法華義記卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華義記卷第三

光宅寺釋法雲撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光宅寺釋法雲撰

「爾時世尊而說偈言」，因歎二智髣髴開宗中有二，長行與偈頌，此下是第二正明偈頌，但且長行中本二，一者寄言以歎二智、二者明寄絕言歎二智。今者十七行半偈亦分為二：第一有四行偈正頌上寄言歎二智，第二從「如是大果報」下有十三行半偈頌寄絕言歎二智。但上長行寄言歎二智中本有二，一者將欲歎釋迦二智，故先歎諸佛二智；二者正歎釋迦二智。此兩雙中各有三重：第一正歎二智、第二釋、第三結也。今者四行偈頌之為體亦分為二：初兩行偈併疊頌諸佛釋迦正歎二智，後兩行復併疊頌諸佛釋迦釋二智，結二智兩重也。又就兩偈疊頌諸佛釋迦正歎二智中，前偈頌諸佛二智，後偈頌釋迦二智也。但上歎諸佛二智中，先歎實智後歎權智，然先嘆實智中有二句：初舉智體言「諸佛智慧」，第二句正歎言「甚深無量」。後歎權智有三：先舉智體言其智慧門，第二正歎言難解難入，第三出不知眾，言一切聲聞辟支佛所不能知也。今者「世雄不可量」一句，即得併頌實智權智各二句，「諸佛智慧甚深無量」、「其智慧門難解難入」等也。諸佛應同十方此則世義，降四魔伏外道是雄義，權實二智非下人所測故言不可量也。「諸天及世人一切眾生類無能知佛者」下三句頌上權智，下第三句出不知眾，上言一切聲聞辟支佛所不能知也。且今用此一偈頌前長行凡有四種不同：上長行中別歎實智與方便智，今此偈中合頌權實二智，一不同；上當體歎權實二智，今此偈中舉人歎二智，二不同；上明不知人唯繫在權智下，今此偈中頌出不知人雙繫二智下，三不同；上長行中出不知人唯出聲聞、緣覺二人，今此偈中廣出人、天、聲聞、緣覺，遠及菩薩，併出五乘人都是不知眾，四不同。何如此不同耶？解釋者言：「此義亦微，有所以有。上長行中所以二智別歎者，則明義用異，但此二智只是聖人神解涉用為義，從機曲說未若權智，但此權智應有所出，是故先別歎實智是權家之本，後歎權智是智，是本家之末，是故權實互歎，此明用有勝負。偈中合頌者，此明二智雖有權實二名，照然則體一更無異也。是故《維摩經》言：十方世界有若干也，其無礙慧無若干也。復言上當體歎二智者，明此經本意故，故當體歎偈中明二智所成人，故舉人總歎二智也。復言上出不知人唯繫權智下，今此偈中雙繫二智下者，上宜鄙斥二人智慧狹劣，雖稟昔日權智之教不能究了，為是義故，上出不知人偏繫權智下。而今偈中雙繫二智下者，明此二乘非直不解權智之用、實智冥然莫測，是故雙繫二智下。復言上長行唯出二乘至偈頌中言一切眾生類無能知佛者，廣出五乘人者，此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊而說偈言」，因歎二智髣髴開宗中有二，長行與偈頌，此下是第二正明偈頌，但且長行中本二，一者寄言以歎二智、二者明寄絕言歎二智。今者十七行半偈亦分為二：第一有四行偈正頌上寄言歎二智，第二從「如是大果報」下有十三行半偈頌寄絕言歎二智。但上長行寄言歎二智中本有二，一者將欲歎釋迦二智，故先歎諸佛二智；二者正歎釋迦二智。此兩雙中各有三重：第一正歎二智、第二釋、第三結也。今者四行偈頌之為體亦分為二：初兩行偈併疊頌諸佛釋迦正歎二智，後兩行復併疊頌諸佛釋迦釋二智，結二智兩重也。又就兩偈疊頌諸佛釋迦正歎二智中，前偈頌諸佛二智，後偈頌釋迦二智也。但上歎諸佛二智中，先歎實智後歎權智，然先嘆實智中有二句：初舉智體言「諸佛智慧」，第二句正歎言「甚深無量」。後歎權智有三：先舉智體言其智慧門，第二正歎言難解難入，第三出不知眾，言一切聲聞辟支佛所不能知也。今者「世雄不可量」一句，即得併頌實智權智各二句，「諸佛智慧甚深無量」、「其智慧門難解難入」等也。諸佛應同十方此則世義，降四魔伏外道是雄義，權實二智非下人所測故言不可量也。「諸天及世人一切眾生類無能知佛者」下三句頌上權智，下第三句出不知眾，上言一切聲聞辟支佛所不能知也。且今用此一偈頌前長行凡有四種不同：上長行中別歎實智與方便智，今此偈中合頌權實二智，一不同；上當體歎權實二智，今此偈中舉人歎二智，二不同；上明不知人唯繫在權智下，今此偈中頌出不知人雙繫二智下，三不同；上長行中出不知人唯出聲聞、緣覺二人，今此偈中廣出人、天、聲聞、緣覺，遠及菩薩，併出五乘人都是不知眾，四不同。何如此不同耶？解釋者言：「此義亦微，有所以有。上長行中所以二智別歎者，則明義用異，但此二智只是聖人神解涉用為義，從機曲說未若權智，但此權智應有所出，是故先別歎實智是權家之本，後歎權智是智，是本家之末，是故權實互歎，此明用有勝負。偈中合頌者，此明二智雖有權實二名，照然則體一更無異也。是故《維摩經》言：十方世界有若干也，其無礙慧無若干也。復言上當體歎二智者，明此經本意故，故當體歎偈中明二智所成人，故舉人總歎二智也。復言上出不知人唯繫權智下，今此偈中雙繫二智下者，上宜鄙斥二人智慧狹劣，雖稟昔日權智之教不能究了，為是義故，上出不知人偏繫權智下。而今偈中雙繫二智下者，明此二乘非直不解權智之用、實智冥然莫測，是故雙繫二智下。復言上長行唯出二乘至偈頌中言一切眾生類無能知佛者，廣出五乘人者，此

為釋物疑情，但今日之教本為斥二乘封執之情，是故長行偏對二乘，但于時時眾謂言二智止是二乘不解，自二乘之外應有解者。是故偈中言非唯二乘不解此權實之理，人天及菩薩亦復不解。如此頌類舉可知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為釋物疑情，但今日之教本為斥二乘封執之情，是故長行偏對二乘，但于時時眾謂言二智止是二乘不解，自二乘之外應有解者。是故偈中言非唯二乘不解此權實之理，人天及菩薩亦復不解。如此頌類舉可知也。」

「佛力無所畏」，此一偈正頌正歎釋迦二智。上正歎釋迦二智中，先歎權智後歎實智，今此一行偈上半行先頌歎釋迦實智，下半行追頌權智。但上歎釋迦實智中，先正歎實智，後即舉力、無畏等，今此半偈正得略頌上諸功德句，不頌正歎句也。「及佛諸餘法無能測量者」，此半行倒頌上歎釋迦權智句。上歎釋迦權智中正歎有三重，初「吾從成佛以來」明權智時節，「以種種因緣」下正歎，「引導眾生」下顯也。今此半偈只頌第二正歎句，不頌第一第二句也。今者所以言「及佛諸餘法」者，權智在後故言餘也。此權智為三根人說之不一，故稱諸也。又用此一偈復頌長行有三不同。何者？長行中先歎釋迦權智後歎實智，今此偈中先頌實智後頌權智，一不同。上長行中言「如來知見廣大深遠」正歎實智，後舉諸功德同釋歎也，今偈中唯頌舉諸功德釋歎實智句，略不頌正歎實智句，二不同。上長行中歎釋迦二智不出不知眾，今偈中言「無能測量者」，三不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛力無所畏」，此一偈正頌正歎釋迦二智。上正歎釋迦二智中，先歎權智後歎實智，今此一行偈上半行先頌歎釋迦實智，下半行追頌權智。但上歎釋迦實智中，先正歎實智，後即舉力、無畏等，今此半偈正得略頌上諸功德句，不頌正歎句也。「及佛諸餘法無能測量者」，此半行倒頌上歎釋迦權智句。上歎釋迦權智中正歎有三重，初「吾從成佛以來」明權智時節，「以種種因緣」下正歎，「引導眾生」下顯也。今此半偈只頌第二正歎句，不頌第一第二句也。今者所以言「及佛諸餘法」者，權智在後故言餘也。此權智為三根人說之不一，故稱諸也。又用此一偈復頌長行有三不同。何者？長行中先歎釋迦權智後歎實智，今此偈中先頌實智後頌權智，一不同。上長行中言「如來知見廣大深遠」正歎實智，後舉諸功德同釋歎也，今偈中唯頌舉諸功德釋歎實智句，略不頌正歎實智句，二不同。上長行中歎釋迦二智不出不知眾，今偈中言「無能測量者」，三不同。

解釋者言：「上長行所以先歎權智後歎實智者，此明釋迦出世之意先權後實，偈中所以先頌實智後頌權智者，此明今日實用時，此皆前後互舉，迭相映發其義自彰。復言長行中有正歎實智有釋，偈中唯頌釋句者，此明有體一用異之義。上長行語其用異之義。何以知之？智慧鑒照為義。欲明實智所照之境有四一之義，有教一、理一、機一、人一，如來智照此四境，故稱實智。力、無畏等諸功德不詺鑒照，故知長行據其用。偈中唯頌諸功德者，此明功德與智慧只是一體，離此力、無畏、解脫三昧等更無別有智慧，亦離此智慧無別有功德。故知體一，據用則有功德智慧之異；置用談體，智慧功德只是一體。此皆前後互舉、兩義雙明。復言長行歎釋迦二智不出不知人，今偈中言『無能測量者』此出不知人，亦前後互舉。若偈中出不知人，長行亦應出，長行既不出，偈中亦應無；而一有一無，此互相映明義也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋者言：「上長行所以先歎權智後歎實智者，此明釋迦出世之意先權後實，偈中所以先頌實智後頌權智者，此明今日實用時，此皆前後互舉，迭相映發其義自彰。復言長行中有正歎實智有釋，偈中唯頌釋句者，此明有體一用異之義。上長行語其用異之義。何以知之？智慧鑒照為義。欲明實智所照之境有四一之義，有教一、理一、機一、人一，如來智照此四境，故稱實智。力、無畏等諸功德不詺鑒照，故知長行據其用。偈中唯頌諸功德者，此明功德與智慧只是一體，離此力、無畏、解脫三昧等更無別有智慧，亦離此智慧無別有功德。故知體一，據用則有功德智慧之異；置用談體，智慧功德只是一體。此皆前後互舉、兩義雙明。復言長行歎釋迦二智不出不知人，今偈中言『無能測量者』此出不知人，亦前後互舉。若偈中出不知人，長行亦應出，長行既不出，偈中亦應無；而一有一無，此互相映明義也。」

「本從無數佛具足行諸道」，此下兩行偈疊頌諸佛與釋迦釋之與結兩重，初偈頌諸佛釋結二智，後偈頌釋迦釋結二智。就初偈中「本從無數佛具足行諸道」，此半偈頌諸佛第二釋二智言。所以者何？佛曾親覲百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法也。「甚深微妙法難見難可了」，此半偈頌上長行中第三結諸佛二智。此半偈即成兩意：「甚深微妙法」此一句頌上結實智，言成就甚深未曾有法也；「難見難可了」此一句頌上結權智，言隨宜所說意趣難解也。「於無量億劫」此一偈疊頌釋迦釋之與結兩重，此一行則成二意：「於無量億劫行此諸道已」，此半行頌釋迦釋二智，但長行略不出往因，偈中既有，映前即成頌釋義也。「道場得成果」，此下半偈正頌上釋迦單結實智，上結言成就一切未曾有法，上但道實智；此中出得實智之會，只是如來坐道樹下成佛，世尊大覺朗然之時得此實智，故言道場得成果我已悉知見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本從無數佛具足行諸道」，此下兩行偈疊頌諸佛與釋迦釋之與結兩重，初偈頌諸佛釋結二智，後偈頌釋迦釋結二智。就初偈中「本從無數佛具足行諸道」，此半偈頌諸佛第二釋二智言。所以者何？佛曾親覲百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法也。「甚深微妙法難見難可了」，此半偈頌上長行中第三結諸佛二智。此半偈即成兩意：「甚深微妙法」此一句頌上結實智，言成就甚深未曾有法也；「難見難可了」此一句頌上結權智，言隨宜所說意趣難解也。「於無量億劫」此一偈疊頌釋迦釋之與結兩重，此一行則成二意：「於無量億劫行此諸道已」，此半行頌釋迦釋二智，但長行略不出往因，偈中既有，映前即成頌釋義也。「道場得成果」，此下半偈正頌上釋迦單結實智，上結言成就一切未曾有法，上但道實智；此中出得實智之會，只是如來坐道樹下成佛，世尊大覺朗然之時得此實智，故言道場得成果我已悉知見也。

第二「如是大果報」，此下十三行半偈頌上第二寄絕言歎二智。但上絕言歎中有三：一者先出所以絕言之法、二者正明絕言歎、三者釋絕言之意。今此十三行半亦有三意，從下倒頌：初「如是大果報」下一偈先倒頌上長行中第三釋絕言之意；第二有十二行即頌上第二正絕言歎；第三有一行半倒頌上第一出所以絕言之法也。但上第三釋絕言中有二：一者先歎二智之人高不可說；二者出權實二智境深故不可說。今者亦倒頌，「如是大果報」半行偈先頌境深也。「我及十方佛乃能知是事」半行追頌人高也。但上境深中本有三：一者雙開兩章門、二者雙釋、三者雙結也。今者不頌第一第三，唯頌中間第二雙釋兩章門。上雙釋中初有五句釋權智境章門，後四句釋實智境章門，今者亦倒頌。「如是大果報」一句先頌釋實智境，只得頌果與報，略不頌因與緣，今者舉果驗知有因緣所以言大，此亦釋物疑情，三乘因亦是因、三乘果亦是果，為此義故因大字標異，明此是大乘因果非是小乘因果也。「種種性相義」此一句追頌權智境，權智境中本有五句，今唯頌性相，餘三句略而不頌，此句亦倒頌。上言如是相、如是性，今者先頌性、後頌相也。所以言種種者，復釋物疑情，大乘亦是性、亦是相，為此義故用種種之名標言，此非大乘性相，三乘性相不一故言種種也。「我及十方佛乃能知是事」，此半行追頌釋絕言中第一明人高，上言「唯佛與佛乃能究盡」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「如是大果報」，此下十三行半偈頌上第二寄絕言歎二智。但上絕言歎中有三：一者先出所以絕言之法、二者正明絕言歎、三者釋絕言之意。今此十三行半亦有三意，從下倒頌：初「如是大果報」下一偈先倒頌上長行中第三釋絕言之意；第二有十二行即頌上第二正絕言歎；第三有一行半倒頌上第一出所以絕言之法也。但上第三釋絕言中有二：一者先歎二智之人高不可說；二者出權實二智境深故不可說。今者亦倒頌，「如是大果報」半行偈先頌境深也。「我及十方佛乃能知是事」半行追頌人高也。但上境深中本有三：一者雙開兩章門、二者雙釋、三者雙結也。今者不頌第一第三，唯頌中間第二雙釋兩章門。上雙釋中初有五句釋權智境章門，後四句釋實智境章門，今者亦倒頌。「如是大果報」一句先頌釋實智境，只得頌果與報，略不頌因與緣，今者舉果驗知有因緣所以言大，此亦釋物疑情，三乘因亦是因、三乘果亦是果，為此義故因大字標異，明此是大乘因果非是小乘因果也。「種種性相義」此一句追頌權智境，權智境中本有五句，今唯頌性相，餘三句略而不頌，此句亦倒頌。上言如是相、如是性，今者先頌性、後頌相也。所以言種種者，復釋物疑情，大乘亦是性、亦是相，為此義故用種種之名標言，此非大乘性相，三乘性相不一故言種種也。「我及十方佛乃能知是事」，此半行追頌釋絕言中第一明人高，上言「唯佛與佛乃能究盡」也。

