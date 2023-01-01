妙法蓮華經玄贊卷第四(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第四(本)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

一乘之義正是經宗。今且略以五門分別：一出體性，二釋名字，三明說意，四彰差別，五問答辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一乘之義正是經宗。今且略以五門分別：一出體性，二釋名字，三明說意，四彰差別，五問答辨。

體性者略為三類：一總含體，二隨勝體，三真實體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性者略為三類：一總含體，二隨勝體，三真實體。

一總含體者，一切無漏，若種若現，有為、無為，若因、若果，根本、方便，能成佛德皆名一乘，一乘即大乘，大乘即無上乘，故《勝鬘》云「一乘者即大乘」也。此本論云「開是無上義」，《辨中邊論．無上乘品》有三無上：一正行無上，謂十度，隨修差別有六正行；二所緣無上，有十二種所緣；三修證無上，謂種姓修證等十種修證，通攝一切菩薩所有境行果。故《勝鬘》又云「阿羅漢辟支佛有恐怖、有歸依，四智不究竟，名向涅槃界」，又云「正法住、正法滅、波羅提木叉、毘尼、出家、受具足，此六法為大乘故說」，故知一切根本方便，一切無漏若種若現、有為無為、若因若果，能成佛德並名一乘，三種意生身皆入初地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一總含體者，一切無漏，若種若現，有為、無為，若因、若果，根本、方便，能成佛德皆名一乘，一乘即大乘，大乘即無上乘，故《勝鬘》云「一乘者即大乘」也。此本論云「開是無上義」，《辨中邊論．無上乘品》有三無上：一正行無上，謂十度，隨修差別有六正行；二所緣無上，有十二種所緣；三修證無上，謂種姓修證等十種修證，通攝一切菩薩所有境行果。故《勝鬘》又云「阿羅漢辟支佛有恐怖、有歸依，四智不究竟，名向涅槃界」，又云「正法住、正法滅、波羅提木叉、毘尼、出家、受具足，此六法為大乘故說」，故知一切根本方便，一切無漏若種若現、有為無為、若因若果，能成佛德並名一乘，三種意生身皆入初地故。

二隨勝體，此有六類：一攝事歸理體，《涅槃》、《勝鬘》等中多以法身、真理、佛性名為一乘，故《勝鬘》云「一乘者即大乘，大乘者即佛乘，佛乘者即涅槃界。」又云「於恒沙劫行六波羅蜜，不如有人聽受讀誦乃至執持經卷，何況有人為他廣說」，以有為行比無為乘故。《涅槃經》言「一乘者即是佛性」，此滅化城至於寶所，唯以真如、法身平等名為一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二隨勝體，此有六類：一攝事歸理體，《涅槃》、《勝鬘》等中多以法身、真理、佛性名為一乘，故《勝鬘》云「一乘者即大乘，大乘者即佛乘，佛乘者即涅槃界。」又云「於恒沙劫行六波羅蜜，不如有人聽受讀誦乃至執持經卷，何況有人為他廣說」，以有為行比無為乘故。《涅槃經》言「一乘者即是佛性」，此滅化城至於寶所，唯以真如、法身平等名為一乘。

二攬餘歸智體，亦以真智名為一乘，上文自云「方便知見皆已具足，不退諸菩薩其數如恒沙，一心共思求不能測佛智」，智體多是正體、後得。若在因位智劣識強，在果位中智強識劣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二攬餘歸智體，亦以真智名為一乘，上文自云「方便知見皆已具足，不退諸菩薩其數如恒沙，一心共思求不能測佛智」，智體多是正體、後得。若在因位智劣識強，在果位中智強識劣故。

三隱劣從勝體，下經自云「說佛智慧故，諸佛出於世，唯此一事實，餘二即非真，是法住、法位，世間相常住，於道場知已，導師方便說」，〈分別功德品〉云「有為無上正等菩提，於八十萬億那由他劫行五波羅蜜，不如有人一念生信，所得功德不可比喻」，由以佛果理智二種名為一乘，理凝本有，離纏而號涅槃，智照新生，果圓而稱正覺，乃四德之鴻源、三明之妙本，故揚為彼智見出現於世，以理智二為一乘體，智性智相合名為智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隱劣從勝體，下經自云「說佛智慧故，諸佛出於世，唯此一事實，餘二即非真，是法住、法位，世間相常住，於道場知已，導師方便說」，〈分別功德品〉云「有為無上正等菩提，於八十萬億那由他劫行五波羅蜜，不如有人一念生信，所得功德不可比喻」，由以佛果理智二種名為一乘，理凝本有，離纏而號涅槃，智照新生，果圓而稱正覺，乃四德之鴻源、三明之妙本，故揚為彼智見出現於世，以理智二為一乘體，智性智相合名為智。

四二運用廣體，唯以因智名為一乘，火宅喻中與諸菩薩及聲聞眾乘此寶乘直至道場，唯因行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四二運用廣體，唯以因智名為一乘，火宅喻中與諸菩薩及聲聞眾乘此寶乘直至道場，唯因行故。

五勝出分段體，通取因果出分段死所有理智以為一乘，開示悟入四義之中前三為果二，後一為因二，如前已說，故略不論。《勝鬘》亦云「如取為緣有漏業因續後有者，而生三有，如是無明習地為緣、無漏業因，有阿羅漢、獨覺、已得自在菩薩三種意生身生」，故意生身所乘之乘名因中二，《攝大乘》中萬行、真如俱名大乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五勝出分段體，通取因果出分段死所有理智以為一乘，開示悟入四義之中前三為果二，後一為因二，如前已說，故略不論。《勝鬘》亦云「如取為緣有漏業因續後有者，而生三有，如是無明習地為緣、無漏業因，有阿羅漢、獨覺、已得自在菩薩三種意生身生」，故意生身所乘之乘名因中二，《攝大乘》中萬行、真如俱名大乘故。

六引攝殊勝體，以詮旨二名為一乘，教隨物設趣妙難知，理假智冥體深頗測，故〈方便品〉初以所詮智慧、能詮教門名為一乘，《無量義經》十七名中彼第十四亦名一乘。由此蓮華，論有二義：一體出水，二能開敷。初喻智慧，後喻慧門。若但以真如為一乘，得出水之一義、失開敷之二能。然今蓮華既具四義，何獨法唯二種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六引攝殊勝體，以詮旨二名為一乘，教隨物設趣妙難知，理假智冥體深頗測，故〈方便品〉初以所詮智慧、能詮教門名為一乘，《無量義經》十七名中彼第十四亦名一乘。由此蓮華，論有二義：一體出水，二能開敷。初喻智慧，後喻慧門。若但以真如為一乘，得出水之一義、失開敷之二能。然今蓮華既具四義，何獨法唯二種？

三真實體者，根本大乘教、理、行、果，及能入大乘方便四法，皆名一乘，咸有運載之功能故。根本教者，此品初云「其智慧門難解難入」，本論釋言「阿含甚深」。華開敷義以喻妙法，下文亦言「法華經藏深固幽遠」等，《攝大乘》云「阿毘達磨大乘經」等。方便教者，此品下云「或說修多羅、伽陀，及本事、本生、未曾有，亦說於因緣、譬喻，並祇夜、優婆提舍經，我此九部法入大乘為本，隨順眾生說，以故說是經。」《勝鬘》亦云「正法住等為大乘故說此六處」，故小三藏皆大方便。根本理者，謂法性真如，六度等行乘此真理能有所往，故名大乘。此經上云「諸佛智慧甚深無量」，下文亦云「是法住、法位，世間相常住，於道場知已，導師方便說」，本論亦云「念觀者，謂大乘人觀法無我真如法界等故無性，亦云或乘大性故名大乘」，《辨中邊》說真如法界名所緣無上。方便理者，謂四諦理，二乘所觀皆方便理，故《勝鬘》云「聲聞知有作四聖諦，佛知無作四聖諦」，《涅槃》亦言「聲聞有苦有諦而無有實，菩薩具有」，本論亦云「念觀者，聲聞觀人無我等，由此二理皆理一乘」。根本行者，謂六度等菩薩萬行，〈菩薩地〉說七地所修四菩薩行，安樂行品皆菩薩行。又云乘此寶乘直至道場，即行大乘。《攝大乘》云「亦乘亦大故名大乘」。《辨中邊》說十波羅蜜名正行無上。方便行者，《勝鬘》亦云「正法住等為大乘說」，依三藏教進善滅惡修無漏行，皆行大乘。《法花論》云「方便者，聲聞觀蔭、界、入，厭苦離苦。菩薩修六度、四攝、二利行，由此二行皆一乘故。」根本果者，佛身所有菩提、涅槃，即前所說法報二身、理智二見故。下經云「說佛智慧故，諸佛出於世，唯此一事實，餘二則非真」，又云「是法住、法位，世間相常住，於道場知已，導師方便說」。又〈壽量品〉所說法、報、化身皆果一乘。《辨中邊》說十修證中，第七淨土、第九佛地、第十示現菩提，方便果者，二乘所有菩提、涅槃。此經下言「汝等所行是菩薩道」，羊車、鹿車為求牛車，出於火宅方便施設，中路化城為至寶所息處故說二，唯有一非餘。《勝鬘》亦云「聲聞緣覺四智不究竟，名向涅槃界」。言得蘇息處，四智究竟得涅槃者，是佛方便，故二乘果亦是一乘。由頓悟者正學根本教理行果，兼為伏化二乘者故亦學方便教、理、行、果；其漸悟者初學方便，後迴心已方學根本，所學法同初後全別，故知但有二種佛性、理智二因，無漏現、種，有為、無為，根本、方便所有教、理、行、果能成佛者，皆一乘體。兼取有漏地前功德及十地者，助為一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三真實體者，根本大乘教、理、行、果，及能入大乘方便四法，皆名一乘，咸有運載之功能故。根本教者，此品初云「其智慧門難解難入」，本論釋言「阿含甚深」。華開敷義以喻妙法，下文亦言「法華經藏深固幽遠」等，《攝大乘》云「阿毘達磨大乘經」等。方便教者，此品下云「或說修多羅、伽陀，及本事、本生、未曾有，亦說於因緣、譬喻，並祇夜、優婆提舍經，我此九部法入大乘為本，隨順眾生說，以故說是經。」《勝鬘》亦云「正法住等為大乘故說此六處」，故小三藏皆大方便。根本理者，謂法性真如，六度等行乘此真理能有所往，故名大乘。此經上云「諸佛智慧甚深無量」，下文亦云「是法住、法位，世間相常住，於道場知已，導師方便說」，本論亦云「念觀者，謂大乘人觀法無我真如法界等故無性，亦云或乘大性故名大乘」，《辨中邊》說真如法界名所緣無上。方便理者，謂四諦理，二乘所觀皆方便理，故《勝鬘》云「聲聞知有作四聖諦，佛知無作四聖諦」，《涅槃》亦言「聲聞有苦有諦而無有實，菩薩具有」，本論亦云「念觀者，聲聞觀人無我等，由此二理皆理一乘」。根本行者，謂六度等菩薩萬行，〈菩薩地〉說七地所修四菩薩行，安樂行品皆菩薩行。又云乘此寶乘直至道場，即行大乘。《攝大乘》云「亦乘亦大故名大乘」。《辨中邊》說十波羅蜜名正行無上。方便行者，《勝鬘》亦云「正法住等為大乘說」，依三藏教進善滅惡修無漏行，皆行大乘。《法花論》云「方便者，聲聞觀蔭、界、入，厭苦離苦。菩薩修六度、四攝、二利行，由此二行皆一乘故。」根本果者，佛身所有菩提、涅槃，即前所說法報二身、理智二見故。下經云「說佛智慧故，諸佛出於世，唯此一事實，餘二則非真」，又云「是法住、法位，世間相常住，於道場知已，導師方便說」。又〈壽量品〉所說法、報、化身皆果一乘。《辨中邊》說十修證中，第七淨土、第九佛地、第十示現菩提，方便果者，二乘所有菩提、涅槃。此經下言「汝等所行是菩薩道」，羊車、鹿車為求牛車，出於火宅方便施設，中路化城為至寶所息處故說二，唯有一非餘。《勝鬘》亦云「聲聞緣覺四智不究竟，名向涅槃界」。言得蘇息處，四智究竟得涅槃者，是佛方便，故二乘果亦是一乘。由頓悟者正學根本教理行果，兼為伏化二乘者故亦學方便教、理、行、果；其漸悟者初學方便，後迴心已方學根本，所學法同初後全別，故知但有二種佛性、理智二因，無漏現、種，有為、無為，根本、方便所有教、理、行、果能成佛者，皆一乘體。兼取有漏地前功德及十地者，助為一

乘，未乖正理。《法華經論》及餘教中，隨依於此三種體中一門出體，未必攝盡，若依此解，總含諸文無不盡矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘，未乖正理。《法華經論》及餘教中，隨依於此三種體中一門出體，未必攝盡，若依此解，總含諸文無不盡矣。

然此體性合有五門：一詮旨分別，通教及理；二因果分別，通行及果；三智福分別，通福及智；四覺寂分別，通滅道諦菩提涅槃；五二利分別，通自利利他。此說一乘，故義通貫。若言佛乘，舉果攝因名；若云菩薩乘，舉因攝果稱，名便不通，義可兼有。又由行者修習二智正體、後得觀於二理生空、法空，斷於二障煩惱、所知，息於二死分段、變易，證於二果菩提、涅槃，圓得二滅無餘、無住，行於二利自利、利他，稱果滿也。所斷二障集諦所攝，所息二死苦諦所攝，所修二智所證菩提道諦所攝，所觀二理、所得二滅、所證涅槃滅諦所攝，所行二利滅道諦攝，合此滅、道名為一乘。故此本論解遮中云「無二乘者，無二乘涅槃，唯佛如來證大菩提，究竟滿足一切智慧名大涅槃，唯一佛乘故。」《涅槃經》中既以摩訶般若、法身、解脫三事圓滿名大涅槃，故此一乘二諦為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此體性合有五門：一詮旨分別，通教及理；二因果分別，通行及果；三智福分別，通福及智；四覺寂分別，通滅道諦菩提涅槃；五二利分別，通自利利他。此說一乘，故義通貫。若言佛乘，舉果攝因名；若云菩薩乘，舉因攝果稱，名便不通，義可兼有。又由行者修習二智正體、後得觀於二理生空、法空，斷於二障煩惱、所知，息於二死分段、變易，證於二果菩提、涅槃，圓得二滅無餘、無住，行於二利自利、利他，稱果滿也。所斷二障集諦所攝，所息二死苦諦所攝，所修二智所證菩提道諦所攝，所觀二理、所得二滅、所證涅槃滅諦所攝，所行二利滅道諦攝，合此滅、道名為一乘。故此本論解遮中云「無二乘者，無二乘涅槃，唯佛如來證大菩提，究竟滿足一切智慧名大涅槃，唯一佛乘故。」《涅槃經》中既以摩訶般若、法身、解脫三事圓滿名大涅槃，故此一乘二諦為體。

釋名字者，乘是運載義，故《廣雅》云「乘駕」也，《周禮》云「乘載」也，運載行者至彼岸故，故此經云「乘此寶乘直至道場」，《攝論》亦云「六度萬行亦乘亦大，法性真如所乘大性，事、理俱能運載行者，自運運他至於彼岸皆名為乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名字者，乘是運載義，故《廣雅》云「乘駕」也，《周禮》云「乘載」也，運載行者至彼岸故，故此經云「乘此寶乘直至道場」，《攝論》亦云「六度萬行亦乘亦大，法性真如所乘大性，事、理俱能運載行者，自運運他至於彼岸皆名為乘。」

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

因行能自運，至果可名乘，佛果自運息，應非是乘體？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因行能自運，至果可名乘，佛果自運息，應非是乘體？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有五義：一者運載以名乘，因中通二運，至果廣運他，由此亦名乘。二者體、能通二運，能、體並名乘，果中體有能，非無亦乘攝，如割名為刀，有能即刀攝，非要廣現割，有能非是刀。佛果德體能為二運，非要廣用方名為乘。三者二乘唯自運，小尚得乘名，況佛廣運他，何理非乘攝？四者因中理智能雙運，二用勝故得名乘，果中理智因修成，因乘種類亦乘攝。五者因中二運常增進，作用現勝得名乘，果中自運窮未來，令他增進得乘稱。初之四義隨他不正答，後之一義隨自正義答。故《對法論》云「自他並利所依止」。一有三義：一簡別故名一，二破別故名一，三會別故名一。簡別故名一者，昔日說三、今時說一，故知所詮理極一而為實，能詮之教二即稱權，無別二理以為極也。無我、解脫雖悉皆等，然至佛果方名為極，故所詮理佛智名一，非別簡三，唯無二極故。論解遮云「無二乘者，無二涅槃體。然經云『我設是方便，令得入佛慧』，又云火宅之內許以三車，出門已後但與牛車。又云『雇其除糞經二十年假名為子』，故二乘者是後真子付家事因。又以果一簡別因三，即有二簡：一理簡教，二果簡因。『汝等所行是菩薩道故』，破別故名一者，二乘不知二為方便，執二乘果以為真極，今說二涅槃但為化城，說二菩提但是羊鹿權教所設，非是二果所得所證菩提涅槃真勝極也。破彼情執有二果極，故說為一，即經所言『諸求三乘人，有懷疑網者，佛當為除斷，令盡無有餘』，鶖子亦言『然我等不解方便隨宜所說，初聞佛法遇便信受，乃至斷諸疑悔』，迦葉亦言『又今我等得涅槃證，於菩薩法不生好樂之心』」。《攝論》亦云「斷除四處障，二乘作意等」，即是此執。本論末後亦云「方便品有五分示現，破二明一不說破三等。」或有說言，破三執故非唯破二，如薩婆多執佛化身以為真佛，今說為化故破三執。此亦不然，《法華》但以自修所得一乘為宗，會破彼乘令入於一；非以所知一身為宗，會破彼身令入一身。又無執彼化身為極趣求至彼，更不趣求餘身；今破彼執令求一身，故但破執二乘為極，不破執彼二身極也。亦有解云，聞昔說三執三皆極，今說一極故破三執，此乃地前菩薩起故。若破執大極，還為說一乘，更增其病，何名為破？又未出宅許以牛車，既亦破大後出宅與，是何等車？若言與白牛，棄本黃牛故，既爾即應捨頓學漸，黃、白牛相因行何殊？既還本牛明不破大，若執一極不違趣大，何須破之？執二為極不趣大故可須破也。若隨位得即執為極，未見趣大乘因中有此執，設爾許亦破，即應破無窮，由此但破執二為極。又非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五義：一者運載以名乘，因中通二運，至果廣運他，由此亦名乘。二者體、能通二運，能、體並名乘，果中體有能，非無亦乘攝，如割名為刀，有能即刀攝，非要廣現割，有能非是刀。佛果德體能為二運，非要廣用方名為乘。三者二乘唯自運，小尚得乘名，況佛廣運他，何理非乘攝？四者因中理智能雙運，二用勝故得名乘，果中理智因修成，因乘種類亦乘攝。五者因中二運常增進，作用現勝得名乘，果中自運窮未來，令他增進得乘稱。初之四義隨他不正答，後之一義隨自正義答。故《對法論》云「自他並利所依止」。一有三義：一簡別故名一，二破別故名一，三會別故名一。簡別故名一者，昔日說三、今時說一，故知所詮理極一而為實，能詮之教二即稱權，無別二理以為極也。無我、解脫雖悉皆等，然至佛果方名為極，故所詮理佛智名一，非別簡三，唯無二極故。論解遮云「無二乘者，無二涅槃體。然經云『我設是方便，令得入佛慧』，又云火宅之內許以三車，出門已後但與牛車。又云『雇其除糞經二十年假名為子』，故二乘者是後真子付家事因。又以果一簡別因三，即有二簡：一理簡教，二果簡因。『汝等所行是菩薩道故』，破別故名一者，二乘不知二為方便，執二乘果以為真極，今說二涅槃但為化城，說二菩提但是羊鹿權教所設，非是二果所得所證菩提涅槃真勝極也。破彼情執有二果極，故說為一，即經所言『諸求三乘人，有懷疑網者，佛當為除斷，令盡無有餘』，鶖子亦言『然我等不解方便隨宜所說，初聞佛法遇便信受，乃至斷諸疑悔』，迦葉亦言『又今我等得涅槃證，於菩薩法不生好樂之心』」。《攝論》亦云「斷除四處障，二乘作意等」，即是此執。本論末後亦云「方便品有五分示現，破二明一不說破三等。」或有說言，破三執故非唯破二，如薩婆多執佛化身以為真佛，今說為化故破三執。此亦不然，《法華》但以自修所得一乘為宗，會破彼乘令入於一；非以所知一身為宗，會破彼身令入一身。又無執彼化身為極趣求至彼，更不趣求餘身；今破彼執令求一身，故但破執二乘為極，不破執彼二身極也。亦有解云，聞昔說三執三皆極，今說一極故破三執，此乃地前菩薩起故。若破執大極，還為說一乘，更增其病，何名為破？又未出宅許以牛車，既亦破大後出宅與，是何等車？若言與白牛，棄本黃牛故，既爾即應捨頓學漸，黃、白牛相因行何殊？既還本牛明不破大，若執一極不違趣大，何須破之？執二為極不趣大故可須破也。若隨位得即執為極，未見趣大乘因中有此執，設爾許亦破，即應破無窮，由此但破執二為極。又非

破執四乘為極，為無種姓說人天乘，解有四乘不執極故，執二為極不異破二，無執人天乘為極者，執者不解乘，解乘不執故。若一對四，一是方便乃應破一執而歸四乘故。亦非破五，執不定乘同執三故。由此《勝鬘》唯云「阿羅漢、辟支佛，有恐怖、有歸依，言得四智及涅槃者是佛方便」。此經亦云「唯此一事實，餘二則非真。」密遣二人息處說二，羊鹿非真不說三言，從勝至劣數，佛乘第一、獨覺第二、聲聞第三；無第二獨覺、無第三聲聞，非無三乘之中大乘體極。勘梵本云「無第二第三」，今翻之略故云「無二亦無三」也。此有難言，經說別體三寶，不破別體而歸一體，何故破二乘而歸一乘？此亦不然。若執別體三寶為極，亦同破之。若別相三寶體，亦無三極故，雖爾亦無求住別體，然可會之入於同體，廣如經說。非權實宗，會別故名一者，教理行果皆有根本及以方便，會漸悟者先二乘中所修成得教理行果為大方便，依此本論初地已上離分段死，見道已前教理行果為不退地之根本因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破執四乘為極，為無種姓說人天乘，解有四乘不執極故，執二為極不異破二，無執人天乘為極者，執者不解乘，解乘不執故。若一對四，一是方便乃應破一執而歸四乘故。亦非破五，執不定乘同執三故。由此《勝鬘》唯云「阿羅漢、辟支佛，有恐怖、有歸依，言得四智及涅槃者是佛方便」。此經亦云「唯此一事實，餘二則非真。」密遣二人息處說二，羊鹿非真不說三言，從勝至劣數，佛乘第一、獨覺第二、聲聞第三；無第二獨覺、無第三聲聞，非無三乘之中大乘體極。勘梵本云「無第二第三」，今翻之略故云「無二亦無三」也。此有難言，經說別體三寶，不破別體而歸一體，何故破二乘而歸一乘？此亦不然。若執別體三寶為極，亦同破之。若別相三寶體，亦無三極故，雖爾亦無求住別體，然可會之入於同體，廣如經說。非權實宗，會別故名一者，教理行果皆有根本及以方便，會漸悟者先二乘中所修成得教理行果為大方便，依此本論初地已上離分段死，見道已前教理行果為不退地之根本因。

