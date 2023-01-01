法華玄論
隋 吉藏撰10卷CBETA T1720大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
法華玄論卷第三
法華玄論卷第三
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胡吉藏撰
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問：《釋論》解〈問乘品〉云「列十種大經，所謂《雲經》《大雲經》、《華手經》、《法華經》等，是《摩訶波若經》於中最為深大。」又論第百卷云「《法華》是祕密法，明阿羅漢受記作佛。波若非祕密法，不明二乘作佛。」又論釋〈畢定品〉云「須菩提聞《法華經》明一切眾生皆作佛，又聞《波若經》中有退，是故今問佛：『是菩薩為畢定、為不畢定？』」又釋論〈大明品〉云「諸餘善法入波若中。」論云諸餘善法，謂《法華經》。又云「《法華》是波若果名。」是五處論文有三相違：初文列《般若》勝而《法華》等劣，第二文《般若》淺《法華》深，餘三不別淺深。此三相違，云何會通耶？
問：《釋論》解〈問乘品〉云「列十種大經，所謂《雲經》《大雲經》、《華手經》、《法華經》等，是《摩訶波若經》於中最為深大。」又論第百卷云「《法華》是祕密法，明阿羅漢受記作佛。波若非祕密法，不明二乘作佛。」又論釋〈畢定品〉云「須菩提聞《法華經》明一切眾生皆作佛，又聞《波若經》中有退，是故今問佛：『是菩薩為畢定、為不畢定？』」又釋論〈大明品〉云「諸餘善法入波若中。」論云諸餘善法，謂《法華經》。又云「《法華》是波若果名。」是五處論文有三相違：初文列《般若》勝而《法華》等劣，第二文《般若》淺《法華》深，餘三不別淺深。此三相違，云何會通耶？
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答：依五時之說、四宗之論，言此相害鉾楯不可會通。
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問：云何爾耶：
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答：眾師並云《般若》淺而《法華》深，決定無有言《般若》勝而《法華》劣，故知不可通也。
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問：既與舊說相違，今云何融會耶？
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答：須廣詳舊論意乃明。所以然者，此雖數句之文，乃網羅佛教，不可輕言，宜諦詳究。
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問：舊說云何？
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答：宋道場寺惠觀法師著《涅槃．序》明教有二種：一頓教，即華嚴之流；二漸教，謂五時之說。後人更加其一，復有無方教也。三大法師並皆用之，爰至北土還影五教製於四宗，今依大乘經論詳其得失。《釋論》云「佛法有二種：一者大乘藏、二者小乘三藏。」又云「佛法有二道：一者聲聞道、二菩提薩埵道。」前約法分兩，後就人開二。又《釋論》云「佛滅後迦葉與阿難結集三藏，文殊、彌勒亦與阿難結集摩訶衍藏。」《大經》云「字有二種：一半字、二滿字。為聲聞說半字，為菩薩說滿字。」又云「諸大眾凡有二種：一求小乘、二求大乘。昔於波羅捺為聲聞轉小法輪，今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪。」又《法華》云「昔於波羅捺轉生滅小輪，今至鷲山轉無生滅大輪。」又《法華》明二種教：一教聲聞、二教菩薩教，聲聞者，如雇之除糞；教菩薩者，如付窮子財。從付財已去，皆是教菩薩。又唯有草菴及以大宅，唯有中道化城及以寶所。又《攝大乘論》明聲聞法、菩薩法，聲聞法但斷惑障，菩薩法斷惑智二障。又《地論》明二藏，與釋論同。又《淨名》云「菩薩法藏所攝」，則知有聲聞法藏所攝。又《中論》云「聲聞法入第一義道，摩訶衍入第一義道。」又一切經初皆列二眾：一小乘眾、二大乘眾。如是等處處經論但明大小二乘，故唯有二種法輪，不應立三教也。又以理推之，眾生根有二種：一堪受佛道、二不堪受大道，堪受大道為說佛乘名為大乘，不堪受者為說小乘，故知但應有二，不應立三也。又三教之言，無的明據，不可用也。
答：宋道場寺惠觀法師著《涅槃．序》明教有二種：一頓教，即華嚴之流；二漸教，謂五時之說。後人更加其一，復有無方教也。三大法師並皆用之，爰至北土還影五教製於四宗，今依大乘經論詳其得失。《釋論》云「佛法有二種：一者大乘藏、二者小乘三藏。」又云「佛法有二道：一者聲聞道、二菩提薩埵道。」前約法分兩，後就人開二。又《釋論》云「佛滅後迦葉與阿難結集三藏，文殊、彌勒亦與阿難結集摩訶衍藏。」《大經》云「字有二種：一半字、二滿字。為聲聞說半字，為菩薩說滿字。」又云「諸大眾凡有二種：一求小乘、二求大乘。昔於波羅捺為聲聞轉小法輪，今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪。」又《法華》云「昔於波羅捺轉生滅小輪，今至鷲山轉無生滅大輪。」又《法華》明二種教：一教聲聞、二教菩薩教，聲聞者，如雇之除糞；教菩薩者，如付窮子財。從付財已去，皆是教菩薩。又唯有草菴及以大宅，唯有中道化城及以寶所。又《攝大乘論》明聲聞法、菩薩法，聲聞法但斷惑障，菩薩法斷惑智二障。又《地論》明二藏，與釋論同。又《淨名》云「菩薩法藏所攝」，則知有聲聞法藏所攝。又《中論》云「聲聞法入第一義道，摩訶衍入第一義道。」又一切經初皆列二眾：一小乘眾、二大乘眾。如是等處處經論但明大小二乘，故唯有二種法輪，不應立三教也。又以理推之，眾生根有二種：一堪受佛道、二不堪受大道，堪受大道為說佛乘名為大乘，不堪受者為說小乘，故知但應有二，不應立三也。又三教之言，無的明據，不可用也。
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次明亦無漸教。舊云《波若》是三乘通教，凡引四文：初云「欲得聲聞地者，當學波若，乃至欲得菩薩地者，當學般若。」又云「是波若中廣說三乘之教」，又云「二乘智斷是菩薩無生法忍」，又云「欲住須陀洹者亦不應離是忍」，故知波若是三乘通教。評曰。論序說波若因緣意云：於三藏中但為聲聞說法，未說菩薩行；今欲為彌勒等廣說菩薩行，故說《波若》。不言今欲通說三乘人行故說《波若》，即知《波若》非三乘通教。又論云「《波若》不屬二乘，但屬菩薩。」若《波若》是三乘通教者則應通屬三乘，不應但屬菩薩。又論云「在菩薩心中名波若，在聲聞心中名道品。」又云「在菩薩心中名陀羅尼，在二乘心中名為道品。」若《波若》是三乘通教，則在三乘心通名波若，不應有別名也。又難曰：若三乘通學波若，《波若》是三乘通教者，《涅槃經》云「三乘之人同觀中道，下智觀故得聲聞菩提，乃至上智觀故得諸佛菩提。」亦應是三乘通教。若言蓋是《涅槃》一枝之義，不足以證大宗者，〈勸學品〉勸三乘學《波若》亦是一句之言，不足以證其通致。又云《波若》出生三乘，故是三乘通教者，《大經》云「即是聲聞藏出生諸聲聞，即是因緣藏出生緣覺。」應是三乘通教。又《勝鬘經》明大地出四寶藏，攝受正法能生五乘，亦應是三乘通教。
次明亦無漸教。舊云《波若》是三乘通教，凡引四文：初云「欲得聲聞地者，當學波若，乃至欲得菩薩地者，當學般若。」又云「是波若中廣說三乘之教」，又云「二乘智斷是菩薩無生法忍」，又云「欲住須陀洹者亦不應離是忍」，故知波若是三乘通教。評曰。論序說波若因緣意云：於三藏中但為聲聞說法，未說菩薩行；今欲為彌勒等廣說菩薩行，故說《波若》。不言今欲通說三乘人行故說《波若》，即知《波若》非三乘通教。又論云「《波若》不屬二乘，但屬菩薩。」若《波若》是三乘通教者則應通屬三乘，不應但屬菩薩。又論云「在菩薩心中名波若，在聲聞心中名道品。」又云「在菩薩心中名陀羅尼，在二乘心中名為道品。」若《波若》是三乘通教，則在三乘心通名波若，不應有別名也。又難曰：若三乘通學波若，《波若》是三乘通教者，《涅槃經》云「三乘之人同觀中道，下智觀故得聲聞菩提，乃至上智觀故得諸佛菩提。」亦應是三乘通教。若言蓋是《涅槃》一枝之義，不足以證大宗者，〈勸學品〉勸三乘學《波若》亦是一句之言，不足以證其通致。又云《波若》出生三乘，故是三乘通教者，《大經》云「即是聲聞藏出生諸聲聞，即是因緣藏出生緣覺。」應是三乘通教。又《勝鬘經》明大地出四寶藏，攝受正法能生五乘，亦應是三乘通教。
