法華義疏卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華義疏卷第十

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

安樂行品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂行品第十四

釋安樂行凡有六門：一、來意門；二、釋名門；三、開合門；四、體相門；五、階位門；六、同異門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋安樂行凡有六門：一、來意門；二、釋名門；三、開合門；四、體相門；五、階位門；六、同異門。

來意門者亦有二義：一者成前，二者開後。成前者凡有三意：一者、佛教聲聞凡有三事：一、令迴小入大發菩提心，則上三周說是也；二、令修菩薩行，則四安樂行是也；三、令得佛果，後〈壽量〉文是也。為此因緣故有今品來也。二者、妙法蓮華凡有二種：一者、善巧用門；二者、真實體門。上破三辨一謂對治之用，三病既廢一藥亦除，欲顯不一不三無二正觀即妙法華體。下偈云「觀一切法空如實相亦不行不分別」，則知三一兩捨、緣觀並忘，今欲攝用歸體故有此品來也。三者、〈持品〉末云「惡世弘經被毀辱誹謗受諸苦惱」，小行之流多生退沒不能弘經，是故今明安住四行雖居惡世常受快樂，今欲示末世弘經模軌故說此品。二、生後者，將明遠壽之果，故今說遠壽之因即四行是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來意門者亦有二義：一者成前，二者開後。成前者凡有三意：一者、佛教聲聞凡有三事：一、令迴小入大發菩提心，則上三周說是也；二、令修菩薩行，則四安樂行是也；三、令得佛果，後〈壽量〉文是也。為此因緣故有今品來也。二者、妙法蓮華凡有二種：一者、善巧用門；二者、真實體門。上破三辨一謂對治之用，三病既廢一藥亦除，欲顯不一不三無二正觀即妙法華體。下偈云「觀一切法空如實相亦不行不分別」，則知三一兩捨、緣觀並忘，今欲攝用歸體故有此品來也。三者、〈持品〉末云「惡世弘經被毀辱誹謗受諸苦惱」，小行之流多生退沒不能弘經，是故今明安住四行雖居惡世常受快樂，今欲示末世弘經模軌故說此品。二、生後者，將明遠壽之果，故今說遠壽之因即四行是也。

二、釋名門者，釋四行名不同，今依竺道生及《注法華經》辨四行者：一、空寂行；二、無憍慢行；三、離嫉妬行；四、慈悲行。第一前明空寂行者，空寂即是諸法實相、波若正觀，既乖實相理則便有苦無樂，與理相應則便有樂無苦，今正明弘經安樂之義，是故初明空寂行也。雖內修空觀，但始行之人觀力未成，處眾說法多恃解陵物，是故次明離憍慢行。夫為師匠若恃解陵他則忌他勝己，蓋是有識之常情、為弘經之巨患，是故次明離嫉妬行。通法之人雖無憍慢嫉妬，但所化之流凡有二種：一、求大道，二、執小乘。於此二人多生愛恚，若起愛恚則癡使隨之，故須於學大乘者當起慈心，於非菩薩宜生愍側，是故次辨菩薩慈悲行。義不盡者文當具足，通稱安樂行者，安住四法則便得樂故稱安樂。行者涉行之義，謂心行此四法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋名門者，釋四行名不同，今依竺道生及《注法華經》辨四行者：一、空寂行；二、無憍慢行；三、離嫉妬行；四、慈悲行。第一前明空寂行者，空寂即是諸法實相、波若正觀，既乖實相理則便有苦無樂，與理相應則便有樂無苦，今正明弘經安樂之義，是故初明空寂行也。雖內修空觀，但始行之人觀力未成，處眾說法多恃解陵物，是故次明離憍慢行。夫為師匠若恃解陵他則忌他勝己，蓋是有識之常情、為弘經之巨患，是故次明離嫉妬行。通法之人雖無憍慢嫉妬，但所化之流凡有二種：一、求大道，二、執小乘。於此二人多生愛恚，若起愛恚則癡使隨之，故須於學大乘者當起慈心，於非菩薩宜生愍側，是故次辨菩薩慈悲行。義不盡者文當具足，通稱安樂行者，安住四法則便得樂故稱安樂。行者涉行之義，謂心行此四法也。

第三、開合門者，開成四行、合但二門：初一是智慧，後三為功德。心安福慧弘道利人則便得樂，謂福慧一雙也。二者、雖有四行不出得離二門，得門之中有兩種德：空寂是智慧，慈悲為功德；中間二種稱之為離，故離門亦兩：、一離憍慢；二、離嫉妬。謂得離一雙也。三者、雖有四行不出空有二行，初一是空行，餘三為有行，謂空有一雙也。四者、雖有四行不出自行化他，初三為自行，慈悲是化他，謂自行化他一雙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、開合門者，開成四行、合但二門：初一是智慧，後三為功德。心安福慧弘道利人則便得樂，謂福慧一雙也。二者、雖有四行不出得離二門，得門之中有兩種德：空寂是智慧，慈悲為功德；中間二種稱之為離，故離門亦兩：、一離憍慢；二、離嫉妬。謂得離一雙也。三者、雖有四行不出空有二行，初一是空行，餘三為有行，謂空有一雙也。四者、雖有四行不出自行化他，初三為自行，慈悲是化他，謂自行化他一雙也。

第四、體相門者，第一行以畢竟空觀為體，第二行以無憍慢心為體，第三行以無嫉妬心為體，第四行以慈悲心為體。然此四行唯一正觀，約用不同故開四種：觀實相義名空寂行，即此正觀離過之義謂無憍慢嫉妬，即此空觀拔苦與樂故名慈悲，慈悲心不礙畢竟空、畢竟空不妨慈悲，雖行慈悲常畢竟空、畢竟空不捨慈悲，是故超凡越聖稱菩薩行也，亦是空悲二道。《大品》云「菩薩住二法魔不能壞：一者、知空；二、不捨眾生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、體相門者，第一行以畢竟空觀為體，第二行以無憍慢心為體，第三行以無嫉妬心為體，第四行以慈悲心為體。然此四行唯一正觀，約用不同故開四種：觀實相義名空寂行，即此正觀離過之義謂無憍慢嫉妬，即此空觀拔苦與樂故名慈悲，慈悲心不礙畢竟空、畢竟空不妨慈悲，雖行慈悲常畢竟空、畢竟空不捨慈悲，是故超凡越聖稱菩薩行也，亦是空悲二道。《大品》云「菩薩住二法魔不能壞：一者、知空；二、不捨眾生」。

第五、階位門者，從初發心乃至佛地五十二位皆具四行，其中自有成與未成及功用無功用義，明昧淺深隨位差別，但經正意為接退沒之人，末世弘經多受苦惱，故令安住四法則便得樂，高位已上自具四行無俟說之，是故發心之人須依此品自行化他坐禪誦經懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、階位門者，從初發心乃至佛地五十二位皆具四行，其中自有成與未成及功用無功用義，明昧淺深隨位差別，但經正意為接退沒之人，末世弘經多受苦惱，故令安住四法則便得樂，高位已上自具四行無俟說之，是故發心之人須依此品自行化他坐禪誦經懺悔。

第六同異門者，〈法師品〉末明於三事：一、入慈悲室；二、著忍辱衣；三、諸法空為座。與今四行義不同者，上文前明有行，次辨於空。所以然者，上品正釋法師。夫為法師則為物說法宜前運慈悲，但慈悲之心久處生死多諸患難宜應行忍，雖有慈悲忍辱若不入空觀則慈悲忍不成，故次明空行，故從有入空。此品正為惡世弘經多受苦惱心生退沒，故前明入畢竟空則不見身心，自他俱靜便得快樂，故初明空行；以得空觀故能不起憍慢嫉妬，以得空觀故導成慈悲，故前明空行後辨有行。又兩品欲示空有不二，故前後互說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六同異門者，〈法師品〉末明於三事：一、入慈悲室；二、著忍辱衣；三、諸法空為座。與今四行義不同者，上文前明有行，次辨於空。所以然者，上品正釋法師。夫為法師則為物說法宜前運慈悲，但慈悲之心久處生死多諸患難宜應行忍，雖有慈悲忍辱若不入空觀則慈悲忍不成，故次明空行，故從有入空。此品正為惡世弘經多受苦惱心生退沒，故前明入畢竟空則不見身心，自他俱靜便得快樂，故初明空行；以得空觀故能不起憍慢嫉妬，以得空觀故導成慈悲，故前明空行後辨有行。又兩品欲示空有不二，故前後互說也。

就品為二：一、問；二、答。問中為二：初、歎前；二、問後。答中亦二：初、總標四行名；二、別出四行體。「安住四法」者，心安住四法則無復苦，故得安樂，名安樂行。「一者安住菩薩行處及親近處」下，第二、別出四行體。又開四別：初、正明行體；二、歎教；三、勸修；四、總釋安樂義。就出四行體即為四別。就初行體又開為三：第一、正明行體。末後四行半偈，第二、辨安樂相，初文即是釋行，後文釋安樂相。行謂因，安樂即行所得果。偈後長行，第三、總結初安樂行。就初文又二：一、長行；二、偈頌。長行又二：一、標行、近二章門；二、雙釋二門。「行處」者，修行之人已入於理而履行之，名為行處；雖未入理親而近之，名為近處。此二始終之名，故合為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就品為二：一、問；二、答。問中為二：初、歎前；二、問後。答中亦二：初、總標四行名；二、別出四行體。「安住四法」者，心安住四法則無復苦，故得安樂，名安樂行。「一者安住菩薩行處及親近處」下，第二、別出四行體。又開四別：初、正明行體；二、歎教；三、勸修；四、總釋安樂義。就出四行體即為四別。就初行體又開為三：第一、正明行體。末後四行半偈，第二、辨安樂相，初文即是釋行，後文釋安樂相。行謂因，安樂即行所得果。偈後長行，第三、總結初安樂行。就初文又二：一、長行；二、偈頌。長行又二：一、標行、近二章門；二、雙釋二門。「行處」者，修行之人已入於理而履行之，名為行處；雖未入理親而近之，名為近處。此二始終之名，故合為一。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

行處既深，近處為淺，何故前明行處，後說近處耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行處既深，近處為淺，何故前明行處，後說近處耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

前明行處舉深心標旨，使習而近之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前明行處舉深心標旨，使習而近之。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

約位云何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約位云何

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有人言：七地已上已入於理稱為行處，自爾已還入無生理漸近稱為近處。今明依《智度論》，無生既有二處，行、近義亦爾；但經意正為始學之人標此二處，以得無生相應名為行處，若未與般若相應，令發心之人漸漸習近，故名近處。若親近無生則與顛倒疎遠便得安樂，若與顛倒親近、實相疎遠則受苦惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：七地已上已入於理稱為行處，自爾已還入無生理漸近稱為近處。今明依《智度論》，無生既有二處，行、近義亦爾；但經意正為始學之人標此二處，以得無生相應名為行處，若未與般若相應，令發心之人漸漸習近，故名近處。若親近無生則與顛倒疎遠便得安樂，若與顛倒親近、實相疎遠則受苦惱也。

「云何名」下，第二、釋行、近二章門，則為二別。釋行處章門為三：謂標、釋、結也。「若菩薩」下，釋章門也。此文意多含，今以七義釋之：一、依《智度論》二忍解之，「住忍辱地」者，謂生忍也；後明觀空，謂法忍也。《論》云「菩薩行生忍得無量功德，行法忍得無量智慧」，生忍是違順等境，菩薩能安忍之，於違不瞋、於順不貪，故是功德；法忍不受一切諸法，知其空寂，故得智慧。此據空有二門以分福慧。又生空位淺與功德之名，法空既深受智慧之稱，此約二空淺深以分福慧。又俱就有門以明二忍，忍違順眾生為生忍，忍眾生違順等法為法忍，此二亦有淺深。眾生五情取之不得，又是假名，是故易忍；違順等法是見聞現事，是故難忍。以約忍有淺深以分福慧。然自有福慧不二、無有淺深，今約觀門階級故分淺深也。初文四句：一、「住忍辱地」者，總明三業也。忍辱名地有二種義：一者、不為外緣所動故名為地，二者、能生如地，以能忍諸辱得通大法，萬善便生，故名忍心以之為地。「柔和善順」者，柔和其言不逆誤物，謂口忍也。「而不卒暴」者，雖刀杖加之而身不妄動，以不加報故是身忍。又是威儀庠序名不卒暴，如《大品》云「菩薩一心安祥」也。「心亦不驚」者，又但非身口不加報，亦不起一念嗔心，謂意忍也。又能安同異故心不驚。「又復於法無所行」者，上辨生忍，今是法忍。二者、上是觀方便，今是正觀體，以調身口然後始得入實相觀也。三者、上明菩薩行，今明菩薩解。四者、住忍辱地是方便慧，觀空謂實慧也。五者、住忍辱地是外行處，觀空是內行處。六者、住忍辱地然後觀空者，要前明有中行諸功德，以有資空然後始得從空出有，不爾者墮二乘地。七者、住忍辱地然後觀空者，欲簡異耶見觀空。《智度論》云「邪見空，前作惡業然後撥之；今言真空者，前行施戒忍禪然後觀空也」。「又復於法無所行」者，以住忍辱地調柔身口故得入空，以入空故不行一切生死涅槃等法也。「而觀諸法如實相」者，上不行顛倒之法，今觀實相法也。「亦不行」者，初明不行不實，次明行實，今實不實一切不行，故言亦不行也。「不分別」者，亦不分別行與不行也。上忍辱等即世諦觀，觀諸法實相乃至不行不分別，謂第一義諦觀，以諸佛說法常依二諦，故菩薩依佛修學亦作二諦觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名」下，第二、釋行、近二章門，則為二別。釋行處章門為三：謂標、釋、結也。「若菩薩」下，釋章門也。此文意多含，今以七義釋之：一、依《智度論》二忍解之，「住忍辱地」者，謂生忍也；後明觀空，謂法忍也。《論》云「菩薩行生忍得無量功德，行法忍得無量智慧」，生忍是違順等境，菩薩能安忍之，於違不瞋、於順不貪，故是功德；法忍不受一切諸法，知其空寂，故得智慧。此據空有二門以分福慧。又生空位淺與功德之名，法空既深受智慧之稱，此約二空淺深以分福慧。又俱就有門以明二忍，忍違順眾生為生忍，忍眾生違順等法為法忍，此二亦有淺深。眾生五情取之不得，又是假名，是故易忍；違順等法是見聞現事，是故難忍。以約忍有淺深以分福慧。然自有福慧不二、無有淺深，今約觀門階級故分淺深也。初文四句：一、「住忍辱地」者，總明三業也。忍辱名地有二種義：一者、不為外緣所動故名為地，二者、能生如地，以能忍諸辱得通大法，萬善便生，故名忍心以之為地。「柔和善順」者，柔和其言不逆誤物，謂口忍也。「而不卒暴」者，雖刀杖加之而身不妄動，以不加報故是身忍。又是威儀庠序名不卒暴，如《大品》云「菩薩一心安祥」也。「心亦不驚」者，又但非身口不加報，亦不起一念嗔心，謂意忍也。又能安同異故心不驚。「又復於法無所行」者，上辨生忍，今是法忍。二者、上是觀方便，今是正觀體，以調身口然後始得入實相觀也。三者、上明菩薩行，今明菩薩解。四者、住忍辱地是方便慧，觀空謂實慧也。五者、住忍辱地是外行處，觀空是內行處。六者、住忍辱地然後觀空者，要前明有中行諸功德，以有資空然後始得從空出有，不爾者墮二乘地。七者、住忍辱地然後觀空者，欲簡異耶見觀空。《智度論》云「邪見空，前作惡業然後撥之；今言真空者，前行施戒忍禪然後觀空也」。「又復於法無所行」者，以住忍辱地調柔身口故得入空，以入空故不行一切生死涅槃等法也。「而觀諸法如實相」者，上不行顛倒之法，今觀實相法也。「亦不行」者，初明不行不實，次明行實，今實不實一切不行，故言亦不行也。「不分別」者，亦不分別行與不行也。上忍辱等即世諦觀，觀諸法實相乃至不行不分別，謂第一義諦觀，以諸佛說法常依二諦，故菩薩依佛修學亦作二諦觀也。

次就生、法二空釋者，從初不行至觀實相謂法空，不行不分別謂生空觀，出《正法華》。下偈中亦有此意，初不行一切法即法空，亦不分別男女謂眾生空，先明法空後辨生空者，一是說門次第，二惑者謂有人能作法空觀，故復除其觀主，《智度論》亦有此文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就生、法二空釋者，從初不行至觀實相謂法空，不行不分別謂生空觀，出《正法華》。下偈中亦有此意，初不行一切法即法空，亦不分別男女謂眾生空，先明法空後辨生空者，一是說門次第，二惑者謂有人能作法空觀，故復除其觀主，《智度論》亦有此文。

次就三諦釋此文者，住忍辱地等謂世諦觀，於法無所行而觀實相謂真諦觀，亦不行不分別謂非真非俗中道觀。不行者不行真諦也，不分別者不分別世諦事也，故名非真非俗中道觀。此三諦是因緣義，以不二言二，二名二諦，二不二為中道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就三諦釋此文者，住忍辱地等謂世諦觀，於法無所行而觀實相謂真諦觀，亦不行不分別謂非真非俗中道觀。不行者不行真諦也，不分別者不分別世諦事也，故名非真非俗中道觀。此三諦是因緣義，以不二言二，二名二諦，二不二為中道也。

次就泯境智釋者，又復於諸法無所行乃至觀諸法實相，明緣盡於觀也。所言緣盡觀者，一切顛倒邪緣皆盡於正觀內也。亦不行不分別者，觀盡於緣也。以邪緣既盡，正觀亦息，故緣觀並忘境智俱寂。後偈中亦有此意，初明生法二空謂盡緣，次偈言「不得諸法不知不見」即盡觀也。故肇師《涅槃論》云「法無有無之相，聖無有無之智。法無有無之相，故無數於外，聖無有無之智故無心於內，於外無數，於內無心，不知何以目之，強稱正觀也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就泯境智釋者，又復於諸法無所行乃至觀諸法實相，明緣盡於觀也。所言緣盡觀者，一切顛倒邪緣皆盡於正觀內也。亦不行不分別者，觀盡於緣也。以邪緣既盡，正觀亦息，故緣觀並忘境智俱寂。後偈中亦有此意，初明生法二空謂盡緣，次偈言「不得諸法不知不見」即盡觀也。故肇師《涅槃論》云「法無有無之相，聖無有無之智。法無有無之相，故無數於外，聖無有無之智故無心於內，於外無數，於內無心，不知何以目之，強稱正觀也」。

「是名菩薩」下，第三、結行處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩」下，第三、結行處也。

「云何名」下，第二、次釋近處。就文亦二：初、明有近處；次、明空近處。亦前是形近處，次是心近處。夫始行者擇閑居以靜身，然後心定以近理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名」下，第二、次釋近處。就文亦二：初、明有近處；次、明空近處。亦前是形近處，次是心近處。夫始行者擇閑居以靜身，然後心定以近理。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

行處中亦明空有，與今何異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行處中亦明空有，與今何異？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

前明空有為深，今明空有為淺，故始行者有空有二觀可擬地前柔順忍也。深行者亦有空有二觀，登地已上無生忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前明空有為深，今明空有為淺，故始行者有空有二觀可擬地前柔順忍也。深行者亦有空有二觀，登地已上無生忍也。

就文又二：一、明不應親近；二、明所應親近。不應親近凡離十緣：一、不近國王，謂離憍慢緣。二、不近外道，謂離邪見緣。始行之人未能邪正等觀故不應近也。《注經》云「未能天地一指、萬物一馬，故不應近於外道」。「路伽耶陀」者，舊云是惡解義，「逆路伽耶陀」者，是惡論義。《注經》云「路伽耶陀者，如此間禮儀名教儒墨之流也。逆路伽耶陀者，如老莊玄書絕仁棄聖之例」。又言路伽耶陀翻為世間行，《正法華》云「讚序歌音」；逆路伽耶此云逆世間行，《正法華》云「結偶習俗」也。「亦不親近諸有凶戲」，第三、離散亂緣。「那羅」者，此翻為力，《注經》云「文身幻術等是也」。文身者，以彩畫身使班也。「亦不親近旃陀羅」下，第四、離惡業緣。「旃陀」者，此云可畏，亦云惡；「羅」者，下姓也。「又不親近求聲聞」者，第五、離小乘緣。始行菩薩大照未圓恐容染小法，故令意形宜隔、行止勿共。「或時來者隨宜說法無所希求」者，若有機感即為說法，不為名利無所希求也。「又菩薩」下，第六、離染愛緣。五歲已還名小女，許嫁為處女。又云立志不嫁為處女。「亦復不近五種不男之人」者，第七、離無志緣。《十誦律》五法第一卷云：一、生不能男；二、半月不能男；三、妬不能男；四、精不能男；五、病不能男。又云：天、刑、都、變、半。天者天性不能，刑者被刑者，都者都無根，變者女變為男猶不能也，半者半月能半月不能也。注云：一、無根，二、二根，三、不定根，四、有限根，五、妬不能男也。「不獨入他家」者，第八、離譏嫌緣也。「若為女人說法」下，第九、離能生他愛緣。「不樂畜年少弟子」，第十、離自生染愛緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就文又二：一、明不應親近；二、明所應親近。不應親近凡離十緣：一、不近國王，謂離憍慢緣。二、不近外道，謂離邪見緣。始行之人未能邪正等觀故不應近也。《注經》云「未能天地一指、萬物一馬，故不應近於外道」。「路伽耶陀」者，舊云是惡解義，「逆路伽耶陀」者，是惡論義。《注經》云「路伽耶陀者，如此間禮儀名教儒墨之流也。逆路伽耶陀者，如老莊玄書絕仁棄聖之例」。又言路伽耶陀翻為世間行，《正法華》云「讚序歌音」；逆路伽耶此云逆世間行，《正法華》云「結偶習俗」也。「亦不親近諸有凶戲」，第三、離散亂緣。「那羅」者，此翻為力，《注經》云「文身幻術等是也」。文身者，以彩畫身使班也。「亦不親近旃陀羅」下，第四、離惡業緣。「旃陀」者，此云可畏，亦云惡；「羅」者，下姓也。「又不親近求聲聞」者，第五、離小乘緣。始行菩薩大照未圓恐容染小法，故令意形宜隔、行止勿共。「或時來者隨宜說法無所希求」者，若有機感即為說法，不為名利無所希求也。「又菩薩」下，第六、離染愛緣。五歲已還名小女，許嫁為處女。又云立志不嫁為處女。「亦復不近五種不男之人」者，第七、離無志緣。《十誦律》五法第一卷云：一、生不能男；二、半月不能男；三、妬不能男；四、精不能男；五、病不能男。又云：天、刑、都、變、半。天者天性不能，刑者被刑者，都者都無根，變者女變為男猶不能也，半者半月能半月不能也。注云：一、無根，二、二根，三、不定根，四、有限根，五、妬不能男也。「不獨入他家」者，第八、離譏嫌緣也。「若為女人說法」下，第九、離能生他愛緣。「不樂畜年少弟子」，第十、離自生染愛緣。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故不親近此十緣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不親近此十緣耶？

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始行之人顛倒強、觀行弱，忽親近非道之緣者，進無濟彼之功、退有愛累之失，如少湯投氷反助成結；若得正觀現前，隨意親近，如通達非道即是佛道，不見產業之事不入波若觀者。又《攝大乘論》明菩薩有甚深戒，具作十惡五逆等業，則進有濟彼之功、退無愛染之失。又菩薩有二門：一、世界門；二、第一義門。世界悉檀隨國土風俗譏嫌，雖是深行不得親近。二、第一義門，不見近與不近，四句不行。雖有二門而未曾二，適時而動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始行之人顛倒強、觀行弱，忽親近非道之緣者，進無濟彼之功、退有愛累之失，如少湯投氷反助成結；若得正觀現前，隨意親近，如通達非道即是佛道，不見產業之事不入波若觀者。又《攝大乘論》明菩薩有甚深戒，具作十惡五逆等業，則進有濟彼之功、退無愛染之失。又菩薩有二門：一、世界門；二、第一義門。世界悉檀隨國土風俗譏嫌，雖是深行不得親近。二、第一義門，不見近與不近，四句不行。雖有二門而未曾二，適時而動。