總依諸文會一有四：一者會教，《無垢稱》云「佛以一音演說法，眾生各各隨所解」，此經下云「一雨普潤三草二木生長不同」，此會教同而機有異，三乘取教有偏、普故。二者會理，《寶性論》云「如㝹、馬、象三獸度河，河性無差得有淺深」，又下經云「譬於高原穿鑿須水，若見乾土知水尚遠，若見濕土知水不遠，若見於泥知水極近，水性無差得之有異」，此會理同而證有異，三乘證理有圓、缺故。三者會行，鶖子自言為是究竟法為是所行道，佛自亦言我設是方便令得入佛慧，《勝鬘》亦言「此六處為大乘故說」，故知行同而修有異，三乘修行有分、全故。四者會果，此經下言「息處故說二，中路設化城，為引至寶所方為究竟處，為求牛車出於火宅，權設羊、鹿後皆與牛」，《勝鬘》亦言「聲聞、緣覺四智不究竟，名向涅槃界」，即會二乘菩提涅槃若理若智皆歸一乘，故知果同而證有異，三乘取果有初後故。雖依諸教總會此四，然《法華》中顯會教理、密會行果。會教理者，即前所標諸佛智慧及智慧門，一雨普潤，會教也；牛車寶所，會理也。此以所詮名之為理、非要真如，欲顯所得甚深難解，有所言說意趣難知，道場所得法，無能發問者，我意難可測，亦無能問者，亦顯法華開方便門顯真實相，即是法華開敷秀出。密亦通會行、果二同，我設是方便，令得入佛慧，乘此寶乘，直至道場，即會行故，中設化城為至寶所即會果。故《勝鬘經》中顯會行、果，「六處正為大乘故說」，正會行故；「二乘四智非為究竟名向涅槃界」，即會果故。《勝鬘》正說一乘因果故，顯會行果、密會教理。法華正顯昔權今實，故顯會教理，令其修證，密會行果。由此一乘據實通會教理行果，總解諸文於理名矣，故云會別名之為一。此經正取一乘因果為真乘體，教為方便，故不相違。今此小義雖未動於智海，如愚所知頗亦絕於今古，博識深智當自詳之。三義之中初二解通定性、不定性，後一多唯依不定性；大乘無上雖即一乘，非經所須，故略不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總依諸文會一有四：一者會教，《無垢稱》云「佛以一音演說法，眾生各各隨所解」，此經下云「一雨普潤三草二木生長不同」，此會教同而機有異，三乘取教有偏、普故。二者會理，《寶性論》云「如㝹、馬、象三獸度河，河性無差得有淺深」，又下經云「譬於高原穿鑿須水，若見乾土知水尚遠，若見濕土知水不遠，若見於泥知水極近，水性無差得之有異」，此會理同而證有異，三乘證理有圓、缺故。三者會行，鶖子自言為是究竟法為是所行道，佛自亦言我設是方便令得入佛慧，《勝鬘》亦言「此六處為大乘故說」，故知行同而修有異，三乘修行有分、全故。四者會果，此經下言「息處故說二，中路設化城，為引至寶所方為究竟處，為求牛車出於火宅，權設羊、鹿後皆與牛」，《勝鬘》亦言「聲聞、緣覺四智不究竟，名向涅槃界」，即會二乘菩提涅槃若理若智皆歸一乘，故知果同而證有異，三乘取果有初後故。雖依諸教總會此四，然《法華》中顯會教理、密會行果。會教理者，即前所標諸佛智慧及智慧門，一雨普潤，會教也；牛車寶所，會理也。此以所詮名之為理、非要真如，欲顯所得甚深難解，有所言說意趣難知，道場所得法，無能發問者，我意難可測，亦無能問者，亦顯法華開方便門顯真實相，即是法華開敷秀出。密亦通會行、果二同，我設是方便，令得入佛慧，乘此寶乘，直至道場，即會行故，中設化城為至寶所即會果。故《勝鬘經》中顯會行、果，「六處正為大乘故說」，正會行故；「二乘四智非為究竟名向涅槃界」，即會果故。《勝鬘》正說一乘因果故，顯會行果、密會教理。法華正顯昔權今實，故顯會教理，令其修證，密會行果。由此一乘據實通會教理行果，總解諸文於理名矣，故云會別名之為一。此經正取一乘因果為真乘體，教為方便，故不相違。今此小義雖未動於智海，如愚所知頗亦絕於今古，博識深智當自詳之。三義之中初二解通定性、不定性，後一多唯依不定性；大乘無上雖即一乘，非經所須，故略不說。

明說意者，《攝大乘》云「為引攝一類， 及任持所餘， 由不定種姓， 諸佛說一乘， 法、無我、解脫， 等故姓不同， 得二意樂化， 究竟說一乘。」此中十因：一為引攝一類不定種姓聲聞獨覺，令依大乘般涅槃，故法華一會多為此類說於一乘。《法華論》名退已還發大菩提心，由鶖子等昔皆求大退修小果，名退還發，非諸不定姓皆退還發心，此應名不定種姓。二為任持所餘，不定種姓地前菩薩，第六住前猶在退位，恐於大乘精進且壞退依二乘般涅槃故，故此經云「菩薩聞是法疑網皆已除」，本論亦言「如來為二種人正與解釋」，此二皆是不定種姓，為此二種故說一乘。三法等故，行乘雖異，所趣真如無差別，故《法華論》說多與此同。四無我等故，若有真實補特伽羅可有乘別，我既無異故說一乘。五解脫等故，三乘並於煩惱障中而得解脫，解脫無差別故。六姓不同故，二乘之中不定種姓有差別故，此聲聞身具有聲聞及佛種姓，由有此姓故說一乘。第七佛於有情得同自體意樂，故言我即是彼、彼即是我，我既成佛彼亦成佛。第八二乘於佛得同自體意樂，同名菩薩得受記別故，謂於此會佛與二乘授佛記別，為令攝得如是意樂，我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩與彼名同，因得記別故。佛一言含二種益，謂二乘者得同佛自體意樂，及諸菩薩得受記別。九化故，如世尊說，汝等苾芻我憶往昔，無量百返依聲聞乘而般涅槃，云何已成佛，後依二乘而般涅槃，即為調伏所化聲聞。佛菩薩等自化其身為彼同類，於無餘依現般涅槃，經百千劫耽寂滅酒醉逸而臥，後從彼起現受佛記，令諸不定種姓二乘盡作是心：往昔耆尊入涅槃者，今皆復起現受佛記，況我今者不希作佛而入涅槃？今此會中富樓那等即其類也。《法華論》中為化聲聞授記即此，是故亦為降彼二乘者慢，我亦得汝之涅槃故，廣如《楞伽》說，阿羅漢入無餘涅槃經百千劫，耽三昧酒醉逸而臥，後從彼起方發大心，皆佛菩薩之所化作。若不爾者，實入無餘涅槃身智都盡，後從彼起法從何生？故知是化。十究竟故，由過此外無別勝乘，依理究竟最為殊勝，故說為一。今此會中依論但與二人記別，一不定姓、二應化者。為不定姓者，即第一第二第八少分，為應化者即第九義及餘少分，說於一乘，非全撥其無定性，故此一乘是密意說。《解深密經》云「相、生、勝義無自性，如是我皆已顯示，若不知佛此密意，失壞正道不能往。依諸淨道清淨者，唯依此一無第二，故於其中立一乘，非有情性無差別」，於定、不定、有性、無性合說一。故《涅槃》亦言「一乘一道四果聖人皆得作佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明說意者，《攝大乘》云「為引攝一類， 及任持所餘， 由不定種姓， 諸佛說一乘， 法、無我、解脫， 等故姓不同， 得二意樂化， 究竟說一乘。」此中十因：一為引攝一類不定種姓聲聞獨覺，令依大乘般涅槃，故法華一會多為此類說於一乘。《法華論》名退已還發大菩提心，由鶖子等昔皆求大退修小果，名退還發，非諸不定姓皆退還發心，此應名不定種姓。二為任持所餘，不定種姓地前菩薩，第六住前猶在退位，恐於大乘精進且壞退依二乘般涅槃故，故此經云「菩薩聞是法疑網皆已除」，本論亦言「如來為二種人正與解釋」，此二皆是不定種姓，為此二種故說一乘。三法等故，行乘雖異，所趣真如無差別，故《法華論》說多與此同。四無我等故，若有真實補特伽羅可有乘別，我既無異故說一乘。五解脫等故，三乘並於煩惱障中而得解脫，解脫無差別故。六姓不同故，二乘之中不定種姓有差別故，此聲聞身具有聲聞及佛種姓，由有此姓故說一乘。第七佛於有情得同自體意樂，故言我即是彼、彼即是我，我既成佛彼亦成佛。第八二乘於佛得同自體意樂，同名菩薩得受記別故，謂於此會佛與二乘授佛記別，為令攝得如是意樂，我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩與彼名同，因得記別故。佛一言含二種益，謂二乘者得同佛自體意樂，及諸菩薩得受記別。九化故，如世尊說，汝等苾芻我憶往昔，無量百返依聲聞乘而般涅槃，云何已成佛，後依二乘而般涅槃，即為調伏所化聲聞。佛菩薩等自化其身為彼同類，於無餘依現般涅槃，經百千劫耽寂滅酒醉逸而臥，後從彼起現受佛記，令諸不定種姓二乘盡作是心：往昔耆尊入涅槃者，今皆復起現受佛記，況我今者不希作佛而入涅槃？今此會中富樓那等即其類也。《法華論》中為化聲聞授記即此，是故亦為降彼二乘者慢，我亦得汝之涅槃故，廣如《楞伽》說，阿羅漢入無餘涅槃經百千劫，耽三昧酒醉逸而臥，後從彼起方發大心，皆佛菩薩之所化作。若不爾者，實入無餘涅槃身智都盡，後從彼起法從何生？故知是化。十究竟故，由過此外無別勝乘，依理究竟最為殊勝，故說為一。今此會中依論但與二人記別，一不定姓、二應化者。為不定姓者，即第一第二第八少分，為應化者即第九義及餘少分，說於一乘，非全撥其無定性，故此一乘是密意說。《解深密經》云「相、生、勝義無自性，如是我皆已顯示，若不知佛此密意，失壞正道不能往。依諸淨道清淨者，唯依此一無第二，故於其中立一乘，非有情性無差別」，於定、不定、有性、無性合說一。故《涅槃》亦言「一乘一道四果聖人皆得作佛

，不解我意故，但應如是所說善」。今此十義說於一乘，《法華論》中無此具足，《顯揚》說六因、《莊嚴論》八義說於一乘，不過此十，故不敘之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，不解我意故，但應如是所說善」。今此十義說於一乘，《法華論》中無此具足，《顯揚》說六因、《莊嚴論》八義說於一乘，不過此十，故不敘之。

第四彰差別者，此說一乘，與《勝鬘》、《涅槃經》所說一乘差別之相，此通理、智，彼唯佛性，此唯攝入、彼通出生，此唯有性、彼通無性，此唯不定性、彼通定性，此多說教、理，彼多說行、果，此說一乘為實二乘為權，彼說一乘為權四乘為實。故《勝鬘》云「若如來隨彼意欲而方便說，唯有一乘無有餘乘等也」。與《無量義經》所說一乘辨差別者，如釋名中已廣解釋，是差別相，及第五問答辨等，皆如別章不繁具舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四彰差別者，此說一乘，與《勝鬘》、《涅槃經》所說一乘差別之相，此通理、智，彼唯佛性，此唯攝入、彼通出生，此唯有性、彼通無性，此唯不定性、彼通定性，此多說教、理，彼多說行、果，此說一乘為實二乘為權，彼說一乘為權四乘為實。故《勝鬘》云「若如來隨彼意欲而方便說，唯有一乘無有餘乘等也」。與《無量義經》所說一乘辨差別者，如釋名中已廣解釋，是差別相，及第五問答辨等，皆如別章不繁具舉。

經「舍利弗(至)若二若三」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)若二若三」。

贊曰：此與記中第四令住一乘，以此一乘為眾說法，都無第二獨覺、第三聲聞，從勝至劣為次第故，不以修習淺深難易為次第也。故此經中第一周云「餘二則非真」，第二周云「密遣二人」，第三周云「息處故說二」，不說於三，故知不是總無三乘，但應如今所說義也，會彼所修教理行果為今大因，勸住大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此與記中第四令住一乘，以此一乘為眾說法，都無第二獨覺、第三聲聞，從勝至劣為次第故，不以修習淺深難易為次第也。故此經中第一周云「餘二則非真」，第二周云「密遣二人」，第三周云「息處故說二」，不說於三，故知不是總無三乘，但應如今所說義也，會彼所修教理行果為今大因，勸住大乘。

經「舍利弗(至)法亦如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)法亦如是」。

贊曰：自下第五依法顯今釋迦依一切佛說法軌則，初說方便後說真實，勸彼生信引他成已。大文有三：初明十方佛法式如是，次明三世佛法式如是，後明我由此法式亦如是。此初也。雖離三世更無十方，離於十方更無三世，橫竪有殊故分差別。《攝大乘》云「人趣諸有情，處數皆無量，念念證等覺，故不應退屈」，由此現在十方佛亦無窮，法式皆同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第五依法顯今釋迦依一切佛說法軌則，初說方便後說真實，勸彼生信引他成已。大文有三：初明十方佛法式如是，次明三世佛法式如是，後明我由此法式亦如是。此初也。雖離三世更無十方，離於十方更無三世，橫竪有殊故分差別。《攝大乘》云「人趣諸有情，處數皆無量，念念證等覺，故不應退屈」，由此現在十方佛亦無窮，法式皆同。

經「舍利弗(至)一佛乘故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)一佛乘故」。

贊曰：下明三世佛法式，有二：初別明三世法式，後結所為皆同。初中有三：初過去，次未來，後現在。三中各二：初明佛說法法式同，後明所度眾生得道同。此明過去佛法式同。初以種種因緣等說法為方便者，皆為後得一佛乘，故本論云「方便者小乘中觀陰、界、入，厭苦離苦得解脫故，大乘中諸波羅蜜、四攝法，攝取自身他身利益、對治法故。」「因緣」者，本論於其六義第二說中解故，指前云如向所說種種因緣者，謂三乘法，彼三乘唯名字章句說，非有實義故，以彼實義不可說故。「譬喻」者，如依牛有乳、酪、生蘇、熟蘇乃至醍醐，醍醐為第一，小乘如乳、大乘如醍醐故。此譬喻明大乘無上，諸聲聞等亦同大乘無上故。聲聞同者，示諸佛如來法身之性同，諸凡夫聲聞辟支佛等法身平等無差別故，在此譬喻示現。此中意說，凡夫如牛，聲聞如乳，辟支如酪，小菩薩如生蘇，大菩薩如熟蘇，佛如醍醐，醍醐為第一，佛乘亦爾。由本一牛腹中乳性展轉增勝乃至醍醐，故從凡夫乃至成佛相貌有差，體性平等本無二也。今此經文唯有此三，本論釋經更有念觀，念觀者於小乘中人無我等，於大乘中真如、法界、實際、人無我、法無我等觀故。此經以方便、因緣、譬喻、言詞為次第，本論釋經以譬喻、因緣、念觀、方便為次第故。今引釋與論不同，學者應悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明三世佛法式，有二：初別明三世法式，後結所為皆同。初中有三：初過去，次未來，後現在。三中各二：初明佛說法法式同，後明所度眾生得道同。此明過去佛法式同。初以種種因緣等說法為方便者，皆為後得一佛乘，故本論云「方便者小乘中觀陰、界、入，厭苦離苦得解脫故，大乘中諸波羅蜜、四攝法，攝取自身他身利益、對治法故。」「因緣」者，本論於其六義第二說中解故，指前云如向所說種種因緣者，謂三乘法，彼三乘唯名字章句說，非有實義故，以彼實義不可說故。「譬喻」者，如依牛有乳、酪、生蘇、熟蘇乃至醍醐，醍醐為第一，小乘如乳、大乘如醍醐故。此譬喻明大乘無上，諸聲聞等亦同大乘無上故。聲聞同者，示諸佛如來法身之性同，諸凡夫聲聞辟支佛等法身平等無差別故，在此譬喻示現。此中意說，凡夫如牛，聲聞如乳，辟支如酪，小菩薩如生蘇，大菩薩如熟蘇，佛如醍醐，醍醐為第一，佛乘亦爾。由本一牛腹中乳性展轉增勝乃至醍醐，故從凡夫乃至成佛相貌有差，體性平等本無二也。今此經文唯有此三，本論釋經更有念觀，念觀者於小乘中人無我等，於大乘中真如、法界、實際、人無我、法無我等觀故。此經以方便、因緣、譬喻、言詞為次第，本論釋經以譬喻、因緣、念觀、方便為次第故。今引釋與論不同，學者應悉。

經「是諸眾生(至)一切種智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸眾生(至)一切種智」。

贊曰：此明過去已度眾生得道皆同，初雖作二乘，後皆作佛，得一切種智。一切種智即佛正智，種別能知一切法故，正是牛車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明過去已度眾生得道皆同，初雖作二乘，後皆作佛，得一切種智。一切種智即佛正智，種別能知一切法故，正是牛車。

經「舍利弗(至)一佛乘故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)一佛乘故」。

贊曰：此明未來佛法式同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明未來佛法式同。

經「此諸眾生(至)一切種智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「此諸眾生(至)一切種智」。

贊曰：此明未來當度眾生得道皆同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明未來當度眾生得道皆同。

經「舍利弗(至)一佛乘故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)一佛乘故」。

贊曰：此明現在佛法式同，饒益者利益之，安樂者與樂也。拔苦與樂、與智與福、與世出世果、與小果大果，如次配之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明現在佛法式同，饒益者利益之，安樂者與樂也。拔苦與樂、與智與福、與世出世果、與小果大果，如次配之。

經「是諸眾生(至)一切種智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸眾生(至)一切種智」。

贊曰：此明現在眾生得道皆同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明現在眾生得道皆同。

經「舍利弗(至)入佛知見道故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)入佛知見道故」。

贊曰：此結所為。所為眾生究竟之時，但為菩薩當作佛故，往因發心所修諸行，皆向大故皆名菩薩。所為法者皆為一乘，以佛知見示彼眾生故、悟眾生故、欲令眾生入佛知見道故。經文無開，以總義故。示義如前論更不解，復解悟者，令外道眾生生覺悟故迴邪入正，復解入者，令得聲聞果者入大菩提故迴小向大。本論一番開解無上義，二番解示同義，有疑修行。三番解悟不知義，未發心令發令外道生覺悟。四番解入，入不退位，已發心令入法，令得聲聞者入大菩提。且隨文別，第一番配在正解大事之中，第二番配在結大事文中，第三配在依法之中。論文並於大事中解，理亦無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結所為。所為眾生究竟之時，但為菩薩當作佛故，往因發心所修諸行，皆向大故皆名菩薩。所為法者皆為一乘，以佛知見示彼眾生故、悟眾生故、欲令眾生入佛知見道故。經文無開，以總義故。示義如前論更不解，復解悟者，令外道眾生生覺悟故迴邪入正，復解入者，令得聲聞果者入大菩提故迴小向大。本論一番開解無上義，二番解示同義，有疑修行。三番解悟不知義，未發心令發令外道生覺悟。四番解入，入不退位，已發心令入法，令得聲聞者入大菩提。且隨文別，第一番配在正解大事之中，第二番配在結大事文中，第三配在依法之中。論文並於大事中解，理亦無失。

經「舍利弗(至)一切種智故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)一切種智故」。

贊曰：此明我由斯法式亦如是，唯佛有種種勝解智力故，知諸眾生種種欲；有遍趣行智力故，知深心所著，著謂所樂著所修行也，或即情欲所起樂著，即眾生處處著引之出，故並是勝解智力所知。有種種界智力故，知其本性，既知不定種姓界欲所修故，初說三乘為方便，今說一乘為究竟，皆為眾生得一佛乘、一切種智故。上文皆言得一佛乘、一切種智，故知種智即一佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明我由斯法式亦如是，唯佛有種種勝解智力故，知諸眾生種種欲；有遍趣行智力故，知深心所著，著謂所樂著所修行也，或即情欲所起樂著，即眾生處處著引之出，故並是勝解智力所知。有種種界智力故，知其本性，既知不定種姓界欲所修故，初說三乘為方便，今說一乘為究竟，皆為眾生得一佛乘、一切種智故。上文皆言得一佛乘、一切種智，故知種智即一佛乘。

經「舍利弗(至)何況有三」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)何況有三」。

贊曰：此第六遮，尚無第二獨覺乘，何況第三聲聞乘也。由此經云羊車、鹿車為求牛車出於火宅，故唯破二，不說更別破牛車故，此無二乘涅槃，體究竟故。論云「無二乘者，無二乘涅槃，唯佛如來證大涅槃，究竟滿足一切智慧名大涅槃，三事體義皆具足故。二乘不然，唯假擇滅，無大智法身，非諸聲聞緣覺等有大涅槃法，唯一佛乘故。」「一佛乘」者，依四種義如前已說，論以與授記中六義配，如前所說。何等法乃至何體法等五義，何等法者，謂前第一未聞令聞，謂說未曾有法令聞故。云何法者，謂第二說，初以方便種種言詞、譬喻說故。何似法者，謂前第三依何等義，唯為一大事故。何相法者，謂第四令住一乘，隨眾生根器有於佛性故，令住諸佛法故。何體法者，謂第六遮，遮無二體唯一乘體，即是諸佛如來平等法身也。三乘因果、觀行不同可有差別，非此所遮；今所遮者，遮無二種法身之體，三乘真如法身同故，非謂遮無二乘體故，一切皆無。以此義理推論可解，不爾論文稍隱難解。唯無第五諸佛法式，故以餘五次第配之便可解矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第六遮，尚無第二獨覺乘，何況第三聲聞乘也。由此經云羊車、鹿車為求牛車出於火宅，故唯破二，不說更別破牛車故，此無二乘涅槃，體究竟故。論云「無二乘者，無二乘涅槃，唯佛如來證大涅槃，究竟滿足一切智慧名大涅槃，三事體義皆具足故。二乘不然，唯假擇滅，無大智法身，非諸聲聞緣覺等有大涅槃法，唯一佛乘故。」「一佛乘」者，依四種義如前已說，論以與授記中六義配，如前所說。何等法乃至何體法等五義，何等法者，謂前第一未聞令聞，謂說未曾有法令聞故。云何法者，謂第二說，初以方便種種言詞、譬喻說故。何似法者，謂前第三依何等義，唯為一大事故。何相法者，謂第四令住一乘，隨眾生根器有於佛性故，令住諸佛法故。何體法者，謂第六遮，遮無二體唯一乘體，即是諸佛如來平等法身也。三乘因果、觀行不同可有差別，非此所遮；今所遮者，遮無二種法身之體，三乘真如法身同故，非謂遮無二乘體故，一切皆無。以此義理推論可解，不爾論文稍隱難解。唯無第五諸佛法式，故以餘五次第配之便可解矣。

經「舍利弗(至)命濁」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)命濁」。

贊曰：就第三段開斯實相啟彼權門，中有二：上來已解取與二記，下第二段破四種疑，論科五分中，下第五斷疑分。論說四種疑者：一何時說，二云何知增上慢，三云何堪說，四云何不成妄語。此破初疑。論云：「諸佛如來於何等時中起方便說法」，謂佛於何時中初說二乘權，後明一乘實。此下答中有二：初標五濁時出，後明所由。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：就第三段開斯實相啟彼權門，中有二：上來已解取與二記，下第二段破四種疑，論科五分中，下第五斷疑分。論說四種疑者：一何時說，二云何知增上慢，三云何堪說，四云何不成妄語。此破初疑。論云：「諸佛如來於何等時中起方便說法」，謂佛於何時中初說二乘權，後明一乘實。此下答中有二：初標五濁時出，後明所由。此初也。

五濁義以五門分別：一釋名，二出體，三對治，四廢立，五相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五濁義以五門分別：一釋名，二出體，三對治，四廢立，五相攝。

釋名者，濁者滓穢義，如食滓穢、下惡可污，名之為濁。此言意說，劫增之時三災漸輕煩惱轉薄，眾生向好、惡見漸微，命根轉長、漸漸向勝，以上好可欣名之為清。眾生無苦化佛不出世，諸化佛出世必向劫減，小災漸起煩惱轉厚，眾生向惡，染見漸盛、命根轉短，漸漸向劣、下惡可厭，故立濁名。五者是數，帶數釋也。釋別名者，皆持業釋；或以別簡總，亦依主釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，濁者滓穢義，如食滓穢、下惡可污，名之為濁。此言意說，劫增之時三災漸輕煩惱轉薄，眾生向好、惡見漸微，命根轉長、漸漸向勝，以上好可欣名之為清。眾生無苦化佛不出世，諸化佛出世必向劫減，小災漸起煩惱轉厚，眾生向惡，染見漸盛、命根轉短，漸漸向劣、下惡可厭，故立濁名。五者是數，帶數釋也。釋別名者，皆持業釋；或以別簡總，亦依主釋。

出體者，《地持論》云：「謂今世人多皆短壽，極長百歲，是名命濁。」此以本識名言種子由業所引功能差別命根為體，善業力弱命根漸短，由殺生業之所感故，若諸眾生不識父母，不識沙門婆羅門及宗族尊長，不脩義理，不怖不畏今世後世惡業果報，不脩惠施不作功德，不脩齊法不持禁戒，是名有情濁。雖第八識名為有情，今說由近惡外緣故，五薀假者作惡無善名有情濁，合以第八識及五薀為性。若此眾生增非法貪，或惠刀劍成施器杖，諍訟鬪亂諂曲妄語，攝受邪法及餘惡不善法，是名煩惱濁。除五見外，所餘一切煩惱、隨煩惱皆煩惱濁體，此非法貪惠刀劍等令行殺害，或慳好財但捨刀劍，因非法貪諍訟等起，乃至及餘惡不善法，通攝一切煩惱、隨煩惱盡。由性數習，逢惡境牽煩惱尤重，若於今世法壞法沒，像法漸起邪法轉生，是名見濁。此以五見而為體性，多近外道惡見數生，若飢饉劫起、疾病劫起、刀兵劫起，是名劫濁。此以色薀四塵為體，或通五薀，仍是不相應時為其體，依四五薀而建立故，煩惱增多惡業尤重，便招惡果三災遂生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體者，《地持論》云：「謂今世人多皆短壽，極長百歲，是名命濁。」此以本識名言種子由業所引功能差別命根為體，善業力弱命根漸短，由殺生業之所感故，若諸眾生不識父母，不識沙門婆羅門及宗族尊長，不脩義理，不怖不畏今世後世惡業果報，不脩惠施不作功德，不脩齊法不持禁戒，是名有情濁。雖第八識名為有情，今說由近惡外緣故，五薀假者作惡無善名有情濁，合以第八識及五薀為性。若此眾生增非法貪，或惠刀劍成施器杖，諍訟鬪亂諂曲妄語，攝受邪法及餘惡不善法，是名煩惱濁。除五見外，所餘一切煩惱、隨煩惱皆煩惱濁體，此非法貪惠刀劍等令行殺害，或慳好財但捨刀劍，因非法貪諍訟等起，乃至及餘惡不善法，通攝一切煩惱、隨煩惱盡。由性數習，逢惡境牽煩惱尤重，若於今世法壞法沒，像法漸起邪法轉生，是名見濁。此以五見而為體性，多近外道惡見數生，若飢饉劫起、疾病劫起、刀兵劫起，是名劫濁。此以色薀四塵為體，或通五薀，仍是不相應時為其體，依四五薀而建立故，煩惱增多惡業尤重，便招惡果三災遂生。

