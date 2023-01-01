妙法蓮華經玄贊卷第五(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第五(本)

大慈恩寺沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門基撰

譬喻品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻品第三

三門分別：一敘來意，二解品名，三釋妨難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三門分別：一敘來意，二解品名，三釋妨難。

來意有二：一鶖子上根聞法說而已悟，四人中性必假況而方知；上已化於上根，下將曉於中性，故此品來。二論云「自此已下為七種具足煩惱性眾生，說七譬喻，對治七種增上慢，及為三種染慢無煩惱人三昧解脫見等染慢，即為治此說三平等」。又云「餘殘修多羅明十無上義」，此意總顯下有二十六品明此三義。七譬喻在七品：一火宅喻此〈譬喻品〉，二窮子喻〈信解品〉，三雲雨喻〈藥草品〉，四化城喻〈化城品〉，五繫寶珠喻〈五百弟子授記品〉，六解髻中明珠喻〈安樂行品〉，七醫師喻〈壽量品〉，隨其次第各在一品。三平等有九品：一〈譬喻〉、二〈授記〉、三〈五百弟子授記〉、四〈授學無學人記〉、五〈法師品〉、六〈持品〉、七〈提婆達多品〉、八〈常不輕〉、九〈見寶塔〉。初之八品皆有授記說初乘平等，後〈見寶塔〉中合說生死涅槃法及身二種平等。其十無上有二十一品，初九無上有七品：一〈藥草喻〉、二〈化城〉，此有第二第三兩無上；三〈五百弟子授記〉、四〈見寶塔〉、五〈安樂行〉、六〈涌出〉、七〈壽量〉，此有第八第九兩無上。上七品中除第二第七，自餘五品各一無上，餘殘修多羅是第十無上，謂餘十四品並是第十無上。於中有二力：一法力、二修行力。法力有三品：一〈分別功德〉、二〈隨喜功德〉、三〈法師功德〉。修行力中復有七力，合十一品：一持力有三品，一〈法師〉、二〈安樂行〉、三〈勸持〉。二說力有一品，謂〈神力〉。三行苦行力亦一品，謂〈藥王品〉。四教化眾生行苦行力亦一品，謂〈妙音〉。五護眾生諸難力有二品：一〈觀音普門〉、二〈陀羅尼〉。六功德勝力有一品，謂〈妙莊嚴王本事〉。七護法力有二品：一〈普賢〉、二〈囑累〉。後十無上是初七喻，三平等殘名為上殘，故本論中解七喻三平等已云「餘殘修多羅明無上義」。第十無上是前九種無上之殘，名為下殘，故本論中解第十無上云「十者勝妙力，無上餘殘修多羅說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有二：一鶖子上根聞法說而已悟，四人中性必假況而方知；上已化於上根，下將曉於中性，故此品來。二論云「自此已下為七種具足煩惱性眾生，說七譬喻，對治七種增上慢，及為三種染慢無煩惱人三昧解脫見等染慢，即為治此說三平等」。又云「餘殘修多羅明十無上義」，此意總顯下有二十六品明此三義。七譬喻在七品：一火宅喻此〈譬喻品〉，二窮子喻〈信解品〉，三雲雨喻〈藥草品〉，四化城喻〈化城品〉，五繫寶珠喻〈五百弟子授記品〉，六解髻中明珠喻〈安樂行品〉，七醫師喻〈壽量品〉，隨其次第各在一品。三平等有九品：一〈譬喻〉、二〈授記〉、三〈五百弟子授記〉、四〈授學無學人記〉、五〈法師品〉、六〈持品〉、七〈提婆達多品〉、八〈常不輕〉、九〈見寶塔〉。初之八品皆有授記說初乘平等，後〈見寶塔〉中合說生死涅槃法及身二種平等。其十無上有二十一品，初九無上有七品：一〈藥草喻〉、二〈化城〉，此有第二第三兩無上；三〈五百弟子授記〉、四〈見寶塔〉、五〈安樂行〉、六〈涌出〉、七〈壽量〉，此有第八第九兩無上。上七品中除第二第七，自餘五品各一無上，餘殘修多羅是第十無上，謂餘十四品並是第十無上。於中有二力：一法力、二修行力。法力有三品：一〈分別功德〉、二〈隨喜功德〉、三〈法師功德〉。修行力中復有七力，合十一品：一持力有三品，一〈法師〉、二〈安樂行〉、三〈勸持〉。二說力有一品，謂〈神力〉。三行苦行力亦一品，謂〈藥王品〉。四教化眾生行苦行力亦一品，謂〈妙音〉。五護眾生諸難力有二品：一〈觀音普門〉、二〈陀羅尼〉。六功德勝力有一品，謂〈妙莊嚴王本事〉。七護法力有二品：一〈普賢〉、二〈囑累〉。後十無上是初七喻，三平等殘名為上殘，故本論中解七喻三平等已云「餘殘修多羅明無上義」。第十無上是前九種無上之殘，名為下殘，故本論中解第十無上云「十者勝妙力，無上餘殘修多羅說」。

殘有二義：一者文殘，曾未說故；二者義殘，前雖已說義猶未盡，所望別故今復說之名為義殘。恐文繁長故略不說，至下品中一一疎釋。其〈藥草〉、〈化城〉、〈五百弟子〉、〈寶塔〉、〈持品〉、〈安樂行〉、〈壽量〉七品，或文或義，重說之故。其七喻者，謂凡夫有學名有煩惱，有七種增上染慢，為對治此說七譬喻，如執化城以為真城，即是所求世間三摩跋提將為真滅，執無學滿故更無所求。二乘無學名無煩惱人，有三種法執染慢，彼三昧解脫見等法執望二乘雖不名染，此迴心已即名菩薩，法執染此菩薩名染無煩惱慢。論翻「顛倒」，義意如此。無上義者，於大乘中可說有之，餘乘即無。由此三乘說有差別，教、理、行、果等有異故。論引佛言不離我身是無上義，故二乘中不說此義，不能解故。由此無上即是一乘教、理、行、果，隨其所應配諸品取。七種具足煩惱眾生者，第一求勢力人起第一顛倒求功德增上慢，以世間諸煩惱熾然而求天人妙境、果報，為此說火宅喻。富貴自在名為勢力，謂諸凡夫求此天人妙境外果并內果報，不知煩惱熾然燒煮，為此說火宅喻，天人勢力煩惱燒煮如火宅故。世尊今者說有二車，即是世間善根三昧，菩提假解令其出宅，後令漸入佛大涅槃，故論云「第一人者以世間種種善根三昧功德，方便令戲，後令入涅槃故。」此中不說解脫道中正證生空擇滅真智名為世間三昧假解，此是羊鹿非是車體，從彼觀後入世間定觀前所證，以心麁故不見正智及生空如，乃見惑、業、後苦不生，心便變作涅槃想解。正智所證根本觀中所得擇滅，下名化城，不說假觀所變為城，不息苦故。今說後時後得智位能變想解，名為世間善根三昧，輕安、喜樂種種功德，假名羊鹿、假名種智與之遊戲，後化一乘方令入於佛大涅槃，至佛位中能入牛車即是二智、即是菩提，所入涅槃即是寶所，後化城喻二乘執彼惑苦不生故為涅槃，理實涅槃解脫道中是正智證，故說入化城眾商皆倦息。前後諸智皆悉不能了一切法故，實非種智，說羊鹿車有名不見登，說此世間三昧善根，與令遊戲故。二乘執此以為二車，實非車體，如二乘者所起四顛倒，正觀不然，後方想解；緣此起執，化城亦爾。今為對治求勢力人顛倒求功德增上慢，說此車喻，故此品來。此餘諸義各至品釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殘有二義：一者文殘，曾未說故；二者義殘，前雖已說義猶未盡，所望別故今復說之名為義殘。恐文繁長故略不說，至下品中一一疎釋。其〈藥草〉、〈化城〉、〈五百弟子〉、〈寶塔〉、〈持品〉、〈安樂行〉、〈壽量〉七品，或文或義，重說之故。其七喻者，謂凡夫有學名有煩惱，有七種增上染慢，為對治此說七譬喻，如執化城以為真城，即是所求世間三摩跋提將為真滅，執無學滿故更無所求。二乘無學名無煩惱人，有三種法執染慢，彼三昧解脫見等法執望二乘雖不名染，此迴心已即名菩薩，法執染此菩薩名染無煩惱慢。論翻「顛倒」，義意如此。無上義者，於大乘中可說有之，餘乘即無。由此三乘說有差別，教、理、行、果等有異故。論引佛言不離我身是無上義，故二乘中不說此義，不能解故。由此無上即是一乘教、理、行、果，隨其所應配諸品取。七種具足煩惱眾生者，第一求勢力人起第一顛倒求功德增上慢，以世間諸煩惱熾然而求天人妙境、果報，為此說火宅喻。富貴自在名為勢力，謂諸凡夫求此天人妙境外果并內果報，不知煩惱熾然燒煮，為此說火宅喻，天人勢力煩惱燒煮如火宅故。世尊今者說有二車，即是世間善根三昧，菩提假解令其出宅，後令漸入佛大涅槃，故論云「第一人者以世間種種善根三昧功德，方便令戲，後令入涅槃故。」此中不說解脫道中正證生空擇滅真智名為世間三昧假解，此是羊鹿非是車體，從彼觀後入世間定觀前所證，以心麁故不見正智及生空如，乃見惑、業、後苦不生，心便變作涅槃想解。正智所證根本觀中所得擇滅，下名化城，不說假觀所變為城，不息苦故。今說後時後得智位能變想解，名為世間善根三昧，輕安、喜樂種種功德，假名羊鹿、假名種智與之遊戲，後化一乘方令入於佛大涅槃，至佛位中能入牛車即是二智、即是菩提，所入涅槃即是寶所，後化城喻二乘執彼惑苦不生故為涅槃，理實涅槃解脫道中是正智證，故說入化城眾商皆倦息。前後諸智皆悉不能了一切法故，實非種智，說羊鹿車有名不見登，說此世間三昧善根，與令遊戲故。二乘執此以為二車，實非車體，如二乘者所起四顛倒，正觀不然，後方想解；緣此起執，化城亦爾。今為對治求勢力人顛倒求功德增上慢，說此車喻，故此品來。此餘諸義各至品釋。

解品名者，「譬」者況也類也，《玉篇》云「比類以相曉」。「喻」者開也曉也，《玉篇》云「曉也諫也」。今舉世間之近迹況類出世之深致，以開未語用曉前迷，曉喻之譬名譬喻品，或譬即喻名譬喻品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解品名者，「譬」者況也類也，《玉篇》云「比類以相曉」。「喻」者開也曉也，《玉篇》云「曉也諫也」。今舉世間之近迹況類出世之深致，以開未語用曉前迷，曉喻之譬名譬喻品，或譬即喻名譬喻品。

釋妨者，一問：此以喻曉理名譬喻品，前直以法彰應名法品。答：前後相例理實應然，立者不同何詳所以，但以方便者法中之別義，譬喻者況中之通名，通、別既殊得名遂別，未可相例。二問：何故七喻唯此獨名，餘兼別稱？答：喻雖有七，此最初故，雖標總稱即自別名，餘品不單名譬喻故。三問：中根領、記別標信解，上根領、記理應別開，何故此品之初寄明鶖子領記等事。答中根、領、記文廣義長，所以別開，鶖子不然故寄此說。又因鶖子領記啟請方陳喻況，故在此初寄明領記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋妨者，一問：此以喻曉理名譬喻品，前直以法彰應名法品。答：前後相例理實應然，立者不同何詳所以，但以方便者法中之別義，譬喻者況中之通名，通、別既殊得名遂別，未可相例。二問：何故七喻唯此獨名，餘兼別稱？答：喻雖有七，此最初故，雖標總稱即自別名，餘品不單名譬喻故。三問：中根領、記別標信解，上根領、記理應別開，何故此品之初寄明鶖子領記等事。答中根、領、記文廣義長，所以別開，鶖子不然故寄此說。又因鶖子領記啟請方陳喻況，故在此初寄明領記。

經「爾時舍利弗(至)得未曾有」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)得未曾有」。

贊曰：就此品中大文分二：初鶖子聞法領喜述成得記，後佛廣以譬喻化彼中根。初文屬前第一周法說一乘。初周有四，上法說訖，自下第二鶖子聞法領解，自責而生喜，於中有二：初長行、後偈頌。長行有二：初標聞法以喜生，後釋歡喜之所以。此初也。依俗間釋，「踊」蹺也，「躍」跳也，蹺足跳者喜之極也。聞真道以起權故踴躍，稱悅所希之意故歡喜，表發大心故即起，心契所說故合掌，一心請益瞻仰尊顏啟本所懷故言白佛。「法音」者大乘言教也。曾所未聞，得未曾有。又由三義所以歡喜：一聞佛說法心安如海，知佛非魔所以歡喜；二聞今一實解昔三權，三為一因所以歡喜；三聞佛說千二百羅漢悉亦當作佛，所以歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：就此品中大文分二：初鶖子聞法領喜述成得記，後佛廣以譬喻化彼中根。初文屬前第一周法說一乘。初周有四，上法說訖，自下第二鶖子聞法領解，自責而生喜，於中有二：初長行、後偈頌。長行有二：初標聞法以喜生，後釋歡喜之所以。此初也。依俗間釋，「踊」蹺也，「躍」跳也，蹺足跳者喜之極也。聞真道以起權故踴躍，稱悅所希之意故歡喜，表發大心故即起，心契所說故合掌，一心請益瞻仰尊顏啟本所懷故言白佛。「法音」者大乘言教也。曾所未聞，得未曾有。又由三義所以歡喜：一聞佛說法心安如海，知佛非魔所以歡喜；二聞今一實解昔三權，三為一因所以歡喜；三聞佛說千二百羅漢悉亦當作佛，所以歡喜。

經「所以者何(至)無量知見」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)無量知見」。

贊曰：下釋歡喜之所以，有四：一失大法以興嗟，二處小階而起歡，三喜今聞而惱盡，四知佛子而道成。此初也。「豫」者入也關也。《玉篇》「預，先辦也備預也早也。」《切韻》「若逸，作豫，正應為預。」《爾雅》為「預，逮、及與也。」古文為「與」，《左傳》云「公必與焉。」「感」者激也。「傷」者歎也。昔聞菩薩如是受記之事我等不入，昔聞授記之流不及授記之事，所以感激恨切，傷歎失於如來五種知見，或失如來智性、智相之知見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋歡喜之所以，有四：一失大法以興嗟，二處小階而起歡，三喜今聞而惱盡，四知佛子而道成。此初也。「豫」者入也關也。《玉篇》「預，先辦也備預也早也。」《切韻》「若逸，作豫，正應為預。」《爾雅》為「預，逮、及與也。」古文為「與」，《左傳》云「公必與焉。」「感」者激也。「傷」者歎也。昔聞菩薩如是受記之事我等不入，昔聞授記之流不及授記之事，所以感激恨切，傷歎失於如來五種知見，或失如來智性、智相之知見也。

經「世尊我常獨處(至)而見濟度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊我常獨處(至)而見濟度」。

贊曰：下處小階而起歎，有二：初歎住小，後自責躬。此初也。「常」恒也。「每」者數也、屢也，非一定辭。「入」者證也。「法性」者謂人無我真如，彼同證故。我與菩薩俱能證入無我真如，云何如來獨以小乘而見度脫？或性謂體，同入佛法體類之中。有本作「嘗」，謂曾經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下處小階而起歎，有二：初歎住小，後自責躬。此初也。「常」恒也。「每」者數也、屢也，非一定辭。「入」者證也。「法性」者謂人無我真如，彼同證故。我與菩薩俱能證入無我真如，云何如來獨以小乘而見度脫？或性謂體，同入佛法體類之中。有本作「嘗」，謂曾經也。

經「是我等咎非世尊也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是我等咎非世尊也」。

贊曰：下自責躬，有三：初標，次釋，後成。此標也。「咎」謂罪失，我之愆過，「咎」音巨久反，字從人、各，人各相違即成過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下自責躬，有三：初標，次釋，後成。此標也。「咎」謂罪失，我之愆過，「咎」音巨久反，字從人、各，人各相違即成過咎。

經「所以者何(至)而得度脫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)而得度脫」。

贊曰：此釋所由。所因者，成大菩提之因行也，謂於七地四菩薩行：一菩提分、二波羅蜜、三諸神通、四成就有情。故迦葉言「於菩薩法、遊戲神通、淨佛國土、成就眾生心不好樂」，故正覺因即此四行。「待」者承望、渴仰、希須之義。鶖子自言「若我等輩承望、希須、渴仰無上正覺之因，佛必以大乘而見度脫，但由我輩於大因中不生希待，所以世尊不以大乘而見濟度。」或因謂菩提心，略為三種：一厭離有為，二求菩提，三深念眾生，即如是住、如是修行、如是降伏其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所由。所因者，成大菩提之因行也，謂於七地四菩薩行：一菩提分、二波羅蜜、三諸神通、四成就有情。故迦葉言「於菩薩法、遊戲神通、淨佛國土、成就眾生心不好樂」，故正覺因即此四行。「待」者承望、渴仰、希須之義。鶖子自言「若我等輩承望、希須、渴仰無上正覺之因，佛必以大乘而見度脫，但由我輩於大因中不生希待，所以世尊不以大乘而見濟度。」或因謂菩提心，略為三種：一厭離有為，二求菩提，三深念眾生，即如是住、如是修行、如是降伏其心。

經「然我等(至)思惟取證」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「然我等(至)思惟取證」。

贊曰：此成自責。然由我等不解佛之方便隨宜所說諸法，初聞即信即便受行，思惟取證，故佛不以大乘度脫，由此是我輩之咎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此成自責。然由我等不解佛之方便隨宜所說諸法，初聞即信即便受行，思惟取證，故佛不以大乘度脫，由此是我輩之咎也。

經「世尊(至)快得安隱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊(至)快得安隱」。

贊曰：喜今聞而惱盡。「剋」者專也。昔來修小，專自悔責不求於大。又疑菩提於己無分不生欣趣，或復自身已得解脫與佛無差，聞佛今說佛所得法甚深難解，二乘不了疑佛為魔，今既聞說一實三權，知昔脩小為大之因，所以悔斷知己作佛、菩提有分，所得解脫是佛方便，故疑亦斷，心開意解身意泰然。「泰然」者安泰怡然之貌，既無疑悔故快安隱，疑悔若生恒不安隱，何得泰然？「斷」者徒管反，截也絕也，又都亂反，今從初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喜今聞而惱盡。「剋」者專也。昔來修小，專自悔責不求於大。又疑菩提於己無分不生欣趣，或復自身已得解脫與佛無差，聞佛今說佛所得法甚深難解，二乘不了疑佛為魔，今既聞說一實三權，知昔脩小為大之因，所以悔斷知己作佛、菩提有分，所得解脫是佛方便，故疑亦斷，心開意解身意泰然。「泰然」者安泰怡然之貌，既無疑悔故快安隱，疑悔若生恒不安隱，何得泰然？「斷」者徒管反，截也絕也，又都亂反，今從初。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

疑生分別，入見即除，悔多憂俱，離欲便捨。如何鶖子今二方除？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑生分別，入見即除，悔多憂俱，離欲便捨。如何鶖子今二方除？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

煩惱之疑，預流即盡；煩惱伴悔，離欲已除。今法執之類，異熟生疑，如阿羅漢疑黑鹽之輩；於事之疑，惡作名悔未爽於理。此惡作體即是善愧，輕拒暴惡故，或即是厭慧，俱無貪之一分也，亦即省察心心所故。但是悔相性必麁動，故離欲捨，離欲有悔必是惡作，以悔名說從果為名，豈離欲已而不厭惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱之疑，預流即盡；煩惱伴悔，離欲已除。今法執之類，異熟生疑，如阿羅漢疑黑鹽之輩；於事之疑，惡作名悔未爽於理。此惡作體即是善愧，輕拒暴惡故，或即是厭慧，俱無貪之一分也，亦即省察心心所故。但是悔相性必麁動，故離欲捨，離欲有悔必是惡作，以悔名說從果為名，豈離欲已而不厭惡。

經「今日乃知(至)得佛法分」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今日乃知(至)得佛法分」。

贊曰：知佛子而道成也。《瑜伽》八十四有六句，謂「是大師子，佛腹所生、佛口所生、佛法所生、佛法所化、得法等分。」《勝鬘》云「得佛餘財」，此有四句。《瑜伽》解云「初是總句，後五別句。」腹所生者，簡去異生卑劣子故，得聖智慧佛腹親生，非如異生是佛養子，一切眾生皆佛子故，佛不親生非腹生故，從佛法所生，爾乃是真生。又二乘等非從婦生子如婢生子，故下經云「若如我子」，初地菩薩生如來家，證法界故，是婦生子，已前非是婦所生子名非腹生。今發大心當為菩薩法界中生，總言腹生。佛口所生者，從說法音而誕生故，體即聞慧，緣教生故。佛法所生者，如理作意、法隨法行之所生故，體即思、脩二慧所攝，緣理緣教隨應生故。佛法所化者，從法身路而得成立相似法故。法身路者，謂諸菩薩福、慧二因，我亦如是，彼從二因中而成立故。法身有二：小乘大乘二義異故。得法等分者，受用無漏法之財寶相似法故。法謂法寶，或七聖財，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧等者相似。分者餘分、分類，諸佛菩薩能用法財，我今亦然，與彼相似，亦得受用無漏法寶之餘分故，隨其所應在二乘位，望異生中已教一重，真是佛子。今作菩薩，望二乘位又教一重，真佛子等可如理釋。彼又解云「如是諸句顯示增上生圓滿及父相似法生圓滿，後五句中前三句顯增上生圓滿，後二句顯父相似法生圓滿。增上生者自體勝生，父相似法生者襲父遺體用父家財，並相似故。增上生中初句遮器過失，佛正智腹所生，遮世間中依於胞胎惡器生故。第二句遮精血不淨所生，佛口所生，非以精血為自體故。第三句遮其欲貪非正法生，凡夫由欲貪資潤而有，非正法生，今從正法所生，非由欲貪非正法之所生故。第四句顯自體相似之法，從法身路而得成立，襲繼法身自體殊勝，如襲婆羅門種性成立尊貴。第五句受用相似之法，受用無漏佛之法財，如世受用父母資什。」此中有四，闕第二句，合化及生總為一句，昔住權中非真佛子，今求實位方是腹生，是此經文之大意也。故《攝論》云「非如二乘無智婢子」。又有義云，以上四段別配領前開、示、悟、入四義如次，細尋法體理未必然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：知佛子而道成也。《瑜伽》八十四有六句，謂「是大師子，佛腹所生、佛口所生、佛法所生、佛法所化、得法等分。」《勝鬘》云「得佛餘財」，此有四句。《瑜伽》解云「初是總句，後五別句。」腹所生者，簡去異生卑劣子故，得聖智慧佛腹親生，非如異生是佛養子，一切眾生皆佛子故，佛不親生非腹生故，從佛法所生，爾乃是真生。又二乘等非從婦生子如婢生子，故下經云「若如我子」，初地菩薩生如來家，證法界故，是婦生子，已前非是婦所生子名非腹生。今發大心當為菩薩法界中生，總言腹生。佛口所生者，從說法音而誕生故，體即聞慧，緣教生故。佛法所生者，如理作意、法隨法行之所生故，體即思、脩二慧所攝，緣理緣教隨應生故。佛法所化者，從法身路而得成立相似法故。法身路者，謂諸菩薩福、慧二因，我亦如是，彼從二因中而成立故。法身有二：小乘大乘二義異故。得法等分者，受用無漏法之財寶相似法故。法謂法寶，或七聖財，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧等者相似。分者餘分、分類，諸佛菩薩能用法財，我今亦然，與彼相似，亦得受用無漏法寶之餘分故，隨其所應在二乘位，望異生中已教一重，真是佛子。今作菩薩，望二乘位又教一重，真佛子等可如理釋。彼又解云「如是諸句顯示增上生圓滿及父相似法生圓滿，後五句中前三句顯增上生圓滿，後二句顯父相似法生圓滿。增上生者自體勝生，父相似法生者襲父遺體用父家財，並相似故。增上生中初句遮器過失，佛正智腹所生，遮世間中依於胞胎惡器生故。第二句遮精血不淨所生，佛口所生，非以精血為自體故。第三句遮其欲貪非正法生，凡夫由欲貪資潤而有，非正法生，今從正法所生，非由欲貪非正法之所生故。第四句顯自體相似之法，從法身路而得成立，襲繼法身自體殊勝，如襲婆羅門種性成立尊貴。第五句受用相似之法，受用無漏佛之法財，如世受用父母資什。」此中有四，闕第二句，合化及生總為一句，昔住權中非真佛子，今求實位方是腹生，是此經文之大意也。故《攝論》云「非如二乘無智婢子」。又有義云，以上四段別配領前開、示、悟、入四義如次，細尋法體理未必然。

經「爾時舍利弗(至)疑網皆已除」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)疑網皆已除」。

贊曰：二十五頌半分二：初二頌半頌標，二十三頌頌釋。初文有二：初一頌頌標中得未曾有心喜疑除，後一頌半釋得未曾有彰憂悔盡。此初也。昔疑自身於佛無分，今聞得作所以疑除。疑損眾生難可出離，故喻於網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二十五頌半分二：初二頌半頌標，二十三頌頌釋。初文有二：初一頌頌標中得未曾有心喜疑除，後一頌半釋得未曾有彰憂悔盡。此初也。昔疑自身於佛無分，今聞得作所以疑除。疑損眾生難可出離，故喻於網。

