，惡也。《玉篇》「肝鞏反、恐懼也」。今此從初。有作「凶」，危咎也，惡不過也。《阿含經》言「智者常懷憂，如似獄中囚；愚者常喜悅，猶如光音天。掉戲之人，如無鉤象、穴鼻駝牛，難可禁制。」又偈云「汝已剃髮著染衣，執持瓦鉢行乞食，云何樂著戲咲法，既無法利失功德。」由此不應相扠撲等。「扠」音丑佳反，以拳加人。又作「摑」字。「撲」音蒲角反，應作「𢷏」字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有二：初離外惡緣不可親近處，返顯不離外善緣可親近處，即是人境。後外觀真法可親近處，返顯外觀妄法不可親近處，即是法境。互影顯彰，即分為二。然觀真法應通餘行，通引四故，寄初行明不唯初行。初文有二：初釋、後結。「離諸惡緣」，初修戒行。「常好坐禪」，次修定行。後親近處觀空境等，方修慧行。初文分三：初四為一段，次一為一段，後五為一段。初中復二：初明離四，後明不離。此中三離：一損害緣，二惡見緣，三壞亂緣。菩薩雖復普化群生，始行之人應為簡擇，非久學者亦復如是。又此許令說法導利，但和其光，不得隨順同塵交好，所以離之。遮初不遮後、遮同不遮異、遮順不遮違、許化不許好，故不相違。「若近王等唯自增損」，如《律》中說，若入王宮有十種過。吳王同輦一代為榮，秦主讓妻千齡受恥，外道邪人恒伺法短，故律不聽自手與食，況應親近？「尼揵子」者，離繫外道也。「文筆經書」者，詩歌之類為文，碑誌之屬為筆，書者周禮六藝。五曰六書，謂象形等。「書」著也，著於竹帛等，如音中解。今舉彼類，西方與此不同。「路伽耶陀」者，先云惡答對人，正言路迦也底迦，云順世外道。逆路伽耶陀者，先云惡徵問人，正言縛摩路迦也底迦，云左順世外道。執與前乖者，名左順世也。下一者，言貫上二處。那羅等者，文畫其身。變現戲者，作世幻術等。「兇」音許容反，惡也。《玉篇》「肝鞏反、恐懼也」。今此從初。有作「凶」，危咎也，惡不過也。《阿含經》言「智者常懷憂，如似獄中囚；愚者常喜悅，猶如光音天。掉戲之人，如無鉤象、穴鼻駝牛，難可禁制。」又偈云「汝已剃髮著染衣，執持瓦鉢行乞食，云何樂著戲咲法，既無法利失功德。」由此不應相扠撲等。「扠」音丑佳反，以拳加人。又作「摑」字。「撲」音蒲角反，應作「𢷏」字。

經「又不親近(至)諸惡律儀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又不親近(至)諸惡律儀」。

贊曰：第四惡業緣。旃陀羅，云屠者，不律儀也。正言旃荼羅，此云嚴幟。惡業自嚴行持標幟，搖鈴持竹為自標故。此中舉六；雜心有十二，謂屠羊、養鷄、養猪、捕魚、捕鳥、獵師、作賊、魁膾、守獄、呪龍、屠犬、伺獵；《涅槃經》十六，牛羊猪雞為利故買，肥已轉賣，為利故買，買已屠殺，即為前八，九鉤魚、十獵師、十一劫奪、十二魁膾、十三捕鳥、十四兩舌、十五獄卒、十六呪龍。《對法》第八有十四：屠羊、養猪、捕鳥、捕魚、獵鹿、罝㝹、劫盜、魁𮫨、害牛、縛象、立壇呪龍、守獄、讒構、好為損等。此文意說，意思廣重損害寔深，計利養命終身不輟，皆名不律儀，故言好為損等，故此經言諸惡律儀。「畋」音徒賢反，取禽獸也。又徒見反，地平畋畋，今從初。有作田，為田除害也。「䰻」音語居反，亦捕也，應作「䱷」。《玉篇》「䰻，語去反，捕魚也。又作漁。」「䱷」又作「魚」，非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四惡業緣。旃陀羅，云屠者，不律儀也。正言旃荼羅，此云嚴幟。惡業自嚴行持標幟，搖鈴持竹為自標故。此中舉六；雜心有十二，謂屠羊、養鷄、養猪、捕魚、捕鳥、獵師、作賊、魁膾、守獄、呪龍、屠犬、伺獵；《涅槃經》十六，牛羊猪雞為利故買，肥已轉賣，為利故買，買已屠殺，即為前八，九鉤魚、十獵師、十一劫奪、十二魁膾、十三捕鳥、十四兩舌、十五獄卒、十六呪龍。《對法》第八有十四：屠羊、養猪、捕鳥、捕魚、獵鹿、罝㝹、劫盜、魁𮫨、害牛、縛象、立壇呪龍、守獄、讒構、好為損等。此文意說，意思廣重損害寔深，計利養命終身不輟，皆名不律儀，故言好為損等，故此經言諸惡律儀。「畋」音徒賢反，取禽獸也。又徒見反，地平畋畋，今從初。有作田，為田除害也。「䰻」音語居反，亦捕也，應作「䱷」。《玉篇》「䰻，語去反，捕魚也。又作漁。」「䱷」又作「魚」，非也。

經「如是人等(至)無所悕望」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是人等(至)無所悕望」。

贊曰：此明不離。許和光而化之，不許同塵，故不親狎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明不離。許和光而化之，不許同塵，故不親狎。

經「又不親近(至)無所悕求」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又不親近(至)無所悕求」。

贊曰：此第二段，初離後不離。第五劣友緣，《涅槃經》言「菩薩怖畏二乘，如惜命人」，《寂調音天子所問經》云：「佛告文殊師利：譬如有人飢渴羸瘦，寧忍飢渴終不食於雜毒之食。菩薩亦爾，寧慳嫉破戒惡口懶墮志念無智，終不悕求二乘果地。佛告天子：如貪人食是輪王毒，故二乘者持戒精進，即是菩薩破戒懶墮，故不應親近；來為說法，不悕親俠利養恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二段，初離後不離。第五劣友緣，《涅槃經》言「菩薩怖畏二乘，如惜命人」，《寂調音天子所問經》云：「佛告文殊師利：譬如有人飢渴羸瘦，寧忍飢渴終不食於雜毒之食。菩薩亦爾，寧慳嫉破戒惡口懶墮志念無智，終不悕求二乘果地。佛告天子：如貪人食是輪王毒，故二乘者持戒精進，即是菩薩破戒懶墮，故不應親近；來為說法，不悕親俠利養恭敬。」

經「文殊師利(至)以為親厚」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)以為親厚」。

贊曰：下第三段。初離第六長染緣、第七非器緣、第八譏呵緣、第九非軌緣、第十散亂緣；後明自行。五離中此文有二：第六長染緣、第七非器緣。《十誦律》云：「譬如熟食人之所食，一切女人亦復如是，令人愛著不能捨離。」《智度論》云：「清風無形猶可捉，蚖蛇含毒猶可觸，女人之心難可得。執劍向敵猶可勝，女賊害人難可禁。」《四分律》說：「數往白衣家有五種過：一數見女人，二見數相親，三轉親俠，四便生慾想，五或時致死次死苦惱。故應遠離。」五種不男者，謂生便、除去、嫉妬、半月、灌灑。由有二過，男女煩惱恒俱行故。好人難得，非法器故不應親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段。初離第六長染緣、第七非器緣、第八譏呵緣、第九非軌緣、第十散亂緣；後明自行。五離中此文有二：第六長染緣、第七非器緣。《十誦律》云：「譬如熟食人之所食，一切女人亦復如是，令人愛著不能捨離。」《智度論》云：「清風無形猶可捉，蚖蛇含毒猶可觸，女人之心難可得。執劍向敵猶可勝，女賊害人難可禁。」《四分律》說：「數往白衣家有五種過：一數見女人，二見數相親，三轉親俠，四便生慾想，五或時致死次死苦惱。故應遠離。」五種不男者，謂生便、除去、嫉妬、半月、灌灑。由有二過，男女煩惱恒俱行故。好人難得，非法器故不應親近。

經「不獨入他家(至)不樂與同師」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「不獨入他家(至)不樂與同師」。

贊曰：此中有三，第八譏訶緣、第九非軌緣、第十散亂緣。《瑜伽論》言：「應離十四垢業，藏隱六方，遠四惡友，攝四善友。」離十四垢業者，《長阿含》云：「身語惡業有四：殺、盜、邪婬、妄語，不依此四作諸惡事。惡因有四，謂貪、瞋、癡、慢，不依此四起惡業。離六損財法：一耽酒、二博戲、三放蕩、四迷著伎樂、五惡友相損、六漸隨彼說。此六之中各有六種，如是合名十四垢業。」藏隱六方者，《長阿含》說：「羅悅城中有長者子名曰善生，積世相傳於清旦時恒禮六方，令六方神常護家業所作諧偶。忽然值佛，問：有是法不？佛答言：有。與汝不同。父母為東方，師長為南方，妻子為西方，親友為北方，僕使為下方，沙門高德為上方。六方之中各有五事。」言常藏隱在此六中，不生憍舉隨其所應。若能住此六方之中，故言藏隱。遠四惡友者，《長阿含》說：「一者如親惡友，畏而伏之實無親意。二者美言惡友，言順意違。三者敬順惡友，心雖敬順然於所作善惡皆從無相諫心。四者同事惡友，為惡事伴，或同飲酒、博戲、婬逸及歌舞等。」此四之中各各有四，言四可惡而常遠之。攝四善友者，長阿含說：「一止非善友，惡事相止故。二慈愍善友，苦事相怜故。三利人友，樂事相與故。四同事善友，善事相同故。」一一之中各各有四，皆廣如彼，不能繁引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有三，第八譏訶緣、第九非軌緣、第十散亂緣。《瑜伽論》言：「應離十四垢業，藏隱六方，遠四惡友，攝四善友。」離十四垢業者，《長阿含》云：「身語惡業有四：殺、盜、邪婬、妄語，不依此四作諸惡事。惡因有四，謂貪、瞋、癡、慢，不依此四起惡業。離六損財法：一耽酒、二博戲、三放蕩、四迷著伎樂、五惡友相損、六漸隨彼說。此六之中各有六種，如是合名十四垢業。」藏隱六方者，《長阿含》說：「羅悅城中有長者子名曰善生，積世相傳於清旦時恒禮六方，令六方神常護家業所作諧偶。忽然值佛，問：有是法不？佛答言：有。與汝不同。父母為東方，師長為南方，妻子為西方，親友為北方，僕使為下方，沙門高德為上方。六方之中各有五事。」言常藏隱在此六中，不生憍舉隨其所應。若能住此六方之中，故言藏隱。遠四惡友者，《長阿含》說：「一者如親惡友，畏而伏之實無親意。二者美言惡友，言順意違。三者敬順惡友，心雖敬順然於所作善惡皆從無相諫心。四者同事惡友，為惡事伴，或同飲酒、博戲、婬逸及歌舞等。」此四之中各各有四，言四可惡而常遠之。攝四善友者，長阿含說：「一止非善友，惡事相止故。二慈愍善友，苦事相怜故。三利人友，樂事相與故。四同事善友，善事相同故。」一一之中各各有四，皆廣如彼，不能繁引。

經「常好坐禪(至)初親近處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常好坐禪(至)初親近處」。

贊曰：此修定行及結也。「常離闠閙獨處閑居」，誡初學者應自靜住，誡久學者身雖處鬧心常靜故，理實四行諸惡皆離、諸善皆修。且談說經多所起者，故上下文唯說惡行以勸修習，非唯爾許，說經比丘於餘戒行已具持故。上明人境，下明法境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此修定行及結也。「常離闠閙獨處閑居」，誡初學者應自靜住，誡久學者身雖處鬧心常靜故，理實四行諸惡皆離、諸善皆修。且談說經多所起者，故上下文唯說惡行以勸修習，非唯爾許，說經比丘於餘戒行已具持故。上明人境，下明法境。

經「復次(至)不轉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復次(至)不轉」。

贊曰：第二親近處。學慧行中有二：初教觀，後結之。教觀中，初空觀、後有觀，真俗二諦觀也。空觀有十八句，為三釋：一云此中唯觀遍計所執空，顯真如無相一體之法，下有觀方教作俗事觀。十八句中分為八類，此有二類：初三句依三性以顯真，由真體妙自性難知故依詮顯。初句依遍計所執無以顯，人法皆空故。第二依圓成實性，第三依依他起性，染法顛倒、真如淨法不顛倒故。次三句依常住以顯真。有為有三品，中品可遷動，可隨下品退敗、可隨上品進轉；無為不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二親近處。學慧行中有二：初教觀，後結之。教觀中，初空觀、後有觀，真俗二諦觀也。空觀有十八句，為三釋：一云此中唯觀遍計所執空，顯真如無相一體之法，下有觀方教作俗事觀。十八句中分為八類，此有二類：初三句依三性以顯真，由真體妙自性難知故依詮顯。初句依遍計所執無以顯，人法皆空故。第二依圓成實性，第三依依他起性，染法顛倒、真如淨法不顛倒故。次三句依常住以顯真。有為有三品，中品可遷動，可隨下品退敗、可隨上品進轉；無為不爾。

經「如虛空(至)不起」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如虛空(至)不起」。

贊曰：此有三類。初一句離二得以顯真如，太虛空無能得、所得性故。次一句舉內證以顯真如，名言不及，唯智證故。次三句非有為以顯真如。《涅槃經》言：「無因緣故名無生，以無為故名無出，無造業故名無作。」此名無起，體非因緣生，非體先有從他新出，亦非從業新所起作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三類。初一句離二得以顯真如，太虛空無能得、所得性故。次一句舉內證以顯真如，名言不及，唯智證故。次三句非有為以顯真如。《涅槃經》言：「無因緣故名無生，以無為故名無出，無造業故名無作。」此名無起，體非因緣生，非體先有從他新出，亦非從業新所起作。

經「無名(至)無障」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無名(至)無障」。

贊曰：此有三類。初二句離詮旨以顯真，無名相故。次一句離妄法以顯真，無妄能取、所取相故。後四句舉體妙以顯真。《大品經》說超三世故無量，越十方故無邊，離惑障品名無礙，離所知障品名無障。此中總顯法性真如是如實相，無所執人法，亦非依他顛倒之體，體性常住非二得得，故唯內智證，非因緣造，離名離義離能所取，非三世十方攝，無惑智二障。應以此理而觀真性，即前所云於法無所行，而觀諸法如實相。或初三句顯我，如實性故、大自在故。次三句顯常，無進退故。次七句顯樂，無生等故。次五句顯淨，離妄三世十方等故。由對二性故成四德。或初六句空行境，次五句無相行境，後七句無願行境，同觀真如起三觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三類。初二句離詮旨以顯真，無名相故。次一句離妄法以顯真，無妄能取、所取相故。後四句舉體妙以顯真。《大品經》說超三世故無量，越十方故無邊，離惑障品名無礙，離所知障品名無障。此中總顯法性真如是如實相，無所執人法，亦非依他顛倒之體，體性常住非二得得，故唯內智證，非因緣造，離名離義離能所取，非三世十方攝，無惑智二障。應以此理而觀真性，即前所云於法無所行，而觀諸法如實相。或初三句顯我，如實性故、大自在故。次三句顯常，無進退故。次七句顯樂，無生等故。次五句顯淨，離妄三世十方等故。由對二性故成四德。或初六句空行境，次五句無相行境，後七句無願行境，同觀真如起三觀故。

經「但以因緣有(至)故說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「但以因緣有(至)故說」。

贊曰：此有觀也。上觀一切法真空以起欣，此觀一切法妄有而生厭。但遍三界五趣四生一切法境，皆作是觀，以因緣有，從二障倒、或四七倒、或心亂倒生，故說為有；非真實有，深生厭捨。《仁王經》言：「世界虛幻起，譬若虛空華，如影實皆無，因緣故誑有。」《攝論》亦言：「亂相及亂體，應許為色識，及與非色識，若無餘亦無。」心逢俗境應作是觀。或此釋伏難，謂有難言：若此性空語言道斷，云何復說為空等耶？由待從彼顛倒所生、虛妄有法，說為空性，非空體有，空亦空故。《中論》頌云：「若有所不空，應當有所空，所空不可得，何況得於空。」由此即答空亦無體。此依三論，非中道宗。又有解云，此待妄有顛倒生法，故說為空非空定空。言因緣者，因由緣藉之義。《無垢稱》云：「說法非有亦非無，一切皆待因緣立。」此意說真，非體實無，但非體定空，但除其病而不除法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有觀也。上觀一切法真空以起欣，此觀一切法妄有而生厭。但遍三界五趣四生一切法境，皆作是觀，以因緣有，從二障倒、或四七倒、或心亂倒生，故說為有；非真實有，深生厭捨。《仁王經》言：「世界虛幻起，譬若虛空華，如影實皆無，因緣故誑有。」《攝論》亦言：「亂相及亂體，應許為色識，及與非色識，若無餘亦無。」心逢俗境應作是觀。或此釋伏難，謂有難言：若此性空語言道斷，云何復說為空等耶？由待從彼顛倒所生、虛妄有法，說為空性，非空體有，空亦空故。《中論》頌云：「若有所不空，應當有所空，所空不可得，何況得於空。」由此即答空亦無體。此依三論，非中道宗。又有解云，此待妄有顛倒生法，故說為空非空定空。言因緣者，因由緣藉之義。《無垢稱》云：「說法非有亦非無，一切皆待因緣立。」此意說真，非體實無，但非體定空，但除其病而不除法故。

經「常樂觀如是(至)第二親近處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常樂觀如是(至)第二親近處」。

贊曰：結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。

經「爾時世尊(至)及親近處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)及親近處」。

贊曰：初二十七行半頌前，中分二：初二十三行頌頌前二處，後四頌半頌得安樂果。初中復二：初一頌半勸示，後二十一頌半頌前二處。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初二十七行半頌前，中分二：初二十三行頌頌前二處，後四頌半頌得安樂果。初中復二：初一頌半勸示，後二十一頌半頌前二處。此初也。

