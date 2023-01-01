法華義疏卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華義疏卷第七

光宅寺沙門法雲撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光宅寺沙門法雲撰

授記品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記品第六

此品中為四人授當果之記，仍為品目也。若談受記則義在菩薩，若語授記則義關如來，是則受是取義，授是與義也。但記有二種，一者能記，二者所記。能記即是如來言教正是記體，所記即是菩薩未來佛果及國土名號，亦名為記，此是從他得名也。但譬說開三顯一化中根人中本有四品，即為四段，今此下一品是第四段為中根人授記。前又解言：四段中例開為兩，今就此授記中有二者，第一正為此四大弟子授記，第二品末一偈即復許為下根之徒說同歸之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中為四人授當果之記，仍為品目也。若談受記則義在菩薩，若語授記則義關如來，是則受是取義，授是與義也。但記有二種，一者能記，二者所記。能記即是如來言教正是記體，所記即是菩薩未來佛果及國土名號，亦名為記，此是從他得名也。但譬說開三顯一化中根人中本有四品，即為四段，今此下一品是第四段為中根人授記。前又解言：四段中例開為兩，今就此授記中有二者，第一正為此四大弟子授記，第二品末一偈即復許為下根之徒說同歸之義也。

正授記中自有三段，第一先的為大迦葉授記，第二即更為三聲聞授記，第三通為五百弟子授記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正授記中自有三段，第一先的為大迦葉授記，第二即更為三聲聞授記，第三通為五百弟子授記也。

「爾時大目徤連」此下第二更為三聲聞授記。正由已請，是故別為一段。就中自二，第一目連等三聲聞請記，第二如來為三人各授記，即作三階也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大目徤連」此下第二更為三聲聞授記。正由已請，是故別為一段。就中自二，第一目連等三聲聞請記，第二如來為三人各授記，即作三階也。

「我諸弟子威德具足」此下有一行半，第三通為五百弟子授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我諸弟子威德具足」此下有一行半，第三通為五百弟子授記。

「我及汝等」此一行是品中第二段，即許為下根人說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我及汝等」此一行是品中第二段，即許為下根人說也。

化城喻品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化城喻品第七

明因中第三廣說開三顯一中自有三段，即化三根人為三段。自此下竟學無學人記品有三品經，是第三明宿世因緣說開三顯一之理化下根人。但上根人、中根人中各自有四段，今此化下根人若准上例應有四段，以義相從只有三義，正有宿世因緣說有授記，有領解、無有述成。雖有三義只有二段。何以知之？領解入授記中文句既渾直分為二段，第一此〈化城品〉正明宿世因緣說化下根人，第二餘二品為下根人授記。大意正言，我昔日已曾於大通智勝佛所于時在十六王子數，已為汝覆講說《法華》，今者復為汝說，云何三聞不解？是故下經文言「我在十六數曾亦為汝說，以是本因緣今說法華經」，但下根執之，徒聞此往因緣相與解悟。就此品中大判為兩段，第一從長行初盡偈，先明佛智能見往古久遠之事；第二從「佛告諸比丘」下長行初盡偈，正明宿世因緣說也。又就此兩段之中各有二重，皆有長行與偈為二重。今就前長行明佛智能見古往久遠之事中自有三階：第一先敘出往之事，即是大通智勝佛。第二從「諸比丘彼佛滅度以來」以下，用三千大千世界作墨，為往古久遠作譬也。第三言「我以如來知見力故，觀彼久遠猶若今日」，正明如來能見久遠之事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明因中第三廣說開三顯一中自有三段，即化三根人為三段。自此下竟學無學人記品有三品經，是第三明宿世因緣說開三顯一之理化下根人。但上根人、中根人中各自有四段，今此化下根人若准上例應有四段，以義相從只有三義，正有宿世因緣說有授記，有領解、無有述成。雖有三義只有二段。何以知之？領解入授記中文句既渾直分為二段，第一此〈化城品〉正明宿世因緣說化下根人，第二餘二品為下根人授記。大意正言，我昔日已曾於大通智勝佛所于時在十六王子數，已為汝覆講說《法華》，今者復為汝說，云何三聞不解？是故下經文言「我在十六數曾亦為汝說，以是本因緣今說法華經」，但下根執之，徒聞此往因緣相與解悟。就此品中大判為兩段，第一從長行初盡偈，先明佛智能見往古久遠之事；第二從「佛告諸比丘」下長行初盡偈，正明宿世因緣說也。又就此兩段之中各有二重，皆有長行與偈為二重。今就前長行明佛智能見古往久遠之事中自有三階：第一先敘出往之事，即是大通智勝佛。第二從「諸比丘彼佛滅度以來」以下，用三千大千世界作墨，為往古久遠作譬也。第三言「我以如來知見力故，觀彼久遠猶若今日」，正明如來能見久遠之事也。

「而說偈言」此下是第二偈頌，上長行中有三，今此七行偈亦分為三：初一偈頌第一也。第二「如人以力磨三千大千土」以下有四行，頌上第二久遠之譬也。第三「如來無礙智知彼佛滅度」以下有兩行偈，頌上第三正明如來智能見往事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下是第二偈頌，上長行中有三，今此七行偈亦分為三：初一偈頌第一也。第二「如人以力磨三千大千土」以下有四行，頌上第二久遠之譬也。第三「如來無礙智知彼佛滅度」以下有兩行偈，頌上第三正明如來智能見往事。

「佛告諸比丘」自此下訖品，是第二正明宿世因緣說，亦有兩重者，即是長行與偈為二。就長行之中自有二階：第一從此下竟「住於禪定八萬四千劫」，先明昔日結緣之因由也。第二從「是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定」以下竟長行，正明結緣。又就此兩階之中各自有二。結緣之因由中有二者，第一從此以下竟「十方諸梵請轉法輪」以來，先明昔日結緣之遠由。第二從「大通佛受諸梵王請」竟「入禪定」以來，明昔日結緣之近由。又就結緣之因由，兩階之中各有四階。今就第一結緣遠由有四階者，第一先明大通智勝佛行道得佛，第二明十六王子請轉法輪，第三明大通智勝佛得佛之後神通感動之相，第四明十方諸梵請轉法輪。又就此四別之中各自有三異。第一明大通智勝佛行道得佛中有三異者，第一先明大通智勝佛行道佛道難得之相；第二從「爾時忉利諸天」以下，此明大通智勝佛未得佛中間，諸天常設供養；第三從「諸比丘大通智勝佛過十小劫」以下，此正明大通智勝佛得佛道，此三異合是遠緣。四階之中第一明大通智勝佛行道得佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告諸比丘」自此下訖品，是第二正明宿世因緣說，亦有兩重者，即是長行與偈為二。就長行之中自有二階：第一從此下竟「住於禪定八萬四千劫」，先明昔日結緣之因由也。第二從「是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定」以下竟長行，正明結緣。又就此兩階之中各自有二。結緣之因由中有二者，第一從此以下竟「十方諸梵請轉法輪」以來，先明昔日結緣之遠由。第二從「大通佛受諸梵王請」竟「入禪定」以來，明昔日結緣之近由。又就結緣之因由，兩階之中各有四階。今就第一結緣遠由有四階者，第一先明大通智勝佛行道得佛，第二明十六王子請轉法輪，第三明大通智勝佛得佛之後神通感動之相，第四明十方諸梵請轉法輪。又就此四別之中各自有三異。第一明大通智勝佛行道得佛中有三異者，第一先明大通智勝佛行道佛道難得之相；第二從「爾時忉利諸天」以下，此明大通智勝佛未得佛中間，諸天常設供養；第三從「諸比丘大通智勝佛過十小劫」以下，此正明大通智勝佛得佛道，此三異合是遠緣。四階之中第一明大通智勝佛行道得佛也。

「其佛未出家時」此下是第二，十六王子請轉法輪。就中亦有三重者，第一先明王子為請故來至佛所；第二「到已頭面禮足」以下，明既至佛所設三業供養；第三「爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪」以下，正明王子請佛說法。此三重合是遠因，由中第二階明王子請佛說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其佛未出家時」此下是第二，十六王子請轉法輪。就中亦有三重者，第一先明王子為請故來至佛所；第二「到已頭面禮足」以下，明既至佛所設三業供養；第三「爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪」以下，正明王子請佛說法。此三重合是遠因，由中第二階明王子請佛說法也。

「佛告諸比丘」此下是第三，明大通智勝佛得佛之後神通感動之相。就中亦有三重：第一明佛神通動地；第二從「其國中間幽冥之處」下，明光明普照之相；第三「又其國界」下，明佛光、動二相至處遠至天宮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告諸比丘」此下是第三，明大通智勝佛得佛之後神通感動之相。就中亦有三重：第一明佛神通動地；第二從「其國中間幽冥之處」下，明光明普照之相；第三「又其國界」下，明佛光、動二相至處遠至天宮也。

「爾時東方」此下是第四，明十方諸梵請佛轉法輪。就中亦有三者，第一先明東方、東南方二方諸梵請轉小乘法輪；第二從南方乃至下方有七方諸梵請佛轉大乘法輪；第三明上方一方諸梵併請轉大小二乘法輪。就第一明東方、東南方諸梵請中有二：第一先明東方諸梵請，第二東南方諸梵請也。但就一方諸梵中凡有七義：第一先明彼佛光明照相與驚怪；第二明共議此光明所以；第三明諸梵眾中有聰明者，仍大判光明之意；第四明諸梵等尋光至佛所；第五明諸梵既至佛所，故三業致敬；第六正明請佛轉法輪；第七明大通智勝佛默然為許之。東南方諸梵七義亦爾。「又諸比丘南方」此下是第二，明七方諸梵請轉大乘法輪，亦有二，第一先具明南方諸梵七義；第二西南方以下總據六方，帖同南方也。「爾時上方」此下是第三，明上方諸梵併請轉大小二乘法輪，唯有六義，闕無第七如來默然許之。何以故？爾時已亦請竟，佛仍受請說法，是故無有默然許之。但第六請說法中兩偈，前偈請小乘，後偈請大乘法輪也。此四階之中各有三重，合是結緣之遠由也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時東方」此下是第四，明十方諸梵請佛轉法輪。就中亦有三者，第一先明東方、東南方二方諸梵請轉小乘法輪；第二從南方乃至下方有七方諸梵請佛轉大乘法輪；第三明上方一方諸梵併請轉大小二乘法輪。就第一明東方、東南方諸梵請中有二：第一先明東方諸梵請，第二東南方諸梵請也。但就一方諸梵中凡有七義：第一先明彼佛光明照相與驚怪；第二明共議此光明所以；第三明諸梵眾中有聰明者，仍大判光明之意；第四明諸梵等尋光至佛所；第五明諸梵既至佛所，故三業致敬；第六正明請佛轉法輪；第七明大通智勝佛默然為許之。東南方諸梵七義亦爾。「又諸比丘南方」此下是第二，明七方諸梵請轉大乘法輪，亦有二，第一先具明南方諸梵七義；第二西南方以下總據六方，帖同南方也。「爾時上方」此下是第三，明上方諸梵併請轉大小二乘法輪，唯有六義，闕無第七如來默然許之。何以故？爾時已亦請竟，佛仍受請說法，是故無有默然許之。但第六請說法中兩偈，前偈請小乘，後偈請大乘法輪也。此四階之中各有三重，合是結緣之遠由也。

「爾時大通智勝如來受十方諸梵天王」，此下是第二明昔日結緣之近由。就中亦有四階：第一先明大通智勝佛受諸梵請二乘轉法輪；第二明十六王子于時請佛說《法華》；第三明大通智勝佛受王子請說《法華》；第四明大通智勝佛說《法華》之後，仍入禪定避坐作覆講之由，若不入禪定那得覆講。又就此四階之中各有三重。第一受十方諸梵請說二乘法輪中有三重者，第一一往受請；第二「即時三轉」下列出二乘法輪之相；第三從「佛於天人大眾之中說是法時」，此下時眾有感悟之相也。就第二列出二乘法輪中，初出四諦，後出十二因緣，此二法輪各有二列四諦；二者初總明三轉十二行，所謂示勸證也。第二「所謂是苦」以下別出四諦也。第二列十二因緣二者，初「及廣說十二因緣」下明順說，第二「無明滅故」下明逆說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大通智勝如來受十方諸梵天王」，此下是第二明昔日結緣之近由。就中亦有四階：第一先明大通智勝佛受諸梵請二乘轉法輪；第二明十六王子于時請佛說《法華》；第三明大通智勝佛受王子請說《法華》；第四明大通智勝佛說《法華》之後，仍入禪定避坐作覆講之由，若不入禪定那得覆講。又就此四階之中各有三重。第一受十方諸梵請說二乘法輪中有三重者，第一一往受請；第二「即時三轉」下列出二乘法輪之相；第三從「佛於天人大眾之中說是法時」，此下時眾有感悟之相也。就第二列出二乘法輪中，初出四諦，後出十二因緣，此二法輪各有二列四諦；二者初總明三轉十二行，所謂示勸證也。第二「所謂是苦」以下別出四諦也。第二列十二因緣二者，初「及廣說十二因緣」下明順說，第二「無明滅故」下明逆說也。

「爾時十六王子皆以童子出家」，此下是第二明王子于時請佛說《法華》，就中亦有三重者，第一先明十六王子為請故出家；第二從「俱白佛言」下正請佛說《法華》；第三言「爾時轉輪聖王」下，明王眷屬亦出家也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時十六王子皆以童子出家」，此下是第二明王子于時請佛說《法華》，就中亦有三重者，第一先明十六王子為請故出家；第二從「俱白佛言」下正請佛說《法華》；第三言「爾時轉輪聖王」下，明王眷屬亦出家也。

「爾時彼佛受沙彌請」，此下是第三明大通智勝佛受王子請說《法華》，亦有三重者，第一正明大通智勝佛受王子請說《法華》；第二從「說此經已」下，明時眾有感悟不同；第三重言「佛說是經於八千劫未曾休廢」，明于時說法說法經劫數也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼佛受沙彌請」，此下是第三明大通智勝佛受王子請說《法華》，亦有三重者，第一正明大通智勝佛受王子請說《法華》；第二從「說此經已」下，明時眾有感悟不同；第三重言「佛說是經於八千劫未曾休廢」，明于時說法說法經劫數也。

「說此經已」此下是近因由中第四階，明如來于時既說《法華》竟仍入定，只緣佛入定王子覆講，亦有三重者，第一言「說此經已即入靜室」，此先明入定之相；第二言「住於禪定」，此正明在定；第三言「八萬四千劫」，此明佛在定時經劫數。從品初來至此，是長行中第一先明昔日結緣之因由竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此經已」此下是近因由中第四階，明如來于時既說《法華》竟仍入定，只緣佛入定王子覆講，亦有三重者，第一言「說此經已即入靜室」，此先明入定之相；第二言「住於禪定」，此正明在定；第三言「八萬四千劫」，此明佛在定時經劫數。從品初來至此，是長行中第一先明昔日結緣之因由竟。

「是時十六菩薩知佛入室」自此下竟長行，是第二正明結緣。就此中自有二者，第一是法說，第二是譬說。就第一法說中自有三階：第一正明昔日結緣，仍道第三今日相值說《法華》；第二明結緣之後，今日相值之前，結括釋迦如來始終教化大意。又就此三階之中各自有四重。第一正明昔日結緣中有四者：第一「是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定」，先明王子得覆講之意，只由大通智勝佛入室經八萬四千劫，于時法座不可令空故；故第二從「各昇法座」以下正明覆講；第三「一一皆度」以下明昔日覆講時聽眾受悟多少；第四明大通智勝佛過八萬四千劫從禪定出，讚歎王子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時十六菩薩知佛入室」自此下竟長行，是第二正明結緣。就此中自有二者，第一是法說，第二是譬說。就第一法說中自有三階：第一正明昔日結緣，仍道第三今日相值說《法華》；第二明結緣之後，今日相值之前，結括釋迦如來始終教化大意。又就此三階之中各自有四重。第一正明昔日結緣中有四者：第一「是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定」，先明王子得覆講之意，只由大通智勝佛入室經八萬四千劫，于時法座不可令空故；故第二從「各昇法座」以下正明覆講；第三「一一皆度」以下明昔日覆講時聽眾受悟多少；第四明大通智勝佛過八萬四千劫從禪定出，讚歎王子也。

