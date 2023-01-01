法華玄論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華玄論卷第八

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

論曰：轉法輪具四義：一輪、二轉、三方、四降敵。輪者，大乘以無生滅觀為體，小乘以生滅觀為體。大乘無生觀為輪，略具十義：一唯聖王有，餘人則無。唯無所得聖王有此無生滅觀，有所得人則無。二自然成就，不由工匠。佛菩薩了諸法本自不生今亦無滅，得無生觀非破生滅，故有無生也。〈方便品〉云「諸法從本來，常自寂滅相。」三輻輞具足，無生觀圓則眾行皆備。四自在王前導，以無生觀常居眾行之首。五餘人不能壞，天魔外道不能壞。六能摧怨敵，得無生觀能破一切生心動念。七停空不墮，得無生觀常在實相虛空，不復退轉。八圓而無際，得無生觀離斷常諸邊。九上下迴轉，得無生觀能於生無生不相妨礙，如法身無生無處不生，以無生故諸趣門閉，即是上迴無處不生，而生五道謂下轉也。十速疾得無生觀心無所礙，一念遍知。所言輪者，轉輪為義。前佛得如實悟授於後佛，眾生不盡，輪無息時，故云輪轉也。又輪者謂具足義，此無生觀無德不含，如《波若》說一念具萬行。又輪者圓正義，無生實觀圓正不偏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：轉法輪具四義：一輪、二轉、三方、四降敵。輪者，大乘以無生滅觀為體，小乘以生滅觀為體。大乘無生觀為輪，略具十義：一唯聖王有，餘人則無。唯無所得聖王有此無生滅觀，有所得人則無。二自然成就，不由工匠。佛菩薩了諸法本自不生今亦無滅，得無生觀非破生滅，故有無生也。〈方便品〉云「諸法從本來，常自寂滅相。」三輻輞具足，無生觀圓則眾行皆備。四自在王前導，以無生觀常居眾行之首。五餘人不能壞，天魔外道不能壞。六能摧怨敵，得無生觀能破一切生心動念。七停空不墮，得無生觀常在實相虛空，不復退轉。八圓而無際，得無生觀離斷常諸邊。九上下迴轉，得無生觀能於生無生不相妨礙，如法身無生無處不生，以無生故諸趣門閉，即是上迴無處不生，而生五道謂下轉也。十速疾得無生觀心無所礙，一念遍知。所言輪者，轉輪為義。前佛得如實悟授於後佛，眾生不盡，輪無息時，故云輪轉也。又輪者謂具足義，此無生觀無德不含，如《波若》說一念具萬行。又輪者圓正義，無生實觀圓正不偏也。

問：何故名法輪，復名梵輪耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故名法輪，復名梵輪耶？

答：可軌名法，清淨名梵。《十住論》云「此輪能除眾生三毒使得清淨，故云梵輪。」《婆娑》云「梵音說故，名為梵輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：可軌名法，清淨名梵。《十住論》云「此輪能除眾生三毒使得清淨，故云梵輪。」《婆娑》云「梵音說故，名為梵輪。」

釋論文已具足。次論位。但一無生中道正觀，約明昧不同開為四位：初地至三地名信無生，四地至六地名順無生，七地至九地謂真無生，十地至佛地謂寂滅無生，即喻四轉輪王也。又地前亦具四位：外凡十信信無生，次十住謂解無生，十行因無生起行，十迴向明解行具足順無生流。後四名似輪，前四名真輪。似中內外凡，真中竝不竝，如一乘中釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋論文已具足。次論位。但一無生中道正觀，約明昧不同開為四位：初地至三地名信無生，四地至六地名順無生，七地至九地謂真無生，十地至佛地謂寂滅無生，即喻四轉輪王也。又地前亦具四位：外凡十信信無生，次十住謂解無生，十行因無生起行，十迴向明解行具足順無生流。後四名似輪，前四名真輪。似中內外凡，真中竝不竝，如一乘中釋。

問：何故地前至佛皆無生觀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故地前至佛皆無生觀？

答：《般若》云「菩薩初發心，皆學無所得」，以無所得故，能從一位至一位耳。「有所得是魔眷屬無道無果」，是故皆學無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《般若》云「菩薩初發心，皆學無所得」，以無所得故，能從一位至一位耳。「有所得是魔眷屬無道無果」，是故皆學無生。

問：云何名無生觀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何名無生觀？

答：於一切生死涅槃緣之與觀，不生心動念，故名無生。是故經云「動心是魔網，不動為法印」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：於一切生死涅槃緣之與觀，不生心動念，故名無生。是故經云「動心是魔網，不動為法印」也。

次釋轉義。既以無生為輪，即以無轉為轉也。《淨名》云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨。」《像法決疑經》云「鹿薗不說，鵠樹無言。」善吉云：「我無所論乃至不說一字。」《大經》云「若知如來常不說法，是則名為具足多聞。」此皆無轉而轉，故言無所言。但轉有二種：一者他轉、二者自轉。此二種開三種成佛：一者法身成佛，謂坐無生觀道場將滿不二念，若假諸佛為作因緣，故無生觀輪於心中轉，名為他轉。二者應身成佛，謂十地行滿坐於道場，無師自悟名為自轉也。此二皆是大乘，三藏所無。次明三僧祇劫行滿，三十四心成佛，亦無師自悟，得眼智明覺，此三藏成佛。成佛雖多，不出此三。若以本迹而言，初一為本、後二為迹。大小為論，初二大乘、後一三藏。權實而言，三藏辨權；大乘有權有實，法身為實成，迹身為權成也。次就應身成佛，復有自他。《婆娑》云「佛在菩提樹下轉自身法輪，謂自得無漏慧，行四諦境。於鹿薗為他身轉法輪，謂陳如等有應發之慧，須佛言教為其扣發，名為他轉。但自轉之義就初成道，此義則短；從爾已後皆屬他轉，故他轉時長。」小乘既爾，大乘亦同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋轉義。既以無生為輪，即以無轉為轉也。《淨名》云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨。」《像法決疑經》云「鹿薗不說，鵠樹無言。」善吉云：「我無所論乃至不說一字。」《大經》云「若知如來常不說法，是則名為具足多聞。」此皆無轉而轉，故言無所言。但轉有二種：一者他轉、二者自轉。此二種開三種成佛：一者法身成佛，謂坐無生觀道場將滿不二念，若假諸佛為作因緣，故無生觀輪於心中轉，名為他轉。二者應身成佛，謂十地行滿坐於道場，無師自悟名為自轉也。此二皆是大乘，三藏所無。次明三僧祇劫行滿，三十四心成佛，亦無師自悟，得眼智明覺，此三藏成佛。成佛雖多，不出此三。若以本迹而言，初一為本、後二為迹。大小為論，初二大乘、後一三藏。權實而言，三藏辨權；大乘有權有實，法身為實成，迹身為權成也。次就應身成佛，復有自他。《婆娑》云「佛在菩提樹下轉自身法輪，謂自得無漏慧，行四諦境。於鹿薗為他身轉法輪，謂陳如等有應發之慧，須佛言教為其扣發，名為他轉。但自轉之義就初成道，此義則短；從爾已後皆屬他轉，故他轉時長。」小乘既爾，大乘亦同也。

次明方義。轉必有方所，即是轉境義。若爾，小乘生滅觀照四諦境，故輪於四方轉；大乘明無生滅觀於一實諦方轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明方義。轉必有方所，即是轉境義。若爾，小乘生滅觀照四諦境，故輪於四方轉；大乘明無生滅觀於一實諦方轉也。

問：云何爾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何爾耶？

答：小乘以苦集為相生，滅道為還滅。境即生滅，觀亦復然。故生滅境發生滅觀，生滅觀照生滅境，所以言生滅之輪四方轉也。大乘則明不苦不集故不生，不道不滅故無滅，故名一諦。以無生滅一諦發不生滅一觀，無生滅一觀照無生滅一境，故云無生滅輪於一諦方轉也。然轉輪既是無轉而轉，境生亦無生而生，無轉而轉雖轉不照，無生而生雖生不發也。次明小乘之輪於四方轉，大乘亦爾，但小乘於有量四方轉，大乘於無量四方轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：小乘以苦集為相生，滅道為還滅。境即生滅，觀亦復然。故生滅境發生滅觀，生滅觀照生滅境，所以言生滅之輪四方轉也。大乘則明不苦不集故不生，不道不滅故無滅，故名一諦。以無生滅一諦發不生滅一觀，無生滅一觀照無生滅一境，故云無生滅輪於一諦方轉也。然轉輪既是無轉而轉，境生亦無生而生，無轉而轉雖轉不照，無生而生雖生不發也。次明小乘之輪於四方轉，大乘亦爾，但小乘於有量四方轉，大乘於無量四方轉。

問。小乘有量故有生滅，大乘無量亦有生滅。量無量乃異，生滅觀應同耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。小乘有量故有生滅，大乘無量亦有生滅。量無量乃異，生滅觀應同耶？

答：亦不同也。大乘明苦者，如《大經》云「解苦無苦為苦諦」，又云「五陰洞達空無所起是苦義，法本不生今則無滅是寂滅義」，豈同小乘逼惱為苦、已有還無稱為滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：亦不同也。大乘明苦者，如《大經》云「解苦無苦為苦諦」，又云「五陰洞達空無所起是苦義，法本不生今則無滅是寂滅義」，豈同小乘逼惱為苦、已有還無稱為滅耶？

次明降怨即辨輪用。小乘於四諦方轉，降四諦下怨；正觀之輪於一實諦方轉，降生滅斷常怨也。又小乘輪於有量四諦轉，降有量四諦下惑；大乘輪於無量四諦方轉，降無量四諦下惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明降怨即辨輪用。小乘於四諦方轉，降四諦下怨；正觀之輪於一實諦方轉，降生滅斷常怨也。又小乘輪於有量四諦轉，降有量四諦下惑；大乘輪於無量四諦方轉，降無量四諦下惑也。

次明權實。以內照四諦為實智、外說教為權智者，佛自轉法輪則轉之與輪皆是實智，若為眾生轉法輪者，則所轉之輪為實智，能轉之教為權智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明權實。以內照四諦為實智、外說教為權智者，佛自轉法輪則轉之與輪皆是實智，若為眾生轉法輪者，則所轉之輪為實智，能轉之教為權智也。

次明教智兩輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明教智兩輪。

問：《大經》云「諸佛世尊凡有所說皆悉為轉法輪也。」此用何物為轉？云何為輪耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《大經》云「諸佛世尊凡有所說皆悉為轉法輪也。」此用何物為轉？云何為輪耶？

答：可具二義。一者佛教為能轉，眾生智為所轉之輪。以諸佛說法皆能生物智慧，故以佛教為能轉，眾生之智為所轉之輪也。二者以教為所轉之輪，以佛智為能轉也。所以然者，佛二智能說二諦，二諦之教為所轉之輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：可具二義。一者佛教為能轉，眾生智為所轉之輪。以諸佛說法皆能生物智慧，故以佛教為能轉，眾生之智為所轉之輪也。二者以教為所轉之輪，以佛智為能轉也。所以然者，佛二智能說二諦，二諦之教為所轉之輪也。

問：前云教為能轉、眾生二智為所轉之輪，與後相違，云何會通耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前云教為能轉、眾生二智為所轉之輪，與後相違，云何會通耶？

