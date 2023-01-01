般若波羅蜜多心經幽贊

般若波羅蜜多心經幽贊卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜多心經幽贊卷上

大乘 基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘 基撰

贊曰：今為有情結習所蔽，敬受邪教，誹毀大乘；於空、有經如言計著，隨印所解，互生厭希；設希出要，親依善友，由各迷方，邪亂授學；懼廣文海初不趣求，雖樂略經而不能了；於真俗諦競說有無，心、境法中遞生取捨；令正法義真謬具分，信學有情皆獲利樂，依先所授略贊中道。如《解深密經》中，佛依遍計所執說一切法皆無自性、無生無滅、本來涅槃，相、生、勝義三無性已，時勝義生菩薩白佛言，世尊佛初唯為趣聲聞者轉四諦輪，雖甚希奇，然未了義，是諸諍論安足處所；次復唯為趣大乘者轉隱密輪，說一切法皆無自性、無生無滅、本來涅槃，雖更希奇，猶未了義，亦諸諍論安足處所；今為發趣一切乘者轉顯了輪，無上、無容，是勝義中真了義教，非諸諍論安足處所。《金光明經》說此三法名轉、照、持。輪，摧破名，具遮、表故。由諸有情迷法實相，起造惑業，淪生死海，大聖法王證法自性，善巧方便，應彼機宜，離言法中以言顯說，欲令隨獲中道實相，故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：今為有情結習所蔽，敬受邪教，誹毀大乘；於空、有經如言計著，隨印所解，互生厭希；設希出要，親依善友，由各迷方，邪亂授學；懼廣文海初不趣求，雖樂略經而不能了；於真俗諦競說有無，心、境法中遞生取捨；令正法義真謬具分，信學有情皆獲利樂，依先所授略贊中道。如《解深密經》中，佛依遍計所執說一切法皆無自性、無生無滅、本來涅槃，相、生、勝義三無性已，時勝義生菩薩白佛言，世尊佛初唯為趣聲聞者轉四諦輪，雖甚希奇，然未了義，是諸諍論安足處所；次復唯為趣大乘者轉隱密輪，說一切法皆無自性、無生無滅、本來涅槃，雖更希奇，猶未了義，亦諸諍論安足處所；今為發趣一切乘者轉顯了輪，無上、無容，是勝義中真了義教，非諸諍論安足處所。《金光明經》說此三法名轉、照、持。輪，摧破名，具遮、表故。由諸有情迷法實相，起造惑業，淪生死海，大聖法王證法自性，善巧方便，應彼機宜，離言法中以言顯說，欲令隨獲中道實相，故有頌言：

諸佛或說我， 或時說無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛或說我， 或時說無我，

諸法實相中， 無我無非我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法實相中， 無我無非我。

餘經復說，佛以一音演無邊義，眾生隨類各得解等，既猶天鼓應念發聲，亦類末尼如求雨寶，應物雖設種種法門，智見純和，未生乖競。佛涅槃後，因彼大天人、法糺紛，初封著有，如有頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘經復說，佛以一音演無邊義，眾生隨類各得解等，既猶天鼓應念發聲，亦類末尼如求雨寶，應物雖設種種法門，智見純和，未生乖競。佛涅槃後，因彼大天人、法糺紛，初封著有，如有頌曰：

應審觀佛教， 聖諦說為依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應審觀佛教， 聖諦說為依，

如採沙中金， 擇取其真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如採沙中金， 擇取其真實。

聖龍猛等為除有執，採集真教，究暢空宗，如別頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖龍猛等為除有執，採集真教，究暢空宗，如別頌曰：

真性有為空， 如幻緣生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真性有為空， 如幻緣生故，

無為無有實， 不起似空華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為無有實， 不起似空華。

彼言，世俗可說法有，依勝義諦一切皆空，雖此真空性非空、有，寄詮勝義理皆性空。有情由是次生空見，無著菩薩復請慈尊說中道教，雙除二執，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼言，世俗可說法有，依勝義諦一切皆空，雖此真空性非空、有，寄詮勝義理皆性空。有情由是次生空見，無著菩薩復請慈尊說中道教，雙除二執，而說頌言：

虛妄分別有， 於此二都無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄分別有， 於此二都無，

此中唯有空， 於彼亦有此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中唯有空， 於彼亦有此。

故說一切法， 非空非不空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說一切法， 非空非不空，

有無及有故， 是則契中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無及有故， 是則契中道。

彼言，世俗說我、法有，依勝義諦唯此二空，雖佛為破執空、執有，總相宣說諸法有、空，或說諸法非空非有。名字性離，空、有雙非，勝義寄詮，有空有有，故慈尊說，有為、無為名之為有，我及我所稱之為無，非說有、空法皆空、有，觀斯聖意，空、有無乖，法離智詮，何空何有？對機遣病，假說有、空。後諸學徒隨文起執，己之所解謂契中宗，他之所知將為謬說，今贊經義，申其兩端，妙理是非，智者當了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼言，世俗說我、法有，依勝義諦唯此二空，雖佛為破執空、執有，總相宣說諸法有、空，或說諸法非空非有。名字性離，空、有雙非，勝義寄詮，有空有有，故慈尊說，有為、無為名之為有，我及我所稱之為無，非說有、空法皆空、有，觀斯聖意，空、有無乖，法離智詮，何空何有？對機遣病，假說有、空。後諸學徒隨文起執，己之所解謂契中宗，他之所知將為謬說，今贊經義，申其兩端，妙理是非，智者當了。

「般若波羅蜜多」者，《大經》之通名；「心經」者，此經之別稱，般若之心經也。三磨娑釋依士為名，蘇漫多聲屬主為目，雖此心經亦名般若，彼總此別故但名心。「般若」，慧義。古釋有三，一、實相謂真理，二、觀照謂真慧，三、文字謂真教；今釋有五，第四、眷屬謂萬行，第五、境界謂諸法。福、智俱修，有、空齊照，尋詮會旨，究理解生，慧性、慧資，皆名般若。能除障習，證法真理，眾德之首，萬行之導，雖獨名慧，攝一切法。「波羅」者，彼岸義。古說有二，謂菩提、涅槃，今釋有五，一、所知，二、教，三、理，四、行，五、果。「蜜多」者，離義，到義，由行般若，離諸障染，境盡有無，解窮六藏，義洞真俗，業備二因，覺滿寂圓，斯昇彼岸，體用兼舉，故立此名。然所修行具七最勝，方可得名波羅蜜多，一、住菩薩種姓，二、依大菩提心，三、悲愍有情，四、具行事業，五、無相智所攝，六、迴向菩提，七、不為二障間雜。若行慧等一切善業，隨闕此一，非到彼岸。此在初劫名波羅蜜多，在第二劫名近波羅蜜多，在第三劫名大波羅蜜多，佛果位中更無異稱，今包因果，故舉通名。心者，堅實妙最之稱。《大經》隨機，義、文俱廣，受、持、傳、習，或生怯退，傳法聖者錄其堅實妙最之旨，別出此經。三分、二序故皆遺闕，甄綜精微，纂提綱蹟，事雖萬像，統即色而為空，道縱千門，貫無智而兼得，探廣文之祕旨，標貞心以為稱。「經」者，津妙理之格言，掖迷生之恒範，欲令隨證，或依或說般若貞實，而說此經，故以心目，如《瑜伽論》水陸華等，《十地》等經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜多」者，《大經》之通名；「心經」者，此經之別稱，般若之心經也。三磨娑釋依士為名，蘇漫多聲屬主為目，雖此心經亦名般若，彼總此別故但名心。「般若」，慧義。古釋有三，一、實相謂真理，二、觀照謂真慧，三、文字謂真教；今釋有五，第四、眷屬謂萬行，第五、境界謂諸法。福、智俱修，有、空齊照，尋詮會旨，究理解生，慧性、慧資，皆名般若。能除障習，證法真理，眾德之首，萬行之導，雖獨名慧，攝一切法。「波羅」者，彼岸義。古說有二，謂菩提、涅槃，今釋有五，一、所知，二、教，三、理，四、行，五、果。「蜜多」者，離義，到義，由行般若，離諸障染，境盡有無，解窮六藏，義洞真俗，業備二因，覺滿寂圓，斯昇彼岸，體用兼舉，故立此名。然所修行具七最勝，方可得名波羅蜜多，一、住菩薩種姓，二、依大菩提心，三、悲愍有情，四、具行事業，五、無相智所攝，六、迴向菩提，七、不為二障間雜。若行慧等一切善業，隨闕此一，非到彼岸。此在初劫名波羅蜜多，在第二劫名近波羅蜜多，在第三劫名大波羅蜜多，佛果位中更無異稱，今包因果，故舉通名。心者，堅實妙最之稱。《大經》隨機，義、文俱廣，受、持、傳、習，或生怯退，傳法聖者錄其堅實妙最之旨，別出此經。三分、二序故皆遺闕，甄綜精微，纂提綱蹟，事雖萬像，統即色而為空，道縱千門，貫無智而兼得，探廣文之祕旨，標貞心以為稱。「經」者，津妙理之格言，掖迷生之恒範，欲令隨證，或依或說般若貞實，而說此經，故以心目，如《瑜伽論》水陸華等，《十地》等經。

經曰：觀自在菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：觀自在菩薩。

贊曰：勝空者言，今此經中略有二分，初、「觀自在」等破二執、顯二空，後、「菩提薩埵」等歎二依、得二利。《大經》云，佛告舍利子，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應如是觀，實有菩薩，不見有菩薩，不見菩薩名。菩薩自性空，菩薩名空，故今標菩薩令彼不見，故破生執而說生空。如應者言，今此經中總有三分，初、「觀自在」等標上人修行，勸示發心；次、「舍利子」等陳機感者名，述理垂喻；後、「菩提薩埵」等彰依學之德歎獲勝利。或初、令練磨，次、斷除四處，後、離苦圓證。練磨有三，今標菩薩先修行人，勸示發心，初練磨也。謂聞菩提廣大深遠，若生退屈，應練磨心。彼觀自在昔初發意，具諸煩惱，於無明殼建立勝心，捨身、命、財，求佛智慧，興大勇猛，已成等覺；我亦應爾，勵己增修，不應自輕而生退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，今此經中略有二分，初、「觀自在」等破二執、顯二空，後、「菩提薩埵」等歎二依、得二利。《大經》云，佛告舍利子，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應如是觀，實有菩薩，不見有菩薩，不見菩薩名。菩薩自性空，菩薩名空，故今標菩薩令彼不見，故破生執而說生空。如應者言，今此經中總有三分，初、「觀自在」等標上人修行，勸示發心；次、「舍利子」等陳機感者名，述理垂喻；後、「菩提薩埵」等彰依學之德歎獲勝利。或初、令練磨，次、斷除四處，後、離苦圓證。練磨有三，今標菩薩先修行人，勸示發心，初練磨也。謂聞菩提廣大深遠，若生退屈，應練磨心。彼觀自在昔初發意，具諸煩惱，於無明殼建立勝心，捨身、命、財，求佛智慧，興大勇猛，已成等覺；我亦應爾，勵己增修，不應自輕而生退屈。

「觀」者，察義，府救慧悲。「自在」者，無滯義，拔濟妙用。諸有慇淨三業歸依，必應所祈，六通垂化，無暇、危苦飛輪摧伏，作不請友，為應病醫，攝利難思，名觀自在。又「觀」者，照義，了空有慧。「自在」者，縱任義，所得勝果。昔行六度，今得果圓，慧觀為先，成十自在，一、壽自在，能延、促命；二、心自在，生死無染；三、財自在，能隨樂現，由施所得；四、業自在，唯作善事及勸他為；五、生自在，隨欲能往，由戒所得；六、勝解自在，能隨欲變，由忍所得；七、願自在，隨觀所樂成，由精進所得；八、神力自在，起最勝通，由定所得；九、智自在，隨言音慧。十、法自在，於契經等，由慧所得。位階補處，道成等覺，無幽不燭，名觀自在。但言觀音，詞、義俱失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀」者，察義，府救慧悲。「自在」者，無滯義，拔濟妙用。諸有慇淨三業歸依，必應所祈，六通垂化，無暇、危苦飛輪摧伏，作不請友，為應病醫，攝利難思，名觀自在。又「觀」者，照義，了空有慧。「自在」者，縱任義，所得勝果。昔行六度，今得果圓，慧觀為先，成十自在，一、壽自在，能延、促命；二、心自在，生死無染；三、財自在，能隨樂現，由施所得；四、業自在，唯作善事及勸他為；五、生自在，隨欲能往，由戒所得；六、勝解自在，能隨欲變，由忍所得；七、願自在，隨觀所樂成，由精進所得；八、神力自在，起最勝通，由定所得；九、智自在，隨言音慧。十、法自在，於契經等，由慧所得。位階補處，道成等覺，無幽不燭，名觀自在。但言觀音，詞、義俱失。