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問：此非難也。《涅槃》、《勝鬘》明一乘佛性，波若不然，故不得為例。
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答：若《涅槃》正明佛性，復有同明三乘觀中道者，《波若》正明教菩薩法，亦勸三乘同學波若，此義應齊，云何非例？又引《釋論》辨十種大經明波若最勝，既勝《法華》，豈淺《涅槃》等耶？
答：若《涅槃》正明佛性，復有同明三乘觀中道者，《波若》正明教菩薩法，亦勸三乘同學波若，此義應齊，云何非例？又引《釋論》辨十種大經明波若最勝，既勝《法華》，豈淺《涅槃》等耶？
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問：《波若》未明常，故知淺也。
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答：經題中以引文竟，今當更說。《攝大乘論》引《波若》云「乘有三種，因乘、緣乘、果乘。果乘者，謂常樂我淨。」若爾，《波若》以明四德，云何非常？但人不解經意，謂言無常耳。
答：經題中以引文竟，今當更說。《攝大乘論》引《波若》云「乘有三種，因乘、緣乘、果乘。果乘者，謂常樂我淨。」若爾，《波若》以明四德，云何非常？但人不解經意，謂言無常耳。
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問：龍樹何故不依此釋耶？
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答：論主亦明無為波若，又云常住波若，非無此意。
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問：《波若》非三乘通教者，何故勸三乘人通學《波若》耶？
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答：今當為子述之。從《波若》至《涅槃》皆是教菩薩法，但教菩薩法凡有二種：一顯教、二亦顯亦密。如《法華》、《涅槃》顯教菩薩，故明三乘人皆是菩薩。《波若》亦顯亦密，顯教菩薩、密教二乘，顯教菩薩者，令菩薩修學波若成佛道也；密教二乘者，勸二乘學《波若》，亦令二乘成佛道也。如付財中說，密示大法以為己任，故付窮子財；窮子根鈍不知不覺，謂學《波若》得證三乘。若言學波若成三乘者，猶窮子之氣類耳。
答：今當為子述之。從《波若》至《涅槃》皆是教菩薩法，但教菩薩法凡有二種：一顯教、二亦顯亦密。如《法華》、《涅槃》顯教菩薩，故明三乘人皆是菩薩。《波若》亦顯亦密，顯教菩薩、密教二乘，顯教菩薩者，令菩薩修學波若成佛道也；密教二乘者，勸二乘學《波若》，亦令二乘成佛道也。如付財中說，密示大法以為己任，故付窮子財；窮子根鈍不知不覺，謂學《波若》得證三乘。若言學波若成三乘者，猶窮子之氣類耳。
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問：經及《釋論》親明學《波若》成二乘，云何作此釋耶？
問：經及《釋論》親明學《波若》成二乘，云何作此釋耶？
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答：學《波若》成二乘者，此終是不識《波若》是菩薩法，證二乘耳；若必識《波若》是菩薩法，即學《波若》不證二乘。
答：學《波若》成二乘者，此終是不識《波若》是菩薩法，證二乘耳；若必識《波若》是菩薩法，即學《波若》不證二乘。
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問：何以知然？
問：何以知然？
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答：若學《波若》證二乘者，即在二乘心，應名真波若。何故論云「在二乘心不名波若」，又何得初勸二乘學於《波若》，後證二乘果而不名波若耶？希求味之賢留心此意也。又學《波若》成二乘者，此是《波若》少許氣分耳。何以知之？《釋論》云「二乘證空比菩薩空，譬如毛孔空比十方空。」又《攝大乘論》云「二乘但得人空，不得法空。」故知二乘但得《波若》少許氣分。
答：若學《波若》證二乘者，即在二乘心，應名真波若。何故論云「在二乘心不名波若」，又何得初勸二乘學於《波若》，後證二乘果而不名波若耶？希求味之賢留心此意也。又學《波若》成二乘者，此是《波若》少許氣分耳。何以知之？《釋論》云「二乘證空比菩薩空，譬如毛孔空比十方空。」又《攝大乘論》云「二乘但得人空，不得法空。」故知二乘但得《波若》少許氣分。
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問：若如後意者，即以此言證《波若》是三乘通教。既得少許氣分，豈非通耶？
問：若如後意者，即以此言證《波若》是三乘通教。既得少許氣分，豈非通耶？
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答：若得少分便說《波若》是三乘通教者，《大經》云「如人得食亦名涅槃」，二乘斷三界惑，豈不得涅槃少分耶？故不應以少分之言證三乘通教。又《小波若》云「此經為大乘者說、為最上乘者說。」故知《波若不》通教三乘。
答：若得少分便說《波若》是三乘通教者，《大經》云「如人得食亦名涅槃」，二乘斷三界惑，豈不得涅槃少分耶？故不應以少分之言證三乘通教。又《小波若》云「此經為大乘者說、為最上乘者說。」故知《波若不》通教三乘。
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問：前言波若密教二乘，又何所據耶？
問：前言波若密教二乘，又何所據耶？
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答：《法華．信解品》云「而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化。」故知《波若》密說一乘。此亦得即是顯說一乘，但窮子鈍根不覺知耳。以此推之，不應言《波若》是三乘通教。又《攝大乘論》云「波若密說一乘。所以然者，一切法皆是真如。」三乘不離真如，即說一乘義，但二乘人不覺知耳。又說一切處求人不可得，若無有人，云何分別此是聲聞人、此緣覺人、此菩薩人耶？以無我同故，當知即是密說一乘也。又三乘人同斷惑障，以斷惑障故即是同一乘也。又古舊義云：《波若》已會法，但未會人。會法者，一切法皆入諸法實相中，皆入摩訶衍中，亦皆入《波若》中。故云「若有實語攝一切善法者，當知《波若》是也。」故知《波若》已會諸行。諸行皆入大乘，但二乘根緣未熟未堪開會，故言未會人耳。以密會法竟，當知已是說一乘但未會人，故二乘人不覺知也。
答：《法華．信解品》云「而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化。」故知《波若》密說一乘。此亦得即是顯說一乘，但窮子鈍根不覺知耳。以此推之，不應言《波若》是三乘通教。又《攝大乘論》云「波若密說一乘。所以然者，一切法皆是真如。」三乘不離真如，即說一乘義，但二乘人不覺知耳。又說一切處求人不可得，若無有人，云何分別此是聲聞人、此緣覺人、此菩薩人耶？以無我同故，當知即是密說一乘也。又三乘人同斷惑障，以斷惑障故即是同一乘也。又古舊義云：《波若》已會法，但未會人。會法者，一切法皆入諸法實相中，皆入摩訶衍中，亦皆入《波若》中。故云「若有實語攝一切善法者，當知《波若》是也。」故知《波若》已會諸行。諸行皆入大乘，但二乘根緣未熟未堪開會，故言未會人耳。以密會法竟，當知已是說一乘但未會人，故二乘人不覺知也。
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次言《淨名》是抑揚法輪，嘆凡夫有反覆，毀聲聞為敗根。評曰：是亦不然。論主釋《波若．魔事品》云「譬如癡犬，不從大家求食，從作務者索。」犬者，聲聞人也。大家者，云大乘教也。作務者，小乘經也。《淨名》雖挫之以敗根，未及《波若》抑之以癡犬，抑揚之言亦為謬說也。又《法華》云「而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化。」此即指《波若》為抑揚，非以《淨名》為褒貶也。又《淨名》具呵大小，何故言抑小揚大？
