般若心經略疏連珠記上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若心經略疏連珠記上

立斯題者，示無胸臆爾。謂此記文，是皆佛祖之靈蛇夜光、赤野丹淵、明月虧全者也，第以朱絲金縷貫連成記，有類蒼梧之珠丘焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立斯題者，示無胸臆爾。謂此記文，是皆佛祖之靈蛇夜光、赤野丹淵、明月虧全者也，第以朱絲金縷貫連成記，有類蒼梧之珠丘焉。

宋玉峯沙門師會述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋玉峯沙門師會述

將釋此疏，文二：初、題目，二：初、標疏題。然題目有二種：冠之經首則曰經題、標於疏前乃曰疏目，今即疏題。「般若」等是所解之經，「略疏」乃能解之疏。取所解之經目、能解之疏分，取他名有財釋；若云之疏，即依主釋。略者，要略之略，非別有廣疏也。并序者，兼有一序也。二顯嘉號翻經者，京口僅公所刻夾科經疏之後，刊祖師自題云「法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇，屬司禮部兼檢校雍州長史滎陽鄭公再三殷勤令出略疏。」既曰翻經之暇，非曾預譯場之謂也。「沙門」者，此翻勤息。次二字，疏主之令名。「述」者，述而不作之謙詞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此疏，文二：初、題目，二：初、標疏題。然題目有二種：冠之經首則曰經題、標於疏前乃曰疏目，今即疏題。「般若」等是所解之經，「略疏」乃能解之疏。取所解之經目、能解之疏分，取他名有財釋；若云之疏，即依主釋。略者，要略之略，非別有廣疏也。并序者，兼有一序也。二顯嘉號翻經者，京口僅公所刻夾科經疏之後，刊祖師自題云「法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇，屬司禮部兼檢校雍州長史滎陽鄭公再三殷勤令出略疏。」既曰翻經之暇，非曾預譯場之謂也。「沙門」者，此翻勤息。次二字，疏主之令名。「述」者，述而不作之謙詞也。

二、本文，三：初、總標名意，二、開章釋文，三、慶讚回向。初中二：初、通敘玄綱彰般若大宗，二：初、正敘幽深，三：初、超言以指體，二：初、體玄。「夫以」等者，夫乃發語之詞，以言由也。「真源」者，非虛妄念慮曰真，是諸法性體曰源，即實相般若無相真如也。清涼釋剎那際三昧云：「即窮法真源，謂窮彼剎那時相都寂，則剎那無際。由達清淨真如本無相故。」則以無相真如為真源矣。貞元曰：「妄隨境變、體逐相遷，鼓擊真源浩蕩無際。」彼以衣珠祕藏為物性之真源。草堂曰：「般若之心是萬法之體。」又曰：「真空者，即靈妙心源。良由本是真如一心，與生滅合名黎耶，變起根身器界色等諸法，推之無體，歸於真心之空，則第一義空為諸法之本源，故曰真源。」論曰「以有空義故，一切法得成。」經云「從無住本，立一切法。」鎮國曰：「無住、性空、真如，皆實相之異名。」疏主又曰：「令機證真源入果海也。」則以果海為真源矣。「素範」者，素表無瑕，範持自性。謂其體若氷霜、性猶珠玉，在煩惱泥不改堅白。論云「如如體中過恒染法，皆悉空空無所有故。」疏主曰：「素範超情，空有以茲雙泯。」「冲漠」者，冲曰深玄，漠言廣遠。疏主又曰：「廓無涯而超視聽，深無極而抗思議。」論曰「超思惟之境、絕窺竀之域，是豈筌罤所能獲哉？」筌者，取魚之器。罤者，網兔之罝。以況談思與真理隔絕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、本文，三：初、總標名意，二、開章釋文，三、慶讚回向。初中二：初、通敘玄綱彰般若大宗，二：初、正敘幽深，三：初、超言以指體，二：初、體玄。「夫以」等者，夫乃發語之詞，以言由也。「真源」者，非虛妄念慮曰真，是諸法性體曰源，即實相般若無相真如也。清涼釋剎那際三昧云：「即窮法真源，謂窮彼剎那時相都寂，則剎那無際。由達清淨真如本無相故。」則以無相真如為真源矣。貞元曰：「妄隨境變、體逐相遷，鼓擊真源浩蕩無際。」彼以衣珠祕藏為物性之真源。草堂曰：「般若之心是萬法之體。」又曰：「真空者，即靈妙心源。良由本是真如一心，與生滅合名黎耶，變起根身器界色等諸法，推之無體，歸於真心之空，則第一義空為諸法之本源，故曰真源。」論曰「以有空義故，一切法得成。」經云「從無住本，立一切法。」鎮國曰：「無住、性空、真如，皆實相之異名。」疏主又曰：「令機證真源入果海也。」則以果海為真源矣。「素範」者，素表無瑕，範持自性。謂其體若氷霜、性猶珠玉，在煩惱泥不改堅白。論云「如如體中過恒染法，皆悉空空無所有故。」疏主曰：「素範超情，空有以茲雙泯。」「冲漠」者，冲曰深玄，漠言廣遠。疏主又曰：「廓無涯而超視聽，深無極而抗思議。」論曰「超思惟之境、絕窺竀之域，是豈筌罤所能獲哉？」筌者，取魚之器。罤者，網兔之罝。以況談思與真理隔絕也。

「妙覺」下，二、用妙，即觀照般若也。鎮國曰：「離覺所覺，故名妙覺。」經云「如來今得妙空明覺。」論曰「覺心源故，名究竟覺。」又論曰「薩般若慧唯有覺照，無一一法而非覺故。」疏主即曰：「妙證真源之知慧也。」「玄猷」者，猷者道也、因也。言此妙覺入真源之正道，克妙果之深因。故下疏云「由斯妙慧，翻生死過盡，至真空之際。」「奧頤」者，謂般若淵海深而不可極也。《大論》云「智慧大海，唯佛窮底。」「超於言象」者，經云「般若義者無名無說。」又曰「真般若者，清淨如虛空，無知無見、無作無緣。」古德云：「體本絕待，名說俱寂，故超言象也。」前云筌罤乃言象之喻，而互舉者，欲文妙耳。《周易略例》云「言生於象，故可以尋言以觀象；象生於意，故可以尋象以觀意。意以象盡，象以言著，故得意忘象、得象忘言。猶罤者所以在兔，得兔而忘罤；筌者所以在魚，得魚而忘筌。存言者非得象，存象者非得意。」然彼欲學者捨詮而求旨也。今之疏者，乃謂妙空真覺理圓言偏，畢竟不可說相。故疏主曰：「渺渺玄猷，名言罕尋其際；茫茫素範，相見靡究其源。」是則即言忘言、即相忘相，非謂滌除萬物、相塞視聽，寂寥虛豁然後為真者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙覺」下，二、用妙，即觀照般若也。鎮國曰：「離覺所覺，故名妙覺。」經云「如來今得妙空明覺。」論曰「覺心源故，名究竟覺。」又論曰「薩般若慧唯有覺照，無一一法而非覺故。」疏主即曰：「妙證真源之知慧也。」「玄猷」者，猷者道也、因也。言此妙覺入真源之正道，克妙果之深因。故下疏云「由斯妙慧，翻生死過盡，至真空之際。」「奧頤」者，謂般若淵海深而不可極也。《大論》云「智慧大海，唯佛窮底。」「超於言象」者，經云「般若義者無名無說。」又曰「真般若者，清淨如虛空，無知無見、無作無緣。」古德云：「體本絕待，名說俱寂，故超言象也。」前云筌罤乃言象之喻，而互舉者，欲文妙耳。《周易略例》云「言生於象，故可以尋言以觀象；象生於意，故可以尋象以觀意。意以象盡，象以言著，故得意忘象、得象忘言。猶罤者所以在兔，得兔而忘罤；筌者所以在魚，得魚而忘筌。存言者非得象，存象者非得意。」然彼欲學者捨詮而求旨也。今之疏者，乃謂妙空真覺理圓言偏，畢竟不可說相。故疏主曰：「渺渺玄猷，名言罕尋其際；茫茫素範，相見靡究其源。」是則即言忘言、即相忘相，非謂滌除萬物、相塞視聽，寂寥虛豁然後為真者也。

