般若波羅蜜多心經幽贊

般若波羅蜜多心經幽贊卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜多心經幽贊卷下

大乘 基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘 基撰

知所學法，如是修已，何相名成能修學者？種、行具修，成十二住，總攝一切菩薩皆盡，此後方得無上菩提，第十三住成圓滿果。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知所學法，如是修已，何相名成能修學者？種、行具修，成十二住，總攝一切菩薩皆盡，此後方得無上菩提，第十三住成圓滿果。頌曰：

種姓勝解行， 極喜增上戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種姓勝解行， 極喜增上戒，

增上心三慧， 無相有功用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上心三慧， 無相有功用。

無相無功用， 及以無礙解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無功用， 及以無礙解，

最上菩薩住， 最極如來住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上菩薩住， 最極如來住。

一、種姓住。猶未發趣無上菩提，於餘住中唯有因轉，相如前說。二、勝解行住。從初發心乃至初地，由前修相，於自住中雖已得淨，為得淨故而修正行，起分別慧，勵意修作，成苦遲通行；勉勵說法，隨力亦能現正覺等利益安樂；於前諸行或未普學，諸相未成，意樂未淨。三、極歡喜住，即是初地。如前白品并十大願皆現圓滿，由此轉名淨勝意樂；超過異生地，證正性離生，生如來家，成佛真子，紹隆佛種；得諸平等，離諸諍害，獲實證淨，知於菩提我已隣近；證二空理，成二妙智，生大歡喜，行十法淨修住，謂信、慈、悲、惠捨、無倦、知諸論、解世間、修慚愧、堅力持、供養諸佛。於九住法專精求趣，多為輪王，王此洲界，調伏慳垢，乃至願我恒處最尊，為有情依，作諸義利。或樂精進，淨信出家，瞬息須臾證百三摩地，以淨天眼於諸佛國見百如來，變化、住持，皆能解了，神力能動百佛世界，身亦能往，放大光明，普令他見，化為百類，利百有情。若欲留身，得百劫住，見前後際各百劫事，證百法門，化為百身，身皆能現百菩薩眷屬。四、增上戒住，即第二地。由前住中十意樂住淨，得入此住。性戒具足，少邪業道諸惡犯戒亦不現行，況中、上品？能善了知業道因果，自及勸他行諸淨業，於有情苦得大哀愍。如實觀照，廣見諸佛善根清淨；多為輪王，王四天下。止息犯戒，一切威力過前十倍。五、增上心住，即第三地。由前作意解了通達，復由十淨心得入此住。能通達諸行有情大菩提，亦正推求脫苦方便，諸煩惱纏無障礙智，淨法界中無分別慧，辨此智見勝三摩地；於菩薩藏精進多聞，不惜身命，捨諸所愛，無有師長不誓承事，教誓皆行，身誓受苦，但聞一頌，勝得大千充滿妙寶，聞佛一句法能引正等覺淨菩薩行，勝得釋、梵、護世等果。設有告言，「我有一句法能引正等覺淨菩薩行，汝若能投大火坑者，當為汝說」，菩薩歡喜踊躍言能，「正使火坑等三千界，為聞法故，我從梵天尚能投入，況小火坑？為求佛法，尚應久處大地獄中，況餘小苦？」聞已便能法隨法行，能引住世間靜慮、等至等，復還棄捨，隨願受生；多作釋天帝，化他令斷欲貪，威力過前百千之數。六、覺分相應增上慧住，即第四地。由前求多聞成十法明，得入此住。得十成熟智，修菩提分法，能斷薩迦耶見等一切執著；離訶毀業，修讚美業；心轉調柔，功德隆盛，安住尋求修治地業；圓滿意樂勝解界性，聖教怨敵不能傾動；多作蘇夜摩天王，化除薩迦耶見，威力過前俱胝之數。七、諸諦相應增上慧住，即第五地。由前十平等清淨意樂，得入此住。以十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、種姓住。猶未發趣無上菩提，於餘住中唯有因轉，相如前說。二、勝解行住。從初發心乃至初地，由前修相，於自住中雖已得淨，為得淨故而修正行，起分別慧，勵意修作，成苦遲通行；勉勵說法，隨力亦能現正覺等利益安樂；於前諸行或未普學，諸相未成，意樂未淨。三、極歡喜住，即是初地。如前白品并十大願皆現圓滿，由此轉名淨勝意樂；超過異生地，證正性離生，生如來家，成佛真子，紹隆佛種；得諸平等，離諸諍害，獲實證淨，知於菩提我已隣近；證二空理，成二妙智，生大歡喜，行十法淨修住，謂信、慈、悲、惠捨、無倦、知諸論、解世間、修慚愧、堅力持、供養諸佛。於九住法專精求趣，多為輪王，王此洲界，調伏慳垢，乃至願我恒處最尊，為有情依，作諸義利。或樂精進，淨信出家，瞬息須臾證百三摩地，以淨天眼於諸佛國見百如來，變化、住持，皆能解了，神力能動百佛世界，身亦能往，放大光明，普令他見，化為百類，利百有情。若欲留身，得百劫住，見前後際各百劫事，證百法門，化為百身，身皆能現百菩薩眷屬。四、增上戒住，即第二地。由前住中十意樂住淨，得入此住。性戒具足，少邪業道諸惡犯戒亦不現行，況中、上品？能善了知業道因果，自及勸他行諸淨業，於有情苦得大哀愍。如實觀照，廣見諸佛善根清淨；多為輪王，王四天下。止息犯戒，一切威力過前十倍。五、增上心住，即第三地。由前作意解了通達，復由十淨心得入此住。能通達諸行有情大菩提，亦正推求脫苦方便，諸煩惱纏無障礙智，淨法界中無分別慧，辨此智見勝三摩地；於菩薩藏精進多聞，不惜身命，捨諸所愛，無有師長不誓承事，教誓皆行，身誓受苦，但聞一頌，勝得大千充滿妙寶，聞佛一句法能引正等覺淨菩薩行，勝得釋、梵、護世等果。設有告言，「我有一句法能引正等覺淨菩薩行，汝若能投大火坑者，當為汝說」，菩薩歡喜踊躍言能，「正使火坑等三千界，為聞法故，我從梵天尚能投入，況小火坑？為求佛法，尚應久處大地獄中，況餘小苦？」聞已便能法隨法行，能引住世間靜慮、等至等，復還棄捨，隨願受生；多作釋天帝，化他令斷欲貪，威力過前百千之數。六、覺分相應增上慧住，即第四地。由前求多聞成十法明，得入此住。得十成熟智，修菩提分法，能斷薩迦耶見等一切執著；離訶毀業，修讚美業；心轉調柔，功德隆盛，安住尋求修治地業；圓滿意樂勝解界性，聖教怨敵不能傾動；多作蘇夜摩天王，化除薩迦耶見，威力過前俱胝之數。七、諸諦相應增上慧住，即第五地。由前十平等清淨意樂，得入此住。以十

方便觀察諸諦，正毀諸行，悲愍有情；攝受資糧，勤修正願、念、慧行等，皆得增長，離異作意；以諸方便成熟有情，一切工巧皆能引發；多作珊都使多天王，化捨一切內外邪法。八、緣起相應增上慧住，即第六地。由前十種法平等性，得入此住。覺悟緣起，生解脫門，一切邪想皆不能動；為益有情攝受生死，智、悲隨逐，無所著智、般若波羅蜜多住現前；證得無量勝三摩地，意樂不壞，餘不能奪；多作妙化天王，化除一切增上慢等，威力過前百千俱胝之數。九、有功用無相住，即第七地。由前十種妙方便慧所引世間進道勝行，得入此住。達佛境界無間缺修，一一剎那證十度等菩提分法，有加行行一切圓滿，極淨住前導猶名有染；工巧智滿，超二乘三摩地境，念念能入滅盡定，能現菩薩甚希奇業；多作他化自在天王，能授二乘現觀方便，威力過前俱胝百千之數。十、無功用無相住，即第八地。由前十種入一切法第一義智，得入此住。以前所修四如實智，今得清淨，成無生忍；斷四災患，愛甚深住，蒙諸如來覺悟勸導，授與無量引發門智、神通、事業，悟入無量分身妙智，得十自在，隨受勝利；多作初靜慮天王，創入此住第一剎那，所有福智一切威力，過前諸住所得一倍，第二剎那過前二倍，至十地滿運運增長，說不能盡。十一、無礙解住，即第九地。由前於甚深住不生喜足，復於智殊勝性愛樂隨入，起智加行，宣說諸法，說法所作皆如實知，成大法師，具無礙解；多作第二靜慮天王。十二、最上成滿菩薩住，即第十地。前無礙解遍清淨已，堪為法王，受法灌頂，得離垢等無量等持，作佛所作，得一切佛相稱法、座、身、諸眷屬，得大光明，證利有情佛事妙智，逮得無量解脫、陀羅尼門、神通、大念等無數功德；多作過色究竟大自在天王，菩薩道滿資糧周備，從佛大雲堪領廣大微妙法雨，自如大雲同現等覺，普雨法雨殄息塵埃，令善稼穡生長成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便觀察諸諦，正毀諸行，悲愍有情；攝受資糧，勤修正願、念、慧行等，皆得增長，離異作意；以諸方便成熟有情，一切工巧皆能引發；多作珊都使多天王，化捨一切內外邪法。八、緣起相應增上慧住，即第六地。由前十種法平等性，得入此住。覺悟緣起，生解脫門，一切邪想皆不能動；為益有情攝受生死，智、悲隨逐，無所著智、般若波羅蜜多住現前；證得無量勝三摩地，意樂不壞，餘不能奪；多作妙化天王，化除一切增上慢等，威力過前百千俱胝之數。九、有功用無相住，即第七地。由前十種妙方便慧所引世間進道勝行，得入此住。達佛境界無間缺修，一一剎那證十度等菩提分法，有加行行一切圓滿，極淨住前導猶名有染；工巧智滿，超二乘三摩地境，念念能入滅盡定，能現菩薩甚希奇業；多作他化自在天王，能授二乘現觀方便，威力過前俱胝百千之數。十、無功用無相住，即第八地。由前十種入一切法第一義智，得入此住。以前所修四如實智，今得清淨，成無生忍；斷四災患，愛甚深住，蒙諸如來覺悟勸導，授與無量引發門智、神通、事業，悟入無量分身妙智，得十自在，隨受勝利；多作初靜慮天王，創入此住第一剎那，所有福智一切威力，過前諸住所得一倍，第二剎那過前二倍，至十地滿運運增長，說不能盡。十一、無礙解住，即第九地。由前於甚深住不生喜足，復於智殊勝性愛樂隨入，起智加行，宣說諸法，說法所作皆如實知，成大法師，具無礙解；多作第二靜慮天王。十二、最上成滿菩薩住，即第十地。前無礙解遍清淨已，堪為法王，受法灌頂，得離垢等無量等持，作佛所作，得一切佛相稱法、座、身、諸眷屬，得大光明，證利有情佛事妙智，逮得無量解脫、陀羅尼門、神通、大念等無數功德；多作過色究竟大自在天王，菩薩道滿資糧周備，從佛大雲堪領廣大微妙法雨，自如大雲同現等覺，普雨法雨殄息塵埃，令善稼穡生長成熟。