「佛告諸比丘」下，第二結括始終教化大意，亦有四者，第一從「佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法華經」以下，正明昔日結緣之後、今日相值前中間常相值遇；第二「諸比丘我今語汝」以下，明昔日覆講十六王子已現成種覺；第三從「爾時所化」下會通古今；第四從「我滅度後」以下，此明今日相值而不解者，未來世中會得相值，此則明一日結緣歷劫不朽之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告諸比丘」下，第二結括始終教化大意，亦有四者，第一從「佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法華經」以下，正明昔日結緣之後、今日相值前中間常相值遇；第二「諸比丘我今語汝」以下，明昔日覆講十六王子已現成種覺；第三從「爾時所化」下會通古今；第四從「我滅度後」以下，此明今日相值而不解者，未來世中會得相值，此則明一日結緣歷劫不朽之義。

「諸比丘若如來自知涅槃時到」，此下是第三階明今日相值。就此中亦應有四重，文只有三，略無第三重，亦可是傳者誤。雖無，今日義出。何以知之？下譬中有故在。今玄出四重者：第一從「諸比丘」竟「深入禪定」，先明眾生大乘機發；第二為說《法華》；第三明以大乘擬宜不得，此即是今義出者；第四為說小乘。今先明大乘機發，言「諸比丘若如來自知涅槃時到」者，如來說《法華》時去《涅槃》經教不賒，大乘機發仍說《法華》，故言涅槃時到。又解言：正大乘機發時如來三乘化功將斷，故言涅槃時到。「眾又清淨」者，正明大乘機發。若使昔日五濁障大乘機者，則不清淨，大乘機發五濁不復為障是名清淨。「信解堅固」者，昔亦有信不成，使今日大乘機發有大乘之信。今日大乘機發則有大乘之解，解則慧，有信有慧有定相資之力，是故大乘機發。「了達空法」者，明昔日無相之法，故言了達空法也。「便集諸菩薩」此下是第二正說大乘，即是說《法華》，便集諸菩薩者，即是爾時世尊四眾團繞之義。「世間無有二乘而得滅度」者，即是開方便門。「唯一佛乘得滅」者，即是示真實相也。此下應有第三用大乘擬宜化眾生不得，今者玄出應下譬有，下即作懈退譬作本也。「比丘當知如來方便之力」，此下是第四，明如來用三乘化得眾生。就此第四用小乘化得眾生中自有四文：第一言「如來方便之力深入眾生之性」，先明三乘擬宜。第二言「知其志樂小法深著五欲」，此明如來見小乘機。「為是等故說於涅槃」此是第三正為眾生說三乘教。第四言「是人若聞則便信受」，此明三乘人受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘若如來自知涅槃時到」，此下是第三階明今日相值。就此中亦應有四重，文只有三，略無第三重，亦可是傳者誤。雖無，今日義出。何以知之？下譬中有故在。今玄出四重者：第一從「諸比丘」竟「深入禪定」，先明眾生大乘機發；第二為說《法華》；第三明以大乘擬宜不得，此即是今義出者；第四為說小乘。今先明大乘機發，言「諸比丘若如來自知涅槃時到」者，如來說《法華》時去《涅槃》經教不賒，大乘機發仍說《法華》，故言涅槃時到。又解言：正大乘機發時如來三乘化功將斷，故言涅槃時到。「眾又清淨」者，正明大乘機發。若使昔日五濁障大乘機者，則不清淨，大乘機發五濁不復為障是名清淨。「信解堅固」者，昔亦有信不成，使今日大乘機發有大乘之信。今日大乘機發則有大乘之解，解則慧，有信有慧有定相資之力，是故大乘機發。「了達空法」者，明昔日無相之法，故言了達空法也。「便集諸菩薩」此下是第二正說大乘，即是說《法華》，便集諸菩薩者，即是爾時世尊四眾團繞之義。「世間無有二乘而得滅度」者，即是開方便門。「唯一佛乘得滅」者，即是示真實相也。此下應有第三用大乘擬宜化眾生不得，今者玄出應下譬有，下即作懈退譬作本也。「比丘當知如來方便之力」，此下是第四，明如來用三乘化得眾生。就此第四用小乘化得眾生中自有四文：第一言「如來方便之力深入眾生之性」，先明三乘擬宜。第二言「知其志樂小法深著五欲」，此明如來見小乘機。「為是等故說於涅槃」此是第三正為眾生說三乘教。第四言「是人若聞則便信受」，此明三乘人受行。

問者言：「火宅中明大乘化不得，然後三乘化得，爾後大乘機發，機發之時為說大乘。今者何故無大乘機為說大經，然後大乘化不得、小乘化得耶？」解釋者言：「此意為古今因緣相對故爾。我昔日是十六王子時已知汝有大乘機，即為覆講說大乘；汝于時已得大乘解為因緣，今日大乘機發，時我即為說大乘經，汝不可不信也。火宅中作次第者，如來出世之始，本欲為說大乘經，但于時無有大乘機，我用大乘擬宜化既不得，不可令此眾生永淪長苦，是故如來用三乘教化取眾生，後大乘機發時方說大乘經也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「火宅中明大乘化不得，然後三乘化得，爾後大乘機發，機發之時為說大乘。今者何故無大乘機為說大經，然後大乘化不得、小乘化得耶？」解釋者言：「此意為古今因緣相對故爾。我昔日是十六王子時已知汝有大乘機，即為覆講說大乘；汝于時已得大乘解為因緣，今日大乘機發，時我即為說大乘經，汝不可不信也。火宅中作次第者，如來出世之始，本欲為說大乘經，但于時無有大乘機，我用大乘擬宜化既不得，不可令此眾生永淪長苦，是故如來用三乘教化取眾生，後大乘機發時方說大乘經也。」

下譬說中還依本次第，大乘化不得，三乘化得，然後大乘機發為說大乘。今者就上法說三段各有四階，若取、若捨、若合、若離，持作五種法說，上則擬窮子火宅方便品，下則為五種譬作本。五種譬者，一將導譬、二懈退譬、三設化城譬、四知止息譬、五將至寶所譬也。法說三段中第二結括釋迦如來始終教化大意有四階，今皆捨而不取，第三今日相值中有四階，今者皆取。第一正明昔日結因緣中有四階，有取有捨，不取第一階明得覆講之意，亦不取第四階大通智勝佛從禪定起讚歎王子也。唯取第二言「各昇法座」正覆講。又取第三階言「一一皆度」。于時聽覆講得利益深廣者。何以知然？覆講之主即是道師義，于時得利益深廣即是所將人眾義，故合此二階以為一段。上即擬窮子領解中第一父子相失段，遠擬火宅中第一宅主總譬，亦遠擬〈方便品〉中「今我亦如是」，明釋迦帖同諸佛作化主同化五濁眾生，下為第一將導譬作本也。第三明今日相值中有四階皆取者，第一言「如來自知涅槃時到眾又清淨」下明大乘機，上則擬窮子領解九譬中第七父見子志大譬，亦遠擬火宅中第五長者見子免難譬，亦遠擬〈方便品〉中第五「舍利弗當知，我見佛子等志求佛道者無量千萬億」明時眾大乘機發，下則為第四知止息譬作本。第二「便集諸菩薩為說是經」，上則擬窮子領解中第八付家業譬，亦遠擬火宅中第八長者賜大車譬，亦遠擬〈方便品〉中第八言「於諸菩薩中正直捨方便但說無上道」即是說《法華》，下則第五為滅化城將至寶所譬作本。第三言用「大乘化不得互出」者，上則擬窮子領解中第三喚子不得譬，亦遠擬火宅中第三長者救子不得譬，亦遠擬〈方便品〉中第三「我始坐道場」佛用大乘化眾生不得之義，下則為第三懈退譬作本。第四言「如來方便深入眾生之性」，明以三乘化得眾生，上則擬窮子領解中第四喚子得譬及第五教作人譬，亦遠擬火宅中第四長者用三車救子得義，亦遠擬〈方便品〉中第四「尋念過去佛所行方便力」佛用三乘化眾生之義，下則為第三設化城譬作本也。是則擬上法說與譬說十段中，唯擬第一第三第四及第五第八五段義，不擬餘五段義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下譬說中還依本次第，大乘化不得，三乘化得，然後大乘機發為說大乘。今者就上法說三段各有四階，若取、若捨、若合、若離，持作五種法說，上則擬窮子火宅方便品，下則為五種譬作本。五種譬者，一將導譬、二懈退譬、三設化城譬、四知止息譬、五將至寶所譬也。法說三段中第二結括釋迦如來始終教化大意有四階，今皆捨而不取，第三今日相值中有四階，今者皆取。第一正明昔日結因緣中有四階，有取有捨，不取第一階明得覆講之意，亦不取第四階大通智勝佛從禪定起讚歎王子也。唯取第二言「各昇法座」正覆講。又取第三階言「一一皆度」。于時聽覆講得利益深廣者。何以知然？覆講之主即是道師義，于時得利益深廣即是所將人眾義，故合此二階以為一段。上即擬窮子領解中第一父子相失段，遠擬火宅中第一宅主總譬，亦遠擬〈方便品〉中「今我亦如是」，明釋迦帖同諸佛作化主同化五濁眾生，下為第一將導譬作本也。第三明今日相值中有四階皆取者，第一言「如來自知涅槃時到眾又清淨」下明大乘機，上則擬窮子領解九譬中第七父見子志大譬，亦遠擬火宅中第五長者見子免難譬，亦遠擬〈方便品〉中第五「舍利弗當知，我見佛子等志求佛道者無量千萬億」明時眾大乘機發，下則為第四知止息譬作本。第二「便集諸菩薩為說是經」，上則擬窮子領解中第八付家業譬，亦遠擬火宅中第八長者賜大車譬，亦遠擬〈方便品〉中第八言「於諸菩薩中正直捨方便但說無上道」即是說《法華》，下則第五為滅化城將至寶所譬作本。第三言用「大乘化不得互出」者，上則擬窮子領解中第三喚子不得譬，亦遠擬火宅中第三長者救子不得譬，亦遠擬〈方便品〉中第三「我始坐道場」佛用大乘化眾生不得之義，下則為第三懈退譬作本。第四言「如來方便深入眾生之性」，明以三乘化得眾生，上則擬窮子領解中第四喚子得譬及第五教作人譬，亦遠擬火宅中第四長者用三車救子得義，亦遠擬〈方便品〉中第四「尋念過去佛所行方便力」佛用三乘化眾生之義，下則為第三設化城譬作本也。是則擬上法說與譬說十段中，唯擬第一第三第四及第五第八五段義，不擬餘五段義也。

「譬如五百由旬」自此下是第二譬說。此譬說中亦有三段，第一開譬，第二合譬，第三舉外譬帖結也。就開譬中自有五譬，即譬上五種法說本，第一明將導譬，第二懈退譬，第三設化城譬，第四知止息譬，第五將至寶所譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如五百由旬」自此下是第二譬說。此譬說中亦有三段，第一開譬，第二合譬，第三舉外譬帖結也。就開譬中自有五譬，即譬上五種法說本，第一明將導譬，第二懈退譬，第三設化城譬，第四知止息譬，第五將至寶所譬也。

第一將導譬者，此為上正明昔日結緣中兩階作譬，與火宅第一宅主總譬相應。上火宅中本有六義，今此譬中以義相從可有四義，略無一門及五百人也。「譬如五百由旬」者，是則依俙似火宅義，欲界如一百、色界如二百、無色界如三百，七地所斷三界餘習如四百，八地以上至金剛心所斷無明住地煩惱如五百也。「嶮難惡道曠絕無人怖畏之處」，是則宅中有火義，是皆生死之地，故言嶮難惡道。現見生死之中眾生餘蘊不可秖無，今何故言無人？解釋者言：「所以言無人者，但生死之中逆流去者蓋不足言，非不有一兩人能逆流者，此不可言以字詺，故言無人也。」「若有多眾」以下此即是三十子義，即譬上第三階言「一一皆度」下，明聽眾得利益者。「有一導師」此是長者義，即譬上第二覆講之主，知眾生聞法得解折伏煩惱即是知通義，既失正解更起煩惱即是塞義，于時令眾勿沒生死遠求佛果，即是將導眾人欲過此難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一將導譬者，此為上正明昔日結緣中兩階作譬，與火宅第一宅主總譬相應。上火宅中本有六義，今此譬中以義相從可有四義，略無一門及五百人也。「譬如五百由旬」者，是則依俙似火宅義，欲界如一百、色界如二百、無色界如三百，七地所斷三界餘習如四百，八地以上至金剛心所斷無明住地煩惱如五百也。「嶮難惡道曠絕無人怖畏之處」，是則宅中有火義，是皆生死之地，故言嶮難惡道。現見生死之中眾生餘蘊不可秖無，今何故言無人？解釋者言：「所以言無人者，但生死之中逆流去者蓋不足言，非不有一兩人能逆流者，此不可言以字詺，故言無人也。」「若有多眾」以下此即是三十子義，即譬上第三階言「一一皆度」下，明聽眾得利益者。「有一導師」此是長者義，即譬上第二覆講之主，知眾生聞法得解折伏煩惱即是知通義，既失正解更起煩惱即是塞義，于時令眾勿沒生死遠求佛果，即是將導眾人欲過此難也。

「所將人眾」此下是第二懈退譬，即譬上今日相值中第三互出者大乘擬宜無大乘機。若言中路者五百之中正應斷非想一半煩惱，然理實無此。夫論退有兩種：一者已涉半路方復退還，二者結契已定方生悔心。今者據後談義正明于時時眾發意欲超越五百由旬，渡兩種生死之意，仍失正解無求佛之心，即是退義也。此下皆是理中作語也。就中有二，初一句正明退，第二「而白導師言」以下釋三種因緣故退：一疲極，二怖畏，三路遠。「導師多諸方便」此下是第三設化城譬，即譬上「比丘當知如來方便深入眾生之性」，因三乘化得眾生。上譬本中有四，今亦譬上四也。第一先明導師用化城擬宜，第二明導師見時人有樂化城之志，第三為設化城，第四明疲極之眾即入化城也。今言導師多諸方便，此即是上第一用三乘擬宜之義也。「而作是念此等可愍」下是第二見有樂化城之意，則是上見小乘機之義也。「云何捨大珍寶」此是無大機而欲退，即是有小乘機之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所將人眾」此下是第二懈退譬，即譬上今日相值中第三互出者大乘擬宜無大乘機。若言中路者五百之中正應斷非想一半煩惱，然理實無此。夫論退有兩種：一者已涉半路方復退還，二者結契已定方生悔心。今者據後談義正明于時時眾發意欲超越五百由旬，渡兩種生死之意，仍失正解無求佛之心，即是退義也。此下皆是理中作語也。就中有二，初一句正明退，第二「而白導師言」以下釋三種因緣故退：一疲極，二怖畏，三路遠。「導師多諸方便」此下是第三設化城譬，即譬上「比丘當知如來方便深入眾生之性」，因三乘化得眾生。上譬本中有四，今亦譬上四也。第一先明導師用化城擬宜，第二明導師見時人有樂化城之志，第三為設化城，第四明疲極之眾即入化城也。今言導師多諸方便，此即是上第一用三乘擬宜之義也。「而作是念此等可愍」下是第二見有樂化城之意，則是上見小乘機之義也。「云何捨大珍寶」此是無大機而欲退，即是有小乘機之意也。