問曰：時然後言，非其時而言謂之過言。且此教之興，欲令行者發大心修廣行，破外迴小、斷障得果，益眾生也。疏主何由約彼萬法之源妙覺極果而遽敘耶？答曰：欲顯修因同果地覺故。文殊創問本起之因，至聖首提究竟之果，若性非金玉，雖琢不成寶器。故經云「不能了自心，云何知正道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：時然後言，非其時而言謂之過言。且此教之興，欲令行者發大心修廣行，破外迴小、斷障得果，益眾生也。疏主何由約彼萬法之源妙覺極果而遽敘耶？答曰：欲顯修因同果地覺故。文殊創問本起之因，至聖首提究竟之果，若性非金玉，雖琢不成寶器。故經云「不能了自心，云何知正道？」

又問：苟敘《首楞》、《圓覺》頓教深經，可如高論。今此經者，列屬五時漸教明矣。何以直敘真源妙覺，以漸濫頓寧無過乎？答曰：吾祖心遊大教、妙悟圓宗，行行令了自心、字字朝宗頓旨，圓頓宗主、華嚴祖師，豈與夫三時五時之學士、會權歸實之漸人同日而語哉？又況一經之所宗，萬行所由生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：苟敘《首楞》、《圓覺》頓教深經，可如高論。今此經者，列屬五時漸教明矣。何以直敘真源妙覺，以漸濫頓寧無過乎？答曰：吾祖心遊大教、妙悟圓宗，行行令了自心、字字朝宗頓旨，圓頓宗主、華嚴祖師，豈與夫三時五時之學士、會權歸實之漸人同日而語哉？又況一經之所宗，萬行所由生也。

「雖真」下，二、三諦以彰玄。下疏云「令悟二諦中道生正見故。」空假皆中，色空無寄，方為此經所宗第一義諦之真空故。於中有二：初、二諦存泯。文有二句：上句相違義故雙泯、下句相作不相礙義故雙存。鎮國曰：「色空相望，總有三義：一相違義、二不相礙義、三相作義。」結云：「此三無礙方曰真空，亦稱妙有義。」《記》曰「所以真俗雙泯者，真者真空之理，為真諦也。俗者色等諸法，為俗諦也。」又曰「但約緣起萬差為俗，無性一味為真。雙泯者，以二諦不一，相違義故，以俗害真，真泯；以真違俗，俗亡。互奪兩亡，是曰雙泯。」又曰「此緣起法由性空故，令彼幻有亦不得有，是故一切唯是真空。」經云「諸法畢竟空，無有毫末相。」又云「一切法空，如劫盡燒」等。《大般若》云「色等空故，空中無色。」依彼幻有非有之門，及依真空非不空門，說彼真空永害幻有，是故遂令俗相永盡而為真諦。又此緣起法由幻有相故，令彼真空亦成不空，唯是緣起幻有差別。故《楞伽》云「非遮滅復生，相續因緣起故。」《攝論》、《瑜伽》等中明依他起法永不是無，如是並依真空非空門，及依幻有非不有門，說彼緣有永非是空故，方為俗諦。如是二諦極相形奪方成本位。《瓔珞》云「世諦有故不空，真諦空故不有。」故雙泯也。「二諦恒存」者，《宗致》曰：「以若不緣生不無性故謂緣有者，顯不自有。不自有者則是無性，又無自性者顯非自有，非自有者則是緣有。」下經云「色即是空，空即是色。」論云「智障極盲闇，謂真俗別執。亦不得以性空故而不許緣生，以無緣生，空不立故。」論云「有為法空，以從緣生故。又此是真空，非斷空故。若待滅緣生方為空者，是則情中惡趣空也。」是故以真奪俗，俗盡而俗常存也。又亦不得許緣有故違害真空，以若不空，非是緣有，自若有者非緣生故。是故以俗害真，真泯而真常存也。又不異有之空方為真空，不異空之有方是幻有，是故此二不二存泯同時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖真」下，二、三諦以彰玄。下疏云「令悟二諦中道生正見故。」空假皆中，色空無寄，方為此經所宗第一義諦之真空故。於中有二：初、二諦存泯。文有二句：上句相違義故雙泯、下句相作不相礙義故雙存。鎮國曰：「色空相望，總有三義：一相違義、二不相礙義、三相作義。」結云：「此三無礙方曰真空，亦稱妙有義。」《記》曰「所以真俗雙泯者，真者真空之理，為真諦也。俗者色等諸法，為俗諦也。」又曰「但約緣起萬差為俗，無性一味為真。雙泯者，以二諦不一，相違義故，以俗害真，真泯；以真違俗，俗亡。互奪兩亡，是曰雙泯。」又曰「此緣起法由性空故，令彼幻有亦不得有，是故一切唯是真空。」經云「諸法畢竟空，無有毫末相。」又云「一切法空，如劫盡燒」等。《大般若》云「色等空故，空中無色。」依彼幻有非有之門，及依真空非不空門，說彼真空永害幻有，是故遂令俗相永盡而為真諦。又此緣起法由幻有相故，令彼真空亦成不空，唯是緣起幻有差別。故《楞伽》云「非遮滅復生，相續因緣起故。」《攝論》、《瑜伽》等中明依他起法永不是無，如是並依真空非空門，及依幻有非不有門，說彼緣有永非是空故，方為俗諦。如是二諦極相形奪方成本位。《瓔珞》云「世諦有故不空，真諦空故不有。」故雙泯也。「二諦恒存」者，《宗致》曰：「以若不緣生不無性故謂緣有者，顯不自有。不自有者則是無性，又無自性者顯非自有，非自有者則是緣有。」下經云「色即是空，空即是色。」論云「智障極盲闇，謂真俗別執。亦不得以性空故而不許緣生，以無緣生，空不立故。」論云「有為法空，以從緣生故。又此是真空，非斷空故。若待滅緣生方為空者，是則情中惡趣空也。」是故以真奪俗，俗盡而俗常存也。又亦不得許緣有故違害真空，以若不空，非是緣有，自若有者非緣生故。是故以俗害真，真泯而真常存也。又不異有之空方為真空，不異空之有方是幻有，是故此二不二存泯同時也。

「空有」下，二、一味圓彰。圭山曰：「謂一真心性非空非色、能空能色，如鏡之明。」是於二諦之後加第一義諦，謂無性故緣生，空亡也；緣生故無性，有亡也。空有俱亡為一味法，故云常顯。下疏曰「幻色存亡無礙真空，隱顯自在合為一味，圓通無寄是其法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空有」下，二、一味圓彰。圭山曰：「謂一真心性非空非色、能空能色，如鏡之明。」是於二諦之後加第一義諦，謂無性故緣生，空亡也；緣生故無性，有亡也。空有俱亡為一味法，故云常顯。下疏曰「幻色存亡無礙真空，隱顯自在合為一味，圓通無寄是其法也。」