答：佛為眾生轉法輪，要須具二種能所：一者以二智說二輪，則二智為能轉、二諦教為所轉之輪。二者二諦教復能發生眾生二智，則二諦教為能轉、眾生二智為所轉之輪也。初則智能諦所，次則諦能智所也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：佛為眾生轉法輪，要須具二種能所：一者以二智說二輪，則二智為能轉、二諦教為所轉之輪。二者二諦教復能發生眾生二智，則二諦教為能轉、眾生二智為所轉之輪也。初則智能諦所，次則諦能智所也。

問：就佛自轉亦有能所不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：就佛自轉亦有能所不耶？

答：佛二諦能發生佛二智，則二諦為能轉、佛智為所轉之輪。合前則有三種能所也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：佛二諦能發生佛二智，則二諦為能轉、佛智為所轉之輪。合前則有三種能所也。

問：教云何名輪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：教云何名輪？

答：教有摧邪顯正之能，亦名輪也。以智為輪通自他，以教為輪但為他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：教有摧邪顯正之能，亦名輪也。以智為輪通自他，以教為輪但為他也。

問：智教為輪，出何文耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：智教為輪，出何文耶？

答：《大經》云「凡有所說皆名為轉法輪」，此教也。《淨名》云「得無生忍轉不退輪」，以智為輪也。《十住論》具出二解：一云「十二種行為輪」，十二種行謂眼智明覺，此用智為輪；二云「分別三乘之法名轉法輪」，用教為輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《大經》云「凡有所說皆名為轉法輪」，此教也。《淨名》云「得無生忍轉不退輪」，以智為輪也。《十住論》具出二解：一云「十二種行為輪」，十二種行謂眼智明覺，此用智為輪；二云「分別三乘之法名轉法輪」，用教為輪也。

次明三輪義。一為聲聞轉四諦，此則三轉，謂示、勸、證也。為緣覺明再轉，謂十二因緣相生及以還滅也。為菩薩說六度輪，但明一轉，不三說六度，亦不言有生滅二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明三輪義。一為聲聞轉四諦，此則三轉，謂示、勸、證也。為緣覺明再轉，謂十二因緣相生及以還滅也。為菩薩說六度輪，但明一轉，不三說六度，亦不言有生滅二也。

問：何以知然耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以知然耶？

答：《法華經》文自作此判，四諦則言三轉，十二因緣則言生滅，六度直說而已也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《法華經》文自作此判，四諦則言三轉，十二因緣則言生滅，六度直說而已也。

問：何故爾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故爾耶？

答：示聲聞根鈍故三轉，示緣覺中根故再轉，示菩薩上根故一轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：示聲聞根鈍故三轉，示緣覺中根故再轉，示菩薩上根故一轉也。

次明通方義者，聲聞既三轉，餘二亦然互例也。又通者，三乘人同觀十二因緣，故得通為三乘人轉十二因緣法輪。但就十二因緣教，可分二位：為二乘人說生滅十二因緣，故名為二轉；為菩薩說無生滅一中道正觀，名為一轉。故《中論》云「前於聲聞法中說生滅十二因緣，次為菩薩說無生滅十二因緣。」生滅十二者，即是相生及還滅也。為菩薩說無生滅十二者，十二本不生，今亦不滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明通方義者，聲聞既三轉，餘二亦然互例也。又通者，三乘人同觀十二因緣，故得通為三乘人轉十二因緣法輪。但就十二因緣教，可分二位：為二乘人說生滅十二因緣，故名為二轉；為菩薩說無生滅一中道正觀，名為一轉。故《中論》云「前於聲聞法中說生滅十二因緣，次為菩薩說無生滅十二因緣。」生滅十二者，即是相生及還滅也。為菩薩說無生滅十二者，十二本不生，今亦不滅也。

次明四諦通別者，為二乘人說有量聖諦，為菩薩說無量聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明四諦通別者，為二乘人說有量聖諦，為菩薩說無量聖諦。

問：何文明為緣覺人說四諦耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何文明為緣覺人說四諦耶？

答：十二相生即苦集，還滅即滅道，義可知。又《釋論．往生品》云「菩薩若證四諦成辟支佛」，即其文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：十二相生即苦集，還滅即滅道，義可知。又《釋論．往生品》云「菩薩若證四諦成辟支佛」，即其文也。

次明六度通別者，通得為三乘人說六度。《大品．發趣品》云「阿羅漢、辟支佛、諸佛因六波羅蜜到彼岸」，《攝大乘論》云「凡夫二乘皆有六，但六不同菩薩」耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明六度通別者，通得為三乘人說六度。《大品．發趣品》云「阿羅漢、辟支佛、諸佛因六波羅蜜到彼岸」，《攝大乘論》云「凡夫二乘皆有六，但六不同菩薩」耳。

問：若三乘皆六者，亦應但名波羅蜜不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若三乘皆六者，亦應但名波羅蜜不？

答：二乘人行此行到涅槃彼岸，亦稱波羅蜜；但不能到佛道彼岸，故比菩薩非波羅蜜耳。又《釋論》明小乘人具有六度，以佛毘曇即是波若，定即禪，戒為尸羅，道品中精進即毘梨耶，能忍呵罵即忍，有布施即是檀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：二乘人行此行到涅槃彼岸，亦稱波羅蜜；但不能到佛道彼岸，故比菩薩非波羅蜜耳。又《釋論》明小乘人具有六度，以佛毘曇即是波若，定即禪，戒為尸羅，道品中精進即毘梨耶，能忍呵罵即忍，有布施即是檀也。

問：六度即是四諦不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：六度即是四諦不？

答：六弊相生為苦集，六行能滅即道諦，所滅之無謂滅諦，亦得具四諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：六弊相生為苦集，六行能滅即道諦，所滅之無謂滅諦，亦得具四諦也。

次明別釋聲聞三轉義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明別釋聲聞三轉義。

問：何故明三轉耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故明三轉耶？

答：三世十方諸佛法語不過三，鹿薗之時此是初轉法輪，示諸佛法所以三說也。二者為眾生有三根故三說。《釋論》第百卷云「受法者有三種：利根一聞即悟，中根二聞方解，鈍根三說始悟。」婆娑亦作此判也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：三世十方諸佛法語不過三，鹿薗之時此是初轉法輪，示諸佛法所以三說也。二者為眾生有三根故三說。《釋論》第百卷云「受法者有三種：利根一聞即悟，中根二聞方解，鈍根三說始悟。」婆娑亦作此判也。

問：為五比丘三說四諦，此中云何有三根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：為五比丘三說四諦，此中云何有三根耶？

答：此中有八萬天及五人，何故無三根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：此中有八萬天及五人，何故無三根耶？

三者發生三慧是故三轉。初轉生聞慧，次轉生思慧，三轉生修慧。四者初轉生未知欲知根，次轉生知根，三說生知已根。五者初說生見道，次說生脩道，後說生無學道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者發生三慧是故三轉。初轉生聞慧，次轉生思慧，三轉生修慧。四者初轉生未知欲知根，次轉生知根，三說生知已根。五者初說生見道，次說生脩道，後說生無學道。

問：鹿薗三說生何物耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：鹿薗三說生何物耶？

答：但生未知欲知根，但生見道而具生三慧，至見道時是脩慧位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：但生未知欲知根，但生見道而具生三慧，至見道時是脩慧位也。

問：何以然耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以然耶？

答：以五人及八萬天皆得初道故也。又第一說，利根人生見道，中下未悟，皆在見道前。第二說，利根人至脩道，中根人在見道，下根人未入見諦。第三說，上根人得無學道，中根人得脩道，下根人得見道也。三慧亦爾，利根人聞一說得聞慧，則二人未得。第二說，利根人得思慧，中根人得聞慧。第三說，利根人得脩慧，中根人得思慧，下根人得聞慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：以五人及八萬天皆得初道故也。又第一說，利根人生見道，中下未悟，皆在見道前。第二說，利根人至脩道，中根人在見道，下根人未入見諦。第三說，上根人得無學道，中根人得脩道，下根人得見道也。三慧亦爾，利根人聞一說得聞慧，則二人未得。第二說，利根人得思慧，中根人得聞慧。第三說，利根人得脩慧，中根人得思慧，下根人得聞慧也。

問：何以知然耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以知然耶？

答：《婆娑》云「陳如一人得初道，時四人住四善根」也。但三轉有二種：一者四諦三轉，如前。二者一諦三轉，謂是苦、苦應知、苦我已知。集等亦爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《婆娑》云「陳如一人得初道，時四人住四善根」也。但三轉有二種：一者四諦三轉，如前。二者一諦三轉，謂是苦、苦應知、苦我已知。集等亦爾也。

次明十二行義。開為二意：一就四諦法輪明十二，次約十六諦法輪明之。轉四諦法輪明十二者，有教十二、有行十二。教十二者，即示、勸、證四諦成十二教。十二行者，三轉皆生眼智明覺。若教十二為能轉，行十二為所轉。十二行是輪，十二教非輪也。若明二輪義者，十二諦是教法輪，十二行是行法輪。若是教法輪，則能轉唯是一權智，所轉則有十二教也。若是行法輪，能轉之教有十二，所轉之行亦十二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明十二行義。開為二意：一就四諦法輪明十二，次約十六諦法輪明之。轉四諦法輪明十二者，有教十二、有行十二。教十二者，即示、勸、證四諦成十二教。十二行者，三轉皆生眼智明覺。若教十二為能轉，行十二為所轉。十二行是輪，十二教非輪也。若明二輪義者，十二諦是教法輪，十二行是行法輪。若是教法輪，則能轉唯是一權智，所轉則有十二教也。若是行法輪，能轉之教有十二，所轉之行亦十二也。

問：此教行為就一人、為就多人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此教行為就一人、為就多人？

答：教通一人多人。自有一人具稟示勸證三，自有三根人稟三各得悟。若就見諦道論十二行者，要是三人：利根人聞示轉即生眼智明覺，故得見諦，中下亦爾。以三人合舉，故言十二行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：教通一人多人。自有一人具稟示勸證三，自有三根人稟三各得悟。若就見諦道論十二行者，要是三人：利根人聞示轉即生眼智明覺，故得見諦，中下亦爾。以三人合舉，故言十二行也。

問：何故約見諦明十二行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故約見諦明十二行耶？

答：此就鹿薗明陳如及八萬諸天得法眼淨，故作此說也。又約小乘義，見諦道正是法輪。小乘舊義云：牟尼說見道疾，故名法輪。瞿沙亦爾，故云「或復說八支轉至於他心。」八支猶是八正道，八正道即是見道。然瞿沙解轉與《雜心》不異，但《雜心》明轉與輪皆是見諦解。就兩義分之，取見諦無漏解，有摧破義故名為輪，此解速疾說之為轉。瞿沙明佛自悟八正至五人心中，故名轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：此就鹿薗明陳如及八萬諸天得法眼淨，故作此說也。又約小乘義，見諦道正是法輪。小乘舊義云：牟尼說見道疾，故名法輪。瞿沙亦爾，故云「或復說八支轉至於他心。」八支猶是八正道，八正道即是見道。然瞿沙解轉與《雜心》不異，但《雜心》明轉與輪皆是見諦解。就兩義分之，取見諦無漏解，有摧破義故名為輪，此解速疾說之為轉。瞿沙明佛自悟八正至五人心中，故名轉也。

