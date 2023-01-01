妙法蓮華經玄贊卷第二(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第二(本)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

經「菩薩摩訶薩八萬人」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「菩薩摩訶薩八萬人」。

贊曰：第五聖德難思眾。文有三：一標類舉數，二歎德，三列名。此初也。梵云菩提薩埵摩訶薩埵，略云菩薩摩訶薩。菩薩修行略有二門：一自利，大智為首；二利他，大悲為先。菩提，覺義，智所求果；薩埵，有情義，悲所度生。依弘誓語故名菩薩。以二為境名為菩薩，有財釋也。又覺是所求果，有情是自身，求三菩提之有情者，故名菩薩。或菩提是所求果，薩埵者勇猛義，不憚處、時求大菩提，有志有能，故名菩薩。二皆依主。又菩提即般若，薩埵謂方便，如是二法能利能樂一切有情，故名菩薩，亦菩提亦薩埵。或及初解皆持業釋。摩訶，大也。薩埵，如前。今此菩薩位居八地已上，為簡前小及二乘位，故言摩訶薩。無著《般若論》云：「諸菩薩有七種大故，此大眾生名摩訶薩埵，如菩薩地說。」下大乘章中別當具列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五聖德難思眾。文有三：一標類舉數，二歎德，三列名。此初也。梵云菩提薩埵摩訶薩埵，略云菩薩摩訶薩。菩薩修行略有二門：一自利，大智為首；二利他，大悲為先。菩提，覺義，智所求果；薩埵，有情義，悲所度生。依弘誓語故名菩薩。以二為境名為菩薩，有財釋也。又覺是所求果，有情是自身，求三菩提之有情者，故名菩薩。或菩提是所求果，薩埵者勇猛義，不憚處、時求大菩提，有志有能，故名菩薩。二皆依主。又菩提即般若，薩埵謂方便，如是二法能利能樂一切有情，故名菩薩，亦菩提亦薩埵。或及初解皆持業釋。摩訶，大也。薩埵，如前。今此菩薩位居八地已上，為簡前小及二乘位，故言摩訶薩。無著《般若論》云：「諸菩薩有七種大故，此大眾生名摩訶薩埵，如菩薩地說。」下大乘章中別當具列。

經「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」。

贊曰：自下第二歎德，有十三句，論以二門釋：一上支下支門，二攝取事門。支者分義，上支分謂總相，下支分謂別相，故論云：「應知阿耨多羅三藐三菩提不退轉者，是總相；餘是別相。」此總相也。無上正覺，體即佛果所有五法，謂淨法界，及四智心品。無著《金剛般若論》說「阿耨多羅三藐三菩提顯示菩提、及菩提道」。阿耨多羅此顯菩提自相，解脫相故。三藐三菩提顯示菩提者人平等相，以菩提法故得知是佛。《大智度論》說「智、及智處俱說名般若，菩薩地說菩提、菩提斷皆名菩提」。故阿云無，耨多羅云上，三云正，藐云等。又三云正，菩提云覺，即是無上正等正覺。此有四覺：一無上覺，是總也，即顯菩提、清淨法界。二正覺，簡外道邪覺故。三等覺，簡二乘但了生空偏覺故。四又正覺，簡菩薩，菩薩因覺未滿、果位非正覺故。此顯菩提道即四智品，下一覺字貫通上四，由具下三一切莫過，超遍等喻，真理所覺名無上覺。然諸經論多說真理名無上菩提體，以根本故。今此雙取佛果理、智俱名無上菩提，於此二果俱不退轉。云何不退轉？由具下十因不退轉，故於佛果能不退轉，決定當證念念進修名不退轉。退者失也。轉者動也。八地以上任運進修於大菩提，修習不退無煩惱故，亦復不為一切有相功用所動，名不退轉。由此八地名不動地，相用煩惱不能動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二歎德，有十三句，論以二門釋：一上支下支門，二攝取事門。支者分義，上支分謂總相，下支分謂別相，故論云：「應知阿耨多羅三藐三菩提不退轉者，是總相；餘是別相。」此總相也。無上正覺，體即佛果所有五法，謂淨法界，及四智心品。無著《金剛般若論》說「阿耨多羅三藐三菩提顯示菩提、及菩提道」。阿耨多羅此顯菩提自相，解脫相故。三藐三菩提顯示菩提者人平等相，以菩提法故得知是佛。《大智度論》說「智、及智處俱說名般若，菩薩地說菩提、菩提斷皆名菩提」。故阿云無，耨多羅云上，三云正，藐云等。又三云正，菩提云覺，即是無上正等正覺。此有四覺：一無上覺，是總也，即顯菩提、清淨法界。二正覺，簡外道邪覺故。三等覺，簡二乘但了生空偏覺故。四又正覺，簡菩薩，菩薩因覺未滿、果位非正覺故。此顯菩提道即四智品，下一覺字貫通上四，由具下三一切莫過，超遍等喻，真理所覺名無上覺。然諸經論多說真理名無上菩提體，以根本故。今此雙取佛果理、智俱名無上菩提，於此二果俱不退轉。云何不退轉？由具下十因不退轉，故於佛果能不退轉，決定當證念念進修名不退轉。退者失也。轉者動也。八地以上任運進修於大菩提，修習不退無煩惱故，亦復不為一切有相功用所動，名不退轉。由此八地名不動地，相用煩惱不能動故。

不退有四：一信不退，十信第六名不退心，自後不退生邪見故。二位不退，十住第七名不退位，自後不退入二乘故。三證不退，初地以上即名不退，所證得法不退失故。四行不退，八地已上名不退地，為、無為法皆能修故。今此菩薩皆八地已上故，言於無上正等覺不退轉，定當證故，故不退者非即不轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退有四：一信不退，十信第六名不退心，自後不退生邪見故。二位不退，十住第七名不退位，自後不退入二乘故。三證不退，初地以上即名不退，所證得法不退失故。四行不退，八地已上名不退地，為、無為法皆能修故。今此菩薩皆八地已上故，言於無上正等覺不退轉，定當證故，故不退者非即不轉。

又不退有二：一已得不退，初地即得；二未得不退，八地方得。無上正覺是未得法故，八地以上能不退轉，情祈正覺心進不動，法駛流中任運轉故，名不退轉，此不退者即是不轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不退有二：一已得不退，初地即得；二未得不退，八地方得。無上正覺是未得法故，八地以上能不退轉，情祈正覺心進不動，法駛流中任運轉故，名不退轉，此不退者即是不轉。

經「皆得陀羅尼(至)轉不退轉法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「皆得陀羅尼(至)轉不退轉法輪」。

贊曰：下別支分，有十二句，以十種示現分二：初九自利，後一利他。初九又二：初八有為德，後一無為德。初中又二：初五福慧，後三悲智。初五又二：初三內行，後二善緣。初中有三：初一熏修自利，次一利他，後一利法。善緣二中，初一遇緣修行，後一讚美除疑。三悲智中，初一慈悲，後二智慧，此中有三，一住聞法不退轉，謂皆得陀羅尼，陀羅尼者此云總持，總持有二，一攝、二散。攝者持也。此即聞持，聞於文義任持不忘，即所聞之能持名之為攝。聞即總持，體念、慧也。《十地經》云：「八地以上菩薩於一切法能堪、能思、能持。」彼論解云：「堪謂聞慧，思謂思慧，持謂修慧，於一修慧分三用故。」散者施也。此有四種：一法，二義，三能得菩薩忍，四明呪；施與眾生故。此中二種，初是能持，即聞持是；後是所持，餘四種是。復分為二：一自利，聞持等也；二他利，法義等四。因、果別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別支分，有十二句，以十種示現分二：初九自利，後一利他。初九又二：初八有為德，後一無為德。初中又二：初五福慧，後三悲智。初五又二：初三內行，後二善緣。初中有三：初一熏修自利，次一利他，後一利法。善緣二中，初一遇緣修行，後一讚美除疑。三悲智中，初一慈悲，後二智慧，此中有三，一住聞法不退轉，謂皆得陀羅尼，陀羅尼者此云總持，總持有二，一攝、二散。攝者持也。此即聞持，聞於文義任持不忘，即所聞之能持名之為攝。聞即總持，體念、慧也。《十地經》云：「八地以上菩薩於一切法能堪、能思、能持。」彼論解云：「堪謂聞慧，思謂思慧，持謂修慧，於一修慧分三用故。」散者施也。此有四種：一法，二義，三能得菩薩忍，四明呪；施與眾生故。此中二種，初是能持，即聞持是；後是所持，餘四種是。復分為二：一自利，聞持等也；二他利，法義等四。因、果別故。

二樂說不退轉，謂樂說辨才。辨才即是四辨、七辨而樂說故。四辨者即四無礙解：一法無礙解，二義無礙解，此二如次即是解教、理無滯智。三詞無礙，解即解諸方言音無滯智，四辨說無礙解，即說法等七辨無滯智。七辨者：一捷辨，須言即言，無謇吃故。二迅辨，懸河湕泠，不遲訥故。三應辨，應時應機，不增減故。四無疎謬辨，凡說契經不邪錯故。五無斷盡辨，相續連環終無竭故。六凡所演說豐義味辨，一一句言多事理故。七一切世間最上妙辨，具甚深如雷清徹遠聞等五種聲故。四無礙解至〈方便品〉釋，多以後得智及正體智為體外緣起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二樂說不退轉，謂樂說辨才。辨才即是四辨、七辨而樂說故。四辨者即四無礙解：一法無礙解，二義無礙解，此二如次即是解教、理無滯智。三詞無礙，解即解諸方言音無滯智，四辨說無礙解，即說法等七辨無滯智。七辨者：一捷辨，須言即言，無謇吃故。二迅辨，懸河湕泠，不遲訥故。三應辨，應時應機，不增減故。四無疎謬辨，凡說契經不邪錯故。五無斷盡辨，相續連環終無竭故。六凡所演說豐義味辨，一一句言多事理故。七一切世間最上妙辨，具甚深如雷清徹遠聞等五種聲故。四無礙解至〈方便品〉釋，多以後得智及正體智為體外緣起故。

三說不退轉，謂轉不退轉法輪。法輪是所說，常說此不退轉法故，謂轉如前四位二種不退轉法，名轉不退轉法輪。又《彌勒所問經》云：「說自分功德名轉不退法輪，說外分功德名轉不轉法輪。」又說智名不退，說福名不轉。又說般若名不退，說方便名不轉。又說有為事名不退，說無為理名不轉。此法如輪故名法輪。輪有三義：一圓滿義，八正道等，轂、輞、輻等皆圓滿故。二不定義，佛從見道轉生修道，從修道後生無學道，自得此已復為他說，安置聖道於他身中，如是展轉他得聖已，復為他說，喻輪不定故名為輪。三摧壞義，蟷蜋拒轍輪能摧之，聖道在心能摧煩惱，能摧未伏能鎮已伏，如王輪寶故喻如輪。法輪有五：一輪自性，擇法覺支、正見等是。二法輪因，能生聖道教、聞、思等。三輪眷屬，聖道助伴五蘊諸法。四法輪境，聖道所緣四諦等理。五法輪果，因道所證菩提、涅槃。轉者說也。法既名輪說亦稱轉，今隨所應說八地後行不退位此五法輪，故名為轉。又此五體即是四法。教、理、行、果皆名法輪。轉者動也顯也、運也起也。動宣言教顯揚妙理，運聖道於聲前、起真智於言後，圓摧障惱名轉法輪。下〈方便品〉當具顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三說不退轉，謂轉不退轉法輪。法輪是所說，常說此不退轉法故，謂轉如前四位二種不退轉法，名轉不退轉法輪。又《彌勒所問經》云：「說自分功德名轉不退法輪，說外分功德名轉不轉法輪。」又說智名不退，說福名不轉。又說般若名不退，說方便名不轉。又說有為事名不退，說無為理名不轉。此法如輪故名法輪。輪有三義：一圓滿義，八正道等，轂、輞、輻等皆圓滿故。二不定義，佛從見道轉生修道，從修道後生無學道，自得此已復為他說，安置聖道於他身中，如是展轉他得聖已，復為他說，喻輪不定故名為輪。三摧壞義，蟷蜋拒轍輪能摧之，聖道在心能摧煩惱，能摧未伏能鎮已伏，如王輪寶故喻如輪。法輪有五：一輪自性，擇法覺支、正見等是。二法輪因，能生聖道教、聞、思等。三輪眷屬，聖道助伴五蘊諸法。四法輪境，聖道所緣四諦等理。五法輪果，因道所證菩提、涅槃。轉者說也。法既名輪說亦稱轉，今隨所應說八地後行不退位此五法輪，故名為轉。又此五體即是四法。教、理、行、果皆名法輪。轉者動也顯也、運也起也。動宣言教顯揚妙理，運聖道於聲前、起真智於言後，圓摧障惱名轉法輪。下〈方便品〉當具顯示。

經「供養無量(至)之所稱歎」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「供養無量(至)之所稱歎」。

贊曰：此有三句，初之二句合為第四依止善知識不退轉，供養無量百千諸佛，於諸佛所殖眾德本，論名殖眾善根，以己身心業依色身攝取故。菩薩修行莫過身心，今舉殊勝色身之業供養諸佛、深植德本，攝取己之身心一切所有善業。供養有十。〈菩薩地〉說：一現前供養，於對現前佛設利羅及制多等，一切三寶親面供養。二不現前供養，於餘佛制多等作佛等想修不現前供養。三現前不現前供養，現對前時復作是念：「一佛制多等法性即三世十方諸佛制多等法性，故我今者現前供養一佛制多等，即是供養三世十方佛制多等。」修現前不現前供養。四於如是所，唯自供養。五若起悲心以隨力物施貧苦等，願彼安樂令他供養。六俱供養，自既作時復勸教他作此供養。七財敬供養，以華香等敬問禮拜，乃至以珍寶等修財敬供養。八廣大供養，即以財敬長時多妙，乃至淨念迴向菩提，自力集財從他求得，發願想化為百千身，恭敬禮拜，一一化身出百千手持散華香，出百千聲歌讚功德，復出百千妙莊嚴具而為供養，於瞻部洲乃至十方，所有供養普生隨喜，雖少用功而興無邊廣大供養。九無染供養，不以輕慢、矯詐、放逸、不淨等物，修無染供養。十正行供養，若有須臾修四無量，乃至少時信忍離言真如法性，起無分別住無相心，即為守護菩薩淨戒，乃至修行四攝事等。修正行供養，應念此為最上最妙，過前供養百千萬倍不可比喻。修供養時應念：如來是大福田、具大恩德，有情中尊、難遇獨出、眾義依止。如佛既爾，於法、僧亦然。如《幽贊》上卷說。「殖」種也積也立也。眾通平、去二音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三句，初之二句合為第四依止善知識不退轉，供養無量百千諸佛，於諸佛所殖眾德本，論名殖眾善根，以己身心業依色身攝取故。菩薩修行莫過身心，今舉殊勝色身之業供養諸佛、深植德本，攝取己之身心一切所有善業。供養有十。〈菩薩地〉說：一現前供養，於對現前佛設利羅及制多等，一切三寶親面供養。二不現前供養，於餘佛制多等作佛等想修不現前供養。三現前不現前供養，現對前時復作是念：「一佛制多等法性即三世十方諸佛制多等法性，故我今者現前供養一佛制多等，即是供養三世十方佛制多等。」修現前不現前供養。四於如是所，唯自供養。五若起悲心以隨力物施貧苦等，願彼安樂令他供養。六俱供養，自既作時復勸教他作此供養。七財敬供養，以華香等敬問禮拜，乃至以珍寶等修財敬供養。八廣大供養，即以財敬長時多妙，乃至淨念迴向菩提，自力集財從他求得，發願想化為百千身，恭敬禮拜，一一化身出百千手持散華香，出百千聲歌讚功德，復出百千妙莊嚴具而為供養，於瞻部洲乃至十方，所有供養普生隨喜，雖少用功而興無邊廣大供養。九無染供養，不以輕慢、矯詐、放逸、不淨等物，修無染供養。十正行供養，若有須臾修四無量，乃至少時信忍離言真如法性，起無分別住無相心，即為守護菩薩淨戒，乃至修行四攝事等。修正行供養，應念此為最上最妙，過前供養百千萬倍不可比喻。修供養時應念：如來是大福田、具大恩德，有情中尊、難遇獨出、眾義依止。如佛既爾，於法、僧亦然。如《幽贊》上卷說。「殖」種也積也立也。眾通平、去二音。

五斷一切疑不退轉，常為諸佛之所稱歎。「為」者使也被也。由諸菩薩八地已上，位至斷於理、事疑盡，煩惱、所知二疑俱盡，故第八地名決定地，乃被諸佛常所稱歎。或由佛歎能斷眾疑，眾疑菩薩住於何位，及所得證。今顯上位及所得證，故除眾疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五斷一切疑不退轉，常為諸佛之所稱歎。「為」者使也被也。由諸菩薩八地已上，位至斷於理、事疑盡，煩惱、所知二疑俱盡，故第八地名決定地，乃被諸佛常所稱歎。或由佛歎能斷眾疑，眾疑菩薩住於何位，及所得證。今顯上位及所得證，故除眾疑。

經「以慈修身(至)到於彼岸」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以慈修身(至)到於彼岸」。

贊曰：此中四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中四句。

六為何等事說彼彼法，入彼彼事不退轉，謂以慈修身。論云「以大慈悲而修身心」，此釋所由。諸菩薩為何等事，外為他說法，內入證諸法？以大慈悲熏修身心，拔苦與樂故，顯行二利但為慈、悲，不由餘事。慈悲各有三，如下當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六為何等事說彼彼法，入彼彼事不退轉，謂以慈修身。論云「以大慈悲而修身心」，此釋所由。諸菩薩為何等事，外為他說法，內入證諸法？以大慈悲熏修身心，拔苦與樂故，顯行二利但為慈、悲，不由餘事。慈悲各有三，如下當說。

七入一切智如實境界不退轉，謂善入佛慧。此言顛倒，應云入如實境界之一切智不退轉，即入觀照智，與下第九別，若依論文便無異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七入一切智如實境界不退轉，謂善入佛慧。此言顛倒，應云入如實境界之一切智不退轉，即入觀照智，與下第九別，若依論文便無異也。

八依我空、法空不退轉，通達大智達二我無智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八依我空、法空不退轉，通達大智達二我無智也。

九入如實境界不退轉，到於彼岸窮實性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九入如實境界不退轉，到於彼岸窮實性故。

經。「名稱普聞(至)百千眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經。「名稱普聞(至)百千眾生」。

贊曰：此有二句，合為一句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二句，合為一句。

十應作所作住持不退轉，名稱普聞無量世界，故能住持佛法令法不滅。眾生聞名信向修學，能度無數百千眾生，故名應作所作，菩薩所應作謂利眾生故。上來上支。下支門下明攝取事門。論有二釋。論攝取事門者，攝取諸功德事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十應作所作住持不退轉，名稱普聞無量世界，故能住持佛法令法不滅。眾生聞名信向修學，能度無數百千眾生，故名應作所作，菩薩所應作謂利眾生故。上來上支。下支門下明攝取事門。論有二釋。論攝取事門者，攝取諸功德事。

初番釋云：示現諸菩薩住何等清淨地中，因何等方便，何等境界中作所應作故，此為總標。論下牒釋十三句中，應分為三：於無上正等正覺不退轉一句，是住何等清淨地中；次有十句是因何等方便；後之二句是何等境界中所作應作故。論牒釋中唯解初二句標，不釋第三句何等境界中作所應作。地清淨者，八地以上三地，無相行寂靜清淨故，此中以無相理名無上正等正覺故。後三地皆於無相行任運寂靜離障清淨名不退轉，非諸垢染有相等之所退轉故。第二句因何等方便者，有四種：一攝取妙法方便，任持妙法以樂說力為人說故。此攝三句，任持妙法者皆得陀羅尼。由得聞持任持妙法令不捨離，住在自心持之不忘故名任持。以樂說力者樂說辨才故，為人說者轉不退轉法輪，為人說此不退輪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初番釋云：示現諸菩薩住何等清淨地中，因何等方便，何等境界中作所應作故，此為總標。論下牒釋十三句中，應分為三：於無上正等正覺不退轉一句，是住何等清淨地中；次有十句是因何等方便；後之二句是何等境界中所作應作故。論牒釋中唯解初二句標，不釋第三句何等境界中作所應作。地清淨者，八地以上三地，無相行寂靜清淨故，此中以無相理名無上正等正覺故。後三地皆於無相行任運寂靜離障清淨名不退轉，非諸垢染有相等之所退轉故。第二句因何等方便者，有四種：一攝取妙法方便，任持妙法以樂說力為人說故。此攝三句，任持妙法者皆得陀羅尼。由得聞持任持妙法令不捨離，住在自心持之不忘故名任持。以樂說力者樂說辨才故，為人說者轉不退轉法輪，為人說此不退輪故。

二攝取善知識方便，以依善知識作所應作故。此攝三句，以依善知識者，供養無量百千諸佛，作所應作者，於諸佛所植眾德本，德本即善根，是所應作故，由此常為諸佛之所稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二攝取善知識方便，以依善知識作所應作故。此攝三句，以依善知識者，供養無量百千諸佛，作所應作者，於諸佛所植眾德本，德本即善根，是所應作故，由此常為諸佛之所稱歎。

三攝取眾生方便，以不捨眾生故。此攝一句，以慈修身，由以大慈悲熏習身心，故能不捨一切眾生，常能救度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三攝取眾生方便，以不捨眾生故。此攝一句，以慈修身，由以大慈悲熏習身心，故能不捨一切眾生，常能救度。

四攝取智方便，以教化眾生令入彼智故。此攝三句，善入佛慧通達大智到於彼岸，由自有三智能令眾生攝取三智故。自成三智者是諸眾生攝取三智之因，初智知如實智，自利智也。次智是知事智，利他智也。後智是真理智，智實性也。論中唯解此初標二句，不釋何等境界中作所應作。此攝二句，名稱普聞無量世界，是何等境界；能度無數百千眾生，是所應作。由菩薩具三智等故，名聞遠振十方世界，能於此無量世界境界中，度百千眾生作所應作，度眾生者是諸菩薩之所應作故。此初番訖。第二復次云，復有攝取事門，示現諸地攝取勝功德，不同二乘功德，故此二句為總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝取智方便，以教化眾生令入彼智故。此攝三句，善入佛慧通達大智到於彼岸，由自有三智能令眾生攝取三智故。自成三智者是諸眾生攝取三智之因，初智知如實智，自利智也。次智是知事智，利他智也。後智是真理智，智實性也。論中唯解此初標二句，不釋何等境界中作所應作。此攝二句，名稱普聞無量世界，是何等境界；能度無數百千眾生，是所應作。由菩薩具三智等故，名聞遠振十方世界，能於此無量世界境界中，度百千眾生作所應作，度眾生者是諸菩薩之所應作故。此初番訖。第二復次云，復有攝取事門，示現諸地攝取勝功德，不同二乘功德，故此二句為總標。

下自別釋二句者，一示現諸地，二攝取勝功德。不同二乘功德，故十三句中初四句是示現諸地，後九句是攝取勝功德。初四句示現諸地者，皆於無上菩提不退轉一句是第八地故，次二句是第九地，次一句是第十地。故論下釋示現諸地云「八地無功用智不同下上故」，不同下者，下功用行不能動故；不同上者，上無相行不能動故，自然而行故。上者勝行，無相行也；下者劣行，功用行也。唯識釋不動地云「相用煩惱不能動故」，此論解不退轉，謂功用不動，無相行不動，任運進修，空、有雙證，不為二動名不退轉。於九地中得勝進陀羅尼門，具足四無礙解自在故，九地得聞持等滿名為勝進，具足七辨等為他說法。前第三地雖得聞持猶未圓滿，今說滿位，於第十地轉不退轉法輪，得受佛位如轉輪王子，以八九十地同示現諸地故。論自結云「下之九句名攝取功德，上之三地皆同得之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下自別釋二句者，一示現諸地，二攝取勝功德。不同二乘功德，故十三句中初四句是示現諸地，後九句是攝取勝功德。初四句示現諸地者，皆於無上菩提不退轉一句是第八地故，次二句是第九地，次一句是第十地。故論下釋示現諸地云「八地無功用智不同下上故」，不同下者，下功用行不能動故；不同上者，上無相行不能動故，自然而行故。上者勝行，無相行也；下者劣行，功用行也。唯識釋不動地云「相用煩惱不能動故」，此論解不退轉，謂功用不動，無相行不動，任運進修，空、有雙證，不為二動名不退轉。於九地中得勝進陀羅尼門，具足四無礙解自在故，九地得聞持等滿名為勝進，具足七辨等為他說法。前第三地雖得聞持猶未圓滿，今說滿位，於第十地轉不退轉法輪，得受佛位如轉輪王子，以八九十地同示現諸地故。論自結云「下之九句名攝取功德，上之三地皆同得之」。

釋第二攝取勝功德者，示現依何處？依何心？依何智？依何等境界行？依何等能辨故？此有五句，論為初標，下自別釋依何處攝三句：供養無量百千諸佛，於諸佛所植眾德本，常為諸佛之所稱歎。論云依善知識處所故。依何心者攝一句，以慈修身，論云我依度眾生心教化，畢竟利益一切眾生故。諸菩薩所作皆云我以度眾生為心故。言我依眾生心，由畢竟能利益一切諸眾生故。依何智者攝三句，善入佛慧、通達大智，到於彼岸。論云依三種智：一授記密智，為眾生說深密義智，記者記別、解釋之義，即佛慧也。二諸通智，以大神通利益眾生智，即通達大智。三真實智，證真如智，即到於彼岸，彼岸即真理故，能到者智證之義。依何等境界行者，名稱普聞無量世界一句也。諸世界有二：一器、二有情，皆是菩薩修行所行之境界。依何等能辦者，能度無數百千眾生。菩薩以三智於彼界中能辦何等事，謂能度眾生，隨合別配後之二句，論乃解云依何等境界行，依何等能辦者，即三種智攝應知者，文意謂以三智於世界境中能辦利益眾生事用故，言三種智攝。此翻意略不能具顯，其意必爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第二攝取勝功德者，示現依何處？依何心？依何智？依何等境界行？依何等能辨故？此有五句，論為初標，下自別釋依何處攝三句：供養無量百千諸佛，於諸佛所植眾德本，常為諸佛之所稱歎。論云依善知識處所故。依何心者攝一句，以慈修身，論云我依度眾生心教化，畢竟利益一切眾生故。諸菩薩所作皆云我以度眾生為心故。言我依眾生心，由畢竟能利益一切諸眾生故。依何智者攝三句，善入佛慧、通達大智，到於彼岸。論云依三種智：一授記密智，為眾生說深密義智，記者記別、解釋之義，即佛慧也。二諸通智，以大神通利益眾生智，即通達大智。三真實智，證真如智，即到於彼岸，彼岸即真理故，能到者智證之義。依何等境界行者，名稱普聞無量世界一句也。諸世界有二：一器、二有情，皆是菩薩修行所行之境界。依何等能辦者，能度無數百千眾生。菩薩以三智於彼界中能辦何等事，謂能度眾生，隨合別配後之二句，論乃解云依何等境界行，依何等能辦者，即三種智攝應知者，文意謂以三智於世界境中能辦利益眾生事用故，言三種智攝。此翻意略不能具顯，其意必爾。

