妙法蓮華經玄贊
唐 窺基撰10卷CBETA T1723大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
妙法蓮華經玄贊卷第一(本)
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大慈恩寺沙門基撰
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蓋聞至覺權真乘物機而誕跡，靈樞擅妙應群品以揚筌，振融山而秀大千，騰委海而津八萬，靉慈雲而廣庇，驟法雨以遐清，滋兩木之分華，潤三草之殊茂。然以幼商倦於綿險，始循誘於化城；稚子翫於羬軒，竟照晉於犪駕。由是摧十軍之聖后，解髻上之明珠，建八諦之醫王，授掌中之妙藥，藻掞眾筌之表，𨗉軼百宗之外，籠七地而孤榮九分，冠五乘而獨頴千古。大矣哉！揚一實而包總太虛，振兩權而遺羅萬象，豈可以溟輸類其深旨、妙高方其峻躅者乎！
蓋聞至覺權真乘物機而誕跡，靈樞擅妙應群品以揚筌，振融山而秀大千，騰委海而津八萬，靉慈雲而廣庇，驟法雨以遐清，滋兩木之分華，潤三草之殊茂。然以幼商倦於綿險，始循誘於化城；稚子翫於羬軒，竟照晉於犪駕。由是摧十軍之聖后，解髻上之明珠，建八諦之醫王，授掌中之妙藥，藻掞眾筌之表，𨗉軼百宗之外，籠七地而孤榮九分，冠五乘而獨頴千古。大矣哉！揚一實而包總太虛，振兩權而遺羅萬象，豈可以溟輸類其深旨、妙高方其峻躅者乎！
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首稱「妙法蓮華經」者，藻宏綱之極唱，旌一部之都名。「序品第一」者，鏡義類之鴻標，顯異筌之別目。法含持軌，綰群祥以稱妙；華兼秀發，總眾美而彰蓮；體、業俱陳，法、喻雙舉，半、滿之途已曉、取捨之路方著。經者為常為法，是攝是貫，常則道軌百王，法乃德摸千葉，攝則集斯妙理，貫又御彼庸生，庶令畢離苦津，終登覺岸。序者，由也始也，陳教起之因由，作法興之漸始。品者，類也別也，區玄旨而異類，派幽筌而彙別。第者，次也居也。一者，極也首也。經有二十八類條貫真宗，此品次居極首，故名第一。
首稱「妙法蓮華經」者，藻宏綱之極唱，旌一部之都名。「序品第一」者，鏡義類之鴻標，顯異筌之別目。法含持軌，綰群祥以稱妙；華兼秀發，總眾美而彰蓮；體、業俱陳，法、喻雙舉，半、滿之途已曉、取捨之路方著。經者為常為法，是攝是貫，常則道軌百王，法乃德摸千葉，攝則集斯妙理，貫又御彼庸生，庶令畢離苦津，終登覺岸。序者，由也始也，陳教起之因由，作法興之漸始。品者，類也別也，區玄旨而異類，派幽筌而彙別。第者，次也居也。一者，極也首也。經有二十八類條貫真宗，此品次居極首，故名第一。
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經「如是我聞」。贊曰：初釋經文略以六門料簡：一敘經起之意，二明經之宗旨，三解經品得名，四顯經品廢立，五彰品之次第，六釋經之本文。
經「如是我聞」。贊曰：初釋經文略以六門料簡：一敘經起之意，二明經之宗旨，三解經品得名，四顯經品廢立，五彰品之次第，六釋經之本文。
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第一敘經起意者，略由五義：一為酬因請，二為破疑執，三為彰記行，四為利今後，五為顯時機。酬因請中有二：一酬因，二酬請。
第一敘經起意者，略由五義：一為酬因請，二為破疑執，三為彰記行，四為利今後，五為顯時機。酬因請中有二：一酬因，二酬請。
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初酬因有六：一酬行因，二酬願因，三酬求因，四酬持因，五酬相因，六酬說因。佛果不可虛成，必由業行方得，行不孤起，必願資生。行願雖復自興，無緣不能獨會，雖逢緣以求重，非率爾而果成，要由持學始能得果，得果既圓將陳應物。表經宗之深妙，先現大相之因，大相既彰理須敷唱，故標佛本出世為一大事故也。由此酬因具斯六義。
初酬因有六：一酬行因，二酬願因，三酬求因，四酬持因，五酬相因，六酬說因。佛果不可虛成，必由業行方得，行不孤起，必願資生。行願雖復自興，無緣不能獨會，雖逢緣以求重，非率爾而果成，要由持學始能得果，得果既圓將陳應物。表經宗之深妙，先現大相之因，大相既彰理須敷唱，故標佛本出世為一大事故也。由此酬因具斯六義。
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酬行因者，〈方便品〉中准論釋經八甚深云：「佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進名稱普聞，成就甚深未曾有法，難解法者如來能知，隨宜所說意趣難解，一切聲聞、辟支佛所不能知。」八甚深者，一受持讀誦甚深，二修行，三果行，四增長功德心，五快妙事心，六無上，七入，八不共聲聞辟支佛所作住持甚深。經唯有六，無第六第八，至下當知。諸佛道法既盡行之，具行一乘種智之因方得佛果，故今酬因說斯妙法勸脩因行。
酬行因者，〈方便品〉中准論釋經八甚深云：「佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進名稱普聞，成就甚深未曾有法，難解法者如來能知，隨宜所說意趣難解，一切聲聞、辟支佛所不能知。」八甚深者，一受持讀誦甚深，二修行，三果行，四增長功德心，五快妙事心，六無上，七入，八不共聲聞辟支佛所作住持甚深。經唯有六，無第六第八，至下當知。諸佛道法既盡行之，具行一乘種智之因方得佛果，故今酬因說斯妙法勸脩因行。
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酬願因者，〈方便品〉云：「舍利弗善聽！我本立誓願，欲令一切眾，如我等無異。如我昔所願，今者已滿足，化一切眾生，令入於佛道。」〈壽量品〉云：「每自作是念，以何令眾生得入於佛道、速成就佛身。」若昔因中、若今果位，皆每發願令眾生猶如我身得入佛道，故酬本願而說此經；亦令眾生發此願故，行願相符致出世故。
酬願因者，〈方便品〉云：「舍利弗善聽！我本立誓願，欲令一切眾，如我等無異。如我昔所願，今者已滿足，化一切眾生，令入於佛道。」〈壽量品〉云：「每自作是念，以何令眾生得入於佛道、速成就佛身。」若昔因中、若今果位，皆每發願令眾生猶如我身得入佛道，故酬本願而說此經；亦令眾生發此願故，行願相符致出世故。
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酬求因者，〈天授品〉云：「吾於過去求《法華經》無有懈倦，於多劫中常作國王，求大菩提曾不退轉。擊鼓宣令四方，時有仙人來白王言：我有大乘名『妙法蓮華經』，若不違我，當為宣說。王聞仙人言歡喜踊躍，即隨仙人供給所須，乃至以身而為床座身心無倦，奉事仙人經於千歲，為求法故令無所乏。爾時王者今我身是，時仙人者今提婆達多是。」以佛過去願行雖成必由緣會，恒重此經，於善友所專事求之。故今宣說令生求重。
酬求因者，〈天授品〉云：「吾於過去求《法華經》無有懈倦，於多劫中常作國王，求大菩提曾不退轉。擊鼓宣令四方，時有仙人來白王言：我有大乘名『妙法蓮華經』，若不違我，當為宣說。王聞仙人言歡喜踊躍，即隨仙人供給所須，乃至以身而為床座身心無倦，奉事仙人經於千歲，為求法故令無所乏。爾時王者今我身是，時仙人者今提婆達多是。」以佛過去願行雖成必由緣會，恒重此經，於善友所專事求之。故今宣說令生求重。
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酬持因者，前八甚深中，第一佛曾親近百千萬億無數諸佛名受持讀誦甚深。初依菩薩供五恒佛，第二依菩薩供六恒佛，第三依菩薩供七恒佛，第四依菩薩供八恒佛，值多善友長時受持。又釋迦如來過去自為常不輕菩薩，於威音王佛滅後行不輕行，臨終之時聞虛空中說《法華經》二十千萬億偈，悉能受持。即得如上六根清淨，更增壽命二百萬億那由他歲，廣說此經。命終之後，得值二千億佛皆號日月燈明，常持此經。以是因緣又值二千億佛同號雲自在燈王，亦於此諸佛法中受持此經，常獲如上六根清淨，其常不輕即我身是，故為往時常持此經，今者說之勸常受持。
酬持因者，前八甚深中，第一佛曾親近百千萬億無數諸佛名受持讀誦甚深。初依菩薩供五恒佛，第二依菩薩供六恒佛，第三依菩薩供七恒佛，第四依菩薩供八恒佛，值多善友長時受持。又釋迦如來過去自為常不輕菩薩，於威音王佛滅後行不輕行，臨終之時聞虛空中說《法華經》二十千萬億偈，悉能受持。即得如上六根清淨，更增壽命二百萬億那由他歲，廣說此經。命終之後，得值二千億佛皆號日月燈明，常持此經。以是因緣又值二千億佛同號雲自在燈王，亦於此諸佛法中受持此經，常獲如上六根清淨，其常不輕即我身是，故為往時常持此經，今者說之勸常受持。
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酬相因者，既成佛已將說此經，先為菩薩說《無量義經》，次入無量義處三昧。天雨四華、地振六種，四眾瞻仰、八部歡喜，放豪光以遠矚，眾見此已疑生。彌勒發問，文殊告言：「如我惟忖！今佛世尊欲說大法，雨大法雨、吹大法螺、擊大法鼓、演大法義。我於過去曾見此瑞，放斯光已即說大法，乃至廣說。今日如來當說大乘經，名『妙法蓮華』。」三世諸佛將說此經必先有此種種大相，不同餘經，餘經無此初大相故。相既非常故須說此，即將說此經先現大相。先現大相者，為說此經故也。
酬相因者，既成佛已將說此經，先為菩薩說《無量義經》，次入無量義處三昧。天雨四華、地振六種，四眾瞻仰、八部歡喜，放豪光以遠矚，眾見此已疑生。彌勒發問，文殊告言：「如我惟忖！今佛世尊欲說大法，雨大法雨、吹大法螺、擊大法鼓、演大法義。我於過去曾見此瑞，放斯光已即說大法，乃至廣說。今日如來當說大乘經，名『妙法蓮華』。」三世諸佛將說此經必先有此種種大相，不同餘經，餘經無此初大相故。相既非常故須說此，即將說此經先現大相。先現大相者，為說此經故也。
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酬說因者，下云「諸佛如來唯以一大事因緣故出現於世，乃至廣說。無聲聞弟子但教化菩薩，究竟令得一切種智。」故三世諸佛成道究竟必說一乘，皆是因中方便趣求。修學雖滿未曾演說，今時機會不可虛然，故趣宿因說斯妙法。上來義類經文甚多，恐厭繁廣故略指述。
酬說因者，下云「諸佛如來唯以一大事因緣故出現於世，乃至廣說。無聲聞弟子但教化菩薩，究竟令得一切種智。」故三世諸佛成道究竟必說一乘，皆是因中方便趣求。修學雖滿未曾演說，今時機會不可虛然，故趣宿因說斯妙法。上來義類經文甚多，恐厭繁廣故略指述。
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後酬請者，如經中說，菩薩初生即行七步，放大光明遍照十方，四顧觀視作師子吼，而說偈言：「我生胎分盡，是最末後身，我已得解脫，當復度眾生。」作是誓已身漸長大，遊出四門見老、病、死及沙門相。既問識已，欲捨親屬求無上果。中夜觀察，見諸伎人后妃婇女，狀如臭屍深可厭患，即命車匿令被楗低，諸天捧足夜半出城，行十四由旬，到跋伽婆仙人所住林中，以刀剃髮，持妙寶服貿鹿皮衣，遣車匿歸報父王已。於熙連河側六師外道所，為降伏彼，六年苦行，懃苦過彼，日食麻麥，厭其非道遂食乳糜。受吉祥草，詣菩提樹坐金剛座，以智慧力降伏魔軍，證大菩提永出三界。是時三千大千世界主及餘天等，來詣佛所請轉法輪，化佛讚揚勸且權說，時機未熟且說方便未說實法。今既合宜，鶖子等請說乘權實之境，文殊等請說乘安樂之行，彌勒等請說身真應之果。故下經云：「我始坐道場，觀樹亦經行，於三七日中，常思惟是事。乃至尋念過去佛，所行方便力，我今所得道，亦應說三乘。作是思惟時，十方佛皆現梵音慰喻我：善哉釋迦文！隨諸一切佛，而用方便力。」由是方便且說三乘。今機宜熟，鶖子等請演暢真宗顯斯一實。故下經云：「汝已慇懃三請，吾今豈得不說。」〈安樂行品〉中，文殊發請，世尊廣說四安樂行。〈壽量品〉中亦復如是，彌勒三請，佛言：汝等當信解如來誠諦之語。三遍勸信，方說身之真應，故為酬請說是《法華》。
後酬請者，如經中說，菩薩初生即行七步，放大光明遍照十方，四顧觀視作師子吼，而說偈言：「我生胎分盡，是最末後身，我已得解脫，當復度眾生。」作是誓已身漸長大，遊出四門見老、病、死及沙門相。既問識已，欲捨親屬求無上果。中夜觀察，見諸伎人后妃婇女，狀如臭屍深可厭患，即命車匿令被楗低，諸天捧足夜半出城，行十四由旬，到跋伽婆仙人所住林中，以刀剃髮，持妙寶服貿鹿皮衣，遣車匿歸報父王已。於熙連河側六師外道所，為降伏彼，六年苦行，懃苦過彼，日食麻麥，厭其非道遂食乳糜。受吉祥草，詣菩提樹坐金剛座，以智慧力降伏魔軍，證大菩提永出三界。是時三千大千世界主及餘天等，來詣佛所請轉法輪，化佛讚揚勸且權說，時機未熟且說方便未說實法。今既合宜，鶖子等請說乘權實之境，文殊等請說乘安樂之行，彌勒等請說身真應之果。故下經云：「我始坐道場，觀樹亦經行，於三七日中，常思惟是事。乃至尋念過去佛，所行方便力，我今所得道，亦應說三乘。作是思惟時，十方佛皆現梵音慰喻我：善哉釋迦文！隨諸一切佛，而用方便力。」由是方便且說三乘。今機宜熟，鶖子等請演暢真宗顯斯一實。故下經云：「汝已慇懃三請，吾今豈得不說。」〈安樂行品〉中，文殊發請，世尊廣說四安樂行。〈壽量品〉中亦復如是，彌勒三請，佛言：汝等當信解如來誠諦之語。三遍勸信，方說身之真應，故為酬請說是《法華》。
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破疑執中有二：一破疑，二破執。破疑者，佛自成道唯記菩薩當得菩提，不說聲聞有得佛果。聲聞等疑永不作佛，故舍利弗深自感傷失於如來無量知見，乃至廣說。而今從佛聞所未聞未曾有法，斷諸疑悔，諸小菩薩昔聞大乘，亦疑菩薩獨得菩提、聲聞無分，或不定性諸小菩薩，疑佛菩提己亦無分。由是三乘俱有疑網。由此經云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」又云：「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」又云：「菩薩聞是法，疑網皆已除，千二百羅漢，悉亦當作佛。」此中破疑亦兼破悔，昔悔修小不得作佛，今聞得作悔所以除，知小乃為大之因故。疑通三乘，悔唯小有，以寬攝狹，但說破疑不說除悔，至後卷中當釋差別，故為破疑說斯妙法。
破疑執中有二：一破疑，二破執。破疑者，佛自成道唯記菩薩當得菩提，不說聲聞有得佛果。聲聞等疑永不作佛，故舍利弗深自感傷失於如來無量知見，乃至廣說。而今從佛聞所未聞未曾有法，斷諸疑悔，諸小菩薩昔聞大乘，亦疑菩薩獨得菩提、聲聞無分，或不定性諸小菩薩，疑佛菩提己亦無分。由是三乘俱有疑網。由此經云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」又云：「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」又云：「菩薩聞是法，疑網皆已除，千二百羅漢，悉亦當作佛。」此中破疑亦兼破悔，昔悔修小不得作佛，今聞得作悔所以除，知小乃為大之因故。疑通三乘，悔唯小有，以寬攝狹，但說破疑不說除悔，至後卷中當釋差別，故為破疑說斯妙法。
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後破執者，聲聞有二：一決定種姓，得聲聞果定入無餘身灰智滅。故諸經云：「餘人善根涅槃時盡，菩薩善根不爾。」二退已還發大菩提心，初是定姓、後不定姓。然《瑜伽》及《法華論》說聲聞有四：一決定種姓，亦名趣寂。二增上慢，此是凡夫得第四禪謂阿羅漢。三退已還發大菩提心，亦名不定種姓。且法華會得記，聲聞名退菩提心，舍利弗等皆是此類，故經自云：「告舍利弗：我昔教汝志願佛道，汝今悉忘，而便自謂已得滅度。」《優婆塞經》說：「舍利弗修大乘道經六十劫，因施眼故，大行難成退求小果。」鶖子亦言，世世已曾從佛受化。〈化城喻品〉說十六王子所教化眾生過去結緣之始，由是故名退菩提心，非不定姓皆是退類，亦有昔日未求於大，今者但從小果趣大，不定姓故。四者應化，應化非真。《攝大乘》說：「諸大菩薩及佛等化示為聲聞，引實聲聞向大乘故，富樓那等即其類也。」《法華論》云：「此中唯為二聲聞記，謂退心、應化。其趣寂者及增上慢，佛不與記，根未熟故。」菩薩與記，雖復總言：汝行菩薩道當得作佛；論言與記令發心故，退菩提心正當根熟，為說一乘正破其執。應化非真，無執可破，示相可爾。其增上慢既是異生，根現未熟，故佛不與記。菩薩與記者，即常不輕為具因，記令信有佛姓，復漸發心脩大行故。其趣寂者既無大乘姓，何得論其熟與不熟？應言趣寂由無大姓，根不熟故佛不與記。菩薩與記具理姓因，漸令信大，不愚法故。非根未熟後可當熟，故非菩薩與記，令發趣大乘心，言當作佛。菩薩願心方便化之令生信意，如《般若經》「我皆令入無餘涅槃，非皆入盡」，菩薩記於趣寂亦爾。若許趣寂同增上慢，不但不得名為趣寂，甚違諸教，義不相叶。由趣寂者與增上慢合一處說，翻譯之主同言根未熟令其發心，正義應言趣寂根未熟故不與記，菩薩與記令發信解大乘心故；增上慢者根未熟故佛不與記，菩薩與記令發趣向大乘心故。若趣寂者後亦作佛，違《涅槃》等處處教文。
後破執者，聲聞有二：一決定種姓，得聲聞果定入無餘身灰智滅。故諸經云：「餘人善根涅槃時盡，菩薩善根不爾。」二退已還發大菩提心，初是定姓、後不定姓。然《瑜伽》及《法華論》說聲聞有四：一決定種姓，亦名趣寂。二增上慢，此是凡夫得第四禪謂阿羅漢。三退已還發大菩提心，亦名不定種姓。且法華會得記，聲聞名退菩提心，舍利弗等皆是此類，故經自云：「告舍利弗：我昔教汝志願佛道，汝今悉忘，而便自謂已得滅度。」《優婆塞經》說：「舍利弗修大乘道經六十劫，因施眼故，大行難成退求小果。」鶖子亦言，世世已曾從佛受化。〈化城喻品〉說十六王子所教化眾生過去結緣之始，由是故名退菩提心，非不定姓皆是退類，亦有昔日未求於大，今者但從小果趣大，不定姓故。四者應化，應化非真。《攝大乘》說：「諸大菩薩及佛等化示為聲聞，引實聲聞向大乘故，富樓那等即其類也。」《法華論》云：「此中唯為二聲聞記，謂退心、應化。其趣寂者及增上慢，佛不與記，根未熟故。」菩薩與記，雖復總言：汝行菩薩道當得作佛；論言與記令發心故，退菩提心正當根熟，為說一乘正破其執。應化非真，無執可破，示相可爾。其增上慢既是異生，根現未熟，故佛不與記。菩薩與記者，即常不輕為具因，記令信有佛姓，復漸發心脩大行故。其趣寂者既無大乘姓，何得論其熟與不熟？應言趣寂由無大姓，根不熟故佛不與記。菩薩與記具理姓因，漸令信大，不愚法故。非根未熟後可當熟，故非菩薩與記，令發趣大乘心，言當作佛。菩薩願心方便化之令生信意，如《般若經》「我皆令入無餘涅槃，非皆入盡」，菩薩記於趣寂亦爾。若許趣寂同增上慢，不但不得名為趣寂，甚違諸教，義不相叶。由趣寂者與增上慢合一處說，翻譯之主同言根未熟令其發心，正義應言趣寂根未熟故不與記，菩薩與記令發信解大乘心故；增上慢者根未熟故佛不與記，菩薩與記令發趣向大乘心故。若趣寂者後亦作佛，違《涅槃》等處處教文。
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菩薩亦二：一者頓悟，二者漸悟。漸悟有二義：一者若從得二乘果發心向大名為漸悟，由生數小或全無故。若從二凡而歸於大即頓悟攝，未曾悟證二乘果故。生數猶多不名漸悟，故《涅槃經》但說聖人八萬劫等，不說異生迴心劫數。二者但從曾發二心曾修二行，來歸大者皆名漸悟。具彼姓故修彼行故，聞思悟解亦名為悟，何必證悟？況復亦有生數小者，謂已定生即此生時及一坐順決擇分等。經據劫定但說聖人，何妨異生有生數小者？此經所說一乘之理，論雖言為二聲聞說謂退心、應化，法華一會正唯為退菩提心說，兼亦為應化，滿慈子等亦在會故。若准《攝論》合以十義說於一乘，義兼為三理亦無失，決定種姓不愚法故，不定種姓迴求大故，其應化者為化記故。雖亦可為二菩薩說，正宗唯為漸悟者說。故下經云：「菩薩聞是法，疑網皆已除」，義兼頓悟於理未爽。《攝論》十義解一乘云：「為引攝一類，及任持所餘，由不定種姓，諸佛說一乘。」所引攝一類即退菩提心聲聞。及任持所餘即漸悟菩薩、退菩提心聲聞，執著小果自謂究竟故。舍利弗言：我悉除邪見，於空法得證，爾時心自謂，得至於滅度。迦葉亦言：佛令我等出於三界得涅槃證，於菩薩法不生一念好樂之心。此皆昔時執著小意。即《攝論》云：「三種練磨心，斷除四處障，緣法義為境。」四處者：一二乘作意，二諸疑離疑，三於所聞思法中言我能然餘不能爾，四於骨瑣乃至菩提執著分別。二乘作意者，執二果為極故，為斷此執而說此經，漸悟菩薩執佛菩提於己無分，欲生退敗還住二乘，為任持此而不令退。又復頓悟諸小菩薩，執唯已依大乘修行可得成佛，已住聲聞不得作佛。今破此執，顯二乘非極，住二乘者亦得作佛，故說是經。由此《攝論》斷四處言一二乘作意，二言我能然餘不能爾，即此二種諸疑離疑，即是前也。
菩薩亦二：一者頓悟，二者漸悟。漸悟有二義：一者若從得二乘果發心向大名為漸悟，由生數小或全無故。若從二凡而歸於大即頓悟攝，未曾悟證二乘果故。生數猶多不名漸悟，故《涅槃經》但說聖人八萬劫等，不說異生迴心劫數。二者但從曾發二心曾修二行，來歸大者皆名漸悟。具彼姓故修彼行故，聞思悟解亦名為悟，何必證悟？況復亦有生數小者，謂已定生即此生時及一坐順決擇分等。經據劫定但說聖人，何妨異生有生數小者？此經所說一乘之理，論雖言為二聲聞說謂退心、應化，法華一會正唯為退菩提心說，兼亦為應化，滿慈子等亦在會故。若准《攝論》合以十義說於一乘，義兼為三理亦無失，決定種姓不愚法故，不定種姓迴求大故，其應化者為化記故。雖亦可為二菩薩說，正宗唯為漸悟者說。故下經云：「菩薩聞是法，疑網皆已除」，義兼頓悟於理未爽。《攝論》十義解一乘云：「為引攝一類，及任持所餘，由不定種姓，諸佛說一乘。」所引攝一類即退菩提心聲聞。及任持所餘即漸悟菩薩、退菩提心聲聞，執著小果自謂究竟故。舍利弗言：我悉除邪見，於空法得證，爾時心自謂，得至於滅度。迦葉亦言：佛令我等出於三界得涅槃證，於菩薩法不生一念好樂之心。此皆昔時執著小意。即《攝論》云：「三種練磨心，斷除四處障，緣法義為境。」四處者：一二乘作意，二諸疑離疑，三於所聞思法中言我能然餘不能爾，四於骨瑣乃至菩提執著分別。二乘作意者，執二果為極故，為斷此執而說此經，漸悟菩薩執佛菩提於己無分，欲生退敗還住二乘，為任持此而不令退。又復頓悟諸小菩薩，執唯已依大乘修行可得成佛，已住聲聞不得作佛。今破此執，顯二乘非極，住二乘者亦得作佛，故說是經。由此《攝論》斷四處言一二乘作意，二言我能然餘不能爾，即此二種諸疑離疑，即是前也。
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彰記行中有二：一彰記，二彰行。初彰記者，佛自成道未為聲聞授菩提記，今為授記故說是經。故下經云：「我設是方便，令得入佛慧，未曾說汝等，當得成佛道。所以未曾說，說時未至故；今正是其時，決定說大乘。又迦葉言：又今我等年已朽邁，於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提法，不生一念好樂之心，我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記，心皆歡喜得未曾有。」又云：「或說修多羅、伽陀及本事、本生、未曾有。亦說於因緣、譬喻并祇夜、優婆提舍經。」唯為聲聞說此九部，不說授記、方廣、自說，故此以前未為授記，今為授記故說是經。