「作是念已」此下是第三正為設化城，此中自有兩段，第一先思惟作化城，此是譬本所無說，盡智無生智此二智本出三界外，即是過三百由旬之義也。「告眾人言」此下是第二正為設化城，此中有四句，出上譬本，是廣則與火宅中相類也。初言「汝等勿怖，隨汝所欲皆當與汝」，此即是保與不虛，下合譬言「我今為汝保任此事終不虛」句也。「莫得退還」此是第二，即是勤精進句，言「汝等於此火宅宜速出來」也。「今此大城」此下是第三，即是示三乘處，上言「如此羊鹿牛車今在門外可以遊戲」句也。「若入是城」中此下是第四，即是上讚歎三乘，上言「汝等所可玩好希有難得，汝若不取後必憂悔」也。合譬言「汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎句」也。是時「疲極之眾」此下是第四疲極之眾入化城，即是上諸人受行，此中自有四義，於上譬本則廣只與窮子及火宅中相應。初則是外凡夫修行，即是「心各勇銳」義，是「時疲極之眾心大歡喜」是也。次則明內凡夫修行即是「互相推排」句，從「我等今者」下是也。次則明入見諦思惟治道即是「競共馳走」義，從「於是眾人前」此五字是也。次明得無學果即是諍出之義，從「入化城」下是也。自然因盡即是「生已度想」也，自然果亡即是「生安穩想」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念已」此下是第三正為設化城，此中自有兩段，第一先思惟作化城，此是譬本所無說，盡智無生智此二智本出三界外，即是過三百由旬之義也。「告眾人言」此下是第二正為設化城，此中有四句，出上譬本，是廣則與火宅中相類也。初言「汝等勿怖，隨汝所欲皆當與汝」，此即是保與不虛，下合譬言「我今為汝保任此事終不虛」句也。「莫得退還」此是第二，即是勤精進句，言「汝等於此火宅宜速出來」也。「今此大城」此下是第三，即是示三乘處，上言「如此羊鹿牛車今在門外可以遊戲」句也。「若入是城」中此下是第四，即是上讚歎三乘，上言「汝等所可玩好希有難得，汝若不取後必憂悔」也。合譬言「汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎句」也。是時「疲極之眾」此下是第四疲極之眾入化城，即是上諸人受行，此中自有四義，於上譬本則廣只與窮子及火宅中相應。初則是外凡夫修行，即是「心各勇銳」義，是「時疲極之眾心大歡喜」是也。次則明內凡夫修行即是「互相推排」句，從「我等今者」下是也。次則明入見諦思惟治道即是「競共馳走」義，從「於是眾人前」此五字是也。次明得無學果即是諍出之義，從「入化城」下是也。自然因盡即是「生已度想」也，自然果亡即是「生安穩想」也。

「爾時導師知此人眾」，此下是第四知止息譬，譬上大乘機發，言「諸比丘如來自知涅槃時到」下，是亦遠是〈方便品〉中「我見佛子等」大乘機發之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時導師知此人眾」，此下是第四知止息譬，譬上大乘機發，言「諸比丘如來自知涅槃時到」下，是亦遠是〈方便品〉中「我見佛子等」大乘機發之義也。

「即滅化城」此下是第五明將至寶所譬，上便集諸菩薩為說大乘《法華》，此中言「寶處在近」即是顯實之義，即是上「唯一佛乘得滅度耳」，亦遠是〈方便品〉中但說無上道義也。「向者大城我所化作」者，即是上法說中「世間無有二乘」句明開權之義，亦遠是〈方便品〉中「正直捨方便」句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即滅化城」此下是第五明將至寶所譬，上便集諸菩薩為說大乘《法華》，此中言「寶處在近」即是顯實之義，即是上「唯一佛乘得滅度耳」，亦遠是〈方便品〉中但說無上道義也。「向者大城我所化作」者，即是上法說中「世間無有二乘」句明開權之義，亦遠是〈方便品〉中「正直捨方便」句也。

「諸比丘如來亦復如是」此下是第二合譬段，此中亦具合上五譬，但隱沒兼復闕略也。上第一譬中有四義，今此中正合導師一義，復得兼合三義。「導師」者即是合上導師也。「生死煩惱」即合上怖畏之處也。「險難長遠」即合上五百由旬火宅也。又言「應去應度」即是合上若有多眾三十子義也。「若眾生但聞一佛乘者」，此下合上第二懈退譬也。「佛知是心怯弱下劣」此下合第三設化城譬，先合第二無大有小，次合第一擬宜，次合第三設化城，此中唯合「若入是城」句也。若眾生住於二地，此一句上則合第四受行中「生已渡想」等二句，「為二地」下則合第四知止息譬，正由得盡、無生二智，故則大乘機發也。「如來爾時」此下即合上第五滅化城將至寶所譬，具合開權顯實句，先合顯實，「但是如來方便」下合開權也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘如來亦復如是」此下是第二合譬段，此中亦具合上五譬，但隱沒兼復闕略也。上第一譬中有四義，今此中正合導師一義，復得兼合三義。「導師」者即是合上導師也。「生死煩惱」即合上怖畏之處也。「險難長遠」即合上五百由旬火宅也。又言「應去應度」即是合上若有多眾三十子義也。「若眾生但聞一佛乘者」，此下合上第二懈退譬也。「佛知是心怯弱下劣」此下合第三設化城譬，先合第二無大有小，次合第一擬宜，次合第三設化城，此中唯合「若入是城」句也。若眾生住於二地，此一句上則合第四受行中「生已渡想」等二句，「為二地」下則合第四知止息譬，正由得盡、無生二智，故則大乘機發也。「如來爾時」此下即合上第五滅化城將至寶所譬，具合開權顯實句，先合顯實，「但是如來方便」下合開權也。

「如彼導師」此下是大段第三舉外譬帖合，唯帖四譬，略不帖第二，今言「如彼導師」即帖合第一，「為止息故」下即帖合第三也，「既知止息已」此即帖合第四也，「而告之言」此下即帖合第五也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼導師」此下是大段第三舉外譬帖合，唯帖四譬，略不帖第二，今言「如彼導師」即帖合第一，「為止息故」下即帖合第三也，「既知止息已」此即帖合第四也，「而告之言」此下即帖合第五也。

「而說偈言」此有四十九行半偈，是第二重頌也。上長行本有二：一者結緣之因由，二者正結緣也。今四十九行半亦分為二：初有二十二行半頌上因也；第二「是諸沙彌等知佛禪未出」下有二十七行，頌上正結緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此有四十九行半偈，是第二重頌也。上長行本有二：一者結緣之因由，二者正結緣也。今四十九行半亦分為二：初有二十二行半頌上因也；第二「是諸沙彌等知佛禪未出」下有二十七行，頌上正結緣也。

但上結緣之因由中本有近遠兩由，今二十二行半亦分為二種：十二行頌遠由，第二「無量慧世尊」以下有十行半頌近由也。前遠由中本有四段：第一明行道得佛，第二明王子請說法，第三明得佛後感動之相，第四明諸梵請說法。今十二行亦頌此，四行頌第一，次第有「彼佛十六子」有兩行半頌第二，次「為覺悟群生」有半行頌第三，次有「東方諸世界」有五行頌第四也。但上第一中本有三，今四行中初一行即頌第一「佛道難得」也。次「諸天神龍王」下兩行即頌第二「諸天供養」也。次「過十小劫已」下一行頌第三「正得佛道」也。「彼佛十六子」此下有兩行半，頌第二王子請說法。上本有三，初有一行頌上第一為請故來至佛所也。次「頭面禮佛足」一句頌上第二致敬也。次「而請轉法輪」下有一行一句即頌上第三正請也。「為覺悟群生」此下半行頌上第三明感動之相。上本有三，今此半行唯頌第一地動，不頌第二放光及第三二相至處也。「東方諸世界」此下五行頌上第四，十方諸梵請轉法輪。上本有三段：第一東方東南方二諸梵請轉小乘法輪，第二南方乃至下方七方諸梵請轉大乘法輪，第三上方一方諸梵請轉大小二乘法輪。今此五行通頌上三段，文句渾雜不可分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但上結緣之因由中本有近遠兩由，今二十二行半亦分為二種：十二行頌遠由，第二「無量慧世尊」以下有十行半頌近由也。前遠由中本有四段：第一明行道得佛，第二明王子請說法，第三明得佛後感動之相，第四明諸梵請說法。今十二行亦頌此，四行頌第一，次第有「彼佛十六子」有兩行半頌第二，次「為覺悟群生」有半行頌第三，次有「東方諸世界」有五行頌第四也。但上第一中本有三，今四行中初一行即頌第一「佛道難得」也。次「諸天神龍王」下兩行即頌第二「諸天供養」也。次「過十小劫已」下一行頌第三「正得佛道」也。「彼佛十六子」此下有兩行半，頌第二王子請說法。上本有三，初有一行頌上第一為請故來至佛所也。次「頭面禮佛足」一句頌上第二致敬也。次「而請轉法輪」下有一行一句即頌上第三正請也。「為覺悟群生」此下半行頌上第三明感動之相。上本有三，今此半行唯頌第一地動，不頌第二放光及第三二相至處也。「東方諸世界」此下五行頌上第四，十方諸梵請轉法輪。上本有三段：第一東方東南方二諸梵請轉小乘法輪，第二南方乃至下方七方諸梵請轉大乘法輪，第三上方一方諸梵請轉大小二乘法輪。今此五行通頌上三段，文句渾雜不可分也。

「無量慧世尊」此下十行半頌上第二近因由。上亦有四段：第一受請說二乘法，第二王子請說大乘法，第三為說《法華》，第四入定。今此十六行半中，初五行頌第一，次有兩行頌第二，次有兩行半頌第三，次有一行頌第四。但上四段各有三，今五行頌第一，上第一中有三段，今初半行頌第一受請也。「為宣種種法」下一行半頌第二轉法輪之相也。次「宣暢是法時」下三行頌第三感悟也。「時十六王子」此下兩行頌第二王子請，上有三，今初半行頌第一為請故出家也。後一行半頌第二正請，略不頌第三眷屬出家也。「佛知童子心」此下兩行半頌第三受請說《法華》，上有三段，今唯頌第一，而有兩行半者，先有四行明如來先說三乘法。上言大通智勝受請之後，過二萬乃說《法華》，是則未說《法華》之前，應先說三乘次說是《法華經》，「如恒河沙偈」此半行正頌上第一受請說《法華》也。「彼佛說經已」此下一行頌第四入定，本有三，今「彼佛說經已靜室」此七字頌第一，「入禪定一心一處坐」此七字頌第二，「八萬四千劫」五字頌第三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量慧世尊」此下十行半頌上第二近因由。上亦有四段：第一受請說二乘法，第二王子請說大乘法，第三為說《法華》，第四入定。今此十六行半中，初五行頌第一，次有兩行頌第二，次有兩行半頌第三，次有一行頌第四。但上四段各有三，今五行頌第一，上第一中有三段，今初半行頌第一受請也。「為宣種種法」下一行半頌第二轉法輪之相也。次「宣暢是法時」下三行頌第三感悟也。「時十六王子」此下兩行頌第二王子請，上有三，今初半行頌第一為請故出家也。後一行半頌第二正請，略不頌第三眷屬出家也。「佛知童子心」此下兩行半頌第三受請說《法華》，上有三段，今唯頌第一，而有兩行半者，先有四行明如來先說三乘法。上言大通智勝受請之後，過二萬乃說《法華》，是則未說《法華》之前，應先說三乘次說是《法華經》，「如恒河沙偈」此半行正頌上第一受請說《法華》也。「彼佛說經已」此下一行頌第四入定，本有三，今「彼佛說經已靜室」此七字頌第一，「入禪定一心一處坐」此七字頌第二，「八萬四千劫」五字頌第三也。

「是諸沙彌等」此下有二十七行頌上第二正結緣。上長行中本有二，一者法說，二者譬說。今二十七行中初有八行頌第一法說，次「譬如險惡道」下有十九行頌第二譬說也。上法說中本有三：第一明昔日結緣，第二明結括釋迦始終教化大意，第三明今日相值。今八行中初三行頌第一昔日結緣，次有四行頌第二結括大意，次一行頌第三今日相值也。但上第一昔日結緣中本有四，今前三行之中初半行頌第一階得覆述之意，次「為無量億眾」下一行半頌第二正結緣，次「一一沙彌等」下有一行頌第三感悟不同，不頌第四大通智勝佛歎王子所說也。「彼佛滅度後」此下四行頌第二結括大意。上有四段，初一行頌第一常相值也。次「是十六沙彌」一行頌第二，十六王子已成佛也。次「爾時聞法者」一行超頌第四未來復得相值也。次「我在十六數」下一行追頌第三會通古今也。次「以是本因緣」此一行頌第三今日相值。上本有四段，第一明大乘機發，第二明說《法華》，第三義出以大乘擬宜不得，第四明以小乘化得也。今唯頌第二便集諸菩薩明說《法華》也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸沙彌等」此下有二十七行頌上第二正結緣。上長行中本有二，一者法說，二者譬說。今二十七行中初有八行頌第一法說，次「譬如險惡道」下有十九行頌第二譬說也。上法說中本有三：第一明昔日結緣，第二明結括釋迦始終教化大意，第三明今日相值。今八行中初三行頌第一昔日結緣，次有四行頌第二結括大意，次一行頌第三今日相值也。但上第一昔日結緣中本有四，今前三行之中初半行頌第一階得覆述之意，次「為無量億眾」下一行半頌第二正結緣，次「一一沙彌等」下有一行頌第三感悟不同，不頌第四大通智勝佛歎王子所說也。「彼佛滅度後」此下四行頌第二結括大意。上有四段，初一行頌第一常相值也。次「是十六沙彌」一行頌第二，十六王子已成佛也。次「爾時聞法者」一行超頌第四未來復得相值也。次「我在十六數」下一行追頌第三會通古今也。次「以是本因緣」此一行頌第三今日相值。上本有四段，第一明大乘機發，第二明說《法華》，第三義出以大乘擬宜不得，第四明以小乘化得也。今唯頌第二便集諸菩薩明說《法華》也。

「譬如險惡道」此下十九行頌譬說也。上本有三段，今此亦有三，初有十一行半頌開譬，次「我亦復如是」下有六行半頌合譬，次「諸佛之導師」下一行頌外譬帖合結也。上開譬中有五，今十一行半亦分為五，第一三行頌第一，「眾人皆疲倦」一行頌第二，次「導師作是念」下五行頌第三。次「導師知息已」一句頌第四，次「集眾而告言」下兩行一句頌第五。第一譬有四義，今雖具足頌，四義不次第，第一行頌第二怖畏處，次半頌第三若有多眾也。次半行追頌第一五百由旬也。次一行即頌第四導師也。「眾人皆疲倦」此一行頌懈退譬也。本有二：初正明退，第二釋退意。今者亦有二：初一句頌第一，次三句頌第二也。「導師作是念」此下五行頌設化城譬，上有四，今不頌第一也。初一行仍頌第二也，次三行頌第三也，次一行頌第四也。上第三段中本有二：第一思惟作化城，第二正設化城。今三行中兩行頌第一，次一行頌第二也。「導師知息已」此一句頌第四譬，「集眾而告言」此下兩行一句頌第五譬也。「我亦復如是」此下六行半頌合譬，初半行頌合第一也，次一行頌合第二也，次一行頌合第三也，次半行頌合第四也，次三行半頌合第五譬也。「諸佛之導師」此下一行是第三頌帖合結，此中舉內合帖結，初一句即帖合第一導師，次一句即帖合化城，次一句即帖合止息也。次一句即帖合至寶所也。唯不合懈退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如險惡道」此下十九行頌譬說也。上本有三段，今此亦有三，初有十一行半頌開譬，次「我亦復如是」下有六行半頌合譬，次「諸佛之導師」下一行頌外譬帖合結也。上開譬中有五，今十一行半亦分為五，第一三行頌第一，「眾人皆疲倦」一行頌第二，次「導師作是念」下五行頌第三。次「導師知息已」一句頌第四，次「集眾而告言」下兩行一句頌第五。第一譬有四義，今雖具足頌，四義不次第，第一行頌第二怖畏處，次半頌第三若有多眾也。次半行追頌第一五百由旬也。次一行即頌第四導師也。「眾人皆疲倦」此一行頌懈退譬也。本有二：初正明退，第二釋退意。今者亦有二：初一句頌第一，次三句頌第二也。「導師作是念」此下五行頌設化城譬，上有四，今不頌第一也。初一行仍頌第二也，次三行頌第三也，次一行頌第四也。上第三段中本有二：第一思惟作化城，第二正設化城。今三行中兩行頌第一，次一行頌第二也。「導師知息已」此一句頌第四譬，「集眾而告言」此下兩行一句頌第五譬也。「我亦復如是」此下六行半頌合譬，初半行頌合第一也，次一行頌合第二也，次一行頌合第三也，次半行頌合第四也，次三行半頌合第五譬也。「諸佛之導師」此下一行是第三頌帖合結，此中舉內合帖結，初一句即帖合第一導師，次一句即帖合化城，次一句即帖合止息也。次一句即帖合至寶所也。唯不合懈退也。