經「其名曰(至)得大勢菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其名曰(至)得大勢菩薩」。

贊曰：下列名，為二：初列、後結。合有十八菩薩，皆以願行為名，分為七對。此中初三拔苦與樂對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下列名，為二：初列、後結。合有十八菩薩，皆以願行為名，分為七對。此中初三拔苦與樂對。

曼殊室利云妙吉祥，與眾生樂，是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛，聞名能滅四重等罪。又云過去為龍種上智尊王佛，當來亦言成佛，《華嚴經》說在此清涼五臺山，與一萬菩薩俱。阿縛盧枳帝濕伐邏耶云觀自在，觀三業歸依而拔眾生苦，略云觀音。《觀音授記經》云：「阿彌陀佛滅度後次當作佛，名普光功德山王佛。此佛滅已，大勢至菩薩次當作佛，名善住功德寶王佛。」「得大勢」者，所至之處世界振動有大威勢，眾生遇者自然苦息、獲大勝樂，有前二能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利云妙吉祥，與眾生樂，是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛，聞名能滅四重等罪。又云過去為龍種上智尊王佛，當來亦言成佛，《華嚴經》說在此清涼五臺山，與一萬菩薩俱。阿縛盧枳帝濕伐邏耶云觀自在，觀三業歸依而拔眾生苦，略云觀音。《觀音授記經》云：「阿彌陀佛滅度後次當作佛，名普光功德山王佛。此佛滅已，大勢至菩薩次當作佛，名善住功德寶王佛。」「得大勢」者，所至之處世界振動有大威勢，眾生遇者自然苦息、獲大勝樂，有前二能。

經「常精進(至)菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「常精進(至)菩薩」。

贊曰：此二自利他對，自行常勤他利不倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二自利他對，自行常勤他利不倦。

經「寶掌(至)菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「寶掌(至)菩薩」。

贊曰：此三濟貧救對，寶掌濟貧苦眾生，手中出寶。 藥王為大藥樹救治王諸疾。 勇施一人通能二事，勇出財、藥，財、藥俱攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三濟貧救對，寶掌濟貧苦眾生，手中出寶。 藥王為大藥樹救治王諸疾。 勇施一人通能二事，勇出財、藥，財、藥俱攝。

經「寶月(至)菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「寶月(至)菩薩」。

贊曰：此三導明破闇對，寶月能導智明如月可重。 月光破諸癡暗猶如月光。 滿月能為二事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三導明破闇對，寶月能導智明如月可重。 月光破諸癡暗猶如月光。 滿月能為二事。

經「大力(至)菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「大力(至)菩薩」。

贊曰：此二神通小大對。由作神通警策有緣皆令發意，能動百千世界名大力。 能動無數世界名無量力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二神通小大對。由作神通警策有緣皆令發意，能動百千世界名大力。 能動無數世界名無量力。

經「越三界(至)菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「越三界(至)菩薩」。

贊曰：此二離染進善對，越三二界離染也；越者離度義。颰陀婆羅云賢護，護守善法令不失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二離染進善對，越三二界離染也；越者離度義。颰陀婆羅云賢護，護守善法令不失故。

經「彌勒(至)菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「彌勒(至)菩薩」。

贊曰：此三世間出世間對。彌勒姓慈，拔離生死世間。寶積、導師引至彼岸出世。寶積引至菩提，菩提法寶積而與之。導師為大導師，引至涅槃圓寂。故此三別合成七對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三世間出世間對。彌勒姓慈，拔離生死世間。寶積、導師引至彼岸出世。寶積引至菩提，菩提法寶積而與之。導師為大導師，引至涅槃圓寂。故此三別合成七對。

經「如是等(至)八萬人俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是等(至)八萬人俱」。

贊曰：此結也。肇公云「此皆菩薩無生身，無生身者無處不生故言無生，無生故塞三界門，無處不生故垂形六道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結也。肇公云「此皆菩薩無生身，無生身者無處不生故言無生，無生故塞三界門，無處不生故垂形六道。」

經「爾時釋提桓因(至)二萬天子俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時釋提桓因(至)二萬天子俱」。

贊曰：上明內護五眾，下明外護十眾。於中人非人為二：非人中天、非天為二，天中欲、色界為二。欲界有三：一帝釋，二四王，三自在，此初也。或地居、空居為二，地居中帝釋、四王為二，此初也。梵云釋迦提婆因達羅，釋迦姓也，此翻為能；提婆天也；因達羅帝也。正云能天帝。釋提桓因云天帝釋，俱訛倒也。此在妙高山頂而住，三十三天之帝主，過去字憍尸迦，此云繭兒，名阿摩揭陀，此云無毒害，即摩揭陀國過去帝釋修因之處用為國名，彼國古名致甘露處，即劫初帝釋與阿修羅戰，以山為𥣪，𥣪乳海，得甘露致於此地，因以為名焉。帝釋往昔有三十二人以為同伴，有善法夫人、圓生夫人、歡喜夫人、設支夫人同修勝業，故生天中，有善法堂、圓生樹、歡喜園、阿修羅女、設支夫人，此等因緣如《宗輪疏》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明內護五眾，下明外護十眾。於中人非人為二：非人中天、非天為二，天中欲、色界為二。欲界有三：一帝釋，二四王，三自在，此初也。或地居、空居為二，地居中帝釋、四王為二，此初也。梵云釋迦提婆因達羅，釋迦姓也，此翻為能；提婆天也；因達羅帝也。正云能天帝。釋提桓因云天帝釋，俱訛倒也。此在妙高山頂而住，三十三天之帝主，過去字憍尸迦，此云繭兒，名阿摩揭陀，此云無毒害，即摩揭陀國過去帝釋修因之處用為國名，彼國古名致甘露處，即劫初帝釋與阿修羅戰，以山為𥣪，𥣪乳海，得甘露致於此地，因以為名焉。帝釋往昔有三十二人以為同伴，有善法夫人、圓生夫人、歡喜夫人、設支夫人同修勝業，故生天中，有善法堂、圓生樹、歡喜園、阿修羅女、設支夫人，此等因緣如《宗輪疏》。

經「復有名月天子(至)萬天子俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有名月天子(至)萬天子俱」。

贊曰：此四王眾，三光乃是四王天攝，更無別天。有經：觀音名寶意作日天子，即此寶光。大勢至名寶吉祥作月天子，即此名月。虛空藏名寶光作星天子，此名普香。日宮火精作，徑五十一踰繕那。月宮水精作，徑五十踰繕那。星亦水精作，極大者十八乃至小者四俱盧舍，一俱盧舍三里餘，此並空中旋繞四洲。四大天王：東方持國、南方增長、西方醜目、北方多聞。居妙高之半腹第四層級，亦住七金山之頂。三光四天高下去地四萬踰繕那，壽量形相如餘處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此四王眾，三光乃是四王天攝，更無別天。有經：觀音名寶意作日天子，即此寶光。大勢至名寶吉祥作月天子，即此名月。虛空藏名寶光作星天子，此名普香。日宮火精作，徑五十一踰繕那。月宮水精作，徑五十踰繕那。星亦水精作，極大者十八乃至小者四俱盧舍，一俱盧舍三里餘，此並空中旋繞四洲。四大天王：東方持國、南方增長、西方醜目、北方多聞。居妙高之半腹第四層級，亦住七金山之頂。三光四天高下去地四萬踰繕那，壽量形相如餘處說。

經「自在天子(至)三萬天子俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「自在天子(至)三萬天子俱」。

贊曰：下空居天、夜摩天、覩史多天名自在天子，得異熟果隨意所念勝下二天，下二天果依樹而得，今隨欲得，名為自在。樂變化天、他化自在天名天自在天子，不樂異熟果，樂自樂他變為樂具而受用之，名大自在。又解他化天主名自在天，第四禪主名大自在天。又自在天是帝釋臣，大自在天是帝釋之師，若後二解無四空居欲界天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下空居天、夜摩天、覩史多天名自在天子，得異熟果隨意所念勝下二天，下二天果依樹而得，今隨欲得，名為自在。樂變化天、他化自在天名天自在天子，不樂異熟果，樂自樂他變為樂具而受用之，名大自在。又解他化天主名自在天，第四禪主名大自在天。又自在天是帝釋臣，大自在天是帝釋之師，若後二解無四空居欲界天也。

經「娑婆世界主(至)二萬天子俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「娑婆世界主(至)二萬天子俱」。

贊曰：此色界天。梵云索訶，此云堪忍，諸菩薩等行利樂時，多諸怨嫉眾苦逼惱，堪耐勞倦而忍受故，因以為名。「娑婆」者訛也。初禪大小等於欲界一四天下，一千初禪始等二禪；二禪為火災頂，一千二禪始等三禪；三禪為水災頂，一千三禪始等四禪；四禪為風災頂，乃是三千大千世界，號為娑婆世界也。故娑婆界主大梵王，即第四禪主。梵摩云寂靜、清淨、淨潔皆得，亦云梵潔也。今唯言梵，但略云爾。「尸棄」者，火災頂即初禪主，火災尖頂故。「光明」者，二禪主小光、無量光、極光淨天主故，等表三禪主也。然《大般若》五百七十云：「堪忍界主持髻梵王」，故尸棄者頂髻也，即持髻梵王是堪忍界主，梵王之別名；光明是餘禪主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此色界天。梵云索訶，此云堪忍，諸菩薩等行利樂時，多諸怨嫉眾苦逼惱，堪耐勞倦而忍受故，因以為名。「娑婆」者訛也。初禪大小等於欲界一四天下，一千初禪始等二禪；二禪為火災頂，一千二禪始等三禪；三禪為水災頂，一千三禪始等四禪；四禪為風災頂，乃是三千大千世界，號為娑婆世界也。故娑婆界主大梵王，即第四禪主。梵摩云寂靜、清淨、淨潔皆得，亦云梵潔也。今唯言梵，但略云爾。「尸棄」者，火災頂即初禪主，火災尖頂故。「光明」者，二禪主小光、無量光、極光淨天主故，等表三禪主也。然《大般若》五百七十云：「堪忍界主持髻梵王」，故尸棄者頂髻也，即持髻梵王是堪忍界主，梵王之別名；光明是餘禪主。

經「有八龍王(至)眷屬俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有八龍王(至)眷屬俱」。

贊曰：下明非天眾，有五：初龍眾也。第一名喜，次名賢喜，此二兄弟善應人心，風不鳴條、雨不破塊，初能令人喜，後性賢令喜，故以為名。「娑伽羅」者，即醎海之龍。「和修吉」者，此云九頭，繞妙高，食細龍之類也。「德叉迦」者，此云多舌，舌有多故，或由嗜語故名多舌。「阿那婆達多」者，此云無熱惱，無熱惱池之龍，離三熱惱故。一非火沙所爍，二無風吹衣露形，三無妙翅鳥所食。無此三種所生火惱，名無熱惱。《華嚴經》云：「大地菩薩為此池龍，興大悲雲蔭覆一切眾生，離苦法門而得自在，於鱗甲中流出諸水日夜無竭，濟瞻部洲諸有情類。」「摩那斯」者，此云慈心，《華嚴經》云：「將降雨時先雲七日，待眾事了，然後始雨，故名慈心。」「優鉢羅」者，此云紅蓮華，居池為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明非天眾，有五：初龍眾也。第一名喜，次名賢喜，此二兄弟善應人心，風不鳴條、雨不破塊，初能令人喜，後性賢令喜，故以為名。「娑伽羅」者，即醎海之龍。「和修吉」者，此云九頭，繞妙高，食細龍之類也。「德叉迦」者，此云多舌，舌有多故，或由嗜語故名多舌。「阿那婆達多」者，此云無熱惱，無熱惱池之龍，離三熱惱故。一非火沙所爍，二無風吹衣露形，三無妙翅鳥所食。無此三種所生火惱，名無熱惱。《華嚴經》云：「大地菩薩為此池龍，興大悲雲蔭覆一切眾生，離苦法門而得自在，於鱗甲中流出諸水日夜無竭，濟瞻部洲諸有情類。」「摩那斯」者，此云慈心，《華嚴經》云：「將降雨時先雲七日，待眾事了，然後始雨，故名慈心。」「優鉢羅」者，此云紅蓮華，居池為名。

經「有四緊那羅(至)眷屬俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有四緊那羅(至)眷屬俱」。

贊曰：梵云緊捺洛，此云歌神，「緊那羅」訛也。初歌四諦，次歌緣起，次歌六度，後歌一乘；或初三種歌三乘之教行，後一歌一乘之理果，故名持法；或歌一乘教、理、行、果如次配之，隨佛所說一會之法所宜歌故，如世樂音歌君德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云緊捺洛，此云歌神，「緊那羅」訛也。初歌四諦，次歌緣起，次歌六度，後歌一乘；或初三種歌三乘之教行，後一歌一乘之理果，故名持法；或歌一乘教、理、行、果如次配之，隨佛所說一會之法所宜歌故，如世樂音歌君德故。

經「有四乾闥婆王(至)眷屬俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有四乾闥婆王(至)眷屬俱」。

贊曰：「樂」音五孝反。梵云末奴是若颯縛羅，此云可意音，亦名如意音。樂者令人愛樂也。《正法華》云：「一名柔軟天子，二名和音天子也。」梵云健闥縛，此云尋香行，即作樂神。「乾闥婆」訛也。西域由此呼散樂為健闥縛，專尋香氣作樂乞求故。樂中有二類：一非絲竹也，鼓磬之類；二是絲竹，簫箏之輩。非絲竹之下者名樂，上者名樂音；絲竹之下者名美，上者名美音。或此同前歌神音曲，如次同彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：「樂」音五孝反。梵云末奴是若颯縛羅，此云可意音，亦名如意音。樂者令人愛樂也。《正法華》云：「一名柔軟天子，二名和音天子也。」梵云健闥縛，此云尋香行，即作樂神。「乾闥婆」訛也。西域由此呼散樂為健闥縛，專尋香氣作樂乞求故。樂中有二類：一非絲竹也，鼓磬之類；二是絲竹，簫箏之輩。非絲竹之下者名樂，上者名樂音；絲竹之下者名美，上者名美音。或此同前歌神音曲，如次同彼。

經「有四阿修羅王(至)眷屬俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有四阿修羅王(至)眷屬俱」。

贊曰：梵云阿素洛，此云非天。索洛者，天之異名；阿之言非，以多諂詐無天行故名曰非天，如人不仁亦名非人。《瑜伽》、《佛地論》說為天趣攝，《雜心》名鬼趣，《正法念經》是鬼畜趣，《伽陀經》說鬼畜天三。有云羅睺阿修羅是師子兒，畜生所攝。今依大乘《瑜伽》為正。此有五類，一極弱者在人間山地中住，即今西方山中有大深窟，多是非天之宮。以下四類《十地經》說。二妙高山北大海之下二萬一千由旬有羅睺宮。三次下二萬一千由旬有勇健宮。四次下二萬一千由旬有華鬘宮。五次下二萬一千由旬有毘摩質多羅宮。准此已下八萬四千深於須彌矣，與《起世經》相違，彼說須彌東西去山一千由旬外有毘摩質多宮，縱廣八萬由旬，七重城等是別聚落，亦復無失。羅睺此云執日，非天與天鬪時，將四天王天先與其戰。日月天子放盛光明射非天之眼，此為非天箭鋒，以手執日障蔽其光，故云執日。今為第四應知，初列婆稚者，舊云被縛，非天前軍為天所縛。正云跋稚迦，此云團圓，《正法華》中最勝是，即當勇健。次執日後與天鬪時，有勇健力。䟦陀縛義，此非被縛。「佉羅騫馱」者，佉騫皆去聲，馱平聲呼，古云廣肩膊，形貌更大，次勇健後，當華鬘是。梵云吠摩質呾利，此云綺畫，明文其身，或云寶錦用冠其服。云「毘摩質多羅」訛也。此為最大天帝釋之婦公、舍支之父，說此因緣如《宗輪疏》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云阿素洛，此云非天。索洛者，天之異名；阿之言非，以多諂詐無天行故名曰非天，如人不仁亦名非人。《瑜伽》、《佛地論》說為天趣攝，《雜心》名鬼趣，《正法念經》是鬼畜趣，《伽陀經》說鬼畜天三。有云羅睺阿修羅是師子兒，畜生所攝。今依大乘《瑜伽》為正。此有五類，一極弱者在人間山地中住，即今西方山中有大深窟，多是非天之宮。以下四類《十地經》說。二妙高山北大海之下二萬一千由旬有羅睺宮。三次下二萬一千由旬有勇健宮。四次下二萬一千由旬有華鬘宮。五次下二萬一千由旬有毘摩質多羅宮。准此已下八萬四千深於須彌矣，與《起世經》相違，彼說須彌東西去山一千由旬外有毘摩質多宮，縱廣八萬由旬，七重城等是別聚落，亦復無失。羅睺此云執日，非天與天鬪時，將四天王天先與其戰。日月天子放盛光明射非天之眼，此為非天箭鋒，以手執日障蔽其光，故云執日。今為第四應知，初列婆稚者，舊云被縛，非天前軍為天所縛。正云跋稚迦，此云團圓，《正法華》中最勝是，即當勇健。次執日後與天鬪時，有勇健力。䟦陀縛義，此非被縛。「佉羅騫馱」者，佉騫皆去聲，馱平聲呼，古云廣肩膊，形貌更大，次勇健後，當華鬘是。梵云吠摩質呾利，此云綺畫，明文其身，或云寶錦用冠其服。云「毘摩質多羅」訛也。此為最大天帝釋之婦公、舍支之父，說此因緣如《宗輪疏》。

經「有四迦樓羅王(至)眷屬俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有四迦樓羅王(至)眷屬俱」。

贊曰：梵云揭路荼，此云妙翅鳥，羽色妙不唯全金故。舊云「迦樓羅翻為金翅鳥」皆訛謬也。《增一阿含》說：「佛告諸比丘：有四生妙翅鳥，謂卵、胎、濕、化。有四生龍亦卵、胎、濕、化。比丘當知，若卵生鳥欲食龍時，上鐵叉樹自投於海，是時此鳥以翅闢水令兩向分，而取卵生龍出而食之。設欲取胎生龍等，鳥即喪亡。如是胎生鳥唯食胎、卵二生龍；濕生鳥食前三生龍，於化生龍，設欲食者鳥即喪亡。化生鳥能食四生龍。設使龍身而事佛者，是妙翅鳥不能食噉。所以者何？如來恒行慈、悲、喜、捨四等之心，是四等心有大筋力、有大勇猛，不可阻壞，故妙翅鳥不能食之。故諸比丘當行四等之心。」今此次第即四生鳥。亦云大威德者，諸龍怖故威德廣大，大身兩翅相去三百三十六萬里，大滿腹恒食飽，如意頷下有珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云揭路荼，此云妙翅鳥，羽色妙不唯全金故。舊云「迦樓羅翻為金翅鳥」皆訛謬也。《增一阿含》說：「佛告諸比丘：有四生妙翅鳥，謂卵、胎、濕、化。有四生龍亦卵、胎、濕、化。比丘當知，若卵生鳥欲食龍時，上鐵叉樹自投於海，是時此鳥以翅闢水令兩向分，而取卵生龍出而食之。設欲取胎生龍等，鳥即喪亡。如是胎生鳥唯食胎、卵二生龍；濕生鳥食前三生龍，於化生龍，設欲食者鳥即喪亡。化生鳥能食四生龍。設使龍身而事佛者，是妙翅鳥不能食噉。所以者何？如來恒行慈、悲、喜、捨四等之心，是四等心有大筋力、有大勇猛，不可阻壞，故妙翅鳥不能食之。故諸比丘當行四等之心。」今此次第即四生鳥。亦云大威德者，諸龍怖故威德廣大，大身兩翅相去三百三十六萬里，大滿腹恒食飽，如意頷下有珠。

經「韋提希子(至)眷屬俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「韋提希子(至)眷屬俱」。

贊曰：此人王眾，佛以住此王城說法故獨舉之。梵云吠題呬弗呾多，古云思惟子，今云吠是勝義，題呬云身，即東毘提訶之名。彼毘提訶男聲中呼，此吠題呬女聲中呼。此是山名，亦是彼山中神名，從彼乞得因以為名，「韋提希」訛也。梵云阿社多設咄路，此云未生怨，「阿闍世」訛也，未生以前已結怨故；亦名折指，由造逆業，聞小乘經懺悔已後，猶墮拍毱地獄，後得獨覺果。《涅槃經》云：「闍王不遇耆婆，來月七日當墮地獄，聞大乘經懺悔已後不墮地獄。」又有經云，懺悔已後得柔順忍。以母標名，故言韋提希子阿闍世王。如《涅槃經》等具陳其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此人王眾，佛以住此王城說法故獨舉之。梵云吠題呬弗呾多，古云思惟子，今云吠是勝義，題呬云身，即東毘提訶之名。彼毘提訶男聲中呼，此吠題呬女聲中呼。此是山名，亦是彼山中神名，從彼乞得因以為名，「韋提希」訛也。梵云阿社多設咄路，此云未生怨，「阿闍世」訛也，未生以前已結怨故；亦名折指，由造逆業，聞小乘經懺悔已後，猶墮拍毱地獄，後得獨覺果。《涅槃經》云：「闍王不遇耆婆，來月七日當墮地獄，聞大乘經懺悔已後不墮地獄。」又有經云，懺悔已後得柔順忍。以母標名，故言韋提希子阿闍世王。如《涅槃經》等具陳其事。

經「各禮佛足退坐一面」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「各禮佛足退坐一面」。

贊曰：列眾中第二明其儀軌。尊敬情深，各禮佛足方受正法退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：列眾中第二明其儀軌。尊敬情深，各禮佛足方受正法退坐一面。

經「爾時世尊(至)尊重讚歎」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時世尊(至)尊重讚歎」。

贊曰：眾成就中文段為二：上來列眾，此明佛所威儀。論解眾成就中有四，上已解三，此為第四。「四眾」者，古云魔、梵、沙門、婆羅門，此說色欲二天之勝、人中上首。故顗師云：一影響眾，在座默然；二發教眾，如鶖子與彌勒三請是；三當機眾，稟教悟解；四結緣眾，時未悟解結後因緣。又有四眾，謂聲聞、菩薩，並客、舊二眾。古人疏有多義，然此後文。又觀四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷為四，周迴曰圍，坐匝稱繞，進財行為供，有攝資名養，修謹曰恭，崇仰曰敬，敬甚曰尊，尊深曰重，是理談美曰讚，觸事諭德曰歎。論解有四：一眾圍繞，二前後，三供養恭敬，四尊重讚歎。論牒經同此經之中少前後義，今准應言。爾時世尊為諸四眾前後圍繞，供養恭敬尊重，讚歎文方具足。其前後者，各見佛對其前為之說法，即以面向為前，所不向為後，望一一人皆有前後，不以方處為前後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：眾成就中文段為二：上來列眾，此明佛所威儀。論解眾成就中有四，上已解三，此為第四。「四眾」者，古云魔、梵、沙門、婆羅門，此說色欲二天之勝、人中上首。故顗師云：一影響眾，在座默然；二發教眾，如鶖子與彌勒三請是；三當機眾，稟教悟解；四結緣眾，時未悟解結後因緣。又有四眾，謂聲聞、菩薩，並客、舊二眾。古人疏有多義，然此後文。又觀四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷為四，周迴曰圍，坐匝稱繞，進財行為供，有攝資名養，修謹曰恭，崇仰曰敬，敬甚曰尊，尊深曰重，是理談美曰讚，觸事諭德曰歎。論解有四：一眾圍繞，二前後，三供養恭敬，四尊重讚歎。論牒經同此經之中少前後義，今准應言。爾時世尊為諸四眾前後圍繞，供養恭敬尊重，讚歎文方具足。其前後者，各見佛對其前為之說法，即以面向為前，所不向為後，望一一人皆有前後，不以方處為前後也。