彰記行中有二：一彰記，二彰行。初彰記者，佛自成道未為聲聞授菩提記，今為授記故說是經。故下經云：「我設是方便，令得入佛慧，未曾說汝等，當得成佛道。所以未曾說，說時未至故；今正是其時，決定說大乘。又迦葉言：又今我等年已朽邁，於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提法，不生一念好樂之心，我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記，心皆歡喜得未曾有。」又云：「或說修多羅、伽陀及本事、本生、未曾有。亦說於因緣、譬喻并祇夜、優婆提舍經。」唯為聲聞說此九部，不說授記、方廣、自說，故此以前未為授記，今為授記故說是經。
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後彰行者，今說菩薩一乘之行，一乘正是菩薩行。故下經云：「有佛子心淨，柔軟亦利根，無量諸佛所，而行深妙道，為此諸佛子，說是大乘經。」又云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」又云：「舍利弗！諸佛如來，但教化菩薩，諸有所作常為一事故。」要由修福、慧，照有、空，尋教詮、究玄理，真解起、悟一乘。又且一乘有因有果，因即七地四菩薩行，下隨所應並皆具配；果即佛位菩提、涅槃。在三身中此皆攝盡。又三周說一乘，明一乘境，〈安樂行品〉等明一乘行，〈壽量品〉等明一乘果，明境欲發聲聞心，明行令修菩薩行，因此方期佛果功德，故為彰菩薩行說是《法華經》。
後彰行者，今說菩薩一乘之行，一乘正是菩薩行。故下經云：「有佛子心淨，柔軟亦利根，無量諸佛所，而行深妙道，為此諸佛子，說是大乘經。」又云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」又云：「舍利弗！諸佛如來，但教化菩薩，諸有所作常為一事故。」要由修福、慧，照有、空，尋教詮、究玄理，真解起、悟一乘。又且一乘有因有果，因即七地四菩薩行，下隨所應並皆具配；果即佛位菩提、涅槃。在三身中此皆攝盡。又三周說一乘，明一乘境，〈安樂行品〉等明一乘行，〈壽量品〉等明一乘果，明境欲發聲聞心，明行令修菩薩行，因此方期佛果功德，故為彰菩薩行說是《法華經》。
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利今後中有二：一利今，二利後。初利今者，法華一會所有凡聖，宜聞法華而得益故，此有二類：一果記利，二現證利。果記利者，即為三機世尊三周說一乘義，會二破二以利益今。〈方便品〉下至〈譬喻品〉鶖子得記八部喜讚已來為第一周。經云：「諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世，乃至諸佛以方便力於一佛乘分別說三。」故舍利弗聞是說已，〈譬喻品〉中深生領解，佛述成已便得授記。其〈譬喻品〉中舍利弗請下佛說譬喻，并〈信解品〉、〈藥草喻品〉、〈授記品〉為第二周。〈譬喻品〉云：「如來亦復如是，為一切眾生之父，乃至舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三。」大迦葉等聞是說已，〈信解品〉中方生領悟，〈藥草喻品〉佛重述成，〈授記品〉中佛便為大迦葉、須菩提、摩訶迦旃延、大目犍連四人授記。其〈化城喻品〉、〈五百弟子授記品〉、〈授學無學人記品〉為第三周。〈化城喻品〉初說大通智勝佛事令其憶念，復云：「諸比丘！若如來自知涅槃時到，乃至但是如來方便之力，於一佛乘分別說三。」富樓那等聞是說已，於〈五百弟子授記品〉中深生領解，佛述成已便為五百弟子及學無學人授記，即是利今聲聞眾也。經出六處示現授記：一者別記，舍利弗及四大聲聞眾所知識，名號不同故與別記。二者同記，富樓那等五百人千二百人，同一名故俱時與記。三者後記，學、無學等非眾所知識，共同一號就下根中後時與記。四無怨記，示現如來無怨惡故，與提婆達多記。五通行記，顯示女人在家出家修菩薩行皆證佛果，故與比丘尼及天女記。此上五記說今時益皆如來記。六具因記，常不輕菩薩禮拜讚歎言「我不輕汝，汝等皆當作佛」，示現眾生皆有佛性故，此之一種菩薩與記，說往時益。初三及第五利聞《法華》記，餘之二種非由聞此記。然前五記並名利今，即果記利也。然諸聲聞授記以後，受變易生，相狀體義至後當知。
利今後中有二：一利今，二利後。初利今者，法華一會所有凡聖，宜聞法華而得益故，此有二類：一果記利，二現證利。果記利者，即為三機世尊三周說一乘義，會二破二以利益今。〈方便品〉下至〈譬喻品〉鶖子得記八部喜讚已來為第一周。經云：「諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世，乃至諸佛以方便力於一佛乘分別說三。」故舍利弗聞是說已，〈譬喻品〉中深生領解，佛述成已便得授記。其〈譬喻品〉中舍利弗請下佛說譬喻，并〈信解品〉、〈藥草喻品〉、〈授記品〉為第二周。〈譬喻品〉云：「如來亦復如是，為一切眾生之父，乃至舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三。」大迦葉等聞是說已，〈信解品〉中方生領悟，〈藥草喻品〉佛重述成，〈授記品〉中佛便為大迦葉、須菩提、摩訶迦旃延、大目犍連四人授記。其〈化城喻品〉、〈五百弟子授記品〉、〈授學無學人記品〉為第三周。〈化城喻品〉初說大通智勝佛事令其憶念，復云：「諸比丘！若如來自知涅槃時到，乃至但是如來方便之力，於一佛乘分別說三。」富樓那等聞是說已，於〈五百弟子授記品〉中深生領解，佛述成已便為五百弟子及學無學人授記，即是利今聲聞眾也。經出六處示現授記：一者別記，舍利弗及四大聲聞眾所知識，名號不同故與別記。二者同記，富樓那等五百人千二百人，同一名故俱時與記。三者後記，學、無學等非眾所知識，共同一號就下根中後時與記。四無怨記，示現如來無怨惡故，與提婆達多記。五通行記，顯示女人在家出家修菩薩行皆證佛果，故與比丘尼及天女記。此上五記說今時益皆如來記。六具因記，常不輕菩薩禮拜讚歎言「我不輕汝，汝等皆當作佛」，示現眾生皆有佛性故，此之一種菩薩與記，說往時益。初三及第五利聞《法華》記，餘之二種非由聞此記。然前五記並名利今，即果記利也。然諸聲聞授記以後，受變易生，相狀體義至後當知。
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現證利者，復有多種，如〈提婆達多品〉雖龍宮涌出龍女道成皆由法華，非靈山會益，略而不說。唯有龍女成道演說法時，娑婆世界菩薩、聲聞、天龍八部、人與非人皆遙見彼龍女成佛，普為時會人天說法，心大歡喜悉遙敬禮。無量眾生聞法悟解得不退轉，無量眾生得受道記，無垢世界六返震動，娑婆世界三千眾生住不退地，三千眾生發菩提心而得受記，合四位益。〈分別功德品〉有十一位得證，一位發心。佛說是如來壽量長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍，千億菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門；復一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說辨才，一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬億無量旋陀羅尼，三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退轉法輪，二千國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪，小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得，四四天下四生當得，三四天下三生當得，二四天下二生當得，一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。如說〈藥王品〉，八萬四千菩薩得解一切眾生語言陀羅尼。說〈妙音品〉，八萬四千人得現一切色身三昧，四萬二千天子得無生法忍，華德菩薩得法華三昧。說〈觀音品〉，八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。說〈陀羅尼品〉，六萬八千人得無生法忍。說〈妙莊嚴王本事品〉，八萬四千人遠塵離垢得法眼淨。說〈普賢勸發品〉，恒河沙等無量無邊菩薩得百萬旋陀羅尼，三千大千世界微塵等菩薩行普賢道。前之五記記當得佛，此二十五類現證因位，並是利今，故說法華後利後者，散席以後因《法華經》所獲功德皆是利後。〈隨喜功德品〉說第五十人一聞《法華經》能隨喜者功德，過於布施四百萬億那由他三千大千世界眾生金銀七寶，又勝令得阿羅漢果。若往僧房須臾聽《法華經》者，生生常乘象馬車乘七寶輦輿及乘天宮；若復分坐令他聽者，生生常得帝釋坐處梵王坐處；若復勸人往聽法華，生生常與陀羅尼菩薩共生一處終不瘖瘂，乃至當來見佛聞法信受教誨。〈法師功德品〉說若善男子、善女人受持是法華經，若讀、若誦、若解說、若書寫，是人當得八百眼功德，千二百耳功德，八百鼻功德，千二百舌功德，八百身功德，千二百意功德，以是功德莊嚴六根皆令清淨。乃至〈普賢品〉云：「若有後世受持讀誦是經典者，是人不復貪著衣服、臥具、飲食、資生之物，所願不虛，亦於現世得其福報。」是以《遺教經》言：「所應度者皆已度訖，其未度者皆亦已作得度因緣。」故由說此而與未來作大利益，是名利後故說是經。
現證利者，復有多種，如〈提婆達多品〉雖龍宮涌出龍女道成皆由法華，非靈山會益，略而不說。唯有龍女成道演說法時，娑婆世界菩薩、聲聞、天龍八部、人與非人皆遙見彼龍女成佛，普為時會人天說法，心大歡喜悉遙敬禮。無量眾生聞法悟解得不退轉，無量眾生得受道記，無垢世界六返震動，娑婆世界三千眾生住不退地，三千眾生發菩提心而得受記，合四位益。〈分別功德品〉有十一位得證，一位發心。佛說是如來壽量長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍，千億菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門；復一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說辨才，一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬億無量旋陀羅尼，三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退轉法輪，二千國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪，小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得，四四天下四生當得，三四天下三生當得，二四天下二生當得，一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。如說〈藥王品〉，八萬四千菩薩得解一切眾生語言陀羅尼。說〈妙音品〉，八萬四千人得現一切色身三昧，四萬二千天子得無生法忍，華德菩薩得法華三昧。說〈觀音品〉，八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。說〈陀羅尼品〉，六萬八千人得無生法忍。說〈妙莊嚴王本事品〉，八萬四千人遠塵離垢得法眼淨。說〈普賢勸發品〉，恒河沙等無量無邊菩薩得百萬旋陀羅尼，三千大千世界微塵等菩薩行普賢道。前之五記記當得佛，此二十五類現證因位，並是利今，故說法華後利後者，散席以後因《法華經》所獲功德皆是利後。〈隨喜功德品〉說第五十人一聞《法華經》能隨喜者功德，過於布施四百萬億那由他三千大千世界眾生金銀七寶，又勝令得阿羅漢果。若往僧房須臾聽《法華經》者，生生常乘象馬車乘七寶輦輿及乘天宮；若復分坐令他聽者，生生常得帝釋坐處梵王坐處；若復勸人往聽法華，生生常與陀羅尼菩薩共生一處終不瘖瘂，乃至當來見佛聞法信受教誨。〈法師功德品〉說若善男子、善女人受持是法華經，若讀、若誦、若解說、若書寫，是人當得八百眼功德，千二百耳功德，八百鼻功德，千二百舌功德，八百身功德，千二百意功德，以是功德莊嚴六根皆令清淨。乃至〈普賢品〉云：「若有後世受持讀誦是經典者，是人不復貪著衣服、臥具、飲食、資生之物，所願不虛，亦於現世得其福報。」是以《遺教經》言：「所應度者皆已度訖，其未度者皆亦已作得度因緣。」故由說此而與未來作大利益，是名利後故說是經。
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顯時機中有二：一顯時，二顯機。初顯時者，諸佛設教略有二種：一頓，二漸。頓即被彼大機，頓從凡夫以求佛果，如《勝鬘經》所說一乘，一乘是權、四乘實故。漸即被彼從小至大機，如此經中所說一乘，一乘是實、二乘權故。此經多被從彼二乘以求佛果，多是漸教大乘所攝。古有釋言：教有五時。第一時者，佛初成道為提謂等五百賈人但說三歸五戒十善世間因果教，即《提謂》等五戒本行經是，未有出世善根器故。第二時者，佛成道竟三七日外，十二年中唯說三乘有行之教，未為說空，即《阿含》等小乘經是。第三時者，佛成道竟三十年中，說彼三乘同行空教，即《維摩》、《思益》、《大品》等是。第四時者，佛成道竟四十年中，說有一乘猶未分明演說佛性常住實相，尚說無常佛果以為真實，即《無量義》、《法華》等是，以前未明一乘義故，此中猶未分明演說常住佛性故。第五時者，謂雙林中說諸眾生悉有佛性常住佛教，即《涅槃經》、《大悲經》等是。乍觀可爾，理即不然。《提謂經》說五百賈人將受五戒先懺悔彼五逆十惡謗法等罪，得四大本淨、五陰本淨、六塵本淨、吾我本淨，時提謂等得不起法忍，三百賈人得柔順忍，二百賈人得須陀洹果，四天王等得柔順忍，三百龍王得信忍，自餘天等皆發無上道意，十億天人皆行菩薩十善。提謂長者滅三界苦得不起法忍，即是初地或第八地。又《普曜經》第二七日提謂等五百賈人獻佛麨蜜，佛與授記：汝於來世當得作佛名曰齊成。云何但言第一唯是世間教也？但為此日猶未分明說三乘者同所觀諦，故未名轉法輪，至五比丘時方名轉法輪。次第二時十二年中唯說有教者，覺愛難云：成道五年說《大般若》正明實相；又第七年為八菩薩說《般舟三昧經》，正明眾生五陰本空；又第九年說《鴦掘摩羅三昧經》，第十年中說《如來藏經》，皆明涅槃佛性深理。又《提謂》、《普曜經》並明菩薩行，又與賈人授記成佛，明初成道已說大乘。又成道竟第二七日說《十地經》，又《大般若》云：「佛在鹿野轉四諦輪，無量眾生發聲聞心，無量眾生發獨覺心，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心、行六波羅蜜，無量菩薩得無生法忍、住於初地二地三地乃至十地，無量一生補處菩薩一時成佛。」云何乃言第二時唯說三乘有教？是知一雨普潤稟解不同，不可說佛教必有先後。今依古義且破二時，後餘三時並如古人破，乍雖可爾理即不然，恐厭文繁且略應止。依今新經，頓教大乘但唯一時，與一大機不從小起，教被唯一，故漸次大教乃有三時。《解深密經》中「佛為勝義生菩薩依於三性說三無性皆是遍
顯時機中有二：一顯時，二顯機。初顯時者，諸佛設教略有二種：一頓，二漸。頓即被彼大機，頓從凡夫以求佛果，如《勝鬘經》所說一乘，一乘是權、四乘實故。漸即被彼從小至大機，如此經中所說一乘，一乘是實、二乘權故。此經多被從彼二乘以求佛果，多是漸教大乘所攝。古有釋言：教有五時。第一時者，佛初成道為提謂等五百賈人但說三歸五戒十善世間因果教，即《提謂》等五戒本行經是，未有出世善根器故。第二時者，佛成道竟三七日外，十二年中唯說三乘有行之教，未為說空，即《阿含》等小乘經是。第三時者，佛成道竟三十年中，說彼三乘同行空教，即《維摩》、《思益》、《大品》等是。第四時者，佛成道竟四十年中，說有一乘猶未分明演說佛性常住實相，尚說無常佛果以為真實，即《無量義》、《法華》等是，以前未明一乘義故，此中猶未分明演說常住佛性故。第五時者，謂雙林中說諸眾生悉有佛性常住佛教，即《涅槃經》、《大悲經》等是。乍觀可爾，理即不然。《提謂經》說五百賈人將受五戒先懺悔彼五逆十惡謗法等罪，得四大本淨、五陰本淨、六塵本淨、吾我本淨，時提謂等得不起法忍，三百賈人得柔順忍，二百賈人得須陀洹果，四天王等得柔順忍，三百龍王得信忍，自餘天等皆發無上道意，十億天人皆行菩薩十善。提謂長者滅三界苦得不起法忍，即是初地或第八地。又《普曜經》第二七日提謂等五百賈人獻佛麨蜜，佛與授記：汝於來世當得作佛名曰齊成。云何但言第一唯是世間教也？但為此日猶未分明說三乘者同所觀諦，故未名轉法輪，至五比丘時方名轉法輪。次第二時十二年中唯說有教者，覺愛難云：成道五年說《大般若》正明實相；又第七年為八菩薩說《般舟三昧經》，正明眾生五陰本空；又第九年說《鴦掘摩羅三昧經》，第十年中說《如來藏經》，皆明涅槃佛性深理。又《提謂》、《普曜經》並明菩薩行，又與賈人授記成佛，明初成道已說大乘。又成道竟第二七日說《十地經》，又《大般若》云：「佛在鹿野轉四諦輪，無量眾生發聲聞心，無量眾生發獨覺心，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心、行六波羅蜜，無量菩薩得無生法忍、住於初地二地三地乃至十地，無量一生補處菩薩一時成佛。」云何乃言第二時唯說三乘有教？是知一雨普潤稟解不同，不可說佛教必有先後。今依古義且破二時，後餘三時並如古人破，乍雖可爾理即不然，恐厭文繁且略應止。依今新經，頓教大乘但唯一時，與一大機不從小起，教被唯一，故漸次大教乃有三時。《解深密經》中「佛為勝義生菩薩依於三性說三無性皆是遍
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計所執性已。勝義生菩薩深生領解，廣說世間毘濕縛藥、雜綵書地、熟蘇虛空諸譬喻已，世尊讚歎善解所說。勝義生白言：佛初於一時在波羅痆斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦相轉正法輪，雖是甚奇甚為希有，一切世間無能轉者，而於彼時所轉法輪有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪，雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪，亦是有所容受，猶未了義，亦諸諍論安足處所。世尊于今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇最為希有。于今，世尊所轉法輪無上、無所容受，是真了義，非諸諍論安足處所。」依此經文，《阿含經》等為第一時，總密說有，不明有者有其何性。《大般若》等為第二時，總密說空，不明空者亦空何性。《華嚴經》等為第三時，顯了說有有依他、圓成，亦顯了說空空所執性。故《善戒經》等云：「有為無為名為有，我及我所名為空。」《金光明經》亦說三法輪，謂轉、照、持。轉四諦法，以空照有，非有非空可任持故。《涅槃》亦言：「初有醫師教人服乳，由純服乳國人多死。後有醫師說乳為毒教並令斷，國人並差。後王有疾，問藥所宜。醫更藥方以乳和藥。王瞋問彼：汝先所說乳為毒藥，何故今者令和藥服？醫答王言：前為純服國人多死，常純服之故說為毒，恐不能斷總令斷之。案實理者有病宜服，有病不宜；王今此病宜和藥服，正所應可。佛言：我法亦復如是。」《法華》亦言：「我等內滅自謂為足，唯了此事更無餘事」，初時教也。「我等若聞淨佛國土、教化眾生都無欣樂」，第二時教也。「佛亦如是，現希有事，知樂小者，以方便力調伏其心乃教大智，我等今日得未曾有，非先所望而今自得」，第三時教也。即同《金光明》、《解深密》等三時教也。若以偏圓機宜漸次，教但三時非一五等，不可難以一雨普潤三草不同教唯有一；其頓悟之機一果之證，即依此理無三時之教。若機成漸次，大從小生教定有三，應機說故，將理會教名為一雨；將教就機，說三乘法，或三或一，理不相違。此經三周說一乘處，多被聲聞，先說《般若》已教其空，破彼有病；彼不愚法既信解已，今說第三時令其歸趣，亦化頓悟因得發心，流通分中證獲無生也。如前所說亦通頓教，是知一雨滋益別故，為顯第三時真實之教故說此經。
計所執性已。勝義生菩薩深生領解，廣說世間毘濕縛藥、雜綵書地、熟蘇虛空諸譬喻已，世尊讚歎善解所說。勝義生白言：佛初於一時在波羅痆斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦相轉正法輪，雖是甚奇甚為希有，一切世間無能轉者，而於彼時所轉法輪有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪，雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪，亦是有所容受，猶未了義，亦諸諍論安足處所。世尊于今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇最為希有。于今，世尊所轉法輪無上、無所容受，是真了義，非諸諍論安足處所。」依此經文，《阿含經》等為第一時，總密說有，不明有者有其何性。《大般若》等為第二時，總密說空，不明空者亦空何性。《華嚴經》等為第三時，顯了說有有依他、圓成，亦顯了說空空所執性。故《善戒經》等云：「有為無為名為有，我及我所名為空。」《金光明經》亦說三法輪，謂轉、照、持。轉四諦法，以空照有，非有非空可任持故。《涅槃》亦言：「初有醫師教人服乳，由純服乳國人多死。後有醫師說乳為毒教並令斷，國人並差。後王有疾，問藥所宜。醫更藥方以乳和藥。王瞋問彼：汝先所說乳為毒藥，何故今者令和藥服？醫答王言：前為純服國人多死，常純服之故說為毒，恐不能斷總令斷之。案實理者有病宜服，有病不宜；王今此病宜和藥服，正所應可。佛言：我法亦復如是。」《法華》亦言：「我等內滅自謂為足，唯了此事更無餘事」，初時教也。「我等若聞淨佛國土、教化眾生都無欣樂」，第二時教也。「佛亦如是，現希有事，知樂小者，以方便力調伏其心乃教大智，我等今日得未曾有，非先所望而今自得」，第三時教也。即同《金光明》、《解深密》等三時教也。若以偏圓機宜漸次，教但三時非一五等，不可難以一雨普潤三草不同教唯有一；其頓悟之機一果之證，即依此理無三時之教。若機成漸次，大從小生教定有三，應機說故，將理會教名為一雨；將教就機，說三乘法，或三或一，理不相違。此經三周說一乘處，多被聲聞，先說《般若》已教其空，破彼有病；彼不愚法既信解已，今說第三時令其歸趣，亦化頓悟因得發心，流通分中證獲無生也。如前所說亦通頓教，是知一雨滋益別故，為顯第三時真實之教故說此經。
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後顯機者，依《涅槃經》唯有一機。故彼經云：「師子吼者是決定說，一切眾生悉有佛性。」又云：「眾生亦爾悉皆有心，凡有心者悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。」此經亦云：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說，但教化菩薩，無聲聞弟子。乃至廣說，若聲聞若菩薩，聞我說法皆成於佛。」依此唯有一大乘性。此經既說一乘被彼大乘根性，然性有二：一理性，《勝鬘》所說如來藏是，二行性，《楞伽》所說如來藏是。前皆有之，後性或無，談有藏無說皆作佛。依《善戒經》、《地持論》中唯說有二：一有種姓，二無種姓。彼經論云性種姓者，無始法爾六處殊勝展轉相續，此依行性有種姓也。無種姓人無種性故，雖復發心懃行精進，終不能得無上菩提，但以人天善根而成就之，即無性也。此被有性非被於無，此依行性以說有無，已下多依行性而說，理性遍有故，依有非無勝劣異故。天親《攝論》亦言：「上乘、下乘有差別故，菩薩、聲聞各分三藏。」又處處說如來十力中，有根上下智力，此即上乘菩薩藏攝，被上根故，依有非無，依異非同，以通就別。此經又言：「為求聲聞者說應四諦法，為求緣覺者說應十二因緣法，為求菩薩者說應六波羅蜜法。」此經說一乘，即為求菩薩者說應六波羅蜜法。此經下文〈妙莊嚴王品〉八萬四千人遠塵離垢，亦可言被聲聞傍利益故，有無俱彰大小類別，依同非異以別攝通。《涅槃經》言：「譬如病人有其三種：一者若遇良醫不遇良醫決定可差，即菩薩也。二者若遇即差、不遇不差，即二乘也。三者若遇不遇決定不差，即一闡提。」此經亦言：「輪王、釋、梵是小藥草，聲聞、緣覺是中藥草，大小菩薩名大藥草。」隨逆次第亦同《涅槃》。今此唯被菩薩性人，先雖是聲聞後作菩薩故；又亦可言被彼聲聞，如前已說依有非無通別類異。又《大般若》「善勇猛菩薩言：唯願世尊哀愍我等，為具宣說如來境智，若有情類於聲聞乘姓決定者，聞此法已速能證得自無漏地；於獨覺乘姓決定者，聞此法已速依自乘而得出離；於無上乘姓決定者，聞此法已速證無上正等菩提。若有情類雖未已入正性離生，而於三乘姓不定者，聞此法已皆發無上正等覺心。」諸論雖說聖亦迴心，今說不受變易生死，以迴心者故，言未入正性離生。此經被彼大乘定性、聲聞定性、及不定性，如前已引，然無被彼獨覺機文，有無雙彰以通從別。又《勝鬘經》言：「譬如大地持四重擔：一大海，二諸山，三草木，四眾生。如是攝受正法善男子，堪能荷負四種重任，謂離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成就之；求聲聞者
