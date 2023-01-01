妙法蓮華經義記卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經義記卷第四

光宅沙門法雲述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光宅沙門法雲述

譬喻品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻品第三

此品名目未應在此。何以知之？譬喻之意本為中根人譬說開三顯一，但法說開三顯一化上根人猶自未竟，云何已是譬喻說耶？所以題品在中者，蓋是出經者分卷令調，故割法說之餘安置此中，不欲令卷有大小，是故移譬喻品名置第二卷初。若實論品處，正從「舍利弗白佛言，世尊我今無復疑悔」以下，此處方是〈譬喻品〉也。若用此法說四段准下譬說化中根人四段者，亦應具四品：第一正法說之處即應言法說品，無異下化中根人中〈譬喻品〉也。若是領解段即應言領解品，無異下化中根人〈信解品〉也。若是述誠段即應言述誠品，無異下化中根人有〈藥草品〉也。若是受記段即應言受記品，無異下化中根人有〈四大弟子受記品〉也。今法說四段所以無有如此品者，有三義因緣：其第一意正以下類上，下譬說中既有四品，今以下類上其義可求，若以上類下，下亦應無四品，是故互相映發有無意趣自顯。第二義言但法說文句少故不復立四品，第三義亦可是出經者深取佛意止作二十七品。于時時眾感悟所宜，如脫更立於時眾無益，然他方異土亦何啻二十七品也。但法說開三顯一化上根中本有四段，從此以下盡偈是第二段，明上根舍利弗等領解也。前判法說四段之中，例開為二，今此領解段中有二者，第一是經家敘舍利弗得解之相，第二正是舍利弗領解之辭。又就此兩段中各開為二，初經家敘中有二者：第一先明經家敘內心歡喜，第二經家敘外形恭敬，從「即起合掌」下是也。「而白佛言」以下是第二正領解之辭，亦有二者，第一是長行，第二是偈頌也。今且就長行中自有三段，第一正明舍利弗自陳得解故歡喜，第二從「是我等咎非世尊也」下竟「思惟取證」，詺為悔過自責也。第三「我從昔來」下訖長行，結領解也。又就此三段中各開為二，又就各開為二中，初重例皆不開，第二重中例復各開為二也。今初段中二者，第一正領解，第二從「所以者何」下，舉昔日之憂形釋今日之喜，昔日既有悔有疑故恒憂，今日疑悔除故所以喜也。就此第二釋中例皆開二者，第一舉昔日悔，第二舉昔日疑。「所以者何」下竟「失於如來無量知見」，是第一詺為舉昔日之悔形釋今日之喜，是則顯今日得解之相。何以知然？昔日《大品》座時親見菩薩受學大乘受記成佛，而我不豫斯例，悔不取大可感可傷。「無量知見」者即是佛果，然此佛果是昔日所不取，是所悔之事也。從「世尊我常獨處」下竟「而見濟度」是第二舉昔日疑形釋今日喜，既實有大乘之法、我等同入無生之理，云何如來以小乘度我、以大乘度彼？此則以理惑教生此疑心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品名目未應在此。何以知之？譬喻之意本為中根人譬說開三顯一，但法說開三顯一化上根人猶自未竟，云何已是譬喻說耶？所以題品在中者，蓋是出經者分卷令調，故割法說之餘安置此中，不欲令卷有大小，是故移譬喻品名置第二卷初。若實論品處，正從「舍利弗白佛言，世尊我今無復疑悔」以下，此處方是〈譬喻品〉也。若用此法說四段准下譬說化中根人四段者，亦應具四品：第一正法說之處即應言法說品，無異下化中根人中〈譬喻品〉也。若是領解段即應言領解品，無異下化中根人〈信解品〉也。若是述誠段即應言述誠品，無異下化中根人有〈藥草品〉也。若是受記段即應言受記品，無異下化中根人有〈四大弟子受記品〉也。今法說四段所以無有如此品者，有三義因緣：其第一意正以下類上，下譬說中既有四品，今以下類上其義可求，若以上類下，下亦應無四品，是故互相映發有無意趣自顯。第二義言但法說文句少故不復立四品，第三義亦可是出經者深取佛意止作二十七品。于時時眾感悟所宜，如脫更立於時眾無益，然他方異土亦何啻二十七品也。但法說開三顯一化上根中本有四段，從此以下盡偈是第二段，明上根舍利弗等領解也。前判法說四段之中，例開為二，今此領解段中有二者，第一是經家敘舍利弗得解之相，第二正是舍利弗領解之辭。又就此兩段中各開為二，初經家敘中有二者：第一先明經家敘內心歡喜，第二經家敘外形恭敬，從「即起合掌」下是也。「而白佛言」以下是第二正領解之辭，亦有二者，第一是長行，第二是偈頌也。今且就長行中自有三段，第一正明舍利弗自陳得解故歡喜，第二從「是我等咎非世尊也」下竟「思惟取證」，詺為悔過自責也。第三「我從昔來」下訖長行，結領解也。又就此三段中各開為二，又就各開為二中，初重例皆不開，第二重中例復各開為二也。今初段中二者，第一正領解，第二從「所以者何」下，舉昔日之憂形釋今日之喜，昔日既有悔有疑故恒憂，今日疑悔除故所以喜也。就此第二釋中例皆開二者，第一舉昔日悔，第二舉昔日疑。「所以者何」下竟「失於如來無量知見」，是第一詺為舉昔日之悔形釋今日之喜，是則顯今日得解之相。何以知然？昔日《大品》座時親見菩薩受學大乘受記成佛，而我不豫斯例，悔不取大可感可傷。「無量知見」者即是佛果，然此佛果是昔日所不取，是所悔之事也。從「世尊我常獨處」下竟「而見濟度」是第二舉昔日疑形釋今日喜，既實有大乘之法、我等同入無生之理，云何如來以小乘度我、以大乘度彼？此則以理惑教生此疑心也。

第二悔過自責中二者，第一「然是我等咎非世尊也」，正總悔過自責也。第二「所以者何」以下，舉別釋總悔過之意。昔日恒言我等同入法性，云何如來以小乘度我、以大乘度彼？常怨世尊無平等心。今日方知我自昔無堪受大乘心，致使如來方便說小也。然此釋中例有二者，第一先明悔昔不取大，第二明悔取小也。今者第一悔昔日不取大。從「所以者何」下竟「必得大乘而得度脫」者也。所因者，今據無上佛果望萬行，萬行是佛果家所因也。復據萬行望大乘教，大乘教即是萬行所因。何以知然？秖由大乘教故生萬行，由萬行故感佛果，今此中言所因者秖詺大乘教作因也。然三乘別教亦次第說，鹿苑說四諦，王舍城中說十二因緣，後說《優婆塞戒經》。身子自言，我昔日何不待如來說大乘教，於中修行可不得大乘解，而怱怱受三乘小教。此則悔昔日不取大也。然「我等不解方便」此下是第二悔昔日取小也。我若解如來昔日教是方便者，豈復取小？秖由未解如來昔日方便權教，故仍於中信受。此則悔昔日取小也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二悔過自責中二者，第一「然是我等咎非世尊也」，正總悔過自責也。第二「所以者何」以下，舉別釋總悔過之意。昔日恒言我等同入法性，云何如來以小乘度我、以大乘度彼？常怨世尊無平等心。今日方知我自昔無堪受大乘心，致使如來方便說小也。然此釋中例有二者，第一先明悔昔不取大，第二明悔取小也。今者第一悔昔日不取大。從「所以者何」下竟「必得大乘而得度脫」者也。所因者，今據無上佛果望萬行，萬行是佛果家所因也。復據萬行望大乘教，大乘教即是萬行所因。何以知然？秖由大乘教故生萬行，由萬行故感佛果，今此中言所因者秖詺大乘教作因也。然三乘別教亦次第說，鹿苑說四諦，王舍城中說十二因緣，後說《優婆塞戒經》。身子自言，我昔日何不待如來說大乘教，於中修行可不得大乘解，而怱怱受三乘小教。此則悔昔日不取大也。然「我等不解方便」此下是第二悔昔日取小也。我若解如來昔日教是方便者，豈復取小？秖由未解如來昔日方便權教，故仍於中信受。此則悔昔日取小也。

第三結領解二者，第一「我從昔來」下竟「每自悔責」，先結昔日之憂。第二「而今從佛」下，結今日得解故喜。例有二者，第一從「而今從佛聞所未聞」竟「快得安隱」，此詺為惡事去故喜也。第二「今日乃知真是佛子」下，詺為好事來故喜。昔日謂二乘必不成佛、不能紹繼佛種，故非佛子；今既言汝等所行是菩薩道、必紹繼佛種，故言真佛子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結領解二者，第一「我從昔來」下竟「每自悔責」，先結昔日之憂。第二「而今從佛」下，結今日得解故喜。例有二者，第一從「而今從佛聞所未聞」竟「快得安隱」，此詺為惡事去故喜也。第二「今日乃知真是佛子」下，詺為好事來故喜。昔日謂二乘必不成佛、不能紹繼佛種，故非佛子；今既言汝等所行是菩薩道、必紹繼佛種，故言真佛子也。

「而說偈言」，向言正領解中有二，第一是長行，此下是第二偈頌也。但上長行中本有三段：一正自陳得解，二悔過自責，三結領解也。今就此二十五行半偈中分為四段，初有十一行半偈，頌上長行中第一正自陳得解也。第二從「我本著邪見」下有五行偈，頌上第二悔過自責也。第三從「初聞佛所說」下有六行半偈，頌義出，不頌上長行。上長行中直明昔日疑悔形今日喜也，不言今日有新疑除；今此六行半偈，正明今日疑除，故知不頌上長行。第四「聞佛柔軟音」下兩行半偈，頌上長行中第三結領解也。又上長行第一正自陳得解中本有二：初正自陳得解，第二舉昔日之憂形釋今日之喜。今就十一行半偈中亦分為二：初有兩行半，頌上第一正領解也。第二從「我處於山谷」下有九行偈，頌第二舉昔日之憂形釋今日之喜也。今就第一兩行半偈中自有三階：初有三句正頌上領解，上言「而白佛言，今從世尊聞此法音，心懷踊躍得未曾有也」。第二「疑網皆已除」下又有三句，明惑滅生解。然惑滅生解必由佛，是故第三「佛音甚希有」一偈，稱歎如來以結得解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而說偈言」，向言正領解中有二，第一是長行，此下是第二偈頌也。但上長行中本有三段：一正自陳得解，二悔過自責，三結領解也。今就此二十五行半偈中分為四段，初有十一行半偈，頌上長行中第一正自陳得解也。第二從「我本著邪見」下有五行偈，頌上第二悔過自責也。第三從「初聞佛所說」下有六行半偈，頌義出，不頌上長行。上長行中直明昔日疑悔形今日喜也，不言今日有新疑除；今此六行半偈，正明今日疑除，故知不頌上長行。第四「聞佛柔軟音」下兩行半偈，頌上長行中第三結領解也。又上長行第一正自陳得解中本有二：初正自陳得解，第二舉昔日之憂形釋今日之喜。今就十一行半偈中亦分為二：初有兩行半，頌上第一正領解也。第二從「我處於山谷」下有九行偈，頌第二舉昔日之憂形釋今日之喜也。今就第一兩行半偈中自有三階：初有三句正頌上領解，上言「而白佛言，今從世尊聞此法音，心懷踊躍得未曾有也」。第二「疑網皆已除」下又有三句，明惑滅生解。然惑滅生解必由佛，是故第三「佛音甚希有」一偈，稱歎如來以結得解也。

「我處於山谷」此下九行偈，頌第二舉昔日之憂形釋今日之喜，但上長行釋中本有二：第一舉昔之悔，第二舉昔疑也。今此九行偈亦分為二：初有六行偈，頌上昔之悔；第二有三行，頌上昔日之疑也。今就初六行頌悔中自有三階：初一行半偈，先出生悔之處正頌悔；第二有三行，出昔日所悔之法；第三有一行半，結生悔心也。今者第一上直言悔，未知在何處時生此疑悔；今偈中既廣是，故出生疑悔之處，秖在山谷林中宴坐行道，于時起疑悔之心生怨歎之意。何以知然？如來昔日唯為諸菩薩受記得佛，不言聲聞得佛，由是義故生疑悔之心，然在大眾中亦有疑有悔，山谷中亦有疑有悔，悔我不求大乘，生疑謂言既同入法性，云何如來以小乘度我、以大乘度彼？法性既同不應有小大異，此則是以理惑教。又如來親說有三乘教差別，法性之理何必是同？此則是以教惑理也。今從多論聞，在大眾中，眼見耳聞菩薩勝事、舉揚大士德高行遠，我既不豫在斯例中，于時唯得起悔恨，無暇得起疑惑之意；若在山林靜處，于時多生疑惑之心也。「我等亦佛子同入無漏法」下有三行偈，是第二出昔日所悔之法也。自有三意：初偈明生說法利，次一偈明生三十二相等內外功德，後偈明生八十種好等內外功德。「我獨經行時」下有一偈半，是第三舉山谷靜處及在大眾之中結生悔心，此則表靜處亦得起悔也。「我常於日夜」此下三行偈，頌上舉昔疑形釋今日喜。就此三行偈既廣自分為三階，初一偈正頌上昔日有疑也，第二一偈出昔日所疑之事，第三偈明今日得解故昔日疑除也。今者第一以教惑理，故言為失也。有時復以理惑教，故言為不失也。是故言以理惑教、以教惑理，踟蹰理教之間，故言為失為不失，此之謂也。「我常見世尊稱歎諸菩薩」一偈是第二即出所疑之事，秖由見如來《大品》教時獨稱歎菩薩德高行美皆得成佛，為是事故所以有疑也。「今聞佛音聲」一偈是第三明今日得解，故昔日疑除，即有二意，上半偈明解開三，下半偈明解顯一，此意即顯昔日以理惑教之是、以教惑理之非，今無漏難思議之力眾生至道場，此語果與昔日以理惑教相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我處於山谷」此下九行偈，頌第二舉昔日之憂形釋今日之喜，但上長行釋中本有二：第一舉昔之悔，第二舉昔疑也。今此九行偈亦分為二：初有六行偈，頌上昔之悔；第二有三行，頌上昔日之疑也。今就初六行頌悔中自有三階：初一行半偈，先出生悔之處正頌悔；第二有三行，出昔日所悔之法；第三有一行半，結生悔心也。今者第一上直言悔，未知在何處時生此疑悔；今偈中既廣是，故出生疑悔之處，秖在山谷林中宴坐行道，于時起疑悔之心生怨歎之意。何以知然？如來昔日唯為諸菩薩受記得佛，不言聲聞得佛，由是義故生疑悔之心，然在大眾中亦有疑有悔，山谷中亦有疑有悔，悔我不求大乘，生疑謂言既同入法性，云何如來以小乘度我、以大乘度彼？法性既同不應有小大異，此則是以理惑教。又如來親說有三乘教差別，法性之理何必是同？此則是以教惑理也。今從多論聞，在大眾中，眼見耳聞菩薩勝事、舉揚大士德高行遠，我既不豫在斯例中，于時唯得起悔恨，無暇得起疑惑之意；若在山林靜處，于時多生疑惑之心也。「我等亦佛子同入無漏法」下有三行偈，是第二出昔日所悔之法也。自有三意：初偈明生說法利，次一偈明生三十二相等內外功德，後偈明生八十種好等內外功德。「我獨經行時」下有一偈半，是第三舉山谷靜處及在大眾之中結生悔心，此則表靜處亦得起悔也。「我常於日夜」此下三行偈，頌上舉昔疑形釋今日喜。就此三行偈既廣自分為三階，初一偈正頌上昔日有疑也，第二一偈出昔日所疑之事，第三偈明今日得解故昔日疑除也。今者第一以教惑理，故言為失也。有時復以理惑教，故言為不失也。是故言以理惑教、以教惑理，踟蹰理教之間，故言為失為不失，此之謂也。「我常見世尊稱歎諸菩薩」一偈是第二即出所疑之事，秖由見如來《大品》教時獨稱歎菩薩德高行美皆得成佛，為是事故所以有疑也。「今聞佛音聲」一偈是第三明今日得解，故昔日疑除，即有二意，上半偈明解開三，下半偈明解顯一，此意即顯昔日以理惑教之是、以教惑理之非，今無漏難思議之力眾生至道場，此語果與昔日以理惑教相應也。

