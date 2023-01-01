法華經義記
梁 法雲撰8卷CBETA T1715大于一万字 26 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
妙法蓮華經義記卷第八
妙法蓮華經義記卷第八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
光宅寺沙門法雲撰
光宅寺沙門法雲撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
安樂行品之餘
安樂行品之餘
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明第三行，此行以離惡為體，有兩段者，即是長行與偈為兩段也。今且就長行之中自有三段：第一正明離惡；第二「當於一切眾生」以下則明修善，若不修善無容離惡也；第三「文殊師利」以下明得果安樂之相也。今明離惡之中，凡離六種惡：一「嫉妬」也。二「諂」也，此人實能修善，只自所悅人情也。三「誑」也，此人內心無有實行也。四「亦勿輕罵學佛道者」也。五「若比丘、比丘尼」下五行是不輕小乘學也。六「又亦不應戲論諸法有所諍競」也。
次明第三行，此行以離惡為體，有兩段者，即是長行與偈為兩段也。今且就長行之中自有三段：第一正明離惡；第二「當於一切眾生」以下則明修善，若不修善無容離惡也；第三「文殊師利」以下明得果安樂之相也。今明離惡之中，凡離六種惡：一「嫉妬」也。二「諂」也，此人實能修善，只自所悅人情也。三「誑」也，此人內心無有實行也。四「亦勿輕罵學佛道者」也。五「若比丘、比丘尼」下五行是不輕小乘學也。六「又亦不應戲論諸法有所諍競」也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「當於一切眾生」下是第二明修善，自有四種善：一「於一切眾生起大悲想」也；二「於諸如來」下也；三「於諸菩薩」下也；四「於一切眾生」下也。
「當於一切眾生」下是第二明修善，自有四種善：一「於一切眾生起大悲想」也；二「於諸如來」下也；三「於諸菩薩」下也；四「於一切眾生」下也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「文殊」此下是長行中第三，則明得果安樂之想也。
「文殊」此下是長行中第三，則明得果安樂之想也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「而說偈言」此下六行是第二偈頌也。然上長行之中本有三段，今此六行偈頌亦分為三段：第一有兩行，即得通頌上第一正明離六種惡也。第二「是佛子說法」下有三行，則通頌上第二修四種善也。第三「第三法如是」下有一行偈，則得頌上第三安樂相也。
「而說偈言」此下六行是第二偈頌也。然上長行之中本有三段，今此六行偈頌亦分為三段：第一有兩行，即得通頌上第一正明離六種惡也。第二「是佛子說法」下有三行，則通頌上第二修四種善也。第三「第三法如是」下有一行偈，則得頌上第三安樂相也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次解第四安樂行，此行明以慈悲為體，就中亦有兩段，即是長行與偈為二也。今且就長行中自有二段：第一明行體，第二「文殊師利」以下，即明得果安樂相。又此兩段之中各有二。初段中二者：第一略明大慈也；第二從「於非菩薩」下廣明大悲。不聞即是昔日聞慧不成就，不知即是昔日思慧不成就也，不覺即是昔日修慧不成就。何以知之？下三句即釋也。不聞即釋上不聞句，昔日若能聞此三乘者，則聞義成就，正由昔日不聞，是聞義不成也。不信即釋上不知句，正由昔不信言於一佛乘分別說三，是故不知同歸之理也。不解即釋上不覺句，若昔解同歸之義者，即便覺知無三之義也。
次解第四安樂行，此行明以慈悲為體，就中亦有兩段，即是長行與偈為二也。今且就長行中自有二段：第一明行體，第二「文殊師利」以下，即明得果安樂相。又此兩段之中各有二。初段中二者：第一略明大慈也；第二從「於非菩薩」下廣明大悲。不聞即是昔日聞慧不成就，不知即是昔日思慧不成就也，不覺即是昔日修慧不成就。何以知之？下三句即釋也。不聞即釋上不聞句，昔日若能聞此三乘者，則聞義成就，正由昔日不聞，是聞義不成也。不信即釋上不知句，正由昔不信言於一佛乘分別說三，是故不知同歸之理也。不解即釋上不覺句，若昔解同歸之義者，即便覺知無三之義也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「文殊」此下是第二正明安樂之相，亦有二者：第一正明安樂之相，第二即釋。但初正明安樂相中自有二：第一先明人愛，第二從「諸天」下明天護也。是則如來經法在此人懷抱之內，是故人天常為法故則愛護人也。「所以者」此下是第二即釋安樂相，亦有二者：第一法說，第二譬說。又就此二段中各有二。法說中二者：第一先明此經是諸佛所護之祕藏，故第二「文殊師利」以下據難聞得者，明此經應可尊重也。「文殊譬如強力轉輪聖王」以下第二譬說。釋安樂相亦有二者，即是兩譬，即為是兩段，即為上兩種法說作譬也。但初譬自有開、合也。「文殊如轉輪王見諸比丘眾」下第二譬，亦有二者，即開、合為兩段也。但就合譬之中自三，第一正合，第二「文殊師利」下，即舉外譬帖，第三亦從「文殊」下結合也。
「文殊」此下是第二正明安樂之相，亦有二者：第一正明安樂之相，第二即釋。但初正明安樂相中自有二：第一先明人愛，第二從「諸天」下明天護也。是則如來經法在此人懷抱之內，是故人天常為法故則愛護人也。「所以者」此下是第二即釋安樂相，亦有二者：第一法說，第二譬說。又就此二段中各有二。法說中二者：第一先明此經是諸佛所護之祕藏，故第二「文殊師利」以下據難聞得者，明此經應可尊重也。「文殊譬如強力轉輪聖王」以下第二譬說。釋安樂相亦有二者，即是兩譬，即為是兩段，即為上兩種法說作譬也。但初譬自有開、合也。「文殊如轉輪王見諸比丘眾」下第二譬，亦有二者，即開、合為兩段也。但就合譬之中自三，第一正合，第二「文殊師利」下，即舉外譬帖，第三亦從「文殊」下結合也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「而說偈言」此下是第二重頌。上長行之中本有二：第一正明行體，第二明安樂相。今此十四行半偈分為二：第一有四行，正頌上明行體；第二十行半，頌第二安樂相也。上行體中本有二：一者略明大慈，二者廣明大悲。今此四行只得通頌，不可分也。
「而說偈言」此下是第二重頌。上長行之中本有二：第一正明行體，第二明安樂相。今此十四行半偈分為二：第一有四行，正頌上明行體；第二十行半，頌第二安樂相也。上行體中本有二：一者略明大慈，二者廣明大悲。今此四行只得通頌，不可分也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「譬如強力」此下十行半是第二，即頌第二安樂相。上有二：一者正明安樂，其中本有二，一者人愛，二者天護，今者都不頌也。第二即釋明安樂之義，亦有二，第一是法說，其中有二，一者諸佛密藏，二者據得法之人，今者亦不頌也，唯頌第二譬說。但上兩譬各有開有合，今此十行半只宜分為二：第一有四行先牒頌兩家外譬，第二「如來亦爾」下有六行半，即牒頌兩家內合，初四行之中三行頌第一外譬，「如有勇徤」下一行即頌第二外譬也。後六行半中，初「如來亦爾」下三行頌第一譬內合，次「既知眾生得其力已」即有三行，即頌第二譬內合也。「我滅度後」但佛答中有四段，此下一行半是第三總結，勸修此四安樂行也。
「譬如強力」此下十行半是第二，即頌第二安樂相。上有二：一者正明安樂，其中本有二，一者人愛，二者天護，今者都不頌也。第二即釋明安樂之義，亦有二，第一是法說，其中有二，一者諸佛密藏，二者據得法之人，今者亦不頌也，唯頌第二譬說。但上兩譬各有開有合，今此十行半只宜分為二：第一有四行先牒頌兩家外譬，第二「如來亦爾」下有六行半，即牒頌兩家內合，初四行之中三行頌第一外譬，「如有勇徤」下一行即頌第二外譬也。後六行半中，初「如來亦爾」下三行頌第一譬內合，次「既知眾生得其力已」即有三行，即頌第二譬內合也。「我滅度後」但佛答中有四段，此下一行半是第三總結，勸修此四安樂行也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「讀是經者」此下有二十一行半，是佛答中第四段，則通明得果安樂之相。然此中正明得三報安樂相，就二十一行半中自有四段：第一有一行，先明現報得安樂也。第二「不生貧窮」下有三行半，則明生報得安樂。第三「若於夢中」以下十六行，明得後報安樂。第四一行總結三釋也。就第三今據夢裏後報之相中有五種：第一一行半先明聽佛說法；第二明自見自身為人說法，亦有一行半；第三「又見諸佛」此下六行半，則明得佛受記說法；第四「又見自身」此下一行半，則明行佛果之因；第五「諸佛身金色百福相莊嚴」五言偈五行，明得佛果也。然就此第五得佛果中，則有二意：初一行先牒舉前四夢，第二後有四行正明得佛果。第一先牒舉四夢者，初兩句至「聞法」來，則舉上第一夢也。「為人說」此三字即為舉上第二夢也。「常有是好夢」此句則總舉第三第四夢也。「又夢作國王」下四行，是第二正明得佛果。「若後惡世中」此下一行，是第四總結三報也。
「讀是經者」此下有二十一行半，是佛答中第四段，則通明得果安樂之相。然此中正明得三報安樂相，就二十一行半中自有四段：第一有一行，先明現報得安樂也。第二「不生貧窮」下有三行半，則明生報得安樂。第三「若於夢中」以下十六行，明得後報安樂。第四一行總結三釋也。就第三今據夢裏後報之相中有五種：第一一行半先明聽佛說法；第二明自見自身為人說法，亦有一行半；第三「又見諸佛」此下六行半，則明得佛受記說法；第四「又見自身」此下一行半，則明行佛果之因；第五「諸佛身金色百福相莊嚴」五言偈五行，明得佛果也。然就此第五得佛果中，則有二意：初一行先牒舉前四夢，第二後有四行正明得佛果。第一先牒舉四夢者，初兩句至「聞法」來，則舉上第一夢也。「為人說」此三字即為舉上第二夢也。「常有是好夢」此句則總舉第三第四夢也。「又夢作國王」下四行，是第二正明得佛果。「若後惡世中」此下一行，是第四總結三報也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
從地涌出品第十四
從地涌出品第十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品名未應在此，只應在一問答後，文句少故寄在品初。從後得名，故言涌出品也。凡有十四品半經是第二正說，自分為兩段，前有十二品經開三顯一以明因義，自此下入〈分別功德品〉中半品以來有兩品半經，是正說中第二段開近顯遠以辨果義。明因辨果一段之中各開為四，今此中有四者：第一從此品初竟「當精進一心」偈以來，壽量家別序；第二從「爾時世尊說此偈」以下竟「我從久遠來教化是等眾」，略說開近顯遠動執生疑；第三「爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有」下盡品，明大眾懷疑致請；第四從〈壽量品〉初入〈分別功德品〉一品半以來，廣明壽命長遠斷疑生信。今就此四段之中前一後一各開為三，中間兩段別開為二。今者第一別序中有三者：第一又減兩紙許詺為開發序，第二「彌勒菩薩」以下有一紙餘名疑問序，第三「佛告彌勒」以下名為述勸序。今先就開發序中有二：第一是開發所由，第二「佛說是時」下正明開發。所以言開發緣由者，由他方分身佛侍者菩薩請求流通，佛只言：我娑婆自有菩薩能流通，不須汝等。因此發踊出所由。又就此二段之中各有二階。就開發緣由有二者：第一先明他方菩薩請求流通，第二佛答也。
此品名未應在此，只應在一問答後，文句少故寄在品初。從後得名，故言涌出品也。凡有十四品半經是第二正說，自分為兩段，前有十二品經開三顯一以明因義，自此下入〈分別功德品〉中半品以來有兩品半經，是正說中第二段開近顯遠以辨果義。明因辨果一段之中各開為四，今此中有四者：第一從此品初竟「當精進一心」偈以來，壽量家別序；第二從「爾時世尊說此偈」以下竟「我從久遠來教化是等眾」，略說開近顯遠動執生疑；第三「爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有」下盡品，明大眾懷疑致請；第四從〈壽量品〉初入〈分別功德品〉一品半以來，廣明壽命長遠斷疑生信。今就此四段之中前一後一各開為三，中間兩段別開為二。今者第一別序中有三者：第一又減兩紙許詺為開發序，第二「彌勒菩薩」以下有一紙餘名疑問序，第三「佛告彌勒」以下名為述勸序。今先就開發序中有二：第一是開發所由，第二「佛說是時」下正明開發。所以言開發緣由者，由他方分身佛侍者菩薩請求流通，佛只言：我娑婆自有菩薩能流通，不須汝等。因此發踊出所由。又就此二段之中各有二階。就開發緣由有二者：第一先明他方菩薩請求流通，第二佛答也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「佛說是時娑婆世界」此下是第二正明開發，就中亦有二者：第一經家序菩薩踊出之相，第二「是菩薩眾中有四導師」下，明踊出菩薩與佛往復問答。今就經家序踊出之相中自有八階：第一敘列踊出之相。第二「是諸菩薩身皆金色」以下，敘菩薩形相也。第三「先盡在此」下敘菩薩從來之處也。第四「是菩薩聞釋迦所說音聲從下發來」下，經家敘踊來所由，由釋迦語他方菩薩道不須汝等，我娑婆自有菩薩能流通此經，既聞此語所以踊出來。第五「一一菩薩」下是經家敘踊出菩薩眷屬。第六「從地出已，各詣虛空中」下，明踊出菩薩既出之後三業供養也。第七「是諸菩薩從初踊出」下，經家敘踊出之時經劫數。第八「爾時四眾亦以佛神力故」下，經家敘四眾遍見諸菩薩也。
「佛說是時娑婆世界」此下是第二正明開發，就中亦有二者：第一經家序菩薩踊出之相，第二「是菩薩眾中有四導師」下，明踊出菩薩與佛往復問答。今就經家序踊出之相中自有八階：第一敘列踊出之相。第二「是諸菩薩身皆金色」以下，敘菩薩形相也。第三「先盡在此」下敘菩薩從來之處也。第四「是菩薩聞釋迦所說音聲從下發來」下，經家敘踊來所由，由釋迦語他方菩薩道不須汝等，我娑婆自有菩薩能流通此經，既聞此語所以踊出來。第五「一一菩薩」下是經家敘踊出菩薩眷屬。第六「從地出已，各詣虛空中」下，明踊出菩薩既出之後三業供養也。第七「是諸菩薩從初踊出」下，經家敘踊出之時經劫數。第八「爾時四眾亦以佛神力故」下，經家敘四眾遍見諸菩薩也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「是菩薩眾中有四導師」下，正開發敘中本有二，從此下是第二明踊出菩薩與佛問答有四，即成四段，可解也。
「是菩薩眾中有四導師」下，正開發敘中本有二，從此下是第二明踊出菩薩與佛問答有四，即成四段，可解也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時彌勒菩薩」此下是第二疑問序，就此疑問序中亦有二：第一明彌勒菩薩自問釋迦，第二「問他方分身佛」下，明菩薩自問分身佛。就彌勒問中自有二：第一經家敘彌勒欲問之意，第二正明說偈問。就此十九行半偈正問中自有三段：初一行偈，未正問先逆請佛答；第二是「從何所來」下有十三偈正問；第三餘有五行半結請也。第二十三偈正問中有二：第一兩偈問踊出菩薩人身，第二十一偈問踊出菩薩師也。就兩偈問人身中有二意四文，第一是「從何所來」一句問其從來處，第二「以何因緣集」一句問何所以聚在一處同時而出，第三「巨身大神通」下一行一句讚歎此菩薩結第二問也。第四「為從何所來」一句結第一問也。「一一諸菩薩」下十一行，第二問此菩薩師為是誰？就中有二者：先有九偈牒菩薩眷屬多少，從六萬恒河沙至但已無眷屬；第二「是諸大威德」下有兩行，正問覓踊出菩薩之師也。「如是諸菩薩神通大智力」此下有五行半偈，是正問中第三結請也。
「爾時彌勒菩薩」此下是第二疑問序，就此疑問序中亦有二：第一明彌勒菩薩自問釋迦，第二「問他方分身佛」下，明菩薩自問分身佛。就彌勒問中自有二：第一經家敘彌勒欲問之意，第二正明說偈問。就此十九行半偈正問中自有三段：初一行偈，未正問先逆請佛答；第二是「從何所來」下有十三偈正問；第三餘有五行半結請也。第二十三偈正問中有二：第一兩偈問踊出菩薩人身，第二十一偈問踊出菩薩師也。就兩偈問人身中有二意四文，第一是「從何所來」一句問其從來處，第二「以何因緣集」一句問何所以聚在一處同時而出，第三「巨身大神通」下一行一句讚歎此菩薩結第二問也。第四「為從何所來」一句結第一問也。「一一諸菩薩」下十一行，第二問此菩薩師為是誰？就中有二者：先有九偈牒菩薩眷屬多少，從六萬恒河沙至但已無眷屬；第二「是諸大威德」下有兩行，正問覓踊出菩薩之師也。「如是諸菩薩神通大智力」此下有五行半偈，是正問中第三結請也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時釋迦佛分身諸佛」以下疑問序，中有二，此下是第二問，「分身佛」下菩薩自問分身，此中即答問為兩階也。
