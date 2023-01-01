妙法蓮華經玄贊卷第七(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第七(本)

沙門基撰 信解末偈記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰 信解末偈記

經「爾時摩訶迦葉(至)不求自得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時摩訶迦葉(至)不求自得」。

贊曰：長行四人同領，頌領獨迦葉者，最年大故、敘眾意故、影彰餘人亦頌說故。下有八十六頌半，分二：初七十三行半頌頌前三文；「世尊大恩」下十三行頌，屬品中第三段荷佛恩深。初文有三：初二頌頌法說，次四十一頌頌喻說，後三十頌半頌合說。此初也。不頌昔日不悕，唯頌今時獲得。初一頌半頌聞法聞記二事，後半頌獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：長行四人同領，頌領獨迦葉者，最年大故、敘眾意故、影彰餘人亦頌說故。下有八十六頌半，分二：初七十三行半頌頌前三文；「世尊大恩」下十三行頌，屬品中第三段荷佛恩深。初文有三：初二頌頌法說，次四十一頌頌喻說，後三十頌半頌合說。此初也。不頌昔日不悕，唯頌今時獲得。初一頌半頌聞法聞記二事，後半頌獲得。

經「譬如童子幼稚無識」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「譬如童子幼稚無識」。

贊曰：下第二段，四十一頌頌喻說。中分二：初三十四頌頌昔不悕，後有七頌頌今獲得。初中有六：初半頌最初發心喻，次一頌退流生死喻，次七頌中還見佛喻，次十四頌不肯修大喻，次九頌半化以二乘喻，後二頌示大不悕喻。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段，四十一頌頌喻說。中分二：初三十四頌頌昔不悕，後有七頌頌今獲得。初中有六：初半頌最初發心喻，次一頌退流生死喻，次七頌中還見佛喻，次十四頌不肯修大喻，次九頌半化以二乘喻，後二頌示大不悕喻。此初也。

經「捨父逃逝(至)五十餘年」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「捨父逃逝(至)五十餘年」。

贊曰：第二退流生死喻。「周流」者經歷義。「諸國」者五趣也，總名他國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二退流生死喻。「周流」者經歷義。「諸國」者五趣也，總名他國。

經「其父憂念(至)頓止一城」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其父憂念(至)頓止一城」。

贊曰：下第三段，有七頌中還見佛喻。長行有三：子長還國，父先求覓，子遇到城。今此唯頌父先覓子，不頌餘二。二文入後第四段中，文穩便故。此中有四：一頌求子止城，二頌半資財甚眾，一頌客利豐廣，二頌半往來者多。此初也。「四方求」者，隨入四生求之。「疲」者劬勞，示相以求於子。「頓」停也，停住大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段，有七頌中還見佛喻。長行有三：子長還國，父先求覓，子遇到城。今此唯頌父先覓子，不頌餘二。二文入後第四段中，文穩便故。此中有四：一頌求子止城，二頌半資財甚眾，一頌客利豐廣，二頌半往來者多。此初也。「四方求」者，隨入四生求之。「疲」者劬勞，示相以求於子。「頓」停也，停住大城。

經「造立舍宅(至)人民眾多」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「造立舍宅(至)人民眾多」。

贊曰：二資財甚眾。造宅者起慈悲心，立舍者顯空勝義。或「造」者起也，宅即舍，謂慈悲心。「五欲」者五種樂，或淨法界等五法。「娛」者樂也。「輦」者真諦，法王獨乘；「輿」者俗諦，諸人共乘，勝劣異故。「車乘」者五乘，「田業」者智斷，餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二資財甚眾。造宅者起慈悲心，立舍者顯空勝義。或「造」者起也，宅即舍，謂慈悲心。「五欲」者五種樂，或淨法界等五法。「娛」者樂也。「輦」者真諦，法王獨乘；「輿」者俗諦，諸人共乘，勝劣異故。「車乘」者五乘，「田業」者智斷，餘文可知。

經「出入息利(至)無處不有」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「出入息利(至)無處不有」。

贊曰：三客利豐廣。「商」賈也，通四方之珍異曰商，坐賣曰賈。「估」市稅也。行曰商，坐曰賈，客名通上。往來六趣以利群生曰商，住淨土、人、天以化物曰賈。遍三界厘市行其稅利曰估。利豐客廣，故遍三界皆有佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三客利豐廣。「商」賈也，通四方之珍異曰商，坐賣曰賈。「估」市稅也。行曰商，坐曰賈，客名通上。往來六趣以利群生曰商，住淨土、人、天以化物曰賈。遍三界厘市行其稅利曰估。利豐客廣，故遍三界皆有佛法。

經「千萬億眾(至)有大力勢」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「千萬億眾(至)有大力勢」。

贊曰：四往來者。「多王」者，愛念仁王敬故、豪族宗重臣庶崇故。由此因緣，四眾八部往來者多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四往來者。「多王」者，愛念仁王敬故、豪族宗重臣庶崇故。由此因緣，四眾八部往來者多。

經「而年朽邁(至)當如之何」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而年朽邁(至)當如之何」。

贊曰：下第四段有十四頌不肯修大。有四：初二頌父恒念子，次九頌子見驚走，次一頌半父令急捉，後一頌半子遂憂惶。此初也。年邁益念、道久悲深，夙夜惟念六返觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四段有十四頌不肯修大。有四：初二頌父恒念子，次九頌子見驚走，次一頌半父令急捉，後一頌半子遂憂惶。此初也。年邁益念、道久悲深，夙夜惟念六返觀故。

經「爾時窮子(至)或無所得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時窮子(至)或無所得」。

贊曰。第二有九頌子見驚走。中有三：初三頌遇到父舍，次二頌半所見父相，後三頌半見已驚走。初中有二：初一頌半遊求，後一頌半困到。此初也。「索」音所戟、蘇各二反，乞也，亦求也。國邑之義，長行已解。「有所得」者，遇佛法中真實善友。「無所得」者，虛假知友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。第二有九頌子見驚走。中有三：初三頌遇到父舍，次二頌半所見父相，後三頌半見已驚走。初中有二：初一頌半遊求，後一頌半困到。此初也。「索」音所戟、蘇各二反，乞也，亦求也。國邑之義，長行已解。「有所得」者，遇佛法中真實善友。「無所得」者，虛假知友。

經「飢餓羸瘦(至)遂至父舍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「飢餓羸瘦(至)遂至父舍」。

贊曰：困到也。法食不足故飢，妙行不圓故疲。或起惡見，損壞深故生瘡，不堅持戒，損壞淺故生癬。妄生見解，不專持戒。「到父城」者，遇入大乘。「傭」賃。「展轉」者，勤力求法也。「至父舍」者，入中道大乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：困到也。法食不足故飢，妙行不圓故疲。或起惡見，損壞深故生瘡，不堅持戒，損壞淺故生癬。妄生見解，不專持戒。「到父城」者，遇入大乘。「傭」賃。「展轉」者，勤力求法也。「至父舍」者，入中道大乘也。

經「爾時長者(至)注記券疏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時長者(至)注記券疏」。

贊曰：二所見父相也。「門內」者，理居教內，果在因內。昔望生死名居門外，今望涅槃故住門內。「計算金等」者，諸聖作論，分別計度法聖財故。「出內財產」者，行二利用也。「注記券疏」者，諸師作疏、修撰文記等。「注」者丁住反，注記也。《切韻》「注，之戍反，水注也，非注記」。《廣雅》「注，亦之喻反，注疏也，識也解也」。《通俗文》「記物曰注」。今亦作「注」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二所見父相也。「門內」者，理居教內，果在因內。昔望生死名居門外，今望涅槃故住門內。「計算金等」者，諸聖作論，分別計度法聖財故。「出內財產」者，行二利用也。「注記券疏」者，諸師作疏、修撰文記等。「注」者丁住反，注記也。《切韻》「注，之戍反，水注也，非注記」。《廣雅》「注，亦之喻反，注疏也，識也解也」。《通俗文》「記物曰注」。今亦作「注」。

經「窮子見父(至)何故至此」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「窮子見父(至)何故至此」。

贊曰：三見已却走。分二：初一頌半悔來，二頌却走。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三見已却走。分二：初一頌半悔來，二頌却走。此初也。

經「䨱自念言(至)欲往傭作」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「䨱自念言(至)欲往傭作」。

贊曰：却走也。「逼切」迫慼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：却走也。「逼切」迫慼也。

經「長者是時(至)追捉將來」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者是時(至)追捉將來」。

贊曰：第三父令急捉。「默而識之」者，未曾對眾陳說聲聞過去逢我、是我之子，名默而識之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三父令急捉。「默而識之」者，未曾對眾陳說聲聞過去逢我、是我之子，名默而識之。

經「窮子驚喚(至)使我至此」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「窮子驚喚(至)使我至此」。

贊曰：第四子遂憂惶。退大不修却住生死，名悶躄地。若行大行，乖本求意、與死不殊，名必當見殺。何用大乘無漏衣食一旦至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四子遂憂惶。退大不修却住生死，名悶躄地。若行大行，乖本求意、與死不殊，名必當見殺。何用大乘無漏衣食一旦至此。

經「長者知子(至)無威德者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者知子(至)無威德者」。

贊曰：下第五有九頌半化以二乘喻。長行有六，此中有四，不頌初二。初三頌令修脫分，次一頌子遂依行，次四頌半勸入善根，後一頌便成聖位。初中復二：初二頌遣使，後一頌傳語。此初也。「愚癡」者無明。「狹劣」者意少。「眇目」者視不正。《說文》「一目少也」。目匡陷急曰眇，眇小也。為二乘說安立諦教，能詮顯、義不圓，名為眇目。所詮生空理短，故名矬。無法身功德，醜故名陋。神用不廣，故名無威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五有九頌半化以二乘喻。長行有六，此中有四，不頌初二。初三頌令修脫分，次一頌子遂依行，次四頌半勸入善根，後一頌便成聖位。初中復二：初二頌遣使，後一頌傳語。此初也。「愚癡」者無明。「狹劣」者意少。「眇目」者視不正。《說文》「一目少也」。目匡陷急曰眇，眇小也。為二乘說安立諦教，能詮顯、義不圓，名為眇目。所詮生空理短，故名矬。無法身功德，醜故名陋。神用不廣，故名無威德。

經「汝可語之(至)倍與汝價」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝可語之(至)倍與汝價」。

贊曰：此傳語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此傳語也。

經「窮子聞之(至)淨諸房舍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「窮子聞之(至)淨諸房舍」。

贊曰：二子遂依行。除煩惱糞，淨五蘊舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二子遂依行。除煩惱糞，淨五蘊舍。

經「長者於牖(至)樂為鄙事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者於牖(至)樂為鄙事」。

贊曰。三有四頌半勸入善根。長行有三，此亦有三：初一頌心傷，次一頌身近，後二頌半共語。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。三有四頌半勸入善根。長行有三，此亦有三：初一頌心傷，次一頌身近，後二頌半共語。此初也。

經「於是長者(至)往到子所」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於是長者(至)往到子所」。

贊曰：此身近也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此身近也。

經「方便附近(至)若如我子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「方便附近(至)若如我子」。

贊曰：下共語。長行有二，此亦有二：初半頌總與語勸勉，後二頌別與語教示。後文有二：初一頌半隨須即與，後半頌假稱父子。「塗足油」者，西方人庶例多塗跣，時既溫熱塵坌頻沾，至必洗足以油塗之。今言足者，即四神足：欲、勤、心、觀。油謂八斷行，即欲、精進、信、輕安、正念、正知、思、捨。初三為加行，輕安攝受身心，正念、正知為繼屬，不忘所緣安心一境故。有放逸生如實了知故，思、捨為對治，策心、持心二種力故。已生沈掉能遠離之，名塗足油，如去風痺，斷障染故。或足謂戒，油謂六支，受學學處善能防護別解脫律儀，軌則所行皆具圓滿，見微細罪生大怖畏，滋潤戒故法食既充，無貪瞋癡薦席亦厚。《無垢稱》云：「四靜慮為床，淨命為茵蓐」。淨命即是無貪所起身語二業，故以無貪為薦席也。在茵蓐下、床之上故。「薦」音作見反，亦蓆也。《玉篇》「獸之所食草也」。又床薦，所以同薦藉也。「廗」音詳石反，《玉篇》「蓆，廧亦反，廣多也」。《切韻》為「廗」。假稱父子，又以軟語若如我子。「若」者如也，如我入聖之真子也。此乃見道已前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下共語。長行有二，此亦有二：初半頌總與語勸勉，後二頌別與語教示。後文有二：初一頌半隨須即與，後半頌假稱父子。「塗足油」者，西方人庶例多塗跣，時既溫熱塵坌頻沾，至必洗足以油塗之。今言足者，即四神足：欲、勤、心、觀。油謂八斷行，即欲、精進、信、輕安、正念、正知、思、捨。初三為加行，輕安攝受身心，正念、正知為繼屬，不忘所緣安心一境故。有放逸生如實了知故，思、捨為對治，策心、持心二種力故。已生沈掉能遠離之，名塗足油，如去風痺，斷障染故。或足謂戒，油謂六支，受學學處善能防護別解脫律儀，軌則所行皆具圓滿，見微細罪生大怖畏，滋潤戒故法食既充，無貪瞋癡薦席亦厚。《無垢稱》云：「四靜慮為床，淨命為茵蓐」。淨命即是無貪所起身語二業，故以無貪為薦席也。在茵蓐下、床之上故。「薦」音作見反，亦蓆也。《玉篇》「獸之所食草也」。又床薦，所以同薦藉也。「廗」音詳石反，《玉篇》「蓆，廧亦反，廣多也」。《切韻》為「廗」。假稱父子，又以軟語若如我子。「若」者如也，如我入聖之真子也。此乃見道已前。

經「長者有智(至)執作家事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者有智(至)執作家事」。

贊曰：四便成聖位。文中唯有無學，漸令入出并彰修道。二十年中常令除糞，名執家事。過是以後心相體信入出無難，然其所止猶在本處，影顯見道名之為兒。文中略故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四便成聖位。文中唯有無學，漸令入出并彰修道。二十年中常令除糞，名執家事。過是以後心相體信入出無難，然其所止猶在本處，影顯見道名之為兒。文中略故。

經「示其金銀(至)我無此物」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「示其金銀(至)我無此物」。

贊曰。示大不悕喻也。大乘二利雖使令知，名為出入。「猶於門外」者，大乘教行之因門外。「止宿草庵」者，猶住二乘。「庵」音烏含反，小草舍也。有作「菴」，菴閭草，非舍也。自念以貧為事業，都無大乘事業之分，無一悕意不求大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。示大不悕喻也。大乘二利雖使令知，名為出入。「猶於門外」者，大乘教行之因門外。「止宿草庵」者，猶住二乘。「庵」音烏含反，小草舍也。有作「菴」，菴閭草，非舍也。自念以貧為事業，都無大乘事業之分，無一悕意不求大乘。

經「父知子心(至)剎利居士」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「父知子心(至)剎利居士」。

贊曰：下第二大段有七頌，顯今獲得。前喻中有二：初五頌父付子，後二頌子獲得。初復有二：初一頌半知機集族，後三頌半正付家事。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二大段有七頌，顯今獲得。前喻中有二：初五頌父付子，後二頌子獲得。初復有二：初一頌半知機集族，後三頌半正付家事。此初也。

經「於此大眾(至)恣其所用」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於此大眾(至)恣其所用」。

贊曰：下三頌半正付家事。有五：初半頌初教發心。半頌退流生死。半頌化以二乘，或在人天彼方根熟，或在加行、無間兩道，或斷五下、五上分結二位之時，故言見子已二十年。或說得有學、無學果。一頌昔退大乘今得相遇，根機熟故。一頌正付。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌半正付家事。有五：初半頌初教發心。半頌退流生死。半頌化以二乘，或在人天彼方根熟，或在加行、無間兩道，或斷五下、五上分結二位之時，故言見子已二十年。或說得有學、無學果。一頌昔退大乘今得相遇，根機熟故。一頌正付。

經「子念昔貧(至)得未曾有」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「子念昔貧(至)得未曾有」。

贊曰：子獲得也。有為功德，名為珍寶。無為真如慈悲心等，名為舍宅。又識達本識當成鏡智，亦知一切三界眾生皆已舍宅及獲珍財，故生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：子獲得也。有為功德，名為珍寶。無為真如慈悲心等，名為舍宅。又識達本識當成鏡智，亦知一切三界眾生皆已舍宅及獲珍財，故生歡喜。

經「佛亦如是(至)聲聞弟子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛亦如是(至)聲聞弟子」。

贊曰：下第三大段有三十頌半頌合說。中分二：初二十頌半頌昔不悕合，後有十頌頌今獲得合。初合中長行有五，不合中還見佛。今此頌中唯頌示大不悕合，餘略不頌。前長行中示大不悕有三，今此亦爾：初二頌頌初，知我樂小佛不說我得故不悕。次有八頌頌第三，但為菩薩說不正為我說故不悕。後十頌半頌第二，自得涅槃謂已滿足故不悕。此初也。未曾說言汝等作佛，於佛妙智我亦有分，但說我等得諸無漏是聲聞弟子，故我不悕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三大段有三十頌半頌合說。中分二：初二十頌半頌昔不悕合，後有十頌頌今獲得合。初合中長行有五，不合中還見佛。今此頌中唯頌示大不悕合，餘略不頌。前長行中示大不悕有三，今此亦爾：初二頌頌初，知我樂小佛不說我得故不悕。次有八頌頌第三，但為菩薩說不正為我說故不悕。後十頌半頌第二，自得涅槃謂已滿足故不悕。此初也。未曾說言汝等作佛，於佛妙智我亦有分，但說我等得諸無漏是聲聞弟子，故我不悕。

經「佛勅我等(至)當得成佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛勅我等(至)當得成佛」。

贊曰：下有八頌頌第三，但為菩薩說、不正為我說，故不悕。中分六：初一頌佛勅，次一頌半我依佛教，次一頌他依我言，次一頌佛授他記，次一頌半正為菩薩、不為我說，後二頌法喻雙結。此初也。佛三業加，密勅令說般若等經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有八頌頌第三，但為菩薩說、不正為我說，故不悕。中分六：初一頌佛勅，次一頌半我依佛教，次一頌他依我言，次一頌佛授他記，次一頌半正為菩薩、不為我說，後二頌法喻雙結。此初也。佛三業加，密勅令說般若等經。

經「我承佛教(至)說無上道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我承佛教(至)說無上道」。

贊曰：二我依佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二我依佛教。

經「諸佛子等(至)精勤修習」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛子等(至)精勤修習」。

贊曰：三他依我言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三他依我言。

經「是時諸佛(至)當得作佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時諸佛(至)當得作佛」。

贊曰：四佛授他記。言「諸佛」者，顯一切佛法皆同，故非唯一佛。亦是過去曾於餘佛所受化故，不爾一佛云何言「諸」。故前說言「曾從諸佛聞方便所說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四佛授他記。言「諸佛」者，顯一切佛法皆同，故非唯一佛。亦是過去曾於餘佛所受化故，不爾一佛云何言「諸」。故前說言「曾從諸佛聞方便所說法」。

經「一切諸佛(至)說斯真要」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一切諸佛(至)說斯真要」。

贊曰：五正為菩薩、不為我說，故我不悕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五正為菩薩、不為我說，故我不悕。

經「如彼窮子(至)亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如彼窮子(至)亦復如是」。

贊曰：法喻雙結。文意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法喻雙結。文意可知。

經「我等內滅(至)都不欣樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等內滅(至)都不欣樂」。

贊曰：下第三有十頌半頌第二自得涅槃謂已滿足故不悕。中分二：初二頌標自滿不悕，後八頌半釋。此初也。「內滅」者謂內自身滅諸煩惱、證得涅槃，唯能了此以為究竟，更無自餘外利他事，故不欣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三有十頌半頌第二自得涅槃謂已滿足故不悕。中分二：初二頌標自滿不悕，後八頌半釋。此初也。「內滅」者謂內自身滅諸煩惱、證得涅槃，唯能了此以為究竟，更無自餘外利他事，故不欣大。

經「所以者何(至)謂是究竟」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)謂是究竟」。

贊曰：下八頌半釋。中分三：初三頌半於佛境智起三解脫門觀，自謂滿足故不悕；次四頌自謂得道已報佛恩，雖為他說而自不悕；後一頌結佛不為說故不悕。此初也。初三頌空無相觀，後一頌半是無願觀。諸法皆空，空觀也。二我既無，何有生等故。次下說無生滅等六種所無，並無相觀。捨離貪著不貪一切，遂於佛智亦不貪求，是無願觀。由聞般若密意所說空無相願，遂錯悟解作此三觀自得涅槃，後作此解謂是究竟，故不悕大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下八頌半釋。中分三：初三頌半於佛境智起三解脫門觀，自謂滿足故不悕；次四頌自謂得道已報佛恩，雖為他說而自不悕；後一頌結佛不為說故不悕。此初也。初三頌空無相觀，後一頌半是無願觀。諸法皆空，空觀也。二我既無，何有生等故。次下說無生滅等六種所無，並無相觀。捨離貪著不貪一切，遂於佛智亦不貪求，是無願觀。由聞般若密意所說空無相願，遂錯悟解作此三觀自得涅槃，後作此解謂是究竟，故不悕大。

經「我等長夜(至)報佛之恩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等長夜(至)報佛之恩」。

贊曰：二有四頌，自謂得道已報佛恩，雖為他說而自不悕。中分二：初二頌半謂報佛恩，次一頌半雖為他說而自不悕。此初也。驗此文意住有餘依涅槃迴心向大，非住無餘依涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二有四頌，自謂得道已報佛恩，雖為他說而自不悕。中分二：初二頌半謂報佛恩，次一頌半雖為他說而自不悕。此初也。驗此文意住有餘依涅槃迴心向大，非住無餘依涅槃界。

經「我等雖為(至)永無願樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等雖為(至)永無願樂」。

贊曰：雖為他說而自不悕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖為他說而自不悕也。

經「導師見捨(至)說有實利」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「導師見捨(至)說有實利」。

贊曰：三佛不為說故我不悕。簡擇於我觀根未熟故見捨我，未曾勸進令修大乘說有實利，故我不悕。初「不勸」者據今生來，非曾不勸，久已勸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三佛不為說故我不悕。簡擇於我觀根未熟故見捨我，未曾勸進令修大乘說有實利，故我不悕。初「不勸」者據今生來，非曾不勸，久已勸故。

經「如富長者(至)乃教大智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如富長者(至)乃教大智」。

贊曰：上二十頌半頌合昔不悕。下有十頌，合今獲得有二：初三頌法喻對明，初教方便、後說真實；後七頌明我今獲得。此初也。一頌半喻，一頌半法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二十頌半頌合昔不悕。下有十頌，合今獲得有二：初三頌法喻對明，初教方便、後說真實；後七頌明我今獲得。此初也。一頌半喻，一頌半法。

經「我等今日(至)得無量寶」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等今日(至)得無量寶」。

贊曰：下七頌明今獲得。中分三：初一頌半總辨今得非先所望，次三頌始于今日方名得果體，後二頌半方名得果用。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌明今獲得。中分三：初一頌半總辨今得非先所望，次三頌始于今日方名得果體，後二頌半方名得果用。此初也。

經「世尊我今(至)無上大果」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊我今(至)無上大果」。

贊曰：二始于今日方名得果體。初一頌總辨先得果非真、今得是實。「道」謂證智，「果」謂無為。後二頌今得果是實。由前因證於中初頌持戒因得報，後頌梵行滿得大果，皆以勝昔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二始于今日方名得果體。初一頌總辨先得果非真、今得是實。「道」謂證智，「果」謂無為。後二頌今得果是實。由前因證於中初頌持戒因得報，後頌梵行滿得大果，皆以勝昔。

經「我等今者(至)應受供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等今者(至)應受供養」。

贊曰：三方名得果用。初一頌得真實聲聞之名，利他用故；後一頌半得真阿羅漢稱，實福田故。即顯住小非真聲聞，亦非真是阿羅漢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三方名得果用。初一頌得真實聲聞之名，利他用故；後一頌半得真阿羅漢稱，實福田故。即顯住小非真聲聞，亦非真是阿羅漢也。

經「世尊大恩(至)誰能報者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊大恩(至)誰能報者」。

贊曰：已上七十三頌半頌前長行。自下品之第三段有十三頌荷佛恩深。分二：初六頌半總明恩深難報，後六頌半別明所難報事。初中復二：初一頌半明佛慈悲深故難報，後五頌明行供養事而不能報。此初也。時長處廣行滿心勤，苦己利人情深叵答，昊天之恩蓋在於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：已上七十三頌半頌前長行。自下品之第三段有十三頌荷佛恩深。分二：初六頌半總明恩深難報，後六頌半別明所難報事。初中復二：初一頌半明佛慈悲深故難報，後五頌明行供養事而不能報。此初也。時長處廣行滿心勤，苦己利人情深叵答，昊天之恩蓋在於此。