「常好坐禪」下，第二、明所應親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常好坐禪」下，第二、明所應親近。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

攝心應在觀始，何故在終耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心應在觀始，何故在終耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

由遠離諸緣方得攝心耳，所以在後明之。又遠離十緣謂菩薩戒，常好坐禪謂菩薩定，後明觀空即智慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由遠離諸緣方得攝心耳，所以在後明之。又遠離十緣謂菩薩戒，常好坐禪謂菩薩定，後明觀空即智慧也。

「復次」下，第二、明空親近處。就文為二：初、作第一義觀；次、明世諦觀。初有十七句。「觀一切法空」者，不見有也。「如實相」者，顯空觀是真實也。「又觀一切法皆如皆是實相，不顛倒」者，不取空相也。「不動」者，不生動念也。「不退」者，一得不失也。「不轉」者，不為異緣所動也。「如虛空」者，畢竟清淨，不如數論外道所計虛空也。「無所有性」者，本性爾也。「一切語言道斷」者，四句不能詮也。「不生不出不起」者，《智度論》云「緣邊畢竟不可得故名不生，因邊不可得名不出，果邊不可得故名不起」。又解，不從外來故名不生，不從內出故名不出，不從內外合有故名不起。「無名無相」者，外無名故無名，內無相故無相。又離十相故名無相。「實無所有」者，實錄無所有。又實錄無所無，乃至實錄無顛倒五句也。「無量無邊無障無礙」者，六情不能量故名無量。又不墮三世名為無量。又言，無空有之量故稱無量，邊不可得故言無邊。又無斷常諸邊故名無邊。即有是空、即空是有，空有不二故云無礙。法性自爾，累不能障，故云無障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次」下，第二、明空親近處。就文為二：初、作第一義觀；次、明世諦觀。初有十七句。「觀一切法空」者，不見有也。「如實相」者，顯空觀是真實也。「又觀一切法皆如皆是實相，不顛倒」者，不取空相也。「不動」者，不生動念也。「不退」者，一得不失也。「不轉」者，不為異緣所動也。「如虛空」者，畢竟清淨，不如數論外道所計虛空也。「無所有性」者，本性爾也。「一切語言道斷」者，四句不能詮也。「不生不出不起」者，《智度論》云「緣邊畢竟不可得故名不生，因邊不可得名不出，果邊不可得故名不起」。又解，不從外來故名不生，不從內出故名不出，不從內外合有故名不起。「無名無相」者，外無名故無名，內無相故無相。又離十相故名無相。「實無所有」者，實錄無所有。又實錄無所無，乃至實錄無顛倒五句也。「無量無邊無障無礙」者，六情不能量故名無量。又不墮三世名為無量。又言，無空有之量故稱無量，邊不可得故言無邊。又無斷常諸邊故名無邊。即有是空、即空是有，空有不二故云無礙。法性自爾，累不能障，故云無障。

「但以因緣有」者，第二、明因緣世諦觀。前明真諦、後明世諦者，示實相為本、諸法為末。又上明常好坐禪修攝其心，則從有入空；今從空出有。《瓔珞經》云「從有入空名第一義觀，從空出有名平等觀，因是二觀為方便得入中道第一義觀」也。「從顛倒生故說常樂」者，上明空有二諦，即是顯正義；此句敘緣迷，以不識因緣有故從顛倒生計有常樂。常樂屬上句也。有人言：諸法實無所有，從顛倒生，是故見有如眼病見空華也。光宅云：「以取相因生諸法，故云從顛倒生也」。有人言：顛倒者即釋成上因緣義。上云因緣者，如《大品》明眾生顛倒因緣故有六道也(常樂字向下牽之也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但以因緣有」者，第二、明因緣世諦觀。前明真諦、後明世諦者，示實相為本、諸法為末。又上明常好坐禪修攝其心，則從有入空；今從空出有。《瓔珞經》云「從有入空名第一義觀，從空出有名平等觀，因是二觀為方便得入中道第一義觀」也。「從顛倒生故說常樂」者，上明空有二諦，即是顯正義；此句敘緣迷，以不識因緣有故從顛倒生計有常樂。常樂屬上句也。有人言：諸法實無所有，從顛倒生，是故見有如眼病見空華也。光宅云：「以取相因生諸法，故云從顛倒生也」。有人言：顛倒者即釋成上因緣義。上云因緣者，如《大品》明眾生顛倒因緣故有六道也(常樂字向下牽之也)。

偈文為二：第一、雙標行近二處；第二、釋行近二處。初一行半，謂雙標也。「常離國王」下，第二、釋二門也。長行明行近二處各有空有二門，今偈轉勢說法，前合釋行近二處有門，次合釋行近二處空門，欲以空有合為一類也。釋有門中，前釋、次結、就釋中但釋有近處、不釋有行處者，凡有二義：一者、欲顯離十種惡緣通得作行近二處前方便故也。離十種惡緣既得為行近方便，即顯前住忍辱地等亦通得與行近為方便也。二者、為欲存略故，但舉近處之有行耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈文為二：第一、雙標行近二處；第二、釋行近二處。初一行半，謂雙標也。「常離國王」下，第二、釋二門也。長行明行近二處各有空有二門，今偈轉勢說法，前合釋行近二處有門，次合釋行近二處空門，欲以空有合為一類也。釋有門中，前釋、次結、就釋中但釋有近處、不釋有行處者，凡有二義：一者、欲顯離十種惡緣通得作行近二處前方便故也。離十種惡緣既得為行近方便，即顯前住忍辱地等亦通得與行近為方便也。二者、為欲存略故，但舉近處之有行耳。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故長行前明行處，今前明近處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故長行前明行處，今前明近處？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

長行中就說門次第，前明行處之深、次辨近處之淺。今依修行次第，前明近處之淺、後明行處之深也。長行具明十緣，偈文不可分別，但略無第十生自染愛緣。所言三藏者凡有三種：一者、小乘三藏，二者、大乘自有三藏，如《攝大乘論》說，三者、大小合論三藏，謂聲聞藏、緣覺藏、菩薩藏。有人言：《華嚴》等為大乘慧藏，《決定毘尼經》為大乘毘尼藏，《地持論》等為大乘阿毘曇藏。今謂大乘經中自有三藏，不應引論也。今言小乘三藏者，欲簡餘二種三藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行中就說門次第，前明行處之深、次辨近處之淺。今依修行次第，前明近處之淺、後明行處之深也。長行具明十緣，偈文不可分別，但略無第十生自染愛緣。所言三藏者凡有三種：一者、小乘三藏，二者、大乘自有三藏，如《攝大乘論》說，三者、大小合論三藏，謂聲聞藏、緣覺藏、菩薩藏。有人言：《華嚴》等為大乘慧藏，《決定毘尼經》為大乘毘尼藏，《地持論》等為大乘阿毘曇藏。今謂大乘經中自有三藏，不應引論也。今言小乘三藏者，欲簡餘二種三藏也。

「深著五欲求現滅度」者，深著五欲謂起愛人，求現滅度謂起見人，見有身心勞累故求速滅，是則名為行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深著五欲求現滅度」者，深著五欲謂起愛人，求現滅度謂起見人，見有身心勞累故求速滅，是則名為行處。

「近處」者，第二、總結。有人言：應結近處，復言及行處者，此是行家親近，所以言及行處。「以此二處」者，有人言：唯應言以此一處，而言二處者，行處是第一，親近處是第二，故言二處耳。今謂不爾，離上十緣通得是行近二處方便，是故名為二處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「近處」者，第二、總結。有人言：應結近處，復言及行處者，此是行家親近，所以言及行處。「以此二處」者，有人言：唯應言以此一處，而言二處者，行處是第一，親近處是第二，故言二處耳。今謂不爾，離上十緣通得是行近二處方便，是故名為二處也。

「又復不行」下，第二、合頌行近二門空義也。就文亦有二：初二行半，前頌空行處，次五行半，頌空親近處。初一行，頌上不行之言，即辨法空義。「上中下法」者，有人言：善、惡、無記三性為三品也。今謂即以三乘為三品也。又人天為下，二乘為中，大乘為上也。「有為無為」者，為無為兩捨也。「實不實法」者，上來泯昔教，此句泯今教，以三乘為權、一乘為實，今皆不行也。「亦不分別是男是女」者，半行，頌上亦不分別。上偈辨法空，故今明生空也。「不得諸法不知不見」者，不得諸法泯境，不知不見泯觀，二空義圓。境智俱絕明理既周，故後半偈結為行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復不行」下，第二、合頌行近二門空義也。就文亦有二：初二行半，前頌空行處，次五行半，頌空親近處。初一行，頌上不行之言，即辨法空義。「上中下法」者，有人言：善、惡、無記三性為三品也。今謂即以三乘為三品也。又人天為下，二乘為中，大乘為上也。「有為無為」者，為無為兩捨也。「實不實法」者，上來泯昔教，此句泯今教，以三乘為權、一乘為實，今皆不行也。「亦不分別是男是女」者，半行，頌上亦不分別。上偈辨法空，故今明生空也。「不得諸法不知不見」者，不得諸法泯境，不知不見泯觀，二空義圓。境智俱絕明理既周，故後半偈結為行處。

「一切諸法」下，第二、頌空親近處。就文為三：初一行半，明空親近處體。「顛倒分別」下二行，明空親近處前方便觀也。「觀一切法」下二偈，明從方便觀入於正觀。三門次第者，前示觀體，次令修習，修習既成後明得觀也。又初辨得，次明失，後重明得。「若有比丘」下，第二，四行半，頌安樂，即行果也。就文為三：初一行半，標安樂；二行半，釋安樂；半行，結安樂。兩行半為二：初一行，入定，謂聖默然；次一行半，起定，明聖說法也。「又文殊」下，第三、結初安樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法」下，第二、頌空親近處。就文為三：初一行半，明空親近處體。「顛倒分別」下二行，明空親近處前方便觀也。「觀一切法」下二偈，明從方便觀入於正觀。三門次第者，前示觀體，次令修習，修習既成後明得觀也。又初辨得，次明失，後重明得。「若有比丘」下，第二，四行半，頌安樂，即行果也。就文為三：初一行半，標安樂；二行半，釋安樂；半行，結安樂。兩行半為二：初一行，入定，謂聖默然；次一行半，起定，明聖說法也。「又文殊」下，第三、結初安樂行。

「又文殊」下，次明第二安樂行。有人言：第二行以說法為體，即名說法安樂行。然說法是音聲性，法入所攝；今不論此，正取動口言說之心，是第二行體。有人言：第二行口無四過為體；今明以無憍慢為體，良由內懷憍慢自舉陵他，是故說人好惡長短等，欲弘大道宜應離之。又憍慢是癡使，菩薩不應起也。又眾生皆有一乘，同有佛性，並當作佛，不應慢之。如《戒經》云「我是已成佛，汝是當成佛」，亦如常不輕菩薩不輕一切，作此不輕即是弘一乘也。就文為三：一、勸住安樂行；二、明行體；三、辨行果。「若口宣說」下，明行體也。行體為二：初長行，次偈。長行為二：前明離過為行體，次明集德為行體。「不樂說人及經典過」者，若說人過，人聞起嗔不受大道。又說人過必是輕慢之心，則自生煩惱。不說經典過者，如來說法淺深隨機終歸一道，不得執大呵小、執小呵大，如《百喻經》說有二弟子互打師兩脚，即其事也。「亦不輕慢諸餘法師」者，弘小乘者名為餘師，當起愍惻不應輕之。又劣於己者名為餘師，當恕之不逮，亦不應輕也。「於聲聞人亦不說其過惡，亦不稱名讚歎其美」者，別稱名說過則生其嗔心，若稱歎之則增其執見，但得用大通呵於小耳。「善修如是」下，第二、明集德行體。「但以大乘而為解說」者，設答小乘義者，方便誘引終令入大，故〈藥草品〉云「恒為大乘而作因緣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又文殊」下，次明第二安樂行。有人言：第二行以說法為體，即名說法安樂行。然說法是音聲性，法入所攝；今不論此，正取動口言說之心，是第二行體。有人言：第二行口無四過為體；今明以無憍慢為體，良由內懷憍慢自舉陵他，是故說人好惡長短等，欲弘大道宜應離之。又憍慢是癡使，菩薩不應起也。又眾生皆有一乘，同有佛性，並當作佛，不應慢之。如《戒經》云「我是已成佛，汝是當成佛」，亦如常不輕菩薩不輕一切，作此不輕即是弘一乘也。就文為三：一、勸住安樂行；二、明行體；三、辨行果。「若口宣說」下，明行體也。行體為二：初長行，次偈。長行為二：前明離過為行體，次明集德為行體。「不樂說人及經典過」者，若說人過，人聞起嗔不受大道。又說人過必是輕慢之心，則自生煩惱。不說經典過者，如來說法淺深隨機終歸一道，不得執大呵小、執小呵大，如《百喻經》說有二弟子互打師兩脚，即其事也。「亦不輕慢諸餘法師」者，弘小乘者名為餘師，當起愍惻不應輕之。又劣於己者名為餘師，當恕之不逮，亦不應輕也。「於聲聞人亦不說其過惡，亦不稱名讚歎其美」者，別稱名說過則生其嗔心，若稱歎之則增其執見，但得用大通呵於小耳。「善修如是」下，第二、明集德行體。「但以大乘而為解說」者，設答小乘義者，方便誘引終令入大，故〈藥草品〉云「恒為大乘而作因緣」。

偈頌上二章，即為二別，但轉勢說法。又逐近頌之。前六行半，頌於集德；次有五行，頌於離過。初又三別：二行半，明淨於內外，為說法方便；次有兩行，正示說法之方；次有二偈，示答難之能。弘法之人唯此三事，故具陳之也。「除嬾惰意」者，第二、頌上離過。五偈二雙：初一行，誡令勿懈怠；次一行半，勸使懃精進。都不肯說為嬾惰，數數停息為懈怠。又不懃於事為嬾惰，不堅於理為懈怠也。次一偈，誡說法之人勿悕外財；次一偈半，勸內心念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈頌上二章，即為二別，但轉勢說法。又逐近頌之。前六行半，頌於集德；次有五行，頌於離過。初又三別：二行半，明淨於內外，為說法方便；次有兩行，正示說法之方；次有二偈，示答難之能。弘法之人唯此三事，故具陳之也。「除嬾惰意」者，第二、頌上離過。五偈二雙：初一行，誡令勿懈怠；次一行半，勸使懃精進。都不肯說為嬾惰，數數停息為懈怠。又不懃於事為嬾惰，不堅於理為懈怠也。次一偈，誡說法之人勿悕外財；次一偈半，勸內心念法。

「我滅度後」下，第三、明安樂果。就文為三：初一偈，牒前行體；次兩偈，明離苦果；次兩偈，明得樂果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我滅度後」下，第三、明安樂果。就文為三：初一偈，牒前行體；次兩偈，明離苦果；次兩偈，明得樂果也。

「又文殊」下，第三行。有人言：第三名離過行，取決定息惡之心為行體。有人言：以意除三毒為行體。今以離嫉妬為行體也。初長行，次偈。長行為二：初明行體，後辨行果。行體為二：初誡，次勸。誡中又二：初、誡令於人不應起過；次、誡令於法不應起過也。嫉其資財為嫉，妬其正報為妬，覆藏自性典情順時宜名之為諂，為欺彼故現承事相稱誑也。「又亦不應戲論諸法」下，第二、誡令於法離過。無記心中往復言論名為戲論。《中論》云「戲論有二種：一者、愛論；二者、見論」，今離此二也。「有所諍競」者，誡令不應偏有所執，〈求那跋摩遺文偈〉云「諸論各異端，修行理無二，偏執有是非，達者無違諍」也。「當於一切眾生」下，第二、勸令集善也。「不多不少」者，多說則起輕厭，少說則文理未足生彼迷心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又文殊」下，第三行。有人言：第三名離過行，取決定息惡之心為行體。有人言：以意除三毒為行體。今以離嫉妬為行體也。初長行，次偈。長行為二：初明行體，後辨行果。行體為二：初誡，次勸。誡中又二：初、誡令於人不應起過；次、誡令於法不應起過也。嫉其資財為嫉，妬其正報為妬，覆藏自性典情順時宜名之為諂，為欺彼故現承事相稱誑也。「又亦不應戲論諸法」下，第二、誡令於法離過。無記心中往復言論名為戲論。《中論》云「戲論有二種：一者、愛論；二者、見論」，今離此二也。「有所諍競」者，誡令不應偏有所執，〈求那跋摩遺文偈〉云「諸論各異端，修行理無二，偏執有是非，達者無違諍」也。「當於一切眾生」下，第二、勸令集善也。「不多不少」者，多說則起輕厭，少說則文理未足生彼迷心也。

「文殊」下，第二、明行果。初明離惡果；「得好同學」下，次明得善果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊」下，第二、明行果。初明離惡果；「得好同學」下，次明得善果也。

偈文為二：五行，頌行體；一行，頌行果。五行之中，初二行頌上誡令離惡，三行頌上勸令集善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈文為二：五行，頌行體；一行，頌行果。五行之中，初二行頌上誡令離惡，三行頌上勸令集善。

「又文殊」下，第四、慈悲行。前長行，次偈。長行為二：初明行體，次辨行果。行體為二：前明於學大乘人中起慈心，令其速悟得佛樂；次明於學小乘人起大悲心，欲拔其執小之迷令速離苦也。「應作是念」下，出可悲事，「不聞不知不覺」者，執小為究竟，初不曾聞小是方便，非但不聞，意亦不知小是權說，非但不知亦都不覺。又言，不聞謂無大乘聞慧，不知明無思慧，不覺明無修慧。「不問不信不解」者，非但執小不聞於大，住增上慢亦不訪問學大乘人求其權實，學大乘人設為人說亦不信受，非但不受，小執既深在根又鈍，故不能解悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又文殊」下，第四、慈悲行。前長行，次偈。長行為二：初明行體，次辨行果。行體為二：前明於學大乘人中起慈心，令其速悟得佛樂；次明於學小乘人起大悲心，欲拔其執小之迷令速離苦也。「應作是念」下，出可悲事，「不聞不知不覺」者，執小為究竟，初不曾聞小是方便，非但不聞，意亦不知小是權說，非但不知亦都不覺。又言，不聞謂無大乘聞慧，不知明無思慧，不覺明無修慧。「不問不信不解」者，非但執小不聞於大，住增上慢亦不訪問學大乘人求其權實，學大乘人設為人說亦不信受，非但不受，小執既深在根又鈍，故不能解悟也。

「文殊」下，次明行果。亦開為二：初明離惡果；「常為比丘」下，次明得善果。對上慈悲兩行，故有得離二果。得果之中，前明人愛；「虛空諸天」下，次明天護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊」下，次明行果。亦開為二：初明離惡果；「常為比丘」下，次明得善果。對上慈悲兩行，故有得離二果。得果之中，前明人愛；「虛空諸天」下，次明天護。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

天上自有經卷，何故來人間聽法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上自有經卷，何故來人間聽法耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

《智度論》云「佛不說天上有經卷，設令有者，忉利、兜率二處有之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《智度論》云「佛不說天上有經卷，設令有者，忉利、兜率二處有之」。

諸天來者，人有三事勝天：一、能斷欲；二、強識；三、精進。天有二事劣人：一、欲天著五欲，二、色無色天著禪味，故不及人，所以來人間聽法。又菩薩天欲弘法利人，故來人間聽法。又欲逐諸惡鬼及增益法師身心二力，是故來也。「所以者何」下，第二大段，次明歎教。所以歎教者凡有三義：一者、四行由經而成故須歎經。二者、上明弘經之行，今歎所弘之經，但如來在世善識物機默說有時，弘經之人亦須知時而動，不得聞經福重遇人便說。三者、近為釋成上人愛天護文生，此經既為三世佛所守護愛念，人天護念何足稱哉！就文為三：一者、雙標二說；二者、雙舉兩譬；三者、雙結。雙標者，初明三世佛所護。「文殊」下，歎教妙理深。「無量國中名字不可得聞」者，一者、小乘國中所不聞也；二、無緣國中不得聞也。三者、不作聞相不作句相無聞者相，如此之聞無量國中甚難得也。「譬如強力」下，第二、雙譬。為二別：初、譬昔未得說《法華》；次、譬明今始得說。皆前譬、後合。「轉輪聖王」譬佛，「小王」喻四魔，「起種種兵」明隨機設教使物修行降伏四魔，「戰有功者」明佛見眾生，修行滅惑稱為有功，稱根授法各也。「隨功賞賜」，隨所修行斷惑多少得諸功德也。智斷為田、禪定為宅，有餘涅槃為聚落，無餘涅槃為城邑，慚愧為衣服，道品為珍寶，象馬奴婢喻以神通。「獨王頂上有此一珠」者，唯佛與佛乃能究盡一乘妙法也。「王眷屬」者，謂十方佛及大菩薩。「驚怪」，釋迦以一乘大海，澍二乘牛跡，以未有大機而授大法理所不應，故稱驚怪。合譬如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天來者，人有三事勝天：一、能斷欲；二、強識；三、精進。天有二事劣人：一、欲天著五欲，二、色無色天著禪味，故不及人，所以來人間聽法。又菩薩天欲弘法利人，故來人間聽法。又欲逐諸惡鬼及增益法師身心二力，是故來也。「所以者何」下，第二大段，次明歎教。所以歎教者凡有三義：一者、四行由經而成故須歎經。二者、上明弘經之行，今歎所弘之經，但如來在世善識物機默說有時，弘經之人亦須知時而動，不得聞經福重遇人便說。三者、近為釋成上人愛天護文生，此經既為三世佛所守護愛念，人天護念何足稱哉！就文為三：一者、雙標二說；二者、雙舉兩譬；三者、雙結。雙標者，初明三世佛所護。「文殊」下，歎教妙理深。「無量國中名字不可得聞」者，一者、小乘國中所不聞也；二、無緣國中不得聞也。三者、不作聞相不作句相無聞者相，如此之聞無量國中甚難得也。「譬如強力」下，第二、雙譬。為二別：初、譬昔未得說《法華》；次、譬明今始得說。皆前譬、後合。「轉輪聖王」譬佛，「小王」喻四魔，「起種種兵」明隨機設教使物修行降伏四魔，「戰有功者」明佛見眾生，修行滅惑稱為有功，稱根授法各也。「隨功賞賜」，隨所修行斷惑多少得諸功德也。智斷為田、禪定為宅，有餘涅槃為聚落，無餘涅槃為城邑，慚愧為衣服，道品為珍寶，象馬奴婢喻以神通。「獨王頂上有此一珠」者，唯佛與佛乃能究盡一乘妙法也。「王眷屬」者，謂十方佛及大菩薩。「驚怪」，釋迦以一乘大海，澍二乘牛跡，以未有大機而授大法理所不應，故稱驚怪。合譬如文。

「文殊師利如轉輪王」下，第二、為今教作譬。大功者，謂大障將傾、大機欲動則為說一乘。《法華論》云「實有功德人聞說大乘而取非大乘，如是倒取，為對治故說王頂解珠與之。十種無上中云，欲示現說無上，故明解髻中明珠譬」。「文殊」下，第三、雙結。為二：初、結教妙理深；次、「文殊」下，結諸佛守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利如轉輪王」下，第二、為今教作譬。大功者，謂大障將傾、大機欲動則為說一乘。《法華論》云「實有功德人聞說大乘而取非大乘，如是倒取，為對治故說王頂解珠與之。十種無上中云，欲示現說無上，故明解髻中明珠譬」。「文殊」下，第三、雙結。為二：初、結教妙理深；次、「文殊」下，結諸佛守護。