「爾時釋迦佛分身諸佛」以下疑問序，中有二，此下是第二問，「分身佛」下菩薩自問分身，此中即答問為兩階也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三述勸序中有二：第一「釋迦告彌勒善哉」以下正述彌勒能問；第二勸信。勸信中長行、偈為二。就長行中自有二：初「汝等當共一心」下，正勸信，只言不受外邪名「被精進鎧」，自守善道名「發堅固意」也。第二出所信之理自有二：初有兩句欲明開近顯遠之義，次有三句欲顯三世神通益物也。「如來今欲顯發」者，此明開近，明八十年佛非是實佛。「宣示諸佛智慧」者，明顯遠義，即是復倍上數也。後三句者，「諸佛自在神通之力」，此明如來過去神力益物，「諸佛師子奮迅之力」，此明如來現在益物之力，「諸佛威猛大勢之力」，此明如來未來益物之力。此中密明此三種義端，至〈壽量〉中方顯此義。
第三述勸序中有二：第一「釋迦告彌勒善哉」以下正述彌勒能問；第二勸信。勸信中長行、偈為二。就長行中自有二：初「汝等當共一心」下，正勸信，只言不受外邪名「被精進鎧」，自守善道名「發堅固意」也。第二出所信之理自有二：初有兩句欲明開近顯遠之義，次有三句欲顯三世神通益物也。「如來今欲顯發」者，此明開近，明八十年佛非是實佛。「宣示諸佛智慧」者，明顯遠義，即是復倍上數也。後三句者，「諸佛自在神通之力」，此明如來過去神力益物，「諸佛師子奮迅之力」，此明如來現在益物之力，「諸佛威猛大勢之力」，此明如來未來益物之力。此中密明此三種義端，至〈壽量〉中方顯此義。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時世尊」以下勸信中第二偈頌，有四行便為四意，初偈勸精進，第二偈勸信，第三偈誡莫生疑，第四偈誡一心聽也。
「爾時世尊」以下勸信中第二偈頌，有四行便為四意，初偈勸精進，第二偈勸信，第三偈誡莫生疑，第四偈誡一心聽也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時世尊說此偈已」，此偈第二略說壽命長遠動執生疑。就此段中有二者，即是長行與偈為二。就長行中自有二段。上彌勒問有三階：初一偈逆請說，第二十三行正問，第三五行半結請也。今唯答第二階正問。就正問中本有二。第一兩行偈問踊出菩薩人身，第二十一行問其師為是誰。今先答第二問。問中本有二：初問眷屬多少，第二正問師。今不答第一，唯答第二師為是誰？「佛今答言：只我是其師也。此諸菩薩皆於是娑婆世界之下」以下追答第一問，問其人身。上本有二意四文，今不答下二階，「娑婆世界之下」答第一問，上問言：是從何所來也？「阿逸多」此下，即答上第二問，上問言：此諸菩薩以何因緣集在一處同時踊出？
「爾時世尊說此偈已」，此偈第二略說壽命長遠動執生疑。就此段中有二者，即是長行與偈為二。就長行中自有二段。上彌勒問有三階：初一偈逆請說，第二十三行正問，第三五行半結請也。今唯答第二階正問。就正問中本有二。第一兩行偈問踊出菩薩人身，第二十一行問其師為是誰。今先答第二問。問中本有二：初問眷屬多少，第二正問師。今不答第一，唯答第二師為是誰？「佛今答言：只我是其師也。此諸菩薩皆於是娑婆世界之下」以下追答第一問，問其人身。上本有二意四文，今不答下二階，「娑婆世界之下」答第一問，上問言：是從何所來也？「阿逸多」此下，即答上第二問，上問言：此諸菩薩以何因緣集在一處同時踊出？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「而說偈言」此下是第二偈頌，但上長行中本有二段，今此八行半頌上二段而文成三段：一行三句頌第一我是其師，次二行三句頌第二答人身，次「志念力堅固」下四行通頌前兩段也。就第二二行三句中有四，與彌勒相應也。「依止是世界」一句答第一「是從何所來」也。「常行頭陀事」下一行答第二「以何因緣集」也。「如是諸子等」下一行答第三「讚歎諸菩薩」。「在娑婆世界」下半行頌答第四「為從何所來」句也。
「而說偈言」此下是第二偈頌，但上長行中本有二段，今此八行半頌上二段而文成三段：一行三句頌第一我是其師，次二行三句頌第二答人身，次「志念力堅固」下四行通頌前兩段也。就第二二行三句中有四，與彌勒相應也。「依止是世界」一句答第一「是從何所來」也。「常行頭陀事」下一行答第二「以何因緣集」也。「如是諸子等」下一行答第三「讚歎諸菩薩」。「在娑婆世界」下半行頌答第四「為從何所來」句也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有」下是第三，明大眾懷疑致請。就此段中有二者：第一經家敘大眾有疑；「即白佛言」此下是第二正請，自有二，即是長行與偈為二。就長行之中自有二：第一明疑，第二正請。又就此兩段中各開為二。明疑中有二者，第一「即白佛言，世尊如來為太子時」下，先法說明疑；第二作父少子老譬，譬說明疑也。「我等雖復信佛隨宜所說」此下是第二正請，亦有二者，第一彌勒自述已解，第二「然諸新發意」此下正明為未解者請。
「爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有」下是第三，明大眾懷疑致請。就此段中有二者：第一經家敘大眾有疑；「即白佛言」此下是第二正請，自有二，即是長行與偈為二。就長行之中自有二：第一明疑，第二正請。又就此兩段中各開為二。明疑中有二者，第一「即白佛言，世尊如來為太子時」下，先法說明疑；第二作父少子老譬，譬說明疑也。「我等雖復信佛隨宜所說」此下是第二正請，亦有二者，第一彌勒自述已解，第二「然諸新發意」此下正明為未解者請。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「而說偈言」此下十四行偈，頌上正懷疑請來。上本有二：一者明疑，二者正請。今就此十四行偈亦分為二，初有十一行偈頌上疑，第二「我等從佛聞」此下三行，頌上正請。但上疑中有二：一者法說明疑，二者譬說明疑。今十一行偈中亦分為二：初有五行頌法說，後餘有六行頌譬說。「我等從佛聞」此下三行是偈中第二，即頌上長行中第二正請。但上正請中本有二：一者明彌勒自述已解，第二正為未解者請。今此三行亦分為二：初有半行偈，頌第一明彌勒述已解，第二餘有兩行半，頌上第二正為未解者請。
「而說偈言」此下十四行偈，頌上正懷疑請來。上本有二：一者明疑，二者正請。今就此十四行偈亦分為二，初有十一行偈頌上疑，第二「我等從佛聞」此下三行，頌上正請。但上疑中有二：一者法說明疑，二者譬說明疑。今十一行偈中亦分為二：初有五行頌法說，後餘有六行頌譬說。「我等從佛聞」此下三行是偈中第二，即頌上長行中第二正請。但上正請中本有二：一者明彌勒自述已解，第二正為未解者請。今此三行亦分為二：初有半行偈，頌第一明彌勒述已解，第二餘有兩行半，頌上第二正為未解者請。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如來壽量品第十五
如來壽量品第十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品明如來壽命以塵沙為量，故言壽量品也。自此下竟入〈分別功德品〉半品以來，是第四段，廣說壽命長遠斷疑生信。就此第四段中，亦有三段者：第一即此一品正廣明壽命長遠，第二〈分別功德品〉初一段長行總為時眾授記，第三彌勒說偈頌佛長行示同領解。又就此三段之中增一明義，第一段中有二，第二段中有三，第三段中有四。今且就第一正廣說中有二者：第一明緣起，第二是正廣說。今就緣起中自有三階：一者「汝等當信如來誠諦之語」下，明如來先作三過誡勅；第二「爾時菩薩大眾」下，明彌勒等四過奉受如來之命唯願說之；第三「爾時世尊」下明如來又重誡勅也。
此品明如來壽命以塵沙為量，故言壽量品也。自此下竟入〈分別功德品〉半品以來，是第四段，廣說壽命長遠斷疑生信。就此第四段中，亦有三段者：第一即此一品正廣明壽命長遠，第二〈分別功德品〉初一段長行總為時眾授記，第三彌勒說偈頌佛長行示同領解。又就此三段之中增一明義，第一段中有二，第二段中有三，第三段中有四。今且就第一正廣說中有二者：第一明緣起，第二是正廣說。今就緣起中自有三階：一者「汝等當信如來誠諦之語」下，明如來先作三過誡勅；第二「爾時菩薩大眾」下，明彌勒等四過奉受如來之命唯願說之；第三「爾時世尊」下明如來又重誡勅也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「一切世間」此下竟品是第二，正廣說壽命長遠，就中自有二，即是長行與偈為二段。今且就長行之中自有二：第一是法說，明長遠相益物；第二「譬如良醫」以下訖長行是譬說。今且就法說之中應有四段，但文略唯有三段。今玄出第三段，故為四段。何以知此？下譬中及偈中盡有，是故得知長行中應有第三段也。四段名字者：第一明釋迦如來過去世中神通益物，此即是上述勸序中言「諸佛自在神通之力」；第二從「諸善男子如來見諸眾生樂於小法」以下，明如來現在中神通益物，此則是上「諸佛師子奮迅之力」；第三應明如來未來世中神通益物，此則是上「諸佛威猛大勢之力」，此是法說中所無者，今者玄出應下譬中及偈中有。第四「又善男子諸佛如來法皆如是」下通三世隱顯，明益物不虛妄，止物誹謗之心。就此四段中各有三文。今且就明過去世神通益物中有三者，第一明應身成佛壽長久但惑者謂言近，即是開近義也。第二「我實成佛以來無量無邊」下，明應家之本身壽命長遠之相，即是顯遠義。第三「自從是來」下，正明過去世中神通益物。就此三段中增一明義，第一有一，第二有二，第三有三也。今者言「一切世間皆謂今釋迦出釋氏宮」此下是第一，明成佛實久但惑者謂近，此第一段唯一不開也。
「一切世間」此下竟品是第二，正廣說壽命長遠，就中自有二，即是長行與偈為二段。今且就長行之中自有二：第一是法說，明長遠相益物；第二「譬如良醫」以下訖長行是譬說。今且就法說之中應有四段，但文略唯有三段。今玄出第三段，故為四段。何以知此？下譬中及偈中盡有，是故得知長行中應有第三段也。四段名字者：第一明釋迦如來過去世中神通益物，此即是上述勸序中言「諸佛自在神通之力」；第二從「諸善男子如來見諸眾生樂於小法」以下，明如來現在中神通益物，此則是上「諸佛師子奮迅之力」；第三應明如來未來世中神通益物，此則是上「諸佛威猛大勢之力」，此是法說中所無者，今者玄出應下譬中及偈中有。第四「又善男子諸佛如來法皆如是」下通三世隱顯，明益物不虛妄，止物誹謗之心。就此四段中各有三文。今且就明過去世神通益物中有三者，第一明應身成佛壽長久但惑者謂言近，即是開近義也。第二「我實成佛以來無量無邊」下，明應家之本身壽命長遠之相，即是顯遠義。第三「自從是來」下，正明過去世中神通益物。就此三段中增一明義，第一有一，第二有二，第三有三也。今者言「一切世間皆謂今釋迦出釋氏宮」此下是第一，明成佛實久但惑者謂近，此第一段唯一不開也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「然善男子」此下是第二明應家之本，已自成佛以來久遠之相。就此第二自有二：第一先法說明壽命長遠；第二「譬如五百千萬億那由他」以下，明為壽命長遠作譬。就此譬中有三：一者先開長遠之譬問彌勒，第二彌勒即答佛是長遠，第三佛結合長遠之譬也。「自從是來我常在此」此下是第三，正明過去世中神通益物。就此第三段自有三重：第一明過去益物之處；第二「於是中間」以下，明過去益物之名不同；第三「若有眾生來至我所」以下，正明益物。又就此三重各有三階。第一明益之處，中有二者：第一言「自從是來我常在此娑婆世界」此別的出益物之處；第二言「亦於餘處百千萬億」下訖「導利眾生」，此下總出餘處益物。第二過去益物之名不同，中有二階：一者言「於是中間我說然燈佛等，又復言其入於涅槃」，正出過去益物之名不同，則言然燈定光只是釋迦；第二言「如是皆以方便分別」，此則釋所以名字不同，意正以方便利益眾生，是故有名字不同耳。從「諸善男子若有眾生來至我所」以下，第三正明益物，就中有二者，四意合為兩雙即作二：初明感應相關，後正明形教益物也。今初雙中「若有眾生來至我所」，此明即是感應之機，「我以佛眼觀其信等諸根利鈍」者，此明即是照機之智也。第二雙者：初「隨所應度處處自說名字不同」下先明形益物，此明現生益物；「亦復現言當入涅槃」，此明現滅利益也。從「又以種種方便說」下明教益物，初正明說法不同，次「能令眾生發歡喜心」者，明得益也。
「然善男子」此下是第二明應家之本，已自成佛以來久遠之相。就此第二自有二：第一先法說明壽命長遠；第二「譬如五百千萬億那由他」以下，明為壽命長遠作譬。就此譬中有三：一者先開長遠之譬問彌勒，第二彌勒即答佛是長遠，第三佛結合長遠之譬也。「自從是來我常在此」此下是第三，正明過去世中神通益物。就此第三段自有三重：第一明過去益物之處；第二「於是中間」以下，明過去益物之名不同；第三「若有眾生來至我所」以下，正明益物。又就此三重各有三階。第一明益之處，中有二者：第一言「自從是來我常在此娑婆世界」此別的出益物之處；第二言「亦於餘處百千萬億」下訖「導利眾生」，此下總出餘處益物。第二過去益物之名不同，中有二階：一者言「於是中間我說然燈佛等，又復言其入於涅槃」，正出過去益物之名不同，則言然燈定光只是釋迦；第二言「如是皆以方便分別」，此則釋所以名字不同，意正以方便利益眾生，是故有名字不同耳。從「諸善男子若有眾生來至我所」以下，第三正明益物，就中有二者，四意合為兩雙即作二：初明感應相關，後正明形教益物也。今初雙中「若有眾生來至我所」，此明即是感應之機，「我以佛眼觀其信等諸根利鈍」者，此明即是照機之智也。第二雙者：初「隨所應度處處自說名字不同」下先明形益物，此明現生益物；「亦復現言當入涅槃」，此明現滅利益也。從「又以種種方便說」下明教益物，初正明說法不同，次「能令眾生發歡喜心」者，明得益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸善男子如來見諸眾生樂於小法」以下是第二段，明如來現在世神通益物。就此中亦有三階：第一減四行，先明王宮不生而現生；仍道第二「如是我成佛來甚大久遠」以下，明雙樹不滅而現滅；中間第三「諸善男子如來所演經典」以下，明現生之後、應滅之前神通益物。又就此三階之中各有四重：第一明不生現生中有四者，第一明見眾生有感生之機，第二明如來現生，第三明而實不生，第四釋所以不生而現生意也。
「諸善男子如來見諸眾生樂於小法」以下是第二段，明如來現在世神通益物。就此中亦有三階：第一減四行，先明王宮不生而現生；仍道第二「如是我成佛來甚大久遠」以下，明雙樹不滅而現滅；中間第三「諸善男子如來所演經典」以下，明現生之後、應滅之前神通益物。又就此三階之中各有四重：第一明不生現生中有四者，第一明見眾生有感生之機，第二明如來現生，第三明而實不生，第四釋所以不生而現生意也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今者「諸善男子如來見諸眾生樂於小法德薄垢重」，此是第一明見眾生有感生之機，只由機樂小法德薄垢重，眾生感佛出世。從「為是人說我小出家得三菩提」此第二明如來現生。從「然我實成佛以來久遠若斯」，此是第三明而實不生義。從「但以方便教化眾生令入佛道」下此是第四，釋所以不生而現生者只為教化眾生故也。
今者「諸善男子如來見諸眾生樂於小法德薄垢重」，此是第一明見眾生有感生之機，只由機樂小法德薄垢重，眾生感佛出世。從「為是人說我小出家得三菩提」此第二明如來現生。從「然我實成佛以來久遠若斯」，此是第三明而實不生義。從「但以方便教化眾生令入佛道」下此是第四，釋所以不生而現生者只為教化眾生故也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸善男子如來所演經典」此下是第二，明釋迦如來現生之後、應滅之前中間神通益物。就此中亦有四者：初一行半明教益物，第二「或示己身」以下明形益物，第三「諸所言說」下一句結教益物不虛，第四「所以者何」下通釋形教兩益物。又就此四階之中，第一第二第四各自有兩階，第三不開也。第一教益有兩階者：第一言「如來所演經典，皆為度脫眾生」此總門明教益物，吐言陳教皆是利益於物；第二言「或說己身」此下二句，據別門明教益物。「或說己身」者，說己身為他身；「或說他身」者，即說他身為己身。何者？今言「或說己身」即說己為他，故知我此丈六之體是燃燈如來家之分身，故此身非是我有。「或說他身」者，即說他身為己身，故知〈寶塔品〉所明十方分身諸佛，皆是我有也。第二形益中有兩階者：第一「或示己身」等兩句明事家之身，即是正報；第二「或示己事」等兩句明身家之事，即是依報也。今者第一「或示己身」者，或示自己身為他身，故如此國土人物八部大眾然皆釋迦所化眾生，法主應是釋迦，而法座上者遂是無量壽佛，此即示己身為他身。「或示他身」者，即是示他身為己，故如西方國土人物四眾皆是無量壽佛所化之眾，但法座上應是無量壽佛，而法座上者遂是釋迦形容，此則是示他身為己身，皆明變他為己、變己為他也。「或示己事」此下兩句，是形益中第二明身家之事。「或示己事」者，此則示己事為他事形，故如西方無量壽佛自應有西方天龍八部聽法，而彼佛眷屬皆是釋迦眷屬弟子。「或示他事」者，釋迦自應有眷屬，而眷屬皆是無量壽佛眷屬，此則是示他事為己事也。「諸所言說皆實不虛」，此是第三別結明教益不虛，唯此第三不開。
