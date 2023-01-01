妙法蓮華經玄贊卷第六(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第六(本)

大慈恩寺沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門基撰

經「佛欲重宣此義(至)有一大宅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛欲重宣此義(至)有一大宅」。

贊曰：下頌。總有一百六十五頌，分之為二：初八十四行半頌頌前法喻，後「告舍利弗汝諸人等皆是吾子我即是父」下有八十行半頌，是第三大段，勸信解於此經、欣當成之佛智。初中有三：初六十五頌半頌上喻說，次十八行頌頌上合說，後一行頌頌前結說。以是因緣十方諦求更無餘乘，除佛方便是也。初六十五頌半頌喻說中分二：初五十三行半頌喻昔權，後十二行頌喻今實。初文分四：初半頌頌三界佛有喻，第二有三十二頌半頌五趣危亡喻，第三有十四頌見設權方喻，第四有六頌頌依言勉難喻。初喻長行有六，今但頌二：一家主，一宅相。前云多有田宅，「此中有一大宅」者，三釋如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下頌。總有一百六十五頌，分之為二：初八十四行半頌頌前法喻，後「告舍利弗汝諸人等皆是吾子我即是父」下有八十行半頌，是第三大段，勸信解於此經、欣當成之佛智。初中有三：初六十五頌半頌上喻說，次十八行頌頌上合說，後一行頌頌前結說。以是因緣十方諦求更無餘乘，除佛方便是也。初六十五頌半頌喻說中分二：初五十三行半頌喻昔權，後十二行頌喻今實。初文分四：初半頌頌三界佛有喻，第二有三十二頌半頌五趣危亡喻，第三有十四頌見設權方喻，第四有六頌頌依言勉難喻。初喻長行有六，今但頌二：一家主，一宅相。前云多有田宅，「此中有一大宅」者，三釋如前。

經「其宅久故(至)基陛頹毀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其宅久故(至)基陛頹毀」。

贊曰：第二三十二頌半五趣危亡喻中長行有四，今分為三：初三頌宅宇危朽，次半頌人眾甚多，後二十九頌諸方災起；不頌第四眾子遊居。宅宇危朽中分二：七句通明三界五蘊無常，五句別明色身無常、無我、不淨、空義。「宅久故」者，竪而論之識蘊無始念念生滅，猶如幻事，名為久故。橫而論之亦成頓弊，非漸漸滅。「弊」者敗也壞也。「堂舍高危」者，色蘊無常，以舍替閣高必易傾、危必不安，猶如聚沫不堅實故。「柱根摧朽」者，行蘊無常念念遷謝，業盡都死故名摧朽。「摧」者折倒朽毀壞也，如芭蕉故。「梁棟傾斜」者，受蘊無常，既失正受何可安哉？如浮泡故。「基陛隤毀」者，亦即行蘊業思名基陛，以安命根之柱故也。「隤」者墜下，「毀」者壞也。行攝法多，業果二別，故開為二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二三十二頌半五趣危亡喻中長行有四，今分為三：初三頌宅宇危朽，次半頌人眾甚多，後二十九頌諸方災起；不頌第四眾子遊居。宅宇危朽中分二：七句通明三界五蘊無常，五句別明色身無常、無我、不淨、空義。「宅久故」者，竪而論之識蘊無始念念生滅，猶如幻事，名為久故。橫而論之亦成頓弊，非漸漸滅。「弊」者敗也壞也。「堂舍高危」者，色蘊無常，以舍替閣高必易傾、危必不安，猶如聚沫不堅實故。「柱根摧朽」者，行蘊無常念念遷謝，業盡都死故名摧朽。「摧」者折倒朽毀壞也，如芭蕉故。「梁棟傾斜」者，受蘊無常，既失正受何可安哉？如浮泡故。「基陛隤毀」者，亦即行蘊業思名基陛，以安命根之柱故也。「隤」者墜下，「毀」者壞也。行攝法多，業果二別，故開為二句。

經「牆壁圮坼(至)雜穢充遍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「牆壁圮坼(至)雜穢充遍」。

贊曰：「牆壁圮坼」者，想蘊無常。「圮」音父美反，毀也覆也。「坼」音恥格反，裂也。《玉篇》「分也」。已上七句，合明三界五蘊無常，隨應有處皆如是故。已下五句別明色身無常等義，三句無常、一句無我、一句不淨，由此三義是故成空。「泥塗」喻肉。《切韻》「塗，鞔覆也」。「阤」者隤也毀落也。「阤」音池爾反。《說文》「奮衣作褫」。《切韻》「山崩曰陊」。《玉篇》「折薪隨其木理作阤」。或有為「褫」，不知所從。今應為「阤」。《廣雅》「[(毤-八+ㄙ)-毛+ㄆ]也」。《方言》「壞也」。《說文》「山崩曰阤」。或為「陊」。「覆苫」喻皮膚聊亂而且墜。《爾雅》「白蓋謂之苫」。編白蓋為之䨱屋曰苫。「椽梠」者，「梠」音力舉反，桷端木，今謂雀梠。「差」音楚宜、楚佳二反。「脫」音徒活反，又吐活反。喻骨節、筋脈相連無常。椽既差矣，骨節無常；雀梠亦脫，筋脈無常。《瑜伽》第十九引經頌言「有城骨為墉， 筋肉而塗飾， 其中有貪恚， 慢䨱所任持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：「牆壁圮坼」者，想蘊無常。「圮」音父美反，毀也覆也。「坼」音恥格反，裂也。《玉篇》「分也」。已上七句，合明三界五蘊無常，隨應有處皆如是故。已下五句別明色身無常等義，三句無常、一句無我、一句不淨，由此三義是故成空。「泥塗」喻肉。《切韻》「塗，鞔覆也」。「阤」者隤也毀落也。「阤」音池爾反。《說文》「奮衣作褫」。《切韻》「山崩曰陊」。《玉篇》「折薪隨其木理作阤」。或有為「褫」，不知所從。今應為「阤」。《廣雅》「[(毤-八+ㄙ)-毛+ㄆ]也」。《方言》「壞也」。《說文》「山崩曰阤」。或為「陊」。「覆苫」喻皮膚聊亂而且墜。《爾雅》「白蓋謂之苫」。編白蓋為之䨱屋曰苫。「椽梠」者，「梠」音力舉反，桷端木，今謂雀梠。「差」音楚宜、楚佳二反。「脫」音徒活反，又吐活反。喻骨節、筋脈相連無常。椽既差矣，骨節無常；雀梠亦脫，筋脈無常。《瑜伽》第十九引經頌言「有城骨為墉， 筋肉而塗飾， 其中有貪恚， 慢䨱所任持。」

慈氏釋言城謂八識，骨充塼石，筋代繩絍，肉當塗鞔，形骸為墉周匝圍繞。此城中有四種惡法之所任持，二是在家起，謂貪與瞋，二是外道起，謂慢與䨱。在家由著欲，惡行相應，於正法中尚不信受，況能修善？設有勸說，反生瞋恚。外道恃惡說法而生憍慢，不能自然趣三寶所；三寶往化彼，由䨱故尚不悔過發露諸惡，況能信解修諸善法？二種心城尚不能入，況能取為已有？《涅槃》亦言「是身如城，血肉筋骨皮裹其上，手足以為却敵樓櫓，目為竅孔，頭為殿堂，心王處中，故以肉為泥塗、皮為䨱苫、骨筋為椽梠。」以上色身無常之法。「周障屈曲」者，「障」音之尚反，《說文》「障隔也，蕃隔曰障」。《玉篇》「之讓、之楊二反。有作璋，擁塞隔界也」。此喻無我。宅中周匝有障，屈曲難越。明知無我，若有我者純一無曲，亦無障故。「雜穢充遍」喻不淨也。若欲界身三十六物所充滿故。由此三義故亦成空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏釋言城謂八識，骨充塼石，筋代繩絍，肉當塗鞔，形骸為墉周匝圍繞。此城中有四種惡法之所任持，二是在家起，謂貪與瞋，二是外道起，謂慢與䨱。在家由著欲，惡行相應，於正法中尚不信受，況能修善？設有勸說，反生瞋恚。外道恃惡說法而生憍慢，不能自然趣三寶所；三寶往化彼，由䨱故尚不悔過發露諸惡，況能信解修諸善法？二種心城尚不能入，況能取為已有？《涅槃》亦言「是身如城，血肉筋骨皮裹其上，手足以為却敵樓櫓，目為竅孔，頭為殿堂，心王處中，故以肉為泥塗、皮為䨱苫、骨筋為椽梠。」以上色身無常之法。「周障屈曲」者，「障」音之尚反，《說文》「障隔也，蕃隔曰障」。《玉篇》「之讓、之楊二反。有作璋，擁塞隔界也」。此喻無我。宅中周匝有障，屈曲難越。明知無我，若有我者純一無曲，亦無障故。「雜穢充遍」喻不淨也。若欲界身三十六物所充滿故。由此三義故亦成空。

經「有五百人止住其中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有五百人止住其中」。

贊曰：頌人眾甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌人眾甚多。

經「鵄梟鵰鷲(至)交橫馳走」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「鵄梟鵰鷲(至)交橫馳走」。

贊曰。下第三段有二十九頌，諸方災起，分三：初十七頌半總明虫鬼交加變怪之相，次十頌半別明虫鬼叢雜紛起所由，後有一頌結成上難。總明變怪即是總辨十煩惱相，別明紛起即是別明三界惑相。長行災起唯說火焚，今加虫鬼說諸惡相，欲令眾生厭怖深故，如三毒等毀責之故立種種名。初中分三：初有六頌明怪鳥毒虫稍遲鈍故，喻貪等五；次十頌明靈神異鬼稍捷利故，喻於五見；後一頌半通結此二。初中復二：五頌半別明，半頌結之。初文分五：初半頌喻貪；一頌半喻瞋；一頌喻癡；一頌喻疑；一頌半喻慢。此初二也。此中配屬無別教文，但行相相應即義相配，順古且然。論本不釋理未必爾，義符順故未必不然。貪愛有四：一現有愛，二後有愛，三貪喜俱行愛，四彼彼喜樂愛。皆據別行相，以現可見故。「鷲梟鵄鵰」如次配上品四愛，「烏鵲鳩鴿」如次配下品四愛。或性鈍貪、現怪貪、大力貪、動身貪、非法貪、發語貪、卑下貪、多婬貪，如次配八。八鳥多貪，故以為喻。瞋喻有十一：一蚖，音愚袁反，又五丸反。依《遺教經》，黑短蛇也。《漢書》「玄蚖」，韋昭解曰：「玄，黑；蚖，蜥蜴也」。崔豹「蛇醫也，大者長三尺，其色玄紺，善魅人。蠑蚖、蜥蜴、蝘蜓、守宮，四種別名。」《玉篇》「蛇醫也。在舍為守宮，在澤為蝘蜒。」准此《遺教》應言「黑蚖」。錯為「蛇」字。今解蚖有二：一蜥蜴，二黑短蛇。故《遺教經》言「睡蛇既出乃可安眠」，故彼不錯，但名黑蚖非蠑蚖也。有為「黿」，愚袁反，謂是水虫惡性之物。理亦不然。彼為「黿」字非此「蚖」故。二蛇，自餘凡蛇也。三蝮，蝮蛇也。《爾雅》「蝮蚖博三寸，首大如擘，江准以南謂𮓸為蝮，有牙最毒，鼻上有針。一名反鼻蛇，色如綬文，文間有鬣，大者七八尺，螫手則斷手。嶺南多有。」四蝎。五蜈蚣。《字林》「蝍蛆甚能制蛇」。綠身赤足者良；黃足者不堪用，人多炙之令赤非真。六蚰蜒。江南大者即蜈蚣。七守宮。山東云「𧋐𧐎」，陜以西謂壁宮，以血塗女人臂，必有私情洗之不落，可以守宮。亦云在石為蜥蜴，在澤為蝘蜓，在舍為守宮，通名蠑蚖，八百足。九鼬。余救反。《切韻》「虫名，似鼠作鼬；獸名，似猿作𮙩」。《玉篇》「𮙩，似貍，搏鼠」，與《切韻》別。「鼬，似鼫啖鼠」，亦呼為鼪鼠。由此經本有作「鼬」作「𮙩」。依《字林》作「狖」，古文作「雖」非但余救反，亦余季反，建平名也。《山海經》「鬲山多蜼」，郭璞云：「似獼猴，面大，蒼黑色，尾長四五尺，似獺尾，頭有兩岐。天雨即自倒懸於樹以尾塞鼻。江東養之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下第三段有二十九頌，諸方災起，分三：初十七頌半總明虫鬼交加變怪之相，次十頌半別明虫鬼叢雜紛起所由，後有一頌結成上難。總明變怪即是總辨十煩惱相，別明紛起即是別明三界惑相。長行災起唯說火焚，今加虫鬼說諸惡相，欲令眾生厭怖深故，如三毒等毀責之故立種種名。初中分三：初有六頌明怪鳥毒虫稍遲鈍故，喻貪等五；次十頌明靈神異鬼稍捷利故，喻於五見；後一頌半通結此二。初中復二：五頌半別明，半頌結之。初文分五：初半頌喻貪；一頌半喻瞋；一頌喻癡；一頌喻疑；一頌半喻慢。此初二也。此中配屬無別教文，但行相相應即義相配，順古且然。論本不釋理未必爾，義符順故未必不然。貪愛有四：一現有愛，二後有愛，三貪喜俱行愛，四彼彼喜樂愛。皆據別行相，以現可見故。「鷲梟鵄鵰」如次配上品四愛，「烏鵲鳩鴿」如次配下品四愛。或性鈍貪、現怪貪、大力貪、動身貪、非法貪、發語貪、卑下貪、多婬貪，如次配八。八鳥多貪，故以為喻。瞋喻有十一：一蚖，音愚袁反，又五丸反。依《遺教經》，黑短蛇也。《漢書》「玄蚖」，韋昭解曰：「玄，黑；蚖，蜥蜴也」。崔豹「蛇醫也，大者長三尺，其色玄紺，善魅人。蠑蚖、蜥蜴、蝘蜓、守宮，四種別名。」《玉篇》「蛇醫也。在舍為守宮，在澤為蝘蜒。」准此《遺教》應言「黑蚖」。錯為「蛇」字。今解蚖有二：一蜥蜴，二黑短蛇。故《遺教經》言「睡蛇既出乃可安眠」，故彼不錯，但名黑蚖非蠑蚖也。有為「黿」，愚袁反，謂是水虫惡性之物。理亦不然。彼為「黿」字非此「蚖」故。二蛇，自餘凡蛇也。三蝮，蝮蛇也。《爾雅》「蝮蚖博三寸，首大如擘，江准以南謂𮓸為蝮，有牙最毒，鼻上有針。一名反鼻蛇，色如綬文，文間有鬣，大者七八尺，螫手則斷手。嶺南多有。」四蝎。五蜈蚣。《字林》「蝍蛆甚能制蛇」。綠身赤足者良；黃足者不堪用，人多炙之令赤非真。六蚰蜒。江南大者即蜈蚣。七守宮。山東云「𧋐𧐎」，陜以西謂壁宮，以血塗女人臂，必有私情洗之不落，可以守宮。亦云在石為蜥蜴，在澤為蝘蜓，在舍為守宮，通名蠑蚖，八百足。九鼬。余救反。《切韻》「虫名，似鼠作鼬；獸名，似猿作𮙩」。《玉篇》「𮙩，似貍，搏鼠」，與《切韻》別。「鼬，似鼫啖鼠」，亦呼為鼪鼠。由此經本有作「鼬」作「𮙩」。依《字林》作「狖」，古文作「雖」非但余救反，亦余季反，建平名也。《山海經》「鬲山多蜼」，郭璞云：「似獼猴，面大，蒼黑色，尾長四五尺，似獺尾，頭有兩岐。天雨即自倒懸於樹以尾塞鼻。江東養之

捕鼠，為物捷健。」《爾雅》「蜼仰鼻而長尾」。今依《切韻》作「𮙩」字。此乃猿類，狀如狗形，此非惡性，故不取之。應作「鼬」字，與𮙩同，去聲呼，乃是黃𭦫之儔，性能傷殺，其形小也。依古文作「蜼」。若依《玉篇》作「𧲹」。依《字林》作「狖」。有作「㹨」，不知所從。十貍。野猫也。應作「貍」。無「狸」字。《說文》云「從豸、里聲」。十一鼷鼠。《說文》「小鼠」。《玉篇》「有螫毒，食人及鳥獸，雖至盡不知亦不痛。」《春秋》所云「食郊牛角者」，今謂甘口鼠，此等多毒故以喻瞋。瞋之別相緣十事生：一己身，二所愛有情，三非愛有情，四過去怨親，五未來怨親，六現在怨親，七不可意境，八嫉妬，九宿習，十他見。總瞋為一、別行為十，合配十一。隨煩惱中忿恨等五名「諸惡虫輩」，逢緣生起名「交橫馳走」。又猛利瞋、被惱瞋、報怨瞋、現相瞋、害毒瞋、不斷瞋、嫉妬瞋、煩惋瞋、私切瞋、損殺瞋、潛計瞋，如次配之。「交橫馳走」，結上瞋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捕鼠，為物捷健。」《爾雅》「蜼仰鼻而長尾」。今依《切韻》作「𮙩」字。此乃猿類，狀如狗形，此非惡性，故不取之。應作「鼬」字，與𮙩同，去聲呼，乃是黃𭦫之儔，性能傷殺，其形小也。依古文作「蜼」。若依《玉篇》作「𧲹」。依《字林》作「狖」。有作「㹨」，不知所從。十貍。野猫也。應作「貍」。無「狸」字。《說文》云「從豸、里聲」。十一鼷鼠。《說文》「小鼠」。《玉篇》「有螫毒，食人及鳥獸，雖至盡不知亦不痛。」《春秋》所云「食郊牛角者」，今謂甘口鼠，此等多毒故以喻瞋。瞋之別相緣十事生：一己身，二所愛有情，三非愛有情，四過去怨親，五未來怨親，六現在怨親，七不可意境，八嫉妬，九宿習，十他見。總瞋為一、別行為十，合配十一。隨煩惱中忿恨等五名「諸惡虫輩」，逢緣生起名「交橫馳走」。又猛利瞋、被惱瞋、報怨瞋、現相瞋、害毒瞋、不斷瞋、嫉妬瞋、煩惋瞋、私切瞋、損殺瞋、潛計瞋，如次配之。「交橫馳走」，結上瞋也。

經「尿屎臭處(至)而集其上」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「尿屎臭處(至)而集其上」。

贊曰：此喻於癡。三十六物如尿屎等，癡增上故寶著其身，如蜣蜋虫集其惡處不覺不淨，耽迷生死愚於三際，起七九種故名諸虫，類非一故，如《瑜伽》第九說。「臭處」者，不可愛樂、可厭賤皂。「臭」謂惡氣。「處」音昌與反，息也，謂惡氣息。《切韻》又云「鵄恕反」。《玉篇》「居也，止也」。既作去音，便惡處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻於癡。三十六物如尿屎等，癡增上故寶著其身，如蜣蜋虫集其惡處不覺不淨，耽迷生死愚於三際，起七九種故名諸虫，類非一故，如《瑜伽》第九說。「臭處」者，不可愛樂、可厭賤皂。「臭」謂惡氣。「處」音昌與反，息也，謂惡氣息。《切韻》又云「鵄恕反」。《玉篇》「居也，止也」。既作去音，便惡處所。

經「狐狼野干(至)骨肉狼藉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「狐狼野干(至)骨肉狼藉」。

贊曰：此喻疑也。「狐」音扈都反。《玉篇》「妖獸，鬼所乘」。狐有三德，其色中和，小前大後，死必守丘。野干，色青黃如狗，群行夜鳴，聲如狼，能緣木巢於危巖高木。狐形稍大，野干形小，而兩形相類大小有殊，故《禪經》云「見一野狐，又見野干」。狼可知矣。此疑三寶三世三界，故說三獸。「咀」音慈呂反，又鋤呂反。「嚼」音在爵反。《玉篇》「咀，唅也、味也、唶也」。或為「齟」字。「嚼」，噬也、噍也、茹也。唅之名咀，噬之名嚼。以足躡履名踐蹋。斷筋骨名䶩。傷皮肉名齧。「䶩」音在諸反，甞至齒作嚌。不知「䶩」字所從，恐錯為「䶩」，應作「𪘨」齧，齧挽曰䶩。其䶩有作截音，未詳。「齧」音五結反。「噬」齩也。多噬為齧，至齒為嚌，由此骨肉遂致狼藉。疑發於口如咀嚼，心疑諦理如踐蹋，疑苦集之軟法如䶩甞至齒，疑滅道之堅法如齧傷皮肉，因此生死之尸狼藉擾攘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻疑也。「狐」音扈都反。《玉篇》「妖獸，鬼所乘」。狐有三德，其色中和，小前大後，死必守丘。野干，色青黃如狗，群行夜鳴，聲如狼，能緣木巢於危巖高木。狐形稍大，野干形小，而兩形相類大小有殊，故《禪經》云「見一野狐，又見野干」。狼可知矣。此疑三寶三世三界，故說三獸。「咀」音慈呂反，又鋤呂反。「嚼」音在爵反。《玉篇》「咀，唅也、味也、唶也」。或為「齟」字。「嚼」，噬也、噍也、茹也。唅之名咀，噬之名嚼。以足躡履名踐蹋。斷筋骨名䶩。傷皮肉名齧。「䶩」音在諸反，甞至齒作嚌。不知「䶩」字所從，恐錯為「䶩」，應作「𪘨」齧，齧挽曰䶩。其䶩有作截音，未詳。「齧」音五結反。「噬」齩也。多噬為齧，至齒為嚌，由此骨肉遂致狼藉。疑發於口如咀嚼，心疑諦理如踐蹋，疑苦集之軟法如䶩甞至齒，疑滅道之堅法如齧傷皮肉，因此生死之尸狼藉擾攘。

經「由是群狗(至)變狀如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「由是群狗(至)變狀如是」。

贊曰：初一頌半喻慢，後半頌結之。慢有七九名群狗，多因疑生故名由是。「搏」擊打也。「撮」持取也。「搏」音補各反，手擊也。《玉篇》「拍也、捬也」。「撮」音子活反，手取也。《釋名》「撮，卒也，謂暫卒取之」。《玉篇》「與四圭曰撮同」，謂三指撮也。手把作「攥」，子括反，今非彼義。高舉陵他名搏，望他順已名撮，卑劣慢不如於他如飢羸，𨷂小悕望故。心雖高而悚慄名障惶，觸緒事生名處處，心恒不足如求食，皆卑慢相。心慢蔑他名鬪諍，身起慢相名摣。「摣」音側加反，《釋名》「摣，叉也」，謂五指俱往叉取。《玉篇》「五指捉擊也、把也」。《切韻》「以指按作戲」。「掣」音尺制反。《字書》「牽也」。《玉篇》「引而縱之」。又尺析反，曳也，謂五指捉曳。指按而曳撦攞引縱，或復向前而䶧名摣，卑身就他故。向後而挽名掣，我慢却偃踞故。有作「䶥」字，《說文》「齒不正也」，非此義。語起慢言名啀齜嘷吠，聚露脣齒名啀齜，出聲大吼名嘷吠。「啀」音五佳反，犬鬪也。「齜」音士佳反，齒不正作齜䶥，開口見齒作齜啀。又不知「喍」字所出。皐者熊虎聲，《玉篇》「咆也」。「咆」鳴也。「若哭作號」，結其舍恐怖變狀如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌半喻慢，後半頌結之。慢有七九名群狗，多因疑生故名由是。「搏」擊打也。「撮」持取也。「搏」音補各反，手擊也。《玉篇》「拍也、捬也」。「撮」音子活反，手取也。《釋名》「撮，卒也，謂暫卒取之」。《玉篇》「與四圭曰撮同」，謂三指撮也。手把作「攥」，子括反，今非彼義。高舉陵他名搏，望他順已名撮，卑劣慢不如於他如飢羸，𨷂小悕望故。心雖高而悚慄名障惶，觸緒事生名處處，心恒不足如求食，皆卑慢相。心慢蔑他名鬪諍，身起慢相名摣。「摣」音側加反，《釋名》「摣，叉也」，謂五指俱往叉取。《玉篇》「五指捉擊也、把也」。《切韻》「以指按作戲」。「掣」音尺制反。《字書》「牽也」。《玉篇》「引而縱之」。又尺析反，曳也，謂五指捉曳。指按而曳撦攞引縱，或復向前而䶧名摣，卑身就他故。向後而挽名掣，我慢却偃踞故。有作「䶥」字，《說文》「齒不正也」，非此義。語起慢言名啀齜嘷吠，聚露脣齒名啀齜，出聲大吼名嘷吠。「啀」音五佳反，犬鬪也。「齜」音士佳反，齒不正作齜䶥，開口見齒作齜啀。又不知「喍」字所出。皐者熊虎聲，《玉篇》「咆也」。「咆」鳴也。「若哭作號」，結其舍恐怖變狀如是。

經「處處皆有(至)食噉人肉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「處處皆有(至)食噉人肉」。

贊曰。下十頌明靈神異鬼喻於五見。分五：初三頌半喻邪見，二頌半喻戒取，一頌半喻身見，半頌喻見取，兩頌喻邊見。初中分二：一頌總喻邪見自體，二頌半喻差別行相。此初也。「魑」刃知反，「魅」美祕反。《說文》、《玉篇》「老物精也」。《通俗文》「山澤怪謂之魑魅」。張平子《西京賦》云「山神，虎形，名魑。澤神，猪頭人形有尾，名魅」。「魍」音文兩反。「魎」音良獎反。《通俗文》「木石變怪名魍魎」。《春秋》及《玉篇》云「水神也」。添夜叉、惡鬼，總有五類。喻邪見緣、撥五門緣、撥五法心心所等有五行相，謂謗因、果、作用、實事及非四見諸餘邪見。損傷善法、毀壞良田，無所不生名處處有。損害逾廣，如噉人肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下十頌明靈神異鬼喻於五見。分五：初三頌半喻邪見，二頌半喻戒取，一頌半喻身見，半頌喻見取，兩頌喻邊見。初中分二：一頌總喻邪見自體，二頌半喻差別行相。此初也。「魑」刃知反，「魅」美祕反。《說文》、《玉篇》「老物精也」。《通俗文》「山澤怪謂之魑魅」。張平子《西京賦》云「山神，虎形，名魑。澤神，猪頭人形有尾，名魅」。「魍」音文兩反。「魎」音良獎反。《通俗文》「木石變怪名魍魎」。《春秋》及《玉篇》云「水神也」。添夜叉、惡鬼，總有五類。喻邪見緣、撥五門緣、撥五法心心所等有五行相，謂謗因、果、作用、實事及非四見諸餘邪見。損傷善法、毀壞良田，無所不生名處處有。損害逾廣，如噉人肉。

經「毒虫之屬(至)各自藏護」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「毒虫之屬(至)各自藏護」。