經「昔來蒙佛教(至)聞亦除憂惱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「昔來蒙佛教(至)聞亦除憂惱」。

贊曰：釋得未曾有彰憂悔盡。謂我昔來所蒙佛教，謂住於小更不得大，所以憂悔；聞說此經，今日乃知不失大乘，彼昔所脩大乘因故，由此悔盡。佛音希有妙用能除眾生煩惱障之憂惱，我雖漏盡，今者聞之亦能伏除法執憂惱。此中憂者憂不作佛，一云即是法執之憂，離欲不捨，如畢藺陀筏蹉麁惡語習，法執不捨故，同前疑悔隨應亦爾。二云實是憂者，即惡作俱厭賤捨受，以憂名說，或法執類無記、善憂，離欲不捨，憂相應惱，惱即憂悔，非煩惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋得未曾有彰憂悔盡。謂我昔來所蒙佛教，謂住於小更不得大，所以憂悔；聞說此經，今日乃知不失大乘，彼昔所脩大乘因故，由此悔盡。佛音希有妙用能除眾生煩惱障之憂惱，我雖漏盡，今者聞之亦能伏除法執憂惱。此中憂者憂不作佛，一云即是法執之憂，離欲不捨，如畢藺陀筏蹉麁惡語習，法執不捨故，同前疑悔隨應亦爾。二云實是憂者，即惡作俱厭賤捨受，以憂名說，或法執類無記、善憂，離欲不捨，憂相應惱，惱即憂悔，非煩惱也。

經「我處於山谷(至)云何而自欺」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我處於山谷(至)云何而自欺」。

贊曰：下頌前釋，分四：初二頌半處小階而起歎，次五頌半失大法以興嗟，次十四頌喜今聞而惱盡，後一頌知佛子而道成，與前長行前後不同。故初中有二：初一頌半歎居小位，後之一頌頌所歎事。此初也。「嗚呼」者嗟歎詞。「云何自欺」者，欺者輕也。歎自小智住證於小不求大位，謂己無分名自欺輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下頌前釋，分四：初二頌半處小階而起歎，次五頌半失大法以興嗟，次十四頌喜今聞而惱盡，後一頌知佛子而道成，與前長行前後不同。故初中有二：初一頌半歎居小位，後之一頌頌所歎事。此初也。「嗚呼」者嗟歎詞。「云何自欺」者，欺者輕也。歎自小智住證於小不求大位，謂己無分名自欺輕。

經「我等亦佛子(至)演說無上道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等亦佛子(至)演說無上道」。

贊曰：此一頌頌所歎事。「無漏法」者法性真如。「入」者證也。理雖同證俱稱佛子，無智可能當來作佛為眾演說一乘正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌頌所歎事。「無漏法」者法性真如。「入」者證也。理雖同證俱稱佛子，無智可能當來作佛為眾演說一乘正道。

經「金色三十二(至)而不得此事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「金色三十二(至)而不得此事」。

贊曰：下五頌半失大法以興嗟，中分二：初三頌半所失大法，後之二頌明自興嗟。初中復二：初之二頌內外莊嚴德，後一頌半名利高廣德。初中復二：初一頌具相降魔德，後一頌好滿不共德。此初也。「金色三十二」者，佛身紫磨金色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌半失大法以興嗟，中分二：初三頌半所失大法，後之二頌明自興嗟。初中復二：初之二頌內外莊嚴德，後一頌半名利高廣德。初中復二：初一頌具相降魔德，後一頌好滿不共德。此初也。「金色三十二」者，佛身紫磨金色故。

三十二相者，依《大般若經》第三百八十一「佛言：善現！云何如來三十二相？善現！一世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸。二世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿。三世尊手足皆悉柔軟，如都羅綿勝過一切。四世尊手足一一指中間，猶如雁王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫。五世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂。六世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情。七世尊足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱。八世尊雙腨漸次纖圓，如翳泥耶仙鹿王腨。九世尊雙臂脩直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝。十世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王。十一世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉。十二世尊髮毛端皆上靡右旋宛轉，柔潤紺青嚴金色身甚可愛樂。十三世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住。十四世尊身皮皆真金色光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見。十五世尊兩足、二手掌中、頸、及雙肩，七處充滿。十六世尊肩項圓滿殊妙。十七世尊髆腋悉皆充實。十八世尊容儀洪滿端直。十九世尊身相脩廣端嚴。二十世尊體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀。二十一世尊頷臆并身上半，威容廣大如師子王。二十二世尊常光面各一尋。二十三世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪。二十四世尊四牙鮮白鋒利。二十五世尊常得味中上味，喉脈直故，能引身中諸支節脈所有上味，風、熱、淡病不能為雜；由彼不雜，脈離沈浮延縮壞損擁曲等過，能正吞咽津液通流，身心適悅常得上味。二十六世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際。二十七世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音。二十八世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂。二十九世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾咬潔分明。三十世尊面輪其猶滿月，眉相晈淨如天帝弓。三十一世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等。三十二世尊頂上烏瑟膩沙高顯周圓猶如天蓋。善現！是名三十二大士相。」依此經文總說頌言：「等輻柔網纖， 跟趺腨臂密， 毛生靡潤滑， 皮金七肩滿， 髆儀脩廣齊， 師子光具齒， 牙味舌音睫， 睛輪豪相蓋。」若依《瑜伽》，與此不同。《瑜伽》之中仍說因業，恐繁且止。如彼應言：「等輻纖跟細， 網摩膊不傴， 勢身光上靡， 生金滑七處， 師子肩充直， 具齒無隙鮮， 頷廣味聲青， 牛王頂豪相。」此總以彼眼耳身男四根依處并舌根為體。十力解脫如前已解。鶖子自歎同共一佛法而不得此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相者，依《大般若經》第三百八十一「佛言：善現！云何如來三十二相？善現！一世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸。二世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿。三世尊手足皆悉柔軟，如都羅綿勝過一切。四世尊手足一一指中間，猶如雁王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫。五世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂。六世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情。七世尊足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱。八世尊雙腨漸次纖圓，如翳泥耶仙鹿王腨。九世尊雙臂脩直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝。十世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王。十一世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉。十二世尊髮毛端皆上靡右旋宛轉，柔潤紺青嚴金色身甚可愛樂。十三世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住。十四世尊身皮皆真金色光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見。十五世尊兩足、二手掌中、頸、及雙肩，七處充滿。十六世尊肩項圓滿殊妙。十七世尊髆腋悉皆充實。十八世尊容儀洪滿端直。十九世尊身相脩廣端嚴。二十世尊體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀。二十一世尊頷臆并身上半，威容廣大如師子王。二十二世尊常光面各一尋。二十三世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪。二十四世尊四牙鮮白鋒利。二十五世尊常得味中上味，喉脈直故，能引身中諸支節脈所有上味，風、熱、淡病不能為雜；由彼不雜，脈離沈浮延縮壞損擁曲等過，能正吞咽津液通流，身心適悅常得上味。二十六世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際。二十七世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音。二十八世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂。二十九世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾咬潔分明。三十世尊面輪其猶滿月，眉相晈淨如天帝弓。三十一世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等。三十二世尊頂上烏瑟膩沙高顯周圓猶如天蓋。善現！是名三十二大士相。」依此經文總說頌言：「等輻柔網纖， 跟趺腨臂密， 毛生靡潤滑， 皮金七肩滿， 髆儀脩廣齊， 師子光具齒， 牙味舌音睫， 睛輪豪相蓋。」若依《瑜伽》，與此不同。《瑜伽》之中仍說因業，恐繁且止。如彼應言：「等輻纖跟細， 網摩膊不傴， 勢身光上靡， 生金滑七處， 師子肩充直， 具齒無隙鮮， 頷廣味聲青， 牛王頂豪相。」此總以彼眼耳身男四根依處并舌根為體。十力解脫如前已解。鶖子自歎同共一佛法而不得此事。

經「八十種妙好(至)而我皆已失」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「八十種妙好(至)而我皆已失」。

贊曰：好滿不共德也。八十種妙好者，《般若經》言：「善現！云何如來應正等覺八十隨好？善現！一世尊指爪狹長薄潤光潔鮮淨如華赤銅，二世尊手足指圓纖長𦟛直柔軟節骨不現，三世尊手足各等無差於諸指間悉皆充密，四世尊手足圓滿如意軟淨光澤色如蓮華，五世尊筋脈盤結堅固深隱不現，六世尊兩踝俱隱不現，七世尊行步直進庠序如龍象王，八世尊行步威容齊肅如師子王，九世尊行步安平庠序不過不減猶如牛王，十世尊行步進止儀雅猶如鵝王，十一世尊迴顧必皆右旋如龍象王舉身隨轉，十二世尊支節漸次𦟛圓妙善安布，十三世尊骨節交結無隙猶若龍盤。十四世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，十五世尊隱處其文妙好威勢具足圓滿清淨，十六世尊身支潤滑柔軟光悅鮮淨塵垢不著，十七世尊身容敦肅無畏常不怯弱，十八世尊身支堅固稠密善相屬著，十九世尊身支安定敦重曾不掉動圓滿無壞，二十世尊身相猶如仙王周匝端嚴光淨離翳，二十一世尊身有周匝圓光明於行等時恒自照曜，二十二世尊腹形方正無欠柔軟不現眾相莊嚴，二十三世尊臍深右旋圓妙清淨光澤，二十四世尊臍厚不窊不凸周匝妙好，二十五世尊皮膚遠離疥癬亦無黶點疣贅等過，二十六世尊手掌充滿柔軟足下安平，二十七世尊手文深長明直潤澤不斷，二十八世尊脣色光潤丹暉如頻婆菓上下相稱，二十九世尊面門不長不短不大不小如量端嚴，三十世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，三十一世尊發聲威震深遠如象王吼明朗清徹，三十二世尊音韻美妙具足如深谷響，三十三世尊鼻高脩而且直其孔不現，三十四世尊諸齒方整鮮白，三十五世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，三十六世尊眼淨青白分明，三十七世尊眼相脩廣譬如青蓮華葉甚可愛樂，三十八世尊眼睫上下齊整稠密不白，三十九世尊雙眉長而不白緻而細軟，四十世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色，四十一世尊雙眉高顯光潤形如初月，四十二世尊耳厚廣大脩長輪埵成就，四十三世尊兩耳綺麗齊平離眾過失，四十四世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，四十五世尊額廣圓滿平正形相殊妙，四十六世尊身分上半圓滿如師子王威嚴無對，四十七世尊首髮脩長紺青稠密不白，四十八世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，四十九世尊首髮齊整無亂亦不交雜，五十世尊首髮堅固不斷永無𭏅落，五十一世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，五十二世尊身分堅固充實逾那羅延，五十三世尊身體長大端直，五十四世尊諸竅清淨圓好，五十五世尊身支勢力殊勝無與等者，五十六世尊身相眾所樂觀嘗無厭足，五十七世尊面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月，五十八世尊顏貌舒泰光顯含咲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：好滿不共德也。八十種妙好者，《般若經》言：「善現！云何如來應正等覺八十隨好？善現！一世尊指爪狹長薄潤光潔鮮淨如華赤銅，二世尊手足指圓纖長𦟛直柔軟節骨不現，三世尊手足各等無差於諸指間悉皆充密，四世尊手足圓滿如意軟淨光澤色如蓮華，五世尊筋脈盤結堅固深隱不現，六世尊兩踝俱隱不現，七世尊行步直進庠序如龍象王，八世尊行步威容齊肅如師子王，九世尊行步安平庠序不過不減猶如牛王，十世尊行步進止儀雅猶如鵝王，十一世尊迴顧必皆右旋如龍象王舉身隨轉，十二世尊支節漸次𦟛圓妙善安布，十三世尊骨節交結無隙猶若龍盤。十四世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，十五世尊隱處其文妙好威勢具足圓滿清淨，十六世尊身支潤滑柔軟光悅鮮淨塵垢不著，十七世尊身容敦肅無畏常不怯弱，十八世尊身支堅固稠密善相屬著，十九世尊身支安定敦重曾不掉動圓滿無壞，二十世尊身相猶如仙王周匝端嚴光淨離翳，二十一世尊身有周匝圓光明於行等時恒自照曜，二十二世尊腹形方正無欠柔軟不現眾相莊嚴，二十三世尊臍深右旋圓妙清淨光澤，二十四世尊臍厚不窊不凸周匝妙好，二十五世尊皮膚遠離疥癬亦無黶點疣贅等過，二十六世尊手掌充滿柔軟足下安平，二十七世尊手文深長明直潤澤不斷，二十八世尊脣色光潤丹暉如頻婆菓上下相稱，二十九世尊面門不長不短不大不小如量端嚴，三十世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，三十一世尊發聲威震深遠如象王吼明朗清徹，三十二世尊音韻美妙具足如深谷響，三十三世尊鼻高脩而且直其孔不現，三十四世尊諸齒方整鮮白，三十五世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，三十六世尊眼淨青白分明，三十七世尊眼相脩廣譬如青蓮華葉甚可愛樂，三十八世尊眼睫上下齊整稠密不白，三十九世尊雙眉長而不白緻而細軟，四十世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色，四十一世尊雙眉高顯光潤形如初月，四十二世尊耳厚廣大脩長輪埵成就，四十三世尊兩耳綺麗齊平離眾過失，四十四世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，四十五世尊額廣圓滿平正形相殊妙，四十六世尊身分上半圓滿如師子王威嚴無對，四十七世尊首髮脩長紺青稠密不白，四十八世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，四十九世尊首髮齊整無亂亦不交雜，五十世尊首髮堅固不斷永無𭏅落，五十一世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，五十二世尊身分堅固充實逾那羅延，五十三世尊身體長大端直，五十四世尊諸竅清淨圓好，五十五世尊身支勢力殊勝無與等者，五十六世尊身相眾所樂觀嘗無厭足，五十七世尊面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月，五十八世尊顏貌舒泰光顯含咲

先言唯向不背，五十九世尊面貌光澤熈怡遠離頻蹙青赤等過，六十世尊身支清淨無垢常無臭穢，六十一世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，六十二世尊面門常出最上殊勝之香，六十三世尊首相周圓妙好如末達那亦猶如天蓋，六十四世尊身毛紺青光淨如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，六十五世尊法音隨眾大小不增不減應理無差，六十六世尊頂相無能見者，六十七世尊手足指約分明莊嚴妙好如赤銅色，六十八世尊行時其足去地如四指量而現印文，六十九世尊自持不待他衛身無傾動亦不逶迤，七十世尊威德遠震一切惡心見喜恐怖見安，七十一世尊音聲不高不下隨眾生意和悅與言，七十二世尊能隨諸有情類言音意樂而為說法，七十三世尊一音演說正法隨有情類各各令得解，七十四世尊說法咸依次第必有因緣言無不善，七十五世尊等觀諸有情類讚善毀惡而無愛增，七十六世尊所為先觀後作軌範具足令識善淨，七十七世尊相好一切有情無能觀盡，七十八世尊頂骨堅實圓滿，七十九世尊顏容常少不老好巡舊處，八十世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋起德相，文同綺畫色類朱丹。善現！是名八十隨好。善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界。然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜半月月時歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為利樂諸有情故聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位，脩行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歎喜，皆獲殊勝利益安樂。如是善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。」三十二相由行五修：一發心，二長時，三無間，四慇重，五無餘，之所感得，如《瑜伽論》三十七說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先言唯向不背，五十九世尊面貌光澤熈怡遠離頻蹙青赤等過，六十世尊身支清淨無垢常無臭穢，六十一世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，六十二世尊面門常出最上殊勝之香，六十三世尊首相周圓妙好如末達那亦猶如天蓋，六十四世尊身毛紺青光淨如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，六十五世尊法音隨眾大小不增不減應理無差，六十六世尊頂相無能見者，六十七世尊手足指約分明莊嚴妙好如赤銅色，六十八世尊行時其足去地如四指量而現印文，六十九世尊自持不待他衛身無傾動亦不逶迤，七十世尊威德遠震一切惡心見喜恐怖見安，七十一世尊音聲不高不下隨眾生意和悅與言，七十二世尊能隨諸有情類言音意樂而為說法，七十三世尊一音演說正法隨有情類各各令得解，七十四世尊說法咸依次第必有因緣言無不善，七十五世尊等觀諸有情類讚善毀惡而無愛增，七十六世尊所為先觀後作軌範具足令識善淨，七十七世尊相好一切有情無能觀盡，七十八世尊頂骨堅實圓滿，七十九世尊顏容常少不老好巡舊處，八十世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋起德相，文同綺畫色類朱丹。善現！是名八十隨好。善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界。然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜半月月時歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為利樂諸有情故聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位，脩行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歎喜，皆獲殊勝利益安樂。如是善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。」三十二相由行五修：一發心，二長時，三無間，四慇重，五無餘，之所感得，如《瑜伽論》三十七說。

十八不共法以五門分別：一名，二體，三行相，四差別，五諸門。名者，一身無誤失，二無率暴音，三無種種想，四無不定心，五無忘失念，六無不擇捨，七欲無減，八念無減，九精進無減，十定無減，十一慧無減，十二解脫無減，十三身業隨智慧行，十四語業隨智慧行，十五意業隨智慧行，十六知過去世無著無礙，十七知未來世無著無礙，十八知現在世無著無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法以五門分別：一名，二體，三行相，四差別，五諸門。名者，一身無誤失，二無率暴音，三無種種想，四無不定心，五無忘失念，六無不擇捨，七欲無減，八念無減，九精進無減，十定無減，十一慧無減，十二解脫無減，十三身業隨智慧行，十四語業隨智慧行，十五意業隨智慧行，十六知過去世無著無礙，十七知未來世無著無礙，十八知現在世無著無礙。

體者，合以八法為體，謂思、想、欲、勝解、念、定、慧、懃，廣如《無垢稱疏》第二卷解。二乘所無，名不共法。論云「上二偈示現何義？舍利弗自訶責身，我不見諸佛，不往佛所聞法，不供養恭敬諸佛，無利益眾生事，未得法退，是故舍利弗訶責自身。」上釋自訶責之意。下論自牒解呵責意及經頌文，兩參雜釋合有八句，其間五句解自責詞，自餘三句解經頌義。不見者，不見諸佛如來大人相生恭敬供養心故。自呵無修大因，遂不能見諸佛之相恭敬供養故。不往者，示現教化眾生力故，顯佛能化眾生而我不往佛所。上二句解自責言。金色光明者，見佛自身異身得無量功德故，此解經中金色之言，由見佛故我之自身於異身得無量功德果故，聞者能利益一切眾生故。此解責中不聞言，若聞能作利生事故。力者，眾生有疑，依十力斷疑故，此釋經中十力之言。供養者，示現能教化眾生力故，此解自責中不供養佛言，佛能化眾我應供養，昔者何故不供養也。十八不共法者，遠離諸障礙故，此解頌中十八不共法義。恭敬者生無量福德，依如來教得解脫故，證人法無我諸法平等故，此解自責中不恭敬言，若恭敬生無量福證平等故。是故自訶，我從昔來未得此法，於此法中遂生退心。是名失大法而興嗟也。不作此解論極難知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體者，合以八法為體，謂思、想、欲、勝解、念、定、慧、懃，廣如《無垢稱疏》第二卷解。二乘所無，名不共法。論云「上二偈示現何義？舍利弗自訶責身，我不見諸佛，不往佛所聞法，不供養恭敬諸佛，無利益眾生事，未得法退，是故舍利弗訶責自身。」上釋自訶責之意。下論自牒解呵責意及經頌文，兩參雜釋合有八句，其間五句解自責詞，自餘三句解經頌義。不見者，不見諸佛如來大人相生恭敬供養心故。自呵無修大因，遂不能見諸佛之相恭敬供養故。不往者，示現教化眾生力故，顯佛能化眾生而我不往佛所。上二句解自責言。金色光明者，見佛自身異身得無量功德故，此解經中金色之言，由見佛故我之自身於異身得無量功德果故，聞者能利益一切眾生故。此解責中不聞言，若聞能作利生事故。力者，眾生有疑，依十力斷疑故，此釋經中十力之言。供養者，示現能教化眾生力故，此解自責中不供養佛言，佛能化眾我應供養，昔者何故不供養也。十八不共法者，遠離諸障礙故，此解頌中十八不共法義。恭敬者生無量福德，依如來教得解脫故，證人法無我諸法平等故，此解自責中不恭敬言，若恭敬生無量福證平等故。是故自訶，我從昔來未得此法，於此法中遂生退心。是名失大法而興嗟也。不作此解論極難知。

經「我獨經行時(至)我為自欺誑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我獨經行時(至)我為自欺誑」。

贊曰：名利高廣德也。自欺賤故常自思惟，失佛此德不敢求大，自誑負故得小為足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：名利高廣德也。自欺賤故常自思惟，失佛此德不敢求大，自誑負故得小為足。

經「我常於日夜(至)籌量如此事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我常於日夜(至)籌量如此事」。

贊曰：明自興嗟也。初頌欲問於佛為失大乘、為當不失？後頌釋疑。此以常見佛唯讚菩薩不讚我故，所以疑生籌量此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明自興嗟也。初頌欲問於佛為失大乘、為當不失？後頌釋疑。此以常見佛唯讚菩薩不讚我故，所以疑生籌量此事。

經「今聞佛音聲(至)令眾至道場」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今聞佛音聲(至)令眾至道場」。

贊曰：下十四頌頌喜今聞而惱盡，中分二：初十二頌半頌斷疑悔，後一頌半頌快得安隱。初中復二：初五頌頌昔悔除，後七頌半頌今疑滅。初中又二：初一頌標悔除所由，後四頌正明悔除。此初也。由聞佛聲隨宜說法意趣難知，無漏難思所得難解，令二乘眾捨隨宜教，至佛所得道場深法，既令悔除故名無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十四頌頌喜今聞而惱盡，中分二：初十二頌半頌斷疑悔，後一頌半頌快得安隱。初中復二：初五頌頌昔悔除，後七頌半頌今疑滅。初中又二：初一頌標悔除所由，後四頌正明悔除。此初也。由聞佛聲隨宜說法意趣難知，無漏難思所得難解，令二乘眾捨隨宜教，至佛所得道場深法，既令悔除故名無漏。

經「我本著邪見(至)於空法得證」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我本著邪見(至)於空法得證」。

贊曰：下四頌除悔，中分二：初一頌半敘昔捨邪以歸正，後二頌半敘今識小以向大。此初也。本事珊闍耶外道領一百門徒，後歸佛出家證人空理，得阿羅漢稱梵志師，名為拔邪得證空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌除悔，中分二：初一頌半敘昔捨邪以歸正，後二頌半敘今識小以向大。此初也。本事珊闍耶外道領一百門徒，後歸佛出家證人空理，得阿羅漢稱梵志師，名為拔邪得證空法。

經「爾時心自謂(至)非是實滅度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時心自謂(至)非是實滅度」。

贊曰：下二頌半敘今識小以向大，於中分二：初一頌識知小，後一半知真大。此初也。昔時不識謂真滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌半敘今識小以向大，於中分二：初一頌識知小，後一半知真大。此初也。昔時不識謂真滅故。

經「若得作佛時(至)永盡滅無餘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若得作佛時(至)永盡滅無餘」。

贊曰：知大為真滅。得作佛時，內具諸相好、外為眾生歸敬，方成永盡二種生死更無有漏，故知大乘是為真滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：知大為真滅。得作佛時，內具諸相好、外為眾生歸敬，方成永盡二種生死更無有漏，故知大乘是為真滅。

經「佛於大眾中(至)疑悔悉已除」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛於大眾中(至)疑悔悉已除」。

贊曰：下七頌半頌今疑滅，分二：初一頌結前悔盡、生後疑除所由，後六頌半正釋疑除。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌半頌今疑滅，分二：初一頌結前悔盡、生後疑除所由，後六頌半正釋疑除。此初也。

經「初聞佛所說(至)惱亂我心耶」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「初聞佛所說(至)惱亂我心耶」。

贊曰：下六頌半正釋疑除，復二：初一頌敘疑生所由，後五頌半正釋疑滅。此初也。佛昔說三乘，我已得訖；今說為一，與本說乖，說我所得非真果滅，故心中驚，謂佛是魔惱亂我心，此疑於事名異熟生，不疑於理故非煩惱。或前憂、疑皆示相起，非在鶖子猶有憂、疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六頌半正釋疑除，復二：初一頌敘疑生所由，後五頌半正釋疑滅。此初也。佛昔說三乘，我已得訖；今說為一，與本說乖，說我所得非真果滅，故心中驚，謂佛是魔惱亂我心，此疑於事名異熟生，不疑於理故非煩惱。或前憂、疑皆示相起，非在鶖子猶有憂、疑。

經「佛以種種緣(至)我聞疑網斷」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛以種種緣(至)我聞疑網斷」。

贊曰：下五頌半釋疑滅，中有四：一頌顯佛言巧心安，所以疑斷；二頌明三世佛同說方便，所以疑斷；一頌解佛說同，所以疑斷；一頌半知佛與魔道跡不同，所以疑斷。此初也。佛說有二：一法說，二喻說。「種種緣」者法說道理，「種種喻」者比況說也。外現此二巧言說法，內心安固如海不動，所以疑斷。言詞不巧，理、喻乖宗，心有動搖智迷真境，內、外可阻疑便難滅；今則不然，所以疑斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌半釋疑滅，中有四：一頌顯佛言巧心安，所以疑斷；二頌明三世佛同說方便，所以疑斷；一頌解佛說同，所以疑斷；一頌半知佛與魔道跡不同，所以疑斷。此初也。佛說有二：一法說，二喻說。「種種緣」者法說道理，「種種喻」者比況說也。外現此二巧言說法，內心安固如海不動，所以疑斷。言詞不巧，理、喻乖宗，心有動搖智迷真境，內、外可阻疑便難滅；今則不然，所以疑斷。