對治者，謂隨其相說對治法，《智度論》中立四悉檀，「悉檀」宗也，一世界悉檀、二各各為人悉檀、三對治悉檀、四第一義諦悉檀。劫濁、眾生濁，世界悉檀治之，識器世間眾生世間悉皆虛幻，厭怖脩道即永離故。命濁以各各為人悉檀治之，識知人由善業所得脩持淨戒行不殺等命自長故，或為三乘之人各說自乘之法，令得自乘涅槃之果，便除生死所有命濁。煩惱濁、見濁，對治悉檀治之，脩習隨應對治之道令不起故。由三悉檀破五濁故，入第一義證會真宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治者，謂隨其相說對治法，《智度論》中立四悉檀，「悉檀」宗也，一世界悉檀、二各各為人悉檀、三對治悉檀、四第一義諦悉檀。劫濁、眾生濁，世界悉檀治之，識器世間眾生世間悉皆虛幻，厭怖脩道即永離故。命濁以各各為人悉檀治之，識知人由善業所得脩持淨戒行不殺等命自長故，或為三乘之人各說自乘之法，令得自乘涅槃之果，便除生死所有命濁。煩惱濁、見濁，對治悉檀治之，脩習隨應對治之道令不起故。由三悉檀破五濁故，入第一義證會真宗。

廢立者，何故唯立五濁，不增減耶？答，眾生有二：一惡行，謂在家白衣；二邪行，謂出家外道。白衣無慧，煩惱增時名煩惱濁，外道邪解，浪推求時立為見濁。又諸鈍惑名煩惱濁，諸餘利惑名為見濁。由此二因得當果時，離合不同復分二濁：合二內果名眾生濁，惡眾生故；合二外果總名劫濁，惡器具故。劫謂時分，時無別時，依法辨故。劫濁故以惡器為體，此惡眾生及與外果，雖復總陳是二濁果，未辨何者正惡果體。今顯根本故立命濁，或內惡果名為命濁，外惡果者名為劫濁。此惡因果由誰而有？謂惡眾生，故名眾生濁。由此五濁據增行相，欲令生厭故偏說五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廢立者，何故唯立五濁，不增減耶？答，眾生有二：一惡行，謂在家白衣；二邪行，謂出家外道。白衣無慧，煩惱增時名煩惱濁，外道邪解，浪推求時立為見濁。又諸鈍惑名煩惱濁，諸餘利惑名為見濁。由此二因得當果時，離合不同復分二濁：合二內果名眾生濁，惡眾生故；合二外果總名劫濁，惡器具故。劫謂時分，時無別時，依法辨故。劫濁故以惡器為體，此惡眾生及與外果，雖復總陳是二濁果，未辨何者正惡果體。今顯根本故立命濁，或內惡果名為命濁，外惡果者名為劫濁。此惡因果由誰而有？謂惡眾生，故名眾生濁。由此五濁據增行相，欲令生厭故偏說五。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故惑苦名為障，今離以為濁，業亦是障攝，不立於濁中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故惑苦名為障，今離以為濁，業亦是障攝，不立於濁中？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

障是礙義，三皆是礙，礙聖道故。濁滓穢義，業濁義微故不立濁。又劫中刀兵亦即業濁，劫濁寬故從寬為名，立亦無爽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障是礙義，三皆是礙，礙聖道故。濁滓穢義，業濁義微故不立濁。又劫中刀兵亦即業濁，劫濁寬故從寬為名，立亦無爽。

相攝者，《薩遮尼乾子經》立十二濁：一示現劫濁、二示現時濁、三示現眾生濁、四示現煩惱濁、五示現命濁、六示現三乘差別濁、七示現不淨國土濁、八示現難化眾生濁、九示現說種種煩惱濁、十示現外道亂濁、十一示現魔濁、十二示現魔業濁。善男子諸佛國土，皆是出世功德莊嚴，具足清淨，無有諸濁，如是過失，皆是諸佛方便示現，為利眾生唯言示現，故知業等亦可立濁。此十二濁唯大乘有，隨佛化土勝劣二法示現立之，開合不同，五濁唯據穢土相增義門乃通大小乘有，其劫及時即劫濁，眾生及難化眾生即眾生濁，煩惱及說種種煩惱即煩惱濁，命即命濁，外道亂即是見濁，此八濁即五濁，餘之四種謂三乘差別，不淨國土、魔及魔業非五濁攝，五濁據勝唯實雜染，十二濁通能化能障，佛示現故。若依《毘尼母經》，五濁中無見濁立業濁。若依彼經，煩惱及業各合為一，果中分三：一正報體，謂命濁；二內報體，謂眾生濁；三外果體，謂劫濁。障據類同，合立三障，或并法障；濁據滓穢，或合或開隨機不同，遣生厭怖，不可為難。《十地論》第一卷云：「清淨者不濁義，濁有六種，離此諸濁故名清淨。一不欲濁；二威儀濁；三蓋濁；四異想濁，起妬勝心破壞心故；五不足功德濁，善根微少，於彼說中心不樂住；六癡濁，謂愚癡等。」此唯據行濁，不通依諸法，有六對治故，離懈怠故，嚴故，淨故，堅固故，功德具足故，智具足故，此六所治故立六濁，不須和會。餘如別章，恐繁且止。法爾佛出必五濁時，故言諸佛出於五濁惡世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相攝者，《薩遮尼乾子經》立十二濁：一示現劫濁、二示現時濁、三示現眾生濁、四示現煩惱濁、五示現命濁、六示現三乘差別濁、七示現不淨國土濁、八示現難化眾生濁、九示現說種種煩惱濁、十示現外道亂濁、十一示現魔濁、十二示現魔業濁。善男子諸佛國土，皆是出世功德莊嚴，具足清淨，無有諸濁，如是過失，皆是諸佛方便示現，為利眾生唯言示現，故知業等亦可立濁。此十二濁唯大乘有，隨佛化土勝劣二法示現立之，開合不同，五濁唯據穢土相增義門乃通大小乘有，其劫及時即劫濁，眾生及難化眾生即眾生濁，煩惱及說種種煩惱即煩惱濁，命即命濁，外道亂即是見濁，此八濁即五濁，餘之四種謂三乘差別，不淨國土、魔及魔業非五濁攝，五濁據勝唯實雜染，十二濁通能化能障，佛示現故。若依《毘尼母經》，五濁中無見濁立業濁。若依彼經，煩惱及業各合為一，果中分三：一正報體，謂命濁；二內報體，謂眾生濁；三外果體，謂劫濁。障據類同，合立三障，或并法障；濁據滓穢，或合或開隨機不同，遣生厭怖，不可為難。《十地論》第一卷云：「清淨者不濁義，濁有六種，離此諸濁故名清淨。一不欲濁；二威儀濁；三蓋濁；四異想濁，起妬勝心破壞心故；五不足功德濁，善根微少，於彼說中心不樂住；六癡濁，謂愚癡等。」此唯據行濁，不通依諸法，有六對治故，離懈怠故，嚴故，淨故，堅固故，功德具足故，智具足故，此六所治故立六濁，不須和會。餘如別章，恐繁且止。法爾佛出必五濁時，故言諸佛出於五濁惡世。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何因彌勒八萬歲時生，釋迦佛百歲時出？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何因彌勒八萬歲時生，釋迦佛百歲時出？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

願力異故，俱是濁世並化三乘，初權後實並化身故。若諸報佛及化佛中，不化二乘，初權後實未必濁時佛方出世。若化二乘初權後實，必濁時出，惡生難化漸入道故。此言濁者，入減劫中漸生此五即名濁時，故彌勒佛初減八萬漸向五濁方出世，故非要人壽三二十歲小災起時方名劫濁，故諸論云「劫減佛興世，劫增時轉輪王」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力異故，俱是濁世並化三乘，初權後實並化身故。若諸報佛及化佛中，不化二乘，初權後實未必濁時佛方出世。若化二乘初權後實，必濁時出，惡生難化漸入道故。此言濁者，入減劫中漸生此五即名濁時，故彌勒佛初減八萬漸向五濁方出世，故非要人壽三二十歲小災起時方名劫濁，故諸論云「劫減佛興世，劫增時轉輪王」。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

若劫減時佛方出世，劫增輪王，何故儴佉與彌勒同世？又佛不出家當為輪王，日月燈明八子皆統四天下也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若劫減時佛方出世，劫增輪王，何故儴佉與彌勒同世？又佛不出家當為輪王，日月燈明八子皆統四天下也。

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

儴佉劫增時出，命長故逢彌勒，非彌勒佛不減時出。又佛不出家應為金輪之位，非定作也。燈明八子義理亦同，彼是報身故無此失。此說金輪必劫增出，銀銅鐵輪王出時不定，是以無憂王世，佛滅百年，鐵輪王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儴佉劫增時出，命長故逢彌勒，非彌勒佛不減時出。又佛不出家應為金輪之位，非定作也。燈明八子義理亦同，彼是報身故無此失。此說金輪必劫增出，銀銅鐵輪王出時不定，是以無憂王世，佛滅百年，鐵輪王也。

經「如是舍利弗(至)分別說三」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是舍利弗(至)分別說三」。

贊曰：下釋五濁佛出所由，牒指前標所說五濁，故言如是。「劫濁亂時」者，牒前劫濁，飢饉、疫病、刀兵起時，「眾生垢重」牒眾生濁。垢謂六垢，污染身心點染不淨名之為垢，增強難破名之為重，一害、二恨、三惱、四諂、五誑、六憍，於有情所樂為損惱名害。由忿為先結怨不捨名恨。已追往惡觸現違緣心便佷戾，多發囂暴凶鄙麁言䖧螫名惱。此三以瞋為體。為網冐他或藏已失，或取他意，矯設異儀險曲名諂。為獲利譽矯現有德詭詐名誑，謂矯誑者心懷異謀多現不實邪命事故。此二貪、癡二法為體。於自盛事深生染著醉傲名憍，以貪為體。由諸眾生六垢重故，不識沙門、不修善法故眾生濁。慳貪嫉妬即煩惱濁。耽著已得財法不能惠捨，秘吝名慳。於諸未得有及有具，希欲名貪。慳雖即貪，已得未得染希別故，分成二門。「嫉」音秦悉、秦血、辭栗三反，或作「愱」「𧪠」毒害也。殉自名利、不耐他榮、妬忌憂慼，名為嫉妬。嫉雖即妬，緣他正法名體稱嫉，緣他榮樂名利稱妬。《說文》、《玉篇》云「害賢曰嫉，害色曰妬。」「成就諸不善根」者，不善根有三：謂貪、瞋、癡。由具二義立不善根，一是根本煩惱能生他故，簡諸隨惑不得立之。二遍六識有過失深廣，餘慢見疑非不善根唯意有故。由具此二義唯三名不善根。根者出生義，生惡緣故，亦即煩惱濁。唯說三濁不說見命濁者，劫濁攝命，由飢、兵、疾命多短故；煩惱濁攝見，及舉不善根煩惱之本攝一切煩惱故。由於彼時人天減少、惡道增多，眾生難可卒以大乘而可教化故，以智方便於一佛乘分別說為三令漸入道，故下經云「但讚佛乘眾生沒苦不能信受」，故方便說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋五濁佛出所由，牒指前標所說五濁，故言如是。「劫濁亂時」者，牒前劫濁，飢饉、疫病、刀兵起時，「眾生垢重」牒眾生濁。垢謂六垢，污染身心點染不淨名之為垢，增強難破名之為重，一害、二恨、三惱、四諂、五誑、六憍，於有情所樂為損惱名害。由忿為先結怨不捨名恨。已追往惡觸現違緣心便佷戾，多發囂暴凶鄙麁言䖧螫名惱。此三以瞋為體。為網冐他或藏已失，或取他意，矯設異儀險曲名諂。為獲利譽矯現有德詭詐名誑，謂矯誑者心懷異謀多現不實邪命事故。此二貪、癡二法為體。於自盛事深生染著醉傲名憍，以貪為體。由諸眾生六垢重故，不識沙門、不修善法故眾生濁。慳貪嫉妬即煩惱濁。耽著已得財法不能惠捨，秘吝名慳。於諸未得有及有具，希欲名貪。慳雖即貪，已得未得染希別故，分成二門。「嫉」音秦悉、秦血、辭栗三反，或作「愱」「𧪠」毒害也。殉自名利、不耐他榮、妬忌憂慼，名為嫉妬。嫉雖即妬，緣他正法名體稱嫉，緣他榮樂名利稱妬。《說文》、《玉篇》云「害賢曰嫉，害色曰妬。」「成就諸不善根」者，不善根有三：謂貪、瞋、癡。由具二義立不善根，一是根本煩惱能生他故，簡諸隨惑不得立之。二遍六識有過失深廣，餘慢見疑非不善根唯意有故。由具此二義唯三名不善根。根者出生義，生惡緣故，亦即煩惱濁。唯說三濁不說見命濁者，劫濁攝命，由飢、兵、疾命多短故；煩惱濁攝見，及舉不善根煩惱之本攝一切煩惱故。由於彼時人天減少、惡道增多，眾生難可卒以大乘而可教化故，以智方便於一佛乘分別說為三令漸入道，故下經云「但讚佛乘眾生沒苦不能信受」，故方便說。

經「舍利弗(至)非辟支佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)非辟支佛」。

贊曰：自下釋第二疑。第二疑云，如來既不為增上慢人說者，云何知彼是增上慢？文中有三：初顯非真二乘聖相，次顯增上慢者相，後結成二真聖相。此初文也。聲聞辟支真聖趣寂，若遇佛者多不愚法，其不定姓可迴心者，不問近遠必能聞知佛化菩薩事故名。自謂是真二聖，而得遇佛，都不聞知化菩薩事，非佛聖弟子，亦非真二聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下釋第二疑。第二疑云，如來既不為增上慢人說者，云何知彼是增上慢？文中有三：初顯非真二乘聖相，次顯增上慢者相，後結成二真聖相。此初文也。聲聞辟支真聖趣寂，若遇佛者多不愚法，其不定姓可迴心者，不問近遠必能聞知佛化菩薩事故名。自謂是真二聖，而得遇佛，都不聞知化菩薩事，非佛聖弟子，亦非真二聖。

經「又舍利弗(至)皆是增上慢人」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又舍利弗(至)皆是增上慢人」。

贊曰：此顯增上慢者相。凡夫得第四禪，未離三界染，自謂真二聖，是阿羅漢最後之身究竟涅槃，不求正覺心不信向，是增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯增上慢者相。凡夫得第四禪，未離三界染，自謂真二聖，是阿羅漢最後之身究竟涅槃，不求正覺心不信向，是增上慢。

經「所以者何(至)無有是處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)無有是處」。

贊曰：此結成二聖相。但是真聖而遇我者，趣寂多是不愚法人，雖不能行聞之亦信，不定種姓理信脩覺故真二聖；若不信者必無有是處，彼非道理故。其趣寂者不能證入，初猶未信名損驚怖，返道疑生後必信之成不愚法，故此結云「不信一乘無有是處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結成二聖相。但是真聖而遇我者，趣寂多是不愚法人，雖不能行聞之亦信，不定種姓理信脩覺故真二聖；若不信者必無有是處，彼非道理故。其趣寂者不能證入，初猶未信名損驚怖，返道疑生後必信之成不愚法，故此結云「不信一乘無有是處」。

經「除佛滅後現前無佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「除佛滅後現前無佛」。

贊曰：自下釋第三疑，云何堪說？謂有疑云，從佛聞法而起謗心，云何如來不成不堪說法人？此意說言，亦有趣寂真實二聖而愚法者，聞法起謗，亦不聞知但化菩薩事，即是世尊不能得化。何故佛不成不堪說法人？既成不堪說法人，翻結之曰，如何世尊可堪為眾生說法，而稱種智也？故佛答言，除佛滅度後現前無佛，雖真趣寂而遇我者，多不愚法，皆定聞知化菩薩事；若不遇我而趣寂者，有愚於法，即不能知但化菩薩。此文有三：初標，次釋，後結成。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下釋第三疑，云何堪說？謂有疑云，從佛聞法而起謗心，云何如來不成不堪說法人？此意說言，亦有趣寂真實二聖而愚法者，聞法起謗，亦不聞知但化菩薩事，即是世尊不能得化。何故佛不成不堪說法人？既成不堪說法人，翻結之曰，如何世尊可堪為眾生說法，而稱種智也？故佛答言，除佛滅度後現前無佛，雖真趣寂而遇我者，多不愚法，皆定聞知化菩薩事；若不遇我而趣寂者，有愚於法，即不能知但化菩薩。此文有三：初標，次釋，後結成。此初也。

經「所以者何(至)是人難得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)是人難得」。

贊曰：此釋前標。我滅度後以無良緣善方便誘，諸趣寂中多愚於法，於此等經受持解義乃為難得，不解意故；故我滅後有真二聖，不聞不知但化菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋前標。我滅度後以無良緣善方便誘，諸趣寂中多愚於法，於此等經受持解義乃為難得，不解意故；故我滅後有真二聖，不聞不知但化菩薩。

經「若遇餘佛(至)便得決了」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若遇餘佛(至)便得決了」。

贊曰：此結成前義。此愚法者，若我滅後更遇餘佛方便說化，於此法中便得決了，故亦能知但化菩薩；不逢佛者即有不知，是故我今非不堪說等。故《瑜伽》云：「若已建立阿賴耶識，依無色界亦入滅定，信有藏識不斷絕故。」或復此疑非疑趣寂，即疑增上慢既不化得，云何世尊不成不堪說法人？故此釋言，我在必化得除我滅後等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結成前義。此愚法者，若我滅後更遇餘佛方便說化，於此法中便得決了，故亦能知但化菩薩；不逢佛者即有不知，是故我今非不堪說等。故《瑜伽》云：「若已建立阿賴耶識，依無色界亦入滅定，信有藏識不斷絕故。」或復此疑非疑趣寂，即疑增上慢既不化得，云何世尊不成不堪說法人？故此釋言，我在必化得除我滅後等。

經「舍利弗(至)唯一佛乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)唯一佛乘」。

贊曰：此下釋第四疑云，前說三乘今說為一，今說法異；今說法異，云何世尊不成妄語？故佛答言，我已證解，汝全未知，行位未到，但當一心信我所說，汝創發心初可信故，阿羅漢迴心經二萬劫，始至三大阿僧祇劫初信心之位故，但應信勿生疑惑。佛語無妄，理唯一乘，不定種姓究竟成果智，亦唯一乘無二乘。故《般若論》云「佛說四事無虛妄者，菩提、授記、小乘、大乘」，今即大乘及授記，故成不妄語也。此品初首初歎法妙及法師妙，已有定疑分，於定記分有此四疑，初疑於與記上生，於何時中初說方便，後說真實。既第二疑於取記上生，有增上慢從坐起去故。云何知是？若依初解，第三疑於因記上生，佛心本定為二人說，不為愚法，故生此疑，云何堪說？若依後解，亦取記上生，第四疑於一切上生，初說、後說自相違故，云何不成妄語？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下釋第四疑云，前說三乘今說為一，今說法異；今說法異，云何世尊不成妄語？故佛答言，我已證解，汝全未知，行位未到，但當一心信我所說，汝創發心初可信故，阿羅漢迴心經二萬劫，始至三大阿僧祇劫初信心之位故，但應信勿生疑惑。佛語無妄，理唯一乘，不定種姓究竟成果智，亦唯一乘無二乘。故《般若論》云「佛說四事無虛妄者，菩提、授記、小乘、大乘」，今即大乘及授記，故成不妄語也。此品初首初歎法妙及法師妙，已有定疑分，於定記分有此四疑，初疑於與記上生，於何時中初說方便，後說真實。既第二疑於取記上生，有增上慢從坐起去故。云何知是？若依初解，第三疑於因記上生，佛心本定為二人說，不為愚法，故生此疑，云何堪說？若依後解，亦取記上生，第四疑於一切上生，初說、後說自相違故，云何不成妄語？

經「爾時世尊(至)優婆夷不信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)優婆夷不信」。

贊曰：下有一百二十一頌中，後之三頌入品第四段，勸發喜心令知作佛，即初一百一十八頌頌前長行第三開斯實相啟彼權門，分二：初一百一十五頌頌前二記，後之三頌頌破四疑。初中復二：初四頌頌取記中惡人退席，後一百一十一頌頌與授記。四中初一頌頌增上慢，後之三頌頌罪根深重，四頌如次慢、犯、覆、障，此頌慢也。出家之人道證為首，少得謂多、得多起增上慢；在俗男子多計著我，自恃高心，故生我慢；在俗女人多生卑慢無恃勝道，少計著我，隨順夫朋亦懷不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有一百二十一頌中，後之三頌入品第四段，勸發喜心令知作佛，即初一百一十八頌頌前長行第三開斯實相啟彼權門，分二：初一百一十五頌頌前二記，後之三頌頌破四疑。初中復二：初四頌頌取記中惡人退席，後一百一十一頌頌與授記。四中初一頌頌增上慢，後之三頌頌罪根深重，四頌如次慢、犯、覆、障，此頌慢也。出家之人道證為首，少得謂多、得多起增上慢；在俗男子多計著我，自恃高心，故生我慢；在俗女人多生卑慢無恃勝道，少計著我，隨順夫朋亦懷不信。

經「如是四眾等(至)於戒有缺漏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是四眾等(至)於戒有缺漏」。

贊曰：下三頌頌罪根深重，犯戒、覆罪、法障別故。此犯戒也。少犯為缺、多犯為漏，可毀責故。壞戒名缺，壞見名漏，或煩惱漏起仍不見覺，自恃高心，戒中既云除增上慢，自稱得聖，方犯重罪，故此尤過，不是尸羅不清淨故三昧不現前攝。今言犯戒，總相而說，不知犯相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌頌罪根深重，犯戒、覆罪、法障別故。此犯戒也。少犯為缺、多犯為漏，可毀責故。壞戒名缺，壞見名漏，或煩惱漏起仍不見覺，自恃高心，戒中既云除增上慢，自稱得聖，方犯重罪，故此尤過，不是尸羅不清淨故三昧不現前攝。今言犯戒，總相而說，不知犯相。

經「護惜其瑕疵(至)佛威德故去」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「護惜其瑕疵(至)佛威德故去」。

贊曰：覆罪也。玉內有病為瑕，玉外有疾為玼，犯戒亦爾。世譏嫌如玼，內起過如瑕，身語過如玭，即缺也；內心過如瑕，即前漏也。犯性罪名瑕，犯遮罪名玼。其玉外病應為「玼」字。今為疵者，法內之人有煩惱病，如玉有瑕，喻、法合說。疵者病故護惜不陳，覆藏己失。酒滓曰糟，極沈濁故。米糩名糠，輕無用故。不但小智，背法自行，佛威拂之令避廗去，恐聞妙法誹謗增罪、於彼無益，故威逼之令其起去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：覆罪也。玉內有病為瑕，玉外有疾為玼，犯戒亦爾。世譏嫌如玼，內起過如瑕，身語過如玭，即缺也；內心過如瑕，即前漏也。犯性罪名瑕，犯遮罪名玼。其玉外病應為「玼」字。今為疵者，法內之人有煩惱病，如玉有瑕，喻、法合說。疵者病故護惜不陳，覆藏己失。酒滓曰糟，極沈濁故。米糩名糠，輕無用故。不但小智，背法自行，佛威拂之令避廗去，恐聞妙法誹謗增罪、於彼無益，故威逼之令其起去。

經「斯人尠福德(至)唯有諸真實」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「斯人尠福德(至)唯有諸真實」。

贊曰：法障也。夙造匱法業，法障在身，不堪聞法，故尠少也。「鮮」、「尠」俱得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法障也。夙造匱法業，法障在身，不堪聞法，故尠少也。「鮮」、「尠」俱得。

經「舍利弗善聽(至)而為眾生說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗善聽(至)而為眾生說」。