菩提薩埵，略言菩薩，菩提即般若，薩埵謂方便，此二於有情能作一切利益安樂。又菩提者，覺義，智所求果。薩埵者，有情義，悲所度生。依弘誓語，故名菩薩。又薩埵者，勇猛義，求大菩提，精勤勇猛，故名菩薩。又修行者名為薩埵，求三菩提之有情者故名菩薩。有具悲智，遍行慈愍，紹隆淨剎，府救穢方，機感相應，故唯標此。或處上位諸具大心、妙慧成就，皆觀自在；或指示此令矚曰觀，非住西方來遊此者。彼《大經》中不別顯故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提薩埵，略言菩薩，菩提即般若，薩埵謂方便，此二於有情能作一切利益安樂。又菩提者，覺義，智所求果。薩埵者，有情義，悲所度生。依弘誓語，故名菩薩。又薩埵者，勇猛義，求大菩提，精勤勇猛，故名菩薩。又修行者名為薩埵，求三菩提之有情者故名菩薩。有具悲智，遍行慈愍，紹隆淨剎，府救穢方，機感相應，故唯標此。或處上位諸具大心、妙慧成就，皆觀自在；或指示此令矚曰觀，非住西方來遊此者。彼《大經》中不別顯故。

經曰：行深般若波羅蜜多時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：行深般若波羅蜜多時。

贊曰：勝空者言，下破法執而說法空。《大經》次言，不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名。般若自性空，般若名空故。如應者言，顯由學慧，方照性空，示先所修法，第二練磨心也。謂見菩薩萬行難行，若生退屈，應練磨心。我無始來為求世樂，尚能備受無義眾苦，況求菩提為出生死度有情類生怯劣心？此深般若彼已修學，我亦應爾，省己增修，不應退屈。彼舍利子先發大心，因施眼故退求小果，恐今更退，勸示練磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勝空者言，下破法執而說法空。《大經》次言，不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名。般若自性空，般若名空故。如應者言，顯由學慧，方照性空，示先所修法，第二練磨心也。謂見菩薩萬行難行，若生退屈，應練磨心。我無始來為求世樂，尚能備受無義眾苦，況求菩提為出生死度有情類生怯劣心？此深般若彼已修學，我亦應爾，省己增修，不應退屈。彼舍利子先發大心，因施眼故退求小果，恐今更退，勸示練磨。

所言「行」者，勝空者言，若依世俗，欲證出世無分別智，無倒觀空，要學能遣一切所緣聞、思慧等，學照空者即名為行。若依勝義，由無所得、無分別故，都無所行，是名為行。《無垢稱》說，不行是菩提，無憶念故。《大經》亦言，不見行，不見不行，無自性故。今言行者，都無所行，是名為行，非有行義。或有密取餘義釋言，若無所行、無所不行，是則為行；若有所行、有所不行，非為行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「行」者，勝空者言，若依世俗，欲證出世無分別智，無倒觀空，要學能遣一切所緣聞、思慧等，學照空者即名為行。若依勝義，由無所得、無分別故，都無所行，是名為行。《無垢稱》說，不行是菩提，無憶念故。《大經》亦言，不見行，不見不行，無自性故。今言行者，都無所行，是名為行，非有行義。或有密取餘義釋言，若無所行、無所不行，是則為行；若有所行、有所不行，非為行也。

復有異釋，動念攀緣，為生死根，非為行也；懲心絕慮，為出世本，是名為行。如應者言，譬如幻士而有所作，雖無實作，非無似者，待因緣聞、信、學、證、說曾無暫捨，然無分別不見行相是謂行義，非都無行。以病說除，非除法故，若本無法可行可除，即愚法者稱已成覺，說有迷悟，深自毀傷，翳花體空，可不資療，翳既非有，如何假除？翳既不除，初無真眼，由何勝義照花體空？若無所行、無所不行，有情無明、無所不明，應從無始一切皆明，其先未明，今明誰也？便同異道無所不為，背理乖宗，何成覺慧？若絕攀慮即是真行，應無想等皆真聖道，徒設受、持、厭捨、造修，可諦思惟，疾除邪謬！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有異釋，動念攀緣，為生死根，非為行也；懲心絕慮，為出世本，是名為行。如應者言，譬如幻士而有所作，雖無實作，非無似者，待因緣聞、信、學、證、說曾無暫捨，然無分別不見行相是謂行義，非都無行。以病說除，非除法故，若本無法可行可除，即愚法者稱已成覺，說有迷悟，深自毀傷，翳花體空，可不資療，翳既非有，如何假除？翳既不除，初無真眼，由何勝義照花體空？若無所行、無所不行，有情無明、無所不明，應從無始一切皆明，其先未明，今明誰也？便同異道無所不為，背理乖宗，何成覺慧？若絕攀慮即是真行，應無想等皆真聖道，徒設受、持、厭捨、造修，可諦思惟，疾除邪謬！

今言行者，雖行而不見行，非無行義，由此經說不見行、不見不行，假有所行，實無行故，不爾，唯應說不見行；復言不見不行，有何詮理？是故定應如後所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今言行者，雖行而不見行，非無行義，由此經說不見行、不見不行，假有所行，實無行故，不爾，唯應說不見行；復言不見不行，有何詮理？是故定應如後所說。

然佛果德殊勝無邊，非廣大修，無由證得，故依此義而說行者，要具大乘二種種姓，能於五位漸次修行。二種姓者，一、本性住種姓，謂住本識能生無漏本性功能；二、習所成種姓，謂聞正法等熏習所起。云何應知有本性住種姓，依之修習大菩提因？若性樂施，好讚勸他，無罪事中應時為說，他債不狂，受寄無差，大財寶中心無耽著。若性成就軟品惡業不極損他，作惡速悔，常行慈愛，知恩報恩，凡所規求不以非法，樂修福業，輕罪重怖，見聞受苦，過於自身，善事好同，惡法樂遠，於諸僮僕甞無苦言，於德、有德恒生讚仰。若被他害，無反報心，他來諫謝，速能納受，終不結恨，不久懷怨。若性翹勤，夙興晚寐，凡事勇決，樂為究竟，大義無畏，不自輕蔑。若於法義性審思惟，好樂寂靜，愛慕出離，所作無忘，於怨慈愍。若性總慧，凡學易成，離惡事中，有力思擇，性不能起上煩惱纏、造無間業、斷善根等，設生惡趣，便能速出，亦不受於猛利大苦，雖受微苦，發增上厭，於苦有情深生悲愍。若見有此施等麁相，纏蓋輕微，麁重薄[苟*苟]，應知定有菩提本性。然由未遇真實善友為說菩提，雖遇為說，顛倒執學，方便慢緩，善根未熟，故處生死。若入五位，所修無邊勝善法種，名習所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然佛果德殊勝無邊，非廣大修，無由證得，故依此義而說行者，要具大乘二種種姓，能於五位漸次修行。二種姓者，一、本性住種姓，謂住本識能生無漏本性功能；二、習所成種姓，謂聞正法等熏習所起。云何應知有本性住種姓，依之修習大菩提因？若性樂施，好讚勸他，無罪事中應時為說，他債不狂，受寄無差，大財寶中心無耽著。若性成就軟品惡業不極損他，作惡速悔，常行慈愛，知恩報恩，凡所規求不以非法，樂修福業，輕罪重怖，見聞受苦，過於自身，善事好同，惡法樂遠，於諸僮僕甞無苦言，於德、有德恒生讚仰。若被他害，無反報心，他來諫謝，速能納受，終不結恨，不久懷怨。若性翹勤，夙興晚寐，凡事勇決，樂為究竟，大義無畏，不自輕蔑。若於法義性審思惟，好樂寂靜，愛慕出離，所作無忘，於怨慈愍。若性總慧，凡學易成，離惡事中，有力思擇，性不能起上煩惱纏、造無間業、斷善根等，設生惡趣，便能速出，亦不受於猛利大苦，雖受微苦，發增上厭，於苦有情深生悲愍。若見有此施等麁相，纏蓋輕微，麁重薄[苟*苟]，應知定有菩提本性。然由未遇真實善友為說菩提，雖遇為說，顛倒執學，方便慢緩，善根未熟，故處生死。若入五位，所修無邊勝善法種，名習所得。

五位者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五位者何？

一、資糧位，從初發起大菩提心，乃至始修四尋思觀，住四十心，皆此位攝。一、信等十心：一、信，二、精進，三、念，四、慧，五、定，六、施，亦名不退，七、戒，八、護，九、願，十、迴向。二、十住：一、發心，二、治地，三、修行，四、生貴，五、方便，六、正心，七、不退，八、童真，九、法王子，十、灌頂。三、十行：一、歡喜，二、饒益，三、無恚，四、無盡，五、離癡，六、善現，七、無著，八、尊重，九、善法，十、真實。四、十迴向：一、救護眾生，二、不懷，三、等一切佛，四、至一切處，五、無盡功德藏，六、隨順平等善根，七、隨順等觀一切眾生，八、如相，九、無縛無著，十、法界無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、資糧位，從初發起大菩提心，乃至始修四尋思觀，住四十心，皆此位攝。一、信等十心：一、信，二、精進，三、念，四、慧，五、定，六、施，亦名不退，七、戒，八、護，九、願，十、迴向。二、十住：一、發心，二、治地，三、修行，四、生貴，五、方便，六、正心，七、不退，八、童真，九、法王子，十、灌頂。三、十行：一、歡喜，二、饒益，三、無恚，四、無盡，五、離癡，六、善現，七、無著，八、尊重，九、善法，十、真實。四、十迴向：一、救護眾生，二、不懷，三、等一切佛，四、至一切處，五、無盡功德藏，六、隨順平等善根，七、隨順等觀一切眾生，八、如相，九、無縛無著，十、法界無量。

二、加行位，從資糧後四種等持，一、明得定，二、明增定，三、印順定，四、無間定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、加行位，從資糧後四種等持，一、明得定，二、明增定，三、印順定，四、無間定。

三、通達位，從四定後，初地初心真相見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、通達位，從四定後，初地初心真相見道。

四、修習位，從見道後至金剛定，十地修道。十地者，一、極喜，二、離垢，三、發光，四、焰慧，五、極難勝，六、現前，七、遠行，八、不動，九、善慧，十、法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、修習位，從見道後至金剛定，十地修道。十地者，一、極喜，二、離垢，三、發光，四、焰慧，五、極難勝，六、現前，七、遠行，八、不動，九、善慧，十、法雲。

五、究竟位，金剛定後，解脫道中三種佛身，四妙圓寂，圓滿佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、究竟位，金剛定後，解脫道中三種佛身，四妙圓寂，圓滿佛果。

雖知五位，云何修行？諸修行者欲證菩提，作大利樂，要先發起大菩提心，方興正行。譬如大海初有一滴，能為諸寶作所住處，最初發心亦復如是，五乘善法皆因此生。又如世界初始漸起，即為荷負諸眾生因，此心亦爾，能為五趣無量種類荷負依止。又如空界無不含容，大菩提心亦復如是，遍空有為皆厭離故，如空菩提皆求證故，盡空眾生皆深念故。此初發心雖為下劣，一念福聚尚說難盡，況經多劫發心、修行、利樂功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知五位，云何修行？諸修行者欲證菩提，作大利樂，要先發起大菩提心，方興正行。譬如大海初有一滴，能為諸寶作所住處，最初發心亦復如是，五乘善法皆因此生。又如世界初始漸起，即為荷負諸眾生因，此心亦爾，能為五趣無量種類荷負依止。又如空界無不含容，大菩提心亦復如是，遍空有為皆厭離故，如空菩提皆求證故，盡空眾生皆深念故。此初發心雖為下劣，一念福聚尚說難盡，況經多劫發心、修行、利樂功德？