經「常離國王(至)皆勿親近」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常離國王(至)皆勿親近」。

贊曰：下頌二處。分三：初十三頌半頌外人境有法二處，次二頌半頌初內有空法行處，後五頌半頌外真法境親近處。長行中初說行處，次說親近處。親近處中，初離外妄有、後觀外真空。今頌初離外妄親近處，次方明內行處，後頌外真法親近處。乍觀文勢，初雙頌行、親近二處，結文雙結故。然初文內無行處文，但以頌言「於此惡緣無所畏心，無所悕望而為說法」，義由柔和及善順等，方無怖畏無所悕望名為行處。故文雙舉，實唯近處。十三頌半外親近處，中分二：初十二半頌近處，後一頌結。初文復二：初六頌半頌離五緣，後六頌頌離四緣；不頌散亂緣。初復分二：初四頌半頌離，後二頌不離。此初也。初一頌半離四緣：一損害，二壞亂，三惡業，四惡見。後三頌離一緣，謂劣友。前開後合，亦非次頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下頌二處。分三：初十三頌半頌外人境有法二處，次二頌半頌初內有空法行處，後五頌半頌外真法境親近處。長行中初說行處，次說親近處。親近處中，初離外妄有、後觀外真空。今頌初離外妄親近處，次方明內行處，後頌外真法親近處。乍觀文勢，初雙頌行、親近二處，結文雙結故。然初文內無行處文，但以頌言「於此惡緣無所畏心，無所悕望而為說法」，義由柔和及善順等，方無怖畏無所悕望名為行處。故文雙舉，實唯近處。十三頌半外親近處，中分二：初十二半頌近處，後一頌結。初文復二：初六頌半頌離五緣，後六頌頌離四緣；不頌散亂緣。初復分二：初四頌半頌離，後二頌不離。此初也。初一頌半離四緣：一損害，二壞亂，三惡業，四惡見。後三頌離一緣，謂劣友。前開後合，亦非次頌。

經「若是人等(至)而為說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若是人等(至)而為說法」。

贊曰：頌不離也。由觀空有以遊止心，故無畏等名為行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌不離也。由觀空有以遊止心，故無畏等名為行處。

經「寡女處女(至)一心念佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「寡女處女(至)一心念佛」。

贊曰：此六頌頌離四處，一長染、二非器、三非軌、四譏訶。文分為五：一頌長染、非器二緣。二頌重頌惡業。「魁」音苦迴反，師也。「膾」音古外反，割也，細切為膾。「衒」音戶練反，行賣也自媒也。一頌重頌壞亂長染。一頌頌非軌。「屏」音必郢反，蔽也。若隱僻作「偋」，音卑政反，又蒲定反。一頌譏訶。「里」者，五家為隣、五隣為里。二十五家，里居也。方居一里之中。乞食法有十三種：一住正戒，二住正威儀，三住正念，四住正見，五依法，六依時，七依處，八依次，九離貪，十離取著，十一離瞋惱，十二離麁獷，十三離憍慢心。此中初四住正乞食，次四住軌則，後五捨煩惱。如經廣說。乞食為二事：一為自資，行正道故；二為利生，具檀捨故。受者施者各成六度，所以行乞。《纓珞經》乞食為二十事。《寶雲經》說隨所乞得分為四分：一分擬與同梵行者，一分擬施貧下乞兒，一分擬施水陸眾生，一分自食。然以一食供養諸佛及眾賢聖，然後自食，當懷食想，如食曠野子肉等，願得法身離諸過失，念報施主恩如是想食。又如《無垢稱》說大迦葉問疾，無垢示之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此六頌頌離四處，一長染、二非器、三非軌、四譏訶。文分為五：一頌長染、非器二緣。二頌重頌惡業。「魁」音苦迴反，師也。「膾」音古外反，割也，細切為膾。「衒」音戶練反，行賣也自媒也。一頌重頌壞亂長染。一頌頌非軌。「屏」音必郢反，蔽也。若隱僻作「偋」，音卑政反，又蒲定反。一頌譏訶。「里」者，五家為隣、五隣為里。二十五家，里居也。方居一里之中。乞食法有十三種：一住正戒，二住正威儀，三住正念，四住正見，五依法，六依時，七依處，八依次，九離貪，十離取著，十一離瞋惱，十二離麁獷，十三離憍慢心。此中初四住正乞食，次四住軌則，後五捨煩惱。如經廣說。乞食為二事：一為自資，行正道故；二為利生，具檀捨故。受者施者各成六度，所以行乞。《纓珞經》乞食為二十事。《寶雲經》說隨所乞得分為四分：一分擬與同梵行者，一分擬施貧下乞兒，一分擬施水陸眾生，一分自食。然以一食供養諸佛及眾賢聖，然後自食，當懷食想，如食曠野子肉等，願得法身離諸過失，念報施主恩如是想食。又如《無垢稱》說大迦葉問疾，無垢示之。

經「是則名為(至)能安樂說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是則名為(至)能安樂說」。

贊曰：結也。無所畏等名為行處，離惡外緣名為近處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。無所畏等名為行處，離惡外緣名為近處。

經「又復不行(至)菩薩行處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又復不行(至)菩薩行處」。

贊曰：此頌有空法行處，初頌法空、後一頌半生空，前說二處即有觀故。頌更不頌住忍辱等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌有空法行處，初頌法空、後一頌半生空，前說二處即有觀故。頌更不頌住忍辱等。

經「一切諸法(至)是名近處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一切諸法(至)是名近處」。

贊曰：此五頌半頌外真法親近處。為三：初一半頌十八句中生法二空離有為無為，次二頌如山心定，後二頌亂頌餘句。隨其所應，如義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此五頌半頌外真法親近處。為三：初一半頌十八句中生法二空離有為無為，次二頌如山心定，後二頌亂頌餘句。隨其所應，如義應知。

經「若有比丘(至)無有怯弱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有比丘(至)無有怯弱」。

贊曰：此四頌半明安樂果。分二：初一頌半標，後三頌釋。離過非故所以無怯。「怯」畏也劣也多畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此四頌半明安樂果。分二：初一頌半標，後三頌釋。離過非故所以無怯。「怯」畏也劣也多畏也。

經「文殊師利(至)說法華經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)說法華經」。

贊曰：結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。

經「文殊師利(至)安樂行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)安樂行」。

贊曰：第二正語行。有三：初標勸，次別示後，五頌顯安樂果。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二正語行。有三：初標勸，次別示後，五頌顯安樂果。此初也。

經「若口宣說(至)好惡長短」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若口宣說(至)好惡長短」。

贊曰：下別示。長行有二：初離惡；後脩善，「善脩如是安樂心故」下是。初離七惡，此即初四。《智度論》云「善人相者不自讚毀不讚毀他」。「若毀法」者，《百喻經》說「如二人洗父之脚，互相誹毀便令損折。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別示。長行有二：初離惡；後脩善，「善脩如是安樂心故」下是。初離七惡，此即初四。《智度論》云「善人相者不自讚毀不讚毀他」。「若毀法」者，《百喻經》說「如二人洗父之脚，互相誹毀便令損折。」

經「於聲聞人(至)怨嫌之心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於聲聞人(至)怨嫌之心」。

贊曰：此離三過。「怨」音於願反，無平音。又屈者作「冤」，枉作「惌」，屈草自覆作「宛」，故無也。「嫌」音戶兼反，心不平也。非但獨離爾所語惡，隨說經要且說爾所，下皆准知。明善亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此離三過。「怨」音於願反，無平音。又屈者作「冤」，枉作「惌」，屈草自覆作「宛」，故無也。「嫌」音戶兼反，心不平也。非但獨離爾所語惡，隨說經要且說爾所，下皆准知。明善亦爾。

經「善脩如是(至)一切種智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「善脩如是(至)一切種智」。

贊曰：此脩善。有三：一順意為說，二各以大乘，三令得種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此脩善。有三：一順意為說，二各以大乘，三令得種智。

經「爾時世尊(至)隨問為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)隨問為說」。

贊曰：十六頌半分二，初十一頌半頌前、後五頌安樂果。頌前分八，此文有二：一頌安座處，一頌半軌儀。「著新淨衣」，浣故名淨。《正法華》云「淨潔被服」。此下復云「內外俱淨」。有作新染，非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十六頌半分二，初十一頌半頌前、後五頌安樂果。頌前分八，此文有二：一頌安座處，一頌半軌儀。「著新淨衣」，浣故名淨。《正法華》云「淨潔被服」。此下復云「內外俱淨」。有作新染，非也。

經「若有比丘(至)和顏為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有比丘(至)和顏為說」。

贊曰：第三若逢緣至和顏為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三若逢緣至和顏為說。

經「若有難問(至)入於佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有難問(至)入於佛道」。

贊曰：第四問答。得所令他得利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四問答。得所令他得利益。

經「除懶墮意(至)咸令歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「除懶墮意(至)咸令歡喜」。

贊曰：初一頌第五自除惡染，後一頌半第六示其所說。嬾墮是放逸，與懈怠別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌第五自除惡染，後一頌半第六示其所說。嬾墮是放逸，與懈怠別。

經「衣服臥具(至)安樂供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「衣服臥具(至)安樂供養」。

贊曰：初一頌第七自不悕求，後一頌半第八教安心想。《智度論》云「大慈怜愍為眾說法，不為衣食名聲勢力，大慈悲故、心清淨故，得無生忍。」如有頌言：「多聞辨智巧言語， 美說諸法轉人心， 自不如法行不正， 譬如雲雷而不雨。 博學多聞有智慧， 訥口拙言無巧便， 不能顯發法寶藏， 譬如無雷而不雨。 不廣學問無智慧， 不能說法無妙行， 是弊法師無慚愧， 譬如小雲無雷雨。 多聞廣智美言語， 巧說諸法轉人心， 行法心正無所畏， 如大雲雷澍洪雨。 法之大將持法鏡， 照明佛法智慧藏， 持誦廣宣振法鈴， 如海中船渡一切， 亦如蜂王集諸味， 說如佛言隨佛意， 助佛明法度眾生， 如是法師甚難值。」得入旃檀林而但取其葉，既入七寶山而更取水精，有人入佛法不求涅槃樂，返求利供養，是皆為自欺。故令不悕而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌第七自不悕求，後一頌半第八教安心想。《智度論》云「大慈怜愍為眾說法，不為衣食名聲勢力，大慈悲故、心清淨故，得無生忍。」如有頌言：「多聞辨智巧言語， 美說諸法轉人心， 自不如法行不正， 譬如雲雷而不雨。 博學多聞有智慧， 訥口拙言無巧便， 不能顯發法寶藏， 譬如無雷而不雨。 不廣學問無智慧， 不能說法無妙行， 是弊法師無慚愧， 譬如小雲無雷雨。 多聞廣智美言語， 巧說諸法轉人心， 行法心正無所畏， 如大雲雷澍洪雨。 法之大將持法鏡， 照明佛法智慧藏， 持誦廣宣振法鈴， 如海中船渡一切， 亦如蜂王集諸味， 說如佛言隨佛意， 助佛明法度眾生， 如是法師甚難值。」得入旃檀林而但取其葉，既入七寶山而更取水精，有人入佛法不求涅槃樂，返求利供養，是皆為自欺。故令不悕而為說法。

經「我滅度後(至)說不能盡」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我滅度後(至)說不能盡」。

贊曰：此五頌安樂果。分三：一頌標，二離惡，二獲善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此五頌安樂果。分三：一頌標，二離惡，二獲善。

經「又文殊師利(至)求其長短」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又文殊師利(至)求其長短」。

贊曰：第三意離諸惡自利行。長行中有二：一示行，二示果。示行有二：初教離惡；後教脩善，「當於一切眾生」下是。離惡有四，此為初二。初行有三，並意業，一離嫉妬、二離諂曲、三離誑詐。第二行「不相非」下皆語業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三意離諸惡自利行。長行中有二：一示行，二示果。示行有二：初教離惡；後教脩善，「當於一切眾生」下是。離惡有四，此為初二。初行有三，並意業，一離嫉妬、二離諂曲、三離誑詐。第二行「不相非」下皆語業。

經「若比丘(至)有所諍競」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若比丘(至)有所諍競」。

贊曰：後二離惡，一不惱他、二不戲論。「爭」音側莖反，捔也。「諍」鬪也。二皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後二離惡，一不惱他、二不戲論。「爭」音側莖反，捔也。「諍」鬪也。二皆得。

經「當於一切(至)亦不多說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「當於一切(至)亦不多說」。

贊曰：脩善。有三。一脩意業，住三想中；二修身業，恭敬禮拜；三脩語業，平等說法少說貴說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：脩善。有三。一脩意業，住三想中；二修身業，恭敬禮拜；三脩語業，平等說法少說貴說。

經「文殊師利(至)尊重讚歎」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)尊重讚歎」。

贊曰：安樂果中有四：一無惱亂，二得善友，三得眾聽，四轉入法。此四果皆與前行相應，恐文繁廣故略不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：安樂果中有四：一無惱亂，二得善友，三得眾聽，四轉入法。此四果皆與前行相應，恐文繁廣故略不說。

經「爾時世尊(至)云汝不得佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)云汝不得佛」。

贊曰：六頌分三，初二離惡、次三脩善、後一勸脩。此初也。初頌離七惡以質直，後頌離三過以傳授。「偽詐」不實也。「蔑」音莫結反，《說文》「相輕侮也」。《切韻》無也。若輕作「蔑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六頌分三，初二離惡、次三脩善、後一勸脩。此初也。初頌離七惡以質直，後頌離三過以傳授。「偽詐」不實也。「蔑」音莫結反，《說文》「相輕侮也」。《切韻》無也。若輕作「蔑」。

經「是佛子說法(至)說法無障礙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是佛子說法(至)說法無障礙」。

贊曰：明脩善。分三：初一於生脩四行，次一敬菩薩，後一於佛起父想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明脩善。分三：初一於生脩四行，次一敬菩薩，後一於佛起父想。

經「第三法如是(至)無量眾所敬」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「第三法如是(至)無量眾所敬」。

贊曰：此勸脩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此勸脩也。

經「又文殊師利(至)生大悲心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又文殊師利(至)生大悲心」。

贊曰：第四心脩諸善利他行。長行中分三：初明行法，次「文殊師利是菩薩等」下明安樂果，後「於無量國」下歎經勝妙。初文有二：初教慈悲，後教作念。此初也。行法緣慈欲與法樂，故於在家出家起慈。此於菩薩種姓中起，不怖生死苦，故於非菩薩謂一闡提二乘等身多怖眾苦，故起悲心，行眾生緣悲及法緣悲，其實慈、悲二類雙運。今據增上，亦不相違。《華嚴經》說：「佛子！菩薩有十種大悲常觀眾生：一觀無所歸依，二隨逐邪道，三貧無善根，四長寢生死，五行不善法，六欲縛所縛，七在生死海，八久遠長病，九無欲善法，十失諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四心脩諸善利他行。長行中分三：初明行法，次「文殊師利是菩薩等」下明安樂果，後「於無量國」下歎經勝妙。初文有二：初教慈悲，後教作念。此初也。行法緣慈欲與法樂，故於在家出家起慈。此於菩薩種姓中起，不怖生死苦，故於非菩薩謂一闡提二乘等身多怖眾苦，故起悲心，行眾生緣悲及法緣悲，其實慈、悲二類雙運。今據增上，亦不相違。《華嚴經》說：「佛子！菩薩有十種大悲常觀眾生：一觀無所歸依，二隨逐邪道，三貧無善根，四長寢生死，五行不善法，六欲縛所縛，七在生死海，八久遠長病，九無欲善法，十失諸佛法。」

經「應作是念(至)不信不解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「應作是念(至)不信不解」。

贊曰：下教作念。有二：初念惛迷，後念化導。此初也。「失如來方便隨宜說法」者，即《法華經》開昔逗小說三乘，示今逗大明一實。不近善友耳不曾聞，心曾不知不自覺悟。又不問人，設聞不信，雖信不解，惛迷之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下教作念。有二：初念惛迷，後念化導。此初也。「失如來方便隨宜說法」者，即《法華經》開昔逗小說三乘，示今逗大明一實。不近善友耳不曾聞，心曾不知不自覺悟。又不問人，設聞不信，雖信不解，惛迷之相。

經「其人雖不問(至)住是法中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其人雖不問(至)住是法中」。

贊曰：此念化導。謂所化人今雖不聞等，後彼住於九地或是七地或凡聖地，或隨何方域地，我成佛已必當引之住大乘法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此念化導。謂所化人今雖不聞等，後彼住於九地或是七地或凡聖地，或隨何方域地，我成佛已必當引之住大乘法中。

經「文殊師利(至)無有過失」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)無有過失」。

贊曰：下明安樂果。分二：初總標無失離諸危怖，後明有得勝果安樂。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明安樂果。分二：初總標無失離諸危怖，後明有得勝果安樂。此初也。

經「常為比丘(至)皆得歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常為比丘(至)皆得歡喜」。

贊曰：下明有得勝安樂果。有二：初明得三德，後釋所由。此初也。一得名利，二諸天隨侍，三問難歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明有得勝安樂果。有二：初明得三德，後釋所由。此初也。一得名利，二諸天隨侍，三問難歡喜。

經「所以者何(至)聽所護故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)聽所護故」。

贊曰：此釋所由。義深故佛護，佛護故有得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所由。義深故佛護，佛護故有得。

經「文殊師利(至)受持讀誦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)受持讀誦」。

贊曰：下歎經勝妙。有二：初標勝妙，後喻合成。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下歎經勝妙。有二：初標勝妙，後喻合成。此初也。

經「文殊師利(至)降伏諸國」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)降伏諸國」。

贊曰：下明喻合成。有二：初喻、法合昔授權方；後喻、法合今施實教，「如轉輪王見諸兵眾有大功者」下是。初文復二：初喻、後合。喻中有五：一法王施化喻，二眾魔拒逆喻，三聖者伏除喻，四隨功授道喻，五末賜此經喻。此初也。「強力」者，勝生死故。輪王有四，如《瑜伽》說「金輪望風順化，銀輪遣使方降，銅輪振威乃伏，鐵輪奮戈始定。」法身、自受用、他受用、化身如次配喻。今化二乘既是化佛，即取鐵輪王為喻，起兵戰故。「威勢」謂神通智慧。「諸國」謂生死業惑。「降伏」者斷滅義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明喻合成。有二：初喻、法合昔授權方；後喻、法合今施實教，「如轉輪王見諸兵眾有大功者」下是。初文復二：初喻、後合。喻中有五：一法王施化喻，二眾魔拒逆喻，三聖者伏除喻，四隨功授道喻，五末賜此經喻。此初也。「強力」者，勝生死故。輪王有四，如《瑜伽》說「金輪望風順化，銀輪遣使方降，銅輪振威乃伏，鐵輪奮戈始定。」法身、自受用、他受用、化身如次配喻。今化二乘既是化佛，即取鐵輪王為喻，起兵戰故。「威勢」謂神通智慧。「諸國」謂生死業惑。「降伏」者斷滅義。

