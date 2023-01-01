妙法蓮華經玄贊卷第一(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第一(本)

大慈恩寺沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門基撰

蓋聞至覺權真乘物機而誕跡，靈樞擅妙應群品以揚筌，振融山而秀大千，騰委海而津八萬，靉慈雲而廣庇，驟法雨以遐清，滋兩木之分華，潤三草之殊茂。然以幼商倦於綿險，始循誘於化城；稚子翫於羬軒，竟照晉於犪駕。由是摧十軍之聖后，解髻上之明珠，建八諦之醫王，授掌中之妙藥，藻掞眾筌之表，𨗉軼百宗之外，籠七地而孤榮九分，冠五乘而獨頴千古。大矣哉！揚一實而包總太虛，振兩權而遺羅萬象，豈可以溟輸類其深旨、妙高方其峻躅者乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋聞至覺權真乘物機而誕跡，靈樞擅妙應群品以揚筌，振融山而秀大千，騰委海而津八萬，靉慈雲而廣庇，驟法雨以遐清，滋兩木之分華，潤三草之殊茂。然以幼商倦於綿險，始循誘於化城；稚子翫於羬軒，竟照晉於犪駕。由是摧十軍之聖后，解髻上之明珠，建八諦之醫王，授掌中之妙藥，藻掞眾筌之表，𨗉軼百宗之外，籠七地而孤榮九分，冠五乘而獨頴千古。大矣哉！揚一實而包總太虛，振兩權而遺羅萬象，豈可以溟輸類其深旨、妙高方其峻躅者乎！

首稱「妙法蓮華經」者，藻宏綱之極唱，旌一部之都名。「序品第一」者，鏡義類之鴻標，顯異筌之別目。法含持軌，綰群祥以稱妙；華兼秀發，總眾美而彰蓮；體、業俱陳，法、喻雙舉，半、滿之途已曉、取捨之路方著。經者為常為法，是攝是貫，常則道軌百王，法乃德摸千葉，攝則集斯妙理，貫又御彼庸生，庶令畢離苦津，終登覺岸。序者，由也始也，陳教起之因由，作法興之漸始。品者，類也別也，區玄旨而異類，派幽筌而彙別。第者，次也居也。一者，極也首也。經有二十八類條貫真宗，此品次居極首，故名第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首稱「妙法蓮華經」者，藻宏綱之極唱，旌一部之都名。「序品第一」者，鏡義類之鴻標，顯異筌之別目。法含持軌，綰群祥以稱妙；華兼秀發，總眾美而彰蓮；體、業俱陳，法、喻雙舉，半、滿之途已曉、取捨之路方著。經者為常為法，是攝是貫，常則道軌百王，法乃德摸千葉，攝則集斯妙理，貫又御彼庸生，庶令畢離苦津，終登覺岸。序者，由也始也，陳教起之因由，作法興之漸始。品者，類也別也，區玄旨而異類，派幽筌而彙別。第者，次也居也。一者，極也首也。經有二十八類條貫真宗，此品次居極首，故名第一。

經「如是我聞」。贊曰：初釋經文略以六門料簡：一敘經起之意，二明經之宗旨，三解經品得名，四顯經品廢立，五彰品之次第，六釋經之本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是我聞」。贊曰：初釋經文略以六門料簡：一敘經起之意，二明經之宗旨，三解經品得名，四顯經品廢立，五彰品之次第，六釋經之本文。

第一敘經起意者，略由五義：一為酬因請，二為破疑執，三為彰記行，四為利今後，五為顯時機。酬因請中有二：一酬因，二酬請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一敘經起意者，略由五義：一為酬因請，二為破疑執，三為彰記行，四為利今後，五為顯時機。酬因請中有二：一酬因，二酬請。

初酬因有六：一酬行因，二酬願因，三酬求因，四酬持因，五酬相因，六酬說因。佛果不可虛成，必由業行方得，行不孤起，必願資生。行願雖復自興，無緣不能獨會，雖逢緣以求重，非率爾而果成，要由持學始能得果，得果既圓將陳應物。表經宗之深妙，先現大相之因，大相既彰理須敷唱，故標佛本出世為一大事故也。由此酬因具斯六義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初酬因有六：一酬行因，二酬願因，三酬求因，四酬持因，五酬相因，六酬說因。佛果不可虛成，必由業行方得，行不孤起，必願資生。行願雖復自興，無緣不能獨會，雖逢緣以求重，非率爾而果成，要由持學始能得果，得果既圓將陳應物。表經宗之深妙，先現大相之因，大相既彰理須敷唱，故標佛本出世為一大事故也。由此酬因具斯六義。

酬行因者，〈方便品〉中准論釋經八甚深云：「佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進名稱普聞，成就甚深未曾有法，難解法者如來能知，隨宜所說意趣難解，一切聲聞、辟支佛所不能知。」八甚深者，一受持讀誦甚深，二修行，三果行，四增長功德心，五快妙事心，六無上，七入，八不共聲聞辟支佛所作住持甚深。經唯有六，無第六第八，至下當知。諸佛道法既盡行之，具行一乘種智之因方得佛果，故今酬因說斯妙法勸脩因行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酬行因者，〈方便品〉中准論釋經八甚深云：「佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進名稱普聞，成就甚深未曾有法，難解法者如來能知，隨宜所說意趣難解，一切聲聞、辟支佛所不能知。」八甚深者，一受持讀誦甚深，二修行，三果行，四增長功德心，五快妙事心，六無上，七入，八不共聲聞辟支佛所作住持甚深。經唯有六，無第六第八，至下當知。諸佛道法既盡行之，具行一乘種智之因方得佛果，故今酬因說斯妙法勸脩因行。

酬願因者，〈方便品〉云：「舍利弗善聽！我本立誓願，欲令一切眾，如我等無異。如我昔所願，今者已滿足，化一切眾生，令入於佛道。」〈壽量品〉云：「每自作是念，以何令眾生得入於佛道、速成就佛身。」若昔因中、若今果位，皆每發願令眾生猶如我身得入佛道，故酬本願而說此經；亦令眾生發此願故，行願相符致出世故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酬願因者，〈方便品〉云：「舍利弗善聽！我本立誓願，欲令一切眾，如我等無異。如我昔所願，今者已滿足，化一切眾生，令入於佛道。」〈壽量品〉云：「每自作是念，以何令眾生得入於佛道、速成就佛身。」若昔因中、若今果位，皆每發願令眾生猶如我身得入佛道，故酬本願而說此經；亦令眾生發此願故，行願相符致出世故。

酬求因者，〈天授品〉云：「吾於過去求《法華經》無有懈倦，於多劫中常作國王，求大菩提曾不退轉。擊鼓宣令四方，時有仙人來白王言：我有大乘名『妙法蓮華經』，若不違我，當為宣說。王聞仙人言歡喜踊躍，即隨仙人供給所須，乃至以身而為床座身心無倦，奉事仙人經於千歲，為求法故令無所乏。爾時王者今我身是，時仙人者今提婆達多是。」以佛過去願行雖成必由緣會，恒重此經，於善友所專事求之。故今宣說令生求重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酬求因者，〈天授品〉云：「吾於過去求《法華經》無有懈倦，於多劫中常作國王，求大菩提曾不退轉。擊鼓宣令四方，時有仙人來白王言：我有大乘名『妙法蓮華經』，若不違我，當為宣說。王聞仙人言歡喜踊躍，即隨仙人供給所須，乃至以身而為床座身心無倦，奉事仙人經於千歲，為求法故令無所乏。爾時王者今我身是，時仙人者今提婆達多是。」以佛過去願行雖成必由緣會，恒重此經，於善友所專事求之。故今宣說令生求重。

酬持因者，前八甚深中，第一佛曾親近百千萬億無數諸佛名受持讀誦甚深。初依菩薩供五恒佛，第二依菩薩供六恒佛，第三依菩薩供七恒佛，第四依菩薩供八恒佛，值多善友長時受持。又釋迦如來過去自為常不輕菩薩，於威音王佛滅後行不輕行，臨終之時聞虛空中說《法華經》二十千萬億偈，悉能受持。即得如上六根清淨，更增壽命二百萬億那由他歲，廣說此經。命終之後，得值二千億佛皆號日月燈明，常持此經。以是因緣又值二千億佛同號雲自在燈王，亦於此諸佛法中受持此經，常獲如上六根清淨，其常不輕即我身是，故為往時常持此經，今者說之勸常受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酬持因者，前八甚深中，第一佛曾親近百千萬億無數諸佛名受持讀誦甚深。初依菩薩供五恒佛，第二依菩薩供六恒佛，第三依菩薩供七恒佛，第四依菩薩供八恒佛，值多善友長時受持。又釋迦如來過去自為常不輕菩薩，於威音王佛滅後行不輕行，臨終之時聞虛空中說《法華經》二十千萬億偈，悉能受持。即得如上六根清淨，更增壽命二百萬億那由他歲，廣說此經。命終之後，得值二千億佛皆號日月燈明，常持此經。以是因緣又值二千億佛同號雲自在燈王，亦於此諸佛法中受持此經，常獲如上六根清淨，其常不輕即我身是，故為往時常持此經，今者說之勸常受持。

酬相因者，既成佛已將說此經，先為菩薩說《無量義經》，次入無量義處三昧。天雨四華、地振六種，四眾瞻仰、八部歡喜，放豪光以遠矚，眾見此已疑生。彌勒發問，文殊告言：「如我惟忖！今佛世尊欲說大法，雨大法雨、吹大法螺、擊大法鼓、演大法義。我於過去曾見此瑞，放斯光已即說大法，乃至廣說。今日如來當說大乘經，名『妙法蓮華』。」三世諸佛將說此經必先有此種種大相，不同餘經，餘經無此初大相故。相既非常故須說此，即將說此經先現大相。先現大相者，為說此經故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酬相因者，既成佛已將說此經，先為菩薩說《無量義經》，次入無量義處三昧。天雨四華、地振六種，四眾瞻仰、八部歡喜，放豪光以遠矚，眾見此已疑生。彌勒發問，文殊告言：「如我惟忖！今佛世尊欲說大法，雨大法雨、吹大法螺、擊大法鼓、演大法義。我於過去曾見此瑞，放斯光已即說大法，乃至廣說。今日如來當說大乘經，名『妙法蓮華』。」三世諸佛將說此經必先有此種種大相，不同餘經，餘經無此初大相故。相既非常故須說此，即將說此經先現大相。先現大相者，為說此經故也。

酬說因者，下云「諸佛如來唯以一大事因緣故出現於世，乃至廣說。無聲聞弟子但教化菩薩，究竟令得一切種智。」故三世諸佛成道究竟必說一乘，皆是因中方便趣求。修學雖滿未曾演說，今時機會不可虛然，故趣宿因說斯妙法。上來義類經文甚多，恐厭繁廣故略指述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酬說因者，下云「諸佛如來唯以一大事因緣故出現於世，乃至廣說。無聲聞弟子但教化菩薩，究竟令得一切種智。」故三世諸佛成道究竟必說一乘，皆是因中方便趣求。修學雖滿未曾演說，今時機會不可虛然，故趣宿因說斯妙法。上來義類經文甚多，恐厭繁廣故略指述。

後酬請者，如經中說，菩薩初生即行七步，放大光明遍照十方，四顧觀視作師子吼，而說偈言：「我生胎分盡，是最末後身，我已得解脫，當復度眾生。」作是誓已身漸長大，遊出四門見老、病、死及沙門相。既問識已，欲捨親屬求無上果。中夜觀察，見諸伎人后妃婇女，狀如臭屍深可厭患，即命車匿令被楗低，諸天捧足夜半出城，行十四由旬，到跋伽婆仙人所住林中，以刀剃髮，持妙寶服貿鹿皮衣，遣車匿歸報父王已。於熙連河側六師外道所，為降伏彼，六年苦行，懃苦過彼，日食麻麥，厭其非道遂食乳糜。受吉祥草，詣菩提樹坐金剛座，以智慧力降伏魔軍，證大菩提永出三界。是時三千大千世界主及餘天等，來詣佛所請轉法輪，化佛讚揚勸且權說，時機未熟且說方便未說實法。今既合宜，鶖子等請說乘權實之境，文殊等請說乘安樂之行，彌勒等請說身真應之果。故下經云：「我始坐道場，觀樹亦經行，於三七日中，常思惟是事。乃至尋念過去佛，所行方便力，我今所得道，亦應說三乘。作是思惟時，十方佛皆現梵音慰喻我：善哉釋迦文！隨諸一切佛，而用方便力。」由是方便且說三乘。今機宜熟，鶖子等請演暢真宗顯斯一實。故下經云：「汝已慇懃三請，吾今豈得不說。」〈安樂行品〉中，文殊發請，世尊廣說四安樂行。〈壽量品〉中亦復如是，彌勒三請，佛言：汝等當信解如來誠諦之語。三遍勸信，方說身之真應，故為酬請說是《法華》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後酬請者，如經中說，菩薩初生即行七步，放大光明遍照十方，四顧觀視作師子吼，而說偈言：「我生胎分盡，是最末後身，我已得解脫，當復度眾生。」作是誓已身漸長大，遊出四門見老、病、死及沙門相。既問識已，欲捨親屬求無上果。中夜觀察，見諸伎人后妃婇女，狀如臭屍深可厭患，即命車匿令被楗低，諸天捧足夜半出城，行十四由旬，到跋伽婆仙人所住林中，以刀剃髮，持妙寶服貿鹿皮衣，遣車匿歸報父王已。於熙連河側六師外道所，為降伏彼，六年苦行，懃苦過彼，日食麻麥，厭其非道遂食乳糜。受吉祥草，詣菩提樹坐金剛座，以智慧力降伏魔軍，證大菩提永出三界。是時三千大千世界主及餘天等，來詣佛所請轉法輪，化佛讚揚勸且權說，時機未熟且說方便未說實法。今既合宜，鶖子等請說乘權實之境，文殊等請說乘安樂之行，彌勒等請說身真應之果。故下經云：「我始坐道場，觀樹亦經行，於三七日中，常思惟是事。乃至尋念過去佛，所行方便力，我今所得道，亦應說三乘。作是思惟時，十方佛皆現梵音慰喻我：善哉釋迦文！隨諸一切佛，而用方便力。」由是方便且說三乘。今機宜熟，鶖子等請演暢真宗顯斯一實。故下經云：「汝已慇懃三請，吾今豈得不說。」〈安樂行品〉中，文殊發請，世尊廣說四安樂行。〈壽量品〉中亦復如是，彌勒三請，佛言：汝等當信解如來誠諦之語。三遍勸信，方說身之真應，故為酬請說是《法華》。

破疑執中有二：一破疑，二破執。破疑者，佛自成道唯記菩薩當得菩提，不說聲聞有得佛果。聲聞等疑永不作佛，故舍利弗深自感傷失於如來無量知見，乃至廣說。而今從佛聞所未聞未曾有法，斷諸疑悔，諸小菩薩昔聞大乘，亦疑菩薩獨得菩提、聲聞無分，或不定性諸小菩薩，疑佛菩提己亦無分。由是三乘俱有疑網。由此經云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」又云：「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」又云：「菩薩聞是法，疑網皆已除，千二百羅漢，悉亦當作佛。」此中破疑亦兼破悔，昔悔修小不得作佛，今聞得作悔所以除，知小乃為大之因故。疑通三乘，悔唯小有，以寬攝狹，但說破疑不說除悔，至後卷中當釋差別，故為破疑說斯妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破疑執中有二：一破疑，二破執。破疑者，佛自成道唯記菩薩當得菩提，不說聲聞有得佛果。聲聞等疑永不作佛，故舍利弗深自感傷失於如來無量知見，乃至廣說。而今從佛聞所未聞未曾有法，斷諸疑悔，諸小菩薩昔聞大乘，亦疑菩薩獨得菩提、聲聞無分，或不定性諸小菩薩，疑佛菩提己亦無分。由是三乘俱有疑網。由此經云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」又云：「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」又云：「菩薩聞是法，疑網皆已除，千二百羅漢，悉亦當作佛。」此中破疑亦兼破悔，昔悔修小不得作佛，今聞得作悔所以除，知小乃為大之因故。疑通三乘，悔唯小有，以寬攝狹，但說破疑不說除悔，至後卷中當釋差別，故為破疑說斯妙法。

後破執者，聲聞有二：一決定種姓，得聲聞果定入無餘身灰智滅。故諸經云：「餘人善根涅槃時盡，菩薩善根不爾。」二退已還發大菩提心，初是定姓、後不定姓。然《瑜伽》及《法華論》說聲聞有四：一決定種姓，亦名趣寂。二增上慢，此是凡夫得第四禪謂阿羅漢。三退已還發大菩提心，亦名不定種姓。且法華會得記，聲聞名退菩提心，舍利弗等皆是此類，故經自云：「告舍利弗：我昔教汝志願佛道，汝今悉忘，而便自謂已得滅度。」《優婆塞經》說：「舍利弗修大乘道經六十劫，因施眼故，大行難成退求小果。」鶖子亦言，世世已曾從佛受化。〈化城喻品〉說十六王子所教化眾生過去結緣之始，由是故名退菩提心，非不定姓皆是退類，亦有昔日未求於大，今者但從小果趣大，不定姓故。四者應化，應化非真。《攝大乘》說：「諸大菩薩及佛等化示為聲聞，引實聲聞向大乘故，富樓那等即其類也。」《法華論》云：「此中唯為二聲聞記，謂退心、應化。其趣寂者及增上慢，佛不與記，根未熟故。」菩薩與記，雖復總言：汝行菩薩道當得作佛；論言與記令發心故，退菩提心正當根熟，為說一乘正破其執。應化非真，無執可破，示相可爾。其增上慢既是異生，根現未熟，故佛不與記。菩薩與記者，即常不輕為具因，記令信有佛姓，復漸發心脩大行故。其趣寂者既無大乘姓，何得論其熟與不熟？應言趣寂由無大姓，根不熟故佛不與記。菩薩與記具理姓因，漸令信大，不愚法故。非根未熟後可當熟，故非菩薩與記，令發趣大乘心，言當作佛。菩薩願心方便化之令生信意，如《般若經》「我皆令入無餘涅槃，非皆入盡」，菩薩記於趣寂亦爾。若許趣寂同增上慢，不但不得名為趣寂，甚違諸教，義不相叶。由趣寂者與增上慢合一處說，翻譯之主同言根未熟令其發心，正義應言趣寂根未熟故不與記，菩薩與記令發信解大乘心故；增上慢者根未熟故佛不與記，菩薩與記令發趣向大乘心故。若趣寂者後亦作佛，違《涅槃》等處處教文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後破執者，聲聞有二：一決定種姓，得聲聞果定入無餘身灰智滅。故諸經云：「餘人善根涅槃時盡，菩薩善根不爾。」二退已還發大菩提心，初是定姓、後不定姓。然《瑜伽》及《法華論》說聲聞有四：一決定種姓，亦名趣寂。二增上慢，此是凡夫得第四禪謂阿羅漢。三退已還發大菩提心，亦名不定種姓。且法華會得記，聲聞名退菩提心，舍利弗等皆是此類，故經自云：「告舍利弗：我昔教汝志願佛道，汝今悉忘，而便自謂已得滅度。」《優婆塞經》說：「舍利弗修大乘道經六十劫，因施眼故，大行難成退求小果。」鶖子亦言，世世已曾從佛受化。〈化城喻品〉說十六王子所教化眾生過去結緣之始，由是故名退菩提心，非不定姓皆是退類，亦有昔日未求於大，今者但從小果趣大，不定姓故。四者應化，應化非真。《攝大乘》說：「諸大菩薩及佛等化示為聲聞，引實聲聞向大乘故，富樓那等即其類也。」《法華論》云：「此中唯為二聲聞記，謂退心、應化。其趣寂者及增上慢，佛不與記，根未熟故。」菩薩與記，雖復總言：汝行菩薩道當得作佛；論言與記令發心故，退菩提心正當根熟，為說一乘正破其執。應化非真，無執可破，示相可爾。其增上慢既是異生，根現未熟，故佛不與記。菩薩與記者，即常不輕為具因，記令信有佛姓，復漸發心脩大行故。其趣寂者既無大乘姓，何得論其熟與不熟？應言趣寂由無大姓，根不熟故佛不與記。菩薩與記具理姓因，漸令信大，不愚法故。非根未熟後可當熟，故非菩薩與記，令發趣大乘心，言當作佛。菩薩願心方便化之令生信意，如《般若經》「我皆令入無餘涅槃，非皆入盡」，菩薩記於趣寂亦爾。若許趣寂同增上慢，不但不得名為趣寂，甚違諸教，義不相叶。由趣寂者與增上慢合一處說，翻譯之主同言根未熟令其發心，正義應言趣寂根未熟故不與記，菩薩與記令發信解大乘心故；增上慢者根未熟故佛不與記，菩薩與記令發趣向大乘心故。若趣寂者後亦作佛，違《涅槃》等處處教文。

菩薩亦二：一者頓悟，二者漸悟。漸悟有二義：一者若從得二乘果發心向大名為漸悟，由生數小或全無故。若從二凡而歸於大即頓悟攝，未曾悟證二乘果故。生數猶多不名漸悟，故《涅槃經》但說聖人八萬劫等，不說異生迴心劫數。二者但從曾發二心曾修二行，來歸大者皆名漸悟。具彼姓故修彼行故，聞思悟解亦名為悟，何必證悟？況復亦有生數小者，謂已定生即此生時及一坐順決擇分等。經據劫定但說聖人，何妨異生有生數小者？此經所說一乘之理，論雖言為二聲聞說謂退心、應化，法華一會正唯為退菩提心說，兼亦為應化，滿慈子等亦在會故。若准《攝論》合以十義說於一乘，義兼為三理亦無失，決定種姓不愚法故，不定種姓迴求大故，其應化者為化記故。雖亦可為二菩薩說，正宗唯為漸悟者說。故下經云：「菩薩聞是法，疑網皆已除」，義兼頓悟於理未爽。《攝論》十義解一乘云：「為引攝一類，及任持所餘，由不定種姓，諸佛說一乘。」所引攝一類即退菩提心聲聞。及任持所餘即漸悟菩薩、退菩提心聲聞，執著小果自謂究竟故。舍利弗言：我悉除邪見，於空法得證，爾時心自謂，得至於滅度。迦葉亦言：佛令我等出於三界得涅槃證，於菩薩法不生一念好樂之心。此皆昔時執著小意。即《攝論》云：「三種練磨心，斷除四處障，緣法義為境。」四處者：一二乘作意，二諸疑離疑，三於所聞思法中言我能然餘不能爾，四於骨瑣乃至菩提執著分別。二乘作意者，執二果為極故，為斷此執而說此經，漸悟菩薩執佛菩提於己無分，欲生退敗還住二乘，為任持此而不令退。又復頓悟諸小菩薩，執唯已依大乘修行可得成佛，已住聲聞不得作佛。今破此執，顯二乘非極，住二乘者亦得作佛，故說是經。由此《攝論》斷四處言一二乘作意，二言我能然餘不能爾，即此二種諸疑離疑，即是前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦二：一者頓悟，二者漸悟。漸悟有二義：一者若從得二乘果發心向大名為漸悟，由生數小或全無故。若從二凡而歸於大即頓悟攝，未曾悟證二乘果故。生數猶多不名漸悟，故《涅槃經》但說聖人八萬劫等，不說異生迴心劫數。二者但從曾發二心曾修二行，來歸大者皆名漸悟。具彼姓故修彼行故，聞思悟解亦名為悟，何必證悟？況復亦有生數小者，謂已定生即此生時及一坐順決擇分等。經據劫定但說聖人，何妨異生有生數小者？此經所說一乘之理，論雖言為二聲聞說謂退心、應化，法華一會正唯為退菩提心說，兼亦為應化，滿慈子等亦在會故。若准《攝論》合以十義說於一乘，義兼為三理亦無失，決定種姓不愚法故，不定種姓迴求大故，其應化者為化記故。雖亦可為二菩薩說，正宗唯為漸悟者說。故下經云：「菩薩聞是法，疑網皆已除」，義兼頓悟於理未爽。《攝論》十義解一乘云：「為引攝一類，及任持所餘，由不定種姓，諸佛說一乘。」所引攝一類即退菩提心聲聞。及任持所餘即漸悟菩薩、退菩提心聲聞，執著小果自謂究竟故。舍利弗言：我悉除邪見，於空法得證，爾時心自謂，得至於滅度。迦葉亦言：佛令我等出於三界得涅槃證，於菩薩法不生一念好樂之心。此皆昔時執著小意。即《攝論》云：「三種練磨心，斷除四處障，緣法義為境。」四處者：一二乘作意，二諸疑離疑，三於所聞思法中言我能然餘不能爾，四於骨瑣乃至菩提執著分別。二乘作意者，執二果為極故，為斷此執而說此經，漸悟菩薩執佛菩提於己無分，欲生退敗還住二乘，為任持此而不令退。又復頓悟諸小菩薩，執唯已依大乘修行可得成佛，已住聲聞不得作佛。今破此執，顯二乘非極，住二乘者亦得作佛，故說是經。由此《攝論》斷四處言一二乘作意，二言我能然餘不能爾，即此二種諸疑離疑，即是前也。