「是法不可示」此下有十一行追頌上第二正絕言。上言「止舍利弗不須復說」，今就此十一行中但半行正頌上絕言歎，第二餘十行半義出顯所以絕言之意，正明聲聞不知、菩薩不知故也。今此半行有二意：「是法不可示」者，正頌上「止舍利弗」也；「言辭相寂滅」者，頌上「不須復說」句也。「諸餘眾生類無有能得解」以下有十行半是第二義出，今就此十行半中自有三段：第一今此半行總明不知眾也；第二半行除有知之人；第三九行半別出不知眾也。第二除有知人者，正言除諸菩薩眾中有信力堅固者，自能得知，然非見知猶是信知，此則引聲聞等作大乘，令改狹劣心立菩薩大志也。「諸佛弟子眾」，此下有九行半是第三別出不知之人。凡有三種類人不知此二智：初有四行先明聲聞不知也；第二有兩偈明緣覺人不知，從「辟支佛利智」下是也。第三有三行半明菩薩不知，從「新發意菩薩」下是也。就第一明聲聞不知中復有三文：初一行半正明聲聞不知，次一行假設明不知，次一行半釋疑。疑言縱令皆如舍利弗是一種神解無益於事；今解言假令如餘弟子各有所解亦不能知也。就第三明菩薩不知中有二：初兩行半明凡夫菩薩不知；次一行明初地以上至六地菩薩不知，此是教中為論故也。「又告舍利弗無漏不思議」，此中有一行半即追頌絕言中第一出所以絕言之法。上言如來能種種分別，先出權智；今此中略不頌也。唯頌上出實智言「取要言之無量無邊未曾有法佛悉成就」句也。但此一行半中初一行正頌下半行引諸佛證成也。此是於善捨寺解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法不可示」此下有十一行追頌上第二正絕言。上言「止舍利弗不須復說」，今就此十一行中但半行正頌上絕言歎，第二餘十行半義出顯所以絕言之意，正明聲聞不知、菩薩不知故也。今此半行有二意：「是法不可示」者，正頌上「止舍利弗」也；「言辭相寂滅」者，頌上「不須復說」句也。「諸餘眾生類無有能得解」以下有十行半是第二義出，今就此十行半中自有三段：第一今此半行總明不知眾也；第二半行除有知之人；第三九行半別出不知眾也。第二除有知人者，正言除諸菩薩眾中有信力堅固者，自能得知，然非見知猶是信知，此則引聲聞等作大乘，令改狹劣心立菩薩大志也。「諸佛弟子眾」，此下有九行半是第三別出不知之人。凡有三種類人不知此二智：初有四行先明聲聞不知也；第二有兩偈明緣覺人不知，從「辟支佛利智」下是也。第三有三行半明菩薩不知，從「新發意菩薩」下是也。就第一明聲聞不知中復有三文：初一行半正明聲聞不知，次一行假設明不知，次一行半釋疑。疑言縱令皆如舍利弗是一種神解無益於事；今解言假令如餘弟子各有所解亦不能知也。就第三明菩薩不知中有二：初兩行半明凡夫菩薩不知；次一行明初地以上至六地菩薩不知，此是教中為論故也。「又告舍利弗無漏不思議」，此中有一行半即追頌絕言中第一出所以絕言之法。上言如來能種種分別，先出權智；今此中略不頌也。唯頌上出實智言「取要言之無量無邊未曾有法佛悉成就」句也。但此一行半中初一行正頌下半行引諸佛證成也。此是於善捨寺解。

「舍利弗當知諸佛語無異」，此下三行半偈是第二分明略說開三顯一，成物動執生疑之情。就此三行半中亦有二段：第一有一行半偈就諸佛以顯一，第二餘有兩行偈據釋迦以開三也。此二階各自有三重，就諸佛顯一中有三重者：第一言「舍利弗當知諸佛語無異」，此半偈先會諸佛道同。「於佛所說法當生大信力」，此半行是第二勸㢡誡勅令信也。「世尊法久後要當說真實」，此半行是第三正就諸佛顯一，一理是真實也。就釋迦開三中有三重者：第一「告諸聲聞眾及求緣覺乘」，此一偈出釋迦開三之所為為二乘之人，二乘之人見執重者，先斥對此二乘人也。第二「佛以方便力示以三乘教」，此半行正就釋迦開三也。第三「眾生處處著引之令得出」，此半偈釋釋迦施三之意，只由眾生逢境執著處處生染，是故如來設權而誘化也。略說開三顯一動執生疑竟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗當知諸佛語無異」，此下三行半偈是第二分明略說開三顯一，成物動執生疑之情。就此三行半中亦有二段：第一有一行半偈就諸佛以顯一，第二餘有兩行偈據釋迦以開三也。此二階各自有三重，就諸佛顯一中有三重者：第一言「舍利弗當知諸佛語無異」，此半偈先會諸佛道同。「於佛所說法當生大信力」，此半行是第二勸㢡誡勅令信也。「世尊法久後要當說真實」，此半行是第三正就諸佛顯一，一理是真實也。就釋迦開三中有三重者：第一「告諸聲聞眾及求緣覺乘」，此一偈出釋迦開三之所為為二乘之人，二乘之人見執重者，先斥對此二乘人也。第二「佛以方便力示以三乘教」，此半行正就釋迦開三也。第三「眾生處處著引之令得出」，此半偈釋釋迦施三之意，只由眾生逢境執著處處生染，是故如來設權而誘化也。略說開三顯一動執生疑竟也。

「爾時大眾中有諸聲聞眾」，自此下竟慇懃三請以來明因中有四段，此下是第二眾情懷疑致請段。就此中自有二者：第一從「爾時大眾中」下竟「而今不知是義所趣」以還，先明經家序大眾有疑也。第二從「爾時舍利弗知四眾心疑自亦未了」盡三請以還，詺為舍利弗正騰疑致請。佛既道以方便力示以三乘教，昔日不言三乘是方便，而今忽唱三乘是方便，此則與昔日相違，是故舍利弗騰疑致請取決於大聖。又就經家序大眾有疑中自有二段：第一從「爾時大眾中有諸聲聞眾」竟「優婆塞優婆夷」以還，詺為經家序引疑眾生也。第二從「各作是念」下竟「而今不知是義所趣」，正出所疑，所疑者是二智。又就此二段之中各有開為二，經家序引疑眾中有二者：第一言「千二百人」，此無學人有疑也；第二言「及發聲聞辟支佛心」竟「優婆夷」，此出學人有疑也。第二出所疑中有二者：第一從「各作是念」以下竟「聲聞辟支佛所不能及」以來，先出疑，佛上何故稱歎二智？此疑從第一歎二智髣髴開宗中生；第二從「佛說一解脫義」下竟「而今不知是義所趣」，明大眾自疑所得解脫為是究竟？為未究竟？此疑從第二分明開三顯一段中生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大眾中有諸聲聞眾」，自此下竟慇懃三請以來明因中有四段，此下是第二眾情懷疑致請段。就此中自有二者：第一從「爾時大眾中」下竟「而今不知是義所趣」以還，先明經家序大眾有疑也。第二從「爾時舍利弗知四眾心疑自亦未了」盡三請以還，詺為舍利弗正騰疑致請。佛既道以方便力示以三乘教，昔日不言三乘是方便，而今忽唱三乘是方便，此則與昔日相違，是故舍利弗騰疑致請取決於大聖。又就經家序大眾有疑中自有二段：第一從「爾時大眾中有諸聲聞眾」竟「優婆塞優婆夷」以還，詺為經家序引疑眾生也。第二從「各作是念」下竟「而今不知是義所趣」，正出所疑，所疑者是二智。又就此二段之中各有開為二，經家序引疑眾中有二者：第一言「千二百人」，此無學人有疑也；第二言「及發聲聞辟支佛心」竟「優婆夷」，此出學人有疑也。第二出所疑中有二者：第一從「各作是念」以下竟「聲聞辟支佛所不能及」以來，先出疑，佛上何故稱歎二智？此疑從第一歎二智髣髴開宗中生；第二從「佛說一解脫義」下竟「而今不知是義所趣」，明大眾自疑所得解脫為是究竟？為未究竟？此疑從第二分明開三顯一段中生也。

又就第一疑佛歎二智中有二：第一「各作是念今者世尊何故慇懃稱歎方便」，此疑上釋迦歎權智。上釋迦歎權智，上言「舍利弗吾從成佛以來種種因緣、種種譬喻廣演言教」，亦應疑釋迦上歎實智，但文略不出。第二「而作是言佛所得法甚深微妙」以下，疑上歎諸佛二智，此句疑歎諸佛實智，上言「告舍利弗諸佛智慧甚深無量」也。「有所言說意趣難知下」，此疑上歎諸佛方便智，上言「其智慧門難解難入一切聲聞所不能知」也，今以此句相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又就第一疑佛歎二智中有二：第一「各作是念今者世尊何故慇懃稱歎方便」，此疑上釋迦歎權智。上釋迦歎權智，上言「舍利弗吾從成佛以來種種因緣、種種譬喻廣演言教」，亦應疑釋迦上歎實智，但文略不出。第二「而作是言佛所得法甚深微妙」以下，疑上歎諸佛二智，此句疑歎諸佛實智，上言「告舍利弗諸佛智慧甚深無量」也。「有所言說意趣難知下」，此疑上歎諸佛方便智，上言「其智慧門難解難入一切聲聞所不能知」也，今以此句相應也。

「佛說一解脫義」，此下是第二正自疑所得為是究竟？為非究竟？此疑者，只由上第二分明開三顯一中生，上言「佛以方便力示以三乘教」。就中有二：第一「佛說一解脫義」下竟「到於涅槃」，先出所疑；第二「而今不知是義所趣」，正明起疑也。今先解三乘人兩種果，一者有為果、二者無為果，有為果者即是盡智、無生智，照三界因，盡是盡智，不受後有，是無生智。二是無為果，三乘人三界因盡，是有餘涅槃，三界果盡，是無餘涅槃。但二種無為只是一時，因盡即是果盡時、果盡時為因盡時。雖然逐義有便所可作前後，得言因盡故果盡，不得言果盡故因盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說一解脫義」，此下是第二正自疑所得為是究竟？為非究竟？此疑者，只由上第二分明開三顯一中生，上言「佛以方便力示以三乘教」。就中有二：第一「佛說一解脫義」下竟「到於涅槃」，先出所疑；第二「而今不知是義所趣」，正明起疑也。今先解三乘人兩種果，一者有為果、二者無為果，有為果者即是盡智、無生智，照三界因，盡是盡智，不受後有，是無生智。二是無為果，三乘人三界因盡，是有餘涅槃，三界果盡，是無餘涅槃。但二種無為只是一時，因盡即是果盡時、果盡時為因盡時。雖然逐義有便所可作前後，得言因盡故果盡，不得言果盡故因盡。

問者言：「若言因盡時而果盡者，羅漢何治道斷三界因盡之時報身即應亡？」解釋者言：「此報身是因餘勢任運而盡故。如用杖轉輪，假說此杖即滅而輪猶轉；羅漢三界因盡，於是時報身餘勢如輪也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若言因盡時而果盡者，羅漢何治道斷三界因盡之時報身即應亡？」解釋者言：「此報身是因餘勢任運而盡故。如用杖轉輪，假說此杖即滅而輪猶轉；羅漢三界因盡，於是時報身餘勢如輪也。」

問者言：「三家解脫一等，不應有三車受別也。」解釋者言：「三家解脫所以一等者，同取三界因果盡無為，無為既不殊，是故皆詺作一解脫。所以有三車之喻、運因勝負者，此據力用有短有長，聲聞斷三界正使盡取譬羊車，緣覺侵少許習氣取譬鹿車，菩薩斷習都盡取譬牛車。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「三家解脫一等，不應有三車受別也。」解釋者言：「三家解脫所以一等者，同取三界因果盡無為，無為既不殊，是故皆詺作一解脫。所以有三車之喻、運因勝負者，此據力用有短有長，聲聞斷三界正使盡取譬羊車，緣覺侵少許習氣取譬鹿車，菩薩斷習都盡取譬牛車。」

問者又言：「斷惑既有優劣，無為亦應不等也。」解釋者又言：「引昔作義，不言習氣受生；雖斷習氣，不就習盡處制果。然三家同取三界因果盡處制盡無生智，若語其解脫，三家一等；論其功用，有廣狹之殊、長短之別。取譬三車，故言佛說一解脫義，解脫是有餘、無餘涅槃，即是滅諦也。義者即是道諦，舉果明因，我昔依佛教修行道諦、證得滅諦果，故言佛說一解脫義，我等亦得此義到於涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者又言：「斷惑既有優劣，無為亦應不等也。」解釋者又言：「引昔作義，不言習氣受生；雖斷習氣，不就習盡處制果。然三家同取三界因果盡處制盡無生智，若語其解脫，三家一等；論其功用，有廣狹之殊、長短之別。取譬三車，故言佛說一解脫義，解脫是有餘、無餘涅槃，即是滅諦也。義者即是道諦，舉果明因，我昔依佛教修行道諦、證得滅諦果，故言佛說一解脫義，我等亦得此義到於涅槃。」

「從而今不知是義所趣者」，第二正明起疑，而今不知我昔日所行道諦，為當只趣此解脫果？為更有所趣？上來皆是經家述其疑意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從而今不知是義所趣者」，第二正明起疑，而今不知我昔日所行道諦，為當只趣此解脫果？為更有所趣？上來皆是經家述其疑意。

「爾時舍利弗知四眾心疑自亦未了」，自此以下訖三請已還，是第二明舍利弗騰疑致請。就此請中自有二段：第一從「舍利弗知四眾心疑自亦未了」，此明經家序舍利弗騰疑欲請之意。第二從「而白佛言」下竟三請以還，詺為正請。又就經家序中有二：第一言「舍利弗知四眾心疑」，此是經家序舍利弗欲令騰大眾疑意也。第二言「自亦未了」此明經家敘舍利弗自有疑心也。第二正請中有五重，舍利弗有三請、如來有二止，賓主相間即是五重。舍利弗三請者：第一舉有疑請，第二有利根必信故請，第三有解故請也。就第一疑請中有二：一者長行、二者偈頌。又就長行中自有三重：第一疑上歎諸佛二智，第二疊疑眾請說，第三疑上歎釋迦二智也。今者第一疑諸佛二智，即「而白佛言何因何緣稱歎諸佛第一方便」，此則疑上歎諸佛權智。從「甚深微妙難解之法」，此疑上歎諸佛實智甚深也。從「我自昔來未曾從佛聞如是說，今者四眾咸皆有疑，唯願世尊敷演斯事」，此即是第二疊疑眾請說也。從「世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法」，是第三疑釋迦上所歎實智，亦應有疑方便智，但經文略不出，下偈中有，故知長行應有，但上經家敘中疑方便智不道實智，互舉明義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時舍利弗知四眾心疑自亦未了」，自此以下訖三請已還，是第二明舍利弗騰疑致請。就此請中自有二段：第一從「舍利弗知四眾心疑自亦未了」，此明經家序舍利弗騰疑欲請之意。第二從「而白佛言」下竟三請以還，詺為正請。又就經家序中有二：第一言「舍利弗知四眾心疑」，此是經家序舍利弗欲令騰大眾疑意也。第二言「自亦未了」此明經家敘舍利弗自有疑心也。第二正請中有五重，舍利弗有三請、如來有二止，賓主相間即是五重。舍利弗三請者：第一舉有疑請，第二有利根必信故請，第三有解故請也。就第一疑請中有二：一者長行、二者偈頌。又就長行中自有三重：第一疑上歎諸佛二智，第二疊疑眾請說，第三疑上歎釋迦二智也。今者第一疑諸佛二智，即「而白佛言何因何緣稱歎諸佛第一方便」，此則疑上歎諸佛權智。從「甚深微妙難解之法」，此疑上歎諸佛實智甚深也。從「我自昔來未曾從佛聞如是說，今者四眾咸皆有疑，唯願世尊敷演斯事」，此即是第二疊疑眾請說也。從「世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法」，是第三疑釋迦上所歎實智，亦應有疑方便智，但經文略不出，下偈中有，故知長行應有，但上經家敘中疑方便智不道實智，互舉明義也。

「爾時舍利弗而說偈言」，第一舉設請段中本有二，長行與偈。此下是第二，偈頌凡有十一行，偈亦分為二：初有六行半偈正頌上長行，第二從「於諸聲聞眾佛說我第一」有四行半偈，更直說自疑所得，不頌上長行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時舍利弗而說偈言」，第一舉設請段中本有二，長行與偈。此下是第二，偈頌凡有十一行，偈亦分為二：初有六行半偈正頌上長行，第二從「於諸聲聞眾佛說我第一」有四行半偈，更直說自疑所得，不頌上長行。

有人解言：「用此四行半偈頌上『佛說一解脫義』，『我等亦得此法到於涅槃』文句乃相類。」意謂不爾。何以知之？上長行中即是經家敘于時時眾有此疑，云何舍利弗頌經家意耶？故知但是直說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人解言：「用此四行半偈頌上『佛說一解脫義』，『我等亦得此法到於涅槃』文句乃相類。」意謂不爾。何以知之？上長行中即是經家敘于時時眾有此疑，云何舍利弗頌經家意耶？故知但是直說偈。