次偈為二：初四行，頌行體；次十行半，頌歎教。不頌行果，攝入後大段頌之。頌歎教中，九行頌譬，一行半頌雙結，略不頌雙歎。上雙譬雙合，今總為一譬一合。三行頌初譬，一行頌後譬，三行半頌合初譬，一行半頌合後譬。「此經為尊」下一行半，頌上雙結。半行，頌結歎教妙理深；一行，頌結諸佛守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次偈為二：初四行，頌行體；次十行半，頌歎教。不頌行果，攝入後大段頌之。頌歎教中，九行頌譬，一行半頌雙結，略不頌雙歎。上雙譬雙合，今總為一譬一合。三行頌初譬，一行頌後譬，三行半頌合初譬，一行半頌合後譬。「此經為尊」下一行半，頌上雙結。半行，頌結歎教妙理深；一行，頌結諸佛守護。

「我滅度後」下，第三大段。一行半，勸修四行。而言「親近四法」者，若未能履行四法則應親而近之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我滅度後」下，第三大段。一行半，勸修四行。而言「親近四法」者，若未能履行四法則應親而近之。

「讀是經者」下，第四大段，廣釋安樂，近接勸修文生。就文為三：第一、明覺中得益；第二、明夢中得益；第三、總結稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讀是經者」下，第四大段，廣釋安樂，近接勸修文生。就文為三：第一、明覺中得益；第二、明夢中得益；第三、總結稱歎。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

現見讀《法華》人憂惱疾病，云何言讀是經者常無憂惱耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見讀《法華》人憂惱疾病，云何言讀是經者常無憂惱耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

眾生有二種：一、定報業；二、不定報業。不定可轉、定不可轉。二者、轉重為輕，故讀經之人橫羅殃咎。三者、不如說行故病不除，如不依方服藥。四者、眾生有無量劫罪漸得微薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有二種：一、定報業；二、不定報業。不定可轉、定不可轉。二者、轉重為輕，故讀經之人橫羅殃咎。三者、不如說行故病不除，如不依方服藥。四者、眾生有無量劫罪漸得微薄。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故云讀是經者常無憂惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故云讀是經者常無憂惱？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

此經開二權二實，暢於佛心，故能化之佛及三根領解並皆歡喜，即是歡喜經，是故讀者常無憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經開二權二實，暢於佛心，故能化之佛及三根領解並皆歡喜，即是歡喜經，是故讀者常無憂惱。

「又無病痛」者，前歎能除心病，此歎能除身病。〈藥王品〉云「此經是閻浮提人病之良藥」，所以然者，此經始末破三種病，一、凡夫；二、小乘；三、菩薩。是故讀者得無病痛。「顏色鮮白」者，上歎離益，今歎得益。「不生貧窮」者，上歎得現報益，此歎得生報益。以一乘備萬德故讀者不生貧窮，以一乘尊極故讀者不生卑賤，一乘理正故讀者形無醜陋。「眾生樂見」者，上明離果，今明得果。「刀杖不加」者，前離內惡，今離外惡。「遊行無畏」，上離內惡中有得有離，今外益中亦有得離。前明離果，今明得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又無病痛」者，前歎能除心病，此歎能除身病。〈藥王品〉云「此經是閻浮提人病之良藥」，所以然者，此經始末破三種病，一、凡夫；二、小乘；三、菩薩。是故讀者得無病痛。「顏色鮮白」者，上歎離益，今歎得益。「不生貧窮」者，上歎得現報益，此歎得生報益。以一乘備萬德故讀者不生貧窮，以一乘尊極故讀者不生卑賤，一乘理正故讀者形無醜陋。「眾生樂見」者，上明離果，今明得果。「刀杖不加」者，前離內惡，今離外惡。「遊行無畏」，上離內惡中有得有離，今外益中亦有得離。前明離果，今明得果。

「若於夢中」，第二，明夢中得益，望前則是後報益也。凡有五夢：初一行半，夢見佛為眾說法；次一行半，見己身為眾說法；次六行半，夢聞法得授記；次一行半，夢見修菩薩道；次五行，夢見成佛。前夢得因中益以四言偈頌之；後夢成佛得果事大，以五言偈頌之。此五夢從淺至深以為次第。初明行淺故但見佛說法，次解漸深見為他說法，次見得記，次見修行，次成佛果。《智度論》有五夢：一、熱氣多故夢；二、冷氣多故；三、風氣多故；四、見聞多故；五、天神與夢。今是第五。《僧祇律》明五夢：一、實夢；二、不實夢；三、不明了夢；四、夢中夢；五、前想後夢。今是實夢也。最後一偈，第三、總結，如文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於夢中」，第二，明夢中得益，望前則是後報益也。凡有五夢：初一行半，夢見佛為眾說法；次一行半，見己身為眾說法；次六行半，夢聞法得授記；次一行半，夢見修菩薩道；次五行，夢見成佛。前夢得因中益以四言偈頌之；後夢成佛得果事大，以五言偈頌之。此五夢從淺至深以為次第。初明行淺故但見佛說法，次解漸深見為他說法，次見得記，次見修行，次成佛果。《智度論》有五夢：一、熱氣多故夢；二、冷氣多故；三、風氣多故；四、見聞多故；五、天神與夢。今是第五。《僧祇律》明五夢：一、實夢；二、不實夢；三、不明了夢；四、夢中夢；五、前想後夢。今是實夢也。最後一偈，第三、總結，如文也。

從地涌出品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從地涌出品第十五

所以此品來者，從〈見塔〉至〈安樂行〉四品證前開後，此下三品正明開於後，謂辨身權身實。此品與〈見塔品〉同〈從地涌出〉俱顯如來法身，但〈見塔品〉以能化顯能化，〈涌出品〉以所化顯能化。能化顯能化者，明多寶實不滅方便示滅，以顯釋迦法身無生滅、應身有生滅，普集分身明淨土佛是應非真，以顯釋迦是迹而非本，故名能化以顯能化。今舉所化顯能化者，涌出菩薩既多，即顯釋迦成佛來久，故名所化顯能化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以此品來者，從〈見塔〉至〈安樂行〉四品證前開後，此下三品正明開於後，謂辨身權身實。此品與〈見塔品〉同〈從地涌出〉俱顯如來法身，但〈見塔品〉以能化顯能化，〈涌出品〉以所化顯能化。能化顯能化者，明多寶實不滅方便示滅，以顯釋迦法身無生滅、應身有生滅，普集分身明淨土佛是應非真，以顯釋迦是迹而非本，故名能化以顯能化。今舉所化顯能化者，涌出菩薩既多，即顯釋迦成佛來久，故名所化顯能化也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故顯成佛久耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故顯成佛久耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

真應二身要具二義：一者、法身無生滅，應身有生滅；二者、法身唯一，應身即多。上品已顯此二義，但未知釋迦為近證、法身為當久證，猶未明此一義，故舉涌出眾多顯釋迦證法身已久，具此三門義乃圓足。二者、世間眾生凡有二種：一、身；二、命。身則生滅，命有始終。凡夫既爾，二乘亦爾。至人超四句之外、出百非之表，但無名相中為眾生故假名相說，亦辨身之與命。上品明本一迹多、真常應無常，謂辨法身；今品以去明佛壽命，身則不生滅、隨緣生滅，壽則無始無終、方便始終，辨此二門則果德究竟。故肇師《涅槃論》云「六趣無以攝其生，力負無以化其體」，此明身無生滅也。「隨之不見其蹤，迎之罔眺其首」，謂壽無始終也。斥凡夫身、命既爾，破二乘執義亦然。又有此品來者，上品明多寶分身，各有三義故來，如前所說。今千世界塵數菩薩從地涌出，為欲流通此經。何以知然？〈塔品〉明佛命持經，今下方菩薩應命而出欲弘經，故彌勒偈明涌出菩薩，云「為供養於佛及護持是經」，乃至〈神力品〉初涌出菩薩發誓弘經，即其證也。又有此品來者，將說壽量，恐物不信受，故前明大眾雲集，證後說不虛。又時會見多菩薩從地涌出，生希有心增長福慧，故有此品來也。又有此品來者，顯《法華經》有十不思議，即是十種妙義。上已明化主、國土不思議竟，今次明徒眾不思議也。所言涌出品者凡有三義：一者、從事立名，千世界塵數菩薩從地涌出故目品。二者、以昔教為地，謂昔說王宮實生、雙林實滅，則以始終教地覆佛無始終。今廢始終之教，顯佛壽無始終，如烈地涌出。三者、如來遠壽，昔為眾生煩惱心地之所覆，故不得說。今煩惱心地將傾，得說如來遠壽，因名表義，故以目品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真應二身要具二義：一者、法身無生滅，應身有生滅；二者、法身唯一，應身即多。上品已顯此二義，但未知釋迦為近證、法身為當久證，猶未明此一義，故舉涌出眾多顯釋迦證法身已久，具此三門義乃圓足。二者、世間眾生凡有二種：一、身；二、命。身則生滅，命有始終。凡夫既爾，二乘亦爾。至人超四句之外、出百非之表，但無名相中為眾生故假名相說，亦辨身之與命。上品明本一迹多、真常應無常，謂辨法身；今品以去明佛壽命，身則不生滅、隨緣生滅，壽則無始無終、方便始終，辨此二門則果德究竟。故肇師《涅槃論》云「六趣無以攝其生，力負無以化其體」，此明身無生滅也。「隨之不見其蹤，迎之罔眺其首」，謂壽無始終也。斥凡夫身、命既爾，破二乘執義亦然。又有此品來者，上品明多寶分身，各有三義故來，如前所說。今千世界塵數菩薩從地涌出，為欲流通此經。何以知然？〈塔品〉明佛命持經，今下方菩薩應命而出欲弘經，故彌勒偈明涌出菩薩，云「為供養於佛及護持是經」，乃至〈神力品〉初涌出菩薩發誓弘經，即其證也。又有此品來者，將說壽量，恐物不信受，故前明大眾雲集，證後說不虛。又時會見多菩薩從地涌出，生希有心增長福慧，故有此品來也。又有此品來者，顯《法華經》有十不思議，即是十種妙義。上已明化主、國土不思議竟，今次明徒眾不思議也。所言涌出品者凡有三義：一者、從事立名，千世界塵數菩薩從地涌出故目品。二者、以昔教為地，謂昔說王宮實生、雙林實滅，則以始終教地覆佛無始終。今廢始終之教，顯佛壽無始終，如烈地涌出。三者、如來遠壽，昔為眾生煩惱心地之所覆，故不得說。今煩惱心地將傾，得說如來遠壽，因名表義，故以目品也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

有人言：初開三顯一以明因，此事已竟；今明開近顯遠以辨果，是事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：初開三顯一以明因，此事已竟；今明開近顯遠以辨果，是事云何？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

上已論之今當略說，開三顯一者，開二種三、顯二種一也。開二種三者，明昔三因三果皆是方便也。顯兩種一者，顯今一因一果並為真實。若爾者，不得言開三顯一以明因也。又前正斥二乘果非究竟，歎佛果為究竟，則是正明果義，不應謂辨因也。又夫欲釋經宜觀其題，題稱妙法則以果為妙，因行未極則非妙也。故應正辨於果，不得言明因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上已論之今當略說，開三顯一者，開二種三、顯二種一也。開二種三者，明昔三因三果皆是方便也。顯兩種一者，顯今一因一果並為真實。若爾者，不得言開三顯一以明因也。又前正斥二乘果非究竟，歎佛果為究竟，則是正明果義，不應謂辨因也。又夫欲釋經宜觀其題，題稱妙法則以果為妙，因行未極則非妙也。故應正辨於果，不得言明因也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

上既明佛果為妙，以何為因耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上既明佛果為妙，以何為因耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

顯佛乘究竟為果，即顯二乘非究竟故屬於因；二乘既其是因，人天亦遠屬因攝。故五乘言之，上辨佛乘為果，攝餘四乘皆悉是因，以此詳文理應然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯佛乘究竟為果，即顯二乘非究竟故屬於因；二乘既其是因，人天亦遠屬因攝。故五乘言之，上辨佛乘為果，攝餘四乘皆悉是因，以此詳文理應然也。

就此三品亦開四章：一、明序說，二、略開身權身實動執生疑，三、執動疑生申疑致請，四、廣開身權身實斷疑生信也。初分經去大序近故無小序，去大流通遠故有小流通。後分經去大序遠故有小序，去大流通近故無小流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就此三品亦開四章：一、明序說，二、略開身權身實動執生疑，三、執動疑生申疑致請，四、廣開身權身實斷疑生信也。初分經去大序近故無小序，去大流通遠故有小流通。後分經去大序遠故有小序，去大流通近故無小流通。

就序分中又開三別：一、開發序；二、疑問序；三、誡許序。開發序者，因涌出菩薩數多，開發釋迦成佛已久也。疑問序者，未了菩薩涌出之意，是故問佛也。壽量既大事，恐物生疑，前須誡聽許說也。就初又二：第一、明遠緣由；二、明近緣由。遠緣由者，因他方菩薩發誓弘經得顯涌出菩薩，因涌出菩薩得開釋迦遠壽，故以他方菩薩為遠緣由，正明涌出為近緣由。初遠緣由中為二：一、他方菩薩請；二、佛止請。初明他方菩薩請欲通經者，從上〈見塔品〉命持經人，故諸菩薩應命欲持，而至此品方復發言者，欲明三聖共開壽量，一者因釋迦命持經人，二者諸菩薩待至今品方奉命請持，三者釋迦止請，故仍有涌出菩薩開顯壽量。故初分經有釋迦現瑞，彌勒生疑，文殊答問，三聖共開乘權乘實；今亦三聖共開發身權身實也。「爾時佛告」下，第二、止請。上命持經，今言不須持者，兩言似反而實以符會。以佛命持諸菩薩請持，故得止請，便得顯涌出菩薩開佛壽量，此乃是前後相成，非相乖也。是以前文命持故得弘經，後文止持故開遠壽，則是弘經也。就佛止中凡有二句：一者、止他方請。二、「所以者何」下，舉此土自有菩薩以釋止。以他方非釋迦所化，故不得顯釋迦壽量，是故止之；此土菩薩是釋迦所化，得顯釋迦壽量，故舉以釋止也。前文標於他方菩薩，意在於此也。而言「六萬」者，明所化菩薩自超六趣之中，得顯釋迦成道久也。「菩薩眷屬亦六萬」者，明所化眷屬亦超六趣之中、今皆成就，彌得顯如來成佛久也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就序分中又開三別：一、開發序；二、疑問序；三、誡許序。開發序者，因涌出菩薩數多，開發釋迦成佛已久也。疑問序者，未了菩薩涌出之意，是故問佛也。壽量既大事，恐物生疑，前須誡聽許說也。就初又二：第一、明遠緣由；二、明近緣由。遠緣由者，因他方菩薩發誓弘經得顯涌出菩薩，因涌出菩薩得開釋迦遠壽，故以他方菩薩為遠緣由，正明涌出為近緣由。初遠緣由中為二：一、他方菩薩請；二、佛止請。初明他方菩薩請欲通經者，從上〈見塔品〉命持經人，故諸菩薩應命欲持，而至此品方復發言者，欲明三聖共開壽量，一者因釋迦命持經人，二者諸菩薩待至今品方奉命請持，三者釋迦止請，故仍有涌出菩薩開顯壽量。故初分經有釋迦現瑞，彌勒生疑，文殊答問，三聖共開乘權乘實；今亦三聖共開發身權身實也。「爾時佛告」下，第二、止請。上命持經，今言不須持者，兩言似反而實以符會。以佛命持諸菩薩請持，故得止請，便得顯涌出菩薩開佛壽量，此乃是前後相成，非相乖也。是以前文命持故得弘經，後文止持故開遠壽，則是弘經也。就佛止中凡有二句：一者、止他方請。二、「所以者何」下，舉此土自有菩薩以釋止。以他方非釋迦所化，故不得顯釋迦壽量，是故止之；此土菩薩是釋迦所化，得顯釋迦壽量，故舉以釋止也。前文標於他方菩薩，意在於此也。而言「六萬」者，明所化菩薩自超六趣之中，得顯釋迦成道久也。「菩薩眷屬亦六萬」者，明所化眷屬亦超六趣之中、今皆成就，彌得顯如來成佛久也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

菩薩涌出為開壽量，云何言護持讀誦廣說此經耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩涌出為開壽量，云何言護持讀誦廣說此經耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

開顯壽量即是廣說此經。又諸菩薩來有始終二事，一者、初開壽量；二、終弘宣此經。故〈涌出〉標其初開，〈神力〉序其終護也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開顯壽量即是廣說此經。又諸菩薩來有始終二事，一者、初開壽量；二、終弘宣此經。故〈涌出〉標其初開，〈神力〉序其終護也。

「佛說是時」下，第二、明近緣由。就文亦二：一者、通明諸菩薩涌出；第二、別明四大士問訊。所以有此二章者，初明涌出開能化壽量，即是教門；四大士問訊明眾生易度，謂所化信受，即久已成佛、眾生久已信受，此二是緣教感應，宜分二章也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說是時」下，第二、明近緣由。就文亦二：一者、通明諸菩薩涌出；第二、別明四大士問訊。所以有此二章者，初明涌出開能化壽量，即是教門；四大士問訊明眾生易度，謂所化信受，即久已成佛、眾生久已信受，此二是緣教感應，宜分二章也。

初有十章，同顯成道已久。第一、明涌出時節。即辨昔非說壽量之時，今正是其時也。「娑婆世界」者，第二、明涌出處。昔以近教覆遠如地覆菩薩，今廢近顯遠譬地烈而現。但娑婆地烈、不辨餘土烈者，有二種義：一者、欲明昔娑婆教門以近覆遠，今廢昔娑婆教故從地涌出。二者、欲以釋迦所化得顯壽量，故還明釋迦之土也。「而於其中」下，第三、明涌出之人。正以所化得開顯能化，故明涌出人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初有十章，同顯成道已久。第一、明涌出時節。即辨昔非說壽量之時，今正是其時也。「娑婆世界」者，第二、明涌出處。昔以近教覆遠如地覆菩薩，今廢近顯遠譬地烈而現。但娑婆地烈、不辨餘土烈者，有二種義：一者、欲明昔娑婆教門以近覆遠，今廢昔娑婆教故從地涌出。二者、欲以釋迦所化得顯壽量，故還明釋迦之土也。「而於其中」下，第三、明涌出之人。正以所化得開顯能化，故明涌出人也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

〈塔品〉何故能化顯能化，今以所化顯能化？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈塔品〉何故能化顯能化，今以所化顯能化？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

〈塔品〉明過去佛既方便示滅而實不滅，當知釋迦亦然。現在分身佛非實佛，則知釋迦亦爾，故能化顯能化也。今以菩薩數多及並已成就，則知釋迦成佛已久也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈塔品〉明過去佛既方便示滅而實不滅，當知釋迦亦然。現在分身佛非實佛，則知釋迦亦爾，故能化顯能化也。今以菩薩數多及並已成就，則知釋迦成佛已久也。

「是諸菩薩」下，第四、歎菩薩德。明所化德高，顯能化成佛必久也。「先盡在此」下，第五、明菩薩來處。昔以生滅之教覆佛無生滅虛空法身，故言在此世界之下虛空中住。若不作此釋文，諸大士等分形六趣弘道利人，何由乃居世界之下虛空中住？故知必有所表也。「是諸菩薩」下，第六、明菩薩來意。聞〈塔品〉命持經之人，是故發來，欲開顯壽量及流通此經也。「一一菩薩」下，第七、列諸菩薩數。所以列數多者，良由所化數多，顯成佛已久，如見學士積德數多，則知法師敷講義來久。此中列數皆從少至多，但初導主少而眷屬多，後明導主多眷屬少，譬如領六萬人來者唯有一師，領五萬弟子來者則有二師，如是轉倍也。「是諸菩薩」下，第八、明涌出儀則。至釋迦多寶佛所者，欲顯釋迦久證法身無生滅，應身有生滅也。至分身佛所者，欲顯釋迦久得本一迹多也。〈塔品〉明諸佛來以顯法身，今辨菩薩出欲顯壽量，故至二佛所。「是諸菩薩」下，第九、明問訊時節。所以明時節久者欲顯菩薩數多，由菩薩數多故得顯佛成道已久也。「爾時四眾」下，第十、明大眾覩見。任大眾力不能盡見，今假佛威神故能見，明大眾得見表假佛說身權實方得領悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩」下，第四、歎菩薩德。明所化德高，顯能化成佛必久也。「先盡在此」下，第五、明菩薩來處。昔以生滅之教覆佛無生滅虛空法身，故言在此世界之下虛空中住。若不作此釋文，諸大士等分形六趣弘道利人，何由乃居世界之下虛空中住？故知必有所表也。「是諸菩薩」下，第六、明菩薩來意。聞〈塔品〉命持經之人，是故發來，欲開顯壽量及流通此經也。「一一菩薩」下，第七、列諸菩薩數。所以列數多者，良由所化數多，顯成佛已久，如見學士積德數多，則知法師敷講義來久。此中列數皆從少至多，但初導主少而眷屬多，後明導主多眷屬少，譬如領六萬人來者唯有一師，領五萬弟子來者則有二師，如是轉倍也。「是諸菩薩」下，第八、明涌出儀則。至釋迦多寶佛所者，欲顯釋迦久證法身無生滅，應身有生滅也。至分身佛所者，欲顯釋迦久得本一迹多也。〈塔品〉明諸佛來以顯法身，今辨菩薩出欲顯壽量，故至二佛所。「是諸菩薩」下，第九、明問訊時節。所以明時節久者欲顯菩薩數多，由菩薩數多故得顯佛成道已久也。「爾時四眾」下，第十、明大眾覩見。任大眾力不能盡見，今假佛威神故能見，明大眾得見表假佛說身權實方得領悟也。

「是菩薩眾中」下，第二段，別明四菩薩問訊。開為四別：一、諸菩薩問訊；二、佛答；三、隨喜；四、稱歎。初又四別：一、列名，在空有之表故云「上行」，踰斷常之際名「無邊行」，出垢累之外名「淨行」，道足故稱安，智圓故云立，謂「安立行」也。「是四菩薩」下，第二句，歎德。涌出菩薩凡有三品，上品有四人，中品有六萬，故初止請中云「師及弟子皆有六萬」，下品無量千萬億數。「在大眾前」下，第三句，問訊儀則。「而問訊言」下，第四句，正問訊。初長行，次偈。長行二：初、問訊能化；「所應度者」下，問訊所化。「少病少惱」者，凡有三：一者、無病無惱；二者、多病多惱；三、少病少惱。三句之中但得一句，所以不得無病無惱者，眾生未得免疾，佛何由得無病無惱耶？不得多病多惱者，眾生若都不從一乘之化，可言病惱多耳；復有受化故不得稱多，但得問少病少惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩眾中」下，第二段，別明四菩薩問訊。開為四別：一、諸菩薩問訊；二、佛答；三、隨喜；四、稱歎。初又四別：一、列名，在空有之表故云「上行」，踰斷常之際名「無邊行」，出垢累之外名「淨行」，道足故稱安，智圓故云立，謂「安立行」也。「是四菩薩」下，第二句，歎德。涌出菩薩凡有三品，上品有四人，中品有六萬，故初止請中云「師及弟子皆有六萬」，下品無量千萬億數。「在大眾前」下，第三句，問訊儀則。「而問訊言」下，第四句，正問訊。初長行，次偈。長行二：初、問訊能化；「所應度者」下，問訊所化。「少病少惱」者，凡有三：一者、無病無惱；二者、多病多惱；三、少病少惱。三句之中但得一句，所以不得無病無惱者，眾生未得免疾，佛何由得無病無惱耶？不得多病多惱者，眾生若都不從一乘之化，可言病惱多耳；復有受化故不得稱多，但得問少病少惱也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

少病少惱有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少病少惱有何差別？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