此一一住所斷、所修、所證功德，非餘住無，依各圓滿故別建立。勝解行住趣無相修，所作狹小，有缺不定；次後六住獲無相修，所作廣大，無缺決定；後之四住圓證清淨，領受修果，所作無量。勝解行住，信等第六心，信生不退、不斷善根；十住第七心，居位不退，不作二乘；至極喜住，所證不退，永無忘失；至無功用無相住，修行不退，任運進修皆求種智，廣行利樂，故留諸惑助願受生，由此不說斷煩惱相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一一住所斷、所修、所證功德，非餘住無，依各圓滿故別建立。勝解行住趣無相修，所作狹小，有缺不定；次後六住獲無相修，所作廣大，無缺決定；後之四住圓證清淨，領受修果，所作無量。勝解行住，信等第六心，信生不退、不斷善根；十住第七心，居位不退，不作二乘；至極喜住，所證不退，永無忘失；至無功用無相住，修行不退，任運進修皆求種智，廣行利樂，故留諸惑助願受生，由此不說斷煩惱相。

生有五種。一、除災生。由願自在，為大魚等濟諸飢乏，為大醫藥救諸疾病，為大善巧善和諍鬪，為大國王如法息苦，為大天神斷邪見行，為火、為水、為乘、為船、為種種物息除災患。二、隨類生。願自在力，於傍生等惡類中生，彼所行惡而自不行，彼不行善而自行之，如入酒肆能立其志，入諸婬舍示欲之過，為說正法除彼過失。三、大勢生。稟性生時，壽量、形色、族姓、貴富最為殊勝，能除眾生輕慢等過。四、增上生，受十王果，自在化導，隨所應生。五、最後生，此生資糧已極圓滿，如慈氏等生婆羅門大國師家，如釋迦等生剎帝利大國王家，能現等覺，作諸佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生有五種。一、除災生。由願自在，為大魚等濟諸飢乏，為大醫藥救諸疾病，為大善巧善和諍鬪，為大國王如法息苦，為大天神斷邪見行，為火、為水、為乘、為船、為種種物息除災患。二、隨類生。願自在力，於傍生等惡類中生，彼所行惡而自不行，彼不行善而自行之，如入酒肆能立其志，入諸婬舍示欲之過，為說正法除彼過失。三、大勢生。稟性生時，壽量、形色、族姓、貴富最為殊勝，能除眾生輕慢等過。四、增上生，受十王果，自在化導，隨所應生。五、最後生，此生資糧已極圓滿，如慈氏等生婆羅門大國師家，如釋迦等生剎帝利大國王家，能現等覺，作諸佛事。

復以四相攝受有情。一者、頓普。初發心位，普頓攝受一切有情皆為眷屬，隨力饒益。二者、增上。若為家主，勸識恩惠，孝養父母，妻子等所隨時愍給，僕隷等所終不逼切而能堪忍，病等瞻療，愛語、慰喻，猶如自身，不生賤想。若為國王，不行刀杖，以法理化；財利饒益，依本土田而自食用，不行侵掠；視諸眾生如父、如子，所言誠諦，不行欺詐，勸捨諸惡，教修諸善。三者、攝取。平等無儻，不希名利，秉事徒眾等無染攝受，於自義利，正教修習，非邪加行而陷逗之。四者、隨時。諸有情類下、中、上品，長、短、少時方堪淨故，隨應成熟而行攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以四相攝受有情。一者、頓普。初發心位，普頓攝受一切有情皆為眷屬，隨力饒益。二者、增上。若為家主，勸識恩惠，孝養父母，妻子等所隨時愍給，僕隷等所終不逼切而能堪忍，病等瞻療，愛語、慰喻，猶如自身，不生賤想。若為國王，不行刀杖，以法理化；財利饒益，依本土田而自食用，不行侵掠；視諸眾生如父、如子，所言誠諦，不行欺詐，勸捨諸惡，教修諸善。三者、攝取。平等無儻，不希名利，秉事徒眾等無染攝受，於自義利，正教修習，非邪加行而陷逗之。四者、隨時。諸有情類下、中、上品，長、短、少時方堪淨故，隨應成熟而行攝受。

此十三住，七地所攝，一、種姓地，二、勝解行地，三、淨勝意樂地，此之三地即初三住；四、行正行地，即次六住；五、決定地，即第十住，墮在第三決定中故；六、決定行地，即第十一住；七、倒究竟地，即第十二、第十三住，因果二中皆究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十三住，七地所攝，一、種姓地，二、勝解行地，三、淨勝意樂地，此之三地即初三住；四、行正行地，即次六住；五、決定地，即第十住，墮在第三決定中故；六、決定行地，即第十一住；七、倒究竟地，即第十二、第十三住，因果二中皆究竟故。

此前所說諸菩薩行雖有無量，不過四種。一、波羅蜜多行，則六、十度。二、菩提分行，三十七品、四尋思等一切妙行。三、神通行，即六神通。四、成熟有情行，即所調伏界、調伏方便界無量，如上所說若所學處、若所學法、若能修學，皆菩薩行，勇猛熾然依前修學，不見行相，是名為行。此所行法云何名深？勝空者言，妙理玄邈，不可思議，二乘不能曉，凡夫所不測，故名為深。如應者言，真諦智境超言議道，非喻所喻，微妙難知，備三無上，具七大性，體、業、利、樂一切殊勝，白法溟海，妙寶泉池，非大菩提為法界主無由相稱，故所修學皆名為深，應勤趣證。或此一切諸菩薩行，真如實相難可圓證，智慧觀照難可獲得，詮教文字難可悟說，萬行眷屬難可成就，有空境界難可通達，以慧為首，餘性或資，皆名般若，故並名深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此前所說諸菩薩行雖有無量，不過四種。一、波羅蜜多行，則六、十度。二、菩提分行，三十七品、四尋思等一切妙行。三、神通行，即六神通。四、成熟有情行，即所調伏界、調伏方便界無量，如上所說若所學處、若所學法、若能修學，皆菩薩行，勇猛熾然依前修學，不見行相，是名為行。此所行法云何名深？勝空者言，妙理玄邈，不可思議，二乘不能曉，凡夫所不測，故名為深。如應者言，真諦智境超言議道，非喻所喻，微妙難知，備三無上，具七大性，體、業、利、樂一切殊勝，白法溟海，妙寶泉池，非大菩提為法界主無由相稱，故所修學皆名為深，應勤趣證。或此一切諸菩薩行，真如實相難可圓證，智慧觀照難可獲得，詮教文字難可悟說，萬行眷屬難可成就，有空境界難可通達，以慧為首，餘性或資，皆名般若，故並名深。

云何名「時」？勝空者言，若依世俗，信、學、修、證，求、照、達、空；若依勝義，悟法體空，修行般若，事緒究竟，總名為時。如應者言，無上菩提廣大深遠，非少積因可能證獲，於前所說十二住中，若日夜等時分算數，一一住中經多俱胝百千大劫，或過是數方證方滿。若以大劫超過一切算數之量，總經於三無數大劫方得證滿。經初無數大劫於一行中修一行，故證極喜住；經第二無數大劫於一行中修一切行，證無功用、無相住，以意樂淨決定勇猛；後經第三無數大劫一切行中修一切行，證如來住。此常精進，非不爾者。若上勇猛如翹足等，或有能轉眾多中劫或多大劫，決定無轉無數大劫，故知因位決定經三無數大劫修行圓滿方證菩提，五種彼岸皆能到故。此意即說修五般若三劫分位，或隨自心變作分限，事緒究竟總立時名。若達空時唯正智證，既修學位通攝所餘。獨覺利根尚經百劫，況求作佛無多劫因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名「時」？勝空者言，若依世俗，信、學、修、證，求、照、達、空；若依勝義，悟法體空，修行般若，事緒究竟，總名為時。如應者言，無上菩提廣大深遠，非少積因可能證獲，於前所說十二住中，若日夜等時分算數，一一住中經多俱胝百千大劫，或過是數方證方滿。若以大劫超過一切算數之量，總經於三無數大劫方得證滿。經初無數大劫於一行中修一行，故證極喜住；經第二無數大劫於一行中修一切行，證無功用、無相住，以意樂淨決定勇猛；後經第三無數大劫一切行中修一切行，證如來住。此常精進，非不爾者。若上勇猛如翹足等，或有能轉眾多中劫或多大劫，決定無轉無數大劫，故知因位決定經三無數大劫修行圓滿方證菩提，五種彼岸皆能到故。此意即說修五般若三劫分位，或隨自心變作分限，事緒究竟總立時名。若達空時唯正智證，既修學位通攝所餘。獨覺利根尚經百劫，況求作佛無多劫因？

經曰：照見五蘊等皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：照見五蘊等皆空。

贊曰：此顯由行甚深般若得正慧眼。達空名「照」，謂色、受等諸有為法，皆有三世、內外、麁細、劣勝、近遠。積聚名「蘊」，此五謂色、受、想、行、識。「等」言等取處等諸法。勝空者言，前破能觀執，顯能觀空，今破所觀執，顯所觀空。若癡所蔽，迷勝義理，於蘊等中妄執為有，如處夢者見境現前；若正了知勝義諦理，不生執著，如夢覺位了境非有；故行般若，便照性空。如應者言，雖修一切皆行般若，證真遣妄，由慧照空，故此偏說。此中「空」言，即三無性。謂計所執本體非有，相無自性，所以稱空；諸依他起，色如聚沫，受喻浮泡，想同陽焰，行類芭蕉，識猶幻事，無如所執自然生性，故亦名空；圓成實性因觀所執空無方證，或無如彼所執真性，故真勝義亦名為空。據實三性非空非不空，對破有執總密說空，非後二性都無名空，說一切空是佛密意，於有及無總說空故，如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯由行甚深般若得正慧眼。達空名「照」，謂色、受等諸有為法，皆有三世、內外、麁細、劣勝、近遠。積聚名「蘊」，此五謂色、受、想、行、識。「等」言等取處等諸法。勝空者言，前破能觀執，顯能觀空，今破所觀執，顯所觀空。若癡所蔽，迷勝義理，於蘊等中妄執為有，如處夢者見境現前；若正了知勝義諦理，不生執著，如夢覺位了境非有；故行般若，便照性空。如應者言，雖修一切皆行般若，證真遣妄，由慧照空，故此偏說。此中「空」言，即三無性。謂計所執本體非有，相無自性，所以稱空；諸依他起，色如聚沫，受喻浮泡，想同陽焰，行類芭蕉，識猶幻事，無如所執自然生性，故亦名空；圓成實性因觀所執空無方證，或無如彼所執真性，故真勝義亦名為空。據實三性非空非不空，對破有執總密說空，非後二性都無名空，說一切空是佛密意，於有及無總說空故，如世尊說：

相、生、勝義無自性， 如是我皆已顯示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相、生、勝義無自性， 如是我皆已顯示，

若不知佛此密意， 失壞正道不能往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不知佛此密意， 失壞正道不能往。

又此空者即真如理，性非空、有，因空所顯，遮執為有故假名空，愚夫不知，執五蘊等定離真有，起相分別，今推歸本，體即真如，事離於理，無別性故。由此經言，一切有情皆如來藏，一切法等皆即真如，說有相事則無相空，令諸有情斷諸相縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此空者即真如理，性非空、有，因空所顯，遮執為有故假名空，愚夫不知，執五蘊等定離真有，起相分別，今推歸本，體即真如，事離於理，無別性故。由此經言，一切有情皆如來藏，一切法等皆即真如，說有相事則無相空，令諸有情斷諸相縛。