次言《淨名》是抑揚法輪，嘆凡夫有反覆，毀聲聞為敗根。評曰：是亦不然。論主釋《波若．魔事品》云「譬如癡犬，不從大家求食，從作務者索。」犬者，聲聞人也。大家者，云大乘教也。作務者，小乘經也。《淨名》雖挫之以敗根，未及《波若》抑之以癡犬，抑揚之言亦為謬說也。又《法華》云「而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者，然佛實以大乘教化。」此即指《波若》為抑揚，非以《淨名》為褒貶也。又《淨名》具呵大小，何故言抑小揚大？
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問曰：雖具呵大小，而終嘆大乘，故是抑小揚大。
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難曰：終為揚大，何故呵大？小既云大，則非專揚大。此義如釋名中廣說。
難曰：終為揚大，何故呵大？小既云大，則非專揚大。此義如釋名中廣說。
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第四《法華》為一乘教乃應無疑，而義亦未善。論解《波若．畢定品》須菩提聞《法華經》明一切作佛，又聞《波若》有退，是故今問為畢定、為不畢定？若爾，不應《法華》偏明一乘，《波若》都無此說。又論云「《法華》是《波若》異名」，不應《法華》明一乘教，《波若》未明也。
第四《法華》為一乘教乃應無疑，而義亦未善。論解《波若．畢定品》須菩提聞《法華經》明一切作佛，又聞《波若》有退，是故今問為畢定、為不畢定？若爾，不應《法華》偏明一乘，《波若》都無此說。又論云「《法華》是《波若》異名」，不應《法華》明一乘教，《波若》未明也。
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問：若無五時者，寧有五味相生譬耶？
問：若無五時者，寧有五味相生譬耶？
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答：五味與五時義不相應，乃欲證成，反為自害。五時中以《波若》為第二時，五味中《波若》為第四，雖欲曲會云《波若》即是《法華》平等大慧，此乃迴文就義，非所以也。《大經》云「如我前於《摩訶波若》中說我無我無有二相」，可是平等大慧引《法華》耶？此出人情，深非文義也。又《攝大乘論》明乘有三：初二乘、次大乘、三一乘，一乘最勝，何不言三時耶？又《五相略經》明教有三種：第一鹿野為聲聞說四諦；第二為大根說諸法離自性不生不滅，此亦有上有餘不了義說起諍論處；第三為求一切乘者說諸法離自性不生不滅，無上無餘非諍論處。此經一卷與《攝大乘論》相應，何故不依經說三時耶？又《無量義經》且明三時：初為聲聞說四諦，而八億諸天來下聽法，發菩提心；次說甚深十二因緣，為求辟支佛人，無量眾生發菩提心住聲聞地；次說方等十二部、摩訶波若、華嚴海空，宣說菩薩歷劫修行。依此則有三時，今復說《無量義》，亦是四時，復說《法華》則為五時，《涅槃》為六時，初說人天乘應為七時。何不立七時？不應偏立四宗、定執五教也。又《釋論》云「佛於鹿園說法，無量菩薩得無生法忍，無量菩薩得一生補處現身作佛。」豈可言鹿園但小乘耶？又《大經》云「我初成道，亦有菩薩已曾問我是甚深義。」即初後皆說涅槃，不應言《涅槃》是漸而《華嚴》是頓。又《像法決疑經》云「或有見我入於涅槃，或有我是報佛為百千釋迦之所圍繞。」若爾，不應言《華嚴》是初成道時頓說，至涅槃時不說。是故漸頓不成也。又《釋論》有二種法輪：一顯示法輪、二祕密法輪。顯示者，如鹿薗說小法，五人及八萬天得道是也；祕密法輪者，於鹿薗說大法，無量人發菩提心，乃至現身成佛，如向所引也。如鹿薗有此二事以判顯密者，一切處皆例然。如在祇洹，身子等見釋迦說法，諸菩薩見祇洹舍那說法，徒眾充滿法界，說法界法門，二乘不聞不見，皆其類也。又以四句總貫眾經：一始說小終說大，如鹿薗先說小，後明大乘。二初大後小，初成道說華嚴教，鹿薗已去說小教。三始終俱大，如初後皆說涅槃。四始終俱小，如《釋論》云「從初轉法輪至大涅槃，集作《阿含》。」以顯密二教及四句不同，豈可局在五時、限以三教？但知如來隨緣說法，教無定也。
答：五味與五時義不相應，乃欲證成，反為自害。五時中以《波若》為第二時，五味中《波若》為第四，雖欲曲會云《波若》即是《法華》平等大慧，此乃迴文就義，非所以也。《大經》云「如我前於《摩訶波若》中說我無我無有二相」，可是平等大慧引《法華》耶？此出人情，深非文義也。又《攝大乘論》明乘有三：初二乘、次大乘、三一乘，一乘最勝，何不言三時耶？又《五相略經》明教有三種：第一鹿野為聲聞說四諦；第二為大根說諸法離自性不生不滅，此亦有上有餘不了義說起諍論處；第三為求一切乘者說諸法離自性不生不滅，無上無餘非諍論處。此經一卷與《攝大乘論》相應，何故不依經說三時耶？又《無量義經》且明三時：初為聲聞說四諦，而八億諸天來下聽法，發菩提心；次說甚深十二因緣，為求辟支佛人，無量眾生發菩提心住聲聞地；次說方等十二部、摩訶波若、華嚴海空，宣說菩薩歷劫修行。依此則有三時，今復說《無量義》，亦是四時，復說《法華》則為五時，《涅槃》為六時，初說人天乘應為七時。何不立七時？不應偏立四宗、定執五教也。又《釋論》云「佛於鹿園說法，無量菩薩得無生法忍，無量菩薩得一生補處現身作佛。」豈可言鹿園但小乘耶？又《大經》云「我初成道，亦有菩薩已曾問我是甚深義。」即初後皆說涅槃，不應言《涅槃》是漸而《華嚴》是頓。又《像法決疑經》云「或有見我入於涅槃，或有我是報佛為百千釋迦之所圍繞。」若爾，不應言《華嚴》是初成道時頓說，至涅槃時不說。是故漸頓不成也。又《釋論》有二種法輪：一顯示法輪、二祕密法輪。顯示者，如鹿薗說小法，五人及八萬天得道是也；祕密法輪者，於鹿薗說大法，無量人發菩提心，乃至現身成佛，如向所引也。如鹿薗有此二事以判顯密者，一切處皆例然。如在祇洹，身子等見釋迦說法，諸菩薩見祇洹舍那說法，徒眾充滿法界，說法界法門，二乘不聞不見，皆其類也。又以四句總貫眾經：一始說小終說大，如鹿薗先說小，後明大乘。二初大後小，初成道說華嚴教，鹿薗已去說小教。三始終俱大，如初後皆說涅槃。四始終俱小，如《釋論》云「從初轉法輪至大涅槃，集作《阿含》。」以顯密二教及四句不同，豈可局在五時、限以三教？但知如來隨緣說法，教無定也。
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問：如是等經皆屬無方教攝，故無過也。
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答：無方之言，經論無據，不應立之。又不應立無方教。所以然者，如以《大品》為第二時，諸餘《波若》皆屬第二時者；以《涅槃》為第五時，諸餘常經皆屬第五時。但應以類攝經，不應以無方收教。若言相生者為次第、不相生者為無方者，安知八部《波若》並皆相生耶？又五時是相生之言撿既不成，況有不相成為無方教。又龍樹、天親俱以類而分大小，呵梨、法勝以例而開三藏，不應立無方教也。
答：無方之言，經論無據，不應立之。又不應立無方教。所以然者，如以《大品》為第二時，諸餘《波若》皆屬第二時者；以《涅槃》為第五時，諸餘常經皆屬第五時。但應以類攝經，不應以無方收教。若言相生者為次第、不相生者為無方者，安知八部《波若》並皆相生耶？又五時是相生之言撿既不成，況有不相成為無方教。又龍樹、天親俱以類而分大小，呵梨、法勝以例而開三藏，不應立無方教也。
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問：北地諸地論師明四宗五宗等說，是事云何？
問：北地諸地論師明四宗五宗等說，是事云何？
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答：此皆影四五時教，故作是說耳。五時既不成，四宗自廢。又菩提留支，此云道希，其親翻《地論》但明半滿。留支是《地論》之宗，即知半滿有本。而依四宗無根，而輒信深，不測其所以也。
答：此皆影四五時教，故作是說耳。五時既不成，四宗自廢。又菩提留支，此云道希，其親翻《地論》但明半滿。留支是《地論》之宗，即知半滿有本。而依四宗無根，而輒信深，不測其所以也。
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問：子雖廣彈三教及斥五時，引前論五文云何會通？《龍樹傳》云「智慧日已頹，斯人令再耀。世昏寢已久，斯人悟令覺。外國為之立廟，宗之如佛。」《楞伽經》云「有大德比丘名龍樹菩薩，住初歡喜地，為人說大乘。」《摩耶經》云「七百年中有一比丘名曰龍樹，滅邪見幢，燃正法炬。」以經傳而推之，理非謬說。若斯言可領，則如白日朗其胸衿，甘露流其四體；如其未曉，即寄心靡託，冥若夜遊。請為通之，使無毫滯。