因何發心？一者、見聞佛等神力；二者、聞說菩薩藏教；三者、見聞佛法將滅，念言法住能滅大苦；四者、末劫多見眾生癡、無慚、愧、慳、嫉、憂苦、惡行、放逸、懈怠、不信，念言濁世多起如是惡煩惱時，我當發心，令餘學我起菩提願，由此便發大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因何發心？一者、見聞佛等神力；二者、聞說菩薩藏教；三者、見聞佛法將滅，念言法住能滅大苦；四者、末劫多見眾生癡、無慚、愧、慳、嫉、憂苦、惡行、放逸、懈怠、不信，念言濁世多起如是惡煩惱時，我當發心，令餘學我起菩提願，由此便發大菩提心。

將欲發心，先具十勝德，起三妙觀。十勝德者，親近善友，供養諸佛，修集善根，志求勝法，心常柔和，遭苦能忍，慈悲淳厚，深心平等，信樂大乘，求佛智慧。三妙觀者，一、厭離有為。謂觀生死惡趣無暇等眾苦逼迫，自身之中五蘊、四大能生惡業，九孔常流臭穢不淨，三十六物之所集起，無量煩惱燒煮身心，如沫、如泡念念遷流，癡覆造業，六趣輪迴，諦審思惟，深心厭捨。二、求菩提。謂觀佛果相好莊嚴，法身本淨，具戒等蘊、力、無畏等無量勝法，成二妙智，慈愍眾生，開導愚迷令行正路，諸有情類遇皆除惱，見是功德，修集希求。三、念眾生。謂觀眾生癡愛所惑，受大劇苦，不信因果，造惡業因，厭捨正法，信受邪道，四流所流，七漏所漏；雖畏眾苦，還為惡業，而常自作憂悲苦惱，愛別離苦見已還愛，怨憎會苦覺已彌怨；為欲起業，生苦無厭，求樂犯戒，懷憂縱逸，作無間業，頑蔽無慚；謗毀大乘，癡執生慢，雖懷聰敏，具斷善根，妄自貢高，常無改悔，生八無暇，匱法無修，雖聞不持，翻習邪業；得世妙果，謂證涅槃，受彼樂終，還生惡趣，見是等輩，深心悲慜。次應發心，如是發願，願我決定當證無上正等菩提，能作有情一切義利，或隨意樂諸佛之名，如釋迦佛初發希願。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將欲發心，先具十勝德，起三妙觀。十勝德者，親近善友，供養諸佛，修集善根，志求勝法，心常柔和，遭苦能忍，慈悲淳厚，深心平等，信樂大乘，求佛智慧。三妙觀者，一、厭離有為。謂觀生死惡趣無暇等眾苦逼迫，自身之中五蘊、四大能生惡業，九孔常流臭穢不淨，三十六物之所集起，無量煩惱燒煮身心，如沫、如泡念念遷流，癡覆造業，六趣輪迴，諦審思惟，深心厭捨。二、求菩提。謂觀佛果相好莊嚴，法身本淨，具戒等蘊、力、無畏等無量勝法，成二妙智，慈愍眾生，開導愚迷令行正路，諸有情類遇皆除惱，見是功德，修集希求。三、念眾生。謂觀眾生癡愛所惑，受大劇苦，不信因果，造惡業因，厭捨正法，信受邪道，四流所流，七漏所漏；雖畏眾苦，還為惡業，而常自作憂悲苦惱，愛別離苦見已還愛，怨憎會苦覺已彌怨；為欲起業，生苦無厭，求樂犯戒，懷憂縱逸，作無間業，頑蔽無慚；謗毀大乘，癡執生慢，雖懷聰敏，具斷善根，妄自貢高，常無改悔，生八無暇，匱法無修，雖聞不持，翻習邪業；得世妙果，謂證涅槃，受彼樂終，還生惡趣，見是等輩，深心悲慜。次應發心，如是發願，願我決定當證無上正等菩提，能作有情一切義利，或隨意樂諸佛之名，如釋迦佛初發希願。如有頌言：

於三無數劫， 逆次逢勝觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三無數劫， 逆次逢勝觀，

然燈寶髻佛， 初釋迦牟尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然燈寶髻佛， 初釋迦牟尼。

無著菩薩由此說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩由此說言：

清淨增上力， 堅固心勝進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨增上力， 堅固心勝進，

名菩薩初修， 無數三大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名菩薩初修， 無數三大劫。

先起信、精進、念、定、慧根，除伏障染；次發大願，常逢善友以為勝緣，雖遇惡友方便爼壞，終不棄捨大菩提心，所修善法運運增長，以不退屈而為策發。齊是名為最初修行，依如上說初發心已，即名趣入無上菩提，預在大乘諸菩薩數，於生死海作出限量，勇猛定當速登彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先起信、精進、念、定、慧根，除伏障染；次發大願，常逢善友以為勝緣，雖遇惡友方便爼壞，終不棄捨大菩提心，所修善法運運增長，以不退屈而為策發。齊是名為最初修行，依如上說初發心已，即名趣入無上菩提，預在大乘諸菩薩數，於生死海作出限量，勇猛定當速登彼岸。

次應修行。此有二種，一、略，二、廣。略復有三，一、境，二、行，三、所得果。猶昔不知真妄境界，起煩惱等，因受眾苦，今正翻彼，故亦有三。由此，最初應審觀境，既知善惡，修斷行成，因行既圓，果德便證。諸佛聖教雖復無邊，說修行門不過三種，故修行者應依此學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應修行。此有二種，一、略，二、廣。略復有三，一、境，二、行，三、所得果。猶昔不知真妄境界，起煩惱等，因受眾苦，今正翻彼，故亦有三。由此，最初應審觀境，既知善惡，修斷行成，因行既圓，果德便證。諸佛聖教雖復無邊，說修行門不過三種，故修行者應依此學。

云何名為所觀境界？謂初觀察，從緣所生一切色、心、諸心所等，似空花相，誑惑愚夫，名依他起；愚夫不了，於斯妄執為我、為法，喻實空花，性相都無，名計所執；依他起上，我、法本空，由觀此空所顯真理，譬若虛空，名圓成實。諸所知法，不越有無，無法體無，但可總說名計所執，橫遍計心之所執故；有法體有，理應分別，諸有為法名依他起，緣生事故；一切無為名圓成實，法本理故。或有漏法名依他起，性顛倒故；諸無漏法名圓成實，非顛倒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為所觀境界？謂初觀察，從緣所生一切色、心、諸心所等，似空花相，誑惑愚夫，名依他起；愚夫不了，於斯妄執為我、為法，喻實空花，性相都無，名計所執；依他起上，我、法本空，由觀此空所顯真理，譬若虛空，名圓成實。諸所知法，不越有無，無法體無，但可總說名計所執，橫遍計心之所執故；有法體有，理應分別，諸有為法名依他起，緣生事故；一切無為名圓成實，法本理故。或有漏法名依他起，性顛倒故；諸無漏法名圓成實，非顛倒故。

知境界已，應修正行，一、因聞所成，二、因思所成，三、因修所成。此三雖通福、慧二種一切功德，然行根本甚深綱要，勝義易入，應時無等，離諸過者，遍觀詳審，唯識為最，漸悟、頓悟、小乘、大乘無不依說此深理，故《華嚴經》說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知境界已，應修正行，一、因聞所成，二、因思所成，三、因修所成。此三雖通福、慧二種一切功德，然行根本甚深綱要，勝義易入，應時無等，離諸過者，遍觀詳審，唯識為最，漸悟、頓悟、小乘、大乘無不依說此深理，故《華嚴經》說：

心如工畫師， 畫種種五陰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如工畫師， 畫種種五陰，

一切世間中， 無法而不造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間中， 無法而不造。

如心佛亦爾， 如佛眾生然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如心佛亦爾， 如佛眾生然，

心佛及眾生， 此三無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心佛及眾生， 此三無差別。

諸佛悉了知， 一切從心轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛悉了知， 一切從心轉，

若能如是解， 是人見真佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是解， 是人見真佛。

身亦非是心， 心亦非是身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身亦非是心， 心亦非是身，

起一切作用， 自在未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起一切作用， 自在未曾有。

若人欲求知， 三世一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲求知， 三世一切佛，

應當如是觀， 心造諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當如是觀， 心造諸如來。

《智度論》說，菩薩復作是念，三界所有皆心所作，以隨心所念皆悉得見，以心見佛，以心作佛，心即是佛，心即我身，心不自知，亦不自見。若取心相，悉皆無智，心亦虛妄，皆從無明出，因是心相，即入諸法實相，故唯識觀最為第一。識者，心也。由心集起，綵畫為主，獨立唯名，攝所餘法；唯言為遮所執我、法離心而有，識言為表因緣、法性皆不離心，顯法離心決定非有，名為唯識，非謂一切唯一識心，更無餘物，善友、惡友、諸果、諸因、理事、真俗皆不無故。計所執性唯虛妄識，依他起性唯世俗識，圓成實性唯勝義識，是故諸法皆不離心。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《智度論》說，菩薩復作是念，三界所有皆心所作，以隨心所念皆悉得見，以心見佛，以心作佛，心即是佛，心即我身，心不自知，亦不自見。若取心相，悉皆無智，心亦虛妄，皆從無明出，因是心相，即入諸法實相，故唯識觀最為第一。識者，心也。由心集起，綵畫為主，獨立唯名，攝所餘法；唯言為遮所執我、法離心而有，識言為表因緣、法性皆不離心，顯法離心決定非有，名為唯識，非謂一切唯一識心，更無餘物，善友、惡友、諸果、諸因、理事、真俗皆不無故。計所執性唯虛妄識，依他起性唯世俗識，圓成實性唯勝義識，是故諸法皆不離心。如有頌言：

鬼傍生人天， 各隨其所應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼傍生人天， 各隨其所應，

等事心異故， 許義非真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等事心異故， 許義非真實。

於過去事等， 夢像二影中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去事等， 夢像二影中，

雖所緣非實， 而境相成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖所緣非實， 而境相成就。

此等處處說唯有心，恐厭文繁，故略應止。今詳聖教所說唯識，雖無量種，不過五重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等處處說唯有心，恐厭文繁，故略應止。今詳聖教所說唯識，雖無量種，不過五重。

一、遣虛存實。觀遍計所執唯虛妄起，都無體用，應正遣除；觀依他、圓成諸法體實，二智境界，應存為有。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、遣虛存實。觀遍計所執唯虛妄起，都無體用，應正遣除；觀依他、圓成諸法體實，二智境界，應存為有。如有頌言：

名事互為客， 其性應尋思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名事互為客， 其性應尋思，

於二亦當推， 唯量及唯假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於二亦當推， 唯量及唯假。

實智觀無義， 唯有分別三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實智觀無義， 唯有分別三，

彼無故此無， 是則入三性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無故此無， 是則入三性。

遣者，空觀，對破有執；存者，有觀，對遣空執。今觀空、有而遣有、空，有、空若無，亦無空、有，以彼空、有相待觀成，純有、純空誰之空、有？故欲證入離言法性，皆須依此方便而入，非謂空、有皆即決定，證真觀位非有非空，法無分別，難思議故。說要觀空方證真者，謂即觀彼遍計所執我、法空故入於真性，真體非空。此唯識言既遮所執，若執實有諸識可唯，既是所執，亦應除遣。諸處所言一切唯識、二諦、三性、三無性、三解脫門、三無生忍、四悉檀、四嗢拕南、四尋思、四如實智、五忍觀等，皆此觀攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遣者，空觀，對破有執；存者，有觀，對遣空執。今觀空、有而遣有、空，有、空若無，亦無空、有，以彼空、有相待觀成，純有、純空誰之空、有？故欲證入離言法性，皆須依此方便而入，非謂空、有皆即決定，證真觀位非有非空，法無分別，難思議故。說要觀空方證真者，謂即觀彼遍計所執我、法空故入於真性，真體非空。此唯識言既遮所執，若執實有諸識可唯，既是所執，亦應除遣。諸處所言一切唯識、二諦、三性、三無性、三解脫門、三無生忍、四悉檀、四嗢拕南、四尋思、四如實智、五忍觀等，皆此觀攝。

