般若波羅蜜多心經略疏(并序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜多心經略疏(并序)

唐翻經沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐翻經沙門法藏述

夫以真源素範，冲漠隔於筌罤，妙覺玄猷，奧頤超於言象，雖真俗雙泯，二諦恒存，空有兩亡，一味常顯。良以真空未甞不有，即有以辨於空，幻有未始不空，即空以明於有。有空有故不有，空有空故不空，不空之空空而非斷，不有之有有而不常；四執既亡，百非斯遣，般若玄旨，斯之謂歟？若歷事備陳，言過二十萬頌，若撮其樞要，理盡一十四行，是知詮真之教，乍廣略而隨緣，超言之宗，性圓通而俱現。「般若心經」者，實謂曜昏衢之高炬，濟苦海之迅航，拯物導迷，莫斯最為。然則「般若」以神鑒為體，「波羅蜜多」以到彼岸為功，「心」顯要妙所歸，「經」乃貫穿言教，從法就喻，詮旨為目，故言「般若波羅蜜多心經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫以真源素範，冲漠隔於筌罤，妙覺玄猷，奧頤超於言象，雖真俗雙泯，二諦恒存，空有兩亡，一味常顯。良以真空未甞不有，即有以辨於空，幻有未始不空，即空以明於有。有空有故不有，空有空故不空，不空之空空而非斷，不有之有有而不常；四執既亡，百非斯遣，般若玄旨，斯之謂歟？若歷事備陳，言過二十萬頌，若撮其樞要，理盡一十四行，是知詮真之教，乍廣略而隨緣，超言之宗，性圓通而俱現。「般若心經」者，實謂曜昏衢之高炬，濟苦海之迅航，拯物導迷，莫斯最為。然則「般若」以神鑒為體，「波羅蜜多」以到彼岸為功，「心」顯要妙所歸，「經」乃貫穿言教，從法就喻，詮旨為目，故言「般若波羅蜜多心經」。

將釋此經，五門分別，一、教興，二、藏攝，三、宗趣，四、釋題，五、解文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，五門分別，一、教興，二、藏攝，三、宗趣，四、釋題，五、解文。

初、教興者，依《大智度論》云，如須彌山王，非無因緣、非少因緣令得振動，般若教興亦復如是，具多因緣。一、謂欲破外道諸邪見故，二、欲迴二乘令入大乘故，三、令小菩薩不迷空故，四、令悟二諦中道生正見故，五、顯佛勝德生淨信故，六、欲令發大菩提心故，七、令修菩薩深、廣行故，八、令斷一切諸重障故，九、令得菩提、涅槃果故，十、流至後代益眾生故。略說此十，具收彼意，令此教興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、教興者，依《大智度論》云，如須彌山王，非無因緣、非少因緣令得振動，般若教興亦復如是，具多因緣。一、謂欲破外道諸邪見故，二、欲迴二乘令入大乘故，三、令小菩薩不迷空故，四、令悟二諦中道生正見故，五、顯佛勝德生淨信故，六、欲令發大菩提心故，七、令修菩薩深、廣行故，八、令斷一切諸重障故，九、令得菩提、涅槃果故，十、流至後代益眾生故。略說此十，具收彼意，令此教興。

第二、藏攝者，謂三藏之中契經藏攝，二藏之內菩薩藏收，權實教中實教所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、藏攝者，謂三藏之中契經藏攝，二藏之內菩薩藏收，權實教中實教所攝。

第三、宗趣者，語之所表曰宗，宗之所歸曰趣，然先總後別，總以三種般若為宗。一、實相，謂所觀真性；二、觀照，謂能觀妙慧；三、文字，謂詮上之教。不越此三，故以為宗。別亦有三，一、教、義一對，以文字教為宗，餘二義為趣；二、境、智一對，以真空境為宗，觀照智為趣；三、因、果一對，以菩提因行為宗，菩提果德為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、宗趣者，語之所表曰宗，宗之所歸曰趣，然先總後別，總以三種般若為宗。一、實相，謂所觀真性；二、觀照，謂能觀妙慧；三、文字，謂詮上之教。不越此三，故以為宗。別亦有三，一、教、義一對，以文字教為宗，餘二義為趣；二、境、智一對，以真空境為宗，觀照智為趣；三、因、果一對，以菩提因行為宗，菩提果德為趣。