問：子雖廣彈三教及斥五時，引前論五文云何會通？《龍樹傳》云「智慧日已頹，斯人令再耀。世昏寢已久，斯人悟令覺。外國為之立廟，宗之如佛。」《楞伽經》云「有大德比丘名龍樹菩薩，住初歡喜地，為人說大乘。」《摩耶經》云「七百年中有一比丘名曰龍樹，滅邪見幢，燃正法炬。」以經傳而推之，理非謬說。若斯言可領，則如白日朗其胸衿，甘露流其四體；如其未曉，即寄心靡託，冥若夜遊。請為通之，使無毫滯。
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答：文異常規、義乖舊格，雖欲會通，正恐未可即心。今當為子粗陳綱要。第一文云波若於十種經中最大者，然撿眾經之極，以實相為宗；統群聖之心用，妙惠為主。夫萬化非無宗，而宗之者無相；虛宗非無契，而契之者無心。故聖人以無心之妙惠，契彼無相之虛宗，內外並冥、緣智俱寂，豈容名數於其間哉？斯二窮得一之原、盡重玄之妙，理無不統、教無不攝，如空之含萬像、若海之納百川，《波若》盛明斯意，論稱最大，豈虛構哉？
答：文異常規、義乖舊格，雖欲會通，正恐未可即心。今當為子粗陳綱要。第一文云波若於十種經中最大者，然撿眾經之極，以實相為宗；統群聖之心用，妙惠為主。夫萬化非無宗，而宗之者無相；虛宗非無契，而契之者無心。故聖人以無心之妙惠，契彼無相之虛宗，內外並冥、緣智俱寂，豈容名數於其間哉？斯二窮得一之原、盡重玄之妙，理無不統、教無不攝，如空之含萬像、若海之納百川，《波若》盛明斯意，論稱最大，豈虛構哉？
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問：子明大之有以，今用何文證之？
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答：四悉檀攝十二部經八萬法藏，前三悉檀猶可破可壞，第一義悉檀不可破不可壞。最上無過者，此經正明第一義悉檀，故云「故說第一義悉檀故，說是經。」即知《波若》盛明實相，證初境大義也。又云「前三悉檀皆歸第一義」，即知八萬法藏為顯第一義。《波若》既正明第一義，即攝八萬法藏，故知最大也。二者龍樹開九十章以明二惠，六十六品明實惠，從〈無盡品〉竟經辨方便惠。此二惠是十方三世諸佛法身父母，如《淨名》云「智度菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生。」此證第二智大義也。以此二義，即於一切經中最大。豈但十經耶？蓋是論主略言十耳。
答：四悉檀攝十二部經八萬法藏，前三悉檀猶可破可壞，第一義悉檀不可破不可壞。最上無過者，此經正明第一義悉檀，故云「故說第一義悉檀故，說是經。」即知《波若》盛明實相，證初境大義也。又云「前三悉檀皆歸第一義」，即知八萬法藏為顯第一義。《波若》既正明第一義，即攝八萬法藏，故知最大也。二者龍樹開九十章以明二惠，六十六品明實惠，從〈無盡品〉竟經辨方便惠。此二惠是十方三世諸佛法身父母，如《淨名》云「智度菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生。」此證第二智大義也。以此二義，即於一切經中最大。豈但十經耶？蓋是論主略言十耳。
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問：眾經且明斯二，豈獨《波若》？將非論主一時揄揚耶？
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答：《波若》專明此二，餘經不爾。又眾經明此二者，皆攝入《波若》中。故前云諸餘善法者，謂《法華》皆入《波若》中也。蓋是論主理實言之，非隨情稱嘆。
答：《波若》專明此二，餘經不爾。又眾經明此二者，皆攝入《波若》中。故前云諸餘善法者，謂《法華》皆入《波若》中也。蓋是論主理實言之，非隨情稱嘆。
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問：餘經明此二攝屬《波若》者，亦應《波若》明此二攝屬餘經，即餘經為大，非獨波若。
問：餘經明此二攝屬《波若》者，亦應《波若》明此二攝屬餘經，即餘經為大，非獨波若。
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答：已如前判，《波若》專明此二。又《波若》初說此二，餘經無此兩義，故不得稱波若也。古有大品師謂《波若》為得道經。此言符論最大之旨，以一切得道皆由《波若》，故《波若》最大。此通上第一文也。第二文明《法華》是祕密法明二乘作佛，《波若》非祕密法不明二乘作佛，故波若淺而法華深者，諸講論師雖誦此言，多不體其意旨，故異釋紛然，或讚楊波若、抑破法華，或懸信師說不詳文意。今斷如是種種異說，以龍樹論文為正。論云「《波若》非祕密法，不明二乘受記作佛故也。而《法華》是祕密法，明阿羅漢受記作佛故也。」正據二乘作佛不作佛故辨祕密非祕密也。
答：已如前判，《波若》專明此二。又《波若》初說此二，餘經無此兩義，故不得稱波若也。古有大品師謂《波若》為得道經。此言符論最大之旨，以一切得道皆由《波若》，故《波若》最大。此通上第一文也。第二文明《法華》是祕密法明二乘作佛，《波若》非祕密法不明二乘作佛，故波若淺而法華深者，諸講論師雖誦此言，多不體其意旨，故異釋紛然，或讚楊波若、抑破法華，或懸信師說不詳文意。今斷如是種種異說，以龍樹論文為正。論云「《波若》非祕密法，不明二乘受記作佛故也。而《法華》是祕密法，明阿羅漢受記作佛故也。」正據二乘作佛不作佛故辨祕密非祕密也。
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問：《波若》不明二乘作佛，何故是顯示教？法華明二乘作佛，何故是祕密教耶？
問：《波若》不明二乘作佛，何故是顯示教？法華明二乘作佛，何故是祕密教耶？
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答：前已釋竟，今當廣述。《波若》但明菩薩是佛因故作佛，二乘非佛因故不作佛。此義於昔易解，故名顯示。《法華經》明二乘作佛，與昔教相違，於昔難解故名祕密。論主云「如用藥為藥，其事即易；用毒為藥，其事即難。」《波若》明菩薩作佛，如用藥為藥；不明二乘作佛，如不用毒為藥。《法華經》明二乘作佛，如用毒為藥。其義即難解，所以為祕也。
答：前已釋竟，今當廣述。《波若》但明菩薩是佛因故作佛，二乘非佛因故不作佛。此義於昔易解，故名顯示。《法華經》明二乘作佛，與昔教相違，於昔難解故名祕密。論主云「如用藥為藥，其事即易；用毒為藥，其事即難。」《波若》明菩薩作佛，如用藥為藥；不明二乘作佛，如不用毒為藥。《法華經》明二乘作佛，如用毒為藥。其義即難解，所以為祕也。
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問：祕密與顯示，為深為淺、為大為小？
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答：總論此二義即有兩途：一者小乘為顯示，大乘為祕密。如論第四卷云「佛法有二種：一顯示、二祕密。」顯示教中明阿羅漢斷煩惱清淨，諸菩薩未斷煩惱未清淨，即菩薩不及阿羅漢，故列羅漢在前而菩薩居後。祕密法中明諸菩薩得六神通斷一切煩惱，智慧清淨超出二乘之上。此文正約小乘淺易為顯示，大乘甚深為祕密。若爾者，則《波若》之與《法華》皆明菩薩得無生忍具六神通，並屬祕密甚深教攝，即指三藏教為顯示也。二者以明義猶淺為顯示，明義甚深為祕密。如第百卷說「《波若》但明菩薩作佛」者，《波若》已明佛乘是實，未明二乘作佛者，未開二乘是方便。約此一義有劣《法華》，故名《波若》為淺。《法華》即明佛乘是實，復開二乘為權，故《法華》為深也。此同就大乘中自有淺深，故分顯祕二教。
答：總論此二義即有兩途：一者小乘為顯示，大乘為祕密。如論第四卷云「佛法有二種：一顯示、二祕密。」顯示教中明阿羅漢斷煩惱清淨，諸菩薩未斷煩惱未清淨，即菩薩不及阿羅漢，故列羅漢在前而菩薩居後。祕密法中明諸菩薩得六神通斷一切煩惱，智慧清淨超出二乘之上。此文正約小乘淺易為顯示，大乘甚深為祕密。若爾者，則《波若》之與《法華》皆明菩薩得無生忍具六神通，並屬祕密甚深教攝，即指三藏教為顯示也。二者以明義猶淺為顯示，明義甚深為祕密。如第百卷說「《波若》但明菩薩作佛」者，《波若》已明佛乘是實，未明二乘作佛者，未開二乘是方便。約此一義有劣《法華》，故名《波若》為淺。《法華》即明佛乘是實，復開二乘為權，故《法華》為深也。此同就大乘中自有淺深，故分顯祕二教。
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問：《波若》未開權顯實應是祕密，《法華》已開權顯實應屬顯示。何故不爾耶？