後顯機者，依《涅槃經》唯有一機。故彼經云：「師子吼者是決定說，一切眾生悉有佛性。」又云：「眾生亦爾悉皆有心，凡有心者悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。」此經亦云：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說，但教化菩薩，無聲聞弟子。乃至廣說，若聲聞若菩薩，聞我說法皆成於佛。」依此唯有一大乘性。此經既說一乘被彼大乘根性，然性有二：一理性，《勝鬘》所說如來藏是，二行性，《楞伽》所說如來藏是。前皆有之，後性或無，談有藏無說皆作佛。依《善戒經》、《地持論》中唯說有二：一有種姓，二無種姓。彼經論云性種姓者，無始法爾六處殊勝展轉相續，此依行性有種姓也。無種姓人無種性故，雖復發心懃行精進，終不能得無上菩提，但以人天善根而成就之，即無性也。此被有性非被於無，此依行性以說有無，已下多依行性而說，理性遍有故，依有非無勝劣異故。天親《攝論》亦言：「上乘、下乘有差別故，菩薩、聲聞各分三藏。」又處處說如來十力中，有根上下智力，此即上乘菩薩藏攝，被上根故，依有非無，依異非同，以通就別。此經又言：「為求聲聞者說應四諦法，為求緣覺者說應十二因緣法，為求菩薩者說應六波羅蜜法。」此經說一乘，即為求菩薩者說應六波羅蜜法。此經下文〈妙莊嚴王品〉八萬四千人遠塵離垢，亦可言被聲聞傍利益故，有無俱彰大小類別，依同非異以別攝通。《涅槃經》言：「譬如病人有其三種：一者若遇良醫不遇良醫決定可差，即菩薩也。二者若遇即差、不遇不差，即二乘也。三者若遇不遇決定不差，即一闡提。」此經亦言：「輪王、釋、梵是小藥草，聲聞、緣覺是中藥草，大小菩薩名大藥草。」隨逆次第亦同《涅槃》。今此唯被菩薩性人，先雖是聲聞後作菩薩故；又亦可言被彼聲聞，如前已說依有非無通別類異。又《大般若》「善勇猛菩薩言：唯願世尊哀愍我等，為具宣說如來境智，若有情類於聲聞乘姓決定者，聞此法已速能證得自無漏地；於獨覺乘姓決定者，聞此法已速依自乘而得出離；於無上乘姓決定者，聞此法已速證無上正等菩提。若有情類雖未已入正性離生，而於三乘姓不定者，聞此法已皆發無上正等覺心。」諸論雖說聖亦迴心，今說不受變易生死，以迴心者故，言未入正性離生。此經被彼大乘定性、聲聞定性、及不定性，如前已引，然無被彼獨覺機文，有無雙彰以通從別。又《勝鬘經》言：「譬如大地持四重擔：一大海，二諸山，三草木，四眾生。如是攝受正法善男子，堪能荷負四種重任，謂離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成就之；求聲聞者
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授聲聞乘；求緣覺者授緣覺乘；求大乘者授以大乘。」此被大乘可及聲聞，非餘二姓，依有非無通別類異，現當非有。《楞伽經》云：「佛告大慧：有五種種姓證法。一聲聞乘姓，二辟支佛乘姓，三如來乘姓，四不定乘姓，五者無姓謂一闡提。此有二種，一者焚燒一切善根即謗菩薩藏，二者憐愍一切眾生，作佛盡一切眾生界願，是菩薩也。若眾生不入涅槃我亦不入。大慧白言：此二何者常不入涅槃？佛言菩薩常不入涅槃，非焚燒一切善根者，以知諸法本來涅槃，不捨一切諸眾生故。」此經被聲聞及如來乘姓、不定乘姓及一闡提中大悲菩薩，非獨覺性及斷善者，有、無並說，通、別類異，現斷畢無。又《大莊嚴論》云：「有五種姓，初四同《楞伽》；第五有二種：一時邊，二畢竟。時邊即暫時，畢竟謂無因。」此經被前四，中除獨覺及第五姓，依有及無，當成、不成，通、別類異。《瑜伽》又說有五種姓，前四同前；第五唯一謂無種姓。此經被彼與《莊嚴》同。若以一乘為宗，唯被有菩薩姓不被唯聲聞姓，一雨所潤三草各別，可被聲聞。《瑜伽》等云：「無間道能遠塵，解脫道能離垢，證此勝智名法眼淨，即是見諦預流果等」，故知非說一乘之處亦被聲聞。經會既有，故作此通，為被機宜說是經也。
授聲聞乘；求緣覺者授緣覺乘；求大乘者授以大乘。」此被大乘可及聲聞，非餘二姓，依有非無通別類異，現當非有。《楞伽經》云：「佛告大慧：有五種種姓證法。一聲聞乘姓，二辟支佛乘姓，三如來乘姓，四不定乘姓，五者無姓謂一闡提。此有二種，一者焚燒一切善根即謗菩薩藏，二者憐愍一切眾生，作佛盡一切眾生界願，是菩薩也。若眾生不入涅槃我亦不入。大慧白言：此二何者常不入涅槃？佛言菩薩常不入涅槃，非焚燒一切善根者，以知諸法本來涅槃，不捨一切諸眾生故。」此經被聲聞及如來乘姓、不定乘姓及一闡提中大悲菩薩，非獨覺性及斷善者，有、無並說，通、別類異，現斷畢無。又《大莊嚴論》云：「有五種姓，初四同《楞伽》；第五有二種：一時邊，二畢竟。時邊即暫時，畢竟謂無因。」此經被前四，中除獨覺及第五姓，依有及無，當成、不成，通、別類異。《瑜伽》又說有五種姓，前四同前；第五唯一謂無種姓。此經被彼與《莊嚴》同。若以一乘為宗，唯被有菩薩姓不被唯聲聞姓，一雨所潤三草各別，可被聲聞。《瑜伽》等云：「無間道能遠塵，解脫道能離垢，證此勝智名法眼淨，即是見諦預流果等」，故知非說一乘之處亦被聲聞。經會既有，故作此通，為被機宜說是經也。
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第二明經宗旨，此方先德總判經論有其四宗：一立性宗，《雜心》等是，立五聚法有體性故。二破性宗，《成實論》是，破法有體唯有相故。三破相宗，《般若》等是，破法相狀亦成空故。四顯實宗，《涅槃》、《華嚴》、《法華》等是，顯於真實中道義故。此經即是第四宗也。且古經論宗致極多，舊四《阿含》及《僧祇律》大眾部義；《三彌帝論》上座部義；《舍利弗阿毘曇》、《梵網六十二見經》正量部義；《四分律》是法藏部義。此等經論復是何宗？然《文殊問經》及《宗輪論》說小乘有二十部，謂大眾部、一說部、說出世部、雞胤部、多聞部、說假部、制多山部、西山住部、北山住部、說一切有部、雪轉部、犢子部、法上部、賢胄部、正量部、密林山部、化地部、法藏部、飲光部、經量部；并大乘二，合二十二宗。今依文判教，教但有三；若以類准宗，宗乃有八。教但三者：一多說有宗，諸《阿含》等小乘義是，雖多說有亦不違空。二多說空宗，《中》、《百》、《十二門》、《般若》等是，雖多說空亦不違有。三非空有宗，《華嚴》、《深密》、《法華》等是，說有為、無為名之為有，我及我所名為空故，此等三教如前引文。
第二明經宗旨，此方先德總判經論有其四宗：一立性宗，《雜心》等是，立五聚法有體性故。二破性宗，《成實論》是，破法有體唯有相故。三破相宗，《般若》等是，破法相狀亦成空故。四顯實宗，《涅槃》、《華嚴》、《法華》等是，顯於真實中道義故。此經即是第四宗也。且古經論宗致極多，舊四《阿含》及《僧祇律》大眾部義；《三彌帝論》上座部義；《舍利弗阿毘曇》、《梵網六十二見經》正量部義；《四分律》是法藏部義。此等經論復是何宗？然《文殊問經》及《宗輪論》說小乘有二十部，謂大眾部、一說部、說出世部、雞胤部、多聞部、說假部、制多山部、西山住部、北山住部、說一切有部、雪轉部、犢子部、法上部、賢胄部、正量部、密林山部、化地部、法藏部、飲光部、經量部；并大乘二，合二十二宗。今依文判教，教但有三；若以類准宗，宗乃有八。教但三者：一多說有宗，諸《阿含》等小乘義是，雖多說有亦不違空。二多說空宗，《中》、《百》、《十二門》、《般若》等是，雖多說空亦不違有。三非空有宗，《華嚴》、《深密》、《法華》等是，說有為、無為名之為有，我及我所名為空故，此等三教如前引文。
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宗有八者：一我法俱有，犢子部等。二有法無我，薩婆多等。三法無去來，大眾部等。四現通假實，說假部等。五俗妄真實，說出世部等。六諸法但名，說一部等。七勝義皆空，《般若》等經，龍樹等說《中》、《百》論等。八應理圓實，此《法華》等、無著等說中道教也。《成實論》義、經部師宗，即當第四現通假實，雖差別義合二十二，據理全差莫過此八。然《華嚴》云：「如來以一語言中演說無邊契經海。」《無垢稱經》言：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」《無量義經》言：「我成道來四十餘年，常說諸法不生不滅不去不來、無此無彼無得無失，一切無相，但由眾生悟解不同得諸果異。」《法華》亦言：「一雨普潤，三草二木生長不同。」《優婆塞戒經》言：「三獸渡河，得淺深別。」《攝論》亦言：「如末尼天鼓，無思成自事。」故知諸教本無差別，由機不同遂分大小頓漸之教。此經且當大漸之教，此依化誘聲聞以歸於大，名之為漸。〈妙莊嚴王本事品〉中，八萬四千人遠塵離垢得法眼淨，即初果等。〈壽量品〉中，八世界微塵數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。〈普門品〉中，八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心，可成頓教。故知頓、漸無別教門，隨機以分，故此通也。半、滿二教，滿宗所收，生、法二空通二教攝，有作、無作可貫兩門，世俗、勝義隨應分二。雖知通旨宗義若斯，隨別所明一乘正為宗也。故下文言：「今此經中唯說一乘，而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化」，故此定以一乘為宗。一乘之義，至〈方便品〉「一大事因緣」中當廣分別。
宗有八者：一我法俱有，犢子部等。二有法無我，薩婆多等。三法無去來，大眾部等。四現通假實，說假部等。五俗妄真實，說出世部等。六諸法但名，說一部等。七勝義皆空，《般若》等經，龍樹等說《中》、《百》論等。八應理圓實，此《法華》等、無著等說中道教也。《成實論》義、經部師宗，即當第四現通假實，雖差別義合二十二，據理全差莫過此八。然《華嚴》云：「如來以一語言中演說無邊契經海。」《無垢稱經》言：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」《無量義經》言：「我成道來四十餘年，常說諸法不生不滅不去不來、無此無彼無得無失，一切無相，但由眾生悟解不同得諸果異。」《法華》亦言：「一雨普潤，三草二木生長不同。」《優婆塞戒經》言：「三獸渡河，得淺深別。」《攝論》亦言：「如末尼天鼓，無思成自事。」故知諸教本無差別，由機不同遂分大小頓漸之教。此經且當大漸之教，此依化誘聲聞以歸於大，名之為漸。〈妙莊嚴王本事品〉中，八萬四千人遠塵離垢得法眼淨，即初果等。〈壽量品〉中，八世界微塵數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。〈普門品〉中，八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心，可成頓教。故知頓、漸無別教門，隨機以分，故此通也。半、滿二教，滿宗所收，生、法二空通二教攝，有作、無作可貫兩門，世俗、勝義隨應分二。雖知通旨宗義若斯，隨別所明一乘正為宗也。故下文言：「今此經中唯說一乘，而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化」，故此定以一乘為宗。一乘之義，至〈方便品〉「一大事因緣」中當廣分別。
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第三解經品得名者，且經題目妙法蓮華經名者，梵云「薩達摩奔荼利迦素呾攬」，「薩」者正妙之義。故法護云「正法華」。羅什云「妙法蓮華」。「達磨」，法也。「奔荼利迦」者，白蓮華也。西域呼白蓮華為奔荼利迦，故新經說青黃赤白四色蓮華，云殟鉢羅華、拘某陀華、鉢特摩華、奔荼利華，如次配之。蓮者芙蕖之實，花者華也，華美曰花也。「素呾攬」者，經。義應云妙法白蓮華經。所以下云放白豪光駕以白牛，白是眾色所依根本，一乘乃是諸乘本故。梵本無別白字，故總云蓮華。然此經中鶖子三請惡人退席，已後方說一乘深旨，多依因果理智以名法華，開佛知見，雙歎顯理智，法、報二身二種無上，令生欣趣。示佛知見是法身理，示同令證；悟佛知見是報身智，勸其脩悟。此上三種歎顯佛果法、報二身，涅槃、菩提理智二訖。入佛知見是此二因，行一乘因趣極果故。等賜牛車是一乘因，得如是乘與諸子等。日夜劫數自在遊戲是因乘故，滅去化城引至寶所是一乘果，大般涅槃名寶所故。與《辨中邊》三種無上亦不相違。能詮之教名權方便，所詮智慧名真實乘。真實乘中欲令二乘行因趣果，故說因果名為法華。故本論解〈方便品〉言：「自此已下明所說因果相，由此正取一乘行果名為法華。」若依論解《無量義經》十七名中，第十六名妙法蓮華。蓮華有二義：一出水義，所詮之理出離二乘泥濁水故。二開敷義，以勝教言開真理故。前為理妙，後為教妙。又彼諸名第十四名亦名一乘，故知法華亦通教、理，欲令菩薩觀機授道。故說教、理正名無量義，傍亦名為法華。〈方便品〉云「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入」。論自釋言：「有二甚深：一證甚深，謂佛智慧所證智也。二阿含甚深，謂智慧門即詮彼教，欲拂二乘令生驚心故。」從無量義處定起，初以教、理名為法華，總攬諸文據實而說，教、理、行、果俱是一乘，皆名妙法蓮華。教、理妙法如次前說。行妙法者，論釋入佛知見云：「令證不退轉地，示現與無量智業故，正是佛果之因乘也。」〈譬喻品〉云：「我身手有力，當以衣裓机案從舍出之。」復云「唯有一門而復狹小」，又云「我雖於此所燒之門安隱得出」，大乘因行名之為門，正所行處故。二乘之因悲智所誘，名衣裓机案，隨宜出處故。上來三乘猶居分段三界宅，故未與車名。又云「得如是乘令諸子等日夜劫數常得遊戲，與諸菩薩及聲聞眾，乘此寶乘直至道場」，故知出宅無漏因行正名一乘，自在不繫無所依求。故〈方便品〉云：「盡行諸佛無量道法。」論云：「修行甚深」，故知佛果能成之行亦名法華。
第三解經品得名者，且經題目妙法蓮華經名者，梵云「薩達摩奔荼利迦素呾攬」，「薩」者正妙之義。故法護云「正法華」。羅什云「妙法蓮華」。「達磨」，法也。「奔荼利迦」者，白蓮華也。西域呼白蓮華為奔荼利迦，故新經說青黃赤白四色蓮華，云殟鉢羅華、拘某陀華、鉢特摩華、奔荼利華，如次配之。蓮者芙蕖之實，花者華也，華美曰花也。「素呾攬」者，經。義應云妙法白蓮華經。所以下云放白豪光駕以白牛，白是眾色所依根本，一乘乃是諸乘本故。梵本無別白字，故總云蓮華。然此經中鶖子三請惡人退席，已後方說一乘深旨，多依因果理智以名法華，開佛知見，雙歎顯理智，法、報二身二種無上，令生欣趣。示佛知見是法身理，示同令證；悟佛知見是報身智，勸其脩悟。此上三種歎顯佛果法、報二身，涅槃、菩提理智二訖。入佛知見是此二因，行一乘因趣極果故。等賜牛車是一乘因，得如是乘與諸子等。日夜劫數自在遊戲是因乘故，滅去化城引至寶所是一乘果，大般涅槃名寶所故。與《辨中邊》三種無上亦不相違。能詮之教名權方便，所詮智慧名真實乘。真實乘中欲令二乘行因趣果，故說因果名為法華。故本論解〈方便品〉言：「自此已下明所說因果相，由此正取一乘行果名為法華。」若依論解《無量義經》十七名中，第十六名妙法蓮華。蓮華有二義：一出水義，所詮之理出離二乘泥濁水故。二開敷義，以勝教言開真理故。前為理妙，後為教妙。又彼諸名第十四名亦名一乘，故知法華亦通教、理，欲令菩薩觀機授道。故說教、理正名無量義，傍亦名為法華。〈方便品〉云「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入」。論自釋言：「有二甚深：一證甚深，謂佛智慧所證智也。二阿含甚深，謂智慧門即詮彼教，欲拂二乘令生驚心故。」從無量義處定起，初以教、理名為法華，總攬諸文據實而說，教、理、行、果俱是一乘，皆名妙法蓮華。教、理妙法如次前說。行妙法者，論釋入佛知見云：「令證不退轉地，示現與無量智業故，正是佛果之因乘也。」〈譬喻品〉云：「我身手有力，當以衣裓机案從舍出之。」復云「唯有一門而復狹小」，又云「我雖於此所燒之門安隱得出」，大乘因行名之為門，正所行處故。二乘之因悲智所誘，名衣裓机案，隨宜出處故。上來三乘猶居分段三界宅，故未與車名。又云「得如是乘令諸子等日夜劫數常得遊戲，與諸菩薩及聲聞眾，乘此寶乘直至道場」，故知出宅無漏因行正名一乘，自在不繫無所依求。故〈方便品〉云：「盡行諸佛無量道法。」論云：「修行甚深」，故知佛果能成之行亦名法華。
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果妙法者，論解開示悟云「無上義、因同義、不知義」，即是佛果涅槃、菩提。下云「諸法寂滅相不可以言宣」，故知佛果真理亦名一乘。又云「說佛智慧，故諸佛出於世」，故知佛果正智亦名一乘。由此總言大乘教、理、行、果俱有出二乘濁水蓮華之德，教有能敷妙理之功，理有所敷出水之力，行有因敷趣果之相，果有結實為因之能故也。然則法藉喻明、微由著顯，故假奔荼利之花實況薩達摩之果因，法既囊括四義，花亦包羅四德。法四義者，契祕賾之微筌(教也)，叶幽機之玄旨(理也)，尅上乘之奧業(行也)，圓至覺之真宗(果也)，美無不殫故稱為妙。華四義者，菡萏披敷以見蓮，類教踰揚以悟旨；芙蕖秀出於靈沼，喻理頴超於小運；舉蘤開而得實，譬因嚴而果滿；標實結為華，本顯佛智為乘源，故假喻蓮華斯有由矣。准此理應法四如華亦應為勝，然觀經意雖具有四，〈方便品〉意彰昔日教權說三，今此會中理實唯一，佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知，故以佛智對誘二乘，教、理二種取譬蓮華，拂彼二乘令真聖者同取一乘，令假聖者避席而去，三請已後許其正說一大事因緣為法華正體，即取行、果以為法華，開、示、悟為果，入為因行故，故《無量義》解蓮華出水有二義，初不可盡解頓悟菩薩性出二乘，後喻聲聞入眾中坐，顯彼依教觀一乘理成漸悟故，亦如菩薩常坐蓮華，傍為二乘兼說教、理，或《無量義經》為菩薩說，對眾生性、欲以辨無量，欲令菩薩以教、理二逗生機，故論解十七名中，唯教、理二以解蓮華；此經化彼二乘發心求大，唯行、果二以名蓮華。又復此經化二乘者以歸於大，令知教權設三、理體唯一，發心修行終成佛果，故教、理、行、果俱名蓮華，教、行並開敷，理、果俱出水故。下十七名中更當分別。若但以真如為其妙法一乘之體，蓮華二義出水、開敷喻寬法狹，理必不然，況論釋名非解於此，法即是妙，是蓮之華；持業、依主二釋如次，亦可大法之妙是依主釋，此妙法如蓮華亦持業釋。今此不欲別解蓮華，故非相違釋；若理為妙、經但是教，言妙法蓮華經即依主釋。妙法是教、經亦是教，言妙法蓮華經即持業釋。若妙法是理、經亦是理，言妙法蓮華經亦持業釋。妙法是教、經是理者，亦依主釋，依順體義、處中因、出世報，依人依法，依法依喻，以為其名，如《宗輪》說。〈序品〉等義並如音訓。
果妙法者，論解開示悟云「無上義、因同義、不知義」，即是佛果涅槃、菩提。下云「諸法寂滅相不可以言宣」，故知佛果真理亦名一乘。又云「說佛智慧，故諸佛出於世」，故知佛果正智亦名一乘。由此總言大乘教、理、行、果俱有出二乘濁水蓮華之德，教有能敷妙理之功，理有所敷出水之力，行有因敷趣果之相，果有結實為因之能故也。然則法藉喻明、微由著顯，故假奔荼利之花實況薩達摩之果因，法既囊括四義，花亦包羅四德。法四義者，契祕賾之微筌(教也)，叶幽機之玄旨(理也)，尅上乘之奧業(行也)，圓至覺之真宗(果也)，美無不殫故稱為妙。華四義者，菡萏披敷以見蓮，類教踰揚以悟旨；芙蕖秀出於靈沼，喻理頴超於小運；舉蘤開而得實，譬因嚴而果滿；標實結為華，本顯佛智為乘源，故假喻蓮華斯有由矣。准此理應法四如華亦應為勝，然觀經意雖具有四，〈方便品〉意彰昔日教權說三，今此會中理實唯一，佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知，故以佛智對誘二乘，教、理二種取譬蓮華，拂彼二乘令真聖者同取一乘，令假聖者避席而去，三請已後許其正說一大事因緣為法華正體，即取行、果以為法華，開、示、悟為果，入為因行故，故《無量義》解蓮華出水有二義，初不可盡解頓悟菩薩性出二乘，後喻聲聞入眾中坐，顯彼依教觀一乘理成漸悟故，亦如菩薩常坐蓮華，傍為二乘兼說教、理，或《無量義經》為菩薩說，對眾生性、欲以辨無量，欲令菩薩以教、理二逗生機，故論解十七名中，唯教、理二以解蓮華；此經化彼二乘發心求大，唯行、果二以名蓮華。又復此經化二乘者以歸於大，令知教權設三、理體唯一，發心修行終成佛果，故教、理、行、果俱名蓮華，教、行並開敷，理、果俱出水故。下十七名中更當分別。若但以真如為其妙法一乘之體，蓮華二義出水、開敷喻寬法狹，理必不然，況論釋名非解於此，法即是妙，是蓮之華；持業、依主二釋如次，亦可大法之妙是依主釋，此妙法如蓮華亦持業釋。今此不欲別解蓮華，故非相違釋；若理為妙、經但是教，言妙法蓮華經即依主釋。妙法是教、經亦是教，言妙法蓮華經即持業釋。若妙法是理、經亦是理，言妙法蓮華經亦持業釋。妙法是教、經是理者，亦依主釋，依順體義、處中因、出世報，依人依法，依法依喻，以為其名，如《宗輪》說。〈序品〉等義並如音訓。
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其品得名者，經有二十八品，謂〈序品〉、〈方便品〉、〈譬喻品〉、〈信解品〉、〈藥草喻品〉、〈授記品〉、〈化城喻品〉、〈五百弟子授記品〉、〈授學無學人記品〉、〈法師品〉、〈見寶塔品〉、〈提婆達多品〉、〈勸持品〉、〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉、〈如來壽量品〉、〈分別功德品〉、〈隨喜功德品〉、〈法師功德品〉、〈常不輕菩薩品〉、〈如來神力品〉、〈囑累品〉、〈藥王菩薩本事品〉、〈妙音菩薩品〉、〈觀世音菩薩普門品〉、〈陀羅尼品〉、〈妙莊嚴王本事品〉、〈普賢菩薩勸發品〉，於此諸品總為四例：一義為名有十五，二義為名有十，三義為名有一，不定為名有二。一義為名有十五中復為四例，從法為名有四：〈方便品〉、〈信解品〉、〈持品〉、〈陀羅尼品〉；從喻為名有三：〈譬喻品〉、〈藥草喻品〉、〈化城喻品〉；從人為名有四：〈法師品〉、〈提婆達多品〉、〈常不輕菩薩品〉、〈妙音菩薩品〉。其法師品有法之師從人名中，法即是師以法為師從法名中，隨應可悉。從事為名有四：〈序品〉、〈授記品〉、〈從地涌出品〉、〈囑累品〉。二義為名有十中復有三例，從人法為名有八：〈授學無學人記品〉、〈如來壽量品〉、〈法師功德品〉、〈如來神力品〉、〈藥王菩薩本事品〉、〈觀世音菩薩普門品〉、〈妙莊嚴王本事品〉、〈普賢菩薩勸發品〉。能所為名有一，〈分別功德品〉。因果為名有一，〈隨喜功德品〉。三義為名有一，〈五百弟子授記品〉。五百者數，弟子者人，授記者事，故成三義。不定為名有二：一〈安樂行品〉，二〈見寶塔品〉。安樂之義通因果故，其見之義通見、現故。安樂在因、見者現也，即一義名中。若安樂在果、見者見也，即二義名中。思准可悉，且依總類以辨得名，得名所從至品當釋。