「良以」下，三、中道以顯妙。清涼曰：「意明此中空有皆是中道。然幻有真空雖通三性，諸祖釋義多就依他以敘諸宗立義不同、諸教淺深逈異。而宣政之來奧義湮微，遂令駕說之流多抑深經以為權淺。」今當先敘諸家所宗空有令晝然在前，後銷疏文。初言幻有者，亦名緣有、妙有、假有、似有。《宗致》曰：「此大乘內於緣生法二宗盛諍。一法相宗，說此緣生決定不空，以有因緣之所生故，猶如幻事不可言無。若言空者應非緣生，如兔角等。又云三論但破小乘外道遍計實我實法，不破大乘依他起性，以是幻有非過失故。若此亦破，則是斷滅惡趣空攝，非正法故。既是深過，明知緣生決定不無。《攝論》、《瑜伽》、《深密經》等決定說有，不可違故。此乃始教相宗說，此幻有不許即空也。二空宗說，此緣生法決定是空，以從緣生必無自性，猶如幻事不可言有。若言有者則不從緣，不從緣故則非緣起之法也。又云設使《瑜伽》等論所立依他，三論亦破，以諸緣生無不空故。若此不破，見不亡故、理非盡故。此是始教空宗說。此幻有不得言有，若言其有，則是病眼愚夫所取，法執未盡也。三法性宗，說此幻有從緣無性，如幻化人，非無幻化人，幻化人非真，故云幻有。亦名妙有，以非有為有，故名妙有。又曰以即空之色為妙色，由了無色而現色，故成妙色。又曰即空之有方為具德之有。又曰幻有義者，是則非有非不有，名為幻有。又云不墮一邊為俗諦中道等。此乃法性宗約空有相即，以顯幻有義也。」次言真空者，一法相宗，約彼遍計所執密意，說言諸法自性皆空，翻彼小乘而空六識。依、圓是有，不得即空，遍計是空，但是空無，亦曰真空。二空宗說，心境俱空平等一味。圭峯曰：「以諸法無性即名真理，如幻花無體即是太虛。」又引《門論》云「『大分深義，所謂空也。』假名及中道，但就空說。」清涼曰：「三論宗云：妄說為有，真諦故空。依計是俗，俗故是有；圓成是真，真故是空。從緣生法決無自性，故曰真空。若言有者，即是法執。」智光、竺汰、康朗諸師之所宗也。汰法師《本無論》曰「非有有即無，非無無即無」故曰真空。所以肇公作《不真空論》，《演義》釋其題曰「此中真空非是對妙有之真空，此真空是所破病，彼謂真諦一向無物為真空故。肇公以『不』不之，云不一向是無物，故曰不真空。」又曰「此但得三論一分空義耳。」草堂曰：「彼且不立真，何況於妄。以真諦為真空也。」三法性宗所說真空。鎮國曰：「即色之空方曰真空，亦稱妙有。又曰要皆即有之空，方為具德之空。」又曰「非空之空為具德耳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「良以」下，三、中道以顯妙。清涼曰：「意明此中空有皆是中道。然幻有真空雖通三性，諸祖釋義多就依他以敘諸宗立義不同、諸教淺深逈異。而宣政之來奧義湮微，遂令駕說之流多抑深經以為權淺。」今當先敘諸家所宗空有令晝然在前，後銷疏文。初言幻有者，亦名緣有、妙有、假有、似有。《宗致》曰：「此大乘內於緣生法二宗盛諍。一法相宗，說此緣生決定不空，以有因緣之所生故，猶如幻事不可言無。若言空者應非緣生，如兔角等。又云三論但破小乘外道遍計實我實法，不破大乘依他起性，以是幻有非過失故。若此亦破，則是斷滅惡趣空攝，非正法故。既是深過，明知緣生決定不無。《攝論》、《瑜伽》、《深密經》等決定說有，不可違故。此乃始教相宗說，此幻有不許即空也。二空宗說，此緣生法決定是空，以從緣生必無自性，猶如幻事不可言有。若言有者則不從緣，不從緣故則非緣起之法也。又云設使《瑜伽》等論所立依他，三論亦破，以諸緣生無不空故。若此不破，見不亡故、理非盡故。此是始教空宗說。此幻有不得言有，若言其有，則是病眼愚夫所取，法執未盡也。三法性宗，說此幻有從緣無性，如幻化人，非無幻化人，幻化人非真，故云幻有。亦名妙有，以非有為有，故名妙有。又曰以即空之色為妙色，由了無色而現色，故成妙色。又曰即空之有方為具德之有。又曰幻有義者，是則非有非不有，名為幻有。又云不墮一邊為俗諦中道等。此乃法性宗約空有相即，以顯幻有義也。」次言真空者，一法相宗，約彼遍計所執密意，說言諸法自性皆空，翻彼小乘而空六識。依、圓是有，不得即空，遍計是空，但是空無，亦曰真空。二空宗說，心境俱空平等一味。圭峯曰：「以諸法無性即名真理，如幻花無體即是太虛。」又引《門論》云「『大分深義，所謂空也。』假名及中道，但就空說。」清涼曰：「三論宗云：妄說為有，真諦故空。依計是俗，俗故是有；圓成是真，真故是空。從緣生法決無自性，故曰真空。若言有者，即是法執。」智光、竺汰、康朗諸師之所宗也。汰法師《本無論》曰「非有有即無，非無無即無」故曰真空。所以肇公作《不真空論》，《演義》釋其題曰「此中真空非是對妙有之真空，此真空是所破病，彼謂真諦一向無物為真空故。肇公以『不』不之，云不一向是無物，故曰不真空。」又曰「此但得三論一分空義耳。」草堂曰：「彼且不立真，何況於妄。以真諦為真空也。」三法性宗所說真空。鎮國曰：「即色之空方曰真空，亦稱妙有。又曰要皆即有之空，方為具德之空。」又曰「非空之空為具德耳

。」此即法性宗所顯中道之真空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。」此即法性宗所顯中道之真空也。

次銷疏文。文有四節：初對、總融空有以顯中道。所以前科三諦圓通空有一味者，良由幻有真空無二為中道故一。疏結成中道云「非空非有是中道義。」鈔云「然其正意，合真空二義總名非空，合幻有二義總名非有，空有不二故為中道。」真空二義，即空與非空。幻有二義，即有與非有也。言真空者，清涼曰：「由無性故空是空義。緣生故空是空之所以，所以即是因緣。謂何以無性得成空義？釋云：由從緣生所以無性，是故緣生無性是空之所以。既是從緣生法無性故空，故曰真空。而又不待壞彼差別法體然後方空，是故真空未甞不有。又即此有法緣生無性，便名真空。故云即有以辨於空。」言幻有者，清涼曰：「緣生故有是有義。無性故有是有之所以。」又曰：「何以緣生得為有義？釋云：特由無定性故，方始從緣而成幻有，是故無性是有所以。既是從緣無性之有，則此有常無自性，故云幻有未始不空。又即此無性舉體從緣而成於有，是故即空以明於有。」然此疏文直明真空是即幻有之真空，幻有是即真空之幻有，故云總融空有以顯中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次銷疏文。文有四節：初對、總融空有以顯中道。所以前科三諦圓通空有一味者，良由幻有真空無二為中道故一。疏結成中道云「非空非有是中道義。」鈔云「然其正意，合真空二義總名非空，合幻有二義總名非有，空有不二故為中道。」真空二義，即空與非空。幻有二義，即有與非有也。言真空者，清涼曰：「由無性故空是空義。緣生故空是空之所以，所以即是因緣。謂何以無性得成空義？釋云：由從緣生所以無性，是故緣生無性是空之所以。既是從緣生法無性故空，故曰真空。而又不待壞彼差別法體然後方空，是故真空未甞不有。又即此有法緣生無性，便名真空。故云即有以辨於空。」言幻有者，清涼曰：「緣生故有是有義。無性故有是有之所以。」又曰：「何以緣生得為有義？釋云：特由無定性故，方始從緣而成幻有，是故無性是有所以。既是從緣無性之有，則此有常無自性，故云幻有未始不空。又即此無性舉體從緣而成於有，是故即空以明於有。」然此疏文直明真空是即幻有之真空，幻有是即真空之幻有，故云總融空有以顯中道。

「有空」下，二、別融空有以顯中道。即於幻有真空之上，各顯一中道義也。初言「有」者，是指幻法自體，即幻有上非不有義也。次言「空有」者，謂此幻法從緣無性，即空之有是空家之有，故言空有。「故不有」者，以其舉體全空無所有故，即幻有上非有義也。非有非不有無二，為一幻有。《宗致》曰「一非有義，謂舉體全空，無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有空」下，二、別融空有以顯中道。即於幻有真空之上，各顯一中道義也。初言「有」者，是指幻法自體，即幻有上非不有義也。次言「空有」者，謂此幻法從緣無性，即空之有是空家之有，故言空有。「故不有」者，以其舉體全空無所有故，即幻有上非有義也。非有非不有無二，為一幻有。《宗致》曰「一非有義，謂舉體全空，無所有故。」