經「為諸菩薩(至)佛所護念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「為諸菩薩(至)佛所護念」。

贊曰：此即第三如來欲說法時至成就。略有三義：一依人，先為菩薩說大乘經，名「無量義」，後為聲聞方說一乘。二依利，先以一乘利他教理化根熟菩薩，後以一乘自利行果方化初根迴心聲聞。三依法，先談法體後談功能，故未說《法華》已前先說《無量義》，名為時至。「大乘經」者，此是通句，餘是別句。《十二門論》六義名大乘：一出二乘，二佛最大此乘能至，三佛之所乘，四能滅大苦與大利樂，五觀音等大士所乘，六能盡諸法源底。《攝大乘》云「亦乘亦大故名大乘」，即萬行是，或乘大性故名大乘，即真如是，乘運載義。無著《金剛般若論》說七種大，名雖少別，義與對法第十一同。對法云「即此乘性由與七種大性共相應故名為大乘。一境大性，以菩薩道緣百千教為所緣故彼名法大。二行大性，具二利故彼名心大。三智大性，了二無我故彼名信解大。四精進大性，三大阿僧企耶修習百千難行行故，彼名淨心大。五方便善巧大性，由具智悲不住生死及涅槃故，彼名資糧大。六證得大性，成就十力四無畏等諸功德故，彼名果報大。七業大性，窮生死際建立佛事故名為大乘，彼名時大。」乘體根本即真如理，是無相故，與《勝鬘》同。《勝鬘經》云：「一乘即大乘，大乘即佛性，佛性即涅槃界」，末通萬行亦乘亦大。七大性體，通有為故，至一乘章當具顯示。此為總句，「名無量義」等三句，是所說大乘經別名，《正法華》中唯有二句，論牒經有十七名，正合論文應云，為諸菩薩說大乘經，名無量義、最勝經典、大乘方廣、教菩薩法、佛所護念、諸佛祕法、諸佛德藏、諸佛密處、能生諸佛、諸佛道場、諸佛法輪、堅固舍利、善方便、宣說巧一乘、第一義處、妙法蓮華、最上法門。論云：「一無量義者，成就字、義故，以此法門說彼甚深妙境界法故，深妙境界即佛最勝之境界故，能詮教法說彼義故，教亦無量，由此字教及所詮義皆名無量。」《無量義經》云：「以諸眾生性欲無量，故其所說法亦無量，法無量故義亦無量，義無量者從一法生，其一法者即是無相。如是無相，無相不相，無相不相名為實相，菩薩摩訶薩安住如是真實相已，所發慈悲，明諦不虛，於眾生所真能拔苦，苦既拔已復為說法，令諸眾生受於快樂。善男子！菩薩若能如是修一法門無量義者，必得疾成無上菩提。善男子！譬如一種子能生百千萬，百千萬中一一復生百千萬數，如是展轉乃至無量。此經典者亦復如是。從於一法生百千義，百千義中一一復生百千萬數，如是展轉乃至無量無邊之義，是故此經名無量義。」論不唯取所生教理名為無量，無量之體即真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即第三如來欲說法時至成就。略有三義：一依人，先為菩薩說大乘經，名「無量義」，後為聲聞方說一乘。二依利，先以一乘利他教理化根熟菩薩，後以一乘自利行果方化初根迴心聲聞。三依法，先談法體後談功能，故未說《法華》已前先說《無量義》，名為時至。「大乘經」者，此是通句，餘是別句。《十二門論》六義名大乘：一出二乘，二佛最大此乘能至，三佛之所乘，四能滅大苦與大利樂，五觀音等大士所乘，六能盡諸法源底。《攝大乘》云「亦乘亦大故名大乘」，即萬行是，或乘大性故名大乘，即真如是，乘運載義。無著《金剛般若論》說七種大，名雖少別，義與對法第十一同。對法云「即此乘性由與七種大性共相應故名為大乘。一境大性，以菩薩道緣百千教為所緣故彼名法大。二行大性，具二利故彼名心大。三智大性，了二無我故彼名信解大。四精進大性，三大阿僧企耶修習百千難行行故，彼名淨心大。五方便善巧大性，由具智悲不住生死及涅槃故，彼名資糧大。六證得大性，成就十力四無畏等諸功德故，彼名果報大。七業大性，窮生死際建立佛事故名為大乘，彼名時大。」乘體根本即真如理，是無相故，與《勝鬘》同。《勝鬘經》云：「一乘即大乘，大乘即佛性，佛性即涅槃界」，末通萬行亦乘亦大。七大性體，通有為故，至一乘章當具顯示。此為總句，「名無量義」等三句，是所說大乘經別名，《正法華》中唯有二句，論牒經有十七名，正合論文應云，為諸菩薩說大乘經，名無量義、最勝經典、大乘方廣、教菩薩法、佛所護念、諸佛祕法、諸佛德藏、諸佛密處、能生諸佛、諸佛道場、諸佛法輪、堅固舍利、善方便、宣說巧一乘、第一義處、妙法蓮華、最上法門。論云：「一無量義者，成就字、義故，以此法門說彼甚深妙境界法故，深妙境界即佛最勝之境界故，能詮教法說彼義故，教亦無量，由此字教及所詮義皆名無量。」《無量義經》云：「以諸眾生性欲無量，故其所說法亦無量，法無量故義亦無量，義無量者從一法生，其一法者即是無相。如是無相，無相不相，無相不相名為實相，菩薩摩訶薩安住如是真實相已，所發慈悲，明諦不虛，於眾生所真能拔苦，苦既拔已復為說法，令諸眾生受於快樂。善男子！菩薩若能如是修一法門無量義者，必得疾成無上菩提。善男子！譬如一種子能生百千萬，百千萬中一一復生百千萬數，如是展轉乃至無量。此經典者亦復如是。從於一法生百千義，百千義中一一復生百千萬數，如是展轉乃至無量無邊之義，是故此經名無量義。」論不唯取所生教理名為無量，無量之體即真

智境。體能成就，成就彼字、義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智境。體能成就，成就彼字、義故。

二最勝經典，此於三藏中最勝妙藏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二最勝經典，此於三藏中最勝妙藏故。

三大乘方廣，無量大乘法門，隨大乘眾生根機之法，此經具有住持成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三大乘方廣，無量大乘法門，隨大乘眾生根機之法，此經具有住持成就故。

四教菩薩法，為化根熟菩薩隨彼法器而能成就，不化二乘等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教菩薩法，為化根熟菩薩隨彼法器而能成就，不化二乘等故。

五佛所護念，依佛有此依餘無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五佛所護念，依佛有此依餘無故。

六諸佛祕法，此法甚深唯佛所知，祕是藏義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六諸佛祕法，此法甚深唯佛所知，祕是藏義故。

七諸佛德藏，諸佛功德禪定之藏，在此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七諸佛德藏，諸佛功德禪定之藏，在此經故。

八諸佛密處，若根未熟非法器故，而不與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八諸佛密處，若根未熟非法器故，而不與之。

九能生諸佛，聞此法門能成報化身菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九能生諸佛，聞此法門能成報化身菩提故。

十諸佛道場，此法門能成無上菩提非餘經故，能顯諸佛法身智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十諸佛道場，此法門能成無上菩提非餘經故，能顯諸佛法身智故。

十一諸佛法輪，破諸闇故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一諸佛法輪，破諸闇故。

十二堅固舍利，三佛如來功德法身，此經具有而不壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二堅固舍利，三佛如來功德法身，此經具有而不壞故。

十三善巧方便，依此法門得成佛已，復為眾生說天人等五乘之法，成佛智慧巧方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三善巧方便，依此法門得成佛已，復為眾生說天人等五乘之法，成佛智慧巧方便故。

十四宣說一乘，顯示如來無上菩提究竟之體，二乘非究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四宣說一乘，顯示如來無上菩提究竟之體，二乘非究竟故。

十五第一義處，此法門即是如來法身究竟住處故，佛之法身名第一義，此法身住處名第一義處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五第一義處，此法門即是如來法身究竟住處故，佛之法身名第一義，此法身住處名第一義處。

十六妙法蓮華，論有二釋：一出水義，以所詮義名華；二華開義，以能詮教名華，即證智甚深、阿含甚深也。出水有二義：一出水義，不可盡出離小乘濁泥水故，此談華體；頓悟菩薩性離泥水，法體性常故不可盡，此談一乘理性，出二乘故名出水。二復有義，蓮華出泥水喻諸聲聞入如來大眾中坐，如諸菩薩坐蓮華上聞說無上智慧、清淨境界證如來密藏，此意說言，菩薩坐蓮華上聞說無上智慧、境界，能證如來甚深密藏，聲聞迴心已去得入大眾中坐，亦如菩薩坐於蓮華聞說慧、境亦證密藏。前解菩薩頓悟體出，此解漸悟後時用出，正以教理化諸菩薩，傍化二乘故作此說。華開義者，眾生於大乘中起懸崖想，心怯弱故不能生信，開示如來淨妙法身令生淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六妙法蓮華，論有二釋：一出水義，以所詮義名華；二華開義，以能詮教名華，即證智甚深、阿含甚深也。出水有二義：一出水義，不可盡出離小乘濁泥水故，此談華體；頓悟菩薩性離泥水，法體性常故不可盡，此談一乘理性，出二乘故名出水。二復有義，蓮華出泥水喻諸聲聞入如來大眾中坐，如諸菩薩坐蓮華上聞說無上智慧、清淨境界證如來密藏，此意說言，菩薩坐蓮華上聞說無上智慧、境界，能證如來甚深密藏，聲聞迴心已去得入大眾中坐，亦如菩薩坐於蓮華聞說慧、境亦證密藏。前解菩薩頓悟體出，此解漸悟後時用出，正以教理化諸菩薩，傍化二乘故作此說。華開義者，眾生於大乘中起懸崖想，心怯弱故不能生信，開示如來淨妙法身令生淨信。

十七最上法門，攝成就故。攝成就者，攝取無量名句字身，頻婆羅、阿閦婆等偈故。此為根本，攝餘一切名句字義故，名為最上。此乃所詮，是餘能所詮最上法之門，能詮亦是餘能所詮法之門，由攝一切名句字等故。頻婆羅是小乘五十二數中第十八數，阿閦婆是第二十數，此是餘大乘經教偈頌數，此皆能攝故名法門，即是二十千萬億偈。論云「十七句中此是總句，餘是別句。」此經但有三：一無量義體用勝故，二教菩薩法化根熟故，三佛所護念依佛有故，三義增勝故偏說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七最上法門，攝成就故。攝成就者，攝取無量名句字身，頻婆羅、阿閦婆等偈故。此為根本，攝餘一切名句字義故，名為最上。此乃所詮，是餘能所詮最上法之門，能詮亦是餘能所詮法之門，由攝一切名句字等故。頻婆羅是小乘五十二數中第十八數，阿閦婆是第二十數，此是餘大乘經教偈頌數，此皆能攝故名法門，即是二十千萬億偈。論云「十七句中此是總句，餘是別句。」此經但有三：一無量義體用勝故，二教菩薩法化根熟故，三佛所護念依佛有故，三義增勝故偏說之。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

其《無量義經》第十六亦名妙法蓮華，今說《無量義經》竟入無量義處三昧，從三昧起方說此經，亦名妙法蓮華，二名何別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其《無量義經》第十六亦名妙法蓮華，今說《無量義經》竟入無量義處三昧，從三昧起方說此經，亦名妙法蓮華，二名何別？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有五解：一云蓮華有二時得名，如蓮華未出水時性能出水故，亦名蓮華。彼經亦爾，說彼智慧之性能出於水，性能開敷時猶未化二乘趣一乘故。今者此經正化彼入大乘之位超出二乘，如蓮華出水已亦名蓮華，彼經正名「無量義」，傍名「妙法蓮華」，正逗菩薩，傍令聲聞聞之信解不愚於法後方化入；此經正名「妙法蓮華」，亦得傍名「無量義」，正化聲聞入一乘故，時、位有殊體性無二，故將說此經先入無量義處三昧。二云《無量義經》名「法華」，與此名、體無二。彼時唯教菩薩，未有二乘趣一乘故，說教理所依真如妙理正名「無量義」，傍名「妙法蓮華」，此時化彼二乘趣一乘故，說能依行果正名「妙法蓮華」，如出水故，傍亦得名「無量義」也。三云彼據智慧體名「法華」，此約智慧功能名「法華」，會二歸一故。四云又彼以教理名為蓮華，菩薩已修一乘之因趣一乘果故，不為說行果一乘名為「法華」，由但不知應病與藥之教理故，但說教理名為「法華」。今此會中二乘未能應病與藥，故不為說教理蓮華，但為彼說行果二種，名為「蓮華」，令趣入故。故下經云「乘此寶乘直至道場」，因行華也。「唯以佛之知見示悟眾生等」，果蓮華也。又開示悟入中，論自解云「開者無上義，示者同義，悟者不知義，入者令入不退轉地義」，前三為果、後一為因。《勝鬘》亦爾，唯說一乘因果名一乘故。五云彼以教理二種名為蓮華，此經對彼二乘教理行果竝名蓮華，義周圓故如前已說。前三義釋彼此體同，後二義釋此寬彼狹，由此義故彼《無量義經》唯以二義名為「無量」：一法、二義。論云成就字、義故。字者教法，義者所詮。彼《無量義經》云「以眾生性欲無量故法亦無量，法無量故義亦無量，義無量者從一法生，其一法者即是無相。」然今此經雖初讚理教，後文多以行果名為蓮華實體。上下諸處經文，亦通教理行果故，後解為善。法華既爾，一乘亦然，准此應悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五解：一云蓮華有二時得名，如蓮華未出水時性能出水故，亦名蓮華。彼經亦爾，說彼智慧之性能出於水，性能開敷時猶未化二乘趣一乘故。今者此經正化彼入大乘之位超出二乘，如蓮華出水已亦名蓮華，彼經正名「無量義」，傍名「妙法蓮華」，正逗菩薩，傍令聲聞聞之信解不愚於法後方化入；此經正名「妙法蓮華」，亦得傍名「無量義」，正化聲聞入一乘故，時、位有殊體性無二，故將說此經先入無量義處三昧。二云《無量義經》名「法華」，與此名、體無二。彼時唯教菩薩，未有二乘趣一乘故，說教理所依真如妙理正名「無量義」，傍名「妙法蓮華」，此時化彼二乘趣一乘故，說能依行果正名「妙法蓮華」，如出水故，傍亦得名「無量義」也。三云彼據智慧體名「法華」，此約智慧功能名「法華」，會二歸一故。四云又彼以教理名為蓮華，菩薩已修一乘之因趣一乘果故，不為說行果一乘名為「法華」，由但不知應病與藥之教理故，但說教理名為「法華」。今此會中二乘未能應病與藥，故不為說教理蓮華，但為彼說行果二種，名為「蓮華」，令趣入故。故下經云「乘此寶乘直至道場」，因行華也。「唯以佛之知見示悟眾生等」，果蓮華也。又開示悟入中，論自解云「開者無上義，示者同義，悟者不知義，入者令入不退轉地義」，前三為果、後一為因。《勝鬘》亦爾，唯說一乘因果名一乘故。五云彼以教理二種名為蓮華，此經對彼二乘教理行果竝名蓮華，義周圓故如前已說。前三義釋彼此體同，後二義釋此寬彼狹，由此義故彼《無量義經》唯以二義名為「無量」：一法、二義。論云成就字、義故。字者教法，義者所詮。彼《無量義經》云「以眾生性欲無量故法亦無量，法無量故義亦無量，義無量者從一法生，其一法者即是無相。」然今此經雖初讚理教，後文多以行果名為蓮華實體。上下諸處經文，亦通教理行果故，後解為善。法華既爾，一乘亦然，准此應悉。

經「佛說此經已(至)身心不動」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛說此經已(至)身心不動」。

贊曰：下文第四所依說法隨順威儀住成就，住者依止安處之義。此明依止安處說法所依威儀隨順說法之軌則也；此正應言住說法所依隨順威儀成就。說無量義經訖結加趺坐，表智處深理方可說法，如說《般若》先住對面念後起方說經。坐有二相：一降伏坐，以左押右；二吉祥坐，以右押左。今將說法作吉祥坐。「加」者重也，即交重足坐。有為「跏」者，不知所從。此明依止安處何等軌儀而說於法。今依三種軌儀：一依三昧成就，故入於三昧身心不動是；二依器世間，天雨四華地六動是；三依眾生世間，四眾八部歡喜等是。入定證真、起通警物、眾生喜仰故此分三，不唯安坐名為威儀。梵云三摩地，此云等持，平等持心而至於境，即是定也。云「三昧」者訛也。觀無相理定名無量義處三昧，處謂處所，無量義者無量義教所詮眾義，因真理生故說真理名之為處。論解一依三昧成就有二義：一者成就自在力身心不動故，謂若不入三昧有分別動搖，於此不能證說自在，今入三昧身心不動離於分別動搖，於法便得能證說自在故，云成就自在力，身心不動故。二者離一切障隨自在力故，謂得入三昧離諸定障，隨順於法證說自在，若有定障於證及說不自在故。論次別釋前自在力有二：一隨順眾生不見對治攝取覺菩提分法故，釋初自在力，謂諸眾生不能任運見無漏對治道，思覺方得；今佛亦爾，隨順眾生不能任運見對治道，今亦入定思惟攝取，覺察無漏對治道菩提分故。二為對治無始世來堅執煩惱故，釋隨自在力，堅執煩惱謂分別動搖，分別動搖故是非心起，是非心起故愛恚惑生，愛恚惑生故諸業起，諸業起故眾苦轉，今為治此分別動搖法執之心，故入三昧離堅執惑。論又解云「由入定故能動世界，及知過去無量無邊劫事，不入定者神變不起，不知過去世，示相故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下文第四所依說法隨順威儀住成就，住者依止安處之義。此明依止安處說法所依威儀隨順說法之軌則也；此正應言住說法所依隨順威儀成就。說無量義經訖結加趺坐，表智處深理方可說法，如說《般若》先住對面念後起方說經。坐有二相：一降伏坐，以左押右；二吉祥坐，以右押左。今將說法作吉祥坐。「加」者重也，即交重足坐。有為「跏」者，不知所從。此明依止安處何等軌儀而說於法。今依三種軌儀：一依三昧成就，故入於三昧身心不動是；二依器世間，天雨四華地六動是；三依眾生世間，四眾八部歡喜等是。入定證真、起通警物、眾生喜仰故此分三，不唯安坐名為威儀。梵云三摩地，此云等持，平等持心而至於境，即是定也。云「三昧」者訛也。觀無相理定名無量義處三昧，處謂處所，無量義者無量義教所詮眾義，因真理生故說真理名之為處。論解一依三昧成就有二義：一者成就自在力身心不動故，謂若不入三昧有分別動搖，於此不能證說自在，今入三昧身心不動離於分別動搖，於法便得能證說自在故，云成就自在力，身心不動故。二者離一切障隨自在力故，謂得入三昧離諸定障，隨順於法證說自在，若有定障於證及說不自在故。論次別釋前自在力有二：一隨順眾生不見對治攝取覺菩提分法故，釋初自在力，謂諸眾生不能任運見無漏對治道，思覺方得；今佛亦爾，隨順眾生不能任運見對治道，今亦入定思惟攝取，覺察無漏對治道菩提分故。二為對治無始世來堅執煩惱故，釋隨自在力，堅執煩惱謂分別動搖，分別動搖故是非心起，是非心起故愛恚惑生，愛恚惑生故諸業起，諸業起故眾苦轉，今為治此分別動搖法執之心，故入三昧離堅執惑。論又解云「由入定故能動世界，及知過去無量無邊劫事，不入定者神變不起，不知過去世，示相故也。」

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

佛無不定心，行住恒在定，不起滅定而現威儀，何須今入？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無不定心，行住恒在定，不起滅定而現威儀，何須今入？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有十義：一入出隨緣，動、靜利物故。二若不入定無由放光現諸瑞故，若不入定恐非佛瑞。三欲說法時示審機故。四顯法殊妙故入定觀，令尊重故。五顯慧必由證理入定方能起之，師範後學令修定、慧故。六示定、慧滿，說法示慧滿、入定顯定滿故。七者為末世軌，說法必先自靜心故。八者示善思惟聰明之相，亦令餘人審諦事故。九入定現瑞發三問答故，不爾便無彌勒等問。十顯示三密，入定意密，放光等身密，說法語密故。頌曰：「隨、瑞、審、妙、師，滿、未、思、問、密」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十義：一入出隨緣，動、靜利物故。二若不入定無由放光現諸瑞故，若不入定恐非佛瑞。三欲說法時示審機故。四顯法殊妙故入定觀，令尊重故。五顯慧必由證理入定方能起之，師範後學令修定、慧故。六示定、慧滿，說法示慧滿、入定顯定滿故。七者為末世軌，說法必先自靜心故。八者示善思惟聰明之相，亦令餘人審諦事故。九入定現瑞發三問答故，不爾便無彌勒等問。十顯示三密，入定意密，放光等身密，說法語密故。頌曰：「隨、瑞、審、妙、師，滿、未、思、問、密」。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

將說《法華》何故須入無量義定？何因不入法華三昧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將說《法華》何故須入無量義定？何因不入法華三昧？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

即如將說《般若》亦先入定，《能斷經》云：「端身正願住對面念後方說經」，此亦如是，先入無量義三昧後說《法華》，法華體即無量義故。法華三昧即無量義三昧，《無量義經》為菩薩說，《法華經》為聲聞說；無量義談體，出生無量義，法華談功能，能出二乘，體、能雖殊其實無二，故將說《法華》先入無量義三昧。下文亦有悟法華三昧，不言悟無量義三昧者，但是隨機濟物之要，宜逐便匠生之巧用，名雖有二體實不異。又教、理、行、果異故，如前。又先觀察真如法體，後說因果功能法華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即如將說《般若》亦先入定，《能斷經》云：「端身正願住對面念後方說經」，此亦如是，先入無量義三昧後說《法華》，法華體即無量義故。法華三昧即無量義三昧，《無量義經》為菩薩說，《法華經》為聲聞說；無量義談體，出生無量義，法華談功能，能出二乘，體、能雖殊其實無二，故將說《法華》先入無量義三昧。下文亦有悟法華三昧，不言悟無量義三昧者，但是隨機濟物之要，宜逐便匠生之巧用，名雖有二體實不異。又教、理、行、果異故，如前。又先觀察真如法體，後說因果功能法華。

經「是時天雨(至)及諸大眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時天雨(至)及諸大眾」。

贊曰：下明器世間有二：一雨華，二動地。今此雨華。「曼陀羅」者，此云適意，見者心悅故。「曼殊沙」者，此云柔軟，華體柔軟亦令見者離諸剛照礦三業故。「摩訶」大也。新翻經云「適意華，大適意華、柔軟華、大柔軟華」，如次即是此之四華，欲明法悅諸人心、調三業也。亦有云天雨為「芋」音。華有五德：一掩蔽臭惡，表聞法已障垢雲銷。二嚴淨國土，表聞法已眾善飾身，故下經云「而此世界悉皆嚴淨」。三敷榮見臺，表佛將欲開闡一乘。四華後菓結，表聞經已後得菩提。五香氣遠騰聞者歡悅，表內德周備名滿十方，眾生聞者莫不崇仰。唯雨此華非餘華者，表聞此經發心歡悅，離執二乘硬強心故。又將開一乘教理行果為其真實，亦開二乘四法以為權迹故。雨四華亦為度四生、興四念住、修四正懃、獲四神足、行四法迹、證四諦理、截四流、斷四繫、去四軛、得四妙智、悟四涅槃、證於四德故。雨此四華不增不減，散佛以申供養，表佛四事已周，及眾以蔭羣生，顯眾當亦成四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明器世間有二：一雨華，二動地。今此雨華。「曼陀羅」者，此云適意，見者心悅故。「曼殊沙」者，此云柔軟，華體柔軟亦令見者離諸剛照礦三業故。「摩訶」大也。新翻經云「適意華，大適意華、柔軟華、大柔軟華」，如次即是此之四華，欲明法悅諸人心、調三業也。亦有云天雨為「芋」音。華有五德：一掩蔽臭惡，表聞法已障垢雲銷。二嚴淨國土，表聞法已眾善飾身，故下經云「而此世界悉皆嚴淨」。三敷榮見臺，表佛將欲開闡一乘。四華後菓結，表聞經已後得菩提。五香氣遠騰聞者歡悅，表內德周備名滿十方，眾生聞者莫不崇仰。唯雨此華非餘華者，表聞此經發心歡悅，離執二乘硬強心故。又將開一乘教理行果為其真實，亦開二乘四法以為權迹故。雨四華亦為度四生、興四念住、修四正懃、獲四神足、行四法迹、證四諦理、截四流、斷四繫、去四軛、得四妙智、悟四涅槃、證於四德故。雨此四華不增不減，散佛以申供養，表佛四事已周，及眾以蔭羣生，顯眾當亦成四。

經「普佛世界六種震動」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「普佛世界六種震動」。

贊曰：釋迦所王三千大千名佛世界，此皆普動，故言普佛世界皆動，此動處也。下頌中言而「此世界六種震動」，故知唯是動釋迦界非十方界。或此普動與光照同，不爾放光何故乃寬、動界乃狹？下文據近，顯化此界捨權就實故；若依初解唯此界動，明捨權就實故。「震」者動也起也。六動有三。《長阿含》說：一六時動，謂入胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入涅槃，今時動者轉法輪時。二六方動，《大般若經》第八袟說：謂東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，中涌邊沒，邊涌中沒，今或是此。三六相動，《大般若》說，謂動、涌、震、擊、吼、爆，搖颺不安為動，鱗隴凹凸為涌，或六方出沒名涌，隱隱有聲為震。舊云自下昇高為起，今云有所扣打為擊，砰磕發響為吼。舊云令生覺悟為覺，今云出聲驚異為爆。此各有三，名十八相動。《般若經》云「謂動、等動、等極動，乃至爆、等爆、等極爆。」但爾小動名動，諸處通動名等動，遍大傾動名等極動，餘皆准知。今此舉總但名六動，唯是十八變中一振動也。《勝思惟梵天經》說有七因：一驚怖諸魔，二令時眾不起散心，三令放逸者而自覺悟，四令念法相，五令觀說處，六令成就者得解脫，七令隨順問正義。今亦可爾故示動相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋迦所王三千大千名佛世界，此皆普動，故言普佛世界皆動，此動處也。下頌中言而「此世界六種震動」，故知唯是動釋迦界非十方界。或此普動與光照同，不爾放光何故乃寬、動界乃狹？下文據近，顯化此界捨權就實故；若依初解唯此界動，明捨權就實故。「震」者動也起也。六動有三。《長阿含》說：一六時動，謂入胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入涅槃，今時動者轉法輪時。二六方動，《大般若經》第八袟說：謂東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，中涌邊沒，邊涌中沒，今或是此。三六相動，《大般若》說，謂動、涌、震、擊、吼、爆，搖颺不安為動，鱗隴凹凸為涌，或六方出沒名涌，隱隱有聲為震。舊云自下昇高為起，今云有所扣打為擊，砰磕發響為吼。舊云令生覺悟為覺，今云出聲驚異為爆。此各有三，名十八相動。《般若經》云「謂動、等動、等極動，乃至爆、等爆、等極爆。」但爾小動名動，諸處通動名等動，遍大傾動名等極動，餘皆准知。今此舉總但名六動，唯是十八變中一振動也。《勝思惟梵天經》說有七因：一驚怖諸魔，二令時眾不起散心，三令放逸者而自覺悟，四令念法相，五令觀說處，六令成就者得解脫，七令隨順問正義。今亦可爾故示動相。

經「爾時會中(至)一心觀佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時會中(至)一心觀佛」。

贊曰：此眾生世間有四：一四眾，二八部，三二王，後結歡喜。梵云鄔波索迦、鄔波斯迦者，鄔波近也，迦云事，索是男聲，斯是女聲，以諸男、女成就戒者，堪可親近奉事比丘、比丘尼眾故，云近事男、近事女。古云優婆塞、優婆夷名清信男、清信女，訛也。「夜叉」者，此云勇健，飛騰空中攝地行類諸羅剎也。羅剎云暴惡，亦云可畏，彼皆訛音，梵語正云藥叉邏剎娑。梵云莫呼洛伽，此云大腹，大蟒田蛟腹行之類，「摩睺羅伽」訛也。餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此眾生世間有四：一四眾，二八部，三二王，後結歡喜。梵云鄔波索迦、鄔波斯迦者，鄔波近也，迦云事，索是男聲，斯是女聲，以諸男、女成就戒者，堪可親近奉事比丘、比丘尼眾故，云近事男、近事女。古云優婆塞、優婆夷名清信男、清信女，訛也。「夜叉」者，此云勇健，飛騰空中攝地行類諸羅剎也。羅剎云暴惡，亦云可畏，彼皆訛音，梵語正云藥叉邏剎娑。梵云莫呼洛伽，此云大腹，大蟒田蛟腹行之類，「摩睺羅伽」訛也。餘如前說。