「諸善男子如來所演經典」此下是第二，明釋迦如來現生之後、應滅之前中間神通益物。就此中亦有四者：初一行半明教益物，第二「或示己身」以下明形益物，第三「諸所言說」下一句結教益物不虛，第四「所以者何」下通釋形教兩益物。又就此四階之中，第一第二第四各自有兩階，第三不開也。第一教益有兩階者：第一言「如來所演經典，皆為度脫眾生」此總門明教益物，吐言陳教皆是利益於物；第二言「或說己身」此下二句，據別門明教益物。「或說己身」者，說己身為他身；「或說他身」者，即說他身為己身。何者？今言「或說己身」即說己為他，故知我此丈六之體是燃燈如來家之分身，故此身非是我有。「或說他身」者，即說他身為己身，故知〈寶塔品〉所明十方分身諸佛，皆是我有也。第二形益中有兩階者：第一「或示己身」等兩句明事家之身，即是正報；第二「或示己事」等兩句明身家之事，即是依報也。今者第一「或示己身」者，或示自己身為他身，故如此國土人物八部大眾然皆釋迦所化眾生，法主應是釋迦，而法座上者遂是無量壽佛，此即示己身為他身。「或示他身」者，即是示他身為己，故如西方國土人物四眾皆是無量壽佛所化之眾，但法座上應是無量壽佛，而法座上者遂是釋迦形容，此則是示他身為己身，皆明變他為己、變己為他也。「或示己事」此下兩句，是形益中第二明身家之事。「或示己事」者，此則示己事為他事形，故如西方無量壽佛自應有西方天龍八部聽法，而彼佛眷屬皆是釋迦眷屬弟子。「或示他事」者，釋迦自應有眷屬，而眷屬皆是無量壽佛眷屬，此則是示他事為己事也。「諸所言說皆實不虛」，此是第三別結明教益不虛，唯此第三不開。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「所以者何」自此下是第四通釋形教兩益，就此釋中自有二：一者先釋形益，二者「不如三界見於三界」下釋教益。就釋形益中自有三階：一者明如來見眾生有感形機，二者明所以見機之意，第三正釋形益不虛也。言如來如實知見三界之相，此先明如來見三界眾生有感形之機相。從「無有生死」此下有二句是第二階，明如來所以能見機之意，以無人法過患故分為二，前有一句明人家生滅法不可得，後有一句明生滅法家人亦不可得也。「無有生死若退若出」者，是第一如來久已斷於生因，云何有生？若必有生可應有死，生既無有，云何有死？此就一世為論。「若退若出」者，死即是退，生即是出，既無有死，云何更生？此兩句就隔世為談也。前一無有句皆冠在四字上也。「亦無在世及滅度者」，此一句明生滅法家人亦不可得，「者」者只是行人也。「非實非虛非如非異」此四句是第三階，正釋形益不虛。非實者既應有生滅，云何是實？非虛者為物生滅實有利益，云何是虛？非如者，如是實際，既應有生滅云何是如？非異者，生滅得益云何是異也？
「所以者何」自此下是第四通釋形教兩益，就此釋中自有二：一者先釋形益，二者「不如三界見於三界」下釋教益。就釋形益中自有三階：一者明如來見眾生有感形機，二者明所以見機之意，第三正釋形益不虛也。言如來如實知見三界之相，此先明如來見三界眾生有感形之機相。從「無有生死」此下有二句是第二階，明如來所以能見機之意，以無人法過患故分為二，前有一句明人家生滅法不可得，後有一句明生滅法家人亦不可得也。「無有生死若退若出」者，是第一如來久已斷於生因，云何有生？若必有生可應有死，生既無有，云何有死？此就一世為論。「若退若出」者，死即是退，生即是出，既無有死，云何更生？此兩句就隔世為談也。前一無有句皆冠在四字上也。「亦無在世及滅度者」，此一句明生滅法家人亦不可得，「者」者只是行人也。「非實非虛非如非異」此四句是第三階，正釋形益不虛。非實者既應有生滅，云何是實？非虛者為物生滅實有利益，云何是虛？非如者，如是實際，既應有生滅云何是如？非異者，生滅得益云何是異也？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「不如三界」此下是第二釋教益不虛，亦有三階：第一有二句，明如來能見應有感教之機；第二出眾生機相不同；第三明說教利益亦異也。第一二句者，初「不如三界見於三界」，此則將明如來見機無異，以三界不見機人形如來；次言「如斯之事如來明見無有錯謬」，此句正明如來能見機。「以諸眾生有種種性」以下第二，出眾生機有性有欲有行有憶想，皆是感教機不同。從「欲令生諸善根，以若干因緣譬喻言辭種種說法」以下，是第三正明說教利益亦異也。「如是我成佛以來甚大久遠」，就現在世明如來神通益物，本有三，此下第三明不滅而現滅。亦有四重：第一言「如是我成佛以來」竟「常住不滅」，此明王宮生非實生，久以成佛以來云何是實生？第二從「諸善男子我本行菩薩道時所成就壽命今猶未盡」此下明不滅。第三言「然今非實滅度而便唱言」下竟「以是方便教化眾生」正明現滅。第四「所以者何？若佛久住於世」以下此釋所以不滅而現滅之意，只為利益眾生。就此釋中自有四階：一者正釋所以現滅之意，由眾生見如來久住於世不種善根，貪著五塵六欲，不能生難遭之想、恭敬之心，為此義故所以現滅。第二階從「是故如來以方便說」下訖「如來難可得見」，歎佛世難值之意。第三「斯眾生等聞如是語」此下是明現滅得利益之相。第四從「是故如來雖不實滅」下，總結現滅之意也。就此四中第一有二重，第二有三重，第三第四階不開也。第一有二重者，初「所以者何」下二行，明若佛久住，明不生善生惡；第二「若見如來常住不滅」下明生慢不生敬也。就第二歎佛世難值中三者，初「是故如來以方便說」下一行，正明佛世難值；第二「所以者何」下一行半，舉惡人不值佛來釋難值義；第三「以此事故」下結難值也。下二階不開，可解也。明眾生見如來久住於世不種善根，此下應有未來神通益物，文句略無，今且玄推，作第三未來一段，為下譬作本。
「不如三界」此下是第二釋教益不虛，亦有三階：第一有二句，明如來能見應有感教之機；第二出眾生機相不同；第三明說教利益亦異也。第一二句者，初「不如三界見於三界」，此則將明如來見機無異，以三界不見機人形如來；次言「如斯之事如來明見無有錯謬」，此句正明如來能見機。「以諸眾生有種種性」以下第二，出眾生機有性有欲有行有憶想，皆是感教機不同。從「欲令生諸善根，以若干因緣譬喻言辭種種說法」以下，是第三正明說教利益亦異也。「如是我成佛以來甚大久遠」，就現在世明如來神通益物，本有三，此下第三明不滅而現滅。亦有四重：第一言「如是我成佛以來」竟「常住不滅」，此明王宮生非實生，久以成佛以來云何是實生？第二從「諸善男子我本行菩薩道時所成就壽命今猶未盡」此下明不滅。第三言「然今非實滅度而便唱言」下竟「以是方便教化眾生」正明現滅。第四「所以者何？若佛久住於世」以下此釋所以不滅而現滅之意，只為利益眾生。就此釋中自有四階：一者正釋所以現滅之意，由眾生見如來久住於世不種善根，貪著五塵六欲，不能生難遭之想、恭敬之心，為此義故所以現滅。第二階從「是故如來以方便說」下訖「如來難可得見」，歎佛世難值之意。第三「斯眾生等聞如是語」此下是明現滅得利益之相。第四從「是故如來雖不實滅」下，總結現滅之意也。就此四中第一有二重，第二有三重，第三第四階不開也。第一有二重者，初「所以者何」下二行，明若佛久住，明不生善生惡；第二「若見如來常住不滅」下明生慢不生敬也。就第二歎佛世難值中三者，初「是故如來以方便說」下一行，正明佛世難值；第二「所以者何」下一行半，舉惡人不值佛來釋難值義；第三「以此事故」下結難值也。下二階不開，可解也。明眾生見如來久住於世不種善根，此下應有未來神通益物，文句略無，今且玄推，作第三未來一段，為下譬作本。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又善男子諸佛如來法皆如是」下，法說中本有四，此下是第四，明如來通三世隱顯益物不虛妄。亦有三段者，第一「諸佛如來法皆如是」者，先會諸佛道同；第二「為度眾生」此一句明諸佛施教意，正明諸佛三世言教皆為度脫眾生故；第三言「皆實不虛」此一句正明不虛也。
「又善男子諸佛如來法皆如是」下，法說中本有四，此下是第四，明如來通三世隱顯益物不虛妄。亦有三段者，第一「諸佛如來法皆如是」者，先會諸佛道同；第二「為度眾生」此一句明諸佛施教意，正明諸佛三世言教皆為度脫眾生故；第三言「皆實不虛」此一句正明不虛也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「譬如良醫」此下是第二，譬說也。就中自有二，第一開譬，第二合譬也。今先明開譬之中有四，即為上法說四段作譬，但文句闕略而已。第一二行半為過去神通益物作譬；第二「諸子於後」以下二十一行，為第二現在神通益物作譬；第三「其父聞子」以下一行，為第三未來神通益物作譬；第四「善男子於意云何」下一行半，為第四通三世益物不虛妄作譬也。
「譬如良醫」此下是第二，譬說也。就中自有二，第一開譬，第二合譬也。今先明開譬之中有四，即為上法說四段作譬，但文句闕略而已。第一二行半為過去神通益物作譬；第二「諸子於後」以下二十一行，為第二現在神通益物作譬；第三「其父聞子」以下一行，為第三未來神通益物作譬；第四「善男子於意云何」下一行半，為第四通三世益物不虛妄作譬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
就上過去神通益物中本有三，今不為前二階作譬，唯為第三階作譬。上第三階中自有三重，今亦不為前二重作譬，唯為第三重作譬也。何者？第一明應成佛實久而惑者謂近，今者不為此作譬也。第二即明真實成佛來久相，其中自有二：一者法說，二者譬說。明成佛來久自有三階：一者作譬問彌勒，二者彌勒答，三者如來結答，亦不為作譬，故前兩階不為作譬，唯為第三階明過去世神通益物作譬。上自有三段，第一「自從是來」先明過去益物之處，其中自有二階，一別、二總，今者亦不為此作譬也。第二出過去時益物之名不同，其中自有二階者，正明益物之名，二者釋所以名字不同利眾生故，此二階今者亦不為作譬，故前重皆兩不為作譬也。第三從「若有眾生來至我所」下，正明利益，今者有兩行許正為此作譬。又上文中本有四意合作二雙，今者作四段作譬。「譬如良醫智慧聰達」者，為第二照機智作譬，上云「我以佛眼觀其信等諸根利鈍」也。「明練方藥善治眾病」者，超為第四教利益作譬，上云「又以種種方便說微妙法，令其發歡喜心」。今言「明練方藥」者，明如來妙達十二部經文，即是明練方義也。又洞識十二部經下之理，即練藥也。「其人多諸子息若十二十乃至百數」者，追為第一感機作譬，上言「若有眾生來至我所」也。「以有事緣遠至餘國」者，為第三形利益作譬，上有二句，先云「隨其所應處處自說名字不同年紀大小」，此明現生利益，今不為此作譬也；二言「亦復現言當入涅槃」，此明現滅利益，今言「以有事緣遠至餘國」者，正為此作譬也。
就上過去神通益物中本有三，今不為前二階作譬，唯為第三階作譬。上第三階中自有三重，今亦不為前二重作譬，唯為第三重作譬也。何者？第一明應成佛實久而惑者謂近，今者不為此作譬也。第二即明真實成佛來久相，其中自有二：一者法說，二者譬說。明成佛來久自有三階：一者作譬問彌勒，二者彌勒答，三者如來結答，亦不為作譬，故前兩階不為作譬，唯為第三階明過去世神通益物作譬。上自有三段，第一「自從是來」先明過去益物之處，其中自有二階，一別、二總，今者亦不為此作譬也。第二出過去時益物之名不同，其中自有二階者，正明益物之名，二者釋所以名字不同利眾生故，此二階今者亦不為作譬，故前重皆兩不為作譬也。第三從「若有眾生來至我所」下，正明利益，今者有兩行許正為此作譬。又上文中本有四意合作二雙，今者作四段作譬。「譬如良醫智慧聰達」者，為第二照機智作譬，上云「我以佛眼觀其信等諸根利鈍」也。「明練方藥善治眾病」者，超為第四教利益作譬，上云「又以種種方便說微妙法，令其發歡喜心」。今言「明練方藥」者，明如來妙達十二部經文，即是明練方義也。又洞識十二部經下之理，即練藥也。「其人多諸子息若十二十乃至百數」者，追為第一感機作譬，上言「若有眾生來至我所」也。「以有事緣遠至餘國」者，為第三形利益作譬，上有二句，先云「隨其所應處處自說名字不同年紀大小」，此明現生利益，今不為此作譬也；二言「亦復現言當入涅槃」，此明現滅利益，今言「以有事緣遠至餘國」者，正為此作譬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸子於後飲他毒藥」此下為上第二段現在神通益物作譬。上本有三段，初先明不生而現生，次中間明神通益物，此明不滅而現滅。今為三階作譬，第一一行半為第一作譬，第二「諸子飲毒」以下為第二作譬，第三「餘失心者」以下為第三作譬也。上不生現生中本有四義：第一明見眾生有感生之機，第二明如來現生，第三明而實不生，第四釋不生而現生意也。今唯為前二階作譬，今言「諸子於後飲他毒藥」下，為第一見感生機作譬，上言「如來見諸眾生樂於小法德薄垢重」，今言「諸子於後飲他毒藥，藥發悶亂宛轉於地」者，明眾生昔日已逕受如來正化，棄背之後遇惡知識受邪見教，各飲他毒藥廣起煩惱業，如「藥發」也，後輪轉三途，如「宛轉于地」也。「是時其父還來歸家」，即此為上第二階現生作譬，上言「為是人說言我少出家得三菩提」也。不為第三第四作譬也。
「諸子於後飲他毒藥」此下為上第二段現在神通益物作譬。上本有三段，初先明不生而現生，次中間明神通益物，此明不滅而現滅。今為三階作譬，第一一行半為第一作譬，第二「諸子飲毒」以下為第二作譬，第三「餘失心者」以下為第三作譬也。上不生現生中本有四義：第一明見眾生有感生之機，第二明如來現生，第三明而實不生，第四釋不生而現生意也。今唯為前二階作譬，今言「諸子於後飲他毒藥」下，為第一見感生機作譬，上言「如來見諸眾生樂於小法德薄垢重」，今言「諸子於後飲他毒藥，藥發悶亂宛轉於地」者，明眾生昔日已逕受如來正化，棄背之後遇惡知識受邪見教，各飲他毒藥廣起煩惱業，如「藥發」也，後輪轉三途，如「宛轉于地」也。「是時其父還來歸家」，即此為上第二階現生作譬，上言「為是人說言我少出家得三菩提」也。不為第三第四作譬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸子飲毒或失本心」，此下為現在中第二明現生之後、應滅之前中間神通益物作譬。上本有四段，一者明教益，二者明形益，三者結明教益不虛，四者釋形教兩益。今唯為前三段作譬，不為第四釋形教兩益作釋，今者不次第也。初二行半為第二形益作譬，從「父見子等苦惱如是」已下，追為第一教利益作譬；從「其諸子中不失心者」下，為第三結教利益不虛作譬也。今先為第二形利益作譬，但上本有二階：第一明「或示己身」等兩句明事家之身，次「或示己事」等兩句明身家之事。此中自有三文，第一「諸子飲毒或失本心」下，明意業歡喜；第二「拜跪問訊」下，明身業致敬；第三「我等愚癡」下，明口業請也。今通為上二階作譬也。「父見子等苦惱如是」以下，倒為第二教利益作譬。但上本有二，初言「如來所演經典，皆為度脫眾生」，此總用教益，今先為此作譬，竟「皆悉具足」也。然法相有名，譬如色也。有體相，即如香也。此有義理，則如美味也。故如苦集滅道等名為名，三苦為苦業，煩惱為集，三心滅處名為滅，戒定慧等名道，如是等名為體，逼惱故名苦，招集故名集，本有法還無名滅，通物故名道。如是等名為義也。「擣篩和合」此下，即為上教益中第二階作譬。上言「或說己身、或說他身」是苦是集等即「搗」也。苦應知等如「蓰」也。苦我已知等如「和合」也。「其諸子中不失心者」此下，為上第三結教益不虛作譬。上言「諸所言說皆實不虛」也。
