妙法蓮華經玄贊卷第三(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第三(本)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

方便品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便品

略開三門：一來意，二釋名，三出體。來意有三：一者依八品為正宗中，蓮華有出水、開敷之二德，妙法具果秀、行竦之兩能。又經下言今此經中唯說一乘，故以破二、會二歸於一乘為法華之正主，故三周說逗彼三根。此品初說一乘為利鶖子，鶖子上根最初於〈譬喻品〉中領解，佛為述成授記，乃至天子說偈竟，是第一周。〈譬喻品〉中舍利弗請，我今無復疑悔下，佛說譬喻利彼中根，中根四人信解佛說，〈藥草喻品〉為重述成，便為授記，是第二周。〈化城喻品〉說往結緣化城不實，利彼下根，滿慈子領、佛印述訖，便授五百及學無學記，是第三周。自下更無說一乘處，故但一乘是法華體。今既眾集緣和警之已畢，機器符會正可陳宗，且法說一乘利上根性，故〈序品〉後〈方便品〉來。二者依十九品為正宗中，〈方便品〉下初十二品明一乘境，〈安樂〉、〈涌出〉明一乘行，〈如來壽量〉至〈常不輕〉合此五品明一乘果，說境令知乘之權實，勸應捨權而取於實，聲聞悟此遂便得記。於中分三：初之八品正明權實、三根得記。次之三品歎人美法、勸募持行。後〈持〉一品稟命捨權持行實法。科初八品與前無別，故〈序品〉後〈方便品〉來。三者論云：「自此已下示現所說因果相，此意從前〈序品〉之後，明經宗旨所說因果體相相狀。」此有三釋：一云所說諸佛智慧為果，能詮智慧教門名因，如門為入室之所由，故教為顯理之處，蓮華但說二義因、果，故即智、詮。二云三請已後明一大事，開、示、悟、入，前三為果、後一為因，正是一乘之宗旨，初揚智門之意，欲發鶖子等疑，令其固請說一乘故，蓮華二義雖解《無量義經》，果秀因開，此亦未爽通理，由此即以開示悟入為果及因。三云初智及門，門因智果，開示悟入三果入因，教、理、行、果俱法華故，令識昔者教行方便說三，今談乘體理果唯一，聽三乘之教、解一乘之理，行三乘之因、證一乘之果，法華意也。如前已釋，此品具明經所說宗因之與果，故〈序品〉後〈方便品〉來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略開三門：一來意，二釋名，三出體。來意有三：一者依八品為正宗中，蓮華有出水、開敷之二德，妙法具果秀、行竦之兩能。又經下言今此經中唯說一乘，故以破二、會二歸於一乘為法華之正主，故三周說逗彼三根。此品初說一乘為利鶖子，鶖子上根最初於〈譬喻品〉中領解，佛為述成授記，乃至天子說偈竟，是第一周。〈譬喻品〉中舍利弗請，我今無復疑悔下，佛說譬喻利彼中根，中根四人信解佛說，〈藥草喻品〉為重述成，便為授記，是第二周。〈化城喻品〉說往結緣化城不實，利彼下根，滿慈子領、佛印述訖，便授五百及學無學記，是第三周。自下更無說一乘處，故但一乘是法華體。今既眾集緣和警之已畢，機器符會正可陳宗，且法說一乘利上根性，故〈序品〉後〈方便品〉來。二者依十九品為正宗中，〈方便品〉下初十二品明一乘境，〈安樂〉、〈涌出〉明一乘行，〈如來壽量〉至〈常不輕〉合此五品明一乘果，說境令知乘之權實，勸應捨權而取於實，聲聞悟此遂便得記。於中分三：初之八品正明權實、三根得記。次之三品歎人美法、勸募持行。後〈持〉一品稟命捨權持行實法。科初八品與前無別，故〈序品〉後〈方便品〉來。三者論云：「自此已下示現所說因果相，此意從前〈序品〉之後，明經宗旨所說因果體相相狀。」此有三釋：一云所說諸佛智慧為果，能詮智慧教門名因，如門為入室之所由，故教為顯理之處，蓮華但說二義因、果，故即智、詮。二云三請已後明一大事，開、示、悟、入，前三為果、後一為因，正是一乘之宗旨，初揚智門之意，欲發鶖子等疑，令其固請說一乘故，蓮華二義雖解《無量義經》，果秀因開，此亦未爽通理，由此即以開示悟入為果及因。三云初智及門，門因智果，開示悟入三果入因，教、理、行、果俱法華故，令識昔者教行方便說三，今談乘體理果唯一，聽三乘之教、解一乘之理，行三乘之因、證一乘之果，法華意也。如前已釋，此品具明經所說宗因之與果，故〈序品〉後〈方便品〉來。

釋名者，「便」方連反，今為去音。佛智有二：一真實智、二方便智。真實智有二：一者實法、二者實智。實法亦二：一體實，謂有為無為；二真實，謂真如妙理。實智亦爾：一如體實智，即觀體實無漏真智，對凡妄智不知名實智，根本、後得二智俱是。二證真實智，唯正體智，此有五對：一對知妄名實智，二對知事名實智，三對知相名實智，四對知詮名實智，此之四種實智皆是唯觀第四真智，餘四所對如次皆是四世俗智。五對知權智名實智，謂一乘理、智，對知二權智，此依證智以第四真智對後三俗智；若依趣入智，以第三真智對第三俗智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，「便」方連反，今為去音。佛智有二：一真實智、二方便智。真實智有二：一者實法、二者實智。實法亦二：一體實，謂有為無為；二真實，謂真如妙理。實智亦爾：一如體實智，即觀體實無漏真智，對凡妄智不知名實智，根本、後得二智俱是。二證真實智，唯正體智，此有五對：一對知妄名實智，二對知事名實智，三對知相名實智，四對知詮名實智，此之四種實智皆是唯觀第四真智，餘四所對如次皆是四世俗智。五對知權智名實智，謂一乘理、智，對知二權智，此依證智以第四真智對後三俗智；若依趣入智，以第三真智對第三俗智。

方便智有三或四：一進趣方便，謂見道前七方便智，進趣向果名為方便，所學有則曰方，隨位修順宜曰便。二施為方便，謂方便善巧波羅蜜多，後智妙用能行二利故名方便。此則有三：一教行方便，言音可則曰方，稟教獲安名便；二證行方便，空理正直曰方，智順正理名便；三不住方便，莅真入俗曰方，自他俱利名便。上三皆是第二施為。三集成方便，諸法同體巧相集成故名方便。且真如中具恒沙佛法，以智為門、以識為門皆攝一切故。〈菩薩地〉云：「此法善巧成，是故名方便」。《十地》云：「總、同、成、別、異、壞，以總對別之方便也。」苞總有則曰方，以少含多名便。四權巧方便，實無此事，應物權現故言方便，謂以三業方便化也。此對實智名為方便，利物有則曰方，隨時而濟名便。此體即於施為中出，更無別義，故體唯三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便智有三或四：一進趣方便，謂見道前七方便智，進趣向果名為方便，所學有則曰方，隨位修順宜曰便。二施為方便，謂方便善巧波羅蜜多，後智妙用能行二利故名方便。此則有三：一教行方便，言音可則曰方，稟教獲安名便；二證行方便，空理正直曰方，智順正理名便；三不住方便，莅真入俗曰方，自他俱利名便。上三皆是第二施為。三集成方便，諸法同體巧相集成故名方便。且真如中具恒沙佛法，以智為門、以識為門皆攝一切故。〈菩薩地〉云：「此法善巧成，是故名方便」。《十地》云：「總、同、成、別、異、壞，以總對別之方便也。」苞總有則曰方，以少含多名便。四權巧方便，實無此事，應物權現故言方便，謂以三業方便化也。此對實智名為方便，利物有則曰方，隨時而濟名便。此體即於施為中出，更無別義，故體唯三。

今此有三：一接下方便唯引於下，二顯上方便唯顯深妙，三通彰方便遍於上下。一接下方便者，此經下云「十方佛土中唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」，又云「正直捨方便，但說無上道」，於前四中權巧方便也。此乃有三：一身方便，執持糞器而著垢衣，伽耶成道等是。二語方便，下云「我此九部法入大乘為本」，又趣波羅奈轉四諦法輪等是。三意方便，下云「尋念過去佛所行方便力，我今所得道亦應說三乘」等，是上同古佛下順有情。《佛地經》云「成所作智起三業化」，正與此同。依此解云，施為可則曰方，善逗機宜曰便。《往生論》云「正直曰方，外已為便」，方是方術，便謂穩便，便之方名方便。二顯上名方便者，《無垢稱》云「有方便故解，無方便故縛」，此經下云「我設是方便令得入佛慧，一切諸如來以無量方便度脫諸眾生」，入佛無漏智初設方便顯後佛智故，即四方便中施為方便，理妙可則曰方，巧用能顯曰便，其義深遠其語巧妙，便通教理，方之便名方便。三通彰方便，下經大眾疑云「何故世尊慇懃稱歎方便而作是言：佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知」，方便是總，下二句別。「佛所得法」是顯上，明今一實；「有所言說」是接下，彰昔三權。又云「佛悉知是已以諸緣譬喻言辭方便力令一切歡喜」，接下顯上二皆通故，即十二種方便喜巧波羅蜜多，隨應配攝，方者統情機之法軌，便者濟物理之要宜，方謂方軌方法，便謂要便宜便，情謂有情，機謂機要，統攝機情機要之軌法名方，貫人貫法故，物謂人物，理謂道理，濟益人物道理之要宜名便，濟人益法故，此言意顯濟人益法之軌則故言方便，亦方亦便故名方便。由此義推乃通三釋。三種合是十二種方便善巧波羅蜜多，隨應配攝。《瑜伽》四十五說十二種中，初六依內脩證，後六依外成熟。內六種者：悲心顧戀，了知諸行，欣佛妙智，不捨生死，輪迴不染，熾然精進。外六種者：令以少施等善感無量果，令以少戒等力引大善根，憎聖教者除其恚惱，處中住者令其趣入，已趣入者令其成熟，已成熟者令得解脫。此中接下即外成熟，此中顯上即內成熟，此中通彰合是內外一十二種。十二種中為成後四，復脩六種方便善巧：一隨順會通，將為說法，先現軟美可愛身語令生愛敬，於法起樂，漸次為說，彼不解空密意言教，一切諸法無性無事無生無滅如幻夢等，如理和會，彼經不說一切法體都無所有，但無所執可說自性，據第一義非其自性，既彼性事都無所有，有何生滅？又如幻夢非如顯現，又非彼事都無所有，故說如幻令彼了知。二共立要契，見有來求，先 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此有三：一接下方便唯引於下，二顯上方便唯顯深妙，三通彰方便遍於上下。一接下方便者，此經下云「十方佛土中唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」，又云「正直捨方便，但說無上道」，於前四中權巧方便也。此乃有三：一身方便，執持糞器而著垢衣，伽耶成道等是。二語方便，下云「我此九部法入大乘為本」，又趣波羅奈轉四諦法輪等是。三意方便，下云「尋念過去佛所行方便力，我今所得道亦應說三乘」等，是上同古佛下順有情。《佛地經》云「成所作智起三業化」，正與此同。依此解云，施為可則曰方，善逗機宜曰便。《往生論》云「正直曰方，外已為便」，方是方術，便謂穩便，便之方名方便。二顯上名方便者，《無垢稱》云「有方便故解，無方便故縛」，此經下云「我設是方便令得入佛慧，一切諸如來以無量方便度脫諸眾生」，入佛無漏智初設方便顯後佛智故，即四方便中施為方便，理妙可則曰方，巧用能顯曰便，其義深遠其語巧妙，便通教理，方之便名方便。三通彰方便，下經大眾疑云「何故世尊慇懃稱歎方便而作是言：佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知」，方便是總，下二句別。「佛所得法」是顯上，明今一實；「有所言說」是接下，彰昔三權。又云「佛悉知是已以諸緣譬喻言辭方便力令一切歡喜」，接下顯上二皆通故，即十二種方便喜巧波羅蜜多，隨應配攝，方者統情機之法軌，便者濟物理之要宜，方謂方軌方法，便謂要便宜便，情謂有情，機謂機要，統攝機情機要之軌法名方，貫人貫法故，物謂人物，理謂道理，濟益人物道理之要宜名便，濟人益法故，此言意顯濟人益法之軌則故言方便，亦方亦便故名方便。由此義推乃通三釋。三種合是十二種方便善巧波羅蜜多，隨應配攝。《瑜伽》四十五說十二種中，初六依內脩證，後六依外成熟。內六種者：悲心顧戀，了知諸行，欣佛妙智，不捨生死，輪迴不染，熾然精進。外六種者：令以少施等善感無量果，令以少戒等力引大善根，憎聖教者除其恚惱，處中住者令其趣入，已趣入者令其成熟，已成熟者令得解脫。此中接下即外成熟，此中顯上即內成熟，此中通彰合是內外一十二種。十二種中為成後四，復脩六種方便善巧：一隨順會通，將為說法，先現軟美可愛身語令生愛敬，於法起樂，漸次為說，彼不解空密意言教，一切諸法無性無事無生無滅如幻夢等，如理和會，彼經不說一切法體都無所有，但無所執可說自性，據第一義非其自性，既彼性事都無所有，有何生滅？又如幻夢非如顯現，又非彼事都無所有，故說如幻令彼了知。二共立要契，見有來求，先

共立契令知恩德供養恭敬持淨戒等，然後與之。三異分意樂，共立契已彼不速行，以利益意先許不與，先為親友隨順化導，彼不依學現憤恚相，所作乖違詐不隨益，此等權時外現棄捨，非內意樂不為救拔。四逼迫所作，有自在力於親屬等能正教誡，不知恩德毀戒等者，或斷所求、驅擯訶捶，令正脩習。五施恩報恩，於曾彼所有大恩德，彼期酬報勸令脩善名大報恩。六究竟清淨，果道滿已住知足天，乃至下生成等正覺，令生欣樂，往生隨下，請轉法輪廣為饒益。此中方便即是六中隨順會通，會昔三權通今一實，《決擇》、《唯識》又說有二種：一拔濟方便善巧，即外六種；二迴向方便善巧，即內六種。如其所應皆此所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共立契令知恩德供養恭敬持淨戒等，然後與之。三異分意樂，共立契已彼不速行，以利益意先許不與，先為親友隨順化導，彼不依學現憤恚相，所作乖違詐不隨益，此等權時外現棄捨，非內意樂不為救拔。四逼迫所作，有自在力於親屬等能正教誡，不知恩德毀戒等者，或斷所求、驅擯訶捶，令正脩習。五施恩報恩，於曾彼所有大恩德，彼期酬報勸令脩善名大報恩。六究竟清淨，果道滿已住知足天，乃至下生成等正覺，令生欣樂，往生隨下，請轉法輪廣為饒益。此中方便即是六中隨順會通，會昔三權通今一實，《決擇》、《唯識》又說有二種：一拔濟方便善巧，即外六種；二迴向方便善巧，即內六種。如其所應皆此所攝。

出體性者，方便乃智以慧為性，無分別智內冥真境，後得智中利他說法，能起方便之妙用故，以後得智為性，《唯識》等說後五波羅蜜多皆後得智為性故，其能所詮性又各別，因智為顯；今從根本故智為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體性者，方便乃智以慧為性，無分別智內冥真境，後得智中利他說法，能起方便之妙用故，以後得智為性，《唯識》等說後五波羅蜜多皆後得智為性故，其能所詮性又各別，因智為顯；今從根本故智為性。

下釋本文，第一周中有四：初世尊曉喻，次鶖子領解，次如來述成，後佛為記別。同中下根文各四故，此四之中初一即〈方便品〉，後三皆在〈譬喻品〉中。佛曉喻中論判為五：初歎法勝妙分；「吾從成佛」下，第二歎法師功德分；「爾時眾中漏盡阿羅漢」下，第三大眾定疑分；「佛告舍利弗止止不須復說，若說是事一切世間皆當驚疑」下，第四定記分；「舍利弗諸佛出於五濁惡世」下，第五斷疑分，法為佛師，人由法以成德，人為能顯，法假人以弘宣故。初歎法妙、後歎人勝，諸聲聞等於自所證已為決定，聞歎所說遂有疑生，故有定疑分。佛心所為先已定訖，唱止邀其固請，亦令惡人退席，既爾分明解釋其義，故有定記分。眾人之內聞前所說又有疑者，佛為重解，故有斷疑分，遂成五分。或分為二：初歎法及師妙，眾遂疑生；後佛更為定記解釋，眾復疑生重釋此疑，故分二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下釋本文，第一周中有四：初世尊曉喻，次鶖子領解，次如來述成，後佛為記別。同中下根文各四故，此四之中初一即〈方便品〉，後三皆在〈譬喻品〉中。佛曉喻中論判為五：初歎法勝妙分；「吾從成佛」下，第二歎法師功德分；「爾時眾中漏盡阿羅漢」下，第三大眾定疑分；「佛告舍利弗止止不須復說，若說是事一切世間皆當驚疑」下，第四定記分；「舍利弗諸佛出於五濁惡世」下，第五斷疑分，法為佛師，人由法以成德，人為能顯，法假人以弘宣故。初歎法妙、後歎人勝，諸聲聞等於自所證已為決定，聞歎所說遂有疑生，故有定疑分。佛心所為先已定訖，唱止邀其固請，亦令惡人退席，既爾分明解釋其義，故有定記分。眾人之內聞前所說又有疑者，佛為重解，故有斷疑分，遂成五分。或分為二：初歎法及師妙，眾遂疑生；後佛更為定記解釋，眾復疑生重釋此疑，故分二也。

一品之中今科為四：初二深先唱警察群生之心，次四眾驚疑發揚鶖子之情，三開斯實相啟彼權門，四勸發喜心令欣作佛，品末三行頌是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一品之中今科為四：初二深先唱警察群生之心，次四眾驚疑發揚鶖子之情，三開斯實相啟彼權門，四勸發喜心令欣作佛，品末三行頌是。

經「爾時世尊(至)所不能知」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)所不能知」

贊曰：二深先唱警察群生之心。文中有二：初長行、後偈頌。長行有二：初歎所證所說法妙，「吾從成佛」下歎如來身能證能說法師勝妙，初中有二：初總標勝妙，後「所以者何」下釋斯勝妙。初中復二：初顯自在從定而起，後告鶖子正陳所說。「安」者徐也，「詳」者審也。論云：「以如實智觀從三昧安詳而起，起已告舍利弗者，示現如來得自在力故，如來入定無能驚寤故。觀無量義處定名如實智觀，佛定殊勝，入已餘人不能驚佛令從定起，非佛自出餘不能令出，故自從定起。又顯於定中入出縱任得自在故，即由二義故從定起。雖是無量義處三昧，多是第四禪，功德勝故。不告餘人獨告舍利弗者，隨深智慧與如來相應故，謂舍利弗聲聞之中最為上品，智慧利根一聞即解最先悟入，佛凡說法必應機根，由彼智慧最為第一，根法相符故名相應。相應者隨順義，非是智慧相似名為相應，根合佛法名相應，故不告菩薩。」論有五義：一為諸聲聞所作事故，妙法蓮華為聲聞說，聲聞所作捨於權乘非菩薩故。二為諸聲聞迴向大菩提故，令其發心趣大果故。三護諸聲聞恐怯弱故，若告菩薩即諸聲聞謂此一乘非為已分，心生怯弱不能進脩，今告聲聞令除此意，是汝等分除怯弱心。四為令餘人善思念故，令餘聲聞善思念之，其舍利弗已蒙佛告，我是彼流亦應被告，深生信仰起脩學心。五為諸聲聞不起所作已辦心故，昔諸聲聞謂所得滅果滿證圓所作已辦，今歎法妙告彼不知，令捨小心。菩薩於五事全不相應，故雖利根佛不正告，傍告無爽，告三乘人有疑悔者令皆斷故，正告不定性兼任持所餘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二深先唱警察群生之心。文中有二：初長行、後偈頌。長行有二：初歎所證所說法妙，「吾從成佛」下歎如來身能證能說法師勝妙，初中有二：初總標勝妙，後「所以者何」下釋斯勝妙。初中復二：初顯自在從定而起，後告鶖子正陳所說。「安」者徐也，「詳」者審也。論云：「以如實智觀從三昧安詳而起，起已告舍利弗者，示現如來得自在力故，如來入定無能驚寤故。觀無量義處定名如實智觀，佛定殊勝，入已餘人不能驚佛令從定起，非佛自出餘不能令出，故自從定起。又顯於定中入出縱任得自在故，即由二義故從定起。雖是無量義處三昧，多是第四禪，功德勝故。不告餘人獨告舍利弗者，隨深智慧與如來相應故，謂舍利弗聲聞之中最為上品，智慧利根一聞即解最先悟入，佛凡說法必應機根，由彼智慧最為第一，根法相符故名相應。相應者隨順義，非是智慧相似名為相應，根合佛法名相應，故不告菩薩。」論有五義：一為諸聲聞所作事故，妙法蓮華為聲聞說，聲聞所作捨於權乘非菩薩故。二為諸聲聞迴向大菩提故，令其發心趣大果故。三護諸聲聞恐怯弱故，若告菩薩即諸聲聞謂此一乘非為已分，心生怯弱不能進脩，今告聲聞令除此意，是汝等分除怯弱心。四為令餘人善思念故，令餘聲聞善思念之，其舍利弗已蒙佛告，我是彼流亦應被告，深生信仰起脩學心。五為諸聲聞不起所作已辦心故，昔諸聲聞謂所得滅果滿證圓所作已辦，今歎法妙告彼不知，令捨小心。菩薩於五事全不相應，故雖利根佛不正告，傍告無爽，告三乘人有疑悔者令皆斷故，正告不定性兼任持所餘故。

