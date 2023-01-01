妙法蓮華經義記卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經義記卷第八

光宅寺沙門法雲撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光宅寺沙門法雲撰

安樂行品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂行品之餘

次明第三行，此行以離惡為體，有兩段者，即是長行與偈為兩段也。今且就長行之中自有三段：第一正明離惡；第二「當於一切眾生」以下則明修善，若不修善無容離惡也；第三「文殊師利」以下明得果安樂之相也。今明離惡之中，凡離六種惡：一「嫉妬」也。二「諂」也，此人實能修善，只自所悅人情也。三「誑」也，此人內心無有實行也。四「亦勿輕罵學佛道者」也。五「若比丘、比丘尼」下五行是不輕小乘學也。六「又亦不應戲論諸法有所諍競」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明第三行，此行以離惡為體，有兩段者，即是長行與偈為兩段也。今且就長行之中自有三段：第一正明離惡；第二「當於一切眾生」以下則明修善，若不修善無容離惡也；第三「文殊師利」以下明得果安樂之相也。今明離惡之中，凡離六種惡：一「嫉妬」也。二「諂」也，此人實能修善，只自所悅人情也。三「誑」也，此人內心無有實行也。四「亦勿輕罵學佛道者」也。五「若比丘、比丘尼」下五行是不輕小乘學也。六「又亦不應戲論諸法有所諍競」也。

「當於一切眾生」下是第二明修善，自有四種善：一「於一切眾生起大悲想」也；二「於諸如來」下也；三「於諸菩薩」下也；四「於一切眾生」下也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當於一切眾生」下是第二明修善，自有四種善：一「於一切眾生起大悲想」也；二「於諸如來」下也；三「於諸菩薩」下也；四「於一切眾生」下也。

「文殊」此下是長行中第三，則明得果安樂之想也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊」此下是長行中第三，則明得果安樂之想也。

「而說偈言」此下六行是第二偈頌也。然上長行之中本有三段，今此六行偈頌亦分為三段：第一有兩行，即得通頌上第一正明離六種惡也。第二「是佛子說法」下有三行，則通頌上第二修四種善也。第三「第三法如是」下有一行偈，則得頌上第三安樂相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下六行是第二偈頌也。然上長行之中本有三段，今此六行偈頌亦分為三段：第一有兩行，即得通頌上第一正明離六種惡也。第二「是佛子說法」下有三行，則通頌上第二修四種善也。第三「第三法如是」下有一行偈，則得頌上第三安樂相也。

次解第四安樂行，此行明以慈悲為體，就中亦有兩段，即是長行與偈為二也。今且就長行中自有二段：第一明行體，第二「文殊師利」以下，即明得果安樂相。又此兩段之中各有二。初段中二者：第一略明大慈也；第二從「於非菩薩」下廣明大悲。不聞即是昔日聞慧不成就，不知即是昔日思慧不成就也，不覺即是昔日修慧不成就。何以知之？下三句即釋也。不聞即釋上不聞句，昔日若能聞此三乘者，則聞義成就，正由昔日不聞，是聞義不成也。不信即釋上不知句，正由昔不信言於一佛乘分別說三，是故不知同歸之理也。不解即釋上不覺句，若昔解同歸之義者，即便覺知無三之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次解第四安樂行，此行明以慈悲為體，就中亦有兩段，即是長行與偈為二也。今且就長行中自有二段：第一明行體，第二「文殊師利」以下，即明得果安樂相。又此兩段之中各有二。初段中二者：第一略明大慈也；第二從「於非菩薩」下廣明大悲。不聞即是昔日聞慧不成就，不知即是昔日思慧不成就也，不覺即是昔日修慧不成就。何以知之？下三句即釋也。不聞即釋上不聞句，昔日若能聞此三乘者，則聞義成就，正由昔日不聞，是聞義不成也。不信即釋上不知句，正由昔不信言於一佛乘分別說三，是故不知同歸之理也。不解即釋上不覺句，若昔解同歸之義者，即便覺知無三之義也。

「文殊」此下是第二正明安樂之相，亦有二者：第一正明安樂之相，第二即釋。但初正明安樂相中自有二：第一先明人愛，第二從「諸天」下明天護也。是則如來經法在此人懷抱之內，是故人天常為法故則愛護人也。「所以者」此下是第二即釋安樂相，亦有二者：第一法說，第二譬說。又就此二段中各有二。法說中二者：第一先明此經是諸佛所護之祕藏，故第二「文殊師利」以下據難聞得者，明此經應可尊重也。「文殊譬如強力轉輪聖王」以下第二譬說。釋安樂相亦有二者，即是兩譬，即為是兩段，即為上兩種法說作譬也。但初譬自有開、合也。「文殊如轉輪王見諸比丘眾」下第二譬，亦有二者，即開、合為兩段也。但就合譬之中自三，第一正合，第二「文殊師利」下，即舉外譬帖，第三亦從「文殊」下結合也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊」此下是第二正明安樂之相，亦有二者：第一正明安樂之相，第二即釋。但初正明安樂相中自有二：第一先明人愛，第二從「諸天」下明天護也。是則如來經法在此人懷抱之內，是故人天常為法故則愛護人也。「所以者」此下是第二即釋安樂相，亦有二者：第一法說，第二譬說。又就此二段中各有二。法說中二者：第一先明此經是諸佛所護之祕藏，故第二「文殊師利」以下據難聞得者，明此經應可尊重也。「文殊譬如強力轉輪聖王」以下第二譬說。釋安樂相亦有二者，即是兩譬，即為是兩段，即為上兩種法說作譬也。但初譬自有開、合也。「文殊如轉輪王見諸比丘眾」下第二譬，亦有二者，即開、合為兩段也。但就合譬之中自三，第一正合，第二「文殊師利」下，即舉外譬帖，第三亦從「文殊」下結合也。

「而說偈言」此下是第二重頌。上長行之中本有二：第一正明行體，第二明安樂相。今此十四行半偈分為二：第一有四行，正頌上明行體；第二十行半，頌第二安樂相也。上行體中本有二：一者略明大慈，二者廣明大悲。今此四行只得通頌，不可分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下是第二重頌。上長行之中本有二：第一正明行體，第二明安樂相。今此十四行半偈分為二：第一有四行，正頌上明行體；第二十行半，頌第二安樂相也。上行體中本有二：一者略明大慈，二者廣明大悲。今此四行只得通頌，不可分也。

「譬如強力」此下十行半是第二，即頌第二安樂相。上有二：一者正明安樂，其中本有二，一者人愛，二者天護，今者都不頌也。第二即釋明安樂之義，亦有二，第一是法說，其中有二，一者諸佛密藏，二者據得法之人，今者亦不頌也，唯頌第二譬說。但上兩譬各有開有合，今此十行半只宜分為二：第一有四行先牒頌兩家外譬，第二「如來亦爾」下有六行半，即牒頌兩家內合，初四行之中三行頌第一外譬，「如有勇徤」下一行即頌第二外譬也。後六行半中，初「如來亦爾」下三行頌第一譬內合，次「既知眾生得其力已」即有三行，即頌第二譬內合也。「我滅度後」但佛答中有四段，此下一行半是第三總結，勸修此四安樂行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如強力」此下十行半是第二，即頌第二安樂相。上有二：一者正明安樂，其中本有二，一者人愛，二者天護，今者都不頌也。第二即釋明安樂之義，亦有二，第一是法說，其中有二，一者諸佛密藏，二者據得法之人，今者亦不頌也，唯頌第二譬說。但上兩譬各有開有合，今此十行半只宜分為二：第一有四行先牒頌兩家外譬，第二「如來亦爾」下有六行半，即牒頌兩家內合，初四行之中三行頌第一外譬，「如有勇徤」下一行即頌第二外譬也。後六行半中，初「如來亦爾」下三行頌第一譬內合，次「既知眾生得其力已」即有三行，即頌第二譬內合也。「我滅度後」但佛答中有四段，此下一行半是第三總結，勸修此四安樂行也。

「讀是經者」此下有二十一行半，是佛答中第四段，則通明得果安樂之相。然此中正明得三報安樂相，就二十一行半中自有四段：第一有一行，先明現報得安樂也。第二「不生貧窮」下有三行半，則明生報得安樂。第三「若於夢中」以下十六行，明得後報安樂。第四一行總結三釋也。就第三今據夢裏後報之相中有五種：第一一行半先明聽佛說法；第二明自見自身為人說法，亦有一行半；第三「又見諸佛」此下六行半，則明得佛受記說法；第四「又見自身」此下一行半，則明行佛果之因；第五「諸佛身金色百福相莊嚴」五言偈五行，明得佛果也。然就此第五得佛果中，則有二意：初一行先牒舉前四夢，第二後有四行正明得佛果。第一先牒舉四夢者，初兩句至「聞法」來，則舉上第一夢也。「為人說」此三字即為舉上第二夢也。「常有是好夢」此句則總舉第三第四夢也。「又夢作國王」下四行，是第二正明得佛果。「若後惡世中」此下一行，是第四總結三報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讀是經者」此下有二十一行半，是佛答中第四段，則通明得果安樂之相。然此中正明得三報安樂相，就二十一行半中自有四段：第一有一行，先明現報得安樂也。第二「不生貧窮」下有三行半，則明生報得安樂。第三「若於夢中」以下十六行，明得後報安樂。第四一行總結三釋也。就第三今據夢裏後報之相中有五種：第一一行半先明聽佛說法；第二明自見自身為人說法，亦有一行半；第三「又見諸佛」此下六行半，則明得佛受記說法；第四「又見自身」此下一行半，則明行佛果之因；第五「諸佛身金色百福相莊嚴」五言偈五行，明得佛果也。然就此第五得佛果中，則有二意：初一行先牒舉前四夢，第二後有四行正明得佛果。第一先牒舉四夢者，初兩句至「聞法」來，則舉上第一夢也。「為人說」此三字即為舉上第二夢也。「常有是好夢」此句則總舉第三第四夢也。「又夢作國王」下四行，是第二正明得佛果。「若後惡世中」此下一行，是第四總結三報也。

從地涌出品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從地涌出品第十四

此品名未應在此，只應在一問答後，文句少故寄在品初。從後得名，故言涌出品也。凡有十四品半經是第二正說，自分為兩段，前有十二品經開三顯一以明因義，自此下入〈分別功德品〉中半品以來有兩品半經，是正說中第二段開近顯遠以辨果義。明因辨果一段之中各開為四，今此中有四者：第一從此品初竟「當精進一心」偈以來，壽量家別序；第二從「爾時世尊說此偈」以下竟「我從久遠來教化是等眾」，略說開近顯遠動執生疑；第三「爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有」下盡品，明大眾懷疑致請；第四從〈壽量品〉初入〈分別功德品〉一品半以來，廣明壽命長遠斷疑生信。今就此四段之中前一後一各開為三，中間兩段別開為二。今者第一別序中有三者：第一又減兩紙許詺為開發序，第二「彌勒菩薩」以下有一紙餘名疑問序，第三「佛告彌勒」以下名為述勸序。今先就開發序中有二：第一是開發所由，第二「佛說是時」下正明開發。所以言開發緣由者，由他方分身佛侍者菩薩請求流通，佛只言：我娑婆自有菩薩能流通，不須汝等。因此發踊出所由。又就此二段之中各有二階。就開發緣由有二者：第一先明他方菩薩請求流通，第二佛答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品名未應在此，只應在一問答後，文句少故寄在品初。從後得名，故言涌出品也。凡有十四品半經是第二正說，自分為兩段，前有十二品經開三顯一以明因義，自此下入〈分別功德品〉中半品以來有兩品半經，是正說中第二段開近顯遠以辨果義。明因辨果一段之中各開為四，今此中有四者：第一從此品初竟「當精進一心」偈以來，壽量家別序；第二從「爾時世尊說此偈」以下竟「我從久遠來教化是等眾」，略說開近顯遠動執生疑；第三「爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有」下盡品，明大眾懷疑致請；第四從〈壽量品〉初入〈分別功德品〉一品半以來，廣明壽命長遠斷疑生信。今就此四段之中前一後一各開為三，中間兩段別開為二。今者第一別序中有三者：第一又減兩紙許詺為開發序，第二「彌勒菩薩」以下有一紙餘名疑問序，第三「佛告彌勒」以下名為述勸序。今先就開發序中有二：第一是開發所由，第二「佛說是時」下正明開發。所以言開發緣由者，由他方分身佛侍者菩薩請求流通，佛只言：我娑婆自有菩薩能流通，不須汝等。因此發踊出所由。又就此二段之中各有二階。就開發緣由有二者：第一先明他方菩薩請求流通，第二佛答也。

「佛說是時娑婆世界」此下是第二正明開發，就中亦有二者：第一經家序菩薩踊出之相，第二「是菩薩眾中有四導師」下，明踊出菩薩與佛往復問答。今就經家序踊出之相中自有八階：第一敘列踊出之相。第二「是諸菩薩身皆金色」以下，敘菩薩形相也。第三「先盡在此」下敘菩薩從來之處也。第四「是菩薩聞釋迦所說音聲從下發來」下，經家敘踊來所由，由釋迦語他方菩薩道不須汝等，我娑婆自有菩薩能流通此經，既聞此語所以踊出來。第五「一一菩薩」下是經家敘踊出菩薩眷屬。第六「從地出已，各詣虛空中」下，明踊出菩薩既出之後三業供養也。第七「是諸菩薩從初踊出」下，經家敘踊出之時經劫數。第八「爾時四眾亦以佛神力故」下，經家敘四眾遍見諸菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說是時娑婆世界」此下是第二正明開發，就中亦有二者：第一經家序菩薩踊出之相，第二「是菩薩眾中有四導師」下，明踊出菩薩與佛往復問答。今就經家序踊出之相中自有八階：第一敘列踊出之相。第二「是諸菩薩身皆金色」以下，敘菩薩形相也。第三「先盡在此」下敘菩薩從來之處也。第四「是菩薩聞釋迦所說音聲從下發來」下，經家敘踊來所由，由釋迦語他方菩薩道不須汝等，我娑婆自有菩薩能流通此經，既聞此語所以踊出來。第五「一一菩薩」下是經家敘踊出菩薩眷屬。第六「從地出已，各詣虛空中」下，明踊出菩薩既出之後三業供養也。第七「是諸菩薩從初踊出」下，經家敘踊出之時經劫數。第八「爾時四眾亦以佛神力故」下，經家敘四眾遍見諸菩薩也。

「是菩薩眾中有四導師」下，正開發敘中本有二，從此下是第二明踊出菩薩與佛問答有四，即成四段，可解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩眾中有四導師」下，正開發敘中本有二，從此下是第二明踊出菩薩與佛問答有四，即成四段，可解也。

「爾時彌勒菩薩」此下是第二疑問序，就此疑問序中亦有二：第一明彌勒菩薩自問釋迦，第二「問他方分身佛」下，明菩薩自問分身佛。就彌勒問中自有二：第一經家敘彌勒欲問之意，第二正明說偈問。就此十九行半偈正問中自有三段：初一行偈，未正問先逆請佛答；第二是「從何所來」下有十三偈正問；第三餘有五行半結請也。第二十三偈正問中有二：第一兩偈問踊出菩薩人身，第二十一偈問踊出菩薩師也。就兩偈問人身中有二意四文，第一是「從何所來」一句問其從來處，第二「以何因緣集」一句問何所以聚在一處同時而出，第三「巨身大神通」下一行一句讚歎此菩薩結第二問也。第四「為從何所來」一句結第一問也。「一一諸菩薩」下十一行，第二問此菩薩師為是誰？就中有二者：先有九偈牒菩薩眷屬多少，從六萬恒河沙至但已無眷屬；第二「是諸大威德」下有兩行，正問覓踊出菩薩之師也。「如是諸菩薩神通大智力」此下有五行半偈，是正問中第三結請也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌勒菩薩」此下是第二疑問序，就此疑問序中亦有二：第一明彌勒菩薩自問釋迦，第二「問他方分身佛」下，明菩薩自問分身佛。就彌勒問中自有二：第一經家敘彌勒欲問之意，第二正明說偈問。就此十九行半偈正問中自有三段：初一行偈，未正問先逆請佛答；第二是「從何所來」下有十三偈正問；第三餘有五行半結請也。第二十三偈正問中有二：第一兩偈問踊出菩薩人身，第二十一偈問踊出菩薩師也。就兩偈問人身中有二意四文，第一是「從何所來」一句問其從來處，第二「以何因緣集」一句問何所以聚在一處同時而出，第三「巨身大神通」下一行一句讚歎此菩薩結第二問也。第四「為從何所來」一句結第一問也。「一一諸菩薩」下十一行，第二問此菩薩師為是誰？就中有二者：先有九偈牒菩薩眷屬多少，從六萬恒河沙至但已無眷屬；第二「是諸大威德」下有兩行，正問覓踊出菩薩之師也。「如是諸菩薩神通大智力」此下有五行半偈，是正問中第三結請也。

「爾時釋迦佛分身諸佛」以下疑問序，中有二，此下是第二問，「分身佛」下菩薩自問分身，此中即答問為兩階也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋迦佛分身諸佛」以下疑問序，中有二，此下是第二問，「分身佛」下菩薩自問分身，此中即答問為兩階也。