經「而諸小王不順其命」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而諸小王不順其命」。

贊曰：眾魔拒逆喻。分段、變易生死，及煩惱、所知障品，三種魔類並示現天魔等，名諸小王。拒逆佛化、難可除斷，名不順命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：眾魔拒逆喻。分段、變易生死，及煩惱、所知障品，三種魔類並示現天魔等，名諸小王。拒逆佛化、難可除斷，名不順命。

經「時轉輪王(至)而往討伐」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時轉輪王(至)而往討伐」。

贊曰：聖者伏除喻也。象、馬、車、步四名種種兵。喻聲聞、緣覺，各有有學、凡聖。令其伏斷，名往討伐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：聖者伏除喻也。象、馬、車、步四名種種兵。喻聲聞、緣覺，各有有學、凡聖。令其伏斷，名往討伐。

經「王見兵眾(至)即大歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「王見兵眾(至)即大歡喜」。

贊曰：隨功授道喻。有二：初歡喜，後賞賜。此初也。除斷惑障，並分段生、死三魔之類，非伏天魔及所知障品三種魔軍，名戰有功。順契佛心，故大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：隨功授道喻。有二：初歡喜，後賞賜。此初也。除斷惑障，並分段生、死三魔之類，非伏天魔及所知障品三種魔軍，名戰有功。順契佛心，故大歡喜。

經「隨功賞賜(至)奴婢人民」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「隨功賞賜(至)奴婢人民」。

贊曰：賞賜。有三：初喻無為功德，合中言賜涅槃城故；次喻內有為行德，五根、五力等；後喻差別果德，禪定、解脫等。如次配經三箇「或」字。總相配喻。或斷德生空理如田，眾生畢竟空為宅，因中擇滅如聚落，無學果滿擇滅涅槃如城邑，慚愧忍辱為衣服。五分法身、六恒住為嚴具；禪定解脫等為種種珍寶；七聖財為金銀等；六通為象馬車乘；生空智為奴，驅策現前故；八勝處為婢，勝伏所緣故；十遍處等為人庶，處處遍滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：賞賜。有三：初喻無為功德，合中言賜涅槃城故；次喻內有為行德，五根、五力等；後喻差別果德，禪定、解脫等。如次配經三箇「或」字。總相配喻。或斷德生空理如田，眾生畢竟空為宅，因中擇滅如聚落，無學果滿擇滅涅槃如城邑，慚愧忍辱為衣服。五分法身、六恒住為嚴具；禪定解脫等為種種珍寶；七聖財為金銀等；六通為象馬車乘；生空智為奴，驅策現前故；八勝處為婢，勝伏所緣故；十遍處等為人庶，處處遍滿故。

經「唯髻中明珠至(至)必大驚怪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「唯髻中明珠至(至)必大驚怪」。

贊曰：末賜大乘喻也。明珠即是法華大乘，是佛心首所持，故言髻中。見功猶小，不斷智障品之四魔，法華會前尚住權智未為說此。「王眷屬」者謂大菩薩。「必驚怪」者，見不順機而說妙法，故生疑怪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：末賜大乘喻也。明珠即是法華大乘，是佛心首所持，故言髻中。見功猶小，不斷智障品之四魔，法華會前尚住權智未為說此。「王眷屬」者謂大菩薩。「必驚怪」者，見不順機而說妙法，故生疑怪。

經「文殊師利(至)王於三界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)王於三界」。

贊曰：下合。亦五，此合法王施化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合。亦五，此合法王施化。

經「而諸魔王不肯順伏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而諸魔王不肯順伏」。

贊曰：此合眾魔拒逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合眾魔拒逆。

經「如來賢聖諸至與之共戰」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來賢聖諸至與之共戰」。

贊曰：此合聖者伏除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合聖者伏除。

經「其有功者(至)令皆歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其有功者(至)令皆歡喜」。

贊曰：此合隨功授道。初喜、後賜。「禪定等」者，合喻中下二「或」字。「涅槃城」者，合初「或」字。准前喻配，義可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合隨功授道。初喜、後賜。「禪定等」者，合喻中下二「或」字。「涅槃城」者，合初「或」字。准前喻配，義可知也。

經「而不為說是法華經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而不為說是法華經」。

贊曰：此合末賜此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合末賜此經。

經「文殊師利(至)而今與之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)而今與之」。

贊曰：下喻法合今施實教。有二：初喻法合今與實，即論第六集功德人增上慢；後喻合與第一，即十無上中說無上也。初文有二：初喻、後合。此初也。「諸兵眾」者謂十地菩薩也。實破四魔，破分段故。既小能破變易四魔，為說無量義經亦名妙法蓮華。二乘聖者隨其所應，全破分破分段三魔，當必能破變易四魔，發心悕大當必破故。如世軍將功勳小者，待施功而愛賞，志意驍雄，預賜勳傭之旨獎進其心，故說為與。此猶未入十地之位，且賜明珠之教，入十地已分破變易四魔，乃賜明珠之體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下喻法合今施實教。有二：初喻法合今與實，即論第六集功德人增上慢；後喻合與第一，即十無上中說無上也。初文有二：初喻、後合。此初也。「諸兵眾」者謂十地菩薩也。實破四魔，破分段故。既小能破變易四魔，為說無量義經亦名妙法蓮華。二乘聖者隨其所應，全破分破分段三魔，當必能破變易四魔，發心悕大當必破故。如世軍將功勳小者，待施功而愛賞，志意驍雄，預賜勳傭之旨獎進其心，故說為與。此猶未入十地之位，且賜明珠之教，入十地已分破變易四魔，乃賜明珠之體。

經「如來亦復(至)亦大歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來亦復(至)亦大歡喜」。

贊曰：下合。有二：一喜、二與。此初也。此明已破分段四魔，更起大心當破變易，有大功勳，故佛歡喜與此法華。非是一切但破分段四魔，不發大心，當破變易四魔，名大功勳者，而皆賜此經，趣寂聲聞不與之故，退心有學亦與之故。或復今者且據退心二乘無學，已破分段四魔，名大功勳，不說趣寂。四魔有二：一分段、二變易，如破魔章說。今隨要者，分段三魔體性可悉，欲界第六他化天子名曰天魔，變易三魔理亦可知，八地已上諸大菩薩示現為天魔。故《無垢稱》云：「示現為魔王者，多是不可思議解脫菩薩，唯有龍象能與龍象為戰諍故。」如前已說。然彼降位降時不同，如《理趣疏》。今依《大集經》說，知苦、斷集、證滅、脩道，如次能壞蘊、煩惱、死及與天魔。復次觀有漏皆苦、諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜，如次壞蘊、煩惱、死及天魔。復次觀空、無相、無願，具此三已迴向菩提，如次壞四。復次觀身、受、心、法，如次壞四。《智度論》云：「菩薩得道故破煩惱魔，得法性身故破蘊魔，得道及法性身故破死魔，常一心入不動三昧故破天魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合。有二：一喜、二與。此初也。此明已破分段四魔，更起大心當破變易，有大功勳，故佛歡喜與此法華。非是一切但破分段四魔，不發大心，當破變易四魔，名大功勳者，而皆賜此經，趣寂聲聞不與之故，退心有學亦與之故。或復今者且據退心二乘無學，已破分段四魔，名大功勳，不說趣寂。四魔有二：一分段、二變易，如破魔章說。今隨要者，分段三魔體性可悉，欲界第六他化天子名曰天魔，變易三魔理亦可知，八地已上諸大菩薩示現為天魔。故《無垢稱》云：「示現為魔王者，多是不可思議解脫菩薩，唯有龍象能與龍象為戰諍故。」如前已說。然彼降位降時不同，如《理趣疏》。今依《大集經》說，知苦、斷集、證滅、脩道，如次能壞蘊、煩惱、死及與天魔。復次觀有漏皆苦、諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜，如次壞蘊、煩惱、死及天魔。復次觀空、無相、無願，具此三已迴向菩提，如次壞四。復次觀身、受、心、法，如次壞四。《智度論》云：「菩薩得道故破煩惱魔，得法性身故破蘊魔，得道及法性身故破死魔，常一心入不動三昧故破天魔。」

經「此法華經(至)而今說之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「此法華經(至)而今說之」。

贊曰：此明與之。此經是佛之因，多饒怨謗，而今與之，如解明珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明與之。此經是佛之因，多饒怨謗，而今與之，如解明珠。

經「文殊師利(至)今乃與之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)今乃與之」。

贊曰：此喻合與第一，即說無上。有二：初所詮理最先故得無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻合與第一，即說無上。有二：初所詮理最先故得無上。

經「文殊師利(至)而敷演之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)而敷演之」。

贊曰：此能詮教最先故無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此能詮教最先故無上。

經「爾時世尊(至)佛所讚經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)佛所讚經」。

贊曰：合初十四頌半頌第四行。中分二：初四頌頌安樂行，後十頌半頌經勝德。初文有二：初一頌總標，後三頌別頌。此初也。「哀」慈也。「愍」悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合初十四頌半頌第四行。中分二：初四頌頌安樂行，後十頌半頌經勝德。初文有二：初一頌總標，後三頌別頌。此初也。「哀」慈也。「愍」悲也。

經「後末世時(至)令住其中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「後末世時(至)令住其中」。

贊曰：此三別頌。一頌一句頌起慈悲，一頌三句頌起思念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三別頌。一頌一句頌起慈悲，一頌三句頌起思念。

經「譬如強力(至)明珠賜之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「譬如強力(至)明珠賜之」。

贊曰：下十頌半頌經勝妙。中有二：初四頌喻，後六頌半合。此初也。初三頌喻權，後一頌喻實。權有三喻：一王，二功，三賜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十頌半頌經勝妙。中有二：初四頌喻，後六頌半合。此初也。初三頌喻權，後一頌喻實。權有三喻：一王，二功，三賜。

經「如來亦爾(至)說此諸經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來亦爾(至)說此諸經」。

贊曰：下六頌半頌合。中分二：初三頌半頌合昔權，後三頌頌合今實。此初也。今亦唯有三：一頌半法王，一頌功，一頌賜。「說此諸經」者，說此會已前經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六頌半頌合。中分二：初三頌半頌合昔權，後三頌頌合今實。此初也。今亦唯有三：一頌半法王，一頌功，一頌賜。「說此諸經」者，說此會已前經。

經「既知眾生(至)為汝等說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「既知眾生(至)為汝等說」。

贊曰：此合今實。有二：一頌半頌合今實，一頌半頌合與第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合今實。有二：一頌半頌合今實，一頌半頌合與第一。

經「我滅度後(至)如是四法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我滅度後(至)如是四法」。

贊曰：此第三段結成四行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三段結成四行。

經「讀是經者(至)如日之照」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「讀是經者(至)如日之照」。

贊曰：下二十一頌半是第二大段明通安樂果。中分三：初四頌半明寤時果，次十六頌明夢中果，後一頌結前果。此初也。一頌半自體無六惡，一頌眾生敬慕天為僕使，一頌外三惡不侵，一頌無畏聰慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二十一頌半是第二大段明通安樂果。中分三：初四頌半明寤時果，次十六頌明夢中果，後一頌結前果。此初也。一頌半自體無六惡，一頌眾生敬慕天為僕使，一頌外三惡不侵，一頌無畏聰慧。

經「若於夢中(至)而為說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若於夢中(至)而為說法」。

贊曰：下夢中果。分五，此初二文。初一半見佛，後一半見自說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下夢中果。分五，此初二文。初一半見佛，後一半見自說法。

經「又見諸佛(至)合掌聽法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見諸佛(至)合掌聽法」。

贊曰：此六頌半見佛授記。曲分為四：一頌半見佛說法，二頌身處證悟，一頌標記，二頌正授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此六頌半見佛授記。曲分為四：一頌半見佛說法，二頌身處證悟，一頌標記，二頌正授。

經「又見自身(至)常有是好夢」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見自身(至)常有是好夢」。

贊曰：此二頌半見身寂靜脩行見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌半見身寂靜脩行見佛。

經「又夢作國王(至)如烟盡燈滅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又夢作國王(至)如烟盡燈滅」。

贊曰：此四頌見身捨俗成道。分四：一頌見脩行，一頌成道，一頌半利生，半頌入滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此四頌見身捨俗成道。分四：一頌見脩行，一頌成道，一頌半利生，半頌入滅。

經「若後惡世中(至)如上諸功德」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若後惡世中(至)如上諸功德」。

贊曰：此結前果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結前果。

法華玄贊卷第九(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華玄贊卷第九(本)

保安三年十二月廿一日以興福寺圓如房之本移點已了。法隆寺僧覺印為令法久住、往生極樂也。本者皆點本也，以朱付左，借名所所，或本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年十二月廿一日以興福寺圓如房之本移點已了。法隆寺僧覺印為令法久住、往生極樂也。本者皆點本也，以朱付左，借名所所，或本也。

妙法蓮華經玄贊卷第九(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第九(末)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

從地涌出品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從地涌出品

三門分別：一來意，二釋名，三解妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三門分別：一來意，二釋名，三解妨。

來意有三：一者七品明學行流通中，前之一品明所學行，下之六品明能行人。能行人中分四，此之一品正明現在具安樂行流通之人。〈壽量〉及〈分別功德品〉因釋此疑展轉生起；〈隨喜〉及〈法師功德品〉明助正依安樂行流通之人所得功德。〈常不輕品〉明佛自身往居因位行安樂行、行忍辱等流通此經，今得佛果，勸諸眾生應勤脩學，故此品來。二者兩品明一乘行中，前品明所行行，此品明能行人，故此品來。三者論云「七者示現教化眾生無上故，地中涌出無量菩薩摩訶薩。此中明佛已曾教化無量菩薩行此四行，涌出持經，勸諸眾生云何不學」，故此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有三：一者七品明學行流通中，前之一品明所學行，下之六品明能行人。能行人中分四，此之一品正明現在具安樂行流通之人。〈壽量〉及〈分別功德品〉因釋此疑展轉生起；〈隨喜〉及〈法師功德品〉明助正依安樂行流通之人所得功德。〈常不輕品〉明佛自身往居因位行安樂行、行忍辱等流通此經，今得佛果，勸諸眾生應勤脩學，故此品來。二者兩品明一乘行中，前品明所行行，此品明能行人，故此品來。三者論云「七者示現教化眾生無上故，地中涌出無量菩薩摩訶薩。此中明佛已曾教化無量菩薩行此四行，涌出持經，勸諸眾生云何不學」，故此品來。

釋名者，「涌」謂上昇，「出」謂顯現，從地上昇而顯現，名從地涌出品。《玉篇》「涌，騰也」。涌如水上騰，故應作「涌」。「踴」跣也，非騰義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，「涌」謂上昇，「出」謂顯現，從地上昇而顯現，名從地涌出品。《玉篇》「涌，騰也」。涌如水上騰，故應作「涌」。「踴」跣也，非騰義。

解妨者，何故不言從傍來，乃言從地踴出？答：明依四行以持經，踴出生死之地故。又明不離此界佛曾所化，已超生死之地故。不言從傍來，但說從地踴出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，何故不言從傍來，乃言從地踴出？答：明依四行以持經，踴出生死之地故。又明不離此界佛曾所化，已超生死之地故。不言從傍來，但說從地踴出。

經「爾時他方(至)而廣說之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時他方(至)而廣說之」。

贊曰：此品之中大文分四：一他土請持，二如來不許，三此方踊出，四菩薩疑生。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品之中大文分四：一他土請持，二如來不許，三此方踊出，四菩薩疑生。此初也。

經「爾時佛告(至)廣說此經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告(至)廣說此經」。

贊曰：如來不許。有二：初止、後顯。且說極多，故言六萬，實非唯爾。顯佛化功止他不許，縱令他護亦有何愆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：如來不許。有二：初止、後顯。且說極多，故言六萬，實非唯爾。顯佛化功止他不許，縱令他護亦有何愆。

經「佛說是時(至)同時踊出」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛說是時(至)同時踊出」。

贊曰：此方涌出有八：一從地踴出，二昇空讚禮，三神力促時，四眾人共見，五導師省問，六世尊慰答，七四人隨喜，八如來讚之。初文分五：一地裂，二聖踴，三相好，四住處，五群輩。此初二也。表破生死故地裂，顯趣菩提故踊出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此方涌出有八：一從地踴出，二昇空讚禮，三神力促時，四眾人共見，五導師省問，六世尊慰答，七四人隨喜，八如來讚之。初文分五：一地裂，二聖踴，三相好，四住處，五群輩。此初二也。表破生死故地裂，顯趣菩提故踊出。

經「是諸菩薩(至)虛空中住」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸菩薩(至)虛空中住」。

贊曰：此相好及住處，行安樂行所得果故。相好證真性，而得一乘故住空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此相好及住處，行安樂行所得果故。相好證真性，而得一乘故住空。

經「是諸菩薩(至)所不能知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸菩薩(至)所不能知」。

贊曰：此群輩。有三：一來由，二列數，三結之。列數有八輩：一恒河沙，二分恒沙，三那由他，四萬，五千，六百，七十，八單。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此群輩。有三：一來由，二列數，三結之。列數有八輩：一恒河沙，二分恒沙，三那由他，四萬，五千，六百，七十，八單。

經「是諸菩薩(至)於二世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸菩薩(至)於二世尊」。

贊曰：第二昇空讚禮。有三：一詣塔，二禮足，三敬讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二昇空讚禮。有三：一詣塔，二禮足，三敬讚。

經「是諸菩薩(至)謂如半日」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸菩薩(至)謂如半日」。

贊曰：第三神力。促時有三：一讚長時，二受亦久，三促時。本論說此經所說劫、晝夜、月時年，此以晝夜合數，不廢二十五日成五十小劫，或復五十日、五十月及時年，讚德逾深時長可悉，受讚神力亦等。讚時神力變其本心，聖通延促光景，眾生愛法已是忘疲，況聖冥加輒生勞厭，故諸四眾謂如食頃。法食資持、神通制御，故經多劫年命不虧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三神力。促時有三：一讚長時，二受亦久，三促時。本論說此經所說劫、晝夜、月時年，此以晝夜合數，不廢二十五日成五十小劫，或復五十日、五十月及時年，讚德逾深時長可悉，受讚神力亦等。讚時神力變其本心，聖通延促光景，眾生愛法已是忘疲，況聖冥加輒生勞厭，故諸四眾謂如食頃。法食資持、神通制御，故經多劫年命不虧。