問：《波若》未開權顯實應是祕密，《法華》已開權顯實應屬顯示。何故不爾耶？
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答：若以未了為祕、以了為顯者，則如所問。但今以淺易為顯示、甚深為祕密，故以《波若》為顯示、《法華》為祕密。說經因緣中已明此義竟。
答：若以未了為祕、以了為顯者，則如所問。但今以淺易為顯示、甚深為祕密，故以《波若》為顯示、《法華》為祕密。說經因緣中已明此義竟。
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問：若《波若》明義未了故稱顯示者，前何故言《波若》於一切大乘經最為深大耶？
問：若《波若》明義未了故稱顯示者，前何故言《波若》於一切大乘經最為深大耶？
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答：各有其義。所言深大者，據前二義也；後云未了者，就未明二乘作佛也。
答：各有其義。所言深大者，據前二義也；後云未了者，就未明二乘作佛也。
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問：若《法華》勝明義已了、《波若》劣明義未了者，何初言《波若》勝明義已了、《法華》劣明義未了耶？
問：若《法華》勝明義已了、《波若》劣明義未了者，何初言《波若》勝明義已了、《法華》劣明義未了耶？
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答：不例也。初辨《波若》廣明實相等二義故勝，《法華》不專明二義故《法華》劣耳。不言《波若》明義已了、《法華》明義未了以判勝劣。若是《法華》勝《波若》劣者，正就了不了判也。
答：不例也。初辨《波若》廣明實相等二義故勝，《法華》不專明二義故《法華》劣耳。不言《波若》明義已了、《法華》明義未了以判勝劣。若是《法華》勝《波若》劣者，正就了不了判也。
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問：汝為自作此判、為義有所求耶？
問：汝為自作此判、為義有所求耶？
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答：理數自然，何繁今問。作此釋竟，復見關中僧叡《小品經．序》，盛判二經優劣，將余意同。叡公言：「《波若》照也，《法華》實也。論其窮理盡性夷明萬行則實不如照，取其大明真化解本無三則照不如實。是故嘆照則《波若》之功重，美實即《法華》之用高。」考關中此文深見論意，妙得經旨也。
答：理數自然，何繁今問。作此釋竟，復見關中僧叡《小品經．序》，盛判二經優劣，將余意同。叡公言：「《波若》照也，《法華》實也。論其窮理盡性夷明萬行則實不如照，取其大明真化解本無三則照不如實。是故嘆照則《波若》之功重，美實即《法華》之用高。」考關中此文深見論意，妙得經旨也。
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第三〈畢定品〉云「須菩提聞《法華經》辨不退，復聞《波若》中有退，是故問佛：『是菩薩為畢定、為不畢定？』佛答：『皆畢定。畢定者，初心後心一切菩薩皆不退，是故畢定也。』」此論意明《波若》與《法華》無有優劣。以《波若》《法華》同明一切眾生畢定作佛，是故二經無優劣。既無優劣，則二經同名祕密也。
第三〈畢定品〉云「須菩提聞《法華經》辨不退，復聞《波若》中有退，是故問佛：『是菩薩為畢定、為不畢定？』佛答：『皆畢定。畢定者，初心後心一切菩薩皆不退，是故畢定也。』」此論意明《波若》與《法華》無有優劣。以《波若》《法華》同明一切眾生畢定作佛，是故二經無優劣。既無優劣，則二經同名祕密也。
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問：此文與第二文相違，云何會通？
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答：論主云「波若非一時一會說」，以此言推者，則前分明退者在《法華》之前，後分不退者在《法華》之後也，故兩言不相違也。又五不思議中，佛最不可思議。如《大經》云「或見佛今夜入滅，或十五日後方始問訊，或一年後方取涅槃。」《像法決疑經》云「或見今日雙樹泥洹，或見應生出家，或見為舍那處蓮華藏，或見佛身滿於虛空。」若爾者，不可定《波若》前而《法華》後、《法華》前而《波若》後，故適時而聞、隨機而見也。
答：論主云「波若非一時一會說」，以此言推者，則前分明退者在《法華》之前，後分不退者在《法華》之後也，故兩言不相違也。又五不思議中，佛最不可思議。如《大經》云「或見佛今夜入滅，或十五日後方始問訊，或一年後方取涅槃。」《像法決疑經》云「或見今日雙樹泥洹，或見應生出家，或見為舍那處蓮華藏，或見佛身滿於虛空。」若爾者，不可定《波若》前而《法華》後、《法華》前而《波若》後，故適時而聞、隨機而見也。
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第五《法華》是《波若》異名者，論云「波若不屬二乘，但屬菩薩。」即波若是教菩薩法，《法華》明一乘，亦明教菩薩法，佛所護念，是故《波若》、《法華》異名也。又要從二慧父母乃生諸佛，《波若》既明此二者，則《法華》明作佛亦同《波若》，即《波若》、《法華》不異，但開權一邊異《波若》耳。
第五《法華》是《波若》異名者，論云「波若不屬二乘，但屬菩薩。」即波若是教菩薩法，《法華》明一乘，亦明教菩薩法，佛所護念，是故《波若》、《法華》異名也。又要從二慧父母乃生諸佛，《波若》既明此二者，則《法華》明作佛亦同《波若》，即《波若》、《法華》不異，但開權一邊異《波若》耳。
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問：以《波若》望《法華》既具三義，可得將《波若》望《涅槃》亦具三義以不？
問：以《波若》望《法華》既具三義，可得將《波若》望《涅槃》亦具三義以不？
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答：亦具三義，例此可知。一者《波若》正明境智二義，《涅槃》不正明此義，例法華可知。以二義故，《波若》勝而《涅槃》劣也。
答：亦具三義，例此可知。一者《波若》正明境智二義，《涅槃》不正明此義，例法華可知。以二義故，《波若》勝而《涅槃》劣也。
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問：何以知然？
問：何以知然？
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答：論列十種大經，云波若最大。十種經中有《大雲經》，《大雲經》明佛性常住等，故知《波若》、勝《涅槃》劣也。二者《波若》未明眾生有佛性，例如未明二乘作佛，故《波若》劣而《涅槃》勝也。三者二經無異，《波若》既與《法華》同明二乘作佛，亦同明佛性，故二經齊也。又《波若》唯教菩薩則《涅槃》亦然，是故無異。
答：論列十種大經，云波若最大。十種經中有《大雲經》，《大雲經》明佛性常住等，故知《波若》、勝《涅槃》劣也。二者《波若》未明眾生有佛性，例如未明二乘作佛，故《波若》劣而《涅槃》勝也。三者二經無異，《波若》既與《法華》同明二乘作佛，亦同明佛性，故二經齊也。又《波若》唯教菩薩則《涅槃》亦然，是故無異。
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問：《波若》後分明義與《法華》同明不退，何處有同明佛性與《涅槃》齊耶？
問：《波若》後分明義與《法華》同明不退，何處有同明佛性與《涅槃》齊耶？
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答：《波若》文既明一切菩薩不退，即知皆有佛性。又既與《法華》齊，《法華經》中說佛性，即是《波若》明有佛性也。此略舉三文以論同異耳，不可以局餘義。
答：《波若》文既明一切菩薩不退，即知皆有佛性。又既與《法華》齊，《法華經》中說佛性，即是《波若》明有佛性也。此略舉三文以論同異耳，不可以局餘義。
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問：《波若》與《淨名》、《法華》同異云何？
問：《波若》與《淨名》、《法華》同異云何？