第三述勸序中有二：第一「釋迦告彌勒善哉」以下正述彌勒能問；第二勸信。勸信中長行、偈為二。就長行中自有二：初「汝等當共一心」下，正勸信，只言不受外邪名「被精進鎧」，自守善道名「發堅固意」也。第二出所信之理自有二：初有兩句欲明開近顯遠之義，次有三句欲顯三世神通益物也。「如來今欲顯發」者，此明開近，明八十年佛非是實佛。「宣示諸佛智慧」者，明顯遠義，即是復倍上數也。後三句者，「諸佛自在神通之力」，此明如來過去神力益物，「諸佛師子奮迅之力」，此明如來現在益物之力，「諸佛威猛大勢之力」，此明如來未來益物之力。此中密明此三種義端，至〈壽量〉中方顯此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三述勸序中有二：第一「釋迦告彌勒善哉」以下正述彌勒能問；第二勸信。勸信中長行、偈為二。就長行中自有二：初「汝等當共一心」下，正勸信，只言不受外邪名「被精進鎧」，自守善道名「發堅固意」也。第二出所信之理自有二：初有兩句欲明開近顯遠之義，次有三句欲顯三世神通益物也。「如來今欲顯發」者，此明開近，明八十年佛非是實佛。「宣示諸佛智慧」者，明顯遠義，即是復倍上數也。後三句者，「諸佛自在神通之力」，此明如來過去神力益物，「諸佛師子奮迅之力」，此明如來現在益物之力，「諸佛威猛大勢之力」，此明如來未來益物之力。此中密明此三種義端，至〈壽量〉中方顯此義。

「爾時世尊」以下勸信中第二偈頌，有四行便為四意，初偈勸精進，第二偈勸信，第三偈誡莫生疑，第四偈誡一心聽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊」以下勸信中第二偈頌，有四行便為四意，初偈勸精進，第二偈勸信，第三偈誡莫生疑，第四偈誡一心聽也。

「爾時世尊說此偈已」，此偈第二略說壽命長遠動執生疑。就此段中有二者，即是長行與偈為二。就長行中自有二段。上彌勒問有三階：初一偈逆請說，第二十三行正問，第三五行半結請也。今唯答第二階正問。就正問中本有二。第一兩行偈問踊出菩薩人身，第二十一行問其師為是誰。今先答第二問。問中本有二：初問眷屬多少，第二正問師。今不答第一，唯答第二師為是誰？「佛今答言：只我是其師也。此諸菩薩皆於是娑婆世界之下」以下追答第一問，問其人身。上本有二意四文，今不答下二階，「娑婆世界之下」答第一問，上問言：是從何所來也？「阿逸多」此下，即答上第二問，上問言：此諸菩薩以何因緣集在一處同時踊出？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊說此偈已」，此偈第二略說壽命長遠動執生疑。就此段中有二者，即是長行與偈為二。就長行中自有二段。上彌勒問有三階：初一偈逆請說，第二十三行正問，第三五行半結請也。今唯答第二階正問。就正問中本有二。第一兩行偈問踊出菩薩人身，第二十一行問其師為是誰。今先答第二問。問中本有二：初問眷屬多少，第二正問師。今不答第一，唯答第二師為是誰？「佛今答言：只我是其師也。此諸菩薩皆於是娑婆世界之下」以下追答第一問，問其人身。上本有二意四文，今不答下二階，「娑婆世界之下」答第一問，上問言：是從何所來也？「阿逸多」此下，即答上第二問，上問言：此諸菩薩以何因緣集在一處同時踊出？

「而說偈言」此下是第二偈頌，但上長行中本有二段，今此八行半頌上二段而文成三段：一行三句頌第一我是其師，次二行三句頌第二答人身，次「志念力堅固」下四行通頌前兩段也。就第二二行三句中有四，與彌勒相應也。「依止是世界」一句答第一「是從何所來」也。「常行頭陀事」下一行答第二「以何因緣集」也。「如是諸子等」下一行答第三「讚歎諸菩薩」。「在娑婆世界」下半行頌答第四「為從何所來」句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下是第二偈頌，但上長行中本有二段，今此八行半頌上二段而文成三段：一行三句頌第一我是其師，次二行三句頌第二答人身，次「志念力堅固」下四行通頌前兩段也。就第二二行三句中有四，與彌勒相應也。「依止是世界」一句答第一「是從何所來」也。「常行頭陀事」下一行答第二「以何因緣集」也。「如是諸子等」下一行答第三「讚歎諸菩薩」。「在娑婆世界」下半行頌答第四「為從何所來」句也。

「爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有」下是第三，明大眾懷疑致請。就此段中有二者：第一經家敘大眾有疑；「即白佛言」此下是第二正請，自有二，即是長行與偈為二。就長行之中自有二：第一明疑，第二正請。又就此兩段中各開為二。明疑中有二者，第一「即白佛言，世尊如來為太子時」下，先法說明疑；第二作父少子老譬，譬說明疑也。「我等雖復信佛隨宜所說」此下是第二正請，亦有二者，第一彌勒自述已解，第二「然諸新發意」此下正明為未解者請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有」下是第三，明大眾懷疑致請。就此段中有二者：第一經家敘大眾有疑；「即白佛言」此下是第二正請，自有二，即是長行與偈為二。就長行之中自有二：第一明疑，第二正請。又就此兩段中各開為二。明疑中有二者，第一「即白佛言，世尊如來為太子時」下，先法說明疑；第二作父少子老譬，譬說明疑也。「我等雖復信佛隨宜所說」此下是第二正請，亦有二者，第一彌勒自述已解，第二「然諸新發意」此下正明為未解者請。

「而說偈言」此下十四行偈，頌上正懷疑請來。上本有二：一者明疑，二者正請。今就此十四行偈亦分為二，初有十一行偈頌上疑，第二「我等從佛聞」此下三行，頌上正請。但上疑中有二：一者法說明疑，二者譬說明疑。今十一行偈中亦分為二：初有五行頌法說，後餘有六行頌譬說。「我等從佛聞」此下三行是偈中第二，即頌上長行中第二正請。但上正請中本有二：一者明彌勒自述已解，第二正為未解者請。今此三行亦分為二：初有半行偈，頌第一明彌勒述已解，第二餘有兩行半，頌上第二正為未解者請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下十四行偈，頌上正懷疑請來。上本有二：一者明疑，二者正請。今就此十四行偈亦分為二，初有十一行偈頌上疑，第二「我等從佛聞」此下三行，頌上正請。但上疑中有二：一者法說明疑，二者譬說明疑。今十一行偈中亦分為二：初有五行頌法說，後餘有六行頌譬說。「我等從佛聞」此下三行是偈中第二，即頌上長行中第二正請。但上正請中本有二：一者明彌勒自述已解，第二正為未解者請。今此三行亦分為二：初有半行偈，頌第一明彌勒述已解，第二餘有兩行半，頌上第二正為未解者請。

如來壽量品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來壽量品第十五

此品明如來壽命以塵沙為量，故言壽量品也。自此下竟入〈分別功德品〉半品以來，是第四段，廣說壽命長遠斷疑生信。就此第四段中，亦有三段者：第一即此一品正廣明壽命長遠，第二〈分別功德品〉初一段長行總為時眾授記，第三彌勒說偈頌佛長行示同領解。又就此三段之中增一明義，第一段中有二，第二段中有三，第三段中有四。今且就第一正廣說中有二者：第一明緣起，第二是正廣說。今就緣起中自有三階：一者「汝等當信如來誠諦之語」下，明如來先作三過誡勅；第二「爾時菩薩大眾」下，明彌勒等四過奉受如來之命唯願說之；第三「爾時世尊」下明如來又重誡勅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品明如來壽命以塵沙為量，故言壽量品也。自此下竟入〈分別功德品〉半品以來，是第四段，廣說壽命長遠斷疑生信。就此第四段中，亦有三段者：第一即此一品正廣明壽命長遠，第二〈分別功德品〉初一段長行總為時眾授記，第三彌勒說偈頌佛長行示同領解。又就此三段之中增一明義，第一段中有二，第二段中有三，第三段中有四。今且就第一正廣說中有二者：第一明緣起，第二是正廣說。今就緣起中自有三階：一者「汝等當信如來誠諦之語」下，明如來先作三過誡勅；第二「爾時菩薩大眾」下，明彌勒等四過奉受如來之命唯願說之；第三「爾時世尊」下明如來又重誡勅也。

「一切世間」此下竟品是第二，正廣說壽命長遠，就中自有二，即是長行與偈為二段。今且就長行之中自有二：第一是法說，明長遠相益物；第二「譬如良醫」以下訖長行是譬說。今且就法說之中應有四段，但文略唯有三段。今玄出第三段，故為四段。何以知此？下譬中及偈中盡有，是故得知長行中應有第三段也。四段名字者：第一明釋迦如來過去世中神通益物，此即是上述勸序中言「諸佛自在神通之力」；第二從「諸善男子如來見諸眾生樂於小法」以下，明如來現在中神通益物，此則是上「諸佛師子奮迅之力」；第三應明如來未來世中神通益物，此則是上「諸佛威猛大勢之力」，此是法說中所無者，今者玄出應下譬中及偈中有。第四「又善男子諸佛如來法皆如是」下通三世隱顯，明益物不虛妄，止物誹謗之心。就此四段中各有三文。今且就明過去世神通益物中有三者，第一明應身成佛壽長久但惑者謂言近，即是開近義也。第二「我實成佛以來無量無邊」下，明應家之本身壽命長遠之相，即是顯遠義。第三「自從是來」下，正明過去世中神通益物。就此三段中增一明義，第一有一，第二有二，第三有三也。今者言「一切世間皆謂今釋迦出釋氏宮」此下是第一，明成佛實久但惑者謂近，此第一段唯一不開也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世間」此下竟品是第二，正廣說壽命長遠，就中自有二，即是長行與偈為二段。今且就長行之中自有二：第一是法說，明長遠相益物；第二「譬如良醫」以下訖長行是譬說。今且就法說之中應有四段，但文略唯有三段。今玄出第三段，故為四段。何以知此？下譬中及偈中盡有，是故得知長行中應有第三段也。四段名字者：第一明釋迦如來過去世中神通益物，此即是上述勸序中言「諸佛自在神通之力」；第二從「諸善男子如來見諸眾生樂於小法」以下，明如來現在中神通益物，此則是上「諸佛師子奮迅之力」；第三應明如來未來世中神通益物，此則是上「諸佛威猛大勢之力」，此是法說中所無者，今者玄出應下譬中及偈中有。第四「又善男子諸佛如來法皆如是」下通三世隱顯，明益物不虛妄，止物誹謗之心。就此四段中各有三文。今且就明過去世神通益物中有三者，第一明應身成佛壽長久但惑者謂言近，即是開近義也。第二「我實成佛以來無量無邊」下，明應家之本身壽命長遠之相，即是顯遠義。第三「自從是來」下，正明過去世中神通益物。就此三段中增一明義，第一有一，第二有二，第三有三也。今者言「一切世間皆謂今釋迦出釋氏宮」此下是第一，明成佛實久但惑者謂近，此第一段唯一不開也。

「然善男子」此下是第二明應家之本，已自成佛以來久遠之相。就此第二自有二：第一先法說明壽命長遠；第二「譬如五百千萬億那由他」以下，明為壽命長遠作譬。就此譬中有三：一者先開長遠之譬問彌勒，第二彌勒即答佛是長遠，第三佛結合長遠之譬也。「自從是來我常在此」此下是第三，正明過去世中神通益物。就此第三段自有三重：第一明過去益物之處；第二「於是中間」以下，明過去益物之名不同；第三「若有眾生來至我所」以下，正明益物。又就此三重各有三階。第一明益之處，中有二者：第一言「自從是來我常在此娑婆世界」此別的出益物之處；第二言「亦於餘處百千萬億」下訖「導利眾生」，此下總出餘處益物。第二過去益物之名不同，中有二階：一者言「於是中間我說然燈佛等，又復言其入於涅槃」，正出過去益物之名不同，則言然燈定光只是釋迦；第二言「如是皆以方便分別」，此則釋所以名字不同，意正以方便利益眾生，是故有名字不同耳。從「諸善男子若有眾生來至我所」以下，第三正明益物，就中有二者，四意合為兩雙即作二：初明感應相關，後正明形教益物也。今初雙中「若有眾生來至我所」，此明即是感應之機，「我以佛眼觀其信等諸根利鈍」者，此明即是照機之智也。第二雙者：初「隨所應度處處自說名字不同」下先明形益物，此明現生益物；「亦復現言當入涅槃」，此明現滅利益也。從「又以種種方便說」下明教益物，初正明說法不同，次「能令眾生發歡喜心」者，明得益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然善男子」此下是第二明應家之本，已自成佛以來久遠之相。就此第二自有二：第一先法說明壽命長遠；第二「譬如五百千萬億那由他」以下，明為壽命長遠作譬。就此譬中有三：一者先開長遠之譬問彌勒，第二彌勒即答佛是長遠，第三佛結合長遠之譬也。「自從是來我常在此」此下是第三，正明過去世中神通益物。就此第三段自有三重：第一明過去益物之處；第二「於是中間」以下，明過去益物之名不同；第三「若有眾生來至我所」以下，正明益物。又就此三重各有三階。第一明益之處，中有二者：第一言「自從是來我常在此娑婆世界」此別的出益物之處；第二言「亦於餘處百千萬億」下訖「導利眾生」，此下總出餘處益物。第二過去益物之名不同，中有二階：一者言「於是中間我說然燈佛等，又復言其入於涅槃」，正出過去益物之名不同，則言然燈定光只是釋迦；第二言「如是皆以方便分別」，此則釋所以名字不同，意正以方便利益眾生，是故有名字不同耳。從「諸善男子若有眾生來至我所」以下，第三正明益物，就中有二者，四意合為兩雙即作二：初明感應相關，後正明形教益物也。今初雙中「若有眾生來至我所」，此明即是感應之機，「我以佛眼觀其信等諸根利鈍」者，此明即是照機之智也。第二雙者：初「隨所應度處處自說名字不同」下先明形益物，此明現生益物；「亦復現言當入涅槃」，此明現滅利益也。從「又以種種方便說」下明教益物，初正明說法不同，次「能令眾生發歡喜心」者，明得益也。

「諸善男子如來見諸眾生樂於小法」以下是第二段，明如來現在世神通益物。就此中亦有三階：第一減四行，先明王宮不生而現生；仍道第二「如是我成佛來甚大久遠」以下，明雙樹不滅而現滅；中間第三「諸善男子如來所演經典」以下，明現生之後、應滅之前神通益物。又就此三階之中各有四重：第一明不生現生中有四者，第一明見眾生有感生之機，第二明如來現生，第三明而實不生，第四釋所以不生而現生意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子如來見諸眾生樂於小法」以下是第二段，明如來現在世神通益物。就此中亦有三階：第一減四行，先明王宮不生而現生；仍道第二「如是我成佛來甚大久遠」以下，明雙樹不滅而現滅；中間第三「諸善男子如來所演經典」以下，明現生之後、應滅之前神通益物。又就此三階之中各有四重：第一明不生現生中有四者，第一明見眾生有感生之機，第二明如來現生，第三明而實不生，第四釋所以不生而現生意也。

今者「諸善男子如來見諸眾生樂於小法德薄垢重」，此是第一明見眾生有感生之機，只由機樂小法德薄垢重，眾生感佛出世。從「為是人說我小出家得三菩提」此第二明如來現生。從「然我實成佛以來久遠若斯」，此是第三明而實不生義。從「但以方便教化眾生令入佛道」下此是第四，釋所以不生而現生者只為教化眾生故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者「諸善男子如來見諸眾生樂於小法德薄垢重」，此是第一明見眾生有感生之機，只由機樂小法德薄垢重，眾生感佛出世。從「為是人說我小出家得三菩提」此第二明如來現生。從「然我實成佛以來久遠若斯」，此是第三明而實不生義。從「但以方便教化眾生令入佛道」下此是第四，釋所以不生而現生者只為教化眾生故也。