所歎之法略有二種：一者智慧，二智慧門。故論云：「有二甚深：一證甚深謂智慧，二阿含甚深謂智慧門。」智慧門者即能詮教，智慧甚深即所詮理。梵云阿笈摩，此名為教，或翻為傳，上古諸佛傳至今故。此甚深義通教及理，然理正得甚深之名，門深乃稱難見覺等。二乘不知亦通此二，自餘別屬理教二法，論意如此。論說智慧者謂一切種、一切智智義故，一切智人之智名一切智智，體通性相名一切種，即佛果位涅槃、菩提，或一切智者無分別智，重言智者是後得智，義者境也，即一切智智之境，故名一切智智義。何謂彼境？謂一切種，一切種者謂若空若有、有為無為、有漏無漏，若教若理名一切種。種謂種類，法體種類眾多非一，攝一切盡名一切種，謂此一切種是一切智智之境，即此一切種境名為所詮之智慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所歎之法略有二種：一者智慧，二智慧門。故論云：「有二甚深：一證甚深謂智慧，二阿含甚深謂智慧門。」智慧門者即能詮教，智慧甚深即所詮理。梵云阿笈摩，此名為教，或翻為傳，上古諸佛傳至今故。此甚深義通教及理，然理正得甚深之名，門深乃稱難見覺等。二乘不知亦通此二，自餘別屬理教二法，論意如此。論說智慧者謂一切種、一切智智義故，一切智人之智名一切智智，體通性相名一切種，即佛果位涅槃、菩提，或一切智者無分別智，重言智者是後得智，義者境也，即一切智智之境，故名一切智智義。何謂彼境？謂一切種，一切種者謂若空若有、有為無為、有漏無漏，若教若理名一切種。種謂種類，法體種類眾多非一，攝一切盡名一切種，謂此一切種是一切智智之境，即此一切種境名為所詮之智慧也。

今以理窮，智慧有五，攝一切法盡方名一切種。一智慧性，謂真如，故下經云「唯佛究竟盡諸法實相」。論自釋云「如來藏性為體，攬法成人，人之所成即是智慧」，故引下為證。二智慧相，即無漏，能觀正體後得二智為體，下云「方便知見皆已具足盡思共度量不能測佛智」等是。三智慧伴，塵沙萬德有為功德是，下云「如來知見廣大深遠，無量無礙力無所畏皆具足」等是。四智慧因，謂能詮教及萬行是，下云「其智慧門難解難入」。論云阿含甚深，又論引經云「如來能說一切法、種種言詞」，又云「盡行諸佛無量道法」等是。五智慧境，謂若空若有、有為無為、真俗諦境，下云「如是相如是性」等是。今智慧門既是方便，能詮教深故所詮理深，即餘四慧。義雖可爾，然依諸教，五甚深中多唯慧性真如為體，以阿含甚深即昔三教，故證甚深即一乘體，無上甚深是大菩提，故《勝鬘經》中說「一乘體唯真如故」，即〈化城品〉之寶所也。今此經中依實勝慧，唯取智性智相為體，菩提菩提斷皆名菩提，智及智處皆名般若，攝一切故。火宅牛車即智相故，牛車言作，各與一故；寶所舊有，即智性故，眾共取故；示悟知見即是二故，由此有故餘三自成，下云「一大事因緣」即唯此二。若因若果，謂此智慧是一乘真理，其智慧門是三乘權教，總標實權理教二別，欲令二乘捨權取實行因證果，故《勝鬘》由此說二乘等四智究竟得涅槃者是佛方便，欲令捨二權而取一實故。其證甚深，論有二義：一體妙、二難了。體妙者，論云「證甚深有五種」。難了者，論云：「又甚深者，一切聲聞辟支佛所不能知故。」其五甚深，古來唯依真如解：一者義深，差別義也；二者體深，自體性也；三內證深，正智內證、餘智不得故；四依止深，法界法性諸佛本故；五無上深，體最勝故，謂大菩提即是所證無上正等正覺果也。若兼觀照智性、智相合名五證，義甚深者其義甚深，謂正智如之用故；體甚深者謂真如，法本性故；內證甚深者重顯正智，內冥如故所以名深；依止深者重顯真如，一切德本所以名深；無上深者謂大菩提，大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提。無著《金剛般若論》云：「無上菩提是法身理，三藐三菩提是報身智」，故即通顯此之二種，體過一切所以名深，此為本意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以理窮，智慧有五，攝一切法盡方名一切種。一智慧性，謂真如，故下經云「唯佛究竟盡諸法實相」。論自釋云「如來藏性為體，攬法成人，人之所成即是智慧」，故引下為證。二智慧相，即無漏，能觀正體後得二智為體，下云「方便知見皆已具足盡思共度量不能測佛智」等是。三智慧伴，塵沙萬德有為功德是，下云「如來知見廣大深遠，無量無礙力無所畏皆具足」等是。四智慧因，謂能詮教及萬行是，下云「其智慧門難解難入」。論云阿含甚深，又論引經云「如來能說一切法、種種言詞」，又云「盡行諸佛無量道法」等是。五智慧境，謂若空若有、有為無為、真俗諦境，下云「如是相如是性」等是。今智慧門既是方便，能詮教深故所詮理深，即餘四慧。義雖可爾，然依諸教，五甚深中多唯慧性真如為體，以阿含甚深即昔三教，故證甚深即一乘體，無上甚深是大菩提，故《勝鬘經》中說「一乘體唯真如故」，即〈化城品〉之寶所也。今此經中依實勝慧，唯取智性智相為體，菩提菩提斷皆名菩提，智及智處皆名般若，攝一切故。火宅牛車即智相故，牛車言作，各與一故；寶所舊有，即智性故，眾共取故；示悟知見即是二故，由此有故餘三自成，下云「一大事因緣」即唯此二。若因若果，謂此智慧是一乘真理，其智慧門是三乘權教，總標實權理教二別，欲令二乘捨權取實行因證果，故《勝鬘》由此說二乘等四智究竟得涅槃者是佛方便，欲令捨二權而取一實故。其證甚深，論有二義：一體妙、二難了。體妙者，論云「證甚深有五種」。難了者，論云：「又甚深者，一切聲聞辟支佛所不能知故。」其五甚深，古來唯依真如解：一者義深，差別義也；二者體深，自體性也；三內證深，正智內證、餘智不得故；四依止深，法界法性諸佛本故；五無上深，體最勝故，謂大菩提即是所證無上正等正覺果也。若兼觀照智性、智相合名五證，義甚深者其義甚深，謂正智如之用故；體甚深者謂真如，法本性故；內證甚深者重顯正智，內冥如故所以名深；依止深者重顯真如，一切德本所以名深；無上深者謂大菩提，大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提。無著《金剛般若論》云：「無上菩提是法身理，三藐三菩提是報身智」，故即通顯此之二種，體過一切所以名深，此為本意。

若通義解，或隨所應所詮，四慧皆有義、體、證、依四深，或智慧相、性、伴、境四法，如次配初四種甚深，唯無上深在大菩提，諸德主故。又非喻所喻、思議所思議故名甚深。上來解深唯在智慧不通慧門，准論解經，慧門亦有五：論名總句阿含深故即五難是，無量者智性、智相、智伴、智境如其次第，體遍、用寬、德備、法廣，如空無限、德數無窮，終必無盡，故名無量。然今但說智性、智相二種智慧名為無量，體、德、作用皆具無限，無窮盡故。其門甚深亦有二義：一體妙、二難了。體妙者，論引經云：「其智慧門難見、難覺、難知、難解、難入，具彼五難。難了者，二乘不知故。一由智義深故其門難見，二由智體深故其門難覺，三由智內證深故其門難知，四由智依止深故其門難解，五由智無上深故其門難入。」以教五難別配智慧五種甚深。又智有二：一凡、二聖。凡有二智：一現、二比。凡現智不知名難見，比智不知名難覺。聖智有二：一有漏、二無漏。有漏世俗智不了名難知。無漏智有二：一根本、二後得。初無漏智不知名難解，後無漏智不知名難入，入者證解。今此經中唯有二無漏智，不知故言難解難入，總顯證、教二難了，云「一切聲聞、辟支佛所不能知，唯佛能知故。」佛今所以歎二深者，論自解云：「為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故，為下將說一乘真實佛所得法甚深難解之由漸故，先歎智深，彰下所歎有所言說意趣難知二乘為權之由漸故，先歎門深，令其發心希所聞也。不爾唯應歎智慧深，總攬萬德以成佛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若通義解，或隨所應所詮，四慧皆有義、體、證、依四深，或智慧相、性、伴、境四法，如次配初四種甚深，唯無上深在大菩提，諸德主故。又非喻所喻、思議所思議故名甚深。上來解深唯在智慧不通慧門，准論解經，慧門亦有五：論名總句阿含深故即五難是，無量者智性、智相、智伴、智境如其次第，體遍、用寬、德備、法廣，如空無限、德數無窮，終必無盡，故名無量。然今但說智性、智相二種智慧名為無量，體、德、作用皆具無限，無窮盡故。其門甚深亦有二義：一體妙、二難了。體妙者，論引經云：「其智慧門難見、難覺、難知、難解、難入，具彼五難。難了者，二乘不知故。一由智義深故其門難見，二由智體深故其門難覺，三由智內證深故其門難知，四由智依止深故其門難解，五由智無上深故其門難入。」以教五難別配智慧五種甚深。又智有二：一凡、二聖。凡有二智：一現、二比。凡現智不知名難見，比智不知名難覺。聖智有二：一有漏、二無漏。有漏世俗智不了名難知。無漏智有二：一根本、二後得。初無漏智不知名難解，後無漏智不知名難入，入者證解。今此經中唯有二無漏智，不知故言難解難入，總顯證、教二難了，云「一切聲聞、辟支佛所不能知，唯佛能知故。」佛今所以歎二深者，論自解云：「為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故，為下將說一乘真實佛所得法甚深難解之由漸故，先歎智深，彰下所歎有所言說意趣難知二乘為權之由漸故，先歎門深，令其發心希所聞也。不爾唯應歎智慧深，總攬萬德以成佛故。」

經「所以者何(至)意趣難解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)意趣難解」。

贊曰：此釋前標阿含甚深。此中有二：初徵、後顯。「所以者何」者，佛所得法所謂解脫，三乘同坐解脫之床，二乘亦得，方便言教亦已依學，如何今說此之二種，二乘不知不見。又此徵意，佛之智慧二乘未得，可名甚深其智慧門；二乘已得，何名甚深，云二乘不知？若依初解所以者何，所得解脫三乘雖同，般若、法身，相、性智慧，彼所未得，汝定不知，且智慧門彼亦未了，故此以下但解阿含八種甚深，欲顯二乘尚不能知教之甚深，況佛智慧。依第二解所以者何，前徵教門深所以者，今當具顯，故此已下但顯教深。論牒經有八句，今此文唯六句，准論應言，佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進名稱普聞，成就甚深未曾有法，難解法者如來能知，隨宜所說，意趣難解，一切聲聞，辟支佛所不能知，加今經中第六句難解法者如來能知，加第八句一切聲聞、辟支佛所不能知，故成八深。第一句佛曾親近百千萬億無數諸佛者受持讀誦甚深，此顯世尊經三大劫供養二十六恒河沙佛，於彼諸佛所受持讀誦此法門故，所以甚深，非如彼二乘略即能解，故名甚深。第二句盡行諸佛無量道法者，脩行甚深，諸佛福智二利道行皆盡行故，非如二乘略脩因故，名為甚深，下皆准知。第三句勇猛精進者，果行甚深，果謂果決，精純勇捍堪耐勞倦所作皆成名為果決，或由精進所作善成，今獲勝果名果甚深，一句投火半偈捨身，六年苦行七日翹足，非不專精懃勞得故。第四句名稱普聞者，增長功德心甚深，由名遠振凡聖普聞，勗勵已身懃加脩斷，自功德心倍加增長，或名遠振他聞之故，皆悉增長功德之心，一切聞知故成甚深。第五句成就甚深未曾有法者，快妙事心甚深，由所成法是未曾有快妙勝事，能成之心亦為快妙，快妙心說故教難知。第六句難解法者，如來能知者無上甚深，由極難解法如來能知，故此法門得成無上；或難解法體即無上，唯佛能知，故是甚深。第七句隨宜所說意趣難解者，入甚深，入甚深者名字章句意難得故，佛自住持入解此意，不同外道自不能解何令他解，說因緣法極甚深故。入有二義：一難入解佛自解故，二隨宜所說令他入法故，意趣難解名為甚深。第八句一切聲聞辟支佛所不能知者，不共聲聞、辟支佛所作住持甚深，不同二乘所作外利所作、內利住持故成甚深。上來總說，由近諸佛，受持、讀誦、脩行、果決、增長功德心、證快妙事、成無上法、故隨宜說、難可得解、二乘不了，其智慧門名為甚深難解入故，況佛智慧非甚深哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋前標阿含甚深。此中有二：初徵、後顯。「所以者何」者，佛所得法所謂解脫，三乘同坐解脫之床，二乘亦得，方便言教亦已依學，如何今說此之二種，二乘不知不見。又此徵意，佛之智慧二乘未得，可名甚深其智慧門；二乘已得，何名甚深，云二乘不知？若依初解所以者何，所得解脫三乘雖同，般若、法身，相、性智慧，彼所未得，汝定不知，且智慧門彼亦未了，故此以下但解阿含八種甚深，欲顯二乘尚不能知教之甚深，況佛智慧。依第二解所以者何，前徵教門深所以者，今當具顯，故此已下但顯教深。論牒經有八句，今此文唯六句，准論應言，佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進名稱普聞，成就甚深未曾有法，難解法者如來能知，隨宜所說，意趣難解，一切聲聞，辟支佛所不能知，加今經中第六句難解法者如來能知，加第八句一切聲聞、辟支佛所不能知，故成八深。第一句佛曾親近百千萬億無數諸佛者受持讀誦甚深，此顯世尊經三大劫供養二十六恒河沙佛，於彼諸佛所受持讀誦此法門故，所以甚深，非如彼二乘略即能解，故名甚深。第二句盡行諸佛無量道法者，脩行甚深，諸佛福智二利道行皆盡行故，非如二乘略脩因故，名為甚深，下皆准知。第三句勇猛精進者，果行甚深，果謂果決，精純勇捍堪耐勞倦所作皆成名為果決，或由精進所作善成，今獲勝果名果甚深，一句投火半偈捨身，六年苦行七日翹足，非不專精懃勞得故。第四句名稱普聞者，增長功德心甚深，由名遠振凡聖普聞，勗勵已身懃加脩斷，自功德心倍加增長，或名遠振他聞之故，皆悉增長功德之心，一切聞知故成甚深。第五句成就甚深未曾有法者，快妙事心甚深，由所成法是未曾有快妙勝事，能成之心亦為快妙，快妙心說故教難知。第六句難解法者，如來能知者無上甚深，由極難解法如來能知，故此法門得成無上；或難解法體即無上，唯佛能知，故是甚深。第七句隨宜所說意趣難解者，入甚深，入甚深者名字章句意難得故，佛自住持入解此意，不同外道自不能解何令他解，說因緣法極甚深故。入有二義：一難入解佛自解故，二隨宜所說令他入法故，意趣難解名為甚深。第八句一切聲聞辟支佛所不能知者，不共聲聞、辟支佛所作住持甚深，不同二乘所作外利所作、內利住持故成甚深。上來總說，由近諸佛，受持、讀誦、脩行、果決、增長功德心、證快妙事、成無上法、故隨宜說、難可得解、二乘不了，其智慧門名為甚深難解入故，況佛智慧非甚深哉！

經「舍利弗(至)種種譬喻」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)種種譬喻」。

贊曰：上歎所證、所說法勝妙，下歎如來能證、能說法師勝妙。依論牒經，次下應云：何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就故。舍利弗！如來成就種種方便、種種知見、種種念觀、種種言詞。此上為總，下釋上言。舍利弗！吾從成佛已來，於彼彼處廣演言教，無數方便引導眾生，令離諸著等。展轉意言，由如來身於所證理成就自在說因圓滿，是以今說所證智慧及智慧門，二皆甚深。何等名為說因成就？謂種種方便、種種知見、種種念觀、種種言詞，此中初三合名因緣。因緣，道理也。言詞，名譬喻，言詞多說諸譬喻故。准論解經，「譬喻」以上名為總句，「廣演」以下名為別句。展轉訓釋，論有三解：初論自別釋初四句，次論以經下諸句兩番配此四句，其後二番中，初三義一處明，第四義一處明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上歎所證、所說法勝妙，下歎如來能證、能說法師勝妙。依論牒經，次下應云：何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就故。舍利弗！如來成就種種方便、種種知見、種種念觀、種種言詞。此上為總，下釋上言。舍利弗！吾從成佛已來，於彼彼處廣演言教，無數方便引導眾生，令離諸著等。展轉意言，由如來身於所證理成就自在說因圓滿，是以今說所證智慧及智慧門，二皆甚深。何等名為說因成就？謂種種方便、種種知見、種種念觀、種種言詞，此中初三合名因緣。因緣，道理也。言詞，名譬喻，言詞多說諸譬喻故。准論解經，「譬喻」以上名為總句，「廣演」以下名為別句。展轉訓釋，論有三解：初論自別釋初四句，次論以經下諸句兩番配此四句，其後二番中，初三義一處明，第四義一處明。

初番別解云，如來成就四種功德故，能化度眾生。一往成就，謂種種方便從兜率天退，乃至示現入涅槃故，能往十方起難思化，八相成道利益眾生，權巧智用故名方便。八相者，《大般若經》第五百六十八卷說：「一從兜率天沒即入胎相，二嬰兒，三童子，四苦行，五成道，六降魔，七轉法輪，八入般涅槃。」何故示現八相者？彼經云：「爾時最勝天王復白佛言：云何菩薩行深般若，為度有情示現諸相？佛告最勝：甚深般若相不可得，諸菩薩相亦不可得，但由方便善巧威力，為有情類示現入胎乃至涅槃種種化相。諸天計常謂無墮落，是故菩薩為破彼執示現入胎，因令彼天起無常念，世間最勝於欲不染，尚有墮落，況餘天眾而得常耶？故勿放逸勤加精進繫念脩道，如見日輪尚有墮沒，即知螢火不得久住。復有諸天放逸著樂，不脩正法恣情遊戲，雖與菩薩同處天宮，不往禮拜不諮受法，各作是念：今旦受樂明詣菩薩當受法寶。共相謂言：我與菩薩常此同住，修行，何晚？是故菩薩如救頭燃，破放逸行示現墮落。如是示現有二因緣：一令諸天離放逸故，二令有情咸得見故。乃至第八復有諸天人樂聞圓寂，菩薩為彼示現涅槃。」《攝大乘論》第九卷中有少差別。《華嚴經》中示現十相，皆廣如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初番別解云，如來成就四種功德故，能化度眾生。一往成就，謂種種方便從兜率天退，乃至示現入涅槃故，能往十方起難思化，八相成道利益眾生，權巧智用故名方便。八相者，《大般若經》第五百六十八卷說：「一從兜率天沒即入胎相，二嬰兒，三童子，四苦行，五成道，六降魔，七轉法輪，八入般涅槃。」何故示現八相者？彼經云：「爾時最勝天王復白佛言：云何菩薩行深般若，為度有情示現諸相？佛告最勝：甚深般若相不可得，諸菩薩相亦不可得，但由方便善巧威力，為有情類示現入胎乃至涅槃種種化相。諸天計常謂無墮落，是故菩薩為破彼執示現入胎，因令彼天起無常念，世間最勝於欲不染，尚有墮落，況餘天眾而得常耶？故勿放逸勤加精進繫念脩道，如見日輪尚有墮沒，即知螢火不得久住。復有諸天放逸著樂，不脩正法恣情遊戲，雖與菩薩同處天宮，不往禮拜不諮受法，各作是念：今旦受樂明詣菩薩當受法寶。共相謂言：我與菩薩常此同住，修行，何晚？是故菩薩如救頭燃，破放逸行示現墮落。如是示現有二因緣：一令諸天離放逸故，二令有情咸得見故。乃至第八復有諸天人樂聞圓寂，菩薩為彼示現涅槃。」《攝大乘論》第九卷中有少差別。《華嚴經》中示現十相，皆廣如彼。

二教化成就，謂種種知見示現染淨諸因故。由具知見，於化身中能示現有一切染因集能招苦，一切淨因道能證滅，或示現染淨諸法道理。因者所以、道理義故。前能現身，此於身中示有諸法染淨道理。論下解此與第四別，此依證法，彼依說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二教化成就，謂種種知見示現染淨諸因故。由具知見，於化身中能示現有一切染因集能招苦，一切淨因道能證滅，或示現染淨諸法道理。因者所以、道理義故。前能現身，此於身中示有諸法染淨道理。論下解此與第四別，此依證法，彼依說法故。

三功德畢竟成就，謂種種念觀，以說彼法成就因緣如法相應故。此意說言，以說種種念觀等法，彼念觀等佛皆成就，如所說法本末因緣皆相應故。言相應者，契會證義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三功德畢竟成就，謂種種念觀，以說彼法成就因緣如法相應故。此意說言，以說種種念觀等法，彼念觀等佛皆成就，如所說法本末因緣皆相應故。言相應者，契會證義。