經「手足供給(至)盡心恭敬」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「手足供給(至)盡心恭敬」。

贊曰：下五頌明供養事。中分二：初二頌六種內財不能報，後三頌四事外財并以起塔亦不能報。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌明供養事。中分二：初二頌六種內財不能報，後三頌四事外財并以起塔亦不能報。此初也。

經「又以美饍(至)亦不能報」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又以美饍(至)亦不能報」。

贊曰：四事外物不能報也。二頌四事，一頌結之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四事外物不能報也。二頌四事，一頌結之。

經「諸佛希有(至)隨宜為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛希有(至)隨宜為說」。

贊曰：下六頌半明所難報事。於中有三：初二頌半總明佛能為下劣事，於取相凡夫能隨宜為說；次二頌能知欲樂及勝解而為說法；後二頌能知根熟未熟為說三乘。此初也。藏報身之實德、顯化相之權形，隱妙理之玄宗、揚麁義之疎教，不居淨土、處此穢方隨逐凡夫，豈非難報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六頌半明所難報事。於中有三：初二頌半總明佛能為下劣事，於取相凡夫能隨宜為說；次二頌能知欲樂及勝解而為說法；後二頌能知根熟未熟為說三乘。此初也。藏報身之實德、顯化相之權形，隱妙理之玄宗、揚麁義之疎教，不居淨土、處此穢方隨逐凡夫，豈非難報。

經「諸佛於法(至)而為說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛於法(至)而為說法」。

贊曰：二能知欲樂勝解而為說法也。「志力」者勝解故，不隨自意廣演玄微，乃遂他情唱斯方便，豈非難報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二能知欲樂勝解而為說法也。「志力」者勝解故，不隨自意廣演玄微，乃遂他情唱斯方便，豈非難報。

經「隨諸眾生(至)隨宜說三」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「隨諸眾生(至)隨宜說三」。

贊曰：三能知根熟未熟為說三乘。或麁或細、或實或權，觀根初後以施為，豈非恩深而難報者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三能知根熟未熟為說三乘。或麁或細、或實或權，觀根初後以施為，豈非恩深而難報者也。

藥草喻品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥草喻品

以三門分別：一來意，二釋名，三解妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三門分別：一來意，二釋名，三解妨。

來意有四：一者前為上根初周法說，鶖子法領，佛法述成，後方授記。今第二周既為中根喻說，四人喻領，今佛還為以喻述成，後方授記，故此品來。二者論說對治七慢中，第三有大乘人一向增上慢，言無別聲聞辟支佛乘。為對治此故說兩喻，前〈譬喻品〉為對治凡夫求人天妙果；次〈信解品〉為治二乘有學執我乘與如來乘等，不求佛乘。今此品為對治大乘人一向慢言無別二乘、唯有一乘。故彼論言「第三人者，令知種種乘異，諸佛如來平等說法，隨眾生善根種子而生牙故」。意顯一雨雖同，三草二木生長各異；佛教雖同，三乘、二聖發脩亦別，有為機器各各別故，亦有決定二乘者故，由機性殊稟潤別故。故《勝鬘》云：「攝受正法善男子堪荷四擔」，《涅槃》亦言：「我於一時說一乘一道，乃至弟子不解我意，說須陀洹等皆得佛道」，廣說如餘。依人運載，教等名乘。佛法雖同，機脩有異，故說此品。三者〈方便品〉初標智及門二皆甚深名為一乘。前〈譬喻品〉說乘有三、體唯有一，四人領解實一假三，會智慧深。今此會門，門即阿含，教同機異名會其門。如說四諦，三根俱聞，依蘊、處、界、緣起、三性，賴脩有異名曰三乘。故知教同而機異也，故此品來。四者十無上中云，第一為顯種子無上故說雨譬喻。十無上者並是七喻，三平等殘。然於其中有是文殘、有是義殘者，此是義殘非是文殘也。七喻之中已有雨喻，十無上內又更重說，仍名為殘。前說雨喻普潤三草，三草既別令知乘異。今說雨喻所潤三草之中形於二草，佛種名大草，自位相形加名二木，所望義別名為義殘。或是文殘，謂小中大草，文是雨喻破乘同病，諸樹大小隨上中下各有所受。此雨喻是種子無上，前後文別故是文殘。此大種子得雨滋潤，體用弘廣，後得果殊，故名無上。論引經言「不離我身是無上義，唯大乘有，名不離故。若種若現、若因若果雖皆不離大乘。」今顯大乘無漏種子以為因本，成佛身故。為顯此種子無上，故此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有四：一者前為上根初周法說，鶖子法領，佛法述成，後方授記。今第二周既為中根喻說，四人喻領，今佛還為以喻述成，後方授記，故此品來。二者論說對治七慢中，第三有大乘人一向增上慢，言無別聲聞辟支佛乘。為對治此故說兩喻，前〈譬喻品〉為對治凡夫求人天妙果；次〈信解品〉為治二乘有學執我乘與如來乘等，不求佛乘。今此品為對治大乘人一向慢言無別二乘、唯有一乘。故彼論言「第三人者，令知種種乘異，諸佛如來平等說法，隨眾生善根種子而生牙故」。意顯一雨雖同，三草二木生長各異；佛教雖同，三乘、二聖發脩亦別，有為機器各各別故，亦有決定二乘者故，由機性殊稟潤別故。故《勝鬘》云：「攝受正法善男子堪荷四擔」，《涅槃》亦言：「我於一時說一乘一道，乃至弟子不解我意，說須陀洹等皆得佛道」，廣說如餘。依人運載，教等名乘。佛法雖同，機脩有異，故說此品。三者〈方便品〉初標智及門二皆甚深名為一乘。前〈譬喻品〉說乘有三、體唯有一，四人領解實一假三，會智慧深。今此會門，門即阿含，教同機異名會其門。如說四諦，三根俱聞，依蘊、處、界、緣起、三性，賴脩有異名曰三乘。故知教同而機異也，故此品來。四者十無上中云，第一為顯種子無上故說雨譬喻。十無上者並是七喻，三平等殘。然於其中有是文殘、有是義殘者，此是義殘非是文殘也。七喻之中已有雨喻，十無上內又更重說，仍名為殘。前說雨喻普潤三草，三草既別令知乘異。今說雨喻所潤三草之中形於二草，佛種名大草，自位相形加名二木，所望義別名為義殘。或是文殘，謂小中大草，文是雨喻破乘同病，諸樹大小隨上中下各有所受。此雨喻是種子無上，前後文別故是文殘。此大種子得雨滋潤，體用弘廣，後得果殊，故名無上。論引經言「不離我身是無上義，唯大乘有，名不離故。若種若現、若因若果雖皆不離大乘。」今顯大乘無漏種子以為因本，成佛身故。為顯此種子無上，故此品來。

釋名者，去疾神功名藥，稟潤之形名草。有藥非草、有草非藥、有草有藥、非草非藥；所喻亦爾。教、理、行、果俱名為藥。今取行藥稟教脩生，不取餘石藥，不能生長故。世出世種能生長者俱名為草，今取人天善種、三乘智因是藥之草，違害惡故；不取生死惡道種草，不稟正法而滋長故。意辨三乘種別，稟教成其異乘，不欲普明諸種，故以藥草為目。是藥即草，持業釋名。以別簡通，是藥之草，依主釋也。以此為喻，名藥草喻。若云，此品下明藥及草喻故名藥草喻，非藥即草者，豈一切草皆取喻耶？由此故知今說為善。此以二義為喻：一如草性異，稟雨滋其類別；三根本異，稟教成其三乘。二如草稟性各不相知；三根亦爾，不能知他五乘種異，謂乘無別，故以藥草為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，去疾神功名藥，稟潤之形名草。有藥非草、有草非藥、有草有藥、非草非藥；所喻亦爾。教、理、行、果俱名為藥。今取行藥稟教脩生，不取餘石藥，不能生長故。世出世種能生長者俱名為草，今取人天善種、三乘智因是藥之草，違害惡故；不取生死惡道種草，不稟正法而滋長故。意辨三乘種別，稟教成其異乘，不欲普明諸種，故以藥草為目。是藥即草，持業釋名。以別簡通，是藥之草，依主釋也。以此為喻，名藥草喻。若云，此品下明藥及草喻故名藥草喻，非藥即草者，豈一切草皆取喻耶？由此故知今說為善。此以二義為喻：一如草性異，稟雨滋其類別；三根本異，稟教成其三乘。二如草稟性各不相知；三根亦爾，不能知他五乘種異，謂乘無別，故以藥草為喻。

解妨難者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨難者，

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

論解七喻及十無上皆云雨喻，何故題品云藥草喻，不言雨喻品？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論解七喻及十無上皆云雨喻，何故題品云藥草喻，不言雨喻品？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

論說能滋之法以顯所喻，故以雨喻為名。經取能喻之體以破彼疑，故標藥草。倒者以乘無別為病，破者以機有別為破，故假所潤藥草以況所滋根性，由此不標雨為譬喻，亦不雙舉雨草二性為品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論說能滋之法以顯所喻，故以雨喻為名。經取能喻之體以破彼疑，故標藥草。倒者以乘無別為病，破者以機有別為破，故假所潤藥草以況所滋根性，由此不標雨為譬喻，亦不雙舉雨草二性為品。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

此品亦言二木，何故不標草木品？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品亦言二木，何故不標草木品？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

據實而言理應雙舉，但以正法之設本破生病，生有乘同之疾，故以草異破之；無上顯體尊高，未是破於生病，故以藥草為品，不以木等標名。草寬木狹、草小木大，顯通三乘不唯於大，顯潤生長不唯成熟。故有解云，藥者是雨，法藥能滋；草者是機，所滋生性；以藥喻法、以草喻機，二既雙彰，便無難矣。文雖不然，理亦何爽。又前譬喻品有所厭火宅、所欣三車，二合譬喻但可總言；此以所潤機殊、破彼執一之病，故唯以藥草為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 據實而言理應雙舉，但以正法之設本破生病，生有乘同之疾，故以草異破之；無上顯體尊高，未是破於生病，故以藥草為品，不以木等標名。草寬木狹、草小木大，顯通三乘不唯於大，顯潤生長不唯成熟。故有解云，藥者是雨，法藥能滋；草者是機，所滋生性；以藥喻法、以草喻機，二既雙彰，便無難矣。文雖不然，理亦何爽。又前譬喻品有所厭火宅、所欣三車，二合譬喻但可總言；此以所潤機殊、破彼執一之病，故唯以藥草為喻。

經「爾時世尊(至)說不能盡」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)說不能盡」。

贊曰：此品之中大文分三：初讚印，次「迦葉當知」下陳述，後品末二頌結成說實為授記之漸。此初也。先讚印，後更歎訝。言合理故善哉，義契真故印。顯彼所言尚未窮德，故更自歎佛同長者，以小可喻於大。汝同窮子聖德微，亦許同，故讚且印。「誠」信也敬也。信如所言，敬如說故。佛德難思，說之叵盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品之中大文分三：初讚印，次「迦葉當知」下陳述，後品末二頌結成說實為授記之漸。此初也。先讚印，後更歎訝。言合理故善哉，義契真故印。顯彼所言尚未窮德，故更自歎佛同長者，以小可喻於大。汝同窮子聖德微，亦許同，故讚且印。「誠」信也敬也。信如所言，敬如說故。佛德難思，說之叵盡。

經「迦葉當知(至)不虛也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「迦葉當知(至)不虛也」。

贊曰：下陳述。分二：初長行，後偈頌。初文有二：一陳說，二結成將臨，偈云「如來知是一相一味」下是。初中有三：一法述，二喻述，三合述。法中有四：初佛興於世，二法利群生，三受道有殊，四不能自達。此初也。於法自在，所說不虛，故興於世導利含蠢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下陳述。分二：初長行，後偈頌。初文有二：一陳說，二結成將臨，偈云「如來知是一相一味」下是。初中有三：一法述，二喻述，三合述。法中有四：初佛興於世，二法利群生，三受道有殊，四不能自達。此初也。於法自在，所說不虛，故興於世導利含蠢。

經「於一切法(至)一切智地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於一切法(至)一切智地」。

贊曰：二法利群生。以大悲智，方便善巧離名相法能善說之，以利群生。所說之理亦契至於佛智境地，說合證故。「到」者至合之義，或教順於理、理順於行、行順於果，故言到於佛果地也，以此普滋所應化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二法利群生。以大悲智，方便善巧離名相法能善說之，以利群生。所說之理亦契至於佛智境地，說合證故。「到」者至合之義，或教順於理、理順於行、行順於果，故言到於佛果地也，以此普滋所應化故。

經「如來觀知(至)通達無礙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來觀知(至)通達無礙」。

贊曰：三受道有殊。由識空有法之所歸究竟真性，及知眾生心行所趣，故能令彼各得生長。《無垢稱經》云「有無所趣，意樂所歸」，故所歸趣即是三性，究竟歸趣故即真如，心所趣者即是所欣遍趣之行。於理智中達之無礙，或由佛達法及眾生心行，故能受道令三乘別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三受道有殊。由識空有法之所歸究竟真性，及知眾生心行所趣，故能令彼各得生長。《無垢稱經》云「有無所趣，意樂所歸」，故所歸趣即是三性，究竟歸趣故即真如，心所趣者即是所欣遍趣之行。於理智中達之無礙，或由佛達法及眾生心行，故能受道令三乘別。

經「又於諸法(至)一切智慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又於諸法(至)一切智慧」。

贊曰：四不能自達。佛於諸法能究竟盡，故能識根性，初與三乘、後示眾生佛之智慧。眾生不爾，何理能知自性他性？下喻及合皆有此勢，故作四科。又有釋言，法述有二：初總明於法自在所說不虛，後「於一切法以智方便」下別顯不虛。別顯不虛中有四：一能開菩提、涅槃二體，開曉眾生之心，「以智方便而演說等」是；二能顯真如以示眾生，「法之所歸」是；三能悟菩提智故，「以悟眾生通達無礙」是；四自曾能入亦令他入，「示一切智慧」是。雖作此解，順上一乘觀此下文乃成別意。又別顯不虛四者：一窮法實性，二能知空有，三知生心樂，四能示權實。「以智方便」等者，法實亡言，以言顯說名智方便。此智方便所說之法雖非即真，然與佛智所證之法亦復無別。「地」者依止，佛智所觀依止之處，真境名地。意言佛說真、俗諦理，合契到於佛智境地，體無異故、合實法故。或教能順理、理能順行、行能順果，故到佛地，一切智者是佛智故。「如來觀知」等者，此能知空、有諸法所歸，謂遍計所執、依他、圓成三性法也。或所歸趣者即真如理，諸法究竟所歸處故。「亦知眾生深心所行」者，謂知心行及彼深心之所樂行，即是眾生心及所遍趣行達之無礙。「又於諸法」等者，既達諸法究竟明了，故能顯示眾生智慧，三權一實令生欣證。此上意言，所說契智境識法空有性，解生心行所應學道，故能示眾生佛之智慧令其歸入。由此四義所說不虛，所說不虛故佛智無邊。汝何能說？佛知諸法、識眾生心，故能初權後說實法，眾生稟之成五乘別。眾生無是功德智慧，不識法體及眾生心，云何能知法之權實而執三乘無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四不能自達。佛於諸法能究竟盡，故能識根性，初與三乘、後示眾生佛之智慧。眾生不爾，何理能知自性他性？下喻及合皆有此勢，故作四科。又有釋言，法述有二：初總明於法自在所說不虛，後「於一切法以智方便」下別顯不虛。別顯不虛中有四：一能開菩提、涅槃二體，開曉眾生之心，「以智方便而演說等」是；二能顯真如以示眾生，「法之所歸」是；三能悟菩提智故，「以悟眾生通達無礙」是；四自曾能入亦令他入，「示一切智慧」是。雖作此解，順上一乘觀此下文乃成別意。又別顯不虛四者：一窮法實性，二能知空有，三知生心樂，四能示權實。「以智方便」等者，法實亡言，以言顯說名智方便。此智方便所說之法雖非即真，然與佛智所證之法亦復無別。「地」者依止，佛智所觀依止之處，真境名地。意言佛說真、俗諦理，合契到於佛智境地，體無異故、合實法故。或教能順理、理能順行、行能順果，故到佛地，一切智者是佛智故。「如來觀知」等者，此能知空、有諸法所歸，謂遍計所執、依他、圓成三性法也。或所歸趣者即真如理，諸法究竟所歸處故。「亦知眾生深心所行」者，謂知心行及彼深心之所樂行，即是眾生心及所遍趣行達之無礙。「又於諸法」等者，既達諸法究竟明了，故能顯示眾生智慧，三權一實令生欣證。此上意言，所說契智境識法空有性，解生心行所應學道，故能示眾生佛之智慧令其歸入。由此四義所說不虛，所說不虛故佛智無邊。汝何能說？佛知諸法、識眾生心，故能初權後說實法，眾生稟之成五乘別。眾生無是功德智慧，不識法體及眾生心，云何能知法之權實而執三乘無有差別。

經「迦葉譬如(至)名色各異」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「迦葉譬如(至)名色各異」。

贊曰：下喻說。中分二：初總喻，後別喻。此初也。「土地」已前喻能有所生，已下喻所有。「三千大千」彰所依器，一佛化境。於中有四：一山，《玉篇》「艮為山，山，產也，宣氣散生萬物」。二川，貫穿通流，水也。三谿，《爾雅》「水注川曰谿」。四谷，古鹿反，《玉篇》亦餘玉反，水注谿曰谷。《說文》「泉之通川曰谷」。喻大千中有四生類。此等土地所有之中，卉即三草、木即二木。「卉」音許貴反，百草總名，亦眾也。卉及木皆有藂、林，意顯草木各有眾多。此雖眾多，就中世出世善法種子喻於藥草。五乘種子體類各別如種類若干，相用有殊如名、色各異。色者形貌亦色類義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下喻說。中分二：初總喻，後別喻。此初也。「土地」已前喻能有所生，已下喻所有。「三千大千」彰所依器，一佛化境。於中有四：一山，《玉篇》「艮為山，山，產也，宣氣散生萬物」。二川，貫穿通流，水也。三谿，《爾雅》「水注川曰谿」。四谷，古鹿反，《玉篇》亦餘玉反，水注谿曰谷。《說文》「泉之通川曰谷」。喻大千中有四生類。此等土地所有之中，卉即三草、木即二木。「卉」音許貴反，百草總名，亦眾也。卉及木皆有藂、林，意顯草木各有眾多。此雖眾多，就中世出世善法種子喻於藥草。五乘種子體類各別如種類若干，相用有殊如名、色各異。色者形貌亦色類義。

經「密雲彌布(至)大千世界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「密雲彌布(至)大千世界」。

贊曰：下別喻。有四：一法王出世喻，二說教普滋喻，三稟潤各異喻，四不自覺知喻。「密雲彌布」是初喻也。「遍覆」以下是第二喻。化身隱實，八相漸現潛為廣利，如雲密而彌布，非卒暴雲，不為災故。雲有十德，頌中自釋。一化佛化三千大千同時出現，聲亦遍彼，故言遍滿大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別喻。有四：一法王出世喻，二說教普滋喻，三稟潤各異喻，四不自覺知喻。「密雲彌布」是初喻也。「遍覆」以下是第二喻。化身隱實，八相漸現潛為廣利，如雲密而彌布，非卒暴雲，不為災故。雲有十德，頌中自釋。一化佛化三千大千同時出現，聲亦遍彼，故言遍滿大千世界。

經「一時等澍(至)及諸藥草」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一時等澍(至)及諸藥草」。

贊曰：下第三段稟潤各異喻。有二：初一雨所滋，後稟潤各異。初文有三：一總標，二橫滋，三竪長。此初也。「一時」者，應機熟故。「等澍」者，一音演說各隨解故。「澍」音之戍、時遇二反，時雨也。今從初反。其澤普洽，利滋同故。「洽」音候交反，霑也遍徹也，調和遍灑之義。卉木林藂，喻如前釋。「藥草」喻善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段稟潤各異喻。有二：初一雨所滋，後稟潤各異。初文有三：一總標，二橫滋，三竪長。此初也。「一時」者，應機熟故。「等澍」者，一音演說各隨解故。「澍」音之戍、時遇二反，時雨也。今從初反。其澤普洽，利滋同故。「洽」音候交反，霑也遍徹也，調和遍灑之義。卉木林藂，喻如前釋。「藥草」喻善根。

經「小根小莖(至)大枝大葉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「小根小莖(至)大枝大葉」。

贊曰：此橫滋也。三乘性異，破乘同病，根性有三，故分三種。《涅槃經》云：「譬如病人有其三種，一若遇良醫及以不遇，決定可差」，即此大草。「二若遇即差，不遇不差」，即此中草。「三若遇不遇定不可差」，即此小草。此三乘中各有稟教、理、行、果四而生長者，故皆說有根莖枝葉。依教證理、依理起行、依行得果，如根莖等生次第故。又依勝劣果、行、理、教如次配之。又解此三之中皆有四法：一種性，二發心，三修行，四得果。此四通三，如次配之，橫名三乘、竪名四類，類依性有故說為橫。亦有說四，即是勝解、見、脩、無學，此義不遍，小草中有，故不取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此橫滋也。三乘性異，破乘同病，根性有三，故分三種。《涅槃經》云：「譬如病人有其三種，一若遇良醫及以不遇，決定可差」，即此大草。「二若遇即差，不遇不差」，即此中草。「三若遇不遇定不可差」，即此小草。此三乘中各有稟教、理、行、果四而生長者，故皆說有根莖枝葉。依教證理、依理起行、依行得果，如根莖等生次第故。又依勝劣果、行、理、教如次配之。又解此三之中皆有四法：一種性，二發心，三修行，四得果。此四通三，如次配之，橫名三乘、竪名四類，類依性有故說為橫。亦有說四，即是勝解、見、脩、無學，此義不遍，小草中有，故不取之。

經「諸樹大小(至)各有所受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸樹大小(至)各有所受」。

贊曰：此竪長也。論唯說大木不離我身，是種子無上義。大草中分大小樹，不退位前名為小樹，不退位後名為大樹。此有二義：一云，七地以前名為小樹，八地已上名為大樹，具四不退故。准下頌文但於二木分上中下，故合二木以分三品，謂五地已前名下，創得三摩跋提樂意生身故；六七八地為中，得覺法自性意生身故；九十二地名上，得種類俱生無作行意生身故。有義不然，初地已前是何品攝，豈非小木？若依此義，初地已前名下，純有漏修故；初七地名中，有漏、無漏二雜修故；八地已後名上，純無漏修故。二云，初地已前名小樹，初地已上名大樹，證不退故。大小二樹各有下中上者，十住、十行、十迴向為小樹三，十信即是初發心住攝，四決擇分善根即第十迴向攝。由此《華嚴》但說三十位、不說十信，發心住中成八相故。亦不說四善根，法界無量迴向中住四觀故。但說舍利弗修道經六十劫退，即是至第六住滿、未入第七不退住中，故知十信更無別位，由此但說三十三阿僧祇。地前為三，不說四故。《對法》等說，初劫滿已修四善根，不說時長，別劫修故。故四善根十迴向攝。大樹三者，初二三地名下，相同世間故；四五六地名中，方同出世故；七八九十地名上，超過世間二乘道故。若說三草皆有下中上者，小草之中，說人為下、欲天為中、色天為上。中草三者，七方便為下、聖有學為中、無學名上。前是橫貫三乘，今乃竪通三位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此竪長也。論唯說大木不離我身，是種子無上義。大草中分大小樹，不退位前名為小樹，不退位後名為大樹。此有二義：一云，七地以前名為小樹，八地已上名為大樹，具四不退故。准下頌文但於二木分上中下，故合二木以分三品，謂五地已前名下，創得三摩跋提樂意生身故；六七八地為中，得覺法自性意生身故；九十二地名上，得種類俱生無作行意生身故。有義不然，初地已前是何品攝，豈非小木？若依此義，初地已前名下，純有漏修故；初七地名中，有漏、無漏二雜修故；八地已後名上，純無漏修故。二云，初地已前名小樹，初地已上名大樹，證不退故。大小二樹各有下中上者，十住、十行、十迴向為小樹三，十信即是初發心住攝，四決擇分善根即第十迴向攝。由此《華嚴》但說三十位、不說十信，發心住中成八相故。亦不說四善根，法界無量迴向中住四觀故。但說舍利弗修道經六十劫退，即是至第六住滿、未入第七不退住中，故知十信更無別位，由此但說三十三阿僧祇。地前為三，不說四故。《對法》等說，初劫滿已修四善根，不說時長，別劫修故。故四善根十迴向攝。大樹三者，初二三地名下，相同世間故；四五六地名中，方同出世故；七八九十地名上，超過世間二乘道故。若說三草皆有下中上者，小草之中，說人為下、欲天為中、色天為上。中草三者，七方便為下、聖有學為中、無學名上。前是橫貫三乘，今乃竪通三位。