「般若波羅蜜多心經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜多心經」。

第四、釋題者亦有三，初、教義分二，謂「般若心」，是所詮之義；「經」之一字是能詮之教，即能詮般若之經，依義立名。二、就所詮義中，法、喻分二，謂「般若」等是所詮之法，「心」之一字是所引之喻，即般若內統要衷之妙義，況人心藏為主、為要，統極之本。三、就前法中有體用分二，謂「般若」是體，此云智慧，即神悟玄奧、妙證真源也；「波羅蜜多」是用，此云到彼岸，即由斯妙慧翻生死過盡，至真空之際，即簡不到彼岸之慧，故以為名。謂體即用故，法之喻故，義之教故，立斯名耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、釋題者亦有三，初、教義分二，謂「般若心」，是所詮之義；「經」之一字是能詮之教，即能詮般若之經，依義立名。二、就所詮義中，法、喻分二，謂「般若」等是所詮之法，「心」之一字是所引之喻，即般若內統要衷之妙義，況人心藏為主、為要，統極之本。三、就前法中有體用分二，謂「般若」是體，此云智慧，即神悟玄奧、妙證真源也；「波羅蜜多」是用，此云到彼岸，即由斯妙慧翻生死過盡，至真空之際，即簡不到彼岸之慧，故以為名。謂體即用故，法之喻故，義之教故，立斯名耳。

「觀自在菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀自在菩薩」。

自下第五、解文。此既心經，是以無序及流通也。文中分二，初、顯了般若，後、「即說呪曰」下，明祕密般若。何以辨此二者，謂顯了明說，令生慧解，滅煩惱障；以呪祕密言，令誦生福，滅罪業障。為滅二障，成二嚴故，說此二分。就前文中亦二，初、略標綱要分，二、從「舍利子！色不異空」下，明廣陳實義分。以義非頓顯，故先略標，非略能具，故次廣釋。又前是據行略標，後即就解廣陳。前中有四，一、能觀人，二、所行行，三、觀行境，四、明能觀利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第五、解文。此既心經，是以無序及流通也。文中分二，初、顯了般若，後、「即說呪曰」下，明祕密般若。何以辨此二者，謂顯了明說，令生慧解，滅煩惱障；以呪祕密言，令誦生福，滅罪業障。為滅二障，成二嚴故，說此二分。就前文中亦二，初、略標綱要分，二、從「舍利子！色不異空」下，明廣陳實義分。以義非頓顯，故先略標，非略能具，故次廣釋。又前是據行略標，後即就解廣陳。前中有四，一、能觀人，二、所行行，三、觀行境，四、明能觀利益。

且初、能觀人，「觀自在菩薩」者，是能觀人也，謂於理事無閡之境，觀達自在，故立此名。又觀機往救，自在無閡，故以為名焉。前釋就智，後釋就悲。菩謂菩提，此謂之覺；薩者薩埵，此曰眾生。謂此人以智上求菩提，用悲下救眾生，從境得名故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且初、能觀人，「觀自在菩薩」者，是能觀人也，謂於理事無閡之境，觀達自在，故立此名。又觀機往救，自在無閡，故以為名焉。前釋就智，後釋就悲。菩謂菩提，此謂之覺；薩者薩埵，此曰眾生。謂此人以智上求菩提，用悲下救眾生，從境得名故。

「行深般若波羅蜜多時」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行深般若波羅蜜多時」。

二、明所行之行。謂般若妙行有其二種，一、淺即人空般若，二、深即法空般若，今簡淺異深，故云行深般若。言「時」者，謂此菩薩有時亦同二乘入人空觀，故《法華》云，應以聲聞身得度者，即現聲聞身等。今非彼時，故云行深時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明所行之行。謂般若妙行有其二種，一、淺即人空般若，二、深即法空般若，今簡淺異深，故云行深般若。言「時」者，謂此菩薩有時亦同二乘入人空觀，故《法華》云，應以聲聞身得度者，即現聲聞身等。今非彼時，故云行深時也。