「諸子飲毒或失本心」，此下為現在中第二明現生之後、應滅之前中間神通益物作譬。上本有四段，一者明教益，二者明形益，三者結明教益不虛，四者釋形教兩益。今唯為前三段作譬，不為第四釋形教兩益作釋，今者不次第也。初二行半為第二形益作譬，從「父見子等苦惱如是」已下，追為第一教利益作譬；從「其諸子中不失心者」下，為第三結教利益不虛作譬也。今先為第二形利益作譬，但上本有二階：第一明「或示己身」等兩句明事家之身，次「或示己事」等兩句明身家之事。此中自有三文，第一「諸子飲毒或失本心」下，明意業歡喜；第二「拜跪問訊」下，明身業致敬；第三「我等愚癡」下，明口業請也。今通為上二階作譬也。「父見子等苦惱如是」以下，倒為第二教利益作譬。但上本有二，初言「如來所演經典，皆為度脫眾生」，此總用教益，今先為此作譬，竟「皆悉具足」也。然法相有名，譬如色也。有體相，即如香也。此有義理，則如美味也。故如苦集滅道等名為名，三苦為苦業，煩惱為集，三心滅處名為滅，戒定慧等名道，如是等名為體，逼惱故名苦，招集故名集，本有法還無名滅，通物故名道。如是等名為義也。「擣篩和合」此下，即為上教益中第二階作譬。上言「或說己身、或說他身」是苦是集等即「搗」也。苦應知等如「蓰」也。苦我已知等如「和合」也。「其諸子中不失心者」此下，為上第三結教益不虛作譬。上言「諸所言說皆實不虛」也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「餘失心者」此下，為上現在益物中第三不滅現滅作譬。上本有四階：第一明王宮生不生，第二明滅不滅，第三明而現滅，第四釋所以不滅而現滅之意。今不為前三階作譬，唯為第四階作譬也。上釋中本自有四：第一見佛在世時不生難遭之想恭敬之心，第二歎佛世難值，第三明現滅有利益仍生恭敬然種善根，第四總結現滅之意。今唯為前三階作譬，不為第四總結作譬也。今第一減三行，為第一作譬；從「父作是念」以下五行餘，為第二歎佛世難值作譬；第三「是時諸子聞父背喪」以下四行，為第三仍生恭敬生善作譬也。今者增一明義，第一有二，第二譬有三，第三有四也。第一譬有二者：初「餘失心者見其父來」下一行半，正為見佛在世不生恭敬不生善作譬；第二「所以者何」下一行餘，釋不生善意也。就第二譬中有三：第一「父作是念此子可愍」以下二行餘，正為佛世難值作譬；第二「即作是言」下二行，為方便唱滅作譬；第三言「作是教已復至他國」下一行，正明雙林入於涅槃作譬。而諸弟子由未決定生涅槃之想者，無異諸子見父至他國猶生未死之想，亦至聞使來方生死想，無異諸弟子見焚身之後分身舍利決定生於涅槃之想。「遣使還」者，相傳解言，只用如來滅後八斛四斗舍利為使也。就第三仍生恭敬生善譬中有四者：第一「是時諸子聞父背喪」下一句，總明苦惱；第二「而作是念若父在者」下一行，明憶父在時利益，內合可解；第三「今者捨我遠喪他國」以下一行，別明失父故憂惱；第四「心遂醒悟」下一行餘，正為生善作譬也。
「餘失心者」此下，為上現在益物中第三不滅現滅作譬。上本有四階：第一明王宮生不生，第二明滅不滅，第三明而現滅，第四釋所以不滅而現滅之意。今不為前三階作譬，唯為第四階作譬也。上釋中本自有四：第一見佛在世時不生難遭之想恭敬之心，第二歎佛世難值，第三明現滅有利益仍生恭敬然種善根，第四總結現滅之意。今唯為前三階作譬，不為第四總結作譬也。今第一減三行，為第一作譬；從「父作是念」以下五行餘，為第二歎佛世難值作譬；第三「是時諸子聞父背喪」以下四行，為第三仍生恭敬生善作譬也。今者增一明義，第一有二，第二譬有三，第三有四也。第一譬有二者：初「餘失心者見其父來」下一行半，正為見佛在世不生恭敬不生善作譬；第二「所以者何」下一行餘，釋不生善意也。就第二譬中有三：第一「父作是念此子可愍」以下二行餘，正為佛世難值作譬；第二「即作是言」下二行，為方便唱滅作譬；第三言「作是教已復至他國」下一行，正明雙林入於涅槃作譬。而諸弟子由未決定生涅槃之想者，無異諸子見父至他國猶生未死之想，亦至聞使來方生死想，無異諸弟子見焚身之後分身舍利決定生於涅槃之想。「遣使還」者，相傳解言，只用如來滅後八斛四斗舍利為使也。就第三仍生恭敬生善譬中有四者：第一「是時諸子聞父背喪」下一句，總明苦惱；第二「而作是念若父在者」下一行，明憶父在時利益，內合可解；第三「今者捨我遠喪他國」以下一行，別明失父故憂惱；第四「心遂醒悟」下一行餘，正為生善作譬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其父聞子悉已得差」此下即是第三義，為未來世中神通益物作譬，上所無，玄出者也。此中亦有三段：第一先明如來見未來世中眾生有感佛出世之機也；第二即明如來應生，則言「尋便來歸」是也；第三「咸使見之」，此正明未來世中利益之相作譬也。
「其父聞子悉已得差」此下即是第三義，為未來世中神通益物作譬，上所無，玄出者也。此中亦有三段：第一先明如來見未來世中眾生有感佛出世之機也；第二即明如來應生，則言「尋便來歸」是也；第三「咸使見之」，此正明未來世中利益之相作譬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸善男子於汝意云何」以下是第四段，即為上第四明如來三世隱顯益物不虛作譬也。
「諸善男子於汝意云何」以下是第四段，即為上第四明如來三世隱顯益物不虛作譬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「佛言我亦如是」此下是第二合譬，此中略不合第三譬，唯合餘三也。今先合第一譬，上開譬本有四，「我亦如是」一句合第一「譬如良醫智慧聰達」也。從「成佛以來無量無邊」以下合第四「以有事緣遠至餘國」譬，不合第二第三譬也。上第二言「明練方藥善治眾病」，第三言「其人多諸子息若十二十乃至百數」也。「為眾生故」以下合第二現在神通益物譬，譬本有三，今不合第一第二譬，唯合第三譬不滅而現滅也。就此第三譬中自有三：第一明見佛時不生恭敬，第二明佛世難值，第三明現滅仍生恭敬。今唯合第二佛世難值譬，就中自有三階：第一「父作是念」以下明佛世難值，第二「即作是言」下明唱滅，第三「作是教已」下正明入涅槃也。今唯合第二唱入涅槃階，不合第一第三階也。「亦無有能」此下，即合上第四益物不虛妄譬也。
「佛言我亦如是」此下是第二合譬，此中略不合第三譬，唯合餘三也。今先合第一譬，上開譬本有四，「我亦如是」一句合第一「譬如良醫智慧聰達」也。從「成佛以來無量無邊」以下合第四「以有事緣遠至餘國」譬，不合第二第三譬也。上第二言「明練方藥善治眾病」，第三言「其人多諸子息若十二十乃至百數」也。「為眾生故」以下合第二現在神通益物譬，譬本有三，今不合第一第二譬，唯合第三譬不滅而現滅也。就此第三譬中自有三：第一明見佛時不生恭敬，第二明佛世難值，第三明現滅仍生恭敬。今唯合第二佛世難值譬，就中自有三階：第一「父作是念」以下明佛世難值，第二「即作是言」下明唱滅，第三「作是教已」下正明入涅槃也。今唯合第二唱入涅槃階，不合第一第三階也。「亦無有能」此下，即合上第四益物不虛妄譬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「而說偈言」此下有二十五行半，第二偈頌，亦分為二：初有二十行半，頌上法說；次「如醫善方便」下有五行，頌上譬說也。但上法說之中文有二段義作四段，今二十行半亦分為四段：初有兩行，頌上過去世中益物；次有三行，頌上現在世中益物；次有十四行半，義頌上未來益物；次一行，頌上通三世益物不虛妄也。但上過去中本有三，今不頌第一惑者謂近也。今初一行即頌第二正明成佛來久相，次一行頌第三正明神通益物也。但上第二長遠相中有法說、譬說，今此一行唯頌法說。次一行頌上第三正明神通益物，上有三：一者明化物處，不頌也；二名字不同，亦不頌也；唯頌第三正明利益。上本有二：一者感應相關，今不頌；唯頌第二正明利益。正明利益中本亦有二：一者形益，今不頌也；唯頌教益。但上教益之中本自有二：一者正明教益，言「又以種種方便說微妙法」，今上半行頌此也；二明教稱眾生，言「能令眾生發歡喜心」，今下半行頌也。「為度眾生故」此下三行，頌上現在益物。上有三段，今不頌第一不生而現生四階，不頌第二正明神通益物之相四階，今唯頌第三不滅現滅段也。但上本有四階：第一明王宮生非實生，第二明滅非實滅，第三明而現唱滅，第四釋所以不滅而現滅意。今不頌第一第二，唯頌後二階。「為度眾生故」下兩行，頌第三現唱滅度；從「眾見我滅度」下一行，頌第四釋。上本有四，今唯頌第三眾生見滅度乃至恭敬之心也。「眾生既信伏」此下有十四行半，即義頌未來也。今判有四段：初有五行半，先明如來未來三過出世；第二一行，出未來益人之處；第三七行，釋疑；第四一行，舉如來壽命長遠結也。第一三過出世者，初行兩行半，一過出世，「餘國有眾生」下一行半又明一過出世，從「我見諸眾生」此下一行半復明一過出世也。「神通力如是於阿僧祇劫常在靈鷲山」下一行，第二即出未來益人之處也。「眾生見劫盡大火所燒時」下七行是第三釋疑。疑無淨土就中自有四，第一兩行正明劫盡而淨土不滅，第二「諸天擊天鼓」下一行明三寶常在，第三「我淨土不毀」下二行明罪人不見，第四「諸有修功德」下二行，明有福人常見也。「我智力如是」下一行，第四舉如來壽命長遠結也。「汝等有智者」此下一行，頌上第四不虛也。
「而說偈言」此下有二十五行半，第二偈頌，亦分為二：初有二十行半，頌上法說；次「如醫善方便」下有五行，頌上譬說也。但上法說之中文有二段義作四段，今二十行半亦分為四段：初有兩行，頌上過去世中益物；次有三行，頌上現在世中益物；次有十四行半，義頌上未來益物；次一行，頌上通三世益物不虛妄也。但上過去中本有三，今不頌第一惑者謂近也。今初一行即頌第二正明成佛來久相，次一行頌第三正明神通益物也。但上第二長遠相中有法說、譬說，今此一行唯頌法說。次一行頌上第三正明神通益物，上有三：一者明化物處，不頌也；二名字不同，亦不頌也；唯頌第三正明利益。上本有二：一者感應相關，今不頌；唯頌第二正明利益。正明利益中本亦有二：一者形益，今不頌也；唯頌教益。但上教益之中本自有二：一者正明教益，言「又以種種方便說微妙法」，今上半行頌此也；二明教稱眾生，言「能令眾生發歡喜心」，今下半行頌也。「為度眾生故」此下三行，頌上現在益物。上有三段，今不頌第一不生而現生四階，不頌第二正明神通益物之相四階，今唯頌第三不滅現滅段也。但上本有四階：第一明王宮生非實生，第二明滅非實滅，第三明而現唱滅，第四釋所以不滅而現滅意。今不頌第一第二，唯頌後二階。「為度眾生故」下兩行，頌第三現唱滅度；從「眾見我滅度」下一行，頌第四釋。上本有四，今唯頌第三眾生見滅度乃至恭敬之心也。「眾生既信伏」此下有十四行半，即義頌未來也。今判有四段：初有五行半，先明如來未來三過出世；第二一行，出未來益人之處；第三七行，釋疑；第四一行，舉如來壽命長遠結也。第一三過出世者，初行兩行半，一過出世，「餘國有眾生」下一行半又明一過出世，從「我見諸眾生」此下一行半復明一過出世也。「神通力如是於阿僧祇劫常在靈鷲山」下一行，第二即出未來益人之處也。「眾生見劫盡大火所燒時」下七行是第三釋疑。疑無淨土就中自有四，第一兩行正明劫盡而淨土不滅，第二「諸天擊天鼓」下一行明三寶常在，第三「我淨土不毀」下二行明罪人不見，第四「諸有修功德」下二行，明有福人常見也。「我智力如是」下一行，第四舉如來壽命長遠結也。「汝等有智者」此下一行，頌上第四不虛也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如醫善方便」此下五行頌譬說，就中自分為二，初一行頌開譬，次四行頌合也。但上有四譬，今略不頌第三也。今一行之中，初一句頌上第一譬也。「為治狂子故」下兩句，即頌上第二譬也。「無能說虛妄」一句，即頌上第四譬不虛也。「我亦為世父」此下四行頌合譬，亦略不頌合第三也。初半行頌上合第一譬也。「為凡夫顛倒」下有兩行半，頌合第二也。「每自作是念」下一行，頌合第四不虛也。
「如醫善方便」此下五行頌譬說，就中自分為二，初一行頌開譬，次四行頌合也。但上有四譬，今略不頌第三也。今一行之中，初一句頌上第一譬也。「為治狂子故」下兩句，即頌上第二譬也。「無能說虛妄」一句，即頌上第四譬不虛也。「我亦為世父」此下四行頌合譬，亦略不頌合第三也。初半行頌上合第一譬也。「為凡夫顛倒」下有兩行半，頌合第二也。「每自作是念」下一行，頌合第四不虛也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
分別功德品第十六
分別功德品第十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品中分別聞《法華經》所得功德多少，故為品目。自明果中第四段廣明壽命長遠斷疑生信，自有三段，第一正明長遠，第二總受記，第三彌勒說偈以下明示同領解。今此下是第二受記，就中自有三段，第一先明經家敘時眾聞說壽量得解之相，第二正受記，第三正經家述諸天供養之相也。
此品中分別聞《法華經》所得功德多少，故為品目。自明果中第四段廣明壽命長遠斷疑生信，自有三段，第一正明長遠，第二總受記，第三彌勒說偈以下明示同領解。今此下是第二受記，就中自有三段，第一先明經家敘時眾聞說壽量得解之相，第二正受記，第三正經家述諸天供養之相也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「於時世尊」此下是第二正受記。就正受記中自有三種受記：第一舉增道授因地記，第二舉損生授果地記，第三授外凡夫發心記也。但授因地記中凡有六種記，即是授六地記也：第一「得無生法忍」，此明住前菩薩聞說《法華經》佛命長遠之相，進得登初地，始出凡界冥會無生，以初得故受無生之名，是故《十地經》歎初地菩薩言生在佛家，種性無可機嫌，即結言以不動法故。二「得聞持陀羅尼門」者，此明初地菩薩聞說壽量得登二地，陀羅尼者，外國之音，此間言總持。三「得樂說無礙辨才」者，此明二地菩薩聞說壽量得登三地。四「無量旋陀羅尼」，此明三地菩薩聞說壽量得登四地，旋陀羅尼者，是周遍總持。五「能轉不退法輪」者，此明四地菩薩聞說壽量得登五地。五明不退。六「能轉清淨法輪」者，此明五地菩薩聞說壽量得登六地，六地菩薩有般若波羅蜜光明現在前，如此法門頒類不同者，此為復依估，各舉一種法門配六地也。
「於時世尊」此下是第二正受記。就正受記中自有三種受記：第一舉增道授因地記，第二舉損生授果地記，第三授外凡夫發心記也。但授因地記中凡有六種記，即是授六地記也：第一「得無生法忍」，此明住前菩薩聞說《法華經》佛命長遠之相，進得登初地，始出凡界冥會無生，以初得故受無生之名，是故《十地經》歎初地菩薩言生在佛家，種性無可機嫌，即結言以不動法故。二「得聞持陀羅尼門」者，此明初地菩薩聞說壽量得登二地，陀羅尼者，外國之音，此間言總持。三「得樂說無礙辨才」者，此明二地菩薩聞說壽量得登三地。四「無量旋陀羅尼」，此明三地菩薩聞說壽量得登四地，旋陀羅尼者，是周遍總持。五「能轉不退法輪」者，此明四地菩薩聞說壽量得登五地。五明不退。六「能轉清淨法輪」者，此明五地菩薩聞說壽量得登六地，六地菩薩有般若波羅蜜光明現在前，如此法門頒類不同者，此為復依估，各舉一種法門配六地也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復小千國土」下，此是第二寄損生授果地記。所言果地記者，此中皆舉果以明損生，此是但人解此損生不同，今且就一家所習，從七地至金剛心，凡有九品作損生之義，但煩惱是生因，七地以上果報無有期限難可得判，只就斷煩惱品數百千萬種，今就一種作義。從七地以上至金剛心斷煩惱凡作九品，上上、上中、上下也；中上、中中、中下也；下上、下中、下下也。何者？七地所斷者作二品：上品、上中品；八地所斷者作二品：上下品、中上品；九地所斷者作二品：中中品、中下品；十地所斷作二品；下上品、下中品；金剛心所斷者作一品下下品。此九品煩惱皆得生，故言九生也。若依《十地》解忍者，地地之中各有三忍，今欲消此經文，故七地以上各有三忍，六地菩薩聞壽量之說得登七地下忍，即斷一品煩惱，所餘八品為八生作因，故言八生當得菩提。七地下忍菩薩聞說壽量得登七地上忍，于時即斷一品煩惱，即損二品生，即七生當得菩提。七地上忍菩薩聞說壽量進登八地下忍，于時即斷一品煩惱，已損三品生，餘有六品煩惱，即是六生當得菩提。八地下忍菩薩聞說壽量進登八地上忍，于時即斷一品，已損四品生，餘有五品，即是五生當得菩提。八地上忍菩薩聞說壽量進登九地下忍，于時即斷一品煩惱，已損五品生，餘有四品，即是四生當得菩提。九地下忍菩薩聞說壽量進登九地上忍，于時即斷一品，已損六品生，餘有三品煩惱，即是三生當得菩提。九地上忍菩薩聞說壽量進登十地下忍，于時即斷一品，已損七品生，餘有二品煩惱，即是二生當得菩提。十地下忍菩薩聞說壽量進登十地上忍，于時即斷一品煩惱，已損八品生，餘有金剛心所斷一品煩惱，即是一生當得菩提。但文句略，故從八生仍超至四生也。