《智度論》云「隨世俗法有二種問訊：一、問訊心為少惱；二、問訊身為少病。若就所化釋者，眾生無結使之垢，故如來少病；眾生脫厄苦之患，則如來安樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《智度論》云「隨世俗法有二種問訊：一、問訊心為少惱；二、問訊身為少病。若就所化釋者，眾生無結使之垢，故如來少病；眾生脫厄苦之患，則如來安樂也。

「爾時世尊」下，第二、次答兩問。前答初能化問，「是諸眾生」下，答所化問。就文為兩：初、明直往菩薩易可化度。「始見我身聞我所說」者，即華嚴之會諸菩薩等聞說《華嚴》即入佛慧。「除前修習學小乘者」，明迴小入大之人大機未熟，從華嚴之會竟靈山之前未得顯教大乘，故簡除之也。「如是之人」下，第二，明迴小入大菩薩大機已熟，今化得之故名易度，亦稱入於佛慧故知《法華》即是《華嚴》，不應謂《華嚴》理深《法華》義淺。然直往之人初見佛身即得領悟故佛無疲勞，迴小之流經四十餘年方得入道應有疲勞，但今取始終皆得悟入道，總名易化無勞疲也。又言始見我身則見釋迦過去久成佛之始，則涌出菩薩是也。此舉過去之始，明迴小入大之人亦入佛慧，辨今世之終，始終之緣並皆得悟，故眾生易度耳。「爾時諸大士」下，第三、明隨喜。以能化二權二實既顯所化直往、迴小二人皆悟，此則稱大士之懷，故隨而歡喜。「於時世尊」下，第四、稱歎。欲顯無嫉妬人為佛所歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊」下，第二、次答兩問。前答初能化問，「是諸眾生」下，答所化問。就文為兩：初、明直往菩薩易可化度。「始見我身聞我所說」者，即華嚴之會諸菩薩等聞說《華嚴》即入佛慧。「除前修習學小乘者」，明迴小入大之人大機未熟，從華嚴之會竟靈山之前未得顯教大乘，故簡除之也。「如是之人」下，第二，明迴小入大菩薩大機已熟，今化得之故名易度，亦稱入於佛慧故知《法華》即是《華嚴》，不應謂《華嚴》理深《法華》義淺。然直往之人初見佛身即得領悟故佛無疲勞，迴小之流經四十餘年方得入道應有疲勞，但今取始終皆得悟入道，總名易化無勞疲也。又言始見我身則見釋迦過去久成佛之始，則涌出菩薩是也。此舉過去之始，明迴小入大之人亦入佛慧，辨今世之終，始終之緣並皆得悟，故眾生易度耳。「爾時諸大士」下，第三、明隨喜。以能化二權二實既顯所化直往、迴小二人皆悟，此則稱大士之懷，故隨而歡喜。「於時世尊」下，第四、稱歎。欲顯無嫉妬人為佛所歎。

「爾時彌勒」下，第二大段，疑問序。開為兩別：一、彌勒問釋迦；二、分身侍者問諸佛。初又二：一、懷疑；二、發問。懷疑，如文。「時彌勒」下，第二、發問。長行敘欲問意，偈文正問。正問為三：初一行，標請；次十三行，正問；後五行半，結請。正問中凡有五問，開為二別：前兩偈有二問。「是從何所來」者，第二、正問。有二：一、問來處；二、問師資。初有二：前問所從來處，「以何因緣集」者，第二、問來意。「巨身大神通」者，歎菩薩德，成上二問也。「一一諸菩薩」下，有三問，問於師資。就文為二：初九行，序其數多；次二行，正問師資。前二行，先問，後歎其德積。今三問，初敘其數多，若德積而數少、若德少而數多，並不得顯成佛久，要具此二義方得開於壽量，故彌勒問中具足序也。「是諸大威德」下，第二、問師資。一行，問終成就之行。從「誰初發心」，第二、問其始行。「稱揚何佛法」三句，問中間之行。此三問中具問師與資，欲開壽命意在問師，故一一問初皆標誰，以正顯師壽故問師也。「如是諸菩薩」下，第三、五行半，結請。就文為二：三行半，明彌勒未解故請，言「乃不識一人」者，菩薩涌出為開法身之相，法身非十地所了，故言不識一人。次兩偈，騰眾請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌勒」下，第二大段，疑問序。開為兩別：一、彌勒問釋迦；二、分身侍者問諸佛。初又二：一、懷疑；二、發問。懷疑，如文。「時彌勒」下，第二、發問。長行敘欲問意，偈文正問。正問為三：初一行，標請；次十三行，正問；後五行半，結請。正問中凡有五問，開為二別：前兩偈有二問。「是從何所來」者，第二、正問。有二：一、問來處；二、問師資。初有二：前問所從來處，「以何因緣集」者，第二、問來意。「巨身大神通」者，歎菩薩德，成上二問也。「一一諸菩薩」下，有三問，問於師資。就文為二：初九行，序其數多；次二行，正問師資。前二行，先問，後歎其德積。今三問，初敘其數多，若德積而數少、若德少而數多，並不得顯成佛久，要具此二義方得開於壽量，故彌勒問中具足序也。「是諸大威德」下，第二、問師資。一行，問終成就之行。從「誰初發心」，第二、問其始行。「稱揚何佛法」三句，問中間之行。此三問中具問師與資，欲開壽命意在問師，故一一問初皆標誰，以正顯師壽故問師也。「如是諸菩薩」下，第三、五行半，結請。就文為二：三行半，明彌勒未解故請，言「乃不識一人」者，菩薩涌出為開法身之相，法身非十地所了，故言不識一人。次兩偈，騰眾請。

「爾時釋迦」下，第二、諸佛侍者發問。開為兩別：初問，次答。如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋迦」下，第二、諸佛侍者發問。開為兩別：初問，次答。如文。

「爾時釋迦牟尼」下，第三段，誡許序。又開二別：初、歎問；次、誡許。言「大事」者，因此問得顯壽量佛果大事。又因此問，時眾得十二種大益。又因此問，廣說壽量，利益未來無邊眾生，故名大事。《大品》云「波若為大事故起者，謂救濟一切眾生也」。「汝等當共」下，第二、誡許。前長行，次偈。長行，前誡、次許。「被精進鎧」者，為說大法，當精進求取之也。「發堅固意」者，今聞說大法，勿退沒也。「如來今欲」下，第二、許說。文有四句：一、「宣示諸佛智慧力」者，開身權身實，理無不鑒謂智慧力也。故下文云「或為此眾故說佛壽無量，久乃見佛者為說佛難值，我智力如是、慧光照無量，故知明佛慧長短」，即是明佛智也。「諸佛自在神通之力」者，然諸佛法身非長非短而能長短適化，故名自在神通力也。「諸佛師子奮迅之力」者，師子本伏今起名為奮迅。所以奮迅，凡有三義：一、欲袪塵；二、欲申舒；三、顯無畏。今說法身無生滅始終，破凡夫二乘始終生滅之執，喻同袪塵。昔以權教覆實實則不顯，今開身權身實則真應義顯，如師子舒申義也。昔為緣不堪故不說法身真實，故名有畏。今大機已熟堪聞說之，故喜無畏，如師子不懼也。「諸佛威猛大勢之力」者，既顯法身常住，雙樹無常莫能摧伏，故名威猛大勢力。又今說法身必能滅惑生解，故稱大勢力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋迦牟尼」下，第三段，誡許序。又開二別：初、歎問；次、誡許。言「大事」者，因此問得顯壽量佛果大事。又因此問，時眾得十二種大益。又因此問，廣說壽量，利益未來無邊眾生，故名大事。《大品》云「波若為大事故起者，謂救濟一切眾生也」。「汝等當共」下，第二、誡許。前長行，次偈。長行，前誡、次許。「被精進鎧」者，為說大法，當精進求取之也。「發堅固意」者，今聞說大法，勿退沒也。「如來今欲」下，第二、許說。文有四句：一、「宣示諸佛智慧力」者，開身權身實，理無不鑒謂智慧力也。故下文云「或為此眾故說佛壽無量，久乃見佛者為說佛難值，我智力如是、慧光照無量，故知明佛慧長短」，即是明佛智也。「諸佛自在神通之力」者，然諸佛法身非長非短而能長短適化，故名自在神通力也。「諸佛師子奮迅之力」者，師子本伏今起名為奮迅。所以奮迅，凡有三義：一、欲袪塵；二、欲申舒；三、顯無畏。今說法身無生滅始終，破凡夫二乘始終生滅之執，喻同袪塵。昔以權教覆實實則不顯，今開身權身實則真應義顯，如師子舒申義也。昔為緣不堪故不說法身真實，故名有畏。今大機已熟堪聞說之，故喜無畏，如師子不懼也。「諸佛威猛大勢之力」者，既顯法身常住，雙樹無常莫能摧伏，故名威猛大勢力。又今說法身必能滅惑生解，故稱大勢力也。

偈文重明誡勸。「佛智叵思議」者，非長非短能示長短，雖示長短未曾長短，故名不思議，若昔短今長何名不思議也？「甚深叵分別」者，此明法身絕四句、超百非，故下文云「非實非虛非如非異」，豈可以常無常等而分別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈文重明誡勸。「佛智叵思議」者，非長非短能示長短，雖示長短未曾長短，故名不思議，若昔短今長何名不思議也？「甚深叵分別」者，此明法身絕四句、超百非，故下文云「非實非虛非如非異」，豈可以常無常等而分別也。

「爾時世尊」下，第二大段，略開身權身實動執生疑。初長行，次偈。長行又開二別：第一、牒問；「我於是」下，第二、前答其師資之問。所以前答師資問者，將欲開佛壽量故也。「此諸菩薩」下，次答第一所從來處問也。「阿逸多」下，此非答問，但釋上「在下方住」意耳。所以下方空中住者，虛空即是實相法身，菩薩心常遊實相而勳習之，故常在下方住也。不作此釋則文無可消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊」下，第二大段，略開身權身實動執生疑。初長行，次偈。長行又開二別：第一、牒問；「我於是」下，第二、前答其師資之問。所以前答師資問者，將欲開佛壽量故也。「此諸菩薩」下，次答第一所從來處問也。「阿逸多」下，此非答問，但釋上「在下方住」意耳。所以下方空中住者，虛空即是實相法身，菩薩心常遊實相而勳習之，故常在下方住也。不作此釋則文無可消。

偈文為三：初一行三句，頌答第一師資問。次兩行三句，頌第二答來處問。「志念力堅固」下四偈，重答第一師資問。又開三別：初一偈，牒所化，明弟子義；次兩偈，正明能化，辨於師義；後一偈，雙結能化所化師資之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈文為三：初一行三句，頌答第一師資問。次兩行三句，頌第二答來處問。「志念力堅固」下四偈，重答第一師資問。又開三別：初一偈，牒所化，明弟子義；次兩偈，正明能化，辨於師義；後一偈，雙結能化所化師資之義。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

偈前文云「我於伽耶城菩提樹下坐爾乃教化之」，後文云「我從久遠來教化是等眾」，初文明近，後文明遠，二語相違，云何會之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈前文云「我於伽耶城菩提樹下坐爾乃教化之」，後文云「我從久遠來教化是等眾」，初文明近，後文明遠，二語相違，云何會之？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

今以二義解釋：一者、有不二二義；二者、有二不二義。不二二義者，初言伽耶者蓋是昔伽耶耳。以昔日亦在伽耶城成道化此等眾，即是久遠已來，故與後文不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以二義解釋：一者、有不二二義；二者、有二不二義。不二二義者，初言伽耶者蓋是昔伽耶耳。以昔日亦在伽耶城成道化此等眾，即是久遠已來，故與後文不相違也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

昔云何亦有伽耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔云何亦有伽耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

〈壽量品〉云「自從是來常在娑婆說法教化」，故知昔有娑婆及伽耶。又下文云「常在靈鷲山」，靈鷲即是淨土，遂不毀滅，伽耶還同此義。前文直唱伽耶成道，猶未明其過去之與現在，後偈云「我從久遠來」則釋上是過去伽耶也。次云二不二者，即指伽耶之近以之為遠，亦指過去之遠為伽耶之近，欲顯近遠不二令眾生懸悟正道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈壽量品〉云「自從是來常在娑婆說法教化」，故知昔有娑婆及伽耶。又下文云「常在靈鷲山」，靈鷲即是淨土，遂不毀滅，伽耶還同此義。前文直唱伽耶成道，猶未明其過去之與現在，後偈云「我從久遠來」則釋上是過去伽耶也。次云二不二者，即指伽耶之近以之為遠，亦指過去之遠為伽耶之近，欲顯近遠不二令眾生懸悟正道也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何以知然？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以知然？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

前明五十小劫即是半日，既是近遠無二，今類此可知。竺道生云：「言彼長者即伽耶是也。伽耶是者即非復伽耶。伽耶既非，彼長者何獨是乎！然則長短斯忘長短存焉」，蓋是古舊之說，勿得疑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前明五十小劫即是半日，既是近遠無二，今類此可知。竺道生云：「言彼長者即伽耶是也。伽耶是者即非復伽耶。伽耶既非，彼長者何獨是乎！然則長短斯忘長短存焉」，蓋是古舊之說，勿得疑之。

「爾時彌勒」下，第三大段，執動疑生申疑致請。彌勒所以疑者，不知是昔日伽耶故生疑也。初長行，次偈。長行有二：初疑問，次請答。就初又二：前、懷疑；「即白佛言」下，第二、正問。又開為三：謂法、譬、合。法說又二：初、明佛成道近，云何於此少時頓能化爾許。「斯等久遠」，第二、明菩薩修行來久，不應始就佛受學。「譬如」下，第二、譬說。又兩父少譬佛成道近，子老譬菩薩修行久。合譬為三：初、明成道近，合父少譬。「如此大眾」下，合子老譬。「今日世尊」下，合父子老少互相指譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌勒」下，第三大段，執動疑生申疑致請。彌勒所以疑者，不知是昔日伽耶故生疑也。初長行，次偈。長行有二：初疑問，次請答。就初又二：前、懷疑；「即白佛言」下，第二、正問。又開為三：謂法、譬、合。法說又二：初、明佛成道近，云何於此少時頓能化爾許。「斯等久遠」，第二、明菩薩修行來久，不應始就佛受學。「譬如」下，第二、譬說。又兩父少譬佛成道近，子老譬菩薩修行久。合譬為三：初、明成道近，合父少譬。「如此大眾」下，合子老譬。「今日世尊」下，合父子老少互相指譬也。

「我等雖復」下，第二、請答。又開為二：初、明請意；「唯然」下，正明請說也。偈文為二：第一、十一行，頌疑問；次、三行，頌請說。就疑問又三：即頌前法、譬、合。頌法說有三：初一行，頌佛成道近；次二行半，頌諸菩薩修行久；次一行半，明久近相違請佛為說。次二行，頌譬說，亦三：半行，頌父少喻，上成道近；一行，頌子老譬，上修行久；半行，頌父子相違喻，上第三近遠相違。合譬中，初半行合父少，次三行半合子老。請說三偈中，二行頌請意，一行頌正請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等雖復」下，第二、請答。又開為二：初、明請意；「唯然」下，正明請說也。偈文為二：第一、十一行，頌疑問；次、三行，頌請說。就疑問又三：即頌前法、譬、合。頌法說有三：初一行，頌佛成道近；次二行半，頌諸菩薩修行久；次一行半，明久近相違請佛為說。次二行，頌譬說，亦三：半行，頌父少喻，上成道近；一行，頌子老譬，上修行久；半行，頌父子相違喻，上第三近遠相違。合譬中，初半行合父少，次三行半合子老。請說三偈中，二行頌請意，一行頌正請。

壽量品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品第十六

四門釋之：一、來意門；二、得失門；三、釋名門；四、開合。所以有此品來者，明身權身實有四章，今是第四、廣開身權身實斷疑生信也。然此品大明覺理囊括古今，文約義豐意深致遠，雖是一章之經乃通會釋迦始終一化意也。若能解其義趣，生無盡之慧、長無邊之福，亦滅無量重罪。昔有數人共乘船遭風，餘伴並溺死，唯一人憑物濁濟，夜夢云：「汝所以偏得脫者，昔曾聽《法華．壽量品》故也。」又下〈分別功德品〉云「說此壽量品時，十二種利益、八種瑞相」，餘經明得道未有如斯之盛，講者宣留意尋其旨歸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門釋之：一、來意門；二、得失門；三、釋名門；四、開合。所以有此品來者，明身權身實有四章，今是第四、廣開身權身實斷疑生信也。然此品大明覺理囊括古今，文約義豐意深致遠，雖是一章之經乃通會釋迦始終一化意也。若能解其義趣，生無盡之慧、長無邊之福，亦滅無量重罪。昔有數人共乘船遭風，餘伴並溺死，唯一人憑物濁濟，夜夢云：「汝所以偏得脫者，昔曾聽《法華．壽量品》故也。」又下〈分別功德品〉云「說此壽量品時，十二種利益、八種瑞相」，餘經明得道未有如斯之盛，講者宣留意尋其旨歸也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

何故頓有功用耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故頓有功用耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

三世佛正果及三世佛依果皆為開壽量而興，如多寶涌現即過去佛為開壽量故興；分身佛即現在十方佛為開壽量而集；涌出菩薩即皆是一生補處，謂當來佛為開壽量而現。故十方三世佛皆為開壽量，即知壽量事大故有如上功力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世佛正果及三世佛依果皆為開壽量而興，如多寶涌現即過去佛為開壽量故興；分身佛即現在十方佛為開壽量而集；涌出菩薩即皆是一生補處，謂當來佛為開壽量而現。故十方三世佛皆為開壽量，即知壽量事大故有如上功力。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

三世佛云何為開壽量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世佛云何為開壽量？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

如前品釋之。過去佛為開法身無生滅、應身有生滅故現出也。現在佛為開法身不二、應身不一故普集。當來佛為顯釋迦久證法身明法身無始終、方便示始終故現也。三世佛為三事故集也。又變淨土為開壽量者，由依果既其異昔，即知遠壽亦復不同，具如上釋也。今言開權顯實者，開短為權、顯長為實也。然如來之壽實無長短，所以然者，既稱法身則以正法為身，正法豈是短之與長常、無常乃至五句可取耶？但隨所宜故有長短方便。昔非短說短，今非長說長。非短說短欲令識短是長短，非長說長欲令悟長是短長，若聞短不識長則不成於短，聞長不識短則亦不成長，如此障礙行心，失佛方便意也。又所以昔說短今明長者，欲令眾生因此長短悟不長不短正法耳。以悟不長不短，故有長短方便用。若言昔短既非、今長亦非，今長既是、昔短亦是，但非長非短，今因機緣宜歎為長，明今長為是、昔短則非。如《涅槃經》云「不可言佛定是有為、定是無為」。若正見者應說如來定是無為。何以故？能生眾生諸善根故也。此品望〈涌出品〉六雙辨之，一者、上為序說；今是正說。二者、上以所化菩薩開能化佛壽；今能化自開能化也。三者、上以神通門開能化，如千世界微塵數菩薩從地涌出，顯釋迦成佛已久謂神通門也；此品對彌勒釋佛壽量，謂說法輪開壽量也。此二則是衣裓、机案二物出子也。四者、上密開成佛久；今顯開於壽量。以執近情難傾、遠壽難信，示悟物以漸，故前密後顯。五者、上品略說動執生疑；今廣說破執除疑。六者、上明所化不思議；今明能化不思議，故《法華論》有十種無上。第七、示現教化眾生無上，故地中涌出無量菩薩。八者、示現成大菩提無上，故有〈壽量品〉，即其證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前品釋之。過去佛為開法身無生滅、應身有生滅故現出也。現在佛為開法身不二、應身不一故普集。當來佛為顯釋迦久證法身明法身無始終、方便示始終故現也。三世佛為三事故集也。又變淨土為開壽量者，由依果既其異昔，即知遠壽亦復不同，具如上釋也。今言開權顯實者，開短為權、顯長為實也。然如來之壽實無長短，所以然者，既稱法身則以正法為身，正法豈是短之與長常、無常乃至五句可取耶？但隨所宜故有長短方便。昔非短說短，今非長說長。非短說短欲令識短是長短，非長說長欲令悟長是短長，若聞短不識長則不成於短，聞長不識短則亦不成長，如此障礙行心，失佛方便意也。又所以昔說短今明長者，欲令眾生因此長短悟不長不短正法耳。以悟不長不短，故有長短方便用。若言昔短既非、今長亦非，今長既是、昔短亦是，但非長非短，今因機緣宜歎為長，明今長為是、昔短則非。如《涅槃經》云「不可言佛定是有為、定是無為」。若正見者應說如來定是無為。何以故？能生眾生諸善根故也。此品望〈涌出品〉六雙辨之，一者、上為序說；今是正說。二者、上以所化菩薩開能化佛壽；今能化自開能化也。三者、上以神通門開能化，如千世界微塵數菩薩從地涌出，顯釋迦成佛已久謂神通門也；此品對彌勒釋佛壽量，謂說法輪開壽量也。此二則是衣裓、机案二物出子也。四者、上密開成佛久；今顯開於壽量。以執近情難傾、遠壽難信，示悟物以漸，故前密後顯。五者、上品略說動執生疑；今廣說破執除疑。六者、上明所化不思議；今明能化不思議，故《法華論》有十種無上。第七、示現教化眾生無上，故地中涌出無量菩薩。八者、示現成大菩提無上，故有〈壽量品〉，即其證也。

第二、得失門者，釋此經壽量凡有三師：一、用五時教者云，過去過塵沙、未來倍上數，猶是無常，終歸盡滅，故前云終歸於空，故如來壽有限量也。二、執四時教者云，此經覆相辨常，則覆相明壽無量也。第三、半滿義者云，一切大乘經皆明佛常，謂顯了明佛壽無量也。今謂初謗經罪重，為下根人也；次為過小輕，謂中根人也；後得經之用、未識經體，三種之中謂上根人也。今明須識經體用方見此品意。所言體者，法身超四句、絕百非，不可言常與無常等，故非量與無量，如《華嚴經》云「法界非有量亦復非無量，牟尼悉超越有量及無量」，法界則法身也。又下文云「非實非虛非如非異」，《中論．觀如來品》云「寂滅相中無常無常等四句」。所言用者，非常非無常，昔為眾生故說為無常，故云「諸佛弟子眾尚捨無常身」，明佛壽有量。今為破凡夫二乘執佛王宮實生、雙林實滅，故非常非無常歎美為常，顯佛壽無量。若不識斯體用者，則無十二種悟道人也。所以然者，但作常無常解便成二見，云何得悟道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、得失門者，釋此經壽量凡有三師：一、用五時教者云，過去過塵沙、未來倍上數，猶是無常，終歸盡滅，故前云終歸於空，故如來壽有限量也。二、執四時教者云，此經覆相辨常，則覆相明壽無量也。第三、半滿義者云，一切大乘經皆明佛常，謂顯了明佛壽無量也。今謂初謗經罪重，為下根人也；次為過小輕，謂中根人也；後得經之用、未識經體，三種之中謂上根人也。今明須識經體用方見此品意。所言體者，法身超四句、絕百非，不可言常與無常等，故非量與無量，如《華嚴經》云「法界非有量亦復非無量，牟尼悉超越有量及無量」，法界則法身也。又下文云「非實非虛非如非異」，《中論．觀如來品》云「寂滅相中無常無常等四句」。所言用者，非常非無常，昔為眾生故說為無常，故云「諸佛弟子眾尚捨無常身」，明佛壽有量。今為破凡夫二乘執佛王宮實生、雙林實滅，故非常非無常歎美為常，顯佛壽無量。若不識斯體用者，則無十二種悟道人也。所以然者，但作常無常解便成二見，云何得悟道也。

