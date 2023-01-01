般若心經略疏連珠記
宋 師會述2卷CBETA T1713大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
般若心經略疏連珠記上
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立斯題者，示無胸臆爾。謂此記文，是皆佛祖之靈蛇夜光、赤野丹淵、明月虧全者也，第以朱絲金縷貫連成記，有類蒼梧之珠丘焉。
立斯題者，示無胸臆爾。謂此記文，是皆佛祖之靈蛇夜光、赤野丹淵、明月虧全者也，第以朱絲金縷貫連成記，有類蒼梧之珠丘焉。
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宋玉峯沙門師會述
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將釋此疏，文二：初、題目，二：初、標疏題。然題目有二種：冠之經首則曰經題、標於疏前乃曰疏目，今即疏題。「般若」等是所解之經，「略疏」乃能解之疏。取所解之經目、能解之疏分，取他名有財釋；若云之疏，即依主釋。略者，要略之略，非別有廣疏也。并序者，兼有一序也。二顯嘉號翻經者，京口僅公所刻夾科經疏之後，刊祖師自題云「法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇，屬司禮部兼檢校雍州長史滎陽鄭公再三殷勤令出略疏。」既曰翻經之暇，非曾預譯場之謂也。「沙門」者，此翻勤息。次二字，疏主之令名。「述」者，述而不作之謙詞也。
將釋此疏，文二：初、題目，二：初、標疏題。然題目有二種：冠之經首則曰經題、標於疏前乃曰疏目，今即疏題。「般若」等是所解之經，「略疏」乃能解之疏。取所解之經目、能解之疏分，取他名有財釋；若云之疏，即依主釋。略者，要略之略，非別有廣疏也。并序者，兼有一序也。二顯嘉號翻經者，京口僅公所刻夾科經疏之後，刊祖師自題云「法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇，屬司禮部兼檢校雍州長史滎陽鄭公再三殷勤令出略疏。」既曰翻經之暇，非曾預譯場之謂也。「沙門」者，此翻勤息。次二字，疏主之令名。「述」者，述而不作之謙詞也。
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二、本文，三：初、總標名意，二、開章釋文，三、慶讚回向。初中二：初、通敘玄綱彰般若大宗，二：初、正敘幽深，三：初、超言以指體，二：初、體玄。「夫以」等者，夫乃發語之詞，以言由也。「真源」者，非虛妄念慮曰真，是諸法性體曰源，即實相般若無相真如也。清涼釋剎那際三昧云：「即窮法真源，謂窮彼剎那時相都寂，則剎那無際。由達清淨真如本無相故。」則以無相真如為真源矣。貞元曰：「妄隨境變、體逐相遷，鼓擊真源浩蕩無際。」彼以衣珠祕藏為物性之真源。草堂曰：「般若之心是萬法之體。」又曰：「真空者，即靈妙心源。良由本是真如一心，與生滅合名黎耶，變起根身器界色等諸法，推之無體，歸於真心之空，則第一義空為諸法之本源，故曰真源。」論曰「以有空義故，一切法得成。」經云「從無住本，立一切法。」鎮國曰：「無住、性空、真如，皆實相之異名。」疏主又曰：「令機證真源入果海也。」則以果海為真源矣。「素範」者，素表無瑕，範持自性。謂其體若氷霜、性猶珠玉，在煩惱泥不改堅白。論云「如如體中過恒染法，皆悉空空無所有故。」疏主曰：「素範超情，空有以茲雙泯。」「冲漠」者，冲曰深玄，漠言廣遠。疏主又曰：「廓無涯而超視聽，深無極而抗思議。」論曰「超思惟之境、絕窺竀之域，是豈筌罤所能獲哉？」筌者，取魚之器。罤者，網兔之罝。以況談思與真理隔絕也。
二、本文，三：初、總標名意，二、開章釋文，三、慶讚回向。初中二：初、通敘玄綱彰般若大宗，二：初、正敘幽深，三：初、超言以指體，二：初、體玄。「夫以」等者，夫乃發語之詞，以言由也。「真源」者，非虛妄念慮曰真，是諸法性體曰源，即實相般若無相真如也。清涼釋剎那際三昧云：「即窮法真源，謂窮彼剎那時相都寂，則剎那無際。由達清淨真如本無相故。」則以無相真如為真源矣。貞元曰：「妄隨境變、體逐相遷，鼓擊真源浩蕩無際。」彼以衣珠祕藏為物性之真源。草堂曰：「般若之心是萬法之體。」又曰：「真空者，即靈妙心源。良由本是真如一心，與生滅合名黎耶，變起根身器界色等諸法，推之無體，歸於真心之空，則第一義空為諸法之本源，故曰真源。」論曰「以有空義故，一切法得成。」經云「從無住本，立一切法。」鎮國曰：「無住、性空、真如，皆實相之異名。」疏主又曰：「令機證真源入果海也。」則以果海為真源矣。「素範」者，素表無瑕，範持自性。謂其體若氷霜、性猶珠玉，在煩惱泥不改堅白。論云「如如體中過恒染法，皆悉空空無所有故。」疏主曰：「素範超情，空有以茲雙泯。」「冲漠」者，冲曰深玄，漠言廣遠。疏主又曰：「廓無涯而超視聽，深無極而抗思議。」論曰「超思惟之境、絕窺竀之域，是豈筌罤所能獲哉？」筌者，取魚之器。罤者，網兔之罝。以況談思與真理隔絕也。
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「妙覺」下，二、用妙，即觀照般若也。鎮國曰：「離覺所覺，故名妙覺。」經云「如來今得妙空明覺。」論曰「覺心源故，名究竟覺。」又論曰「薩般若慧唯有覺照，無一一法而非覺故。」疏主即曰：「妙證真源之知慧也。」「玄猷」者，猷者道也、因也。言此妙覺入真源之正道，克妙果之深因。故下疏云「由斯妙慧，翻生死過盡，至真空之際。」「奧頤」者，謂般若淵海深而不可極也。《大論》云「智慧大海，唯佛窮底。」「超於言象」者，經云「般若義者無名無說。」又曰「真般若者，清淨如虛空，無知無見、無作無緣。」古德云：「體本絕待，名說俱寂，故超言象也。」前云筌罤乃言象之喻，而互舉者，欲文妙耳。《周易略例》云「言生於象，故可以尋言以觀象；象生於意，故可以尋象以觀意。意以象盡，象以言著，故得意忘象、得象忘言。猶罤者所以在兔，得兔而忘罤；筌者所以在魚，得魚而忘筌。存言者非得象，存象者非得意。」然彼欲學者捨詮而求旨也。今之疏者，乃謂妙空真覺理圓言偏，畢竟不可說相。故疏主曰：「渺渺玄猷，名言罕尋其際；茫茫素範，相見靡究其源。」是則即言忘言、即相忘相，非謂滌除萬物、相塞視聽，寂寥虛豁然後為真者也。
「妙覺」下，二、用妙，即觀照般若也。鎮國曰：「離覺所覺，故名妙覺。」經云「如來今得妙空明覺。」論曰「覺心源故，名究竟覺。」又論曰「薩般若慧唯有覺照，無一一法而非覺故。」疏主即曰：「妙證真源之知慧也。」「玄猷」者，猷者道也、因也。言此妙覺入真源之正道，克妙果之深因。故下疏云「由斯妙慧，翻生死過盡，至真空之際。」「奧頤」者，謂般若淵海深而不可極也。《大論》云「智慧大海，唯佛窮底。」「超於言象」者，經云「般若義者無名無說。」又曰「真般若者，清淨如虛空，無知無見、無作無緣。」古德云：「體本絕待，名說俱寂，故超言象也。」前云筌罤乃言象之喻，而互舉者，欲文妙耳。《周易略例》云「言生於象，故可以尋言以觀象；象生於意，故可以尋象以觀意。意以象盡，象以言著，故得意忘象、得象忘言。猶罤者所以在兔，得兔而忘罤；筌者所以在魚，得魚而忘筌。存言者非得象，存象者非得意。」然彼欲學者捨詮而求旨也。今之疏者，乃謂妙空真覺理圓言偏，畢竟不可說相。故疏主曰：「渺渺玄猷，名言罕尋其際；茫茫素範，相見靡究其源。」是則即言忘言、即相忘相，非謂滌除萬物、相塞視聽，寂寥虛豁然後為真者也。