「我本著邪見」此下有五行偈，是第二頌上第二悔過自責疑。但上長行中本有二，第一總悔過，今者不頌，唯頌第二舉別釋總也。但上釋中自有二，第一悔昔不取大，今不頌也。第二悔昔取小，今者頌之也。上言「而我等不解方便隨宜所說，遇便信受思惟取證」，今就此五行偈中自分為三，初有兩行偈，正頌上悔昔取小；第二從「而今乃自覺」下有二行偈，明今日得解；第三「佛於大眾中」下一行，明惡滅也。就第二今日得解中有二：初「而今乃自覺非是實滅度」，此半行明解權；第二「若得作佛時」下一行半，明解顯一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本著邪見」此下有五行偈，是第二頌上第二悔過自責疑。但上長行中本有二，第一總悔過，今者不頌，唯頌第二舉別釋總也。但上釋中自有二，第一悔昔不取大，今不頌也。第二悔昔取小，今者頌之也。上言「而我等不解方便隨宜所說，遇便信受思惟取證」，今就此五行偈中自分為三，初有兩行偈，正頌上悔昔取小；第二從「而今乃自覺」下有二行偈，明今日得解；第三「佛於大眾中」下一行，明惡滅也。就第二今日得解中有二：初「而今乃自覺非是實滅度」，此半行明解權；第二「若得作佛時」下一行半，明解顯一也。

「初聞佛所說」此下有六行半偈，是第三義出，不頌上長行。何以得知？長行中明昔日有疑，不明今日新疑除，上〈方便品〉明權智難測、實智甚深。又言「佛以方便力示以三乘教」，藉此生疑惑之心；但聞上廣說開三顯一、此疑得除。就此六行半偈中自有兩段，今「初聞佛所說心中不驚疑」下一偈，先出疑惑之心；第二從「佛以種種緣」下五行半，廣明疑除。今就此五行半中自有三階：初一行偈正總明疑除也。第二「佛說過去世無量滅度佛」下三行，引三世佛皆先三後一，別出除疑之教。第三「世尊說實道」下一行半偈總結疑除也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初聞佛所說」此下有六行半偈，是第三義出，不頌上長行。何以得知？長行中明昔日有疑，不明今日新疑除，上〈方便品〉明權智難測、實智甚深。又言「佛以方便力示以三乘教」，藉此生疑惑之心；但聞上廣說開三顯一、此疑得除。就此六行半偈中自有兩段，今「初聞佛所說心中不驚疑」下一偈，先出疑惑之心；第二從「佛以種種緣」下五行半，廣明疑除。今就此五行半中自有三階：初一行偈正總明疑除也。第二「佛說過去世無量滅度佛」下三行，引三世佛皆先三後一，別出除疑之教。第三「世尊說實道」下一行半偈總結疑除也。

「聞佛柔軟音」此下兩行半偈是第四，頌上長行中第三結領解也。但上長行中本有二：一者結昔之憂，今者略不頌也，唯頌第二結今日之喜。但上結今日喜中本有二階：一者明惡事去故喜，二者明好事來故喜。今此兩行半偈亦分為二：今初「聞佛柔軟音」下一行半，頌上第一惡事去故喜，上言而今從佛聞如是法斷諸疑悔也。後偈頌第二言「今日乃知真是佛子，從佛口生從法化生得佛法分也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞佛柔軟音」此下兩行半偈是第四，頌上長行中第三結領解也。但上長行中本有二：一者結昔之憂，今者略不頌也，唯頌第二結今日之喜。但上結今日喜中本有二階：一者明惡事去故喜，二者明好事來故喜。今此兩行半偈亦分為二：今初「聞佛柔軟音」下一行半，頌上第一惡事去故喜，上言而今從佛聞如是法斷諸疑悔也。後偈頌第二言「今日乃知真是佛子，從佛口生從法化生得佛法分也」。

「爾時舍利弗」，法說開三顯一化上根人中本有四段，此下是第三段明如來述成上根人得解之相。本言四段之中例開為二，此中有二者，第一「佛告舍利弗」先述古，第二述今，從「我今還欲令汝憶念本願」下是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時舍利弗」，法說開三顯一化上根人中本有四段，此下是第三段明如來述成上根人得解之相。本言四段之中例開為二，此中有二者，第一「佛告舍利弗」先述古，第二述今，從「我今還欲令汝憶念本願」下是也。

「舍利弗汝於未來世」此下是第四段，即為上根人授記。就中亦有二者，第一盡偈以來正為舍利弗受記，第二從大眾見舍利弗得記仍起隨喜供養，比知歡喜。然舍利弗記有長行與偈頌也，只就長行中有八重：第一記行因；第二「當得作佛」下記得通別二號也；第三「國名離垢」下記國土；第四「華光如來亦以三乘教化眾生」下釋物疑也；第五「其劫名大寶莊嚴」下記人物；第六「舍利弗華光佛壽」下記壽命長短；第七「華光如來過十二小劫」下記其後佛；第八「華光佛滅度之後」下記像正二法也。上第四釋物疑，疑言華光佛國土純淨，所化之人皆是菩薩大士，則菩薩大士初不聞三乘之名，今何故言以三乘法教化眾生耶？解釋者言：「華光佛所化實是菩薩大士，所以說三乘者，此則遂大士位懷之意。何者？菩薩位心，應為說四諦者為說四諦，應說十二因緣者為說因緣，堪聞六度者為說六度。今華光佛為說三乘法用，故言以本願故說三乘法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗汝於未來世」此下是第四段，即為上根人授記。就中亦有二者，第一盡偈以來正為舍利弗受記，第二從大眾見舍利弗得記仍起隨喜供養，比知歡喜。然舍利弗記有長行與偈頌也，只就長行中有八重：第一記行因；第二「當得作佛」下記得通別二號也；第三「國名離垢」下記國土；第四「華光如來亦以三乘教化眾生」下釋物疑也；第五「其劫名大寶莊嚴」下記人物；第六「舍利弗華光佛壽」下記壽命長短；第七「華光如來過十二小劫」下記其後佛；第八「華光佛滅度之後」下記像正二法也。上第四釋物疑，疑言華光佛國土純淨，所化之人皆是菩薩大士，則菩薩大士初不聞三乘之名，今何故言以三乘法教化眾生耶？解釋者言：「華光佛所化實是菩薩大士，所以說三乘者，此則遂大士位懷之意。何者？菩薩位心，應為說四諦者為說四諦，應說十二因緣者為說因緣，堪聞六度者為說六度。今華光佛為說三乘法用，故言以本願故說三乘法也。」

「爾時四部眾」此下是第二，明諸天見舍利弗得記故歡喜。所以歡喜者正言心平等，今身子既得記，冀我亦在斯例，是故歡喜也。就中自有長行與偈也。亦就長行中自有二：第一明大眾見舍利弗得受記，第二正明歡喜，就中有三，「心大歡喜」一句明意業歡喜，「各各脫身所著上衣」下明身業供養，「而作是言」下明口業讚歎也。偈中有三三偈半明聞法歡喜，次兩行偈明見受記故喜，次一偈明迴向也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時四部眾」此下是第二，明諸天見舍利弗得記故歡喜。所以歡喜者正言心平等，今身子既得記，冀我亦在斯例，是故歡喜也。就中自有長行與偈也。亦就長行中自有二：第一明大眾見舍利弗得受記，第二正明歡喜，就中有三，「心大歡喜」一句明意業歡喜，「各各脫身所著上衣」下明身業供養，「而作是言」下明口業讚歎也。偈中有三三偈半明聞法歡喜，次兩行偈明見受記故喜，次一偈明迴向也。

「爾時舍利弗白佛言，我今無復疑悔」，〈譬喻品〉應在此初，所以在卷首者意如前述也。但明因中有四段：第一略明開三顯一動執生疑，第二懷疑致請，第三廣明開三顯一斷疑生信，第四別流通因也。今者故是第三廣說開三顯一斷疑生信。段本有三，即化三根人為三段，法說開三顯一化上根人已訖，自此下竟〈四大弟子受記品〉是第二段，譬說開三顯一化中根人。就此譬說化中根人自有四段，即是四品為四段：第一此〈譬喻品〉一品，正明如來為中根人譬說開三顯一同歸之理，正化中根人也。第二〈信解品〉明中根人領解也。第三〈藥草喻品〉明如來述成中根人得解之相。第四〈受記品〉明如來為中根人受記也。又就此四段之中各開為二，今且就第一正譬說開三顯一中有二者：第一先明舍利弗為中根人更請佛譬說也；第二明如來答請即為譬說開三顯一之義也。舍利弗所以為中下根人請者凡有二意：一言此中下根人雖復識有利鈍，然頒類是同，今上既在先得解，云何直置其頒類不解同歸之義？為此意故請佛為說也。二者如來上既記上根得佛，然昔是聲聞今成菩薩，菩薩之德必有兩心，自行則遠求佛果，化他則廣濟眾生，備此二意，是故為中下根人重請佛說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時舍利弗白佛言，我今無復疑悔」，〈譬喻品〉應在此初，所以在卷首者意如前述也。但明因中有四段：第一略明開三顯一動執生疑，第二懷疑致請，第三廣明開三顯一斷疑生信，第四別流通因也。今者故是第三廣說開三顯一斷疑生信。段本有三，即化三根人為三段，法說開三顯一化上根人已訖，自此下竟〈四大弟子受記品〉是第二段，譬說開三顯一化中根人。就此譬說化中根人自有四段，即是四品為四段：第一此〈譬喻品〉一品，正明如來為中根人譬說開三顯一同歸之理，正化中根人也。第二〈信解品〉明中根人領解也。第三〈藥草喻品〉明如來述成中根人得解之相。第四〈受記品〉明如來為中根人受記也。又就此四段之中各開為二，今且就第一正譬說開三顯一中有二者：第一先明舍利弗為中根人更請佛譬說也；第二明如來答請即為譬說開三顯一之義也。舍利弗所以為中下根人請者凡有二意：一言此中下根人雖復識有利鈍，然頒類是同，今上既在先得解，云何直置其頒類不解同歸之義？為此意故請佛為說也。二者如來上既記上根得佛，然昔是聲聞今成菩薩，菩薩之德必有兩心，自行則遠求佛果，化他則廣濟眾生，備此二意，是故為中下根人重請佛說也。

今就兩段之中各開為三。請中有三者，將欲為中根人請佛重說開三顯一之義，是故第一先自陳己解，正由己解同歸之理，是故得菩提之記也。第二即牒出未解之徒，從「是諸千二百」下，是第三結請也。第二明此學人皆未解人亦何啻千二百人，今止舉此以為請端也。「離我見」即是身見也。「及有無見」者即斷常二見也。「等」者即是見取、戒取也。此諸人等聞佛開三顯一，相與皆以理惑教、以教惑理，自疑所得為是為非，故言「皆墮疑惑」也。從「善哉世尊願為四眾說其因緣令離疑悔」是第三結請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今就兩段之中各開為三。請中有三者，將欲為中根人請佛重說開三顯一之義，是故第一先自陳己解，正由己解同歸之理，是故得菩提之記也。第二即牒出未解之徒，從「是諸千二百」下，是第三結請也。第二明此學人皆未解人亦何啻千二百人，今止舉此以為請端也。「離我見」即是身見也。「及有無見」者即斷常二見也。「等」者即是見取、戒取也。此諸人等聞佛開三顯一，相與皆以理惑教、以教惑理，自疑所得為是為非，故言「皆墮疑惑」也。從「善哉世尊願為四眾說其因緣令離疑悔」是第三結請。

「爾時佛告舍利弗」自此下是第三答，亦有三段者，第一是譬說緣起，第二從「若國邑聚落」以下盡一百行偈以來，正是譬說開三顯一化中根人，但中根之徒既解同歸之理，自知必得佛，是故第三從「汝舍利弗我此法印」以下盡品有六十五行偈，即獎勸中根人受行也。又就此三段之中各開為二。緣起中二者：第一竟「皆為化菩薩故」，對舍利弗呵中根凡夫；第二許為譬說同歸之理。所以第一先呵者，此則發起中根之徒忿擊之心，令其因忿致啟。夫有心識者同歸作佛，然理唯一致無三差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時佛告舍利弗」自此下是第三答，亦有三段者，第一是譬說緣起，第二從「若國邑聚落」以下盡一百行偈以來，正是譬說開三顯一化中根人，但中根之徒既解同歸之理，自知必得佛，是故第三從「汝舍利弗我此法印」以下盡品有六十五行偈，即獎勸中根人受行也。又就此三段之中各開為二。緣起中二者：第一竟「皆為化菩薩故」，對舍利弗呵中根凡夫；第二許為譬說同歸之理。所以第一先呵者，此則發起中根之徒忿擊之心，令其因忿致啟。夫有心識者同歸作佛，然理唯一致無三差別。