「復小千國土」下，此是第二寄損生授果地記。所言果地記者，此中皆舉果以明損生，此是但人解此損生不同，今且就一家所習，從七地至金剛心，凡有九品作損生之義，但煩惱是生因，七地以上果報無有期限難可得判，只就斷煩惱品數百千萬種，今就一種作義。從七地以上至金剛心斷煩惱凡作九品，上上、上中、上下也；中上、中中、中下也；下上、下中、下下也。何者？七地所斷者作二品：上品、上中品；八地所斷者作二品：上下品、中上品；九地所斷者作二品：中中品、中下品；十地所斷作二品；下上品、下中品；金剛心所斷者作一品下下品。此九品煩惱皆得生，故言九生也。若依《十地》解忍者，地地之中各有三忍，今欲消此經文，故七地以上各有三忍，六地菩薩聞壽量之說得登七地下忍，即斷一品煩惱，所餘八品為八生作因，故言八生當得菩提。七地下忍菩薩聞說壽量得登七地上忍，于時即斷一品煩惱，即損二品生，即七生當得菩提。七地上忍菩薩聞說壽量進登八地下忍，于時即斷一品煩惱，已損三品生，餘有六品煩惱，即是六生當得菩提。八地下忍菩薩聞說壽量進登八地上忍，于時即斷一品，已損四品生，餘有五品，即是五生當得菩提。八地上忍菩薩聞說壽量進登九地下忍，于時即斷一品煩惱，已損五品生，餘有四品，即是四生當得菩提。九地下忍菩薩聞說壽量進登九地上忍，于時即斷一品，已損六品生，餘有三品煩惱，即是三生當得菩提。九地上忍菩薩聞說壽量進登十地下忍，于時即斷一品，已損七品生，餘有二品煩惱，即是二生當得菩提。十地下忍菩薩聞說壽量進登十地上忍，于時即斷一品煩惱，已損八品生，餘有金剛心所斷一品煩惱，即是一生當得菩提。但文句略，故從八生仍超至四生也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復有八世界」此下是正授記中第三，授外凡夫等記攝退墮人也。
「復有八世界」此下是正授記中第三，授外凡夫等記攝退墮人也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「佛說是等菩薩得大法利時」自此下竟長行，是授記段中第三段，此明經家述于時天眾設種種供養之相也。
「佛說是等菩薩得大法利時」自此下竟長行，是授記段中第三段，此明經家述于時天眾設種種供養之相也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時彌勒即說偈言」此下有十九行偈，是第三彌勒說偈頌佛長行，即是領解之義。就此領解中自有四段文句：初有兩行是第一，先稱讚時眾得解壽量故歡喜；第二「或住不退地」有九行頌佛長行，正是領解之義；第三「雨曼陀羅」有七行，明彌勒自述于時事，不頌上長行。有人言：「頌上長行，上是出經者述取于時供養之相，佛爾時無言無說，不容用彌勒偈頌經家語。」「佛名聞十方」一行，是第四歎佛結領解也。「或住不退地」此下有九行，是第二正頌佛長行，正是領解之意。上佛正授記中本有三：一者授因地記，二者授果地記，三者授外凡等記。今就此九行自分為四段：第一「或住不退地」下有三行，即頌上第一授因地記；第二「復有小千界微塵數菩薩」下有四行，即頌上第二授果地記；第三「復有八世界微塵數眾生」下有一行，頌上第三授外凡中發心記；第四言「世尊說無量」下一行，總結授記，此不頌上也。「雨曼陀羅」此下有七行，是第三彌勒自述于時事也。「佛名聞十方」此一行是第四歎佛結領解也。
「爾時彌勒即說偈言」此下有十九行偈，是第三彌勒說偈頌佛長行，即是領解之義。就此領解中自有四段文句：初有兩行是第一，先稱讚時眾得解壽量故歡喜；第二「或住不退地」有九行頌佛長行，正是領解之義；第三「雨曼陀羅」有七行，明彌勒自述于時事，不頌上長行。有人言：「頌上長行，上是出經者述取于時供養之相，佛爾時無言無說，不容用彌勒偈頌經家語。」「佛名聞十方」一行，是第四歎佛結領解也。「或住不退地」此下有九行，是第二正頌佛長行，正是領解之意。上佛正授記中本有三：一者授因地記，二者授果地記，三者授外凡等記。今就此九行自分為四段：第一「或住不退地」下有三行，即頌上第一授因地記；第二「復有小千界微塵數菩薩」下有四行，即頌上第二授果地記；第三「復有八世界微塵數眾生」下有一行，頌上第三授外凡中發心記；第四言「世尊說無量」下一行，總結授記，此不頌上也。「雨曼陀羅」此下有七行，是第三彌勒自述于時事也。「佛名聞十方」此一行是第四歎佛結領解也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩」自此下十一品半，是第三大段流通說。前言流通中有二：從此下竟〈妙莊嚴王品〉十品半，是此第一化他流通；第二餘有〈普賢勸發品〉，是自行流通。前又解言：兩流通中各開有三。今且就化他流通有三者，第一從此下竟〈常不輕品〉三品半經，歎能流通者勳深報重，以命覓通經之人，此即命下方菩薩，但下方諸人未被前命故。第二即是〈神力品〉中初五行一文，即是下方之徒堪通經者受命。第三從〈神力品〉中「佛於文殊師利大眾前出廣長舌」下盡〈妙莊嚴王品〉凡有六品半經，正付屬文。就此三段中第一第三各開為三，中間不開。且明第一段中有三者：第一此半品就因門命覓通經人，第二〈隨喜品〉舉因果命覓通經人，第三〈法師功德〉及〈常不輕〉此二品單舉果命覓通經人。何以得知？此品中明聞經功德，聞經功德即是因，後二品明得六根清淨，即是果也。〈隨喜功德品〉中明格量聞經功德，亦明得人相具足，故得知因果雙明。就此三世段中各有二。且明第一段中有二者：第一就佛在世明四品人聞經功德，第二就佛滅度後明五品人聞經功德。今者就第一先明佛在世四品人者，即作四段：第一品人中自有長行有偈頌，下三人皆無偈頌。「又阿逸多若有聞佛壽命長遠」，此是第二品人也。「何況廣聞是經」，此是佛在世第三品人聞經功德也。「阿逸多若男子女人聞我壽命長遠深心信解，則為見佛常在耆闍崛山」，是佛在世第四品人聞經功德也。
「爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩」自此下十一品半，是第三大段流通說。前言流通中有二：從此下竟〈妙莊嚴王品〉十品半，是此第一化他流通；第二餘有〈普賢勸發品〉，是自行流通。前又解言：兩流通中各開有三。今且就化他流通有三者，第一從此下竟〈常不輕品〉三品半經，歎能流通者勳深報重，以命覓通經之人，此即命下方菩薩，但下方諸人未被前命故。第二即是〈神力品〉中初五行一文，即是下方之徒堪通經者受命。第三從〈神力品〉中「佛於文殊師利大眾前出廣長舌」下盡〈妙莊嚴王品〉凡有六品半經，正付屬文。就此三段中第一第三各開為三，中間不開。且明第一段中有三者：第一此半品就因門命覓通經人，第二〈隨喜品〉舉因果命覓通經人，第三〈法師功德〉及〈常不輕〉此二品單舉果命覓通經人。何以得知？此品中明聞經功德，聞經功德即是因，後二品明得六根清淨，即是果也。〈隨喜功德品〉中明格量聞經功德，亦明得人相具足，故得知因果雙明。就此三世段中各有二。且明第一段中有二者：第一就佛在世明四品人聞經功德，第二就佛滅度後明五品人聞經功德。今者就第一先明佛在世四品人者，即作四段：第一品人中自有長行有偈頌，下三人皆無偈頌。「又阿逸多若有聞佛壽命長遠」，此是第二品人也。「何況廣聞是經」，此是佛在世第三品人聞經功德也。「阿逸多若男子女人聞我壽命長遠深心信解，則為見佛常在耆闍崛山」，是佛在世第四品人聞經功德也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復如來滅後」自此竟品，是第二就佛滅後明五品人聞經功德，自有長行與偈為二。就長行五品人中，唯初第一品人明聞經直起隨喜心不生誹謗而已，此人功德最劣又不格量，直有長行又無偈頌，留此第一品人將入〈隨喜功德品〉中格量。國城布施乃至教化一切眾生皆令得四果，由自不如此第一品人聞法華經起隨喜心，此義至〈隨喜功德〉中當更明也。第二「何況受持讀誦之者，斯人則為頂戴如來」，此是第二品人聞經功德，此不道用頭實戴如來行，只言尊重如來無異頭頂戴也。第三「阿逸多若我滅後聞是經典」，此下是第三品人聞經功德。第四「況復有人能持是經兼行布施」下，是第四品人聞經功德。第五「若人讀誦受持是經」下，是第五品人聞經功德。
「又復如來滅後」自此竟品，是第二就佛滅後明五品人聞經功德，自有長行與偈為二。就長行五品人中，唯初第一品人明聞經直起隨喜心不生誹謗而已，此人功德最劣又不格量，直有長行又無偈頌，留此第一品人將入〈隨喜功德品〉中格量。國城布施乃至教化一切眾生皆令得四果，由自不如此第一品人聞法華經起隨喜心，此義至〈隨喜功德〉中當更明也。第二「何況受持讀誦之者，斯人則為頂戴如來」，此是第二品人聞經功德，此不道用頭實戴如來行，只言尊重如來無異頭頂戴也。第三「阿逸多若我滅後聞是經典」，此下是第三品人聞經功德。第四「況復有人能持是經兼行布施」下，是第四品人聞經功德。第五「若人讀誦受持是經」下，是第五品人聞經功德。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二偈頌，頌長行，不頌第一品人。此下十九行半偈分為四段：第一五行半偈頌上第二品人；「若能持此經者」，此下三行頌上第三品人；「若有信解心」此下又有三行，超頌上第五品人；「況復持此經兼持戒」，此下有八行，追頌上第四品人也。
第二偈頌，頌長行，不頌第一品人。此下十九行半偈分為四段：第一五行半偈頌上第二品人；「若能持此經者」，此下三行頌上第三品人；「若有信解心」此下又有三行，超頌上第五品人；「況復持此經兼持戒」，此下有八行，追頌上第四品人也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隨喜功德品第十七
隨喜功德品第十七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品中格量聞《法華經》生隨喜心所得功德多少，仍為品目也。第一命通經人中，本有三段，上半品以就因門命覓通經之人已竟，此品是第二，雙就因果門命覓通經人，下餘有〈法師功德〉及〈常不輕〉二品是第三，單就果門明通經得六根清淨之報，以命覓通經。本言三段中例開為二。此品中有二者：第一是彌勒問，第二是如來答。今彌勒所問者，即是上〈分別功德品〉中明佛滅度後五品人中第一最下品一人。上言「又如來滅後有人聞此經而不毀起隨喜心」，此人既未被格量，今開彌勒問端，是故將此人來此品中格量其功德，彌勒今者正問出此人。又就此兩段各有二。問中二者，長行與偈為二可解；佛答二者，亦以長行與偈為二。但佛答長行中格量五品人功德即成五段：從初下有三十二行半，從初人明五十人展轉相教，最後第五十人聞《法華》功德無量，何況最初人功德；第二品人故來詣僧坊功德無量；第三人明於講處勸人坐聽得果報之相；第四品人又在於會外勸他人往聽；第五品人能專心聽法，復能為他人說法。
此品中格量聞《法華經》生隨喜心所得功德多少，仍為品目也。第一命通經人中，本有三段，上半品以就因門命覓通經之人已竟，此品是第二，雙就因果門命覓通經人，下餘有〈法師功德〉及〈常不輕〉二品是第三，單就果門明通經得六根清淨之報，以命覓通經。本言三段中例開為二。此品中有二者：第一是彌勒問，第二是如來答。今彌勒所問者，即是上〈分別功德品〉中明佛滅度後五品人中第一最下品一人。上言「又如來滅後有人聞此經而不毀起隨喜心」，此人既未被格量，今開彌勒問端，是故將此人來此品中格量其功德，彌勒今者正問出此人。又就此兩段各有二。問中二者，長行與偈為二可解；佛答二者，亦以長行與偈為二。但佛答長行中格量五品人功德即成五段：從初下有三十二行半，從初人明五十人展轉相教，最後第五十人聞《法華》功德無量，何況最初人功德；第二品人故來詣僧坊功德無量；第三人明於講處勸人坐聽得果報之相；第四品人又在於會外勸他人往聽；第五品人能專心聽法，復能為他人說法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
就初品人中自有六階：第一先比次取第五十人，第二誡令諦聽，第三舉五十人問彌勒，第四彌勒答，第五佛會通，第六結答。況此人功德，但止五十人為數，五十人相教不同有三種：一者轉勝，二者平等，三者轉不如。今就此三中有難有易，轉勝者難得，平等者希有，唯有轉不如者多。今從多論，聞五十人中最後者不如，此人功德已無量無邊不可說不可數，何況最初聞經者起隨喜之心？此意正答彌勒問。從「阿逸多其第五十」此下是第二階，將欲取第五十人格量，況出最初人，誡彌勒令諦聽。從「若四百萬億」此下是第三階，作財法二施所得功德問彌勒，明施主用珍寶布施四生眾生，一一眾生與滿閻浮提金銀珍寶。又教化若干眾生皆令得四果，此施主由自不如第五十人聞法華經一偈隨喜功德。
就初品人中自有六階：第一先比次取第五十人，第二誡令諦聽，第三舉五十人問彌勒，第四彌勒答，第五佛會通，第六結答。況此人功德，但止五十人為數，五十人相教不同有三種：一者轉勝，二者平等，三者轉不如。今就此三中有難有易，轉勝者難得，平等者希有，唯有轉不如者多。今從多論，聞五十人中最後者不如，此人功德已無量無邊不可說不可數，何況最初聞經者起隨喜之心？此意正答彌勒問。從「阿逸多其第五十」此下是第二階，將欲取第五十人格量，況出最初人，誡彌勒令諦聽。從「若四百萬億」此下是第三階，作財法二施所得功德問彌勒，明施主用珍寶布施四生眾生，一一眾生與滿閻浮提金銀珍寶。又教化若干眾生皆令得四果，此施主由自不如第五十人聞法華經一偈隨喜功德。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
難者言：「四生眾生蛇蚖等，云何有髮白面皺之相？復云何今已乘車乘著瓔珞？」舊解言：「假設此等眾生一時變成人，然後用珍寶布施，既施之後，次復能教化令得四果，所以言如此；然由不如聞《法華經》起一念隨喜心。」解釋言：「此人雖頓捨國城，復令得四果，此即是世間果報，不免生死。今此人既聞《法華經》所說五百由旬應度、佛果妙極應往，此人于時起一念決定，一心離此生死、求彼佛果，如此功德實廣。然菩薩本以自行為端、化他為首，發心度五百由旬遠求佛果，然化他之心令六道眾生離五百險難同得圓極妙果，是故此心深廣，實非施國城四果格量也。又聞此《法華經》植福無此，具六根清淨勝妙果報，非算可數。」
難者言：「四生眾生蛇蚖等，云何有髮白面皺之相？復云何今已乘車乘著瓔珞？」舊解言：「假設此等眾生一時變成人，然後用珍寶布施，既施之後，次復能教化令得四果，所以言如此；然由不如聞《法華經》起一念隨喜心。」解釋言：「此人雖頓捨國城，復令得四果，此即是世間果報，不免生死。今此人既聞《法華經》所說五百由旬應度、佛果妙極應往，此人于時起一念決定，一心離此生死、求彼佛果，如此功德實廣。然菩薩本以自行為端、化他為首，發心度五百由旬遠求佛果，然化他之心令六道眾生離五百險難同得圓極妙果，是故此心深廣，實非施國城四果格量也。又聞此《法華經》植福無此，具六根清淨勝妙果報，非算可數。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問者言：「昔日三乘中，菩薩以自發廣化之心起遠求之意，若爾今昔何殊耶？」解釋者言：「昔日菩薩止言斷除正使及習氣仍得究竟，今日方便更明險難遠長應去應度，是則昔日自行、化他兩行不成，今日自行、化他兩行成就，不可用昔之短狹，類今日之廣長也。」
問者言：「昔日三乘中，菩薩以自發廣化之心起遠求之意，若爾今昔何殊耶？」解釋者言：「昔日菩薩止言斷除正使及習氣仍得究竟，今日方便更明險難遠長應去應度，是則昔日自行、化他兩行不成，今日自行、化他兩行成就，不可用昔之短狹，類今日之廣長也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
從「彌勒白佛言」下是第四也，如來即會此人功德。從「佛告彌勒我今分別語汝」下是第五也。從「阿逸多如是第五十人」下，是第六佛結答，況此人功德也。「又阿逸多若人為是經故往詣僧坊」此下是第二人功德，前一人正是格量也。此下四人皆是廣出也。「若復有人於講法處坐」，此下是第三人也。「阿逸多若復有人語餘人」，此下是第四人，明在會外聞說《法華》仍勸往聽也。「阿逸多汝且觀是」，此下是第五人也。
從「彌勒白佛言」下是第四也，如來即會此人功德。從「佛告彌勒我今分別語汝」下是第五也。從「阿逸多如是第五十人」下，是第六佛結答，況此人功德也。「又阿逸多若人為是經故往詣僧坊」此下是第二人功德，前一人正是格量也。此下四人皆是廣出也。「若復有人於講法處坐」，此下是第三人也。「阿逸多若復有人語餘人」，此下是第四人，明在會外聞說《法華》仍勸往聽也。「阿逸多汝且觀是」，此下是第五人也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「而說偈言」此下十八行偈是答中第二，頌上長行中五人：初有九行頌第一人，次有五行超頌第四人也，次有兩行追頌第二人也，次有一行頌第三人，次有一行頌上第五人也。但上第一人中本六階，今九行中不頌第四，今初一行半頌第一，先比次取第五十人也。「最後人獲福」此半行，頌第二誡令諦聽。「如是大施主」下有五行，即頌上第三，舉財法二施問彌勒也。既不頌第四彌勒答佛，故從最後第五十此一行，即頌第五如來結會也。「如是展轉聞」此一行，即頌上第六結答也。「若有勸一人」此下五行，仍超頌上第四人也。「若故詣僧坊」此下兩行，追頌上第二人也。「若於講法處」此一行，頌上第三人也。「何況一心」此一行，即頌上第五人也。