贊曰：下二頌半差別行相。中分二：初一頌明由邪見生鈍煩惱亦由煩惱復生邪見，後一頌半明由邪見生諸惡見及不善行。所餘煩惱名為虫獸。「孚」音撫夫反，信也。《玉篇》「姥伏也，卵孚也、生也」。《通俗文》「匹付反，卵化曰孚」。《廣雅》「孚，生也」。《方言》「鷄伏卵而未孚是也」。「乳」音濡主反，又而遇反。《蒼頡篇》、《玉篇》「乳謂養子也」。「生」雖平、去二音，應從平音。《玉篇》「生產進也，生養造也。因物造變謂之生」，產亦生也。鳥養卵名孚，獸養子名乳。由邪見故長諸煩惱如孚乳，生諸煩惱如產生，逐撥五門之邪見。煩惱別別生長名各藏護。藏護者資養義。或諸煩惱虫獸之屬，生長邪見名自藏護等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌半差別行相。中分二：初一頌明由邪見生鈍煩惱亦由煩惱復生邪見，後一頌半明由邪見生諸惡見及不善行。所餘煩惱名為虫獸。「孚」音撫夫反，信也。《玉篇》「姥伏也，卵孚也、生也」。《通俗文》「匹付反，卵化曰孚」。《廣雅》「孚，生也」。《方言》「鷄伏卵而未孚是也」。「乳」音濡主反，又而遇反。《蒼頡篇》、《玉篇》「乳謂養子也」。「生」雖平、去二音，應從平音。《玉篇》「生產進也，生養造也。因物造變謂之生」，產亦生也。鳥養卵名孚，獸養子名乳。由邪見故長諸煩惱如孚乳，生諸煩惱如產生，逐撥五門之邪見。煩惱別別生長名各藏護。藏護者資養義。或諸煩惱虫獸之屬，生長邪見名自藏護等。

經「夜叉競來(至)甚可怖畏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「夜叉競來(至)甚可怖畏」。

贊曰：明由邪見生諸惡見及不善行。諸惡見等如夜叉，日日增長名競來。因起煩惱更生惡行名爭取食。食是資長義，故惡身行滿名食既飽。邪見轉多名惡心轉熾，遂形於語名鬪諍聲。三業惡行邪見所增，損害彌多名甚可畏。故由邪見生三惡行，非由邪見親發身語，因勢遠生故作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明由邪見生諸惡見及不善行。諸惡見等如夜叉，日日增長名競來。因起煩惱更生惡行名爭取食。食是資長義，故惡身行滿名食既飽。邪見轉多名惡心轉熾，遂形於語名鬪諍聲。三業惡行邪見所增，損害彌多名甚可畏。故由邪見生三惡行，非由邪見親發身語，因勢遠生故作是說。

經「鳩槃荼鬼(至)縱逸嬉戲」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「鳩槃荼鬼(至)縱逸嬉戲」。

贊曰：下二頌半喻戒取。中分二：初一頌半喻總行相，後一頌喻別行相。此初也。然諸古師先無正文多取小乘以解戒相，今依新文大乘義解，學者應知。「鳩盤荼」者可怖畏鬼，此喻戒取。重執隨順諸見戒生，不緣餘法，如踞土埵。《字林》「蹲，坐虛也」。「踞」音居御反，垂足實坐，倚也亦蹲也。「埵」音丁果反，小土聚隅也、堅土也。《玉篇》「丁戈反，小塊累也，亦堅土也、堁也」。有作「堆」音，聚土也。非也。若單執戒為勝因生取，名離地一尺；執順戒之禁為勝因生取，名二尺。或執為勝，如一尺；更執為因，如二尺。戒取必須具此二相，不爾是邪見所攝。不須別配上界二取，不說餘惑通上界故。雖執欣求出世滅果，去生人天名往，還沈惡道名返，常沈生死、虛功苦行名遊行，執為最勝乖背正道名縱逸，執為正因染著生死名嬉戲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌半喻戒取。中分二：初一頌半喻總行相，後一頌喻別行相。此初也。然諸古師先無正文多取小乘以解戒相，今依新文大乘義解，學者應知。「鳩盤荼」者可怖畏鬼，此喻戒取。重執隨順諸見戒生，不緣餘法，如踞土埵。《字林》「蹲，坐虛也」。「踞」音居御反，垂足實坐，倚也亦蹲也。「埵」音丁果反，小土聚隅也、堅土也。《玉篇》「丁戈反，小塊累也，亦堅土也、堁也」。有作「堆」音，聚土也。非也。若單執戒為勝因生取，名離地一尺；執順戒之禁為勝因生取，名二尺。或執為勝，如一尺；更執為因，如二尺。戒取必須具此二相，不爾是邪見所攝。不須別配上界二取，不說餘惑通上界故。雖執欣求出世滅果，去生人天名往，還沈惡道名返，常沈生死、虛功苦行名遊行，執為最勝乖背正道名縱逸，執為正因染著生死名嬉戲。

經「捉狗兩足(至)怖狗自樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「捉狗兩足(至)怖狗自樂」。

贊曰：別明行相也。外道所求涅槃解脫非真勝法。生死可惡喻如於狗，得彼戒禁猶如兩足，涅槃因故，如足戒禁別故稱兩。或執為勝、為因名兩。堅著戒禁如捉狗足，執行順己如撲足倒。「撲」音蒲角反，倒也。《通俗文》「爭倒曰撲」。有作「朴」，音普卜反，打也。《玉篇》「擊也、手搏也」。今非此義，亦非「朴」字。宣揚苦行及彼涅槃以示眾生，如令失聲。執著若戒若禁能到涅槃，如以狗足加狗之頸。以此安處而修苦行以求涅槃，義同怖弄於狗耽翫不捨，雖苦謂樂，以娛己情故名自樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別明行相也。外道所求涅槃解脫非真勝法。生死可惡喻如於狗，得彼戒禁猶如兩足，涅槃因故，如足戒禁別故稱兩。或執為勝、為因名兩。堅著戒禁如捉狗足，執行順己如撲足倒。「撲」音蒲角反，倒也。《通俗文》「爭倒曰撲」。有作「朴」，音普卜反，打也。《玉篇》「擊也、手搏也」。今非此義，亦非「朴」字。宣揚苦行及彼涅槃以示眾生，如令失聲。執著若戒若禁能到涅槃，如以狗足加狗之頸。以此安處而修苦行以求涅槃，義同怖弄於狗耽翫不捨，雖苦謂樂，以娛己情故名自樂。

經「復有諸鬼(至)叫呼求食」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有諸鬼(至)叫呼求食」。

贊曰：此喻身見。俱生身見無始恒行，故名長大。分別起者與不善性無慚愧俱，喻如裸形。裸是露義，無羞恥故。無明所覆名黑，迷無正理名瘦。堅執五蘊曾不暫輟，名常住中。諸煩惱因之而起，我語取因此而生，名發惡聲。處處廣起我見滋長，如叫求食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻身見。俱生身見無始恒行，故名長大。分別起者與不善性無慚愧俱，喻如裸形。裸是露義，無羞恥故。無明所覆名黑，迷無正理名瘦。堅執五蘊曾不暫輟，名常住中。諸煩惱因之而起，我語取因此而生，名發惡聲。處處廣起我見滋長，如叫求食。

經「復有諸鬼其咽如針」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有諸鬼其咽如針」。

贊曰：喻見取也。其頭如山、咽喉極小如針許大，不堪受食；見取亦爾，執自見等為因為勝謂大如山，不受他見如針極小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻見取也。其頭如山、咽喉極小如針許大，不堪受食；見取亦爾，執自見等為因為勝謂大如山，不受他見如針極小。

經「復有諸鬼(至)或復噉狗」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有諸鬼(至)或復噉狗」。

贊曰：下二頌喻邊見，分二：初頌喻總行相，後頌喻別行相。此初也。「首如牛頭」，頭有二角，一邊見中含常、斷故。常、斷必依我見後起，如依牛頭有二角故。「或食人肉」喻斷見也，損害善深由執斷故，全不肯脩如食人肉。「或復噉狗」喻常見也，不妨善生損害淺故猶如噉狗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌喻邊見，分二：初頌喻總行相，後頌喻別行相。此初也。「首如牛頭」，頭有二角，一邊見中含常、斷故。常、斷必依我見後起，如依牛頭有二角故。「或食人肉」喻斷見也，損害善深由執斷故，全不肯脩如食人肉。「或復噉狗」喻常見也，不妨善生損害淺故猶如噉狗。

經「頭髮蓬亂(至)叫喚馳走」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「頭髮蓬亂(至)叫喚馳走」。

贊曰。喻別行相也。因此邊見生六十二見中四十七見，如髮蓬亂。因此見故共諸外道互相非斥，如殘害𠒋險。外道妄見名𠒋險，故𠒋惡險阻也。無正教食及正理水以資長故，如飢渴所逼。內心既爾，外發聲計著如叫喚，身急隨之行如馳走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。喻別行相也。因此邊見生六十二見中四十七見，如髮蓬亂。因此見故共諸外道互相非斥，如殘害𠒋險。外道妄見名𠒋險，故𠒋惡險阻也。無正教食及正理水以資長故，如飢渴所逼。內心既爾，外發聲計著如叫喚，身急隨之行如馳走。

經「夜叉餓鬼(至)恐畏無量」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「夜叉餓鬼(至)恐畏無量」。

贊曰：此結成也。外道起煩惱虛妄顛倒故，如夜叉餓鬼。在俗起煩惱耽著無知故，如諸惡鳥獸。牒上所明，由起彼故不達正理。貧無智慧如飢急，在俗遍生、老、病、死四位。處處遇惡緣以惑生，如飢急四向。外道不得正視涅槃因門，妄行苦行而觀正理，如看窓牖，不正行故。如是諸難恐畏無量，略說苦惑。諸難尚爾，況諸惡業理喻何窮。「闚」有作「窺」，小視也。凡相竊視，南楚謂之窺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結成也。外道起煩惱虛妄顛倒故，如夜叉餓鬼。在俗起煩惱耽著無知故，如諸惡鳥獸。牒上所明，由起彼故不達正理。貧無智慧如飢急，在俗遍生、老、病、死四位。處處遇惡緣以惑生，如飢急四向。外道不得正視涅槃因門，妄行苦行而觀正理，如看窓牖，不正行故。如是諸難恐畏無量，略說苦惑。諸難尚爾，況諸惡業理喻何窮。「闚」有作「窺」，小視也。凡相竊視，南楚謂之窺。

經「是朽故宅(至)其焰俱熾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是朽故宅(至)其焰俱熾」。

贊曰。下十頌半別明虫鬼叢雜紛起所由。有三：初二頌明主在無災、主無災起，次一頌明由火焚蕩宅宇崩摧，後七頌半屬此紛披虫鬼擾攘。此初文也。「屬」音之欲反，屬謂由屬。意說菩薩因位在宅，及成佛已在世利物，生死煩惱災難便息。佛入涅槃，菩薩隱沒物益寢息，生死煩惱災難遂生。亦由主在宅中嚴治脩織勗勵子息，災難不生；主若離家無人脩飾，既無勗勵子息放逸、災起宅崩。故三界宅，由佛若在災難不生，由佛若無災難斯起，故言屬于一人，喻佛菩薩也。不由外道唯由佛法，故言一人。又「屬」音時燭反，屬謂攝屬。三界皆是佛之所有，說佛為主，並屬佛故。「其人近出」，入涅槃隱，離三界生，名為近出，如宅無主。「忽然火起」喻諸煩惱損敗身器，如火損舍。應為「屬」字。無端而有，名忽然火起。從生至死觸途皆起，名四面一時。因此發生無量惡業，名焰俱熾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下十頌半別明虫鬼叢雜紛起所由。有三：初二頌明主在無災、主無災起，次一頌明由火焚蕩宅宇崩摧，後七頌半屬此紛披虫鬼擾攘。此初文也。「屬」音之欲反，屬謂由屬。意說菩薩因位在宅，及成佛已在世利物，生死煩惱災難便息。佛入涅槃，菩薩隱沒物益寢息，生死煩惱災難遂生。亦由主在宅中嚴治脩織勗勵子息，災難不生；主若離家無人脩飾，既無勗勵子息放逸、災起宅崩。故三界宅，由佛若在災難不生，由佛若無災難斯起，故言屬于一人，喻佛菩薩也。不由外道唯由佛法，故言一人。又「屬」音時燭反，屬謂攝屬。三界皆是佛之所有，說佛為主，並屬佛故。「其人近出」，入涅槃隱，離三界生，名為近出，如宅無主。「忽然火起」喻諸煩惱損敗身器，如火損舍。應為「屬」字。無端而有，名忽然火起。從生至死觸途皆起，名四面一時。因此發生無量惡業，名焰俱熾。

經「棟梁椽柱(至)牆壁崩倒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「棟梁椽柱(至)牆壁崩倒」。

贊曰。由火焚蕩宅宇崩摧。「棟梁」者受蘊。「椽」者骨節是色蘊。「柱」是行蘊。「爆聲」者喻生苦。「爆」音博教反，火深烈也。又普駁反，《說文》「灼也」，謂披散起。《玉篇》「補角、蒲角、頗角三反，灼也、熱也」。亦為「曝」字，憤起也。古作「㿺」「曝」二形同。「震裂」者喻老苦。震者驚擗之義，老苦在身如雷驚擗，甚可怖故。或為「振」字。「摧折」喻病苦，摧殘身命衰折盛壯。「墮落」喻死苦，壞壽命故。生老病死并柱，合是行蘊無常。於三蘊後、想蘊之前明四相者，欲明生等遍五蘊故。「牆壁崩倒」喻於想蘊內外無常。上來受、色、行、想四蘊無常，在識宅有。前文已明宅中火起，總說五蘊有生、老、病、死，無常敗壞深可厭患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。由火焚蕩宅宇崩摧。「棟梁」者受蘊。「椽」者骨節是色蘊。「柱」是行蘊。「爆聲」者喻生苦。「爆」音博教反，火深烈也。又普駁反，《說文》「灼也」，謂披散起。《玉篇》「補角、蒲角、頗角三反，灼也、熱也」。亦為「曝」字，憤起也。古作「㿺」「曝」二形同。「震裂」者喻老苦。震者驚擗之義，老苦在身如雷驚擗，甚可怖故。或為「振」字。「摧折」喻病苦，摧殘身命衰折盛壯。「墮落」喻死苦，壞壽命故。生老病死并柱，合是行蘊無常。於三蘊後、想蘊之前明四相者，欲明生等遍五蘊故。「牆壁崩倒」喻於想蘊內外無常。上來受、色、行、想四蘊無常，在識宅有。前文已明宅中火起，總說五蘊有生、老、病、死，無常敗壞深可厭患。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

宅中災難俱是煩惱，何故或說為火、或說為虫鬼耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宅中災難俱是煩惱，何故或說為火、或說為虫鬼耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

燒迫身心喻之於火，無知損害譬之虫鬼。欲令驚怖厭深，所以種種為喻。識為所依，喻之於宅；煩惱依起，故譬火虫。四蘊俱是能依，故說由火摧落，不說虫鬼亦依火遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒迫身心喻之於火，無知損害譬之虫鬼。欲令驚怖厭深，所以種種為喻。識為所依，喻之於宅；煩惱依起，故譬火虫。四蘊俱是能依，故說由火摧落，不說虫鬼亦依火遊。

經「諸鬼神等(至)不能自出」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸鬼神等(至)不能自出」。

贊曰。下七頌半屬此紛披虫鬼擾攘。有三：一頌半喻欲界災，三頌半喻色界災，二頌半喻無色界災。此初也。「諸鬼神等」者，喻欲界出家外道、在家俗人。眾苦所逼遂揚聲大叫等者，等取虫獸。故《十地論》云：「外道知生、老、病、死，生厭故揚聲大叫。」今通在家。又在家起貪等鬪諍，外道起諸見鬪諍。「揚聲大叫」此為總句。由起貪等性鈍煩惱，如鵰鷲等；由起諸見疾利煩惱，如鳩盤荼等。此為別句。雖苦所逼揚聲大叫。在家俗人癡愛故生惱，出家外道以苦欲捨苦，此皆名為周慞惶怖不能自出。「周慞」者怱恾驚懼也。又為「章」字。「周」流也，周流周遍驚懼不安之狀。下有惶怖應為周章，由下悶走已為周章。此應為「慞」，體亦即怖惶。「怖」者驚懼，故惶悚怖怕也。此依初揚聲大叫解。若依後解，在俗及外道起利鈍惑常鬪諍故，以此怱遽於生死、驚忙於旦夕，豈知惑火以焚燒、虫鬼毒之傷害而求出離者也。設欲求出，無方自得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下七頌半屬此紛披虫鬼擾攘。有三：一頌半喻欲界災，三頌半喻色界災，二頌半喻無色界災。此初也。「諸鬼神等」者，喻欲界出家外道、在家俗人。眾苦所逼遂揚聲大叫等者，等取虫獸。故《十地論》云：「外道知生、老、病、死，生厭故揚聲大叫。」今通在家。又在家起貪等鬪諍，外道起諸見鬪諍。「揚聲大叫」此為總句。由起貪等性鈍煩惱，如鵰鷲等；由起諸見疾利煩惱，如鳩盤荼等。此為別句。雖苦所逼揚聲大叫。在家俗人癡愛故生惱，出家外道以苦欲捨苦，此皆名為周慞惶怖不能自出。「周慞」者怱恾驚懼也。又為「章」字。「周」流也，周流周遍驚懼不安之狀。下有惶怖應為周章，由下悶走已為周章。此應為「慞」，體亦即怖惶。「怖」者驚懼，故惶悚怖怕也。此依初揚聲大叫解。若依後解，在俗及外道起利鈍惑常鬪諍故，以此怱遽於生死、驚忙於旦夕，豈知惑火以焚燒、虫鬼毒之傷害而求出離者也。設欲求出，無方自得。

經「惡獸毒虫(至)亦住其中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「惡獸毒虫(至)亦住其中」。

贊曰：下三頌半喻色界災。有三：一頌喻俗人外道俱生彼界，一頌喻雖有淨定折伏煩惱煩惱還起，一頌半喻雖求離欲執彼為勝煩惱復生。此初也。色界定深猶如孔穴。在俗生彼如虫竄之。外道鬼生，故言亦住。「竄」音七亂反，逃也。《玉篇》「藏，蔽也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌半喻色界災。有三：一頌喻俗人外道俱生彼界，一頌喻雖有淨定折伏煩惱煩惱還起，一頌半喻雖求離欲執彼為勝煩惱復生。此初也。色界定深猶如孔穴。在俗生彼如虫竄之。外道鬼生，故言亦住。「竄」音七亂反，逃也。《玉篇》「藏，蔽也」。

經「薄福德故(至)飲血噉肉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「薄福德故(至)飲血噉肉」。

贊曰：此喻雖有淨定折伏煩惱煩惱還起。聖人有淨定煩惱不生；彼雖有淨定無真福慧，名薄福德，更為貪、癡、慢、疑、身、邊見等煩惱所燒，名為火逼。不能斷滅此等煩惱，仍起見取互相非斥，名相殘害。執自勝道如飲血，緣見細故。起戒取堅執如噉肉，緣事麁故。「噉」音土敢反，食也。或作「啖」音屯敢反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻雖有淨定折伏煩惱煩惱還起。聖人有淨定煩惱不生；彼雖有淨定無真福慧，名薄福德，更為貪、癡、慢、疑、身、邊見等煩惱所燒，名為火逼。不能斷滅此等煩惱，仍起見取互相非斥，名相殘害。執自勝道如飲血，緣見細故。起戒取堅執如噉肉，緣事麁故。「噉」音土敢反，食也。或作「啖」音屯敢反。

經「野干之屬(至)四面充塞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「野干之屬(至)四面充塞」。

贊曰：雖求離欲執彼為勝，煩惱復生也。「野干」者，欲界疑。「之屬」者，所餘煩惱。「並已死」者，先伏斷故。由取定為勝，起色界中愛、見、慢、疑等種種煩惱，名大惡獸。此展轉增長，如競來食噉。惑火既炎，燒炙彌廣，因定生惑不可愛樂如臭烟。臭烟繁欝名𤑫𤊹。「𤑫」音薄紅反。唯有「蓬𦮔」二字，氣如蓬亂。應為「蓬」字。有作「熢」字。依《玉篇》即熢火之熢，亦無蓬音。「𤊹」音蒲沒反，大也、盛也。若塵起作「𡋯」。火香作「馞」。今之臭氣馞馞如蓬繁亂，或氣臭大勃起如蓬。有作「㶿」字，不知所出。遍四定生，無一處非有，如四面充塞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖求離欲執彼為勝，煩惱復生也。「野干」者，欲界疑。「之屬」者，所餘煩惱。「並已死」者，先伏斷故。由取定為勝，起色界中愛、見、慢、疑等種種煩惱，名大惡獸。此展轉增長，如競來食噉。惑火既炎，燒炙彌廣，因定生惑不可愛樂如臭烟。臭烟繁欝名𤑫𤊹。「𤑫」音薄紅反。唯有「蓬𦮔」二字，氣如蓬亂。應為「蓬」字。有作「熢」字。依《玉篇》即熢火之熢，亦無蓬音。「𤊹」音蒲沒反，大也、盛也。若塵起作「𡋯」。火香作「馞」。今之臭氣馞馞如蓬繁亂，或氣臭大勃起如蓬。有作「㶿」字，不知所出。遍四定生，無一處非有，如四面充塞。

經「蜈蚣蚰蜒(至)隨取而食」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「蜈蚣蚰蜒(至)隨取而食」。

贊曰。下二頌半喻無色界災。初一頌半喻下三地惑，後一頌喻生有頂地惑。此初也。「蜈蚣」等類喻彼凡夫，為下色界惑火所燒，求生無色如走出穴生下三處。「鳩盤荼鬼」喻彼外道。外道多執二上地以為涅槃。撥諸凡夫不執以為殊勝涅槃，因凡起惑如鬼見虫隨取而食。食者資長義，隨逐彼生惑更增故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下二頌半喻無色界災。初一頌半喻下三地惑，後一頌喻生有頂地惑。此初也。「蜈蚣」等類喻彼凡夫，為下色界惑火所燒，求生無色如走出穴生下三處。「鳩盤荼鬼」喻彼外道。外道多執二上地以為涅槃。撥諸凡夫不執以為殊勝涅槃，因凡起惑如鬼見虫隨取而食。食者資長義，隨逐彼生惑更增故。

經「又諸餓鬼(至)周章悶走」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又諸餓鬼(至)周章悶走」。

贊曰：此喻有頂煩惱。生彼外道名為餓鬼。三有頂故，名頭上。煩惱更生，名火然。無正教食、法水充濟，名飢渴。煩惱所逼，如熱惱。恒不安處，名周章。周章是周流義。還淪五趣，名悶走。有本為「障」是惶怖義。上來說喻，意令厭怖種種變名，智者應悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻有頂煩惱。生彼外道名為餓鬼。三有頂故，名頭上。煩惱更生，名火然。無正教食、法水充濟，名飢渴。煩惱所逼，如熱惱。恒不安處，名周章。周章是周流義。還淪五趣，名悶走。有本為「障」是惶怖義。上來說喻，意令厭怖種種變名，智者應悉。

經「其宅如是(至)眾難非一」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其宅如是(至)眾難非一」。

贊曰：此文第三結成上難。難既眾多，不能具述。「眾」音有二：職隆、之仲二反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此文第三結成上難。難既眾多，不能具述。「眾」音有二：職隆、之仲二反。

經「是時宅主在門外立」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時宅主在門外立」。

贊曰：下第三大段有十四頌，見設權方喻。長行有四，此中亦爾。初三頌見苦悲生喻，次五頌示大不悕喻，次三頌思方拔濟喻，後三頌正說三乘喻。初文有二：初二頌頌見苦，後一頌頌悲生。見苦中初二句喻佛出三界，次一頌半喻更聞眾生處難所悲之事。此初文也。「主」者，親也、上也、典也、領也、守也。門有二種：一教門，二行門。佛住果中出因門外，即是位居妙理，亦是理出教門一乘門也，故言門外。由長行言「我雖能於此所燒之門安隱得出」，今言在外立，有四義：一住待之狀，待子出宅故；二將行之貌，將行入救故名為立；三立者不行之相，待機熟而垂濟，故未即行；四立者起成之義，眾生在生死，未起未成佛如坐，佛已起而成，故立也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三大段有十四頌，見設權方喻。長行有四，此中亦爾。初三頌見苦悲生喻，次五頌示大不悕喻，次三頌思方拔濟喻，後三頌正說三乘喻。初文有二：初二頌頌見苦，後一頌頌悲生。見苦中初二句喻佛出三界，次一頌半喻更聞眾生處難所悲之事。此初文也。「主」者，親也、上也、典也、領也、守也。門有二種：一教門，二行門。佛住果中出因門外，即是位居妙理，亦是理出教門一乘門也，故言門外。由長行言「我雖能於此所燒之門安隱得出」，今言在外立，有四義：一住待之狀，待子出宅故；二將行之貌，將行入救故名為立；三立者不行之相，待機熟而垂濟，故未即行；四立者起成之義，眾生在生死，未起未成佛如坐，佛已起而成，故立也。

經「聞有人言(至)歡娛樂著」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「聞有人言(至)歡娛樂著」。

贊曰：此喻聞眾生處難。前長行云「長者見是大火」，〈方便品〉云「我以佛眼觀」，今言聞者有二義：一自、他影彰，不但自見眾生沒苦，亦聞他三世佛所傳說親、疎相顯。二眼覩苦生，親故名見，法待機濟，疎故與聞名。無始已來放縱馳流，起煩惱分別，名先因遊戲。受三界苦果，名來入此宅。從無始來因惑、業故感於識等，背理乖真義名來入。入者處義，非先出故今始名入。彼修解脫分即名為出，良為不修故名為入。三乘種姓未發現行，設發大心退求小果，名稚小。「稚」音直利反，幼弱也。愚癡所蔽，名無知。於此苦果放逸六情，名歡娛。貪染諸境，名樂著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻聞眾生處難。前長行云「長者見是大火」，〈方便品〉云「我以佛眼觀」，今言聞者有二義：一自、他影彰，不但自見眾生沒苦，亦聞他三世佛所傳說親、疎相顯。二眼覩苦生，親故名見，法待機濟，疎故與聞名。無始已來放縱馳流，起煩惱分別，名先因遊戲。受三界苦果，名來入此宅。從無始來因惑、業故感於識等，背理乖真義名來入。入者處義，非先出故今始名入。彼修解脫分即名為出，良為不修故名為入。三乘種姓未發現行，設發大心退求小果，名稚小。「稚」音直利反，幼弱也。愚癡所蔽，名無知。於此苦果放逸六情，名歡娛。貪染諸境，名樂著。

經「長者聞已(至)令無燒害」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者聞已(至)令無燒害」。

贊曰：此頌悲生喻。入宅救之悲生名驚。隨順生死，名入火宅。由此入故後亦與子同時方出，循環赴救不顧其難，名宜救濟，應時濟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌悲生喻。入宅救之悲生名驚。隨順生死，名入火宅。由此入故後亦與子同時方出，循環赴救不顧其難，名宜救濟，應時濟故。