其品得名者，經有二十八品，謂〈序品〉、〈方便品〉、〈譬喻品〉、〈信解品〉、〈藥草喻品〉、〈授記品〉、〈化城喻品〉、〈五百弟子授記品〉、〈授學無學人記品〉、〈法師品〉、〈見寶塔品〉、〈提婆達多品〉、〈勸持品〉、〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉、〈如來壽量品〉、〈分別功德品〉、〈隨喜功德品〉、〈法師功德品〉、〈常不輕菩薩品〉、〈如來神力品〉、〈囑累品〉、〈藥王菩薩本事品〉、〈妙音菩薩品〉、〈觀世音菩薩普門品〉、〈陀羅尼品〉、〈妙莊嚴王本事品〉、〈普賢菩薩勸發品〉，於此諸品總為四例：一義為名有十五，二義為名有十，三義為名有一，不定為名有二。一義為名有十五中復為四例，從法為名有四：〈方便品〉、〈信解品〉、〈持品〉、〈陀羅尼品〉；從喻為名有三：〈譬喻品〉、〈藥草喻品〉、〈化城喻品〉；從人為名有四：〈法師品〉、〈提婆達多品〉、〈常不輕菩薩品〉、〈妙音菩薩品〉。其法師品有法之師從人名中，法即是師以法為師從法名中，隨應可悉。從事為名有四：〈序品〉、〈授記品〉、〈從地涌出品〉、〈囑累品〉。二義為名有十中復有三例，從人法為名有八：〈授學無學人記品〉、〈如來壽量品〉、〈法師功德品〉、〈如來神力品〉、〈藥王菩薩本事品〉、〈觀世音菩薩普門品〉、〈妙莊嚴王本事品〉、〈普賢菩薩勸發品〉。能所為名有一，〈分別功德品〉。因果為名有一，〈隨喜功德品〉。三義為名有一，〈五百弟子授記品〉。五百者數，弟子者人，授記者事，故成三義。不定為名有二：一〈安樂行品〉，二〈見寶塔品〉。安樂之義通因果故，其見之義通見、現故。安樂在因、見者現也，即一義名中。若安樂在果、見者見也，即二義名中。思准可悉，且依總類以辨得名，得名所從至品當釋。
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第四顯經品廢立者，案此經根本，秦姚興時，鳩摩羅什所翻二十七品，無〈提婆達多品〉。沙門道慧《宗齊錄》云：「上定林寺釋法獻，於于闐國得此經梵本，有此一品。瓦官寺沙門法意，以齊永明八年十二月譯出此品，猶未安置《法華經》內。至梁末有西天竺優禪尼國沙門拘羅那陀，此云家依，亦云婆羅末陀，此云真諦，又翻此品，始安〈見寶塔〉後。復有燉煌沙門竺法護，於晉武之世譯《正法華》，其〈提婆達多品〉亦安在〈見寶塔品〉後。」什公本無之者，古傳解云：䓗嶺已西多有此品，已東多無，什公既在龜茲故無此品。若爾，法獻於于闐國如何得此品？于闐亦在䓗嶺東故。又有解云：塔品命持，而持品應命言勢相接，而忽間以天授，則文勢疎斷，什公恐末葉多惑所以刪之。若爾即取捨真文並由羅什，刪繁好醜併在一人，斯為未可。釋道安以翻經者多略經文，乃作五失三不易云：「結集之羅漢兢兢若此，末代之凡夫平平若是。改千代之上微言，同百王之下末俗，豈不痛哉！」故〈天授品〉梵本皆有。又〈天授品〉顯已重法為床以求，經力勢大龍宮涌出，經威速疾龍女道成，讚勸於人，何不此後即有〈持品〉？但知梵本有之，而什公本闕，隨本翻譯故無此品，既非以東西判定，亦不可義越刪之，但是什公梵本差脫，邊國訛鄙多脫錯故。又此經中〈囑累品〉安在〈神力品〉後者，古有解言：什公善得經意，所以不安經末置在前者，〈囑累品〉中令分身佛各還本土，若安經末則至說經竟始令分身各還本土，未還已前此土猶淨，妙音來日何事被誡於此土中勿生下劣之想。又下方涌出既普稽首分身，東土妙音不應獨頂禮多寶，觀音奉珠不應但為二分，分身諸佛何過不蒙。又〈囑累〉一品既明付囑，〈藥王〉等品受命弘宣，以此而推不應居後，所以什公安於前也。上來所說乍雖可爾，窮其旨趣理有八違：一眾本相違難。晉時竺法護所譯《正法華》，及隋時崛多、笈多二人所添《法華》中，此〈囑累品〉並安在經末。二論經相違難。《法華論》中說修行力略有七種：一持力，〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸持品〉示現。二說力，〈神力品〉示現。三行苦行力，〈藥王品〉示現。四教化眾生行苦行力，〈妙音品〉示現。五護眾生諸難力，〈觀世音品〉、〈陀羅尼品〉示現。六功德勝力，〈妙莊嚴王本事品〉示現。七護法力，〈普賢菩薩品〉及後品示現。既言護法力〈普賢〉及後品示現，明知〈囑累〉令居經末；若不爾者，〈普賢品〉後更有何品？又〈神力品〉後即明〈藥王〉，餘皆依次，故知〈囑累〉合在經終。三諸教不同難。餘經囑
第四顯經品廢立者，案此經根本，秦姚興時，鳩摩羅什所翻二十七品，無〈提婆達多品〉。沙門道慧《宗齊錄》云：「上定林寺釋法獻，於于闐國得此經梵本，有此一品。瓦官寺沙門法意，以齊永明八年十二月譯出此品，猶未安置《法華經》內。至梁末有西天竺優禪尼國沙門拘羅那陀，此云家依，亦云婆羅末陀，此云真諦，又翻此品，始安〈見寶塔〉後。復有燉煌沙門竺法護，於晉武之世譯《正法華》，其〈提婆達多品〉亦安在〈見寶塔品〉後。」什公本無之者，古傳解云：䓗嶺已西多有此品，已東多無，什公既在龜茲故無此品。若爾，法獻於于闐國如何得此品？于闐亦在䓗嶺東故。又有解云：塔品命持，而持品應命言勢相接，而忽間以天授，則文勢疎斷，什公恐末葉多惑所以刪之。若爾即取捨真文並由羅什，刪繁好醜併在一人，斯為未可。釋道安以翻經者多略經文，乃作五失三不易云：「結集之羅漢兢兢若此，末代之凡夫平平若是。改千代之上微言，同百王之下末俗，豈不痛哉！」故〈天授品〉梵本皆有。又〈天授品〉顯已重法為床以求，經力勢大龍宮涌出，經威速疾龍女道成，讚勸於人，何不此後即有〈持品〉？但知梵本有之，而什公本闕，隨本翻譯故無此品，既非以東西判定，亦不可義越刪之，但是什公梵本差脫，邊國訛鄙多脫錯故。又此經中〈囑累品〉安在〈神力品〉後者，古有解言：什公善得經意，所以不安經末置在前者，〈囑累品〉中令分身佛各還本土，若安經末則至說經竟始令分身各還本土，未還已前此土猶淨，妙音來日何事被誡於此土中勿生下劣之想。又下方涌出既普稽首分身，東土妙音不應獨頂禮多寶，觀音奉珠不應但為二分，分身諸佛何過不蒙。又〈囑累〉一品既明付囑，〈藥王〉等品受命弘宣，以此而推不應居後，所以什公安於前也。上來所說乍雖可爾，窮其旨趣理有八違：一眾本相違難。晉時竺法護所譯《正法華》，及隋時崛多、笈多二人所添《法華》中，此〈囑累品〉並安在經末。二論經相違難。《法華論》中說修行力略有七種：一持力，〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸持品〉示現。二說力，〈神力品〉示現。三行苦行力，〈藥王品〉示現。四教化眾生行苦行力，〈妙音品〉示現。五護眾生諸難力，〈觀世音品〉、〈陀羅尼品〉示現。六功德勝力，〈妙莊嚴王本事品〉示現。七護法力，〈普賢菩薩品〉及後品示現。既言護法力〈普賢〉及後品示現，明知〈囑累〉令居經末；若不爾者，〈普賢品〉後更有何品？又〈神力品〉後即明〈藥王〉，餘皆依次，故知〈囑累〉合在經終。三諸教不同難。餘經囑
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累並在經終，何故此經獨在前說？四二事乖角難。若以令分身佛還此土便穢，妙音來日故被誡者，〈囑累品〉中亦令多寶塔還，何故觀音奉珠猶為二分？五兩命不齊難。若分身多寶並各遣還，何故分身即還，多寶佛塔猶在？若言命多寶塔還可如故，但是閉塔者，若爾；何故《正法華》云可還本土？六塔無還處難。又分身諸佛，釋迦命去初即言歸，多寶佛塔迄至經終更無還處。七淨穢有殊難。又以妙音被誡便非淨土，故知分身各已還國者，分身佛集之日，何故各命侍者手捧蓮華並詣靈山，持散佛上變淨土時，諸山皆無通為佛國，五道亦盡，何有靈山詣佛持散？又文殊海會將至此間，預在靈山忽有華現。八眾喜乖情難。又〈囑累品〉令分身佛還塔時不去，若非經末方囑累者，阿修羅等皆大歡喜何太早生？既非聞法寶以喜生，乃是見客佛去以歡喜慰，深成可怪；但是先放神力故現淨土，由此土本穢恐妙音兼見本土穢相而生譏毀，所以被誡，非妙音至、分身已還而土唯穢，如雖淨土還見靈山，變不唯淨兼見穢故，上見下故，何因不許二佛同坐妙音致禮？觀世音奉珠禮贈此二化主，別意不通餘佛，只如〈天授品〉中文殊龍宮而出，獨禮塔中二世尊足，是時分身未還本土，文殊于時不禮分身，故知歸奉意別，何得例使通歸？故知〈囑累〉合在經終，歡喜奉行並居彼故。又〈觀音普門品〉本皆無頌，或有安者後人添足，俗每疑云：若佛說者，云何頌言「具足妙相尊，偈答無盡意」，此乃經家結集為偈。如《勝鬘經》云：「即生此念時佛於空中現」等，從前偈後乘便為偈以生後偈，中間文短長行不便，理亦應通。又有疑云：若佛說者何故偈云呪咀諸毒藥還著於本人，豈佛世尊返害生命？昔亦致惑曾問先師慈音妙大雲義，大師勘梵本既具此頌，正云梅怛剌耶末那，應言慈意非慈音也。故定有之。又有無失，乃是應宜而為調伏，如巧獵師善取罷熊；亦如良醫善用反藥，初雖有損後必為益，非後為損而初益之。有頌既不乖宗，設無亦何違理？又隋時所添經中，莊嚴幢菩薩問無盡意，觀音名所由？無盡意菩薩遍觀觀音過去願海，告莊嚴幢而說於偈。若爾，云何偈言世尊妙相具？我今重問彼具足妙相尊偈答無盡意，文既相違，故知差舛。又彼經〈藥草喻品〉加其後半，論釋兩喻破執乘一，彼說乘同，日光為喻，《正法》、《妙法》兩經俱無，論又不解四從三逆，有爽通途無順成理，彼經又以〈陀羅尼品〉安在〈神力品〉後，違二本經及論次第。又云：〈富樓那〉及〈法師〉二品初皆脫少。既無誠文，理難依信。又云：合有二十七品，以〈天授品〉與〈寶塔〉
累並在經終，何故此經獨在前說？四二事乖角難。若以令分身佛還此土便穢，妙音來日故被誡者，〈囑累品〉中亦令多寶塔還，何故觀音奉珠猶為二分？五兩命不齊難。若分身多寶並各遣還，何故分身即還，多寶佛塔猶在？若言命多寶塔還可如故，但是閉塔者，若爾；何故《正法華》云可還本土？六塔無還處難。又分身諸佛，釋迦命去初即言歸，多寶佛塔迄至經終更無還處。七淨穢有殊難。又以妙音被誡便非淨土，故知分身各已還國者，分身佛集之日，何故各命侍者手捧蓮華並詣靈山，持散佛上變淨土時，諸山皆無通為佛國，五道亦盡，何有靈山詣佛持散？又文殊海會將至此間，預在靈山忽有華現。八眾喜乖情難。又〈囑累品〉令分身佛還塔時不去，若非經末方囑累者，阿修羅等皆大歡喜何太早生？既非聞法寶以喜生，乃是見客佛去以歡喜慰，深成可怪；但是先放神力故現淨土，由此土本穢恐妙音兼見本土穢相而生譏毀，所以被誡，非妙音至、分身已還而土唯穢，如雖淨土還見靈山，變不唯淨兼見穢故，上見下故，何因不許二佛同坐妙音致禮？觀世音奉珠禮贈此二化主，別意不通餘佛，只如〈天授品〉中文殊龍宮而出，獨禮塔中二世尊足，是時分身未還本土，文殊于時不禮分身，故知歸奉意別，何得例使通歸？故知〈囑累〉合在經終，歡喜奉行並居彼故。又〈觀音普門品〉本皆無頌，或有安者後人添足，俗每疑云：若佛說者，云何頌言「具足妙相尊，偈答無盡意」，此乃經家結集為偈。如《勝鬘經》云：「即生此念時佛於空中現」等，從前偈後乘便為偈以生後偈，中間文短長行不便，理亦應通。又有疑云：若佛說者何故偈云呪咀諸毒藥還著於本人，豈佛世尊返害生命？昔亦致惑曾問先師慈音妙大雲義，大師勘梵本既具此頌，正云梅怛剌耶末那，應言慈意非慈音也。故定有之。又有無失，乃是應宜而為調伏，如巧獵師善取罷熊；亦如良醫善用反藥，初雖有損後必為益，非後為損而初益之。有頌既不乖宗，設無亦何違理？又隋時所添經中，莊嚴幢菩薩問無盡意，觀音名所由？無盡意菩薩遍觀觀音過去願海，告莊嚴幢而說於偈。若爾，云何偈言世尊妙相具？我今重問彼具足妙相尊偈答無盡意，文既相違，故知差舛。又彼經〈藥草喻品〉加其後半，論釋兩喻破執乘一，彼說乘同，日光為喻，《正法》、《妙法》兩經俱無，論又不解四從三逆，有爽通途無順成理，彼經又以〈陀羅尼品〉安在〈神力品〉後，違二本經及論次第。又云：〈富樓那〉及〈法師〉二品初皆脫少。既無誠文，理難依信。又云：合有二十七品，以〈天授品〉與〈寶塔〉
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同品，四本違三，寔為未可。
同品，四本違三，寔為未可。
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第五彰品次第者，凡欲說法必先警覺群情，機集緣和乃可應物宣暢。陳說之漸，初名序品。序品既說次辨正宗，眾既集而未閑，須陳宗以訓誘，法說一乘為實，略開二運為權，言一實而導彼歸途，顯二權而令斯返跡，智揚善巧妙應上根，語演神功津冥𨗉理，故次有〈方便品〉。上根領悟、佛重述成方有授記，應有領、述及〈授記品〉，良以鶖子獨頴不可孤明，領述授記文小略故，〈譬喻品〉初寄其領、述及為授記。中根之類雖聞法說猶未能解，不因曉喻無以解生，故有〈譬喻品〉。智者因喻領慧隨生，故有〈信解品〉。雖少信解尚未深知，為破疑情重成其意，故有〈藥草喻品〉。四大聲聞既深領解，記其當果，故次有〈授記品〉。上中二性雖復解生，下根之徒猶無悟相，必假丁寧之說、欣資鄭重之訓，說過去結緣之始覺照其心，述彼所得涅槃本非真滅，令歸寶所趣大涅槃，故次有〈化城喻品〉。高名之輩因說即解，應有信解復重淨心，良由三遍慇懃領解，文略印亦不廣不別生品。先陳高名當果之相，故有〈五百弟子授記品〉；下位之儔時漸亦達，為之授記，故有〈授學無學人記品〉。三根並悟說利已周，將使遠代同規，歎人美法令弘大義，故有〈法師品〉。依法修學，若法若人可師範故，破小執而成大道，會權旨以入真宗，信學既希，歸崇亦尠。多寶現塔、分身佛集，勸長時明信證說不虛，故有〈見寶塔品〉。雖他佛說證信此經，未顯自尊勸人歸仰，故顯身作國王為重此經，於彼怨家為床求法，亦顯經威廣大度龍宮眾極多，法力速成化龍女以成道，故有〈提婆達多品〉。既現自他俱為寶重，威弘用速，慇懃勸勉，聞經菩薩皆受教而願持，故有〈持品〉，若依論本言「勸持品」，此經無「勸」，因前勸而今持，故名「勸持」理亦無爽。其有末代行法多越軌摸，今示儀方令易宣暢，法既易行自離傷毀，故有〈安樂行品〉。八恒菩薩聞妙道以願持，佛時不許，明已有持弘者，遂有六萬恒沙菩薩久離毀傷先願弘宣，勸發時會，故有〈從地涌出品〉。眾見涌出，謂此化而非真、父少子老，疑非釋迦所化；今明我道久成，所化故宜非小，為釋此疑難，故有〈如來壽量品〉。報佛之身現壽量而長遠，法身之體亦方便以宣揚，故知釋迦由來化質，佛德深妙，聞信者多，利益既弘功德無量。今明時眾差別獲益，故有〈分別功德品〉。時宜所益雖已具陳，有能隨喜福亦不小，故有〈隨喜功德品〉。傍人隨喜尚獲福多，正能宣闡功德彌眾，故有〈法師功德品〉。法師持經必當作佛，毀法師者獲罪無量，引己為證故有〈常不輕品〉。如來勸說福事俱多，
第五彰品次第者，凡欲說法必先警覺群情，機集緣和乃可應物宣暢。陳說之漸，初名序品。序品既說次辨正宗，眾既集而未閑，須陳宗以訓誘，法說一乘為實，略開二運為權，言一實而導彼歸途，顯二權而令斯返跡，智揚善巧妙應上根，語演神功津冥𨗉理，故次有〈方便品〉。上根領悟、佛重述成方有授記，應有領、述及〈授記品〉，良以鶖子獨頴不可孤明，領述授記文小略故，〈譬喻品〉初寄其領、述及為授記。中根之類雖聞法說猶未能解，不因曉喻無以解生，故有〈譬喻品〉。智者因喻領慧隨生，故有〈信解品〉。雖少信解尚未深知，為破疑情重成其意，故有〈藥草喻品〉。四大聲聞既深領解，記其當果，故次有〈授記品〉。上中二性雖復解生，下根之徒猶無悟相，必假丁寧之說、欣資鄭重之訓，說過去結緣之始覺照其心，述彼所得涅槃本非真滅，令歸寶所趣大涅槃，故次有〈化城喻品〉。高名之輩因說即解，應有信解復重淨心，良由三遍慇懃領解，文略印亦不廣不別生品。先陳高名當果之相，故有〈五百弟子授記品〉；下位之儔時漸亦達，為之授記，故有〈授學無學人記品〉。三根並悟說利已周，將使遠代同規，歎人美法令弘大義，故有〈法師品〉。依法修學，若法若人可師範故，破小執而成大道，會權旨以入真宗，信學既希，歸崇亦尠。多寶現塔、分身佛集，勸長時明信證說不虛，故有〈見寶塔品〉。雖他佛說證信此經，未顯自尊勸人歸仰，故顯身作國王為重此經，於彼怨家為床求法，亦顯經威廣大度龍宮眾極多，法力速成化龍女以成道，故有〈提婆達多品〉。既現自他俱為寶重，威弘用速，慇懃勸勉，聞經菩薩皆受教而願持，故有〈持品〉，若依論本言「勸持品」，此經無「勸」，因前勸而今持，故名「勸持」理亦無爽。其有末代行法多越軌摸，今示儀方令易宣暢，法既易行自離傷毀，故有〈安樂行品〉。八恒菩薩聞妙道以願持，佛時不許，明已有持弘者，遂有六萬恒沙菩薩久離毀傷先願弘宣，勸發時會，故有〈從地涌出品〉。眾見涌出，謂此化而非真、父少子老，疑非釋迦所化；今明我道久成，所化故宜非小，為釋此疑難，故有〈如來壽量品〉。報佛之身現壽量而長遠，法身之體亦方便以宣揚，故知釋迦由來化質，佛德深妙，聞信者多，利益既弘功德無量。今明時眾差別獲益，故有〈分別功德品〉。時宜所益雖已具陳，有能隨喜福亦不小，故有〈隨喜功德品〉。傍人隨喜尚獲福多，正能宣闡功德彌眾，故有〈法師功德品〉。法師持經必當作佛，毀法師者獲罪無量，引己為證故有〈常不輕品〉。如來勸說福事俱多，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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恐眾生疑謂佛虛唱，欲顯己言不謬，何得誑汝眾生，縱神力以示之，故有〈如來神力品〉。藥王昔者殉命持經，說彼本緣勸勉時會，故有〈藥王菩薩本事品〉。流行正法此彼之土皆通，藥王已此土加揚，故召妙音令他方傳授，故有〈妙音菩薩品〉。眾生持經多諸障難，必假普示諸法門大悲救護，故有〈觀世音菩薩普門品〉。雖念觀音憑人救難，未持神呪仰法威加，欲令廣有威靈、持經易所成濟，故有〈陀羅尼品〉。持經之力不簡怨、親，經福所資常生勝所，欲明古今相即以勸弘於妙旨，故有〈妙莊嚴王本事品〉。雖此土他土皆有弘經，未有此方他方俱為勸勵，故有〈普賢菩薩勸發品〉。讚勸既周化緣已畢，慇懃付授遠使流通，故有〈囑累品〉。此依《正法華》及論，〈囑累品〉居後釋其次第；若〈神力品〉後即說囑累，人情曲解未契通途也。
恐眾生疑謂佛虛唱，欲顯己言不謬，何得誑汝眾生，縱神力以示之，故有〈如來神力品〉。藥王昔者殉命持經，說彼本緣勸勉時會，故有〈藥王菩薩本事品〉。流行正法此彼之土皆通，藥王已此土加揚，故召妙音令他方傳授，故有〈妙音菩薩品〉。眾生持經多諸障難，必假普示諸法門大悲救護，故有〈觀世音菩薩普門品〉。雖念觀音憑人救難，未持神呪仰法威加，欲令廣有威靈、持經易所成濟，故有〈陀羅尼品〉。持經之力不簡怨、親，經福所資常生勝所，欲明古今相即以勸弘於妙旨，故有〈妙莊嚴王本事品〉。雖此土他土皆有弘經，未有此方他方俱為勸勵，故有〈普賢菩薩勸發品〉。讚勸既周化緣已畢，慇懃付授遠使流通，故有〈囑累品〉。此依《正法華》及論，〈囑累品〉居後釋其次第；若〈神力品〉後即說囑累，人情曲解未契通途也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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法華玄贊卷第一(本)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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大治五年庚戌三月廿三日奉讀受於善明房得業已了僧覺印之。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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保安三年十月十二日移點，今以興福寺圓如房之本為之左點為正(云云)。
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法隆寺僧覺印為令法久住之
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妙法蓮華經玄贊卷第一(末)
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沙門基撰
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第六釋經本文者，古遵法師云：「二十八品分為二文：初之一品明如來起化由序，餘二十七品辨其正化，〈序品〉陳其始由，正化明其利益，迄至經末皆有益故。」吉藏師云：「初一品名序分，次十五品半名正宗，至〈分別功德品〉初格量頌末以來，明乘權、乘實、身權、身實為正宗故。鶖子三請明乘權、實。彌勒三請明身權、實，彼頌第二長行聞此壽量信解功德無有限量，及下十一品名流通分。」淨法師云：「初一品名序分，次十九品名正宗，〈神力品〉下有八品名流通。」雖有此判，不釋其所由也。今為二解：初一品名序分，次八品名正宗，正說一乘授三根記，根本所為皆已獲益，化彼二乘出濁水故。此經下云：「今此經中唯說一乘，而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化。」又〈提婆達多品〉「智積菩薩白多寶佛可還本土」，故知事了方始請還，明知說一乘處，正是經宗。若不說一乘但獲益處皆正宗者，〈普賢品〉中無量菩薩得陀羅尼，三千世界微塵數菩薩行普賢道，亦是不說一乘而獲益故，皆應正宗。若爾，即古遵師乃為指南。又事既未了，如何智積中路請還？或并〈法師品〉半八品半為正宗，以〈法師品〉初，授餘現座凡聖見聞隨喜者，當菩提記故。〈持品〉雖授現座比丘尼記，因請持經佛便與記，仍言前已總與記訖，更不說一乘，故非正宗。餘十九品總名流通，讚證受命付令行故。或初序分如前無別，從〈方便品〉下至〈持品〉合十二品，明一乘境，〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉此之二品，明一乘行，〈如來壽量品〉下至〈常不輕品〉，合此五品說一乘果。說境令知乘之權實，勸應捨權而取於實，聲聞悟此遂便得記；說行令知因之是非，勸應學是而除於非，學者由斯從地涌出，說果令知身之真化、證之果因，勸識於化求證於真，漸獲因、果二位勝德，菩薩知此遂便道證，具顯果、因所成勝德。〈神力品〉下皆名流通示相付囑，稟命行故，此等所由皆至下釋。