「而說偈言」此下十八行偈是答中第二，頌上長行中五人：初有九行頌第一人，次有五行超頌第四人也，次有兩行追頌第二人也，次有一行頌第三人，次有一行頌上第五人也。但上第一人中本六階，今九行中不頌第四，今初一行半頌第一，先比次取第五十人也。「最後人獲福」此半行，頌第二誡令諦聽。「如是大施主」下有五行，即頌上第三，舉財法二施問彌勒也。既不頌第四彌勒答佛，故從最後第五十此一行，即頌第五如來結會也。「如是展轉聞」此一行，即頌上第六結答也。「若有勸一人」此下五行，仍超頌上第四人也。「若故詣僧坊」此下兩行，追頌上第二人也。「若於講法處」此一行，頌上第三人也。「何況一心」此一行，即頌上第五人也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
法師功德品第十八
法師功德品第十八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品中明受持、讀、誦、解說、書寫、五種法師功德，是故經家仍為品目也。此下兩品是第三段，單據果門中命覓通經人。就中亦有兩段：第一此品正明據果命覓通經之人，第二〈常不輕品〉，即證此果報不虛也。今且就此品中自有二段，第一先總明聞經得六根清淨果報，第二廣別出六根清淨之相。從「善男子善女人父母所生」下是眼得八百、鼻得八百、身得八百，三八二十四，合即是二千四百功德也。次耳得千二百、舌得千二百、意得千二百，合即是三千六百。就前合，成六千功德，此六千功德皆是舉因目果。眾生起善，不出三業十善。十善有二，一者止善，二者行善。今且就止善作論，此十善修習之法皆互相顯助。何者？故如持不殺戒為首，次修餘九善助成，乃至持正見作頭，餘九助成，如是更互相助，仍成百善。然此百善便立菩薩之意有四百。何者？自作百善，一百也；教人行百善，二百也；隨喜人行百善，三百也；又讚歎人行百善，四百善也。然此四百就五種法師上作，但就受持法師亦有四百善，何者？自受持、教人受持、隨喜人受持、讚歎人受持各一百，此即是四百善。讀經之時亦有四百善也，誦經之時亦有四百善也，解說亦四百，書寫亦四百，是則四五二十，即是二千功德也。然菩薩位心欲令萬行皆進，有下品二千，次修中品二千也，次修上品二千也，便成六千功德。此六千功德共得感一根，如似五戒共得人身，但欲示自行化他功用顯昧配於六根，三根自行化他功用不如，三根自行化他功用勝，是故三根各得八百，三根各千二百也。論云：金銀無香金剛無味。今云何言金銀諸珍聞香悉能知？解釋云：但聞藏香，即知有金銀也。今此持經果報不可思議，如似一切知人六根竝用眾塵俱知。
此品中明受持、讀、誦、解說、書寫、五種法師功德，是故經家仍為品目也。此下兩品是第三段，單據果門中命覓通經人。就中亦有兩段：第一此品正明據果命覓通經之人，第二〈常不輕品〉，即證此果報不虛也。今且就此品中自有二段，第一先總明聞經得六根清淨果報，第二廣別出六根清淨之相。從「善男子善女人父母所生」下是眼得八百、鼻得八百、身得八百，三八二十四，合即是二千四百功德也。次耳得千二百、舌得千二百、意得千二百，合即是三千六百。就前合，成六千功德，此六千功德皆是舉因目果。眾生起善，不出三業十善。十善有二，一者止善，二者行善。今且就止善作論，此十善修習之法皆互相顯助。何者？故如持不殺戒為首，次修餘九善助成，乃至持正見作頭，餘九助成，如是更互相助，仍成百善。然此百善便立菩薩之意有四百。何者？自作百善，一百也；教人行百善，二百也；隨喜人行百善，三百也；又讚歎人行百善，四百善也。然此四百就五種法師上作，但就受持法師亦有四百善，何者？自受持、教人受持、隨喜人受持、讚歎人受持各一百，此即是四百善。讀經之時亦有四百善也，誦經之時亦有四百善也，解說亦四百，書寫亦四百，是則四五二十，即是二千功德也。然菩薩位心欲令萬行皆進，有下品二千，次修中品二千也，次修上品二千也，便成六千功德。此六千功德共得感一根，如似五戒共得人身，但欲示自行化他功用顯昧配於六根，三根自行化他功用不如，三根自行化他功用勝，是故三根各得八百，三根各千二百也。論云：金銀無香金剛無味。今云何言金銀諸珍聞香悉能知？解釋云：但聞藏香，即知有金銀也。今此持經果報不可思議，如似一切知人六根竝用眾塵俱知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
常不輕品第十九
常不輕品第十九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品中明如來昔日為菩薩時，為四眾說同歸之義，記四眾得佛常說不輕之言，四眾仍號此菩薩為常不輕，是故仍為品目也。單舉果命通經人，中有兩段，此品是第二，舉不輕現得果報證不虛也。今就此品中大判有二段：一者長行，二者偈也。今就長行中有五段：第一舉是非相形命覓通經人，第二先談事本也，第三正明本事也，第四歎經，第五因此仍勸人受持也。今言舉是非者，若有謗此經之人得惡報，如上火宅偈末所述也。若能通經者得六根果報，如上〈法師功德品〉所明也。「得大勢乃往古昔」此下是品中第二段，先明事本。「二萬億威音王佛爾時有一菩薩」此下是第三段，正明本事也。今就此中自有二：第一先明行善惡二因，第二「是比丘臨終」以下明得善惡二果。今明行因之中善惡相間自有六階：第一先明常不輕禮拜，記人當果行善因也。第二明惡人行因，從「四眾之中」是也。第三明此菩薩行善因，從「如是經歷多年」下是也。第四又明惡人行惡因，從「說是語時」下是也。第五又明此菩薩行善因，從「避走遠住」下是也。第六又明惡人行惡因，從「以其常作此語故」下是也。「是比丘臨欲終時」以下是第二，明得善惡二果。此中自有二：第一先明善人得善果，即是常不輕也。第二明惡人得惡果。就此二重中各有二。就第一明得善果中有二者：第一先明得果，第二仍會通古今也。且就明得果之中自有六階：一者先明具聞威音王所說二十千萬億偈故，即得六根報也。第二「得是六根清淨」已下，明得更增壽教化眾生果報。第三「命終之後」下，明又值日月燈明佛。第四「以是因緣」下，明值雲自在王佛。第五「得大勢是常不輕菩薩」下，明又值千萬億佛說《法華》，第六從「功德成就當得作佛」下明得作佛也。「得大勢於汝意云何」，此下是善果中第二會通也。「得大勢彼時四眾」，此是第二明惡人得惡果，就中亦有二：初作三重明得惡果，第二仍會通也。三重明得惡果者：第一先明不值三寶也。第二從千劫下正明得惡果也。第三從「畢是罪已」下仍得妙果，是則顯菩薩不為眾生作煩惱因緣，正由常不輕菩薩為化外緣故也。「得大勢於汝意云何」此下是第二，會古今也。「得大勢當知是法華經」此下是長行中第四歎經也。「是故諸菩薩」此下是第五，仍勸人受持也。
此品中明如來昔日為菩薩時，為四眾說同歸之義，記四眾得佛常說不輕之言，四眾仍號此菩薩為常不輕，是故仍為品目也。單舉果命通經人，中有兩段，此品是第二，舉不輕現得果報證不虛也。今就此品中大判有二段：一者長行，二者偈也。今就長行中有五段：第一舉是非相形命覓通經人，第二先談事本也，第三正明本事也，第四歎經，第五因此仍勸人受持也。今言舉是非者，若有謗此經之人得惡報，如上火宅偈末所述也。若能通經者得六根果報，如上〈法師功德品〉所明也。「得大勢乃往古昔」此下是品中第二段，先明事本。「二萬億威音王佛爾時有一菩薩」此下是第三段，正明本事也。今就此中自有二：第一先明行善惡二因，第二「是比丘臨終」以下明得善惡二果。今明行因之中善惡相間自有六階：第一先明常不輕禮拜，記人當果行善因也。第二明惡人行因，從「四眾之中」是也。第三明此菩薩行善因，從「如是經歷多年」下是也。第四又明惡人行惡因，從「說是語時」下是也。第五又明此菩薩行善因，從「避走遠住」下是也。第六又明惡人行惡因，從「以其常作此語故」下是也。「是比丘臨欲終時」以下是第二，明得善惡二果。此中自有二：第一先明善人得善果，即是常不輕也。第二明惡人得惡果。就此二重中各有二。就第一明得善果中有二者：第一先明得果，第二仍會通古今也。且就明得果之中自有六階：一者先明具聞威音王所說二十千萬億偈故，即得六根報也。第二「得是六根清淨」已下，明得更增壽教化眾生果報。第三「命終之後」下，明又值日月燈明佛。第四「以是因緣」下，明值雲自在王佛。第五「得大勢是常不輕菩薩」下，明又值千萬億佛說《法華》，第六從「功德成就當得作佛」下明得作佛也。「得大勢於汝意云何」，此下是善果中第二會通也。「得大勢彼時四眾」，此是第二明惡人得惡果，就中亦有二：初作三重明得惡果，第二仍會通也。三重明得惡果者：第一先明不值三寶也。第二從千劫下正明得惡果也。第三從「畢是罪已」下仍得妙果，是則顯菩薩不為眾生作煩惱因緣，正由常不輕菩薩為化外緣故也。「得大勢於汝意云何」此下是第二，會古今也。「得大勢當知是法華經」此下是長行中第四歎經也。「是故諸菩薩」此下是第五，仍勸人受持也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「而說偈言」此下有十九行半，是品中第二段，重頌長行。上長行中有五階，今不頌第一舉是非也。今初一行半，先頌第二事本；從「是佛滅後」此下十四行，頌上第三本事也；次有兩行；頌上第四歎經；次兩行，頌上第五獎勸也。上第三中本有二：先明行善惡二因，次明得善惡二果。今十四行中四行頌行因，十行頌得果。就上明行因中有六階，今者唯得頌三種：初三行先頌行善因也；次言「諸人聞已」半行，頌行惡因也；「不輕菩薩」下半行，頌善因也。「其罪畢已」此下十行，頌得果，亦分為二：初有五行頌善果，次有五行頌惡果。上善果中本有二：一者正明善果，二會通。今四行半頌果，半行頌會通。上正明果中本有六，今者唯得頌三：第一第二第三。「時四部眾」下明惡人得果。上長行中本有二：第一正明得果，第二會通。今者一行半頌得果，三行半頌會通。上得果中本有三，今者唯頌第四，「億億萬劫」下兩行，頌長行中第四歎經也。「是故行者」下兩行，頌長行中第五獎勸受持也。
「而說偈言」此下有十九行半，是品中第二段，重頌長行。上長行中有五階，今不頌第一舉是非也。今初一行半，先頌第二事本；從「是佛滅後」此下十四行，頌上第三本事也；次有兩行；頌上第四歎經；次兩行，頌上第五獎勸也。上第三中本有二：先明行善惡二因，次明得善惡二果。今十四行中四行頌行因，十行頌得果。就上明行因中有六階，今者唯得頌三種：初三行先頌行善因也；次言「諸人聞已」半行，頌行惡因也；「不輕菩薩」下半行，頌善因也。「其罪畢已」此下十行，頌得果，亦分為二：初有五行頌善果，次有五行頌惡果。上善果中本有二：一者正明善果，二會通。今四行半頌果，半行頌會通。上正明果中本有六，今者唯得頌三：第一第二第三。「時四部眾」下明惡人得果。上長行中本有二：第一正明得果，第二會通。今者一行半頌得果，三行半頌會通。上得果中本有三，今者唯頌第四，「億億萬劫」下兩行，頌長行中第四歎經也。「是故行者」下兩行，頌長行中第五獎勸受持也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
神力品第二十
神力品第二十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品明如來有八種神力，仍為品目也。就化他流通中，本有三段，此品中初有五行一字，是第二段堪通經者；受命流通不開也。「爾時世尊」此下有六品半經是第三，正明如來以經正付囑也。前又解言：此三段之中，前一後一各有三段，中間不開也。今此中有三者：第一此半品先明付囑緣起也；第二〈囑累〉一品正明付囑也。第三有五品經，明示物通經軌則也。今且明緣起之中自有兩段：第一長行，第二偈頌也。就長行之中自有兩段：第一先明神力，第二因此歎經勸行也。今且明神力之中有二：第一先列所為時眾，第二正明神力凡有八種神力。而文成六段：第一先明長舌與放光合為一段也。「一時」下是第二段，又明兩種神力，即是謦咳與彈指二神力也。「地動」下是第三段，明第五神力也，欲使六道眾生盡發動通經意。「其中眾生」下是第四段，此明第六神力，正明如來神力令大眾徹見十方也。「即時諸天」下是第五段，明第七神力也，明諸天唱告使眾生供養。「所散諸物」下是第六段，明第八神力，表所修諸善感當來佛果也。「爾時佛告上行等」此下是長行中第二段，因此仍歎經勸行也。
此品明如來有八種神力，仍為品目也。就化他流通中，本有三段，此品中初有五行一字，是第二段堪通經者；受命流通不開也。「爾時世尊」此下有六品半經是第三，正明如來以經正付囑也。前又解言：此三段之中，前一後一各有三段，中間不開也。今此中有三者：第一此半品先明付囑緣起也；第二〈囑累〉一品正明付囑也。第三有五品經，明示物通經軌則也。今且明緣起之中自有兩段：第一長行，第二偈頌也。就長行之中自有兩段：第一先明神力，第二因此歎經勸行也。今且明神力之中有二：第一先列所為時眾，第二正明神力凡有八種神力。而文成六段：第一先明長舌與放光合為一段也。「一時」下是第二段，又明兩種神力，即是謦咳與彈指二神力也。「地動」下是第三段，明第五神力也，欲使六道眾生盡發動通經意。「其中眾生」下是第四段，此明第六神力，正明如來神力令大眾徹見十方也。「即時諸天」下是第五段，明第七神力也，明諸天唱告使眾生供養。「所散諸物」下是第六段，明第八神力，表所修諸善感當來佛果也。「爾時佛告上行等」此下是長行中第二段，因此仍歎經勸行也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「而說偈言」此下十七行偈，是第二段頌上也。亦分為二：第一四行，頌上第一先明八種神力也；第二「囑累是經故」下有十三行，頌上第二歎經勸行也。
「而說偈言」此下十七行偈，是第二段頌上也。亦分為二：第一四行，頌上第一先明八種神力也；第二「囑累是經故」下有十三行，頌上第二歎經勸行也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
囑累品第二十一
囑累品第二十一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品第二正明如來以經付囑時眾，因名品目也。此品中大分為三段：第一正明如來以經付囑，第二明時眾即受付囑，第三明如來示付囑事畢相也。又此三段中各有三。正付中有三者：第一正明以經付也；第二釋付囑之意，從「所以者何」是也；第三結付囑，從「汝等亦應」下是也。「時諸菩薩」此下是第二受付囑，亦有三者：第一先明內心歡喜；第二從「益加恭敬」下明外形致敬；第三「俱發聲言」下正明受付囑也。「爾時釋迦」此下是第三段，示付囑事畢之相，亦有三者：第一先唱分身諸佛各隨所安也；第二還閉多寶佛塔，從「多寶」下是也；第三明大眾歡喜，從「說是語時」下是也。
此品第二正明如來以經付囑時眾，因名品目也。此品中大分為三段：第一正明如來以經付囑，第二明時眾即受付囑，第三明如來示付囑事畢相也。又此三段中各有三。正付中有三者：第一正明以經付也；第二釋付囑之意，從「所以者何」是也；第三結付囑，從「汝等亦應」下是也。「時諸菩薩」此下是第二受付囑，亦有三者：第一先明內心歡喜；第二從「益加恭敬」下明外形致敬；第三「俱發聲言」下正明受付囑也。「爾時釋迦」此下是第三段，示付囑事畢之相，亦有三者：第一先唱分身諸佛各隨所安也；第二還閉多寶佛塔，從「多寶」下是也；第三明大眾歡喜，從「說是語時」下是也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
藥王本事品第二十二
藥王本事品第二十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品明藥王昔日苦行通經，仍為品目名也。此下有五品，是第三段示物通經之軌則。但上明因之中已明軌則，此中復明軌者，但前「入如來室」等明法等，明法為通經之軌，此中正以藥王等以人為軌也。此五品示物通經之軌，今判為三段：第一有〈藥王〉、〈妙音〉、〈觀音〉三品，正示物通經之軌；第二〈陀羅尼品〉即獎勸時眾有退沒者，以說神呪護此通經人，是故不可不弘經也；第三〈妙莊嚴王本事品〉即顯通經有利益，轉父邪見以歸正解也。今且就第一段中自有兩段：第一此〈藥王品〉先明苦行通經為物作軌也；第二〈妙音〉、〈觀音〉兩品明普現色身弘經益物。若明藥王苦行者，下二人亦然；若明後二人普現色身弘經益物，藥王亦應爾，是故彼此互舉影嚮相顯。但此藥王是舊邦菩薩，妙音、觀音等是他土大士，但妙音是東方菩薩，觀音是西土大士，雖復東西兩殊同集一處，為欲表同歸之理，證莫二之說也。
此品明藥王昔日苦行通經，仍為品目名也。此下有五品，是第三段示物通經之軌則。但上明因之中已明軌則，此中復明軌者，但前「入如來室」等明法等，明法為通經之軌，此中正以藥王等以人為軌也。此五品示物通經之軌，今判為三段：第一有〈藥王〉、〈妙音〉、〈觀音〉三品，正示物通經之軌；第二〈陀羅尼品〉即獎勸時眾有退沒者，以說神呪護此通經人，是故不可不弘經也；第三〈妙莊嚴王本事品〉即顯通經有利益，轉父邪見以歸正解也。今且就第一段中自有兩段：第一此〈藥王品〉先明苦行通經為物作軌也；第二〈妙音〉、〈觀音〉兩品明普現色身弘經益物。若明藥王苦行者，下二人亦然；若明後二人普現色身弘經益物，藥王亦應爾，是故彼此互舉影嚮相顯。但此藥王是舊邦菩薩，妙音、觀音等是他土大士，但妙音是東方菩薩，觀音是西土大士，雖復東西兩殊同集一處，為欲表同歸之理，證莫二之說也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今且就此品中大判為四段：第一是宿王華作問也，第二如來答也，第三經家序說此品中得利益，第四明多寶讚歎時眾中宿王華能問也。中有三：第一正問藥王難行苦行事；第二「善哉世尊願少解說」一句，請說；第三「諸天龍神」下，出所為徒眾也。