上已具明何事不解，就此第一自有三意：「以種種因緣」下明教一，「皆為阿耨多羅三藐三菩提耶」者明果一，「是諸所說皆為化菩薩故」者明人一也。若便呵之太過，容生羞恥之心，或起退墮之意，由我是佛弟子，是故致此呵嘖，是故第二從「舍利弗今當復以譬喻更明斯義，諸有智者以譬喻得解」，此則明佛許為譬說同歸之理。雖然人根有利鈍之殊，解悟有前後之別，汝今尚未解，我當更譬說。就此第二自有二，「然舍利弗」下正許譬說，次「諸有智者」下歎中根人也。聖人洞見物情，是故與奪得時，前呵後許意致如此。第二正譬中有二者：第一是長行，第二是百偈重頌也。第三六十五行偈㢡勸中根人，有二者：然㢡勸之意秖明弘經益物自行化他，種同歸之因、感圓極妙果，是故第一言「汝舍利弗我此法印」一行偈，先出所弘之經即是是《法華》；第二從「在所遊方勿妄宣傳」盡品有六十四行偈，正㢡勸受行弘經益物。但前化上根人中，勸令行因復勸慕果，今此卷末唯勸行因不勸慕果，但慕果之心易生，行因之意難立。何以知然？如世間人無不貪樂高官重位自在富樂，然此等皆是報果不空來必由因感，及至苦行修道蓋不足言，是故唯勸行因，意況如此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上已具明何事不解，就此第一自有三意：「以種種因緣」下明教一，「皆為阿耨多羅三藐三菩提耶」者明果一，「是諸所說皆為化菩薩故」者明人一也。若便呵之太過，容生羞恥之心，或起退墮之意，由我是佛弟子，是故致此呵嘖，是故第二從「舍利弗今當復以譬喻更明斯義，諸有智者以譬喻得解」，此則明佛許為譬說同歸之理。雖然人根有利鈍之殊，解悟有前後之別，汝今尚未解，我當更譬說。就此第二自有二，「然舍利弗」下正許譬說，次「諸有智者」下歎中根人也。聖人洞見物情，是故與奪得時，前呵後許意致如此。第二正譬中有二者：第一是長行，第二是百偈重頌也。第三六十五行偈㢡勸中根人，有二者：然㢡勸之意秖明弘經益物自行化他，種同歸之因、感圓極妙果，是故第一言「汝舍利弗我此法印」一行偈，先出所弘之經即是是《法華》；第二從「在所遊方勿妄宣傳」盡品有六十四行偈，正㢡勸受行弘經益物。但前化上根人中，勸令行因復勸慕果，今此卷末唯勸行因不勸慕果，但慕果之心易生，行因之意難立。何以知然？如世間人無不貪樂高官重位自在富樂，然此等皆是報果不空來必由因感，及至苦行修道蓋不足言，是故唯勸行因，意況如此也。

「舍利弗若國邑聚落」自此下盡一百行偈，是第二正為中根人譬說開三顯一，亦有兩段，如向所明第一是長行，第二是偈頌。今就長行之中自有兩段：第一是開譬，第二是合譬。今就開譬之中凡開十譬，即譬上方便品中十種法說也。十譬者：第一從「若國邑聚落」竟「或至三十在此宅中」，名為宅主，亦詺為總譬，總譬諸佛縱論三世、橫辨十方，故言總也。自餘九譬唯明釋迦。若如此者唯有二譬，今總別合數，故有十譬也。今者第一舊言宅體，今意不然也。此即譬上〈方便品〉中「今我亦如是安隱眾生故」下有兩行偈，明釋迦同諸佛先三後一，明化主義也。第二從「長者見是大火」竟「無求出意」，呼曰長者見火譬，此則譬上〈方便品〉中「舍利弗當知我以佛眼觀」有四偈，明佛在法身地，見眾生為五濁所昏。第三從「舍利弗是長者作是思惟，我身手有力」竟「視父而已」，詺為長者救子不得譬，此即譬上〈方便品〉中「我始坐道場」六行半偈，明佛用大乘化眾生不得之意也。第四從「爾時長者即作是念，此舍已為大火所燒」竟「諍出火宅」，詺為長者用三車救子得譬，此即譬上〈方便品〉中「尋念過去佛所行方便力」有十一行偈，明如來用三乘化得眾生。第五從「是時長者見諸子等，安隱得出竟無復障礙」，詺為長者見子免難譬，即譬上〈方便品〉中第五「舍利弗當知我見佛子等志求佛道者」一行偈，明如來見眾生五濁障除、大乘機發。第六從「言其心泰然歡喜踊躍」二句，詺為長者見子出難故歡喜，此即超為〈方便品〉中第七作譬。上言「我即作是念如來所以出」下有兩行一句偈，明如來見五濁眾生大乘機發故歡喜也。第七從「時諸子等各白父言，父先所許羊車鹿車牛車，願時賜與」，詺為諸子索車譬，追為上〈方便品〉中第六作譬。上言「咸以恭敬心皆來至佛所」一偈，明三乘人索果迴換之意，至下當釋。第八從「舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車」以下，詺為長者賜大車譬，此即譬上〈方便品〉中第八「於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道」有三句偈，佛為三乘人說《法華》記其得佛。第九從「是時諸子各乘大車得未曾有非本所望」，詺為諸子得大車故歡喜譬，即譬上〈方便品〉中第九「菩薩聞是法疑網皆已除，千二百羅漢悉亦當作佛」，明三乘人受行大乘之義。第十從「舍利弗於汝意云何」下，明長者先許小車今與大車，名不虛妄譬，譬上〈方便品〉中第十「汝等勿有疑我為諸法王」一行半偈，明如來教法不虛妄，初始許小終即與大，乘有虛妄不虛妄意，至下當釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗若國邑聚落」自此下盡一百行偈，是第二正為中根人譬說開三顯一，亦有兩段，如向所明第一是長行，第二是偈頌。今就長行之中自有兩段：第一是開譬，第二是合譬。今就開譬之中凡開十譬，即譬上方便品中十種法說也。十譬者：第一從「若國邑聚落」竟「或至三十在此宅中」，名為宅主，亦詺為總譬，總譬諸佛縱論三世、橫辨十方，故言總也。自餘九譬唯明釋迦。若如此者唯有二譬，今總別合數，故有十譬也。今者第一舊言宅體，今意不然也。此即譬上〈方便品〉中「今我亦如是安隱眾生故」下有兩行偈，明釋迦同諸佛先三後一，明化主義也。第二從「長者見是大火」竟「無求出意」，呼曰長者見火譬，此則譬上〈方便品〉中「舍利弗當知我以佛眼觀」有四偈，明佛在法身地，見眾生為五濁所昏。第三從「舍利弗是長者作是思惟，我身手有力」竟「視父而已」，詺為長者救子不得譬，此即譬上〈方便品〉中「我始坐道場」六行半偈，明佛用大乘化眾生不得之意也。第四從「爾時長者即作是念，此舍已為大火所燒」竟「諍出火宅」，詺為長者用三車救子得譬，此即譬上〈方便品〉中「尋念過去佛所行方便力」有十一行偈，明如來用三乘化得眾生。第五從「是時長者見諸子等，安隱得出竟無復障礙」，詺為長者見子免難譬，即譬上〈方便品〉中第五「舍利弗當知我見佛子等志求佛道者」一行偈，明如來見眾生五濁障除、大乘機發。第六從「言其心泰然歡喜踊躍」二句，詺為長者見子出難故歡喜，此即超為〈方便品〉中第七作譬。上言「我即作是念如來所以出」下有兩行一句偈，明如來見五濁眾生大乘機發故歡喜也。第七從「時諸子等各白父言，父先所許羊車鹿車牛車，願時賜與」，詺為諸子索車譬，追為上〈方便品〉中第六作譬。上言「咸以恭敬心皆來至佛所」一偈，明三乘人索果迴換之意，至下當釋。第八從「舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車」以下，詺為長者賜大車譬，此即譬上〈方便品〉中第八「於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道」有三句偈，佛為三乘人說《法華》記其得佛。第九從「是時諸子各乘大車得未曾有非本所望」，詺為諸子得大車故歡喜譬，即譬上〈方便品〉中第九「菩薩聞是法疑網皆已除，千二百羅漢悉亦當作佛」，明三乘人受行大乘之義。第十從「舍利弗於汝意云何」下，明長者先許小車今與大車，名不虛妄譬，譬上〈方便品〉中第十「汝等勿有疑我為諸法王」一行半偈，明如來教法不虛妄，初始許小終即與大，乘有虛妄不虛妄意，至下當釋。

今就第一宅主譬亦名總譬，明釋迦同諸佛先三後一化五濁眾生，以類相從凡有六義即為六階：第一正明宅主同，第二明化處同，第三明化門同，第四明所化人同，第五明所救事同，第六明受化者同也。何者？初明釋迦同諸佛為化主，即是長者義。第二明化處同者，此化主同應在三界，然此三界繫屬如來，即是長者有一大宅義。第三明化門同者，然五濁眾生反流盡源之時，要藉如來言教，此言教之用能通眾生出苦海之宅到妙樂之所，即是長者之宅唯有一門。第四明所化人同者，所教化者是五道眾生，即是長者宅中有五百人義。第五出所救事同者，三界眾生備為五濁八苦所煎迫，即是長者宅中有火。第六明受化者同者，五道眾生所可正受化者有三乘根性，三乘根性即是三十子義無異；人雖五百然與長者非盡天性，至於天性相關者有三十人也。今者六義之中唯宅主同，是上法說中有，餘五義今譬說方有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今就第一宅主譬亦名總譬，明釋迦同諸佛先三後一化五濁眾生，以類相從凡有六義即為六階：第一正明宅主同，第二明化處同，第三明化門同，第四明所化人同，第五明所救事同，第六明受化者同也。何者？初明釋迦同諸佛為化主，即是長者義。第二明化處同者，此化主同應在三界，然此三界繫屬如來，即是長者有一大宅義。第三明化門同者，然五濁眾生反流盡源之時，要藉如來言教，此言教之用能通眾生出苦海之宅到妙樂之所，即是長者之宅唯有一門。第四明所化人同者，所教化者是五道眾生，即是長者宅中有五百人義。第五出所救事同者，三界眾生備為五濁八苦所煎迫，即是長者宅中有火。第六明受化者同者，五道眾生所可正受化者有三乘根性，三乘根性即是三十子義無異；人雖五百然與長者非盡天性，至於天性相關者有三十人也。今者六義之中唯宅主同，是上法說中有，餘五義今譬說方有也。

先明宅主，總明十方諸佛皆化五濁眾生同，是一長者義。今就第一宅主義中自有三：一者明長者名住處，二者正出宅主，三者歎其德。又此三段中前一後一各有三意，中間唯一。初段中三者：一者先明長者於一國有名，二者明於一邑中有名，三者明長者於一聚落中有名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先明宅主，總明十方諸佛皆化五濁眾生同，是一長者義。今就第一宅主義中自有三：一者明長者名住處，二者正出宅主，三者歎其德。又此三段中前一後一各有三意，中間唯一。初段中三者：一者先明長者於一國有名，二者明於一邑中有名，三者明長者於一聚落中有名。

問者言：「何不從狹至廣，今乃從廣至狹？」解釋者言：「為欲從疎至密，是故從廣至狹。如人於一國得名，然外傳易為音響，未若於一門一郡知其虛實，雖復令名播於州郡，未若一隣一里知其有德。內合為義者，橫語十方世界六道四生，縱談無間以上金剛以還，如來德被有識、恩潤蒼生，如長者於國中有德。若但取十方諸佛一應化道所及處，如釋迦王三千大千等，猶如長者於邑中有德。又的論娑婆南閻浮提如來於中利益，如聚落有德也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「何不從狹至廣，今乃從廣至狹？」解釋者言：「為欲從疎至密，是故從廣至狹。如人於一國得名，然外傳易為音響，未若於一門一郡知其虛實，雖復令名播於州郡，未若一隣一里知其有德。內合為義者，橫語十方世界六道四生，縱談無間以上金剛以還，如來德被有識、恩潤蒼生，如長者於國中有德。若但取十方諸佛一應化道所及處，如釋迦王三千大千等，猶如長者於邑中有德。又的論娑婆南閻浮提如來於中利益，如聚落有德也。」