經「一雲所雨(至)華菓敷實」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一雲所雨(至)華菓敷實」。

贊曰：稟潤各異也。能滋教一，所滋卉木各有差別。「生」喻初心，「長」喻後習，「華敷」喻聞教修行，「菓實」喻證理得果。「敷」音撫夫反，開也陳也。由各受潤，隨其種性生長華菓各各不同，以教對理而忘其機，或以教對後不定性等成熟之根，名為一雨亦名一音，所說理法唯一相故，退性究竟並作佛故。以教對機忘其理法，或對初機未成熟位，而有所運，名為三乘，亦名三車。隨彼機宜，初傍引法說而有三，故以教含行名為三藏，詮戒、定、慧行差別故。若以教含理、對機而說，名為二藏，謂菩薩、聲聞藏。《阿闍世王經》亦名三藏，謂菩薩、獨覺、聲聞藏也。今以教對理及後機一，名一雲雨，滋彼三機稱其種性名為三乘。現理有所對之機，明乘有異。教對機、理以明攝義立其藏名，將顯理之教以運載機，立其乘稱。是二差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：稟潤各異也。能滋教一，所滋卉木各有差別。「生」喻初心，「長」喻後習，「華敷」喻聞教修行，「菓實」喻證理得果。「敷」音撫夫反，開也陳也。由各受潤，隨其種性生長華菓各各不同，以教對理而忘其機，或以教對後不定性等成熟之根，名為一雨亦名一音，所說理法唯一相故，退性究竟並作佛故。以教對機忘其理法，或對初機未成熟位，而有所運，名為三乘，亦名三車。隨彼機宜，初傍引法說而有三，故以教含行名為三藏，詮戒、定、慧行差別故。若以教含理、對機而說，名為二藏，謂菩薩、聲聞藏。《阿闍世王經》亦名三藏，謂菩薩、獨覺、聲聞藏也。今以教對理及後機一，名一雲雨，滋彼三機稱其種性名為三乘。現理有所對之機，明乘有異。教對機、理以明攝義立其藏名，將顯理之教以運載機，立其乘稱。是二差別。

經「雖一地所生(至)各有差別」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「雖一地所生(至)各有差別」。

贊曰：下第四不自覺知喻。三乘種性依一真理、一地所生，依一佛教、一雨所潤。如諸草木稟潤雖別，不自覺知，亦不知他稟潤生長。此解似疎，尋合當悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四不自覺知喻。三乘種性依一真理、一地所生，依一佛教、一雨所潤。如諸草木稟潤雖別，不自覺知，亦不知他稟潤生長。此解似疎，尋合當悉。

經「迦葉當知(至)如大雲起」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「迦葉當知(至)如大雲起」。

贊曰：下第三合述。亦四，一一有二，初皆舉法，後皆喻合。此合法王出世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三合述。亦四，一一有二，初皆舉法，後皆喻合。此合法王出世也。

經「以大音聲(至)大千國土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以大音聲(至)大千國土」。

贊曰：此第二合說教普滋。不但身遍，聲亦遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二合說教普滋。不但身遍，聲亦遍故。

經「於大眾中(至)佛世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於大眾中(至)佛世尊」。

贊曰：下第三合稟潤各異。有二：初法說，後喻合。初中有四：一自標召集，二他聞普至，三佛應導利，四生聞獲益。初中有二：初自標唱，後召他集。標唱有三：一唱德號，二唱利用，三唱知見。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三合稟潤各異。有二：初法說，後喻合。初中有四：一自標召集，二他聞普至，三佛應導利，四生聞獲益。初中有二：初自標唱，後召他集。標唱有三：一唱德號，二唱利用，三唱知見。此初也。

經「未度者(至)令得涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「未度者(至)令得涅槃」。

贊曰：此唱利用。能滿四願。「度」者離越義。「解」者斷修義。一未離苦者願令離苦，二未斷惡修善者願斷惡修善，三未得安樂者願得安樂，四未成佛得涅槃者願成佛得涅槃。《瓔珞經》說「知苦、斷集、證滅、修道為四弘願」，亦即是此。此中四種，苦、集、道、滅如次配之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此唱利用。能滿四願。「度」者離越義。「解」者斷修義。一未離苦者願令離苦，二未斷惡修善者願斷惡修善，三未得安樂者願得安樂，四未成佛得涅槃者願成佛得涅槃。《瓔珞經》說「知苦、斷集、證滅、修道為四弘願」，亦即是此。此中四種，苦、集、道、滅如次配之。

經「今世後世(至)說道者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今世後世(至)說道者」。

贊曰：此唱知見。有三：一唱三明，二唱二智，三唱三法。知今後世，唱三明也。已見名今，現去皆今故。一切知是真智，一切見是俗智。或初是二智，後是五眼。知、開、說者，知諸境、開諸行、說諸果。知正邪、開善惡、說斷修。又知大乘、開獨覺、說聲聞。又異生、有學、無學。又邪、正、不定三聚，三根、三科、三世、三寶、三毒、三德、三界、三漏等。又識生死、示邪正、說通塞。又悟知諸道、能略開、能廣說。如次配之。道有一種，謂一乘一道；有二道，善惡趣、世間出世間。乃至十業道等，皆如理知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此唱知見。有三：一唱三明，二唱二智，三唱三法。知今後世，唱三明也。已見名今，現去皆今故。一切知是真智，一切見是俗智。或初是二智，後是五眼。知、開、說者，知諸境、開諸行、說諸果。知正邪、開善惡、說斷修。又知大乘、開獨覺、說聲聞。又異生、有學、無學。又邪、正、不定三聚，三根、三科、三世、三寶、三毒、三德、三界、三漏等。又識生死、示邪正、說通塞。又悟知諸道、能略開、能廣說。如次配之。道有一種，謂一乘一道；有二道，善惡趣、世間出世間。乃至十業道等，皆如理知。

經「汝等天人(至)為聽法故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝等天人(至)為聽法故」。

贊曰：上標唱，此召集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上標唱，此召集。

經「爾時無數(至)而聽法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時無數(至)而聽法」。

贊曰：第二他聞普至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二他聞普至。

經「如來于時(至)快得善利」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來于時(至)快得善利」。

贊曰：第三佛應導利。為利說大乘，為鈍說二乘。為利說二草，為鈍說小草。為精進說修行，為懈怠說十念生西方等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三佛應導利。為利說大乘，為鈍說二乘。為利說二草，為鈍說小草。為精進說修行，為懈怠說十念生西方等。

經「是諸眾生(至)漸得入道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸眾生(至)漸得入道」。

贊曰：第四生聞獲益。有二果：一世間果，現世安穩、後生善處，如法以理受於果報，不行非法，名以道受樂。二出世果，離障入道。或無種性令得前果，有種性者令得後果。又菩薩道有二：一增上生道，二決定勝道。隨次應知。斷二障故，任力得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四生聞獲益。有二果：一世間果，現世安穩、後生善處，如法以理受於果報，不行非法，名以道受樂。二出世果，離障入道。或無種性令得前果，有種性者令得後果。又菩薩道有二：一增上生道，二決定勝道。隨次應知。斷二障故，任力得道。

經「如彼大雲(至)各得生長」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如彼大雲(至)各得生長」。

贊曰：此合前法稟潤各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合前法稟潤各異。

經「如來說法(至)不自覺知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來說法(至)不自覺知」。

贊曰：下第四合。有二：初法、後喻。法中初標、後釋。此標也。初佛說，後生聞。「一相」者，無異相故、無相相故。《大般若》七十三說：「諸法皆同一相，所謂無相」。《無量義經》云：「常說諸法不生不滅、無此無彼、一相無相」。「一味」者，一無漏味。勝資益味，無別體故。《勝鬘經》云：「一相一味，謂明解脫味」。雖說種種諸法不同，究竟皆歸一真如相、一無漏味，歸實性故。何者是一相一味之體？謂解脫惑、業、苦相，離所知障分別之相。不同無漏有為起盡體寂滅相。所說諸法究竟不離涅槃智性，能達此者竟究至於一切種智得菩提故。又佛所說理唯一相，究竟順契中道智故。眾生聞之，隨順受持、讀誦、脩行，得成三草二木差別，不自覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四合。有二：初法、後喻。法中初標、後釋。此標也。初佛說，後生聞。「一相」者，無異相故、無相相故。《大般若》七十三說：「諸法皆同一相，所謂無相」。《無量義經》云：「常說諸法不生不滅、無此無彼、一相無相」。「一味」者，一無漏味。勝資益味，無別體故。《勝鬘經》云：「一相一味，謂明解脫味」。雖說種種諸法不同，究竟皆歸一真如相、一無漏味，歸實性故。何者是一相一味之體？謂解脫惑、業、苦相，離所知障分別之相。不同無漏有為起盡體寂滅相。所說諸法究竟不離涅槃智性，能達此者竟究至於一切種智得菩提故。又佛所說理唯一相，究竟順契中道智故。眾生聞之，隨順受持、讀誦、脩行，得成三草二木差別，不自覺知。

經「所以者何(至)種相體性」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)種相體性」。

贊曰：下釋前標。有三：初明總知，次明別知，後結佛知、眾生不知。此初也。種相有為類別，體性無為理本。又心行作用為種相，心法體性名體性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋前標。有三：初明總知，次明別知，後結佛知、眾生不知。此初也。種相有為類別，體性無為理本。又心行作用為種相，心法體性名體性。

經「念何事(至)得何法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「念何事(至)得何法」。

贊曰：此明別知。有四：一三慧所緣，二三慧行相，三三慧體，四以何行得何果、以何教得何理。此四類法皆佛所知，但說藥草，故唯說此不說知餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明別知。有四：一三慧所緣，二三慧行相，三三慧體，四以何行得何果、以何教得何理。此四類法皆佛所知，但說藥草，故唯說此不說知餘。

經「眾生住於(至)明了無礙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「眾生住於(至)明了無礙」。

贊曰：此結佛知、眾生不知。「地」謂種子，或是心等行相體性總名為地。不同前地，彼謂一真。彼說佛教，名為一雨。一真法界，名為一地。其中四生，名卉木等。三乘五乘、有性無性，佛悉知之，眾生不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結佛知、眾生不知。「地」謂種子，或是心等行相體性總名為地。不同前地，彼謂一真。彼說佛教，名為一雨。一真法界，名為一地。其中四生，名卉木等。三乘五乘、有性無性，佛悉知之，眾生不知。

經「如彼卉木(至)上中下性」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如彼卉木(至)上中下性」。

贊曰：舉第四喻，合成前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉第四喻，合成前法。

經「如來知是(至)一切種智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來知是(至)一切種智」。

贊曰：陳述。有二：上陳說訖，下結成前。有二：初明佛知深、為生淺說，後讚成迦葉能解深義。此初也。「終歸於空」已前明佛知深，空之性故。體即真如，非空不空。「觀眾生心」已後為生淺說能契深理。二障雙圓便成種智，將護彼意不即為說一切種智，且說二乘，故佛與聲聞由此成異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：陳述。有二：上陳說訖，下結成前。有二：初明佛知深、為生淺說，後讚成迦葉能解深義。此初也。「終歸於空」已前明佛知深，空之性故。體即真如，非空不空。「觀眾生心」已後為生淺說能契深理。二障雙圓便成種智，將護彼意不即為說一切種智，且說二乘，故佛與聲聞由此成異。

經「汝等迦葉(至)難解難知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝等迦葉(至)難解難知」。

贊曰：此讚成迦葉能解深義。初標、後釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此讚成迦葉能解深義。初標、後釋。

經「爾時世尊(至)說種種法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)說種種法」。

贊曰：下頌合有五十四頌半，其五十二頌半重頌前義，後之二頌入品第三段結成說實為授記之漸。初中分二：初五十一頌頌前陳述，後一頌半頌前結成。陳述之中復分為三：初四頌頌前法述，次十頌半頌前喻述，後三十六頌半頌前合述。初中有二：初三頌頌前第一佛興於世，是諸法之王，所說不虛；後之一頌頌第四不能自達。初中有三：一標法王所說不虛，二明如來說法希有，三重成前說。此初也。「破有」者，能破一有，謂三界，為一業有之所有故。或破二有，本有、中有。或破三有，即是三界。或破四有，謂生有、死有、中有、本有，新翻經論名前時有。或破五有，即是五趣。或破七有，謂五趣、業有、中有。或破九有，謂即九地九有情居。或破二十五有，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下頌合有五十四頌半，其五十二頌半重頌前義，後之二頌入品第三段結成說實為授記之漸。初中分二：初五十一頌頌前陳述，後一頌半頌前結成。陳述之中復分為三：初四頌頌前法述，次十頌半頌前喻述，後三十六頌半頌前合述。初中有二：初三頌頌前第一佛興於世，是諸法之王，所說不虛；後之一頌頌第四不能自達。初中有三：一標法王所說不虛，二明如來說法希有，三重成前說。此初也。「破有」者，能破一有，謂三界，為一業有之所有故。或破二有，本有、中有。或破三有，即是三界。或破四有，謂生有、死有、中有、本有，新翻經論名前時有。或破五有，即是五趣。或破七有，謂五趣、業有、中有。或破九有，謂即九地九有情居。或破二十五有，頌曰：

「四域四惡趣， 梵王六欲天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四域四惡趣， 梵王六欲天，

無想天淨居， 四空及四禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想天淨居， 四空及四禪。」

或破有者，執有三乘無別體心。或此頌中初句法身，次句報身，下半化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或破有者，執有三乘無別體心。或此頌中初句法身，次句報身，下半化身。

經「如來尊重(至)不務速說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來尊重(至)不務速說」。

贊曰：此明如來說法希有。「默」者緘默。「務」者趣疾、怱遽、專好。緘默一三實權之妙，不樂趣疾、怱遽、專好，急即陳述，必待生機方可說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明如來說法希有。「默」者緘默。「務」者趣疾、怱遽、專好。緘默一三實權之妙，不樂趣疾、怱遽、專好，急即陳述，必待生機方可說故。

經「有智若聞(至)則為永失」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有智若聞(至)則為永失」。

贊曰：此成前說。恐有疑悔，為永失故，不好速說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此成前說。恐有疑悔，為永失故，不好速說。

經「是故迦葉(至)令得正見」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是故迦葉(至)令得正見」。

贊曰：此頌第四不能自達。由佛明了究盡諸法、知眾生根，隨他欲樂勝解等故，為他說法令得正見，而諸眾生不能自知上中下性。文因前起，稱是故言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌第四不能自達。由佛明了究盡諸法、知眾生根，隨他欲樂勝解等故，為他說法令得正見，而諸眾生不能自知上中下性。文因前起，稱是故言。

經「迦葉當知(至)如可承攬」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「迦葉當知(至)如可承攬」。

贊曰：下第二段有十頌半頌前喻述。分三：初三頌合說初二喻，法王出世喻、說教普滋喻；次六頌半頌第三稟潤各異喻；後之一頌頌不自覺知喻。初中有二：初一頌總頌前二喻，後二頌別釋雲德。猶如大雲起於世間，初喻也。遍覆一切，第二喻也。頌雲有七德：一慧雲含潤，如慈心龍起雲含雨七日住，待農夫作了方始下雨。喻佛慈雲內含萬德，待生機而降跡，應器熟而宣揚。二電光晃耀，喻化導明。身光智光遍照一切。「晃」音胡廣反，光也。「曜」音弋笑反，照也。三雷聲遠振遠驚群生，喻佛出生諸魔恐怖。四令眾悅豫。「豫」喜逸也。眾喜雲興，悅當蔭覆，喻見佛出欣將說法舟航五趣。五日光掩蔽，喻除煩惱。《華嚴經》說掩邪見日故。六地上清涼，喻令有情居生死地得涅槃故。七靉靆垂布，如可承攬。有解靉者昧義，靆者黑色。「愛」「逮」音同，昧闇黑色，故名靉靆。又《廣雅》「靉靆猶翳薈」。「翳薈」，雲興盛貌。《通俗文》「雲覆日為靆靉」。喻佛降靈，慈悲興盛，作大模軌，令生欣樂，當得作佛，故如承攬。承攬乃是可得之狀。「攬」音盧敢反。若手取作「掔」。《說文》作「攬，撮持得也」。菩提雖復不可以身心得，如可似得，非正得也，以智證故。今更加三：一次前文說起於世間，悲四生故。二龍能起之，法報二身現此化故。三能澍甘雨滋潤萌牙，喻能說法益一切故。并經有十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段有十頌半頌前喻述。分三：初三頌合說初二喻，法王出世喻、說教普滋喻；次六頌半頌第三稟潤各異喻；後之一頌頌不自覺知喻。初中有二：初一頌總頌前二喻，後二頌別釋雲德。猶如大雲起於世間，初喻也。遍覆一切，第二喻也。頌雲有七德：一慧雲含潤，如慈心龍起雲含雨七日住，待農夫作了方始下雨。喻佛慈雲內含萬德，待生機而降跡，應器熟而宣揚。二電光晃耀，喻化導明。身光智光遍照一切。「晃」音胡廣反，光也。「曜」音弋笑反，照也。三雷聲遠振遠驚群生，喻佛出生諸魔恐怖。四令眾悅豫。「豫」喜逸也。眾喜雲興，悅當蔭覆，喻見佛出欣將說法舟航五趣。五日光掩蔽，喻除煩惱。《華嚴經》說掩邪見日故。六地上清涼，喻令有情居生死地得涅槃故。七靉靆垂布，如可承攬。有解靉者昧義，靆者黑色。「愛」「逮」音同，昧闇黑色，故名靉靆。又《廣雅》「靉靆猶翳薈」。「翳薈」，雲興盛貌。《通俗文》「雲覆日為靆靉」。喻佛降靈，慈悲興盛，作大模軌，令生欣樂，當得作佛，故如承攬。承攬乃是可得之狀。「攬」音盧敢反。若手取作「掔」。《說文》作「攬，撮持得也」。菩提雖復不可以身心得，如可似得，非正得也，以智證故。今更加三：一次前文說起於世間，悲四生故。二龍能起之，法報二身現此化故。三能澍甘雨滋潤萌牙，喻能說法益一切故。并經有十。

經「其雨普等(至)率土充洽」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其雨普等(至)率土充洽」。

贊曰：下第二段有六頌半，稟潤各異。有三：一頌雨功能，次二頌半所滋長體，後三頌所滋長用。此初也。《涅槃經》說：「佛於眾生不觀種性乃至下賤僮僕，唯觀眾生有善心者即便慈念，如師子兒殺於香象，殺兔亦爾」，不生輕心故名普等。「四方俱下」，遍四生故。「充」滿、「洽」霑灑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段有六頌半，稟潤各異。有三：一頌雨功能，次二頌半所滋長體，後三頌所滋長用。此初也。《涅槃經》說：「佛於眾生不觀種性乃至下賤僮僕，唯觀眾生有善心者即便慈念，如師子兒殺於香象，殺兔亦爾」，不生輕心故名普等。「四方俱下」，遍四生故。「充」滿、「洽」霑灑也。

經「山川險谷(至)藥木並茂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「山川險谷(至)藥木並茂」。

贊曰：此明所滋之體。初一頌總，次一頌半別滋種性。「百糓」者，「糓」續也。楊泉《物理論》云：「粱者黍稷之總名，稻者粇糯之總名，薺者眾豆之總名。三糓各二十合為六十，蔬菓之實助糓各二十，凡為百糓。故《詩》曰『播厥百糓』。《周易》『百糓麗于地』是也。」百糓、甘蔗、萄葡三事，以喻中大二草三乘，有種性故。「蔗」音之夜反，「萄」音徒刀反，或作「桃𭹟」。張騫西域使還，得安石榴、葡桃、胡桃。《廣志》云「葡桃有白黑黃」。此是小草無種姓人，得生人天。如乾地普洽，無出世種故。總結上云三乘藥草、大小二木有種姓者，因此雨故普得滋茂。此依別義以配其喻。亦有本言山川險谷，其苗稼者即是百糓。《說文》「草生於田曰苗」。《蒼頡》、《玉篇》「禾之未秀曰苗」，苗而不秀是也。禾之秀實曰稼，莖即為禾；又云在野曰稼。前解苗、稼為異，喻因、果別；後解苗即是稼，但喻總糓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明所滋之體。初一頌總，次一頌半別滋種性。「百糓」者，「糓」續也。楊泉《物理論》云：「粱者黍稷之總名，稻者粇糯之總名，薺者眾豆之總名。三糓各二十合為六十，蔬菓之實助糓各二十，凡為百糓。故《詩》曰『播厥百糓』。《周易》『百糓麗于地』是也。」百糓、甘蔗、萄葡三事，以喻中大二草三乘，有種性故。「蔗」音之夜反，「萄」音徒刀反，或作「桃𭹟」。張騫西域使還，得安石榴、葡桃、胡桃。《廣志》云「葡桃有白黑黃」。此是小草無種姓人，得生人天。如乾地普洽，無出世種故。總結上云三乘藥草、大小二木有種姓者，因此雨故普得滋茂。此依別義以配其喻。亦有本言山川險谷，其苗稼者即是百糓。《說文》「草生於田曰苗」。《蒼頡》、《玉篇》「禾之未秀曰苗」，苗而不秀是也。禾之秀實曰稼，莖即為禾；又云在野曰稼。前解苗、稼為異，喻因、果別；後解苗即是稼，但喻總糓。

經「其雲所出(至)皆得鮮澤」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其雲所出(至)皆得鮮澤」。

贊曰：此明所滋長用。有二：初二頌稟閏生長，後一頌稟閏鮮澤。上中下等三品不同唯在樹中，稱其大小者，大小二木並有三故。根莖枝葉四義如前，此等各有華之與菓、皆有光色，外作用故。華總喻因，菓總喻果，餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明所滋長用。有二：初二頌稟閏生長，後一頌稟閏鮮澤。上中下等三品不同唯在樹中，稱其大小者，大小二木並有三故。根莖枝葉四義如前，此等各有華之與菓、皆有光色，外作用故。華總喻因，菓總喻果，餘文可知。

經「如其體相(至)而各滋茂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如其體相(至)而各滋茂」。

贊曰：此頌第四不自覺知。所閏是一，稟教同故；而各滋茂，有差別故。三乘眾生竟不自覺所得功德，故知三乘實有差也，智有異故、如三草故、如二木故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌第四不自覺知。所閏是一，稟教同故；而各滋茂，有差別故。三乘眾生竟不自覺所得功德，故知三乘實有差也，智有異故、如三草故、如二木故。

經「佛亦如是(至)諸法之實」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛亦如是(至)諸法之實」。

贊曰：下第三段有三十六頌半頌前合說。文分為二：初二頌頌初二合，餘三十四頌半頌前第三稟𨳝各異合；不頌第四不自覺知合。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段有三十六頌半頌前合說。文分為二：初二頌頌初二合，餘三十四頌半頌前第三稟𨳝各異合；不頌第四不自覺知合。此初也。

經「大聖世尊(至)及涅槃樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「大聖世尊(至)及涅槃樂」。

贊曰：下第二段三十四頌半頌稟閏各異合中長行有四，今此唯三：初四頌半自標召集，次九頌佛應導利，後二十一頌生聞獲益；唯無第二他聞普至。初中有二：初三頌半標，後一頌召。此初也。雖有種性，未曾聞法，乏法名為枯槁。「槁」亦枯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段三十四頌半頌稟閏各異合中長行有四，今此唯三：初四頌半自標召集，次九頌佛應導利，後二十一頌生聞獲益；唯無第二他聞普至。初中有二：初三頌半標，後一頌召。此初也。雖有種性，未曾聞法，乏法名為枯槁。「槁」亦枯也。

經「諸天人眾(至)覲無上尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸天人眾(至)覲無上尊」。

贊曰：此召也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此召也。

經「我為世尊(至)解脫涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我為世尊(至)解脫涅槃」。

贊曰：下第二段有九頌，佛應導利。中有五：初二頌佛說勝法，次一頌為大乘因，次二頌半平等說法，次一頌半專為利益，後二頌不簡好醜。此初也。正法味甘、能療煩惱之疾，故喻甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段有九頌，佛應導利。中有五：初二頌佛說勝法，次一頌為大乘因，次二頌半平等說法，次一頌半專為利益，後二頌不簡好醜。此初也。正法味甘、能療煩惱之疾，故喻甘露。