「照見五蘊皆空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「照見五蘊皆空」。

三、明觀行境。謂達見五蘊自性皆空，即二空理，深慧所見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明觀行境。謂達見五蘊自性皆空，即二空理，深慧所見也。

「度一切苦厄」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度一切苦厄」。

四、明利益。謂證見真空，苦惱斯盡，當得遠離分段、變易二種生死，證菩提、涅槃究竟樂果，故云度一切苦厄也。上來略標竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明利益。謂證見真空，苦惱斯盡，當得遠離分段、變易二種生死，證菩提、涅槃究竟樂果，故云度一切苦厄也。上來略標竟。

「舍利子！色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。受、想、行、識，亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。受、想、行、識，亦復如是」。

自下第二、明廣陳實義分，於中有五。一、拂外疑，二、顯法體，三、明所離，四、辨所得，五、結歎勝能。初段文有四釋，一、正去小乘疑，二、兼釋菩薩疑，三、便顯正義，四、就觀行釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二、明廣陳實義分，於中有五。一、拂外疑，二、顯法體，三、明所離，四、辨所得，五、結歎勝能。初段文有四釋，一、正去小乘疑，二、兼釋菩薩疑，三、便顯正義，四、就觀行釋。

初中言「舍利子」者，舉疑人也。舍利是鳥名，此翻為鶖鷺鳥，以其人母聰悟迅疾，如彼鳥眼，因立其名，是彼之子，連母為號，故曰鶖子。是則母因鳥名，子連母號，聰慧第一，標為上首，故對之釋疑也。彼疑云：「我小乘有餘位中，見蘊無人，亦云法空，與此何別？」今釋云：「汝宗蘊中無人名蘊空，非蘊自空，是則蘊異於空。今明諸蘊自性本空，而不同彼，故云色不異空等。」又疑云：「我小乘中入無餘位，身、智俱盡，亦空無色等，與此何別？」釋云：「汝宗即色非空，滅色方空。今則不爾，色即是空，非色滅空，故不同彼。」以二乘疑不出此二，故就釋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中言「舍利子」者，舉疑人也。舍利是鳥名，此翻為鶖鷺鳥，以其人母聰悟迅疾，如彼鳥眼，因立其名，是彼之子，連母為號，故曰鶖子。是則母因鳥名，子連母號，聰慧第一，標為上首，故對之釋疑也。彼疑云：「我小乘有餘位中，見蘊無人，亦云法空，與此何別？」今釋云：「汝宗蘊中無人名蘊空，非蘊自空，是則蘊異於空。今明諸蘊自性本空，而不同彼，故云色不異空等。」又疑云：「我小乘中入無餘位，身、智俱盡，亦空無色等，與此何別？」釋云：「汝宗即色非空，滅色方空。今則不爾，色即是空，非色滅空，故不同彼。」以二乘疑不出此二，故就釋之。

二兼釋菩薩疑者，依《寶性論》云，空亂意菩薩有三種疑。一、疑空異色，取色外空。今明色不異空，以斷彼疑。二、疑空滅色，取斷滅空。今明色即是空，非色滅空，以斷彼疑。三、疑空是物，取空為有。今明空即色，不可以空取空，以斷彼疑。三疑既盡，真空自顯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二兼釋菩薩疑者，依《寶性論》云，空亂意菩薩有三種疑。一、疑空異色，取色外空。今明色不異空，以斷彼疑。二、疑空滅色，取斷滅空。今明色即是空，非色滅空，以斷彼疑。三、疑空是物，取空為有。今明空即色，不可以空取空，以斷彼疑。三疑既盡，真空自顯也。