贊曰：下第二段一百一十一頌，頌與授記。長行有六，今亦分六：初六頌頌說，次七頌半頌令住，次一頌半頌遮，次十八頌半頌依何等義，次七十頌半頌依法，後七頌頌未聞令聞。於六不同中前後不同，故頌曰：「六說七半住， 次一頌半遮， 十八半何等， 七十半七二。」初六頌說中分二：初四頌半頌「所以者何」下釋文，後一頌半頌前標中「隨宜所說意趣難解」。初中復三：一頌頌「無數方便」，二頌頌「種種因緣譬喻言詞」，即譬喻、因緣、念觀、方便也。一頌半頌「演說諸法」。此初也。前長行中標云「諸佛隨宜所說」，釋中云「我以無數方便」，今此頌釋云「諸佛所得法無量方便力」者，前後影彰、他自互顯，亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段一百一十一頌，頌與授記。長行有六，今亦分六：初六頌頌說，次七頌半頌令住，次一頌半頌遮，次十八頌半頌依何等義，次七十頌半頌依法，後七頌頌未聞令聞。於六不同中前後不同，故頌曰：「六說七半住， 次一頌半遮， 十八半何等， 七十半七二。」初六頌說中分二：初四頌半頌「所以者何」下釋文，後一頌半頌前標中「隨宜所說意趣難解」。初中復三：一頌頌「無數方便」，二頌頌「種種因緣譬喻言詞」，即譬喻、因緣、念觀、方便也。一頌半頌「演說諸法」。此初也。前長行中標云「諸佛隨宜所說」，釋中云「我以無數方便」，今此頌釋云「諸佛所得法無量方便力」者，前後影彰、他自互顯，亦不相違。

經「眾生心所念(至)令一切歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「眾生心所念(至)令一切歡喜」。

贊曰：頌種種因緣等，於中有二：初頌知機，後頌因緣譬喻，心所念行道遍趣行也。「諸欲」者，種種勝解也。「諸性」者，種種界也。「先世善惡業」者，處非處及自業也。說佛有五智力、種種念觀也，能知眾生此之五種故，以因緣譬喻言詞方便說法皆令歡喜，釋前種種言詞所由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌種種因緣等，於中有二：初頌知機，後頌因緣譬喻，心所念行道遍趣行也。「諸欲」者，種種勝解也。「諸性」者，種種界也。「先世善惡業」者，處非處及自業也。說佛有五智力、種種念觀也，能知眾生此之五種故，以因緣譬喻言詞方便說法皆令歡喜，釋前種種言詞所由。

經「或說脩多羅(至)優婆提舍經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或說脩多羅(至)優婆提舍經」。

贊曰：一頌半頌演說諸法。依諸處說十二部經次第，一契經，經云「脩多羅」；二應頌，經云「祇夜」；三記別，此中無；四諷誦，經云「伽陀」；五自說，此中無；六緣起，經云「因緣」，七譬喻、八本事、九本生，三名同此；十方廣，此中無；十一希法，經云「未曾有」；十二論議，經云「優婆提舍經」。於此義中以三門分別：一辨相，二釋名，三差別。辨相者，契經有二相：一通、二別。《涅槃經》云：「從如是我聞乃至歡喜奉行，如是一切名脩多羅」，攝十二盡，名通相也，以教貫理及攝生故。《對法論》云：「謂以長行綴緝略說所應說義，名為契經，此唯長行名為別相；偈頌便非，別契經攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：一頌半頌演說諸法。依諸處說十二部經次第，一契經，經云「脩多羅」；二應頌，經云「祇夜」；三記別，此中無；四諷誦，經云「伽陀」；五自說，此中無；六緣起，經云「因緣」，七譬喻、八本事、九本生，三名同此；十方廣，此中無；十一希法，經云「未曾有」；十二論議，經云「優婆提舍經」。於此義中以三門分別：一辨相，二釋名，三差別。辨相者，契經有二相：一通、二別。《涅槃經》云：「從如是我聞乃至歡喜奉行，如是一切名脩多羅」，攝十二盡，名通相也，以教貫理及攝生故。《對法論》云：「謂以長行綴緝略說所應說義，名為契經，此唯長行名為別相；偈頌便非，別契經攝。」

應頌有二相：一為益後來，二顯前未了義。《對法》等云「謂諸經中或中或後以頌重頌前長行義，名益後來」。又云「不了義經應更頌釋，長行雖說，義未了故，名顯前未了義」。《涅槃》唯說初之一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應頌有二相：一為益後來，二顯前未了義。《對法》等云「謂諸經中或中或後以頌重頌前長行義，名益後來」。又云「不了義經應更頌釋，長行雖說，義未了故，名顯前未了義」。《涅槃》唯說初之一義。

記別有三相：一記弟子死生因果，二分明記深密之義，三記菩薩當成佛事。《對法》等云「謂於是處聖弟子等謝往過去，記別德失生處差別」，此記弟子死生因果。又云「又了義經說名記別，記別開示深密義故」，即此第二記深密義。故此本論云：「授記有四：謂決定心、因、取、與記等。」《涅槃經》云：「如來為諸大人授記，汝阿逸多！未來有王名曰儴佉，當於是世而得成佛，名曰彌勒，是記別經」，此即第三記當成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記別有三相：一記弟子死生因果，二分明記深密之義，三記菩薩當成佛事。《對法》等云「謂於是處聖弟子等謝往過去，記別德失生處差別」，此記弟子死生因果。又云「又了義經說名記別，記別開示深密義故」，即此第二記深密義。故此本論云：「授記有四：謂決定心、因、取、與記等。」《涅槃經》云：「如來為諸大人授記，汝阿逸多！未來有王名曰儴佉，當於是世而得成佛，名曰彌勒，是記別經」，此即第三記當成佛。

諷誦相者，《顯揚》等云「謂諸經中非長行直說，然以一句結成，或以二句三四五六句等說，並為諷誦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諷誦相者，《顯揚》等云「謂諸經中非長行直說，然以一句結成，或以二句三四五六句等說，並為諷誦」。

自說相者，《瑜伽等》云「謂於是中不顯請者，為令當來正法久住、正教久住，不請而說，並名自說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自說相者，《瑜伽等》云「謂於是中不顯請者，為令當來正法久住、正教久住，不請而說，並名自說。」

緣起有三相：一因請而說，二因犯制戒，三因事說法。《對法論》云：「因緣者，謂因請而說，又有因緣制立學處」，即初二義名為緣起。《涅槃經》言：「如諸經偈所因根本。如舍衛國有一丈夫，羅網捕鳥得已還放，世尊知其本末因緣而說偈言：『莫輕小罪， 以為無殃， 水渧雖微， 漸盈大器。』是名緣起。」即是第三因事說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起有三相：一因請而說，二因犯制戒，三因事說法。《對法論》云：「因緣者，謂因請而說，又有因緣制立學處」，即初二義名為緣起。《涅槃經》言：「如諸經偈所因根本。如舍衛國有一丈夫，羅網捕鳥得已還放，世尊知其本末因緣而說偈言：『莫輕小罪， 以為無殃， 水渧雖微， 漸盈大器。』是名緣起。」即是第三因事說法。

譬喻相者，《瑜伽論》云：「謂諸經律所有譬喻而說諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻相者，《瑜伽論》云：「謂諸經律所有譬喻而說諸法。」

本事相者，《瑜伽論》云：「謂除佛本生，宣說前際若人若法諸所有事。」《涅槃經》中唯說往法，如我出世所可說法名曰界經，𤘽樓秦佛名甘露鼓，𤘽那含牟尼佛名曰法鏡，迦葉佛時名分別空。不說往人，據實通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事相者，《瑜伽論》云：「謂除佛本生，宣說前際若人若法諸所有事。」《涅槃經》中唯說往法，如我出世所可說法名曰界經，𤘽樓秦佛名甘露鼓，𤘽那含牟尼佛名曰法鏡，迦葉佛時名分別空。不說往人，據實通也。

本生相者，《顯揚論》云：「謂於是中宣說世尊在過去世，彼彼方所若死若生，行菩薩行、行難行行，是名本生。說佛為菩薩時若身若行，皆本生故。」《涅槃經》中唯說菩薩往身，不說菩薩往行，作鹿作熊作麞作菟，乃至廣說作金翅鳥等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本生相者，《顯揚論》云：「謂於是中宣說世尊在過去世，彼彼方所若死若生，行菩薩行、行難行行，是名本生。說佛為菩薩時若身若行，皆本生故。」《涅槃經》中唯說菩薩往身，不說菩薩往行，作鹿作熊作麞作菟，乃至廣說作金翅鳥等。

方廣有二相：一說菩薩道，二法廣多，極高大故、時長遠故。此通聲聞亦有方廣，今取《涅槃》具二為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方廣有二相：一說菩薩道，二法廣多，極高大故、時長遠故。此通聲聞亦有方廣，今取《涅槃》具二為正。

希法相者，謂諸經中宣說諸佛及聖弟子八眾所有共不共德，及餘最勝殊特驚異之法，是為希法。《涅槃經》中唯說佛事，如佛初生即行七步，放大光明遍照十方，彌猴獻蜜、白狗聽法，魔變為青牛行瓦鉢間，令相棠觸無所傷損。但說弟子及非弟子希有之事，皆名希法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希法相者，謂諸經中宣說諸佛及聖弟子八眾所有共不共德，及餘最勝殊特驚異之法，是為希法。《涅槃經》中唯說佛事，如佛初生即行七步，放大光明遍照十方，彌猴獻蜜、白狗聽法，魔變為青牛行瓦鉢間，令相棠觸無所傷損。但說弟子及非弟子希有之事，皆名希法。

論議有二相：一佛自說，二弟子說。《瑜伽論》云：「謂諸經典循環研覈摩呾理迦，一切了義經皆名摩呾理迦，謂於是處世尊自廣分別法相。又聖弟子已見諦跡，依自所證無倒分別諸法體性，此亦名為摩呾理迦，亦名阿毘達磨。」今此且引攝義周文，其餘偏教恐繁不引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論議有二相：一佛自說，二弟子說。《瑜伽論》云：「謂諸經典循環研覈摩呾理迦，一切了義經皆名摩呾理迦，謂於是處世尊自廣分別法相。又聖弟子已見諦跡，依自所證無倒分別諸法體性，此亦名為摩呾理迦，亦名阿毘達磨。」今此且引攝義周文，其餘偏教恐繁不引。

釋名者，先釋總名，先德翻為「十二部經」，部含二義：一部𭿾、二部類。此是部類，十二義類有差別故。古人疑云十二部𭿾經，由此道士說三十六部，老莊之徒各為一部。今言「十二分教」，分謂分段，文義差別有十二分段故。又云「經」者乃濫契經，今翻為「教」，十二通稱，更無所濫，帶數釋也。釋別名者，總為三類，應頌、諷誦、自說、緣起、希法、方廣，此之六名唯依主釋，應重述頌乃至方理之廣故。論議一種唯持業釋，論體即議故。或諷誦亦持業釋，可諷可誦故，不同應頌，彼頌是教、此誦是言故。契經、記別、譬喻、本事、本生，此之五名通持業、依主兩釋，能契即經，契理之經，乃至本體即生，本世之生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，先釋總名，先德翻為「十二部經」，部含二義：一部𭿾、二部類。此是部類，十二義類有差別故。古人疑云十二部𭿾經，由此道士說三十六部，老莊之徒各為一部。今言「十二分教」，分謂分段，文義差別有十二分段故。又云「經」者乃濫契經，今翻為「教」，十二通稱，更無所濫，帶數釋也。釋別名者，總為三類，應頌、諷誦、自說、緣起、希法、方廣，此之六名唯依主釋，應重述頌乃至方理之廣故。論議一種唯持業釋，論體即議故。或諷誦亦持業釋，可諷可誦故，不同應頌，彼頌是教、此誦是言故。契經、記別、譬喻、本事、本生，此之五名通持業、依主兩釋，能契即經，契理之經，乃至本體即生，本世之生故。

差別者，一體差別，二教差別。體差別者，應頌之中定無諷誦，諷誦之中定無應頌，初後別故、單重別故。本事之中定無本生，本生之中定無本事，師、資別故。此之四部唯具十一，所餘八部皆具十二，隨其所應有前所說差別相故。《涅槃經》云：「始從如是終至奉行皆脩多羅」，故通十二；別相即無，唯取長行為契經故，二偈便非。自餘七教皆具十二，准此可知。其應頌中具十一者，〈譬喻品〉云「舍利弗來世成佛普智尊號名曰華光，當度無量眾」，即有記別之應頌也。應頌之中亦有自說，〈方便品〉云「世雄不可量，諸天及世人，一切眾生類，無能知佛者」，即是自說之應頌也。應頌之中亦有緣起，〈方便品〉云「舍利弗善聽，諸佛所得法，無量方便力，而為眾生說」，即是因緣之應頌也，因鶖子請而說法故。應頌之中亦有譬喻，「譬如長者，有一大宅，其宅久故，而復頓弊」等，即是譬喻之應頌也。應頌之中亦有本事，〈序品〉中云「彼佛滅度後，懈怠者汝是，妙光法師者，今即我身是」，即是本事之應頌也。應頌之中亦有本生，〈常不輕品〉云「彼時不輕，即我身是」，即是本生之應頌也。應頌之中亦有方廣，〈方便品〉云「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」，即是方廣之應頌也。應頌之中亦有希法，〈化城品〉云「大通智勝佛，十劫坐道場，佛法不現前，不得成佛道」，即是希法之應頌也。應頌之中亦有論議，〈壽量品〉云「眾生既信伏，質直意柔軟，一心欲見佛，不自惜身命，時我及眾僧，俱出靈鷲山，我時語眾生，常在此不滅，以方便力故，現有滅不滅」，此即論議之應頌也。自餘三教皆具十一，准此應知。然此經中具十二分，一部皆是契經通相，重宣此義處並是應頌，諸為授記解深義處皆是記別，〈化城品〉中東方梵天以偈頌言「世尊甚希有，難可得值遇，具無量功德，能救護一切」等，皆是諷誦。〈方便品〉初即是自說，故前偈云「無問而自說，稱歎所行道」，鶖子三請、彌勒三請等，所說權實處皆是緣起。〈譬喻品〉等皆是譬喻。說諸弟子過去事處皆是本事。自說佛身過去事處皆是本生。說一乘處皆是方廣。說現神通處皆是希法。〈壽量品〉中佛自往復說三身相，可名論議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別者，一體差別，二教差別。體差別者，應頌之中定無諷誦，諷誦之中定無應頌，初後別故、單重別故。本事之中定無本生，本生之中定無本事，師、資別故。此之四部唯具十一，所餘八部皆具十二，隨其所應有前所說差別相故。《涅槃經》云：「始從如是終至奉行皆脩多羅」，故通十二；別相即無，唯取長行為契經故，二偈便非。自餘七教皆具十二，准此可知。其應頌中具十一者，〈譬喻品〉云「舍利弗來世成佛普智尊號名曰華光，當度無量眾」，即有記別之應頌也。應頌之中亦有自說，〈方便品〉云「世雄不可量，諸天及世人，一切眾生類，無能知佛者」，即是自說之應頌也。應頌之中亦有緣起，〈方便品〉云「舍利弗善聽，諸佛所得法，無量方便力，而為眾生說」，即是因緣之應頌也，因鶖子請而說法故。應頌之中亦有譬喻，「譬如長者，有一大宅，其宅久故，而復頓弊」等，即是譬喻之應頌也。應頌之中亦有本事，〈序品〉中云「彼佛滅度後，懈怠者汝是，妙光法師者，今即我身是」，即是本事之應頌也。應頌之中亦有本生，〈常不輕品〉云「彼時不輕，即我身是」，即是本生之應頌也。應頌之中亦有方廣，〈方便品〉云「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」，即是方廣之應頌也。應頌之中亦有希法，〈化城品〉云「大通智勝佛，十劫坐道場，佛法不現前，不得成佛道」，即是希法之應頌也。應頌之中亦有論議，〈壽量品〉云「眾生既信伏，質直意柔軟，一心欲見佛，不自惜身命，時我及眾僧，俱出靈鷲山，我時語眾生，常在此不滅，以方便力故，現有滅不滅」，此即論議之應頌也。自餘三教皆具十一，准此應知。然此經中具十二分，一部皆是契經通相，重宣此義處並是應頌，諸為授記解深義處皆是記別，〈化城品〉中東方梵天以偈頌言「世尊甚希有，難可得值遇，具無量功德，能救護一切」等，皆是諷誦。〈方便品〉初即是自說，故前偈云「無問而自說，稱歎所行道」，鶖子三請、彌勒三請等，所說權實處皆是緣起。〈譬喻品〉等皆是譬喻。說諸弟子過去事處皆是本事。自說佛身過去事處皆是本生。說一乘處皆是方廣。說現神通處皆是希法。〈壽量品〉中佛自往復說三身相，可名論議。

教差別者，一大全小九，即此經文。小乘唯無授記、自說、方廣三種，不遮大乘有十二分。二小全大九，《涅槃》第三云「護大乘者受持九部」，彼除因緣、譬喻、論議，不遮小乘有十二分。三大全小十一，《瑜伽》三十八云「方廣一分唯菩薩藏，所餘諸分有聲聞藏。」四大一小十一，《瑜伽》八十五云「除方廣一分，餘名聲聞乘相應契經。」何故此文大全小九？依授弟子得成佛記名為記別。說聲聞無，彼先未求大菩提故，譬如以寶示其愚人，愚人便咲。聲聞聞記亦復如是，故說為無，非記別弟子謝往死生之事亦無。又聲聞乘多聞淺法，若不待請而即為說，憍慢便生，言無自說其實亦有。又聲聞人但證小果不得正覺，理非至極行不苞弘，說無方廣，其實亦有正法廣陳之方廣也。故此頌中唯為聲聞說於九部，理通十二。《涅槃經》中小全大九者，因犯制戒說為因緣，菩薩無犯故略云無，非無因請因事說法之緣起也。夫說譬況開中下根，至如鶖子利根上品尚多不待喻，況諸菩薩多分不待，故說為無，理亦有也。又大菩薩性皆利根，舉宗便解，不假徵詰方生慧心，說無論議，理實非無。又護法者多誦素呾纜藏，緣起譬喻多調伏藏，論議多是對法藏攝，故言大唯九，理非無十二。《瑜伽》三十八大全小十一者，小乘亦記弟子謝往，及不待請佛悲深故，具有記別及自說等，故有十一。無方廣者，不求正覺、說理麁淺，名之為無，實亦有也。《瑜伽》八十五文與前無別。然以十一說為聲聞，對之方廣說為菩薩，非菩薩藏無餘十一，皆是隨於一別之義說數不同，理實聲聞菩薩二藏皆具十二。今隨所要且略分別，自餘廣釋如章應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教差別者，一大全小九，即此經文。小乘唯無授記、自說、方廣三種，不遮大乘有十二分。二小全大九，《涅槃》第三云「護大乘者受持九部」，彼除因緣、譬喻、論議，不遮小乘有十二分。三大全小十一，《瑜伽》三十八云「方廣一分唯菩薩藏，所餘諸分有聲聞藏。」四大一小十一，《瑜伽》八十五云「除方廣一分，餘名聲聞乘相應契經。」何故此文大全小九？依授弟子得成佛記名為記別。說聲聞無，彼先未求大菩提故，譬如以寶示其愚人，愚人便咲。聲聞聞記亦復如是，故說為無，非記別弟子謝往死生之事亦無。又聲聞乘多聞淺法，若不待請而即為說，憍慢便生，言無自說其實亦有。又聲聞人但證小果不得正覺，理非至極行不苞弘，說無方廣，其實亦有正法廣陳之方廣也。故此頌中唯為聲聞說於九部，理通十二。《涅槃經》中小全大九者，因犯制戒說為因緣，菩薩無犯故略云無，非無因請因事說法之緣起也。夫說譬況開中下根，至如鶖子利根上品尚多不待喻，況諸菩薩多分不待，故說為無，理亦有也。又大菩薩性皆利根，舉宗便解，不假徵詰方生慧心，說無論議，理實非無。又護法者多誦素呾纜藏，緣起譬喻多調伏藏，論議多是對法藏攝，故言大唯九，理非無十二。《瑜伽》三十八大全小十一者，小乘亦記弟子謝往，及不待請佛悲深故，具有記別及自說等，故有十一。無方廣者，不求正覺、說理麁淺，名之為無，實亦有也。《瑜伽》八十五文與前無別。然以十一說為聲聞，對之方廣說為菩薩，非菩薩藏無餘十一，皆是隨於一別之義說數不同，理實聲聞菩薩二藏皆具十二。今隨所要且略分別，自餘廣釋如章應知。

經「鈍根樂小法(至)為是說涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「鈍根樂小法(至)為是說涅槃」。

贊曰：此一頌半頌前標中隨宜所說意趣難解，略由五義：一鈍根難悟，二樂小怖大，三耽生死不怖出世，四逢緣不修，五現眾苦迫。由此五義為說涅槃，以鈍根故著於生死，雖逢諸佛往日已化，不行大乘深妙之道，由行惡故退還受苦，由勸離苦故初為說二乘涅槃，故〈信解品〉最初逢佛退流生死，後化二乘，正與此同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌半頌前標中隨宜所說意趣難解，略由五義：一鈍根難悟，二樂小怖大，三耽生死不怖出世，四逢緣不修，五現眾苦迫。由此五義為說涅槃，以鈍根故著於生死，雖逢諸佛往日已化，不行大乘深妙之道，由行惡故退還受苦，由勸離苦故初為說二乘涅槃，故〈信解品〉最初逢佛退流生死，後化二乘，正與此同。

經「我設是方便(至)當得成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我設是方便(至)當得成佛道」。

贊曰：下第二段有七頌半，第四令住，中分四：一頌標，一頌釋，半會，一頌勸住。此初也，初設二權，為令究竟入於佛慧住一乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段有七頌半，第四令住，中分四：一頌標，一頌釋，半會，一頌勸住。此初也，初設二權，為令究竟入於佛慧住一乘故。

經「所以未曾說(至)決定說大乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以未曾說(至)決定說大乘」。

贊曰：此釋前標，會於已前，汝根未熟未悟大乘不堪為說，汝今根熟正是其時，故為說也。同〈化城品〉云「諸比丘！若如來自知涅槃時到，眾又清淨信解堅固、了達空法深入禪定，便集諸菩薩及聲聞眾為說是經，世間無有二乘而得滅度，唯一佛乘得滅度耳」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋前標，會於已前，汝根未熟未悟大乘不堪為說，汝今根熟正是其時，故為說也。同〈化城品〉云「諸比丘！若如來自知涅槃時到，眾又清淨信解堅固、了達空法深入禪定，便集諸菩薩及聲聞眾為說是經，世間無有二乘而得滅度，唯一佛乘得滅度耳」。

經「我此九部法(至)以故說是經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我此九部法(至)以故說是經」。

贊曰：下四頌半會，中分三：一頌顯小法非真說為大本，一頌半顯大法勝妙為勝人說，二頌結成勝妙人法勸捨非妙人法。此初也。隨順初機說此九部，為入大本非究竟也，故應住大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌半會，中分三：一頌顯小法非真說為大本，一頌半顯大法勝妙為勝人說，二頌結成勝妙人法勸捨非妙人法。此初也。隨順初機說此九部，為入大本非究竟也，故應住大。

經「有佛子心淨(至)說是大乘經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有佛子心淨(至)說是大乘經」。

贊曰：顯大法勝妙為勝人說，勸捨劣法勿成惡人，頓悟漸悟一切菩薩皆名佛子。此有五德：一心淨，專求大乘佛之智慧非樂下劣，除二障故。二柔軟下心耐勞倦，堪能作大業，精勤不息故。三利根，性多拔苦樂與他樂，一切均平聞法速入。四無量，諸佛所久遇良緣恒自磨瑩。五而行深妙道，齊修福慧寶規真覺。《發菩提心經》說具十種法堪發菩提心：一親近善友，二供養諸佛，三修習善根，四志求勝法，五心常柔和，六遭苦能忍，七慈悲淳厚，八深心平等，九愛樂大乘，十求佛智慧。皆此五攝，心淨攝二句：愛樂大乘，求佛智慧；柔軟攝二句：心常柔和，遭苦能忍；利根攝二句：慈悲淳厚，深心平等；無量佛所攝二句：親近善友，供養諸佛；行深妙通攝二句：修習善根，志求勝法。有具此五德，成十法之子，方為說大乘令其發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯大法勝妙為勝人說，勸捨劣法勿成惡人，頓悟漸悟一切菩薩皆名佛子。此有五德：一心淨，專求大乘佛之智慧非樂下劣，除二障故。二柔軟下心耐勞倦，堪能作大業，精勤不息故。三利根，性多拔苦樂與他樂，一切均平聞法速入。四無量，諸佛所久遇良緣恒自磨瑩。五而行深妙道，齊修福慧寶規真覺。《發菩提心經》說具十種法堪發菩提心：一親近善友，二供養諸佛，三修習善根，四志求勝法，五心常柔和，六遭苦能忍，七慈悲淳厚，八深心平等，九愛樂大乘，十求佛智慧。皆此五攝，心淨攝二句：愛樂大乘，求佛智慧；柔軟攝二句：心常柔和，遭苦能忍；利根攝二句：慈悲淳厚，深心平等；無量佛所攝二句：親近善友，供養諸佛；行深妙通攝二句：修習善根，志求勝法。有具此五德，成十法之子，方為說大乘令其發趣。