第六釋經本文者，古遵法師云：「二十八品分為二文：初之一品明如來起化由序，餘二十七品辨其正化，〈序品〉陳其始由，正化明其利益，迄至經末皆有益故。」吉藏師云：「初一品名序分，次十五品半名正宗，至〈分別功德品〉初格量頌末以來，明乘權、乘實、身權、身實為正宗故。鶖子三請明乘權、實。彌勒三請明身權、實，彼頌第二長行聞此壽量信解功德無有限量，及下十一品名流通分。」淨法師云：「初一品名序分，次十九品名正宗，〈神力品〉下有八品名流通。」雖有此判，不釋其所由也。今為二解：初一品名序分，次八品名正宗，正說一乘授三根記，根本所為皆已獲益，化彼二乘出濁水故。此經下云：「今此經中唯說一乘，而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化。」又〈提婆達多品〉「智積菩薩白多寶佛可還本土」，故知事了方始請還，明知說一乘處，正是經宗。若不說一乘但獲益處皆正宗者，〈普賢品〉中無量菩薩得陀羅尼，三千世界微塵數菩薩行普賢道，亦是不說一乘而獲益故，皆應正宗。若爾，即古遵師乃為指南。又事既未了，如何智積中路請還？或并〈法師品〉半八品半為正宗，以〈法師品〉初，授餘現座凡聖見聞隨喜者，當菩提記故。〈持品〉雖授現座比丘尼記，因請持經佛便與記，仍言前已總與記訖，更不說一乘，故非正宗。餘十九品總名流通，讚證受命付令行故。或初序分如前無別，從〈方便品〉下至〈持品〉合十二品，明一乘境，〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉此之二品，明一乘行，〈如來壽量品〉下至〈常不輕品〉，合此五品說一乘果。說境令知乘之權實，勸應捨權而取於實，聲聞悟此遂便得記；說行令知因之是非，勸應學是而除於非，學者由斯從地涌出，說果令知身之真化、證之果因，勸識於化求證於真，漸獲因、果二位勝德，菩薩知此遂便道證，具顯果、因所成勝德。〈神力品〉下皆名流通示相付囑，稟命行故，此等所由皆至下釋。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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論說〈序品〉有七種成就，成就者具足圓滿之義，欲明序中具足七義，七義圓滿餘經無故。一序分成就，始述通由具圓滿故，山城圓滿表勝餘故偏得序名，實七皆序。二眾成就，「與大比丘眾」下是，一數、二行、三攝功德、四威儀如法住圓滿，勝餘經故。三如來欲說法時至成就，「為諸菩薩說大乘經」下是，先說《無量義經》具十七名，勝餘經故。四所依說法隨順威儀住成就，「佛說此經已結跏趺坐」下是。依止定、器、眾生世間，此三種法餘經無故。五依止說因成就，「爾時佛放眉間光」下是，見能照、照境、所照等事生希有心，餘經無故。六大眾生現前欲聞法成就，「爾時彌勒菩薩作是念」下是，雖問一人多人欲聞生希有心，餘經無故。七文殊師利答成就，以宿命智現見過去因果相，成就十種事如現在前，是故能答，餘經無故。七中分二，初二通序，後五別序。通序有五：一總顯已聞，二說教時，三說教主，四所化處，五所被機，此入眾成，序成但四，「如是我聞」即為初也，為令生信顯已聞故。論本但說序二成就：一者城，二者山。此二處勝與餘經別，所以偏說；聞時及佛不異餘經，雖經具有不別標勝。
論說〈序品〉有七種成就，成就者具足圓滿之義，欲明序中具足七義，七義圓滿餘經無故。一序分成就，始述通由具圓滿故，山城圓滿表勝餘故偏得序名，實七皆序。二眾成就，「與大比丘眾」下是，一數、二行、三攝功德、四威儀如法住圓滿，勝餘經故。三如來欲說法時至成就，「為諸菩薩說大乘經」下是，先說《無量義經》具十七名，勝餘經故。四所依說法隨順威儀住成就，「佛說此經已結跏趺坐」下是。依止定、器、眾生世間，此三種法餘經無故。五依止說因成就，「爾時佛放眉間光」下是，見能照、照境、所照等事生希有心，餘經無故。六大眾生現前欲聞法成就，「爾時彌勒菩薩作是念」下是，雖問一人多人欲聞生希有心，餘經無故。七文殊師利答成就，以宿命智現見過去因果相，成就十種事如現在前，是故能答，餘經無故。七中分二，初二通序，後五別序。通序有五：一總顯已聞，二說教時，三說教主，四所化處，五所被機，此入眾成，序成但四，「如是我聞」即為初也，為令生信顯已聞故。論本但說序二成就：一者城，二者山。此二處勝與餘經別，所以偏說；聞時及佛不異餘經，雖經具有不別標勝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「如是我聞」等，以三門分別：一說之所由，二立之所以，三正釋其文。說所由者，如大術等經說其本緣，佛臨涅槃時，佛命有疑當問，時優婆離、阿㝹樓馱教阿難請問四事：一佛滅度後諸比丘等以誰為師，二依何處住，三惡性比丘如何治罰，四一切經首當置何言。佛教之云：我滅度後，以波羅提木叉為汝大師，依戒而行；依四念處住安處其心；惡性比丘梵檀治之，梵檀默然故不應打罵，但默擯故；一切經首當置「如是我聞」等言。後阿難結集還依佛教，廣述所由皆如經說。立之所以者，為令眾生生信順故。《智度論》云：「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入、智為能度，信為入法之初基，智為究竟之玄術，信則所言之理順，順則師資之道成，由信故所說之法皆可順從，由順故說聽二徒師資建立。」於此信中略為十釋：一趣極果之初因，依《仁王》等經趣聖位之初因，故四十心以信為首。最初發起大菩提心須具十德起三妙觀，大菩提心以善根為自體，以善友為緣，以不退屈而為策發。善根即信、精進、念、定、慧。故《攝大乘》云：「清淨增上力，堅固心勝進，名菩薩初修，無數三大劫。」二入諦理之基漸，諸論皆說將入聖位有信根、信力。有信根，故萬善因此而生；有信力，故四魔不能屈伏，因此經初創令生信。三通妙真之證淨，能越惡道離賤貧因，故入聖已證四不壞信，信三寶故能越惡道，由信戒故離賤貧因，故論亦說有信現觀。四荷至德之喜依，《毘婆沙》說信者食法味之嘉手，學佛法者如大龍象，以信為手、以捨為牙、以念為頸、以慧為頭，於其兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手，故學佛法者最初生信。五聖七財之元胎，法財初故，學者大商、元規法寶、教獲聖財，故初生信。《顯揚論》云：「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧，信即一焉。六善本因之淑路，善法本故。」《瑜伽論》云：「入諸善法，欲為根本、作意所生、觸所集起、受所引攝、定為增上、慧為最勝、解脫為堅固、出離為後邊。欲為本者起希望故，作意所生數警覺故，觸所集起和心心所對勝緣故，受所引攝領在心故，定為增上心微寂故，慧為最勝擇善惡故，解脫為堅固息纏縛故，出離為後邊覺道滿故。」信既為欲依，故最初令起。七啟機門之勝手，接教手故，《俱舍論》云：「拔眾生出生死泥」；又後陳正宗為佛教手，序令生信為眾生手，兩手相接出淤泥故。又《智度論》云：「如人有手，至於寶山隨意所取，若其無手則空無所得。」有信心人入佛寶山得諸道果，若無信心雖解文義，空無所獲。八湛心水之清珠，令心淨故，《成
「如是我聞」等，以三門分別：一說之所由，二立之所以，三正釋其文。說所由者，如大術等經說其本緣，佛臨涅槃時，佛命有疑當問，時優婆離、阿㝹樓馱教阿難請問四事：一佛滅度後諸比丘等以誰為師，二依何處住，三惡性比丘如何治罰，四一切經首當置何言。佛教之云：我滅度後，以波羅提木叉為汝大師，依戒而行；依四念處住安處其心；惡性比丘梵檀治之，梵檀默然故不應打罵，但默擯故；一切經首當置「如是我聞」等言。後阿難結集還依佛教，廣述所由皆如經說。立之所以者，為令眾生生信順故。《智度論》云：「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入、智為能度，信為入法之初基，智為究竟之玄術，信則所言之理順，順則師資之道成，由信故所說之法皆可順從，由順故說聽二徒師資建立。」於此信中略為十釋：一趣極果之初因，依《仁王》等經趣聖位之初因，故四十心以信為首。最初發起大菩提心須具十德起三妙觀，大菩提心以善根為自體，以善友為緣，以不退屈而為策發。善根即信、精進、念、定、慧。故《攝大乘》云：「清淨增上力，堅固心勝進，名菩薩初修，無數三大劫。」二入諦理之基漸，諸論皆說將入聖位有信根、信力。有信根，故萬善因此而生；有信力，故四魔不能屈伏，因此經初創令生信。三通妙真之證淨，能越惡道離賤貧因，故入聖已證四不壞信，信三寶故能越惡道，由信戒故離賤貧因，故論亦說有信現觀。四荷至德之喜依，《毘婆沙》說信者食法味之嘉手，學佛法者如大龍象，以信為手、以捨為牙、以念為頸、以慧為頭，於其兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手，故學佛法者最初生信。五聖七財之元胎，法財初故，學者大商、元規法寶、教獲聖財，故初生信。《顯揚論》云：「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧，信即一焉。六善本因之淑路，善法本故。」《瑜伽論》云：「入諸善法，欲為根本、作意所生、觸所集起、受所引攝、定為增上、慧為最勝、解脫為堅固、出離為後邊。欲為本者起希望故，作意所生數警覺故，觸所集起和心心所對勝緣故，受所引攝領在心故，定為增上心微寂故，慧為最勝擇善惡故，解脫為堅固息纏縛故，出離為後邊覺道滿故。」信既為欲依，故最初令起。七啟機門之勝手，接教手故，《俱舍論》云：「拔眾生出生死泥」；又後陳正宗為佛教手，序令生信為眾生手，兩手相接出淤泥故。又《智度論》云：「如人有手，至於寶山隨意所取，若其無手則空無所得。」有信心人入佛寶山得諸道果，若無信心雖解文義，空無所獲。八湛心水之清珠，令心淨故，《成
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唯識》云：「信如水珠能清濁水」，能治不信性渾濁故。九建名道之良資，宣尼云：「兵、食、信三，信不可棄，自古皆有死人無信不立，如大車無輗小車無軏，人而無信不知其可。」十欵衷誠之佳待，《春秋》言：「苟有明信，𡼏嵠沼沚之毛、蘋蘩薀藻之菜，可薦鬼神、可羞公王，而況君子結二國之信。」此中十義，初八依真、後二依俗，故經首置「如是」，經義親從佛聞，離增減失，為令眾生起信樂心順修學故。
唯識》云：「信如水珠能清濁水」，能治不信性渾濁故。九建名道之良資，宣尼云：「兵、食、信三，信不可棄，自古皆有死人無信不立，如大車無輗小車無軏，人而無信不知其可。」十欵衷誠之佳待，《春秋》言：「苟有明信，𡼏嵠沼沚之毛、蘋蘩薀藻之菜，可薦鬼神、可羞公王，而況君子結二國之信。」此中十義，初八依真、後二依俗，故經首置「如是」，經義親從佛聞，離增減失，為令眾生起信樂心順修學故。
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正釋其文者，《佛地論》說：「如是之言，依四義轉。一依譬喻，如有說言，如是富貴如毘沙門，如是所傳所聞之法，如佛所說，定無有異，定為利樂方便之因，或當所說如是文句如我昔聞。二依教誨，如有說言，汝當如是讀誦經論，此中『如是』，遠則佛之教誨，近則傳法者之教誨也；或告時眾，如是當聽我昔所聞。三依問答，謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言『如是我聞』。四依許可，如有說言：我當為汝如是而思，如是而作，如是而說，謂結集時諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說如我所聞；或信可言：是事如是，謂如是法我昔所聞此事如是，齊此當說定無有異。由四義故經初皆置『如是我聞』。」真諦三藏云：「微細律明，阿難昇座集法藏時，身如諸佛具諸相好，下座之時還復本形，勘集藏傳亦作是說。眾生三疑：一疑佛大悲從涅槃起更說妙法，二疑更有佛從他方來住此說法，三疑彼阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法，我昔侍佛親所曾聞，非佛更起、他方佛至、轉身成佛。為除此疑，故經初言『如是我聞』。」
正釋其文者，《佛地論》說：「如是之言，依四義轉。一依譬喻，如有說言，如是富貴如毘沙門，如是所傳所聞之法，如佛所說，定無有異，定為利樂方便之因，或當所說如是文句如我昔聞。二依教誨，如有說言，汝當如是讀誦經論，此中『如是』，遠則佛之教誨，近則傳法者之教誨也；或告時眾，如是當聽我昔所聞。三依問答，謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言『如是我聞』。四依許可，如有說言：我當為汝如是而思，如是而作，如是而說，謂結集時諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說如我所聞；或信可言：是事如是，謂如是法我昔所聞此事如是，齊此當說定無有異。由四義故經初皆置『如是我聞』。」真諦三藏云：「微細律明，阿難昇座集法藏時，身如諸佛具諸相好，下座之時還復本形，勘集藏傳亦作是說。眾生三疑：一疑佛大悲從涅槃起更說妙法，二疑更有佛從他方來住此說法，三疑彼阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法，我昔侍佛親所曾聞，非佛更起、他方佛至、轉身成佛。為除此疑，故經初言『如是我聞』。」
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結集之緣如藏章說。《注法華》云：「如是者感應之瑞，如以順機受名，是以無非立稱。眾生以無非為感，如來以順機為應，傳經者欲顯名教出於感應，故建言『如是』。」《注無量義》云：「至人說法但為顯如，唯如為是，故言『如是』。」寶公云：「以離五謗名為如是。第一句，如是此經離執有增益謗。第二句，如是此經離執無損減謗。第三句，如是此經離執亦有亦無相違謗。第四句，如是此經離執非有非無愚癡謗。第五句，如是此經離執非非有非非無戲論謗。」光宅云：「『如是』，將傳所聞前，題舉一部也。如是一部經，我親從佛聞，即為『我聞』作呼轍耳。」梁武帝云：「『如是』如斯之義，是佛所說故言如是。」長耳三藏云：「如是有三：一就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。二就法，諸法實相古今不異故名為如，為如而說故稱為是。三就僧，以阿難聞望佛本教，所傳不異故名為如，永離過非故稱為是。」由此同說，稱理無謬，所傳不異故經可信。以上合有一十五釋。
結集之緣如藏章說。《注法華》云：「如是者感應之瑞，如以順機受名，是以無非立稱。眾生以無非為感，如來以順機為應，傳經者欲顯名教出於感應，故建言『如是』。」《注無量義》云：「至人說法但為顯如，唯如為是，故言『如是』。」寶公云：「以離五謗名為如是。第一句，如是此經離執有增益謗。第二句，如是此經離執無損減謗。第三句，如是此經離執亦有亦無相違謗。第四句，如是此經離執非有非無愚癡謗。第五句，如是此經離執非非有非非無戲論謗。」光宅云：「『如是』，將傳所聞前，題舉一部也。如是一部經，我親從佛聞，即為『我聞』作呼轍耳。」梁武帝云：「『如是』如斯之義，是佛所說故言如是。」長耳三藏云：「如是有三：一就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。二就法，諸法實相古今不異故名為如，為如而說故稱為是。三就僧，以阿難聞望佛本教，所傳不異故名為如，永離過非故稱為是。」由此同說，稱理無謬，所傳不異故經可信。以上合有一十五釋。
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言「我聞」者，傳法菩薩自指己身，言如是法親從佛聞，故名我聞，非謂「我」者定屬一人。我謂諸蘊世俗假者，然我有三：一妄所執我，謂外道等所橫計我。二假施設我，謂大涅槃樂、淨、常、我，除二乘倒強施設故。三世流布我，謂世共傳天授、祠授等。今傳法者隨順世間指自稱我，不同前二，即是無我之大我也。
言「我聞」者，傳法菩薩自指己身，言如是法親從佛聞，故名我聞，非謂「我」者定屬一人。我謂諸蘊世俗假者，然我有三：一妄所執我，謂外道等所橫計我。二假施設我，謂大涅槃樂、淨、常、我，除二乘倒強施設故。三世流布我，謂世共傳天授、祠授等。今傳法者隨順世間指自稱我，不同前二，即是無我之大我也。
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問：
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諸佛說法本除我執，何故不稱「無我」乃言「我聞」？
諸佛說法本除我執，何故不稱「無我」乃言「我聞」？
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有四義：一言說易故，若說無我通蘊處界，知此說誰。二順世間故。三除無我怖故，言無我者，為誰修學？四有自他、染淨、因果、事業等故，所以稱我。
有四義：一言說易故，若說無我通蘊處界，知此說誰。二順世間故。三除無我怖故，言無我者，為誰修學？四有自他、染淨、因果、事業等故，所以稱我。
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問：
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若爾，何故不稱名字但稱我耶？
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有三義：一示不乖俗，宗雖顯真、語不乖俗，理雖顯妙、言不乖麁，欲顯真諦不離俗故。二我者主宰自在之義。《集法傳》云：「有三阿難：一阿難陀，云慶喜，持聲聞藏。二阿難跋陀，云喜賢，持獨覺藏。三阿難伽羅，云喜海，持菩薩藏。但是一人，隨德名別。」由是阿難，多聞、聞持、其聞積集，三慧齊備文義並持，於三藏教總持自在，若稱名字雖順正理，無於諸法得自在義。由斯稱我不噵阿難。
有三義：一示不乖俗，宗雖顯真、語不乖俗，理雖顯妙、言不乖麁，欲顯真諦不離俗故。二我者主宰自在之義。《集法傳》云：「有三阿難：一阿難陀，云慶喜，持聲聞藏。二阿難跋陀，云喜賢，持獨覺藏。三阿難伽羅，云喜海，持菩薩藏。但是一人，隨德名別。」由是阿難，多聞、聞持、其聞積集，三慧齊備文義並持，於三藏教總持自在，若稱名字雖順正理，無於諸法得自在義。由斯稱我不噵阿難。
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三「我」者親義，世間共言「我見、我聞」，此將為親證。若言「阿難聞」，或非親聞從他傳受，今顯親聞世尊所說非是傳聞，破他疑網故不稱字但言「我聞」。「聞」謂耳根發識聽受所說。今廢耳別、就我總稱，故云「我聞」。雖依大乘根、識、心所對境和合方名為聞，然根五義勝於識等，故根名聞。根五義者，所謂依、發、屬、助、如根。如根者，如根明昧識亦明昧，若但聞聲可唯在耳，既緣名義便在意中。故《瑜伽》言：「聞謂比量」，耳根名聞者，親聞於聲，與意為門意方聞故，以二為門熏習在總，因聞所成總名為聞，廢別耳、意總名「我聞」。
三「我」者親義，世間共言「我見、我聞」，此將為親證。若言「阿難聞」，或非親聞從他傳受，今顯親聞世尊所說非是傳聞，破他疑網故不稱字但言「我聞」。「聞」謂耳根發識聽受所說。今廢耳別、就我總稱，故云「我聞」。雖依大乘根、識、心所對境和合方名為聞，然根五義勝於識等，故根名聞。根五義者，所謂依、發、屬、助、如根。如根者，如根明昧識亦明昧，若但聞聲可唯在耳，既緣名義便在意中。故《瑜伽》言：「聞謂比量」，耳根名聞者，親聞於聲，與意為門意方聞故，以二為門熏習在總，因聞所成總名為聞，廢別耳、意總名「我聞」。
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慶喜于時親亦見覺知佛所說，何故但言「我聞」不言「我見」等？
慶喜于時親亦見覺知佛所說，何故但言「我聞」不言「我見」等？
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有三義：一欲證深理要先聞法，名等詮義非色等故。二此界以聲而為佛事，聲為所依名等有故。三希證菩提要聞熏習，由聞熏習成出世故。由斯經首不說「見、覺、知」，唯說「我聞」。據實于時亦見佛說，諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等，於此義中應生分別。
有三義：一欲證深理要先聞法，名等詮義非色等故。二此界以聲而為佛事，聲為所依名等有故。三希證菩提要聞熏習，由聞熏習成出世故。由斯經首不說「見、覺、知」，唯說「我聞」。據實于時亦見佛說，諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等，於此義中應生分別。
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為佛說法言我能聞，為佛不說言我聞耶？
為佛說法言我能聞，為佛不說言我聞耶？
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有二解。一者龍軍等言：「佛唯有三法，謂大定、智、悲。久離戲論曾不說法，由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生，此文義相雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說，由耳根力及自意變故名我聞，以為體性。故無性云：隨墮八時，聞者識上，直、非直說，聚集顯現，以為體性。彼自難云：若爾，云何菩薩能說？」彼論初言：「薄伽梵前，已能善入大乘菩薩，為顯大乘體大，故說〈攝大乘品〉，故為此難。」論復自答：「彼增上生故作是說，譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等，故經亦言：始從成道終至涅槃，於其中間不說一字。如母齒指，子生喚解。」二者親光等言：「佛身具有蘊、處、界等，由離分別名無戲論，豈不說法名無戲論？謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生，此文義相是佛利他善根所起，名為佛說，聞者識上雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。」世親說言：「謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣故。由此經說：我所說法如手中葉，未所說法如林中葉，如末尼、天鼓無思而作事故。」此中二解隨彼兩文，綺互解釋。應知說此「如是我聞」，意避增減異分過失，謂如是法，我從佛聞，非他展轉顯示。聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失，非如愚夫無所堪能。諸有所聞或不能離增減異分，結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減，是故聞者應正聞已，如理思惟當懃修學。
有二解。一者龍軍等言：「佛唯有三法，謂大定、智、悲。久離戲論曾不說法，由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生，此文義相雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說，由耳根力及自意變故名我聞，以為體性。故無性云：隨墮八時，聞者識上，直、非直說，聚集顯現，以為體性。彼自難云：若爾，云何菩薩能說？」彼論初言：「薄伽梵前，已能善入大乘菩薩，為顯大乘體大，故說〈攝大乘品〉，故為此難。」論復自答：「彼增上生故作是說，譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等，故經亦言：始從成道終至涅槃，於其中間不說一字。如母齒指，子生喚解。」二者親光等言：「佛身具有蘊、處、界等，由離分別名無戲論，豈不說法名無戲論？謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生，此文義相是佛利他善根所起，名為佛說，聞者識上雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。」世親說言：「謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣故。由此經說：我所說法如手中葉，未所說法如林中葉，如末尼、天鼓無思而作事故。」此中二解隨彼兩文，綺互解釋。應知說此「如是我聞」，意避增減異分過失，謂如是法，我從佛聞，非他展轉顯示。聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失，非如愚夫無所堪能。諸有所聞或不能離增減異分，結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減，是故聞者應正聞已，如理思惟當懃修學。