經「爾時四眾(至)國土虛空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時四眾(至)國土虛空」。

贊曰：第四眾人共見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四眾人共見。

經「是菩薩眾中(至)唱導之師」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是菩薩眾中(至)唱導之師」。

贊曰：下第五導師省問。有四：一列名，二德行，三直省，四偈問。此初二也。行高勝廣、離惡進善，故名四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五導師省問。有四：一列名，二德行，三直省，四偈問。此初二也。行高勝廣、離惡進善，故名四種。

經「在大眾前(至)生疲勞耶」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「在大眾前(至)生疲勞耶」。

贊曰：三直省，四偈問。《玉篇》「訊，問也辭也言也」，執問、通問曰訊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三直省，四偈問。《玉篇》「訊，問也辭也言也」，執問、通問曰訊。

經「爾時世尊(至)入於佛慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)入於佛慧」。

贊曰：第六世尊慰答。有二：初標、後釋。釋中有三：一見佛樹善，二即便受化，三迂會亦從。初雖不從，後亦從也。初二讚菩薩，後一說聲聞。或初二說迂會，後一說趣寂。「不愚法」者，入解佛慧，非入證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六世尊慰答。有二：初標、後釋。釋中有三：一見佛樹善，二即便受化，三迂會亦從。初雖不從，後亦從也。初二讚菩薩，後一說聲聞。或初二說迂會，後一說趣寂。「不愚法」者，入解佛慧，非入證也。

經「爾時諸大菩薩(至)我等隨喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸大菩薩(至)我等隨喜」。

贊曰：第七四人隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七四人隨喜。

經「於時世尊(至)發隨喜心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於時世尊(至)發隨喜心」。

贊曰：第八如來讚之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第八如來讚之。

經「爾時彌勒(至)問訊如來」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時彌勒(至)問訊如來」。

贊曰：下品第四大段菩薩疑生。分八：一心念，二語演，三他問，四傍答，五讚許，六正答，七眾念，八申請。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第四大段菩薩疑生。分八：一心念，二語演，三他問，四傍答，五讚許，六正答，七眾念，八申請。此初也。

經「時彌勒菩薩(至)願兩足尊說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時彌勒菩薩(至)願兩足尊說」。

贊曰：下語演。有十九頌半。分三：初一頌總申疑請，次十六頌半請所疑事，後二頌申眾疑意。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下語演。有十九頌半。分三：初一頌總申疑請，次十六頌半請所疑事，後二頌申眾疑意。此初也。

經「是從何處來(至)為從何所來」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是從何處來(至)為從何所來」。

贊曰：下請所疑事。分五：二頌來處，九頌來數，二頌化行，二頌半國名，一頌不識。此初。有三：一來由，二讚德，三來處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下請所疑事。分五：二頌來處，九頌來數，二頌化行，二頌半國名，一頌不識。此初。有三：一來由，二讚德，三來處。

經「一一諸菩薩(至)猶不能盡知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一一諸菩薩(至)猶不能盡知」。

贊曰：來數。有三：一頌總，七頌別，一頌結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：來數。有三：一頌總，七頌別，一頌結。

經「是諸大威德(至)脩習何佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸大威德(至)脩習何佛道」。

贊曰：此化行。有五問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此化行。有五問。

經「如是諸菩薩(至)未曾見是事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是諸菩薩(至)未曾見是事」。

贊曰：此國名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此國名。

經「我於此眾中(至)願說其因緣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我於此眾中(至)願說其因緣」。

贊曰：此不識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此不識也。

經「今此之大會(至)唯願決眾疑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今此之大會(至)唯願決眾疑」。

贊曰：第三段申眾疑意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三段申眾疑意。

經「爾時釋迦牟尼佛(至)從何所來」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時釋迦牟尼佛(至)從何所來」。

贊曰：第三他問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三他問。

經「爾時諸佛(至)因是得聞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸佛(至)因是得聞」。

贊曰：第四傍答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四傍答。

經「爾時釋迦(至)如是大事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時釋迦(至)如是大事」。

贊曰：下第五讚許。有二：初讚、後許。此初也。阿氏多，云無能勝，彌勒名也。「阿逸多」訛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五讚許。有二：初讚、後許。此初也。阿氏多，云無能勝，彌勒名也。「阿逸多」訛也。

經「汝等當共(至)大勢之力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝等當共(至)大勢之力」。

贊曰：下許。有二，此長行。「被精進鎧」，鎧謂兵甲兜䥐，令心勇銳欣樂聞法。心不退轉，名堅固意。以義深遠，恐其疑退。此說四力：一者慧力，即〈壽量品〉如來祕密法、報二身，智性、相故。二神通力，即彼神通，佛化身也。三奮迅力，決定所作也。「奮」音俯問反，揚也。「迅」音息晉反，又松閏反，疾也。今從後反。師子將欲決定所作，必先奮迅頓巽身毛，疾揚其身後方定作；明我今決定說自所作三身妙事。四威猛力，正作所作，示所有威制伏摧破，摧破自餘不信者故。或由智慧故奮迅，由神通故威猛。或智慧者法、報二身，下三化身，神變、記心、教誡三輪，如次之功用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下許。有二，此長行。「被精進鎧」，鎧謂兵甲兜䥐，令心勇銳欣樂聞法。心不退轉，名堅固意。以義深遠，恐其疑退。此說四力：一者慧力，即〈壽量品〉如來祕密法、報二身，智性、相故。二神通力，即彼神通，佛化身也。三奮迅力，決定所作也。「奮」音俯問反，揚也。「迅」音息晉反，又松閏反，疾也。今從後反。師子將欲決定所作，必先奮迅頓巽身毛，疾揚其身後方定作；明我今決定說自所作三身妙事。四威猛力，正作所作，示所有威制伏摧破，摧破自餘不信者故。或由智慧故奮迅，由神通故威猛。或智慧者法、報二身，下三化身，神變、記心、教誡三輪，如次之功用也。

經「爾時世尊(至)汝等一心聽」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)汝等一心聽」。

贊曰：初二頌勸勿生疑、許可為說，後二頌顯佛實語、誡一心聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初二頌勸勿生疑、許可為說，後二頌顯佛實語、誡一心聽。

經「爾時世尊(至)令發道意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)令發道意」。

贊曰：下第六正答。有三：初告我化，次明住行，後末後一頌結勸生信。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第六正答。有三：初告我化，次明住行，後末後一頌結勸生信。此初也。

經「此諸菩薩(至)正憶念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「此諸菩薩(至)正憶念」。

贊曰：下明住行。有六，此有二：一住處，二解經。「通利」聞慧，「思惟」思慧，「憶念」脩慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明住行。有六，此有二：一住處，二解經。「通利」聞慧，「思惟」思慧，「憶念」脩慧。

經「阿逸多(至)求無上慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「阿逸多(至)求無上慧」。

贊曰：此有四：一樂靜，二精進，三樂深智，四求無上慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有四：一樂靜，二精進，三樂深智，四求無上慧。

經「爾時世尊(至)令發大道心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)令發大道心」。

贊曰：七頌半頌前。中分五，此一半頌標佛化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七頌半頌前。中分五，此一半頌標佛化。

經「此等是我子(至)為求佛道故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「此等是我子(至)為求佛道故」。

贊曰：初一半頌樂靜，後一頌精進。「憒」音古對反，心亂也。「鬧」音奴効反。不靜為鬧，亦為「鬧」字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一半頌樂靜，後一頌精進。「憒」音古對反，心亂也。「鬧」音奴効反。不靜為鬧，亦為「鬧」字。

經「在娑婆世界(至)悉當得成佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「在娑婆世界(至)悉當得成佛」。

贊曰：初一頌半住處、深智，後二頌結成我化。於此伽耶處所，昔來所化，非今現在伽耶。如言常在靈山，非山常在，在山處故。此城亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌半住處、深智，後二頌結成我化。於此伽耶處所，昔來所化，非今現在伽耶。如言常在靈山，非山常在，在山處故。此城亦爾。

經「我今說實語(至)教化是等眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我今說實語(至)教化是等眾」。

贊曰：結勸生信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結勸生信。

經「爾時彌勒(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時彌勒(至)三菩提」。

贊曰：第七眾念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七眾念。

經「即白佛言(至)四十餘年」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即白佛言(至)四十餘年」。

贊曰：第八申請。有二：初長行，有三：初舉事難，次舉喻難，後正申難。初文有二：初舉成道處所、年歲，後正申難。此初也。「伽耶城」者，極險固，少居人，唯婆羅門減有千家，此並仙人之族胤也。不事公王貴庶宗仰，城居勝強舉國咸悉。即在摩竭提國之內境，佛菩提樹次南極近，故言不遠。又言伽耶是佛生處，是迦維羅國之都城。佛於摩揭陀國菩提樹下成道，俱中天竺，相去極近，故言不遠。「得大菩提從是已來始過四十餘年」者，於此義中略有二說：一者有諸部說，十九出家、三十成道。《本起因果經》說十九出家。《思惟無相三昧經》說三十成道。《智度論》說「佛臨涅槃告須跋陀羅，我年十九出家已求佛道，出家已來過五十歲。」不說成道之時。佛實年八十矣。此有解云，十九出家，後五年事仙人行樂行，六年行苦行，三十成道，故告須跋陀羅過五十歲。《智度論》中用於此義，即依此說。今言成道四十年者，纔年七十矣。二者亦有諸部及大乘中說，二十九出家，三十五成道。《增一阿含》、《中阿含》、《雜阿含》、《出曜經》、《和須密論》並說二十九出家，《悲華經》、《善見論》並說三十五成道。《本起經》云：「佛欲出家，指耶輸腹云：却後六年汝當生男。遂懷羅睺。」佛六年苦行，成道之夜羅睺始生。但言羅睺六歲在胎，不說十一年在母腹，故知二十九出家、三十五成道，六年之內兼脩樂行，阿藍迦藍處坐得無所有處定，欝頭藍子處學得非想處定。菩提留支法師引經偈云：「八年作嬰孩， 七年作童子， 四年學五明， 十年受五欲， 六年行苦行， 三十五成道， 四十五年中， 教化諸眾生。」真諦三藏及和上《西域記》等，並說二十九出家、三十五成道。《金光明經》說佛壽八十。今言成道過四十餘年，即年七十有五。並初成道年合四十一年，名過四十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第八申請。有二：初長行，有三：初舉事難，次舉喻難，後正申難。初文有二：初舉成道處所、年歲，後正申難。此初也。「伽耶城」者，極險固，少居人，唯婆羅門減有千家，此並仙人之族胤也。不事公王貴庶宗仰，城居勝強舉國咸悉。即在摩竭提國之內境，佛菩提樹次南極近，故言不遠。又言伽耶是佛生處，是迦維羅國之都城。佛於摩揭陀國菩提樹下成道，俱中天竺，相去極近，故言不遠。「得大菩提從是已來始過四十餘年」者，於此義中略有二說：一者有諸部說，十九出家、三十成道。《本起因果經》說十九出家。《思惟無相三昧經》說三十成道。《智度論》說「佛臨涅槃告須跋陀羅，我年十九出家已求佛道，出家已來過五十歲。」不說成道之時。佛實年八十矣。此有解云，十九出家，後五年事仙人行樂行，六年行苦行，三十成道，故告須跋陀羅過五十歲。《智度論》中用於此義，即依此說。今言成道四十年者，纔年七十矣。二者亦有諸部及大乘中說，二十九出家，三十五成道。《增一阿含》、《中阿含》、《雜阿含》、《出曜經》、《和須密論》並說二十九出家，《悲華經》、《善見論》並說三十五成道。《本起經》云：「佛欲出家，指耶輸腹云：却後六年汝當生男。遂懷羅睺。」佛六年苦行，成道之夜羅睺始生。但言羅睺六歲在胎，不說十一年在母腹，故知二十九出家、三十五成道，六年之內兼脩樂行，阿藍迦藍處坐得無所有處定，欝頭藍子處學得非想處定。菩提留支法師引經偈云：「八年作嬰孩， 七年作童子， 四年學五明， 十年受五欲， 六年行苦行， 三十五成道， 四十五年中， 教化諸眾生。」真諦三藏及和上《西域記》等，並說二十九出家、三十五成道。《金光明經》說佛壽八十。今言成道過四十餘年，即年七十有五。並初成道年合四十一年，名過四十。

經「世尊云何(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊云何(至)三菩提」。

贊曰：下正申難。有二：初申三事，後結難信。申三事者：一時小事大，二時促眾多，三時短德勝。此初也。已至上位當成菩提，名事大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正申難。有二：初申三事，後結難信。申三事者：一時小事大，二時促眾多，三時短德勝。此初也。已至上位當成菩提，名事大也。

經「世尊(至)不得其邊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊(至)不得其邊」。

贊曰：時促眾多也。前言「於此少時」，貫下兩文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：時促眾多也。前言「於此少時」，貫下兩文。

經「斯等久遠(至)常脩梵行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「斯等久遠(至)常脩梵行」。

贊曰：時短德勝。觀其久來逢緣樹善，非少時脩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：時短德勝。觀其久來逢緣樹善，非少時脩。

經「世尊(至)世所難信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊(至)世所難信」。

贊曰：結成難信。由此三事難信佛化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成難信。由此三事難信佛化。

經「譬如有人(至)是事難信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「譬如有人(至)是事難信」。

贊曰：下第二舉喻難。「色美」喻佛相好莊嚴，「髮黑」表佛設年八十而無老相。於一切時好，巡舊處故。《大般若》說八十種好中云：「常小不老，好巡舊處」。「年二十五」，表佛雖出生死，示居二十五有。以上表佛成道極近。設年八十但如二十五指百歲人，表所化菩薩德高位遠、百福莊嚴。云我生育令其道長，是事難信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二舉喻難。「色美」喻佛相好莊嚴，「髮黑」表佛設年八十而無老相。於一切時好，巡舊處故。《大般若》說八十種好中云：「常小不老，好巡舊處」。「年二十五」，表佛雖出生死，示居二十五有。以上表佛成道極近。設年八十但如二十五指百歲人，表所化菩薩德高位遠、百福莊嚴。云我生育令其道長，是事難信。

經「佛亦如是(至)甚為希有」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛亦如是(至)甚為希有」。

贊曰：下第三正申疑。有三：初牒所疑事，次「今日」下正申疑意，後「我等雖復」下申疑所由。此初。有二：初牒佛成道時促，後牒菩薩七德甚大。菩薩七德者：一脩時長，二勤精進，三定自在，四得神通，五久脩梵行，六能習法，七巧問答；故為人寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三正申疑。有三：初牒所疑事，次「今日」下正申疑意，後「我等雖復」下申疑所由。此初。有二：初牒佛成道時促，後牒菩薩七德甚大。菩薩七德者：一脩時長，二勤精進，三定自在，四得神通，五久脩梵行，六能習法，七巧問答；故為人寶。

經「今日世尊(至)大功德事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今日世尊(至)大功德事」。

贊曰：正申疑意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正申疑意。

經「我等雖復(至)亦不生疑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等雖復(至)亦不生疑」。

贊曰：申疑所由。有三：初明自能通，次申他惑起，後正請除決。雖自無疑，示相不了，請決我疑。信隨宜說，信成就故。達佛所知，證成就故。佛言不虛，四無謬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：申疑所由。有三：初明自能通，次申他惑起，後正請除決。雖自無疑，示相不了，請決我疑。信隨宜說，信成就故。達佛所知，證成就故。佛言不虛，四無謬故。

經「爾時彌勒(至)如實分別說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時彌勒(至)如實分別說」。

贊曰：下十四頌，分三：初五頌頌舉事難，次二頌頌喻為難，後七頌頌申疑請。此初。有三：一頌出家時近，三頌菩薩德高難信，一頌眾大請決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十四頌，分三：初五頌頌舉事難，次二頌頌喻為難，後七頌頌申疑請。此初。有三：一頌出家時近，三頌菩薩德高難信，一頌眾大請決。

經「譬如少壯人(至)舉世所不信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「譬如少壯人(至)舉世所不信」。

贊曰：此頌喻也。「髮白面皺」者，此與長行互相影顯。父言色美髮黑，具相巡舊之徵；子稱髮白面皺，久脩猶缺之狀。髮白有聖道久脩之徵，面皺帶相好未圓之兆故也。「皺」音側救反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌喻也。「髮白面皺」者，此與長行互相影顯。父言色美髮黑，具相巡舊之徵；子稱髮白面皺，久脩猶缺之狀。髮白有聖道久脩之徵，面皺帶相好未圓之兆故也。「皺」音側救反。

經「世尊亦如是(至)於下空中住」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊亦如是(至)於下空中住」。

贊曰：下七頌頌申疑請。分二：初四頌牒所疑事，後三頌正申疑請。此初。有三：初半頌佛成道近，次三頌讚菩薩有十德，後半頌明住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌頌申疑請。分二：初四頌牒所疑事，後三頌正申疑請。此初。有三：初半頌佛成道近，次三頌讚菩薩有十德，後半頌明住處。

經「我等從佛聞(至)而住不退地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等從佛聞(至)而住不退地」。

贊曰：正申疑請。為四：初半頌自無疑，次半頌他有惑，次一頌疑者失，後一頌正申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正申疑請。為四：初半頌自無疑，次半頌他有惑，次一頌疑者失，後一頌正申請。

壽量品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品

三門分別：一來意，二釋名，三解妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三門分別：一來意，二釋名，三解妨。