三便顯正義者，但色空相望，有其三義。一、相違義。下文云，「空中無色」等，以空害色故，準此應云「色中無空」，以色違空故，若以互存，必互亡故。二、不相閡義，謂以色是幻色，必不閡空，以空是真空，必不妨幻色。若閡於色，即是斷空，非真空故；若閡於空，即是實色，非幻色故。三、明相作義，謂若此幻色舉體非空，不成幻色，是故由色即空，方得有色故。《大品》云，若諸法不空，即無道、無果等。《中論》云，「以有空義故，一切法得成」。故真空亦爾，準上應知。是故真空通有四義，一、廢己成他義，以空即是色故，即色現空隱也。二、泯他顯己義，以色是空故，即色盡空顯也。三、自他俱存義，以隱顯無二是真空故，謂色不異空為幻色色存也，空不異色名真空空顯也，以互不相礙，二俱存也。四、自他俱泯義，以舉體相即，全奪兩亡，絕二邊故。色望於空亦有四義，一、顯他自盡，二、自顯隱他，三、俱存，四、俱泯，並準前思之。是則幻色存亡無閡，真空隱顯自在，合為一味，圓通無寄，是其法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三便顯正義者，但色空相望，有其三義。一、相違義。下文云，「空中無色」等，以空害色故，準此應云「色中無空」，以色違空故，若以互存，必互亡故。二、不相閡義，謂以色是幻色，必不閡空，以空是真空，必不妨幻色。若閡於色，即是斷空，非真空故；若閡於空，即是實色，非幻色故。三、明相作義，謂若此幻色舉體非空，不成幻色，是故由色即空，方得有色故。《大品》云，若諸法不空，即無道、無果等。《中論》云，「以有空義故，一切法得成」。故真空亦爾，準上應知。是故真空通有四義，一、廢己成他義，以空即是色故，即色現空隱也。二、泯他顯己義，以色是空故，即色盡空顯也。三、自他俱存義，以隱顯無二是真空故，謂色不異空為幻色色存也，空不異色名真空空顯也，以互不相礙，二俱存也。四、自他俱泯義，以舉體相即，全奪兩亡，絕二邊故。色望於空亦有四義，一、顯他自盡，二、自顯隱他，三、俱存，四、俱泯，並準前思之。是則幻色存亡無閡，真空隱顯自在，合為一味，圓通無寄，是其法也。

四就觀行釋者有三，一、觀色即空以成止行，觀空即色以成觀行，空色無二，一念頓現，即止觀俱行，方為究竟。二、見色即空，成大智而不住生死；見空即色，成大悲而不住涅槃；以色、空境不二，悲、智念不殊，成無住處行。三、智者大師依《瓔珞經》立一心三觀義，一、從假入空觀，謂即是空故；二、從空入假觀，謂空即是色故；三、空、假平等觀，謂色、空無異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四就觀行釋者有三，一、觀色即空以成止行，觀空即色以成觀行，空色無二，一念頓現，即止觀俱行，方為究竟。二、見色即空，成大智而不住生死；見空即色，成大悲而不住涅槃；以色、空境不二，悲、智念不殊，成無住處行。三、智者大師依《瓔珞經》立一心三觀義，一、從假入空觀，謂即是空故；二、從空入假觀，謂空即是色故；三、空、假平等觀，謂色、空無異故。

「舍利子，是諸法空相」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子，是諸法空相」，

第二、顯法體。於中有二，先總後別，今初也。言「是諸法空相」者，謂蘊等非一，故云諸法；顯此空狀，故云空相。《中邊論》云，「無二有此無，是二名空相」，言「無二」者，無能取、所取。有言，「有此無」者，有能取、所取。無是二、不二，名為空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、顯法體。於中有二，先總後別，今初也。言「是諸法空相」者，謂蘊等非一，故云諸法；顯此空狀，故云空相。《中邊論》云，「無二有此無，是二名空相」，言「無二」者，無能取、所取。有言，「有此無」者，有能取、所取。無是二、不二，名為空相。

「不生不滅，不垢不淨，不增不減」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，

二別顯中，有三對六不。然有三釋，一、就位釋，二、就法釋，三、就觀行釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二別顯中，有三對六不。然有三釋，一、就位釋，二、就法釋，三、就觀行釋。