第三、釋名門者，所言如來壽量者，依《法華論》三種如來：一者、化身如來；二、報身如來；三、法身如來。壽量亦有三種：化佛壽量有始有終，故為二乘人八相成道、王宮現生、雙林示滅也。二、報身佛壽量有始無終，故下文云「我本行菩薩道所成壽命今猶未盡」，以行因滿初證佛果是故有始，一證已後湛然不滅故無有盡終。三、法身佛壽本自在之，不生不滅無始無終。今品具明三種如來、三種壽量：明化身壽量謂開方便門，辨法報二身壽量謂顯真實義，故云壽量品。今更四句釋之：一、實而非權，謂法身壽也。二、權而非實，謂化身壽也。三、亦權亦實，謂報身壽也。報身即是應身，應身有二：一者內應，謂與法身相應，是故經云「諸佛所師所謂法也」，以法常故諸佛亦常。二者外應，謂與大機性相應，故為大菩薩於淨土中成佛。內應即實非權，外應謂權而非實，故云亦權亦實。第四、非權非實，上之三門皆是無名相中假名相說，欲令眾生因此名相悟無名相，故泯上三門歸乎寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、釋名門者，所言如來壽量者，依《法華論》三種如來：一者、化身如來；二、報身如來；三、法身如來。壽量亦有三種：化佛壽量有始有終，故為二乘人八相成道、王宮現生、雙林示滅也。二、報身佛壽量有始無終，故下文云「我本行菩薩道所成壽命今猶未盡」，以行因滿初證佛果是故有始，一證已後湛然不滅故無有盡終。三、法身佛壽本自在之，不生不滅無始無終。今品具明三種如來、三種壽量：明化身壽量謂開方便門，辨法報二身壽量謂顯真實義，故云壽量品。今更四句釋之：一、實而非權，謂法身壽也。二、權而非實，謂化身壽也。三、亦權亦實，謂報身壽也。報身即是應身，應身有二：一者內應，謂與法身相應，是故經云「諸佛所師所謂法也」，以法常故諸佛亦常。二者外應，謂與大機性相應，故為大菩薩於淨土中成佛。內應即實非權，外應謂權而非實，故云亦權亦實。第四、非權非實，上之三門皆是無名相中假名相說，欲令眾生因此名相悟無名相，故泯上三門歸乎寂滅。

第四、開合門者，經論之中說佛，開合不定，大明四句：一、本迹俱合，二、本迹俱開，三、開本合迹，四、開迹合本。本迹俱合或合名一佛，謂三寶中一佛寶也。或開為二身，故云佛真法身猶如虛空，應物現形如水中月。既但有一迹一本，亦是本迹俱合。或開為三而三義不定：一者、如七卷《金光明》辨三佛者，一法、二應、三化。法身為真，餘二為應，此則合真為一、開應為二。二者、《法華論》列三佛，謂法、報與化，即是開真合應。開真者，開法、報為二也。合應者以應身為一，此意明本有義為法身，酬因義名報，應物義名應也。次開四佛者，此義亦有二種：一者、《楞伽經》明四佛，一應化佛，二功德佛，三智慧佛，四如如佛。彼《經》云「初一為應，後三為真」，此亦合應開真也。三佛之中功德、智慧為報佛，如如為法身。二者、如七卷《金光明》辨於四句：一、化而非應，謂佛入涅槃已，為物示龍鬼等身，故名之為化；不示佛身，故名非應。二者、應而非化，經云「謂為地前身」。釋者云：地前菩薩所見佛身，乃從三昧法門中現，名之為應；非六趣攝，所以非化。三者、亦應亦化，經云「住有餘涅槃身」，釋者云：聲聞所見佛身，彼見如來相好形、修之成佛，故名為應；見佛在人中受生同人類，故名為化。四、非應非化謂法身，四句之中前三並應、後一為真，亦是開應合真也。真應俱開者，真中分二，法之與報。應中分二，應之與化。依《華嚴經》明十佛：一、無著佛，安住世間成正覺故。二、願佛，依願出生故。三、業報佛，信成就故，諸行皆成但略說一信也。四、住持佛，隨順世間不斷絕故。五、涅槃佛，取滅度故。六、法界佛，於一切處無不現故。七、心佛，善安住故。八、三昧佛，成就無量功德無所著故。九、性佛，善決定故。十、如意佛，以普覆故也。三佛說不說義，隨緣所見適時用之，義可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、開合門者，經論之中說佛，開合不定，大明四句：一、本迹俱合，二、本迹俱開，三、開本合迹，四、開迹合本。本迹俱合或合名一佛，謂三寶中一佛寶也。或開為二身，故云佛真法身猶如虛空，應物現形如水中月。既但有一迹一本，亦是本迹俱合。或開為三而三義不定：一者、如七卷《金光明》辨三佛者，一法、二應、三化。法身為真，餘二為應，此則合真為一、開應為二。二者、《法華論》列三佛，謂法、報與化，即是開真合應。開真者，開法、報為二也。合應者以應身為一，此意明本有義為法身，酬因義名報，應物義名應也。次開四佛者，此義亦有二種：一者、《楞伽經》明四佛，一應化佛，二功德佛，三智慧佛，四如如佛。彼《經》云「初一為應，後三為真」，此亦合應開真也。三佛之中功德、智慧為報佛，如如為法身。二者、如七卷《金光明》辨於四句：一、化而非應，謂佛入涅槃已，為物示龍鬼等身，故名之為化；不示佛身，故名非應。二者、應而非化，經云「謂為地前身」。釋者云：地前菩薩所見佛身，乃從三昧法門中現，名之為應；非六趣攝，所以非化。三者、亦應亦化，經云「住有餘涅槃身」，釋者云：聲聞所見佛身，彼見如來相好形、修之成佛，故名為應；見佛在人中受生同人類，故名為化。四、非應非化謂法身，四句之中前三並應、後一為真，亦是開應合真也。真應俱開者，真中分二，法之與報。應中分二，應之與化。依《華嚴經》明十佛：一、無著佛，安住世間成正覺故。二、願佛，依願出生故。三、業報佛，信成就故，諸行皆成但略說一信也。四、住持佛，隨順世間不斷絕故。五、涅槃佛，取滅度故。六、法界佛，於一切處無不現故。七、心佛，善安住故。八、三昧佛，成就無量功德無所著故。九、性佛，善決定故。十、如意佛，以普覆故也。三佛說不說義，隨緣所見適時用之，義可知也。

廣明身權身實有一品半經，開為五門：一、勸信門；二、正說門；三、得益門；四、稱歎門；五、格量門。深法難受前須勸信，勸信既竟次為廣說法，說法應機時眾得道，疑除領解是故稱歎，信解者福德智慧無邊所以格量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣明身權身實有一品半經，開為五門：一、勸信門；二、正說門；三、得益門；四、稱歎門；五、格量門。深法難受前須勸信，勸信既竟次為廣說法，說法應機時眾得道，疑除領解是故稱歎，信解者福德智慧無邊所以格量。

初門又三：一、正勸信；二、大眾受旨；三者、誡聽。勸信解者，勸始行者令信，深悟者令解。又令始信而終解。又今說法身唯佛證解，除佛已還皆是信解也。「如來誠諦之語」者，出所信解也。佛心實為誠，所明壽量事實為諦。自有心實而事不實四句，今是第三句二俱實也。所以三勸令信者，《智度論》第百卷云「為尊重法故慇懃至三」。又受法者有三根，是故三說。又諸佛常法不過三，若過三不受是罪逆人，金剛神以杵擬之。次受旨、誡聽，如文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初門又三：一、正勸信；二、大眾受旨；三者、誡聽。勸信解者，勸始行者令信，深悟者令解。又令始信而終解。又今說法身唯佛證解，除佛已還皆是信解也。「如來誠諦之語」者，出所信解也。佛心實為誠，所明壽量事實為諦。自有心實而事不實四句，今是第三句二俱實也。所以三勸令信者，《智度論》第百卷云「為尊重法故慇懃至三」。又受法者有三根，是故三說。又諸佛常法不過三，若過三不受是罪逆人，金剛神以杵擬之。次受旨、誡聽，如文也。

「如來祕密神通之力」者，第二、正說文。初長行，次偈。長行為二：一、明過去無始；二、辨未來無終。但明此二者，為破二乘人謂始自王宮、終於雙樹，故明王宮生非始、雙樹滅非終也。既明本身無始終，即辨應身有始終。本身無始終，即顯真實義；應身有始終，謂開方便門。故但明斯二也。所以前明無始、後辨無終者，為破凡夫二乘前明有始、後辨有終故也。又釋彌勒父少子老之疑，故前明過去久已成佛，方化得爾許多人，則是父老子少之義，令大眾疑斷也。又明過去久已成佛，化得千世界塵數菩薩，未來無終方度法界一切眾生，令受化之徒心生歡喜。此二門各有三章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來祕密神通之力」者，第二、正說文。初長行，次偈。長行為二：一、明過去無始；二、辨未來無終。但明此二者，為破二乘人謂始自王宮、終於雙樹，故明王宮生非始、雙樹滅非終也。既明本身無始終，即辨應身有始終。本身無始終，即顯真實義；應身有始終，謂開方便門。故但明斯二也。所以前明無始、後辨無終者，為破凡夫二乘前明有始、後辨有終故也。又釋彌勒父少子老之疑，故前明過去久已成佛，方化得爾許多人，則是父老子少之義，令大眾疑斷也。又明過去久已成佛，化得千世界塵數菩薩，未來無終方度法界一切眾生，令受化之徒心生歡喜。此二門各有三章。

初門三者：第一、明過去久成，顯真實義；第二、釋疑，開方便門義；第三、總結，正答其問。故前明過去久成，時眾以昔近疑今遠，故須解釋，解釋既竟方結久成。又初明久成顯真實義，次釋疑謂開方便門，此二既彰，故須重結。初門又二：第一、明證法身久；二、明垂應亦久。證法身久明自德滿，垂應久明化他德圓。又證法身久破近執，垂應久釋眾疑。初證法身久為三：初、總標如來祕密神通之力；二、牒執情；三、破近顯遠。今明佛壽，故標如來也。昔未曾說稱之為祕，所祕之法甚深故名為密，實長示短因為神通，令物反本還源稱之為力。「一切世間」下，第二、出執情。「皆謂」之言正是執情。「釋迦」以下，出所執也。「然善男子」下，第三、破執顯遠。又開四別：一、法說；二、舉譬問彌勒；三、彌勒奉答；四、佛合譬正明壽遠。初法說中明成佛久者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初門三者：第一、明過去久成，顯真實義；第二、釋疑，開方便門義；第三、總結，正答其問。故前明過去久成，時眾以昔近疑今遠，故須解釋，解釋既竟方結久成。又初明久成顯真實義，次釋疑謂開方便門，此二既彰，故須重結。初門又二：第一、明證法身久；二、明垂應亦久。證法身久明自德滿，垂應久明化他德圓。又證法身久破近執，垂應久釋眾疑。初證法身久為三：初、總標如來祕密神通之力；二、牒執情；三、破近顯遠。今明佛壽，故標如來也。昔未曾說稱之為祕，所祕之法甚深故名為密，實長示短因為神通，令物反本還源稱之為力。「一切世間」下，第二、出執情。「皆謂」之言正是執情。「釋迦」以下，出所執也。「然善男子」下，第三、破執顯遠。又開四別：一、法說；二、舉譬問彌勒；三、彌勒奉答；四、佛合譬正明壽遠。初法說中明成佛久者，

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

為破近顯遠？為開近明遠？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為破近顯遠？為開近明遠？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

凡有五義：一、開近顯遠。昔不明近是方便故方便門閉，今明近是方便則方便門開，既明近是方便則顯遠是真實。二、廢近立遠。昔立近廢遠，今對昔故立遠廢近。三、覆近開遠。如來近遠二種教門，猶如二鳥不相捨離，但為緣故今昔四句開覆：一者、今昔俱覆，昔覆遠、今則覆近。二、今昔俱開，昔開近、今開遠。三、昔覆今開，昔覆遠、今開遠。四、今覆昔開，今覆近、昔開近也。四者、指近為遠，此明近遠無二。如經云「吾今此身即是法身」。肇師云：「近捨丈六而遠求法身乎」。五者、破近明遠，前之四種則是約教，後之一門就彼迷情。若望迷情即是破近顯遠，若望佛教即是顯遠開近。故《法華論》云「出釋氏宮、伽耶成道，此明化佛，從此文去次明報佛」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有五義：一、開近顯遠。昔不明近是方便故方便門閉，今明近是方便則方便門開，既明近是方便則顯遠是真實。二、廢近立遠。昔立近廢遠，今對昔故立遠廢近。三、覆近開遠。如來近遠二種教門，猶如二鳥不相捨離，但為緣故今昔四句開覆：一者、今昔俱覆，昔覆遠、今則覆近。二、今昔俱開，昔開近、今開遠。三、昔覆今開，昔覆遠、今開遠。四、今覆昔開，今覆近、昔開近也。四者、指近為遠，此明近遠無二。如經云「吾今此身即是法身」。肇師云：「近捨丈六而遠求法身乎」。五者、破近明遠，前之四種則是約教，後之一門就彼迷情。若望迷情即是破近顯遠，若望佛教即是顯遠開近。故《法華論》云「出釋氏宮、伽耶成道，此明化佛，從此文去次明報佛」也。

「譬如」下，第二、明譬說。所以借譬者，佛常理甚深非譬不顯，故假喻曉之。「彌勒菩薩等俱白佛」下，第三、彌勒奉酬。文有三別：謂標、釋、結。初標無量。次三句顯無量：初、明凡夫不知；「一切聲聞」下，明二乘不知；「我等」下，明菩薩不知。「世尊」下，第三、結。世界無邊，明唯佛能知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如」下，第二、明譬說。所以借譬者，佛常理甚深非譬不顯，故假喻曉之。「彌勒菩薩等俱白佛」下，第三、彌勒奉酬。文有三別：謂標、釋、結。初標無量。次三句顯無量：初、明凡夫不知；「一切聲聞」下，明二乘不知；「我等」下，明菩薩不知。「世尊」下，第三、結。世界無邊，明唯佛能知也。

「爾時佛告」下，第四、合譬，正顯成佛已久。長安舊羅什經本無「一塵一劫」，梁世有僧造《法華經》，感於神夢令安此說。夫論劫者所謂時也。明過去時長，故將塵數劫。言阿僧祇劫者，顯不可數義也。成佛之始尚不可知，一證湛然，寧有終滅？將欲明過去顯當，故明過去不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時佛告」下，第四、合譬，正顯成佛已久。長安舊羅什經本無「一塵一劫」，梁世有僧造《法華經》，感於神夢令安此說。夫論劫者所謂時也。明過去時長，故將塵數劫。言阿僧祇劫者，顯不可數義也。成佛之始尚不可知，一證湛然，寧有終滅？將欲明過去顯當，故明過去不可數。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

後文云「過去本行菩薩道時所成壽命」，此則有始，何故言不可數耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後文云「過去本行菩薩道時所成壽命」，此則有始，何故言不可數耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有二義：一者、明無始始義，但始義長遠故不可數；二者、欲顯法身無始終義，故不可數也。然始無始有不二二義、二不二義。不二二義者，初證法身是故有始，於三身中是應身，亦名報身，是故有始。而所證法身此則無始，故是不二二義。二不二義者，所證法身既無始終，言窮慮息，能證亦無始終，以能證證於所證，所證既無始終，能證亦無始終也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二義：一者、明無始始義，但始義長遠故不可數；二者、欲顯法身無始終義，故不可數也。然始無始有不二二義、二不二義。不二二義者，初證法身是故有始，於三身中是應身，亦名報身，是故有始。而所證法身此則無始，故是不二二義。二不二義者，所證法身既無始終，言窮慮息，能證亦無始終，以能證證於所證，所證既無始終，能證亦無始終也。

「自從是來」下，上辨證法身已久，今明垂應久義，以證法身久謂自德滿，垂應久謂化他德圓也。「常在此娑婆世界說法教化」者，常在娑婆則應化兩身也，說法教化者二身所說教也。明釋迦久證法身，從證法身已來宜以應身得悟則示之以應身，宜以化身得悟則示之以化身，雖示二身實無所應，雖說一切教實無所說，正釋彌勒疑也。以垂應既久常在娑婆說法教化，故有千世界塵數菩薩，即是父老子少，非父少子老義也。即是釋上〈涌出品〉云「我於娑婆世界初成正覺方教化之」，彌勒聞佛上說，謂是今娑婆，是故生疑；今答之，乃明過去娑婆，故釋疑也。「亦於無量百千萬億導利眾生」者，又上釋其時長，今明其化廣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自從是來」下，上辨證法身已久，今明垂應久義，以證法身久謂自德滿，垂應久謂化他德圓也。「常在此娑婆世界說法教化」者，常在娑婆則應化兩身也，說法教化者二身所說教也。明釋迦久證法身，從證法身已來宜以應身得悟則示之以應身，宜以化身得悟則示之以化身，雖示二身實無所應，雖說一切教實無所說，正釋彌勒疑也。以垂應既久常在娑婆說法教化，故有千世界塵數菩薩，即是父老子少，非父少子老義也。即是釋上〈涌出品〉云「我於娑婆世界初成正覺方教化之」，彌勒聞佛上說，謂是今娑婆，是故生疑；今答之，乃明過去娑婆，故釋疑也。「亦於無量百千萬億導利眾生」者，又上釋其時長，今明其化廣也。

「諸善男子」下，第二、開方便門，上顯二種真實：一、明證法身久，辨法身真實；二、明垂應久，明應身真實。今亦開二種方便：一、開因方便；二、開果方便。因方便者，過去值燃燈授記，此是因方便也；果方便者，示現出家始得成佛也。顯二實、開兩權，一切權實義盡也。前顯二實：一、破執，二、釋疑。顯證法身久，破其近執也。顯垂應久，釋彌勒〈涌出品〉疑也。今開方便又釋二疑，就一一門各開二別。初門二者：一、略開方便略釋疑；二、廣開方便廣釋疑。上明證法身久、垂應久，彌勒舊疑已斷，今時眾更起新疑，疑云：若證法身久垂應復久者，何故昔說燃燈佛授記、賢劫成道？是故釋云：於是中間我說燃燈佛蓋是方便之言，過去久成此為實說。上來即是顯真實義，今釋眾疑謂開方便門。而稱中間者，過去得佛為初，今靈山之會為後，中間說於燃燈也。燃燈者，《智度論》云「太子初生身光四邊似燈，故名燃燈，太子後成佛時名燃燈佛」。餘經云「錠光佛者猶是燃燈耳，有足者稱燈，無足者稱錠也」。又復言：其入涅槃者，《瑞應經》云「菩薩承事錠光至千泥洹」，即是言其入涅槃也。燃燈舉其初、涅槃明其後，略說始終二事也。「諸善男子」下，第二、明廣開方便廣釋疑。非但示燃燈一迹於過去世有無量方便，故是廣釋疑也。上略釋疑略開方便門，今廣釋疑廣開方便門。又上直稱教化之言、未出化之儀則，故今辨之。又開三別：一、感；二、應；三、得益。「若有眾生來至我所」者，機發扣佛故名為至，即是感也。「我以佛眼」下，第二、明應。應中明三輪益物：「我以佛眼觀其信等諸根」謂他心輪也。「隨所應度」明神通輪也。「自說名字不同」者，如《華嚴經．名號品》說，「或名舍那，或名釋迦」等也。「年紀大小」者，住世短長不同也。「亦復現言當入涅槃」者，上明神通之始，今舉其終。如《涅槃經》云「我於閻浮提數數示現入於涅槃」也。「又以種種方便」，第三、明說法輪。又上是身業益物，今口業益物。又此三句即是次第，名字不同、年紀大小謂初方便，現入涅槃謂後方便，今明說法中間方便，化宜雖多此三總攝也。「能令眾生發歡喜心」，第三、明得益。以三輪稱緣故受者得益，故稱歡喜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子」下，第二、開方便門，上顯二種真實：一、明證法身久，辨法身真實；二、明垂應久，明應身真實。今亦開二種方便：一、開因方便；二、開果方便。因方便者，過去值燃燈授記，此是因方便也；果方便者，示現出家始得成佛也。顯二實、開兩權，一切權實義盡也。前顯二實：一、破執，二、釋疑。顯證法身久，破其近執也。顯垂應久，釋彌勒〈涌出品〉疑也。今開方便又釋二疑，就一一門各開二別。初門二者：一、略開方便略釋疑；二、廣開方便廣釋疑。上明證法身久、垂應久，彌勒舊疑已斷，今時眾更起新疑，疑云：若證法身久垂應復久者，何故昔說燃燈佛授記、賢劫成道？是故釋云：於是中間我說燃燈佛蓋是方便之言，過去久成此為實說。上來即是顯真實義，今釋眾疑謂開方便門。而稱中間者，過去得佛為初，今靈山之會為後，中間說於燃燈也。燃燈者，《智度論》云「太子初生身光四邊似燈，故名燃燈，太子後成佛時名燃燈佛」。餘經云「錠光佛者猶是燃燈耳，有足者稱燈，無足者稱錠也」。又復言：其入涅槃者，《瑞應經》云「菩薩承事錠光至千泥洹」，即是言其入涅槃也。燃燈舉其初、涅槃明其後，略說始終二事也。「諸善男子」下，第二、明廣開方便廣釋疑。非但示燃燈一迹於過去世有無量方便，故是廣釋疑也。上略釋疑略開方便門，今廣釋疑廣開方便門。又上直稱教化之言、未出化之儀則，故今辨之。又開三別：一、感；二、應；三、得益。「若有眾生來至我所」者，機發扣佛故名為至，即是感也。「我以佛眼」下，第二、明應。應中明三輪益物：「我以佛眼觀其信等諸根」謂他心輪也。「隨所應度」明神通輪也。「自說名字不同」者，如《華嚴經．名號品》說，「或名舍那，或名釋迦」等也。「年紀大小」者，住世短長不同也。「亦復現言當入涅槃」者，上明神通之始，今舉其終。如《涅槃經》云「我於閻浮提數數示現入於涅槃」也。「又以種種方便」，第三、明說法輪。又上是身業益物，今口業益物。又此三句即是次第，名字不同、年紀大小謂初方便，現入涅槃謂後方便，今明說法中間方便，化宜雖多此三總攝也。「能令眾生發歡喜心」，第三、明得益。以三輪稱緣故受者得益，故稱歡喜也。

「諸善男子」下，第二、舉現在事釋疑。亦開為二別：初略，後廣。疑者云：若久成佛，何故昔說十九出家、三十成道？上既聞證法身及垂應久，時眾具舉近因近果二事生疑。上舉過去燃燈即近因生疑，今舉現在成道以近果生疑。又開四別：一、見機；二、說教；三、顯實；四、開權。見機中云德薄垢重者，不種大乘無所得善根稱為德薄，具足煩惱名垢重。「為是人說」下，第二、明說教。為樂小人不堪聞說久證法身方便示現，故明佛實是凡夫從凡成佛也。「然我實成佛已來」下，第三、明顯實。「但以方便」下，第四、辨開權。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子」下，第二、舉現在事釋疑。亦開為二別：初略，後廣。疑者云：若久成佛，何故昔說十九出家、三十成道？上既聞證法身及垂應久，時眾具舉近因近果二事生疑。上舉過去燃燈即近因生疑，今舉現在成道以近果生疑。又開四別：一、見機；二、說教；三、顯實；四、開權。見機中云德薄垢重者，不種大乘無所得善根稱為德薄，具足煩惱名垢重。「為是人說」下，第二、明說教。為樂小人不堪聞說久證法身方便示現，故明佛實是凡夫從凡成佛也。「然我實成佛已來」下，第三、明顯實。「但以方便」下，第四、辨開權。

「諸善男子」下，第二、廣開方便廣釋疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子」下，第二、廣開方便廣釋疑。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

上已釋二世疑竟，今復何所釋耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上已釋二世疑竟，今復何所釋耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