四說成就，謂種種言詞，以四無礙，依何等何等名字章句，隨何等何等眾生能受，而為說故。依何等者，何等義也，即義無礙解。何等名字章句者，何等之名字章句，法無礙解也。隨何等者，隨何等方眾生言音而為說故，即詞無礙解。何等眾生能受為說者，何等眾生根器能受，佛便為說，辨才無礙解也。此四之中，第一能起化身八相成道，第二能示現有染淨諸法道理，第三如所說法皆畢竟得，第四具四無礙。由佛法師具此四種說因成就成勝妙故，其所說法亦為勝妙。論解四句已，重解第二句第四句差別云：「教化成就依證法故，說成就者依說法故，依自所證苦集滅道染淨道理次第為他說，名第二教化成就。依說法說，義法詞辨次第為他說，名第四說成就，皆無亂故。」或前四種，第一句是化身德，第二句是報身德，第三句是法身德，第四句四辨具足，由此三身四辨具足故能起說。三身具故智慧甚深，四辨具故慧門甚深，故此因緣即前三種，方便、知見、念觀三也。譬喻即是種種言詞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四說成就，謂種種言詞，以四無礙，依何等何等名字章句，隨何等何等眾生能受，而為說故。依何等者，何等義也，即義無礙解。何等名字章句者，何等之名字章句，法無礙解也。隨何等者，隨何等方眾生言音而為說故，即詞無礙解。何等眾生能受為說者，何等眾生根器能受，佛便為說，辨才無礙解也。此四之中，第一能起化身八相成道，第二能示現有染淨諸法道理，第三如所說法皆畢竟得，第四具四無礙。由佛法師具此四種說因成就成勝妙故，其所說法亦為勝妙。論解四句已，重解第二句第四句差別云：「教化成就依證法故，說成就者依說法故，依自所證苦集滅道染淨道理次第為他說，名第二教化成就。依說法說，義法詞辨次第為他說，名第四說成就，皆無亂故。」或前四種，第一句是化身德，第二句是報身德，第三句是法身德，第四句四辨具足，由此三身四辨具足故能起說。三身具故智慧甚深，四辨具故慧門甚深，故此因緣即前三種，方便、知見、念觀三也。譬喻即是種種言詞。

經「廣演言教(至)令離諸著」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「廣演言教(至)令離諸著」。

贊曰：上依論文一番別釋總四句已，論復第二以下經句配此四句，此即第一種種方便。次下「所以者何」，如來方便知見波羅蜜皆已具足，為第二種種知見。次「舍利弗如來知見至解脫三昧」，為第三句種種念觀。次「深入無際乃至本末究竟等」，為第四句種種言詞。論雖以下經文別配上總四句，然初以兩番釋上三句已，復以兩番釋後一句，彼論文長，乍披難解，應依此讀。此中初番釋云：「復有義，種種方便者，示現外道邪法種種過失，諸佛正法種種功德故。如經『舍利弗吾從成佛已來，廣演言教無數方便引導眾生，於諸著處令得解脫。』」文雖少異，大意亦同。釋無數方便更有四番：一方便者方便令入諸善法故，二斷諸疑故，三令入增上勝智故，四依四攝法攝取眾生令得解脫故。此六釋中迴邪入正、進善破惡，自入勝智、令他解脫，如次配之。以此方便引攝將導一切眾生令離諸著；著者執本，愛染生死之根本故。論云：「諸著者，彼彼處著，或著界、著地、著分、著乘。著界者著三界。著地者著戒取、三昧初禪定地，乃至非想非非想、滅盡定地，即以九次第定為地，戒取、見取執此三昧故名著地。著分者著在家分已同類，作種種業邪見等故；著出家分名聞利養，能起種種覺察煩惱等故。著乘著聲聞乘樂持小戒求四果等故，著於大乘著利養供養恭敬等故。由著分別觀種種法相乃至分別佛地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上依論文一番別釋總四句已，論復第二以下經句配此四句，此即第一種種方便。次下「所以者何」，如來方便知見波羅蜜皆已具足，為第二種種知見。次「舍利弗如來知見至解脫三昧」，為第三句種種念觀。次「深入無際乃至本末究竟等」，為第四句種種言詞。論雖以下經文別配上總四句，然初以兩番釋上三句已，復以兩番釋後一句，彼論文長，乍披難解，應依此讀。此中初番釋云：「復有義，種種方便者，示現外道邪法種種過失，諸佛正法種種功德故。如經『舍利弗吾從成佛已來，廣演言教無數方便引導眾生，於諸著處令得解脫。』」文雖少異，大意亦同。釋無數方便更有四番：一方便者方便令入諸善法故，二斷諸疑故，三令入增上勝智故，四依四攝法攝取眾生令得解脫故。此六釋中迴邪入正、進善破惡，自入勝智、令他解脫，如次配之。以此方便引攝將導一切眾生令離諸著；著者執本，愛染生死之根本故。論云：「諸著者，彼彼處著，或著界、著地、著分、著乘。著界者著三界。著地者著戒取、三昧初禪定地，乃至非想非非想、滅盡定地，即以九次第定為地，戒取、見取執此三昧故名著地。著分者著在家分已同類，作種種業邪見等故；著出家分名聞利養，能起種種覺察煩惱等故。著乘著聲聞乘樂持小戒求四果等故，著於大乘著利養供養恭敬等故。由著分別觀種種法相乃至分別佛地故。」

經「所以者何(至)皆已具足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)皆已具足」。

贊曰：此第二句。論初番云：「復種種知見者，自身成就不可思議境界，與聲聞、菩薩故，如經『舍利弗！如來知見、方便到於彼岸故』，到彼岸者勝餘一切諸菩薩故。」文少不同，義意無別。「知見」者，真俗二智體，根本智名知、後得智名見。「方便」者，此智妙用方便善巧，由自成就不思議境界，故具知見與聲聞等名為方便。「波羅蜜」者到彼岸義，明佛成就二勝智體，故能成就不可思議境界，已到彼岸勝餘一切；由具方便二智妙用，復能令他到於彼岸，故能以此不可思議境界知見，亦與聲聞菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二句。論初番云：「復種種知見者，自身成就不可思議境界，與聲聞、菩薩故，如經『舍利弗！如來知見、方便到於彼岸故』，到彼岸者勝餘一切諸菩薩故。」文少不同，義意無別。「知見」者，真俗二智體，根本智名知、後得智名見。「方便」者，此智妙用方便善巧，由自成就不思議境界，故具知見與聲聞等名為方便。「波羅蜜」者到彼岸義，明佛成就二勝智體，故能成就不可思議境界，已到彼岸勝餘一切；由具方便二智妙用，復能令他到於彼岸，故能以此不可思議境界知見，亦與聲聞菩薩。

經「舍利弗(至)解脫三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)解脫三昧」。

贊曰：此第三句。論初番云：「復種種念觀者，如經『舍利弗！如來知見，廣大深遠無障無礙，力、無所畏、不共法，根、力、菩提分，禪定、解脫、三昧、三摩跋提，皆已具足故。』」文意大同，多少有別。今言知見，廣者無邊，大者無上，深者難測，遠者時長窮未來故。此上乃是諸德總句。二智為性故云知見，又此諸德亦是二智眷屬所攝故云知見。「無量」已下諸德別句。依此經文，「無量」者四無量，即論牒經無障也。「無礙」者四無礙解。「力」謂十力，「無所畏」者四無所畏。論本牒經中不共法，十八不共法也。「根」謂五根，「力」謂五力，「菩提分」謂三十七，此上四種經本所無。「禪」謂色界四靜慮，「定」謂四無色定，「解脫」謂八解脫，「三昧」者謂三三昧，「三摩跋提」謂九等至，此之一種經本亦無。論牒經中有十三門，今此經中合有八門功德名為念觀，體即明記之慧解，故不可廣解。義門各應略為分別，四無量以五門分別：一列名、二釋名、三辨行相、四出體性、五辨差別。列名者，謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。釋名者，一緣無量境、緣一切有情起此四故；二起無量行，行解亦復極廣大故；三感無量果，得大梵福成如來故，名為無量；四者是數，帶數釋也。辨行相者，法界有情總為三類：一無苦無樂者，無倒與樂名慈，無瞋為體。二有苦者，拔苦名悲，不害為體。三有樂者，助喜名喜，不嫉善根為體。復於無苦無樂者起離癡想，於有苦者起離瞋想，於有樂者起離貪想，平等欲令離諸惡故名捨。令捨惡故，善捨為體。出體性者，合以三法，謂無瞋、不害及捨，不嫉體即無瞋，無別法故。辨差別者，此各有三：一有情緣，作有情想；二者法緣，不見有情唯作法想；三無緣，復於諸法離分別心，作真如想故名無緣，或法無量緣諸教法。此三之中，初共外道，次共二乘，後唯菩薩。初三安樂，後一利益，感果可知。與大慈、大悲、大喜、大捨有差別者，彼唯實觀唯佛所起，緣三界生，并無癡俱，此通假實通凡聖起，緣界不定，非無癡俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三句。論初番云：「復種種念觀者，如經『舍利弗！如來知見，廣大深遠無障無礙，力、無所畏、不共法，根、力、菩提分，禪定、解脫、三昧、三摩跋提，皆已具足故。』」文意大同，多少有別。今言知見，廣者無邊，大者無上，深者難測，遠者時長窮未來故。此上乃是諸德總句。二智為性故云知見，又此諸德亦是二智眷屬所攝故云知見。「無量」已下諸德別句。依此經文，「無量」者四無量，即論牒經無障也。「無礙」者四無礙解。「力」謂十力，「無所畏」者四無所畏。論本牒經中不共法，十八不共法也。「根」謂五根，「力」謂五力，「菩提分」謂三十七，此上四種經本所無。「禪」謂色界四靜慮，「定」謂四無色定，「解脫」謂八解脫，「三昧」者謂三三昧，「三摩跋提」謂九等至，此之一種經本亦無。論牒經中有十三門，今此經中合有八門功德名為念觀，體即明記之慧解，故不可廣解。義門各應略為分別，四無量以五門分別：一列名、二釋名、三辨行相、四出體性、五辨差別。列名者，謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。釋名者，一緣無量境、緣一切有情起此四故；二起無量行，行解亦復極廣大故；三感無量果，得大梵福成如來故，名為無量；四者是數，帶數釋也。辨行相者，法界有情總為三類：一無苦無樂者，無倒與樂名慈，無瞋為體。二有苦者，拔苦名悲，不害為體。三有樂者，助喜名喜，不嫉善根為體。復於無苦無樂者起離癡想，於有苦者起離瞋想，於有樂者起離貪想，平等欲令離諸惡故名捨。令捨惡故，善捨為體。出體性者，合以三法，謂無瞋、不害及捨，不嫉體即無瞋，無別法故。辨差別者，此各有三：一有情緣，作有情想；二者法緣，不見有情唯作法想；三無緣，復於諸法離分別心，作真如想故名無緣，或法無量緣諸教法。此三之中，初共外道，次共二乘，後唯菩薩。初三安樂，後一利益，感果可知。與大慈、大悲、大喜、大捨有差別者，彼唯實觀唯佛所起，緣三界生，并無癡俱，此通假實通凡聖起，緣界不定，非無癡俱。

四無礙解以三門分別：一列名，二辨相，三出體。列名者：一法無礙解，二義無礙解，三詞無礙解，四辨才無礙解。辨相者，法謂能詮名句文教，義謂所詮真俗諦理，詞謂諸方音聲，辨才謂七種辨才。緣此四智無所拘礙，名無礙解。有多差別，如〈決擇〉、〈菩薩地〉及《十地論》說。出體者，此四即以無漏後得智為體，非證真故；義無礙解亦通正智，初地分得，九地任運離障圓成，佛果滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無礙解以三門分別：一列名，二辨相，三出體。列名者：一法無礙解，二義無礙解，三詞無礙解，四辨才無礙解。辨相者，法謂能詮名句文教，義謂所詮真俗諦理，詞謂諸方音聲，辨才謂七種辨才。緣此四智無所拘礙，名無礙解。有多差別，如〈決擇〉、〈菩薩地〉及《十地論》說。出體者，此四即以無漏後得智為體，非證真故；義無礙解亦通正智，初地分得，九地任運離障圓成，佛果滿足。

十力略以五門分別：一辨名，二出體，三行相，四次第，五諸門。辨名有二：一列名，二釋名。列名者，一處非處智力；二自業智力，《大般若》五十三名業異熟智力；三靜慮解脫等持等至智力，彼名靜慮解脫等持等至雜染清淨智力；四根勝劣智力；五種種勝解智力；六種種界智力；七遍趣行智力，彼名遍行智力；八宿住隨念智力；九死生智力；十漏盡智力。釋名者，初總、後別。總名力者，能摧怨敵義，不可屈伏義。《瑜伽．菩薩地》第四十九、五十，及〈決擇〉五十七，《菩薩藏經》第五，《顯揚》第四，《對法》第十四，《大般若經》皆釋此相，與一切種利樂有情功能相應，畢竟勝伏一切魔怨，大威力故說名為力，故以威勢能摧難屈名力。《對法》云「善降眾魔善記問論，故名十力。十者是數，力用不同有此十種，故名十力。」依六釋中帶數釋也。釋別名者，因果相當名之為處，若不相當名為非處，故《瑜伽》云：「淨不淨果非不平等，如實轉因是名為處。」處者建立義，依義起義能建立果為依，能起於果法故，因立處名。不平等因與上相違，是名非處。於此二種，一切智、無滯智、清淨智、離增上慢名之為智，力義如前。各自所作三世三業，或順現受或順生受、順後受、不定受名為自業，於此正知名自業智力。此於善惡業異熟果中而生智解，亦名業異熟智力。靜慮者四靜慮，解脫者八解脫，等持者一切有心定，等至者一切有心無心定，於此正知名靜慮解脫等持等至智力。此等諸定通有漏無漏，加名雜染清淨。根者信等五根，此耎中上名為勝劣，於此正知名根勝劣智力。若從他信以為其先，或觀諸法以為其先，成耎中上。愛樂勝解名種種勝解，於此正知名種種勝解智力。若廣建立種種姓，或一乘或三乘或四乘或五乘，或貪瞋癡等分行等，乃至有情八十千行名種種界，界是姓故，於此正知名種種界智力。若即如是諸趣門中隨順正行，如貪行者修不淨觀等名遍趣行，或趣一切五趣之行，或諸外道沙門婆羅門，各各異見品類諸行，或此世他世無罪趣行名遍趣行，於此正知名遍趣行智力，能於遍行諸趣之行而了知故，亦名遍行行。若於種種有情眾中，四方名字假設安立品類差別，隨先過去所有自體八言說句：一如是名，二生類，三種姓，四飲食，五受苦樂，六長壽，七久住，八壽量邊際。於此八中隨念六種略所行行，有無量種宿住隨念。六略行者：一呼召假名，二剎帝利等色類差別，三父母，四飲食方軌，五興衰，六壽量。此等宿住是過去境，住宿世故，於此宿住而起隨念念俱行智，名宿住隨念智力。諸有情類臨欲終沒名為死時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力略以五門分別：一辨名，二出體，三行相，四次第，五諸門。辨名有二：一列名，二釋名。列名者，一處非處智力；二自業智力，《大般若》五十三名業異熟智力；三靜慮解脫等持等至智力，彼名靜慮解脫等持等至雜染清淨智力；四根勝劣智力；五種種勝解智力；六種種界智力；七遍趣行智力，彼名遍行智力；八宿住隨念智力；九死生智力；十漏盡智力。釋名者，初總、後別。總名力者，能摧怨敵義，不可屈伏義。《瑜伽．菩薩地》第四十九、五十，及〈決擇〉五十七，《菩薩藏經》第五，《顯揚》第四，《對法》第十四，《大般若經》皆釋此相，與一切種利樂有情功能相應，畢竟勝伏一切魔怨，大威力故說名為力，故以威勢能摧難屈名力。《對法》云「善降眾魔善記問論，故名十力。十者是數，力用不同有此十種，故名十力。」依六釋中帶數釋也。釋別名者，因果相當名之為處，若不相當名為非處，故《瑜伽》云：「淨不淨果非不平等，如實轉因是名為處。」處者建立義，依義起義能建立果為依，能起於果法故，因立處名。不平等因與上相違，是名非處。於此二種，一切智、無滯智、清淨智、離增上慢名之為智，力義如前。各自所作三世三業，或順現受或順生受、順後受、不定受名為自業，於此正知名自業智力。此於善惡業異熟果中而生智解，亦名業異熟智力。靜慮者四靜慮，解脫者八解脫，等持者一切有心定，等至者一切有心無心定，於此正知名靜慮解脫等持等至智力。此等諸定通有漏無漏，加名雜染清淨。根者信等五根，此耎中上名為勝劣，於此正知名根勝劣智力。若從他信以為其先，或觀諸法以為其先，成耎中上。愛樂勝解名種種勝解，於此正知名種種勝解智力。若廣建立種種姓，或一乘或三乘或四乘或五乘，或貪瞋癡等分行等，乃至有情八十千行名種種界，界是姓故，於此正知名種種界智力。若即如是諸趣門中隨順正行，如貪行者修不淨觀等名遍趣行，或趣一切五趣之行，或諸外道沙門婆羅門，各各異見品類諸行，或此世他世無罪趣行名遍趣行，於此正知名遍趣行智力，能於遍行諸趣之行而了知故，亦名遍行行。若於種種有情眾中，四方名字假設安立品類差別，隨先過去所有自體八言說句：一如是名，二生類，三種姓，四飲食，五受苦樂，六長壽，七久住，八壽量邊際。於此八中隨念六種略所行行，有無量種宿住隨念。六略行者：一呼召假名，二剎帝利等色類差別，三父母，四飲食方軌，五興衰，六壽量。此等宿住是過去境，住宿世故，於此宿住而起隨念念俱行智，名宿住隨念智力。諸有情類臨欲終沒名為死時，

住在中有名為生時，於善惡趣死時生時皆能正知名死生智力。一切諸法漏及隨眠無餘永斷，名為漏盡，於此正知名漏盡智力。智者是體，力是作用，然智即力更無別性。此中宿住隨念相應智力，是隣近釋。自餘最初處非處乃至漏盡是所觀境，智力是能觀智。處非處乃至漏盡之智力，皆依主釋。宿住是境，隨念相應智力是能觀，亦依主釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在中有名為生時，於善惡趣死時生時皆能正知名死生智力。一切諸法漏及隨眠無餘永斷，名為漏盡，於此正知名漏盡智力。智者是體，力是作用，然智即力更無別性。此中宿住隨念相應智力，是隣近釋。自餘最初處非處乃至漏盡是所觀境，智力是能觀智。處非處乃至漏盡之智力，皆依主釋。宿住是境，隨念相應智力是能觀，亦依主釋。

二出體者，〈決擇分〉五十七云「佛具知根，慧根為體」，《對法論》云「若定若慧，及彼相應諸心心所」，〈菩薩地〉云「謂總五根為其自性」。雖復三文不同，然體有五：一最勝體，故〈決擇分〉佛具知根慧根為性。二引生體，故《對法》云若定若慧。三剋實體，〈菩薩地〉云五根為性，由慧勝故，且說十力慧為自性，所以但言處非處等智力，不言信力精進等力，依此即會〈決擇〉文訖。四相應體，《對法》又云「及彼相應諸心心所四蘊為性」。五眷屬體，五蘊為性，定共、道共無漏色等助為體故。此雖無文，理必應爾，遮犯戒垢助摧怨故。餘之三門如《無垢稱疏》第二卷說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二出體者，〈決擇分〉五十七云「佛具知根，慧根為體」，《對法論》云「若定若慧，及彼相應諸心心所」，〈菩薩地〉云「謂總五根為其自性」。雖復三文不同，然體有五：一最勝體，故〈決擇分〉佛具知根慧根為性。二引生體，故《對法》云若定若慧。三剋實體，〈菩薩地〉云五根為性，由慧勝故，且說十力慧為自性，所以但言處非處等智力，不言信力精進等力，依此即會〈決擇〉文訖。四相應體，《對法》又云「及彼相應諸心心所四蘊為性」。五眷屬體，五蘊為性，定共、道共無漏色等助為體故。此雖無文，理必應爾，遮犯戒垢助摧怨故。餘之三門如《無垢稱疏》第二卷說。