「諸善男子如來所演經典」此下是第二，明釋迦如來現生之後、應滅之前中間神通益物。就此中亦有四者：初一行半明教益物，第二「或示己身」以下明形益物，第三「諸所言說」下一句結教益物不虛，第四「所以者何」下通釋形教兩益物。又就此四階之中，第一第二第四各自有兩階，第三不開也。第一教益有兩階者：第一言「如來所演經典，皆為度脫眾生」此總門明教益物，吐言陳教皆是利益於物；第二言「或說己身」此下二句，據別門明教益物。「或說己身」者，說己身為他身；「或說他身」者，即說他身為己身。何者？今言「或說己身」即說己為他，故知我此丈六之體是燃燈如來家之分身，故此身非是我有。「或說他身」者，即說他身為己身，故知〈寶塔品〉所明十方分身諸佛，皆是我有也。第二形益中有兩階者：第一「或示己身」等兩句明事家之身，即是正報；第二「或示己事」等兩句明身家之事，即是依報也。今者第一「或示己身」者，或示自己身為他身，故如此國土人物八部大眾然皆釋迦所化眾生，法主應是釋迦，而法座上者遂是無量壽佛，此即示己身為他身。「或示他身」者，即是示他身為己，故如西方國土人物四眾皆是無量壽佛所化之眾，但法座上應是無量壽佛，而法座上者遂是釋迦形容，此則是示他身為己身，皆明變他為己、變己為他也。「或示己事」此下兩句，是形益中第二明身家之事。「或示己事」者，此則示己事為他事形，故如西方無量壽佛自應有西方天龍八部聽法，而彼佛眷屬皆是釋迦眷屬弟子。「或示他事」者，釋迦自應有眷屬，而眷屬皆是無量壽佛眷屬，此則是示他事為己事也。「諸所言說皆實不虛」，此是第三別結明教益不虛，唯此第三不開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子如來所演經典」此下是第二，明釋迦如來現生之後、應滅之前中間神通益物。就此中亦有四者：初一行半明教益物，第二「或示己身」以下明形益物，第三「諸所言說」下一句結教益物不虛，第四「所以者何」下通釋形教兩益物。又就此四階之中，第一第二第四各自有兩階，第三不開也。第一教益有兩階者：第一言「如來所演經典，皆為度脫眾生」此總門明教益物，吐言陳教皆是利益於物；第二言「或說己身」此下二句，據別門明教益物。「或說己身」者，說己身為他身；「或說他身」者，即說他身為己身。何者？今言「或說己身」即說己為他，故知我此丈六之體是燃燈如來家之分身，故此身非是我有。「或說他身」者，即說他身為己身，故知〈寶塔品〉所明十方分身諸佛，皆是我有也。第二形益中有兩階者：第一「或示己身」等兩句明事家之身，即是正報；第二「或示己事」等兩句明身家之事，即是依報也。今者第一「或示己身」者，或示自己身為他身，故如此國土人物八部大眾然皆釋迦所化眾生，法主應是釋迦，而法座上者遂是無量壽佛，此即示己身為他身。「或示他身」者，即是示他身為己，故如西方國土人物四眾皆是無量壽佛所化之眾，但法座上應是無量壽佛，而法座上者遂是釋迦形容，此則是示他身為己身，皆明變他為己、變己為他也。「或示己事」此下兩句，是形益中第二明身家之事。「或示己事」者，此則示己事為他事形，故如西方無量壽佛自應有西方天龍八部聽法，而彼佛眷屬皆是釋迦眷屬弟子。「或示他事」者，釋迦自應有眷屬，而眷屬皆是無量壽佛眷屬，此則是示他事為己事也。「諸所言說皆實不虛」，此是第三別結明教益不虛，唯此第三不開。

「所以者何」自此下是第四通釋形教兩益，就此釋中自有二：一者先釋形益，二者「不如三界見於三界」下釋教益。就釋形益中自有三階：一者明如來見眾生有感形機，二者明所以見機之意，第三正釋形益不虛也。言如來如實知見三界之相，此先明如來見三界眾生有感形之機相。從「無有生死」此下有二句是第二階，明如來所以能見機之意，以無人法過患故分為二，前有一句明人家生滅法不可得，後有一句明生滅法家人亦不可得也。「無有生死若退若出」者，是第一如來久已斷於生因，云何有生？若必有生可應有死，生既無有，云何有死？此就一世為論。「若退若出」者，死即是退，生即是出，既無有死，云何更生？此兩句就隔世為談也。前一無有句皆冠在四字上也。「亦無在世及滅度者」，此一句明生滅法家人亦不可得，「者」者只是行人也。「非實非虛非如非異」此四句是第三階，正釋形益不虛。非實者既應有生滅，云何是實？非虛者為物生滅實有利益，云何是虛？非如者，如是實際，既應有生滅云何是如？非異者，生滅得益云何是異也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何」自此下是第四通釋形教兩益，就此釋中自有二：一者先釋形益，二者「不如三界見於三界」下釋教益。就釋形益中自有三階：一者明如來見眾生有感形機，二者明所以見機之意，第三正釋形益不虛也。言如來如實知見三界之相，此先明如來見三界眾生有感形之機相。從「無有生死」此下有二句是第二階，明如來所以能見機之意，以無人法過患故分為二，前有一句明人家生滅法不可得，後有一句明生滅法家人亦不可得也。「無有生死若退若出」者，是第一如來久已斷於生因，云何有生？若必有生可應有死，生既無有，云何有死？此就一世為論。「若退若出」者，死即是退，生即是出，既無有死，云何更生？此兩句就隔世為談也。前一無有句皆冠在四字上也。「亦無在世及滅度者」，此一句明生滅法家人亦不可得，「者」者只是行人也。「非實非虛非如非異」此四句是第三階，正釋形益不虛。非實者既應有生滅，云何是實？非虛者為物生滅實有利益，云何是虛？非如者，如是實際，既應有生滅云何是如？非異者，生滅得益云何是異也？

「不如三界」此下是第二釋教益不虛，亦有三階：第一有二句，明如來能見應有感教之機；第二出眾生機相不同；第三明說教利益亦異也。第一二句者，初「不如三界見於三界」，此則將明如來見機無異，以三界不見機人形如來；次言「如斯之事如來明見無有錯謬」，此句正明如來能見機。「以諸眾生有種種性」以下第二，出眾生機有性有欲有行有憶想，皆是感教機不同。從「欲令生諸善根，以若干因緣譬喻言辭種種說法」以下，是第三正明說教利益亦異也。「如是我成佛以來甚大久遠」，就現在世明如來神通益物，本有三，此下第三明不滅而現滅。亦有四重：第一言「如是我成佛以來」竟「常住不滅」，此明王宮生非實生，久以成佛以來云何是實生？第二從「諸善男子我本行菩薩道時所成就壽命今猶未盡」此下明不滅。第三言「然今非實滅度而便唱言」下竟「以是方便教化眾生」正明現滅。第四「所以者何？若佛久住於世」以下此釋所以不滅而現滅之意，只為利益眾生。就此釋中自有四階：一者正釋所以現滅之意，由眾生見如來久住於世不種善根，貪著五塵六欲，不能生難遭之想、恭敬之心，為此義故所以現滅。第二階從「是故如來以方便說」下訖「如來難可得見」，歎佛世難值之意。第三「斯眾生等聞如是語」此下是明現滅得利益之相。第四從「是故如來雖不實滅」下，總結現滅之意也。就此四中第一有二重，第二有三重，第三第四階不開也。第一有二重者，初「所以者何」下二行，明若佛久住，明不生善生惡；第二「若見如來常住不滅」下明生慢不生敬也。就第二歎佛世難值中三者，初「是故如來以方便說」下一行，正明佛世難值；第二「所以者何」下一行半，舉惡人不值佛來釋難值義；第三「以此事故」下結難值也。下二階不開，可解也。明眾生見如來久住於世不種善根，此下應有未來神通益物，文句略無，今且玄推，作第三未來一段，為下譬作本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不如三界」此下是第二釋教益不虛，亦有三階：第一有二句，明如來能見應有感教之機；第二出眾生機相不同；第三明說教利益亦異也。第一二句者，初「不如三界見於三界」，此則將明如來見機無異，以三界不見機人形如來；次言「如斯之事如來明見無有錯謬」，此句正明如來能見機。「以諸眾生有種種性」以下第二，出眾生機有性有欲有行有憶想，皆是感教機不同。從「欲令生諸善根，以若干因緣譬喻言辭種種說法」以下，是第三正明說教利益亦異也。「如是我成佛以來甚大久遠」，就現在世明如來神通益物，本有三，此下第三明不滅而現滅。亦有四重：第一言「如是我成佛以來」竟「常住不滅」，此明王宮生非實生，久以成佛以來云何是實生？第二從「諸善男子我本行菩薩道時所成就壽命今猶未盡」此下明不滅。第三言「然今非實滅度而便唱言」下竟「以是方便教化眾生」正明現滅。第四「所以者何？若佛久住於世」以下此釋所以不滅而現滅之意，只為利益眾生。就此釋中自有四階：一者正釋所以現滅之意，由眾生見如來久住於世不種善根，貪著五塵六欲，不能生難遭之想、恭敬之心，為此義故所以現滅。第二階從「是故如來以方便說」下訖「如來難可得見」，歎佛世難值之意。第三「斯眾生等聞如是語」此下是明現滅得利益之相。第四從「是故如來雖不實滅」下，總結現滅之意也。就此四中第一有二重，第二有三重，第三第四階不開也。第一有二重者，初「所以者何」下二行，明若佛久住，明不生善生惡；第二「若見如來常住不滅」下明生慢不生敬也。就第二歎佛世難值中三者，初「是故如來以方便說」下一行，正明佛世難值；第二「所以者何」下一行半，舉惡人不值佛來釋難值義；第三「以此事故」下結難值也。下二階不開，可解也。明眾生見如來久住於世不種善根，此下應有未來神通益物，文句略無，今且玄推，作第三未來一段，為下譬作本。

「又善男子諸佛如來法皆如是」下，法說中本有四，此下是第四，明如來通三世隱顯益物不虛妄。亦有三段者，第一「諸佛如來法皆如是」者，先會諸佛道同；第二「為度眾生」此一句明諸佛施教意，正明諸佛三世言教皆為度脫眾生故；第三言「皆實不虛」此一句正明不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子諸佛如來法皆如是」下，法說中本有四，此下是第四，明如來通三世隱顯益物不虛妄。亦有三段者，第一「諸佛如來法皆如是」者，先會諸佛道同；第二「為度眾生」此一句明諸佛施教意，正明諸佛三世言教皆為度脫眾生故；第三言「皆實不虛」此一句正明不虛也。

「譬如良醫」此下是第二，譬說也。就中自有二，第一開譬，第二合譬也。今先明開譬之中有四，即為上法說四段作譬，但文句闕略而已。第一二行半為過去神通益物作譬；第二「諸子於後」以下二十一行，為第二現在神通益物作譬；第三「其父聞子」以下一行，為第三未來神通益物作譬；第四「善男子於意云何」下一行半，為第四通三世益物不虛妄作譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如良醫」此下是第二，譬說也。就中自有二，第一開譬，第二合譬也。今先明開譬之中有四，即為上法說四段作譬，但文句闕略而已。第一二行半為過去神通益物作譬；第二「諸子於後」以下二十一行，為第二現在神通益物作譬；第三「其父聞子」以下一行，為第三未來神通益物作譬；第四「善男子於意云何」下一行半，為第四通三世益物不虛妄作譬也。

就上過去神通益物中本有三，今不為前二階作譬，唯為第三階作譬。上第三階中自有三重，今亦不為前二重作譬，唯為第三重作譬也。何者？第一明應成佛實久而惑者謂近，今者不為此作譬也。第二即明真實成佛來久相，其中自有二：一者法說，二者譬說。明成佛來久自有三階：一者作譬問彌勒，二者彌勒答，三者如來結答，亦不為作譬，故前兩階不為作譬，唯為第三階明過去世神通益物作譬。上自有三段，第一「自從是來」先明過去益物之處，其中自有二階，一別、二總，今者亦不為此作譬也。第二出過去時益物之名不同，其中自有二階者，正明益物之名，二者釋所以名字不同利眾生故，此二階今者亦不為作譬，故前重皆兩不為作譬也。第三從「若有眾生來至我所」下，正明利益，今者有兩行許正為此作譬。又上文中本有四意合作二雙，今者作四段作譬。「譬如良醫智慧聰達」者，為第二照機智作譬，上云「我以佛眼觀其信等諸根利鈍」也。「明練方藥善治眾病」者，超為第四教利益作譬，上云「又以種種方便說微妙法，令其發歡喜心」。今言「明練方藥」者，明如來妙達十二部經文，即是明練方義也。又洞識十二部經下之理，即練藥也。「其人多諸子息若十二十乃至百數」者，追為第一感機作譬，上言「若有眾生來至我所」也。「以有事緣遠至餘國」者，為第三形利益作譬，上有二句，先云「隨其所應處處自說名字不同年紀大小」，此明現生利益，今不為此作譬也；二言「亦復現言當入涅槃」，此明現滅利益，今言「以有事緣遠至餘國」者，正為此作譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就上過去神通益物中本有三，今不為前二階作譬，唯為第三階作譬。上第三階中自有三重，今亦不為前二重作譬，唯為第三重作譬也。何者？第一明應成佛實久而惑者謂近，今者不為此作譬也。第二即明真實成佛來久相，其中自有二：一者法說，二者譬說。明成佛來久自有三階：一者作譬問彌勒，二者彌勒答，三者如來結答，亦不為作譬，故前兩階不為作譬，唯為第三階明過去世神通益物作譬。上自有三段，第一「自從是來」先明過去益物之處，其中自有二階，一別、二總，今者亦不為此作譬也。第二出過去時益物之名不同，其中自有二階者，正明益物之名，二者釋所以名字不同利眾生故，此二階今者亦不為作譬，故前重皆兩不為作譬也。第三從「若有眾生來至我所」下，正明利益，今者有兩行許正為此作譬。又上文中本有四意合作二雙，今者作四段作譬。「譬如良醫智慧聰達」者，為第二照機智作譬，上云「我以佛眼觀其信等諸根利鈍」也。「明練方藥善治眾病」者，超為第四教利益作譬，上云「又以種種方便說微妙法，令其發歡喜心」。今言「明練方藥」者，明如來妙達十二部經文，即是明練方義也。又洞識十二部經下之理，即練藥也。「其人多諸子息若十二十乃至百數」者，追為第一感機作譬，上言「若有眾生來至我所」也。「以有事緣遠至餘國」者，為第三形利益作譬，上有二句，先云「隨其所應處處自說名字不同年紀大小」，此明現生利益，今不為此作譬也；二言「亦復現言當入涅槃」，此明現滅利益，今言「以有事緣遠至餘國」者，正為此作譬也。

「諸子於後飲他毒藥」此下為上第二段現在神通益物作譬。上本有三段，初先明不生而現生，次中間明神通益物，此明不滅而現滅。今為三階作譬，第一一行半為第一作譬，第二「諸子飲毒」以下為第二作譬，第三「餘失心者」以下為第三作譬也。上不生現生中本有四義：第一明見眾生有感生之機，第二明如來現生，第三明而實不生，第四釋不生而現生意也。今唯為前二階作譬，今言「諸子於後飲他毒藥」下，為第一見感生機作譬，上言「如來見諸眾生樂於小法德薄垢重」，今言「諸子於後飲他毒藥，藥發悶亂宛轉於地」者，明眾生昔日已逕受如來正化，棄背之後遇惡知識受邪見教，各飲他毒藥廣起煩惱業，如「藥發」也，後輪轉三途，如「宛轉于地」也。「是時其父還來歸家」，即此為上第二階現生作譬，上言「為是人說言我少出家得三菩提」也。不為第三第四作譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸子於後飲他毒藥」此下為上第二段現在神通益物作譬。上本有三段，初先明不生而現生，次中間明神通益物，此明不滅而現滅。今為三階作譬，第一一行半為第一作譬，第二「諸子飲毒」以下為第二作譬，第三「餘失心者」以下為第三作譬也。上不生現生中本有四義：第一明見眾生有感生之機，第二明如來現生，第三明而實不生，第四釋不生而現生意也。今唯為前二階作譬，今言「諸子於後飲他毒藥」下，為第一見感生機作譬，上言「如來見諸眾生樂於小法德薄垢重」，今言「諸子於後飲他毒藥，藥發悶亂宛轉於地」者，明眾生昔日已逕受如來正化，棄背之後遇惡知識受邪見教，各飲他毒藥廣起煩惱業，如「藥發」也，後輪轉三途，如「宛轉于地」也。「是時其父還來歸家」，即此為上第二階現生作譬，上言「為是人說言我少出家得三菩提」也。不為第三第四作譬也。

「諸子飲毒或失本心」，此下為現在中第二明現生之後、應滅之前中間神通益物作譬。上本有四段，一者明教益，二者明形益，三者結明教益不虛，四者釋形教兩益。今唯為前三段作譬，不為第四釋形教兩益作釋，今者不次第也。初二行半為第二形益作譬，從「父見子等苦惱如是」已下，追為第一教利益作譬；從「其諸子中不失心者」下，為第三結教利益不虛作譬也。今先為第二形利益作譬，但上本有二階：第一明「或示己身」等兩句明事家之身，次「或示己事」等兩句明身家之事。此中自有三文，第一「諸子飲毒或失本心」下，明意業歡喜；第二「拜跪問訊」下，明身業致敬；第三「我等愚癡」下，明口業請也。今通為上二階作譬也。「父見子等苦惱如是」以下，倒為第二教利益作譬。但上本有二，初言「如來所演經典，皆為度脫眾生」，此總用教益，今先為此作譬，竟「皆悉具足」也。然法相有名，譬如色也。有體相，即如香也。此有義理，則如美味也。故如苦集滅道等名為名，三苦為苦業，煩惱為集，三心滅處名為滅，戒定慧等名道，如是等名為體，逼惱故名苦，招集故名集，本有法還無名滅，通物故名道。如是等名為義也。「擣篩和合」此下，即為上教益中第二階作譬。上言「或說己身、或說他身」是苦是集等即「搗」也。苦應知等如「蓰」也。苦我已知等如「和合」也。「其諸子中不失心者」此下，為上第三結教益不虛作譬。上言「諸所言說皆實不虛」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸子飲毒或失本心」，此下為現在中第二明現生之後、應滅之前中間神通益物作譬。上本有四段，一者明教益，二者明形益，三者結明教益不虛，四者釋形教兩益。今唯為前三段作譬，不為第四釋形教兩益作釋，今者不次第也。初二行半為第二形益作譬，從「父見子等苦惱如是」已下，追為第一教利益作譬；從「其諸子中不失心者」下，為第三結教利益不虛作譬也。今先為第二形利益作譬，但上本有二階：第一明「或示己身」等兩句明事家之身，次「或示己事」等兩句明身家之事。此中自有三文，第一「諸子飲毒或失本心」下，明意業歡喜；第二「拜跪問訊」下，明身業致敬；第三「我等愚癡」下，明口業請也。今通為上二階作譬也。「父見子等苦惱如是」以下，倒為第二教利益作譬。但上本有二，初言「如來所演經典，皆為度脫眾生」，此總用教益，今先為此作譬，竟「皆悉具足」也。然法相有名，譬如色也。有體相，即如香也。此有義理，則如美味也。故如苦集滅道等名為名，三苦為苦業，煩惱為集，三心滅處名為滅，戒定慧等名道，如是等名為體，逼惱故名苦，招集故名集，本有法還無名滅，通物故名道。如是等名為義也。「擣篩和合」此下，即為上教益中第二階作譬。上言「或說己身、或說他身」是苦是集等即「搗」也。苦應知等如「蓰」也。苦我已知等如「和合」也。「其諸子中不失心者」此下，為上第三結教益不虛作譬。上言「諸所言說皆實不虛」也。