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經「一時」。
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贊曰：第二說教時分也。此有二義：一法王啟化機器咸集，說聽事訖總名一時。二說者、聽者共相會遇，時分無別故言一時，機感、應化時無別故。初就剎那相續無斷說、聽，究竟假名「一時」。此有二解：一者道理時，說、聽二徒雖唯現在，五蘊諸行剎那生滅，即此現法有酬於前引後之義，即以所酬假名過去，即以所引假名未來，對此二種說為現在，此過未世並於現在法上假立，即說、聽者五蘊諸法剎那生滅前後相續，事緒究竟假立三世，總名一時，非一生滅之一時也。二者唯識時，說、聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長，事緒終訖總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境；聽者心變三世亦爾，唯意所緣，是不相應行蘊，法界法處所攝。此言一時，一則不定約剎那，二則不定約相續，三則不定約四時六時八時十二時等，四則不定約成道已後年數時節名為一時，但是聽者根熟、感佛為說，說者慈悲、應機為談，說、聽事訖總名一時。不定約剎那等者，聽法之徒根器或鈍，說時雖短、聽解時長，或說者時長、聽者亦久，於一剎那猶未能解，故非剎那。亦不定約相續者，由能說者得陀羅尼，說一字義一切皆了，或能聽者得淨耳、意，聞一字時一切能解，故非相續。由於一會聽者根機有利有鈍，如來神力或延短念為長劫，或促多劫為短念，亦不定故，總約說、聽究竟名為一時。亦不定約四時六時八時十二時者，一日、一月照四天下，長短、暄寒、近遠、晝夜諸方不定，恒二天下同起用故。又除已下上諸天等，無此四時及八時等，經擬上地、諸方流通，若說四時等流行不遍故。亦不定約成道已後年數時節者，三乘凡、聖所見佛身報化、年歲短長、成道已來近遠各不同故。經擬三乘凡聖同聞，故不別說成道已後若干年歲。然諸經中有說相續者，此經下云「說是法華經滿六十小劫」，即其事也。有說四時者，《涅槃經》言「二月十五日」。有說六時八時十二時，即《涅槃》云「於其晨朝嚼楊枝時」，《金剛般若》云「飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐，日正午時」，《上生經》云「於初夜分舉身放光」，《遺教經》云「於其中夜寂然無聲」。有說成道已後年數時節者，《十地經》云「第二七日於他化自在天王宮摩尼寶藏殿內說華嚴經」，又《法華經》云「三七日中思惟是已，趣波羅奈轉四諦輪」，又《無量義》此經等云「我成道來四十餘年」等。雖有是說，隨一方域化土眾生聞見結集，且作是言，仍非初總題說法時，是故俱應總說一時。
贊曰：第二說教時分也。此有二義：一法王啟化機器咸集，說聽事訖總名一時。二說者、聽者共相會遇，時分無別故言一時，機感、應化時無別故。初就剎那相續無斷說、聽，究竟假名「一時」。此有二解：一者道理時，說、聽二徒雖唯現在，五蘊諸行剎那生滅，即此現法有酬於前引後之義，即以所酬假名過去，即以所引假名未來，對此二種說為現在，此過未世並於現在法上假立，即說、聽者五蘊諸法剎那生滅前後相續，事緒究竟假立三世，總名一時，非一生滅之一時也。二者唯識時，說、聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長，事緒終訖總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境；聽者心變三世亦爾，唯意所緣，是不相應行蘊，法界法處所攝。此言一時，一則不定約剎那，二則不定約相續，三則不定約四時六時八時十二時等，四則不定約成道已後年數時節名為一時，但是聽者根熟、感佛為說，說者慈悲、應機為談，說、聽事訖總名一時。不定約剎那等者，聽法之徒根器或鈍，說時雖短、聽解時長，或說者時長、聽者亦久，於一剎那猶未能解，故非剎那。亦不定約相續者，由能說者得陀羅尼，說一字義一切皆了，或能聽者得淨耳、意，聞一字時一切能解，故非相續。由於一會聽者根機有利有鈍，如來神力或延短念為長劫，或促多劫為短念，亦不定故，總約說、聽究竟名為一時。亦不定約四時六時八時十二時者，一日、一月照四天下，長短、暄寒、近遠、晝夜諸方不定，恒二天下同起用故。又除已下上諸天等，無此四時及八時等，經擬上地、諸方流通，若說四時等流行不遍故。亦不定約成道已後年數時節者，三乘凡、聖所見佛身報化、年歲短長、成道已來近遠各不同故。經擬三乘凡聖同聞，故不別說成道已後若干年歲。然諸經中有說相續者，此經下云「說是法華經滿六十小劫」，即其事也。有說四時者，《涅槃經》言「二月十五日」。有說六時八時十二時，即《涅槃》云「於其晨朝嚼楊枝時」，《金剛般若》云「飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐，日正午時」，《上生經》云「於初夜分舉身放光」，《遺教經》云「於其中夜寂然無聲」。有說成道已後年數時節者，《十地經》云「第二七日於他化自在天王宮摩尼寶藏殿內說華嚴經」，又《法華經》云「三七日中思惟是已，趣波羅奈轉四諦輪」，又《無量義》此經等云「我成道來四十餘年」等。雖有是說，隨一方域化土眾生聞見結集，且作是言，仍非初總題說法時，是故俱應總說一時。
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問：
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處中有淨穢，隨機定說處，時中凡聖殊，何容不別說？
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答：
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說處標淨、穢，淨、穢可定知，說時有短、長，聖、凡不可准，一會機宜有利有鈍，長時短時如何定准？故處可定說，而時但總言「一時」。
說處標淨、穢，淨、穢可定知，說時有短、長，聖、凡不可准，一會機宜有利有鈍，長時短時如何定准？故處可定說，而時但總言「一時」。
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經「佛」。
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贊曰：第三說教主也。梵云「佛陀」此略云「佛」；有慧之主，唐言「覺者」。覺有三義：一自覺，勝凡夫，凡夫不自覺故。二覺他，勝二乘，彼不覺他故。三覺行圓滿，勝諸菩薩，菩薩雖復修於二覺，行未滿故。《佛地論》云：「具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮花開，故名為佛。」一切智者，能自開智，如睡夢覺智。觀於空智、理智、真智、無分別智，如所有也。總相而言，斷煩惱障得。一切種智者，覺有情智，如蓮花開智。觀於有智、事智、俗智、後所得智，盡所有也。總相而言，斷所知障得。准諸經梵本，皆稱本師名薄伽梵，佛教安置以此一言含諸德故；翻譯之主，意存省略，隨方生善故稱佛名。
贊曰：第三說教主也。梵云「佛陀」此略云「佛」；有慧之主，唐言「覺者」。覺有三義：一自覺，勝凡夫，凡夫不自覺故。二覺他，勝二乘，彼不覺他故。三覺行圓滿，勝諸菩薩，菩薩雖復修於二覺，行未滿故。《佛地論》云：「具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮花開，故名為佛。」一切智者，能自開智，如睡夢覺智。觀於空智、理智、真智、無分別智，如所有也。總相而言，斷煩惱障得。一切種智者，覺有情智，如蓮花開智。觀於有智、事智、俗智、後所得智，盡所有也。總相而言，斷所知障得。准諸經梵本，皆稱本師名薄伽梵，佛教安置以此一言含諸德故；翻譯之主，意存省略，隨方生善故稱佛名。
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問：
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此三身中何身所攝？
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答：
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准處准機，應聲聞而為化佛。准文准器，教菩薩而即報身。感者根品不同，應現故通報、化。王城、鷲嶺，劫盡火燒，鶖子聞經，即化佛也。我土安隱，壽量長遠，文殊在中，即報身也。應化非真佛亦非說法者，推功歸本即法身也。所以《稱讚大乘功德經》住法界藏，明法身說。《佛地經》等住寶華王十八圓滿，乃報身說。此經王城跡即化佛說。據理而言，實通三佛，應物現身非定一故。《楞伽經》中說三佛身說法各別，皆說法故。由此劬師羅長者，覩三尺以發心，五百婆羅門見灰身而起信，無邊身之菩薩窮上界而有餘，住小聖之凡夫觀丈六而無盡。今顯主尊教隨定勝，初標教主令生喜心。
准處准機，應聲聞而為化佛。准文准器，教菩薩而即報身。感者根品不同，應現故通報、化。王城、鷲嶺，劫盡火燒，鶖子聞經，即化佛也。我土安隱，壽量長遠，文殊在中，即報身也。應化非真佛亦非說法者，推功歸本即法身也。所以《稱讚大乘功德經》住法界藏，明法身說。《佛地經》等住寶華王十八圓滿，乃報身說。此經王城跡即化佛說。據理而言，實通三佛，應物現身非定一故。《楞伽經》中說三佛身說法各別，皆說法故。由此劬師羅長者，覩三尺以發心，五百婆羅門見灰身而起信，無邊身之菩薩窮上界而有餘，住小聖之凡夫觀丈六而無盡。今顯主尊教隨定勝，初標教主令生喜心。
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經「住王舍城耆闍崛山中」。
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贊曰：第四所化處也。遊化、居止目之為住，住者居止遊化安處之義。居止在山、遊化在城中，佛依此中遊化安處。古人因此解聖、天、梵、佛等住，住名雖同、義意全別。語邃義幽之處曾不屬心，名同理別之文虛張援據，此為未可也。梵云矩奢揭羅補羅城，唐言上茅城，摩揭陀國之正中，古先君王所都之處，多出勝上吉祥茅草，因以為名。崇山四周以為外郭，西通狹徑、北闢山門，東西長、南北狹，周一百五十餘里，內宮子城周四十里，羯尼迦樹遍諸道路，華含殊馥色爛黃金，暮春之月林皆金色。宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王共為親友，放護財醉象欲害如來，如來指端出五師子，醉象𩢍伏之處；次此東北有窣堵波，是舍利子逢馬勝比丘得初果處；次此正北不遠有大深坑，是室利毱多此云勝密，火坑、毒飯欲害佛處。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山，唐言鷲峯亦謂鷲臺，接北山之陽，孤標特起，既栖棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映濃淡分色，佛成道後向五十年，多居此山廣說妙法。舊云耆闍崛山，乃云靈鷲山，鷲鳥於此食人屍，名靈鷲山訛而略也。頻婆娑羅王為聞法故興發人徒，自山麓至岑峯跨谷陵巖編石為階，廣十餘步，長五六里，路有二窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；二謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂東西長南北狹，臨崖西埵有甎精舍，高廣奇製東闢其戶，如來在世多居說法。今作說法之像，量等如來之身，精舍東有長石，佛經行所履也。傍有大石，高丈四五周三十餘步，是天授遙擲擊佛傷足出血者也。其南岸下有窣堵波，佛說《法華經》處。山城北門行一里餘至迦蘭陀竹薗，薗東有窣堵波，未生怨王分得舍利建之供養。竹林薗西南行五六里，南山之陰，大竹林中有大石室，是大迦葉波結集法藏之處。竹林薗北二百餘步至迦蘭陀池，池西北二三里餘，至曷羅闍結利呬城，唐言王舍，外郭已壞無復遺堵，內城雖毀基趾猶存，周二十餘里面有一門，初頻婆娑羅王都在上茅宮城，編戶之家頻遭火害，一家縱逸四隣罹災，不安其居眾庶嗟怨。王曰：我以不德人庶遭患，修何德業可以攘之？群臣白言：大王德化黎庶不謹，請制嚴科以懲後犯，若更有犯遷之寒林。寒林者棄尸之所，俗謂不祥之地。人絕遊往，便同棄尸。彼既恥居，當自攝謹。王遂其言以施嚴令，乃先宮內自失火害。王曰：我其遷矣。乃命太子監攝留事，自遷寒林。吠舍釐王聞住於野，集軍來伐，邊候奏聞，王遂建城而居，以王先舍於此，故稱王舍城焉。有云至未生怨嗣位已後方築此城，乃更為高厚，非新築也。至無憂王遷都波吒釐，
贊曰：第四所化處也。遊化、居止目之為住，住者居止遊化安處之義。居止在山、遊化在城中，佛依此中遊化安處。古人因此解聖、天、梵、佛等住，住名雖同、義意全別。語邃義幽之處曾不屬心，名同理別之文虛張援據，此為未可也。梵云矩奢揭羅補羅城，唐言上茅城，摩揭陀國之正中，古先君王所都之處，多出勝上吉祥茅草，因以為名。崇山四周以為外郭，西通狹徑、北闢山門，東西長、南北狹，周一百五十餘里，內宮子城周四十里，羯尼迦樹遍諸道路，華含殊馥色爛黃金，暮春之月林皆金色。宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王共為親友，放護財醉象欲害如來，如來指端出五師子，醉象𩢍伏之處；次此東北有窣堵波，是舍利子逢馬勝比丘得初果處；次此正北不遠有大深坑，是室利毱多此云勝密，火坑、毒飯欲害佛處。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山，唐言鷲峯亦謂鷲臺，接北山之陽，孤標特起，既栖棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映濃淡分色，佛成道後向五十年，多居此山廣說妙法。舊云耆闍崛山，乃云靈鷲山，鷲鳥於此食人屍，名靈鷲山訛而略也。頻婆娑羅王為聞法故興發人徒，自山麓至岑峯跨谷陵巖編石為階，廣十餘步，長五六里，路有二窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；二謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂東西長南北狹，臨崖西埵有甎精舍，高廣奇製東闢其戶，如來在世多居說法。今作說法之像，量等如來之身，精舍東有長石，佛經行所履也。傍有大石，高丈四五周三十餘步，是天授遙擲擊佛傷足出血者也。其南岸下有窣堵波，佛說《法華經》處。山城北門行一里餘至迦蘭陀竹薗，薗東有窣堵波，未生怨王分得舍利建之供養。竹林薗西南行五六里，南山之陰，大竹林中有大石室，是大迦葉波結集法藏之處。竹林薗北二百餘步至迦蘭陀池，池西北二三里餘，至曷羅闍結利呬城，唐言王舍，外郭已壞無復遺堵，內城雖毀基趾猶存，周二十餘里面有一門，初頻婆娑羅王都在上茅宮城，編戶之家頻遭火害，一家縱逸四隣罹災，不安其居眾庶嗟怨。王曰：我以不德人庶遭患，修何德業可以攘之？群臣白言：大王德化黎庶不謹，請制嚴科以懲後犯，若更有犯遷之寒林。寒林者棄尸之所，俗謂不祥之地。人絕遊往，便同棄尸。彼既恥居，當自攝謹。王遂其言以施嚴令，乃先宮內自失火害。王曰：我其遷矣。乃命太子監攝留事，自遷寒林。吠舍釐王聞住於野，集軍來伐，邊候奏聞，王遂建城而居，以王先舍於此，故稱王舍城焉。有云至未生怨嗣位已後方築此城，乃更為高厚，非新築也。至無憂王遷都波吒釐，
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以王舍城施婆羅門，故今城中無復凡庶，唯婆羅門咸千家矣。古人有說：山城為王舍城，有九億家；或云置千王於此。皆謬也。王都既在王舍，佛住鷲峯，城山兩處雙彰自他、二化俱說，利緇、素故。論云：「序分成就者，此法門示現二種義成就：一者一切法門中最勝故，如王舍城勝餘一切城舍故，城乃摩揭陀國之正中，人王之所都處，表一乘乃三乘之中道，法王之所住境城既勝餘城故，經勝餘經故也。二者示現自在功德成就故，如耆闍崛山勝餘諸山，顯此法勝故，俱蘇摩城既是山城，近於王舍乃有多山，此山獨勝高而顯故，表法高顯出過二乘，自在巍巍功德滿故。」或如城勝餘城，無麗物而不出；法勝餘法，無嘉德而不具；山勝餘山，為好鳥之所栖止；法勝餘法，為上人之所止遊故。復云妙喻通教、理，或教妙如城含妙理故，理高如山出二乘故，所以此經在王城居鷲嶺，有所表矣。般若通貫五門，舍衛豐其四德，故多居彼不依餘處。金生麗水東俗所傳，提河有金西土咸悉，生死如河流不竭故，涅槃如金可寶重故，既河中而有金，表生死中而有圓寂，故於阿利羅拔提河邊說涅槃也。各有所表由來遠矣。古說：此經合居四處，初在靈山，二塔涌空中，三佛集淨土，四〈囑累品〉中分身佛還後居穢土。今解處三、說唯在二。處有三者，無復還穢。〈囑累〉居後分身方還，迄至經終皆唯淨土，復還變穢說經便訖。淨、穢唯二：一初在靈山穢土，二分身佛將集佛便變淨；并塔涌空，處有三也。說唯在二，初在地上靈山創會，為二乘等宣暢一乘；後塔涌空分身佛集，釋迦與多寶同座勸信此經，迄至經末佛令各還，說經事訖佛方居地，以後更不說《法華》，故知說處但唯有二。今標創會故說山城，住標化處，佛說化身，欲令三乘欣樂同故，顯佛悲深，乘、身俱妙，能於穢處而施化故；若標報佛及顯淨土，恐二乘眾疑非已分不能修故，由此但顯穢處、化身。
以王舍城施婆羅門，故今城中無復凡庶，唯婆羅門咸千家矣。古人有說：山城為王舍城，有九億家；或云置千王於此。皆謬也。王都既在王舍，佛住鷲峯，城山兩處雙彰自他、二化俱說，利緇、素故。論云：「序分成就者，此法門示現二種義成就：一者一切法門中最勝故，如王舍城勝餘一切城舍故，城乃摩揭陀國之正中，人王之所都處，表一乘乃三乘之中道，法王之所住境城既勝餘城故，經勝餘經故也。二者示現自在功德成就故，如耆闍崛山勝餘諸山，顯此法勝故，俱蘇摩城既是山城，近於王舍乃有多山，此山獨勝高而顯故，表法高顯出過二乘，自在巍巍功德滿故。」或如城勝餘城，無麗物而不出；法勝餘法，無嘉德而不具；山勝餘山，為好鳥之所栖止；法勝餘法，為上人之所止遊故。復云妙喻通教、理，或教妙如城含妙理故，理高如山出二乘故，所以此經在王城居鷲嶺，有所表矣。般若通貫五門，舍衛豐其四德，故多居彼不依餘處。金生麗水東俗所傳，提河有金西土咸悉，生死如河流不竭故，涅槃如金可寶重故，既河中而有金，表生死中而有圓寂，故於阿利羅拔提河邊說涅槃也。各有所表由來遠矣。古說：此經合居四處，初在靈山，二塔涌空中，三佛集淨土，四〈囑累品〉中分身佛還後居穢土。今解處三、說唯在二。處有三者，無復還穢。〈囑累〉居後分身方還，迄至經終皆唯淨土，復還變穢說經便訖。淨、穢唯二：一初在靈山穢土，二分身佛將集佛便變淨；并塔涌空，處有三也。說唯在二，初在地上靈山創會，為二乘等宣暢一乘；後塔涌空分身佛集，釋迦與多寶同座勸信此經，迄至經末佛令各還，說經事訖佛方居地，以後更不說《法華》，故知說處但唯有二。今標創會故說山城，住標化處，佛說化身，欲令三乘欣樂同故，顯佛悲深，乘、身俱妙，能於穢處而施化故；若標報佛及顯淨土，恐二乘眾疑非已分不能修故，由此但顯穢處、化身。
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經「與大比丘眾萬二千人俱」。
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贊曰：七成就中，自下第二眾成就也。眾成就以五門解釋：一顯來意，二彰權實，三定多小，四明次第，五依論解。
贊曰：七成就中，自下第二眾成就也。眾成就以五門解釋：一顯來意，二彰權實，三定多小，四明次第，五依論解。
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來意有五：一為證信。標聽眾者，助成慶喜聞法可信。眾疑有三：一疑慶喜自談，二疑從他傳聞，三疑餘人所說。今顯同聞，證經可信。《智度論》云：「說時、方、人令生信故」。二為顯德。如天帝釋諸天圍繞、大梵天王梵眾圍繞等，今顯法王諸聖圍繞。三為啟請。利物之方必應所欲，次第宣唱先因後果，身是果體、行是因性、乘為所學；〈方便品〉下鶖子三請為乘權實故，顯令捨權就實之境；〈安樂行品〉文殊固請，正明捨權就實之行；〈壽量品〉中彌勒三請，為身權實故，顯捨權就實之果，因緣之經令除法慢。若不因請企意難生，故聲聞請境一乘正逗彼根悟，菩薩請行及果讚，證、因亦利之。四為當機。退菩提心者三根領悟，三周說一乘，菩薩領悟說壽量等，隨類獲益。聲聞凡夫遠塵離垢發菩提心，彼聖者類迴向大乘，菩薩凡夫疑網皆遣證真達聖，聖者菩薩得無生法忍等當得菩提，故為三機說斯妙法。五為引攝。當時眾集，為引當時，餘生發心經具陳者，為引今時眾生發意，若無勝侶淨信不生。《佛地論》云「列菩薩者，輔翼圓滿；天龍等者，眷屬圓滿」，淨土尚然何況穢剎！上來五義並為來意。
來意有五：一為證信。標聽眾者，助成慶喜聞法可信。眾疑有三：一疑慶喜自談，二疑從他傳聞，三疑餘人所說。今顯同聞，證經可信。《智度論》云：「說時、方、人令生信故」。二為顯德。如天帝釋諸天圍繞、大梵天王梵眾圍繞等，今顯法王諸聖圍繞。三為啟請。利物之方必應所欲，次第宣唱先因後果，身是果體、行是因性、乘為所學；〈方便品〉下鶖子三請為乘權實故，顯令捨權就實之境；〈安樂行品〉文殊固請，正明捨權就實之行；〈壽量品〉中彌勒三請，為身權實故，顯捨權就實之果，因緣之經令除法慢。若不因請企意難生，故聲聞請境一乘正逗彼根悟，菩薩請行及果讚，證、因亦利之。四為當機。退菩提心者三根領悟，三周說一乘，菩薩領悟說壽量等，隨類獲益。聲聞凡夫遠塵離垢發菩提心，彼聖者類迴向大乘，菩薩凡夫疑網皆遣證真達聖，聖者菩薩得無生法忍等當得菩提，故為三機說斯妙法。五為引攝。當時眾集，為引當時，餘生發心經具陳者，為引今時眾生發意，若無勝侶淨信不生。《佛地論》云「列菩薩者，輔翼圓滿；天龍等者，眷屬圓滿」，淨土尚然何況穢剎！上來五義並為來意。
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二者彰權實。如《佛地論》一處化佛淨穢土中，聲聞等實、菩薩為權；報土之中，菩薩為實、聲聞等權。今此化、報俱有，隨應兩實二權。初列靈山化佛，菩薩在中為權，眾生見於劫盡淨土常安，壽量無邊，報身報土聲聞等眾非實。況多寶、分身悉為化現，准知報、化、權、實理彰。論中既說有化聲聞，滿慈等是，自餘化眾，多寶、分身等也。
二者彰權實。如《佛地論》一處化佛淨穢土中，聲聞等實、菩薩為權；報土之中，菩薩為實、聲聞等權。今此化、報俱有，隨應兩實二權。初列靈山化佛，菩薩在中為權，眾生見於劫盡淨土常安，壽量無邊，報身報土聲聞等眾非實。況多寶、分身悉為化現，准知報、化、權、實理彰。論中既說有化聲聞，滿慈等是，自餘化眾，多寶、分身等也。
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三定多少者，初有十五眾：一高名大德眾，二無名大德眾，三尊重諸尼眾，四內眷諸尼眾，五聖德難思眾，六帝釋諸天眾，七三光四王眾，八二自在眾，九色界諸天眾，十龍眾，十一緊那羅眾，十二乾闥婆王眾，十三阿修羅眾，十四迦樓羅眾，十五人王眾。
三定多少者，初有十五眾：一高名大德眾，二無名大德眾，三尊重諸尼眾，四內眷諸尼眾，五聖德難思眾，六帝釋諸天眾，七三光四王眾，八二自在眾，九色界諸天眾，十龍眾，十一緊那羅眾，十二乾闥婆王眾，十三阿修羅眾，十四迦樓羅眾，十五人王眾。