眼類有五，一、肉眼，非定所生大造淨色。二、天眼，因定所起大造淨色。三、慧眼，照理空智。四、法眼，達教有慧。五、佛眼，前四覺滿總得佛名。今在因位，慧眼達空，明了矚觀，故名「照見」。然此空性，資糧位中聽聞、思惟，多唯信解；在加行位方純修觀，雖皆名照，猶帶相故，而未證真；住十地中起無漏觀，通達真理，方實照空；至如來位照見圓滿，知離言境，假名為空。雖此空言通空我、法，逗舍利子，唯說法空，我執久亡，不假空故。或復我執依法執生，但觀法空，我隨空故。此所說空雖體無異，而依事顯亦有差別，如《大經》中或說十六，謂內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空；或說十七，加無所得空；或說十八，又加自性空；或說十九，別加所緣、增上及互無空；或說二十，於十八中離無散空為散空、無變異空，離相空為自相空、共相空。釋初頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼類有五，一、肉眼，非定所生大造淨色。二、天眼，因定所起大造淨色。三、慧眼，照理空智。四、法眼，達教有慧。五、佛眼，前四覺滿總得佛名。今在因位，慧眼達空，明了矚觀，故名「照見」。然此空性，資糧位中聽聞、思惟，多唯信解；在加行位方純修觀，雖皆名照，猶帶相故，而未證真；住十地中起無漏觀，通達真理，方實照空；至如來位照見圓滿，知離言境，假名為空。雖此空言通空我、法，逗舍利子，唯說法空，我執久亡，不假空故。或復我執依法執生，但觀法空，我隨空故。此所說空雖體無異，而依事顯亦有差別，如《大經》中或說十六，謂內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空；或說十七，加無所得空；或說十八，又加自性空；或說十九，別加所緣、增上及互無空；或說二十，於十八中離無散空為散空、無變異空，離相空為自相空、共相空。釋初頌曰：

能食及所食， 此依身所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能食及所食， 此依身所住，

能見此如理， 所求二諦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見此如理， 所求二諦空。

為常益有情， 為不捨生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為常益有情， 為不捨生死，

為善無窮盡， 故觀此為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為善無窮盡， 故觀此為空。

為種姓清淨， 為得諸相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為種姓清淨， 為得諸相好，

為淨諸佛法， 故菩薩觀空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨諸佛法， 故菩薩觀空。

補特伽羅、法， 實性俱非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅、法， 實性俱非有，

此無性、有性， 故別立二空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無性、有性， 故別立二空。

經曰：度一切苦厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：度一切苦厄。

贊曰：勝空者言，此上略說破二執、顯二空能度眾苦，既照性空，離諸分別，如蛾出繭，永離纏裹，便度苦厄，疾證涅槃。雖依勝義無度、無得，隨世俗中有度、有得。如應者言，由照性空，能越生死，顯先修益，第三練磨心也。謂觀轉依深妙難證，若生退屈，應練磨心。世間有情行麁施等，於命終位尚招勝果，況我今修無障妙善，當來不證度苦轉依？如彼行慧已度苦厄，捨麁重依得無麁重，我亦應爾，勵已增修，不應自輕而生退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，此上略說破二執、顯二空能度眾苦，既照性空，離諸分別，如蛾出繭，永離纏裹，便度苦厄，疾證涅槃。雖依勝義無度、無得，隨世俗中有度、有得。如應者言，由照性空，能越生死，顯先修益，第三練磨心也。謂觀轉依深妙難證，若生退屈，應練磨心。世間有情行麁施等，於命終位尚招勝果，況我今修無障妙善，當來不證度苦轉依？如彼行慧已度苦厄，捨麁重依得無麁重，我亦應爾，勵已增修，不應自輕而生退屈。

「度」者，越也，脫也。「苦」謂三界有情及處，即業、煩惱所生、所起。理實有漏無非是苦，此略有三。諸有漏法，性墮遷流，逼迫不安，皆名行苦。世間諸樂必歸壞盡，緣合纏憂，俱名壞苦。性已逼迫，更增楚切，難忍重生，皆名苦苦。此苦即「厄」，災難義故。苦或八苦，住胎、出胎俱受逼迫，眾苦根本名生苦，時分朽壞名老苦，大種衰變名病苦，壽命衰沒名死苦，不愛現前名怨憎會苦，所愛乖離名愛別離苦，所希不遂名求不得苦，諸有漏行名略攝一切五取蘊苦。「厄」謂八難，及諸危怖、小三災等。由未照空，境相拘縛，心起分別，發煩惱、業，五趣苦生。既見三種無性為空，或照蘊等即真如空，分別不生，惡果隨滅，故諸苦厄皆能越度。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度」者，越也，脫也。「苦」謂三界有情及處，即業、煩惱所生、所起。理實有漏無非是苦，此略有三。諸有漏法，性墮遷流，逼迫不安，皆名行苦。世間諸樂必歸壞盡，緣合纏憂，俱名壞苦。性已逼迫，更增楚切，難忍重生，皆名苦苦。此苦即「厄」，災難義故。苦或八苦，住胎、出胎俱受逼迫，眾苦根本名生苦，時分朽壞名老苦，大種衰變名病苦，壽命衰沒名死苦，不愛現前名怨憎會苦，所愛乖離名愛別離苦，所希不遂名求不得苦，諸有漏行名略攝一切五取蘊苦。「厄」謂八難，及諸危怖、小三災等。由未照空，境相拘縛，心起分別，發煩惱、業，五趣苦生。既見三種無性為空，或照蘊等即真如空，分別不生，惡果隨滅，故諸苦厄皆能越度。如有頌言：

相縛縛眾生， 亦由麁重縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相縛縛眾生， 亦由麁重縛，

善雙修止觀， 方乃俱解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善雙修止觀， 方乃俱解脫。

據實照空亦度惑、業，體寬現果唯說度苦。即此空相，資糧位中聞、思等照，初十心位第六心後信心不退，不斷善根，便永伏度極重苦厄，故經頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 據實照空亦度惑、業，體寬現果唯說度苦。即此空相，資糧位中聞、思等照，初十心位第六心後信心不退，不斷善根，便永伏度極重苦厄，故經頌言：

若有成世間， 增上品正見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有成世間， 增上品正見，

雖經歷千生， 終不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖經歷千生， 終不墮惡道。

至十住中第四住後，麁無明等皆始不行，方能伏度惡趣苦厄，生貴住說除滅煩惱永盡無餘，捨離生死，能出三界。《緣起經》說，外道異生諸行，皆以四愚為緣；內法異生若放逸者福、不動行，三愚為緣；不放逸者所有諸行，我不說以無明為緣。故知此後，伏離惡趣一切苦厄。第七住後更不退位，伏離二乘所應苦厄。至通達位初證真空後，能永度三惡趣、八處、無暇、貧疾等種一切苦厄，或有亦能永離三界分段苦厄，怖煩惱故；有八地後方離此厄，七地已前留煩惱故。第十地終照空圓滿，一切有漏種子永除，變易死等苦厄皆盡。至如來位利樂眾生，或時示現，非實如是。此觀自在猶未成佛，由照空故，當必皆除，勸示發心，言度一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至十住中第四住後，麁無明等皆始不行，方能伏度惡趣苦厄，生貴住說除滅煩惱永盡無餘，捨離生死，能出三界。《緣起經》說，外道異生諸行，皆以四愚為緣；內法異生若放逸者福、不動行，三愚為緣；不放逸者所有諸行，我不說以無明為緣。故知此後，伏離惡趣一切苦厄。第七住後更不退位，伏離二乘所應苦厄。至通達位初證真空後，能永度三惡趣、八處、無暇、貧疾等種一切苦厄，或有亦能永離三界分段苦厄，怖煩惱故；有八地後方離此厄，七地已前留煩惱故。第十地終照空圓滿，一切有漏種子永除，變易死等苦厄皆盡。至如來位利樂眾生，或時示現，非實如是。此觀自在猶未成佛，由照空故，當必皆除，勸示發心，言度一切。

經曰：舍利子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：舍利子！

贊曰：勝空者言，生由法立，法即生因，此廣生空，法空後顯。如應者言，下陳機感者名，述理垂喻，示彼勝行，除四處也。義段有三，初、「舍利子」等，總告彰空；次、「是故」等，別結所空；後、「以無所得故」，釋成空理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，生由法立，法即生因，此廣生空，法空後顯。如應者言，下陳機感者名，述理垂喻，示彼勝行，除四處也。義段有三，初、「舍利子」等，總告彰空；次、「是故」等，別結所空；後、「以無所得故」，釋成空理。

梵云「舍利」，唐曰春鶖，由母辨才指喻為號，顯彼所生故復稱子。母因能論，子假為名，樹正摧邪，少聞多解，昔楊知見最初悟入，今演性空呼而垂喻。唯說勝教以統法，顯是理皆空，獨告上人以攝機，即時眾咸告，彼雖秉告而未悟空，先勸練磨，方除四處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云「舍利」，唐曰春鶖，由母辨才指喻為號，顯彼所生故復稱子。母因能論，子假為名，樹正摧邪，少聞多解，昔楊知見最初悟入，今演性空呼而垂喻。唯說勝教以統法，顯是理皆空，獨告上人以攝機，即時眾咸告，彼雖秉告而未悟空，先勸練磨，方除四處。

經曰：色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。

贊曰：謂四大種及此所造，即十色處及法處色，性皆變現，總立色名。勝空者言，下廣法空。《大經》說言，「所以者何？色自性空，不由空故。色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色」。此破二種執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：謂四大種及此所造，即十色處及法處色，性皆變現，總立色名。勝空者言，下廣法空。《大經》說言，「所以者何？色自性空，不由空故。色空非色，色不離空，空不離色，色即是空，空即是色」。此破二種執。

「色不異空，空不異色」者，破執世俗所取色外別有真空。不悟真空，執著諸色，妄增惑、業，輪轉生死；今顯由翳所見花色，目病故然，非異空有，故依勝義，色不異空。如聖教說，因緣生法，我說空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色不異空，空不異色」者，破執世俗所取色外別有真空。不悟真空，執著諸色，妄增惑、業，輪轉生死；今顯由翳所見花色，目病故然，非異空有，故依勝義，色不異空。如聖教說，因緣生法，我說空故。

「色即是空，空即是色」者，破愚夫執要色無位方始有空，於色、於空種種分別。今顯依勝義，色本性空，迷悟位殊，義彰空色，如何色滅方乃見空？如翳見花，自性非有，豈要花滅，彼始成空？故於色、空勿生封執，應除倒見，究竟涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色即是空，空即是色」者，破愚夫執要色無位方始有空，於色、於空種種分別。今顯依勝義，色本性空，迷悟位殊，義彰空色，如何色滅方乃見空？如翳見花，自性非有，豈要花滅，彼始成空？故於色、空勿生封執，應除倒見，究竟涅槃。

由此二句，經作是言，「色自性空，非色滅空」。如應者言，若依勝義，諸法皆空都無有者，初雖可爾，理未必然。真、俗相形，俗無真滅；色、空相待，色滅空亡；故非本來色體空也。勝空者言，據實此空非空、不空，翻迷對色悟說色空，非此空言即定為空，空亦空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此二句，經作是言，「色自性空，非色滅空」。如應者言，若依勝義，諸法皆空都無有者，初雖可爾，理未必然。真、俗相形，俗無真滅；色、空相待，色滅空亡；故非本來色體空也。勝空者言，據實此空非空、不空，翻迷對色悟說色空，非此空言即定為空，空亦空故。