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問曰：時然後言，非其時而言謂之過言。且此教之興，欲令行者發大心修廣行，破外迴小、斷障得果，益眾生也。疏主何由約彼萬法之源妙覺極果而遽敘耶？答曰：欲顯修因同果地覺故。文殊創問本起之因，至聖首提究竟之果，若性非金玉，雖琢不成寶器。故經云「不能了自心，云何知正道？」
問曰：時然後言，非其時而言謂之過言。且此教之興，欲令行者發大心修廣行，破外迴小、斷障得果，益眾生也。疏主何由約彼萬法之源妙覺極果而遽敘耶？答曰：欲顯修因同果地覺故。文殊創問本起之因，至聖首提究竟之果，若性非金玉，雖琢不成寶器。故經云「不能了自心，云何知正道？」
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又問：苟敘《首楞》、《圓覺》頓教深經，可如高論。今此經者，列屬五時漸教明矣。何以直敘真源妙覺，以漸濫頓寧無過乎？答曰：吾祖心遊大教、妙悟圓宗，行行令了自心、字字朝宗頓旨，圓頓宗主、華嚴祖師，豈與夫三時五時之學士、會權歸實之漸人同日而語哉？又況一經之所宗，萬行所由生也。
又問：苟敘《首楞》、《圓覺》頓教深經，可如高論。今此經者，列屬五時漸教明矣。何以直敘真源妙覺，以漸濫頓寧無過乎？答曰：吾祖心遊大教、妙悟圓宗，行行令了自心、字字朝宗頓旨，圓頓宗主、華嚴祖師，豈與夫三時五時之學士、會權歸實之漸人同日而語哉？又況一經之所宗，萬行所由生也。
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「雖真」下，二、三諦以彰玄。下疏云「令悟二諦中道生正見故。」空假皆中，色空無寄，方為此經所宗第一義諦之真空故。於中有二：初、二諦存泯。文有二句：上句相違義故雙泯、下句相作不相礙義故雙存。鎮國曰：「色空相望，總有三義：一相違義、二不相礙義、三相作義。」結云：「此三無礙方曰真空，亦稱妙有義。」《記》曰「所以真俗雙泯者，真者真空之理，為真諦也。俗者色等諸法，為俗諦也。」又曰「但約緣起萬差為俗，無性一味為真。雙泯者，以二諦不一，相違義故，以俗害真，真泯；以真違俗，俗亡。互奪兩亡，是曰雙泯。」又曰「此緣起法由性空故，令彼幻有亦不得有，是故一切唯是真空。」經云「諸法畢竟空，無有毫末相。」又云「一切法空，如劫盡燒」等。《大般若》云「色等空故，空中無色。」依彼幻有非有之門，及依真空非不空門，說彼真空永害幻有，是故遂令俗相永盡而為真諦。又此緣起法由幻有相故，令彼真空亦成不空，唯是緣起幻有差別。故《楞伽》云「非遮滅復生，相續因緣起故。」《攝論》、《瑜伽》等中明依他起法永不是無，如是並依真空非空門，及依幻有非不有門，說彼緣有永非是空故，方為俗諦。如是二諦極相形奪方成本位。《瓔珞》云「世諦有故不空，真諦空故不有。」故雙泯也。「二諦恒存」者，《宗致》曰：「以若不緣生不無性故謂緣有者，顯不自有。不自有者則是無性，又無自性者顯非自有，非自有者則是緣有。」下經云「色即是空，空即是色。」論云「智障極盲闇，謂真俗別執。亦不得以性空故而不許緣生，以無緣生，空不立故。」論云「有為法空，以從緣生故。又此是真空，非斷空故。若待滅緣生方為空者，是則情中惡趣空也。」是故以真奪俗，俗盡而俗常存也。又亦不得許緣有故違害真空，以若不空，非是緣有，自若有者非緣生故。是故以俗害真，真泯而真常存也。又不異有之空方為真空，不異空之有方是幻有，是故此二不二存泯同時也。
「雖真」下，二、三諦以彰玄。下疏云「令悟二諦中道生正見故。」空假皆中，色空無寄，方為此經所宗第一義諦之真空故。於中有二：初、二諦存泯。文有二句：上句相違義故雙泯、下句相作不相礙義故雙存。鎮國曰：「色空相望，總有三義：一相違義、二不相礙義、三相作義。」結云：「此三無礙方曰真空，亦稱妙有義。」《記》曰「所以真俗雙泯者，真者真空之理，為真諦也。俗者色等諸法，為俗諦也。」又曰「但約緣起萬差為俗，無性一味為真。雙泯者，以二諦不一，相違義故，以俗害真，真泯；以真違俗，俗亡。互奪兩亡，是曰雙泯。」又曰「此緣起法由性空故，令彼幻有亦不得有，是故一切唯是真空。」經云「諸法畢竟空，無有毫末相。」又云「一切法空，如劫盡燒」等。《大般若》云「色等空故，空中無色。」依彼幻有非有之門，及依真空非不空門，說彼真空永害幻有，是故遂令俗相永盡而為真諦。又此緣起法由幻有相故，令彼真空亦成不空，唯是緣起幻有差別。故《楞伽》云「非遮滅復生，相續因緣起故。」《攝論》、《瑜伽》等中明依他起法永不是無，如是並依真空非空門，及依幻有非不有門，說彼緣有永非是空故，方為俗諦。如是二諦極相形奪方成本位。《瓔珞》云「世諦有故不空，真諦空故不有。」故雙泯也。「二諦恒存」者，《宗致》曰：「以若不緣生不無性故謂緣有者，顯不自有。不自有者則是無性，又無自性者顯非自有，非自有者則是緣有。」下經云「色即是空，空即是色。」論云「智障極盲闇，謂真俗別執。亦不得以性空故而不許緣生，以無緣生，空不立故。」論云「有為法空，以從緣生故。又此是真空，非斷空故。若待滅緣生方為空者，是則情中惡趣空也。」是故以真奪俗，俗盡而俗常存也。又亦不得許緣有故違害真空，以若不空，非是緣有，自若有者非緣生故。是故以俗害真，真泯而真常存也。又不異有之空方為真空，不異空之有方是幻有，是故此二不二存泯同時也。
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「空有」下，二、一味圓彰。圭山曰：「謂一真心性非空非色、能空能色，如鏡之明。」是於二諦之後加第一義諦，謂無性故緣生，空亡也；緣生故無性，有亡也。空有俱亡為一味法，故云常顯。下疏曰「幻色存亡無礙真空，隱顯自在合為一味，圓通無寄是其法也。」
「空有」下，二、一味圓彰。圭山曰：「謂一真心性非空非色、能空能色，如鏡之明。」是於二諦之後加第一義諦，謂無性故緣生，空亡也；緣生故無性，有亡也。空有俱亡為一味法，故云常顯。下疏曰「幻色存亡無礙真空，隱顯自在合為一味，圓通無寄是其法也。」
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「良以」下，三、中道以顯妙。清涼曰：「意明此中空有皆是中道。然幻有真空雖通三性，諸祖釋義多就依他以敘諸宗立義不同、諸教淺深逈異。而宣政之來奧義湮微，遂令駕說之流多抑深經以為權淺。」今當先敘諸家所宗空有令晝然在前，後銷疏文。初言幻有者，亦名緣有、妙有、假有、似有。《宗致》曰：「此大乘內於緣生法二宗盛諍。一法相宗，說此緣生決定不空，以有因緣之所生故，猶如幻事不可言無。若言空者應非緣生，如兔角等。又云三論但破小乘外道遍計實我實法，不破大乘依他起性，以是幻有非過失故。若此亦破，則是斷滅惡趣空攝，非正法故。既是深過，明知緣生決定不無。《攝論》、《瑜伽》、《深密經》等決定說有，不可違故。此乃始教相宗說，此幻有不許即空也。二空宗說，此緣生法決定是空，以從緣生必無自性，猶如幻事不可言有。若言有者則不從緣，不從緣故則非緣起之法也。又云設使《瑜伽》等論所立依他，三論亦破，以諸緣生無不空故。若此不破，見不亡故、理非盡故。此是始教空宗說。此幻有不得言有，若言其有，則是病眼愚夫所取，法執未盡也。三法性宗，說此幻有從緣無性，如幻化人，非無幻化人，幻化人非真，故云幻有。亦名妙有，以非有為有，故名妙有。又曰以即空之色為妙色，由了無色而現色，故成妙色。又曰即空之有方為具德之有。又曰幻有義者，是則非有非不有，名為幻有。又云不墮一邊為俗諦中道等。此乃法性宗約空有相即，以顯幻有義也。」次言真空者，一法相宗，約彼遍計所執密意，說言諸法自性皆空，翻彼小乘而空六識。依、圓是有，不得即空，遍計是空，但是空無，亦曰真空。二空宗說，心境俱空平等一味。圭峯曰：「以諸法無性即名真理，如幻花無體即是太虛。」又引《門論》云「『大分深義，所謂空也。』假名及中道，但就空說。」清涼曰：「三論宗云：妄說為有，真諦故空。依計是俗，俗故是有；圓成是真，真故是空。從緣生法決無自性，故曰真空。若言有者，即是法執。」智光、竺汰、康朗諸師之所宗也。汰法師《本無論》曰「非有有即無，非無無即無」故曰真空。所以肇公作《不真空論》，《演義》釋其題曰「此中真空非是對妙有之真空，此真空是所破病，彼謂真諦一向無物為真空故。肇公以『不』不之，云不一向是無物，故曰不真空。」又曰「此但得三論一分空義耳。」草堂曰：「彼且不立真，何況於妄。以真諦為真空也。」三法性宗所說真空。鎮國曰：「即色之空方曰真空，亦稱妙有。又曰要皆即有之空，方為具德之空。」又曰「非空之空為具德耳