「有大長者」，此是第二正出宅主也。未必年杇稱為長者，唯取有德有行之義也。「其年衰邁」此下是第三歎長者有德，自有三重：第一歎長者內德，第二歎長者外德，第三歎長者眷屬也。今者第一「其年衰邁」，此歎長者內德。夫老人必多識悉，此明如來三達洞照是事皆知，唯取多識悉往古，故以衰邁為譬主。次言「財富無量亦有田宅」，是第二歎長者外德，正明七珍豐盈蔭蓋孤貧，此明如來外化之德無盡，是故有四攝度人慈悲救物也。夫養命稱田、安身為宅，明如來能生眾生功德智慧如田，示物修行之方如宅，是故《大涅槃經》云：「立一切眾生於五戒十善業」，此之謂也。「及諸僮僕」此是第三歎長者眷屬，聲聞辟支佛狹心短志，猶若僮僕也。「其家廣大」此是第二義，明長者之宅。宅以安身為義，如來應在三界，三界繫屬如來仍以所化為宅，是故《維摩經》言：「眾生是菩薩淨土」，明菩薩所化眾生仍以眾生為土。今明如來化三界以三界為宅，然則三界彌博，故言廣大也。「唯有一門」此是第三義，宅雖廣大秖有一門通人出入，今呼佛教為門，但三界眾生反流之始，會藉如來言教，然後出離生死必到菩提，然則五時言教為門莫二，故言一也。「多諸人眾」此下是第四義，明長者宅中有五百餘人，內合三界之中以類相從，凡有五道眾生也。「堂閣朽故」此是第五義，明出所救事，明長者宅中有火。內合為義者，明三界之中備有五濁八苦，煎逼眾生。就中有二，將明火起，先敘所燒之物，正明因薪火傳，第二「周匝俱時歘然火起」句正明火起，今者第一明欲界如堂，色無色界如閣也。然三界眾生皆為生老病死無常所逼遷，故言朽故也。三界眾生四大為牆壁，但此四大之身皆念念生滅，故言頹落也。命如柱根，但此命為善根所招，是故念念無常，故言腐敗也。識如梁棟，有心識者呼為眾生，是故眾生以心識為主，然此心識取緣，亦剎那生滅，故言傾危也。「周匝俱時」以下，此第二正明火起。「周匝俱時」者，四生之中皆有五濁八苦也。「歘然火起」者，正明火起。外譬為義者，正由長者不在，致令宅中火起。下偈中「言其人近出未久之間」，內合如來已曾化此眾生令折伏煩惱，于時已作得度因緣，但感緣既盡如來餘方教化，然眾生更起三毒煩惱，非本意所期，故言歘然火起也。「長者諸子」此下第六義，明五百人中有與長者天性相關者，有三十子，內合明如來所化有三乘根性入三界中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有大長者」，此是第二正出宅主也。未必年杇稱為長者，唯取有德有行之義也。「其年衰邁」此下是第三歎長者有德，自有三重：第一歎長者內德，第二歎長者外德，第三歎長者眷屬也。今者第一「其年衰邁」，此歎長者內德。夫老人必多識悉，此明如來三達洞照是事皆知，唯取多識悉往古，故以衰邁為譬主。次言「財富無量亦有田宅」，是第二歎長者外德，正明七珍豐盈蔭蓋孤貧，此明如來外化之德無盡，是故有四攝度人慈悲救物也。夫養命稱田、安身為宅，明如來能生眾生功德智慧如田，示物修行之方如宅，是故《大涅槃經》云：「立一切眾生於五戒十善業」，此之謂也。「及諸僮僕」此是第三歎長者眷屬，聲聞辟支佛狹心短志，猶若僮僕也。「其家廣大」此是第二義，明長者之宅。宅以安身為義，如來應在三界，三界繫屬如來仍以所化為宅，是故《維摩經》言：「眾生是菩薩淨土」，明菩薩所化眾生仍以眾生為土。今明如來化三界以三界為宅，然則三界彌博，故言廣大也。「唯有一門」此是第三義，宅雖廣大秖有一門通人出入，今呼佛教為門，但三界眾生反流之始，會藉如來言教，然後出離生死必到菩提，然則五時言教為門莫二，故言一也。「多諸人眾」此下是第四義，明長者宅中有五百餘人，內合三界之中以類相從，凡有五道眾生也。「堂閣朽故」此是第五義，明出所救事，明長者宅中有火。內合為義者，明三界之中備有五濁八苦，煎逼眾生。就中有二，將明火起，先敘所燒之物，正明因薪火傳，第二「周匝俱時歘然火起」句正明火起，今者第一明欲界如堂，色無色界如閣也。然三界眾生皆為生老病死無常所逼遷，故言朽故也。三界眾生四大為牆壁，但此四大之身皆念念生滅，故言頹落也。命如柱根，但此命為善根所招，是故念念無常，故言腐敗也。識如梁棟，有心識者呼為眾生，是故眾生以心識為主，然此心識取緣，亦剎那生滅，故言傾危也。「周匝俱時」以下，此第二正明火起。「周匝俱時」者，四生之中皆有五濁八苦也。「歘然火起」者，正明火起。外譬為義者，正由長者不在，致令宅中火起。下偈中「言其人近出未久之間」，內合如來已曾化此眾生令折伏煩惱，于時已作得度因緣，但感緣既盡如來餘方教化，然眾生更起三毒煩惱，非本意所期，故言歘然火起也。「長者諸子」此下第六義，明五百人中有與長者天性相關者，有三十子，內合明如來所化有三乘根性入三界中也。

「長者見是大火從四面起」此下竟「無求出意」是第二長者見火譬，此即譬上〈方便品〉中第二「舍利弗當知我以佛眼觀」下有四行偈，明如來在法身地見眾生為五濁八苦所昏。但上〈方便品〉中有三段：第一明能見，第二明所見，第三起悲愍之心。今此譬中亦作三段譬上三段：第一言「長者見」明能見，即譬上〈方便品〉中「舍利當知我以佛眼觀」是也。「是大火從四面起」此是第二明所見，即譬上「見六道眾生貧窮無福慧」備明佛見五濁，今明四生眾生備有五濁，皆起煩惱，故言從四面起也。「即大驚怖」此下是第三階，明長者既見宅中火起燒逼諸子，便起驚怖之心，此即譬上〈方便品〉譬本之中第三階「為是眾生故而起大悲心」，明如來既見眾生為五濁所昏，起悲愍之心。就中有三，第一「即大驚怖」一句，正為大悲作譬；第二「而作是念」下竟「安隱得出」，明不自為；第三「而諸子等」下竟「怖」，出所為人。今言「即大驚怖」者，悲意忽至因之為驚，內合如來昔日已於二萬億佛所曾教化眾生，于時已作得度因，自爾已後更復貪著五塵廣起煩惱，失昔日之解，悲意之事，故言驚也。非唯直失解而已，亦恐眾生廣起煩惱斷絕善根成一闡提，墮三途彌劫受苦，故言怖也。「而作是念我雖能於此所燒之門安隱得出」者，是第二明怖不自為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者見是大火從四面起」此下竟「無求出意」是第二長者見火譬，此即譬上〈方便品〉中第二「舍利弗當知我以佛眼觀」下有四行偈，明如來在法身地見眾生為五濁八苦所昏。但上〈方便品〉中有三段：第一明能見，第二明所見，第三起悲愍之心。今此譬中亦作三段譬上三段：第一言「長者見」明能見，即譬上〈方便品〉中「舍利當知我以佛眼觀」是也。「是大火從四面起」此是第二明所見，即譬上「見六道眾生貧窮無福慧」備明佛見五濁，今明四生眾生備有五濁，皆起煩惱，故言從四面起也。「即大驚怖」此下是第三階，明長者既見宅中火起燒逼諸子，便起驚怖之心，此即譬上〈方便品〉譬本之中第三階「為是眾生故而起大悲心」，明如來既見眾生為五濁所昏，起悲愍之心。就中有三，第一「即大驚怖」一句，正為大悲作譬；第二「而作是念」下竟「安隱得出」，明不自為；第三「而諸子等」下竟「怖」，出所為人。今言「即大驚怖」者，悲意忽至因之為驚，內合如來昔日已於二萬億佛所曾教化眾生，于時已作得度因，自爾已後更復貪著五塵廣起煩惱，失昔日之解，悲意之事，故言驚也。非唯直失解而已，亦恐眾生廣起煩惱斷絕善根成一闡提，墮三途彌劫受苦，故言怖也。「而作是念我雖能於此所燒之門安隱得出」者，是第二明怖不自為。

「上言詺佛教為門，今者何故此門被燒耶？」解言：「乃是詺佛教為門，不言此教被燒，但教所化眾生自是被燒，故如彼一門立大學門，云何不言兩板雙扇讀書解義耶？故知一門中人解義讀書也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上言詺佛教為門，今者何故此門被燒耶？」解言：「乃是詺佛教為門，不言此教被燒，但教所化眾生自是被燒，故如彼一門立大學門，云何不言兩板雙扇讀書解義耶？故知一門中人解義讀書也。」

「安隱得出」者，明如來昔日親藉大乘之教，離三界八苦成就種覺，故言安隱得出也。「而諸子等」以下是第三出怖所為人，眾生貪染五塵，故言樂著終日運役三業無一可記，故言戲也。不覺五濁八苦為逼，若使覺九十八使是失，便怖畏三途之苦，祇由不覺故不知、不驚怖也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安隱得出」者，明如來昔日親藉大乘之教，離三界八苦成就種覺，故言安隱得出也。「而諸子等」以下是第三出怖所為人，眾生貪染五塵，故言樂著終日運役三業無一可記，故言戲也。不覺五濁八苦為逼，若使覺九十八使是失，便怖畏三途之苦，祇由不覺故不知、不驚怖也。

「舍利弗是長者作是思惟」此下竟「視父而已」，是第三明長者救子不得譬，即譬上〈方便品〉中第三「我始坐道場」下六行半偈，明如來用大乘化眾生不得。但上譬本之中有三段，第一言「我始坐道場觀樹亦經行」半行偈，明如來用大乘化眾生不得之處，今者不為作譬也。第二言「於三七日中思惟如此事」半行，明如來用大乘化眾生不得之時節，今者亦不為作譬也。唯為第三正用大乘化眾生不得作譬，然此意本非涉言教，正明如來之意作大乘化道方法。上第三正化不得中本有三段，第一用大乘擬宜，第二無大乘機，第三息大乘化。今者亦具足為此二段作譬，但譬意既委悉，宜開為兩段：第一作勸教，第二從「我當為說怖畏之事」下，作誡教也。如來在世雖復言滿三千、形遍六道，大而為論不出誡、勸兩途，是故出世之始，仍言諸惡莫作眾善奉行，眾善奉行即是大慈勸善，諸惡莫作即是大悲誡惡，是故慈欲與樂勸令行善，悲能拔苦誡令斷惡，故如昔說苦集兩諦，即是大悲誡惡，次明滅道二理，即是大慈勸善。今此譬意亦復如是。就此勸誡之中各有三段，皆擬上譬本中三段者，第一先以勸教擬宜，第二即明諸子無有堪受勸之機，第三息勸教也。今明勸教擬宜，即譬上〈方便品〉中言「我所得智慧微妙最第一」以大乘擬宜。上唯明智慧，今此譬中廣明智之與境，故就此擬宜譬中自有二：第一是「長者作是思惟我身手有力」者，先明長者以身手救濟，內合明如來思惟法身有應之功、智慧有濟拔之力；第二言「當以衣裓若以机案從舍出之」，此正明慈念彌至，欲以衣裓裹子，欲以机案擎之，內合如來正用大乘勸教擬宜，衣裓譬大乘因，机案譬大乘果，欲明如來既有智慧身手以大乘因與眾生，欲以大乘果與眾生令出也。「復更思惟」此是第二，明諸子無有堪受勸之機，即譬上〈方便品〉中第二階，眾生諸根鈍著樂癡所盲如斯之等類，云何而可度？此中有二：第一明大教於其人無用，第二正明無大機。今者第一「此舍唯有一門而復狹小」者，明大乘教之門于時不化得眾生出離三界，此教門於其無用，不能容受義稱狹小也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗是長者作是思惟」此下竟「視父而已」，是第三明長者救子不得譬，即譬上〈方便品〉中第三「我始坐道場」下六行半偈，明如來用大乘化眾生不得。但上譬本之中有三段，第一言「我始坐道場觀樹亦經行」半行偈，明如來用大乘化眾生不得之處，今者不為作譬也。第二言「於三七日中思惟如此事」半行，明如來用大乘化眾生不得之時節，今者亦不為作譬也。唯為第三正用大乘化眾生不得作譬，然此意本非涉言教，正明如來之意作大乘化道方法。上第三正化不得中本有三段，第一用大乘擬宜，第二無大乘機，第三息大乘化。今者亦具足為此二段作譬，但譬意既委悉，宜開為兩段：第一作勸教，第二從「我當為說怖畏之事」下，作誡教也。如來在世雖復言滿三千、形遍六道，大而為論不出誡、勸兩途，是故出世之始，仍言諸惡莫作眾善奉行，眾善奉行即是大慈勸善，諸惡莫作即是大悲誡惡，是故慈欲與樂勸令行善，悲能拔苦誡令斷惡，故如昔說苦集兩諦，即是大悲誡惡，次明滅道二理，即是大慈勸善。今此譬意亦復如是。就此勸誡之中各有三段，皆擬上譬本中三段者，第一先以勸教擬宜，第二即明諸子無有堪受勸之機，第三息勸教也。今明勸教擬宜，即譬上〈方便品〉中言「我所得智慧微妙最第一」以大乘擬宜。上唯明智慧，今此譬中廣明智之與境，故就此擬宜譬中自有二：第一是「長者作是思惟我身手有力」者，先明長者以身手救濟，內合明如來思惟法身有應之功、智慧有濟拔之力；第二言「當以衣裓若以机案從舍出之」，此正明慈念彌至，欲以衣裓裹子，欲以机案擎之，內合如來正用大乘勸教擬宜，衣裓譬大乘因，机案譬大乘果，欲明如來既有智慧身手以大乘因與眾生，欲以大乘果與眾生令出也。「復更思惟」此是第二，明諸子無有堪受勸之機，即譬上〈方便品〉中第二階，眾生諸根鈍著樂癡所盲如斯之等類，云何而可度？此中有二：第一明大教於其人無用，第二正明無大機。今者第一「此舍唯有一門而復狹小」者，明大乘教之門于時不化得眾生出離三界，此教門於其無用，不能容受義稱狹小也。

問者言：「門自狹小不能通諸子得出，何關諸子不肯出耶？」解釋者言：「經文自言諸子幼稚未有所識，不肯從門出；若有識有知，豈應在門內為火所燒？但于時大乘教於眾生無用，義成狹小也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「門自狹小不能通諸子得出，何關諸子不肯出耶？」解釋者言：「經文自言諸子幼稚未有所識，不肯從門出；若有識有知，豈應在門內為火所燒？但于時大乘教於眾生無用，義成狹小也。」