彰記行中有二：一彰記，二彰行。初彰記者，佛自成道未為聲聞授菩提記，今為授記故說是經。故下經云：「我設是方便，令得入佛慧，未曾說汝等，當得成佛道。所以未曾說，說時未至故；今正是其時，決定說大乘。又迦葉言：又今我等年已朽邁，於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提法，不生一念好樂之心，我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記，心皆歡喜得未曾有。」又云：「或說修多羅、伽陀及本事、本生、未曾有。亦說於因緣、譬喻并祇夜、優婆提舍經。」唯為聲聞說此九部，不說授記、方廣、自說，故此以前未為授記，今為授記故說是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彰記行中有二：一彰記，二彰行。初彰記者，佛自成道未為聲聞授菩提記，今為授記故說是經。故下經云：「我設是方便，令得入佛慧，未曾說汝等，當得成佛道。所以未曾說，說時未至故；今正是其時，決定說大乘。又迦葉言：又今我等年已朽邁，於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提法，不生一念好樂之心，我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記，心皆歡喜得未曾有。」又云：「或說修多羅、伽陀及本事、本生、未曾有。亦說於因緣、譬喻并祇夜、優婆提舍經。」唯為聲聞說此九部，不說授記、方廣、自說，故此以前未為授記，今為授記故說是經。

後彰行者，今說菩薩一乘之行，一乘正是菩薩行。故下經云：「有佛子心淨，柔軟亦利根，無量諸佛所，而行深妙道，為此諸佛子，說是大乘經。」又云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」又云：「舍利弗！諸佛如來，但教化菩薩，諸有所作常為一事故。」要由修福、慧，照有、空，尋教詮、究玄理，真解起、悟一乘。又且一乘有因有果，因即七地四菩薩行，下隨所應並皆具配；果即佛位菩提、涅槃。在三身中此皆攝盡。又三周說一乘，明一乘境，〈安樂行品〉等明一乘行，〈壽量品〉等明一乘果，明境欲發聲聞心，明行令修菩薩行，因此方期佛果功德，故為彰菩薩行說是《法華經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後彰行者，今說菩薩一乘之行，一乘正是菩薩行。故下經云：「有佛子心淨，柔軟亦利根，無量諸佛所，而行深妙道，為此諸佛子，說是大乘經。」又云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」又云：「舍利弗！諸佛如來，但教化菩薩，諸有所作常為一事故。」要由修福、慧，照有、空，尋教詮、究玄理，真解起、悟一乘。又且一乘有因有果，因即七地四菩薩行，下隨所應並皆具配；果即佛位菩提、涅槃。在三身中此皆攝盡。又三周說一乘，明一乘境，〈安樂行品〉等明一乘行，〈壽量品〉等明一乘果，明境欲發聲聞心，明行令修菩薩行，因此方期佛果功德，故為彰菩薩行說是《法華經》。

利今後中有二：一利今，二利後。初利今者，法華一會所有凡聖，宜聞法華而得益故，此有二類：一果記利，二現證利。果記利者，即為三機世尊三周說一乘義，會二破二以利益今。〈方便品〉下至〈譬喻品〉鶖子得記八部喜讚已來為第一周。經云：「諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世，乃至諸佛以方便力於一佛乘分別說三。」故舍利弗聞是說已，〈譬喻品〉中深生領解，佛述成已便得授記。其〈譬喻品〉中舍利弗請下佛說譬喻，并〈信解品〉、〈藥草喻品〉、〈授記品〉為第二周。〈譬喻品〉云：「如來亦復如是，為一切眾生之父，乃至舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三。」大迦葉等聞是說已，〈信解品〉中方生領悟，〈藥草喻品〉佛重述成，〈授記品〉中佛便為大迦葉、須菩提、摩訶迦旃延、大目犍連四人授記。其〈化城喻品〉、〈五百弟子授記品〉、〈授學無學人記品〉為第三周。〈化城喻品〉初說大通智勝佛事令其憶念，復云：「諸比丘！若如來自知涅槃時到，乃至但是如來方便之力，於一佛乘分別說三。」富樓那等聞是說已，於〈五百弟子授記品〉中深生領解，佛述成已便為五百弟子及學無學人授記，即是利今聲聞眾也。經出六處示現授記：一者別記，舍利弗及四大聲聞眾所知識，名號不同故與別記。二者同記，富樓那等五百人千二百人，同一名故俱時與記。三者後記，學、無學等非眾所知識，共同一號就下根中後時與記。四無怨記，示現如來無怨惡故，與提婆達多記。五通行記，顯示女人在家出家修菩薩行皆證佛果，故與比丘尼及天女記。此上五記說今時益皆如來記。六具因記，常不輕菩薩禮拜讚歎言「我不輕汝，汝等皆當作佛」，示現眾生皆有佛性故，此之一種菩薩與記，說往時益。初三及第五利聞《法華》記，餘之二種非由聞此記。然前五記並名利今，即果記利也。然諸聲聞授記以後，受變易生，相狀體義至後當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利今後中有二：一利今，二利後。初利今者，法華一會所有凡聖，宜聞法華而得益故，此有二類：一果記利，二現證利。果記利者，即為三機世尊三周說一乘義，會二破二以利益今。〈方便品〉下至〈譬喻品〉鶖子得記八部喜讚已來為第一周。經云：「諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世，乃至諸佛以方便力於一佛乘分別說三。」故舍利弗聞是說已，〈譬喻品〉中深生領解，佛述成已便得授記。其〈譬喻品〉中舍利弗請下佛說譬喻，并〈信解品〉、〈藥草喻品〉、〈授記品〉為第二周。〈譬喻品〉云：「如來亦復如是，為一切眾生之父，乃至舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三。」大迦葉等聞是說已，〈信解品〉中方生領悟，〈藥草喻品〉佛重述成，〈授記品〉中佛便為大迦葉、須菩提、摩訶迦旃延、大目犍連四人授記。其〈化城喻品〉、〈五百弟子授記品〉、〈授學無學人記品〉為第三周。〈化城喻品〉初說大通智勝佛事令其憶念，復云：「諸比丘！若如來自知涅槃時到，乃至但是如來方便之力，於一佛乘分別說三。」富樓那等聞是說已，於〈五百弟子授記品〉中深生領解，佛述成已便為五百弟子及學無學人授記，即是利今聲聞眾也。經出六處示現授記：一者別記，舍利弗及四大聲聞眾所知識，名號不同故與別記。二者同記，富樓那等五百人千二百人，同一名故俱時與記。三者後記，學、無學等非眾所知識，共同一號就下根中後時與記。四無怨記，示現如來無怨惡故，與提婆達多記。五通行記，顯示女人在家出家修菩薩行皆證佛果，故與比丘尼及天女記。此上五記說今時益皆如來記。六具因記，常不輕菩薩禮拜讚歎言「我不輕汝，汝等皆當作佛」，示現眾生皆有佛性故，此之一種菩薩與記，說往時益。初三及第五利聞《法華》記，餘之二種非由聞此記。然前五記並名利今，即果記利也。然諸聲聞授記以後，受變易生，相狀體義至後當知。

現證利者，復有多種，如〈提婆達多品〉雖龍宮涌出龍女道成皆由法華，非靈山會益，略而不說。唯有龍女成道演說法時，娑婆世界菩薩、聲聞、天龍八部、人與非人皆遙見彼龍女成佛，普為時會人天說法，心大歡喜悉遙敬禮。無量眾生聞法悟解得不退轉，無量眾生得受道記，無垢世界六返震動，娑婆世界三千眾生住不退地，三千眾生發菩提心而得受記，合四位益。〈分別功德品〉有十一位得證，一位發心。佛說是如來壽量長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍，千億菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門；復一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說辨才，一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬億無量旋陀羅尼，三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退轉法輪，二千國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪，小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得，四四天下四生當得，三四天下三生當得，二四天下二生當得，一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。如說〈藥王品〉，八萬四千菩薩得解一切眾生語言陀羅尼。說〈妙音品〉，八萬四千人得現一切色身三昧，四萬二千天子得無生法忍，華德菩薩得法華三昧。說〈觀音品〉，八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。說〈陀羅尼品〉，六萬八千人得無生法忍。說〈妙莊嚴王本事品〉，八萬四千人遠塵離垢得法眼淨。說〈普賢勸發品〉，恒河沙等無量無邊菩薩得百萬旋陀羅尼，三千大千世界微塵等菩薩行普賢道。前之五記記當得佛，此二十五類現證因位，並是利今，故說法華後利後者，散席以後因《法華經》所獲功德皆是利後。〈隨喜功德品〉說第五十人一聞《法華經》能隨喜者功德，過於布施四百萬億那由他三千大千世界眾生金銀七寶，又勝令得阿羅漢果。若往僧房須臾聽《法華經》者，生生常乘象馬車乘七寶輦輿及乘天宮；若復分坐令他聽者，生生常得帝釋坐處梵王坐處；若復勸人往聽法華，生生常與陀羅尼菩薩共生一處終不瘖瘂，乃至當來見佛聞法信受教誨。〈法師功德品〉說若善男子、善女人受持是法華經，若讀、若誦、若解說、若書寫，是人當得八百眼功德，千二百耳功德，八百鼻功德，千二百舌功德，八百身功德，千二百意功德，以是功德莊嚴六根皆令清淨。乃至〈普賢品〉云：「若有後世受持讀誦是經典者，是人不復貪著衣服、臥具、飲食、資生之物，所願不虛，亦於現世得其福報。」是以《遺教經》言：「所應度者皆已度訖，其未度者皆亦已作得度因緣。」故由說此而與未來作大利益，是名利後故說是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現證利者，復有多種，如〈提婆達多品〉雖龍宮涌出龍女道成皆由法華，非靈山會益，略而不說。唯有龍女成道演說法時，娑婆世界菩薩、聲聞、天龍八部、人與非人皆遙見彼龍女成佛，普為時會人天說法，心大歡喜悉遙敬禮。無量眾生聞法悟解得不退轉，無量眾生得受道記，無垢世界六返震動，娑婆世界三千眾生住不退地，三千眾生發菩提心而得受記，合四位益。〈分別功德品〉有十一位得證，一位發心。佛說是如來壽量長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍，千億菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門；復一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說辨才，一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬億無量旋陀羅尼，三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退轉法輪，二千國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪，小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得，四四天下四生當得，三四天下三生當得，二四天下二生當得，一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。如說〈藥王品〉，八萬四千菩薩得解一切眾生語言陀羅尼。說〈妙音品〉，八萬四千人得現一切色身三昧，四萬二千天子得無生法忍，華德菩薩得法華三昧。說〈觀音品〉，八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。說〈陀羅尼品〉，六萬八千人得無生法忍。說〈妙莊嚴王本事品〉，八萬四千人遠塵離垢得法眼淨。說〈普賢勸發品〉，恒河沙等無量無邊菩薩得百萬旋陀羅尼，三千大千世界微塵等菩薩行普賢道。前之五記記當得佛，此二十五類現證因位，並是利今，故說法華後利後者，散席以後因《法華經》所獲功德皆是利後。〈隨喜功德品〉說第五十人一聞《法華經》能隨喜者功德，過於布施四百萬億那由他三千大千世界眾生金銀七寶，又勝令得阿羅漢果。若往僧房須臾聽《法華經》者，生生常乘象馬車乘七寶輦輿及乘天宮；若復分坐令他聽者，生生常得帝釋坐處梵王坐處；若復勸人往聽法華，生生常與陀羅尼菩薩共生一處終不瘖瘂，乃至當來見佛聞法信受教誨。〈法師功德品〉說若善男子、善女人受持是法華經，若讀、若誦、若解說、若書寫，是人當得八百眼功德，千二百耳功德，八百鼻功德，千二百舌功德，八百身功德，千二百意功德，以是功德莊嚴六根皆令清淨。乃至〈普賢品〉云：「若有後世受持讀誦是經典者，是人不復貪著衣服、臥具、飲食、資生之物，所願不虛，亦於現世得其福報。」是以《遺教經》言：「所應度者皆已度訖，其未度者皆亦已作得度因緣。」故由說此而與未來作大利益，是名利後故說是經。

顯時機中有二：一顯時，二顯機。初顯時者，諸佛設教略有二種：一頓，二漸。頓即被彼大機，頓從凡夫以求佛果，如《勝鬘經》所說一乘，一乘是權、四乘實故。漸即被彼從小至大機，如此經中所說一乘，一乘是實、二乘權故。此經多被從彼二乘以求佛果，多是漸教大乘所攝。古有釋言：教有五時。第一時者，佛初成道為提謂等五百賈人但說三歸五戒十善世間因果教，即《提謂》等五戒本行經是，未有出世善根器故。第二時者，佛成道竟三七日外，十二年中唯說三乘有行之教，未為說空，即《阿含》等小乘經是。第三時者，佛成道竟三十年中，說彼三乘同行空教，即《維摩》、《思益》、《大品》等是。第四時者，佛成道竟四十年中，說有一乘猶未分明演說佛性常住實相，尚說無常佛果以為真實，即《無量義》、《法華》等是，以前未明一乘義故，此中猶未分明演說常住佛性故。第五時者，謂雙林中說諸眾生悉有佛性常住佛教，即《涅槃經》、《大悲經》等是。乍觀可爾，理即不然。《提謂經》說五百賈人將受五戒先懺悔彼五逆十惡謗法等罪，得四大本淨、五陰本淨、六塵本淨、吾我本淨，時提謂等得不起法忍，三百賈人得柔順忍，二百賈人得須陀洹果，四天王等得柔順忍，三百龍王得信忍，自餘天等皆發無上道意，十億天人皆行菩薩十善。提謂長者滅三界苦得不起法忍，即是初地或第八地。又《普曜經》第二七日提謂等五百賈人獻佛麨蜜，佛與授記：汝於來世當得作佛名曰齊成。云何但言第一唯是世間教也？但為此日猶未分明說三乘者同所觀諦，故未名轉法輪，至五比丘時方名轉法輪。次第二時十二年中唯說有教者，覺愛難云：成道五年說《大般若》正明實相；又第七年為八菩薩說《般舟三昧經》，正明眾生五陰本空；又第九年說《鴦掘摩羅三昧經》，第十年中說《如來藏經》，皆明涅槃佛性深理。又《提謂》、《普曜經》並明菩薩行，又與賈人授記成佛，明初成道已說大乘。又成道竟第二七日說《十地經》，又《大般若》云：「佛在鹿野轉四諦輪，無量眾生發聲聞心，無量眾生發獨覺心，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心、行六波羅蜜，無量菩薩得無生法忍、住於初地二地三地乃至十地，無量一生補處菩薩一時成佛。」云何乃言第二時唯說三乘有教？是知一雨普潤稟解不同，不可說佛教必有先後。今依古義且破二時，後餘三時並如古人破，乍雖可爾理即不然，恐厭文繁且略應止。依今新經，頓教大乘但唯一時，與一大機不從小起，教被唯一，故漸次大教乃有三時。《解深密經》中「佛為勝義生菩薩依於三性說三無性皆是遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯時機中有二：一顯時，二顯機。初顯時者，諸佛設教略有二種：一頓，二漸。頓即被彼大機，頓從凡夫以求佛果，如《勝鬘經》所說一乘，一乘是權、四乘實故。漸即被彼從小至大機，如此經中所說一乘，一乘是實、二乘權故。此經多被從彼二乘以求佛果，多是漸教大乘所攝。古有釋言：教有五時。第一時者，佛初成道為提謂等五百賈人但說三歸五戒十善世間因果教，即《提謂》等五戒本行經是，未有出世善根器故。第二時者，佛成道竟三七日外，十二年中唯說三乘有行之教，未為說空，即《阿含》等小乘經是。第三時者，佛成道竟三十年中，說彼三乘同行空教，即《維摩》、《思益》、《大品》等是。第四時者，佛成道竟四十年中，說有一乘猶未分明演說佛性常住實相，尚說無常佛果以為真實，即《無量義》、《法華》等是，以前未明一乘義故，此中猶未分明演說常住佛性故。第五時者，謂雙林中說諸眾生悉有佛性常住佛教，即《涅槃經》、《大悲經》等是。乍觀可爾，理即不然。《提謂經》說五百賈人將受五戒先懺悔彼五逆十惡謗法等罪，得四大本淨、五陰本淨、六塵本淨、吾我本淨，時提謂等得不起法忍，三百賈人得柔順忍，二百賈人得須陀洹果，四天王等得柔順忍，三百龍王得信忍，自餘天等皆發無上道意，十億天人皆行菩薩十善。提謂長者滅三界苦得不起法忍，即是初地或第八地。又《普曜經》第二七日提謂等五百賈人獻佛麨蜜，佛與授記：汝於來世當得作佛名曰齊成。云何但言第一唯是世間教也？但為此日猶未分明說三乘者同所觀諦，故未名轉法輪，至五比丘時方名轉法輪。次第二時十二年中唯說有教者，覺愛難云：成道五年說《大般若》正明實相；又第七年為八菩薩說《般舟三昧經》，正明眾生五陰本空；又第九年說《鴦掘摩羅三昧經》，第十年中說《如來藏經》，皆明涅槃佛性深理。又《提謂》、《普曜經》並明菩薩行，又與賈人授記成佛，明初成道已說大乘。又成道竟第二七日說《十地經》，又《大般若》云：「佛在鹿野轉四諦輪，無量眾生發聲聞心，無量眾生發獨覺心，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心、行六波羅蜜，無量菩薩得無生法忍、住於初地二地三地乃至十地，無量一生補處菩薩一時成佛。」云何乃言第二時唯說三乘有教？是知一雨普潤稟解不同，不可說佛教必有先後。今依古義且破二時，後餘三時並如古人破，乍雖可爾理即不然，恐厭文繁且略應止。依今新經，頓教大乘但唯一時，與一大機不從小起，教被唯一，故漸次大教乃有三時。《解深密經》中「佛為勝義生菩薩依於三性說三無性皆是遍

計所執性已。勝義生菩薩深生領解，廣說世間毘濕縛藥、雜綵書地、熟蘇虛空諸譬喻已，世尊讚歎善解所說。勝義生白言：佛初於一時在波羅痆斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦相轉正法輪，雖是甚奇甚為希有，一切世間無能轉者，而於彼時所轉法輪有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪，雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪，亦是有所容受，猶未了義，亦諸諍論安足處所。世尊于今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇最為希有。于今，世尊所轉法輪無上、無所容受，是真了義，非諸諍論安足處所。」依此經文，《阿含經》等為第一時，總密說有，不明有者有其何性。《大般若》等為第二時，總密說空，不明空者亦空何性。《華嚴經》等為第三時，顯了說有有依他、圓成，亦顯了說空空所執性。故《善戒經》等云：「有為無為名為有，我及我所名為空。」《金光明經》亦說三法輪，謂轉、照、持。轉四諦法，以空照有，非有非空可任持故。《涅槃》亦言：「初有醫師教人服乳，由純服乳國人多死。後有醫師說乳為毒教並令斷，國人並差。後王有疾，問藥所宜。醫更藥方以乳和藥。王瞋問彼：汝先所說乳為毒藥，何故今者令和藥服？醫答王言：前為純服國人多死，常純服之故說為毒，恐不能斷總令斷之。案實理者有病宜服，有病不宜；王今此病宜和藥服，正所應可。佛言：我法亦復如是。」《法華》亦言：「我等內滅自謂為足，唯了此事更無餘事」，初時教也。「我等若聞淨佛國土、教化眾生都無欣樂」，第二時教也。「佛亦如是，現希有事，知樂小者，以方便力調伏其心乃教大智，我等今日得未曾有，非先所望而今自得」，第三時教也。即同《金光明》、《解深密》等三時教也。若以偏圓機宜漸次，教但三時非一五等，不可難以一雨普潤三草不同教唯有一；其頓悟之機一果之證，即依此理無三時之教。若機成漸次，大從小生教定有三，應機說故，將理會教名為一雨；將教就機，說三乘法，或三或一，理不相違。此經三周說一乘處，多被聲聞，先說《般若》已教其空，破彼有病；彼不愚法既信解已，今說第三時令其歸趣，亦化頓悟因得發心，流通分中證獲無生也。如前所說亦通頓教，是知一雨滋益別故，為顯第三時真實之教故說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計所執性已。勝義生菩薩深生領解，廣說世間毘濕縛藥、雜綵書地、熟蘇虛空諸譬喻已，世尊讚歎善解所說。勝義生白言：佛初於一時在波羅痆斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦相轉正法輪，雖是甚奇甚為希有，一切世間無能轉者，而於彼時所轉法輪有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪，雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪，亦是有所容受，猶未了義，亦諸諍論安足處所。世尊于今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇最為希有。于今，世尊所轉法輪無上、無所容受，是真了義，非諸諍論安足處所。」依此經文，《阿含經》等為第一時，總密說有，不明有者有其何性。《大般若》等為第二時，總密說空，不明空者亦空何性。《華嚴經》等為第三時，顯了說有有依他、圓成，亦顯了說空空所執性。故《善戒經》等云：「有為無為名為有，我及我所名為空。」《金光明經》亦說三法輪，謂轉、照、持。轉四諦法，以空照有，非有非空可任持故。《涅槃》亦言：「初有醫師教人服乳，由純服乳國人多死。後有醫師說乳為毒教並令斷，國人並差。後王有疾，問藥所宜。醫更藥方以乳和藥。王瞋問彼：汝先所說乳為毒藥，何故今者令和藥服？醫答王言：前為純服國人多死，常純服之故說為毒，恐不能斷總令斷之。案實理者有病宜服，有病不宜；王今此病宜和藥服，正所應可。佛言：我法亦復如是。」《法華》亦言：「我等內滅自謂為足，唯了此事更無餘事」，初時教也。「我等若聞淨佛國土、教化眾生都無欣樂」，第二時教也。「佛亦如是，現希有事，知樂小者，以方便力調伏其心乃教大智，我等今日得未曾有，非先所望而今自得」，第三時教也。即同《金光明》、《解深密》等三時教也。若以偏圓機宜漸次，教但三時非一五等，不可難以一雨普潤三草不同教唯有一；其頓悟之機一果之證，即依此理無三時之教。若機成漸次，大從小生教定有三，應機說故，將理會教名為一雨；將教就機，說三乘法，或三或一，理不相違。此經三周說一乘處，多被聲聞，先說《般若》已教其空，破彼有病；彼不愚法既信解已，今說第三時令其歸趣，亦化頓悟因得發心，流通分中證獲無生也。如前所說亦通頓教，是知一雨滋益別故，為顯第三時真實之教故說此經。

