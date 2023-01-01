般若心經略疏連珠記下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若心經略疏連珠記下

宋玉峯沙門師會述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋玉峯沙門師會述

經二：初、顯了般若，二：初略標綱要分。疏三：初、科分。第四科名，諸師注本但云「明利益」，無「能觀」之言。以愚所見，傳寫之家誤下「能」字耳。二、隨釋經，四：初、能觀人。疏二：初、標章指經。初句標章、次句牒經。能觀人者，指示也。言「觀自在」者，鎮國曰：「三業歸依，十通隨應，鑒無遺照、益無不周。」然或云觀世音，梵云婆盧枳底，此云觀世；濕伐羅，此云自在。若云攝伐多，此云音。梵本有二故，譯有二名。而《法華》云「觀其音聲皆得解脫」，即觀世音。然彼經，初、語業稱名滅除七災，二、身業禮拜能滿二願，三、意業存念淨除三毒。即自在義。今多稱觀世音者，語業用多，感易成故。經取義圓，云觀自在。慈恩說十自在，恐繁不錄。「謂於」下，二、依名演義，二：初、解別名。「理事」等者，良以觀不可分之理圓攝一塵中，本分限之事全遍法界內，理事圓融無所罣礙，廣大甚深三昧自住三摩地時解脫若斯。是以從三昧起，如證而說，故云「觀達自在」等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經二：初、顯了般若，二：初略標綱要分。疏三：初、科分。第四科名，諸師注本但云「明利益」，無「能觀」之言。以愚所見，傳寫之家誤下「能」字耳。二、隨釋經，四：初、能觀人。疏二：初、標章指經。初句標章、次句牒經。能觀人者，指示也。言「觀自在」者，鎮國曰：「三業歸依，十通隨應，鑒無遺照、益無不周。」然或云觀世音，梵云婆盧枳底，此云觀世；濕伐羅，此云自在。若云攝伐多，此云音。梵本有二故，譯有二名。而《法華》云「觀其音聲皆得解脫」，即觀世音。然彼經，初、語業稱名滅除七災，二、身業禮拜能滿二願，三、意業存念淨除三毒。即自在義。今多稱觀世音者，語業用多，感易成故。經取義圓，云觀自在。慈恩說十自在，恐繁不錄。「謂於」下，二、依名演義，二：初、解別名。「理事」等者，良以觀不可分之理圓攝一塵中，本分限之事全遍法界內，理事圓融無所罣礙，廣大甚深三昧自住三摩地時解脫若斯。是以從三昧起，如證而說，故云「觀達自在」等也。

「又觀」等者，十四無畏、三十二身，皆本妙圓通也。「菩謂」下，二、釋通名。上求下化，翻梵成唐矣。經「行」下，二、所行行，二：初、唱經。「二明」下，二、演義，二：初、就法以揀淺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又觀」等者，十四無畏、三十二身，皆本妙圓通也。「菩謂」下，二、釋通名。上求下化，翻梵成唐矣。經「行」下，二、所行行，二：初、唱經。「二明」下，二、演義，二：初、就法以揀淺。

妙行二者，即二空行也。人我執無處所顯真如，名人空。法我執無處所顯真如，名法空。如為所顯，智是能顯。二執空無，故名二空。太一云：「人空通小乘而未清淨，三乘方清淨。法空在三乘而未清淨，至一乘究竟清淨。」「言時」下，二、約時以顯深。別譯云「欲說菩薩普遍藏心」，非應二乘時也。然疏主循榮陽之請，協譯者知見，以大揀小，略顯一理。般若時貫五三、教詮權實，對淺論深，旨該多義。清涼引《理趣般若》一段經文，用彰二義深淺懸絕。理趣分當五百七十八，經云「爾時世尊依一切無戲論法，說如來之相，為諸菩薩宣說般若甚深理趣輪字法門。謂一切法空，無自性故。一切法無相，離眾相故。一切法無願，無所願求故。一切法寂靜，永寂滅故。一切法無常，無常性故。一切法無樂，非可樂故。一切法無我，不自在故。一切法無淨，離淨相故。一切法不可得，推尋其相不可得故。」《鈔》曰「此上顯性空理趣。」又經云「爾時世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若，一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門。謂一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故。一切眾生皆金剛藏，以金剛藏所灌洒故。一切眾生皆正法藏，一切皆依正語轉故。一切眾生皆妙業藏，一切事業加行依故。」《鈔》曰「前明有法非有、後明無法不無，非有非無是中道理趣。」上皆彼文。有法非有，是性空理趣義。當始教空宗，無法不無中道理趣，義通後三實教理趣。今經採其祕旨，實教所攝，理當後義，故云行深時也。又般若義具五教，今經撮其樞要相望、備論淺深，理無不可，恐繁不敘。上皆順疏以深揀淺。今於疏外率愚以助一解。輒謂慧光三昧廣大甚深，窮法源底，當體難思，菩薩遊此，故云行深。如理而證、照理究竟，當斯之時，乃曰行深時耳。原夫經意未必須俟揀顯，疏主且順譯人。三乘宗旨，大以揀小為義，作此釋耳。經「照」下，三、觀行境。初唱經，「三明」下演釋觀行境者，鎮國曰：「五蘊者，身心之異名。行人若不識身心真妄，何能懸契？不達真妄之本，諸行徒施。是以菩薩欲為大心宣祕要法，先入慧光大定，以離念之明智、徹法之慧目，洞達五蘊自性空、無所起，當體即如。然後從三昧起，告鶖子曰：『應如是學。』故以達五蘊空為觀行境。」然以深慧觀蘊性空對之起觀，故名為境。若成般若，境即所行。鎮國曰：「如般若中雖有實相，為成智慧所行境中，若能若所皆是所行，如諸菩薩行深般若，能觀所觀皆所行行。」「二空理」者，鎮國又曰：「生死之本，莫過人法二執，迷身心總相故，計人我為實有；迷五蘊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙行二者，即二空行也。人我執無處所顯真如，名人空。法我執無處所顯真如，名法空。如為所顯，智是能顯。二執空無，故名二空。太一云：「人空通小乘而未清淨，三乘方清淨。法空在三乘而未清淨，至一乘究竟清淨。」「言時」下，二、約時以顯深。別譯云「欲說菩薩普遍藏心」，非應二乘時也。然疏主循榮陽之請，協譯者知見，以大揀小，略顯一理。般若時貫五三、教詮權實，對淺論深，旨該多義。清涼引《理趣般若》一段經文，用彰二義深淺懸絕。理趣分當五百七十八，經云「爾時世尊依一切無戲論法，說如來之相，為諸菩薩宣說般若甚深理趣輪字法門。謂一切法空，無自性故。一切法無相，離眾相故。一切法無願，無所願求故。一切法寂靜，永寂滅故。一切法無常，無常性故。一切法無樂，非可樂故。一切法無我，不自在故。一切法無淨，離淨相故。一切法不可得，推尋其相不可得故。」《鈔》曰「此上顯性空理趣。」又經云「爾時世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若，一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門。謂一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故。一切眾生皆金剛藏，以金剛藏所灌洒故。一切眾生皆正法藏，一切皆依正語轉故。一切眾生皆妙業藏，一切事業加行依故。」《鈔》曰「前明有法非有、後明無法不無，非有非無是中道理趣。」上皆彼文。有法非有，是性空理趣義。當始教空宗，無法不無中道理趣，義通後三實教理趣。今經採其祕旨，實教所攝，理當後義，故云行深時也。又般若義具五教，今經撮其樞要相望、備論淺深，理無不可，恐繁不敘。上皆順疏以深揀淺。今於疏外率愚以助一解。輒謂慧光三昧廣大甚深，窮法源底，當體難思，菩薩遊此，故云行深。如理而證、照理究竟，當斯之時，乃曰行深時耳。原夫經意未必須俟揀顯，疏主且順譯人。三乘宗旨，大以揀小為義，作此釋耳。經「照」下，三、觀行境。初唱經，「三明」下演釋觀行境者，鎮國曰：「五蘊者，身心之異名。行人若不識身心真妄，何能懸契？不達真妄之本，諸行徒施。是以菩薩欲為大心宣祕要法，先入慧光大定，以離念之明智、徹法之慧目，洞達五蘊自性空、無所起，當體即如。然後從三昧起，告鶖子曰：『應如是學。』故以達五蘊空為觀行境。」然以深慧觀蘊性空對之起觀，故名為境。若成般若，境即所行。鎮國曰：「如般若中雖有實相，為成智慧所行境中，若能若所皆是所行，如諸菩薩行深般若，能觀所觀皆所行行。」「二空理」者，鎮國又曰：「生死之本，莫過人法二執，迷身心總相故，計人我為實有；迷五蘊

自相故，計法我為實有。智眼照知，五蘊和念假名為人，一一諦觀但見五蘊，求人我相終不可得。先觀色蘊是觀身，了知堅則地、潤則水、煖則火、動則風；觀餘四蘊則是觀心，了知領納為受、取相為想、造作為行、了別為識。依此身心諦觀分明，但見五蘊，求人我相終不可得，名為人空。若觀一一蘊皆從緣生、都無自性，求蘊相不可得，則五蘊皆空，名為法空。是以照五蘊而二空理現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自相故，計法我為實有。智眼照知，五蘊和念假名為人，一一諦觀但見五蘊，求人我相終不可得。先觀色蘊是觀身，了知堅則地、潤則水、煖則火、動則風；觀餘四蘊則是觀心，了知領納為受、取相為想、造作為行、了別為識。依此身心諦觀分明，但見五蘊，求人我相終不可得，名為人空。若觀一一蘊皆從緣生、都無自性，求蘊相不可得，則五蘊皆空，名為法空。是以照五蘊而二空理現。」