但六行半頌長行中本有三：一者疑諸佛二智、二者疊疑眾請說、三者疑釋迦實智。今者六行半中兩行半先頌第三段，次一行追頌第一，次三行頌第二段也。初有兩行半偈先頌第三段釋迦二智，今「慧日大聖尊久乃說是法」，此下一行半偈正頌疑釋迦實智也。從「道場所得法」此一偈義頌疑上權智，疑言何故稱歎此智而不說也。「無問而自說」，此一偈是第二，倒頌上第一言「何故慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法」，但長行不出諸佛往因，今此一偈上半長出往因，下半偈正頌也。「無漏諸羅漢及求涅槃者」，此下三行偈是第三，追頌上第二疊疑眾請說，上言「我自昔來未曾從佛聞如是法」，今者四眾咸皆有疑，故知此三行正頌。上有二，初偈舉聲聞請說，第二「其求緣覺者」下兩偈舉緣覺人請說也。「於諸聲聞眾佛說我第一」，此下四行半偈是偈中之第二，詺為直說偈自疑所得。此四行半自有二：第一「於諸聲聞眾佛說我第一」，此下一行半偈正明舍利弗自疑所得，為定是因、為定是果也。第二從「佛口所生子」下三行偈正結請說也。「爾時佛告舍利弗止止不須復說」，此下是第二段，第一止止，意言若便廣說此二智者，時眾相與生驚疑之心，為是義故不須復說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但六行半頌長行中本有三：一者疑諸佛二智、二者疊疑眾請說、三者疑釋迦實智。今者六行半中兩行半先頌第三段，次一行追頌第一，次三行頌第二段也。初有兩行半偈先頌第三段釋迦二智，今「慧日大聖尊久乃說是法」，此下一行半偈正頌疑釋迦實智也。從「道場所得法」此一偈義頌疑上權智，疑言何故稱歎此智而不說也。「無問而自說」，此一偈是第二，倒頌上第一言「何故慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法」，但長行不出諸佛往因，今此一偈上半長出往因，下半偈正頌也。「無漏諸羅漢及求涅槃者」，此下三行偈是第三，追頌上第二疊疑眾請說，上言「我自昔來未曾從佛聞如是法」，今者四眾咸皆有疑，故知此三行正頌。上有二，初偈舉聲聞請說，第二「其求緣覺者」下兩偈舉緣覺人請說也。「於諸聲聞眾佛說我第一」，此下四行半偈是偈中之第二，詺為直說偈自疑所得。此四行半自有二：第一「於諸聲聞眾佛說我第一」，此下一行半偈正明舍利弗自疑所得，為定是因、為定是果也。第二從「佛口所生子」下三行偈正結請說也。「爾時佛告舍利弗止止不須復說」，此下是第二段，第一止止，意言若便廣說此二智者，時眾相與生驚疑之心，為是義故不須復說也。

「舍利弗重白佛言唯願說之唯願說之」，此下是第三段第二有利根必信故請說，此下以三段例皆有二長行與偈為二也。今請意言此會中皆是利根堪聞佛說，云何言驚疑耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗重白佛言唯願說之唯願說之」，此下是第三段第二有利根必信故請說，此下以三段例皆有二長行與偈為二也。今請意言此會中皆是利根堪聞佛說，云何言驚疑耶？

「佛復止舍利弗若說是事」，此下是第四段，第二止止，意言我若說權實二智者，時眾非直生驚疑之心，亦更生誹謗隨墜惡道，云何應說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛復止舍利弗若說是事」，此下是第四段，第二止止，意言我若說權實二智者，時眾非直生驚疑之心，亦更生誹謗隨墜惡道，云何應說耶？

「爾時舍利弗重白佛言：唯願說之！唯願說之」，此下是第五段第三請，有解故請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時舍利弗重白佛言：唯願說之！唯願說之」，此下是第五段第三請，有解故請。

「爾時世尊告舍利弗，汝已慇懃三請豈得不說」，自此下竟〈授學無學人記品〉有七品半經，明因中本經四段，此下是第三廣說開三顯一斷疑生信。上請中有二種疑：一疑如來所以歎二智，二自疑所得之法。今者如來只答第二疑，第二疑自去不須別答也。又此第三即廣上品初第一略開三顯一、動執生疑段。前又解言，第一第二各開為二，第三第四各開為三，今此歎第三疑中有三重者，即化三根人為三段：第一從「汝已慇懃三請」以下，入第二卷中言「我所有福業，今世若過世，及見佛功德盡迴向佛道」以還，此詺為法說開三顯一，化上根人舍利弗等也。第二從「爾時舍利弗白佛言：世尊！我今無復疑悔親於佛前得受三菩提記」盡〈受記品〉以還四品經，詺為譬說開三顯一，化中根人迦葉、須菩提等四大弟子也。第三從〈化城品〉竟〈授學無學人記品〉以還三品經，詺為宿世因緣說開三顯一同歸之理，化下根人富樓那等也。是則上根人聞法說三一之義，同歸之理便解；中根人再聞三一之義，可悟同歸之理；下根人三過聞說，方解同歸無三差別。但法說中亦有譬說義，譬如優曇華也。亦有宿世因緣說義，即言「我昔曾於二百億佛所常教化汝也」。雖有譬說，根本大意為歎法希有故來不可示詺；雖有宿世因緣說此，乃是述成上根人得悟，說此往古因緣根本大意非正是因緣也。第二譬說中亦有法說義亦有宿世因緣義，故下言「是諸所說教化菩薩故」，此則是法說義。但文句少不足，可以發悟中根之人，從結父子因緣之中昔日波若座席已言示其金銀等，此則是宿世因緣說義，但此意非是正譬中有，時眾已於正譬得悟，如窮子領解中方有此語，非是正宿世因緣說中。宿世因緣說中亦有法說義，即〈化城品〉初明先佛之時神通感動之相，十方諸梵請轉法輪，此則是法說也。又言「譬如五百由旬」此是譬說，雖有此唱，原其根本只為明宿世因緣之義。何以得知？又四大弟子授記品末言「我及汝等宿世因緣，吾今當說汝等善聽」，即復為下根人說往古之時已曾大乘化汝。下又言「我在十六數曾互為汝說，以此本因緣今說法華經」，大意聞此宿世因緣說方得解，故宿世因緣說也。所以有三根人差別解有前後者，置教論理者，何容羅漢斷三界正使盡、得三明六通之人，一向不知同歸之理、無三之別，且自《涅槃經》言：「若人不知一體常住三歸者，尚不得聲聞、緣覺、菩薩，何況當得無上菩提？若不知佛是常住，則四信不成、五根不立。」且自《勝鬘經》言：「三乘初業不愚於法。」又言「聲聞緣覺自知住有餘地，必當得無上菩提。」就理為論，何容三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊告舍利弗，汝已慇懃三請豈得不說」，自此下竟〈授學無學人記品〉有七品半經，明因中本經四段，此下是第三廣說開三顯一斷疑生信。上請中有二種疑：一疑如來所以歎二智，二自疑所得之法。今者如來只答第二疑，第二疑自去不須別答也。又此第三即廣上品初第一略開三顯一、動執生疑段。前又解言，第一第二各開為二，第三第四各開為三，今此歎第三疑中有三重者，即化三根人為三段：第一從「汝已慇懃三請」以下，入第二卷中言「我所有福業，今世若過世，及見佛功德盡迴向佛道」以還，此詺為法說開三顯一，化上根人舍利弗等也。第二從「爾時舍利弗白佛言：世尊！我今無復疑悔親於佛前得受三菩提記」盡〈受記品〉以還四品經，詺為譬說開三顯一，化中根人迦葉、須菩提等四大弟子也。第三從〈化城品〉竟〈授學無學人記品〉以還三品經，詺為宿世因緣說開三顯一同歸之理，化下根人富樓那等也。是則上根人聞法說三一之義，同歸之理便解；中根人再聞三一之義，可悟同歸之理；下根人三過聞說，方解同歸無三差別。但法說中亦有譬說義，譬如優曇華也。亦有宿世因緣說義，即言「我昔曾於二百億佛所常教化汝也」。雖有譬說，根本大意為歎法希有故來不可示詺；雖有宿世因緣說此，乃是述成上根人得悟，說此往古因緣根本大意非正是因緣也。第二譬說中亦有法說義亦有宿世因緣義，故下言「是諸所說教化菩薩故」，此則是法說義。但文句少不足，可以發悟中根之人，從結父子因緣之中昔日波若座席已言示其金銀等，此則是宿世因緣說義，但此意非是正譬中有，時眾已於正譬得悟，如窮子領解中方有此語，非是正宿世因緣說中。宿世因緣說中亦有法說義，即〈化城品〉初明先佛之時神通感動之相，十方諸梵請轉法輪，此則是法說也。又言「譬如五百由旬」此是譬說，雖有此唱，原其根本只為明宿世因緣之義。何以得知？又四大弟子授記品末言「我及汝等宿世因緣，吾今當說汝等善聽」，即復為下根人說往古之時已曾大乘化汝。下又言「我在十六數曾互為汝說，以此本因緣今說法華經」，大意聞此宿世因緣說方得解，故宿世因緣說也。所以有三根人差別解有前後者，置教論理者，何容羅漢斷三界正使盡、得三明六通之人，一向不知同歸之理、無三之別，且自《涅槃經》言：「若人不知一體常住三歸者，尚不得聲聞、緣覺、菩薩，何況當得無上菩提？若不知佛是常住，則四信不成、五根不立。」且自《勝鬘經》言：「三乘初業不愚於法。」又言「聲聞緣覺自知住有餘地，必當得無上菩提。」就理為論，何容三

乘聖人執三乘決定言別異、不解同歸耶？若爾，所以有聲聞、緣覺者，此人自有知有佛果可求，只自心志弱未能捨頭目髓腦發曠濟之心，且作聲聞、緣覺自調自度，如此類例皆是實有。而會中舍利弗是上根，富樓那等是下根者，若談其實行，皆行內祕菩薩行、外現是聲聞，所以有此三種信解悟者，皆應同狀外凡淺識之徒，執昔日三乘別教或同歸之義，是故如來作此三種，初始明法說竟，外凡夫中有利根得解，舍利弗示同領解；譬說既竟，外凡夫中有中根者得解，須菩提等仍示同領解；宿世因緣竟，外凡夫中有下根者得悟，富樓那等示同領解。若置理而論教者，具得羅漢亦有此執。又理教合論作三根差別者，但外凡中有兩種人：自有一種人易可迴轉，如《大品》所明輕毛之位；自有一種人實欲進行者。今只就此實欲進行者根性利鈍遂有三種，既有三種皆因宿習濃淡以理惑教，有時以教惑理，故言踟蹰理教之間，故受悟有前後。利根者執理情多、疑教情少，鈍根者執教情多、疑理情少，中根者迷教惑理正等也。執理情多疑教少者，言無生之理是一，等觀無生智應同。此人執理既是一，如來何故說有三乘別趣，言有三果之別，此是疑教也。鈍根者執教情多疑理少者，言佛教既說有三因三果之異，三乘所觀無生之理何必是同？此是執教多疑理少。中根者有時執理惑教，言理一，教那得言異？有時執教疑理，言佛教既有三，理何必同？此則教理等執而疑也。夫得道成聖必由見理，是故利根之執理多者則與理相符，是故一聞法說便悟一理無三之別；執教情多疑理少者則與理不相扶，是故三過聞說方悟一乘之理無三之別。理教等執者據在中間，再聞得解。但於此理教上生疑者，有學人與無學人通有。又有執教疑果者，亦有三種：利根者執果情多疑教情少，鈍根執教情多疑果心少，中根之人果教等執也。果者只是斷滅涅槃，利根者執果心多疑教少者，自觀理智慧分明見習氣猶在，知斷惑未盡作觀未來身盡滅耶？此是執果情多疑教心少。鈍根執教多疑果少者，言既說言神明可滅佛語不虛，何敢不信受？此是執教多；未知神明之道實滅不耶？此是疑果少。中根人或執果疑教或復執教疑果，但此果上生疑者，唯無學人也。雖有此三種疑執，開三顯一一同，說法既竟同得悟解，但有先後文異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘聖人執三乘決定言別異、不解同歸耶？若爾，所以有聲聞、緣覺者，此人自有知有佛果可求，只自心志弱未能捨頭目髓腦發曠濟之心，且作聲聞、緣覺自調自度，如此類例皆是實有。而會中舍利弗是上根，富樓那等是下根者，若談其實行，皆行內祕菩薩行、外現是聲聞，所以有此三種信解悟者，皆應同狀外凡淺識之徒，執昔日三乘別教或同歸之義，是故如來作此三種，初始明法說竟，外凡夫中有利根得解，舍利弗示同領解；譬說既竟，外凡夫中有中根者得解，須菩提等仍示同領解；宿世因緣竟，外凡夫中有下根者得悟，富樓那等示同領解。若置理而論教者，具得羅漢亦有此執。又理教合論作三根差別者，但外凡中有兩種人：自有一種人易可迴轉，如《大品》所明輕毛之位；自有一種人實欲進行者。今只就此實欲進行者根性利鈍遂有三種，既有三種皆因宿習濃淡以理惑教，有時以教惑理，故言踟蹰理教之間，故受悟有前後。利根者執理情多、疑教情少，鈍根者執教情多、疑理情少，中根者迷教惑理正等也。執理情多疑教少者，言無生之理是一，等觀無生智應同。此人執理既是一，如來何故說有三乘別趣，言有三果之別，此是疑教也。鈍根者執教情多疑理少者，言佛教既說有三因三果之異，三乘所觀無生之理何必是同？此是執教多疑理少。中根者有時執理惑教，言理一，教那得言異？有時執教疑理，言佛教既有三，理何必同？此則教理等執而疑也。夫得道成聖必由見理，是故利根之執理多者則與理相符，是故一聞法說便悟一理無三之別；執教情多疑理少者則與理不相扶，是故三過聞說方悟一乘之理無三之別。理教等執者據在中間，再聞得解。但於此理教上生疑者，有學人與無學人通有。又有執教疑果者，亦有三種：利根者執果情多疑教情少，鈍根執教情多疑果心少，中根之人果教等執也。果者只是斷滅涅槃，利根者執果心多疑教少者，自觀理智慧分明見習氣猶在，知斷惑未盡作觀未來身盡滅耶？此是執果情多疑教心少。鈍根執教多疑果少者，言既說言神明可滅佛語不虛，何敢不信受？此是執教多；未知神明之道實滅不耶？此是疑果少。中根人或執果疑教或復執教疑果，但此果上生疑者，唯無學人也。雖有此三種疑執，開三顯一一同，說法既竟同得悟解，但有先後文異也。