轉輪聖王有四，《仁王經》頌言：「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海，中下品善粟散王，上品十善鐵輪王，習種銅輪二天下，銀輪三天性種性，道種堅德轉輪王，七寶金光四天下。」此與餘經三種姓別，亦與《十地經》金輪位異，應會釋之。如《正法念經》第二，《瑜伽》第四廣說業果等相，隨其所應感得金、銀、銅、鐵四輪七寶等物而為化也。覩神變之希奇得未曾有，發勝心以冥道歡喜合掌，澄情寂聽故一心，冀發金言故觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪聖王有四，《仁王經》頌言：「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海，中下品善粟散王，上品十善鐵輪王，習種銅輪二天下，銀輪三天性種性，道種堅德轉輪王，七寶金光四天下。」此與餘經三種姓別，亦與《十地經》金輪位異，應會釋之。如《正法念經》第二，《瑜伽》第四廣說業果等相，隨其所應感得金、銀、銅、鐵四輪七寶等物而為化也。覩神變之希奇得未曾有，發勝心以冥道歡喜合掌，澄情寂聽故一心，冀發金言故觀佛。

經「爾時佛放眉間白豪相光」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時佛放眉間白豪相光」。

贊曰：下第五依止說因成就。論有二釋：一云彼諸大眾現見異相不可思議事，如來應為我說，渴仰欲聞生希有心，名依止說因成就，是故放大光明示現諸世界中種種事故。夫佛說法必為濟生，生發希渴之心名為說因，此將說法所依止因，因生希渴而為說故，放光遠照異相難知，大眾覩光遂興正念，佛將為說渴仰冀聞，既生希有之心次應當為說法，是故放光能生眾生渴仰心，故名為說因。二云先示現外事六種震動等，後示現此法門內證深密法故，所以先現神通外事，表佛說此法門乃是由內證深密法；又由內證深密，所以外現神變，神變既彰表佛將說所證之法，故名說因。雖先雨華動地，未是殊絕之能，今放神光希奇更甚，由內證深密故外現難思。由此說因，獨標斯瑞，此中有三：一放光、二照境、三所見，此初也。「眉」者面首之媚，表所說勝大乘完媚。「間」謂兩中，表說中道。「白」為眾色之本，顯此法是三乘之源，所以喻白蓮華、白牛馳駕也。「豪」者長毛，亦有為豪毛也。《觀佛三昧海經》第一云：「太子時舒長五尺，樹下長一丈四尺五寸，成佛已長丈五尺，有十楞現，中外俱空旋之圓卷如秋滿月，分明晈色映雪珂，圍如三寸。」光有七義：一令生淨信知是勝人；二破暗瞑癡愚併蕩；三能導明引出世故；四表內發智光；五濟眾苦，由放光照眾苦息除；六警群情，由覩光明有緣皆至；七令厭色境，諸眾生等貪生死之境久沈生死，覩佛光明遂厭生死之色故佛放光。《涅槃》從面門而放四光，《上生》舉佛身而縱金色，今從眉間放其白光，各有表矣。神境智通有十八變：一振動、二熾燃、三流布、四示現、五轉變、六往來、七卷、八舒、九眾像入身、十同類往趣、十一隱、十二顯、十三所作自在、十四制他神通、十五能施辨才、十六能施憶念、十七能施安樂、十八放大光明。雨四華者自在之變，振六種者振動之變，此放光者流布之變，見六道等示現之變，下〈神力品〉當具顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五依止說因成就。論有二釋：一云彼諸大眾現見異相不可思議事，如來應為我說，渴仰欲聞生希有心，名依止說因成就，是故放大光明示現諸世界中種種事故。夫佛說法必為濟生，生發希渴之心名為說因，此將說法所依止因，因生希渴而為說故，放光遠照異相難知，大眾覩光遂興正念，佛將為說渴仰冀聞，既生希有之心次應當為說法，是故放光能生眾生渴仰心，故名為說因。二云先示現外事六種震動等，後示現此法門內證深密法故，所以先現神通外事，表佛說此法門乃是由內證深密法；又由內證深密，所以外現神變，神變既彰表佛將說所證之法，故名說因。雖先雨華動地，未是殊絕之能，今放神光希奇更甚，由內證深密故外現難思。由此說因，獨標斯瑞，此中有三：一放光、二照境、三所見，此初也。「眉」者面首之媚，表所說勝大乘完媚。「間」謂兩中，表說中道。「白」為眾色之本，顯此法是三乘之源，所以喻白蓮華、白牛馳駕也。「豪」者長毛，亦有為豪毛也。《觀佛三昧海經》第一云：「太子時舒長五尺，樹下長一丈四尺五寸，成佛已長丈五尺，有十楞現，中外俱空旋之圓卷如秋滿月，分明晈色映雪珂，圍如三寸。」光有七義：一令生淨信知是勝人；二破暗瞑癡愚併蕩；三能導明引出世故；四表內發智光；五濟眾苦，由放光照眾苦息除；六警群情，由覩光明有緣皆至；七令厭色境，諸眾生等貪生死之境久沈生死，覩佛光明遂厭生死之色故佛放光。《涅槃》從面門而放四光，《上生》舉佛身而縱金色，今從眉間放其白光，各有表矣。神境智通有十八變：一振動、二熾燃、三流布、四示現、五轉變、六往來、七卷、八舒、九眾像入身、十同類往趣、十一隱、十二顯、十三所作自在、十四制他神通、十五能施辨才、十六能施憶念、十七能施安樂、十八放大光明。雨四華者自在之變，振六種者振動之變，此放光者流布之變，見六道等示現之變，下〈神力品〉當具顯示。

經「照於東方(至)阿迦尼吒天」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「照於東方(至)阿迦尼吒天」。

贊曰：第二照境也。一世界者一三千界，照萬八千佛之世界唯照東方者，西域以東為上，表《法華經》唯被佛性大乘機根不被餘性，故不照餘。譬如日出先照高原，佛日亦爾，先照根熟故舉東方，有所表矣。《正法華》中亦照東方，殊無照彼餘方之文。「萬」者數盈滿，「八」者數不足，表此說一乘真實之盈滿，顯彼二乘權迹之不足。又「萬」表涅槃寶所萬德，「八」表菩提牛車八正，由此二體皆一乘故。此經將演此經能至，聞者圓成，故唯照爾不增不減。下照地獄者，表有苦而皆拔；上至天者，勸有樂者而求一乘。慈悲普廣有緣皆照，地獄眾生雖不至會、雖無容預之心，亦照令其苦息。梵云阿鼻至，此云無間。無間地獄，八地獄中此最下故，受苦不輟故名無間。梵云捺落迦，此云苦器，亦云不可樂，亦云非法行處，造非法行處也。在於處處，今言地獄，從本大處以為言耳。梵云阿迦抳瑟揥，此云質礙究竟，阿迦質礙義，抳瑟揥究竟義，阿迦尼訛也。色究竟天有形之頂、光可至處，不照無色彼無處故。「靡」者無也。傍照一萬八千，上下括於五趣無不周遍；振動唯在此界，偏警有緣；放光遂至一萬八千，顯明權實故也。亦如光照五趣皆蒙，緣集聞經唯在四趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二照境也。一世界者一三千界，照萬八千佛之世界唯照東方者，西域以東為上，表《法華經》唯被佛性大乘機根不被餘性，故不照餘。譬如日出先照高原，佛日亦爾，先照根熟故舉東方，有所表矣。《正法華》中亦照東方，殊無照彼餘方之文。「萬」者數盈滿，「八」者數不足，表此說一乘真實之盈滿，顯彼二乘權迹之不足。又「萬」表涅槃寶所萬德，「八」表菩提牛車八正，由此二體皆一乘故。此經將演此經能至，聞者圓成，故唯照爾不增不減。下照地獄者，表有苦而皆拔；上至天者，勸有樂者而求一乘。慈悲普廣有緣皆照，地獄眾生雖不至會、雖無容預之心，亦照令其苦息。梵云阿鼻至，此云無間。無間地獄，八地獄中此最下故，受苦不輟故名無間。梵云捺落迦，此云苦器，亦云不可樂，亦云非法行處，造非法行處也。在於處處，今言地獄，從本大處以為言耳。梵云阿迦抳瑟揥，此云質礙究竟，阿迦質礙義，抳瑟揥究竟義，阿迦尼訛也。色究竟天有形之頂、光可至處，不照無色彼無處故。「靡」者無也。傍照一萬八千，上下括於五趣無不周遍；振動唯在此界，偏警有緣；放光遂至一萬八千，顯明權實故也。亦如光照五趣皆蒙，緣集聞經唯在四趣。

經「於此世界(至)六趣眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於此世界(至)六趣眾生」。

贊曰：下明所照有七：一六趣、二佛、三法、四四眾、五菩薩、六入涅槃、七起塔。此七分三：一覩生死沈淪，二覩三寶出現，三覩滅後行化，欲令欣厭以發心故。此生死沈淪六趣眾生，以六門分別：一釋名、二出體、三開合、四處所、五壽量、六因果相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明所照有七：一六趣、二佛、三法、四四眾、五菩薩、六入涅槃、七起塔。此七分三：一覩生死沈淪，二覩三寶出現，三覩滅後行化，欲令欣厭以發心故。此生死沈淪六趣眾生，以六門分別：一釋名、二出體、三開合、四處所、五壽量、六因果相。

釋名者，六者數名，趣謂所趣。五蘊假者起煩惱業所歸趣處，立以趣名，帶數釋也。《地持》云「所受自然故名為天」，《俱舍》云「光潔自在神用名天」。《涅槃經》云「以多思故名之為人」。《雜心》云「意寂靜故名之為人」。《雜心》云「以從他求，又常飢虛恐怯多思故名餓鬼」。《俱舍》云「以傍行故名為傍生」，或名畜生，畜者育畜之義，人之資具、人所畜養之生，故名畜生。梵云捺落迦，此云苦器，如前已釋。那落迦，此云惡者，造惡之者生苦器中，故名苦器。無地獄名，處所不定，非唯地故。《地持》云「增上可厭」，《雜心》亦云「不可樂故名為地獄」。梵云阿素落，此云非天，前已解訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，六者數名，趣謂所趣。五蘊假者起煩惱業所歸趣處，立以趣名，帶數釋也。《地持》云「所受自然故名為天」，《俱舍》云「光潔自在神用名天」。《涅槃經》云「以多思故名之為人」。《雜心》云「意寂靜故名之為人」。《雜心》云「以從他求，又常飢虛恐怯多思故名餓鬼」。《俱舍》云「以傍行故名為傍生」，或名畜生，畜者育畜之義，人之資具、人所畜養之生，故名畜生。梵云捺落迦，此云苦器，如前已釋。那落迦，此云惡者，造惡之者生苦器中，故名苦器。無地獄名，處所不定，非唯地故。《地持》云「增上可厭」，《雜心》亦云「不可樂故名為地獄」。梵云阿素落，此云非天，前已解訖。

出體者，六趣皆以第八異熟識而為自體，無覆無記性攝，故《唯識》云「此第八識是界、趣、生，施設本故」。又云「此識足為界、趣、生體，無勞別執有實命根」。又有情流轉五趣、四生，然趣、生之體即異熟識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體者，六趣皆以第八異熟識而為自體，無覆無記性攝，故《唯識》云「此第八識是界、趣、生，施設本故」。又云「此識足為界、趣、生體，無勞別執有實命根」。又有情流轉五趣、四生，然趣、生之體即異熟識故。

開合者，六趣總為一，謂一期生死。次開為二，謂善趣、惡趣，分段生死、變易生死。或開為三，謂三界。或開為四，謂四生、四有。四有者：一生有、二本有、三死有、四中有。及四種生死：謂方便生死、因緣生死、有有生死、無有生死。或開為五，謂五趣，除阿素洛。或開為六，如此文等說有六趣。《雜心》非天鬼趣所攝，《瑜伽》、《佛地》天趣所攝，《正法念經》鬼、畜生攝。《伽陀經》中鬼、畜、天攝。今依大乘唯天趣攝，以《瑜伽》、《佛地》為正，行多不實諂詐為先，不同諸天直實行故，名曰非天，如人不仁亦名非人，不言非鬼非畜生故，今此離之故分為六。或開為七，謂七有，五趣及業有、中有。或開為九，謂九有或九有情居。或開為二十五有，如下當說。餘門如下第二卷經火宅頌中當釋。《瑜伽》第四、《正法念經》亦具陳述，此說萬八千界六趣之生於此悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開合者，六趣總為一，謂一期生死。次開為二，謂善趣、惡趣，分段生死、變易生死。或開為三，謂三界。或開為四，謂四生、四有。四有者：一生有、二本有、三死有、四中有。及四種生死：謂方便生死、因緣生死、有有生死、無有生死。或開為五，謂五趣，除阿素洛。或開為六，如此文等說有六趣。《雜心》非天鬼趣所攝，《瑜伽》、《佛地》天趣所攝，《正法念經》鬼、畜生攝。《伽陀經》中鬼、畜、天攝。今依大乘唯天趣攝，以《瑜伽》、《佛地》為正，行多不實諂詐為先，不同諸天直實行故，名曰非天，如人不仁亦名非人，不言非鬼非畜生故，今此離之故分為六。或開為七，謂七有，五趣及業有、中有。或開為九，謂九有或九有情居。或開為二十五有，如下當說。餘門如下第二卷經火宅頌中當釋。《瑜伽》第四、《正法念經》亦具陳述，此說萬八千界六趣之生於此悉見。

經「又見彼土(至)修行得道者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見彼土(至)修行得道者」。

贊曰：此覩三寶出現有三：一佛、二法、三僧。僧中有二：一聲聞、二菩薩，此聲聞中有其四眾。論云「修行者未得聖果，得道者已得聖果」，四眾之中有此二類，因目覩佛身耳便聞法，並見彼眾隨佛修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此覩三寶出現有三：一佛、二法、三僧。僧中有二：一聲聞、二菩薩，此聲聞中有其四眾。論云「修行者未得聖果，得道者已得聖果」，四眾之中有此二類，因目覩佛身耳便聞法，並見彼眾隨佛修行。

經「復見諸菩薩(至)行菩薩道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復見諸菩薩(至)行菩薩道」。

贊曰：此菩薩也。「因緣」者是所以義，謂為求出生死速證佛果成就眾生，為此因緣修菩薩道，或為嚴淨佛土成就眾生修菩提分行菩薩道，或為修四攝六度行菩薩道，如是等種種所以。「信解」者，信而且解，住地前位未得聖果。「相貌」者，三業相儀，行菩薩道貌儀也。應為「貌」字，「𭸎」「猊」皆非。住於十地已得道果，由種種所由行菩薩道故入二位。又「因緣」者外遇良緣值善友也，善知識者是大因緣故。「信解」「相貌」是內修行，內修行中內心行名信解，身語行名相貌；心觀妙理名信解，捨頭目等名為相貌。「行菩薩道」者，論云「依四攝法教化眾生方便攝取」，故信解、相貌皆是行菩薩道。四攝法者：一布施，如後當釋。二愛語，常說悅意、諦實、如法、別義之語，遠離頻蹙含咲先言，命進問安隨宜慰愈，見有昌盛而不自知覺善法增而申慶悅，說佛法教恒為勝益，於已怨仇起清淨意，於極癡者誓除疑惑，於真福田諂誑惡行都無嫌恨修難愛語，欲除障蓋為說先作，心調善者為說諦法，多放逸者誨令出離，有疑惑者談說決擇，依四淨語起八聖語。三者利行，由愛語故先示正理，隨所學處悲無染心勸導、調伏、安處、建立，能令獲得現利財位、後利出家，俱利離欲、輕安、解脫。習近惡友未植善根，著大財位深極放逸，外道僻執邪見誹謗，常起八纏十惡業者，於此一切皆能開解起大悲心，雖受大苦心無勞倦倍生歡喜，雖處財位最勝第一，而自卑屈如僕如奴，如旃茶羅如孝子等。無染無偽真實哀憐慈愍之心，永不退轉。四者同事，以此義利若勸他學亦自修學，教他知已所修同事，善根堅固不生退轉，令作是念：「此所教我定有利樂，彼自行故。」不爾便言：「汝自不善，何能教我？汝且於他諮受此事。」故須自行。菩薩利他行雖無量，舉此四攝攝一切行，故不論餘，章義如《無垢稱疏》第二卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此菩薩也。「因緣」者是所以義，謂為求出生死速證佛果成就眾生，為此因緣修菩薩道，或為嚴淨佛土成就眾生修菩提分行菩薩道，或為修四攝六度行菩薩道，如是等種種所以。「信解」者，信而且解，住地前位未得聖果。「相貌」者，三業相儀，行菩薩道貌儀也。應為「貌」字，「𭸎」「猊」皆非。住於十地已得道果，由種種所由行菩薩道故入二位。又「因緣」者外遇良緣值善友也，善知識者是大因緣故。「信解」「相貌」是內修行，內修行中內心行名信解，身語行名相貌；心觀妙理名信解，捨頭目等名為相貌。「行菩薩道」者，論云「依四攝法教化眾生方便攝取」，故信解、相貌皆是行菩薩道。四攝法者：一布施，如後當釋。二愛語，常說悅意、諦實、如法、別義之語，遠離頻蹙含咲先言，命進問安隨宜慰愈，見有昌盛而不自知覺善法增而申慶悅，說佛法教恒為勝益，於已怨仇起清淨意，於極癡者誓除疑惑，於真福田諂誑惡行都無嫌恨修難愛語，欲除障蓋為說先作，心調善者為說諦法，多放逸者誨令出離，有疑惑者談說決擇，依四淨語起八聖語。三者利行，由愛語故先示正理，隨所學處悲無染心勸導、調伏、安處、建立，能令獲得現利財位、後利出家，俱利離欲、輕安、解脫。習近惡友未植善根，著大財位深極放逸，外道僻執邪見誹謗，常起八纏十惡業者，於此一切皆能開解起大悲心，雖受大苦心無勞倦倍生歡喜，雖處財位最勝第一，而自卑屈如僕如奴，如旃茶羅如孝子等。無染無偽真實哀憐慈愍之心，永不退轉。四者同事，以此義利若勸他學亦自修學，教他知已所修同事，善根堅固不生退轉，令作是念：「此所教我定有利樂，彼自行故。」不爾便言：「汝自不善，何能教我？汝且於他諮受此事。」故須自行。菩薩利他行雖無量，舉此四攝攝一切行，故不論餘，章義如《無垢稱疏》第二卷。

經「復見諸佛(至)起七寶塔」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復見諸佛(至)起七寶塔」。

贊曰：此覩滅後行化，有二：一入滅、二起塔。梵云波利抳縛諵，此云圓寂，即是圓滿體寂滅義，「涅槃」訛也。涅槃以六門分別：一體、二名、三得時、四得人、五能障、六入意。體者，涅槃有四：一自性清淨涅槃、二有餘依涅槃、三無餘依涅槃、四無住處涅槃，此四之體即大般涅槃，有三：一總四之體皆一真如，真如具三方成涅槃，能生圓覺名摩訶般若，體覺性故，在二乘身不生圓覺，非為覺性、不名般若。《大智度論》云：「說智及智處皆名為般若」，故《華嚴》云：「自性清淨心亦名無師智」。二出所知障名為法身，《勝鬘》云：「在纏名如來藏，出纏名法身」，在二乘等不名法身，非功德法所依止故。三眾苦都盡離二死故名為解脫，在二乘等分段死盡，雖離二縛非圓解脫，然二乘者亦微得此，三乘同坐解脫之床，由此二乘亦名得涅槃，然非大涅槃，義不具足故。又依《涅槃經》第二卷，大涅槃要三事具足名入大涅槃。般若能證二空之智，法身即是所證二理，解脫即是由智證理。障盡所得假擇滅，體如伊字三點。涅槃亦爾，由智證法身而得擇滅，法身為本依之有二故，如伊字二點在上、一點在下。別不成者，三事條然有其別體，許別時得理亦不成。三事涅槃不異不一要俱時得方名入故，縱不成者般若為最下品，解脫為次中品，法身為次上品，三法俱時三品而得，此亦不成。竪上下名縱，傍前後名橫。若三別體前後證之理亦不成，由起大智證法身理，離縛解脫，三事不一不異名入大涅槃，非如二乘執三別體有其三品，前後別得，或俱時得，成入涅槃。餘別出體釋名等義如《唯識》第十卷抄。今明彼佛示入無餘，非入大涅槃，初得成佛彼已得故。所應度者此已度訖故入涅槃，其未得度者亦皆為作得度因緣，故起寶塔供養舍利。梵云設利羅，體也。「舍利」者訛。窣覩波云高顯，言「塔」訛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此覩滅後行化，有二：一入滅、二起塔。梵云波利抳縛諵，此云圓寂，即是圓滿體寂滅義，「涅槃」訛也。涅槃以六門分別：一體、二名、三得時、四得人、五能障、六入意。體者，涅槃有四：一自性清淨涅槃、二有餘依涅槃、三無餘依涅槃、四無住處涅槃，此四之體即大般涅槃，有三：一總四之體皆一真如，真如具三方成涅槃，能生圓覺名摩訶般若，體覺性故，在二乘身不生圓覺，非為覺性、不名般若。《大智度論》云：「說智及智處皆名為般若」，故《華嚴》云：「自性清淨心亦名無師智」。二出所知障名為法身，《勝鬘》云：「在纏名如來藏，出纏名法身」，在二乘等不名法身，非功德法所依止故。三眾苦都盡離二死故名為解脫，在二乘等分段死盡，雖離二縛非圓解脫，然二乘者亦微得此，三乘同坐解脫之床，由此二乘亦名得涅槃，然非大涅槃，義不具足故。又依《涅槃經》第二卷，大涅槃要三事具足名入大涅槃。般若能證二空之智，法身即是所證二理，解脫即是由智證理。障盡所得假擇滅，體如伊字三點。涅槃亦爾，由智證法身而得擇滅，法身為本依之有二故，如伊字二點在上、一點在下。別不成者，三事條然有其別體，許別時得理亦不成。三事涅槃不異不一要俱時得方名入故，縱不成者般若為最下品，解脫為次中品，法身為次上品，三法俱時三品而得，此亦不成。竪上下名縱，傍前後名橫。若三別體前後證之理亦不成，由起大智證法身理，離縛解脫，三事不一不異名入大涅槃，非如二乘執三別體有其三品，前後別得，或俱時得，成入涅槃。餘別出體釋名等義如《唯識》第十卷抄。今明彼佛示入無餘，非入大涅槃，初得成佛彼已得故。所應度者此已度訖故入涅槃，其未得度者亦皆為作得度因緣，故起寶塔供養舍利。梵云設利羅，體也。「舍利」者訛。窣覩波云高顯，言「塔」訛也。

又論本科照境已下文云：「依器世間者，傍照萬八千，竪朗下二界是。眾生世間者，所見六趣眾生是。數種種者，下云示現種種觀故，即餘五所見，觀見此中種種事故。」論開為四：一者食，謂所見佛資長義，任持義是食義，然資長眾生殊勝善法，住持眾生善根不壞，故佛名食。又云是示現依止住食，若爾菩薩八地以上，對法亦名示現住食，應入此攝。又受用義是食義，受用法樂能食故名食。二聞法，如名可知。三修行，謂四眾修行得道，及菩薩行菩薩道者。四者樂，謂所見入滅，生滅滅已彼寂為樂故。又樂有五：一自性樂，二因樂，三苦對治樂，四受斷樂，五無惱害樂。此復有四：一出離、二遠離、三寂靜、四覺法。此入涅槃是後四中寂靜樂也。示現種種觀者，此顯寶塔無數恒沙觀知此故。又觀見此種種事故名種種觀量。種種者解下頌中入涅槃已起七寶塔，寶塔高妙五千由旬等是。又重科所見七事云：「六趣眾生是具足煩惱差別，佛下足六事具足清淨差別，具足清淨差別中有佛、法、弟子差別，示現三寶差別故，弟子中復乘差別、聲聞、菩薩二乘別故，即此清淨中有世界有佛，見三寶者名為有佛，有世界無佛見入涅槃，及為起塔名為無佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又論本科照境已下文云：「依器世間者，傍照萬八千，竪朗下二界是。眾生世間者，所見六趣眾生是。數種種者，下云示現種種觀故，即餘五所見，觀見此中種種事故。」論開為四：一者食，謂所見佛資長義，任持義是食義，然資長眾生殊勝善法，住持眾生善根不壞，故佛名食。又云是示現依止住食，若爾菩薩八地以上，對法亦名示現住食，應入此攝。又受用義是食義，受用法樂能食故名食。二聞法，如名可知。三修行，謂四眾修行得道，及菩薩行菩薩道者。四者樂，謂所見入滅，生滅滅已彼寂為樂故。又樂有五：一自性樂，二因樂，三苦對治樂，四受斷樂，五無惱害樂。此復有四：一出離、二遠離、三寂靜、四覺法。此入涅槃是後四中寂靜樂也。示現種種觀者，此顯寶塔無數恒沙觀知此故。又觀見此種種事故名種種觀量。種種者解下頌中入涅槃已起七寶塔，寶塔高妙五千由旬等是。又重科所見七事云：「六趣眾生是具足煩惱差別，佛下足六事具足清淨差別，具足清淨差別中有佛、法、弟子差別，示現三寶差別故，弟子中復乘差別、聲聞、菩薩二乘別故，即此清淨中有世界有佛，見三寶者名為有佛，有世界無佛見入涅槃，及為起塔名為無佛。」

法華玄贊卷第二(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華玄贊卷第二(本)

保安三年十月十九日移點已了，以興福寺圓如房之本，法隆寺僧覺印為令法久住為之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年十月十九日移點已了，以興福寺圓如房之本，法隆寺僧覺印為令法久住為之。

妙法蓮華經玄贊卷第二(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第二(末)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