後顯機者，依《涅槃經》唯有一機。故彼經云：「師子吼者是決定說，一切眾生悉有佛性。」又云：「眾生亦爾悉皆有心，凡有心者悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。」此經亦云：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說，但教化菩薩，無聲聞弟子。乃至廣說，若聲聞若菩薩，聞我說法皆成於佛。」依此唯有一大乘性。此經既說一乘被彼大乘根性，然性有二：一理性，《勝鬘》所說如來藏是，二行性，《楞伽》所說如來藏是。前皆有之，後性或無，談有藏無說皆作佛。依《善戒經》、《地持論》中唯說有二：一有種姓，二無種姓。彼經論云性種姓者，無始法爾六處殊勝展轉相續，此依行性有種姓也。無種姓人無種性故，雖復發心懃行精進，終不能得無上菩提，但以人天善根而成就之，即無性也。此被有性非被於無，此依行性以說有無，已下多依行性而說，理性遍有故，依有非無勝劣異故。天親《攝論》亦言：「上乘、下乘有差別故，菩薩、聲聞各分三藏。」又處處說如來十力中，有根上下智力，此即上乘菩薩藏攝，被上根故，依有非無，依異非同，以通就別。此經又言：「為求聲聞者說應四諦法，為求緣覺者說應十二因緣法，為求菩薩者說應六波羅蜜法。」此經說一乘，即為求菩薩者說應六波羅蜜法。此經下文〈妙莊嚴王品〉八萬四千人遠塵離垢，亦可言被聲聞傍利益故，有無俱彰大小類別，依同非異以別攝通。《涅槃經》言：「譬如病人有其三種：一者若遇良醫不遇良醫決定可差，即菩薩也。二者若遇即差、不遇不差，即二乘也。三者若遇不遇決定不差，即一闡提。」此經亦言：「輪王、釋、梵是小藥草，聲聞、緣覺是中藥草，大小菩薩名大藥草。」隨逆次第亦同《涅槃》。今此唯被菩薩性人，先雖是聲聞後作菩薩故；又亦可言被彼聲聞，如前已說依有非無通別類異。又《大般若》「善勇猛菩薩言：唯願世尊哀愍我等，為具宣說如來境智，若有情類於聲聞乘姓決定者，聞此法已速能證得自無漏地；於獨覺乘姓決定者，聞此法已速依自乘而得出離；於無上乘姓決定者，聞此法已速證無上正等菩提。若有情類雖未已入正性離生，而於三乘姓不定者，聞此法已皆發無上正等覺心。」諸論雖說聖亦迴心，今說不受變易生死，以迴心者故，言未入正性離生。此經被彼大乘定性、聲聞定性、及不定性，如前已引，然無被彼獨覺機文，有無雙彰以通從別。又《勝鬘經》言：「譬如大地持四重擔：一大海，二諸山，三草木，四眾生。如是攝受正法善男子，堪能荷負四種重任，謂離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成就之；求聲聞者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後顯機者，依《涅槃經》唯有一機。故彼經云：「師子吼者是決定說，一切眾生悉有佛性。」又云：「眾生亦爾悉皆有心，凡有心者悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。」此經亦云：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說，但教化菩薩，無聲聞弟子。乃至廣說，若聲聞若菩薩，聞我說法皆成於佛。」依此唯有一大乘性。此經既說一乘被彼大乘根性，然性有二：一理性，《勝鬘》所說如來藏是，二行性，《楞伽》所說如來藏是。前皆有之，後性或無，談有藏無說皆作佛。依《善戒經》、《地持論》中唯說有二：一有種姓，二無種姓。彼經論云性種姓者，無始法爾六處殊勝展轉相續，此依行性有種姓也。無種姓人無種性故，雖復發心懃行精進，終不能得無上菩提，但以人天善根而成就之，即無性也。此被有性非被於無，此依行性以說有無，已下多依行性而說，理性遍有故，依有非無勝劣異故。天親《攝論》亦言：「上乘、下乘有差別故，菩薩、聲聞各分三藏。」又處處說如來十力中，有根上下智力，此即上乘菩薩藏攝，被上根故，依有非無，依異非同，以通就別。此經又言：「為求聲聞者說應四諦法，為求緣覺者說應十二因緣法，為求菩薩者說應六波羅蜜法。」此經說一乘，即為求菩薩者說應六波羅蜜法。此經下文〈妙莊嚴王品〉八萬四千人遠塵離垢，亦可言被聲聞傍利益故，有無俱彰大小類別，依同非異以別攝通。《涅槃經》言：「譬如病人有其三種：一者若遇良醫不遇良醫決定可差，即菩薩也。二者若遇即差、不遇不差，即二乘也。三者若遇不遇決定不差，即一闡提。」此經亦言：「輪王、釋、梵是小藥草，聲聞、緣覺是中藥草，大小菩薩名大藥草。」隨逆次第亦同《涅槃》。今此唯被菩薩性人，先雖是聲聞後作菩薩故；又亦可言被彼聲聞，如前已說依有非無通別類異。又《大般若》「善勇猛菩薩言：唯願世尊哀愍我等，為具宣說如來境智，若有情類於聲聞乘姓決定者，聞此法已速能證得自無漏地；於獨覺乘姓決定者，聞此法已速依自乘而得出離；於無上乘姓決定者，聞此法已速證無上正等菩提。若有情類雖未已入正性離生，而於三乘姓不定者，聞此法已皆發無上正等覺心。」諸論雖說聖亦迴心，今說不受變易生死，以迴心者故，言未入正性離生。此經被彼大乘定性、聲聞定性、及不定性，如前已引，然無被彼獨覺機文，有無雙彰以通從別。又《勝鬘經》言：「譬如大地持四重擔：一大海，二諸山，三草木，四眾生。如是攝受正法善男子，堪能荷負四種重任，謂離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成就之；求聲聞者

授聲聞乘；求緣覺者授緣覺乘；求大乘者授以大乘。」此被大乘可及聲聞，非餘二姓，依有非無通別類異，現當非有。《楞伽經》云：「佛告大慧：有五種種姓證法。一聲聞乘姓，二辟支佛乘姓，三如來乘姓，四不定乘姓，五者無姓謂一闡提。此有二種，一者焚燒一切善根即謗菩薩藏，二者憐愍一切眾生，作佛盡一切眾生界願，是菩薩也。若眾生不入涅槃我亦不入。大慧白言：此二何者常不入涅槃？佛言菩薩常不入涅槃，非焚燒一切善根者，以知諸法本來涅槃，不捨一切諸眾生故。」此經被聲聞及如來乘姓、不定乘姓及一闡提中大悲菩薩，非獨覺性及斷善者，有、無並說，通、別類異，現斷畢無。又《大莊嚴論》云：「有五種姓，初四同《楞伽》；第五有二種：一時邊，二畢竟。時邊即暫時，畢竟謂無因。」此經被前四，中除獨覺及第五姓，依有及無，當成、不成，通、別類異。《瑜伽》又說有五種姓，前四同前；第五唯一謂無種姓。此經被彼與《莊嚴》同。若以一乘為宗，唯被有菩薩姓不被唯聲聞姓，一雨所潤三草各別，可被聲聞。《瑜伽》等云：「無間道能遠塵，解脫道能離垢，證此勝智名法眼淨，即是見諦預流果等」，故知非說一乘之處亦被聲聞。經會既有，故作此通，為被機宜說是經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授聲聞乘；求緣覺者授緣覺乘；求大乘者授以大乘。」此被大乘可及聲聞，非餘二姓，依有非無通別類異，現當非有。《楞伽經》云：「佛告大慧：有五種種姓證法。一聲聞乘姓，二辟支佛乘姓，三如來乘姓，四不定乘姓，五者無姓謂一闡提。此有二種，一者焚燒一切善根即謗菩薩藏，二者憐愍一切眾生，作佛盡一切眾生界願，是菩薩也。若眾生不入涅槃我亦不入。大慧白言：此二何者常不入涅槃？佛言菩薩常不入涅槃，非焚燒一切善根者，以知諸法本來涅槃，不捨一切諸眾生故。」此經被聲聞及如來乘姓、不定乘姓及一闡提中大悲菩薩，非獨覺性及斷善者，有、無並說，通、別類異，現斷畢無。又《大莊嚴論》云：「有五種姓，初四同《楞伽》；第五有二種：一時邊，二畢竟。時邊即暫時，畢竟謂無因。」此經被前四，中除獨覺及第五姓，依有及無，當成、不成，通、別類異。《瑜伽》又說有五種姓，前四同前；第五唯一謂無種姓。此經被彼與《莊嚴》同。若以一乘為宗，唯被有菩薩姓不被唯聲聞姓，一雨所潤三草各別，可被聲聞。《瑜伽》等云：「無間道能遠塵，解脫道能離垢，證此勝智名法眼淨，即是見諦預流果等」，故知非說一乘之處亦被聲聞。經會既有，故作此通，為被機宜說是經也。

第二明經宗旨，此方先德總判經論有其四宗：一立性宗，《雜心》等是，立五聚法有體性故。二破性宗，《成實論》是，破法有體唯有相故。三破相宗，《般若》等是，破法相狀亦成空故。四顯實宗，《涅槃》、《華嚴》、《法華》等是，顯於真實中道義故。此經即是第四宗也。且古經論宗致極多，舊四《阿含》及《僧祇律》大眾部義；《三彌帝論》上座部義；《舍利弗阿毘曇》、《梵網六十二見經》正量部義；《四分律》是法藏部義。此等經論復是何宗？然《文殊問經》及《宗輪論》說小乘有二十部，謂大眾部、一說部、說出世部、雞胤部、多聞部、說假部、制多山部、西山住部、北山住部、說一切有部、雪轉部、犢子部、法上部、賢胄部、正量部、密林山部、化地部、法藏部、飲光部、經量部；并大乘二，合二十二宗。今依文判教，教但有三；若以類准宗，宗乃有八。教但三者：一多說有宗，諸《阿含》等小乘義是，雖多說有亦不違空。二多說空宗，《中》、《百》、《十二門》、《般若》等是，雖多說空亦不違有。三非空有宗，《華嚴》、《深密》、《法華》等是，說有為、無為名之為有，我及我所名為空故，此等三教如前引文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明經宗旨，此方先德總判經論有其四宗：一立性宗，《雜心》等是，立五聚法有體性故。二破性宗，《成實論》是，破法有體唯有相故。三破相宗，《般若》等是，破法相狀亦成空故。四顯實宗，《涅槃》、《華嚴》、《法華》等是，顯於真實中道義故。此經即是第四宗也。且古經論宗致極多，舊四《阿含》及《僧祇律》大眾部義；《三彌帝論》上座部義；《舍利弗阿毘曇》、《梵網六十二見經》正量部義；《四分律》是法藏部義。此等經論復是何宗？然《文殊問經》及《宗輪論》說小乘有二十部，謂大眾部、一說部、說出世部、雞胤部、多聞部、說假部、制多山部、西山住部、北山住部、說一切有部、雪轉部、犢子部、法上部、賢胄部、正量部、密林山部、化地部、法藏部、飲光部、經量部；并大乘二，合二十二宗。今依文判教，教但有三；若以類准宗，宗乃有八。教但三者：一多說有宗，諸《阿含》等小乘義是，雖多說有亦不違空。二多說空宗，《中》、《百》、《十二門》、《般若》等是，雖多說空亦不違有。三非空有宗，《華嚴》、《深密》、《法華》等是，說有為、無為名之為有，我及我所名為空故，此等三教如前引文。

宗有八者：一我法俱有，犢子部等。二有法無我，薩婆多等。三法無去來，大眾部等。四現通假實，說假部等。五俗妄真實，說出世部等。六諸法但名，說一部等。七勝義皆空，《般若》等經，龍樹等說《中》、《百》論等。八應理圓實，此《法華》等、無著等說中道教也。《成實論》義、經部師宗，即當第四現通假實，雖差別義合二十二，據理全差莫過此八。然《華嚴》云：「如來以一語言中演說無邊契經海。」《無垢稱經》言：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」《無量義經》言：「我成道來四十餘年，常說諸法不生不滅不去不來、無此無彼無得無失，一切無相，但由眾生悟解不同得諸果異。」《法華》亦言：「一雨普潤，三草二木生長不同。」《優婆塞戒經》言：「三獸渡河，得淺深別。」《攝論》亦言：「如末尼天鼓，無思成自事。」故知諸教本無差別，由機不同遂分大小頓漸之教。此經且當大漸之教，此依化誘聲聞以歸於大，名之為漸。〈妙莊嚴王本事品〉中，八萬四千人遠塵離垢得法眼淨，即初果等。〈壽量品〉中，八世界微塵數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。〈普門品〉中，八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心，可成頓教。故知頓、漸無別教門，隨機以分，故此通也。半、滿二教，滿宗所收，生、法二空通二教攝，有作、無作可貫兩門，世俗、勝義隨應分二。雖知通旨宗義若斯，隨別所明一乘正為宗也。故下文言：「今此經中唯說一乘，而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化」，故此定以一乘為宗。一乘之義，至〈方便品〉「一大事因緣」中當廣分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗有八者：一我法俱有，犢子部等。二有法無我，薩婆多等。三法無去來，大眾部等。四現通假實，說假部等。五俗妄真實，說出世部等。六諸法但名，說一部等。七勝義皆空，《般若》等經，龍樹等說《中》、《百》論等。八應理圓實，此《法華》等、無著等說中道教也。《成實論》義、經部師宗，即當第四現通假實，雖差別義合二十二，據理全差莫過此八。然《華嚴》云：「如來以一語言中演說無邊契經海。」《無垢稱經》言：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」《無量義經》言：「我成道來四十餘年，常說諸法不生不滅不去不來、無此無彼無得無失，一切無相，但由眾生悟解不同得諸果異。」《法華》亦言：「一雨普潤，三草二木生長不同。」《優婆塞戒經》言：「三獸渡河，得淺深別。」《攝論》亦言：「如末尼天鼓，無思成自事。」故知諸教本無差別，由機不同遂分大小頓漸之教。此經且當大漸之教，此依化誘聲聞以歸於大，名之為漸。〈妙莊嚴王本事品〉中，八萬四千人遠塵離垢得法眼淨，即初果等。〈壽量品〉中，八世界微塵數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。〈普門品〉中，八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心，可成頓教。故知頓、漸無別教門，隨機以分，故此通也。半、滿二教，滿宗所收，生、法二空通二教攝，有作、無作可貫兩門，世俗、勝義隨應分二。雖知通旨宗義若斯，隨別所明一乘正為宗也。故下文言：「今此經中唯說一乘，而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化」，故此定以一乘為宗。一乘之義，至〈方便品〉「一大事因緣」中當廣分別。

第三解經品得名者，且經題目妙法蓮華經名者，梵云「薩達摩奔荼利迦素呾攬」，「薩」者正妙之義。故法護云「正法華」。羅什云「妙法蓮華」。「達磨」，法也。「奔荼利迦」者，白蓮華也。西域呼白蓮華為奔荼利迦，故新經說青黃赤白四色蓮華，云殟鉢羅華、拘某陀華、鉢特摩華、奔荼利華，如次配之。蓮者芙蕖之實，花者華也，華美曰花也。「素呾攬」者，經。義應云妙法白蓮華經。所以下云放白豪光駕以白牛，白是眾色所依根本，一乘乃是諸乘本故。梵本無別白字，故總云蓮華。然此經中鶖子三請惡人退席，已後方說一乘深旨，多依因果理智以名法華，開佛知見，雙歎顯理智，法、報二身二種無上，令生欣趣。示佛知見是法身理，示同令證；悟佛知見是報身智，勸其脩悟。此上三種歎顯佛果法、報二身，涅槃、菩提理智二訖。入佛知見是此二因，行一乘因趣極果故。等賜牛車是一乘因，得如是乘與諸子等。日夜劫數自在遊戲是因乘故，滅去化城引至寶所是一乘果，大般涅槃名寶所故。與《辨中邊》三種無上亦不相違。能詮之教名權方便，所詮智慧名真實乘。真實乘中欲令二乘行因趣果，故說因果名為法華。故本論解〈方便品〉言：「自此已下明所說因果相，由此正取一乘行果名為法華。」若依論解《無量義經》十七名中，第十六名妙法蓮華。蓮華有二義：一出水義，所詮之理出離二乘泥濁水故。二開敷義，以勝教言開真理故。前為理妙，後為教妙。又彼諸名第十四名亦名一乘，故知法華亦通教、理，欲令菩薩觀機授道。故說教、理正名無量義，傍亦名為法華。〈方便品〉云「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入」。論自釋言：「有二甚深：一證甚深，謂佛智慧所證智也。二阿含甚深，謂智慧門即詮彼教，欲拂二乘令生驚心故。」從無量義處定起，初以教、理名為法華，總攬諸文據實而說，教、理、行、果俱是一乘，皆名妙法蓮華。教、理妙法如次前說。行妙法者，論釋入佛知見云：「令證不退轉地，示現與無量智業故，正是佛果之因乘也。」〈譬喻品〉云：「我身手有力，當以衣裓机案從舍出之。」復云「唯有一門而復狹小」，又云「我雖於此所燒之門安隱得出」，大乘因行名之為門，正所行處故。二乘之因悲智所誘，名衣裓机案，隨宜出處故。上來三乘猶居分段三界宅，故未與車名。又云「得如是乘令諸子等日夜劫數常得遊戲，與諸菩薩及聲聞眾，乘此寶乘直至道場」，故知出宅無漏因行正名一乘，自在不繫無所依求。故〈方便品〉云：「盡行諸佛無量道法。」論云：「修行甚深」，故知佛果能成之行亦名法華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三解經品得名者，且經題目妙法蓮華經名者，梵云「薩達摩奔荼利迦素呾攬」，「薩」者正妙之義。故法護云「正法華」。羅什云「妙法蓮華」。「達磨」，法也。「奔荼利迦」者，白蓮華也。西域呼白蓮華為奔荼利迦，故新經說青黃赤白四色蓮華，云殟鉢羅華、拘某陀華、鉢特摩華、奔荼利華，如次配之。蓮者芙蕖之實，花者華也，華美曰花也。「素呾攬」者，經。義應云妙法白蓮華經。所以下云放白豪光駕以白牛，白是眾色所依根本，一乘乃是諸乘本故。梵本無別白字，故總云蓮華。然此經中鶖子三請惡人退席，已後方說一乘深旨，多依因果理智以名法華，開佛知見，雙歎顯理智，法、報二身二種無上，令生欣趣。示佛知見是法身理，示同令證；悟佛知見是報身智，勸其脩悟。此上三種歎顯佛果法、報二身，涅槃、菩提理智二訖。入佛知見是此二因，行一乘因趣極果故。等賜牛車是一乘因，得如是乘與諸子等。日夜劫數自在遊戲是因乘故，滅去化城引至寶所是一乘果，大般涅槃名寶所故。與《辨中邊》三種無上亦不相違。能詮之教名權方便，所詮智慧名真實乘。真實乘中欲令二乘行因趣果，故說因果名為法華。故本論解〈方便品〉言：「自此已下明所說因果相，由此正取一乘行果名為法華。」若依論解《無量義經》十七名中，第十六名妙法蓮華。蓮華有二義：一出水義，所詮之理出離二乘泥濁水故。二開敷義，以勝教言開真理故。前為理妙，後為教妙。又彼諸名第十四名亦名一乘，故知法華亦通教、理，欲令菩薩觀機授道。故說教、理正名無量義，傍亦名為法華。〈方便品〉云「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入」。論自釋言：「有二甚深：一證甚深，謂佛智慧所證智也。二阿含甚深，謂智慧門即詮彼教，欲拂二乘令生驚心故。」從無量義處定起，初以教、理名為法華，總攬諸文據實而說，教、理、行、果俱是一乘，皆名妙法蓮華。教、理妙法如次前說。行妙法者，論釋入佛知見云：「令證不退轉地，示現與無量智業故，正是佛果之因乘也。」〈譬喻品〉云：「我身手有力，當以衣裓机案從舍出之。」復云「唯有一門而復狹小」，又云「我雖於此所燒之門安隱得出」，大乘因行名之為門，正所行處故。二乘之因悲智所誘，名衣裓机案，隨宜出處故。上來三乘猶居分段三界宅，故未與車名。又云「得如是乘令諸子等日夜劫數常得遊戲，與諸菩薩及聲聞眾，乘此寶乘直至道場」，故知出宅無漏因行正名一乘，自在不繫無所依求。故〈方便品〉云：「盡行諸佛無量道法。」論云：「修行甚深」，故知佛果能成之行亦名法華。

果妙法者，論解開示悟云「無上義、因同義、不知義」，即是佛果涅槃、菩提。下云「諸法寂滅相不可以言宣」，故知佛果真理亦名一乘。又云「說佛智慧，故諸佛出於世」，故知佛果正智亦名一乘。由此總言大乘教、理、行、果俱有出二乘濁水蓮華之德，教有能敷妙理之功，理有所敷出水之力，行有因敷趣果之相，果有結實為因之能故也。然則法藉喻明、微由著顯，故假奔荼利之花實況薩達摩之果因，法既囊括四義，花亦包羅四德。法四義者，契祕賾之微筌(教也)，叶幽機之玄旨(理也)，尅上乘之奧業(行也)，圓至覺之真宗(果也)，美無不殫故稱為妙。華四義者，菡萏披敷以見蓮，類教踰揚以悟旨；芙蕖秀出於靈沼，喻理頴超於小運；舉蘤開而得實，譬因嚴而果滿；標實結為華，本顯佛智為乘源，故假喻蓮華斯有由矣。准此理應法四如華亦應為勝，然觀經意雖具有四，〈方便品〉意彰昔日教權說三，今此會中理實唯一，佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知，故以佛智對誘二乘，教、理二種取譬蓮華，拂彼二乘令真聖者同取一乘，令假聖者避席而去，三請已後許其正說一大事因緣為法華正體，即取行、果以為法華，開、示、悟為果，入為因行故，故《無量義》解蓮華出水有二義，初不可盡解頓悟菩薩性出二乘，後喻聲聞入眾中坐，顯彼依教觀一乘理成漸悟故，亦如菩薩常坐蓮華，傍為二乘兼說教、理，或《無量義經》為菩薩說，對眾生性、欲以辨無量，欲令菩薩以教、理二逗生機，故論解十七名中，唯教、理二以解蓮華；此經化彼二乘發心求大，唯行、果二以名蓮華。又復此經化二乘者以歸於大，令知教權設三、理體唯一，發心修行終成佛果，故教、理、行、果俱名蓮華，教、行並開敷，理、果俱出水故。下十七名中更當分別。若但以真如為其妙法一乘之體，蓮華二義出水、開敷喻寬法狹，理必不然，況論釋名非解於此，法即是妙，是蓮之華；持業、依主二釋如次，亦可大法之妙是依主釋，此妙法如蓮華亦持業釋。今此不欲別解蓮華，故非相違釋；若理為妙、經但是教，言妙法蓮華經即依主釋。妙法是教、經亦是教，言妙法蓮華經即持業釋。若妙法是理、經亦是理，言妙法蓮華經亦持業釋。妙法是教、經是理者，亦依主釋，依順體義、處中因、出世報，依人依法，依法依喻，以為其名，如《宗輪》說。〈序品〉等義並如音訓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果妙法者，論解開示悟云「無上義、因同義、不知義」，即是佛果涅槃、菩提。下云「諸法寂滅相不可以言宣」，故知佛果真理亦名一乘。又云「說佛智慧，故諸佛出於世」，故知佛果正智亦名一乘。由此總言大乘教、理、行、果俱有出二乘濁水蓮華之德，教有能敷妙理之功，理有所敷出水之力，行有因敷趣果之相，果有結實為因之能故也。然則法藉喻明、微由著顯，故假奔荼利之花實況薩達摩之果因，法既囊括四義，花亦包羅四德。法四義者，契祕賾之微筌(教也)，叶幽機之玄旨(理也)，尅上乘之奧業(行也)，圓至覺之真宗(果也)，美無不殫故稱為妙。華四義者，菡萏披敷以見蓮，類教踰揚以悟旨；芙蕖秀出於靈沼，喻理頴超於小運；舉蘤開而得實，譬因嚴而果滿；標實結為華，本顯佛智為乘源，故假喻蓮華斯有由矣。准此理應法四如華亦應為勝，然觀經意雖具有四，〈方便品〉意彰昔日教權說三，今此會中理實唯一，佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知，故以佛智對誘二乘，教、理二種取譬蓮華，拂彼二乘令真聖者同取一乘，令假聖者避席而去，三請已後許其正說一大事因緣為法華正體，即取行、果以為法華，開、示、悟為果，入為因行故，故《無量義》解蓮華出水有二義，初不可盡解頓悟菩薩性出二乘，後喻聲聞入眾中坐，顯彼依教觀一乘理成漸悟故，亦如菩薩常坐蓮華，傍為二乘兼說教、理，或《無量義經》為菩薩說，對眾生性、欲以辨無量，欲令菩薩以教、理二逗生機，故論解十七名中，唯教、理二以解蓮華；此經化彼二乘發心求大，唯行、果二以名蓮華。又復此經化二乘者以歸於大，令知教權設三、理體唯一，發心修行終成佛果，故教、理、行、果俱名蓮華，教、行並開敷，理、果俱出水故。下十七名中更當分別。若但以真如為其妙法一乘之體，蓮華二義出水、開敷喻寬法狹，理必不然，況論釋名非解於此，法即是妙，是蓮之華；持業、依主二釋如次，亦可大法之妙是依主釋，此妙法如蓮華亦持業釋。今此不欲別解蓮華，故非相違釋；若理為妙、經但是教，言妙法蓮華經即依主釋。妙法是教、經亦是教，言妙法蓮華經即持業釋。若妙法是理、經亦是理，言妙法蓮華經亦持業釋。妙法是教、經是理者，亦依主釋，依順體義、處中因、出世報，依人依法，依法依喻，以為其名，如《宗輪》說。〈序品〉等義並如音訓。