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復有六眾：一多寶，二分身，三龍宮，四涌出，五妙音，六普賢。此眾二徒，聞法證法、行法持法、說法護法有差別故。此中有六門異：一三乘無獨覺，獨覺多分出無佛世，教雖被彼時無果成，故不在會，《仁王經》中即具有之，下文亦陳有求彼者。二三界無無色界，光照有緣可來聞法，彼界光所不及、機亦不熟，所以不來，《仁王》亦有。三五趣無地獄，光雖照彼，無緣不來。來有二義：一光照，二有緣。地獄光臨，無緣不至，無色並𨷂，所以不來。一乘進習必假容豫之身，地獄苦逼無暇可習。《陀羅尼經》本息眾苦，威力所致，地獄亦來。此經進善，彼無容暇，故彼不來。所以光照者，令見生厭故，令彼見光發心苦息故。四四眾無優婆塞優婆夷，下威儀成就中具列，初文略故。五八部無夜叉及摩睺羅伽，下亦具有。六二王無轉輪聖王，唯有小王，下亦具有，此後三無，下明所依威儀成就中，一切具列。
復有六眾：一多寶，二分身，三龍宮，四涌出，五妙音，六普賢。此眾二徒，聞法證法、行法持法、說法護法有差別故。此中有六門異：一三乘無獨覺，獨覺多分出無佛世，教雖被彼時無果成，故不在會，《仁王經》中即具有之，下文亦陳有求彼者。二三界無無色界，光照有緣可來聞法，彼界光所不及、機亦不熟，所以不來，《仁王》亦有。三五趣無地獄，光雖照彼，無緣不來。來有二義：一光照，二有緣。地獄光臨，無緣不至，無色並𨷂，所以不來。一乘進習必假容豫之身，地獄苦逼無暇可習。《陀羅尼經》本息眾苦，威力所致，地獄亦來。此經進善，彼無容暇，故彼不來。所以光照者，令見生厭故，令彼見光發心苦息故。四四眾無優婆塞優婆夷，下威儀成就中具列，初文略故。五八部無夜叉及摩睺羅伽，下亦具有。六二王無轉輪聖王，唯有小王，下亦具有，此後三無，下明所依威儀成就中，一切具列。
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四明次第者，初眾分四：一聲聞眾，二菩薩眾，三八部眾，四諸王眾。或內護、外護為次，內護中聲聞、菩薩為次，聲聞中僧、尼為次，僧中有名、無名為次，尼中尊重、眷屬為次；外護中八部、人王為次。八部中天、非天為次，天中地居、空居為次，地居中帝、臣為次，空居中非禪主、禪主為次。後眾次第者，證法眾、開塔眾、經利廣大眾、持法無邊眾、他方行法眾、他方勸持眾。初眾之中聲聞居先菩薩居後者，《佛地論》雖釋，今為四解：一形相不同，聲聞出家形同諸佛，菩薩不爾。二處有近遠，聲聞近佛、菩薩遠之。三戒德有殊，聲聞出家持出家戒，菩薩不爾，隨類化生故。四欲令菩薩於聲聞所捨憍慢故。然《華嚴經》、《羅摩伽經》、《炬樓王經》、《和休經》、《大五濁經》，先列菩薩後列聲聞，以德大小明先後故。
四明次第者，初眾分四：一聲聞眾，二菩薩眾，三八部眾，四諸王眾。或內護、外護為次，內護中聲聞、菩薩為次，聲聞中僧、尼為次，僧中有名、無名為次，尼中尊重、眷屬為次；外護中八部、人王為次。八部中天、非天為次，天中地居、空居為次，地居中帝、臣為次，空居中非禪主、禪主為次。後眾次第者，證法眾、開塔眾、經利廣大眾、持法無邊眾、他方行法眾、他方勸持眾。初眾之中聲聞居先菩薩居後者，《佛地論》雖釋，今為四解：一形相不同，聲聞出家形同諸佛，菩薩不爾。二處有近遠，聲聞近佛、菩薩遠之。三戒德有殊，聲聞出家持出家戒，菩薩不爾，隨類化生故。四欲令菩薩於聲聞所捨憍慢故。然《華嚴經》、《羅摩伽經》、《炬樓王經》、《和休經》、《大五濁經》，先列菩薩後列聲聞，以德大小明先後故。
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五依論釋解眾成就，中有四：一數、二行、三攝功德、四威儀如法住。數成就者，謂大眾無數故。總談無數，論各別標，謂萬二千人等。行成就中有四：一諸聲聞修小乘行，依乞食等自活，以比丘等為名。二菩薩修大乘行，求覺利有情，以菩提薩埵為目。三菩薩以神通力隨時示現，能修行大乘，如跋陀婆羅等十六人，具足菩薩不可思議事，由不定故，而能示現優婆塞等四眾之形說為菩薩。四出家人威儀一定，不同菩薩，由此定故說為比丘。攝功德成就者，十六句歎聲聞德，十三句歎菩薩德等是。然本論中不別標牒，文義顯故。威儀如法住成就者，爾時世尊四眾圍繞等是。明其四眾繞佛威儀恭敬聽法而住相故。雖各禮佛亦是威儀，非聽法相，故此不說。十五眾中合為三類，菩薩、聲聞具四成就，其有學、無學及比丘尼具三成就，不歎德故；餘天等具二，無行、無德。論說眾成中，合有四成就，不言一一皆具四種。
五依論釋解眾成就，中有四：一數、二行、三攝功德、四威儀如法住。數成就者，謂大眾無數故。總談無數，論各別標，謂萬二千人等。行成就中有四：一諸聲聞修小乘行，依乞食等自活，以比丘等為名。二菩薩修大乘行，求覺利有情，以菩提薩埵為目。三菩薩以神通力隨時示現，能修行大乘，如跋陀婆羅等十六人，具足菩薩不可思議事，由不定故，而能示現優婆塞等四眾之形說為菩薩。四出家人威儀一定，不同菩薩，由此定故說為比丘。攝功德成就者，十六句歎聲聞德，十三句歎菩薩德等是。然本論中不別標牒，文義顯故。威儀如法住成就者，爾時世尊四眾圍繞等是。明其四眾繞佛威儀恭敬聽法而住相故。雖各禮佛亦是威儀，非聽法相，故此不說。十五眾中合為三類，菩薩、聲聞具四成就，其有學、無學及比丘尼具三成就，不歎德故；餘天等具二，無行、無德。論說眾成中，合有四成就，不言一一皆具四種。
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然經明眾成中有二段：初別明十五眾，後明威儀。初中復二：初別列眾，後明禮佛各各退坐。十五眾中分二：初明內護眾，後明外護眾。內護眾有二：初明聲聞，後明菩薩。聲聞有二：初明比丘，後明尼眾。比丘中有二：初有名高德，後無名大德。初中有三：一標類舉數，二歎德，三列名，此初也。有二成就：一數，二行。
然經明眾成中有二段：初別明十五眾，後明威儀。初中復二：初別列眾，後明禮佛各各退坐。十五眾中分二：初明內護眾，後明外護眾。內護眾有二：初明聲聞，後明菩薩。聲聞有二：初明比丘，後明尼眾。比丘中有二：初有名高德，後無名大德。初中有三：一標類舉數，二歎德，三列名，此初也。有二成就：一數，二行。
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「與」者兼、并、共、及之義。龍樹釋言：「一處、一時、一心、一戒、一見、一道、同一解脫道，是名為共。」
「與」者兼、并、共、及之義。龍樹釋言：「一處、一時、一心、一戒、一見、一道、同一解脫道，是名為共。」
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「大比丘」者，《智度論》云，三義解大，諸眾中最大，大障礙斷，大人恭敬。真諦三釋：一勝大，學、無學人中勝。二體大，功德智慧極高廣。三數大，萬二千人。今合為六：一數大；二離大，大障斷故；三位大，大阿羅漢故；四德大，如經所說故；五名大，名稱遠聞故；六識大，大人大眾所知識故。梵云「苾芻」訛云「比丘」，由具五義所以不翻：一曰怖魔，初出家時魔宮動故。二言乞士，既出家已乞食自活故。三名淨持戒，漸入僧數應持戒故。四云淨命，既受得戒，所起三業以無貪發，不依於貪邪活命故。五曰破惡，漸依聖道滅煩惱故。
「大比丘」者，《智度論》云，三義解大，諸眾中最大，大障礙斷，大人恭敬。真諦三釋：一勝大，學、無學人中勝。二體大，功德智慧極高廣。三數大，萬二千人。今合為六：一數大；二離大，大障斷故；三位大，大阿羅漢故；四德大，如經所說故；五名大，名稱遠聞故；六識大，大人大眾所知識故。梵云「苾芻」訛云「比丘」，由具五義所以不翻：一曰怖魔，初出家時魔宮動故。二言乞士，既出家已乞食自活故。三名淨持戒，漸入僧數應持戒故。四云淨命，既受得戒，所起三業以無貪發，不依於貪邪活命故。五曰破惡，漸依聖道滅煩惱故。
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「眾」者僧也。理、事二和得眾名也。三人已上得僧名故。
「眾」者僧也。理、事二和得眾名也。三人已上得僧名故。
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經「皆是阿羅漢(至)心得自在」。
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贊曰：此歎德也。經有六句，新翻及舊論中有十六句云：「皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在」。論云：「心得自在，心善解脫、慧善解脫」。論云：「善得心慧解脫，如調慧馬」。論云：「心善調伏亦如大龍，已作所作、已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫。」論云：「善得正智，心解脫至心自在，第一究竟。」論有三釋：一上上起門，二總別相門，三攝取事門。
贊曰：此歎德也。經有六句，新翻及舊論中有十六句云：「皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在」。論云：「心得自在，心善解脫、慧善解脫」。論云：「善得心慧解脫，如調慧馬」。論云：「心善調伏亦如大龍，已作所作、已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫。」論云：「善得正智，心解脫至心自在，第一究竟。」論有三釋：一上上起門，二總別相門，三攝取事門。
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上上起門者，由上句故下句得起，或由下句上句方起，起非唯一故名上上起。論以第二句釋初句云：「諸漏已盡故名阿羅漢」，即是論言「應已永害煩惱賊故名阿羅漢」。
上上起門者，由上句故下句得起，或由下句上句方起，起非唯一故名上上起。論以第二句釋初句云：「諸漏已盡故名阿羅漢」，即是論言「應已永害煩惱賊故名阿羅漢」。
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漏以五門分別：一釋總名，諸論皆云「煩惱現行令心連注，流散不絕名之為漏」。如漏器漏舍深可厭惡，損污處廣，毀責過失立以漏名，此唯現行，無復煩惱是種子故；據實通種。二列名，漏有三種：一欲漏、二有漏、三無明漏。三出體，欲界見道四十煩惱，四諦一一皆具十故，并修道六，謂貪、瞋、慢、無明、身見、邊見。此中除五無明，餘四十一根本煩惱并忿、恨等二十隨惑並名欲漏；色無色界以無瞋故，各四十一，於中各除五癡，合七十二根本煩惱，并色界諂誑，及二界憍，合此四小隨惑、十六大隨煩惱說名有漏。三界合有十五無明，名無明漏。四離合癈立，欲唯散地唯有漏地，通五趣地，具四生地，不善、有覆無記二性惑地，所以獨立為一欲漏，上界俱定，通無漏地，一趣一生一性煩惱，由此合立為一有漏。無明力增通相應、不共，為前二所依，以具十一殊勝事故離諸惑立。五得名所從，雖知三界一切煩惱應皆名有漏，漏於三有有之漏故。下界煩惱多緣欲起，從勝為名，說為欲漏；上界諸惑更無別勝，得其本名名為有漏；無明不以餘法為名，彰自行相名無明漏。此漏非一故名為諸。然依《瑜伽》更有別釋，繁故且止。以第四句釋第二句云：「得真自在故名諸漏已盡」，由證真無為、漏盡自在，故名諸漏盡。以第二第三句釋第四句云：「以盡無煩惱故名得真自在」，盡者諸漏已盡，無煩惱者無復煩惱，由現種惑無故得真自在。亦有本言「以無煩惱故名得真自在」而無「盡」字，唯第三句釋第四句。又以第五第六句釋第四句云：「以善得心解脫善得慧解脫故，名得真自在」，以離定障名心解脫，離性障故名慧解脫。又離無明、貪愛等體名慧解脫，彼相應心得離縛故名心解脫。由離此二，證獲無為得真自在。以第二句釋第三句云：「以遠離能見、所見故名無復煩惱」，煩惱體唯取種子，遠能見者離相應縛，離所見者離所緣縛，以離現行諸漏二縛故名無復煩惱。或復單釋，能見者執我心，所見者所執我，由無能執我見心故，所執我相當情不現，名離二見。前諸漏盡是總無煩惱，此無煩惱是別無我見。我見為本，諸漏生故，故不相違。以第五第六句釋第七句云：「以善得心、慧解脫故名心善調伏」，故如良馬其性調順。以第九第十兩句釋第八句云：「亦如大龍者，行諸惡道如平坦路，無所拘礙」，應行者已行、應到處已到，故新經云「已作所作已辦所辦」，故如大龍，由已作道諦、已辦滅諦，所以如龍。如龍威德，雖行生死險阻之處，如平坦路，無所拘礙，不為生死而所留難，生死因果皆已盡故，滅、道滿故。論單釋第九句云：「
漏以五門分別：一釋總名，諸論皆云「煩惱現行令心連注，流散不絕名之為漏」。如漏器漏舍深可厭惡，損污處廣，毀責過失立以漏名，此唯現行，無復煩惱是種子故；據實通種。二列名，漏有三種：一欲漏、二有漏、三無明漏。三出體，欲界見道四十煩惱，四諦一一皆具十故，并修道六，謂貪、瞋、慢、無明、身見、邊見。此中除五無明，餘四十一根本煩惱并忿、恨等二十隨惑並名欲漏；色無色界以無瞋故，各四十一，於中各除五癡，合七十二根本煩惱，并色界諂誑，及二界憍，合此四小隨惑、十六大隨煩惱說名有漏。三界合有十五無明，名無明漏。四離合癈立，欲唯散地唯有漏地，通五趣地，具四生地，不善、有覆無記二性惑地，所以獨立為一欲漏，上界俱定，通無漏地，一趣一生一性煩惱，由此合立為一有漏。無明力增通相應、不共，為前二所依，以具十一殊勝事故離諸惑立。五得名所從，雖知三界一切煩惱應皆名有漏，漏於三有有之漏故。下界煩惱多緣欲起，從勝為名，說為欲漏；上界諸惑更無別勝，得其本名名為有漏；無明不以餘法為名，彰自行相名無明漏。此漏非一故名為諸。然依《瑜伽》更有別釋，繁故且止。以第四句釋第二句云：「得真自在故名諸漏已盡」，由證真無為、漏盡自在，故名諸漏盡。以第二第三句釋第四句云：「以盡無煩惱故名得真自在」，盡者諸漏已盡，無煩惱者無復煩惱，由現種惑無故得真自在。亦有本言「以無煩惱故名得真自在」而無「盡」字，唯第三句釋第四句。又以第五第六句釋第四句云：「以善得心解脫善得慧解脫故，名得真自在」，以離定障名心解脫，離性障故名慧解脫。又離無明、貪愛等體名慧解脫，彼相應心得離縛故名心解脫。由離此二，證獲無為得真自在。以第二句釋第三句云：「以遠離能見、所見故名無復煩惱」，煩惱體唯取種子，遠能見者離相應縛，離所見者離所緣縛，以離現行諸漏二縛故名無復煩惱。或復單釋，能見者執我心，所見者所執我，由無能執我見心故，所執我相當情不現，名離二見。前諸漏盡是總無煩惱，此無煩惱是別無我見。我見為本，諸漏生故，故不相違。以第五第六句釋第七句云：「以善得心、慧解脫故名心善調伏」，故如良馬其性調順。以第九第十兩句釋第八句云：「亦如大龍者，行諸惡道如平坦路，無所拘礙」，應行者已行、應到處已到，故新經云「已作所作已辦所辦」，故如大龍，由已作道諦、已辦滅諦，所以如龍。如龍威德，雖行生死險阻之處，如平坦路，無所拘礙，不為生死而所留難，生死因果皆已盡故，滅、道滿故。論單釋第九句云：「
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應作者作，人中大龍已對治降伏煩惱怨敵」，道諦滿故，能降集諦煩惱怨敵。論單釋第十句云：「所作已辦者，更不復生，如相應事已成辦故」，苦諦已盡滅諦滿故。以第九第十句釋第十一句云：「離諸重擔者，已作所作已、辦所辦，後生重擔已捨離故。」由滅、道圓，便捨後身生死諸法，名棄重擔。以第十一句釋第十二句云：「逮得己利者，棄捨重擔證涅槃故」，即以涅槃為己利故。以第十二句釋第十三句云：「盡諸有結者，已逮得己利，斷諸煩惱因故」，煩惱為生死因，名為有結，三有之結也。已逮得涅槃己利故，所以能盡三有之結，生死之因能和合苦，能結故名結。此有九種：謂愛結、恚結、慢結、無明結、疑結、見結、取結、嫉結、慳結，由此九種數數現起，損惱自他，招當苦增，偏立為結。以第二句釋第十四句云：「正智解脫者，諸漏已盡故」，以諸漏盡正智能證無為解脫，名智解脫。單釋第十五句云：「至心自在者，善過見道、修道智故」，住見、修道心未自在尚有惑故，由成上諸句至無學道一切惑盡心自在位。以第十四句釋第十六句云：「第一究竟者善得正智心解脫故，善得神通、無諍三昧等諸功德故」，成到彼岸之聲聞也。
應作者作，人中大龍已對治降伏煩惱怨敵」，道諦滿故，能降集諦煩惱怨敵。論單釋第十句云：「所作已辦者，更不復生，如相應事已成辦故」，苦諦已盡滅諦滿故。以第九第十句釋第十一句云：「離諸重擔者，已作所作已、辦所辦，後生重擔已捨離故。」由滅、道圓，便捨後身生死諸法，名棄重擔。以第十一句釋第十二句云：「逮得己利者，棄捨重擔證涅槃故」，即以涅槃為己利故。以第十二句釋第十三句云：「盡諸有結者，已逮得己利，斷諸煩惱因故」，煩惱為生死因，名為有結，三有之結也。已逮得涅槃己利故，所以能盡三有之結，生死之因能和合苦，能結故名結。此有九種：謂愛結、恚結、慢結、無明結、疑結、見結、取結、嫉結、慳結，由此九種數數現起，損惱自他，招當苦增，偏立為結。以第二句釋第十四句云：「正智解脫者，諸漏已盡故」，以諸漏盡正智能證無為解脫，名智解脫。單釋第十五句云：「至心自在者，善過見道、修道智故」，住見、修道心未自在尚有惑故，由成上諸句至無學道一切惑盡心自在位。以第十四句釋第十六句云：「第一究竟者善得正智心解脫故，善得神通、無諍三昧等諸功德故」，成到彼岸之聲聞也。
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准上論文唯有三句，以下釋上名上起，謂以第二句釋初句，以第四句釋第二句，以第九第十句釋第八句。此以所起名起，上即起名上起，若能起名起，上之起名上起，此類非一名上上起，准論唯有七句以上釋下名上起，謂以第二句釋第三句，以第五第六句釋第七句，以第九第十句釋第十一句，以第十一句釋第十二句，以第十二句釋第十三句，以第三句釋第十四句，以第十四句釋第十六句，此以能起名起，上即是起名上起。若以所起名起起之上名上起，此類非一名上上起，准論唯有三句單釋，謂第九第十第十五句，或第三句亦是單釋。有二句不釋，謂第五第六句。有一句以上釋下，亦以下釋上，謂第四句。總說頌曰：「下釋上有三， 上釋下有七， 三單二不釋， 一通於上下， 或上釋下有六，四單二不釋。」今依此經文，十六句中唯總有六句，以下釋上有一句，謂以諸漏已盡釋初「皆是阿羅漢故」。以上釋下有二句，謂以諸漏已盡釋「無復煩惱」，又以逮得己利釋「盡諸有結」，自餘𨷂故當句自釋。
准上論文唯有三句，以下釋上名上起，謂以第二句釋初句，以第四句釋第二句，以第九第十句釋第八句。此以所起名起，上即起名上起，若能起名起，上之起名上起，此類非一名上上起，准論唯有七句以上釋下名上起，謂以第二句釋第三句，以第五第六句釋第七句，以第九第十句釋第十一句，以第十一句釋第十二句，以第十二句釋第十三句，以第三句釋第十四句，以第十四句釋第十六句，此以能起名起，上即是起名上起。若以所起名起起之上名上起，此類非一名上上起，准論唯有三句單釋，謂第九第十第十五句，或第三句亦是單釋。有二句不釋，謂第五第六句。有一句以上釋下，亦以下釋上，謂第四句。總說頌曰：「下釋上有三， 上釋下有七， 三單二不釋， 一通於上下， 或上釋下有六，四單二不釋。」今依此經文，十六句中唯總有六句，以下釋上有一句，謂以諸漏已盡釋初「皆是阿羅漢故」。以上釋下有二句，謂以諸漏已盡釋「無復煩惱」，又以逮得己利釋「盡諸有結」，自餘𨷂故當句自釋。
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「漏」如前釋，唯取現行一切煩惱，此諸漏已盡名阿羅漢者，即是應已永害煩惱賊義解阿羅漢，故入十地得阿羅漢名。「無復煩惱」者，論云遠離能見、所見故名無復煩惱。煩惱種子得煩惱名，此可由彼雙離所緣相應現行二縛，諸漏皆盡，無復更有煩惱種子能重斷故，名為遠離能見、所見；或總漏盡，別執亦亡，故遠二見，名無復煩惱。「復」者重也，種子斷故無復重生。由斷生死流轉法故，名棄重擔，故能逮證涅槃己利。「逮」音(徒載反)如音訓釋，至也及也，即由逮得有餘依涅槃己利故，能永盡三有之因九結煩惱。由上漏盡以下四句，彼阿羅漢，善過見道、修道智，故得心自在，離性、事障八解脫滿，亦得名為心得自在。文既闕小，不可次第依論解釋，但可總取論之大義以釋經文，諸有智者當自詳矣。
「漏」如前釋，唯取現行一切煩惱，此諸漏已盡名阿羅漢者，即是應已永害煩惱賊義解阿羅漢，故入十地得阿羅漢名。「無復煩惱」者，論云遠離能見、所見故名無復煩惱。煩惱種子得煩惱名，此可由彼雙離所緣相應現行二縛，諸漏皆盡，無復更有煩惱種子能重斷故，名為遠離能見、所見；或總漏盡，別執亦亡，故遠二見，名無復煩惱。「復」者重也，種子斷故無復重生。由斷生死流轉法故，名棄重擔，故能逮證涅槃己利。「逮」音(徒載反)如音訓釋，至也及也，即由逮得有餘依涅槃己利故，能永盡三有之因九結煩惱。由上漏盡以下四句，彼阿羅漢，善過見道、修道智，故得心自在，離性、事障八解脫滿，亦得名為心得自在。文既闕小，不可次第依論解釋，但可總取論之大義以釋經文，諸有智者當自詳矣。
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第二總別相門者，謂皆是阿羅漢者，是總相門。餘十五句是別相門。阿羅漢者總名「應」義，「應」有十五義，諸漏已盡下是。一應受飲食等供養恭敬等者，即諸漏已盡堪為福田。二應將大眾教化一切，無復煩惱離名利等故。三應入聚落城邑等故，得真自在非為欲境所牽惑故。四應降伏外道等，心善解脫具智辨故。五應以智慧速觀察法，慧善解脫了諸法故。六應不遲速說法，如法相應不生疲倦，如調慧馬善稱心故。七應靜坐空閑處，飲食、衣服等一切資生不積不聚，小欲知足，猶如大龍離闠鬧故。八應一向行善行不著諸禪，已作所作，常進修故。九應行空聖行，已辦所辦，我我所非有故。十應行無相聖行，棄諸重擔，觀滅理故。十一應行無願聖行，逮得己利，不願生死故。十二應降伏世間禪定淨心，不生味著二有界定，盡諸有結，乃至於二界禪不生愛味故。十三應起諸通殊勝功德，正智解脫，解脫謂神通故。十四應到第一義功德，至心自在證無為故。十五應如實知同生眾得諸功德，為利益一切眾生第一究竟故。波羅蜜多聲聞廣度眾生令同己利得功德故。第八修行不息，十二於禪不著，是二別意。恐厭文繁略相配囑，其間義意隨解可知。應說頌曰：「受、將、入、降、以， 中、靜、行善行， 空、無相、無願， 伏、起、到、實知。」經中六句唯有十五句中第一應受妙供，第二應將大眾教化，第十一應行無願聖行，第十二應降伏世間禪淨心，第十四應到第一義，次第配下五句，初阿羅漢是總句故。
第二總別相門者，謂皆是阿羅漢者，是總相門。餘十五句是別相門。阿羅漢者總名「應」義，「應」有十五義，諸漏已盡下是。一應受飲食等供養恭敬等者，即諸漏已盡堪為福田。二應將大眾教化一切，無復煩惱離名利等故。三應入聚落城邑等故，得真自在非為欲境所牽惑故。四應降伏外道等，心善解脫具智辨故。五應以智慧速觀察法，慧善解脫了諸法故。六應不遲速說法，如法相應不生疲倦，如調慧馬善稱心故。七應靜坐空閑處，飲食、衣服等一切資生不積不聚，小欲知足，猶如大龍離闠鬧故。八應一向行善行不著諸禪，已作所作，常進修故。九應行空聖行，已辦所辦，我我所非有故。十應行無相聖行，棄諸重擔，觀滅理故。十一應行無願聖行，逮得己利，不願生死故。十二應降伏世間禪定淨心，不生味著二有界定，盡諸有結，乃至於二界禪不生愛味故。十三應起諸通殊勝功德，正智解脫，解脫謂神通故。十四應到第一義功德，至心自在證無為故。十五應如實知同生眾得諸功德，為利益一切眾生第一究竟故。波羅蜜多聲聞廣度眾生令同己利得功德故。第八修行不息，十二於禪不著，是二別意。恐厭文繁略相配囑，其間義意隨解可知。應說頌曰：「受、將、入、降、以， 中、靜、行善行， 空、無相、無願， 伏、起、到、實知。」經中六句唯有十五句中第一應受妙供，第二應將大眾教化，第十一應行無願聖行，第十二應降伏世間禪淨心，第十四應到第一義，次第配下五句，初阿羅漢是總句故。