「餘失心者」此下，為上現在益物中第三不滅現滅作譬。上本有四階：第一明王宮生不生，第二明滅不滅，第三明而現滅，第四釋所以不滅而現滅之意。今不為前三階作譬，唯為第四階作譬也。上釋中本自有四：第一見佛在世時不生難遭之想恭敬之心，第二歎佛世難值，第三明現滅有利益仍生恭敬然種善根，第四總結現滅之意。今唯為前三階作譬，不為第四總結作譬也。今第一減三行，為第一作譬；從「父作是念」以下五行餘，為第二歎佛世難值作譬；第三「是時諸子聞父背喪」以下四行，為第三仍生恭敬生善作譬也。今者增一明義，第一有二，第二譬有三，第三有四也。第一譬有二者：初「餘失心者見其父來」下一行半，正為見佛在世不生恭敬不生善作譬；第二「所以者何」下一行餘，釋不生善意也。就第二譬中有三：第一「父作是念此子可愍」以下二行餘，正為佛世難值作譬；第二「即作是言」下二行，為方便唱滅作譬；第三言「作是教已復至他國」下一行，正明雙林入於涅槃作譬。而諸弟子由未決定生涅槃之想者，無異諸子見父至他國猶生未死之想，亦至聞使來方生死想，無異諸弟子見焚身之後分身舍利決定生於涅槃之想。「遣使還」者，相傳解言，只用如來滅後八斛四斗舍利為使也。就第三仍生恭敬生善譬中有四者：第一「是時諸子聞父背喪」下一句，總明苦惱；第二「而作是念若父在者」下一行，明憶父在時利益，內合可解；第三「今者捨我遠喪他國」以下一行，別明失父故憂惱；第四「心遂醒悟」下一行餘，正為生善作譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餘失心者」此下，為上現在益物中第三不滅現滅作譬。上本有四階：第一明王宮生不生，第二明滅不滅，第三明而現滅，第四釋所以不滅而現滅之意。今不為前三階作譬，唯為第四階作譬也。上釋中本自有四：第一見佛在世時不生難遭之想恭敬之心，第二歎佛世難值，第三明現滅有利益仍生恭敬然種善根，第四總結現滅之意。今唯為前三階作譬，不為第四總結作譬也。今第一減三行，為第一作譬；從「父作是念」以下五行餘，為第二歎佛世難值作譬；第三「是時諸子聞父背喪」以下四行，為第三仍生恭敬生善作譬也。今者增一明義，第一有二，第二譬有三，第三有四也。第一譬有二者：初「餘失心者見其父來」下一行半，正為見佛在世不生恭敬不生善作譬；第二「所以者何」下一行餘，釋不生善意也。就第二譬中有三：第一「父作是念此子可愍」以下二行餘，正為佛世難值作譬；第二「即作是言」下二行，為方便唱滅作譬；第三言「作是教已復至他國」下一行，正明雙林入於涅槃作譬。而諸弟子由未決定生涅槃之想者，無異諸子見父至他國猶生未死之想，亦至聞使來方生死想，無異諸弟子見焚身之後分身舍利決定生於涅槃之想。「遣使還」者，相傳解言，只用如來滅後八斛四斗舍利為使也。就第三仍生恭敬生善譬中有四者：第一「是時諸子聞父背喪」下一句，總明苦惱；第二「而作是念若父在者」下一行，明憶父在時利益，內合可解；第三「今者捨我遠喪他國」以下一行，別明失父故憂惱；第四「心遂醒悟」下一行餘，正為生善作譬也。

「其父聞子悉已得差」此下即是第三義，為未來世中神通益物作譬，上所無，玄出者也。此中亦有三段：第一先明如來見未來世中眾生有感佛出世之機也；第二即明如來應生，則言「尋便來歸」是也；第三「咸使見之」，此正明未來世中利益之相作譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其父聞子悉已得差」此下即是第三義，為未來世中神通益物作譬，上所無，玄出者也。此中亦有三段：第一先明如來見未來世中眾生有感佛出世之機也；第二即明如來應生，則言「尋便來歸」是也；第三「咸使見之」，此正明未來世中利益之相作譬也。

「諸善男子於汝意云何」以下是第四段，即為上第四明如來三世隱顯益物不虛作譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子於汝意云何」以下是第四段，即為上第四明如來三世隱顯益物不虛作譬也。

「佛言我亦如是」此下是第二合譬，此中略不合第三譬，唯合餘三也。今先合第一譬，上開譬本有四，「我亦如是」一句合第一「譬如良醫智慧聰達」也。從「成佛以來無量無邊」以下合第四「以有事緣遠至餘國」譬，不合第二第三譬也。上第二言「明練方藥善治眾病」，第三言「其人多諸子息若十二十乃至百數」也。「為眾生故」以下合第二現在神通益物譬，譬本有三，今不合第一第二譬，唯合第三譬不滅而現滅也。就此第三譬中自有三：第一明見佛時不生恭敬，第二明佛世難值，第三明現滅仍生恭敬。今唯合第二佛世難值譬，就中自有三階：第一「父作是念」以下明佛世難值，第二「即作是言」下明唱滅，第三「作是教已」下正明入涅槃也。今唯合第二唱入涅槃階，不合第一第三階也。「亦無有能」此下，即合上第四益物不虛妄譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言我亦如是」此下是第二合譬，此中略不合第三譬，唯合餘三也。今先合第一譬，上開譬本有四，「我亦如是」一句合第一「譬如良醫智慧聰達」也。從「成佛以來無量無邊」以下合第四「以有事緣遠至餘國」譬，不合第二第三譬也。上第二言「明練方藥善治眾病」，第三言「其人多諸子息若十二十乃至百數」也。「為眾生故」以下合第二現在神通益物譬，譬本有三，今不合第一第二譬，唯合第三譬不滅而現滅也。就此第三譬中自有三：第一明見佛時不生恭敬，第二明佛世難值，第三明現滅仍生恭敬。今唯合第二佛世難值譬，就中自有三階：第一「父作是念」以下明佛世難值，第二「即作是言」下明唱滅，第三「作是教已」下正明入涅槃也。今唯合第二唱入涅槃階，不合第一第三階也。「亦無有能」此下，即合上第四益物不虛妄譬也。

「而說偈言」此下有二十五行半，第二偈頌，亦分為二：初有二十行半，頌上法說；次「如醫善方便」下有五行，頌上譬說也。但上法說之中文有二段義作四段，今二十行半亦分為四段：初有兩行，頌上過去世中益物；次有三行，頌上現在世中益物；次有十四行半，義頌上未來益物；次一行，頌上通三世益物不虛妄也。但上過去中本有三，今不頌第一惑者謂近也。今初一行即頌第二正明成佛來久相，次一行頌第三正明神通益物也。但上第二長遠相中有法說、譬說，今此一行唯頌法說。次一行頌上第三正明神通益物，上有三：一者明化物處，不頌也；二名字不同，亦不頌也；唯頌第三正明利益。上本有二：一者感應相關，今不頌；唯頌第二正明利益。正明利益中本亦有二：一者形益，今不頌也；唯頌教益。但上教益之中本自有二：一者正明教益，言「又以種種方便說微妙法」，今上半行頌此也；二明教稱眾生，言「能令眾生發歡喜心」，今下半行頌也。「為度眾生故」此下三行，頌上現在益物。上有三段，今不頌第一不生而現生四階，不頌第二正明神通益物之相四階，今唯頌第三不滅現滅段也。但上本有四階：第一明王宮生非實生，第二明滅非實滅，第三明而現唱滅，第四釋所以不滅而現滅意。今不頌第一第二，唯頌後二階。「為度眾生故」下兩行，頌第三現唱滅度；從「眾見我滅度」下一行，頌第四釋。上本有四，今唯頌第三眾生見滅度乃至恭敬之心也。「眾生既信伏」此下有十四行半，即義頌未來也。今判有四段：初有五行半，先明如來未來三過出世；第二一行，出未來益人之處；第三七行，釋疑；第四一行，舉如來壽命長遠結也。第一三過出世者，初行兩行半，一過出世，「餘國有眾生」下一行半又明一過出世，從「我見諸眾生」此下一行半復明一過出世也。「神通力如是於阿僧祇劫常在靈鷲山」下一行，第二即出未來益人之處也。「眾生見劫盡大火所燒時」下七行是第三釋疑。疑無淨土就中自有四，第一兩行正明劫盡而淨土不滅，第二「諸天擊天鼓」下一行明三寶常在，第三「我淨土不毀」下二行明罪人不見，第四「諸有修功德」下二行，明有福人常見也。「我智力如是」下一行，第四舉如來壽命長遠結也。「汝等有智者」此下一行，頌上第四不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下有二十五行半，第二偈頌，亦分為二：初有二十行半，頌上法說；次「如醫善方便」下有五行，頌上譬說也。但上法說之中文有二段義作四段，今二十行半亦分為四段：初有兩行，頌上過去世中益物；次有三行，頌上現在世中益物；次有十四行半，義頌上未來益物；次一行，頌上通三世益物不虛妄也。但上過去中本有三，今不頌第一惑者謂近也。今初一行即頌第二正明成佛來久相，次一行頌第三正明神通益物也。但上第二長遠相中有法說、譬說，今此一行唯頌法說。次一行頌上第三正明神通益物，上有三：一者明化物處，不頌也；二名字不同，亦不頌也；唯頌第三正明利益。上本有二：一者感應相關，今不頌；唯頌第二正明利益。正明利益中本亦有二：一者形益，今不頌也；唯頌教益。但上教益之中本自有二：一者正明教益，言「又以種種方便說微妙法」，今上半行頌此也；二明教稱眾生，言「能令眾生發歡喜心」，今下半行頌也。「為度眾生故」此下三行，頌上現在益物。上有三段，今不頌第一不生而現生四階，不頌第二正明神通益物之相四階，今唯頌第三不滅現滅段也。但上本有四階：第一明王宮生非實生，第二明滅非實滅，第三明而現唱滅，第四釋所以不滅而現滅意。今不頌第一第二，唯頌後二階。「為度眾生故」下兩行，頌第三現唱滅度；從「眾見我滅度」下一行，頌第四釋。上本有四，今唯頌第三眾生見滅度乃至恭敬之心也。「眾生既信伏」此下有十四行半，即義頌未來也。今判有四段：初有五行半，先明如來未來三過出世；第二一行，出未來益人之處；第三七行，釋疑；第四一行，舉如來壽命長遠結也。第一三過出世者，初行兩行半，一過出世，「餘國有眾生」下一行半又明一過出世，從「我見諸眾生」此下一行半復明一過出世也。「神通力如是於阿僧祇劫常在靈鷲山」下一行，第二即出未來益人之處也。「眾生見劫盡大火所燒時」下七行是第三釋疑。疑無淨土就中自有四，第一兩行正明劫盡而淨土不滅，第二「諸天擊天鼓」下一行明三寶常在，第三「我淨土不毀」下二行明罪人不見，第四「諸有修功德」下二行，明有福人常見也。「我智力如是」下一行，第四舉如來壽命長遠結也。「汝等有智者」此下一行，頌上第四不虛也。

「如醫善方便」此下五行頌譬說，就中自分為二，初一行頌開譬，次四行頌合也。但上有四譬，今略不頌第三也。今一行之中，初一句頌上第一譬也。「為治狂子故」下兩句，即頌上第二譬也。「無能說虛妄」一句，即頌上第四譬不虛也。「我亦為世父」此下四行頌合譬，亦略不頌合第三也。初半行頌上合第一譬也。「為凡夫顛倒」下有兩行半，頌合第二也。「每自作是念」下一行，頌合第四不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如醫善方便」此下五行頌譬說，就中自分為二，初一行頌開譬，次四行頌合也。但上有四譬，今略不頌第三也。今一行之中，初一句頌上第一譬也。「為治狂子故」下兩句，即頌上第二譬也。「無能說虛妄」一句，即頌上第四譬不虛也。「我亦為世父」此下四行頌合譬，亦略不頌合第三也。初半行頌上合第一譬也。「為凡夫顛倒」下有兩行半，頌合第二也。「每自作是念」下一行，頌合第四不虛也。

分別功德品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別功德品第十六

此品中分別聞《法華經》所得功德多少，故為品目。自明果中第四段廣明壽命長遠斷疑生信，自有三段，第一正明長遠，第二總受記，第三彌勒說偈以下明示同領解。今此下是第二受記，就中自有三段，第一先明經家敘時眾聞說壽量得解之相，第二正受記，第三正經家述諸天供養之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中分別聞《法華經》所得功德多少，故為品目。自明果中第四段廣明壽命長遠斷疑生信，自有三段，第一正明長遠，第二總受記，第三彌勒說偈以下明示同領解。今此下是第二受記，就中自有三段，第一先明經家敘時眾聞說壽量得解之相，第二正受記，第三正經家述諸天供養之相也。

「於時世尊」此下是第二正受記。就正受記中自有三種受記：第一舉增道授因地記，第二舉損生授果地記，第三授外凡夫發心記也。但授因地記中凡有六種記，即是授六地記也：第一「得無生法忍」，此明住前菩薩聞說《法華經》佛命長遠之相，進得登初地，始出凡界冥會無生，以初得故受無生之名，是故《十地經》歎初地菩薩言生在佛家，種性無可機嫌，即結言以不動法故。二「得聞持陀羅尼門」者，此明初地菩薩聞說壽量得登二地，陀羅尼者，外國之音，此間言總持。三「得樂說無礙辨才」者，此明二地菩薩聞說壽量得登三地。四「無量旋陀羅尼」，此明三地菩薩聞說壽量得登四地，旋陀羅尼者，是周遍總持。五「能轉不退法輪」者，此明四地菩薩聞說壽量得登五地。五明不退。六「能轉清淨法輪」者，此明五地菩薩聞說壽量得登六地，六地菩薩有般若波羅蜜光明現在前，如此法門頒類不同者，此為復依估，各舉一種法門配六地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時世尊」此下是第二正受記。就正受記中自有三種受記：第一舉增道授因地記，第二舉損生授果地記，第三授外凡夫發心記也。但授因地記中凡有六種記，即是授六地記也：第一「得無生法忍」，此明住前菩薩聞說《法華經》佛命長遠之相，進得登初地，始出凡界冥會無生，以初得故受無生之名，是故《十地經》歎初地菩薩言生在佛家，種性無可機嫌，即結言以不動法故。二「得聞持陀羅尼門」者，此明初地菩薩聞說壽量得登二地，陀羅尼者，外國之音，此間言總持。三「得樂說無礙辨才」者，此明二地菩薩聞說壽量得登三地。四「無量旋陀羅尼」，此明三地菩薩聞說壽量得登四地，旋陀羅尼者，是周遍總持。五「能轉不退法輪」者，此明四地菩薩聞說壽量得登五地。五明不退。六「能轉清淨法輪」者，此明五地菩薩聞說壽量得登六地，六地菩薩有般若波羅蜜光明現在前，如此法門頒類不同者，此為復依估，各舉一種法門配六地也。