今且就此品中大判為四段：第一是宿王華作問也，第二如來答也，第三經家序說此品中得利益，第四明多寶讚歎時眾中宿王華能問也。中有三：第一正問藥王難行苦行事；第二「善哉世尊願少解說」一句，請說；第三「諸天龍神」下，出所為徒眾也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時佛告」此下是品中第二段，如來答也。今就此答中自有六段：第一先明事本；第二「爾時彼佛」下，明過去佛為此菩薩說《法華經》；第三「一切眾生憙見」下，正明本事苦行流通此經；第四「佛告宿王華」下即會古今；第五「宿王華若有發心」下，勸通經；第六「宿王華譬如」下，廣歎經，正明流通也。從「爾時佛告宿王華」下十一行餘，是第一明事本。「爾時彼佛」此下是佛答中第二，明昔日佛為此菩薩說《法華經》也。「是一切眾生」此下是佛答中第三段，正明本事也。今就此中自有四段：第一是「一切眾生憙見菩薩」下明聞經修行；第二從「滿萬二千歲已得現一切色身三昧」以下，明得現果；第三「即作是念」以下，明知恩念報恩；第四「即時入是三昧」以下，正明報恩供養也。就此第四自有二：第一先明現身供養，第二後身供養。且就現身供養中自分為二：第一「即時入是三昧」下，先明財物供養；第二「從三昧起而自念言」下，正明燒身供養。今且就明燒身供養中自有五階：第一先明念欲燒身也；第二「即服諸香」下，明服香；第三從「滿千二百歲」下，正明燒身；第四「其中諸佛」以下，諸佛歎；第五「其身火燃」以下，明所經時節。從「一切眾生憙見」此下是第二，明後身供養。就中自有二：第一先明供養緣起；第二從「爾時一切眾生憙見」下，正苦行通經。今且就緣起之中自有九階：第一先明現生王家也。第二「即為父王」下，為王說本因緣。第三「大王我今當還供養此佛」下，明已語王道欲供養淨明德佛。第四「白已」下，明昇空而往。第五「往至佛所」下，明至佛所致敬。第六「爾時一切」下，明白佛道。佛那得猶在？今不用此解，只是自慶言我猶故及世尊在世也。第七明日月淨明德佛答，言「涅槃時至」也。第八明從「又勅」下，即明淨明德佛以法付此菩薩也。第九「如是日月淨明」下，明淨明德佛下入涅槃也。明緣起竟。「爾時一切」此下是第二，正明後身苦行通經。今就此中自有四段：第一先明見佛滅度生戀慕之心；第二即以海此岸栴檀明焚身供養；第三火滅之後明供養舍利；第四「爾時一切」下，明仍捨臂供養。就此第四段中自有七重：第一「從此」下，告大眾欲燒臂。第二「作是語已」下，正明燒臂。第三「令無數求聲聞眾」下，明時眾得益。第四「爾時諸菩薩」下，時眾憂惱。第五「于時一切眾生憙見」下明發誓。第六「作是誓已」下，明臂復本。第七「當爾之時」，明感動之相也。「佛告宿王華於意云何」下，佛答，有六段，此是第四段會通古今也。「宿王若有發心」此下是第五，
「爾時佛告」此下是品中第二段，如來答也。今就此答中自有六段：第一先明事本；第二「爾時彼佛」下，明過去佛為此菩薩說《法華經》；第三「一切眾生憙見」下，正明本事苦行流通此經；第四「佛告宿王華」下即會古今；第五「宿王華若有發心」下，勸通經；第六「宿王華譬如」下，廣歎經，正明流通也。從「爾時佛告宿王華」下十一行餘，是第一明事本。「爾時彼佛」此下是佛答中第二，明昔日佛為此菩薩說《法華經》也。「是一切眾生」此下是佛答中第三段，正明本事也。今就此中自有四段：第一是「一切眾生憙見菩薩」下明聞經修行；第二從「滿萬二千歲已得現一切色身三昧」以下，明得現果；第三「即作是念」以下，明知恩念報恩；第四「即時入是三昧」以下，正明報恩供養也。就此第四自有二：第一先明現身供養，第二後身供養。且就現身供養中自分為二：第一「即時入是三昧」下，先明財物供養；第二「從三昧起而自念言」下，正明燒身供養。今且就明燒身供養中自有五階：第一先明念欲燒身也；第二「即服諸香」下，明服香；第三從「滿千二百歲」下，正明燒身；第四「其中諸佛」以下，諸佛歎；第五「其身火燃」以下，明所經時節。從「一切眾生憙見」此下是第二，明後身供養。就中自有二：第一先明供養緣起；第二從「爾時一切眾生憙見」下，正苦行通經。今且就緣起之中自有九階：第一先明現生王家也。第二「即為父王」下，為王說本因緣。第三「大王我今當還供養此佛」下，明已語王道欲供養淨明德佛。第四「白已」下，明昇空而往。第五「往至佛所」下，明至佛所致敬。第六「爾時一切」下，明白佛道。佛那得猶在？今不用此解，只是自慶言我猶故及世尊在世也。第七明日月淨明德佛答，言「涅槃時至」也。第八明從「又勅」下，即明淨明德佛以法付此菩薩也。第九「如是日月淨明」下，明淨明德佛下入涅槃也。明緣起竟。「爾時一切」此下是第二，正明後身苦行通經。今就此中自有四段：第一先明見佛滅度生戀慕之心；第二即以海此岸栴檀明焚身供養；第三火滅之後明供養舍利；第四「爾時一切」下，明仍捨臂供養。就此第四段中自有七重：第一「從此」下，告大眾欲燒臂。第二「作是語已」下，正明燒臂。第三「令無數求聲聞眾」下，明時眾得益。第四「爾時諸菩薩」下，時眾憂惱。第五「于時一切眾生憙見」下明發誓。第六「作是誓已」下，明臂復本。第七「當爾之時」，明感動之相也。「佛告宿王華於意云何」下，佛答，有六段，此是第四段會通古今也。「宿王若有發心」此下是第五，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
仍勸人苦行通經也。「宿王華譬如一切川流江河」下，是第六廣歎經正明流通。就中自有兩段：第一歎經，第二「是故宿王華」以下，正明流通也。就此兩段各有二階。歎經二者：初總歎此經一部，次「宿王華若有人聞」下，別歎。此二階各有三重。總歎中有三者：第一「譬如一切川流」下十譬，格量歎；第二「宿王華此經能救一切」下，名當體歎；第三「若人得聞此《法華經》」下，舉功用歎也。「宿王華若有人聞是藥王」以下，是第二別歎。就中亦有三者：第一「從此」以下，舉現在世為歎；第二「若如來滅後」下，舉未來世為歎；第三「宿王華此菩薩成就如是」下，總結歎也。第二正明流通中有二者：第一「是故宿王華」下，以此一品付囑流通；第二「宿王汝當以神通」下，以此一部付囑正明流通。就中有正、有釋也。
仍勸人苦行通經也。「宿王華譬如一切川流江河」下，是第六廣歎經正明流通。就中自有兩段：第一歎經，第二「是故宿王華」以下，正明流通也。就此兩段各有二階。歎經二者：初總歎此經一部，次「宿王華若有人聞」下，別歎。此二階各有三重。總歎中有三者：第一「譬如一切川流」下十譬，格量歎；第二「宿王華此經能救一切」下，名當體歎；第三「若人得聞此《法華經》」下，舉功用歎也。「宿王華若有人聞是藥王」以下，是第二別歎。就中亦有三者：第一「從此」以下，舉現在世為歎；第二「若如來滅後」下，舉未來世為歎；第三「宿王華此菩薩成就如是」下，總結歎也。第二正明流通中有二者：第一「是故宿王華」下，以此一品付囑流通；第二「宿王汝當以神通」下，以此一部付囑正明流通。就中有正、有釋也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「說是藥王品時」此下是品之第三段，即是經家敘說品得利益也。
「說是藥王品時」此下是品之第三段，即是經家敘說品得利益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「多寶如來」此下是第四段，明多寶如來仍讚歎宿王華能問也。
「多寶如來」此下是第四段，明多寶如來仍讚歎宿王華能問也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
妙音品第二十三
妙音品第二十三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品中述此菩薩普現色身神力之事，仍以此菩薩為品名也。此下兩品是示物通經軌則中第二，明此二大士普現色身弘經益物，此意已如前述也。今就此品中大分為六段：第一先明如來放光召妙音令來；第二「即白淨華智佛」下，明彼菩薩被命發東方來此土；第三「爾時華德菩薩白佛」下，正明妙音普現色身通經之軌；第四「說是妙音品時」下，明東西二處人天有利益；第五「爾時妙音菩薩供養釋迦」下，明此菩薩見普現色身既竟仍辭此間佛還東方；第六「說是妙音菩薩來往品時」下，明經家述時眾說品有利益也。
此品中述此菩薩普現色身神力之事，仍以此菩薩為品名也。此下兩品是示物通經軌則中第二，明此二大士普現色身弘經益物，此意已如前述也。今就此品中大分為六段：第一先明如來放光召妙音令來；第二「即白淨華智佛」下，明彼菩薩被命發東方來此土；第三「爾時華德菩薩白佛」下，正明妙音普現色身通經之軌；第四「說是妙音品時」下，明東西二處人天有利益；第五「爾時妙音菩薩供養釋迦」下，明此菩薩見普現色身既竟仍辭此間佛還東方；第六「說是妙音菩薩來往品時」下，明經家述時眾說品有利益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今第一如來放光召中，自有三階：第一先明此光傍照餘國也；第二「過是數已」下，明此光的照此菩薩國也；第三「爾時一切淨光莊嚴國」下，明如來光的照此妙音身也。
今第一如來放光召中，自有三階：第一先明此光傍照餘國也；第二「過是數已」下，明此光的照此菩薩國也；第三「爾時一切淨光莊嚴國」下，明如來光的照此妙音身也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「即白淨華」下是品中第二段，明此妙音受命而來。此中自有五段：第一先明妙音辭佛而來；第二明彼佛仍誡勅此妙音；第三妙音奉受誡勅之旨；第四明此妙音示從彼來相；第五正明妙音發彼而來也。今先有四行許是第一，明妙音辭彼佛而來也。「爾時淨華智佛」此下是第二，明彼佛誡勅之也。「妙音白佛言」此下是第三，奉如來誡勅之旨也。「於是妙音」此下是第四段，示從彼來相。只就此第四段中自復六階：第一明現寶蓮華於此間也。第二從「爾時文殊」下，文殊問佛此瑞相之意也。第三「爾時釋迦」下，明如來答文殊。第四「文殊白佛」下，明文殊仍願見此妙音。第五「爾時釋迦」下，明釋迦答道多寶如來自當為汝喚。第六「時多寶佛」下，明多寶佛即為文殊喚此妙音。
「即白淨華」下是品中第二段，明此妙音受命而來。此中自有五段：第一先明妙音辭佛而來；第二明彼佛仍誡勅此妙音；第三妙音奉受誡勅之旨；第四明此妙音示從彼來相；第五正明妙音發彼而來也。今先有四行許是第一，明妙音辭彼佛而來也。「爾時淨華智佛」此下是第二，明彼佛誡勅之也。「妙音白佛言」此下是第三，奉如來誡勅之旨也。「於是妙音」此下是第四段，示從彼來相。只就此第四段中自復六階：第一明現寶蓮華於此間也。第二從「爾時文殊」下，文殊問佛此瑞相之意也。第三「爾時釋迦」下，明如來答文殊。第四「文殊白佛」下，明文殊仍願見此妙音。第五「爾時釋迦」下，明釋迦答道多寶如來自當為汝喚。第六「時多寶佛」下，明多寶佛即為文殊喚此妙音。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
從「于時妙音」以下是第五段，正明妙音發來至此。就此第五段自有九階：第一先明妙音與眷屬而來；第二「所逕諸國」以下，妙音於路現神力之相；第三「菩薩目如廣大青蓮華葉」下，明經家敘此人形；第四「入七寶臺」下，明妙音乘寶座而來至；第五「到已」以下，明既至此間設供養；第六「而白佛言」下，明妙音傳彼佛相問訊；第七「世尊我今欲見」下，明妙音白佛道願欲見多寶佛；第八「爾時釋迦」下，明釋迦即為白多寶佛；第九「爾時多寶佛」下，明多寶佛於寶塔中遙命妙音也。
從「于時妙音」以下是第五段，正明妙音發來至此。就此第五段自有九階：第一先明妙音與眷屬而來；第二「所逕諸國」以下，妙音於路現神力之相；第三「菩薩目如廣大青蓮華葉」下，明經家敘此人形；第四「入七寶臺」下，明妙音乘寶座而來至；第五「到已」以下，明既至此間設供養；第六「而白佛言」下，明妙音傳彼佛相問訊；第七「世尊我今欲見」下，明妙音白佛道願欲見多寶佛；第八「爾時釋迦」下，明釋迦即為白多寶佛；第九「爾時多寶佛」下，明多寶佛於寶塔中遙命妙音也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時華德菩薩白佛」此下是品中第三段，正明妙音普現色身弘經。此中自有兩番問答為二段也。今明初番問答中問唯一也。佛答中自有四階：第一正答妙音往昔行妙因今日得果；第二「華德於汝意云何」下仍會通古今；第三「華德汝但見妙音菩薩」下，廣明此妙音普現色身弘經；第四「華德妙音成就」下，結答也。「爾時華德菩薩白佛」此下是第二番問答，明三昧名也。
「爾時華德菩薩白佛」此下是品中第三段，正明妙音普現色身弘經。此中自有兩番問答為二段也。今明初番問答中問唯一也。佛答中自有四階：第一正答妙音往昔行妙因今日得果；第二「華德於汝意云何」下仍會通古今；第三「華德汝但見妙音菩薩」下，廣明此妙音普現色身弘經；第四「華德妙音成就」下，結答也。「爾時華德菩薩白佛」此下是第二番問答，明三昧名也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「說是妙音菩薩品時」，此下是品中第四段，明東西二國得益，即得此三昧也。
「說是妙音菩薩品時」，此下是品中第四段，明東西二國得益，即得此三昧也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時妙音菩薩供養釋迦」此下是品中第五段，明妙音既說普現色身竟仍辭還國。此中自有三階：第一先明辭如來也；第二從「所逕諸國」下，明妙音去時於路現神力也；第三「既到本國」下，明至彼恭敬彼佛也。
「爾時妙音菩薩供養釋迦」此下是品中第五段，明妙音既說普現色身竟仍辭還國。此中自有三階：第一先明辭如來也；第二從「所逕諸國」下，明妙音去時於路現神力也；第三「既到本國」下，明至彼恭敬彼佛也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
從「說是妙音菩薩來往品時」下，品中第六段，明經家敘時眾得利益也。
從「說是妙音菩薩來往品時」下，品中第六段，明經家敘時眾得利益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
觀世音品第二十四
觀世音品第二十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
觀世音者可有四名：一名觀世音，正言觀世間音聲而度脫之也；二名觀世音身，即是觀眾生身業而度脫之；三言觀世意，即是觀眾生意業而度脫之也；四者名觀世業，此則通前三種。
觀世音者可有四名：一名觀世音，正言觀世間音聲而度脫之也；二名觀世音身，即是觀眾生身業而度脫之；三言觀世意，即是觀眾生意業而度脫之也；四者名觀世業，此則通前三種。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問曰：「若爾，何故只詺為觀世音耶？」解釋者言：「但行口業則易，身意兩業行善則難也。且娑婆世界多以音聲為佛事，是故從觀世音受名也。」
問曰：「若爾，何故只詺為觀世音耶？」解釋者言：「但行口業則易，身意兩業行善則難也。且娑婆世界多以音聲為佛事，是故從觀世音受名也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今就此品中亦有六段：第一先稱歎此菩薩也；第二從「云何遊於娑婆世界」此下，則正明普現通經也；第三「是故汝等應當一心供養」以下，仍勸人供養此菩薩也；第四「無盡意是觀世音菩薩有如是自在神力」以下，結歎此菩薩也；第五「爾時持地菩薩即從座起」下，明持地菩薩寄也，第寄此品末，仍歎觀世音之德也；第六臨品末「佛說〈普門品〉時」以下，明說此品時得利益也。