問：何以知三轉生三道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以知三轉生三道耶？

答：釋迦初轉但明得見諦解，故就見諦道。大通智勝初轉時皆得羅漢，羅漢必經三道，故知就三道明三轉也。薩波多明唯見道名法輪。僧祇部明諸佛凡有所說皆名轉法輪。《釋論》云「但初說名轉法輪，後去因初亦名轉法輪」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：釋迦初轉但明得見諦解，故就見諦道。大通智勝初轉時皆得羅漢，羅漢必經三道，故知就三道明三轉也。薩波多明唯見道名法輪。僧祇部明諸佛凡有所說皆名轉法輪。《釋論》云「但初說名轉法輪，後去因初亦名轉法輪」也。

次明四十八法輪者，如一人得眼智明覺，開此四心則成十六心，謂苦法忍為眼、苦法智為智、比忍為明、比智為覺。與三諦皆爾，故成十六。三根人各得十六，故成四十八行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明四十八法輪者，如一人得眼智明覺，開此四心則成十六心，謂苦法忍為眼、苦法智為智、比忍為明、比智為覺。與三諦皆爾，故成十六。三根人各得十六，故成四十八行也。

次明轉十六諦法輪，亦應有示、勸、證，則成四十八教法輪。三根人各得十六心，故是四十八行法輪也。此非是苦忍十六心，乃是苦無常十六心也。一人三人具得四十八教。若是行輪四十八者，但約三人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明轉十六諦法輪，亦應有示、勸、證，則成四十八教法輪。三根人各得十六心，故是四十八行法輪也。此非是苦忍十六心，乃是苦無常十六心也。一人三人具得四十八教。若是行輪四十八者，但約三人也。

問：四諦、十六諦何異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四諦、十六諦何異耶？

答：略廣為異耳。又為利根人但略說四諦，為鈍根人廣開十六。又四諦為章門，十六為解義。又廣說為十六，為易持故但說四也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：略廣為異耳。又為利根人但略說四諦，為鈍根人廣開十六。又四諦為章門，十六為解義。又廣說為十六，為易持故但說四也。

問：前明四十八行，後復明四十八行，云何異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前明四十八行，後復明四十八行，云何異耶？

答：若轉四諦法明四十八行，必是約見諦也。何者？以見諦十六心約三根各得十六故，故成四十八。思惟不必備觀四諦。又作九無礙、九解脫斷惑，不明十六心，故不得作四十八也。若轉十六諦法輪者，此通見思，以見思皆得作十六諦觀，故成十六行。但前十六唯就見諦故別，後十六即通也。次明以四句束之：一開教開行，謂十六諦十六行也。二合教合行，謂十二教十二行。三合教開行，三轉十二教為合教，約三根四十八開行也。四合行開教，約一人具聞三轉十二教故名開教，但生一眼智明覺為合行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若轉四諦法明四十八行，必是約見諦也。何者？以見諦十六心約三根各得十六故，故成四十八。思惟不必備觀四諦。又作九無礙、九解脫斷惑，不明十六心，故不得作四十八也。若轉十六諦法輪者，此通見思，以見思皆得作十六諦觀，故成十六行。但前十六唯就見諦故別，後十六即通也。次明以四句束之：一開教開行，謂十六諦十六行也。二合教合行，謂十二教十二行。三合教開行，三轉十二教為合教，約三根四十八開行也。四合行開教，約一人具聞三轉十二教故名開教，但生一眼智明覺為合行也。

問：今明小乘與數論明小乘何異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：今明小乘與數論明小乘何異耶？

答：存言雖同，其心則異。如《淨名》序小乘法輪云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨。」若爾者，雖復開之與合、境之與行，皆是因緣假名之轉。因緣轉，此是無轉而轉無所轉，故云其輪本來常清淨。乃至境無所境、開無所開，如此乃得名轉法輪，亦乃得名法眼淨也。若有所轉，此是轉顛倒，不名轉法輪。若有所見乃名顛倒見耳，不名得法眼淨也。《華嚴．性起品》序小乘法輪無所轉無所還名轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：存言雖同，其心則異。如《淨名》序小乘法輪云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨。」若爾者，雖復開之與合、境之與行，皆是因緣假名之轉。因緣轉，此是無轉而轉無所轉，故云其輪本來常清淨。乃至境無所境、開無所開，如此乃得名轉法輪，亦乃得名法眼淨也。若有所轉，此是轉顛倒，不名轉法輪。若有所見乃名顛倒見耳，不名得法眼淨也。《華嚴．性起品》序小乘法輪無所轉無所還名轉法輪。

問：無轉而轉，為是大乘中說、為是小乘中說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：無轉而轉，為是大乘中說、為是小乘中說耶？

答：大乘中序佛說小乘轉法輪意如此也。若不如此悟者，是人不得大乘意，亦不得三藏意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：大乘中序佛說小乘轉法輪意如此也。若不如此悟者，是人不得大乘意，亦不得三藏意也。

次別明大乘轉法輪。有四句：初轉四諦輪、次轉二諦輪、次一諦輪、次無諦法輪。小乘但有三轉，而大乘具有四轉，此四轉皆是舒卷明義。舒之從無諦為一諦，一諦為二諦，二諦為四諦；卷之則合四為二諦，二諦歸一諦，一諦歸無諦。四轉法輪者，一中道佛性。《法華》亦然，約此開四諦，迷之則成苦集，悟之則成滅道。迷之成苦集者，如隨其流處六味不同。一切諸業煩惱即集諦；生死苦惱即苦諦；悟之即有十信乃至等覺地名為道諦；如來地一諦一依寂滅涅槃名滅諦也。次合此四諦唯成二諦，三諦入有為相、滅諦入無為相，唯有常無常二諦，亦是空不空二諦。無常即是可空，涅槃名為不空，故云空不空二諦也。次合二諦唯成一諦，有為虛妄不名為諦，常住真實故名為諦。如《大經》七義釋之。次泯一諦以歸無諦，如經云「所言空者，不見空與不空。不見空者，不見有為生死空也。不見不空者，亦不見涅槃不空。」又生死是空，而今通言不見空不空者，涅槃為不空，亦不見有不有。若爾，即不見生死空不空，亦不見涅槃有不有，故非空非有、非生死非涅槃，即是無諦。又《大經》十三卷云「鹿薗唱小而無言，雙林大音而不說。」呵文殊謂轉斥時會有聞，即如此相始名轉大法輪。故前云「若知如來常不說法，是名菩薩具足多聞。」次雙泯大小，以生滅為小輪，以無生滅為大輪，此是無生滅生滅、生滅無生滅，故非生滅非無生滅、非大非小、不轉不還，故云其輪本來常清淨也。佛如斯而轉竟無所轉，緣如斯而悟竟無所悟。無所轉始為妙轉，無所悟始名妙悟，故肇公云：「玄道在乎絕域，故不得而得之。大音匿於希聲，故不聞而聞之」矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次別明大乘轉法輪。有四句：初轉四諦輪、次轉二諦輪、次一諦輪、次無諦法輪。小乘但有三轉，而大乘具有四轉，此四轉皆是舒卷明義。舒之從無諦為一諦，一諦為二諦，二諦為四諦；卷之則合四為二諦，二諦歸一諦，一諦歸無諦。四轉法輪者，一中道佛性。《法華》亦然，約此開四諦，迷之則成苦集，悟之則成滅道。迷之成苦集者，如隨其流處六味不同。一切諸業煩惱即集諦；生死苦惱即苦諦；悟之即有十信乃至等覺地名為道諦；如來地一諦一依寂滅涅槃名滅諦也。次合此四諦唯成二諦，三諦入有為相、滅諦入無為相，唯有常無常二諦，亦是空不空二諦。無常即是可空，涅槃名為不空，故云空不空二諦也。次合二諦唯成一諦，有為虛妄不名為諦，常住真實故名為諦。如《大經》七義釋之。次泯一諦以歸無諦，如經云「所言空者，不見空與不空。不見空者，不見有為生死空也。不見不空者，亦不見涅槃不空。」又生死是空，而今通言不見空不空者，涅槃為不空，亦不見有不有。若爾，即不見生死空不空，亦不見涅槃有不有，故非空非有、非生死非涅槃，即是無諦。又《大經》十三卷云「鹿薗唱小而無言，雙林大音而不說。」呵文殊謂轉斥時會有聞，即如此相始名轉大法輪。故前云「若知如來常不說法，是名菩薩具足多聞。」次雙泯大小，以生滅為小輪，以無生滅為大輪，此是無生滅生滅、生滅無生滅，故非生滅非無生滅、非大非小、不轉不還，故云其輪本來常清淨也。佛如斯而轉竟無所轉，緣如斯而悟竟無所悟。無所轉始為妙轉，無所悟始名妙悟，故肇公云：「玄道在乎絕域，故不得而得之。大音匿於希聲，故不聞而聞之」矣。

五百由旬義。論曰：佛法雖復深曠，而大要不出生死涅槃、迷悟二𨅊也。諸師盛引五百由旬廣證諸義，故須評其得失。此義若成，眾證皆立；斯義若壞，眾證皆謬矣。有人言：生死有四種，一流來生死、二變易生死、三中間生死、四分段生死。今但明三種生死以譬五百，不說流來。流來是有識之初，今明反原之始，故不說也。三百謂分段生死，四百是七地，中間生死五百是，八地已上變易生死也。評曰：此釋，五義為失：一者四種生死經論無據。《勝鬘》云「因五果二」，果二者，一分段、二變易。因五者，謂五住地。離二生死，別立流來生死及中間生死，應離五住外別立煩惱，離漏無漏業別更立業也。二者《法華》明五百，而不增為六百、減成四百者，經明二種生死，亦不可增減。若二生死遂有增減，則五百義亦同然。三者《釋論》云「菩薩有二種身，一肉身、二法性生身。」肉身則分段生死，法身謂變易生死。若二生死外別有生死，應離二身外別更有身也。四者論又云「阿羅漢捨三界肉身受法性生身」，故羅漢唯有二身，則但有二生死，離二之外無別生死也。五者若以四百為七地，則三百為六地。若爾，二乘斷惑便與六地齊功。若二乘斷惑齊六地者，無有是處。二乘極久唯六十劫或百劫，菩薩至六地時二十二大僧祇劫，略據一文詳之，則菩薩求佛道而迂迴，二乘望大覺為直路，而眾經呵斥二乘便成妄說。又《大智論》云「二乘去佛道迂迴，不如直往菩薩。」以經論詳之，不應作此說也。此義至有聲聞無聲聞中當廣論之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百由旬義。論曰：佛法雖復深曠，而大要不出生死涅槃、迷悟二𨅊也。諸師盛引五百由旬廣證諸義，故須評其得失。此義若成，眾證皆立；斯義若壞，眾證皆謬矣。有人言：生死有四種，一流來生死、二變易生死、三中間生死、四分段生死。今但明三種生死以譬五百，不說流來。流來是有識之初，今明反原之始，故不說也。三百謂分段生死，四百是七地，中間生死五百是，八地已上變易生死也。評曰：此釋，五義為失：一者四種生死經論無據。《勝鬘》云「因五果二」，果二者，一分段、二變易。因五者，謂五住地。離二生死，別立流來生死及中間生死，應離五住外別立煩惱，離漏無漏業別更立業也。二者《法華》明五百，而不增為六百、減成四百者，經明二種生死，亦不可增減。若二生死遂有增減，則五百義亦同然。三者《釋論》云「菩薩有二種身，一肉身、二法性生身。」肉身則分段生死，法身謂變易生死。若二生死外別有生死，應離二身外別更有身也。四者論又云「阿羅漢捨三界肉身受法性生身」，故羅漢唯有二身，則但有二生死，離二之外無別生死也。五者若以四百為七地，則三百為六地。若爾，二乘斷惑便與六地齊功。若二乘斷惑齊六地者，無有是處。二乘極久唯六十劫或百劫，菩薩至六地時二十二大僧祇劫，略據一文詳之，則菩薩求佛道而迂迴，二乘望大覺為直路，而眾經呵斥二乘便成妄說。又《大智論》云「二乘去佛道迂迴，不如直往菩薩。」以經論詳之，不應作此說也。此義至有聲聞無聲聞中當廣論之。