如應者言，若因緣色自本都無，應諸愚夫先來智者，是則凡聖互是聖凡，自處師資，實為誰迷？勝空者言，煩惱成覺分，生死即涅槃，塵勞之儔為如來種，諸眾生等本來寂滅，豈非愚夫先即智者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應者言，若因緣色自本都無，應諸愚夫先來智者，是則凡聖互是聖凡，自處師資，實為誰迷？勝空者言，煩惱成覺分，生死即涅槃，塵勞之儔為如來種，諸眾生等本來寂滅，豈非愚夫先即智者？

如應者言，若許色事有異空理，可捨色迷而求空悟；既空本色，智即為愚，求智捨愚，豈非顛倒？且厭生死，求趣涅槃，苦樂不殊，求之何用？愚夫生死已得涅槃，聖者更求極成邪妄。勝空者言，俗事迷悟，求聖去凡；真理色空，何成取捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應者言，若許色事有異空理，可捨色迷而求空悟；既空本色，智即為愚，求智捨愚，豈非顛倒？且厭生死，求趣涅槃，苦樂不殊，求之何用？愚夫生死已得涅槃，聖者更求極成邪妄。勝空者言，俗事迷悟，求聖去凡；真理色空，何成取捨？

如應者言，若許事別亦說即空，俱勝義中自成𨥨楯，應未悟者知色即空，其已悟者不悟空色，精勤聖者可愍可傷，懈怠愚夫可欣可樂。如世尊言，云何菩薩隨順會通方便善巧波羅蜜多？若諸有情於佛所說空性經典，謂一切法皆無自性、皆無有事、無生無滅、皆如幻夢，於是等法不能解了；菩薩為彼如理會通，應告彼言，此經不說一切諸法都無所有，但說諸法所言自性都無所有，故說諸法皆無自性；雖有一切所言說事，依止彼故諸言說轉，然彼所說可說自性，據勝義諦非其自性，故說諸法皆無所有；彼一切法所言自性理，既從本都無所有，當何所生？當何所滅？故說諸法無生無滅；又如幻夢，非如顯現如實是有，亦非一切幻夢形質都無所有，如是諸法非如愚夫言說串習勢力所現如實是有，亦非一切諸法勝義離言自性都無所有，由此悟入一切諸法非有非無，猶如幻夢，其性無二，故說諸法皆如幻夢。如是菩薩普於一切諸法法界，不取少分，不捨少分，不作損減，不作增益，無所失壞。若法實有，知為實有；若法實無，知為實無；如是開示是名菩薩隨順會通方便善巧。此經意說，一切愚夫如言所執實有可說諸法自性，如實幻夢皆無自性，都無有事，無生無滅，非無聖智真俗諦境離言法性，非如幻夢形質亦體都無名無性等。達所執無，名悟非有；達聖境有，名悟非無；故言菩薩不取少分，不捨少分，無知為無，有知為有。若依勝義，法體都空無少有者，作此會通便非善巧，稱悟非無不捨少分亦徒施設，乃為損減失壞正理。由此故知，此經意破先執色有故說色空。空者，無也，非法性空，愚夫所執當情色相本性非有。若執非空及色滅無方成空體，既成二倒，故應雙遣，顯色事、理非如所執，勿起妄情生顛倒見，妄情既斷，所執色亡，故斷依他，遣計所執，如翳既滅，不見空花，二乘、外道執實作用、因緣生法性都非有。故聖說言，「因緣生法，我說皆空」，非謂依他如幻之色亦皆空也。故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應者言，若許事別亦說即空，俱勝義中自成𨥨楯，應未悟者知色即空，其已悟者不悟空色，精勤聖者可愍可傷，懈怠愚夫可欣可樂。如世尊言，云何菩薩隨順會通方便善巧波羅蜜多？若諸有情於佛所說空性經典，謂一切法皆無自性、皆無有事、無生無滅、皆如幻夢，於是等法不能解了；菩薩為彼如理會通，應告彼言，此經不說一切諸法都無所有，但說諸法所言自性都無所有，故說諸法皆無自性；雖有一切所言說事，依止彼故諸言說轉，然彼所說可說自性，據勝義諦非其自性，故說諸法皆無所有；彼一切法所言自性理，既從本都無所有，當何所生？當何所滅？故說諸法無生無滅；又如幻夢，非如顯現如實是有，亦非一切幻夢形質都無所有，如是諸法非如愚夫言說串習勢力所現如實是有，亦非一切諸法勝義離言自性都無所有，由此悟入一切諸法非有非無，猶如幻夢，其性無二，故說諸法皆如幻夢。如是菩薩普於一切諸法法界，不取少分，不捨少分，不作損減，不作增益，無所失壞。若法實有，知為實有；若法實無，知為實無；如是開示是名菩薩隨順會通方便善巧。此經意說，一切愚夫如言所執實有可說諸法自性，如實幻夢皆無自性，都無有事，無生無滅，非無聖智真俗諦境離言法性，非如幻夢形質亦體都無名無性等。達所執無，名悟非有；達聖境有，名悟非無；故言菩薩不取少分，不捨少分，無知為無，有知為有。若依勝義，法體都空無少有者，作此會通便非善巧，稱悟非無不捨少分亦徒施設，乃為損減失壞正理。由此故知，此經意破先執色有故說色空。空者，無也，非法性空，愚夫所執當情色相本性非有。若執非空及色滅無方成空體，既成二倒，故應雙遣，顯色事、理非如所執，勿起妄情生顛倒見，妄情既斷，所執色亡，故斷依他，遣計所執，如翳既滅，不見空花，二乘、外道執實作用、因緣生法性都非有。故聖說言，「因緣生法，我說皆空」，非謂依他如幻之色亦皆空也。故有頌言：

虛妄分別性， 由此義得成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄分別性， 由此義得成，

非實有全無， 許滅解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非實有全無， 許滅解脫故。

聖教又說，「諸法不自生，亦不從他生，亦不從共生，非不從二生」，雖無所執作用因緣，而有功能緣可得故；此若無者，應無俗諦，俗諦無故，真諦亦無，依誰、由誰而得解脫？或此空者即法性空，若執遍計所執諸色及依他色定異真有，真、俗定別，極成迷亂。今顯二色性即空如、無相無為、非詮智境，應捨二執求趣真空，故攝歸空，雙除妄見，法性之色體即真相，不異即空，此復何惑？聖說二諦各有淺深，彼互相形皆有真俗，有俗俗俗，有俗俗真，有真真真，有真真俗，即俗真俗，真亦俗真，有俗有真，俗無真滅，既非無色而獨有空，亦非色、空定不異、即，故真空與色非異非不異，非即非不即。今遮定異等，唯說不異、即，此不異、即，言亦非不異、即。《辯中邊》說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖教又說，「諸法不自生，亦不從他生，亦不從共生，非不從二生」，雖無所執作用因緣，而有功能緣可得故；此若無者，應無俗諦，俗諦無故，真諦亦無，依誰、由誰而得解脫？或此空者即法性空，若執遍計所執諸色及依他色定異真有，真、俗定別，極成迷亂。今顯二色性即空如、無相無為、非詮智境，應捨二執求趣真空，故攝歸空，雙除妄見，法性之色體即真相，不異即空，此復何惑？聖說二諦各有淺深，彼互相形皆有真俗，有俗俗俗，有俗俗真，有真真真，有真真俗，即俗真俗，真亦俗真，有俗有真，俗無真滅，既非無色而獨有空，亦非色、空定不異、即，故真空與色非異非不異，非即非不即。今遮定異等，唯說不異、即，此不異、即，言亦非不異、即。《辯中邊》說：

無二有無故， 非有亦非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二有無故， 非有亦非無，

非異亦非一， 是說為空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非異亦非一， 是說為空相。

今說色、空互相顯者，令義增明破疑執故，前說觀自在教練磨心，今說色、空等令除四處。一者、二乘作意狹劣，欣厭不樂利他；二者、於大乘中顛倒推求，及起疑惑；三者、於聞、思等言我能然種種法執；四者、現前安立骨瑣色等，乃至菩提，執著分別。今說色等不異、即空，令捨二乘劣作意等，得無分別，出世行成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說色、空互相顯者，令義增明破疑執故，前說觀自在教練磨心，今說色、空等令除四處。一者、二乘作意狹劣，欣厭不樂利他；二者、於大乘中顛倒推求，及起疑惑；三者、於聞、思等言我能然種種法執；四者、現前安立骨瑣色等，乃至菩提，執著分別。今說色等不異、即空，令捨二乘劣作意等，得無分別，出世行成。

經曰：受、想、行、識等，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：受、想、行、識等，亦復如是。

贊曰：恐彼疑執唯色不異空，唯色體即空，餘法不爾故，以受等亦例同色。能領納境，起苦、樂、捨名受；能取於境，有相、無相、小、大、無量、無少所有分齊名想；思造善、惡、無記分位及餘心所等遷流名行；心、意、識三皆能了別，並通名識，謂四識住及能住識。如色而領，如領而知，如知而作，如作而了，故色、受等如是次第。然由世執我事有五，謂我身具、我受用、我言說、我造作、我自體，今顯是蘊唯法功能，無實自性，非我、我所，故唯說五，不減不增。愚夫不知為破我執，於非蘊中假說為蘊，遂執為有，故今對破，並說為空。《二十論》云，「說無有情我，但有法因故」等者，等取下處、界等五種善巧。然《大經》言，色空，乃至菩提亦空，設有一法過涅槃者，我亦說為如幻如化。故此等言，通攝一切。勝空、如應二皆准釋。《大經》次言，受、想、行、識自性空，不由空故，乃至廣說。受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。何以故？此但有名，謂為菩提，謂之為空，此但有名，謂之為色、受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：恐彼疑執唯色不異空，唯色體即空，餘法不爾故，以受等亦例同色。能領納境，起苦、樂、捨名受；能取於境，有相、無相、小、大、無量、無少所有分齊名想；思造善、惡、無記分位及餘心所等遷流名行；心、意、識三皆能了別，並通名識，謂四識住及能住識。如色而領，如領而知，如知而作，如作而了，故色、受等如是次第。然由世執我事有五，謂我身具、我受用、我言說、我造作、我自體，今顯是蘊唯法功能，無實自性，非我、我所，故唯說五，不減不增。愚夫不知為破我執，於非蘊中假說為蘊，遂執為有，故今對破，並說為空。《二十論》云，「說無有情我，但有法因故」等者，等取下處、界等五種善巧。然《大經》言，色空，乃至菩提亦空，設有一法過涅槃者，我亦說為如幻如化。故此等言，通攝一切。勝空、如應二皆准釋。《大經》次言，受、想、行、識自性空，不由空故，乃至廣說。受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。何以故？此但有名，謂為菩提，謂之為空，此但有名，謂之為色、受、想、行、識。

經曰：舍利子！是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：舍利子！是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。

贊曰：前告法體空，今告法義空。「是諸法」者，指前對空色、受等法。本無今有名「生」，暫有還無名「滅」；障染名「垢」，翻此名「淨」；相廣名「增」，翻此名「減」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：前告法體空，今告法義空。「是諸法」者，指前對空色、受等法。本無今有名「生」，暫有還無名「滅」；障染名「垢」，翻此名「淨」；相廣名「增」，翻此名「減」。