經「告喻諸子(至)相續不斷」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告喻諸子(至)相續不斷」。

贊曰：下五頌喻示大不悕。有二：初四頌密示眾苦以授大乘，後一頌無怖取大。初復有二：初一頌半總告惑、苦還生，後二頌半別告惡處令厭。此初也。「說眾患難」者，宅壞火災、虫鬼紛擾。「惡鬼」者外道諸見。「毒虫」者白衣餘惑。此二為緣，所生一切煩惱災火連綿不息。「蔓莚」者連續之貌。有解上去、下平呼，既如草蔓，亦如莚廗之長也。或為「延」，如草蔓延長連續不斷。或「蔓」亡怨反。「莚」餘戰反。《西京賦》云「其形蔓莚」。《廣雅》「蔓，長也。莚，遍也」，二皆去聲呼之，如野火連綿勢長不斷絕之義。因宅火生，名火蔓莚。因火宅壞，名苦。次第相續不絕，此意顯示因惑生苦。緣生之中無明、行後，有識等五。愛、取、有後，有生、老死。因苦生惑生死相續無斷絕期。觸、受後，有愛、取。老死後，還有無明，故說生死名為輪轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌喻示大不悕。有二：初四頌密示眾苦以授大乘，後一頌無怖取大。初復有二：初一頌半總告惑、苦還生，後二頌半別告惡處令厭。此初也。「說眾患難」者，宅壞火災、虫鬼紛擾。「惡鬼」者外道諸見。「毒虫」者白衣餘惑。此二為緣，所生一切煩惱災火連綿不息。「蔓莚」者連續之貌。有解上去、下平呼，既如草蔓，亦如莚廗之長也。或為「延」，如草蔓延長連續不斷。或「蔓」亡怨反。「莚」餘戰反。《西京賦》云「其形蔓莚」。《廣雅》「蔓，長也。莚，遍也」，二皆去聲呼之，如野火連綿勢長不斷絕之義。因宅火生，名火蔓莚。因火宅壞，名苦。次第相續不絕，此意顯示因惑生苦。緣生之中無明、行後，有識等五。愛、取、有後，有生、老死。因苦生惑生死相續無斷絕期。觸、受後，有愛、取。老死後，還有無明，故說生死名為輪轉。

經「毒蛇蚖蝮(至)況復大火」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「毒蛇蚖蝮(至)況復大火」。

贊曰：此別告也。「毒蛇」等瞋也。「夜叉」惡業也。「鳩槃荼」戒取也。「野干」疑也。「狗」慢也。「鵰鷲」貪愛也。「百足之屬」如是等種種煩惱也。既乏法食，飢渴故生惱，惱急紛披甚可怖畏。「覩其惑相」此是苦難極惡處所，已不可樂，況大火因所感燒之果宅，晝夜煎迫，何可貪哉。或復如是煩惱、虫鬼擾攘，惡相苦已難處，況此乃是損害燒煮。今後世中災難大火不作此解，虫鬼即火，何所差別？難處有二義：一難可安處，《詩》云「莫我遑處」，處，居也、安也。二苦難處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此別告也。「毒蛇」等瞋也。「夜叉」惡業也。「鳩槃荼」戒取也。「野干」疑也。「狗」慢也。「鵰鷲」貪愛也。「百足之屬」如是等種種煩惱也。既乏法食，飢渴故生惱，惱急紛披甚可怖畏。「覩其惑相」此是苦難極惡處所，已不可樂，況大火因所感燒之果宅，晝夜煎迫，何可貪哉。或復如是煩惱、虫鬼擾攘，惡相苦已難處，況此乃是損害燒煮。今後世中災難大火不作此解，虫鬼即火，何所差別？難處有二義：一難可安處，《詩》云「莫我遑處」，處，居也、安也。二苦難處所。

經「諸子無知(至)嬉戲不已」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸子無知(至)嬉戲不已」。

贊曰：此一頌無悕取大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌無悕取大。

經「是時長者(至)益我愁惱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時長者(至)益我愁惱」。

贊曰：下第三段有三頌，思方拔濟喻。有二：初一頌轉益悲生，後二頌正思拔濟。此初也。眾生受苦煩惱增長，轉益菩薩之悲心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段有三頌，思方拔濟喻。有二：初一頌轉益悲生，後二頌正思拔濟。此初也。眾生受苦煩惱增長，轉益菩薩之悲心也。

經「今此舍宅(至)設諸方便」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今此舍宅(至)設諸方便」。

贊曰：正思拔濟也。「妉」者樂著。「湎」者醉亂嬉戲縱逸。餘意可知。「妉」「媅」皆丁含反，愛樂也。翫著作「耽」。三字皆得。「湎」音無兗反，亦嗜著也、亂也。古文「䤄」。有作「媔」「愐」，不知所從。「䤄」《說文》「妉於酒也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正思拔濟也。「妉」者樂著。「湎」者醉亂嬉戲縱逸。餘意可知。「妉」「媅」皆丁含反，愛樂也。翫著作「耽」。三字皆得。「湎」音無兗反，亦嗜著也、亂也。古文「䤄」。有作「媔」「愐」，不知所從。「䤄」《說文》「妉於酒也」。

經「告諸子等(至)妙寶好車」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告諸子等(至)妙寶好車」。

贊曰。下第四段三頌，正說三乘喻。分三：一頌總告許車，一頌陳車在外，一頌說車所從。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下第四段三頌，正說三乘喻。分三：一頌總告許車，一頌陳車在外，一頌說車所從。此初也。

經「羊車鹿車(至)汝等出來」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「羊車鹿車(至)汝等出來」。

贊曰：陳車在外也。果出於因門、理逾於教外，故言出門外。車體無漏不繫名外。若離三界無施化處故，在三乘門外也。佛住宅外，故呼子出。義如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：陳車在外也。果出於因門、理逾於教外，故言出門外。車體無漏不繫名外。若離三界無施化處故，在三乘門外也。佛住宅外，故呼子出。義如前釋。

經「吾為汝等(至)可以遊戲」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「吾為汝等(至)可以遊戲」。

贊曰：說車所從也。涅槃寶所，無為先有，不言我作；車是菩提，有為之體，所以言作。作是起義，「牛車」種智，由教、行生，故名為作。羊鹿二車名教施設，亦言我作。雖並是作，牛車作體、羊鹿作名，故皆名作。稱機而濟，名隨意樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說車所從也。涅槃寶所，無為先有，不言我作；車是菩提，有為之體，所以言作。作是起義，「牛車」種智，由教、行生，故名為作。羊鹿二車名教施設，亦言我作。雖並是作，牛車作體、羊鹿作名，故皆名作。稱機而濟，名隨意樂。

經「諸子聞說(至)離諸苦難」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸子聞說(至)離諸苦難」。

贊曰。下第四大段有六頌半，頌依言免難喻。分二：初一頌半子免災難，後五頌父遂心安。此初也。「即時奔競」者，互相勸勉。「馳走而出」者，精進勇猛也。「到空地」者，隨其所應離三障、處二空之地，即二乘無學及入初地。出分段死之苦難也，無復生故。惡果名苦，惡因名難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下第四大段有六頌半，頌依言免難喻。分二：初一頌半子免災難，後五頌父遂心安。此初也。「即時奔競」者，互相勸勉。「馳走而出」者，精進勇猛也。「到空地」者，隨其所應離三障、處二空之地，即二乘無學及入初地。出分段死之苦難也，無復生故。惡果名苦，惡因名難。

經「長者見子(至)我今快樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者見子(至)我今快樂」。

贊曰：下有五頌，父遂心安。分二：一頌半見已自慶，三頌半喜極告他。此初也。「四衢」者，四諦理也。子既出住四衢，父遂坐師子座，得無畏故、表心安故。由此次言「爾時諸子知父安坐」，故師子座是父座也。善適父心故言快樂，即是昔者得菩提。後生猶在因數，說法時示將垂濟，義同將行救待於子，所以言立。今子果滿已出火宅，父無行待心安稱坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有五頌，父遂心安。分二：一頌半見已自慶，三頌半喜極告他。此初也。「四衢」者，四諦理也。子既出住四衢，父遂坐師子座，得無畏故、表心安故。由此次言「爾時諸子知父安坐」，故師子座是父座也。善適父心故言快樂，即是昔者得菩提。後生猶在因數，說法時示將垂濟，義同將行救待於子，所以言立。今子果滿已出火宅，父無行待心安稱坐。

經「此諸子等(至)四面俱起」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「此諸子等(至)四面俱起」。

贊曰。下三頌半，喜極告他。分二：初二頌明諸子昔日在難，後一頌半明我今救得稱心。此初也。善根難起，名生育難。「育」者長養。無明長蔽、善根不大，名愚小無知。沈沒三界，名入險宅。或昔教化而今悉忘，故名為小來入火宅。在俗驅驅，如多毒虫。外道邪學，如魑魅可畏。煩惱熾盛，如大火猛焰。逢緣即生，如四面俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下三頌半，喜極告他。分二：初二頌明諸子昔日在難，後一頌半明我今救得稱心。此初也。善根難起，名生育難。「育」者長養。無明長蔽、善根不大，名愚小無知。沈沒三界，名入險宅。或昔教化而今悉忘，故名為小來入火宅。在俗驅驅，如多毒虫。外道邪學，如魑魅可畏。煩惱熾盛，如大火猛焰。逢緣即生，如四面俱起。

經「而此諸子(至)我今快樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而此諸子(至)我今快樂」。

贊曰：此明我今救得稱心自喜慰情，復告他人知自意快。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明我今救得稱心自喜慰情，復告他人知自意快。

經「爾時諸子(至)三種寶車」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸子(至)三種寶車」。

贊曰。已上五十三行半頌，頌昔說權方；下第二段有十二行頌，頌今說實。長行有四，今此亦然。初三頌諸子索三，次一頌半釋成父志，次六頌父但與一，後一頌半越本子心，前後不同故。初文分二：初一頌半標索三車，後一頌半牒先父許。此初也。體父之意無憂慮，故言知父安坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。已上五十三行半頌，頌昔說權方；下第二段有十二行頌，頌今說實。長行有四，今此亦然。初三頌諸子索三，次一頌半釋成父志，次六頌父但與一，後一頌半越本子心，前後不同故。初文分二：初一頌半標索三車，後一頌半牒先父許。此初也。體父之意無憂慮，故言知父安坐。

經「如前所許(至)唯垂給與」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如前所許(至)唯垂給與」。

贊曰。牒先父許，故敢承望。當機學時願垂賜與。「唯」者敬諾之辭。敬諾於父，用悕三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。牒先父許，故敢承望。當機學時願垂賜與。「唯」者敬諾之辭。敬諾於父，用悕三乘。

經「長者大富(至)造諸大車」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者大富(至)造諸大車」。

贊曰。第二釋成父志也。長者大富，有為、無為庫藏眾多，周給一國猶用不盡，何況諸子。故以珍實而作大車，教之脩習果滿生故。總而言之，一切種智無漏五薀為此車相。捨無常色獲得常色，受、想、行、識亦如是故。若說真如為此車體，即是寶所，云何言作？化城教設，亦可說言我所化作，豈說寶所亦是作也？牛車既作，明體菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。第二釋成父志也。長者大富，有為、無為庫藏眾多，周給一國猶用不盡，何況諸子。故以珍實而作大車，教之脩習果滿生故。總而言之，一切種智無漏五薀為此車相。捨無常色獲得常色，受、想、行、識亦如是故。若說真如為此車體，即是寶所，云何言作？化城教設，亦可說言我所化作，豈說寶所亦是作也？牛車既作，明體菩提。

經「莊挍嚴飾(至)處處垂下」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「莊挍嚴飾(至)處處垂下」。

贊曰：下第三段有六頌，父但與一。分四：初四頌裝挍，次一頌牛相，次半頌儐從，後半頌總標與車。初有九嚴，此中有六：一總嚴。二欄楯。三𤧑鐸。四交絡。五鬘蓋，真珠羅網是也。「施」音式枝反。六華纓，以金華飾纓，故名金華諸瓔，更非別物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段有六頌，父但與一。分四：初四頌裝挍，次一頌牛相，次半頌儐從，後半頌總標與車。初有九嚴，此中有六：一總嚴。二欄楯。三𤧑鐸。四交絡。五鬘蓋，真珠羅網是也。「施」音式枝反。六華纓，以金華飾纓，故名金華諸瓔，更非別物。

經「眾綵雜飾(至)以覆其上」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「眾綵雜飾(至)以覆其上」。

贊曰。此有三嚴：七雜嚴，眾綵等是。八茵蓐，《說文》「車中重廗」，即長行「綩莚」也。《切韻》云「茵者褥也」。蓐者草褥，褥作草華之文。或以草為褥名為茵蓐。有作「裀」者，《玉篇》「衣身也」。若作「鞇」，虎皮也。《釋名》云「文鞇，車中所以坐者，用虎皮為之，有文綵，因以下輿相連著」。「蓐」三蒼「薦」也，應作「茵蓐」字。「繒」通五色綾錦之屬。「纊」者軟綿之類。將此綾錦、軟綿之類作其茵蓐，故知蓐作草華之文。九䨱葩，即替丹枕。長行取滅定，倚息疲倦；此取善巧，智用遍在淨命茵蓐之上，故喻䨱癿。所望別故亦不相違，此有六德：一神用無方名上妙。二微密難知名細。三積功累行用因華作，脩習所成名㲲。「㲲」音徒協反，《切韻》「細毛布也」。今謂不然，別有㲲華織以為布，今白㲲是，毛作者褐也。四逈過一初神德難思名價直千億。五自性澄皎名鮮白。六體離二障名淨潔。以上六德後智妙用，遍被淨命之中，名䨱褥上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。此有三嚴：七雜嚴，眾綵等是。八茵蓐，《說文》「車中重廗」，即長行「綩莚」也。《切韻》云「茵者褥也」。蓐者草褥，褥作草華之文。或以草為褥名為茵蓐。有作「裀」者，《玉篇》「衣身也」。若作「鞇」，虎皮也。《釋名》云「文鞇，車中所以坐者，用虎皮為之，有文綵，因以下輿相連著」。「蓐」三蒼「薦」也，應作「茵蓐」字。「繒」通五色綾錦之屬。「纊」者軟綿之類。將此綾錦、軟綿之類作其茵蓐，故知蓐作草華之文。九䨱葩，即替丹枕。長行取滅定，倚息疲倦；此取善巧，智用遍在淨命茵蓐之上，故喻䨱癿。所望別故亦不相違，此有六德：一神用無方名上妙。二微密難知名細。三積功累行用因華作，脩習所成名㲲。「㲲」音徒協反，《切韻》「細毛布也」。今謂不然，別有㲲華織以為布，今白㲲是，毛作者褐也。四逈過一初神德難思名價直千億。五自性澄皎名鮮白。六體離二障名淨潔。以上六德後智妙用，遍被淨命之中，名䨱褥上。

經「有大白牛(至)以駕寶車」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有大白牛(至)以駕寶車」。

贊曰：此牛相。有四德：一白牛；二肥壯，即膚充也；三筋力；四端美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此牛相。有四德：一白牛；二肥壯，即膚充也；三筋力；四端美。

經「多諸儐從(至)等賜諸子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「多諸儐從(至)等賜諸子」。

贊曰。上半儐從，下半標與。「儐」音必刃反，相也。《玉篇》「導也」。出接賓曰儐，入贊禮曰相。又儐，進之也、陳也，或作「檳」。今前導為儐，後隨為從。以上所說車之相貌與長行同，具牒指數。與前異者，隨文略解。諸有讀者應對長行一一解釋，恐繁且止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。上半儐從，下半標與。「儐」音必刃反，相也。《玉篇》「導也」。出接賓曰儐，入贊禮曰相。又儐，進之也、陳也，或作「檳」。今前導為儐，後隨為從。以上所說車之相貌與長行同，具牒指數。與前異者，隨文略解。諸有讀者應對長行一一解釋，恐繁且止。

經「諸子是時(至)自在無礙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸子是時(至)自在無礙」。

贊曰：第四越子本心也。「遊四方」者，喻化四生。得智覺故嬉戲；得滅理故快樂；獲神通故自在；離諸障故無礙。或自在有十：一財，二心，三壽，四業，五生，六勝解，七願，八神力，九法，十智；如餘處說。復有四自在：一相，二土，三智，四業；今皆獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四越子本心也。「遊四方」者，喻化四生。得智覺故嬉戲；得滅理故快樂；獲神通故自在；離諸障故無礙。或自在有十：一財，二心，三壽，四業，五生，六勝解，七願，八神力，九法，十智；如餘處說。復有四自在：一相，二土，三智，四業；今皆獲得。

經「告舍利弗(至)世間之父」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告舍利弗(至)世間之父」。

贊曰：上六十五頌半頌喻說，下十八頌頌合說。准前為二：初十一頌頌合昔權，後有七頌頌合今實。合昔權有四：初一頌頌合三界佛有，次三頌頌合五趣危亡，次五頌半頌合見設權方，後一頌半頌合依言免難。此初文也。同前長行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上六十五頌半頌喻說，下十八頌頌合說。准前為二：初十一頌頌合昔權，後有七頌頌合今實。合昔權有四：初一頌頌合三界佛有，次三頌頌合五趣危亡，次五頌半頌合見設權方，後一頌半頌合依言免難。此初文也。同前長行。

經「一切眾生(至)無有慧心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一切眾生(至)無有慧心」。

贊曰：下第二有三頌，合五趣危亡。分三：初一頌合人眾甚多，眾子遊居，無種姓者雖不同真子，亦養子故；一頌合宅宇危朽；一頌合諸方災起。此初文也。深著世樂，起惡深也。亦有本云「深著五欲」，取初為正，通三界故。無有慧心，無善意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二有三頌，合五趣危亡。分三：初一頌合人眾甚多，眾子遊居，無種姓者雖不同真子，亦養子故；一頌合宅宇危朽；一頌合諸方災起。此初文也。深著世樂，起惡深也。亦有本云「深著五欲」，取初為正，通三界故。無有慧心，無善意也。

經「三界無安(至)熾然不息」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「三界無安(至)熾然不息」。

贊曰：初一頌宅宇危朽。五蘊俱為四苦所逼，遷謝變改。後一頌諸方災起，遍生老病死四位之中，皆有猛火煩惱熾然。「熾」音處志反，盛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌宅宇危朽。五蘊俱為四苦所逼，遷謝變改。後一頌諸方災起，遍生老病死四位之中，皆有猛火煩惱熾然。「熾」音處志反，盛也。

經「如來已離(至)安處林野」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來已離(至)安處林野」。

贊曰：下第三有五頌半，合見設權方。分三：初三頌合見苦悲生，次一頌合示大不悕，後一頌半合正說三乘。無思方拔濟。初復有三：初一頌明自出宅，次一頌宅屬於我，後一頌明己力能。此初也。證涅槃故寂然，出生死故閑居。常在定中，深放曠故。「安處林野」，定是功德之叢林故。如有頌言：「象王居曠野， 放暢心無憂， 智者處山林， 逍遙寂靜樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三有五頌半，合見設權方。分三：初三頌合見苦悲生，次一頌合示大不悕，後一頌半合正說三乘。無思方拔濟。初復有三：初一頌明自出宅，次一頌宅屬於我，後一頌明己力能。此初也。證涅槃故寂然，出生死故閑居。常在定中，深放曠故。「安處林野」，定是功德之叢林故。如有頌言：「象王居曠野， 放暢心無憂， 智者處山林， 逍遙寂靜樂。」

經「今此三界(至)悉是吾子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今此三界(至)悉是吾子」。

贊曰：宅屬於我，生皆我子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：宅屬於我，生皆我子。

經「而今此處(至)能為救護」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而今此處(至)能為救護」。

贊曰：明己力能，非餘能也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明己力能，非餘能也。

經「雖復教詔(至)貪著深故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「雖復教詔(至)貪著深故」。

贊曰：一頌合示大不悕。「教」者訓。「詔」者明。雖明訓之，不信大乘，耽欲深故。或云「教招」，「招」者誘也，明白引訓故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：一頌合示大不悕。「教」者訓。「詔」者明。雖明訓之，不信大乘，耽欲深故。或云「教招」，「招」者誘也，明白引訓故。

經「是以方便(至)出世間道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是以方便(至)出世間道」。

贊曰：合正說三乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合正說三乘也。

經「是諸子等(至)不退菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸子等(至)不退菩薩」。

贊曰：第四合依言免難。心決定者不疑四諦、得證真諦，具六通者得阿羅漢，餘二果可知。論說不退住初地已上，出分段生故。三明者，宿命明、天眼明、漏盡明，如次能知去來今世除三際愚。所知勝故，三獨稱明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四合依言免難。心決定者不疑四諦、得證真諦，具六通者得阿羅漢，餘二果可知。論說不退住初地已上，出分段生故。三明者，宿命明、天眼明、漏盡明，如次能知去來今世除三際愚。所知勝故，三獨稱明。

經「汝舍利弗(至)得成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝舍利弗(至)得成佛道」。

贊曰：下有七頌頌合今說實。分二：初兩頌合父但與一，後五頌歎乘德勝。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有七頌頌合今說實。分二：初兩頌合父但與一，後五頌歎乘德勝。此初也。

經「是乘微妙(至)為無有上」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是乘微妙(至)為無有上」。

贊曰：五頌歎乘勝德。分四：初一頌歎乘四德，次一頌聖所稱歎，次一頌娛樂之具，後兩頌第一之樂。此初也。此有四德：一微妙深勝故，二清淨離障故，三第一最勝故，四無上莫過故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五頌歎乘勝德。分四：初一頌歎乘四德，次一頌聖所稱歎，次一頌娛樂之具，後兩頌第一之樂。此初也。此有四德：一微妙深勝故，二清淨離障故，三第一最勝故，四無上莫過故。

經「佛所悅可(至)供養禮拜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛所悅可(至)供養禮拜」。

贊曰：聖所稱歎。不但佛悅而可歎之，亦可為眾生三業俱歸仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：聖所稱歎。不但佛悅而可歎之，亦可為眾生三業俱歸仰。

經「無量億千(至)及佛餘法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無量億千(至)及佛餘法」。

贊曰：頌娛樂之具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌娛樂之具。

經「得如是乘(至)直至道場」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「得如是乘(至)直至道場」。

贊曰：頌第一之樂。「日夜劫數常得遊戲」者，三乘俱登初地已上，乘此一乘種智，經兩阿僧祇方至佛位。若二乘者乘無漏教及有漏乘，一大阿僧祇方入初地。如是總名日夜劫數。三種意生身乘此無漏寶一乘故，直至道場佛之位矣。菩提、涅槃薀生道處，名為道場。或乘種智之因乘故，至佛位中大般涅槃之道場也，或至佛果真如道場。此乃因乘，方至果乘。由是上來總說教、理、行、果俱是乘體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌第一之樂。「日夜劫數常得遊戲」者，三乘俱登初地已上，乘此一乘種智，經兩阿僧祇方至佛位。若二乘者乘無漏教及有漏乘，一大阿僧祇方入初地。如是總名日夜劫數。三種意生身乘此無漏寶一乘故，直至道場佛之位矣。菩提、涅槃薀生道處，名為道場。或乘種智之因乘故，至佛位中大般涅槃之道場也，或至佛果真如道場。此乃因乘，方至果乘。由是上來總說教、理、行、果俱是乘體。

經「以是因緣(至)除佛方便」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以是因緣(至)除佛方便」。

贊曰。頌長行中大段第三結答之文「當知諸佛方便力故，於一佛乘分別說三」。以是上來所說理故，於十方界而諦審求，更無二乘之體，除佛方便教說有三；亦更無三極果之體，除說其因方便有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。頌長行中大段第三結答之文「當知諸佛方便力故，於一佛乘分別說三」。以是上來所說理故，於十方界而諦審求，更無二乘之體，除佛方便教說有三；亦更無三極果之體，除說其因方便有三。

經「告舍利弗(至)令出三界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告舍利弗(至)令出三界」。

贊曰：正喻化中大文有三：上來已總略指，答為許說之由，及正說法喻令其開曉。自下第三有八十行半頌，勸信解於此經、欣當來之佛智。有二：初有十四頌半，顯法有權實，令捨權取實；後有六十六頌，示人之是非，令學是除非。初中復二：初二頌明父子情深見苦能拔，後十二頌半正顯權、實，令其取捨。此初也。「累」音力委反，積也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正喻化中大文有三：上來已總略指，答為許說之由，及正說法喻令其開曉。自下第三有八十行半頌，勸信解於此經、欣當來之佛智。有二：初有十四頌半，顯法有權實，令捨權取實；後有六十六頌，示人之是非，令學是除非。初中復二：初二頌明父子情深見苦能拔，後十二頌半正顯權、實，令其取捨。此初也。「累」音力委反，積也。

經「我雖先說(至)唯佛智慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我雖先說(至)唯佛智慧」。

贊曰。下十二頌半正顯權、實，令捨權取實。中有二：初一頌半總標昔權今實，後十一頌別顯今實昔權。此初也。我雖先說汝等滅度，但能盡彼分段生死以得涅槃，後有不續。其變易生非別業招，不障無學入無餘故，此隱不說，汝之滅度而實不是大般涅槃實滅度也。汝等所應更脩作者，唯佛智慧，性為法身、相為大慧，智證理故二障不生，便得解脫名大涅槃，三事具足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下十二頌半正顯權、實，令捨權取實。中有二：初一頌半總標昔權今實，後十一頌別顯今實昔權。此初也。我雖先說汝等滅度，但能盡彼分段生死以得涅槃，後有不續。其變易生非別業招，不障無學入無餘故，此隱不說，汝之滅度而實不是大般涅槃實滅度也。汝等所應更脩作者，唯佛智慧，性為法身、相為大慧，智證理故二障不生，便得解脫名大涅槃，三事具足故。

經「若有菩薩(至)皆是菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有菩薩(至)皆是菩薩」。

贊曰：下十一頌，今實、昔權。中有二：初九頌半明今實昔權，後一頌半結之。初中復二：初二頌顯今實，後七頌半顯昔權。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十一頌，今實、昔權。中有二：初九頌半明今實昔權，後一頌半結之。初中復二：初二頌顯今實，後七頌半顯昔權。此初也。

經「若人小智(至)真實無異」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人小智(至)真實無異」。

贊曰：下七頌半顯昔權。中有二：初六頌明權四諦，後一頌半釋得權處。初文有四：二頌苦諦，一頌半集諦，一頌半滅諦，一頌道諦。此初也。「深著愛欲」者，所愛內身、所欲外境皆苦諦故。初頌說苦諦，意不棄世諦而入真諦故。後頌眾生歡喜，故得入聖得未曾有。「真實無異」釋苦是諦，諦是實義。《遺教經》言：「佛說苦諦，不可令樂，是實苦故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌半顯昔權。中有二：初六頌明權四諦，後一頌半釋得權處。初文有四：二頌苦諦，一頌半集諦，一頌半滅諦，一頌道諦。此初也。「深著愛欲」者，所愛內身、所欲外境皆苦諦故。初頌說苦諦，意不棄世諦而入真諦故。後頌眾生歡喜，故得入聖得未曾有。「真實無異」釋苦是諦，諦是實義。《遺教經》言：「佛說苦諦，不可令樂，是實苦故。」

經「若有眾生(至)方便說道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有眾生(至)方便說道」。

贊曰：此集諦也。「苦因」者集諦，業、煩惱也。「道」者因義，即體；集諦，苦諦因故。又說道諦，斷於集故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此集諦也。「苦因」者集諦，業、煩惱也。「道」者因義，即體；集諦，苦諦因故。又說道諦，斷於集故。

經「諸苦所因(至)名第三諦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸苦所因(至)名第三諦」。

贊曰：此滅諦也。貪為苦本，本在苦生；若滅貪本，苦果便滅。「所依止」者苦果身也。為滅集苦，說滅諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此滅諦也。貪為苦本，本在苦生；若滅貪本，苦果便滅。「所依止」者苦果身也。為滅集苦，說滅諦也。

經「為滅諦故(至)名得解脫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「為滅諦故(至)名得解脫」。

贊曰：此道諦也。由道證滅，離苦縛故。名證涅槃，得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此道諦也。由道證滅，離苦縛故。名證涅槃，得解脫也。