有人言：但有二種生死，如《勝鬘》所說。但此中三百喻三界，四百喻七地，二國中間難可過度，五百喻八地已上。評曰：經明七地難可過度，就菩薩法中自論難易，云何用此以化二乘人耶？又若以四百喻七地，則應三百喻六地，則二乘還與六地齊功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：但有二種生死，如《勝鬘》所說。但此中三百喻三界，四百喻七地，二國中間難可過度，五百喻八地已上。評曰：經明七地難可過度，就菩薩法中自論難易，云何用此以化二乘人耶？又若以四百喻七地，則應三百喻六地，則二乘還與六地齊功。

有人言：斷見諦惑為一百，斷五下分結為二百，斷五上分結為三百，斷恒沙煩惱為四百，斷無明為五百。評曰：不然。初果傾三界見諦，已度三百一半，不應言一百。又未斷欲界思惟，未度一百。若過若不及也。又經說三界為火宅，二乘出火宅，即是度三百，不應有此解也。四百為恒沙，五百為無明，還配地位者，同前評也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：斷見諦惑為一百，斷五下分結為二百，斷五上分結為三百，斷恒沙煩惱為四百，斷無明為五百。評曰：不然。初果傾三界見諦，已度三百一半，不應言一百。又未斷欲界思惟，未度一百。若過若不及也。又經說三界為火宅，二乘出火宅，即是度三百，不應有此解也。四百為恒沙，五百為無明，還配地位者，同前評也。

有人言：三界為三百，七住及二乘為四百，七地已上為五百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：三界為三百，七住及二乘為四百，七地已上為五百。

評曰：三界為三百，則如前判也。後二還以配地，過同於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 評曰：三界為三百，則如前判也。後二還以配地，過同於前。

有人言：如大經云「須陀洹八萬劫到，乃至辟支佛人十千劫到。」到者，至於菩提心處。如三根人領解，即是發菩提心。以五種人來至菩提心處，故言廣五百也。此取極鈍根人，故云八萬劫到耳。若利根人，不必須多劫。釋迦一期出世得四果者，聞《法華》皆發心，即名至也。評曰：是義不然。經明度三百由旬立二乘地，豈是度五人耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：如大經云「須陀洹八萬劫到，乃至辟支佛人十千劫到。」到者，至於菩提心處。如三根人領解，即是發菩提心。以五種人來至菩提心處，故言廣五百也。此取極鈍根人，故云八萬劫到耳。若利根人，不必須多劫。釋迦一期出世得四果者，聞《法華》皆發心，即名至也。評曰：是義不然。經明度三百由旬立二乘地，豈是度五人耶。

問：五人並發菩提心名度五百，如初果經八萬劫發菩提心，是超二乘地名度五百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：五人並發菩提心名度五百，如初果經八萬劫發菩提心，是超二乘地名度五百。

評曰：此乃是《大經》明五人發心離於五位，今非此中意。所以然者，上來皆明權實之義，今譬亦明權實。度三百立化城此是權，度五百至寶所名為實，故廢化城進寶所。若明度五人者皆是進寶所譬，失立化城譬意，故此非解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 評曰：此乃是《大經》明五人發心離於五位，今非此中意。所以然者，上來皆明權實之義，今譬亦明權實。度三百立化城此是權，度五百至寶所名為實，故廢化城進寶所。若明度五人者皆是進寶所譬，失立化城譬意，故此非解也。

次總評。上來諸釋皆非經意。所以然者，此經三周說權實，有法譬、有合譬，此五百由旬亦有合譬。諸經師不觀合譬文、不解合譬意，故引餘處經意以釋此文，故皆僻謬也。次出今譬意。今所釋者，三界為三百，聲聞地為四百，緣覺地為五百也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次總評。上來諸釋皆非經意。所以然者，此經三周說權實，有法譬、有合譬，此五百由旬亦有合譬。諸經師不觀合譬文、不解合譬意，故引餘處經意以釋此文，故皆僻謬也。次出今譬意。今所釋者，三界為三百，聲聞地為四百，緣覺地為五百也。

問：以何義故作此釋耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：以何義故作此釋耶？

答：今以二義作如此判。一者三百為凡夫地，二百為二乘地。此二障於佛道，欲求佛道須免斯二障。故《釋論》云「菩薩退有二事：一貪三界、二樂二乘。」今免二退，故得入菩薩位，進至寶所。又三界名有見地，二乘名空見地，空有二見傷菩薩中道正觀；今欲修菩薩行求於佛道，應離此二地也。又三百以生死為障，二百以涅槃為障。《地論》云「菩薩度五道復淨涅槃，以五道與涅槃皆是障故。」又《華嚴》云「大藥樹王不生二處，一者深水、二者火坑。」火坑深水即是二乘及邪見凡夫，此二不能生菩提心大藥樹王根，是故菩薩須離此二地也。又三界是二乘牢獄，二乘地是菩薩牢獄，故二乘欲出三界、菩薩欲出二乘地也。又三界凡夫多修福德而無智慧，二乘之人多有智慧而無福德，以二輪不具無由至佛，故須離之方登大覺也。又行有三種：一者凡夫，不能自行亦不能化他行；二者二乘，但能自行而不能化他行，則行不具足。菩薩修自行故出凡夫地，修化他行故離二乘地也。又〈攝大乘〉及〈地持論〉明障有二種：一惑障、二智障。脫三界煩惱但離惑障、未離智障，若出二百便離二障也。又生死有二種：一分段、二變易。若凡夫受分段，二乘受變易。離凡夫故不受分段，離二乘故不受變易。又生死因緣凡有二種：一有漏業因，四取為緣；二無漏業因，無明為緣。凡夫有有漏業及四住煩惱，二乘有無漏業有無明煩惱；今度此五百，則斷此因緣，故生死永盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：今以二義作如此判。一者三百為凡夫地，二百為二乘地。此二障於佛道，欲求佛道須免斯二障。故《釋論》云「菩薩退有二事：一貪三界、二樂二乘。」今免二退，故得入菩薩位，進至寶所。又三界名有見地，二乘名空見地，空有二見傷菩薩中道正觀；今欲修菩薩行求於佛道，應離此二地也。又三百以生死為障，二百以涅槃為障。《地論》云「菩薩度五道復淨涅槃，以五道與涅槃皆是障故。」又《華嚴》云「大藥樹王不生二處，一者深水、二者火坑。」火坑深水即是二乘及邪見凡夫，此二不能生菩提心大藥樹王根，是故菩薩須離此二地也。又三界是二乘牢獄，二乘地是菩薩牢獄，故二乘欲出三界、菩薩欲出二乘地也。又三界凡夫多修福德而無智慧，二乘之人多有智慧而無福德，以二輪不具無由至佛，故須離之方登大覺也。又行有三種：一者凡夫，不能自行亦不能化他行；二者二乘，但能自行而不能化他行，則行不具足。菩薩修自行故出凡夫地，修化他行故離二乘地也。又〈攝大乘〉及〈地持論〉明障有二種：一惑障、二智障。脫三界煩惱但離惑障、未離智障，若出二百便離二障也。又生死有二種：一分段、二變易。若凡夫受分段，二乘受變易。離凡夫故不受分段，離二乘故不受變易。又生死因緣凡有二種：一有漏業因，四取為緣；二無漏業因，無明為緣。凡夫有有漏業及四住煩惱，二乘有無漏業有無明煩惱；今度此五百，則斷此因緣，故生死永盡也。

問：若如後三義，還同舊釋耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若如後三義，還同舊釋耶。

答：舊不數二乘為二百，豈同舊耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：舊不數二乘為二百，豈同舊耶？

次引證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次引證。

問：此釋出何處文耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此釋出何處文耶？

答：《釋論》解《大品．聞持品》云「菩薩度四百由旬，則去佛道不遠。」論云「三百喻三界，四百喻二乘地，菩薩度此二地知必作佛。」但《大品》合二乘為一百，《法華》開為二百，雖開合不同，意無異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《釋論》解《大品．聞持品》云「菩薩度四百由旬，則去佛道不遠。」論云「三百喻三界，四百喻二乘地，菩薩度此二地知必作佛。」但《大品》合二乘為一百，《法華》開為二百，雖開合不同，意無異也。

問：《大品》已明此譬者，與《法華》何異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《大品》已明此譬者，與《法華》何異耶？

答：《大品》但明菩薩度凡聖二地，未明二乘為權，猶闕化城之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《大品》但明菩薩度凡聖二地，未明二乘為權，猶闕化城之意也。

問：既未辨化城，亦應未明寶所耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：既未辨化城，亦應未明寶所耶？

答：《大品》已明顯實相，故辨寶所；猶未開權，故不明化城也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《大品》已明顯實相，故辨寶所；猶未開權，故不明化城也。

問：《大品》可用此喻，《法華》何必同耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《大品》可用此喻，《法華》何必同耶？

答：下合化城譬中佛自作此說也。如經云「佛知是心怯弱下劣，為止息故說二涅槃。」此合度三百由旬譬也。「若眾生住於二地，如來爾時即便為說，汝所住地近於佛慧。」此合度二百由旬譬也。文既分明，無勞惑也。而經師都不見此文，橫引餘事以釋，故失經旨也。又不以二地為二百，復以何文合二百耶？又責舊經師曰：譬說之中明一化城，今合譬文何故乃明二地？不應一二相違。今明開合皆有其旨，所以合者，略明六義：一同出三界、二同得盡無生智、三同斷正使盡、四同得餘無餘二涅槃、五望波若三慧品同得一切智、六同名小乘。以六義同，故合二乘為一化城也。而開為二地者，略明十義：一行因久近，如百劫六十劫等；二者根有利鈍；三從師與獨悟；四聲聞無大悲、緣覺有小悲，如鹿犀之喻，現《釋論》也；五聲聞不必有相好，緣覺必有，但小多不定；六聲聞觀法略謂四諦，緣覺觀法廣謂十二因緣；七聲聞說法則令人悟於聖道，緣覺不能令至燸法及得賢聖事，出《大經》；八羅漢必在佛世，緣覺不定也。九聲聞或頓證四果或復漸證，緣覺必頓證如三藏佛；十緣覺現通多說法少，聲聞不定。以具十義，故開為二地。是故三百譬三界，二百喻二地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：下合化城譬中佛自作此說也。如經云「佛知是心怯弱下劣，為止息故說二涅槃。」此合度三百由旬譬也。「若眾生住於二地，如來爾時即便為說，汝所住地近於佛慧。」此合度二百由旬譬也。文既分明，無勞惑也。而經師都不見此文，橫引餘事以釋，故失經旨也。又不以二地為二百，復以何文合二百耶？又責舊經師曰：譬說之中明一化城，今合譬文何故乃明二地？不應一二相違。今明開合皆有其旨，所以合者，略明六義：一同出三界、二同得盡無生智、三同斷正使盡、四同得餘無餘二涅槃、五望波若三慧品同得一切智、六同名小乘。以六義同，故合二乘為一化城也。而開為二地者，略明十義：一行因久近，如百劫六十劫等；二者根有利鈍；三從師與獨悟；四聲聞無大悲、緣覺有小悲，如鹿犀之喻，現《釋論》也；五聲聞不必有相好，緣覺必有，但小多不定；六聲聞觀法略謂四諦，緣覺觀法廣謂十二因緣；七聲聞說法則令人悟於聖道，緣覺不能令至燸法及得賢聖事，出《大經》；八羅漢必在佛世，緣覺不定也。九聲聞或頓證四果或復漸證，緣覺必頓證如三藏佛；十緣覺現通多說法少，聲聞不定。以具十義，故開為二地。是故三百譬三界，二百喻二地也。