五百弟子授記品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百弟子授記品第八

宿世因緣說開三顯一化下根人有三品經，即分為兩段，第一上段〈化城〉一品正明宿世因緣化下根人，自此下有兩品，是第二，為下根人授記。此下根人所以不先領解者，解在人後不敢自定，是故如來知其得解仍為授記，但自授記中自含有領解之義。此品亦有富樓那授記，有千二百人授記，亦有五百人授記，亦有總為諸聲聞授記。何故記上題五百弟子？解釋者言：「五百人得授記，名號、眷屬多少悉皆是同，復能領解，餘者不爾，是故言五百弟子授記品也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿世因緣說開三顯一化下根人有三品經，即分為兩段，第一上段〈化城〉一品正明宿世因緣化下根人，自此下有兩品，是第二，為下根人授記。此下根人所以不先領解者，解在人後不敢自定，是故如來知其得解仍為授記，但自授記中自含有領解之義。此品亦有富樓那授記，有千二百人授記，亦有五百人授記，亦有總為諸聲聞授記。何故記上題五百弟子？解釋者言：「五百人得授記，名號、眷屬多少悉皆是同，復能領解，餘者不爾，是故言五百弟子授記品也。」

此下兩品即為二段，前品明無學人授記，第二品明學無學人授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下兩品即為二段，前品明無學人授記，第二品明學無學人授記。

就此品中自有二：第一先明富樓那蒙授記之事，第二明諸聲聞人蒙授記之事。就富樓那事中自有二：第一先明經家敘富樓那得解之相，第二從「佛告諸比丘」以下正明如來述記富樓那。又就經家敘富樓那得解中有二：第一敘其得解所由，第二正敘其得解之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就此品中自有二：第一先明富樓那蒙授記之事，第二明諸聲聞人蒙授記之事。就富樓那事中自有二：第一先明經家敘富樓那得解之相，第二從「佛告諸比丘」以下正明如來述記富樓那。又就經家敘富樓那得解中有二：第一敘其得解所由，第二正敘其得解之相。

第一經家敘富樓那得解所由中有四階：一者敘解上法說開三顯一，第二言「又聞授諸大弟子記」，此明解上譬說開三顯一化中根人，第三言「復聞宿世因緣之事」親自解上〈化城〉中宿世因緣之說，第四言「復聞諸佛有大自在神通之力」，此敘其聞上〈化城品〉初明如來有神通道眼能見久遠之事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一經家敘富樓那得解所由中有四階：一者敘解上法說開三顯一，第二言「又聞授諸大弟子記」，此明解上譬說開三顯一化中根人，第三言「復聞宿世因緣之事」親自解上〈化城〉中宿世因緣之說，第四言「復聞諸佛有大自在神通之力」，此敘其聞上〈化城品〉初明如來有神通道眼能見久遠之事也。

「得未曾有」此下是第二正敘其得解之相，亦有四階：第一先敘得解故內心歡喜；第二從「即從座起」以下，經家敘得解故外形恭敬；第三從「而作是念」以下，經家敘富樓那得解故念佛功德；第四言「唯佛世尊能知我等深心本願」，此明經家敘富樓那得解故默感如來。「深心本願」者是十六王子時一切智願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得未曾有」此下是第二正敘其得解之相，亦有四階：第一先敘得解故內心歡喜；第二從「即從座起」以下，經家敘得解故外形恭敬；第三從「而作是念」以下，經家敘富樓那得解故念佛功德；第四言「唯佛世尊能知我等深心本願」，此明經家敘富樓那得解故默感如來。「深心本願」者是十六王子時一切智願也。

「爾時佛告諸比丘」，此下是第二正明如來述記富樓那，自有二段，即是長行與偈為二也。就長行中自有二：第一記富樓那行因之相，第二「過無量阿僧祇劫」下記其得果也。第一記其行因相者，明富樓那於五佛所護持法藏即成五段，一者先明於釋迦所護持法藏。富樓那于時現在眾中何故言汝見不？佛意只言汝等但見其形不見其行，故言見不也；第二言「汝等勿謂」以下明富樓那於過去九十億佛所能護持法藏，此中意皆發跡也；第三言「於諸七佛所護持法藏」；第四言「於賢劫中諸佛所護持法藏」；第五言「於未來無量諸佛所護持法藏」，如此流例皆是行因之義也。「過無量阿僧祇劫」此下是第二記其得果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時佛告諸比丘」，此下是第二正明如來述記富樓那，自有二段，即是長行與偈為二也。就長行中自有二：第一記富樓那行因之相，第二「過無量阿僧祇劫」下記其得果也。第一記其行因相者，明富樓那於五佛所護持法藏即成五段，一者先明於釋迦所護持法藏。富樓那于時現在眾中何故言汝見不？佛意只言汝等但見其形不見其行，故言見不也；第二言「汝等勿謂」以下明富樓那於過去九十億佛所能護持法藏，此中意皆發跡也；第三言「於諸七佛所護持法藏」；第四言「於賢劫中諸佛所護持法藏」；第五言「於未來無量諸佛所護持法藏」，如此流例皆是行因之義也。「過無量阿僧祇劫」此下是第二記其得果也。

「而說偈言」下第二正明佛記富樓那，中自有二，長行與偈。今是第二偈頌，凡有二十一行半偈，解有二種，一解云分為二，初有十四行頌第一記其行因；後有七行半頌第二記得果也。復有一解分為三段，第一先有七行偈不頌上長行，義出汎明諸菩薩示現作聲聞影響如來；第二有七行頌上長行中第一行因；第三有七行半頌長行中第二記其得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」下第二正明佛記富樓那，中自有二，長行與偈。今是第二偈頌，凡有二十一行半偈，解有二種，一解云分為二，初有十四行頌第一記其行因；後有七行半頌第二記得果也。復有一解分為三段，第一先有七行偈不頌上長行，義出汎明諸菩薩示現作聲聞影響如來；第二有七行頌上長行中第一行因；第三有七行半頌長行中第二記其得果。

「今此富樓那」此下有七行，是第二頌上第一述其行因，但上因之中本有於五佛所護持法藏，今此七行唯得頌二佛所護持法藏。初有五行頌上第二於過去九十億佛所護持法藏，「未來亦供養」此下兩行頌上第五未來諸佛所護持法藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此富樓那」此下有七行，是第二頌上第一述其行因，但上因之中本有於五佛所護持法藏，今此七行唯得頌二佛所護持法藏。初有五行頌上第二於過去九十億佛所護持法藏，「未來亦供養」此下兩行頌上第五未來諸佛所護持法藏也。

「供養諸如來」此下有七行半，是偈中之第三，頌上長行中第二正記富樓那得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養諸如來」此下有七行半，是偈中之第三，頌上長行中第二正記富樓那得果。

「爾時千二百阿羅漢」此下品中第二明諸聲聞授記事。就此中自有二段：第一為諸聲聞授記；第二「爾時五百羅漢於佛前」以下明得記人領解也。就正授記中自有二：第一別為授記，第二一行半偈總為諸聲聞授記。就第一別授記中有二，即是長行與偈為兩。就長行中自有二：第一先為千二百人授記，第二「其五百阿羅漢」以下為五百人授記也。就初段中有二：一者是千二百人請記，二者「言佛知此等」下正記千二百人。就請記中有二：一者經家敘，第二正明請記。但千二百人中正舉憍陳如為端也。其五百羅漢是第二為五百羅漢授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時千二百阿羅漢」此下品中第二明諸聲聞授記事。就此中自有二段：第一為諸聲聞授記；第二「爾時五百羅漢於佛前」以下明得記人領解也。就正授記中自有二：第一別為授記，第二一行半偈總為諸聲聞授記。就第一別授記中有二，即是長行與偈為兩。就長行中自有二：第一先為千二百人授記，第二「其五百阿羅漢」以下為五百人授記也。就初段中有二：一者是千二百人請記，二者「言佛知此等」下正記千二百人。就請記中有二：一者經家敘，第二正明請記。但千二百人中正舉憍陳如為端也。其五百羅漢是第二為五百羅漢授記。

「而說偈言」此下是第二偈頌，凡有九行半偈，初有六行偈頌千二百人得記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下是第二偈頌，凡有九行半偈，初有六行偈頌千二百人得記。

「其五百比丘次第當作佛」下有三行半偈，頌五百人得記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其五百比丘次第當作佛」下有三行半偈，頌五百人得記。

「迦葉汝已知」此一行半偈，是第二總為諸聲聞授記。雖是偈，由是長行類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉汝已知」此一行半偈，是第二總為諸聲聞授記。雖是偈，由是長行類也。

「爾時五百阿羅漢於佛前得授記」者，明諸聲聞授記事中有二：一者正為諸聲聞授記，此下是第二明聲聞得授記者有五百人領解。就此領解中自有二，即是長行與偈為二也。就長行中自有二：第一略領解，第二廣領解。又就此廣略兩段之中各自有二。略領解中有二者：第一法說，第二「今乃知之如無智者」以下譬說也。第二廣領解亦有二者，即是開譬、合譬為兩段。就開譬中文取只有五譬，義取應有六，闕無第六，今者玄出。何以知之？下合譬中有偈頌中亦有故也。第一詺為繫寶珠譬，第二不自覺知譬，第三行他國譬，第四相值譬，第五示寶珠譬，第六得珠歡喜譬，是則文中所無者。第一繫寶珠譬者，此即領上化城中將導譬，亦遠領窮子中父子相失譬，亦領火宅中第一宅主總譬，〈方便品〉中「今我亦如是」下明釋迦同諸佛化眾生也。第二詺為不自覺知譬者，此即領上化城中懈退譬，亦領窮子中喚子不得譬，亦遠領火宅中長者救子不得譬，亦遠領〈方便品〉中如來用大乘化眾生不得義也。第三名為行他國譬者，此則領上化城中為設化城譬，亦領窮子中喚子得譬亦教作人譬，亦遠領火宅中長者用三車救子得譬，亦遠領〈方便品〉「尋念過去佛」下明如來用三乘化得眾生也。第四詺為相值譬者，此則領化城中知止息譬，遠領窮子中見子志大譬，火宅中見子免難譬，亦遠領〈方便品〉「我見佛子等志求佛道者」下明見眾生有大乘機。第五詺為示寶珠譬者，此領上化城中滅化城將至寶所譬，遠領窮子中付家業譬，亦遠領火宅中長者賜諸子大車譬，亦遠領〈方便品〉中「於諸菩薩中正直捨方便但說無上道」說《法華經》。此中應有第六歡喜譬者，不領化城中則超領窮子火宅及〈方便品〉歡喜義也。但〈化城品〉中將導譬有四義，今此第一繫寶珠亦有四義譬。「若有人者」則是下根人自譬，則是上譬說中「若有多眾」下明三十子義，「至親友家」即是上五百由旬及一宅也。「醉酒而臥」即是上怖畏之義，「是時親友」以下即是領導師義也。內合十六王子昔日覆講則是親友，于時聽眾即是有入於生死，覆講之處即家也。「醉酒而臥」者，煩惱自惛醉而臥。有人解言：「即來親友家言親友與其酒。」親友是十六王子，云何言子與眾生煩惱？諸佛聖人不為眾生作煩惱因緣，故知入餘處飲酒來至親友家。下言「其家甚大富具設諸餚饍」，自有人一日恒設䴵菓，只自無有酒也。「官事當行」者非是初行，內合于時十六王子覆講緣既盡更為餘方便法，故言官事行也。「寶珠繫其衣裏」十六王子于時覆講為眾生說大乘，今于時眾生相與得解大乘，大乘之理最 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時五百阿羅漢於佛前得授記」者，明諸聲聞授記事中有二：一者正為諸聲聞授記，此下是第二明聲聞得授記者有五百人領解。就此領解中自有二，即是長行與偈為二也。就長行中自有二：第一略領解，第二廣領解。又就此廣略兩段之中各自有二。略領解中有二者：第一法說，第二「今乃知之如無智者」以下譬說也。第二廣領解亦有二者，即是開譬、合譬為兩段。就開譬中文取只有五譬，義取應有六，闕無第六，今者玄出。何以知之？下合譬中有偈頌中亦有故也。第一詺為繫寶珠譬，第二不自覺知譬，第三行他國譬，第四相值譬，第五示寶珠譬，第六得珠歡喜譬，是則文中所無者。第一繫寶珠譬者，此即領上化城中將導譬，亦遠領窮子中父子相失譬，亦領火宅中第一宅主總譬，〈方便品〉中「今我亦如是」下明釋迦同諸佛化眾生也。第二詺為不自覺知譬者，此即領上化城中懈退譬，亦領窮子中喚子不得譬，亦遠領火宅中長者救子不得譬，亦遠領〈方便品〉中如來用大乘化眾生不得義也。第三名為行他國譬者，此則領上化城中為設化城譬，亦領窮子中喚子得譬亦教作人譬，亦遠領火宅中長者用三車救子得譬，亦遠領〈方便品〉「尋念過去佛」下明如來用三乘化得眾生也。第四詺為相值譬者，此則領化城中知止息譬，遠領窮子中見子志大譬，火宅中見子免難譬，亦遠領〈方便品〉「我見佛子等志求佛道者」下明見眾生有大乘機。第五詺為示寶珠譬者，此領上化城中滅化城將至寶所譬，遠領窮子中付家業譬，亦遠領火宅中長者賜諸子大車譬，亦遠領〈方便品〉中「於諸菩薩中正直捨方便但說無上道」說《法華經》。此中應有第六歡喜譬者，不領化城中則超領窮子火宅及〈方便品〉歡喜義也。但〈化城品〉中將導譬有四義，今此第一繫寶珠亦有四義譬。「若有人者」則是下根人自譬，則是上譬說中「若有多眾」下明三十子義，「至親友家」即是上五百由旬及一宅也。「醉酒而臥」即是上怖畏之義，「是時親友」以下即是領導師義也。內合十六王子昔日覆講則是親友，于時聽眾即是有入於生死，覆講之處即家也。「醉酒而臥」者，煩惱自惛醉而臥。有人解言：「即來親友家言親友與其酒。」親友是十六王子，云何言子與眾生煩惱？諸佛聖人不為眾生作煩惱因緣，故知入餘處飲酒來至親友家。下言「其家甚大富具設諸餚饍」，自有人一日恒設䴵菓，只自無有酒也。「官事當行」者非是初行，內合于時十六王子覆講緣既盡更為餘方便法，故言官事行也。「寶珠繫其衣裏」十六王子于時覆講為眾生說大乘，今于時眾生相與得解大乘，大乘之理最