經「佛說過去世(至)演說如是法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛說過去世(至)演說如是法」。

贊曰：此明三世諸佛同說方便，所以疑斷。初頌過去，後頌未來、現在二世，初皆方便、後方真實，即領前品三世佛同。眾說道乖可令疑起，群聖同範今疑故滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明三世諸佛同說方便，所以疑斷。初頌過去，後頌未來、現在二世，初皆方便、後方真實，即領前品三世佛同。眾說道乖可令疑起，群聖同範今疑故滅。

經「如今者世尊(至)亦以方便說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如今者世尊(至)亦以方便說」。

贊曰：此解佛說同，所以疑斷。「從生及出家」身方便也。「得道」者意方便也。「轉法輪」者語方便也。初說三乘同三世佛教，故言亦以方便說法。三業乖張可令疑起，色心相順所以疑除。又始、末說乖可令疑起，初後語順故令疑滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此解佛說同，所以疑斷。「從生及出家」身方便也。「得道」者意方便也。「轉法輪」者語方便也。初說三乘同三世佛教，故言亦以方便說法。三業乖張可令疑起，色心相順所以疑除。又始、末說乖可令疑起，初後語順故令疑滅。

經「世尊說實道(至)謂是魔所為」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊說實道(至)謂是魔所為」。

贊曰：知佛與魔道跡不同，所以疑斷。魔說乖真所以疑起，佛語符妙由此疑滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：知佛與魔道跡不同，所以疑斷。魔說乖真所以疑起，佛語符妙由此疑滅。

經「聞佛柔軟音(至)安住實智中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「聞佛柔軟音(至)安住實智中」。

贊曰：下合十四頌，喜今聞而惱盡，中分二：上十二頌半斷疑悔訖，此一頌半快得安隱。慈悲接引故出柔軟音，如雷隱震以說玄理故名深遠，清徹如迦陵聲極可愛樂故甚微妙，離名利等諸瑕穢事，說一乘義故名演暢清淨法。「暢」謂遠也明也。心既大喜疑悔永除，捨昔處權之心、取今住實之智。實謂一乘，今所求證；權謂二乘，昔方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合十四頌，喜今聞而惱盡，中分二：上十二頌半斷疑悔訖，此一頌半快得安隱。慈悲接引故出柔軟音，如雷隱震以說玄理故名深遠，清徹如迦陵聲極可愛樂故甚微妙，離名利等諸瑕穢事，說一乘義故名演暢清淨法。「暢」謂遠也明也。心既大喜疑悔永除，捨昔處權之心、取今住實之智。實謂一乘，今所求證；權謂二乘，昔方便也。

經「我定當作佛(至)教化諸菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我定當作佛(至)教化諸菩薩」。

贊曰：此頌第四知佛子而道成。今我為佛子當作菩薩，從佛大乘言教所生，既修大因定當作佛，外為天人所敬能轉無上法輪，究竟唯說一乘，故能教化菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌第四知佛子而道成。今我為佛子當作菩薩，從佛大乘言教所生，既修大因定當作佛，外為天人所敬能轉無上法輪，究竟唯說一乘，故能教化菩薩。

經「爾時佛告舍利弗(至)隨我受學」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告舍利弗(至)隨我受學」。

贊曰：第一周中自下第三如來述成，同〈藥草喻〉重述成故。於中分三：初陳往遇，次述今逢，後顯還令依前取實。此初也。「曾二萬億佛所為無上道常教化汝等」者，《優婆塞戒經》言：「舍利弗曾六十劫行菩薩道，有婆羅門從其乞眼，鶖子與之。彼得眼已投之於地，雙足踐踏罵詈而去。鶖子悔恨遂退大心。」此說彼時故昔教汝，二萬佛所以為善友常化大乘，鶖子彼時亦隨受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第一周中自下第三如來述成，同〈藥草喻〉重述成故。於中分三：初陳往遇，次述今逢，後顯還令依前取實。此初也。「曾二萬億佛所為無上道常教化汝等」者，《優婆塞戒經》言：「舍利弗曾六十劫行菩薩道，有婆羅門從其乞眼，鶖子與之。彼得眼已投之於地，雙足踐踏罵詈而去。鶖子悔恨遂退大心。」此說彼時故昔教汝，二萬佛所以為善友常化大乘，鶖子彼時亦隨受教。

經「我以方便(至)生我法中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我以方便(至)生我法中」。

贊曰：此述今逢。退大心已後，佛知怖大情局小果，化以聲聞令證無學，漸導誘之名為方便；證生空理無漏智起，住佛法內名我法中，從佛法所生爾乃是真生故。且如鶖子退姓，大姓近生而遠熟，所以初發大心而中退，小姓近熟而遠生，所以中發小心而證果。初教發於大意，為令證實之因；中求小而果成，為令捨權之漸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此述今逢。退大心已後，佛知怖大情局小果，化以聲聞令證無學，漸導誘之名為方便；證生空理無漏智起，住佛法內名我法中，從佛法所生爾乃是真生故。且如鶖子退姓，大姓近生而遠熟，所以初發大心而中退，小姓近熟而遠生，所以中發小心而證果。初教發於大意，為令證實之因；中求小而果成，為令捨權之漸也。

經「舍利弗(至)已得滅度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)已得滅度」。

贊曰：下顯還令依前取實，分二：初談創興實意，為修權而忘實；後顯令憶本心，說《法華》而復本。此初也。「我昔教汝志願佛道」者，創興實意也。「汝今悉忘而便自謂已得滅度」者，為修權而忘實也。未證聲聞果前未得無漏宿命之智，雖六十劫練根得聲聞無漏，宿命智所知猶近故。昔修大乘汝今悉忘，便謂所得是實滅度，不肯進修。前卷請中，世世已曾從佛受化，今言忘者此中有四解：一自憶從佛修小，佛說教大悉忘。二佛說初教大乘今忘，自憶中途學小從化。三鶖子自憶、他人不憶，今寄之說他人，故言悉忘。四前說佛加故憶，今談自心故忘。亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯還令依前取實，分二：初談創興實意，為修權而忘實；後顯令憶本心，說《法華》而復本。此初也。「我昔教汝志願佛道」者，創興實意也。「汝今悉忘而便自謂已得滅度」者，為修權而忘實也。未證聲聞果前未得無漏宿命之智，雖六十劫練根得聲聞無漏，宿命智所知猶近故。昔修大乘汝今悉忘，便謂所得是實滅度，不肯進修。前卷請中，世世已曾從佛受化，今言忘者此中有四解：一自憶從佛修小，佛說教大悉忘。二佛說初教大乘今忘，自憶中途學小從化。三鶖子自憶、他人不憶，今寄之說他人，故言悉忘。四前說佛加故憶，今談自心故忘。亦不相違。

經「我今還欲(至)佛所護念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我今還欲(至)佛所護念」。

贊曰：令憶本心說《法華》而復本也。初化小機而向大，名為聲聞而說大乘《妙法蓮華》，迴心已後名教菩薩之法、佛所護念，故知妙法蓮華亦傍名無量義等也。體性功能有別，對機顯理有殊，分為二經故耳，如初卷說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：令憶本心說《法華》而復本也。初化小機而向大，名為聲聞而說大乘《妙法蓮華》，迴心已後名教菩薩之法、佛所護念，故知妙法蓮華亦傍名無量義等也。體性功能有別，對機顯理有殊，分為二經故耳，如初卷說。

經「舍利弗(至)所行之道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)所行之道」。

贊曰：第一周中下第四段佛為授記，有二：初為授記，後人天供養讚歎迴向。初復分二：初明授記，後有一頌結會令欣。初文有二：初授因記，後授果記。此初文，有四：一時節過無邊劫，二外遇良緣值若干佛，三奉持正法，四具行利生。要因行滿果方成故，未入十信尚二萬劫，況起心後時節應遠，故此第一先說劫多方遇諸佛、得入大劫持正法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第一周中下第四段佛為授記，有二：初為授記，後人天供養讚歎迴向。初復分二：初明授記，後有一頌結會令欣。初文有二：初授因記，後授果記。此初文，有四：一時節過無邊劫，二外遇良緣值若干佛，三奉持正法，四具行利生。要因行滿果方成故，未入十信尚二萬劫，況起心後時節應遠，故此第一先說劫多方遇諸佛、得入大劫持正法等。

經「當得作佛(至)佛世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「當得作佛(至)佛世尊」。

贊曰：下明果記，有二：初長行，後偈頌。長行有六：一內德成滿，二外土莊嚴，三說法同今，四劫名異即，五輔翼勝劣，六法住短長。此初也。目覩雨華放光、耳聞法華智光，又外飡祕法、內發智光，因斯二義故名華光。夫記佛名理非一准，且如釋迦、彌勒因覩彼佛以為名，鶖子最初假見聞而立稱。《智度論》云：「三百比丘脫衣上佛舉手為相，記名大相如來。又千天子見佛土莊嚴而發淨意，記名莊嚴王佛。」又彼〈舌相品〉「十萬億人見十方菩薩來以華供養，發心得記，佛名覺華，劫名華積。」如是等類不可一准，或此皆是初所逢佛，後遇此緣因符往願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明果記，有二：初長行，後偈頌。長行有六：一內德成滿，二外土莊嚴，三說法同今，四劫名異即，五輔翼勝劣，六法住短長。此初也。目覩雨華放光、耳聞法華智光，又外飡祕法、內發智光，因斯二義故名華光。夫記佛名理非一准，且如釋迦、彌勒因覩彼佛以為名，鶖子最初假見聞而立稱。《智度論》云：「三百比丘脫衣上佛舉手為相，記名大相如來。又千天子見佛土莊嚴而發淨意，記名莊嚴王佛。」又彼〈舌相品〉「十萬億人見十方菩薩來以華供養，發心得記，佛名覺華，劫名華積。」如是等類不可一准，或此皆是初所逢佛，後遇此緣因符往願。

授記略以六門分別：一授記所由，二誰能授記，三誰所授記，四授記差別，五釋妨難，六聲聞類異。授記所由略由五義：一論云為生聲聞決定心故、非成就法性故，非已證得二空法性而為授記，令生決定趣向大乘故為與記。二論云顯佛法身性平等故，有為有異故說三乘，真理既同法身無異。三為除菩薩久疑心故，久疑聲聞不得作佛，今聞授記故久疑滅。四為欣佛者見此授記，欣自當得行佛因故。五說一乘十義所以，即是此中授記所由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記略以六門分別：一授記所由，二誰能授記，三誰所授記，四授記差別，五釋妨難，六聲聞類異。授記所由略由五義：一論云為生聲聞決定心故、非成就法性故，非已證得二空法性而為授記，令生決定趣向大乘故為與記。二論云顯佛法身性平等故，有為有異故說三乘，真理既同法身無異。三為除菩薩久疑心故，久疑聲聞不得作佛，今聞授記故久疑滅。四為欣佛者見此授記，欣自當得行佛因故。五說一乘十義所以，即是此中授記所由。

能授記中有三：一所依，二記體，三記用。所依即能授記者，六處示現，五是如來記、一是菩薩記。如來記者：一別記，二同記，三後記，四無怨記，五通行記。菩薩記者名具因記，如〈常不輕品〉示現禮拜讚歎，言「我不輕汝，汝等皆當作佛」，示諸眾生皆有佛性故，記其當來佛之名字唯佛與記，餘聖不能，不能別知當佛名字國土等故，下人不能知上事故；若諳含與記，菩薩亦得，具佛性因故。此經既爾，一切經中能授記者不過此二。記體謂後得世俗智。記用謂言教，唯他受用、變化身等，五蘊之中隨應為體，十地菩薩、三乘異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能授記中有三：一所依，二記體，三記用。所依即能授記者，六處示現，五是如來記、一是菩薩記。如來記者：一別記，二同記，三後記，四無怨記，五通行記。菩薩記者名具因記，如〈常不輕品〉示現禮拜讚歎，言「我不輕汝，汝等皆當作佛」，示諸眾生皆有佛性故，記其當來佛之名字唯佛與記，餘聖不能，不能別知當佛名字國土等故，下人不能知上事故；若諳含與記，菩薩亦得，具佛性因故。此經既爾，一切經中能授記者不過此二。記體謂後得世俗智。記用謂言教，唯他受用、變化身等，五蘊之中隨應為體，十地菩薩、三乘異故。

所授記有二：一所依，二體性。所依即是所授記者。論云：「有六處示現：一別記，舍利弗、大迦葉等四大聲聞，眾所知識名號不同，故與記別。二同記，富樓那等五百人、千二百人，同一名故，俱時與記。三後記，學無學等共同一號，雖亦下根非眾所知，故後與記。四無怨記，與提婆達多記者，示現如來無怨惡故。五通行記，與比丘尼及天女記者，示現女人在家出家修菩薩行者，皆證佛果故。六具因記，示諸眾生有佛性故。」此之六記，別記在〈譬喻品〉及〈授記品〉中，同記在〈五百弟子受記品〉中，後記在〈授學無學人記品〉中，無怨記在〈提婆達多品〉中，通行記在〈法師品〉及〈持品〉中，具因記在〈常不輕品〉中。以理而推，異生未發心及發心已後，二乘不定性及諸菩薩，此之四人名所授記。法華一會為化捨權而就實故，無為十地菩薩授記。談昔古事，故有未發心前具因記別，唯有異生發心已後但聞法華無一不成佛，是及不定姓二乘之記，更無餘也。因體即是無漏善根，通現及種。因所得果體通五蘊，多是化身及他受用者，顯慈悲故、顯德高故、有差別故、有化眾故，下諸記別當具顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所授記有二：一所依，二體性。所依即是所授記者。論云：「有六處示現：一別記，舍利弗、大迦葉等四大聲聞，眾所知識名號不同，故與記別。二同記，富樓那等五百人、千二百人，同一名故，俱時與記。三後記，學無學等共同一號，雖亦下根非眾所知，故後與記。四無怨記，與提婆達多記者，示現如來無怨惡故。五通行記，與比丘尼及天女記者，示現女人在家出家修菩薩行者，皆證佛果故。六具因記，示諸眾生有佛性故。」此之六記，別記在〈譬喻品〉及〈授記品〉中，同記在〈五百弟子受記品〉中，後記在〈授學無學人記品〉中，無怨記在〈提婆達多品〉中，通行記在〈法師品〉及〈持品〉中，具因記在〈常不輕品〉中。以理而推，異生未發心及發心已後，二乘不定性及諸菩薩，此之四人名所授記。法華一會為化捨權而就實故，無為十地菩薩授記。談昔古事，故有未發心前具因記別，唯有異生發心已後但聞法華無一不成佛，是及不定姓二乘之記，更無餘也。因體即是無漏善根，通現及種。因所得果體通五蘊，多是化身及他受用者，顯慈悲故、顯德高故、有差別故、有化眾故，下諸記別當具顯示。

授記差別者，《首楞嚴經》中「佛告堅意菩薩，授記凡有四種：有未發心而與授記，有適發心而與授記，有密授記，有得無生法忍現前授記，是名四種。唯有如來能知此事。」《寶雲經》中亦同此說。《瑜伽》四十六說略由六相，蒙諸如來於無上正等菩提授與記別。何等為六：一安住種姓未發心位，二已發心位，三現在前位，四不現前位。此上四種同《首楞嚴》，彼密授記即不現前在密處故；或得無生忍名現前，未得者名不現前；或身在座名為現前，身不在座名不現前，下第四卷與同記中有不在會，佛令傳記是。五有定時限，謂爾所時當證無上正等菩提。六無定時限，謂不宣說決定時限而與授記。今舍利弗即當第二第三第六，已發大心、現佛前住、無定時限故。《涅槃經》言「須陀洹八萬劫到，乃至阿羅漢二萬劫到，辟支佛十千劫到」，所言到者到阿耨多羅三藐三菩提心，故知經爾所劫方到十信初心、始入初劫。〈菩薩地〉言「迂迴修行不如初心始業菩薩，耽寂滅味極深重故」。由此今言過無量劫方始供養若干千萬億佛行菩薩道等。有三決定：一種姓定，遇緣便能證於正覺；二發心定，發大心已更不退轉；三不虛行，定得自在已於利有情終不空過。初在地前，五種菩提中發心菩提故；次在初地，證發心故；後在八地。今依初定故與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記差別者，《首楞嚴經》中「佛告堅意菩薩，授記凡有四種：有未發心而與授記，有適發心而與授記，有密授記，有得無生法忍現前授記，是名四種。唯有如來能知此事。」《寶雲經》中亦同此說。《瑜伽》四十六說略由六相，蒙諸如來於無上正等菩提授與記別。何等為六：一安住種姓未發心位，二已發心位，三現在前位，四不現前位。此上四種同《首楞嚴》，彼密授記即不現前在密處故；或得無生忍名現前，未得者名不現前；或身在座名為現前，身不在座名不現前，下第四卷與同記中有不在會，佛令傳記是。五有定時限，謂爾所時當證無上正等菩提。六無定時限，謂不宣說決定時限而與授記。今舍利弗即當第二第三第六，已發大心、現佛前住、無定時限故。《涅槃經》言「須陀洹八萬劫到，乃至阿羅漢二萬劫到，辟支佛十千劫到」，所言到者到阿耨多羅三藐三菩提心，故知經爾所劫方到十信初心、始入初劫。〈菩薩地〉言「迂迴修行不如初心始業菩薩，耽寂滅味極深重故」。由此今言過無量劫方始供養若干千萬億佛行菩薩道等。有三決定：一種姓定，遇緣便能證於正覺；二發心定，發大心已更不退轉；三不虛行，定得自在已於利有情終不空過。初在地前，五種菩提中發心菩提故；次在初地，證發心故；後在八地。今依初定故與授記。

釋妨難者，論云「彼聲聞等為實成佛故與記別，為不成佛與授記也？若實成佛者，菩薩何故於無量劫修集無量功德？若不成佛者，云何虛妄授記？」此意難言。若聲聞等但住百劫等練根修聲聞行，即實得成佛而與記者，菩薩何故於無量劫修集無量功德方得成佛菩提，少因已能實成佛故。若聲聞等雖修少因不得成者，何須今者虛妄記耶？論自答言「彼聲聞授記者，得決定心，非成就法性故」，此意說言，令聲聞等得決定成佛心進修妙行，非已證會成就二空法性真理而與授記。論又解云「如來依三乘平等說一乘法，以如來法身與彼聲聞法身無異故與授記，非即具足修行功德故與授記。十地菩薩成就法故功德具足，諸聲聞人功德未具足故，是以菩薩修無量行方得菩提，聲聞未修無量功德，但令得定成佛之心故與授記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋妨難者，論云「彼聲聞等為實成佛故與記別，為不成佛與授記也？若實成佛者，菩薩何故於無量劫修集無量功德？若不成佛者，云何虛妄授記？」此意難言。若聲聞等但住百劫等練根修聲聞行，即實得成佛而與記者，菩薩何故於無量劫修集無量功德方得成佛菩提，少因已能實成佛故。若聲聞等雖修少因不得成者，何須今者虛妄記耶？論自答言「彼聲聞授記者，得決定心，非成就法性故」，此意說言，令聲聞等得決定成佛心進修妙行，非已證會成就二空法性真理而與授記。論又解云「如來依三乘平等說一乘法，以如來法身與彼聲聞法身無異故與授記，非即具足修行功德故與授記。十地菩薩成就法故功德具足，諸聲聞人功德未具足故，是以菩薩修無量行方得菩提，聲聞未修無量功德，但令得定成佛之心故與授記」。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

聲聞無學永盡後有，云何為記經三大劫當得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞無學永盡後有，云何為記經三大劫當得菩提？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

《顯揚論》說「依變化身非業果身」，故不違理。《成唯識》說「即是變易生死別名」，此意說言，未發心前現身有限，由受記後發大誓願求大菩提度有情類，便入邊際無漏勝定，資昔所作感今身業，令其長時與果不絕。此所資業，由無漏資，展轉微妙舊麁異熟，已後微細廣大殊妙異於本故，猶如變化，由此變易異於舊時名變易生死，數數資長乃至成佛，由彼分段生死雖皆永盡，說過三百由旬化作一城，變易未盡說更二百由旬方至寶所故。分段生死雖皆永盡，受變易生乃至作佛，趣寂聲聞便無此事。故《勝鬘》云「無明住地為緣、無漏業為因，有阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三種意生身生。」廣如《瑜伽》、《佛地》、《唯識》別章等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《顯揚論》說「依變化身非業果身」，故不違理。《成唯識》說「即是變易生死別名」，此意說言，未發心前現身有限，由受記後發大誓願求大菩提度有情類，便入邊際無漏勝定，資昔所作感今身業，令其長時與果不絕。此所資業，由無漏資，展轉微妙舊麁異熟，已後微細廣大殊妙異於本故，猶如變化，由此變易異於舊時名變易生死，數數資長乃至成佛，由彼分段生死雖皆永盡，說過三百由旬化作一城，變易未盡說更二百由旬方至寶所故。分段生死雖皆永盡，受變易生乃至作佛，趣寂聲聞便無此事。故《勝鬘》云「無明住地為緣、無漏業為因，有阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三種意生身生。」廣如《瑜伽》、《佛地》、《唯識》別章等說。

聲聞類異者，論云聲聞有四：一決定，二增上慢，三退菩提心，四應化。如來與二授記，謂應化、退菩提心者，除決定、增上慢者，根未熟故，如來不與記。菩薩與記，菩薩與記者方便令發心故，常不輕記是。此言未熟者、增上慢者，可爾；趣寂畢竟不熟，云何言未熟？「未」者不也。准理應云趣寂之人不愚於法，信根未熟佛不與記，不分明記當來之世得作佛故；菩薩與記，奄含記別有理佛性故，方便令發信大乘心。增上慢者，信向根未熟，佛亦不分明記別當來成佛之事；菩薩亦為奄含記別，方便令發信向之心。今合為文言根未熟，非趣寂者當亦可成佛。《莊嚴論》云「餘人善根涅槃時盡，菩薩善根不爾」。《涅槃經》中說「須陀洹等皆得成佛，名不解我意」，故知趣寂定不作佛。應化聲聞者，有人言即舍利弗四大聲聞上根、五百中根、學無學下根。今解不爾，《華嚴經》初說有舍利弗是應化，後入〈法界品〉舍利弗將六千弟子從自房出，文殊師利為說十法乃發菩提心，即此中授記者，故非應化也。舍利弗獨是上根聲聞，四大為中，五百等為下，准下經言富樓那等是法華一會應化者也。如《攝論》十義一乘中解化，與《楞伽》等經同，聲聞多劫入涅槃，飲三昧酒醉逸而臥，後從定起發心向大等，是諸佛菩薩之所化作，誘餘類故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞類異者，論云聲聞有四：一決定，二增上慢，三退菩提心，四應化。如來與二授記，謂應化、退菩提心者，除決定、增上慢者，根未熟故，如來不與記。菩薩與記，菩薩與記者方便令發心故，常不輕記是。此言未熟者、增上慢者，可爾；趣寂畢竟不熟，云何言未熟？「未」者不也。准理應云趣寂之人不愚於法，信根未熟佛不與記，不分明記當來之世得作佛故；菩薩與記，奄含記別有理佛性故，方便令發信大乘心。增上慢者，信向根未熟，佛亦不分明記別當來成佛之事；菩薩亦為奄含記別，方便令發信向之心。今合為文言根未熟，非趣寂者當亦可成佛。《莊嚴論》云「餘人善根涅槃時盡，菩薩善根不爾」。《涅槃經》中說「須陀洹等皆得成佛，名不解我意」，故知趣寂定不作佛。應化聲聞者，有人言即舍利弗四大聲聞上根、五百中根、學無學下根。今解不爾，《華嚴經》初說有舍利弗是應化，後入〈法界品〉舍利弗將六千弟子從自房出，文殊師利為說十法乃發菩提心，即此中授記者，故非應化也。舍利弗獨是上根聲聞，四大為中，五百等為下，准下經言富樓那等是法華一會應化者也。如《攝論》十義一乘中解化，與《楞伽》等經同，聲聞多劫入涅槃，飲三昧酒醉逸而臥，後從定起發心向大等，是諸佛菩薩之所化作，誘餘類故。

經「國名離垢(至)人天熾盛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「國名離垢(至)人天熾盛」。

贊曰：下第二外土莊嚴，化淨土也。文有其十，此中有五：一國號，名離垢，純善所招無六垢故。二土相，其土平正心離高慢，於勝劣二中無怖無蔑，離諂慢故。三淨穢，清淨嚴飾眾生心淨故佛土淨。四安免，安隱豐樂，無殺盜打罵病刀飢饉三惡因故。五善惡，天人熾盛，由無外他惡知友故，分別煩惱一切不行便無惡道，人天乃盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二外土莊嚴，化淨土也。文有其十，此中有五：一國號，名離垢，純善所招無六垢故。二土相，其土平正心離高慢，於勝劣二中無怖無蔑，離諂慢故。三淨穢，清淨嚴飾眾生心淨故佛土淨。四安免，安隱豐樂，無殺盜打罵病刀飢饉三惡因故。五善惡，天人熾盛，由無外他惡知友故，分別煩惱一切不行便無惡道，人天乃盛。