四無所畏以五門分別：一辨名、二出體、三行相、四次第、五諸門，亦如《菩薩藏經》第五、《大般若》五十三、《顯揚》第四、《瑜伽》五十、《對法》十四。辨名有二：一列名，二釋名。列名者，一正等覺無畏，二漏盡無畏，三障法無畏，四出苦道無畏。釋名有二，一總、二別。總者，四是數名；無所畏者，於此四處能自了知坦然無畏，心無怯劣無所疑慮都無驚懼，故名無畏。別名者，正覺諸法、等覺諸法，名正等覺。諸煩惱漏種現俱斷，故名漏盡。說障礙法，染必為障，故言障法。說出離道，諸聖修習決定出苦，名出苦道。於此四中得無所畏，皆依主釋。出體性者，五十七云，以信、進、念、定、慧及具知根為性。《對法》云「若定若慧及彼相應諸心心所」，又言「若起作用後得智為性，若住自性正智為體」。此體有五，據勝二智為體，發起定、慧為體，談實五根為體，相應四蘊為性，眷屬五蘊為體。行相者，如經言「世尊自稱我是正等覺者」，復有沙門或非沙門從他方來，佛慰勞言安樂住不？乞食得不？遂於此中有立難云：言正等覺無所未知，今問於他一何相返？我於此難正見無由：得安穩住無怖無畏，自稱我處大仙尊位。所以者何？攝受來者令發勝心，聞佛慰問發道心故，欲令諸人審諦於事，佛知尚問，況餘不知？亦為後人作其軌範，見來發心應為引攝，非佛不知，仍言等覺。又如經言，我諸漏盡。後時天授行諸惡行，佛常罵之；執日調順，佛常耎語。遂有難言：言諸漏盡煩惱並亡，呵叱天授、愛語執日，貪、瞋未滅漏寧盡耶？一何乖返！我於此難正見無由：得安穩住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，天授譬之惡馬，楚毒方調，若不叱呵返言怖我；執日喻之慧象隨逐人心，故以耎言即能調順，非有貪瞋漏不盡也。又如經言，佛為弟子說障礙法，染必為障，復不遮彼預流一來有妻子等。遂有難言：染必為障，聖畜妻子一何乖返？我於此難正見無由：安穩無怖處大仙位，邪行障諸聖道，畜妻障離欲道，初二果人既未離欲，性戒久成故除邪行，不斷妻子斯有何失？故諸染法非不障也。又如經言，我為弟子說出離道，諸聖修習決定出離，決定通達，復有無學迦留陀夷埋足糞壞，鴦掘魔羅獄火焚身。遂有難言：聖道久脩望離眾苦，無學既還受苦，何用修道之為？一何乖返！我於此難正見無由：安穩無怖處大仙位，實得無學苦果定亡，為現因必有苦報，由此聖者有現受苦起後教故；或苦異熟無學不受，惡業盡故，有必障果不成無學。彼言無學受彼苦者，現居有學猶未離欲，定成無學故與其名，縱得神通非不還等，世五通故。或無學苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無所畏以五門分別：一辨名、二出體、三行相、四次第、五諸門，亦如《菩薩藏經》第五、《大般若》五十三、《顯揚》第四、《瑜伽》五十、《對法》十四。辨名有二：一列名，二釋名。列名者，一正等覺無畏，二漏盡無畏，三障法無畏，四出苦道無畏。釋名有二，一總、二別。總者，四是數名；無所畏者，於此四處能自了知坦然無畏，心無怯劣無所疑慮都無驚懼，故名無畏。別名者，正覺諸法、等覺諸法，名正等覺。諸煩惱漏種現俱斷，故名漏盡。說障礙法，染必為障，故言障法。說出離道，諸聖修習決定出苦，名出苦道。於此四中得無所畏，皆依主釋。出體性者，五十七云，以信、進、念、定、慧及具知根為性。《對法》云「若定若慧及彼相應諸心心所」，又言「若起作用後得智為性，若住自性正智為體」。此體有五，據勝二智為體，發起定、慧為體，談實五根為體，相應四蘊為性，眷屬五蘊為體。行相者，如經言「世尊自稱我是正等覺者」，復有沙門或非沙門從他方來，佛慰勞言安樂住不？乞食得不？遂於此中有立難云：言正等覺無所未知，今問於他一何相返？我於此難正見無由：得安穩住無怖無畏，自稱我處大仙尊位。所以者何？攝受來者令發勝心，聞佛慰問發道心故，欲令諸人審諦於事，佛知尚問，況餘不知？亦為後人作其軌範，見來發心應為引攝，非佛不知，仍言等覺。又如經言，我諸漏盡。後時天授行諸惡行，佛常罵之；執日調順，佛常耎語。遂有難言：言諸漏盡煩惱並亡，呵叱天授、愛語執日，貪、瞋未滅漏寧盡耶？一何乖返！我於此難正見無由：得安穩住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，天授譬之惡馬，楚毒方調，若不叱呵返言怖我；執日喻之慧象隨逐人心，故以耎言即能調順，非有貪瞋漏不盡也。又如經言，佛為弟子說障礙法，染必為障，復不遮彼預流一來有妻子等。遂有難言：染必為障，聖畜妻子一何乖返？我於此難正見無由：安穩無怖處大仙位，邪行障諸聖道，畜妻障離欲道，初二果人既未離欲，性戒久成故除邪行，不斷妻子斯有何失？故諸染法非不障也。又如經言，我為弟子說出離道，諸聖修習決定出離，決定通達，復有無學迦留陀夷埋足糞壞，鴦掘魔羅獄火焚身。遂有難言：聖道久脩望離眾苦，無學既還受苦，何用修道之為？一何乖返！我於此難正見無由：安穩無怖處大仙位，實得無學苦果定亡，為現因必有苦報，由此聖者有現受苦起後教故；或苦異熟無學不受，惡業盡故，有必障果不成無學。彼言無學受彼苦者，現居有學猶未離欲，定成無學故與其名，縱得神通非不還等，世五通故。或無學苦

非是業招，諸異熟苦必已出故，如《涅槃經》第二十九解三時業，至無學位排諸惡業一切不受，說未入聖名為定業，其入聖已不名定業，廣如彼說，故阿羅漢定無苦果。後之二門亦如《無垢稱》第二卷疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是業招，諸異熟苦必已出故，如《涅槃經》第二十九解三時業，至無學位排諸惡業一切不受，說未入聖名為定業，其入聖已不名定業，廣如彼說，故阿羅漢定無苦果。後之二門亦如《無垢稱》第二卷疏。

禪謂色界四靜慮，謂初有尋有伺靜慮，第二離尋伺喜，第三離喜樂，第四已離喜樂捨念清淨靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪謂色界四靜慮，謂初有尋有伺靜慮，第二離尋伺喜，第三離喜樂，第四已離喜樂捨念清淨靜慮。

定是四無色，謂空處、識處、無所有處、非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定是四無色，謂空處、識處、無所有處、非想非非想處。

解脫，謂八解脫，以三門分別：一列名字，二顯行相，三出體性。列名字者，依《瑜伽》第十二、十五、七十三，〈攝事分〉第四，并《對法》十三，《顯揚》第四、第二及第二十，《菩薩藏經》第四等說：一有色觀諸色解脫，二內無色想觀外諸色解脫，三淨解脫身作證具足住，四空無邊處解脫，五識無邊處解脫，六無所有處解脫，七非想非非想處解脫，八想受滅解脫身作證具足住。顯行相者，《俱舍》第二十九說，內有色想觀外諸色名初解脫，內未伏除見者色想，觀外諸色以為不淨，名觀外色。今則不然，准《對法》文，初修業者，身在欲界已離欲界欲，未依無色定伏除見者色想，未離色界欲故。若久習業已離色界欲，見者色想安立現前，而觀欲界一切所有內外諸色作光明想，由前三解脫引發勝處、遍處等故，即觀勝處所攝少多等色作光明想，由除變化障故作光明想，不除貪欲故不作不淨想。《瑜伽》唯云未得無色定，未離色界染，觀外諸色，是初解脫者，唯依初業說故。第二解脫，《俱舍論》說，內已伏除見者色想，唯觀外境而為不淨，名內無色想觀外諸色。大乘不然，准《對法》云「久習業者，已依無色定伏除見者色想，初習業者見者無色想安立現前，而觀外色作少多等想，不同於初觀內外色皆作光明，未自在故。」今此唯觀已離欲色作少多等名觀外色，已離染故立以外名，觀心漸勝故稍略觀。故《瑜伽》云「又不思惟彼想明相，但於外色而作勝解，即觀少多等不作光明等，若於是處已得離欲說彼為外，故唯觀彼已離染色名之為外。又由初解脫觀色不言外，其內有色亦不言內，通緣內外根塵等色作光明想，故今此第二內有色，有根等色故，其觀外色，唯觀外塵作少多等，不緣根等作少多等故。」《瑜伽》又云「無色界定不現在前者，此說觀外色不依無色定，無色定不能緣外色故，或已離色界欲，不依無色定伏除色想，但依色界定，見者無色想而現在前，故作是說。」上二解脫初作光明想，後作少多想，初寬後狹兩觀有殊。《顯揚》二十說，此二解脫除變化障，為於變化得自在故。變化既通，四靜慮有故，初二解脫通依四靜慮，初作多依，初二定有但在根本非近分地，彼欣趣脩都無通果，此容預脩有通果故，不同《俱舍》初二靜慮能除欲界初靜慮中顯色貪故作不淨觀。第三解脫，《俱舍論》說，清淨相轉作淨光明鮮，行相轉故，唯第四靜慮離八災患心澄淨故，餘地雖有相似解脫而不建立，非增上故。今者大乘謂如有一已得捨念圓滿清白，以此為依修習清淨聖行圓滿，於內淨不淨諸色已得展轉相待想、展轉相入想、展轉一味想 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫，謂八解脫，以三門分別：一列名字，二顯行相，三出體性。列名字者，依《瑜伽》第十二、十五、七十三，〈攝事分〉第四，并《對法》十三，《顯揚》第四、第二及第二十，《菩薩藏經》第四等說：一有色觀諸色解脫，二內無色想觀外諸色解脫，三淨解脫身作證具足住，四空無邊處解脫，五識無邊處解脫，六無所有處解脫，七非想非非想處解脫，八想受滅解脫身作證具足住。顯行相者，《俱舍》第二十九說，內有色想觀外諸色名初解脫，內未伏除見者色想，觀外諸色以為不淨，名觀外色。今則不然，准《對法》文，初修業者，身在欲界已離欲界欲，未依無色定伏除見者色想，未離色界欲故。若久習業已離色界欲，見者色想安立現前，而觀欲界一切所有內外諸色作光明想，由前三解脫引發勝處、遍處等故，即觀勝處所攝少多等色作光明想，由除變化障故作光明想，不除貪欲故不作不淨想。《瑜伽》唯云未得無色定，未離色界染，觀外諸色，是初解脫者，唯依初業說故。第二解脫，《俱舍論》說，內已伏除見者色想，唯觀外境而為不淨，名內無色想觀外諸色。大乘不然，准《對法》云「久習業者，已依無色定伏除見者色想，初習業者見者無色想安立現前，而觀外色作少多等想，不同於初觀內外色皆作光明，未自在故。」今此唯觀已離欲色作少多等名觀外色，已離染故立以外名，觀心漸勝故稍略觀。故《瑜伽》云「又不思惟彼想明相，但於外色而作勝解，即觀少多等不作光明等，若於是處已得離欲說彼為外，故唯觀彼已離染色名之為外。又由初解脫觀色不言外，其內有色亦不言內，通緣內外根塵等色作光明想，故今此第二內有色，有根等色故，其觀外色，唯觀外塵作少多等，不緣根等作少多等故。」《瑜伽》又云「無色界定不現在前者，此說觀外色不依無色定，無色定不能緣外色故，或已離色界欲，不依無色定伏除色想，但依色界定，見者無色想而現在前，故作是說。」上二解脫初作光明想，後作少多想，初寬後狹兩觀有殊。《顯揚》二十說，此二解脫除變化障，為於變化得自在故。變化既通，四靜慮有故，初二解脫通依四靜慮，初作多依，初二定有但在根本非近分地，彼欣趣脩都無通果，此容預脩有通果故，不同《俱舍》初二靜慮能除欲界初靜慮中顯色貪故作不淨觀。第三解脫，《俱舍論》說，清淨相轉作淨光明鮮，行相轉故，唯第四靜慮離八災患心澄淨故，餘地雖有相似解脫而不建立，非增上故。今者大乘謂如有一已得捨念圓滿清白，以此為依修習清淨聖行圓滿，於內淨不淨諸色已得展轉相待想、展轉相入想、展轉一味想

，是第三解脫行相，謂待諸淨色，於餘色中謂為不淨，非不相待，若唯見一類淨與不淨二覺無故，是名初想。又於淨中不淨性所隨入，於不淨中淨性所隨入，由於被障薄皮所覆，共謂為淨之中現有三十六種不淨物故，是第二想。如是展轉，總一切色合為一味清淨想解，是第三想，乃名成就。唯第四靜慮地有捨念淨故，論說超過諸苦樂故，一切動亂已寂靜故，善磨瑩故，餘地不然故唯第四，此亦內無色想而觀外色。由前已說故略不論，而立異稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是第三解脫行相，謂待諸淨色，於餘色中謂為不淨，非不相待，若唯見一類淨與不淨二覺無故，是名初想。又於淨中不淨性所隨入，於不淨中淨性所隨入，由於被障薄皮所覆，共謂為淨之中現有三十六種不淨物故，是第二想。如是展轉，總一切色合為一味清淨想解，是第三想，乃名成就。唯第四靜慮地有捨念淨故，論說超過諸苦樂故，一切動亂已寂靜故，善磨瑩故，餘地不然故唯第四，此亦內無色想而觀外色。由前已說故略不論，而立異稱。

次四無色解脫，《俱舍論》說以四無色定善為性，非無記染，已解脫故，亦非散善性微劣故。近分解脫道亦得解脫名，無間不然，所緣下故，彼要背下地方名解脫，故多說根本者，近分非全故。今者大乘皆已離自地欲，依自根本地重觀自地境，思惟勝解，令障更遠，引生勝德。謂如有一於彼空處已得離欲，即於空處思惟勝解，是名空處解脫行相；於彼識處已得離欲，即於是識思惟勝解，是名識處解脫行相；於無所有處已得離欲，於識無邊處思惟勝解，是名無所有處解脫行相。空識二名，自地所緣行相為稱，無所有處以識無有為自地名，故於識處思惟勝解，於有頂地已得離染，更不於餘而作勝解，乃至遍於想可生處，即於是處而作勝解，無所有處名想可生處，今緣此無所有心心所名非想非非想處，故遍於此思惟勝解，至下當知。上說離染依無學說，故《瑜伽》云：「前七解脫於已解脫而生勝解，身證者得。」若依《唯識》有二師說，一云伏初定已上染得滅定，二云伏第四定已上染得滅定。無所有處已下染可有伏義，令障轉遠引生勝德；有頂一地定未能伏。故《瑜伽》第十二，空識二解脫，有說離自地染言。上之二地無說離自地染字，有學無學影略說故，唯在根本亦非近分。滅盡解脫大小俱說，即滅盡定而無行相，棄想、受故。然將入時有二行相，謂依非想非非想處及無相界想，初脩、久熟二入明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次四無色解脫，《俱舍論》說以四無色定善為性，非無記染，已解脫故，亦非散善性微劣故。近分解脫道亦得解脫名，無間不然，所緣下故，彼要背下地方名解脫，故多說根本者，近分非全故。今者大乘皆已離自地欲，依自根本地重觀自地境，思惟勝解，令障更遠，引生勝德。謂如有一於彼空處已得離欲，即於空處思惟勝解，是名空處解脫行相；於彼識處已得離欲，即於是識思惟勝解，是名識處解脫行相；於無所有處已得離欲，於識無邊處思惟勝解，是名無所有處解脫行相。空識二名，自地所緣行相為稱，無所有處以識無有為自地名，故於識處思惟勝解，於有頂地已得離染，更不於餘而作勝解，乃至遍於想可生處，即於是處而作勝解，無所有處名想可生處，今緣此無所有心心所名非想非非想處，故遍於此思惟勝解，至下當知。上說離染依無學說，故《瑜伽》云：「前七解脫於已解脫而生勝解，身證者得。」若依《唯識》有二師說，一云伏初定已上染得滅定，二云伏第四定已上染得滅定。無所有處已下染可有伏義，令障轉遠引生勝德；有頂一地定未能伏。故《瑜伽》第十二，空識二解脫，有說離自地染言。上之二地無說離自地染字，有學無學影略說故，唯在根本亦非近分。滅盡解脫大小俱說，即滅盡定而無行相，棄想、受故。然將入時有二行相，謂依非想非非想處及無相界想，初脩、久熟二入明故。

出體性者，《俱舍論》說，前三無貪性，眷屬五蘊性，次四無色定善為性，第八滅定性。大乘之中七十三卷解五法中云，世間出世間正智為體，有漏者以分別中世間正智為體，無漏者即無分別智及後得智，唯慧為性，緣色非色及真如境，離諸定障引生勝德，非餘能故。若相應體，初七以四蘊為性，眷屬五蘊性，故《對法》云：「若定若慧及彼相應諸心心所，無色界中計有定道無表色故，第八解脫以二十二法種子上厭心功能為體，即不相應行蘊所攝。」三昧梵語，此云等持，即三等持，謂空、無相、無願，三等持至下當釋。《般若》五十三「三境俱同俱緣空故」。然依論引經更有五德，恐繁不述。論重釋上三句中，復第二番釋次上三句云：「又第一成就可化眾生依止善知識故，謂能引導有菩提性可化眾生未發心者，令依善友離諸著故，名為方便引導眾生。第二成就根熟眾生，令得解脫故，謂令久脩已發心者得解脫故，名方便知見波羅蜜。第三成就，力、家、自在淨降伏故，謂佛內成種種功德，是故外能屈伏煩惱、蘊、死、天魔，名之為力；其禪定等皆是世尊所栖止處、名之為家；由力自在故能降伏，由家自在故淨諸障。又由栖止禪定等為家故，得自在神通業等，由成無量無礙力等故，能淨諸障、降伏外道等，名如來知見廣大深遠。」依論本重兩番釋經上三句已。次以經下七句釋上第四標句種種言詞，亦兩番解：初配經，後重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體性者，《俱舍論》說，前三無貪性，眷屬五蘊性，次四無色定善為性，第八滅定性。大乘之中七十三卷解五法中云，世間出世間正智為體，有漏者以分別中世間正智為體，無漏者即無分別智及後得智，唯慧為性，緣色非色及真如境，離諸定障引生勝德，非餘能故。若相應體，初七以四蘊為性，眷屬五蘊性，故《對法》云：「若定若慧及彼相應諸心心所，無色界中計有定道無表色故，第八解脫以二十二法種子上厭心功能為體，即不相應行蘊所攝。」三昧梵語，此云等持，即三等持，謂空、無相、無願，三等持至下當釋。《般若》五十三「三境俱同俱緣空故」。然依論引經更有五德，恐繁不述。論重釋上三句中，復第二番釋次上三句云：「又第一成就可化眾生依止善知識故，謂能引導有菩提性可化眾生未發心者，令依善友離諸著故，名為方便引導眾生。第二成就根熟眾生，令得解脫故，謂令久脩已發心者得解脫故，名方便知見波羅蜜。第三成就，力、家、自在淨降伏故，謂佛內成種種功德，是故外能屈伏煩惱、蘊、死、天魔，名之為力；其禪定等皆是世尊所栖止處、名之為家；由力自在故能降伏，由家自在故淨諸障。又由栖止禪定等為家故，得自在神通業等，由成無量無礙力等故，能淨諸障、降伏外道等，名如來知見廣大深遠。」依論本重兩番釋經上三句已。次以經下七句釋上第四標句種種言詞，亦兩番解：初配經，後重釋。

經「深入無際(至)未曾有法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「深入無際(至)未曾有法」。

贊曰：以七句釋第四言詞。此經唯有初之五句，第六句𨷂、第七句少，至文當悉。論云：「第四說成就有七種，此即初句種種成就，理事、空有、世出世間、未曾有法皆深入故，洞曉無涯故，能起彼種種言詞。」「際」涯畔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：以七句釋第四言詞。此經唯有初之五句，第六句𨷂、第七句少，至文當悉。論云：「第四說成就有七種，此即初句種種成就，理事、空有、世出世間、未曾有法皆深入故，洞曉無涯故，能起彼種種言詞。」「際」涯畔也。

經「舍利弗(至)悅可眾心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)悅可眾心」。

贊曰：此第二句。論名語言成就。佛得五種美妙音聲，說諸法故。《大智度論》說，五種音聲從佛口出：一甚深如雷，二清徹遠聞聞者悅樂，三入心敬愛，四諦了易解，五聽者無厭能辨有漏無漏等義。甚深如雷名種種分別諸法，諦了易解名巧說諸法，諸法之言通上分別，慈悲愍念聽者無厭，名言詞柔軟、清徹遠聞、聞者悅樂、入心敬愛名悅可眾心。初三各一，後一攝二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二句。論名語言成就。佛得五種美妙音聲，說諸法故。《大智度論》說，五種音聲從佛口出：一甚深如雷，二清徹遠聞聞者悅樂，三入心敬愛，四諦了易解，五聽者無厭能辨有漏無漏等義。甚深如雷名種種分別諸法，諦了易解名巧說諸法，諸法之言通上分別，慈悲愍念聽者無厭，名言詞柔軟、清徹遠聞、聞者悅樂、入心敬愛名悅可眾心。初三各一，後一攝二。

經「舍利弗(至)不須復說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)不須復說」。

贊曰：此第三句。論名相成就。然論牒經無「取要言之」以下、「佛悉成就」以上文，唯有「止」以下文。論云：「有法器眾生心已滿足故名相成就。法器有二：一真、二假。真即舍利弗等，假謂增上慢者。為真法器眾生，聖心已滿者，心樂妙法唱止現相，令其邀請。佛今所唱止不須說何等法耶？為假法器眾生，自謂聖心已滿足者，心不樂法，在座未去，唱止現相令其起去，諸法解脫我已得訖，更有何法止不說耶？故名為相。如世間人共會一處，亦有樂聞、不樂聞語時，能語言止不須說，說之何益？令樂者請話，不樂者起去。今為前真者令問取一乘，故名為相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三句。論名相成就。然論牒經無「取要言之」以下、「佛悉成就」以上文，唯有「止」以下文。論云：「有法器眾生心已滿足故名相成就。法器有二：一真、二假。真即舍利弗等，假謂增上慢者。為真法器眾生，聖心已滿者，心樂妙法唱止現相，令其邀請。佛今所唱止不須說何等法耶？為假法器眾生，自謂聖心已滿足者，心不樂法，在座未去，唱止現相令其起去，諸法解脫我已得訖，更有何法止不說耶？故名為相。如世間人共會一處，亦有樂聞、不樂聞語時，能語言止不須說，說之何益？令樂者請話，不樂者起去。今為前真者令問取一乘，故名為相。」