經「以一妙音(至)而作因緣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以一妙音(至)而作因緣」。

贊曰：二為大乘因。設說二權，皆為大乘一切種智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二為大乘因。設說二權，皆為大乘一切種智故。

經「我觀一切(至)眾多亦然」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我觀一切(至)眾多亦然」。

贊曰：三平等說法。物我斷故，無有彼此。愛憎斷故，無怨親心。不慳法故，我無貪著。不嫉妬故，亦無限礙。故為一多平等說法。即亦前云「若人信歸佛」，偈意同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三平等說法。物我斷故，無有彼此。愛憎斷故，無怨親心。不慳法故，我無貪著。不嫉妬故，亦無限礙。故為一多平等說法。即亦前云「若人信歸佛」，偈意同也。

經「常演說法(至)如雨普閏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常演說法(至)如雨普閏」。

贊曰：四專為利益。去來坐立，佛三威儀，略無臥也，利樂時故。或去謂示入涅槃，來謂示成正覺，坐謂說法利生，立謂待生機熟；終不疲勞生於厭怠，慈悲深故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四專為利益。去來坐立，佛三威儀，略無臥也，利樂時故。或去謂示入涅槃，來謂示成正覺，坐謂說法利生，立謂待生機熟；終不疲勞生於厭怠，慈悲深故。

經「貴賤上下(至)而無懈倦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「貴賤上下(至)而無懈倦」。

贊曰：五不簡好醜。不擇種姓貧富貴賤，但觀善根即為說法，如殺兔等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五不簡好醜。不擇種姓貧富貴賤，但觀善根即為說法，如殺兔等。

經「一切眾生(至)住於諸地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一切眾生(至)住於諸地」。

贊曰。下第三段有二十一頌，生聞獲益。分三：初九頌半法喻合說稟閏有殊，性異；次三頌半法喻合說稟閏滋茂，因異；後八頌法喻合說稟閏成實，果異。初文有二：初八頌法，後一頌半喻。初文復二：初一頌總標，後七頌別顯。此初也。「住諸地」者，謂三乘十地，謂乾慧地、種性地、八人地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。既下別說三草，故此前說三乘共行十地。或凡夫地、有學地、無學地、菩薩地、如來地。或此所說三乘之地，即是無性、二乘種性、及大乘性，隨彼分位即名為地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下第三段有二十一頌，生聞獲益。分三：初九頌半法喻合說稟閏有殊，性異；次三頌半法喻合說稟閏滋茂，因異；後八頌法喻合說稟閏成實，果異。初文有二：初八頌法，後一頌半喻。初文復二：初一頌總標，後七頌別顯。此初也。「住諸地」者，謂三乘十地，謂乾慧地、種性地、八人地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。既下別說三草，故此前說三乘共行十地。或凡夫地、有學地、無學地、菩薩地、如來地。或此所說三乘之地，即是無性、二乘種性、及大乘性，隨彼分位即名為地。

經「或處人天(至)是上藥草」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或處人天(至)是上藥草」。

贊曰：下七頌別顯。中分二：初四頌三草，後三頌二木。此初。有三：一頌小草，二頌中草，一頌大草。無種姓人與人天樂，名為小草。《善戒經》云「無種姓人但以人天善根而成熟之」。或七方便亦名小草，二乘名中草，菩薩名上草，亦即《勝鬘》所荷四生。無聞非法眾生即小藥草，中間二乘即中藥草，菩薩即是大藥草，即是《涅槃》三病人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌別顯。中分二：初四頌三草，後三頌二木。此初。有三：一頌小草，二頌中草，一頌大草。無種姓人與人天樂，名為小草。《善戒經》云「無種姓人但以人天善根而成熟之」。或七方便亦名小草，二乘名中草，菩薩名上草，亦即《勝鬘》所荷四生。無聞非法眾生即小藥草，中間二乘即中藥草，菩薩即是大藥草，即是《涅槃》三病人也。

經「又諸佛子(至)名為大樹」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又諸佛子(至)名為大樹」。

贊曰：此明二木。初一半小，後一半大。即於大草分為此二：地前為小木，伏疑決定，知作佛故；十地名大木，得二利故、證不退故。非行不退，義准二乘，未成無學亦名中草。三意生身據決定者，唯說無學，迴心已後受變易生，位決定故。不同有學，故此不論。未入聖位及無種姓可名小草，准此地前不名小木。若爾，何攝？故前解善。或七地前名為小木，八地已後名為大木。此言不退，行不退故。一切菩薩名大草者，《智度論》云：「譬如雷震，小鳥聞之悉皆驚怖，孔雀聞之即為舞踏」，故名大草。因釋二木分位不同，諸經論中說得菩提理不一准。《大般若》第七十四說五種菩提。《金剛般若》云：「實無小法得佛菩提。若有小法得菩提者，燃燈佛則不與我授記」。復有教言，初發心時便成正覺。此經下言「八生乃至一生當得菩提」。亦有說言，三大劫脩方登正覺。諸師於此眾義不同。《瑜伽論》說：「劫有二種，一日月歲數」，即此論說晝夜月時年。「二阿僧祇劫。諸能超者唯超前劫。無超後者」。故依此義，若據無為、真如、無相，實無小法可得菩提，《般若經》宗說無為故。初地菩提發心便證，此證發心，非如種性發心。與此經同，八生乃至一生當得。或此經中據證發心，論解證得初地菩提，故其初發心即登正覺者，種性發心菩提因故。三大劫脩得菩提者，無上菩提、果滿菩提，大劫脩故。亦不相違。佛果廣大非小因成，若更異思深乖正道。故《涅槃》言「說佛難成與速授記，說佛易成與遲授記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明二木。初一半小，後一半大。即於大草分為此二：地前為小木，伏疑決定，知作佛故；十地名大木，得二利故、證不退故。非行不退，義准二乘，未成無學亦名中草。三意生身據決定者，唯說無學，迴心已後受變易生，位決定故。不同有學，故此不論。未入聖位及無種姓可名小草，准此地前不名小木。若爾，何攝？故前解善。或七地前名為小木，八地已後名為大木。此言不退，行不退故。一切菩薩名大草者，《智度論》云：「譬如雷震，小鳥聞之悉皆驚怖，孔雀聞之即為舞踏」，故名大草。因釋二木分位不同，諸經論中說得菩提理不一准。《大般若》第七十四說五種菩提。《金剛般若》云：「實無小法得佛菩提。若有小法得菩提者，燃燈佛則不與我授記」。復有教言，初發心時便成正覺。此經下言「八生乃至一生當得菩提」。亦有說言，三大劫脩方登正覺。諸師於此眾義不同。《瑜伽論》說：「劫有二種，一日月歲數」，即此論說晝夜月時年。「二阿僧祇劫。諸能超者唯超前劫。無超後者」。故依此義，若據無為、真如、無相，實無小法可得菩提，《般若經》宗說無為故。初地菩提發心便證，此證發心，非如種性發心。與此經同，八生乃至一生當得。或此經中據證發心，論解證得初地菩提，故其初發心即登正覺者，種性發心菩提因故。三大劫脩得菩提者，無上菩提、果滿菩提，大劫脩故。亦不相違。佛果廣大非小因成，若更異思深乖正道。故《涅槃》言「說佛難成與速授記，說佛易成與遲授記」。

經「佛平等說(至)所稟各異」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛平等說(至)所稟各異」。

贊曰：此喻說稟閏有殊，性異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻說稟閏有殊，性異。

經「佛以此喻(至)漸增茂好」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛以此喻(至)漸增茂好」。

贊曰：下三頌半法喻合說稟潤滋茂，因異。初一頌半喻所說少如海一滴，後二頌法喻合說滋茂因異。「滴」下歷反，《通俗文》「靈滴謂之凝」。《切韻》作「滴」。有作「渧」，丁計反，水下也，非此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌半法喻合說稟潤滋茂，因異。初一頌半喻所說少如海一滴，後二頌法喻合說滋茂因異。「滴」下歷反，《通俗文》「靈滴謂之凝」。《切韻》作「滴」。有作「渧」，丁計反，水下也，非此義。

經「諸佛之法(至)普得具足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛之法(至)普得具足」。

贊曰：下有八頌，法喻合說稟閏成實，果異。有二：初六頌半法說，後一頌半喻說。初文有三：初一頌總頌能令得果滿足，亦是別頌令小草果滿；次二頌中草；後三頌半大草。此初也。「世間充足」謂人天滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有八頌，法喻合說稟閏成實，果異。有二：初六頌半法說，後一頌半喻說。初文有三：初一頌總頌能令得果滿足，亦是別頌令小草果滿；次二頌中草；後三頌半大草。此初也。「世間充足」謂人天滿。

經「漸次脩行(至)各得增長」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「漸次脩行(至)各得增長」。

贊曰：明中草也。因人天生漸得道果，二乘滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明中草也。因人天生漸得道果，二乘滿也。

經「若諸菩薩(至)而得增長」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若諸菩薩(至)而得增長」。

贊曰：明大草也，大草即二木。初一頌半小木，後二頌大木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明大草也，大草即二木。初一頌半小木，後二頌大木。

經「如是迦葉(至)各得成實」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是迦葉(至)各得成實」。

贊曰：此喻合前稟𨳝成實，果滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻合前稟𨳝成實，果滿。

經「迦葉當知(至)諸佛亦然」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「迦葉當知(至)諸佛亦然」。

贊曰：此第二段頌前結成。我同諸佛初權後實，汝等信受故極希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二段頌前結成。我同諸佛初權後實，汝等信受故極希有。

經「今為汝等(至)悉當成佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今為汝等(至)悉當成佛」。

贊曰。品第三段結成說實為授記之漸。聲聞所行成佛遠因，故是菩薩所行方便之道。論云「汝等所行是菩薩道者，謂發菩提心。退已還發者，前所修行善根不滅，同後得果。」故二乘脩是大乘之遠方便因，名菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。品第三段結成說實為授記之漸。聲聞所行成佛遠因，故是菩薩所行方便之道。論云「汝等所行是菩薩道者，謂發菩提心。退已還發者，前所修行善根不滅，同後得果。」故二乘脩是大乘之遠方便因，名菩薩道。

授記品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記品

以三門分別：一來意，二差別，三釋名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三門分別：一來意，二差別，三釋名。

來意有二：一鶖子上根，聞法說而悟解，佛即為記；四人中性，聞喻說而方解，故佛與記。二論云：「為三種無煩惱人染慢，說三平等。初說乘平等，故與授記。上來佛說乘體有異，便有無學執乘定異，為此記別，顯乘平等，故此品來。」如〈譬喻品〉已釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有二：一鶖子上根，聞法說而悟解，佛即為記；四人中性，聞喻說而方解，故佛與記。二論云：「為三種無煩惱人染慢，說三平等。初說乘平等，故與授記。上來佛說乘體有異，便有無學執乘定異，為此記別，顯乘平等，故此品來。」如〈譬喻品〉已釋。

差別者，可記法有三：一體性是有，二勝有當果，三勝人勝理、大因大果。體性有者可記，無者不可記，如十四不可記。理事本無，故不可記。問有體者可為之記。《華嚴經》說，有始無始是無記，佛不為答。有一比丘問十二因緣自作他作？無明自起是無始義，名為自作；更從他起是有始義，名為他作。佛種種訶，如人為毒箭所中，但應請醫拔之，不須問其箭之所以。故有體者可記，無者不可記。勝有當果者可記，無者不可記，如善不善法。《成唯識》云「記謂善惡」，有殊勝自體及當果可記故名為記，無記不然，故不可記。勝人勝理大因大果者可記，非者不可別記，即記別經記弟子生死者，勝人故；記深密義者，勝理故；記當成佛者，大因大果故。其劣人劣理小因小果者名不可記。今此乃是此第三中大因大果，故為之記，非前二全、後一少分。又此授記差別有多，或記一種，謂十二分教中授記經。或說二種，《涅槃經》說「若有聞說，隨順樂入，速得成佛；心生輕賤，授以遲記。若言佛道難得，久受勤苦然後乃成，為此人故授以速記。又善根熟者授以速記，善根未熟授以遲記。厭惡生死、欲早證菩提，智增上者，授以速記；樂處生死化度眾生，悲增上者，授以遲記。」又有二種：一總記，二別記。《智度論》有三：一自知他不知，為利自故不為利他；二他知自不知，為利他故；三自他俱知，行二利故。又有四種，如前已說。或說五種，即此經中如來自記。或說六種，並如前〈譬喻品〉初說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別者，可記法有三：一體性是有，二勝有當果，三勝人勝理、大因大果。體性有者可記，無者不可記，如十四不可記。理事本無，故不可記。問有體者可為之記。《華嚴經》說，有始無始是無記，佛不為答。有一比丘問十二因緣自作他作？無明自起是無始義，名為自作；更從他起是有始義，名為他作。佛種種訶，如人為毒箭所中，但應請醫拔之，不須問其箭之所以。故有體者可記，無者不可記。勝有當果者可記，無者不可記，如善不善法。《成唯識》云「記謂善惡」，有殊勝自體及當果可記故名為記，無記不然，故不可記。勝人勝理大因大果者可記，非者不可別記，即記別經記弟子生死者，勝人故；記深密義者，勝理故；記當成佛者，大因大果故。其劣人劣理小因小果者名不可記。今此乃是此第三中大因大果，故為之記，非前二全、後一少分。又此授記差別有多，或記一種，謂十二分教中授記經。或說二種，《涅槃經》說「若有聞說，隨順樂入，速得成佛；心生輕賤，授以遲記。若言佛道難得，久受勤苦然後乃成，為此人故授以速記。又善根熟者授以速記，善根未熟授以遲記。厭惡生死、欲早證菩提，智增上者，授以速記；樂處生死化度眾生，悲增上者，授以遲記。」又有二種：一總記，二別記。《智度論》有三：一自知他不知，為利自故不為利他；二他知自不知，為利他故；三自他俱知，行二利故。又有四種，如前已說。或說五種，即此經中如來自記。或說六種，並如前〈譬喻品〉初說。

釋名者，「授」音承秀反，為也、與也、付也。「記」者，決也、別也、驗也、識也。為決了當果，為分別其當來果相，與驗其因、記識當果，故名授記。此品明彼事，故名授記品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，「授」音承秀反，為也、與也、付也。「記」者，決也、別也、驗也、識也。為決了當果，為分別其當來果相，與驗其因、記識當果，故名授記。此品明彼事，故名授記品。

經「爾時世尊(至)無量大法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)無量大法」。

贊曰：此品之中大文分二：初為四人現前記別，後品末有二頌半標當授記，為第三周說法之由。初復有二：初為大迦葉記，後為三大聲聞授記。初文又二：初長行，後偈頌。前長行有二：初因記，後果記。此初也。外遇良緣、內修妙行。「覲」見也。如文可知。然觀上下授記之人，應為四句：一在小無勝劣，在大即有之。如五百弟子同是無學，故小無勝劣；前後成佛轉次授記，故大有勝劣。二在小有勝劣、在大無勝劣，如學、無學人。在小，學與無學勝劣有殊；同時成佛故，在大無勝劣。三小劣而大勝，如阿難在學地得預流果，在羅睺前成佛。四小勝而大劣，如羅睺是無學，在阿難後成佛。今此四人不依根性，論位次者在小無勝劣，同無學故在大有勝劣。迦葉覲三百萬億佛，須菩提覲三百萬億那由他佛，迦旃延初覲八千億佛、後二萬億佛，大目揵連初覲八千諸佛、後值二百萬億佛。供養諸佛多小不同，故知作佛亦有前後。《涅槃經》說：「第四依菩薩供養八恒河沙佛」，今說小者，退心之人非樂廣行，且就一地位遇佛多少而與授記，非但爾所。亦不相違。今以此准《涅槃經》說「須陀洹人八萬劫到，乃至阿羅漢二萬劫到」者，以根性齊、修行遲速相似者說，不約根異行殊者說。今以根、行、利鈍、遲速故成四句，不爾義旨極為相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品之中大文分二：初為四人現前記別，後品末有二頌半標當授記，為第三周說法之由。初復有二：初為大迦葉記，後為三大聲聞授記。初文又二：初長行，後偈頌。前長行有二：初因記，後果記。此初也。外遇良緣、內修妙行。「覲」見也。如文可知。然觀上下授記之人，應為四句：一在小無勝劣，在大即有之。如五百弟子同是無學，故小無勝劣；前後成佛轉次授記，故大有勝劣。二在小有勝劣、在大無勝劣，如學、無學人。在小，學與無學勝劣有殊；同時成佛故，在大無勝劣。三小劣而大勝，如阿難在學地得預流果，在羅睺前成佛。四小勝而大劣，如羅睺是無學，在阿難後成佛。今此四人不依根性，論位次者在小無勝劣，同無學故在大有勝劣。迦葉覲三百萬億佛，須菩提覲三百萬億那由他佛，迦旃延初覲八千億佛、後二萬億佛，大目揵連初覲八千諸佛、後值二百萬億佛。供養諸佛多小不同，故知作佛亦有前後。《涅槃經》說：「第四依菩薩供養八恒河沙佛」，今說小者，退心之人非樂廣行，且就一地位遇佛多少而與授記，非但爾所。亦不相違。今以此准《涅槃經》說「須陀洹人八萬劫到，乃至阿羅漢二萬劫到」者，以根性齊、修行遲速相似者說，不約根異行殊者說。今以根、行、利鈍、遲速故成四句，不爾義旨極為相違。

經「於最後身(至)佛世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於最後身(至)佛世尊」。

贊曰：果記有七。此記自體。覩豪光而生明慧，聽法義而瑩金光，況久修因金光自飾，故名光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：果記有七。此記自體。覩豪光而生明慧，聽法義而瑩金光，況久修因金光自飾，故名光明。

經「國名光德(至)二十小劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「國名光德(至)二十小劫」。

贊曰：此有三。一國名，以光為德故；二劫名，眾行莊嚴故；三壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三。一國名，以光為德故；二劫名，眾行莊嚴故；三壽量。

經「國界嚴飾(至)周遍清淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「國界嚴飾(至)周遍清淨」。

贊曰：此中有六。一土相，有七：一雜嚴，二無惡，三平正，四寶地，五樹，六繩，七華。准前鶖子，知因識果。「礫」沙也、小石也。「坑」虛也、塹也。或作「硎」，坎陷也、小壘也。「堆」聚土也。「阜」陵也。《玉篇》「高平曰陵，大陵曰阜。土也、肥也、厚也、長也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有六。一土相，有七：一雜嚴，二無惡，三平正，四寶地，五樹，六繩，七華。准前鶖子，知因識果。「礫」沙也、小石也。「坑」虛也、塹也。或作「硎」，坎陷也、小壘也。「堆」聚土也。「阜」陵也。《玉篇》「高平曰陵，大陵曰阜。土也、肥也、厚也、長也。」

經「其國菩薩(至)皆護佛法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其國菩薩(至)皆護佛法」。

贊曰：此中有二。一眷屬，二無魔。迦葉性、行調順，頭陀學戒，不慢於人、不壞善事，故雖有魔，皆護佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有二。一眷屬，二無魔。迦葉性、行調順，頭陀學戒，不慢於人、不壞善事，故雖有魔，皆護佛法。

經「爾時世尊(至)當得作佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)當得作佛」。

贊曰：下十二頌半。分三：一頌半標告，十頌半頌記，半頌結之。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十二頌半。分三：一頌半標告，十頌半頌記，半頌結之。此初也。

經「而於來世(至)無上之慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而於來世(至)無上之慧」。

贊曰：下頌記。十頌半中分二：初二頌半頌因記，後八頌頌果記。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下頌記。十頌半中分二：初二頌半頌因記，後八頌頌果記。此初也。

經「於最後身(至)無有丘坑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於最後身(至)無有丘坑」。

贊曰：下果記。中有四：初半頌自體，三頌土相，三頌眷屬，一頌半壽量。此初二也。土相有八：一無惡，二地，三樹，四繩，五香，六華，七莊嚴，八平正。其香一種，長行所無。戒香因具，故果多香。萬行滿脩、莊嚴亦足，然與長行前後不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下果記。中有四：初半頌自體，三頌土相，三頌眷屬，一頌半壽量。此初二也。土相有八：一無惡，二地，三樹，四繩，五香，六華，七莊嚴，八平正。其香一種，長行所無。戒香因具，故果多香。萬行滿脩、莊嚴亦足，然與長行前後不同。

經「諸菩薩眾(至)不能數知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸菩薩眾(至)不能數知」。

贊曰：此眷屬也。一頌半菩薩，一頌半聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此眷屬也。一頌半菩薩，一頌半聲聞。

經「其佛當壽(至)其事如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其佛當壽(至)其事如是」。

贊曰：初一頌半壽量，後半頌結之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌半壽量，後半頌結之。

經「爾時(至)目不暫捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時(至)目不暫捨」。

贊曰：下第二段三人授記中初請、後授。請中初長行請儀軌，後頌正請。此初也。「悚」者怖也、懼也。「慄」者戰也、謹也、敬也、戚也。心求記果不敢專輒，既怯威嚴所以戰懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段三人授記中初請、後授。請中初長行請儀軌，後頌正請。此初也。「悚」者怖也、懼也。「慄」者戰也、謹也、敬也、戚也。心求記果不敢專輒，既怯威嚴所以戰懼。

經「即共同聲(至)除熱得清涼」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即共同聲(至)除熱得清涼」。

贊曰：下七頌分三：初二頌讚請，次四頌喻請，後一頌結請。此初也。初一頌讚，後一頌請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌分三：初二頌讚請，次四頌喻請，後一頌結請。此初也。初一頌讚，後一頌請。

經「如從飢國來(至)然後乃敢食」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如從飢國來(至)然後乃敢食」。

贊曰：下喻請。分二：初一頌半喻，後二頌半請。此初也。小乘匱乏大乘之法，名為飢國。佛之一乘，名為王膳。今者得聞，名為忽遇。疑己無分不敢脩行，名未敢食。佛與授記，名得王教。因授記後領納大乘，修行大行欣當作佛，名方敢食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下喻請。分二：初一頌半喻，後二頌半請。此初也。小乘匱乏大乘之法，名為飢國。佛之一乘，名為王膳。今者得聞，名為忽遇。疑己無分不敢脩行，名未敢食。佛與授記，名得王教。因授記後領納大乘，修行大行欣當作佛，名方敢食。

經「我等亦如是(至)爾乃快安樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等亦如是(至)爾乃快安樂」。

贊曰：此請也。聞佛音聲說一乘理，總言我作佛，如見王食。未蒙別記，受領脩行欣當佛果，名未敢食。蒙別授記，如蒙王教。即望脩行欣當作佛，名之為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此請也。聞佛音聲說一乘理，總言我作佛，如見王食。未蒙別記，受領脩行欣當佛果，名未敢食。蒙別授記，如蒙王教。即望脩行欣當作佛，名之為食。

經「大雄猛世尊(至)如飢須教食」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「大雄猛世尊(至)如飢須教食」。

贊曰：此結請也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結請也。

經「爾時世尊(至)具菩薩道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)具菩薩道」。

贊曰：下別記三人。初文有二：長行及偈。長行有二：初因、後果。此因記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別記三人。初文有二：長行及偈。長行有二：初因、後果。此因記也。

經「於最後身(至)世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於最後身(至)世尊」。

贊曰：下果記。有九，此自體記。解法體相空但有假名，故名名相。或名與相二義俱空，故名名相。名即名假，相即受、法二種相假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下果記。有九，此自體記。解法體相空但有假名，故名名相。或名與相二義俱空，故名名相。名即名假，相即受、法二種相假。

經「劫名有寶(至)周遍清淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「劫名有寶(至)周遍清淨」。

贊曰：此中有三：一劫，空理為寶故；二國；三土相。土相有五：一土平，二地，三樹，四無惡，五華淨。「丘坑」者《玉篇》「地高曰丘，大塚曰丘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有三：一劫，空理為寶故；二國；三土相。土相有五：一土平，二地，三樹，四無惡，五華淨。「丘坑」者《玉篇》「地高曰丘，大塚曰丘」。

經「其土人民(至)那由他」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其土人民(至)那由他」。

贊曰：此中有二：一人居其處，由內達理、外感珍寶；二眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有二：一人居其處，由內達理、外感珍寶；二眷屬。

經「佛壽(至)及聲聞眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛壽(至)及聲聞眾」。

贊曰：此有三：一壽量；二佛，住空，以解空故；三利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三：一壽量；二佛，住空，以解空故；三利益。