二、捨濫留純。雖觀事理皆不離識，然此內識有境有心，心起必託境界生故，但識言唯，不言唯境，識唯內有，境亦通外，恐濫外故，但言唯識。又諸愚夫迷執於境，起煩惱、業，生死沈淪，不解觀心、勤求出離，哀愍彼故說唯識言，令自觀心，解脫生死，非謂內境如外都無。由境有濫，捨不稱唯，心體既純，留說唯識，故契經說，「心、意、識所緣，皆非離自性，故我說一切，唯有識無餘」，餘經復說三界唯心，制一處等，皆此觀攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、捨濫留純。雖觀事理皆不離識，然此內識有境有心，心起必託境界生故，但識言唯，不言唯境，識唯內有，境亦通外，恐濫外故，但言唯識。又諸愚夫迷執於境，起煩惱、業，生死沈淪，不解觀心、勤求出離，哀愍彼故說唯識言，令自觀心，解脫生死，非謂內境如外都無。由境有濫，捨不稱唯，心體既純，留說唯識，故契經說，「心、意、識所緣，皆非離自性，故我說一切，唯有識無餘」，餘經復說三界唯心，制一處等，皆此觀攝。

三、攝末歸本。心內所取境界顯然，內能取心作用亦爾，此之二法俱依識有，離識體本，末法必無。三十頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、攝末歸本。心內所取境界顯然，內能取心作用亦爾，此之二法俱依識有，離識體本，末法必無。三十頌言：

由假說我法， 有種種相轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由假說我法， 有種種相轉，

彼依識所變， 此能變唯三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼依識所變， 此能變唯三。

《成唯識》說，變謂識體轉似二分，相、見俱依自證起故。《解深密》說，諸識所緣，唯識所現。攝相、見末歸識本故，所說理事、真俗觀等多皆此觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《成唯識》說，變謂識體轉似二分，相、見俱依自證起故。《解深密》說，諸識所緣，唯識所現。攝相、見末歸識本故，所說理事、真俗觀等多皆此觀。

四、隱劣顯勝。心及心所俱能變現，但說唯心，非唯心所，心王體勝，所劣依王，隱劣不彰，唯顯勝法，故慈氏說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、隱劣顯勝。心及心所俱能變現，但說唯心，非唯心所，心王體勝，所劣依王，隱劣不彰，唯顯勝法，故慈氏說：

許心似二現， 如是似貪等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 許心似二現， 如是似貪等，

或似於信等， 無別染善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或似於信等， 無別染善法。

《無垢稱》言隨心垢淨等，皆此觀攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《無垢稱》言隨心垢淨等，皆此觀攝。

五、遣相證性。識言所表具有理、事，事為相用遣而不取，理為性體應求作證，故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、遣相證性。識言所表具有理、事，事為相用遣而不取，理為性體應求作證，故有頌言：

於繩起蛇覺， 見繩了義無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於繩起蛇覺， 見繩了義無，

證見彼分時， 知如蛇智亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證見彼分時， 知如蛇智亂。

餘經說，心自性清淨，諸法賢聖皆即真如，依他相識根本性故。又說，一諦、一乘、一依、佛性、法身、如來藏、空、真如、無相、不生不滅、不二法門、無諸分別、離言觀等，皆此觀攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘經說，心自性清淨，諸法賢聖皆即真如，依他相識根本性故。又說，一諦、一乘、一依、佛性、法身、如來藏、空、真如、無相、不生不滅、不二法門、無諸分別、離言觀等，皆此觀攝。

如是所說空有、境心、用體、所王、事理五種，從麁至細，展轉相推，唯識妙理，總攝一切。以聞、思、修所成妙慧而為觀體，明了簡擇，非生得善。若欲界觀唯有聞、思，色界觀中通聞、修慧，無色界觀但修無餘，無漏觀修義通前二。此諸唯識從初發意四十心中，聽聞、思惟，但深信解，隨所遇境，依教思量，令彼觀心漸漸增勝，未能修位觀二取空，雖少入修，猶非正勝，於加行位四等持中起四尋思，審觀所取若名、若義、自性、差別假有實無，起如實智，於能取識遍知非有。故聖慈尊教授頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所說空有、境心、用體、所王、事理五種，從麁至細，展轉相推，唯識妙理，總攝一切。以聞、思、修所成妙慧而為觀體，明了簡擇，非生得善。若欲界觀唯有聞、思，色界觀中通聞、修慧，無色界觀但修無餘，無漏觀修義通前二。此諸唯識從初發意四十心中，聽聞、思惟，但深信解，隨所遇境，依教思量，令彼觀心漸漸增勝，未能修位觀二取空，雖少入修，猶非正勝，於加行位四等持中起四尋思，審觀所取若名、若義、自性、差別假有實無，起如實智，於能取識遍知非有。故聖慈尊教授頌言：

菩薩於定位， 觀影唯是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於定位， 觀影唯是心，

義想既滅除， 審觀唯自想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義想既滅除， 審觀唯自想。

如是住內心， 知所取非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是住內心， 知所取非有，

次能取亦無， 後觸無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次能取亦無， 後觸無所得。

此位菩薩雖得修觀，猶帶相故，未能證實；通達位中，無分別智於所緣境都無所得，理、智既冥，心、境玄會，有、空之相時不現前，唯識真理方名證得。故本頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此位菩薩雖得修觀，猶帶相故，未能證實；通達位中，無分別智於所緣境都無所得，理、智既冥，心、境玄會，有、空之相時不現前，唯識真理方名證得。故本頌言：

若時於所緣， 智都無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若時於所緣， 智都無所得，

爾時住唯識， 離二取相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時住唯識， 離二取相故。

證真識已，起後得智，方證俗識。《厚嚴經》言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證真識已，起後得智，方證俗識。《厚嚴經》言：

非不見真如， 而能了諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非不見真如， 而能了諸行，

皆如幻事等， 雖有而非真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆如幻事等， 雖有而非真。

至此位中，名達法界，住極喜地，生如來家，自知不久成無上覺。於修習位，修有差別。初四地中，真、俗唯識各各別證；於第五地方少合觀，然極用功，未常任運；至第七地，觀真、俗識雖得長時，而有加行；八地已上，無勉勵修，任運空中起有勝行；至究竟位，雖更不修，念念具能緣真、俗識。所修有二，一、現行，二、種子，於初二位有漏三慧皆通二修，種修無漏；通達位中，無漏修慧通現、種修，有漏唯種；在修習位，七地已前有漏、無漏皆具三慧，通現、種修；八地已上，有漏唯種，無漏三慧通現、種修；於究竟位，有漏皆捨，雖唯無漏，然具現、種。所言修者，令觀種、現展轉增勝、生長、圓滿，有自在者下亦修上，未自在者不能上修。此唯識修總攝諸行，諸行皆依唯識修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至此位中，名達法界，住極喜地，生如來家，自知不久成無上覺。於修習位，修有差別。初四地中，真、俗唯識各各別證；於第五地方少合觀，然極用功，未常任運；至第七地，觀真、俗識雖得長時，而有加行；八地已上，無勉勵修，任運空中起有勝行；至究竟位，雖更不修，念念具能緣真、俗識。所修有二，一、現行，二、種子，於初二位有漏三慧皆通二修，種修無漏；通達位中，無漏修慧通現、種修，有漏唯種；在修習位，七地已前有漏、無漏皆具三慧，通現、種修；八地已上，有漏唯種，無漏三慧通現、種修；於究竟位，有漏皆捨，雖唯無漏，然具現、種。所言修者，令觀種、現展轉增勝、生長、圓滿，有自在者下亦修上，未自在者不能上修。此唯識修總攝諸行，諸行皆依唯識修故。

此略修行果相云何？有漏修者，能感世間一切妙果；無漏修者，永滅諸障，得大菩提，窮盡未來，廣生饒益。此說別得，若互相資，容得一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此略修行果相云何？有漏修者，能感世間一切妙果；無漏修者，永滅諸障，得大菩提，窮盡未來，廣生饒益。此說別得，若互相資，容得一切。

說略修已，云何廣修？此亦有三，一、所學處，二、修學法，三、能修學。最初應知所學之處，次應依彼如是而學，然後方成能修學者，故三皆是菩薩行攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說略修已，云何廣修？此亦有三，一、所學處，二、修學法，三、能修學。最初應知所學之處，次應依彼如是而學，然後方成能修學者，故三皆是菩薩行攝。

初、所學處，略有五種。一、所化處，謂應了知三乘、不定、阿顛底迦種姓差別，如應成熟。二、利行處，若純自利，如為已樂求財受用，為慳法故追訪受持，為生天樂持戒修行，求有染果供養三寶，為貪利譽自說己德，令他脫難還自攝受，耽定味等捨利有情。若純利他，如以邪見修行施等，以無因見缺行說法。此等純利皆應除斷，無罪二利應善勤修。三、真實義處，謂於如所有性、盡所有性，世間所成、道理所成、二障淨智所行真實等，隨應修、斷。四、威力處，謂神通威力；六到彼岸能斷慳等，乃至與當來果善法威力；為利有情堪忍大苦，四生信委，八相現化，逆胎盲等遇皆饒益等俱生威力；法界有情處、時、法、器普能了知，神通化境遍無邊界等共、不共威力；知此五力，應正勤修，成自佛法。五、菩提處，謂智、斷等一切功德，應遍了達，希當果證。如是五處，最先應達所化機宜，方應發起利他勝行；次知實義可斷、可修，於威力門修成自利；後於果位無上菩提愛樂、希求、精勤修證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、所學處，略有五種。一、所化處，謂應了知三乘、不定、阿顛底迦種姓差別，如應成熟。二、利行處，若純自利，如為已樂求財受用，為慳法故追訪受持，為生天樂持戒修行，求有染果供養三寶，為貪利譽自說己德，令他脫難還自攝受，耽定味等捨利有情。若純利他，如以邪見修行施等，以無因見缺行說法。此等純利皆應除斷，無罪二利應善勤修。三、真實義處，謂於如所有性、盡所有性，世間所成、道理所成、二障淨智所行真實等，隨應修、斷。四、威力處，謂神通威力；六到彼岸能斷慳等，乃至與當來果善法威力；為利有情堪忍大苦，四生信委，八相現化，逆胎盲等遇皆饒益等俱生威力；法界有情處、時、法、器普能了知，神通化境遍無邊界等共、不共威力；知此五力，應正勤修，成自佛法。五、菩提處，謂智、斷等一切功德，應遍了達，希當果證。如是五處，最先應達所化機宜，方應發起利他勝行；次知實義可斷、可修，於威力門修成自利；後於果位無上菩提愛樂、希求、精勤修證。