來意有五：一者七品學行流通中，〈踴出〉下六品能學行人中分四，第二段〈壽量〉及〈分別功德〉，因釋前疑展轉生起。前明踴出皆言佛化，位高眾大時會生疑；今辨法身本無起滅，化佛近成、報身久證，化於此眾何所疑哉。故從〈踴出〉後明〈壽量品〉。二者十九品為正宗中，下之五品明一乘果。中分二：初二品明已滿果，後三品明未滿果。初中又二：初正明已滿果，後辨時眾因此證獲不同。故此品來。三者論說對治七慢之中第七無功德人，於第一乘不集善根而不取，為第一增上慢。為對治此，說醫師喻。論又云第七人者根未熟，為令熟故示現涅槃量。現在未集善根者名根未熟，令集諸善根希取第一乘，示現佛入涅槃分限名量，令集善根後方調化。醫師既在此品，故此品來。四者論云八者示現成大菩提無上故，示現三種佛菩提。三身在此，故此品來。此為文殘，七喻之中唯說後文醫師，不說初文三佛故。五者第九示現涅槃無上故，說醫師喻。除七慢中說醫師者，化根未熟示現入滅令其根熟；今說醫師現佛入涅槃，化滅實不滅，非如二乘滅而為滅，故名無上，此乃七喻之中義殘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有五：一者七品學行流通中，〈踴出〉下六品能學行人中分四，第二段〈壽量〉及〈分別功德〉，因釋前疑展轉生起。前明踴出皆言佛化，位高眾大時會生疑；今辨法身本無起滅，化佛近成、報身久證，化於此眾何所疑哉。故從〈踴出〉後明〈壽量品〉。二者十九品為正宗中，下之五品明一乘果。中分二：初二品明已滿果，後三品明未滿果。初中又二：初正明已滿果，後辨時眾因此證獲不同。故此品來。三者論說對治七慢之中第七無功德人，於第一乘不集善根而不取，為第一增上慢。為對治此，說醫師喻。論又云第七人者根未熟，為令熟故示現涅槃量。現在未集善根者名根未熟，令集諸善根希取第一乘，示現佛入涅槃分限名量，令集善根後方調化。醫師既在此品，故此品來。四者論云八者示現成大菩提無上故，示現三種佛菩提。三身在此，故此品來。此為文殘，七喻之中唯說後文醫師，不說初文三佛故。五者第九示現涅槃無上故，說醫師喻。除七慢中說醫師者，化根未熟示現入滅令其根熟；今說醫師現佛入涅槃，化滅實不滅，非如二乘滅而為滅，故名無上，此乃七喻之中義殘也。

釋名者，「如來」者，法、報、化身之通名。「壽」者所受之命。「量」謂齊限。此品明三種佛身命體齊限，任法性、隨願緣、應群機、受自體。今明此三佛命之齊限，故名如來壽量品。「壽」音植酉反。「量」音呂張反，謂貶量校量佛壽量，褒貶計校籌度三佛之壽命。或力讓反，義如前釋，故名壽量品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，「如來」者，法、報、化身之通名。「壽」者所受之命。「量」謂齊限。此品明三種佛身命體齊限，任法性、隨願緣、應群機、受自體。今明此三佛命之齊限，故名如來壽量品。「壽」音植酉反。「量」音呂張反，謂貶量校量佛壽量，褒貶計校籌度三佛之壽命。或力讓反，義如前釋，故名壽量品。

解妨者，何故不以醫師為品名，以壽量為品號？答：因三身之壽命，方假喻於醫師，故從本壽量為名，不以醫師為品號。又難，初科品云，先陳壽量，除根未熟不集功德之人增上慢。何故非是法華正宗乃是流通分攝？答：當機應時即熟一乘，正逗聲聞故為正宗；示滅後化初根未熟，故非正說。故雖說於壽量，不授記於聲聞；故雖說於醫師，亦無聲聞授記。以此智積前者請歸，不爾中途請還何速？由斯此品但是流通，說為正宗便無是妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，何故不以醫師為品名，以壽量為品號？答：因三身之壽命，方假喻於醫師，故從本壽量為名，不以醫師為品號。又難，初科品云，先陳壽量，除根未熟不集功德之人增上慢。何故非是法華正宗乃是流通分攝？答：當機應時即熟一乘，正逗聲聞故為正宗；示滅後化初根未熟，故非正說。故雖說於壽量，不授記於聲聞；故雖說於醫師，亦無聲聞授記。以此智積前者請歸，不爾中途請還何速？由斯此品但是流通，說為正宗便無是妨。

經「爾時佛告(至)誠諦之語」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告(至)誠諦之語」。

贊曰：此品有三：初釋迦三勅，次彌勒四請，後如來正告。此初也。三身妙體位在果窮，上智猶不能測，下愚何因可解？恐彼心疑口謗，因法而有毀傷，故勅丁寧方申正說。亦恐耳不專於法教，意不矚於玄宗。又眾生性鈍聞不能解，令法入心故，再三告示說三身，故為三告。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品有三：初釋迦三勅，次彌勒四請，後如來正告。此初也。三身妙體位在果窮，上智猶不能測，下愚何因可解？恐彼心疑口謗，因法而有毀傷，故勅丁寧方申正說。亦恐耳不專於法教，意不矚於玄宗。又眾生性鈍聞不能解，令法入心故，再三告示說三身，故為三告。

經「是時菩薩(至)信受佛語」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時菩薩(至)信受佛語」。

贊曰：此彌勒四請。佛既慈悲三告，大眾何得虛然，故加四請表悕法心重。三告示說三身，四請三身各四，祈四德、悕四智、濟四生，是此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此彌勒四請。佛既慈悲三告，大眾何得虛然，故加四請表悕法心重。三告示說三身，四請三身各四，祈四德、悕四智、濟四生，是此意也。

經「爾時世尊(至)神通之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)神通之力。」

贊曰：下如來正告。初長行，中分二：初勅聽標示，後正說壽量。此初也。「三請」者從初也。「祕密」者，法、報二身深妙體故。「神通」者化身應物現故。佛所藏護名祕，義深難解名密，妙用無方曰神，體無障擁名通。此之二體威勢難屈，故名為力。又《對法》等說有四祕密，於方廣中佛之祕密皆應決了：一令入祕密，謂為聲聞說色等有，為令無怖漸入聖教，非一切有。二相祕密，謂依三自性說一切法皆無自性、無生滅等，破所執有相說之為無，非一切無。三對除祕密，佛為對除諸過失故說種種教，且除八障說最上乘：一除輕佛；二除輕法，故說我曾名勝觀如來法身無別故；三除懈怠，如說願生極樂世界皆得往生等；四除小善生喜足，於一善根或讚或毀；五除貪行，稱讚佛土富樂莊嚴；六除慢行，稱讚諸佛或有增勝；七除惡作悔脩善障，說於佛等雖行輕毀然彼有情亦生天趣；八除不定性障，令捨聲聞下劣意樂，記大聲聞當得作佛，又說一乘更無第二。四轉變祕密，如說覺不堅為堅，善住於顛倒極煩惱所惱，得最上菩提。如是等隱密名言解之令異。此中祕密即是第三對除祕密，由輕佛德及貪慢行者說他佛身以為自體，稱讚佛故。如下經言「於此中間說燃燈佛」等，如是皆以方便分別。言神通者，所化多眾，神力化之令生發意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下如來正告。初長行，中分二：初勅聽標示，後正說壽量。此初也。「三請」者從初也。「祕密」者，法、報二身深妙體故。「神通」者化身應物現故。佛所藏護名祕，義深難解名密，妙用無方曰神，體無障擁名通。此之二體威勢難屈，故名為力。又《對法》等說有四祕密，於方廣中佛之祕密皆應決了：一令入祕密，謂為聲聞說色等有，為令無怖漸入聖教，非一切有。二相祕密，謂依三自性說一切法皆無自性、無生滅等，破所執有相說之為無，非一切無。三對除祕密，佛為對除諸過失故說種種教，且除八障說最上乘：一除輕佛；二除輕法，故說我曾名勝觀如來法身無別故；三除懈怠，如說願生極樂世界皆得往生等；四除小善生喜足，於一善根或讚或毀；五除貪行，稱讚佛土富樂莊嚴；六除慢行，稱讚諸佛或有增勝；七除惡作悔脩善障，說於佛等雖行輕毀然彼有情亦生天趣；八除不定性障，令捨聲聞下劣意樂，記大聲聞當得作佛，又說一乘更無第二。四轉變祕密，如說覺不堅為堅，善住於顛倒極煩惱所惱，得最上菩提。如是等隱密名言解之令異。此中祕密即是第三對除祕密，由輕佛德及貪慢行者說他佛身以為自體，稱讚佛故。如下經言「於此中間說燃燈佛」等，如是皆以方便分別。言神通者，所化多眾，神力化之令生發意。

經「一切世間(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一切世間(至)三菩提」。

贊曰：下正說壽量。准論為二段：初明菩提無上，後諸善男子。「我本行菩薩道所成壽命」下，重顯報化二身差別之相、涅槃無上。初文之中論分三段，示現三佛菩提故。一應化菩提，隨所應見而為示現故。如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠，坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。故即此文是。二者報佛菩提，十地行滿足得常涅槃。如經善男子我實成佛已來，無量無邊百千萬億那由他劫故。次下文是。三者法佛菩提，謂如來藏性淨涅槃，常恒清淨不變故。如經如來如實知見三界之相，乃至不如三界見於三界故。「所以者何」下文是。此依初無上，具有三身以為三義。佛身增減諸教不同，或總名一佛寶，或分別為二。《佛地論》說：一生身，二法身。法身、實報皆名法身，實功德故；他報、化身俱名生身。又《般若論》說二：一真佛，二非真佛。初是法身，後餘二身或分為三，即此所說三佛菩提。或說四種，《楞伽經》說：一應化佛，二功德佛，三智慧佛，四如如佛。初是化身，中二是報身，後一是法身。《金光明經》又說四種：一化非應，佛為物所現龍鬼等形，不為佛身，名化非應。二應身非化，謂地前菩薩所見佛身依定而現，非五趣攝，名應非化，即四善根所見一大千一應身也。三亦應亦化，謂諸聲聞所見佛身，現見脩成，故名為應；見人同類，故名為化。四非應非化，謂佛真身，前三是化、後是法報。《佛地論》亦說四：一受用非變化，謂自受用身；二變化非受用，謂變化身化地前類；三亦受用亦變化，謂他受用身化十地菩薩；四非受用非變化，謂法身。《華嚴經》說有十佛：一無著佛，安住世間成正覺故。《佛地論》名現等覺佛。二願佛，願出生故。彼名弘誓願佛、三業報佛，信成就故，諸行皆因且說一信；彼名業異熟佛。四持佛，隨順世間不斷絕故；彼名住持佛。五涅槃佛，示滅度故；彼名變化佛。六法界佛，於一切處無不現故。七心佛，善安住故。此上二名同彼。八三昧佛，成就無量功德無所著故；彼名定佛。九性佛，善決定故；彼名本性佛。十如意佛，以普覆故；彼名隨樂佛。前五世俗佛，後五勝義佛。隨其所應三身所攝，前五是化身攝，以名世俗故。法界一種是法身攝，本性一種通法及受用，餘三一向是受用故。論云此五是勝義故，雖法及受用不同形前變化，皆勝義也。勘《無垢稱．觀如來品》經及疏。《楞伽經》言：「大慧！法佛說法離攀緣、離能觀所觀、離所作相量故等。大慧！報佛說一切法自相同相故，因自心現熏習相故，亦說譬如幻師幻作種種形像。諸愚癡人取以為實，而彼諸像實不可得，是名分別虛妄法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正說壽量。准論為二段：初明菩提無上，後諸善男子。「我本行菩薩道所成壽命」下，重顯報化二身差別之相、涅槃無上。初文之中論分三段，示現三佛菩提故。一應化菩提，隨所應見而為示現故。如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠，坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。故即此文是。二者報佛菩提，十地行滿足得常涅槃。如經善男子我實成佛已來，無量無邊百千萬億那由他劫故。次下文是。三者法佛菩提，謂如來藏性淨涅槃，常恒清淨不變故。如經如來如實知見三界之相，乃至不如三界見於三界故。「所以者何」下文是。此依初無上，具有三身以為三義。佛身增減諸教不同，或總名一佛寶，或分別為二。《佛地論》說：一生身，二法身。法身、實報皆名法身，實功德故；他報、化身俱名生身。又《般若論》說二：一真佛，二非真佛。初是法身，後餘二身或分為三，即此所說三佛菩提。或說四種，《楞伽經》說：一應化佛，二功德佛，三智慧佛，四如如佛。初是化身，中二是報身，後一是法身。《金光明經》又說四種：一化非應，佛為物所現龍鬼等形，不為佛身，名化非應。二應身非化，謂地前菩薩所見佛身依定而現，非五趣攝，名應非化，即四善根所見一大千一應身也。三亦應亦化，謂諸聲聞所見佛身，現見脩成，故名為應；見人同類，故名為化。四非應非化，謂佛真身，前三是化、後是法報。《佛地論》亦說四：一受用非變化，謂自受用身；二變化非受用，謂變化身化地前類；三亦受用亦變化，謂他受用身化十地菩薩；四非受用非變化，謂法身。《華嚴經》說有十佛：一無著佛，安住世間成正覺故。《佛地論》名現等覺佛。二願佛，願出生故。彼名弘誓願佛、三業報佛，信成就故，諸行皆因且說一信；彼名業異熟佛。四持佛，隨順世間不斷絕故；彼名住持佛。五涅槃佛，示滅度故；彼名變化佛。六法界佛，於一切處無不現故。七心佛，善安住故。此上二名同彼。八三昧佛，成就無量功德無所著故；彼名定佛。九性佛，善決定故；彼名本性佛。十如意佛，以普覆故；彼名隨樂佛。前五世俗佛，後五勝義佛。隨其所應三身所攝，前五是化身攝，以名世俗故。法界一種是法身攝，本性一種通法及受用，餘三一向是受用故。論云此五是勝義故，雖法及受用不同形前變化，皆勝義也。勘《無垢稱．觀如來品》經及疏。《楞伽經》言：「大慧！法佛說法離攀緣、離能觀所觀、離所作相量故等。大慧！報佛說一切法自相同相故，因自心現熏習相故，亦說譬如幻師幻作種種形像。諸愚癡人取以為實，而彼諸像實不可得，是名分別虛妄法

體。大慧！化佛說施、戒、忍、精進、禪定、智慧，蔭、界、入等法。」《般若論》云：「應化非真佛，亦非說法者」等，推功歸本唯法身故，彼經宗說真法身故。乘文便故略明佛義，三身成佛如《彌勒疏》，別義如《佛地》及《唯識》並《法苑》說。雖說佛身增減不同，今以類論莫過二種：一真、二化。地前菩薩及二乘見，名為化身；報、法二身名為真身。由此理故，明三佛菩提中分二：初明三乘所見其所疑身，後明三乘所不知真身。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體。大慧！化佛說施、戒、忍、精進、禪定、智慧，蔭、界、入等法。」《般若論》云：「應化非真佛，亦非說法者」等，推功歸本唯法身故，彼經宗說真法身故。乘文便故略明佛義，三身成佛如《彌勒疏》，別義如《佛地》及《唯識》並《法苑》說。雖說佛身增減不同，今以類論莫過二種：一真、二化。地前菩薩及二乘見，名為化身；報、法二身名為真身。由此理故，明三佛菩提中分二：初明三乘所見其所疑身，後明三乘所不知真身。此初也。

經「然善男子(至)那由他劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「然善男子(至)那由他劫」。

贊曰：下明三乘所不知真身。分三：初標成道來久；次解成道已來時節；後結成前說，「如是我成道已來甚大久遠」下是。此初也。論釋唯說報身成道，據實報身脩生覺滿名成，法身脩顯證圓名成，亦有何失。此中雖標報身成久，後釋亦顯法身體義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明三乘所不知真身。分三：初標成道來久；次解成道已來時節；後結成前說，「如是我成道已來甚大久遠」下是。此初也。論釋唯說報身成道，據實報身脩生覺滿名成，法身脩顯證圓名成，亦有何失。此中雖標報身成久，後釋亦顯法身體義。

經「譬如五百(至)知其數不」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「譬如五百(至)知其數不」。

贊曰：下解成道已來時節。有二：初分明說報佛菩提，成道來久為物說近；「後諸善男子如來所演經典」下密說法身，由證此故成道實久、應物權現。初是能證智，後是所證理。智，斷二德，智及智處，如次明故。初文有三：初舉喻問，次彌勒等答，後佛廣釋。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下解成道已來時節。有二：初分明說報佛菩提，成道來久為物說近；「後諸善男子如來所演經典」下密說法身，由證此故成道實久、應物權現。初是能證智，後是所證理。智，斷二德，智及智處，如次明故。初文有三：初舉喻問，次彌勒等答，後佛廣釋。此初也。

經「彌勒菩薩(至)無量無邊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「彌勒菩薩(至)無量無邊」。

贊曰：此彌勒等答。有三：一總陳無量，二明二乘不知，三結無邊。有云「阿惟越致」，應從「阿鞞跋致」，不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此彌勒等答。有三：一總陳無量，二明二乘不知，三結無邊。有云「阿惟越致」，應從「阿鞞跋致」，不退轉地。

經「爾時佛告(至)阿僧祇劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告(至)阿僧祇劫」。

贊曰：下佛廣釋。分二：初告報身成道實久，後「諸善男子於是中間」下告化身釋彼疑難。初文有二：初明成道來劫，後明恒所住處。此初。有二：初標明告，後釋劫多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下佛廣釋。分二：初告報身成道實久，後「諸善男子於是中間」下告化身釋彼疑難。初文有二：初明成道來劫，後明恒所住處。此初。有二：初標明告，後釋劫多。

經「自從是來(至)導利眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「自從是來(至)導利眾生」。

贊曰：明恒所住處也。自受用身實遍法界、相狀難見，仍隨小情以釋自體，舉用顯之云別所在，有起用處身即在故。亦如虛空廣遍無礙之處相彰，實報、法體俱圓證之處便顯，故自報身舉用別顯。又說導利十地菩薩他受用身，舉他所知以明成久，非自報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明恒所住處也。自受用身實遍法界、相狀難見，仍隨小情以釋自體，舉用顯之云別所在，有起用處身即在故。亦如虛空廣遍無礙之處相彰，實報、法體俱圓證之處便顯，故自報身舉用別顯。又說導利十地菩薩他受用身，舉他所知以明成久，非自報也。