其品得名者，經有二十八品，謂〈序品〉、〈方便品〉、〈譬喻品〉、〈信解品〉、〈藥草喻品〉、〈授記品〉、〈化城喻品〉、〈五百弟子授記品〉、〈授學無學人記品〉、〈法師品〉、〈見寶塔品〉、〈提婆達多品〉、〈勸持品〉、〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉、〈如來壽量品〉、〈分別功德品〉、〈隨喜功德品〉、〈法師功德品〉、〈常不輕菩薩品〉、〈如來神力品〉、〈囑累品〉、〈藥王菩薩本事品〉、〈妙音菩薩品〉、〈觀世音菩薩普門品〉、〈陀羅尼品〉、〈妙莊嚴王本事品〉、〈普賢菩薩勸發品〉，於此諸品總為四例：一義為名有十五，二義為名有十，三義為名有一，不定為名有二。一義為名有十五中復為四例，從法為名有四：〈方便品〉、〈信解品〉、〈持品〉、〈陀羅尼品〉；從喻為名有三：〈譬喻品〉、〈藥草喻品〉、〈化城喻品〉；從人為名有四：〈法師品〉、〈提婆達多品〉、〈常不輕菩薩品〉、〈妙音菩薩品〉。其法師品有法之師從人名中，法即是師以法為師從法名中，隨應可悉。從事為名有四：〈序品〉、〈授記品〉、〈從地涌出品〉、〈囑累品〉。二義為名有十中復有三例，從人法為名有八：〈授學無學人記品〉、〈如來壽量品〉、〈法師功德品〉、〈如來神力品〉、〈藥王菩薩本事品〉、〈觀世音菩薩普門品〉、〈妙莊嚴王本事品〉、〈普賢菩薩勸發品〉。能所為名有一，〈分別功德品〉。因果為名有一，〈隨喜功德品〉。三義為名有一，〈五百弟子授記品〉。五百者數，弟子者人，授記者事，故成三義。不定為名有二：一〈安樂行品〉，二〈見寶塔品〉。安樂之義通因果故，其見之義通見、現故。安樂在因、見者現也，即一義名中。若安樂在果、見者見也，即二義名中。思准可悉，且依總類以辨得名，得名所從至品當釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其品得名者，經有二十八品，謂〈序品〉、〈方便品〉、〈譬喻品〉、〈信解品〉、〈藥草喻品〉、〈授記品〉、〈化城喻品〉、〈五百弟子授記品〉、〈授學無學人記品〉、〈法師品〉、〈見寶塔品〉、〈提婆達多品〉、〈勸持品〉、〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉、〈如來壽量品〉、〈分別功德品〉、〈隨喜功德品〉、〈法師功德品〉、〈常不輕菩薩品〉、〈如來神力品〉、〈囑累品〉、〈藥王菩薩本事品〉、〈妙音菩薩品〉、〈觀世音菩薩普門品〉、〈陀羅尼品〉、〈妙莊嚴王本事品〉、〈普賢菩薩勸發品〉，於此諸品總為四例：一義為名有十五，二義為名有十，三義為名有一，不定為名有二。一義為名有十五中復為四例，從法為名有四：〈方便品〉、〈信解品〉、〈持品〉、〈陀羅尼品〉；從喻為名有三：〈譬喻品〉、〈藥草喻品〉、〈化城喻品〉；從人為名有四：〈法師品〉、〈提婆達多品〉、〈常不輕菩薩品〉、〈妙音菩薩品〉。其法師品有法之師從人名中，法即是師以法為師從法名中，隨應可悉。從事為名有四：〈序品〉、〈授記品〉、〈從地涌出品〉、〈囑累品〉。二義為名有十中復有三例，從人法為名有八：〈授學無學人記品〉、〈如來壽量品〉、〈法師功德品〉、〈如來神力品〉、〈藥王菩薩本事品〉、〈觀世音菩薩普門品〉、〈妙莊嚴王本事品〉、〈普賢菩薩勸發品〉。能所為名有一，〈分別功德品〉。因果為名有一，〈隨喜功德品〉。三義為名有一，〈五百弟子授記品〉。五百者數，弟子者人，授記者事，故成三義。不定為名有二：一〈安樂行品〉，二〈見寶塔品〉。安樂之義通因果故，其見之義通見、現故。安樂在因、見者現也，即一義名中。若安樂在果、見者見也，即二義名中。思准可悉，且依總類以辨得名，得名所從至品當釋。

第四顯經品廢立者，案此經根本，秦姚興時，鳩摩羅什所翻二十七品，無〈提婆達多品〉。沙門道慧《宗齊錄》云：「上定林寺釋法獻，於于闐國得此經梵本，有此一品。瓦官寺沙門法意，以齊永明八年十二月譯出此品，猶未安置《法華經》內。至梁末有西天竺優禪尼國沙門拘羅那陀，此云家依，亦云婆羅末陀，此云真諦，又翻此品，始安〈見寶塔〉後。復有燉煌沙門竺法護，於晉武之世譯《正法華》，其〈提婆達多品〉亦安在〈見寶塔品〉後。」什公本無之者，古傳解云：䓗嶺已西多有此品，已東多無，什公既在龜茲故無此品。若爾，法獻於于闐國如何得此品？于闐亦在䓗嶺東故。又有解云：塔品命持，而持品應命言勢相接，而忽間以天授，則文勢疎斷，什公恐末葉多惑所以刪之。若爾即取捨真文並由羅什，刪繁好醜併在一人，斯為未可。釋道安以翻經者多略經文，乃作五失三不易云：「結集之羅漢兢兢若此，末代之凡夫平平若是。改千代之上微言，同百王之下末俗，豈不痛哉！」故〈天授品〉梵本皆有。又〈天授品〉顯已重法為床以求，經力勢大龍宮涌出，經威速疾龍女道成，讚勸於人，何不此後即有〈持品〉？但知梵本有之，而什公本闕，隨本翻譯故無此品，既非以東西判定，亦不可義越刪之，但是什公梵本差脫，邊國訛鄙多脫錯故。又此經中〈囑累品〉安在〈神力品〉後者，古有解言：什公善得經意，所以不安經末置在前者，〈囑累品〉中令分身佛各還本土，若安經末則至說經竟始令分身各還本土，未還已前此土猶淨，妙音來日何事被誡於此土中勿生下劣之想。又下方涌出既普稽首分身，東土妙音不應獨頂禮多寶，觀音奉珠不應但為二分，分身諸佛何過不蒙。又〈囑累〉一品既明付囑，〈藥王〉等品受命弘宣，以此而推不應居後，所以什公安於前也。上來所說乍雖可爾，窮其旨趣理有八違：一眾本相違難。晉時竺法護所譯《正法華》，及隋時崛多、笈多二人所添《法華》中，此〈囑累品〉並安在經末。二論經相違難。《法華論》中說修行力略有七種：一持力，〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸持品〉示現。二說力，〈神力品〉示現。三行苦行力，〈藥王品〉示現。四教化眾生行苦行力，〈妙音品〉示現。五護眾生諸難力，〈觀世音品〉、〈陀羅尼品〉示現。六功德勝力，〈妙莊嚴王本事品〉示現。七護法力，〈普賢菩薩品〉及後品示現。既言護法力〈普賢〉及後品示現，明知〈囑累〉令居經末；若不爾者，〈普賢品〉後更有何品？又〈神力品〉後即明〈藥王〉，餘皆依次，故知〈囑累〉合在經終。三諸教不同難。餘經囑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四顯經品廢立者，案此經根本，秦姚興時，鳩摩羅什所翻二十七品，無〈提婆達多品〉。沙門道慧《宗齊錄》云：「上定林寺釋法獻，於于闐國得此經梵本，有此一品。瓦官寺沙門法意，以齊永明八年十二月譯出此品，猶未安置《法華經》內。至梁末有西天竺優禪尼國沙門拘羅那陀，此云家依，亦云婆羅末陀，此云真諦，又翻此品，始安〈見寶塔〉後。復有燉煌沙門竺法護，於晉武之世譯《正法華》，其〈提婆達多品〉亦安在〈見寶塔品〉後。」什公本無之者，古傳解云：䓗嶺已西多有此品，已東多無，什公既在龜茲故無此品。若爾，法獻於于闐國如何得此品？于闐亦在䓗嶺東故。又有解云：塔品命持，而持品應命言勢相接，而忽間以天授，則文勢疎斷，什公恐末葉多惑所以刪之。若爾即取捨真文並由羅什，刪繁好醜併在一人，斯為未可。釋道安以翻經者多略經文，乃作五失三不易云：「結集之羅漢兢兢若此，末代之凡夫平平若是。改千代之上微言，同百王之下末俗，豈不痛哉！」故〈天授品〉梵本皆有。又〈天授品〉顯已重法為床以求，經力勢大龍宮涌出，經威速疾龍女道成，讚勸於人，何不此後即有〈持品〉？但知梵本有之，而什公本闕，隨本翻譯故無此品，既非以東西判定，亦不可義越刪之，但是什公梵本差脫，邊國訛鄙多脫錯故。又此經中〈囑累品〉安在〈神力品〉後者，古有解言：什公善得經意，所以不安經末置在前者，〈囑累品〉中令分身佛各還本土，若安經末則至說經竟始令分身各還本土，未還已前此土猶淨，妙音來日何事被誡於此土中勿生下劣之想。又下方涌出既普稽首分身，東土妙音不應獨頂禮多寶，觀音奉珠不應但為二分，分身諸佛何過不蒙。又〈囑累〉一品既明付囑，〈藥王〉等品受命弘宣，以此而推不應居後，所以什公安於前也。上來所說乍雖可爾，窮其旨趣理有八違：一眾本相違難。晉時竺法護所譯《正法華》，及隋時崛多、笈多二人所添《法華》中，此〈囑累品〉並安在經末。二論經相違難。《法華論》中說修行力略有七種：一持力，〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸持品〉示現。二說力，〈神力品〉示現。三行苦行力，〈藥王品〉示現。四教化眾生行苦行力，〈妙音品〉示現。五護眾生諸難力，〈觀世音品〉、〈陀羅尼品〉示現。六功德勝力，〈妙莊嚴王本事品〉示現。七護法力，〈普賢菩薩品〉及後品示現。既言護法力〈普賢〉及後品示現，明知〈囑累〉令居經末；若不爾者，〈普賢品〉後更有何品？又〈神力品〉後即明〈藥王〉，餘皆依次，故知〈囑累〉合在經終。三諸教不同難。餘經囑

累並在經終，何故此經獨在前說？四二事乖角難。若以令分身佛還此土便穢，妙音來日故被誡者，〈囑累品〉中亦令多寶塔還，何故觀音奉珠猶為二分？五兩命不齊難。若分身多寶並各遣還，何故分身即還，多寶佛塔猶在？若言命多寶塔還可如故，但是閉塔者，若爾；何故《正法華》云可還本土？六塔無還處難。又分身諸佛，釋迦命去初即言歸，多寶佛塔迄至經終更無還處。七淨穢有殊難。又以妙音被誡便非淨土，故知分身各已還國者，分身佛集之日，何故各命侍者手捧蓮華並詣靈山，持散佛上變淨土時，諸山皆無通為佛國，五道亦盡，何有靈山詣佛持散？又文殊海會將至此間，預在靈山忽有華現。八眾喜乖情難。又〈囑累品〉令分身佛還塔時不去，若非經末方囑累者，阿修羅等皆大歡喜何太早生？既非聞法寶以喜生，乃是見客佛去以歡喜慰，深成可怪；但是先放神力故現淨土，由此土本穢恐妙音兼見本土穢相而生譏毀，所以被誡，非妙音至、分身已還而土唯穢，如雖淨土還見靈山，變不唯淨兼見穢故，上見下故，何因不許二佛同坐妙音致禮？觀世音奉珠禮贈此二化主，別意不通餘佛，只如〈天授品〉中文殊龍宮而出，獨禮塔中二世尊足，是時分身未還本土，文殊于時不禮分身，故知歸奉意別，何得例使通歸？故知〈囑累〉合在經終，歡喜奉行並居彼故。又〈觀音普門品〉本皆無頌，或有安者後人添足，俗每疑云：若佛說者，云何頌言「具足妙相尊，偈答無盡意」，此乃經家結集為偈。如《勝鬘經》云：「即生此念時佛於空中現」等，從前偈後乘便為偈以生後偈，中間文短長行不便，理亦應通。又有疑云：若佛說者何故偈云呪咀諸毒藥還著於本人，豈佛世尊返害生命？昔亦致惑曾問先師慈音妙大雲義，大師勘梵本既具此頌，正云梅怛剌耶末那，應言慈意非慈音也。故定有之。又有無失，乃是應宜而為調伏，如巧獵師善取罷熊；亦如良醫善用反藥，初雖有損後必為益，非後為損而初益之。有頌既不乖宗，設無亦何違理？又隋時所添經中，莊嚴幢菩薩問無盡意，觀音名所由？無盡意菩薩遍觀觀音過去願海，告莊嚴幢而說於偈。若爾，云何偈言世尊妙相具？我今重問彼具足妙相尊偈答無盡意，文既相違，故知差舛。又彼經〈藥草喻品〉加其後半，論釋兩喻破執乘一，彼說乘同，日光為喻，《正法》、《妙法》兩經俱無，論又不解四從三逆，有爽通途無順成理，彼經又以〈陀羅尼品〉安在〈神力品〉後，違二本經及論次第。又云：〈富樓那〉及〈法師〉二品初皆脫少。既無誠文，理難依信。又云：合有二十七品，以〈天授品〉與〈寶塔〉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 累並在經終，何故此經獨在前說？四二事乖角難。若以令分身佛還此土便穢，妙音來日故被誡者，〈囑累品〉中亦令多寶塔還，何故觀音奉珠猶為二分？五兩命不齊難。若分身多寶並各遣還，何故分身即還，多寶佛塔猶在？若言命多寶塔還可如故，但是閉塔者，若爾；何故《正法華》云可還本土？六塔無還處難。又分身諸佛，釋迦命去初即言歸，多寶佛塔迄至經終更無還處。七淨穢有殊難。又以妙音被誡便非淨土，故知分身各已還國者，分身佛集之日，何故各命侍者手捧蓮華並詣靈山，持散佛上變淨土時，諸山皆無通為佛國，五道亦盡，何有靈山詣佛持散？又文殊海會將至此間，預在靈山忽有華現。八眾喜乖情難。又〈囑累品〉令分身佛還塔時不去，若非經末方囑累者，阿修羅等皆大歡喜何太早生？既非聞法寶以喜生，乃是見客佛去以歡喜慰，深成可怪；但是先放神力故現淨土，由此土本穢恐妙音兼見本土穢相而生譏毀，所以被誡，非妙音至、分身已還而土唯穢，如雖淨土還見靈山，變不唯淨兼見穢故，上見下故，何因不許二佛同坐妙音致禮？觀世音奉珠禮贈此二化主，別意不通餘佛，只如〈天授品〉中文殊龍宮而出，獨禮塔中二世尊足，是時分身未還本土，文殊于時不禮分身，故知歸奉意別，何得例使通歸？故知〈囑累〉合在經終，歡喜奉行並居彼故。又〈觀音普門品〉本皆無頌，或有安者後人添足，俗每疑云：若佛說者，云何頌言「具足妙相尊，偈答無盡意」，此乃經家結集為偈。如《勝鬘經》云：「即生此念時佛於空中現」等，從前偈後乘便為偈以生後偈，中間文短長行不便，理亦應通。又有疑云：若佛說者何故偈云呪咀諸毒藥還著於本人，豈佛世尊返害生命？昔亦致惑曾問先師慈音妙大雲義，大師勘梵本既具此頌，正云梅怛剌耶末那，應言慈意非慈音也。故定有之。又有無失，乃是應宜而為調伏，如巧獵師善取罷熊；亦如良醫善用反藥，初雖有損後必為益，非後為損而初益之。有頌既不乖宗，設無亦何違理？又隋時所添經中，莊嚴幢菩薩問無盡意，觀音名所由？無盡意菩薩遍觀觀音過去願海，告莊嚴幢而說於偈。若爾，云何偈言世尊妙相具？我今重問彼具足妙相尊偈答無盡意，文既相違，故知差舛。又彼經〈藥草喻品〉加其後半，論釋兩喻破執乘一，彼說乘同，日光為喻，《正法》、《妙法》兩經俱無，論又不解四從三逆，有爽通途無順成理，彼經又以〈陀羅尼品〉安在〈神力品〉後，違二本經及論次第。又云：〈富樓那〉及〈法師〉二品初皆脫少。既無誠文，理難依信。又云：合有二十七品，以〈天授品〉與〈寶塔〉

同品，四本違三，寔為未可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同品，四本違三，寔為未可。

第五彰品次第者，凡欲說法必先警覺群情，機集緣和乃可應物宣暢。陳說之漸，初名序品。序品既說次辨正宗，眾既集而未閑，須陳宗以訓誘，法說一乘為實，略開二運為權，言一實而導彼歸途，顯二權而令斯返跡，智揚善巧妙應上根，語演神功津冥𨗉理，故次有〈方便品〉。上根領悟、佛重述成方有授記，應有領、述及〈授記品〉，良以鶖子獨頴不可孤明，領述授記文小略故，〈譬喻品〉初寄其領、述及為授記。中根之類雖聞法說猶未能解，不因曉喻無以解生，故有〈譬喻品〉。智者因喻領慧隨生，故有〈信解品〉。雖少信解尚未深知，為破疑情重成其意，故有〈藥草喻品〉。四大聲聞既深領解，記其當果，故次有〈授記品〉。上中二性雖復解生，下根之徒猶無悟相，必假丁寧之說、欣資鄭重之訓，說過去結緣之始覺照其心，述彼所得涅槃本非真滅，令歸寶所趣大涅槃，故次有〈化城喻品〉。高名之輩因說即解，應有信解復重淨心，良由三遍慇懃領解，文略印亦不廣不別生品。先陳高名當果之相，故有〈五百弟子授記品〉；下位之儔時漸亦達，為之授記，故有〈授學無學人記品〉。三根並悟說利已周，將使遠代同規，歎人美法令弘大義，故有〈法師品〉。依法修學，若法若人可師範故，破小執而成大道，會權旨以入真宗，信學既希，歸崇亦尠。多寶現塔、分身佛集，勸長時明信證說不虛，故有〈見寶塔品〉。雖他佛說證信此經，未顯自尊勸人歸仰，故顯身作國王為重此經，於彼怨家為床求法，亦顯經威廣大度龍宮眾極多，法力速成化龍女以成道，故有〈提婆達多品〉。既現自他俱為寶重，威弘用速，慇懃勸勉，聞經菩薩皆受教而願持，故有〈持品〉，若依論本言「勸持品」，此經無「勸」，因前勸而今持，故名「勸持」理亦無爽。其有末代行法多越軌摸，今示儀方令易宣暢，法既易行自離傷毀，故有〈安樂行品〉。八恒菩薩聞妙道以願持，佛時不許，明已有持弘者，遂有六萬恒沙菩薩久離毀傷先願弘宣，勸發時會，故有〈從地涌出品〉。眾見涌出，謂此化而非真、父少子老，疑非釋迦所化；今明我道久成，所化故宜非小，為釋此疑難，故有〈如來壽量品〉。報佛之身現壽量而長遠，法身之體亦方便以宣揚，故知釋迦由來化質，佛德深妙，聞信者多，利益既弘功德無量。今明時眾差別獲益，故有〈分別功德品〉。時宜所益雖已具陳，有能隨喜福亦不小，故有〈隨喜功德品〉。傍人隨喜尚獲福多，正能宣闡功德彌眾，故有〈法師功德品〉。法師持經必當作佛，毀法師者獲罪無量，引己為證故有〈常不輕品〉。如來勸說福事俱多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五彰品次第者，凡欲說法必先警覺群情，機集緣和乃可應物宣暢。陳說之漸，初名序品。序品既說次辨正宗，眾既集而未閑，須陳宗以訓誘，法說一乘為實，略開二運為權，言一實而導彼歸途，顯二權而令斯返跡，智揚善巧妙應上根，語演神功津冥𨗉理，故次有〈方便品〉。上根領悟、佛重述成方有授記，應有領、述及〈授記品〉，良以鶖子獨頴不可孤明，領述授記文小略故，〈譬喻品〉初寄其領、述及為授記。中根之類雖聞法說猶未能解，不因曉喻無以解生，故有〈譬喻品〉。智者因喻領慧隨生，故有〈信解品〉。雖少信解尚未深知，為破疑情重成其意，故有〈藥草喻品〉。四大聲聞既深領解，記其當果，故次有〈授記品〉。上中二性雖復解生，下根之徒猶無悟相，必假丁寧之說、欣資鄭重之訓，說過去結緣之始覺照其心，述彼所得涅槃本非真滅，令歸寶所趣大涅槃，故次有〈化城喻品〉。高名之輩因說即解，應有信解復重淨心，良由三遍慇懃領解，文略印亦不廣不別生品。先陳高名當果之相，故有〈五百弟子授記品〉；下位之儔時漸亦達，為之授記，故有〈授學無學人記品〉。三根並悟說利已周，將使遠代同規，歎人美法令弘大義，故有〈法師品〉。依法修學，若法若人可師範故，破小執而成大道，會權旨以入真宗，信學既希，歸崇亦尠。多寶現塔、分身佛集，勸長時明信證說不虛，故有〈見寶塔品〉。雖他佛說證信此經，未顯自尊勸人歸仰，故顯身作國王為重此經，於彼怨家為床求法，亦顯經威廣大度龍宮眾極多，法力速成化龍女以成道，故有〈提婆達多品〉。既現自他俱為寶重，威弘用速，慇懃勸勉，聞經菩薩皆受教而願持，故有〈持品〉，若依論本言「勸持品」，此經無「勸」，因前勸而今持，故名「勸持」理亦無爽。其有末代行法多越軌摸，今示儀方令易宣暢，法既易行自離傷毀，故有〈安樂行品〉。八恒菩薩聞妙道以願持，佛時不許，明已有持弘者，遂有六萬恒沙菩薩久離毀傷先願弘宣，勸發時會，故有〈從地涌出品〉。眾見涌出，謂此化而非真、父少子老，疑非釋迦所化；今明我道久成，所化故宜非小，為釋此疑難，故有〈如來壽量品〉。報佛之身現壽量而長遠，法身之體亦方便以宣揚，故知釋迦由來化質，佛德深妙，聞信者多，利益既弘功德無量。今明時眾差別獲益，故有〈分別功德品〉。時宜所益雖已具陳，有能隨喜福亦不小，故有〈隨喜功德品〉。傍人隨喜尚獲福多，正能宣闡功德彌眾，故有〈法師功德品〉。法師持經必當作佛，毀法師者獲罪無量，引己為證故有〈常不輕品〉。如來勸說福事俱多，

恐眾生疑謂佛虛唱，欲顯己言不謬，何得誑汝眾生，縱神力以示之，故有〈如來神力品〉。藥王昔者殉命持經，說彼本緣勸勉時會，故有〈藥王菩薩本事品〉。流行正法此彼之土皆通，藥王已此土加揚，故召妙音令他方傳授，故有〈妙音菩薩品〉。眾生持經多諸障難，必假普示諸法門大悲救護，故有〈觀世音菩薩普門品〉。雖念觀音憑人救難，未持神呪仰法威加，欲令廣有威靈、持經易所成濟，故有〈陀羅尼品〉。持經之力不簡怨、親，經福所資常生勝所，欲明古今相即以勸弘於妙旨，故有〈妙莊嚴王本事品〉。雖此土他土皆有弘經，未有此方他方俱為勸勵，故有〈普賢菩薩勸發品〉。讚勸既周化緣已畢，慇懃付授遠使流通，故有〈囑累品〉。此依《正法華》及論，〈囑累品〉居後釋其次第；若〈神力品〉後即說囑累，人情曲解未契通途也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐眾生疑謂佛虛唱，欲顯己言不謬，何得誑汝眾生，縱神力以示之，故有〈如來神力品〉。藥王昔者殉命持經，說彼本緣勸勉時會，故有〈藥王菩薩本事品〉。流行正法此彼之土皆通，藥王已此土加揚，故召妙音令他方傳授，故有〈妙音菩薩品〉。眾生持經多諸障難，必假普示諸法門大悲救護，故有〈觀世音菩薩普門品〉。雖念觀音憑人救難，未持神呪仰法威加，欲令廣有威靈、持經易所成濟，故有〈陀羅尼品〉。持經之力不簡怨、親，經福所資常生勝所，欲明古今相即以勸弘於妙旨，故有〈妙莊嚴王本事品〉。雖此土他土皆有弘經，未有此方他方俱為勸勵，故有〈普賢菩薩勸發品〉。讚勸既周化緣已畢，慇懃付授遠使流通，故有〈囑累品〉。此依《正法華》及論，〈囑累品〉居後釋其次第；若〈神力品〉後即說囑累，人情曲解未契通途也。

法華玄贊卷第一(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華玄贊卷第一(本)

大治五年庚戌三月廿三日奉讀受於善明房得業已了僧覺印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大治五年庚戌三月廿三日奉讀受於善明房得業已了僧覺印之。

保安三年十月十二日移點，今以興福寺圓如房之本為之左點為正(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年十月十二日移點，今以興福寺圓如房之本為之左點為正(云云)。

法隆寺僧覺印為令法久住之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法隆寺僧覺印為令法久住之

妙法蓮華經玄贊卷第一(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經玄贊卷第一(末)

沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門基撰

第六釋經本文者，古遵法師云：「二十八品分為二文：初之一品明如來起化由序，餘二十七品辨其正化，〈序品〉陳其始由，正化明其利益，迄至經末皆有益故。」吉藏師云：「初一品名序分，次十五品半名正宗，至〈分別功德品〉初格量頌末以來，明乘權、乘實、身權、身實為正宗故。鶖子三請明乘權、實。彌勒三請明身權、實，彼頌第二長行聞此壽量信解功德無有限量，及下十一品名流通分。」淨法師云：「初一品名序分，次十九品名正宗，〈神力品〉下有八品名流通。」雖有此判，不釋其所由也。今為二解：初一品名序分，次八品名正宗，正說一乘授三根記，根本所為皆已獲益，化彼二乘出濁水故。此經下云：「今此經中唯說一乘，而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化。」又〈提婆達多品〉「智積菩薩白多寶佛可還本土」，故知事了方始請還，明知說一乘處，正是經宗。若不說一乘但獲益處皆正宗者，〈普賢品〉中無量菩薩得陀羅尼，三千世界微塵數菩薩行普賢道，亦是不說一乘而獲益故，皆應正宗。若爾，即古遵師乃為指南。又事既未了，如何智積中路請還？或并〈法師品〉半八品半為正宗，以〈法師品〉初，授餘現座凡聖見聞隨喜者，當菩提記故。〈持品〉雖授現座比丘尼記，因請持經佛便與記，仍言前已總與記訖，更不說一乘，故非正宗。餘十九品總名流通，讚證受命付令行故。或初序分如前無別，從〈方便品〉下至〈持品〉合十二品，明一乘境，〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉此之二品，明一乘行，〈如來壽量品〉下至〈常不輕品〉，合此五品說一乘果。說境令知乘之權實，勸應捨權而取於實，聲聞悟此遂便得記；說行令知因之是非，勸應學是而除於非，學者由斯從地涌出，說果令知身之真化、證之果因，勸識於化求證於真，漸獲因、果二位勝德，菩薩知此遂便道證，具顯果、因所成勝德。〈神力品〉下皆名流通示相付囑，稟命行故，此等所由皆至下釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六釋經本文者，古遵法師云：「二十八品分為二文：初之一品明如來起化由序，餘二十七品辨其正化，〈序品〉陳其始由，正化明其利益，迄至經末皆有益故。」吉藏師云：「初一品名序分，次十五品半名正宗，至〈分別功德品〉初格量頌末以來，明乘權、乘實、身權、身實為正宗故。鶖子三請明乘權、實。彌勒三請明身權、實，彼頌第二長行聞此壽量信解功德無有限量，及下十一品名流通分。」淨法師云：「初一品名序分，次十九品名正宗，〈神力品〉下有八品名流通。」雖有此判，不釋其所由也。今為二解：初一品名序分，次八品名正宗，正說一乘授三根記，根本所為皆已獲益，化彼二乘出濁水故。此經下云：「今此經中唯說一乘，而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化。」又〈提婆達多品〉「智積菩薩白多寶佛可還本土」，故知事了方始請還，明知說一乘處，正是經宗。若不說一乘但獲益處皆正宗者，〈普賢品〉中無量菩薩得陀羅尼，三千世界微塵數菩薩行普賢道，亦是不說一乘而獲益故，皆應正宗。若爾，即古遵師乃為指南。又事既未了，如何智積中路請還？或并〈法師品〉半八品半為正宗，以〈法師品〉初，授餘現座凡聖見聞隨喜者，當菩提記故。〈持品〉雖授現座比丘尼記，因請持經佛便與記，仍言前已總與記訖，更不說一乘，故非正宗。餘十九品總名流通，讚證受命付令行故。或初序分如前無別，從〈方便品〉下至〈持品〉合十二品，明一乘境，〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉此之二品，明一乘行，〈如來壽量品〉下至〈常不輕品〉，合此五品說一乘果。說境令知乘之權實，勸應捨權而取於實，聲聞悟此遂便得記；說行令知因之是非，勸應學是而除於非，學者由斯從地涌出，說果令知身之真化、證之果因，勸識於化求證於真，漸獲因、果二位勝德，菩薩知此遂便道證，具顯果、因所成勝德。〈神力品〉下皆名流通示相付囑，稟命行故，此等所由皆至下釋。

論說〈序品〉有七種成就，成就者具足圓滿之義，欲明序中具足七義，七義圓滿餘經無故。一序分成就，始述通由具圓滿故，山城圓滿表勝餘故偏得序名，實七皆序。二眾成就，「與大比丘眾」下是，一數、二行、三攝功德、四威儀如法住圓滿，勝餘經故。三如來欲說法時至成就，「為諸菩薩說大乘經」下是，先說《無量義經》具十七名，勝餘經故。四所依說法隨順威儀住成就，「佛說此經已結跏趺坐」下是。依止定、器、眾生世間，此三種法餘經無故。五依止說因成就，「爾時佛放眉間光」下是，見能照、照境、所照等事生希有心，餘經無故。六大眾生現前欲聞法成就，「爾時彌勒菩薩作是念」下是，雖問一人多人欲聞生希有心，餘經無故。七文殊師利答成就，以宿命智現見過去因果相，成就十種事如現在前，是故能答，餘經無故。七中分二，初二通序，後五別序。通序有五：一總顯已聞，二說教時，三說教主，四所化處，五所被機，此入眾成，序成但四，「如是我聞」即為初也，為令生信顯已聞故。論本但說序二成就：一者城，二者山。此二處勝與餘經別，所以偏說；聞時及佛不異餘經，雖經具有不別標勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論說〈序品〉有七種成就，成就者具足圓滿之義，欲明序中具足七義，七義圓滿餘經無故。一序分成就，始述通由具圓滿故，山城圓滿表勝餘故偏得序名，實七皆序。二眾成就，「與大比丘眾」下是，一數、二行、三攝功德、四威儀如法住圓滿，勝餘經故。三如來欲說法時至成就，「為諸菩薩說大乘經」下是，先說《無量義經》具十七名，勝餘經故。四所依說法隨順威儀住成就，「佛說此經已結跏趺坐」下是。依止定、器、眾生世間，此三種法餘經無故。五依止說因成就，「爾時佛放眉間光」下是，見能照、照境、所照等事生希有心，餘經無故。六大眾生現前欲聞法成就，「爾時彌勒菩薩作是念」下是，雖問一人多人欲聞生希有心，餘經無故。七文殊師利答成就，以宿命智現見過去因果相，成就十種事如現在前，是故能答，餘經無故。七中分二，初二通序，後五別序。通序有五：一總顯已聞，二說教時，三說教主，四所化處，五所被機，此入眾成，序成但四，「如是我聞」即為初也，為令生信顯已聞故。論本但說序二成就：一者城，二者山。此二處勝與餘經別，所以偏說；聞時及佛不異餘經，雖經具有不別標勝。

「如是我聞」等，以三門分別：一說之所由，二立之所以，三正釋其文。說所由者，如大術等經說其本緣，佛臨涅槃時，佛命有疑當問，時優婆離、阿㝹樓馱教阿難請問四事：一佛滅度後諸比丘等以誰為師，二依何處住，三惡性比丘如何治罰，四一切經首當置何言。佛教之云：我滅度後，以波羅提木叉為汝大師，依戒而行；依四念處住安處其心；惡性比丘梵檀治之，梵檀默然故不應打罵，但默擯故；一切經首當置「如是我聞」等言。後阿難結集還依佛教，廣述所由皆如經說。立之所以者，為令眾生生信順故。《智度論》云：「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入、智為能度，信為入法之初基，智為究竟之玄術，信則所言之理順，順則師資之道成，由信故所說之法皆可順從，由順故說聽二徒師資建立。」於此信中略為十釋：一趣極果之初因，依《仁王》等經趣聖位之初因，故四十心以信為首。最初發起大菩提心須具十德起三妙觀，大菩提心以善根為自體，以善友為緣，以不退屈而為策發。善根即信、精進、念、定、慧。故《攝大乘》云：「清淨增上力，堅固心勝進，名菩薩初修，無數三大劫。」二入諦理之基漸，諸論皆說將入聖位有信根、信力。有信根，故萬善因此而生；有信力，故四魔不能屈伏，因此經初創令生信。三通妙真之證淨，能越惡道離賤貧因，故入聖已證四不壞信，信三寶故能越惡道，由信戒故離賤貧因，故論亦說有信現觀。四荷至德之喜依，《毘婆沙》說信者食法味之嘉手，學佛法者如大龍象，以信為手、以捨為牙、以念為頸、以慧為頭，於其兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手，故學佛法者最初生信。五聖七財之元胎，法財初故，學者大商、元規法寶、教獲聖財，故初生信。《顯揚論》云：「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧，信即一焉。六善本因之淑路，善法本故。」《瑜伽論》云：「入諸善法，欲為根本、作意所生、觸所集起、受所引攝、定為增上、慧為最勝、解脫為堅固、出離為後邊。欲為本者起希望故，作意所生數警覺故，觸所集起和心心所對勝緣故，受所引攝領在心故，定為增上心微寂故，慧為最勝擇善惡故，解脫為堅固息纏縛故，出離為後邊覺道滿故。」信既為欲依，故最初令起。七啟機門之勝手，接教手故，《俱舍論》云：「拔眾生出生死泥」；又後陳正宗為佛教手，序令生信為眾生手，兩手相接出淤泥故。又《智度論》云：「如人有手，至於寶山隨意所取，若其無手則空無所得。」有信心人入佛寶山得諸道果，若無信心雖解文義，空無所獲。八湛心水之清珠，令心淨故，《成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是我聞」等，以三門分別：一說之所由，二立之所以，三正釋其文。說所由者，如大術等經說其本緣，佛臨涅槃時，佛命有疑當問，時優婆離、阿㝹樓馱教阿難請問四事：一佛滅度後諸比丘等以誰為師，二依何處住，三惡性比丘如何治罰，四一切經首當置何言。佛教之云：我滅度後，以波羅提木叉為汝大師，依戒而行；依四念處住安處其心；惡性比丘梵檀治之，梵檀默然故不應打罵，但默擯故；一切經首當置「如是我聞」等言。後阿難結集還依佛教，廣述所由皆如經說。立之所以者，為令眾生生信順故。《智度論》云：「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入、智為能度，信為入法之初基，智為究竟之玄術，信則所言之理順，順則師資之道成，由信故所說之法皆可順從，由順故說聽二徒師資建立。」於此信中略為十釋：一趣極果之初因，依《仁王》等經趣聖位之初因，故四十心以信為首。最初發起大菩提心須具十德起三妙觀，大菩提心以善根為自體，以善友為緣，以不退屈而為策發。善根即信、精進、念、定、慧。故《攝大乘》云：「清淨增上力，堅固心勝進，名菩薩初修，無數三大劫。」二入諦理之基漸，諸論皆說將入聖位有信根、信力。有信根，故萬善因此而生；有信力，故四魔不能屈伏，因此經初創令生信。三通妙真之證淨，能越惡道離賤貧因，故入聖已證四不壞信，信三寶故能越惡道，由信戒故離賤貧因，故論亦說有信現觀。四荷至德之喜依，《毘婆沙》說信者食法味之嘉手，學佛法者如大龍象，以信為手、以捨為牙、以念為頸、以慧為頭，於其兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手，故學佛法者最初生信。五聖七財之元胎，法財初故，學者大商、元規法寶、教獲聖財，故初生信。《顯揚論》云：「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧，信即一焉。六善本因之淑路，善法本故。」《瑜伽論》云：「入諸善法，欲為根本、作意所生、觸所集起、受所引攝、定為增上、慧為最勝、解脫為堅固、出離為後邊。欲為本者起希望故，作意所生數警覺故，觸所集起和心心所對勝緣故，受所引攝領在心故，定為增上心微寂故，慧為最勝擇善惡故，解脫為堅固息纏縛故，出離為後邊覺道滿故。」信既為欲依，故最初令起。七啟機門之勝手，接教手故，《俱舍論》云：「拔眾生出生死泥」；又後陳正宗為佛教手，序令生信為眾生手，兩手相接出淤泥故。又《智度論》云：「如人有手，至於寶山隨意所取，若其無手則空無所得。」有信心人入佛寶山得諸道果，若無信心雖解文義，空無所獲。八湛心水之清珠，令心淨故，《成

唯識》云：「信如水珠能清濁水」，能治不信性渾濁故。九建名道之良資，宣尼云：「兵、食、信三，信不可棄，自古皆有死人無信不立，如大車無輗小車無軏，人而無信不知其可。」十欵衷誠之佳待，《春秋》言：「苟有明信，𡼏嵠沼沚之毛、蘋蘩薀藻之菜，可薦鬼神、可羞公王，而況君子結二國之信。」此中十義，初八依真、後二依俗，故經首置「如是」，經義親從佛聞，離增減失，為令眾生起信樂心順修學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯識》云：「信如水珠能清濁水」，能治不信性渾濁故。九建名道之良資，宣尼云：「兵、食、信三，信不可棄，自古皆有死人無信不立，如大車無輗小車無軏，人而無信不知其可。」十欵衷誠之佳待，《春秋》言：「苟有明信，𡼏嵠沼沚之毛、蘋蘩薀藻之菜，可薦鬼神、可羞公王，而況君子結二國之信。」此中十義，初八依真、後二依俗，故經首置「如是」，經義親從佛聞，離增減失，為令眾生起信樂心順修學故。

正釋其文者，《佛地論》說：「如是之言，依四義轉。一依譬喻，如有說言，如是富貴如毘沙門，如是所傳所聞之法，如佛所說，定無有異，定為利樂方便之因，或當所說如是文句如我昔聞。二依教誨，如有說言，汝當如是讀誦經論，此中『如是』，遠則佛之教誨，近則傳法者之教誨也；或告時眾，如是當聽我昔所聞。三依問答，謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言『如是我聞』。四依許可，如有說言：我當為汝如是而思，如是而作，如是而說，謂結集時諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說如我所聞；或信可言：是事如是，謂如是法我昔所聞此事如是，齊此當說定無有異。由四義故經初皆置『如是我聞』。」真諦三藏云：「微細律明，阿難昇座集法藏時，身如諸佛具諸相好，下座之時還復本形，勘集藏傳亦作是說。眾生三疑：一疑佛大悲從涅槃起更說妙法，二疑更有佛從他方來住此說法，三疑彼阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法，我昔侍佛親所曾聞，非佛更起、他方佛至、轉身成佛。為除此疑，故經初言『如是我聞』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正釋其文者，《佛地論》說：「如是之言，依四義轉。一依譬喻，如有說言，如是富貴如毘沙門，如是所傳所聞之法，如佛所說，定無有異，定為利樂方便之因，或當所說如是文句如我昔聞。二依教誨，如有說言，汝當如是讀誦經論，此中『如是』，遠則佛之教誨，近則傳法者之教誨也；或告時眾，如是當聽我昔所聞。三依問答，謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言『如是我聞』。四依許可，如有說言：我當為汝如是而思，如是而作，如是而說，謂結集時諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說如我所聞；或信可言：是事如是，謂如是法我昔所聞此事如是，齊此當說定無有異。由四義故經初皆置『如是我聞』。」真諦三藏云：「微細律明，阿難昇座集法藏時，身如諸佛具諸相好，下座之時還復本形，勘集藏傳亦作是說。眾生三疑：一疑佛大悲從涅槃起更說妙法，二疑更有佛從他方來住此說法，三疑彼阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法，我昔侍佛親所曾聞，非佛更起、他方佛至、轉身成佛。為除此疑，故經初言『如是我聞』。」

結集之緣如藏章說。《注法華》云：「如是者感應之瑞，如以順機受名，是以無非立稱。眾生以無非為感，如來以順機為應，傳經者欲顯名教出於感應，故建言『如是』。」《注無量義》云：「至人說法但為顯如，唯如為是，故言『如是』。」寶公云：「以離五謗名為如是。第一句，如是此經離執有增益謗。第二句，如是此經離執無損減謗。第三句，如是此經離執亦有亦無相違謗。第四句，如是此經離執非有非無愚癡謗。第五句，如是此經離執非非有非非無戲論謗。」光宅云：「『如是』，將傳所聞前，題舉一部也。如是一部經，我親從佛聞，即為『我聞』作呼轍耳。」梁武帝云：「『如是』如斯之義，是佛所說故言如是。」長耳三藏云：「如是有三：一就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。二就法，諸法實相古今不異故名為如，為如而說故稱為是。三就僧，以阿難聞望佛本教，所傳不異故名為如，永離過非故稱為是。」由此同說，稱理無謬，所傳不異故經可信。以上合有一十五釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結集之緣如藏章說。《注法華》云：「如是者感應之瑞，如以順機受名，是以無非立稱。眾生以無非為感，如來以順機為應，傳經者欲顯名教出於感應，故建言『如是』。」《注無量義》云：「至人說法但為顯如，唯如為是，故言『如是』。」寶公云：「以離五謗名為如是。第一句，如是此經離執有增益謗。第二句，如是此經離執無損減謗。第三句，如是此經離執亦有亦無相違謗。第四句，如是此經離執非有非無愚癡謗。第五句，如是此經離執非非有非非無戲論謗。」光宅云：「『如是』，將傳所聞前，題舉一部也。如是一部經，我親從佛聞，即為『我聞』作呼轍耳。」梁武帝云：「『如是』如斯之義，是佛所說故言如是。」長耳三藏云：「如是有三：一就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。二就法，諸法實相古今不異故名為如，為如而說故稱為是。三就僧，以阿難聞望佛本教，所傳不異故名為如，永離過非故稱為是。」由此同說，稱理無謬，所傳不異故經可信。以上合有一十五釋。

言「我聞」者，傳法菩薩自指己身，言如是法親從佛聞，故名我聞，非謂「我」者定屬一人。我謂諸蘊世俗假者，然我有三：一妄所執我，謂外道等所橫計我。二假施設我，謂大涅槃樂、淨、常、我，除二乘倒強施設故。三世流布我，謂世共傳天授、祠授等。今傳法者隨順世間指自稱我，不同前二，即是無我之大我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「我聞」者，傳法菩薩自指己身，言如是法親從佛聞，故名我聞，非謂「我」者定屬一人。我謂諸蘊世俗假者，然我有三：一妄所執我，謂外道等所橫計我。二假施設我，謂大涅槃樂、淨、常、我，除二乘倒強施設故。三世流布我，謂世共傳天授、祠授等。今傳法者隨順世間指自稱我，不同前二，即是無我之大我也。

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諸佛說法本除我執，何故不稱「無我」乃言「我聞」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛說法本除我執，何故不稱「無我」乃言「我聞」？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有四義：一言說易故，若說無我通蘊處界，知此說誰。二順世間故。三除無我怖故，言無我者，為誰修學？四有自他、染淨、因果、事業等故，所以稱我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四義：一言說易故，若說無我通蘊處界，知此說誰。二順世間故。三除無我怖故，言無我者，為誰修學？四有自他、染淨、因果、事業等故，所以稱我。

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若爾，何故不稱名字但稱我耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，何故不稱名字但稱我耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有三義：一示不乖俗，宗雖顯真、語不乖俗，理雖顯妙、言不乖麁，欲顯真諦不離俗故。二我者主宰自在之義。《集法傳》云：「有三阿難：一阿難陀，云慶喜，持聲聞藏。二阿難跋陀，云喜賢，持獨覺藏。三阿難伽羅，云喜海，持菩薩藏。但是一人，隨德名別。」由是阿難，多聞、聞持、其聞積集，三慧齊備文義並持，於三藏教總持自在，若稱名字雖順正理，無於諸法得自在義。由斯稱我不噵阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三義：一示不乖俗，宗雖顯真、語不乖俗，理雖顯妙、言不乖麁，欲顯真諦不離俗故。二我者主宰自在之義。《集法傳》云：「有三阿難：一阿難陀，云慶喜，持聲聞藏。二阿難跋陀，云喜賢，持獨覺藏。三阿難伽羅，云喜海，持菩薩藏。但是一人，隨德名別。」由是阿難，多聞、聞持、其聞積集，三慧齊備文義並持，於三藏教總持自在，若稱名字雖順正理，無於諸法得自在義。由斯稱我不噵阿難。

三「我」者親義，世間共言「我見、我聞」，此將為親證。若言「阿難聞」，或非親聞從他傳受，今顯親聞世尊所說非是傳聞，破他疑網故不稱字但言「我聞」。「聞」謂耳根發識聽受所說。今廢耳別、就我總稱，故云「我聞」。雖依大乘根、識、心所對境和合方名為聞，然根五義勝於識等，故根名聞。根五義者，所謂依、發、屬、助、如根。如根者，如根明昧識亦明昧，若但聞聲可唯在耳，既緣名義便在意中。故《瑜伽》言：「聞謂比量」，耳根名聞者，親聞於聲，與意為門意方聞故，以二為門熏習在總，因聞所成總名為聞，廢別耳、意總名「我聞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「我」者親義，世間共言「我見、我聞」，此將為親證。若言「阿難聞」，或非親聞從他傳受，今顯親聞世尊所說非是傳聞，破他疑網故不稱字但言「我聞」。「聞」謂耳根發識聽受所說。今廢耳別、就我總稱，故云「我聞」。雖依大乘根、識、心所對境和合方名為聞，然根五義勝於識等，故根名聞。根五義者，所謂依、發、屬、助、如根。如根者，如根明昧識亦明昧，若但聞聲可唯在耳，既緣名義便在意中。故《瑜伽》言：「聞謂比量」，耳根名聞者，親聞於聲，與意為門意方聞故，以二為門熏習在總，因聞所成總名為聞，廢別耳、意總名「我聞」。

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慶喜于時親亦見覺知佛所說，何故但言「我聞」不言「我見」等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜于時親亦見覺知佛所說，何故但言「我聞」不言「我見」等？

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有三義：一欲證深理要先聞法，名等詮義非色等故。二此界以聲而為佛事，聲為所依名等有故。三希證菩提要聞熏習，由聞熏習成出世故。由斯經首不說「見、覺、知」，唯說「我聞」。據實于時亦見佛說，諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等，於此義中應生分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三義：一欲證深理要先聞法，名等詮義非色等故。二此界以聲而為佛事，聲為所依名等有故。三希證菩提要聞熏習，由聞熏習成出世故。由斯經首不說「見、覺、知」，唯說「我聞」。據實于時亦見佛說，諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等，於此義中應生分別。

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為佛說法言我能聞，為佛不說言我聞耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛說法言我能聞，為佛不說言我聞耶？

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有二解。一者龍軍等言：「佛唯有三法，謂大定、智、悲。久離戲論曾不說法，由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生，此文義相雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說，由耳根力及自意變故名我聞，以為體性。故無性云：隨墮八時，聞者識上，直、非直說，聚集顯現，以為體性。彼自難云：若爾，云何菩薩能說？」彼論初言：「薄伽梵前，已能善入大乘菩薩，為顯大乘體大，故說〈攝大乘品〉，故為此難。」論復自答：「彼增上生故作是說，譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等，故經亦言：始從成道終至涅槃，於其中間不說一字。如母齒指，子生喚解。」二者親光等言：「佛身具有蘊、處、界等，由離分別名無戲論，豈不說法名無戲論？謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生，此文義相是佛利他善根所起，名為佛說，聞者識上雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。」世親說言：「謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣故。由此經說：我所說法如手中葉，未所說法如林中葉，如末尼、天鼓無思而作事故。」此中二解隨彼兩文，綺互解釋。應知說此「如是我聞」，意避增減異分過失，謂如是法，我從佛聞，非他展轉顯示。聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失，非如愚夫無所堪能。諸有所聞或不能離增減異分，結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減，是故聞者應正聞已，如理思惟當懃修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二解。一者龍軍等言：「佛唯有三法，謂大定、智、悲。久離戲論曾不說法，由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生，此文義相雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說，由耳根力及自意變故名我聞，以為體性。故無性云：隨墮八時，聞者識上，直、非直說，聚集顯現，以為體性。彼自難云：若爾，云何菩薩能說？」彼論初言：「薄伽梵前，已能善入大乘菩薩，為顯大乘體大，故說〈攝大乘品〉，故為此難。」論復自答：「彼增上生故作是說，譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等，故經亦言：始從成道終至涅槃，於其中間不說一字。如母齒指，子生喚解。」二者親光等言：「佛身具有蘊、處、界等，由離分別名無戲論，豈不說法名無戲論？謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生，此文義相是佛利他善根所起，名為佛說，聞者識上雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。」世親說言：「謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣故。由此經說：我所說法如手中葉，未所說法如林中葉，如末尼、天鼓無思而作事故。」此中二解隨彼兩文，綺互解釋。應知說此「如是我聞」，意避增減異分過失，謂如是法，我從佛聞，非他展轉顯示。聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失，非如愚夫無所堪能。諸有所聞或不能離增減異分，結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減，是故聞者應正聞已，如理思惟當懃修學。