勝空者言，依世俗諦，許色等有，可有生等；依勝義諦，色等本空，如何空中更有生等？故生滅等空相皆無。如應者言，遍計所執及依他上自然生法本性空無，法性色等體即空理，皆無如彼二乘等執生等位別，故說空相不生滅等。又若有執有為遷流定有生滅，無為在纏、出纏位別實有垢淨，未證真位及證真已有為、無為互有增減，如是定執皆所執故，體相都無，寧如彼執有為生滅、無為垢淨、通二增減？如見陽焰執為實水，此水本空，何有生等？非無陽焰似水生等。又設難言，若攝歸性，依他色等皆即空如，彼有生滅，此亦應爾。今義答言，如太空中色雖生滅，而空相無，如是依他雖有生滅，真空不爾。復有難言，若一切法皆即真空，空相遍在貪等垢染、信等淨中，如應垢淨。今義答言，如太空中有色染淨，空相不爾，如是諸法雖有垢淨，而空相無。故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝空者言，依世俗諦，許色等有，可有生等；依勝義諦，色等本空，如何空中更有生等？故生滅等空相皆無。如應者言，遍計所執及依他上自然生法本性空無，法性色等體即空理，皆無如彼二乘等執生等位別，故說空相不生滅等。又若有執有為遷流定有生滅，無為在纏、出纏位別實有垢淨，未證真位及證真已有為、無為互有增減，如是定執皆所執故，體相都無，寧如彼執有為生滅、無為垢淨、通二增減？如見陽焰執為實水，此水本空，何有生等？非無陽焰似水生等。又設難言，若攝歸性，依他色等皆即空如，彼有生滅，此亦應爾。今義答言，如太空中色雖生滅，而空相無，如是依他雖有生滅，真空不爾。復有難言，若一切法皆即真空，空相遍在貪等垢染、信等淨中，如應垢淨。今義答言，如太空中有色染淨，空相不爾，如是諸法雖有垢淨，而空相無。故有頌言：

非染非不染， 非淨非不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非染非不染， 非淨非不淨，

心性本淨故， 由客塵所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心性本淨故， 由客塵所染。

或有難言，若法皆真無別相者，甘露聖教既有增減，真空應爾。今義答言，如太空中色相增減，空相不然，如是聖教雖有增減，而空性無，皆由事理、體相別故。若一切法唯真如空，如何得有生滅等事？以上總說非但色體不異即空，色上生等諸差別義亦不異即空，今遮通別，且略舉三，而實空相亦不一等。《大經》次言，如是自性無生無滅、無染無淨，菩薩如是修行般若波羅蜜多時，不見生滅、不見染淨。何以故？但假立客名，別別於法而起分別；隨起言說，如如言說如是如是生起執著；菩薩修行般若波羅蜜多時，於如是等一切不見，由不見故不生執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有難言，若法皆真無別相者，甘露聖教既有增減，真空應爾。今義答言，如太空中色相增減，空相不然，如是聖教雖有增減，而空性無，皆由事理、體相別故。若一切法唯真如空，如何得有生滅等事？以上總說非但色體不異即空，色上生等諸差別義亦不異即空，今遮通別，且略舉三，而實空相亦不一等。《大經》次言，如是自性無生無滅、無染無淨，菩薩如是修行般若波羅蜜多時，不見生滅、不見染淨。何以故？但假立客名，別別於法而起分別；隨起言說，如如言說如是如是生起執著；菩薩修行般若波羅蜜多時，於如是等一切不見，由不見故不生執著。

經曰：是故空中無色，無受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是故空中無色，無受、想、行、識。

贊曰：勝空者言，上以色等體義，總對於空明不異、即，恐義不明，令觀純熟，別結空中所無之法，乘前起結，說「是故」言，此言通下諸所無法。如應者言，三乘通修五種善巧，謂蘊、處、界、緣起及諦，隨彼所應為遠近觀。由二乘等皆隨執有，今對說無，所執空中體、義俱寂，故所執蘊其性都無；然佛方便，於有為中施設為蘊，破五我事，漸令入真，說為善巧，非謂實有。故經頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，上以色等體義，總對於空明不異、即，恐義不明，令觀純熟，別結空中所無之法，乘前起結，說「是故」言，此言通下諸所無法。如應者言，三乘通修五種善巧，謂蘊、處、界、緣起及諦，隨彼所應為遠近觀。由二乘等皆隨執有，今對說無，所執空中體、義俱寂，故所執蘊其性都無；然佛方便，於有為中施設為蘊，破五我事，漸令入真，說為善巧，非謂實有。故經頌言：

如星、翳、燈、幻， 露、泡、夢、電、雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如星、翳、燈、幻， 露、泡、夢、電、雲，

諸和合所為， 應作如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸和合所為， 應作如是觀。

有為之法尚非定蘊，所執蘊等，何理成真？法性空如故非蘊相，是故空中都無五蘊。《大經》次言，復次，舍利子！諸菩薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀，菩薩但有名，般若波羅蜜多但有名，色、受、想、行、識但有名，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為之法尚非定蘊，所執蘊等，何理成真？法性空如故非蘊相，是故空中都無五蘊。《大經》次言，復次，舍利子！諸菩薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀，菩薩但有名，般若波羅蜜多但有名，色、受、想、行、識但有名，乃至廣說。

經曰：無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法。

贊曰：此說空中無十二處。勝空者言，佛權方便說有處等，引令入真，既入真已，依真實義故說皆空。如應者言，唯由根、境能與六行為生長門，說為處義，然以世間相見、問訊、塗香、受膳、侍給、分別故，佛說處次第如是。因位眼、耳不至能取，鼻、舌、身三至方能取，意即八識，果俱不定。眼、耳用勝，天得通名，變化非真，唯欲、色界，下地諸識有依上者，業、緣、通、定、法力皆生，諸位隨應用有勝劣，如次九、八、七、五緣起。色謂顯、形、表，聲謂執受、不執受、俱大種所生，香謂俱生、和合、變異，味謂苦、酢、甘、辛、醎、淡，觸謂四大及此所造，法謂無對色及餘心所、不相應、無為。初五唯二，餘通異熟、長養、等流，異熟唯欲、色，後二通三界，色、聲有表，意、法通三，十色皆唯無記及善，即離依有假立造名，一切皆通有漏、無漏。《二十》頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此說空中無十二處。勝空者言，佛權方便說有處等，引令入真，既入真已，依真實義故說皆空。如應者言，唯由根、境能與六行為生長門，說為處義，然以世間相見、問訊、塗香、受膳、侍給、分別故，佛說處次第如是。因位眼、耳不至能取，鼻、舌、身三至方能取，意即八識，果俱不定。眼、耳用勝，天得通名，變化非真，唯欲、色界，下地諸識有依上者，業、緣、通、定、法力皆生，諸位隨應用有勝劣，如次九、八、七、五緣起。色謂顯、形、表，聲謂執受、不執受、俱大種所生，香謂俱生、和合、變異，味謂苦、酢、甘、辛、醎、淡，觸謂四大及此所造，法謂無對色及餘心所、不相應、無為。初五唯二，餘通異熟、長養、等流，異熟唯欲、色，後二通三界，色、聲有表，意、法通三，十色皆唯無記及善，即離依有假立造名，一切皆通有漏、無漏。《二十》頌曰：

依彼所化生， 世尊密意趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼所化生， 世尊密意趣，

說有色等處， 如化生有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有色等處， 如化生有情。

此說佛為妄執有我久沈生死不肯趣求，非處法中說之為處，如遮斷見密說化生，引令入真，除捨我執。二乘等不了方便言說，執為實有，今顯所執性本都無，因緣法中既非實處，法性空理亦無處相故，乘前義而結處無。《大經》次言，眼處但有名，乃至法處但有名，眼處空乃至法處空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說佛為妄執有我久沈生死不肯趣求，非處法中說之為處，如遮斷見密說化生，引令入真，除捨我執。二乘等不了方便言說，執為實有，今顯所執性本都無，因緣法中既非實處，法性空理亦無處相故，乘前義而結處無。《大經》次言，眼處但有名，乃至法處但有名，眼處空乃至法處空。

經曰：無眼界，乃至無意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：無眼界，乃至無意識界。

贊曰：此說空中無十八界。勝空者言，眼界、色界、眼識界、耳界、聲界、耳識界、鼻界、香界、鼻識界、舌界、味界、舌識界、身界、觸界、身識界、意界、法界、意識界名十八界，今舉無初、後，例中間十六界。世俗故說有，勝義故皆無，唯有假名，自性空故。如應者言，由根及境能持六識，彼復自持因果性義名之為界。前處次第，識界隨生，故十八界次第如是，能取於境是六內界相，眼等所取是六外界相，依根、緣境、似境了別是六識界相。此中意界即心、意、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此說空中無十八界。勝空者言，眼界、色界、眼識界、耳界、聲界、耳識界、鼻界、香界、鼻識界、舌界、味界、舌識界、身界、觸界、身識界、意界、法界、意識界名十八界，今舉無初、後，例中間十六界。世俗故說有，勝義故皆無，唯有假名，自性空故。如應者言，由根及境能持六識，彼復自持因果性義名之為界。前處次第，識界隨生，故十八界次第如是，能取於境是六內界相，眼等所取是六外界相，依根、緣境、似境了別是六識界相。此中意界即心、意、識。

心謂第八識，持種、受熏、趣生等體，善、無覆性，能變身、器為有情依，有三位名。一、我愛執藏位，名阿賴耶，此翻為藏，能藏、所藏、執藏義故。二、善惡業果位，名毘播迦，此云異熟，善、不善業所招集故。三、相續執持位，名阿陀那，此云執持，能執持身不失壞故。意謂第七識，染執我相，為有漏依，淨常平等，性善、有覆，亦三位名。一、我執相應位，名有覆末那，緣阿賴耶，執為我故。二、法執相應位，名無覆末那，緣毘播迦，執為法故。三、思量性位，但名末那，緣阿陀那等，起思量故，能緣、所緣短長平等。故七、八識各有三名，初二名皆有漏，後一名通無漏。識謂餘六，如自名顯，皆通三性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心謂第八識，持種、受熏、趣生等體，善、無覆性，能變身、器為有情依，有三位名。一、我愛執藏位，名阿賴耶，此翻為藏，能藏、所藏、執藏義故。二、善惡業果位，名毘播迦，此云異熟，善、不善業所招集故。三、相續執持位，名阿陀那，此云執持，能執持身不失壞故。意謂第七識，染執我相，為有漏依，淨常平等，性善、有覆，亦三位名。一、我執相應位，名有覆末那，緣阿賴耶，執為我故。二、法執相應位，名無覆末那，緣毘播迦，執為法故。三、思量性位，但名末那，緣阿陀那等，起思量故，能緣、所緣短長平等。故七、八識各有三名，初二名皆有漏，後一名通無漏。識謂餘六，如自名顯，皆通三性。

至佛位中，轉異熟識名圓鏡智，九喻影像於中現故。隨應初地轉二末那名平等智，能具十種平等性故。三乘見位轉第六識名妙觀智，隨應具足十勝用故；轉前五識名成事智，起十化業，滿本願故。因多分別，以識為主；果皆決斷，標智為名。此前八識即七心界。四智唯善，並法界攝，三照有空，具真、俗智。成事照有，俗智非真；圓鏡、平等恒不動搖，初恒遍觀名一切智，妙觀、成事有時間斷。雖此四智皆具眾德，而隨相增，起攝不定。然佛說法有略廣門，於蘊義中略說色、識，處、界隨廣；蘊廣心所，處、界皆略。為愚三故，蘊說有為，處說二取，界增取體，機欲待故。破我能持，施設為界，二乘等不了，便執為實，所執都無，餘非實界，故乘前義，亦結此無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至佛位中，轉異熟識名圓鏡智，九喻影像於中現故。隨應初地轉二末那名平等智，能具十種平等性故。三乘見位轉第六識名妙觀智，隨應具足十勝用故；轉前五識名成事智，起十化業，滿本願故。因多分別，以識為主；果皆決斷，標智為名。此前八識即七心界。四智唯善，並法界攝，三照有空，具真、俗智。成事照有，俗智非真；圓鏡、平等恒不動搖，初恒遍觀名一切智，妙觀、成事有時間斷。雖此四智皆具眾德，而隨相增，起攝不定。然佛說法有略廣門，於蘊義中略說色、識，處、界隨廣；蘊廣心所，處、界皆略。為愚三故，蘊說有為，處說二取，界增取體，機欲待故。破我能持，施設為界，二乘等不了，便執為實，所執都無，餘非實界，故乘前義，亦結此無。