經「我記如是人(至)故為說大乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我記如是人(至)故為說大乘」。

贊曰：結成勝妙二勸捨非妙二，記五德人來世成佛，以深心念佛脩持淨戒故。念佛有二：一語念，二心念。或心緣事佛，願救希成，智念理身，求證滅障；定慧既爾，又持淨戒，三學既成故為之記。此等聞得佛，順心故歡喜，佛既知心，故為說大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成勝妙二勸捨非妙二，記五德人來世成佛，以深心念佛脩持淨戒故。念佛有二：一語念，二心念。或心緣事佛，願救希成，智念理身，求證滅障；定慧既爾，又持淨戒，三學既成故為之記。此等聞得佛，順心故歡喜，佛既知心，故為說大。

經「聲聞若菩薩(至)皆成佛無疑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「聲聞若菩薩(至)皆成佛無疑」。

贊曰：此勸住也。讚法聞益勸住大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此勸住也。讚法聞益勸住大乘。

經「十方佛土中(至)引導於眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「十方佛土中(至)引導於眾生」。

贊曰：此第三段，一頌半頌第六遮。「無二」者，無第二獨覺乘。「無三」者，無第三聲聞乘。從勝向劣佛乘為初，此據真理無二極乘，除方便說，方便說中可有三故，以假三名引導生故。用假羊鹿之名引生出於火宅，非有實二以度眾生。此說二乘涅槃菩提俱無實體，並稱假名，然涅槃可證而縛除，種智不成以無覺，故化城入之以息苦，羊鹿有名而不登。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三段，一頌半頌第六遮。「無二」者，無第二獨覺乘。「無三」者，無第三聲聞乘。從勝向劣佛乘為初，此據真理無二極乘，除方便說，方便說中可有三故，以假三名引導生故。用假羊鹿之名引生出於火宅，非有實二以度眾生。此說二乘涅槃菩提俱無實體，並稱假名，然涅槃可證而縛除，種智不成以無覺，故化城入之以息苦，羊鹿有名而不登。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

三事稱大般，但得解脫言入城，二空智名牛，但得生智上羊鹿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三事稱大般，但得解脫言入城，二空智名牛，但得生智上羊鹿。

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

解脫諸苦息，方名入化城，種智二乘無，故不上羊鹿。又解脫二乘同息苦，彼亦分得與入名，真智種類獨佛圓，雖亦分得不名上，理實無別。又惑障因果彼皆除，解脫化城稱暫入，智障因果彼不滅，二車種智不言登。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸苦息，方名入化城，種智二乘無，故不上羊鹿。又解脫二乘同息苦，彼亦分得與入名，真智種類獨佛圓，雖亦分得不名上，理實無別。又惑障因果彼皆除，解脫化城稱暫入，智障因果彼不滅，二車種智不言登。

經「說佛智慧故(至)濟度於眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「說佛智慧故(至)濟度於眾生」。

贊曰：下第四段有十八頌半，頌第三依何等義，中有二：一頌半頌標一大事，十七頌頌開示悟入。此初也。佛之智慧如前所說，合有五種，今此多說佛果二法，菩提、涅槃，智性、慧用合多智慧，或唯真智不取真如。佛出世者為顯此一令生欣趣，唯此一實，究竟極果勝妙無上，餘之二乘體非真極究竟勝妙，故經下文以前五度校量此經，不說般若故，終不以小乘濟生。或此一事多說智性，《涅槃經》中師子吼說，佛性即空，空即智慧，由此智性亦名智慧。今此多取初解為正，二乘無故。既言餘二則非是真，故知不是破三會三以歸於一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四段有十八頌半，頌第三依何等義，中有二：一頌半頌標一大事，十七頌頌開示悟入。此初也。佛之智慧如前所說，合有五種，今此多說佛果二法，菩提、涅槃，智性、慧用合多智慧，或唯真智不取真如。佛出世者為顯此一令生欣趣，唯此一實，究竟極果勝妙無上，餘之二乘體非真極究竟勝妙，故經下文以前五度校量此經，不說般若故，終不以小乘濟生。或此一事多說智性，《涅槃經》中師子吼說，佛性即空，空即智慧，由此智性亦名智慧。今此多取初解為正，二乘無故。既言餘二則非是真，故知不是破三會三以歸於一。

經「佛自住大乘(至)以此度眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛自住大乘(至)以此度眾生」。

贊曰：下十七頌頌開示悟入，中分四：一頌開，五頌悟，一頌入，十頌示。此初也。大乘合取真理、正智，假者佛身恒安處此涅槃菩提名住，住即依止安處之義，所得唯是法身真理。或大乘者唯取真理，正智證會名之為住，以此法身萬德具足真德性故，故佛報身如其所證法身真理，還以無量定慧莊嚴，定即福也、慧即智也，攝持一切有為德盡。內冥真理，涅槃已滿，真智遂生，具福慧嚴，菩提復滿；自德既圓，故以二法開於眾生名之為度，顯二體性是無上故令生欣樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十七頌頌開示悟入，中分四：一頌開，五頌悟，一頌入，十頌示。此初也。大乘合取真理、正智，假者佛身恒安處此涅槃菩提名住，住即依止安處之義，所得唯是法身真理。或大乘者唯取真理，正智證會名之為住，以此法身萬德具足真德性故，故佛報身如其所證法身真理，還以無量定慧莊嚴，定即福也、慧即智也，攝持一切有為德盡。內冥真理，涅槃已滿，真智遂生，具福慧嚴，菩提復滿；自德既圓，故以二法開於眾生名之為度，顯二體性是無上故令生欣樂。

經「自證無上道(至)此事為不可」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「自證無上道(至)此事為不可」。

贊曰：下有五頌悟中有三：一頌半顯平等，二頌半顯勝德，一頌令悟。此初也。「無上道」者正智勝故，「無上大乘」者真理勝故。一「無上」言貫通二處，二皆平等，無能所取，無有自他物我異故。又「大乘」者即無上道，運用勝故，佛既證此平等理智，何有自他物我二別？內智若不平等自取大乘，外智不平等令他取小，則墮慳法，貪求名利惑既未盡，何名證得正覺大乘廣運一切？此為不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有五頌悟中有三：一頌半顯平等，二頌半顯勝德，一頌令悟。此初也。「無上道」者正智勝故，「無上大乘」者真理勝故。一「無上」言貫通二處，二皆平等，無能所取，無有自他物我異故。又「大乘」者即無上道，運用勝故，佛既證此平等理智，何有自他物我二別？內智若不平等自取大乘，外智不平等令他取小，則墮慳法，貪求名利惑既未盡，何名證得正覺大乘廣運一切？此為不可。

經「若人信歸佛(至)而獨無所畏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人信歸佛(至)而獨無所畏」。

贊曰：下二頌半顯勝德，有二：初一頌半顯內離染無所畏德，後一頌顯外莊嚴說實法德。此初也。「若人信佛」初發心也。「歸佛」者後脩正行，如來不為欺陵輕賤而不授大純化以小，亦不誑逗，初許與大後不與之。所以者何？以佛亦無貪惜大乘誑而不與，亦無嫉妬畏彼證大而欺網之，由斷一切法中惡故。惡者煩惱、業、苦，生死惡法已永斷故。既無如上所說諸事，正智圓滿，故於十方都無所畏，作師子吼，我是一切智者、一切見者、平等化者。若有上事，惡既未盡智果未圓，如何於十方能作無畏吼？故俗中云父聞子健恨不殺身，自外何悋，故無貪嫉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌半顯勝德，有二：初一頌半顯內離染無所畏德，後一頌顯外莊嚴說實法德。此初也。「若人信佛」初發心也。「歸佛」者後脩正行，如來不為欺陵輕賤而不授大純化以小，亦不誑逗，初許與大後不與之。所以者何？以佛亦無貪惜大乘誑而不與，亦無嫉妬畏彼證大而欺網之，由斷一切法中惡故。惡者煩惱、業、苦，生死惡法已永斷故。既無如上所說諸事，正智圓滿，故於十方都無所畏，作師子吼，我是一切智者、一切見者、平等化者。若有上事，惡既未盡智果未圓，如何於十方能作無畏吼？故俗中云父聞子健恨不殺身，自外何悋，故無貪嫉。

經「我以相莊嚴身(至)為說實相印」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我以相莊嚴身(至)為說實相印」。

贊曰：顯外莊嚴說實法德，形骸相好端嚴其身，身光智光復能朗，照器及眾生二種世間，由此眾人皆尊敬我，名世間解。若內有染外無此相，外現此相明內無染，故我今者說實相印。實相印者，謂即二空大乘之理，以此理印印大教故。大教決定勝實非權，如小乘中說三法印印定教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯外莊嚴說實法德，形骸相好端嚴其身，身光智光復能朗，照器及眾生二種世間，由此眾人皆尊敬我，名世間解。若內有染外無此相，外現此相明內無染，故我今者說實相印。實相印者，謂即二空大乘之理，以此理印印大教故。大教決定勝實非權，如小乘中說三法印印定教法。

經「舍利弗當知(至)如我等無異」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗當知(至)如我等無異」。

贊曰：此一頌令悟，汝應如我悟先所不知大乘真智。我昔立誓願，令一切眾生與我無異，願令悟故。願以信、欲、勝解為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌令悟，汝應如我悟先所不知大乘真智。我昔立誓願，令一切眾生與我無異，願令悟故。願以信、欲、勝解為性。

經「如我昔所願(至)皆令入佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如我昔所願(至)皆令入佛道」。

贊曰：此一頌令入，今者果滿遂昔願心，故化眾生入於佛道。道者因義，令入八地或初地上不退轉位，佛之因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌令入，今者果滿遂昔願心，故化眾生入於佛道。道者因義，令入八地或初地上不退轉位，佛之因故。

經「若我遇眾生(至)迷惑不受教」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若我遇眾生(至)迷惑不受教」。

贊曰：下有十頌頌示，有二：初八頌示初不同，後二頌示後還同。初中復三：一頌示不同意，六頌示不同相，一頌結不同。此初也。若教眾生盡以大乘，智者可爾；無智愚人錯學亂行，心迷不信，疑惑誹謗，便返增惡，不能領受，亦如覆㮎水於坳塘致㮎即膠故，由此返增愚人之咎，故不純以大乘教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有十頌頌示，有二：初八頌示初不同，後二頌示後還同。初中復三：一頌示不同意，六頌示不同相，一頌結不同。此初也。若教眾生盡以大乘，智者可爾；無智愚人錯學亂行，心迷不信，疑惑誹謗，便返增惡，不能領受，亦如覆㮎水於坳塘致㮎即膠故，由此返增愚人之咎，故不純以大乘教化。

經「我知此眾生(至)癡愛故生惱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我知此眾生(至)癡愛故生惱」。

贊曰：下有六頌示不同相，中分二：初一頌標無善有惡故不同，後五頌釋有惡無善故不同。此初也。未曾脩善本，即是出世方便善根，無始雖起多分暗劣，唯生得善無無漏因，由著五境堅執不捨，以此為緣癡便發業、愛便潤生。故諸生死生老死支一切苦惱苦樹增長，由無出世方便善本，有癡愛二以為其因，著五欲境不肯捨故，發業無明多由迷內發，潤生貪愛多緣五欲生，今據欲界無明發業通言著欲，說重處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有六頌示不同相，中分二：初一頌標無善有惡故不同，後五頌釋有惡無善故不同。此初也。未曾脩善本，即是出世方便善根，無始雖起多分暗劣，唯生得善無無漏因，由著五境堅執不捨，以此為緣癡便發業、愛便潤生。故諸生死生老死支一切苦惱苦樹增長，由無出世方便善本，有癡愛二以為其因，著五欲境不肯捨故，發業無明多由迷內發，潤生貪愛多緣五欲生，今據欲界無明發業通言著欲，說重處故。

經「以諸欲因緣(至)世世常增長」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以諸欲因緣(至)世世常增長」。

贊曰：下五頌釋有惡無善故不同，中有二：初四頌有惡故不同，後一頌無善故不同。初中復二：初一頌半由處俗塵五欲沈沒故不同，後二頌半求邪出離錯行亂學故不同。此初。由諸欲故純起不善業墜墮惡趣，由雜業故輪迴六趣備受諸苦，四生生長皆有業故，三苦八苦五苦迫故，偏指一生現苦為論，故言受胎之微形，世世常增長。微者劣也。胎謂胎藏，不淨纏裹可厭可惡，微劣生故。《瑜伽論》說初受生者本居中有，中有極長七日命終，極多不過七七日住，造惡業者中有如黑羺光或陰暗夜，造善業者如白衣光或晴明夜，隨當生相所住無礙，見已同類及當生處，造惡業者眼視不淨伏面行，往天趣者向上仰面，往人趣者傍面而行，若造不律儀生地獄中見昔同類，喜樂馳趣遂被拘礙，純苦鬼界傍生亦爾。若餘雜業，隨業善惡何處生長，於其父母隨男隨女生憂生喜以潤當生，攬父母之遺體，迷醉之時便被拘礙。一七日內名羯剌藍，此云雜穢，父母不淨共和名雜，深可厭惡名穢，若已結凝箭內稀故。二七日內名頞部曇，此云疱，猶如豌豆瘡疱之形，表裏如酪未至肉故。三七日內名閉尸，此云凝結，猶如就血稍凝結故，西域呼就血云閉尸，若已成肉仍極柔軟。四七日內名健南，此云凝厚，漸凝厚故，若已堅厚稍堪摩觸。五七日內名鉢羅賖佉，此云形位，猶如埿團，五分相連一身四支，內風向外擊生根形差別相故，即前肉團增長支分相現。六七日內名髮毛爪位，髮毛生故。七七日內名具根位，五根圓滿明盛顯故。至此初復方釣三月，種種成就，若不增減。如是合經三十八七日，在腹圓滿，更經四日，頭趣向下，雙足向上，胎衣遂裂，逼趣產門，種種眾苦于時迫迮，或由先業母食灰鹽，子髮毛稀尠；或由先業母食煖熱，子黑黯色，或赤色生；或由先業母食冷食或近寒室，子多頑白；母習婬欲，子多疥癩癬病等生；母多跳躑威儀不憗，子支缺減繚戾不安。男居右脇倚腹向脊，女居左脇倚脊向腹，隨於父母生愛染故，初既攬父母不淨以為身，後以母之不淨以資長，現緣既爾故業不善，百惡所感三十六物不淨為體，如是惡身不可愛樂，輪轉不窮名世世增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌釋有惡無善故不同，中有二：初四頌有惡故不同，後一頌無善故不同。初中復二：初一頌半由處俗塵五欲沈沒故不同，後二頌半求邪出離錯行亂學故不同。此初。由諸欲故純起不善業墜墮惡趣，由雜業故輪迴六趣備受諸苦，四生生長皆有業故，三苦八苦五苦迫故，偏指一生現苦為論，故言受胎之微形，世世常增長。微者劣也。胎謂胎藏，不淨纏裹可厭可惡，微劣生故。《瑜伽論》說初受生者本居中有，中有極長七日命終，極多不過七七日住，造惡業者中有如黑羺光或陰暗夜，造善業者如白衣光或晴明夜，隨當生相所住無礙，見已同類及當生處，造惡業者眼視不淨伏面行，往天趣者向上仰面，往人趣者傍面而行，若造不律儀生地獄中見昔同類，喜樂馳趣遂被拘礙，純苦鬼界傍生亦爾。若餘雜業，隨業善惡何處生長，於其父母隨男隨女生憂生喜以潤當生，攬父母之遺體，迷醉之時便被拘礙。一七日內名羯剌藍，此云雜穢，父母不淨共和名雜，深可厭惡名穢，若已結凝箭內稀故。二七日內名頞部曇，此云疱，猶如豌豆瘡疱之形，表裏如酪未至肉故。三七日內名閉尸，此云凝結，猶如就血稍凝結故，西域呼就血云閉尸，若已成肉仍極柔軟。四七日內名健南，此云凝厚，漸凝厚故，若已堅厚稍堪摩觸。五七日內名鉢羅賖佉，此云形位，猶如埿團，五分相連一身四支，內風向外擊生根形差別相故，即前肉團增長支分相現。六七日內名髮毛爪位，髮毛生故。七七日內名具根位，五根圓滿明盛顯故。至此初復方釣三月，種種成就，若不增減。如是合經三十八七日，在腹圓滿，更經四日，頭趣向下，雙足向上，胎衣遂裂，逼趣產門，種種眾苦于時迫迮，或由先業母食灰鹽，子髮毛稀尠；或由先業母食煖熱，子黑黯色，或赤色生；或由先業母食冷食或近寒室，子多頑白；母習婬欲，子多疥癩癬病等生；母多跳躑威儀不憗，子支缺減繚戾不安。男居右脇倚腹向脊，女居左脇倚脊向腹，隨於父母生愛染故，初既攬父母不淨以為身，後以母之不淨以資長，現緣既爾故業不善，百惡所感三十六物不淨為體，如是惡身不可愛樂，輪轉不窮名世世增長。

經「薄德少福人(至)諂曲心不實」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「薄德少福人(至)諂曲心不實」。

贊曰：此二頌半求邪出離錯行亂學故不同。初一頌半明起身邊邪見成六十二見，後之一頌因起見戒取所餘惑生。或初一頌總明起五見，後一頌半別明起五見。彼諸眾生無始已來，薄德少福故為苦所迫，雖祈出要不悟邪正，錯入外道不正見中，錯行錯學名為邪見，五見皆邪，此依後科非要撥無方名邪見。邪見煩惱拘礙眾生，難可出離不能解脫，名為稠林，此為總見，後方別顯。「若有若無」等者，此有二解，依後科者，五見之中四見為有，皆執有故；邪見為無，多撥無故，「等」言顯示種種煩惱。若依初科，「邪見稠林」者撥無邪見。「若有」者，執我後身為有，常見也；「若無」者，執我後身為無，斷見也。此二為邊見，等取身見、見取、戒取，由六十二見以邪見、邊見二為自體，故別舉之。以餘二見而為眷屬，依於身見以為根本，如六十二見章廣述。云何六十二見，頌曰：「二四八十劫， 見生死遍常， 梵餘大種心， 戲憤恚一分， 有色有邊等， 各死生想地， 一種小無量， 純樂等有想， 即有色邊等， 生無想俱非， 人欲天色界， 四無色斷滅， 從無想天沒， 尋伺計無因， 憶上下傍俱， 壞劫有邊等， 怖無知行諂， 懷怖戇矯亂， 人欲天欲樂， 四靜慮涅槃。」此諸見中幾前際過去攝、幾後際未來攝，幾現在通二際中攝？遍一分，無因，邊矯亂前際，所餘四十四，皆後際見攝。 此六十二經論俱言邪見、邊見二見所攝， 誰幾見攝遍、一分各四，有想成十六，無俱非各八，七斷皆邊見。即彼二無因、邊邪、亂各四，五現涅槃論，皆邪見所攝。由執神我起我見已，便起如是六十二見，後起見取，執見等法為勝為因；又起戒取，執戒等法為因為勝。著此妄法曾不肯捨，我慢自恃矜誇自高而陵薎他，互於所師諂曲相讚矯求名利，心何曾實？以具如是，耽欲著邪故不堪任即化大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌半求邪出離錯行亂學故不同。初一頌半明起身邊邪見成六十二見，後之一頌因起見戒取所餘惑生。或初一頌總明起五見，後一頌半別明起五見。彼諸眾生無始已來，薄德少福故為苦所迫，雖祈出要不悟邪正，錯入外道不正見中，錯行錯學名為邪見，五見皆邪，此依後科非要撥無方名邪見。邪見煩惱拘礙眾生，難可出離不能解脫，名為稠林，此為總見，後方別顯。「若有若無」等者，此有二解，依後科者，五見之中四見為有，皆執有故；邪見為無，多撥無故，「等」言顯示種種煩惱。若依初科，「邪見稠林」者撥無邪見。「若有」者，執我後身為有，常見也；「若無」者，執我後身為無，斷見也。此二為邊見，等取身見、見取、戒取，由六十二見以邪見、邊見二為自體，故別舉之。以餘二見而為眷屬，依於身見以為根本，如六十二見章廣述。云何六十二見，頌曰：「二四八十劫， 見生死遍常， 梵餘大種心， 戲憤恚一分， 有色有邊等， 各死生想地， 一種小無量， 純樂等有想， 即有色邊等， 生無想俱非， 人欲天色界， 四無色斷滅， 從無想天沒， 尋伺計無因， 憶上下傍俱， 壞劫有邊等， 怖無知行諂， 懷怖戇矯亂， 人欲天欲樂， 四靜慮涅槃。」此諸見中幾前際過去攝、幾後際未來攝，幾現在通二際中攝？遍一分，無因，邊矯亂前際，所餘四十四，皆後際見攝。 此六十二經論俱言邪見、邊見二見所攝， 誰幾見攝遍、一分各四，有想成十六，無俱非各八，七斷皆邊見。即彼二無因、邊邪、亂各四，五現涅槃論，皆邪見所攝。由執神我起我見已，便起如是六十二見，後起見取，執見等法為勝為因；又起戒取，執戒等法為因為勝。著此妄法曾不肯捨，我慢自恃矜誇自高而陵薎他，互於所師諂曲相讚矯求名利，心何曾實？以具如是，耽欲著邪故不堪任即化大法。

經「於千萬億劫(至)如是人難度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於千萬億劫(至)如是人難度」。

贊曰：此一頌無善故不同。善人皆修四親近行：一親近善友，二聽聞正法，三如理思惟，四如說修行。此等惡人千萬億劫不聞佛名，何得親近一切善友？既不見佛亦不聞法，既無聞慧入法初因，思惟脩習理不可得故。如是人甚為難度，如何初首即教大乘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌無善故不同。善人皆修四親近行：一親近善友，二聽聞正法，三如理思惟，四如說修行。此等惡人千萬億劫不聞佛名，何得親近一切善友？既不見佛亦不聞法，既無聞慧入法初因，思惟脩習理不可得故。如是人甚為難度，如何初首即教大乘？

經「是故舍利弗(至)示之以涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是故舍利弗(至)示之以涅槃」。

贊曰：此結不同。由如此故為設方便，初示涅槃且令苦息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結不同。由如此故為設方便，初示涅槃且令苦息。

經「我雖說涅槃(至)開示三乘法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我雖說涅槃(至)開示三乘法」。

贊曰：上顯初不同，此二頌示後令同。勸捨解脫身取佛法身，所說二乘涅槃猶如化城，是非真滅；法從無始性常寂故，即是自性清淨涅槃，性離言法非今新有，如寶所者乃是真滅。真滅既爾，故行道已來世證此法本性滅，得成佛道，我本智慧巧用方便，初開二權後示一實，總名開示三乘之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上顯初不同，此二頌示後令同。勸捨解脫身取佛法身，所說二乘涅槃猶如化城，是非真滅；法從無始性常寂故，即是自性清淨涅槃，性離言法非今新有，如寶所者乃是真滅。真滅既爾，故行道已來世證此法本性滅，得成佛道，我本智慧巧用方便，初開二權後示一實，總名開示三乘之法。

法華經玄贊卷第四(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第四(本)

保安三年七月二十九日以興福寺圓如房本移點已了，法隆寺僧覺印為令法久住為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年七月二十九日以興福寺圓如房本移點已了，法隆寺僧覺印為令法久住為也。

妙法蓮華經玄贊卷第四(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第四(末)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

經「一切諸世尊(至)唯一無二乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一切諸世尊(至)唯一無二乘」。

贊曰：下第五段七十頌半，頌第五依法，有三：初一頌半頌十方佛法，次三十八頌半頌三世佛法，後三十頌半頌我亦如是。此初也。既唯一無二乘，云何破三以歸一？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五段七十頌半，頌第五依法，有三：初一頌半頌十方佛法，次三十八頌半頌三世佛法，後三十頌半頌我亦如是。此初也。既唯一無二乘，云何破三以歸一？

經「過去無數劫(至)其數不可量」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「過去無數劫(至)其數不可量」。

贊曰：下三十八頌半頌三世，中分三：初二十七頌半頌過去，次六頌半頌未來，後四頌半頌現在。初中有二：初四頌半頌佛說法初權後實，後二十三頌頌眾生聞法皆究竟得一切種智。初中有四：一頌佛多，一頌開權，一頌顯實，一頌半釋開權顯實之意。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三十八頌半頌三世，中分三：初二十七頌半頌過去，次六頌半頌未來，後四頌半頌現在。初中有二：初四頌半頌佛說法初權後實，後二十三頌頌眾生聞法皆究竟得一切種智。初中有四：一頌佛多，一頌開權，一頌顯實，一頌半釋開權顯實之意。此初也。

經「如是諸世尊(至)演說諸法相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是諸世尊(至)演說諸法相」。

贊曰：明初開權。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明初開權。

經「是諸世尊等(至)令入於佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸世尊等(至)令入於佛道」。

贊曰：明後顯實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明後顯實。

經「又諸大聖主(至)助顯第一義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又諸大聖主(至)助顯第一義」。