初就位釋者，一、不生不滅，在道前凡位。謂諸凡夫死此生彼，流轉長劫，是生滅位；真空離此，故云不生不滅也。二、不垢不淨者，在道中菩薩等位。謂諸菩薩障染未盡，淨行已修，名垢淨位；真空離此，故名不垢不淨。三、不增不減者，在道後佛果位中。生死惑障昔未盡而今盡，是減也，修生萬德昔未圜而今圜，是增也；真空離此，故云不增不減。又《佛性論》中立三種佛性，一、道前名自性住佛性，二、道中名引出佛性，三、道後名至得果佛性。佛性唯一，就位分三；今真空無異，亦就位分異。又《法界無差別論》中，初、名染位，次、名染淨位，後、名純淨位，皆同此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初就位釋者，一、不生不滅，在道前凡位。謂諸凡夫死此生彼，流轉長劫，是生滅位；真空離此，故云不生不滅也。二、不垢不淨者，在道中菩薩等位。謂諸菩薩障染未盡，淨行已修，名垢淨位；真空離此，故名不垢不淨。三、不增不減者，在道後佛果位中。生死惑障昔未盡而今盡，是減也，修生萬德昔未圜而今圜，是增也；真空離此，故云不增不減。又《佛性論》中立三種佛性，一、道前名自性住佛性，二、道中名引出佛性，三、道後名至得果佛性。佛性唯一，就位分三；今真空無異，亦就位分異。又《法界無差別論》中，初、名染位，次、名染淨位，後、名純淨位，皆同此也。

二就法釋者，謂此真空雖即色等，然色從緣起，真空不生；色從緣謝，真空不滅。又隨流不染，出障非淨。又障盡非減，德滿不增。此生滅等是有為法相，翻此以顯真空之相，故云空相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二就法釋者，謂此真空雖即色等，然色從緣起，真空不生；色從緣謝，真空不滅。又隨流不染，出障非淨。又障盡非減，德滿不增。此生滅等是有為法相，翻此以顯真空之相，故云空相也。

三就觀行釋者，謂於三性立三無性觀。一、於遍計所執性作無相觀，謂彼即空無可生滅；二、於依他起性作無生觀，謂依他染淨從緣無性；三、於圜成實性作無性觀，謂前二不有而非減，觀智照現而不增。又在纏、出障，性無增減。又妄法無生滅，緣起非染淨，真空無增減。以此三無性，顯彼真空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三就觀行釋者，謂於三性立三無性觀。一、於遍計所執性作無相觀，謂彼即空無可生滅；二、於依他起性作無生觀，謂依他染淨從緣無性；三、於圜成實性作無性觀，謂前二不有而非減，觀智照現而不增。又在纏、出障，性無增減。又妄法無生滅，緣起非染淨，真空無增減。以此三無性，顯彼真空相。

「是故空中無色，無受、想、行、識，無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法，無眼界，乃至無意識界」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故空中無色，無受、想、行、識，無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法，無眼界，乃至無意識界」，

第三、明所離。然真空所離，歷法多門，統略有四，一、法相開合門，二、緣起逆順門，三、染淨因果門，四、境智能所門。初「是故空中」者，是前不生不滅等真空中故。「無色」等者，彼真空中無五蘊等法，此就相違門故云無也，理實皆悉不壞色等，以自性空不待壞故，下並準知。此中五蘊，即合色為一，開心為四。二「無眼」等者，空無十二處，十二處即合心為一、半，謂意處全及法處一分；開色為十、半，謂五根、五境為十處，及法處一分。三「無眼界」等者，空無十八界，十八界中即色、心俱開，準上可知。釋此三科，具如《對法》等論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、明所離。然真空所離，歷法多門，統略有四，一、法相開合門，二、緣起逆順門，三、染淨因果門，四、境智能所門。初「是故空中」者，是前不生不滅等真空中故。「無色」等者，彼真空中無五蘊等法，此就相違門故云無也，理實皆悉不壞色等，以自性空不待壞故，下並準知。此中五蘊，即合色為一，開心為四。二「無眼」等者，空無十二處，十二處即合心為一、半，謂意處全及法處一分；開色為十、半，謂五根、五境為十處，及法處一分。三「無眼界」等者，空無十八界，十八界中即色、心俱開，準上可知。釋此三科，具如《對法》等論也。

「無無明亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無無明亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡」，