「諸子幼稚」下，第二正明無機。就中有二：第一「諸子幼稚」者，明眾生有天人五戒十善小機也。「未有所識」者，此是第二意正明眾生無大乘機，故言未有所識。若不舉其有小，無以顯其無大也。上擬宜中第三「爾時諸梵王」下引證，證無大機，今者不為作譬也。「戀著戲處」此下是第三，明長者息勸教，此即譬上〈方便品〉中第三階「我即自思惟，若但讚佛乘，眾生沒在苦，不能信是法，破法不信故，墜於三惡道，我寧不說法，疾入於涅槃」。「或當墮落為火所燒」者，明眾生既無有求大之心，若強以大乘化已，或能轉生誹謗，墮落三途，故言為火所燒也。「我當為說怖畏之事，此舍已燒宜時疾出，無令為火之所燒害」，自此下是第二作大乘誡教，然誡之為義，即說苦言迫之。此中有三段，亦譬上法說中三段，第一先用誡教擬宜，第二明諸子無有堪受誡之機，第三明長者息誡勅之教。今言擬宜者，還譬上〈方便品〉中第一言「我所得智慧微妙最第一」，明如來用大乘擬宜眾生。此中自有兩階：一者先明長者思惟作誡勅之教，明如來思惟欲為眾生說三界之中有五濁八苦生老病死逼之，令厭也。第二正明擬宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸子幼稚」下，第二正明無機。就中有二：第一「諸子幼稚」者，明眾生有天人五戒十善小機也。「未有所識」者，此是第二意正明眾生無大乘機，故言未有所識。若不舉其有小，無以顯其無大也。上擬宜中第三「爾時諸梵王」下引證，證無大機，今者不為作譬也。「戀著戲處」此下是第三，明長者息勸教，此即譬上〈方便品〉中第三階「我即自思惟，若但讚佛乘，眾生沒在苦，不能信是法，破法不信故，墜於三惡道，我寧不說法，疾入於涅槃」。「或當墮落為火所燒」者，明眾生既無有求大之心，若強以大乘化已，或能轉生誹謗，墮落三途，故言為火所燒也。「我當為說怖畏之事，此舍已燒宜時疾出，無令為火之所燒害」，自此下是第二作大乘誡教，然誡之為義，即說苦言迫之。此中有三段，亦譬上法說中三段，第一先用誡教擬宜，第二明諸子無有堪受誡之機，第三明長者息誡勅之教。今言擬宜者，還譬上〈方便品〉中第一言「我所得智慧微妙最第一」，明如來用大乘擬宜眾生。此中自有兩階：一者先明長者思惟作誡勅之教，明如來思惟欲為眾生說三界之中有五濁八苦生老病死逼之，令厭也。第二正明擬宜。

問者言：「如來種智洞見物情，承機赴感義在一時，方言思惟，將不乖種智之明、貶三達之照耶？」解釋者言：「若論實處本絕言像，今據迹涉形不無此義。若使怪言如來方復思惟作誡勸之教者，亦應怪言有丈六之體，亦應疑上於三七日中思惟。丈六三七曾不厝疑，何意忽怪作誡教耶？此意明如來大悲之意不已，攝救之心彌至，善始令終常為大乘也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「如來種智洞見物情，承機赴感義在一時，方言思惟，將不乖種智之明、貶三達之照耶？」解釋者言：「若論實處本絕言像，今據迹涉形不無此義。若使怪言如來方復思惟作誡勸之教者，亦應怪言有丈六之體，亦應疑上於三七日中思惟。丈六三七曾不厝疑，何意忽怪作誡教耶？此意明如來大悲之意不已，攝救之心彌至，善始令終常為大乘也。」

「作是念已如所思惟具告諸子，汝等速出」此下，正明長者用誡教擬宜，內合正明如來用大乘誡教擬宜眾生也。「父雖憐愍」此下，是第二明眾生無有堪受誡教之機，自有二，第一「父雖憐愍善言誘喻」標牒上句，第二「而諸子等不肯信受，不驚不畏」以下正明無大機，即譬上眾生諸根鈍著樂癡所盲如斯諸等類，云何而可度？無有大乘機也。亦不為引證作譬也。「但東西走戲視父而已」，此是第三即息誡勅之教。南北是縱，東西為橫，若使眾生心用與大下道理相附，則如南北之縱，祇由眾生不會真理於生死之中，橫理用心譬如東西也。馳騁五塵之中呼之為走，雖復運動三業無善可冀，稱之為戲。唯有感見丈六之機，故言視父。無有感說大乘之機，故言而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念已如所思惟具告諸子，汝等速出」此下，正明長者用誡教擬宜，內合正明如來用大乘誡教擬宜眾生也。「父雖憐愍」此下，是第二明眾生無有堪受誡教之機，自有二，第一「父雖憐愍善言誘喻」標牒上句，第二「而諸子等不肯信受，不驚不畏」以下正明無大機，即譬上眾生諸根鈍著樂癡所盲如斯諸等類，云何而可度？無有大乘機也。亦不為引證作譬也。「但東西走戲視父而已」，此是第三即息誡勅之教。南北是縱，東西為橫，若使眾生心用與大下道理相附，則如南北之縱，祇由眾生不會真理於生死之中，橫理用心譬如東西也。馳騁五塵之中呼之為走，雖復運動三業無善可冀，稱之為戲。唯有感見丈六之機，故言視父。無有感說大乘之機，故言而已。

「爾時長者即作是念，此舍已為大火所燒」以下竟「諍出火宅」，是第四明長者用三車救子得譬，即譬上〈方便品〉中第四尋念過去佛所行方便力十一行，明如來用三乘化得眾生。但上譬本中本有兩段，初有十行偈正明如來用三乘化得眾生，第二「從久遠劫來」下一偈釋疑。今不為釋作譬，唯為正用三乘化得眾生作譬。但上正用三乘化中本有四段：第一用三乘擬宜，第二見三乘人機，第三為說三乘教，第四「便有涅槃音及以阿羅漢，法僧差別名」一行，明三乘人受行。今此譬中亦具足為上四段，於譬上擬宜中本有三，第一「尋念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三乘」此一行名見教擬宜，第二「作是思惟時」下四行半明諸佛讚歎，第三「舍利弗當知」下一行明釋迦歸命諸佛也。今者唯為第一作譬，略不為下二作譬也。今言「爾時長者即作是念，此舍已為大火所燒」下竟「得免斯害」，先明長者用三車擬宜，但指用三乘擬宜猶未為說也。「我及諸子若不時出必為所焚」者，凡有兩解，傳印法師云：「我化道所及之人，故言我及諸子。」今雲法師云：「如來化道有被物之功，呼之為父，眾生稟教生善，即是子義，眾生若使遂留住三界斷絕善根，無紹繼之能，即是子死之義，如來化功於此眾生斷，即是父死之義，我及之言其意如此也。」就此擬宜中有二：一者從初說我今當說設方便，先明不見教，即為〈方便品〉中尋念過去佛所行方便力作譬也。二者「令諸子等得免斯害」者，正明擬宜即為〈方便品〉中「我今所得法亦應說三乘」作譬也。「父知諸子先心各有」下訖「情必樂著」，是第二明長者知諸子等宿好之心，此即譬上〈方便品〉中第二「復作是念我出濁惡世如諸佛所說我亦隨順行」，明如來見三乘人機。然此是小乘機，那得言先有此機耶？若言二萬億佛所于時已曾受大乘化，呼此為先心者，于時眾生有大乘之善，若爾者是即先心有大乘之志，那得言先心有小乘善機？解釋者言：「此則與所習感應相應。何者？今日感佛之善，從原身以來、有善以來，皆盡感聖，然原身以來諸善皆有習因之力感未來習果，然過去習因之善亦有值小乘教于時生狹心之善，亦曾值大乘教生廣心之福，自有值小生廣，自有值大生狹。然此諸善因皆作習因感未來習果，然未來諸善若有漏善、若無漏善、若狹心善、若廣心福，皆是習果。又過去若狹心善舉體為未來廣心善作習因，亦舉體為未來狹心善作習因，亦舉體為未來無漏善作習因，亦舉體為未來有漏善作習因，昔日有廣心善亦如此。夫習因習果本是同性相招，雖復廣狹之殊、漏無漏別，至於為善之義其 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時長者即作是念，此舍已為大火所燒」以下竟「諍出火宅」，是第四明長者用三車救子得譬，即譬上〈方便品〉中第四尋念過去佛所行方便力十一行，明如來用三乘化得眾生。但上譬本中本有兩段，初有十行偈正明如來用三乘化得眾生，第二「從久遠劫來」下一偈釋疑。今不為釋作譬，唯為正用三乘化得眾生作譬。但上正用三乘化中本有四段：第一用三乘擬宜，第二見三乘人機，第三為說三乘教，第四「便有涅槃音及以阿羅漢，法僧差別名」一行，明三乘人受行。今此譬中亦具足為上四段，於譬上擬宜中本有三，第一「尋念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三乘」此一行名見教擬宜，第二「作是思惟時」下四行半明諸佛讚歎，第三「舍利弗當知」下一行明釋迦歸命諸佛也。今者唯為第一作譬，略不為下二作譬也。今言「爾時長者即作是念，此舍已為大火所燒」下竟「得免斯害」，先明長者用三車擬宜，但指用三乘擬宜猶未為說也。「我及諸子若不時出必為所焚」者，凡有兩解，傳印法師云：「我化道所及之人，故言我及諸子。」今雲法師云：「如來化道有被物之功，呼之為父，眾生稟教生善，即是子義，眾生若使遂留住三界斷絕善根，無紹繼之能，即是子死之義，如來化功於此眾生斷，即是父死之義，我及之言其意如此也。」就此擬宜中有二：一者從初說我今當說設方便，先明不見教，即為〈方便品〉中尋念過去佛所行方便力作譬也。二者「令諸子等得免斯害」者，正明擬宜即為〈方便品〉中「我今所得法亦應說三乘」作譬也。「父知諸子先心各有」下訖「情必樂著」，是第二明長者知諸子等宿好之心，此即譬上〈方便品〉中第二「復作是念我出濁惡世如諸佛所說我亦隨順行」，明如來見三乘人機。然此是小乘機，那得言先有此機耶？若言二萬億佛所于時已曾受大乘化，呼此為先心者，于時眾生有大乘之善，若爾者是即先心有大乘之志，那得言先心有小乘善機？解釋者言：「此則與所習感應相應。何者？今日感佛之善，從原身以來、有善以來，皆盡感聖，然原身以來諸善皆有習因之力感未來習果，然過去習因之善亦有值小乘教于時生狹心之善，亦曾值大乘教生廣心之福，自有值小生廣，自有值大生狹。然此諸善因皆作習因感未來習果，然未來諸善若有漏善、若無漏善、若狹心善、若廣心福，皆是習果。又過去若狹心善舉體為未來廣心善作習因，亦舉體為未來狹心善作習因，亦舉體為未來無漏善作習因，亦舉體為未來有漏善作習因，昔日有廣心善亦如此。夫習因習果本是同性相招，雖復廣狹之殊、漏無漏別，至於為善之義其

理莫異，是故習因習果互得相關。若據今日大乘善習果望昔日者，是習因此則大乘宗有先心所好。若據今日狹心善望昔日者，昔日一切諸善皆是習因，此則今日小乘善宗有先心所好。今言先心正在於此。然因果多途非可一類，若以同性相招即習因習果能致樂受，即是報因報果感見聖人，即是感應因果。有人言未來善感正言曾有之善已生何假聖應？今所習不然。夫感應理微非麁心所見，一念生善能感習果，時非緣不發，是故曾有之善正招習果，又傍感聖人為生果之緣。若言未來習果能感聖者，亦應未來樂受能招於大，善感樂果果在未來，亦應善感習果果在未來，未來習果既感聖，亦應未來樂受能感於大。若果報無有感大之力，亦應習果無有感聖之功。至於此難實覺難通，而苟執未來其理不可，故知報因之力正感樂受，傍招於大為樂受之緣，亦何異習因之力正感習果，傍感聖之功為其生果之緣耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理莫異，是故習因習果互得相關。若據今日大乘善習果望昔日者，是習因此則大乘宗有先心所好。若據今日狹心善望昔日者，昔日一切諸善皆是習因，此則今日小乘善宗有先心所好。今言先心正在於此。然因果多途非可一類，若以同性相招即習因習果能致樂受，即是報因報果感見聖人，即是感應因果。有人言未來善感正言曾有之善已生何假聖應？今所習不然。夫感應理微非麁心所見，一念生善能感習果，時非緣不發，是故曾有之善正招習果，又傍感聖人為生果之緣。若言未來習果能感聖者，亦應未來樂受能招於大，善感樂果果在未來，亦應善感習果果在未來，未來習果既感聖，亦應未來樂受能感於大。若果報無有感大之力，亦應習果無有感聖之功。至於此難實覺難通，而苟執未來其理不可，故知報因之力正感樂受，傍招於大為樂受之緣，亦何異習因之力正感習果，傍感聖之功為其生果之緣耶？」

「而告之言汝等所可玩好希有難得」此下竟「皆當與汝」，是第三明長者為說三車，即譬上〈方便品〉中第三「思惟是事已，即趣波羅捺，諸法寂滅相不可以言宣，以方便力故為五比丘說」，明造鹿苑說三乘。今就此第三段中自有四階：第一讚歎三車，第二示車處，第三勸取三車，第四許與三車不虛。「而告之言」竟「後必憂悔」，此是第一明長者讚歎三車，內合如來讚歎三乘，下合譬言「汝等當知此三乘法，皆是聖所稱歎」。「如此種種羊鹿牛車，今在門外可以遊戲」，此是第二明長者示諸子三車處，內合如來示三乘人果處，三車既在門外，然三乘人盡無生智在三界外，若同斷三界正使煩惱盡，出三界外證盡無生智，故言示三車處也。「汝等於此火宅宜速出來」，此是第三長者勸諸子往取三車，內合明如來勸三乘人修行取盡無生智，下合譬言「汝但當懃修精進也」。「隨汝所欲皆當與汝」，此是第四明長者許與三車不虛，內合明如來語三乘人言「汝等但修無漏治道斷三界煩惱盡出三界外，保得盡無生智」，下合譬言「我今為汝保任此事終不虛也」。「爾時諸子聞父所說珍玩之物」，此下是第四段明諸子受行，即譬上〈方便品〉中第四「便有涅槃音及以阿羅漢，法僧差別名」，明三乘人受行遂得聖道。今就此第四中自有四階：第一竟「心各勇銳」，此明眾生聞說三乘教，即生外凡夫善根。第二「互相推排」一句，譬眾生聞說三乘教，修行登內凡夫位，雖復推排猶自未得出門。何以。內凡夫猶是具縛，修行伏煩惱即是動義，不能斷結出生死，即是未動亦有動不動義。第三言「競共馳走」一句，即譬眾生聞說三乘教修行得無漏入無相行，成七種學人，各修無漏斷煩惱，即是競也。同觀無相之理，即是共也。興心求進，即是馳走也。第四言「爭出火宅」一句，即譬七種學人修行遂證羅漢果，出三界外得盡無生智，彼此各異證，譬如爭也。前三句長出，上法說所無，後一句只為法說作譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而告之言汝等所可玩好希有難得」此下竟「皆當與汝」，是第三明長者為說三車，即譬上〈方便品〉中第三「思惟是事已，即趣波羅捺，諸法寂滅相不可以言宣，以方便力故為五比丘說」，明造鹿苑說三乘。今就此第三段中自有四階：第一讚歎三車，第二示車處，第三勸取三車，第四許與三車不虛。「而告之言」竟「後必憂悔」，此是第一明長者讚歎三車，內合如來讚歎三乘，下合譬言「汝等當知此三乘法，皆是聖所稱歎」。「如此種種羊鹿牛車，今在門外可以遊戲」，此是第二明長者示諸子三車處，內合如來示三乘人果處，三車既在門外，然三乘人盡無生智在三界外，若同斷三界正使煩惱盡，出三界外證盡無生智，故言示三車處也。「汝等於此火宅宜速出來」，此是第三長者勸諸子往取三車，內合明如來勸三乘人修行取盡無生智，下合譬言「汝但當懃修精進也」。「隨汝所欲皆當與汝」，此是第四明長者許與三車不虛，內合明如來語三乘人言「汝等但修無漏治道斷三界煩惱盡出三界外，保得盡無生智」，下合譬言「我今為汝保任此事終不虛也」。「爾時諸子聞父所說珍玩之物」，此下是第四段明諸子受行，即譬上〈方便品〉中第四「便有涅槃音及以阿羅漢，法僧差別名」，明三乘人受行遂得聖道。今就此第四中自有四階：第一竟「心各勇銳」，此明眾生聞說三乘教，即生外凡夫善根。第二「互相推排」一句，譬眾生聞說三乘教，修行登內凡夫位，雖復推排猶自未得出門。何以。內凡夫猶是具縛，修行伏煩惱即是動義，不能斷結出生死，即是未動亦有動不動義。第三言「競共馳走」一句，即譬眾生聞說三乘教修行得無漏入無相行，成七種學人，各修無漏斷煩惱，即是競也。同觀無相之理，即是共也。興心求進，即是馳走也。第四言「爭出火宅」一句，即譬七種學人修行遂證羅漢果，出三界外得盡無生智，彼此各異證，譬如爭也。前三句長出，上法說所無，後一句只為法說作譬。