就第一法說化上根人中自有四段：第一從「汝已慇懃三請」盡此卷末以來，詺為正法說化上根人。第二從第二卷初長行及偈，明上根人舍利弗等示同領解也。第三從「爾時佛告舍利弗」以下，明如來述成上根人得解之相也。第四從「汝於未來劫」以下，為上根人授記也。又此四段之中各開為二段，今第一正法說化上根人中有二者，第一從「汝已慇懃三請」以下竟一百十四行偈以來，詺為正法說化上根人。上根人既解同歸之理無三差別，疑心既除，是故第二「汝等舍利弗聲聞若菩薩」下七行偈，略勸㢡上根人受行同歸之理。又就此兩段之中各有二種，正法說中有二者，即是長行與偈為二也。第二七行偈勸㢡之中有二者，第一有五行半勸上根人行因，第二餘有一行半偈勸令慕果，言「心生大歡喜自知當作佛」等。又就長行中自復有二：第一從「汝已慇懃三請」竟「願樂欲聞」，詺為法說緣起。第二從「佛告舍利弗如是妙法」以下竟長行以來，詺為正法說。又就兩段之中各有二，緣起中有二者，第一佛許為說同歸之理無三之義，第二「舍利弗言唯然世尊願樂欲聞」，此詺舍利弗奉受旨。今就第一佛許中自有四重：第一正許，第二誡勅令諦聽，第三簡眾，第四歎應聞眾總結誡許也。「汝已慇懃三請豈得不說」，此是第一詺為正許也。「汝今諦聽」以下，第二詺為誡勅令諦聽，此則令生三慧，誡諦聽聞說，令生聞慧；誡善思，令生思慧；誡念之，令生修慧解也。「說此語時會中有五千等禮佛而退」，此是第三詺為簡眾，以佛神力堪聞者住、不堪聞去，自有四：第一正明五千人禮佛而退，第二「所以者何」下釋不堪聞，「未得謂得」者，是有為果盡無生智也。「未證謂證」者，謂無為果盡處也。第三「有如此失」下結不堪也。第四「世尊默然」下證不堪也。「告舍利弗我今此眾」是佛許中第四歎眾總結誡許也。只就此中自有三：第一「告舍利弗」下歎住者有機，第二「如是增上慢」下明去者無機，第三「汝今善聽」下正總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第一法說化上根人中自有四段：第一從「汝已慇懃三請」盡此卷末以來，詺為正法說化上根人。第二從第二卷初長行及偈，明上根人舍利弗等示同領解也。第三從「爾時佛告舍利弗」以下，明如來述成上根人得解之相也。第四從「汝於未來劫」以下，為上根人授記也。又此四段之中各開為二段，今第一正法說化上根人中有二者，第一從「汝已慇懃三請」以下竟一百十四行偈以來，詺為正法說化上根人。上根人既解同歸之理無三差別，疑心既除，是故第二「汝等舍利弗聲聞若菩薩」下七行偈，略勸㢡上根人受行同歸之理。又就此兩段之中各有二種，正法說中有二者，即是長行與偈為二也。第二七行偈勸㢡之中有二者，第一有五行半勸上根人行因，第二餘有一行半偈勸令慕果，言「心生大歡喜自知當作佛」等。又就長行中自復有二：第一從「汝已慇懃三請」竟「願樂欲聞」，詺為法說緣起。第二從「佛告舍利弗如是妙法」以下竟長行以來，詺為正法說。又就兩段之中各有二，緣起中有二者，第一佛許為說同歸之理無三之義，第二「舍利弗言唯然世尊願樂欲聞」，此詺舍利弗奉受旨。今就第一佛許中自有四重：第一正許，第二誡勅令諦聽，第三簡眾，第四歎應聞眾總結誡許也。「汝已慇懃三請豈得不說」，此是第一詺為正許也。「汝今諦聽」以下，第二詺為誡勅令諦聽，此則令生三慧，誡諦聽聞說，令生聞慧；誡善思，令生思慧；誡念之，令生修慧解也。「說此語時會中有五千等禮佛而退」，此是第三詺為簡眾，以佛神力堪聞者住、不堪聞去，自有四：第一正明五千人禮佛而退，第二「所以者何」下釋不堪聞，「未得謂得」者，是有為果盡無生智也。「未證謂證」者，謂無為果盡處也。第三「有如此失」下結不堪也。第四「世尊默然」下證不堪也。「告舍利弗我今此眾」是佛許中第四歎眾總結誡許也。只就此中自有三：第一「告舍利弗」下歎住者有機，第二「如是增上慢」下明去者無機，第三「汝今善聽」下正總結。

問者言：「如來有身口二密，終日在坐不覩真容，雖復在中自不聞說法，何假從座而起拂席而去？」解釋者言：「此品中是時眾所應，亦可是實持是佛神力，將欲褒貶時眾，為令住者生欽重之心、起願樂之意，貶去者無聞法之緣，是故拂席而去也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「如來有身口二密，終日在坐不覩真容，雖復在中自不聞說法，何假從座而起拂席而去？」解釋者言：「此品中是時眾所應，亦可是實持是佛神力，將欲褒貶時眾，為令住者生欽重之心、起願樂之意，貶去者無聞法之緣，是故拂席而去也。」

「舍利弗言唯然世尊願樂欲聞」，緣起中本有二，第一佛許已竟，此是第二明舍利弗奉受佛許也。「佛告舍利弗如是妙法」長行中本有二：一者緣起、二者正法說。自此下是第二正法說。就正法說中自有二者：第一廣諸佛門、第二廣釋迦門也。今從「如是妙法」以下，第一就諸佛廣明開三顯一，此則廣上品初歎諸佛權實二智。所以言廣者，但上第一髣髴開宗中直總歎諸佛二智，言「諸佛智慧甚深無量」，其智慧門難解難入。第二分明略說中但明顯一，言「世尊法久後要當說真實」也。既但總歎諸佛二智而已、不別明諸佛，復但明顯一，故稱為略。今則廣明佛又廣明義，故稱廣故。廣佛者此中廣總出諸佛，及別三世諸佛，是則廣佛之義深。復言廣義者，上直歎諸佛二智與顯一，此中長有四義合有六義：一者歎法希有、二者明不虛妄止物誹謗、三者明開三、四者明顯一、五者舉五濁釋先三後一之意、六者簡真偽敦信，既備此六義，故稱廣義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗言唯然世尊願樂欲聞」，緣起中本有二，第一佛許已竟，此是第二明舍利弗奉受佛許也。「佛告舍利弗如是妙法」長行中本有二：一者緣起、二者正法說。自此下是第二正法說。就正法說中自有二者：第一廣諸佛門、第二廣釋迦門也。今從「如是妙法」以下，第一就諸佛廣明開三顯一，此則廣上品初歎諸佛權實二智。所以言廣者，但上第一髣髴開宗中直總歎諸佛二智，言「諸佛智慧甚深無量」，其智慧門難解難入。第二分明略說中但明顯一，言「世尊法久後要當說真實」也。既但總歎諸佛二智而已、不別明諸佛，復但明顯一，故稱為略。今則廣明佛又廣明義，故稱廣故。廣佛者此中廣總出諸佛，及別三世諸佛，是則廣佛之義深。復言廣義者，上直歎諸佛二智與顯一，此中長有四義合有六義：一者歎法希有、二者明不虛妄止物誹謗、三者明開三、四者明顯一、五者舉五濁釋先三後一之意、六者簡真偽敦信，既備此六義，故稱廣義也。

第二廣釋迦門者，廣上品初髣髴開宗歎釋迦二智，及第二分明略說中開三義也。釋迦門中唯有廣義無有廣佛也。今明廣諸佛門中自成四別：第一總明諸佛開三顯一；第二就總諸佛門離出過去諸佛，亦明開三顯一；第三就總諸佛門離出未來諸佛，亦明開三顯一義；第四就總諸佛門離出現在諸佛，明開三顯一。今先明總諸佛門此中應有六義：一者歎法希有，二明不虛妄，三明開三，四明顯一義。但文句略唯有四義，略無出五濁釋先三後一之意，至偈中方有，同復無簡真偽、敦信又略。下釋迦門中可知備有六義，但文句略不出耳。今言「如是妙法諸佛如來時乃說之，如優曇鉢華時一現耳」，此是第一歎法希有。優曇華是外國語，此間言靈瑞華，唯有轉輪聖王出世有此華，故知此華希有，此經如是也。「舍利弗汝等當信佛之所說言無虛妄」，此是第二明不虛止物誹謗。從「舍利弗諸佛隨宜所說意趣難解」，是第三明開三。就此開三之中自有三重文句：第一正明諸佛開三，第二從「所以者何我以無數方便」此下，是舉釋迦釋、諸佛開三。何以故？一釋迦是諸佛數故，二本明諸佛開三為成釋迦開三故也。第三言「唯有諸佛乃能知之」，此還舉諸佛結成諸佛開三之意也。所以者何？「諸佛世尊唯以一大事因緣故」，此下是第四顯一。此所以者，何義得釋上開三之意，文則屬下顯一廣明四一，先明果一、二明人一、三明因一、四明教一也。明果一者即會昔日三果終成今日一果，明人一者即會昔日三人成今日一菩薩人，明教一者即會昔日三乘別教成今日一教，明因一者即會昔日三乘人所行之行只是一因以對一佛果，是故言「汝等所行是菩薩道」。此中四一，二智中實智照境，四一有同有異義，實智所照境有機一，此中無機一，所以有四者，就理一中開為二種，因一果一也。然因果皆是理，所以彼處明機一，今此中不明機一者，前明機一、此明二智所照境故明也。此中明會三歸一，若遠相緣由亦應會三機為一機，但此三機實是眾生自有法，故不可會三歸一，自餘三一是諸佛昔日應三機，但以假名字分一為三，今日一乘機熟，故可得合三還歸於一也。此中教一與實智所照境教一亦不同，何以知之？實智所照教一者，直是照法華經教一，今此中言教一者，昔日應三機故有三教，三教非是一，三教遠詮今日一理，故會昔三教終成今一教。此中明人一與實智所照境人不同。何以知之？實智所照境、人無別體，今日眾生一乘善機發，一機所成人以為人一，故總諸菩薩以為一境。此中人一者，昔日三乘機一所成邊非是一，為三機善所成邊是一善理一，故會昔三人終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二廣釋迦門者，廣上品初髣髴開宗歎釋迦二智，及第二分明略說中開三義也。釋迦門中唯有廣義無有廣佛也。今明廣諸佛門中自成四別：第一總明諸佛開三顯一；第二就總諸佛門離出過去諸佛，亦明開三顯一；第三就總諸佛門離出未來諸佛，亦明開三顯一義；第四就總諸佛門離出現在諸佛，明開三顯一。今先明總諸佛門此中應有六義：一者歎法希有，二明不虛妄，三明開三，四明顯一義。但文句略唯有四義，略無出五濁釋先三後一之意，至偈中方有，同復無簡真偽、敦信又略。下釋迦門中可知備有六義，但文句略不出耳。今言「如是妙法諸佛如來時乃說之，如優曇鉢華時一現耳」，此是第一歎法希有。優曇華是外國語，此間言靈瑞華，唯有轉輪聖王出世有此華，故知此華希有，此經如是也。「舍利弗汝等當信佛之所說言無虛妄」，此是第二明不虛止物誹謗。從「舍利弗諸佛隨宜所說意趣難解」，是第三明開三。就此開三之中自有三重文句：第一正明諸佛開三，第二從「所以者何我以無數方便」此下，是舉釋迦釋、諸佛開三。何以故？一釋迦是諸佛數故，二本明諸佛開三為成釋迦開三故也。第三言「唯有諸佛乃能知之」，此還舉諸佛結成諸佛開三之意也。所以者何？「諸佛世尊唯以一大事因緣故」，此下是第四顯一。此所以者，何義得釋上開三之意，文則屬下顯一廣明四一，先明果一、二明人一、三明因一、四明教一也。明果一者即會昔日三果終成今日一果，明人一者即會昔日三人成今日一菩薩人，明教一者即會昔日三乘別教成今日一教，明因一者即會昔日三乘人所行之行只是一因以對一佛果，是故言「汝等所行是菩薩道」。此中四一，二智中實智照境，四一有同有異義，實智所照境有機一，此中無機一，所以有四者，就理一中開為二種，因一果一也。然因果皆是理，所以彼處明機一，今此中不明機一者，前明機一、此明二智所照境故明也。此中明會三歸一，若遠相緣由亦應會三機為一機，但此三機實是眾生自有法，故不可會三歸一，自餘三一是諸佛昔日應三機，但以假名字分一為三，今日一乘機熟，故可得合三還歸於一也。此中教一與實智所照境教一亦不同，何以知之？實智所照教一者，直是照法華經教一，今此中言教一者，昔日應三機故有三教，三教非是一，三教遠詮今日一理，故會昔三教終成今一教。此中明人一與實智所照境人不同。何以知之？實智所照境、人無別體，今日眾生一乘善機發，一機所成人以為人一，故總諸菩薩以為一境。此中人一者，昔日三乘機一所成邊非是一，為三機善所成邊是一善理一，故會昔三人終

成今日一菩薩人，但今日教一人一名字與實智所照教一人一名字同明義意異也；此中明因一果一與實智所照理一義同而名字異也。今先明果一中自有四重：一者開果一章門，二者更牒果一章門，三者作四句解釋果一，四者結果一也。今言「所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世」，此是第一先開果一章門也。「舍利弗云何名諸佛」，此下是第二顯解釋更牒果一章門也。「諸佛世尊欲令眾生開佛知見」，此下是第三正作四句解果一。開示悟入四句，人解此四句互有不同，一家解言：初三乘別教為開也。波若教時言示也。說《無量義經》名悟也。說《法華經》詺為入也。知見是佛果之名，同取萬行作知見家道，此解亦好。今光宅法師解言：知見只是一眾生當來佛果，眾生從本有此當果，但從昔日以來五濁既強障礙又重不堪聞大乘，不為其說有當果，此當果則有閉義。今日大乘機發、五濁不能為障，得聞今日經教說言眾生皆當得佛，此則是開義。說言昔日三乘所行之行，皆是得一佛果之行，眾生聞此語則生聞慧，此則是示義。且又三乘人相與思惟籌量，昔來是方便，今一因一果是真實，我等未來皆應得佛，深解此理，于時則生思慧詺為悟。相與自知居未極地，更習諸行修無漏治道、斷無明住地煩惱，于時即生修慧，仍詺為入佛知見道也。光宅法師又於善捨寺中解此四句，即會因果之義以明四句，然此四句有漸漸除義。初言開者，此最淺故，如前略說開三顯一，漸表壽命長遠一果之義，此則是開義也。又如廣說開三顯一，令知壽命長遠一果之義，此則是示義也。又如後略明開近顯遠，令知如來壽命長遠，此則是悟義也。又如後廣說壽命長遠分身十方隱顯度人復倍為期，時眾相與同歸之因求一佛之果，此諸行修學即是入義也。「舍利弗是為諸佛唯以一大事因緣故出現於世」，此是第四結果一也。「佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩」，此是第二明人一也。「諸有所作常為一事」是第三明因一，明修此因為佛知見，故言唯以佛之知見示悟眾生也。「舍利弗如來但以一佛乘故為眾生說法」，此下是第四明教一。就此教一中自有二階：第一正明教一，第二從「舍利弗一切十方諸佛法亦如是者」，引諸佛道同結成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成今日一菩薩人，但今日教一人一名字與實智所照教一人一名字同明義意異也；此中明因一果一與實智所照理一義同而名字異也。今先明果一中自有四重：一者開果一章門，二者更牒果一章門，三者作四句解釋果一，四者結果一也。今言「所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世」，此是第一先開果一章門也。「舍利弗云何名諸佛」，此下是第二顯解釋更牒果一章門也。「諸佛世尊欲令眾生開佛知見」，此下是第三正作四句解果一。開示悟入四句，人解此四句互有不同，一家解言：初三乘別教為開也。波若教時言示也。說《無量義經》名悟也。說《法華經》詺為入也。知見是佛果之名，同取萬行作知見家道，此解亦好。今光宅法師解言：知見只是一眾生當來佛果，眾生從本有此當果，但從昔日以來五濁既強障礙又重不堪聞大乘，不為其說有當果，此當果則有閉義。今日大乘機發、五濁不能為障，得聞今日經教說言眾生皆當得佛，此則是開義。說言昔日三乘所行之行，皆是得一佛果之行，眾生聞此語則生聞慧，此則是示義。且又三乘人相與思惟籌量，昔來是方便，今一因一果是真實，我等未來皆應得佛，深解此理，于時則生思慧詺為悟。相與自知居未極地，更習諸行修無漏治道、斷無明住地煩惱，于時即生修慧，仍詺為入佛知見道也。光宅法師又於善捨寺中解此四句，即會因果之義以明四句，然此四句有漸漸除義。初言開者，此最淺故，如前略說開三顯一，漸表壽命長遠一果之義，此則是開義也。又如廣說開三顯一，令知壽命長遠一果之義，此則是示義也。又如後略明開近顯遠，令知如來壽命長遠，此則是悟義也。又如後廣說壽命長遠分身十方隱顯度人復倍為期，時眾相與同歸之因求一佛之果，此諸行修學即是入義也。「舍利弗是為諸佛唯以一大事因緣故出現於世」，此是第四結果一也。「佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩」，此是第二明人一也。「諸有所作常為一事」是第三明因一，明修此因為佛知見，故言唯以佛之知見示悟眾生也。「舍利弗如來但以一佛乘故為眾生說法」，此下是第四明教一。就此教一中自有二階：第一正明教一，第二從「舍利弗一切十方諸佛法亦如是者」，引諸佛道同結成也。

「舍利弗過去諸佛」，此下是第二明過去諸佛開三顯一，此下三佛於六義中唯有二義，只開三顯一，闕無四義，今先明開三也。第二從「是法皆為一佛乘故」下明顯一，此下三佛於顯一中例皆唯有三一，略無因一也。初言「是法皆為一佛乘故」，即是教一也。「是諸眾生從諸佛聞法究竟」，此是人一也。「皆得一切種智」，此是果一也。略無因一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗過去諸佛」，此下是第二明過去諸佛開三顯一，此下三佛於六義中唯有二義，只開三顯一，闕無四義，今先明開三也。第二從「是法皆為一佛乘故」下明顯一，此下三佛於顯一中例皆唯有三一，略無因一也。初言「是法皆為一佛乘故」，即是教一也。「是諸眾生從諸佛聞法究竟」，此是人一也。「皆得一切種智」，此是果一也。略無因一也。