「復小千國土」下，此是第二寄損生授果地記。所言果地記者，此中皆舉果以明損生，此是但人解此損生不同，今且就一家所習，從七地至金剛心，凡有九品作損生之義，但煩惱是生因，七地以上果報無有期限難可得判，只就斷煩惱品數百千萬種，今就一種作義。從七地以上至金剛心斷煩惱凡作九品，上上、上中、上下也；中上、中中、中下也；下上、下中、下下也。何者？七地所斷者作二品：上品、上中品；八地所斷者作二品：上下品、中上品；九地所斷者作二品：中中品、中下品；十地所斷作二品；下上品、下中品；金剛心所斷者作一品下下品。此九品煩惱皆得生，故言九生也。若依《十地》解忍者，地地之中各有三忍，今欲消此經文，故七地以上各有三忍，六地菩薩聞壽量之說得登七地下忍，即斷一品煩惱，所餘八品為八生作因，故言八生當得菩提。七地下忍菩薩聞說壽量得登七地上忍，于時即斷一品煩惱，即損二品生，即七生當得菩提。七地上忍菩薩聞說壽量進登八地下忍，于時即斷一品煩惱，已損三品生，餘有六品煩惱，即是六生當得菩提。八地下忍菩薩聞說壽量進登八地上忍，于時即斷一品，已損四品生，餘有五品，即是五生當得菩提。八地上忍菩薩聞說壽量進登九地下忍，于時即斷一品煩惱，已損五品生，餘有四品，即是四生當得菩提。九地下忍菩薩聞說壽量進登九地上忍，于時即斷一品，已損六品生，餘有三品煩惱，即是三生當得菩提。九地上忍菩薩聞說壽量進登十地下忍，于時即斷一品，已損七品生，餘有二品煩惱，即是二生當得菩提。十地下忍菩薩聞說壽量進登十地上忍，于時即斷一品煩惱，已損八品生，餘有金剛心所斷一品煩惱，即是一生當得菩提。但文句略，故從八生仍超至四生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復小千國土」下，此是第二寄損生授果地記。所言果地記者，此中皆舉果以明損生，此是但人解此損生不同，今且就一家所習，從七地至金剛心，凡有九品作損生之義，但煩惱是生因，七地以上果報無有期限難可得判，只就斷煩惱品數百千萬種，今就一種作義。從七地以上至金剛心斷煩惱凡作九品，上上、上中、上下也；中上、中中、中下也；下上、下中、下下也。何者？七地所斷者作二品：上品、上中品；八地所斷者作二品：上下品、中上品；九地所斷者作二品：中中品、中下品；十地所斷作二品；下上品、下中品；金剛心所斷者作一品下下品。此九品煩惱皆得生，故言九生也。若依《十地》解忍者，地地之中各有三忍，今欲消此經文，故七地以上各有三忍，六地菩薩聞壽量之說得登七地下忍，即斷一品煩惱，所餘八品為八生作因，故言八生當得菩提。七地下忍菩薩聞說壽量得登七地上忍，于時即斷一品煩惱，即損二品生，即七生當得菩提。七地上忍菩薩聞說壽量進登八地下忍，于時即斷一品煩惱，已損三品生，餘有六品煩惱，即是六生當得菩提。八地下忍菩薩聞說壽量進登八地上忍，于時即斷一品，已損四品生，餘有五品，即是五生當得菩提。八地上忍菩薩聞說壽量進登九地下忍，于時即斷一品煩惱，已損五品生，餘有四品，即是四生當得菩提。九地下忍菩薩聞說壽量進登九地上忍，于時即斷一品，已損六品生，餘有三品煩惱，即是三生當得菩提。九地上忍菩薩聞說壽量進登十地下忍，于時即斷一品，已損七品生，餘有二品煩惱，即是二生當得菩提。十地下忍菩薩聞說壽量進登十地上忍，于時即斷一品煩惱，已損八品生，餘有金剛心所斷一品煩惱，即是一生當得菩提。但文句略，故從八生仍超至四生也。

「復有八世界」此下是正授記中第三，授外凡夫等記攝退墮人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八世界」此下是正授記中第三，授外凡夫等記攝退墮人也。

「佛說是等菩薩得大法利時」自此下竟長行，是授記段中第三段，此明經家述于時天眾設種種供養之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說是等菩薩得大法利時」自此下竟長行，是授記段中第三段，此明經家述于時天眾設種種供養之相也。

「爾時彌勒即說偈言」此下有十九行偈，是第三彌勒說偈頌佛長行，即是領解之義。就此領解中自有四段文句：初有兩行是第一，先稱讚時眾得解壽量故歡喜；第二「或住不退地」有九行頌佛長行，正是領解之義；第三「雨曼陀羅」有七行，明彌勒自述于時事，不頌上長行。有人言：「頌上長行，上是出經者述取于時供養之相，佛爾時無言無說，不容用彌勒偈頌經家語。」「佛名聞十方」一行，是第四歎佛結領解也。「或住不退地」此下有九行，是第二正頌佛長行，正是領解之意。上佛正授記中本有三：一者授因地記，二者授果地記，三者授外凡等記。今就此九行自分為四段：第一「或住不退地」下有三行，即頌上第一授因地記；第二「復有小千界微塵數菩薩」下有四行，即頌上第二授果地記；第三「復有八世界微塵數眾生」下有一行，頌上第三授外凡中發心記；第四言「世尊說無量」下一行，總結授記，此不頌上也。「雨曼陀羅」此下有七行，是第三彌勒自述于時事也。「佛名聞十方」此一行是第四歎佛結領解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌勒即說偈言」此下有十九行偈，是第三彌勒說偈頌佛長行，即是領解之義。就此領解中自有四段文句：初有兩行是第一，先稱讚時眾得解壽量故歡喜；第二「或住不退地」有九行頌佛長行，正是領解之義；第三「雨曼陀羅」有七行，明彌勒自述于時事，不頌上長行。有人言：「頌上長行，上是出經者述取于時供養之相，佛爾時無言無說，不容用彌勒偈頌經家語。」「佛名聞十方」一行，是第四歎佛結領解也。「或住不退地」此下有九行，是第二正頌佛長行，正是領解之意。上佛正授記中本有三：一者授因地記，二者授果地記，三者授外凡等記。今就此九行自分為四段：第一「或住不退地」下有三行，即頌上第一授因地記；第二「復有小千界微塵數菩薩」下有四行，即頌上第二授果地記；第三「復有八世界微塵數眾生」下有一行，頌上第三授外凡中發心記；第四言「世尊說無量」下一行，總結授記，此不頌上也。「雨曼陀羅」此下有七行，是第三彌勒自述于時事也。「佛名聞十方」此一行是第四歎佛結領解也。

「爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩」自此下十一品半，是第三大段流通說。前言流通中有二：從此下竟〈妙莊嚴王品〉十品半，是此第一化他流通；第二餘有〈普賢勸發品〉，是自行流通。前又解言：兩流通中各開有三。今且就化他流通有三者，第一從此下竟〈常不輕品〉三品半經，歎能流通者勳深報重，以命覓通經之人，此即命下方菩薩，但下方諸人未被前命故。第二即是〈神力品〉中初五行一文，即是下方之徒堪通經者受命。第三從〈神力品〉中「佛於文殊師利大眾前出廣長舌」下盡〈妙莊嚴王品〉凡有六品半經，正付屬文。就此三段中第一第三各開為三，中間不開。且明第一段中有三者：第一此半品就因門命覓通經人，第二〈隨喜品〉舉因果命覓通經人，第三〈法師功德〉及〈常不輕〉此二品單舉果命覓通經人。何以得知？此品中明聞經功德，聞經功德即是因，後二品明得六根清淨，即是果也。〈隨喜功德品〉中明格量聞經功德，亦明得人相具足，故得知因果雙明。就此三世段中各有二。且明第一段中有二者：第一就佛在世明四品人聞經功德，第二就佛滅度後明五品人聞經功德。今者就第一先明佛在世四品人者，即作四段：第一品人中自有長行有偈頌，下三人皆無偈頌。「又阿逸多若有聞佛壽命長遠」，此是第二品人也。「何況廣聞是經」，此是佛在世第三品人聞經功德也。「阿逸多若男子女人聞我壽命長遠深心信解，則為見佛常在耆闍崛山」，是佛在世第四品人聞經功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩」自此下十一品半，是第三大段流通說。前言流通中有二：從此下竟〈妙莊嚴王品〉十品半，是此第一化他流通；第二餘有〈普賢勸發品〉，是自行流通。前又解言：兩流通中各開有三。今且就化他流通有三者，第一從此下竟〈常不輕品〉三品半經，歎能流通者勳深報重，以命覓通經之人，此即命下方菩薩，但下方諸人未被前命故。第二即是〈神力品〉中初五行一文，即是下方之徒堪通經者受命。第三從〈神力品〉中「佛於文殊師利大眾前出廣長舌」下盡〈妙莊嚴王品〉凡有六品半經，正付屬文。就此三段中第一第三各開為三，中間不開。且明第一段中有三者：第一此半品就因門命覓通經人，第二〈隨喜品〉舉因果命覓通經人，第三〈法師功德〉及〈常不輕〉此二品單舉果命覓通經人。何以得知？此品中明聞經功德，聞經功德即是因，後二品明得六根清淨，即是果也。〈隨喜功德品〉中明格量聞經功德，亦明得人相具足，故得知因果雙明。就此三世段中各有二。且明第一段中有二者：第一就佛在世明四品人聞經功德，第二就佛滅度後明五品人聞經功德。今者就第一先明佛在世四品人者，即作四段：第一品人中自有長行有偈頌，下三人皆無偈頌。「又阿逸多若有聞佛壽命長遠」，此是第二品人也。「何況廣聞是經」，此是佛在世第三品人聞經功德也。「阿逸多若男子女人聞我壽命長遠深心信解，則為見佛常在耆闍崛山」，是佛在世第四品人聞經功德也。

「又復如來滅後」自此竟品，是第二就佛滅後明五品人聞經功德，自有長行與偈為二。就長行五品人中，唯初第一品人明聞經直起隨喜心不生誹謗而已，此人功德最劣又不格量，直有長行又無偈頌，留此第一品人將入〈隨喜功德品〉中格量。國城布施乃至教化一切眾生皆令得四果，由自不如此第一品人聞法華經起隨喜心，此義至〈隨喜功德〉中當更明也。第二「何況受持讀誦之者，斯人則為頂戴如來」，此是第二品人聞經功德，此不道用頭實戴如來行，只言尊重如來無異頭頂戴也。第三「阿逸多若我滅後聞是經典」，此下是第三品人聞經功德。第四「況復有人能持是經兼行布施」下，是第四品人聞經功德。第五「若人讀誦受持是經」下，是第五品人聞經功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如來滅後」自此竟品，是第二就佛滅後明五品人聞經功德，自有長行與偈為二。就長行五品人中，唯初第一品人明聞經直起隨喜心不生誹謗而已，此人功德最劣又不格量，直有長行又無偈頌，留此第一品人將入〈隨喜功德品〉中格量。國城布施乃至教化一切眾生皆令得四果，由自不如此第一品人聞法華經起隨喜心，此義至〈隨喜功德〉中當更明也。第二「何況受持讀誦之者，斯人則為頂戴如來」，此是第二品人聞經功德，此不道用頭實戴如來行，只言尊重如來無異頭頂戴也。第三「阿逸多若我滅後聞是經典」，此下是第三品人聞經功德。第四「況復有人能持是經兼行布施」下，是第四品人聞經功德。第五「若人讀誦受持是經」下，是第五品人聞經功德。

第二偈頌，頌長行，不頌第一品人。此下十九行半偈分為四段：第一五行半偈頌上第二品人；「若能持此經者」，此下三行頌上第三品人；「若有信解心」此下又有三行，超頌上第五品人；「況復持此經兼持戒」，此下有八行，追頌上第四品人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌，頌長行，不頌第一品人。此下十九行半偈分為四段：第一五行半偈頌上第二品人；「若能持此經者」，此下三行頌上第三品人；「若有信解心」此下又有三行，超頌上第五品人；「況復持此經兼持戒」，此下有八行，追頌上第四品人也。

隨喜功德品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨喜功德品第十七

此品中格量聞《法華經》生隨喜心所得功德多少，仍為品目也。第一命通經人中，本有三段，上半品以就因門命覓通經之人已竟，此品是第二，雙就因果門命覓通經人，下餘有〈法師功德〉及〈常不輕〉二品是第三，單就果門明通經得六根清淨之報，以命覓通經。本言三段中例開為二。此品中有二者：第一是彌勒問，第二是如來答。今彌勒所問者，即是上〈分別功德品〉中明佛滅度後五品人中第一最下品一人。上言「又如來滅後有人聞此經而不毀起隨喜心」，此人既未被格量，今開彌勒問端，是故將此人來此品中格量其功德，彌勒今者正問出此人。又就此兩段各有二。問中二者，長行與偈為二可解；佛答二者，亦以長行與偈為二。但佛答長行中格量五品人功德即成五段：從初下有三十二行半，從初人明五十人展轉相教，最後第五十人聞《法華》功德無量，何況最初人功德；第二品人故來詣僧坊功德無量；第三人明於講處勸人坐聽得果報之相；第四品人又在於會外勸他人往聽；第五品人能專心聽法，復能為他人說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中格量聞《法華經》生隨喜心所得功德多少，仍為品目也。第一命通經人中，本有三段，上半品以就因門命覓通經之人已竟，此品是第二，雙就因果門命覓通經人，下餘有〈法師功德〉及〈常不輕〉二品是第三，單就果門明通經得六根清淨之報，以命覓通經。本言三段中例開為二。此品中有二者：第一是彌勒問，第二是如來答。今彌勒所問者，即是上〈分別功德品〉中明佛滅度後五品人中第一最下品一人。上言「又如來滅後有人聞此經而不毀起隨喜心」，此人既未被格量，今開彌勒問端，是故將此人來此品中格量其功德，彌勒今者正問出此人。又就此兩段各有二。問中二者，長行與偈為二可解；佛答二者，亦以長行與偈為二。但佛答長行中格量五品人功德即成五段：從初下有三十二行半，從初人明五十人展轉相教，最後第五十人聞《法華》功德無量，何況最初人功德；第二品人故來詣僧坊功德無量；第三人明於講處勸人坐聽得果報之相；第四品人又在於會外勸他人往聽；第五品人能專心聽法，復能為他人說法。

就初品人中自有六階：第一先比次取第五十人，第二誡令諦聽，第三舉五十人問彌勒，第四彌勒答，第五佛會通，第六結答。況此人功德，但止五十人為數，五十人相教不同有三種：一者轉勝，二者平等，三者轉不如。今就此三中有難有易，轉勝者難得，平等者希有，唯有轉不如者多。今從多論，聞五十人中最後者不如，此人功德已無量無邊不可說不可數，何況最初聞經者起隨喜之心？此意正答彌勒問。從「阿逸多其第五十」此下是第二階，將欲取第五十人格量，況出最初人，誡彌勒令諦聽。從「若四百萬億」此下是第三階，作財法二施所得功德問彌勒，明施主用珍寶布施四生眾生，一一眾生與滿閻浮提金銀珍寶。又教化若干眾生皆令得四果，此施主由自不如第五十人聞法華經一偈隨喜功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初品人中自有六階：第一先比次取第五十人，第二誡令諦聽，第三舉五十人問彌勒，第四彌勒答，第五佛會通，第六結答。況此人功德，但止五十人為數，五十人相教不同有三種：一者轉勝，二者平等，三者轉不如。今就此三中有難有易，轉勝者難得，平等者希有，唯有轉不如者多。今從多論，聞五十人中最後者不如，此人功德已無量無邊不可說不可數，何況最初聞經者起隨喜之心？此意正答彌勒問。從「阿逸多其第五十」此下是第二階，將欲取第五十人格量，況出最初人，誡彌勒令諦聽。從「若四百萬億」此下是第三階，作財法二施所得功德問彌勒，明施主用珍寶布施四生眾生，一一眾生與滿閻浮提金銀珍寶。又教化若干眾生皆令得四果，此施主由自不如第五十人聞法華經一偈隨喜功德。

難者言：「四生眾生蛇蚖等，云何有髮白面皺之相？復云何今已乘車乘著瓔珞？」舊解言：「假設此等眾生一時變成人，然後用珍寶布施，既施之後，次復能教化令得四果，所以言如此；然由不如聞《法華經》起一念隨喜心。」解釋言：「此人雖頓捨國城，復令得四果，此即是世間果報，不免生死。今此人既聞《法華經》所說五百由旬應度、佛果妙極應往，此人于時起一念決定，一心離此生死、求彼佛果，如此功德實廣。然菩薩本以自行為端、化他為首，發心度五百由旬遠求佛果，然化他之心令六道眾生離五百險難同得圓極妙果，是故此心深廣，實非施國城四果格量也。又聞此《法華經》植福無此，具六根清淨勝妙果報，非算可數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難者言：「四生眾生蛇蚖等，云何有髮白面皺之相？復云何今已乘車乘著瓔珞？」舊解言：「假設此等眾生一時變成人，然後用珍寶布施，既施之後，次復能教化令得四果，所以言如此；然由不如聞《法華經》起一念隨喜心。」解釋言：「此人雖頓捨國城，復令得四果，此即是世間果報，不免生死。今此人既聞《法華經》所說五百由旬應度、佛果妙極應往，此人于時起一念決定，一心離此生死、求彼佛果，如此功德實廣。然菩薩本以自行為端、化他為首，發心度五百由旬遠求佛果，然化他之心令六道眾生離五百險難同得圓極妙果，是故此心深廣，實非施國城四果格量也。又聞此《法華經》植福無此，具六根清淨勝妙果報，非算可數。」

問者言：「昔日三乘中，菩薩以自發廣化之心起遠求之意，若爾今昔何殊耶？」解釋者言：「昔日菩薩止言斷除正使及習氣仍得究竟，今日方便更明險難遠長應去應度，是則昔日自行、化他兩行不成，今日自行、化他兩行成就，不可用昔之短狹，類今日之廣長也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「昔日三乘中，菩薩以自發廣化之心起遠求之意，若爾今昔何殊耶？」解釋者言：「昔日菩薩止言斷除正使及習氣仍得究竟，今日方便更明險難遠長應去應度，是則昔日自行、化他兩行不成，今日自行、化他兩行成就，不可用昔之短狹，類今日之廣長也。」

從「彌勒白佛言」下是第四也，如來即會此人功德。從「佛告彌勒我今分別語汝」下是第五也。從「阿逸多如是第五十人」下，是第六佛結答，況此人功德也。「又阿逸多若人為是經故往詣僧坊」此下是第二人功德，前一人正是格量也。此下四人皆是廣出也。「若復有人於講法處坐」，此下是第三人也。「阿逸多若復有人語餘人」，此下是第四人，明在會外聞說《法華》仍勸往聽也。「阿逸多汝且觀是」，此下是第五人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「彌勒白佛言」下是第四也，如來即會此人功德。從「佛告彌勒我今分別語汝」下是第五也。從「阿逸多如是第五十人」下，是第六佛結答，況此人功德也。「又阿逸多若人為是經故往詣僧坊」此下是第二人功德，前一人正是格量也。此下四人皆是廣出也。「若復有人於講法處坐」，此下是第三人也。「阿逸多若復有人語餘人」，此下是第四人，明在會外聞說《法華》仍勸往聽也。「阿逸多汝且觀是」，此下是第五人也。