經「所以者何(至)難解之法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)難解之法」。

贊曰：此第四句。論名堪成就。本無徵詞，一切可化眾生知如來成就希有功德堪能說法故，謂舍利弗等善根熟者，名可化眾生，知佛成就第一希有難解功德堪說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四句。論名堪成就。本無徵詞，一切可化眾生知如來成就希有功德堪能說法故，謂舍利弗等善根熟者，名可化眾生，知佛成就第一希有難解功德堪說法故。

經「唯佛與佛(至)諸法實相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「唯佛與佛(至)諸法實相」。

贊曰：此第五句。論名無量種成就說不可盡。實相者謂如來藏法身之體，性不變故，佛智具知此實相體，窮源底故名為究盡。不但成就有為萬德，無為萬德佛亦究盡，故言無量種成就說不可盡。此經脫第六覺體成就，如來能知一切法，佛自證得故。亦少第七隨順眾生意為說脩行法成就，如來能說一切法故，此經所言「所謂諸法如是相」等是。此第七所說諸法，佛所現見無所不見，上來初番論解經中言詞七句已。論第二番復以七句解種種言詞，配此七句云：第一種種法門攝取眾生入於佛法故，深入無際。第二令不散亂住故，以教貫眾生，令不散亂專心住境希欲聞故，遂能種種分別諸法。第三令取故，令根熟者問取一乘故，唱止不須說。第四令得解脫故，令根熟者皆得解脫故，佛成就難解之法。第五令彼脩行成就得對治法故，令脩行者得於真際性對治法故，能究盡諸法實相。第六能令脩行進趣成就故，令脩行者進趣成就，得淨妙智，由此如來能知諸法。第七令得脩行不退失故，令彼脩行得滿足者，復為他說不失利益故。佛能說一切法要，由佛自成此七種故，能令眾生漸隨所作。以論配上經文七句，鉤瑣相起如理應知。初四住權，次二住實，後一外化。何故配經方便、知見、念觀三句作第三番釋也？論云：「又與教化成就者，依證法故如是次第，謂方便者，令根未熟可化眾生令依善友；其知見者，根熟眾生令得解脫；其念觀者，解脫眾生令成力、家諸功德故。」此依次第證法而說教化眾生，何故配經言詞七句作第三番說也？論云：「依說法說故，如是次第如次前說。」次第可知恐繁不述，是故論云：「又與教化成就者，依證法故。又說成就者，依說法故。」此二種法如向前說。論云：「依此二種法有何次第？依之而得脩行者問證及說次第而依修行。」即彼前文句再說應知者，前論再說方便、知見、念觀三種，依證次第再解言詞七句次第，依說次第故如是次第。說既如是，依之修學即證次第，結前義也。勸學者知，或此料簡初番別解四句中，第二教化成就。第四說成就二種差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第五句。論名無量種成就說不可盡。實相者謂如來藏法身之體，性不變故，佛智具知此實相體，窮源底故名為究盡。不但成就有為萬德，無為萬德佛亦究盡，故言無量種成就說不可盡。此經脫第六覺體成就，如來能知一切法，佛自證得故。亦少第七隨順眾生意為說脩行法成就，如來能說一切法故，此經所言「所謂諸法如是相」等是。此第七所說諸法，佛所現見無所不見，上來初番論解經中言詞七句已。論第二番復以七句解種種言詞，配此七句云：第一種種法門攝取眾生入於佛法故，深入無際。第二令不散亂住故，以教貫眾生，令不散亂專心住境希欲聞故，遂能種種分別諸法。第三令取故，令根熟者問取一乘故，唱止不須說。第四令得解脫故，令根熟者皆得解脫故，佛成就難解之法。第五令彼脩行成就得對治法故，令脩行者得於真際性對治法故，能究盡諸法實相。第六能令脩行進趣成就故，令脩行者進趣成就，得淨妙智，由此如來能知諸法。第七令得脩行不退失故，令彼脩行得滿足者，復為他說不失利益故。佛能說一切法要，由佛自成此七種故，能令眾生漸隨所作。以論配上經文七句，鉤瑣相起如理應知。初四住權，次二住實，後一外化。何故配經方便、知見、念觀三句作第三番釋也？論云：「又與教化成就者，依證法故如是次第，謂方便者，令根未熟可化眾生令依善友；其知見者，根熟眾生令得解脫；其念觀者，解脫眾生令成力、家諸功德故。」此依次第證法而說教化眾生，何故配經言詞七句作第三番說也？論云：「依說法說故，如是次第如次前說。」次第可知恐繁不述，是故論云：「又與教化成就者，依證法故。又說成就者，依說法故。」此二種法如向前說。論云：「依此二種法有何次第？依之而得脩行者問證及說次第而依修行。」即彼前文句再說應知者，前論再說方便、知見、念觀三種，依證次第再解言詞七句次第，依說次第故如是次第。說既如是，依之修學即證次第，結前義也。勸學者知，或此料簡初番別解四句中，第二教化成就。第四說成就二種差別。

經「所謂諸法(至)究竟等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所謂諸法(至)究竟等」。

贊曰：此顯第七句。佛所說法依證而說，故論引經有五句，謂何等法、云何法、何似法、何相法、何體法。論有四釋：第一番依捨權就實乘解，初說三乘名何等法；次於一一乘起種種事說，名云何法；次依三乘門修行清淨，名何似法；次明三乘唯一相故名何相法；後究竟唯一佛乘無二乘體，故名何體法。第二番依展轉訓釋法。何等法謂有為無為法，云何法謂因緣、非因緣等，以因緣生釋有為，非因緣生釋無為。何似法謂常、無常法等，以常釋非因緣生，無常釋因緣生。何相法謂生等三相法、不生等三相法，以有生等法釋前無常，以不生等釋常。何體法謂五蘊體、非五蘊體法，五陰即生等，非陰非生等。第三番但解後三句，唯依有為解，其初二句不異於前，所以不解。論云：「何似法者，謂無常、有為、因緣法；何相法者，謂可見相等法；何體法者，謂五陰能取所取，五陰是苦集體故，亦是道諦故。」如論可解。第四番依說法法用說，何等法者，謂以名句字身說故；云何法者，依如來所說之法而說之故；何似法者，能教化可教化眾生故，何相法者，依音聲取故，謂令聽者依於音聲取所詮法故；何體法者，假名體法相故，雖令依聲取所詮法，法性離言故。所詮者假名體法非稱法實，不令依文便生執著。然今經文恐人不解，翻譯之家遂依第二展轉訓釋法而釋。然少不次，以義正之不違聖教；若別義釋，便是人情非為聖教。如是相、如是性合是第一何等法，相是有為、性是無為故。如是體者是第五何體法，謂五蘊體非五蘊體故，合而為文。如是力、如是作者合是第三何似法，力謂常法，常法有力能故；作謂無常法，有造作故。如是因、如是緣、如是果、如是報合是第二云何法，因、緣、果、報之中，有為是因緣所生法，無為非因緣所生法。建立果義名因，成辦報義名緣；親得果名因，疎得果名緣；四果名果，異熟名報。如是本末是第四何相法，生等三相法是末，體是事故；不生等三相是本、體是理故。究竟等者，重解理本，法性究竟也。本論牒經更有何等、云何、何似、何相、何體，佛重以此顯前五義更無別理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯第七句。佛所說法依證而說，故論引經有五句，謂何等法、云何法、何似法、何相法、何體法。論有四釋：第一番依捨權就實乘解，初說三乘名何等法；次於一一乘起種種事說，名云何法；次依三乘門修行清淨，名何似法；次明三乘唯一相故名何相法；後究竟唯一佛乘無二乘體，故名何體法。第二番依展轉訓釋法。何等法謂有為無為法，云何法謂因緣、非因緣等，以因緣生釋有為，非因緣生釋無為。何似法謂常、無常法等，以常釋非因緣生，無常釋因緣生。何相法謂生等三相法、不生等三相法，以有生等法釋前無常，以不生等釋常。何體法謂五蘊體、非五蘊體法，五陰即生等，非陰非生等。第三番但解後三句，唯依有為解，其初二句不異於前，所以不解。論云：「何似法者，謂無常、有為、因緣法；何相法者，謂可見相等法；何體法者，謂五陰能取所取，五陰是苦集體故，亦是道諦故。」如論可解。第四番依說法法用說，何等法者，謂以名句字身說故；云何法者，依如來所說之法而說之故；何似法者，能教化可教化眾生故，何相法者，依音聲取故，謂令聽者依於音聲取所詮法故；何體法者，假名體法相故，雖令依聲取所詮法，法性離言故。所詮者假名體法非稱法實，不令依文便生執著。然今經文恐人不解，翻譯之家遂依第二展轉訓釋法而釋。然少不次，以義正之不違聖教；若別義釋，便是人情非為聖教。如是相、如是性合是第一何等法，相是有為、性是無為故。如是體者是第五何體法，謂五蘊體非五蘊體故，合而為文。如是力、如是作者合是第三何似法，力謂常法，常法有力能故；作謂無常法，有造作故。如是因、如是緣、如是果、如是報合是第二云何法，因、緣、果、報之中，有為是因緣所生法，無為非因緣所生法。建立果義名因，成辦報義名緣；親得果名因，疎得果名緣；四果名果，異熟名報。如是本末是第四何相法，生等三相法是末，體是事故；不生等三相是本、體是理故。究竟等者，重解理本，法性究竟也。本論牒經更有何等、云何、何似、何相、何體，佛重以此顯前五義更無別理。

法華經玄贊卷第三(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第三(本)

保安三年十月廿四日移點已了，以興福寺圓如房本。法隆寺覺印為令法久住為之。以左然可為正云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年十月廿四日移點已了，以興福寺圓如房本。法隆寺覺印為令法久住為之。以左然可為正云云。

妙法蓮華經玄贊卷第三(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第三(末)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

經「爾時世尊(至)無能測量者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)無能測量者」。

贊曰：下二十一頌分之為二：初十七頌半頌前二妙，後三頌半勸發信心，顯今說實。初中復二：初二頌總頌二妙，後十五頌半別頌二妙。此即初也。初一頌總歎法師妙，後一頌總歎法妙，總歎佛身及所成德、法體妙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二十一頌分之為二：初十七頌半頌前二妙，後三頌半勸發信心，顯今說實。初中復二：初二頌總頌二妙，後十五頌半別頌二妙。此即初也。初一頌總歎法師妙，後一頌總歎法妙，總歎佛身及所成德、法體妙也。

經「本從無數佛(至)難見難可了」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「本從無數佛(至)難見難可了」。

贊曰：下十五頌半別頌二妙，於中分二：初十四頌頌法妙，後一頌半頌法師妙。初中分五：初一頌頌讀誦、修行二深，次一頌頌果行、增長功德心、快妙心三深，次一頌頌無上深，次一頌半頌入深，後九頌半頌不共二乘住持甚深。此初也。不頌標文但頌八深，「本從無數佛」受持讀誦甚深也，「具足行諸道」修行甚深，由此二故其智慧門難見難了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十五頌半別頌二妙，於中分二：初十四頌頌法妙，後一頌半頌法師妙。初中分五：初一頌頌讀誦、修行二深，次一頌頌果行、增長功德心、快妙心三深，次一頌頌無上深，次一頌半頌入深，後九頌半頌不共二乘住持甚深。此初也。不頌標文但頌八深，「本從無數佛」受持讀誦甚深也，「具足行諸道」修行甚深，由此二故其智慧門難見難了。

經「於無量億劫(至)我已悉知見」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於無量億劫(至)我已悉知見」。

贊曰：此頌果行、增長功德、快妙心三深。由精進勇猛於無量劫行此諸道，果行甚深；善名遠振增功德心；道場得果我悉知見，故名快妙心甚深，甚深希有法皆成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌果行、增長功德、快妙心三深。由精進勇猛於無量劫行此諸道，果行甚深；善名遠振增功德心；道場得果我悉知見，故名快妙心甚深，甚深希有法皆成就故。

經「如是大果報(至)乃能知是事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是大果報(至)乃能知是事」。

贊曰：此頌無上甚深。性謂道理，相謂事義，前脫此文；難解法者如來能知，今此文有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌無上甚深。性謂道理，相謂事義，前脫此文；難解法者如來能知，今此文有。

經「是法不可示(至)信力堅固者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是法不可示(至)信力堅固者」。

贊曰：此頌入甚深。甚深者，佛所說法名字章句，意難得故、卒難入解，故名為人。又佛自住持是深法中，故名為入。不同外道雖說諸法，自不能入。由佛世尊說因緣理，唯佛自入、餘不能知，意趣難解故名入深。論云：「佛自住持不同外道，說因緣法甚深故。」此經云「是法不可示，言詞相寂滅」，因緣道理絕語言故，諸眾生類無能得解，除諸菩薩信力堅固者，初地已上得四種證淨，信佛、法、僧、戒故，能信法妙，而未圓證如是二妙。故此下云「不退菩薩亦不能知」，不能知者，不能圓證，非不信知。雖見道前比信亦知，非證信故，既非堅固所以不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌入甚深。甚深者，佛所說法名字章句，意難得故、卒難入解，故名為人。又佛自住持是深法中，故名為入。不同外道雖說諸法，自不能入。由佛世尊說因緣理，唯佛自入、餘不能知，意趣難解故名入深。論云：「佛自住持不同外道，說因緣法甚深故。」此經云「是法不可示，言詞相寂滅」，因緣道理絕語言故，諸眾生類無能得解，除諸菩薩信力堅固者，初地已上得四種證淨，信佛、法、僧、戒故，能信法妙，而未圓證如是二妙。故此下云「不退菩薩亦不能知」，不能知者，不能圓證，非不信知。雖見道前比信亦知，非證信故，既非堅固所以不說。

經「諸佛弟子眾(至)其力所不堪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛弟子眾(至)其力所不堪」。

贊曰：下有九頌半頌不共二乘所作住持深。中分三：初四頌頌聲聞不知，二頌頌辟支不知，三頌半頌菩薩不知。長行但有二乘不知，因顯彼不知，亦說菩薩不知。聲聞不知中分三：一頌半總頌一切聲聞不知，一頌別頌皆如利根鶖子不知，一頌半別顯皆如利根鶖子并餘弟子共度不知。此即初也。曾近善友、諸漏皆盡、住阿羅漢，此最後身有是三德，其智慧力不堪能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有九頌半頌不共二乘所作住持深。中分三：初四頌頌聲聞不知，二頌頌辟支不知，三頌半頌菩薩不知。長行但有二乘不知，因顯彼不知，亦說菩薩不知。聲聞不知中分三：一頌半總頌一切聲聞不知，一頌別頌皆如利根鶖子不知，一頌半別顯皆如利根鶖子并餘弟子共度不知。此即初也。曾近善友、諸漏皆盡、住阿羅漢，此最後身有是三德，其智慧力不堪能知。

經「假使滿世間(至)不能測佛智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「假使滿世間(至)不能測佛智」。

贊曰：此明世間皆如鶖子利根第一，盡情思共度量亦不能知。既不知佛智，故智慧門難解難入。「盡」音茲引反，任也窮也；或秦引反，本盡之盡。「思」音息字反，無息茲反，不爾便與度量無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明世間皆如鶖子利根第一，盡情思共度量亦不能知。既不知佛智，故智慧門難解難入。「盡」音茲引反，任也窮也；或秦引反，本盡之盡。「思」音息字反，無息茲反，不爾便與度量無別。

經「正使滿十方(至)亦復不能知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「正使滿十方(至)亦復不能知」。

贊曰：十方利根皆如鶖子并餘弟子，亦滿十方共度，亦不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十方利根皆如鶖子并餘弟子，亦滿十方共度，亦不知。

經「辟支佛利智(至)莫能知少分」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「辟支佛利智(至)莫能知少分」。

贊曰：此頌辟支不知。辟支望聲聞名利根，麟角望部行亦名利根，亦復不知。若未入聲聞決擇分善而作獨覺便成麟角，入決擇分已後作者皆成部行。在解脫分未定生時可成麟角，生數多故，已定生者亦成部行，生數少故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌辟支不知。辟支望聲聞名利根，麟角望部行亦名利根，亦復不知。若未入聲聞決擇分善而作獨覺便成麟角，入決擇分已後作者皆成部行。在解脫分未定生時可成麟角，生數多故，已定生者亦成部行，生數少故。

經「新發意菩薩(至)不能知佛智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「新發意菩薩(至)不能知佛智」。

贊曰：下三頌半菩薩不知。中分二：初二頌半凡菩薩不知，一頌十地上聖亦不能知。此初也。新發意菩薩具六種德：一親近、二達義、三善說、四數眾、五一心、六長時，測度亦復不知。「剎」梵云剎多羅，此云田，田土也。有云國亦云土，義譯之耳。字書本無此字，《說文》作㓼，楚乙反，刀割物聲，黍音七聲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌半菩薩不知。中分二：初二頌半凡菩薩不知，一頌十地上聖亦不能知。此初也。新發意菩薩具六種德：一親近、二達義、三善說、四數眾、五一心、六長時，測度亦復不知。「剎」梵云剎多羅，此云田，田土也。有云國亦云土，義譯之耳。字書本無此字，《說文》作㓼，楚乙反，刀割物聲，黍音七聲也。

經「不退諸菩薩(至)亦復不能知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「不退諸菩薩(至)亦復不能知」。

贊曰：此地上聖不知。或初二頌半七地已前不知，初地已上亦名新發意，證發十種心故；後一頌八地以上不知，亦名不退故。前門甚深有此八種，今第八中歎佛智者，顯智深故其門亦深。或十五頌半別歎法妙中初六頌歎智門妙，准前科配，其中末後一頌半頌不共深故，次八頌頌歎智深，三乘不知佛智慧故，准義科頌則可知矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此地上聖不知。或初二頌半七地已前不知，初地已上亦名新發意，證發十種心故；後一頌八地以上不知，亦名不退故。前門甚深有此八種，今第八中歎佛智者，顯智深故其門亦深。或十五頌半別歎法妙中初六頌歎智門妙，准前科配，其中末後一頌半頌不共深故，次八頌頌歎智深，三乘不知佛智慧故，准義科頌則可知矣。

經「又告舍利弗(至)十方佛亦然」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又告舍利弗(至)十方佛亦然」。

贊曰：此一頌半頌總歎法師妙，無別頌也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌半頌總歎法師妙，無別頌也。

經「舍利弗當知(至)要當說真實」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗當知(至)要當說真實」。

贊曰：下三頌半勸發信心、顯今說實。中分二：初一頌半唯告鶖子顯今說實，後之二頌普告二乘顯初方便。此初也。汝既未證我之所說，於我所說當生信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌半勸發信心、顯今說實。中分二：初一頌半唯告鶖子顯今說實，後之二頌普告二乘顯初方便。此初也。汝既未證我之所說，於我所說當生信心。

經「告諸聲聞眾(至)引之令得出」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告諸聲聞眾(至)引之令得出」。

贊曰：此二頌普告二乘，為二：初頌普告至涅槃者，後頌顯佛化以三乘之意，由處處著，著界地故，引之令出，且說三乘，理唯有一。此會唯有聲聞極果，緣覺即無，故言及求緣覺乘，聲聞不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌普告二乘，為二：初頌普告至涅槃者，後頌顯佛化以三乘之意，由處處著，著界地故，引之令出，且說三乘，理唯有一。此會唯有聲聞極果，緣覺即無，故言及求緣覺乘，聲聞不爾。

經「爾時大眾中(至)各作是念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時大眾中(至)各作是念」。

贊曰：下第二段四眾驚疑發揚鶖子之請，有三，三度請故、佛止亦三，止皆居前、請皆在後。論釋三止云：「初止為相，令問取一乘；次止欲令大眾推覓深境，渴仰欲聞；後止欲令惡人退廗，至下當知。」又三請中初挾自他疑故請，次陳大眾於餘佛所已植因故請，後述自他已從今佛化堪聞故請。論五段中自下第三大眾定疑分，於自所證心生決定，於佛所說遂有疑生。若依驚疑發鶖子請，請既有三，文隨三段：初止既屬前唱一乘，二止攝屬此請文中。初請分二：初大眾疑、後鶖子請。論說第三定疑分有三，云：「自此以下依三種義示現，一決定義、二疑義、三依何事疑義。」初二義在大眾疑中，依何事疑義在鶖子疑中。大眾疑有二：初標疑眾、後申疑意。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段四眾驚疑發揚鶖子之請，有三，三度請故、佛止亦三，止皆居前、請皆在後。論釋三止云：「初止為相，令問取一乘；次止欲令大眾推覓深境，渴仰欲聞；後止欲令惡人退廗，至下當知。」又三請中初挾自他疑故請，次陳大眾於餘佛所已植因故請，後述自他已從今佛化堪聞故請。論五段中自下第三大眾定疑分，於自所證心生決定，於佛所說遂有疑生。若依驚疑發鶖子請，請既有三，文隨三段：初止既屬前唱一乘，二止攝屬此請文中。初請分二：初大眾疑、後鶖子請。論說第三定疑分有三，云：「自此以下依三種義示現，一決定義、二疑義、三依何事疑義。」初二義在大眾疑中，依何事疑義在鶖子疑中。大眾疑有二：初標疑眾、後申疑意。此初也。