經「諸善男子(至)方便分別」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸善男子(至)方便分別」。

贊曰：下告化身釋彼疑難。有三：初標釋，次別釋，後「諸善男子如來見諸眾生」下結釋。此初也。他眾有疑云：成道既久常此教化，中間所有燃燈、毘婆尸等成道入滅說法度生，復是誰耶？今標釋云：於是中間說燃燈佛等成道入滅，如是皆以智慧方便善巧分別說於他佛，非離我身別有彼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下告化身釋彼疑難。有三：初標釋，次別釋，後「諸善男子如來見諸眾生」下結釋。此初也。他眾有疑云：成道既久常此教化，中間所有燃燈、毘婆尸等成道入滅說法度生，復是誰耶？今標釋云：於是中間說燃燈佛等成道入滅，如是皆以智慧方便善巧分別說於他佛，非離我身別有彼佛。

經「諸善男子(至)諸根利鈍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸善男子(至)諸根利鈍」。

贊曰：下別釋疑。有二：初明所由，後「隨所應度」下顯差別。此初也。由諸眾生發心脩行願見佛者，名為來至我所。觀五根利鈍差別，為利根者說成道久，為鈍根者現成道近；為利說成正覺，為鈍現入涅槃；為利現大身，為鈍現小身；為利說深法，為鈍說淺法。各隨所應，感現差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別釋疑。有二：初明所由，後「隨所應度」下顯差別。此初也。由諸眾生發心脩行願見佛者，名為來至我所。觀五根利鈍差別，為利根者說成道久，為鈍根者現成道近；為利說成正覺，為鈍現入涅槃；為利現大身，為鈍現小身；為利說深法，為鈍說淺法。各隨所應，感現差別。

經「隨所應度(至)發歡喜心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「隨所應度(至)發歡喜心」。

贊曰：此顯差別。由諸來者根性異故，世尊自說名字不同，成道已來久近年歲大小身量不同，此為成道並現入滅示相不同，說一二乘三四乘法方便不同，應可彼心皆令歡喜。只如澄空璧彩洞皎無涯，任水旋光暉華有極，水清而月影便現，水濁乃月影便沈，全、破器現不同，暗、明猶來有別。此乃報、化之差別也。此文二釋：一者不廢釋迦實成道久、化現新成，二者何廢四意趣中平等意趣、四祕密中對治祕密，除輕佛法障并破慢行說他為自，稱讚諸佛或有增勝，不爾燃燈佛前誰受記別？此亦化現，何所相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯差別。由諸來者根性異故，世尊自說名字不同，成道已來久近年歲大小身量不同，此為成道並現入滅示相不同，說一二乘三四乘法方便不同，應可彼心皆令歡喜。只如澄空璧彩洞皎無涯，任水旋光暉華有極，水清而月影便現，水濁乃月影便沈，全、破器現不同，暗、明猶來有別。此乃報、化之差別也。此文二釋：一者不廢釋迦實成道久、化現新成，二者何廢四意趣中平等意趣、四祕密中對治祕密，除輕佛法障并破慢行說他為自，稱讚諸佛或有增勝，不爾燃燈佛前誰受記別？此亦化現，何所相違。

經「諸善男子(至)作如是說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸善男子(至)作如是說」。

贊曰：此結釋也。善少故德薄，罪多故垢重。應小器而近登正覺，對大根實成道已久。方便化生令入道故，時時現出令渴仰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結釋也。善少故德薄，罪多故垢重。應小器而近登正覺，對大根實成道已久。方便化生令入道故，時時現出令渴仰故。

經「諸善男子(至)皆實不虛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸善男子(至)皆實不虛」。

贊曰。下第二密說法身由證此故，成道實久應物現權。有三；初標，應物說示不同皆不虛唱。次釋，由證法身故能現此，據實真理本無此事。後「以諸眾生」下釋應物現權所由。此初。有三：一標，二顯，三結不虛。「說」謂言說。「示」謂示現。「身」即內體。「事」謂事業。說己身者，謂說我身曾為薩埵王、尸毘王等。說他身者，如說彌勒往為一切智光仙人，阿彌陀佛作法藏比丘等。示己身者，現為釋迦身自出世，勝鬘遙請佛現空等。示他身者，現為毘鉢尸佛出現世間，開塔現多寶佛等。示己事者，現為釋迦降魔成道說法現通等事業。示他事者，示作大通智勝現通動地放光成道等事業。為度眾生能現此事，皆實不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下第二密說法身由證此故，成道實久應物現權。有三；初標，應物說示不同皆不虛唱。次釋，由證法身故能現此，據實真理本無此事。後「以諸眾生」下釋應物現權所由。此初。有三：一標，二顯，三結不虛。「說」謂言說。「示」謂示現。「身」即內體。「事」謂事業。說己身者，謂說我身曾為薩埵王、尸毘王等。說他身者，如說彌勒往為一切智光仙人，阿彌陀佛作法藏比丘等。示己身者，現為釋迦身自出世，勝鬘遙請佛現空等。示他身者，現為毘鉢尸佛出現世間，開塔現多寶佛等。示己事者，現為釋迦降魔成道說法現通等事業。示他事者，示作大通智勝現通動地放光成道等事業。為度眾生能現此事，皆實不虛。

經「所以者何(至)無有錯謬」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)無有錯謬」。

贊曰：由證法身故。然真理本無此事也，有何所以能為說示，皆不虛也，由如實見此真理故。此有五句，如實見言貫通五處。初句依妄處以顯法身。論云「三界相者，說眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏相之性故。〈方便品〉云世間相常住，即此是也。」第二句依常淨以顯法身。論云「無有生死若退若出者，謂常恒清淨不變故。退謂沈淪，出謂離繫，或即生滅。謂生死法有退有出，真無此事。故是常清淨。」第三句依不即不離以顯法身。論云「亦無在世及滅度者，謂如來藏真如之體，不即眾生界、不離眾生界，無在世故不即眾生界，無滅度故不離眾生界。」第四句依離四相以顯法身。論云「非實非虛非如非異者，謂離四種相，四種相者是無常故。生相實有，滅相是虛，住相為如，變相為異，法身無彼故四皆非。」第五句依佛內證非凡所得以顯法身。論云「不如三界見三界者，如來能見能證真如法身，凡夫不見。是故經言，如來明見無有錯謬。」論解此唯屬第五句，乍似總結以上諸句。此句說言如來正智能分明見，不如三界之妄相，而能證見三界之體性真如法身，故言如來明見無錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：由證法身故。然真理本無此事也，有何所以能為說示，皆不虛也，由如實見此真理故。此有五句，如實見言貫通五處。初句依妄處以顯法身。論云「三界相者，說眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏相之性故。〈方便品〉云世間相常住，即此是也。」第二句依常淨以顯法身。論云「無有生死若退若出者，謂常恒清淨不變故。退謂沈淪，出謂離繫，或即生滅。謂生死法有退有出，真無此事。故是常清淨。」第三句依不即不離以顯法身。論云「亦無在世及滅度者，謂如來藏真如之體，不即眾生界、不離眾生界，無在世故不即眾生界，無滅度故不離眾生界。」第四句依離四相以顯法身。論云「非實非虛非如非異者，謂離四種相，四種相者是無常故。生相實有，滅相是虛，住相為如，變相為異，法身無彼故四皆非。」第五句依佛內證非凡所得以顯法身。論云「不如三界見三界者，如來能見能證真如法身，凡夫不見。是故經言，如來明見無有錯謬。」論解此唯屬第五句，乍似總結以上諸句。此句說言如來正智能分明見，不如三界之妄相，而能證見三界之體性真如法身，故言如來明見無錯。

經「以諸眾生(至)未曾暫廢」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以諸眾生(至)未曾暫廢」。

贊曰：下釋應物現權所由。「種種性」者界也。「欲」者勝解。「行」謂心行。「憶想」謂遍趣行。由此等故，佛事無廢種種說示。前說報身實成道久，佛眼觀其諸根利鈍故說示不同；此說法身實無諸相，由隨眾生性欲等異故說示不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋應物現權所由。「種種性」者界也。「欲」者勝解。「行」謂心行。「憶想」謂遍趣行。由此等故，佛事無廢種種說示。前說報身實成道久，佛眼觀其諸根利鈍故說示不同；此說法身實無諸相，由隨眾生性欲等異故說示不同。

經「如是我成(至)常住不滅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是我成(至)常住不滅」。

贊曰：明三乘所不知真身中第三結成前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明三乘所不知真身中第三結成前說。

經「諸善男子(至)復倍上數」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸善男子(至)復倍上數」。

贊曰：上明菩提無上，下第二大段重顯報化二身差別之相、涅槃無上。中分二：初法說二身常住起滅，後喻說二身常住起滅。初文復二：初明二身常住起滅，後「又善男子諸佛如來法皆如是」下，釋成前說法爾不虛。初文復二：初明報身隨眾生界及本願力皆無盡故壽命常住，後明化身隨眾生身及意樂故現有起滅。此初也。本行菩薩道時，願度眾生盡方入無餘，以眾生界無盡期故，今得果圓願行無萎，故壽不盡復倍上數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明菩提無上，下第二大段重顯報化二身差別之相、涅槃無上。中分二：初法說二身常住起滅，後喻說二身常住起滅。初文復二：初明二身常住起滅，後「又善男子諸佛如來法皆如是」下，釋成前說法爾不虛。初文復二：初明報身隨眾生界及本願力皆無盡故壽命常住，後明化身隨眾生身及意樂故現有起滅。此初也。本行菩薩道時，願度眾生盡方入無餘，以眾生界無盡期故，今得果圓願行無萎，故壽不盡復倍上數。

經「然今非實(至)教化眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「然今非實(至)教化眾生」。

贊曰：下明化身隨眾生身及意樂故現有起滅。有三：一標；二釋；三成，「是故如來以方便說」下是。此初也。然今報身非實滅度，便虛唱言當取滅度，此乃化相方便示現化眾生爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明化身隨眾生身及意樂故現有起滅。有三：一標；二釋；三成，「是故如來以方便說」下是。此初也。然今報身非實滅度，便虛唱言當取滅度，此乃化相方便示現化眾生爾。

經「所以者何(至)妄見網中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)妄見網中」。

贊曰：下釋。有二：初明本性惡，後明更生惡。此初也。本惡有六：一薄德不能感得勝人勝法，二不種善根無因可果生，三貧窮無財無法意小志劣，四下賤自輕蔑身，五著欲煩惱惛醉，六入於憶想妄見網中邪詐聰明錯行亂學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有二：初明本性惡，後明更生惡。此初也。本惡有六：一薄德不能感得勝人勝法，二不種善根無因可果生，三貧窮無財無法意小志劣，四下賤自輕蔑身，五著欲煩惱惛醉，六入於憶想妄見網中邪詐聰明錯行亂學。

經「若見如來(至)恭敬之心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若見如來(至)恭敬之心」。

贊曰：此明更生惡。有五：一憍恣放逸；二懷厭，不樂親近攝受；三懷怠，懈怠所纏不能自察；四不生難遭之想，見佛不生希遇之心；五不生恭敬心，不起渴慕脩隨順業。此說由彼本性惡故，見佛更生初三種惡故，不生難遭之想、恭敬之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明更生惡。有五：一憍恣放逸；二懷厭，不樂親近攝受；三懷怠，懈怠所纏不能自察；四不生難遭之想，見佛不生希遇之心；五不生恭敬心，不起渴慕脩隨順業。此說由彼本性惡故，見佛更生初三種惡故，不生難遭之想、恭敬之心。

經「是故如來(至)而言滅度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是故如來(至)而言滅度」。

贊曰：下成。有三：初標，次釋，後結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下成。有三：初標，次釋，後結。

經「又善男子(至)皆實不虛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又善男子(至)皆實不虛」。

贊曰：釋成前說法爾不虛。此意說言，報身法爾願度一切眾生皆盡，常住不滅。法爾化身隨順眾生愛憎欣厭，示有生死。《涅槃經》說，如來不入涅槃。偈言：「假使烏、角鵄， 同共一樹栖， 猶如親兄弟， 爾乃永涅槃。 假使蛇、鼠、狼， 同處一穴遊， 相愛如兄弟， 爾乃永涅槃。 假使一闡提， 現身成佛道， 永受第一樂， 爾乃永涅槃。 如來視一切， 猶如羅睺羅， 云何捨慈悲， 永入於涅槃？」對前三喻一一應說此後一頌，恐厭文繁故總說一。然則入大涅槃三事圓滿，二乘之所未得。化相入滅，從此滅已他方復化，於此復生。身智既不永無，豈同二乘入滅？由此故名涅槃無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋成前說法爾不虛。此意說言，報身法爾願度一切眾生皆盡，常住不滅。法爾化身隨順眾生愛憎欣厭，示有生死。《涅槃經》說，如來不入涅槃。偈言：「假使烏、角鵄， 同共一樹栖， 猶如親兄弟， 爾乃永涅槃。 假使蛇、鼠、狼， 同處一穴遊， 相愛如兄弟， 爾乃永涅槃。 假使一闡提， 現身成佛道， 永受第一樂， 爾乃永涅槃。 如來視一切， 猶如羅睺羅， 云何捨慈悲， 永入於涅槃？」對前三喻一一應說此後一頌，恐厭文繁故總說一。然則入大涅槃三事圓滿，二乘之所未得。化相入滅，從此滅已他方復化，於此復生。身智既不永無，豈同二乘入滅？由此故名涅槃無上。

經「譬如良醫(至)善治眾病」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「譬如良醫(至)善治眾病」。

贊曰：下第二段喻說二身常住、起滅。有二：初喻說常住、起滅，後喻問答辨此不虛。喻有十二：一善達機宜喻，二慈矜起化喻，三觀機道隱喻，四逢緣惑起喻，五濟生成道喻，六見佛咸欣喻，七應機說法喻，八根熟道成喻，九未熟厭法喻，十令悕示滅喻，十一戀佛愛法喻，十二得聖見佛喻。此初也。只如二乘練根相對，生少得者為鈍、生多得者為利；勤墮相對，生少得者為利、生多得者為鈍。今說後對。此初二喻，合是初生見佛俱教發心。第三第四喻，合是第二生根熟勤脩者，不失本心而漸脩；未熟懶墮者，失本心而復退。第五第六第七第八第九喻，合是第三生根熟勤修者，見釋迦佛而無學滿，即發大心受變易生；未熟懶墮者，雖見今佛而猶未證，住凡夫位。第十第十一第十二，合是第四生昔根未熟懶墮者，值彌勒佛並皆得道，亦發大心先受變易生；根熟勤得道者，亦得見彼佛。故言並令得見。彌勒即我，異名說故。或總說三生，初四喻是。初生，佛初現涅槃，彼不見佛便起煩惱。次五喻是第二生，是釋迦佛中現涅槃，根熟勤修道者住有學位，漸斷煩惱名為除愈，非皆斷盡成無學道；其根未熟墮者，猶住凡位而猶未證。後三喻是第三生，根熟勤者並得無學；未熟墮者亦得有學。此二末後俱見釋迦並發大心，故授記中無學、有學並皆雙有。為此等類示有涅槃，是此中喻之大意也。良醫具四德：一識病體，二識病因，三識病滅已不生，四識病滅已更生。《涅槃經》云：「大慈愍眾生， 故今我歸依， 善拔眾毒箭， 故稱大醫王。 世醫所療治， 雖差還復生， 如來所治者， 畢竟不復發。 世尊甘露藥， 以施諸眾生， 眾生既服已， 不死亦不生。」故以良醫喻之於佛。智慧者識觀生死，聰達者應機垂濟，明練方藥能諳教及理，善治眾病謂更無發者，同醫四德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段喻說二身常住、起滅。有二：初喻說常住、起滅，後喻問答辨此不虛。喻有十二：一善達機宜喻，二慈矜起化喻，三觀機道隱喻，四逢緣惑起喻，五濟生成道喻，六見佛咸欣喻，七應機說法喻，八根熟道成喻，九未熟厭法喻，十令悕示滅喻，十一戀佛愛法喻，十二得聖見佛喻。此初也。只如二乘練根相對，生少得者為鈍、生多得者為利；勤墮相對，生少得者為利、生多得者為鈍。今說後對。此初二喻，合是初生見佛俱教發心。第三第四喻，合是第二生根熟勤脩者，不失本心而漸脩；未熟懶墮者，失本心而復退。第五第六第七第八第九喻，合是第三生根熟勤修者，見釋迦佛而無學滿，即發大心受變易生；未熟懶墮者，雖見今佛而猶未證，住凡夫位。第十第十一第十二，合是第四生昔根未熟懶墮者，值彌勒佛並皆得道，亦發大心先受變易生；根熟勤得道者，亦得見彼佛。故言並令得見。彌勒即我，異名說故。或總說三生，初四喻是。初生，佛初現涅槃，彼不見佛便起煩惱。次五喻是第二生，是釋迦佛中現涅槃，根熟勤修道者住有學位，漸斷煩惱名為除愈，非皆斷盡成無學道；其根未熟墮者，猶住凡位而猶未證。後三喻是第三生，根熟勤者並得無學；未熟墮者亦得有學。此二末後俱見釋迦並發大心，故授記中無學、有學並皆雙有。為此等類示有涅槃，是此中喻之大意也。良醫具四德：一識病體，二識病因，三識病滅已不生，四識病滅已更生。《涅槃經》云：「大慈愍眾生， 故今我歸依， 善拔眾毒箭， 故稱大醫王。 世醫所療治， 雖差還復生， 如來所治者， 畢竟不復發。 世尊甘露藥， 以施諸眾生， 眾生既服已， 不死亦不生。」故以良醫喻之於佛。智慧者識觀生死，聰達者應機垂濟，明練方藥能諳教及理，善治眾病謂更無發者，同醫四德。

經「其人多諸(至)乃至百數」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其人多諸(至)乃至百數」。

贊曰：二慈矜起化喻。有二乘種方稱為子，故言十二十，兼菩薩性，為不定故。言至百數，脩百行故，初教發心位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二慈矜起化喻。有二乘種方稱為子，故言十二十，兼菩薩性，為不定故。言至百數，脩百行故，初教發心位也。

經「以有事緣遠至餘國」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以有事緣遠至餘國」。

贊曰：三觀機道隱喻。眾生根機時猶未熟、他方機會，化身遂隱往他方化，或往淨土、穢土行化，名為餘國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三觀機道隱喻。眾生根機時猶未熟、他方機會，化身遂隱往他方化，或往淨土、穢土行化，名為餘國。