「而說偈言」此下十八行偈是答中第二，頌上長行中五人：初有九行頌第一人，次有五行超頌第四人也，次有兩行追頌第二人也，次有一行頌第三人，次有一行頌上第五人也。但上第一人中本六階，今九行中不頌第四，今初一行半頌第一，先比次取第五十人也。「最後人獲福」此半行，頌第二誡令諦聽。「如是大施主」下有五行，即頌上第三，舉財法二施問彌勒也。既不頌第四彌勒答佛，故從最後第五十此一行，即頌第五如來結會也。「如是展轉聞」此一行，即頌上第六結答也。「若有勸一人」此下五行，仍超頌上第四人也。「若故詣僧坊」此下兩行，追頌上第二人也。「若於講法處」此一行，頌上第三人也。「何況一心」此一行，即頌上第五人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下十八行偈是答中第二，頌上長行中五人：初有九行頌第一人，次有五行超頌第四人也，次有兩行追頌第二人也，次有一行頌第三人，次有一行頌上第五人也。但上第一人中本六階，今九行中不頌第四，今初一行半頌第一，先比次取第五十人也。「最後人獲福」此半行，頌第二誡令諦聽。「如是大施主」下有五行，即頌上第三，舉財法二施問彌勒也。既不頌第四彌勒答佛，故從最後第五十此一行，即頌第五如來結會也。「如是展轉聞」此一行，即頌上第六結答也。「若有勸一人」此下五行，仍超頌上第四人也。「若故詣僧坊」此下兩行，追頌上第二人也。「若於講法處」此一行，頌上第三人也。「何況一心」此一行，即頌上第五人也。

法師功德品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師功德品第十八

此品中明受持、讀、誦、解說、書寫、五種法師功德，是故經家仍為品目也。此下兩品是第三段，單據果門中命覓通經人。就中亦有兩段：第一此品正明據果命覓通經之人，第二〈常不輕品〉，即證此果報不虛也。今且就此品中自有二段，第一先總明聞經得六根清淨果報，第二廣別出六根清淨之相。從「善男子善女人父母所生」下是眼得八百、鼻得八百、身得八百，三八二十四，合即是二千四百功德也。次耳得千二百、舌得千二百、意得千二百，合即是三千六百。就前合，成六千功德，此六千功德皆是舉因目果。眾生起善，不出三業十善。十善有二，一者止善，二者行善。今且就止善作論，此十善修習之法皆互相顯助。何者？故如持不殺戒為首，次修餘九善助成，乃至持正見作頭，餘九助成，如是更互相助，仍成百善。然此百善便立菩薩之意有四百。何者？自作百善，一百也；教人行百善，二百也；隨喜人行百善，三百也；又讚歎人行百善，四百善也。然此四百就五種法師上作，但就受持法師亦有四百善，何者？自受持、教人受持、隨喜人受持、讚歎人受持各一百，此即是四百善。讀經之時亦有四百善也，誦經之時亦有四百善也，解說亦四百，書寫亦四百，是則四五二十，即是二千功德也。然菩薩位心欲令萬行皆進，有下品二千，次修中品二千也，次修上品二千也，便成六千功德。此六千功德共得感一根，如似五戒共得人身，但欲示自行化他功用顯昧配於六根，三根自行化他功用不如，三根自行化他功用勝，是故三根各得八百，三根各千二百也。論云：金銀無香金剛無味。今云何言金銀諸珍聞香悉能知？解釋云：但聞藏香，即知有金銀也。今此持經果報不可思議，如似一切知人六根竝用眾塵俱知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中明受持、讀、誦、解說、書寫、五種法師功德，是故經家仍為品目也。此下兩品是第三段，單據果門中命覓通經人。就中亦有兩段：第一此品正明據果命覓通經之人，第二〈常不輕品〉，即證此果報不虛也。今且就此品中自有二段，第一先總明聞經得六根清淨果報，第二廣別出六根清淨之相。從「善男子善女人父母所生」下是眼得八百、鼻得八百、身得八百，三八二十四，合即是二千四百功德也。次耳得千二百、舌得千二百、意得千二百，合即是三千六百。就前合，成六千功德，此六千功德皆是舉因目果。眾生起善，不出三業十善。十善有二，一者止善，二者行善。今且就止善作論，此十善修習之法皆互相顯助。何者？故如持不殺戒為首，次修餘九善助成，乃至持正見作頭，餘九助成，如是更互相助，仍成百善。然此百善便立菩薩之意有四百。何者？自作百善，一百也；教人行百善，二百也；隨喜人行百善，三百也；又讚歎人行百善，四百善也。然此四百就五種法師上作，但就受持法師亦有四百善，何者？自受持、教人受持、隨喜人受持、讚歎人受持各一百，此即是四百善。讀經之時亦有四百善也，誦經之時亦有四百善也，解說亦四百，書寫亦四百，是則四五二十，即是二千功德也。然菩薩位心欲令萬行皆進，有下品二千，次修中品二千也，次修上品二千也，便成六千功德。此六千功德共得感一根，如似五戒共得人身，但欲示自行化他功用顯昧配於六根，三根自行化他功用不如，三根自行化他功用勝，是故三根各得八百，三根各千二百也。論云：金銀無香金剛無味。今云何言金銀諸珍聞香悉能知？解釋云：但聞藏香，即知有金銀也。今此持經果報不可思議，如似一切知人六根竝用眾塵俱知。

常不輕品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常不輕品第十九

此品中明如來昔日為菩薩時，為四眾說同歸之義，記四眾得佛常說不輕之言，四眾仍號此菩薩為常不輕，是故仍為品目也。單舉果命通經人，中有兩段，此品是第二，舉不輕現得果報證不虛也。今就此品中大判有二段：一者長行，二者偈也。今就長行中有五段：第一舉是非相形命覓通經人，第二先談事本也，第三正明本事也，第四歎經，第五因此仍勸人受持也。今言舉是非者，若有謗此經之人得惡報，如上火宅偈末所述也。若能通經者得六根果報，如上〈法師功德品〉所明也。「得大勢乃往古昔」此下是品中第二段，先明事本。「二萬億威音王佛爾時有一菩薩」此下是第三段，正明本事也。今就此中自有二：第一先明行善惡二因，第二「是比丘臨終」以下明得善惡二果。今明行因之中善惡相間自有六階：第一先明常不輕禮拜，記人當果行善因也。第二明惡人行因，從「四眾之中」是也。第三明此菩薩行善因，從「如是經歷多年」下是也。第四又明惡人行惡因，從「說是語時」下是也。第五又明此菩薩行善因，從「避走遠住」下是也。第六又明惡人行惡因，從「以其常作此語故」下是也。「是比丘臨欲終時」以下是第二，明得善惡二果。此中自有二：第一先明善人得善果，即是常不輕也。第二明惡人得惡果。就此二重中各有二。就第一明得善果中有二者：第一先明得果，第二仍會通古今也。且就明得果之中自有六階：一者先明具聞威音王所說二十千萬億偈故，即得六根報也。第二「得是六根清淨」已下，明得更增壽教化眾生果報。第三「命終之後」下，明又值日月燈明佛。第四「以是因緣」下，明值雲自在王佛。第五「得大勢是常不輕菩薩」下，明又值千萬億佛說《法華》，第六從「功德成就當得作佛」下明得作佛也。「得大勢於汝意云何」，此下是善果中第二會通也。「得大勢彼時四眾」，此是第二明惡人得惡果，就中亦有二：初作三重明得惡果，第二仍會通也。三重明得惡果者：第一先明不值三寶也。第二從千劫下正明得惡果也。第三從「畢是罪已」下仍得妙果，是則顯菩薩不為眾生作煩惱因緣，正由常不輕菩薩為化外緣故也。「得大勢於汝意云何」此下是第二，會古今也。「得大勢當知是法華經」此下是長行中第四歎經也。「是故諸菩薩」此下是第五，仍勸人受持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中明如來昔日為菩薩時，為四眾說同歸之義，記四眾得佛常說不輕之言，四眾仍號此菩薩為常不輕，是故仍為品目也。單舉果命通經人，中有兩段，此品是第二，舉不輕現得果報證不虛也。今就此品中大判有二段：一者長行，二者偈也。今就長行中有五段：第一舉是非相形命覓通經人，第二先談事本也，第三正明本事也，第四歎經，第五因此仍勸人受持也。今言舉是非者，若有謗此經之人得惡報，如上火宅偈末所述也。若能通經者得六根果報，如上〈法師功德品〉所明也。「得大勢乃往古昔」此下是品中第二段，先明事本。「二萬億威音王佛爾時有一菩薩」此下是第三段，正明本事也。今就此中自有二：第一先明行善惡二因，第二「是比丘臨終」以下明得善惡二果。今明行因之中善惡相間自有六階：第一先明常不輕禮拜，記人當果行善因也。第二明惡人行因，從「四眾之中」是也。第三明此菩薩行善因，從「如是經歷多年」下是也。第四又明惡人行惡因，從「說是語時」下是也。第五又明此菩薩行善因，從「避走遠住」下是也。第六又明惡人行惡因，從「以其常作此語故」下是也。「是比丘臨欲終時」以下是第二，明得善惡二果。此中自有二：第一先明善人得善果，即是常不輕也。第二明惡人得惡果。就此二重中各有二。就第一明得善果中有二者：第一先明得果，第二仍會通古今也。且就明得果之中自有六階：一者先明具聞威音王所說二十千萬億偈故，即得六根報也。第二「得是六根清淨」已下，明得更增壽教化眾生果報。第三「命終之後」下，明又值日月燈明佛。第四「以是因緣」下，明值雲自在王佛。第五「得大勢是常不輕菩薩」下，明又值千萬億佛說《法華》，第六從「功德成就當得作佛」下明得作佛也。「得大勢於汝意云何」，此下是善果中第二會通也。「得大勢彼時四眾」，此是第二明惡人得惡果，就中亦有二：初作三重明得惡果，第二仍會通也。三重明得惡果者：第一先明不值三寶也。第二從千劫下正明得惡果也。第三從「畢是罪已」下仍得妙果，是則顯菩薩不為眾生作煩惱因緣，正由常不輕菩薩為化外緣故也。「得大勢於汝意云何」此下是第二，會古今也。「得大勢當知是法華經」此下是長行中第四歎經也。「是故諸菩薩」此下是第五，仍勸人受持也。

「而說偈言」此下有十九行半，是品中第二段，重頌長行。上長行中有五階，今不頌第一舉是非也。今初一行半，先頌第二事本；從「是佛滅後」此下十四行，頌上第三本事也；次有兩行；頌上第四歎經；次兩行，頌上第五獎勸也。上第三中本有二：先明行善惡二因，次明得善惡二果。今十四行中四行頌行因，十行頌得果。就上明行因中有六階，今者唯得頌三種：初三行先頌行善因也；次言「諸人聞已」半行，頌行惡因也；「不輕菩薩」下半行，頌善因也。「其罪畢已」此下十行，頌得果，亦分為二：初有五行頌善果，次有五行頌惡果。上善果中本有二：一者正明善果，二會通。今四行半頌果，半行頌會通。上正明果中本有六，今者唯得頌三：第一第二第三。「時四部眾」下明惡人得果。上長行中本有二：第一正明得果，第二會通。今者一行半頌得果，三行半頌會通。上得果中本有三，今者唯頌第四，「億億萬劫」下兩行，頌長行中第四歎經也。「是故行者」下兩行，頌長行中第五獎勸受持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下有十九行半，是品中第二段，重頌長行。上長行中有五階，今不頌第一舉是非也。今初一行半，先頌第二事本；從「是佛滅後」此下十四行，頌上第三本事也；次有兩行；頌上第四歎經；次兩行，頌上第五獎勸也。上第三中本有二：先明行善惡二因，次明得善惡二果。今十四行中四行頌行因，十行頌得果。就上明行因中有六階，今者唯得頌三種：初三行先頌行善因也；次言「諸人聞已」半行，頌行惡因也；「不輕菩薩」下半行，頌善因也。「其罪畢已」此下十行，頌得果，亦分為二：初有五行頌善果，次有五行頌惡果。上善果中本有二：一者正明善果，二會通。今四行半頌果，半行頌會通。上正明果中本有六，今者唯得頌三：第一第二第三。「時四部眾」下明惡人得果。上長行中本有二：第一正明得果，第二會通。今者一行半頌得果，三行半頌會通。上得果中本有三，今者唯頌第四，「億億萬劫」下兩行，頌長行中第四歎經也。「是故行者」下兩行，頌長行中第五獎勸受持也。

神力品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力品第二十

此品明如來有八種神力，仍為品目也。就化他流通中，本有三段，此品中初有五行一字，是第二段堪通經者；受命流通不開也。「爾時世尊」此下有六品半經是第三，正明如來以經正付囑也。前又解言：此三段之中，前一後一各有三段，中間不開也。今此中有三者：第一此半品先明付囑緣起也；第二〈囑累〉一品正明付囑也。第三有五品經，明示物通經軌則也。今且明緣起之中自有兩段：第一長行，第二偈頌也。就長行之中自有兩段：第一先明神力，第二因此歎經勸行也。今且明神力之中有二：第一先列所為時眾，第二正明神力凡有八種神力。而文成六段：第一先明長舌與放光合為一段也。「一時」下是第二段，又明兩種神力，即是謦咳與彈指二神力也。「地動」下是第三段，明第五神力也，欲使六道眾生盡發動通經意。「其中眾生」下是第四段，此明第六神力，正明如來神力令大眾徹見十方也。「即時諸天」下是第五段，明第七神力也，明諸天唱告使眾生供養。「所散諸物」下是第六段，明第八神力，表所修諸善感當來佛果也。「爾時佛告上行等」此下是長行中第二段，因此仍歎經勸行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品明如來有八種神力，仍為品目也。就化他流通中，本有三段，此品中初有五行一字，是第二段堪通經者；受命流通不開也。「爾時世尊」此下有六品半經是第三，正明如來以經正付囑也。前又解言：此三段之中，前一後一各有三段，中間不開也。今此中有三者：第一此半品先明付囑緣起也；第二〈囑累〉一品正明付囑也。第三有五品經，明示物通經軌則也。今且明緣起之中自有兩段：第一長行，第二偈頌也。就長行之中自有兩段：第一先明神力，第二因此歎經勸行也。今且明神力之中有二：第一先列所為時眾，第二正明神力凡有八種神力。而文成六段：第一先明長舌與放光合為一段也。「一時」下是第二段，又明兩種神力，即是謦咳與彈指二神力也。「地動」下是第三段，明第五神力也，欲使六道眾生盡發動通經意。「其中眾生」下是第四段，此明第六神力，正明如來神力令大眾徹見十方也。「即時諸天」下是第五段，明第七神力也，明諸天唱告使眾生供養。「所散諸物」下是第六段，明第八神力，表所修諸善感當來佛果也。「爾時佛告上行等」此下是長行中第二段，因此仍歎經勸行也。

「而說偈言」此下十七行偈，是第二段頌上也。亦分為二：第一四行，頌上第一先明八種神力也；第二「囑累是經故」下有十三行，頌上第二歎經勸行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下十七行偈，是第二段頌上也。亦分為二：第一四行，頌上第一先明八種神力也；第二「囑累是經故」下有十三行，頌上第二歎經勸行也。

囑累品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累品第二十一

此品第二正明如來以經付囑時眾，因名品目也。此品中大分為三段：第一正明如來以經付囑，第二明時眾即受付囑，第三明如來示付囑事畢相也。又此三段中各有三。正付中有三者：第一正明以經付也；第二釋付囑之意，從「所以者何」是也；第三結付囑，從「汝等亦應」下是也。「時諸菩薩」此下是第二受付囑，亦有三者：第一先明內心歡喜；第二從「益加恭敬」下明外形致敬；第三「俱發聲言」下正明受付囑也。「爾時釋迦」此下是第三段，示付囑事畢之相，亦有三者：第一先唱分身諸佛各隨所安也；第二還閉多寶佛塔，從「多寶」下是也；第三明大眾歡喜，從「說是語時」下是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品第二正明如來以經付囑時眾，因名品目也。此品中大分為三段：第一正明如來以經付囑，第二明時眾即受付囑，第三明如來示付囑事畢相也。又此三段中各有三。正付中有三者：第一正明以經付也；第二釋付囑之意，從「所以者何」是也；第三結付囑，從「汝等亦應」下是也。「時諸菩薩」此下是第二受付囑，亦有三者：第一先明內心歡喜；第二從「益加恭敬」下明外形致敬；第三「俱發聲言」下正明受付囑也。「爾時釋迦」此下是第三段，示付囑事畢之相，亦有三者：第一先唱分身諸佛各隨所安也；第二還閉多寶佛塔，從「多寶」下是也；第三明大眾歡喜，從「說是語時」下是也。