經「今者世尊(至)所不能及」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今者世尊(至)所不能及」。

贊曰：下申疑意，有二：初牒所疑緣由，後正申定疑。此牒佛前所說疑緣由。佛所得法甚深難解者，牒佛前說諸佛智慧甚深無量；有所言說意趣難知者，牒佛前說其智慧門難解難入。此二深故，二乘不知。初是顯上，後是接下，合名方便。何故佛歎？此為疑意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下申疑意，有二：初牒所疑緣由，後正申定疑。此牒佛前所說疑緣由。佛所得法甚深難解者，牒佛前說諸佛智慧甚深無量；有所言說意趣難知者，牒佛前說其智慧門難解難入。此二深故，二乘不知。初是顯上，後是接下，合名方便。何故佛歎？此為疑意。

經「佛說一解脫義(至)是義所趣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛說一解脫義(至)是義所趣」。

贊曰：下申定疑，謂到於涅槃已上名為決定義，於自所證有為無為果法決定久已無疑，而今不知是義所趣名為疑義，謂於前說佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知中，而今不知是所說義何所歸趣、意趣如何、說何宗趣？故名疑義。「趣」音七句七俱二反，今從初反。謂疑意云，若說解脫我已得之；又說難知，意說何法？故論云：「決定義者，有聲聞方便證得深法作決定心，於聲聞道中得方便及涅槃證故，如是二種法示現有為無為法故。」如經「爾時大眾中乃至亦得此法到於涅槃」。言二法者，謂方便及涅槃證。方便者有為，能證生空智道。涅槃者謂無為，所證空理。於此能得能修，此二中得決定故。論云：「疑義者，謂聲聞辟支佛不能知故，是故生疑」，如經「而今不知是義所趣」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下申定疑，謂到於涅槃已上名為決定義，於自所證有為無為果法決定久已無疑，而今不知是義所趣名為疑義，謂於前說佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知中，而今不知是所說義何所歸趣、意趣如何、說何宗趣？故名疑義。「趣」音七句七俱二反，今從初反。謂疑意云，若說解脫我已得之；又說難知，意說何法？故論云：「決定義者，有聲聞方便證得深法作決定心，於聲聞道中得方便及涅槃證故，如是二種法示現有為無為法故。」如經「爾時大眾中乃至亦得此法到於涅槃」。言二法者，謂方便及涅槃證。方便者有為，能證生空智道。涅槃者謂無為，所證空理。於此能得能修，此二中得決定故。論云：「疑義者，謂聲聞辟支佛不能知故，是故生疑」，如經「而今不知是義所趣」故。

經「爾時舍利弗(至)難解之法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)難解之法」。

贊曰：下鶖子請中有二：初長行、後偈頌。長行分二：初申疑、後請決。此初也。依論，下是第三依何事疑義。依何事疑義者，如來說聲聞解脫與我解脫不異，三乘同坐解脫床故，是以生疑。生疑者，生因中疑。因謂所由，云何如來數數宣說甚深境界？前說甚深、後說甚深不同聲聞，聲聞與佛解脫既等，更何不同？除此已外不同何法？於此所由而生疑惑。大般涅槃有其三事：摩訶般若、解脫、法身。解脫雖同，般若、法身即是佛之智慧性相一乘果體，彼所未得，四眾不解，所以生疑。如經「爾時舍利弗乃至而說偈」故。何因者，何道理所以？何緣者，何事緣由緒？「諸佛第一之方便」，此為總句，下別顯此。「甚深微妙」即佛智慧，「難解之法」即智慧門，牒前二故。此中疑者是法執類，異熟生攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下鶖子請中有二：初長行、後偈頌。長行分二：初申疑、後請決。此初也。依論，下是第三依何事疑義。依何事疑義者，如來說聲聞解脫與我解脫不異，三乘同坐解脫床故，是以生疑。生疑者，生因中疑。因謂所由，云何如來數數宣說甚深境界？前說甚深、後說甚深不同聲聞，聲聞與佛解脫既等，更何不同？除此已外不同何法？於此所由而生疑惑。大般涅槃有其三事：摩訶般若、解脫、法身。解脫雖同，般若、法身即是佛之智慧性相一乘果體，彼所未得，四眾不解，所以生疑。如經「爾時舍利弗乃至而說偈」故。何因者，何道理所以？何緣者，何事緣由緒？「諸佛第一之方便」，此為總句，下別顯此。「甚深微妙」即佛智慧，「難解之法」即智慧門，牒前二故。此中疑者是法執類，異熟生攝。

經「我自昔來(至)難解之法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我自昔來(至)難解之法」。

贊曰：此請決牒。自既未聞，四眾疑起，故願佛說。「敷」施演說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此請決牒。自既未聞，四眾疑起，故願佛說。「敷」施演說也。

經「爾時舍利弗(至)不可思議法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)不可思議法」。

贊曰：十一行頌中分四：初三頌半頌前問中稱歎諸佛第一方便，甚深微妙難解之法；三頌頌前四眾咸皆有疑；一頌半頌我自昔來未聞自疑；三頌頌請唯願世尊敷演斯事。初中分三：一頌半頌前佛自告申，如來知見廣大、深遠、無量、無礙等法師妙；一頌頌前所得難解所說難知法妙也；一頌合頌歎法及法師妙，無問而自說。此初也。「慧日大聖尊」者，以佛智慧猶如日故。《涅槃經》言：「譬如日初出，光明甚暉炎，既能還自照，亦滅一切暗。」佛之二利亦復如是，《增一阿含經》說：「日出有四事：一者日出之時眾暝皆除，二農夫作務，三百鳥悉鳴，四嬰兒啼哭。佛告諸比丘：若日出時眾暝除者，喻佛出世除去癡暝靡不照明。農夫作務者，人民之類普共田作，此譬檀越施主隨時，供給衣服飲食床廗臥具病緣醫藥。百鳥鳴者，譬如高德諸法師等能為四眾說微妙法。嬰兒啼哭者，此喻弊魔見佛出世心大愁惱。」亦如經中讚佛偈言「如來金色如山王，亦如日出照世間，能拔眾生長夜苦，故我頂禮三界王」，故今讚佛云慧日也。「久乃說是法」者，成道多年不曾顯說，今方說之，故云久也。此上二句標，下一頌頌佛前說種種念觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十一行頌中分四：初三頌半頌前問中稱歎諸佛第一方便，甚深微妙難解之法；三頌頌前四眾咸皆有疑；一頌半頌我自昔來未聞自疑；三頌頌請唯願世尊敷演斯事。初中分三：一頌半頌前佛自告申，如來知見廣大、深遠、無量、無礙等法師妙；一頌頌前所得難解所說難知法妙也；一頌合頌歎法及法師妙，無問而自說。此初也。「慧日大聖尊」者，以佛智慧猶如日故。《涅槃經》言：「譬如日初出，光明甚暉炎，既能還自照，亦滅一切暗。」佛之二利亦復如是，《增一阿含經》說：「日出有四事：一者日出之時眾暝皆除，二農夫作務，三百鳥悉鳴，四嬰兒啼哭。佛告諸比丘：若日出時眾暝除者，喻佛出世除去癡暝靡不照明。農夫作務者，人民之類普共田作，此譬檀越施主隨時，供給衣服飲食床廗臥具病緣醫藥。百鳥鳴者，譬如高德諸法師等能為四眾說微妙法。嬰兒啼哭者，此喻弊魔見佛出世心大愁惱。」亦如經中讚佛偈言「如來金色如山王，亦如日出照世間，能拔眾生長夜苦，故我頂禮三界王」，故今讚佛云慧日也。「久乃說是法」者，成道多年不曾顯說，今方說之，故云久也。此上二句標，下一頌頌佛前說種種念觀。

經「道場所得法(至)亦無能問者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「道場所得法(至)亦無能問者」。

贊曰：上半頌頌前所得難解菩提涅槃智慧甚深，後半頌頌前所說難知智門甚深，以二乘不知故皆無能問者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上半頌頌前所得難解菩提涅槃智慧甚深，後半頌頌前所說難知智門甚深，以二乘不知故皆無能問者。

經「無問而自說(至)諸佛之所得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無問而自說(至)諸佛之所得」。

贊曰：上半合頌歎二妙無問自說，從三昧起便即告故，第三句法妙，第四句法師妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上半合頌歎二妙無問自說，從三昧起便即告故，第三句法妙，第四句法師妙。

經「無漏諸羅漢(至)願佛為解說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無漏諸羅漢(至)願佛為解說」。

贊曰：下三頌四眾疑，有二：初一頌頌聲聞無學有學之疑，二頌頌緣覺等眾願佛說。疑喻如網，羅生難出。「猶豫」者，《說文》「隴西謂犬子為猶，猶性多豫，在人前故，凡不決者謂之猶豫。」《爾雅》云「猶如麂善登木，郭璞云：健上樹也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌四眾疑，有二：初一頌頌聲聞無學有學之疑，二頌頌緣覺等眾願佛說。疑喻如網，羅生難出。「猶豫」者，《說文》「隴西謂犬子為猶，猶性多豫，在人前故，凡不決者謂之猶豫。」《爾雅》云「猶如麂善登木，郭璞云：健上樹也。」

經「於諸聲聞眾(至)為是所行道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於諸聲聞眾(至)為是所行道」。

贊曰：此頌自疑，自先得智為是果法，為是因道？若是果者，所得已滿今何所讚？若是因者，更欲趣求因所成故。前說眾人於自所得生決定心於佛說疑，今者鶖子無決定義，於自所得亦生疑惑。又前剏聞，於自猶定，今重思慮，於自所得亦有疑生，故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌自疑，自先得智為是果法，為是因道？若是果者，所得已滿今何所讚？若是因者，更欲趣求因所成故。前說眾人於自所得生決定心於佛說疑，今者鶖子無決定義，於自所得亦生疑惑。又前剏聞，於自猶定，今重思慮，於自所得亦有疑生，故不相違。

經「佛口所生子(至)時為如實說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛口所生子(至)時為如實說」。

贊曰：下頌請說，分二：初一頌頌聲聞弟子請，後二頌頌餘眾請。此初也。稟佛言教聖道方起，教從口出故名口生，簡異胎藏精血成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下頌請說，分二：初一頌頌聲聞弟子請，後二頌頌餘眾請。此初也。稟佛言教聖道方起，教從口出故名口生，簡異胎藏精血成故。

經「諸天龍鬼神(至)欲聞具足道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸天龍鬼神(至)欲聞具足道」。

贊曰：頌餘眾請。此土佛出無轉輪王，故說諸國轉輪王至。「具足道」者，大乘理故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌餘眾請。此土佛出無轉輪王，故說諸國轉輪王至。「具足道」者，大乘理故。

經「爾時佛告(至)皆當驚疑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告(至)皆當驚疑」。

贊曰：下第二段有二：初止、後請。此止也。論下第四解定記分，記謂記別，分明記別深密之義名為記別，即十二部經中名記別經。記別經有三：一記弟子謝往過去德失差別，二授諸大人成佛記別，三分明記別深密之義。如下十二分教章中具說，此即第三記別經也。論云：「自下依四種事說：一決定心，二因授記，三取授記，四與授記。決定心者，佛心本來已有決定所為之人，由此便有後止及說，是以決定心論不配屬經，通下文意故。」論云：「云何決定心？已生驚怖者令斷驚怖，為利益二種人故，如來有決定心。」驚怖有五：一損驚怖，如所聞聲取以為實，謗無大乘而作是言：如來說言阿羅漢究竟涅槃，我畢竟取如是涅槃，是故阿羅漢不入涅槃。此即決定種姓聲聞。聲聞者所聞教聲取之以證究竟實果，我畢竟已取如是涅槃，果已究竟謗無大乘，不堪聞今為說大乘。若聞今說彼非究竟，即驚疑阿羅漢皆畢竟無入涅槃者，反道疑生故名為損。二多事驚怖，以大乘眾生生如是心：我無量無邊劫中，行菩薩行久受勤苦，生驚怖心起取異乘心故，謂不定姓地前菩薩。住大乘中已經多劫行菩薩行，名為多事，恐彼起心退趣異乘故，今為說令其不退。三顛倒驚怖，分別我我所身見不善法故，謂根未熟定姓凡夫，煩惱尤重不堪為說，若為說者更生煩惱，顛倒驚怖。四悔驚怖，謂若為說，大德舍利弗我不應證如是小乘法，自止小果歸向大乘，即以悔心名為驚怖。五誑驚怖，謂若為說，增上慢者作如是說：云何如來誑於我等？自謂道滿更無餘故。聲聞有二：一定姓，二不定姓。凡夫有二：一未得謂得，二具重煩惱。菩薩有二：一退位，二不退位。定姓聲聞即損驚怖，不定姓聲聞即悔驚怖，未得謂得凡夫即誑驚怖，具煩惱凡夫即顛倒驚怖，退位菩薩即多事驚怖。不退位菩薩非此五中，捨權就實欣趣佛位，方為說一乘故，此說一乘不逗彼器。論云：「正為利益二種人故，如來有決定心，謂多事及悔。利益悔者引攝一類故，利多事者任持所餘故。今此唱止及下正說，佛心先定為此二人，餘非正為，即是十義說一乘中初二義也。」觀此文意，多事一種不說有驚、說即無驚，自餘四種說即有驚、不說無驚，故論總言已生驚怖令斷驚怖。因授記者，如經「止止不須復說乃至天人皆當驚怖」，即下二止文等是因，應為聞者之二義，不堪為聞者之退廗，故名為因。因授記皆生驚怖，有三種義：一欲令大眾推覓甚深境界故。二欲令大眾生尊重心畢竟欲聞故，此上是應為聞者之二義。三為令增上慢者離法座而去故，即是不堪為聞者之退廗。今此第二止，但為應為聞者之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段有二：初止、後請。此止也。論下第四解定記分，記謂記別，分明記別深密之義名為記別，即十二部經中名記別經。記別經有三：一記弟子謝往過去德失差別，二授諸大人成佛記別，三分明記別深密之義。如下十二分教章中具說，此即第三記別經也。論云：「自下依四種事說：一決定心，二因授記，三取授記，四與授記。決定心者，佛心本來已有決定所為之人，由此便有後止及說，是以決定心論不配屬經，通下文意故。」論云：「云何決定心？已生驚怖者令斷驚怖，為利益二種人故，如來有決定心。」驚怖有五：一損驚怖，如所聞聲取以為實，謗無大乘而作是言：如來說言阿羅漢究竟涅槃，我畢竟取如是涅槃，是故阿羅漢不入涅槃。此即決定種姓聲聞。聲聞者所聞教聲取之以證究竟實果，我畢竟已取如是涅槃，果已究竟謗無大乘，不堪聞今為說大乘。若聞今說彼非究竟，即驚疑阿羅漢皆畢竟無入涅槃者，反道疑生故名為損。二多事驚怖，以大乘眾生生如是心：我無量無邊劫中，行菩薩行久受勤苦，生驚怖心起取異乘心故，謂不定姓地前菩薩。住大乘中已經多劫行菩薩行，名為多事，恐彼起心退趣異乘故，今為說令其不退。三顛倒驚怖，分別我我所身見不善法故，謂根未熟定姓凡夫，煩惱尤重不堪為說，若為說者更生煩惱，顛倒驚怖。四悔驚怖，謂若為說，大德舍利弗我不應證如是小乘法，自止小果歸向大乘，即以悔心名為驚怖。五誑驚怖，謂若為說，增上慢者作如是說：云何如來誑於我等？自謂道滿更無餘故。聲聞有二：一定姓，二不定姓。凡夫有二：一未得謂得，二具重煩惱。菩薩有二：一退位，二不退位。定姓聲聞即損驚怖，不定姓聲聞即悔驚怖，未得謂得凡夫即誑驚怖，具煩惱凡夫即顛倒驚怖，退位菩薩即多事驚怖。不退位菩薩非此五中，捨權就實欣趣佛位，方為說一乘故，此說一乘不逗彼器。論云：「正為利益二種人故，如來有決定心，謂多事及悔。利益悔者引攝一類故，利多事者任持所餘故。今此唱止及下正說，佛心先定為此二人，餘非正為，即是十義說一乘中初二義也。」觀此文意，多事一種不說有驚、說即無驚，自餘四種說即有驚、不說無驚，故論總言已生驚怖令斷驚怖。因授記者，如經「止止不須復說乃至天人皆當驚怖」，即下二止文等是因，應為聞者之二義，不堪為聞者之退廗，故名為因。因授記皆生驚怖，有三種義：一欲令大眾推覓甚深境界故。二欲令大眾生尊重心畢竟欲聞故，此上是應為聞者之二義。三為令增上慢者離法座而去故，即是不堪為聞者之退廗。今此第二止，但為應為聞者之二

義。第三止方為不堪聞法之退廗。其取授記，如經「爾時世尊」下即許可攝受，許當為說是。「與授記」者，如經「佛告舍利弗」下正為解釋一乘等是。定記四中，初決定心唱止及為說之所由，次因授記但是止其請之所由，取記許為開釋，與記正示陳說。今言驚疑，令為應聞者驚張疑惑，推覓深法尊重欲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義。第三止方為不堪聞法之退廗。其取授記，如經「爾時世尊」下即許可攝受，許當為說是。「與授記」者，如經「佛告舍利弗」下正為解釋一乘等是。定記四中，初決定心唱止及為說之所由，次因授記但是止其請之所由，取記許為開釋，與記正示陳說。今言驚疑，令為應聞者驚張疑惑，推覓深法尊重欲聞。

經「舍利弗(至)唯願說之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)唯願說之」。

贊曰：下第二請。論云「示現過去無量佛已教化眾生」。初長行、後偈頌。長行有二：一總請、二堪聞。此請也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二請。論云「示現過去無量佛已教化眾生」。初長行、後偈頌。長行有二：一總請、二堪聞。此請也。

經「所以者何(至)即能敬信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)即能敬信」。

贊曰：此堪聞，有三因：一遇良緣曾見諸佛，二性聰叡諸根猛利，三解識真義智慧明了，故能聞信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此堪聞，有三因：一遇良緣曾見諸佛，二性聰叡諸根猛利，三解識真義智慧明了，故能聞信。

經「爾時舍利弗(至)有能敬信者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)有能敬信者」。

贊曰：此頌可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此頌可知。

經「佛復止舍利弗(至)將墜於大坑」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛復止舍利弗(至)將墜於大坑」。

贊曰：下第三段，初止、後請。止中有二：長行及頌。此初也。因不堪聞法者之退廗也。恐增上慢得世第四靜慮便謂阿羅漢果，而生誹謗，當墮地獄，名墜大坑；此皆凡夫故墜大坑，非聖有學。《瑜伽論》說：「一切聖人知自得果，無自謂得後位聖果，增上慢故、無邪見故，更不造業入地獄故。」諸論所言增上慢比丘得世第四靜慮，後命終已，由謗解脫起邪見故生地獄中，即此類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段，初止、後請。止中有二：長行及頌。此初也。因不堪聞法者之退廗也。恐增上慢得世第四靜慮便謂阿羅漢果，而生誹謗，當墮地獄，名墜大坑；此皆凡夫故墜大坑，非聖有學。《瑜伽論》說：「一切聖人知自得果，無自謂得後位聖果，增上慢故、無邪見故，更不造業入地獄故。」諸論所言增上慢比丘得世第四靜慮，後命終已，由謗解脫起邪見故生地獄中，即此類也。

經「爾時世尊(至)聞必不敬信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)聞必不敬信」。

贊曰：法妙難解，下愚聞之起謗，既不敬信，所以恐墜大坑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法妙難解，下愚聞之起謗，既不敬信，所以恐墜大坑。

經「爾時舍利弗(至)多所饒益」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)多所饒益」。

贊曰：下第三請。初長行、後偈頌。長行有二：初總請、後堪聞。鶖子利根自知宿命，亦能曉他往世從釋迦已曾受化，根成道滿聞必能信，生死長夜安穩饒益，故今請說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三請。初長行、後偈頌。長行有二：初總請、後堪聞。鶖子利根自知宿命，亦能曉他往世從釋迦已曾受化，根成道滿聞必能信，生死長夜安穩饒益，故今請說。

經「爾時舍利弗(至)唯垂分別說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時舍利弗(至)唯垂分別說」。

贊曰：下四頌中有三：初一頌自稱長子以請決，次一頌半陳眾久從佛化以請說，後一頌半兼陳自他聞法悟解即生歡喜以請說。此初也。佛於二足多足無足一切中尊，今云兩足尊，於三類中兩足為貴，能入道故。謂人天類，佛亦兩足，故言兩足尊。聲聞眾中鶖子第一，故名長子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌中有三：初一頌自稱長子以請決，次一頌半陳眾久從佛化以請說，後一頌半兼陳自他聞法悟解即生歡喜以請說。此初也。佛於二足多足無足一切中尊，今云兩足尊，於三類中兩足為貴，能入道故。謂人天類，佛亦兩足，故言兩足尊。聲聞眾中鶖子第一，故名長子。

經「是會無量眾(至)欲聽受佛語」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是會無量眾(至)欲聽受佛語」。

贊曰：此一頌半陳眾久從佛化、宿因今熟，故請佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌半陳眾久從佛化、宿因今熟，故請佛說。

經「我等千二百(至)則生大歡喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等千二百(至)則生大歡喜」。

贊曰：此一頌半兼陳自他聞法歡喜，以請佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌半兼陳自他聞法歡喜，以請佛說。