貴，故言無價。此大乘解可珍可重如寶，其理必圓如珠為因之義，不亡名為繫，既是外凡不亡壞，故言衣裏也。「其人醉臥都不覺知」，此是第二不自覺知譬。此則領懈退譬，內合昔日十六王子既為說大乘得行大乘解，王子便往餘方，眾生遂失大乘解，自從失解來都不覺言我有大乘解，不知此則無大乘機也。「起已遊行」此下是第三行他國譬，內合眾生既無大乘根機唯有小機，從小乘教修行求因覓果。此則領上設化城譬，上譬中本有四重，一者用化城擬宜，二者有堪聞化城之機，三者正為設化城，此三階今者都不領，唯領第四諸人受行。上受行中自有四階，今者亦具領四階，一者言「起已遊行」此則領上「是時疲極之眾心大歡喜」，明外凡夫修行即是「心各勇銳」聞法信受。二者言「到於他國」此則領上言「我等今者免斯惡道」即是內凡夫修行，信道五根立故言他國。三者「為衣食故懃力」，此則領上於是眾人前見諦思惟治道即是「競共馳走」。四者言「若少有所得便以為足」，此則領上入化城生已度想，明無學果，即「諍出火宅」義也。「於後親友會遇見之」此是第四相值譬，此則領上知止息譬，言「爾時導師知此人眾既得止息」下，明大乘機發也。「而作是言咄哉丈夫」，此下是第五示寶珠譬，此則領化城中即滅化城將至寶所譬，亦遠領火宅、〈方便品〉今行大乘因取大乘果，故名貿易所須也。此下應有第六歡喜，文中闕者今且懸出，對下合譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貴，故言無價。此大乘解可珍可重如寶，其理必圓如珠為因之義，不亡名為繫，既是外凡不亡壞，故言衣裏也。「其人醉臥都不覺知」，此是第二不自覺知譬。此則領懈退譬，內合昔日十六王子既為說大乘得行大乘解，王子便往餘方，眾生遂失大乘解，自從失解來都不覺言我有大乘解，不知此則無大乘機也。「起已遊行」此下是第三行他國譬，內合眾生既無大乘根機唯有小機，從小乘教修行求因覓果。此則領上設化城譬，上譬中本有四重，一者用化城擬宜，二者有堪聞化城之機，三者正為設化城，此三階今者都不領，唯領第四諸人受行。上受行中自有四階，今者亦具領四階，一者言「起已遊行」此則領上「是時疲極之眾心大歡喜」，明外凡夫修行即是「心各勇銳」聞法信受。二者言「到於他國」此則領上言「我等今者免斯惡道」即是內凡夫修行，信道五根立故言他國。三者「為衣食故懃力」，此則領上於是眾人前見諦思惟治道即是「競共馳走」。四者言「若少有所得便以為足」，此則領上入化城生已度想，明無學果，即「諍出火宅」義也。「於後親友會遇見之」此是第四相值譬，此則領上知止息譬，言「爾時導師知此人眾既得止息」下，明大乘機發也。「而作是言咄哉丈夫」，此下是第五示寶珠譬，此則領化城中即滅化城將至寶所譬，亦遠領火宅、〈方便品〉今行大乘因取大乘果，故名貿易所須也。此下應有第六歡喜，文中闕者今且懸出，對下合譬也。

「佛亦如是」此下是第二合譬也。從此下竟「令發一切智心」以來，合上第一繫珠譬。「為菩薩時即合親友教化我等令發一切智心」，即合以無價寶珠繫其衣裏也。「而尋廢忘不知不覺」此則合上第二不自覺知也。「既得阿羅漢道」此下合第三行他國譬。但上譬中本有四階，今唯合第四階言「若少所得便以為足」句也。「一切智願猶在不失」，此合上第四相值譬，上言會遇見之也。「今者世尊覺悟我等」此下，合第五示寶珠譬。「我今乃知實是菩薩」以下懸合第六歡喜，上所無者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛亦如是」此下是第二合譬也。從此下竟「令發一切智心」以來，合上第一繫珠譬。「為菩薩時即合親友教化我等令發一切智心」，即合以無價寶珠繫其衣裏也。「而尋廢忘不知不覺」此則合上第二不自覺知也。「既得阿羅漢道」此下合第三行他國譬。但上譬中本有四階，今唯合第四階言「若少所得便以為足」句也。「一切智願猶在不失」，此合上第四相值譬，上言會遇見之也。「今者世尊覺悟我等」此下，合第五示寶珠譬。「我今乃知實是菩薩」以下懸合第六歡喜，上所無者。

「而說偈言」此下十二行半，是第二，頌上長行。長行中本有二：一者略領解，二者廣領解。今十二行半偈亦分為二：初兩行半頌略領解，後十行頌廣領解也。上略領解中自有二：一者法說，二者譬說。初兩行頌法說，半行頌譬說。「譬如貧窮人」此下十行偈，頌上第二廣領解。上廣領解中有開譬、合譬為兩段，今六行頌開譬，四行頌合譬。上開譬中有五，今六行中具頌六義，初一行三句頌第一譬，「時臥不覺知」此一句即頌第二譬，「是人既已起」此下兩偈頌第三行他國譬，「與珠之親友」半行頌第四相值譬，「苦切責之已半偈」頌第五示寶珠譬，「貧人見此珠」一行義，頌第六歡喜譬，上長行所無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下十二行半，是第二，頌上長行。長行中本有二：一者略領解，二者廣領解。今十二行半偈亦分為二：初兩行半頌略領解，後十行頌廣領解也。上略領解中自有二：一者法說，二者譬說。初兩行頌法說，半行頌譬說。「譬如貧窮人」此下十行偈，頌上第二廣領解。上廣領解中有開譬、合譬為兩段，今六行頌開譬，四行頌合譬。上開譬中有五，今六行中具頌六義，初一行三句頌第一譬，「時臥不覺知」此一句即頌第二譬，「是人既已起」此下兩偈頌第三行他國譬，「與珠之親友」半行頌第四相值譬，「苦切責之已半偈」頌第五示寶珠譬，「貧人見此珠」一行義，頌第六歡喜譬，上長行所無也。

「我等亦如是」此下四行頌合譬，略不頌合第四譬。初一偈頌合第一繫寶珠譬；「我等無智故」半行，頌合第二譬；「得少涅槃分」半行，頌合第三譬；「今佛覺悟我」一偈，頌合第五譬；「我今從佛聞」一偈，頌合第六歡喜譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等亦如是」此下四行頌合譬，略不頌合第四譬。初一偈頌合第一繫寶珠譬；「我等無智故」半行，頌合第二譬；「得少涅槃分」半行，頌合第三譬；「今佛覺悟我」一偈，頌合第五譬；「我今從佛聞」一偈，頌合第六歡喜譬。

授學無學人記品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授學無學人記品第九

此品受記之中第二，為學無學人授記，仍為品目也。就此品中自有二段：第一請記，第二佛授記。就請記中自有二，第一阿難、羅睺羅二人請記，第二明二千人請授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品受記之中第二，為學無學人授記，仍為品目也。就此品中自有二段：第一請記，第二佛授記。就請記中自有二，第一阿難、羅睺羅二人請記，第二明二千人請授記。

「佛告阿難汝於來世」自此下第二正授記。就授記中亦有二：第一先為阿難羅睺羅受記，第二為二千人受記。就第一中自有二：初為阿難受記，第二為羅睺羅受記。就阿難受記中自有五階：第一正為受記，第二從「爾時會中有新發意」者，見阿難得記心生疑念；第三從「爾時世尊知諸菩薩心之所念」下，明往因緣釋大眾疑念；第四「阿難面於佛前」此下明阿難因聞往昔因緣仍得宿命智；第五說偈讚嘆如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難汝於來世」自此下第二正授記。就授記中亦有二：第一先為阿難羅睺羅受記，第二為二千人受記。就第一中自有二：初為阿難受記，第二為羅睺羅受記。就阿難受記中自有五階：第一正為受記，第二從「爾時會中有新發意」者，見阿難得記心生疑念；第三從「爾時世尊知諸菩薩心之所念」下，明往因緣釋大眾疑念；第四「阿難面於佛前」此下明阿難因聞往昔因緣仍得宿命智；第五說偈讚嘆如來也。

「佛告羅睺羅」此下次為羅睺羅受記，自有長行與偈為二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告羅睺羅」此下次為羅睺羅受記，自有長行與偈為二也。

「爾時世尊見學無學人其意柔軟」，此是第二為二千學無學人受記。就此受記中自有二：第一正為受記，第二學無學人得受記已歡喜歎佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊見學無學人其意柔軟」，此是第二為二千學無學人受記。就此受記中自有二：第一正為受記，第二學無學人得受記已歡喜歎佛。

法師品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師品第十

此品明受持、讀、誦、解說、書寫五種法師之德，故言法師品也。十二品經開三顯一以明因義，自有四段：第一略說開三顯一動執生疑，第二懷疑故致請，第三廣明開三顯一斷疑生信，三段已竟自此以下有四品經，是第四名別流通因義。前又解言：第一第二各開為二，第三第四各開為三。就此第四段中三段者，第一〈法師品〉、〈見寶塔品〉此二品經明受持此經者勳深、流通者報重，則明勳深報重，命覓通經之人。第二持品時眾既聞勳深報重，則能通經者受命通也。第三〈安樂行品〉攝退墮之人。何者？但時眾有小行菩薩亦欲信習流通，見持品末明諸大菩薩於此惡世通經，有擯黜之過、身命之危，則言我等既未及大士，何能於此惡世流通此經？相與退沒。為此義故有第三〈安樂行品〉，明四種安樂之行，攝退墮之人。若欲於惡世中流通經者，當修四安樂行，則免危得安、離苦得樂。又就此三段中第三各開為二，中間第二受命中文有五別，第一命覓通經人中有二者，即兩品為二，第一〈法師品〉明釋迦自覓通經之人，第二〈見寶塔品〉明多寶如來助釋迦命覓通經人。又就釋迦自命覓通經人中有二：第一從初竟「我今獲大利」偈已來，據勳深報重正命覓通經人；第二從「藥王今告汝」下訖品，舉通經軌則命覓通經人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品明受持、讀、誦、解說、書寫五種法師之德，故言法師品也。十二品經開三顯一以明因義，自有四段：第一略說開三顯一動執生疑，第二懷疑故致請，第三廣明開三顯一斷疑生信，三段已竟自此以下有四品經，是第四名別流通因義。前又解言：第一第二各開為二，第三第四各開為三。就此第四段中三段者，第一〈法師品〉、〈見寶塔品〉此二品經明受持此經者勳深、流通者報重，則明勳深報重，命覓通經之人。第二持品時眾既聞勳深報重，則能通經者受命通也。第三〈安樂行品〉攝退墮之人。何者？但時眾有小行菩薩亦欲信習流通，見持品末明諸大菩薩於此惡世通經，有擯黜之過、身命之危，則言我等既未及大士，何能於此惡世流通此經？相與退沒。為此義故有第三〈安樂行品〉，明四種安樂之行，攝退墮之人。若欲於惡世中流通經者，當修四安樂行，則免危得安、離苦得樂。又就此三段中第三各開為二，中間第二受命中文有五別，第一命覓通經人中有二者，即兩品為二，第一〈法師品〉明釋迦自覓通經之人，第二〈見寶塔品〉明多寶如來助釋迦命覓通經人。又就釋迦自命覓通經人中有二：第一從初竟「我今獲大利」偈已來，據勳深報重正命覓通經人；第二從「藥王今告汝」下訖品，舉通經軌則命覓通經人也。

又就第一據勳深報重命覓通經人中有二階：第一據通經弟子以明勳報；第二「若復有人受持讀誦」以下，據師以明勳報也。所以知前者為弟子、後者為師者，此經詺受持讀誦等以為五種法師，故前者未能讀誦等，只聞經隨喜而已，故為弟子；後者自能受持等，故作師名也。此二階中各有二。就弟子明勳報有二者：第一就現在世明弟子，第二據佛滅後明弟子。此二階中例皆有二。就現在世明弟子中自有二者：第一從品初竟「一念隨喜者」，先明現世弟子勳相；第二言「我皆與受菩提記」，此明共得報重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又就第一據勳深報重命覓通經人中有二階：第一據通經弟子以明勳報；第二「若復有人受持讀誦」以下，據師以明勳報也。所以知前者為弟子、後者為師者，此經詺受持讀誦等以為五種法師，故前者未能讀誦等，只聞經隨喜而已，故為弟子；後者自能受持等，故作師名也。此二階中各有二。就弟子明勳報有二者：第一就現在世明弟子，第二據佛滅後明弟子。此二階中例皆有二。就現在世明弟子中自有二者：第一從品初竟「一念隨喜者」，先明現世弟子勳相；第二言「我皆與受菩提記」，此明共得報重也。

「佛告藥王又如來滅後」此下是第二明佛滅後弟子。就中例有二者：第一先出佛滅後弟子勳相；第二言「我亦與受菩提記」正明報重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告藥王又如來滅後」此下是第二明佛滅後弟子。就中例有二者：第一先出佛滅後弟子勳相；第二言「我亦與受菩提記」正明報重也。

「若有人受持讀誦」此下是第二據師明勳報。就此有二者，即是長行與偈為二。且就長行中自有二段：第一據別門明師；第二「藥王若有惡人」下，據總門明師。所以言別者，一段文中具三義故：一者佛在世師、佛滅度後師異；二者上下品師；三者兩師各辨勳報也。所以言總者亦具三義，反取即得。又就別明師中有二：第一明佛現在世五種法師，第二據佛滅後明法師。就現在世明師中有二：第一明佛現在下品法師，第二明現在世上品。所以名作上下品法師者，讀誦少者為下品，讀誦多者為上品也。就現在明下品法師中有二階：第一正出下品法師勳相，第二從「若有人問何等眾生」下明下品法師得報重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人受持讀誦」此下是第二據師明勳報。就此有二者，即是長行與偈為二。且就長行中自有二段：第一據別門明師；第二「藥王若有惡人」下，據總門明師。所以言別者，一段文中具三義故：一者佛在世師、佛滅度後師異；二者上下品師；三者兩師各辨勳報也。所以言總者亦具三義，反取即得。又就別明師中有二：第一明佛現在世五種法師，第二據佛滅後明法師。就現在世明師中有二：第一明佛現在下品法師，第二明現在世上品。所以名作上下品法師者，讀誦少者為下品，讀誦多者為上品也。就現在明下品法師中有二階：第一正出下品法師勳相，第二從「若有人問何等眾生」下明下品法師得報重也。

「何況盡能讀誦者」此下是現在世法師中之第二明上品法師，亦有二階：第一總況出上品法師勳深報重，上云只能受一句一偈者，是下品法師也；今盡能受持讀誦者，即是上品法師。第二言「藥王當知是人自捨清淨業報」，此則別明上品法師勳深也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何況盡能讀誦者」此下是現在世法師中之第二明上品法師，亦有二階：第一總況出上品法師勳深報重，上云只能受一句一偈者，是下品法師也；今盡能受持讀誦者，即是上品法師。第二言「藥王當知是人自捨清淨業報」，此則別明上品法師勳深也。

「若是善男子善女人，我滅度後能竊為一人」，此下是第二明佛滅度後法師。就中亦有二：第一佛滅度後下品法師，第二亦況出上品。就下品法師中自有二階：第一正出下品法師相，第二言「當知是人則如來使」下，明勳深也。「何況於大眾中廣為人說」，此是第二言明佛滅後上品法師，此中應有勳報而無，至偈頌中方有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是善男子善女人，我滅度後能竊為一人」，此下是第二明佛滅度後法師。就中亦有二：第一佛滅度後下品法師，第二亦況出上品。就下品法師中自有二階：第一正出下品法師相，第二言「當知是人則如來使」下，明勳深也。「何況於大眾中廣為人說」，此是第二言明佛滅後上品法師，此中應有勳報而無，至偈頌中方有也。

「藥王若有惡人」下長行中明法師自有二，此下是第二據總門明法師。就中自有二：第一明逆之者得罪，第二明從之者得福也。就第一階中復有二：初正明逆之者得罪，第二「其有讀誦」以下明法師勳相也。今者第一見受持讀誦者不可輕毀，所以謗罪重於佛者，正由謗此人，故今《法華》不通，遂斷三寶之種，故所以罪重也；雖謗如來，不能令三寶永斷，故言罪輕。只取一邊，不論福田厚薄也。「其有讀誦」下是第二法師勳相，「為如來肩所荷擔」者，此人為如來所重，故言荷擔，不言如來身荷擔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥王若有惡人」下長行中明法師自有二，此下是第二據總門明法師。就中自有二：第一明逆之者得罪，第二明從之者得福也。就第一階中復有二：初正明逆之者得罪，第二「其有讀誦」以下明法師勳相也。今者第一見受持讀誦者不可輕毀，所以謗罪重於佛者，正由謗此人，故今《法華》不通，遂斷三寶之種，故所以罪重也；雖謗如來，不能令三寶永斷，故言罪輕。只取一邊，不論福田厚薄也。「其有讀誦」下是第二法師勳相，「為如來肩所荷擔」者，此人為如來所重，故言荷擔，不言如來身荷擔也。