「良以」下，三、中道以顯妙。清涼曰：「意明此中空有皆是中道。然幻有真空雖通三性，諸祖釋義多就依他以敘諸宗立義不同、諸教淺深逈異。而宣政之來奧義湮微，遂令駕說之流多抑深經以為權淺。」今當先敘諸家所宗空有令晝然在前，後銷疏文。初言幻有者，亦名緣有、妙有、假有、似有。《宗致》曰：「此大乘內於緣生法二宗盛諍。一法相宗，說此緣生決定不空，以有因緣之所生故，猶如幻事不可言無。若言空者應非緣生，如兔角等。又云三論但破小乘外道遍計實我實法，不破大乘依他起性，以是幻有非過失故。若此亦破，則是斷滅惡趣空攝，非正法故。既是深過，明知緣生決定不無。《攝論》、《瑜伽》、《深密經》等決定說有，不可違故。此乃始教相宗說，此幻有不許即空也。二空宗說，此緣生法決定是空，以從緣生必無自性，猶如幻事不可言有。若言有者則不從緣，不從緣故則非緣起之法也。又云設使《瑜伽》等論所立依他，三論亦破，以諸緣生無不空故。若此不破，見不亡故、理非盡故。此是始教空宗說。此幻有不得言有，若言其有，則是病眼愚夫所取，法執未盡也。三法性宗，說此幻有從緣無性，如幻化人，非無幻化人，幻化人非真，故云幻有。亦名妙有，以非有為有，故名妙有。又曰以即空之色為妙色，由了無色而現色，故成妙色。又曰即空之有方為具德之有。又曰幻有義者，是則非有非不有，名為幻有。又云不墮一邊為俗諦中道等。此乃法性宗約空有相即，以顯幻有義也。」次言真空者，一法相宗，約彼遍計所執密意，說言諸法自性皆空，翻彼小乘而空六識。依、圓是有，不得即空，遍計是空，但是空無，亦曰真空。二空宗說，心境俱空平等一味。圭峯曰：「以諸法無性即名真理，如幻花無體即是太虛。」又引《門論》云「『大分深義，所謂空也。』假名及中道，但就空說。」清涼曰：「三論宗云：妄說為有，真諦故空。依計是俗，俗故是有；圓成是真，真故是空。從緣生法決無自性，故曰真空。若言有者，即是法執。」智光、竺汰、康朗諸師之所宗也。汰法師《本無論》曰「非有有即無，非無無即無」故曰真空。所以肇公作《不真空論》，《演義》釋其題曰「此中真空非是對妙有之真空，此真空是所破病，彼謂真諦一向無物為真空故。肇公以『不』不之，云不一向是無物，故曰不真空。」又曰「此但得三論一分空義耳。」草堂曰：「彼且不立真，何況於妄。以真諦為真空也。」三法性宗所說真空。鎮國曰：「即色之空方曰真空，亦稱妙有。又曰要皆即有之空，方為具德之空。」又曰「非空之空為具德耳
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。」此即法性宗所顯中道之真空也。
。」此即法性宗所顯中道之真空也。
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次銷疏文。文有四節：初對、總融空有以顯中道。所以前科三諦圓通空有一味者，良由幻有真空無二為中道故一。疏結成中道云「非空非有是中道義。」鈔云「然其正意，合真空二義總名非空，合幻有二義總名非有，空有不二故為中道。」真空二義，即空與非空。幻有二義，即有與非有也。言真空者，清涼曰：「由無性故空是空義。緣生故空是空之所以，所以即是因緣。謂何以無性得成空義？釋云：由從緣生所以無性，是故緣生無性是空之所以。既是從緣生法無性故空，故曰真空。而又不待壞彼差別法體然後方空，是故真空未甞不有。又即此有法緣生無性，便名真空。故云即有以辨於空。」言幻有者，清涼曰：「緣生故有是有義。無性故有是有之所以。」又曰：「何以緣生得為有義？釋云：特由無定性故，方始從緣而成幻有，是故無性是有所以。既是從緣無性之有，則此有常無自性，故云幻有未始不空。又即此無性舉體從緣而成於有，是故即空以明於有。」然此疏文直明真空是即幻有之真空，幻有是即真空之幻有，故云總融空有以顯中道。
次銷疏文。文有四節：初對、總融空有以顯中道。所以前科三諦圓通空有一味者，良由幻有真空無二為中道故一。疏結成中道云「非空非有是中道義。」鈔云「然其正意，合真空二義總名非空，合幻有二義總名非有，空有不二故為中道。」真空二義，即空與非空。幻有二義，即有與非有也。言真空者，清涼曰：「由無性故空是空義。緣生故空是空之所以，所以即是因緣。謂何以無性得成空義？釋云：由從緣生所以無性，是故緣生無性是空之所以。既是從緣生法無性故空，故曰真空。而又不待壞彼差別法體然後方空，是故真空未甞不有。又即此有法緣生無性，便名真空。故云即有以辨於空。」言幻有者，清涼曰：「緣生故有是有義。無性故有是有之所以。」又曰：「何以緣生得為有義？釋云：特由無定性故，方始從緣而成幻有，是故無性是有所以。既是從緣無性之有，則此有常無自性，故云幻有未始不空。又即此無性舉體從緣而成於有，是故即空以明於有。」然此疏文直明真空是即幻有之真空，幻有是即真空之幻有，故云總融空有以顯中道。
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「有空」下，二、別融空有以顯中道。即於幻有真空之上，各顯一中道義也。初言「有」者，是指幻法自體，即幻有上非不有義也。次言「空有」者，謂此幻法從緣無性，即空之有是空家之有，故言空有。「故不有」者，以其舉體全空無所有故，即幻有上非有義也。非有非不有無二，為一幻有。《宗致》曰「一非有義，謂舉體全空，無所有故。」
「有空」下，二、別融空有以顯中道。即於幻有真空之上，各顯一中道義也。初言「有」者，是指幻法自體，即幻有上非不有義也。次言「空有」者，謂此幻法從緣無性，即空之有是空家之有，故言空有。「故不有」者，以其舉體全空無所有故，即幻有上非有義也。非有非不有無二，為一幻有。《宗致》曰「一非有義，謂舉體全空，無所有故。」
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二、非不有義。謂不待壞彼差別相故。《大品》云「諸法無所有如是有」，是故非有非不有名為幻有。次云「空」者，是指真空上非不空義也。言「有空」者，謂此真空是緣生無性之空，即有之空是有家之空，故云有空。「故不空」者，不待滅緣生方為空故。全有之空故不空也，即真空之上非空義也。非空非不空無二，為一真空。《宗致》曰「二真中亦二義：一非空義，謂以空無空相故。二非不空義，謂餘一切相無不盡故。是故非空非不空名為真空。」經云「空不空不可得」名曰真空。《中論》云「無性法亦無，一切法空故。」《宗致》合此有五重中道：一、謂非有則是非不有，以此無二為幻有。《莊嚴論》云「無體非無體，非無體即體，無體體無二，是故說是幻。」此以無體為幻體故說無二，由此無二不墮一邊故名中道，此是俗諦中道。二、真中非空即是非不空，以此無二為真空，雙離二邊名為中道，此是真諦中道。三、幻中非有則真中非不空義，幻中非不有則真中非空義，以並無二故。由此無二與前無二復無二，是故二諦俱融不墮一邊名為中道，此是二諦中道。四、幻中非有與真中非空融無二故名為中道，此是非有非空之中道。經云「非有非無名為中道。」五、幻中非不有則是真中非不空，此則非非有非非無之中道，謂絕中之中也。是故二諦鎔融妙絕中邊，是其意也。此中初二，中道是空有別融；後三，二諦交絡以顯中道也。