經「度」下，四、明利益。夫一切苦厄，二死收盡。今見真空，度已盡矣。何者？清涼曰：「乘人空觀行，出分段生死，永處涅槃。乘二空觀行，雙照人法二我畢竟空無所有，則離諸怖畏，度一切苦厄。」出變易生死，名究竟解脫。苦謂五苦、八苦。變易謂因緣等四種生死，如《唯識》等說。依此觀行得究竟樂果，佛德空乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「度」下，四、明利益。夫一切苦厄，二死收盡。今見真空，度已盡矣。何者？清涼曰：「乘人空觀行，出分段生死，永處涅槃。乘二空觀行，雙照人法二我畢竟空無所有，則離諸怖畏，度一切苦厄。」出變易生死，名究竟解脫。苦謂五苦、八苦。變易謂因緣等四種生死，如《唯識》等說。依此觀行得究竟樂果，佛德空乎？

「上來」下，三、通結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上來」下，三、通結。

經「舍」下，二，廣陳實義。分五：初、拂外疑。作此科者，切緣鄭公久誦此經，先己熟聞譯者之說，是以疏主順其聞見，有此云耳。故慈恩云：「今說色空互相顯者，令義增明，破疑執故。」一者二乘作意狹劣，不樂利他；二者於大乘中顛倒推求，及起疑惑等。實非疏主及經宗旨，故有便顯正義之科，方順本宗釋經通意。於中二：初、唱經。清涼曰：「色即法相之首、五蘊之初，故諸經論凡說一義，皆先約色。」故《大般若》等從色已上、種智已還，八十餘科皆將色例。若略收法，不出十對，所依體事無不即空。是以諸祖皆云「真空之理、幻色等事」，遂以釋成十門無礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「舍」下，二，廣陳實義。分五：初、拂外疑。作此科者，切緣鄭公久誦此經，先己熟聞譯者之說，是以疏主順其聞見，有此云耳。故慈恩云：「今說色空互相顯者，令義增明，破疑執故。」一者二乘作意狹劣，不樂利他；二者於大乘中顛倒推求，及起疑惑等。實非疏主及經宗旨，故有便顯正義之科，方順本宗釋經通意。於中二：初、唱經。清涼曰：「色即法相之首、五蘊之初，故諸經論凡說一義，皆先約色。」故《大般若》等從色已上、種智已還，八十餘科皆將色例。若略收法，不出十對，所依體事無不即空。是以諸祖皆云「真空之理、幻色等事」，遂以釋成十門無礙也。

「自下」下，二、作釋，二：初、判總。此科疏文，理在唱經之前，疏中從略，不存通唱，已如上會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自下」下，二、作釋，二：初、判總。此科疏文，理在唱經之前，疏中從略，不存通唱，已如上會。

「初段」下，二、釋別，二：初、總示釋儀。「文有四釋」者，則此唱經文通作四釋，蓋文含四義故也，非於所疑法中有四釋也。是則鶖子亦隨四說義有不同。若總四釋皆屬所疑法，則陸沈經宗、失於深旨矣。大科從初二義以立其名。「初中」下，二、唱章顯相，四：初正去小乘疑經，二：初、舉疑人。「言舍」下，牒經。舉疑人者，判釋也。「舍利」下，出得名之緣，亦翻春鶯。「聰慧」下，歎德，以釋對告之由。異譯經說「佛在鷲山，與大比丘眾滿千百人。」今特告之，故曰「上首」。「彼疑」下，二，對釋疑，三：初、有餘位。初舉疑，彼聞大乘說法空理而生此疑。「有餘」者，太一云：「有餘身智故。」「見蘊無人」者，蘊中無我，顯人空故。「亦云」下，正疑，與彼大乘法空無別。「今釋」下，顯異相。「蘊中」等者，床上無人，床固非無；蘊中無人，蘊豈空耶？則空與蘊異。「今明」下，以經遣疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初段」下，二、釋別，二：初、總示釋儀。「文有四釋」者，則此唱經文通作四釋，蓋文含四義故也，非於所疑法中有四釋也。是則鶖子亦隨四說義有不同。若總四釋皆屬所疑法，則陸沈經宗、失於深旨矣。大科從初二義以立其名。「初中」下，二、唱章顯相，四：初正去小乘疑經，二：初、舉疑人。「言舍」下，牒經。舉疑人者，判釋也。「舍利」下，出得名之緣，亦翻春鶯。「聰慧」下，歎德，以釋對告之由。異譯經說「佛在鷲山，與大比丘眾滿千百人。」今特告之，故曰「上首」。「彼疑」下，二，對釋疑，三：初、有餘位。初舉疑，彼聞大乘說法空理而生此疑。「有餘」者，太一云：「有餘身智故。」「見蘊無人」者，蘊中無我，顯人空故。「亦云」下，正疑，與彼大乘法空無別。「今釋」下，顯異相。「蘊中」等者，床上無人，床固非無；蘊中無人，蘊豈空耶？則空與蘊異。「今明」下，以經遣疑。

「又疑」下，二、無餘位。太一曰：「無餘身智故，同數滅無為為體。」初舉疑此位身智俱盡，無色心等蘊故。「汝宗」等者，以小乘析色觀色盡方空；大乘體色觀色即是空，非滅色明空，如始教說。「今則」下，以經釋遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又疑」下，二、無餘位。太一曰：「無餘身智故，同數滅無為為體。」初舉疑此位身智俱盡，無色心等蘊故。「汝宗」等者，以小乘析色觀色盡方空；大乘體色觀色即是空，非滅色明空，如始教說。「今則」下，以經釋遣。

「以二」下，三、通結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二」下，三、通結示。

「二兼」下，二、兼釋菩薩疑，是亦通釋。「舍利」下一段經文，理當亦有唱經舉疑人之科，疏略不指疑人，即舍利子耳。而謂引論舉疑人者，非也。然疏云「菩薩」，何以鶖子者，疏主曰：「此等皆是已在三乘中」，則鶖子等位皆三乘。太一曰：「舍利弗身在佛法中，義當聰明位。」又曰：「其位在於頓悟熟教，義通初教。」又迴心聲聞，約本則名聲聞，據現學法則名菩薩。疏文有三：一、「寶性」下，標舉；「一疑」下，二、列釋；「三疑」下，三、結示。然今列三疑以順經文，故與玄鏡不次，而圭峰略注意存的示觀心，不欲衍引，故云不必和會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二兼」下，二、兼釋菩薩疑，是亦通釋。「舍利」下一段經文，理當亦有唱經舉疑人之科，疏略不指疑人，即舍利子耳。而謂引論舉疑人者，非也。然疏云「菩薩」，何以鶖子者，疏主曰：「此等皆是已在三乘中」，則鶖子等位皆三乘。太一曰：「舍利弗身在佛法中，義當聰明位。」又曰：「其位在於頓悟熟教，義通初教。」又迴心聲聞，約本則名聲聞，據現學法則名菩薩。疏文有三：一、「寶性」下，標舉；「一疑」下，二、列釋；「三疑」下，三、結示。然今列三疑以順經文，故與玄鏡不次，而圭峰略注意存的示觀心，不欲衍引，故云不必和會。

「三便」下，三、便顯正義。良以色空無礙相即圓通，乃是斯經所詮正理，故云便顯正義。釋疑之義，義門兼有，經亦二段。「舍利子」者，對告人也。所顯義中一彰所以釋成空，有二：初、正顯無礙因由，二：初、標示。「便顯」下，牒科名。「但色」下，示義所以。經說色空相即互無異者，良由具此三義故，得空非斷空、有非定有，空而全有，即有以辨於空；有而全空，即空而辨於有。真空妙色存亡無礙，隱顯圓融一味無寄也。鎮國又曰：「緣起之事與性空之理，二互相望有乎三義。由此三義成於理事無礙。」彰其所以，亦但說此三門四義。疏主仰釋斯經，則此段經文義淵奧，具足十門理事無礙，是一經實義之宗本也。下明所離，顯法體皆即妙有之真空耳。此下二科疏文，今古同迷，乃將斯經抑為權淺，往往不免謗法矣。鎮國大和尚循文解釋，辭句曉然，今略出之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三便」下，三、便顯正義。良以色空無礙相即圓通，乃是斯經所詮正理，故云便顯正義。釋疑之義，義門兼有，經亦二段。「舍利子」者，對告人也。所顯義中一彰所以釋成空，有二：初、正顯無礙因由，二：初、標示。「便顯」下，牒科名。「但色」下，示義所以。經說色空相即互無異者，良由具此三義故，得空非斷空、有非定有，空而全有，即有以辨於空；有而全空，即空而辨於有。真空妙色存亡無礙，隱顯圓融一味無寄也。鎮國又曰：「緣起之事與性空之理，二互相望有乎三義。由此三義成於理事無礙。」彰其所以，亦但說此三門四義。疏主仰釋斯經，則此段經文義淵奧，具足十門理事無礙，是一經實義之宗本也。下明所離，顯法體皆即妙有之真空耳。此下二科疏文，今古同迷，乃將斯經抑為權淺，往往不免謗法矣。鎮國大和尚循文解釋，辭句曉然，今略出之。