經「爾時世尊(至)聽我所說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)聽我所說」。

贊曰：下十二頌。分二：初一頌標告，後十一頌正告。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十二頌。分二：初一頌標告，後十一頌正告。此初也。

經「我大弟子(至)猶如寶山」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我大弟子(至)猶如寶山」。

贊曰：下正告。分六：初三頌果、因合記，一頌半土相，三頌眷屬，一頌佛化，一頌聽眾，一頌半壽量。此初也。有三：一頌名，一頌因，一頌形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正告。分六：初三頌果、因合記，一頌半土相，三頌眷屬，一頌佛化，一頌聽眾，一頌半壽量。此初也。有三：一頌名，一頌因，一頌形。

經「其佛國土(至)度無量眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其佛國土(至)度無量眾」。

贊曰：此土相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此土相也。

經「其佛法中(至)有大威德」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其佛法中(至)有大威德」。

贊曰：下三頌眷屬。分二：一頌半菩薩，一頌半聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌眷屬。分二：一頌半菩薩，一頌半聲聞。

經「其佛說法(至)聽受佛語」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其佛說法(至)聽受佛語」。

贊曰：初一頌佛化，後一頌聽眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌佛化，後一頌聽眾。

經「其佛當壽(至)二十小劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其佛當壽(至)二十小劫」。

贊曰：壽量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：壽量也。

經「爾時世尊(至)恭敬尊重」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)恭敬尊重」。

贊曰：下迦旃延記。長行分二，准前初因記中有二：初明初時，後明後時。初時有二：初佛在，後滅後。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下迦旃延記。長行分二，准前初因記中有二：初明初時，後明後時。初時有二：初佛在，後滅後。此初也。

經「諸佛滅後(至)供養塔廟」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛滅後(至)供養塔廟」。

贊曰：滅後有二：「合成」已前造塔眾華，已後供養。「玫瑰」者火齊珠也。「抹香」者，若手𭢖摩作「抹」，細壤土作「抹」。塗飾作「瀎」。今既別有塗香，故應作「𡊉」。《玉篇》「粖者，亡達、亡結二反，粥糜也」。碎香如糜，故作「粖」。碎香如細壞土，應作「𡊉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：滅後有二：「合成」已前造塔眾華，已後供養。「玫瑰」者火齊珠也。「抹香」者，若手𭢖摩作「抹」，細壤土作「抹」。塗飾作「瀎」。今既別有塗香，故應作「𡊉」。《玉篇》「粖者，亡達、亡結二反，粥糜也」。碎香如糜，故作「粖」。碎香如細壞土，應作「𡊉」。

經「過是已後(至)具菩薩道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「過是已後(至)具菩薩道」。

贊曰：此明後時供養於佛。值良緣已，方具菩薩所行之道內自修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明後時供養於佛。值良緣已，方具菩薩所行之道內自修行。

經「當得作佛(至)佛世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「當得作佛(至)佛世尊」。

贊曰：果記。有六，此自體也。迦延過去曾掃僧地，身常金色容儀閑雅，今復目覩毫光、耳聽法光，故名閻浮金光。廣如《樞要》度鉢代多王事。瞻部那提是樹名，在此洲無，熱池岸側。有經在此洲北岸，近樹下有紫金光映弊日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：果記。有六，此自體也。迦延過去曾掃僧地，身常金色容儀閑雅，今復目覩毫光、耳聽法光，故名閻浮金光。廣如《樞要》度鉢代多王事。瞻部那提是樹名，在此洲無，熱池岸側。有經在此洲北岸，近樹下有紫金光映弊日月。

經「其土平正(至)見者歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其土平正(至)見者歡喜」。

贊曰：此唯一土相。有五：一平正，二地，三樹，四繩，五華。迦延端正見者歡喜，由掃地因故。外土相，見者歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此唯一土相。有五：一平正，二地，三樹，四繩，五華。迦延端正見者歡喜，由掃地因故。外土相，見者歡喜。

經「無四惡道(至)二十小劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無四惡道(至)二十小劫」。

贊曰：此中有四：一無惡趣，二多人天，三眷屬，四壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有四：一無惡趣，二多人天，三眷屬，四壽量。

經「爾時世尊(至)真實無異」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)真實無異」。

贊曰：下七頌為二：一頌標告，六頌正告。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌為二：一頌標告，六頌正告。此初也。

經「是迦旃延(至)供養舍利」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是迦旃延(至)供養舍利」。

贊曰：下記有二：初二頌因記，後四頌果記。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下記有二：初二頌因記，後四頌果記。此初也。

經「其最後身(至)之所供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其最後身(至)之所供養」。

贊曰：四頌果記。為四，此中有二：初一頌土相，後一頌福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四頌果記。為四，此中有二：初一頌土相，後一頌福田。

經「佛之光明(至)莊嚴其國」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛之光明(至)莊嚴其國」。

贊曰：此中有二：初一頌自體，後一頌眷屬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有二：初一頌自體，後一頌眷屬也。

經「爾時世尊(至)恭敬尊重」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)恭敬尊重」。

贊曰：第三目連記中文段同前。因記有二：初初時，後後時。初時有二：初現在，後滅後。此現在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三目連記中文段同前。因記有二：初初時，後後時。初時有二：初現在，後滅後。此現在也。

經「諸佛滅後(至)以用供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛滅後(至)以用供養」。

贊曰：此滅後。有二：初造塔，後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此滅後。有二：初造塔，後供養。

經「過是已後(至)亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「過是已後(至)亦復如是」。

贊曰：此後時因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後時因。

經「當得作佛(至)世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「當得作佛(至)世尊」。

贊曰：下果記。有七，此自體。「多摩羅跋旃檀香」者，多是性義，阿摩羅者無垢義，聲勢合故遂略去阿字，跋馳羅是賢義，略但云跋，旃檀香是唐音，即是性無垢賢旃檀香佛。由大目連煩惱輕微名性無垢，仁德如香可熏名賢旃檀香佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下果記。有七，此自體。「多摩羅跋旃檀香」者，多是性義，阿摩羅者無垢義，聲勢合故遂略去阿字，跋馳羅是賢義，略但云跋，旃檀香是唐音，即是性無垢賢旃檀香佛。由大目連煩惱輕微名性無垢，仁德如香可熏名賢旃檀香佛。

經「劫名喜滿(至)見者歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「劫名喜滿(至)見者歡喜」。

贊曰：此中有三：一劫名，二國名，三土相。土相有四：一平正，二地，三樹，四珠華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有三：一劫名，二國名，三土相。土相有四：一平正，二地，三樹，四珠華。

經「多諸天人(至)四十小劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「多諸天人(至)四十小劫」。

贊曰：此中有三：一多善趣，二眷屬，三壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有三：一多善趣，二眷屬，三壽量。

經「爾時世尊(至)奉持佛法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)奉持佛法」。

贊曰：下頌記。有十頌，分二：初五頌因記，後五頌果記。因記有二：初三頌佛在，後二頌滅後。此初也。初一半遇良緣，後一半修妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下頌記。有十頌，分二：初五頌因記，後五頌果記。因記有二：初三頌佛在，後二頌滅後。此初也。初一半遇良緣，後一半修妙行。

經「諸佛滅後(至)菩薩道已」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛滅後(至)菩薩道已」。

贊曰：此滅後行。長表金剎以金為剎，梵云掣多羅。彼土更無別幡竿，即於塔覆鉢柱頭懸幡。今云「剎」者聲訛也。有所表故，名為長表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此滅後行。長表金剎以金為剎，梵云掣多羅。彼土更無別幡竿，即於塔覆鉢柱頭懸幡。今云「剎」者聲訛也。有所表故，名為長表。

經「於意樂國(至)演說佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於意樂國(至)演說佛道」。

贊曰：下五頌果記。有六，此中有四：一國名，二自體，三佛壽，四善趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌果記。有六，此中有四：一國名，二自體，三佛壽，四善趣。

經「聲聞無量(至)像法亦爾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「聲聞無量(至)像法亦爾」。

贊曰：此有二：一眷屬，二法住量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二：一眷屬，二法住量。

經「我諸弟子(至)咸得成佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我諸弟子(至)咸得成佛」。

贊曰：下品第二段標當授記，為第三周說法之由。中有二：初一頌半標當記，後一頌許當說。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第二段標當授記，為第三周說法之由。中有二：初一頌半標當記，後一頌許當說。此初也。

經「我及汝等(至)汝等善聽」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我及汝等(至)汝等善聽」。

贊曰：此許說也。警告其心，令聽法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此許說也。警告其心，令聽法故。

妙法蓮華經玄贊卷第七(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第七(本)

保安三年十二月八日移點已了，以興福寺圓和房之本，法隆寺僧覺印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年十二月八日移點已了，以興福寺圓和房之本，法隆寺僧覺印。

為令法久住、往生極樂為之。 本ト者皆點本也，本(ニモ)入(リ)者□付也，異樣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令法久住、往生極樂為之。 本ト者皆點本也，本(ニモ)入(リ)者□付也，異樣也。

妙法蓮華經玄贊卷第七(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第七(末)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

化城喻品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化城喻品

三門分別：一來意，二釋名，三解妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三門分別：一來意，二釋名，三解妨。

來意有四：一者上中根類聞法得記，下根之徒猶未明解，故陳過去已結大乘之緣，并說現在小果化城之喻。陳往因令其證實，述今果令其捨權，遣生覺解方可為記，故此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有四：一者上中根類聞法得記，下根之徒猶未明解，故陳過去已結大乘之緣，并說現在小果化城之喻。陳往因令其證實，述今果令其捨權，遣生覺解方可為記，故此品來。

二者論解為對治七種具足煩惱性眾生，有七種增上慢中第四有定人，實無而有增上慢，以有世間三昧三摩跋提，實無涅槃而生涅槃想，對治此故說化城喻。又云第四人者，方便令入涅槃城故。涅槃城者，諸禪三昧城。過彼城已，令入大涅槃城。故有定人者，彼已得定諸有學凡夫人，今說往事令憶念故。此所起慢，或欲界分別、或上界煩惱。三昧城者，謂有學凡夫專心所求，在無學身盡無生智後，世間禪定所變解脫離能變無，總名三昧。此定有漏，名為世間。此中意說，佛說三事名大般涅槃，三乘同得擇滅解脫，即是無學解脫道中所證生空理。由此後時惑苦不生，名為解脫。佛說此解脫名為化城。生空智證名為暫入，以息眾苦故言方便入涅槃城，後引至寶所方至大涅槃城。二乘之人加行智求變作此相，至於無學解脫道中正證解脫，都無分別種種之想。出解脫道後，世間定心重緣所得，以心麁故不知真智所證之法，但見加行所求涅槃解脫相狀便謂涅槃，謂有實滅。豈非彼解是世間定，故言以有世間三昧，實無涅槃而生涅槃想。凡夫有學聞此假解，不識知故，謂有實涅槃，起堅執心作意欣趣。故今破之，說彼所證猶如化城，尚為不實、不應趣求，況在無學假所變耶。如二乘人所起四倒正智證生空猶未起執，後時觀前正智行相不親得故，乃見加行所求行相，便謂為真遂起四倒。此亦如是，非無漏心及世間定皆是法執，出彼心後方起執故。此護法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者論解為對治七種具足煩惱性眾生，有七種增上慢中第四有定人，實無而有增上慢，以有世間三昧三摩跋提，實無涅槃而生涅槃想，對治此故說化城喻。又云第四人者，方便令入涅槃城故。涅槃城者，諸禪三昧城。過彼城已，令入大涅槃城。故有定人者，彼已得定諸有學凡夫人，今說往事令憶念故。此所起慢，或欲界分別、或上界煩惱。三昧城者，謂有學凡夫專心所求，在無學身盡無生智後，世間禪定所變解脫離能變無，總名三昧。此定有漏，名為世間。此中意說，佛說三事名大般涅槃，三乘同得擇滅解脫，即是無學解脫道中所證生空理。由此後時惑苦不生，名為解脫。佛說此解脫名為化城。生空智證名為暫入，以息眾苦故言方便入涅槃城，後引至寶所方至大涅槃城。二乘之人加行智求變作此相，至於無學解脫道中正證解脫，都無分別種種之想。出解脫道後，世間定心重緣所得，以心麁故不知真智所證之法，但見加行所求涅槃解脫相狀便謂涅槃，謂有實滅。豈非彼解是世間定，故言以有世間三昧，實無涅槃而生涅槃想。凡夫有學聞此假解，不識知故，謂有實涅槃，起堅執心作意欣趣。故今破之，說彼所證猶如化城，尚為不實、不應趣求，況在無學假所變耶。如二乘人所起四倒正智證生空猶未起執，後時觀前正智行相不親得故，乃見加行所求行相，便謂為真遂起四倒。此亦如是，非無漏心及世間定皆是法執，出彼心後方起執故。此護法義。

若安慧師，即無學位解脫道等諸無漏心、世間定心，皆有法執，所證擇滅名為化城。餘人求之，理增上慢。論說具足煩惱性眾生所起，故非無學。又有釋言，此是世間凡夫所執所得世間三摩䟦提；六行所得假非擇滅謂真涅槃。佛說二乘無學所得擇滅涅槃方便令入，猶如化城，中路息苦、擬向寶所，尚非真滅，況汝凡夫所得世間假解三昧，執實滅耶？有學之人不起此執，凡夫有故。下言導師知無疲倦即滅化城，云向者大城是我化作，說化滅化破執二乘涅槃實城，為滅凡夫所執城故。此中應如護法等解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若安慧師，即無學位解脫道等諸無漏心、世間定心，皆有法執，所證擇滅名為化城。餘人求之，理增上慢。論說具足煩惱性眾生所起，故非無學。又有釋言，此是世間凡夫所執所得世間三摩䟦提；六行所得假非擇滅謂真涅槃。佛說二乘無學所得擇滅涅槃方便令入，猶如化城，中路息苦、擬向寶所，尚非真滅，況汝凡夫所得世間假解三昧，執實滅耶？有學之人不起此執，凡夫有故。下言導師知無疲倦即滅化城，云向者大城是我化作，說化滅化破執二乘涅槃實城，為滅凡夫所執城故。此中應如護法等解。

三者十無上中第二示現行無上，故說大通智勝如來本事。大乘菩提難得、行亦難成，非如二乘菩提疾得、行亦易修，故說大通智勝佛十劫坐道場方得菩提事。此為文殘，說古事故。或說大通佛事者，說佛自身彼時修行為十六王子，今始得菩提。又諸聲聞彼時發心，今時方熟。故大因行非卒修成，名行無上，不說大通佛之行也。即將說今，要先說古，雖以今果為品號，其因亦在其中明，故此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者十無上中第二示現行無上，故說大通智勝如來本事。大乘菩提難得、行亦難成，非如二乘菩提疾得、行亦易修，故說大通智勝佛十劫坐道場方得菩提事。此為文殘，說古事故。或說大通佛事者，說佛自身彼時修行為十六王子，今始得菩提。又諸聲聞彼時發心，今時方熟。故大因行非卒修成，名行無上，不說大通佛之行也。即將說今，要先說古，雖以今果為品號，其因亦在其中明，故此品來。

四者十無上中第三示現增長力無上，故說商主喻。前說化城知非真滅，未說商主能長商人能引至於佛果寶所，今此說之，故此品來。此乃義殘，非文殘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者十無上中第三示現增長力無上，故說商主喻。前說化城知非真滅，未說商主能長商人能引至於佛果寶所，今此說之，故此品來。此乃義殘，非文殘也。

釋名者，禦寇安神之所曰城，本無而有曰化。禦寇者息生死之疲，安神者證恬寂之樂，故喻於城。佛假權施，名之為化，城即是化，名曰化城。今是喻、法，此品廣明，名化城喻品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，禦寇安神之所曰城，本無而有曰化。禦寇者息生死之疲，安神者證恬寂之樂，故喻於城。佛假權施，名之為化，城即是化，名曰化城。今是喻、法，此品廣明，名化城喻品。

解妨難者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨難者。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

此品所明乃有二義：一大通往事，即行無上；二說化城今事，即增長力無上。何故唯以化城為名，不以佛事為目？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品所明乃有二義：一大通往事，即行無上；二說化城今事，即增長力無上。何故唯以化城為名，不以佛事為目？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

正教之說本除生病，生有本無而有增上慢，執非擇滅為真，今說擇滅為化除之，令捨漸進寶所，故以化城為品、不以佛事為品。《正法華》名「往古品」，謂顯過去佛曾教化發大乘種，令其憶念為今熟因，望其意解引入大乘非正破病，故今此經不以往古為品號。又化城果今現得，大通事在往因，以顯果為品名，不以隱因為品稱，亦無失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正教之說本除生病，生有本無而有增上慢，執非擇滅為真，今說擇滅為化除之，令捨漸進寶所，故以化城為品、不以佛事為品。《正法華》名「往古品」，謂顯過去佛曾教化發大乘種，令其憶念為今熟因，望其意解引入大乘非正破病，故今此經不以往古為品號。又化城果今現得，大通事在往因，以顯果為品名，不以隱因為品稱，亦無失也。

經「佛告諸比丘(至)阿僧祇劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告諸比丘(至)阿僧祇劫」。

贊曰：下第三周為下根說。准前二周亦為四段：此品佛以喻正化，第二後品之初滿慈領悟，第三後品之中次領悟後云「爾時佛告諸比丘汝等見是」下佛重述成，第四「諸比丘富樓那亦於七佛」下為之授記。初文有二：初說宿因令念退大以就小，後「諸比丘若如來自知涅槃時到眾又清淨」下，顯今果令知捨權以取實。初是說古因緣，令自了達往修大因退住小果，論名行無上說大通如來本事。後是述今得果，論名為破有定人實無而有增上慢，又為示現增長力無上故說商主喻。說初發大心，令今取大果；次說後果為化，令今捨小果。由此分二，初文有二：初說過去因緣結會佛自身事，後「諸比丘我等為沙彌時各各教化」下，明過去結緣會弟子事。此意總明過去曾化，已結大乘之緣，令生信解。故為此解。初文復二：初一長行、一偈頌明大通佛去今久近，後「佛告諸比丘大通智勝佛壽」下正明彼事。初長行有二：初明彼佛久近，後顯已能見。初中復二：初總告，後問答。初中有四：一時，二名，三國，四劫。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三周為下根說。准前二周亦為四段：此品佛以喻正化，第二後品之初滿慈領悟，第三後品之中次領悟後云「爾時佛告諸比丘汝等見是」下佛重述成，第四「諸比丘富樓那亦於七佛」下為之授記。初文有二：初說宿因令念退大以就小，後「諸比丘若如來自知涅槃時到眾又清淨」下，顯今果令知捨權以取實。初是說古因緣，令自了達往修大因退住小果，論名行無上說大通如來本事。後是述今得果，論名為破有定人實無而有增上慢，又為示現增長力無上故說商主喻。說初發大心，令今取大果；次說後果為化，令今捨小果。由此分二，初文有二：初說過去因緣結會佛自身事，後「諸比丘我等為沙彌時各各教化」下，明過去結緣會弟子事。此意總明過去曾化，已結大乘之緣，令生信解。故為此解。初文復二：初一長行、一偈頌明大通佛去今久近，後「佛告諸比丘大通智勝佛壽」下正明彼事。初長行有二：初明彼佛久近，後顯已能見。初中復二：初總告，後問答。初中有四：一時，二名，三國，四劫。此初也。

經「爾時有佛(至)劫名大相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時有佛(至)劫名大相」。

贊曰：此告後三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此告後三。

經「諸比丘(至)盡地種墨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸比丘(至)盡地種墨」。

贊曰：下問答。有三：一問，二答，三明久近。問中有二：初挍量，後問。此初也。「種」音之隴反，「磨」音莫箇反，「若」莫波反。應作「摩」，「摩」研也，鬼作「魔」，尼作「𡡉」，病作「𭚉」，都無「磨」作摩音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下問答。有三：一問，二答，三明久近。問中有二：初挍量，後問。此初也。「種」音之隴反，「磨」音莫箇反，「若」莫波反。應作「摩」，「摩」研也，鬼作「魔」，尼作「𡡉」，病作「𭚉」，都無「磨」作摩音。

經「於汝等意(至)不也世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於汝等意(至)不也世尊」。

贊曰：此問及答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此問及答。

經「諸比丘(至)阿僧祇劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸比丘(至)阿僧祇劫」。

贊曰：此明久近。下前塵盡，取此著塵、不著塵界總以為墨，一塵一劫，彼佛滅度更多於彼。其「抹」者以手摩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明久近。下前塵盡，取此著塵、不著塵界總以為墨，一塵一劫，彼佛滅度更多於彼。其「抹」者以手摩也。

經「我以如來(至)猶如今日」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我以如來(至)猶如今日」。

贊曰：此顯已能見宿命智知、慧眼見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯已能見宿命智知、慧眼見故。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

釋迦修行不越三祇，何故塵劫極多，彼時猶稱王子？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦修行不越三祇，何故塵劫極多，彼時猶稱王子？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

意趣有四：一平等意趣，謂佛說言我於爾時曾名勝觀，法身平等故。二別時意趣，謂願生極樂皆得往生，暫聞無垢月光佛名定於菩提得不退轉。三別義意趣，謂說諸法皆無自性無生滅等，本來涅槃。四眾生意樂意趣，謂於一善根或讚或毀，令增進故。今此依於平等意趣說餘佛事，即是我身身平等故。若不爾者，云何乃言爾許劫數？又善心相續劫滿三祇，諸心通論，何妨爾劫在彼佛時猶稱王子？又依晝夜月時年，何妨許時釋迦自身三僧祇劫內？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意趣有四：一平等意趣，謂佛說言我於爾時曾名勝觀，法身平等故。二別時意趣，謂願生極樂皆得往生，暫聞無垢月光佛名定於菩提得不退轉。三別義意趣，謂說諸法皆無自性無生滅等，本來涅槃。四眾生意樂意趣，謂於一善根或讚或毀，令增進故。今此依於平等意趣說餘佛事，即是我身身平等故。若不爾者，云何乃言爾許劫數？又善心相續劫滿三祇，諸心通論，何妨爾劫在彼佛時猶稱王子？又依晝夜月時年，何妨許時釋迦自身三僧祇劫內？

經「爾時世尊(至)名大通智勝」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)名大通智勝」。

贊曰：七頌，分二：初五頌頌久時，後二頌頌能見。初復分二：初一頌告佛名，後四頌告劫數。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七頌，分二：初五頌頌久時，後二頌頌能見。初復分二：初一頌告佛名，後四頌告劫數。此初也。

經「如人以力磨(至)如是無量劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如人以力磨(至)如是無量劫」。

贊曰：此告劫數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此告劫數。

經「如來無礙智(至)通達無量劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來無礙智(至)通達無量劫」。

贊曰：此頌能見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌能見也。

經「佛告諸比丘(至)那由他劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告諸比丘(至)那由他劫」。

贊曰：下第二段正明彼事。以下諸長行方頌有文，初會自身事。文有四：第一佛壽成道；第二「其佛未出家時有十六子」下轉正法輪；第三「爾時十六王子皆以童子出家」下子繼傳燈；第四「諸比丘我今語汝，彼佛弟子十六沙彌」下會成今佛。初文有三：一明佛壽，二法難得，三說得道。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段正明彼事。以下諸長行方頌有文，初會自身事。文有四：第一佛壽成道；第二「其佛未出家時有十六子」下轉正法輪；第三「爾時十六王子皆以童子出家」下子繼傳燈；第四「諸比丘我今語汝，彼佛弟子十六沙彌」下會成今佛。初文有三：一明佛壽，二法難得，三說得道。此初也。

經「其佛本坐道場(至)猶不在前」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其佛本坐道場(至)猶不在前」。

贊曰：下明法難得。有四：一不現前，二諸天敷坐，三散華，四作樂長時。此初也。報身成道理實為難，化身成道何妨化現，今他報身示相起也。論云欲顯菩提難得故。依《華嚴經》有十事故坐於道場，始從震動一切佛剎，乃至自善根力悉能受持一切眾生故坐道場。破諸魔軍亦有十義，始從五濁惡世眾生互相征伐欲顯菩薩功德力故，乃至順五濁世諸眾生故示現降魔。不爾，魔怨有何勝力與大菩薩、如來競力？又釋迦佛破魔軍，諸部不同，有說成道後方破魔軍，依《涅槃經》亦作此說；有說破魔後方成道。經文現有此二說，故此佛破魔後方成道。此事不定，隨示現故。又彌勒佛於出家日即得成道，釋迦苦行先經六年，今此成道十劫空坐，皆是示相不同，不可一其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明法難得。有四：一不現前，二諸天敷坐，三散華，四作樂長時。此初也。報身成道理實為難，化身成道何妨化現，今他報身示相起也。論云欲顯菩提難得故。依《華嚴經》有十事故坐於道場，始從震動一切佛剎，乃至自善根力悉能受持一切眾生故坐道場。破諸魔軍亦有十義，始從五濁惡世眾生互相征伐欲顯菩薩功德力故，乃至順五濁世諸眾生故示現降魔。不爾，魔怨有何勝力與大菩薩、如來競力？又釋迦佛破魔軍，諸部不同，有說成道後方破魔軍，依《涅槃經》亦作此說；有說破魔後方成道。經文現有此二說，故此佛破魔後方成道。此事不定，隨示現故。又彌勒佛於出家日即得成道，釋迦苦行先經六年，今此成道十劫空坐，皆是示相不同，不可一其所以。