今就此品中亦有六段：第一先稱歎此菩薩也；第二從「云何遊於娑婆世界」此下，則正明普現通經也；第三「是故汝等應當一心供養」以下，仍勸人供養此菩薩也；第四「無盡意是觀世音菩薩有如是自在神力」以下，結歎此菩薩也；第五「爾時持地菩薩即從座起」下，明持地菩薩寄也，第寄此品末，仍歎觀世音之德也；第六臨品末「佛說〈普門品〉時」以下，明說此品時得利益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今且明第一歎中有二，即問、答為二也。今明佛答中自有兩段：第一先依名歎，第二從「無盡意若有人受持六十二億」下，名為格量歎也。依名歎中有四：第一先歎觀世音；第二「若有眾生多於婬欲」下歎觀世意；第三「若有女人設欲求男」下歎觀世身；第四「是故眾生皆應受持」下，結勸受持也。就第一觀世音中自有三：第一「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱」下，總明觀世苦聲；第二「若有受持觀世音菩薩名者」下，別明觀世音救七種難；第三「無盡意觀世音菩薩威神之力」下，總結歎也。第二救七種難者：第一「若有持是觀世音菩薩名者」下一行半，救火難。第二「若為大水所漂」下減一行，救水難。第三「若有百千萬億眾生」下五行半，明救風難，此中雖通羅剎未明羅剎也；風本無色，正明此風吹起黑色，故言黑也。第四「若復有人臨當被害」下減兩行，救刀杖難。第五「若三千大千」下兩行半，救羅剎難。第六「設復有人若有罪」下兩行，救枷鎖難。第七「若三千大千國土」下六行餘，救盜賊難也。「無盡意是觀世音菩薩竟巍巍如是」，是第三總結歎觀世音也。
今且明第一歎中有二，即問、答為二也。今明佛答中自有兩段：第一先依名歎，第二從「無盡意若有人受持六十二億」下，名為格量歎也。依名歎中有四：第一先歎觀世音；第二「若有眾生多於婬欲」下歎觀世意；第三「若有女人設欲求男」下歎觀世身；第四「是故眾生皆應受持」下，結勸受持也。就第一觀世音中自有三：第一「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱」下，總明觀世苦聲；第二「若有受持觀世音菩薩名者」下，別明觀世音救七種難；第三「無盡意觀世音菩薩威神之力」下，總結歎也。第二救七種難者：第一「若有持是觀世音菩薩名者」下一行半，救火難。第二「若為大水所漂」下減一行，救水難。第三「若有百千萬億眾生」下五行半，明救風難，此中雖通羅剎未明羅剎也；風本無色，正明此風吹起黑色，故言黑也。第四「若復有人臨當被害」下減兩行，救刀杖難。第五「若三千大千」下兩行半，救羅剎難。第六「設復有人若有罪」下兩行，救枷鎖難。第七「若三千大千國土」下六行餘，救盜賊難也。「無盡意是觀世音菩薩竟巍巍如是」，是第三總結歎觀世音也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若有眾生多於婬欲」，此下是第二歎觀世意，就中自有二：第一正歎也；第二從「無盡意」下竟「是故眾生常應心念」，結勸也。「若有女人」此下是第三，歎觀世身，就中亦有二：第一正身業禮拜求男得男求女得女，亦第二從「無盡意」下竟「福不唐捐」，結勸也。「是故眾生」此下是第一依名歎中第四總結歎也。「無盡意若有人受持六十二億」此下是第二格量歎，此中亦有四階：第一佛先作格量功德問無盡意也；第二答佛「甚多世尊」也；第三「佛言若復有人」下明如來結會；第四「無盡意受持觀世音菩薩」下，總結歎也。
「若有眾生多於婬欲」，此下是第二歎觀世意，就中自有二：第一正歎也；第二從「無盡意」下竟「是故眾生常應心念」，結勸也。「若有女人」此下是第三，歎觀世身，就中亦有二：第一正身業禮拜求男得男求女得女，亦第二從「無盡意」下竟「福不唐捐」，結勸也。「是故眾生」此下是第一依名歎中第四總結歎也。「無盡意若有人受持六十二億」此下是第二格量歎，此中亦有四階：第一佛先作格量功德問無盡意也；第二答佛「甚多世尊」也；第三「佛言若復有人」下明如來結會；第四「無盡意受持觀世音菩薩」下，總結歎也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「無盡意白佛言」此下是品中第二段，正明普現色身弘經，自有二：第一問，第二佛答也。今且明問中自有二意三文：一問言「云何遊於娑婆」，此問形也。第二問言「云何而為眾生說法」，此問教也。「方便之力其事云何」，此是第三總結前問，形、教兩法都是方便之力也。佛答中有二：第一正答，第二結答也。就正答中凡有十九應，以一一中皆答上兩問，「現形」即答前問形，「而為說法」即答後問教。今初句「若眾生應以佛身得度者」，明眾生根性，後句例皆如是，經文略無眾生也。「無盡意是觀世音」下是第二結答也。
「無盡意白佛言」此下是品中第二段，正明普現色身弘經，自有二：第一問，第二佛答也。今且明問中自有二意三文：一問言「云何遊於娑婆」，此問形也。第二問言「云何而為眾生說法」，此問教也。「方便之力其事云何」，此是第三總結前問，形、教兩法都是方便之力也。佛答中有二：第一正答，第二結答也。就正答中凡有十九應，以一一中皆答上兩問，「現形」即答前問形，「而為說法」即答後問教。今初句「若眾生應以佛身得度者」，明眾生根性，後句例皆如是，經文略無眾生也。「無盡意是觀世音」下是第二結答也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「是故汝等應當一心供養」，此下是品中第三段勸人供養觀世音，自有七階：第一明如來正勸供養；第二明無盡意即受佛教捨瓔珞供養也；第三「時觀世音菩薩」下明觀音不受；第四明無盡意請受也；第五「爾時佛告」下明如來自命觀世音令受；第六「時觀世音」下明觀世即受；第七「分作二分」下，明此菩薩既受之後仍行迴施也。
「是故汝等應當一心供養」，此下是品中第三段勸人供養觀世音，自有七階：第一明如來正勸供養；第二明無盡意即受佛教捨瓔珞供養也；第三「時觀世音菩薩」下明觀音不受；第四明無盡意請受也；第五「爾時佛告」下明如來自命觀世音令受；第六「時觀世音」下明觀世即受；第七「分作二分」下，明此菩薩既受之後仍行迴施也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「無盡意」以下是品之第四，總結歎觀世音也。
「無盡意」以下是品之第四，總結歎觀世音也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時持地菩薩」此下是品中第五段，明持地總歎此觀世音之德也。
「爾時持地菩薩」此下是品中第五段，明持地總歎此觀世音之德也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「佛說是普門品時」此下是品中第六段，明經家敘說品得利益也。
「佛說是普門品時」此下是品中第六段，明經家敘說品得利益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
陀羅尼品第二十五
陀羅尼品第二十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品中明陀羅尼神呪，仍為品目也。明示物軌則中本有三：前三品正明以人為通經軌則也。今此一品是第二意，則明如來說大神呪，獎勸弘經擁護通法大士。今就此品中大判為三段：第一有一番問答，先格量通經人功德；第二「爾時藥王」下又有一番問答，正明五人說神呪擁護弘經人也；第三「說是陀羅尼品」下一行，明時眾得利益也。五人者，第一藥王、第二勇施、第三毘沙門天王、第四持國天王、第五羅剎女。
此品中明陀羅尼神呪，仍為品目也。明示物軌則中本有三：前三品正明以人為通經軌則也。今此一品是第二意，則明如來說大神呪，獎勸弘經擁護通法大士。今就此品中大判為三段：第一有一番問答，先格量通經人功德；第二「爾時藥王」下又有一番問答，正明五人說神呪擁護弘經人也；第三「說是陀羅尼品」下一行，明時眾得利益也。五人者，第一藥王、第二勇施、第三毘沙門天王、第四持國天王、第五羅剎女。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
妙莊嚴王本事品第二十六
妙莊嚴王本事品第二十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若依〈藥王菩薩本事品〉者，應言淨藏淨眼品。但此正是往古國王，邪見熾盛不信三寶，然淨眼二子是大菩薩而應生此家，轉王邪見之心得正見之解，從所化受品名，故為品目也。今就此品中大判有六段：第一先明事本；第二仍稱歎二子有深德美行；第三明雲雷音王佛為說《法華》；第四正明二子化父本事，此是品之來意；第五段仍會通古今；第六段明經家敘說此品時眾得利益也。
若依〈藥王菩薩本事品〉者，應言淨藏淨眼品。但此正是往古國王，邪見熾盛不信三寶，然淨眼二子是大菩薩而應生此家，轉王邪見之心得正見之解，從所化受品名，故為品目也。今就此品中大判有六段：第一先明事本；第二仍稱歎二子有深德美行；第三明雲雷音王佛為說《法華》；第四正明二子化父本事，此是品之來意；第五段仍會通古今；第六段明經家敘說此品時眾得利益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今先明事本，國劫名字、如來之號也。
今先明事本，國劫名字、如來之號也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
從「有二子」此下是第二，先稱歎二子有深德美行也。
從「有二子」此下是第二，先稱歎二子有深德美行也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時彼佛」，此下是第三段，彼佛為二子說《法華經》也。
「爾時彼佛」，此下是第三段，彼佛為二子說《法華經》也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「時淨藏淨眼二子」此下是第四段，正明二子化父之本事，就此中自有三段：第一先明化父緣起；第二「於是二子」下正明化父；第三「時父見子神力如是」下，明父王朋二子白母往佛所也。第二「母告子言」下，明其母告子導父王邪見，第三「淨藏二子」下，明二子生怨歎之念，第四從「母告子言」下，明勸子化父也。「於是」以下第二，正明二子作十八變化父王也。「時父見子」此下是第三，明父王受化，就此中凡有十四階：第一先明父王與子問答也；第二「於是二子」下，二子與母問答也；第三「於是二子」下，明二子勸父母往佛所也；第四「彼時妙莊嚴王」下，明王眷屬堪受法正化也；第五「二子如是」下，歎二子化父王之德；第六「於是妙莊嚴王」下，明王及眷屬往佛所也；第七「爾時彼佛為王說法」下，此二句明如來為王說法也；第八「王大歡悅」下，明王聞法得利益仍供養；第九「時雲雷音」下，明佛為授記也；第十「其王即時」下，明王出家修道也；第十一「即昇虛空」下，明王既得解之後述報子恩也；第十二「爾時」下，明如來述此二王子實是善知識也；第十三「妙莊嚴王即從虛空中下」，明王稱歎佛德也；第十四「說是語已，禮佛而退」，此兩句明辭佛還國也。
「時淨藏淨眼二子」此下是第四段，正明二子化父之本事，就此中自有三段：第一先明化父緣起；第二「於是二子」下正明化父；第三「時父見子神力如是」下，明父王朋二子白母往佛所也。第二「母告子言」下，明其母告子導父王邪見，第三「淨藏二子」下，明二子生怨歎之念，第四從「母告子言」下，明勸子化父也。「於是」以下第二，正明二子作十八變化父王也。「時父見子」此下是第三，明父王受化，就此中凡有十四階：第一先明父王與子問答也；第二「於是二子」下，二子與母問答也；第三「於是二子」下，明二子勸父母往佛所也；第四「彼時妙莊嚴王」下，明王眷屬堪受法正化也；第五「二子如是」下，歎二子化父王之德；第六「於是妙莊嚴王」下，明王及眷屬往佛所也；第七「爾時彼佛為王說法」下，此二句明如來為王說法也；第八「王大歡悅」下，明王聞法得利益仍供養；第九「時雲雷音」下，明佛為授記也；第十「其王即時」下，明王出家修道也；第十一「即昇虛空」下，明王既得解之後述報子恩也；第十二「爾時」下，明如來述此二王子實是善知識也；第十三「妙莊嚴王即從虛空中下」，明王稱歎佛德也；第十四「說是語已，禮佛而退」，此兩句明辭佛還國也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「佛告大眾」此下是品中第五，會通古今也。
「佛告大眾」此下是品中第五，會通古今也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「佛說」下是品之第六段，明經家敘說品時得利益也。
「佛說」下是品之第六段，明經家敘說品時得利益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
普賢勸發品第二十七
普賢勸發品第二十七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品中明普賢從東方來，勸人自發聞經之因，故為品名也。但經有三段，第三段流通中本有二：第一有十品半是化他流通，今此一品是第二自行流通。若不受持者，此經於此人則不流通；若自受持者，此經於此人則有流通之義也。本言兩段之中各有三，今此中有三者：第一先明此菩薩從東方來，是勸發之由也；第二「白佛」下，正明勸發聞經；第三臨品末，是經家敘說品得利益。
此品中明普賢從東方來，勸人自發聞經之因，故為品名也。但經有三段，第三段流通中本有二：第一有十品半是化他流通，今此一品是第二自行流通。若不受持者，此經於此人則不流通；若自受持者，此經於此人則有流通之義也。本言兩段之中各有三，今此中有三者：第一先明此菩薩從東方來，是勸發之由也；第二「白佛」下，正明勸發聞經；第三臨品末，是經家敘說品得利益。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今且明初段中自有四階：第一正明普賢從東方來；第二「所逕諸國土」下，明神通之相；第三「又與」下，明普賢眷屬之相也；第四「到娑婆」下明至佛所致敬也。
今且明初段中自有四階：第一正明普賢從東方來；第二「所逕諸國土」下，明神通之相；第三「又與」下，明普賢眷屬之相也；第四「到娑婆」下明至佛所致敬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「白佛言」此下是品之第二段，正明勸發之義。就中賓主相簡有四階：第一普賢先問如來勸發之行；第二「佛告普賢」下，明如來即答勸發之行；第三「爾時普賢白佛」下，正明普賢菩薩獎勸也；第四「爾時釋迦讚言」下，明如來述成獎勸。又此四段之中各有三別。初有三者：第一先道為此經故來也；第二「唯願」下，明請答也；第三從「若善男子」下，正問也。「佛告」此下是第二佛答，明勸發之行也。此中亦有三者：第一總唱有四法之數也；第二「一者」下，別出四法之名也；第三「善男子」下，結答也。「爾時普賢」此下是第三段，普賢正勸人行此四行，就中亦有三者：第一總勸也，第二別勸，第三結勸也。「是人若行若立」下是第二別勸，就中自有四種勸：第一先明靈瑞勸，正言「若能受持者，我當乘白象護之」也；第二從「亦復與其」下，明神呪護；第三「若有受持」下，明佛神力護，若能受持此經者諸佛神力護之；第四「若但書寫」下舉果報勸，若能通此經者，得好果報也。「世尊我今以神通力」此下第三結勸，明普賢自誓發弘經之志引物之情，即結也。「爾時釋迦」此下是第四，如來述其獎勸，就中亦有三者：第一先述其靈瑞及神呪兩護勸也；第二「當以神力」下，即述成上佛護勸；第三從「普賢若如來」下，即述成舉上果報勸，番取即得也。
「白佛言」此下是品之第二段，正明勸發之義。就中賓主相簡有四階：第一普賢先問如來勸發之行；第二「佛告普賢」下，明如來即答勸發之行；第三「爾時普賢白佛」下，正明普賢菩薩獎勸也；第四「爾時釋迦讚言」下，明如來述成獎勸。又此四段之中各有三別。初有三者：第一先道為此經故來也；第二「唯願」下，明請答也；第三從「若善男子」下，正問也。「佛告」此下是第二佛答，明勸發之行也。此中亦有三者：第一總唱有四法之數也；第二「一者」下，別出四法之名也；第三「善男子」下，結答也。「爾時普賢」此下是第三段，普賢正勸人行此四行，就中亦有三者：第一總勸也，第二別勸，第三結勸也。「是人若行若立」下是第二別勸，就中自有四種勸：第一先明靈瑞勸，正言「若能受持者，我當乘白象護之」也；第二從「亦復與其」下，明神呪護；第三「若有受持」下，明佛神力護，若能受持此經者諸佛神力護之；第四「若但書寫」下舉果報勸，若能通此經者，得好果報也。「世尊我今以神通力」此下第三結勸，明普賢自誓發弘經之志引物之情，即結也。「爾時釋迦」此下是第四，如來述其獎勸，就中亦有三者：第一先述其靈瑞及神呪兩護勸也；第二「當以神力」下，即述成上佛護勸；第三從「普賢若如來」下，即述成舉上果報勸，番取即得也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「佛說是普賢勸發品時」，此下是品第三段，明經家敘說此品時得利益也。
「佛說是普賢勸發品時」，此下是品第三段，明經家敘說此品時得利益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
法華義記卷第八畢
法華義記卷第八畢
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话