經曰：無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡。

贊曰：勝空者言，上無遠觀，下無近觀，此無獨覺隣近所觀，故契經言，為求獨覺者說應十二緣起法。又說，無明乃至老死唯有假名，自性空故今說為無。盡者，空也，空亦空故，說無無明盡乃至無老死盡。十二緣起有、空俱無，例餘皆爾，今影顯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，上無遠觀，下無近觀，此無獨覺隣近所觀，故契經言，為求獨覺者說應十二緣起法。又說，無明乃至老死唯有假名，自性空故今說為無。盡者，空也，空亦空故，說無無明盡乃至無老死盡。十二緣起有、空俱無，例餘皆爾，今影顯之。

如應者言，慈氏尊說此於染淨皆有順逆，雜染順觀依於生死流轉法說，逆依世間加行法說；清淨順觀依於根本斷障法說，逆依斷已重觀法說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應者言，慈氏尊說此於染淨皆有順逆，雜染順觀依於生死流轉法說，逆依世間加行法說；清淨順觀依於根本斷障法說，逆依斷已重觀法說。

雜染順觀者，初知體性具十二支，一、無明，謂迷內、外愚；二、行，謂福、非福、不動；三、識，謂異熟識；四、名色，謂五蘊；五、六處，謂六根、六觸能對境之勝劣；七、受，能領境之苦樂；八、愛，謂三界貪；九、取，謂煩惱；十、有，即行至受六支種子，由愛、取潤，能有後有；十一、生，謂苦果現起；十二、老死，謂衰變、終沒。次觀由癡發起邪行，能集當來隨業果識，五蘊相起，諸根圓滿，觸受境界，種子感果，耽著希求，煩惱滋長，潤前業等，五趣苦生，老死、憂悲之所隨逐。故契經言，無明緣行乃至生緣老死。識等五支因無次第，依當起位說為後緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜染順觀者，初知體性具十二支，一、無明，謂迷內、外愚；二、行，謂福、非福、不動；三、識，謂異熟識；四、名色，謂五蘊；五、六處，謂六根、六觸能對境之勝劣；七、受，能領境之苦樂；八、愛，謂三界貪；九、取，謂煩惱；十、有，即行至受六支種子，由愛、取潤，能有後有；十一、生，謂苦果現起；十二、老死，謂衰變、終沒。次觀由癡發起邪行，能集當來隨業果識，五蘊相起，諸根圓滿，觸受境界，種子感果，耽著希求，煩惱滋長，潤前業等，五趣苦生，老死、憂悲之所隨逐。故契經言，無明緣行乃至生緣老死。識等五支因無次第，依當起位說為後緣。

雜染逆觀者，依初習位安立諦說，謂老死苦、老死集、老死滅、老死趣滅行，乃至隨應歷觀諸諦。由老死支苦諦所攝，於緣起中先逆觀察，以三種相觀老死支，一、細因緣，二、麁因緣，三、非不定。感生因緣名細，謂愛、取、有；生自體名麁，謂生支；由此二生而有老死，當來老死細生為因，現法老死麁生為因，除二生體，餘定無能與老死果，名非不定。雖觀老死苦諦，至愛於後際苦并彼集諦未為喜足，遂復觀察後集因緣現在眾苦，謂遍逆觀受、觸、六處、名色與識，觀未來苦是當苦諦。觀彼集因是當集諦，觀未來世苦之集諦由誰而有？知由從先集所生起識為邊際現法苦有，既知從先集所生起，不應復觀此云何有？由識、名色譬如束蘆，展轉相緣，無作者等，是故觀察齊識退還。如是順、逆觀察苦、集唯十支已，次觀滅諦，始從老死乃至無明，云何一切皆當滅盡？謂由不造無明為緣新業行故，彼苦方滅。次更尋求證此滅道，憶昔師授於緣起法世間正見念智現前，如是數觀令見增長，是名雜染順、逆觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜染逆觀者，依初習位安立諦說，謂老死苦、老死集、老死滅、老死趣滅行，乃至隨應歷觀諸諦。由老死支苦諦所攝，於緣起中先逆觀察，以三種相觀老死支，一、細因緣，二、麁因緣，三、非不定。感生因緣名細，謂愛、取、有；生自體名麁，謂生支；由此二生而有老死，當來老死細生為因，現法老死麁生為因，除二生體，餘定無能與老死果，名非不定。雖觀老死苦諦，至愛於後際苦并彼集諦未為喜足，遂復觀察後集因緣現在眾苦，謂遍逆觀受、觸、六處、名色與識，觀未來苦是當苦諦。觀彼集因是當集諦，觀未來世苦之集諦由誰而有？知由從先集所生起識為邊際現法苦有，既知從先集所生起，不應復觀此云何有？由識、名色譬如束蘆，展轉相緣，無作者等，是故觀察齊識退還。如是順、逆觀察苦、集唯十支已，次觀滅諦，始從老死乃至無明，云何一切皆當滅盡？謂由不造無明為緣新業行故，彼苦方滅。次更尋求證此滅道，憶昔師授於緣起法世間正見念智現前，如是數觀令見增長，是名雜染順、逆觀察。

清淨順觀者，由先已集正見資糧，能於諸諦漸次獲得有學、無學清淨智見，能無餘斷無明及愛，諸無明觸為緣生受亦復隨斷，於現法中證慧解脫，受、相應心、貪愛煩惱得離繫故證心解脫。無明斷故，應生諸行、識乃至受皆不得生，是故經言，無明滅故行滅，乃至觸滅故受滅，彼受不生，無由起愛，由斯復說，受滅故愛滅，乃至愁歎憂惱皆滅，唯有識等清淨鮮白，住有餘依般涅槃界，名為證得現法涅槃；後有漏盡，住真常跡，名無餘依般涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨順觀者，由先已集正見資糧，能於諸諦漸次獲得有學、無學清淨智見，能無餘斷無明及愛，諸無明觸為緣生受亦復隨斷，於現法中證慧解脫，受、相應心、貪愛煩惱得離繫故證心解脫。無明斷故，應生諸行、識乃至受皆不得生，是故經言，無明滅故行滅，乃至觸滅故受滅，彼受不生，無由起愛，由斯復說，受滅故愛滅，乃至愁歎憂惱皆滅，唯有識等清淨鮮白，住有餘依般涅槃界，名為證得現法涅槃；後有漏盡，住真常跡，名無餘依般涅槃界。

清淨逆觀者，既斷滅已，還逆觀察。由誰無故老死無？由誰滅故老死滅？知由無作、緣生種子、現行二生無故老死無，無常、緣生二生滅故老死滅；如是乃至知由無作、緣生發起纏、隨眠三無明無故行無，無常、緣生三無明滅故行滅，是名清淨順逆觀察。有依順染不說生支，機欲待故，說逆唯九，以業為識非集緣故。或觀十一，無明無因，智種闕故。世尊如是方便施設令獨覺等獲自菩提，而彼不了，妄執有實染、淨緣起，今說彼無，令捨執著。於雜染品唯說無無明乃至無老死，於清淨品唯說無無明盡乃至無老死盡，各但無順而例無逆，舉無初、後例中亦無，故第六地雖作此觀，尚執有實流轉、還滅，第七地中方除生滅障。生者順染，即此所無無明乃至老死；滅者順淨，即此所無無明盡乃至老死盡。其所無者，謂無所執作者、常住二種緣生，非無功能緣起滅理，以契經言不壞世諦入於勝義，無造、受者業不亡故。依他既非定緣起相，真理亦非無明等滅，故並無之。若善惡業一切都無，契經唯應說法非有，何容繁長言亦非無？待因緣故，諸法成立，自事既重，故應詳究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨逆觀者，既斷滅已，還逆觀察。由誰無故老死無？由誰滅故老死滅？知由無作、緣生種子、現行二生無故老死無，無常、緣生二生滅故老死滅；如是乃至知由無作、緣生發起纏、隨眠三無明無故行無，無常、緣生三無明滅故行滅，是名清淨順逆觀察。有依順染不說生支，機欲待故，說逆唯九，以業為識非集緣故。或觀十一，無明無因，智種闕故。世尊如是方便施設令獨覺等獲自菩提，而彼不了，妄執有實染、淨緣起，今說彼無，令捨執著。於雜染品唯說無無明乃至無老死，於清淨品唯說無無明盡乃至無老死盡，各但無順而例無逆，舉無初、後例中亦無，故第六地雖作此觀，尚執有實流轉、還滅，第七地中方除生滅障。生者順染，即此所無無明乃至老死；滅者順淨，即此所無無明盡乃至老死盡。其所無者，謂無所執作者、常住二種緣生，非無功能緣起滅理，以契經言不壞世諦入於勝義，無造、受者業不亡故。依他既非定緣起相，真理亦非無明等滅，故並無之。若善惡業一切都無，契經唯應說法非有，何容繁長言亦非無？待因緣故，諸法成立，自事既重，故應詳究。

經曰：無苦、集、滅、道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：無苦、集、滅、道。

贊曰：勝空者言，前無獨覺近觀，此無聲聞近觀。故契經言，為求聲聞者說應四諦法。又說，四諦唯有假名，自性空故。然上兼下，此亦餘境，於緣起中亦修諦觀，故緣起後方說諦無。如應者言，《勝鬘經》說安立四聖諦、非安立四聖諦，如是八聖諦非二乘所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，前無獨覺近觀，此無聲聞近觀。故契經言，為求聲聞者說應四諦法。又說，四諦唯有假名，自性空故。然上兼下，此亦餘境，於緣起中亦修諦觀，故緣起後方說諦無。如應者言，《勝鬘經》說安立四聖諦、非安立四聖諦，如是八聖諦非二乘所知。

分段生死名苦，煩惱及有漏業名集，擇滅名滅，生空智品名道，麁顯施設，淺智所知，名安立諦；變易生死名苦，所知障及無漏有分別業名集，自性清淨、無住涅槃名滅，法空智品名道，微隱難知，非麁淺境，名非安立諦。總合說者，有漏逼迫皆苦，招感後有名集，故無記法皆非集諦，此即略說生死果因；四種涅槃名滅，無漏有為為證滅路名道，此即略說出世果因。如療病者知病、病因、病除、除法，觀生死苦、苦因、苦滅、滅法亦然。唯聖知實，名為聖諦。或隨觀察二空真如，不作別觀，名非安立。遠觀四諦各有四行，謂無常、苦、空、無我，因、集、生、緣，滅、靜、妙、離，道、如、行、出，由苦諦行，能除四倒，故有通局，為入真門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分段生死名苦，煩惱及有漏業名集，擇滅名滅，生空智品名道，麁顯施設，淺智所知，名安立諦；變易生死名苦，所知障及無漏有分別業名集，自性清淨、無住涅槃名滅，法空智品名道，微隱難知，非麁淺境，名非安立諦。總合說者，有漏逼迫皆苦，招感後有名集，故無記法皆非集諦，此即略說生死果因；四種涅槃名滅，無漏有為為證滅路名道，此即略說出世果因。如療病者知病、病因、病除、除法，觀生死苦、苦因、苦滅、滅法亦然。唯聖知實，名為聖諦。或隨觀察二空真如，不作別觀，名非安立。遠觀四諦各有四行，謂無常、苦、空、無我，因、集、生、緣，滅、靜、妙、離，道、如、行、出，由苦諦行，能除四倒，故有通局，為入真門。