二、非不有義。謂不待壞彼差別相故。《大品》云「諸法無所有如是有」，是故非有非不有名為幻有。次云「空」者，是指真空上非不空義也。言「有空」者，謂此真空是緣生無性之空，即有之空是有家之空，故云有空。「故不空」者，不待滅緣生方為空故。全有之空故不空也，即真空之上非空義也。非空非不空無二，為一真空。《宗致》曰「二真中亦二義：一非空義，謂以空無空相故。二非不空義，謂餘一切相無不盡故。是故非空非不空名為真空。」經云「空不空不可得」名曰真空。《中論》云「無性法亦無，一切法空故。」《宗致》合此有五重中道：一、謂非有則是非不有，以此無二為幻有。《莊嚴論》云「無體非無體，非無體即體，無體體無二，是故說是幻。」此以無體為幻體故說無二，由此無二不墮一邊故名中道，此是俗諦中道。二、真中非空即是非不空，以此無二為真空，雙離二邊名為中道，此是真諦中道。三、幻中非有則真中非不空義，幻中非不有則真中非空義，以並無二故。由此無二與前無二復無二，是故二諦俱融不墮一邊名為中道，此是二諦中道。四、幻中非有與真中非空融無二故名為中道，此是非有非空之中道。經云「非有非無名為中道。」五、幻中非不有則是真中非不空，此則非非有非非無之中道，謂絕中之中也。是故二諦鎔融妙絕中邊，是其意也。此中初二，中道是空有別融；後三，二諦交絡以顯中道也。
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「不空」下，三、顯正揀非以明中道。言「不空」等者，即無性故、空緣生故，空為真空也。鎮國云：「顯正也。」「空而非斷」者，非無見斷見之空。鎮國云：「揀非也。」斷見之無是定性之無，定無則著斷。今緣生故空，非是定無。無性故空，亦非定無。定無者，一向無物，如龜毛兔角。今但從緣無性，故非定無，是故空而非斷也。「不有」等者，亦先顯正、後揀非。「不有之有」者，即無性故有、緣生故有，此二種有並非常見之有。常見之有是定性有，今從緣無性之有非定性有，顯是幻有，顯正也。既非定性之有，故云有而不常，揀非也。則是真空妙有，離斷常之中道也。
「不空」下，三、顯正揀非以明中道。言「不空」等者，即無性故、空緣生故，空為真空也。鎮國云：「顯正也。」「空而非斷」者，非無見斷見之空。鎮國云：「揀非也。」斷見之無是定性之無，定無則著斷。今緣生故空，非是定無。無性故空，亦非定無。定無者，一向無物，如龜毛兔角。今但從緣無性，故非定無，是故空而非斷也。「不有」等者，亦先顯正、後揀非。「不有之有」者，即無性故有、緣生故有，此二種有並非常見之有。常見之有是定性有，今從緣無性之有非定性有，顯是幻有，顯正也。既非定性之有，故云有而不常，揀非也。則是真空妙有，離斷常之中道也。
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「四執」下，四、離謗具德以顯中道。鎮國曰：「中道者，非唯非有非無，而非斷非常等皆中道也。」四執者，亦云四謗。鎮國謂：「定有者，增益謗。定無者，損減謗。亦有亦無，相違謗。非有非無，戲論謗。一異、俱不俱、常無常等，皆曰四謗。」如情所封，定執四句，故皆成謗；般若離四句，不可以有無取故。今四執既亡，即成四德。吾祖又曰：「然皆具德，不成四謗。」謂此四句即是具德，以稱真故，不同情計。又曰：「盡有之空、盡空之有，方為具德。又皆即有之空，方為具德之空；即空之有，方為具德之有。又隨一句必具餘三，若隨闕者則非具德。」「百非斯遣」者，論曰「百非非非，千是非是。非百非，背千是，非非中中，背背天天。」演水之談，足斷而止；審慮之量，手亡而住。可謂般若二諦中道之大宗也。古云「境智餘科不貫，義似未安，故不欲循其轍也。」上來正敘幽深竟。
「四執」下，四、離謗具德以顯中道。鎮國曰：「中道者，非唯非有非無，而非斷非常等皆中道也。」四執者，亦云四謗。鎮國謂：「定有者，增益謗。定無者，損減謗。亦有亦無，相違謗。非有非無，戲論謗。一異、俱不俱、常無常等，皆曰四謗。」如情所封，定執四句，故皆成謗；般若離四句，不可以有無取故。今四執既亡，即成四德。吾祖又曰：「然皆具德，不成四謗。」謂此四句即是具德，以稱真故，不同情計。又曰：「盡有之空、盡空之有，方為具德。又皆即有之空，方為具德之空；即空之有，方為具德之有。又隨一句必具餘三，若隨闕者則非具德。」「百非斯遣」者，論曰「百非非非，千是非是。非百非，背千是，非非中中，背背天天。」演水之談，足斷而止；審慮之量，手亡而住。可謂般若二諦中道之大宗也。古云「境智餘科不貫，義似未安，故不欲循其轍也。」上來正敘幽深竟。
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「般若」下，二、結歸玄旨。夫般若虛玄者，蓋群詮之宗極、真一之無差。一十六會之格言、二十四年之雅誥。性理幽微。超情離見，獨拔於有名之表、穎脫於曳尾之塗。玄雖玄矣、妙復妙焉，不亦罄於茲序哉！故云斯之謂歟。
「般若」下，二、結歸玄旨。夫般若虛玄者，蓋群詮之宗極、真一之無差。一十六會之格言、二十四年之雅誥。性理幽微。超情離見，獨拔於有名之表、穎脫於曳尾之塗。玄雖玄矣、妙復妙焉，不亦罄於茲序哉！故云斯之謂歟。
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「若歷」下，二、別歎真詮顯曲盡妙旨，二：初、通明廣略，二：初、示文。「若歷」等者，謂歷色心等事備陳正理，則有八部二十萬頌。頌有四種：一、阿耨窣覩婆，此云數字頌，不論長行，但數三十二字則云一頌。二、伽陀，此云諷頌，亦云直頌，直以偈頌諷美法門故。三、祇夜，此云應頌，應前長行頌故。四、集施頌，積集法義令誦持故。今即初也。「若撮」下，即略經也。「樞」謂門樞，《爾雅》曰「制扇以柎門傍曰樞。」即俗呼門準是也。又言行乃君子之樞機，蓋言華屋之要、四體之本也，以況八部所詮頓實之旨。斯經盡之，故曰「撮其樞要理盡一十四行」，行即十七字之行耳。《理趣般若．序》云「此經並乃覈諸會之旨歸，綰積篇之宗緒。」清涼曰：「明是六百卷理趣也。」今經亦六百卷之樞要矣。
「若歷」下，二、別歎真詮顯曲盡妙旨，二：初、通明廣略，二：初、示文。「若歷」等者，謂歷色心等事備陳正理，則有八部二十萬頌。頌有四種：一、阿耨窣覩婆，此云數字頌，不論長行，但數三十二字則云一頌。二、伽陀，此云諷頌，亦云直頌，直以偈頌諷美法門故。三、祇夜，此云應頌，應前長行頌故。四、集施頌，積集法義令誦持故。今即初也。「若撮」下，即略經也。「樞」謂門樞，《爾雅》曰「制扇以柎門傍曰樞。」即俗呼門準是也。又言行乃君子之樞機，蓋言華屋之要、四體之本也，以況八部所詮頓實之旨。斯經盡之，故曰「撮其樞要理盡一十四行」，行即十七字之行耳。《理趣般若．序》云「此經並乃覈諸會之旨歸，綰積篇之宗緒。」清涼曰：「明是六百卷理趣也。」今經亦六百卷之樞要矣。
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「是知」下，二、顯意，二：初、廣略由機。疏主曰：「機緣感異，聖應所以殊分。」論說廣自力根、略自根力，如來則以廣說修多羅、略說修多羅以應之，故曰「廣略隨緣」。緣者，機緣也。「超言」下，二、理圓俱現。疏主又曰：「聖應雖殊，不思議一。」經云「譬如癡人畏空而走，經恒沙劫不能得出，在所至處不離虛空。」良以真空妙宗，性無不在，故能俱現矣。
「是知」下，二、顯意，二：初、廣略由機。疏主曰：「機緣感異，聖應所以殊分。」論說廣自力根、略自根力，如來則以廣說修多羅、略說修多羅以應之，故曰「廣略隨緣」。緣者，機緣也。「超言」下，二、理圓俱現。疏主又曰：「聖應雖殊，不思議一。」經云「譬如癡人畏空而走，經恒沙劫不能得出，在所至處不離虛空。」良以真空妙宗，性無不在，故能俱現矣。