「舍利弗未來諸佛」此下是第三明未來諸佛先三後一，此中亦唯有開三顯一二義，今先開三也。第二從「是法皆為一佛乘」是顯一，此中亦唯有三一，今言「是法皆為一佛乘故」是教一也。「是諸眾生從諸佛聞法究竟」此是人一也。「皆得一切種智」是果一也。亦無因一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗未來諸佛」此下是第三明未來諸佛先三後一，此中亦唯有開三顯一二義，今先開三也。第二從「是法皆為一佛乘」是顯一，此中亦唯有三一，今言「是法皆為一佛乘故」是教一也。「是諸眾生從諸佛聞法究竟」此是人一也。「皆得一切種智」是果一也。亦無因一也。

「舍利弗現在十方無量百千諸佛」，此下是第四廣明現在諸佛亦先三後一義，唯有二義，開三與顯一為二。此現在佛門證釋迦先三後一義顯。何以故？今同是現在十方佛尚有先三後一，何況釋迦出五濁惡世而當不先三後一耶？就此現在佛門中自有三段：第一從「舍利弗」竟「多所饒益安樂眾生」，此先明現在佛先三後一之意。第二從「是諸佛亦以無量無數方便」下正明開三顯一。第三舉人一果一結成也。「舍利弗現在十方無量百千諸佛」下先明開三也。次第二從「是法皆為一佛乘故」下是顯一，此中亦唯有三一，「是法皆為一佛乘故」此是教一也。「是諸眾生從佛聞法究竟」此是人一也。「皆得一切種智」即是果一也。亦無因一也。從「弗舍利是諸佛但教化菩薩」此是第三更舉人一果一，結成現在佛所義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗現在十方無量百千諸佛」，此下是第四廣明現在諸佛亦先三後一義，唯有二義，開三與顯一為二。此現在佛門證釋迦先三後一義顯。何以故？今同是現在十方佛尚有先三後一，何況釋迦出五濁惡世而當不先三後一耶？就此現在佛門中自有三段：第一從「舍利弗」竟「多所饒益安樂眾生」，此先明現在佛先三後一之意。第二從「是諸佛亦以無量無數方便」下正明開三顯一。第三舉人一果一結成也。「舍利弗現在十方無量百千諸佛」下先明開三也。次第二從「是法皆為一佛乘故」下是顯一，此中亦唯有三一，「是法皆為一佛乘故」此是教一也。「是諸眾生從佛聞法究竟」此是人一也。「皆得一切種智」即是果一也。亦無因一也。從「弗舍利是諸佛但教化菩薩」此是第三更舉人一果一，結成現在佛所義也。

「舍利弗我今亦復如是」，然長行第二正明法說中本有二，上來廣明諸佛門開三顯一者，即是廣上品初長行歎諸佛二智，及前偈中就諸佛顯一義竟，此下是第二廣明釋迦如來開三顯一，此則廣上品初長行中歎釋迦二智偈中，據釋迦開三之義。就此釋迦門中唯有五義：第一明開三、第二明顯一、第三舉五濁釋先三後一之意、第四簡真偽敦信、第五明不虛妄，略無歎法希有，下偈頌中方有也。以此而準得知，一佛門中應備有六義文句互相映發。「我今亦復如是」，此下第一先明開三也。「有種種欲者」，如來開教之始三乘各有所樂也。「深心所著」者，此時遂能行行也。「隨其本性」者，明過去宿習不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗我今亦復如是」，然長行第二正明法說中本有二，上來廣明諸佛門開三顯一者，即是廣上品初長行歎諸佛二智，及前偈中就諸佛顯一義竟，此下是第二廣明釋迦如來開三顯一，此則廣上品初長行中歎釋迦二智偈中，據釋迦開三之義。就此釋迦門中唯有五義：第一明開三、第二明顯一、第三舉五濁釋先三後一之意、第四簡真偽敦信、第五明不虛妄，略無歎法希有，下偈頌中方有也。以此而準得知，一佛門中應備有六義文句互相映發。「我今亦復如是」，此下第一先明開三也。「有種種欲者」，如來開教之始三乘各有所樂也。「深心所著」者，此時遂能行行也。「隨其本性」者，明過去宿習不同也。

「舍利弗如此皆為得一佛乘」，此下是第二顯一，就中唯有三一，略無人一。今言「如此皆為得一佛乘」，此是教一也。「一切種智故」，此一句是果一也。「舍利弗十方佛世尚無二乘何況有三」，此明因一，言「尚無二乘」者，言尚無偏行六度菩薩乘、辟支佛乘，何況有聲聞乘？故知唯是一佛乘，即是明因一義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗如此皆為得一佛乘」，此下是第二顯一，就中唯有三一，略無人一。今言「如此皆為得一佛乘」，此是教一也。「一切種智故」，此一句是果一也。「舍利弗十方佛世尚無二乘何況有三」，此明因一，言「尚無二乘」者，言尚無偏行六度菩薩乘、辟支佛乘，何況有聲聞乘？故知唯是一佛乘，即是明因一義也。

「舍利弗諸佛出於五濁惡世」，此下是第三出五濁，釋釋迦先三後一之意，只為此五濁惡世故不能發初明一。就此明五濁中自有四段：第一總唱五濁，二者列五濁之名，三者明濁義，四者正釋結也。今言「舍利弗諸佛出於五濁惡世」，此是第一總唱有五濁也。「所謂劫濁煩惱濁」此下，是第二次第列五濁之名也。「如是舍利弗劫濁亂時」下，第三明濁義。「諸佛以方便力於一佛乘」下，是第四正釋先三後一之意也。釋五濁義，五濁者：劫濁、煩惱濁、眾生濁、見濁、命濁，濁者濁亂為義。此五濁大判只應有煩惱濁、見濁，十使之中五鈍使是煩惱濁，五利使是見濁，此二是濁之正體，餘者相從為論也。見濁、煩惱濁此是因濁，命濁是果報濁，眾生濁是行因得果人，濁劫得名為時節濁，此劫更無別體，只以時節中有此四種仍詺劫濁，如此年無食名為飢年，年非是飢，劫濁亦爾。言五鈍使為煩惱濁，此五鈍使縱橫競起惛迷行人謂之為濁。眾生由煩惱為因，於中亂受生不定，輪迴三界、往還六道，交亂受生，但眾生是濁主也。五見為見濁，五見以身為本，若身見一生，諸見競起，迷真亂正詺之為濁。命濁復是果報濁。《成實論》言：六人六識得相續生名之為命，由有煩惱為因生在三界，牽命感長感短雜亂無窮，名為命濁。此五濁既障一乘機，大判凡有三種五濁：若上品五濁即是見諦五濁；中品即是思惟五濁；下品即是習氣五濁也。此三種五濁皆障一乘機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗諸佛出於五濁惡世」，此下是第三出五濁，釋釋迦先三後一之意，只為此五濁惡世故不能發初明一。就此明五濁中自有四段：第一總唱五濁，二者列五濁之名，三者明濁義，四者正釋結也。今言「舍利弗諸佛出於五濁惡世」，此是第一總唱有五濁也。「所謂劫濁煩惱濁」此下，是第二次第列五濁之名也。「如是舍利弗劫濁亂時」下，第三明濁義。「諸佛以方便力於一佛乘」下，是第四正釋先三後一之意也。釋五濁義，五濁者：劫濁、煩惱濁、眾生濁、見濁、命濁，濁者濁亂為義。此五濁大判只應有煩惱濁、見濁，十使之中五鈍使是煩惱濁，五利使是見濁，此二是濁之正體，餘者相從為論也。見濁、煩惱濁此是因濁，命濁是果報濁，眾生濁是行因得果人，濁劫得名為時節濁，此劫更無別體，只以時節中有此四種仍詺劫濁，如此年無食名為飢年，年非是飢，劫濁亦爾。言五鈍使為煩惱濁，此五鈍使縱橫競起惛迷行人謂之為濁。眾生由煩惱為因，於中亂受生不定，輪迴三界、往還六道，交亂受生，但眾生是濁主也。五見為見濁，五見以身為本，若身見一生，諸見競起，迷真亂正詺之為濁。命濁復是果報濁。《成實論》言：六人六識得相續生名之為命，由有煩惱為因生在三界，牽命感長感短雜亂無窮，名為命濁。此五濁既障一乘機，大判凡有三種五濁：若上品五濁即是見諦五濁；中品即是思惟五濁；下品即是習氣五濁也。此三種五濁皆障一乘機。

問者言：「此三種五濁皆障一乘機，外凡夫具有三種五濁，則應不聞說《法華》，亦應無大乘機也。思惟五濁亦障一乘機者，七種學人應無一乘機，不堪聞說《法華》。習氣五濁復障一乘機者，羅漢有習氣，亦應無一乘機，不堪聞說《法華》。」解釋者言：「如此頌類皆有其宿習大乘，大乘因緣強者，雖有三種五濁不能為障，各宿習大乘，緣弱者雖有習氣五濁猶能為障，今者明義正就宿習為論，諸凡夫等雖具有三種五濁，過去大乘善根強者，此五濁則不能為障，便有一乘機發堪聞法華，學人無學人亦如是。宿習大乘因緣弱，雖復偏行所行斷除正使，習氣既在由能為障，無一乘機發也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「此三種五濁皆障一乘機，外凡夫具有三種五濁，則應不聞說《法華》，亦應無大乘機也。思惟五濁亦障一乘機者，七種學人應無一乘機，不堪聞說《法華》。習氣五濁復障一乘機者，羅漢有習氣，亦應無一乘機，不堪聞說《法華》。」解釋者言：「如此頌類皆有其宿習大乘，大乘因緣強者，雖有三種五濁不能為障，各宿習大乘，緣弱者雖有習氣五濁猶能為障，今者明義正就宿習為論，諸凡夫等雖具有三種五濁，過去大乘善根強者，此五濁則不能為障，便有一乘機發堪聞法華，學人無學人亦如是。宿習大乘因緣弱，雖復偏行所行斷除正使，習氣既在由能為障，無一乘機發也。」

問者言：「若使皆由宿習大乘緣者，何關五濁障耶？」解釋者言：「今借一譬以顯障機之義。何者？如人恒有僻病，若使年常飲食豐足、溫煖適意㲲裘隨時，然此僻病恒成就在，則不為患；若使此人年常飲食不充、衣被乏少，致令寒暑得便，昔日僻病於時便顯動發。內合亦如是，若善根食強，煩惱僻病雖有不發；善根既弱，五濁僻病則障一乘機。但障有三種：一是對障、二者既伏障、三者隨時障。今言五濁障一乘者，詺為隨時障，只是隨時得便而能為障也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者言：「若使皆由宿習大乘緣者，何關五濁障耶？」解釋者言：「今借一譬以顯障機之義。何者？如人恒有僻病，若使年常飲食豐足、溫煖適意㲲裘隨時，然此僻病恒成就在，則不為患；若使此人年常飲食不充、衣被乏少，致令寒暑得便，昔日僻病於時便顯動發。內合亦如是，若善根食強，煩惱僻病雖有不發；善根既弱，五濁僻病則障一乘機。但障有三種：一是對障、二者既伏障、三者隨時障。今言五濁障一乘者，詺為隨時障，只是隨時得便而能為障也。」

「舍利弗若我弟子自謂阿羅漢」，此下是第四簡真偽敦物信心，所敦之者已是外凡夫也。就此簡真偽敦信中自有兩段：第一正簡真偽，第二從「除佛滅後」以下，正明敦物信心。此兩段中各自有三重，第一正簡真偽有三重者：第一明非真，第二明是偽，第三出真羅漢形釋也。今者第一「若我弟子自謂得阿羅漢辟支佛者」，初此明非真也。「又舍利弗」以下，第二正明此人是偽。何者？言非真。今者正明是偽，羅漢是增上果，而伊實自未得羅漢果自謂言得，此則於增上法中生慢，故言增上慢。「所以者何」此下是第三出真羅漢例釋上偽，若有實得羅漢，不信此開三顯一同歸之法，無有是處。當知實得羅漢者，在五便中時早已解方便善是同歸，而汝上言得羅漢不解同歸者，當知此人非真羅漢。「除佛滅度後」此下是第二正敦物生信，亦有三重者：第一正敦物生信，第二釋敦信之意，第三釋物疑心也。第一言「除佛滅度後」，佛既滅度，前佛已過後佛未出，於此中間若有人，只於無佛前世中修行得羅漢，百千時都無有佛為此羅漢說法華道萬善同歸者，此人容可不解，正是敦物令信。言佛若在世可得為汝說同歸之理，佛若滅度誰當為汝說此法華同歸之法？汝今可及佛在世，生信樂之心受持同歸之法，此是就教為說。若就理而談，不問有佛無佛皆自然解也。于時物情於中由自不肯信，自言佛雖滅度，佛弟子自解法華，於佛滅度後自當為我說此同歸之法。是故第二從「所以者何」以下，佛即釋此執，言所以勸汝及佛在世信受者何？正言佛滅度後惡世多難，如是《法華》有能受持讀誦者，是人難得。為此義故，令汝今日信受也。但物情於中猶未肯信佛，若言滅度後受持此經為我說法甚難得者，我當自入無餘涅槃。是故第三「若遇餘佛」以下，佛即釋此疑，言若遇餘佛於此法中便得決了，此意正言若人得羅漢果竟，要聞如來說此《法華》知萬善同歸，然後得入涅槃，若不聞說法華同歸，終不得入涅槃。若阿羅漢不值今日釋迦說《法華》者，於未來世中要值遇餘佛，於此法華教中得聞萬善同歸方得入涅槃，無有中間入涅槃者。物情只聞佛此語仍信受，若如此我等即時信受，何假待餘佛方信受，使羅漢當自外凡中有不肯信者相與信受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗若我弟子自謂阿羅漢」，此下是第四簡真偽敦物信心，所敦之者已是外凡夫也。就此簡真偽敦信中自有兩段：第一正簡真偽，第二從「除佛滅後」以下，正明敦物信心。此兩段中各自有三重，第一正簡真偽有三重者：第一明非真，第二明是偽，第三出真羅漢形釋也。今者第一「若我弟子自謂得阿羅漢辟支佛者」，初此明非真也。「又舍利弗」以下，第二正明此人是偽。何者？言非真。今者正明是偽，羅漢是增上果，而伊實自未得羅漢果自謂言得，此則於增上法中生慢，故言增上慢。「所以者何」此下是第三出真羅漢例釋上偽，若有實得羅漢，不信此開三顯一同歸之法，無有是處。當知實得羅漢者，在五便中時早已解方便善是同歸，而汝上言得羅漢不解同歸者，當知此人非真羅漢。「除佛滅度後」此下是第二正敦物生信，亦有三重者：第一正敦物生信，第二釋敦信之意，第三釋物疑心也。第一言「除佛滅度後」，佛既滅度，前佛已過後佛未出，於此中間若有人，只於無佛前世中修行得羅漢，百千時都無有佛為此羅漢說法華道萬善同歸者，此人容可不解，正是敦物令信。言佛若在世可得為汝說同歸之理，佛若滅度誰當為汝說此法華同歸之法？汝今可及佛在世，生信樂之心受持同歸之法，此是就教為說。若就理而談，不問有佛無佛皆自然解也。于時物情於中由自不肯信，自言佛雖滅度，佛弟子自解法華，於佛滅度後自當為我說此同歸之法。是故第二從「所以者何」以下，佛即釋此執，言所以勸汝及佛在世信受者何？正言佛滅度後惡世多難，如是《法華》有能受持讀誦者，是人難得。為此義故，令汝今日信受也。但物情於中猶未肯信佛，若言滅度後受持此經為我說法甚難得者，我當自入無餘涅槃。是故第三「若遇餘佛」以下，佛即釋此疑，言若遇餘佛於此法中便得決了，此意正言若人得羅漢果竟，要聞如來說此《法華》知萬善同歸，然後得入涅槃，若不聞說法華同歸，終不得入涅槃。若阿羅漢不值今日釋迦說《法華》者，於未來世中要值遇餘佛，於此法華教中得聞萬善同歸方得入涅槃，無有中間入涅槃者。物情只聞佛此語仍信受，若如此我等即時信受，何假待餘佛方信受，使羅漢當自外凡中有不肯信者相與信受也。

「舍利弗汝等當一心信解受持佛語」，此下是第五明不虛妄止物誹謗之心也。就中有三：第一明勸信，第二「諸佛如來」下正明不虛，第三「無有餘乘」以下舉所信之法結勸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗汝等當一心信解受持佛語」，此下是第五明不虛妄止物誹謗之心也。就中有三：第一明勸信，第二「諸佛如來」下正明不虛，第三「無有餘乘」以下舉所信之法結勸也。