贊曰：釋開權顯實之義。知諸眾生未能頓學一乘教故，識其根、欲故，初以權方便助顯一乘，後令入實。又菩薩根性有二：一不定性，二定性。為不定性初權後實，顯暢一乘，前二頌是；為定性者說頓教一乘，此文是也。謂知眾生心性頓欲故，以異方便不從權取實顯助一乘，一乘者第一義諦真如等是。初三後一是權實之方便，頓說一乘故名異方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋開權顯實之義。知諸眾生未能頓學一乘教故，識其根、欲故，初以權方便助顯一乘，後令入實。又菩薩根性有二：一不定性，二定性。為不定性初權後實，顯暢一乘，前二頌是；為定性者說頓教一乘，此文是也。謂知眾生心性頓欲故，以異方便不從權取實顯助一乘，一乘者第一義諦真如等是。初三後一是權實之方便，頓說一乘故名異方便。

經「若有眾生類(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若有眾生類(至)皆已成佛道」。

贊曰：下二十三頌頌眾生聞法究竟皆得一切種智，為三：初二頌佛在，次二十頌滅後，後一頌結。此初也。逢佛、聞法、修行六度四攝無量等，名種種福德，修佛之因菩薩行故，皆已成道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二十三頌頌眾生聞法究竟皆得一切種智，為三：初二頌佛在，次二十頌滅後，後一頌結。此初也。逢佛、聞法、修行六度四攝無量等，名種種福德，修佛之因菩薩行故，皆已成道。

經「諸佛滅度已(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛滅度已(至)皆已成佛道」。

贊曰：下二十頌頌佛滅後，分五：一頌慈心，四頌半造塔，六頌半造像，七頌供養，一頌稱佛。此初也。有善剛強非菩薩，心柔軟非善亦非菩薩，要善而耎方菩薩心，順理益物極柔和故。「已成佛道」，植佛因故。後文且據佛滅之行，後難作故，是別行故；非是佛在作此諸行，而非佛因，在易修故。准上六度佛滅後行，是總行故亦成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二十頌頌佛滅後，分五：一頌慈心，四頌半造塔，六頌半造像，七頌供養，一頌稱佛。此初也。有善剛強非菩薩，心柔軟非善亦非菩薩，要善而耎方菩薩心，順理益物極柔和故。「已成佛道」，植佛因故。後文且據佛滅之行，後難作故，是別行故；非是佛在作此諸行，而非佛因，在易修故。准上六度佛滅後行，是總行故亦成佛道。

經「諸佛滅度已(至)莊校於諸塔」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛滅度已(至)莊校於諸塔」。

贊曰：下四頌半造塔成佛，分二：初四頌明造塔，後半頌結。初文有三，初二頌造塔數多八珍嚴瑩，次一頌九物為塔，後一頌下至戲笑劣物為塔。此初也。《佛地論》數七寶無玫瑰，仍琉璃與珠別，珠謂赤真珠。今此若以琉璃為珠即為七寶，不爾故八，琉璃與珠別故。頗梨多白紅色，車渠青白間色，馬腦有多色，或純白、或純青黃、或眾色間，玫瑰赤色。《說文》「火齊珠也」。一曰石之美好曰玫、圓好曰瑰，餘者可知。《增一阿含經》中佛告諸比丘：我今當說四梵之福：一若有信心善男子等未曾起塔處能起於塔，二補持故寺，三和合聖眾，四佛初成道諸天人等請轉法輪，是名四梵之福。比丘白佛：梵福多少？佛言：四天下及六欲天所有福德，猶不如一梵王之福，故勸造塔當得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌半造塔成佛，分二：初四頌明造塔，後半頌結。初文有三，初二頌造塔數多八珍嚴瑩，次一頌九物為塔，後一頌下至戲笑劣物為塔。此初也。《佛地論》數七寶無玫瑰，仍琉璃與珠別，珠謂赤真珠。今此若以琉璃為珠即為七寶，不爾故八，琉璃與珠別故。頗梨多白紅色，車渠青白間色，馬腦有多色，或純白、或純青黃、或眾色間，玫瑰赤色。《說文》「火齊珠也」。一曰石之美好曰玫、圓好曰瑰，餘者可知。《增一阿含經》中佛告諸比丘：我今當說四梵之福：一若有信心善男子等未曾起塔處能起於塔，二補持故寺，三和合聖眾，四佛初成道諸天人等請轉法輪，是名四梵之福。比丘白佛：梵福多少？佛言：四天下及六欲天所有福德，猶不如一梵王之福，故勸造塔當得菩提。

經「或有起石廟(至)磚瓦埿土等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或有起石廟(至)磚瓦埿土等」。

贊曰：此一頌九物為塔。「石廟」者石佛堂，古云支提，今云制多，翻為靈廟，應作廟字，廟貌也。《白虎通》、《玉篇》「云先祖尊貌所在，故謂之廟。」「木櫁」者，《字林》「香木」，《切韻》作「榓」，《玉篇》作「櫁」，其樹似槐而香極大，伐之五年始用，若取其香皆預研，久乃香出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌九物為塔。「石廟」者石佛堂，古云支提，今云制多，翻為靈廟，應作廟字，廟貌也。《白虎通》、《玉篇》「云先祖尊貌所在，故謂之廟。」「木櫁」者，《字林》「香木」，《切韻》作「榓」，《玉篇》作「櫁」，其樹似槐而香極大，伐之五年始用，若取其香皆預研，久乃香出。

經「若於曠野中(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若於曠野中(至)皆已成佛道」。

贊曰：初一頌下至戲咲劣物為塔，後半頌結之。論云「聚沙為佛塔已成佛道者，謂發菩提心行菩薩行者，所作善根能證菩提，非諸凡夫及決定種姓聲聞、未發菩提心者之所能得故，如是乃至上文及下小低頭等亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初一頌下至戲咲劣物為塔，後半頌結之。論云「聚沙為佛塔已成佛道者，謂發菩提心行菩薩行者，所作善根能證菩提，非諸凡夫及決定種姓聲聞、未發菩提心者之所能得故，如是乃至上文及下小低頭等亦如是。」

經「若人為佛故(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人為佛故(至)皆已成佛道」。

贊曰：下六頌半明造像，中有二：初五頌造，後一頌半結。初中分四：一頌刻彫，二頌十物嚴飾，一頌綵畫，一頌戲作。此初也。明作佛像非作餘像，故言為佛；為求作佛、為思敬佛，故名為佛。又說為佛而作諸像，為莊嚴佛故名為佛。《造像功德經》說：「造像得十一種果：一世世所生眼目淨潔面目端正，二生處無惡，三常生貴家，四身體姝好紫磨金色，五常豐珍翫，六生賢善家，七後生為王王中最勝，八金輪化王，九後生梵天壽命一劫，十不隨惡道，十一後生之中還重三寶、喜持妙物復造功德」，一之梵福多四天下大海十倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六頌半明造像，中有二：初五頌造，後一頌半結。初中分四：一頌刻彫，二頌十物嚴飾，一頌綵畫，一頌戲作。此初也。明作佛像非作餘像，故言為佛；為求作佛、為思敬佛，故名為佛。又說為佛而作諸像，為莊嚴佛故名為佛。《造像功德經》說：「造像得十一種果：一世世所生眼目淨潔面目端正，二生處無惡，三常生貴家，四身體姝好紫磨金色，五常豐珍翫，六生賢善家，七後生為王王中最勝，八金輪化王，九後生梵天壽命一劫，十不隨惡道，十一後生之中還重三寶、喜持妙物復造功德」，一之梵福多四天下大海十倍。

經「或以七寶成(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或以七寶成(至)皆已成佛道」。

贊曰：此二頌十物嚴飾作像。《切韻》「鈆即錫也」。有云「錫，銀、鈆之間」，《玉篇》「青金也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌十物嚴飾作像。《切韻》「鈆即錫也」。有云「錫，銀、鈆之間」，《玉篇》「青金也」。

經「綵畫作佛像(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「綵畫作佛像(至)皆已成佛道」。

贊曰：此頌畫佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌畫佛。

經「乃至童子戲(至)而畫作佛像」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「乃至童子戲(至)而畫作佛像」。

贊曰：此頌戲作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌戲作。

經「如是諸人等(至)度脫無量眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是諸人等(至)度脫無量眾」。

贊曰：此結也。「具足大悲心」者，凡所作善，必帶悲心方成到彼岸，故成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結也。「具足大悲心」者，凡所作善，必帶悲心方成到彼岸，故成佛道。

經「若人於塔廟(至)敬心而供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人於塔廟(至)敬心而供養」。

贊曰：下有七頌明供養，有二：初五頌半明供養，後一頌半結成。初中有五：一頌四物供養，一頌半音樂供養，一頌歌唄供養，一頌華供養，一頌身業行敬供養。此初也。《發菩提心經》云：「若以華施，得七覺華故；以香施，得五分法身香故；以幡施，得陀羅尼轉眾惡故；以蓋施，獲四無量覆眾生故。」《業報差別經》說各得十德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有七頌明供養，有二：初五頌半明供養，後一頌半結成。初中有五：一頌四物供養，一頌半音樂供養，一頌歌唄供養，一頌華供養，一頌身業行敬供養。此初也。《發菩提心經》云：「若以華施，得七覺華故；以香施，得五分法身香故；以幡施，得陀羅尼轉眾惡故；以蓋施，獲四無量覆眾生故。」《業報差別經》說各得十德。

經「若使人作樂(至)盡持以供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若使人作樂(至)盡持以供養」。

贊曰：此以音樂供養。「樂」音五覺反，以生樂故，亦慮各反，黃帝世伶倫作樂，《說文》「五聲八音之總名」，《禮記》「干戚羽毛謂之樂」。鄭玄云「八音克諧謂之樂。」「鼓」動也鳴也，凡出音曰鼓，今木有皮動之即鳴。「角」者曲形而似角。「貝」者螺也，《涅槃經》吹貝知時。「簫」管也，《玉篇》「編小管所吹」，又箾也。「笛」七孔籥，俗名直，《玉篇》「五孔竹笛，羌笛三孔」。「琴」禁也，君子守正自禁，神農所作。箜篌、琵琶相可知矣。「鐃」如鈴而大，《玉篇》「小鉦也」。軍法十長執鐃，五人為伍，五伍二十五人為兩，兩司馬執鐸。銅拔兩扇相擊出聲，有作「鈸」無所從，或為「跋」字。《發菩提心經》云：「音樂、女色不以施人，亂眾生故」，此供養佛故不相違，如金藏中音樂供養事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此以音樂供養。「樂」音五覺反，以生樂故，亦慮各反，黃帝世伶倫作樂，《說文》「五聲八音之總名」，《禮記》「干戚羽毛謂之樂」。鄭玄云「八音克諧謂之樂。」「鼓」動也鳴也，凡出音曰鼓，今木有皮動之即鳴。「角」者曲形而似角。「貝」者螺也，《涅槃經》吹貝知時。「簫」管也，《玉篇》「編小管所吹」，又箾也。「笛」七孔籥，俗名直，《玉篇》「五孔竹笛，羌笛三孔」。「琴」禁也，君子守正自禁，神農所作。箜篌、琵琶相可知矣。「鐃」如鈴而大，《玉篇》「小鉦也」。軍法十長執鐃，五人為伍，五伍二十五人為兩，兩司馬執鐸。銅拔兩扇相擊出聲，有作「鈸」無所從，或為「跋」字。《發菩提心經》云：「音樂、女色不以施人，亂眾生故」，此供養佛故不相違，如金藏中音樂供養事。

經「或以歡喜心(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或以歡喜心(至)皆已成佛道」。

贊曰：此以歌唄供養，當得大士梵音聲故。梵云婆陟，此言讚歎，「唄匿」訛也。陳思登漁山聞巖岫誦經，清婉遒亮遠谷流響，遂擬其聲而製梵唄，故今俗中謂之漁梵，冥合西域三契七聲聞俱胝耳等所作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此以歌唄供養，當得大士梵音聲故。梵云婆陟，此言讚歎，「唄匿」訛也。陳思登漁山聞巖岫誦經，清婉遒亮遠谷流響，遂擬其聲而製梵唄，故今俗中謂之漁梵，冥合西域三契七聲聞俱胝耳等所作也。

經「若人散亂心(至)漸見無數佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人散亂心(至)漸見無數佛」。

贊曰：此以華供養。與前四事中華施何別？彼專善心，此以散心，故不相違。略言供養畫像，供養餘像亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此以華供養。與前四事中華施何別？彼專善心，此以散心，故不相違。略言供養畫像，供養餘像亦得。

經「或有人禮拜(至)或復小低頭」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或有人禮拜(至)或復小低頭」。

贊曰：此明身業行敬供養。上歌唄是語業也。其能發心即是意業，自餘皆是外財供養、三業行供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明身業行敬供養。上歌唄是語業也。其能發心即是意業，自餘皆是外財供養、三業行供養。

經「以此供養像(至)如薪盡火滅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以此供養像(至)如薪盡火滅」。

贊曰：結成供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成供養。

經「若人散亂心(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人散亂心(至)皆已成佛道」。

贊曰：此稱佛作佛，且舉一稱尚得作佛，何況多稱？如《藥王藥上經》云「我常稱五十三佛名故，今得作佛」，即其事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此稱佛作佛，且舉一稱尚得作佛，何況多稱？如《藥王藥上經》云「我常稱五十三佛名故，今得作佛」，即其事也。

經「於諸過去佛(至)皆已成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於諸過去佛(至)皆已成佛道」。

贊曰：頌眾生聞法得種智中，此為第三結成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌眾生聞法得種智中，此為第三結成佛道。

經「未來諸世尊(至)亦方便說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「未來諸世尊(至)亦方便說法」。

贊曰：下六頌半頌未來法，中分二：初三頌半標同今說實，後三頌重釋前義。初中有三：一頌標同初方便，一頌半標後成說實，一頌釋前所由。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六頌半頌未來法，中分二：初三頌半標同今說實，後三頌重釋前義。初中有三：一頌標同初方便，一頌半標後成說實，一頌釋前所由。此初也。

經「一切諸如來(至)無一不成佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一切諸如來(至)無一不成佛」。

贊曰：此頌標後成說實，令聞法者皆得作佛，佛及眾生二俱合說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌標後成說實，令聞法者皆得作佛，佛及眾生二俱合說。

經「諸佛本誓願(至)亦同得此道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛本誓願(至)亦同得此道」。

贊曰：釋前所由，由本願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋前所由，由本願故。

經「未來世諸佛(至)其實為一乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「未來世諸佛(至)其實為一乘」。

贊曰：下三頌重釋前義，有二：初一頌明初方便皆為一乘，後二頌明悟三性諸法歸趣所以如此。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌重釋前義，有二：初一頌明初方便皆為一乘，後二頌明悟三性諸法歸趣所以如此。此初也。

經「諸佛兩足尊(至)導師方便說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛兩足尊(至)導師方便說」。

贊曰：明悟三性諸法歸趣，所以初權後說一乘。真如妙理體性常住，佛能證知，遍計所執生法二我體性是無，佛證無我理故，亦知此無、是凡虛妄執。「佛種從緣起」者，無漏依他報佛種子，因緣所生從緣所起，因脩作故。由證真理斷能執心染分依他，知所執無，從於淨分依他因緣修佛種者為一乘故。何者一乘？重顯常法即圓成實，「法住法位」者，真如住在諸法之中，體性常有名為法住。法有染淨，離染得淨分位顯之，故名法位。相者體性，世間本體即是常住真如實性，一乘體也。於金剛座道場之中，知此諸法本體性已，於無名相法中，導師方便以名相說，一切法中略有二種：一空、二有。空無差別總立一性，名遍計所執有。法有差別，分之為二：一者常，二者無常。常者名圓成實性，無常者為依他起性。依他起性復分為二：一有漏，二無漏。有漏為依他起性，無漏為圓成實性。今依前門。無常為依他，依他有漏皆悉除斷，就中但取無漏無常淨分依他，究竟滿位成菩提故，故言佛種從緣起也。意顯能證常住法性真如無我理故，乃能了知二我為無，依於善友修習智慧，從緣起法菩提覺滿，為證一乘真如妙理，妙理即是法住法位世間常住相。大般涅槃於道場中既證知已。今為眾生方便說之令欣趣證，今此依他即菩提、圓成即涅槃合成一乘，圓成勝故獨名一乘。由斷有漏依他起性，遣遍計所執，證此二果。由了依他、所執性故，初說《阿含》次說《般若》，純有、空教名為方便。今三俱說，故名真實。三性之義如別章說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明悟三性諸法歸趣，所以初權後說一乘。真如妙理體性常住，佛能證知，遍計所執生法二我體性是無，佛證無我理故，亦知此無、是凡虛妄執。「佛種從緣起」者，無漏依他報佛種子，因緣所生從緣所起，因脩作故。由證真理斷能執心染分依他，知所執無，從於淨分依他因緣修佛種者為一乘故。何者一乘？重顯常法即圓成實，「法住法位」者，真如住在諸法之中，體性常有名為法住。法有染淨，離染得淨分位顯之，故名法位。相者體性，世間本體即是常住真如實性，一乘體也。於金剛座道場之中，知此諸法本體性已，於無名相法中，導師方便以名相說，一切法中略有二種：一空、二有。空無差別總立一性，名遍計所執有。法有差別，分之為二：一者常，二者無常。常者名圓成實性，無常者為依他起性。依他起性復分為二：一有漏，二無漏。有漏為依他起性，無漏為圓成實性。今依前門。無常為依他，依他有漏皆悉除斷，就中但取無漏無常淨分依他，究竟滿位成菩提故，故言佛種從緣起也。意顯能證常住法性真如無我理故，乃能了知二我為無，依於善友修習智慧，從緣起法菩提覺滿，為證一乘真如妙理，妙理即是法住法位世間常住相。大般涅槃於道場中既證知已。今為眾生方便說之令欣趣證，今此依他即菩提、圓成即涅槃合成一乘，圓成勝故獨名一乘。由斷有漏依他起性，遣遍計所執，證此二果。由了依他、所執性故，初說《阿含》次說《般若》，純有、空教名為方便。今三俱說，故名真實。三性之義如別章說。

經「天人所供養(至)亦說如是法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「天人所供養(至)亦說如是法」。

贊曰：下有四頌半頌現在，有三：初一頌半標，一頌開權顯實，二頌顯意。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有四頌半頌現在，有三：初一頌半標，一頌開權顯實，二頌顯意。此初也。

經「知第一寂滅(至)其實為一乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「知第一寂滅(至)其實為一乘」。

贊曰：此初開權，後還顯實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此初開權，後還顯實。

經「知眾生諸行(至)隨應方便說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「知眾生諸行(至)隨應方便說」。

贊曰：此顯初權後實之意。「眾生諸行」者總句，心行相也。下是別句，或勝解也。「心所念」者，遍趣行也。「業力」者自業也。「欲力」謂勝解也。「性力」謂種種界也。「精進力」者謂處非處等。或精進等體即性力，以種性體即五根故，下一力字貫通上也。「根利鈍」者，根勝劣力也。佛有此智力，能知之故，所以初權後還真實。前未來佛由悟三性，此現在佛由知眾生，互相影顯，故初方便後說真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯初權後實之意。「眾生諸行」者總句，心行相也。下是別句，或勝解也。「心所念」者，遍趣行也。「業力」者自業也。「欲力」謂勝解也。「性力」謂種種界也。「精進力」者謂處非處等。或精進等體即性力，以種性體即五根故，下一力字貫通上也。「根利鈍」者，根勝劣力也。佛有此智力，能知之故，所以初權後還真實。前未來佛由悟三性，此現在佛由知眾生，互相影顯，故初方便後說真實。

經「今我亦如是(至)皆令得歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今我亦如是(至)皆令得歡喜」。

贊曰：下三十頌半頌我亦如是釋迦同，中分二：初二頌標，後二十八頌半廣釋。此初也。初頌今實，後頌昔權，皆令歡喜漸入道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三十頌半頌我亦如是釋迦同，中分二：初二頌標，後二十八頌半廣釋。此初也。初頌今實，後頌昔權，皆令歡喜漸入道故。

經「舍利弗當知(至)貧窮無福慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗當知(至)貧窮無福慧」。

贊曰：下廣釋，分二：初二十一頌半頌初以三乘方便誘引，即長行云「知諸眾生有種種欲深心所著，隨其本性以種種因緣譬喻言辭方便力而為說法」；後有七頌頌今說真實，即長行云「如此皆為得一佛乘一切種智故」。即頌初權後實之義。就初文分四：初三頌半見生處危難，次三頌思救不可得，次十一頌半請念設權方，後三頌半正說三乘化。初中有二：一頌無善，二頌半有惡。此初也。《般若經》說佛有五眼：一肉眼，非脩定生，四大所造，或長養、或異熟，淨色為性。二天眼，斷於定障，修習所起，唯是長養，四大所造淨色為性。三法眼，觀事有慧。四慧眼，觀空理慧。五佛眼，因積而果圓，攬前四為體。龍樹解云「如四大河流至天池通名大海，如是四眼流至佛果通為佛眼。」初二體色，次二體智，後一通二。又言人等有肉眼，天等有天眼，二乘有慧眼，菩薩有法眼，佛有佛眼，由此說五。《瑜伽》十四說有三眼：一肉眼，能照顯露無障礙色；二天眼，能照隱顯有無障色；三慧眼，能照一切種若色非色。法眼體慧合慧為一，不同色眼境有隱顯，故略不論。佛眼即前四眼，或談因非果，故亦不說。《華嚴經》說十眼：一肉眼，見一切色；二天眼，見死此生彼；三慧眼，見諸眾生諸根差別；四法眼，見一切法第一義；五佛眼，見佛十力；六智眼，分別了知一切種法；七光明眼，見一切佛光明；八出生死眼，見涅槃法；九無礙眼，見一切法無有障礙；十普眼，謂見法界平等法門。十中第一是五中第一，見諸色故；此中第二是前第二；此中第三第五第六第七第九五眼是前法眼；此第四第八是前慧眼，見真諦故，或第四第八第九三眼是前慧眼，俱見理故；第十普眼是前佛眼，普見法界平等性故。「以佛眼觀」者，以五眼中佛眼觀也；十中佛眼不見眾生見十力故。六道眾生無始不修福智二因，未獲七種聖財及人天七法財，謂施、戒、忍、勤、定、慧、方便，故無福及慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣釋，分二：初二十一頌半頌初以三乘方便誘引，即長行云「知諸眾生有種種欲深心所著，隨其本性以種種因緣譬喻言辭方便力而為說法」；後有七頌頌今說真實，即長行云「如此皆為得一佛乘一切種智故」。即頌初權後實之義。就初文分四：初三頌半見生處危難，次三頌思救不可得，次十一頌半請念設權方，後三頌半正說三乘化。初中有二：一頌無善，二頌半有惡。此初也。《般若經》說佛有五眼：一肉眼，非脩定生，四大所造，或長養、或異熟，淨色為性。二天眼，斷於定障，修習所起，唯是長養，四大所造淨色為性。三法眼，觀事有慧。四慧眼，觀空理慧。五佛眼，因積而果圓，攬前四為體。龍樹解云「如四大河流至天池通名大海，如是四眼流至佛果通為佛眼。」初二體色，次二體智，後一通二。又言人等有肉眼，天等有天眼，二乘有慧眼，菩薩有法眼，佛有佛眼，由此說五。《瑜伽》十四說有三眼：一肉眼，能照顯露無障礙色；二天眼，能照隱顯有無障色；三慧眼，能照一切種若色非色。法眼體慧合慧為一，不同色眼境有隱顯，故略不論。佛眼即前四眼，或談因非果，故亦不說。《華嚴經》說十眼：一肉眼，見一切色；二天眼，見死此生彼；三慧眼，見諸眾生諸根差別；四法眼，見一切法第一義；五佛眼，見佛十力；六智眼，分別了知一切種法；七光明眼，見一切佛光明；八出生死眼，見涅槃法；九無礙眼，見一切法無有障礙；十普眼，謂見法界平等法門。十中第一是五中第一，見諸色故；此中第二是前第二；此中第三第五第六第七第九五眼是前法眼；此第四第八是前慧眼，見真諦故，或第四第八第九三眼是前慧眼，俱見理故；第十普眼是前佛眼，普見法界平等性故。「以佛眼觀」者，以五眼中佛眼觀也；十中佛眼不見眾生見十力故。六道眾生無始不修福智二因，未獲七種聖財及人天七法財，謂施、戒、忍、勤、定、慧、方便，故無福及慧。

經「入生死險道(至)盲瞑無所見」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「入生死險道(至)盲瞑無所見」。

贊曰：下二頌半有惡，為二：初一頌半現苦沈溺煩惱增多，後一頌設求出要而行邪行。此初也。世間犛牛由自愛尾藏身護尾，人貪其尾遂殺其身；眾生亦爾，貪著五欲以自藏身，遂以貪愛而自弊敗，反自弊困墜墮惡道。有本云「自蔽」，蔽掩障也。如犛牛愛尾以弊其心遂致喪命；眾生亦爾，貪愛蔽心。犛牛，《說文》「西南夷長髭牛也」。有作「猫」字，人間捕鼠者，非此中義。有作「猫」、「𤚐」，不知所從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌半有惡，為二：初一頌半現苦沈溺煩惱增多，後一頌設求出要而行邪行。此初也。世間犛牛由自愛尾藏身護尾，人貪其尾遂殺其身；眾生亦爾，貪著五欲以自藏身，遂以貪愛而自弊敗，反自弊困墜墮惡道。有本云「自蔽」，蔽掩障也。如犛牛愛尾以弊其心遂致喪命；眾生亦爾，貪愛蔽心。犛牛，《說文》「西南夷長髭牛也」。有作「猫」字，人間捕鼠者，非此中義。有作「猫」、「𤚐」，不知所從。