經「諸子於後(至)宛轉于地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸子於後(至)宛轉于地」。

贊曰：四逢緣惑起喻。無佛已後，因惡知識煩惱遂起、迷醉其心，名飲他毒藥宛轉生死之地。《涅槃經》言：「貧窮無救護， 猶如困病人， 無醫隨自心， 食所不應食。 眾生煩惱病， 常為諸見害， 遠離法醫師， 服食邪毒藥。」根熟未熟雖俱起惑，根不熟者惑重退流，根已熟者惑輕脩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四逢緣惑起喻。無佛已後，因惡知識煩惱遂起、迷醉其心，名飲他毒藥宛轉生死之地。《涅槃經》言：「貧窮無救護， 猶如困病人， 無醫隨自心， 食所不應食。 眾生煩惱病， 常為諸見害， 遠離法醫師， 服食邪毒藥。」根熟未熟雖俱起惑，根不熟者惑重退流，根已熟者惑輕脩行。

經「是時其父還來歸家」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時其父還來歸家」。

贊曰：五濟生成道喻。昔日所化示居生死之家，此緣方熟故為現身；或昔化境本住名家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五濟生成道喻。昔日所化示居生死之家，此緣方熟故為現身；或昔化境本住名家。

經「諸子飲毒(至)更賜壽命」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸子飲毒(至)更賜壽命」。

贊曰：六見佛咸欣喻。初喜、後請。「失本心」者，謂根未熟，失淨起染。「不失心」者，得本淨心，諸根熟類。「歡喜」意業、「禮拜」身業、「問訊」語業，三業歸依，請說法要。「更賜壽命」，今乞慧壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六見佛咸欣喻。初喜、後請。「失本心」者，謂根未熟，失淨起染。「不失心」者，得本淨心，諸根熟類。「歡喜」意業、「禮拜」身業、「問訊」語業，三業歸依，請說法要。「更賜壽命」，今乞慧壽。

經「父見子等(至)無復眾患」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「父見子等(至)無復眾患」。

贊曰：七應機說法喻。有二：初求妙巧之方，後施善權之教。依三世佛教法經方，內求好理藥，並求好行草。其戒定慧學，名色香美味。或息惡務善，利生三法無所闕少，名皆具足。如次配之。智慧簡擇義同於「擣」，播揚麁妙義同於「篩」。令前三學、三行相隨順行，名為和合。學者惑滅，勸之服行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七應機說法喻。有二：初求妙巧之方，後施善權之教。依三世佛教法經方，內求好理藥，並求好行草。其戒定慧學，名色香美味。或息惡務善，利生三法無所闕少，名皆具足。如次配之。智慧簡擇義同於「擣」，播揚麁妙義同於「篩」。令前三學、三行相隨順行，名為和合。學者惑滅，勸之服行。

經「其諸子中(至)病盡除愈」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其諸子中(至)病盡除愈」。

贊曰：八根熟道成喻。謂諸根熟得道之輩。色香二種喻福及慧，得道兩釋如前已解。「愈」音以主反，差也，應作「癒」。《玉篇》作「愈，益也勝也」。心憂為「惥」，病差為「癒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：八根熟道成喻。謂諸根熟得道之輩。色香二種喻福及慧，得道兩釋如前已解。「愈」音以主反，差也，應作「癒」。《玉篇》作「愈，益也勝也」。心憂為「惥」，病差為「癒」。

經「餘失心者(至)而謂不美」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「餘失心者(至)而謂不美」。

贊曰：九未熟厭法喻。有二：初不肯服，後釋所由。即根未熟，雖初少求法，後不肯脩行，煩惱深故而厭於法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：九未熟厭法喻。有二：初不肯服，後釋所由。即根未熟，雖初少求法，後不肯脩行，煩惱深故而厭於法。

經「父作是念(至)令服此藥」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「父作是念(至)令服此藥」。

贊曰：十令悕示滅喻。有三：初念設權方，次教留遺法，後示言入滅。此初也。煩惱深故妙教不遵，應設權方令其脩服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十令悕示滅喻。有三：初念設權方，次教留遺法，後示言入滅。此初也。煩惱深故妙教不遵，應設權方令其脩服。

經「即作是言(至)勿憂不差」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即作是言(至)勿憂不差」。

贊曰：教留遺法也。道成既久寄言衰老，入滅時近今留教在。汝可依行煩惱必滅，故勿憂患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：教留遺法也。道成既久寄言衰老，入滅時近今留教在。汝可依行煩惱必滅，故勿憂患。

經「作是教已(至)汝父已死」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「作是教已(至)汝父已死」。

贊曰：示言入滅還隱前化名至他國，遣言教使唱言入滅云汝父死，父實不滅暫息化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：示言入滅還隱前化名至他國，遣言教使唱言入滅云汝父死，父實不滅暫息化故。

經「是時諸子(至)無復恃怙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時諸子(至)無復恃怙」。

贊曰：十一戀佛愛法喻。有二：初念佛慈哀，思己孤子；後悲感依教，惑苦皆除。此初也。初是念佛，後是戀法。佛在慈悲救濟救護使無惑苦，今既佛滅無依無怙孤子何賚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十一戀佛愛法喻。有二：初念佛慈哀，思己孤子；後悲感依教，惑苦皆除。此初也。初是念佛，後是戀法。佛在慈悲救濟救護使無惑苦，今既佛滅無依無怙孤子何賚。

經「常懷悲感(至)毒病皆愈」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常懷悲感(至)毒病皆愈」。

贊曰：此悲感依教惑苦皆除。加行諦觀名為醒悟，入聖依服惑苦皆除。「毒」喻煩惱，「病」喻眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此悲感依教惑苦皆除。加行諦觀名為醒悟，入聖依服惑苦皆除。「毒」喻煩惱，「病」喻眾苦。

經「其父聞子(至)咸使見之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其父聞子(至)咸使見之」。

贊曰：十二得聖見佛喻。若令得聖二乘無學而見佛者，入變易生死，見佛化身淨土久住，義同來歸而令彼見。或為地前得入十地報土見佛，此雖化佛上位階降，理准亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十二得聖見佛喻。若令得聖二乘無學而見佛者，入變易生死，見佛化身淨土久住，義同來歸而令彼見。或為地前得入十地報土見佛，此雖化佛上位階降，理准亦爾。

經「諸善男子(至)虛妄過者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸善男子(至)虛妄過者」。

贊曰：此喻問答辨此不虛。一問，二答，三成。此說化身如醫示死，報身如父實體常存。涅槃之義如別章說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻問答辨此不虛。一問，二答，三成。此說化身如醫示死，報身如父實體常存。涅槃之義如別章說。

經「爾時世尊(至)常住此說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)常住此說法」。

贊曰：二十五頌半，分二：初二十頌半菩提無上，後五頌涅槃無上。初文有三：初十頌半明報化二身，次八頌明報化二土，後之二頌結勸無疑。初復有三：初三頌報化二身，次六頌報身佛無緣不見、有緣得見，後一頌半結報身佛見與不見所由。此初也。初二頌報，後一頌化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二十五頌半，分二：初二十頌半菩提無上，後五頌涅槃無上。初文有三：初十頌半明報化二身，次八頌明報化二土，後之二頌結勸無疑。初復有三：初三頌報化二身，次六頌報身佛無緣不見、有緣得見，後一頌半結報身佛見與不見所由。此初也。初二頌報，後一頌化。

經「我常住於此(至)雖近而不見」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我常住於此(至)雖近而不見」。

贊曰：下六頌明報身佛無緣不見、有緣得見。中有二：初一頌無緣不見，後五頌有緣得見。此初也。眾生顛倒自不見佛，況加神通隱令不見，恐見生過神通蔽之。亦如日月自明，盲者不覩是盲者過，非日月咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六頌明報身佛無緣不見、有緣得見。中有二：初一頌無緣不見，後五頌有緣得見。此初也。眾生顛倒自不見佛，況加神通隱令不見，恐見生過神通蔽之。亦如日月自明，盲者不覩是盲者過，非日月咎。

經「眾見我滅度(至)不自惜身命」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「眾見我滅度(至)不自惜身命」。

贊曰：下五頌有緣得見。為二：初二頌待生根熟有緣，後三頌現身說法。此初也。有七緣根熟：一修供養行，二生渴仰心，三信伏不謗修行，四質直離憍渴等，五柔軟慈悲堪耐，六一心欲見專念希逢，七不惜身命輕身重道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌有緣得見。為二：初二頌待生根熟有緣，後三頌現身說法。此初也。有七緣根熟：一修供養行，二生渴仰心，三信伏不謗修行，四質直離憍渴等，五柔軟慈悲堪耐，六一心欲見專念希逢，七不惜身命輕身重道。

經「時我及眾僧(至)但謂我滅度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時我及眾僧(至)但謂我滅度」。

贊曰：現身說法。有二：初半頌現身，後二頌半說法。說法有二：初一頌說身在此現有涅槃；後一頌半化入涅槃他方利益，於靈山處現，或現有靈山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：現身說法。有二：初半頌現身，後二頌半說法。說法有二：初一頌說身在此現有涅槃；後一頌半化入涅槃他方利益，於靈山處現，或現有靈山。

經「我見諸眾生(至)乃出為說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我見諸眾生(至)乃出為說法」。

贊曰：結報身佛見與不見所由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結報身佛見與不見所由。

經「神通力如是(至)天人常充滿」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「神通力如是(至)天人常充滿」。

贊曰：下八頌明報化二土。有二：初五頌報化土相，後三頌無緣不見、有緣得見淨土所由。初文有五，此初二也。初頌住處，次頌眷屬。「劫盡」者化土。「安隱」者淨土，菩薩天人常在會中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下八頌明報化二土。有二：初五頌報化土相，後三頌無緣不見、有緣得見淨土所由。初文有五，此初二也。初頌住處，次頌眷屬。「劫盡」者化土。「安隱」者淨土，菩薩天人常在會中。

經「園林諸堂閣(至)如是悉充滿」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「園林諸堂閣(至)如是悉充滿」。

贊曰：此中有三：一土相，一供養，一離怖。化土憂怖苦惱充滿，淨土離之。土相之中有事、有功德，如《無垢稱》總持園苑、大法林樹等，皆當准說。其淨土義如別章說。論云「我淨土不毀而眾見燒盡者，報佛如來真實淨土，第一義諦攝故，非如化土世俗諦收。」「樂」音有二：一盧各反，縱賞也；二五教反，遊縱勝處可生欣樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有三：一土相，一供養，一離怖。化土憂怖苦惱充滿，淨土離之。土相之中有事、有功德，如《無垢稱》總持園苑、大法林樹等，皆當准說。其淨土義如別章說。論云「我淨土不毀而眾見燒盡者，報佛如來真實淨土，第一義諦攝故，非如化土世俗諦收。」「樂」音有二：一盧各反，縱賞也；二五教反，遊縱勝處可生欣樂。

經「是諸罪眾生(至)不聞三寶名」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸罪眾生(至)不聞三寶名」。

贊曰：下三頌無緣不見、有緣得見。分二：初一無緣不見，後二有緣得見。此初也。有惑、業、報、法四障故，不聞三寶名。有三障名罪眾生，業障名惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌無緣不見、有緣得見。分二：初一無緣不見，後二有緣得見。此初也。有惑、業、報、法四障故，不聞三寶名。有三障名罪眾生，業障名惡業。

經「諸有修功德(至)為說佛難值」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸有修功德(至)為說佛難值」。

贊曰：有緣得見。為二：初頌修三因見佛居淨土，後頌見佛壽有短長。修三因者：一功德，二柔和，三質直。身語意三業修善利生，滅惡三種；或戒定慧學、或施戒修，如次應知。為應恒見說壽無量，為不應恒說佛難值。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：有緣得見。為二：初頌修三因見佛居淨土，後頌見佛壽有短長。修三因者：一功德，二柔和，三質直。身語意三業修善利生，滅惡三種；或戒定慧學、或施戒修，如次應知。為應恒見說壽無量，為不應恒說佛難值。

經「我智力如是(至)佛語實不虛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我智力如是(至)佛語實不虛」。

贊曰：結勸無疑。慧光照疑，度一切故；久修業得，以此悲願故壽命長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結勸無疑。慧光照疑，度一切故；久修業得，以此悲願故壽命長。

經「如醫善方便(至)無能說虛妄」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如醫善方便(至)無能說虛妄」。

贊曰：下五頌涅槃無上。有二：初一喻，後四合。此初也。「狂子」謂根未熟者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌涅槃無上。有二：初一喻，後四合。此初也。「狂子」謂根未熟者。

經「我亦為世父(至)速成就佛身」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我亦為世父(至)速成就佛身」。

贊曰：此四頌合為四：一現身異，一為惡生，一說法異，一願作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此四頌合為四：一現身異，一為惡生，一說法異，一願作佛。

分別功德品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別功德品

三門分別：一來意，二釋名，三解妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三門分別：一來意，二釋名，三解妨。

來意有三：一者二品傍釋〈涌出〉疑中前說權實兩佛、理智二身，總萬德之鴻基、綰三明之極體，窮神盡妙，聞之者悟心、契智、符真，融之者道證。今明階位，故此品來。二者果五品分二中，初二品明已滿果，因前品正明已滿果，此品辨時眾因此證獲不同，故此品來。三者論解十無上中第十勝妙力無上，餘殘脩多羅說。論復自云「自此以下示現法力及修行力。法力即經之威神，修行力即能所行之勝德。法力者有五門：一證，二信，三供養，四聞法，五讀誦持說。」證謂諸菩薩中聞〈壽量〉者有十一位證聖。信謂八世界微塵數菩薩發心信解。供養謂天雨華等。此上三門皆在此品初。聞法謂此品中後二長行偈，並〈隨喜品〉中聞法隨喜者。讀誦持說謂〈法師功德品〉明讀誦持說等人所獲功德。至文當解。論自解云：「初四門〈彌勒品〉示現，皆告彌勒故。後一〈常精進品〉示現，唯告常精進故。由此法力唯攝三品。其修行力攝十一品：一〈法師〉，二〈安樂行〉，三〈持〉，四〈神力〉，五〈藥王〉，六〈妙音〉，七〈觀音〉，八〈陀羅尼〉，九〈妙莊嚴〉，十〈普賢〉，十一〈囑累〉，合十四品，皆是第十勝妙力無上。」由明證、信、供養三種，故〈壽量〉後有此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有三：一者二品傍釋〈涌出〉疑中前說權實兩佛、理智二身，總萬德之鴻基、綰三明之極體，窮神盡妙，聞之者悟心、契智、符真，融之者道證。今明階位，故此品來。二者果五品分二中，初二品明已滿果，因前品正明已滿果，此品辨時眾因此證獲不同，故此品來。三者論解十無上中第十勝妙力無上，餘殘脩多羅說。論復自云「自此以下示現法力及修行力。法力即經之威神，修行力即能所行之勝德。法力者有五門：一證，二信，三供養，四聞法，五讀誦持說。」證謂諸菩薩中聞〈壽量〉者有十一位證聖。信謂八世界微塵數菩薩發心信解。供養謂天雨華等。此上三門皆在此品初。聞法謂此品中後二長行偈，並〈隨喜品〉中聞法隨喜者。讀誦持說謂〈法師功德品〉明讀誦持說等人所獲功德。至文當解。論自解云：「初四門〈彌勒品〉示現，皆告彌勒故。後一〈常精進品〉示現，唯告常精進故。由此法力唯攝三品。其修行力攝十一品：一〈法師〉，二〈安樂行〉，三〈持〉，四〈神力〉，五〈藥王〉，六〈妙音〉，七〈觀音〉，八〈陀羅尼〉，九〈妙莊嚴〉，十〈普賢〉，十一〈囑累〉，合十四品，皆是第十勝妙力無上。」由明證、信、供養三種，故〈壽量〉後有此品來。

釋名者，「功」謂功勞聞法力用，「德」謂道德體即福慧。由聞妙法功力所得之德，故名功德。「分」音府文反。「別」音方列反，或作「莂」，或作「𧧸」，此辨釋義。或「分」音扶問反，「別」音憑列反，分別諸功德事。此品辨釋分別彼功德事，故名分別功德品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，「功」謂功勞聞法力用，「德」謂道德體即福慧。由聞妙法功力所得之德，故名功德。「分」音府文反。「別」音方列反，或作「莂」，或作「𧧸」，此辨釋義。或「分」音扶問反，「別」音憑列反，分別諸功德事。此品辨釋分別彼功德事，故名分別功德品。

解妨者，何因聲聞聞實、權而悟領，乃為授記；菩薩聞真、化而解知，不為記別？答：菩薩之記佛已數彰，但說證因不說當果；聲聞初悟作佛事難，因證未成且記當果。問：何因說乘權實，菩薩記、證雙無；說身真化，聲聞記、證俱闕？答：菩薩先知權實，但聞身而道證；聲聞未證化、真，唯聞乘以得記。菩薩無取捨，聲聞未證故。問：初科云，何故說權實以記聲聞，乃為宗旨；說真化以證菩薩，乃屬流通？答：法華開誘正對權實以陳宗，不說真應，豈說身以為宗旨？但是因前〈涌出〉釋彼眾疑，而非開誘之標，故非宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，何因聲聞聞實、權而悟領，乃為授記；菩薩聞真、化而解知，不為記別？答：菩薩之記佛已數彰，但說證因不說當果；聲聞初悟作佛事難，因證未成且記當果。問：何因說乘權實，菩薩記、證雙無；說身真化，聲聞記、證俱闕？答：菩薩先知權實，但聞身而道證；聲聞未證化、真，唯聞乘以得記。菩薩無取捨，聲聞未證故。問：初科云，何故說權實以記聲聞，乃為宗旨；說真化以證菩薩，乃屬流通？答：法華開誘正對權實以陳宗，不說真應，豈說身以為宗旨？但是因前〈涌出〉釋彼眾疑，而非開誘之標，故非宗也。

經「爾時大會(至)得大饒益」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時大會(至)得大饒益」。

贊曰：品分為二：初一長行頌明時會獲益現前階降，後諸長行與頌明校量勝劣後時利益。初文有四：一標時益，二佛告益，三供養益，四頌受益。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品分為二：初一長行頌明時會獲益現前階降，後諸長行與頌明校量勝劣後時利益。初文有四：一標時益，二佛告益，三供養益，四頌受益。此初也。