經「是人於何(至)一切解脫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是人於何(至)一切解脫」。

贊曰：釋得權處。初二句問，後四句答。但離虛妄煩惱、業、苦、分段生死，名得解脫，證得有作四聖諦故，未得二障、二業、二死皆都滅盡；一切解脫法空，無作四聖諦故。有作四諦者，分段生死為苦諦，業、煩惱為集諦，有無餘依涅槃為滅諦，生空智品以為道諦。無作四諦者，變易生死為苦諦，所知障為集諦，無住涅槃為滅諦，法空智品為道諦。故《勝鬘》云如：「是八聖諦，非諸聲聞、緣覺所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋得權處。初二句問，後四句答。但離虛妄煩惱、業、苦、分段生死，名得解脫，證得有作四聖諦故，未得二障、二業、二死皆都滅盡；一切解脫法空，無作四聖諦故。有作四諦者，分段生死為苦諦，業、煩惱為集諦，有無餘依涅槃為滅諦，生空智品以為道諦。無作四諦者，變易生死為苦諦，所知障為集諦，無住涅槃為滅諦，法空智品為道諦。故《勝鬘》云如：「是八聖諦，非諸聲聞、緣覺所知。」

經「佛說是人(至)令至滅度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛說是人(至)令至滅度」。

贊曰：明今實昔權中第二結也。此意有二：一佛說二乘住權、未實滅度，斯人未得無上道故；二「我意亦不欲令二乘住權」者，即至無餘之滅度也。意欲令取大般涅槃無上之道，不令住權便究竟滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明今實昔權中第二結也。此意有二：一佛說二乘住權、未實滅度，斯人未得無上道故；二「我意亦不欲令二乘住權」者，即至無餘之滅度也。意欲令取大般涅槃無上之道，不令住權便究竟滅。

經「我為法王(至)故現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我為法王(至)故現於世」。

贊曰：上十四半明法之權實、令捨權取實，下六十六頌示人之是非、令學是除非。分四：初二頌半明我識根器所以能說，汝等不識勿妄宣傳。次八頌明信者位高，皆久植德本。次三十六頌半無智之人不信罪相。後十九頌於有智者應為說之。初中復二：初一頌我識根器所以能說，後一頌半汝等不識勿妄宣傳。此初也。「為法王故」通識藥、病，「於法自在」別識法藥，安隱眾生。別識根器，能應機說，故現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上十四半明法之權實、令捨權取實，下六十六頌示人之是非、令學是除非。分四：初二頌半明我識根器所以能說，汝等不識勿妄宣傳。次八頌明信者位高，皆久植德本。次三十六頌半無智之人不信罪相。後十九頌於有智者應為說之。初中復二：初一頌我識根器所以能說，後一頌半汝等不識勿妄宣傳。此初也。「為法王故」通識藥、病，「於法自在」別識法藥，安隱眾生。別識根器，能應機說，故現世間。

經「汝舍利弗(至)勿妄宣傳」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝舍利弗(至)勿妄宣傳」。

贊曰：此明汝等不識勿妄宣傳。「法印」者一乘妙理，印大乘教令決定故。我為利益故說此印，汝既不識藥之與病，勿妄傳授恐禍生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明汝等不識勿妄宣傳。「法印」者一乘妙理，印大乘教令決定故。我為利益故說此印，汝既不識藥之與病，勿妄傳授恐禍生故。

經「若有聞者(至)阿鞞䟦致」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有聞者(至)阿鞞䟦致」。

贊曰：下第二段有八頌，信者位高，皆久植德本。中有六頌：一頌位高能信，一頌半往遇佛緣曾聞方信，一頌半若有能信汝之所說即見我等，一頌智深能信識淺不能，一頌決定姓二乘所不能信，後二頌不定姓二乘方順生信。此初也。有聞此經心生隨喜，身心二頂敬而信之，當知是人住不退地。阿鞞跋致，此云不退，亦有本云阿惟越致、阿毘跋致，從阿鞞跋致為正，餘音訛也。信、位、證、行四不退中皆能爾故，根機熟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段有八頌，信者位高，皆久植德本。中有六頌：一頌位高能信，一頌半往遇佛緣曾聞方信，一頌半若有能信汝之所說即見我等，一頌智深能信識淺不能，一頌決定姓二乘所不能信，後二頌不定姓二乘方順生信。此初也。有聞此經心生隨喜，身心二頂敬而信之，當知是人住不退地。阿鞞跋致，此云不退，亦有本云阿惟越致、阿毘跋致，從阿鞞跋致為正，餘音訛也。信、位、證、行四不退中皆能爾故，根機熟故。

經「若有信受(至)亦聞是法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有信受(至)亦聞是法」。

贊曰：第二昔遇佛緣曾聞方信，有宿因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二昔遇佛緣曾聞方信，有宿因故。

經「若人有能信(至)并諸菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人有能信(至)并諸菩薩」。

贊曰：第三若信汝說則見我身、比丘、菩薩，三寶無異故，三寶同體故。若別體者，當必見故，見之因故。我等皆欲令聞此法，理無別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三若信汝說則見我身、比丘、菩薩，三寶無異故，三寶同體故。若別體者，當必見故，見之因故。我等皆欲令聞此法，理無別故。

經「斯法華經(至)迷惑不解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「斯法華經(至)迷惑不解」。

贊曰：第四智深能信，理深妙故。淺識不能，謂愚凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四智深能信，理深妙故。淺識不能，謂愚凡夫。

經「一切聲聞(至)力所不及」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一切聲聞(至)力所不及」。

贊曰：第五決定二乘所不能悟，乖本心故。不愚法者可有信義，無順修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五決定二乘所不能悟，乖本心故。不愚法者可有信義，無順修行。

經「汝舍利弗(至)非己智分」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝舍利弗(至)非己智分」。

贊曰：第六不定姓二乘方順生信。汝最上根尚信我語方漸證入，況餘不定聲聞姓耶？菩薩聞之，能思擇入。「尚」音常兩反，《玉篇》「時亮反」。「庶」幾也、且也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六不定姓二乘方順生信。汝最上根尚信我語方漸證入，況餘不定聲聞姓耶？菩薩聞之，能思擇入。「尚」音常兩反，《玉篇》「時亮反」。「庶」幾也、且也。

經「又舍利弗(至)莫說此經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又舍利弗(至)莫說此經」。

贊曰：下第三段，三十六頌半，無智之人不信罪相。有二：初二頌，外道凡夫若有七惡，應勿為說；後三十四頌半，脫其為說，彼懷不信，惡因果相。初中有二：初一頌具四惡應勿為說，後一頌具三惡亦勿為說。此初也。四惡者：一憍，恃族姓色力聰叡財富而醉逸者。二慢，具七慢以陵人，少德謂多，五千之輩。三懈怠，放逸縱蕩而無厭者。四我見，外道之徒。若深厭生死欣求出世，自卑尊人下心愛法，翹懃不縱逸，遣惑觀無我，信順此經方應為說。故具四惡不應為說。下皆准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段，三十六頌半，無智之人不信罪相。有二：初二頌，外道凡夫若有七惡，應勿為說；後三十四頌半，脫其為說，彼懷不信，惡因果相。初中有二：初一頌具四惡應勿為說，後一頌具三惡亦勿為說。此初也。四惡者：一憍，恃族姓色力聰叡財富而醉逸者。二慢，具七慢以陵人，少德謂多，五千之輩。三懈怠，放逸縱蕩而無厭者。四我見，外道之徒。若深厭生死欣求出世，自卑尊人下心愛法，翹懃不縱逸，遣惑觀無我，信順此經方應為說。故具四惡不應為說。下皆准知。

經「凡夫淺識(至)亦勿為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「凡夫淺識(至)亦勿為說」。

贊曰。此有三惡：一淺識，詐現聰明、識達不遠。二深著五欲，在家五欲耽醉身心煩惱重者。三聞不能解，愚鈍凡夫無種姓者。愚法定姓二乘之屬，皆勿為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。此有三惡：一淺識，詐現聰明、識達不遠。二深著五欲，在家五欲耽醉身心煩惱重者。三聞不能解，愚鈍凡夫無種姓者。愚法定姓二乘之屬，皆勿為說。

經「若人不信(至)世間佛種」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人不信(至)世間佛種」。

贊曰：下三十四頌半，脫其為說，彼懷不信，惡因果相。有二：初四頌半不信故種惡因，後三十頌不信故受惡果。初復有二：初一頌不信故善滅，後三頌半不信故惡生。此初也。滅有漏因名斷世間種，滅無漏因名斷佛種。由信此經，初熏有漏善種子，故生於人天受勝妙樂，資長無漏法爾種子後漸入聖。新生無漏，展轉乃至成佛之果，故信此經能為世間近人天因、遠成佛因，當來成佛利樂無邊。若自不信，毀謗障礙、不令流行、令他不信，豈非斷於二類種耶？乃為挑壞天人眼目，或斷一切世間之佛種，損破無漏種子法故。由此經說，若有勸發菩提心者佛種不斷，故謗此經斷菩提心名斷佛種，法不行故亦斷法種，既不發心不證聖道亦斷僧種。今從勝說，唯斷佛種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三十四頌半，脫其為說，彼懷不信，惡因果相。有二：初四頌半不信故種惡因，後三十頌不信故受惡果。初復有二：初一頌不信故善滅，後三頌半不信故惡生。此初也。滅有漏因名斷世間種，滅無漏因名斷佛種。由信此經，初熏有漏善種子，故生於人天受勝妙樂，資長無漏法爾種子後漸入聖。新生無漏，展轉乃至成佛之果，故信此經能為世間近人天因、遠成佛因，當來成佛利樂無邊。若自不信，毀謗障礙、不令流行、令他不信，豈非斷於二類種耶？乃為挑壞天人眼目，或斷一切世間之佛種，損破無漏種子法故。由此經說，若有勸發菩提心者佛種不斷，故謗此經斷菩提心名斷佛種，法不行故亦斷法種，既不發心不證聖道亦斷僧種。今從勝說，唯斷佛種。

經「或復頻蹙(至)如斯經典」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或復頻蹙(至)如斯經典」。

贊曰。下三頌半不信故惡生。有二：初二頌於法不信起三惡業，後一頌半於人不信起四惡行。此初也。「頻蹙」者身不信相，若蹙眉作顰。今云頻者，數數蹙。亦併也，眉併一處。「蹙」音子六反，迫也。亦作「𮜦」。「疑惑」者心不信相。「誹謗」者語不信相。此中應言，若佛在世若滅度後，其有誹謗如斯經典，或復頻蹙而懷疑惑，汝當聽說此人罪報。文中倒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下三頌半不信故惡生。有二：初二頌於法不信起三惡業，後一頌半於人不信起四惡行。此初也。「頻蹙」者身不信相，若蹙眉作顰。今云頻者，數數蹙。亦併也，眉併一處。「蹙」音子六反，迫也。亦作「𮜦」。「疑惑」者心不信相。「誹謗」者語不信相。此中應言，若佛在世若滅度後，其有誹謗如斯經典，或復頻蹙而懷疑惑，汝當聽說此人罪報。文中倒也。

經「見有讀誦(至)汝今復聽」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「見有讀誦(至)汝今復聽」。

贊曰：於人不信，起四惡行也。於四人不信：一讀，二誦，三書，四持。理准總，應於行十種法行人邊俱起不信；此中略故，但舉四人起四惡行。四惡行者：一輕賤，二憎嫌，三嫉妬，四結恨。略說此四最輕罪因；其實打罵、殺縛、盜劫、誹謗說過、忿害等惡皆重罪因，略而不舉，當聽其果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：於人不信，起四惡行也。於四人不信：一讀，二誦，三書，四持。理准總，應於行十種法行人邊俱起不信；此中略故，但舉四人起四惡行。四惡行者：一輕賤，二憎嫌，三嫉妬，四結恨。略說此四最輕罪因；其實打罵、殺縛、盜劫、誹謗說過、忿害等惡皆重罪因，略而不舉，當聽其果。

經「其人命終(至)至無數劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其人命終(至)至無數劫」。

贊曰：下三十頌由不信故受惡果相。分二：初二十八頌明不信果，後二頌結成。初中復二：初二十二頌別歷三趣受異熟果相，後六頌總歷四趣受增上、等流二果之相。初中有三：一頌半受地獄果相，次十頌半受畜生果相，後十頌受人中果相。不說餓鬼，餓鬼多由貪生，不信此經生貪者少故。略而不說，實非無也，下文亦有。前第一卷說五趣，以六門分別。上已釋三門：一名，二體，三開合訖。今更辨餘三門：一處所，二果相，三壽量。處所者，捺落迦有三：一根本，二近邊，三孤獨。根本即是八熱、八寒。八熱者：一等活，二黑繩，三眾合，四號叫，五大號叫，六燒燃，七極燒燃，八無間。此八苦器，處所縱廣皆十千由旬。八寒者：一皰，二皰裂，三𠿒哳沾，四郝郝凡，五虎虎凡，六青蓮華，七紅蓮華，八大紅蓮華。此下三萬二千踰繕那有等活，等活下四千踰繕那有黑繩等七。如是以下六捺落迦相去皆隔二千由旬。其八寒地獄皆小於熱地獄。此上所說根本地獄。有義地獄上下重疊，略計無間底去地并有十二萬八千由旬。此釋不然，妙高去水下但說八萬即踞金輪，定不可爾。故有釋言，此下過三萬二千由旬有等活，等活下四千有餘七，餘七傍相、當非上下。初寒與等活齊，初寒下二千有餘七寒，七寒亦傍相、當非上下。其八地獄廣十千由旬，不說上下。《瑜伽》但言「此下三萬二千有等活，等活下四千有餘那落迦。初寒在等活傍，此下二千有餘寒那落迦。那落迦處廣十千。」不別說上下相去皆四千，及一一地獄皆十千。故《婆沙》有二說。《俱舍》乃云「下過二萬至無間底，極為淺近」，近邊即是八熱門外面各四門。《俱舍》說為十六增也，謂煻煨屍糞鋒刃烈河。孤獨即是山間壙野樹下空中，或一或多受罪之處。傍生之類本居大海，流住餘處。《正法念》說下過五百由旬有琰摩王國，後流餘處。人住四大洲八中洲，一一各有五百小洲，以為眷屬。天住六欲、色、無色界。四大王眾天居妙高山半腹之中第四層級。《俱舍》說住初金山頂。三十三天住妙高頂，自餘諸天皆漸次住已上空中。須彌山頂去下八萬踰繕那，已上諸天皆去地一倍。夜摩天去地一十六萬，知足天去地三十二萬，除無雲天乃至已上皆准當知。無色界天在欲色界隨先入定處而便受果故。非天根本住在妙高山北北海之下。餘傍小者隨在四洲。如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三十頌由不信故受惡果相。分二：初二十八頌明不信果，後二頌結成。初中復二：初二十二頌別歷三趣受異熟果相，後六頌總歷四趣受增上、等流二果之相。初中有三：一頌半受地獄果相，次十頌半受畜生果相，後十頌受人中果相。不說餓鬼，餓鬼多由貪生，不信此經生貪者少故。略而不說，實非無也，下文亦有。前第一卷說五趣，以六門分別。上已釋三門：一名，二體，三開合訖。今更辨餘三門：一處所，二果相，三壽量。處所者，捺落迦有三：一根本，二近邊，三孤獨。根本即是八熱、八寒。八熱者：一等活，二黑繩，三眾合，四號叫，五大號叫，六燒燃，七極燒燃，八無間。此八苦器，處所縱廣皆十千由旬。八寒者：一皰，二皰裂，三𠿒哳沾，四郝郝凡，五虎虎凡，六青蓮華，七紅蓮華，八大紅蓮華。此下三萬二千踰繕那有等活，等活下四千踰繕那有黑繩等七。如是以下六捺落迦相去皆隔二千由旬。其八寒地獄皆小於熱地獄。此上所說根本地獄。有義地獄上下重疊，略計無間底去地并有十二萬八千由旬。此釋不然，妙高去水下但說八萬即踞金輪，定不可爾。故有釋言，此下過三萬二千由旬有等活，等活下四千有餘七，餘七傍相、當非上下。初寒與等活齊，初寒下二千有餘七寒，七寒亦傍相、當非上下。其八地獄廣十千由旬，不說上下。《瑜伽》但言「此下三萬二千有等活，等活下四千有餘那落迦。初寒在等活傍，此下二千有餘寒那落迦。那落迦處廣十千。」不別說上下相去皆四千，及一一地獄皆十千。故《婆沙》有二說。《俱舍》乃云「下過二萬至無間底，極為淺近」，近邊即是八熱門外面各四門。《俱舍》說為十六增也，謂煻煨屍糞鋒刃烈河。孤獨即是山間壙野樹下空中，或一或多受罪之處。傍生之類本居大海，流住餘處。《正法念》說下過五百由旬有琰摩王國，後流餘處。人住四大洲八中洲，一一各有五百小洲，以為眷屬。天住六欲、色、無色界。四大王眾天居妙高山半腹之中第四層級。《俱舍》說住初金山頂。三十三天住妙高頂，自餘諸天皆漸次住已上空中。須彌山頂去下八萬踰繕那，已上諸天皆去地一倍。夜摩天去地一十六萬，知足天去地三十二萬，除無雲天乃至已上皆准當知。無色界天在欲色界隨先入定處而便受果故。非天根本住在妙高山北北海之下。餘傍小者隨在四洲。如前已說。

受果相者，謂那落迦有情多分受用極治罰苦，傍生有情多分受用相食噉苦，餓鬼有情多分受用極飢渴苦，人趣有情多分受用匱乏追求種種之苦，天趣有情多分受用衰惱墜沒之苦。八熱地獄受苦相者，一等活苦相，謂彼有情多共聚集，業增上所生種種苦具次第而起，更相殘害悶絕躃地。次虛空中有大聲言：「此諸有情可還等活可還等活。」次彼有情歘然復起，如前苦具還受殘害。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡未出。二黑繩苦相，謂彼有情多分為彼所攝獄卒以黑繩拼之，或為四方、或為八方、或為種種圖畫文像。彼既拼已，隨其處所若鑿若𣃆、若斫、若剜，由如是等種種因緣長時受苦，業盡方出。三眾合苦相，謂彼有情或時展轉聚集和合，爾時便有彼攝獄卒驅逼令入兩鐵羺頭大山之間。彼既入已兩山迫之，既被迫已一切門中血便流注。如是兩鐵羝頭，馬頭象頭師子頭虎頭亦爾。復令和合置大鐵槽中壓之如壓甘蔗，既被壓已血便流注。復和合已，有大鐵山從上而墮。令彼有情躃在鐵地，若斫、若㓨、或擣、或裂。既被斫㓨及擣裂已血便流注。長時受苦，業盡方出。此苦有三：一兩山迫，二鐵糟壓，三鐵山墮。四號叫苦相，謂彼有情尋求舍宅便入大鐵室中，彼纔入已即便火起，由此燒燃、極燒然、遍極燒然。既被燒已，苦痛逼切發聲號叫。長時受苦，業盡方出。五大號叫苦相，與此差別謂彼室宅其如胎藏，苦既過前發聲遂大。六燒燃苦相，謂彼獄卒以諸有情置無量踰繕那三熱大鐵熬上，左右轉之、表裏燒薄。又如炙魚，以大鐵串從下貫之徹頂而出，返覆而炙，令彼有情諸根毛孔口中悉皆焰起。復以有情置於如前大熱鐵地，或仰或覆，以三熱大鐵椎或棒或打或築、遍打遍築。令如肉摶。長時受苦，業盡方出。此苦有三：一左右燒薄，二鐵串貫炙，三鐵棒推打。七極燒燃苦相，與前差別謂以三支大熱鐵串從下貫之，徹其兩膊及頂而出，由此眼耳鼻口毛孔猛焰流出。又以三熱大銅鐵鍱遍裹其身，又復倒擲如前。三熱彌滿灰水大鐵鑊中而煎煮之，其湯湧沸，令此有情隨湯飄轉或出或沒，令其血肉及以皮脈悉皆銷爛，唯骨璅在。尋復漉之，置熱鐵地上，令皮肉血脈復生如故，還置鑊中。餘如大熱那落迦說。長時受苦，業盡方出。此苦有三：一三支串貫，二鐵鍱纏裹，三熱湯煎煮。八於無間大那落迦，所受苦相，謂於東方多百踰繕那三熱大鐵地上，有猛熾火㓨騰焰而來㓨彼有情，穿皮入肉斷筋破骨，復徹其髓燒如脂燭，如是舉身皆成猛焰。如是餘方火㓨亦爾。由此彼有情與猛焰和雜，唯見火聚從四方來，火焰相雜無有間隟，所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受果相者，謂那落迦有情多分受用極治罰苦，傍生有情多分受用相食噉苦，餓鬼有情多分受用極飢渴苦，人趣有情多分受用匱乏追求種種之苦，天趣有情多分受用衰惱墜沒之苦。八熱地獄受苦相者，一等活苦相，謂彼有情多共聚集，業增上所生種種苦具次第而起，更相殘害悶絕躃地。次虛空中有大聲言：「此諸有情可還等活可還等活。」次彼有情歘然復起，如前苦具還受殘害。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡未出。二黑繩苦相，謂彼有情多分為彼所攝獄卒以黑繩拼之，或為四方、或為八方、或為種種圖畫文像。彼既拼已，隨其處所若鑿若𣃆、若斫、若剜，由如是等種種因緣長時受苦，業盡方出。三眾合苦相，謂彼有情或時展轉聚集和合，爾時便有彼攝獄卒驅逼令入兩鐵羺頭大山之間。彼既入已兩山迫之，既被迫已一切門中血便流注。如是兩鐵羝頭，馬頭象頭師子頭虎頭亦爾。復令和合置大鐵槽中壓之如壓甘蔗，既被壓已血便流注。復和合已，有大鐵山從上而墮。令彼有情躃在鐵地，若斫、若㓨、或擣、或裂。既被斫㓨及擣裂已血便流注。長時受苦，業盡方出。此苦有三：一兩山迫，二鐵糟壓，三鐵山墮。四號叫苦相，謂彼有情尋求舍宅便入大鐵室中，彼纔入已即便火起，由此燒燃、極燒然、遍極燒然。既被燒已，苦痛逼切發聲號叫。長時受苦，業盡方出。五大號叫苦相，與此差別謂彼室宅其如胎藏，苦既過前發聲遂大。六燒燃苦相，謂彼獄卒以諸有情置無量踰繕那三熱大鐵熬上，左右轉之、表裏燒薄。又如炙魚，以大鐵串從下貫之徹頂而出，返覆而炙，令彼有情諸根毛孔口中悉皆焰起。復以有情置於如前大熱鐵地，或仰或覆，以三熱大鐵椎或棒或打或築、遍打遍築。令如肉摶。長時受苦，業盡方出。此苦有三：一左右燒薄，二鐵串貫炙，三鐵棒推打。七極燒燃苦相，與前差別謂以三支大熱鐵串從下貫之，徹其兩膊及頂而出，由此眼耳鼻口毛孔猛焰流出。又以三熱大銅鐵鍱遍裹其身，又復倒擲如前。三熱彌滿灰水大鐵鑊中而煎煮之，其湯湧沸，令此有情隨湯飄轉或出或沒，令其血肉及以皮脈悉皆銷爛，唯骨璅在。尋復漉之，置熱鐵地上，令皮肉血脈復生如故，還置鑊中。餘如大熱那落迦說。長時受苦，業盡方出。此苦有三：一三支串貫，二鐵鍱纏裹，三熱湯煎煮。八於無間大那落迦，所受苦相，謂於東方多百踰繕那三熱大鐵地上，有猛熾火㓨騰焰而來㓨彼有情，穿皮入肉斷筋破骨，復徹其髓燒如脂燭，如是舉身皆成猛焰。如是餘方火㓨亦爾。由此彼有情與猛焰和雜，唯見火聚從四方來，火焰相雜無有間隟，所

受苦痛亦無間隟。唯聞苦痛號叫之聲，知有眾生。又以鐵箕盛滿三熱猛焰鐵炭而簸揃之，復置熱鐵地上令登大熱鐵山，上而復下、下而復上。從其口中拔出其舌，以百鐵釘釘而張之，令無皺攝如張牛皮。復更仰臥熱鐵地上，以熱鐵鉗鉗口令開，又以三熱大熱鐵丸置其口中，即燒其口及以咽喉，徹於腑藏從下而出。又以洋銅而灌其口，燒喉及口徹於腑藏，從下而出。所餘苦惱如極燒然。長時受苦，業盡方出。此苦有六：一四方火㓨，二鐵炭揃簸，三上下鐵山，四鐵釘釘舌，五令吞鐵丸，六洋銅灌口。今此略說麁顯苦具，非於大那落迦中無餘苦具。上說根本八熱苦相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受苦痛亦無間隟。唯聞苦痛號叫之聲，知有眾生。又以鐵箕盛滿三熱猛焰鐵炭而簸揃之，復置熱鐵地上令登大熱鐵山，上而復下、下而復上。從其口中拔出其舌，以百鐵釘釘而張之，令無皺攝如張牛皮。復更仰臥熱鐵地上，以熱鐵鉗鉗口令開，又以三熱大熱鐵丸置其口中，即燒其口及以咽喉，徹於腑藏從下而出。又以洋銅而灌其口，燒喉及口徹於腑藏，從下而出。所餘苦惱如極燒然。長時受苦，業盡方出。此苦有六：一四方火㓨，二鐵炭揃簸，三上下鐵山，四鐵釘釘舌，五令吞鐵丸，六洋銅灌口。今此略說麁顯苦具，非於大那落迦中無餘苦具。上說根本八熱苦相。