經「瑠璃為地(至)常有華菓」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「瑠璃為地(至)常有華菓」。

贊曰：此文有五：六嚴飾，瑠璃為地，心無瑕故。七路住，有八交道，修八齊戒八聖道故，東西有四南北有四名八交道，或東西有八南北亦八，從一方為名，或八方之道名八交道，如道方九軌曰逵。八道嚴，金繩界道，行四總持之所感故。九林藪，七寶行樹，修七聖財持七支戒故。十菓實，常有華菓，恒修七覺八解脫因所增長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此文有五：六嚴飾，瑠璃為地，心無瑕故。七路住，有八交道，修八齊戒八聖道故，東西有四南北有四名八交道，或東西有八南北亦八，從一方為名，或八方之道名八交道，如道方九軌曰逵。八道嚴，金繩界道，行四總持之所感故。九林藪，七寶行樹，修七聖財持七支戒故。十菓實，常有華菓，恒修七覺八解脫因所增長故。

經「華光如來(至)教化眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「華光如來(至)教化眾生」。

贊曰：下第三說法同今，有二：初明同今，後釋所以。此初也。以同今故名為「亦以」，「雖非惡世」非穢土也。既言清淨，明化淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三說法同今，有二：初明同今，後釋所以。此初也。以同今故名為「亦以」，「雖非惡世」非穢土也。既言清淨，明化淨土。

經「舍利弗(至)說三乘法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)說三乘法」。

贊曰：此釋所以。據實釋迦亦由本願，今隱願力但出惡世，欲明諸佛行利不同。我出惡世教化眾生，初以方便後以真實，故以三乘；華光如來願意普資，所以唯稱本願如此。欲令眾生知彼佛時無惡眾生發願生彼，順本所習調伏二乘說三乘法，非化惡生初權後實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所以。據實釋迦亦由本願，今隱願力但出惡世，欲明諸佛行利不同。我出惡世教化眾生，初以方便後以真實，故以三乘；華光如來願意普資，所以唯稱本願如此。欲令眾生知彼佛時無惡眾生發願生彼，順本所習調伏二乘說三乘法，非化惡生初權後實。

經「其劫名(至)為大寶故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其劫名(至)為大寶故」。

贊曰：下第四劫名異即，初標、後釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四劫名異即，初標、後釋。

經「彼諸菩薩(至)無能知者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「彼諸菩薩(至)無能知者」。

贊曰：下第五輔翼勝劣，有二：初別解德，後總結之。初文有十，此有一德眾聖難量，如栴檀林栴檀圍遶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五輔翼勝劣，有二：初別解德，後總結之。初文有十，此有一德眾聖難量，如栴檀林栴檀圍遶也。

經「若欲行時(至)皆久殖德本」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若欲行時(至)皆久殖德本」。

贊曰：此有二德，二瑞華應足，其心常履九淨華故。《顯揚論》第三云：一戒淨、二心淨、三見淨、四度疑淨、五道非道智見淨、六行智見淨、七行斷智見淨、八無緣寂滅淨、九國土淨、前七即七淨華，如彼廣說。三妙因久植，非初發心，善根熟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二德，二瑞華應足，其心常履九淨華故。《顯揚論》第三云：一戒淨、二心淨、三見淨、四度疑淨、五道非道智見淨、六行智見淨、七行斷智見淨、八無緣寂滅淨、九國土淨、前七即七淨華，如彼廣說。三妙因久植，非初發心，善根熟故。

經「於無量百千(至)之所稱歎」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於無量百千(至)之所稱歎」。

贊曰：此有二德：四善緣昔遇，發大願故。五名稱高遠，眾所識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二德：四善緣昔遇，發大願故。五名稱高遠，眾所識故。

經「常脩佛慧(至)諸法之門」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常脩佛慧(至)諸法之門」。

贊曰：此有三德：六佛智恒求，欣大覺故。七外化久成，具慈悲故。八內鑒斯備，無迷謬故。法義之門教也，法教之門義也，二釋皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三德：六佛智恒求，欣大覺故。七外化久成，具慈悲故。八內鑒斯備，無迷謬故。法義之門教也，法教之門義也，二釋皆得。

經「質直無偽志念堅固」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「質直無偽志念堅固」。

贊曰：此有二德：九姓純無憍，不誑諂故。十心勤不退，行位高故、直心是道場故。質直，煩惱所不動，故志念堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二德：九姓純無憍，不誑諂故。十心勤不退，行位高故、直心是道場故。質直，煩惱所不動，故志念堅固。

經「如是菩薩充滿其國」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是菩薩充滿其國」。

贊曰。此總結釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。此總結釋也。

經「舍利弗(至)壽八小劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)壽八小劫」。

贊曰：下第六法住短長，有四：一佛壽，二生壽，三授當佛記，四記正像法。此初二也。釋迦眾生薄福少慧，佛壽故短、生壽故長，留殘第五分壽施未來弟子；華光如來所化眾生，福慧自脩不假佛與，故佛壽長、眾生壽短。又釋迦眾生薄福無感，故佛壽短，不感佛故；華光眾生多福有感，故佛壽長，感佛化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第六法住短長，有四：一佛壽，二生壽，三授當佛記，四記正像法。此初二也。釋迦眾生薄福少慧，佛壽故短、生壽故長，留殘第五分壽施未來弟子；華光如來所化眾生，福慧自脩不假佛與，故佛壽長、眾生壽短。又釋迦眾生薄福無感，故佛壽短，不感佛故；華光眾生多福有感，故佛壽長，感佛化故。

經「華光如來(至)三菩提記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「華光如來(至)三菩提記」。

贊曰：自下第三授當佛記，有三：初記時，二正記，三國土。此初也。「過十二劫」者，佛壽劫滿方授記故，精進成就名為堅滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三授當佛記，有三：初記時，二正記，三國土。此初也。「過十二劫」者，佛壽劫滿方授記故，精進成就名為堅滿。

經「告諸比丘(至)三藐三佛陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告諸比丘(至)三藐三佛陀」。

贊曰：此正明記。「華足」者寶華承足，由聞《法華》為因、成佛果圓滿，故名為華足；由開《法華》行安樂行，故名安行。有云安徐而行名為安行。此非善釋。何佛慞惶猖獗行也？「多陀阿伽度」如來也，「阿羅訶」應也，「三藐三佛陀」正等覺也。新經云「如來、應、正等覺」，古云「如來、應供、正遍知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正明記。「華足」者寶華承足，由聞《法華》為因、成佛果圓滿，故名為華足；由開《法華》行安樂行，故名安行。有云安徐而行名為安行。此非善釋。何佛慞惶猖獗行也？「多陀阿伽度」如來也，「阿羅訶」應也，「三藐三佛陀」正等覺也。新經云「如來、應、正等覺」，古云「如來、應供、正遍知」。

經「其佛國土亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其佛國土亦復如是」。

贊曰：此明國土，亦如華光佛之國土，行法華因所招致故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明國土，亦如華光佛之國土，行法華因所招致故。

經「舍利弗(至)三十二小劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)三十二小劫」。

贊曰：自下第四記正像法。若佛正法，教、行、證三皆具足有；若佛像法，唯有教、行，無證果者；若佛末法，唯有教在，行、證並無。稟教、行行、證果不同，故釋迦佛正法短、像法長，不度女人，正法像法各一千年，由度女人正法減半故。今華光正像年等，雖有三乘菩薩類多，故名大寶，雖有四眾，女人持戒，不減正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第四記正像法。若佛正法，教、行、證三皆具足有；若佛像法，唯有教、行，無證果者；若佛末法，唯有教在，行、證並無。稟教、行行、證果不同，故釋迦佛正法短、像法長，不度女人，正法像法各一千年，由度女人正法減半故。今華光正像年等，雖有三乘菩薩類多，故名大寶，雖有四眾，女人持戒，不減正法。

經「爾時世尊(至)當度無量眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)當度無量眾」。

贊曰：下十一頌半，分二：初十頌半頌前授記，後之一頌授記中第二段結會令欣。前因記有四、果記有六，今總分三：初一頌頌果記中內德莊嚴，次一頌頌因記，後八頌半頌果記四義。此初也。「普智」者，一切智、一切種智具二普故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十一頌半，分二：初十頌半頌前授記，後之一頌授記中第二段結會令欣。前因記有四、果記有六，今總分三：初一頌頌果記中內德莊嚴，次一頌頌因記，後八頌半頌果記四義。此初也。「普智」者，一切智、一切種智具二普故。

經「供養無數佛(至)證於無上道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「供養無數佛(至)證於無上道」。

贊曰：此頌因記，有二：一遇良緣，二具菩薩道。計亦有時，「過無量劫」入後頌中，故此唯二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌因記，有二：一遇良緣，二具菩薩道。計亦有時，「過無量劫」入後頌中，故此唯二。

經「過無量劫已(至)常有華菓實」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「過無量劫已(至)常有華菓實」。

贊曰：下頌果記四義，分四：初半頌頌劫名異即，次一頌半外土莊嚴，次兩頌輔翼勝劣，後四頌半佛壽短長，不頌說法同今。此初二文也。外土莊嚴有六：一名、二淨、三地、四界、五樹、六華菓。不頌餘四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下頌果記四義，分四：初半頌頌劫名異即，次一頌半外土莊嚴，次兩頌輔翼勝劣，後四頌半佛壽短長，不頌說法同今。此初二文也。外土莊嚴有六：一名、二淨、三地、四界、五樹、六華菓。不頌餘四。

經「彼國諸菩薩(至)華光佛所化」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「彼國諸菩薩(至)華光佛所化」。

贊曰：此輔翼勝劣，有四：一不退、二外化、三值善友、四植妙因。不頌餘六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此輔翼勝劣，有四：一不退、二外化、三值善友、四植妙因。不頌餘六。

經「佛為王子時(至)壽命八小劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛為王子時(至)壽命八小劫」。

贊曰：下四頌半佛壽短長，有四：一頌半佛壽，半頌人壽，一頌半正像法時節，一頌舍利流行，不頌授記，加供養舍利。此即初二。此中應言於最後身為王子時，棄國捨榮出家成道，文言倒故，先說王子棄國捨榮，方言後身成於佛道；或此文意，於無量生身為王子棄國捨榮，末後身中方成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌半佛壽短長，有四：一頌半佛壽，半頌人壽，一頌半正像法時節，一頌舍利流行，不頌授記，加供養舍利。此即初二。此中應言於最後身為王子時，棄國捨榮出家成道，文言倒故，先說王子棄國捨榮，方言後身成於佛道；或此文意，於無量生身為王子棄國捨榮，末後身中方成佛道。

經「佛滅度之後(至)像法三十二」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛滅度之後(至)像法三十二」。

贊曰：此頌正像法時節，晝夜月時年為劫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌正像法時節，晝夜月時年為劫故。

經「舍利廣流布(至)其事皆如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利廣流布(至)其事皆如是」。

贊曰：此頌舍利流行并結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌舍利流行并結。

經「其兩足世尊(至)宜應自欣慶」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其兩足世尊(至)宜應自欣慶」。

贊曰：此第二段結會令欣，化其心定令求佛果。「倫」類也，亦疋也，「疋」配也。言兩足尊無類無配。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二段結會令欣，化其心定令求佛果。「倫」類也，亦疋也，「疋」配也。言兩足尊無類無配。

經「爾時四部眾(至)以供養佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時四部眾(至)以供養佛」。

贊曰：為授記中下第二段諸天供養讚歎迴向，於中有二：初四眾八部供養，後諸天供讚。此初文也。表蒙佛恩如佛衣覆，亦上表當成佛果之時為他說此覆蔭眾生，故以衣供。故下文云「有持此經即為佛衣之所覆」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：為授記中下第二段諸天供養讚歎迴向，於中有二：初四眾八部供養，後諸天供讚。此初文也。表蒙佛恩如佛衣覆，亦上表當成佛果之時為他說此覆蔭眾生，故以衣供。故下文云「有持此經即為佛衣之所覆」也。

經「釋提桓因(至)供養於佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「釋提桓因(至)供養於佛」。

贊曰：下諸天讚供，有二：初供、後讚。供中復二：初衣華供，後伎樂供。初衣華供有二：初供養、後靈相。此初也。「以華供」者，表聞法華當得佛果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下諸天讚供，有二：初供、後讚。供中復二：初衣華供，後伎樂供。初衣華供有二：初供養、後靈相。此初也。「以華供」者，表聞法華當得佛果故。

經「所散天衣(至)而自迴轉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所散天衣(至)而自迴轉」。

贊曰：此靈相也。「住虛空」者，顯聞《法華》超出四生心凝妙理。「迴轉」者，俯循三界情悲蠢物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此靈相也。「住虛空」者，顯聞《法華》超出四生心凝妙理。「迴轉」者，俯循三界情悲蠢物。

經「諸天伎樂(至)雨眾天華」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸天伎樂(至)雨眾天華」。

贊曰：伎樂供養也。因聞法聲而悟道，故作音樂；表脩因而方果滿，故雨天華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：伎樂供養也。因聞法聲而悟道，故作音樂；表脩因而方果滿，故雨天華。

經「而作是言(至)最大法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而作是言(至)最大法輪」。

贊曰：下讚歎，有二：初長行，後偈頌。此中唯牒二時法輪以比大小，對不定姓權實相形故，據實亦比般若空教，此為中道名最大輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下讚歎，有二：初長行，後偈頌。此中唯牒二時法輪以比大小，對不定姓權實相形故，據實亦比般若空教，此為中道名最大輪。

經「爾時諸天子(至)少有能信者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸天子(至)少有能信者」。

贊曰：下六頌半分四：初二頌顯昔說小今大，一頌半歎法勝妙、隨喜，二頌舉他明自作佛生喜，一頌迴向。此初也。「五眾」者，梵云般遮塞建陀，此云五蘊，具十一種積聚義故名之為蘊。今名為眾，眾是聚義，或言五陰，皆乖正名。依三科中五蘊之法以辨四諦，故知初權。今此會說捨權就實，難解之法言少能信，權實相違法深奧故。依《大般若》初轉法輪三乘入道，今據顯相但度聲聞，故言五眾以明權法。「深奧」者，祕藏也，大乘妙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六頌半分四：初二頌顯昔說小今大，一頌半歎法勝妙、隨喜，二頌舉他明自作佛生喜，一頌迴向。此初也。「五眾」者，梵云般遮塞建陀，此云五蘊，具十一種積聚義故名之為蘊。今名為眾，眾是聚義，或言五陰，皆乖正名。依三科中五蘊之法以辨四諦，故知初權。今此會說捨權就實，難解之法言少能信，權實相違法深奧故。依《大般若》初轉法輪三乘入道，今據顯相但度聲聞，故言五眾以明權法。「深奧」者，祕藏也，大乘妙故。

經「我等從昔來(至)我等皆隨喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等從昔來(至)我等皆隨喜」。

贊曰：歎法勝妙，深生隨喜。「隨」者順也，順佛教行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：歎法勝妙，深生隨喜。「隨」者順也，順佛教行故。

經「大智舍利弗(至)方便隨宜說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「大智舍利弗(至)方便隨宜說」。

贊曰：舉他明自作佛生喜。佛記他作佛，彰我亦得作，故知佛道實叵思議，方便隨宜令我解了。「叵」者不可也。「反」正為乏，反可為叵，皆字意故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉他明自作佛生喜。佛記他作佛，彰我亦得作，故知佛道實叵思議，方便隨宜令我解了。「叵」者不可也。「反」正為乏，反可為叵，皆字意故。

經「我所有福德(至)盡迴向佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我所有福德(至)盡迴向佛道」。

贊曰：迴向佛果，成波羅蜜，法供養故，即是方便善巧智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：迴向佛果，成波羅蜜，法供養故，即是方便善巧智也。

法華經玄贊卷第五(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第五(本)

保安三年初冬晦日，以興福寺圓如房本出寫移點已了，法隆寺僧覺印之本者皆點本也，又朱或本者，點本付或本也，又中○滅也，左右正或本，又ウラモフ字也，皆可悉之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年初冬晦日，以興福寺圓如房本出寫移點已了，法隆寺僧覺印之本者皆點本也，又朱或本者，點本付或本也，又中○滅也，左右正或本，又ウラモフ字也，皆可悉之。

妙法蓮華經玄贊卷第五(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第五(末)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

經「爾時舍利弗(至)三菩提記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)三菩提記」。

贊曰：上來第一周法說權實化上根訖，下第二周喻說權實化彼中根。大文分四：初佛以喻化，二〈信解品〉中根領悟，三〈藥草喻〉佛重述成，四〈授記品〉為之授記。上根聰叡不假多陳，下根三聞無勞廣說，故化中品文義俱繁。初文有二：初鶖子請，後佛說利。鶖子雖解，今復請者，略有三因：一益同類故，二利他行故，三順佛化故。前者法說已慇懃三請，今日已解故作是釋。初文分三：初陳自決，次述他疑，後正申請。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上來第一周法說權實化上根訖，下第二周喻說權實化彼中根。大文分四：初佛以喻化，二〈信解品〉中根領悟，三〈藥草喻〉佛重述成，四〈授記品〉為之授記。上根聰叡不假多陳，下根三聞無勞廣說，故化中品文義俱繁。初文有二：初鶖子請，後佛說利。鶖子雖解，今復請者，略有三因：一益同類故，二利他行故，三順佛化故。前者法說已慇懃三請，今日已解故作是釋。初文分三：初陳自決，次述他疑，後正申請。此初也。

經「是諸千二百(至)皆墮疑惑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸千二百(至)皆墮疑惑」。

贊曰：此述他疑以用也。「有無見」者邊見也，依我見生故等取邪見，此邊、邪見攝六十二外道所起，今顯依言捨邪歸正，故此偏說。又等餘三見及諸煩惱并所發業，佛昔說我法能離現前所見苦果生老病死等，究竟涅槃。由欲滅果必先斷因，是等諸人用佛此言能離苦因我見等訖，定知當苦更不復生，證得涅槃已得決定。今復聞佛說令捨權就實，皆墮疑惑而起疑義，彼各不能知自得作佛，不知先所證得是何法耶？為是究竟法、為是所行道？又以已同用已斷苦，因果不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此述他疑以用也。「有無見」者邊見也，依我見生故等取邪見，此邊、邪見攝六十二外道所起，今顯依言捨邪歸正，故此偏說。又等餘三見及諸煩惱并所發業，佛昔說我法能離現前所見苦果生老病死等，究竟涅槃。由欲滅果必先斷因，是等諸人用佛此言能離苦因我見等訖，定知當苦更不復生，證得涅槃已得決定。今復聞佛說令捨權就實，皆墮疑惑而起疑義，彼各不能知自得作佛，不知先所證得是何法耶？為是究竟法、為是所行道？又以已同用已斷苦，因果不生故。

經「善哉世尊(至)令離疑悔」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「善哉世尊(至)令離疑悔」。

贊曰：此正申請。因緣有二義：一所由，二道理。今請世尊，陳述由理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正申請。因緣有二義：一所由，二道理。今請世尊，陳述由理。

經「爾時佛告(至)化菩薩故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告(至)化菩薩故」。

贊曰：下佛說利，大文分三：初總略指答，為許說之由；次「舍利弗若國邑」下，正說法喻令其開曉；後偈中云「告舍利弗：汝諸人等皆是吾子，我則是父」下，勸信此經欣當佛智。初復分二：初明已說總略指答，後更陳告為許說由。此初也。初說方便為真實之漸，初化聲聞為菩薩之因，即〈方便品〉云「知諸眾生有種種欲，隨其本性，以種種方便而為說法，如此皆為得一佛乘一切種智故」，即是昔說於權今說於實，所以如此為化菩薩，由此稱故釋所以也。故名總略指答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下佛說利，大文分三：初總略指答，為許說之由；次「舍利弗若國邑」下，正說法喻令其開曉；後偈中云「告舍利弗：汝諸人等皆是吾子，我則是父」下，勸信此經欣當佛智。初復分二：初明已說總略指答，後更陳告為許說由。此初也。初說方便為真實之漸，初化聲聞為菩薩之因，即〈方便品〉云「知諸眾生有種種欲，隨其本性，以種種方便而為說法，如此皆為得一佛乘一切種智故」，即是昔說於權今說於實，所以如此為化菩薩，由此稱故釋所以也。故名總略指答。

經「然舍利弗(至)以喻得解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「然舍利弗(至)以喻得解」。

贊曰：此更陳告為許說由。「然」猶必爾，亦如是也。然可，許說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此更陳告為許說由。「然」猶必爾，亦如是也。然可，許說也。

經「舍利弗(至)其年衰邁」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)其年衰邁」。

贊曰：下第二段正說法喻令其開曉，初長行、後偈頌。長行有三：初陳喻，次合說，後結答。「以是因緣當知諸佛方便力故」下是。喻中有二：初喻昔權，後喻今實。「時諸子等各白父言父先所許」下是。喻昔權中有四：初三界佛有喻，二「多諸人眾」下五趣危亡喻，三「長者見是大火」下見設權方喻，四「爾時諸子聞父所說」下依言免難喻。初文有六：一處所，二家主，三老小，四產業，五宅相，六門戶。此中有三：國、邑、聚落，處所也。既說三乘明知化佛，化佛但王三千國土，國大而寬喻大千界，邑中而次喻中千界，聚落最小喻小千界，從大中小如次喻故。《廣雅》云「聚落，居也。聚，聚也。人所聚居。落亦庭院也。」「有大長者」者，家主也。以下喻說除問答中有八長者，初五喻化身，諸子在宅故；後三喻化及他受用身，三乘諸子並出宅故。其下問答喻中有五長者，並合喻化及他受用，如世長者有三種類：一可稟承長者，平均識達善斷是非，喻佛悲普慧圓妙決疑網；二者可耆敬長者，年邁閭邑尊威莫對，喻佛道高群聖神通罕匹；三可親輔長者，資什華豐隨須精足，喻佛福智俱滿利樂平備，智、斷、恩德各喻如次。「其年衰邁」此老少也。衰猶熟老，邁謂遠歸，喻佛久修智見聖果圓熟，成道老遠方歸涅槃，非說今生通彰前位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段正說法喻令其開曉，初長行、後偈頌。長行有三：初陳喻，次合說，後結答。「以是因緣當知諸佛方便力故」下是。喻中有二：初喻昔權，後喻今實。「時諸子等各白父言父先所許」下是。喻昔權中有四：初三界佛有喻，二「多諸人眾」下五趣危亡喻，三「長者見是大火」下見設權方喻，四「爾時諸子聞父所說」下依言免難喻。初文有六：一處所，二家主，三老小，四產業，五宅相，六門戶。此中有三：國、邑、聚落，處所也。既說三乘明知化佛，化佛但王三千國土，國大而寬喻大千界，邑中而次喻中千界，聚落最小喻小千界，從大中小如次喻故。《廣雅》云「聚落，居也。聚，聚也。人所聚居。落亦庭院也。」「有大長者」者，家主也。以下喻說除問答中有八長者，初五喻化身，諸子在宅故；後三喻化及他受用身，三乘諸子並出宅故。其下問答喻中有五長者，並合喻化及他受用，如世長者有三種類：一可稟承長者，平均識達善斷是非，喻佛悲普慧圓妙決疑網；二者可耆敬長者，年邁閭邑尊威莫對，喻佛道高群聖神通罕匹；三可親輔長者，資什華豐隨須精足，喻佛福智俱滿利樂平備，智、斷、恩德各喻如次。「其年衰邁」此老少也。衰猶熟老，邁謂遠歸，喻佛久修智見聖果圓熟，成道老遠方歸涅槃，非說今生通彰前位。

經「財富無量(至)唯有一門」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「財富無量(至)唯有一門」。