「一相違」下，二、釋相。彼文云「言相違」者，經云「空中無色」，以空害色故，亦應云「色中無空」，以色違空故。若互相存，必互相亡故。即五六九十四門後，二義全同。此疏但不相礙義，末文云「此即七八，事理相即，二門相作義至準上應知。」下云「此即三四，依理成事，事能顯理門也。」其初二門，即通顯體相，亦不相礙義。釋曰：言初二門者，即相遍二門，文句全同，故不備書，具如貞元。第一之下真空亦有者，上以色望於空而成相作，若空望於色作義亦成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一相違」下，二、釋相。彼文云「言相違」者，經云「空中無色」，以空害色故，亦應云「色中無空」，以色違空故。若互相存，必互相亡故。即五六九十四門後，二義全同。此疏但不相礙義，末文云「此即七八，事理相即，二門相作義至準上應知。」下云「此即三四，依理成事，事能顯理門也。」其初二門，即通顯體相，亦不相礙義。釋曰：言初二門者，即相遍二門，文句全同，故不備書，具如貞元。第一之下真空亦有者，上以色望於空而成相作，若空望於色作義亦成。

「是故」下，二，躡示圓通所以。「是故」者，躡上之辭。由上三義無礙故，令真空妙色各具四義，而成空色圓通。鎮國曰：「又由上三義，諸空有法通有四義。當知始教所詮真諦之空，雖云即色之空，不具四義三門。良由若言其有，即是法執未盡故。當深究此經所詮即色之空、即空之色，各具四門三義，雙存雙泯、逆順隱顯、具德自在；無濫空宗，妄說為有真諦是空。」鎮國說性宗，即空之色為妙色、即色之空為真空，是則非有之有、非空之空，為具德之空有也。吾祖隨句牒釋，恐有固執，不敢避繁，遂具書之。於中二：一、真空望妙色。彼文云「一、廢己成他義，以空即色故，即色現而空隱也，即是第三依理成事門。二、泯他顯己義，以色即空故，即色盡空顯也，即第八事法即理門。三、自他俱存義，以隱顯無二是真空故。謂不異空為幻色，色存也，不異色名真空，空顯也。以互不相異，二俱存也，即是第九真理非事門。四、自他俱泯義，以舉體相即全奪兩亡，絕二邊故，即第五以理奪事門。」上之四義並空望於色。「色望」下，二、妙色望真空。初、標示。以色為自、以空為他，故異前門。一、顯他自盡義，即是第四事能顯理門。二、自顯隱他義，即是第七真理即事門。三、俱存義，即是第十事法非理門。四、俱泯義，即是第六事能隱理門。「並準前思之」者，一、以色即是空故，即空現而色隱也。良由顯空之他盡色之自故，事有顯理之能也。餘三可知。又有前四門必帶後四門，有後四門必帶前四門，合則通為四門全有之空、全空之有、故通合為四。「是則」下，二、會圓通結示經宗。「是則」者，承前之語也。由色有顯他、自盡等不思議玄奧之德，故能或存或亡無有障礙，具德之空或隱或顯逆順自在故。即幻有之真空，即真空之幻有，圓妙融通無有異相，故云合為一味圓通無寄，是其所詮之法故，經云「色不異空空不異色」等也。所以相違無礙及相作者，以緣起法有四義故。一、緣生故有，二、緣生故空，三、無性故有，四、無性故空。由初及四二義別故，有相違義。由二及三有相作義，謂緣生故空。則有作於空，無性故有，即空作於有。由上四義，同一緣起有不相礙義。又由初二義有有望於空而成四義，由後二義有空望於有而成四義。謂由無性故有，有廣己成他義；由無性故空，有泯他顯己義；由上二義無礙故，有俱存義；由上二義相形故，有自他俱泯義。有望於空，四義準之。又以無性緣生故有，則非常見有見之有，為幻有；無性緣生故空，則非斷見無見之空，為真空。幻有即是不有有，真空即是不空空，非空非有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故」下，二，躡示圓通所以。「是故」者，躡上之辭。由上三義無礙故，令真空妙色各具四義，而成空色圓通。鎮國曰：「又由上三義，諸空有法通有四義。當知始教所詮真諦之空，雖云即色之空，不具四義三門。良由若言其有，即是法執未盡故。當深究此經所詮即色之空、即空之色，各具四門三義，雙存雙泯、逆順隱顯、具德自在；無濫空宗，妄說為有真諦是空。」鎮國說性宗，即空之色為妙色、即色之空為真空，是則非有之有、非空之空，為具德之空有也。吾祖隨句牒釋，恐有固執，不敢避繁，遂具書之。於中二：一、真空望妙色。彼文云「一、廢己成他義，以空即色故，即色現而空隱也，即是第三依理成事門。二、泯他顯己義，以色即空故，即色盡空顯也，即第八事法即理門。三、自他俱存義，以隱顯無二是真空故。謂不異空為幻色，色存也，不異色名真空，空顯也。以互不相異，二俱存也，即是第九真理非事門。四、自他俱泯義，以舉體相即全奪兩亡，絕二邊故，即第五以理奪事門。」上之四義並空望於色。「色望」下，二、妙色望真空。初、標示。以色為自、以空為他，故異前門。一、顯他自盡義，即是第四事能顯理門。二、自顯隱他義，即是第七真理即事門。三、俱存義，即是第十事法非理門。四、俱泯義，即是第六事能隱理門。「並準前思之」者，一、以色即是空故，即空現而色隱也。良由顯空之他盡色之自故，事有顯理之能也。餘三可知。又有前四門必帶後四門，有後四門必帶前四門，合則通為四門全有之空、全空之有、故通合為四。「是則」下，二、會圓通結示經宗。「是則」者，承前之語也。由色有顯他、自盡等不思議玄奧之德，故能或存或亡無有障礙，具德之空或隱或顯逆順自在故。即幻有之真空，即真空之幻有，圓妙融通無有異相，故云合為一味圓通無寄，是其所詮之法故，經云「色不異空空不異色」等也。所以相違無礙及相作者，以緣起法有四義故。一、緣生故有，二、緣生故空，三、無性故有，四、無性故空。由初及四二義別故，有相違義。由二及三有相作義，謂緣生故空。則有作於空，無性故有，即空作於有。由上四義，同一緣起有不相礙義。又由初二義有有望於空而成四義，由後二義有空望於有而成四義。謂由無性故有，有廣己成他義；由無性故空，有泯他顯己義；由上二義無礙故，有俱存義；由上二義相形故，有自他俱泯義。有望於空，四義準之。又以無性緣生故有，則非常見有見之有，為幻有；無性緣生故空，則非斷見無見之空，為真空。幻有即是不有有，真空即是不空空，非空非有

是中道義。以有與非有無二方為幻有，空與非空無二為真空故，有非空與有無二為一幻有，空與非有無二為一真空，又幻有與真空無二為一味法。上來並是鎮國和尚將此一科經旨，疏文釋彼理事無礙法界，則此經正義於斯可見。若依此釋，斯經分齊正當圓中同教。於中若唯取雙存，義當終教；唯取俱泯，則當顯教。若欲屬當經文，如前所引《玄鏡》二義，亦當終頓。又以明所離未文問答并法相開合疏語，則一經始終皆談色空交徹、理事無礙中道玄旨。精考疏主深衷，未易肯將經文一字抑為權淺。況下更有明所得一科，顯佛德圓常乎？由斯等義？是故疏主判云實教所攝，乃將今家五教後三合為一實，其理甚明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中道義。以有與非有無二方為幻有，空與非空無二為真空故，有非空與有無二為一幻有，空與非有無二為一真空，又幻有與真空無二為一味法。上來並是鎮國和尚將此一科經旨，疏文釋彼理事無礙法界，則此經正義於斯可見。若依此釋，斯經分齊正當圓中同教。於中若唯取雙存，義當終教；唯取俱泯，則當顯教。若欲屬當經文，如前所引《玄鏡》二義，亦當終頓。又以明所離未文問答并法相開合疏語，則一經始終皆談色空交徹、理事無礙中道玄旨。精考疏主深衷，未易肯將經文一字抑為權淺。況下更有明所得一科，顯佛德圓常乎？由斯等義？是故疏主判云實教所攝，乃將今家五教後三合為一實，其理甚明。

「四就」下，四、就觀行釋。前約所證所觀之境，今就能證能觀之智，以釋經文。於中亦有對告等，科疏略不出。文三：初、止觀兩輪。一觀色等者。經第二句也。《寶冊》云「所言止者，謂止一切境界相。即以覺慧唯識道理破外塵相，塵相既止，無所分別，故云止。色是外塵，觀之即空，故成止行。」論又云「依是三昧則知法界一相，即名一行三昧。」當知真如是三昧根本。《文殊般若經》云「云何名一行三昧？佛言：法界一相，繫緣法界，是名一行三昧。入一行三昧者，盡知河沙諸佛法界無差別相。」乃至廣說。真如三昧能生此等無量三昧，《文殊般若》即此經之廣文也。「觀空」等者，論云「所言觀者，謂分別因緣生滅相，隨順毘鉢舍那觀義故。」即經第四句。《瑜伽》云「若於諸法勝義理趣，及諸無量安住理趣世俗妙慧，當知名觀。」觀空即色，乃安立世俗矣。空色無二，即二不異句也。見色非實色，舉體是真空；見空非斷空，舉體是幻色。廓情塵而空色無礙，泯智解而心境俱冥，可謂止觀變行為究竟也。論云「定隨時彼觀則順，觀隨時中彼定即順具足，具足不離轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四就」下，四、就觀行釋。前約所證所觀之境，今就能證能觀之智，以釋經文。於中亦有對告等，科疏略不出。文三：初、止觀兩輪。一觀色等者。經第二句也。《寶冊》云「所言止者，謂止一切境界相。即以覺慧唯識道理破外塵相，塵相既止，無所分別，故云止。色是外塵，觀之即空，故成止行。」論又云「依是三昧則知法界一相，即名一行三昧。」當知真如是三昧根本。《文殊般若經》云「云何名一行三昧？佛言：法界一相，繫緣法界，是名一行三昧。入一行三昧者，盡知河沙諸佛法界無差別相。」乃至廣說。真如三昧能生此等無量三昧，《文殊般若》即此經之廣文也。「觀空」等者，論云「所言觀者，謂分別因緣生滅相，隨順毘鉢舍那觀義故。」即經第四句。《瑜伽》云「若於諸法勝義理趣，及諸無量安住理趣世俗妙慧，當知名觀。」觀空即色，乃安立世俗矣。空色無二，即二不異句也。見色非實色，舉體是真空；見空非斷空，舉體是幻色。廓情塵而空色無礙，泯智解而心境俱冥，可謂止觀變行為究竟也。論云「定隨時彼觀則順，觀隨時中彼定即順具足，具足不離轉故。」