經「爾時忉利(至)三藐三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時忉利(至)三藐三菩提」。

贊曰：二敷坐。《勝天王般若》說「諸天各獻一座，佛為受之，坐取菩提。以神力故合為一座，令彼諸天各唯見佛納己之座以取菩提，發心歡喜，不見納受餘座而坐。」故此亦言諸天作座，非共造一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二敷坐。《勝天王般若》說「諸天各獻一座，佛為受之，坐取菩提。以神力故合為一座，令彼諸天各唯見佛納己之座以取菩提，發心歡喜，不見納受餘座而坐。」故此亦言諸天作座，非共造一。

經「適坐此座時(至)常雨此華」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「適坐此座時(至)常雨此華」。

贊曰：三散華。華積如須彌，明知他受用身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三散華。華積如須彌，明知他受用身也。

經「四王諸天(至)亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「四王諸天(至)亦復如是」。

贊曰：四作樂。「伎」音渠倚反，藝也，女樂作妓。有作「伎」，立也。經文乘便，故說乃至終恒樂供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四作樂。「伎」音渠倚反，藝也，女樂作妓。有作「伎」，立也。經文乘便，故說乃至終恒樂供養。

經「諸比丘(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸比丘(至)三菩提」。

贊曰：第三說得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三說得道。

經「其佛未出家時(至)名曰智積」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其佛未出家時(至)名曰智積」。

贊曰：下第二大段轉正法輪。有二：初供養請轉，後「爾時大通智勝如來受十方諸梵天請已」下許可為轉。初文有二：初明十六子供養請轉；後明梵天王供養請轉，親族現前故、非親族不現前故。初文又二：初詣佛供養，後請轉法輪。初文復二：初明詣佛，後明禮讚。詣佛有五：一明佛子，二明往詣，三母送，四祖送，五詣意。此初也。他受用身有父母等，《鼓音王經》說「阿彌陀佛父名月上，母名殊勝妙顏」，有子有魔等。化七地已前有分段死，故有父母等；化八地已上有變易生，理無此事，不死生故、他受用身得與金輪俱出故。此佛祖轉輪聖王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二大段轉正法輪。有二：初供養請轉，後「爾時大通智勝如來受十方諸梵天請已」下許可為轉。初文有二：初明十六子供養請轉；後明梵天王供養請轉，親族現前故、非親族不現前故。初文又二：初詣佛供養，後請轉法輪。初文復二：初明詣佛，後明禮讚。詣佛有五：一明佛子，二明往詣，三母送，四祖送，五詣意。此初也。他受用身有父母等，《鼓音王經》說「阿彌陀佛父名月上，母名殊勝妙顏」，有子有魔等。化七地已前有分段死，故有父母等；化八地已上有變易生，理無此事，不死生故、他受用身得與金輪俱出故。此佛祖轉輪聖王。

經「諸子各有(至)往詣佛所」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸子各有(至)往詣佛所」。

贊曰：二詣佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二詣佛也。

經「諸母涕泣(至)隨至道場」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸母涕泣(至)隨至道場」。

贊曰：三母送，四祖送。「涕泣」者，他禮反，目出淚曰涕，無聲出淚曰泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三母送，四祖送。「涕泣」者，他禮反，目出淚曰涕，無聲出淚曰泣。

經「咸欲親近(至)尊重讚歎」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「咸欲親近(至)尊重讚歎」。

贊曰：五詣意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五詣意也。

經「到已頭面(至)善哉吉無上」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「到已頭面(至)善哉吉無上」。

贊曰：第二禮讚。有二：一身禮，二語讚。八頌為三：初一頌半讚佛願滿勝德，次二頌讚佛修因勝德，後四頌半申歸禮意。此初也。吉謂吉祥，善事滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二禮讚。有二：一身禮，二語讚。八頌為三：初一頌半讚佛願滿勝德，次二頌讚佛修因勝德，後四頌半申歸禮意。此初也。吉謂吉祥，善事滿故。

經「世尊甚希有(至)安住無漏法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊甚希有(至)安住無漏法」。

贊曰：二讚修因勝德。「一坐十小劫」者，《華嚴經》說有十種坐：一轉輪王坐，與十善故；二四天王坐，欲於一切世界諸佛正法行自在故；三帝釋坐，於一切眾生行自在故；四梵天王坐，自心他心得自在故；五師子坐，分別演說甚深義故；六正法坐，欲明總持、諸力、辨故；七堅固三昧坐，究竟大菩提故；八大慈坐，令惡心者悉歡喜故；九大悲坐，能忍一切諸苦惱故；十金剛坐，降伏眾魔諸外道故。今此乃是堅固三昧，金剛坐故。「靜然」者，身定也。「心憺怕」者，心定也。「憺」音徒濫反，《說文》「安也靜也，謂憺然安樂」。《切韻》「靜應為憺，無味作淡，恬靜作惔憺」。《玉篇》「憺，音徒敢反，靜也安也」。有作「惔」，《說文》徒甘反，憂也，非此中義。《字書》作「倓」，亦徒濫反。「怕」音疋白反，亦靜也。《玉篇》「無為也」。憺怕則是安靜之義。有作「淡泊」，無味也，非此中義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二讚修因勝德。「一坐十小劫」者，《華嚴經》說有十種坐：一轉輪王坐，與十善故；二四天王坐，欲於一切世界諸佛正法行自在故；三帝釋坐，於一切眾生行自在故；四梵天王坐，自心他心得自在故；五師子坐，分別演說甚深義故；六正法坐，欲明總持、諸力、辨故；七堅固三昧坐，究竟大菩提故；八大慈坐，令惡心者悉歡喜故；九大悲坐，能忍一切諸苦惱故；十金剛坐，降伏眾魔諸外道故。今此乃是堅固三昧，金剛坐故。「靜然」者，身定也。「心憺怕」者，心定也。「憺」音徒濫反，《說文》「安也靜也，謂憺然安樂」。《切韻》「靜應為憺，無味作淡，恬靜作惔憺」。《玉篇》「憺，音徒敢反，靜也安也」。有作「惔」，《說文》徒甘反，憂也，非此中義。《字書》作「倓」，亦徒濫反。「怕」音疋白反，亦靜也。《玉篇》「無為也」。憺怕則是安靜之義。有作「淡泊」，無味也，非此中義。

經「今者見世尊(至)稱慶大歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今者見世尊(至)稱慶大歡喜」。

贊曰：三有四頌半申歸禮意。有二：初一頌標佛得道我等獲益，後三頌半釋其所由。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三有四頌半申歸禮意。有二：初一頌標佛得道我等獲益，後三頌半釋其所由。此初也。

經「眾生常苦惱(至)永不聞佛名」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「眾生常苦惱(至)永不聞佛名」。

贊曰：下釋所由。有二：初二頌明諸眾生不近善友輪迴受苦，後一頌半遇益故歸禮。此初也。「常苦」苦諦，「盲冥」集諦，「不識苦盡」道諦，「不求解脫」滅諦，於此四諦都不能識，天眾損減、從闇入闇、不聞佛名。「冥」音莫經反，暗也。《玉篇》「莫定反，夜也昧也」。「冥冥」者，蔽人目令無所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋所由。有二：初二頌明諸眾生不近善友輪迴受苦，後一頌半遇益故歸禮。此初也。「常苦」苦諦，「盲冥」集諦，「不識苦盡」道諦，「不求解脫」滅諦，於此四諦都不能識，天眾損減、從闇入闇、不聞佛名。「冥」音莫經反，暗也。《玉篇》「莫定反，夜也昧也」。「冥冥」者，蔽人目令無所見。

經「今佛得最上(至)歸命無上尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今佛得最上(至)歸命無上尊」。

贊曰：遇益故歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：遇益故歸禮。

經「爾時十六王子(至)諸天人民」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時十六王子(至)諸天人民」。

贊曰：此下第二請轉法輪。初長行，後偈頌。此初也。安隱與樂，憐愍拔苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下第二請轉法輪。初長行，後偈頌。此初也。安隱與樂，憐愍拔苦。

經「重說偈言(至)願為世間說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「重說偈言(至)願為世間說」。

贊曰：下四頌半，分三：初一頌佛具內外德故請，次一頌半有大利益故請，後二頌明佛識達故請。此初也。「倫」匹也等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌半，分三：初一頌佛具內外德故請，次一頌半有大利益故請，後二頌明佛識達故請。此初也。「倫」匹也等也。

經「度脫於我等(至)眾生亦復然」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「度脫於我等(至)眾生亦復然」。

贊曰：二有大利益故請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二有大利益故請。

經「世尊知眾生(至)當轉無上輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊知眾生(至)當轉無上輪」。

贊曰：三明佛識達故請。此知五種：一所念，即欲樂、勝解；二所行道，遍趣行；三智慧力，即根勝劣；四宿命，即宿住力；五業，即自業智力。其欲樂即所念，修福即業，故略舉此攝餘五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三明佛識達故請。此知五種：一所念，即欲樂、勝解；二所行道，遍趣行；三智慧力，即根勝劣；四宿命，即宿住力；五業，即自業智力。其欲樂即所念，修福即業，故略舉此攝餘五力。

經「佛告諸比丘(至)六種震動」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告諸比丘(至)六種震動」。

贊曰：下梵天供養請轉法輪。有二：初神光動照，後供養請轉。初文有三：初動十方世界，次光照幽冥，後動照梵宮。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下梵天供養請轉法輪。有二：初神光動照，後供養請轉。初文有三：初動十方世界，次光照幽冥，後動照梵宮。此初也。

經「其國中間(至)忽生眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其國中間(至)忽生眾生」。

贊曰：光照幽冥，即二世界鐵圍山間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：光照幽冥，即二世界鐵圍山間。

經「又其國界(至)勝諸天光」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又其國界(至)勝諸天光」。

贊曰：動照梵宮，為供請之漸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：動照梵宮，為供請之漸。

經「爾時東方(至)共議此事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時東方(至)共議此事」。

贊曰：下供養請轉。大文分五：一東方，二東南方，三南方，四例六方，五上方。除後二方，餘一一中文皆分四：一覩光驚議，二尋光詣佛，三禮讚請轉，四默然許之。初文有二：初眾梵驚問，後一天請求。此初也。此皆通四禪梵王。或唯初禪請轉法輪，梵福量故。此文有三：一光，二念，三議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下供養請轉。大文分五：一東方，二東南方，三南方，四例六方，五上方。除後二方，餘一一中文皆分四：一覩光驚議，二尋光詣佛，三禮讚請轉，四默然許之。初文有二：初眾梵驚問，後一天請求。此初也。此皆通四禪梵王。或唯初禪請轉法輪，梵福量故。此文有三：一光，二念，三議。

經「時彼眾中(至)遍照於十方」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時彼眾中(至)遍照於十方」。

贊曰：此一天請求。諸天之中具威德者，將生之時光明先現，故此疑言為大德天生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一天請求。諸天之中具威德者，將生之時光明先現，故此疑言為大德天生。

經「爾時五百(至)推尋是相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時五百(至)推尋是相」。

贊曰：二尋光詣佛。有二：初持宮、華以推覓，後見佛、眾以忻然。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二尋光詣佛。有二：初持宮、華以推覓，後見佛、眾以忻然。此初也。

經「見大通智勝(至)請佛轉法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「見大通智勝(至)請佛轉法輪」。

贊曰：見佛眾以忻然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：見佛眾以忻然也。

經「即時諸梵天王(至)高十由旬」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即時諸梵天王(至)高十由旬」。

贊曰：下第三段禮讚請轉。有二：初供養，後請轉。初長行有二：初歸禮散華，後獻宮請納。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段禮讚請轉。有二：初供養，後請轉。初長行有二：初歸禮散華，後獻宮請納。此初也。

經「華供養已(至)願垂納受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「華供養已(至)願垂納受」。

贊曰：此請納安處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此請納安處。

經「時諸梵天王(至)普皆蒙饒益」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時諸梵天王(至)普皆蒙饒益」。

贊曰：四頌，分三：初二頌讚五德，次一頌陳來由，後一頌請納受。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四頌，分三：初二頌讚五德，次一頌陳來由，後一頌請納受。此初也。

經「我等所從來(至)唯願哀納受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等所從來(至)唯願哀納受」。

贊曰：初頌來由，後頌請納。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初頌來由，後頌請納。

經「爾時諸梵天王(至)度苦惱眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸梵天王(至)度苦惱眾生」。

贊曰：此請轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此請轉法輪。

經「爾時大通(至)默然許之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時大通(至)默然許之」。

贊曰：第四大段佛默然許。問：何故涅槃時默然不受他供，今者默然遂許他說？古解以佛顏有舒𣫍，請者覺許、不許。又云以佛身光表知受與不受。又云佛初成道時自唱號言「凡時默然受請，涅槃時默然是不受請」。又受食理須呪願，默然知佛不許。許說默已順請，不假出言而許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段佛默然許。問：何故涅槃時默然不受他供，今者默然遂許他說？古解以佛顏有舒𣫍，請者覺許、不許。又云以佛身光表知受與不受。又云佛初成道時自唱號言「凡時默然受請，涅槃時默然是不受請」。又受食理須呪願，默然知佛不許。許說默已順請，不假出言而許。

經「又諸比丘(至)共議此事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又諸比丘(至)共議此事」。

贊曰：第二東南方。大文亦四：初眾梵驚議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二東南方。大文亦四：初眾梵驚議。

經「時彼眾中(至)度脫苦眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時彼眾中(至)度脫苦眾生」。

贊曰：此一天請求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一天請求。

經「爾時五百(至)請佛轉法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時五百(至)請佛轉法輪」。

贊曰：第二尋光詣佛。有二：初持宮、華以推覓，後見佛、眾以忻然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二尋光詣佛。有二：初持宮、華以推覓，後見佛、眾以忻然。

經「時諸梵天王(至)願垂納受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時諸梵天王(至)願垂納受」。

贊曰：下第三段禮讚請轉。有二：初供養，後請轉。此長行供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段禮讚請轉。有二：初供養，後請轉。此長行供養。

經「爾時諸梵天王(至)我等今敬禮」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸梵天王(至)我等今敬禮」。

贊曰：四頌半讚。分四：一頌讚禮，一頌半歎希有，一頌歎為眼目，一頌歎為慈父。此初也。「迦陵頻伽」，妙音鳥也，以聲柔軟清亮哀雅，故以為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四頌半讚。分四：一頌讚禮，一頌半歎希有，一頌歎為眼目，一頌歎為慈父。此初也。「迦陵頻伽」，妙音鳥也，以聲柔軟清亮哀雅，故以為喻。

經「世尊甚希有(至)諸天眾減少」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊甚希有(至)諸天眾減少」。

贊曰：歎希有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：歎希有也。

經「今佛出於世(至)今得值世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今佛出於世(至)今得值世尊」。

贊曰：初一歎眼目，後一頌慈父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一歎眼目，後一頌慈父。

經「爾時諸梵天王(至)忍善者增益」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸梵天王(至)忍善者增益」。

贊曰：此請轉也。歎佛生益、忍善者增益，謂入聖道，其義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此請轉也。歎佛生益、忍善者增益，謂入聖道，其義可知。

經「爾時大通(至)默然許之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時大通(至)默然許之」。

贊曰：第四大段佛默然許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段佛默然許。

經「又諸比丘(至)為佛出世間」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又諸比丘(至)為佛出世間」。

贊曰：第三南方。准前有四，此覩光驚議。有二：初眾梵驚議，後一天請求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三南方。准前有四，此覩光驚議。有二：初眾梵驚議，後一天請求。

經「爾時五百(至)轉法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時五百(至)轉法輪」。

贊曰：第二尋光詣佛。有二：初持宮、華以推覓，後見佛、眾以忻然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二尋光詣佛。有二：初持宮、華以推覓，後見佛、眾以忻然。

經「時諸梵天王(至)唯願垂納受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時諸梵天王(至)唯願垂納受」。

贊曰：下第三段供養請轉中初供養，後請轉。此初也。初二頌半歎佛，後一頌請受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段供養請轉中初供養，後請轉。此初也。初二頌半歎佛，後一頌請受。

經「爾時諸梵天王(至)當演深遠音」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸梵天王(至)當演深遠音」。

贊曰：請轉中初長行，後偈頌。文意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：請轉中初長行，後偈頌。文意可知。

經「爾時(至)默然許之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時(至)默然許之」。

贊曰：第四大段，佛默然許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段，佛默然許。

經「西南方(至)亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「西南方(至)亦復如是」。

贊曰：第四，例餘六方。事意同前，恐繁故例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四，例餘六方。事意同前，恐繁故例。

經「爾時上方(至)為佛出世間」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時上方(至)為佛出世間」。

贊曰。第五上方。有三，無第四許，此即覩光驚議。有二：初眾梵驚議，後一天請求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。第五上方。有三，無第四許，此即覩光驚議。有二：初眾梵驚議，後一天請求。

經「爾時五百(至)轉法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時五百(至)轉法輪」。

贊曰：第二尋光詣佛。有二：初持宮、華以推覓，後見佛、眾以忻然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二尋光詣佛。有二：初持宮、華以推覓，後見佛、眾以忻然。

經「時諸梵天王(至)願垂納處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時諸梵天王(至)願垂納處」。

贊曰：下第三段供養請轉。有二：初供養，後請轉。初中又二，此長行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段供養請轉。有二：初供養，後請轉。初中又二，此長行也。

經「時諸梵天王(至)廣度於一切」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時諸梵天王(至)廣度於一切」。

贊曰：十頌半，分四：初七頌半讚佛德，次一頌見佛生喜，次一頌請納，後一頌迴向。初中有二：初二頌標，後五頌半釋。此初也。初頌歎能拔苦，後頌歎能與樂。「免」音無遠反，引也，作「挽」。有作「勉」，亡辨反，勗勵也。《國語》云「父勉其子，兄勉其弟」，猶勤強也。「萌」音莫耕反，芽也始也，冥昧貌，眾無知也。《漢書》「氓，群黎也」。涅槃名甘露門，謂聖道或理名甘露，教名為門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十頌半，分四：初七頌半讚佛德，次一頌見佛生喜，次一頌請納，後一頌迴向。初中有二：初二頌標，後五頌半釋。此初也。初頌歎能拔苦，後頌歎能與樂。「免」音無遠反，引也，作「挽」。有作「勉」，亡辨反，勗勵也。《國語》云「父勉其子，兄勉其弟」，猶勤強也。「萌」音莫耕反，芽也始也，冥昧貌，眾無知也。《漢書》「氓，群黎也」。涅槃名甘露門，謂聖道或理名甘露，教名為門。

經「於昔無量劫(至)死多墮惡道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於昔無量劫(至)死多墮惡道」。

贊曰：下五頌半釋。中有二：初四頌半生死輪迴，後一頌釋佛能拔。初中又二：初二頌受苦果，後二頌半行惡因。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌半釋。中有二：初四頌半生死輪迴，後一頌釋佛能拔。初中又二：初二頌受苦果，後二頌半行惡因。此初也。

經「不從佛聞法(至)常墮於惡道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「不從佛聞法(至)常墮於惡道」。

贊曰：此行惡因，意可知也。文有二：初二頌半在家行惡行，後一頌外道行惡行。「樂」謂人天樂果，「樂想」者謂樂因。又樂者所取樂境，樂想者能取樂之想。又樂謂樂受自體，樂想謂苦對治樂，謂寒熱等暫息滅時假名樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此行惡因，意可知也。文有二：初二頌半在家行惡行，後一頌外道行惡行。「樂」謂人天樂果，「樂想」者謂樂因。又樂者所取樂境，樂想者能取樂之想。又樂謂樂受自體，樂想謂苦對治樂，謂寒熱等暫息滅時假名樂故。

經「佛為世間眼(至)故現於世間」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛為世間眼(至)故現於世間」。

贊曰：此一頌釋佛能拔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌釋佛能拔。

經「超出成正覺(至)喜歎未曾有」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「超出成正覺(至)喜歎未曾有」。

贊曰：二明見佛生喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二明見佛生喜。

經「我等諸宮殿(至)皆共成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等諸宮殿(至)皆共成佛道」。

贊曰：第三段一頌請納。第四段一頌迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三段一頌請納。第四段一頌迴向。

經「爾時五百(至)無量劫習法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時五百(至)無量劫習法」。

贊曰：此讚請轉也。一頌讚，一頌請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此讚請轉也。一頌讚，一頌請。

經「爾時大通智勝如來(至)十二行法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時大通智勝如來(至)十二行法輪」。

贊曰：上明供養請轉，下第二段明許可為轉。有四：一標許可為轉，二明餘所不能，三彰所轉之法，四顯生聞獲益。此初也。三轉有二：一自，二他。今為他轉，非佛自轉。此苦聖諦，名示相轉；此應遍知，是勸修轉；此已遍知，是作證轉。此行法輪以移動運，是轉義故。是一一轉，令聞法者發生無漏真聖慧眼。隨其次第，於去、來、今苦諦之中，生智、明、覺。如是一轉總別四行，三轉諦諦皆有十二行相。然數等故，但說三轉十二行相。三轉如次顯示，令入見、修、無學等三。如前第四卷疏中解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明供養請轉，下第二段明許可為轉。有四：一標許可為轉，二明餘所不能，三彰所轉之法，四顯生聞獲益。此初也。三轉有二：一自，二他。今為他轉，非佛自轉。此苦聖諦，名示相轉；此應遍知，是勸修轉；此已遍知，是作證轉。此行法輪以移動運，是轉義故。是一一轉，令聞法者發生無漏真聖慧眼。隨其次第，於去、來、今苦諦之中，生智、明、覺。如是一轉總別四行，三轉諦諦皆有十二行相。然數等故，但說三轉十二行相。三轉如次顯示，令入見、修、無學等三。如前第四卷疏中解。

經「若沙門(至)所不能轉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若沙門(至)所不能轉」。

贊曰：二明餘所不能，未正證故。唯佛可為一切師故，知一切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二明餘所不能，未正證故。唯佛可為一切師故，知一切故。

經「謂是苦(至)是苦滅道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「謂是苦(至)是苦滅道」。

贊曰：下彰所轉輪之境，於此生智名行法輪。法輪境有二：一四諦，二十二緣。此初也。且舉示相，餘例可知。四諦略以五門分別：一出體，二釋名，三廢立，四釋妨，五諸門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下彰所轉輪之境，於此生智名行法輪。法輪境有二：一四諦，二十二緣。此初也。且舉示相，餘例可知。四諦略以五門分別：一出體，二釋名，三廢立，四釋妨，五諸門。