贊曰：此中有三：一明產業，有四：一財富，喻七聖財滿故。二田，喻智斷二種生德處故。三宅，喻諸眾生異熟本識，故說本識亦為宅識。如世國王四海為家光宅天下，佛亦如是，以諸眾生而為其家，體即本識。故《無垢稱》云「諸有情土是為菩薩嚴淨佛土」，眾生無量故言多有。頌中唯指一人，故言有一大宅，或如一六合而光宅，故此言多。下言有一，亦如等視眾生猶如一子，或此約眾生各別故言多有，下依佛為其主故言有一。其實此宅一多無別，以由異熟識為家，是故宅中堂閣朽故災難紛起。若說禪定名之為家，如何有災說朽故等？家宅便別。四「僮僕」下合說中喻佛神通縱任自在故，又喻佛示現起諸煩惱。《無垢稱經．菩提分品》云：「煩惱為賤隷僕使，隨意而轉」，如來能以煩惱為賤隷，甚輕鄙之、驅筞斷滅，亦以為僕使隨意而轉，愛語羅睺、叱呵調達，利眾生故。下以智慧、神通為佛身手之力，故今僮僕非定神通。《說文》「男有罪為奴曰僮，女仕從於嫁曰僕。又給使也馭役也。」「僕」又「𬽵」也，附著於人。「童」獨也，今為「僮」字。五「其家廣大」，宅相也。本識為家，准下合說周三界故，或無始有，或復含容一切種子變為三界，體通二死故言廣大。其家即宅，名別體同。六「唯有一門」，門者出宅之所因，此長行中於喻及合總有五門：一此中所說唯有一門，二所燒之門，三狹小之門，四今在門外，五以佛教門出三界苦。初四門在喻內，後一門在合中。門有二種：一中大正門，唯一乘教行；二邊小側門，唯二乘教行。五中初三唯說中大正門，體即一乘之教行故；後之二門中邊、大小、正側之門，並名為門，體即三乘之教行故，能出三界變易宅故，所以初門名之為一，不名為三。第二佛從所燒之門安隱而出，不從二乘教行中出。第三而復狹小不容二乘，故知初三門唯一乘教行。第四三車俱在門外，豈是二乘亦出一乘教行之外。第五見諸眾生以佛教門出三界苦得涅槃樂，然後等與大車，即是二乘俱已出門，以此故知後二通於中邊、大小、正側俱名為門。與前不同所望義別，亦不相違。餘門之義至彼文中一一當釋。今說二利行圓寬容出二死處，故門稱一不說餘二，此說出三界之戶、非入淨土之門，彼以大空、無相、無願解脫為所入門，所望別故。此以教對理、以因對果名之為門，彼以智對境名之為門。又此望三界名之為出，若望淨土亦名為入，體是一故。此明出三界門、不明入三界門，入三界門、煩惱及業，所望異故亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有三：一明產業，有四：一財富，喻七聖財滿故。二田，喻智斷二種生德處故。三宅，喻諸眾生異熟本識，故說本識亦為宅識。如世國王四海為家光宅天下，佛亦如是，以諸眾生而為其家，體即本識。故《無垢稱》云「諸有情土是為菩薩嚴淨佛土」，眾生無量故言多有。頌中唯指一人，故言有一大宅，或如一六合而光宅，故此言多。下言有一，亦如等視眾生猶如一子，或此約眾生各別故言多有，下依佛為其主故言有一。其實此宅一多無別，以由異熟識為家，是故宅中堂閣朽故災難紛起。若說禪定名之為家，如何有災說朽故等？家宅便別。四「僮僕」下合說中喻佛神通縱任自在故，又喻佛示現起諸煩惱。《無垢稱經．菩提分品》云：「煩惱為賤隷僕使，隨意而轉」，如來能以煩惱為賤隷，甚輕鄙之、驅筞斷滅，亦以為僕使隨意而轉，愛語羅睺、叱呵調達，利眾生故。下以智慧、神通為佛身手之力，故今僮僕非定神通。《說文》「男有罪為奴曰僮，女仕從於嫁曰僕。又給使也馭役也。」「僕」又「𬽵」也，附著於人。「童」獨也，今為「僮」字。五「其家廣大」，宅相也。本識為家，准下合說周三界故，或無始有，或復含容一切種子變為三界，體通二死故言廣大。其家即宅，名別體同。六「唯有一門」，門者出宅之所因，此長行中於喻及合總有五門：一此中所說唯有一門，二所燒之門，三狹小之門，四今在門外，五以佛教門出三界苦。初四門在喻內，後一門在合中。門有二種：一中大正門，唯一乘教行；二邊小側門，唯二乘教行。五中初三唯說中大正門，體即一乘之教行故；後之二門中邊、大小、正側之門，並名為門，體即三乘之教行故，能出三界變易宅故，所以初門名之為一，不名為三。第二佛從所燒之門安隱而出，不從二乘教行中出。第三而復狹小不容二乘，故知初三門唯一乘教行。第四三車俱在門外，豈是二乘亦出一乘教行之外。第五見諸眾生以佛教門出三界苦得涅槃樂，然後等與大車，即是二乘俱已出門，以此故知後二通於中邊、大小、正側俱名為門。與前不同所望義別，亦不相違。餘門之義至彼文中一一當釋。今說二利行圓寬容出二死處，故門稱一不說餘二，此說出三界之戶、非入淨土之門，彼以大空、無相、無願解脫為所入門，所望別故。此以教對理、以因對果名之為門，彼以智對境名之為門。又此望三界名之為出，若望淨土亦名為入，體是一故。此明出三界門、不明入三界門，入三界門、煩惱及業，所望異故亦不相違。

經「多諸人眾(至)止住其中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「多諸人眾(至)止住其中」。

贊曰：下五趣危亡喻，有四：一人眾甚多，二宅宇危朽，三諸方災起，四眾子遊居。此初也。五趣種子名言所熏，業招各異類別名五，隨其所應各為有支，善惡業種十種業道之所招感名為五百，謂十業道中各有自作教他、讚勵慶慰、少分多分全分、小時多時及與盡壽，各別十十，脩作資感、立五百名，或十業道各由十惑之所發潤名為五百。此等諸種處本識內名住宅中，由此種子以為因故，五趣輪迴眾苦不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五趣危亡喻，有四：一人眾甚多，二宅宇危朽，三諸方災起，四眾子遊居。此初也。五趣種子名言所熏，業招各異類別名五，隨其所應各為有支，善惡業種十種業道之所招感名為五百，謂十業道中各有自作教他、讚勵慶慰、少分多分全分、小時多時及與盡壽，各別十十，脩作資感、立五百名，或十業道各由十惑之所發潤名為五百。此等諸種處本識內名住宅中，由此種子以為因故，五趣輪迴眾苦不息。

經「堂閣朽故(至)梁棟傾危」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「堂閣朽故(至)梁棟傾危」。

贊曰：宅宇危朽有四：一堂閣喻色，二牆壁喻想，三柱根喻行，四梁棟喻受。其宅即識能持此四，下言「久故而復頓弊」，故此如次即是唯明餘四種蘊四識住也。「堂閣朽故」者，堂喻身根大而為主，閣喻諸根依附身有，攬不淨以資持，久自生滅名朽故，朽爛故惡也。「牆壁隤落」者，「隤」音杜回反，牆墜下也。《切韻》作「墤」泰山基隤。《玉篇》作「隤，落駮也」。《切韻》作「穨」，暴風也，作頹禿也。若𤗯[自*貴]，舍破也。《說文》亦作「穨，從禿貴聲」，經亦為「墤」。此二皆古文。外御為牆，內捍為壁。想蘊外變諸像如牆，內變為像如壁。虛而不實，遠自遷流名隤落。「柱根腐敗」者，行蘊之中法有眾多，其最勝者謂命根，身之主故；如舍之柱，與餘為根。性是朽破名腐敗，腐朽敗破也。腐與父同聲，應言府敗或云撫敗，如里名勝母曾子不入。「梁棟傾危」者，棟者竪𭪝，梁者橫梁，內異熟果受為本如棟，外增上果受為末如梁，梁棟依柱而有，果受依命根、業故有，臨將崩落故名傾危，傾倒危落也。又《爾雅》云「杗瘤」謂之梁屋大梁也。《說文》「棟，屋極也。」棟，中也，居屋之中者，喻受所持之法。所以《瑜伽》第十六引經頌言「諸色如聚沫，諸受類浮泡，諸想同陽焰，諸行喻芭蕉，諸識猶幻事」也。日親之所說「諸行一時生亦一時住滅」，無垢稱亦言「色如聚沫不可撮摩，受如浮泡不得久住，想如陽焰從渴愛生，行類芭蕉都無有實，識如幻事顛倒所起」。如《瑜伽．攝異門分》釋。若說皮、肉、筋、骨舒緩變異等事，配此四句。如何三界皆具有之？上二界中無此事故。何故？煩惱能燒之火及所依宅，三界具喻，及說所燒異熟果喻，唯在欲界人趣等中，六欲天中尚說無彼皮肉壞故，故但應如此中所說。又解下合喻中為度眾生生老病死，即似配此，據實四相遍五蘊有。下云大火從四面起，四面准經是四相故，如是此中但是四蘊。或是病等，取欲界法以喻三界異相苦果為令生厭，苦因煩惱三界通喻，亦不違理，至下頌中當廣具顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：宅宇危朽有四：一堂閣喻色，二牆壁喻想，三柱根喻行，四梁棟喻受。其宅即識能持此四，下言「久故而復頓弊」，故此如次即是唯明餘四種蘊四識住也。「堂閣朽故」者，堂喻身根大而為主，閣喻諸根依附身有，攬不淨以資持，久自生滅名朽故，朽爛故惡也。「牆壁隤落」者，「隤」音杜回反，牆墜下也。《切韻》作「墤」泰山基隤。《玉篇》作「隤，落駮也」。《切韻》作「穨」，暴風也，作頹禿也。若𤗯[自*貴]，舍破也。《說文》亦作「穨，從禿貴聲」，經亦為「墤」。此二皆古文。外御為牆，內捍為壁。想蘊外變諸像如牆，內變為像如壁。虛而不實，遠自遷流名隤落。「柱根腐敗」者，行蘊之中法有眾多，其最勝者謂命根，身之主故；如舍之柱，與餘為根。性是朽破名腐敗，腐朽敗破也。腐與父同聲，應言府敗或云撫敗，如里名勝母曾子不入。「梁棟傾危」者，棟者竪𭪝，梁者橫梁，內異熟果受為本如棟，外增上果受為末如梁，梁棟依柱而有，果受依命根、業故有，臨將崩落故名傾危，傾倒危落也。又《爾雅》云「杗瘤」謂之梁屋大梁也。《說文》「棟，屋極也。」棟，中也，居屋之中者，喻受所持之法。所以《瑜伽》第十六引經頌言「諸色如聚沫，諸受類浮泡，諸想同陽焰，諸行喻芭蕉，諸識猶幻事」也。日親之所說「諸行一時生亦一時住滅」，無垢稱亦言「色如聚沫不可撮摩，受如浮泡不得久住，想如陽焰從渴愛生，行類芭蕉都無有實，識如幻事顛倒所起」。如《瑜伽．攝異門分》釋。若說皮、肉、筋、骨舒緩變異等事，配此四句。如何三界皆具有之？上二界中無此事故。何故？煩惱能燒之火及所依宅，三界具喻，及說所燒異熟果喻，唯在欲界人趣等中，六欲天中尚說無彼皮肉壞故，故但應如此中所說。又解下合喻中為度眾生生老病死，即似配此，據實四相遍五蘊有。下云大火從四面起，四面准經是四相故，如是此中但是四蘊。或是病等，取欲界法以喻三界異相苦果為令生厭，苦因煩惱三界通喻，亦不違理，至下頌中當廣具顯。

經「周匝俱時(至)焚燒舍宅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「周匝俱時(至)焚燒舍宅」。

贊曰：諸方災起也。遍於五蘊名周匝，念念同起名俱時，無端而有名欻然，煩惱隨生名火起，令其五蘊成雜染性、不淨苦性、無常我性，五蘊遍壞故名焚燒舍宅。「欻」許音勿反，暴起貌，《玉篇》「欻，忽也」。《蒼頡篇》猝起也。此意說言遍緣五蘊念念無端生起煩惱，煩惱所增、煩惱所縛，故五蘊身成不淨、苦、無常、無我，燒總及別，故言焚燒舍宅。舍言即攝堂閣等盡故。如因舍宅火災得生，如由火災復壞舍宅，兩相因起牙相增盛，即因五蘊生諸煩惱，復因煩惱增長五蘊，兩相因有亦復如是；或遍生老病死，皆有煩惱，故以為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：諸方災起也。遍於五蘊名周匝，念念同起名俱時，無端而有名欻然，煩惱隨生名火起，令其五蘊成雜染性、不淨苦性、無常我性，五蘊遍壞故名焚燒舍宅。「欻」許音勿反，暴起貌，《玉篇》「欻，忽也」。《蒼頡篇》猝起也。此意說言遍緣五蘊念念無端生起煩惱，煩惱所增、煩惱所縛，故五蘊身成不淨、苦、無常、無我，燒總及別，故言焚燒舍宅。舍言即攝堂閣等盡故。如因舍宅火災得生，如由火災復壞舍宅，兩相因起牙相增盛，即因五蘊生諸煩惱，復因煩惱增長五蘊，兩相因有亦復如是；或遍生老病死，皆有煩惱，故以為喻。

經「長者諸子(至)在此宅中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者諸子(至)在此宅中」。

贊曰：眾子遊居也。雖五趣眾生，皆是佛子，等視眾生愛無偏故。然諸異生如乞養子，若有三乘無漏種子能紹父位，正生、側生方名真子，故唯言三不說四五。依《華嚴．賢首品》十喻菩薩、二十喻獨覺、三十喻聲聞，各脩自乘十種法行，三慧所攝，及十業道資無漏種方得果圓，故言若十二十或至三十，由具一姓二姓三姓有差別故，名十二十及以三十。以此經中被根姓故，各依自乘修十法行資其種姓，故立十名。前五趣種順本識故，名止住中；三無漏種寄依本識，名在此宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：眾子遊居也。雖五趣眾生，皆是佛子，等視眾生愛無偏故。然諸異生如乞養子，若有三乘無漏種子能紹父位，正生、側生方名真子，故唯言三不說四五。依《華嚴．賢首品》十喻菩薩、二十喻獨覺、三十喻聲聞，各脩自乘十種法行，三慧所攝，及十業道資無漏種方得果圓，故言若十二十或至三十，由具一姓二姓三姓有差別故，名十二十及以三十。以此經中被根姓故，各依自乘修十法行資其種姓，故立十名。前五趣種順本識故，名止住中；三無漏種寄依本識，名在此宅。

經「長者見是(至)即大驚怖」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「長者見是(至)即大驚怖」。

贊曰：下第三見設權方喻，有四：一見苦悲生喻，二「舍利弗是長者」下示大不悕喻，三「爾時長者即作是念」下思方拔濟喻，四「父知諸子先心各有」下正說三乘喻。「悲生」者，謂佛昔在菩薩等位十六王子時，故此前言「曾於二萬億佛所長教化汝等」，亦前品言「為是眾生故而起大悲心」等。「示大不悕」者，十六王子曾化大乘彼便中退，前品亦言「我所得智慧，乃至如斯之等類云何而可度」。此前亦言「我昔教汝志願佛道汝今悉忘」。「思方拔濟」者，見退已後思方救之，前品亦言「尋念過去佛乃至亦應說三乘」。「正說三乘」者，近更施化令住二乘，前品亦云「即趣波羅柰乃至法僧差別名」，此前亦言「我以方便引導汝故生我法中」，正與彼同，不但同此亦同窮子，至下當知。初文有二：初說悲生，後陳悲事。此初也。「大火」者，煩惱及隨煩惱。「四面」者，五蘊皆有生、住、異、滅前後四位。《阿含經》云：「生為東方，住為南方，異為西方，滅為北方」，喻日出沒配四方故、因此四位生煩惱故。或身、受、心、法緣起四倒，由此四緣生倒根本、自性、等流一切煩惱及隨煩惱。「大驚怖」者，父覩火起恐燒子而驚魂，佛見惑興慮損生而悲意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三見設權方喻，有四：一見苦悲生喻，二「舍利弗是長者」下示大不悕喻，三「爾時長者即作是念」下思方拔濟喻，四「父知諸子先心各有」下正說三乘喻。「悲生」者，謂佛昔在菩薩等位十六王子時，故此前言「曾於二萬億佛所長教化汝等」，亦前品言「為是眾生故而起大悲心」等。「示大不悕」者，十六王子曾化大乘彼便中退，前品亦言「我所得智慧，乃至如斯之等類云何而可度」。此前亦言「我昔教汝志願佛道汝今悉忘」。「思方拔濟」者，見退已後思方救之，前品亦言「尋念過去佛乃至亦應說三乘」。「正說三乘」者，近更施化令住二乘，前品亦云「即趣波羅柰乃至法僧差別名」，此前亦言「我以方便引導汝故生我法中」，正與彼同，不但同此亦同窮子，至下當知。初文有二：初說悲生，後陳悲事。此初也。「大火」者，煩惱及隨煩惱。「四面」者，五蘊皆有生、住、異、滅前後四位。《阿含經》云：「生為東方，住為南方，異為西方，滅為北方」，喻日出沒配四方故、因此四位生煩惱故。或身、受、心、法緣起四倒，由此四緣生倒根本、自性、等流一切煩惱及隨煩惱。「大驚怖」者，父覩火起恐燒子而驚魂，佛見惑興慮損生而悲意。

經「而作是念(至)出意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而作是念(至)出意」。

贊曰：此陳悲事。我雖已出，諸子可悲。「所燒門」者，一乘教行，多諸怨嫉誹謗不信，障難破壞煩惱所礙，名所燒門。故下經云「此法華經多諸怨嫉」，我昔因位依一乘教觀二空理，修二利行證二真智，出分段生入不退地，名於所燒門安隱得出已乘寶乘至道場訖。而諸眾生處處生著，著界著地著分著乘，由此貪著放縱嬉戲曾不思量，以比量智覺、現量智知、曾不驚嗟疑怪，亦不怖畏厭患生死，因火煩惱害身，生死果苦現痛切已，殊無厭患生死之意，不求出世無證滅心，故前品云「不求大勢佛及與斷苦法」，如此眾生甚可悲愍。故《華嚴》云「譬如有人唯有一子愛念極重，忽有人來割截其身支節手足，慈父見已悼惻悲念。諸佛菩薩若見眾生造惡業緣，煩惱結故入三惡道受無量苦，見是事已即痛心悲念亦復如是。」又《無垢稱》言「譬如長者唯有一子，其子得病父母亦病，今亦如是。」「嬉」音許宜反，美也遊也。今從遊義，亦云虛已反樂也。《蒼頡》、《玉篇》「戲咲也」。《說文》作「僖樂也」。「切已」者，「切」迮也迫也，亦割也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此陳悲事。我雖已出，諸子可悲。「所燒門」者，一乘教行，多諸怨嫉誹謗不信，障難破壞煩惱所礙，名所燒門。故下經云「此法華經多諸怨嫉」，我昔因位依一乘教觀二空理，修二利行證二真智，出分段生入不退地，名於所燒門安隱得出已乘寶乘至道場訖。而諸眾生處處生著，著界著地著分著乘，由此貪著放縱嬉戲曾不思量，以比量智覺、現量智知、曾不驚嗟疑怪，亦不怖畏厭患生死，因火煩惱害身，生死果苦現痛切已，殊無厭患生死之意，不求出世無證滅心，故前品云「不求大勢佛及與斷苦法」，如此眾生甚可悲愍。故《華嚴》云「譬如有人唯有一子愛念極重，忽有人來割截其身支節手足，慈父見已悼惻悲念。諸佛菩薩若見眾生造惡業緣，煩惱結故入三惡道受無量苦，見是事已即痛心悲念亦復如是。」又《無垢稱》言「譬如長者唯有一子，其子得病父母亦病，今亦如是。」「嬉」音許宜反，美也遊也。今從遊義，亦云虛已反樂也。《蒼頡》、《玉篇》「戲咲也」。《說文》作「僖樂也」。「切已」者，「切」迮也迫也，亦割也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

此中經云「我於此門安穩得出」，出在子前，何故下言「我及諸子若不時出」，與子同時？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中經云「我於此門安穩得出」，出在子前，何故下言「我及諸子若不時出」，與子同時？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

下文自言「長者聞已驚入火宅」，合中自言「為利眾生而生三界朽故火宅」。《涅槃經》言：「譬如長者其家失火，長者見已從舍而出，諸子在後未脫火難，長者爾時定知火害，為諸子故還旋赴救不顧其難；諸佛菩薩亦復如是，雖知生死多諸過患，為眾生故處之不厭，是故名為不可思議。」故復示現與子同出，佛實前出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下文自言「長者聞已驚入火宅」，合中自言「為利眾生而生三界朽故火宅」。《涅槃經》言：「譬如長者其家失火，長者見已從舍而出，諸子在後未脫火難，長者爾時定知火害，為諸子故還旋赴救不顧其難；諸佛菩薩亦復如是，雖知生死多諸過患，為眾生故處之不厭，是故名為不可思議。」故復示現與子同出，佛實前出。

經「舍利弗(至)從舍出之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)從舍出之」。

贊曰：第二示大不悕喻，有四：初思大乘果化，二「復更思惟」下念大乘因化，三「作是念已」下隨示大乘行化，四「父雖怜愍」下無悕取大之化。此初也。諸佛智慧名大乘果，教所詮故、佛果德故。「裓」音《說文》「從衣、戒聲，宗廟奏戒樂」，《玉篇》「古來反，戒也」。今傳釋云孤得反，衣襟也。不知所從。然今女人衣有前裓可當衣襟，天仙之衣應是彼類。《季節》音衣裓也，從衣、戒聲。案即是几。「身有力」者謂二真智，佛以智為體故。「手有力」者謂六神通，外作用故。佛作是思惟，我悉具足此二勝德，二乘種姓眾生雖無修行大乘求出宅意，當以智慧之用几案頓授中根眾生圓覺，以神通之用衣裓頓拔下品眾生眾苦，抑逼眾生從三界舍出而救度之耶？以上根菩薩者能行一乘因出於三界，如彼大子能自從門出，此中不說。今此但說化不定姓二乘者故，中根獨覺不能行一乘因、不假佛神力，但應藉佛智慧之用，如彼中子不能從門、不假人手，但授几案令其自昇從舍而出；下根聲聞不能行大乘之因，亦不能用佛智慧力，應與之神通，如彼小子不能從門、不能昇案，但以衣襟裹之而出。故下合云「如來亦復如是，乃至有大神力及智慧力，具足方便智慧波羅蜜」，故知神通者手力也，外別用故；智慧者身力也，內總用故。依身有手、依智起通，故下文不次應依此配，下言方便即衣裓、几案二力作用，彼既不能修行大行，我用此二力頓授二乘，令得出苦成大覺耶？彼既不能修行大行，但欲此二方便頓拔濟於彼耶？此前生事，亦即今生道成已後觀樹經行，於三七日思惟是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二示大不悕喻，有四：初思大乘果化，二「復更思惟」下念大乘因化，三「作是念已」下隨示大乘行化，四「父雖怜愍」下無悕取大之化。此初也。諸佛智慧名大乘果，教所詮故、佛果德故。「裓」音《說文》「從衣、戒聲，宗廟奏戒樂」，《玉篇》「古來反，戒也」。今傳釋云孤得反，衣襟也。不知所從。然今女人衣有前裓可當衣襟，天仙之衣應是彼類。《季節》音衣裓也，從衣、戒聲。案即是几。「身有力」者謂二真智，佛以智為體故。「手有力」者謂六神通，外作用故。佛作是思惟，我悉具足此二勝德，二乘種姓眾生雖無修行大乘求出宅意，當以智慧之用几案頓授中根眾生圓覺，以神通之用衣裓頓拔下品眾生眾苦，抑逼眾生從三界舍出而救度之耶？以上根菩薩者能行一乘因出於三界，如彼大子能自從門出，此中不說。今此但說化不定姓二乘者故，中根獨覺不能行一乘因、不假佛神力，但應藉佛智慧之用，如彼中子不能從門、不假人手，但授几案令其自昇從舍而出；下根聲聞不能行大乘之因，亦不能用佛智慧力，應與之神通，如彼小子不能從門、不能昇案，但以衣襟裹之而出。故下合云「如來亦復如是，乃至有大神力及智慧力，具足方便智慧波羅蜜」，故知神通者手力也，外別用故；智慧者身力也，內總用故。依身有手、依智起通，故下文不次應依此配，下言方便即衣裓、几案二力作用，彼既不能修行大行，我用此二力頓授二乘，令得出苦成大覺耶？彼既不能修行大行，但欲此二方便頓拔濟於彼耶？此前生事，亦即今生道成已後觀樹經行，於三七日思惟是事。

經「復更思惟(至)而復狹小」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復更思惟(至)而復狹小」。

贊曰：下第二念大乘因化。上思果化已不可得，應以因化，因化有三：一念初不能依大教行，二若起誹謗沈縈惡道，三念示眾苦密說大乘。此初也。是二種死三界之舍，唯有一介大乘正門為出之處。菩薩大性能具行之，二乘之性現熟不能依大教出，設為彼說彼不能行。不容彼行名為狹小，不容獨覺者行名狹，不容聲聞者行名小。譬如大海雖寬無量，不宿死屍亦名為窄，一乘因行雖廣無邊，不容二行故名狹小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二念大乘因化。上思果化已不可得，應以因化，因化有三：一念初不能依大教行，二若起誹謗沈縈惡道，三念示眾苦密說大乘。此初也。是二種死三界之舍，唯有一介大乘正門為出之處。菩薩大性能具行之，二乘之性現熟不能依大教出，設為彼說彼不能行。不容彼行名為狹小，不容獨覺者行名狹，不容聲聞者行名小。譬如大海雖寬無量，不宿死屍亦名為窄，一乘因行雖廣無邊，不容二行故名狹小。

經「諸子幼稚(至)為火所燒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸子幼稚(至)為火所燒」。

贊曰：若起誹謗沈縈惡道。眾生雖有出世種子，未起現行尚名幼小。「稚」者小也。「未有所識」者，未起現智達於大乘深妙佛法，戀著三界，若即為說大乘，由著三界返生誹謗更起惑業，或當隨落，永沈難處；順行得出，誹謗永沈，以不定故名為或當。為煩惱損名為火燒，此意若即為說一乘，耽生死故，破法不信却墮惡趣。此前生事，今生亦爾，故前品云「若但讚佛乘乃至墮三惡道等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：若起誹謗沈縈惡道。眾生雖有出世種子，未起現行尚名幼小。「稚」者小也。「未有所識」者，未起現智達於大乘深妙佛法，戀著三界，若即為說大乘，由著三界返生誹謗更起惑業，或當隨落，永沈難處；順行得出，誹謗永沈，以不定故名為或當。為煩惱損名為火燒，此意若即為說一乘，耽生死故，破法不信却墮惡趣。此前生事，今生亦爾，故前品云「若但讚佛乘乃至墮三惡道等」。