「見色」下，次、二不住道。「見色」等者，論曰「觀一切法自性無生，離於妄見，不住生死智也。」「見空」等者，論曰「觀一切法因緣和合業果不失，起於大悲，修諸福德、攝化眾生，不住涅槃悲也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見色」下，次、二不住道。「見色」等者，論曰「觀一切法自性無生，離於妄見，不住生死智也。」「見空」等者，論曰「觀一切法因緣和合業果不失，起於大悲，修諸福德、攝化眾生，不住涅槃悲也。」

「色空」下，二、不異句。「悲智念不殊」者，即悲之智，觀彼即生之空；即智之悲，以化即空之生。隨順法性不住二邊，故云「成無住處行」。鎮國曰：「大智自利異凡，大悲利他異小，此二相導成不住道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色空」下，二、不異句。「悲智念不殊」者，即悲之智，觀彼即生之空；即智之悲，以化即空之生。隨順法性不住二邊，故云「成無住處行」。鎮國曰：「大智自利異凡，大悲利他異小，此二相導成不住道。」

「三智」下，後、一心三觀。而言「依瓔珞經」者，智者云：「有次第三觀、一心中三觀。從假入空觀，亦名二諦觀。從空入假觀，亦名平等觀。二空觀為方便，得入第一義諦觀。」此名出《瓔珞經》。彼釋意云：假是虛妄俗諦，空是審實真諦。今欲去假歸真，故言從假入空觀。假是入空之詮，先須觀假，知假虛妄而得會真，故言二諦觀。從空入假觀者，若住於空，與二乘何異？不成佛法、不益眾生。是故觀空不住於空，而入於假，知病識藥、應病授藥，令得服行故，名從空入假觀。而言平等者，望前稱平等。前破假用空，今破空用假，破用既均故言平等觀。二空為方便者，初觀空生死，次觀空涅槃，此之二空為雙遮之方便。初觀用空，次觀用假，此之二用為雙照之方便。心心趣歸薩婆若海，雙照二諦也。是為次第三觀。一心三觀者，此出《釋論》。論云「三智實在一心中得。」只一觀而三觀，觀於一諦而三諦故，名一心三觀。乃至此觀成時，證一心三智。準此，即三觀之名本出《瓔珞》，論以一心融之，名一心三觀，故云「依瓔珞經」。當知論宗於經、人承於論，就本而言，依經立耳。文中初觀會色歸空、次觀明空即色、後即空色無礙泯絕無寄中道第一義諦觀也。清涼曰：「空如不二為真空，不壞假名即為假觀，合上空假為中道。」故疏云「空假平等」，非破用均也。又可以次顯不次也。謂說之前後，觀時三一相即。經詮普遍藏心，故名一心三觀。《玄鏡》云「色不異空，明俗不異真。空不異色，明真不異俗。色空相即，明是中道。」二祖配經不同，則知經意融通，亦各任放辯才也。經「舍」下，大文第二、顯法體經，二：先、總，二：初、唱經科判。「今初」下，二、依義演釋，二：初、釋經。「蘊等」者，謂三科七大等法空。「狀」者，即第一義空形相體狀也。不同角犎垂壺之相、負近致遠之性，內為性，外為相也。良以真空隨緣而現諸法，要在緣中方顯空理，故約諸法而明空相。「中邊」下，二、引論。初、引頌。《宗致》亦引此頌，則云「無二有此無，是二名中道。」「言無」下，引釋文義記。又曰「此有彼無，無二為中道。」又曰「此中有此無者，只是無彼有也。」《探玄》云「一遣妄、二順真。又初會性永無二，實相不滅。又前了其不有、後證其不無，故云無二有此無，是二名空義也。」鎮國云：「無妄法之有、有妄法之無。然有無有二：一、定性有無；二、真空妙有。無妄法之有，則無定性之有，非斷無矣。有妄法之無，是真空之無，便為妙有。是故若舉妄取真，則妄有真空，如三論說。若空有對辯，則妄空真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三智」下，後、一心三觀。而言「依瓔珞經」者，智者云：「有次第三觀、一心中三觀。從假入空觀，亦名二諦觀。從空入假觀，亦名平等觀。二空觀為方便，得入第一義諦觀。」此名出《瓔珞經》。彼釋意云：假是虛妄俗諦，空是審實真諦。今欲去假歸真，故言從假入空觀。假是入空之詮，先須觀假，知假虛妄而得會真，故言二諦觀。從空入假觀者，若住於空，與二乘何異？不成佛法、不益眾生。是故觀空不住於空，而入於假，知病識藥、應病授藥，令得服行故，名從空入假觀。而言平等者，望前稱平等。前破假用空，今破空用假，破用既均故言平等觀。二空為方便者，初觀空生死，次觀空涅槃，此之二空為雙遮之方便。初觀用空，次觀用假，此之二用為雙照之方便。心心趣歸薩婆若海，雙照二諦也。是為次第三觀。一心三觀者，此出《釋論》。論云「三智實在一心中得。」只一觀而三觀，觀於一諦而三諦故，名一心三觀。乃至此觀成時，證一心三智。準此，即三觀之名本出《瓔珞》，論以一心融之，名一心三觀，故云「依瓔珞經」。當知論宗於經、人承於論，就本而言，依經立耳。文中初觀會色歸空、次觀明空即色、後即空色無礙泯絕無寄中道第一義諦觀也。清涼曰：「空如不二為真空，不壞假名即為假觀，合上空假為中道。」故疏云「空假平等」，非破用均也。又可以次顯不次也。謂說之前後，觀時三一相即。經詮普遍藏心，故名一心三觀。《玄鏡》云「色不異空，明俗不異真。空不異色，明真不異俗。色空相即，明是中道。」二祖配經不同，則知經意融通，亦各任放辯才也。經「舍」下，大文第二、顯法體經，二：先、總，二：初、唱經科判。「今初」下，二、依義演釋，二：初、釋經。「蘊等」者，謂三科七大等法空。「狀」者，即第一義空形相體狀也。不同角犎垂壺之相、負近致遠之性，內為性，外為相也。良以真空隨緣而現諸法，要在緣中方顯空理，故約諸法而明空相。「中邊」下，二、引論。初、引頌。《宗致》亦引此頌，則云「無二有此無，是二名中道。」「言無」下，引釋文義記。又曰「此有彼無，無二為中道。」又曰「此中有此無者，只是無彼有也。」《探玄》云「一遣妄、二順真。又初會性永無二，實相不滅。又前了其不有、後證其不無，故云無二有此無，是二名空義也。」鎮國云：「無妄法之有、有妄法之無。然有無有二：一、定性有無；二、真空妙有。無妄法之有，則無定性之有，非斷無矣。有妄法之無，是真空之無，便為妙有。是故若舉妄取真，則妄有真空，如三論說。若空有對辯，則妄空真

有，如涅槃明。無能取所取有者，則無妄法之有也；有能取所取無者，則有妄法之無也。」又曰「遂令緣起之相相無不盡，無性之理理無不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有，如涅槃明。無能取所取有者，則無妄法之有也；有能取所取無者，則有妄法之無也。」又曰「遂令緣起之相相無不盡，無性之理理無不現。」

經「不」下，後、別，三：初、唱經。經明六不，而《中論》云「不生亦不滅，不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不去。」此明八不。清涼曰：「欲明不生不滅含義無盡，略舉八不。」又曰：「然不生等，佛法之體、正教之要，義味無盡。釋有多門，略伸一兩。」是以賢首清涼約境行通別以釋斯義，破法顯理此為最要。《中論》曰「不生不滅已，總破一切法。」又六八十不，若約顯儀無盡，則經論異出不必更會。若言展轉相因互成，由不來去得非一異，由不生滅得不斷常，會亦無違。備如二祖，恐繁不錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「不」下，後、別，三：初、唱經。經明六不，而《中論》云「不生亦不滅，不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不去。」此明八不。清涼曰：「欲明不生不滅含義無盡，略舉八不。」又曰：「然不生等，佛法之體、正教之要，義味無盡。釋有多門，略伸一兩。」是以賢首清涼約境行通別以釋斯義，破法顯理此為最要。《中論》曰「不生不滅已，總破一切法。」又六八十不，若約顯儀無盡，則經論異出不必更會。若言展轉相因互成，由不來去得非一異，由不生滅得不斷常，會亦無違。備如二祖，恐繁不錄。