「其所至方」此下是第二明從之者得福，亦有二，有正、有釋，即是報深也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其所至方」此下是第二明從之者得福，亦有二，有正、有釋，即是報深也。

「而說偈言」據師勳報中自有二，第一是長行，此下是第二偈頌。有十五行偈自分為二段：第一有兩行偈義出不頌長行，直漫獎勸時眾受持此經；第二「若有能受持」此下有十三行偈，正頌上長行。但上長行中本有二：一者據別門明師，二者據總門明師。今就此十三偈亦分為二：初有七行頌上第一據別門明師，第二餘有六行偈頌上據總門明師。上別門明師中復有二：一者明現在師，二者佛滅後之師。就七行中亦分為二：前有四行頌現在師，後三行頌滅度後師。就現在世師中本有二種：一者下品，二者上品。今就四偈中初一偈頌下品法師，後三行頌上品法師。但上明下品法師中自有二階：一者正出下品法師勳相，二者報重。今一偈中上半頌正出下品法師勳相，下半頌報重也。「諸有能受持」此下三行，頌上現在中上品法師。上本有二階：一者總況出上品法師勳深，二者別明上品法師勳深。今就此三行中亦復有二：初半偈正頌法師勳深，上言「何況盡能受持」者也；下餘兩半頌上別明勳深。「吾滅後惡世」此下三行，頌上第二明佛滅後法師，此中有二種：一者是下品，二者是上品。今就三行亦分為二，小不次第，初有兩行先頌況出上品，上言「何況於大眾中廣為人說」。上又闕無勳報，今偈中有。此兩偈亦有二階：初半偈頌正況出上品法師，第二從「當合掌禮敬」下有一行半義頌報深。長行所無者，「若能於後世」此下一偈倒頌下品法師。上本又有二階：一者下品師相，二者明勳相。此一行亦有二：初半偈頌第一，下半頌第二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」據師勳報中自有二，第一是長行，此下是第二偈頌。有十五行偈自分為二段：第一有兩行偈義出不頌長行，直漫獎勸時眾受持此經；第二「若有能受持」此下有十三行偈，正頌上長行。但上長行中本有二：一者據別門明師，二者據總門明師。今就此十三偈亦分為二：初有七行頌上第一據別門明師，第二餘有六行偈頌上據總門明師。上別門明師中復有二：一者明現在師，二者佛滅後之師。就七行中亦分為二：前有四行頌現在師，後三行頌滅度後師。就現在世師中本有二種：一者下品，二者上品。今就四偈中初一偈頌下品法師，後三行頌上品法師。但上明下品法師中自有二階：一者正出下品法師勳相，二者報重。今一偈中上半頌正出下品法師勳相，下半頌報重也。「諸有能受持」此下三行，頌上現在中上品法師。上本有二階：一者總況出上品法師勳深，二者別明上品法師勳深。今就此三行中亦復有二：初半偈正頌法師勳深，上言「何況盡能受持」者也；下餘兩半頌上別明勳深。「吾滅後惡世」此下三行，頌上第二明佛滅後法師，此中有二種：一者是下品，二者是上品。今就三行亦分為二，小不次第，初有兩行先頌況出上品，上言「何況於大眾中廣為人說」。上又闕無勳報，今偈中有。此兩偈亦有二階：初半偈頌正況出上品法師，第二從「當合掌禮敬」下有一行半義頌報深。長行所無者，「若能於後世」此下一偈倒頌下品法師。上本又有二階：一者下品師相，二者明勳相。此一行亦有二：初半偈頌第一，下半頌第二。

「若於一劫中」此下六行偈是第二，頌上第二據總門明師。中本有二：一者言逆之者則得罪，二者言從之者則獲福。今此六行亦分為二：初有兩行頌第一逆之者得罪，第二從「有人求佛道」有四行，頌上第二從之者得福也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於一劫中」此下六行偈是第二，頌上第二據總門明師。中本有二：一者言逆之者則得罪，二者言從之者則獲福。今此六行亦分為二：初有兩行頌第一逆之者得罪，第二從「有人求佛道」有四行，頌上第二從之者得福也。

「藥王今告汝」自此下品中第二段，上來舉勳報，命覓通經之人，此下是第二段舉通經軌則，命取通經之人。就此中亦有兩段，即長行與偈為二也。就長行之中自有三段：第一從「藥王今告汝」以下竟「當知是為增上慢者」，先讚歎此經；第二從「善男子善女人，如來滅後欲為眾說，云何應說」以下，正明通經軌則；第三從「藥王我餘國遣化人」下竟長行獎勸通經之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥王今告汝」自此下品中第二段，上來舉勳報，命覓通經之人，此下是第二段舉通經軌則，命取通經之人。就此中亦有兩段，即長行與偈為二也。就長行之中自有三段：第一從「藥王今告汝」以下竟「當知是為增上慢者」，先讚歎此經；第二從「善男子善女人，如來滅後欲為眾說，云何應說」以下，正明通經軌則；第三從「藥王我餘國遣化人」下竟長行獎勸通經之人。

就第一歎經中有五重：第一先明格量，第二就人歎，第三就處歎，第四據因為歎，第五據果為歎也。以眾經格量乎此經，此經為第一者，若明稱會物機為第一者，則五時經教皆是稱會物機。今不論此處，只言會前開後詺為第一，會前者談三乘無異路，語萬善明同歸，開後者明萬善皆成佛、壽命長遠，此則開《涅槃》前路、作常住之由漸。然則前後兩望二義雙明，下即出言已說今說當說，已說者昔來三乘等教，當說者即指《涅槃》為當說，今說者即是《法華》，有如此義，故稱第一也。「藥王當知如來滅後」此下是第二據人為歎，明此經在人則人尊，慈悲覆護如衣覆也。如來位心同歸之理，此人意無，二無之中，故云共宿也。「藥王在在處處」此下是第三據處為歎，明此經在處則處重。「藥王多有人在家出家」此下是第四就因為歎。「其有眾生求佛道者」此下是第五就果為歎。只就此第五自有五重：第一法說歎，第二「譬如有人」下譬說歎，第三「菩薩亦復如是」之下合譬歎，第四「所以者何」下釋歎，第五「若有菩薩」下誡勸時眾歎也。二乘教如燥土，說《無量義經》于時直明萬善成佛如濕土，若說法華教決定無有三、一時得佛果譬泥也。「藥王此經開方便門」者，開三乘是方便。「示真實相」者，示同歸之理。「是法華經藏」者，此經明因談妙果，在此中故言藏也。「深」者，金剛方窮其底，故言深也。不可破壞，故言「固」。其理杳然，故言「幽」。行因久到，故言「遠」也。得之者少，故言「無人能到」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第一歎經中有五重：第一先明格量，第二就人歎，第三就處歎，第四據因為歎，第五據果為歎也。以眾經格量乎此經，此經為第一者，若明稱會物機為第一者，則五時經教皆是稱會物機。今不論此處，只言會前開後詺為第一，會前者談三乘無異路，語萬善明同歸，開後者明萬善皆成佛、壽命長遠，此則開《涅槃》前路、作常住之由漸。然則前後兩望二義雙明，下即出言已說今說當說，已說者昔來三乘等教，當說者即指《涅槃》為當說，今說者即是《法華》，有如此義，故稱第一也。「藥王當知如來滅後」此下是第二據人為歎，明此經在人則人尊，慈悲覆護如衣覆也。如來位心同歸之理，此人意無，二無之中，故云共宿也。「藥王在在處處」此下是第三據處為歎，明此經在處則處重。「藥王多有人在家出家」此下是第四就因為歎。「其有眾生求佛道者」此下是第五就果為歎。只就此第五自有五重：第一法說歎，第二「譬如有人」下譬說歎，第三「菩薩亦復如是」之下合譬歎，第四「所以者何」下釋歎，第五「若有菩薩」下誡勸時眾歎也。二乘教如燥土，說《無量義經》于時直明萬善成佛如濕土，若說法華教決定無有三、一時得佛果譬泥也。「藥王此經開方便門」者，開三乘是方便。「示真實相」者，示同歸之理。「是法華經藏」者，此經明因談妙果，在此中故言藏也。「深」者，金剛方窮其底，故言深也。不可破壞，故言「固」。其理杳然，故言「幽」。行因久到，故言「遠」也。得之者少，故言「無人能到」也。

「若有善男子女人」此下是第二，正明通經之軌則。就中有三段者，第一先假說問通經之軌；第二「入如來室」下次第列出通經之軌三種章門；第三別釋也。今明第二，此中則以法為通經之軌，下總通經中以藥王等諸菩薩則以人為通經之軌，下單舉人不無有法，此中單舉法不無其人，人法互舉，欲令兩義雙顯。「如來室」者，此下第三，次第解釋通經之軌三種章門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子女人」此下是第二，正明通經之軌則。就中有三段者，第一先假說問通經之軌；第二「入如來室」下次第列出通經之軌三種章門；第三別釋也。今明第二，此中則以法為通經之軌，下總通經中以藥王等諸菩薩則以人為通經之軌，下單舉人不無有法，此中單舉法不無其人，人法互舉，欲令兩義雙顯。「如來室」者，此下第三，次第解釋通經之軌三種章門也。

「藥王我於餘國」此下是第三獎勸通經之人，就中有五段：第一明如來遣化人為通經之人集聽法眾；第二方亦遣四部眾聽其說法通經；第三明若於山林曠野無人民處，我亦遣天龍八部聽其所說；第四言此人若在殊方異立，令通經之人時復得見我身；第五言此人若通經之時有忘失章句者，我以神通道力令其不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥王我於餘國」此下是第三獎勸通經之人，就中有五段：第一明如來遣化人為通經之人集聽法眾；第二方亦遣四部眾聽其說法通經；第三明若於山林曠野無人民處，我亦遣天龍八部聽其所說；第四言此人若在殊方異立，令通經之人時復得見我身；第五言此人若通經之時有忘失章句者，我以神通道力令其不忘。

「而說偈言」舉通經軌。命覓通經人中，本自有二，即是長行與偈為二。此下是第二偈頌，凡有十八行半偈，自分為二：第一有一偈先總勸，此則不頌上長行；「如人渴須水」此下十七行半是第二正頌上長行。但上長行本有三：一者歎經，二者正出通經之軌，三者獎勸使通經。今此十七行半偈亦為三段：初四行頌第一，次四行半頌第二，下餘有九行頌第三。上第一歎經中有五種歎，今此四行唯頌第五據果為歎。上自有五重，今此四行中初一行半頌第二譬說，後二行半頌第五誡勸時眾，餘三重略不頌也。「若人說此經」此下四行半是第二，即頌第二正出通經軌則。上長行中本有三段，今者不頌第一假問出通經之經法，唯頌後兩段。初一行半頌通經之法三種章門，次餘有三行頌第三解釋。「若我滅度後」此下九偈頌上第三段。上本有五階，今亦頌盡，但小不次第，初一行半偈頌第二，第二從「引導諸眾生」下有一行半追頌第一第三，從「若說法之人」下有一行半超頌第四，第四從「若忘失章句」又有一行半仍頌第五，第五從「若人在空閑」有三行追頌上第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」舉通經軌。命覓通經人中，本自有二，即是長行與偈為二。此下是第二偈頌，凡有十八行半偈，自分為二：第一有一偈先總勸，此則不頌上長行；「如人渴須水」此下十七行半是第二正頌上長行。但上長行本有三：一者歎經，二者正出通經之軌，三者獎勸使通經。今此十七行半偈亦為三段：初四行頌第一，次四行半頌第二，下餘有九行頌第三。上第一歎經中有五種歎，今此四行唯頌第五據果為歎。上自有五重，今此四行中初一行半頌第二譬說，後二行半頌第五誡勸時眾，餘三重略不頌也。「若人說此經」此下四行半是第二，即頌第二正出通經軌則。上長行中本有三段，今者不頌第一假問出通經之經法，唯頌後兩段。初一行半頌通經之法三種章門，次餘有三行頌第三解釋。「若我滅度後」此下九偈頌上第三段。上本有五階，今亦頌盡，但小不次第，初一行半偈頌第二，第二從「引導諸眾生」下有一行半追頌第一第三，從「若說法之人」下有一行半超頌第四，第四從「若忘失章句」又有一行半仍頌第五，第五從「若人在空閑」有三行追頌上第三。

見寶塔品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見寶塔品第十一

命覓通經中有兩段，第一是〈法師品〉明釋迦自命通經之人，此品是第二明多寶助命覓通經之人。由多寶如來讚歎釋迦言誰能於此廣此經，因此得助釋迦。此兩段各開為二。前釋迦自命中有二者，一者舉勳報命通經人，第二舉通經軌則已命覓通經之人，此二已竟。今此品助命覓通經人，中有二段者，即是長行與偈為二。長行中自有二十段：第一經家敘寶塔之相；第二塔中出聲讚歎釋迦；第三大眾起疑；第四大樂說諮問佛；第五佛答寶塔來竟；第六大樂說願見多寶如來；第七佛答應先集分身諸佛；第八大樂說復欲見分身諸佛；第九釋迦放光照諸佛；第十分身諸佛共議欲來；第十一釋迦三過變土；第十二分身諸佛來相問於釋迦；第十三釋迦在空開塔；第十四明大眾見多寶佛之相；第十五明大眾散華供養；第十六多寶分座與釋迦；第十七釋迦就座；第十八大眾願在虛空；第十九佛神力接大眾在空；第二十正唱慕覓通經人也。初品以來是第一經家敘寶塔之相。從「爾時寶塔中出大音聲」下是第二讚歎釋迦。從「爾時四眾」下是第三，明時眾既見寶塔相與生疑。「爾時有菩薩名大樂說」下是第四，明大樂說既知時眾有疑，即諮問如來。從「爾時佛告大樂說」以下是第五，明如來答大樂說述寶塔來意，下偈正頌此也。從「是時大樂說」下，第六明大樂說仍發願欲見多寶如來。從「佛告大樂說」下，第七答大樂說，言「汝若欲見多寶如來者，應先集十方分身諸佛」，下偈中亦頌。此中從「大樂說白佛言」下，第八明大樂說既開佛道欲集分身諸佛，仍發願欲見分身諸佛。從「爾時放白毫一光」此下是第九，明釋迦如來放光照十方分身諸佛如來，于時直放光無有言語，但是經家語而已。所以放光集諸分身佛者，此品為欲顯發願通經，告言十方諸佛尚為法來尊重此法，汝等云何不流通此法？且自十方佛在一處欲表明同歸之義。又解釋第四疑，疑久滅度佛云何得來？今云應不實應，顯滅不實滅也。「爾時十方諸佛各告眾菩薩言」下，第十明十方諸佛既被光明所照與諸菩薩共議欲來。「時娑婆世界即變清淨」此下是第十一，明釋迦如來三過變土欲容諸分身佛，于時只是如來神力變土，是故經家述之。所以三變者，表明破三乘執心也。則其土轉廣二乘之狹意也，下偈中亦頌此也。「是時諸佛皆遣待者」此下是第十二，明諸佛既集遣使相問於釋迦。「爾時牟尼佛見所分身佛悉已來集」此下是第十三，明釋迦如來既得相問欲開寶塔，即起在空開塔。「即時一切眾會此」下是第十四，經家敘大眾既見多寶如來之相。「爾時四眾等見過去」此下是第十五，明大眾既見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命覓通經中有兩段，第一是〈法師品〉明釋迦自命通經之人，此品是第二明多寶助命覓通經之人。由多寶如來讚歎釋迦言誰能於此廣此經，因此得助釋迦。此兩段各開為二。前釋迦自命中有二者，一者舉勳報命通經人，第二舉通經軌則已命覓通經之人，此二已竟。今此品助命覓通經人，中有二段者，即是長行與偈為二。長行中自有二十段：第一經家敘寶塔之相；第二塔中出聲讚歎釋迦；第三大眾起疑；第四大樂說諮問佛；第五佛答寶塔來竟；第六大樂說願見多寶如來；第七佛答應先集分身諸佛；第八大樂說復欲見分身諸佛；第九釋迦放光照諸佛；第十分身諸佛共議欲來；第十一釋迦三過變土；第十二分身諸佛來相問於釋迦；第十三釋迦在空開塔；第十四明大眾見多寶佛之相；第十五明大眾散華供養；第十六多寶分座與釋迦；第十七釋迦就座；第十八大眾願在虛空；第十九佛神力接大眾在空；第二十正唱慕覓通經人也。初品以來是第一經家敘寶塔之相。從「爾時寶塔中出大音聲」下是第二讚歎釋迦。從「爾時四眾」下是第三，明時眾既見寶塔相與生疑。「爾時有菩薩名大樂說」下是第四，明大樂說既知時眾有疑，即諮問如來。從「爾時佛告大樂說」以下是第五，明如來答大樂說述寶塔來意，下偈正頌此也。從「是時大樂說」下，第六明大樂說仍發願欲見多寶如來。從「佛告大樂說」下，第七答大樂說，言「汝若欲見多寶如來者，應先集十方分身諸佛」，下偈中亦頌。此中從「大樂說白佛言」下，第八明大樂說既開佛道欲集分身諸佛，仍發願欲見分身諸佛。從「爾時放白毫一光」此下是第九，明釋迦如來放光照十方分身諸佛如來，于時直放光無有言語，但是經家語而已。所以放光集諸分身佛者，此品為欲顯發願通經，告言十方諸佛尚為法來尊重此法，汝等云何不流通此法？且自十方佛在一處欲表明同歸之義。又解釋第四疑，疑久滅度佛云何得來？今云應不實應，顯滅不實滅也。「爾時十方諸佛各告眾菩薩言」下，第十明十方諸佛既被光明所照與諸菩薩共議欲來。「時娑婆世界即變清淨」此下是第十一，明釋迦如來三過變土欲容諸分身佛，于時只是如來神力變土，是故經家述之。所以三變者，表明破三乘執心也。則其土轉廣二乘之狹意也，下偈中亦頌此也。「是時諸佛皆遣待者」此下是第十二，明諸佛既集遣使相問於釋迦。「爾時牟尼佛見所分身佛悉已來集」此下是第十三，明釋迦如來既得相問欲開寶塔，即起在空開塔。「即時一切眾會此」下是第十四，經家敘大眾既見多寶如來之相。「爾時四眾等見過去」此下是第十五，明大眾既見