知學處已，次、應修學。修學法者，初、於三寶功德，佛菩薩威力，諸真實義，無倒因果，應得義利，得此方便，善言、善說、契經等中，淨信、勝解、決定、喜樂。次、應求法，當於一切佛法內論、因論、聲論、醫論、工論，應正勤求。應云何求？於佛正法，應住猛利愛重求聞，設為聽聞一句善法，路猶鐵地尚歡喜入，何況欲聞多善言義？雖愛自身及諸資什，比愛正法非為譬喻；無足、無倦、深信、柔和，心直、見直、愛德、愛法，往法師所；無詰難心，唯作妙寶、慧眼、智明、勝果、無罪、悅意之想，深生敬重；無高慢心，不作壞戒、卑族、醜陋、拙文、鄙句、異意之想；唯為求善，非顯己德；不為名利而求正法，應時殷重、恭敬聽聞；勿起損害順求過心，於其自身亦不輕蔑；唯為求解，專精屬耳，掃滌攝持。何義故求？於內明處，為自修習，利悟於他；於因明處，為伏邪論，安立正道；於聲明處，為令信樂典語眾生深生敬等；於醫方明處，為息眾病，安樂眾生；於工業明處，為以少力多集珍財，廣生饒益。要於此五次第勤求，無障智生，資糧速滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知學處已，次、應修學。修學法者，初、於三寶功德，佛菩薩威力，諸真實義，無倒因果，應得義利，得此方便，善言、善說、契經等中，淨信、勝解、決定、喜樂。次、應求法，當於一切佛法內論、因論、聲論、醫論、工論，應正勤求。應云何求？於佛正法，應住猛利愛重求聞，設為聽聞一句善法，路猶鐵地尚歡喜入，何況欲聞多善言義？雖愛自身及諸資什，比愛正法非為譬喻；無足、無倦、深信、柔和，心直、見直、愛德、愛法，往法師所；無詰難心，唯作妙寶、慧眼、智明、勝果、無罪、悅意之想，深生敬重；無高慢心，不作壞戒、卑族、醜陋、拙文、鄙句、異意之想；唯為求善，非顯己德；不為名利而求正法，應時殷重、恭敬聽聞；勿起損害順求過心，於其自身亦不輕蔑；唯為求解，專精屬耳，掃滌攝持。何義故求？於內明處，為自修習，利悟於他；於因明處，為伏邪論，安立正道；於聲明處，為令信樂典語眾生深生敬等；於醫方明處，為息眾病，安樂眾生；於工業明處，為以少力多集珍財，廣生饒益。要於此五次第勤求，無障智生，資糧速滿。

次、應為他宣說正法，說五明處隨應利樂。云何而說？謂應安住如法威儀，不為無病處高坐等而說正法，諸佛菩薩敬重法故，令他於法極珍敬故，應無間說；勿作師拳，隨眾所欣，次第標釋，無慳悋想，名隨順說；於有怨者應住慈心，於行惡者住利益心，於有樂放逸、有苦下劣者應住利益、哀愍之心，不起嫉妬、自讚毀他，不希名利、恭敬、讚歎而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、應為他宣說正法，說五明處隨應利樂。云何而說？謂應安住如法威儀，不為無病處高坐等而說正法，諸佛菩薩敬重法故，令他於法極珍敬故，應無間說；勿作師拳，隨眾所欣，次第標釋，無慳悋想，名隨順說；於有怨者應住慈心，於行惡者住利益心，於有樂放逸、有苦下劣者應住利益、哀愍之心，不起嫉妬、自讚毀他，不希名利、恭敬、讚歎而為說法。

次、應修行。於佛所制有罪三業善能遠離，所聞事業無倒修行；獨居閑靜，思所聞法，無間、殷重觀察、稱量，未知求知，已知勿忘；未達推佛，不生誹謗，恐無慧目，直心強信，善知密意，異說無動；於離言境專注繫心，離諸戲論，無擾亂想，修奢摩他、毘鉢舍那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、應修行。於佛所制有罪三業善能遠離，所聞事業無倒修行；獨居閑靜，思所聞法，無間、殷重觀察、稱量，未知求知，已知勿忘；未達推佛，不生誹謗，恐無慧目，直心強信，善知密意，異說無動；於離言境專注繫心，離諸戲論，無擾亂想，修奢摩他、毘鉢舍那。

次、應教授。應觀於彼心根、意樂，隨宜為說處中之行，令其捨棄增上慢等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、應教授。應觀於彼心根、意樂，隨宜為說處中之行，令其捨棄增上慢等。

次、應教誡。應遮有罪，開許無罪，諸現行事，暫行犯者，如法諫誨；若有數犯，起無染異親善意樂，呵擯令憶，下犯權時，上犯永擯，勿令犯者多攝非福；能正行者，慈愛、稱歎，謙沖曉喻，令喜、增修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、應教誡。應遮有罪，開許無罪，諸現行事，暫行犯者，如法諫誨；若有數犯，起無染異親善意樂，呵擯令憶，下犯權時，上犯永擯，勿令犯者多攝非福；能正行者，慈愛、稱歎，謙沖曉喻，令喜、增修。

次、安三業。先以財物饒益有情，令聽所說，奉教行故；於有癡者，當行愛語，令其攝受、瞻察正理，拔出不善，勸安善處；於正事業，應共修行，令所化生，無他說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、安三業。先以財物饒益有情，令聽所說，奉教行故；於有癡者，當行愛語，令其攝受、瞻察正理，拔出不善，勸安善處；於正事業，應共修行，令所化生，無他說故。

次、修波羅蜜多。施即捨位無貪三業，凡行布施，若唯令樂，不作善利，或非利、樂，俱不應與；若唯善利而非安樂，或俱利、樂，皆應施與。若希財物，恣彼所須，規諸斷心，應隨自在。若求刀等為自他害，非己財物，媒媾他人，食等有虫，無義樂具，殺害物法，邪作天祀，水陸眾生損殺處所，怨希仇隟，病冀非宜，饞嗜數求，愁憂規損，抑奪卑物，樂惡求位，奪施施他，卒暴損餘，自違學處；怨親等所生分別心，許勝與劣，許多與少，或懷異意，生憤濁心；施已稱楊說恩，向彼撩擲所捨，邪厭惡求，妄興邪施，執為善淨；他之所引，怖自貧窮，餘殘及穢與出家者，曾不告白，竊施非法，不合儀物持以惠捨，數求還往，親附攝屬，依世名譽，求報恩果，規餘敬歎，意劣限量；初少誑與，後便傾敗，乖離屬己，自怠策他；不依來者次第均給，心不悅淨，後生悔惱，求真與假，先未運心，不應其時，乖儀散亂；蚩咲輕弄令生愧𢠱，見來嚬默，研求不與；外道覓過，求佛正法，衒賣祕藏，業未成法，此等有過，皆不應為；與上相違，一切應作。財寶若乏，應思來者，一是安樂非貧苦類，二是危苦無依怙等，揆己財足，俱應遂願，少應善遣安樂來求，知有懷慳，或先貧乏，寄之樹福，方便導利；言無損費，仍為饒益，我有珍財，隨汝取施，慎勿令彼求者空還；我若施時，汝應隨喜，令懷悅意，施種漸生，見來求相，知樂應與。若有矯詐欺誑乞求，掩過勿傷，稱滿其願，令無羞愧，歡喜而往；有初欺誑，後始覺知，勿舉、勿訶，但生悲愍，彼誤於我起此愆違，我懷喜心令彼無罪。若無財寶，隨己所能，如法經求，令施無闕。於佛正法，巧妙宣揚，令諸有情隨應習施；見常惠捨，應教數求，策施者心，勿令尠闕、惡供朋黨、不敬忘念；知餘有法，應求轉施，或書寫與；若見餘無更寫無力，當應思審，我非慳所蔽、別礙勝須耶？若有慳礙，即應施與，由施癡瘂尚應無悋，況令闕乏妙智資糧？若無慳礙，但為勝須，思施彼時，為滅煩惱，為念生類，為滿智因，觀無煩惱。見若不施，增智資糧，當豐巧慧，亦為愛念此及餘生；若施彼時，便唯念此，如是不施非違淨戒，善設軌儀，曉喻發遣。若畜財寶，為作淨故，心應奉施諸佛菩薩，雖畜寶財，猶住聖種，恒思此福令常增長，如佛菩薩所寄護持。若觀施時不稱正理，應言賢首，此是他物，不許施汝，慰喻發遣；或持餘財恭敬倍施，令知施者非慳故然，知此經等或非己物。於有怨苦、德恩有情，應行慈悲喜捨而施。若有四障不能惠捨，應起四智而對除之。一、有財寶，心不樂施，應思由先曾未串習 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、修波羅蜜多。施即捨位無貪三業，凡行布施，若唯令樂，不作善利，或非利、樂，俱不應與；若唯善利而非安樂，或俱利、樂，皆應施與。若希財物，恣彼所須，規諸斷心，應隨自在。若求刀等為自他害，非己財物，媒媾他人，食等有虫，無義樂具，殺害物法，邪作天祀，水陸眾生損殺處所，怨希仇隟，病冀非宜，饞嗜數求，愁憂規損，抑奪卑物，樂惡求位，奪施施他，卒暴損餘，自違學處；怨親等所生分別心，許勝與劣，許多與少，或懷異意，生憤濁心；施已稱楊說恩，向彼撩擲所捨，邪厭惡求，妄興邪施，執為善淨；他之所引，怖自貧窮，餘殘及穢與出家者，曾不告白，竊施非法，不合儀物持以惠捨，數求還往，親附攝屬，依世名譽，求報恩果，規餘敬歎，意劣限量；初少誑與，後便傾敗，乖離屬己，自怠策他；不依來者次第均給，心不悅淨，後生悔惱，求真與假，先未運心，不應其時，乖儀散亂；蚩咲輕弄令生愧𢠱，見來嚬默，研求不與；外道覓過，求佛正法，衒賣祕藏，業未成法，此等有過，皆不應為；與上相違，一切應作。財寶若乏，應思來者，一是安樂非貧苦類，二是危苦無依怙等，揆己財足，俱應遂願，少應善遣安樂來求，知有懷慳，或先貧乏，寄之樹福，方便導利；言無損費，仍為饒益，我有珍財，隨汝取施，慎勿令彼求者空還；我若施時，汝應隨喜，令懷悅意，施種漸生，見來求相，知樂應與。若有矯詐欺誑乞求，掩過勿傷，稱滿其願，令無羞愧，歡喜而往；有初欺誑，後始覺知，勿舉、勿訶，但生悲愍，彼誤於我起此愆違，我懷喜心令彼無罪。若無財寶，隨己所能，如法經求，令施無闕。於佛正法，巧妙宣揚，令諸有情隨應習施；見常惠捨，應教數求，策施者心，勿令尠闕、惡供朋黨、不敬忘念；知餘有法，應求轉施，或書寫與；若見餘無更寫無力，當應思審，我非慳所蔽、別礙勝須耶？若有慳礙，即應施與，由施癡瘂尚應無悋，況令闕乏妙智資糧？若無慳礙，但為勝須，思施彼時，為滅煩惱，為念生類，為滿智因，觀無煩惱。見若不施，增智資糧，當豐巧慧，亦為愛念此及餘生；若施彼時，便唯念此，如是不施非違淨戒，善設軌儀，曉喻發遣。若畜財寶，為作淨故，心應奉施諸佛菩薩，雖畜寶財，猶住聖種，恒思此福令常增長，如佛菩薩所寄護持。若觀施時不稱正理，應言賢首，此是他物，不許施汝，慰喻發遣；或持餘財恭敬倍施，令知施者非慳故然，知此經等或非己物。於有怨苦、德恩有情，應行慈悲喜捨而施。若有四障不能惠捨，應起四智而對除之。一、有財寶，心不樂施，應思由先曾未串習

，今不強捨，後更增背，故力勵修，生覺悟智。二、財尠闕，心不樂施，思此匱乏障施因緣，應起悲心，自受貧苦，見施利益，生忍苦智。三、財悅意，心不樂施，思此耽著虛妄顛倒，應覺能生當來眾苦，故力勵捨，生知倒智。四、雖行施，唯欣世果，當疾通達是邪果見，應觀諸行皆不堅牢離散速盡，不生欣樂，唯求菩提，生不堅智。應居閑靜，起淳厚信，數數緣念多妙財寶，以意解力施諸眾生，故少用功，生無量福，於所寶愛能自開捨。設艱辛得，亦勿慳悋，信心、恭敬、自手、應時、不損自他而行惠捨。此有三種，與淨妙物廣修財施，拔除恐怖修無畏施，勸修善業而行法施。速疾而與，不作稽留，非彼疾望如速捨者，隨有即施，非積方捨，於彼謙下，無競無慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，今不強捨，後更增背，故力勵修，生覺悟智。二、財尠闕，心不樂施，思此匱乏障施因緣，應起悲心，自受貧苦，見施利益，生忍苦智。三、財悅意，心不樂施，思此耽著虛妄顛倒，應覺能生當來眾苦，故力勵捨，生知倒智。四、雖行施，唯欣世果，當疾通達是邪果見，應觀諸行皆不堅牢離散速盡，不生欣樂，唯求菩提，生不堅智。應居閑靜，起淳厚信，數數緣念多妙財寶，以意解力施諸眾生，故少用功，生無量福，於所寶愛能自開捨。設艱辛得，亦勿慳悋，信心、恭敬、自手、應時、不損自他而行惠捨。此有三種，與淨妙物廣修財施，拔除恐怖修無畏施，勸修善業而行法施。速疾而與，不作稽留，非彼疾望如速捨者，隨有即施，非積方捨，於彼謙下，無競無慢。