近邊苦相者，一一大那落迦皆有四方四岸四門。鐵牆圍繞，從四門出。二門外皆有四園：一謂煻煨，煻煨齊膝。彼諸有情出求舍宅遊行至此，下足之時皮肉筋骨並即銷爛，舉足還生。二謂屎糞，屎糞為泥。此諸有情為求舍宅從前出已，漸漸遊行陷入其中首足俱沒，又於泥內多有蠰矩吒虫，身長一尺嘴白頭黑，穿皮入肉、斷筋破骨，取髓而食。三鋒刃園。此別有三：一銛刃路，有利刃劍仰刃為路。彼諸有情從前出已遊行至此，下足之時皮肉筋骨悉皆銷爛，舉足之時還復如故。二劍葉林。彼諸有情從前出已往趣彼陰，纔坐其下微風遂起劍葉墮落，斫截其身一切支節，便即躃地。有黑黧狗，揸掣背胎而噉食之。三鐵㓨林，有鐵設柆末梨林狀如皂莢㓨樹。彼諸有情從前出已便來趣之，由狗等趁遂登其上，當登之時一切㓨鋒向下而㓨。彼欲下樹，嘴復迴向上貫㓨其身，遍諸支節。爾時便有鐵嘴大鳥，上彼頭上或上其髆，探啄眼精而噉食之。四烈河園。有廣大河，沸熱灰水彌滿其中。彼諸有情尋求舍宅，從彼出已來墮此中，猶如以豆置之大鑊，燃猛熾火而煎煮之，隨湯騰湧周旋迴沒。於河兩岸有諸獄卒，手執杖索及以大網，行列而住，遮彼有情不令得出。或以索羂或以網漉，復置廣大熱鐵地上，仰彼有情而問之言：「汝等今者欲何所須？」彼答言：「我今竟無覺知，然為種種飢苦所逼。」時彼獄卒即以鐵鉗鉗口令開，便以極熱燒然鐵丸置其口中。餘如前說。若彼答言：「我今渴苦。」獄卒即以洋銅灌口。長時受苦，業盡方出。其孤獨那落迦所受苦相，處所雖小，種種苦具無不具足。如《妙吉祥問大採菉豆子經》廣說其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近邊苦相者，一一大那落迦皆有四方四岸四門。鐵牆圍繞，從四門出。二門外皆有四園：一謂煻煨，煻煨齊膝。彼諸有情出求舍宅遊行至此，下足之時皮肉筋骨並即銷爛，舉足還生。二謂屎糞，屎糞為泥。此諸有情為求舍宅從前出已，漸漸遊行陷入其中首足俱沒，又於泥內多有蠰矩吒虫，身長一尺嘴白頭黑，穿皮入肉、斷筋破骨，取髓而食。三鋒刃園。此別有三：一銛刃路，有利刃劍仰刃為路。彼諸有情從前出已遊行至此，下足之時皮肉筋骨悉皆銷爛，舉足之時還復如故。二劍葉林。彼諸有情從前出已往趣彼陰，纔坐其下微風遂起劍葉墮落，斫截其身一切支節，便即躃地。有黑黧狗，揸掣背胎而噉食之。三鐵㓨林，有鐵設柆末梨林狀如皂莢㓨樹。彼諸有情從前出已便來趣之，由狗等趁遂登其上，當登之時一切㓨鋒向下而㓨。彼欲下樹，嘴復迴向上貫㓨其身，遍諸支節。爾時便有鐵嘴大鳥，上彼頭上或上其髆，探啄眼精而噉食之。四烈河園。有廣大河，沸熱灰水彌滿其中。彼諸有情尋求舍宅，從彼出已來墮此中，猶如以豆置之大鑊，燃猛熾火而煎煮之，隨湯騰湧周旋迴沒。於河兩岸有諸獄卒，手執杖索及以大網，行列而住，遮彼有情不令得出。或以索羂或以網漉，復置廣大熱鐵地上，仰彼有情而問之言：「汝等今者欲何所須？」彼答言：「我今竟無覺知，然為種種飢苦所逼。」時彼獄卒即以鐵鉗鉗口令開，便以極熱燒然鐵丸置其口中。餘如前說。若彼答言：「我今渴苦。」獄卒即以洋銅灌口。長時受苦，業盡方出。其孤獨那落迦所受苦相，處所雖小，種種苦具無不具足。如《妙吉祥問大採菉豆子經》廣說其相。

八寒相者：一皰那落迦，受生有情極重廣大寒觸所觸，一切身分悉皆卷縮猶如瘡皰。二皰裂那落迦，猶如皰潰，膿血流出其瘡卷縮。三𠿒哳沽、四郝郝凡、五虎虎凡，此三那落迦，受罪有情苦音差別以立其名。六青蓮華那落迦，由重廣大寒苦觸所觸，一切身分悉皆青瘀，皮膚破裂或五或六。七紅蓮那落迦，過此青已色變紅赤，皮膚分裂或十或多。八大紅蓮那落迦，謂彼身分極大紅赤，皮膚分裂或百或多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八寒相者：一皰那落迦，受生有情極重廣大寒觸所觸，一切身分悉皆卷縮猶如瘡皰。二皰裂那落迦，猶如皰潰，膿血流出其瘡卷縮。三𠿒哳沽、四郝郝凡、五虎虎凡，此三那落迦，受罪有情苦音差別以立其名。六青蓮華那落迦，由重廣大寒苦觸所觸，一切身分悉皆青瘀，皮膚破裂或五或六。七紅蓮那落迦，過此青已色變紅赤，皮膚分裂或十或多。八大紅蓮那落迦，謂彼身分極大紅赤，皮膚分裂或百或多。

其傍生趣，更相殘害。如羸弱者為諸強力之所殺害。受種種苦。以不自在他所驅馳、多被鞭撻，與彼人天為資生具。由此因緣具受種種極重苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其傍生趣，更相殘害。如羸弱者為諸強力之所殺害。受種種苦。以不自在他所驅馳、多被鞭撻，與彼人天為資生具。由此因緣具受種種極重苦惱。

其餓鬼趣略有三種：一由外障礙飲食，二由內障礙飲食，三飲食無有障礙。由外障礙飲食者，由習上品慳故生鬼趣中，常與飢渴相應，皮肉血脈皆悉枯槁猶如灰炭，頭髮蓬亂，其面黯黑、脣口乾焦，常以其舌舐略口面，飢渴慞惶處處馳走。所到泉池，為餘有情手執刀杖及以羂索行列守護，令不得趣。或強趣之，便見其泉變成膿血，自不欲飲。如是等名由外障礙飲食。由內障礙飲食者，謂彼有情咽或如針、口或如炬，或復頸癭、其腹寬大。由此因緣，縱得飲食無他障礙。自然不能若噉若飲，如是等名由內障礙飲食。此前文說其咽如針，皆是此輩。飲食無有障礙者，謂有餓鬼名猛焰鬘，隨所飲噉皆被燒然，由此常受飢渴大苦。復有餓鬼名食糞穢，或有一分食糞飲尿；或復一分唯能飲噉極可厭惡生熟臭穢，縱得香美而不能食；或有一分自割身肉而噉食之，縱得餘食竟不能噉。如是等輩是名飲食無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餓鬼趣略有三種：一由外障礙飲食，二由內障礙飲食，三飲食無有障礙。由外障礙飲食者，由習上品慳故生鬼趣中，常與飢渴相應，皮肉血脈皆悉枯槁猶如灰炭，頭髮蓬亂，其面黯黑、脣口乾焦，常以其舌舐略口面，飢渴慞惶處處馳走。所到泉池，為餘有情手執刀杖及以羂索行列守護，令不得趣。或強趣之，便見其泉變成膿血，自不欲飲。如是等名由外障礙飲食。由內障礙飲食者，謂彼有情咽或如針、口或如炬，或復頸癭、其腹寬大。由此因緣，縱得飲食無他障礙。自然不能若噉若飲，如是等名由內障礙飲食。此前文說其咽如針，皆是此輩。飲食無有障礙者，謂有餓鬼名猛焰鬘，隨所飲噉皆被燒然，由此常受飢渴大苦。復有餓鬼名食糞穢，或有一分食糞飲尿；或復一分唯能飲噉極可厭惡生熟臭穢，縱得香美而不能食；或有一分自割身肉而噉食之，縱得餘食竟不能噉。如是等輩是名飲食無有障礙。

其人趣中多受是苦，謂俱生飢渴匱乏苦，小來貧窮故。所欲不果匱乏苦，麁疎飲食匱乏苦。逼切追求攝受匱乏苦，為他卑下、被主逼切等苦。時節變異若寒若熱匱乏苦。黑闇等中障所作事業皆悉休廢匱乏苦。又受變壞老病死苦。由那落迦等中謂死為樂，故於彼趣不立為苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人趣中多受是苦，謂俱生飢渴匱乏苦，小來貧窮故。所欲不果匱乏苦，麁疎飲食匱乏苦。逼切追求攝受匱乏苦，為他卑下、被主逼切等苦。時節變異若寒若熱匱乏苦。黑闇等中障所作事業皆悉休廢匱乏苦。又受變壞老病死苦。由那落迦等中謂死為樂，故於彼趣不立為苦。

其天趣中無解支節苦，而有死墮苦。如經中說有諸天子將欲沒時五相先現：一衣垢染現，二華鬘萎顇，三兩腋汗流，四身便臭穢，五天及天子不樂本坐。時彼天子偃臥林間，所有婇女與餘天子共為遊戲，彼見此已生大憂苦，復受陵篾悚慄之苦。由有廣大福聚成就及廣大五欲天子生時，所餘薄福諸舊天子見已惶怖受大憂苦。此上所說通六欲天。其下二天又受斫截破壞驅擯殘害之苦。由與非天共戰諍時，天與非天互相違拒，即執四仗——謂金、銀、頗胝、琉璃——共相戰鬪。爾時諸天及與非天，或斷支節、或破其身、或復致死。若傷身斷節，續還如故；若斷其首，即便殞歿。天與非天互有他勝，然天多勝，力勢強故。然其彼二若為他勝，即退入自宮。己之同類竟不慰問，由此因緣便懷憂慼。若天得勝，便入非天宮中，為奪其女起此違諍。若非天得勝，即入天宮，為求四種蘇陀味故，共相戰諍。復有強力天子纔一發憤，諸劣天子便被驅擯出其自宮。是故諸天受三種苦，謂死墮苦、陵篾苦、斫截破壞殘害驅擯苦。上說欲界苦，色無色界有情無是等苦，由彼有情非受苦器故。然由麁重苦故說彼為苦，有煩惱故、有定障故、於死及住不自在故。由此三界皆有苦故，不可愛樂，唯無漏界一切麁重諸苦永斷，是故唯此是勝義樂。上說果相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其天趣中無解支節苦，而有死墮苦。如經中說有諸天子將欲沒時五相先現：一衣垢染現，二華鬘萎顇，三兩腋汗流，四身便臭穢，五天及天子不樂本坐。時彼天子偃臥林間，所有婇女與餘天子共為遊戲，彼見此已生大憂苦，復受陵篾悚慄之苦。由有廣大福聚成就及廣大五欲天子生時，所餘薄福諸舊天子見已惶怖受大憂苦。此上所說通六欲天。其下二天又受斫截破壞驅擯殘害之苦。由與非天共戰諍時，天與非天互相違拒，即執四仗——謂金、銀、頗胝、琉璃——共相戰鬪。爾時諸天及與非天，或斷支節、或破其身、或復致死。若傷身斷節，續還如故；若斷其首，即便殞歿。天與非天互有他勝，然天多勝，力勢強故。然其彼二若為他勝，即退入自宮。己之同類竟不慰問，由此因緣便懷憂慼。若天得勝，便入非天宮中，為奪其女起此違諍。若非天得勝，即入天宮，為求四種蘇陀味故，共相戰諍。復有強力天子纔一發憤，諸劣天子便被驅擯出其自宮。是故諸天受三種苦，謂死墮苦、陵篾苦、斫截破壞殘害驅擯苦。上說欲界苦，色無色界有情無是等苦，由彼有情非受苦器故。然由麁重苦故說彼為苦，有煩惱故、有定障故、於死及住不自在故。由此三界皆有苦故，不可愛樂，唯無漏界一切麁重諸苦永斷，是故唯此是勝義樂。上說果相。

其壽量者，贍部洲人壽量不定，彼人以三十日夜為一月，十二月為一歲。或時壽無量歲，謂成壞劫。或於一時壽八萬歲，謂住劫初減時。或於一時壽重漸減，乃至十歲三災起時。東毘提訶人壽增定二百五十歲，西瞿陀尼人壽增定五百歲，北拘盧洲壽定千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其壽量者，贍部洲人壽量不定，彼人以三十日夜為一月，十二月為一歲。或時壽無量歲，謂成壞劫。或於一時壽八萬歲，謂住劫初減時。或於一時壽重漸減，乃至十歲三災起時。東毘提訶人壽增定二百五十歲，西瞿陀尼人壽增定五百歲，北拘盧洲壽定千歲。

又人間五十年是四天王眾天一日一夜，以此數為月，以此月積為年，彼壽五百歲。人間百歲是三十三天一日一夜，以此數為月年，壽命千歲。如是乃至他化自在天，日夜及壽各增前倍。又四天王眾天滿足五百歲，是等活大那落迦一日一夜，即以此積為月年，彼壽五百歲。如是以三十三天壽量成黑繩地獄壽，以時分天壽量成眾合壽量，以知足天壽量成號叫壽量，以樂變化天壽量成大號叫壽量，以他化自在天壽量成燒然壽量，極燒然壽量半中劫，無間地獄壽一中劫。謂如從八萬減至十歲，十歲復增至八萬歲，名一中劫，是無間劫量。非天壽量如三十三天。傍生餓鬼壽量不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又人間五十年是四天王眾天一日一夜，以此數為月，以此月積為年，彼壽五百歲。人間百歲是三十三天一日一夜，以此數為月年，壽命千歲。如是乃至他化自在天，日夜及壽各增前倍。又四天王眾天滿足五百歲，是等活大那落迦一日一夜，即以此積為月年，彼壽五百歲。如是以三十三天壽量成黑繩地獄壽，以時分天壽量成眾合壽量，以知足天壽量成號叫壽量，以樂變化天壽量成大號叫壽量，以他化自在天壽量成燒然壽量，極燒然壽量半中劫，無間地獄壽一中劫。謂如從八萬減至十歲，十歲復增至八萬歲，名一中劫，是無間劫量。非天壽量如三十三天。傍生餓鬼壽量不定。

又寒地獄於八熱大地獄次第相望，壽量近半。近邊、孤獨二地獄中，壽量不定。上說欲果五趣壽量，梵眾天壽二十中劫一劫，梵輔天壽四十中劫一劫，大梵天壽六十中劫一劫，少光天壽八十中劫二劫。以上諸天壽量相望各漸倍增，唯除無雲，當知彼天壽減三劫。空無邊處壽二萬劫，識無邊處壽四萬劫，無所有處壽六萬劫，非想非非想處壽八萬劫。上來所說除北拘盧洲，餘一切處悉有中夭。雖一切化生，身死皆無滓穢。然即今時人鬼傍生皆有滓身，天及地獄與識俱沒無滓穢身。然《正法念》等說一百三十六地獄者，八大地獄一一皆有十六近邊四門園觀，計有一百二十八所，并根本八都計合成一百三十六；不數八寒及孤獨處，若計此者地獄甚多。《瑜伽論》云「此下過三萬二千有等活」，明知地獄在此洲下。小乘說不同，若依《正法念經》，在須彌山下有大地獄。上說壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又寒地獄於八熱大地獄次第相望，壽量近半。近邊、孤獨二地獄中，壽量不定。上說欲果五趣壽量，梵眾天壽二十中劫一劫，梵輔天壽四十中劫一劫，大梵天壽六十中劫一劫，少光天壽八十中劫二劫。以上諸天壽量相望各漸倍增，唯除無雲，當知彼天壽減三劫。空無邊處壽二萬劫，識無邊處壽四萬劫，無所有處壽六萬劫，非想非非想處壽八萬劫。上來所說除北拘盧洲，餘一切處悉有中夭。雖一切化生，身死皆無滓穢。然即今時人鬼傍生皆有滓身，天及地獄與識俱沒無滓穢身。然《正法念》等說一百三十六地獄者，八大地獄一一皆有十六近邊四門園觀，計有一百二十八所，并根本八都計合成一百三十六；不數八寒及孤獨處，若計此者地獄甚多。《瑜伽論》云「此下過三萬二千有等活」，明知地獄在此洲下。小乘說不同，若依《正法念經》，在須彌山下有大地獄。上說壽量。

其身量者，贍部洲人身量不定，或時高大、或時卑小，然隨自肘三肘半量。餘三洲人亦隨自肘三肘半量，身或高大。四天王天身量如一拘盧舍四分之一。三十三天身量復增一足，一足者一拘盧舍分為四分，一分中半名為一足。帝釋身量半拘盧舍，時分天身量亦半拘盧舍。此上欲天身量，當知漸漸各增一足。梵眾天半踰繕那，梵輔天一踰繕那，大梵天一踰繕那半，少光天二踰繕那。以上諸天各漸倍增，唯除無雲，應知彼天減三踰繕那。無色無形，不說身量。然論復言「色無色天變身萬億，共立毛端空量地界」。《仁王經》列無色界眾。《阿含經》說無色界天淚下如春細雨，佛邊側立皆是化作，隨時大小非業果身。其大地獄中身量不定，若作若增長極重不善業，感身廣大，餘則不爾。其寒地獄、獨一、近邊、傍生、餓鬼亦爾。諸非天身量如三十三天，此說根本非天。若在此洲，身量便小不定。略依要義分別諸趣，餘一切義如理當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身量者，贍部洲人身量不定，或時高大、或時卑小，然隨自肘三肘半量。餘三洲人亦隨自肘三肘半量，身或高大。四天王天身量如一拘盧舍四分之一。三十三天身量復增一足，一足者一拘盧舍分為四分，一分中半名為一足。帝釋身量半拘盧舍，時分天身量亦半拘盧舍。此上欲天身量，當知漸漸各增一足。梵眾天半踰繕那，梵輔天一踰繕那，大梵天一踰繕那半，少光天二踰繕那。以上諸天各漸倍增，唯除無雲，應知彼天減三踰繕那。無色無形，不說身量。然論復言「色無色天變身萬億，共立毛端空量地界」。《仁王經》列無色界眾。《阿含經》說無色界天淚下如春細雨，佛邊側立皆是化作，隨時大小非業果身。其大地獄中身量不定，若作若增長極重不善業，感身廣大，餘則不爾。其寒地獄、獨一、近邊、傍生、餓鬼亦爾。諸非天身量如三十三天，此說根本非天。若在此洲，身量便小不定。略依要義分別諸趣，餘一切義如理當知。

釋經文者，梵云阿鼻至，此云無間。《瑜伽》云「以彼受苦無間隟故、火無間故，由謗經故。具受一劫，一中劫也。命極至此劫盡，更生。如是展轉至無數劫。」《般若經》中說謗大乘故，此方地獄盡生於東方，如是展轉遍十方獄，十方獄盡還生此中。故此說云如是展轉至無數劫，非但唯墮無間獄中，亦墮餘處，此中偏舉一重處故。此雖一業，從初受為名，但名生報。三乘通逆，謂殺父、害母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧。其《薩遮尼乾子經》說大乘五逆：一破塔壞寺、焚燒經像、盜用三寶財物。二謗三乘法，言非聖法，障礙留難隱蔽覆藏。三於一切出家人所，有戒無戒持戒破戒，打罵呵責、說其過失、禁閉窂獄。或脫袈裟逼令還俗，責役驅使債其發調，斷其命根。四謂殺父、害母、出佛身血、殺阿羅漢、破和合僧。五起大邪見謗無因果。長夜常行十不善業故，今不信此經，入無間獄已，如是展轉乃至無數。《俱舍論》說：「五逆之中破僧最重，定受無間一劫之苦。」今乃過彼，故言劫盡更生等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋經文者，梵云阿鼻至，此云無間。《瑜伽》云「以彼受苦無間隟故、火無間故，由謗經故。具受一劫，一中劫也。命極至此劫盡，更生。如是展轉至無數劫。」《般若經》中說謗大乘故，此方地獄盡生於東方，如是展轉遍十方獄，十方獄盡還生此中。故此說云如是展轉至無數劫，非但唯墮無間獄中，亦墮餘處，此中偏舉一重處故。此雖一業，從初受為名，但名生報。三乘通逆，謂殺父、害母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧。其《薩遮尼乾子經》說大乘五逆：一破塔壞寺、焚燒經像、盜用三寶財物。二謗三乘法，言非聖法，障礙留難隱蔽覆藏。三於一切出家人所，有戒無戒持戒破戒，打罵呵責、說其過失、禁閉窂獄。或脫袈裟逼令還俗，責役驅使債其發調，斷其命根。四謂殺父、害母、出佛身血、殺阿羅漢、破和合僧。五起大邪見謗無因果。長夜常行十不善業故，今不信此經，入無間獄已，如是展轉乃至無數。《俱舍論》說：「五逆之中破僧最重，定受無間一劫之苦。」今乃過彼，故言劫盡更生等。

經「從地獄出(至)受斯罪報」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「從地獄出(至)受斯罪報」。

贊曰。下第二段有十頌半，受畜生報。有四：初三頌半受狗野干果，二頌受駝驢果，二頌受野干果，三頌受蟒身果。此初也。「畜」音丑救反，六畜也。又許救反，養也。許郁、丑六二反，聚也。今從初二。大乘一業能感多果，從初為名，皆彼果故。此中言「從地獄出當墮畜生」等，下准此知。「𩑔」音苦骨反，三蒼頭禿無毛。《通俗文》、《切韻》「白禿也，音同窟」。又𩑔瘦者，皮肉乾枯之貌。下有枯竭，故前釋善。今此「𩑔」字，或讀作五鎋反，應為髻字，仍未詳音。「梨」音力脂反，《方言》「面似凍梨」。有作「黧」字，《玉篇》「力奚反，黑也、老也」。《字林》「黑黃也」。《通俗文》「斑黑曰黧」。或作「梨」字，亦色斑駁也。全黑為黮。「黮」有二音，一徒感反，與𧝓同，𮪓黮色。又他感反，桑之葚之色也。若青黑色作「黤」，於檻反。「嬈」音奴了反，惱也。戲相擾作嬲。擾亂作嫪，奴巧反，《玉篇》「嬈或作擾音，戲弄也」。狗有十果：一𩑔；二瘦；三色黧黮；四疥癩；五觸嬈，嬈打惱也；六人所惡賤，「惡」音惡故反；七常困飢渴；八骨肉枯竭；九生被楚毒；十死被瓦石。此等惡果各應說因之所招感，恐繁故止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下第二段有十頌半，受畜生報。有四：初三頌半受狗野干果，二頌受駝驢果，二頌受野干果，三頌受蟒身果。此初也。「畜」音丑救反，六畜也。又許救反，養也。許郁、丑六二反，聚也。今從初二。大乘一業能感多果，從初為名，皆彼果故。此中言「從地獄出當墮畜生」等，下准此知。「𩑔」音苦骨反，三蒼頭禿無毛。《通俗文》、《切韻》「白禿也，音同窟」。又𩑔瘦者，皮肉乾枯之貌。下有枯竭，故前釋善。今此「𩑔」字，或讀作五鎋反，應為髻字，仍未詳音。「梨」音力脂反，《方言》「面似凍梨」。有作「黧」字，《玉篇》「力奚反，黑也、老也」。《字林》「黑黃也」。《通俗文》「斑黑曰黧」。或作「梨」字，亦色斑駁也。全黑為黮。「黮」有二音，一徒感反，與𧝓同，𮪓黮色。又他感反，桑之葚之色也。若青黑色作「黤」，於檻反。「嬈」音奴了反，惱也。戲相擾作嬲。擾亂作嫪，奴巧反，《玉篇》「嬈或作擾音，戲弄也」。狗有十果：一𩑔；二瘦；三色黧黮；四疥癩；五觸嬈，嬈打惱也；六人所惡賤，「惡」音惡故反；七常困飢渴；八骨肉枯竭；九生被楚毒；十死被瓦石。此等惡果各應說因之所招感，恐繁故止。

經「若作馲駝(至)獲罪如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若作馲駝(至)獲罪如是」。

贊曰：此二頌駝驢果。此有四果：一負重，二杖捶，三念食，四無知。「駱」音洛，亦為駝。有作「駱」，馬色也，非此義。「駝」「駞」皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌駝驢果。此有四果：一負重，二杖捶，三念食，四無知。「駱」音洛，亦為駝。有作「駱」，馬色也，非此義。「駝」「駞」皆得。

經「有作野干(至)或時致死」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有作野干(至)或時致死」。

贊曰：受野干果。有四：一疥癩；二無一目亦無雙者，若偏信小乘唯不信大乘故無一目；三打擲；四致死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：受野干果。有四：一疥癩；二無一目亦無雙者，若偏信小乘唯不信大乘故無一目；三打擲；四致死。

經「於此死已(至)獲罪如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於此死已(至)獲罪如是」。

贊曰：受蟒身果。有五：一身大；二聾；三騃，「騃」音五駭反，癡也；四無足；五小虫食。有作「踠」，音於阮反，今此體屈，故應作「踠」。有作「宛」，於遠反，《玉篇》「宛，小孔也，四方高中下曰宛」。《切韻》「屈草自覆也」。本非宛轉字，故應從「踠」。「唼」音《玉篇》所甲反，鳧雁口食曰唼。今既入口，應作「𠯗」，子答反。古作唼者即鳥食𭊹喋字，「𭊹」音所甲反。「喋」音丈甲反。《字林》唼血亦作唼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：受蟒身果。有五：一身大；二聾；三騃，「騃」音五駭反，癡也；四無足；五小虫食。有作「踠」，音於阮反，今此體屈，故應作「踠」。有作「宛」，於遠反，《玉篇》「宛，小孔也，四方高中下曰宛」。《切韻》「屈草自覆也」。本非宛轉字，故應從「踠」。「唼」音《玉篇》所甲反，鳧雁口食曰唼。今既入口，應作「𠯗」，子答反。古作唼者即鳥食𭊹喋字，「𭊹」音所甲反。「喋」音丈甲反。《字林》唼血亦作唼。

經「若得為人(至)所依怙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若得為人(至)所依怙」。

贊曰：下有十頌，得惡人果。有二：初七頌有惡報，後三頌無善果。初中有四：三頌惡形容，一頌無依託，二頌薄福祐，一頌橫羅殃。此初也。有十七果：一鈍。二矬，昨和反，短也。三醜陋，盧候反，亦醜也。四𤼣，力員反，手拘病，乃是字，應從此；有作「攣」，非此義，乃是綴鷹拘也。今既是病，應作「𤼣」字。五躄，必益反，手拘名𤼣、脚跛名躄。有作「癖」，腹中癖病，非脚跛。六盲。七聾。八背傴，於武反，背曲不申也。九人不信。十口臭。十一鬼著。十二貧窮。十三下賤。十四他使，所里反。十五多病。十六痟瘦，「痟」音相焦反，渴病名。十七無依怙，胡古反，恃也。或開瘦為一，瘦病與痟病別便成十八。上來一頌意業果，一頌語業果，一頌身業果。由意為導首，引痤陋等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有十頌，得惡人果。有二：初七頌有惡報，後三頌無善果。初中有四：三頌惡形容，一頌無依託，二頌薄福祐，一頌橫羅殃。此初也。有十七果：一鈍。二矬，昨和反，短也。三醜陋，盧候反，亦醜也。四𤼣，力員反，手拘病，乃是字，應從此；有作「攣」，非此義，乃是綴鷹拘也。今既是病，應作「𤼣」字。五躄，必益反，手拘名𤼣、脚跛名躄。有作「癖」，腹中癖病，非脚跛。六盲。七聾。八背傴，於武反，背曲不申也。九人不信。十口臭。十一鬼著。十二貧窮。十三下賤。十四他使，所里反。十五多病。十六痟瘦，「痟」音相焦反，渴病名。十七無依怙，胡古反，恃也。或開瘦為一，瘦病與痟病別便成十八。上來一頌意業果，一頌語業果，一頌身業果。由意為導首，引痤陋等故。

經「雖親附人(至)尋復忘失」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「雖親附人(至)尋復忘失」。

贊曰：無依託也。「附」音符遇反，近也。有二果可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：無依託也。「附」音符遇反，近也。有二果可知。

經「若脩醫道(至)而復增劇」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若脩醫道(至)而復增劇」。

贊曰：薄福祐。有二果可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：薄福祐。有二果可知。

經「若他反逆(至)橫羅其殃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若他反逆(至)橫羅其殃」。

贊曰：橫羅殃也。「抄」音初教反，或作「𥘤」或作「鈔」。《玉篇》「抄，掠也、強取物也、竊私也」。「橫羅」非理來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：橫羅殃也。「抄」音初教反，或作「𥘤」或作「鈔」。《玉篇》「抄，掠也、強取物也、竊私也」。「橫羅」非理來也。

經「如斯罪人(至)永不聞法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如斯罪人(至)永不聞法」。

贊曰：下三頌無善果。有三：一頌不見佛，一頌不聞法，一頌常根缺。此初二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌無善果。有三：一頌不見佛，一頌不聞法，一頌常根缺。此初二也。