多寶如來，散華供養說如是言。有人解言：「于時時眾有語，但經文略不載多。」意謂不爾，此只取上多寶如來讚歎釋迦之言也。「爾時多寶如來於寶塔中分半座」此下是第十六，明多寶分座釋迦坐。「即時是釋迦牟尼佛」此下是第十七，明釋迦就坐，所以言多寶佛與釋迦共者，滅度佛既坐此，意表釋迦不生而現生，釋迦與多寶竝坐者，此明雙樹滅非實滅。「爾時大眾見二如來」此下是第十八，明大眾既見二如來在空，仍復願在於空。「即時釋迦以神力」此下是第十九，明如來即以神力接大眾在空。「以大音聲」下竟長行是第二十段，正唱慕覓通經之人，下偈亦頌此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多寶如來，散華供養說如是言。有人解言：「于時時眾有語，但經文略不載多。」意謂不爾，此只取上多寶如來讚歎釋迦之言也。「爾時多寶如來於寶塔中分半座」此下是第十六，明多寶分座釋迦坐。「即時是釋迦牟尼佛」此下是第十七，明釋迦就坐，所以言多寶佛與釋迦共者，滅度佛既坐此，意表釋迦不生而現生，釋迦與多寶竝坐者，此明雙樹滅非實滅。「爾時大眾見二如來」此下是第十八，明大眾既見二如來在空，仍復願在於空。「即時釋迦以神力」此下是第十九，明如來即以神力接大眾在空。「以大音聲」下竟長行是第二十段，正唱慕覓通經之人，下偈亦頌此也。

「而說偈言」一品中有二段，即是長行與偈為兩，自此下有四十八行偈是第二偈頌。長行本有二十段，今唯頌四段：三行半頌第五，三行頌第七，五行半頌第十一，三十六行頌第二十段也。今初有三行半頌上第五。上第五言佛答大樂說明多寶來意。「又我分身」此下有三行頌長行中第七，第七明佛答大樂說言「汝若欲見多寶如來，今應集諸分身諸佛」也。「為坐諸佛」此下有五行半偈，頌長行中第十一，上第十一言時娑婆即變清淨，明釋迦欲容諸分身佛，故三過變相。但上是經家述如來神力，今此五行半還是經家說偈也。「告諸大眾我滅度後」此下餘有三十六行偈，頌長行中第二十，上言「以大音聲普告大眾」正命通經之人。就三十六行中自有六段：第一言「告諸大眾」有一行半正頌上長行；第二從「其多寶佛」有三行略勸時眾發願通經；第三從「其有能護此經法者」有四行偈，則言若能弘通此經者則是供養如來；第四從「諸善男子各諦思惟」有十八行，廣寄諸難獎勸弘經；第五從「我為佛道」下有三行半，釋迦自舉昔日弘經以勸時眾；第六從「此經難持若暫持者」盡品有六行，舉果報勸時眾弘經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」一品中有二段，即是長行與偈為兩，自此下有四十八行偈是第二偈頌。長行本有二十段，今唯頌四段：三行半頌第五，三行頌第七，五行半頌第十一，三十六行頌第二十段也。今初有三行半頌上第五。上第五言佛答大樂說明多寶來意。「又我分身」此下有三行頌長行中第七，第七明佛答大樂說言「汝若欲見多寶如來，今應集諸分身諸佛」也。「為坐諸佛」此下有五行半偈，頌長行中第十一，上第十一言時娑婆即變清淨，明釋迦欲容諸分身佛，故三過變相。但上是經家述如來神力，今此五行半還是經家說偈也。「告諸大眾我滅度後」此下餘有三十六行偈，頌長行中第二十，上言「以大音聲普告大眾」正命通經之人。就三十六行中自有六段：第一言「告諸大眾」有一行半正頌上長行；第二從「其多寶佛」有三行略勸時眾發願通經；第三從「其有能護此經法者」有四行偈，則言若能弘通此經者則是供養如來；第四從「諸善男子各諦思惟」有十八行，廣寄諸難獎勸弘經；第五從「我為佛道」下有三行半，釋迦自舉昔日弘經以勸時眾；第六從「此經難持若暫持者」盡品有六行，舉果報勸時眾弘經也。

持品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持品第十二

此品明五種人受持弘經，故言持品也。四品明別流通有三段，上來兩品是第一命覓通經人，此品第二明通經者受命通經。有五種人發誓通經以為五段，第一先明藥王菩薩及大樂說，頒類有二：一者諸大菩薩自誓通經。第二明眾中聲聞得記者，有五百人自誓通經。第三明學無學人得受記者，自誓通經。無學人已斷三界果，云何得在淨土通經？解言：「無學淨穢兩土實無有生，但為弘經故迴相似無漏業寄在三界內生，若論此報實非三界果報。」第四段從「爾時佛姨母」以下明尼眾自誓通經。「爾時世尊視八十萬億」此下竟品是第五，明八十萬億諸大菩薩發誓願弘通經也。雖有五種，以類相推應有三段：第一明大行菩薩穢土流通，第二中間三人明聲聞人於淨土流通，第三最後一人淨穢二土悉皆流通此經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品明五種人受持弘經，故言持品也。四品明別流通有三段，上來兩品是第一命覓通經人，此品第二明通經者受命通經。有五種人發誓通經以為五段，第一先明藥王菩薩及大樂說，頒類有二：一者諸大菩薩自誓通經。第二明眾中聲聞得記者，有五百人自誓通經。第三明學無學人得受記者，自誓通經。無學人已斷三界果，云何得在淨土通經？解言：「無學淨穢兩土實無有生，但為弘經故迴相似無漏業寄在三界內生，若論此報實非三界果報。」第四段從「爾時佛姨母」以下明尼眾自誓通經。「爾時世尊視八十萬億」此下竟品是第五，明八十萬億諸大菩薩發誓願弘通經也。雖有五種，以類相推應有三段：第一明大行菩薩穢土流通，第二中間三人明聲聞人於淨土流通，第三最後一人淨穢二土悉皆流通此經也。

安樂品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂品第十三

此品中明弘經菩薩具四種行，則能離危得安、遠苦得樂，是故出經者仍為品目也。前解言：第四段別流通開三顯一之義，有四品經而判為三段，第一〈法師品〉及〈見寶塔〉兩品經，先明通經者勳深、受持者報命覓通經之人，第二〈持品〉一品則明會福樂善之徒，相與佛前發誓受命通經，皆言不愛身命惜無上道。但上〈持品〉未通經之時，有毀謗之咎、身命之憂，是則下品菩薩本欲發誓通經，既見惡世多難，便起退轉之心罷通經之意。是故此品是第三如來則用安樂行故接下品退墮之人，則言若能具此四行者天魔不能忤，則於惡世中亡身濟物沒命度人，是則下品之人因此起弘經之心，更起渡人之意也。前又解言：此三段前一後一各有二，中間自有五別。今此中有二者，第一文殊問，第二如來答也。今且就問中自有二階：第一先讚上能通經者，第二從「世尊」以下正作問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品中明弘經菩薩具四種行，則能離危得安、遠苦得樂，是故出經者仍為品目也。前解言：第四段別流通開三顯一之義，有四品經而判為三段，第一〈法師品〉及〈見寶塔〉兩品經，先明通經者勳深、受持者報命覓通經之人，第二〈持品〉一品則明會福樂善之徒，相與佛前發誓受命通經，皆言不愛身命惜無上道。但上〈持品〉未通經之時，有毀謗之咎、身命之憂，是則下品菩薩本欲發誓通經，既見惡世多難，便起退轉之心罷通經之意。是故此品是第三如來則用安樂行故接下品退墮之人，則言若能具此四行者天魔不能忤，則於惡世中亡身濟物沒命度人，是則下品之人因此起弘經之心，更起渡人之意也。前又解言：此三段前一後一各有二，中間自有五別。今此中有二者，第一文殊問，第二如來答也。今且就問中自有二階：第一先讚上能通經者，第二從「世尊」以下正作問也。

「佛告」以下是品之第二明如來答。就中自有四段：第一唱四行之數，第二「此一者安住」下出四行體，第三「我滅度後」下一行半總勸修此四行，第四臨品末二十一行半通明四行得果安樂相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告」以下是品之第二明如來答。就中自有四段：第一唱四行之數，第二「此一者安住」下出四行體，第三「我滅度後」下一行半總勸修此四行，第四臨品末二十一行半通明四行得果安樂相也。

釋四安樂義凡有四階：第一正出體，第二明智慧功德為行，第三明自行外化為行，第四明其四行之位。第一正出體，四安樂者第一以智慧為體，第二以說法為體，第三以離過為體，第四以慈悲心為行體。第二明智慧功德往判者，第二同是智慧欲智在說，故第二亦是智慧。第三第四同是功德，故智慧門中離出說法，功德門中離出慈悲，故有四行也。第三自行外化判者，第一第三是自行，第四同是外化凡通經之法，不過自行外化。所以有此四行者，自行、外化各分為二。自行分為二者，有兩義故，一者第一是照假實二空之解，此是智門，第三明離過，此是斷門，所以自行須明二也。第二義者智慧語其照境，自是行善取其離過邊，即是止善，既有止行之別，故分為二。外化所以分為二者，若語慈悲則談其本，若語其說法則論其末，若使但有知說法無有慈悲者，是則如無記語；若使但有慈悲無有說法者，是則與樂拔苦之行終不能成，故以外化須明此二也。第四明判此四行位，始則四念之初未至世第一法也。何意判位但在此處者？解釋者言：「此之四行本為接外凡夫菩薩，不得過深也。」今當安住四法，此是第一總唱數也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋四安樂義凡有四階：第一正出體，第二明智慧功德為行，第三明自行外化為行，第四明其四行之位。第一正出體，四安樂者第一以智慧為體，第二以說法為體，第三以離過為體，第四以慈悲心為行體。第二明智慧功德往判者，第二同是智慧欲智在說，故第二亦是智慧。第三第四同是功德，故智慧門中離出說法，功德門中離出慈悲，故有四行也。第三自行外化判者，第一第三是自行，第四同是外化凡通經之法，不過自行外化。所以有此四行者，自行、外化各分為二。自行分為二者，有兩義故，一者第一是照假實二空之解，此是智門，第三明離過，此是斷門，所以自行須明二也。第二義者智慧語其照境，自是行善取其離過邊，即是止善，既有止行之別，故分為二。外化所以分為二者，若語慈悲則談其本，若語其說法則論其末，若使但有知說法無有慈悲者，是則如無記語；若使但有慈悲無有說法者，是則與樂拔苦之行終不能成，故以外化須明此二也。第四明判此四行位，始則四念之初未至世第一法也。何意判位但在此處者？解釋者言：「此之四行本為接外凡夫菩薩，不得過深也。」今當安住四法，此是第一總唱數也。

「一者安住」此下是第二，出四安樂行體相，即成四段。又就此四行之中文句不同，但解前兩行之中各有三段解，後兩行之中各有二文也。今且明初行中有三者：第一「從此」下竟二十三偈以來，正解初行體相；第二「若有比丘」有四行半偈，明得果安樂之相也；第三「文殊師利是菩薩」有一行一句，結此初行也。今且就第一正解初體相中行自有二：第一是長行，第二是偈頌也。今且就長行中自有兩段：第一有一行許文，先據行作兩章門；次明後惡世中能流通此經義。「文殊師利云何菩薩」下第二，正釋兩章門，不釋能流通義也。兩章門者，行體章門、方便章門也。「安住菩薩行處」是行體章門，此行然解假名實法空為體，今假實二空為解心所緣之境，故言行處也。「親近處」是第二章門，即是而二空解方便道，次「能為眾生說是經」者，正明始行菩薩佛滅度後於惡世中流通此經時，要須解心安住假實二空及方便道，怨親平等善惡齊勸者，則能天魔外道不能傷害，離危得安，離苦得樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者安住」此下是第二，出四安樂行體相，即成四段。又就此四行之中文句不同，但解前兩行之中各有三段解，後兩行之中各有二文也。今且明初行中有三者：第一「從此」下竟二十三偈以來，正解初行體相；第二「若有比丘」有四行半偈，明得果安樂之相也；第三「文殊師利是菩薩」有一行一句，結此初行也。今且就第一正解初體相中行自有二：第一是長行，第二是偈頌也。今且就長行中自有兩段：第一有一行許文，先據行作兩章門；次明後惡世中能流通此經義。「文殊師利云何菩薩」下第二，正釋兩章門，不釋能流通義也。兩章門者，行體章門、方便章門也。「安住菩薩行處」是行體章門，此行然解假名實法空為體，今假實二空為解心所緣之境，故言行處也。「親近處」是第二章門，即是而二空解方便道，次「能為眾生說是經」者，正明始行菩薩佛滅度後於惡世中流通此經時，要須解心安住假實二空及方便道，怨親平等善惡齊勸者，則能天魔外道不能傷害，離危得安，離苦得樂也。