經「我當為說(至)之所燒害」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我當為說(至)之所燒害」。

贊曰：念示眾苦密說大乘。「為」音榮危反，敷也施也。又榮偽反，助也因也。南人多平，敷陳害事；此人多去，先雖火害因彼助說。「怖畏事」者，蟲鬼叢雜舍已燒等。密說大乘者，念試速出，雖知彼類不能信學大乘理、行為今證因，故思密說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：念示眾苦密說大乘。「為」音榮危反，敷也施也。又榮偽反，助也因也。南人多平，敷陳害事；此人多去，先雖火害因彼助說。「怖畏事」者，蟲鬼叢雜舍已燒等。密說大乘者，念試速出，雖知彼類不能信學大乘理、行為今證因，故思密說。

經「作是念已(至)汝等速出」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「作是念已(至)汝等速出」。

贊曰：第三隨示大乘行化，即前所言「世世已曾從佛受化」，亦即是前「我昔教汝志願佛道，汝今悉忘」，亦下所言「十六王子初結因緣」，今陳生死甚可怖畏、大乘可樂，故名具告。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三隨示大乘行化，即前所言「世世已曾從佛受化」，亦即是前「我昔教汝志願佛道，汝今悉忘」，亦下所言「十六王子初結因緣」，今陳生死甚可怖畏、大乘可樂，故名具告。

經「父雖怜愍(至)不肯信受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「父雖怜愍(至)不肯信受」。

贊曰：下第四無悕取大之化，有二：初不悕信，後不驚厭。此初也。由耽生死，不肯信學大乘理、行，此說初聞大乘言教而不能依理、行修學，返退生死名不信受。受者領納，信者證入，不能依行證入大理名不信受，非全愚法，初順習故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四無悕取大之化，有二：初不悕信，後不驚厭。此初也。由耽生死，不肯信學大乘理、行，此說初聞大乘言教而不能依理、行修學，返退生死名不信受。受者領納，信者證入，不能依行證入大理名不信受，非全愚法，初順習故。

經「不驚不畏(至)視父而已」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「不驚不畏(至)視父而已」。

贊曰：此不驚厭。「驚」怪也，「畏」怖也。不驚舍壞五蘊危苦，不畏火焚煩惱燒煮，了無出苦悕作佛心，亦不識知煩惱為燒身之火，不知五蘊為生死之舍，不了眾苦等逼迫永虧聖道為己身之失。失者煩惱所惱、眾苦所迫，虧於聖道之作用也。如為火燒，宅宇衰壞，失財產等所起損惱名為失。「故東西馳走」者，東喻善趣、西喻惡趣，勝、劣殊故名為東、西。輪迴五趣耽湎四生，雖見佛聞法，無求作佛之意，故言走戲視父而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此不驚厭。「驚」怪也，「畏」怖也。不驚舍壞五蘊危苦，不畏火焚煩惱燒煮，了無出苦悕作佛心，亦不識知煩惱為燒身之火，不知五蘊為生死之舍，不了眾苦等逼迫永虧聖道為己身之失。失者煩惱所惱、眾苦所迫，虧於聖道之作用也。如為火燒，宅宇衰壞，失財產等所起損惱名為失。「故東西馳走」者，東喻善趣、西喻惡趣，勝、劣殊故名為東、西。輪迴五趣耽湎四生，雖見佛聞法，無求作佛之意，故言走戲視父而已。

經「爾時長者(至)得免斯害」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時長者(至)得免斯害」。

贊曰：自下第三思方拔濟喻。「我及諸子若不時出」者，有解云，以眾生病故菩薩亦病，眾生出故菩薩亦出。實久已出，非始今日與子俱出，正釋此者，釋迦化身出家成道入於涅槃，今身方現出於火宅，諸聲聞等今遇佛者，亦於今時在釋迦世方出生死故言時出，佛實居先，是故前言「我雖於此安穩得出」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三思方拔濟喻。「我及諸子若不時出」者，有解云，以眾生病故菩薩亦病，眾生出故菩薩亦出。實久已出，非始今日與子俱出，正釋此者，釋迦化身出家成道入於涅槃，今身方現出於火宅，諸聲聞等今遇佛者，亦於今時在釋迦世方出生死故言時出，佛實居先，是故前言「我雖於此安穩得出」。

經「父知諸子(至)情必樂著」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「父知諸子(至)情必樂著」。

贊曰：下文第四正說三乘喻，有二：初知機，後正說。此初也。「知子先心各有好」者，三乘種姓隨機各別，所宜聞法即是各各為人悉檀。知先心者，是根勝劣，智力及勝解智力之所知也。「知各所好種種珍玩」者，隨其自果諸功德法，即遍趣行智力之所知也。「珍」寶，「玩」弄也好也，戲弄也。有作「翫習耽好」之字，皆非。超出有漏名奇異物，隨得必寶故言樂著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下文第四正說三乘喻，有二：初知機，後正說。此初也。「知子先心各有好」者，三乘種姓隨機各別，所宜聞法即是各各為人悉檀。知先心者，是根勝劣，智力及勝解智力之所知也。「知各所好種種珍玩」者，隨其自果諸功德法，即遍趣行智力之所知也。「珍」寶，「玩」弄也好也，戲弄也。有作「翫習耽好」之字，皆非。超出有漏名奇異物，隨得必寶故言樂著。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何故與城不言先好，今此與車乃言先好？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故與城不言先好，今此與車乃言先好？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

車是遍趣行，機學可言好，城但是息苦，非生不名好。車是修生，城是修顯，故車說好、城無好言。又影顯彰俱好無失，知其欲退即好城也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 車是遍趣行，機學可言好，城但是息苦，非生不名好。車是修生，城是修顯，故車說好、城無好言。又影顯彰俱好無失，知其欲退即好城也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故車言珍玩奇異，城不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故車言珍玩奇異，城不說耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有為德相可別知，車說奇玩之相，無為之德一相總故，但說於化城。又二無異，城中說有門樓堂宇，即珍玩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為德相可別知，車說奇玩之相，無為之德一相總故，但說於化城。又二無異，城中說有門樓堂宇，即珍玩故。

經「而告之言(至)皆當與汝」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而告之言(至)皆當與汝」。

贊曰：此正說，有三：初總告令取，次別示三車，後正勸出與。若不依言出取三果，後必永劫生死沈淪，故言憂悔。此初文也。三車在門外，可取以遊戲，第二文也。由形貌有小大，飱受有小多，渡水有淺深，力用有強弱，如次喻顯根性、稟教、證理、行能，有三輩故。行能即是斷惑等用智力功能。又羊多附人、鹿多靜處、牛能負運具有二能，各各隨勝以為喻也。此為第三依處有喧靜，羊鹿二車有名施設，不見不登故。此乃以二乘小、中種智為體，若以涅槃為體應即化城。下言已入息除眾苦，云何不見車後時從父索？若以二乘所得生空無漏智為車體，彼亦已登，云何言不得？故知虛指二乘所得有漏後得智、世間三昧名為種智，稱二車體；有名不見亦不登遊，不能分別證諸法故。又顯彼有假涅槃說云已入隱，彼有生空菩提智不能分別法，不與車號、不與登名，惑苦已滅故智障未斷故。彼所證得世間禪定，虛指為車名得出門，為漸入大乘因證大涅槃位。故本論云「第一人者，以世間種種善根三昧功德方便令戲，後令入涅槃」，故三乘之教合名為門，理出教外故名門外。又此門者三乘因行，果出因中故言門外，此中定取分別種智以為車體，故經數言「究竟令得一切種智」，亦乘亦大名大乘義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正說，有三：初總告令取，次別示三車，後正勸出與。若不依言出取三果，後必永劫生死沈淪，故言憂悔。此初文也。三車在門外，可取以遊戲，第二文也。由形貌有小大，飱受有小多，渡水有淺深，力用有強弱，如次喻顯根性、稟教、證理、行能，有三輩故。行能即是斷惑等用智力功能。又羊多附人、鹿多靜處、牛能負運具有二能，各各隨勝以為喻也。此為第三依處有喧靜，羊鹿二車有名施設，不見不登故。此乃以二乘小、中種智為體，若以涅槃為體應即化城。下言已入息除眾苦，云何不見車後時從父索？若以二乘所得生空無漏智為車體，彼亦已登，云何言不得？故知虛指二乘所得有漏後得智、世間三昧名為種智，稱二車體；有名不見亦不登遊，不能分別證諸法故。又顯彼有假涅槃說云已入隱，彼有生空菩提智不能分別法，不與車號、不與登名，惑苦已滅故智障未斷故。彼所證得世間禪定，虛指為車名得出門，為漸入大乘因證大涅槃位。故本論云「第一人者，以世間種種善根三昧功德方便令戲，後令入涅槃」，故三乘之教合名為門，理出教外故名門外。又此門者三乘因行，果出因中故言門外，此中定取分別種智以為車體，故經數言「究竟令得一切種智」，亦乘亦大名大乘義。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故〈方便品〉，權、實，理、智，因、果雙彰，下之二周，理、智，因、果各互偏說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故〈方便品〉，權、實，理、智，因、果雙彰，下之二周，理、智，因、果各互偏說？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

乘有權、實，實有因、果，果有智、理，三種別故。不知權、實，取、捨之事不成；不識果、因，能、所趣法不立；不閑理、智，何有菩提、涅槃；智、斷不圓，何成道滿？所以初周化利雙盡玄宗，中根一聞漸知權、實，取、捨雖辨未識取因，故說三車令識一乘之行，隱果中之覺寂、說因內之智車，祕因位之理乘、遣修生於種智，理漸解故、智未閑故。下根雖再聞權實及與因智，果理猶迷，更彰理有假、真，說本令其取捨，隱果中之智品、藏因位之雙嚴，應機不同三周少異，一乘因、果說偏備故，果中覺、寂示圓缺故。大慧、法身說具𨷂故。《地持論》中說有四車，此三加象喻四涅槃，乘於大性名為大乘，非喻三智。《涅槃經》中說有二車，譬如國王調御駕駟，欲令驢車而及之者無有是處。此以半、滿相形，非以三機運別，亦不相違。《優婆塞經》說三獸渡河，喻理同證異。《智度論》中說三獸被圍，喻三乘眾在生死圍，用力出圍有其大小。又說三人得道，喻三乘證果有其濶狹。各據一義，亦不相違。「汝等可速出隨宜當與汝」，第三文也。今此略作五番問答。一問：智中有虛、實，三種並名車，理中有假、真，城名遍三種，何故大涅槃不名為城名寶所也？答：息處、具德殊，真、滅名寶所，車本運至果，能運並名車。又已息、當求別，當求不名城，運載總名車，近遠皆車攝。二問：二乘學智，果分羊、鹿，二乘學滅，果化二城？答：息處說二實有二城，對實說假故合名一。《涅槃經》言「聲聞之人以小涅槃而般涅槃，緣覺之人以中涅槃而般涅槃」，故知息處亦說二城。今以所斷障同、生空理同、假擇滅同，由此三義同故化城名一。若菩提車鈍、利根性不同，依佛、自出不同，藉教、觀理不同，觀諦、緣起不同，四果、一果不同，練根、時節不同，說法、神通不同，由此七義別說羊、鹿。又無為無別故說一城，有為有別故說羊、鹿，但說無為唯言一城，以智顯滅可說二城，不相違也。三問：何故化城立於險道，乃至車引乃言門外？答：息苦名為城，半路盡城中設，無漏離繫縛，車體言門外。又分段死無變易在，化城初盡中道設，理出於教果出因，二車故在於門外。又二死以對明，化城中路設，一死以對辨，二車在門外，理實相似。四問：何故與車而言遊戲，及其與城乃言安坐？答：涅槃可證，城言安坐，菩提可生，故言遊戲，無為、有為二果別故。又城相必住故言安坐，車相運動故言遊戲。五問：何故化城勸其前入，今說車喻令速出來？此於第三文正勸與中為難。答：化佛住生死，是以勸前入，談真佛在果，故云速出來。又勸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘有權、實，實有因、果，果有智、理，三種別故。不知權、實，取、捨之事不成；不識果、因，能、所趣法不立；不閑理、智，何有菩提、涅槃；智、斷不圓，何成道滿？所以初周化利雙盡玄宗，中根一聞漸知權、實，取、捨雖辨未識取因，故說三車令識一乘之行，隱果中之覺寂、說因內之智車，祕因位之理乘、遣修生於種智，理漸解故、智未閑故。下根雖再聞權實及與因智，果理猶迷，更彰理有假、真，說本令其取捨，隱果中之智品、藏因位之雙嚴，應機不同三周少異，一乘因、果說偏備故，果中覺、寂示圓缺故。大慧、法身說具𨷂故。《地持論》中說有四車，此三加象喻四涅槃，乘於大性名為大乘，非喻三智。《涅槃經》中說有二車，譬如國王調御駕駟，欲令驢車而及之者無有是處。此以半、滿相形，非以三機運別，亦不相違。《優婆塞經》說三獸渡河，喻理同證異。《智度論》中說三獸被圍，喻三乘眾在生死圍，用力出圍有其大小。又說三人得道，喻三乘證果有其濶狹。各據一義，亦不相違。「汝等可速出隨宜當與汝」，第三文也。今此略作五番問答。一問：智中有虛、實，三種並名車，理中有假、真，城名遍三種，何故大涅槃不名為城名寶所也？答：息處、具德殊，真、滅名寶所，車本運至果，能運並名車。又已息、當求別，當求不名城，運載總名車，近遠皆車攝。二問：二乘學智，果分羊、鹿，二乘學滅，果化二城？答：息處說二實有二城，對實說假故合名一。《涅槃經》言「聲聞之人以小涅槃而般涅槃，緣覺之人以中涅槃而般涅槃」，故知息處亦說二城。今以所斷障同、生空理同、假擇滅同，由此三義同故化城名一。若菩提車鈍、利根性不同，依佛、自出不同，藉教、觀理不同，觀諦、緣起不同，四果、一果不同，練根、時節不同，說法、神通不同，由此七義別說羊、鹿。又無為無別故說一城，有為有別故說羊、鹿，但說無為唯言一城，以智顯滅可說二城，不相違也。三問：何故化城立於險道，乃至車引乃言門外？答：息苦名為城，半路盡城中設，無漏離繫縛，車體言門外。又分段死無變易在，化城初盡中道設，理出於教果出因，二車故在於門外。又二死以對明，化城中路設，一死以對辨，二車在門外，理實相似。四問：何故與車而言遊戲，及其與城乃言安坐？答：涅槃可證，城言安坐，菩提可生，故言遊戲，無為、有為二果別故。又城相必住故言安坐，車相運動故言遊戲。五問：何故化城勸其前入，今說車喻令速出來？此於第三文正勸與中為難。答：化佛住生死，是以勸前入，談真佛在果，故云速出來。又勸

行因以證果故勸前入，先住果以招命故令出來。又勸子住城故言前入，令取父果故言出來。又勸證涅槃所以言入，令生覺智所以言出。如說如來及與善逝，住因、住果所望別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行因以證果故勸前入，先住果以招命故令出來。又勸子住城故言前入，令取父果故言出來。又勸證涅槃所以言入，令生覺智所以言出。如說如來及與善逝，住因、住果所望別故。

經「爾時諸子(至)爭出火宅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸子(至)爭出火宅」。

贊曰：自下第四依言免難喻，有二：初子免災難，後父遂心安。此初也。「適」者稱悅，稱悅三乘所欣心故，名為適願。「心各勇銳」心精進也。「勇」者進、「銳」者利，善精進也。「互相推排」身精進，亦語精進也。「排」𪫤推也，推亦讓也。「推」音尺隹反，無土雷反，身業遞相力勵及語業相勸勵，名互推排，爭修行業名競馳走，齊希免苦名爭出宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第四依言免難喻，有二：初子免災難，後父遂心安。此初也。「適」者稱悅，稱悅三乘所欣心故，名為適願。「心各勇銳」心精進也。「勇」者進、「銳」者利，善精進也。「互相推排」身精進，亦語精進也。「排」𪫤推也，推亦讓也。「推」音尺隹反，無土雷反，身業遞相力勵及語業相勸勵，名互推排，爭修行業名競馳走，齊希免苦名爭出宅。

經「是時長者(至)歡喜踴躍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時長者(至)歡喜踴躍」。

贊曰：父遂心安也。離災度難名安穩出。「四衢道」者四諦理也，三乘並觀四諦理故。《大般若》中說四衢道為四諦故，離煩惱障出分段生。無擁名露，各有所依果滿之位名地，以智安處證之名坐。分段生死當五蘊苦，惑、業皆盡或斷或伏，離三障故名無障礙。適父本意故泰然，見子超危故歡喜。二乘之人得阿羅漢，斷諸煩惱住有餘依涅槃，大乘之人已入初地得無住涅槃，伏諸煩惱離分段死，名露地坐無復障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：父遂心安也。離災度難名安穩出。「四衢道」者四諦理也，三乘並觀四諦理故。《大般若》中說四衢道為四諦故，離煩惱障出分段生。無擁名露，各有所依果滿之位名地，以智安處證之名坐。分段生死當五蘊苦，惑、業皆盡或斷或伏，離三障故名無障礙。適父本意故泰然，見子超危故歡喜。二乘之人得阿羅漢，斷諸煩惱住有餘依涅槃，大乘之人已入初地得無住涅槃，伏諸煩惱離分段死，名露地坐無復障礙。

經「時諸(至)願時賜與」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時諸(至)願時賜與」。

贊曰：上喻昔權下喻今實，有二：初喻授實，後喻釋疑，下問答是。初中有四：初諸子索三，二父但與一，三釋成父志，四越子本心。此初也。「玩」者戲弄，「好」音呼到反，愛也；或呼老反，善也宜也美也。隨三乘機，皆於佛所，專意希求自乘妙智，義同於父各索其車。二乘之人離分段死已得解脫，證於四諦入於化城已名出宅。專於佛所聞思修習種智，了達求證諸法名索羊、鹿。菩薩之人依此本論，初地已上雖離分段，未證解脫不名入城，不疲倦故不入有餘，不說菩薩入化城故，入無住涅槃亦息分段死，縱名入城未乖通理。若爾亦應許上羊、鹿，故知但如初解為善，已伏煩惱出分段死，亦證四諦，亦名出宅坐四衢道，求佛妙智亦名於父索其牛車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上喻昔權下喻今實，有二：初喻授實，後喻釋疑，下問答是。初中有四：初諸子索三，二父但與一，三釋成父志，四越子本心。此初也。「玩」者戲弄，「好」音呼到反，愛也；或呼老反，善也宜也美也。隨三乘機，皆於佛所，專意希求自乘妙智，義同於父各索其車。二乘之人離分段死已得解脫，證於四諦入於化城已名出宅。專於佛所聞思修習種智，了達求證諸法名索羊、鹿。菩薩之人依此本論，初地已上雖離分段，未證解脫不名入城，不疲倦故不入有餘，不說菩薩入化城故，入無住涅槃亦息分段死，縱名入城未乖通理。若爾亦應許上羊、鹿，故知但如初解為善，已伏煩惱出分段死，亦證四諦，亦名出宅坐四衢道，求佛妙智亦名於父索其牛車。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

三子並出分段，二乘獨稱入城，大子亦言出苦，應亦得稱入城？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三子並出分段，二乘獨稱入城，大子亦言出苦，應亦得稱入城？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

無倦不厭苦，大子不入城，伏惑離分段，亦得稱出宅。若說入城便無是難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無倦不厭苦，大子不入城，伏惑離分段，亦得稱出宅。若說入城便無是難。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

若其大子不入城者，何故大子上車不入城，中、小二子入城不上車？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若其大子不入城者，何故大子上車不入城，中、小二子入城不上車？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

厭苦求息中、小入城，大不厭苦故不稱入，息處故說二，明大不入城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭苦求息中、小入城，大不厭苦故不稱入，息處故說二，明大不入城。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

門外設於車，車中許三種，中路設化城，何因但說二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門外設於車，車中許三種，中路設化城，何因但說二？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

二車對大因，門外三車設，權城對實果，中路化城施。理應相似，所對別故，施設不同，實應齊也。又種智彼無，勸學大，門外設三車，有餘涅槃大不求，中路二城設，設入無住，不名為假，非化城故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二車對大因，門外三車設，權城對實果，中路化城施。理應相似，所對別故，施設不同，實應齊也。又種智彼無，勸學大，門外設三車，有餘涅槃大不求，中路二城設，設入無住，不名為假，非化城故。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

三車俱索，彰希學於智圓，二滅不希，應不求於苦息？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三車俱索，彰希學於智圓，二滅不希，應不求於苦息？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

得果自然證滅，入城不說悕須，妙智必假更脩，出宅故車須索。又居小得城故不須索，種智未得所以索車。若作此解，二乘入化城，未得車須索，菩薩不入城，亦須索寶所，此義可然。大乘之往寶所理亦須索，對化城而不索，所以不論，以每專求即是索也。經文但說父勸令知為諸眾生不請友故。古相傳云，城為實化息苦所以不索，車是虛指所以索之。若作此解，車離城而別有，索與不索義殊車體。古解即城化，城類車須索。又有解云，車發初機故虛指，城防中退故實化。此亦不然。何者？初機索車之時已出宅故。又體不別，虛、實何殊？應說車、城體是何法。又有解云，城亦應索，化不一途所以不說，謂下經云「爾時導師知此眾人已得止息，無復疲倦堪能前進」，即是索城。此乃索寶所非索城也。雖引此文，義終難解，應細尋之。應云下文「知其疲懈為化作城」，即是索也。或解，車喻無餘涅槃，住果未得故須索，城喻有餘涅槃，住果已得故不索。若爾，菩薩今既索車，亦應已得有餘、未得無餘，求無餘故稱索；二乘無餘任運定得，何須脩索？故但應如前義，所說涅槃二乘無差別，故羊、鹿應無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得果自然證滅，入城不說悕須，妙智必假更脩，出宅故車須索。又居小得城故不須索，種智未得所以索車。若作此解，二乘入化城，未得車須索，菩薩不入城，亦須索寶所，此義可然。大乘之往寶所理亦須索，對化城而不索，所以不論，以每專求即是索也。經文但說父勸令知為諸眾生不請友故。古相傳云，城為實化息苦所以不索，車是虛指所以索之。若作此解，車離城而別有，索與不索義殊車體。古解即城化，城類車須索。又有解云，車發初機故虛指，城防中退故實化。此亦不然。何者？初機索車之時已出宅故。又體不別，虛、實何殊？應說車、城體是何法。又有解云，城亦應索，化不一途所以不說，謂下經云「爾時導師知此眾人已得止息，無復疲倦堪能前進」，即是索城。此乃索寶所非索城也。雖引此文，義終難解，應細尋之。應云下文「知其疲懈為化作城」，即是索也。或解，車喻無餘涅槃，住果未得故須索，城喻有餘涅槃，住果已得故不索。若爾，菩薩今既索車，亦應已得有餘、未得無餘，求無餘故稱索；二乘無餘任運定得，何須脩索？故但應如前義，所說涅槃二乘無差別，故羊、鹿應無。

經「舍利弗(至)等一大車」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)等一大車」。

贊曰：此文但與一，分四：一標與車，二明嚴飾，三顯牛相，四彰儐從。此初也。佛果牛車以四智中一切種智為性，即後得智，因車以妙觀察智、平等性智二智中種智為體，雖五智慧皆是一乘，今此但取菩提相中種智為體，一切智者寬狹雖殊三乘共有，其種智者分別四諦各無量相，非二乘所知名不共德，故經數言「究竟令得一切種智」，無分別智導此種智車，義如前牛非正車體，如表、無表雖俱是戒，從僧受時及後持時唯說無表，表戒一念更不相續，作白四羯磨和合得故、從僧乞時已得表故。表雖是本，唯取無表名持犯戒。此車亦爾，前一大事雖取理智，本智、後智總為一乘，今者唯取後智名車、本智名牛，不說於理以為車體，後化城中以真對化，乃說假擇滅以為化城，說大涅槃真如妙理而為寶所，各據一義名為一乘，事乘、理乘、有為乘、無為乘別故。羊、鹿車體已如前辨，車體既爾，所餘萬德屬莊挍故。若同《涅槃》及《勝鬘》說，唯取真如以為車體，如何各賜諸子一車？又寧說有別德嚴相，如何牛駕其疾如風？如何可言我有如是七寶大車，其數無量，應當等心各各與之。然小、中子亦出門已，雖未得牛車為說大教，或當定得名之為與，非時已得所詮智體，如與明珠未得體，故《勝鬘經》等三種意生身即三子也。此說初地名不退地。又頓悟者又大乘因行，從初發心雖亦是車，今取八地已去不退因行，七地已前猶有分段，故下經云「聲聞、緣覺、不退菩薩乘此寶乘直至道場」，〈方便品〉解入即不退轉地故。今取前解，初地已上離分段死名不退地，名乘一乘，《楞伽》由此初地已上名三種意生身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此文但與一，分四：一標與車，二明嚴飾，三顯牛相，四彰儐從。此初也。佛果牛車以四智中一切種智為性，即後得智，因車以妙觀察智、平等性智二智中種智為體，雖五智慧皆是一乘，今此但取菩提相中種智為體，一切智者寬狹雖殊三乘共有，其種智者分別四諦各無量相，非二乘所知名不共德，故經數言「究竟令得一切種智」，無分別智導此種智車，義如前牛非正車體，如表、無表雖俱是戒，從僧受時及後持時唯說無表，表戒一念更不相續，作白四羯磨和合得故、從僧乞時已得表故。表雖是本，唯取無表名持犯戒。此車亦爾，前一大事雖取理智，本智、後智總為一乘，今者唯取後智名車、本智名牛，不說於理以為車體，後化城中以真對化，乃說假擇滅以為化城，說大涅槃真如妙理而為寶所，各據一義名為一乘，事乘、理乘、有為乘、無為乘別故。羊、鹿車體已如前辨，車體既爾，所餘萬德屬莊挍故。若同《涅槃》及《勝鬘》說，唯取真如以為車體，如何各賜諸子一車？又寧說有別德嚴相，如何牛駕其疾如風？如何可言我有如是七寶大車，其數無量，應當等心各各與之。然小、中子亦出門已，雖未得牛車為說大教，或當定得名之為與，非時已得所詮智體，如與明珠未得體，故《勝鬘經》等三種意生身即三子也。此說初地名不退地。又頓悟者又大乘因行，從初發心雖亦是車，今取八地已去不退因行，七地已前猶有分段，故下經云「聲聞、緣覺、不退菩薩乘此寶乘直至道場」，〈方便品〉解入即不退轉地故。今取前解，初地已上離分段死名不退地，名乘一乘，《楞伽》由此初地已上名三種意生身故。