戒即受學淨戒三業，凡修淨戒，正受淨意；犯已還淨，敬念無犯；正受有犯，觀他起愧；淨意有犯，自顧生慚；故能護戒，還淨敬念。由前二故離諸惡作，初二後一能不毀戒，犯已還淨，能還速出，即妙無量饒益大果勝利淨戒。在家、出家俱修三種，一、律儀戒，謂即七眾所受律儀。住出家者捨輪王位如棄穢草，不希天欲，況餘財位？尚厭勝果，況卑賤事？勤更修餘，非戒為足；離惡言念，設起速悔，漸為拘撿正理言念；聞難行事，心不驚怯，恕己勤修；不伺他非，常察己過；見諸凶暴，悲心攝受；害觸無恚，勿行呵擯；有過悔除，誓更勿犯；少欲喜足，堪忍眾苦；不掉不躁，威儀寂靜；離矯誑等諸邪命法。二、攝善法戒，謂受戒後，為大菩提所集善法。依戒獨處，起聞、思、修；尊所敬事，病所慈愍；說施善哉，德施讚嘆，於善隨喜，諸善迴向；發願供養，精勤護戒；飲食知量，密護根門，初、後夜中常生覺寤；親依善友，勿顧身財；於惡法中皆不忍受，善知因果乃至捨障，便能漸次住十度中。三、饒益有情戒，於諸有情無倒事業皆為助伴，病者供侍，盲者啟導，聾者撝義，啞者曉像，迷示遇途，疲施安息，缺支者惠以荷乘，愚駭者誨以勝慧；除彼纏等，解他勝蔑，勸斷慳惡，教獲珍財，令信聖教，盡結離苦；守恩思報，見讚善來；歡慰吐誠，談謔設座，隨答名利等增非劣；怖者救護，憂者開解；恒備資財，隨求即與，初為依御，後方濟給，若自匱乏，巡覓與之，有眾同用，自無隱費；數數應行教授、教誡，除無利行，餘隨他轉；非訶違犯，終不惱他，亦不輕誚，令生愧𧹞，不彰他屈，不自貢高；不極親近，非不親近，亦不非時親近於彼；不毀他愛，不讚他憎；非情交者，不吐實誠；不屢希求，不乖先諾，是名無量大功德藏。若諸菩薩先於菩提發弘願已，欲勤修學，於能開授如法請受，時彼菩薩令求受者生殷重心，專念長養，為正開授。若無授者，於佛像前如法自受，此後數思菩薩應作、非所應作，聽聞、解釋契經、本母。若雖聰慧廣說乃至謗菩薩藏，不應從受；不信謗毀，亦勿開示，如住淨戒具大功德，彼誹謗者亦成大罪，言見未捨，終不免離。非唯他勸及為勝他，自慧思擇，起堅固受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒即受學淨戒三業，凡修淨戒，正受淨意；犯已還淨，敬念無犯；正受有犯，觀他起愧；淨意有犯，自顧生慚；故能護戒，還淨敬念。由前二故離諸惡作，初二後一能不毀戒，犯已還淨，能還速出，即妙無量饒益大果勝利淨戒。在家、出家俱修三種，一、律儀戒，謂即七眾所受律儀。住出家者捨輪王位如棄穢草，不希天欲，況餘財位？尚厭勝果，況卑賤事？勤更修餘，非戒為足；離惡言念，設起速悔，漸為拘撿正理言念；聞難行事，心不驚怯，恕己勤修；不伺他非，常察己過；見諸凶暴，悲心攝受；害觸無恚，勿行呵擯；有過悔除，誓更勿犯；少欲喜足，堪忍眾苦；不掉不躁，威儀寂靜；離矯誑等諸邪命法。二、攝善法戒，謂受戒後，為大菩提所集善法。依戒獨處，起聞、思、修；尊所敬事，病所慈愍；說施善哉，德施讚嘆，於善隨喜，諸善迴向；發願供養，精勤護戒；飲食知量，密護根門，初、後夜中常生覺寤；親依善友，勿顧身財；於惡法中皆不忍受，善知因果乃至捨障，便能漸次住十度中。三、饒益有情戒，於諸有情無倒事業皆為助伴，病者供侍，盲者啟導，聾者撝義，啞者曉像，迷示遇途，疲施安息，缺支者惠以荷乘，愚駭者誨以勝慧；除彼纏等，解他勝蔑，勸斷慳惡，教獲珍財，令信聖教，盡結離苦；守恩思報，見讚善來；歡慰吐誠，談謔設座，隨答名利等增非劣；怖者救護，憂者開解；恒備資財，隨求即與，初為依御，後方濟給，若自匱乏，巡覓與之，有眾同用，自無隱費；數數應行教授、教誡，除無利行，餘隨他轉；非訶違犯，終不惱他，亦不輕誚，令生愧𧹞，不彰他屈，不自貢高；不極親近，非不親近，亦不非時親近於彼；不毀他愛，不讚他憎；非情交者，不吐實誠；不屢希求，不乖先諾，是名無量大功德藏。若諸菩薩先於菩提發弘願已，欲勤修學，於能開授如法請受，時彼菩薩令求受者生殷重心，專念長養，為正開授。若無授者，於佛像前如法自受，此後數思菩薩應作、非所應作，聽聞、解釋契經、本母。若雖聰慧廣說乃至謗菩薩藏，不應從受；不信謗毀，亦勿開示，如住淨戒具大功德，彼誹謗者亦成大罪，言見未捨，終不免離。非唯他勸及為勝他，自慧思擇，起堅固受。

有四他勝處法，一、為名利恭敬，自讚毀他；二、從求財、法，慳悋不與；三、害惱歸謝，不捨怨結；四、謗菩薩藏，樂宣像法，自信隨他。犯此，不堪增長淨意攝大資糧，相似菩薩，非真菩薩。略由二緣捨此淨戒，一、捨無上菩提大願，二、上品纏犯他勝處，下、中纏犯，不捨淨戒。數犯四種，都無慚愧，樂犯為德，名上纏犯，非一暫行即名為捨。若無二緣，雖轉餘生，淨戒不捨，餘生忘失，雖數更受，覺寤戒念，非新受得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四他勝處法，一、為名利恭敬，自讚毀他；二、從求財、法，慳悋不與；三、害惱歸謝，不捨怨結；四、謗菩薩藏，樂宣像法，自信隨他。犯此，不堪增長淨意攝大資糧，相似菩薩，非真菩薩。略由二緣捨此淨戒，一、捨無上菩提大願，二、上品纏犯他勝處，下、中纏犯，不捨淨戒。數犯四種，都無慚愧，樂犯為德，名上纏犯，非一暫行即名為捨。若無二緣，雖轉餘生，淨戒不捨，餘生忘失，雖數更受，覺寤戒念，非新受得。

住此戒者，於佛、法、僧及安造處，應日日中隨應供養，下禮一拜，少讚四句，極生一信隨念實德，無令空度，恭敬策勤。勿生大欲，厭捨名利；敬侍耆德，依理酬對；赴如法請，受無染施，捨無染法；於性、遮罪應等護持，若為利他隨應現起；應住正命，三業寂靜；毀厭生死，欲欣涅槃；惡聲稱譽，自護清雪；陳謝侵犯，不酬嗔弄；無染管御，時量倚眠，離愛談謔；卑下求法，斷除五蓋；不毀二乘，善究菩薩藏，方學聲聞藏；精閑佛法，方習外論，上聰敏者於日日中，二分學內，一分學外，猶如辛味而習近之；法可信愛，方以利樂，聞如理法，勵意往聽；巧依文義，敬歎法師，乃至現通，能正引攝。如是一切若心狂亂，重苦所逼，未受淨戒及住十地皆無違犯，與上相違當知有犯。若上纏犯，或三或多解諸乘者，如法悔滅，悔已更受；下、中纏犯，對一發露。現前若無可對滅者，淨意自誓，更勿重犯。由此於犯還出還淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此戒者，於佛、法、僧及安造處，應日日中隨應供養，下禮一拜，少讚四句，極生一信隨念實德，無令空度，恭敬策勤。勿生大欲，厭捨名利；敬侍耆德，依理酬對；赴如法請，受無染施，捨無染法；於性、遮罪應等護持，若為利他隨應現起；應住正命，三業寂靜；毀厭生死，欲欣涅槃；惡聲稱譽，自護清雪；陳謝侵犯，不酬嗔弄；無染管御，時量倚眠，離愛談謔；卑下求法，斷除五蓋；不毀二乘，善究菩薩藏，方學聲聞藏；精閑佛法，方習外論，上聰敏者於日日中，二分學內，一分學外，猶如辛味而習近之；法可信愛，方以利樂，聞如理法，勵意往聽；巧依文義，敬歎法師，乃至現通，能正引攝。如是一切若心狂亂，重苦所逼，未受淨戒及住十地皆無違犯，與上相違當知有犯。若上纏犯，或三或多解諸乘者，如法悔滅，悔已更受；下、中纏犯，對一發露。現前若無可對滅者，淨意自誓，更勿重犯。由此於犯還出還淨。

依此修習得三滿業，一、行滿，由無缺、犯，三業清淨；二意滿，為法出家，求大菩提，乃至不為當來異熟；三、因滿，昔行妙業，今得勝果，復能修善，豈非安樂？與此相違，衰損危苦。為持淨戒捨大財位，乃至命終無少缺、犯，恒不放逸，亦不誤犯，由此生生常獲五利，一、為十方諸佛護念，二、捨命時住大歡喜，三、持戒者常為親友，四、功德藏成就圓滿，五、生常得戒，戒成其性。為住其心，成就佛法，利有情故，專精勿犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此修習得三滿業，一、行滿，由無缺、犯，三業清淨；二意滿，為法出家，求大菩提，乃至不為當來異熟；三、因滿，昔行妙業，今得勝果，復能修善，豈非安樂？與此相違，衰損危苦。為持淨戒捨大財位，乃至命終無少缺、犯，恒不放逸，亦不誤犯，由此生生常獲五利，一、為十方諸佛護念，二、捨命時住大歡喜，三、持戒者常為親友，四、功德藏成就圓滿，五、生常得戒，戒成其性。為住其心，成就佛法，利有情故，專精勿犯。