經「一時」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「一時」。

贊曰：第二說教時分也。此有二義：一法王啟化機器咸集，說聽事訖總名一時。二說者、聽者共相會遇，時分無別故言一時，機感、應化時無別故。初就剎那相續無斷說、聽，究竟假名「一時」。此有二解：一者道理時，說、聽二徒雖唯現在，五蘊諸行剎那生滅，即此現法有酬於前引後之義，即以所酬假名過去，即以所引假名未來，對此二種說為現在，此過未世並於現在法上假立，即說、聽者五蘊諸法剎那生滅前後相續，事緒究竟假立三世，總名一時，非一生滅之一時也。二者唯識時，說、聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長，事緒終訖總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境；聽者心變三世亦爾，唯意所緣，是不相應行蘊，法界法處所攝。此言一時，一則不定約剎那，二則不定約相續，三則不定約四時六時八時十二時等，四則不定約成道已後年數時節名為一時，但是聽者根熟、感佛為說，說者慈悲、應機為談，說、聽事訖總名一時。不定約剎那等者，聽法之徒根器或鈍，說時雖短、聽解時長，或說者時長、聽者亦久，於一剎那猶未能解，故非剎那。亦不定約相續者，由能說者得陀羅尼，說一字義一切皆了，或能聽者得淨耳、意，聞一字時一切能解，故非相續。由於一會聽者根機有利有鈍，如來神力或延短念為長劫，或促多劫為短念，亦不定故，總約說、聽究竟名為一時。亦不定約四時六時八時十二時者，一日、一月照四天下，長短、暄寒、近遠、晝夜諸方不定，恒二天下同起用故。又除已下上諸天等，無此四時及八時等，經擬上地、諸方流通，若說四時等流行不遍故。亦不定約成道已後年數時節者，三乘凡、聖所見佛身報化、年歲短長、成道已來近遠各不同故。經擬三乘凡聖同聞，故不別說成道已後若干年歲。然諸經中有說相續者，此經下云「說是法華經滿六十小劫」，即其事也。有說四時者，《涅槃經》言「二月十五日」。有說六時八時十二時，即《涅槃》云「於其晨朝嚼楊枝時」，《金剛般若》云「飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐，日正午時」，《上生經》云「於初夜分舉身放光」，《遺教經》云「於其中夜寂然無聲」。有說成道已後年數時節者，《十地經》云「第二七日於他化自在天王宮摩尼寶藏殿內說華嚴經」，又《法華經》云「三七日中思惟是已，趣波羅奈轉四諦輪」，又《無量義》此經等云「我成道來四十餘年」等。雖有是說，隨一方域化土眾生聞見結集，且作是言，仍非初總題說法時，是故俱應總說一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二說教時分也。此有二義：一法王啟化機器咸集，說聽事訖總名一時。二說者、聽者共相會遇，時分無別故言一時，機感、應化時無別故。初就剎那相續無斷說、聽，究竟假名「一時」。此有二解：一者道理時，說、聽二徒雖唯現在，五蘊諸行剎那生滅，即此現法有酬於前引後之義，即以所酬假名過去，即以所引假名未來，對此二種說為現在，此過未世並於現在法上假立，即說、聽者五蘊諸法剎那生滅前後相續，事緒究竟假立三世，總名一時，非一生滅之一時也。二者唯識時，說、聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長，事緒終訖總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境；聽者心變三世亦爾，唯意所緣，是不相應行蘊，法界法處所攝。此言一時，一則不定約剎那，二則不定約相續，三則不定約四時六時八時十二時等，四則不定約成道已後年數時節名為一時，但是聽者根熟、感佛為說，說者慈悲、應機為談，說、聽事訖總名一時。不定約剎那等者，聽法之徒根器或鈍，說時雖短、聽解時長，或說者時長、聽者亦久，於一剎那猶未能解，故非剎那。亦不定約相續者，由能說者得陀羅尼，說一字義一切皆了，或能聽者得淨耳、意，聞一字時一切能解，故非相續。由於一會聽者根機有利有鈍，如來神力或延短念為長劫，或促多劫為短念，亦不定故，總約說、聽究竟名為一時。亦不定約四時六時八時十二時者，一日、一月照四天下，長短、暄寒、近遠、晝夜諸方不定，恒二天下同起用故。又除已下上諸天等，無此四時及八時等，經擬上地、諸方流通，若說四時等流行不遍故。亦不定約成道已後年數時節者，三乘凡、聖所見佛身報化、年歲短長、成道已來近遠各不同故。經擬三乘凡聖同聞，故不別說成道已後若干年歲。然諸經中有說相續者，此經下云「說是法華經滿六十小劫」，即其事也。有說四時者，《涅槃經》言「二月十五日」。有說六時八時十二時，即《涅槃》云「於其晨朝嚼楊枝時」，《金剛般若》云「飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐，日正午時」，《上生經》云「於初夜分舉身放光」，《遺教經》云「於其中夜寂然無聲」。有說成道已後年數時節者，《十地經》云「第二七日於他化自在天王宮摩尼寶藏殿內說華嚴經」，又《法華經》云「三七日中思惟是已，趣波羅奈轉四諦輪」，又《無量義》此經等云「我成道來四十餘年」等。雖有是說，隨一方域化土眾生聞見結集，且作是言，仍非初總題說法時，是故俱應總說一時。

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處中有淨穢，隨機定說處，時中凡聖殊，何容不別說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處中有淨穢，隨機定說處，時中凡聖殊，何容不別說？

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說處標淨、穢，淨、穢可定知，說時有短、長，聖、凡不可准，一會機宜有利有鈍，長時短時如何定准？故處可定說，而時但總言「一時」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說處標淨、穢，淨、穢可定知，說時有短、長，聖、凡不可准，一會機宜有利有鈍，長時短時如何定准？故處可定說，而時但總言「一時」。

經「佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「佛」。

贊曰：第三說教主也。梵云「佛陀」此略云「佛」；有慧之主，唐言「覺者」。覺有三義：一自覺，勝凡夫，凡夫不自覺故。二覺他，勝二乘，彼不覺他故。三覺行圓滿，勝諸菩薩，菩薩雖復修於二覺，行未滿故。《佛地論》云：「具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮花開，故名為佛。」一切智者，能自開智，如睡夢覺智。觀於空智、理智、真智、無分別智，如所有也。總相而言，斷煩惱障得。一切種智者，覺有情智，如蓮花開智。觀於有智、事智、俗智、後所得智，盡所有也。總相而言，斷所知障得。准諸經梵本，皆稱本師名薄伽梵，佛教安置以此一言含諸德故；翻譯之主，意存省略，隨方生善故稱佛名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三說教主也。梵云「佛陀」此略云「佛」；有慧之主，唐言「覺者」。覺有三義：一自覺，勝凡夫，凡夫不自覺故。二覺他，勝二乘，彼不覺他故。三覺行圓滿，勝諸菩薩，菩薩雖復修於二覺，行未滿故。《佛地論》云：「具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮花開，故名為佛。」一切智者，能自開智，如睡夢覺智。觀於空智、理智、真智、無分別智，如所有也。總相而言，斷煩惱障得。一切種智者，覺有情智，如蓮花開智。觀於有智、事智、俗智、後所得智，盡所有也。總相而言，斷所知障得。准諸經梵本，皆稱本師名薄伽梵，佛教安置以此一言含諸德故；翻譯之主，意存省略，隨方生善故稱佛名。

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此三身中何身所攝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三身中何身所攝？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

准處准機，應聲聞而為化佛。准文准器，教菩薩而即報身。感者根品不同，應現故通報、化。王城、鷲嶺，劫盡火燒，鶖子聞經，即化佛也。我土安隱，壽量長遠，文殊在中，即報身也。應化非真佛亦非說法者，推功歸本即法身也。所以《稱讚大乘功德經》住法界藏，明法身說。《佛地經》等住寶華王十八圓滿，乃報身說。此經王城跡即化佛說。據理而言，實通三佛，應物現身非定一故。《楞伽經》中說三佛身說法各別，皆說法故。由此劬師羅長者，覩三尺以發心，五百婆羅門見灰身而起信，無邊身之菩薩窮上界而有餘，住小聖之凡夫觀丈六而無盡。今顯主尊教隨定勝，初標教主令生喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准處准機，應聲聞而為化佛。准文准器，教菩薩而即報身。感者根品不同，應現故通報、化。王城、鷲嶺，劫盡火燒，鶖子聞經，即化佛也。我土安隱，壽量長遠，文殊在中，即報身也。應化非真佛亦非說法者，推功歸本即法身也。所以《稱讚大乘功德經》住法界藏，明法身說。《佛地經》等住寶華王十八圓滿，乃報身說。此經王城跡即化佛說。據理而言，實通三佛，應物現身非定一故。《楞伽經》中說三佛身說法各別，皆說法故。由此劬師羅長者，覩三尺以發心，五百婆羅門見灰身而起信，無邊身之菩薩窮上界而有餘，住小聖之凡夫觀丈六而無盡。今顯主尊教隨定勝，初標教主令生喜心。

經「住王舍城耆闍崛山中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「住王舍城耆闍崛山中」。

贊曰：第四所化處也。遊化、居止目之為住，住者居止遊化安處之義。居止在山、遊化在城中，佛依此中遊化安處。古人因此解聖、天、梵、佛等住，住名雖同、義意全別。語邃義幽之處曾不屬心，名同理別之文虛張援據，此為未可也。梵云矩奢揭羅補羅城，唐言上茅城，摩揭陀國之正中，古先君王所都之處，多出勝上吉祥茅草，因以為名。崇山四周以為外郭，西通狹徑、北闢山門，東西長、南北狹，周一百五十餘里，內宮子城周四十里，羯尼迦樹遍諸道路，華含殊馥色爛黃金，暮春之月林皆金色。宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王共為親友，放護財醉象欲害如來，如來指端出五師子，醉象𩢍伏之處；次此東北有窣堵波，是舍利子逢馬勝比丘得初果處；次此正北不遠有大深坑，是室利毱多此云勝密，火坑、毒飯欲害佛處。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山，唐言鷲峯亦謂鷲臺，接北山之陽，孤標特起，既栖棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映濃淡分色，佛成道後向五十年，多居此山廣說妙法。舊云耆闍崛山，乃云靈鷲山，鷲鳥於此食人屍，名靈鷲山訛而略也。頻婆娑羅王為聞法故興發人徒，自山麓至岑峯跨谷陵巖編石為階，廣十餘步，長五六里，路有二窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；二謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂東西長南北狹，臨崖西埵有甎精舍，高廣奇製東闢其戶，如來在世多居說法。今作說法之像，量等如來之身，精舍東有長石，佛經行所履也。傍有大石，高丈四五周三十餘步，是天授遙擲擊佛傷足出血者也。其南岸下有窣堵波，佛說《法華經》處。山城北門行一里餘至迦蘭陀竹薗，薗東有窣堵波，未生怨王分得舍利建之供養。竹林薗西南行五六里，南山之陰，大竹林中有大石室，是大迦葉波結集法藏之處。竹林薗北二百餘步至迦蘭陀池，池西北二三里餘，至曷羅闍結利呬城，唐言王舍，外郭已壞無復遺堵，內城雖毀基趾猶存，周二十餘里面有一門，初頻婆娑羅王都在上茅宮城，編戶之家頻遭火害，一家縱逸四隣罹災，不安其居眾庶嗟怨。王曰：我以不德人庶遭患，修何德業可以攘之？群臣白言：大王德化黎庶不謹，請制嚴科以懲後犯，若更有犯遷之寒林。寒林者棄尸之所，俗謂不祥之地。人絕遊往，便同棄尸。彼既恥居，當自攝謹。王遂其言以施嚴令，乃先宮內自失火害。王曰：我其遷矣。乃命太子監攝留事，自遷寒林。吠舍釐王聞住於野，集軍來伐，邊候奏聞，王遂建城而居，以王先舍於此，故稱王舍城焉。有云至未生怨嗣位已後方築此城，乃更為高厚，非新築也。至無憂王遷都波吒釐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四所化處也。遊化、居止目之為住，住者居止遊化安處之義。居止在山、遊化在城中，佛依此中遊化安處。古人因此解聖、天、梵、佛等住，住名雖同、義意全別。語邃義幽之處曾不屬心，名同理別之文虛張援據，此為未可也。梵云矩奢揭羅補羅城，唐言上茅城，摩揭陀國之正中，古先君王所都之處，多出勝上吉祥茅草，因以為名。崇山四周以為外郭，西通狹徑、北闢山門，東西長、南北狹，周一百五十餘里，內宮子城周四十里，羯尼迦樹遍諸道路，華含殊馥色爛黃金，暮春之月林皆金色。宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王共為親友，放護財醉象欲害如來，如來指端出五師子，醉象𩢍伏之處；次此東北有窣堵波，是舍利子逢馬勝比丘得初果處；次此正北不遠有大深坑，是室利毱多此云勝密，火坑、毒飯欲害佛處。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山，唐言鷲峯亦謂鷲臺，接北山之陽，孤標特起，既栖棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映濃淡分色，佛成道後向五十年，多居此山廣說妙法。舊云耆闍崛山，乃云靈鷲山，鷲鳥於此食人屍，名靈鷲山訛而略也。頻婆娑羅王為聞法故興發人徒，自山麓至岑峯跨谷陵巖編石為階，廣十餘步，長五六里，路有二窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；二謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂東西長南北狹，臨崖西埵有甎精舍，高廣奇製東闢其戶，如來在世多居說法。今作說法之像，量等如來之身，精舍東有長石，佛經行所履也。傍有大石，高丈四五周三十餘步，是天授遙擲擊佛傷足出血者也。其南岸下有窣堵波，佛說《法華經》處。山城北門行一里餘至迦蘭陀竹薗，薗東有窣堵波，未生怨王分得舍利建之供養。竹林薗西南行五六里，南山之陰，大竹林中有大石室，是大迦葉波結集法藏之處。竹林薗北二百餘步至迦蘭陀池，池西北二三里餘，至曷羅闍結利呬城，唐言王舍，外郭已壞無復遺堵，內城雖毀基趾猶存，周二十餘里面有一門，初頻婆娑羅王都在上茅宮城，編戶之家頻遭火害，一家縱逸四隣罹災，不安其居眾庶嗟怨。王曰：我以不德人庶遭患，修何德業可以攘之？群臣白言：大王德化黎庶不謹，請制嚴科以懲後犯，若更有犯遷之寒林。寒林者棄尸之所，俗謂不祥之地。人絕遊往，便同棄尸。彼既恥居，當自攝謹。王遂其言以施嚴令，乃先宮內自失火害。王曰：我其遷矣。乃命太子監攝留事，自遷寒林。吠舍釐王聞住於野，集軍來伐，邊候奏聞，王遂建城而居，以王先舍於此，故稱王舍城焉。有云至未生怨嗣位已後方築此城，乃更為高厚，非新築也。至無憂王遷都波吒釐，

以王舍城施婆羅門，故今城中無復凡庶，唯婆羅門咸千家矣。古人有說：山城為王舍城，有九億家；或云置千王於此。皆謬也。王都既在王舍，佛住鷲峯，城山兩處雙彰自他、二化俱說，利緇、素故。論云：「序分成就者，此法門示現二種義成就：一者一切法門中最勝故，如王舍城勝餘一切城舍故，城乃摩揭陀國之正中，人王之所都處，表一乘乃三乘之中道，法王之所住境城既勝餘城故，經勝餘經故也。二者示現自在功德成就故，如耆闍崛山勝餘諸山，顯此法勝故，俱蘇摩城既是山城，近於王舍乃有多山，此山獨勝高而顯故，表法高顯出過二乘，自在巍巍功德滿故。」或如城勝餘城，無麗物而不出；法勝餘法，無嘉德而不具；山勝餘山，為好鳥之所栖止；法勝餘法，為上人之所止遊故。復云妙喻通教、理，或教妙如城含妙理故，理高如山出二乘故，所以此經在王城居鷲嶺，有所表矣。般若通貫五門，舍衛豐其四德，故多居彼不依餘處。金生麗水東俗所傳，提河有金西土咸悉，生死如河流不竭故，涅槃如金可寶重故，既河中而有金，表生死中而有圓寂，故於阿利羅拔提河邊說涅槃也。各有所表由來遠矣。古說：此經合居四處，初在靈山，二塔涌空中，三佛集淨土，四〈囑累品〉中分身佛還後居穢土。今解處三、說唯在二。處有三者，無復還穢。〈囑累〉居後分身方還，迄至經終皆唯淨土，復還變穢說經便訖。淨、穢唯二：一初在靈山穢土，二分身佛將集佛便變淨；并塔涌空，處有三也。說唯在二，初在地上靈山創會，為二乘等宣暢一乘；後塔涌空分身佛集，釋迦與多寶同座勸信此經，迄至經末佛令各還，說經事訖佛方居地，以後更不說《法華》，故知說處但唯有二。今標創會故說山城，住標化處，佛說化身，欲令三乘欣樂同故，顯佛悲深，乘、身俱妙，能於穢處而施化故；若標報佛及顯淨土，恐二乘眾疑非已分不能修故，由此但顯穢處、化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以王舍城施婆羅門，故今城中無復凡庶，唯婆羅門咸千家矣。古人有說：山城為王舍城，有九億家；或云置千王於此。皆謬也。王都既在王舍，佛住鷲峯，城山兩處雙彰自他、二化俱說，利緇、素故。論云：「序分成就者，此法門示現二種義成就：一者一切法門中最勝故，如王舍城勝餘一切城舍故，城乃摩揭陀國之正中，人王之所都處，表一乘乃三乘之中道，法王之所住境城既勝餘城故，經勝餘經故也。二者示現自在功德成就故，如耆闍崛山勝餘諸山，顯此法勝故，俱蘇摩城既是山城，近於王舍乃有多山，此山獨勝高而顯故，表法高顯出過二乘，自在巍巍功德滿故。」或如城勝餘城，無麗物而不出；法勝餘法，無嘉德而不具；山勝餘山，為好鳥之所栖止；法勝餘法，為上人之所止遊故。復云妙喻通教、理，或教妙如城含妙理故，理高如山出二乘故，所以此經在王城居鷲嶺，有所表矣。般若通貫五門，舍衛豐其四德，故多居彼不依餘處。金生麗水東俗所傳，提河有金西土咸悉，生死如河流不竭故，涅槃如金可寶重故，既河中而有金，表生死中而有圓寂，故於阿利羅拔提河邊說涅槃也。各有所表由來遠矣。古說：此經合居四處，初在靈山，二塔涌空中，三佛集淨土，四〈囑累品〉中分身佛還後居穢土。今解處三、說唯在二。處有三者，無復還穢。〈囑累〉居後分身方還，迄至經終皆唯淨土，復還變穢說經便訖。淨、穢唯二：一初在靈山穢土，二分身佛將集佛便變淨；并塔涌空，處有三也。說唯在二，初在地上靈山創會，為二乘等宣暢一乘；後塔涌空分身佛集，釋迦與多寶同座勸信此經，迄至經末佛令各還，說經事訖佛方居地，以後更不說《法華》，故知說處但唯有二。今標創會故說山城，住標化處，佛說化身，欲令三乘欣樂同故，顯佛悲深，乘、身俱妙，能於穢處而施化故；若標報佛及顯淨土，恐二乘眾疑非已分不能修故，由此但顯穢處、化身。

經「與大比丘眾萬二千人俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「與大比丘眾萬二千人俱」。

贊曰：七成就中，自下第二眾成就也。眾成就以五門解釋：一顯來意，二彰權實，三定多小，四明次第，五依論解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七成就中，自下第二眾成就也。眾成就以五門解釋：一顯來意，二彰權實，三定多小，四明次第，五依論解。

來意有五：一為證信。標聽眾者，助成慶喜聞法可信。眾疑有三：一疑慶喜自談，二疑從他傳聞，三疑餘人所說。今顯同聞，證經可信。《智度論》云：「說時、方、人令生信故」。二為顯德。如天帝釋諸天圍繞、大梵天王梵眾圍繞等，今顯法王諸聖圍繞。三為啟請。利物之方必應所欲，次第宣唱先因後果，身是果體、行是因性、乘為所學；〈方便品〉下鶖子三請為乘權實故，顯令捨權就實之境；〈安樂行品〉文殊固請，正明捨權就實之行；〈壽量品〉中彌勒三請，為身權實故，顯捨權就實之果，因緣之經令除法慢。若不因請企意難生，故聲聞請境一乘正逗彼根悟，菩薩請行及果讚，證、因亦利之。四為當機。退菩提心者三根領悟，三周說一乘，菩薩領悟說壽量等，隨類獲益。聲聞凡夫遠塵離垢發菩提心，彼聖者類迴向大乘，菩薩凡夫疑網皆遣證真達聖，聖者菩薩得無生法忍等當得菩提，故為三機說斯妙法。五為引攝。當時眾集，為引當時，餘生發心經具陳者，為引今時眾生發意，若無勝侶淨信不生。《佛地論》云「列菩薩者，輔翼圓滿；天龍等者，眷屬圓滿」，淨土尚然何況穢剎！上來五義並為來意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意有五：一為證信。標聽眾者，助成慶喜聞法可信。眾疑有三：一疑慶喜自談，二疑從他傳聞，三疑餘人所說。今顯同聞，證經可信。《智度論》云：「說時、方、人令生信故」。二為顯德。如天帝釋諸天圍繞、大梵天王梵眾圍繞等，今顯法王諸聖圍繞。三為啟請。利物之方必應所欲，次第宣唱先因後果，身是果體、行是因性、乘為所學；〈方便品〉下鶖子三請為乘權實故，顯令捨權就實之境；〈安樂行品〉文殊固請，正明捨權就實之行；〈壽量品〉中彌勒三請，為身權實故，顯捨權就實之果，因緣之經令除法慢。若不因請企意難生，故聲聞請境一乘正逗彼根悟，菩薩請行及果讚，證、因亦利之。四為當機。退菩提心者三根領悟，三周說一乘，菩薩領悟說壽量等，隨類獲益。聲聞凡夫遠塵離垢發菩提心，彼聖者類迴向大乘，菩薩凡夫疑網皆遣證真達聖，聖者菩薩得無生法忍等當得菩提，故為三機說斯妙法。五為引攝。當時眾集，為引當時，餘生發心經具陳者，為引今時眾生發意，若無勝侶淨信不生。《佛地論》云「列菩薩者，輔翼圓滿；天龍等者，眷屬圓滿」，淨土尚然何況穢剎！上來五義並為來意。

二者彰權實。如《佛地論》一處化佛淨穢土中，聲聞等實、菩薩為權；報土之中，菩薩為實、聲聞等權。今此化、報俱有，隨應兩實二權。初列靈山化佛，菩薩在中為權，眾生見於劫盡淨土常安，壽量無邊，報身報土聲聞等眾非實。況多寶、分身悉為化現，准知報、化、權、實理彰。論中既說有化聲聞，滿慈等是，自餘化眾，多寶、分身等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者彰權實。如《佛地論》一處化佛淨穢土中，聲聞等實、菩薩為權；報土之中，菩薩為實、聲聞等權。今此化、報俱有，隨應兩實二權。初列靈山化佛，菩薩在中為權，眾生見於劫盡淨土常安，壽量無邊，報身報土聲聞等眾非實。況多寶、分身悉為化現，准知報、化、權、實理彰。論中既說有化聲聞，滿慈等是，自餘化眾，多寶、分身等也。

三定多少者，初有十五眾：一高名大德眾，二無名大德眾，三尊重諸尼眾，四內眷諸尼眾，五聖德難思眾，六帝釋諸天眾，七三光四王眾，八二自在眾，九色界諸天眾，十龍眾，十一緊那羅眾，十二乾闥婆王眾，十三阿修羅眾，十四迦樓羅眾，十五人王眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三定多少者，初有十五眾：一高名大德眾，二無名大德眾，三尊重諸尼眾，四內眷諸尼眾，五聖德難思眾，六帝釋諸天眾，七三光四王眾，八二自在眾，九色界諸天眾，十龍眾，十一緊那羅眾，十二乾闥婆王眾，十三阿修羅眾，十四迦樓羅眾，十五人王眾。