二、非不有義。謂不待壞彼差別相故。《大品》云「諸法無所有如是有」，是故非有非不有名為幻有。次云「空」者，是指真空上非不空義也。言「有空」者，謂此真空是緣生無性之空，即有之空是有家之空，故云有空。「故不空」者，不待滅緣生方為空故。全有之空故不空也，即真空之上非空義也。非空非不空無二，為一真空。《宗致》曰「二真中亦二義：一非空義，謂以空無空相故。二非不空義，謂餘一切相無不盡故。是故非空非不空名為真空。」經云「空不空不可得」名曰真空。《中論》云「無性法亦無，一切法空故。」《宗致》合此有五重中道：一、謂非有則是非不有，以此無二為幻有。《莊嚴論》云「無體非無體，非無體即體，無體體無二，是故說是幻。」此以無體為幻體故說無二，由此無二不墮一邊故名中道，此是俗諦中道。二、真中非空即是非不空，以此無二為真空，雙離二邊名為中道，此是真諦中道。三、幻中非有則真中非不空義，幻中非不有則真中非空義，以並無二故。由此無二與前無二復無二，是故二諦俱融不墮一邊名為中道，此是二諦中道。四、幻中非有與真中非空融無二故名為中道，此是非有非空之中道。經云「非有非無名為中道。」五、幻中非不有則是真中非不空，此則非非有非非無之中道，謂絕中之中也。是故二諦鎔融妙絕中邊，是其意也。此中初二，中道是空有別融；後三，二諦交絡以顯中道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、非不有義。謂不待壞彼差別相故。《大品》云「諸法無所有如是有」，是故非有非不有名為幻有。次云「空」者，是指真空上非不空義也。言「有空」者，謂此真空是緣生無性之空，即有之空是有家之空，故云有空。「故不空」者，不待滅緣生方為空故。全有之空故不空也，即真空之上非空義也。非空非不空無二，為一真空。《宗致》曰「二真中亦二義：一非空義，謂以空無空相故。二非不空義，謂餘一切相無不盡故。是故非空非不空名為真空。」經云「空不空不可得」名曰真空。《中論》云「無性法亦無，一切法空故。」《宗致》合此有五重中道：一、謂非有則是非不有，以此無二為幻有。《莊嚴論》云「無體非無體，非無體即體，無體體無二，是故說是幻。」此以無體為幻體故說無二，由此無二不墮一邊故名中道，此是俗諦中道。二、真中非空即是非不空，以此無二為真空，雙離二邊名為中道，此是真諦中道。三、幻中非有則真中非不空義，幻中非不有則真中非空義，以並無二故。由此無二與前無二復無二，是故二諦俱融不墮一邊名為中道，此是二諦中道。四、幻中非有與真中非空融無二故名為中道，此是非有非空之中道。經云「非有非無名為中道。」五、幻中非不有則是真中非不空，此則非非有非非無之中道，謂絕中之中也。是故二諦鎔融妙絕中邊，是其意也。此中初二，中道是空有別融；後三，二諦交絡以顯中道也。

「不空」下，三、顯正揀非以明中道。言「不空」等者，即無性故、空緣生故，空為真空也。鎮國云：「顯正也。」「空而非斷」者，非無見斷見之空。鎮國云：「揀非也。」斷見之無是定性之無，定無則著斷。今緣生故空，非是定無。無性故空，亦非定無。定無者，一向無物，如龜毛兔角。今但從緣無性，故非定無，是故空而非斷也。「不有」等者，亦先顯正、後揀非。「不有之有」者，即無性故有、緣生故有，此二種有並非常見之有。常見之有是定性有，今從緣無性之有非定性有，顯是幻有，顯正也。既非定性之有，故云有而不常，揀非也。則是真空妙有，離斷常之中道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空」下，三、顯正揀非以明中道。言「不空」等者，即無性故、空緣生故，空為真空也。鎮國云：「顯正也。」「空而非斷」者，非無見斷見之空。鎮國云：「揀非也。」斷見之無是定性之無，定無則著斷。今緣生故空，非是定無。無性故空，亦非定無。定無者，一向無物，如龜毛兔角。今但從緣無性，故非定無，是故空而非斷也。「不有」等者，亦先顯正、後揀非。「不有之有」者，即無性故有、緣生故有，此二種有並非常見之有。常見之有是定性有，今從緣無性之有非定性有，顯是幻有，顯正也。既非定性之有，故云有而不常，揀非也。則是真空妙有，離斷常之中道也。

「四執」下，四、離謗具德以顯中道。鎮國曰：「中道者，非唯非有非無，而非斷非常等皆中道也。」四執者，亦云四謗。鎮國謂：「定有者，增益謗。定無者，損減謗。亦有亦無，相違謗。非有非無，戲論謗。一異、俱不俱、常無常等，皆曰四謗。」如情所封，定執四句，故皆成謗；般若離四句，不可以有無取故。今四執既亡，即成四德。吾祖又曰：「然皆具德，不成四謗。」謂此四句即是具德，以稱真故，不同情計。又曰：「盡有之空、盡空之有，方為具德。又皆即有之空，方為具德之空；即空之有，方為具德之有。又隨一句必具餘三，若隨闕者則非具德。」「百非斯遣」者，論曰「百非非非，千是非是。非百非，背千是，非非中中，背背天天。」演水之談，足斷而止；審慮之量，手亡而住。可謂般若二諦中道之大宗也。古云「境智餘科不貫，義似未安，故不欲循其轍也。」上來正敘幽深竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四執」下，四、離謗具德以顯中道。鎮國曰：「中道者，非唯非有非無，而非斷非常等皆中道也。」四執者，亦云四謗。鎮國謂：「定有者，增益謗。定無者，損減謗。亦有亦無，相違謗。非有非無，戲論謗。一異、俱不俱、常無常等，皆曰四謗。」如情所封，定執四句，故皆成謗；般若離四句，不可以有無取故。今四執既亡，即成四德。吾祖又曰：「然皆具德，不成四謗。」謂此四句即是具德，以稱真故，不同情計。又曰：「盡有之空、盡空之有，方為具德。又皆即有之空，方為具德之空；即空之有，方為具德之有。又隨一句必具餘三，若隨闕者則非具德。」「百非斯遣」者，論曰「百非非非，千是非是。非百非，背千是，非非中中，背背天天。」演水之談，足斷而止；審慮之量，手亡而住。可謂般若二諦中道之大宗也。古云「境智餘科不貫，義似未安，故不欲循其轍也。」上來正敘幽深竟。

「般若」下，二、結歸玄旨。夫般若虛玄者，蓋群詮之宗極、真一之無差。一十六會之格言、二十四年之雅誥。性理幽微。超情離見，獨拔於有名之表、穎脫於曳尾之塗。玄雖玄矣、妙復妙焉，不亦罄於茲序哉！故云斯之謂歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若」下，二、結歸玄旨。夫般若虛玄者，蓋群詮之宗極、真一之無差。一十六會之格言、二十四年之雅誥。性理幽微。超情離見，獨拔於有名之表、穎脫於曳尾之塗。玄雖玄矣、妙復妙焉，不亦罄於茲序哉！故云斯之謂歟。

「若歷」下，二、別歎真詮顯曲盡妙旨，二：初、通明廣略，二：初、示文。「若歷」等者，謂歷色心等事備陳正理，則有八部二十萬頌。頌有四種：一、阿耨窣覩婆，此云數字頌，不論長行，但數三十二字則云一頌。二、伽陀，此云諷頌，亦云直頌，直以偈頌諷美法門故。三、祇夜，此云應頌，應前長行頌故。四、集施頌，積集法義令誦持故。今即初也。「若撮」下，即略經也。「樞」謂門樞，《爾雅》曰「制扇以柎門傍曰樞。」即俗呼門準是也。又言行乃君子之樞機，蓋言華屋之要、四體之本也，以況八部所詮頓實之旨。斯經盡之，故曰「撮其樞要理盡一十四行」，行即十七字之行耳。《理趣般若．序》云「此經並乃覈諸會之旨歸，綰積篇之宗緒。」清涼曰：「明是六百卷理趣也。」今經亦六百卷之樞要矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若歷」下，二、別歎真詮顯曲盡妙旨，二：初、通明廣略，二：初、示文。「若歷」等者，謂歷色心等事備陳正理，則有八部二十萬頌。頌有四種：一、阿耨窣覩婆，此云數字頌，不論長行，但數三十二字則云一頌。二、伽陀，此云諷頌，亦云直頌，直以偈頌諷美法門故。三、祇夜，此云應頌，應前長行頌故。四、集施頌，積集法義令誦持故。今即初也。「若撮」下，即略經也。「樞」謂門樞，《爾雅》曰「制扇以柎門傍曰樞。」即俗呼門準是也。又言行乃君子之樞機，蓋言華屋之要、四體之本也，以況八部所詮頓實之旨。斯經盡之，故曰「撮其樞要理盡一十四行」，行即十七字之行耳。《理趣般若．序》云「此經並乃覈諸會之旨歸，綰積篇之宗緒。」清涼曰：「明是六百卷理趣也。」今經亦六百卷之樞要矣。

「是知」下，二、顯意，二：初、廣略由機。疏主曰：「機緣感異，聖應所以殊分。」論說廣自力根、略自根力，如來則以廣說修多羅、略說修多羅以應之，故曰「廣略隨緣」。緣者，機緣也。「超言」下，二、理圓俱現。疏主又曰：「聖應雖殊，不思議一。」經云「譬如癡人畏空而走，經恒沙劫不能得出，在所至處不離虛空。」良以真空妙宗，性無不在，故能俱現矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是知」下，二、顯意，二：初、廣略由機。疏主曰：「機緣感異，聖應所以殊分。」論說廣自力根、略自根力，如來則以廣說修多羅、略說修多羅以應之，故曰「廣略隨緣」。緣者，機緣也。「超言」下，二、理圓俱現。疏主又曰：「聖應雖殊，不思議一。」經云「譬如癡人畏空而走，經恒沙劫不能得出，在所至處不離虛空。」良以真空妙宗，性無不在，故能俱現矣。