經「爾時彌勒(至)而有此瑞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時彌勒(至)而有此瑞」。

贊曰：第六大段大眾現前欲聞法成就。文段有三：初彌勒示相懷疑，次眾人實生心惑，後慈氏雙申兩意。發問先因，彌勒道滿當主因成，現世逢緣不少、植業良多，豈復覩豪光而不知、觀等持而不了，但是示有不知之相，發問以警群情，故名彌勒示相懷疑。眾人以根、地人下，不測大聖之徵祥，觀外相以疑生，故名眾人實生心惑。彌勒挾自他之兩意發問，文殊一人徵先所由，故為第三段也。初中有四：一牒瑞徵因，二舉奇詢答，三推功上德，四謙己方陳，此初文也。妙用無方曰神，神通轉異名變，外應群物立以瑞名，瑞即信也符應也。此問放光有何符應？所以牒說因以為問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六大段大眾現前欲聞法成就。文段有三：初彌勒示相懷疑，次眾人實生心惑，後慈氏雙申兩意。發問先因，彌勒道滿當主因成，現世逢緣不少、植業良多，豈復覩豪光而不知、觀等持而不了，但是示有不知之相，發問以警群情，故名彌勒示相懷疑。眾人以根、地人下，不測大聖之徵祥，觀外相以疑生，故名眾人實生心惑。彌勒挾自他之兩意發問，文殊一人徵先所由，故為第三段也。初中有四：一牒瑞徵因，二舉奇詢答，三推功上德，四謙己方陳，此初文也。妙用無方曰神，神通轉異名變，外應群物立以瑞名，瑞即信也符應也。此問放光有何符應？所以牒說因以為問。

經「今佛世尊(至)誰能答者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今佛世尊(至)誰能答者」。

贊曰：此舉奇詢答，牒隨順威儀住以為問。入三昧，三昧理深名不可思議， 動地雨華名現希有事， 或雨華、動地、放光、遠照、外應物機皆名神變。 牒瑞徵因所攝， 唯入三昧名為希有事， 誰能答者詢訪答人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此舉奇詢答，牒隨順威儀住以為問。入三昧，三昧理深名不可思議， 動地雨華名現希有事， 或雨華、動地、放光、遠照、外應物機皆名神變。 牒瑞徵因所攝， 唯入三昧名為希有事， 誰能答者詢訪答人。

經「復作此念(至)我今當問」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復作此念(至)我今當問」。

贊曰：文殊師利等推功上德，「我今當問」者謙己方陳。文殊師利道果久成，示居因末紹佛法王之位，獨得法王子名，已曾親近得遇良緣，供養諸佛深植德本，進財進行名供養故。文殊師利住第四依供養八恒，並前三依合值二十六恒河沙佛故，必應見此希有之相。謙己不知，我今當問。論云：「問於一人，多人欲聞生希有心，是故唯問文殊師利。」心多未了疑出多人，解在非多答唯在一。論云：「示現佛與弟子互相隨順，證、說等法皆不相違。」為現大相因故者，大相謂所說妙法，因謂神變，今現瑞相為說之因。又大相者即現瑞相，瑞相即因，與所說法為因故。又因者所以，問現神變等大相之所以也。何故唯問文殊不問餘人？有二法故推於文殊：一現見諸法，文殊證知諸法故。二離諸因緣，自心成就彼法故。謂文殊師利離諸搆畫，及離比知並從他聞之因緣故，所以推之。示現種種瑞相者，示現彼彼事，事非一故名為彼彼。如彼事現沒住滅，所見六趣眾生現在彼生死中沒，名為現沒；所見佛、法、四眾並諸菩薩，現在彼住名為現住；見佛入涅槃，並為起塔，現在入涅槃，故名現滅。所見七事無不攝盡。或住即現在，滅即沒無，見入涅槃并為起塔名滅沒，所餘五事皆名現住。論以文殊能記彼事，是故問之。文殊師利所作成就因果成就，所作者謂彼所修作法，此有二種：一福德、二智慧，內德滿也。因成就者謂一切智成就。緣即放光、雨華、動地，外德滿故。重復釋言因者相也，謂現大瑞相，此因之果者謂所說大法，文殊外因既滿、內德復圓，故能知佛亦說妙法果，故今推問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：文殊師利等推功上德，「我今當問」者謙己方陳。文殊師利道果久成，示居因末紹佛法王之位，獨得法王子名，已曾親近得遇良緣，供養諸佛深植德本，進財進行名供養故。文殊師利住第四依供養八恒，並前三依合值二十六恒河沙佛故，必應見此希有之相。謙己不知，我今當問。論云：「問於一人，多人欲聞生希有心，是故唯問文殊師利。」心多未了疑出多人，解在非多答唯在一。論云：「示現佛與弟子互相隨順，證、說等法皆不相違。」為現大相因故者，大相謂所說妙法，因謂神變，今現瑞相為說之因。又大相者即現瑞相，瑞相即因，與所說法為因故。又因者所以，問現神變等大相之所以也。何故唯問文殊不問餘人？有二法故推於文殊：一現見諸法，文殊證知諸法故。二離諸因緣，自心成就彼法故。謂文殊師利離諸搆畫，及離比知並從他聞之因緣故，所以推之。示現種種瑞相者，示現彼彼事，事非一故名為彼彼。如彼事現沒住滅，所見六趣眾生現在彼生死中沒，名為現沒；所見佛、法、四眾並諸菩薩，現在彼住名為現住；見佛入涅槃，並為起塔，現在入涅槃，故名現滅。所見七事無不攝盡。或住即現在，滅即沒無，見入涅槃并為起塔名滅沒，所餘五事皆名現住。論以文殊能記彼事，是故問之。文殊師利所作成就因果成就，所作者謂彼所修作法，此有二種：一福德、二智慧，內德滿也。因成就者謂一切智成就。緣即放光、雨華、動地，外德滿故。重復釋言因者相也，謂現大瑞相，此因之果者謂所說大法，文殊外因既滿、內德復圓，故能知佛亦說妙法果，故今推問。

經「爾時比丘(至)今當問誰」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時比丘(至)今當問誰」。

贊曰：眾人實生心惑也。是佛光明牒說因放光，神通之相牒威儀中雨華、動地。外相眾人共覩，所以牒之生疑，入定非眾所知，所以不牒為問，以根、人、地並居下故不能測知佛之入定，既不知入于何定，亦依何處以生疑，故不問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：眾人實生心惑也。是佛光明牒說因放光，神通之相牒威儀中雨華、動地。外相眾人共覩，所以牒之生疑，入定非眾所知，所以不牒為問，以根、人、地並居下故不能測知佛之入定，既不知入于何定，亦依何處以生疑，故不問也。

經「爾時彌勒(至)文殊師利言」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時彌勒(至)文殊師利言」。

贊曰：下第三段雙申兩意發問先因有二：初長行，後重頌。長行有二：此初雙申兩意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段雙申兩意發問先因有二：初長行，後重頌。長行有二：此初雙申兩意。

經「以何因緣(至)國界莊嚴」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以何因緣(至)國界莊嚴」。

贊曰：此後發問先因。「而有此瑞」，總也。「神通相」者，牒威儀中雨華、動地。「放光明」等，牒說因也。彌勒挾自、他以為問，覩外瑞而共同故，雙牒瑞以生徵，不牒入定以為問；外人不疑入定，下亦不頌入定故也。「悉見彼佛國界莊嚴」者，論總解經意云：「種種佛國土者，示現彼國土中種種差別，示現為化四眾、六趣眾生所現穢國，及淨妙國土無煩惱眾生住處，為化十地菩薩所現淨國。於彼國土佛為上首者，諸菩薩等依佛住故，佛於二國得自在故。」長牒前文，所以所見之中先說佛為上首。凡說重頌有十所由：一為利、鈍兩根，二為前後兩眾，三為直、曲兩樂，四為難、易兩解，五為真、俗兩隨，六為取、捨兩分(長行取善、頌文捨惡)。七為標、釋兩則(長行標、頌文釋)。八為智、辨兩殊(長行智無盡、頌中辯無盡)。九為解、持兩異(長行為解法、頌中為持法)。十為說、行兩別(長行為樂說者、頌文為樂行者)。頌此十曰：「利鈍與前後， 直曲難真俗， 取捨及標釋， 智辨解說行。 長行與頌六義不同。廣略或有無， 合離與前後， 文質並隱顯， 是曲直差別。」至下文中一一當顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後發問先因。「而有此瑞」，總也。「神通相」者，牒威儀中雨華、動地。「放光明」等，牒說因也。彌勒挾自、他以為問，覩外瑞而共同故，雙牒瑞以生徵，不牒入定以為問；外人不疑入定，下亦不頌入定故也。「悉見彼佛國界莊嚴」者，論總解經意云：「種種佛國土者，示現彼國土中種種差別，示現為化四眾、六趣眾生所現穢國，及淨妙國土無煩惱眾生住處，為化十地菩薩所現淨國。於彼國土佛為上首者，諸菩薩等依佛住故，佛於二國得自在故。」長牒前文，所以所見之中先說佛為上首。凡說重頌有十所由：一為利、鈍兩根，二為前後兩眾，三為直、曲兩樂，四為難、易兩解，五為真、俗兩隨，六為取、捨兩分(長行取善、頌文捨惡)。七為標、釋兩則(長行標、頌文釋)。八為智、辨兩殊(長行智無盡、頌中辯無盡)。九為解、持兩異(長行為解法、頌中為持法)。十為說、行兩別(長行為樂說者、頌文為樂行者)。頌此十曰：「利鈍與前後， 直曲難真俗， 取捨及標釋， 智辨解說行。 長行與頌六義不同。廣略或有無， 合離與前後， 文質並隱顯， 是曲直差別。」至下文中一一當顯。

經「於是彌勒(至)大光普照」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「於是彌勒(至)大光普照」。

贊曰：梵云伽陀，此翻為頌，頌者美也歌也。頌中文句極美麗故、歌頌之故。訛略云偈。此祇焰頌，進詮體義劣於名句，退為所依不及聲文，故於百法不別建立。然以聲上屈曲為體，即名句文更無別性，不同小乘頌依於文及文士者，此乃室盧迦三十二字處中頌也。凡有六十二頌，分之為二：初五十四頌頌前瑞相，後八頌頌正興問。初中復三：初一頌頌前說因中放光能照，次三頌頌前威儀中雨華動地等，後五十頌頌說因中照境所見。此初也，先頌放光、後頌雨華，六不同中前後不同，隨文便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云伽陀，此翻為頌，頌者美也歌也。頌中文句極美麗故、歌頌之故。訛略云偈。此祇焰頌，進詮體義劣於名句，退為所依不及聲文，故於百法不別建立。然以聲上屈曲為體，即名句文更無別性，不同小乘頌依於文及文士者，此乃室盧迦三十二字處中頌也。凡有六十二頌，分之為二：初五十四頌頌前瑞相，後八頌頌正興問。初中復三：初一頌頌前說因中放光能照，次三頌頌前威儀中雨華動地等，後五十頌頌說因中照境所見。此初也，先頌放光、後頌雨華，六不同中前後不同，隨文便故。

經「雨曼陀羅(至)地皆嚴淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「雨曼陀羅(至)地皆嚴淨」。

贊曰：下三頌頌威儀中三事：一頌半雨華，半頌動地，一頌四眾歡喜。此頌雨華，不頌入定，自知不問，眾亦不疑。長行四華，此頌二者，合、離不同，華為栴檀，香風似赤白檀，香氣可遠聞故悅可眾心。地皆嚴淨乃與長行有無不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌頌威儀中三事：一頌半雨華，半頌動地，一頌四眾歡喜。此頌雨華，不頌入定，自知不問，眾亦不疑。長行四華，此頌二者，合、離不同，華為栴檀，香風似赤白檀，香氣可遠聞故悅可眾心。地皆嚴淨乃與長行有無不同。

經「而此世界(至)得未曾有」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「而此世界(至)得未曾有」。

贊曰：初二句頌動地，後一頌頌四眾歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初二句頌動地，後一頌頌四眾歡喜。

經「眉間光明(至)上至有頂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「眉間光明(至)上至有頂」。

贊曰：下五十頌頌照境所見，分齊為二：初一頌半頌照境，後四十八頌半頌所見。此頌器世間，即照境也。「皆如金色」顯可重故，光雖白色表一乘為本，所照如金彰一乘可重，或示現諸佛淨土之相，令修一乘外果之因，故如金色，至下當知。下文殊頌中亦現淨土故，或豪雖白、光乃金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五十頌頌照境所見，分齊為二：初一頌半頌照境，後四十八頌半頌所見。此頌器世間，即照境也。「皆如金色」顯可重故，光雖白色表一乘為本，所照如金彰一乘可重，或示現諸佛淨土之相，令修一乘外果之因，故如金色，至下當知。下文殊頌中亦現淨土故，或豪雖白、光乃金色。

經「諸世界中(至)於此悉見」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸世界中(至)於此悉見」。

贊曰：下四十八頌半頌所見六事，前七事中不頌入滅。文分為六：初一頌半頌六趣眾生，次半頌頌見佛，次六頌半頌聞法，次一頌半頌四眾，次三十一頌半頌行菩薩道，後七頌頌滅後起塔。此初也，即眾生世間中，具足煩惱差別。生死是總，通惑、業、苦；所趣是別，即六趣果。或所趣果體即生死，以業、煩惱、假者有情為能趣故。經自釋言「善惡業緣受報好醜」，受報好醜是所趣果，善惡業緣為能趣因，由善業為異熟因、貪等為潤緣，受人天好總報；人天好總報，行善眾生所歸處故。由惡業為異熟因、貪等為潤緣，受三惡趣醜總報；三惡趣醜總報行，惡眾生所歸處故，名為所趣。於此悉見中有業、煩惱，名為能趣。外器世間名趣資具，內異熟果名為所趣。如有頌言：「獸歸林藪， 鳥歸虛空， 聖歸涅槃， 法歸分別。」即以所歸為所趣，假者有情以善惡趣為生死所趣。論明具足清淨差別，即數種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四十八頌半頌所見六事，前七事中不頌入滅。文分為六：初一頌半頌六趣眾生，次半頌頌見佛，次六頌半頌聞法，次一頌半頌四眾，次三十一頌半頌行菩薩道，後七頌頌滅後起塔。此初也，即眾生世間中，具足煩惱差別。生死是總，通惑、業、苦；所趣是別，即六趣果。或所趣果體即生死，以業、煩惱、假者有情為能趣故。經自釋言「善惡業緣受報好醜」，受報好醜是所趣果，善惡業緣為能趣因，由善業為異熟因、貪等為潤緣，受人天好總報；人天好總報，行善眾生所歸處故。由惡業為異熟因、貪等為潤緣，受三惡趣醜總報；三惡趣醜總報行，惡眾生所歸處故，名為所趣。於此悉見中有業、煩惱，名為能趣。外器世間名趣資具，內異熟果名為所趣。如有頌言：「獸歸林藪， 鳥歸虛空， 聖歸涅槃， 法歸分別。」即以所歸為所趣，假者有情以善惡趣為生死所趣。論明具足清淨差別，即數種種。

經「又覩諸佛聖主師子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又覩諸佛聖主師子」。

贊曰：此半頌明見佛。師子即聖主，聖主即諸佛，以下釋上。無畏自在名師子，冥真洞俗名聖主，眾聖之主即諸佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此半頌明見佛。師子即聖主，聖主即諸佛，以下釋上。無畏自在名師子，冥真洞俗名聖主，眾聖之主即諸佛也。

經「演說經典(至)開悟眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「演說經典(至)開悟眾生」。

贊曰：下六頌半頌聞法，分二：初三頌半頌聞四辨，後三頌頌聞三乘。此即初也。初半聞義無礙，一頌聞法無礙，一頌聞詞無礙，一頌聞辨才無礙。義深名「微妙」，上乘名「第一」，義無礙解也。教離垢染名「清淨」，善順人心名「柔軟」，法無礙解也。契理名「深妙」，應機名「樂聞」，妙順諸方名各於世界，詞無礙解也。種種因緣法之道理，以無量喻諸譬況也。法喻雙開略有二義：一照明佛法，二開悟眾生，辨才無礙解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六頌半頌聞法，分二：初三頌半頌聞四辨，後三頌頌聞三乘。此即初也。初半聞義無礙，一頌聞法無礙，一頌聞詞無礙，一頌聞辨才無礙。義深名「微妙」，上乘名「第一」，義無礙解也。教離垢染名「清淨」，善順人心名「柔軟」，法無礙解也。契理名「深妙」，應機名「樂聞」，妙順諸方名各於世界，詞無礙解也。種種因緣法之道理，以無量喻諸譬況也。法喻雙開略有二義：一照明佛法，二開悟眾生，辨才無礙解也。

經「若人遭苦(至)為說淨道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「若人遭苦(至)為說淨道」。

贊曰：此聞三乘，聲聞、獨覺、菩薩如次配此三頌，「厭」音於艶反，厭淤猶足而不欲復為也。有作「厭」於鹽反，飽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此聞三乘，聲聞、獨覺、菩薩如次配此三頌，「厭」音於艶反，厭淤猶足而不欲復為也。有作「厭」於鹽反，飽也。

經「文殊師利(至)今當略說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)今當略說」。

贊曰：此一頌半頌見四眾。因結於前，便明覩彼四眾修行得道相狀眾多。「見聞若斯」結前所見，「及千億事」明見四眾。今此經中宗明一乘，不能具列餘四眾行，故例眾多。「我今略說」，上明聲聞、下明菩薩，即乘差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌半頌見四眾。因結於前，便明覩彼四眾修行得道相狀眾多。「見聞若斯」結前所見，「及千億事」明見四眾。今此經中宗明一乘，不能具列餘四眾行，故例眾多。「我今略說」，上明聲聞、下明菩薩，即乘差別。

經「我見彼土(至)而求佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我見彼土(至)而求佛道」。

贊曰：下三十一頌半頌行菩薩道，分三：初一頌頌種種因緣，次十七頌頌種種相貌，後十三頌半頌種種信解。前長行中以外緣內行說凡至聖階降先後，今頌先依外緣、後明自行，自行以勝劣為前後，相貌者十地無漏有漏雜修，次第修六波羅蜜行，信解者唯有漏修，亂修非次第，勝劣既殊故前後別。然修六度略有三位，見道以前，初劫之中，於一行中唯修一行，亂修有漏即此信解。初地至七地，滿第二劫中，於一行中修一切行，有漏無漏二皆雜修。八地至十地，滿第三劫中，一切行中修一切行，純無漏修，後二劫修即此相貌。《十地經》言：「初地行檀乃至十地而修智度，於餘度中隨力隨分非不修習」，故此相貌即十地修，有次第故、行廣大故。信解即是見道已前，行非勝故、說亂修故。此頌因緣。「恒沙菩薩」者，梵云殑伽，訛略云恒，河神之名，河從彼稱，殑音其矜反，去聲也。經中說恒河沙為喻，無熱惱池出四大河，此即一也。一由沙多；二由世人共為福水，入洗罪滅沒死生天；三雖經劫壞名字常定；四佛多近此宣說妙法；五眾人共委，故多為喻，仍取初出池口方四十里沙以為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三十一頌半頌行菩薩道，分三：初一頌頌種種因緣，次十七頌頌種種相貌，後十三頌半頌種種信解。前長行中以外緣內行說凡至聖階降先後，今頌先依外緣、後明自行，自行以勝劣為前後，相貌者十地無漏有漏雜修，次第修六波羅蜜行，信解者唯有漏修，亂修非次第，勝劣既殊故前後別。然修六度略有三位，見道以前，初劫之中，於一行中唯修一行，亂修有漏即此信解。初地至七地，滿第二劫中，於一行中修一切行，有漏無漏二皆雜修。八地至十地，滿第三劫中，一切行中修一切行，純無漏修，後二劫修即此相貌。《十地經》言：「初地行檀乃至十地而修智度，於餘度中隨力隨分非不修習」，故此相貌即十地修，有次第故、行廣大故。信解即是見道已前，行非勝故、說亂修故。此頌因緣。「恒沙菩薩」者，梵云殑伽，訛略云恒，河神之名，河從彼稱，殑音其矜反，去聲也。經中說恒河沙為喻，無熱惱池出四大河，此即一也。一由沙多；二由世人共為福水，入洗罪滅沒死生天；三雖經劫壞名字常定；四佛多近此宣說妙法；五眾人共委，故多為喻，仍取初出池口方四十里沙以為喻。

經「或有行施(至)求佛智慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或有行施(至)求佛智慧」。

贊曰：下十七頌頌相貌，中分二：初十五頌頌六度，次習二益圓成。後之兩頌八風不動、三悲接物。頌六度中分六：初六頌施，次二戒，次一忍，次一勤，次二定，後三慧。此施有三：初四外財，次一內外，後一內財。外財四中，一施七寶，次施八珍，次施成度，後施雜物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十七頌頌相貌，中分二：初十五頌頌六度，次習二益圓成。後之兩頌八風不動、三悲接物。頌六度中分六：初六頌施，次二戒，次一忍，次一勤，次二定，後三慧。此施有三：初四外財，次一內外，後一內財。外財四中，一施七寶，次施八珍，次施成度，後施雜物。

七寶中：一金，《說文》「金有五色，黃為其長，久𮒰不生、百練不輕、徙革不違。西方之行出於土，從土左右，所以金字象金在土形」，今亦聲也。二銀，白金也。三珊瑚，紅赤色石脂，似樹形。四真珠，即赤真珠。《佛地論》云：「赤虫所出，或珠體赤名赤真珠」。五摩尼者，如意神珠。既無琉璃，便開珠二。六車𤦲，梵云牟娑洛揭婆，青白間色。七馬瑙，梵云遏濕摩揭婆，此云杵藏，或言胎藏者，堅實故也。色如馬腦，故從彼名作馬腦字。以是寶類故字從玉；或如石類，字或從石。此七不同，隨方所重，如《上生疏》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶中：一金，《說文》「金有五色，黃為其長，久𮒰不生、百練不輕、徙革不違。西方之行出於土，從土左右，所以金字象金在土形」，今亦聲也。二銀，白金也。三珊瑚，紅赤色石脂，似樹形。四真珠，即赤真珠。《佛地論》云：「赤虫所出，或珠體赤名赤真珠」。五摩尼者，如意神珠。既無琉璃，便開珠二。六車𤦲，梵云牟娑洛揭婆，青白間色。七馬瑙，梵云遏濕摩揭婆，此云杵藏，或言胎藏者，堅實故也。色如馬腦，故從彼名作馬腦字。以是寶類故字從玉；或如石類，字或從石。此七不同，隨方所重，如《上生疏》。

次頌八珍：一金剛。二諸珍，帝青、大青之類。三奴，古者罪人，役官入賤為奴，或為仅字。四婢，女之卑稱。五車，輿輪之總名。夏后氏奚仲所作，古音居，言行所以居人，今車舍也，言行者所居如舍。六乘，駕也，謂可乘者，《周禮》「乘，載也」，謂象馬之徒。七寶飾輦，輓車人在前引之。古卿大夫亦乘，自漢已後天子乘之，故今天子皇后所乘車曰輦。八寶飾輿，余據余居二反，《說文》「車輿也」。又車無輪曰輿，乘也載也。有作「輿」，非也。皆以珍嚴，故言「寶飾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次頌八珍：一金剛。二諸珍，帝青、大青之類。三奴，古者罪人，役官入賤為奴，或為仅字。四婢，女之卑稱。五車，輿輪之總名。夏后氏奚仲所作，古音居，言行所以居人，今車舍也，言行者所居如舍。六乘，駕也，謂可乘者，《周禮》「乘，載也」，謂象馬之徒。七寶飾輦，輓車人在前引之。古卿大夫亦乘，自漢已後天子乘之，故今天子皇后所乘車曰輦。八寶飾輿，余據余居二反，《說文》「車輿也」。又車無輪曰輿，乘也載也。有作「輿」，非也。皆以珍嚴，故言「寶飾」。

次一頌施成度義。《成唯識》云「具七攝受方成度相，若闕便非」。應說頌曰：「安住、與依止， 意樂、及事業， 巧便、向、清淨， 度成由此七。」此中但舉一迴向菩提，餘六准而可悉。「願得佛乘三界第一」即迴向意。次一雜物，「駟」音息利反，古人四馬一乘逐也，可以馳逐；房星四謂之天駟，故人效之。「欄」鈎欄也、門遮也。欄、闌皆得。有作蘭香草也，非此義。「楯」音食尹時名二反，闌檻也。縱曰檻，橫曰楯。「華」音戶華反。依此俗釋，黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野，常有五色雲氣金枝玉葉止於帝上，有花蘤之形，因而作華蓋，華美之蓋也。據實理釋，西域暑熱，人多持蓋以花飾之，名為花蓋，華是花音也。「軒」音虛言反，安車也。曲輈轓車耳。以物增嚴名為飾也。有作「幰」飾虛偃反，布張車上禦熱名幰。車四馬駕，傍飾欄楯、上施華蓋，張幰嚴飾，以為布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次一頌施成度義。《成唯識》云「具七攝受方成度相，若闕便非」。應說頌曰：「安住、與依止， 意樂、及事業， 巧便、向、清淨， 度成由此七。」此中但舉一迴向菩提，餘六准而可悉。「願得佛乘三界第一」即迴向意。次一雜物，「駟」音息利反，古人四馬一乘逐也，可以馳逐；房星四謂之天駟，故人效之。「欄」鈎欄也、門遮也。欄、闌皆得。有作蘭香草也，非此義。「楯」音食尹時名二反，闌檻也。縱曰檻，橫曰楯。「華」音戶華反。依此俗釋，黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野，常有五色雲氣金枝玉葉止於帝上，有花蘤之形，因而作華蓋，華美之蓋也。據實理釋，西域暑熱，人多持蓋以花飾之，名為花蓋，華是花音也。「軒」音虛言反，安車也。曲輈轓車耳。以物增嚴名為飾也。有作「幰」飾虛偃反，布張車上禦熱名幰。車四馬駕，傍飾欄楯、上施華蓋，張幰嚴飾，以為布施。

上四外財，次一內外。身等為內、妻子為外。次一唯內，施而心欣。施有五相，至心及信心、隨時、自手施、如法行、捨物，是名施五種，即七攝受中第四事業。不應施亦五相，不淨、亂眾生、惱害眾生物及壞淨心者，皆不應施與。即五相中如法施也。施有五利：親近、恒樂見、宗敬、好名聞、復作後時因，是名施善利。此上皆如《發菩提心經》說。於此施中應起四智：一若有財心不樂施，起覺悟智；二財尠闕心不樂施，起忍苦智；三財悅意心不樂施，起知倒智；四欣世果而行施者，起不堅智。施以無貪及彼所起三業為性，如〈菩薩地〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上四外財，次一內外。身等為內、妻子為外。次一唯內，施而心欣。施有五相，至心及信心、隨時、自手施、如法行、捨物，是名施五種，即七攝受中第四事業。不應施亦五相，不淨、亂眾生、惱害眾生物及壞淨心者，皆不應施與。即五相中如法施也。施有五利：親近、恒樂見、宗敬、好名聞、復作後時因，是名施善利。此上皆如《發菩提心經》說。於此施中應起四智：一若有財心不樂施，起覺悟智；二財尠闕心不樂施，起忍苦智；三財悅意心不樂施，起知倒智；四欣世果而行施者，起不堅智。施以無貪及彼所起三業為性，如〈菩薩地〉說。