藥王本事品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王本事品第二十二

此品明藥王昔日苦行通經，仍為品目名也。此下有五品，是第三段示物通經之軌則。但上明因之中已明軌則，此中復明軌者，但前「入如來室」等明法等，明法為通經之軌，此中正以藥王等以人為軌也。此五品示物通經之軌，今判為三段：第一有〈藥王〉、〈妙音〉、〈觀音〉三品，正示物通經之軌；第二〈陀羅尼品〉即獎勸時眾有退沒者，以說神呪護此通經人，是故不可不弘經也；第三〈妙莊嚴王本事品〉即顯通經有利益，轉父邪見以歸正解也。今且就第一段中自有兩段：第一此〈藥王品〉先明苦行通經為物作軌也；第二〈妙音〉、〈觀音〉兩品明普現色身弘經益物。若明藥王苦行者，下二人亦然；若明後二人普現色身弘經益物，藥王亦應爾，是故彼此互舉影嚮相顯。但此藥王是舊邦菩薩，妙音、觀音等是他土大士，但妙音是東方菩薩，觀音是西土大士，雖復東西兩殊同集一處，為欲表同歸之理，證莫二之說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品明藥王昔日苦行通經，仍為品目名也。此下有五品，是第三段示物通經之軌則。但上明因之中已明軌則，此中復明軌者，但前「入如來室」等明法等，明法為通經之軌，此中正以藥王等以人為軌也。此五品示物通經之軌，今判為三段：第一有〈藥王〉、〈妙音〉、〈觀音〉三品，正示物通經之軌；第二〈陀羅尼品〉即獎勸時眾有退沒者，以說神呪護此通經人，是故不可不弘經也；第三〈妙莊嚴王本事品〉即顯通經有利益，轉父邪見以歸正解也。今且就第一段中自有兩段：第一此〈藥王品〉先明苦行通經為物作軌也；第二〈妙音〉、〈觀音〉兩品明普現色身弘經益物。若明藥王苦行者，下二人亦然；若明後二人普現色身弘經益物，藥王亦應爾，是故彼此互舉影嚮相顯。但此藥王是舊邦菩薩，妙音、觀音等是他土大士，但妙音是東方菩薩，觀音是西土大士，雖復東西兩殊同集一處，為欲表同歸之理，證莫二之說也。

今且就此品中大判為四段：第一是宿王華作問也，第二如來答也，第三經家序說此品中得利益，第四明多寶讚歎時眾中宿王華能問也。中有三：第一正問藥王難行苦行事；第二「善哉世尊願少解說」一句，請說；第三「諸天龍神」下，出所為徒眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今且就此品中大判為四段：第一是宿王華作問也，第二如來答也，第三經家序說此品中得利益，第四明多寶讚歎時眾中宿王華能問也。中有三：第一正問藥王難行苦行事；第二「善哉世尊願少解說」一句，請說；第三「諸天龍神」下，出所為徒眾也。

「爾時佛告」此下是品中第二段，如來答也。今就此答中自有六段：第一先明事本；第二「爾時彼佛」下，明過去佛為此菩薩說《法華經》；第三「一切眾生憙見」下，正明本事苦行流通此經；第四「佛告宿王華」下即會古今；第五「宿王華若有發心」下，勸通經；第六「宿王華譬如」下，廣歎經，正明流通也。從「爾時佛告宿王華」下十一行餘，是第一明事本。「爾時彼佛」此下是佛答中第二，明昔日佛為此菩薩說《法華經》也。「是一切眾生」此下是佛答中第三段，正明本事也。今就此中自有四段：第一是「一切眾生憙見菩薩」下明聞經修行；第二從「滿萬二千歲已得現一切色身三昧」以下，明得現果；第三「即作是念」以下，明知恩念報恩；第四「即時入是三昧」以下，正明報恩供養也。就此第四自有二：第一先明現身供養，第二後身供養。且就現身供養中自分為二：第一「即時入是三昧」下，先明財物供養；第二「從三昧起而自念言」下，正明燒身供養。今且就明燒身供養中自有五階：第一先明念欲燒身也；第二「即服諸香」下，明服香；第三從「滿千二百歲」下，正明燒身；第四「其中諸佛」以下，諸佛歎；第五「其身火燃」以下，明所經時節。從「一切眾生憙見」此下是第二，明後身供養。就中自有二：第一先明供養緣起；第二從「爾時一切眾生憙見」下，正苦行通經。今且就緣起之中自有九階：第一先明現生王家也。第二「即為父王」下，為王說本因緣。第三「大王我今當還供養此佛」下，明已語王道欲供養淨明德佛。第四「白已」下，明昇空而往。第五「往至佛所」下，明至佛所致敬。第六「爾時一切」下，明白佛道。佛那得猶在？今不用此解，只是自慶言我猶故及世尊在世也。第七明日月淨明德佛答，言「涅槃時至」也。第八明從「又勅」下，即明淨明德佛以法付此菩薩也。第九「如是日月淨明」下，明淨明德佛下入涅槃也。明緣起竟。「爾時一切」此下是第二，正明後身苦行通經。今就此中自有四段：第一先明見佛滅度生戀慕之心；第二即以海此岸栴檀明焚身供養；第三火滅之後明供養舍利；第四「爾時一切」下，明仍捨臂供養。就此第四段中自有七重：第一「從此」下，告大眾欲燒臂。第二「作是語已」下，正明燒臂。第三「令無數求聲聞眾」下，明時眾得益。第四「爾時諸菩薩」下，時眾憂惱。第五「于時一切眾生憙見」下明發誓。第六「作是誓已」下，明臂復本。第七「當爾之時」，明感動之相也。「佛告宿王華於意云何」下，佛答，有六段，此是第四段會通古今也。「宿王若有發心」此下是第五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時佛告」此下是品中第二段，如來答也。今就此答中自有六段：第一先明事本；第二「爾時彼佛」下，明過去佛為此菩薩說《法華經》；第三「一切眾生憙見」下，正明本事苦行流通此經；第四「佛告宿王華」下即會古今；第五「宿王華若有發心」下，勸通經；第六「宿王華譬如」下，廣歎經，正明流通也。從「爾時佛告宿王華」下十一行餘，是第一明事本。「爾時彼佛」此下是佛答中第二，明昔日佛為此菩薩說《法華經》也。「是一切眾生」此下是佛答中第三段，正明本事也。今就此中自有四段：第一是「一切眾生憙見菩薩」下明聞經修行；第二從「滿萬二千歲已得現一切色身三昧」以下，明得現果；第三「即作是念」以下，明知恩念報恩；第四「即時入是三昧」以下，正明報恩供養也。就此第四自有二：第一先明現身供養，第二後身供養。且就現身供養中自分為二：第一「即時入是三昧」下，先明財物供養；第二「從三昧起而自念言」下，正明燒身供養。今且就明燒身供養中自有五階：第一先明念欲燒身也；第二「即服諸香」下，明服香；第三從「滿千二百歲」下，正明燒身；第四「其中諸佛」以下，諸佛歎；第五「其身火燃」以下，明所經時節。從「一切眾生憙見」此下是第二，明後身供養。就中自有二：第一先明供養緣起；第二從「爾時一切眾生憙見」下，正苦行通經。今且就緣起之中自有九階：第一先明現生王家也。第二「即為父王」下，為王說本因緣。第三「大王我今當還供養此佛」下，明已語王道欲供養淨明德佛。第四「白已」下，明昇空而往。第五「往至佛所」下，明至佛所致敬。第六「爾時一切」下，明白佛道。佛那得猶在？今不用此解，只是自慶言我猶故及世尊在世也。第七明日月淨明德佛答，言「涅槃時至」也。第八明從「又勅」下，即明淨明德佛以法付此菩薩也。第九「如是日月淨明」下，明淨明德佛下入涅槃也。明緣起竟。「爾時一切」此下是第二，正明後身苦行通經。今就此中自有四段：第一先明見佛滅度生戀慕之心；第二即以海此岸栴檀明焚身供養；第三火滅之後明供養舍利；第四「爾時一切」下，明仍捨臂供養。就此第四段中自有七重：第一「從此」下，告大眾欲燒臂。第二「作是語已」下，正明燒臂。第三「令無數求聲聞眾」下，明時眾得益。第四「爾時諸菩薩」下，時眾憂惱。第五「于時一切眾生憙見」下明發誓。第六「作是誓已」下，明臂復本。第七「當爾之時」，明感動之相也。「佛告宿王華於意云何」下，佛答，有六段，此是第四段會通古今也。「宿王若有發心」此下是第五，

仍勸人苦行通經也。「宿王華譬如一切川流江河」下，是第六廣歎經正明流通。就中自有兩段：第一歎經，第二「是故宿王華」以下，正明流通也。就此兩段各有二階。歎經二者：初總歎此經一部，次「宿王華若有人聞」下，別歎。此二階各有三重。總歎中有三者：第一「譬如一切川流」下十譬，格量歎；第二「宿王華此經能救一切」下，名當體歎；第三「若人得聞此《法華經》」下，舉功用歎也。「宿王華若有人聞是藥王」以下，是第二別歎。就中亦有三者：第一「從此」以下，舉現在世為歎；第二「若如來滅後」下，舉未來世為歎；第三「宿王華此菩薩成就如是」下，總結歎也。第二正明流通中有二者：第一「是故宿王華」下，以此一品付囑流通；第二「宿王汝當以神通」下，以此一部付囑正明流通。就中有正、有釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仍勸人苦行通經也。「宿王華譬如一切川流江河」下，是第六廣歎經正明流通。就中自有兩段：第一歎經，第二「是故宿王華」以下，正明流通也。就此兩段各有二階。歎經二者：初總歎此經一部，次「宿王華若有人聞」下，別歎。此二階各有三重。總歎中有三者：第一「譬如一切川流」下十譬，格量歎；第二「宿王華此經能救一切」下，名當體歎；第三「若人得聞此《法華經》」下，舉功用歎也。「宿王華若有人聞是藥王」以下，是第二別歎。就中亦有三者：第一「從此」以下，舉現在世為歎；第二「若如來滅後」下，舉未來世為歎；第三「宿王華此菩薩成就如是」下，總結歎也。第二正明流通中有二者：第一「是故宿王華」下，以此一品付囑流通；第二「宿王汝當以神通」下，以此一部付囑正明流通。就中有正、有釋也。

「說是藥王品時」此下是品之第三段，即是經家敘說品得利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是藥王品時」此下是品之第三段，即是經家敘說品得利益也。

「多寶如來」此下是第四段，明多寶如來仍讚歎宿王華能問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多寶如來」此下是第四段，明多寶如來仍讚歎宿王華能問也。

妙音品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音品第二十三

此品中述此菩薩普現色身神力之事，仍以此菩薩為品名也。此下兩品是示物通經軌則中第二，明此二大士普現色身弘經益物，此意已如前述也。今就此品中大分為六段：第一先明如來放光召妙音令來；第二「即白淨華智佛」下，明彼菩薩被命發東方來此土；第三「爾時華德菩薩白佛」下，正明妙音普現色身通經之軌；第四「說是妙音品時」下，明東西二處人天有利益；第五「爾時妙音菩薩供養釋迦」下，明此菩薩見普現色身既竟仍辭此間佛還東方；第六「說是妙音菩薩來往品時」下，明經家述時眾說品有利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中述此菩薩普現色身神力之事，仍以此菩薩為品名也。此下兩品是示物通經軌則中第二，明此二大士普現色身弘經益物，此意已如前述也。今就此品中大分為六段：第一先明如來放光召妙音令來；第二「即白淨華智佛」下，明彼菩薩被命發東方來此土；第三「爾時華德菩薩白佛」下，正明妙音普現色身通經之軌；第四「說是妙音品時」下，明東西二處人天有利益；第五「爾時妙音菩薩供養釋迦」下，明此菩薩見普現色身既竟仍辭此間佛還東方；第六「說是妙音菩薩來往品時」下，明經家述時眾說品有利益也。

今第一如來放光召中，自有三階：第一先明此光傍照餘國也；第二「過是數已」下，明此光的照此菩薩國也；第三「爾時一切淨光莊嚴國」下，明如來光的照此妙音身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今第一如來放光召中，自有三階：第一先明此光傍照餘國也；第二「過是數已」下，明此光的照此菩薩國也；第三「爾時一切淨光莊嚴國」下，明如來光的照此妙音身也。

「即白淨華」下是品中第二段，明此妙音受命而來。此中自有五段：第一先明妙音辭佛而來；第二明彼佛仍誡勅此妙音；第三妙音奉受誡勅之旨；第四明此妙音示從彼來相；第五正明妙音發彼而來也。今先有四行許是第一，明妙音辭彼佛而來也。「爾時淨華智佛」此下是第二，明彼佛誡勅之也。「妙音白佛言」此下是第三，奉如來誡勅之旨也。「於是妙音」此下是第四段，示從彼來相。只就此第四段中自復六階：第一明現寶蓮華於此間也。第二從「爾時文殊」下，文殊問佛此瑞相之意也。第三「爾時釋迦」下，明如來答文殊。第四「文殊白佛」下，明文殊仍願見此妙音。第五「爾時釋迦」下，明釋迦答道多寶如來自當為汝喚。第六「時多寶佛」下，明多寶佛即為文殊喚此妙音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即白淨華」下是品中第二段，明此妙音受命而來。此中自有五段：第一先明妙音辭佛而來；第二明彼佛仍誡勅此妙音；第三妙音奉受誡勅之旨；第四明此妙音示從彼來相；第五正明妙音發彼而來也。今先有四行許是第一，明妙音辭彼佛而來也。「爾時淨華智佛」此下是第二，明彼佛誡勅之也。「妙音白佛言」此下是第三，奉如來誡勅之旨也。「於是妙音」此下是第四段，示從彼來相。只就此第四段中自復六階：第一明現寶蓮華於此間也。第二從「爾時文殊」下，文殊問佛此瑞相之意也。第三「爾時釋迦」下，明如來答文殊。第四「文殊白佛」下，明文殊仍願見此妙音。第五「爾時釋迦」下，明釋迦答道多寶如來自當為汝喚。第六「時多寶佛」下，明多寶佛即為文殊喚此妙音。

從「于時妙音」以下是第五段，正明妙音發來至此。就此第五段自有九階：第一先明妙音與眷屬而來；第二「所逕諸國」以下，妙音於路現神力之相；第三「菩薩目如廣大青蓮華葉」下，明經家敘此人形；第四「入七寶臺」下，明妙音乘寶座而來至；第五「到已」以下，明既至此間設供養；第六「而白佛言」下，明妙音傳彼佛相問訊；第七「世尊我今欲見」下，明妙音白佛道願欲見多寶佛；第八「爾時釋迦」下，明釋迦即為白多寶佛；第九「爾時多寶佛」下，明多寶佛於寶塔中遙命妙音也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「于時妙音」以下是第五段，正明妙音發來至此。就此第五段自有九階：第一先明妙音與眷屬而來；第二「所逕諸國」以下，妙音於路現神力之相；第三「菩薩目如廣大青蓮華葉」下，明經家敘此人形；第四「入七寶臺」下，明妙音乘寶座而來至；第五「到已」以下，明既至此間設供養；第六「而白佛言」下，明妙音傳彼佛相問訊；第七「世尊我今欲見」下，明妙音白佛道願欲見多寶佛；第八「爾時釋迦」下，明釋迦即為白多寶佛；第九「爾時多寶佛」下，明多寶佛於寶塔中遙命妙音也。

「爾時華德菩薩白佛」此下是品中第三段，正明妙音普現色身弘經。此中自有兩番問答為二段也。今明初番問答中問唯一也。佛答中自有四階：第一正答妙音往昔行妙因今日得果；第二「華德於汝意云何」下仍會通古今；第三「華德汝但見妙音菩薩」下，廣明此妙音普現色身弘經；第四「華德妙音成就」下，結答也。「爾時華德菩薩白佛」此下是第二番問答，明三昧名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時華德菩薩白佛」此下是品中第三段，正明妙音普現色身弘經。此中自有兩番問答為二段也。今明初番問答中問唯一也。佛答中自有四階：第一正答妙音往昔行妙因今日得果；第二「華德於汝意云何」下仍會通古今；第三「華德汝但見妙音菩薩」下，廣明此妙音普現色身弘經；第四「華德妙音成就」下，結答也。「爾時華德菩薩白佛」此下是第二番問答，明三昧名也。

「說是妙音菩薩品時」，此下是品中第四段，明東西二國得益，即得此三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是妙音菩薩品時」，此下是品中第四段，明東西二國得益，即得此三昧也。

「爾時妙音菩薩供養釋迦」此下是品中第五段，明妙音既說普現色身竟仍辭還國。此中自有三階：第一先明辭如來也；第二從「所逕諸國」下，明妙音去時於路現神力也；第三「既到本國」下，明至彼恭敬彼佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時妙音菩薩供養釋迦」此下是品中第五段，明妙音既說普現色身竟仍辭還國。此中自有三階：第一先明辭如來也；第二從「所逕諸國」下，明妙音去時於路現神力也；第三「既到本國」下，明至彼恭敬彼佛也。

從「說是妙音菩薩來往品時」下，品中第六段，明經家敘時眾得利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「說是妙音菩薩來往品時」下，品中第六段，明經家敘時眾得利益也。

觀世音品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音品第二十四

觀世音者可有四名：一名觀世音，正言觀世間音聲而度脫之也；二名觀世音身，即是觀眾生身業而度脫之；三言觀世意，即是觀眾生意業而度脫之也；四者名觀世業，此則通前三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音者可有四名：一名觀世音，正言觀世間音聲而度脫之也；二名觀世音身，即是觀眾生身業而度脫之；三言觀世意，即是觀眾生意業而度脫之也；四者名觀世業，此則通前三種。