「是時長者見諸子等安穩得出」此下竟「無復障礙」，是第五明長者見子出火難譬，譬上〈方便品〉中第五「舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億」，明如來見諸眾生大乘機發，此中亦應具通學人無學人大乘機發，今此文中略明無學人，所以爾者，為欲喻揚無學。學人正使未盡，是故貶之為劣；阿羅漢、辟支佛、大力菩薩斷正使已盡，是故褒之為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者見諸子等安穩得出」此下竟「無復障礙」，是第五明長者見子出火難譬，譬上〈方便品〉中第五「舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億」，明如來見諸眾生大乘機發，此中亦應具通學人無學人大乘機發，今此文中略明無學人，所以爾者，為欲喻揚無學。學人正使未盡，是故貶之為劣；阿羅漢、辟支佛、大力菩薩斷正使已盡，是故褒之為勝。

問者言：「若爾者，無學人必應在前大乘機發，七種學人必應在後大乘機發，解亦應爾。」解釋者言：「本不定判無學人必應在前大乘機發，學人必應在後。問者所論據人有勝劣，學人為劣、無學人為勝也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若爾者，無學人必應在前大乘機發，七種學人必應在後大乘機發，解亦應爾。」解釋者言：「本不定判無學人必應在前大乘機發，學人必應在後。問者所論據人有勝劣，學人為劣、無學人為勝也。」

今就此譬中自有兩階：初「是時長者見諸子等安穩得出」，先明斷惑出三界外登無學果也；第二言「皆於四衢道」下，正明大乘機發。「四衢道」者，東西盡徹、南北交通，此明四邊無障。「露地」者，此明上又無礙。五處無障，此表明大乘機發，五濁不能為障。下即釋言無障，此釋四邊無障。又言無礙，此釋上又無礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今就此譬中自有兩階：初「是時長者見諸子等安穩得出」，先明斷惑出三界外登無學果也；第二言「皆於四衢道」下，正明大乘機發。「四衢道」者，東西盡徹、南北交通，此明四邊無障。「露地」者，此明上又無礙。五處無障，此表明大乘機發，五濁不能為障。下即釋言無障，此釋四邊無障。又言無礙，此釋上又無礙也。

「其心泰然歡喜踊躍」，此是第六明長者見子出難故歡喜，即譬上〈方便品〉中第七「我即作是念」下竟「今我喜無畏」二行一句，明如來見三乘人大乘機本發故歡喜。但上譬本中有二：初兩行明致喜所由，今不為作譬；第二言「我今喜無畏」一句正明歡喜，今正為此作譬。然大乘機發稱如來本意，是故其心泰然歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心泰然歡喜踊躍」，此是第六明長者見子出難故歡喜，即譬上〈方便品〉中第七「我即作是念」下竟「今我喜無畏」二行一句，明如來見三乘人大乘機本發故歡喜。但上譬本中有二：初兩行明致喜所由，今不為作譬；第二言「我今喜無畏」一句正明歡喜，今正為此作譬。然大乘機發稱如來本意，是故其心泰然歡喜踊躍。

「時諸子等各白父言，父先所許珍玩之具羊鹿牛車，願時賜與」，此是第七諸子索車譬，此即譬上〈方便品〉中第六「咸以恭敬心皆來至佛所，曾從諸佛聞方便所說法」一偈，詺為三乘人索果。所索果者是昔日小乘果。上機發是第五，索果是第六，佛喜是第七，此明一時之義，祇是大乘機發時索昔日所許之果，亦是索果之時，即是大乘機發時。時雖無前後，義有始終，祇得言大乘機發故索果，不得言索果故大乘機發也。此譬中先明佛、後明索果者，此逐親疎作義，大乘機發是今日之要，索果本非要也。何以知然？正明大乘機發稱如來本心，是故佛喜繫機發之後，索果之心索昔日所許小乘之果，此乃是惑倒之心不解方便之意，云何是要？是故索果義繫佛喜之後也。今略述索車義凡有四重，述人解不同，第一明三車體相，第二覆明索車義，第三明有索無索，第四述人解。第一(兩問答)夫師習不同意致各異，古來舊義體用通漫。有人解言：「索珍寶大車，經文自言『是時長者各賜諸子等一大車』，若不索大，云何與大？」即時所習意謂不爾，前文自言「時諸子等各白父言：『父先所許三種寶車，願將賜與。』若言索大，何故求三？故知昔日所許三種小車；既言父先所許，云何索大？諸子即是三乘人，三乘不一故言諸也。三種寶車即是羊、鹿、牛車，即譬昔日阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三學人究竟果，珍寶大車平等種，無三種差別，即譬今日《法華經》中為眾生受記同得佛果。且自長者昔在門內許時，門外三車賜諸子，今避門內之苦出門外，得車故樂，既出門外不見有車，是故就父求索，何關索大車？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸子等各白父言，父先所許珍玩之具羊鹿牛車，願時賜與」，此是第七諸子索車譬，此即譬上〈方便品〉中第六「咸以恭敬心皆來至佛所，曾從諸佛聞方便所說法」一偈，詺為三乘人索果。所索果者是昔日小乘果。上機發是第五，索果是第六，佛喜是第七，此明一時之義，祇是大乘機發時索昔日所許之果，亦是索果之時，即是大乘機發時。時雖無前後，義有始終，祇得言大乘機發故索果，不得言索果故大乘機發也。此譬中先明佛、後明索果者，此逐親疎作義，大乘機發是今日之要，索果本非要也。何以知然？正明大乘機發稱如來本心，是故佛喜繫機發之後，索果之心索昔日所許小乘之果，此乃是惑倒之心不解方便之意，云何是要？是故索果義繫佛喜之後也。今略述索車義凡有四重，述人解不同，第一明三車體相，第二覆明索車義，第三明有索無索，第四述人解。第一(兩問答)夫師習不同意致各異，古來舊義體用通漫。有人解言：「索珍寶大車，經文自言『是時長者各賜諸子等一大車』，若不索大，云何與大？」即時所習意謂不爾，前文自言「時諸子等各白父言：『父先所許三種寶車，願將賜與。』若言索大，何故求三？故知昔日所許三種小車；既言父先所許，云何索大？諸子即是三乘人，三乘不一故言諸也。三種寶車即是羊、鹿、牛車，即譬昔日阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三學人究竟果，珍寶大車平等種，無三種差別，即譬今日《法華經》中為眾生受記同得佛果。且自長者昔在門內許時，門外三車賜諸子，今避門內之苦出門外，得車故樂，既出門外不見有車，是故就父求索，何關索大車？」

問者言：「既不索大，何故與大？」解釋者言：「以大化小，是故與大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「既不索大，何故與大？」解釋者言：「以大化小，是故與大。」

問者言：「若使索小與大，亦可索大與小。」解釋者言：「法相不然。云何？苟在無別，三小唯是一大。今者與大，由大乘機發，是故會昔三小成今一大，是故今日與大道理可然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若使索小與大，亦可索大與小。」解釋者言：「法相不然。云何？苟在無別，三小唯是一大。今者與大，由大乘機發，是故會昔三小成今一大，是故今日與大道理可然。」

又有人解：「是言教中索。」又有人解：「是機中有索。」即時所習，就情明索，意在後途明三車體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有人解：「是言教中索。」又有人解：「是機中有索。」即時所習，就情明索，意在後途明三車體相。

第二(有九問答)大判三家果地功德凡有二種，一者是有為果，二者無為果。無為果中自有二種：一因盡無為，即是三界因斷也；二者果盡無為，即是三界果亡也。此二種無為本非車體。何以知之？此經雖不類，然明常欲遣昔日結斷無處，以之為果故。二乘車以運載為用，今二種無為本無運義，故知非是車體，是則二種無為置而不論。今就有為果中有二種：一者功德，二者智慧，但功德、智慧此二難明，分別之相現顯《涅槃義記》。今略述其相以立義宗，正取寄境修行即是功德，故如藉緣布施寄境修定，禪定判時卒不辨前境有好有惡，是寄一青境得修四禪；智慧之用則不如是。今者用心照境，識苦集之智非滅道智。是則功德之用寄境修心，智慧之用用心照境。且又智慧背我而照境，功德向我而修心，今明車體又不取功德。何以故？功德之用無運載故，唯取智慧以為車體，智慧眾多復非一條。今據境撿求，不出十智。十智者：一苦智、二集智、三滅智、四道智、五名字智、六法智、七比智、八他心智、九盡智、十無生智。雖有十智，今覈論車體，唯取盡智、無生智以當車體，其餘八智非正車體。雖非正體得為校具。所以言四諦智非正車體者，本言車在門外，若言四諦智是車體者，七種學人已具四諦智，故不當車體也。復言名字智非正車體者，知法名字是名字智，非唯七學人已有名字智，凡夫有名字智，故知名字智非車體也。法智者知現在法名為法智，凡夫及七種學人皆知現在法，故知法智復非車體也。本言比知過去未來法名為比智，凡夫及七種學人皆能比知過去未來法，故知比智復非車體也。所以言他心智非車體者，外道五通亦得他心智，故知他心智復非車體也。唯有盡智、無生智正是車體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二(有九問答)大判三家果地功德凡有二種，一者是有為果，二者無為果。無為果中自有二種：一因盡無為，即是三界因斷也；二者果盡無為，即是三界果亡也。此二種無為本非車體。何以知之？此經雖不類，然明常欲遣昔日結斷無處，以之為果故。二乘車以運載為用，今二種無為本無運義，故知非是車體，是則二種無為置而不論。今就有為果中有二種：一者功德，二者智慧，但功德、智慧此二難明，分別之相現顯《涅槃義記》。今略述其相以立義宗，正取寄境修行即是功德，故如藉緣布施寄境修定，禪定判時卒不辨前境有好有惡，是寄一青境得修四禪；智慧之用則不如是。今者用心照境，識苦集之智非滅道智。是則功德之用寄境修心，智慧之用用心照境。且又智慧背我而照境，功德向我而修心，今明車體又不取功德。何以故？功德之用無運載故，唯取智慧以為車體，智慧眾多復非一條。今據境撿求，不出十智。十智者：一苦智、二集智、三滅智、四道智、五名字智、六法智、七比智、八他心智、九盡智、十無生智。雖有十智，今覈論車體，唯取盡智、無生智以當車體，其餘八智非正車體。雖非正體得為校具。所以言四諦智非正車體者，本言車在門外，若言四諦智是車體者，七種學人已具四諦智，故不當車體也。復言名字智非正車體者，知法名字是名字智，非唯七學人已有名字智，凡夫有名字智，故知名字智非車體也。法智者知現在法名為法智，凡夫及七種學人皆知現在法，故知法智復非車體也。本言比知過去未來法名為比智，凡夫及七種學人皆能比知過去未來法，故知比智復非車體也。所以言他心智非車體者，外道五通亦得他心智，故知他心智復非車體也。唯有盡智、無生智正是車體。

問者言：「若盡智、無生智車體者，是則三無學人唯有盡、無生智，無有八智；七種學人唯有八智，無有盡智、無生智。」解釋者言：「無學人羅漢自具十智，但於十種智中，唯取盡智、無生智以當車體，其餘八智非正車體。若論七種學人，亦有盡、無生智，但有法不同故。如須陀洹照三途因盡，即是盡智，照三途果亡，即是無生智。今七種學人猶有三界生，云何有此盡智、無生智？且自三車本在門外，若便呼七種學人盡智、無生智為車體者，則是三車便在門內也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若盡智、無生智車體者，是則三無學人唯有盡、無生智，無有八智；七種學人唯有八智，無有盡智、無生智。」解釋者言：「無學人羅漢自具十智，但於十種智中，唯取盡智、無生智以當車體，其餘八智非正車體。若論七種學人，亦有盡、無生智，但有法不同故。如須陀洹照三途因盡，即是盡智，照三途果亡，即是無生智。今七種學人猶有三界生，云何有此盡智、無生智？且自三車本在門外，若便呼七種學人盡智、無生智為車體者，則是三車便在門內也。」

問者又言：「若爾，七種學人唯有八智，不具十智耶？」解者言：「七種學人緣他因果盡智，即是盡智、無生智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者又言：「若爾，七種學人唯有八智，不具十智耶？」解者言：「七種學人緣他因果盡智，即是盡智、無生智。」