問：〈譬喻品〉何故合三界為一宅，開教門為三乘？今何故開一宅為三百，合三乘為二百耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：〈譬喻品〉何故合三界為一宅，開教門為三乘？今何故開一宅為三百，合三乘為二百耶？

答：前明同為苦火所燒，故合為一宅。求出者有三根人不同，故教門開為三乘也。今明佛道長遠，三界及二乘地是大惡之道，要須度之然後得佛，是故開一宅為三界。三乘中但二乘地是障，佛乘非障，故但明二百也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：前明同為苦火所燒，故合為一宅。求出者有三根人不同，故教門開為三乘也。今明佛道長遠，三界及二乘地是大惡之道，要須度之然後得佛，是故開一宅為三界。三乘中但二乘地是障，佛乘非障，故但明二百也。

問：何故以凡夫地為三百，小乘地為二百耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故以凡夫地為三百，小乘地為二百耶？

答：蓋引進之言。明汝所度已多，汝所住地近於佛慧，唯二百在耳。當怒力精進，寶所不遙也。以理言之，則所度猶少、未度猶多，二乘發心始入十信，方經五十二位、三十三僧祇劫方至佛耳。爾前極長百劫修行，故所度猶少也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：蓋引進之言。明汝所度已多，汝所住地近於佛慧，唯二百在耳。當怒力精進，寶所不遙也。以理言之，則所度猶少、未度猶多，二乘發心始入十信，方經五十二位、三十三僧祇劫方至佛耳。爾前極長百劫修行，故所度猶少也。

問：若所度已多是引進之言，則此經未成了義耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若所度已多是引進之言，則此經未成了義耶？

答：深有旨也。明佛道雖長，若能度凡夫地及離二乘地者，後進修行不復為難，故名為近佛。如萬里之行，唯五百里多難，若過此道則前進為易也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：深有旨也。明佛道雖長，若能度凡夫地及離二乘地者，後進修行不復為難，故名為近佛。如萬里之行，唯五百里多難，若過此道則前進為易也。

次論惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次論惡道。

問：何故說五百由旬皆是惡道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故說五百由旬皆是惡道耶？

答：上諸義即明惡道竟。貪著三界及深二乘，能害菩薩法身惠命，故言惡道。二者佛及弟子已四處開權顯實呵責二乘，鈍根聞之猶未領悟。〈方便品〉云「小智樂小法，不自信作佛。」是故以方便分別說諸果。次身子章云「我昔於空法得證，而今乃自覺非是實滅度。」〈譬喻品〉云「唯有一大車」，唐捐門外實無三車。〈信解品〉云「佛乘如大豪富長者，小乘之人如眇目痤陋無威德者，乃至貧窮下賤除糞之人」，四處雖種種呵斥二乘、稱歎大道，鈍根聲聞猶故保執。是以今說惡道譬喻，明三界二乘皆是惡道，汝今云何欲樂住耶？又昔於大通佛所已欲度五百由旬，今積行彌劫，云何退住惡道？譬如父母呵子云：乃不長進，何為退縮？又凡夫以三途為地獄，二乘以三界為地獄，菩薩以二乘為地獄。故《大經》云「今我怖畏二乘道果，如惜命者怖畏捨身。汝今云何樂住地獄？」又本畏生老病死，求涅槃樂。三界及二乘地未免生死之苦，故名惡道，云何欲住？又此凡聖二地未免四魔，故名惡道。三界具四魔，二乘具三魔，煩惱未斷故有煩惱魔、方便受身故有陰魔、無常所切即是死魔。明此二地未免四魔，但前進不可住也。又《華嚴．性起品》明即事而言四乘皆苦，為三途苦說人天乘，為三界苦說聲聞乘，為聲聞根鈍少福有徒師之苦，說緣覺乘為緣覺福慧未圓、結習不斷之苦，故說佛乘。以有四苦名為惡道，本欲厭苦，今未脫之，云何欲住耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：上諸義即明惡道竟。貪著三界及深二乘，能害菩薩法身惠命，故言惡道。二者佛及弟子已四處開權顯實呵責二乘，鈍根聞之猶未領悟。〈方便品〉云「小智樂小法，不自信作佛。」是故以方便分別說諸果。次身子章云「我昔於空法得證，而今乃自覺非是實滅度。」〈譬喻品〉云「唯有一大車」，唐捐門外實無三車。〈信解品〉云「佛乘如大豪富長者，小乘之人如眇目痤陋無威德者，乃至貧窮下賤除糞之人」，四處雖種種呵斥二乘、稱歎大道，鈍根聲聞猶故保執。是以今說惡道譬喻，明三界二乘皆是惡道，汝今云何欲樂住耶？又昔於大通佛所已欲度五百由旬，今積行彌劫，云何退住惡道？譬如父母呵子云：乃不長進，何為退縮？又凡夫以三途為地獄，二乘以三界為地獄，菩薩以二乘為地獄。故《大經》云「今我怖畏二乘道果，如惜命者怖畏捨身。汝今云何樂住地獄？」又本畏生老病死，求涅槃樂。三界及二乘地未免生死之苦，故名惡道，云何欲住？又此凡聖二地未免四魔，故名惡道。三界具四魔，二乘具三魔，煩惱未斷故有煩惱魔、方便受身故有陰魔、無常所切即是死魔。明此二地未免四魔，但前進不可住也。又《華嚴．性起品》明即事而言四乘皆苦，為三途苦說人天乘，為三界苦說聲聞乘，為聲聞根鈍少福有徒師之苦，說緣覺乘為緣覺福慧未圓、結習不斷之苦，故說佛乘。以有四苦名為惡道，本欲厭苦，今未脫之，云何欲住耶？

問：若二乘地是惡道者，何故文云「度三百由旬，說二種涅槃」耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若二乘地是惡道者，何故文云「度三百由旬，說二種涅槃」耶？

答：此則是開權顯實義。昔說惡道為涅槃，欲引出三界；今指涅槃為惡道，令離二乘，不相違也。又有三句：一惡而非善，謂三百也；二善而非惡，謂度五百也；三亦惡亦善，中間二百能度三界故為善，以是佛道巨患故名為惡。故經云「求二乘者名為不善」，既稱不善，豈非惡道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：此則是開權顯實義。昔說惡道為涅槃，欲引出三界；今指涅槃為惡道，令離二乘，不相違也。又有三句：一惡而非善，謂三百也；二善而非惡，謂度五百也；三亦惡亦善，中間二百能度三界故為善，以是佛道巨患故名為惡。故經云「求二乘者名為不善」，既稱不善，豈非惡道耶？

問：會二行皆為菩薩，云何名惡道耶？故不應以二乘地喻二百也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：會二行皆為菩薩，云何名惡道耶？故不應以二乘地喻二百也。

答：亦會人天善入一乘，云何以三界為惡道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：亦會人天善入一乘，云何以三界為惡道耶？

問：三界煩惱可得為惡道，善是清昇，云何為惡耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三界煩惱可得為惡道，善是清昇，云何為惡耶？

答：三界煩惱心所起善，皆是不動不出，非是乘義。二乘心所起善亦不動不出，亦非乘義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：三界煩惱心所起善，皆是不動不出，非是乘義。二乘心所起善亦不動不出，亦非乘義。

問：云何凡聖二善俱不動不出耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何凡聖二善俱不動不出耶？

答：凡夫善不能出分段，二乘善不能動出變易。又有二種闡提：一凡夫闡提、二聖人闡提。凡夫不信出三界者，名凡夫闡提。二乘不信一乘，名聖人闡提。破凡夫闡提始生小信，破二乘闡提始生菩薩十信也，因此轉悟方入菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：凡夫善不能出分段，二乘善不能動出變易。又有二種闡提：一凡夫闡提、二聖人闡提。凡夫不信出三界者，名凡夫闡提。二乘不信一乘，名聖人闡提。破凡夫闡提始生小信，破二乘闡提始生菩薩十信也，因此轉悟方入菩薩道。

次論至寶所義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次論至寶所義。

問：若以三界及二乘為五百者，度三界及二乘地應至佛道，此譬以寶所喻佛道故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若以三界及二乘為五百者，度三界及二乘地應至佛道，此譬以寶所喻佛道故也。

答：三界及二乘是佛道巨難，若能度之必至佛道。故《大經》有三處文明二乘至義：一云至菩提心、二云至菩提、三云至大涅槃。然二乘經爾所劫，但應至菩提心耳。而言至大涅槃及菩提，以至菩提心必至佛道及涅槃故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：三界及二乘是佛道巨難，若能度之必至佛道。故《大經》有三處文明二乘至義：一云至菩提心、二云至菩提、三云至大涅槃。然二乘經爾所劫，但應至菩提心耳。而言至大涅槃及菩提，以至菩提心必至佛道及涅槃故也。

問：五人云何至菩提心必至佛道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：五人云何至菩提心必至佛道耶？

答：五人發菩提心時必是雙厭之。人既登聖位故必不作凡夫，今復發菩提心則厭二乘道，是故此人不起凡夫行亦不起二乘行，所以至佛道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：五人發菩提心時必是雙厭之。人既登聖位故必不作凡夫，今復發菩提心則厭二乘道，是故此人不起凡夫行亦不起二乘行，所以至佛道也。

問：《大經》何故舉三文耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《大經》何故舉三文耶？

答：要須三文，義乃圓足。至菩提心謂至因，至菩提及涅槃名至果。果中有菩提智果及涅槃斷果，所以說二。今欲具說始終、總攝因果，故有三文也。又度五百由旬至佛者，譬意具三：一惡道、二好路、三寶所。合譬亦三：一發菩提心，謂度惡道；二行菩薩行，如平坦好路；三得佛道，如至寶所也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：要須三文，義乃圓足。至菩提心謂至因，至菩提及涅槃名至果。果中有菩提智果及涅槃斷果，所以說二。今欲具說始終、總攝因果，故有三文也。又度五百由旬至佛者，譬意具三：一惡道、二好路、三寶所。合譬亦三：一發菩提心，謂度惡道；二行菩薩行，如平坦好路；三得佛道，如至寶所也。

問：譬無此意，云何穿鑿耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：譬無此意，云何穿鑿耶？

答：理數應然，豈可度二乘地便得佛耶？又下偈中具足明之「今為汝說實，汝所得非滅」，此明度五百惡道也。「為佛一切智，當發大精進，謂行菩薩行」，即好路也。「汝證一切智，十力等佛法」，謂得佛道也。又度五百即至佛者，三百為分段生死，二百屬變易生死，度於二種生死必得至佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：理數應然，豈可度二乘地便得佛耶？又下偈中具足明之「今為汝說實，汝所得非滅」，此明度五百惡道也。「為佛一切智，當發大精進，謂行菩薩行」，即好路也。「汝證一切智，十力等佛法」，謂得佛道也。又度五百即至佛者，三百為分段生死，二百屬變易生死，度於二種生死必得至佛也。