「二別」下，二、釋儀。「初就」下，三、演釋，三：一、就位釋，二：初、直釋。「道前」者，疏主云：「謂見道前也」。「凡」者，內外二凡。今就相顯，遍從外凡雜染眾生位說。論曰「為本際無邊煩惱藏所縛，從無始來生死趣中生滅流轉，名眾生界。」故云謂凡夫等是生滅位。第一義空，性非生滅，故經以「不」不之，是以疏言「真空離此」等也。「道中」者，見修二道，十地位中也。疏主曰：「又以十地說為見修」，故云「菩薩等位」。「障染」等者，此約能所治障行以分垢淨。疏主又云：「已斷障故名淨，斷未盡故名垢。」又修起淨德名淨，淨德未圓猶帶障故名垢。又異前位故名淨，異後位故名垢，真空離此故。經「不之道後」等者，究竟位也。「今盡」者，疏主曰：「習氣亦盡也。」「萬德今圓」者，疏主曰：「福智圓滿，最極淨也。」此皆染淨相翻緣修。若此性覺真空，不容有是，故總不之。首稜云：「云何是中更容他物。」「又佛」下，二、引論，二：初、引《佛性》先總標。即彼論第二卷第三顯體分三因品。論云「復次佛性體，有三種三性所攝義應知。三種者，所謂三因、三種佛性。三因者，一、應得因，二、加行因，三、圓滿因。初即二空所顯真如，由此應得菩提心乃至道後法身故。二加行因者，謂菩提心，由此心故得三十七品、十度、十地乃至道後法身。三圓滿因者，即加行因，由此得一切滿。三種佛性者，應得因中具有三性：一、住自性性，二、引出性，三、至得性。」清涼曰：「住自性性者，謂道前凡夫位。引出性者，從發心已上窮有學聖位。至得性者，無學聖位。言發心已上者，若約得位已去，則當解行發心。若約見道位說，則證發心也。」疏主又曰：「自性住佛性者，雜染眾生位中有垢真如。引出性，菩薩位垢淨真如。至得性，即無垢真如。」「真空」等者，就前三位故有生等，性空覺明無若干也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二別」下，二、釋儀。「初就」下，三、演釋，三：一、就位釋，二：初、直釋。「道前」者，疏主云：「謂見道前也」。「凡」者，內外二凡。今就相顯，遍從外凡雜染眾生位說。論曰「為本際無邊煩惱藏所縛，從無始來生死趣中生滅流轉，名眾生界。」故云謂凡夫等是生滅位。第一義空，性非生滅，故經以「不」不之，是以疏言「真空離此」等也。「道中」者，見修二道，十地位中也。疏主曰：「又以十地說為見修」，故云「菩薩等位」。「障染」等者，此約能所治障行以分垢淨。疏主又云：「已斷障故名淨，斷未盡故名垢。」又修起淨德名淨，淨德未圓猶帶障故名垢。又異前位故名淨，異後位故名垢，真空離此故。經「不之道後」等者，究竟位也。「今盡」者，疏主曰：「習氣亦盡也。」「萬德今圓」者，疏主曰：「福智圓滿，最極淨也。」此皆染淨相翻緣修。若此性覺真空，不容有是，故總不之。首稜云：「云何是中更容他物。」「又佛」下，二、引論，二：初、引《佛性》先總標。即彼論第二卷第三顯體分三因品。論云「復次佛性體，有三種三性所攝義應知。三種者，所謂三因、三種佛性。三因者，一、應得因，二、加行因，三、圓滿因。初即二空所顯真如，由此應得菩提心乃至道後法身故。二加行因者，謂菩提心，由此心故得三十七品、十度、十地乃至道後法身。三圓滿因者，即加行因，由此得一切滿。三種佛性者，應得因中具有三性：一、住自性性，二、引出性，三、至得性。」清涼曰：「住自性性者，謂道前凡夫位。引出性者，從發心已上窮有學聖位。至得性者，無學聖位。言發心已上者，若約得位已去，則當解行發心。若約見道位說，則證發心也。」疏主又曰：「自性住佛性者，雜染眾生位中有垢真如。引出性，菩薩位垢淨真如。至得性，即無垢真如。」「真空」等者，就前三位故有生等，性空覺明無若干也。

「又法」下，二、引《無差論》如彼分位門說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法」下，二、引《無差論》如彼分位門說。

「二就」下，二，就法釋：二：初、釋別。「謂此」等者，珠現青黃而珠不生，青黃遽亡而珠不滅。「又隨」等者，如華華空，空不生華；華去空澄，空不加淨。「障盡」等者，垢盡對除，即無對垢，將誰減乎？「德不增」者，於此無修，亦無成就，其何增耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二就」下，二，就法釋：二：初、釋別。「謂此」等者，珠現青黃而珠不生，青黃遽亡而珠不滅。「又隨」等者，如華華空，空不生華；華去空澄，空不加淨。「障盡」等者，垢盡對除，即無對垢，將誰減乎？「德不增」者，於此無修，亦無成就，其何增耶？

「此生」下，二、會總。諸識熏習故、妄心分別故、有色等生、是故皆有為也。真空離此、故翻破彼、顯空相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此生」下，二、會總。諸識熏習故、妄心分別故、有色等生、是故皆有為也。真空離此、故翻破彼、顯空相也。

「三就」下，三、就觀行釋，二：初正釋。「謂於」等者，標指也。具言三無性者，謂相無自性性、生無自性性、勝義無自性性。於中二：初、對三無性說。一於遍計作無相觀，由無遍計方顯無相。故《唯識》云「依此三性，說彼三無性。」是知若無遍計，安知無相？「謂彼」等者，遍計之法，妄情謂有、道理是無，古今觀之無可生滅。「二於」等者，染淨之法從因緣生，無有生故。故經云「一切法無來，是故無有生。以生無有故，滅亦不可得。」既本無生，將何垢淨？三、圓成中言「前二不有」者，謂依、計也，此約空性二宗義說。若法相宗，但無遍計。「又」下，約本性重釋圓成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三就」下，三、就觀行釋，二：初正釋。「謂於」等者，標指也。具言三無性者，謂相無自性性、生無自性性、勝義無自性性。於中二：初、對三無性說。一於遍計作無相觀，由無遍計方顯無相。故《唯識》云「依此三性，說彼三無性。」是知若無遍計，安知無相？「謂彼」等者，遍計之法，妄情謂有、道理是無，古今觀之無可生滅。「二於」等者，染淨之法從因緣生，無有生故。故經云「一切法無來，是故無有生。以生無有故，滅亦不可得。」既本無生，將何垢淨？三、圓成中言「前二不有」者，謂依、計也，此約空性二宗義說。若法相宗，但無遍計。「又」下，約本性重釋圓成也。

「又妄」下，二、真就當性說。遍計性者，性本自無，何有生滅？緣生即無性，無性即空，奚染淨之有？覺明空海面為虛空，平等本性孰增減耶？鎮國曰：「別約三性中各有三釋：一、直就當性說。二、約當性二義說。三、對三無性說。今即初後二義顯正作通別釋者，未見其理。」二、會總，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妄」下，二、真就當性說。遍計性者，性本自無，何有生滅？緣生即無性，無性即空，奚染淨之有？覺明空海面為虛空，平等本性孰增減耶？鎮國曰：「別約三性中各有三釋：一、直就當性說。二、約當性二義說。三、對三無性說。今即初後二義顯正作通別釋者，未見其理。」二、會總，可知。