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「般若」下，二、別敘今經，二：初、妙讚投機。昏衢、苦海，以喻有情奔馳生死，無智慧明，五苦八苦不得邊底也。高炬、迅航，以況斯經三無相慧，拯接物機、導引迷徒，群修多羅莫比斯最。「然則」下，二、聊示經目，二：初、略提綱要。「般若」等者，肇公曰：「然則智有窮幽之鑒而無知焉，神有應會之用而無慮焉。神無慮故能獨王於世表，智無知故能玄照於事外。」經云「般若無知，無所不知。」則觀照實相也。「波羅」下，「功」者功用也，謂漉人天龍渡生死海置涅槃岸，乃斯妙慧之功用也。「心顯」等者，讚能詮經略能攝廣之妙勝也。如圓覺題中「修多羅了義」五字，是故圭山科下六字總屬能詮。《鈔》曰「上五字是比對諸經歎此經殊勝，意顯《圓覺》一經是修多羅藏中了義之經。」今疏主特彰一十四行，是六百卷中之要妙，意言是般若部中之心，如人心藏是一身之要也。前已廣敘所詮甚深，故此特顯能詮文字般若如精耀氣絲焉。蓋順譯主獨就喻彰。「經乃」等者，線能貫華、經能持緯，聖宣法義，經以貫之也。「從法」下，二、以義結成般若法也。心乃喻焉，心經為詮般若為旨，結為題目矣。
「般若」下，二、別敘今經，二：初、妙讚投機。昏衢、苦海，以喻有情奔馳生死，無智慧明，五苦八苦不得邊底也。高炬、迅航，以況斯經三無相慧，拯接物機、導引迷徒，群修多羅莫比斯最。「然則」下，二、聊示經目，二：初、略提綱要。「般若」等者，肇公曰：「然則智有窮幽之鑒而無知焉，神有應會之用而無慮焉。神無慮故能獨王於世表，智無知故能玄照於事外。」經云「般若無知，無所不知。」則觀照實相也。「波羅」下，「功」者功用也，謂漉人天龍渡生死海置涅槃岸，乃斯妙慧之功用也。「心顯」等者，讚能詮經略能攝廣之妙勝也。如圓覺題中「修多羅了義」五字，是故圭山科下六字總屬能詮。《鈔》曰「上五字是比對諸經歎此經殊勝，意顯《圓覺》一經是修多羅藏中了義之經。」今疏主特彰一十四行，是六百卷中之要妙，意言是般若部中之心，如人心藏是一身之要也。前已廣敘所詮甚深，故此特顯能詮文字般若如精耀氣絲焉。蓋順譯主獨就喻彰。「經乃」等者，線能貫華、經能持緯，聖宣法義，經以貫之也。「從法」下，二、以義結成般若法也。心乃喻焉，心經為詮般若為旨，結為題目矣。
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「將釋」下，二、開章釋文，二：初、標列章門。「五門」者，疏從經略，門止五焉。前三義門、後二正釋，以經題目即本文故。然此五門，生起有緒。初教興者，夫聖人言不虛發、動必有由，非大因緣莫興斯教。教雖無量，不出二藏三藏權實教門。雖知深旨，未悉所崇。宗趣既明，須知題目。綱要已彰，在文難曉。五章生起，其略如是。「初教」下，二、依門解釋，五：初、教興，二：初、生起大意。「教興」者，論「問曰：佛以何因緣故說般若波羅蜜經？諸佛不以無事及小事因緣而自發言，譬如須彌山王不以無事及小事因緣故動，今以何等大因緣故說般若波羅蜜經？」故疏引此生起教興大意。
「將釋」下，二、開章釋文，二：初、標列章門。「五門」者，疏從經略，門止五焉。前三義門、後二正釋，以經題目即本文故。然此五門，生起有緒。初教興者，夫聖人言不虛發、動必有由，非大因緣莫興斯教。教雖無量，不出二藏三藏權實教門。雖知深旨，未悉所崇。宗趣既明，須知題目。綱要已彰，在文難曉。五章生起，其略如是。「初教」下，二、依門解釋，五：初、教興，二：初、生起大意。「教興」者，論「問曰：佛以何因緣故說般若波羅蜜經？諸佛不以無事及小事因緣而自發言，譬如須彌山王不以無事及小事因緣故動，今以何等大因緣故說般若波羅蜜經？」故疏引此生起教興大意。
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「一謂」下，二、開章別釋，二：初、正釋，四：初、破邪迴小。謂末伽黎等廣起有無等見，行於理外。世尊說《般若》等經，破實我法，化令入道。二者鹿園之器，方等彈呵漸已成熟，般若之經廣說諸法自性皆空，翻彼小乘引令入大。故《大品》云「若人欲得阿羅漢果，當學般若波羅蜜」等。疏主曰：「九十五種競扇邪風，一十八部爭揮爝火，遂使真空慧日匿輝昏雲，般若玄珠惑茲魚目。」
「一謂」下，二、開章別釋，二：初、正釋，四：初、破邪迴小。謂末伽黎等廣起有無等見，行於理外。世尊說《般若》等經，破實我法，化令入道。二者鹿園之器，方等彈呵漸已成熟，般若之經廣說諸法自性皆空，翻彼小乘引令入大。故《大品》云「若人欲得阿羅漢果，當學般若波羅蜜」等。疏主曰：「九十五種競扇邪風，一十八部爭揮爝火，遂使真空慧日匿輝昏雲，般若玄珠惑茲魚目。」
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「三令」下，二、顯理成行。前二顯理，次三成行。「令小」等者，即下三亂意人。為說般若，令意淨入理也。「四令悟」下，「正見」者，令信解真正、了悟中真，不執定實色空，方名正見。「二諦中道」者，以是此經之所詮故。《義記》云「三論宗於般若，通以二諦中道而為其宗。彼文具彰真俗空有、與奪存壞，以明緣有性空。或相奪全盡、或相與全存、或自壞自存無有障礙。若相與門，則不壞有之空與彼不壞空之有理不雜故，成非一門。若相奪門，則此壞有之空與盡空之有全奪，故非一也。若各自存門，則不相是，故非一也。若各自壞門，則無一可一，故非一也。以存壞無礙二理不雜，不墮邊故不失中道，是謂二諦中道也。非異之義，如彼所明。又非一與非異復無有二，以緣起無二故。以壞有之空即是盡空之有無障礙故，極相違反還極相順，是故相奪相與復無有二，鎔融無礙也。由非一即非異故，即二諦為中道。由非異即非一故，即中道為二諦。又非一與非異亦非一，是故即非一之非異與即非異之非一，義不雜故而非一也。謂不異中之二、不異二之中融通不雜，故非中非二具足中二，是謂中邊無障無礙之中道。」令悟此故，斯教興也。「五顯」等者，此下欲成勝行，故演斯經。以淨信大心萬行之本，又發三心修十信即是行故。「佛德」者，常等四德及佛地河沙真淨功德，義同《華嚴》舉果勸樂生信心也。
「三令」下，二、顯理成行。前二顯理，次三成行。「令小」等者，即下三亂意人。為說般若，令意淨入理也。「四令悟」下，「正見」者，令信解真正、了悟中真，不執定實色空，方名正見。「二諦中道」者，以是此經之所詮故。《義記》云「三論宗於般若，通以二諦中道而為其宗。彼文具彰真俗空有、與奪存壞，以明緣有性空。或相奪全盡、或相與全存、或自壞自存無有障礙。若相與門，則不壞有之空與彼不壞空之有理不雜故，成非一門。若相奪門，則此壞有之空與盡空之有全奪，故非一也。若各自存門，則不相是，故非一也。若各自壞門，則無一可一，故非一也。以存壞無礙二理不雜，不墮邊故不失中道，是謂二諦中道也。非異之義，如彼所明。又非一與非異復無有二，以緣起無二故。以壞有之空即是盡空之有無障礙故，極相違反還極相順，是故相奪相與復無有二，鎔融無礙也。由非一即非異故，即二諦為中道。由非異即非一故，即中道為二諦。又非一與非異亦非一，是故即非一之非異與即非異之非一，義不雜故而非一也。謂不異中之二、不異二之中融通不雜，故非中非二具足中二，是謂中邊無障無礙之中道。」令悟此故，斯教興也。「五顯」等者，此下欲成勝行，故演斯經。以淨信大心萬行之本，又發三心修十信即是行故。「佛德」者，常等四德及佛地河沙真淨功德，義同《華嚴》舉果勸樂生信心也。
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問：《覺鈔》說空宗佛德空，云諸部般若中，《百》、《門》論首末皆是，又引此經無所得等，皆曰彼義。何由今說常樂等德？答：彼成智光，此順疏主。下辨所得中云「德無不備」故，非佛德空也。
問：《覺鈔》說空宗佛德空，云諸部般若中，《百》、《門》論首末皆是，又引此經無所得等，皆曰彼義。何由今說常樂等德？答：彼成智光，此順疏主。下辨所得中云「德無不備」故，非佛德空也。