二、明緣起逆順門。「無無明」者，順觀無明流轉門，以其性空，故云無無明也。「亦無無明盡」，逆觀無明還滅門，以真空故無可盡也。此舉初支，中間十支，皆應準此，故云「乃至」，末後一支謂老死，亦流轉、還滅皆空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明緣起逆順門。「無無明」者，順觀無明流轉門，以其性空，故云無無明也。「亦無無明盡」，逆觀無明還滅門，以真空故無可盡也。此舉初支，中間十支，皆應準此，故云「乃至」，末後一支謂老死，亦流轉、還滅皆空也。

「無苦、集、滅、道」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無苦、集、滅、道」，

三、染淨因果門。「苦」、「集」是世間因果，謂苦是生死報，先舉令生厭；集是彼因，謂是煩惱、業，厭苦斷集，先果後因故也。「滅」、「道」是出世間因果，滅是涅槃果，先舉令欣；道是彼因，謂八正道，修之於後。皆空無有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、染淨因果門。「苦」、「集」是世間因果，謂苦是生死報，先舉令生厭；集是彼因，謂是煩惱、業，厭苦斷集，先果後因故也。「滅」、「道」是出世間因果，滅是涅槃果，先舉令欣；道是彼因，謂八正道，修之於後。皆空無有也。

「無智亦無得」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無智亦無得」，

四、境智能所門。非但空中無前諸法，彼知空智亦不可得，故云無智也；即此所知空理亦不可得，故云無得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、境智能所門。非但空中無前諸法，彼知空智亦不可得，故云無智也；即此所知空理亦不可得，故云無得也。

問：「前云空即是色等，明色等不亡，何以此文一切皆無，豈非此空是滅色耶？」答：「前雖不閡存而未甞不盡，今此都亡未甞不立，故《大品》云，諸法無所有，如是有。此無，此就無所有，前據如是有。又前就相作門，此就相害門，一法二義，隨說無違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「前云空即是色等，明色等不亡，何以此文一切皆無，豈非此空是滅色耶？」答：「前雖不閡存而未甞不盡，今此都亡未甞不立，故《大品》云，諸法無所有，如是有。此無，此就無所有，前據如是有。又前就相作門，此就相害門，一法二義，隨說無違。」

「以無所得故」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無所得故」，

第四、明其所得。有二，初、牒前起後，二、正明所得，今初也。言「以無所得故」者，牒前起後也。以者，由也；故者，因也。由前無所得為因，令後有所得也，《大品》云，無所得故而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、明其所得。有二，初、牒前起後，二、正明所得，今初也。言「以無所得故」者，牒前起後也。以者，由也；故者，因也。由前無所得為因，令後有所得也，《大品》云，無所得故而得。

「菩提薩埵依般若波羅蜜多故」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提薩埵依般若波羅蜜多故」，

二、正明所得。有二，先、明菩薩得涅槃斷果，後、明諸佛得菩提智果。前中亦二，先、舉人依法，後、斷障得果，今初也。言「菩提薩埵」者，舉人也，義如前解。「依般若波羅蜜多故」者，明依此法行也。「故」者，起後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正明所得。有二，先、明菩薩得涅槃斷果，後、明諸佛得菩提智果。前中亦二，先、舉人依法，後、斷障得果，今初也。言「菩提薩埵」者，舉人也，義如前解。「依般若波羅蜜多故」者，明依此法行也。「故」者，起後也。

「心無罣閡」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心無罣閡」，

二、斷障得果。中有三，初、行成，二、斷障，三、得果，今初也。言「心無罣閡」者，行成也，謂惑不閡心故，境不閡智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、斷障得果。中有三，初、行成，二、斷障，三、得果，今初也。言「心無罣閡」者，行成也，謂惑不閡心故，境不閡智故。

「無罣閡故，無有恐怖，遠離顛倒、夢想」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無罣閡故，無有恐怖，遠離顛倒、夢想」，

二、斷障也。言「無罣閡故」，牒前起後也。「無有恐怖」者，外無魔冤之怖，即惡緣息也。「遠離顛倒、夢想」者，內無惑障之倒，即惡因盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、斷障也。言「無罣閡故」，牒前起後也。「無有恐怖」者，外無魔冤之怖，即惡緣息也。「遠離顛倒、夢想」者，內無惑障之倒，即惡因盡也。