「般若」下，二、別敘今經，二：初、妙讚投機。昏衢、苦海，以喻有情奔馳生死，無智慧明，五苦八苦不得邊底也。高炬、迅航，以況斯經三無相慧，拯接物機、導引迷徒，群修多羅莫比斯最。「然則」下，二、聊示經目，二：初、略提綱要。「般若」等者，肇公曰：「然則智有窮幽之鑒而無知焉，神有應會之用而無慮焉。神無慮故能獨王於世表，智無知故能玄照於事外。」經云「般若無知，無所不知。」則觀照實相也。「波羅」下，「功」者功用也，謂漉人天龍渡生死海置涅槃岸，乃斯妙慧之功用也。「心顯」等者，讚能詮經略能攝廣之妙勝也。如圓覺題中「修多羅了義」五字，是故圭山科下六字總屬能詮。《鈔》曰「上五字是比對諸經歎此經殊勝，意顯《圓覺》一經是修多羅藏中了義之經。」今疏主特彰一十四行，是六百卷中之要妙，意言是般若部中之心，如人心藏是一身之要也。前已廣敘所詮甚深，故此特顯能詮文字般若如精耀氣絲焉。蓋順譯主獨就喻彰。「經乃」等者，線能貫華、經能持緯，聖宣法義，經以貫之也。「從法」下，二、以義結成般若法也。心乃喻焉，心經為詮般若為旨，結為題目矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若」下，二、別敘今經，二：初、妙讚投機。昏衢、苦海，以喻有情奔馳生死，無智慧明，五苦八苦不得邊底也。高炬、迅航，以況斯經三無相慧，拯接物機、導引迷徒，群修多羅莫比斯最。「然則」下，二、聊示經目，二：初、略提綱要。「般若」等者，肇公曰：「然則智有窮幽之鑒而無知焉，神有應會之用而無慮焉。神無慮故能獨王於世表，智無知故能玄照於事外。」經云「般若無知，無所不知。」則觀照實相也。「波羅」下，「功」者功用也，謂漉人天龍渡生死海置涅槃岸，乃斯妙慧之功用也。「心顯」等者，讚能詮經略能攝廣之妙勝也。如圓覺題中「修多羅了義」五字，是故圭山科下六字總屬能詮。《鈔》曰「上五字是比對諸經歎此經殊勝，意顯《圓覺》一經是修多羅藏中了義之經。」今疏主特彰一十四行，是六百卷中之要妙，意言是般若部中之心，如人心藏是一身之要也。前已廣敘所詮甚深，故此特顯能詮文字般若如精耀氣絲焉。蓋順譯主獨就喻彰。「經乃」等者，線能貫華、經能持緯，聖宣法義，經以貫之也。「從法」下，二、以義結成般若法也。心乃喻焉，心經為詮般若為旨，結為題目矣。

「將釋」下，二、開章釋文，二：初、標列章門。「五門」者，疏從經略，門止五焉。前三義門、後二正釋，以經題目即本文故。然此五門，生起有緒。初教興者，夫聖人言不虛發、動必有由，非大因緣莫興斯教。教雖無量，不出二藏三藏權實教門。雖知深旨，未悉所崇。宗趣既明，須知題目。綱要已彰，在文難曉。五章生起，其略如是。「初教」下，二、依門解釋，五：初、教興，二：初、生起大意。「教興」者，論「問曰：佛以何因緣故說般若波羅蜜經？諸佛不以無事及小事因緣而自發言，譬如須彌山王不以無事及小事因緣故動，今以何等大因緣故說般若波羅蜜經？」故疏引此生起教興大意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「將釋」下，二、開章釋文，二：初、標列章門。「五門」者，疏從經略，門止五焉。前三義門、後二正釋，以經題目即本文故。然此五門，生起有緒。初教興者，夫聖人言不虛發、動必有由，非大因緣莫興斯教。教雖無量，不出二藏三藏權實教門。雖知深旨，未悉所崇。宗趣既明，須知題目。綱要已彰，在文難曉。五章生起，其略如是。「初教」下，二、依門解釋，五：初、教興，二：初、生起大意。「教興」者，論「問曰：佛以何因緣故說般若波羅蜜經？諸佛不以無事及小事因緣而自發言，譬如須彌山王不以無事及小事因緣故動，今以何等大因緣故說般若波羅蜜經？」故疏引此生起教興大意。

「一謂」下，二、開章別釋，二：初、正釋，四：初、破邪迴小。謂末伽黎等廣起有無等見，行於理外。世尊說《般若》等經，破實我法，化令入道。二者鹿園之器，方等彈呵漸已成熟，般若之經廣說諸法自性皆空，翻彼小乘引令入大。故《大品》云「若人欲得阿羅漢果，當學般若波羅蜜」等。疏主曰：「九十五種競扇邪風，一十八部爭揮爝火，遂使真空慧日匿輝昏雲，般若玄珠惑茲魚目。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一謂」下，二、開章別釋，二：初、正釋，四：初、破邪迴小。謂末伽黎等廣起有無等見，行於理外。世尊說《般若》等經，破實我法，化令入道。二者鹿園之器，方等彈呵漸已成熟，般若之經廣說諸法自性皆空，翻彼小乘引令入大。故《大品》云「若人欲得阿羅漢果，當學般若波羅蜜」等。疏主曰：「九十五種競扇邪風，一十八部爭揮爝火，遂使真空慧日匿輝昏雲，般若玄珠惑茲魚目。」

「三令」下，二、顯理成行。前二顯理，次三成行。「令小」等者，即下三亂意人。為說般若，令意淨入理也。「四令悟」下，「正見」者，令信解真正、了悟中真，不執定實色空，方名正見。「二諦中道」者，以是此經之所詮故。《義記》云「三論宗於般若，通以二諦中道而為其宗。彼文具彰真俗空有、與奪存壞，以明緣有性空。或相奪全盡、或相與全存、或自壞自存無有障礙。若相與門，則不壞有之空與彼不壞空之有理不雜故，成非一門。若相奪門，則此壞有之空與盡空之有全奪，故非一也。若各自存門，則不相是，故非一也。若各自壞門，則無一可一，故非一也。以存壞無礙二理不雜，不墮邊故不失中道，是謂二諦中道也。非異之義，如彼所明。又非一與非異復無有二，以緣起無二故。以壞有之空即是盡空之有無障礙故，極相違反還極相順，是故相奪相與復無有二，鎔融無礙也。由非一即非異故，即二諦為中道。由非異即非一故，即中道為二諦。又非一與非異亦非一，是故即非一之非異與即非異之非一，義不雜故而非一也。謂不異中之二、不異二之中融通不雜，故非中非二具足中二，是謂中邊無障無礙之中道。」令悟此故，斯教興也。「五顯」等者，此下欲成勝行，故演斯經。以淨信大心萬行之本，又發三心修十信即是行故。「佛德」者，常等四德及佛地河沙真淨功德，義同《華嚴》舉果勸樂生信心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三令」下，二、顯理成行。前二顯理，次三成行。「令小」等者，即下三亂意人。為說般若，令意淨入理也。「四令悟」下，「正見」者，令信解真正、了悟中真，不執定實色空，方名正見。「二諦中道」者，以是此經之所詮故。《義記》云「三論宗於般若，通以二諦中道而為其宗。彼文具彰真俗空有、與奪存壞，以明緣有性空。或相奪全盡、或相與全存、或自壞自存無有障礙。若相與門，則不壞有之空與彼不壞空之有理不雜故，成非一門。若相奪門，則此壞有之空與盡空之有全奪，故非一也。若各自存門，則不相是，故非一也。若各自壞門，則無一可一，故非一也。以存壞無礙二理不雜，不墮邊故不失中道，是謂二諦中道也。非異之義，如彼所明。又非一與非異復無有二，以緣起無二故。以壞有之空即是盡空之有無障礙故，極相違反還極相順，是故相奪相與復無有二，鎔融無礙也。由非一即非異故，即二諦為中道。由非異即非一故，即中道為二諦。又非一與非異亦非一，是故即非一之非異與即非異之非一，義不雜故而非一也。謂不異中之二、不異二之中融通不雜，故非中非二具足中二，是謂中邊無障無礙之中道。」令悟此故，斯教興也。「五顯」等者，此下欲成勝行，故演斯經。以淨信大心萬行之本，又發三心修十信即是行故。「佛德」者，常等四德及佛地河沙真淨功德，義同《華嚴》舉果勸樂生信心也。