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答：《淨名》及《波若》初分並已顯佛乘是實，但未開二乘是權，此處無異。今略明四義不同也。一者《波若》廣說菩薩行，如《釋論》云「今欲為彌勒等廣說菩薩行」也。《淨名》略明菩薩二種要行：一淨佛國土、二成就眾生，如〈佛國土品〉說淨土行。從〈方便品〉去破三種人，明成就眾生。〈方便品〉破凡夫見，故說生死過患也；嘆法身功德，令凡夫人入菩薩法門。次破二乘見，明菩薩法門，如〈弟子品〉說。三破菩薩大乘見，如〈菩薩品〉說。凡夫著生死，生死是凡夫煩惱；二乘滯涅槃，涅槃是二乘煩惱；菩薩著佛道，佛道是大乘煩惱。故破此三種人，皆悟不凡不聖、不小不大不二法門，然後以權實二智適化無方隨緣益物。《淨名》大致為如此也。
答：《淨名》及《波若》初分並已顯佛乘是實，但未開二乘是權，此處無異。今略明四義不同也。一者《波若》廣說菩薩行，如《釋論》云「今欲為彌勒等廣說菩薩行」也。《淨名》略明菩薩二種要行：一淨佛國土、二成就眾生，如〈佛國土品〉說淨土行。從〈方便品〉去破三種人，明成就眾生。〈方便品〉破凡夫見，故說生死過患也；嘆法身功德，令凡夫人入菩薩法門。次破二乘見，明菩薩法門，如〈弟子品〉說。三破菩薩大乘見，如〈菩薩品〉說。凡夫著生死，生死是凡夫煩惱；二乘滯涅槃，涅槃是二乘煩惱；菩薩著佛道，佛道是大乘煩惱。故破此三種人，皆悟不凡不聖、不小不大不二法門，然後以權實二智適化無方隨緣益物。《淨名》大致為如此也。
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問：《淨名經》何故明成就眾生、淨佛國土耶？
問：《淨名經》何故明成就眾生、淨佛國土耶？
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答：《釋論》云「菩薩得無生忍已後無有餘事，唯成就眾生、淨佛國土。」《淨名》既得無生，故今行斯二事。又適化不同，不須問也。《淨名》破三種人令入菩薩法門，此三種人即是五乘人：破凡夫謂人天乘也，次破聲聞即二乘人，破菩薩即大乘人。破五乘人令入菩薩法門，與《法華》會五乘歸一何異？答：顯實與《法華》同，未開權與《法華》異。
答：《釋論》云「菩薩得無生忍已後無有餘事，唯成就眾生、淨佛國土。」《淨名》既得無生，故今行斯二事。又適化不同，不須問也。《淨名》破三種人令入菩薩法門，此三種人即是五乘人：破凡夫謂人天乘也，次破聲聞即二乘人，破菩薩即大乘人。破五乘人令入菩薩法門，與《法華》會五乘歸一何異？答：顯實與《法華》同，未開權與《法華》異。
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問：云何顯實同？云何未開權異？
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答：破三種人，顯菩薩法門甚深微妙無礙無方，《法華》亦明菩薩法門甚深微妙究竟真實，是故同也。但雖破三種人，明其是有所得，未明五乘皆是方便，是故異《法華》也。又三異一同。三異者，一者未開三是方便、二未會三歸一、三未廢三立一也。一同者，《淨名》呵大小乘，《法華》亦破三乘異執，故言同也。
答：破三種人，顯菩薩法門甚深微妙無礙無方，《法華》亦明菩薩法門甚深微妙究竟真實，是故同也。但雖破三種人，明其是有所得，未明五乘皆是方便，是故異《法華》也。又三異一同。三異者，一者未開三是方便、二未會三歸一、三未廢三立一也。一同者，《淨名》呵大小乘，《法華》亦破三乘異執，故言同也。
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問：二種破義有異，不應言同。《淨名》破其有所得義，《法華》破其執五乘異義，何得言同？
問：二種破義有異，不應言同。《淨名》破其有所得義，《法華》破其執五乘異義，何得言同？
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答：此義即兩經有異，但法華破執，破執必是有所得，今取同是有所得是故被破，所以言同也。
答：此義即兩經有異，但法華破執，破執必是有所得，今取同是有所得是故被破，所以言同也。
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問：但《淨名》顯實與《法華》同，《波若》顯實亦與《法華》同？
問：但《淨名》顯實與《法華》同，《波若》顯實亦與《法華》同？
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答：一切大乘經明道無異，即顯實皆同。但《波若》、《淨名》之時，二乘根緣未熟，故未得開權。至《法華》時，二乘根緣始熟，故方得開權耳。不可言未開權故亦未顯實，《波若》、《淨名》辨菩薩無礙之道究竟無餘，法華辨菩薩行復何能過此耶？
答：一切大乘經明道無異，即顯實皆同。但《波若》、《淨名》之時，二乘根緣未熟，故未得開權。至《法華》時，二乘根緣始熟，故方得開權耳。不可言未開權故亦未顯實，《波若》、《淨名》辨菩薩無礙之道究竟無餘，法華辨菩薩行復何能過此耶？
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問：以何文《波若》、《淨名》已顯實耶？
問：以何文《波若》、《淨名》已顯實耶？
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答：《法華．信解品》云「一切諸佛所有祕藏，但為菩薩演其實事，而不為我說斯真要。」豈非指《波若》為祕藏真實法耶？
答：《法華．信解品》云「一切諸佛所有祕藏，但為菩薩演其實事，而不為我說斯真要。」豈非指《波若》為祕藏真實法耶？
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問：《淨名》、《波若》未明三界外事，如未辨五百由旬，顯實云何無異？
問：《淨名》、《波若》未明三界外事，如未辨五百由旬，顯實云何無異？
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答：若以五百由旬為界外者，《大品》明四百由旬，寧非界外耶？又《華嚴》、《涅槃》諸大乘經，無有分明文辨三界內外事，但《勝鬘》分明說耳，可言《華嚴》、《涅槃》未明界外事耶？
答：若以五百由旬為界外者，《大品》明四百由旬，寧非界外耶？又《華嚴》、《涅槃》諸大乘經，無有分明文辨三界內外事，但《勝鬘》分明說耳，可言《華嚴》、《涅槃》未明界外事耶？
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問：《法華》明羅漢受記作佛即是明界外事，《淨名》、《大品》亦爾耶？
問：《法華》明羅漢受記作佛即是明界外事，《淨名》、《大品》亦爾耶？
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答：《釋論》解《大品．往生品》云「菩薩從一佛土至一佛土」，至一佛土者，此是出三界外淨土，云何言不明界外事耶？又明菩薩捨肉身受法性生身，二乘亦爾，豈非明界外事耶。又《大品》、《淨名》未明界外事者，為未得開權故。若分明說界外事，則辨羅漢生處便是開權，此時根緣未堪故不說，但直明三界外淨土菩薩往生，則菩薩利根懸得領解，二乘根鈍故不知界外更受生身。又難：若言《淨名》、《大品》未明二乘作佛亦未顯實者，《華嚴》云「大藥王樹根不生二處，謂深水火坑。」既言二乘不生菩提心，若爾《華嚴》應未顯實也。又《華嚴．法界品》明二乘未入法界，《法華》已明入一乘，然一乘、法界是異名耳，豈可言《華嚴》未明二乘作佛故顯實亦未足耶？
答：《釋論》解《大品．往生品》云「菩薩從一佛土至一佛土」，至一佛土者，此是出三界外淨土，云何言不明界外事耶？又明菩薩捨肉身受法性生身，二乘亦爾，豈非明界外事耶。又《大品》、《淨名》未明界外事者，為未得開權故。若分明說界外事，則辨羅漢生處便是開權，此時根緣未堪故不說，但直明三界外淨土菩薩往生，則菩薩利根懸得領解，二乘根鈍故不知界外更受生身。又難：若言《淨名》、《大品》未明二乘作佛亦未顯實者，《華嚴》云「大藥王樹根不生二處，謂深水火坑。」既言二乘不生菩提心，若爾《華嚴》應未顯實也。又《華嚴．法界品》明二乘未入法界，《法華》已明入一乘，然一乘、法界是異名耳，豈可言《華嚴》未明二乘作佛故顯實亦未足耶？
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問：何故《華嚴》未明二乘作佛耶？
問：何故《華嚴》未明二乘作佛耶？