上釋久近之疑，今釋虛實之疑。時眾疑云：昔說近成、今說遠成，俱是佛說，即俱應是實；昔近既權、今遠亦權，若昔近為權、今遠為實者，安焉知昔近非實、今遠非權。通疑今昔二說，言既相違並應虛妄。為釋此疑故有今文來也。又有此文來者，釋迦現在益物凡有三時：一、初成道；二、中間說法；三、終滅度。上明初成道方便竟。今明中間益物。於文為二：初、明一切方便；二、辨皆實不虛。「如來所演經典皆為度脫眾生」者，明佛說教大意也。諸佛說教有二種意：一謂未度苦海眾生令度，二謂未脫集諦眾生令脫也。「或說己身或說他身」者，前句總明說法益物，今別開二種方便，即是二輪。自說釋迦之身名說己身，說阿彌陀佛身名說他身。「或示己身或示他身」者，上是說法輪，今是神通輪，如現分身佛等名示己身，示阿閦佛等名示他身。「或示己事或示他事」者，三反淨土名示己事，示香積土名示他事。身既有自他，說土亦應然，但例上可知。「諸所言說皆實不虛」，第二句，正明不虛。又開二別：初、標不虛；「所以者何」下，第二、釋不虛。凡有二意：一、明證理實故所說不虛，二、明深見機故所說不虛。證理實謂得法身，見機實謂起應化身，是故現通、說法皆是實也。「如來如實知見三界之相」者，總標知見相也。《法華論》云「三界相者謂眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏故也」。「無有生死若退若出」者，釋上如實知見於三界也。三界本是生死都域故上明三界，今次辨無有生死若退若出者，此死生彼謂生死也。此句正序具縛凡夫之人也。背大乘退入三界為退，〈譬喻品〉云「汝諸子等先因遊戲來入此宅」也。三乘諸子競共馳走爭出火宅為出也。此句序三乘眾生於三界中出入，故云退出也。今實相法身中悉無如此事也，故無有從上墮下為退，無有自下昇上為出。故《法華論》云「無有生死若退若出者，謂常恒清涼不反義也」。「亦無在世及滅度者」，上三句明不見眾生生死，此二句明不見諸佛起滅。不見王宮初生乃至八十年住故云無在世者，亦不見雙林滅盡故云無滅度者。如《華嚴經》云「欲令眾生生歡喜善故現王宮生，欲令眾生生戀慕善故示雙林滅，如來實不出世亦不般涅槃。何以故？法身常住同法界故」。《法華論》云「亦無在世及滅度者，謂如來藏真如之體，不即眾生界、不離眾生界故」。「非實非虛非如非異」者，惑者聞上六事皆無，便謂法身是實作決定實解，是故今明非實也。既聞非實便謂同幻夢之虛，故次辨非虛。既聞非實非虛便謂冥真如等法性，故說非如。既聞非如便謂與如異體，故說非異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上釋久近之疑，今釋虛實之疑。時眾疑云：昔說近成、今說遠成，俱是佛說，即俱應是實；昔近既權、今遠亦權，若昔近為權、今遠為實者，安焉知昔近非實、今遠非權。通疑今昔二說，言既相違並應虛妄。為釋此疑故有今文來也。又有此文來者，釋迦現在益物凡有三時：一、初成道；二、中間說法；三、終滅度。上明初成道方便竟。今明中間益物。於文為二：初、明一切方便；二、辨皆實不虛。「如來所演經典皆為度脫眾生」者，明佛說教大意也。諸佛說教有二種意：一謂未度苦海眾生令度，二謂未脫集諦眾生令脫也。「或說己身或說他身」者，前句總明說法益物，今別開二種方便，即是二輪。自說釋迦之身名說己身，說阿彌陀佛身名說他身。「或示己身或示他身」者，上是說法輪，今是神通輪，如現分身佛等名示己身，示阿閦佛等名示他身。「或示己事或示他事」者，三反淨土名示己事，示香積土名示他事。身既有自他，說土亦應然，但例上可知。「諸所言說皆實不虛」，第二句，正明不虛。又開二別：初、標不虛；「所以者何」下，第二、釋不虛。凡有二意：一、明證理實故所說不虛，二、明深見機故所說不虛。證理實謂得法身，見機實謂起應化身，是故現通、說法皆是實也。「如來如實知見三界之相」者，總標知見相也。《法華論》云「三界相者謂眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏故也」。「無有生死若退若出」者，釋上如實知見於三界也。三界本是生死都域故上明三界，今次辨無有生死若退若出者，此死生彼謂生死也。此句正序具縛凡夫之人也。背大乘退入三界為退，〈譬喻品〉云「汝諸子等先因遊戲來入此宅」也。三乘諸子競共馳走爭出火宅為出也。此句序三乘眾生於三界中出入，故云退出也。今實相法身中悉無如此事也，故無有從上墮下為退，無有自下昇上為出。故《法華論》云「無有生死若退若出者，謂常恒清涼不反義也」。「亦無在世及滅度者」，上三句明不見眾生生死，此二句明不見諸佛起滅。不見王宮初生乃至八十年住故云無在世者，亦不見雙林滅盡故云無滅度者。如《華嚴經》云「欲令眾生生歡喜善故現王宮生，欲令眾生生戀慕善故示雙林滅，如來實不出世亦不般涅槃。何以故？法身常住同法界故」。《法華論》云「亦無在世及滅度者，謂如來藏真如之體，不即眾生界、不離眾生界故」。「非實非虛非如非異」者，惑者聞上六事皆無，便謂法身是實作決定實解，是故今明非實也。既聞非實便謂同幻夢之虛，故次辨非虛。既聞非實非虛便謂冥真如等法性，故說非如。既聞非如便謂與如異體，故說非異

。《法華論》云「非實非虛非如非異者，離四種相。有四種相者是無常法故」，此意釋成法身常義也。「不如三界見於三界」者，凡夫見三界故不見三不三，如來見三界又能見三不三，故《法華論》云「不如三界見於三界者，如來能見能證真如法身，凡夫不能見故。是故經云『如來明見無錯謬故』」。又凡夫非但不見三不三，亦不見不三三，雖非三界而於眾生宛然三界。故《大品》云「諸法無所有，如是有、如是無，是事不知，名為無明」，如來既知三不三故三界即法身，亦知不三三法身於眾生即成三界也。佛知三不三故名漚和波若，即知不三三故有波若漚和，是以如來具足二慧。凡夫不知三不三故無波若，不知不三三則無方便慧，故凡夫無有二慧但有斷常。「以諸眾生有種種性」下，第二、上明見法身理實故所言不虛，今明見眾生機實故所言不虛。又上見三不三義故三界是法身，今見不三三義法身於眾生成三界，是故眾生有種種欲。如《涅槃》云「是一味藥隨其流處有種種味」，即其證也。內因難改名種種性，所樂不同稱種種欲，過去業行各異名種種行，追知往緣不同名種種憶想，此從重至輕而說之。若從輕至重者，眾生憶想猶過去習行不同，習行不同由欲樂各異，實以久習欲成性故也。「欲令眾生種善根」者，上明知機，今辨應機授藥。廣而言之，應八萬四千病、授八萬四千藥；略授四悉檀，應以世界門得道為說世界，乃至應以第一義門得道而說第一義悉檀。然一一悉檀中有無量門，如世界悉檀有無量世界，如《華嚴》云「十佛國土乃至無量淨穢不同」。各各為人悉檀亦有無量，如《涅槃經》三十餘諍論也。對治中亦有無量對治，謂有對治門，增治門，轉治門，總治門。第一義悉檀亦有無量，如《淨名經》三十餘菩薩說入不二法門也。「所作佛事未曾暫廢」者，根性萬差、教門無數，總而論之為令悟入佛道，故云所作佛事。從初得佛之始至今靈山之終及未來際常化物不斷，故云未曾暫廢。此文亦得明三佛俱是常義，初明一證報身湛然無滅謂報身常，上辨無有生死乃至非實非虛，十種不義謂法身常；今明眾生不盡化益無廢謂化身常。「如是我成佛以來至常住不滅」者，上辨過去無前中開為三別：一者、標證佛已久，二者、釋疑顯成證佛已久，此二門竟。今是第三、結成佛久義。既稱常住不滅，即是顯了明常，不得復言覆相及以無常釋此經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。《法華論》云「非實非虛非如非異者，離四種相。有四種相者是無常法故」，此意釋成法身常義也。「不如三界見於三界」者，凡夫見三界故不見三不三，如來見三界又能見三不三，故《法華論》云「不如三界見於三界者，如來能見能證真如法身，凡夫不能見故。是故經云『如來明見無錯謬故』」。又凡夫非但不見三不三，亦不見不三三，雖非三界而於眾生宛然三界。故《大品》云「諸法無所有，如是有、如是無，是事不知，名為無明」，如來既知三不三故三界即法身，亦知不三三法身於眾生即成三界也。佛知三不三故名漚和波若，即知不三三故有波若漚和，是以如來具足二慧。凡夫不知三不三故無波若，不知不三三則無方便慧，故凡夫無有二慧但有斷常。「以諸眾生有種種性」下，第二、上明見法身理實故所言不虛，今明見眾生機實故所言不虛。又上見三不三義故三界是法身，今見不三三義法身於眾生成三界，是故眾生有種種欲。如《涅槃》云「是一味藥隨其流處有種種味」，即其證也。內因難改名種種性，所樂不同稱種種欲，過去業行各異名種種行，追知往緣不同名種種憶想，此從重至輕而說之。若從輕至重者，眾生憶想猶過去習行不同，習行不同由欲樂各異，實以久習欲成性故也。「欲令眾生種善根」者，上明知機，今辨應機授藥。廣而言之，應八萬四千病、授八萬四千藥；略授四悉檀，應以世界門得道為說世界，乃至應以第一義門得道而說第一義悉檀。然一一悉檀中有無量門，如世界悉檀有無量世界，如《華嚴》云「十佛國土乃至無量淨穢不同」。各各為人悉檀亦有無量，如《涅槃經》三十餘諍論也。對治中亦有無量對治，謂有對治門，增治門，轉治門，總治門。第一義悉檀亦有無量，如《淨名經》三十餘菩薩說入不二法門也。「所作佛事未曾暫廢」者，根性萬差、教門無數，總而論之為令悟入佛道，故云所作佛事。從初得佛之始至今靈山之終及未來際常化物不斷，故云未曾暫廢。此文亦得明三佛俱是常義，初明一證報身湛然無滅謂報身常，上辨無有生死乃至非實非虛，十種不義謂法身常；今明眾生不盡化益無廢謂化身常。「如是我成佛以來至常住不滅」者，上辨過去無前中開為三別：一者、標證佛已久，二者、釋疑顯成證佛已久，此二門竟。今是第三、結成佛久義。既稱常住不滅，即是顯了明常，不得復言覆相及以無常釋此經也。

「諸善男子我本行菩薩道」下，第二、明未來無後。一證法身湛然無滅，故知雙林非是其終。就文亦三，一、明未來無終，二、釋疑，三、辨不虛，初中舉行菩薩道者既明佛果壽量遠，必須辨因長，故前顯於長果；今開於長因，明長果長因謂顯真實義，辨短因短果即開方便門，如乘權乘實中亦明斯二，辨三因三果此是方便，一因一果名為真實也。「行菩薩道」者，即長因也。「所成壽命」者，成謂成就即長壽成就也。故下偈云「壽命無量劫久修業所得」也。「今猶未盡」者，《法華論》稱為「未滿」，以眾生界未盡故佛本願未滿，非謂菩提未滿足也。今經文稱未盡者，依論釋此文者，蓋是明所度眾生未盡，不論佛壽未盡，故與《法華論》經義相成也。「復倍上數」者，依《法華論》云「所成壽命復倍上數」，上明本願未滿，故佛不得入無餘永滅涅槃，故將本願未滿以釋常義，斥小乘人謂佛無常永入無餘，則是違於本願。今明復倍上數，舉壽命不可數以釋成常義，蓋是具舉因果兩義以釋於常，但經文語迮，又講者不詳論意，故合釋之耳。所言「復倍上數」者，上明過去無前有三不可數：一、世界不可數；二、抹世界為塵不可數；三、成佛復過此數故不可數。凡夫、二乘、菩薩尚不知初一數，況能知餘二耶？今言「復倍」者，則是不可數不可數也。欲顯如來壽出數量表，是故為常。如《淨名經》云「佛身無為不墮諸數」。如叡公傳羅什法師解云：「壽量定其非數」。又《普賢觀》云「信一實道知佛不滅，是名懺悔五逆十惡」。又如《法華論》云「復倍上數者，示現如來常命，方便顯多數，過上數量不可數知，故以眾事推之則知，顯了明佛常矣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子我本行菩薩道」下，第二、明未來無後。一證法身湛然無滅，故知雙林非是其終。就文亦三，一、明未來無終，二、釋疑，三、辨不虛，初中舉行菩薩道者既明佛果壽量遠，必須辨因長，故前顯於長果；今開於長因，明長果長因謂顯真實義，辨短因短果即開方便門，如乘權乘實中亦明斯二，辨三因三果此是方便，一因一果名為真實也。「行菩薩道」者，即長因也。「所成壽命」者，成謂成就即長壽成就也。故下偈云「壽命無量劫久修業所得」也。「今猶未盡」者，《法華論》稱為「未滿」，以眾生界未盡故佛本願未滿，非謂菩提未滿足也。今經文稱未盡者，依論釋此文者，蓋是明所度眾生未盡，不論佛壽未盡，故與《法華論》經義相成也。「復倍上數」者，依《法華論》云「所成壽命復倍上數」，上明本願未滿，故佛不得入無餘永滅涅槃，故將本願未滿以釋常義，斥小乘人謂佛無常永入無餘，則是違於本願。今明復倍上數，舉壽命不可數以釋成常義，蓋是具舉因果兩義以釋於常，但經文語迮，又講者不詳論意，故合釋之耳。所言「復倍上數」者，上明過去無前有三不可數：一、世界不可數；二、抹世界為塵不可數；三、成佛復過此數故不可數。凡夫、二乘、菩薩尚不知初一數，況能知餘二耶？今言「復倍」者，則是不可數不可數也。欲顯如來壽出數量表，是故為常。如《淨名經》云「佛身無為不墮諸數」。如叡公傳羅什法師解云：「壽量定其非數」。又《普賢觀》云「信一實道知佛不滅，是名懺悔五逆十惡」。又如《法華論》云「復倍上數者，示現如來常命，方便顯多數，過上數量不可數知，故以眾事推之則知，顯了明佛常矣」。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

未來無後，何故稱為倍耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來無後，何故稱為倍耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

過去有二種：一者無始，二者有始。約凡夫二乘及菩薩不見其初故言無始，而非無初證法身，是故有始。今言無後者，非但凡夫二乘及菩薩不知其後，又一證法身則畢竟無滅，具此二義故稱倍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去有二種：一者無始，二者有始。約凡夫二乘及菩薩不見其初故言無始，而非無初證法身，是故有始。今言無後者，非但凡夫二乘及菩薩不知其後，又一證法身則畢竟無滅，具此二義故稱倍也。

「然今非實滅度」下，第二、釋疑。上既舉本願未滿及復倍上數明未來無滅，時眾疑云：若爾，〈見塔品〉中何故唱云「如來不久當入涅槃」，及答魔王自期三月當取涅槃？為釋此疑，故有今文來也。二者、上明現世有三時益物，今即第三時也。又分三別：初、開不滅示滅章門；次、釋；三、結。初標二門者，「然今非實滅度」，標實不滅也。「而便唱言」下，標方便示滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然今非實滅度」下，第二、釋疑。上既舉本願未滿及復倍上數明未來無滅，時眾疑云：若爾，〈見塔品〉中何故唱云「如來不久當入涅槃」，及答魔王自期三月當取涅槃？為釋此疑，故有今文來也。二者、上明現世有三時益物，今即第三時也。又分三別：初、開不滅示滅章門；次、釋；三、結。初標二門者，「然今非實滅度」，標實不滅也。「而便唱言」下，標方便示滅也。

「所以者何」下，第二，釋章門。釋中，前明不示滅則有損無益，次明示滅則無損有益。「薄德之人不種善根」者，過去不久種見佛因也。「貧窮下賤」者，以不種善根故貧窮下賤也。「貪著五欲」者，前明無善，此明有惡。惡義雖多不出愛見，貪惜五欲謂起愛也。「入於憶想妄見網中」，明起見也。「若見如來常在不滅」者，上敘眾生心行，今明佛不得不滅。「便起憍恣而懷厭怠」者，若不唱滅便有損也。聞佛常存心不尊重為憍，恣情五欲為恣，復有眾生常見佛故厭患於佛故稱厭也，不懃修道稱為怠也。「不能生於難遭之想恭敬之心」者，前辨有損，今明無益也。「是故如來」下，第二、明唱滅無損有益。就文為二：初明唱滅，次辨眾生得益。前有三句，初、標難值章門。「所以者何」下，釋章門。非佛不常現，但眾生障重故不見耳，故佛於眾生為難值也。「以此事故」下，第三、結難值章門也。「斯眾生等」下，第二、聞唱滅得益也。「是故如來」下，第三、結不滅現滅章門。「又善男子」下，第三、明不虛。又開三別：謂法、譬、合。所以明不虛者，不滅唱滅似如虛妄，故須明不虛。「法皆如是」者，有二種義：一者、如《涅槃》答純陀云「有為法爾，諸佛法亦然」，有為之法有生必滅，諸佛由物感故生，感盡即應滅，蓋是理數之常然，故云法爾。二者、佛自釋之，雖實不滅為度眾生方便示滅，於物實益，故稱不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何」下，第二，釋章門。釋中，前明不示滅則有損無益，次明示滅則無損有益。「薄德之人不種善根」者，過去不久種見佛因也。「貧窮下賤」者，以不種善根故貧窮下賤也。「貪著五欲」者，前明無善，此明有惡。惡義雖多不出愛見，貪惜五欲謂起愛也。「入於憶想妄見網中」，明起見也。「若見如來常在不滅」者，上敘眾生心行，今明佛不得不滅。「便起憍恣而懷厭怠」者，若不唱滅便有損也。聞佛常存心不尊重為憍，恣情五欲為恣，復有眾生常見佛故厭患於佛故稱厭也，不懃修道稱為怠也。「不能生於難遭之想恭敬之心」者，前辨有損，今明無益也。「是故如來」下，第二、明唱滅無損有益。就文為二：初明唱滅，次辨眾生得益。前有三句，初、標難值章門。「所以者何」下，釋章門。非佛不常現，但眾生障重故不見耳，故佛於眾生為難值也。「以此事故」下，第三、結難值章門也。「斯眾生等」下，第二、聞唱滅得益也。「是故如來」下，第三、結不滅現滅章門。「又善男子」下，第三、明不虛。又開三別：謂法、譬、合。所以明不虛者，不滅唱滅似如虛妄，故須明不虛。「法皆如是」者，有二種義：一者、如《涅槃》答純陀云「有為法爾，諸佛法亦然」，有為之法有生必滅，諸佛由物感故生，感盡即應滅，蓋是理數之常然，故云法爾。二者、佛自釋之，雖實不滅為度眾生方便示滅，於物實益，故稱不虛也。

「譬如良醫」下，第二、譬說。此譬大意直明父實不死為治狂子方便言死而無虛妄，佛亦如是，其實不滅為度罪重眾生方便唱滅而無虛妄，不煩作三世益物譬也。此譬始終有十三句：第一、佛如良醫譬；第二、眾生如子譬；第三、前佛去世譬；第四、眾生起惑譬；第五、後佛出興譬；第六、眾生感見譬；第七、應物說教譬；第八、利根前悟譬；第九、鈍根未了譬；第十、如來示滅譬；第十一、鈍根得解譬；第十二、如來還歸譬；第十三、佛無虛妄譬。此十三句即是生起次第，合有十三句，開為三章：初七句，明利鈍眾生過去同種善根，乃至現在同稟佛教。次一句，明利根眾生始從《華嚴》初集乃至靈山《法華》之會，聞佛說法即便領悟，不須唱滅。三者後五句，鈍根眾生曆聞諸教猶未悟解，要須唱滅方乃得悟。所以但開此二種眾生者，良醫有二種子：一、不失心子；二、失心子。不失心子與藥則服，不須父示滅；失心之子雖與其藥而不肯服，是故示滅。故前章總明二子源由，後別明稟教難易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如良醫」下，第二、譬說。此譬大意直明父實不死為治狂子方便言死而無虛妄，佛亦如是，其實不滅為度罪重眾生方便唱滅而無虛妄，不煩作三世益物譬也。此譬始終有十三句：第一、佛如良醫譬；第二、眾生如子譬；第三、前佛去世譬；第四、眾生起惑譬；第五、後佛出興譬；第六、眾生感見譬；第七、應物說教譬；第八、利根前悟譬；第九、鈍根未了譬；第十、如來示滅譬；第十一、鈍根得解譬；第十二、如來還歸譬；第十三、佛無虛妄譬。此十三句即是生起次第，合有十三句，開為三章：初七句，明利鈍眾生過去同種善根，乃至現在同稟佛教。次一句，明利根眾生始從《華嚴》初集乃至靈山《法華》之會，聞佛說法即便領悟，不須唱滅。三者後五句，鈍根眾生曆聞諸教猶未悟解，要須唱滅方乃得悟。所以但開此二種眾生者，良醫有二種子：一、不失心子；二、失心子。不失心子與藥則服，不須父示滅；失心之子雖與其藥而不肯服，是故示滅。故前章總明二子源由，後別明稟教難易。

良醫者略明三種：一、外道五通；二、聲聞緣覺；三者、諸佛菩薩。外道但能除眾生三空已還諸煩惱病名為下醫；二乘能治三界之病稱為中醫；諸佛菩薩能遍治三界內外諸病名為上醫，故云良醫也。又外道除病必當還發，故稱為下；二乘治病或發不發故稱為中；諸佛治病畢竟不發故名為上。又凡夫二乘治眾生病凡有四句：一、損不增，二、增不損，三、亦增亦損，四、不增不損，故不名良醫。諸佛治病唯有一句，但損不增，故名良醫也。《阿含經》云「良醫有四德：一、善知病，謂冷熱等；二、知病所起；三、病生已善知治方；四、已差之病令更不生」。佛亦具此四種之德，如良醫也。《法華論》云「為不集功德人說良醫譬喻，此人不曾修第一乘善根，聞說第一乘，心中不願以為第一，為對治此故說良醫譬」。《論》又云「此人根未熟，為令熟故示涅槃，是故如來說此譬喻」。《論》又云「欲示涅槃無上故說醫師譬喻」。「智慧聰達」，此歎德釋良醫義。在心為智慧，在耳為聰，在目為明；智慧譬一切種智，聰譬六通，達譬五眼。「明練方藥善治眾病」者，方謂教，藥譬於理，識教知理稱為明練，善治眾病謂知病源應病授藥也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良醫者略明三種：一、外道五通；二、聲聞緣覺；三者、諸佛菩薩。外道但能除眾生三空已還諸煩惱病名為下醫；二乘能治三界之病稱為中醫；諸佛菩薩能遍治三界內外諸病名為上醫，故云良醫也。又外道除病必當還發，故稱為下；二乘治病或發不發故稱為中；諸佛治病畢竟不發故名為上。又凡夫二乘治眾生病凡有四句：一、損不增，二、增不損，三、亦增亦損，四、不增不損，故不名良醫。諸佛治病唯有一句，但損不增，故名良醫也。《阿含經》云「良醫有四德：一、善知病，謂冷熱等；二、知病所起；三、病生已善知治方；四、已差之病令更不生」。佛亦具此四種之德，如良醫也。《法華論》云「為不集功德人說良醫譬喻，此人不曾修第一乘善根，聞說第一乘，心中不願以為第一，為對治此故說良醫譬」。《論》又云「此人根未熟，為令熟故示涅槃，是故如來說此譬喻」。《論》又云「欲示涅槃無上故說醫師譬喻」。「智慧聰達」，此歎德釋良醫義。在心為智慧，在耳為聰，在目為明；智慧譬一切種智，聰譬六通，達譬五眼。「明練方藥善治眾病」者，方謂教，藥譬於理，識教知理稱為明練，善治眾病謂知病源應病授藥也。