問：《覺鈔》說空宗佛德空，云諸部般若中，《百》、《門》論首末皆是，又引此經無所得等，皆曰彼義。何由今說常樂等德？答：彼成智光，此順疏主。下辨所得中云「德無不備」故，非佛德空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《覺鈔》說空宗佛德空，云諸部般若中，《百》、《門》論首末皆是，又引此經無所得等，皆曰彼義。何由今說常樂等德？答：彼成智光，此順疏主。下辨所得中云「德無不備」故，非佛德空也。

「大菩提心」者，即直等三心深廣。行者離相為深、隨相為廣，般若具明二行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大菩提心」者，即直等三心深廣。行者離相為深、隨相為廣，般若具明二行故。

「八令」下，三、斷障得果。二障二果，並如下說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八令」下，三、斷障得果。二障二果，並如下說。

「十流」下，四、傳芳萬古。此為未來等蒙益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十流」下，四、傳芳萬古。此為未來等蒙益也。

「略說」下，二、結指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說」下，二、結指。

「第二」下，二、明藏攝，二：初、藏攝。「三藏」者，謂經律論也。通稱藏者，以含攝故。謂攝一切所應知義，攝即包含故。「契經」者，謂契理契機、貫穿攝化，即貫穿言教、攝持所化也，經非餘二故。契經攝二藏者，則約大小以分。今非二乘故，菩薩藏收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二」下，二、明藏攝，二：初、藏攝。「三藏」者，謂經律論也。通稱藏者，以含攝故。謂攝一切所應知義，攝即包含故。「契經」者，謂契理契機、貫穿攝化，即貫穿言教、攝持所化也，經非餘二故。契經攝二藏者，則約大小以分。今非二乘故，菩薩藏收。

「權實」下，二、教攝。鎮國曰：「由前經藏有權實等，故有此門。」然疏主述作，隨宜制度，事非一準。且《華嚴》備張五教，《起信》無差唯約四宗，斯經但明權實，《梵網》獨開化制。蓋以欲和陽春之高唱乃追玉舌之旨歸。然則門門刃解東流、義義氷鎔三藏，戒經具說重輕、僉明持犯，約化制以釋通，豈非得旨。般若竪貫二時、橫通五教，有帶有雙、談空談有，彰權實以明之，可稱絕唱。且一大藏經雖皆佛說、然有就機方便權宜說、有稱性決了真實說，今經決了真實，故云實教攝也。但以權實多門，理須略辨。約說有三：一、就五教。前四皆權、後一方實，此如《孔目》、《教章》等說。二者前二為權、後三皆實，如《華嚴》、《圓覺》等疏所說。三者淨土說為真實、娑婆談是權宜，如《修證儀》說。疏依第二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「權實」下，二、教攝。鎮國曰：「由前經藏有權實等，故有此門。」然疏主述作，隨宜制度，事非一準。且《華嚴》備張五教，《起信》無差唯約四宗，斯經但明權實，《梵網》獨開化制。蓋以欲和陽春之高唱乃追玉舌之旨歸。然則門門刃解東流、義義氷鎔三藏，戒經具說重輕、僉明持犯，約化制以釋通，豈非得旨。般若竪貫二時、橫通五教，有帶有雙、談空談有，彰權實以明之，可稱絕唱。且一大藏經雖皆佛說、然有就機方便權宜說、有稱性決了真實說，今經決了真實，故云實教攝也。但以權實多門，理須略辨。約說有三：一、就五教。前四皆權、後一方實，此如《孔目》、《教章》等說。二者前二為權、後三皆實，如《華嚴》、《圓覺》等疏所說。三者淨土說為真實、娑婆談是權宜，如《修證儀》說。疏依第二。

問：般若談空，以空為始。始固屬權，故政觀以來議斯權實，眾說不同。或約大小、或約通別，或曰教果是權、理行是實。何以記皆不敘？答曰：論云「從得道夜乃至涅槃，常說般若。」斯經權實雙彰、漸頓兼唱，諸宗判釋不同，故使後賢多誤。今將具列，以罄源流。一戒賢論師曰：「依遍計所執而說諸法自性皆空，依他、圓成猶未說有。」即判《般若》等經、《中》、《百》等論，說六識空，多談空理，屬第二時法界無差。論疏依此以判《般若》等經屬第二宗攝。二、智光論師曰：「第三時中方為上根說無相大乘，謂此緣生即是性空平等一相，依計是有、圓成是空。依此以判《般若》等經，總破大小法相八識俱空多說空理。《圓覺疏》等敘彼所判，《般若》等經、《中》、《百》等論屬於空宗，始教所攝。」三、吾祖鎮國大和尚曰：「若唯說法華為實，則抑諸部般若了義大乘之經。般若離四句，何曾存空？般若不壞四句，豈無妙有？是知實相般若即是正因佛性，觀照般若即為了因。《大品》、《仁王》、《理趣》等經皆屬終教。」四者、諸祖皆曰：二邊既離，中道不存，心境兩亡，亡絕亦絕。般若現前，已當八部無相六乘之極致。鎮國曰：「即同智照無二，亦同頓教。」《文殊問》、《光讚》、《放光》等經，諸祖並曰頓教。五、鎮國曰：「《大品》云『一切法趣色』即一切皆色，一中具一切，即事事無礙。般若義該五教，即具圓矣。」而疏主以戒賢、智光二宗所判真諦之空非第一義空，故不攝此義當後三，故言實攝。若約今經顯詮分齊者，鎮國云：「若以三觀就心經意，色不異空明俗不異真，空不異色明真不異俗，色空相即明是中道，為空假中之三觀。」疏中亦以三觀釋經，當前第三義也。又云：「以會色觀中明色不異空等，明空即色中明空不異色等。第三觀但合前二，第四拂前四，向相現真空相不生不滅，無智亦無得真空觀備矣。」貞元判同頓教，即前第四義也。前疏廣敘中道，下文備彰相作相成，互存互泯無礙自在，圓中同教。經詮堅實一心，即圓覺妙心，含圓別矣。皆前第五義也。疏文經旨明若矚日，別議權實者，惑亦甚焉。「第三」下，三、明宗趣，二：初、唱章釋名。「宗」者，崇也、尚也。今云語之所表者，即此經表彰表顯之崇，崇尚也。「趣」者趣向也，即宗意所歸趣之處也。「然先」下，二、總別演義：二：先、總。「總以」等者，《大論》云「說智及智處，智智皆般若。」曉公曰：「此中即顯三種般若。說智者，文字般若。及智處者，實相般若。智智，即觀照般若。是三皆此經之宗。」「一實」等者，古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：般若談空，以空為始。始固屬權，故政觀以來議斯權實，眾說不同。或約大小、或約通別，或曰教果是權、理行是實。何以記皆不敘？答曰：論云「從得道夜乃至涅槃，常說般若。」斯經權實雙彰、漸頓兼唱，諸宗判釋不同，故使後賢多誤。今將具列，以罄源流。一戒賢論師曰：「依遍計所執而說諸法自性皆空，依他、圓成猶未說有。」即判《般若》等經、《中》、《百》等論，說六識空，多談空理，屬第二時法界無差。論疏依此以判《般若》等經屬第二宗攝。二、智光論師曰：「第三時中方為上根說無相大乘，謂此緣生即是性空平等一相，依計是有、圓成是空。依此以判《般若》等經，總破大小法相八識俱空多說空理。《圓覺疏》等敘彼所判，《般若》等經、《中》、《百》等論屬於空宗，始教所攝。」三、吾祖鎮國大和尚曰：「若唯說法華為實，則抑諸部般若了義大乘之經。般若離四句，何曾存空？般若不壞四句，豈無妙有？是知實相般若即是正因佛性，觀照般若即為了因。《大品》、《仁王》、《理趣》等經皆屬終教。」四者、諸祖皆曰：二邊既離，中道不存，心境兩亡，亡絕亦絕。般若現前，已當八部無相六乘之極致。鎮國曰：「即同智照無二，亦同頓教。」《文殊問》、《光讚》、《放光》等經，諸祖並曰頓教。五、鎮國曰：「《大品》云『一切法趣色』即一切皆色，一中具一切，即事事無礙。般若義該五教，即具圓矣。」而疏主以戒賢、智光二宗所判真諦之空非第一義空，故不攝此義當後三，故言實攝。若約今經顯詮分齊者，鎮國云：「若以三觀就心經意，色不異空明俗不異真，空不異色明真不異俗，色空相即明是中道，為空假中之三觀。」疏中亦以三觀釋經，當前第三義也。又云：「以會色觀中明色不異空等，明空即色中明空不異色等。第三觀但合前二，第四拂前四，向相現真空相不生不滅，無智亦無得真空觀備矣。」貞元判同頓教，即前第四義也。前疏廣敘中道，下文備彰相作相成，互存互泯無礙自在，圓中同教。經詮堅實一心，即圓覺妙心，含圓別矣。皆前第五義也。疏文經旨明若矚日，別議權實者，惑亦甚焉。「第三」下，三、明宗趣，二：初、唱章釋名。「宗」者，崇也、尚也。今云語之所表者，即此經表彰表顯之崇，崇尚也。「趣」者趣向也，即宗意所歸趣之處也。「然先」下，二、總別演義：二：先、總。「總以」等者，《大論》云「說智及智處，智智皆般若。」曉公曰：「此中即顯三種般若。說智者，文字般若。及智處者，實相般若。智智，即觀照般若。是三皆此經之宗。」「一實」等者，古