近加行觀不唯觀苦，觀非安立方入真故。於非苦等中佛說為苦等，聲聞等不了，如言起著，今破彼執，故說為無。依他定非苦、集等相，真理何由有彼差別？由此並無。故第五地雖作此觀，尚執有實染淨麁相，第六地中方除染淨障。染者有漏，即此所無苦、集二諦；淨者無漏，既此所無滅、道二諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近加行觀不唯觀苦，觀非安立方入真故。於非苦等中佛說為苦等，聲聞等不了，如言起著，今破彼執，故說為無。依他定非苦、集等相，真理何由有彼差別？由此並無。故第五地雖作此觀，尚執有實染淨麁相，第六地中方除染淨障。染者有漏，即此所無苦、集二諦；淨者無漏，既此所無滅、道二諦。

經曰：無智亦無得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：無智亦無得。

贊曰：勝空者言，上無聲聞近觀，此無菩薩近觀。能證道名智，所證境名得，有能證智，可有所得；證智非有，所得亦空。如契經言，為求菩薩者說應六波羅蜜多法，唯言無智、得，總合說故。若法非空，初有所行，後可有得，法既非有，初無所行，後何有得？故《大經》言，一切智空，乃至無上菩提亦空。如應者言，菩薩真觀唯非安立，故總說近，亦無智、得。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，上無聲聞近觀，此無菩薩近觀。能證道名智，所證境名得，有能證智，可有所得；證智非有，所得亦空。如契經言，為求菩薩者說應六波羅蜜多法，唯言無智、得，總合說故。若法非空，初有所行，後可有得，法既非有，初無所行，後何有得？故《大經》言，一切智空，乃至無上菩提亦空。如應者言，菩薩真觀唯非安立，故總說近，亦無智、得。如有頌言：

依識有所得， 境無所得生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依識有所得， 境無所得生，

依境無所得， 識無所得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依境無所得， 識無所得生。

無分別智證真如位，心境冥合，平等平等，能取、所取一切皆無；後得智中，離諸相縛，無虛妄執，亦離二取。復有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智證真如位，心境冥合，平等平等，能取、所取一切皆無；後得智中，離諸相縛，無虛妄執，亦離二取。復有頌言：

由識有得性， 亦成無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由識有得性， 亦成無所得，

故知二有得， 無得性平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故知二有得， 無得性平等。

餘位執種猶未斷，故觀不分明，謂有二取；破實能取故說無智，破實所取復言無得。又於二法俱遮二取，別遮二取說為無得，能、所得故；遮有妙用故言無智，照斷能故。此釋皆除遍計所執，依他幻事非定智、得，真如體寂都無二相，故依三性皆說為無，非真智生一切非有，說智及智處俱名般若，真無相取，不取相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘位執種猶未斷，故觀不分明，謂有二取；破實能取故說無智，破實所取復言無得。又於二法俱遮二取，別遮二取說為無得，能、所得故；遮有妙用故言無智，照斷能故。此釋皆除遍計所執，依他幻事非定智、得，真如體寂都無二相，故依三性皆說為無，非真智生一切非有，說智及智處俱名般若，真無相取，不取相故。

經曰：以無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：以無所得故。

贊曰：勝空者言，前說「是故空中無色」等者，雖結成上色不異空、無生滅等，而未釋色等無之所由，今顯空中無法所以。若色等中體少是有，應依勝義有少所得，既都無得，故本皆空。如《大經》言，自性空故，一切皆空。如應者言，《辯中邊》言，菩薩正修十善巧觀，一、蘊，二、處，三、界，四、緣起，五、處、非處，六、根，七、世，八、諦，九、乘，十、有為、無為。由舍利子漸悟大乘故，此俱無三乘通、別、近、遠、加行、根本六種，二真觀位證法事理，所執六相都無所有，依他、圓成非定六相，故以無得通釋上無。如《大經》言，色等諸法無所得，故甚深般若亦無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，前說「是故空中無色」等者，雖結成上色不異空、無生滅等，而未釋色等無之所由，今顯空中無法所以。若色等中體少是有，應依勝義有少所得，既都無得，故本皆空。如《大經》言，自性空故，一切皆空。如應者言，《辯中邊》言，菩薩正修十善巧觀，一、蘊，二、處，三、界，四、緣起，五、處、非處，六、根，七、世，八、諦，九、乘，十、有為、無為。由舍利子漸悟大乘故，此俱無三乘通、別、近、遠、加行、根本六種，二真觀位證法事理，所執六相都無所有，依他、圓成非定六相，故以無得通釋上無。如《大經》言，色等諸法無所得，故甚深般若亦無所得。

經曰：菩提薩埵依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離一切顛倒夢想，究竟涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩提薩埵依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離一切顛倒夢想，究竟涅槃。

贊曰：勝空者言，上破二執，廣顯二空，下歎二依，彰獲二利。此歎因依斷障染利，依即前說行之異名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，上破二執，廣顯二空，下歎二依，彰獲二利。此歎因依斷障染利，依即前說行之異名。

罣者障，礙者拘，恐者畏，怖者懼。未依慧悟，滯色等有，拘溺眾苦，畏懼恒生，有虛妄顛倒及生死夢想，由斯欣樂究竟涅槃。既依般若達色等空，便無拘礙、苦畏、倒想，以色生死即涅槃故，何假虛求究竟圓寂？故依般若，一切遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罣者障，礙者拘，恐者畏，怖者懼。未依慧悟，滯色等有，拘溺眾苦，畏懼恒生，有虛妄顛倒及生死夢想，由斯欣樂究竟涅槃。既依般若達色等空，便無拘礙、苦畏、倒想，以色生死即涅槃故，何假虛求究竟圓寂？故依般若，一切遠離。

如應者言，下彰依學德歎獲勝利，離苦圓證也。此歎菩薩因位修益，菩薩常時緣說文字，學起觀照，尋觀實相，修持眷屬，不妄求知一切境界，名依般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應者言，下彰依學德歎獲勝利，離苦圓證也。此歎菩薩因位修益，菩薩常時緣說文字，學起觀照，尋觀實相，修持眷屬，不妄求知一切境界，名依般若。

「罣」謂煩惱障，不得涅槃故；「礙」謂所知障，不得菩提故。或罣即礙，俱通二障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「罣」謂煩惱障，不得涅槃故；「礙」謂所知障，不得菩提故。或罣即礙，俱通二障。

「恐怖」者謂五怖畏，一、不活畏，由分別我，資生愛起。二、惡名畏，行不饒益，有悕望起。三、死畏，由有我見，失懷想起。四、惡趣畏，不遇諸佛，惡業所起。五、怯眾畏，見已證劣，他勝所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恐怖」者謂五怖畏，一、不活畏，由分別我，資生愛起。二、惡名畏，行不饒益，有悕望起。三、死畏，由有我見，失懷想起。四、惡趣畏，不遇諸佛，惡業所起。五、怯眾畏，見已證劣，他勝所起。

「顛倒」者，謂七倒，一、想，二、見，三、心，四、於無常謂常，五、於苦謂樂，六、於不淨謂淨，七、於無我謂我。於後四種妄想分別名想倒，忍可、欲樂、建立、執著名見倒，心倒者謂煩惱。此有三，一、根本，謂愚癡；二、體性，謂邊執見一分、戒禁取、見取及貪、薩迦耶見；三、等流謂餘煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「顛倒」者，謂七倒，一、想，二、見，三、心，四、於無常謂常，五、於苦謂樂，六、於不淨謂淨，七、於無我謂我。於後四種妄想分別名想倒，忍可、欲樂、建立、執著名見倒，心倒者謂煩惱。此有三，一、根本，謂愚癡；二、體性，謂邊執見一分、戒禁取、見取及貪、薩迦耶見；三、等流謂餘煩惱。

「夢想」者，未真智覺，恒處夢中，由斯佛說生死長夜。夢由想起故名夢想，前之七倒由妄想生，處夢而行故名夢想。或前諸倒皆生死因，此夢想者即生死果，如處夢中多矚身境，故偏於果標夢想名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夢想」者，未真智覺，恒處夢中，由斯佛說生死長夜。夢由想起故名夢想，前之七倒由妄想生，處夢而行故名夢想。或前諸倒皆生死因，此夢想者即生死果，如處夢中多矚身境，故偏於果標夢想名。

梵云「涅槃」，唐言圓寂，即體周遍、性湛然義。雖真如性無二無別，依緣盡證說有四種。一、自性清淨涅槃，謂一切法實相真如；二、無住處涅槃，謂大悲、慧常所輔翼，出所知障清淨真如；三、有餘依涅槃，謂集諦盡所顯真如；四、無餘依涅槃，謂苦諦盡所顯真如。有處依初說，諸凡聖平等共有，一切有情無生滅等本來涅槃。有依第二說，諸菩薩住無所住，及聲聞等不得涅槃。有依後二說，三乘者同得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云「涅槃」，唐言圓寂，即體周遍、性湛然義。雖真如性無二無別，依緣盡證說有四種。一、自性清淨涅槃，謂一切法實相真如；二、無住處涅槃，謂大悲、慧常所輔翼，出所知障清淨真如；三、有餘依涅槃，謂集諦盡所顯真如；四、無餘依涅槃，謂苦諦盡所顯真如。有處依初說，諸凡聖平等共有，一切有情無生滅等本來涅槃。有依第二說，諸菩薩住無所住，及聲聞等不得涅槃。有依後二說，三乘者同得解脫。

此中總說，由諸菩薩依般若故，悟三無性，及因我、法二空所顯一切空故，其心不為二障所礙、五怖所恐、七倒所纏、夢想所惑，便能究竟契證涅槃。或諸菩薩由依般若，勝解行位資糧道中，漸伏分別二障現行；於加行道，能頓伏盡，亦能漸伏俱生二障，心無罣礙；見道位中，斷分別執，隨願速滿，無有恐怖；於修道位，解行廣增，斷諸顛倒；遠離一切生死夢想，當無學道究竟涅槃。四位所彰，從增說故。又極喜住，一切惡趣諸煩惱品及所知障在皮麁重皆悉永斷，能令煩惱皆不現行，心無罣礙，最初證得無漏智故；無功用無相住，一切能障無生法忍諸煩惱品及所知障在膚麁重皆悉永斷，一切煩惱皆不現前，無有恐怖，因從果名，果已斷故；最上成滿菩薩住，一切煩惱、習氣隨眠及所知障在骨麁重皆悉永斷，入如來住，名為遠離顛倒夢想，即是二障三住所斷，由斯佛位究竟涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中總說，由諸菩薩依般若故，悟三無性，及因我、法二空所顯一切空故，其心不為二障所礙、五怖所恐、七倒所纏、夢想所惑，便能究竟契證涅槃。或諸菩薩由依般若，勝解行位資糧道中，漸伏分別二障現行；於加行道，能頓伏盡，亦能漸伏俱生二障，心無罣礙；見道位中，斷分別執，隨願速滿，無有恐怖；於修道位，解行廣增，斷諸顛倒；遠離一切生死夢想，當無學道究竟涅槃。四位所彰，從增說故。又極喜住，一切惡趣諸煩惱品及所知障在皮麁重皆悉永斷，能令煩惱皆不現行，心無罣礙，最初證得無漏智故；無功用無相住，一切能障無生法忍諸煩惱品及所知障在膚麁重皆悉永斷，一切煩惱皆不現前，無有恐怖，因從果名，果已斷故；最上成滿菩薩住，一切煩惱、習氣隨眠及所知障在骨麁重皆悉永斷，入如來住，名為遠離顛倒夢想，即是二障三住所斷，由斯佛位究竟涅槃。