經「於時世尊(至)清淨法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於時世尊(至)清淨法輪」。

贊曰：下佛告益。有二：初明證得，後明信發。初文有二：初之六門依位證得，後之五門依生證得。此初也。依論，法力五中此中有三：一證，初十一位是；二信，八世界發心是；三供養，雨華等是。依義殊勝，論作此解，無領受故。無生法忍，本論說初地，據初得位。長時在七地，相續在八地，圓滿在佛地。無生是境無所執，生法者是教，詮無生教。地前昔聞未能智證，今智證印，名無生法忍。「忍」印證義。即三無生：遍計所執名相無生，依他起性自然無生，圓成實性惑苦無生。聞持在三地，《佛地》等說故。《十地論》說在五地，三地離定障，五地定自在故。樂說辨才在五地，解五明論辨才具故。《唯識》等說在第九地，據成滿故。旋陀羅尼在七地。「旋」音似泉反，還也。若如水迴作「㳬」，辭選反，又似泉反。今從還旋。還旋巡空及有情中，行覆蔭故，七地長時無相及觀有情故。《彌勒上生》說彌勒得在第十地，據成滿故。不退法輪在八地，具四不退故。清淨法輪在十地，無相離障為清淨體。又此是功德法，但隨義說證，不須次第配地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下佛告益。有二：初明證得，後明信發。初文有二：初之六門依位證得，後之五門依生證得。此初也。依論，法力五中此中有三：一證，初十一位是；二信，八世界發心是；三供養，雨華等是。依義殊勝，論作此解，無領受故。無生法忍，本論說初地，據初得位。長時在七地，相續在八地，圓滿在佛地。無生是境無所執，生法者是教，詮無生教。地前昔聞未能智證，今智證印，名無生法忍。「忍」印證義。即三無生：遍計所執名相無生，依他起性自然無生，圓成實性惑苦無生。聞持在三地，《佛地》等說故。《十地論》說在五地，三地離定障，五地定自在故。樂說辨才在五地，解五明論辨才具故。《唯識》等說在第九地，據成滿故。旋陀羅尼在七地。「旋」音似泉反，還也。若如水迴作「㳬」，辭選反，又似泉反。今從還旋。還旋巡空及有情中，行覆蔭故，七地長時無相及觀有情故。《彌勒上生》說彌勒得在第十地，據成滿故。不退法輪在八地，具四不退故。清淨法輪在十地，無相離障為清淨體。又此是功德法，但隨義說證，不須次第配地。

經「復有小千(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有小千(至)三菩提」。

贊曰：此之五位依生證得。論云「此得初地菩提離分段死，隨分得見真如佛性，名得菩提，非得果滿佛位菩提。」亦有釋言，依《涅槃經》，八生是四恒人，解十六分中之一分義；四生是五恒人，解八分義；三生是六恒人，解十二分義；二生是七恒人，解十四分義；一生是八恒人，解十六分義。雖有此釋言八恒是第十地，今依本論得初地菩提，不說得佛位，故不作是釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此之五位依生證得。論云「此得初地菩提離分段死，隨分得見真如佛性，名得菩提，非得果滿佛位菩提。」亦有釋言，依《涅槃經》，八生是四恒人，解十六分中之一分義；四生是五恒人，解八分義；三生是六恒人，解十二分義；二生是七恒人，解十四分義；一生是八恒人，解十六分義。雖有此釋言八恒是第十地，今依本論得初地菩提，不說得佛位，故不作是釋。

經「復有八世界(至)三菩提心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有八世界(至)三菩提心」。

贊曰：此明信發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明信發。

經「佛說是諸(至)讚歎諸佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛說是諸(至)讚歎諸佛」。

贊曰：第三供養。有七：一雨華，二雨香，三作樂，四雨嚴具，五燒香，六菩薩上天，七歌讚佛德。末尼珠雖適心而未勝，如意珠最勝。香來非下，故說九方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三供養。有七：一雨華，二雨香，三作樂，四雨嚴具，五燒香，六菩薩上天，七歌讚佛德。末尼珠雖適心而未勝，如意珠最勝。香來非下，故說九方。

經「爾時彌勒(至)歡喜充遍身」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時彌勒(至)歡喜充遍身」。

贊曰：第四領受益。十九頌分三：初二頌聞法歡喜，次十五頌頌益瑞，後二頌結成歡喜。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四領受益。十九頌分三：初二頌聞法歡喜，次十五頌頌益瑞，後二頌結成歡喜。此初也。

經「或住不退地(至)清淨之果報」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或住不退地(至)清淨之果報」。

贊曰：下十五頌益瑞。中分三：七頌證，一頌信，七頌供養。此初。有三：初三頌位證，三頌生證，一頌結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十五頌益瑞。中分三：七頌證，一頌信，七頌供養。此初。有三：初三頌位證，三頌生證，一頌結。

經「復有八世界(至)皆發無上心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有八世界(至)皆發無上心」。

贊曰：頌信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌信也。

經「世尊說無量(至)歌詠諸如來」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊說無量(至)歌詠諸如來」。

贊曰：頌供養。有二：初一標頌歎，後六供養。供養有七：初半雨華。一半雨香。「繽」音敷賓反。「紛」音撫云反。《玉篇》「繽紛，亂也」。半頌作樂。半頌雨衣。一頌燒香。一頌半上天。半頌歌讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌供養。有二：初一標頌歎，後六供養。供養有七：初半雨華。一半雨香。「繽」音敷賓反。「紛」音撫云反。《玉篇》「繽紛，亂也」。半頌作樂。半頌雨衣。一頌燒香。一頌半上天。半頌歌讚。

經「如是種種事(至)以助無上心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是種種事(至)以助無上心」。

贊曰：結成歡喜。諸具善根者聞佛名故，助佛無上心、修行順佛心。或令彼具善根，助彼眾生生無上心，名為助也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成歡喜。諸具善根者聞佛名故，助佛無上心、修行順佛心。或令彼具善根，助彼眾生生無上心，名為助也。

經「爾時佛告(至)無有限量」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告(至)無有限量」。

贊曰：下第二段校量勝劣明後時益。中分二：初長行及頌聞〈壽量〉生隨喜信解益，生下於一部中隨喜功德；後一長行頌聞〈壽量〉解持讀誦益，生下於一部中法師功德。初解隨喜者，後正修行者。初長行有三：初總明信解，次校量勝劣，後顯無退。此初也。隨喜功德，後得菩提，何量之有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段校量勝劣明後時益。中分二：初長行及頌聞〈壽量〉生隨喜信解益，生下於一部中隨喜功德；後一長行頌聞〈壽量〉解持讀誦益，生下於一部中法師功德。初解隨喜者，後正修行者。初長行有三：初總明信解，次校量勝劣，後顯無退。此初也。隨喜功德，後得菩提，何量之有？

經「若有善男子(至)所不能知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有善男子(至)所不能知」。

贊曰：此校量勝劣。其一乘體即有為慧及無為智，所以除般若，以最勝故。此經雖說出生一乘，體性寬備。勝鬘一乘雖通攝入，唯無為慧以為一乘，故彼恒河沙劫行六波羅蜜，不如有人手執經卷，不說除般若。故知此經通取理、智以為一乘，二乘理、智會歸一故。若唯取真理，同勝鬘經以為一乘，亦應總以六度校量，通出生義，何故除慧？天親《金剛般若論》說「數、力、無似勝，無似因亦然」。一數勝。二力勝，勝時故。三無似勝，勝喻故。四因勝，勝因果故。此文有二：算數、譬喻。乃至餘二亦不及之，故言乃至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此校量勝劣。其一乘體即有為慧及無為智，所以除般若，以最勝故。此經雖說出生一乘，體性寬備。勝鬘一乘雖通攝入，唯無為慧以為一乘，故彼恒河沙劫行六波羅蜜，不如有人手執經卷，不說除般若。故知此經通取理、智以為一乘，二乘理、智會歸一故。若唯取真理，同勝鬘經以為一乘，亦應總以六度校量，通出生義，何故除慧？天親《金剛般若論》說「數、力、無似勝，無似因亦然」。一數勝。二力勝，勝時故。三無似勝，勝喻故。四因勝，勝因果故。此文有二：算數、譬喻。乃至餘二亦不及之，故言乃至。

經「若善男子(至)無有是處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若善男子(至)無有是處」。

贊曰：此顯無退。信、位、證、行隨應無退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯無退。信、位、證、行隨應無退。

經「爾時世尊(至)行五波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)行五波羅蜜」。

贊曰：十九頌半，分二：初十四頌校量，後五頌半明能信者，不頌初一。初復有二：初十二頌行五度，後二頌校量一信。初中復三：一頌標，十頌五度，一頌結成。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十九頌半，分二：初十四頌校量，後五頌半明能信者，不頌初一。初復有二：初十二頌行五度，後二頌校量一信。初中復三：一頌標，十頌五度，一頌結成。此初也。

經「於是諸劫中(至)以迴向佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於是諸劫中(至)以迴向佛道」。

贊曰：下十頌五度。中分五，此三頌貧施。弟子者，聲聞也。田有三種：一尊勝，二貧苦，三中容。父母恩田，初尊勝攝。今供初田，田、恩兩勝。如是等中攝醫藥故，四事便具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十頌五度。中分五，此三頌貧施。弟子者，聲聞也。田有三種：一尊勝，二貧苦，三中容。父母恩田，初尊勝攝。今供初田，田、恩兩勝。如是等中攝醫藥故，四事便具。

經「若復持禁戒(至)一心不懈怠」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若復持禁戒(至)一心不懈怠」。

贊曰：一頌戒，二頌忍，一頌勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：一頌戒，二頌忍，一頌勤。

經「又於無數劫(至)盡諸禪定際」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又於無數劫(至)盡諸禪定際」。

贊曰：此三頌定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三頌定。

經「是人於百千(至)如上之所說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是人於百千(至)如上之所說」。

贊曰：此一頌結成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌結成也。

經「有善男子等(至)其福為如此」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有善男子等(至)其福為如此」。

贊曰：此二頌校量一信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌校量一信。

經「其有諸菩薩(至)說壽亦如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其有諸菩薩(至)說壽亦如是」。

贊曰：下五頌半明能信者，分三：一頌信者，三頌發願，一半結成。發願有二：一總，二別此。初二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌半明能信者，分三：一頌信者，三頌發願，一半結成。發願有二：一總，二別此。初二也。

經「若有深心者(至)於此無有疑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有深心者(至)於此無有疑」。

贊曰：結成也。具有六德：一深心竭情愛法，二清淨不求名利，三質直，四多聞，五總持，六解佛語。方信無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成也。具有六德：一深心竭情愛法，二清淨不求名利，三質直，四多聞，五總持，六解佛語。方信無疑。

經「又阿逸多(至)一切種智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又阿逸多(至)一切種智」。

贊曰：下第二段解持讀誦益。長行中有七：一行者功德無邊能生種智，二行者為見報身淨土，三行者即為頂戴於佛，四行者即為已起佛塔僧坊供養，五行者兼行六度自利疾得種智，六行者兼行六度利他為趣道場，七行者所在處應起塔供養。此即初文。有二：初聞〈壽量〉起無上慧，後於一部起聞持等能生種智，當必得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段解持讀誦益。長行中有七：一行者功德無邊能生種智，二行者為見報身淨土，三行者即為頂戴於佛，四行者即為已起佛塔僧坊供養，五行者兼行六度自利疾得種智，六行者兼行六度利他為趣道場，七行者所在處應起塔供養。此即初文。有二：初聞〈壽量〉起無上慧，後於一部起聞持等能生種智，當必得故。

經「阿逸多(至)深信解相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「阿逸多(至)深信解相」。

贊曰：二行者為見報身淨土。有四：一見報佛，二見淨土，三見菩薩眾，四結成。前當必見故、見解佛智如報佛故，此以智見非以眼見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二行者為見報身淨土。有四：一見報佛，二見淨土，三見菩薩眾，四結成。前當必見故、見解佛智如報佛故，此以智見非以眼見。

經「又復如來(至)頂戴如來」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又復如來(至)頂戴如來」。

贊曰：三行者即為頂戴於佛。聞經隨喜已深信解，況讀誦受持。敬重佛故，名為頂戴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三行者即為頂戴於佛。聞經隨喜已深信解，況讀誦受持。敬重佛故，名為頂戴。

經「阿逸多(至)供養眾僧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「阿逸多(至)供養眾僧」。

贊曰：四行者即為已起佛塔僧坊供養。有三：初標，次釋，後結。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四行者即為已起佛塔僧坊供養。有三：初標，次釋，後結。此初也。

經「所以者何(至)供養眾僧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)供養眾僧」。

贊曰：下釋。有二：一略、二廣。此略也。「全身在此」即為起塔，「眾學所歸」即為僧坊。受持讀誦真行供養，故說即為此二供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有二：一略、二廣。此略也。「全身在此」即為起塔，「眾學所歸」即為僧坊。受持讀誦真行供養，故說即為此二供養。

經「則為以佛(至)作是供養已」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「則為以佛(至)作是供養已」。

贊曰：下廣釋。有二：初釋則為起塔供養，後釋則為造僧坊供養。此初也。有三：一量，二具，三時。是人定超於欲界故，且舉極小至於梵天。微能行者善根小故，舉小為喻，內法供養勝外財故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣釋。有二：初釋則為起塔供養，後釋則為造僧坊供養。此初也。有三：一量，二具，三時。是人定超於欲界故，且舉極小至於梵天。微能行者善根小故，舉小為喻，內法供養勝外財故。

經「阿逸多(至)及比丘僧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「阿逸多(至)及比丘僧」。

贊曰：此釋則為造僧坊供養。有二：初少指，後多指。少指有四：一數，二量，三僧住，四資具。「三十二」者，安四方僧、生八道故。「八多羅」者，修八解脫故。一多羅樹高七仞，相傳解一仞七尺，八多羅樹計可知矣。餘各有表，隨義應悉。「如是僧坊堂閣」下是多指，即是造如前僧坊，顯數多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋則為造僧坊供養。有二：初少指，後多指。少指有四：一數，二量，三僧住，四資具。「三十二」者，安四方僧、生八道故。「八多羅」者，修八解脫故。一多羅樹高七仞，相傳解一仞七尺，八多羅樹計可知矣。餘各有表，隨義應悉。「如是僧坊堂閣」下是多指，即是造如前僧坊，顯數多也。

經「是故我說(至)供養眾僧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是故我說(至)供養眾僧」。

贊曰：第三結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三結也。

經「況復有人(至)一切種智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「況復有人(至)一切種智」。

贊曰：五行者兼行六度自利疾得種智。有三：初法，次喻，後合疾成種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五行者兼行六度自利疾得種智。有三：初法，次喻，後合疾成種智。

經「若人讀誦(至)善答問難」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人讀誦(至)善答問難」。

贊曰：六行者兼行六度利他為趣道場。「道場」謂正等覺性。前是菩提，此是涅槃。有二：初明六度利他，後結已趣道場。此初也。造塔僧坊供養者，財施。讚三乘者，無畏施。說此《法華》者，法施。餘戒、忍、安、勤、慧如次利他。忍中同止耐怨害忍，忍辱無瞋安受苦忍，志念堅固諦察法忍，得深定、勤攝善，皆為利他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六行者兼行六度利他為趣道場。「道場」謂正等覺性。前是菩提，此是涅槃。有二：初明六度利他，後結已趣道場。此初也。造塔僧坊供養者，財施。讚三乘者，無畏施。說此《法華》者，法施。餘戒、忍、安、勤、慧如次利他。忍中同止耐怨害忍，忍辱無瞋安受苦忍，志念堅固諦察法忍，得深定、勤攝善，皆為利他故。

經「阿逸多(至)坐道樹下」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「阿逸多(至)坐道樹下」。

贊曰：結已趣道場。趣真及化二道場故。覺樹自榮，如生樹故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結已趣道場。趣真及化二道場故。覺樹自榮，如生樹故。

經「阿逸多(至)如佛之塔」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「阿逸多(至)如佛之塔」。

贊曰：七行者在處應起塔供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七行者在處應起塔供養。

經「爾時世尊(至)如上之所說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)如上之所說」。

贊曰：十九頌半，分五：初一頌標，指前三；次七頌半頌前第四，即已起塔僧坊供養；次三頌頌第五，行者兼行六度自利疾得種智；次三頌頌第六，行者兼行六度利他為趣道場；後五頌第七，行者在處應起塔供養。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十九頌半，分五：初一頌標，指前三；次七頌半頌前第四，即已起塔僧坊供養；次三頌頌第五，行者兼行六度自利疾得種智；次三頌頌第六，行者兼行六度利他為趣道場；後五頌第七，行者在處應起塔供養。此初也。

經「是則為具足(至)具足諸供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是則為具足(至)具足諸供養」。

贊曰：下七頌半頌第四。中分二：初四頌半即為起塔供養，後三頌即為起僧坊供養。此初。有三：二頌造塔，一半供養，一頌結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌半頌第四。中分二：初四頌半即為起塔供養，後三頌即為起僧坊供養。此初。有三：二頌造塔，一半供養，一頌結。

經「若能持此經(至)種種皆嚴好」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若能持此經(至)種種皆嚴好」。

贊曰：即為起僧坊供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：即為起僧坊供養。

經「若有信解心(至)其福亦如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有信解心(至)其福亦如是」。

贊曰：頌前第五兼行六度自利疾得種智。但論一施，不說五度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌前第五兼行六度自利疾得種智。但論一施，不說五度。

經「況復持此經(至)功德不可量」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「況復持此經(至)功德不可量」。

贊曰：頌第六兼行六度利他為趣道場。恭敬於塔廟、謙下諸比丘等，皆精進度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌第六兼行六度利他為趣道場。恭敬於塔廟、謙下諸比丘等，皆精進度。

經「若見此法師(至)經行及坐臥」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若見此法師(至)經行及坐臥」。

贊曰：頌第七在處應起塔供養。分四：一半敬如佛，一頌知道成，一半應起塔，一頌佛遊處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌第七在處應起塔供養。分四：一半敬如佛，一頌知道成，一半應起塔，一頌佛遊處。

法華玄讚卷第九(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華玄讚卷第九(末)

保安三年六月二十一日書了。法隆寺僧覺印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年六月二十一日書了。法隆寺僧覺印之。

同年十二月二十四日以興福寺圓如房之本移點已了。覺印為令法久住、往生極樂為之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同年十二月二十四日以興福寺圓如房之本移點已了。覺印為令法久住、往生極樂為之。

朱本者皆點本也。左借名□有□他本也。點本高名書也(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朱本者皆點本也。左借名□有□他本也。點本高名書也(云云)。