「爾時世尊而說偈言」下，正法說中本有二，長行與偈頌。此下是第二偈頌，凡有一百十四行偈，正頌上。上長行中本有二：一者緣起、二者正法說，開方便門示真實相。今者一百一十四行偈亦開為二段：初有四行一句偈頌上長行中第一緣起，第二餘一百九行三句偈頌上長行中第二正法說也。但上緣起中本有二：一者是佛許為說同歸之義，二者舍利弗受佛明旨。今者四行一句唯頌佛許，不頌舍利弗受旨也。然上佛許中本有四重，一者正許說、二者誡勅、三者簡眾，今皆不頌，唯頌第四歎眾總結誡許也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊而說偈言」下，正法說中本有二，長行與偈頌。此下是第二偈頌，凡有一百十四行偈，正頌上。上長行中本有二：一者緣起、二者正法說，開方便門示真實相。今者一百一十四行偈亦開為二段：初有四行一句偈頌上長行中第一緣起，第二餘一百九行三句偈頌上長行中第二正法說也。但上緣起中本有二：一者是佛許為說同歸之義，二者舍利弗受佛明旨。今者四行一句唯頌佛許，不頌舍利弗受旨也。然上佛許中本有四重，一者正許說、二者誡勅、三者簡眾，今皆不頌，唯頌第四歎眾總結誡許也。

今者四行一句分為二，初有三行半偈不頌長行將顯歎住者是，故先明去者之非，若無非無以顯是，是故先明去者之非。次三句正頌。何以得知不頌長行？上簡眾者，佛入涅槃後出經者列于時事耳。云何今佛頌經家語耶？若爾，何故相似耶？兩處俱出，于時事那得不相似耶？「於戒有缺漏」者，若犯一戒名之為缺，具足犯即是漏，漏入生死。「瑕疵」者，瑕據其外，疵據其內，內實犯戒，外慎威儀，故言「護惜」也。「此眾無枝葉」至「舍利弗善聽」三句，是第二正頌第四歎眾總結誡許也。上本有三：一者歎住者有機，二者明去無機，三者正總結誡許。今者兩句頌第一，「舍利弗善聽」一句頌第三，略不頌第二段也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者四行一句分為二，初有三行半偈不頌長行將顯歎住者是，故先明去者之非，若無非無以顯是，是故先明去者之非。次三句正頌。何以得知不頌長行？上簡眾者，佛入涅槃後出經者列于時事耳。云何今佛頌經家語耶？若爾，何故相似耶？兩處俱出，于時事那得不相似耶？「於戒有缺漏」者，若犯一戒名之為缺，具足犯即是漏，漏入生死。「瑕疵」者，瑕據其外，疵據其內，內實犯戒，外慎威儀，故言「護惜」也。「此眾無枝葉」至「舍利弗善聽」三句，是第二正頌第四歎眾總結誡許也。上本有三：一者歎住者有機，二者明去無機，三者正總結誡許。今者兩句頌第一，「舍利弗善聽」一句頌第三，略不頌第二段也。

「諸佛所得法」自此下有一百九行三句偈，是偈中第二，頌上長行中第二正法說。但上正法說中本有二：一者就諸佛門廣明開三顯一，二者就釋迦門中廣明開三顯一。今此一百九行三句偈亦分為二：初有七十三行一句，頌上諸佛門開三顯一；從「今我亦如是」下有三十六行半，頌釋迦門開三顯一也。但上諸佛中本有四佛：一者總諸佛門開三顯一，二者明過去諸佛開三顯一，三未來諸佛開三顯一，四現在諸佛開三顯一。今者七十三行一句亦分為四：初有三十四行三句，頌上總諸佛門；第二「過去無數劫」以下有二十七行半偈，頌上第二過去諸佛門；第三從「未來諸世尊」下有六行半偈，頌上未來諸佛門；第四從「天人所供養」以下有四行半偈，頌上第四現在佛門也。上總諸佛門中本有四義：一歎法希有、二明不虛妄、三明開三、四明顯一也。今者不頌第一歎法希有，今此偈中長有舉五濁釋先三後一之意故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛所得法」自此下有一百九行三句偈，是偈中第二，頌上長行中第二正法說。但上正法說中本有二：一者就諸佛門廣明開三顯一，二者就釋迦門中廣明開三顯一。今此一百九行三句偈亦分為二：初有七十三行一句，頌上諸佛門開三顯一；從「今我亦如是」下有三十六行半，頌釋迦門開三顯一也。但上諸佛中本有四佛：一者總諸佛門開三顯一，二者明過去諸佛開三顯一，三未來諸佛開三顯一，四現在諸佛開三顯一。今者七十三行一句亦分為四：初有三十四行三句，頌上總諸佛門；第二「過去無數劫」以下有二十七行半偈，頌上第二過去諸佛門；第三從「未來諸世尊」下有六行半偈，頌上未來諸佛門；第四從「天人所供養」以下有四行半偈，頌上第四現在佛門也。上總諸佛門中本有四義：一歎法希有、二明不虛妄、三明開三、四明顯一也。今者不頌第一歎法希有，今此偈中長有舉五濁釋先三後一之意故。

就三十四行三句亦分為四，初有十二行一句，頌上第三諸佛開三；第二從聲聞若菩薩下有十一行偈，頌上第四諸佛顯一也；第三從「若我遇眾生盡教以佛道」下有九行半偈，義頌諸佛，舉五濁釋先三後一之義是上長行所無；第四從「我有方便力」下兩偈，頌上第二諸佛不虛妄。今兩句料簡，上長行中不虛妄是第二，今此中是第四，文句倒少，欲顯六義本無次第意。上長行中有歎法希有，今偈中略不頌；上長行中無有舉五濁釋先三後一之義，今此偈中有。文句既互有出沒，驗知一佛門中應備有六義也。上總諸佛開三中本有三段：初正就諸佛開三，第二舉釋迦未釋諸佛開三，第三還結屬諸佛。今者唯顯第一諸佛開三，略不頌後二段也。上長行中唯開三乘是方便，今此偈廣明五乘是方便。今就十二行一句偈中宜分為二：第一有八行三句偈，先出四乘教是方便；第二從「有佛子心淨」下有三行半偈，別出菩薩大乘教是方便。逐文句起盡，是故宜開為二也。又就八行三句偈出四乘方便中自復有二：初有五行三句偈先出四乘教，第二從「我說是方便」有三行偈正開是方便，明昔日所以有四乘之教皆是方便。又此兩段中各有二：初有四行一句出人天二乘教，次一行半出聲聞、辟支佛二乘教也。就初四行一句中有四意：第一「諸佛所得法」下三句，明於大乘中離出人天二乘；第二「眾生心所念」下一行，明眾生根性不同；第三「佛悉知是已」下一行，明隨宜說法非一；第四「或說修多羅」下一行半，廣出非一之教，即是九部經也。從「鈍根樂小法」有一行半，是第二出聲聞、辟支佛二乘教，二乘人未必是鈍，但貶其狹短故言鈍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就三十四行三句亦分為四，初有十二行一句，頌上第三諸佛開三；第二從聲聞若菩薩下有十一行偈，頌上第四諸佛顯一也；第三從「若我遇眾生盡教以佛道」下有九行半偈，義頌諸佛，舉五濁釋先三後一之義是上長行所無；第四從「我有方便力」下兩偈，頌上第二諸佛不虛妄。今兩句料簡，上長行中不虛妄是第二，今此中是第四，文句倒少，欲顯六義本無次第意。上長行中有歎法希有，今偈中略不頌；上長行中無有舉五濁釋先三後一之義，今此偈中有。文句既互有出沒，驗知一佛門中應備有六義也。上總諸佛開三中本有三段：初正就諸佛開三，第二舉釋迦未釋諸佛開三，第三還結屬諸佛。今者唯顯第一諸佛開三，略不頌後二段也。上長行中唯開三乘是方便，今此偈廣明五乘是方便。今就十二行一句偈中宜分為二：第一有八行三句偈，先出四乘教是方便；第二從「有佛子心淨」下有三行半偈，別出菩薩大乘教是方便。逐文句起盡，是故宜開為二也。又就八行三句偈出四乘方便中自復有二：初有五行三句偈先出四乘教，第二從「我說是方便」有三行偈正開是方便，明昔日所以有四乘之教皆是方便。又此兩段中各有二：初有四行一句出人天二乘教，次一行半出聲聞、辟支佛二乘教也。就初四行一句中有四意：第一「諸佛所得法」下三句，明於大乘中離出人天二乘；第二「眾生心所念」下一行，明眾生根性不同；第三「佛悉知是已」下一行，明隨宜說法非一；第四「或說修多羅」下一行半，廣出非一之教，即是九部經也。從「鈍根樂小法」有一行半，是第二出聲聞、辟支佛二乘教，二乘人未必是鈍，但貶其狹短故言鈍也。

問曰：「上言若人遭苦厭老病死，今者何故言貪著於生死，此則前後自相違。」或解釋言，有三種解：一解言，生死有二種，一者三界分段生死，二者是三界外無明住地變易生死。分段之苦交切厭心則顯，變易之苦比於分段此苦則微。且自昔日三乘教不說有無明住地之苦，就昔教既不說有此生死之苦，則於是苦無有厭心，故言貪著。第二解言，故始須陀洹等，若論求道之邊此則遭苦厭老病死猶有妻子之愛，此則是貪著於生死。此兩解隨意用之，後又言機中有厭情則有貪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「上言若人遭苦厭老病死，今者何故言貪著於生死，此則前後自相違。」或解釋言，有三種解：一解言，生死有二種，一者三界分段生死，二者是三界外無明住地變易生死。分段之苦交切厭心則顯，變易之苦比於分段此苦則微。且自昔日三乘教不說有無明住地之苦，就昔教既不說有此生死之苦，則於是苦無有厭心，故言貪著。第二解言，故始須陀洹等，若論求道之邊此則遭苦厭老病死猶有妻子之愛，此則是貪著於生死。此兩解隨意用之，後又言機中有厭情則有貪也。

「我說是方便」，自此下三行是第二正開言是方便之教，就中且有二者：第一言「我說是方便」有兩偈，先開上聲聞、緣覺三乘教是方便，言昔日是真實、今日是方便。第二言「我此九部法」一偈倒開上人天二乘教亦是方便，故說是人天等經根本本為大故，言入大乘為本，以故說是經。「有佛子心淨」，此下三行半偈是第二別出三乘中大乘之人，教中亦有二：初有一行半偈先出三乘中大乘人教，「說是大乘教」者，是昔日三乘中之大乘非今日大乘，第二二行偈正開是方便自有二：初「我記如是人」下一行半略記成佛，第二「佛知彼心行」下半行正開是方便，佛知彼心行為說三乘中之大乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我說是方便」，自此下三行是第二正開言是方便之教，就中且有二者：第一言「我說是方便」有兩偈，先開上聲聞、緣覺三乘教是方便，言昔日是真實、今日是方便。第二言「我此九部法」一偈倒開上人天二乘教亦是方便，故說是人天等經根本本為大故，言入大乘為本，以故說是經。「有佛子心淨」，此下三行半偈是第二別出三乘中大乘之人，教中亦有二：初有一行半偈先出三乘中大乘人教，「說是大乘教」者，是昔日三乘中之大乘非今日大乘，第二二行偈正開是方便自有二：初「我記如是人」下一行半略記成佛，第二「佛知彼心行」下半行正開是方便，佛知彼心行為說三乘中之大乘也。

「聲聞若菩薩」此下十一行偈，頌總諸佛門中第四顯一，上有四：初是果一，二是人一，三是因一，四是教一。今者略不頌第三因一，唯頌三一亦不次第。今「聲聞若菩薩」下一偈，頌第二人一；「十方佛土中唯有一乘法」此下一行半偈，頌第四教一；「說佛智慧故」此下八行半偈，頌第一果一。就此八行半中自開三段：第一從「說佛智慧故」下有一行三句偈，先明佛未應世時欲為眾生說一大乘果，不欲與小乘果；第二從「如其所得法定慧力莊嚴」下有四行三句偈，正明出世以來欲與一乘果；第三從「舍利弗當知我本立誓願」有兩行，明如來本行菩薩道時欲與大乘果。又此三段前一後一不開，只就第二佛出世以來欲與大乘果有四重：第一從「如其所得法」三句，正明佛將欲以大果與眾生。第二從「自證無上道」下一行半偈，釋佛出世之本意欲與大果，我若惜此大果，我是慳貪之人，無奈眾生無大果之機，是故先為說三。但時眾於中生疑，佛為自言欲與眾生大果，誰當信佛此語？故第三從「若人信歸佛」下有一行一偈引勝人證，汝言無有信者，自有人信三寶者，言佛不欺誑者，此等人信佛恒欲與眾生大果，時眾有生疑言，若使都無有信三寶者，誰當復信佛耶？第四「我以相嚴身」一偈，用佛自身功德相好，證佛與大果不虛，若是無威德人容可不實，佛既如此形相，云何當出言不實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞若菩薩」此下十一行偈，頌總諸佛門中第四顯一，上有四：初是果一，二是人一，三是因一，四是教一。今者略不頌第三因一，唯頌三一亦不次第。今「聲聞若菩薩」下一偈，頌第二人一；「十方佛土中唯有一乘法」此下一行半偈，頌第四教一；「說佛智慧故」此下八行半偈，頌第一果一。就此八行半中自開三段：第一從「說佛智慧故」下有一行三句偈，先明佛未應世時欲為眾生說一大乘果，不欲與小乘果；第二從「如其所得法定慧力莊嚴」下有四行三句偈，正明出世以來欲與一乘果；第三從「舍利弗當知我本立誓願」有兩行，明如來本行菩薩道時欲與大乘果。又此三段前一後一不開，只就第二佛出世以來欲與大乘果有四重：第一從「如其所得法」三句，正明佛將欲以大果與眾生。第二從「自證無上道」下一行半偈，釋佛出世之本意欲與大果，我若惜此大果，我是慳貪之人，無奈眾生無大果之機，是故先為說三。但時眾於中生疑，佛為自言欲與眾生大果，誰當信佛此語？故第三從「若人信歸佛」下有一行一偈引勝人證，汝言無有信者，自有人信三寶者，言佛不欺誑者，此等人信佛恒欲與眾生大果，時眾有生疑言，若使都無有信三寶者，誰當復信佛耶？第四「我以相嚴身」一偈，用佛自身功德相好，證佛與大果不虛，若是無威德人容可不實，佛既如此形相，云何當出言不實？

「若我遇眾生」此下九行半，是第三義頌總諸佛門五濁，上長行所無者。就此五濁中自有三段：第一「若我遇眾生盡教以佛道」一偈，正明佛為五濁眾生故出世，不得即說大意。第二六行偈出五濁體。第三從「是故舍利弗」有兩行半，結佛為五濁眾生出世說小之意。此三段之中前一後一不開，第二出五濁便成五重，「我知此眾生」兩行偈出眾生濁。「受胎之微形」一偈明命濁，「入邪見稠林」下一偈出見濁，六十二見者我見作本，外道計我，即色是我、離色是我，我住色中、色住我中，乃至行陰上亦如是。五陰上各有四五，便成二十見。現在有二十見，此可見由因生故，故過去五陰上亦有二十見，復感未來種數，故未來世五陰復計二十見，合三世各二十見便成六十見。見雖有六十，不出斷常二見。何故如此？若使計色即是我者，後時便成斷見，即是無見也。自餘三見皆離色計我便成常見，即是有見也。是知總而論之，是有無二見，別而談之有六十見，若總若別故有六十二見也。「深著虛妄法」出煩惱濁，「於千萬億劫」一偈出劫濁。「是故舍利弗」此下兩行半，是第三結諸佛為化五濁眾生故施三乘方便之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我遇眾生」此下九行半，是第三義頌總諸佛門五濁，上長行所無者。就此五濁中自有三段：第一「若我遇眾生盡教以佛道」一偈，正明佛為五濁眾生故出世，不得即說大意。第二六行偈出五濁體。第三從「是故舍利弗」有兩行半，結佛為五濁眾生出世說小之意。此三段之中前一後一不開，第二出五濁便成五重，「我知此眾生」兩行偈出眾生濁。「受胎之微形」一偈明命濁，「入邪見稠林」下一偈出見濁，六十二見者我見作本，外道計我，即色是我、離色是我，我住色中、色住我中，乃至行陰上亦如是。五陰上各有四五，便成二十見。現在有二十見，此可見由因生故，故過去五陰上亦有二十見，復感未來種數，故未來世五陰復計二十見，合三世各二十見便成六十見。見雖有六十，不出斷常二見。何故如此？若使計色即是我者，後時便成斷見，即是無見也。自餘三見皆離色計我便成常見，即是有見也。是知總而論之，是有無二見，別而談之有六十見，若總若別故有六十二見也。「深著虛妄法」出煩惱濁，「於千萬億劫」一偈出劫濁。「是故舍利弗」此下兩行半，是第三結諸佛為化五濁眾生故施三乘方便之意也。