經「是」下，大文第三、明所離，二：初、正釋經義，四：初、法相開合門，二：初、唱經。「第三」下，二、判釋，二：初、總判。「然真」等者，真空是能離妄法之真如也，所歷乃所離定實有性蘊等妄染之法也。云空無者，即無此染法，非無不空真如理也。統略有四，廣說則八十餘科。「法相開合」者，則蘊界處隨根開合也。「初是」下，二、別釋，二：初、示經意會中道。「初是」等者，良以第一義空無性故空，蘊等諸法定實有性，有無相違，是故此中無彼等法。「此就」下，會中道，即前相違義也。今云無者，以空害色故，中無色也。「不壞色」者，即不相礙相作義也。空是真空，不妨幻色；若礙於色，非真空故。「自性」等者，由從緣故有，有來即無，故不待壞。近古不達，而謂但顯空理，未曉全即妙有也。「此中」下，二、就法相顯開合。初明五蘊。亦云五陰。陰章曰「問：蘊義云何？答：諸所有色，去未現在、內外細麁、遠近勝劣，彼一切略說色蘊積聚義故，如財貨積聚，乃至識蘊。」此問顯得名也。又苦相廣大，故名為蘊。如經「純大眾苦蘊集故」等。又問：蘊義云何實有？幾是實有？為何義故觀實有耶？答：此餘根境是實有義。一切皆實有，為捨執著實有故觀察實有。此蘊義，聲聞即實，初教即空，終教即如，頓教不可說，一乘即法界。「二無」下，空十二處也。處章云「十色界即十色處。」彼不言半，略也。章「問曰：處義云何？答：識生長門義是處義。當知是種子義攝。」「三無眼」下，三、空十八界。界章曰「云何建立界？謂色蘊即十界，眼等五根界、色等五境界。及法處一分受想行蘊，即法界一分識蘊。七識界、謂眼等六識及意界故。」故云「色心俱開」。有作三六觀者，義亦可見。章「問：界義云何？答：一切法種子義。謂依阿賴耶識中諸法種子，說名界。界是因義故。又能持自相義，是界義、廣義。」「彼說釋此」下，指廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「是」下，大文第三、明所離，二：初、正釋經義，四：初、法相開合門，二：初、唱經。「第三」下，二、判釋，二：初、總判。「然真」等者，真空是能離妄法之真如也，所歷乃所離定實有性蘊等妄染之法也。云空無者，即無此染法，非無不空真如理也。統略有四，廣說則八十餘科。「法相開合」者，則蘊界處隨根開合也。「初是」下，二、別釋，二：初、示經意會中道。「初是」等者，良以第一義空無性故空，蘊等諸法定實有性，有無相違，是故此中無彼等法。「此就」下，會中道，即前相違義也。今云無者，以空害色故，中無色也。「不壞色」者，即不相礙相作義也。空是真空，不妨幻色；若礙於色，非真空故。「自性」等者，由從緣故有，有來即無，故不待壞。近古不達，而謂但顯空理，未曉全即妙有也。「此中」下，二、就法相顯開合。初明五蘊。亦云五陰。陰章曰「問：蘊義云何？答：諸所有色，去未現在、內外細麁、遠近勝劣，彼一切略說色蘊積聚義故，如財貨積聚，乃至識蘊。」此問顯得名也。又苦相廣大，故名為蘊。如經「純大眾苦蘊集故」等。又問：蘊義云何實有？幾是實有？為何義故觀實有耶？答：此餘根境是實有義。一切皆實有，為捨執著實有故觀察實有。此蘊義，聲聞即實，初教即空，終教即如，頓教不可說，一乘即法界。「二無」下，空十二處也。處章云「十色界即十色處。」彼不言半，略也。章「問曰：處義云何？答：識生長門義是處義。當知是種子義攝。」「三無眼」下，三、空十八界。界章曰「云何建立界？謂色蘊即十界，眼等五根界、色等五境界。及法處一分受想行蘊，即法界一分識蘊。七識界、謂眼等六識及意界故。」故云「色心俱開」。有作三六觀者，義亦可見。章「問：界義云何？答：一切法種子義。謂依阿賴耶識中諸法種子，說名界。界是因義故。又能持自相義，是界義、廣義。」「彼說釋此」下，指廣。

經「無」下，二、緣起逆順門，二，初、唱經。此即緣起觀也。鎮國云：「緣起深義，佛教所宗。乘智階差，淺深多種。」龍樹曰：「因緣有二：一內、二外。外即水土穀牙，內即十二因緣。」今正辨內。然外由內變，本末相收，總含法界一大緣起。《大經》文內略說十重，窮究性相，以顯無盡一乘之義。廣如彼疏。三乘緣起亦具十門，如《瓔珞經》「三乘之智觀之，各得自果。」廣說如餘。「二明」下，二、作釋。彼之十門皆具逆順，逆則緣滅、順則緣生。此約流轉還滅以為逆順，即逆生死、順生死也。若言無明緣行等，順生死也；無明滅故行滅等，逆生死也。順即流轉門，逆乃還滅門。若二門各說逆順，具如《探玄》第十。「以其」等者，三道性空故、因緣生法生無有生故。「逆觀」等者，以生無有故，滅亦不可得。經云「諸法從本來，常自寂滅相。」故無可盡。「此舉」下，例餘支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無」下，二、緣起逆順門，二，初、唱經。此即緣起觀也。鎮國云：「緣起深義，佛教所宗。乘智階差，淺深多種。」龍樹曰：「因緣有二：一內、二外。外即水土穀牙，內即十二因緣。」今正辨內。然外由內變，本末相收，總含法界一大緣起。《大經》文內略說十重，窮究性相，以顯無盡一乘之義。廣如彼疏。三乘緣起亦具十門，如《瓔珞經》「三乘之智觀之，各得自果。」廣說如餘。「二明」下，二、作釋。彼之十門皆具逆順，逆則緣滅、順則緣生。此約流轉還滅以為逆順，即逆生死、順生死也。若言無明緣行等，順生死也；無明滅故行滅等，逆生死也。順即流轉門，逆乃還滅門。若二門各說逆順，具如《探玄》第十。「以其」等者，三道性空故、因緣生法生無有生故。「逆觀」等者，以生無有故，滅亦不可得。經云「諸法從本來，常自寂滅相。」故無可盡。「此舉」下，例餘支。

經「無」下，三、染淨因果門，二：初、唱經。四聖諦也。聖者正也，無漏正法得在心故。諦有二義：一者、諦實，此約境辨，如所說相，不捨離故、真實故、決定故，謂世出世二種因緣必無虛妄差失故。二、審諦，此就智明，聖智觀彼審不虛故。凡夫雖有苦集而不審實，不得稱諦。無倒聖智審知境故，故名聖諦。《瑜伽》云「由二緣故名諦：一法性故、二勝解故。」凡夫有初無後，聖具二故偏稱聖諦。法性是諦實，勝解即審諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無」下，三、染淨因果門，二：初、唱經。四聖諦也。聖者正也，無漏正法得在心故。諦有二義：一者、諦實，此約境辨，如所說相，不捨離故、真實故、決定故，謂世出世二種因緣必無虛妄差失故。二、審諦，此就智明，聖智觀彼審不虛故。凡夫雖有苦集而不審實，不得稱諦。無倒聖智審知境故，故名聖諦。《瑜伽》云「由二緣故名諦：一法性故、二勝解故。」凡夫有初無後，聖具二故偏稱聖諦。法性是諦實，勝解即審諦。

「三染」下，二、作釋。言「世間因果」者，欲顯四諦義通大小事理，具足不同。十二因緣但事而無理，名廣而事略；事亦不具，但有苦集而無道故。六波羅蜜但顯出世間而無世間。今言「苦集是世間因果」，顯四諦包含具足相也，所知所斷無改易故。「謂苦是」下，出諦體相也。逼迫名苦。雖釋別名，亦即辨相，逼迫身心是苦行相故。「是生死報」者，指體也。體即有漏色心業所招報也。「集是彼因」者，積集增長名集，亦是出名相也。「謂是」等者，出體也。厭苦斷集，能化教法出興意也。上是染因果。「滅道」等者，淨因果也。「滅是涅槃」者，寂靜名滅，顯名相也。「涅槃」者，出體也。「道」等者，即止觀、八正道等。「令欣」等者，示教意也。此約相說，通大小乘。《智論》云「小乘三是有相，滅是無相。大乘四皆無相。」「皆空」者，即空即如也。然天台有四四諦：一生滅、二無生、三無量、四無作。束之唯性相，相開生滅無量。四無作束之唯性相，相開生滅無量。性開無生無作，若以名必召實。今經具四，若約所詮，正當無作，兼攝無生。何者？若但解苦無苦名苦聖諦，解集無和合、解滅無滅、解道無道，達四緣生故空則當無生。若了陰入皆如，無苦可捨，無明塵勞即是菩提，無集可斷。生死即涅槃，無滅可證。邊邪皆中正，無道可修。無苦無集即無世間，無滅無道即無出世間，不取不捨同一中道。又無苦可捨非是空故，無有可捨以體即如。如外無苦，何所捨耶？此句言如，如尚似空。集中無明塵勞皆即菩提，豈同前空？菩提體外無別可斷，不同無生空無可斷。前則空中無花，云何可摘？今則色則是空，波即是水不可除波，非同滅色。生死即涅槃，非是體空無可生滅。邊邪皆中正，非離邊外別有中道，非離邪外別有正道，亦非無邊無邪無可修也。即是今經圓通無礙一味法也，故當無作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三染」下，二、作釋。言「世間因果」者，欲顯四諦義通大小事理，具足不同。十二因緣但事而無理，名廣而事略；事亦不具，但有苦集而無道故。六波羅蜜但顯出世間而無世間。今言「苦集是世間因果」，顯四諦包含具足相也，所知所斷無改易故。「謂苦是」下，出諦體相也。逼迫名苦。雖釋別名，亦即辨相，逼迫身心是苦行相故。「是生死報」者，指體也。體即有漏色心業所招報也。「集是彼因」者，積集增長名集，亦是出名相也。「謂是」等者，出體也。厭苦斷集，能化教法出興意也。上是染因果。「滅道」等者，淨因果也。「滅是涅槃」者，寂靜名滅，顯名相也。「涅槃」者，出體也。「道」等者，即止觀、八正道等。「令欣」等者，示教意也。此約相說，通大小乘。《智論》云「小乘三是有相，滅是無相。大乘四皆無相。」「皆空」者，即空即如也。然天台有四四諦：一生滅、二無生、三無量、四無作。束之唯性相，相開生滅無量。四無作束之唯性相，相開生滅無量。性開無生無作，若以名必召實。今經具四，若約所詮，正當無作，兼攝無生。何者？若但解苦無苦名苦聖諦，解集無和合、解滅無滅、解道無道，達四緣生故空則當無生。若了陰入皆如，無苦可捨，無明塵勞即是菩提，無集可斷。生死即涅槃，無滅可證。邊邪皆中正，無道可修。無苦無集即無世間，無滅無道即無出世間，不取不捨同一中道。又無苦可捨非是空故，無有可捨以體即如。如外無苦，何所捨耶？此句言如，如尚似空。集中無明塵勞皆即菩提，豈同前空？菩提體外無別可斷，不同無生空無可斷。前則空中無花，云何可摘？今則色則是空，波即是水不可除波，非同滅色。生死即涅槃，非是體空無可生滅。邊邪皆中正，非離邊外別有中道，非離邪外別有正道，亦非無邊無邪無可修也。即是今經圓通無礙一味法也，故當無作。