經「爾時世尊(至)分別解說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)分別解說」。

贊曰：論第四段定記分中，自下第三取授記也。許可攝受而為說之。故論云：「取受記者，以舍利弗等欲得受記，如經『佛告舍利弗汝已三請，豈得不說』等，許攝受取故。」若依自科，下第三段開斯實相，啟彼權門，於中有二：初明二記，後「五濁」下方破四疑。二記為二，初取記中有二：初許可攝受、後惡人退廗。此初也。〈菩薩地〉云：「夫聽法者聆音囑耳，掃滌攝持。」《智論》亦言：「聽者端視如飢渴，一心入於語義中，踴躍聞法心悲喜，如是之人可為說。」「端」直審也。若不誡彼群情令其審聽，恐心不定慧解不生，故勅審聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：論第四段定記分中，自下第三取授記也。許可攝受而為說之。故論云：「取受記者，以舍利弗等欲得受記，如經『佛告舍利弗汝已三請，豈得不說』等，許攝受取故。」若依自科，下第三段開斯實相，啟彼權門，於中有二：初明二記，後「五濁」下方破四疑。二記為二，初取記中有二：初許可攝受、後惡人退廗。此初也。〈菩薩地〉云：「夫聽法者聆音囑耳，掃滌攝持。」《智論》亦言：「聽者端視如飢渴，一心入於語義中，踴躍聞法心悲喜，如是之人可為說。」「端」直審也。若不誡彼群情令其審聽，恐心不定慧解不生，故勅審聽。

經「說此語時(至)禮佛而退」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「說此語時(至)禮佛而退」。

贊曰：下惡人退廗，有四：一明去，二不止，三快勅，四敬諾。初中復二：初標、後釋。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下惡人退廗，有四：一明去，二不止，三快勅，四敬諾。初中復二：初標、後釋。此標也。

經「所以者何(至)是以不住」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)是以不住」。

贊曰：下釋起去所由，此自徵云難得有五：一得人身難，二生中國難，三具諸根難，四值佛出難，五聞正法難。五千之徒已具初四，何故將說妙法避廗而起去耶？此去之所以者何謂也？今釋有二意：一罪根深重，二有增上慢。此「輩」者補配反，群黨也。《說文》「軍法發車百兩為一輩」，《廣雅》等翻輩亦類也。《玉篇》部比類也。「罪」者，可毀可嘖可怖可厭之義，若因若果可毀厭者皆名為罪。若依小乘，此罪眾多，重者有三：一煩惱障，二業障，三異熟障。一切煩惱總為二類：一數數起名勤二起而猛名利。分為四句：一勤而不利，二利而不勤，三亦勤亦利，四不勤不利。今取初及第三句名煩惱障，五無間業名業障，三途八難名異熟障。此之三障障入聖道，名為重罪。今依大乘，障有二種：一煩惱障，二所知障。所知障者，隨其所應障入大乘聖位；煩惱障者，隨其所應障入三乘聖位。依《佛地論》，煩惱障有三：一者一百二十八煩惱并隨煩惱，二所發業，三所得果。此意所說是彼品類總名為障，非據重者。依《大般若》，重障有四：一煩惱障，二業障，三異熟障，四法障。煩惱障者，一百二十八根本煩惱，及彼等流諸隨煩惱，隨其所應能障聖者皆名此障，若具有者隨其所應障彼聖故。業障者，依《薩遮尼乾子經》有五種逆：一破塔壞寺焚燒經像，竊盜及用三寶財物。二謗三乘法言非聖法，障礙留難隱弊覆藏。三於一切出家人所，若有戒無戒持戒破戒打罵訶責，說其過失禁閇窂獄，或脫袈裟逼令還俗，責役驅使債其發調斷其命根故。《大集經》言「說一破戒比丘過失，過出萬億佛身血」。四殺父、害母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧。五起大邪見謗無因果，長夜常行十不善業。此之五種唯於大乘名五逆業障。亦有說七等，不過此五，所以不說。異熟障者，謂能障聖道諸異熟果，即三惡趣、八無暇等。其間佛前佛後難應云法前法後，是佛法前後不得聖故。法障者，謂於宿世障他作善造匱法業，於此生中不得聞法，匱乏正法，謂五果中等流、增上二果所攝。罪根深重者感匱法業，是罪根故現不聞法，是罪體故，即第四障也。「慢」者，《玉篇》輕悔也、不畏也、倨也。或為「嫚」字，《切韻》欺為謾，緩為慢，恃己陵他高舉為相。《瑜伽》等說慢有七種：一慢，二過慢，三慢過慢，四我慢，五增上慢，六卑慢，七邪慢。初慢者，謂於劣計己勝，或於等計己等。過慢者，謂於等計己勝，或於勝計己等。慢過慢者，謂於勝計己勝。我慢者，恃所執我高舉為相。增上慢者，己實少德謂己多德。卑慢者，謂他多分勝己，計己少分劣他。邪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋起去所由，此自徵云難得有五：一得人身難，二生中國難，三具諸根難，四值佛出難，五聞正法難。五千之徒已具初四，何故將說妙法避廗而起去耶？此去之所以者何謂也？今釋有二意：一罪根深重，二有增上慢。此「輩」者補配反，群黨也。《說文》「軍法發車百兩為一輩」，《廣雅》等翻輩亦類也。《玉篇》部比類也。「罪」者，可毀可嘖可怖可厭之義，若因若果可毀厭者皆名為罪。若依小乘，此罪眾多，重者有三：一煩惱障，二業障，三異熟障。一切煩惱總為二類：一數數起名勤二起而猛名利。分為四句：一勤而不利，二利而不勤，三亦勤亦利，四不勤不利。今取初及第三句名煩惱障，五無間業名業障，三途八難名異熟障。此之三障障入聖道，名為重罪。今依大乘，障有二種：一煩惱障，二所知障。所知障者，隨其所應障入大乘聖位；煩惱障者，隨其所應障入三乘聖位。依《佛地論》，煩惱障有三：一者一百二十八煩惱并隨煩惱，二所發業，三所得果。此意所說是彼品類總名為障，非據重者。依《大般若》，重障有四：一煩惱障，二業障，三異熟障，四法障。煩惱障者，一百二十八根本煩惱，及彼等流諸隨煩惱，隨其所應能障聖者皆名此障，若具有者隨其所應障彼聖故。業障者，依《薩遮尼乾子經》有五種逆：一破塔壞寺焚燒經像，竊盜及用三寶財物。二謗三乘法言非聖法，障礙留難隱弊覆藏。三於一切出家人所，若有戒無戒持戒破戒打罵訶責，說其過失禁閇窂獄，或脫袈裟逼令還俗，責役驅使債其發調斷其命根故。《大集經》言「說一破戒比丘過失，過出萬億佛身血」。四殺父、害母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧。五起大邪見謗無因果，長夜常行十不善業。此之五種唯於大乘名五逆業障。亦有說七等，不過此五，所以不說。異熟障者，謂能障聖道諸異熟果，即三惡趣、八無暇等。其間佛前佛後難應云法前法後，是佛法前後不得聖故。法障者，謂於宿世障他作善造匱法業，於此生中不得聞法，匱乏正法，謂五果中等流、增上二果所攝。罪根深重者感匱法業，是罪根故現不聞法，是罪體故，即第四障也。「慢」者，《玉篇》輕悔也、不畏也、倨也。或為「嫚」字，《切韻》欺為謾，緩為慢，恃己陵他高舉為相。《瑜伽》等說慢有七種：一慢，二過慢，三慢過慢，四我慢，五增上慢，六卑慢，七邪慢。初慢者，謂於劣計己勝，或於等計己等。過慢者，謂於等計己勝，或於勝計己等。慢過慢者，謂於勝計己勝。我慢者，恃所執我高舉為相。增上慢者，己實少德謂己多德。卑慢者，謂他多分勝己，計己少分劣他。邪

慢者，己全無德謂己有德。今增上慢即是第五己實少德，謂己多德。得世間涅槃禪定等故，未多得謂多德，未多證謂多證。得謂有為道，證謂無為滅。此是增上慢相，非全未得而今謂得。若不爾者，便非增上慢相，乃是第七邪慢相故。有此煩惱障及前法障二種力故，不堪聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慢者，己全無德謂己有德。今增上慢即是第五己實少德，謂己多德。得世間涅槃禪定等故，未多得謂多德，未多證謂多證。得謂有為道，證謂無為滅。此是增上慢相，非全未得而今謂得。若不爾者，便非增上慢相，乃是第七邪慢相故。有此煩惱障及前法障二種力故，不堪聞法。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

五千之輩既不堪聞，何因目矚神光、耳聆妙唱，覩天華而晏默、觀地動而無驚？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千之輩既不堪聞，何因目矚神光、耳聆妙唱，覩天華而晏默、觀地動而無驚？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

放光動地未革庸心，演妙宣難便乖淺意，聞序中之問答為大漸之初，因聽宗內之深陳乃增迷而復謗，所以折摧枝葉扇拂糟糠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光動地未革庸心，演妙宣難便乖淺意，聞序中之問答為大漸之初，因聽宗內之深陳乃增迷而復謗，所以折摧枝葉扇拂糟糠。

經「世尊默然而不制止」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊默然而不制止」。

贊曰：二不止也。「默」靜也，俗作默。諸論皆云有二決定佛力不非：一受異熟決定，二作業決定。罪根深重者受果定類，增上慢者作業定類。由此五千從座而起，佛雖神力亦不止之。又乍可令去，不墜大坑；不可止之，令興重業，故不止也。彼若發心定業可轉，其心不易佛力不排。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二不止也。「默」靜也，俗作默。諸論皆云有二決定佛力不非：一受異熟決定，二作業決定。罪根深重者受果定類，增上慢者作業定類。由此五千從座而起，佛雖神力亦不止之。又乍可令去，不墜大坑；不可止之，令興重業，故不止也。彼若發心定業可轉，其心不易佛力不排。

經「爾時佛告(至)當為汝說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛告(至)當為汝說」。

贊曰：三快勅也。風驚秕落，霜殞貞存。佛許說而驚其心，振威神而令起去，故以枝條退為佳唱，貞實住而許說，輕薄虛疎故譬枝葉，敦重堅固乃同貞實。「佳」音古膎反，善好也。「膎」音戶佳反，南人謂膎脼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三快勅也。風驚秕落，霜殞貞存。佛許說而驚其心，振威神而令起去，故以枝條退為佳唱，貞實住而許說，輕薄虛疎故譬枝葉，敦重堅固乃同貞實。「佳」音古膎反，善好也。「膎」音戶佳反，南人謂膎脼也。

經「舍利弗言(至)願樂欲聞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗言(至)願樂欲聞」。

贊曰：四敬諾也。「唯」音弋誰弋水二反，敬諾之詞。「然」音如延反。順從稱「願樂」，為希解之意，「欲聞」亦冀聽之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四敬諾也。「唯」音弋誰弋水二反，敬諾之詞。「然」音如延反。順從稱「願樂」，為希解之意，「欲聞」亦冀聽之心。

經「佛告舍利弗(至)時一現耳」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告舍利弗(至)時一現耳」。

贊曰：此下明與授記為之解釋也。論云：「有六種：一未聞令聞，此等文是。二者說，『舍利弗！諸佛隨宜所說』下是。三者依何等義，『所以者何？諸佛世尊唯以一大事』下是。四者令住，『舍利弗！如來但以一佛乘故為眾生說法』下是。五者依法，『舍利弗！一切十方諸佛法亦如是』下是。六者遮，『舍利弗！十方世界中尚無二乘』下是。」未聞令聞者，歎法希有顯令聞故。說者，明所說法意難知事。依何等義者，謂未聞令聞，及方便所說。依何等義，謂依佛所得深難解法。住者，勸令來住一乘之中。法者，十方三世佛所共行儀軌法式。初隨宜說，意令久後取佛種智。遮者，遮破二執、遮遣二真，令歎法希。未聞令聞有三：一歎希，二舉喻，三勸信。此即初二。此若頻說無智不欣，時乃說之愚智同樂。梵云鄔曇鉢羅，此云瑞應，金輪王出大海減少，金輪路現其華乃生，應金輪之御世名瑞應華，此《法華經》法輪王出、生死海減，一乘道顯方演說之，故舉為喻歎法希有。鶖子往劫曾所未聞，今者令聞令渴仰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下明與授記為之解釋也。論云：「有六種：一未聞令聞，此等文是。二者說，『舍利弗！諸佛隨宜所說』下是。三者依何等義，『所以者何？諸佛世尊唯以一大事』下是。四者令住，『舍利弗！如來但以一佛乘故為眾生說法』下是。五者依法，『舍利弗！一切十方諸佛法亦如是』下是。六者遮，『舍利弗！十方世界中尚無二乘』下是。」未聞令聞者，歎法希有顯令聞故。說者，明所說法意難知事。依何等義者，謂未聞令聞，及方便所說。依何等義，謂依佛所得深難解法。住者，勸令來住一乘之中。法者，十方三世佛所共行儀軌法式。初隨宜說，意令久後取佛種智。遮者，遮破二執、遮遣二真，令歎法希。未聞令聞有三：一歎希，二舉喻，三勸信。此即初二。此若頻說無智不欣，時乃說之愚智同樂。梵云鄔曇鉢羅，此云瑞應，金輪王出大海減少，金輪路現其華乃生，應金輪之御世名瑞應華，此《法華經》法輪王出、生死海減，一乘道顯方演說之，故舉為喻歎法希有。鶖子往劫曾所未聞，今者令聞令渴仰故。

經「舍利(至)言不虛妄」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利(至)言不虛妄」。

贊曰：此勸信也。智解局者未能證達，故標不虛勸其生信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此勸信也。智解局者未能證達，故標不虛勸其生信。

經。「舍利弗(至)意趣難解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經。「舍利弗(至)意趣難解」。

贊曰：下第二段明說，有二：初標、後釋。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段明說，有二：初標、後釋。此標也。

經「所以者何(至)乃能知之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)乃能知之」。

贊曰：此釋也。論釋種種因緣者，謂三乘法，彼三乘法唯名字章句說，非有實義故，以彼實義不可說故。此中意說，我以方便說三乘法，此法唯有名字章句無別三體，隨宜說三，非二乘等思量能解，唯佛能知。此說前標智門難了，三乘實義即是真如，不可說故。下依何等，即佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋也。論釋種種因緣者，謂三乘法，彼三乘法唯名字章句說，非有實義故，以彼實義不可說故。此中意說，我以方便說三乘法，此法唯有名字章句無別三體，隨宜說三，非二乘等思量能解，唯佛能知。此說前標智門難了，三乘實義即是真如，不可說故。下依何等，即佛智慧。

經「所以者何(至)出現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「所以者何(至)出現於世」。

贊曰：自下文第三依何等義，有二：初略標、後廣解。此初也。因前文起，故假徵顯有何所以？言辭難解唯佛知也，依何等義作如是說？「諸佛世尊」者，總苞十方三世諸佛。「唯以一大事」者，事物、體事、事義、道理隨應皆得。為此大事因緣，所以出現世間，自稱德號廣利眾生，不爾便如二乘入滅。由此大事，故隨宜說意趣難知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下文第三依何等義，有二：初略標、後廣解。此初也。因前文起，故假徵顯有何所以？言辭難解唯佛知也，依何等義作如是說？「諸佛世尊」者，總苞十方三世諸佛。「唯以一大事」者，事物、體事、事義、道理隨應皆得。為此大事因緣，所以出現世間，自稱德號廣利眾生，不爾便如二乘入滅。由此大事，故隨宜說意趣難知。

經「舍利弗(至)出現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)出現於世」。

贊曰：下廣釋，有二：初別顯、後釋意。別顯有三：一徵、二釋、三結。此徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣釋，有二：初別顯、後釋意。別顯有三：一徵、二釋、三結。此徵也。

經「諸佛世尊(至)出現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸佛世尊(至)出現於世」。

贊曰：此釋大事體，即知見。諸佛出世為此大事，四義明之：謂開、示、悟、入。論云：「後一大事者，依四種義應知。佛知見者，如來能證，如實知彼義故。此有三釋：一云法性真如名為如實，法真性故即是所證，義理、境界俱名為義，正智之體名為能證，能知義理證真境故，即此能證正智及所證真如，能所知見並名知見。如為知見之性，智為知見之用，知見性相俱稱知見。」無著《般若論》云：「無上菩提是法身，正等菩提是報身。」《解深密經》云：「菩提、菩提斷俱名為菩提。」《智度論》云：「說智及智處俱名為般若故。或知謂正體智、見謂後得智，是二是用，能照真俗二種境故。此二本性即是真如，合名知見，將性就相故名知見，欲令二乘求種智故。」《勝鬘》云：「一乘即佛乘，佛乘即大乘。」《攝大乘》云：「亦乘亦大故名大乘，萬行是也。或乘大性故名大乘，真如是也。」故知一乘佛果乘，體通理及智，契當宗義；火宅牛車意在智用，說牛車等我所作故；險途寶所意在智性，稱化作城非寶所故，由此合二並名知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋大事體，即知見。諸佛出世為此大事，四義明之：謂開、示、悟、入。論云：「後一大事者，依四種義應知。佛知見者，如來能證，如實知彼義故。此有三釋：一云法性真如名為如實，法真性故即是所證，義理、境界俱名為義，正智之體名為能證，能知義理證真境故，即此能證正智及所證真如，能所知見並名知見。如為知見之性，智為知見之用，知見性相俱稱知見。」無著《般若論》云：「無上菩提是法身，正等菩提是報身。」《解深密經》云：「菩提、菩提斷俱名為菩提。」《智度論》云：「說智及智處俱名為般若故。或知謂正體智、見謂後得智，是二是用，能照真俗二種境故。此二本性即是真如，合名知見，將性就相故名知見，欲令二乘求種智故。」《勝鬘》云：「一乘即佛乘，佛乘即大乘。」《攝大乘》云：「亦乘亦大故名大乘，萬行是也。或乘大性故名大乘，真如是也。」故知一乘佛果乘，體通理及智，契當宗義；火宅牛車意在智用，說牛車等我所作故；險途寶所意在智性，稱化作城非寶所故，由此合二並名知見。

本論云：「何者為四？一開者無上義，除一切智智更無餘事故，一切智者佛也。又言智者，根本、後得智，此二是用，此二智性即是真如。若用若性合名為智，一切智人之智名一切智智。又一切智者根本智，重言智者後得智，舉此二智攝於智性真如妙理。又一切智者智用菩提，又言智者智性涅槃，二種如來藏，今顯此二悉皆無上，歎勝令欣。」然此菩提體是有為本有種子，多聞熏習因修生長，體即四智。《楞伽經》云：「阿梨耶識名空如來藏；具足熏習無漏法故名不空如來藏。藏識有漏虛妄不實，故名為空；能含一切無漏種，故名如來藏。」四智種子體是無漏、非虛妄法，由近善友多聞熏習漸次生長，當成四智。四智之因名不空如來藏，藏是含藏，因性義故。猶如種樹生長圓滿。其涅槃性體是無為，本來而有自性清淨，後逢善友斷障所顯，雖一真如逢緣證別，名四涅槃。《勝鬘經》云：「有二種如來藏空智，謂若離若脫、若斷若異一切煩惱藏；不離不脫、不斷不異不思議如來藏。煩惱有漏虛妄不實，能覆真如，名空如來藏。涅槃無漏體是無為非虛妄法，由近善緣斷諸煩惱，漸次智起方便顯證，名為涅槃。體性非空因空所顯，空之性故，煩惱覆位名不空如來藏。」藏是覆隱因性義故，故在煩惱纏裹之位名如來藏。出煩惱時名為法身，即此法身因空所顯，空本性故，亦名空如來藏。如刀提耶掘寶顯得，阿賴耶識及諸煩惱名如來藏者，即《涅槃》云「未得阿耨多羅三藐三菩提時，善不善法皆名佛性。」《無垢稱》云「偽身種姓，七識住、貪欲、瞋恚、愚癡、十不善業道為如來種等，文非一故，即前菩提名為報身，報身修生、法身修顯，法身證因證故，報身生因生故。」前藏有四：一能含藏藏，謂阿賴耶識如庫藏等；二能生德藏，謂報身種子如糓種等；三能覆藏藏，謂煩惱等如土覆物；四能顯德藏，謂法身佛性如金性等。大位而言，所知障斷證佛報身菩提圓滿，煩惱障斷證佛法身涅槃圓滿；諸佛出世欲令眾生斷所知障及所發業并所得果，一切俱盡圓證菩提，開知見相使得清淨，障盡智圓名清淨故。欲令眾生斷煩惱障及所發業并所得果，一切俱盡圓證涅槃，開知見性使得清淨，障盡理顯名清淨故。緣此知見故出世間。開者出生顯證之義，出生菩提證涅槃故。除此二種更無餘事勝過二法，故名無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本論云：「何者為四？一開者無上義，除一切智智更無餘事故，一切智者佛也。又言智者，根本、後得智，此二是用，此二智性即是真如。若用若性合名為智，一切智人之智名一切智智。又一切智者根本智，重言智者後得智，舉此二智攝於智性真如妙理。又一切智者智用菩提，又言智者智性涅槃，二種如來藏，今顯此二悉皆無上，歎勝令欣。」然此菩提體是有為本有種子，多聞熏習因修生長，體即四智。《楞伽經》云：「阿梨耶識名空如來藏；具足熏習無漏法故名不空如來藏。藏識有漏虛妄不實，故名為空；能含一切無漏種，故名如來藏。」四智種子體是無漏、非虛妄法，由近善友多聞熏習漸次生長，當成四智。四智之因名不空如來藏，藏是含藏，因性義故。猶如種樹生長圓滿。其涅槃性體是無為，本來而有自性清淨，後逢善友斷障所顯，雖一真如逢緣證別，名四涅槃。《勝鬘經》云：「有二種如來藏空智，謂若離若脫、若斷若異一切煩惱藏；不離不脫、不斷不異不思議如來藏。煩惱有漏虛妄不實，能覆真如，名空如來藏。涅槃無漏體是無為非虛妄法，由近善緣斷諸煩惱，漸次智起方便顯證，名為涅槃。體性非空因空所顯，空之性故，煩惱覆位名不空如來藏。」藏是覆隱因性義故，故在煩惱纏裹之位名如來藏。出煩惱時名為法身，即此法身因空所顯，空本性故，亦名空如來藏。如刀提耶掘寶顯得，阿賴耶識及諸煩惱名如來藏者，即《涅槃》云「未得阿耨多羅三藐三菩提時，善不善法皆名佛性。」《無垢稱》云「偽身種姓，七識住、貪欲、瞋恚、愚癡、十不善業道為如來種等，文非一故，即前菩提名為報身，報身修生、法身修顯，法身證因證故，報身生因生故。」前藏有四：一能含藏藏，謂阿賴耶識如庫藏等；二能生德藏，謂報身種子如糓種等；三能覆藏藏，謂煩惱等如土覆物；四能顯德藏，謂法身佛性如金性等。大位而言，所知障斷證佛報身菩提圓滿，煩惱障斷證佛法身涅槃圓滿；諸佛出世欲令眾生斷所知障及所發業并所得果，一切俱盡圓證菩提，開知見相使得清淨，障盡智圓名清淨故。欲令眾生斷煩惱障及所發業并所得果，一切俱盡圓證涅槃，開知見性使得清淨，障盡理顯名清淨故。緣此知見故出世間。開者出生顯證之義，出生菩提證涅槃故。除此二種更無餘事勝過二法，故名無上。