「其人多諸子息」，第二、眾生如子譬。昔曾受化故名為子，受化之流更復轉化，受彼傳化故稱為息。然六道眾生皆有佛性並應是子，但佛性有二：一者正因，二者了因，具有緣正稱為近子，餘未稟化未有了因名為遠子。「或十二十乃至百數」者，上根難得為十，中根稍易得稱為二十，下根轉多故稱為百。此不約三乘為三根，通就稟教始終有悟不悟，正就菩薩悟入佛慧以分三根也。若就此品始終意者，千世界塵數菩薩過去已悟道名為上根，於現在世始從《華嚴》終竟《法華》得悟道者名為中根，若因唱滅為說《涅槃》而得悟者名為下根。若就現在辨於三根者，《法華》之前直往菩薩已得悟者名為上根，至於《法華》迴小入大名為中根。故〈涌出品〉云「初見我身聞我所說法即便信受入於佛慧」，謂上根也。「除前修習學小乘者」，今聞此經亦入佛慧，謂中根也。自此已外猶未得道，聞於唱滅為說《涅槃》方得悟者，謂下根也。三根多門，今略示其三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其人多諸子息」，第二、眾生如子譬。昔曾受化故名為子，受化之流更復轉化，受彼傳化故稱為息。然六道眾生皆有佛性並應是子，但佛性有二：一者正因，二者了因，具有緣正稱為近子，餘未稟化未有了因名為遠子。「或十二十乃至百數」者，上根難得為十，中根稍易得稱為二十，下根轉多故稱為百。此不約三乘為三根，通就稟教始終有悟不悟，正就菩薩悟入佛慧以分三根也。若就此品始終意者，千世界塵數菩薩過去已悟道名為上根，於現在世始從《華嚴》終竟《法華》得悟道者名為中根，若因唱滅為說《涅槃》而得悟者名為下根。若就現在辨於三根者，《法華》之前直往菩薩已得悟者名為上根，至於《法華》迴小入大名為中根。故〈涌出品〉云「初見我身聞我所說法即便信受入於佛慧」，謂上根也。「除前修習學小乘者」，今聞此經亦入佛慧，謂中根也。自此已外猶未得道，聞於唱滅為說《涅槃》方得悟者，謂下根也。三根多門，今略示其三也。

「以有事緣遠至餘國」下，第三、前佛去世譬。但受微化不得久住故往他方，如《涅槃》云「所應度者皆已度竟，餘未度者為作得度因緣」也。有事緣者此土感盡餘土緣興，佛化餘緣於彼緣為近，此土感息故稱為遠。又息此應彼故稱遠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有事緣遠至餘國」下，第三、前佛去世譬。但受微化不得久住故往他方，如《涅槃》云「所應度者皆已度竟，餘未度者為作得度因緣」也。有事緣者此土感盡餘土緣興，佛化餘緣於彼緣為近，此土感息故稱為遠。又息此應彼故稱遠也。

「諸子於後」下，第四、眾生起惑譬。「於後」者，佛去世後也。「飲他毒藥」者，昔習觀既弱還起顛倒，以正觀為自、顛倒為他，故《涅槃》云「自境界者四念處也，他境界者謂五欲也」。心起顛倒目之為飲，能害慧命稱為毒藥。「藥發悶亂宛轉于地」者，起惑因熟名為藥發。惑有二力：一、迷境障智，故言心悶亂；又將死為悶亂。二、感生死流浪六道，如宛轉于地。順教得涅槃如登高山，背化受生死苦故名為地。又受心苦為悶亂，受身苦為宛轉于地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸子於後」下，第四、眾生起惑譬。「於後」者，佛去世後也。「飲他毒藥」者，昔習觀既弱還起顛倒，以正觀為自、顛倒為他，故《涅槃》云「自境界者四念處也，他境界者謂五欲也」。心起顛倒目之為飲，能害慧命稱為毒藥。「藥發悶亂宛轉于地」者，起惑因熟名為藥發。惑有二力：一、迷境障智，故言心悶亂；又將死為悶亂。二、感生死流浪六道，如宛轉于地。順教得涅槃如登高山，背化受生死苦故名為地。又受心苦為悶亂，受身苦為宛轉于地也。

「是時其父還來歸家」下，第五、明後佛出興譬。前明利鈍眾生背化起惑總明感義，今明後佛出興總明應義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時其父還來歸家」下，第五、明後佛出興譬。前明利鈍眾生背化起惑總明感義，今明後佛出興總明應義。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

眾生起惑流浪五趣如宛轉于地，何因感佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生起惑流浪五趣如宛轉于地，何因感佛？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

苦極則反。如《勝鬘經》云「法種眾苦樂求涅槃」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦極則反。如《勝鬘經》云「法種眾苦樂求涅槃」。

又此中宜用三化：過去益物名一往化，宛轉于地此中有隨逐化，今還來歸家即畢竟化。昔緣盡故去，今感熟稱來，應入生死化物則生死為家，如上云「譬如長者有一大宅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此中宜用三化：過去益物名一往化，宛轉于地此中有隨逐化，今還來歸家即畢竟化。昔緣盡故去，今感熟稱來，應入生死化物則生死為家，如上云「譬如長者有一大宅」。

「諸子飲毒或失本心或不失者」，第六、眾生感見譬。過去習觀若久，雖起顛倒不失本解，名不失心；習觀未久，顛倒強盛失於本解，名為失心。又從《華嚴》至《法華》聞教得悟者名不失心，聞教不悟待唱滅方解謂失心也。此猶是起惑重輕、善有強弱故分為二也。「遙見其父」者，正感釋迦出世，但見丈六身成道、未見法身，去理尚遠故稱為遙。「皆大歡喜拜跪問訊善安穩歸」者，利鈍雖異，見佛出世皆同歡喜，謂意業也。恭敬拜跪，即身業也。口業稱歎，謂問訊也。歎佛謂如來者，《智度論》云「佛從安穩道來，故名如來」，今稱安穩歸，歸即來也。「我等愚癡誤服毒藥」者，上明利鈍眾生同有感見佛形機，今明利鈍眾生同有感教機，解機將發同述昔過，故云愚癡。起顛倒煩惱非其本意名為誤服。「願見救療更賜壽命」者，請佛說教滅惑名見救療。教能生解目之壽命，昔曾稟教已得生解，但中途背化起惑失於本解，今重請說教令得本解，故稱更賜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸子飲毒或失本心或不失者」，第六、眾生感見譬。過去習觀若久，雖起顛倒不失本解，名不失心；習觀未久，顛倒強盛失於本解，名為失心。又從《華嚴》至《法華》聞教得悟者名不失心，聞教不悟待唱滅方解謂失心也。此猶是起惑重輕、善有強弱故分為二也。「遙見其父」者，正感釋迦出世，但見丈六身成道、未見法身，去理尚遠故稱為遙。「皆大歡喜拜跪問訊善安穩歸」者，利鈍雖異，見佛出世皆同歡喜，謂意業也。恭敬拜跪，即身業也。口業稱歎，謂問訊也。歎佛謂如來者，《智度論》云「佛從安穩道來，故名如來」，今稱安穩歸，歸即來也。「我等愚癡誤服毒藥」者，上明利鈍眾生同有感見佛形機，今明利鈍眾生同有感教機，解機將發同述昔過，故云愚癡。起顛倒煩惱非其本意名為誤服。「願見救療更賜壽命」者，請佛說教滅惑名見救療。教能生解目之壽命，昔曾稟教已得生解，但中途背化起惑失於本解，今重請說教令得本解，故稱更賜也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

從「遙見其父」至「更賜壽命」，為是機緣中語？為據事耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「遙見其父」至「更賜壽命」，為是機緣中語？為據事耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

具有二義，機中為論，此事易明。言據事者，佛初出世，人天之流皆大歡喜，乃至釋梵請轉法輪，如言願見救療更賜壽命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具有二義，機中為論，此事易明。言據事者，佛初出世，人天之流皆大歡喜，乃至釋梵請轉法輪，如言願見救療更賜壽命也。

「父見子等苦惱如是」，第七、應緣說教譬。前譬為緣成道，此譬成道已後轉法輪也。文有二句：「父見子等」，譬佛見機也。「依諸經方」，第二、明說教也。依過去佛教，謂依諸經方。「求好藥草」者，教所表理。理能愈病，譬同藥草也。「色香美味」者，戒譬於色，定喻於香，慧譬於美味，三行圓備故稱具足。「檮蓰和合」者，初說小乘為檮，說中乘為蓰，說大乘為合。又法說為檮，譬說為蓰，合譬為合，如來說法不出此三。又總標為檮，別釋為蓰，總結為合，說法之儀不出標、釋、結也。又亦譬三轉法輪為檮、蓰、合。「而作是言」下，歎教也。「汝等可服」者，勸如說行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「父見子等苦惱如是」，第七、應緣說教譬。前譬為緣成道，此譬成道已後轉法輪也。文有二句：「父見子等」，譬佛見機也。「依諸經方」，第二、明說教也。依過去佛教，謂依諸經方。「求好藥草」者，教所表理。理能愈病，譬同藥草也。「色香美味」者，戒譬於色，定喻於香，慧譬於美味，三行圓備故稱具足。「檮蓰和合」者，初說小乘為檮，說中乘為蓰，說大乘為合。又法說為檮，譬說為蓰，合譬為合，如來說法不出此三。又總標為檮，別釋為蓰，總結為合，說法之儀不出標、釋、結也。又亦譬三轉法輪為檮、蓰、合。「而作是言」下，歎教也。「汝等可服」者，勸如說行也。

「其諸子中不失心」者，第八、利根前悟譬。從《華嚴》至《法華》稟教得悟者，即其人也。「餘失心者」，第九、鈍根未了譬。即第三大段為鈍根人不滅唱滅無有虛妄譬，亦即是現在三時中最後益物譬。「見其父來雖亦歡喜問訊」者，明此下根眾生見佛出世亦起欣敬之心也。「求索治病」者，亦有感教之機聞說妙法也。「與藥不肯服」者，鈍根雖復尋教，不能悟理，如失心不肯服藥也。「毒氣深入失本心」者，釋不服藥，邪行深入，失本正解也。「於此好藥而謂不美」者，於佛正教不得其理味也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其諸子中不失心」者，第八、利根前悟譬。從《華嚴》至《法華》稟教得悟者，即其人也。「餘失心者」，第九、鈍根未了譬。即第三大段為鈍根人不滅唱滅無有虛妄譬，亦即是現在三時中最後益物譬。「見其父來雖亦歡喜問訊」者，明此下根眾生見佛出世亦起欣敬之心也。「求索治病」者，亦有感教之機聞說妙法也。「與藥不肯服」者，鈍根雖復尋教，不能悟理，如失心不肯服藥也。「毒氣深入失本心」者，釋不服藥，邪行深入，失本正解也。「於此好藥而謂不美」者，於佛正教不得其理味也。

「父作是念」下，第十、如來示滅譬。就文為三：一、念欲唱滅；二、正唱滅；三、明正滅。初欲唱滅者，眾生著常不肯修道，念欲去世、欲示無常，使其改悟也。「即作是言」下，第二、正唱滅也。如釋迦自期三月，又如涅槃晨朝唱滅。又如經云「吾年已八十，形如故車朽，當般涅槃也」。「是好良藥今留在此」者，佛雖去世留法不滅，故十二部經付阿難、迦葉也。「作是教已」，第三、正滅。「遣使還告者」，正入涅槃，遺形舍利起塔等事，即是使也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「父作是念」下，第十、如來示滅譬。就文為三：一、念欲唱滅；二、正唱滅；三、明正滅。初欲唱滅者，眾生著常不肯修道，念欲去世、欲示無常，使其改悟也。「即作是言」下，第二、正唱滅也。如釋迦自期三月，又如涅槃晨朝唱滅。又如經云「吾年已八十，形如故車朽，當般涅槃也」。「是好良藥今留在此」者，佛雖去世留法不滅，故十二部經付阿難、迦葉也。「作是教已」，第三、正滅。「遣使還告者」，正入涅槃，遺形舍利起塔等事，即是使也。

「是時諸子」下，第十一、鈍根得解譬。見佛泥洹，心悟無常遂便得道，如服藥病愈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時諸子」下，第十一、鈍根得解譬。見佛泥洹，心悟無常遂便得道，如服藥病愈也。

「其父聞子」下，第十二、如來還歸譬。眾生聞佛泥洹，既得悟解即見法身，知佛不滅還於本化，故稱歸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其父聞子」下，第十二、如來還歸譬。眾生聞佛泥洹，既得悟解即見法身，知佛不滅還於本化，故稱歸也。

「諸善男子」，第十三、佛無虛妄譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子」，第十三、佛無虛妄譬。

「佛言我亦如是」下，第三、合譬。但有三意：初、明不滅；「為眾生」下，明方便示滅；「亦無有能」，此辨不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言我亦如是」下，第三、合譬。但有三意：初、明不滅；「為眾生」下，明方便示滅；「亦無有能」，此辨不虛也。

第二、偈頌。二十五行半，頌長行二章：初有二偈，頌過去無始；次有二十三行半，頌未來無終。所以頌此二者，顯如來壽量無始無終，斥二乘凡夫謂有始終之義。長行二門各開三。初門三者：一、明過去無始；二、釋疑；三、總結。但上文已廣，今轉勢說法，略為二意頌之。初偈頌證法身久，次偈頌垂應說法久，則總攝長行一切義盡也。「為度眾生故」下，頌第二、未來無終。上長行亦三：初、正明未來無終；次、明不滅示滅以釋疑；三、明不虛。今偈亦但開二：初、頌上第二不滅示滅以釋疑；次、頌不虛。所以頌此二者，執教之流正謂佛無常雙林滅盡，今欲顯佛常住，故須明不滅方便示滅；但不滅示滅似同虛妄，故次頌不虛。此二明未來無終義顯，故偈但頌此兩也。長行不滅示滅既略，今轉勢則廣頌之，開為三別：第一、九偈，就佛本迹二身明滅不滅義；第二、四行半、就淨穢二土明滅不滅義；第三、四偈，總結身土，明感見不同。此三總攝一切諸義盡，長行不盡，偈廣序之。初文又三：第一、兩偈，標滅不滅；第二、六行半，釋滅不滅意；第三、半偈，結滅不滅。初兩偈又二：第一偈就說法門明滅不滅，第二偈就神通門明滅不滅。說法現通攝義既周，故但明此二也。「眾見我滅度」下，第二、六行半，舉得益釋滅不滅意。就文為二：第一偈，明見佛滅度生福得益；第二、五行半，見佛滅度生智慧益。能化之中唯有說法、神通，所化得益不出功德、智慧，故但明此二義也。因上神通門生功德益，因上說法門生智慧益。上前明說法，後辨神通。今應先明智慧、後辨功德，但逐近勢故前明功德、後辨智慧也。就後智慧益中有二：初偈明眾生感，後四偈半辨佛應。就應中即有三寶顯不滅義：初半偈明佛僧二寶俱出，故二寶不滅也。「我時語眾生」下，第三、辨說法，即是法寶明滅不滅。就說法中，初、一偈，偏就此土論滅不滅；次、一行半，合就彼此論滅不滅；第三、一偈半，偏就他方論滅不滅。明滅不滅雖復無窮，此三攝盡。「神通力如是」，半行，第三、總結。明此滅不滅皆是神通示現，而如來法身非滅非不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、偈頌。二十五行半，頌長行二章：初有二偈，頌過去無始；次有二十三行半，頌未來無終。所以頌此二者，顯如來壽量無始無終，斥二乘凡夫謂有始終之義。長行二門各開三。初門三者：一、明過去無始；二、釋疑；三、總結。但上文已廣，今轉勢說法，略為二意頌之。初偈頌證法身久，次偈頌垂應說法久，則總攝長行一切義盡也。「為度眾生故」下，頌第二、未來無終。上長行亦三：初、正明未來無終；次、明不滅示滅以釋疑；三、明不虛。今偈亦但開二：初、頌上第二不滅示滅以釋疑；次、頌不虛。所以頌此二者，執教之流正謂佛無常雙林滅盡，今欲顯佛常住，故須明不滅方便示滅；但不滅示滅似同虛妄，故次頌不虛。此二明未來無終義顯，故偈但頌此兩也。長行不滅示滅既略，今轉勢則廣頌之，開為三別：第一、九偈，就佛本迹二身明滅不滅義；第二、四行半、就淨穢二土明滅不滅義；第三、四偈，總結身土，明感見不同。此三總攝一切諸義盡，長行不盡，偈廣序之。初文又三：第一、兩偈，標滅不滅；第二、六行半，釋滅不滅意；第三、半偈，結滅不滅。初兩偈又二：第一偈就說法門明滅不滅，第二偈就神通門明滅不滅。說法現通攝義既周，故但明此二也。「眾見我滅度」下，第二、六行半，舉得益釋滅不滅意。就文為二：第一偈，明見佛滅度生福得益；第二、五行半，見佛滅度生智慧益。能化之中唯有說法、神通，所化得益不出功德、智慧，故但明此二義也。因上神通門生功德益，因上說法門生智慧益。上前明說法，後辨神通。今應先明智慧、後辨功德，但逐近勢故前明功德、後辨智慧也。就後智慧益中有二：初偈明眾生感，後四偈半辨佛應。就應中即有三寶顯不滅義：初半偈明佛僧二寶俱出，故二寶不滅也。「我時語眾生」下，第三、辨說法，即是法寶明滅不滅。就說法中，初、一偈，偏就此土論滅不滅；次、一行半，合就彼此論滅不滅；第三、一偈半，偏就他方論滅不滅。明滅不滅雖復無窮，此三攝盡。「神通力如是」，半行，第三、總結。明此滅不滅皆是神通示現，而如來法身非滅非不滅。

「常在靈鷲山」下，第二、四行半，就淨穢二土論滅不滅。所以有此章來者，凡有二義：一者、釋疑故來。時眾疑云：現見火劫起時乾坤涸盡，如來之身寧得常存？是故今明土有淨穢，穢土被燒、淨土不滅，迹身現滅而法身常存。二者、上論如來真應兩身辨正果已竟，今次論淨穢兩土辨佛依果。正果之義，應身示滅、法身不滅；依果之義，穢土自毀、淨土不燒。故身但本迹、土唯淨穢，欲辨斯義故有此文來也。此品既有淨土，今略論之。《法華論》釋此品明有三身，今對三身亦有三土：一者、法身栖實相之土。《普賢觀》云「釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處，其佛住處名常寂光」，即法身土。故《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土」。《瓔珞經》云「亦以中道第一義名法身土」。然諸法寂滅相不可以言宣，孰論身與不身，亦何土與非土，但無名相中為眾生故假名相說，故明身與土。雖開身土，二實未曾二，但約義不同故分為兩，能栖之義說之為身，所栖之義目之為土也。如七卷《金光明．三身品》具有如如智及如如境，就義而望境即土也。二者、報身報土。但報身即是應身，應身有二種：一內、二外，內與法身相應名曰應身，此猶屬法身與法身同土。《法華論》云「我淨土不毀而眾見燒盡」者，報佛如來真實淨土第一義攝，故此即是報身土也。若外應之義名為報身，化大菩薩於淨土成佛，此以寶玉為淨土，此土乃不為劫火所燒而終有盡滅。所以然者，今開身有常無常三句：一者、法身但常非無常，二、化身但無常非常，三者、應身亦常亦無常。內應身義名之為常，外應之義名為無常。身既三種，土亦例然。法身之土但常非無常，化身之土但無常非常，應身之土亦常亦無常。內應身土此即是常，外應身土此即無常也。若分淨穢二土者，法報二土此是淨土，然化身之土此即不定，或淨或穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常在靈鷲山」下，第二、四行半，就淨穢二土論滅不滅。所以有此章來者，凡有二義：一者、釋疑故來。時眾疑云：現見火劫起時乾坤涸盡，如來之身寧得常存？是故今明土有淨穢，穢土被燒、淨土不滅，迹身現滅而法身常存。二者、上論如來真應兩身辨正果已竟，今次論淨穢兩土辨佛依果。正果之義，應身示滅、法身不滅；依果之義，穢土自毀、淨土不燒。故身但本迹、土唯淨穢，欲辨斯義故有此文來也。此品既有淨土，今略論之。《法華論》釋此品明有三身，今對三身亦有三土：一者、法身栖實相之土。《普賢觀》云「釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處，其佛住處名常寂光」，即法身土。故《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土」。《瓔珞經》云「亦以中道第一義名法身土」。然諸法寂滅相不可以言宣，孰論身與不身，亦何土與非土，但無名相中為眾生故假名相說，故明身與土。雖開身土，二實未曾二，但約義不同故分為兩，能栖之義說之為身，所栖之義目之為土也。如七卷《金光明．三身品》具有如如智及如如境，就義而望境即土也。二者、報身報土。但報身即是應身，應身有二種：一內、二外，內與法身相應名曰應身，此猶屬法身與法身同土。《法華論》云「我淨土不毀而眾見燒盡」者，報佛如來真實淨土第一義攝，故此即是報身土也。若外應之義名為報身，化大菩薩於淨土成佛，此以寶玉為淨土，此土乃不為劫火所燒而終有盡滅。所以然者，今開身有常無常三句：一者、法身但常非無常，二、化身但無常非常，三者、應身亦常亦無常。內應身義名之為常，外應之義名為無常。身既三種，土亦例然。法身之土但常非無常，化身之土但無常非常，應身之土亦常亦無常。內應身土此即是常，外應身土此即無常也。若分淨穢二土者，法報二土此是淨土，然化身之土此即不定，或淨或穢。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

菩薩亦有三身三土不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦有三身三土不？

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隨分有之。《華嚴》云「普賢身相猶如虛空，依於如如不依佛國」，如如即法身土，餘二可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨分有之。《華嚴》云「普賢身相猶如虛空，依於如如不依佛國」，如如即法身土，餘二可知。

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餘眾見燒盡而淨土不毀，此為是一質異見？為異質同處耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘眾見燒盡而淨土不毀，此為是一質異見？為異質同處耶？