經「無智」下，第四、境智能所門，二：初、唱經。「四境」下，二、作釋。「知空」等者，經云「若說有覺，猶未離幻。」是故無智。「所知」等者，經云「本無菩提及與涅槃。」又經云「設更有法勝過菩提涅槃，我亦說如夢如幻。」〈文殊般若分〉云「若知我性，即知無法。若知無法，即無境界。若無境界，即無所依。若無所依，即無所住。若無所住，即住平等。若住平等，則無能所，故曰無住。」鎮國曰：「我即法性，更不證入。法性無性，復何所入？」又曰：「然有二意：一、上二句明一性不分，故無能所，猶如一指不能自觸。二、法性無性，復何所入？明性空故無能所入，亦如虛空不住虛空。」〈文殊分〉又云「佛告文殊：『汝於佛法豈不趣求？』文殊言：『世尊！我今不見有法非佛法者，何所趣求？』」此即一性意也。「佛又問云：『汝於佛法已成就耶？』文殊言：『我都不見法可名佛法，何所成就？』」此即性空意也。「佛又問：『汝豈不得無著性耶？』文殊答曰：『我即無著性，豈無著性復得無著性？』」此即我即法性更不證入。唯一如如，何有能所得哉？此皆今經之廣文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無智」下，第四、境智能所門，二：初、唱經。「四境」下，二、作釋。「知空」等者，經云「若說有覺，猶未離幻。」是故無智。「所知」等者，經云「本無菩提及與涅槃。」又經云「設更有法勝過菩提涅槃，我亦說如夢如幻。」〈文殊般若分〉云「若知我性，即知無法。若知無法，即無境界。若無境界，即無所依。若無所依，即無所住。若無所住，即住平等。若住平等，則無能所，故曰無住。」鎮國曰：「我即法性，更不證入。法性無性，復何所入？」又曰：「然有二意：一、上二句明一性不分，故無能所，猶如一指不能自觸。二、法性無性，復何所入？明性空故無能所入，亦如虛空不住虛空。」〈文殊分〉又云「佛告文殊：『汝於佛法豈不趣求？』文殊言：『世尊！我今不見有法非佛法者，何所趣求？』」此即一性意也。「佛又問云：『汝於佛法已成就耶？』文殊言：『我都不見法可名佛法，何所成就？』」此即性空意也。「佛又問：『汝豈不得無著性耶？』文殊答曰：『我即無著性，豈無著性復得無著性？』」此即我即法性更不證入。唯一如如，何有能所得哉？此皆今經之廣文也。

「問前」下，二、問答顯宗、二：初、異乘躡跡問。此中文雖中道，義有二問：一即前後相違、二則疑今滅色。前拂疑中，空即是色，色存也；今云都無故，似相違。二乘不達，疑今滅色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「問前」下，二、問答顯宗、二：初、異乘躡跡問。此中文雖中道，義有二問：一即前後相違、二則疑今滅色。前拂疑中，空即是色，色存也；今云都無故，似相違。二乘不達，疑今滅色也。

「答前」下，二、經旨圓通答。「不礙存」者，清涼曰：「即空之色為妙色，故不礙存也。即色之空為真空，未甞不盡矣。」今此都亡即色之空也，未甞不立即空之色也。鎮國曰：「般若不壞四句，豈無妙有？不礙存，未甞不立有句也。都亡，未甞不盡無句也。合二則兩亦形。」奪則俱非、有則妙有，豈非正詮一性哉。「大品」下，引證諸法無所有。即無妄法之有，是都亡無句也。如是有此乃則有妄法之無，是未甞不立有句也。「此就」等者，即所離中無定性實有也。前據如是有者，即空之有、不思議之有也。「又前」下，顯正義中三義也。一、法者一味，無差別法也；二義即空有二門。「隨說無違」者，互融相是，不同空宗，空即是真、有即為妄。清涼曰：「性空通於初頓終教，妙有即是實教。若通於空有、二互交徹，具德即是圓教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答前」下，二、經旨圓通答。「不礙存」者，清涼曰：「即空之色為妙色，故不礙存也。即色之空為真空，未甞不盡矣。」今此都亡即色之空也，未甞不立即空之色也。鎮國曰：「般若不壞四句，豈無妙有？不礙存，未甞不立有句也。都亡，未甞不盡無句也。合二則兩亦形。」奪則俱非、有則妙有，豈非正詮一性哉。「大品」下，引證諸法無所有。即無妄法之有，是都亡無句也。如是有此乃則有妄法之無，是未甞不立有句也。「此就」等者，即所離中無定性實有也。前據如是有者，即空之有、不思議之有也。「又前」下，顯正義中三義也。一、法者一味，無差別法也；二義即空有二門。「隨說無違」者，互融相是，不同空宗，空即是真、有即為妄。清涼曰：「性空通於初頓終教，妙有即是實教。若通於空有、二互交徹，具德即是圓教。」

經「以」下，第四、明所得。此經大科有五：初則斷疑以生信，次則顯理令正解，三則起行而斷惑，四明所得以顯果，五乃歎法以讚德。是則當機稟教依修剋證，一道始終，豈可但將所離一科斷除眾生情計？經家說示行者，令解理中無此便謂說空，抑歸權始。不觀此科二轉依果，無得而大得當機獲益耶？然此所得，若通論般若雖有權實，皆為三人所得。故經云「若有情類於聲聞乘性決定者，聞此法已，速能證得自無漏地。乃至於無上乘性決定者，聞此法已，速證無上正等菩提」等。又疏主曰：「般若亦為二乘，良以《法華》之前未經破會，通說三乘法，具獲三乘益。今經雖唯說大，兼斷彼疑與其進也。」於中二：初、牒前起後，二：初、唱經，二、判釋。「言以」下，牒經科釋也。前云無智亦無得，故今躡為因行，由是而得果。如是則前明所離是斷惑，今明所得是證果也。清涼曰：「無所得即般若相。由得般若無得智慧故方得也，故引《大品》無得而得。」《大品》又云「以無所得而為方便。」祖曰：「若不住事理、生死涅槃，則事理無礙之方便也。」疏主曰：「由觀真空方成諸行，是故十度等行皆由空成、菩提等果皆由空立，是故從此真空無住建立諸法。又令諸法得相即相入、無障無礙等，並是此門之大用也。」又無得者，要須足跡不存、蕩然淨掃，方云無得。清涼曰：「非但相有性無而已。謂諸宗計多有此說，但空自性、不空於法。如法相宗但無遍計，非無依他。設學三論不得意者，亦云法無自性故說為空，則令相不空矣。今無性緣生故有，有體即空；緣生無性故空，空而常有，要互交徹方是真空妙有。其言大同而旨有異，政觀以來尚不達此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「以」下，第四、明所得。此經大科有五：初則斷疑以生信，次則顯理令正解，三則起行而斷惑，四明所得以顯果，五乃歎法以讚德。是則當機稟教依修剋證，一道始終，豈可但將所離一科斷除眾生情計？經家說示行者，令解理中無此便謂說空，抑歸權始。不觀此科二轉依果，無得而大得當機獲益耶？然此所得，若通論般若雖有權實，皆為三人所得。故經云「若有情類於聲聞乘性決定者，聞此法已，速能證得自無漏地。乃至於無上乘性決定者，聞此法已，速證無上正等菩提」等。又疏主曰：「般若亦為二乘，良以《法華》之前未經破會，通說三乘法，具獲三乘益。今經雖唯說大，兼斷彼疑與其進也。」於中二：初、牒前起後，二：初、唱經，二、判釋。「言以」下，牒經科釋也。前云無智亦無得，故今躡為因行，由是而得果。如是則前明所離是斷惑，今明所得是證果也。清涼曰：「無所得即般若相。由得般若無得智慧故方得也，故引《大品》無得而得。」《大品》又云「以無所得而為方便。」祖曰：「若不住事理、生死涅槃，則事理無礙之方便也。」疏主曰：「由觀真空方成諸行，是故十度等行皆由空成、菩提等果皆由空立，是故從此真空無住建立諸法。又令諸法得相即相入、無障無礙等，並是此門之大用也。」又無得者，要須足跡不存、蕩然淨掃，方云無得。清涼曰：「非但相有性無而已。謂諸宗計多有此說，但空自性、不空於法。如法相宗但無遍計，非無依他。設學三論不得意者，亦云法無自性故說為空，則令相不空矣。今無性緣生故有，有體即空；緣生無性故空，空而常有，要互交徹方是真空妙有。其言大同而旨有異，政觀以來尚不達此。」

經「菩」下，二、正明所得，二：先、明得斷果，二：初：舉人依法，二：初、唱經，二、判釋。言「斷果」者，斷所顯故。「明依」等者，即依前無得般若智慧法行也。若無般若，餘度皆不到岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「菩」下，二、正明所得，二：先、明得斷果，二：初：舉人依法，二：初、唱經，二、判釋。言「斷果」者，斷所顯故。「明依」等者，即依前無得般若智慧法行也。若無般若，餘度皆不到岸。

經「心」下，二、斷障得果，三：初、行成，二：初、唱經，「二斷」下，二、作釋，初、科判，次、牒釋。「行成」者，總示。「謂惑」下，別顯。謂煩惱障障心，心不解脫故造業輪轉。所知障障慧，慧不解脫故不了自心、不達諸法性相，縱出三界亦滯下乘，不得成佛。今得般若深慧，二障種現俱亡，得二解脫故不礙等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「心」下，二、斷障得果，三：初、行成，二：初、唱經，「二斷」下，二、作釋，初、科判，次、牒釋。「行成」者，總示。「謂惑」下，別顯。謂煩惱障障心，心不解脫故造業輪轉。所知障障慧，慧不解脫故不了自心、不達諸法性相，縱出三界亦滯下乘，不得成佛。今得般若深慧，二障種現俱亡，得二解脫故不礙等也。