「我有方便力示以三乘教」，此下兩偈頌上第二不虛妄。就中自有二：初一行偈先舉釋迦同諸佛先三後一不虛妄；第二「今此諸大眾」下一行，勸信結不虛妄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我有方便力示以三乘教」，此下兩偈頌上第二不虛妄。就中自有二：初一行偈先舉釋迦同諸佛先三後一不虛妄；第二「今此諸大眾」下一行，勸信結不虛妄也。

「過去無數劫」自此下有二十七行半偈，上四佛門中之第二過去佛門。上過去佛門中本有二：一者開三、二者顯一。今者先有兩行偈頌開三也；第二從「是諸世尊等」有二十五行半，頌過去佛顯一。就此第二二十五行半偈中自有二種：第一有二行半頌教一，第二從「若有眾生類」二十三行偈作三重併頌三一：人一、因一、果一也。三重者，初兩行明過去佛在世時修行得佛，第二有二十行偈就過去佛滅度後修行得佛，第三一行偈合明佛在世及滅度後供養成佛也。就第一兩行過去佛在世時中修行得佛亦有三：「若有眾生類」即是人一，行六度即是因一，成佛道即是果一也。「諸佛滅度後」已下二十行偈，是第二就佛滅度後修行成佛中凡有四種供養，一一偈明軟善供養，第二四行半偈明起塔供養，第三六行半明造像供養，第四八行直明三業供養也。第一「若人善軟心」此一偈未暇作餘供養，且先明軟善心，供養不開。「諸佛滅度已」有四行半偈，第二起塔供養，亦有三一：人即是人一，供養心即是因一，成佛道即是果一。從「若人為佛故」有六行半偈是第三明造像供養，亦有三一之義。從「若人於塔廟」下有八行偈，第四直明三業等供養，亦得有三一之義也。「於諸過去佛現在或滅度」下一行偈，是第三合明佛在世及滅度修行，亦得有三一之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去無數劫」自此下有二十七行半偈，上四佛門中之第二過去佛門。上過去佛門中本有二：一者開三、二者顯一。今者先有兩行偈頌開三也；第二從「是諸世尊等」有二十五行半，頌過去佛顯一。就此第二二十五行半偈中自有二種：第一有二行半頌教一，第二從「若有眾生類」二十三行偈作三重併頌三一：人一、因一、果一也。三重者，初兩行明過去佛在世時修行得佛，第二有二十行偈就過去佛滅度後修行得佛，第三一行偈合明佛在世及滅度後供養成佛也。就第一兩行過去佛在世時中修行得佛亦有三：「若有眾生類」即是人一，行六度即是因一，成佛道即是果一也。「諸佛滅度後」已下二十行偈，是第二就佛滅度後修行成佛中凡有四種供養，一一偈明軟善供養，第二四行半偈明起塔供養，第三六行半明造像供養，第四八行直明三業供養也。第一「若人善軟心」此一偈未暇作餘供養，且先明軟善心，供養不開。「諸佛滅度已」有四行半偈，第二起塔供養，亦有三一：人即是人一，供養心即是因一，成佛道即是果一。從「若人為佛故」有六行半偈是第三明造像供養，亦有三一之義。從「若人於塔廟」下有八行偈，第四直明三業等供養，亦得有三一之義也。「於諸過去佛現在或滅度」下一行偈，是第三合明佛在世及滅度修行，亦得有三一之義。

「未來諸世尊」自此下有六行半，頌上第三未來佛門。就中自有二：初有兩行半偈頌上開三，第二從「諸佛本誓願」下四行偈頌上顯一，就中有三：初一行頌果一；「未來世諸佛雖說百千億」下此一偈頌教一也；「諸佛兩足尊」此下有兩行頌因一。「知法常無性」者，知萬善法無有三乘性。「佛種從緣起」者，若據佛果望萬善，此佛果由萬善而得，仍詺因為緣，故言佛種從緣起也。「是法住法位」者，是萬善法住一乘法位，故法住法位位。「世間相常住」者，只是世間取相，諸善亦住一乘佛位。又一種解，修此萬善在於世間，相常住者常住大乘中，導師方便說者，根本只是一因，昔日方便說言有三，故知只是一因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未來諸世尊」自此下有六行半，頌上第三未來佛門。就中自有二：初有兩行半偈頌上開三，第二從「諸佛本誓願」下四行偈頌上顯一，就中有三：初一行頌果一；「未來世諸佛雖說百千億」下此一偈頌教一也；「諸佛兩足尊」此下有兩行頌因一。「知法常無性」者，知萬善法無有三乘性。「佛種從緣起」者，若據佛果望萬善，此佛果由萬善而得，仍詺因為緣，故言佛種從緣起也。「是法住法位」者，是萬善法住一乘法位，故法住法位位。「世間相常住」者，只是世間取相，諸善亦住一乘佛位。又一種解，修此萬善在於世間，相常住者常住大乘中，導師方便說者，根本只是一因，昔日方便說言有三，故知只是一因。

有人曰：「用此兩偈頌教一」。意謂不爾，何故知是因一？言佛種從緣起，因只是緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人曰：「用此兩偈頌教一」。意謂不爾，何故知是因一？言佛種從緣起，因只是緣也。

「天人所供養」此下四行半偈，頌上第四現在佛門。上長行中有三：第一明開三顯一義之意，第二正明開三顯一，第三結成。今此偈中只頌前二，不頌第三結。第一言「天人所供養」一偈半先頌第一現在諸佛，為三一之義故應出在世也。後三行偈頌第二正明開三顯一之義，上長行中先明開三後明顯一，今此三行偈中亦分為二：言「知第一寂滅」一偈先頌顯一唯頌教一也。第二「知眾生諸行」有兩行倒頌上開三。此兩行偈自有二：初一行一句先明現在十方佛洞見三乘人機，第二言「以種種因緣」下三句正頌開三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天人所供養」此下四行半偈，頌上第四現在佛門。上長行中有三：第一明開三顯一義之意，第二正明開三顯一，第三結成。今此偈中只頌前二，不頌第三結。第一言「天人所供養」一偈半先頌第一現在諸佛，為三一之義故應出在世也。後三行偈頌第二正明開三顯一之義，上長行中先明開三後明顯一，今此三行偈中亦分為二：言「知第一寂滅」一偈先頌顯一唯頌教一也。第二「知眾生諸行」有兩行倒頌上開三。此兩行偈自有二：初一行一句先明現在十方佛洞見三乘人機，第二言「以種種因緣」下三句正頌開三也。

「今我亦如是」自此下有三十六行半偈，頌上釋迦門。上長行中本有五義：一者開三，二者顯一，三者舉五濁釋先三後一之意，第四簡真偽敦信，五者明不虛妄。今者不頌第四簡真偽敦信，長有歎法希有故。今此三十六行半偈亦分為五別：初一行偈超頌上顯一；次有一偈追頌上開三；第三從「舍利弗當知」下二十七行半偈頌上第三五濁；第四從「如三世諸佛說法之儀式」下五行半義頌歎法希有，長行所無也；第五從「汝等勿有疑我為諸法王」下一行半頌上第五不虛妄。今三重料簡，但上長行中顯一本第二段，今此中先頌顯一後頌開三，明互有前後之義，具如上釋。上第四是簡真偽敦信，此中略不頌。上長行本無有歎法希有，今偈中長出歎法希有，則義頌之也。所以長補所闕還成五重，然此釋迦門中長行與偈既互有出沒，故知一佛之中應備有六義。今且取第一第二第三第五，唯除第四歎法希有，用此四段偈，若合、若離、不合不離作十種法說，此即為下火宅中十譬作本。所以不取前四佛門作本者，上明四佛者為成今釋迦義，未來非是正主故不取。等是釋迦門中復不取歎法希有作本，此中明法說與譬說作本，其自有優曇華譬，云何以譬為譬作本？是故不取也。取第一第二此兩段宜合為一段，上則帖同諸佛先三後一之意，名為化主同，下則為火宅中第一宅主譬作本，亦名為總譬作本。又離第三頌五濁，作八段，為下火宅中八譬作本。又取第五不虛妄段不合不離，為第十譬作本也。離第三頌五濁，作八種譬本者，第一從「舍利弗當知我以佛眼觀」有四行偈，此間詺為佛在法身地，見所化眾生為五濁所惛，即為火宅中第二長者見火譬作本，火宅中言「長者見是大火從四面起」下是也。第二從「我始坐道場觀樹亦經行」有六行半偈，此間詺為佛應世以大乘化眾生不得，此則為下火宅中第三長者救子不得譬作本，火宅中言「舍利弗是長者作是思惟，我身手有力當以衣裓」下是也。第三從「尋念過去佛所行方便力」下十一行偈，此間詺為佛因三乘化得眾生，此則為下火宅中第四長者救子得譬作本，下言「爾時長者即作是念，此舍已為大火所燒，我及諸子若不時出必為火焚，我今當設方便」下是也。第四「舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億」一偈，此間詺為佛見三乘人大乘機發之義，此則為火宅中第五長者見子免難譬作本，下言「長者見諸子等安隱得出火宅到無畏處，皆於四衢道中露地而坐無復障礙」也。第五從「咸以恭敬心皆來至佛所，曾從諸佛聞方便所說法」有一偈，此間詺為三乘人索果，所索者只是三界盡無生智，此理中為論，此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今我亦如是」自此下有三十六行半偈，頌上釋迦門。上長行中本有五義：一者開三，二者顯一，三者舉五濁釋先三後一之意，第四簡真偽敦信，五者明不虛妄。今者不頌第四簡真偽敦信，長有歎法希有故。今此三十六行半偈亦分為五別：初一行偈超頌上顯一；次有一偈追頌上開三；第三從「舍利弗當知」下二十七行半偈頌上第三五濁；第四從「如三世諸佛說法之儀式」下五行半義頌歎法希有，長行所無也；第五從「汝等勿有疑我為諸法王」下一行半頌上第五不虛妄。今三重料簡，但上長行中顯一本第二段，今此中先頌顯一後頌開三，明互有前後之義，具如上釋。上第四是簡真偽敦信，此中略不頌。上長行本無有歎法希有，今偈中長出歎法希有，則義頌之也。所以長補所闕還成五重，然此釋迦門中長行與偈既互有出沒，故知一佛之中應備有六義。今且取第一第二第三第五，唯除第四歎法希有，用此四段偈，若合、若離、不合不離作十種法說，此即為下火宅中十譬作本。所以不取前四佛門作本者，上明四佛者為成今釋迦義，未來非是正主故不取。等是釋迦門中復不取歎法希有作本，此中明法說與譬說作本，其自有優曇華譬，云何以譬為譬作本？是故不取也。取第一第二此兩段宜合為一段，上則帖同諸佛先三後一之意，名為化主同，下則為火宅中第一宅主譬作本，亦名為總譬作本。又離第三頌五濁，作八段，為下火宅中八譬作本。又取第五不虛妄段不合不離，為第十譬作本也。離第三頌五濁，作八種譬本者，第一從「舍利弗當知我以佛眼觀」有四行偈，此間詺為佛在法身地，見所化眾生為五濁所惛，即為火宅中第二長者見火譬作本，火宅中言「長者見是大火從四面起」下是也。第二從「我始坐道場觀樹亦經行」有六行半偈，此間詺為佛應世以大乘化眾生不得，此則為下火宅中第三長者救子不得譬作本，火宅中言「舍利弗是長者作是思惟，我身手有力當以衣裓」下是也。第三從「尋念過去佛所行方便力」下十一行偈，此間詺為佛因三乘化得眾生，此則為下火宅中第四長者救子得譬作本，下言「爾時長者即作是念，此舍已為大火所燒，我及諸子若不時出必為火焚，我今當設方便」下是也。第四「舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億」一偈，此間詺為佛見三乘人大乘機發之義，此則為火宅中第五長者見子免難譬作本，下言「長者見諸子等安隱得出火宅到無畏處，皆於四衢道中露地而坐無復障礙」也。第五從「咸以恭敬心皆來至佛所，曾從諸佛聞方便所說法」有一偈，此間詺為三乘人索果，所索者只是三界盡無生智，此理中為論，此

則為火宅中超為第七諸子索車譬作本，下言「時諸子等各白父言，父先所許玩好之具羊車鹿車牛車，願時賜與」也。第六「我即作是念，如來所以出為說佛慧故，今正是其時」有兩行一句偈，此間詺為佛見眾生大乘機發故歡喜，此則追為火宅中第六長者見子免難故歡喜譬作本，下言「其心泰然歡喜踊躍」也。第七「於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道」此三句，此間詺為佛為眾生說大乘，即是說《法華經》，此則為下火宅中第八等與大車譬作本，下言「舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車」下是也。第八言「菩薩聞是法疑網悉已除，千二百羅漢悉亦當作佛」，此一偈此間詺為三乘人受行大乘之義，此則為下火宅中第九諸子得大車故歡喜譬作本，下言「是時諸子各乘大車，得未曾有，非本所望」也。離頌五濁為火宅八譬作本竟。用此八譬足前化主譬為九譬，第十超取第五不虛妄段，言「汝等勿有疑我為諸法王」有一行半偈，此間詺為不虛妄，此則為下火宅中第十不虛妄譬作本，下言「舍利弗於汝意云何，是長者各與諸子珍寶大車，寧有虛妄」下是也。是故言若合、若離、不合不離作此十段，為下火宅中十譬作本，遠為化城譬作本，亦遠論窮子譬作本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為火宅中超為第七諸子索車譬作本，下言「時諸子等各白父言，父先所許玩好之具羊車鹿車牛車，願時賜與」也。第六「我即作是念，如來所以出為說佛慧故，今正是其時」有兩行一句偈，此間詺為佛見眾生大乘機發故歡喜，此則追為火宅中第六長者見子免難故歡喜譬作本，下言「其心泰然歡喜踊躍」也。第七「於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道」此三句，此間詺為佛為眾生說大乘，即是說《法華經》，此則為下火宅中第八等與大車譬作本，下言「舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車」下是也。第八言「菩薩聞是法疑網悉已除，千二百羅漢悉亦當作佛」，此一偈此間詺為三乘人受行大乘之義，此則為下火宅中第九諸子得大車故歡喜譬作本，下言「是時諸子各乘大車，得未曾有，非本所望」也。離頌五濁為火宅八譬作本竟。用此八譬足前化主譬為九譬，第十超取第五不虛妄段，言「汝等勿有疑我為諸法王」有一行半偈，此間詺為不虛妄，此則為下火宅中第十不虛妄譬作本，下言「舍利弗於汝意云何，是長者各與諸子珍寶大車，寧有虛妄」下是也。是故言若合、若離、不合不離作此十段，為下火宅中十譬作本，遠為化城譬作本，亦遠論窮子譬作本也。

言「今我亦如是」此一行，超頌上顯一唯頌教一，「我以智慧力」下此一偈，追頌上開三，此兩偈合為一段，上則帖同諸佛先三後一，詺為化主同，下則為火宅中若國邑聚落有大長者詺為宅主譬作本，亦名為總譬作本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「今我亦如是」此一行，超頌上顯一唯頌教一，「我以智慧力」下此一偈，追頌上開三，此兩偈合為一段，上則帖同諸佛先三後一，詺為化主同，下則為火宅中若國邑聚落有大長者詺為宅主譬作本，亦名為總譬作本也。

第二「舍利弗當知」此下有二十七行半，頌上第三舉五濁釋先三後一義。既分作八段，故「舍利弗當知」以下四偈是十法說之第二，此間詺為佛見所化眾生為五濁所惛，則為下火宅中第二長者見火譬作本，下言「長者見是大火從四面起」下是。今就此十四行偈中自有三段：第一半行明能見，第二三行出所見，第三半行明起悲愍之心。今言「舍利弗當知我以佛眼觀」此半偈是第一明能見，佛在法身地見所化眾生為五濁所惛也。「見六道眾生」下有三行偈，第二出所見，即是五濁見六道眾生貧窮無福慧，此半偈出眾生濁也。「入生死嶮道」下半偈明命濁也。「深著於五欲」下一行半偏舉貪使明煩惱濁也。「深入諸邪見」下半偈明見濁也。略不出劫濁，劫濁更無別體，四濁為時節，節是劫濁也。「為是眾生故而起大悲心」此半偈是第三明能見見所見起悲愍，明如來欲化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「舍利弗當知」此下有二十七行半，頌上第三舉五濁釋先三後一義。既分作八段，故「舍利弗當知」以下四偈是十法說之第二，此間詺為佛見所化眾生為五濁所惛，則為下火宅中第二長者見火譬作本，下言「長者見是大火從四面起」下是。今就此十四行偈中自有三段：第一半行明能見，第二三行出所見，第三半行明起悲愍之心。今言「舍利弗當知我以佛眼觀」此半偈是第一明能見，佛在法身地見所化眾生為五濁所惛也。「見六道眾生」下有三行偈，第二出所見，即是五濁見六道眾生貧窮無福慧，此半偈出眾生濁也。「入生死嶮道」下半偈明命濁也。「深著於五欲」下一行半偏舉貪使明煩惱濁也。「深入諸邪見」下半偈明見濁也。略不出劫濁，劫濁更無別體，四濁為時節，節是劫濁也。「為是眾生故而起大悲心」此半偈是第三明能見見所見起悲愍，明如來欲化眾生也。