經「於無數劫(至)諸根不具」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於無數劫(至)諸根不具」。

贊曰：此根缺也。初頌有一，佛前後難。第二有六難：地獄、畜生、餓鬼、北洲、長壽天，為生難處。世智辨聰難，為狂聾心亂永不聞法。第三頌有一，諸根不具難。合有八難，故無善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此根缺也。初頌有一，佛前後難。第二有六難：地獄、畜生、餓鬼、北洲、長壽天，為生難處。世智辨聰難，為狂聾心亂永不聞法。第三頌有一，諸根不具難。合有八難，故無善也。

經「常處地獄(至)獲罪如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常處地獄(至)獲罪如是」。

贊曰：下有六頌，總明歷四趣受增上等流果。分四：初半頌地獄，半頌餓鬼，一頌畜生，四頌惡人。此初三也。「園觀」者，古段反，樓觀也。若舍作舘。「餘惡道」者，餓鬼等也。以謗正法、慳貪自居、不順脩學，故生鬼趣。前據此少，故不別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有六頌，總明歷四趣受增上等流果。分四：初半頌地獄，半頌餓鬼，一頌畜生，四頌惡人。此初三也。「園觀」者，古段反，樓觀也。若舍作舘。「餘惡道」者，餓鬼等也。以謗正法、慳貪自居、不順脩學，故生鬼趣。前據此少，故不別說。

經「若得為人(至)以為衣服」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若得為人(至)以為衣服」。

贊曰：下四頌惡人果。有四：一頌惡嚴，一頌惡服，半頌惡狀，一頌半惡行。此初二也。瘖亦瘂，不能言也。有作「喑」，《字林》「喑喑也」。「唶」音子夜反。「瘂」有作「啞」，《字林》「乙白反，笑聲也」。《切韻》「啞，口不能言」。「疽」音七餘反，亦癰也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌惡人果。有四：一頌惡嚴，一頌惡服，半頌惡狀，一頌半惡行。此初二也。瘖亦瘂，不能言也。有作「喑」，《字林》「喑喑也」。「唶」音子夜反。「瘂」有作「啞」，《字林》「乙白反，笑聲也」。《切韻》「啞，口不能言」。「疽」音七餘反，亦癰也。

經「身常臭處(至)獲罪如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「身常臭處(至)獲罪如是」。

贊曰：此惡狀及惡行也。「深著我見」，癡增上故。貪瞋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此惡狀及惡行也。「深著我見」，癡增上故。貪瞋可知。

經「告舍利弗(至)莫說此經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告舍利弗(至)莫說此經」。

贊曰：上二十八頌明不信果，此二頌結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二十八頌明不信果，此二頌結成。

經「若有利根(至)乃可為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有利根(至)乃可為說」。

贊曰：六十六頌，示人之是非，令學是除非。中有四：上已三段，下第四段有十九頌，於有智者應為說之。有二：初十七頌應為說相，後二頌結之。初中有三：初一頌半從來未發心驗有佛種姓乃可為說；次十頌半雖已發心有六度習乃可為說；後五頌雖有性、習，復能有重法求法之心方可為說。此初驗，有六德：一利根，聞速解故。二智慧，別是非故。三明了，不迷暗故。四多聞，先有學植故。五強識，精彩齊爽故。六為說法華。好求佛道非求餘道，樂超塵俗，或性求覺路不樂愚迷，乃可為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六十六頌，示人之是非，令學是除非。中有四：上已三段，下第四段有十九頌，於有智者應為說之。有二：初十七頌應為說相，後二頌結之。初中有三：初一頌半從來未發心驗有佛種姓乃可為說；次十頌半雖已發心有六度習乃可為說；後五頌雖有性、習，復能有重法求法之心方可為說。此初驗，有六德：一利根，聞速解故。二智慧，別是非故。三明了，不迷暗故。四多聞，先有學植故。五強識，精彩齊爽故。六為說法華。好求佛道非求餘道，樂超塵俗，或性求覺路不樂愚迷，乃可為說。

經「若又曾見(至)乃可為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若又曾見(至)乃可為說」。

贊曰：雖已發心有六度習。中有六：一頌半曾種施習，一頌精進習，一頌半定習，三頌戒習，一頌半忍習，二頌慧習。此初也。曾見佛故久種施習，可為說之。此下所驗隨舉是事，如〈菩薩地〉勘撿說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖已發心有六度習。中有六：一頌半曾種施習，一頌精進習，一頌半定習，三頌戒習，一頌半忍習，二頌慧習。此初也。曾見佛故久種施習，可為說之。此下所驗隨舉是事，如〈菩薩地〉勘撿說之。

經「若人精進(至)乃可為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人精進(至)乃可為說」。

贊曰：初一頌懃。一頌半定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌懃。一頌半定也。

經「又舍利弗(至)乃可為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又舍利弗(至)乃可為說」。

贊曰：此三頌戒習。初一頌半捨惡近善緣，〈安樂行品〉當說其相。後一頌半堅持淨戒，「潔」音古屑反，亦清也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三頌戒習。初一頌半捨惡近善緣，〈安樂行品〉當說其相。後一頌半堅持淨戒，「潔」音古屑反，亦清也。

經「若人無瞋(至)乃可為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人無瞋(至)乃可為說」。

贊曰：初一頌半忍習，後二頌慧習也。質直安受苦忍，常愍耐怨害忍，敬佛諦察法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌半忍習，後二頌慧習也。質直安受苦忍，常愍耐怨害忍，敬佛諦察法忍。

經「若有比丘(至)乃可為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有比丘(至)乃可為說」。

贊曰：下五頌復能求法重法。分二：初二頌半專求大乘，後二頌半諦求大乘。此初有二：初一頌求法頂受，後一頌半不求餘經。「餘經」者，小乘經也。《善戒經》說：「內學大乘未究竟，不得學餘乘、餘四明論。若內究竟，於日日中二分學大乘內明，一分學餘經。」此中全不許學餘經一偈，依初學者令專求故；久學兼脩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌復能求法重法。分二：初二頌半專求大乘，後二頌半諦求大乘。此初有二：初一頌求法頂受，後一頌半不求餘經。「餘經」者，小乘經也。《善戒經》說：「內學大乘未究竟，不得學餘乘、餘四明論。若內究竟，於日日中二分學大乘內明，一分學餘經。」此中全不許學餘經一偈，依初學者令專求故；久學兼脩。

經「如人至心(至)乃可為說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如人至心(至)乃可為說」。

贊曰：此明諦求。有二：初一頌諦求，後一頌半不求。外典至心不輕，捨外道教乃可為說。至誠感神，剋念作聖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明諦求。有二：初一頌諦求，後一頌半不求。外典至心不輕，捨外道教乃可為說。至誠感神，剋念作聖故。

經「告舍利弗(至)妙法華經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告舍利弗(至)妙法華經」。

贊曰：於有智者應為說。中有二：上來應為說相，此乃結之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：於有智者應為說。中有二：上來應為說相，此乃結之。

法華經玄贊卷第六(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第六(本)

保安三年十二月四日，以興福寺圓如房之本移點已了，法隆寺僧覺印令法久住、往生極樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年十二月四日，以興福寺圓如房之本移點已了，法隆寺僧覺印令法久住、往生極樂也。

本卜者皆點本已，高名本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本卜者皆點本已，高名本也。

妙法蓮華經玄贊卷第六(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第六(末)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

信解品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解品

三門分別：一來意，二釋名，三解妨難。來意有二：一云鶖子上根，聞法說而喜領；四人中品，承喻曉而忻悟，故〈譬喻〉後〈信解品〉生。二云論解七種具足，煩惱性眾生有七增上慢，為對除此說七譬喻。中前品為第一求勢力人起顛倒求功德增上慢，求人天妙境界果報，為此說火宅喻。此品為第二。求聲聞解脫人一向增上慢，云我乘與如來乘無別；以如是顛倒取對治專求聲聞解脫，為此說窮子喻。前以無為乘及後乘無異說乘是一，勸令入於大乘，彼便迷執。今說如長者之比窮子，有為乘及初乘是異，勸令捨於執著。故前品後有此品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三門分別：一來意，二釋名，三解妨難。來意有二：一云鶖子上根，聞法說而喜領；四人中品，承喻曉而忻悟，故〈譬喻〉後〈信解品〉生。二云論解七種具足，煩惱性眾生有七增上慢，為對除此說七譬喻。中前品為第一求勢力人起顛倒求功德增上慢，求人天妙境界果報，為此說火宅喻。此品為第二。求聲聞解脫人一向增上慢，云我乘與如來乘無別；以如是顛倒取對治專求聲聞解脫，為此說窮子喻。前以無為乘及後乘無異說乘是一，勸令入於大乘，彼便迷執。今說如長者之比窮子，有為乘及初乘是異，勸令捨於執著。故前品後有此品生。

釋名者，略有四門：一除疑名信、破迷名解。「解」音鞵買反。四人昔疑自不作佛，故於菩提心不喜樂，便於正覺亦不能悟，由斯在坐身體疲懈。既聞喻說同前鶖子，疑悔皆除，故稱信解。信即忍欲之淨心，解乃印希之妙智。信已作佛，解佛說意。二信除不信、解破不解。昔即解三而不信一，或信三而不解一；今乃解一而亦信三，解三而亦信一。心淨復知，故名信解。信即能了之心淨，解乃所達之理明。解深信淺，初後並說。由信故為入大乘之基，由解故作證真宗之本，兩能雙舉故名信解。信即印順所聞之名，解乃悟趣權實之稱，於權於實俱信俱解。三信顯由他，解明自悟。前云其餘聲聞信佛語故隨順此經，非己智分，故顯由佛四人方信。既有信已自比解生，故名信解。信則順他以心淨，解乃顯己而能知於人。於法並信並解。四信、解二言各有所簡。鈍根正見信而不解，利根邪見解而不信，利根正見亦信亦解，鈍根邪見不信不解。又初心凡夫信而未解，十地菩薩證解已信，地前趣入由信而解，一闡提輩不信不解。今為雙簡，是信之解，非信不解、非解不信，信而解故名為信解。皆取第三句。信者定趣之淨心，解乃悟會之深智。於教於理俱信俱解，是比解故。隨增義者解教實權之趣、信歸一乘之旨，於理未證故不說解。以義通論俱緣教理，亦信亦解持業為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，略有四門：一除疑名信、破迷名解。「解」音鞵買反。四人昔疑自不作佛，故於菩提心不喜樂，便於正覺亦不能悟，由斯在坐身體疲懈。既聞喻說同前鶖子，疑悔皆除，故稱信解。信即忍欲之淨心，解乃印希之妙智。信已作佛，解佛說意。二信除不信、解破不解。昔即解三而不信一，或信三而不解一；今乃解一而亦信三，解三而亦信一。心淨復知，故名信解。信即能了之心淨，解乃所達之理明。解深信淺，初後並說。由信故為入大乘之基，由解故作證真宗之本，兩能雙舉故名信解。信即印順所聞之名，解乃悟趣權實之稱，於權於實俱信俱解。三信顯由他，解明自悟。前云其餘聲聞信佛語故隨順此經，非己智分，故顯由佛四人方信。既有信已自比解生，故名信解。信則順他以心淨，解乃顯己而能知於人。於法並信並解。四信、解二言各有所簡。鈍根正見信而不解，利根邪見解而不信，利根正見亦信亦解，鈍根邪見不信不解。又初心凡夫信而未解，十地菩薩證解已信，地前趣入由信而解，一闡提輩不信不解。今為雙簡，是信之解，非信不解、非解不信，信而解故名為信解。皆取第三句。信者定趣之淨心，解乃悟會之深智。於教於理俱信俱解，是比解故。隨增義者解教實權之趣、信歸一乘之旨，於理未證故不說解。以義通論俱緣教理，亦信亦解持業為名。

解妨者，依《毘婆沙》說：聲聞有三品，上根唯一，謂舍利弗，獨六十劫曾練根故；中根亦一，謂大目連；所餘聲聞皆屬下性。何故今時四人領悟並為中品？答：鶖子先悟，未爽彼宗。四人中根，何乖此理？望聲聞以比況，中品獨是目連，發向大性以歸心，兼四人而何爽？且如悟空善現、辨說滿慈、持律婆離、頭陀迦葉，各有一勝，何必齊能？故四皆中，未乖真趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，依《毘婆沙》說：聲聞有三品，上根唯一，謂舍利弗，獨六十劫曾練根故；中根亦一，謂大目連；所餘聲聞皆屬下性。何故今時四人領悟並為中品？答：鶖子先悟，未爽彼宗。四人中根，何乖此理？望聲聞以比況，中品獨是目連，發向大性以歸心，兼四人而何爽？且如悟空善現、辨說滿慈、持律婆離、頭陀迦葉，各有一勝，何必齊能？故四皆中，未乖真趣。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故七喻論名窮子，經中題品乃言信解？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故七喻論名窮子，經中題品乃言信解？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

信解為本，方能說喻。論從破病窮子為名，經從根本法名信解。名據勝立，未勞為例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解為本，方能說喻。論從破病窮子為名，經從根本法名信解。名據勝立，未勞為例。

經「爾時慧命(至)歡喜踊躍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時慧命(至)歡喜踊躍」。

贊曰：此品大文有三：初敘四人之喜敬，次申四人之領述，後陳四人之荷恩。下頌中云「世尊大恩」下是。初中有二：初明歡喜，後明虔仰。此初也。「慧命」者，應云具壽，世俗之徒皆愛身恒之壽，聖者之輩並寶智慧之命，歎願雙成故言具壽，單言慧命義便闕也。又真諦「般若名淨命，據斷德；惠命，據智德」，今言具壽，雙顯智斷二德，單言惠命義闕也。餘三以姓為稱，簡小以大標名；善現以德彰題，但以慧命標德。近聞喻說得未曾有，遠聞授記復生歡喜，踊躍義通近遠俱說。或未曾有法即是授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品大文有三：初敘四人之喜敬，次申四人之領述，後陳四人之荷恩。下頌中云「世尊大恩」下是。初中有二：初明歡喜，後明虔仰。此初也。「慧命」者，應云具壽，世俗之徒皆愛身恒之壽，聖者之輩並寶智慧之命，歎願雙成故言具壽，單言慧命義便闕也。又真諦「般若名淨命，據斷德；惠命，據智德」，今言具壽，雙顯智斷二德，單言惠命義闕也。餘三以姓為稱，簡小以大標名；善現以德彰題，但以慧命標德。近聞喻說得未曾有，遠聞授記復生歡喜，踊躍義通近遠俱說。或未曾有法即是授記。

經「即從座起(至)而白佛言」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即從座起(至)而白佛言」。

贊曰：此明虔仰，表有九義：一從坐起，表從二乘發大心故。二整衣服，表具任持菩薩戒故。三偏袒右肩，表作一乘吉祥事故。四右膝著地，表降昔執二乘心故。五一心，表專求大不受餘經一句偈故。六合掌，表心冥佛說識權實故。七曲躬恭敬，表自身心皆俯順故。八瞻仰尊顏，表心觀教理，覩法化二身故。九而白佛言，彰信解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明虔仰，表有九義：一從坐起，表從二乘發大心故。二整衣服，表具任持菩薩戒故。三偏袒右肩，表作一乘吉祥事故。四右膝著地，表降昔執二乘心故。五一心，表專求大不受餘經一句偈故。六合掌，表心冥佛說識權實故。七曲躬恭敬，表自身心皆俯順故。八瞻仰尊顏，表心觀教理，覩法化二身故。九而白佛言，彰信解故。

經「我等居僧之首(至)三藐三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等居僧之首(至)三藐三菩提」。

贊曰：下第二段申四人之領述。初長行，後偈頌。長行有三：初法領，次喻領，後合領。法領有二：初彰昔不悕，後顯今獲得，「我等今於佛前」下是。彰昔不悕者，佛昔說權，我得權故，法華會前未悕得證一乘實法而當作佛。今獲得者，今聞一乘當得作佛，領佛初權後實化故。初文有二：初略、後廣。此略有四：一居僧之首，望重位隆。二年並朽邁，齒過力屈。三自謂已得涅槃，苦盡心泰。四無所堪任，性拙情疎。由此四義不復志求，無勝進意故昔不悕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段申四人之領述。初長行，後偈頌。長行有三：初法領，次喻領，後合領。法領有二：初彰昔不悕，後顯今獲得，「我等今於佛前」下是。彰昔不悕者，佛昔說權，我得權故，法華會前未悕得證一乘實法而當作佛。今獲得者，今聞一乘當得作佛，領佛初權後實化故。初文有二：初略、後廣。此略有四：一居僧之首，望重位隆。二年並朽邁，齒過力屈。三自謂已得涅槃，苦盡心泰。四無所堪任，性拙情疎。由此四義不復志求，無勝進意故昔不悕。

經「世尊往昔(至)心不喜樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊往昔(至)心不喜樂」。

贊曰：下廣不悕。初談往事，後釋所由。此初也。初中復二：初但脩自行。佛說般若等時，唯念空、無相、無作等，是後不樂大乘，於菩薩法等是。世尊往昔為諸菩薩說般若時久，我不欣悟，身有勞倦，遂作三觀。其空攝二行，謂空、無我，觀眾生為空。無相攝四，滅諦四行。觀涅槃為無相。無作即是無願，攝所餘十行，苦諦下二、集道各四，觀諸有為一切無願。此通有漏無漏，三慧所攝，不言三昧故。餘義皆如《瑜伽》第十二略纂釋。此依聲聞三種觀說，不說菩薩觀也。於菩薩法，謂三十七菩提分法，略為七位：一四念住，身、受、心、法，以慧為體，謂由念力慧於境住。二四正斷，謂律儀斷、斷斷、防護斷、脩習斷，以精進為體，精進起用能脩斷故。三四神足，謂欲、勤、心、觀，以定為體，為此四種而脩定故。四五根，謂信、勤、念、定、慧，如名以五為體，出生善故。五五力，體即五根，難屈伏故，離根別立。六七覺支，謂擇法、精進、喜、念、定、捨、輕安，三是別境：擇法、念、定；三是善數：勤、捨、輕安；一是遍行，謂喜。七八聖道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正念、正定、正精進。其正思惟以慧為性，能發語言通佛有故。正語、正業以無瞋癡所發身語為體；無貪所發名為正命，離五邪命故，俱以無表色思為體。餘如自名。三十七種合體有九，一慧、二精進、三定、四信、五念、六喜、七捨、八輕安、九無表色。遍行有一，謂喜。別境有三，謂念、定、慧。善有四，謂信、勤、捨、輕安。色法有一，謂無表。如《無垢稱疏》，菩薩所脩與聲聞異，故菩提分名菩薩法。第二遊戲神通者，《華嚴經》說：「菩薩有十法名遊戲神通：一現捨天壽，二現受生，三現為童子種種戲咲，四現作出家，五現作苦行，六現向菩提樹，七現降魔，八現樂寂靜成無上道，九現轉法輪，十現入涅槃。」與論所說八相有異。第三淨佛國土者，《無垢稱經》第一有十八種因，合為八類，謂發起無上菩提心、純意樂、善加行、增上意樂，此四各如自名。六度為六，合名止息。四無量、四攝事、巧方便、菩提分，此四合名發起。凡所脩善皆脩迴向，此如自名。說息無暇、自守戒行、十善業道，此三名寂靜。彼經〈香臺品〉說八：一思於有情作諸善事不希善報。二思代彼受苦，我之善根悉迴施與。三思於有情其心平等心無罣礙。四思於有情摧伏憍慢敬愛如佛。五信解增上，於未聞經無疑無謗。六於他利養無嫉妬心，於己利養不生憍慢。七調伏自心，常省已過不譏他犯。八恒無放逸，常勤脩善。此是八法無毀無傷，從此命終生餘淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣不悕。初談往事，後釋所由。此初也。初中復二：初但脩自行。佛說般若等時，唯念空、無相、無作等，是後不樂大乘，於菩薩法等是。世尊往昔為諸菩薩說般若時久，我不欣悟，身有勞倦，遂作三觀。其空攝二行，謂空、無我，觀眾生為空。無相攝四，滅諦四行。觀涅槃為無相。無作即是無願，攝所餘十行，苦諦下二、集道各四，觀諸有為一切無願。此通有漏無漏，三慧所攝，不言三昧故。餘義皆如《瑜伽》第十二略纂釋。此依聲聞三種觀說，不說菩薩觀也。於菩薩法，謂三十七菩提分法，略為七位：一四念住，身、受、心、法，以慧為體，謂由念力慧於境住。二四正斷，謂律儀斷、斷斷、防護斷、脩習斷，以精進為體，精進起用能脩斷故。三四神足，謂欲、勤、心、觀，以定為體，為此四種而脩定故。四五根，謂信、勤、念、定、慧，如名以五為體，出生善故。五五力，體即五根，難屈伏故，離根別立。六七覺支，謂擇法、精進、喜、念、定、捨、輕安，三是別境：擇法、念、定；三是善數：勤、捨、輕安；一是遍行，謂喜。七八聖道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正念、正定、正精進。其正思惟以慧為性，能發語言通佛有故。正語、正業以無瞋癡所發身語為體；無貪所發名為正命，離五邪命故，俱以無表色思為體。餘如自名。三十七種合體有九，一慧、二精進、三定、四信、五念、六喜、七捨、八輕安、九無表色。遍行有一，謂喜。別境有三，謂念、定、慧。善有四，謂信、勤、捨、輕安。色法有一，謂無表。如《無垢稱疏》，菩薩所脩與聲聞異，故菩提分名菩薩法。第二遊戲神通者，《華嚴經》說：「菩薩有十法名遊戲神通：一現捨天壽，二現受生，三現為童子種種戲咲，四現作出家，五現作苦行，六現向菩提樹，七現降魔，八現樂寂靜成無上道，九現轉法輪，十現入涅槃。」與論所說八相有異。第三淨佛國土者，《無垢稱經》第一有十八種因，合為八類，謂發起無上菩提心、純意樂、善加行、增上意樂，此四各如自名。六度為六，合名止息。四無量、四攝事、巧方便、菩提分，此四合名發起。凡所脩善皆脩迴向，此如自名。說息無暇、自守戒行、十善業道，此三名寂靜。彼經〈香臺品〉說八：一思於有情作諸善事不希善報。二思代彼受苦，我之善根悉迴施與。三思於有情其心平等心無罣礙。四思於有情摧伏憍慢敬愛如佛。五信解增上，於未聞經無疑無謗。六於他利養無嫉妬心，於己利養不生憍慢。七調伏自心，常省已過不譏他犯。八恒無放逸，常勤脩善。此是八法無毀無傷，從此命終生餘淨土。

廣如淨土章中所說。第四成就眾生者，外化利物諸利他行。此中即是七地四菩薩行，謂菩提分行，此名菩薩法。諸神通行、波羅蜜行，此名淨佛國土、成就有情行。於此四種大乘之中，不生一念好樂之意，無堪趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣如淨土章中所說。第四成就眾生者，外化利物諸利他行。此中即是七地四菩薩行，謂菩提分行，此名菩薩法。諸神通行、波羅蜜行，此名淨佛國土、成就有情行。於此四種大乘之中，不生一念好樂之意，無堪趣故。

經「所以者何(至)好樂之心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)好樂之心」。

贊曰：此釋所由。有二：一道已滿，無苦心安；二年已邁，齒過力屈。故於大法既非己望，無一樂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所由。有二：一道已滿，無苦心安；二年已邁，齒過力屈。故於大法既非己望，無一樂心。

經「我等今於佛前(至)不求自得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等今於佛前(至)不求自得」。

贊曰：顯今獲得。獲得大乘，當作佛也。有三：一得記心領，總領初周。二聞法生喜，別領喻說。此二領悟。三慶獲善利，無量珍寶即大乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯今獲得。獲得大乘，當作佛也。有三：一得記心領，總領初周。二聞法生喜，別領喻說。此二領悟。三慶獲善利，無量珍寶即大乘也。

經「世尊我等今者(至)以明斯義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊我等今者(至)以明斯義」。

贊曰：下別陳喻。有二：初總談說喻，後正陳喻詞。此初也。以佛前言諸有智者以喻得解，故今亦以喻領佛意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別陳喻。有二：初總談說喻，後正陳喻詞。此初也。以佛前言諸有智者以喻得解，故今亦以喻領佛意。

經「譬若有人年既幼稚」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「譬若有人年既幼稚」。

贊曰：下陳喻詞。有二：初喻昔不悕，後喻今獲得，「復經少時父知子意漸已通泰」下是。即是初喻昔住權而不悕，後喻聞今實而獲得。初文有六：一最初發心喻，二「捨父逃逝」下退流生死喻。三「年既長大」下中還見佛喻。四「父每念子」下不肯脩大喻。五「父遙見之而語使言」下化以二乘喻。六「世尊爾時長者有疾」下示大不悕喻。此即初文。初之四段同前所說，二萬佛所化以大乘。第五段方便引導生我法中。第六段法華會前為說般若，但念空等不生欣樂。今獲得中方是令憶本所行道，為說法華。「幼」者弱，「稚」者小。最初為十六王子時，教發大心尚密說故，未廣脩行名為幼稚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下陳喻詞。有二：初喻昔不悕，後喻今獲得，「復經少時父知子意漸已通泰」下是。即是初喻昔住權而不悕，後喻聞今實而獲得。初文有六：一最初發心喻，二「捨父逃逝」下退流生死喻。三「年既長大」下中還見佛喻。四「父每念子」下不肯脩大喻。五「父遙見之而語使言」下化以二乘喻。六「世尊爾時長者有疾」下示大不悕喻。此即初文。初之四段同前所說，二萬佛所化以大乘。第五段方便引導生我法中。第六段法華會前為說般若，但念空等不生欣樂。今獲得中方是令憶本所行道，為說法華。「幼」者弱，「稚」者小。最初為十六王子時，教發大心尚密說故，未廣脩行名為幼稚。

經「捨父逃逝(至)五十歲」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「捨父逃逝(至)五十歲」。

贊曰：第二退流生死喻也。《對法》引經云：「若有成世間增上品正見，雖經歷千生終不墮惡道」。彼據上品最初發心，今說下品發心，是以退流生死。心未堅固、不專樂佛，名為捨父。背教違理、常行惡行，喻如逃逝。逃者避也，逝者往也。行也去也。「他國」者生死也，久不可樂故。佛法為自國，久令安樂故。《涅槃經》中以佛法為他國，非己分故；生死為自國，是己分故。以此以彼，相待不同，此以有性及發心已後為自他，彼以無性及未發心前為他自，亦不相違。前雖以三界總為佛之大宅，今以為他國者，染、淨體殊，國分他、自。又依凡說亦不相違。又依大悲生死為宅，若依大智乃稱他國。下喻說中總有五國：一久住他國，二遇向本國，三乃遍他國，四經歷國邑，五并會親族國王大臣。初及第三以生死為他國，第二以佛法為本國，第四亦總說佛法說法利寬如國，第五即人王之國，或喻佛法國之四眾。「或十乃至五十」者，馳流五道，名言種子各十業道之所資故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二退流生死喻也。《對法》引經云：「若有成世間增上品正見，雖經歷千生終不墮惡道」。彼據上品最初發心，今說下品發心，是以退流生死。心未堅固、不專樂佛，名為捨父。背教違理、常行惡行，喻如逃逝。逃者避也，逝者往也。行也去也。「他國」者生死也，久不可樂故。佛法為自國，久令安樂故。《涅槃經》中以佛法為他國，非己分故；生死為自國，是己分故。以此以彼，相待不同，此以有性及發心已後為自他，彼以無性及未發心前為他自，亦不相違。前雖以三界總為佛之大宅，今以為他國者，染、淨體殊，國分他、自。又依凡說亦不相違。又依大悲生死為宅，若依大智乃稱他國。下喻說中總有五國：一久住他國，二遇向本國，三乃遍他國，四經歷國邑，五并會親族國王大臣。初及第三以生死為他國，第二以佛法為本國，第四亦總說佛法說法利寬如國，第五即人王之國，或喻佛法國之四眾。「或十乃至五十」者，馳流五道，名言種子各十業道之所資故。