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「大菩提心」者，即直等三心深廣。行者離相為深、隨相為廣，般若具明二行故。
「大菩提心」者，即直等三心深廣。行者離相為深、隨相為廣，般若具明二行故。
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「八令」下，三、斷障得果。二障二果，並如下說。
「八令」下，三、斷障得果。二障二果，並如下說。
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「十流」下，四、傳芳萬古。此為未來等蒙益也。
「十流」下，四、傳芳萬古。此為未來等蒙益也。
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「略說」下，二、結指。
「略說」下，二、結指。
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「第二」下，二、明藏攝，二：初、藏攝。「三藏」者，謂經律論也。通稱藏者，以含攝故。謂攝一切所應知義，攝即包含故。「契經」者，謂契理契機、貫穿攝化，即貫穿言教、攝持所化也，經非餘二故。契經攝二藏者，則約大小以分。今非二乘故，菩薩藏收。
「第二」下，二、明藏攝，二：初、藏攝。「三藏」者，謂經律論也。通稱藏者，以含攝故。謂攝一切所應知義，攝即包含故。「契經」者，謂契理契機、貫穿攝化，即貫穿言教、攝持所化也，經非餘二故。契經攝二藏者，則約大小以分。今非二乘故，菩薩藏收。
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「權實」下，二、教攝。鎮國曰：「由前經藏有權實等，故有此門。」然疏主述作，隨宜制度，事非一準。且《華嚴》備張五教，《起信》無差唯約四宗，斯經但明權實，《梵網》獨開化制。蓋以欲和陽春之高唱乃追玉舌之旨歸。然則門門刃解東流、義義氷鎔三藏，戒經具說重輕、僉明持犯，約化制以釋通，豈非得旨。般若竪貫二時、橫通五教，有帶有雙、談空談有，彰權實以明之，可稱絕唱。且一大藏經雖皆佛說、然有就機方便權宜說、有稱性決了真實說，今經決了真實，故云實教攝也。但以權實多門，理須略辨。約說有三：一、就五教。前四皆權、後一方實，此如《孔目》、《教章》等說。二者前二為權、後三皆實，如《華嚴》、《圓覺》等疏所說。三者淨土說為真實、娑婆談是權宜，如《修證儀》說。疏依第二。
「權實」下，二、教攝。鎮國曰：「由前經藏有權實等，故有此門。」然疏主述作，隨宜制度，事非一準。且《華嚴》備張五教，《起信》無差唯約四宗，斯經但明權實，《梵網》獨開化制。蓋以欲和陽春之高唱乃追玉舌之旨歸。然則門門刃解東流、義義氷鎔三藏，戒經具說重輕、僉明持犯，約化制以釋通，豈非得旨。般若竪貫二時、橫通五教，有帶有雙、談空談有，彰權實以明之，可稱絕唱。且一大藏經雖皆佛說、然有就機方便權宜說、有稱性決了真實說，今經決了真實，故云實教攝也。但以權實多門，理須略辨。約說有三：一、就五教。前四皆權、後一方實，此如《孔目》、《教章》等說。二者前二為權、後三皆實，如《華嚴》、《圓覺》等疏所說。三者淨土說為真實、娑婆談是權宜，如《修證儀》說。疏依第二。
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問：般若談空，以空為始。始固屬權，故政觀以來議斯權實，眾說不同。或約大小、或約通別，或曰教果是權、理行是實。何以記皆不敘？答曰：論云「從得道夜乃至涅槃，常說般若。」斯經權實雙彰、漸頓兼唱，諸宗判釋不同，故使後賢多誤。今將具列，以罄源流。一戒賢論師曰：「依遍計所執而說諸法自性皆空，依他、圓成猶未說有。」即判《般若》等經、《中》、《百》等論，說六識空，多談空理，屬第二時法界無差。論疏依此以判《般若》等經屬第二宗攝。二、智光論師曰：「第三時中方為上根說無相大乘，謂此緣生即是性空平等一相，依計是有、圓成是空。依此以判《般若》等經，總破大小法相八識俱空多說空理。《圓覺疏》等敘彼所判，《般若》等經、《中》、《百》等論屬於空宗，始教所攝。」三、吾祖鎮國大和尚曰：「若唯說法華為實，則抑諸部般若了義大乘之經。般若離四句，何曾存空？般若不壞四句，豈無妙有？是知實相般若即是正因佛性，觀照般若即為了因。《大品》、《仁王》、《理趣》等經皆屬終教。」四者、諸祖皆曰：二邊既離，中道不存，心境兩亡，亡絕亦絕。般若現前，已當八部無相六乘之極致。鎮國曰：「即同智照無二，亦同頓教。」《文殊問》、《光讚》、《放光》等經，諸祖並曰頓教。五、鎮國曰：「《大品》云『一切法趣色』即一切皆色，一中具一切，即事事無礙。般若義該五教，即具圓矣。」而疏主以戒賢、智光二宗所判真諦之空非第一義空，故不攝此義當後三，故言實攝。若約今經顯詮分齊者，鎮國云：「若以三觀就心經意，色不異空明俗不異真，空不異色明真不異俗，色空相即明是中道，為空假中之三觀。」疏中亦以三觀釋經，當前第三義也。又云：「以會色觀中明色不異空等，明空即色中明空不異色等。第三觀但合前二，第四拂前四，向相現真空相不生不滅，無智亦無得真空觀備矣。」貞元判同頓教，即前第四義也。前疏廣敘中道，下文備彰相作相成，互存互泯無礙自在，圓中同教。經詮堅實一心，即圓覺妙心，含圓別矣。皆前第五義也。疏文經旨明若矚日，別議權實者，惑亦甚焉。「第三」下，三、明宗趣，二：初、唱章釋名。「宗」者，崇也、尚也。今云語之所表者，即此經表彰表顯之崇，崇尚也。「趣」者趣向也，即宗意所歸趣之處也。「然先」下，二、總別演義：二：先、總。「總以」等者，《大論》云「說智及智處，智智皆般若。」曉公曰：「此中即顯三種般若。說智者，文字般若。及智處者，實相般若。智智，即觀照般若。是三皆此經之宗。」「一實」等者，古
問：般若談空，以空為始。始固屬權，故政觀以來議斯權實，眾說不同。或約大小、或約通別，或曰教果是權、理行是實。何以記皆不敘？答曰：論云「從得道夜乃至涅槃，常說般若。」斯經權實雙彰、漸頓兼唱，諸宗判釋不同，故使後賢多誤。今將具列，以罄源流。一戒賢論師曰：「依遍計所執而說諸法自性皆空，依他、圓成猶未說有。」即判《般若》等經、《中》、《百》等論，說六識空，多談空理，屬第二時法界無差。論疏依此以判《般若》等經屬第二宗攝。二、智光論師曰：「第三時中方為上根說無相大乘，謂此緣生即是性空平等一相，依計是有、圓成是空。依此以判《般若》等經，總破大小法相八識俱空多說空理。《圓覺疏》等敘彼所判，《般若》等經、《中》、《百》等論屬於空宗，始教所攝。」三、吾祖鎮國大和尚曰：「若唯說法華為實，則抑諸部般若了義大乘之經。般若離四句，何曾存空？般若不壞四句，豈無妙有？是知實相般若即是正因佛性，觀照般若即為了因。《大品》、《仁王》、《理趣》等經皆屬終教。」四者、諸祖皆曰：二邊既離，中道不存，心境兩亡，亡絕亦絕。般若現前，已當八部無相六乘之極致。鎮國曰：「即同智照無二，亦同頓教。」《文殊問》、《光讚》、《放光》等經，諸祖並曰頓教。五、鎮國曰：「《大品》云『一切法趣色』即一切皆色，一中具一切，即事事無礙。般若義該五教，即具圓矣。」而疏主以戒賢、智光二宗所判真諦之空非第一義空，故不攝此義當後三，故言實攝。若約今經顯詮分齊者，鎮國云：「若以三觀就心經意，色不異空明俗不異真，空不異色明真不異俗，色空相即明是中道，為空假中之三觀。」疏中亦以三觀釋經，當前第三義也。又云：「以會色觀中明色不異空等，明空即色中明空不異色等。第三觀但合前二，第四拂前四，向相現真空相不生不滅，無智亦無得真空觀備矣。」貞元判同頓教，即前第四義也。前疏廣敘中道，下文備彰相作相成，互存互泯無礙自在，圓中同教。經詮堅實一心，即圓覺妙心，含圓別矣。皆前第五義也。疏文經旨明若矚日，別議權實者，惑亦甚焉。「第三」下，三、明宗趣，二：初、唱章釋名。「宗」者，崇也、尚也。今云語之所表者，即此經表彰表顯之崇，崇尚也。「趣」者趣向也，即宗意所歸趣之處也。「然先」下，二、總別演義：二：先、總。「總以」等者，《大論》云「說智及智處，智智皆般若。」曉公曰：「此中即顯三種般若。說智者，文字般若。及智處者，實相般若。智智，即觀照般若。是三皆此經之宗。」「一實」等者，古