經「其車高廣(至)四面懸鈴」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其車高廣(至)四面懸鈴」。

贊曰：下明嚴飾，有十：此中有四：一形量，二嚴飾，三攝御，四珮鐸。「高廣」者形量也，喻佛種智體高三界、用廣十方，照化俱能，遍法界故。「眾寶莊挍」者嚴飾也，方德所成智為本故。「周匝欄楯」者攝御也，御外不入、攝內不出，即四總持，御諸惡而不生、攝眾善而不散。「四面懸鈴」者𤧑鐸也，周遍四生，說七辨以弘濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明嚴飾，有十：此中有四：一形量，二嚴飾，三攝御，四珮鐸。「高廣」者形量也，喻佛種智體高三界、用廣十方，照化俱能，遍法界故。「眾寶莊挍」者嚴飾也，方德所成智為本故。「周匝欄楯」者攝御也，御外不入、攝內不出，即四總持，御諸惡而不生、攝眾善而不散。「四面懸鈴」者𤧑鐸也，周遍四生，說七辨以弘濟。

經「又於其上(至)而嚴飾之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又於其上(至)而嚴飾之」。

贊曰：此有二嚴：五高覆，六眾瑩。「張設幰蓋」者高覆也，以四無量廣蔭群生如幰蓋故。「雜嚴飾」者眾瑩也，慈、悲、喜、捨各有有情、法及無緣種種眾行，助嚴飾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二嚴：五高覆，六眾瑩。「張設幰蓋」者高覆也，以四無量廣蔭群生如幰蓋故。「雜嚴飾」者眾瑩也，慈、悲、喜、捨各有有情、法及無緣種種眾行，助嚴飾故。

經「寶繩交絡(至)安置舟杭」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「寶繩交絡(至)安置舟杭」。

贊曰：此有四嚴：七交絡，八垂瓔，九敷設，十安枕。「交絡」者四弘願也。凡所脩行皆發四大願：一以此善根願共眾生，未離苦者願令離苦。二未得樂者願令得樂。三未發菩提心斷惡脩善者，願發菩提心斷惡脩善。四未成佛者願早成佛，願如寶繩交絡諸行令當得果，勝決定故邪見暴風不能傾損。又《勝鬘》言「攝受正法攝一切願」。《瑜伽》等說「總有二願：求菩提願、利樂他願」。「垂諸華纓」者垂纓也。即是四攝，垂攝四生：一布施，二愛語，三利行，四同事。「華」音有二：花及華，飾纓以花飾，或華飾之纓也。「重敷婉莚」者，「敷」陳設也。有作「綩綖」，「綩」音《字林》一遠反，《玉篇》綩，紘也；紘，冠也。今應作「婉」婉美文章，「綖」者席褥，應作「莚」字，《切韻》「綖者冠上覆」，《玉篇》「冠前後而垂者名綖」。今取文縟華氈之類綩綖以為茵蓐，不知義何所從，故字應從「婉莚」。古有解言，靜慮為綩綖，心常安處故。四禪上下異，故名為重敷。此理不然。《無垢稱》云：「四靜慮為床，淨命為茵縟」，身語意業皆無貪，發心恒遊處，常行淨命離五邪命，三業俱爾名為重敷。「安置丹枕」者，安枕也。古解涅槃能息生死，今釋滅定能息攀緣，倚之疲解故名安枕，既安車上明非涅槃，但取滅定。枕有仙丹，枕之增壽，故名丹枕；無漏滅定亦復如是，增聖道故。此理不爾。西域無故。謂枕赤色，內貯綿疊外以赤皮故名丹枕。亦有解云，體即無漏信等五根，扶持聖者由如枕故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有四嚴：七交絡，八垂瓔，九敷設，十安枕。「交絡」者四弘願也。凡所脩行皆發四大願：一以此善根願共眾生，未離苦者願令離苦。二未得樂者願令得樂。三未發菩提心斷惡脩善者，願發菩提心斷惡脩善。四未成佛者願早成佛，願如寶繩交絡諸行令當得果，勝決定故邪見暴風不能傾損。又《勝鬘》言「攝受正法攝一切願」。《瑜伽》等說「總有二願：求菩提願、利樂他願」。「垂諸華纓」者垂纓也。即是四攝，垂攝四生：一布施，二愛語，三利行，四同事。「華」音有二：花及華，飾纓以花飾，或華飾之纓也。「重敷婉莚」者，「敷」陳設也。有作「綩綖」，「綩」音《字林》一遠反，《玉篇》綩，紘也；紘，冠也。今應作「婉」婉美文章，「綖」者席褥，應作「莚」字，《切韻》「綖者冠上覆」，《玉篇》「冠前後而垂者名綖」。今取文縟華氈之類綩綖以為茵蓐，不知義何所從，故字應從「婉莚」。古有解言，靜慮為綩綖，心常安處故。四禪上下異，故名為重敷。此理不然。《無垢稱》云：「四靜慮為床，淨命為茵縟」，身語意業皆無貪，發心恒遊處，常行淨命離五邪命，三業俱爾名為重敷。「安置丹枕」者，安枕也。古解涅槃能息生死，今釋滅定能息攀緣，倚之疲解故名安枕，既安車上明非涅槃，但取滅定。枕有仙丹，枕之增壽，故名丹枕；無漏滅定亦復如是，增聖道故。此理不爾。西域無故。謂枕赤色，內貯綿疊外以赤皮故名丹枕。亦有解云，體即無漏信等五根，扶持聖者由如枕故。

經「駕以白牛(至)其疾如風」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「駕以白牛(至)其疾如風」。

贊曰：下顯牛相，有七：一白牛，體即根本無分別智，導引種智車，如牛引車故。白者眾色之本，如白蓮華表經，諸乘本故、萬德主故。牛王有三德：一降怨德，能斷二障故；二端嚴德，眾德莊嚴故；三運載德，濟度自他故。故喻於牛不說象馬，馬如大乘俊頴，不比小乘驢車之鈍，故《涅槃經》云「以馬駕車」，其象以形德大故，方牛、鹿、羊之形德小，無住涅槃最為勝故，由此《善戒經》以象駕車。今以牛有三德故，大乘車駕以白牛。二膚充，正智之中內德圓滿故。三色潔，三障永盡，戒德具故。四形體姝好，《字林》「姝」好貌也。《方言》趙、魏、燕代之間謂好為姝，《詩》云「靜女其姝」，傳及《玉篇》「美色曰姝」，有作「侏」字，莊也好也。「好」音呼老反，善宜美也。相好圓明人天敬愛故。五有大筋力，一遍馳無方，智力圓遍無理不殫。二涉險不疲，能化十方入生死險無諸勞倦。三逢怨必勝，破一切障降生死故。具此三義名大筋力。六行步平正，二理雙證導生後智，怨、親不二故。七其疾如風，正智體性一剎那中遍緣法界，大悲所繫內圓眾德外化群生，無遲滯故。初地以上能速進脩觀空觀有，不稽留故，性雖捷利然事雍容。此上七德有非根本，正智之用由之而有，故得彼名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯牛相，有七：一白牛，體即根本無分別智，導引種智車，如牛引車故。白者眾色之本，如白蓮華表經，諸乘本故、萬德主故。牛王有三德：一降怨德，能斷二障故；二端嚴德，眾德莊嚴故；三運載德，濟度自他故。故喻於牛不說象馬，馬如大乘俊頴，不比小乘驢車之鈍，故《涅槃經》云「以馬駕車」，其象以形德大故，方牛、鹿、羊之形德小，無住涅槃最為勝故，由此《善戒經》以象駕車。今以牛有三德故，大乘車駕以白牛。二膚充，正智之中內德圓滿故。三色潔，三障永盡，戒德具故。四形體姝好，《字林》「姝」好貌也。《方言》趙、魏、燕代之間謂好為姝，《詩》云「靜女其姝」，傳及《玉篇》「美色曰姝」，有作「侏」字，莊也好也。「好」音呼老反，善宜美也。相好圓明人天敬愛故。五有大筋力，一遍馳無方，智力圓遍無理不殫。二涉險不疲，能化十方入生死險無諸勞倦。三逢怨必勝，破一切障降生死故。具此三義名大筋力。六行步平正，二理雙證導生後智，怨、親不二故。七其疾如風，正智體性一剎那中遍緣法界，大悲所繫內圓眾德外化群生，無遲滯故。初地以上能速進脩觀空觀有，不稽留故，性雖捷利然事雍容。此上七德有非根本，正智之用由之而有，故得彼名。

經「又多僕從而侍衛之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又多僕從而侍衛之」。

贊曰：下明儐從，以二智為先，萬行、神通、六度、四攝、覺分、解脫、煩惱利生之法，皆隨之起，名多僕從。又《佛地經》云「佛有無量天龍藥叉人非人等常所翼從」，亦名僕從。有解車體唯大般涅槃，所餘眾飾或性功德、或相功德。其牛體者即是二智，引於車故。前解為正，如前已非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明儐從，以二智為先，萬行、神通、六度、四攝、覺分、解脫、煩惱利生之法，皆隨之起，名多僕從。又《佛地經》云「佛有無量天龍藥叉人非人等常所翼從」，亦名僕從。有解車體唯大般涅槃，所餘眾飾或性功德、或相功德。其牛體者即是二智，引於車故。前解為正，如前已非。

經「所以者何(至)悉皆充溢」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)悉皆充溢」。

贊曰：第三釋成父志，有三：一標富有，二念均平，三釋所以。此初也。「充滿」溢盈也。種種諸藏有為無為體能含義，或二藏三藏教能含理，今取所藏以給諸子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三釋成父志，有三：一標富有，二念均平，三釋所以。此初也。「充滿」溢盈也。種種諸藏有為無為體能含義，或二藏三藏教能含理，今取所藏以給諸子。

經「而作是念(至)不宜差別」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而作是念(至)不宜差別」。

贊曰：此念均平，有二：初不應與小，後皆應與大。「今此幼童」下是假想念也。「無極」者無窮極也。說二種智名下劣車。由有種姓先發大心名為幼童。堪當作佛故名吾子。悲心不二名愛無偏。七聖財飾名七寶車。各自脩智圓，有為智非一，名其數無量，故應平等為心，隨根而授，名各與之，普授大乘不宜差別。「童」音徒紅反。今謂童子，古謂之僕。古作「僮」字，今謂僕隸。《玉篇》「幼童迷昏未冠之稱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此念均平，有二：初不應與小，後皆應與大。「今此幼童」下是假想念也。「無極」者無窮極也。說二種智名下劣車。由有種姓先發大心名為幼童。堪當作佛故名吾子。悲心不二名愛無偏。七聖財飾名七寶車。各自脩智圓，有為智非一，名其數無量，故應平等為心，隨根而授，名各與之，普授大乘不宜差別。「童」音徒紅反。今謂童子，古謂之僕。古作「僮」字，今謂僕隸。《玉篇》「幼童迷昏未冠之稱」。

經「所以者何(至)何況諸子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)何況諸子」。

贊曰：此釋所以。「匱乏」盡也。以此一乘假使遍授一佛國土五道眾生，有性、無性、定、不定姓，尚不匱乏，何況唯與有大乘性及不定種姓佛之真子，恐不足耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所以。「匱乏」盡也。以此一乘假使遍授一佛國土五道眾生，有性、無性、定、不定姓，尚不匱乏，何況唯與有大乘性及不定種姓佛之真子，恐不足耶？

經「是時諸子(至)非本所望」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時諸子(至)非本所望」。

贊曰：第四越本子心。既言各乘，明知各各自得種智，不同化城眾共同入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四越本子心。既言各乘，明知各各自得種智，不同化城眾共同入。

經「舍利弗(至)虛妄不」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)虛妄不」。

贊曰：上喻說實，下喻釋疑。即是前卷云「汝等當信解佛之所說，言不虛妄」，謂眾疑云：佛初說三、後但說一，前後既別，云何佛不成妄語人耶？故此釋之。文中有三：一問、二答、三印。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上喻說實，下喻釋疑。即是前卷云「汝等當信解佛之所說，言不虛妄」，謂眾疑云：佛初說三、後但說一，前後既別，云何佛不成妄語人耶？故此釋之。文中有三：一問、二答、三印。此即初也。

經「舍利弗(至)非為虛妄」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)非為虛妄」。

贊曰：下答有二：初標、後釋。此標也。凡夫離欲伏諸煩惱名免火難，離三惡趣極苦逼迫名全軀命，未免人天當於火宅全軀命故。「免」音亡辨反，黜也，《玉篇》赦也脫也解也去也。今依《玉篇》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答有二：初標、後釋。此標也。凡夫離欲伏諸煩惱名免火難，離三惡趣極苦逼迫名全軀命，未免人天當於火宅全軀命故。「免」音亡辨反，黜也，《玉篇》赦也脫也解也去也。今依《玉篇》。

經「何以故(至)而拔濟之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「何以故(至)而拔濟之」。

贊曰：下釋有二：一免難已非虛，二況與其大乘。此初也。但全身命出三惡道，生人天中已遇珍寶，何況免難拔出人天三界火宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋有二：一免難已非虛，二況與其大乘。此初也。但全身命出三惡道，生人天中已遇珍寶，何況免難拔出人天三界火宅。

經「世尊(至)無虛妄也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊(至)無虛妄也」。

贊曰：下況與其大乘，有二：初不得小非虛，不違先意故；後況得其大乘而成虛妄咎。此初也。初標、後釋。先心謂假設，許與其三車，今雖不得小，不違先假意。心境不相乖，故非成虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下況與其大乘，有二：初不得小非虛，不違先意故；後況得其大乘而成虛妄咎。此初也。初標、後釋。先心謂假設，許與其三車，今雖不得小，不違先假意。心境不相乖，故非成虛妄。

經「何況長者(至)等與大車」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「何況長者(至)等與大車」。

贊曰：況得大乘，而成虛妄？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：況得大乘，而成虛妄？

經「佛告舍利弗(至)如汝所言」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告舍利弗(至)如汝所言」。

贊曰：印可也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：印可也。

經「舍利弗(至)世間之父」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)世間之父」。

贊曰：下第二大段合說，有二：初合昔權，後合今實，「舍利弗！如彼長者見諸子等安穩得出」下是。初文有四：一三界佛有合，二「為度眾生生老」下五趣危亡合，三「見諸眾生為生老病死」下見設權方合，四「舍利弗！若有眾生內有智性」下，依言免難合。初喻有六：一處所，二家主，三老少，四資產，五宅相，六戶牖。今合有五，不合戶牖。此文有二：初一切世間合處所，二父合家主。「世間」者即有情世間及器世間，《無垢稱》云「諸有情土是為菩薩嚴淨佛土」，故以此二種世間名佛國土。人為邦本，本固邦寧，光宅天下故。「父」者生育之義，令諸眾生生長善根，紹佛父位故名為父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二大段合說，有二：初合昔權，後合今實，「舍利弗！如彼長者見諸子等安穩得出」下是。初文有四：一三界佛有合，二「為度眾生生老」下五趣危亡合，三「見諸眾生為生老病死」下見設權方合，四「舍利弗！若有眾生內有智性」下，依言免難合。初喻有六：一處所，二家主，三老少，四資產，五宅相，六戶牖。今合有五，不合戶牖。此文有二：初一切世間合處所，二父合家主。「世間」者即有情世間及器世間，《無垢稱》云「諸有情土是為菩薩嚴淨佛土」，故以此二種世間名佛國土。人為邦本，本固邦寧，光宅天下故。「父」者生育之義，令諸眾生生長善根，紹佛父位故名為父。

經「於諸怖畏(至)無量知見」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於諸怖畏(至)無量知見」。

贊曰：下第三合資產也。此合多田，「怖畏等盡」合斷田，「無量知見」合智田。怖畏有五：一不活畏，由分別我資生愛起；二惡名畏，行不饒益有怖望起；三死畏，由有我見失壞想起；四惡趣畏，不遇諸佛惡業所起；五怯眾畏，見已證劣、他勝所起衰惱憂患，謂破家滅亡種種眾苦。已上合說生死苦果，無明闇蔽癡多增故、惑業本故。此是苦因，不了去來今，如次配無明、暗蔽，或迷三寶如次配之。由證理斷惑永盡無餘，故諸無為斷德圓滿，成就知見智德滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三合資產也。此合多田，「怖畏等盡」合斷田，「無量知見」合智田。怖畏有五：一不活畏，由分別我資生愛起；二惡名畏，行不饒益有怖望起；三死畏，由有我見失壞想起；四惡趣畏，不遇諸佛惡業所起；五怯眾畏，見已證劣、他勝所起衰惱憂患，謂破家滅亡種種眾苦。已上合說生死苦果，無明闇蔽癡多增故、惑業本故。此是苦因，不了去來今，如次配無明、暗蔽，或迷三寶如次配之。由證理斷惑永盡無餘，故諸無為斷德圓滿，成就知見智德滿也。

經「力無所畏(至)波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「力無所畏(至)波羅蜜」。

贊曰：下合財富無量，內德智慧及善巧方便並已具足，到彼岸故，已上總是合資產也。若依《無垢稱》，煩惱為僮僕；或依此文，神通外化以為僮僕，智慧驅策故因說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合財富無量，內德智慧及善巧方便並已具足，到彼岸故，已上總是合資產也。若依《無垢稱》，煩惱為僮僕；或依此文，神通外化以為僮僕，智慧驅策故因說之。

經「大慈大悲(至)恒求善事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「大慈大悲(至)恒求善事」。

贊曰：第四合其年衰邁。老人之相愍念逾深故大慈大悲，所作無癈故常無懈倦，凡作皆審思量觀察，有始有終都無中癈，故務規勝法恒求善事。此中即說恩斷智德，如次配前三種長者。自他雙益表久脩因，悲智滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四合其年衰邁。老人之相愍念逾深故大慈大悲，所作無癈故常無懈倦，凡作皆審思量觀察，有始有終都無中癈，故務規勝法恒求善事。此中即說恩斷智德，如次配前三種長者。自他雙益表久脩因，悲智滿故。

經「利益一切(至)朽故火宅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「利益一切(至)朽故火宅」。

贊曰：第五合宅相，亦合多宅，遍三界故。為利五趣示於中生，故前喻云「我及諸子若不時出」，即為眾生示居生死，示於今身方從宅出，此明入宅之所以也。亦有解云，利益者即戶牗，佛為利益故入宅，眾生依利益而出宅，即一乘教行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五合宅相，亦合多宅，遍三界故。為利五趣示於中生，故前喻云「我及諸子若不時出」，即為眾生示居生死，示於今身方從宅出，此明入宅之所以也。亦有解云，利益者即戶牗，佛為利益故入宅，眾生依利益而出宅，即一乘教行故。

經「為度眾生(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「為度眾生(至)三菩提」。

贊曰：第二大段合五趣危亡喻，本喻有四：一眾多，二宅朽，三災起，四子居。今合亦四：一為度眾生合人眾甚多，二生老病死憂悲苦惱合宅宇危朽，三愚癡暗蔽三毒之火合諸方災起，四教化令得三菩提果合眾生遊居。生老病死憂悲苦惱，喻四蘊中無常及苦，宅宇危朽一一皆有生老病死。若次第配宅宇危朽，義稍難知，或宅壞中所有過失，據實宅朽理通三界，故配四薀義如前說。今以欲界四相遷流之過失名顯三界苦，為令眾生厭生老病死深故，乃說生老病死宅壞過失。不爾何故諸方災起，通三界煩惱共宅宇危朽，唯明欲界苦果？「眾子遊居中有大姓」者，名為長者婦生真子。未發心前名三界子，發心已後漸得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二大段合五趣危亡喻，本喻有四：一眾多，二宅朽，三災起，四子居。今合亦四：一為度眾生合人眾甚多，二生老病死憂悲苦惱合宅宇危朽，三愚癡暗蔽三毒之火合諸方災起，四教化令得三菩提果合眾生遊居。生老病死憂悲苦惱，喻四蘊中無常及苦，宅宇危朽一一皆有生老病死。若次第配宅宇危朽，義稍難知，或宅壞中所有過失，據實宅朽理通三界，故配四薀義如前說。今以欲界四相遷流之過失名顯三界苦，為令眾生厭生老病死深故，乃說生老病死宅壞過失。不爾何故諸方災起，通三界煩惱共宅宇危朽，唯明欲界苦果？「眾子遊居中有大姓」者，名為長者婦生真子。未發心前名三界子，發心已後漸得菩提。

經「見諸眾生(至)受種種苦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「見諸眾生(至)受種種苦」。

贊曰：下文第三大段見設權方，合上喻有四：一見苦悲生，二示大不希，三思方拔濟，四正說三乘。此合亦四：初合悲生。第二「舍利弗！佛見此已便作是念我為眾生之父」下，合示大不希。第三「舍利弗！如彼長者雖復身手有力而不用之」下，合思方拔濟。第四「而作是言汝等莫得樂住三界」下，合正說三乘。合初喻中有二：一悲生，二所悲事。此中「見諸眾生」合悲生也。「為生老病死」下合所悲事。所悲事中初合苦相、後合樂著，「眾生沒在其中」下是合苦相中初明欲界七苦，後「如是等種種諸苦」，明色無色界。色無色界皆具第八，略攝一切五取薀苦。明欲界苦有四：一四相交侵，二五欲乖競，三慳貪燒逼，四諸趣輪迴。前三現世苦、後一後世苦。又四相交侵即是四苦，五欲乖競、慳貪燒煮即求不得苦，五趣輪迴中方明愛別離苦、怨憎會苦并種種眾苦，即是略攝一切五取薀苦，如是總攝八苦盡矣。此文即是四相交侵、五欲乖競。前喻中見因火以驚心，此合中見苦果而悲意，互相彰發皆可嗟故，前因後果俱逼迫故，皆可悲故，俱可厭故，對法云「生苦者眾苦所依故，眾苦逼迫故」。九月十月處胎藏間，如在糞穢坑中長受寒熱等種種眾苦，生熟藏間如兩山迫逼，正趣產門其苦難堪，乍出風飄如刀割錐刺，不覺失聲，廢忘已前所有事業名為生苦。老苦者，時分變異故苦，身分沈重諸根熟昧，皮膚緩皺行步軀曲，寢膳不安，起坐呻吟喘息氣逆，所為慢緩為人所輕，世情彌篤世事皆息，名為老苦。病苦者，四大變異乖適故苦，百節酸疼四支苦楚，能壞一切安穩樂事，如雹損苗頓傷興盛。由此經言如人壯美王妃竊愛遣信私通，王便捉獲挑其眼目，截其耳鼻刖其手足，形容頓改為人惡賤，病苦所逼已是難堪，更為人所惡亦復如是，此名病苦。死苦者，壽命變壞故苦，風刀解支節無處不苦痛，張口太息手足紛亂，翻睛咀沫捫摸虛空，汗液交流便洟雜落。《涅槃經》言「死者於險難處無有資糧，去處懸遠而無伴侶，晝夜常行不知邊際，深邃黑暗無有燈明，入無門戶而無所處，雖無痛處不可療治，往無遮止到不得脫，無所破壞見者愁毒，非是惡色而令人怖，叫在耳邊不可覺知，是名死苦。」昔雖假之沐浴必歸不淨，昔雖假以塗熏必歸臭穢，昔時王位財寶榮盛、親族婦妾萬億，于時頓捨獨往後世無一相隨，臥置床枕橫尸偃仰，父母妻子椎胸哽咽，眾人號慕披髮拍頭，雖生戀仰之悲終致永分之痛。或埋殯墳陵肉消骨腐，或有露尸以施身肉，禽獸螻蟻交橫摣掣，或以火焚臭烟蓬㶿，四面充塞人所嗟傷，悲慟絕聲咸歸故里，唯餘灰燼獨從風塵，平生意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下文第三大段見設權方，合上喻有四：一見苦悲生，二示大不希，三思方拔濟，四正說三乘。此合亦四：初合悲生。第二「舍利弗！佛見此已便作是念我為眾生之父」下，合示大不希。第三「舍利弗！如彼長者雖復身手有力而不用之」下，合思方拔濟。第四「而作是言汝等莫得樂住三界」下，合正說三乘。合初喻中有二：一悲生，二所悲事。此中「見諸眾生」合悲生也。「為生老病死」下合所悲事。所悲事中初合苦相、後合樂著，「眾生沒在其中」下是合苦相中初明欲界七苦，後「如是等種種諸苦」，明色無色界。色無色界皆具第八，略攝一切五取薀苦。明欲界苦有四：一四相交侵，二五欲乖競，三慳貪燒逼，四諸趣輪迴。前三現世苦、後一後世苦。又四相交侵即是四苦，五欲乖競、慳貪燒煮即求不得苦，五趣輪迴中方明愛別離苦、怨憎會苦并種種眾苦，即是略攝一切五取薀苦，如是總攝八苦盡矣。此文即是四相交侵、五欲乖競。前喻中見因火以驚心，此合中見苦果而悲意，互相彰發皆可嗟故，前因後果俱逼迫故，皆可悲故，俱可厭故，對法云「生苦者眾苦所依故，眾苦逼迫故」。九月十月處胎藏間，如在糞穢坑中長受寒熱等種種眾苦，生熟藏間如兩山迫逼，正趣產門其苦難堪，乍出風飄如刀割錐刺，不覺失聲，廢忘已前所有事業名為生苦。老苦者，時分變異故苦，身分沈重諸根熟昧，皮膚緩皺行步軀曲，寢膳不安，起坐呻吟喘息氣逆，所為慢緩為人所輕，世情彌篤世事皆息，名為老苦。病苦者，四大變異乖適故苦，百節酸疼四支苦楚，能壞一切安穩樂事，如雹損苗頓傷興盛。由此經言如人壯美王妃竊愛遣信私通，王便捉獲挑其眼目，截其耳鼻刖其手足，形容頓改為人惡賤，病苦所逼已是難堪，更為人所惡亦復如是，此名病苦。死苦者，壽命變壞故苦，風刀解支節無處不苦痛，張口太息手足紛亂，翻睛咀沫捫摸虛空，汗液交流便洟雜落。《涅槃經》言「死者於險難處無有資糧，去處懸遠而無伴侶，晝夜常行不知邊際，深邃黑暗無有燈明，入無門戶而無所處，雖無痛處不可療治，往無遮止到不得脫，無所破壞見者愁毒，非是惡色而令人怖，叫在耳邊不可覺知，是名死苦。」昔雖假之沐浴必歸不淨，昔雖假以塗熏必歸臭穢，昔時王位財寶榮盛、親族婦妾萬億，于時頓捨獨往後世無一相隨，臥置床枕橫尸偃仰，父母妻子椎胸哽咽，眾人號慕披髮拍頭，雖生戀仰之悲終致永分之痛。或埋殯墳陵肉消骨腐，或有露尸以施身肉，禽獸螻蟻交橫摣掣，或以火焚臭烟蓬㶿，四面充塞人所嗟傷，悲慟絕聲咸歸故里，唯餘灰燼獨從風塵，平生意