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依什師意及《法華論》是異質同處。所言異質者，土淨穢兩質也。同處者，淨質在穢處、穢質在淨處，麁妙既殊不相障礙，故今文云「常在靈鷲山」，即知淨土在穢處也。次明一質異見者，所言一質者，此有多門，若望正道為論未曾淨穢，隨淨穢二緣見淨穢二土，以對淨穢二見故言非淨非穢，名為一質，故言一質二見。若就二緣自論一質異見者，自有是一淨質薄福之人自見其穢，自有是一穢質於福德之人自見其淨。總論質、見各有四句。質四句者，自有一質異處，異質一處，一質一處，異質異處。一質異處者，一非淨穢質在淨穢異處也。異質一處者，淨穢異質在非淨穢一處也。所以有此二句者，諸法本性寂滅故名一質，此本性寂滅不離淨穢故在淨穢二處，雖有淨穢二質常本性寂滅，故是二質一處。一質二處者，即是不動真際建立諸法，二質一處謂不壞假名而說實相。一質一處者，直就實相而論實相。異質異處者，土有淨穢在彼此不同也。見四句者，一質一見，一中道質菩薩之人因中道得正觀故見中道土。異質異見者，淨穢異質隨淨穢二緣見。一質異見者，一非淨穢質於淨穢緣見有淨穢。異質一見者，淨穢二質，智者了達知其無二。次約用論四句：一質異處，如一淨質通在淨穢二處。如《釋論》云「曇無竭香城之質即在香城處，而香城在閻浮提穢中」也。二者、淨穢二質同在一處，以麁妙不相礙故。三者、二質二處，淨穢二質在彼此二處。四者、一質一處，如淨質自在淨處，穢質亦然。約見論四句者，自有一質一見，於一淨質還起淨見，穢土亦爾。二者、二質二見，於淨穢二質各起淨穢二見。三者、一質二見，但是淨質於二緣所見不同。四者、二質一見，雖有淨穢二質，於福德人但見其淨，無福者但覩其穢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依什師意及《法華論》是異質同處。所言異質者，土淨穢兩質也。同處者，淨質在穢處、穢質在淨處，麁妙既殊不相障礙，故今文云「常在靈鷲山」，即知淨土在穢處也。次明一質異見者，所言一質者，此有多門，若望正道為論未曾淨穢，隨淨穢二緣見淨穢二土，以對淨穢二見故言非淨非穢，名為一質，故言一質二見。若就二緣自論一質異見者，自有是一淨質薄福之人自見其穢，自有是一穢質於福德之人自見其淨。總論質、見各有四句。質四句者，自有一質異處，異質一處，一質一處，異質異處。一質異處者，一非淨穢質在淨穢異處也。異質一處者，淨穢異質在非淨穢一處也。所以有此二句者，諸法本性寂滅故名一質，此本性寂滅不離淨穢故在淨穢二處，雖有淨穢二質常本性寂滅，故是二質一處。一質二處者，即是不動真際建立諸法，二質一處謂不壞假名而說實相。一質一處者，直就實相而論實相。異質異處者，土有淨穢在彼此不同也。見四句者，一質一見，一中道質菩薩之人因中道得正觀故見中道土。異質異見者，淨穢異質隨淨穢二緣見。一質異見者，一非淨穢質於淨穢緣見有淨穢。異質一見者，淨穢二質，智者了達知其無二。次約用論四句：一質異處，如一淨質通在淨穢二處。如《釋論》云「曇無竭香城之質即在香城處，而香城在閻浮提穢中」也。二者、淨穢二質同在一處，以麁妙不相礙故。三者、二質二處，淨穢二質在彼此二處。四者、一質一處，如淨質自在淨處，穢質亦然。約見論四句者，自有一質一見，於一淨質還起淨見，穢土亦爾。二者、二質二見，於淨穢二質各起淨穢二見。三者、一質二見，但是淨質於二緣所見不同。四者、二質一見，雖有淨穢二質，於福德人但見其淨，無福者但覩其穢也。

「常在靈鷲山」下四偈半，文開為四句：初半偈，標常在靈鷲山，明佛之與土二俱不滅。第二、半偈，騰眾伏疑。疑云：現見劫火所燒人土俱無，何得常在？第三、兩偈半，正明淨土不毀。第四、一行，結淨土不毀、眾生見燒也。「是諸罪眾生」下，第三、四偈，明感見不同雙結人土。初、二偈、明於罪福二人感見淨穢不同，結成土義；第二、兩偈，明為二緣說佛壽長短，成上佛滅不滅義也。此二偈有三意：初偈正明隨緣說短長，次半偈嘆佛智，後半行偈舉遠因以釋長果。「汝等有智者」下，第三、次頌長行不虛。長行有三：法、譬、合，今具頌之。初偈頌法說，次偈頌譬說，四偈頌合譬。四偈為四：初偈正合譬，明不滅示滅；第二偈，釋不滅示滅意；第三偈，通敘佛隨緣說一切教；第四偈，明教所表理宗歸作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常在靈鷲山」下四偈半，文開為四句：初半偈，標常在靈鷲山，明佛之與土二俱不滅。第二、半偈，騰眾伏疑。疑云：現見劫火所燒人土俱無，何得常在？第三、兩偈半，正明淨土不毀。第四、一行，結淨土不毀、眾生見燒也。「是諸罪眾生」下，第三、四偈，明感見不同雙結人土。初、二偈、明於罪福二人感見淨穢不同，結成土義；第二、兩偈，明為二緣說佛壽長短，成上佛滅不滅義也。此二偈有三意：初偈正明隨緣說短長，次半偈嘆佛智，後半行偈舉遠因以釋長果。「汝等有智者」下，第三、次頌長行不虛。長行有三：法、譬、合，今具頌之。初偈頌法說，次偈頌譬說，四偈頌合譬。四偈為四：初偈正合譬，明不滅示滅；第二偈，釋不滅示滅意；第三偈，通敘佛隨緣說一切教；第四偈，明教所表理宗歸作佛。

分別功德品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別功德品第十七

此品是廣開身權身實中第三、明稟教得益。言分別功德者，有二種義：一、聞說壽量得益，佛對彌勒分別得悟之人功德淺深有十二位，從品初立名。二者、此品末有大段流通，廣分別持經人所得功德，從後段受稱。合而言之俱從二處立名，故以目品。然功德之名有通有別，所言別者對智慧以辨功德，如五度有行為功德，波若照空為智慧，自有深悟為智慧，淺達為功德。如《涅槃．師子吼品》說地前為功德，登地為智慧。所言通者，修功所得悉名為功德。若爾，功德、智慧並是修功所得，悉名功德。今此品稱功德者，即是通名功德也。就文為二：初、明得益；次、辨感瑞。得益為二：第一、經家總敘得益；「於時世尊」下，別敘得益。所以別明得益者，此諸功德非佛無分別，即大眾不知，故須分別。就文為二：第一、明登地以上大乘聖得益；第二、明地前發菩提心益。《法華論》云「發菩提心益是十信位，得益雖多斯二攝盡，就聖得益中有十一位」。有人言：初、六位，即是斷界內分段生死六地菩薩。第二、五位，七地以上同斷界外反易生死，界內去佛遠未論生數，界外去佛近故論生數。今明此事難知，但依文為二：初六位明增道益，次五位辨損生益。雖有增道、損生不同，並是從劣至勝以為次第也。第一、得無生法忍益。以聞佛壽量初證無生，無生是聖位根本，故前明之。依《法華論》以初地為無生法忍也。第二、得聞持益。此是得無生法忍，更聞勝法持而不失，無生即是方便實慧、聞持謂實方便慧，實方便慧既是巧用即勝於無生，故在第二。第三、得樂說無礙辨才。聞持是自解，樂說謂化他，其義轉勝，故在第三。第四、得無量旋陀羅尼，於法門中圓滿具足出沒無礙，勝前樂說，故在第四。第五、轉不退法輪。前雖得旋持未得不退，今登不退故勝前。第六、能轉清淨法輪。前雖不退猶未清淨，今證清淨故勝前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品是廣開身權身實中第三、明稟教得益。言分別功德者，有二種義：一、聞說壽量得益，佛對彌勒分別得悟之人功德淺深有十二位，從品初立名。二者、此品末有大段流通，廣分別持經人所得功德，從後段受稱。合而言之俱從二處立名，故以目品。然功德之名有通有別，所言別者對智慧以辨功德，如五度有行為功德，波若照空為智慧，自有深悟為智慧，淺達為功德。如《涅槃．師子吼品》說地前為功德，登地為智慧。所言通者，修功所得悉名為功德。若爾，功德、智慧並是修功所得，悉名功德。今此品稱功德者，即是通名功德也。就文為二：初、明得益；次、辨感瑞。得益為二：第一、經家總敘得益；「於時世尊」下，別敘得益。所以別明得益者，此諸功德非佛無分別，即大眾不知，故須分別。就文為二：第一、明登地以上大乘聖得益；第二、明地前發菩提心益。《法華論》云「發菩提心益是十信位，得益雖多斯二攝盡，就聖得益中有十一位」。有人言：初、六位，即是斷界內分段生死六地菩薩。第二、五位，七地以上同斷界外反易生死，界內去佛遠未論生數，界外去佛近故論生數。今明此事難知，但依文為二：初六位明增道益，次五位辨損生益。雖有增道、損生不同，並是從劣至勝以為次第也。第一、得無生法忍益。以聞佛壽量初證無生，無生是聖位根本，故前明之。依《法華論》以初地為無生法忍也。第二、得聞持益。此是得無生法忍，更聞勝法持而不失，無生即是方便實慧、聞持謂實方便慧，實方便慧既是巧用即勝於無生，故在第二。第三、得樂說無礙辨才。聞持是自解，樂說謂化他，其義轉勝，故在第三。第四、得無量旋陀羅尼，於法門中圓滿具足出沒無礙，勝前樂說，故在第四。第五、轉不退法輪。前雖得旋持未得不退，今登不退故勝前。第六、能轉清淨法輪。前雖不退猶未清淨，今證清淨故勝前也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

前一佛世界，後言三千大千世界，此有何異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前一佛世界，後言三千大千世界，此有何異？

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《大智度論》云「十方各如恒沙三千大千世界名一佛世界」，是故三千與一佛世界異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大智度論》云「十方各如恒沙三千大千世界名一佛世界」，是故三千與一佛世界異也。

次明八生當得菩提者，第二、辨損生益。有人言：從七地至金剛心成損生之義。無明住地煩惱分為九品，一品為一生緣，謂隨斷一品即損一生；今七地下忍聞經為緣登七地上忍，斷一品惑損於一生，故言八生當得菩提。七地上忍聞經為緣登八地下忍，斷一品惑損一生，餘七生。在八地下忍聞經為緣進登八地上忍，復斷一品惑損於一生，餘六生。在八地上忍聞經為緣登九地下忍，進斷一品復損一生，餘五生。在九地下忍聞經為緣登九地上忍，復斷一品損於一生，餘四生。在而文中，從八生乃至四生者，經文存略，故爾當知四生即是九地上忍也。從九地上忍聞經為緣登十地下忍，斷一品復損一生，餘三生在。從十地下忍聞經為緣登十地上忍，斷一品復損一生，餘二生在。從十地上忍聞經為緣登金剛心，斷一品復損一生，所餘一生佛果斷之乃盡也。今謂此釋於義難明，不能具敘其得失。今明經論之中有二種生：一者應生，二者實生。如《智度論》釋〈往生品〉，明一生菩薩及三生菩薩並是應生。何以知然者？住十地菩薩不應受人天生，而今受人天生者此是應生。今言八生乃至一生者，八過受人天生故得菩提，乃至受兜率天一生當得菩提，故是應生也。然應生有多少者，隨緣故爾，亦得由悟理深淺、斷惑輕重，是故應生有多少也。次言實生者，如《仁王經》嘆菩薩三十生功德，一地有三生，謂入分為初生，住分為中生，滿分為終生。《攝大乘論》、《地論》悉有三位，若依此義明八生者，本是七地終生之人，聞經力故登八地始生，故餘八生在。本是八地始生之人，聞經力故得入八地住分，餘七生在。本是八地住分人，聞經得滿分，猶六生在。本是八地滿分，聞經得入九地初分，餘五生在。本是九地初分，聞經得入住分，餘四生在。本是住分，聞經得入滿分，餘三生在。本是九地滿分，聞經得入十地初分，餘二生在。本是十地初分，聞經得入住分，餘一生在。本是住分，聞經力故得入十地滿分，便坐道場得成佛。蓋是一方次第悟，作此論之。若超悟者，其間無定，權實二生正就實生，以聞經得實益故。依《法華論》云「八生乃至一生得菩提者，此以初地離三界分段生死，隨分能見真如佛性名得菩提，非究竟無上菩提也」。此意明本是地前之人，聞經力故隨分淺深，經八過受分段生乃至一過受分段生，便證初地菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明八生當得菩提者，第二、辨損生益。有人言：從七地至金剛心成損生之義。無明住地煩惱分為九品，一品為一生緣，謂隨斷一品即損一生；今七地下忍聞經為緣登七地上忍，斷一品惑損於一生，故言八生當得菩提。七地上忍聞經為緣登八地下忍，斷一品惑損一生，餘七生。在八地下忍聞經為緣進登八地上忍，復斷一品惑損於一生，餘六生。在八地上忍聞經為緣登九地下忍，進斷一品復損一生，餘五生。在九地下忍聞經為緣登九地上忍，復斷一品損於一生，餘四生。在而文中，從八生乃至四生者，經文存略，故爾當知四生即是九地上忍也。從九地上忍聞經為緣登十地下忍，斷一品復損一生，餘三生在。從十地下忍聞經為緣登十地上忍，斷一品復損一生，餘二生在。從十地上忍聞經為緣登金剛心，斷一品復損一生，所餘一生佛果斷之乃盡也。今謂此釋於義難明，不能具敘其得失。今明經論之中有二種生：一者應生，二者實生。如《智度論》釋〈往生品〉，明一生菩薩及三生菩薩並是應生。何以知然者？住十地菩薩不應受人天生，而今受人天生者此是應生。今言八生乃至一生者，八過受人天生故得菩提，乃至受兜率天一生當得菩提，故是應生也。然應生有多少者，隨緣故爾，亦得由悟理深淺、斷惑輕重，是故應生有多少也。次言實生者，如《仁王經》嘆菩薩三十生功德，一地有三生，謂入分為初生，住分為中生，滿分為終生。《攝大乘論》、《地論》悉有三位，若依此義明八生者，本是七地終生之人，聞經力故登八地始生，故餘八生在。本是八地始生之人，聞經力故得入八地住分，餘七生在。本是八地住分人，聞經得滿分，猶六生在。本是八地滿分，聞經得入九地初分，餘五生在。本是九地初分，聞經得入住分，餘四生在。本是住分，聞經得入滿分，餘三生在。本是九地滿分，聞經得入十地初分，餘二生在。本是十地初分，聞經得入住分，餘一生在。本是住分，聞經力故得入十地滿分，便坐道場得成佛。蓋是一方次第悟，作此論之。若超悟者，其間無定，權實二生正就實生，以聞經得實益故。依《法華論》云「八生乃至一生得菩提者，此以初地離三界分段生死，隨分能見真如佛性名得菩提，非究竟無上菩提也」。此意明本是地前之人，聞經力故隨分淺深，經八過受分段生乃至一過受分段生，便證初地菩提也。

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聞經說壽量，云何得無生忍乃至發菩提心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞經說壽量，云何得無生忍乃至發菩提心？

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若依舊明此經辨無常佛者，不應得無生忍。何以然者？說無常云何令人悟實相耶？又佛既無常終歸磨滅，何足可樂而發心求之？若言此經是覆相常者，既是覆相便非了義，云何得了義益耶？若言此經明佛決定常者即是常見，云何令人得無生忍耶？今明此品說佛法身絕四句、超百非，故前云「無有生死若退若出」乃至「非實非虛非如非異」，即知非常非無常、不長不短，而長短適緣、常無常善巧，時眾聞此故得無生及發菩提心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依舊明此經辨無常佛者，不應得無生忍。何以然者？說無常云何令人悟實相耶？又佛既無常終歸磨滅，何足可樂而發心求之？若言此經是覆相常者，既是覆相便非了義，云何得了義益耶？若言此經明佛決定常者即是常見，云何令人得無生忍耶？今明此品說佛法身絕四句、超百非，故前云「無有生死若退若出」乃至「非實非虛非如非異」，即知非常非無常、不長不短，而長短適緣、常無常善巧，時眾聞此故得無生及發菩提心也。

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佛壽無量而眾生壽自然有量，此乃眾生、佛二見，諸有二者無道無果，云何得益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛壽無量而眾生壽自然有量，此乃眾生、佛二見，諸有二者無道無果，云何得益？

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若作二見即不得益。今既悟佛壽無始無終不生不滅、絕四句超百非，即了己身亦爾，此即悟眾生、佛不二，是故得益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作二見即不得益。今既悟佛壽無始無終不生不滅、絕四句超百非，即了己身亦爾，此即悟眾生、佛不二，是故得益。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

此經但明佛壽無生滅始終，何處辨眾生壽亦無生滅始終？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經但明佛壽無生滅始終，何處辨眾生壽亦無生滅始終？

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作此問者不讀《法華．壽量品》。〈壽量品〉云「如來如實知見，三界無有生滅，乃至非實非虛」，故知三界即是法身，亦令眾生作如此悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此問者不讀《法華．壽量品》。〈壽量品〉云「如來如實知見，三界無有生滅，乃至非實非虛」，故知三界即是法身，亦令眾生作如此悟也。

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餘經悟道者少，此教何故得益多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘經悟道者少，此教何故得益多耶？

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此經結會始終開二權二實，即教無不周、理無不備，所應得道者盡在此經，是故悟道者多。二者、如來一化凡有三門：一、攝邪歸正門；二、攝異歸同門；三、攝因歸果門。《法華》之前唯有一門；此經初分謂攝異歸同門，後分之經攝因歸果門，又此經結會始終則具足三門，三門攝理教既周，聞之並皆悟道。三者、釋迦所化凡有二子，一者失心，二者不失心子。不失心子始從《華嚴》終竟《法華》聞教皆悟，餘失心者待佛唱滅至說《涅槃》方得解了。今辨不失心子所應悟者並皆得悟，是故入道者多。不失心子凡有二種：一、直往菩薩；二、迴少入大。此二種人聞《法華經》皆得悟道，所以多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經結會始終開二權二實，即教無不周、理無不備，所應得道者盡在此經，是故悟道者多。二者、如來一化凡有三門：一、攝邪歸正門；二、攝異歸同門；三、攝因歸果門。《法華》之前唯有一門；此經初分謂攝異歸同門，後分之經攝因歸果門，又此經結會始終則具足三門，三門攝理教既周，聞之並皆悟道。三者、釋迦所化凡有二子，一者失心，二者不失心子。不失心子始從《華嚴》終竟《法華》聞教皆悟，餘失心者待佛唱滅至說《涅槃》方得解了。今辨不失心子所應悟者並皆得悟，是故入道者多。不失心子凡有二種：一、直往菩薩；二、迴少入大。此二種人聞《法華經》皆得悟道，所以多也。

「復有八世界微塵」下，第二、明地前得發菩提心益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八世界微塵」下，第二、明地前得發菩提心益也。

「佛說是法」下，第二、明瑞相。顯理既彰，悟道非一，是故感於嘉瑞。凡有八瑞，如文所列也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說是法」下，第二、明瑞相。顯理既彰，悟道非一，是故感於嘉瑞。凡有八瑞，如文所列也。

問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：

前開三顯一何故無瑞耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前開三顯一何故無瑞耶？

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初明一權一實義未究竟，及三根聲聞生信猶淺，故未現瑞。今具開二種權實，悟道人多，故現瑞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初明一權一實義未究竟，及三根聲聞生信猶淺，故未現瑞。今具開二種權實，悟道人多，故現瑞也。

「爾時彌勒」下，第四、明彌勒疑除領解說偈稱嘆。十九行偈分為四別：初一行，頌所說教；次十行，頌得益之人；次六行，頌瑞相；後兩行，稱嘆佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌勒」下，第四、明彌勒疑除領解說偈稱嘆。十九行偈分為四別：初一行，頌所說教；次十行，頌得益之人；次六行，頌瑞相；後兩行，稱嘆佛。

第二段中又開三別：初一行，總明得益；次八偈，別頌得益；後一偈，總結稱嘆也。八偈又二：初七行，頌得聖益；後一行，頌凡發心益。七偈之中，三行頌增道，三行頌損生，一行總結頌斯二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二段中又開三別：初一行，總明得益；次八偈，別頌得益；後一偈，總結稱嘆也。八偈又二：初七行，頌得聖益；後一行，頌凡發心益。七偈之中，三行頌增道，三行頌損生，一行總結頌斯二也。

「爾時佛告彌勒」下，第五、格量稱嘆。就文為二：一、長行，二、偈頌。長行有三：第一、正述功德；第二、正格量；第三、結嘆也。「若有善男子」下，第、二格量。但舉五度不舉波若者，信解壽長，此心即是般若，不可還以波若格量般若也。又般若即是佛壽，照境之義名平等大慧，用大慧為命故名為慧命，即此大慧用法為身，故名法身，故知波若即是佛壽，不可以壽格量壽也。《勝鬘經》具舉六度格量者，此是無方便波若耳。「若善男子」下，第三、結嘆。偈文但頌後二章：十四偈，頌格量；五偈半，頌結嘆功德。初又二：十二偈，別頌五度；兩偈，頌格量。初又二：初一偈，明時。長行廣總明五度，次別頌五度也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時佛告彌勒」下，第五、格量稱嘆。就文為二：一、長行，二、偈頌。長行有三：第一、正述功德；第二、正格量；第三、結嘆也。「若有善男子」下，第、二格量。但舉五度不舉波若者，信解壽長，此心即是般若，不可還以波若格量般若也。又般若即是佛壽，照境之義名平等大慧，用大慧為命故名為慧命，即此大慧用法為身，故名法身，故知波若即是佛壽，不可以壽格量壽也。《勝鬘經》具舉六度格量者，此是無方便波若耳。「若善男子」下，第三、結嘆。偈文但頌後二章：十四偈，頌格量；五偈半，頌結嘆功德。初又二：十二偈，別頌五度；兩偈，頌格量。初又二：初一偈，明時。長行廣總明五度，次別頌五度也。

「又阿逸多」下，大段第三，次辨流通。凡十一品半經，開為二別：初四品半，明讚嘆流通；從〈囑累品〉竟經，七品，明付囑流通。要須歎法美人福慧深重，方得憑累使受化弘通，故分此二也。就初文又二：一、從此文至〈不輕品〉三品半經，正明歎法美人；第二、〈神力〉一品，佛見二世眾生聞經得益，心生歡喜現大神力。初章又二：第一、從此盡品，略讚嘆流通；第二、三品，廣讚嘆流通。初又二：第一、歎佛在世時人弘經功德；第二、嘆佛滅後時人弘經功德。就初有三：第一、明聞慧功德；「何況廣聞」下，第二、明思慧功德；「阿逸多」下，第三、明修慧功德。「又復如來滅後」下，第二、明佛滅後持經人功德。初長行，後偈頌。長行明四品人：一、下品，謂聞慧人；二、中品，思慧人；三、上品，修慧人；四，上上品，修慧之中更開此一品也。「何況讀誦」下，第二人也。凡有二句：一：歎持經人頂戴如來；「阿逸多」下，第二、歎持經人攝諸功德。文有四句：第一、總明歎持經之人攝起塔造寺功德。「即為以佛舍利」下，第二、別明持經人得起塔功德。「阿逸多」下，第三、別明持經人攝得造寺功德。「是故我說」下，第四、總結持經人具得塔寺二種功德。「況復有人」下，第三、明上品修慧人。「若人讀誦」下，第四、上上品人。偈文但頌三品人，不頌第一聞慧人。十一行半，頌第二思慧人；次三句，頌修慧上品人；「不瞋不惡口」下，頌修慧上上品人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又阿逸多」下，大段第三，次辨流通。凡十一品半經，開為二別：初四品半，明讚嘆流通；從〈囑累品〉竟經，七品，明付囑流通。要須歎法美人福慧深重，方得憑累使受化弘通，故分此二也。就初文又二：一、從此文至〈不輕品〉三品半經，正明歎法美人；第二、〈神力〉一品，佛見二世眾生聞經得益，心生歡喜現大神力。初章又二：第一、從此盡品，略讚嘆流通；第二、三品，廣讚嘆流通。初又二：第一、歎佛在世時人弘經功德；第二、嘆佛滅後時人弘經功德。就初有三：第一、明聞慧功德；「何況廣聞」下，第二、明思慧功德；「阿逸多」下，第三、明修慧功德。「又復如來滅後」下，第二、明佛滅後持經人功德。初長行，後偈頌。長行明四品人：一、下品，謂聞慧人；二、中品，思慧人；三、上品，修慧人；四，上上品，修慧之中更開此一品也。「何況讀誦」下，第二人也。凡有二句：一：歎持經人頂戴如來；「阿逸多」下，第二、歎持經人攝諸功德。文有四句：第一、總明歎持經之人攝起塔造寺功德。「即為以佛舍利」下，第二、別明持經人得起塔功德。「阿逸多」下，第三、別明持經人攝得造寺功德。「是故我說」下，第四、總結持經人具得塔寺二種功德。「況復有人」下，第三、明上品修慧人。「若人讀誦」下，第四、上上品人。偈文但頌三品人，不頌第一聞慧人。十一行半，頌第二思慧人；次三句，頌修慧上品人；「不瞋不惡口」下，頌修慧上上品人也。