復有六眾：一多寶，二分身，三龍宮，四涌出，五妙音，六普賢。此眾二徒，聞法證法、行法持法、說法護法有差別故。此中有六門異：一三乘無獨覺，獨覺多分出無佛世，教雖被彼時無果成，故不在會，《仁王經》中即具有之，下文亦陳有求彼者。二三界無無色界，光照有緣可來聞法，彼界光所不及、機亦不熟，所以不來，《仁王》亦有。三五趣無地獄，光雖照彼，無緣不來。來有二義：一光照，二有緣。地獄光臨，無緣不至，無色並𨷂，所以不來。一乘進習必假容豫之身，地獄苦逼無暇可習。《陀羅尼經》本息眾苦，威力所致，地獄亦來。此經進善，彼無容暇，故彼不來。所以光照者，令見生厭故，令彼見光發心苦息故。四四眾無優婆塞優婆夷，下威儀成就中具列，初文略故。五八部無夜叉及摩睺羅伽，下亦具有。六二王無轉輪聖王，唯有小王，下亦具有，此後三無，下明所依威儀成就中，一切具列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六眾：一多寶，二分身，三龍宮，四涌出，五妙音，六普賢。此眾二徒，聞法證法、行法持法、說法護法有差別故。此中有六門異：一三乘無獨覺，獨覺多分出無佛世，教雖被彼時無果成，故不在會，《仁王經》中即具有之，下文亦陳有求彼者。二三界無無色界，光照有緣可來聞法，彼界光所不及、機亦不熟，所以不來，《仁王》亦有。三五趣無地獄，光雖照彼，無緣不來。來有二義：一光照，二有緣。地獄光臨，無緣不至，無色並𨷂，所以不來。一乘進習必假容豫之身，地獄苦逼無暇可習。《陀羅尼經》本息眾苦，威力所致，地獄亦來。此經進善，彼無容暇，故彼不來。所以光照者，令見生厭故，令彼見光發心苦息故。四四眾無優婆塞優婆夷，下威儀成就中具列，初文略故。五八部無夜叉及摩睺羅伽，下亦具有。六二王無轉輪聖王，唯有小王，下亦具有，此後三無，下明所依威儀成就中，一切具列。

四明次第者，初眾分四：一聲聞眾，二菩薩眾，三八部眾，四諸王眾。或內護、外護為次，內護中聲聞、菩薩為次，聲聞中僧、尼為次，僧中有名、無名為次，尼中尊重、眷屬為次；外護中八部、人王為次。八部中天、非天為次，天中地居、空居為次，地居中帝、臣為次，空居中非禪主、禪主為次。後眾次第者，證法眾、開塔眾、經利廣大眾、持法無邊眾、他方行法眾、他方勸持眾。初眾之中聲聞居先菩薩居後者，《佛地論》雖釋，今為四解：一形相不同，聲聞出家形同諸佛，菩薩不爾。二處有近遠，聲聞近佛、菩薩遠之。三戒德有殊，聲聞出家持出家戒，菩薩不爾，隨類化生故。四欲令菩薩於聲聞所捨憍慢故。然《華嚴經》、《羅摩伽經》、《炬樓王經》、《和休經》、《大五濁經》，先列菩薩後列聲聞，以德大小明先後故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明次第者，初眾分四：一聲聞眾，二菩薩眾，三八部眾，四諸王眾。或內護、外護為次，內護中聲聞、菩薩為次，聲聞中僧、尼為次，僧中有名、無名為次，尼中尊重、眷屬為次；外護中八部、人王為次。八部中天、非天為次，天中地居、空居為次，地居中帝、臣為次，空居中非禪主、禪主為次。後眾次第者，證法眾、開塔眾、經利廣大眾、持法無邊眾、他方行法眾、他方勸持眾。初眾之中聲聞居先菩薩居後者，《佛地論》雖釋，今為四解：一形相不同，聲聞出家形同諸佛，菩薩不爾。二處有近遠，聲聞近佛、菩薩遠之。三戒德有殊，聲聞出家持出家戒，菩薩不爾，隨類化生故。四欲令菩薩於聲聞所捨憍慢故。然《華嚴經》、《羅摩伽經》、《炬樓王經》、《和休經》、《大五濁經》，先列菩薩後列聲聞，以德大小明先後故。

五依論釋解眾成就，中有四：一數、二行、三攝功德、四威儀如法住。數成就者，謂大眾無數故。總談無數，論各別標，謂萬二千人等。行成就中有四：一諸聲聞修小乘行，依乞食等自活，以比丘等為名。二菩薩修大乘行，求覺利有情，以菩提薩埵為目。三菩薩以神通力隨時示現，能修行大乘，如跋陀婆羅等十六人，具足菩薩不可思議事，由不定故，而能示現優婆塞等四眾之形說為菩薩。四出家人威儀一定，不同菩薩，由此定故說為比丘。攝功德成就者，十六句歎聲聞德，十三句歎菩薩德等是。然本論中不別標牒，文義顯故。威儀如法住成就者，爾時世尊四眾圍繞等是。明其四眾繞佛威儀恭敬聽法而住相故。雖各禮佛亦是威儀，非聽法相，故此不說。十五眾中合為三類，菩薩、聲聞具四成就，其有學、無學及比丘尼具三成就，不歎德故；餘天等具二，無行、無德。論說眾成中，合有四成就，不言一一皆具四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五依論釋解眾成就，中有四：一數、二行、三攝功德、四威儀如法住。數成就者，謂大眾無數故。總談無數，論各別標，謂萬二千人等。行成就中有四：一諸聲聞修小乘行，依乞食等自活，以比丘等為名。二菩薩修大乘行，求覺利有情，以菩提薩埵為目。三菩薩以神通力隨時示現，能修行大乘，如跋陀婆羅等十六人，具足菩薩不可思議事，由不定故，而能示現優婆塞等四眾之形說為菩薩。四出家人威儀一定，不同菩薩，由此定故說為比丘。攝功德成就者，十六句歎聲聞德，十三句歎菩薩德等是。然本論中不別標牒，文義顯故。威儀如法住成就者，爾時世尊四眾圍繞等是。明其四眾繞佛威儀恭敬聽法而住相故。雖各禮佛亦是威儀，非聽法相，故此不說。十五眾中合為三類，菩薩、聲聞具四成就，其有學、無學及比丘尼具三成就，不歎德故；餘天等具二，無行、無德。論說眾成中，合有四成就，不言一一皆具四種。

然經明眾成中有二段：初別明十五眾，後明威儀。初中復二：初別列眾，後明禮佛各各退坐。十五眾中分二：初明內護眾，後明外護眾。內護眾有二：初明聲聞，後明菩薩。聲聞有二：初明比丘，後明尼眾。比丘中有二：初有名高德，後無名大德。初中有三：一標類舉數，二歎德，三列名，此初也。有二成就：一數，二行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然經明眾成中有二段：初別明十五眾，後明威儀。初中復二：初別列眾，後明禮佛各各退坐。十五眾中分二：初明內護眾，後明外護眾。內護眾有二：初明聲聞，後明菩薩。聲聞有二：初明比丘，後明尼眾。比丘中有二：初有名高德，後無名大德。初中有三：一標類舉數，二歎德，三列名，此初也。有二成就：一數，二行。

「與」者兼、并、共、及之義。龍樹釋言：「一處、一時、一心、一戒、一見、一道、同一解脫道，是名為共。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與」者兼、并、共、及之義。龍樹釋言：「一處、一時、一心、一戒、一見、一道、同一解脫道，是名為共。」

「大比丘」者，《智度論》云，三義解大，諸眾中最大，大障礙斷，大人恭敬。真諦三釋：一勝大，學、無學人中勝。二體大，功德智慧極高廣。三數大，萬二千人。今合為六：一數大；二離大，大障斷故；三位大，大阿羅漢故；四德大，如經所說故；五名大，名稱遠聞故；六識大，大人大眾所知識故。梵云「苾芻」訛云「比丘」，由具五義所以不翻：一曰怖魔，初出家時魔宮動故。二言乞士，既出家已乞食自活故。三名淨持戒，漸入僧數應持戒故。四云淨命，既受得戒，所起三業以無貪發，不依於貪邪活命故。五曰破惡，漸依聖道滅煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大比丘」者，《智度論》云，三義解大，諸眾中最大，大障礙斷，大人恭敬。真諦三釋：一勝大，學、無學人中勝。二體大，功德智慧極高廣。三數大，萬二千人。今合為六：一數大；二離大，大障斷故；三位大，大阿羅漢故；四德大，如經所說故；五名大，名稱遠聞故；六識大，大人大眾所知識故。梵云「苾芻」訛云「比丘」，由具五義所以不翻：一曰怖魔，初出家時魔宮動故。二言乞士，既出家已乞食自活故。三名淨持戒，漸入僧數應持戒故。四云淨命，既受得戒，所起三業以無貪發，不依於貪邪活命故。五曰破惡，漸依聖道滅煩惱故。

「眾」者僧也。理、事二和得眾名也。三人已上得僧名故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾」者僧也。理、事二和得眾名也。三人已上得僧名故。

經「皆是阿羅漢(至)心得自在」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「皆是阿羅漢(至)心得自在」。

贊曰：此歎德也。經有六句，新翻及舊論中有十六句云：「皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在」。論云：「心得自在，心善解脫、慧善解脫」。論云：「善得心慧解脫，如調慧馬」。論云：「心善調伏亦如大龍，已作所作、已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫。」論云：「善得正智，心解脫至心自在，第一究竟。」論有三釋：一上上起門，二總別相門，三攝取事門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此歎德也。經有六句，新翻及舊論中有十六句云：「皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在」。論云：「心得自在，心善解脫、慧善解脫」。論云：「善得心慧解脫，如調慧馬」。論云：「心善調伏亦如大龍，已作所作、已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫。」論云：「善得正智，心解脫至心自在，第一究竟。」論有三釋：一上上起門，二總別相門，三攝取事門。

上上起門者，由上句故下句得起，或由下句上句方起，起非唯一故名上上起。論以第二句釋初句云：「諸漏已盡故名阿羅漢」，即是論言「應已永害煩惱賊故名阿羅漢」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上上起門者，由上句故下句得起，或由下句上句方起，起非唯一故名上上起。論以第二句釋初句云：「諸漏已盡故名阿羅漢」，即是論言「應已永害煩惱賊故名阿羅漢」。

漏以五門分別：一釋總名，諸論皆云「煩惱現行令心連注，流散不絕名之為漏」。如漏器漏舍深可厭惡，損污處廣，毀責過失立以漏名，此唯現行，無復煩惱是種子故；據實通種。二列名，漏有三種：一欲漏、二有漏、三無明漏。三出體，欲界見道四十煩惱，四諦一一皆具十故，并修道六，謂貪、瞋、慢、無明、身見、邊見。此中除五無明，餘四十一根本煩惱并忿、恨等二十隨惑並名欲漏；色無色界以無瞋故，各四十一，於中各除五癡，合七十二根本煩惱，并色界諂誑，及二界憍，合此四小隨惑、十六大隨煩惱說名有漏。三界合有十五無明，名無明漏。四離合癈立，欲唯散地唯有漏地，通五趣地，具四生地，不善、有覆無記二性惑地，所以獨立為一欲漏，上界俱定，通無漏地，一趣一生一性煩惱，由此合立為一有漏。無明力增通相應、不共，為前二所依，以具十一殊勝事故離諸惑立。五得名所從，雖知三界一切煩惱應皆名有漏，漏於三有有之漏故。下界煩惱多緣欲起，從勝為名，說為欲漏；上界諸惑更無別勝，得其本名名為有漏；無明不以餘法為名，彰自行相名無明漏。此漏非一故名為諸。然依《瑜伽》更有別釋，繁故且止。以第四句釋第二句云：「得真自在故名諸漏已盡」，由證真無為、漏盡自在，故名諸漏盡。以第二第三句釋第四句云：「以盡無煩惱故名得真自在」，盡者諸漏已盡，無煩惱者無復煩惱，由現種惑無故得真自在。亦有本言「以無煩惱故名得真自在」而無「盡」字，唯第三句釋第四句。又以第五第六句釋第四句云：「以善得心解脫善得慧解脫故，名得真自在」，以離定障名心解脫，離性障故名慧解脫。又離無明、貪愛等體名慧解脫，彼相應心得離縛故名心解脫。由離此二，證獲無為得真自在。以第二句釋第三句云：「以遠離能見、所見故名無復煩惱」，煩惱體唯取種子，遠能見者離相應縛，離所見者離所緣縛，以離現行諸漏二縛故名無復煩惱。或復單釋，能見者執我心，所見者所執我，由無能執我見心故，所執我相當情不現，名離二見。前諸漏盡是總無煩惱，此無煩惱是別無我見。我見為本，諸漏生故，故不相違。以第五第六句釋第七句云：「以善得心、慧解脫故名心善調伏」，故如良馬其性調順。以第九第十兩句釋第八句云：「亦如大龍者，行諸惡道如平坦路，無所拘礙」，應行者已行、應到處已到，故新經云「已作所作已辦所辦」，故如大龍，由已作道諦、已辦滅諦，所以如龍。如龍威德，雖行生死險阻之處，如平坦路，無所拘礙，不為生死而所留難，生死因果皆已盡故，滅、道滿故。論單釋第九句云：「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏以五門分別：一釋總名，諸論皆云「煩惱現行令心連注，流散不絕名之為漏」。如漏器漏舍深可厭惡，損污處廣，毀責過失立以漏名，此唯現行，無復煩惱是種子故；據實通種。二列名，漏有三種：一欲漏、二有漏、三無明漏。三出體，欲界見道四十煩惱，四諦一一皆具十故，并修道六，謂貪、瞋、慢、無明、身見、邊見。此中除五無明，餘四十一根本煩惱并忿、恨等二十隨惑並名欲漏；色無色界以無瞋故，各四十一，於中各除五癡，合七十二根本煩惱，并色界諂誑，及二界憍，合此四小隨惑、十六大隨煩惱說名有漏。三界合有十五無明，名無明漏。四離合癈立，欲唯散地唯有漏地，通五趣地，具四生地，不善、有覆無記二性惑地，所以獨立為一欲漏，上界俱定，通無漏地，一趣一生一性煩惱，由此合立為一有漏。無明力增通相應、不共，為前二所依，以具十一殊勝事故離諸惑立。五得名所從，雖知三界一切煩惱應皆名有漏，漏於三有有之漏故。下界煩惱多緣欲起，從勝為名，說為欲漏；上界諸惑更無別勝，得其本名名為有漏；無明不以餘法為名，彰自行相名無明漏。此漏非一故名為諸。然依《瑜伽》更有別釋，繁故且止。以第四句釋第二句云：「得真自在故名諸漏已盡」，由證真無為、漏盡自在，故名諸漏盡。以第二第三句釋第四句云：「以盡無煩惱故名得真自在」，盡者諸漏已盡，無煩惱者無復煩惱，由現種惑無故得真自在。亦有本言「以無煩惱故名得真自在」而無「盡」字，唯第三句釋第四句。又以第五第六句釋第四句云：「以善得心解脫善得慧解脫故，名得真自在」，以離定障名心解脫，離性障故名慧解脫。又離無明、貪愛等體名慧解脫，彼相應心得離縛故名心解脫。由離此二，證獲無為得真自在。以第二句釋第三句云：「以遠離能見、所見故名無復煩惱」，煩惱體唯取種子，遠能見者離相應縛，離所見者離所緣縛，以離現行諸漏二縛故名無復煩惱。或復單釋，能見者執我心，所見者所執我，由無能執我見心故，所執我相當情不現，名離二見。前諸漏盡是總無煩惱，此無煩惱是別無我見。我見為本，諸漏生故，故不相違。以第五第六句釋第七句云：「以善得心、慧解脫故名心善調伏」，故如良馬其性調順。以第九第十兩句釋第八句云：「亦如大龍者，行諸惡道如平坦路，無所拘礙」，應行者已行、應到處已到，故新經云「已作所作已辦所辦」，故如大龍，由已作道諦、已辦滅諦，所以如龍。如龍威德，雖行生死險阻之處，如平坦路，無所拘礙，不為生死而所留難，生死因果皆已盡故，滅、道滿故。論單釋第九句云：「

應作者作，人中大龍已對治降伏煩惱怨敵」，道諦滿故，能降集諦煩惱怨敵。論單釋第十句云：「所作已辦者，更不復生，如相應事已成辦故」，苦諦已盡滅諦滿故。以第九第十句釋第十一句云：「離諸重擔者，已作所作已、辦所辦，後生重擔已捨離故。」由滅、道圓，便捨後身生死諸法，名棄重擔。以第十一句釋第十二句云：「逮得己利者，棄捨重擔證涅槃故」，即以涅槃為己利故。以第十二句釋第十三句云：「盡諸有結者，已逮得己利，斷諸煩惱因故」，煩惱為生死因，名為有結，三有之結也。已逮得涅槃己利故，所以能盡三有之結，生死之因能和合苦，能結故名結。此有九種：謂愛結、恚結、慢結、無明結、疑結、見結、取結、嫉結、慳結，由此九種數數現起，損惱自他，招當苦增，偏立為結。以第二句釋第十四句云：「正智解脫者，諸漏已盡故」，以諸漏盡正智能證無為解脫，名智解脫。單釋第十五句云：「至心自在者，善過見道、修道智故」，住見、修道心未自在尚有惑故，由成上諸句至無學道一切惑盡心自在位。以第十四句釋第十六句云：「第一究竟者善得正智心解脫故，善得神通、無諍三昧等諸功德故」，成到彼岸之聲聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應作者作，人中大龍已對治降伏煩惱怨敵」，道諦滿故，能降集諦煩惱怨敵。論單釋第十句云：「所作已辦者，更不復生，如相應事已成辦故」，苦諦已盡滅諦滿故。以第九第十句釋第十一句云：「離諸重擔者，已作所作已、辦所辦，後生重擔已捨離故。」由滅、道圓，便捨後身生死諸法，名棄重擔。以第十一句釋第十二句云：「逮得己利者，棄捨重擔證涅槃故」，即以涅槃為己利故。以第十二句釋第十三句云：「盡諸有結者，已逮得己利，斷諸煩惱因故」，煩惱為生死因，名為有結，三有之結也。已逮得涅槃己利故，所以能盡三有之結，生死之因能和合苦，能結故名結。此有九種：謂愛結、恚結、慢結、無明結、疑結、見結、取結、嫉結、慳結，由此九種數數現起，損惱自他，招當苦增，偏立為結。以第二句釋第十四句云：「正智解脫者，諸漏已盡故」，以諸漏盡正智能證無為解脫，名智解脫。單釋第十五句云：「至心自在者，善過見道、修道智故」，住見、修道心未自在尚有惑故，由成上諸句至無學道一切惑盡心自在位。以第十四句釋第十六句云：「第一究竟者善得正智心解脫故，善得神通、無諍三昧等諸功德故」，成到彼岸之聲聞也。

准上論文唯有三句，以下釋上名上起，謂以第二句釋初句，以第四句釋第二句，以第九第十句釋第八句。此以所起名起，上即起名上起，若能起名起，上之起名上起，此類非一名上上起，准論唯有七句以上釋下名上起，謂以第二句釋第三句，以第五第六句釋第七句，以第九第十句釋第十一句，以第十一句釋第十二句，以第十二句釋第十三句，以第三句釋第十四句，以第十四句釋第十六句，此以能起名起，上即是起名上起。若以所起名起起之上名上起，此類非一名上上起，准論唯有三句單釋，謂第九第十第十五句，或第三句亦是單釋。有二句不釋，謂第五第六句。有一句以上釋下，亦以下釋上，謂第四句。總說頌曰：「下釋上有三， 上釋下有七， 三單二不釋， 一通於上下， 或上釋下有六，四單二不釋。」今依此經文，十六句中唯總有六句，以下釋上有一句，謂以諸漏已盡釋初「皆是阿羅漢故」。以上釋下有二句，謂以諸漏已盡釋「無復煩惱」，又以逮得己利釋「盡諸有結」，自餘𨷂故當句自釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准上論文唯有三句，以下釋上名上起，謂以第二句釋初句，以第四句釋第二句，以第九第十句釋第八句。此以所起名起，上即起名上起，若能起名起，上之起名上起，此類非一名上上起，准論唯有七句以上釋下名上起，謂以第二句釋第三句，以第五第六句釋第七句，以第九第十句釋第十一句，以第十一句釋第十二句，以第十二句釋第十三句，以第三句釋第十四句，以第十四句釋第十六句，此以能起名起，上即是起名上起。若以所起名起起之上名上起，此類非一名上上起，准論唯有三句單釋，謂第九第十第十五句，或第三句亦是單釋。有二句不釋，謂第五第六句。有一句以上釋下，亦以下釋上，謂第四句。總說頌曰：「下釋上有三， 上釋下有七， 三單二不釋， 一通於上下， 或上釋下有六，四單二不釋。」今依此經文，十六句中唯總有六句，以下釋上有一句，謂以諸漏已盡釋初「皆是阿羅漢故」。以上釋下有二句，謂以諸漏已盡釋「無復煩惱」，又以逮得己利釋「盡諸有結」，自餘𨷂故當句自釋。

「漏」如前釋，唯取現行一切煩惱，此諸漏已盡名阿羅漢者，即是應已永害煩惱賊義解阿羅漢，故入十地得阿羅漢名。「無復煩惱」者，論云遠離能見、所見故名無復煩惱。煩惱種子得煩惱名，此可由彼雙離所緣相應現行二縛，諸漏皆盡，無復更有煩惱種子能重斷故，名為遠離能見、所見；或總漏盡，別執亦亡，故遠二見，名無復煩惱。「復」者重也，種子斷故無復重生。由斷生死流轉法故，名棄重擔，故能逮證涅槃己利。「逮」音(徒載反)如音訓釋，至也及也，即由逮得有餘依涅槃己利故，能永盡三有之因九結煩惱。由上漏盡以下四句，彼阿羅漢，善過見道、修道智，故得心自在，離性、事障八解脫滿，亦得名為心得自在。文既闕小，不可次第依論解釋，但可總取論之大義以釋經文，諸有智者當自詳矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漏」如前釋，唯取現行一切煩惱，此諸漏已盡名阿羅漢者，即是應已永害煩惱賊義解阿羅漢，故入十地得阿羅漢名。「無復煩惱」者，論云遠離能見、所見故名無復煩惱。煩惱種子得煩惱名，此可由彼雙離所緣相應現行二縛，諸漏皆盡，無復更有煩惱種子能重斷故，名為遠離能見、所見；或總漏盡，別執亦亡，故遠二見，名無復煩惱。「復」者重也，種子斷故無復重生。由斷生死流轉法故，名棄重擔，故能逮證涅槃己利。「逮」音(徒載反)如音訓釋，至也及也，即由逮得有餘依涅槃己利故，能永盡三有之因九結煩惱。由上漏盡以下四句，彼阿羅漢，善過見道、修道智，故得心自在，離性、事障八解脫滿，亦得名為心得自在。文既闕小，不可次第依論解釋，但可總取論之大義以釋經文，諸有智者當自詳矣。

第二總別相門者，謂皆是阿羅漢者，是總相門。餘十五句是別相門。阿羅漢者總名「應」義，「應」有十五義，諸漏已盡下是。一應受飲食等供養恭敬等者，即諸漏已盡堪為福田。二應將大眾教化一切，無復煩惱離名利等故。三應入聚落城邑等故，得真自在非為欲境所牽惑故。四應降伏外道等，心善解脫具智辨故。五應以智慧速觀察法，慧善解脫了諸法故。六應不遲速說法，如法相應不生疲倦，如調慧馬善稱心故。七應靜坐空閑處，飲食、衣服等一切資生不積不聚，小欲知足，猶如大龍離闠鬧故。八應一向行善行不著諸禪，已作所作，常進修故。九應行空聖行，已辦所辦，我我所非有故。十應行無相聖行，棄諸重擔，觀滅理故。十一應行無願聖行，逮得己利，不願生死故。十二應降伏世間禪定淨心，不生味著二有界定，盡諸有結，乃至於二界禪不生愛味故。十三應起諸通殊勝功德，正智解脫，解脫謂神通故。十四應到第一義功德，至心自在證無為故。十五應如實知同生眾得諸功德，為利益一切眾生第一究竟故。波羅蜜多聲聞廣度眾生令同己利得功德故。第八修行不息，十二於禪不著，是二別意。恐厭文繁略相配囑，其間義意隨解可知。應說頌曰：「受、將、入、降、以， 中、靜、行善行， 空、無相、無願， 伏、起、到、實知。」經中六句唯有十五句中第一應受妙供，第二應將大眾教化，第十一應行無願聖行，第十二應降伏世間禪淨心，第十四應到第一義，次第配下五句，初阿羅漢是總句故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二總別相門者，謂皆是阿羅漢者，是總相門。餘十五句是別相門。阿羅漢者總名「應」義，「應」有十五義，諸漏已盡下是。一應受飲食等供養恭敬等者，即諸漏已盡堪為福田。二應將大眾教化一切，無復煩惱離名利等故。三應入聚落城邑等故，得真自在非為欲境所牽惑故。四應降伏外道等，心善解脫具智辨故。五應以智慧速觀察法，慧善解脫了諸法故。六應不遲速說法，如法相應不生疲倦，如調慧馬善稱心故。七應靜坐空閑處，飲食、衣服等一切資生不積不聚，小欲知足，猶如大龍離闠鬧故。八應一向行善行不著諸禪，已作所作，常進修故。九應行空聖行，已辦所辦，我我所非有故。十應行無相聖行，棄諸重擔，觀滅理故。十一應行無願聖行，逮得己利，不願生死故。十二應降伏世間禪定淨心，不生味著二有界定，盡諸有結，乃至於二界禪不生愛味故。十三應起諸通殊勝功德，正智解脫，解脫謂神通故。十四應到第一義功德，至心自在證無為故。十五應如實知同生眾得諸功德，為利益一切眾生第一究竟故。波羅蜜多聲聞廣度眾生令同己利得功德故。第八修行不息，十二於禪不著，是二別意。恐厭文繁略相配囑，其間義意隨解可知。應說頌曰：「受、將、入、降、以， 中、靜、行善行， 空、無相、無願， 伏、起、到、實知。」經中六句唯有十五句中第一應受妙供，第二應將大眾教化，第十一應行無願聖行，第十二應降伏世間禪淨心，第十四應到第一義，次第配下五句，初阿羅漢是總句故。