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德曰：妙心湛寂，無相而相，謂之實相。實相隨緣，為諸法之真性。肇公云：「實相、法性、性空、緣會、本無，一義耳。」「二觀照」等者，即正體智等無相離分別之慧也。三即文字般若，《孔目》云「熟教有三種智，謂實相般若智等。」清涼曰：「清涼法界，相宗不得名智，法性宗中亦名為智。」即此實相也。或說五種般若不離此三，故云「不越」等。
德曰：妙心湛寂，無相而相，謂之實相。實相隨緣，為諸法之真性。肇公云：「實相、法性、性空、緣會、本無，一義耳。」「二觀照」等者，即正體智等無相離分別之慧也。三即文字般若，《孔目》云「熟教有三種智，謂實相般若智等。」清涼曰：「清涼法界，相宗不得名智，法性宗中亦名為智。」即此實相也。或說五種般若不離此三，故云「不越」等。
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「別亦」下，後、別一教義對。深窮教海，志在見理成智也。二、境智對。諦觀正理，意其破惑發智矣。三、因果對。因行即觀照妙慧也，果德為趣，非佛德空矣。然別宗如此；其通宗者，般若以無相為宗。清涼曰：「無相宗含於三教，謂始教、頓教、實教。」今經正當頓、實。若深必該淺，義或可通。
「別亦」下，後、別一教義對。深窮教海，志在見理成智也。二、境智對。諦觀正理，意其破惑發智矣。三、因果對。因行即觀照妙慧也，果德為趣，非佛德空矣。然別宗如此；其通宗者，般若以無相為宗。清涼曰：「無相宗含於三教，謂始教、頓教、實教。」今經正當頓、實。若深必該淺，義或可通。
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「第四」下，四、釋題，三：初、唱章，二、演義，三：初、分教義，二：初、辨詮旨。「謂般若心」者，標舉也。「是所之詮義」者，判釋也。判此題中心及般若等言，皆屬所詮之法，即下無罣礙心也。不空譯云「菩薩有般若波羅蜜多心，名普遍智藏。」乃至色性是空、空性是色等，即心是所詮法明矣。圭山曰：「藏和尚《般若心經疏》作所詮義釋心字，意云般若之心是萬法之體，故云心也。會同堅實用釋圓覺妙心，揀云不同緣慮集起之義。」又曰：「肉團麁淺，不必揀也。故云所詮之義。」「經之」等者，詮上般若心也。《佛地論》云「能貫能攝故名為經。」又曰「應知此中宣說佛地饒益有情，依所詮義，名佛地經。」且能所詮釋經題者，本出親光，而四明禮公乃言：「大違佛理。智者位居五品，親光登地菩薩，位望相遼，如一輕塵較大地土。而輒是彼非，此不知其可也。」若心作喻釋，即「心經」二字是能詮教也。二、結離合。「即能」等者，依所詮義立能詮名。三摩娑釋，依主得名。補盧沙聲，屬聲受稱。
「第四」下，四、釋題，三：初、唱章，二、演義，三：初、分教義，二：初、辨詮旨。「謂般若心」者，標舉也。「是所之詮義」者，判釋也。判此題中心及般若等言，皆屬所詮之法，即下無罣礙心也。不空譯云「菩薩有般若波羅蜜多心，名普遍智藏。」乃至色性是空、空性是色等，即心是所詮法明矣。圭山曰：「藏和尚《般若心經疏》作所詮義釋心字，意云般若之心是萬法之體，故云心也。會同堅實用釋圓覺妙心，揀云不同緣慮集起之義。」又曰：「肉團麁淺，不必揀也。故云所詮之義。」「經之」等者，詮上般若心也。《佛地論》云「能貫能攝故名為經。」又曰「應知此中宣說佛地饒益有情，依所詮義，名佛地經。」且能所詮釋經題者，本出親光，而四明禮公乃言：「大違佛理。智者位居五品，親光登地菩薩，位望相遼，如一輕塵較大地土。而輒是彼非，此不知其可也。」若心作喻釋，即「心經」二字是能詮教也。二、結離合。「即能」等者，依所詮義立能詮名。三摩娑釋，依主得名。補盧沙聲，屬聲受稱。
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「二就」下，二、析法喻，二：初、約所詮以指法。就上所詮義中，復取心字以喻能詮教勝。唯般若等是所詮之法，故不言所喻。復云：所詮是知實相觀照，非所喻也。獨將一十四行文字般若為所喻，故但言「所引之喻」，不言能喻。
「二就」下，二、析法喻，二：初、約所詮以指法。就上所詮義中，復取心字以喻能詮教勝。唯般若等是所詮之法，故不言所喻。復云：所詮是知實相觀照，非所喻也。獨將一十四行文字般若為所喻，故但言「所引之喻」，不言能喻。
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「心之」下，二、歎能詮以引喻。此乃譯人之意，非疏主正義。故慈恩云：「般若波羅蜜多者，大經之通名。心經者，此經之別稱，般若之心經也。」草堂曰：「亦作能詮教釋。意云此半紙之經是六百卷之中也，即紇利陀耶，此云肉團心，引而為喻，喻此略經是大部之心藏也。即文字般若是所喻，心之一字是能喻也。」「即般」下，法合以彰要。謂六百卷二十萬頌之內也。「統要」等者，《幽讚》曰：「甄綜精微纂綱賾，事雖萬象，統即色而為空；道縱千門，貫無智而兼得。採廣文之祕旨，標貞心以為稱也。」「況人」等者，況，譬也。如人百體，心為其主。故經云「心如帝。」三喻此略，經唯談妙，最餘藏六腑喻廣說。經兼被二乘，亦該權淺，豈似此經中道鎔融，唯終唯頓，文略義深，括盡玄奧，故云「統極之本」。然泛論心者，有其四種：一紇利陀耶，即肉團心。二緣慮心，謂八識，俱能緣慮自分境故。三質多，謂集起心，即第八識，集諸種子起現行故。四乾栗陀，此云堅實心，若作所詮則當第四堅實，約法以解心也；作能詮釋則當第一肉團，約喻以解心也。且圭山出自大唐，非後人救過而穿鑿也。顯矣。近代嶽公而謂疏主不知約法以解心。陋哉！坐井而觀天，曰天小者也。
「心之」下，二、歎能詮以引喻。此乃譯人之意，非疏主正義。故慈恩云：「般若波羅蜜多者，大經之通名。心經者，此經之別稱，般若之心經也。」草堂曰：「亦作能詮教釋。意云此半紙之經是六百卷之中也，即紇利陀耶，此云肉團心，引而為喻，喻此略經是大部之心藏也。即文字般若是所喻，心之一字是能喻也。」「即般」下，法合以彰要。謂六百卷二十萬頌之內也。「統要」等者，《幽讚》曰：「甄綜精微纂綱賾，事雖萬象，統即色而為空；道縱千門，貫無智而兼得。採廣文之祕旨，標貞心以為稱也。」「況人」等者，況，譬也。如人百體，心為其主。故經云「心如帝。」三喻此略，經唯談妙，最餘藏六腑喻廣說。經兼被二乘，亦該權淺，豈似此經中道鎔融，唯終唯頓，文略義深，括盡玄奧，故云「統極之本」。然泛論心者，有其四種：一紇利陀耶，即肉團心。二緣慮心，謂八識，俱能緣慮自分境故。三質多，謂集起心，即第八識，集諸種子起現行故。四乾栗陀，此云堅實心，若作所詮則當第四堅實，約法以解心也；作能詮釋則當第一肉團，約喻以解心也。且圭山出自大唐，非後人救過而穿鑿也。顯矣。近代嶽公而謂疏主不知約法以解心。陋哉！坐井而觀天，曰天小者也。