經「文殊師利(至)而被法服」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)而被法服」。

贊曰：此二頌戒。戒有三種：一律儀戒，即七眾所受；二攝善法戒，所修三乘一切善法；三饒益有情戒，即利有情三業萬行。《勝鬘經》云：「波羅提木叉毘尼出家受具足為大乘故說」。〈菩薩地〉言：「律儀戒者捨輪王位如棄草葉，出家受具足等，皆名律儀戒」，故此所說即律儀戒。律儀戒為本方有後二，若破律儀三戒俱捨，故四波羅夷皆律儀戒。此明初出家方能受具足等，故說最初律儀戒也。有本言「披法服」，「披」音敷羈反，方言披散也，今亦梙著之義；今正應言「而被法服」，「被」音皮義反，服用被帶之義。出家寬曠猶如虛空，在家迫迮猶如牢獄，故說出家持戒有五利：一十方佛護念，二捨命時歡喜，三持戒者為親友，四功德圓滿，五生生常得戒成其性。《智度論》說「戒為德瓶」，即此第四。頌曰：「護念終歡喜， 戒友功德圓， 生常戒成性， 是名戒五種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌戒。戒有三種：一律儀戒，即七眾所受；二攝善法戒，所修三乘一切善法；三饒益有情戒，即利有情三業萬行。《勝鬘經》云：「波羅提木叉毘尼出家受具足為大乘故說」。〈菩薩地〉言：「律儀戒者捨輪王位如棄草葉，出家受具足等，皆名律儀戒」，故此所說即律儀戒。律儀戒為本方有後二，若破律儀三戒俱捨，故四波羅夷皆律儀戒。此明初出家方能受具足等，故說最初律儀戒也。有本言「披法服」，「披」音敷羈反，方言披散也，今亦梙著之義；今正應言「而被法服」，「被」音皮義反，服用被帶之義。出家寬曠猶如虛空，在家迫迮猶如牢獄，故說出家持戒有五利：一十方佛護念，二捨命時歡喜，三持戒者為親友，四功德圓滿，五生生常得戒成其性。《智度論》說「戒為德瓶」，即此第四。頌曰：「護念終歡喜， 戒友功德圓， 生常戒成性， 是名戒五種。」

經「或見菩薩(至)樂誦經典」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或見菩薩(至)樂誦經典」。

贊曰：此一頌忍。讀誦經典、思惟法義、諦察法忍，舉難偏說，攝餘二忍謂耐怨害忍、安受苦忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌忍。讀誦經典、思惟法義、諦察法忍，舉難偏說，攝餘二忍謂耐怨害忍、安受苦忍。

經「又見薩薩(至)思惟佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見薩薩(至)思惟佛道」。

贊曰：此一頌勤。此通被甲攝善二種，略無利樂有情精進。精進有五：謂被甲、加行、無下、無退、無足，即經所說有勢、有勤、有勇、堅猛、不捨善軛。最初發起猛利樂欲名被甲，次起堅固勇悍方便名加行，次為證得不自輕蔑亦無怯懼名無下，次能忍受寒熱等苦於劣等善不生喜足名無退，次能證入諸諦現觀等欣求後後勝品功德名無足。二乘究竟道欣大菩提故，諸佛究竟道樂利樂他故，初一名被甲，後四名攝善，此中合名「勇猛精進」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌勤。此通被甲攝善二種，略無利樂有情精進。精進有五：謂被甲、加行、無下、無退、無足，即經所說有勢、有勤、有勇、堅猛、不捨善軛。最初發起猛利樂欲名被甲，次起堅固勇悍方便名加行，次為證得不自輕蔑亦無怯懼名無下，次能忍受寒熱等苦於劣等善不生喜足名無退，次能證入諸諦現觀等欣求後後勝品功德名無足。二乘究竟道欣大菩提故，諸佛究竟道樂利樂他故，初一名被甲，後四名攝善，此中合名「勇猛精進」。

經「又見離欲(至)讚諸法王」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見離欲(至)讚諸法王」。

贊曰：此二頌定。離憒鬧故常處空閑。由安住靜慮故深修禪定，引發靜慮故得五神通。由辦事靜慮故讚諸法王，此三必由離欲方得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌定。離憒鬧故常處空閑。由安住靜慮故深修禪定，引發靜慮故得五神通。由辦事靜慮故讚諸法王，此三必由離欲方得。

經「復見菩薩(至)聞悉受持」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復見菩薩(至)聞悉受持」。

贊曰：下三頌頌慧。此一加行智，妙達實相故智深，音樂不壞故志固。又思慮遠故智深，不休息故志固。加功能問，聞並能持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌頌慧。此一加行智，妙達實相故智深，音樂不壞故志固。又思慮遠故智深，不休息故志固。加功能問，聞並能持。

經「又見佛子(至)而擊法鼓」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見佛子(至)而擊法鼓」。

贊曰：此二頌頌二智。定慧具足，根本後得二智滿故。後得智中以喻講法，講法有四意：一欣樂說法，二化諸菩薩不化二乘，三破十魔眾，四而擊法鼓。擊法鼓者開權顯實，至下當知。魔羅云破壞號也，略云魔。名波卑夜，云惡者，波旬訛也。《雜藏》中佛說魔軍有十，今為頌言：「欲、憂愁、飢渴， 愛、睡眠、怖畏， 疑、毒、及名利， 自高輕慢彼， 汝等軍如是。 一切無能破， 我智箭定刀， 摧坏瓶投水。」或正智擊真如、後智擊俗理，說法發響令眾得聞，此六度中皆具二利。然以布施唯明利他，後慧通彰二利，中四但說自利略無利他之說，實非無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌頌二智。定慧具足，根本後得二智滿故。後得智中以喻講法，講法有四意：一欣樂說法，二化諸菩薩不化二乘，三破十魔眾，四而擊法鼓。擊法鼓者開權顯實，至下當知。魔羅云破壞號也，略云魔。名波卑夜，云惡者，波旬訛也。《雜藏》中佛說魔軍有十，今為頌言：「欲、憂愁、飢渴， 愛、睡眠、怖畏， 疑、毒、及名利， 自高輕慢彼， 汝等軍如是。 一切無能破， 我智箭定刀， 摧坏瓶投水。」或正智擊真如、後智擊俗理，說法發響令眾得聞，此六度中皆具二利。然以布施唯明利他，後慧通彰二利，中四但說自利略無利他之說，實非無也。

經「又見菩薩(至)不以為喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見菩薩(至)不以為喜」。

贊曰：下二頌八風不動，三悲接物。二頌如次，此八風不動。「宴」音焉見反，安也息也。有作「晏」字，焉㵎反，亦默也。八風者：一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂。今此但舉於四生喜，得財、位、名、利。面讚為譽，背讚名稱，適悅名樂。於此四中菩薩不以為喜，恭敬之言義貫通故。翻此四種衰、毀、譏、苦亦不生憂，身心寂然語言宴默離八風故，此如《瑜伽》第二袟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌八風不動，三悲接物。二頌如次，此八風不動。「宴」音焉見反，安也息也。有作「晏」字，焉㵎反，亦默也。八風者：一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂。今此但舉於四生喜，得財、位、名、利。面讚為譽，背讚名稱，適悅名樂。於此四中菩薩不以為喜，恭敬之言義貫通故。翻此四種衰、毀、譏、苦亦不生憂，身心寂然語言宴默離八風故，此如《瑜伽》第二袟解。

經「又見菩薩(至)令入佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見菩薩(至)令入佛道」。

贊曰：此三悲接物。悲謂拔苦，有情緣悲緣有情起，行有多種生亦無窮，偏舉一行濟重苦生，故言放光濟地獄苦，餘二悲行：法緣、無緣，准此亦成，下當具顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三悲接物。悲謂拔苦，有情緣悲緣有情起，行有多種生亦無窮，偏舉一行濟重苦生，故言放光濟地獄苦，餘二悲行：法緣、無緣，准此亦成，下當具顯。

經「又見佛子(至)勤求佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見佛子(至)勤求佛道」。

贊曰：下十三頌半頌地前凡夫信解行道，六度亂脩即為六也。一頌勤、一頌戒、一頌半忍、二頌定、五頌施、三頌慧。此勤也。飲食知量、減劣睡眠，初夜後夜覺悟瑜伽，《遺教》亦言：「初夜後夜亦勿有廢，中夜誦經以自消息，無以睡眠因緣，令一生空過無所得也。」「甞」試也，謂暫為之；今不暫為故言未甞。經行林中，西域地濕疊塼為道，於中往來消食誦經，如經布綃之來去，故言經行。此乃策勵脩四正斷：於已生惡不善法脩律儀斷，於未生惡不善法修斷斷，於已生善法修防護斷，於未生善法修修習斷，以求佛道。故《華嚴》云：「佛子善諦聽， 我說如實義， 或有速出要， 或有難解脫， 若欲求除滅， 無量諸過惡， 應當一切時， 勇猛大精進， 譬如微小火， 焳濕即能滅， 於佛法教中， 懈怠者亦爾。 譬如人鑽火 未出、數休息， 火勢隨止滅， 懈怠者亦爾。 譬如淨火珠， 離緣而求火， 畢竟不可得， 懈怠者亦爾。 譬如明淨日， 閉目求見色， 於佛教法中， 懈怠者亦爾。」由初發心精進為最，信為欲依，欲為精進依故。此但以精進為首，十信心中信後精進故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十三頌半頌地前凡夫信解行道，六度亂脩即為六也。一頌勤、一頌戒、一頌半忍、二頌定、五頌施、三頌慧。此勤也。飲食知量、減劣睡眠，初夜後夜覺悟瑜伽，《遺教》亦言：「初夜後夜亦勿有廢，中夜誦經以自消息，無以睡眠因緣，令一生空過無所得也。」「甞」試也，謂暫為之；今不暫為故言未甞。經行林中，西域地濕疊塼為道，於中往來消食誦經，如經布綃之來去，故言經行。此乃策勵脩四正斷：於已生惡不善法脩律儀斷，於未生惡不善法修斷斷，於已生善法修防護斷，於未生善法修修習斷，以求佛道。故《華嚴》云：「佛子善諦聽， 我說如實義， 或有速出要， 或有難解脫， 若欲求除滅， 無量諸過惡， 應當一切時， 勇猛大精進， 譬如微小火， 焳濕即能滅， 於佛法教中， 懈怠者亦爾。 譬如人鑽火 未出、數休息， 火勢隨止滅， 懈怠者亦爾。 譬如淨火珠， 離緣而求火， 畢竟不可得， 懈怠者亦爾。 譬如明淨日， 閉目求見色， 於佛教法中， 懈怠者亦爾。」由初發心精進為最，信為欲依，欲為精進依故。此但以精進為首，十信心中信後精進故。

經「又見具戒(至)以求佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見具戒(至)以求佛道」。

贊曰：此一頌戒。三業威儀常無缺減，勿輕小罪以為無殃，水渧雖微漸盈大器，深見怖畏及慚愧故。「淨如寶珠」者，一內外無瑕，二戒德圓備，三威光晃曜，四眾所愛樂。由此鵝珠被縛草繫，捨身雁墮知事之前，龍生伊蘭之樹，瓶隨所欲，律儀為本故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌戒。三業威儀常無缺減，勿輕小罪以為無殃，水渧雖微漸盈大器，深見怖畏及慚愧故。「淨如寶珠」者，一內外無瑕，二戒德圓備，三威光晃曜，四眾所愛樂。由此鵝珠被縛草繫，捨身雁墮知事之前，龍生伊蘭之樹，瓶隨所欲，律儀為本故也。

經「又見佛子(至)以求佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見佛子(至)以求佛道」。

贊曰：此一頌半耐怨害忍。少得謂多得，名增上慢。恃族姓、色力、聰叡、財富、道德、名譽，得高勝他遂行打罵。菩薩以五種觀皆悉能忍：一親屬想，二唯法想，三有苦想，四無常想，五攝受想。頌曰：「應觀彼害者， 親屬、唯有法， 有苦、及無常， 攝受、故應忍。」上來略標，並廣如《幽贊》，恐繁不述。「捶」音之累反，擊也。「打」音頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌半耐怨害忍。少得謂多得，名增上慢。恃族姓、色力、聰叡、財富、道德、名譽，得高勝他遂行打罵。菩薩以五種觀皆悉能忍：一親屬想，二唯法想，三有苦想，四無常想，五攝受想。頌曰：「應觀彼害者， 親屬、唯有法， 有苦、及無常， 攝受、故應忍。」上來略標，並廣如《幽贊》，恐繁不述。「捶」音之累反，擊也。「打」音頂。

經「又見菩薩(至)以求佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見菩薩(至)以求佛道」。

贊曰：此二頌定。所離有四：一戲謂分別戲論，二咲謂談謔，三離自愚癡，四離惡眷屬，離親屬尋故。不離有二：一翻第四親近善緣，二一心除亂翻前三種。故《遺教經》云：「汝等比丘，當離憒閙獨處閑居，思滅苦本。若樂眾者即受眾惱」，廣說如經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌定。所離有四：一戲謂分別戲論，二咲謂談謔，三離自愚癡，四離惡眷屬，離親屬尋故。不離有二：一翻第四親近善緣，二一心除亂翻前三種。故《遺教經》云：「汝等比丘，當離憒閙獨處閑居，思滅苦本。若樂眾者即受眾惱」，廣說如經。

經「或見菩薩(至)求無上道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或見菩薩(至)求無上道」。

贊曰：此五頌施。分三：初三頌四事施，次一頌上妙施，後一頌意樂施。「四事」者，飲食、湯藥、衣服、臥具。「肴」者，非糓而食之曰肴。「肴」𦵔也，應作「肴」字。食也啖也。菜之類是。亦云荳實。「膳」具食也。今時美物亦曰珍膳，俗解肴膳肉也。今則不然，菩薩設以供養佛故應為「膳」字，有作「餚饍」非也。「旃檀」者，赤謂牛頭栴檀，黑謂紫檀之類，白謂白檀之屬。上妙施中，父、母，病法師，最後身菩薩；設非證聖者，施果亦無量。又云若有戒足雖羸劣，而能辨說利多人，如佛大師應供養，愛彼善說故相似故，以清淨好園林施。意樂施中有六意樂：一廣大、二無厭、三歡喜、四恩德、五無染、六善好。此中有三：一歡喜、二無厭、三善好，即求無上道前施四事即廣大施，荷彼前恩名恩德施，三時無悔不為染雜名無染施。以飲食施足法食故，不墮飢饉劫故；以醫藥施當得法藥無諸病故；以衣服施得七寶衣，柔和善順具慚愧故；以臥具施當具資緣入空寂舍慈悲室故；以園林施當住覺苑總持園故，及得無漏法林樹故；以華施得七覺華故；以菓施得四聖果故；以浴池施當得捨垢八解池故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此五頌施。分三：初三頌四事施，次一頌上妙施，後一頌意樂施。「四事」者，飲食、湯藥、衣服、臥具。「肴」者，非糓而食之曰肴。「肴」𦵔也，應作「肴」字。食也啖也。菜之類是。亦云荳實。「膳」具食也。今時美物亦曰珍膳，俗解肴膳肉也。今則不然，菩薩設以供養佛故應為「膳」字，有作「餚饍」非也。「旃檀」者，赤謂牛頭栴檀，黑謂紫檀之類，白謂白檀之屬。上妙施中，父、母，病法師，最後身菩薩；設非證聖者，施果亦無量。又云若有戒足雖羸劣，而能辨說利多人，如佛大師應供養，愛彼善說故相似故，以清淨好園林施。意樂施中有六意樂：一廣大、二無厭、三歡喜、四恩德、五無染、六善好。此中有三：一歡喜、二無厭、三善好，即求無上道前施四事即廣大施，荷彼前恩名恩德施，三時無悔不為染雜名無染施。以飲食施足法食故，不墮飢饉劫故；以醫藥施當得法藥無諸病故；以衣服施得七寶衣，柔和善順具慚愧故；以臥具施當具資緣入空寂舍慈悲室故；以園林施當住覺苑總持園故，及得無漏法林樹故；以華施得七覺華故；以菓施得四聖果故；以浴池施當得捨垢八解池故。

經「或有菩薩(至)求無上道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或有菩薩(至)求無上道」。

贊曰：此三頌慧。初一後得智，法施無盡故。《迦葉經》云：「若恒沙世界，珍寶滿其中，以施諸如來，不如以法施，施寶雖福多，不及一法施，一偈福尚勝，況多難思議。」次一正智，證無相故。「二相」者分別也。無二相者即是餘經不二法門，如彼三類說不二義，地前學作有相無相、利他自利，二智行故，後一加行求正道故。「教」音古孝反，訓也示也。「詔」音諸耀反，導也，謂教導之。詔照也。闇於成事即有所犯，以此示之使照然可見。又有本作「教招」，教無平音，「招」誘進也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三頌慧。初一後得智，法施無盡故。《迦葉經》云：「若恒沙世界，珍寶滿其中，以施諸如來，不如以法施，施寶雖福多，不及一法施，一偈福尚勝，況多難思議。」次一正智，證無相故。「二相」者分別也。無二相者即是餘經不二法門，如彼三類說不二義，地前學作有相無相、利他自利，二智行故，後一加行求正道故。「教」音古孝反，訓也示也。「詔」音諸耀反，導也，謂教導之。詔照也。闇於成事即有所犯，以此示之使照然可見。又有本作「教招」，教無平音，「招」誘進也。

經「文殊師利(至)供養舍利」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)供養舍利」。

贊曰：下第六段有七頌頌起塔。有二：初一頌供養舍利，後六頌造塔供養。後文分三：初三頌造塔嚴飾，次一頌八部供養，後二頌顯造塔殊勝。又七頌分二：初五頌頌長行，後二頌結造塔勝。初中復二：初四頌菩薩供養，後一頌八部供養。菩薩供養復二：初一頌供養舍利，後三起塔。准此頌文，長行應言供養舍利起七寶塔。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第六段有七頌頌起塔。有二：初一頌供養舍利，後六頌造塔供養。後文分三：初三頌造塔嚴飾，次一頌八部供養，後二頌顯造塔殊勝。又七頌分二：初五頌頌長行，後二頌結造塔勝。初中復二：初四頌菩薩供養，後一頌八部供養。菩薩供養復二：初一頌供養舍利，後三起塔。准此頌文，長行應言供養舍利起七寶塔。此初也。

經「又見佛子(至)寶鈴和鳴」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「又見佛子(至)寶鈴和鳴」。

贊曰：此三頌起塔：一頌數，一頌量，一頌嚴。〈菩薩地〉說：「若佛滅後造一或多佛制多等而為供養，當獲無量大福德果，受大梵福，無數大劫不墮惡趣，亦獲無上菩提資糧。」梵云踰繕那，限量義，訛云由旬。《俱舍》頌云：「極微、微、金、水， 兔、羊、牛、隙塵， 蟣、虱、麥、指節， 後後增七倍， 二十四指肘， 四肘為弓量， 五百俱盧舍， 此八踰繕那。」十六里餘，若依餘經乃四十里。 「縱」音即容子用二反，竪也。「廣」橫也。古為從字，切韻唯有縱、蹤、䡮三字。有本作「從」，不知所出。俗解南北曰縱，東西曰橫。 「露」謂不覆， 「幔」謂覆也。顯所莊嚴或露或覆，下寶塔品當具釋之。此明報土寶塔之量，上位所見；不爾，此洲詎安多塔？有云幔幕也。在傍曰帷、在上曰幕，幕覆也。露謂覆露，同諸經文，珠交露蓋。有作「縵」字，繒帛無文，非是幔體。「寶鈴和鳴」聲和調也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三頌起塔：一頌數，一頌量，一頌嚴。〈菩薩地〉說：「若佛滅後造一或多佛制多等而為供養，當獲無量大福德果，受大梵福，無數大劫不墮惡趣，亦獲無上菩提資糧。」梵云踰繕那，限量義，訛云由旬。《俱舍》頌云：「極微、微、金、水， 兔、羊、牛、隙塵， 蟣、虱、麥、指節， 後後增七倍， 二十四指肘， 四肘為弓量， 五百俱盧舍， 此八踰繕那。」十六里餘，若依餘經乃四十里。 「縱」音即容子用二反，竪也。「廣」橫也。古為從字，切韻唯有縱、蹤、䡮三字。有本作「從」，不知所出。俗解南北曰縱，東西曰橫。 「露」謂不覆， 「幔」謂覆也。顯所莊嚴或露或覆，下寶塔品當具釋之。此明報土寶塔之量，上位所見；不爾，此洲詎安多塔？有云幔幕也。在傍曰帷、在上曰幕，幕覆也。露謂覆露，同諸經文，珠交露蓋。有作「縵」字，繒帛無文，非是幔體。「寶鈴和鳴」聲和調也。

經「諸天龍神(至)常以供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸天龍神(至)常以供養」。

贊曰：此明八部供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明八部供養。

經「文殊師利(至)其華開敷」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利(至)其華開敷」。

贊曰：此二頌結造塔勝，因造塔故國界殊特，塔逈高嚴，眾寶綵飾，如天帝釋圓生樹王花開之時，端嚴絕比，逈光諸樹，故以為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌結造塔勝，因造塔故國界殊特，塔逈高嚴，眾寶綵飾，如天帝釋圓生樹王花開之時，端嚴絕比，逈光諸樹，故以為喻。

經「佛放一光(至)照無量國」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛放一光(至)照無量國」。

贊曰：下大文第二段，有八頌頌請，分二：初四頌牒奇興問，後四頌推事請答。初中復二：初二頌牒近遠兩立奇，後二頌舉見二事問。此初也。初頌牒見近奇，後頌牒見遠奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下大文第二段，有八頌頌請，分二：初四頌牒奇興問，後四頌推事請答。初中復二：初二頌牒近遠兩立奇，後二頌舉見二事問。此初也。初頌牒見近奇，後頌牒見遠奇。

經「我等見此(至)放斯光明」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我等見此(至)放斯光明」。

贊曰：此二頌舉見二事問。初頌牒自他之兩見，後頌舉此彼之被瞻。疑意若斯，放光何故？此被瞻者欣我問故，彼被瞻者希仁答故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌舉見二事問。初頌牒自他之兩見，後頌舉此彼之被瞻。疑意若斯，放光何故？此被瞻者欣我問故，彼被瞻者希仁答故。

經「佛子時答(至)演斯光明」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛子時答(至)演斯光明」。

贊曰：下推事請答，分四：初一頌推時請答，次一頌推事請答，次一頌舉事極大，後一頌正請彼答。此初也。四眾欣渴冀聞勝道，願決令喜今正是時，凡說法者必逗機故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下推事請答，分四：初一頌推時請答，次一頌推事請答，次一頌舉事極大，後一頌正請彼答。此初也。四眾欣渴冀聞勝道，願決令喜今正是時，凡說法者必逗機故。

經「佛坐道場(至)此非小緣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛坐道場(至)此非小緣」。

贊曰：初頌推二事請答：一妙法、二授記。後頌明事極大，見佛及淨土，此非小緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初頌推二事請答：一妙法、二授記。後頌明事極大，見佛及淨土，此非小緣故。

經「文殊當知(至)為說何等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊當知(至)為說何等」。

贊曰：正請彼答。唯見瞻仁，獨悕仁答。前瞻此彼問答之者雙瞻，此獨瞻仁願決眾之疑網故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正請彼答。唯見瞻仁，獨悕仁答。前瞻此彼問答之者雙瞻，此獨瞻仁願決眾之疑網故也。

經「爾時文殊(至)及諸大士」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時文殊(至)及諸大士」。

贊曰：下第七文殊師利答成就。論云：「文殊師利以宿命智，現見過去因果相成就十種事，如現在前，是故能答，非比度非構虛能答也。」論云：「因相者，文殊自見已身於彼彼佛土修行諸行，是今時之因菩提因行故，果者過去所依自體。」論云：「文殊自見已身是過去妙光法師，於彼佛所聞此法門為眾生說，是前前世過去之果，果謂所依自體，非是所見因之果也。彼因者今時佛果之因，彼果者乃是過去無量生因之果。」大分為三：初標名總告，次正答所徵，後有二頌語眾勸知陳佛今說。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第七文殊師利答成就。論云：「文殊師利以宿命智，現見過去因果相成就十種事，如現在前，是故能答，非比度非構虛能答也。」論云：「因相者，文殊自見已身於彼彼佛土修行諸行，是今時之因菩提因行故，果者過去所依自體。」論云：「文殊自見已身是過去妙光法師，於彼佛所聞此法門為眾生說，是前前世過去之果，果謂所依自體，非是所見因之果也。彼因者今時佛果之因，彼果者乃是過去無量生因之果。」大分為三：初標名總告，次正答所徵，後有二頌語眾勸知陳佛今說。此即初也。

經「善男子等如我惟忖(至)演大法義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「善男子等如我惟忖(至)演大法義」。

贊曰：正答所徵也。然依論本，此答之中成就十事：第一現見大義因，即此文是。第二「諸善男子我於過去」下，現見世間文字章句甚深意因。第三「諸善男子如過去無量無邊」下，現見希有因。第四「次復有佛亦名日月燈明」下，現見勝妙因。第五「其最後佛未出家」下，現見受用大因。第六「佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華」下，現見攝取諸佛轉法輪因。第七「日月燈明佛八子皆師妙光」下，現見善堅實如來法輪因。第八「是諸王子供養無量」下，現見能進入因。第九「其最後成佛者名曰燃燈」下，現見憶念因。第十「彌勒當知爾時妙光菩薩」下，現見自身所逕事因。因者所以文殊現量智見其事證其所由，以答彌勒，故說為因。或此十事多居往代，為今時因，故名為因。此十因中總為五對：一義教對，二希勝對，三轉嗣對，四堅進對，五他自對。配經十相如次應知，此中總分為四：一示相籌量答，二舉古成今答，三指陳別事答，四古今相即答。初二後一如文次第，自餘中間七因總為指陳別事，至文當知。今此即示相籌量答。「惟」者思也念也謀也。「忖」者度也。論名現見大義因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正答所徵也。然依論本，此答之中成就十事：第一現見大義因，即此文是。第二「諸善男子我於過去」下，現見世間文字章句甚深意因。第三「諸善男子如過去無量無邊」下，現見希有因。第四「次復有佛亦名日月燈明」下，現見勝妙因。第五「其最後佛未出家」下，現見受用大因。第六「佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華」下，現見攝取諸佛轉法輪因。第七「日月燈明佛八子皆師妙光」下，現見善堅實如來法輪因。第八「是諸王子供養無量」下，現見能進入因。第九「其最後成佛者名曰燃燈」下，現見憶念因。第十「彌勒當知爾時妙光菩薩」下，現見自身所逕事因。因者所以文殊現量智見其事證其所由，以答彌勒，故說為因。或此十事多居往代，為今時因，故名為因。此十因中總為五對：一義教對，二希勝對，三轉嗣對，四堅進對，五他自對。配經十相如次應知，此中總分為四：一示相籌量答，二舉古成今答，三指陳別事答，四古今相即答。初二後一如文次第，自餘中間七因總為指陳別事，至文當知。今此即示相籌量答。「惟」者思也念也謀也。「忖」者度也。論名現見大義因成就者，