經「年既長大(至)遇向本國」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「年既長大(至)遇向本國」。

贊曰：下第三段中還見佛喻。即是未退大菩提心前更重見佛，世世已曾從佛化故，此前逢佛皆化大乘。文有其三：初子長還國，次父先求覓，後子遇到城。此初也。於中有六：一根性漸成，年既長大，習種姓也。二未脩福、慧，加復窮困。三輪轉四生，馳騁四方。四規出苦道，以求衣食。五聞思慧心由種姓逼，日日善生漸漸遊行。六幸逢佛法，遇向本國。初教發大心。雖退流生死，今者還遇，佛法內住。順昔所脩，名到本國。「馳奔」騁走也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段中還見佛喻。即是未退大菩提心前更重見佛，世世已曾從佛化故，此前逢佛皆化大乘。文有其三：初子長還國，次父先求覓，後子遇到城。此初也。於中有六：一根性漸成，年既長大，習種姓也。二未脩福、慧，加復窮困。三輪轉四生，馳騁四方。四規出苦道，以求衣食。五聞思慧心由種姓逼，日日善生漸漸遊行。六幸逢佛法，遇向本國。初教發大心。雖退流生死，今者還遇，佛法內住。順昔所脩，名到本國。「馳奔」騁走也。

經「其父先來(至)中止一城」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其父先來(至)中止一城」。

贊曰：第二父先求覓。有三：一求子止城，二資財甚眾，三客利豐廣。此初也。「父」者化身。佛雖先來已經化導，眾生自退，故名先來。「求子不得，中止一城」，生死中也。「城」者大乘。《無垢稱經》云「為護法城」，今以大乘法為城也。將說大乘，以教發心，故城喻大乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二父先求覓。有三：一求子止城，二資財甚眾，三客利豐廣。此初也。「父」者化身。佛雖先來已經化導，眾生自退，故名先來。「求子不得，中止一城」，生死中也。「城」者大乘。《無垢稱經》云「為護法城」，今以大乘法為城也。將說大乘，以教發心，故城喻大乘法。

經「其家大富(至)悉皆盈溢」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其家大富(至)悉皆盈溢」。

贊曰：下資財甚眾。有八。此中有二：一七寶，喻七聖財豐足。二有為倉、無為庫，諸德悉皆盈溢。《博物志》云：「松脂入地千年化為茯苓，茯苓千年化為虎魄，一名紅珠。」《廣志》曰：「此物生處，其上及傍不生草木，深者八九尺，大如斛，削去上皮，中成虎魄，有汁。初如桃膠，凝堅乃成其器。西方人用以為盌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下資財甚眾。有八。此中有二：一七寶，喻七聖財豐足。二有為倉、無為庫，諸德悉皆盈溢。《博物志》云：「松脂入地千年化為茯苓，茯苓千年化為虎魄，一名紅珠。」《廣志》曰：「此物生處，其上及傍不生草木，深者八九尺，大如斛，削去上皮，中成虎魄，有汁。初如桃膠，凝堅乃成其器。西方人用以為盌。」

經「多有僮僕(至)牛羊無數」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「多有僮僕(至)牛羊無數」。

贊曰：此有六種：一調伏煩惱為僮僕，驅策隨心故；二方便善巧為臣佐；三妙願及力為吏民；四五通為象馬；五五乘為車乘；六八萬四千眾行為牛羊無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有六種：一調伏煩惱為僮僕，驅策隨心故；二方便善巧為臣佐；三妙願及力為吏民；四五通為象馬；五五乘為車乘；六八萬四千眾行為牛羊無數。

經「出入息利(至)亦甚眾多」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「出入息利(至)亦甚眾多」。

贊曰：此客利豐廣。真俗諦教名入出利，入佛法中出生死故。或三乘教名出，出生死故；人天教為入，入生死故。令善漸生故名為息，息者長生之義。為愍眾生，教被生死，故遍他國。三乘聖眾處處宣揚佛之正法，名商估賈客。宣尼云「求善價而估之」，即同於此。此類非一，名眾甚多。「商」者，《說文》「行賣也」，《玉篇》「通四方之珍異曰商旅」。有作「商」，商量也，非此義。「估」音公戶反，字書無此字，唯《爾雅》郭璞音義釋言：「注中商賈作此字」。《切韻》「估，市稅也。賈者坐賣也」。《周禮》九軄，六曰司市，掌以商賈以通貨賄。鄭玄、《玉篇》「通物曰商，坐賣曰賈」。《白虎通》曰「商之言商，商其遠近，通四方之物以聚之也。賈者固也，言固物以待民來，求其利也。賈亦通語耳」。故《左傳》荀[勞-力+(乞-乙+止)]之在楚，鄭賈人褚中以出之。《史記》陽翟賈人，往來販賤賣貴是也。客通名耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此客利豐廣。真俗諦教名入出利，入佛法中出生死故。或三乘教名出，出生死故；人天教為入，入生死故。令善漸生故名為息，息者長生之義。為愍眾生，教被生死，故遍他國。三乘聖眾處處宣揚佛之正法，名商估賈客。宣尼云「求善價而估之」，即同於此。此類非一，名眾甚多。「商」者，《說文》「行賣也」，《玉篇》「通四方之珍異曰商旅」。有作「商」，商量也，非此義。「估」音公戶反，字書無此字，唯《爾雅》郭璞音義釋言：「注中商賈作此字」。《切韻》「估，市稅也。賈者坐賣也」。《周禮》九軄，六曰司市，掌以商賈以通貨賄。鄭玄、《玉篇》「通物曰商，坐賣曰賈」。《白虎通》曰「商之言商，商其遠近，通四方之物以聚之也。賈者固也，言固物以待民來，求其利也。賈亦通語耳」。故《左傳》荀[勞-力+(乞-乙+止)]之在楚，鄭賈人褚中以出之。《史記》陽翟賈人，往來販賤賣貴是也。客通名耳。

經「時貧窮子(至)所止之城」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時貧窮子(至)所止之城」。

贊曰：子遇到城。內道三乘，名為聚落，此為總句。所有說法、神通之事，名為國邑。此中意說，遍遊內道以求出要，名遊聚落。前文已說子長還國歸佛法訖，故知聚落不通外道。或聽說法之淺深，或觀神通之勝劣，名歷國邑。國寬喻說法，邑小喻神通。識眾聖以否臧，還至佛法大乘教內名到父城。依後解云，幸逢佛法、初聽大乘，名到父城，佛自住大乘故。即是中途還逢大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：子遇到城。內道三乘，名為聚落，此為總句。所有說法、神通之事，名為國邑。此中意說，遍遊內道以求出要，名遊聚落。前文已說子長還國歸佛法訖，故知聚落不通外道。或聽說法之淺深，或觀神通之勝劣，名歷國邑。國寬喻說法，邑小喻神通。識眾聖以否臧，還至佛法大乘教內名到父城。依後解云，幸逢佛法、初聽大乘，名到父城，佛自住大乘故。即是中途還逢大乘。

經「父每念子(至)心懷悔恨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「父每念子(至)心懷悔恨」。

贊曰：第四段不肯脩大喻。有四：一父恒念子，二子見驚走，三父令急捉，四子遂憂惶。初文有二：初總明思念，後別明思念。此初也。「五十年」者，馳流五道。「未曾向人說如此事」者，我自昔來未曾對眾說我曾教發大乘心，今者常念望欲與之大乘財寶及一乘樂，但竊思念不彰於言，悔不早覓子教、恨子不早覓我，故名悔恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四段不肯脩大喻。有四：一父恒念子，二子見驚走，三父令急捉，四子遂憂惶。初文有二：初總明思念，後別明思念。此初也。「五十年」者，馳流五道。「未曾向人說如此事」者，我自昔來未曾對眾說我曾教發大乘心，今者常念望欲與之大乘財寶及一乘樂，但竊思念不彰於言，悔不早覓子教、恨子不早覓我，故名悔恨。

經「自念老朽(至)每憶其子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「自念老朽(至)每憶其子」。

贊曰：下別思念。有二：初念付財，後念己樂。此初也。修行日久道先圓故，名為老朽。福慧無窮，故多財物。雖有菩薩，未化聲聞令繼佛位，故言無子；或子少故亦名無子。一旦終沒示入涅槃，大乘財物悉皆喪失，彼機未熟無所委付權實之法，是以悲深每恒念子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別思念。有二：初念付財，後念己樂。此初也。修行日久道先圓故，名為老朽。福慧無窮，故多財物。雖有菩薩，未化聲聞令繼佛位，故言無子；或子少故亦名無子。一旦終沒示入涅槃，大乘財物悉皆喪失，彼機未熟無所委付權實之法，是以悲深每恒念子。

經「復作是念(至)無復憂慮」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復作是念(至)無復憂慮」。

贊曰：此念己樂。無子付財，所以憂慮；子脫順領，豈不樂哉。「坦」音他但反，安和之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此念己樂。無子付財，所以憂慮；子脫順領，豈不樂哉。「坦」音他但反，安和之義。

經「世尊爾時(至)住立門側」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊爾時(至)住立門側」。

贊曰：下第二段子見驚走。有三：初到父門，次明見父，後明却走。此初也。「傭」音餘封反，亦賃也賣也。身心精進以求出要，心如傭賃展轉，非是本心，故求大乘。種姓所排幸至大乘，名遇到父舍。以大乘種子近生遠熟，故幸初逢。於中更值了義大乘，名到父舍。大乘教行能詮於理、能證於果，名之為門。彼時未能專求普習行行證果，但知總相；片聽少教、脩微少因，名為門側。時未全能聽習大教行大乘行，示當亦聽行，故名為立。片時安處，名之為住。又小機未會於大，不名正入其門。微亦信習，故名門側。上來乃以佛法為國，於中一切大乘為城，大乘之中真實了義中道大乘名為父舍。即以教、行名之為門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段子見驚走。有三：初到父門，次明見父，後明却走。此初也。「傭」音餘封反，亦賃也賣也。身心精進以求出要，心如傭賃展轉，非是本心，故求大乘。種姓所排幸至大乘，名遇到父舍。以大乘種子近生遠熟，故幸初逢。於中更值了義大乘，名到父舍。大乘教行能詮於理、能證於果，名之為門。彼時未能專求普習行行證果，但知總相；片聽少教、脩微少因，名為門側。時未全能聽習大教行大乘行，示當亦聽行，故名為立。片時安處，名之為住。又小機未會於大，不名正入其門。微亦信習，故名門側。上來乃以佛法為國，於中一切大乘為城，大乘之中真實了義中道大乘名為父舍。即以教、行名之為門。

經「遙見其父(至)恭敬圍繞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「遙見其父(至)恭敬圍繞」。

贊曰：下明見父。有七。此文有二：一見父安坐，二貴賤承奉。由去大乘不退位遠、去真理遠，義名遙見。佛以四無畏為床，亦四靜慮為床。以無貪、無瞋為寶机，以承戒足，戒學跡故。具戒學者為婆羅門，慧學者為剎利，定學者為居士。又大乘、獨覺、聲聞三乘之眾恭敬圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明見父。有七。此文有二：一見父安坐，二貴賤承奉。由去大乘不退位遠、去真理遠，義名遙見。佛以四無畏為床，亦四靜慮為床。以無貪、無瞋為寶机，以承戒足，戒學跡故。具戒學者為婆羅門，慧學者為剎利，定學者為居士。又大乘、獨覺、聲聞三乘之眾恭敬圍繞。

經「以真珠瓔珞(至)侍立左右」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以真珠瓔珞(至)侍立左右」。

贊曰：此文有二：一嚴飾身體，三念住為珠瓔；二臣佐供衛，妙願及力為吏民，示現調伏煩惱為僮僕，心持四攝為執白拂，體潔除垢故。不離身心，名侍左右。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此文有二：一嚴飾身體，三念住為珠瓔；二臣佐供衛，妙願及力為吏民，示現調伏煩惱為僮僕，心持四攝為執白拂，體潔除垢故。不離身心，名侍左右。

經「覆以寶帳(至)威德特尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「覆以寶帳(至)威德特尊」。

贊曰：此中有三：一莊嚴外物，二出內財產，三結類尊高。四無量為寶帳，七淨為華，總持為幡。五分法身及妙定潤其身心，如香水灑地。教他以七覺，如散眾華。外用萬行以為嚴瑩，如列寶物。上名莊嚴。外施法財名出，身自蘊德名內。取以釋內，內自取故。與以釋外，外與他故。又出內如前，眾生機熟名取，佛應時化名與。上為出內。「有如是等」下結類尊高。「灑」音《切韻》「所綺反，掃也落也」。又所買反，《通俗文》「以水歛塵曰灑」。《玉篇》「汛也，汛音思見反，散也」。此是初現化身淨土勝妙之相，故子見走。未見報身，亦非穢土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有三：一莊嚴外物，二出內財產，三結類尊高。四無量為寶帳，七淨為華，總持為幡。五分法身及妙定潤其身心，如香水灑地。教他以七覺，如散眾華。外用萬行以為嚴瑩，如列寶物。上名莊嚴。外施法財名出，身自蘊德名內。取以釋內，內自取故。與以釋外，外與他故。又出內如前，眾生機熟名取，佛應時化名與。上為出內。「有如是等」下結類尊高。「灑」音《切韻》「所綺反，掃也落也」。又所買反，《通俗文》「以水歛塵曰灑」。《玉篇》「汛也，汛音思見反，散也」。此是初現化身淨土勝妙之相，故子見走。未見報身，亦非穢土。

經「窮子見父(至)悔來至此」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「窮子見父(至)悔來至此」。

贊曰：此明却走。有三：一悔來，二起念，三疾走。此初也。「見」者比知，非眼見、非智證，以聞思比知也。十力、無畏，名大力勢。或以眼見佛大神通，名見力勢。非己能脩、非己能證，故懷恐怖。此見化身淨土之相。由勸作佛，思不能行，求之當證，名悔來至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明却走。有三：一悔來，二起念，三疾走。此初也。「見」者比知，非眼見、非智證，以聞思比知也。十力、無畏，名大力勢。或以眼見佛大神通，名見力勢。非己能脩、非己能證，故懷恐怖。此見化身淨土之相。由勸作佛，思不能行，求之當證，名悔來至此。

經「竊作是念(至)強使我作」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「竊作是念(至)強使我作」。

贊曰：此起念也。「王」者法身王。「等」者報身。等是相似義。或王者法之王，王等者如世之王。非我精勤之所能證，名非傭力得物之處。「貧里」者二乘也。「不如往彼勤苦身心縱任有地」，地即依止生長道處。「肆」音息利反，伸也陳也。伸陳役力，得自縱任義。福慧可求，名衣食易得，若久住大乘。佛脫強抑勸我脩作非我所樂，此乃未退大前作此思念。「強」音巨良反，抑也；或其兩反及其亮反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此起念也。「王」者法身王。「等」者報身。等是相似義。或王者法之王，王等者如世之王。非我精勤之所能證，名非傭力得物之處。「貧里」者二乘也。「不如往彼勤苦身心縱任有地」，地即依止生長道處。「肆」音息利反，伸也陳也。伸陳役力，得自縱任義。福慧可求，名衣食易得，若久住大乘。佛脫強抑勸我脩作非我所樂，此乃未退大前作此思念。「強」音巨良反，抑也；或其兩反及其亮反。

經「作是念已疾走而去」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「作是念已疾走而去」。

贊曰：此疾走也。自揣不能修行大行，速退大心規求作處，名疾走去。此時猶未住二乘中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此疾走也。自揣不能修行大行，速退大心規求作處，名疾走去。此時猶未住二乘中。

經「時富長者(至)心大歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時富長者(至)心大歡喜」。

贊曰。自下第三父令急捉。有三：一見喜，二念生，三令捉。此初也。識大乘姓、近生緣熟，故見生喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。自下第三父令急捉。有三：一見喜，二念生，三令捉。此初也。識大乘姓、近生緣熟，故見生喜。

經「即作是念(至)猶故貪惜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即作是念(至)猶故貪惜」。

贊曰：念生也。「而忽自來」，其根熟故。「甚適我願」，順本心故。「我雖年朽」，道成久故。「猶故貪惜」，大悲深故。愛子情戀、大悲深重，故言貪惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：念生也。「而忽自來」，其根熟故。「甚適我願」，順本心故。「我雖年朽」，道成久故。「猶故貪惜」，大悲深故。愛子情戀、大悲深重，故言貪惜。

經「即遣傍人(至)疾走往捉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即遣傍人(至)疾走往捉」。

贊曰：令捉。有二：初追、後捉。理本絕言，以言顯之不稱正理。教名傍人，一乘教也。或行可脩名為正主，教且開悟故名傍人。悲心疾起，名為急追。令入大乘順先所習，名曰將還。悲教急化，故言使者疾走往捉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：令捉。有二：初追、後捉。理本絕言，以言顯之不稱正理。教名傍人，一乘教也。或行可脩名為正主，教且開悟故名傍人。悲心疾起，名為急追。令入大乘順先所習，名曰將還。悲教急化，故言使者疾走往捉。

經「窮子驚愕(至)何為見捉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「窮子驚愕(至)何為見捉」。

贊曰：自下第四子遂憂惶。有三：一子驚愕，二使逾急，三子悶絕。此初也。心不悕大行，名驚愕。「愕」音五各反，亦驚也。心口不伏、脩行求退，名稱怨大喚。我情不欲大，名不相犯。無端強授我之大乘，名何為見捉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第四子遂憂惶。有三：一子驚愕，二使逾急，三子悶絕。此初也。心不悕大行，名驚愕。「愕」音五各反，亦驚也。心口不伏、脩行求退，名稱怨大喚。我情不欲大，名不相犯。無端強授我之大乘，名何為見捉。

經「使者執之逾急強牽將還」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「使者執之逾急強牽將還」。

贊曰：此使逾急。悲心擊故教被彌切，抑令修學，名強牽將還。用為今時入大乘之因，所以逼之，非佛于時不知根器而抑將還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此使逾急。悲心擊故教被彌切，抑令修學，名強牽將還。用為今時入大乘之因，所以逼之，非佛于時不知根器而抑將還。

經「于時窮子(至)悶絕躄地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「于時窮子(至)悶絕躄地」。

贊曰：子悶絕也。情不樂大、無所傷犯，名念無罪。不令我學小、返拘以大乘，名被囚執。菩薩苦行實難可行，過己力分、恐將苦己，名必定死。心彌不樂，名轉惶怖。休心不學退入生死，名悶絕躄地。「地」者，生死處故。「擗」音房益反，撫心也。今既倒地，正應作「躄」。亦有作「僻」，邪僻之義，非此中理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：子悶絕也。情不樂大、無所傷犯，名念無罪。不令我學小、返拘以大乘，名被囚執。菩薩苦行實難可行，過己力分、恐將苦己，名必定死。心彌不樂，名轉惶怖。休心不學退入生死，名悶絕躄地。「地」者，生死處故。「擗」音房益反，撫心也。今既倒地，正應作「躄」。亦有作「僻」，邪僻之義，非此中理。

經「父遙見之(至)莫復與語」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「父遙見之(至)莫復與語」。

贊曰。下第五段化以二乘喻。有六：一教發權心，二「窮子歡喜」下彼興小意，三「爾時長者將欲誘引」下令脩脫分，四「爾時窮子先取其價」下子遂依行，五「其父見子愍而怪之」下勸入善根，六「即時長者更與作字」下便成聖位。初文有二：初令放，後使放。令放有二：初標，止被大化教發權心；後釋所由。此初也。子行猶遠，名父遙見，昔者已云遙見父故。且止大教暫示勿被，故言不須。莫抑授大乘令脩大行，名勿強將來。用二乘權巧三歸五戒之教以被其心，如冷水灑面。且令悔滅制伏十纏之惑，暫息八難之苦得生人天。少漸厭苦復本所忻，名得醒悟。停授大乘，莫復與語。「醒」醉除也。此時似醒入聖真悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。下第五段化以二乘喻。有六：一教發權心，二「窮子歡喜」下彼興小意，三「爾時長者將欲誘引」下令脩脫分，四「爾時窮子先取其價」下子遂依行，五「其父見子愍而怪之」下勸入善根，六「即時長者更與作字」下便成聖位。初文有二：初令放，後使放。令放有二：初標，止被大化教發權心；後釋所由。此初也。子行猶遠，名父遙見，昔者已云遙見父故。且止大教暫示勿被，故言不須。莫抑授大乘令脩大行，名勿強將來。用二乘權巧三歸五戒之教以被其心，如冷水灑面。且令悔滅制伏十纏之惑，暫息八難之苦得生人天。少漸厭苦復本所忻，名得醒悟。停授大乘，莫復與語。「醒」醉除也。此時似醒入聖真悟。

經「所以者何(至)云是我子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)云是我子」。

贊曰：釋令放意。識聲聞性遠生近熟，名知意劣。自德甚大彼怯能成，名為子難。「豪」健也。《淮南子》「智出萬人謂之豪」，亦為「𠢕」字。「難」音奴旦反，患也痾也。知有大姓，名審知子。堪當繼位、隱密潛化，名為方便。未告大眾云先我化有大乘因，言是我子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋令放意。識聲聞性遠生近熟，名知意劣。自德甚大彼怯能成，名為子難。「豪」健也。《淮南子》「智出萬人謂之豪」，亦為「𠢕」字。「難」音奴旦反，患也痾也。知有大姓，名審知子。堪當繼位、隱密潛化，名為方便。未告大眾云先我化有大乘因，言是我子。

經「使者語之(至)隨意所趣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「使者語之(至)隨意所趣」。

贊曰：此使放也。大教停被、任學二乘，名隨所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此使放也。大教停被、任學二乘，名隨所趣。

經「窮子歡喜(至)以求衣食」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「窮子歡喜(至)以求衣食」。

贊曰：第二彼興小意。適本機宜，故歡喜。初發小心，故名得未曾有。從生死中發趣二乘菩提之意，名從地起。「往至貧里以求衣食」，二乘功德少故名貧里，規無漏法名求衣食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二彼興小意。適本機宜，故歡喜。初發小心，故名得未曾有。從生死中發趣二乘菩提之意，名從地起。「往至貧里以求衣食」，二乘功德少故名貧里，規無漏法名求衣食。

經「爾時長者(至)無威德者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時長者(至)無威德者」。

贊曰：第三段令修脫分，說五停心、念處等故。文有二：初密遣二人，後二人依教。初中有三：一遣二人，二令傳語，三擬問答。此初也。實無二體，設有二乘之教，故言密遣。方便之教但化二乘，故言二人。智慧狹劣，名色憔悴。神通不大，名無威德。或教偏故色悴，理闕故無威。或自德闕而稱悴，他利寡而無威。此皆發小心後、初教行二乘行時。《廣雅》作「憔悴」，《切韻》三蒼作「顦顇」。「愁憂」，患也病也，《玉篇》亦作「悴」，憂也傷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三段令修脫分，說五停心、念處等故。文有二：初密遣二人，後二人依教。初中有三：一遣二人，二令傳語，三擬問答。此初也。實無二體，設有二乘之教，故言密遣。方便之教但化二乘，故言二人。智慧狹劣，名色憔悴。神通不大，名無威德。或教偏故色悴，理闕故無威。或自德闕而稱悴，他利寡而無威。此皆發小心後、初教行二乘行時。《廣雅》作「憔悴」，《切韻》三蒼作「顦顇」。「愁憂」，患也病也，《玉篇》亦作「悴」，憂也傷也。

經「汝可詣彼(至)將來使作」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝可詣彼(至)將來使作」。

贊曰：令傳語也。教令彼聞，名汝詣彼。方便漸化，故言徐語。二乘學地，名為作處。無漏之法勝過初教人天之善，名倍與直。彼心能遂而修學者，勸來修學，名使作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：令傳語也。教令彼聞，名汝詣彼。方便漸化，故言徐語。二乘學地，名為作處。無漏之法勝過初教人天之善，名倍與直。彼心能遂而修學者，勸來修學，名使作也。

經「若言欲何(至)亦共汝作」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若言欲何(至)亦共汝作」。

贊曰：此擬問答。彼設若問修行何法？答言除糞，斷煩惱也。修行大乘如作寶器，學小乘者猶如除糞，不但行能斷惑、教亦助斷。借威勢故，故言供作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此擬問答。彼設若問修行何法？答言除糞，斷煩惱也。修行大乘如作寶器，學小乘者猶如除糞，不但行能斷惑、教亦助斷。借威勢故，故言供作。

經「時二使人(至)具陳上事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時二使人(至)具陳上事」。

贊曰：二人依教也。以教扣機如求窮子，以法稱器令彼聞知，故言得之。述斷煩惱，名陳上事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二人依教也。以教扣機如求窮子，以法稱器令彼聞知，故言得之。述斷煩惱，名陳上事。

經「爾時窮子(至)尋與除糞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時窮子(至)尋與除糞」。

贊曰：此第四段子遂依行。「先取價」者，初發二乘菩提之心學聞思慧，此真勝德，名為取價。後位方始作五停心、念處觀等，漸折伏煩惱，名尋除糞。「與」者為也。順用佛言，故名尋與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四段子遂依行。「先取價」者，初發二乘菩提之心學聞思慧，此真勝德，名為取價。後位方始作五停心、念處觀等，漸折伏煩惱，名尋除糞。「與」者為也。順用佛言，故名尋與。

經「其父見子愍而怪之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其父見子愍而怪之」。

贊曰：自下第五勸入善根。有三：一心傷，二身近，三共語。此初也。愍無相好、福慧，怪無求大之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第五勸入善根。有三：一心傷，二身近，三共語。此初也。愍無相好、福慧，怪無求大之心。

經「又以他日(至)污穢不淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又以他日(至)污穢不淨」。

贊曰：下身近。有二：一見子，二身同。此初也。除糞已上是遠世化，解脫分滿位；見子愍已後是近世化，創教令入四善根位。異前解脫分，名為他日，況此皆是多劫脩行。分位既異，故別說時。知根未熟潛施密化，又不以大乘教被，但以二乘生空教化，故言於窓牖中，不正視故。「牖」者，導也向也。將成道時方向鹿園相見，此乃猶未是今生事，故名遙見。或由彼去聖位尚遠，亦名遙見。未得勝福，故名羸瘦。「羸」弱也。不得勝智，故名憔悴。煩惱名糞土，惡業名塵坌。「坌」音蒲悶反，塵穢也。𡋯土曰坌，苦果名污穢，合此三種皆名不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下身近。有二：一見子，二身同。此初也。除糞已上是遠世化，解脫分滿位；見子愍已後是近世化，創教令入四善根位。異前解脫分，名為他日，況此皆是多劫脩行。分位既異，故別說時。知根未熟潛施密化，又不以大乘教被，但以二乘生空教化，故言於窓牖中，不正視故。「牖」者，導也向也。將成道時方向鹿園相見，此乃猶未是今生事，故名遙見。或由彼去聖位尚遠，亦名遙見。未得勝福，故名羸瘦。「羸」弱也。不得勝智，故名憔悴。煩惱名糞土，惡業名塵坌。「坌」音蒲悶反，塵穢也。𡋯土曰坌，苦果名污穢，合此三種皆名不淨。