「文殊師利云何菩薩」以下是第二正釋兩章門，先解二空解行處章門，後解兩家親近處章門也。今且就解行處之中自有三段：第一總章門，第二別釋兩行，第三總結也。今言「云何菩薩行處」，此是第一總章門也。「若菩薩」此下是第二別解，今就此中自有二，一者先解假名空行處，第二解法空行處也。今解假名空行處有二種，一解云：「菩薩住忍辱地柔和善順」此一句明得假名空，故口無四過也。「而不卒暴」第二句得假名空，故身無三不善業也。「心亦不驚」第三句明得假名空，故意無三不善業也；此三句皆就用以明假名空相。若以此文檢假空，實自難見，故以下法空行處得知，前是假空也。下明法空行處言「又復於法」，故知前是假名空也。下偈頌中廣頌法空後復言「亦復不見是男是女」，故知是假名空也。又解三句解假名空行處，此則就人表假名空相，初句據外惡來時我不起惡也。後句據善境來時我心不驚也。何以知之？「聞聖人說無我空之時我心不驚，中間而無卒暴」句正據我內心也。若不得假空者，則不如此也。「又復於法無所行」此下三句明法空行處，此句明解法有智，不作實心行境也。「而觀諸法如實相」第二句，明解法空智也。「亦不行亦不分別」是第三句，則明得法空之時無有分別彼此之義。昔日未得法空之時，作意言我只能行、彼不能行，此有彼此分別之意；今日既得法空，唯一相無相，無彼此之殊也。「是名菩薩摩訶薩行處」，是第三總結二行處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利云何菩薩」以下是第二正釋兩章門，先解二空解行處章門，後解兩家親近處章門也。今且就解行處之中自有三段：第一總章門，第二別釋兩行，第三總結也。今言「云何菩薩行處」，此是第一總章門也。「若菩薩」此下是第二別解，今就此中自有二，一者先解假名空行處，第二解法空行處也。今解假名空行處有二種，一解云：「菩薩住忍辱地柔和善順」此一句明得假名空，故口無四過也。「而不卒暴」第二句得假名空，故身無三不善業也。「心亦不驚」第三句明得假名空，故意無三不善業也；此三句皆就用以明假名空相。若以此文檢假空，實自難見，故以下法空行處得知，前是假空也。下明法空行處言「又復於法」，故知前是假名空也。下偈頌中廣頌法空後復言「亦復不見是男是女」，故知是假名空也。又解三句解假名空行處，此則就人表假名空相，初句據外惡來時我不起惡也。後句據善境來時我心不驚也。何以知之？「聞聖人說無我空之時我心不驚，中間而無卒暴」句正據我內心也。若不得假空者，則不如此也。「又復於法無所行」此下三句明法空行處，此句明解法有智，不作實心行境也。「而觀諸法如實相」第二句，明解法空智也。「亦不行亦不分別」是第三句，則明得法空之時無有分別彼此之義。昔日未得法空之時，作意言我只能行、彼不能行，此有彼此分別之意；今日既得法空，唯一相無相，無彼此之殊也。「是名菩薩摩訶薩行處」，是第三總結二行處也。

從「云何名親近處」此下是第二，則解兩家親近處。此中有二，第一「云何名親近處」提章門，第二正釋。中自有二，第一先解釋假名空親近處，第二解釋法空親近處，此則是兩家方便道也。今日就解假名空親近處中，自有三段：第一先明所不親近處，第二明所親近處，第三總結也。若論方便體者，以實法過假名未得真觀以來正是方便體，今者且就外緣作方便，故如此說也。就解所不親近處中自有八種：第一先明離力勢緣也。「菩薩摩訶薩不親近國王」下是第二明離邪見緣，從「不親近諸外道」下是也。第三明離惡業緣，從「亦不親近」下是也。第四明離小乘緣，從「又不親近求聲聞」下是也。第五明離愛染之緣，「文殊」下是也。第六明離無志之緣，「五種不男」是也。第七明離譏呵之緣，從「不獨入」下是也。第八明離散亂之緣，從「樂畜年少」下是也。「常好坐禪」此下是第二，正明所親近處也。「文殊」下是第三總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「云何名親近處」此下是第二，則解兩家親近處。此中有二，第一「云何名親近處」提章門，第二正釋。中自有二，第一先解釋假名空親近處，第二解釋法空親近處，此則是兩家方便道也。今日就解假名空親近處中，自有三段：第一先明所不親近處，第二明所親近處，第三總結也。若論方便體者，以實法過假名未得真觀以來正是方便體，今者且就外緣作方便，故如此說也。就解所不親近處中自有八種：第一先明離力勢緣也。「菩薩摩訶薩不親近國王」下是第二明離邪見緣，從「不親近諸外道」下是也。第三明離惡業緣，從「亦不親近」下是也。第四明離小乘緣，從「又不親近求聲聞」下是也。第五明離愛染之緣，「文殊」下是也。第六明離無志之緣，「五種不男」是也。第七明離譏呵之緣，從「不獨入」下是也。第八明離散亂之緣，從「樂畜年少」下是也。「常好坐禪」此下是第二，正明所親近處也。「文殊」下是第三總結也。

「復次」此下是第二，明法空親近處亦有三：第一先明所親近處，第二正明能親近體，第三總結也。所親近處者，即是二諦境也。能親近者，是能觀之智也。明所親近中有二：第一明真諦，第二「但以因緣故有」下，明俗諦也。就此明真諦之中自有三：第一「觀一切法空如實相」一句，正明真諦理；第二從「不顛倒」以下六句，明心行處滅；第三「一切言語道斷」下十一句，明言語道斷也。「但以因緣故有」下二句，是第二明俗諦也。從「常樂觀如是法相」者，是法空中第二，明能觀智也。「是名近處」是第三結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次」此下是第二，明法空親近處亦有三：第一先明所親近處，第二正明能親近體，第三總結也。所親近處者，即是二諦境也。能親近者，是能觀之智也。明所親近中有二：第一明真諦，第二「但以因緣故有」下，明俗諦也。就此明真諦之中自有三：第一「觀一切法空如實相」一句，正明真諦理；第二從「不顛倒」以下六句，明心行處滅；第三「一切言語道斷」下十一句，明言語道斷也。「但以因緣故有」下二句，是第二明俗諦也。從「常樂觀如是法相」者，是法空中第二，明能觀智也。「是名近處」是第三結也。

「而說偈言」此下是第二偈頌。但上長行中本有二：第一先據行作兩章門，次明於後惡世中能流通此經。第二正釋兩章門，不釋能流通義也。今此二十三行偈亦分為二：初有一行半偈，頌第一舉行作兩章門；「常離國王」以下二十一行半，頌第二正解釋也。第一段有二：先作兩章門，次明能流通此經。今倒頌一行先頌第二明能流通，次半行追頌第一兩章門也。上第二釋中先明行處，後明親近處為二。今此偈中不得依上直判為三段，第一有十三行半，先頌假名空親近處；次有兩行半，追頌兩行處；第三有五行半，頌法空親近處也。上釋二親近處有二：初提章門，今不頌之，唯頌第二正釋。但假名空親近處中本有三：第一先明所不親近處，第二正明所親近處，第三總結。今不頌第二所親近處，十三行半偈中，初十二行半頌第一所不親近，一行頌第三總結也。但上所不親近處有八種，今此十二行半唯得通頌之不可分也，是則名為此一行頌總結也。但本論近處，此中何故舉行處結耶？解釋言：「此舉行處近處，故前行也。此二處者，此近處是第二，前行處是第一，故道二也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下是第二偈頌。但上長行中本有二：第一先據行作兩章門，次明於後惡世中能流通此經。第二正釋兩章門，不釋能流通義也。今此二十三行偈亦分為二：初有一行半偈，頌第一舉行作兩章門；「常離國王」以下二十一行半，頌第二正解釋也。第一段有二：先作兩章門，次明能流通此經。今倒頌一行先頌第二明能流通，次半行追頌第一兩章門也。上第二釋中先明行處，後明親近處為二。今此偈中不得依上直判為三段，第一有十三行半，先頌假名空親近處；次有兩行半，追頌兩行處；第三有五行半，頌法空親近處也。上釋二親近處有二：初提章門，今不頌之，唯頌第二正釋。但假名空親近處中本有三：第一先明所不親近處，第二正明所親近處，第三總結。今不頌第二所親近處，十三行半偈中，初十二行半頌第一所不親近，一行頌第三總結也。但上所不親近處有八種，今此十二行半唯得通頌之不可分也，是則名為此一行頌總結也。但本論近處，此中何故舉行處結耶？解釋言：「此舉行處近處，故前行也。此二處者，此近處是第二，前行處是第一，故道二也。」

「又復不行」此下兩行半是第二段，則頌上兩行處。上本有三：一者提章門，二者正釋，第三總結。今不頌第一唯頌後兩段，初兩行頌正解，次半行頌結也。但上先解假名空行處，次法空行處也。此二行則倒頌，初一行先頌法空行處也，次一行追頌假名空行處也。「是則名為」此半行頌上第三結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復不行」此下兩行半是第二段，則頌上兩行處。上本有三：一者提章門，二者正釋，第三總結。今不頌第一唯頌後兩段，初兩行頌正解，次半行頌結也。但上先解假名空行處，次法空行處也。此二行則倒頌，初一行先頌法空行處也，次一行追頌假名空行處也。「是則名為」此半行頌上第三結也。

「一切諸法」下此五行半，第三頌上法空親近處。上本有三：第一明所親近處，第二明能親近，第三結也。今此五行半直分六段：第一有一行半，先略頌上第一所親近處也。第二「顛倒分別諸法有無」下有一行，則舉非形是，上長行所無，則明此人不能作法空親近觀也。第三「在於閑處」下有半行，正頌上第二能親近處，即是上「常樂觀如是法相」也。第四「安住不動」下半行，則廣頌所親近處也。第五者「觀一切法皆無所有」下有一行三句，倒頌上法空行處也。第六有一句，則上第三法空親近處結句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法」下此五行半，第三頌上法空親近處。上本有三：第一明所親近處，第二明能親近，第三結也。今此五行半直分六段：第一有一行半，先略頌上第一所親近處也。第二「顛倒分別諸法有無」下有一行，則舉非形是，上長行所無，則明此人不能作法空親近觀也。第三「在於閑處」下有半行，正頌上第二能親近處，即是上「常樂觀如是法相」也。第四「安住不動」下半行，則廣頌所親近處也。第五者「觀一切法皆無所有」下有一行三句，倒頌上法空行處也。第六有一句，則上第三法空親近處結句也。

若有比丘但解初行中有三段，此下有四行半，是第二明得果安樂之相。就中自有二：第一一行半明離危苦，第二「菩薩有時入於靜室」下三行明得安樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有比丘但解初行中有三段，此下有四行半，是第二明得果安樂之相。就中自有二：第一一行半明離危苦，第二「菩薩有時入於靜室」下三行明得安樂也。

「文殊師利是名菩薩」下一行一句，是第三結初行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利是名菩薩」下一行一句，是第三結初行也。

第二安樂行正以說法為體，然說法本是口業，今者正取動口善心為此行體也。前解言：初兩行中各有二段，今此第二行中有三者，第一先總勸人修此安樂行，第二「若口宣說」下十一行半偈正明行體相，第三「最後我滅度後」下五行偈，則明得果安樂相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二安樂行正以說法為體，然說法本是口業，今者正取動口善心為此行體也。前解言：初兩行中各有二段，今此第二行中有三者，第一先總勸人修此安樂行，第二「若口宣說」下十一行半偈正明行體相，第三「最後我滅度後」下五行偈，則明得果安樂相也。

從「又文殊師利如來滅」下是第一總勸人，末世通經應住安樂行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「又文殊師利如來滅」下是第一總勸人，末世通經應住安樂行也。

「若口宣說」以下竟十一行半偈，是第二段正解釋此行體。今就此第二中自有二，第一是長行，第二是偈頌。今且就長行之中自有二，將欲明此行體是故第一先明離惡；第二「諸有聽者」以下正明此行體相。但下第三行亦明離惡，今此中復明離惡，與下何殊耶？解釋者言：「凡有三意。初意言，此中所以明離惡者，夫說法必清淨化物沒命度人，是故將明清淨說法，先明離諸過惡也。第二意，此中先明離惡後正明說法，下第三行發初正明離惡也。第三意，言下偈頌之中則先頌說法後頌離惡，是故驗知正以說法為體也。」今且明離惡之中有三段，「若口宣說」下兩句明說法時節，第二「不樂說人」以下正明離惡，第三「善修如是安樂心故」一句結句也。就第二離惡中凡離六種：一者言「不樂說人」此明不說出經人過也。二者言「及經典過」者，此明不諦經文辭句也。三者離，言彼通經是此通經之非，從「亦不輕慢」下是也。四者從「不說他人好惡長短」，可言不說他人之短。何故言不說他人之長耶？解釋者本言：此中道長者本欲為顯其短也。五者從「於聲聞人」下，則明不說小乘之過，此中但明不稱小乘之名也。「若有樂小乘」者，亦可慢稱有名也。六者言「亦不生怨嫌之心」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若口宣說」以下竟十一行半偈，是第二段正解釋此行體。今就此第二中自有二，第一是長行，第二是偈頌。今且就長行之中自有二，將欲明此行體是故第一先明離惡；第二「諸有聽者」以下正明此行體相。但下第三行亦明離惡，今此中復明離惡，與下何殊耶？解釋者言：「凡有三意。初意言，此中所以明離惡者，夫說法必清淨化物沒命度人，是故將明清淨說法，先明離諸過惡也。第二意，此中先明離惡後正明說法，下第三行發初正明離惡也。第三意，言下偈頌之中則先頌說法後頌離惡，是故驗知正以說法為體也。」今且明離惡之中有三段，「若口宣說」下兩句明說法時節，第二「不樂說人」以下正明離惡，第三「善修如是安樂心故」一句結句也。就第二離惡中凡離六種：一者言「不樂說人」此明不說出經人過也。二者言「及經典過」者，此明不諦經文辭句也。三者離，言彼通經是此通經之非，從「亦不輕慢」下是也。四者從「不說他人好惡長短」，可言不說他人之短。何故言不說他人之長耶？解釋者本言：此中道長者本欲為顯其短也。五者從「於聲聞人」下，則明不說小乘之過，此中但明不稱小乘之名也。「若有樂小乘」者，亦可慢稱有名也。六者言「亦不生怨嫌之心」也。

「諸有聽者」下，此是第二正明此行體相。此中自有二：一者明默來聽者，不逆其意也。二者從「有所難問」下，明有諮問不逆其意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有聽者」下，此是第二正明此行體相。此中自有二：一者明默來聽者，不逆其意也。二者從「有所難問」下，明有諮問不逆其意也。

「而說偈言」此下是第二，凡有十一行半偈，今判為兩段，初有六行半，先頌上長行中第二正明行體，次有五行倒頌上第一離惡也。但上長行第二之中本有二，初明默聽，後明問難。今此六行半宜分為三段：第一有兩行半先明說法之方，此是上長行所無也。第二「若有比丘及比丘尼」下有兩行，則頌上第一默來者聽也。第三「若有難問」下有兩行，即頌上第二難問者。「除懶墮意」此下有五行，則頌上第一離惡。然上本有三有，今此五行之中，不頌第一與第三，唯頌第二。上第二中本有六，今正宜分為二：初有兩行半，先明離懈怠之惡也；次「衣服臥具」下有兩行半，則明離貪欲希望之惡也。「我滅度後」此下有五行是第三段，則明得果安樂之相，自有二，初三行明離危苦義也。第二「智者如是」下有兩行，正明所得安樂相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」此下是第二，凡有十一行半偈，今判為兩段，初有六行半，先頌上長行中第二正明行體，次有五行倒頌上第一離惡也。但上長行第二之中本有二，初明默聽，後明問難。今此六行半宜分為三段：第一有兩行半先明說法之方，此是上長行所無也。第二「若有比丘及比丘尼」下有兩行，則頌上第一默來者聽也。第三「若有難問」下有兩行，即頌上第二難問者。「除懶墮意」此下有五行，則頌上第一離惡。然上本有三有，今此五行之中，不頌第一與第三，唯頌第二。上第二中本有六，今正宜分為二：初有兩行半，先明離懈怠之惡也；次「衣服臥具」下有兩行半，則明離貪欲希望之惡也。「我滅度後」此下有五行是第三段，則明得果安樂之相，自有二，初三行明離危苦義也。第二「智者如是」下有兩行，正明所得安樂相也。