忍即於境所有無嗔、精進、審慧。此有三種，一、耐怨害忍。謂遇他害，應作是思，此我先業，今若不忍，更作苦因，便非愛己，成自縛害；又自他身性皆行苦，彼無知故，增害我身，我既有知，寧增彼苦？聲聞自利，尚不苦他，我既利他，應忍他害。作此思已，應修五想。一、念彼於我無始長時，或為親屬，或為我友，應捨怨害，住親善想。二、念託眾緣，唯行、唯法，都無有我，誰為怨害？應捨有情，住唯法想。三、念彼生長自性無常，我極報怨不過斷命，誰有智者於彼身命生死法中而欲更殺？尚不應起染濁之心，況復加害？應捨常堅，住無常想。四、念衰盛者皆為三苦恒所隨逐，我今於彼應設方便令永捨離，何容更苦？應斷有樂，住有苦想。五、念求菩提本為生類，應與義利，攝受為親，何容今者返加怨害？應捨於他住攝受想，自無憤勃，不報他怨，亦不隨眠流注相續，故於怨害皆能忍受。二、安受苦忍。若逄事苦，應作是思，我從無始愚癡過失，為求諸欲尚受眾苦，況求菩提成大事業？縱經百千俱胝大苦亦應忍受，況小苦哉？若於一切四事、什物、尠弊、稽侮不生憂惱，世法衰毀乃至病死，住四威儀，為攝受法，正毀形貌，著壞色衣，自兢攝行，乞求，棄非法財，絕婬欲樂，修善利益，如法勤劬，皆能忍受，精進匪懈，求大菩提，離異染心，勿生退轉。三、諦察法忍。於三寶等串習淨智，善安勝解故。於羸劣卑賤有情，自居尊貴臣隸等所，怨、親、中等皆能忍受；眾前、屏處，晝夜往來，乃至疾臥，三業修習；於有損惱，由忍故離，於有所求，由忍故與，恒作饒益，先後無異，非一益已，捨而不益；怨所速謝，怨謝速受，勿令於己生疲極心，不堪忍所起上慚愧；審觀由忍現世安樂，能除不善，引安樂因，臨終不悔，後生善趣，無怨無讎，證無上覺；亦見不忍所有苦果，自作教他，讚勵慶慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍即於境所有無嗔、精進、審慧。此有三種，一、耐怨害忍。謂遇他害，應作是思，此我先業，今若不忍，更作苦因，便非愛己，成自縛害；又自他身性皆行苦，彼無知故，增害我身，我既有知，寧增彼苦？聲聞自利，尚不苦他，我既利他，應忍他害。作此思已，應修五想。一、念彼於我無始長時，或為親屬，或為我友，應捨怨害，住親善想。二、念託眾緣，唯行、唯法，都無有我，誰為怨害？應捨有情，住唯法想。三、念彼生長自性無常，我極報怨不過斷命，誰有智者於彼身命生死法中而欲更殺？尚不應起染濁之心，況復加害？應捨常堅，住無常想。四、念衰盛者皆為三苦恒所隨逐，我今於彼應設方便令永捨離，何容更苦？應斷有樂，住有苦想。五、念求菩提本為生類，應與義利，攝受為親，何容今者返加怨害？應捨於他住攝受想，自無憤勃，不報他怨，亦不隨眠流注相續，故於怨害皆能忍受。二、安受苦忍。若逄事苦，應作是思，我從無始愚癡過失，為求諸欲尚受眾苦，況求菩提成大事業？縱經百千俱胝大苦亦應忍受，況小苦哉？若於一切四事、什物、尠弊、稽侮不生憂惱，世法衰毀乃至病死，住四威儀，為攝受法，正毀形貌，著壞色衣，自兢攝行，乞求，棄非法財，絕婬欲樂，修善利益，如法勤劬，皆能忍受，精進匪懈，求大菩提，離異染心，勿生退轉。三、諦察法忍。於三寶等串習淨智，善安勝解故。於羸劣卑賤有情，自居尊貴臣隸等所，怨、親、中等皆能忍受；眾前、屏處，晝夜往來，乃至疾臥，三業修習；於有損惱，由忍故離，於有所求，由忍故與，恒作饒益，先後無異，非一益已，捨而不益；怨所速謝，怨謝速受，勿令於己生疲極心，不堪忍所起上慚愧；審觀由忍現世安樂，能除不善，引安樂因，臨終不悔，後生善趣，無怨無讎，證無上覺；亦見不忍所有苦果，自作教他，讚勵慶慰。

精進即是修善品時勇悍三業。此略有三，一、加行精進。謂修善前，心生勇悍，先擐誓甲，我今為脫一有情苦，以千大劫等一日夜，或復過此百千倍數，常處地獄方證菩提，我之勇悍亦無退屈，何況所經時短苦薄？於此能起少分信解，尚長無量大菩提因，何況成就？故修善位，無少怯劣。二、攝善精進。謂此能引、能滿眾行，一切分別、煩惱、異論、苦觸不動，殷重乃至離慢而行，世尊恒時稱讚精進，故能滿善，疾證菩提。三、饒益有情精進。謂即前說利樂有情種種策勵，如是遠離身資什想，盡眾同分無間、無癈，平等通達，功德相應，不緩不急，無倒修習，能令染法不生、斷滅，亦令白法新生、廣大，三業淨，三慧增，無捨、無退、無下、無倒、勤勇而行，有勢、有勤、有勇、堅猛，不捨善軛，猛利樂欲等修無倦，如滅頭燃，疾斷煩惱，法隨法行，護己利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進即是修善品時勇悍三業。此略有三，一、加行精進。謂修善前，心生勇悍，先擐誓甲，我今為脫一有情苦，以千大劫等一日夜，或復過此百千倍數，常處地獄方證菩提，我之勇悍亦無退屈，何況所經時短苦薄？於此能起少分信解，尚長無量大菩提因，何況成就？故修善位，無少怯劣。二、攝善精進。謂此能引、能滿眾行，一切分別、煩惱、異論、苦觸不動，殷重乃至離慢而行，世尊恒時稱讚精進，故能滿善，疾證菩提。三、饒益有情精進。謂即前說利樂有情種種策勵，如是遠離身資什想，盡眾同分無間、無癈，平等通達，功德相應，不緩不急，無倒修習，能令染法不生、斷滅，亦令白法新生、廣大，三業淨，三慧增，無捨、無退、無下、無倒、勤勇而行，有勢、有勤、有勇、堅猛，不捨善軛，猛利樂欲等修無倦，如滅頭燃，疾斷煩惱，法隨法行，護己利他。

靜慮即是聞、思為先心一境性。此有三種，一、現法樂住靜慮，謂離分別、惛、掉、愛相，能生輕安、寂靜、等持。二、引發神通靜慮，謂能引住神通等持。三、饒益有情靜慮，謂為利樂所有等持。由依靜慮能成呪術，息災厄，除眾病，致甘雨，拔怖畏，施財位，與飲食，諫誨放逸，造應作事，神通、記說、教誡、變現，乃至放光，息除眾苦，亦能永斷一切重障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮即是聞、思為先心一境性。此有三種，一、現法樂住靜慮，謂離分別、惛、掉、愛相，能生輕安、寂靜、等持。二、引發神通靜慮，謂能引住神通等持。三、饒益有情靜慮，謂為利樂所有等持。由依靜慮能成呪術，息災厄，除眾病，致甘雨，拔怖畏，施財位，與飲食，諫誨放逸，造應作事，神通、記說、教誡、變現，乃至放光，息除眾苦，亦能永斷一切重障。

慧即於境如理簡擇。此有三種，一、於所知隨覺真慧，謂於無我真勝義中平等明覺。二、於五明三聚妙慧，謂攝受此能速圓滿智資糧覺。三、作有情諸義利慧，謂助伴等俱行妙覺，學內明處，淨慧為依，示現愚癡，教導放逸，讚勵怯弱，慶慰勤修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧即於境如理簡擇。此有三種，一、於所知隨覺真慧，謂於無我真勝義中平等明覺。二、於五明三聚妙慧，謂攝受此能速圓滿智資糧覺。三、作有情諸義利慧，謂助伴等俱行妙覺，學內明處，淨慧為依，示現愚癡，教導放逸，讚勵怯弱，慶慰勤修。

次修四攝事。一者、布施。如上已訖。二者、愛語。常說悅意、諦實、如法、引義之語；遠離嚬蹙，含笑先言；命進問安，隨宜慰喻；見有昌盛而不自知，覺善法增而申慶悅；說佛法教，恒為勝益；於己怨仇，起清淨意；於極癡者，誓除疑惑；於真福田，諂誑惡行，都無嫌恨，修難行愛語；欲除障蓋，為說先作；心調善者，為說諦法；多放逸者，誨令出離；有疑惑者，談說決擇；依四淨語，起八聖語。三者、利行。由愛語故，先示正理，隨所覺處，悲無染心勸導、調伏、安處、建立，能令獲得現利財位、後利出家、俱利離欲、輕安、解脫；習近惡友，未植善根，著大財位，深極放逸，外道僻執，邪見誹謗，常起八纏、十惡業者，於此一切皆能開解，起大悲心，雖受大苦，心無勞倦，倍生歡喜；雖處財位最勝第一，而自卑屈如僕、如奴、如旃荼羅、如孝子等，無染、無偽，真實哀憐，慈愍之心永不退轉。四者、同事。以此義利，若勸他學，亦自修學，教他知已，所修同事，善根堅固不生退轉；令作是念，此所教我定有利樂，彼自行故；不爾，便言「汝自不善，何能教我？汝且於他，諮受此事！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次修四攝事。一者、布施。如上已訖。二者、愛語。常說悅意、諦實、如法、引義之語；遠離嚬蹙，含笑先言；命進問安，隨宜慰喻；見有昌盛而不自知，覺善法增而申慶悅；說佛法教，恒為勝益；於己怨仇，起清淨意；於極癡者，誓除疑惑；於真福田，諂誑惡行，都無嫌恨，修難行愛語；欲除障蓋，為說先作；心調善者，為說諦法；多放逸者，誨令出離；有疑惑者，談說決擇；依四淨語，起八聖語。三者、利行。由愛語故，先示正理，隨所覺處，悲無染心勸導、調伏、安處、建立，能令獲得現利財位、後利出家、俱利離欲、輕安、解脫；習近惡友，未植善根，著大財位，深極放逸，外道僻執，邪見誹謗，常起八纏、十惡業者，於此一切皆能開解，起大悲心，雖受大苦，心無勞倦，倍生歡喜；雖處財位最勝第一，而自卑屈如僕、如奴、如旃荼羅、如孝子等，無染、無偽，真實哀憐，慈愍之心永不退轉。四者、同事。以此義利，若勸他學，亦自修學，教他知已，所修同事，善根堅固不生退轉；令作是念，此所教我定有利樂，彼自行故；不爾，便言「汝自不善，何能教我？汝且於他，諮受此事！」

次、供養三寶，一、於對現前佛設利羅及制多等所，親面供養。二、於餘三世十方佛制多等作佛等想，修不現前供養。三、現對前時復作是念，一佛制多等法性，即三世十方諸佛制多等法性，故我今者現前供養一佛制多等，即是供養三世十方佛制多等，修現前、不現前供養。若佛滅後，造一或多佛制多等而為供養，當獲無量大福德果，受大梵福，無數大劫不墮惡趣，亦滿無上菩提資糧。四、於如是所，唯自供養。五、若起悲心，以隨力物施貧苦等，願彼安樂，令他供養。六、或俱供養。七、以花香等敬問、禮拜，乃至以珍寶等修財敬供養。八、即以財敬長時、多妙乃至淨心，迴向菩提，修廣大供養。九、不以輕慢、矯詐、放逸、不淨物等，修無染供養，自力集財，從他求得；發願想化為百千身恭敬禮拜，一一化身出百千手持散花香，出百千聲歌讚實德，復出百千妙莊嚴具而為供養；於贍部洲乃至十方所有供養，普生隨喜；雖少用功，而興無邊廣大供養；應起善心、真歡喜心，精勤修學。十、若有須臾修四無量，乃至少時信、忍離言真如法性，起無分別，住無相心，即為守護菩薩淨戒，乃至修行四攝事等，修正行供養，應念此為最上勝妙，過前供養百千萬倍，不可比喻。修供養時，應念如來是大福田，具大恩德，有情中尊極難遇，獨出眾義；依止於法、於僧供養，思念隨應亦爾，當獲大果，說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、供養三寶，一、於對現前佛設利羅及制多等所，親面供養。二、於餘三世十方佛制多等作佛等想，修不現前供養。三、現對前時復作是念，一佛制多等法性，即三世十方諸佛制多等法性，故我今者現前供養一佛制多等，即是供養三世十方佛制多等，修現前、不現前供養。若佛滅後，造一或多佛制多等而為供養，當獲無量大福德果，受大梵福，無數大劫不墮惡趣，亦滿無上菩提資糧。四、於如是所，唯自供養。五、若起悲心，以隨力物施貧苦等，願彼安樂，令他供養。六、或俱供養。七、以花香等敬問、禮拜，乃至以珍寶等修財敬供養。八、即以財敬長時、多妙乃至淨心，迴向菩提，修廣大供養。九、不以輕慢、矯詐、放逸、不淨物等，修無染供養，自力集財，從他求得；發願想化為百千身恭敬禮拜，一一化身出百千手持散花香，出百千聲歌讚實德，復出百千妙莊嚴具而為供養；於贍部洲乃至十方所有供養，普生隨喜；雖少用功，而興無邊廣大供養；應起善心、真歡喜心，精勤修學。十、若有須臾修四無量，乃至少時信、忍離言真如法性，起無分別，住無相心，即為守護菩薩淨戒，乃至修行四攝事等，修正行供養，應念此為最上勝妙，過前供養百千萬倍，不可比喻。修供養時，應念如來是大福田，具大恩德，有情中尊極難遇，獨出眾義；依止於法、於僧供養，思念隨應亦爾，當獲大果，說不能盡。