經「無」下，二、斷障，二：初、唱經，「二斷」下，二、作釋。言「魔冤之怖」者，天魔外道現形以怖行者，廣如《起信》本末論說。「顛倒夢想」者，生住異滅，疏主例釋，以夢皆能眠，眾生於我我所中而不覺知故。夢所見境，無而謂有，故名顛倒。由本淨心為無明所眠，夢於四相，起諸煩惱。今得般若智日，破煩惱夢，了諸法空，故云「惡因盡也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「無」下，二、斷障，二：初、唱經，「二斷」下，二、作釋。言「魔冤之怖」者，天魔外道現形以怖行者，廣如《起信》本末論說。「顛倒夢想」者，生住異滅，疏主例釋，以夢皆能眠，眾生於我我所中而不覺知故。夢所見境，無而謂有，故名顛倒。由本淨心為無明所眠，夢於四相，起諸煩惱。今得般若智日，破煩惱夢，了諸法空，故云「惡因盡也」。

經「究」下，三、得果，二：初、唱經，「三得」下，二、作釋。初翻梵成華。「德無不備」者，無住處大般涅槃，具足常等無盡德也。教興中云「顯佛勝德，生淨信故。」今得菩提涅槃果故，不同無得，乃真佛德空也。祖文引此顯佛德空者，乃順智光，前記已會。「障無不盡」者，惑障本如，無盡可盡、無斷可斷。「簡異」下，釋究竟言，但簡小乘，順慈恩三藏也。「又釋」等者，非真流之行，無以契真；未有適真之行，不從真起。今以即實相之觀，照證彼即智之如，如珠發光，光還自照。窮理盡性，故名究竟，此據自宗釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「究」下，三、得果，二：初、唱經，「三得」下，二、作釋。初翻梵成華。「德無不備」者，無住處大般涅槃，具足常等無盡德也。教興中云「顯佛勝德，生淨信故。」今得菩提涅槃果故，不同無得，乃真佛德空也。祖文引此顯佛德空者，乃順智光，前記已會。「障無不盡」者，惑障本如，無盡可盡、無斷可斷。「簡異」下，釋究竟言，但簡小乘，順慈恩三藏也。「又釋」等者，非真流之行，無以契真；未有適真之行，不從真起。今以即實相之觀，照證彼即智之如，如珠發光，光還自照。窮理盡性，故名究竟，此據自宗釋也。

經「三」下，二、諸佛得智果，二：初、舉人依法，二：初、唱經，二、作釋。經云「一門超出妙莊嚴路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「三」下，二、諸佛得智果，二：初、舉人依法，二：初、唱經，二、作釋。經云「一門超出妙莊嚴路。」

經「得」下，二、正明得果，二：初、唱經，「二正」下，二、演釋。初翻梵成唐。「覺有」下，釋義。如理智觀真，非行理外，故云「正覺」。如量智觀俗，如彼性相遍觀察故，故云「等覺」。「至極無邊」者，得一切種智，過彼下乘下位，故無有上。「上來」下，結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「得」下，二、正明得果，二：初、唱經，「二正」下，二、演釋。初翻梵成唐。「覺有」下，釋義。如理智觀真，非行理外，故云「正覺」。如量智觀俗，如彼性相遍觀察故，故云「等覺」。「至極無邊」者，得一切種智，過彼下乘下位，故無有上。「上來」下，結也。

經「故」下，大文第五、結歎勝能，二：先、別歎勝德，二：初、唱經，二、演釋，二：初、牒前起後。「由佛」下，顯經意。「歎其」下，二、略歎四德，三：一、就法釋。二、約功能釋。行滿故無有過上，德圓故與無等齊等也。「三就」下，三、就位釋。引論中「比餘」下，釋無等字。「重言」等下，釋後等言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「故」下，大文第五、結歎勝能，二：先、別歎勝德，二：初、唱經，二、演釋，二：初、牒前起後。「由佛」下，顯經意。「歎其」下，二、略歎四德，三：一、就法釋。二、約功能釋。行滿故無有過上，德圓故與無等齊等也。「三就」下，三、就位釋。引論中「比餘」下，釋無等字。「重言」等下，釋後等言也。

經「能」下，二、總結勝能，二：初、唱經。「二總」下，二、作釋。「變易」者，方便生死、因緣生死，有有生死、無有生死也。「上來」下，二、結分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「能」下，二、總結勝能，二：初、唱經。「二總」下，二、作釋。「變易」者，方便生死、因緣生死，有有生死、無有生死也。「上來」下，二、結分齊。

經「故」下，二、祕密般若，二：初、牒前起後，二：初、唱經，「自下」下，二、判釋。言「前云」者，牒前。「未顯」下，起後也。然前科結歎，歎前顯了。今云爾者，經意多含，貫前通後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「故」下，二、祕密般若，二：初、牒前起後，二：初、唱經，「自下」下，二、判釋。言「前云」者，牒前。「未顯」下，起後也。然前科結歎，歎前顯了。今云爾者，經意多含，貫前通後也。

經「羯」下，二、正說呪辭，「二正」下，二、疏語，二：初、理不可釋。「是諸」等者，以諸佛心印下位不測，故不須釋。「二若」下，二、應機強釋。疏主應鄭公之請而強釋也。然雖云祕密不可說，有因緣故亦可無言而言，如文殊五字呪。而《般若》等經，《大智度論》皆有解釋。《智論》曰「阿字是實相門，則顯三種般若不相捨離，字即名字般若，入般若波羅蜜門即觀照般若，悟不生等即實相般若。」《大品》云「阿字門，一切法初不生故。」《智論》釋云「若菩薩一切諸法中聞阿字，即時隨義，所謂一切法從初來不生相。以阿提，秦言初故。阿耨波陀，秦言不生故。」《大品》云「囉字悟一切法離塵垢故。」論云「若聞囉字，即隨義知一切法離垢相。以囉闍，秦言垢故。」《大品》云「波者第一義故。」論云「若聞波字，即知一切法入第一義。以波羅末陀，秦言第一義故。」《大品》云「遮字修不可得。」論云「若聞遮字，即時知一切法諸行皆悉非行。以遮利夜，秦言行故。」《大品》云「那字門，諸法離名性相，不得不失故。」論云「若聞那字，即知一切法不得不失、不來不去。以那，秦言不故。」故知不因緣亦可強釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「羯」下，二、正說呪辭，「二正」下，二、疏語，二：初、理不可釋。「是諸」等者，以諸佛心印下位不測，故不須釋。「二若」下，二、應機強釋。疏主應鄭公之請而強釋也。然雖云祕密不可說，有因緣故亦可無言而言，如文殊五字呪。而《般若》等經，《大智度論》皆有解釋。《智論》曰「阿字是實相門，則顯三種般若不相捨離，字即名字般若，入般若波羅蜜門即觀照般若，悟不生等即實相般若。」《大品》云「阿字門，一切法初不生故。」《智論》釋云「若菩薩一切諸法中聞阿字，即時隨義，所謂一切法從初來不生相。以阿提，秦言初故。阿耨波陀，秦言不生故。」《大品》云「囉字悟一切法離塵垢故。」論云「若聞囉字，即隨義知一切法離垢相。以囉闍，秦言垢故。」《大品》云「波者第一義故。」論云「若聞波字，即知一切法入第一義。以波羅末陀，秦言第一義故。」《大品》云「遮字修不可得。」論云「若聞遮字，即時知一切法諸行皆悉非行。以遮利夜，秦言行故。」《大品》云「那字門，諸法離名性相，不得不失故。」論云「若聞那字，即知一切法不得不失、不來不去。以那，秦言不故。」故知不因緣亦可強釋。

三、慶讚迴向。「般若深邃」，讚也。「累劫難逢」，慶今逢也。「隨分讚釋」，謙也。「冀會真宗」，迴向實際也。而言真宗者，謂般若真宗，亦佛法大宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、慶讚迴向。「般若深邃」，讚也。「累劫難逢」，慶今逢也。「隨分讚釋」，謙也。「冀會真宗」，迴向實際也。而言真宗者，謂般若真宗，亦佛法大宗也。

般若心經疏連珠記下(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若心經疏連珠記下(終)

心經疏者，廼唐賢首國師，於譯場中應鄭公之請而作也。其文約其旨微，故述鈔之家尤為難能。慧因華嚴法師，獨明幽趣、穎邁常譚，每苦舊章頗乖疏意。一日俯從眾請，爰出新記，名曰「連珠」。蓋取諸祖遺訓以為指南，經論格言而作程式，鉤索深隱，詒厥方來，俾令慧炬相然，則其功豈不懋矣。時皇宋乾道龍集乙酉中秋既望。沙門慧詵題。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心經疏者，廼唐賢首國師，於譯場中應鄭公之請而作也。其文約其旨微，故述鈔之家尤為難能。慧因華嚴法師，獨明幽趣、穎邁常譚，每苦舊章頗乖疏意。一日俯從眾請，爰出新記，名曰「連珠」。蓋取諸祖遺訓以為指南，經論格言而作程式，鉤索深隱，詒厥方來，俾令慧炬相然，則其功豈不懋矣。時皇宋乾道龍集乙酉中秋既望。沙門慧詵題。