德曰：妙心湛寂，無相而相，謂之實相。實相隨緣，為諸法之真性。肇公云：「實相、法性、性空、緣會、本無，一義耳。」「二觀照」等者，即正體智等無相離分別之慧也。三即文字般若，《孔目》云「熟教有三種智，謂實相般若智等。」清涼曰：「清涼法界，相宗不得名智，法性宗中亦名為智。」即此實相也。或說五種般若不離此三，故云「不越」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德曰：妙心湛寂，無相而相，謂之實相。實相隨緣，為諸法之真性。肇公云：「實相、法性、性空、緣會、本無，一義耳。」「二觀照」等者，即正體智等無相離分別之慧也。三即文字般若，《孔目》云「熟教有三種智，謂實相般若智等。」清涼曰：「清涼法界，相宗不得名智，法性宗中亦名為智。」即此實相也。或說五種般若不離此三，故云「不越」等。

「別亦」下，後、別一教義對。深窮教海，志在見理成智也。二、境智對。諦觀正理，意其破惑發智矣。三、因果對。因行即觀照妙慧也，果德為趣，非佛德空矣。然別宗如此；其通宗者，般若以無相為宗。清涼曰：「無相宗含於三教，謂始教、頓教、實教。」今經正當頓、實。若深必該淺，義或可通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「別亦」下，後、別一教義對。深窮教海，志在見理成智也。二、境智對。諦觀正理，意其破惑發智矣。三、因果對。因行即觀照妙慧也，果德為趣，非佛德空矣。然別宗如此；其通宗者，般若以無相為宗。清涼曰：「無相宗含於三教，謂始教、頓教、實教。」今經正當頓、實。若深必該淺，義或可通。

「第四」下，四、釋題，三：初、唱章，二、演義，三：初、分教義，二：初、辨詮旨。「謂般若心」者，標舉也。「是所之詮義」者，判釋也。判此題中心及般若等言，皆屬所詮之法，即下無罣礙心也。不空譯云「菩薩有般若波羅蜜多心，名普遍智藏。」乃至色性是空、空性是色等，即心是所詮法明矣。圭山曰：「藏和尚《般若心經疏》作所詮義釋心字，意云般若之心是萬法之體，故云心也。會同堅實用釋圓覺妙心，揀云不同緣慮集起之義。」又曰：「肉團麁淺，不必揀也。故云所詮之義。」「經之」等者，詮上般若心也。《佛地論》云「能貫能攝故名為經。」又曰「應知此中宣說佛地饒益有情，依所詮義，名佛地經。」且能所詮釋經題者，本出親光，而四明禮公乃言：「大違佛理。智者位居五品，親光登地菩薩，位望相遼，如一輕塵較大地土。而輒是彼非，此不知其可也。」若心作喻釋，即「心經」二字是能詮教也。二、結離合。「即能」等者，依所詮義立能詮名。三摩娑釋，依主得名。補盧沙聲，屬聲受稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四」下，四、釋題，三：初、唱章，二、演義，三：初、分教義，二：初、辨詮旨。「謂般若心」者，標舉也。「是所之詮義」者，判釋也。判此題中心及般若等言，皆屬所詮之法，即下無罣礙心也。不空譯云「菩薩有般若波羅蜜多心，名普遍智藏。」乃至色性是空、空性是色等，即心是所詮法明矣。圭山曰：「藏和尚《般若心經疏》作所詮義釋心字，意云般若之心是萬法之體，故云心也。會同堅實用釋圓覺妙心，揀云不同緣慮集起之義。」又曰：「肉團麁淺，不必揀也。故云所詮之義。」「經之」等者，詮上般若心也。《佛地論》云「能貫能攝故名為經。」又曰「應知此中宣說佛地饒益有情，依所詮義，名佛地經。」且能所詮釋經題者，本出親光，而四明禮公乃言：「大違佛理。智者位居五品，親光登地菩薩，位望相遼，如一輕塵較大地土。而輒是彼非，此不知其可也。」若心作喻釋，即「心經」二字是能詮教也。二、結離合。「即能」等者，依所詮義立能詮名。三摩娑釋，依主得名。補盧沙聲，屬聲受稱。

「二就」下，二、析法喻，二：初、約所詮以指法。就上所詮義中，復取心字以喻能詮教勝。唯般若等是所詮之法，故不言所喻。復云：所詮是知實相觀照，非所喻也。獨將一十四行文字般若為所喻，故但言「所引之喻」，不言能喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二就」下，二、析法喻，二：初、約所詮以指法。就上所詮義中，復取心字以喻能詮教勝。唯般若等是所詮之法，故不言所喻。復云：所詮是知實相觀照，非所喻也。獨將一十四行文字般若為所喻，故但言「所引之喻」，不言能喻。

「心之」下，二、歎能詮以引喻。此乃譯人之意，非疏主正義。故慈恩云：「般若波羅蜜多者，大經之通名。心經者，此經之別稱，般若之心經也。」草堂曰：「亦作能詮教釋。意云此半紙之經是六百卷之中也，即紇利陀耶，此云肉團心，引而為喻，喻此略經是大部之心藏也。即文字般若是所喻，心之一字是能喻也。」「即般」下，法合以彰要。謂六百卷二十萬頌之內也。「統要」等者，《幽讚》曰：「甄綜精微纂綱賾，事雖萬象，統即色而為空；道縱千門，貫無智而兼得。採廣文之祕旨，標貞心以為稱也。」「況人」等者，況，譬也。如人百體，心為其主。故經云「心如帝。」三喻此略，經唯談妙，最餘藏六腑喻廣說。經兼被二乘，亦該權淺，豈似此經中道鎔融，唯終唯頓，文略義深，括盡玄奧，故云「統極之本」。然泛論心者，有其四種：一紇利陀耶，即肉團心。二緣慮心，謂八識，俱能緣慮自分境故。三質多，謂集起心，即第八識，集諸種子起現行故。四乾栗陀，此云堅實心，若作所詮則當第四堅實，約法以解心也；作能詮釋則當第一肉團，約喻以解心也。且圭山出自大唐，非後人救過而穿鑿也。顯矣。近代嶽公而謂疏主不知約法以解心。陋哉！坐井而觀天，曰天小者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心之」下，二、歎能詮以引喻。此乃譯人之意，非疏主正義。故慈恩云：「般若波羅蜜多者，大經之通名。心經者，此經之別稱，般若之心經也。」草堂曰：「亦作能詮教釋。意云此半紙之經是六百卷之中也，即紇利陀耶，此云肉團心，引而為喻，喻此略經是大部之心藏也。即文字般若是所喻，心之一字是能喻也。」「即般」下，法合以彰要。謂六百卷二十萬頌之內也。「統要」等者，《幽讚》曰：「甄綜精微纂綱賾，事雖萬象，統即色而為空；道縱千門，貫無智而兼得。採廣文之祕旨，標貞心以為稱也。」「況人」等者，況，譬也。如人百體，心為其主。故經云「心如帝。」三喻此略，經唯談妙，最餘藏六腑喻廣說。經兼被二乘，亦該權淺，豈似此經中道鎔融，唯終唯頓，文略義深，括盡玄奧，故云「統極之本」。然泛論心者，有其四種：一紇利陀耶，即肉團心。二緣慮心，謂八識，俱能緣慮自分境故。三質多，謂集起心，即第八識，集諸種子起現行故。四乾栗陀，此云堅實心，若作所詮則當第四堅實，約法以解心也；作能詮釋則當第一肉團，約喻以解心也。且圭山出自大唐，非後人救過而穿鑿也。顯矣。近代嶽公而謂疏主不知約法以解心。陋哉！坐井而觀天，曰天小者也。