第三「我始坐道場」此下六行半偈，此間詺為佛以大乘化眾生不得，即為下火宅中第三長者救諸子不得譬作本，下言「舍利弗是長者作是思惟，我身手有力」下是也。今就此六行半偈中自有三：第一半行明化眾生不得之處，第二半行明化眾生不得時節，第三五行半正明化眾生不得也。「我始坐道場」下半行是第一佛以大乘化眾生不得之處。觀樹者，一解言樹立天下眾生，經行者必為此事，亦言念報樹四枝覆蔭之恩為眾生作軌，樹木無心猶尚報恩，豈況於人乎！「於三七日中思惟如是事」此半偈是第二明佛以大乘化眾生不得之時節也。從「我所得智慧」下有五行半，是第三正明佛以大乘化眾生不得，自有三重：第一從「我所得智慧微妙最第一」下半行明佛用大乘擬宜也；第二從「眾生諸根鈍」下有三行偈，此明佛見眾生無大乘機，第三兩偈明息化。就第二無機中自有三，「眾生諸根鈍」半行明有人天小機，「如斯之等類」下半行正明無大機，「爾時諸梵王」下兩行證成無機也，只由梵王請故住世，驗知無大機也。「我即自思惟若但讚佛乘」以下兩行偈，是第三明佛息大乘化，自有二：第一一偈半明增畏其患，若無大乘機但為說大乘者，容生誹謗之心入三途，故言沒在苦也。第二「我寧不說法」下半行正明息化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「我始坐道場」此下六行半偈，此間詺為佛以大乘化眾生不得，即為下火宅中第三長者救諸子不得譬作本，下言「舍利弗是長者作是思惟，我身手有力」下是也。今就此六行半偈中自有三：第一半行明化眾生不得之處，第二半行明化眾生不得時節，第三五行半正明化眾生不得也。「我始坐道場」下半行是第一佛以大乘化眾生不得之處。觀樹者，一解言樹立天下眾生，經行者必為此事，亦言念報樹四枝覆蔭之恩為眾生作軌，樹木無心猶尚報恩，豈況於人乎！「於三七日中思惟如是事」此半偈是第二明佛以大乘化眾生不得之時節也。從「我所得智慧」下有五行半，是第三正明佛以大乘化眾生不得，自有三重：第一從「我所得智慧微妙最第一」下半行明佛用大乘擬宜也；第二從「眾生諸根鈍」下有三行偈，此明佛見眾生無大乘機，第三兩偈明息化。就第二無機中自有三，「眾生諸根鈍」半行明有人天小機，「如斯之等類」下半行正明無大機，「爾時諸梵王」下兩行證成無機也，只由梵王請故住世，驗知無大機也。「我即自思惟若但讚佛乘」以下兩行偈，是第三明佛息大乘化，自有二：第一一偈半明增畏其患，若無大乘機但為說大乘者，容生誹謗之心入三途，故言沒在苦也。第二「我寧不說法」下半行正明息化。

「尋念過去佛」此下有十一偈是第四，此間詺為佛用三乘化得眾生，此則為下火宅中第四長者以三車救子得譬作本，下言「爾時長者即作是念，是舍已為大火所燒」下是也。就此文中自有二：第一十一偈，正明用三乘化眾生得也；第二「從久遠劫來」一偈釋物疑也。就前十行中自有四段：第一六行半明佛用三乘擬宜，第二一行見三乘人機，第三一行半即為說三乘教，第四一行三乘人受行也。今言「尋念過去佛」此下六行半偈，是第一開三乘擬宜，自有三重：第一「尋念過去佛所行方便力」一行明覓教擬宜，上半是覓教、下半正明擬宜。第二「作是思惟時十方佛皆現」下四行半明諸佛讚歎。第三「舍利弗當知」下一行，明釋迦歸命諸佛也。「復作是念我出濁惡世如諸佛所說」一偈是第二，見有三乘機堪受三乘化也。「思惟是事已即趣波羅㮈」下一行半是第三，明佛即為說三乘教正造鹿苑之時。「諸法寂滅相」者，此明萬善諸法寂滅，無有三乘之相可說，但以方便故說有三乘也。「是名轉法輪便有涅槃音」下一行是第四，三乘人受行但以方便故說有三乘，只得言有涅槃之音，無有實涅槃之體也。五人得道，八萬諸天得聖，是故《維摩經》言三寶於是現世間也。「從久遠劫來」此下一偈是第二釋疑。疑言：釋迦如來三達洞照，自應解三乘之教，那得方復學諸佛三乘法耶？釋言：從久遠劫來，讚示涅槃法明，又已解三乘教法，但欲為同諸佛故也。又釋：時眾相與生疑言，若道理中無此三乘，佛何故具欲為人說是三乘耶？是故第二有一偈釋疑。「從久遠劫來讚示涅槃法」，言常欲示一乘因果法，無大乘眾生，不堪受也。相傳言：此則密明壽量之義，此是前釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尋念過去佛」此下有十一偈是第四，此間詺為佛用三乘化得眾生，此則為下火宅中第四長者以三車救子得譬作本，下言「爾時長者即作是念，是舍已為大火所燒」下是也。就此文中自有二：第一十一偈，正明用三乘化眾生得也；第二「從久遠劫來」一偈釋物疑也。就前十行中自有四段：第一六行半明佛用三乘擬宜，第二一行見三乘人機，第三一行半即為說三乘教，第四一行三乘人受行也。今言「尋念過去佛」此下六行半偈，是第一開三乘擬宜，自有三重：第一「尋念過去佛所行方便力」一行明覓教擬宜，上半是覓教、下半正明擬宜。第二「作是思惟時十方佛皆現」下四行半明諸佛讚歎。第三「舍利弗當知」下一行，明釋迦歸命諸佛也。「復作是念我出濁惡世如諸佛所說」一偈是第二，見有三乘機堪受三乘化也。「思惟是事已即趣波羅㮈」下一行半是第三，明佛即為說三乘教正造鹿苑之時。「諸法寂滅相」者，此明萬善諸法寂滅，無有三乘之相可說，但以方便故說有三乘也。「是名轉法輪便有涅槃音」下一行是第四，三乘人受行但以方便故說有三乘，只得言有涅槃之音，無有實涅槃之體也。五人得道，八萬諸天得聖，是故《維摩經》言三寶於是現世間也。「從久遠劫來」此下一偈是第二釋疑。疑言：釋迦如來三達洞照，自應解三乘之教，那得方復學諸佛三乘法耶？釋言：從久遠劫來，讚示涅槃法明，又已解三乘教法，但欲為同諸佛故也。又釋：時眾相與生疑言，若道理中無此三乘，佛何故具欲為人說是三乘耶？是故第二有一偈釋疑。「從久遠劫來讚示涅槃法」，言常欲示一乘因果法，無大乘眾生，不堪受也。相傳言：此則密明壽量之義，此是前釋也。

「舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億」，此一偈是第五，此間詺為佛見三乘人有大乘機發，機發是理故言志求，此則為下火宅中第五長者見子免難譬作本，下言「是時長者見諸子等安隱得出火宅」下是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億」，此一偈是第五，此間詺為佛見三乘人有大乘機發，機發是理故言志求，此則為下火宅中第五長者見子免難譬作本，下言「是時長者見諸子等安隱得出火宅」下是也。

「咸以恭敬心皆來至佛所」此偈是第六，此間詺為三乘人索果，此則超為火宅中第七諸子索車譬作本，下言「是時諸子各白父言，父先所許珍玩之物」下是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「咸以恭敬心皆來至佛所」此偈是第六，此間詺為三乘人索果，此則超為火宅中第七諸子索車譬作本，下言「是時諸子各白父言，父先所許珍玩之物」下是也。

「我即作是念如來所以出」此下兩行一句第七，此中詺為佛見三乘人大乘機發故歡喜，追為火宅中第六長者見子免難故歡喜譬作本也，下言「其心泰然歡喜踊躍」下是也。今兩行一句偈自為二：初兩偈出歡喜之由，第二餘一句正明歡喜。初兩行出歡喜所由之中自有二：「我即作是念如來所以出為說佛慧故」是前偈明好事遂故喜也。「鈍根少智人著相憍慢者不能信是法」，是後偈明惡事除故喜。何以知之？此人本時是鈍根，今者成利根。何以知然？昔日縱使利根廢已作鈍根，今發廣大心故，稱之為利根人也。此人本時是小乘小智，今者成大乘大智；此人本時是著相憍慢者，今日非著相憍慢；本時不能信大乘法，今日能信大乘法，是故生喜也。「今我喜無畏」此一句是第二正明歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我即作是念如來所以出」此下兩行一句第七，此中詺為佛見三乘人大乘機發故歡喜，追為火宅中第六長者見子免難故歡喜譬作本也，下言「其心泰然歡喜踊躍」下是也。今兩行一句偈自為二：初兩偈出歡喜之由，第二餘一句正明歡喜。初兩行出歡喜所由之中自有二：「我即作是念如來所以出為說佛慧故」是前偈明好事遂故喜也。「鈍根少智人著相憍慢者不能信是法」，是後偈明惡事除故喜。何以知之？此人本時是鈍根，今者成利根。何以知然？昔日縱使利根廢已作鈍根，今發廣大心故，稱之為利根人也。此人本時是小乘小智，今者成大乘大智；此人本時是著相憍慢者，今日非著相憍慢；本時不能信大乘法，今日能信大乘法，是故生喜也。「今我喜無畏」此一句是第二正明歡喜。

「於諸菩薩中正直捨方便但說無上道」，此三句是第八，此間詺為佛為眾生說大乘，即是說《法華經》。捨者除昔日方便教去，「但說無上道」者，取今日大乘之教也。此則為下火宅中第八長者等與大車譬作本也，下言「是時長者各賜諸子等一大車」也。「菩薩聞是法疑網皆已除」此一偈五濁中之第八，十種法說之是第九，此間詺為三乘人相與捨三乘教得大乘解，為下火宅中第九諸子得大車故歡喜譬作本，下言「是時諸子各乘大車得未曾有歡喜踊躍」也。頌五濁竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸菩薩中正直捨方便但說無上道」，此三句是第八，此間詺為佛為眾生說大乘，即是說《法華經》。捨者除昔日方便教去，「但說無上道」者，取今日大乘之教也。此則為下火宅中第八長者等與大車譬作本也，下言「是時長者各賜諸子等一大車」也。「菩薩聞是法疑網皆已除」此一偈五濁中之第八，十種法說之是第九，此間詺為三乘人相與捨三乘教得大乘解，為下火宅中第九諸子得大車故歡喜譬作本，下言「是時諸子各乘大車得未曾有歡喜踊躍」也。頌五濁竟。

「如三世諸佛」此下五行半，是頌釋迦中第四義頌歎法希有，長行所無者也，不為下譬作本也。今就此五行半中自有三段：第一有一偈，先出所歎之法也，即是一乘教。第二從「諸佛興出世」有兩偈，據諸難顯歎法希有之相。第三有二行半，還據優曇華譬結歎也。又解云：就中有二：初一偈出所歎之法，後四行半正歎法。就歎法中有三：初二偈法說，次一偈譬說，後一偈半合譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如三世諸佛」此下五行半，是頌釋迦中第四義頌歎法希有，長行所無者也，不為下譬作本也。今就此五行半中自有三段：第一有一偈，先出所歎之法也，即是一乘教。第二從「諸佛興出世」有兩偈，據諸難顯歎法希有之相。第三有二行半，還據優曇華譬結歎也。又解云：就中有二：初一偈出所歎之法，後四行半正歎法。就歎法中有三：初二偈法說，次一偈譬說，後一偈半合譬也。

「汝等勿有疑」此下一行半偈，偈中之第五頌上釋迦門第五不虛妄，十種法說中復是第十段，此為下火宅中第十不虛妄譬作本也，下言「舍利弗於汝意云何，是長者各與諸子珍寶大車，寧有虛妄」下是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等勿有疑」此下一行半偈，偈中之第五頌上釋迦門第五不虛妄，十種法說中復是第十段，此為下火宅中第十不虛妄譬作本也，下言「舍利弗於汝意云何，是長者各與諸子珍寶大車，寧有虛妄」下是也。

「汝等舍利弗聲聞若菩薩」下，但法說化上根人中本有二：上從「汝已慇懃三請」以來訖於上一百一十四行偈，正法說化上根人，上根人相與得解開三顯一同歸之理無三之別；是故自此下有七行偈，是第二略獎勸上根人。修行取果上正法說中本言有二，長行與偈，今此七行偈獎勸之中亦二者：第一有五行半偈，勸獎上根人行因；第二「汝等既已知」下一行半，獎勸上根人慕果。前勸行因即是化他，後勸慕果即是自行，菩薩之謂也。又就此兩段之中各有三重。獎勸行因中有三重者，初有兩行偈，先出所弘之法即是此經。夫行因之體只是弘經益物、自行兼餘，是故先出所弘之經。第二復有兩行偈正勸獎弘經，即是行因。第三從「舍利弗當知」下一行半，即雙結上兩段。又就此三段中各有二重。第一出所弘之經中有二者：初一行偈是第一正歎出所弘之經，第二偈釋上結成也。「當知是妙法諸佛之祕要」者，此經能令人出生死、得涅槃，此即是要義；從本以來未得說此妙法，即是祕義也。「以五濁惡世」一偈即是第二釋上祕要之意，只由五濁眾生樂著五塵六欲，此輩眾生無有求佛道之心，不能得說此《法華》，即是祕要義。第二正勸獎行因中有二者：第一言「當來世惡人」下一偈，誡令行因之時惡人莫為說；第二言「有慚愧清淨」下一偈，勸令好人遍為說。第三雙結中有二者：第一言「舍利弗當知」下一偈，此則結上第一出所弘之經；第二言「其不習學者不能曉了此」，此半行即結上第二正明其弘經之方，其不習學者莫為說，此半正結初偈，結後偈時翻取可解，當知學能解了者應為說也。「汝等既已知」此下一行半偈，是第二獎勸上根人慕果，就中亦有三者：第一有三句偈明上根人得解三一之義，第二言「無復諸疑惑」一句明上根人等惑除，第三「心生大歡喜」下半偈正獎勸慕果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等舍利弗聲聞若菩薩」下，但法說化上根人中本有二：上從「汝已慇懃三請」以來訖於上一百一十四行偈，正法說化上根人，上根人相與得解開三顯一同歸之理無三之別；是故自此下有七行偈，是第二略獎勸上根人。修行取果上正法說中本言有二，長行與偈，今此七行偈獎勸之中亦二者：第一有五行半偈，勸獎上根人行因；第二「汝等既已知」下一行半，獎勸上根人慕果。前勸行因即是化他，後勸慕果即是自行，菩薩之謂也。又就此兩段之中各有三重。獎勸行因中有三重者，初有兩行偈，先出所弘之法即是此經。夫行因之體只是弘經益物、自行兼餘，是故先出所弘之經。第二復有兩行偈正勸獎弘經，即是行因。第三從「舍利弗當知」下一行半，即雙結上兩段。又就此三段中各有二重。第一出所弘之經中有二者：初一行偈是第一正歎出所弘之經，第二偈釋上結成也。「當知是妙法諸佛之祕要」者，此經能令人出生死、得涅槃，此即是要義；從本以來未得說此妙法，即是祕義也。「以五濁惡世」一偈即是第二釋上祕要之意，只由五濁眾生樂著五塵六欲，此輩眾生無有求佛道之心，不能得說此《法華》，即是祕要義。第二正勸獎行因中有二者：第一言「當來世惡人」下一偈，誡令行因之時惡人莫為說；第二言「有慚愧清淨」下一偈，勸令好人遍為說。第三雙結中有二者：第一言「舍利弗當知」下一偈，此則結上第一出所弘之經；第二言「其不習學者不能曉了此」，此半行即結上第二正明其弘經之方，其不習學者莫為說，此半正結初偈，結後偈時翻取可解，當知學能解了者應為說也。「汝等既已知」此下一行半偈，是第二獎勸上根人慕果，就中亦有三者：第一有三句偈明上根人得解三一之義，第二言「無復諸疑惑」一句明上根人等惑除，第三「心生大歡喜」下半偈正獎勸慕果也。