問者言：「若爾，七種有盡無生智即是車體。」解者言：「本言我生已盡、我不受後有；今緣他生智、我不得無生。何異貧窮人晝夜數他財寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若爾，七種有盡無生智即是車體。」解者言：「本言我生已盡、我不受後有；今緣他生智、我不得無生。何異貧窮人晝夜數他財寶？」

問者復言：「無學果地具有十智，今以何義故唯取盡智、無生智以當車體也？」解釋者言：「盡智、無生智具二義故，得為車體。一者果時有，二者緣果起。言果時有者，羅漢金剛心時斷正使已盡，于時未有極果，祇是成無學，時方有此盡智、無生智，故果時有也。緣果起者，既已成無學，于時因盡是有餘涅槃，果盡是無餘涅槃，于時緣我三界果亡是無生智，此即緣果起也。是故有緣得而證即是果時有，緣證即是緣果起也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者復言：「無學果地具有十智，今以何義故唯取盡智、無生智以當車體也？」解釋者言：「盡智、無生智具二義故，得為車體。一者果時有，二者緣果起。言果時有者，羅漢金剛心時斷正使已盡，于時未有極果，祇是成無學，時方有此盡智、無生智，故果時有也。緣果起者，既已成無學，于時因盡是有餘涅槃，果盡是無餘涅槃，于時緣我三界果亡是無生智，此即緣果起也。是故有緣得而證即是果時有，緣證即是緣果起也。」

「時有何故不為車體？」解言：「本體緣我生已盡，我不受後有；滅智不然，故不為體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有何故不為車體？」解言：「本體緣我生已盡，我不受後有；滅智不然，故不為體。」

問者復言：「若我生已盡，我不受後有者，亦所並言緣我，滅智是我有也。」解釋者言：「此滅諦智有二義，故不為車體。一者緣他滅，即是緣天下滅諦；二者功用智，即是見滅諦時能斷結使，未必皆是緣果起。今盡智對成二義，唯緣在於我，不緣於他，無學時有，非功能用智也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者復言：「若我生已盡，我不受後有者，亦所並言緣我，滅智是我有也。」解釋者言：「此滅諦智有二義，故不為車體。一者緣他滅，即是緣天下滅諦；二者功用智，即是見滅諦時能斷結使，未必皆是緣果起。今盡智對成二義，唯緣在於我，不緣於他，無學時有，非功能用智也。」

問者言：「若盡無生為車體者，今得羅漢時，義主常言于時已證得無生智，然羅漢報身是三界內法，若爾即是三界證此二智，是則二智即是三界內法，云何言三車在門外耶？」解釋者言：「證二智時實如來旨，不得稱此二智是三界內法。何以知然？此二智起時必緣境而生，緣三界因盡，即是出三界外；心照三界果亡，亦是出三界外意，是故緣境界義別，故知非是三界內法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若盡無生為車體者，今得羅漢時，義主常言于時已證得無生智，然羅漢報身是三界內法，若爾即是三界證此二智，是則二智即是三界內法，云何言三車在門外耶？」解釋者言：「證二智時實如來旨，不得稱此二智是三界內法。何以知然？此二智起時必緣境而生，緣三界因盡，即是出三界外；心照三界果亡，亦是出三界外意，是故緣境界義別，故知非是三界內法也。」

問言：「界內界外相貌云何？而當高下為異、隔礙作談論。」解釋者言：「夫內外分流未必縱談勝負、橫語優劣，直是果報隔絕，稱之內外也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「界內界外相貌云何？而當高下為異、隔礙作談論。」解釋者言：「夫內外分流未必縱談勝負、橫語優劣，直是果報隔絕，稱之內外也。」

問者又言：「若使得羅漢之日于時已證二無為者，是則盡、無生智即非車體。何以知然？車本運載行人到於涅槃，于時既已證得二涅槃，故知二智無車之功也。」解釋又言：「但得羅漢時已得二種涅槃，但入無餘時此義旨顯。何以知之？祇入無餘涅槃之時，于時因盡義顯、果盡義彰，是故二智之功運入義顯。若不爾者，云何得有果乘之義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者又言：「若使得羅漢之日于時已證二無為者，是則盡、無生智即非車體。何以知然？車本運載行人到於涅槃，于時既已證得二涅槃，故知二智無車之功也。」解釋又言：「但得羅漢時已得二種涅槃，但入無餘時此義旨顯。何以知之？祇入無餘涅槃之時，于時因盡義顯、果盡義彰，是故二智之功運入義顯。若不爾者，云何得有果乘之義耶？」

覈明索車義第三有七問答，索以求取為義，車以運載為能，今言所索是車，故言索車。昔日斷正結盡時出三界外得無為涅槃，既隨佛教修行斷結，正結既盡成無學果。然羅漢、辟支有三明之智，用天眼之智誡觀未來猶有生死，自覺死後不得便入涅槃。佛昔勸導但修行斷三界煩惱，盡時得無生智得入無餘涅槃，正言照生因盡是盡智具足，照我生果亡是無生智具足。而今日覺生因未盡，盡智未具；尚有生果，無生智未具。如來言斷正使得盡智、無生智具足，是何處耶？此即是索義。于時即有以理惑教、以教惑理，若以理惑教則有索義，若以教惑理則無索義。今現見生死未盡，云何得入涅槃？生死既未盡，佛教何故言斷正使盡得入涅槃？今二智究竟是何處耶？此即以理惑教有索義也。然佛是至人，誠言無二，既說斷正結盡得入涅槃，佛語不虛，云何不信？如今所見生死，何必是生死耶？便言我生已盡，所作已辦，自言二智究竟得入無餘，此則以教惑理無索義也。今明索義正取以理惑教，不取以教惑理，是故三無學人並以理惑教皆有索義。昔見道諦思惟是生死因義，兩宗餘習非生死因，義同無記，此就教為論，非是理談。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覈明索車義第三有七問答，索以求取為義，車以運載為能，今言所索是車，故言索車。昔日斷正結盡時出三界外得無為涅槃，既隨佛教修行斷結，正結既盡成無學果。然羅漢、辟支有三明之智，用天眼之智誡觀未來猶有生死，自覺死後不得便入涅槃。佛昔勸導但修行斷三界煩惱，盡時得無生智得入無餘涅槃，正言照生因盡是盡智具足，照我生果亡是無生智具足。而今日覺生因未盡，盡智未具；尚有生果，無生智未具。如來言斷正使得盡智、無生智具足，是何處耶？此即是索義。于時即有以理惑教、以教惑理，若以理惑教則有索義，若以教惑理則無索義。今現見生死未盡，云何得入涅槃？生死既未盡，佛教何故言斷正使盡得入涅槃？今二智究竟是何處耶？此即以理惑教有索義也。然佛是至人，誠言無二，既說斷正結盡得入涅槃，佛語不虛，云何不信？如今所見生死，何必是生死耶？便言我生已盡，所作已辦，自言二智究竟得入無餘，此則以教惑理無索義也。今明索義正取以理惑教，不取以教惑理，是故三無學人並以理惑教皆有索義。昔見道諦思惟是生死因義，兩宗餘習非生死因，義同無記，此就教為論，非是理談。

問：「三無學人以理惑教有索義者，所索之車並應一種。」解言：「實如來旨。正言佛說一解脫義，解脫齊故三車亦等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「三無學人以理惑教有索義者，所索之車並應一種。」解言：「實如來旨。正言佛說一解脫義，解脫齊故三車亦等。」

問者復言：「若說解脫義齊、三車等者，不應有羊、鹿、牛車三種優劣。」解者言：「因斷三界正使盡同得盡智，亦同照三界果亡得無生智，是故三無學人二智一種，亦斷三界子果兩縛，故解脫義齊也。所以有此羊、鹿、牛車三種優劣者，聲聞止斷正使別相枝條，能荷負最劣，取譬羊車；緣覺侵斷小習，知見少廣，取譬鹿車；菩薩斷習淨盡，知見圓明運用最勝，取譬牛車。負重致遠橫語知見有勝負之殊，是故有三優劣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者復言：「若說解脫義齊、三車等者，不應有羊、鹿、牛車三種優劣。」解者言：「因斷三界正使盡同得盡智，亦同照三界果亡得無生智，是故三無學人二智一種，亦斷三界子果兩縛，故解脫義齊也。所以有此羊、鹿、牛車三種優劣者，聲聞止斷正使別相枝條，能荷負最劣，取譬羊車；緣覺侵斷小習，知見少廣，取譬鹿車；菩薩斷習淨盡，知見圓明運用最勝，取譬牛車。負重致遠橫語知見有勝負之殊，是故有三優劣。」

問者言：「若習非正結，何故斷使亡耶？」解釋者言：「為妨習知見，是故斷之也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若習非正結，何故斷使亡耶？」解釋者言：「為妨習知見，是故斷之也。」

問者復言：「若爾，便應習氣盡處製盡無生智。」解釋者言：「本斷三界因果盡處製此二智，今習氣非三界之因，云何習氣盡處制二智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者復言：「若爾，便應習氣盡處製盡無生智。」解釋者言：「本斷三界因果盡處製此二智，今習氣非三界之因，云何習氣盡處制二智耶？」

問言：「若不習氣盡處制二智者，何故斷此習耶？」解言：「猶如前釋為欲廣集知見，何開為二智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「若不習氣盡處制二智者，何故斷此習耶？」解言：「猶如前釋為欲廣集知見，何開為二智耶？」

問者又言：「知見即是盡智、無生智，然盡智、無生智祇是知見，何故避盡、無生名道知見耶？」解釋復言：「夫知見名同、知見意異，盡智、無生智成無學時具此二智，其有二義具如前說。問者所論是成無學後，為欲廣習知見得此知見，必須斷習得，是故智成功用。云何與盡智、無生智同？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者又言：「知見即是盡智、無生智，然盡智、無生智祇是知見，何故避盡、無生名道知見耶？」解釋復言：「夫知見名同、知見意異，盡智、無生智成無學時具此二智，其有二義具如前說。問者所論是成無學後，為欲廣習知見得此知見，必須斷習得，是故智成功用。云何與盡智、無生智同？」

問者言：「若阿羅漢猶有生死不得入涅槃者，是則無學行人皆不得入無餘涅槃，不應言羅漢心得自在。」解釋言：「從來判此有理有教，若覈實理何曾入無餘；神明不可斷滅，就教為論得入涅槃。昔教不言三界外更有生死，是故以教惑理得入涅槃，即是羅漢心得自在義也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若阿羅漢猶有生死不得入涅槃者，是則無學行人皆不得入無餘涅槃，不應言羅漢心得自在。」解釋言：「從來判此有理有教，若覈實理何曾入無餘；神明不可斷滅，就教為論得入涅槃。昔教不言三界外更有生死，是故以教惑理得入涅槃，即是羅漢心得自在義也。」

明有索無索第四(有一問答)，七種學人皆無索車之義，阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三無學皆有索義也。長者本道三車在門外，但出門外三車相與，今七種學人猶在門內，云何就門內索車？若使出門外覓車不得，可就父求索，斷三界因果未盡，云何已索盡、無生智？但三無學人以出三界外，于時以理惑教，故有索義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明有索無索第四(有一問答)，七種學人皆無索車之義，阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三無學皆有索義也。長者本道三車在門外，但出門外三車相與，今七種學人猶在門內，云何就門內索車？若使出門外覓車不得，可就父求索，斷三界因果未盡，云何已索盡、無生智？但三無學人以出三界外，于時以理惑教，故有索義也。

問者言：「若無車故索，亦應無城可入，既有城可入，亦應有車可乘也。」解釋者言：「若以理惑教無車故索，若執教惑理則有城可入。是則城據逈處可以化作，車在門外可以闇說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若無車故索，亦應無城可入，既有城可入，亦應有車可乘也。」解釋者言：「若以理惑教無車故索，若執教惑理則有城可入。是則城據逈處可以化作，車在門外可以闇說也。」

「舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車」，此下是第八長者賜大車譬，即譬上〈方便品〉中第八「於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道」，明如來為三乘人說《法華》。今就此譬中自有兩段：第一雙開兩章門，第二從「其車高廣」下，即廣釋上兩章門。兩章門者，初言「各賜諸子等」，此一句先開長者心平等章門，內合明如來今日平等為三乘人說大乘經，令同得圓極妙果也。次言「一大車」，此三字即是第二所賜物章門，同用圓極妙果與爾時眾也。「其車高廣」此下是第二，即廣釋上兩章門。今先廣釋後所賜物章門，第二從「而作是念」下，即追廣釋前心平等章門。又此廣釋兩章門中各有二階。今且明廣大車門中有二者：第一先廣敘大車之相，第二「所以者何」下即釋長者得有此大車之意也。今言「其車高廣」者，此即對於昔日止斷三界正使盡處得盡、無生智為果，然此果狹而復短。今日明三乘行人皆成菩薩受記得佛，然此佛果超出五百由旬之外，即是高義；又傍攝其諸功德智慧，即是廣也；是德悉圓，故言「眾寶莊校」也。「周遍總持」，即譬周匝欄楯也。如來四辯之中的明辭辯，留梵妙響化給四生，故言「四面懸鈴」也。「軒蓋」最高而能覆下，譬佛果眾德之中大慈大悲，此二德高勝而能覆育眾生與樂之恩、拔苦之術也。又有種種功德莊嚴此慈悲，故云「珍奇雜寶而嚴飾之」也。四弘誓如寶繩交珞，若不交珞者容有退壞，內合明聖人雖復有大慈大悲，若無四弘誓任持此慈悲，可有退失之義也。未解者令解，未度者令度，此兩誓則持大悲拔苦也。未安者令安，未涅槃者令得涅槃，此兩誓則持大慈與樂也。「垂諸華瓔」者，為招集觀者，無異四攝攝化眾生也。「重敷婉筵」者，即氈蓐之流也。然是車中之物，即譬佛果備諸禪定也。「丹枕」者，此是色中之發者也，譬蘇定發生無相功德也。標心極果修習，故言「駕」。真無漏如白牛能斷無明黑闇，故言「白」也。會二諦之理是真實之法，故言「膚充」也。即體明說淨無諸塵染，故言「色潔」也。又能斷除無明巨患，故言「有大筋力」也。心會二諦之理路，故言「行步平正」也。斷除生死之苦，速到涅槃之樂，故言「其疾如風」也。又言信首以上諸受學弟子，故言「又多僕從」也。「所以者何」此下，是第二，即釋長者得有此大車之意，正言財寶無窮七珍皆具，明知如來蘊內德在懷如充，又有化他之德盈外如溢也。「而作是念我財物無極」以下，是第二，即追廣釋前心平等章門。今此廣中亦有兩階者：第一正廣心平等，第二「所以者何」下即釋心平等之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車」，此下是第八長者賜大車譬，即譬上〈方便品〉中第八「於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道」，明如來為三乘人說《法華》。今就此譬中自有兩段：第一雙開兩章門，第二從「其車高廣」下，即廣釋上兩章門。兩章門者，初言「各賜諸子等」，此一句先開長者心平等章門，內合明如來今日平等為三乘人說大乘經，令同得圓極妙果也。次言「一大車」，此三字即是第二所賜物章門，同用圓極妙果與爾時眾也。「其車高廣」此下是第二，即廣釋上兩章門。今先廣釋後所賜物章門，第二從「而作是念」下，即追廣釋前心平等章門。又此廣釋兩章門中各有二階。今且明廣大車門中有二者：第一先廣敘大車之相，第二「所以者何」下即釋長者得有此大車之意也。今言「其車高廣」者，此即對於昔日止斷三界正使盡處得盡、無生智為果，然此果狹而復短。今日明三乘行人皆成菩薩受記得佛，然此佛果超出五百由旬之外，即是高義；又傍攝其諸功德智慧，即是廣也；是德悉圓，故言「眾寶莊校」也。「周遍總持」，即譬周匝欄楯也。如來四辯之中的明辭辯，留梵妙響化給四生，故言「四面懸鈴」也。「軒蓋」最高而能覆下，譬佛果眾德之中大慈大悲，此二德高勝而能覆育眾生與樂之恩、拔苦之術也。又有種種功德莊嚴此慈悲，故云「珍奇雜寶而嚴飾之」也。四弘誓如寶繩交珞，若不交珞者容有退壞，內合明聖人雖復有大慈大悲，若無四弘誓任持此慈悲，可有退失之義也。未解者令解，未度者令度，此兩誓則持大悲拔苦也。未安者令安，未涅槃者令得涅槃，此兩誓則持大慈與樂也。「垂諸華瓔」者，為招集觀者，無異四攝攝化眾生也。「重敷婉筵」者，即氈蓐之流也。然是車中之物，即譬佛果備諸禪定也。「丹枕」者，此是色中之發者也，譬蘇定發生無相功德也。標心極果修習，故言「駕」。真無漏如白牛能斷無明黑闇，故言「白」也。會二諦之理是真實之法，故言「膚充」也。即體明說淨無諸塵染，故言「色潔」也。又能斷除無明巨患，故言「有大筋力」也。心會二諦之理路，故言「行步平正」也。斷除生死之苦，速到涅槃之樂，故言「其疾如風」也。又言信首以上諸受學弟子，故言「又多僕從」也。「所以者何」此下，是第二，即釋長者得有此大車之意，正言財寶無窮七珍皆具，明知如來蘊內德在懷如充，又有化他之德盈外如溢也。「而作是念我財物無極」以下，是第二，即追廣釋前心平等章門。今此廣中亦有兩階者：第一正廣心平等，第二「所以者何」下即釋心平等之意也。

問者言：「此佛果自是一切眾生當來妙果，云何言如來用此佛果與眾生耶？」解言：「此實是眾生佛果，然要須外緣，若無如來為說行因到果方法者，是則眾生不能離此生死遠至涅槃。若不爾者，云何經中有授記之義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「此佛果自是一切眾生當來妙果，云何言如來用此佛果與眾生耶？」解言：「此實是眾生佛果，然要須外緣，若無如來為說行因到果方法者，是則眾生不能離此生死遠至涅槃。若不爾者，云何經中有授記之義耶？」

「是時諸子各乘大車，得未曾有，非本所望」，此是第九諸子得大車故歡喜譬，此即譬上〈方便品〉中第九「菩薩聞是法疑網皆已除，千二百羅漢悉亦當作佛」，明三乘人受行大乘義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時諸子各乘大車，得未曾有，非本所望」，此是第九諸子得大車故歡喜譬，此即譬上〈方便品〉中第九「菩薩聞是法疑網皆已除，千二百羅漢悉亦當作佛」，明三乘人受行大乘義也。

「舍利弗於汝意云何」此下，是第十不虛妄譬，即譬上〈方便品〉中第十「汝等勿有疑我為諸法王」下半行偈，明不虛妄也。今就此譬中自有三段：第一如來先作不虛譬問舍利弗，第二明舍利弗仰答如來明不虛妄，第三如來述舍利弗結成不虛妄也。今明長者昔日本許諸子三種小車令出門外，今平等與諸子珍寶大車，就情論事為有虛妄為無虛妄耶？內合昔日令眾生修行斷三界煩惱，許與眾生三界外盡智、無生智，今日遂為眾生平等受記同得佛果，如此化方為是虛妄為非虛妄？「舍利弗言」此下，是第二舍利弗仰答佛明不虛妄。今就此答中自有兩段：第一言「不也世尊」，此先總明長者不虛妄也。第二明不虛妄。就此第二中自有三：第一明以重奪輕不虛，第二別明稱本心不虛，第三明過本所望不虛妄也。就第一中自有三：初「若是長者但令諸子得免火難全其軀命，非為虛妄」一句，正明以重奪輕不虛。第二「何以故，若全身命」下釋，夫人所重莫過身命，餘外財寶事成賖遠，而此長者慈悲令諸子免焚灼之苦，全身與命即已是不虛之重，況復財寶輕物而當相准。內合為義者，化佛若不方便接化眾生，或能廣起煩惱、斷滅大乘善根，只由如來方便誘化，令大乘智願善根不斷不絕，所重慧命得全，況復輕微小果也。第三「況復方便於彼火宅中而拔濟之」者，總結不虛。欲明如來設小乘教作根本，為欲與我等大乘因果，今日既同得大乘之解，此則稱如來出世大意，云何虛也？「世尊，若是長者」此下是第二，明稱本心故不虛，亦有三階：初「若是長者」乃至「不與最小一車」下一句，正明稱本心故不虛。第二「何以故，是長者先作是意」下，釋明方便度眾生，本不欲與小故。第三「以是因緣」下，總結也。從「何況長者自知財富無量，欲饒益諸子等與大車」，是第三明過本所望不虛。所言過本望者，故如昔日許施甲人木案，此人後來遂惠玉案，然昔許惠木今忽得玉，今昔相違實是虛妄，無奈今日重寶奪昔輕貨，貪寶情重不許相違；昔日本許惠三界外盡、無生智，今既出三界仍為受記得佛一切種智，豈非過本所望也。「佛告舍利弗」此下，是第三明如來述舍利弗結成不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗於汝意云何」此下，是第十不虛妄譬，即譬上〈方便品〉中第十「汝等勿有疑我為諸法王」下半行偈，明不虛妄也。今就此譬中自有三段：第一如來先作不虛譬問舍利弗，第二明舍利弗仰答如來明不虛妄，第三如來述舍利弗結成不虛妄也。今明長者昔日本許諸子三種小車令出門外，今平等與諸子珍寶大車，就情論事為有虛妄為無虛妄耶？內合昔日令眾生修行斷三界煩惱，許與眾生三界外盡智、無生智，今日遂為眾生平等受記同得佛果，如此化方為是虛妄為非虛妄？「舍利弗言」此下，是第二舍利弗仰答佛明不虛妄。今就此答中自有兩段：第一言「不也世尊」，此先總明長者不虛妄也。第二明不虛妄。就此第二中自有三：第一明以重奪輕不虛，第二別明稱本心不虛，第三明過本所望不虛妄也。就第一中自有三：初「若是長者但令諸子得免火難全其軀命，非為虛妄」一句，正明以重奪輕不虛。第二「何以故，若全身命」下釋，夫人所重莫過身命，餘外財寶事成賖遠，而此長者慈悲令諸子免焚灼之苦，全身與命即已是不虛之重，況復財寶輕物而當相准。內合為義者，化佛若不方便接化眾生，或能廣起煩惱、斷滅大乘善根，只由如來方便誘化，令大乘智願善根不斷不絕，所重慧命得全，況復輕微小果也。第三「況復方便於彼火宅中而拔濟之」者，總結不虛。欲明如來設小乘教作根本，為欲與我等大乘因果，今日既同得大乘之解，此則稱如來出世大意，云何虛也？「世尊，若是長者」此下是第二，明稱本心故不虛，亦有三階：初「若是長者」乃至「不與最小一車」下一句，正明稱本心故不虛。第二「何以故，是長者先作是意」下，釋明方便度眾生，本不欲與小故。第三「以是因緣」下，總結也。從「何況長者自知財富無量，欲饒益諸子等與大車」，是第三明過本所望不虛。所言過本望者，故如昔日許施甲人木案，此人後來遂惠玉案，然昔許惠木今忽得玉，今昔相違實是虛妄，無奈今日重寶奪昔輕貨，貪寶情重不許相違；昔日本許惠三界外盡、無生智，今既出三界仍為受記得佛一切種智，豈非過本所望也。「佛告舍利弗」此下，是第三明如來述舍利弗結成不虛也。

「舍利弗如來亦復如是」，正譬說，長行中本有兩段：第一開譬竟，自此下竟長行是第二，是合譬段也。但上開譬之中本有十譬，今此合譬中唯合七譬，略不合第六長者歡喜、略不合第七諸子索車、略不合第九諸子得車故歡喜譬也。所以爾者，子既出難，父焉得不喜？是故合第五義兼第六，又合第八義兼第九。長者既賜大車，諸子焉得不喜？故知合第八義兼第九也。所以不合第七譬者，此義於今日不要。何以知然？第七是諸子索車，所索之果是昔方便之教，乃更成迷惑之失，云何為要？是故略不合也。今合此七譬而文成六段。何以故然？正由第五第八兩譬併作一段合之，是故成六段也。今先合第一宅主譬亦名總譬者。但上譬中本有六義，今此中唯正合第一正明宅主義，兼合餘五義也。但上正明宅主義中有三段：一者明長者名位處，二者正長者，三者歎長者之德。今言如來亦復如是，此先合第二出長者言「有大長者」句也。「則為一切世間之父」此一句，即追合第一明長者名位處，上言國邑聚落三種，今此一句得總合也。含靈有識亦是世間，十方世界亦是世間，的論娑婆一化之處，亦是世間也。「於諸怖畏」此下，即合第三歎長者之德。上開譬中本有三：一者明有內德，二者明有外德，三者明有眷屬。今者但合第一第二，略不合第三有眷屬也。「於諸怖畏」以下，是第一合如來內德，第二從「大慈大悲」下竟「三菩提」二合如來外化之德。又此二中各有二階。內德中有二階者，初歎如來斷功德備，怖畏等是果，無明闇蔽等為因，子果既除是故斷功德備也。第二從「而悉成就」下竟「智慧波羅蜜」，此明歎智慧德圓也。「大慈大悲」此下，第二合如來外化之德，此中有二者：第一明本，第二明迹也。今言大慈此正明外化本。就中有二：大慈大悲是章門，後兩句即釋之也。「常無懈倦」即釋大悲也。「恒求利益一切眾生」，此即釋大慈。是則悲欲拔苦言「常無懈倦」，慈欲與樂則言「恒求利益」也。「而生三界」此下，是第二正明垂迹，初「眾生三界」下訖「三毒之火」，先談大悲之迹拔苦，次「教化令得菩提」，此即語大慈之迹與樂也。義兼餘五義者，言「而生三界朽故火宅」，此即是第三火宅義也。又言「為度眾生」此即兼合得第四五百人及第六三十子也。又言「生老病死憂悲苦惱之火」，此即兼合第五宅中之火也。又言「教化令得三菩提」，此即是第三一門也。故言雖正合長者，復得義兼餘五，是故亦義皆盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗如來亦復如是」，正譬說，長行中本有兩段：第一開譬竟，自此下竟長行是第二，是合譬段也。但上開譬之中本有十譬，今此合譬中唯合七譬，略不合第六長者歡喜、略不合第七諸子索車、略不合第九諸子得車故歡喜譬也。所以爾者，子既出難，父焉得不喜？是故合第五義兼第六，又合第八義兼第九。長者既賜大車，諸子焉得不喜？故知合第八義兼第九也。所以不合第七譬者，此義於今日不要。何以知然？第七是諸子索車，所索之果是昔方便之教，乃更成迷惑之失，云何為要？是故略不合也。今合此七譬而文成六段。何以故然？正由第五第八兩譬併作一段合之，是故成六段也。今先合第一宅主譬亦名總譬者。但上譬中本有六義，今此中唯正合第一正明宅主義，兼合餘五義也。但上正明宅主義中有三段：一者明長者名位處，二者正長者，三者歎長者之德。今言如來亦復如是，此先合第二出長者言「有大長者」句也。「則為一切世間之父」此一句，即追合第一明長者名位處，上言國邑聚落三種，今此一句得總合也。含靈有識亦是世間，十方世界亦是世間，的論娑婆一化之處，亦是世間也。「於諸怖畏」此下，即合第三歎長者之德。上開譬中本有三：一者明有內德，二者明有外德，三者明有眷屬。今者但合第一第二，略不合第三有眷屬也。「於諸怖畏」以下，是第一合如來內德，第二從「大慈大悲」下竟「三菩提」二合如來外化之德。又此二中各有二階。內德中有二階者，初歎如來斷功德備，怖畏等是果，無明闇蔽等為因，子果既除是故斷功德備也。第二從「而悉成就」下竟「智慧波羅蜜」，此明歎智慧德圓也。「大慈大悲」此下，第二合如來外化之德，此中有二者：第一明本，第二明迹也。今言大慈此正明外化本。就中有二：大慈大悲是章門，後兩句即釋之也。「常無懈倦」即釋大悲也。「恒求利益一切眾生」，此即釋大慈。是則悲欲拔苦言「常無懈倦」，慈欲與樂則言「恒求利益」也。「而生三界」此下，是第二正明垂迹，初「眾生三界」下訖「三毒之火」，先談大悲之迹拔苦，次「教化令得菩提」，此即語大慈之迹與樂也。義兼餘五義者，言「而生三界朽故火宅」，此即是第三火宅義也。又言「為度眾生」此即兼合得第四五百人及第六三十子也。又言「生老病死憂悲苦惱之火」，此即兼合第五宅中之火也。又言「教化令得三菩提」，此即是第三一門也。故言雖正合長者，復得義兼餘五，是故亦義皆盡。