「究竟涅槃」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「究竟涅槃」，

三、得果也。「涅槃」，此云圜寂，謂德無不備稱圜，障無不盡稱寂。簡異小乘化城權立，今則一得永常，故云「究竟」。又釋智能究竟盡涅槃之際，故云究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、得果也。「涅槃」，此云圜寂，謂德無不備稱圜，障無不盡稱寂。簡異小乘化城權立，今則一得永常，故云「究竟」。又釋智能究竟盡涅槃之際，故云究竟。

「三世諸佛依般若波羅蜜多故」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三世諸佛依般若波羅蜜多故」，

第二、得菩提智果。於中有二，初、舉人依法，二、明得果，今初也。謂三世諸佛更無異路，唯此一門，故云「依般若波羅蜜多故」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、得菩提智果。於中有二，初、舉人依法，二、明得果，今初也。謂三世諸佛更無異路，唯此一門，故云「依般若波羅蜜多故」也。

「得阿耨多羅三藐三菩提」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得阿耨多羅三藐三菩提」，

二、正明得果也。「阿耨多羅」，此云無上也；「三藐」者，此云正也；次「三」者，此云等也；「菩提」，此云覺也；即無上正等覺也。覺有二義，一、正覺，即如理智，正觀真諦；二、等覺，即如量智，遍觀俗諦；皆至極無邊，故云無上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正明得果也。「阿耨多羅」，此云無上也；「三藐」者，此云正也；次「三」者，此云等也；「菩提」，此云覺也；即無上正等覺也。覺有二義，一、正覺，即如理智，正觀真諦；二、等覺，即如量智，遍觀俗諦；皆至極無邊，故云無上也。

上來所得竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來所得竟。

「故知般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故知般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪」，

第五、結歎勝能。於中有二，先、別歎，後、總結，今初也。言「故知」者，牃前起後也。由佛菩薩依般若得菩提、涅槃果，「故知般若是大神呪」等，歎其勝能，略歎四德，然有三釋。一、就法釋。一、除障不虛名為神呪，二、智鑒無昧名為明呪，三、更無加過名無上呪，四、獨絕無倫名無等等呪。二、約功能釋。一、能破煩惱，二、能破無明，三、令因行滿，四、令果德圜。三、就位釋。一、過凡，二、越小，三、超因，四、齊果。謂無等之位互相濟等，故云「無等等」。《十地論》云，無等者，謂佛比餘眾生，彼非等故；重言等者，此彼法身等故。何故不但說無等耶？示現等正覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、結歎勝能。於中有二，先、別歎，後、總結，今初也。言「故知」者，牃前起後也。由佛菩薩依般若得菩提、涅槃果，「故知般若是大神呪」等，歎其勝能，略歎四德，然有三釋。一、就法釋。一、除障不虛名為神呪，二、智鑒無昧名為明呪，三、更無加過名無上呪，四、獨絕無倫名無等等呪。二、約功能釋。一、能破煩惱，二、能破無明，三、令因行滿，四、令果德圜。三、就位釋。一、過凡，二、越小，三、超因，四、齊果。謂無等之位互相濟等，故云「無等等」。《十地論》云，無等者，謂佛比餘眾生，彼非等故；重言等者，此彼法身等故。何故不但說無等耶？示現等正覺故。

「能除一切苦，真實不虛」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能除一切苦，真實不虛」，

二、總結勝能。謂三苦、八苦、一切苦也。又分段、變易，亦云一切苦也。除苦決定，故云真實不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、總結勝能。謂三苦、八苦、一切苦也。又分段、變易，亦云一切苦也。除苦決定，故云真實不虛也。

上來廣略不同，總明顯了般若竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來廣略不同，總明顯了般若竟。

「故說般若波羅蜜多呪，即說呪曰」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故說般若波羅蜜多呪，即說呪曰」，

自下第二段明祕密般若。於中有二，初、牒前起後，二、正說呪詞，今初也。前云是大神呪，未顯呪詞，故今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二段明祕密般若。於中有二，初、牒前起後，二、正說呪詞，今初也。前云是大神呪，未顯呪詞，故今說之。