二示者，同義，以聲聞、辟支佛、佛三乘法身平等。法身平等者，佛性法身無差別故。《涅槃經》云：「譬如乳牛有種種色，及搆其乳置之一處白色無異；佛性亦爾，眾生雖有種種不同，佛性無別。」此意說言，三乘法身本來平等，眾生不知，不肯修證法身圓滿。諸佛出世，欲示眾生，此佛知見之性，三乘同有平等無二，令同證滿以成法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二示者，同義，以聲聞、辟支佛、佛三乘法身平等。法身平等者，佛性法身無差別故。《涅槃經》云：「譬如乳牛有種種色，及搆其乳置之一處白色無異；佛性亦爾，眾生雖有種種不同，佛性無別。」此意說言，三乘法身本來平等，眾生不知，不肯修證法身圓滿。諸佛出世，欲示眾生，此佛知見之性，三乘同有平等無二，令同證滿以成法身。

三悟者，不知義，以一切聲聞、辟支佛不知彼真實處故。不知真實處者，不知究竟唯一佛乘故。如下「有人至親友家醉酒而臥，以無價珠繫衣裏等，彼初不覺後悟方知」，此意說言，二乘不知究竟唯一佛乘，體即菩提四智，所以不修報身圓滿；佛出世者欲令眾生悟於究竟唯此一乘佛菩提智，令修生長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三悟者，不知義，以一切聲聞、辟支佛不知彼真實處故。不知真實處者，不知究竟唯一佛乘故。如下「有人至親友家醉酒而臥，以無價珠繫衣裏等，彼初不覺後悟方知」，此意說言，二乘不知究竟唯一佛乘，體即菩提四智，所以不修報身圓滿；佛出世者欲令眾生悟於究竟唯此一乘佛菩提智，令修生長。

上來三種——開者雙顯法身、報身、涅槃、菩提二種無上，歎勝令欣；示者別顯法身涅槃三乘無二本來而有，令其修證；悟者別顯報身菩提第一究竟本有種子，令修果生——俱明果中斷德、智德，既證此二，利樂眾生、應物現形，應機說法，即是化身及他受用，名為恩德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來三種——開者雙顯法身、報身、涅槃、菩提二種無上，歎勝令欣；示者別顯法身涅槃三乘無二本來而有，令其修證；悟者別顯報身菩提第一究竟本有種子，令修果生——俱明果中斷德、智德，既證此二，利樂眾生、應物現形，應機說法，即是化身及他受用，名為恩德。

四入者，為令證得不退轉地，示現與無量智業故。上三總、別雖顯佛果無上、同、勝，未知如何可能證獲。今顯能證能得之因，故名為入。依此本論初地已上名不退地，佛果位中一切智智體用大故名無量智。業者因也。佛出為說初地已上能得佛果一切智因，故名為入。佛說此因，欲令二乘有學、無學，及初地前、證初地上不退轉地，入變易生修種智因，觀察智性入佛二果。此四意言：佛出世者，欲令眾生斷二障盡，開佛菩提、涅槃知見，使證清淨，歎二無上勸令欣故；示法身同有令使證故；悟所不知唯一佛乘智令修生故；既顯佛果菩提涅槃殊勝體性，并顯其因令其趣入。謂佛出世意說一乘若果若因，令諸眾生修因證果皆作佛故，更不為餘。前歎智慧及智慧門，即是一乘教之與理，今說行、果，故知總說一乘四法名為法華。或不退者，八地以上行不退故，諸論說受變易生故。雖二乘迴心未即至彼地，三乘俱同，後決定得出分段死、入變易生，故作是說。又二乘者煩惱不退，經三大劫俱名不退地。又一乘者修行一乘，若信若位若證若行，今於此中皆令入故，並名不退。或此果因一乘實體，是前所說諸佛智慧，其智慧門即前所說三乘權教，令二乘者捨權取實，行一乘因趣一乘果，是此本意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四入者，為令證得不退轉地，示現與無量智業故。上三總、別雖顯佛果無上、同、勝，未知如何可能證獲。今顯能證能得之因，故名為入。依此本論初地已上名不退地，佛果位中一切智智體用大故名無量智。業者因也。佛出為說初地已上能得佛果一切智因，故名為入。佛說此因，欲令二乘有學、無學，及初地前、證初地上不退轉地，入變易生修種智因，觀察智性入佛二果。此四意言：佛出世者，欲令眾生斷二障盡，開佛菩提、涅槃知見，使證清淨，歎二無上勸令欣故；示法身同有令使證故；悟所不知唯一佛乘智令修生故；既顯佛果菩提涅槃殊勝體性，并顯其因令其趣入。謂佛出世意說一乘若果若因，令諸眾生修因證果皆作佛故，更不為餘。前歎智慧及智慧門，即是一乘教之與理，今說行、果，故知總說一乘四法名為法華。或不退者，八地以上行不退故，諸論說受變易生故。雖二乘迴心未即至彼地，三乘俱同，後決定得出分段死、入變易生，故作是說。又二乘者煩惱不退，經三大劫俱名不退地。又一乘者修行一乘，若信若位若證若行，今於此中皆令入故，並名不退。或此果因一乘實體，是前所說諸佛智慧，其智慧門即前所說三乘權教，令二乘者捨權取實，行一乘因趣一乘果，是此本意。

上來所說總別果因以解四種，准下三世佛法之中，不說初開，唯說示、悟、入，故知但應如此說善，示悟別顯二果已周，不假標故，舉此二種攝佛一切有為無為萬德盡故。此〈方便品〉法說一乘唯為上根，由此通辨若因若果菩提涅槃以為一乘。〈譬喻品〉中為中根者但說於悟，牛車菩提智德一乘，由唯迷因智不迷因理、果智理故。〈化城喻品〉為下根者但說於示，寶所涅槃斷德一乘，由迷果理不迷果智，因理智故各隨所宜斷除彼障，令其進入偏說一乘，或為中下互說因果智理二門，影顯令解。唯此一品通明因果覺寂一乘，理義周備，故本論中具解此品，餘品但總釋其大意不異此故，若解此品便解一部矣。然勘下文，牛車在果，即是菩提，下文但明因中之智，三乘乘此至道場故。又理雖然，諸經論中多說涅槃理性智慧以為一乘，一乘本故如《無量義》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來所說總別果因以解四種，准下三世佛法之中，不說初開，唯說示、悟、入，故知但應如此說善，示悟別顯二果已周，不假標故，舉此二種攝佛一切有為無為萬德盡故。此〈方便品〉法說一乘唯為上根，由此通辨若因若果菩提涅槃以為一乘。〈譬喻品〉中為中根者但說於悟，牛車菩提智德一乘，由唯迷因智不迷因理、果智理故。〈化城喻品〉為下根者但說於示，寶所涅槃斷德一乘，由迷果理不迷果智，因理智故各隨所宜斷除彼障，令其進入偏說一乘，或為中下互說因果智理二門，影顯令解。唯此一品通明因果覺寂一乘，理義周備，故本論中具解此品，餘品但總釋其大意不異此故，若解此品便解一部矣。然勘下文，牛車在果，即是菩提，下文但明因中之智，三乘乘此至道場故。又理雖然，諸經論中多說涅槃理性智慧以為一乘，一乘本故如《無量義》。

第二解云，今此四義總依佛性法身智體以為一乘。《涅槃經》言：「大事者所謂佛性。又畢竟有二：一莊嚴畢竟，二究竟畢竟。莊嚴畢竟者謂六波羅蜜，究竟畢竟者一切眾生所得一乘，一乘者即是佛性，以是義故我說一切眾生悉有佛性、悉有一乘，無明覆故不能得見。」故知佛性即是知見，即是一乘。說諸眾生悉有佛性名之為開，曲宣分別名之為示，此是法佛性、此是報佛性、此是因性、此是緣性、此是理性，此是行性、此是善根人性、此是不善根人性，此等名示。故《涅槃》云：「如貧女舍內多有真金之藏，家人大小無有知者，時有異人善知方便，乃至即於其家掘出真金之藏，女人見已心生歡喜生奇特想宗仰是人。善男子眾生佛性亦復如是，一切眾生不能得見，如彼金藏貧女不知。善男子我今普示一切眾生所有佛性，善方便者即是如來，貧女即是一切無量眾生，真金藏者即佛性也。」種種分別令其生解名之為悟，勸物起修令其入證名之為入。若依此解，〈譬喻品〉中牛車各與，吾為汝造，便非此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二解云，今此四義總依佛性法身智體以為一乘。《涅槃經》言：「大事者所謂佛性。又畢竟有二：一莊嚴畢竟，二究竟畢竟。莊嚴畢竟者謂六波羅蜜，究竟畢竟者一切眾生所得一乘，一乘者即是佛性，以是義故我說一切眾生悉有佛性、悉有一乘，無明覆故不能得見。」故知佛性即是知見，即是一乘。說諸眾生悉有佛性名之為開，曲宣分別名之為示，此是法佛性、此是報佛性、此是因性、此是緣性、此是理性，此是行性、此是善根人性、此是不善根人性，此等名示。故《涅槃》云：「如貧女舍內多有真金之藏，家人大小無有知者，時有異人善知方便，乃至即於其家掘出真金之藏，女人見已心生歡喜生奇特想宗仰是人。善男子眾生佛性亦復如是，一切眾生不能得見，如彼金藏貧女不知。善男子我今普示一切眾生所有佛性，善方便者即是如來，貧女即是一切無量眾生，真金藏者即佛性也。」種種分別令其生解名之為悟，勸物起修令其入證名之為入。若依此解，〈譬喻品〉中牛車各與，吾為汝造，便非此義。

第三解云，其前三種即依佛果大般涅槃三事解之。《涅槃經》第二卷云：「我今當令一切眾生，及以我子四部之眾，悉皆安住祕密藏中，我亦復當安住是中入於涅槃。何等名為祕密之藏？猶如伊字三點，若並則不成伊，縱亦不成，如摩醯首羅面上三目乃得成伊，三點若別亦不得成。我亦如是，解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃，三法各異亦非涅槃，我今安住如是三法為眾生故名入涅槃，如世伊字。」此中意說，梵本伊字上有二點下有一點，似倒品字。並者橫也，謂前後證。縱者竪也，謂有三品。世說縱橫，即此竪、並皆非伊字，三點別安亦非伊字，要三和合不縱不橫亦不離別，和合三點不一不異，如大自在天面上三目，額上有一眉下各一。佛入涅槃亦復如是，摩訶般若者能證之智，如來身者所證法身，解脫者由能證智證所證理法身之時，二障滅盡二死，當來後有不續，更無繫縛，假名擇滅，即是解脫。故《雜集》云「滅諦有三：若能滅、若所滅、若滅性」，即是此三大般涅槃，般若在上為能證道，如額上目，法身、解脫並在其下是所證故，猶如眉下所有兩眼，以智證理令後惑苦皆斷不生名入涅槃，是佛安住祕密之藏，不同二乘智了生空，不是大慧理，但生空無我之理不名法身，雖得惑種及分段死少分不生之假擇滅，不得習氣及智障滅分段、變易二死俱盡之勝解脫，如縱如橫非大涅槃，身灰智滅彼名為入，無現身智何得稱大？佛今不爾故名為大，稱為祕藏。古人有解，但依真如以為三事名大涅槃，便無入義，常住不壞為利有情以智證真，惑苦解脫方名為入，是佛意故，不同二乘無有身智乃名為入。故佛自言「假使烏、角，鵄乃至永入於涅槃」等。今作此解善順彼經，審讀經文當自悉知。摩訶般若即開佛知見，故論說言「除一切智智更無餘事，一切智者證二空智，重言智者證諸有智，此最勝妙故名無上，更無過故」。法身即是示佛知見，故論說言「三乘平等佛性法身無差別故」。解脫即是悟佛知見，二障俱亡二死皆盡是真解脫，二乘唯得一障一死盡滅無餘，不知於此，故論說言「二乘不知真實處故令其悟也」。上來三事即是證入大般涅槃，此必有因更說入義，故論說入示現不退轉地與無量智業也。佛出於世欲令三乘有情皆修不退地業，安住祕密藏、入大涅槃，不為餘也。此與涅槃名字雖殊、體性無別，一切皆欲行因證入佛果位故。若作此解，既契化城之趣寶所，亦合火宅之御牛車，一乘體德既曰大般涅槃，法報二身正覺之與圓寂，一一總攝周備，亦何理而不彈？今此三解，唯取所詮智慧名曰一乘，能詮之教門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三解云，其前三種即依佛果大般涅槃三事解之。《涅槃經》第二卷云：「我今當令一切眾生，及以我子四部之眾，悉皆安住祕密藏中，我亦復當安住是中入於涅槃。何等名為祕密之藏？猶如伊字三點，若並則不成伊，縱亦不成，如摩醯首羅面上三目乃得成伊，三點若別亦不得成。我亦如是，解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃，三法各異亦非涅槃，我今安住如是三法為眾生故名入涅槃，如世伊字。」此中意說，梵本伊字上有二點下有一點，似倒品字。並者橫也，謂前後證。縱者竪也，謂有三品。世說縱橫，即此竪、並皆非伊字，三點別安亦非伊字，要三和合不縱不橫亦不離別，和合三點不一不異，如大自在天面上三目，額上有一眉下各一。佛入涅槃亦復如是，摩訶般若者能證之智，如來身者所證法身，解脫者由能證智證所證理法身之時，二障滅盡二死，當來後有不續，更無繫縛，假名擇滅，即是解脫。故《雜集》云「滅諦有三：若能滅、若所滅、若滅性」，即是此三大般涅槃，般若在上為能證道，如額上目，法身、解脫並在其下是所證故，猶如眉下所有兩眼，以智證理令後惑苦皆斷不生名入涅槃，是佛安住祕密之藏，不同二乘智了生空，不是大慧理，但生空無我之理不名法身，雖得惑種及分段死少分不生之假擇滅，不得習氣及智障滅分段、變易二死俱盡之勝解脫，如縱如橫非大涅槃，身灰智滅彼名為入，無現身智何得稱大？佛今不爾故名為大，稱為祕藏。古人有解，但依真如以為三事名大涅槃，便無入義，常住不壞為利有情以智證真，惑苦解脫方名為入，是佛意故，不同二乘無有身智乃名為入。故佛自言「假使烏、角，鵄乃至永入於涅槃」等。今作此解善順彼經，審讀經文當自悉知。摩訶般若即開佛知見，故論說言「除一切智智更無餘事，一切智者證二空智，重言智者證諸有智，此最勝妙故名無上，更無過故」。法身即是示佛知見，故論說言「三乘平等佛性法身無差別故」。解脫即是悟佛知見，二障俱亡二死皆盡是真解脫，二乘唯得一障一死盡滅無餘，不知於此，故論說言「二乘不知真實處故令其悟也」。上來三事即是證入大般涅槃，此必有因更說入義，故論說入示現不退轉地與無量智業也。佛出於世欲令三乘有情皆修不退地業，安住祕密藏、入大涅槃，不為餘也。此與涅槃名字雖殊、體性無別，一切皆欲行因證入佛果位故。若作此解，既契化城之趣寶所，亦合火宅之御牛車，一乘體德既曰大般涅槃，法報二身正覺之與圓寂，一一總攝周備，亦何理而不彈？今此三解，唯取所詮智慧名曰一乘，能詮之教門

即次前說也。隨宜所說意趣難解故，又以蓮華喻於妙法，必兼開敷之與秀出，果秀因敷亦無乖爽。然《勝鬘》等經及此下文多說真理以為一乘，乘之本故，實通二種，於義苞盡。開示悟三明佛果乘，入之一種明佛因乘，因乘雖通三無數劫，今此唯取第二劫後，論說令證不退位故，《楞伽經》中十地分為三種意生身故，如別章說。又後品言聲聞、緣覺、不退菩薩乘此寶乘直至道場。《勝鬘經》言：「無明為緣、無漏業因，有阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三種意生身生。」初地已前實居三界分段死中、未出火宅，猶在門中當為燒故，不與一乘之名；或八地後名不退地。《瑜伽論》說八地後為意生身故，得決定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即次前說也。隨宜所說意趣難解故，又以蓮華喻於妙法，必兼開敷之與秀出，果秀因敷亦無乖爽。然《勝鬘》等經及此下文多說真理以為一乘，乘之本故，實通二種，於義苞盡。開示悟三明佛果乘，入之一種明佛因乘，因乘雖通三無數劫，今此唯取第二劫後，論說令證不退位故，《楞伽經》中十地分為三種意生身故，如別章說。又後品言聲聞、緣覺、不退菩薩乘此寶乘直至道場。《勝鬘經》言：「無明為緣、無漏業因，有阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三種意生身生。」初地已前實居三界分段死中、未出火宅，猶在門中當為燒故，不與一乘之名；或八地後名不退地。《瑜伽論》說八地後為意生身故，得決定故。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

二乘無學羊鹿果位亦居分段，應在門中如小菩薩，應非出宅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘無學羊鹿果位亦居分段，應在門中如小菩薩，應非出宅？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

談其分段應非出宅，餘依永滅已得涅槃名居門外，不同於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 談其分段應非出宅，餘依永滅已得涅槃名居門外，不同於彼。

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何故二子趣於牛羊鹿稱出宅，大子趣於牛菩薩未出宅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故二子趣於牛羊鹿稱出宅，大子趣於牛菩薩未出宅？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

二乘惑種盡得滅稱出宅，初劫惑猶行，如何稱出宅？又七地分段盡此一生亦名出宅，二乘同故。已前即非，猶多生故，如有學類，故出宅已方上牛車。然此經文初開之中初總標勝致，使得清淨之言；後三別顯，故略不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘惑種盡得滅稱出宅，初劫惑猶行，如何稱出宅？又七地分段盡此一生亦名出宅，二乘同故。已前即非，猶多生故，如有學類，故出宅已方上牛車。然此經文初開之中初總標勝致，使得清淨之言；後三別顯，故略不說。

經「舍利弗(至)出現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)出現於世」。

贊曰：第三結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三結也。

經「佛告舍利弗(至)示悟眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛告舍利弗(至)示悟眾生」。

贊曰：此釋於前有何意況？眾生身中悉有佛性，故所教化但化菩薩，所為所作常為此事，唯以佛之知見示悟眾生。論第二番釋示悟入云：「又示者，為諸菩薩有疑者，令知如實修行故。謂有菩薩疑無佛性不肯修行，今示所化但化菩薩，令知三乘同有佛性，斷彼疑故如實修行。又悟入者，未發菩提心者令發心故，此解悟義；已發心者令入法故，此解入義，明因果盡。」又重釋悟入云「悟者令外道眾生生覺悟故，復入者令得聲聞果入大菩提故，迴邪入正捨權取實故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋於前有何意況？眾生身中悉有佛性，故所教化但化菩薩，所為所作常為此事，唯以佛之知見示悟眾生。論第二番釋示悟入云：「又示者，為諸菩薩有疑者，令知如實修行故。謂有菩薩疑無佛性不肯修行，今示所化但化菩薩，令知三乘同有佛性，斷彼疑故如實修行。又悟入者，未發菩提心者令發心故，此解悟義；已發心者令入法故，此解入義，明因果盡。」又重釋悟入云「悟者令外道眾生生覺悟故，復入者令得聲聞果入大菩提故，迴邪入正捨權取實故。」

妙法蓮華經玄贊卷第三(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第三(末)

保安三年四月廿三日書了，法隆寺僧覺印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年四月廿三日書了，法隆寺僧覺印之。