經「不求大勢佛(至)以苦欲捨苦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「不求大勢佛(至)以苦欲捨苦」。

贊曰：設求出要而行邪行，佛有神通威勢及以智慧斷苦之法而不求趣，翻墮外道邪見網中，行諸身苦行以捨生死苦，此為未可，所以六年麻麥尚不證於菩提，坐臥荊棘何容得於道果？如狗逐塊，塊打轉多，豈同師子逐人非塊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：設求出要而行邪行，佛有神通威勢及以智慧斷苦之法而不求趣，翻墮外道邪見網中，行諸身苦行以捨生死苦，此為未可，所以六年麻麥尚不證於菩提，坐臥荊棘何容得於道果？如狗逐塊，塊打轉多，豈同師子逐人非塊。

經「為是眾生故而起大悲心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「為是眾生故而起大悲心」。

贊曰：下三頌思救不可得，為三：初半頌思起因行，一頌得果已思，一頌半思救不可得。此初也。見諸眾生有此二緣遂起悲心，發心修行思惟將救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌思救不可得，為三：初半頌思起因行，一頌得果已思，一頌半思救不可得。此初也。見諸眾生有此二緣遂起悲心，發心修行思惟將救。

經「我始坐道場(至)思惟如是事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我始坐道場(至)思惟如是事」。

贊曰：得果已思，佛成道已樹下經行，觀樹喜自道圓，經行思惟利物。又觀樹心凝妙理，經行想化群生。又觀樹想蔭四生，經行思施福慧。諸經說佛成道已後說法時節各各不同，此云三七日，《彌沙塞律》三昧七日，與《十地經》同，七日不說法，顯示自受法樂故，為令眾生增愛敬故。律及薩婆多傳過六七四十二日方說法，梵天來請，憍陳如等根方熟故。又有說云，夏安居後方度五人。《十二由經》成道後二年方度五人。《智度論》說五十箇七日不說法。此皆諸部宜見不同，未可和會。然今解者，大乘以《法華》為正，此說通行四諦法輪故三七日。若唯說大乘法輪，《十地》為正，第二七日說十地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得果已思，佛成道已樹下經行，觀樹喜自道圓，經行思惟利物。又觀樹心凝妙理，經行想化群生。又觀樹想蔭四生，經行思施福慧。諸經說佛成道已後說法時節各各不同，此云三七日，《彌沙塞律》三昧七日，與《十地經》同，七日不說法，顯示自受法樂故，為令眾生增愛敬故。律及薩婆多傳過六七四十二日方說法，梵天來請，憍陳如等根方熟故。又有說云，夏安居後方度五人。《十二由經》成道後二年方度五人。《智度論》說五十箇七日不說法。此皆諸部宜見不同，未可和會。然今解者，大乘以《法華》為正，此說通行四諦法輪故三七日。若唯說大乘法輪，《十地》為正，第二七日說十地故。

經「我所得智慧(至)云何而可度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我所得智慧(至)云何而可度」。

贊曰：思救不可得，有四因故：一法深難解，二根鈍難救，三著樂難捨，四癡盲難悟，云何可度？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：思救不可得，有四因故：一法深難解，二根鈍難救，三著樂難捨，四癡盲難悟，云何可度？

經「爾時諸梵王(至)請我轉法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時諸梵王(至)請我轉法輪」。

贊曰：下十一頌半請念設權方，中分四：初二頌諸天請說，次三頌示相思惟，次四頌半化遇良緣，後二頌念隨權誘。此初也。「大自在天」色界天也。今對三乘，法爾說法皆待請故。《智度論》云：「淨居天勸出家，四天王獻鉢，帝釋獻寶座，梵王請轉法輪，佛初不許，梵王說有三根，重請慇懃，佛方許之初說三乘。」《勝天王般若》云：「四天王等獻鉢，天帝釋獻座，佛為受之，各見獨為受之，皆發勝心。」然下大通智勝唯梵王請，此說通諸天者，彼舉勝類，非無餘天請彼佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十一頌半請念設權方，中分四：初二頌諸天請說，次三頌示相思惟，次四頌半化遇良緣，後二頌念隨權誘。此初也。「大自在天」色界天也。今對三乘，法爾說法皆待請故。《智度論》云：「淨居天勸出家，四天王獻鉢，帝釋獻寶座，梵王請轉法輪，佛初不許，梵王說有三根，重請慇懃，佛方許之初說三乘。」《勝天王般若》云：「四天王等獻鉢，天帝釋獻座，佛為受之，各見獨為受之，皆發勝心。」然下大通智勝唯梵王請，此說通諸天者，彼舉勝類，非無餘天請彼佛也。

經「我即自思惟(至)疾入於涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我即自思惟(至)疾入於涅槃」。

贊曰：下三頌示相思惟，有二：初二頌即說大乘，眾生有損；後一頌且說三乘，眾生有益。此初也。以諸眾生處俗現在苦中、出家妄行苦行，無暇頓能信大乘法，若為說者返生誹謗疑惑破壞，脫生不信却墮惡道。又在俗者沒苦故不信、外道出家者破法故不信，既有此損，寧不說法疾入涅槃，何得翻損諸眾生也。即同《智論》初不許也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌示相思惟，有二：初二頌即說大乘，眾生有損；後一頌且說三乘，眾生有益。此初也。以諸眾生處俗現在苦中、出家妄行苦行，無暇頓能信大乘法，若為說者返生誹謗疑惑破壞，脫生不信却墮惡道。又在俗者沒苦故不信、外道出家者破法故不信，既有此損，寧不說法疾入涅槃，何得翻損諸眾生也。即同《智論》初不許也。

經「尋念過去佛(至)亦應說三乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「尋念過去佛(至)亦應說三乘」。

贊曰：且說三乘，眾生有益、同諸佛故。此同《智論》重請方許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：且說三乘，眾生有益、同諸佛故。此同《智論》重請方許。

經「作是思惟時(至)而用方便力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「作是思惟時(至)而用方便力」。

贊曰：下有四頌半，化遇良緣，有三：初一頌半佛現讚揚，次半頌勸同諸佛，後二頌半引己為證後實初權。此初二也。十方佛現歎佛稱善，讚第一師得無上法，勸隨諸佛後實初權。釋迦能姓，牟尼寂號，今略言文如音訓說。法爾隨喜，皆云善哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有四頌半，化遇良緣，有三：初一頌半佛現讚揚，次半頌勸同諸佛，後二頌半引己為證後實初權。此初二也。十方佛現歎佛稱善，讚第一師得無上法，勸隨諸佛後實初權。釋迦能姓，牟尼寂號，今略言文如音訓說。法爾隨喜，皆云善哉！

經「我等亦皆得(至)分別說三乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等亦皆得(至)分別說三乘」。

贊曰：下二頌半引己為證後實初權，中有三：初一頌引己為證，次一頌釋此所由，後半頌結歸真實。此初也。引已初時說三乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌半引己為證後實初權，中有三：初一頌引己為證，次一頌釋此所由，後半頌結歸真實。此初也。引已初時說三乘也。

經「少智樂小法(至)但為教菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「少智樂小法(至)但為教菩薩」。

贊曰：此釋所由，及結歸真實，以不定人創在凡夫，小智樂小無欣大意，不信自作佛，故初說三乘；雖復初權，後必真實，但化菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所由，及結歸真實，以不定人創在凡夫，小智樂小無欣大意，不信自作佛，故初說三乘；雖復初權，後必真實，但化菩薩。

經「舍利弗當知(至)喜稱南無佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗當知(至)喜稱南無佛」。

贊曰：下二頌念隨權誘，分二：初頌聞之敬讚，後頌思順彼行。此初也。有本云「稱南無諸佛」，應從「喜稱」為正，正言納慕亦言納莫，此云敬禮。若言伴談或言伴題，此云禮拜，舊云和南訛略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌念隨權誘，分二：初頌聞之敬讚，後頌思順彼行。此初也。有本云「稱南無諸佛」，應從「喜稱」為正，正言納慕亦言納莫，此云敬禮。若言伴談或言伴題，此云禮拜，舊云和南訛略也。

經「復作如是念(至)我亦隨順行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復作如是念(至)我亦隨順行」。

贊曰：思順彼行也。既遇良緣勸我權化，思生濁劫應順彼行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：思順彼行也。既遇良緣勸我權化，思生濁劫應順彼行。

經「思惟是事已(至)為五比丘說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「思惟是事已(至)為五比丘說」。

贊曰：下三頌半正說三乘化，分三：初一頌半正起權化，次一頌三寶遂興，後一頌會成今古。此初也。梵云婆羅痆斯，云波羅奈訛也。中印度境，往昔此地有兩群鹿各五百餘，佛為一群鹿王，提婆達多復為一王。時此國王畋遊原澤，菩薩鹿王前請王曰：大王狡獵中原縱獠飛矢，凡我徒屬命盡斯晨，即日腐臭無所充膳，願欲次差日輸一鹿，王有割鮮之膳、我延旦夕之命。王善其言迴駕而返，兩群之鹿更次輸命。提婆群中有懷孕鹿，次當就死，白其王曰：身雖應死，子未次也；願暫差替，誕訖當往。鹿王怒曰：誰不寶命？雌鹿歎曰：吾王不仁，死無日矣。乃急告菩薩，菩薩鹿王曰：悲哉！慈母之心恩及未形，吾今代汝。遂至王門，道路之人傳聲唱曰：彼大鹿王今來入邑。都人士庶莫不馳觀。王之聞也，以為不誠。門者白王，王乃信然。王曰：鹿王何遽來耶？鹿王曰：有雌鹿當死，胎子未產；心不能忍，敢以身代。王聞歎曰：我人身鹿也，無慈育之心；爾鹿身人也，有代命之德。於是悉放諸鹿不復輸命，即以其林為諸鹿藪，因而謂之施鹿林焉，鹿野之號自此而興。初薩縛喝剌他悉陀(唐言一切義成，古曰悉達多，訛略也)太子踰城之後，棲山隱谷亡身殉法，淨飯王乃命家族三人舅氏二人曰：我子一切義成捨家脩學，孤遊山澤獨處林藪，故命爾曹隨知所止。內則叔父伯舅、外則君而且臣，凡厥動靜宜知進止。五人銜命相望營衛，因即懃求欲期出離，每相謂曰：夫修道者苦證耶樂證耶？二人曰安樂為道，三人曰勤苦為道，二三交諍未有以明。於是太子思惟至理，為伏苦行外道，即麻麥以支身。彼二人者見而言曰：太子所行非真實法，夫道也者樂以證之，今乃勤苦非吾徒也。捨而遠遁思惟果證。太子六年苦行未證菩提，欲驗苦行非真，受乳糜而證果，斯三人者聞而歎曰：功垂成焉今其退矣，六年苦行一旦捐功。亦捨而去。於是相從求訪二人，既相見已匡坐高論更相議曰：昔見太子一切義成，出王宮就荒谷，去珍服被鹿皮，精勤勵志貞節苦心，求深妙法期無上果，今乃受牧牛女乳糜，敗道虧志吾知之矣。無能為也。彼二人曰：君何見之晚歟，此猖蹶人耳！夫處乎深宮安乎尊勝，不能靜志遁迹山林，棄轉輪王位為鄙賤人行，何可念哉！言增磣切。菩薩浴尼連河坐菩提樹，成等正覺號天人師，寂默宴然惟察應度，思曰：彼欝頭藍子者證非想定，堪受我法。空中諸天尋聲報曰：欝頭藍子命終已來經今七日。如來歎惜：斯何不遇，垂聞妙法遽從變化。重更觀察有阿藍迦藍，得無所有處定可授至理。諸天又曰：命終已經五日：如來再歎愍其薄祐。又更諦觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌半正說三乘化，分三：初一頌半正起權化，次一頌三寶遂興，後一頌會成今古。此初也。梵云婆羅痆斯，云波羅奈訛也。中印度境，往昔此地有兩群鹿各五百餘，佛為一群鹿王，提婆達多復為一王。時此國王畋遊原澤，菩薩鹿王前請王曰：大王狡獵中原縱獠飛矢，凡我徒屬命盡斯晨，即日腐臭無所充膳，願欲次差日輸一鹿，王有割鮮之膳、我延旦夕之命。王善其言迴駕而返，兩群之鹿更次輸命。提婆群中有懷孕鹿，次當就死，白其王曰：身雖應死，子未次也；願暫差替，誕訖當往。鹿王怒曰：誰不寶命？雌鹿歎曰：吾王不仁，死無日矣。乃急告菩薩，菩薩鹿王曰：悲哉！慈母之心恩及未形，吾今代汝。遂至王門，道路之人傳聲唱曰：彼大鹿王今來入邑。都人士庶莫不馳觀。王之聞也，以為不誠。門者白王，王乃信然。王曰：鹿王何遽來耶？鹿王曰：有雌鹿當死，胎子未產；心不能忍，敢以身代。王聞歎曰：我人身鹿也，無慈育之心；爾鹿身人也，有代命之德。於是悉放諸鹿不復輸命，即以其林為諸鹿藪，因而謂之施鹿林焉，鹿野之號自此而興。初薩縛喝剌他悉陀(唐言一切義成，古曰悉達多，訛略也)太子踰城之後，棲山隱谷亡身殉法，淨飯王乃命家族三人舅氏二人曰：我子一切義成捨家脩學，孤遊山澤獨處林藪，故命爾曹隨知所止。內則叔父伯舅、外則君而且臣，凡厥動靜宜知進止。五人銜命相望營衛，因即懃求欲期出離，每相謂曰：夫修道者苦證耶樂證耶？二人曰安樂為道，三人曰勤苦為道，二三交諍未有以明。於是太子思惟至理，為伏苦行外道，即麻麥以支身。彼二人者見而言曰：太子所行非真實法，夫道也者樂以證之，今乃勤苦非吾徒也。捨而遠遁思惟果證。太子六年苦行未證菩提，欲驗苦行非真，受乳糜而證果，斯三人者聞而歎曰：功垂成焉今其退矣，六年苦行一旦捐功。亦捨而去。於是相從求訪二人，既相見已匡坐高論更相議曰：昔見太子一切義成，出王宮就荒谷，去珍服被鹿皮，精勤勵志貞節苦心，求深妙法期無上果，今乃受牧牛女乳糜，敗道虧志吾知之矣。無能為也。彼二人曰：君何見之晚歟，此猖蹶人耳！夫處乎深宮安乎尊勝，不能靜志遁迹山林，棄轉輪王位為鄙賤人行，何可念哉！言增磣切。菩薩浴尼連河坐菩提樹，成等正覺號天人師，寂默宴然惟察應度，思曰：彼欝頭藍子者證非想定，堪受我法。空中諸天尋聲報曰：欝頭藍子命終已來經今七日。如來歎惜：斯何不遇，垂聞妙法遽從變化。重更觀察有阿藍迦藍，得無所有處定可授至理。諸天又曰：命終已經五日：如來再歎愍其薄祐。又更諦觀

誰應受教，唯施鹿林有五人者可先誘導。如來爾時起菩提樹趣鹿野園，威儀寂靜神光晃曜，豪含玉彩身瑩金色，安詳前進導彼五人。斯之五人遙見如來，互相謂曰：一切義成彼來是，歲月遽淹，聖果不證，心期已返，故尋吾徒；宜各默然，勿起迎禮。如來漸近威神動物，五人忘制拜迎問訊，侍從如儀。如來漸誘示之妙理。相傳解云，言五人者：一陳如；二十力迦葉；三頞鞞，有云即馬勝比丘；四跋提；五摩訶男拘利。應勘《婆沙》。何故唯五人？有云迦葉佛時同學九人，四人利根已前得道，五人鈍根故今始悟，願逢釋迦佛出成道故。又經云「釋迦過去作大魚身，願先食我者先度。五人先食故先度之。」又經云「六人曾供養佛，五人取稻華供養，一人待熟，五人初悟一人在後，即須跋陀羅。」又即五夜叉食慈力王肉也，五人中陳如得初果，四人在四善根，至夏初方得道。《西域記》云「夏安居畢方得道跡」。法寂滅相即是真如，不可言宣性離言故，無名相法以名相說，名方便力趣波羅捺為五人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰應受教，唯施鹿林有五人者可先誘導。如來爾時起菩提樹趣鹿野園，威儀寂靜神光晃曜，豪含玉彩身瑩金色，安詳前進導彼五人。斯之五人遙見如來，互相謂曰：一切義成彼來是，歲月遽淹，聖果不證，心期已返，故尋吾徒；宜各默然，勿起迎禮。如來漸近威神動物，五人忘制拜迎問訊，侍從如儀。如來漸誘示之妙理。相傳解云，言五人者：一陳如；二十力迦葉；三頞鞞，有云即馬勝比丘；四跋提；五摩訶男拘利。應勘《婆沙》。何故唯五人？有云迦葉佛時同學九人，四人利根已前得道，五人鈍根故今始悟，願逢釋迦佛出成道故。又經云「釋迦過去作大魚身，願先食我者先度。五人先食故先度之。」又經云「六人曾供養佛，五人取稻華供養，一人待熟，五人初悟一人在後，即須跋陀羅。」又即五夜叉食慈力王肉也，五人中陳如得初果，四人在四善根，至夏初方得道。《西域記》云「夏安居畢方得道跡」。法寂滅相即是真如，不可言宣性離言故，無名相法以名相說，名方便力趣波羅捺為五人說。

經「是名轉法輪(至)法僧差別名」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是名轉法輪(至)法僧差別名」。

贊曰：三寶遂興也。此法輪義，略以五門分別：一出體，二釋名，三轉相，四差別，五三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三寶遂興也。此法輪義，略以五門分別：一出體，二釋名，三轉相，四差別，五三乘。

出體者，《俱舍論》第二十四說「所說沙門性，亦名婆羅門，亦名為梵輪，真梵所轉故，於中唯見道，說名為法輪，由速等似輪，或具輻等故。」即於此中依見道，世尊有處說名法輪，如世間輪有速等相，見道似彼故名法輪。謂見諦道速疾行故，有取捨故，降未伏故，鎮已伏故，上下轉故，具此五相似世間輪。故《顯宗》云：「如聖王輪取前捨後，見道亦爾，捨苦等境取集等故。」此意顯示，見四諦理必不俱時，如聖王輪降未伏故，尊者妙音作如是說。如世間輪有輻等故，八聖道支似彼名輪，謂正見、正思惟、正懃、正念似世輪輻，正語、正業、正命似轂，正定似輞，故名法輪。寧知法輪唯是見道，憍陳那等見道生時說名已轉正法輪故。天親論主依經部宗破薩婆多言：「三轉行相非唯見道，如何可說？唯於見道立法輪名，是故唯應即此三轉十二行相，所有法門名為法輪可應正理。云何名轉？由此法門往他相續令解義故。或諸聖道皆名法輪，於所化生身中轉故，於他相續見道生時，已至轉初故名已轉。」此有釋言，初說見道名為法輪，非薩婆多正義，《雜心》亦敘不正義云：「牟尼說見道，速疾名法輪。《俱舍》復言：或諸聖道皆是法輪等，此是薩婆多師本意。」故《顯宗》云：「毘婆沙師本意，總說一切聖道皆名法輪，以說三轉三道攝故。於他相續見道生時，已至轉初故名已轉，非唯見道以八聖道支獨名法輪，妙音所說非正義故。」《成實論》說：「初轉生聞慧，第二轉生思慧，第三轉生修慧。」亦無十二行相，唯作一空行。今者大乘總貫諸文，法輪有五：一輪自性，謂擇法覺支、正見、正智等。《瑜伽》九十五云：「正見等法所成性故說名法輪，自他三轉通見及脩無學道故。諸聖慧眼能摧煩惱說名輪故。」《俱舍》亦言：「一切聖道名法輪故，或體唯取八聖道支，具轂、輞、輻圓滿義故。正見、正思惟、說名為轂，是根本故。正語、業、命說名為輻，因轂有故。正念、勤、定說名為輞，攝錄餘故。不同小乘，此八聖道別脩行相雖在脩道，體實通餘見無學道，世尊應無八聖道故。」二法輪因，謂能生後聖道諸教，聞、思、脩等。《無量義經》十七名中亦名法輪故，諸經論中說佛教法名法輪故。《俱舍》亦言：「此即三轉十二行相，所有法門名法輪故。」《瑜伽》亦說「三周十二行相，名得所得之方便故。前為後因，合為果因，故名為方便。」又云「三周正轉，見、脩、無學隨其次第，智、見現觀名為方便。」三輪眷屬，謂諸聖道助伴五蘊。《瑜伽》等說：「聖所愛戒及信等法，助觀增明、助道除惑，非正斷故。」四法輪境，謂四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體者，《俱舍論》第二十四說「所說沙門性，亦名婆羅門，亦名為梵輪，真梵所轉故，於中唯見道，說名為法輪，由速等似輪，或具輻等故。」即於此中依見道，世尊有處說名法輪，如世間輪有速等相，見道似彼故名法輪。謂見諦道速疾行故，有取捨故，降未伏故，鎮已伏故，上下轉故，具此五相似世間輪。故《顯宗》云：「如聖王輪取前捨後，見道亦爾，捨苦等境取集等故。」此意顯示，見四諦理必不俱時，如聖王輪降未伏故，尊者妙音作如是說。如世間輪有輻等故，八聖道支似彼名輪，謂正見、正思惟、正懃、正念似世輪輻，正語、正業、正命似轂，正定似輞，故名法輪。寧知法輪唯是見道，憍陳那等見道生時說名已轉正法輪故。天親論主依經部宗破薩婆多言：「三轉行相非唯見道，如何可說？唯於見道立法輪名，是故唯應即此三轉十二行相，所有法門名為法輪可應正理。云何名轉？由此法門往他相續令解義故。或諸聖道皆名法輪，於所化生身中轉故，於他相續見道生時，已至轉初故名已轉。」此有釋言，初說見道名為法輪，非薩婆多正義，《雜心》亦敘不正義云：「牟尼說見道，速疾名法輪。《俱舍》復言：或諸聖道皆是法輪等，此是薩婆多師本意。」故《顯宗》云：「毘婆沙師本意，總說一切聖道皆名法輪，以說三轉三道攝故。於他相續見道生時，已至轉初故名已轉，非唯見道以八聖道支獨名法輪，妙音所說非正義故。」《成實論》說：「初轉生聞慧，第二轉生思慧，第三轉生修慧。」亦無十二行相，唯作一空行。今者大乘總貫諸文，法輪有五：一輪自性，謂擇法覺支、正見、正智等。《瑜伽》九十五云：「正見等法所成性故說名法輪，自他三轉通見及脩無學道故。諸聖慧眼能摧煩惱說名輪故。」《俱舍》亦言：「一切聖道名法輪故，或體唯取八聖道支，具轂、輞、輻圓滿義故。正見、正思惟、說名為轂，是根本故。正語、業、命說名為輻，因轂有故。正念、勤、定說名為輞，攝錄餘故。不同小乘，此八聖道別脩行相雖在脩道，體實通餘見無學道，世尊應無八聖道故。」二法輪因，謂能生後聖道諸教，聞、思、脩等。《無量義經》十七名中亦名法輪故，諸經論中說佛教法名法輪故。《俱舍》亦言：「此即三轉十二行相，所有法門名法輪故。」《瑜伽》亦說「三周十二行相，名得所得之方便故。前為後因，合為果因，故名為方便。」又云「三周正轉，見、脩、無學隨其次第，智、見現觀名為方便。」三輪眷屬，謂諸聖道助伴五蘊。《瑜伽》等說：「聖所愛戒及信等法，助觀增明、助道除惑，非正斷故。」四法輪境，謂四

聖諦、十二因緣、三性等法。《瑜伽》又說：「為得所得，所緣境者謂四聖諦。」此經亦說「大通智勝轉十二因緣」，《解深密經》說「依顯了相，說三無性皆依遍計所執已名法輪故」。五法輪果，《瑜伽》又說「為得所得者，謂大菩提」，後文又說「四沙門果所攝受，聲聞、菩提、獨覺菩提，若諸如來無上菩提是法論果。」《瑜伽》又說「三周十二行相，名得所得之方便」，又云「三周正轉，見、脩、無學隨其次第，智、見現觀名得方便，故菩提涅槃名所得果。」然此五體不過四種：一教、二理、三行、四果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖諦、十二因緣、三性等法。《瑜伽》又說：「為得所得，所緣境者謂四聖諦。」此經亦說「大通智勝轉十二因緣」，《解深密經》說「依顯了相，說三無性皆依遍計所執已名法輪故」。五法輪果，《瑜伽》又說「為得所得者，謂大菩提」，後文又說「四沙門果所攝受，聲聞、菩提、獨覺菩提，若諸如來無上菩提是法論果。」《瑜伽》又說「三周十二行相，名得所得之方便」，又云「三周正轉，見、脩、無學隨其次第，智、見現觀名得方便，故菩提涅槃名所得果。」然此五體不過四種：一教、二理、三行、四果。