「羯諦羯諦，波羅羯諦，波羅僧羯諦，菩提薩婆訶」， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羯諦羯諦，波羅羯諦，波羅僧羯諦，菩提薩婆訶」，

二、正說呪詞。此有二義。一、不可釋，以是諸佛祕語，非因位所解，但當誦持，除障增福，亦不須強釋也。二、若欲強釋者，「羯諦」者，此云去也、度也，即深慧功能。重言「羯諦」者，自度、度他也。「波羅羯諦」者，「波羅」，此云彼岸，即度所到處也。「波羅僧羯諦」者，「僧」者，總也、溥也，即謂自他溥度，總到彼岸也。言「菩提」者，至何等彼岸？謂大菩提處也。言「薩婆訶」者，此云速疾，令前所作速疾成就故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正說呪詞。此有二義。一、不可釋，以是諸佛祕語，非因位所解，但當誦持，除障增福，亦不須強釋也。二、若欲強釋者，「羯諦」者，此云去也、度也，即深慧功能。重言「羯諦」者，自度、度他也。「波羅羯諦」者，「波羅」，此云彼岸，即度所到處也。「波羅僧羯諦」者，「僧」者，總也、溥也，即謂自他溥度，總到彼岸也。言「菩提」者，至何等彼岸？謂大菩提處也。言「薩婆訶」者，此云速疾，令前所作速疾成就故也。

略釋絕筆，述懷頌曰：「般若深邃，累劫難逢，隨分讚釋，冀會真宗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋絕筆，述懷頌曰：「般若深邃，累劫難逢，隨分讚釋，冀會真宗。」

般若波羅蜜多心經略疏 法藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜多心經略疏 法藏

長安二年，於京清禪寺，翻經之暇，屬同禮部兼檢校雍州長史滎陽鄭公——清簡成性，忠孝自心。金柯玉葉之芳葩，九刊三王之重寄。羽儀朝序，城壍法門。始自青衿，迄于白首。持此心經數千萬遍，心游妙義口誦靈文——再三慇懃，令出略疏，輒以蠡管詎測高深云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長安二年，於京清禪寺，翻經之暇，屬同禮部兼檢校雍州長史滎陽鄭公——清簡成性，忠孝自心。金柯玉葉之芳葩，九刊三王之重寄。羽儀朝序，城壍法門。始自青衿，迄于白首。持此心經數千萬遍，心游妙義口誦靈文——再三慇懃，令出略疏，輒以蠡管詎測高深云爾。

般若心經贊序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若心經贊序

張說撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張說撰

萬法起心，心人之主。三乘歸一，一法之宗。知心無所得是真得，見一無不通是玄通。如來說五蘊皆空——人本空也；如來說諸法空相——法亦空也。知法照空，見空捨法。二者知見，復非空耶？是故定與慧俱空中法。入此門者為明門，行此路者為超路。非夫行深般若者，其孰能證於此乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬法起心，心人之主。三乘歸一，一法之宗。知心無所得是真得，見一無不通是玄通。如來說五蘊皆空——人本空也；如來說諸法空相——法亦空也。知法照空，見空捨法。二者知見，復非空耶？是故定與慧俱空中法。入此門者為明門，行此路者為超路。非夫行深般若者，其孰能證於此乎？

祕書少監駙馬都尉滎陽鄭萬鈞，深藝之士也。學有傳癖，書成草聖。迺揮灑手翰，鐫刻心經；樹聖善之寶坊，啟未來之華業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕書少監駙馬都尉滎陽鄭萬鈞，深藝之士也。學有傳癖，書成草聖。迺揮灑手翰，鐫刻心經；樹聖善之寶坊，啟未來之華業。

佛以無依相而說，法本不生；我以無所得而傳，今則無滅。道存文字，意齊天壤。國老張說，聞而嘉焉。讚揚佛事，題之樂石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以無依相而說，法本不生；我以無所得而傳，今則無滅。道存文字，意齊天壤。國老張說，聞而嘉焉。讚揚佛事，題之樂石。