氣獨處陵雲，一旦長辭困沾霜月，為妻孥而鬪諍，競財利以紛披，捔名族以結怨酬，爭榮華而害他命，奄然長逝永落昏途，獨受作惡之殃、妻子安然恣逸。昔時作惡祇為妻孥，及落三塗何期獨苦。深可悲哉深可悲哉！可不誡矣可不誡矣！是名死苦。憂悲苦惱，《稻芉經》云：「追感往事言聲哀感名為憂，追思相續名為悲，苦事逼迫名為苦，煩惱纏縛名為惱。」《十地經》云：「死別離時，愚人貪著心熱名憂，發聲啼哭名為悲，五根相對名為苦，意根相對名為憂，憂苦轉多名為惱。」亦以五欲財利故受種種苦者，鳥由食以亡形，人由財以喪命。《無量壽經》云：「世間之人無田宅而生欲亦憂，有田宅而慳守亦憂，五欲財利皆悉如是，懼五家之橫侵、恐四隣之枉奪，所以生苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氣獨處陵雲，一旦長辭困沾霜月，為妻孥而鬪諍，競財利以紛披，捔名族以結怨酬，爭榮華而害他命，奄然長逝永落昏途，獨受作惡之殃、妻子安然恣逸。昔時作惡祇為妻孥，及落三塗何期獨苦。深可悲哉深可悲哉！可不誡矣可不誡矣！是名死苦。憂悲苦惱，《稻芉經》云：「追感往事言聲哀感名為憂，追思相續名為悲，苦事逼迫名為苦，煩惱纏縛名為惱。」《十地經》云：「死別離時，愚人貪著心熱名憂，發聲啼哭名為悲，五根相對名為苦，意根相對名為憂，憂苦轉多名為惱。」亦以五欲財利故受種種苦者，鳥由食以亡形，人由財以喪命。《無量壽經》云：「世間之人無田宅而生欲亦憂，有田宅而慳守亦憂，五欲財利皆悉如是，懼五家之橫侵、恐四隣之枉奪，所以生苦。」

經「又以貪著(至)怨憎會苦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又以貪著(至)怨憎會苦」。

贊曰：此慳貪燒逼諸趣輪迴也。已得之財貪著，未得之物追求，故生眾苦，前之五欲亦即是此求不得苦。《金剛般若論》中解施七寶滿恒沙界，不如持經一四句偈云「因財生煩惱，如世界微塵，乃因持經滅此煩惱，故施財福小持經福多」。五趣輪迴之苦至頌當釋。貧窮困苦唯在人間，愛難、怨會通人天，有強力天子入天宮內，奪其妻子驅出自宮等是也。如《瑜伽》第四具說諸天五趣等苦。地獄等相頌中當說，以人天中境界殊妙，多有愛別離苦、怨憎會苦，所以偏說，應廣引《瑜伽》以注此處，與非天鬪事等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此慳貪燒逼諸趣輪迴也。已得之財貪著，未得之物追求，故生眾苦，前之五欲亦即是此求不得苦。《金剛般若論》中解施七寶滿恒沙界，不如持經一四句偈云「因財生煩惱，如世界微塵，乃因持經滅此煩惱，故施財福小持經福多」。五趣輪迴之苦至頌當釋。貧窮困苦唯在人間，愛難、怨會通人天，有強力天子入天宮內，奪其妻子驅出自宮等是也。如《瑜伽》第四具說諸天五趣等苦。地獄等相頌中當說，以人天中境界殊妙，多有愛別離苦、怨憎會苦，所以偏說，應廣引《瑜伽》以注此處，與非天鬪事等。

經「如是等種種諸苦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是等種種諸苦」。

贊曰：上來欲界具有七苦，現在後世五趣等苦具有三苦，色界唯有壞苦、行苦，有樂、捨故，《對法》引經「色界有壞苦」云入變壞心，無色但有行苦一苦無樂受故。欲界具八苦，上界無前七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上來欲界具有七苦，現在後世五趣等苦具有三苦，色界唯有壞苦、行苦，有樂、捨故，《對法》引經「色界有壞苦」云入變壞心，無色但有行苦一苦無樂受故。欲界具八苦，上界無前七。

經「眾生沒在其中(至)不以為患」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「眾生沒在其中(至)不以為患」。

贊曰：下合樂著，不以比智覺，不以現智知，不驚其果、不怖其因，不總厭苦、不求解脫，由此馳流善惡趣間不曾以之為患，譬愚戇之戲糞壤，若癡騃之墮炎鑪，未以塵坌為羞，豈以火燒為痛者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合樂著，不以比智覺，不以現智知，不驚其果、不怖其因，不總厭苦、不求解脫，由此馳流善惡趣間不曾以之為患，譬愚戇之戲糞壤，若癡騃之墮炎鑪，未以塵坌為羞，豈以火燒為痛者也。

經「舍利弗(至)令其遊戲」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)令其遊戲」。

贊曰：下合示大不希。前喻有四：初思大乘果化，二念大乘因化，三隨示大乘行化，四無希取大之化。此合有三，不合隨示大乘行化：初合初喻，次「舍利弗如來復作」下合第二喻，「所以者何」下合第四喻。「佛智慧樂」者合身有力，若以机案頓拔獨覺諸苦。「令其遊戲」者合手有力，以衣裓頓拔聲聞眾苦，此義意言，且以佛果智慧及大神通二之妙用，頓拔二乘出苦來耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合示大不希。前喻有四：初思大乘果化，二念大乘因化，三隨示大乘行化，四無希取大之化。此合有三，不合隨示大乘行化：初合初喻，次「舍利弗如來復作」下合第二喻，「所以者何」下合第四喻。「佛智慧樂」者合身有力，若以机案頓拔獨覺諸苦。「令其遊戲」者合手有力，以衣裓頓拔聲聞眾苦，此義意言，且以佛果智慧及大神通二之妙用，頓拔二乘出苦來耶。

經「舍利弗(至)以是得度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)以是得度」。

贊曰：合念大乘因化。舍唯一門菩薩能出，若我頓授智慧、神通，為說大因以化二子，捨說三乘之方便者，二乘器小不能依行得度眾苦，門既狹小或當墮落。此意亦合密說怖事，無令為火之所燒害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合念大乘因化。舍唯一門菩薩能出，若我頓授智慧、神通，為說大因以化二子，捨說三乘之方便者，二乘器小不能依行得度眾苦，門既狹小或當墮落。此意亦合密說怖事，無令為火之所燒害。

經「所以者何(至)佛之智慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)佛之智慧」。

贊曰：合無希取大之化也。佛慧既深何由能解？二乘智淺故不悕取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合無希取大之化也。佛慧既深何由能解？二乘智淺故不悕取。

經「舍利弗(至)珍寶大車」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)珍寶大車」。

贊曰：下第三大段，合思方拔濟，有二：初喻、後合。此初也。不用智慧身力亦不用神通手力，但以言說方便勸勉濟度諸子，出宅已後方與大車，顯佛為緣自脩妙行方出生死，故申勸勉，非由佛力自不修因可得佛故。「勉」勗勵也。有本作「免」，非此義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三大段，合思方拔濟，有二：初喻、後合。此初也。不用智慧身力亦不用神通手力，但以言說方便勸勉濟度諸子，出宅已後方與大車，顯佛為緣自脩妙行方出生死，故申勸勉，非由佛力自不修因可得佛故。「勉」勗勵也。有本作「免」，非此義也。

經「如來亦復(至)佛乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來亦復(至)佛乘」。

贊曰：此合說也。攝智及通，但行方便勸脫三界，佛如良醫應病與藥，但方便教知欲如何，良醫豈得刀、手割除腹中之病不與藥耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合說也。攝智及通，但行方便勸脫三界，佛如良醫應病與藥，但方便教知欲如何，良醫豈得刀、手割除腹中之病不與藥耶？

經「而作是言(至)則為所燒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而作是言(至)則為所燒」。

贊曰：下第四大段，合正說三乘，有四：初勸厭三界，二勸取三乘，三引已為證，四讚乘勝德。此初也。「三界火宅」內體也。「麁弊五塵」外境也。勸離內外之苦，果體勿生貪著，由貪著故煩惱燒煮苦痛轉生，勸捨惡因，雖有妙果體內金剛身、外細五塵淨土眾相應起欣求，而未明說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四大段，合正說三乘，有四：初勸厭三界，二勸取三乘，三引已為證，四讚乘勝德。此初也。「三界火宅」內體也。「麁弊五塵」外境也。勸離內外之苦，果體勿生貪著，由貪著故煩惱燒煮苦痛轉生，勸捨惡因，雖有妙果體內金剛身、外細五塵淨土眾相應起欣求，而未明說。

經「汝速出三界(至)佛乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝速出三界(至)佛乘」。

贊曰：勸取三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勸取三乘。

經「我今為汝(至)誘進眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我今為汝(至)誘進眾生」。

贊曰：引己為證。「保」者當也信也證也。「任」者保也安也可也持也。與汝當可為保信證明，安可任持言可保，言終不虛也。「汝等但取勿生疑惑」，三乘之法實是好法，我為汝保，汝但取之勤加精進，如世買物無人保信知物非真，有保買之當知勝物；三乘亦爾我能保之，生死非真我不能保也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：引己為證。「保」者當也信也證也。「任」者保也安也可也持也。與汝當可為保信證明，安可任持言可保，言終不虛也。「汝等但取勿生疑惑」，三乘之法實是好法，我為汝保，汝但取之勤加精進，如世買物無人保信知物非真，有保買之當知勝物；三乘亦爾我能保之，生死非真我不能保也。

經「復作是言(至)無所依求」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復作是言(至)無所依求」。

贊曰：讚乘勝德。初明不同生死，後明乘之勝德。此初也。生死聖訶、三乘聖歎，生死繫縛煩惱所增為不自在，三乘無漏故非繫縛乃名自在。有漏之法名為有依，異熟果依因有、異熟因依果成，有漏生死勝者人天，可有所求謂三種求。三乘不然非所求取，無過失而求之，非無失而不求。三求者：一欲求，二有求，三邪梵行求。《瑜伽論》說墮欲求者，一切皆為三種欲生，更無增減。三欲生者：一現住欲塵生，謂人及知足天已下。二自變欲塵生，第五欲天。三他變欲塵生，第六欲天。墮有求者一切皆為三種樂生：一離生喜樂灌灑其身，二定生喜樂灌灑其身，三以離喜樂灌灑其身，初二三定如次配之。於不苦不樂寂靜生處起退求者，極為尠小，故第四定不立為生。邪梵行求者，謂諸外道求四無色以為涅槃解脫處故。今非此三求，故名無求。雖有梵行求，以無漏故，即是無上正梵行求，非邪梵行求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：讚乘勝德。初明不同生死，後明乘之勝德。此初也。生死聖訶、三乘聖歎，生死繫縛煩惱所增為不自在，三乘無漏故非繫縛乃名自在。有漏之法名為有依，異熟果依因有、異熟因依果成，有漏生死勝者人天，可有所求謂三種求。三乘不然非所求取，無過失而求之，非無失而不求。三求者：一欲求，二有求，三邪梵行求。《瑜伽論》說墮欲求者，一切皆為三種欲生，更無增減。三欲生者：一現住欲塵生，謂人及知足天已下。二自變欲塵生，第五欲天。三他變欲塵生，第六欲天。墮有求者一切皆為三種樂生：一離生喜樂灌灑其身，二定生喜樂灌灑其身，三以離喜樂灌灑其身，初二三定如次配之。於不苦不樂寂靜生處起退求者，極為尠小，故第四定不立為生。邪梵行求者，謂諸外道求四無色以為涅槃解脫處故。今非此三求，故名無求。雖有梵行求，以無漏故，即是無上正梵行求，非邪梵行求故。

經「乘是三乘(至)安穩快樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「乘是三乘(至)安穩快樂」。

贊曰：下明乘之勝德，正乘乘已仍以五根、五力、七覺、八道、四禪、九定、八解脫、三三昧等而自娛樂，便得無量安穩快樂，豈似生死多諸苦耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明乘之勝德，正乘乘已仍以五根、五力、七覺、八道、四禪、九定、八解脫、三三昧等而自娛樂，便得無量安穩快樂，豈似生死多諸苦耶？

經「舍利弗(至)出於火宅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)出於火宅」。

贊曰：下第四大段，合依言免難。三乘分三，一一有二：初法、後合。此初文也。各有四力：內智性者，因力也，性種姓故。從佛世尊者，善友力也，佛為緣故遇佛，不遇佛初必依佛法方得發心名善友力。聞法信受，作意力也，習種姓故。慇懃精進，資糧力也，以勤為首攝一切行。依因、善友、作意、資糧四勝力故，專自修行求於涅槃，名聲聞乘。聞法自行不能化他名為自求，非不求佛作於弟子。《瑜伽》釋云「諸佛聖教聲為上首，從師友所聞此教聲，而證聖果故名聲聞」，聲之聞故，依主釋也。下〈信解品〉云「以佛教聲令一切聞故名聲聞」，亦依主釋或有財釋。前通定姓、後不定姓，此求涅槃者所學之種智名為車體，非以涅槃為車體也。此文略故下應准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四大段，合依言免難。三乘分三，一一有二：初法、後合。此初文也。各有四力：內智性者，因力也，性種姓故。從佛世尊者，善友力也，佛為緣故遇佛，不遇佛初必依佛法方得發心名善友力。聞法信受，作意力也，習種姓故。慇懃精進，資糧力也，以勤為首攝一切行。依因、善友、作意、資糧四勝力故，專自修行求於涅槃，名聲聞乘。聞法自行不能化他名為自求，非不求佛作於弟子。《瑜伽》釋云「諸佛聖教聲為上首，從師友所聞此教聲，而證聖果故名聲聞」，聲之聞故，依主釋也。下〈信解品〉云「以佛教聲令一切聞故名聲聞」，亦依主釋或有財釋。前通定姓、後不定姓，此求涅槃者所學之種智名為車體，非以涅槃為車體也。此文略故下應准知。

經「若有眾生(至)出於火宅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有眾生(至)出於火宅」。

贊曰：此但三力，略無因力。「求自然慧」者，不求與佛同時出世，非見佛已方得果故。如有經言「釋迦出世，五百獨覺從山中出來至佛所」，故《仁王經》中有獨覺眾，先成道訖後遇世尊，非如聲聞佛處得道，故名精進求自然慧，能證道也。「樂獨善寂」者是獨覺義，出無佛世得能證道，獨自善證寂滅理故。又以此慧深知諸法因緣者，是緣覺義。故《瑜伽》云「或觀待緣而證聖果故名緣覺，觀十二緣起而證果故。」辟支佛者，此名獨覺，此有二類：一部行，二麟角。初可見佛，後必不見。故《華嚴》云「菩薩在兜率天，將下生時有十相現，第三於右手掌放大光明，名嚴淨世界，三千界中若有獨覺，遇斯光已速入涅槃。若不入者，佛光力故移置他方諸佛國土，不得見佛。」明知獨覺滿百劫者成於麟角，不爾部行。若從聲聞解脫分位作獨覺者，成麟角喻，可得百劫，時猶長故。入四善根作獨覺者乃成部行，時餘少故。獨證者，覺待緣而覺，皆依主釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此但三力，略無因力。「求自然慧」者，不求與佛同時出世，非見佛已方得果故。如有經言「釋迦出世，五百獨覺從山中出來至佛所」，故《仁王經》中有獨覺眾，先成道訖後遇世尊，非如聲聞佛處得道，故名精進求自然慧，能證道也。「樂獨善寂」者是獨覺義，出無佛世得能證道，獨自善證寂滅理故。又以此慧深知諸法因緣者，是緣覺義。故《瑜伽》云「或觀待緣而證聖果故名緣覺，觀十二緣起而證果故。」辟支佛者，此名獨覺，此有二類：一部行，二麟角。初可見佛，後必不見。故《華嚴》云「菩薩在兜率天，將下生時有十相現，第三於右手掌放大光明，名嚴淨世界，三千界中若有獨覺，遇斯光已速入涅槃。若不入者，佛光力故移置他方諸佛國土，不得見佛。」明知獨覺滿百劫者成於麟角，不爾部行。若從聲聞解脫分位作獨覺者，成麟角喻，可得百劫，時猶長故。入四善根作獨覺者乃成部行，時餘少故。獨證者，覺待緣而覺，皆依主釋。

經「若有眾生(至)是名大乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有眾生(至)是名大乘」。

贊曰：初法說中有二：初解大乘，後解菩薩乘。此初也。「一切智」者，觀空智也，三乘同有。「佛智」者，觀有事智，唯佛獨成。由自覺生此二智故，名自然智，不待他緣名無師智，或智性名自然智，智相名無師智。求此知見眷屬力無畏等以為內德，外能利生愍念與樂、利益拔苦，前慈後悲。解行弘廣名為大乘，大乘之名如前已解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初法說中有二：初解大乘，後解菩薩乘。此初也。「一切智」者，觀空智也，三乘同有。「佛智」者，觀有事智，唯佛獨成。由自覺生此二智故，名自然智，不待他緣名無師智，或智性名自然智，智相名無師智。求此知見眷屬力無畏等以為內德，外能利生愍念與樂、利益拔苦，前慈後悲。解行弘廣名為大乘，大乘之名如前已解。

經「菩薩求此乘故(至)出於火宅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「菩薩求此乘故(至)出於火宅」。

贊曰：釋菩薩乘及喻也。菩薩者三乘通稱。若求於此加名摩訶薩，是大有情故，餘不得名。無著《般若論》云：「由與七種大性相應加名摩訶薩」。求智者菩、愍念者薩，此三乘中各有一種一姓、三種二姓、一種三姓，定不定姓種類別故。初後發心得果不定，如大迦葉若不遇佛應為獨覺，由遇佛故今作聲聞，舍利弗等思准可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋菩薩乘及喻也。菩薩者三乘通稱。若求於此加名摩訶薩，是大有情故，餘不得名。無著《般若論》云：「由與七種大性相應加名摩訶薩」。求智者菩、愍念者薩，此三乘中各有一種一姓、三種二姓、一種三姓，定不定姓種類別故。初後發心得果不定，如大迦葉若不遇佛應為獨覺，由遇佛故今作聲聞，舍利弗等思准可知。

經「舍利弗(至)而賜諸子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)而賜諸子」。

贊曰：下第二大段合今說實，中有二：初合說實，後合釋疑。前喻有四，今但合二：初合釋成父志，「是諸眾生」下是；後合父但與一。文不合諸子索三、越子本心。初文復二：初舉前喻，後以法合。喻中有二：初見子得出其心泰然，「自惟」已下合成父志，意可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二大段合今說實，中有二：初合說實，後合釋疑。前喻有四，今但合二：初合釋成父志，「是諸眾生」下是；後合父但與一。文不合諸子索三、越子本心。初文復二：初舉前喻，後以法合。喻中有二：初見子得出其心泰然，「自惟」已下合成父志，意可知也。

經「如來亦復如是(至)得涅槃樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來亦復如是(至)得涅槃樂」。

贊曰：下合父志亦二：初合見子得出其心泰然，後合釋成父志。此初也。以教為門而出火宅三界險道，以行為門而入涅槃之果，此中但有出宅教門，不說行門，教亦能入，能入理故，此但說出不說於入，亦可說言得涅槃樂即名為入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合父志亦二：初合見子得出其心泰然，後合釋成父志。此初也。以教為門而出火宅三界險道，以行為門而入涅槃之果，此中但有出宅教門，不說行門，教亦能入，能入理故，此但說出不說於入，亦可說言得涅槃樂即名為入。

經「如來爾時(至)而滅度之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來爾時(至)而滅度之」。

贊曰：此合釋成父志。子既無差應等與大乘，何有獨令菩薩得佛滅度，不與二乘？應等以佛大般涅槃而滅度之。「不令」者無令義，無令一菩薩得、餘二乘人不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合釋成父志。子既無差應等與大乘，何有獨令菩薩得佛滅度，不與二乘？應等以佛大般涅槃而滅度之。「不令」者無令義，無令一菩薩得、餘二乘人不得。

經「是諸眾生(至)娛樂之具」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸眾生(至)娛樂之具」。

贊曰：下合父但與一，有二：初明車體，後明車德。此初也。「悉與諸佛」者，二乘不定及菩薩姓，等與佛乘之禪定、解脫等，一乘莊挍萬善備故，略舉爾所娛樂之具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合父但與一，有二：初明車體，後明車德。此初也。「悉與諸佛」者，二乘不定及菩薩姓，等與佛乘之禪定、解脫等，一乘莊挍萬善備故，略舉爾所娛樂之具。

經「皆是一相(至)第一之樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「皆是一相(至)第一之樂」。

贊曰：此明車德，此一乘車所有莊飾娛樂之具皆是。一離雜染相，一無漏種類，若因若果聖所稱歎，能生眾生無漏淨妙第一之樂，諸德本故。五樂之中無惱害樂，無惱四中第三覺法，第四寂靜二樂所攝，不同二乘羊鹿之車所有功德，非皆離雜染亦非純無漏，諸聖雖有不歎生樂，非第一故，此名大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明車德，此一乘車所有莊飾娛樂之具皆是。一離雜染相，一無漏種類，若因若果聖所稱歎，能生眾生無漏淨妙第一之樂，諸德本故。五樂之中無惱害樂，無惱四中第三覺法，第四寂靜二樂所攝，不同二乘羊鹿之車所有功德，非皆離雜染亦非純無漏，諸聖雖有不歎生樂，非第一故，此名大乘。

經「舍利弗(至)無虛妄之咎」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)無虛妄之咎」。

贊曰：下合釋疑，有二：初舉喻，後釋疑。此初也。前喻有三：謂問、答、印。今但總說印可無餘，寶物莊嚴萬德備故，安隱第一離災障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合釋疑，有二：初舉喻，後釋疑。此初也。前喻有三：謂問、答、印。今但總說印可無餘，寶物莊嚴萬德備故，安隱第一離災障故。

經「如來亦復(至)而度脫之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如來亦復(至)而度脫之」。

贊曰：下合有二：初標、後釋。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合有二：初標、後釋。此標也。

經「何以故(至)但不盡能受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「何以故(至)但不盡能受」。

贊曰：此釋也。我之一乘功德無量，能與眾生受用無盡，但諸眾生或有有性或有無性，或有定性或有不定性，或初樂小後方樂大，由是不盡皆能領受，所以我昔初說三乘今說一實，故非虛妄，漸誘法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋也。我之一乘功德無量，能與眾生受用無盡，但諸眾生或有有性或有無性，或有定性或有不定性，或初樂小後方樂大，由是不盡皆能領受，所以我昔初說三乘今說一實，故非虛妄，漸誘法故。

經「舍利弗(至)分別說三」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)分別說三」。

贊曰：大文第三結答也。由上所說道理因緣，於一乘之體分別說有三教，於一極果說有三因，實無三體、三果極也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：大文第三結答也。由上所說道理因緣，於一乘之體分別說有三教，於一極果說有三因，實無三體、三果極也。

法華經玄贊卷第五(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第五(末)

保安三年五月十二日書了，法隆寺僧覺印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年五月十二日書了，法隆寺僧覺印之。