釋名者：一名梵輪，如來、應供是梵增語，彼所轉故亦名梵輪。二名法輪，法者可軌持義，正見等法所成性故，說名法輪。輪有四義：一圓滿義，具轂、輞、輻，或擇法覺等，體用周備名之為輪。二摧壞義，此四種法，若伏、若斷、若助、若正，未斷煩惱皆能摧故。三鎮遏義，已伏煩惱令勢遠故。四不定義，從自見至自脩，從自脩至自無學，從自無學智發言教，他從言教解於諦理，他從諦理起於正行，他從正行起於果智，如是展轉復為他說；如轉輪王所有輪寶，能降未伏諸煩惱故，能鎮已伏諸煩惱故，往復往故。《瑜伽論》說「當知世尊轉所解法置於阿若憍陳如身中，此復隨轉置餘身中，彼復隨轉置餘身中，以是展轉隨轉義故說名為輪。」法即是輪，持業釋也。「轉」者動也顯也、運也起也。動宣言教顯揚妙理，運聖道於聲前，起真智於言後，圓摧障惱名轉法輪，所轉即法輪，法輪之轉，二釋皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者：一名梵輪，如來、應供是梵增語，彼所轉故亦名梵輪。二名法輪，法者可軌持義，正見等法所成性故，說名法輪。輪有四義：一圓滿義，具轂、輞、輻，或擇法覺等，體用周備名之為輪。二摧壞義，此四種法，若伏、若斷、若助、若正，未斷煩惱皆能摧故。三鎮遏義，已伏煩惱令勢遠故。四不定義，從自見至自脩，從自脩至自無學，從自無學智發言教，他從言教解於諦理，他從諦理起於正行，他從正行起於果智，如是展轉復為他說；如轉輪王所有輪寶，能降未伏諸煩惱故，能鎮已伏諸煩惱故，往復往故。《瑜伽論》說「當知世尊轉所解法置於阿若憍陳如身中，此復隨轉置餘身中，彼復隨轉置餘身中，以是展轉隨轉義故說名為輪。」法即是輪，持業釋也。「轉」者動也顯也、運也起也。動宣言教顯揚妙理，運聖道於聲前，起真智於言後，圓摧障惱名轉法輪，所轉即法輪，法輪之轉，二釋皆得。

轉相者，九十五說由五種相轉法輪者，當知名為善轉法輪：一者世尊為菩薩時，為得所得所緣境界；二者為得所得方便；三者證得自所應得；四者得已樹他相續，令於自證深生信解；五者令於他所證深生信解。此意總說化身化相，自證果時令聲聞等亦有所證，不依菩薩報身成義，或亦依實菩薩轉義，總依始終究竟作論，不依一會得成三轉。所緣境者謂四聖諦依安立諦、非安立諦依於三性，皆此攝故。得方便者，謂即於此四聖諦中三周正轉十二相智，此自三周轉法輪相，為得無上菩提因故。最初轉者，謂昔菩薩入現觀時，如實了知，是苦聖諦，廣說乃至，是道聖諦，於中所有現量聖智能斷見道所斷煩惱，爾時說名真聖慧眼。即此由依去來今世有差別故，如其次第名智明覺。此說一智總名法眼，有三行相名智明覺，非於一諦別起四智，由真見道唯一剎那，不同小乘上下別觀，依詮證滅說通三世，非是滅諦通三世有。第二轉者，謂是有學，以其妙慧如實通達，我當於後猶有所作，應當遍知未知苦諦，應當永斷未斷集諦，應當作證未證滅諦，應當脩習未脩道諦，如是亦有四種行相，如前應知。第三轉者，謂是無學，已得盡智無生智故，言所應作我皆已作，謂我已遍知未知苦諦，乃至廣說，我已脩習未脩道諦，亦有四行類前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉相者，九十五說由五種相轉法輪者，當知名為善轉法輪：一者世尊為菩薩時，為得所得所緣境界；二者為得所得方便；三者證得自所應得；四者得已樹他相續，令於自證深生信解；五者令於他所證深生信解。此意總說化身化相，自證果時令聲聞等亦有所證，不依菩薩報身成義，或亦依實菩薩轉義，總依始終究竟作論，不依一會得成三轉。所緣境者謂四聖諦依安立諦、非安立諦依於三性，皆此攝故。得方便者，謂即於此四聖諦中三周正轉十二相智，此自三周轉法輪相，為得無上菩提因故。最初轉者，謂昔菩薩入現觀時，如實了知，是苦聖諦，廣說乃至，是道聖諦，於中所有現量聖智能斷見道所斷煩惱，爾時說名真聖慧眼。即此由依去來今世有差別故，如其次第名智明覺。此說一智總名法眼，有三行相名智明覺，非於一諦別起四智，由真見道唯一剎那，不同小乘上下別觀，依詮證滅說通三世，非是滅諦通三世有。第二轉者，謂是有學，以其妙慧如實通達，我當於後猶有所作，應當遍知未知苦諦，應當永斷未斷集諦，應當作證未證滅諦，應當脩習未脩道諦，如是亦有四種行相，如前應知。第三轉者，謂是無學，已得盡智無生智故，言所應作我皆已作，謂我已遍知未知苦諦，乃至廣說，我已脩習未脩道諦，亦有四行類前應知。

此差別者，謂前二轉四種行相是其有學真聖慧眼，最後一種是其無學真聖慧眼。觀此文意，初轉之時，見道以前加行智位，雖知四諦但是轉因猶非正轉，未摧壞故，由此但名損力益能，轉位所攝。入見道中真無間道正名為轉，正斷惑故。其解脫道及相見道亦名初轉，雖不斷惑，斷麁重故、鎮已伏故、亦非別知四諦相故。此後脩道未斷惑前，所起行相應遍知等，是正轉相，正起真智乃至金剛心，斷諸煩惱亦此轉攝，起別行相但擬趣聖，斷惑道故，折伏正斷俱名轉故。至其無學解脫道後，起我已作所應作智，後更不斷，但鎮已伏無降未伏。然見道前雖有伏道不與轉名，非無漏故，前無無漏故不同脩。如是菩薩自為三轉，初轉在見道名印相轉，次轉在脩道名應脩轉，後轉在無學道名已作轉，一一轉時於一一諦生四行相，三轉竪論成十二相，如是四諦合四十八，不過十二以數等故，總名三轉十二行相。《俱舍》亦說眼、智、明、覺，別觀諦故，彼以法忍、法智、類忍、類智，如次為四。若作此釋，所作八諦觀於一一諦便無四行相。或忍、智一一皆具四行相，照境分明者名眼，對治無知名智，對治無明名明，對治邪覺名覺。不同於此證得自所應得者，謂得無上正等菩提，謂即雙取菩提、涅槃，前為後因，前無間道為解脫道因。此說菩薩自三周轉法輪之果，或說法身涅槃真理名無上菩提，起無學位菩提報身已作之智，證法身故。《俱舍論》等無佛自轉樹他相續令於自證生信解者，謂如長老阿若憍陳如，從世尊所聞正法已，最初悟解四聖諦法，又答問言我已解法。從此已後如前所說究竟行相，五皆證得阿羅漢果生解脫處。此說世尊自得道故，復為於他三轉法輪，同《俱舍》說三周循歷四聖諦故，謂此是苦，乃至此是道，是名初轉；謂此應遍知，乃至此應脩習，是第二轉；此已遍知乃至此已脩習，是第三轉。如次顯示見道、脩道、無學道三，此是佛為他三轉者：初名示相，示四諦相故；次名勸脩，勸脩諦行故；後名作證，為作證明知彼滿故。由彼憍陳最初悟解入見道已，佛問彼言：汝已解耶？彼答：已解。故得解名。第二第三轉已，遂得阿羅漢，生解脫智處，證得無為果，是名轉在他身。於佛所證深生信解，最後令他於他所證生信解者，謂如長老阿若憍陳那，起世間心：我已解法。如來知已起世間心，阿若憍陳已證我法。地神知已舉聲傳告，經於剎那瞬息須臾其聲展轉乃至梵世。世間心者緣事之心，非要散心。此前第四樹聖道於他五人身中，令於佛自所證深生信解。第五令他地神等知阿若憍陳所證深生信解。差別者，雖轉四諦，法相不殊，三乘之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此差別者，謂前二轉四種行相是其有學真聖慧眼，最後一種是其無學真聖慧眼。觀此文意，初轉之時，見道以前加行智位，雖知四諦但是轉因猶非正轉，未摧壞故，由此但名損力益能，轉位所攝。入見道中真無間道正名為轉，正斷惑故。其解脫道及相見道亦名初轉，雖不斷惑，斷麁重故、鎮已伏故、亦非別知四諦相故。此後脩道未斷惑前，所起行相應遍知等，是正轉相，正起真智乃至金剛心，斷諸煩惱亦此轉攝，起別行相但擬趣聖，斷惑道故，折伏正斷俱名轉故。至其無學解脫道後，起我已作所應作智，後更不斷，但鎮已伏無降未伏。然見道前雖有伏道不與轉名，非無漏故，前無無漏故不同脩。如是菩薩自為三轉，初轉在見道名印相轉，次轉在脩道名應脩轉，後轉在無學道名已作轉，一一轉時於一一諦生四行相，三轉竪論成十二相，如是四諦合四十八，不過十二以數等故，總名三轉十二行相。《俱舍》亦說眼、智、明、覺，別觀諦故，彼以法忍、法智、類忍、類智，如次為四。若作此釋，所作八諦觀於一一諦便無四行相。或忍、智一一皆具四行相，照境分明者名眼，對治無知名智，對治無明名明，對治邪覺名覺。不同於此證得自所應得者，謂得無上正等菩提，謂即雙取菩提、涅槃，前為後因，前無間道為解脫道因。此說菩薩自三周轉法輪之果，或說法身涅槃真理名無上菩提，起無學位菩提報身已作之智，證法身故。《俱舍論》等無佛自轉樹他相續令於自證生信解者，謂如長老阿若憍陳如，從世尊所聞正法已，最初悟解四聖諦法，又答問言我已解法。從此已後如前所說究竟行相，五皆證得阿羅漢果生解脫處。此說世尊自得道故，復為於他三轉法輪，同《俱舍》說三周循歷四聖諦故，謂此是苦，乃至此是道，是名初轉；謂此應遍知，乃至此應脩習，是第二轉；此已遍知乃至此已脩習，是第三轉。如次顯示見道、脩道、無學道三，此是佛為他三轉者：初名示相，示四諦相故；次名勸脩，勸脩諦行故；後名作證，為作證明知彼滿故。由彼憍陳最初悟解入見道已，佛問彼言：汝已解耶？彼答：已解。故得解名。第二第三轉已，遂得阿羅漢，生解脫智處，證得無為果，是名轉在他身。於佛所證深生信解，最後令他於他所證生信解者，謂如長老阿若憍陳那，起世間心：我已解法。如來知已起世間心，阿若憍陳已證我法。地神知已舉聲傳告，經於剎那瞬息須臾其聲展轉乃至梵世。世間心者緣事之心，非要散心。此前第四樹聖道於他五人身中，令於佛自所證深生信解。第五令他地神等知阿若憍陳所證深生信解。差別者，雖轉四諦，法相不殊，三乘之

人各各證果，聲聞姓人已於三生或六十劫先脩習已，聞佛所說，依蘊、處、界證四諦理，名聲聞法輪。獨覺姓人已於四生或於百劫先脩習已，聞佛所說，依十二緣起脩證四諦，名獨覺法輪。菩薩姓人已於一大阿僧祇劫先脩習已，聞佛所說，依三性等證四諦理，名菩薩法輪。不爾，三乘俱觀四諦，俱時證聖，有何差別？《大般若》云「世尊初於波羅奈國轉四諦法輪時，無量眾生發聲聞心證聲聞果，無量眾生發獨覺心，無量眾生發起無上正等覺心，證於初地二地三地，乃至一生當得菩提。」故知鹿野創轉三乘通行法輪，若不爾者第二七日已說十地，何故不名轉法輪也？彼非三乘同所脩故，不與初轉法輪之名；然實他身三時智起，亦有經生而證聖果名三轉者，其解憍陳等佛於鹿苑一時之間令其次第得此三果，名為三轉。《無垢稱經》云：「三轉法輪於大千，其輪能寂、本性寂，希有法智天人證，三寶於是現世間」，即此經言便有涅槃言音出現，及阿羅漢法之與僧三寶現也。佛為佛寶，涅槃、及言、果法教法名為法寶，阿若多等名之為僧，阿羅漢者即是陳如。復言僧者，餘之四人住有學故，能證智、所證諦即行、理法寶，四法已周。並佛及僧，能化、所化既有體出，合名三寶出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人各各證果，聲聞姓人已於三生或六十劫先脩習已，聞佛所說，依蘊、處、界證四諦理，名聲聞法輪。獨覺姓人已於四生或於百劫先脩習已，聞佛所說，依十二緣起脩證四諦，名獨覺法輪。菩薩姓人已於一大阿僧祇劫先脩習已，聞佛所說，依三性等證四諦理，名菩薩法輪。不爾，三乘俱觀四諦，俱時證聖，有何差別？《大般若》云「世尊初於波羅奈國轉四諦法輪時，無量眾生發聲聞心證聲聞果，無量眾生發獨覺心，無量眾生發起無上正等覺心，證於初地二地三地，乃至一生當得菩提。」故知鹿野創轉三乘通行法輪，若不爾者第二七日已說十地，何故不名轉法輪也？彼非三乘同所脩故，不與初轉法輪之名；然實他身三時智起，亦有經生而證聖果名三轉者，其解憍陳等佛於鹿苑一時之間令其次第得此三果，名為三轉。《無垢稱經》云：「三轉法輪於大千，其輪能寂、本性寂，希有法智天人證，三寶於是現世間」，即此經言便有涅槃言音出現，及阿羅漢法之與僧三寶現也。佛為佛寶，涅槃、及言、果法教法名為法寶，阿若多等名之為僧，阿羅漢者即是陳如。復言僧者，餘之四人住有學故，能證智、所證諦即行、理法寶，四法已周。並佛及僧，能化、所化既有體出，合名三寶出現世間。

三乘者，佛及菩薩並以聲聞。說法令他得智斷惑，可名轉法輪，獨覺不爾。《涅槃經》言：「緣覺說法，不能令人得燸等法」，由聲聞等不識藥、病，不與聲聞轉法輪名，理亦何爽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘者，佛及菩薩並以聲聞。說法令他得智斷惑，可名轉法輪，獨覺不爾。《涅槃經》言：「緣覺說法，不能令人得燸等法」，由聲聞等不識藥、病，不與聲聞轉法輪名，理亦何爽。

經「從久遠劫來(至)或常如是說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「從久遠劫來(至)或常如是說」。

贊曰：結會今古。非但今日方讚涅槃永盡眾苦，久來常說，故古同今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結會今古。非但今日方讚涅槃永盡眾苦，久來常說，故古同今。

經「舍利弗當知(至)方便所說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗當知(至)方便所說法」。

贊曰：下有七頌，今說真實頌如是皆為得一切種智。中分四：初二頌根熟來逢，一頌念之應度，三頌正說真實，一頌結成法儀。此初也。我見先以權教度者，曾於佛所已聞權教，善根熟故，今來逢我。故上文云「是會眾生曾見諸佛，亦曾見釋迦」，今總言諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有七頌，今說真實頌如是皆為得一切種智。中分四：初二頌根熟來逢，一頌念之應度，三頌正說真實，一頌結成法儀。此初也。我見先以權教度者，曾於佛所已聞權教，善根熟故，今來逢我。故上文云「是會眾生曾見諸佛，亦曾見釋迦」，今總言諸佛。

經「我即作是念(至)今正是其時」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我即作是念(至)今正是其時」。

贊曰：念之應度，為說佛慧令生脩學，今根已熟何得不教？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：念之應度，為說佛慧令生脩學，今根已熟何得不教？

經「舍利弗當知(至)不能信是法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗當知(至)不能信是法」。

贊曰：下三頌正說真實，分二：初一頌明鈍不堪授，後二頌明利則堪授。此初也。有五過失不堪受大：一鈍根，聞法不解，或阿顛底迦；二小智，雖復聰明情見不廣，或趣寂者；三者著相，謂起計執空、有二相，錯學亂行，或不定種姓，執有非空根未熟故；四憍者，恃己盛事，諸富貴者醉逸縱任，或根未熟有性凡夫稟性醉逸；五慢者，恃己陵他，五千之輩，或復具起七種慢等諸煩惱者，不能信大，不應授與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌正說真實，分二：初一頌明鈍不堪授，後二頌明利則堪授。此初也。有五過失不堪受大：一鈍根，聞法不解，或阿顛底迦；二小智，雖復聰明情見不廣，或趣寂者；三者著相，謂起計執空、有二相，錯學亂行，或不定種姓，執有非空根未熟故；四憍者，恃己盛事，諸富貴者醉逸縱任，或根未熟有性凡夫稟性醉逸；五慢者，恃己陵他，五千之輩，或復具起七種慢等諸煩惱者，不能信大，不應授與。

經「今我喜無畏(至)悉亦當作佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今我喜無畏(至)悉亦當作佛」。

贊曰：此明堪授。初頌明捨權就實，後頌除疑記。得喜者喜無量，不嫉眾生成佛事。「無畏」者決定義，作師子吼理決定故。「於菩薩中」者對勝人前故，二乘發心皆菩薩故。依真實理說一乘道名為正直；不隨機權說有三故名捨方便；但說無上一乘之道，即顯今直唯說一道非於餘故。地前頓悟菩薩疑自獨得菩提聲聞無分，不定種姓菩薩疑於佛果自亦無分，欲退向小，故今聞法此疑皆除；現前名高千二百聲聞，疑不得作佛，今正為說悉當作佛，涅槃由此說須陀洹八萬劫乃至辟支十千劫到，到於十信初發心也。此等脩行極為遲鈍，不如初脩始業菩薩，此據不定，非諸二乘皆定作佛。故《涅槃》第三十四云：「我於一時說一乘一道一行一緣，能為眾生作大寂靜，永斷一切結縛愁苦苦及苦因，令一切眾生到於一有。我諸弟子不解我意，於大眾中唱如是言：如來說須陀洹乃至阿羅漢皆得佛道等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明堪授。初頌明捨權就實，後頌除疑記。得喜者喜無量，不嫉眾生成佛事。「無畏」者決定義，作師子吼理決定故。「於菩薩中」者對勝人前故，二乘發心皆菩薩故。依真實理說一乘道名為正直；不隨機權說有三故名捨方便；但說無上一乘之道，即顯今直唯說一道非於餘故。地前頓悟菩薩疑自獨得菩提聲聞無分，不定種姓菩薩疑於佛果自亦無分，欲退向小，故今聞法此疑皆除；現前名高千二百聲聞，疑不得作佛，今正為說悉當作佛，涅槃由此說須陀洹八萬劫乃至辟支十千劫到，到於十信初發心也。此等脩行極為遲鈍，不如初脩始業菩薩，此據不定，非諸二乘皆定作佛。故《涅槃》第三十四云：「我於一時說一乘一道一行一緣，能為眾生作大寂靜，永斷一切結縛愁苦苦及苦因，令一切眾生到於一有。我諸弟子不解我意，於大眾中唱如是言：如來說須陀洹乃至阿羅漢皆得佛道等故。」

經「如三世諸佛(至)說無分別法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如三世諸佛(至)說無分別法」。

贊曰：結成法儀也。大乘妙理體無分別，三乘不異悉皆作佛，故說之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成法儀也。大乘妙理體無分別，三乘不異悉皆作佛，故說之也。

經「諸佛興出世(至)斯人亦復難」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛興出世(至)斯人亦復難」。

贊曰：下第六段有七頌，頌前第一未聞令聞，分四：二頌法說四希，二頌半喻顯二希，一頌半勸信，一頌歎結。此初也。一佛出希，二說法希，三難聞希，四能聽希。佛出希者，如賢劫千佛，今第九住劫已四佛出，後第十劫彌勒佛出，至第十五劫有九百九十四佛出；此劫壞已，鶻盧支佛獨王一劫，經十二劫後始有星宿劫，千佛中初淨光稱王佛出，後更三百劫空過無有佛，故佛希也。如迦葉佛住壽七日不說此法，及今釋迦成佛四十年方說此經，故是說希。常處八難，叵與佛相逢，故難聞希。雖逢出日，更聞小乘不希大法，故能聽希。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第六段有七頌，頌前第一未聞令聞，分四：二頌法說四希，二頌半喻顯二希，一頌半勸信，一頌歎結。此初也。一佛出希，二說法希，三難聞希，四能聽希。佛出希者，如賢劫千佛，今第九住劫已四佛出，後第十劫彌勒佛出，至第十五劫有九百九十四佛出；此劫壞已，鶻盧支佛獨王一劫，經十二劫後始有星宿劫，千佛中初淨光稱王佛出，後更三百劫空過無有佛，故佛希也。如迦葉佛住壽七日不說此法，及今釋迦成佛四十年方說此經，故是說希。常處八難，叵與佛相逢，故難聞希。雖逢出日，更聞小乘不希大法，故能聽希。

經「譬如優曇華(至)過於優曇華」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「譬如優曇華(至)過於優曇華」。

贊曰：喻顯二希也。一頌頌法出希，一頌半頌聞讚希，聞法及讚歎過優曇華故。行真法行，則為供養三世佛故，自聽聞、教他聞，合名聞法，慶慰聞此云歡喜，讚歎聞此云讚，行此四種皆真行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻顯二希也。一頌頌法出希，一頌半頌聞讚希，聞法及讚歎過優曇華故。行真法行，則為供養三世佛故，自聽聞、教他聞，合名聞法，慶慰聞此云歡喜，讚歎聞此云讚，行此四種皆真行故。

經「汝等勿有疑(至)無聲聞弟子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝等勿有疑(至)無聲聞弟子」。

贊曰：勸信勿疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勸信勿疑。

經「汝等舍利弗(至)諸佛之祕要」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝等舍利弗(至)諸佛之祕要」。

贊曰：歎結深妙，此為諸佛祕藏勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：歎結深妙，此為諸佛祕藏勝道。

經「以五濁惡世(至)終不求佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以五濁惡世(至)終不求佛道」。

贊曰：下第二大段有三頌，頌破四疑，分三：初一頌佛何時出化以三乘，出五濁世；次一頌云何知增上慢，若我弟子自謂阿羅漢，不信此法無有是處；一頌云何堪說，除佛滅後現前無佛。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二大段有三頌，頌破四疑，分三：初一頌佛何時出化以三乘，出五濁世；次一頌云何知增上慢，若我弟子自謂阿羅漢，不信此法無有是處；一頌云何堪說，除佛滅後現前無佛。此初也。

經「當來世惡人(至)破法墮惡道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「當來世惡人(至)破法墮惡道」。

贊曰：頌釋云何知增上慢。當來惡人不信此法者多是增上慢，不但增上慢，所餘惡人亦不能信，佛在慢者上已說相，滅後難知，故此獨舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌釋云何知增上慢。當來惡人不信此法者多是增上慢，不但增上慢，所餘惡人亦不能信，佛在慢者上已說相，滅後難知，故此獨舉。

經「有慚愧清淨(至)廣讚一乘道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有慚愧清淨(至)廣讚一乘道」。

贊曰：頌釋云何堪說，有具四德：一慚，崇重賢善，復顧自身羞恥過罪；二愧，輕拒暴惡，復顧世間羞恥過罪；三清淨，內外無瑕，棄世名利；四志求佛道不顧二乘，能信此經不愚法類乃可為說。設愚法者，若遇餘佛便得決了一乘道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌釋云何堪說，有具四德：一慚，崇重賢善，復顧自身羞恥過罪；二愧，輕拒暴惡，復顧世間羞恥過罪；三清淨，內外無瑕，棄世名利；四志求佛道不顧二乘，能信此經不愚法類乃可為說。設愚法者，若遇餘佛便得決了一乘道也。

經「舍利弗當知(至)自知當作佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗當知(至)自知當作佛」。

贊曰：此中三頌頌品第四大段，勸發喜心令欣作佛。初一頌半明佛法皆同，不學不了；後一頌半勸知生喜欣求作佛，如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中三頌頌品第四大段，勸發喜心令欣作佛。初一頌半明佛法皆同，不學不了；後一頌半勸知生喜欣求作佛，如文可解。

法華經玄贊卷第四(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第四(末)

大治五年庚戌十月二十六日乙未申時，藥師寺善明房得業奉讀受已了，覺印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大治五年庚戌十月二十六日乙未申時，藥師寺善明房得業奉讀受已了，覺印之。

同年十月三十日以興福寺圓如房之本移點已了，覺印本者皆點本也，以此可悉之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同年十月三十日以興福寺圓如房之本移點已了，覺印本者皆點本也，以此可悉之也。