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答：《華嚴》多是初成道時，二乘根緣未熟，故說其未得成佛。如《淨名》、《大品》之時，二乘根緣未熟故未開權，諸菩薩道緣已熟故已顯實也，不可言未開權故亦不顯實矣。二者《大品》令二乘人口自說菩薩行密教二乘，《淨名經》令菩薩人說菩薩行密教二乘，密教二乘不出自他兩門，故二經為異。三者密教二乘復有二門：一佛自密教，即《大品》付財也；二菩薩密教，謂《淨名》等也。四者密教二乘者，二乘有二病：一者住著空有，故《大經》云「二乘人名有所得。」《波若》多破其住著之心，辨無住無得。叡師《釋論．序》云「知滯有之為患，故《波若》為之照。」即其事也。二者二乘人不能知無方無礙之用，《淨名》等經正辨菩薩無方無礙之用。菩薩體無礙法，故心有無礙慧、身有無礙通、口具無礙辯，以密斥二乘，令悄鄙小心、欣慕大智。此皆大判耳。
答：《華嚴》多是初成道時，二乘根緣未熟，故說其未得成佛。如《淨名》、《大品》之時，二乘根緣未熟故未開權，諸菩薩道緣已熟故已顯實也，不可言未開權故亦不顯實矣。二者《大品》令二乘人口自說菩薩行密教二乘，《淨名經》令菩薩人說菩薩行密教二乘，密教二乘不出自他兩門，故二經為異。三者密教二乘復有二門：一佛自密教，即《大品》付財也；二菩薩密教，謂《淨名》等也。四者密教二乘者，二乘有二病：一者住著空有，故《大經》云「二乘人名有所得。」《波若》多破其住著之心，辨無住無得。叡師《釋論．序》云「知滯有之為患，故《波若》為之照。」即其事也。二者二乘人不能知無方無礙之用，《淨名》等經正辨菩薩無方無礙之用。菩薩體無礙法，故心有無礙慧、身有無礙通、口具無礙辯，以密斥二乘，令悄鄙小心、欣慕大智。此皆大判耳。
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問：《大品》、《法華》、《涅槃》、《華嚴》四經同明因果，因果何異？
問：《大品》、《法華》、《涅槃》、《華嚴》四經同明因果，因果何異？
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答：《大品》因果者，《釋論》云「佛於三藏中為諸聲聞說種種法，未說菩薩行。今欲為諸菩薩說菩薩行，故說《波若》。」《中論》云「先於聲聞法中說生滅十二因緣，次為菩薩說無生滅十二因緣。」以二論詳之，三藏望《波若》即是開生滅無生滅二種義，以菩薩行無生滅因，故得不斷不常果。無生滅因即是波若，不斷不常果即是薩婆若，故經云「以不住法住波若中，以無所捨行檀等六度，不生故具足三十七品等。」所以叡師云：「啟彰玄門以不住為始，妙歸三慧無得為終。」不住為始，謂行不住因；無得為終，即是得無所得果，適化當時即便取悟也。《波若》因果大宗若斯。《法華》因果者，此經正開權顯實，故辨因明果，可謂融會今昔、結束始終，總序釋迦一化之大意也。一期出世教門雖多，不出權實二智、真應兩身，初則開權顯實，明三乘為方便、一乘為真實，故破昔三因三果，明今日一因一果，以因無別感唯有一因，果無異酬唯有一果。時眾雖知唯有一因無有異因、唯有一果無有異果，未知一果為同昔果、為異昔果？是故次辨開近顯遠，近謂如來應迹，遠即常住法身。但昔方便說近以覆遠，今開近顯遠，近遠既彰則本迹義顯，本迹義顯故成一果義，果義既成一因始立。是故此經正明一因一果，法華之會聞便領悟也。次明《涅槃》辨因果者，依〈壽量品〉明諸子有二種：一不失心、二失心。不失心子聞《波若》、《法華》皆得領解；餘失心子不肯服藥，保執昔無常教，是以如來唱滅，因此廣破無常病逗以常藥，正以佛性為因、涅槃為果。
答：《大品》因果者，《釋論》云「佛於三藏中為諸聲聞說種種法，未說菩薩行。今欲為諸菩薩說菩薩行，故說《波若》。」《中論》云「先於聲聞法中說生滅十二因緣，次為菩薩說無生滅十二因緣。」以二論詳之，三藏望《波若》即是開生滅無生滅二種義，以菩薩行無生滅因，故得不斷不常果。無生滅因即是波若，不斷不常果即是薩婆若，故經云「以不住法住波若中，以無所捨行檀等六度，不生故具足三十七品等。」所以叡師云：「啟彰玄門以不住為始，妙歸三慧無得為終。」不住為始，謂行不住因；無得為終，即是得無所得果，適化當時即便取悟也。《波若》因果大宗若斯。《法華》因果者，此經正開權顯實，故辨因明果，可謂融會今昔、結束始終，總序釋迦一化之大意也。一期出世教門雖多，不出權實二智、真應兩身，初則開權顯實，明三乘為方便、一乘為真實，故破昔三因三果，明今日一因一果，以因無別感唯有一因，果無異酬唯有一果。時眾雖知唯有一因無有異因、唯有一果無有異果，未知一果為同昔果、為異昔果？是故次辨開近顯遠，近謂如來應迹，遠即常住法身。但昔方便說近以覆遠，今開近顯遠，近遠既彰則本迹義顯，本迹義顯故成一果義，果義既成一因始立。是故此經正明一因一果，法華之會聞便領悟也。次明《涅槃》辨因果者，依〈壽量品〉明諸子有二種：一不失心、二失心。不失心子聞《波若》、《法華》皆得領解；餘失心子不肯服藥，保執昔無常教，是以如來唱滅，因此廣破無常病逗以常藥，正以佛性為因、涅槃為果。
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問：此經正明常無常今昔開覆，何故以佛性為因、涅槃為果耶？
問：此經正明常無常今昔開覆，何故以佛性為因、涅槃為果耶？
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答：為釋成常無常意，故明佛性為因、涅槃為果。如來之身所以常者，良由本有佛性，見佛性故所以為常，故〈純陀品〉云「未見佛性名為無常，見佛性故常恒無變。」故佛性之因、涅槃之果更無有異，隱名佛性、顯名涅槃，亦隱名如來藏、顯則成法身，又隱則為因、顯則為果。然佛性未曾隱顯，約眾生不了故名為隱，若得了悟自為顯也。
答：為釋成常無常意，故明佛性為因、涅槃為果。如來之身所以常者，良由本有佛性，見佛性故所以為常，故〈純陀品〉云「未見佛性名為無常，見佛性故常恒無變。」故佛性之因、涅槃之果更無有異，隱名佛性、顯名涅槃，亦隱名如來藏、顯則成法身，又隱則為因、顯則為果。然佛性未曾隱顯，約眾生不了故名為隱，若得了悟自為顯也。
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問：佛性為因、涅槃為果，為釋成常無常義。三寶一體異體，復釋何義耶？
問：佛性為因、涅槃為果，為釋成常無常義。三寶一體異體，復釋何義耶？
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答：亦釋成常無常義及因果義。昔三寶異體，是故無常；今三寶一體，所以常住。故〈長壽品〉末云「如汝父母各各異故」，知是故無常；以三寶不異，所以常住也。以三寶一體故果義則成，果義既成因義便顯，所以復是釋成因果。
答：亦釋成常無常義及因果義。昔三寶異體，是故無常；今三寶一體，所以常住。故〈長壽品〉末云「如汝父母各各異故」，知是故無常；以三寶不異，所以常住也。以三寶一體故果義則成，果義既成因義便顯，所以復是釋成因果。
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問：然作此釋者與舊何異？
問：然作此釋者與舊何異？
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答：《涅槃》明常者，此是對治悉，且非究竟說。《大經》云「諸優婆塞常樂觀察諸對治門，謂常無常乃至我無我。」昔破邪常故說無常，今斥無常是故說常。然如來身未曾常與無常，常無常方便用具足；三寶未曾一體異體，一體異體方便具足。《涅槃》正宗大意如此，其中一化教門有未了者並皆融會，故《涅槃》亦名開祕密藏經也。
答：《涅槃》明常者，此是對治悉，且非究竟說。《大經》云「諸優婆塞常樂觀察諸對治門，謂常無常乃至我無我。」昔破邪常故說無常，今斥無常是故說常。然如來身未曾常與無常，常無常方便用具足；三寶未曾一體異體，一體異體方便具足。《涅槃》正宗大意如此，其中一化教門有未了者並皆融會，故《涅槃》亦名開祕密藏經也。
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問：《法華》中三根聲聞皆得領悟，何故三脩沙門至涅槃時猶執苦無常耶？
問：《法華》中三根聲聞皆得領悟，何故三脩沙門至涅槃時猶執苦無常耶？
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答：以是義故開失心子、不失心子。不失心是利根人，聞初段開三顯一、後章開近顯遠皆得領悟；餘失心子聞而不解，故至《涅槃》方得悟也。
答：以是義故開失心子、不失心子。不失心是利根人，聞初段開三顯一、後章開近顯遠皆得領悟；餘失心子聞而不解，故至《涅槃》方得悟也。
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問：身子等昔有二執，一執三乘異、二執佛無常，聞法華教二執皆除，即便領悟。失心子至《涅槃》時猶具二執，則涅槃教起，應破三乘異執，復破無常執也。