次論多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次論多少。

問：何故度五百不多不少耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故度五百不多不少耶？

答：如前十義及惡道中說。又唯有五乘，故但度五百。人天乘是三百，二乘是二百，故佛乘度此五百，以聲聞乘度三百，緣覺乘度四百，佛乘度五百，故不得多少。此明一人始終度五百，亦得五人度五百。如《大經》一人具七、七人具七也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如前十義及惡道中說。又唯有五乘，故但度五百。人天乘是三百，二乘是二百，故佛乘度此五百，以聲聞乘度三百，緣覺乘度四百，佛乘度五百，故不得多少。此明一人始終度五百，亦得五人度五百。如《大經》一人具七、七人具七也。

問：釋迦、舍那教門明度，云何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：釋迦、舍那教門明度，云何耶？

答：舍那直說一乘，明頓度法門，直令菩薩度於五百也。釋迦初三後一，具漸頓義。昔已令諸子度三百，今復令度二百，謂漸度；若為始發心菩薩說《法華經》，即令頓度也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：舍那直說一乘，明頓度法門，直令菩薩度於五百也。釋迦初三後一，具漸頓義。昔已令諸子度三百，今復令度二百，謂漸度；若為始發心菩薩說《法華經》，即令頓度也。

問：昔亦明頓度不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：昔亦明頓度不耶？

答：昔為菩薩亦令頓度五百，如《大品》四百之喻，但未明三百為化城耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：昔為菩薩亦令頓度五百，如《大品》四百之喻，但未明三百為化城耳。

問：昔未明三百為化城，亦應未明五百惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：昔未明三百為化城，亦應未明五百惡道。

答：二乘是佛道大患，是故已說是惡道。但二乘根緣未熟，故不得明化城也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：二乘是佛道大患，是故已說是惡道。但二乘根緣未熟，故不得明化城也。

問：昔度今度何異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：昔度今度何異？

答：昔但令菩薩度五百，令二乘度三百。今教令菩薩度五百，明二乘人已度三百，但令更度二百耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：昔但令菩薩度五百，令二乘度三百。今教令菩薩度五百，明二乘人已度三百，但令更度二百耳。

問：《法華》叵有菩薩不度五百而修行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《法華》叵有菩薩不度五百而修行耶？

答：亦有此義。如位不退菩薩，已過凡夫行及二乘行，此人已度五百惡道，但修菩薩行，入平坦好路，進至佛果寶所也。若就二生死為五百者，唯佛度五百耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：亦有此義。如位不退菩薩，已過凡夫行及二乘行，此人已度五百惡道，但修菩薩行，入平坦好路，進至佛果寶所也。若就二生死為五百者，唯佛度五百耳。

問：若爾，無有菩薩得離二乘地者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，無有菩薩得離二乘地者耶？

答：《勝鬘經》云「聲聞、緣覺、大力菩薩皆共在不可思議變易生死中」，就此而論菩薩與二乘，共在生死中不得相離也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《勝鬘經》云「聲聞、緣覺、大力菩薩皆共在不可思議變易生死中」，就此而論菩薩與二乘，共在生死中不得相離也。

問：叵有菩薩與二乘不共在生死以不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：叵有菩薩與二乘不共在生死以不耶？

答：《攝大乘論》明七種生死，界內通名分段，即三種生死。界外有四種生死，謂：方便生死，即變易是也；二因緣生死；三有有生死；四無有生死。後三生死唯菩薩受生，二乘在變易生死內。故菩薩與二乘有共生死義。復有不共義，如彼論廣說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《攝大乘論》明七種生死，界內通名分段，即三種生死。界外有四種生死，謂：方便生死，即變易是也；二因緣生死；三有有生死；四無有生死。後三生死唯菩薩受生，二乘在變易生死內。故菩薩與二乘有共生死義。復有不共義，如彼論廣說也。

安樂行義八重。第一來意。然此品雖是《法華》之一章，實通辨菩薩之要行。夫欲自行化人、弘道利物者皆須依之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂行義八重。第一來意。然此品雖是《法華》之一章，實通辨菩薩之要行。夫欲自行化人、弘道利物者皆須依之。

問：何因緣故說四行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何因緣故說四行耶？

答：上品末菩薩聲聞皆云弘經多難。弘經多難，或生退沒，妨自行化他，故說四行，身心安樂，自行化人則無所廢。又大判位行略有三種：一發菩提心、二行菩薩行、三得佛果。上三周說法即是發菩提心，今此一品即明行菩薩行，〈寶塔〉已去明佛果也。又上三周明開三顯一之義，謂智慧門。次歎法美人明流通，謂功德門。物情便謂有三有一、有福有慧，是故此品泯寂斯念，勸菩薩觀諸法如實相，不有不無、不二不一，而不失三一方便。自行化他雖有三一，三一只是無三無一，為是因緣，故說此四行。如說經大意釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：上品末菩薩聲聞皆云弘經多難。弘經多難，或生退沒，妨自行化他，故說四行，身心安樂，自行化人則無所廢。又大判位行略有三種：一發菩提心、二行菩薩行、三得佛果。上三周說法即是發菩提心，今此一品即明行菩薩行，〈寶塔〉已去明佛果也。又上三周明開三顯一之義，謂智慧門。次歎法美人明流通，謂功德門。物情便謂有三有一、有福有慧，是故此品泯寂斯念，勸菩薩觀諸法如實相，不有不無、不二不一，而不失三一方便。自行化他雖有三一，三一只是無三無一，為是因緣，故說此四行。如說經大意釋也。

第二明四行名不同。光宅云：一空慧行、二說法行、三離過行、四慈悲行。但初行中辨空慧，後三不明，故初名空慧行也。第二行中廣明說法，第三行中亦有說法，說法義略，故第二名說法行。第三行中廣明離過，餘行文少，故第三名離過行。第四廣辨慈悲，故名慈悲行，第三亦有慈悲，慈悲文略，不名慈悲行也。生公及注經列四行名：第一空寂行、第二離憍慢行、三離嫉妬行、四者慈悲行。生公不以說法別為一行者，下偈云「安住四法然後說《法華經》」，此明內住四法、外說《法華》，故不以說法為一行也。今用生公所說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明四行名不同。光宅云：一空慧行、二說法行、三離過行、四慈悲行。但初行中辨空慧，後三不明，故初名空慧行也。第二行中廣明說法，第三行中亦有說法，說法義略，故第二名說法行。第三行中廣明離過，餘行文少，故第三名離過行。第四廣辨慈悲，故名慈悲行，第三亦有慈悲，慈悲文略，不名慈悲行也。生公及注經列四行名：第一空寂行、第二離憍慢行、三離嫉妬行、四者慈悲行。生公不以說法別為一行者，下偈云「安住四法然後說《法華經》」，此明內住四法、外說《法華》，故不以說法為一行也。今用生公所說也。

問：觀第二行文，實是明說法，不應言離憍慢行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：觀第二行文，實是明說法，不應言離憍慢行也。

答：由初行有解，次行無慢，內具此二故外無是非，方能說法耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：由初行有解，次行無慢，內具此二故外無是非，方能說法耳。

次明四行體。光宅以假實二空為初行體。評曰：假實二慧此猶小乘論意耳，正可通彼《阿含》，不應用釋方等，如前評之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明四行體。光宅以假實二空為初行體。評曰：假實二慧此猶小乘論意耳，正可通彼《阿含》，不應用釋方等，如前評之。

有人言：假實二空似解為體。評曰：二空失，已如前義。似解義，又不可下位高人皆通用四行。偏據似解而棄真明，非可用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：假實二空似解為體。評曰：二空失，已如前義。似解義，又不可下位高人皆通用四行。偏據似解而棄真明，非可用也。

有人言：初行以忍辱為體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：初行以忍辱為體也。

評曰：不然。初文具明空有解行，忍辱是有行之一枝，亦非所用也。今所明者，初行正是二慧為體。何以知然？夫欲說法，要須正解二慧。是菩薩妙悟不同凡夫二乘，故以二慧為體。故文云「觀諸法如實相空無所有」，謂實慧也。「但從顛倒因緣生」，謂方便慧也。第二行體者，光宅云：說法行用言辯為體。有人言：用權智為體。今依生公及注經，用離慢為體。上明二慧已有能說之功，但恐內恃明解、外相是非，故明離慢為體也。第三光宅云離過行，即以離過為體。龍公云：不說他人好惡長短。印師云：離七支惡。復有人言：離慢為體。今依生公以離嫉妬為體。憍慢則貴己卑人，嫉妬則惡人勝己，斯二是弘法之大患、傷菩薩之本懷，故說離之也。第四慈悲行。經有明文，眾師更無異說。但慈悲有三：一眾生緣，見有眾生；二法緣，不見有眾生，而見有法；三無緣。此三異者，亦得三人具三、一人具三。三人具三者，外道有眾生緣，二乘法緣，菩薩無緣也。一人具三者，始行為眾生緣，中行為法緣，上行為無緣。今品所明者既發趾標生法二空，則以無緣為正宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 評曰：不然。初文具明空有解行，忍辱是有行之一枝，亦非所用也。今所明者，初行正是二慧為體。何以知然？夫欲說法，要須正解二慧。是菩薩妙悟不同凡夫二乘，故以二慧為體。故文云「觀諸法如實相空無所有」，謂實慧也。「但從顛倒因緣生」，謂方便慧也。第二行體者，光宅云：說法行用言辯為體。有人言：用權智為體。今依生公及注經，用離慢為體。上明二慧已有能說之功，但恐內恃明解、外相是非，故明離慢為體也。第三光宅云離過行，即以離過為體。龍公云：不說他人好惡長短。印師云：離七支惡。復有人言：離慢為體。今依生公以離嫉妬為體。憍慢則貴己卑人，嫉妬則惡人勝己，斯二是弘法之大患、傷菩薩之本懷，故說離之也。第四慈悲行。經有明文，眾師更無異說。但慈悲有三：一眾生緣，見有眾生；二法緣，不見有眾生，而見有法；三無緣。此三異者，亦得三人具三、一人具三。三人具三者，外道有眾生緣，二乘法緣，菩薩無緣也。一人具三者，始行為眾生緣，中行為法緣，上行為無緣。今品所明者既發趾標生法二空，則以無緣為正宗也。

問：既言無緣，則應不緣眾生，何名為慈悲耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：既言無緣，則應不緣眾生，何名為慈悲耶？

答：緣眾生如實相，故名無緣。無緣者，不復起眾生見及法見，如實相而識眾生，故名無緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：緣眾生如實相，故名無緣。無緣者，不復起眾生見及法見，如實相而識眾生，故名無緣也。

第四釋四行名。初行處、近處。此二種是所行之處，舉所目能從境為稱也。中間二行離過受名，第四慈悲當體為目。通稱安樂者，安住四行故身心樂也。又行此四行身安心樂。又外緣不動為安，內心適悅為樂。又安為離苦，樂名得樂也。又身安心安，身樂心樂也。初義為正也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋四行名。初行處、近處。此二種是所行之處，舉所目能從境為稱也。中間二行離過受名，第四慈悲當體為目。通稱安樂者，安住四行故身心樂也。又行此四行身安心樂。又外緣不動為安，內心適悅為樂。又安為離苦，樂名得樂也。又身安心安，身樂心樂也。初義為正也。