問曰：「若爾，何故只詺為觀世音耶？」解釋者言：「但行口業則易，身意兩業行善則難也。且娑婆世界多以音聲為佛事，是故從觀世音受名也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若爾，何故只詺為觀世音耶？」解釋者言：「但行口業則易，身意兩業行善則難也。且娑婆世界多以音聲為佛事，是故從觀世音受名也。」

今就此品中亦有六段：第一先稱歎此菩薩也；第二從「云何遊於娑婆世界」此下，則正明普現通經也；第三「是故汝等應當一心供養」以下，仍勸人供養此菩薩也；第四「無盡意是觀世音菩薩有如是自在神力」以下，結歎此菩薩也；第五「爾時持地菩薩即從座起」下，明持地菩薩寄也，第寄此品末，仍歎觀世音之德也；第六臨品末「佛說〈普門品〉時」以下，明說此品時得利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今就此品中亦有六段：第一先稱歎此菩薩也；第二從「云何遊於娑婆世界」此下，則正明普現通經也；第三「是故汝等應當一心供養」以下，仍勸人供養此菩薩也；第四「無盡意是觀世音菩薩有如是自在神力」以下，結歎此菩薩也；第五「爾時持地菩薩即從座起」下，明持地菩薩寄也，第寄此品末，仍歎觀世音之德也；第六臨品末「佛說〈普門品〉時」以下，明說此品時得利益也。

今且明第一歎中有二，即問、答為二也。今明佛答中自有兩段：第一先依名歎，第二從「無盡意若有人受持六十二億」下，名為格量歎也。依名歎中有四：第一先歎觀世音；第二「若有眾生多於婬欲」下歎觀世意；第三「若有女人設欲求男」下歎觀世身；第四「是故眾生皆應受持」下，結勸受持也。就第一觀世音中自有三：第一「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱」下，總明觀世苦聲；第二「若有受持觀世音菩薩名者」下，別明觀世音救七種難；第三「無盡意觀世音菩薩威神之力」下，總結歎也。第二救七種難者：第一「若有持是觀世音菩薩名者」下一行半，救火難。第二「若為大水所漂」下減一行，救水難。第三「若有百千萬億眾生」下五行半，明救風難，此中雖通羅剎未明羅剎也；風本無色，正明此風吹起黑色，故言黑也。第四「若復有人臨當被害」下減兩行，救刀杖難。第五「若三千大千」下兩行半，救羅剎難。第六「設復有人若有罪」下兩行，救枷鎖難。第七「若三千大千國土」下六行餘，救盜賊難也。「無盡意是觀世音菩薩竟巍巍如是」，是第三總結歎觀世音也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今且明第一歎中有二，即問、答為二也。今明佛答中自有兩段：第一先依名歎，第二從「無盡意若有人受持六十二億」下，名為格量歎也。依名歎中有四：第一先歎觀世音；第二「若有眾生多於婬欲」下歎觀世意；第三「若有女人設欲求男」下歎觀世身；第四「是故眾生皆應受持」下，結勸受持也。就第一觀世音中自有三：第一「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱」下，總明觀世苦聲；第二「若有受持觀世音菩薩名者」下，別明觀世音救七種難；第三「無盡意觀世音菩薩威神之力」下，總結歎也。第二救七種難者：第一「若有持是觀世音菩薩名者」下一行半，救火難。第二「若為大水所漂」下減一行，救水難。第三「若有百千萬億眾生」下五行半，明救風難，此中雖通羅剎未明羅剎也；風本無色，正明此風吹起黑色，故言黑也。第四「若復有人臨當被害」下減兩行，救刀杖難。第五「若三千大千」下兩行半，救羅剎難。第六「設復有人若有罪」下兩行，救枷鎖難。第七「若三千大千國土」下六行餘，救盜賊難也。「無盡意是觀世音菩薩竟巍巍如是」，是第三總結歎觀世音也。

「若有眾生多於婬欲」，此下是第二歎觀世意，就中自有二：第一正歎也；第二從「無盡意」下竟「是故眾生常應心念」，結勸也。「若有女人」此下是第三，歎觀世身，就中亦有二：第一正身業禮拜求男得男求女得女，亦第二從「無盡意」下竟「福不唐捐」，結勸也。「是故眾生」此下是第一依名歎中第四總結歎也。「無盡意若有人受持六十二億」此下是第二格量歎，此中亦有四階：第一佛先作格量功德問無盡意也；第二答佛「甚多世尊」也；第三「佛言若復有人」下明如來結會；第四「無盡意受持觀世音菩薩」下，總結歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生多於婬欲」，此下是第二歎觀世意，就中自有二：第一正歎也；第二從「無盡意」下竟「是故眾生常應心念」，結勸也。「若有女人」此下是第三，歎觀世身，就中亦有二：第一正身業禮拜求男得男求女得女，亦第二從「無盡意」下竟「福不唐捐」，結勸也。「是故眾生」此下是第一依名歎中第四總結歎也。「無盡意若有人受持六十二億」此下是第二格量歎，此中亦有四階：第一佛先作格量功德問無盡意也；第二答佛「甚多世尊」也；第三「佛言若復有人」下明如來結會；第四「無盡意受持觀世音菩薩」下，總結歎也。

「無盡意白佛言」此下是品中第二段，正明普現色身弘經，自有二：第一問，第二佛答也。今且明問中自有二意三文：一問言「云何遊於娑婆」，此問形也。第二問言「云何而為眾生說法」，此問教也。「方便之力其事云何」，此是第三總結前問，形、教兩法都是方便之力也。佛答中有二：第一正答，第二結答也。就正答中凡有十九應，以一一中皆答上兩問，「現形」即答前問形，「而為說法」即答後問教。今初句「若眾生應以佛身得度者」，明眾生根性，後句例皆如是，經文略無眾生也。「無盡意是觀世音」下是第二結答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意白佛言」此下是品中第二段，正明普現色身弘經，自有二：第一問，第二佛答也。今且明問中自有二意三文：一問言「云何遊於娑婆」，此問形也。第二問言「云何而為眾生說法」，此問教也。「方便之力其事云何」，此是第三總結前問，形、教兩法都是方便之力也。佛答中有二：第一正答，第二結答也。就正答中凡有十九應，以一一中皆答上兩問，「現形」即答前問形，「而為說法」即答後問教。今初句「若眾生應以佛身得度者」，明眾生根性，後句例皆如是，經文略無眾生也。「無盡意是觀世音」下是第二結答也。

「是故汝等應當一心供養」，此下是品中第三段勸人供養觀世音，自有七階：第一明如來正勸供養；第二明無盡意即受佛教捨瓔珞供養也；第三「時觀世音菩薩」下明觀音不受；第四明無盡意請受也；第五「爾時佛告」下明如來自命觀世音令受；第六「時觀世音」下明觀世即受；第七「分作二分」下，明此菩薩既受之後仍行迴施也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故汝等應當一心供養」，此下是品中第三段勸人供養觀世音，自有七階：第一明如來正勸供養；第二明無盡意即受佛教捨瓔珞供養也；第三「時觀世音菩薩」下明觀音不受；第四明無盡意請受也；第五「爾時佛告」下明如來自命觀世音令受；第六「時觀世音」下明觀世即受；第七「分作二分」下，明此菩薩既受之後仍行迴施也。

「無盡意」以下是品之第四，總結歎觀世音也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意」以下是品之第四，總結歎觀世音也。

「爾時持地菩薩」此下是品中第五段，明持地總歎此觀世音之德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時持地菩薩」此下是品中第五段，明持地總歎此觀世音之德也。

「佛說是普門品時」此下是品中第六段，明經家敘說品得利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說是普門品時」此下是品中第六段，明經家敘說品得利益也。

陀羅尼品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼品第二十五

此品中明陀羅尼神呪，仍為品目也。明示物軌則中本有三：前三品正明以人為通經軌則也。今此一品是第二意，則明如來說大神呪，獎勸弘經擁護通法大士。今就此品中大判為三段：第一有一番問答，先格量通經人功德；第二「爾時藥王」下又有一番問答，正明五人說神呪擁護弘經人也；第三「說是陀羅尼品」下一行，明時眾得利益也。五人者，第一藥王、第二勇施、第三毘沙門天王、第四持國天王、第五羅剎女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中明陀羅尼神呪，仍為品目也。明示物軌則中本有三：前三品正明以人為通經軌則也。今此一品是第二意，則明如來說大神呪，獎勸弘經擁護通法大士。今就此品中大判為三段：第一有一番問答，先格量通經人功德；第二「爾時藥王」下又有一番問答，正明五人說神呪擁護弘經人也；第三「說是陀羅尼品」下一行，明時眾得利益也。五人者，第一藥王、第二勇施、第三毘沙門天王、第四持國天王、第五羅剎女。

妙莊嚴王本事品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙莊嚴王本事品第二十六

若依〈藥王菩薩本事品〉者，應言淨藏淨眼品。但此正是往古國王，邪見熾盛不信三寶，然淨眼二子是大菩薩而應生此家，轉王邪見之心得正見之解，從所化受品名，故為品目也。今就此品中大判有六段：第一先明事本；第二仍稱歎二子有深德美行；第三明雲雷音王佛為說《法華》；第四正明二子化父本事，此是品之來意；第五段仍會通古今；第六段明經家敘說此品時眾得利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依〈藥王菩薩本事品〉者，應言淨藏淨眼品。但此正是往古國王，邪見熾盛不信三寶，然淨眼二子是大菩薩而應生此家，轉王邪見之心得正見之解，從所化受品名，故為品目也。今就此品中大判有六段：第一先明事本；第二仍稱歎二子有深德美行；第三明雲雷音王佛為說《法華》；第四正明二子化父本事，此是品之來意；第五段仍會通古今；第六段明經家敘說此品時眾得利益也。

今先明事本，國劫名字、如來之號也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今先明事本，國劫名字、如來之號也。

從「有二子」此下是第二，先稱歎二子有深德美行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「有二子」此下是第二，先稱歎二子有深德美行也。

「爾時彼佛」，此下是第三段，彼佛為二子說《法華經》也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼佛」，此下是第三段，彼佛為二子說《法華經》也。

「時淨藏淨眼二子」此下是第四段，正明二子化父之本事，就此中自有三段：第一先明化父緣起；第二「於是二子」下正明化父；第三「時父見子神力如是」下，明父王朋二子白母往佛所也。第二「母告子言」下，明其母告子導父王邪見，第三「淨藏二子」下，明二子生怨歎之念，第四從「母告子言」下，明勸子化父也。「於是」以下第二，正明二子作十八變化父王也。「時父見子」此下是第三，明父王受化，就此中凡有十四階：第一先明父王與子問答也；第二「於是二子」下，二子與母問答也；第三「於是二子」下，明二子勸父母往佛所也；第四「彼時妙莊嚴王」下，明王眷屬堪受法正化也；第五「二子如是」下，歎二子化父王之德；第六「於是妙莊嚴王」下，明王及眷屬往佛所也；第七「爾時彼佛為王說法」下，此二句明如來為王說法也；第八「王大歡悅」下，明王聞法得利益仍供養；第九「時雲雷音」下，明佛為授記也；第十「其王即時」下，明王出家修道也；第十一「即昇虛空」下，明王既得解之後述報子恩也；第十二「爾時」下，明如來述此二王子實是善知識也；第十三「妙莊嚴王即從虛空中下」，明王稱歎佛德也；第十四「說是語已，禮佛而退」，此兩句明辭佛還國也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時淨藏淨眼二子」此下是第四段，正明二子化父之本事，就此中自有三段：第一先明化父緣起；第二「於是二子」下正明化父；第三「時父見子神力如是」下，明父王朋二子白母往佛所也。第二「母告子言」下，明其母告子導父王邪見，第三「淨藏二子」下，明二子生怨歎之念，第四從「母告子言」下，明勸子化父也。「於是」以下第二，正明二子作十八變化父王也。「時父見子」此下是第三，明父王受化，就此中凡有十四階：第一先明父王與子問答也；第二「於是二子」下，二子與母問答也；第三「於是二子」下，明二子勸父母往佛所也；第四「彼時妙莊嚴王」下，明王眷屬堪受法正化也；第五「二子如是」下，歎二子化父王之德；第六「於是妙莊嚴王」下，明王及眷屬往佛所也；第七「爾時彼佛為王說法」下，此二句明如來為王說法也；第八「王大歡悅」下，明王聞法得利益仍供養；第九「時雲雷音」下，明佛為授記也；第十「其王即時」下，明王出家修道也；第十一「即昇虛空」下，明王既得解之後述報子恩也；第十二「爾時」下，明如來述此二王子實是善知識也；第十三「妙莊嚴王即從虛空中下」，明王稱歎佛德也；第十四「說是語已，禮佛而退」，此兩句明辭佛還國也。

「佛告大眾」此下是品中第五，會通古今也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告大眾」此下是品中第五，會通古今也。

「佛說」下是品之第六段，明經家敘說品時得利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說」下是品之第六段，明經家敘說品時得利益也。

普賢勸發品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢勸發品第二十七

此品中明普賢從東方來，勸人自發聞經之因，故為品名也。但經有三段，第三段流通中本有二：第一有十品半是化他流通，今此一品是第二自行流通。若不受持者，此經於此人則不流通；若自受持者，此經於此人則有流通之義也。本言兩段之中各有三，今此中有三者：第一先明此菩薩從東方來，是勸發之由也；第二「白佛」下，正明勸發聞經；第三臨品末，是經家敘說品得利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中明普賢從東方來，勸人自發聞經之因，故為品名也。但經有三段，第三段流通中本有二：第一有十品半是化他流通，今此一品是第二自行流通。若不受持者，此經於此人則不流通；若自受持者，此經於此人則有流通之義也。本言兩段之中各有三，今此中有三者：第一先明此菩薩從東方來，是勸發之由也；第二「白佛」下，正明勸發聞經；第三臨品末，是經家敘說品得利益。

今且明初段中自有四階：第一正明普賢從東方來；第二「所逕諸國土」下，明神通之相；第三「又與」下，明普賢眷屬之相也；第四「到娑婆」下明至佛所致敬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今且明初段中自有四階：第一正明普賢從東方來；第二「所逕諸國土」下，明神通之相；第三「又與」下，明普賢眷屬之相也；第四「到娑婆」下明至佛所致敬也。

「白佛言」此下是品之第二段，正明勸發之義。就中賓主相簡有四階：第一普賢先問如來勸發之行；第二「佛告普賢」下，明如來即答勸發之行；第三「爾時普賢白佛」下，正明普賢菩薩獎勸也；第四「爾時釋迦讚言」下，明如來述成獎勸。又此四段之中各有三別。初有三者：第一先道為此經故來也；第二「唯願」下，明請答也；第三從「若善男子」下，正問也。「佛告」此下是第二佛答，明勸發之行也。此中亦有三者：第一總唱有四法之數也；第二「一者」下，別出四法之名也；第三「善男子」下，結答也。「爾時普賢」此下是第三段，普賢正勸人行此四行，就中亦有三者：第一總勸也，第二別勸，第三結勸也。「是人若行若立」下是第二別勸，就中自有四種勸：第一先明靈瑞勸，正言「若能受持者，我當乘白象護之」也；第二從「亦復與其」下，明神呪護；第三「若有受持」下，明佛神力護，若能受持此經者諸佛神力護之；第四「若但書寫」下舉果報勸，若能通此經者，得好果報也。「世尊我今以神通力」此下第三結勸，明普賢自誓發弘經之志引物之情，即結也。「爾時釋迦」此下是第四，如來述其獎勸，就中亦有三者：第一先述其靈瑞及神呪兩護勸也；第二「當以神力」下，即述成上佛護勸；第三從「普賢若如來」下，即述成舉上果報勸，番取即得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白佛言」此下是品之第二段，正明勸發之義。就中賓主相簡有四階：第一普賢先問如來勸發之行；第二「佛告普賢」下，明如來即答勸發之行；第三「爾時普賢白佛」下，正明普賢菩薩獎勸也；第四「爾時釋迦讚言」下，明如來述成獎勸。又此四段之中各有三別。初有三者：第一先道為此經故來也；第二「唯願」下，明請答也；第三從「若善男子」下，正問也。「佛告」此下是第二佛答，明勸發之行也。此中亦有三者：第一總唱有四法之數也；第二「一者」下，別出四法之名也；第三「善男子」下，結答也。「爾時普賢」此下是第三段，普賢正勸人行此四行，就中亦有三者：第一總勸也，第二別勸，第三結勸也。「是人若行若立」下是第二別勸，就中自有四種勸：第一先明靈瑞勸，正言「若能受持者，我當乘白象護之」也；第二從「亦復與其」下，明神呪護；第三「若有受持」下，明佛神力護，若能受持此經者諸佛神力護之；第四「若但書寫」下舉果報勸，若能通此經者，得好果報也。「世尊我今以神通力」此下第三結勸，明普賢自誓發弘經之志引物之情，即結也。「爾時釋迦」此下是第四，如來述其獎勸，就中亦有三者：第一先述其靈瑞及神呪兩護勸也；第二「當以神力」下，即述成上佛護勸；第三從「普賢若如來」下，即述成舉上果報勸，番取即得也。

「佛說是普賢勸發品時」，此下是品第三段，明經家敘說此品時得利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說是普賢勸發品時」，此下是品第三段，明經家敘說此品時得利益也。