經曰：三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。

贊曰：勝空者言，上歎因依斷障染利，下歎果依得菩提利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，上歎因依斷障染利，下歎果依得菩提利。

「三世」者，去、來、今。「諸佛」者，非一故，梵言佛陀，此略云佛，有慧之主，唐言覺者。「得」謂獲證。「阿」云無，「耨多羅」云上，「三」云正，「藐」云等，「三」又云正，「菩提」云覺，「末伽」名道，此不名也。無法可過，故名無上；理事遍知，故名正等；離妄照真，復云正覺；即是無上正等正覺。《大智度論》說，智及智處俱名般若，三世覺者由依此故，證智達空名得正覺。或唯空性說名菩提，如來妙體即法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三世」者，去、來、今。「諸佛」者，非一故，梵言佛陀，此略云佛，有慧之主，唐言覺者。「得」謂獲證。「阿」云無，「耨多羅」云上，「三」云正，「藐」云等，「三」又云正，「菩提」云覺，「末伽」名道，此不名也。無法可過，故名無上；理事遍知，故名正等；離妄照真，復云正覺；即是無上正等正覺。《大智度論》說，智及智處俱名般若，三世覺者由依此故，證智達空名得正覺。或唯空性說名菩提，如來妙體即法身故。

如應者言，出生死而慧悟，如從夢覺；契法性而敷闡，喻若花開。成真、俗智，具自、他覺，慧行俱滿，標以佛名。覺慧圓滿，雖更不修，然持不捨，濟有情類，故亦說佛依於般若。或依即修，佛由因位依行般若得正覺故。此彰五法，一、淨法界，即佛法身、真如、涅槃，具真性相微妙功德，由觀空理所得果故；餘之四智謂有為德，即是所證受用佛身，修自利因所得果故。為大菩薩所現淨相廣大佛身，名他受用；為二乘等現淨穢相不定佛身，名為變化，俱利他因所宜現故。自受用身具百四十不共實德，謂諸如來三十二種大丈夫相、八十隨好、四一切種清淨、十力、四無所畏、三念住、三不護、大悲、無忘失法、永害習氣、一切種妙智，及八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、四無量、三解脫門、三無生忍、三十七種菩提分法、五眼、六通、四無礙解、無諍、願智、恒住捨性、十八佛不共法乃至一切智、種智無量功德，說不能盡。他受用身及變化身亦具有此相似功德故，有為功德四智所攝。以智為主名菩提智，法身真如名菩提斷。如契經言，菩提智、菩提斷俱名菩提，由此故知皆稱菩提。假者名佛，即總假者證得別法，故說諸佛依得菩提，如是總攝諸功德盡，智、斷圓滿名無上覺。異生邪智，簡名正覺；二乘分智，簡名等覺；菩薩缺智，簡復名正覺；唯佛圓證，獨得全名。《金剛分》言，一切諸佛從此經出，一切如來從此經生，是故三佛俱是菩提。《理趣分》說，信學此經，速能滿足諸菩薩行，疾證無上正等菩提，故三菩提皆由此得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應者言，出生死而慧悟，如從夢覺；契法性而敷闡，喻若花開。成真、俗智，具自、他覺，慧行俱滿，標以佛名。覺慧圓滿，雖更不修，然持不捨，濟有情類，故亦說佛依於般若。或依即修，佛由因位依行般若得正覺故。此彰五法，一、淨法界，即佛法身、真如、涅槃，具真性相微妙功德，由觀空理所得果故；餘之四智謂有為德，即是所證受用佛身，修自利因所得果故。為大菩薩所現淨相廣大佛身，名他受用；為二乘等現淨穢相不定佛身，名為變化，俱利他因所宜現故。自受用身具百四十不共實德，謂諸如來三十二種大丈夫相、八十隨好、四一切種清淨、十力、四無所畏、三念住、三不護、大悲、無忘失法、永害習氣、一切種妙智，及八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、四無量、三解脫門、三無生忍、三十七種菩提分法、五眼、六通、四無礙解、無諍、願智、恒住捨性、十八佛不共法乃至一切智、種智無量功德，說不能盡。他受用身及變化身亦具有此相似功德故，有為功德四智所攝。以智為主名菩提智，法身真如名菩提斷。如契經言，菩提智、菩提斷俱名菩提，由此故知皆稱菩提。假者名佛，即總假者證得別法，故說諸佛依得菩提，如是總攝諸功德盡，智、斷圓滿名無上覺。異生邪智，簡名正覺；二乘分智，簡名等覺；菩薩缺智，簡復名正覺；唯佛圓證，獨得全名。《金剛分》言，一切諸佛從此經出，一切如來從此經生，是故三佛俱是菩提。《理趣分》說，信學此經，速能滿足諸菩薩行，疾證無上正等菩提，故三菩提皆由此得。

經曰：故知般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：故知般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪。

贊曰：勝空者言，上已別顯因果二依，斷、得二利，下文總歎般若勝用。乘前起結名曰「故知」，妙用無方曰「神」，無幽不燭曰「明」，最勝第一名「無上」，無類可類名「無等等」，大師秘密，妙法紀綱，顯正摧邪，除惡務善，靈祇敬奉，賢聖遵持，威力莫加，故名為「呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，上已別顯因果二依，斷、得二利，下文總歎般若勝用。乘前起結名曰「故知」，妙用無方曰「神」，無幽不燭曰「明」，最勝第一名「無上」，無類可類名「無等等」，大師秘密，妙法紀綱，顯正摧邪，除惡務善，靈祇敬奉，賢聖遵持，威力莫加，故名為「呪。」

如應者言，梵云陀羅尼，此曰總持。略有四種，一者、法，以略教含廣；二者、義，以略義含廣；三者、能，得菩薩無生法忍，慈氏尊說「壹胝蜜胝吉胝毘羼底(丁履反)鉢陀膩莎訶」；四者、呪，《大經》中說「納慕薄伽筏帝(一) 鉢剌壞波羅弭多曳(二) 呾姪他(三) 室囇曳(四) 室囇曳(五) 室囇曳(六) 室囇曳細(七)莎訶」。此呪神力，廣說如經，念、慧二能，具含萬德，順此古說總立呪名。此乘前結法、義二持，起下呪持，說「故知」也。由此總持出過異生、聲聞、獨覺、菩薩四道。或文字妙用、觀照圓鑒、眷屬勝益、實相無喻，或四皆通，故此般若名神等呪。或此般若是大神者，乃至是無等等者之所說呪，勸諸學者皆於此經修十法行，慈氏頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應者言，梵云陀羅尼，此曰總持。略有四種，一者、法，以略教含廣；二者、義，以略義含廣；三者、能，得菩薩無生法忍，慈氏尊說「壹胝蜜胝吉胝毘羼底(丁履反)鉢陀膩莎訶」；四者、呪，《大經》中說「納慕薄伽筏帝(一) 鉢剌壞波羅弭多曳(二) 呾姪他(三) 室囇曳(四) 室囇曳(五) 室囇曳(六) 室囇曳細(七)莎訶」。此呪神力，廣說如經，念、慧二能，具含萬德，順此古說總立呪名。此乘前結法、義二持，起下呪持，說「故知」也。由此總持出過異生、聲聞、獨覺、菩薩四道。或文字妙用、觀照圓鑒、眷屬勝益、實相無喻，或四皆通，故此般若名神等呪。或此般若是大神者，乃至是無等等者之所說呪，勸諸學者皆於此經修十法行，慈氏頌言：

謂書寫供養， 施他聽披讀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂書寫供養， 施他聽披讀，

受持正開演， 諷誦及思修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持正開演， 諷誦及思修。

行十法行者， 獲福聚無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行十法行者， 獲福聚無量，

勝故無盡故， 由攝他不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝故無盡故， 由攝他不息。

經曰：能除一切苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：能除一切苦。

贊曰：前明具德，此明破惡，信、學、證、說，皆除眾苦，故《大經》言，能於此經行十法行，一切障蓋皆不能染，雖造一切極重惡業，而能超越一切惡趣。假殺三界一切眾生，終不由斯墮於地獄、傍生、鬼界；設住一切煩惱叢中，而猶蓮花終不為染，常與一切勝事和合。於法、有情得無礙智，能善悟入諸平等性，自他忿等皆能調伏，現世怨敵咸起慈心；常見諸佛，得宿住智，所聞正法總持不忘，諸勝喜樂恒現在前，常勤精進修諸善法；惡魔外道不能稽留，四天王等常隨擁衛，終不橫死、枉遭衰患，諸佛菩薩恒共護持，令一切時善增惡減，於諸佛土隨願往生，乃至菩提不墮惡趣；速能滿足諸菩薩行，疾證無上正等菩提，隨心所願無不成辦。所以王城四眾纔誦念而魔伏，天宮千眼始受持而怨潰，況復深衷懇己、因植果圓？不拔五趣以為師，跨十方而為主，未之有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：前明具德，此明破惡，信、學、證、說，皆除眾苦，故《大經》言，能於此經行十法行，一切障蓋皆不能染，雖造一切極重惡業，而能超越一切惡趣。假殺三界一切眾生，終不由斯墮於地獄、傍生、鬼界；設住一切煩惱叢中，而猶蓮花終不為染，常與一切勝事和合。於法、有情得無礙智，能善悟入諸平等性，自他忿等皆能調伏，現世怨敵咸起慈心；常見諸佛，得宿住智，所聞正法總持不忘，諸勝喜樂恒現在前，常勤精進修諸善法；惡魔外道不能稽留，四天王等常隨擁衛，終不橫死、枉遭衰患，諸佛菩薩恒共護持，令一切時善增惡減，於諸佛土隨願往生，乃至菩提不墮惡趣；速能滿足諸菩薩行，疾證無上正等菩提，隨心所願無不成辦。所以王城四眾纔誦念而魔伏，天宮千眼始受持而怨潰，況復深衷懇己、因植果圓？不拔五趣以為師，跨十方而為主，未之有也。

經曰：真實不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：真實不虛。

贊曰：除疑勸信，重說此言，何有棄大寶輪王之位，處寂林而落飾，稱慈父法王之尊，踐眾道而提譽，對諸龍象，導彼天人，誑誘群生？誠為未可。所以經言，如來是真語者乃至不異語者，故應信奉，勿起驚疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：除疑勸信，重說此言，何有棄大寶輪王之位，處寂林而落飾，稱慈父法王之尊，踐眾道而提譽，對諸龍象，導彼天人，誑誘群生？誠為未可。所以經言，如來是真語者乃至不異語者，故應信奉，勿起驚疑。

經曰：故說般若波羅蜜多呪，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：故說般若波羅蜜多呪，即說呪曰：

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提莎訶

贊曰：前說法、義二持，雖勸信學；欲令神用速備，更說呪持。佛以大劫慧、悲難修誓行，加略文字，意趣深遠，教理幽廣，不易詳贊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：前說法、義二持，雖勸信學；欲令神用速備，更說呪持。佛以大劫慧、悲難修誓行，加略文字，意趣深遠，教理幽廣，不易詳贊。

般若波羅蜜多心經幽贊卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜多心經幽贊卷下