第五明開合。龍師云：初一是身業，次一口業，後二為意業，此皆大判耳。有人言：初二主智慧，初一為空智、次一為有智；後二主功德，初一為止善、後一為行善也。今所明可為四雙：一者初一為解，後三為行。解中具空有二解；行中有離得二行，中二為離行、後一為得行也。又初一為智慧，智慧中有空智、有智。後三為功德，功德中有止、有行，中二為止、後一為行也。又初一後一為得，中二為離。又前三為自行，後一為化他，化他拔苦與樂。自行中初一為生解，後二為滅惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明開合。龍師云：初一是身業，次一口業，後二為意業，此皆大判耳。有人言：初二主智慧，初一為空智、次一為有智；後二主功德，初一為止善、後一為行善也。今所明可為四雙：一者初一為解，後三為行。解中具空有二解；行中有離得二行，中二為離行、後一為得行也。又初一為智慧，智慧中有空智、有智。後三為功德，功德中有止、有行，中二為止、後一為行也。又初一後一為得，中二為離。又前三為自行，後一為化他，化他拔苦與樂。自行中初一為生解，後二為滅惑也。

第六明次第。夫有苦者皆由乖理，若具二慧則是得理，得理者無復苦惱身心安樂，是以第一先明二慧。雖復有解，恐恃解㥄他或忌人勝己，故明不憍不嫉。初具二慧，又具兩行，則自德成立，然後以慈悲被人，故次第也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明次第。夫有苦者皆由乖理，若具二慧則是得理，得理者無復苦惱身心安樂，是以第一先明二慧。雖復有解，恐恃解㥄他或忌人勝己，故明不憍不嫉。初具二慧，又具兩行，則自德成立，然後以慈悲被人，故次第也。

第七明位。始自發心終于十地皆行四行，但地前似而未真，登地唯真不似。真位之中有竝不竝，就竝之中有功用、無功用，如前釋也。但四行就一大體論之必是齊品，但習學不同，或功德已深、智慧猶淺，或自行已勝、化他猶劣，不定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七明位。始自發心終于十地皆行四行，但地前似而未真，登地唯真不似。真位之中有竝不竝，就竝之中有功用、無功用，如前釋也。但四行就一大體論之必是齊品，但習學不同，或功德已深、智慧猶淺，或自行已勝、化他猶劣，不定也。

第八明同異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八明同異。

問：〈法師品〉明三事，入慈悲室、著忍辱衣、坐於空座，與今何異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：〈法師品〉明三事，入慈悲室、著忍辱衣、坐於空座，與今何異？

答：彼前明於有行，以有資空；今前辨於空解，以空導有。以空導有，空宛然而有；以有資空，有宛然而空。但字不累書，故前後說耳。又前明化他、後辨自行；今前明自行、後辨化他。以菩薩先人後己，故前化他而後自行。然要須自免方能濟人，故前自行後化他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：彼前明於有行，以有資空；今前辨於空解，以空導有。以空導有，空宛然而有；以有資空，有宛然而空。但字不累書，故前後說耳。又前明化他、後辨自行；今前明自行、後辨化他。以菩薩先人後己，故前化他而後自行。然要須自免方能濟人，故前自行後化他也。

次釋法師義。法師義者，已如弘經方法中釋竟，未盡今當略說。依此有五種法師：一受持、二讀、三誦、四解說、五書寫。《釋論》解〈滅諍品〉云「以信力故受，念力故持，或看文或口受故言為讀，常得不忘故為誦，宣傳未聞故言為他說，聖人經書直說難解故解義。」此即有六種法師，望今文互有廣略。今文合受持為一，為他說與解義復為一，足書寫為一也。《釋論》解〈無作品〉明說波若有十種，十種皆是就說法中開耳。通稱法師者，法是可軌義。五人上弘此法，下為人作師，故云法師，通自行化他也。又法師者，此五人以法為師，此自行法師。又法師者，法乃尊妙，要由人弘，人有弘法之功，名人為法師。如云「當作心師，不師於心。」今亦如此，以弘法故為法作師，此化他法師也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋法師義。法師義者，已如弘經方法中釋竟，未盡今當略說。依此有五種法師：一受持、二讀、三誦、四解說、五書寫。《釋論》解〈滅諍品〉云「以信力故受，念力故持，或看文或口受故言為讀，常得不忘故為誦，宣傳未聞故言為他說，聖人經書直說難解故解義。」此即有六種法師，望今文互有廣略。今文合受持為一，為他說與解義復為一，足書寫為一也。《釋論》解〈無作品〉明說波若有十種，十種皆是就說法中開耳。通稱法師者，法是可軌義。五人上弘此法，下為人作師，故云法師，通自行化他也。又法師者，此五人以法為師，此自行法師。又法師者，法乃尊妙，要由人弘，人有弘法之功，名人為法師。如云「當作心師，不師於心。」今亦如此，以弘法故為法作師，此化他法師也。

次明位。若例四依，應起自內凡通乎十地是其人位。但於初依自有師資之別，此自明依止之位。今就弘化分之，外凡已上皆法師位也。次約階品，如《涅槃．四依品》明有九人。初人於熙連河沙佛所發心，亦得不謗，未能信樂。次一恒河沙佛所發心，得信樂，而未能受持讀誦。二恒河沙佛所發心，能受持讀誦，未能為人說。三恒河沙佛所發心，能為人說，而不解義。四恒河沙人，十六分中解一分義。五恒沙人，十六分中解八分義。六恒沙人，十六分中解十二分義。七恒沙人，解十四分義。八恒河沙人，具解十六分義。此九品人，前四人既無解，是弟子位，非師也；後五品人既有解義，屬法師位也。此五人合為四依人，即初依人。又通而為論，三十心位俱皆是法師也。十地菩薩念念化人，皆是法師。自有優劣，如九地得十種四無礙，為大法師也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明位。若例四依，應起自內凡通乎十地是其人位。但於初依自有師資之別，此自明依止之位。今就弘化分之，外凡已上皆法師位也。次約階品，如《涅槃．四依品》明有九人。初人於熙連河沙佛所發心，亦得不謗，未能信樂。次一恒河沙佛所發心，得信樂，而未能受持讀誦。二恒河沙佛所發心，能受持讀誦，未能為人說。三恒河沙佛所發心，能為人說，而不解義。四恒河沙人，十六分中解一分義。五恒沙人，十六分中解八分義。六恒沙人，十六分中解十二分義。七恒沙人，解十四分義。八恒河沙人，具解十六分義。此九品人，前四人既無解，是弟子位，非師也；後五品人既有解義，屬法師位也。此五人合為四依人，即初依人。又通而為論，三十心位俱皆是法師也。十地菩薩念念化人，皆是法師。自有優劣，如九地得十種四無礙，為大法師也。

問：三業云何攝五種法師耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三業云何攝五種法師耶？

答：論云「信力故受，念力故持」，此是意業。然初非不藉身口業也。書寫是身業，而要假意業，亦得有口業也。餘三皆具三業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：論云「信力故受，念力故持」，此是意業。然初非不藉身口業也。書寫是身業，而要假意業，亦得有口業也。餘三皆具三業也。

問：此五得相離以不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此五得相離以不？

答：受持是意業，得離讀誦等四。若是讀誦等四，要須受持。所以然者，由信心故方有讀誦等耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：受持是意業，得離讀誦等四。若是讀誦等四，要須受持。所以然者，由信心故方有讀誦等耳。

問：亦有無信而讀誦，此應離受持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：亦有無信而讀誦，此應離受持也。

答：今不論此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：今不論此也。

問：經中何故先明受持、讀誦、解說、書寫以為次第耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：經中何故先明受持、讀誦、解說、書寫以為次第耶？

答：信為初門故前說受持，以信力故能讀誦，故能讀誦竟方解義，解義故為他說，使法流通故書之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：信為初門故前說受持，以信力故能讀誦，故能讀誦竟方解義，解義故為他說，使法流通故書之也。

問：此五幾是功德、幾是智慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此五幾是功德、幾是智慧耶？

答：皆通福慧。但餘四屬功德強，解說正是智慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：皆通福慧。但餘四屬功德強，解說正是智慧也。

問：受持具信念二力，餘四具幾力耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：受持具信念二力，餘四具幾力耶？

答：解說是慧力，亦是精進力、定力也。讀誦正是精進力，亦是慧力，但遂強弱耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：解說是慧力，亦是精進力、定力也。讀誦正是精進力，亦是慧力，但遂強弱耳。

問：此五幾自行化他耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此五幾自行化他耶？

答：解說通自他，但化他強、自行弱。四通自他，自行強、化他弱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：解說通自他，但化他強、自行弱。四通自他，自行強、化他弱也。

問：何故但明此五耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故但明此五耶？

答：略舉五耳。《大品》及此經〈勸發品〉復有正憶念及修集，皆攝入今三業中故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：略舉五耳。《大品》及此經〈勸發品〉復有正憶念及修集，皆攝入今三業中故也。

問：受持意業可得化他人不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：受持意業可得化他人不？

答：由意業信故能化他人，亦有化他義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：由意業信故能化他人，亦有化他義也。

問：此五云何深淺耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此五云何深淺耶？

答：依經次第明深淺者，直信之則易故在前，以有信故能讀，讀故能誦，誦故能解說，解說故云書寫，即是從淺至深也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：依經次第明深淺者，直信之則易故在前，以有信故能讀，讀故能誦，誦故能解說，解說故云書寫，即是從淺至深也。

次論佛道近遠義釋高原求水譬。論曰：此雖一句經文，但尋味之者喜生抑揚涅槃，以四重五逆謗法闡提皆一類而科之。《波若》云「不諦讀誦受持故成魔事」，今具述異聞，詳其得失，敢希生善，庶望免咎。有人言：初教如高原乾土，《大品》如濕土，《法華》譬泥，佛果如水。有人言：《維摩》、《思益》如乾土，《無量義經》如濕土，《法華》如泥土，佛果如水。有人言：《大品》如乾土，《無量義經》如濕土，《法華》如泥，佛果如水。此三皆執五時說者也。生公云：「渴乏求水者，受持《法華》求悟佛道欲得之，如至渴乏須水也。於彼高原穿鑿求之者，一乘於三乘為難得，故於《法華》求解，如求高原水也。受持讀誦為穿鑿，未能如聞而解猶為未聞，如見乾土；若能解者方乃為聞，如遂至泥，知去水不遠也。」注經云「生死渴乏須寂滅之水也。高原水者，一乘理妙。求理於《法華》，如求水也。猶見乾土者，受持書寫，以穿鑿之初為未聞未解，去道尚遠，如見乾土也。次讀誦以譬施功不已，聞已解故，曰見濕土與泥。」注經猶採生公意，但小加修飾耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次論佛道近遠義釋高原求水譬。論曰：此雖一句經文，但尋味之者喜生抑揚涅槃，以四重五逆謗法闡提皆一類而科之。《波若》云「不諦讀誦受持故成魔事」，今具述異聞，詳其得失，敢希生善，庶望免咎。有人言：初教如高原乾土，《大品》如濕土，《法華》譬泥，佛果如水。有人言：《維摩》、《思益》如乾土，《無量義經》如濕土，《法華》如泥土，佛果如水。有人言：《大品》如乾土，《無量義經》如濕土，《法華》如泥，佛果如水。此三皆執五時說者也。生公云：「渴乏求水者，受持《法華》求悟佛道欲得之，如至渴乏須水也。於彼高原穿鑿求之者，一乘於三乘為難得，故於《法華》求解，如求高原水也。受持讀誦為穿鑿，未能如聞而解猶為未聞，如見乾土；若能解者方乃為聞，如遂至泥，知去水不遠也。」注經云「生死渴乏須寂滅之水也。高原水者，一乘理妙。求理於《法華》，如求水也。猶見乾土者，受持書寫，以穿鑿之初為未聞未解，去道尚遠，如見乾土也。次讀誦以譬施功不已，聞已解故，曰見濕土與泥。」注經猶採生公意，但小加修飾耳。