義者義理，成於八種大義理之所由，所由因也。八大義者，經有五句，論有八句，應言欲說大法，雨大法雨，擊大法鼓，不斷大法鼓，建大法幢，燃大法炬，吹大法螺，演大法義。論中第七方說不斷大法鼓，今以義推故第四說亦不相違。雨大法雨，二皆宇音，或初芋音。吹有二音，昌為尺偽二反，今從初反。「螺」音落過反，水蟲也，或作蠃字。論云：「疑者斷疑，即欲說大法欲破先疑住外凡位令進修故，已斷疑者增長淳熟彼智身故。即雨大法雨，先住內凡而無疑者，滋善萌芽令入聖位欲增善故。」此本論意上下相連鉤鎖相起以釋經文，下皆准知。論云：「根熟者，為說二種密境界，謂聲聞菩薩二密境界，二句示現，即擊大法鼓、不斷大法鼓，以遠聞故次第配之。」即明今者開往聲聞乘為權密境界，顯今所說菩薩乘為實密境界，名二密境界，令根熟者捨權取實，故論云：「入密境界者，令進取上上清淨義故，即建大法幢，建立菩提妙智極高顯故。猶如於幢由知權實有捨有取，行大乘行得菩提智離障淨故。」論云：「進取上上清淨義者，進取一切智現見故，即然大法炬。」既得真智建立菩提，照於真境證涅槃故，如炬照物。論云：「取一切智現見者，為一切法建立名字章句義故，即吹大法䗍，既得真境必須說教義，教詮一切法故，名為一切法建立名字等，如俗作樂，曲終滿位吹大螺吼。今既得果事圓滿位，為他說法亦復如是。」故《涅槃》說「吹貝知時」。論云：「建立名字章句義者，令入不可說證智轉法輪故，即演大法義，說於教者，令所應度入於證智，成轉法輪摧於煩惱。」此八句中分為四對：一破惡進善對，二開權顯實對，三得智證真對，四說法利生對。如是循環名為法輪。自既得果，欲令有情證聖真智破滅煩惱。論既鉤鎖解經，故此相乘為對可披解意。尋釋來由，經有五句唯二對半，有破惡進善、說法利生、開權一門；自餘顯實、得智證真，文對皆闕，仍不次第，讀者應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義者義理，成於八種大義理之所由，所由因也。八大義者，經有五句，論有八句，應言欲說大法，雨大法雨，擊大法鼓，不斷大法鼓，建大法幢，燃大法炬，吹大法螺，演大法義。論中第七方說不斷大法鼓，今以義推故第四說亦不相違。雨大法雨，二皆宇音，或初芋音。吹有二音，昌為尺偽二反，今從初反。「螺」音落過反，水蟲也，或作蠃字。論云：「疑者斷疑，即欲說大法欲破先疑住外凡位令進修故，已斷疑者增長淳熟彼智身故。即雨大法雨，先住內凡而無疑者，滋善萌芽令入聖位欲增善故。」此本論意上下相連鉤鎖相起以釋經文，下皆准知。論云：「根熟者，為說二種密境界，謂聲聞菩薩二密境界，二句示現，即擊大法鼓、不斷大法鼓，以遠聞故次第配之。」即明今者開往聲聞乘為權密境界，顯今所說菩薩乘為實密境界，名二密境界，令根熟者捨權取實，故論云：「入密境界者，令進取上上清淨義故，即建大法幢，建立菩提妙智極高顯故。猶如於幢由知權實有捨有取，行大乘行得菩提智離障淨故。」論云：「進取上上清淨義者，進取一切智現見故，即然大法炬。」既得真智建立菩提，照於真境證涅槃故，如炬照物。論云：「取一切智現見者，為一切法建立名字章句義故，即吹大法䗍，既得真境必須說教義，教詮一切法故，名為一切法建立名字等，如俗作樂，曲終滿位吹大螺吼。今既得果事圓滿位，為他說法亦復如是。」故《涅槃》說「吹貝知時」。論云：「建立名字章句義者，令入不可說證智轉法輪故，即演大法義，說於教者，令所應度入於證智，成轉法輪摧於煩惱。」此八句中分為四對：一破惡進善對，二開權顯實對，三得智證真對，四說法利生對。如是循環名為法輪。自既得果，欲令有情證聖真智破滅煩惱。論既鉤鎖解經，故此相乘為對可披解意。尋釋來由，經有五句唯二對半，有破惡進善、說法利生、開權一門；自餘顯實、得智證真，文對皆闕，仍不次第，讀者應知。

經「諸善男子(至)即說大法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸善男子(至)即說大法」。

贊曰：下現見世間文字章句意甚深因者，此說大教故，教是世間戲論名字章句故。意者意況，說教之所以也。即是舉古成今答。文中有三：一舉過去，二結成今，三釋其意。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下現見世間文字章句意甚深因者，此說大教故，教是世間戲論名字章句故。意者意況，說教之所以也。即是舉古成今答。文中有三：一舉過去，二結成今，三釋其意。此初也。

經「是故當知(至)亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是故當知(至)亦復如是」。

贊曰：此結成今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結成今。

經「欲令眾生(至)故現斯瑞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「欲令眾生(至)故現斯瑞」。

贊曰：此釋其意。放光何意？欲令聞知難信法故。昔說二真、今談一實，令捨舊極取今新極，故名難信。不但信難，義旨亦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋其意。放光何意？欲令聞知難信法故。昔說二真、今談一實，令捨舊極取今新極，故名難信。不但信難，義旨亦難。

經「諸善男子(至)阿僧祇劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸善男子(至)阿僧祇劫」。

贊曰：下有八因總為二文：初長行，後偈頌。長行分二：初七因指陳別事答，後一因古今相即答。初文分三：初一讚揚希有答，次一顯後勝妙答，後五委陳同事答。初讚揚希有答，論名現見希有因，無量時不可得故。於中有四：一讚時久遠希，二讚佛名號希，三讚法勝妙希，四讚生利答希。此即初也。論云：「不可思議不可稱不可量者，示現過彼阿僧祇劫不可得故。」梵云阿僧企耶，訛云阿僧祇，言無數也。《俱舍論》說：「第五十二數，從一積十至此數極，名阿僧祇，本數六十，餘八傳忘。」《華嚴經》說百二十數，此乃第一百一十二。劫臘波略名為劫，此云分別，時分分別之義。「不可思議」者，過情計之境。「不可稱」者，過言議境。「不可量」者，非喻算境。今經云「無量」者，過算分喻分。「無邊」者，過時分。「不思議」者，過情計分；即同《般若》過四分也。〈菩薩地〉說劫有二種：「一日夜年數，二阿僧祇劫」。《瑜伽》復說：「或說一增減為一劫，謂飢饉、疫病、刀兵；或有二十劫為一劫，謂梵眾天；或四十為一劫，謂梵輔天；或此六十為一劫，謂大梵天；或此八十為一劫，謂火災劫，少光天數此壽命二劫；或七火方一水災劫，謂極光淨天；或八七火、一七水災方一風災劫，謂遍淨天。數此至不可數為一阿僧祇。」凡經此三大阿僧祇劫修因方得作佛，並賢劫等合有十類劫之差別。古《攝論》文或地前分三，十地各分三，合成三十三阿僧祇劫，七地已前為小，八九十地為中，地前為大。雖有此等劫量不同，今依本論，法華一會所說諸劫多依五種：一夜、二晝、三月、四時、五年。今依無量無邊不可思議之阿僧祇年，非餘大劫也，欲顯諸佛無數大劫時一出故，文殊所見極大遠故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有八因總為二文：初長行，後偈頌。長行分二：初七因指陳別事答，後一因古今相即答。初文分三：初一讚揚希有答，次一顯後勝妙答，後五委陳同事答。初讚揚希有答，論名現見希有因，無量時不可得故。於中有四：一讚時久遠希，二讚佛名號希，三讚法勝妙希，四讚生利答希。此即初也。論云：「不可思議不可稱不可量者，示現過彼阿僧祇劫不可得故。」梵云阿僧企耶，訛云阿僧祇，言無數也。《俱舍論》說：「第五十二數，從一積十至此數極，名阿僧祇，本數六十，餘八傳忘。」《華嚴經》說百二十數，此乃第一百一十二。劫臘波略名為劫，此云分別，時分分別之義。「不可思議」者，過情計之境。「不可稱」者，過言議境。「不可量」者，非喻算境。今經云「無量」者，過算分喻分。「無邊」者，過時分。「不思議」者，過情計分；即同《般若》過四分也。〈菩薩地〉說劫有二種：「一日夜年數，二阿僧祇劫」。《瑜伽》復說：「或說一增減為一劫，謂飢饉、疫病、刀兵；或有二十劫為一劫，謂梵眾天；或四十為一劫，謂梵輔天；或此六十為一劫，謂大梵天；或此八十為一劫，謂火災劫，少光天數此壽命二劫；或七火方一水災劫，謂極光淨天；或八七火、一七水災方一風災劫，謂遍淨天。數此至不可數為一阿僧祇。」凡經此三大阿僧祇劫修因方得作佛，並賢劫等合有十類劫之差別。古《攝論》文或地前分三，十地各分三，合成三十三阿僧祇劫，七地已前為小，八九十地為中，地前為大。雖有此等劫量不同，今依本論，法華一會所說諸劫多依五種：一夜、二晝、三月、四時、五年。今依無量無邊不可思議之阿僧祇年，非餘大劫也，欲顯諸佛無數大劫時一出故，文殊所見極大遠故。

經「爾時有佛(至)佛世尊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時有佛(至)佛世尊」。

贊曰：此讚佛名號希。「日月燈明」是別名，「如來」已下是通名。日有二能：一導明、二成就。月有二能：一除熱、二清涼。燈有二能：一破暗、二傳照。顯佛能導迷至覺，成器熟根，除煩惱之熱、得涅槃之涼，永破愚癡、化生傳法，表別名希有也。依《瑜伽》八十三解十號云：一如來、二應、三正等覺、四明行圓滿、五善逝、六世間解、七無上丈夫調御士、八天人師、九佛、十薄伽梵。如來者初總序，是下九號之總序也。《涅槃經》云：「如過去諸佛所說經法，六波羅蜜、三十七品、十一空等來至菩提，故言如來。」且今釋迦，如過去諸佛，依諸教法修六度等行，觀十一空等理，來至菩提果，故言如來，即報身佛。《般若》云：「如來者無所從來亦無所去，故名如來。」即法身佛。《成實論》云：「乘如實道來成正覺故名如來。」義雖略得，非此宗義。論云：「應正等覺，謂永解脫一切煩惱障及所知障故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此讚佛名號希。「日月燈明」是別名，「如來」已下是通名。日有二能：一導明、二成就。月有二能：一除熱、二清涼。燈有二能：一破暗、二傳照。顯佛能導迷至覺，成器熟根，除煩惱之熱、得涅槃之涼，永破愚癡、化生傳法，表別名希有也。依《瑜伽》八十三解十號云：一如來、二應、三正等覺、四明行圓滿、五善逝、六世間解、七無上丈夫調御士、八天人師、九佛、十薄伽梵。如來者初總序，是下九號之總序也。《涅槃經》云：「如過去諸佛所說經法，六波羅蜜、三十七品、十一空等來至菩提，故言如來。」且今釋迦，如過去諸佛，依諸教法修六度等行，觀十一空等理，來至菩提果，故言如來，即報身佛。《般若》云：「如來者無所從來亦無所去，故名如來。」即法身佛。《成實論》云：「乘如實道來成正覺故名如來。」義雖略得，非此宗義。論云：「應正等覺，謂永解脫一切煩惱障及所知障故」。

阿羅漢者，此正云應。《成唯識》云：「應已永害煩惱賊，應無分段生，應受妙供養。」如前本論釋經有十五義，是《瑜伽》及此經但取害煩惱賊名阿羅漢，永斷所知障名為正等覺。故《瑜伽》云：「阿羅漢是共德，正等覺下是不共德。」舊云正遍知，即正覺、等覺、正等覺，如次簡外道、小乘、菩薩三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢者，此正云應。《成唯識》云：「應已永害煩惱賊，應無分段生，應受妙供養。」如前本論釋經有十五義，是《瑜伽》及此經但取害煩惱賊名阿羅漢，永斷所知障名為正等覺。故《瑜伽》云：「阿羅漢是共德，正等覺下是不共德。」舊云正遍知，即正覺、等覺、正等覺，如次簡外道、小乘、菩薩三種。

明行圓滿者，即明行足，明謂三明：一宿住隨念智明，二生死智明，三漏盡智明。行謂遮行、行行。行行謂清淨三業現行正命。又四種增上心法現法樂住是住行，此二是行行攝。密護根門是遮行。此二行及三明皆圓滿，由此如來顯示三不護、無忘失法，由不造過，得世間靜慮，遮自苦行。此中由不造過者，三業清淨故，即三不護密護根門故，無忘失法得世間靜慮，現法樂住，遮自苦行也。故言明行圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明行圓滿者，即明行足，明謂三明：一宿住隨念智明，二生死智明，三漏盡智明。行謂遮行、行行。行行謂清淨三業現行正命。又四種增上心法現法樂住是住行，此二是行行攝。密護根門是遮行。此二行及三明皆圓滿，由此如來顯示三不護、無忘失法，由不造過，得世間靜慮，遮自苦行。此中由不造過者，三業清淨故，即三不護密護根門故，無忘失法得世間靜慮，現法樂住，遮自苦行也。故言明行圓滿。

善逝者，謂於長夜具一切種自利、利他二功德故。逝者往也。謂成菩提已，於生死長夜具一切種二利功德善事往矣。故名善逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝者，謂於長夜具一切種自利、利他二功德故。逝者往也。謂成菩提已，於生死長夜具一切種二利功德善事往矣。故名善逝。

世間解者，有情及器二世間中皆善通達故，由悟入有情世間依前後際宿住生死智，依一切時八萬四千行差別故，即知三際眾生心行差別，及善了知器世間等，於東方等十方世界無邊成壞善了知故。又於一切世間諸法自性、因緣、愛味、過患、出離、能趣行等皆善知故，謂知自性果也。因緣，因也，此為總句，餘四四諦如次配之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間解者，有情及器二世間中皆善通達故，由悟入有情世間依前後際宿住生死智，依一切時八萬四千行差別故，即知三際眾生心行差別，及善了知器世間等，於東方等十方世界無邊成壞善了知故。又於一切世間諸法自性、因緣、愛味、過患、出離、能趣行等皆善知故，謂知自性果也。因緣，因也，此為總句，餘四四諦如次配之。

無上丈夫調御士者，舊云無上士調御丈夫，智無等故無過上，故名無上；於現法中佛身具相好，是大丈夫；又多分調御無量丈夫最第一故，極尊勝故，由此後釋。舊云無上士調御丈夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上丈夫調御士者，舊云無上士調御丈夫，智無等故無過上，故名無上；於現法中佛身具相好，是大丈夫；又多分調御無量丈夫最第一故，極尊勝故，由此後釋。舊云無上士調御丈夫。

天人師者，以彼天、人解甚深義勤修正行有力能故，餘趣不能故不稱師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人師者，以彼天、人解甚深義勤修正行有力能故，餘趣不能故不稱師。

言佛陀者，謂畢竟斷一切煩惱、所知、並習氣，現等正覺，證得無上正等覺故，即具二智覺自他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言佛陀者，謂畢竟斷一切煩惱、所知、並習氣，現等正覺，證得無上正等覺故，即具二智覺自他也。

薄伽梵者，舊云世尊，坦然安坐妙菩提座，任運摧滅一切魔軍，大勢力故即破四魔。如《佛地論》頌：「自在、熾盛、與端嚴， 名稱、吉祥、及尊貴， 具足如是諸六義，應知總名為薄伽。」薄伽者聲也，梵謂具德，若有為此薄伽聲，自能破四魔，必具六德：一自在義，永不繫屬諸煩惱故；二熾盛義，炎猛智火所燒練故；三端嚴義，三十二相等所莊嚴故；四名稱義，佛之勝名無不知故；五吉祥義，恒起方便利有情故；六尊貴義，世出世間咸尊重故。今名世尊，闕前五義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄伽梵者，舊云世尊，坦然安坐妙菩提座，任運摧滅一切魔軍，大勢力故即破四魔。如《佛地論》頌：「自在、熾盛、與端嚴， 名稱、吉祥、及尊貴， 具足如是諸六義，應知總名為薄伽。」薄伽者聲也，梵謂具德，若有為此薄伽聲，自能破四魔，必具六德：一自在義，永不繫屬諸煩惱故；二熾盛義，炎猛智火所燒練故；三端嚴義，三十二相等所莊嚴故；四名稱義，佛之勝名無不知故；五吉祥義，恒起方便利有情故；六尊貴義，世出世間咸尊重故。今名世尊，闕前五義。

經「演說正法(至)梵行之相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「演說正法(至)梵行之相」。

贊曰：下讚法勝妙希。八十三云：「具十德也。一初善，謂聽聞時生歡喜故。二中善，謂修行時無有艱苦，遠離二邊依中道行故。三後善，謂極究竟離諸垢故，及一切究竟離欲為後邊故。」法性離垢故，能學之者亦離垢故，修行究竟得果離垢。故《智度論》云：「讚布施為初善，讚持戒為中善，讚二果報生天淨土名後善。復說聲聞、獨覺、大乘亦名三善。」《寶篋經》云：「知苦斷集名初善，修正道名中善，證滅名後善，是名聲聞初、中、後善；若不捨菩提心，不念下乘，迴向一切智是名菩薩初中後善。」今依《瑜伽》為正。四文巧，此云「其語巧妙」，謂善縎綴名身等故，及八語具皆圓滿故。五妙義，此云「其義深遠」，謂能引發利益安樂故。六純一，此云「純一無雜」，謂不與一切外道共故，唯佛法有、外道所無。七圓滿，此云「具足」，無限量故、最尊勝故，義豐且勝故名圓滿。八清淨，謂自性解脫故，依一剎那自體解脫故，或法自性解脫故。九鮮白，謂相續解脫故，設多剎那亦解脫故，或學之者亦解脫故。十梵行，謂八聖道支滅諦名梵，道諦名行，與滅為因，此具八道名梵行相。當知此道由純一等四種妙相所顯說故，是梵行相此中第六純一無雜、第七具足、第八清、第九白，餘如文可解，准義配同新經所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下讚法勝妙希。八十三云：「具十德也。一初善，謂聽聞時生歡喜故。二中善，謂修行時無有艱苦，遠離二邊依中道行故。三後善，謂極究竟離諸垢故，及一切究竟離欲為後邊故。」法性離垢故，能學之者亦離垢故，修行究竟得果離垢。故《智度論》云：「讚布施為初善，讚持戒為中善，讚二果報生天淨土名後善。復說聲聞、獨覺、大乘亦名三善。」《寶篋經》云：「知苦斷集名初善，修正道名中善，證滅名後善，是名聲聞初、中、後善；若不捨菩提心，不念下乘，迴向一切智是名菩薩初中後善。」今依《瑜伽》為正。四文巧，此云「其語巧妙」，謂善縎綴名身等故，及八語具皆圓滿故。五妙義，此云「其義深遠」，謂能引發利益安樂故。六純一，此云「純一無雜」，謂不與一切外道共故，唯佛法有、外道所無。七圓滿，此云「具足」，無限量故、最尊勝故，義豐且勝故名圓滿。八清淨，謂自性解脫故，依一剎那自體解脫故，或法自性解脫故。九鮮白，謂相續解脫故，設多剎那亦解脫故，或學之者亦解脫故。十梵行，謂八聖道支滅諦名梵，道諦名行，與滅為因，此具八道名梵行相。當知此道由純一等四種妙相所顯說故，是梵行相此中第六純一無雜、第七具足、第八清、第九白，餘如文可解，准義配同新經所說。

經「為求聲聞者(至)成一切種智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「為求聲聞者(至)成一切種智」。

贊曰：下讚生利益希。有佛出世唯說一法或不說法，今說三乘故名希有。「應」音於興反，又於證反，應當應契，隨其機器說法契應，根、法相當故。眾生根性有下、中、上，總知四諦染淨因果，由最劣故名得聲聞；總知生死十二因緣因果，次勝名得緣覺；能行二利總、別俱知，脩行以六度，究竟作佛，名為菩薩，當成種智。辟支迦佛陀者，此云獨覺，略云辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下讚生利益希。有佛出世唯說一法或不說法，今說三乘故名希有。「應」音於興反，又於證反，應當應契，隨其機器說法契應，根、法相當故。眾生根性有下、中、上，總知四諦染淨因果，由最劣故名得聲聞；總知生死十二因緣因果，次勝名得緣覺；能行二利總、別俱知，脩行以六度，究竟作佛，名為菩薩，當成種智。辟支迦佛陀者，此云獨覺，略云辟支佛。

經「次復有佛(至)姓頗羅墮」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「次復有佛(至)姓頗羅墮」。

贊曰：下第二顯後勝妙答。論名現見勝妙因，以諸佛菩薩自示現受用勝名姓等，故名勝妙。文有四妙，此中有二：一名同妙，二姓同妙。「頗羅墮」者，婆羅門十八姓中之一姓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二顯後勝妙答。論名現見勝妙因，以諸佛菩薩自示現受用勝名姓等，故名勝妙。文有四妙，此中有二：一名同妙，二姓同妙。「頗羅墮」者，婆羅門十八姓中之一姓也。

經「彌勒當知(至)初中後善」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「彌勒當知(至)初中後善」。

贊曰：此有二妙：一號同妙，二法同妙。略說三善貫餘七德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二妙：一號同妙，二法同妙。略說三善貫餘七德。

經「其最後佛(至)有八王子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其最後佛(至)有八王子」。

贊曰：下第三段委陳同事答。有五因：一受用大因，二攝取諸佛轉法輪因，三善堅實如來法輪因，四能進入因，五憶念因。於中有二：初一因佛在宣揚，後四因滅後行化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段委陳同事答。有五因：一受用大因，二攝取諸佛轉法輪因，三善堅實如來法輪因，四能進入因，五憶念因。於中有二：初一因佛在宣揚，後四因滅後行化。

受用大因者，論云：「是時王子受勝妙樂，各捨出家，復彼大眾於爾許時不生疲倦心故。」此解受用因中文之大意有二受用：一在家受欲樂，二出家受法樂。此文有四：一示相同今，二唱滅異即，三當成佛記，四現入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用大因者，論云：「是時王子受勝妙樂，各捨出家，復彼大眾於爾許時不生疲倦心故。」此解受用因中文之大意有二受用：一在家受欲樂，二出家受法樂。此文有四：一示相同今，二唱滅異即，三當成佛記，四現入涅槃。

示相同今有六，無初序分成就，餘六同此序品之事。此下第一同今眾成；第二「是時日月燈明」下同今時成；第三「說是」下同今威儀成；第四「爾時如來放眉間」下同今說因成；第五「彌勒當知爾時會中有二十億菩薩」下同今欲聞成；第六「時有菩薩名曰妙光」下同今答成。同眾成中有二：一在俗、二出家。在俗有三：一標有子，二列八名，三明王化。此初也。法爾諸佛必先有子，後方出家，為降世間受樂者故示現欲樂不可寶故，顯佛能具丈夫德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示相同今有六，無初序分成就，餘六同此序品之事。此下第一同今眾成；第二「是時日月燈明」下同今時成；第三「說是」下同今威儀成；第四「爾時如來放眉間」下同今說因成；第五「彌勒當知爾時會中有二十億菩薩」下同今欲聞成；第六「時有菩薩名曰妙光」下同今答成。同眾成中有二：一在俗、二出家。在俗有三：一標有子，二列八名，三明王化。此初也。法爾諸佛必先有子，後方出家，為降世間受樂者故示現欲樂不可寶故，顯佛能具丈夫德故。

經「一名有意(至)八名法意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一名有意(至)八名法意」。

贊曰：此列八名。分為四雙：一大智大悲雙，二了有了空雙，三進善破惡雙，四達偽知真雙，如次配之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此列八名。分為四雙：一大智大悲雙，二了有了空雙，三進善破惡雙，四達偽知真雙，如次配之。

經「是八王子(至)各領四天下」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是八王子(至)各領四天下」。

贊曰：此明王化。無一世界有二輪王，如何今言各領四天下？今解八子相繼統領，非一時也。然以義通，劫減佛興、劫增輪王方出，如何彼佛有子而作輪王？此乃應紹輪帝王四天下，如釋迦佛應為金輪王，非正已受，劫漸減故，由此增至八萬歲儴佉方出。第十劫初減彌勒方出，輪王命長故見彌勒。或此報佛與化佛殊，報佛未必於減劫出，故可有子得作輪王。妙光化八子堅固菩提得入八地，故知報佛亦為菩薩先說無量義竟，為聲聞後說法華，如《鼓音王經》阿彌陀佛有妻子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明王化。無一世界有二輪王，如何今言各領四天下？今解八子相繼統領，非一時也。然以義通，劫減佛興、劫增輪王方出，如何彼佛有子而作輪王？此乃應紹輪帝王四天下，如釋迦佛應為金輪王，非正已受，劫漸減故，由此增至八萬歲儴佉方出。第十劫初減彌勒方出，輪王命長故見彌勒。或此報佛與化佛殊，報佛未必於減劫出，故可有子得作輪王。妙光化八子堅固菩提得入八地，故知報佛亦為菩薩先說無量義竟，為聲聞後說法華，如《鼓音王經》阿彌陀佛有妻子故。

經「是諸王子(至)亦隨出家」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸王子(至)亦隨出家」。

贊曰：下明出家。有三：一形隨真侶，二行出塵中，三得遇良緣，堅修福慧。此初也。捨輪王位如富者脫屣，趣出家如貧人得寶，寬曠無依去羈網故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明出家。有三：一形隨真侶，二行出塵中，三得遇良緣，堅修福慧。此初也。捨輪王位如富者脫屣，趣出家如貧人得寶，寬曠無依去羈網故。

經「發大乘意(至)皆為法師」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「發大乘意(至)皆為法師」。

贊曰：行出塵中也。既發大心恒勤持戒，能宣妙理皆為法師。發心者住定，梵行者持戒，法師者具慧，三藏備矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：行出塵中也。既發大心恒勤持戒，能宣妙理皆為法師。發心者住定，梵行者持戒，法師者具慧，三藏備矣。