「三就」下，三、明體用、二：初翻名以顯體。即就前所詮法中，非所喻文字般若中也。「體用分二」者，然體用多門，略明三義：一寂體照用，則實相觀照為體用也。《放光》云「般若無所有相，無生滅相。」此明寂體無相也。《道行》云「般若無所知、無所見。」此顯照用無知也。二、權實二智以分體用。實智照真，內鑒而無知，體也。權智涉俗，外應而無慮，用也。三、直就大乘以明體用，則以當法包含為體，運載功能為用。疏主曰：「體用合說，故云大乘。三大二運，即其義也。」又疏主明乘體中，則以無分別智所依真如互為兼正，攝餘勝行為乘體。性明業用中，乃約三佛性中自性為所乘，引出為能乘，至得果為所至處，又約運因成果等義為乘業用。然今此疏乃取到岸為用、證真為體，正用第三兼之前二。若以翻盡為用、照源作體，則通用二三該之第一。「般若」等者，譯梵成唐。「即神」等者，靈知不測曰神，穎脫眾妄曰悟，超名言之表曰玄，出相見之鄉稱奧。以無得無智之般若，會契離性離相之真源，本覺自知、照體獨立，絕知會、忘能所，本心挺現不由他悟，故證而稱妙也。若以真源為實相，則般若但目觀照文字。若約一法多名，則理智互出，以無智外之如故。真源即般若，亦無如外之智，故智慧即真源矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三就」下，三、明體用、二：初翻名以顯體。即就前所詮法中，非所喻文字般若中也。「體用分二」者，然體用多門，略明三義：一寂體照用，則實相觀照為體用也。《放光》云「般若無所有相，無生滅相。」此明寂體無相也。《道行》云「般若無所知、無所見。」此顯照用無知也。二、權實二智以分體用。實智照真，內鑒而無知，體也。權智涉俗，外應而無慮，用也。三、直就大乘以明體用，則以當法包含為體，運載功能為用。疏主曰：「體用合說，故云大乘。三大二運，即其義也。」又疏主明乘體中，則以無分別智所依真如互為兼正，攝餘勝行為乘體。性明業用中，乃約三佛性中自性為所乘，引出為能乘，至得果為所至處，又約運因成果等義為乘業用。然今此疏乃取到岸為用、證真為體，正用第三兼之前二。若以翻盡為用、照源作體，則通用二三該之第一。「般若」等者，譯梵成唐。「即神」等者，靈知不測曰神，穎脫眾妄曰悟，超名言之表曰玄，出相見之鄉稱奧。以無得無智之般若，會契離性離相之真源，本覺自知、照體獨立，絕知會、忘能所，本心挺現不由他悟，故證而稱妙也。若以真源為實相，則般若但目觀照文字。若約一法多名，則理智互出，以無智外之如故。真源即般若，亦無如外之智，故智慧即真源矣。

「波羅」下，二、會梵以彰用。「波羅」者，譯梵成唐。既以到岸為用，正約運因成果也。而義有三：一「由斯妙慧」者，運行令增也。二「生死過盡」者，運惑令滅也。三「真空際」者，運理令顯也。初一是能、後二是所。又即《雜集》三轉依義：一、心轉，真性現故。二、道轉，行漸增故。三、斷轉，惑障滅故。又《起信》云「破和合識是轉滅，顯現法身是轉顯，智淳淨是轉增。」但小不次。不到之慧，揀權小也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波羅」下，二、會梵以彰用。「波羅」者，譯梵成唐。既以到岸為用，正約運因成果也。而義有三：一「由斯妙慧」者，運行令增也。二「生死過盡」者，運惑令滅也。三「真空際」者，運理令顯也。初一是能、後二是所。又即《雜集》三轉依義：一、心轉，真性現故。二、道轉，行漸增故。三、斷轉，惑障滅故。又《起信》云「破和合識是轉滅，顯現法身是轉顯，智淳淨是轉增。」但小不次。不到之慧，揀權小也。

「謂體」下，三、結釋。初一持業、後二依主。「立斯名」者，據不空譯本，即說主立耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂體」下，三、結釋。初一持業、後二依主。「立斯名」者，據不空譯本，即說主立耳。

「經觀」下，五、解文疏，三：初、唱經標章。然此當通唱一經而判釋之，隨科釋處再唱子科。經文於義即便，今疏從略但存別唱，不然則判釋居前。或本作此安布，以廣陳中例亦如此，故不敢率易改動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經觀」下，五、解文疏，三：初、唱經標章。然此當通唱一經而判釋之，隨科釋處再唱子科。經文於義即便，今疏從略但存別唱，不然則判釋居前。或本作此安布，以廣陳中例亦如此，故不敢率易改動。

「此既」下，二、會義具闕。然此經六譯，三分有無，譯人意樂。今此云者，是語略之之意也。慈恩曰：「錄大經妙最，別出此經。三分二序，故皆遺闕。」然餘譯多具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此既」下，二、會義具闕。然此經六譯，三分有無，譯人意樂。今此云者，是語略之之意也。慈恩曰：「錄大經妙最，別出此經。三分二序，故皆遺闕。」然餘譯多具。

「文中」下，三、開章演釋，二：初、總別開判，二：初、分總，二：初、判經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文中」下，三、開章演釋，二：初、總別開判，二：初、分總，二：初、判經。

「何以」下，二、顯意。「何以」者，假問令說也。「謂顯」等者，滅惑要須開解，開解在於顯談；祝詛志期生福，障除然後福生。經談二分，依修而福慧等嚴，故云顯了等也。夫灌頂大悲，滌業之辭甚顯；首稜如意，雪罪之文頗明。孤山乃謂顯祕之與機心好異，引直說為神呪，判情迷作祕宣，遂使教闕淺深、人無利鈍。且郢書燕說，誰曰不空？獻替鳳毛，豈稱祕密？況乃全抄本疏，雜以浮辭謾誇，十疏通經是亦浪名。江表鈔《盂蘭》而服《義疏》，斯經乃欺心，中邊皆甜、實難其味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以」下，二、顯意。「何以」者，假問令說也。「謂顯」等者，滅惑要須開解，開解在於顯談；祝詛志期生福，障除然後福生。經談二分，依修而福慧等嚴，故云顯了等也。夫灌頂大悲，滌業之辭甚顯；首稜如意，雪罪之文頗明。孤山乃謂顯祕之與機心好異，引直說為神呪，判情迷作祕宣，遂使教闕淺深、人無利鈍。且郢書燕說，誰曰不空？獻替鳳毛，豈稱祕密？況乃全抄本疏，雜以浮辭謾誇，十疏通經是亦浪名。江表鈔《盂蘭》而服《義疏》，斯經乃欺心，中邊皆甜、實難其味。

「就前」下，二、判別，二：初、判經略標。「綱要」者，真心之空，斯教喉衿，是以經家標為義本。不空譯云「菩薩白言：『我欲於此會中，說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心。』蒙佛聽許，入慧光定，照五蘊空度苦厄等。」一經宗本，故略標之。「廣陳實義」者，色空交徹、性相融通，事非權淺，故云爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「就前」下，二、判別，二：初、判經略標。「綱要」者，真心之空，斯教喉衿，是以經家標為義本。不空譯云「菩薩白言：『我欲於此會中，說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心。』蒙佛聽許，入慧光定，照五蘊空度苦厄等。」一經宗本，故略標之。「廣陳實義」者，色空交徹、性相融通，事非權淺，故云爾也。

「以義」下，二、顯意，初約廣略。三、約解行者，略乃定中照見，得非自利行乎。廣則起定宣揚、對機明辨，開彼解為。然今經略分，則別譯序分之文，譯者之妙，巧應秦人，而皆別相。修多羅攝略為廣本，亦本略收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以義」下，二、顯意，初約廣略。三、約解行者，略乃定中照見，得非自利行乎。廣則起定宣揚、對機明辨，開彼解為。然今經略分，則別譯序分之文，譯者之妙，巧應秦人，而皆別相。修多羅攝略為廣本，亦本略收。

「前中」下，二、依門作釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前中」下，二、依門作釋。