評曰：此譬唯有二意，一譬去佛道遠、二譬去佛道近。不應紜紜有餘釋也。又初三師明《法華》之前諸教去佛道遠，法華教去佛道近。後二釋但就《法華》中自論遠近，未能如聞解為遠、能如聞解為近。今撿經始終，皆失旨也。尋長行合譬及偈文，具有二義：一舉餘經對《法華》以明近遠，二就《法華》自論近遠。偈云「如是等諸人，不聞《法華經》，去佛道甚遠。若聞是深經，近於佛智慧。」此舉餘經對《法華》以明近遠也。長行云「若未聞未解未能修習，去佛道遠。與此相違，去佛道近。」此文具二義，若據未聞為去佛道遠，此舉餘經以對《法華》。若就未解為遠、能解為近，此據《法華》自論近遠。是以眾師偏用一文，俱失經旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 評曰：此譬唯有二意，一譬去佛道遠、二譬去佛道近。不應紜紜有餘釋也。又初三師明《法華》之前諸教去佛道遠，法華教去佛道近。後二釋但就《法華》中自論遠近，未能如聞解為遠、能如聞解為近。今撿經始終，皆失旨也。尋長行合譬及偈文，具有二義：一舉餘經對《法華》以明近遠，二就《法華》自論近遠。偈云「如是等諸人，不聞《法華經》，去佛道甚遠。若聞是深經，近於佛智慧。」此舉餘經對《法華》以明近遠也。長行云「若未聞未解未能修習，去佛道遠。與此相違，去佛道近。」此文具二義，若據未聞為去佛道遠，此舉餘經以對《法華》。若就未解為遠、能解為近，此據《法華》自論近遠。是以眾師偏用一文，俱失經旨也。

問：舉餘經對《法華》明近遠相云何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：舉餘經對《法華》明近遠相云何耶？

答：《法華》之前未開三為方便、一乘為真實，遂使求佛之人猶有躊躇大小之望，取佛之心未決定，故去佛道遠也。《法華》明有一無三，永息退心，求佛意決，故去佛道近也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《法華》之前未開三為方便、一乘為真實，遂使求佛之人猶有躊躇大小之望，取佛之心未決定，故去佛道遠也。《法華》明有一無三，永息退心，求佛意決，故去佛道近也。

問：何以知就開權顯實義明近遠耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以知就開權顯實義明近遠耶？

答：下偈云「若聞是深經，決了聲聞法。」決了聲聞法者，知其是三權，一乘為實也。又長行云「開方便門示真實相」，即釋近遠之意，故知爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：下偈云「若聞是深經，決了聲聞法。」決了聲聞法者，知其是三權，一乘為實也。又長行云「開方便門示真實相」，即釋近遠之意，故知爾也。

問：《法華》之前即是《波若》，可云《波若》去佛道遠耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《法華》之前即是《波若》，可云《波若》去佛道遠耶？

答：前已釋此義竟，今重論之。一者據《波若》未開權義邊，即始行菩薩猶有進退之望，或言進為菩薩，或謂退作二乘永不成佛，故《波若》於其人去佛道遠。若聞《法華》無三有一，直進不迴，則《法華》於其人去佛道近也。二者聲聞不覺，《波若》密化二乘令趣佛道，如不覺付財，猶言波若有三乘教，故保執二乘，《波若》於其人去佛道遠。聞《法華》開權，明有一無三，改二乘執信受一乘，則《法華》於其人去佛道近也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：前已釋此義竟，今重論之。一者據《波若》未開權義邊，即始行菩薩猶有進退之望，或言進為菩薩，或謂退作二乘永不成佛，故《波若》於其人去佛道遠。若聞《法華》無三有一，直進不迴，則《法華》於其人去佛道近也。二者聲聞不覺，《波若》密化二乘令趣佛道，如不覺付財，猶言波若有三乘教，故保執二乘，《波若》於其人去佛道遠。聞《法華》開權，明有一無三，改二乘執信受一乘，則《法華》於其人去佛道近也。

問：約大小二人判二經近遠，以理言之，《波若》、《法華》云何優劣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：約大小二人判二經近遠，以理言之，《波若》、《法華》云何優劣耶？

答：《波若》正明實慧、方便慧，此二是十方三世諸佛法身父母，求佛者要修學波若，如前已說。又求佛道者皆具煩惱，如老病人寢臥床席不能起居，波若、方便二健人各扶一掖能至佛道，故求佛之人須學波若。又三界二乘是佛道巨患，以實慧故不著三界，以方便故不證二乘。離此大惡能至佛道，故求佛之人要學波若。又《波若》顯諸實相，實相是大乘本，由實相故有波若。以波若心修萬行，萬行皆是無所得，如此萬行能動能出名為大乘。若爾，《波若經》乃明一乘之本，故《波若》最勝，此即是本中之本。所以然者，一乘為三乘本，實相復為一乘本。波若常明實相，即《波若經》為本中本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《波若》正明實慧、方便慧，此二是十方三世諸佛法身父母，求佛者要修學波若，如前已說。又求佛道者皆具煩惱，如老病人寢臥床席不能起居，波若、方便二健人各扶一掖能至佛道，故求佛之人須學波若。又三界二乘是佛道巨患，以實慧故不著三界，以方便故不證二乘。離此大惡能至佛道，故求佛之人要學波若。又《波若》顯諸實相，實相是大乘本，由實相故有波若。以波若心修萬行，萬行皆是無所得，如此萬行能動能出名為大乘。若爾，《波若經》乃明一乘之本，故《波若》最勝，此即是本中之本。所以然者，一乘為三乘本，實相復為一乘本。波若常明實相，即《波若經》為本中本也。

問：實相亦是三乘本，云何言是一乘本？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：實相亦是三乘本，云何言是一乘本？

答：二乘人不能知本性空，故諸法本性空唯是大乘根本，非二乘本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：二乘人不能知本性空，故諸法本性空唯是大乘根本，非二乘本也。

問：《波若》未開權則《波若》為劣，《法華》為勝不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《波若》未開權則《波若》為劣，《法華》為勝不耶？

答：《法華》但明開權之義異《波若》耳，若顯實之義，終歸《波若》。所以然者，開權即改二乘心，改二乘心即發菩提心，若發菩提心竟即修行學菩薩道，要須詑二慧之胎方成如來法身之子耳，故知《波若》為勝。又佛始終常用波若化物，初顯教菩薩波若、密教二乘波若，此從《大品》至《法華》前也。次至《法華》顯教二乘波若，亦顯教菩薩波若。以顯教二乘波若，故波若亦名法華耳，非《波若》外別有《法華》也。至《涅槃》明波若，即是四種佛性。《大品》云「因名波若，果名薩婆若。」《涅槃》云「因名觀智，果謂菩提，菩提無累即是果果。」觀智與境界更無別體，所觀義即境、能觀義即智，發觀義為境、能照義為智，故波若即是四性。當知唯一波若，是故最大。又地前四十心名相似波若，登地去至佛名真波若，故知波若竪通於五十二位，即波若最大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《法華》但明開權之義異《波若》耳，若顯實之義，終歸《波若》。所以然者，開權即改二乘心，改二乘心即發菩提心，若發菩提心竟即修行學菩薩道，要須詑二慧之胎方成如來法身之子耳，故知《波若》為勝。又佛始終常用波若化物，初顯教菩薩波若、密教二乘波若，此從《大品》至《法華》前也。次至《法華》顯教二乘波若，亦顯教菩薩波若。以顯教二乘波若，故波若亦名法華耳，非《波若》外別有《法華》也。至《涅槃》明波若，即是四種佛性。《大品》云「因名波若，果名薩婆若。」《涅槃》云「因名觀智，果謂菩提，菩提無累即是果果。」觀智與境界更無別體，所觀義即境、能觀義即智，發觀義為境、能照義為智，故波若即是四性。當知唯一波若，是故最大。又地前四十心名相似波若，登地去至佛名真波若，故知波若竪通於五十二位，即波若最大也。

問：波若是何物法，如此最大耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：波若是何物法，如此最大耶？

答：波若是諸佛菩薩觀心，是故一切教皆明此法，一切佛菩薩無不修行。又波若有三種：一所行即實相境，謂實相波若。二能行之觀，名觀照波若。三為眾生說，即文字波若。所行境即佛菩薩所行處，能行之心即佛菩薩觀，此二為自德；文字波若即是教門化他德。此三攝一切佛菩薩能行所行、自行化他義無不盡。雖有千經萬論終顯此法，以一切教皆入波若中，故《波若》最大。龍樹豈是虛言者哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：波若是諸佛菩薩觀心，是故一切教皆明此法，一切佛菩薩無不修行。又波若有三種：一所行即實相境，謂實相波若。二能行之觀，名觀照波若。三為眾生說，即文字波若。所行境即佛菩薩所行處，能行之心即佛菩薩觀，此二為自德；文字波若即是教門化他德。此三攝一切佛菩薩能行所行、自行化他義無不盡。雖有千經萬論終顯此法，以一切教皆入波若中，故《波若》最大。龍樹豈是虛言者哉？

問：若爾，《法華》應劣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，《法華》應劣耶？

答：法華是波若異名，但明上來諸義不及波若，故名為劣。非但法華不及，一切大乘經皆不及波若，如論列十種大經而《波若》最大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：法華是波若異名，但明上來諸義不及波若，故名為劣。非但法華不及，一切大乘經皆不及波若，如論列十種大經而《波若》最大。

問：此語難信，今重請釋。為《波若》明義已了，餘大乘經明義未了，故判勝劣以不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此語難信，今重請釋。為《波若》明義已了，餘大乘經明義未了，故判勝劣以不耶？

答曰：不也。但《波若》專明上來諸義，餘經不爾。據此義故，稱《波若》最勝耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。但《波若》專明上來諸義，餘經不爾。據此義故，稱《波若》最勝耳。

問：前言就《法華》中自論去佛道遠近義云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前言就《法華》中自論去佛道遠近義云何？

答：大意如生公、注經釋云，今更須領此意。若聞《法華》生三慧者，即去佛道近；雖聞不生三慧，則去佛道遠。故文云「若得聞解思惟修習，去佛道近。」聞解謂聞慧，思惟謂思慧，修習謂修慧也。就三慧中自論近遠，聞慧為遠、餘二為近，如是可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：大意如生公、注經釋云，今更須領此意。若聞《法華》生三慧者，即去佛道近；雖聞不生三慧，則去佛道遠。故文云「若得聞解思惟修習，去佛道近。」聞解謂聞慧，思惟謂思慧，修習謂修慧也。就三慧中自論近遠，聞慧為遠、餘二為近，如是可知也。

問：但應如生公及注經釋之。所以然者，唯一高原就中求水，有近有遠；唯一法華教中求佛，生三慧為近、不生三慧為遠。若以《法華》前教為遠、《法華》為近者，乃是異原，何名一原耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：但應如生公及注經釋之。所以然者，唯一高原就中求水，有近有遠；唯一法華教中求佛，生三慧為近、不生三慧為遠。若以《法華》前教為遠、《法華》為近者，乃是異原，何名一原耶？

答：《法華》、《波若》同是一大乘藏，亦得同為一原。又依生公解有前諸妨，故可得兩而存之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《法華》、《波若》同是一大乘藏，亦得同為一原。又依生公解有前諸妨，故可得兩而存之也。