問：身子等昔有二執，一執三乘異、二執佛無常，聞法華教二執皆除，即便領悟。失心子至《涅槃》時猶具二執，則涅槃教起，應破三乘異執，復破無常執也。
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答：事如所問。明佛常住即破無常執，明同一佛性破三乘異執，二病既消即便領解。
答：事如所問。明佛常住即破無常執，明同一佛性破三乘異執，二病既消即便領解。
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問：《法華》破二執有二段經文，《涅槃》破二執復云何耶？
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答：《法華》離破，故開二門。《涅槃》合破，但有一段。何以知之？開宗即辨常，便說佛性，故知合破也。以根性不同、取悟非一，《法華》離破未解，至《涅槃》合說便解。又《法華》廣明一乘、廣破異執，略明常義、略破無常執；《涅槃》廣破無常執、略破異執。以取悟不同，故廣略互顯。《華嚴》明因果者，前已釋竟。此經但為菩薩廣開舍那能化所化二種因果法門，皆是無方無礙任道平正，無所斥奪究竟圓滿，望前諸教謂根本法輪。所以明根本法輪者，三世諸佛出世唯應為菩薩直說究竟之因、圓滿之果，菩薩行此因故直趣佛果，故名根本法輪。但為眾生薄福鈍根不堪受此法，是故方便息於大化，種種雜說，或前小後大、或始三終一、或先無常後常，皆是釋迦屈曲為緣，故深隱說法。若任道而言，唯應有華嚴教也。
答：《法華》離破，故開二門。《涅槃》合破，但有一段。何以知之？開宗即辨常，便說佛性，故知合破也。以根性不同、取悟非一，《法華》離破未解，至《涅槃》合說便解。又《法華》廣明一乘、廣破異執，略明常義、略破無常執；《涅槃》廣破無常執、略破異執。以取悟不同，故廣略互顯。《華嚴》明因果者，前已釋竟。此經但為菩薩廣開舍那能化所化二種因果法門，皆是無方無礙任道平正，無所斥奪究竟圓滿，望前諸教謂根本法輪。所以明根本法輪者，三世諸佛出世唯應為菩薩直說究竟之因、圓滿之果，菩薩行此因故直趣佛果，故名根本法輪。但為眾生薄福鈍根不堪受此法，是故方便息於大化，種種雜說，或前小後大、或始三終一、或先無常後常，皆是釋迦屈曲為緣，故深隱說法。若任道而言，唯應有華嚴教也。
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問：四經同明因果，何故《涅槃》具明緣正兩因、緣正兩果，緣因即因與因因，緣果即果與果果等五性之義，而餘經不明此耶？
問：四經同明因果，何故《涅槃》具明緣正兩因、緣正兩果，緣因即因與因因，緣果即果與果果等五性之義，而餘經不明此耶？
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答：受悟不同故聖教非一。如《華嚴》開世心十地等因及依正二果，而餘教不作此說，故知逗緣不同也。
答：受悟不同故聖教非一。如《華嚴》開世心十地等因及依正二果，而餘教不作此說，故知逗緣不同也。
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問：何故餘經不逗緣說此法耶？
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答：《大品》、《法華》是合明義，《涅槃》是開明義。所以合明義者，《大品》直明無所住因、無所得果，破眾生有所得心即便了悟，不須別開緣正因果也。《法華》直破異因異果，明一因一果，眾生即得了悟，亦不開緣正因果。《大經》為鈍根眾生聞上合說未悟，故廣開緣正兩因兩果，始得領解也。以根緣宜聞合以取悟則為之合，應聞開以受道故為之開也。
答：《大品》、《法華》是合明義，《涅槃》是開明義。所以合明義者，《大品》直明無所住因、無所得果，破眾生有所得心即便了悟，不須別開緣正因果也。《法華》直破異因異果，明一因一果，眾生即得了悟，亦不開緣正因果。《大經》為鈍根眾生聞上合說未悟，故廣開緣正兩因兩果，始得領解也。以根緣宜聞合以取悟則為之合，應聞開以受道故為之開也。
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問：就《大品》、《法華》、《華嚴》亦有緣正文以不？
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答：傍有此義。《釋論》解〈方便品〉云「波若為種子」是正因，「五度等為水」是緣因，能生菩提菓樹。又《大品》已有明佛性義，亦有緣正因義也。《法華》中明眾生有佛性即正因，萬行等是緣因。《華嚴》中正法性起文云「微塵中有一經卷，經卷中廣說一切事。」此即是眾生身中有佛性。「破微塵出經卷」，即是除煩惱見佛性也。佛性既是正因，諸菩薩修行三十心十地等即是緣因也。
答：傍有此義。《釋論》解〈方便品〉云「波若為種子」是正因，「五度等為水」是緣因，能生菩提菓樹。又《大品》已有明佛性義，亦有緣正因義也。《法華》中明眾生有佛性即正因，萬行等是緣因。《華嚴》中正法性起文云「微塵中有一經卷，經卷中廣說一切事。」此即是眾生身中有佛性。「破微塵出經卷」，即是除煩惱見佛性也。佛性既是正因，諸菩薩修行三十心十地等即是緣因也。
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問：若皆有緣正二因者，云何有四經之異？
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答：但眾經皆有傍正二義。《波若》廣破有所得明無依無得為正宗，佛性一乘為其傍義。《法華》廣明一因一果為其正宗，無所得及佛性為其傍義。《涅槃》廣明佛性常住，為斥無常之病，為其正宗，一乘及無所得為其傍義。又眾經逗緣不同，互相開避。《波若》已廣明無所得實相，故《法華》不明之；未廣說一乘因果，故廣明之。《法華》已明一乘因果，故《涅槃》不廣明之；未廣明佛性常住，故廣說之。又唯是一道，三義說之。無境不照義故名波若，真極無二義稱為妙法華，常恒不變義目為涅槃。又在菩薩心故名波若，在佛心故名薩波若，具在佛菩薩心故名一乘。又須領眾經顯道無異而作異名說之，如《大品》作波若之名，不作一乘及佛性之目；《法華》作一乘之名，不作波若、佛性之稱；乃至涅槃亦然。
答：但眾經皆有傍正二義。《波若》廣破有所得明無依無得為正宗，佛性一乘為其傍義。《法華》廣明一因一果為其正宗，無所得及佛性為其傍義。《涅槃》廣明佛性常住，為斥無常之病，為其正宗，一乘及無所得為其傍義。又眾經逗緣不同，互相開避。《波若》已廣明無所得實相，故《法華》不明之；未廣說一乘因果，故廣明之。《法華》已明一乘因果，故《涅槃》不廣明之；未廣明佛性常住，故廣說之。又唯是一道，三義說之。無境不照義故名波若，真極無二義稱為妙法華，常恒不變義目為涅槃。又在菩薩心故名波若，在佛心故名薩波若，具在佛菩薩心故名一乘。又須領眾經顯道無異而作異名說之，如《大品》作波若之名，不作一乘及佛性之目；《法華》作一乘之名，不作波若、佛性之稱；乃至涅槃亦然。
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問：何以知然？
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答：《法華》無佛性文，而天親釋《法華》，論有七處明佛性，故知一乘是佛性異名。謂論主知名雖異而體是同，故就《法華》中明有佛性義；淺識之流迷名喪實，聞名異故謂實亦異，便言一乘非是佛性。又《釋論》云「若如法觀佛、波若及涅槃，是三即一相，其實無有異。」故知波若是涅槃異名、佛性別稱，但隨諸眾生力為之立異字。如將息病人，以一種食作諸異味。又隨義說譬喻之，一金作諸異器。以此推之，不得局以五時、限之四教也。譬喻義，後當廣說之也。
答：《法華》無佛性文，而天親釋《法華》，論有七處明佛性，故知一乘是佛性異名。謂論主知名雖異而體是同，故就《法華》中明有佛性義；淺識之流迷名喪實，聞名異故謂實亦異，便言一乘非是佛性。又《釋論》云「若如法觀佛、波若及涅槃，是三即一相，其實無有異。」故知波若是涅槃異名、佛性別稱，但隨諸眾生力為之立異字。如將息病人，以一種食作諸異味。又隨義說譬喻之，一金作諸異器。以此推之，不得局以五時、限之四教也。譬喻義，後當廣說之也。
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法華玄論卷第三
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