經「已於千萬佛所殖諸善本」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「已於千萬佛所殖諸善本」。

贊曰：得遇良緣堅修福慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得遇良緣堅修福慧也。

經「是時日月(至)佛所護念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時日月(至)佛所護念」。

贊曰：第二同時成也。夫說《法華》必先說《無量義》，故名時至，示為菩薩說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二同時成也。夫說《法華》必先說《無量義》，故名時至，示為菩薩說也。

經「說是經已(至)身心不動」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「說是經已(至)身心不動」。

贊曰：下第三同威儀成。有三：一佛入定，二器世間，三有情世間。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三同威儀成。有三：一佛入定，二器世間，三有情世間。此初也。

經「是時天雨(至)六種震動」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時天雨(至)六種震動」。

贊曰：器世間也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：器世間也。

經「爾時會中(至)一心觀佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時會中(至)一心觀佛」。

贊曰：有情世間也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：有情世間也。

經「爾時如來(至)是諸佛土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時如來(至)是諸佛土」。

贊曰：第四同說因成。有三：一放光，二照境，三所見，「如今所見是諸佛土」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四同說因成。有三：一放光，二照境，三所見，「如今所見是諸佛土」是也。

經「彌勒當知(至)樂欲聞法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「彌勒當知(至)樂欲聞法」。

贊曰：第五同欲聞成。有二：一樂欲聞法，二欲知光緣。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五同欲聞成。有二：一樂欲聞法，二欲知光緣。此初也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故釋迦放光現瑞，四眾生疑，樂欲聞法知光緣由，燈明說法乃言菩薩與今不同？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故釋迦放光現瑞，四眾生疑，樂欲聞法知光緣由，燈明說法乃言菩薩與今不同？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

此依本位總名四眾，彼說發心並名菩薩。又此舉劣者但言四眾，彼舉勝眾故言菩薩。下頌中云「爾時四部眾乃至是事何因緣」，故知影顯。如經說八子以為眾成，舉勝者故。又彼實是菩薩化言四眾，報身化故；此實是四眾，化身化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此依本位總名四眾，彼說發心並名菩薩。又此舉劣者但言四眾，彼舉勝眾故言菩薩。下頌中云「爾時四部眾乃至是事何因緣」，故知影顯。如經說八子以為眾成，舉勝者故。又彼實是菩薩化言四眾，報身化故；此實是四眾，化身化故。

經「是諸菩薩(至)所為因緣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸菩薩(至)所為因緣」。

贊曰：欲知光因緣推覓答者。「為」音通平、去皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：欲知光因緣推覓答者。「為」音通平、去皆得。

經「時有菩薩(至)八百弟子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時有菩薩(至)八百弟子」。

贊曰：第六同答成。有四：一傳燈眷屬，二因說此經，三時節短長，四大眾安樂。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六同答成。有四：一傳燈眷屬，二因說此經，三時節短長，四大眾安樂。此初也。

經「是時日月燈明佛(至)佛所護念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時日月燈明佛(至)佛所護念」。

贊曰：第二因說此經。釋迦說《法華》，因彌勒等問，文殊為答。燈明說《法華》，因大眾樂欲，妙光為答。故頌中言「佛從三昧起，讚妙光令喜」，即因妙光說《法華經》。又釋迦今化四眾樂聞，因鶖子方說；燈明往化菩薩樂聞，因妙光方說。今佛從定起正告鶖子，聲聞眾中隨深智慧與佛相應；彼佛從定起正告妙光，菩薩眾中隨深智慧與佛相應。此為聲聞，彼為菩薩。其《妙法蓮華》亦名「教菩薩法」、「佛所護念」，與《無量義經》名字不殊，但以體義、利頓漸機，所望有異報化事殊，不名無量義，如前已解。然彼示現化諸聲聞亦無有失，或說化身實化聲聞，說餘勝事即說報佛，亦無失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二因說此經。釋迦說《法華》，因彌勒等問，文殊為答。燈明說《法華》，因大眾樂欲，妙光為答。故頌中言「佛從三昧起，讚妙光令喜」，即因妙光說《法華經》。又釋迦今化四眾樂聞，因鶖子方說；燈明往化菩薩樂聞，因妙光方說。今佛從定起正告鶖子，聲聞眾中隨深智慧與佛相應；彼佛從定起正告妙光，菩薩眾中隨深智慧與佛相應。此為聲聞，彼為菩薩。其《妙法蓮華》亦名「教菩薩法」、「佛所護念」，與《無量義經》名字不殊，但以體義、利頓漸機，所望有異報化事殊，不名無量義，如前已解。然彼示現化諸聲聞亦無有失，或說化身實化聲聞，說餘勝事即說報佛，亦無失也。

經「六十小劫(至)謂如食頃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「六十小劫(至)謂如食頃」。

贊曰：第三時節短長。論解：既以日月年等為劫，故名為小，不可別生分別。但是佛觀根熟應物時長，眾樂情深亦能久聽翫，法樂之心極，所以謂如食頃，如俗觀碁斧柯便爛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三時節短長。論解：既以日月年等為劫，故名為小，不可別生分別。但是佛觀根熟應物時長，眾樂情深亦能久聽翫，法樂之心極，所以謂如食頃，如俗觀碁斧柯便爛。

經「是時眾中(至)而生懈倦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是時眾中(至)而生懈倦」。

贊曰：第四大眾安樂，法食資持禪悅生樂，盡業縛之麁重，何得生於懈倦焉。懈懶、倦疲也。有作「惓」，無所從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大眾安樂，法食資持禪悅生樂，盡業縛之麁重，何得生於懈倦焉。懈懶、倦疲也。有作「惓」，無所從。

經「日月燈明(至)無餘涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「日月燈明(至)無餘涅槃」。

贊曰：上來合是示相同今，此即第二唱滅異即。佛之入滅不同二乘，示現同之言入無餘，所應化了故尋唱滅。沙門息義以得法故，暫爾寧息，亦息惡也。正言室羅磨拏，或室摩那拏，此云功勞，謂修道有多功勞也。婆羅門，淨行義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上來合是示相同今，此即第二唱滅異即。佛之入滅不同二乘，示現同之言入無餘，所應化了故尋唱滅。沙門息義以得法故，暫爾寧息，亦息惡也。正言室羅磨拏，或室摩那拏，此云功勞，謂修道有多功勞也。婆羅門，淨行義。

經「時有菩薩(至)即授其記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時有菩薩(至)即授其記」。

贊曰：第三當成佛記。有二：一標、二記。此初也。含持眾善故名德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三當成佛記。有二：一標、二記。此初也。含持眾善故名德藏。

經「告諸比丘(至)三佛陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「告諸比丘(至)三佛陀」。

贊曰：此授記也。多陀如義，阿伽度來義，阿羅訶應義，三正義，藐等義。又三正義，佛陀覺義，即是如來、應、正等覺，十號之中初三號也。《增一阿含》云：「佛告比丘：諸佛出世必為五事：一轉法輪，二度父母，三無信之人立於信地，四未發菩薩意令發菩薩意，五授當佛記。」此中亦爾。其佛三號多分依斷、恩、智三德如次以明，故不說餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此授記也。多陀如義，阿伽度來義，阿羅訶應義，三正義，藐等義。又三正義，佛陀覺義，即是如來、應、正等覺，十號之中初三號也。《增一阿含》云：「佛告比丘：諸佛出世必為五事：一轉法輪，二度父母，三無信之人立於信地，四未發菩薩意令發菩薩意，五授當佛記。」此中亦爾。其佛三號多分依斷、恩、智三德如次以明，故不說餘。

經「佛授記已(至)入無餘涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛授記已(至)入無餘涅槃」。

贊曰：第四現入涅槃。何故入滅，要於中夜？於生死夜證寂靜故，如《涅槃經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四現入涅槃。何故入滅，要於中夜？於生死夜證寂靜故，如《涅槃經》。

經「佛滅度後(至)為人演說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛滅度後(至)為人演說」。

贊曰：上來合是受用大因，佛在宣揚。自下四因滅後行化，即分為四，此即攝取諸佛轉法輪因，論云「法輪不斷故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上來合是受用大因，佛在宣揚。自下四因滅後行化，即分為四，此即攝取諸佛轉法輪因，論云「法輪不斷故」。

經。「日月燈明佛八子(至)三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經。「日月燈明佛八子(至)三菩提」。

贊曰：第三善堅實如來法輪因也。論云：「佛滅度後無量時說，故教化之令其堅固，即入八地。」堅固乃是不退義故，不爾如何今已成佛？或入初地得不壞信名堅固故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三善堅實如來法輪因也。論云：「佛滅度後無量時說，故教化之令其堅固，即入八地。」堅固乃是不退義故，不爾如何今已成佛？或入初地得不壞信名堅固故。

經「是諸王子(至)皆成佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸王子(至)皆成佛道」。

贊曰：第四能進入因。論云：「彼諸王子得大菩提故，供養者修財、法行，諸佛者所遇良緣，要遇良緣深修妙行方成佛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四能進入因。論云：「彼諸王子得大菩提故，供養者修財、法行，諸佛者所遇良緣，要遇良緣深修妙行方成佛故。」

經「其最後成佛者名曰燃燈」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其最後成佛者名曰燃燈」。

贊曰：第五憶念因。論云「為他說法利益他故」。文分為二：一八子成佛，二八百弟子成佛。此初也。理應此文屬前能進入因，但以別明成佛者名，故合入此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五憶念因。論云「為他說法利益他故」。文分為二：一八子成佛，二八百弟子成佛。此初也。理應此文屬前能進入因，但以別明成佛者名，故合入此。

經「八百弟子(至)故號求名」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「八百弟子(至)故號求名」。

贊曰：下八百弟子成佛有二：一染因，二淨因。此初也。內妙業不純，外多貪聲譽，故號求名。論云：「汝號求名，示現知過去事故，不爾便成指斥他失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下八百弟子成佛有二：一染因，二淨因。此初也。內妙業不純，外多貪聲譽，故號求名。論云：「汝號求名，示現知過去事故，不爾便成指斥他失。」

經「是人亦以(至)尊重讚歎」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是人亦以(至)尊重讚歎」。

贊曰：此明淨因。福、慧雙植得遇良緣，三業修習財、法供養、身恭敬、意尊重、語讚歎。論云「種諸善根，復示現得彼法具足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明淨因。福、慧雙植得遇良緣，三業修習財、法供養、身恭敬、意尊重、語讚歎。論云「種諸善根，復示現得彼法具足故。」

經「彌勒當知(至)汝身是也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「彌勒當知(至)汝身是也」。

贊曰：上委陳同事答，下明古今相即答。自身所𨒬事因也。論云「以文殊自身受勝妙樂故」。此中有二：一即人，二即法。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上委陳同事答，下明古今相即答。自身所𨒬事因也。論云「以文殊自身受勝妙樂故」。此中有二：一即人，二即法。此初也。

經「今見此瑞(至)佛所護念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今見此瑞(至)佛所護念」。

贊曰：此即法總結答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即法總結答也。

經「爾時文殊師利(至)令入佛智慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時文殊師利(至)令入佛智慧」。

贊曰：下有四十三頌，頌前指陳別事古今相即，不頌初二因，後有二頌不入答中。第三語眾勸知，非頌前義，由此還分為二：初四十頌頌指陳別事，後三頌頌古今相即。長行指陳別事有七因分三，今不頌次復有佛等勝妙因，故頌六因，但分為二：初二頌頌讚揚希有，後三十八頌頌委陳同事。讚揚希有中此亦有四：初二句頌時，次二句頌名，次一句頌法，後三句頌生利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有四十三頌，頌前指陳別事古今相即，不頌初二因，後有二頌不入答中。第三語眾勸知，非頌前義，由此還分為二：初四十頌頌指陳別事，後三頌頌古今相即。長行指陳別事有七因分三，今不頌次復有佛等勝妙因，故頌六因，但分為二：初二頌頌讚揚希有，後三十八頌頌委陳同事。讚揚希有中此亦有四：初二句頌時，次二句頌名，次一句頌法，後三句頌生利益。

經「佛未出家時(至)亦隨修梵行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛未出家時(至)亦隨修梵行」。

贊曰：下三十八頌委陳同事中五因分二：初二十九頌頌受用大因佛在宣揚，後九頌頌餘四因滅後行化。初中分四：初二十頌半頌示相同今，次四頌頌唱滅異即，次二頌半頌當成佛記，後二頌頌現入涅槃。初二十半示相同今中有六：初一眾成，次一時成，次二頌半威儀成，次十頌半說因成，次一頌半欲聞成，後四頌答成。此初也。上二句頌在俗，後二句頌出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三十八頌委陳同事中五因分二：初二十九頌頌受用大因佛在宣揚，後九頌頌餘四因滅後行化。初中分四：初二十頌半頌示相同今，次四頌頌唱滅異即，次二頌半頌當成佛記，後二頌頌現入涅槃。初二十半示相同今中有六：初一眾成，次一時成，次二頌半威儀成，次十頌半說因成，次一頌半欲聞成，後四頌答成。此初也。上二句頌在俗，後二句頌出家。

經「時佛說大乘(至)而為廣分別」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「時佛說大乘(至)而為廣分別」。

贊曰：第二時成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二時成。

經「佛說此經已(至)經名無量義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛說此經已(至)經名無量義」。

贊曰：下第三有二頌半威儀成中有二：一頌入定，一頌半器及有情世間。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三有二頌半威儀成中有二：一頌入定，一頌半器及有情世間。此初也。

經「天雨曼陀羅(至)即時大震動」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「天雨曼陀羅(至)即時大震動」。

贊曰：器及眾生，世間也。此中合有五：入定、雨華、作樂、供養、地動，與長行前後有無廣略不同。「一切諸佛土即時大震動」者，亦唯日月燈明佛國震動，非十方界，前云「而此世界六振動」故，今此燈明佛國一切皆動，化身報身下位非一，可言諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：器及眾生，世間也。此中合有五：入定、雨華、作樂、供養、地動，與長行前後有無廣略不同。「一切諸佛土即時大震動」者，亦唯日月燈明佛國震動，非十方界，前云「而此世界六振動」故，今此燈明佛國一切皆動，化身報身下位非一，可言諸佛。

經「佛放眉間光(至)萬八千佛土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛放眉間光(至)萬八千佛土」。

贊曰：下十頌半說因成有三：二句放光，二句照境，九頌半如今所見是諸佛土。此初二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十頌半說因成有三：二句放光，二句照境，九頌半如今所見是諸佛土。此初二也。

經「示一切眾生生死業報處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「示一切眾生生死業報處」。

贊曰：下九頌半如今所見中有五：初半頌六趣眾生，三頌見佛，一頌聞法，一頌見四眾，四頌見菩薩，不頌入滅起塔。此初也。處謂所趣報，是業因所歸處故。或處謂道理，善因感善果惡因感惡果，有是理故。或處謂處所，受善惡果之處所也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下九頌半如今所見中有五：初半頌六趣眾生，三頌見佛，一頌聞法，一頌見四眾，四頌見菩薩，不頌入滅起塔。此初也。處謂所趣報，是業因所歸處故。或處謂道理，善因感善果惡因感惡果，有是理故。或處謂處所，受善惡果之處所也。

經「有見諸佛土(至)斯由佛光照」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「有見諸佛土(至)斯由佛光照」。

贊曰：下三頌見佛分三：一見淨土，一見供養，一正見佛。此初也。釋迦光照皆如金色，日月燈明琉璃頗梨色者，欲顯大乘純一可重故唯金色，眾德圓備故種種色，互影彰故。梵云吠琉璃，略云琉璃，有種種色。頗胝迦云水精，亦云水玉，或云白珠，訛云頗梨，「梨」力私反。《智度論》云：「出山石窟中，過千年氷化為頗梨。」西方暑熱土地無氷，何物化焉？此但石類，處處皆有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌見佛分三：一見淨土，一見供養，一正見佛。此初也。釋迦光照皆如金色，日月燈明琉璃頗梨色者，欲顯大乘純一可重故唯金色，眾德圓備故種種色，互影彰故。梵云吠琉璃，略云琉璃，有種種色。頗胝迦云水精，亦云水玉，或云白珠，訛云頗梨，「梨」力私反。《智度論》云：「出山石窟中，過千年氷化為頗梨。」西方暑熱土地無氷，何物化焉？此但石類，處處皆有。

經「及見諸天人(至)端嚴甚微妙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「及見諸天人(至)端嚴甚微妙」。

贊曰：此二頌中初見八部供養，後見佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌中初見八部供養，後見佛也。

經「如淨琉璃中(至)敷演深法義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如淨琉璃中(至)敷演深法義」。

贊曰：此聞法也。佛放光自映，或眾映佛，此方遙見如琉璃中現金像說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此聞法也。佛放光自映，或眾映佛，此方遙見如琉璃中現金像說法也。

經「一一諸佛土(至)悉見彼大眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一一諸佛土(至)悉見彼大眾」。

贊曰：此見四眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此見四眾。

經「或有諸比丘(至)說法求佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「或有諸比丘(至)說法求佛道」。

贊曰：此四頌見菩薩種種因緣、信解、相貌、行菩薩道，唯頌信解，亂修行故。一頌勤、戒，欲顯在家、出家並得行菩薩行，故言比丘，或稱菩薩，精進遍策，戒是學本，故初舉之。一頌施、忍，言「等」者，施、忍非一，類有多故。一頌禪定，一頌智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此四頌見菩薩種種因緣、信解、相貌、行菩薩道，唯頌信解，亂修行故。一頌勤、戒，欲顯在家、出家並得行菩薩行，故言比丘，或稱菩薩，精進遍策，戒是學本，故初舉之。一頌施、忍，言「等」者，施、忍非一，類有多故。一頌禪定，一頌智慧。

經「爾時四部眾(至)是事何因緣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「爾時四部眾(至)是事何因緣」。

贊曰：下一頌半頌第五欲聞成也。長行云「二十億菩薩樂欲聞法」，此言「四部」，互相顯故。前據發心，此未發故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下一頌半頌第五欲聞成也。長行云「二十億菩薩樂欲聞法」，此言「四部」，互相顯故。前據發心，此未發故。

經「天人所奉尊(至)唯汝能證知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「天人所奉尊(至)唯汝能證知」。

贊曰：下四頌第六答成。長行有四，此文有二，初二頌因說此經，後二頌時節短長，略無傳燈眷屬大眾安樂。此初也。「適」近也始也。纔從定起能引眾生至菩提位，出世智慧照達真俗名世間眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌第六答成。長行有四，此文有二，初二頌因說此經，後二頌時節短長，略無傳燈眷屬大眾安樂。此初也。「適」近也始也。纔從定起能引眾生至菩提位，出世智慧照達真俗名世間眼。

經「世尊既讚歎(至)悉皆能受持」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊既讚歎(至)悉皆能受持」。

贊曰：時節短長也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：時節短長也。

經「佛說是法華(至)當入於涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛說是法華(至)當入於涅槃」。

贊曰：上頌示相同今，下四頌頌第二唱滅異即。分三：二頌唱滅，一頌誡勸所化，一頌大眾悲惱。此初也。化緣既終便唱今滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上頌示相同今，下四頌頌第二唱滅異即。分三：二頌唱滅，一頌誡勸所化，一頌大眾悲惱。此初也。化緣既終便唱今滅。

經「汝一心精進(至)億劫時一遇」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「汝一心精進(至)億劫時一遇」。

贊曰：此誡勸所化，精進為出世之根，放逸為生死之本，理須修斷，況乎諸佛億劫方遇，今既得遇而不修斷者哉！故經云諸佛出現樂、演說正法樂、僧眾和合樂，同修勇進樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此誡勸所化，精進為出世之根，放逸為生死之本，理須修斷，況乎諸佛億劫方遇，今既得遇而不修斷者哉！故經云諸佛出現樂、演說正法樂、僧眾和合樂，同修勇進樂。

經「世尊諸子等(至)佛滅一何速」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「世尊諸子等(至)佛滅一何速」。

贊曰：大眾悲惱也。世間空虛、眾生福盡故生悲惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：大眾悲惱也。世間空虛、眾生福盡故生悲惱。

經「聖主法之王(至)汝等勿憂怖」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「聖主法之王(至)汝等勿憂怖」。

贊曰：下二頌半第三當成佛記，有二：一頌勸勿生憂，有當來佛可依投故，示同入滅實常樂故；後一頌半正明授記。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌半第三當成佛記，有二：一頌勸勿生憂，有當來佛可依投故，示同入滅實常樂故；後一頌半正明授記。此初也。

經「是德藏菩薩(至)亦度無量眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是德藏菩薩(至)亦度無量眾」。

贊曰：此授記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此授記也。

經「佛此夜滅度(至)以求無上道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛此夜滅度(至)以求無上道」。

贊曰：第四二頌現入涅槃中：初一頌現入涅槃，後一頌見失良醫精勤慕道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四二頌現入涅槃中：初一頌現入涅槃，後一頌見失良醫精勤慕道。

經「是妙光法師(至)廣宣法華經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是妙光法師(至)廣宣法華經」。

贊曰：上二十九頌頌受用大因佛在宣揚，下有九頌頌餘四因滅後行化，分四：初一頌攝取諸佛轉法輪因，次一頌善堅實如來法輪因，次一頌能進入因，後六頌憶念因。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二十九頌頌受用大因佛在宣揚，下有九頌頌餘四因滅後行化，分四：初一頌攝取諸佛轉法輪因，次一頌善堅實如來法輪因，次一頌能進入因，後六頌憶念因。此初也。

經「是諸八王子(至)當見無數佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是諸八王子(至)當見無數佛」。

贊曰：此第二善堅實如來法輪因。若依小乘於三無數劫，逆次逢勝觀、燃燈、寶髻佛，初釋迦牟尼初劫初逢釋迦牟尼佛，更逢七萬五千佛。第二劫初逢寶髻佛，更逢七萬六千佛。第三劫初逢燃燈佛，更逢七萬七千佛。第三劫滿百劫修相好業，初逢勝觀佛，即毘婆尸。由翹足讚歎底沙超於九劫，所以經中往往言過去九十一劫有毘婆尸佛。若依大乘，第四依菩薩供養八恒河沙諸佛，始今解涅槃十六分義。古來配在第十地中，今亦未定，只言八恒河沙，何必即是第十地也。真諦釋言：「初劫遇五恒，第二劫逢六恒，第三劫逢七恒河沙佛。」所以今言得入八地，仍言當見無數諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二善堅實如來法輪因。若依小乘於三無數劫，逆次逢勝觀、燃燈、寶髻佛，初釋迦牟尼初劫初逢釋迦牟尼佛，更逢七萬五千佛。第二劫初逢寶髻佛，更逢七萬六千佛。第三劫初逢燃燈佛，更逢七萬七千佛。第三劫滿百劫修相好業，初逢勝觀佛，即毘婆尸。由翹足讚歎底沙超於九劫，所以經中往往言過去九十一劫有毘婆尸佛。若依大乘，第四依菩薩供養八恒河沙諸佛，始今解涅槃十六分義。古來配在第十地中，今亦未定，只言八恒河沙，何必即是第十地也。真諦釋言：「初劫遇五恒，第二劫逢六恒，第三劫逢七恒河沙佛。」所以今言得入八地，仍言當見無數諸佛。

經「供養諸佛已(至)轉次而授記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「供養諸佛已(至)轉次而授記」。

贊曰：此第三能進入因，後得作佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三能進入因，後得作佛故。

經「最後天中天(至)度脫無量眾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「最後天中天(至)度脫無量眾」。

贊曰：此第四。後有六頌憶念因，分二：初一頌憶八子，後五頌憶八百弟子。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四。後有六頌憶念因，分二：初一頌憶八子，後五頌憶八百弟子。此初也。

經「是妙光法師(至)號之為求名」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是妙光法師(至)號之為求名」。

贊曰：下五頌憶八百弟子，分二：初二頌半憶染因，後二頌半憶淨因。此初也。寶族姓以為貴、愛利譽以為先，所習多廢故號求名，具六失故，如文可知。「懈」音古隘反，懶也倦也。「怠」音徒亥反，亦懈也疲也。或作「駘」亦疲也慢也墮也。第二貪著已得利名，第三更求未得名利。「族」云類也。《周禮》「四閭為族」，鄭玄「百家也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌憶八百弟子，分二：初二頌半憶染因，後二頌半憶淨因。此初也。寶族姓以為貴、愛利譽以為先，所習多廢故號求名，具六失故，如文可知。「懈」音古隘反，懶也倦也。「怠」音徒亥反，亦懈也疲也。或作「駘」亦疲也慢也墮也。第二貪著已得利名，第三更求未得名利。「族」云類也。《周禮》「四閭為族」，鄭玄「百家也」。

經「亦行眾善業(至)其數無有量」。贊曰：頌淨因，有二：初五句憶淨五因，後五句憶淨二果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「亦行眾善業(至)其數無有量」。贊曰：頌淨因，有二：初五句憶淨五因，後五句憶淨二果。

經「彼佛滅度後(至)今則我身是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「彼佛滅度後(至)今則我身是」。

贊曰：上四十頌頌指陳別事，下三頌頌古今相即。有三：初一頌即人，次一頌即法，後一頌結成。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上四十頌頌指陳別事，下三頌頌古今相即。有三：初一頌即人，次一頌即法，後一頌結成。此初也。

經「我見燈明佛(至)欲說法華經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「我見燈明佛(至)欲說法華經」。

贊曰：此即法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即法。

經「今相如本瑞(至)助發實相義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「今相如本瑞(至)助發實相義」。

贊曰：此結成也。放光警覺、有緣皆集，眾見此已深生渴仰，起此神變表法非虛，顯證深密，故名放光助實相義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結成也。放光警覺、有緣皆集，眾見此已深生渴仰，起此神變表法非虛，顯證深密，故名放光助實相義。

經「諸人今當知(至)充足求佛道」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸人今當知(至)充足求佛道」。

贊曰：上四十三頌頌長行，下之二頌大文第三語眾勸知陳佛今說，有二：初一頌明佛說法雨道芽生令進善也，後一頌明佛說法令求道者疑惑皆除斷滅眾惡。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上四十三頌頌長行，下之二頌大文第三語眾勸知陳佛今說，有二：初一頌明佛說法雨道芽生令進善也，後一頌明佛說法令求道者疑惑皆除斷滅眾惡。此初也。

經「諸求三乘人(至)令盡無有餘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸求三乘人(至)令盡無有餘」。

贊曰：此斷疑也。此後二頌雨大法雨，說大法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此斷疑也。此後二頌雨大法雨，說大法也。

妙法蓮華經玄贊卷第二(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第二(末)