經「即脫瓔珞(至)除糞之器」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即脫瓔珞(至)除糞之器」。

贊曰：此身同也。化身具德，相好圓明、居淨土中，子見驚走；今現穢土、穢垢塵身，化相隱之，如脫瓔珞嚴身之具，亦如神力隱身常光但放一尋。非佛勝身，相好但爾，名脫上服。相同有漏，名著麁弊垢衣。示有煩惱、惡業，如塵坌身。先說權教，名為右手，用之先故。「除糞器」者，二乘因行伏煩惱故，以教詮顯義同手執。佛自示同斷煩惱行，說權教故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此身同也。化身具德，相好圓明、居淨土中，子見驚走；今現穢土、穢垢塵身，化相隱之，如脫瓔珞嚴身之具，亦如神力隱身常光但放一尋。非佛勝身，相好但爾，名脫上服。相同有漏，名著麁弊垢衣。示有煩惱、惡業，如塵坌身。先說權教，名為右手，用之先故。「除糞器」者，二乘因行伏煩惱故，以教詮顯義同手執。佛自示同斷煩惱行，說權教故。

經「狀有所畏(至)得近其子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「狀有所畏(至)得近其子」。

贊曰：下共語。有二：初總與語勸勉，後別與語教示。此初也。示怖眾苦、慈悲接引，如狀有所畏。示現、教導、讚勵、慶慰、勸行精進，名語勤作。此乃世世從佛化時，故得近子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下共語。有二：初總與語勸勉，後別與語教示。此初也。示怖眾苦、慈悲接引，如狀有所畏。示現、教導、讚勵、慶慰、勸行精進，名語勤作。此乃世世從佛化時，故得近子。

經「後復告言(至)當加汝價」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「後復告言(至)當加汝價」。

贊曰：下別與語教示。有三：一不令西東，二隨須即與，三假稱父子。此初也。「咄」音當沒反，《說文》「相謂也」，字書「吐也」，今取相謂呼也。勿復退墮却入生死修外道法，名勿餘去。「加汝價」者，與汝脩慧四善根故，加於前位聞、思慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別與語教示。有三：一不令西東，二隨須即與，三假稱父子。此初也。「咄」音當沒反，《說文》「相謂也」，字書「吐也」，今取相謂呼也。勿復退墮却入生死修外道法，名勿餘去。「加汝價」者，與汝脩慧四善根故，加於前位聞、思慧故。

經「諸有所須(至)好自安意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸有所須(至)好自安意」。

贊曰：此隨須即與。瓫器謂禪定，米麵謂解脫、勝處、四無量等因定所有諸功德也。此位亦學，分脩習故。鹽醋謂生空本、後有漏二智，猶如鹽梅調和諸味；此智亦爾，調功德故。決意忻趣，勿生疑難。「老弊使人」者，二乘之五通、四種神足作用弱故，立老弊名。以與汝等，汝可勤學以自安意，此說利根超得果者。次第得果者，瓫器謂初未至定，米、麵謂四諦、五根、五力等觀，鹽醋謂生空無我等行相。老弊使人四神足等，曾解脫分位所脩之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此隨須即與。瓫器謂禪定，米麵謂解脫、勝處、四無量等因定所有諸功德也。此位亦學，分脩習故。鹽醋謂生空本、後有漏二智，猶如鹽梅調和諸味；此智亦爾，調功德故。決意忻趣，勿生疑難。「老弊使人」者，二乘之五通、四種神足作用弱故，立老弊名。以與汝等，汝可勤學以自安意，此說利根超得果者。次第得果者，瓫器謂初未至定，米、麵謂四諦、五根、五力等觀，鹽醋謂生空無我等行相。老弊使人四神足等，曾解脫分位所脩之法。

經「我如汝父(至)如所生子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我如汝父(至)如所生子」。

贊曰：假稱父子也。初標、後釋。我道滿名老，汝道軟如少。父子之情既切，眷念之意逾深。既以如父子之言，亦何憂於困乏，亦不自輕己。專求出要名無欺，身常精進名無怠，心無煩惱瞋恨語無怨惡之言，此即折伏三業惡也。汝已能為方便諦觀折伏煩惱，名都不見汝有如此惡。如餘外道家脩行之作人，亦都不見汝有諸惡。如我佛家初心凡夫之作人有所欺怠者，自今已後汝既近聖，如諸聖人我所生子亦無有異。未得見諦仍非真子，且名如子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：假稱父子也。初標、後釋。我道滿名老，汝道軟如少。父子之情既切，眷念之意逾深。既以如父子之言，亦何憂於困乏，亦不自輕己。專求出要名無欺，身常精進名無怠，心無煩惱瞋恨語無怨惡之言，此即折伏三業惡也。汝已能為方便諦觀折伏煩惱，名都不見汝有如此惡。如餘外道家脩行之作人，亦都不見汝有諸惡。如我佛家初心凡夫之作人有所欺怠者，自今已後汝既近聖，如諸聖人我所生子亦無有異。未得見諦仍非真子，且名如子。

經「即時長者(至)名之為兒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即時長者(至)名之為兒」。

贊曰：自下第六便成聖位。有三：一初入聖，二住修道，三成無學。此初也。住凡位如假兒仍非是兒，入聖已是真兒方號為兒。故便作字，轉親近故。此住初果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第六便成聖位。有三：一初入聖，二住修道，三成無學。此初也。住凡位如假兒仍非是兒，入聖已是真兒方號為兒。故便作字，轉親近故。此住初果。

經「爾時窮子(至)常令除糞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時窮子(至)常令除糞」。

贊曰：住修道也。此明金剛道前，雖得入聖欣於此遇，自知不及諸菩薩故，尚自謂是客作賤人。於二十餘年，喻二乘位。一一皆具無漏十法行、十業道故，常令除糞恒斷煩惱。或二十年者，加行、無間二位之中伏斷除惑。或住修道，斷上下界諸俱生惑，五下分結、五上分結二類斷故。或無間解脫道，斷種、麁重二位別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：住修道也。此明金剛道前，雖得入聖欣於此遇，自知不及諸菩薩故，尚自謂是客作賤人。於二十餘年，喻二乘位。一一皆具無漏十法行、十業道故，常令除糞恒斷煩惱。或二十年者，加行、無間二位之中伏斷除惑。或住修道，斷上下界諸俱生惑，五下分結、五上分結二類斷故。或無間解脫道，斷種、麁重二位別故。

經「過是已後(至)猶在本處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「過是已後(至)猶在本處」。

贊曰。此明金剛道後。成無學已得親近佛，識達生空同得解脫，名相體信。入學佛法出利群生，無怖無染，名無障難。又心相體信，入、出二利亦無疑難。尚住二乘生空之理，不悕大果，名止本處。「是本所求」，所學處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。此明金剛道後。成無學已得親近佛，識達生空同得解脫，名相體信。入學佛法出利群生，無怖無染，名無障難。又心相體信，入、出二利亦無疑難。尚住二乘生空之理，不悕大果，名止本處。「是本所求」，所學處故。

經「世尊爾時(至)當體此意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊爾時(至)當體此意」。

贊曰：下第六大段示大不悕喻。有二：初明示大，後明不悕。初文復二：初標、後釋。此初復二：初知時，後正告。「有疾」者，十二年後眾生煩惱展轉增多，眾生病故佛亦有疾。此於法華會前，知入涅槃時近，所應度者皆將度訖，名知死不久。菩薩、如來有為無為一切功德，名倉庫盈溢。「溢」滿也。其中大乘許多、二乘許少，如來許多、菩薩許少，無為許多、有為許少。「所應取者」自利萬德，「所應與者」利他萬德。「汝應諳識」悉應知之。述自先心當體此意，即令諳識大乘義旨、二利萬德。此乃為說大般若等，令其識達大乘道理，而未付之教發大心，故奄含言當體此意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第六大段示大不悕喻。有二：初明示大，後明不悕。初文復二：初標、後釋。此初復二：初知時，後正告。「有疾」者，十二年後眾生煩惱展轉增多，眾生病故佛亦有疾。此於法華會前，知入涅槃時近，所應度者皆將度訖，名知死不久。菩薩、如來有為無為一切功德，名倉庫盈溢。「溢」滿也。其中大乘許多、二乘許少，如來許多、菩薩許少，無為許多、有為許少。「所應取者」自利萬德，「所應與者」利他萬德。「汝應諳識」悉應知之。述自先心當體此意，即令諳識大乘義旨、二利萬德。此乃為說大般若等，令其識達大乘道理，而未付之教發大心，故奄含言當體此意。

經「所以者何(至)無令漏失」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)無令漏失」。

贊曰：此釋示大。如世父子身雖有異心事不殊，佛與二乘為不異者：一解脫等，二生空真如等，三意樂等，佛得眾生平等意故。宜加用心求解大法，無令漏失勿忘不學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋示大。如世父子身雖有異心事不殊，佛與二乘為不異者：一解脫等，二生空真如等，三意樂等，佛得眾生平等意故。宜加用心求解大法，無令漏失勿忘不學。

經「爾時窮子(至)一飡之意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時窮子(至)一飡之意」。

贊曰：下明不悕。有二：初領而不悕，後猶住本處。此初也。須菩提等法華會前領解空義、守護大乘，不愚於法知大乘理，然無一念發大乘心，無悕佛果大乘法食一飡之意。故前說言「不生一念好樂之心」。「悕」音虛機反，亦應作「希」，希願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明不悕。有二：初領而不悕，後猶住本處。此初也。須菩提等法華會前領解空義、守護大乘，不愚於法知大乘理，然無一念發大乘心，無悕佛果大乘法食一飡之意。故前說言「不生一念好樂之心」。「悕」音虛機反，亦應作「希」，希願也。

經「然其所止(至)亦未能捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「然其所止(至)亦未能捨」。

贊曰：此猶住本位。「然其所止」，猶住二乘，二乘劣心亦未能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此猶住本位。「然其所止」，猶住二乘，二乘劣心亦未能捨。

經「復經少時(至)自鄙先心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復經少時(至)自鄙先心」。

贊曰：下第二大段，喻今獲得。有二：初父付，後子獲，「世尊是時窮子」下是。父付又二：一知時到，二集眾付。此初也。「經少時」者，般若會後、法華會中少長進故，名為漸已。以解二空其意弘遠，名為通泰。「通」者開達，「泰」者安泰。「成就大志」者，昔發大心近生遠熟故。「自鄙先心」者，悔昔住小也。「鄙」者輕嫌，輕嫌先時脩小乘心。故鶖子先言「我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。是我等咎非世尊也。每自剋責。」正與此同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二大段，喻今獲得。有二：初父付，後子獲，「世尊是時窮子」下是。父付又二：一知時到，二集眾付。此初也。「經少時」者，般若會後、法華會中少長進故，名為漸已。以解二空其意弘遠，名為通泰。「通」者開達，「泰」者安泰。「成就大志」者，昔發大心近生遠熟故。「自鄙先心」者，悔昔住小也。「鄙」者輕嫌，輕嫌先時脩小乘心。故鶖子先言「我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。是我等咎非世尊也。每自剋責。」正與此同。

經「臨欲終時(至)皆悉已集」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「臨欲終時(至)皆悉已集」。

贊曰：下集眾付。有二：一命集，二正告。此初也。今法華會去涅槃時纔有五年，名將臨命終。昔退大聲聞之子，會菩薩之親族。國王等四，喻四眾也，或如自名即實彼類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下集眾付。有二：一命集，二正告。此初也。今法華會去涅槃時纔有五年，名將臨命終。昔退大聲聞之子，會菩薩之親族。國王等四，喻四眾也，或如自名即實彼類。

經「即自宣言(至)我之所生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「即自宣言(至)我之所生」。

贊曰：下正告。有二：初牒昔，後告今，「忽於此間」下是。牒昔有三；初牒最初發心，次牒退流生死，後牒權中餘四久事。謂中途遇佛不肯脩大，化以二乘示大不悕，此即初也。二乘作佛其事極難，故自宣之不遣餘說。最初我為十六王子時，教之發大心，彼之善根我口所生，從佛法音而得生故。從佛法所生，爾乃是真生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正告。有二：初牒昔，後告今，「忽於此間」下是。牒昔有三；初牒最初發心，次牒退流生死，後牒權中餘四久事。謂中途遇佛不肯脩大，化以二乘示大不悕，此即初也。二乘作佛其事極難，故自宣之不遣餘說。最初我為十六王子時，教之發大心，彼之善根我口所生，從佛法音而得生故。從佛法所生，爾乃是真生故。

經「於某城中(至)五十餘年」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於某城中(至)五十餘年」。

贊曰：牒退流生死也。「某城」者大乘也。最初一逢已教發趣大乘之心，若定性大乘及上品發心未必退沒，今說不定姓及下品發心故。彼已復經退流生死，故名某城。捨吾逃走。「伶」音郎丁反，與「零」同。《切韻》「伶者樂人」，非此所明。「俜」音匹丁反，三蒼云「伶俜猶聯翩也」。亦孤獨貌，《切韻》「若行不正作竛竮」。「竛」音郎丁反，「竮」音普丁反，亦作彾𢓳。又行不正作跉䟓。跉䟓即令𢶫音。今多作「跉跰」，不知所說。有解云，跉跰，足履危險之貌。亦有本作「跉俜」字，此是孤單之狀。或躡五趣危險辛苦，或孤單辛苦馳流五趣，捨佛等父母，故名曰孤單。義雖可然，不知何據。其「跰」音亦補諍反，與「迸」同。跉不正，迸散也，亦非此義。此中意言，捨父母走，常有不安，失侶孤危，行不能正，怖懼辛苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：牒退流生死也。「某城」者大乘也。最初一逢已教發趣大乘之心，若定性大乘及上品發心未必退沒，今說不定姓及下品發心故。彼已復經退流生死，故名某城。捨吾逃走。「伶」音郎丁反，與「零」同。《切韻》「伶者樂人」，非此所明。「俜」音匹丁反，三蒼云「伶俜猶聯翩也」。亦孤獨貌，《切韻》「若行不正作竛竮」。「竛」音郎丁反，「竮」音普丁反，亦作彾𢓳。又行不正作跉䟓。跉䟓即令𢶫音。今多作「跉跰」，不知所說。有解云，跉跰，足履危險之貌。亦有本作「跉俜」字，此是孤單之狀。或躡五趣危險辛苦，或孤單辛苦馳流五趣，捨佛等父母，故名曰孤單。義雖可然，不知何據。其「跰」音亦補諍反，與「迸」同。跉不正，迸散也，亦非此義。此中意言，捨父母走，常有不安，失侶孤危，行不能正，怖懼辛苦。

經「其本字某(至)懷憂推覓」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其本字某(至)懷憂推覓」。

贊曰：此牒權中餘四久事。中途既遇我，我極諳委，世世從我所教化故。由此諳憶自他兩名。「昔住本城」者，中途逢時還教大乘。故舍利弗脩行經六十劫方退就小，中間許時逢教大乘，故我住本城。「懷憂推覓」者，慈悲深故如似懷憂。見不肯脩大乘，方便化以二乘；彼雖得果，慈悲深故復示其大，而彼不悕。如是種種名為推覓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此牒權中餘四久事。中途既遇我，我極諳委，世世從我所教化故。由此諳憶自他兩名。「昔住本城」者，中途逢時還教大乘。故舍利弗脩行經六十劫方退就小，中間許時逢教大乘，故我住本城。「懷憂推覓」者，慈悲深故如似懷憂。見不肯脩大乘，方便化以二乘；彼雖得果，慈悲深故復示其大，而彼不悕。如是種種名為推覓。

經「忽於此間(至)是子所知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「忽於此間(至)是子所知」。

贊曰：此告今也。《佛地論》說：「法華會上不定種姓根機成熟，應捨分段受變易身，迴心向大。」故言於此會遇得之，感應相符故。昔曾化以大乘，故言實是我子等。我之菩提、涅槃財物，子所應得、是子所有，先所利他之出、自利之內功德。是子所知。我今皆付。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此告今也。《佛地論》說：「法華會上不定種姓根機成熟，應捨分段受變易身，迴心向大。」故言於此會遇得之，感應相符故。昔曾化以大乘，故言實是我子等。我之菩提、涅槃財物，子所應得、是子所有，先所利他之出、自利之內功德。是子所知。我今皆付。

經「世尊是時(至)自然而至」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊是時(至)自然而至」。

贊曰：此子獲也。識自先來無心規佛，何期根熟，任運聞經當得作佛，名本無心有所悕求，佛果實藏自然而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此子獲也。識自先來無心規佛，何期根熟，任運聞經當得作佛，名本無心有所悕求，佛果實藏自然而得。

經「世尊大富長者(至)我等為子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊大富長者(至)我等為子」。

贊曰：下第三段合領。有二：初合昔不悕，後合今獲得，「今我等方知世尊於佛智慧」下是。初文有五：第一合初發心，二「世尊我等以三苦故」下合退流生死，三「迷惑無知」下合不肯修大，四「今日世尊令我思惟」下合化以二乘，五「然世尊先知我等」下合示大不悕。不合第三中還見佛。中間逢佛亦是佛子，初逢亦子，故略不說。前喻具陳世世從化，前已有故。此初文也。子義如前。初教發心實住凡位，故言似子，似聖真子。或此總相，說諸二乘似菩薩子。佛常說二乘亦是佛子，故鶖子前言「今聞法華方知真佛子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段合領。有二：初合昔不悕，後合今獲得，「今我等方知世尊於佛智慧」下是。初文有五：第一合初發心，二「世尊我等以三苦故」下合退流生死，三「迷惑無知」下合不肯修大，四「今日世尊令我思惟」下合化以二乘，五「然世尊先知我等」下合示大不悕。不合第三中還見佛。中間逢佛亦是佛子，初逢亦子，故略不說。前喻具陳世世從化，前已有故。此初文也。子義如前。初教發心實住凡位，故言似子，似聖真子。或此總相，說諸二乘似菩薩子。佛常說二乘亦是佛子，故鶖子前言「今聞法華方知真佛子」。

經「世尊(至)受諸熱惱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊(至)受諸熱惱」。

贊曰：二合退流生死。三苦者：一苦苦，二壞苦，三行苦。謂苦受自相，及順苦受若根、若境并相應法。五蘊一分是苦苦性，乖緣逼迫名之為苦。此苦即苦，故名苦苦。即八苦中前之五苦皆名苦苦。樂受自相及順樂受若根、若境并相應法，於孌壞位能生憂惱，故名壞苦。又由愛故令心孌壞，亦名壞苦。五蘊一分是壞苦性，即八苦中愛別離苦、求不得苦，皆是壞苦。捨受自相，及順捨受若根、若境并相應法，或於一時由前二苦麁重所隨，不離前二，無常易脫所隨逐故，名為行苦。不唯捨受獨名行苦，有漏五蘊全是行苦，即八苦中略攝一切五取蘊苦皆是行苦。如《唯識》第八緣生之中。諸文不同，由退流故受此生死。或此不說昔日退流，但總相言三苦逼迫受諸熱惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二合退流生死。三苦者：一苦苦，二壞苦，三行苦。謂苦受自相，及順苦受若根、若境并相應法。五蘊一分是苦苦性，乖緣逼迫名之為苦。此苦即苦，故名苦苦。即八苦中前之五苦皆名苦苦。樂受自相及順樂受若根、若境并相應法，於孌壞位能生憂惱，故名壞苦。又由愛故令心孌壞，亦名壞苦。五蘊一分是壞苦性，即八苦中愛別離苦、求不得苦，皆是壞苦。捨受自相，及順捨受若根、若境并相應法，或於一時由前二苦麁重所隨，不離前二，無常易脫所隨逐故，名為行苦。不唯捨受獨名行苦，有漏五蘊全是行苦，即八苦中略攝一切五取蘊苦皆是行苦。如《唯識》第八緣生之中。諸文不同，由退流故受此生死。或此不說昔日退流，但總相言三苦逼迫受諸熱惱。

經「迷惑無知樂著小法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「迷惑無知樂著小法」。

贊曰：三合不肯修大。愚癡名迷，猶豫名惑。樂小法故不肯修大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三合不肯修大。愚癡名迷，猶豫名惑。樂小法故不肯修大。

經「今日世尊(至)一日之價」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今日世尊(至)一日之價」。

贊曰：四合化以二乘。有二：初依佛語得之不多，後敘小情遂以為足。此初也。「思惟」者，思修諦觀。「蠲」亦除也。蠲除戲糞斷煩惱障，勤加精進多劫專心，得至涅槃。「一日價」者，所獲不多。大涅槃體三大劫得，名無數價；今六十劫即得解脫，豈非涅槃一日之價。又大涅槃三事圓滿，名無數價。今乃唯得解脫，不得大慧法身；解脫之中唯得惑障解脫，不得智障解脫；唯得離分段生死解脫，非得離所知障及變易解脫，豈非涅槃一日之價。涅槃之體即解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四合化以二乘。有二：初依佛語得之不多，後敘小情遂以為足。此初也。「思惟」者，思修諦觀。「蠲」亦除也。蠲除戲糞斷煩惱障，勤加精進多劫專心，得至涅槃。「一日價」者，所獲不多。大涅槃體三大劫得，名無數價；今六十劫即得解脫，豈非涅槃一日之價。又大涅槃三事圓滿，名無數價。今乃唯得解脫，不得大慧法身；解脫之中唯得惑障解脫，不得智障解脫；唯得離分段生死解脫，非得離所知障及變易解脫，豈非涅槃一日之價。涅槃之體即解脫故。

經「既得此已(至)所得弘多」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「既得此已(至)所得弘多」。

贊曰。此敘小情遂以為足，窮賤心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。此敘小情遂以為足，窮賤心故。

經「然世尊(至)寶藏之分」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「然世尊(至)寶藏之分」。

贊曰：自下第五示大不悕。有三：初知我樂小，佛不說我得，故不悕。二自得涅槃，謂已滿足，故不悕。三但為菩薩說，不正為我說，故不悕。此初也。「著弊欲」者，樂惡悕求小乘也。佛知樂小，觀根未熟遂放捨我，不分明為我說我亦有佛分，故我不悕。佛無不擇捨，故擇而捨我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第五示大不悕。有三：初知我樂小，佛不說我得，故不悕。二自得涅槃，謂已滿足，故不悕。三但為菩薩說，不正為我說，故不悕。此初也。「著弊欲」者，樂惡悕求小乘也。佛知樂小，觀根未熟遂放捨我，不分明為我說我亦有佛分，故我不悕。佛無不擇捨，故擇而捨我。

經「世尊(至)無有志求」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊(至)無有志求」。

贊曰：自得涅槃謂已滿足，故不悕也。「以方便力說如來智慧」者，初說方便權教，意顯真實一乘佛之智慧。由我已得涅槃價故，所以自謂滿足已為大得，不知實事佛之智慧，所以不悕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自得涅槃謂已滿足，故不悕也。「以方便力說如來智慧」者，初說方便權教，意顯真實一乘佛之智慧。由我已得涅槃價故，所以自謂滿足已為大得，不知實事佛之智慧，所以不悕。

經「我等又因(至)無有志願」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等又因(至)無有志願」。

贊曰：但為菩薩說，不正為我說，故不悕。有二：初標、後釋。此標也。此說般若因佛智慧加持力故，隨我等輩為菩薩說，不正為我說，我等於此故不志願。故《瑜伽》云「唯為發趣求大乘者說諸法空」，正同於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：但為菩薩說，不正為我說，故不悕。有二：初標、後釋。此標也。此說般若因佛智慧加持力故，隨我等輩為菩薩說，不正為我說，我等於此故不志願。故《瑜伽》云「唯為發趣求大乘者說諸法空」，正同於此。

經「所以者何(至)真是佛子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)真是佛子」。

贊曰：釋第三不悕。知我樂小，以方便力分明為我正說二乘之法，不正分明為我等輩說，亦應宜聞甚深般若。佛但奄含總相，隨我宣說般若等經，我等不知身有佛分、有佛種故真是佛子修學般若。由此愚故，所以不悕大乘法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋第三不悕。知我樂小，以方便力分明為我正說二乘之法，不正分明為我等輩說，亦應宜聞甚深般若。佛但奄含總相，隨我宣說般若等經，我等不知身有佛分、有佛種故真是佛子修學般若。由此愚故，所以不悕大乘法也。

經「今我等方知(至)說大乘法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今我等方知(至)說大乘法」。

贊曰：下合今獲得。有三：初知佛不慳大乘故得，次知佛唯以大乘化故得，後結領今得。此初文也。初標、後釋。文意可知。領〈方便品〉云「若人信歸佛，如來不欺誑，亦無貪嫉意，斷諸法中惡」故。今知佛不慳，但我自樂小，不能學大乘。若有樂大乘心，佛則為我說，以不慳故。「悋」音力進反，鄙悋也。若惜作悋，惜已悋，故作鄙悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合今獲得。有三：初知佛不慳大乘故得，次知佛唯以大乘化故得，後結領今得。此初文也。初標、後釋。文意可知。領〈方便品〉云「若人信歸佛，如來不欺誑，亦無貪嫉意，斷諸法中惡」故。今知佛不慳，但我自樂小，不能學大乘。若有樂大乘心，佛則為我說，以不慳故。「悋」音力進反，鄙悋也。若惜作悋，惜已悋，故作鄙悋。

經「今此經中(至)大乘教化」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今此經中(至)大乘教化」。

贊曰：此知佛唯以大乘化故得。今此經中唯說一乘，故知但以一乘為宗，不說一身以為宗也。昔時毀呰聲聞，但為化菩薩，令學一乘故。佛意既然，故我今得，即領前言「如是皆為得一佛乘、一切種智」故。今此本言「說於大乘」，今此經中。亦有本言「說大乘法」，於此經中義勢相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此知佛唯以大乘化故得。今此經中唯說一乘，故知但以一乘為宗，不說一身以為宗也。昔時毀呰聲聞，但為化菩薩，令學一乘故。佛意既然，故我今得，即領前言「如是皆為得一佛乘、一切種智」故。今此本言「說於大乘」，今此經中。亦有本言「說大乘法」，於此經中義勢相似。

經「是故我等(至)皆已得之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是故我等(至)皆已得之」。

贊曰：此結領今得。「佛子得」者，菩薩所得一乘因果。我今聞經發心求趣，如彼所得皆已得之，決定得故名皆已得。菩薩昔時初發心位，如我今日，彼既究竟得，故我亦然，名皆已得，理無異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結領今得。「佛子得」者，菩薩所得一乘因果。我今聞經發心求趣，如彼所得皆已得之，決定得故名皆已得。菩薩昔時初發心位，如我今日，彼既究竟得，故我亦然，名皆已得，理無異故。

法華經玄贊卷第六(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第六(末)

保安三年五月二十一日書寫了，法隆寺僧覺印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年五月二十一日書寫了，法隆寺僧覺印之。

同年十二月六日以興福寺圓如房之本移點已了。本者皆點本也，以朱書之也，為令法久住、往生極樂。僧覺印為之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同年十二月六日以興福寺圓如房之本移點已了。本者皆點本也，以朱書之也，為令法久住、往生極樂。僧覺印為之。

大治六年辛亥正月二十九日丁卯申時奉傳授善明房得業已了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大治六年辛亥正月二十九日丁卯申時奉傳授善明房得業已了。