出體者，《對法》等說，有情世間及器世間，諸有漏法性逼迫故，皆是苦諦。集有二義：一招感異熟無記果義。《對法》等說，謂諸煩惱及所起業名為集諦。《唯識》等說，十二支中五亦集諦攝，業煩惱性故，餘無記法皆非集諦。然唯說愛為集諦者，由最勝故。二為因能得有漏果義。即諸有漏在內身中，三性諸法能為依因，有異熟者皆是集諦。《瑜伽》等說十二支中逆觀老死有二種因：一者麁生，謂即生支；二者細生，謂愛、取、有，乃至觀前齊識退還，此等皆名老死之集。故知依因，無記等法亦名為集，不說非支亦名為集。真如、擇滅、不動、想受滅，諸無為名為滅諦。《對法論》說真如、聖道、煩惱不生名為滅諦。此說滅依、能滅、滅性，正智所證真如境上有漏法滅，假實合是滅諦之相。無漏五蘊名為道諦，對法等說，資糧道、加行道、見道、修道、究竟道皆名道諦，依道自性及道眷屬以顯道諦。由此四諦攝諸法盡，故《涅槃經》「迦葉問言：如佛一時入申首林，取小樹葉告諸比丘：『我已所說如手中葉，所未說法如林中葉。』而言四諦攝諸法盡。若攝盡者，則是已說一切法盡，云何言未說如林中葉；若不攝盡者，應有五諦。世尊告言：四諦攝盡，然總說言此是苦諦，二乘不能知分別諸苦有無量相，非諸聲聞、緣覺所知；乃至道諦亦復如是。」此中意說，然雖四諦攝諸法盡，巨細分別二乘等不知，故言未說，非有五諦。依詮顯實，真如亦是滅諦所攝，故《對法》言「滅性正是滅諦所攝」。《涅槃》亦說「四諦所攝」，故言二乘有苦有諦而無有實，菩薩具有；餘三亦然。癈詮談旨即非滅諦，故《瑜伽》中四諦之外說非安立諦。上依種類總說四諦，若依法體有麁有妙，能知之智有上有下。《勝鬘》依此說有八諦，謂有作四聖諦、無作四聖諦。如是八聖諦非二乘所知。即新翻經云「安立諦、非安立諦」。有作四聖諦者，分段生死十二因緣名苦，煩惱及業名集，擇滅名滅，生空智品名道。無作四聖諦者，變易生死五蘊名苦，所知障名集，無住涅槃名滅，法空智品名道。如前已說。今依總相或依分段轉四諦輪，為二乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體者，《對法》等說，有情世間及器世間，諸有漏法性逼迫故，皆是苦諦。集有二義：一招感異熟無記果義。《對法》等說，謂諸煩惱及所起業名為集諦。《唯識》等說，十二支中五亦集諦攝，業煩惱性故，餘無記法皆非集諦。然唯說愛為集諦者，由最勝故。二為因能得有漏果義。即諸有漏在內身中，三性諸法能為依因，有異熟者皆是集諦。《瑜伽》等說十二支中逆觀老死有二種因：一者麁生，謂即生支；二者細生，謂愛、取、有，乃至觀前齊識退還，此等皆名老死之集。故知依因，無記等法亦名為集，不說非支亦名為集。真如、擇滅、不動、想受滅，諸無為名為滅諦。《對法論》說真如、聖道、煩惱不生名為滅諦。此說滅依、能滅、滅性，正智所證真如境上有漏法滅，假實合是滅諦之相。無漏五蘊名為道諦，對法等說，資糧道、加行道、見道、修道、究竟道皆名道諦，依道自性及道眷屬以顯道諦。由此四諦攝諸法盡，故《涅槃經》「迦葉問言：如佛一時入申首林，取小樹葉告諸比丘：『我已所說如手中葉，所未說法如林中葉。』而言四諦攝諸法盡。若攝盡者，則是已說一切法盡，云何言未說如林中葉；若不攝盡者，應有五諦。世尊告言：四諦攝盡，然總說言此是苦諦，二乘不能知分別諸苦有無量相，非諸聲聞、緣覺所知；乃至道諦亦復如是。」此中意說，然雖四諦攝諸法盡，巨細分別二乘等不知，故言未說，非有五諦。依詮顯實，真如亦是滅諦所攝，故《對法》言「滅性正是滅諦所攝」。《涅槃》亦說「四諦所攝」，故言二乘有苦有諦而無有實，菩薩具有；餘三亦然。癈詮談旨即非滅諦，故《瑜伽》中四諦之外說非安立諦。上依種類總說四諦，若依法體有麁有妙，能知之智有上有下。《勝鬘》依此說有八諦，謂有作四聖諦、無作四聖諦。如是八聖諦非二乘所知。即新翻經云「安立諦、非安立諦」。有作四聖諦者，分段生死十二因緣名苦，煩惱及業名集，擇滅名滅，生空智品名道。無作四聖諦者，變易生死五蘊名苦，所知障名集，無住涅槃名滅，法空智品名道。如前已說。今依總相或依分段轉四諦輪，為二乘故。

釋名者，「四」者是數，「諦」者實義，唯聖知實，故名四聖諦。苦真是苦，更無異苦等。五十五云：「諦義云何？如所說相不捨離義。由觀此故到清淨究竟義是諦義。」帶數釋也。苦者逼迫，煩惱所生義。集者招感，能生苦諦義。滅者寂靜義，彼俱寂靜義。道者通因，能成三義。三義者，此中苦事、苦理、苦如；乃至道諦有三亦爾。苦事名諦，持業釋。餘二名諦，依主釋。理、如二種，與其苦事雖非一異，然此皆非逼迫等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，「四」者是數，「諦」者實義，唯聖知實，故名四聖諦。苦真是苦，更無異苦等。五十五云：「諦義云何？如所說相不捨離義。由觀此故到清淨究竟義是諦義。」帶數釋也。苦者逼迫，煩惱所生義。集者招感，能生苦諦義。滅者寂靜義，彼俱寂靜義。道者通因，能成三義。三義者，此中苦事、苦理、苦如；乃至道諦有三亦爾。苦事名諦，持業釋。餘二名諦，依主釋。理、如二種，與其苦事雖非一異，然此皆非逼迫等故。

廢立者，九十五云：「苦諦如諸病體，集諦如諸病因，滅諦如病生已而得除愈，道諦如病除已令後不生。諸有病者詣良醫所，但應尋求爾所正法；諸有良醫亦但應授爾所正法，是故更無第五聖諦。諸佛如來拔大毒箭無上良醫，亦但宣說爾所正法。又如療病者知病、病因、病除之法；觀生死苦、苦因、苦滅、滅法亦爾，故復說言趣苦滅行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廢立者，九十五云：「苦諦如諸病體，集諦如諸病因，滅諦如病生已而得除愈，道諦如病除已令後不生。諸有病者詣良醫所，但應尋求爾所正法；諸有良醫亦但應授爾所正法，是故更無第五聖諦。諸佛如來拔大毒箭無上良醫，亦但宣說爾所正法。又如療病者知病、病因、病除之法；觀生死苦、苦因、苦滅、滅法亦爾，故復說言趣苦滅行。」

釋妨難者，五十五說：「何因故說知苦、斷集、證滅、修道四差別耶。答：由彼苦諦是四顛倒所依處故、為除顛倒故，應遍知苦。既遍知已，即遍知集，由彼集諦苦諦攝故。雖遍知苦，仍為集諦之所隨逐，故須更說永斷集諦。言觸證者是現見義，由於滅諦現前見故，不生怖畏、愛樂攝受，是故須說觸證滅諦。若勤修道乃能成辦所說三義，是故次說修習道諦。何故四諦如是次第？由此故苦為初，如此故苦為次，此二攝黑品究竟；由此故樂為第三，如此故樂為第四，此二攝白品究竟。譬如重病、病因、病愈、良藥。又如遭苦次第建立聖諦。如諸世間曾所遭苦，即於此處先發作意。次於遭苦因，次於苦解脫，後於解脫方便發起作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋妨難者，五十五說：「何因故說知苦、斷集、證滅、修道四差別耶。答：由彼苦諦是四顛倒所依處故、為除顛倒故，應遍知苦。既遍知已，即遍知集，由彼集諦苦諦攝故。雖遍知苦，仍為集諦之所隨逐，故須更說永斷集諦。言觸證者是現見義，由於滅諦現前見故，不生怖畏、愛樂攝受，是故須說觸證滅諦。若勤修道乃能成辦所說三義，是故次說修習道諦。何故四諦如是次第？由此故苦為初，如此故苦為次，此二攝黑品究竟；由此故樂為第三，如此故樂為第四，此二攝白品究竟。譬如重病、病因、病愈、良藥。又如遭苦次第建立聖諦。如諸世間曾所遭苦，即於此處先發作意。次於遭苦因，次於苦解脫，後於解脫方便發起作意。」

諸門分別者，以十門分別：一幾蘊所攝？三諦五蘊更互相攝，滅諦不爾，彼寂靜故。二誰各幾行？答各四如次，謂無常、苦、空、無我。因、集、生、緣，滅、靜、妙、離，道、如、行、出。三何故苦諦為四行、觀為除四倒？無常除常倒，苦除二倒謂樂、淨倒，空無我除我倒，集諦四觀除四愛故。由依常倒起後有愛，次依樂、淨二倒起貪喜俱行愛及彼彼希樂愛，次依我倒起獨愛。滅為四觀，四種愛滅之所顯故。道為四觀，由能證彼四愛滅故。四誰解脫門攝幾行？五入諦現觀有幾種？六三乘觀諦有何差別？七此四諦為世俗為勝義？五十五涅槃唯勝義，六十四對非安立唯世俗攝，實通二種。八諸諦相攝。九苦有幾種，餘三亦爾。十虛空、非擇滅，何諦所攝？並如《瑜伽》、《對法》、《唯識》、《顯揚》等抄說，恐繁故止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸門分別者，以十門分別：一幾蘊所攝？三諦五蘊更互相攝，滅諦不爾，彼寂靜故。二誰各幾行？答各四如次，謂無常、苦、空、無我。因、集、生、緣，滅、靜、妙、離，道、如、行、出。三何故苦諦為四行、觀為除四倒？無常除常倒，苦除二倒謂樂、淨倒，空無我除我倒，集諦四觀除四愛故。由依常倒起後有愛，次依樂、淨二倒起貪喜俱行愛及彼彼希樂愛，次依我倒起獨愛。滅為四觀，四種愛滅之所顯故。道為四觀，由能證彼四愛滅故。四誰解脫門攝幾行？五入諦現觀有幾種？六三乘觀諦有何差別？七此四諦為世俗為勝義？五十五涅槃唯勝義，六十四對非安立唯世俗攝，實通二種。八諸諦相攝。九苦有幾種，餘三亦爾。十虛空、非擇滅，何諦所攝？並如《瑜伽》、《對法》、《唯識》、《顯揚》等抄說，恐繁故止。

經「及廣說(至)憂悲苦惱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「及廣說(至)憂悲苦惱」。

贊曰：下明十二緣起。此有雜染、清淨，雜染、清淨皆有順逆觀。此中有二：舉雜染順觀及清淨順觀，例雜染逆觀及例清淨逆觀。此即染順觀也。生死相生，故例染逆觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明十二緣起。此有雜染、清淨，雜染、清淨皆有順逆觀。此中有二：舉雜染順觀及清淨順觀，例雜染逆觀及例清淨逆觀。此即染順觀也。生死相生，故例染逆觀。

經「無明滅(至)憂悲苦惱滅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無明滅(至)憂悲苦惱滅」。

贊曰：此清淨順觀。初斷生死，故例逆觀也。十二緣起以六門分別：一出體，二釋名，三緣相，四依世，五諸緣生攝，六染淨順逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此清淨順觀。初斷生死，故例逆觀也。十二緣起以六門分別：一出體，二釋名，三緣相，四依世，五諸緣生攝，六染淨順逆。

出體者，無明支體，煩惱障中正取分別及兼任運愚癡為體。《成唯識》云「此中無明唯取能發、正感後世善惡業者」，又云「正發業者唯見所斷，助者不定。能發行者方是此支」。通相應、不共、纏及隨眠。行支體通善及不善身、語、意業。唯感總報及通感總、別，二業為性。唯別報業則非行支，故《唯識》云「即彼所發乃名為行」。由此一切順現受業、別助當業皆非行支。亦通現、種，色、思為體。識支唯取第八異熟識種為體，故《唯識》云「此中識種謂本識因，唯取行支所集異熟第八識種，初結生故；總異熟故，唯在種位不取現行」。有處說通前六識身，汎明一切識身為論，及依當來現起分位說有現行，乃至受支亦復如是。名色支體，《成唯識》云「除後三因，餘因皆是名色種攝」。後之三因，如名次第即後三種。此說五支不相雜亂，於一剎那為行所集緣起支說，謂異熟六根種名六處支。異熟觸受種名觸受支，除本識種及此三種，餘諸異熟蘊種皆名色支。契經又說，名謂非色四蘊，色謂羯剌藍等者。依當起時分位前後，於因中說雜緣起支，不爾如何得通五蘊？或汎通說一切名色，《唯識》又依雜體說云「或名色種總攝五因，於中隨勝立餘四種」。六處與識總別亦然，愛支唯是中下品貪。此雖通緣內外二果，諸論多取緣外境愛增上果生。取支通用一切煩惱以為自體，全界煩惱皆結生故。若能取、若所取、若所為取，所為取中隨順煩惱不取餘法。有處唯說愛增名取。《唯識》會云「雖取支中攝餘煩惱，而愛閏勝，說是愛增。且依初後分愛取二，實攝餘惑。」愛、取二支通現及種，俱能閏故。有支體即行等六支為愛、取閏，轉名為有。有說唯業。《唯識》會云：「此能正感異熟果故」。有說唯五，《唯識》復云：「親生當來生老死位，識等五故。此唯種子，能有果故」。生支體者，《成唯識》云「始從中有至本有中，未衰變來，皆生支攝。諸衰變位總名為老。身壞命終乃名為死。此三支體皆通五蘊，唯是現行異熟果攝。」有處亦說通種子者，如《緣起經》，能所引生一時而有，次第宣說義類無別，非是二支亦通種子。憂悲苦惱因老死起，非是支攝。《十地經》云：「死別離時，意根相對名憂，五根相對名苦，出聲啼哭名悲，愚人心熱名惱。在下二界具色等支，無色不然。隨所應有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體者，無明支體，煩惱障中正取分別及兼任運愚癡為體。《成唯識》云「此中無明唯取能發、正感後世善惡業者」，又云「正發業者唯見所斷，助者不定。能發行者方是此支」。通相應、不共、纏及隨眠。行支體通善及不善身、語、意業。唯感總報及通感總、別，二業為性。唯別報業則非行支，故《唯識》云「即彼所發乃名為行」。由此一切順現受業、別助當業皆非行支。亦通現、種，色、思為體。識支唯取第八異熟識種為體，故《唯識》云「此中識種謂本識因，唯取行支所集異熟第八識種，初結生故；總異熟故，唯在種位不取現行」。有處說通前六識身，汎明一切識身為論，及依當來現起分位說有現行，乃至受支亦復如是。名色支體，《成唯識》云「除後三因，餘因皆是名色種攝」。後之三因，如名次第即後三種。此說五支不相雜亂，於一剎那為行所集緣起支說，謂異熟六根種名六處支。異熟觸受種名觸受支，除本識種及此三種，餘諸異熟蘊種皆名色支。契經又說，名謂非色四蘊，色謂羯剌藍等者。依當起時分位前後，於因中說雜緣起支，不爾如何得通五蘊？或汎通說一切名色，《唯識》又依雜體說云「或名色種總攝五因，於中隨勝立餘四種」。六處與識總別亦然，愛支唯是中下品貪。此雖通緣內外二果，諸論多取緣外境愛增上果生。取支通用一切煩惱以為自體，全界煩惱皆結生故。若能取、若所取、若所為取，所為取中隨順煩惱不取餘法。有處唯說愛增名取。《唯識》會云「雖取支中攝餘煩惱，而愛閏勝，說是愛增。且依初後分愛取二，實攝餘惑。」愛、取二支通現及種，俱能閏故。有支體即行等六支為愛、取閏，轉名為有。有說唯業。《唯識》會云：「此能正感異熟果故」。有說唯五，《唯識》復云：「親生當來生老死位，識等五故。此唯種子，能有果故」。生支體者，《成唯識》云「始從中有至本有中，未衰變來，皆生支攝。諸衰變位總名為老。身壞命終乃名為死。此三支體皆通五蘊，唯是現行異熟果攝。」有處亦說通種子者，如《緣起經》，能所引生一時而有，次第宣說義類無別，非是二支亦通種子。憂悲苦惱因老死起，非是支攝。《十地經》云：「死別離時，意根相對名憂，五根相對名苦，出聲啼哭名悲，愚人心熱名惱。在下二界具色等支，無色不然。隨所應有。」

釋名者，《瑜伽》有五釋：一云由煩惱繫縛，往諸趣中數數生起，故名緣起，依緣字起字釋名。二依託眾緣速謝滅已，續和合生故名緣起。此依剎那義釋名。簡大眾部等十二緣起是無為法，亦簡正量部一期四相。三眾緣過去而不捨離，依自相續而得生起，故名緣起。如說此有故彼有，此生故彼生，非餘。今依此義以釋緣起。此有故彼有者，顯無作緣生義。此生故彼生者，顯無常緣生義。非餘者，唯由有緣、果法得有，非緣有實作用能生果法，亦非無生法為因故，少所生法而得成立。四數數謝滅、復相續起，故名緣起。此依數壞數滅義釋。五於過去世覺緣性已，等相續起，故名緣起。如世尊說，我已覺悟等起宣說。即由此名展轉傳說，故名緣起。又云離有情義，無自然我故。乃至自業所作義是緣起義，於餘相續不受果故。又《對法》及《緣起經》各十一釋。《對法》又云「無作緣生故，無常緣生故，勢用緣生故。初二如前。無明緣行等者，顯勢用緣生，雖復諸法無作無常，然不隨一法為緣故一切果生，諸法功能各差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，《瑜伽》有五釋：一云由煩惱繫縛，往諸趣中數數生起，故名緣起，依緣字起字釋名。二依託眾緣速謝滅已，續和合生故名緣起。此依剎那義釋名。簡大眾部等十二緣起是無為法，亦簡正量部一期四相。三眾緣過去而不捨離，依自相續而得生起，故名緣起。如說此有故彼有，此生故彼生，非餘。今依此義以釋緣起。此有故彼有者，顯無作緣生義。此生故彼生者，顯無常緣生義。非餘者，唯由有緣、果法得有，非緣有實作用能生果法，亦非無生法為因故，少所生法而得成立。四數數謝滅、復相續起，故名緣起。此依數壞數滅義釋。五於過去世覺緣性已，等相續起，故名緣起。如世尊說，我已覺悟等起宣說。即由此名展轉傳說，故名緣起。又云離有情義，無自然我故。乃至自業所作義是緣起義，於餘相續不受果故。又《對法》及《緣起經》各十一釋。《對法》又云「無作緣生故，無常緣生故，勢用緣生故。初二如前。無明緣行等者，顯勢用緣生，雖復諸法無作無常，然不隨一法為緣故一切果生，諸法功能各差別故。」

緣相者，無明有二：一真實義，愚通下中品；二異熟，愚唯是上品。此之二愚皆緣內身異熟果起。行有二種：一善，二不善。或分為三：一不動、二福、三非福。此為有分熏習所攝。識等五種名言熏習，此五無記，勢力羸劣，不能自生，處所未定，要待有分熏習方起。由下品愚發不動業，由中品愚發於福業，由上品愚發非福業。隨發業已遂集識等五支種子，攝屬於行，有當生處，即是當來生老死種種位定。無五體前後差別之相，依當起位說因為五。故《唯識》云：「謂緣迷內異熟果愚，發正能招後有諸業為緣，引發親生當來生老死位五果種已，次依迷外增上果愚緣境界受，發起貪愛，緣愛復生欲等四取，愛、取合閏能引業種及所引因，轉名為有。自從中有至本有中未衰變來，生支體起，衰變命終老死支現，憂悲苦惱種種隨生。」此說由迷內身無明，緣異熟受能發諸業，遂集當來生老死位五支種子，有當生處。復由迷外境界無明，緣境界受起愛及取，閏前行等六支種子，近有後果，轉立有名。自後五支現行遂起，名生老死。是名緣起為緣之相。《瑜伽》復有三釋，相生次第如《瑜伽》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣相者，無明有二：一真實義，愚通下中品；二異熟，愚唯是上品。此之二愚皆緣內身異熟果起。行有二種：一善，二不善。或分為三：一不動、二福、三非福。此為有分熏習所攝。識等五種名言熏習，此五無記，勢力羸劣，不能自生，處所未定，要待有分熏習方起。由下品愚發不動業，由中品愚發於福業，由上品愚發非福業。隨發業已遂集識等五支種子，攝屬於行，有當生處，即是當來生老死種種位定。無五體前後差別之相，依當起位說因為五。故《唯識》云：「謂緣迷內異熟果愚，發正能招後有諸業為緣，引發親生當來生老死位五果種已，次依迷外增上果愚緣境界受，發起貪愛，緣愛復生欲等四取，愛、取合閏能引業種及所引因，轉名為有。自從中有至本有中未衰變來，生支體起，衰變命終老死支現，憂悲苦惱種種隨生。」此說由迷內身無明，緣異熟受能發諸業，遂集當來生老死位五支種子，有當生處。復由迷外境界無明，緣境界受起愛及取，閏前行等六支種子，近有後果，轉立有名。自後五支現行遂起，名生老死。是名緣起為緣之相。《瑜伽》復有三釋，相生次第如《瑜伽》說。

依世者，《成唯識》云「十因二果定不同世，要生後報方名為支，現報非故」。謂過去十支因，現在二支果；現在十支因，未來二支果。因中前七與愛、取、有或異或同。生報定同，後報便異，謂過去七、現在三、未來二故。若二三七各定同世者、生、老死二支，愛、取有三，及前七支各定同世，勢相生故、力相似故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依世者，《成唯識》云「十因二果定不同世，要生後報方名為支，現報非故」。謂過去十支因，現在二支果；現在十支因，未來二支果。因中前七與愛、取、有或異或同。生報定同，後報便異，謂過去七、現在三、未來二故。若二三七各定同世者、生、老死二支，愛、取有三，及前七支各定同世，勢相生故、力相似故。

諸緣生攝者，《攝論》第二云「若略說緣起有其二種：一分別自性緣起，謂依阿賴耶識諸法生起；二分別愛非愛緣起，謂十二緣起於善惡趣，能分別愛非愛自體為緣性故。」今此正說後一緣起，義亦攝前不正明之。復說三種，此二之中加受用緣生。《辨中邊》云「一則名緣識，第二名受者，此中能受用、分別、推心所。」受用緣生即六轉識，亦此義攝，非正辨之。《瑜伽》復說四種緣生：一能引，謂無明、行；二所引，謂識等五；三能生，謂愛、取、有；四所生，謂生、老死。《集論》說識亦是能引，識中業種名識支故，異熟識種名色攝故。《緣起經》說識支通能所引，業種、識種俱名識故，識是名色依、非名色攝故。《俱舍》第九復說四種：一者剎那，二者連縛，三者分位，四者遠續。云何剎那？謂剎那頃由貪行殺具十二支。癡謂無明，思即是行，於諸境事了別名識。識俱三蘊，總稱名色。住名色根說為六處。六處對餘和合有觸。領觸名受。貪即是愛。與此相應諸纏名取。所起身語二業名有。如是諸法起即名生。熟變名老，滅壞名死。今者大乘，八識俱起、煩惱齊生，與彼不同。理應思准。復有說者，剎那連縛如品類足，俱遍有為，非同前義。十二支位所有五蘊皆分位攝，即此懸遠相續無始，說名遠續。大乘業同，未爽通理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸緣生攝者，《攝論》第二云「若略說緣起有其二種：一分別自性緣起，謂依阿賴耶識諸法生起；二分別愛非愛緣起，謂十二緣起於善惡趣，能分別愛非愛自體為緣性故。」今此正說後一緣起，義亦攝前不正明之。復說三種，此二之中加受用緣生。《辨中邊》云「一則名緣識，第二名受者，此中能受用、分別、推心所。」受用緣生即六轉識，亦此義攝，非正辨之。《瑜伽》復說四種緣生：一能引，謂無明、行；二所引，謂識等五；三能生，謂愛、取、有；四所生，謂生、老死。《集論》說識亦是能引，識中業種名識支故，異熟識種名色攝故。《緣起經》說識支通能所引，業種、識種俱名識故，識是名色依、非名色攝故。《俱舍》第九復說四種：一者剎那，二者連縛，三者分位，四者遠續。云何剎那？謂剎那頃由貪行殺具十二支。癡謂無明，思即是行，於諸境事了別名識。識俱三蘊，總稱名色。住名色根說為六處。六處對餘和合有觸。領觸名受。貪即是愛。與此相應諸纏名取。所起身語二業名有。如是諸法起即名生。熟變名老，滅壞名死。今者大乘，八識俱起、煩惱齊生，與彼不同。理應思准。復有說者，剎那連縛如品類足，俱遍有為，非同前義。十二支位所有五蘊皆分位攝，即此懸遠相續無始，說名遠續。大乘業同，未爽通理。