第三攝取事門者，以十五句攝取十種功德事，為示現可說果、不可說果故。此中意說，十五句中攝十種功德事，為顯阿羅漢所得有為可說果、無為不可說果，有相、無相，麁、細異故。下隨應配；一攝取得功德有二句，謂諸漏已盡、無復煩惱；纏及隨眠二惑若在，不能攝取功德，由二惑亡故能攝取功德。二攝取諸功德有三句，謂得真自在、心善解脫、慧善解脫。此三句中得真自在一句降伏世間功德，世間之心不得自在，種種惑嬈；由得真自在故永離惑嬈。心善解脫、慧善解脫二句，降伏出世間學人功德，學人未得離二縛故。三攝取不違功德有一句，謂心善調伏，隨順如來教行故，猶如良馬善隨人心。四攝取勝功德有一句，亦如大龍有大威靈，神力圓滿故如龍也。五攝取所應作勝功德有一句，謂應作所作。所應作者依法供養恭敬，尊重如來故，非財供養名所應作，正行法供養者是所應作，彼已皆作此道諦法行供養佛故。六攝取滿足功德有一句，謂已辦所辦，滿足學地故。所學之地皆滿足故，得滅諦滿。七攝取過功德有三句，謂棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結。初句過愛故，生死重擔莫過貪愛，今已過故。次句過求命供養恭敬等故，諸求供養恭敬皆為資命，今得己利已證涅槃，過於邪命求利養等。後句過上下界，已過學地故。有結者謂九結，今已過有學之地，過上下界故盡諸有結。八攝取上上功德有一句，謂正智解脫。解脫者無為果，諸德之中最上上故。九攝取應作利益眾生功德有一句，謂至心自在。由得神通得心自在，及自內心離繫縛故攝取利益之行。十攝取上首功德有一句，謂第一究竟，謂波羅蜜多聲聞堪到彼岸，勝餘鈍類故。應說頌曰：「初二名攝取， 次三攝諸德， 順勝作滿足， 如次配四句， 三句名攝過， 過愛、命二界， 上上、利、上首， 各一名攝德。」此經六句，攝取十德中唯攝三德：一攝取功德有二句，謂諸漏已盡、無復煩惱。二攝取過功德有二句，謂逮得己利、盡諸有結，過求邪命，及過邪二界。三攝取應作利益眾生功德有一句，謂至心自在。阿羅漢是總，所以不取，唯下十五句攝功德故。《成唯識》中，阿羅漢有三：應已永害煩惱賊故，應受世間妙供養故，應不復受分段生故。上上起門攝應永害賊無分段生；總別相門攝應受妙供養；攝取事門非彼三攝，彼三但約決定義說，一切阿羅漢不過三種故(攝取事門唯俱解脫到彼岸者之所成故。又上上起門永害煩惱，總別相門堪受妙供，攝取事門無分段生死宗義配之，非理定爾。新翻經云「除阿難陀，獨居學地」，此中略文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三攝取事門者，以十五句攝取十種功德事，為示現可說果、不可說果故。此中意說，十五句中攝十種功德事，為顯阿羅漢所得有為可說果、無為不可說果，有相、無相，麁、細異故。下隨應配；一攝取得功德有二句，謂諸漏已盡、無復煩惱；纏及隨眠二惑若在，不能攝取功德，由二惑亡故能攝取功德。二攝取諸功德有三句，謂得真自在、心善解脫、慧善解脫。此三句中得真自在一句降伏世間功德，世間之心不得自在，種種惑嬈；由得真自在故永離惑嬈。心善解脫、慧善解脫二句，降伏出世間學人功德，學人未得離二縛故。三攝取不違功德有一句，謂心善調伏，隨順如來教行故，猶如良馬善隨人心。四攝取勝功德有一句，亦如大龍有大威靈，神力圓滿故如龍也。五攝取所應作勝功德有一句，謂應作所作。所應作者依法供養恭敬，尊重如來故，非財供養名所應作，正行法供養者是所應作，彼已皆作此道諦法行供養佛故。六攝取滿足功德有一句，謂已辦所辦，滿足學地故。所學之地皆滿足故，得滅諦滿。七攝取過功德有三句，謂棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結。初句過愛故，生死重擔莫過貪愛，今已過故。次句過求命供養恭敬等故，諸求供養恭敬皆為資命，今得己利已證涅槃，過於邪命求利養等。後句過上下界，已過學地故。有結者謂九結，今已過有學之地，過上下界故盡諸有結。八攝取上上功德有一句，謂正智解脫。解脫者無為果，諸德之中最上上故。九攝取應作利益眾生功德有一句，謂至心自在。由得神通得心自在，及自內心離繫縛故攝取利益之行。十攝取上首功德有一句，謂第一究竟，謂波羅蜜多聲聞堪到彼岸，勝餘鈍類故。應說頌曰：「初二名攝取， 次三攝諸德， 順勝作滿足， 如次配四句， 三句名攝過， 過愛、命二界， 上上、利、上首， 各一名攝德。」此經六句，攝取十德中唯攝三德：一攝取功德有二句，謂諸漏已盡、無復煩惱。二攝取過功德有二句，謂逮得己利、盡諸有結，過求邪命，及過邪二界。三攝取應作利益眾生功德有一句，謂至心自在。阿羅漢是總，所以不取，唯下十五句攝功德故。《成唯識》中，阿羅漢有三：應已永害煩惱賊故，應受世間妙供養故，應不復受分段生故。上上起門攝應永害賊無分段生；總別相門攝應受妙供養；攝取事門非彼三攝，彼三但約決定義說，一切阿羅漢不過三種故(攝取事門唯俱解脫到彼岸者之所成故。又上上起門永害煩惱，總別相門堪受妙供，攝取事門無分段生死宗義配之，非理定爾。新翻經云「除阿難陀，獨居學地」，此中略文)。

經「其名曰(至)那提迦葉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「其名曰(至)那提迦葉」。

贊曰：此下第三列名，有二，初別列名，後結名高。此二十一人中，或有以出家前後為次第。《報恩經》說：「初度五人，次度耶舍門徒五十，次度優樓頻螺門徒五百，次度伽耶門徒三百，次度那提門人二百，次度鶖子門徒一百，次度目連門人一百，合舉大數成一千二百五十人。」或有行德大小為次第，如迦葉在第二列，鶖子在迦旃延上列等，隨應不定。《無垢稱經．弟子品》以德辨為次第，以命問疾要假智辨方堪對揚故。《十二由經》「初成道二年度五比丘，三年化迦葉兄弟三人，五年度目連」，機宜不同，諸部結集誦經異故。《無量壽經》云「了本際者，即阿若憍陳如」。梵云阿若多憍陳那，憍陳是婆羅門姓，那是男聲，阿若多是解義，初悟解故。《因果經》中具說度憍陳那、優樓頻螺、伽耶、那提四人所以。初太子踰城之後，父王乃命內外親族合有五人營衛太子，五人交諍修苦樂行以為道真。太子誡撿依諸外道修苦樂行以過彼行，皆非正術，捨食乳糜，受吉祥草覺樹成道。後趣鹿園度此五人，初轉法輪，佛問解、未。五人之中陳那先報我今已解，淨居等天亦言已解，因以為名名之為解。憍陳之姓乃眾多，以解標名，那是男聲以男簡女，故復云那。《大般若》云「解憍陳那」。梵云摩訶迦葉波。摩訶，大也。迦葉波者姓也。此云飲光。婆羅門姓。上古有仙身有光明，飲蔽日月之光。迦葉是彼之種，迦葉身亦有光能飲日月，以姓為名故名飲光。大富長者之子，捨大財、姓出家，能為大行，少欲知足行杜多行，大人所識故標大名簡餘迦葉。如《因果經》第三卷并彌勒疏，具陳上二姓之所因。次三迦葉皆飲光種，兄弟三人，梵云鄔盧頻螺，言優樓訛也，此云木瓜。當其胸前有一癃起猶如木瓜。又池中龍亦名木瓜，從彼為稱故以為名。伽耶山名，即象頭山，亦云城，城近此山故名伽耶城。梵云捺地迦，言那提訛也，此是河名。《正法華》云「上時、象、江三迦葉」也。然《因果經》說此三人皆近河邊修道，佛作神通化之入法，以大者胸上有木瓜癃，或從池龍，第二從山，第三從河以為名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下第三列名，有二，初別列名，後結名高。此二十一人中，或有以出家前後為次第。《報恩經》說：「初度五人，次度耶舍門徒五十，次度優樓頻螺門徒五百，次度伽耶門徒三百，次度那提門人二百，次度鶖子門徒一百，次度目連門人一百，合舉大數成一千二百五十人。」或有行德大小為次第，如迦葉在第二列，鶖子在迦旃延上列等，隨應不定。《無垢稱經．弟子品》以德辨為次第，以命問疾要假智辨方堪對揚故。《十二由經》「初成道二年度五比丘，三年化迦葉兄弟三人，五年度目連」，機宜不同，諸部結集誦經異故。《無量壽經》云「了本際者，即阿若憍陳如」。梵云阿若多憍陳那，憍陳是婆羅門姓，那是男聲，阿若多是解義，初悟解故。《因果經》中具說度憍陳那、優樓頻螺、伽耶、那提四人所以。初太子踰城之後，父王乃命內外親族合有五人營衛太子，五人交諍修苦樂行以為道真。太子誡撿依諸外道修苦樂行以過彼行，皆非正術，捨食乳糜，受吉祥草覺樹成道。後趣鹿園度此五人，初轉法輪，佛問解、未。五人之中陳那先報我今已解，淨居等天亦言已解，因以為名名之為解。憍陳之姓乃眾多，以解標名，那是男聲以男簡女，故復云那。《大般若》云「解憍陳那」。梵云摩訶迦葉波。摩訶，大也。迦葉波者姓也。此云飲光。婆羅門姓。上古有仙身有光明，飲蔽日月之光。迦葉是彼之種，迦葉身亦有光能飲日月，以姓為名故名飲光。大富長者之子，捨大財、姓出家，能為大行，少欲知足行杜多行，大人所識故標大名簡餘迦葉。如《因果經》第三卷并彌勒疏，具陳上二姓之所因。次三迦葉皆飲光種，兄弟三人，梵云鄔盧頻螺，言優樓訛也，此云木瓜。當其胸前有一癃起猶如木瓜。又池中龍亦名木瓜，從彼為稱故以為名。伽耶山名，即象頭山，亦云城，城近此山故名伽耶城。梵云捺地迦，言那提訛也，此是河名。《正法華》云「上時、象、江三迦葉」也。然《因果經》說此三人皆近河邊修道，佛作神通化之入法，以大者胸上有木瓜癃，或從池龍，第二從山，第三從河以為名也。

經「舍利弗(至)劫賓那」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍利弗(至)劫賓那」。

贊曰：梵云奢利弗呾羅，言舍利弗者訛也。舍利云鶖，即百舌鳥亦曰春鸚，弗呾羅言子，以母才辨喻如鶖鳥，此是彼子，以母顯之故云鶖子。又云過去身為瓦師，值釋迦佛發願願作釋迦弟子，不但今者，亦符往願；復名優波提舍，以能論議故兼得彼名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云奢利弗呾羅，言舍利弗者訛也。舍利云鶖，即百舌鳥亦曰春鸚，弗呾羅言子，以母才辨喻如鶖鳥，此是彼子，以母顯之故云鶖子。又云過去身為瓦師，值釋迦佛發願願作釋迦弟子，不但今者，亦符往願；復名優波提舍，以能論議故兼得彼名。

梵云摩訶沒特伽羅，言大目乾連者訛也，此云大採菽氏。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓而為其名，得大神通，簡餘此姓故云大採菽氏。從父本名俱利迦，亦云拘隸多，先云俱律陀訛也。《大般若》云「舍利子、大採菽氏」，此二因緣如彌勒疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云摩訶沒特伽羅，言大目乾連者訛也，此云大採菽氏。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓而為其名，得大神通，簡餘此姓故云大採菽氏。從父本名俱利迦，亦云拘隸多，先云俱律陀訛也。《大般若》云「舍利子、大採菽氏」，此二因緣如彌勒疏。

梵云摩訶迦多衍那，云迦旃延亦訛也。《大般若》云「大迦多衍那」，此云大剪剃種男，剪剃種者是婆羅門姓。上古多仙，山中靜處，年歲既久鬚髮稍長，無人為剃，婆羅門法污剃髮故。一仙有子，兄弟二人俱來觀父，小者乃為諸仙剃之，諸仙願護後成仙貴。爾來此種皆稱剪剃。尊者身是男子威德特尊，簡餘姓故云大剪剔種男。又西方亦有取母姓者，今顯是父姓故置男名。古云「繩扇」，母戀此子不肯改嫁，如繩繫扇故名繩扇；真諦云「思勝」，皆非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云摩訶迦多衍那，云迦旃延亦訛也。《大般若》云「大迦多衍那」，此云大剪剃種男，剪剃種者是婆羅門姓。上古多仙，山中靜處，年歲既久鬚髮稍長，無人為剃，婆羅門法污剃髮故。一仙有子，兄弟二人俱來觀父，小者乃為諸仙剃之，諸仙願護後成仙貴。爾來此種皆稱剪剃。尊者身是男子威德特尊，簡餘姓故云大剪剔種男。又西方亦有取母姓者，今顯是父姓故置男名。古云「繩扇」，母戀此子不肯改嫁，如繩繫扇故名繩扇；真諦云「思勝」，皆非也。

梵云阿泥律陀，此云無滅，佛之黨弟。云阿㝹樓馱訛也，應作𮋢字，不知㝹字所出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云阿泥律陀，此云無滅，佛之黨弟。云阿㝹樓馱訛也，應作𮋢字，不知㝹字所出。

劫賓那者，此云房宿，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。或云房星，房星現時生，故云房星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫賓那者，此云房宿，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。或云房星，房星現時生，故云房星。

經「憍梵波提(至)摩訶俱絺羅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「憍梵波提(至)摩訶俱絺羅」。

贊曰：梵云笈房鉢底，此云牛相，憍梵波提訛也。過去因摘一莖禾，數顆墮地，五百生中作牛償他，今雖人身尚作牛蹄牛呞之相，因號為牛相比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云笈房鉢底，此云牛相，憍梵波提訛也。過去因摘一莖禾，數顆墮地，五百生中作牛償他，今雖人身尚作牛蹄牛呞之相，因號為牛相比丘。

梵云頡麗伐多，此云室星，北方星也，祀之得子因以為名，離波多訛也。有云假和合，即《智度論》說二鬼食人事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云頡麗伐多，此云室星，北方星也，祀之得子因以為名，離波多訛也。有云假和合，即《智度論》說二鬼食人事也。

梵云畢藺陀筏蹉，此云餘習，言畢陵伽婆蹉訛也。五百生中為婆羅門，惡性麁言，今雖得果餘習尚在，如罵恒河神，故名餘習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云畢藺陀筏蹉，此云餘習，言畢陵伽婆蹉訛也。五百生中為婆羅門，惡性麁言，今雖得果餘習尚在，如罵恒河神，故名餘習。

梵云薄矩羅，此云善容，言薄俱羅訛也。毘婆尸佛入涅槃後，有一比丘甚患頭痛，善容時作貧人，持一呵梨勒施病比丘，比丘服訖病即除愈。由施藥故九十一劫天上人中受福快樂，今生婆羅門家，其母早亡，遂遇後母方便殺之，經五不死，後求出家得阿羅漢。出家八十曾不患頭痛，目不視女人面亦不入尼寺，不為女人說一句法。後無憂王巡塔布施，知其少欲但施一錢，塔踴置地猶尚不受方知少欲。如《付法藏傳》說此因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云薄矩羅，此云善容，言薄俱羅訛也。毘婆尸佛入涅槃後，有一比丘甚患頭痛，善容時作貧人，持一呵梨勒施病比丘，比丘服訖病即除愈。由施藥故九十一劫天上人中受福快樂，今生婆羅門家，其母早亡，遂遇後母方便殺之，經五不死，後求出家得阿羅漢。出家八十曾不患頭痛，目不視女人面亦不入尼寺，不為女人說一句法。後無憂王巡塔布施，知其少欲但施一錢，塔踴置地猶尚不受方知少欲。如《付法藏傳》說此因緣。

梵云摩訶俱瑟恥羅，此云大膝膝蓋故，俱絺羅訛也。此舍利弗舅氏，因共佛論悟解得果，如律中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云摩訶俱瑟恥羅，此云大膝膝蓋故，俱絺羅訛也。此舍利弗舅氏，因共佛論悟解得果，如律中說。

經「難陀(至)羅睺羅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「難陀(至)羅睺羅」。

贊曰：梵云難陀，此翻為喜，根本乃是牧牛之人。因問佛牧牛十一事，知佛具一切智，獲阿羅漢，甚極聰明音聲絕妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云難陀，此翻為喜，根本乃是牧牛之人。因問佛牧牛十一事，知佛具一切智，獲阿羅漢，甚極聰明音聲絕妙。

梵云孫達羅難陀，此云艶喜，孫陀羅訛也。艶是妻號，色美端嚴無比名艶，喜是自名。簡前牧牛難陀故言艶喜，艶之喜故。是佛親弟，身長一丈五尺二寸，佛到本城二日度之。大勝生主之所生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云孫達羅難陀，此云艶喜，孫陀羅訛也。艶是妻號，色美端嚴無比名艶，喜是自名。簡前牧牛難陀故言艶喜，艶之喜故。是佛親弟，身長一丈五尺二寸，佛到本城二日度之。大勝生主之所生也。

梵云補剌孥梅呾利曳尼弗呾羅，此云滿慈子，云富樓那彌多羅尼子訛也。滿是其名，慈是母姓，母性其慈，今取母姓，此滿尊者是慈女之子，或滿及慈俱是母號名滿慈子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云補剌孥梅呾利曳尼弗呾羅，此云滿慈子，云富樓那彌多羅尼子訛也。滿是其名，慈是母姓，母性其慈，今取母姓，此滿尊者是慈女之子，或滿及慈俱是母號名滿慈子。

梵云蘇補底，此云善現，舊云須菩提、翻為善吉非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云蘇補底，此云善現，舊云須菩提、翻為善吉非也。

梵云阿難陀，此云慶喜，但言阿難、翻為歡喜亦訛也。世尊成道內外咸慶，當喜時生故名慶喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云阿難陀，此云慶喜，但言阿難、翻為歡喜亦訛也。世尊成道內外咸慶，當喜時生故名慶喜。

梵云羅怙羅，此云執日，舊言羅睺羅、翻為障蔽非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云羅怙羅，此云執日，舊言羅睺羅、翻為障蔽非也。

此中九人，摩訶迦葉、舍利弗、大目乾連、摩訶迦旃延，阿㝹樓馱、富樓那彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅。如《說無垢稱經．聲聞品》疏第三四卷廣說所由，恐繁不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中九人，摩訶迦葉、舍利弗、大目乾連、摩訶迦旃延，阿㝹樓馱、富樓那彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅。如《說無垢稱經．聲聞品》疏第三四卷廣說所由，恐繁不述。

經「如是(至)大阿羅漢等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如是(至)大阿羅漢等」。

贊曰：結名高也。論云「諸王、王子、大臣、人民、帝釋、梵天王等，皆識知故。又復聲聞、菩薩、佛等，是勝智者皆善知故，名眾所知識。」初解貴賤大眾所知，後解大小聖眾所識。《無垢稱》云「皆為一切眾望所識」，含此兩義，舉二十一例取餘人，故名為「等」。皆名「大」者，論自解云：「心得自在，到彼岸故。所言『等』者，以阿羅漢等非阿羅漢，由阿難陀是初果故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結名高也。論云「諸王、王子、大臣、人民、帝釋、梵天王等，皆識知故。又復聲聞、菩薩、佛等，是勝智者皆善知故，名眾所知識。」初解貴賤大眾所知，後解大小聖眾所識。《無垢稱》云「皆為一切眾望所識」，含此兩義，舉二十一例取餘人，故名為「等」。皆名「大」者，論自解云：「心得自在，到彼岸故。所言『等』者，以阿羅漢等非阿羅漢，由阿難陀是初果故。」

經「復有學無學二千人」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「復有學無學二千人」。

贊曰：二無名大德眾也。戒、定、慧三正為學體，進趣修習名為有學，進趣圓滿止息修習名為無學，唯無漏法為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二無名大德眾也。戒、定、慧三正為學體，進趣修習名為有學，進趣圓滿止息修習名為無學，唯無漏法為體。

經「摩訶波闍波提(至)六千人俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「摩訶波闍波提(至)六千人俱」。

贊曰：三尊重諸尼眾也。梵云摩訶鉢剌闍伏底，此云大勝生主。佛母有三，此為小母。大術生佛七日命終，此尼養佛，大術姊妹之類故號為姨母。大勝生主本梵王名，一切眾生皆彼子故，從彼乞得因以為名。又一切佛弟子名為大生，三乘聖眾名為勝生，由養佛故為大勝生。大勝生之主名大勝生主，雖從彼乞得亦以義為名。舊云波闍波提、名大愛道，皆訛略也。度此因緣，如律中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三尊重諸尼眾也。梵云摩訶鉢剌闍伏底，此云大勝生主。佛母有三，此為小母。大術生佛七日命終，此尼養佛，大術姊妹之類故號為姨母。大勝生主本梵王名，一切眾生皆彼子故，從彼乞得因以為名。又一切佛弟子名為大生，三乘聖眾名為勝生，由養佛故為大勝生。大勝生之主名大勝生主，雖從彼乞得亦以義為名。舊云波闍波提、名大愛道，皆訛略也。度此因緣，如律中說。

經「羅睺羅母(至)亦與眷屬俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「羅睺羅母(至)亦與眷屬俱」。

贊曰：四內眷諸尼眾也。梵云耶戍達羅，此云持譽，耶輸陀羅訛也。形容美麗近遠聞知，生育羅睺天人讚詠，故名持譽，「譽」美稱也。相傳釋云，是乾闥婆女，彼生兒為樂神，生女為玉女也。若稱玉女何得有子？又佛出家後，持譽父母欲得將還，明非玉女。《未曾有經》、《須達拏經》、《瑞應經》皆云羅睺是瞿姨之子。佛有三夫人：一瞿姨，二耶輸，三鹿野，各有二萬婇女。瞿姨無子是玉女，彼經從長母為名，亦無過失。又經云佛有三子：一善星，二優婆摩耶，三羅睺。故《涅槃》云「善星比丘，菩薩在家之子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四內眷諸尼眾也。梵云耶戍達羅，此云持譽，耶輸陀羅訛也。形容美麗近遠聞知，生育羅睺天人讚詠，故名持譽，「譽」美稱也。相傳釋云，是乾闥婆女，彼生兒為樂神，生女為玉女也。若稱玉女何得有子？又佛出家後，持譽父母欲得將還，明非玉女。《未曾有經》、《須達拏經》、《瑞應經》皆云羅睺是瞿姨之子。佛有三夫人：一瞿姨，二耶輸，三鹿野，各有二萬婇女。瞿姨無子是玉女，彼經從長母為名，亦無過失。又經云佛有三子：一善星，二優婆摩耶，三羅睺。故《涅槃》云「善星比丘，菩薩在家之子」。

上二尼眾各得出家，道行久成希聞妙法，有緣皆至眷屬俱來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二尼眾各得出家，道行久成希聞妙法，有緣皆至眷屬俱來。

法華經玄贊卷第一(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經玄贊卷第一(末)

保安三年二月八日(丁酉)書始，同廿八日本末合二卷書了。法隆寺僧覺印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保安三年二月八日(丁酉)書始，同廿八日本末合二卷書了。法隆寺僧覺印之。

同年十月十五日移點已了，以興福寺圓如房本為之。法隆寺僧覺印以左點為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同年十月十五日移點已了，以興福寺圓如房本為之。法隆寺僧覺印以左點為正。