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第三攝取事門者，以十五句攝取十種功德事，為示現可說果、不可說果故。此中意說，十五句中攝十種功德事，為顯阿羅漢所得有為可說果、無為不可說果，有相、無相，麁、細異故。下隨應配；一攝取得功德有二句，謂諸漏已盡、無復煩惱；纏及隨眠二惑若在，不能攝取功德，由二惑亡故能攝取功德。二攝取諸功德有三句，謂得真自在、心善解脫、慧善解脫。此三句中得真自在一句降伏世間功德，世間之心不得自在，種種惑嬈；由得真自在故永離惑嬈。心善解脫、慧善解脫二句，降伏出世間學人功德，學人未得離二縛故。三攝取不違功德有一句，謂心善調伏，隨順如來教行故，猶如良馬善隨人心。四攝取勝功德有一句，亦如大龍有大威靈，神力圓滿故如龍也。五攝取所應作勝功德有一句，謂應作所作。所應作者依法供養恭敬，尊重如來故，非財供養名所應作，正行法供養者是所應作，彼已皆作此道諦法行供養佛故。六攝取滿足功德有一句，謂已辦所辦，滿足學地故。所學之地皆滿足故，得滅諦滿。七攝取過功德有三句，謂棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結。初句過愛故，生死重擔莫過貪愛，今已過故。次句過求命供養恭敬等故，諸求供養恭敬皆為資命，今得己利已證涅槃，過於邪命求利養等。後句過上下界，已過學地故。有結者謂九結，今已過有學之地，過上下界故盡諸有結。八攝取上上功德有一句，謂正智解脫。解脫者無為果，諸德之中最上上故。九攝取應作利益眾生功德有一句，謂至心自在。由得神通得心自在，及自內心離繫縛故攝取利益之行。十攝取上首功德有一句，謂第一究竟，謂波羅蜜多聲聞堪到彼岸，勝餘鈍類故。應說頌曰：「初二名攝取， 次三攝諸德， 順勝作滿足， 如次配四句， 三句名攝過， 過愛、命二界， 上上、利、上首， 各一名攝德。」此經六句，攝取十德中唯攝三德：一攝取功德有二句，謂諸漏已盡、無復煩惱。二攝取過功德有二句，謂逮得己利、盡諸有結，過求邪命，及過邪二界。三攝取應作利益眾生功德有一句，謂至心自在。阿羅漢是總，所以不取，唯下十五句攝功德故。《成唯識》中，阿羅漢有三：應已永害煩惱賊故，應受世間妙供養故，應不復受分段生故。上上起門攝應永害賊無分段生；總別相門攝應受妙供養；攝取事門非彼三攝，彼三但約決定義說，一切阿羅漢不過三種故(攝取事門唯俱解脫到彼岸者之所成故。又上上起門永害煩惱，總別相門堪受妙供，攝取事門無分段生死宗義配之，非理定爾。新翻經云「除阿難陀，獨居學地」，此中略文)。
第三攝取事門者，以十五句攝取十種功德事，為示現可說果、不可說果故。此中意說，十五句中攝十種功德事，為顯阿羅漢所得有為可說果、無為不可說果，有相、無相，麁、細異故。下隨應配；一攝取得功德有二句，謂諸漏已盡、無復煩惱；纏及隨眠二惑若在，不能攝取功德，由二惑亡故能攝取功德。二攝取諸功德有三句，謂得真自在、心善解脫、慧善解脫。此三句中得真自在一句降伏世間功德，世間之心不得自在，種種惑嬈；由得真自在故永離惑嬈。心善解脫、慧善解脫二句，降伏出世間學人功德，學人未得離二縛故。三攝取不違功德有一句，謂心善調伏，隨順如來教行故，猶如良馬善隨人心。四攝取勝功德有一句，亦如大龍有大威靈，神力圓滿故如龍也。五攝取所應作勝功德有一句，謂應作所作。所應作者依法供養恭敬，尊重如來故，非財供養名所應作，正行法供養者是所應作，彼已皆作此道諦法行供養佛故。六攝取滿足功德有一句，謂已辦所辦，滿足學地故。所學之地皆滿足故，得滅諦滿。七攝取過功德有三句，謂棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結。初句過愛故，生死重擔莫過貪愛，今已過故。次句過求命供養恭敬等故，諸求供養恭敬皆為資命，今得己利已證涅槃，過於邪命求利養等。後句過上下界，已過學地故。有結者謂九結，今已過有學之地，過上下界故盡諸有結。八攝取上上功德有一句，謂正智解脫。解脫者無為果，諸德之中最上上故。九攝取應作利益眾生功德有一句，謂至心自在。由得神通得心自在，及自內心離繫縛故攝取利益之行。十攝取上首功德有一句，謂第一究竟，謂波羅蜜多聲聞堪到彼岸，勝餘鈍類故。應說頌曰：「初二名攝取， 次三攝諸德， 順勝作滿足， 如次配四句， 三句名攝過， 過愛、命二界， 上上、利、上首， 各一名攝德。」此經六句，攝取十德中唯攝三德：一攝取功德有二句，謂諸漏已盡、無復煩惱。二攝取過功德有二句，謂逮得己利、盡諸有結，過求邪命，及過邪二界。三攝取應作利益眾生功德有一句，謂至心自在。阿羅漢是總，所以不取，唯下十五句攝功德故。《成唯識》中，阿羅漢有三：應已永害煩惱賊故，應受世間妙供養故，應不復受分段生故。上上起門攝應永害賊無分段生；總別相門攝應受妙供養；攝取事門非彼三攝，彼三但約決定義說，一切阿羅漢不過三種故(攝取事門唯俱解脫到彼岸者之所成故。又上上起門永害煩惱，總別相門堪受妙供，攝取事門無分段生死宗義配之，非理定爾。新翻經云「除阿難陀，獨居學地」，此中略文)。
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經「其名曰(至)那提迦葉」。
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贊曰：此下第三列名，有二，初別列名，後結名高。此二十一人中，或有以出家前後為次第。《報恩經》說：「初度五人，次度耶舍門徒五十，次度優樓頻螺門徒五百，次度伽耶門徒三百，次度那提門人二百，次度鶖子門徒一百，次度目連門人一百，合舉大數成一千二百五十人。」或有行德大小為次第，如迦葉在第二列，鶖子在迦旃延上列等，隨應不定。《無垢稱經．弟子品》以德辨為次第，以命問疾要假智辨方堪對揚故。《十二由經》「初成道二年度五比丘，三年化迦葉兄弟三人，五年度目連」，機宜不同，諸部結集誦經異故。《無量壽經》云「了本際者，即阿若憍陳如」。梵云阿若多憍陳那，憍陳是婆羅門姓，那是男聲，阿若多是解義，初悟解故。《因果經》中具說度憍陳那、優樓頻螺、伽耶、那提四人所以。初太子踰城之後，父王乃命內外親族合有五人營衛太子，五人交諍修苦樂行以為道真。太子誡撿依諸外道修苦樂行以過彼行，皆非正術，捨食乳糜，受吉祥草覺樹成道。後趣鹿園度此五人，初轉法輪，佛問解、未。五人之中陳那先報我今已解，淨居等天亦言已解，因以為名名之為解。憍陳之姓乃眾多，以解標名，那是男聲以男簡女，故復云那。《大般若》云「解憍陳那」。梵云摩訶迦葉波。摩訶，大也。迦葉波者姓也。此云飲光。婆羅門姓。上古有仙身有光明，飲蔽日月之光。迦葉是彼之種，迦葉身亦有光能飲日月，以姓為名故名飲光。大富長者之子，捨大財、姓出家，能為大行，少欲知足行杜多行，大人所識故標大名簡餘迦葉。如《因果經》第三卷并彌勒疏，具陳上二姓之所因。次三迦葉皆飲光種，兄弟三人，梵云鄔盧頻螺，言優樓訛也，此云木瓜。當其胸前有一癃起猶如木瓜。又池中龍亦名木瓜，從彼為稱故以為名。伽耶山名，即象頭山，亦云城，城近此山故名伽耶城。梵云捺地迦，言那提訛也，此是河名。《正法華》云「上時、象、江三迦葉」也。然《因果經》說此三人皆近河邊修道，佛作神通化之入法，以大者胸上有木瓜癃，或從池龍，第二從山，第三從河以為名也。
贊曰：此下第三列名，有二，初別列名，後結名高。此二十一人中，或有以出家前後為次第。《報恩經》說：「初度五人，次度耶舍門徒五十，次度優樓頻螺門徒五百，次度伽耶門徒三百，次度那提門人二百，次度鶖子門徒一百，次度目連門人一百，合舉大數成一千二百五十人。」或有行德大小為次第，如迦葉在第二列，鶖子在迦旃延上列等，隨應不定。《無垢稱經．弟子品》以德辨為次第，以命問疾要假智辨方堪對揚故。《十二由經》「初成道二年度五比丘，三年化迦葉兄弟三人，五年度目連」，機宜不同，諸部結集誦經異故。《無量壽經》云「了本際者，即阿若憍陳如」。梵云阿若多憍陳那，憍陳是婆羅門姓，那是男聲，阿若多是解義，初悟解故。《因果經》中具說度憍陳那、優樓頻螺、伽耶、那提四人所以。初太子踰城之後，父王乃命內外親族合有五人營衛太子，五人交諍修苦樂行以為道真。太子誡撿依諸外道修苦樂行以過彼行，皆非正術，捨食乳糜，受吉祥草覺樹成道。後趣鹿園度此五人，初轉法輪，佛問解、未。五人之中陳那先報我今已解，淨居等天亦言已解，因以為名名之為解。憍陳之姓乃眾多，以解標名，那是男聲以男簡女，故復云那。《大般若》云「解憍陳那」。梵云摩訶迦葉波。摩訶，大也。迦葉波者姓也。此云飲光。婆羅門姓。上古有仙身有光明，飲蔽日月之光。迦葉是彼之種，迦葉身亦有光能飲日月，以姓為名故名飲光。大富長者之子，捨大財、姓出家，能為大行，少欲知足行杜多行，大人所識故標大名簡餘迦葉。如《因果經》第三卷并彌勒疏，具陳上二姓之所因。次三迦葉皆飲光種，兄弟三人，梵云鄔盧頻螺，言優樓訛也，此云木瓜。當其胸前有一癃起猶如木瓜。又池中龍亦名木瓜，從彼為稱故以為名。伽耶山名，即象頭山，亦云城，城近此山故名伽耶城。梵云捺地迦，言那提訛也，此是河名。《正法華》云「上時、象、江三迦葉」也。然《因果經》說此三人皆近河邊修道，佛作神通化之入法，以大者胸上有木瓜癃，或從池龍，第二從山，第三從河以為名也。
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經「舍利弗(至)劫賓那」。
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贊曰：梵云奢利弗呾羅，言舍利弗者訛也。舍利云鶖，即百舌鳥亦曰春鸚，弗呾羅言子，以母才辨喻如鶖鳥，此是彼子，以母顯之故云鶖子。又云過去身為瓦師，值釋迦佛發願願作釋迦弟子，不但今者，亦符往願；復名優波提舍，以能論議故兼得彼名。
贊曰：梵云奢利弗呾羅，言舍利弗者訛也。舍利云鶖，即百舌鳥亦曰春鸚，弗呾羅言子，以母才辨喻如鶖鳥，此是彼子，以母顯之故云鶖子。又云過去身為瓦師，值釋迦佛發願願作釋迦弟子，不但今者，亦符往願；復名優波提舍，以能論議故兼得彼名。
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梵云摩訶沒特伽羅，言大目乾連者訛也，此云大採菽氏。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓而為其名，得大神通，簡餘此姓故云大採菽氏。從父本名俱利迦，亦云拘隸多，先云俱律陀訛也。《大般若》云「舍利子、大採菽氏」，此二因緣如彌勒疏。
梵云摩訶沒特伽羅，言大目乾連者訛也，此云大採菽氏。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓而為其名，得大神通，簡餘此姓故云大採菽氏。從父本名俱利迦，亦云拘隸多，先云俱律陀訛也。《大般若》云「舍利子、大採菽氏」，此二因緣如彌勒疏。
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梵云摩訶迦多衍那，云迦旃延亦訛也。《大般若》云「大迦多衍那」，此云大剪剃種男，剪剃種者是婆羅門姓。上古多仙，山中靜處，年歲既久鬚髮稍長，無人為剃，婆羅門法污剃髮故。一仙有子，兄弟二人俱來觀父，小者乃為諸仙剃之，諸仙願護後成仙貴。爾來此種皆稱剪剃。尊者身是男子威德特尊，簡餘姓故云大剪剔種男。又西方亦有取母姓者，今顯是父姓故置男名。古云「繩扇」，母戀此子不肯改嫁，如繩繫扇故名繩扇；真諦云「思勝」，皆非也。
梵云摩訶迦多衍那，云迦旃延亦訛也。《大般若》云「大迦多衍那」，此云大剪剃種男，剪剃種者是婆羅門姓。上古多仙，山中靜處，年歲既久鬚髮稍長，無人為剃，婆羅門法污剃髮故。一仙有子，兄弟二人俱來觀父，小者乃為諸仙剃之，諸仙願護後成仙貴。爾來此種皆稱剪剃。尊者身是男子威德特尊，簡餘姓故云大剪剔種男。又西方亦有取母姓者，今顯是父姓故置男名。古云「繩扇」，母戀此子不肯改嫁，如繩繫扇故名繩扇；真諦云「思勝」，皆非也。
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梵云阿泥律陀，此云無滅，佛之黨弟。云阿㝹樓馱訛也，應作𮋢字，不知㝹字所出。
梵云阿泥律陀，此云無滅，佛之黨弟。云阿㝹樓馱訛也，應作𮋢字，不知㝹字所出。
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劫賓那者，此云房宿，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。或云房星，房星現時生，故云房星。
劫賓那者，此云房宿，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。或云房星，房星現時生，故云房星。
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經「憍梵波提(至)摩訶俱絺羅」。
經「憍梵波提(至)摩訶俱絺羅」。
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贊曰：梵云笈房鉢底，此云牛相，憍梵波提訛也。過去因摘一莖禾，數顆墮地，五百生中作牛償他，今雖人身尚作牛蹄牛呞之相，因號為牛相比丘。
贊曰：梵云笈房鉢底，此云牛相，憍梵波提訛也。過去因摘一莖禾，數顆墮地，五百生中作牛償他，今雖人身尚作牛蹄牛呞之相，因號為牛相比丘。
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梵云頡麗伐多，此云室星，北方星也，祀之得子因以為名，離波多訛也。有云假和合，即《智度論》說二鬼食人事也。
梵云頡麗伐多，此云室星，北方星也，祀之得子因以為名，離波多訛也。有云假和合，即《智度論》說二鬼食人事也。
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梵云畢藺陀筏蹉，此云餘習，言畢陵伽婆蹉訛也。五百生中為婆羅門，惡性麁言，今雖得果餘習尚在，如罵恒河神，故名餘習。
梵云畢藺陀筏蹉，此云餘習，言畢陵伽婆蹉訛也。五百生中為婆羅門，惡性麁言，今雖得果餘習尚在，如罵恒河神，故名餘習。
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梵云薄矩羅，此云善容，言薄俱羅訛也。毘婆尸佛入涅槃後，有一比丘甚患頭痛，善容時作貧人，持一呵梨勒施病比丘，比丘服訖病即除愈。由施藥故九十一劫天上人中受福快樂，今生婆羅門家，其母早亡，遂遇後母方便殺之，經五不死，後求出家得阿羅漢。出家八十曾不患頭痛，目不視女人面亦不入尼寺，不為女人說一句法。後無憂王巡塔布施，知其少欲但施一錢，塔踴置地猶尚不受方知少欲。如《付法藏傳》說此因緣。
梵云薄矩羅，此云善容，言薄俱羅訛也。毘婆尸佛入涅槃後，有一比丘甚患頭痛，善容時作貧人，持一呵梨勒施病比丘，比丘服訖病即除愈。由施藥故九十一劫天上人中受福快樂，今生婆羅門家，其母早亡，遂遇後母方便殺之，經五不死，後求出家得阿羅漢。出家八十曾不患頭痛，目不視女人面亦不入尼寺，不為女人說一句法。後無憂王巡塔布施，知其少欲但施一錢，塔踴置地猶尚不受方知少欲。如《付法藏傳》說此因緣。
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梵云摩訶俱瑟恥羅，此云大膝膝蓋故，俱絺羅訛也。此舍利弗舅氏，因共佛論悟解得果，如律中說。
梵云摩訶俱瑟恥羅，此云大膝膝蓋故，俱絺羅訛也。此舍利弗舅氏，因共佛論悟解得果，如律中說。
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經「難陀(至)羅睺羅」。
經「難陀(至)羅睺羅」。
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贊曰：梵云難陀，此翻為喜，根本乃是牧牛之人。因問佛牧牛十一事，知佛具一切智，獲阿羅漢，甚極聰明音聲絕妙。
贊曰：梵云難陀，此翻為喜，根本乃是牧牛之人。因問佛牧牛十一事，知佛具一切智，獲阿羅漢，甚極聰明音聲絕妙。
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梵云孫達羅難陀，此云艶喜，孫陀羅訛也。艶是妻號，色美端嚴無比名艶，喜是自名。簡前牧牛難陀故言艶喜，艶之喜故。是佛親弟，身長一丈五尺二寸，佛到本城二日度之。大勝生主之所生也。
梵云孫達羅難陀，此云艶喜，孫陀羅訛也。艶是妻號，色美端嚴無比名艶，喜是自名。簡前牧牛難陀故言艶喜，艶之喜故。是佛親弟，身長一丈五尺二寸，佛到本城二日度之。大勝生主之所生也。
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梵云補剌孥梅呾利曳尼弗呾羅，此云滿慈子，云富樓那彌多羅尼子訛也。滿是其名，慈是母姓，母性其慈，今取母姓，此滿尊者是慈女之子，或滿及慈俱是母號名滿慈子。
梵云補剌孥梅呾利曳尼弗呾羅，此云滿慈子，云富樓那彌多羅尼子訛也。滿是其名，慈是母姓，母性其慈，今取母姓，此滿尊者是慈女之子，或滿及慈俱是母號名滿慈子。
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梵云蘇補底，此云善現，舊云須菩提、翻為善吉非也。
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梵云阿難陀，此云慶喜，但言阿難、翻為歡喜亦訛也。世尊成道內外咸慶，當喜時生故名慶喜。
梵云阿難陀，此云慶喜，但言阿難、翻為歡喜亦訛也。世尊成道內外咸慶，當喜時生故名慶喜。
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梵云羅怙羅，此云執日，舊言羅睺羅、翻為障蔽非也。
梵云羅怙羅，此云執日，舊言羅睺羅、翻為障蔽非也。
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此中九人，摩訶迦葉、舍利弗、大目乾連、摩訶迦旃延，阿㝹樓馱、富樓那彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅。如《說無垢稱經．聲聞品》疏第三四卷廣說所由，恐繁不述。
此中九人，摩訶迦葉、舍利弗、大目乾連、摩訶迦旃延，阿㝹樓馱、富樓那彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅。如《說無垢稱經．聲聞品》疏第三四卷廣說所由，恐繁不述。
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經「如是(至)大阿羅漢等」。
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贊曰：結名高也。論云「諸王、王子、大臣、人民、帝釋、梵天王等，皆識知故。又復聲聞、菩薩、佛等，是勝智者皆善知故，名眾所知識。」初解貴賤大眾所知，後解大小聖眾所識。《無垢稱》云「皆為一切眾望所識」，含此兩義，舉二十一例取餘人，故名為「等」。皆名「大」者，論自解云：「心得自在，到彼岸故。所言『等』者，以阿羅漢等非阿羅漢，由阿難陀是初果故。」
贊曰：結名高也。論云「諸王、王子、大臣、人民、帝釋、梵天王等，皆識知故。又復聲聞、菩薩、佛等，是勝智者皆善知故，名眾所知識。」初解貴賤大眾所知，後解大小聖眾所識。《無垢稱》云「皆為一切眾望所識」，含此兩義，舉二十一例取餘人，故名為「等」。皆名「大」者，論自解云：「心得自在，到彼岸故。所言『等』者，以阿羅漢等非阿羅漢，由阿難陀是初果故。」
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經「復有學無學二千人」。
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贊曰：二無名大德眾也。戒、定、慧三正為學體，進趣修習名為有學，進趣圓滿止息修習名為無學，唯無漏法為體。
贊曰：二無名大德眾也。戒、定、慧三正為學體，進趣修習名為有學，進趣圓滿止息修習名為無學，唯無漏法為體。
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經「摩訶波闍波提(至)六千人俱」。
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贊曰：三尊重諸尼眾也。梵云摩訶鉢剌闍伏底，此云大勝生主。佛母有三，此為小母。大術生佛七日命終，此尼養佛，大術姊妹之類故號為姨母。大勝生主本梵王名，一切眾生皆彼子故，從彼乞得因以為名。又一切佛弟子名為大生，三乘聖眾名為勝生，由養佛故為大勝生。大勝生之主名大勝生主，雖從彼乞得亦以義為名。舊云波闍波提、名大愛道，皆訛略也。度此因緣，如律中說。
贊曰：三尊重諸尼眾也。梵云摩訶鉢剌闍伏底，此云大勝生主。佛母有三，此為小母。大術生佛七日命終，此尼養佛，大術姊妹之類故號為姨母。大勝生主本梵王名，一切眾生皆彼子故，從彼乞得因以為名。又一切佛弟子名為大生，三乘聖眾名為勝生，由養佛故為大勝生。大勝生之主名大勝生主，雖從彼乞得亦以義為名。舊云波闍波提、名大愛道，皆訛略也。度此因緣，如律中說。
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經「羅睺羅母(至)亦與眷屬俱」。
經「羅睺羅母(至)亦與眷屬俱」。
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贊曰：四內眷諸尼眾也。梵云耶戍達羅，此云持譽，耶輸陀羅訛也。形容美麗近遠聞知，生育羅睺天人讚詠，故名持譽，「譽」美稱也。相傳釋云，是乾闥婆女，彼生兒為樂神，生女為玉女也。若稱玉女何得有子？又佛出家後，持譽父母欲得將還，明非玉女。《未曾有經》、《須達拏經》、《瑞應經》皆云羅睺是瞿姨之子。佛有三夫人：一瞿姨，二耶輸，三鹿野，各有二萬婇女。瞿姨無子是玉女，彼經從長母為名，亦無過失。又經云佛有三子：一善星，二優婆摩耶，三羅睺。故《涅槃》云「善星比丘，菩薩在家之子」。
贊曰：四內眷諸尼眾也。梵云耶戍達羅，此云持譽，耶輸陀羅訛也。形容美麗近遠聞知，生育羅睺天人讚詠，故名持譽，「譽」美稱也。相傳釋云，是乾闥婆女，彼生兒為樂神，生女為玉女也。若稱玉女何得有子？又佛出家後，持譽父母欲得將還，明非玉女。《未曾有經》、《須達拏經》、《瑞應經》皆云羅睺是瞿姨之子。佛有三夫人：一瞿姨，二耶輸，三鹿野，各有二萬婇女。瞿姨無子是玉女，彼經從長母為名，亦無過失。又經云佛有三子：一善星，二優婆摩耶，三羅睺。故《涅槃》云「善星比丘，菩薩在家之子」。
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上二尼眾各得出家，道行久成希聞妙法，有緣皆至眷屬俱來。
上二尼眾各得出家，道行久成希聞妙法，有緣皆至眷屬俱來。
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法華經玄贊卷第一(末)
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保安三年二月八日(丁酉)書始，同廿八日本末合二卷書了。法隆寺僧覺印之。
保安三年二月八日(丁酉)書始，同廿八日本末合二卷書了。法隆寺僧覺印之。
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同年十月十五日移點已了，以興福寺圓如房本為之。法隆寺僧覺印以左點為正。
同年十月十五日移點已了，以興福寺圓如房本為之。法隆寺僧覺印以左點為正。
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長承三年(甲寅)四月十五日(壬午)，同寺僧良勝一遍奉□已了，教授之師覺印了
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