染淨順逆者，《對法》第四云：「雜染順逆故，清淨順逆故」。雜染順逆者，或依流轉次第說，謂無明緣行乃至生緣老死，順次第說，此說生死次第相生。或依安立諦說，謂老死、老死集、老死滅、老死趣滅行，如是乃至行、行集、行滅、行趣滅行，作四十四智。無明無因，故非四十八，智種闕故。此為後觀。於前加行亦作七十七智，謂緣現在生而有老死，非不緣現在生而有老死。現在自身自已作故便成二智，緣過去生、緣未來生亦各二智，合以成六。觀無始來一切老死皆緣於生，未來雖未起容有雜染還滅義故，今觀雜染，故成二智。此三際中初智觀果有因，顯其所由。第二智觀果有因非不決定，破外妄計無因等生。第七即觀前所不攝諸有漏慧，遍知義故。即法住智遍知三世緣起教法，名支不攝，以為第七。前六真實智，此一法住智，合成七智，異生聖者俱有此智。今是見道已前凡位觀行，此後方入四十四智，四十四智近四諦故，住教等法是聞慧故，名法住智。如實義而知是思、修慧，名真實智。此有漏觀，故名雜染。文唯有順而無逆也。清淨順逆者，謂無明滅故行滅乃至生滅故老死滅，順次第說，此依斷位次第而說。由誰無故老死無，由誰滅故老死滅，乃至由誰無故行無，由誰滅故行滅。此依得果究竟位觀，逆次第說，文唯有順而無逆觀。廣如《幽贊》下卷，恐繁故止。雖無現前成獨覺者，令證聲聞亦說此緣，依之說諦亦成三周十二行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染淨順逆者，《對法》第四云：「雜染順逆故，清淨順逆故」。雜染順逆者，或依流轉次第說，謂無明緣行乃至生緣老死，順次第說，此說生死次第相生。或依安立諦說，謂老死、老死集、老死滅、老死趣滅行，如是乃至行、行集、行滅、行趣滅行，作四十四智。無明無因，故非四十八，智種闕故。此為後觀。於前加行亦作七十七智，謂緣現在生而有老死，非不緣現在生而有老死。現在自身自已作故便成二智，緣過去生、緣未來生亦各二智，合以成六。觀無始來一切老死皆緣於生，未來雖未起容有雜染還滅義故，今觀雜染，故成二智。此三際中初智觀果有因，顯其所由。第二智觀果有因非不決定，破外妄計無因等生。第七即觀前所不攝諸有漏慧，遍知義故。即法住智遍知三世緣起教法，名支不攝，以為第七。前六真實智，此一法住智，合成七智，異生聖者俱有此智。今是見道已前凡位觀行，此後方入四十四智，四十四智近四諦故，住教等法是聞慧故，名法住智。如實義而知是思、修慧，名真實智。此有漏觀，故名雜染。文唯有順而無逆也。清淨順逆者，謂無明滅故行滅乃至生滅故老死滅，順次第說，此依斷位次第而說。由誰無故老死無，由誰滅故老死滅，乃至由誰無故行無，由誰滅故行滅。此依得果究竟位觀，逆次第說，文唯有順而無逆觀。廣如《幽贊》下卷，恐繁故止。雖無現前成獨覺者，令證聲聞亦說此緣，依之說諦亦成三周十二行相。

經「佛於天人(至)具八解脫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛於天人(至)具八解脫」。

贊曰：第四顯生獲益。有二：初明獲益，後明眾多。初中復二：初明初會，後明第二第三第四會事。此初也。「受」者著也，不貪著一切法，故得心解脫。心解脫者，由無明等煩惱解脫故，成慧解脫相應之心，不復緣境起於煩惱，名心解脫。或禪定名心，能住心故，得俱解脫名心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四顯生獲益。有二：初明獲益，後明眾多。初中復二：初明初會，後明第二第三第四會事。此初也。「受」者著也，不貪著一切法，故得心解脫。心解脫者，由無明等煩惱解脫故，成慧解脫相應之心，不復緣境起於煩惱，名心解脫。或禪定名心，能住心故，得俱解脫名心解脫。

經「第二(至)得解脫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「第二(至)得解脫」。

贊曰：此明第二第三第四會也。彌勒三會說，釋迦不說會，利益生機各不同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明第二第三第四會也。彌勒三會說，釋迦不說會，利益生機各不同故。

經「從是已後(至)不可稱數」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「從是已後(至)不可稱數」。

贊曰：此明眾多。上明聲聞法輪，故無菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明眾多。上明聲聞法輪，故無菩薩。

經「爾時十六王子(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時十六王子(至)三菩提」。

贊曰：下第三大段，子繼傳燈。有五：初出家啟請；二「爾時彼佛受沙彌請」下許可正說；三「說此經已即入靜室」下諸子傳燈；四「大通智勝佛過八萬四千劫」下佛起讚歎；五「佛告諸比丘是十六菩薩」下所化常益。初文有二：初諸子出家啟請，後臣佐隨從出家。初中復三：初明子德，次明啟請，後明請意。此初也。有六德：一已超羈網出家為沙彌，二聞法速悟諸根通利，三性情鑒達智慧明了，四久遇良緣曾供養佛，五堅持勝戒淨修梵行，六志希大果求正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三大段，子繼傳燈。有五：初出家啟請；二「爾時彼佛受沙彌請」下許可正說；三「說此經已即入靜室」下諸子傳燈；四「大通智勝佛過八萬四千劫」下佛起讚歎；五「佛告諸比丘是十六菩薩」下所化常益。初文有二：初諸子出家啟請，後臣佐隨從出家。初中復三：初明子德，次明啟請，後明請意。此初也。有六德：一已超羈網出家為沙彌，二聞法速悟諸根通利，三性情鑒達智慧明了，四久遇良緣曾供養佛，五堅持勝戒淨修梵行，六志希大果求正等覺。

經「俱白佛言(至)佛自證知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「俱白佛言(至)佛自證知」。

贊曰：初明啟請。昔說小乘法輪利益聲聞乘訖，我意求大，請說大乘法輪。後明請意，我等志願大乘正法如來之知見，佛自證悉、佛自證明，願為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初明啟請。昔說小乘法輪利益聲聞乘訖，我意求大，請說大乘法輪。後明請意，我等志願大乘正法如來之知見，佛自證悉、佛自證明，願為我說。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故前請，王子在前；今為說法，王子居後？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故前請，王子在前；今為說法，王子居後？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

前據親疎，後明權實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前據親疎，後明權實。

經「爾時轉輪聖王(至)王即聽許」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時轉輪聖王(至)王即聽許」。

贊曰：此明臣佐隨從出家。初請、後許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明臣佐隨從出家。初請、後許。

經「爾時彼佛(至)佛所護念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時彼佛(至)佛所護念」。

贊曰：下第二段許可正說。有五，此中有二：初將說法時待機熟，故過二萬劫；二陳所說法妙法蓮華。妙法蓮華正為聲聞，無量義經正為菩薩。何故此中為諸菩薩說於法華？如前日月燈明因妙光法師、二十億菩薩樂欲聞法中釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段許可正說。有五，此中有二：初將說法時待機熟，故過二萬劫；二陳所說法妙法蓮華。妙法蓮華正為聲聞，無量義經正為菩薩。何故此中為諸菩薩說於法華？如前日月燈明因妙光法師、二十億菩薩樂欲聞法中釋。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故轉二乘法輪名為三轉十二行相，大乘不爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故轉二乘法輪名為三轉十二行相，大乘不爾？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

理應如是。但以聲聞者一坐可有成見及脩無學道義，菩薩不爾，由是不同。此說十二緣，亦依四諦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理應如是。但以聲聞者一坐可有成見及脩無學道義，菩薩不爾，由是不同。此說十二緣，亦依四諦故。

經「說是經已(至)諷誦通利」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「說是經已(至)諷誦通利」。

贊曰：第三沙彌領悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三沙彌領悟。

經「說是經時(至)未曾休廢」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「說是經時(至)未曾休廢」。

贊曰：此中有二：第四三根領悟，第五說法時節。上根菩薩聞之信受，中根聲聞亦有信解，下根餘類皆生疑惑，是法華經難信解故、下根眾生機未熟故。為今時漸，故說彼時有疑惑者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有二：第四三根領悟，第五說法時節。上根菩薩聞之信受，中根聲聞亦有信解，下根餘類皆生疑惑，是法華經難信解故、下根眾生機未熟故。為今時漸，故說彼時有疑惑者。

經「說此經已(至)四千劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「說此經已(至)四千劫」。

贊曰：下第三段諸子傳燈。有三：一佛入寂定，二諸子說法，三所度多少。此初也。知子根熟，令子傳燈，故入寂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段諸子傳燈。有三：一佛入寂定，二諸子說法，三所度多少。此初也。知子根熟，令子傳燈，故入寂定。

經「是時十六菩薩(至)妙法華經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時十六菩薩(至)妙法華經」。

贊曰：諸子請法利益既眾，說法時長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：諸子請法利益既眾，說法時長。

經「一一皆度(至)三菩提心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一一皆度(至)三菩提心」。

贊曰：所度多少。示教利喜，即新翻經云示現、教導、讚勵、慶喜。《顯揚》第十二更加令離欲，謂訶毀諸行令離愛染，名令離欲。示現四種真實道理名為示現，已得信解令正受行名為教導。若彼退屈策發令進名為讚勵，彼隨法行讚令忻悅名為慶喜。彼更有釋，恐繁且止。今此說四，除初離欲。此與示現俱令脩行，信解別故；譯家疎脫，義必應然。五漸化法故，義准定然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：所度多少。示教利喜，即新翻經云示現、教導、讚勵、慶喜。《顯揚》第十二更加令離欲，謂訶毀諸行令離愛染，名令離欲。示現四種真實道理名為示現，已得信解令正受行名為教導。若彼退屈策發令進名為讚勵，彼隨法行讚令忻悅名為慶喜。彼更有釋，恐繁且止。今此說四，除初離欲。此與示現俱令脩行，信解別故；譯家疎脫，義必應然。五漸化法故，義准定然。

經「大通智勝佛(至)令入其中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「大通智勝佛(至)令入其中」。

贊曰：下第四段佛起讚歎。有二：初昇座讚歎，後勸人親信。此初也。讚歎有七：一希有，二根利，三智明，四近聖，五脩行，六受持佛智，七開示眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四段佛起讚歎。有二：初昇座讚歎，後勸人親信。此初也。讚歎有七：一希有，二根利，三智明，四近聖，五脩行，六受持佛智，七開示眾生。

經「汝等皆當(至)如來之慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝等皆當(至)如來之慧」。

贊曰：此勸人親信。初標勸親近，後釋令信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此勸人親信。初標勸親近，後釋令信受。

經「佛告諸比丘(至)悉皆信解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告諸比丘(至)悉皆信解」。

贊曰：下第五段所化常益。有三，此中有二：初常說法華，二所化常益。常益有二：一與菩薩俱，二聞法信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五段所化常益。有三，此中有二：初常說法華，二所化常益。常益有二：一與菩薩俱，二聞法信解。

經「以此因緣(至)於今不盡」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以此因緣(至)於今不盡」。

贊曰：第三釋成常義。顯今法華會上，皆是彼時常益眾生。眾生世世常為友益，益猶未盡，生下結會之由漸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三釋成常義。顯今法華會上，皆是彼時常益眾生。眾生世世常為友益，益猶未盡，生下結會之由漸也。

經「諸比丘(至)以為眷屬」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸比丘(至)以為眷屬」。

贊曰：下第四大段會成今佛。有二：初標成佛現利群生，後顯異名成佛處所。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四大段會成今佛。有二：初標成佛現利群生，後顯異名成佛處所。此初也。

經「其二沙彌(至)二名師子相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其二沙彌(至)二名師子相」。

贊曰：此顯異名成佛處所。阿閦者，無動義，故相用煩惱等一切不動故。「閦」音初六反。若齊作「珿」，直貌作「矗」，廉謹狀作「齪」，不知「閦」字所出。「須彌頂」極尊高故。「師子音」示無畏故。「師子相」示降魔怨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯異名成佛處所。阿閦者，無動義，故相用煩惱等一切不動故。「閦」音初六反。若齊作「珿」，直貌作「矗」，廉謹狀作「齪」，不知「閦」字所出。「須彌頂」極尊高故。「師子音」示無畏故。「師子相」示降魔怨故。

經「南方二佛(至)二名梵相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「南方二佛(至)二名梵相」。

贊曰：常證法性名虛空住，恒寂生死名為常滅。得大自在名帝相，能生群聖名梵相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：常證法性名虛空住，恒寂生死名為常滅。得大自在名帝相，能生群聖名梵相。

經「西方二佛(至)二名須彌相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「西方二佛(至)二名須彌相」。

贊曰：阿彌陀云無量壽，慧命長故。度世苦惱，常起悲故。多摩羅跋栴檀香，云性無垢賢香。眾德莊嚴，名須彌相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：阿彌陀云無量壽，慧命長故。度世苦惱，常起悲故。多摩羅跋栴檀香，云性無垢賢香。眾德莊嚴，名須彌相。

經「北方二佛(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「北方二佛(至)三菩提」。

贊曰：能施法雨，名雲自在。極廣覆蔭，名雲自在王。能破生死，名懷怖畏。能寂三業生死囂煩、證寂默理，名釋迦牟尼，此云能寂。故娑婆世界，此云堪忍。此土眾生不孝父母、不敬沙門，行十惡業道，日夜增長三塗八難無量辛楚，菩薩於中堪忍苦惱而行利益，名為堪忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：能施法雨，名雲自在。極廣覆蔭，名雲自在王。能破生死，名懷怖畏。能寂三業生死囂煩、證寂默理，名釋迦牟尼，此云能寂。故娑婆世界，此云堪忍。此土眾生不孝父母、不敬沙門，行十惡業道，日夜增長三塗八難無量辛楚，菩薩於中堪忍苦惱而行利益，名為堪忍。

經「諸比丘(至)三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸比丘(至)三菩提。」

贊曰：上會佛事，下會弟子事。有二：初正會弟子事，後「我滅度後復有」下釋疑難。初文復二：初明昔化，後「爾時所化」下正結會之。初文復二：初明昔化，後「是諸人等」下明住小所以。此初也。本化大乘，於今有住聲聞地者，然於法華會前常為說《般若》等經，方便密化大乘，然彼不知我之所化事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上會佛事，下會弟子事。有二：初正會弟子事，後「我滅度後復有」下釋疑難。初文復二：初明昔化，後「爾時所化」下正結會之。初文復二：初明昔化，後「是諸人等」下明住小所以。此初也。本化大乘，於今有住聲聞地者，然於法華會前常為說《般若》等經，方便密化大乘，然彼不知我之所化事。

經「是諸人等(至)難信難解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸人等(至)難信難解」。

贊曰：此明住小所以。是人退性，不定姓攝，宜以權化令漸入道。以佛智慧難信難解故，非卒能學，故我化之初權後實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明住小所以。是人退性，不定姓攝，宜以權化令漸入道。以佛智慧難信難解故，非卒能學，故我化之初權後實。

經「爾時所化(至)弟子是也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時所化(至)弟子是也」。

贊曰：正結會之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正結會之。

經「我滅度後(至)當入涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我滅度後(至)當入涅槃」。

贊曰：下釋疑難。謂有難言：若諸聲聞皆當作佛，其遇佛者蒙佛教化可當住佛，佛滅度後有求聲聞不聞是經，不覺不知菩薩之行廣大弘遠，於自所證有為、無為二功德中，作有餘涅槃滅度想，求當入無餘涅槃，是人云何當得作佛？故下釋之。文有其三：初牒所疑之人，次釋彼亦作佛，後解所由。此牒所疑聲聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋疑難。謂有難言：若諸聲聞皆當作佛，其遇佛者蒙佛教化可當住佛，佛滅度後有求聲聞不聞是經，不覺不知菩薩之行廣大弘遠，於自所證有為、無為二功德中，作有餘涅槃滅度想，求當入無餘涅槃，是人云何當得作佛？故下釋之。文有其三：初牒所疑之人，次釋彼亦作佛，後解所由。此牒所疑聲聞也。

經「我於餘國(至)得聞是經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我於餘國(至)得聞是經」。

贊曰：此釋彼亦作佛。「我於餘國作佛，更有異名」者，《菩薩處胎經》說：「從此滅度，於十方面各三十二姟諸佛國土而復成佛教化眾生。」下醫師喻中具顯是義。是人雖生滅度之想，求入無餘涅槃，於我有緣，我以神通接引於彼，遇我得聞是經。或是凡夫、若是有學，求有無餘涅槃，將此涅槃謂實滅度之想，求入證此二種涅槃，脩二乘行；種姓所排、慈悲所引，生彼遇我求佛智慧，或我從此餘國作佛，是人於我生滅度想，謂我入無餘，我引至彼令求佛智。此說於我有遇緣者。或雖於我無此因緣，亦蒙他佛及菩薩等接引教化，聞是經典當得作佛。亦有潛化成就此人，說法化導令向大乘。今說顯化於我有緣，故說於彼求佛智慧。或雖於餘佛有緣往彼，平等意趣故亦說是我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋彼亦作佛。「我於餘國作佛，更有異名」者，《菩薩處胎經》說：「從此滅度，於十方面各三十二姟諸佛國土而復成佛教化眾生。」下醫師喻中具顯是義。是人雖生滅度之想，求入無餘涅槃，於我有緣，我以神通接引於彼，遇我得聞是經。或是凡夫、若是有學，求有無餘涅槃，將此涅槃謂實滅度之想，求入證此二種涅槃，脩二乘行；種姓所排、慈悲所引，生彼遇我求佛智慧，或我從此餘國作佛，是人於我生滅度想，謂我入無餘，我引至彼令求佛智。此說於我有遇緣者。或雖於我無此因緣，亦蒙他佛及菩薩等接引教化，聞是經典當得作佛。亦有潛化成就此人，說法化導令向大乘。今說顯化於我有緣，故說於彼求佛智慧。或雖於餘佛有緣往彼，平等意趣故亦說是我。

經「唯以佛乘(至)方便說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「唯以佛乘(至)方便說法」。

贊曰：此解所由。由一佛乘究竟滅度，無異二乘究竟體故。方便說教可有三乘，或唯一極果體方便說有三因。因言長理。其《涅槃經．高貴德王品》「云何涅槃？云何大涅槃？聲聞、緣覺，八萬劫、六萬劫、四萬劫、二萬劫、一萬劫所住，名為涅槃。無上法王聖主住處，名大涅槃。」古人解云，二乘諸果經爾所時入彼無餘涅槃，後起迴心，便引《楞伽》菩薩佛等化作文，經爾所時耽三昧酒醉，然從彼起迴向大乘。今解不然，彼二乘位經爾所時脩行向大者，彼於先時未迴心前，所應證得有餘涅槃者名為涅槃，法王所得名大涅槃，非二乘者。諸有學位已經八萬劫乃至四萬已入涅槃，亦非無學入無餘依身智並無，入涅槃已便起身智，經二萬劫等脩行大行。〈信解品〉云「我等長夜脩習空法。乃至住最後身有餘涅槃，則為已得報佛之恩。」《莊嚴論》云「餘人善根涅槃時盡，菩薩不爾。」其二乘者入無餘涅槃善根若盡，同《莊嚴論》，云何經一萬劫等脩行始入十信，後經三無數劫方得菩提？本識既無，無識持種其身都盡，將何脩行？誰得菩提？入無餘已若有善根，非但違教亦違正理。身智既在，云何名為無餘涅槃？不同如來無漏依在，名有餘依；有漏依盡，名無餘依。《勝鬘》亦言「二乘得涅槃者是佛方便」。《成唯識》云「不得無住，故名方便；或住有餘迴心向大，不得無餘，名得方便。」《涅槃經．病行品》云「須陀洹人天七返斷結入於涅槃，是人未來過八萬劫當得成阿耨菩提。斯陀含人一往來斷結入於涅槃，未來過六萬劫得阿耨菩提。阿那含人不還，未來過四萬劫當得菩提。阿羅漢人過二萬劫當得菩提。辟支佛人過十千劫當得菩提。」彼經又云「過八萬劫當得阿耨多羅三藐三菩提心，非成正覺，名得菩提。」古師解云：阿羅漢曾經七生者，以須陀洹名說；曾經二生者，以斯陀含名說；曾經上界生者，以阿那含名說；不經生而藉教者，以阿羅漢名說；不經生而得獨覺，以辟支佛名說。此前三人，凡身得果、聖身涅槃；後之二人，凡身得果、凡身涅槃。逕多生者鈍，所以經寂時多；經生少者利，所以逕寂時小。所經八萬劫，引菩提留支解，仍以悲想八萬劫為一日夜，積此歲數成大劫。彼壽無量大劫，過此已後方始發心。驗之釋之未為典據。經釋須陀洹者，七生斷結得入涅槃，是須陀洹經八萬劫始得大菩提心。十信初位，誰言八萬劫住於涅槃？此阿羅漢，名須陀洹。經八萬劫始得發心，甚成可咲。又若入無餘，身依永盡，云何無因而後起耶？不爾無餘說是何義？若如佛入無餘涅槃；有漏永盡更得無漏，無漏既圓何不名佛？若斷縛盡名入無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此解所由。由一佛乘究竟滅度，無異二乘究竟體故。方便說教可有三乘，或唯一極果體方便說有三因。因言長理。其《涅槃經．高貴德王品》「云何涅槃？云何大涅槃？聲聞、緣覺，八萬劫、六萬劫、四萬劫、二萬劫、一萬劫所住，名為涅槃。無上法王聖主住處，名大涅槃。」古人解云，二乘諸果經爾所時入彼無餘涅槃，後起迴心，便引《楞伽》菩薩佛等化作文，經爾所時耽三昧酒醉，然從彼起迴向大乘。今解不然，彼二乘位經爾所時脩行向大者，彼於先時未迴心前，所應證得有餘涅槃者名為涅槃，法王所得名大涅槃，非二乘者。諸有學位已經八萬劫乃至四萬已入涅槃，亦非無學入無餘依身智並無，入涅槃已便起身智，經二萬劫等脩行大行。〈信解品〉云「我等長夜脩習空法。乃至住最後身有餘涅槃，則為已得報佛之恩。」《莊嚴論》云「餘人善根涅槃時盡，菩薩不爾。」其二乘者入無餘涅槃善根若盡，同《莊嚴論》，云何經一萬劫等脩行始入十信，後經三無數劫方得菩提？本識既無，無識持種其身都盡，將何脩行？誰得菩提？入無餘已若有善根，非但違教亦違正理。身智既在，云何名為無餘涅槃？不同如來無漏依在，名有餘依；有漏依盡，名無餘依。《勝鬘》亦言「二乘得涅槃者是佛方便」。《成唯識》云「不得無住，故名方便；或住有餘迴心向大，不得無餘，名得方便。」《涅槃經．病行品》云「須陀洹人天七返斷結入於涅槃，是人未來過八萬劫當得成阿耨菩提。斯陀含人一往來斷結入於涅槃，未來過六萬劫得阿耨菩提。阿那含人不還，未來過四萬劫當得菩提。阿羅漢人過二萬劫當得菩提。辟支佛人過十千劫當得菩提。」彼經又云「過八萬劫當得阿耨多羅三藐三菩提心，非成正覺，名得菩提。」古師解云：阿羅漢曾經七生者，以須陀洹名說；曾經二生者，以斯陀含名說；曾經上界生者，以阿那含名說；不經生而藉教者，以阿羅漢名說；不經生而得獨覺，以辟支佛名說。此前三人，凡身得果、聖身涅槃；後之二人，凡身得果、凡身涅槃。逕多生者鈍，所以經寂時多；經生少者利，所以逕寂時小。所經八萬劫，引菩提留支解，仍以悲想八萬劫為一日夜，積此歲數成大劫。彼壽無量大劫，過此已後方始發心。驗之釋之未為典據。經釋須陀洹者，七生斷結得入涅槃，是須陀洹經八萬劫始得大菩提心。十信初位，誰言八萬劫住於涅槃？此阿羅漢，名須陀洹。經八萬劫始得發心，甚成可咲。又若入無餘，身依永盡，云何無因而後起耶？不爾無餘說是何義？若如佛入無餘涅槃；有漏永盡更得無漏，無漏既圓何不名佛？若斷縛盡名入無

餘，身智不亡，無餘何在？有依身故，無餘、有餘二種何別？種種推徵，義難符信。然《涅槃經》「須陀洹人八萬劫」等，義如前說，實是彼果，非阿羅漢以彼名說，亦非阿羅漢有經生者。若彼經意但總說阿羅漢人，實有學人發心向大，復經幾時，應《涅槃經》無有學中而迴心者。由此應以《涅槃等》經同《瑜伽》等最為善說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘，身智不亡，無餘何在？有依身故，無餘、有餘二種何別？種種推徵，義難符信。然《涅槃經》「須陀洹人八萬劫」等，義如前說，實是彼果，非阿羅漢以彼名說，亦非阿羅漢有經生者。若彼經意但總說阿羅漢人，實有學人發心向大，復經幾時，應《涅槃經》無有學中而迴心者。由此應以《涅槃等》經同《瑜伽》等最為善說。

法華經玄贊卷第七(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第七(末)

保安三年五月晦日書了，法隆寺僧覺印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年五月晦日書了，法隆寺僧覺印之。