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「三就」下，三、明體用、二：初翻名以顯體。即就前所詮法中，非所喻文字般若中也。「體用分二」者，然體用多門，略明三義：一寂體照用，則實相觀照為體用也。《放光》云「般若無所有相，無生滅相。」此明寂體無相也。《道行》云「般若無所知、無所見。」此顯照用無知也。二、權實二智以分體用。實智照真，內鑒而無知，體也。權智涉俗，外應而無慮，用也。三、直就大乘以明體用，則以當法包含為體，運載功能為用。疏主曰：「體用合說，故云大乘。三大二運，即其義也。」又疏主明乘體中，則以無分別智所依真如互為兼正，攝餘勝行為乘體。性明業用中，乃約三佛性中自性為所乘，引出為能乘，至得果為所至處，又約運因成果等義為乘業用。然今此疏乃取到岸為用、證真為體，正用第三兼之前二。若以翻盡為用、照源作體，則通用二三該之第一。「般若」等者，譯梵成唐。「即神」等者，靈知不測曰神，穎脫眾妄曰悟，超名言之表曰玄，出相見之鄉稱奧。以無得無智之般若，會契離性離相之真源，本覺自知、照體獨立，絕知會、忘能所，本心挺現不由他悟，故證而稱妙也。若以真源為實相，則般若但目觀照文字。若約一法多名，則理智互出，以無智外之如故。真源即般若，亦無如外之智，故智慧即真源矣。
「三就」下，三、明體用、二：初翻名以顯體。即就前所詮法中，非所喻文字般若中也。「體用分二」者，然體用多門，略明三義：一寂體照用，則實相觀照為體用也。《放光》云「般若無所有相，無生滅相。」此明寂體無相也。《道行》云「般若無所知、無所見。」此顯照用無知也。二、權實二智以分體用。實智照真，內鑒而無知，體也。權智涉俗，外應而無慮，用也。三、直就大乘以明體用，則以當法包含為體，運載功能為用。疏主曰：「體用合說，故云大乘。三大二運，即其義也。」又疏主明乘體中，則以無分別智所依真如互為兼正，攝餘勝行為乘體。性明業用中，乃約三佛性中自性為所乘，引出為能乘，至得果為所至處，又約運因成果等義為乘業用。然今此疏乃取到岸為用、證真為體，正用第三兼之前二。若以翻盡為用、照源作體，則通用二三該之第一。「般若」等者，譯梵成唐。「即神」等者，靈知不測曰神，穎脫眾妄曰悟，超名言之表曰玄，出相見之鄉稱奧。以無得無智之般若，會契離性離相之真源，本覺自知、照體獨立，絕知會、忘能所，本心挺現不由他悟，故證而稱妙也。若以真源為實相，則般若但目觀照文字。若約一法多名，則理智互出，以無智外之如故。真源即般若，亦無如外之智，故智慧即真源矣。
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「波羅」下，二、會梵以彰用。「波羅」者，譯梵成唐。既以到岸為用，正約運因成果也。而義有三：一「由斯妙慧」者，運行令增也。二「生死過盡」者，運惑令滅也。三「真空際」者，運理令顯也。初一是能、後二是所。又即《雜集》三轉依義：一、心轉，真性現故。二、道轉，行漸增故。三、斷轉，惑障滅故。又《起信》云「破和合識是轉滅，顯現法身是轉顯，智淳淨是轉增。」但小不次。不到之慧，揀權小也。
「波羅」下，二、會梵以彰用。「波羅」者，譯梵成唐。既以到岸為用，正約運因成果也。而義有三：一「由斯妙慧」者，運行令增也。二「生死過盡」者，運惑令滅也。三「真空際」者，運理令顯也。初一是能、後二是所。又即《雜集》三轉依義：一、心轉，真性現故。二、道轉，行漸增故。三、斷轉，惑障滅故。又《起信》云「破和合識是轉滅，顯現法身是轉顯，智淳淨是轉增。」但小不次。不到之慧，揀權小也。
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「謂體」下，三、結釋。初一持業、後二依主。「立斯名」者，據不空譯本，即說主立耳。
「謂體」下，三、結釋。初一持業、後二依主。「立斯名」者，據不空譯本，即說主立耳。
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「經觀」下，五、解文疏，三：初、唱經標章。然此當通唱一經而判釋之，隨科釋處再唱子科。經文於義即便，今疏從略但存別唱，不然則判釋居前。或本作此安布，以廣陳中例亦如此，故不敢率易改動。
「經觀」下，五、解文疏，三：初、唱經標章。然此當通唱一經而判釋之，隨科釋處再唱子科。經文於義即便，今疏從略但存別唱，不然則判釋居前。或本作此安布，以廣陳中例亦如此，故不敢率易改動。
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「此既」下，二、會義具闕。然此經六譯，三分有無，譯人意樂。今此云者，是語略之之意也。慈恩曰：「錄大經妙最，別出此經。三分二序，故皆遺闕。」然餘譯多具。
「此既」下，二、會義具闕。然此經六譯，三分有無，譯人意樂。今此云者，是語略之之意也。慈恩曰：「錄大經妙最，別出此經。三分二序，故皆遺闕。」然餘譯多具。
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「文中」下，三、開章演釋，二：初、總別開判，二：初、分總，二：初、判經。
「文中」下，三、開章演釋，二：初、總別開判，二：初、分總，二：初、判經。
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「何以」下，二、顯意。「何以」者，假問令說也。「謂顯」等者，滅惑要須開解，開解在於顯談；祝詛志期生福，障除然後福生。經談二分，依修而福慧等嚴，故云顯了等也。夫灌頂大悲，滌業之辭甚顯；首稜如意，雪罪之文頗明。孤山乃謂顯祕之與機心好異，引直說為神呪，判情迷作祕宣，遂使教闕淺深、人無利鈍。且郢書燕說，誰曰不空？獻替鳳毛，豈稱祕密？況乃全抄本疏，雜以浮辭謾誇，十疏通經是亦浪名。江表鈔《盂蘭》而服《義疏》，斯經乃欺心，中邊皆甜、實難其味。
「何以」下，二、顯意。「何以」者，假問令說也。「謂顯」等者，滅惑要須開解，開解在於顯談；祝詛志期生福，障除然後福生。經談二分，依修而福慧等嚴，故云顯了等也。夫灌頂大悲，滌業之辭甚顯；首稜如意，雪罪之文頗明。孤山乃謂顯祕之與機心好異，引直說為神呪，判情迷作祕宣，遂使教闕淺深、人無利鈍。且郢書燕說，誰曰不空？獻替鳳毛，豈稱祕密？況乃全抄本疏，雜以浮辭謾誇，十疏通經是亦浪名。江表鈔《盂蘭》而服《義疏》，斯經乃欺心，中邊皆甜、實難其味。
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「就前」下，二、判別，二：初、判經略標。「綱要」者，真心之空，斯教喉衿，是以經家標為義本。不空譯云「菩薩白言：『我欲於此會中，說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心。』蒙佛聽許，入慧光定，照五蘊空度苦厄等。」一經宗本，故略標之。「廣陳實義」者，色空交徹、性相融通，事非權淺，故云爾也。
「就前」下，二、判別，二：初、判經略標。「綱要」者，真心之空，斯教喉衿，是以經家標為義本。不空譯云「菩薩白言：『我欲於此會中，說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心。』蒙佛聽許，入慧光定，照五蘊空度苦厄等。」一經宗本，故略標之。「廣陳實義」者，色空交徹、性相融通，事非權淺，故云爾也。
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「以義」下，二、顯意，初約廣略。三、約解行者，略乃定中照見，得非自利行乎。廣則起定宣揚、對機明辨，開彼解為。然今經略分，則別譯序分之文，譯者之妙，巧應秦人，而皆別相。修多羅攝略為廣本，亦本略收。
「以義」下，二、顯意，初約廣略。三、約解行者，略乃定中照見，得非自利行乎。廣則起定宣揚、對機明辨，開彼解為。然今經略分，則別譯序分之文，譯者之妙，巧應秦人，而皆別相。修多羅攝略為廣本，亦本略收。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「前中」下，二、依門作釋。
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般若心經略疏連珠記上
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