次、應親近善友。戒無穿缺、多聞、修證、哀愍、無畏、堪忍、無倦、言詞辨了，名善友相。求施利樂、於此正知、有力善權、饒益不捨、大悲無儻，名為善友。所作不虛，威儀圓滿、言行敦肅、無矯、無嫉、儉畜隨捨，是名善友可為依信。諫舉令憶、教授、教誡、能為說法，是名善友於所化生為善友事。有病、無病，愛敬、供侍，翹問、迎禮，修和敬業，四事什物不闕應時，詣敬承事，問聽無動，名為親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、應親近善友。戒無穿缺、多聞、修證、哀愍、無畏、堪忍、無倦、言詞辨了，名善友相。求施利樂、於此正知、有力善權、饒益不捨、大悲無儻，名為善友。所作不虛，威儀圓滿、言行敦肅、無矯、無嫉、儉畜隨捨，是名善友可為依信。諫舉令憶、教授、教誡、能為說法，是名善友於所化生為善友事。有病、無病，愛敬、供侍，翹問、迎禮，修和敬業，四事什物不闕應時，詣敬承事，問聽無動，名為親近。

次、修無量。法界有情總為三類，一、無苦無樂，二、有苦，三、有樂，於此三類慈、悲、喜、捨。於其十方初有情類欲求樂者，作有情解，無倒與樂，名有情緣慈；作唯法想，假說有情，名法緣慈；復於諸法離分別想，名無緣慈。於有苦者欲拔苦故，修有情緣悲；於有樂者助彼喜故，修有情緣喜；於無苦無樂者起離癡想，於有苦者起離嗔想，於有樂者起離貪想，平等欲令離諸惑故，名有情緣捨；餘並同前。三無量中，初共外道，次共二乘，後唯菩薩；初三安樂，後一利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、修無量。法界有情總為三類，一、無苦無樂，二、有苦，三、有樂，於此三類慈、悲、喜、捨。於其十方初有情類欲求樂者，作有情解，無倒與樂，名有情緣慈；作唯法想，假說有情，名法緣慈；復於諸法離分別想，名無緣慈。於有苦者欲拔苦故，修有情緣悲；於有樂者助彼喜故，修有情緣喜；於無苦無樂者起離癡想，於有苦者起離嗔想，於有樂者起離貪想，平等欲令離諸惑故，名有情緣捨；餘並同前。三無量中，初共外道，次共二乘，後唯菩薩；初三安樂，後一利益。

次、修慚、愧，若有應作而不隨之，隨不應作，於䨱己惡，己可悔事隨逐不捨，應顧內身，羞恥非法，遵崇賢聖，寶重善法，修起於慚；外顧世軌，羞恥惡名，輕侮凶頑，拒憚惡法，修起於愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、修慚、愧，若有應作而不隨之，隨不應作，於䨱己惡，己可悔事隨逐不捨，應顧內身，羞恥非法，遵崇賢聖，寶重善法，修起於慚；外顧世軌，羞恥惡名，輕侮凶頑，拒憚惡法，修起於愧。

次、修堅力，禁制染心，勿隨惑轉；雖遭大苦，修行無苦；怖畏無動，勇猛思擇，堅持自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、修堅力，禁制染心，勿隨惑轉；雖遭大苦，修行無苦；怖畏無動，勇猛思擇，堅持自性。

次、觀世間命濁、有情濁、煩惱濁、見濁及以劫濁，厭離憐愍。見器成壞，修無常想；觀自內身六界集起，假立名性，而不堅執；年德耆尊，迎敬問禮，如父母想；二俱相似，訊慰談論，如兄弟想；俱卑劣者，慈愛勸修，如男女想；處尊見卑，終不戾𢠺，縱懷資給，攝受隨順；若識、不識，有病、無病，貴賤、貧富，一切等心為友為朋，無怨、無隙；設有違犯，終不斥諱，勿令須臾住不安樂；離十四垢，藏隱六方，遠四惡朋，攝四善友；分財平等，他物不規；審觀財寶，稱直買賣，彼若不解，無枉豪釐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、觀世間命濁、有情濁、煩惱濁、見濁及以劫濁，厭離憐愍。見器成壞，修無常想；觀自內身六界集起，假立名性，而不堅執；年德耆尊，迎敬問禮，如父母想；二俱相似，訊慰談論，如兄弟想；俱卑劣者，慈愛勸修，如男女想；處尊見卑，終不戾𢠺，縱懷資給，攝受隨順；若識、不識，有病、無病，貴賤、貧富，一切等心為友為朋，無怨、無隙；設有違犯，終不斥諱，勿令須臾住不安樂；離十四垢，藏隱六方，遠四惡朋，攝四善友；分財平等，他物不規；審觀財寶，稱直買賣，彼若不解，無枉豪釐。

次、修四依。唯求於義，不依飾文，起敬愛故；唯依於法，不依說者，心住理故；唯依了義經，不依不了義經，無疑慮故；唯依於智，不依於識，證決定故。以要言之，四無礙解乃至四妙總持，三十二相業乃至一切種妙智，皆是菩薩正所應學，以身、語、意普為有情，於一切時歡喜無變，不損惱他，唯見功德，真實寂靜，心善決定，不悕異熟等。修一切種，皆令現行，不淨觀等乃至三十七種菩提分法，菩薩雖與二乘別修而不作證，皆如經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、修四依。唯求於義，不依飾文，起敬愛故；唯依於法，不依說者，心住理故；唯依了義經，不依不了義經，無疑慮故；唯依於智，不依於識，證決定故。以要言之，四無礙解乃至四妙總持，三十二相業乃至一切種妙智，皆是菩薩正所應學，以身、語、意普為有情，於一切時歡喜無變，不損惱他，唯見功德，真實寂靜，心善決定，不悕異熟等。修一切種，皆令現行，不淨觀等乃至三十七種菩提分法，菩薩雖與二乘別修而不作證，皆如經說。

次、應修願。總發一種，攝一切願，謂攝受正法。復有三願，一、於生生得正法智，二、無厭心為眾生說，三、捨身、命、財護持正法。復有四願，一、未離苦者速離，二、未得樂者疾得，三、未發心斷惡修善者發心斷惡修善，四、未成佛者早得成佛。復有五願，一者、發心，最初願得無上菩提；二者、受生願，願生善趣隨順饒益；三者、所行願，願正思擇修諸善業；四者、正願，願攝一切菩薩功德若總、若別所有正願；五者、大願，此有十種：願當獲得上妙供具供養諸佛，願護正法傳持不斷，願如諸佛八相現化，願行一切菩薩正行，願普成熟一切有情，願諸世界皆能示現，願能淨修一切佛土，願諸菩薩同趣大乘，願所修行皆不虛棄，願當速證無上菩提。欲令所修果廣大故，修一一行皆發此願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、應修願。總發一種，攝一切願，謂攝受正法。復有三願，一、於生生得正法智，二、無厭心為眾生說，三、捨身、命、財護持正法。復有四願，一、未離苦者速離，二、未得樂者疾得，三、未發心斷惡修善者發心斷惡修善，四、未成佛者早得成佛。復有五願，一者、發心，最初願得無上菩提；二者、受生願，願生善趣隨順饒益；三者、所行願，願正思擇修諸善業；四者、正願，願攝一切菩薩功德若總、若別所有正願；五者、大願，此有十種：願當獲得上妙供具供養諸佛，願護正法傳持不斷，願如諸佛八相現化，願行一切菩薩正行，願普成熟一切有情，願諸世界皆能示現，願能淨修一切佛土，願諸菩薩同趣大乘，願所修行皆不虛棄，願當速證無上菩提。欲令所修果廣大故，修一一行皆發此願。

如上所說一切願行，四十心中通所修法。位別修者，初發心住學十種法，供養佛、讚菩薩、護眾生心、親近賢明、讚不退法、修佛功德、願生佛前、修習三昧、讚離生死、為苦歸依；亦修十力。如是餘位，各有二十別所修法，廣如經說。然此位中多修散行，少亦修定，未以制伏，將入加行位，前方便中先修三三摩地。諸法有二，謂有、非有，有為、無為名之為有，我及我所名為非有。於妄生死依他有為可厭逆故，修無願三摩地；於真涅槃、圓成、無為正願樂故，修無相三摩地；於我、我所遍計所執非有事中無願、無無願故，修空三摩地。此若但言空、無願、相，通有、無漏三慧定、散；言三摩地，通有、無漏，唯修非散；言解脫門，唯是無漏，亦修非散。此位所修，准義應悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所說一切願行，四十心中通所修法。位別修者，初發心住學十種法，供養佛、讚菩薩、護眾生心、親近賢明、讚不退法、修佛功德、願生佛前、修習三昧、讚離生死、為苦歸依；亦修十力。如是餘位，各有二十別所修法，廣如經說。然此位中多修散行，少亦修定，未以制伏，將入加行位，前方便中先修三三摩地。諸法有二，謂有、非有，有為、無為名之為有，我及我所名為非有。於妄生死依他有為可厭逆故，修無願三摩地；於真涅槃、圓成、無為正願樂故，修無相三摩地；於我、我所遍計所執非有事中無願、無無願故，修空三摩地。此若但言空、無願、相，通有、無漏三慧定、散；言三摩地，通有、無漏，唯修非散；言解脫門，唯是無漏，亦修非散。此位所修，准義應悉。

次、修四種法嗢拕南，欲令有情清淨故說。一、觀諸行皆是無常，有生滅故。二、觀無常皆悉是苦，具逼迫故。三、觀涅槃性相寂靜，離苦縛故。四、觀諸法皆都無我，無主宰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、修四種法嗢拕南，欲令有情清淨故說。一、觀諸行皆是無常，有生滅故。二、觀無常皆悉是苦，具逼迫故。三、觀涅槃性相寂靜，離苦縛故。四、觀諸法皆都無我，無主宰故。

修方便已，次、於加行煗、頂二位修四尋思，忍、世第一法修四如實智，即修空相、修自利已，通修五無量，起利他善巧，為饒益故，初觀六十四種有情，依處受化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修方便已，次、於加行煗、頂二位修四尋思，忍、世第一法修四如實智，即修空相、修自利已，通修五無量，起利他善巧，為饒益故，初觀六十四種有情，依處受化。

次、觀十方世界差別，有情在彼，染淨可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、觀十方世界差別，有情在彼，染淨可得。

次、觀善等諸法類異，即此有情有堪任勢力，修解脫苦者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、觀善等諸法類異，即此有情有堪任勢力，修解脫苦者。

次、觀五十五種所調伏差別，要由善巧令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、觀五十五種所調伏差別，要由善巧令得解脫。

次、觀隨應調伏方便，於加行位修二利已，於初地中，以無漏觀證達理、事，名真相見，無少散修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、觀隨應調伏方便，於加行位修二利已，於初地中，以無漏觀證達理、事，名真相見，無少散修。

如略行中已略解相，從此位後，於十地中修十勝行、斷十重障、證十真如。十勝行者，謂前施等六到彼岸，又加方便、願、力、智度，一切妙行皆此十攝。方便善巧有十二種，悲心顧戀、了知諸行、欣佛妙智、樂處生死、輪迴不染、熾然精進，此六為內；令以少善感無量果、令以少力攝大善根、憎聖教者除其恚惱、處中住者令其趣入、已趣入者令其成熟、已成熟者令得解脫，此六為外；如是十二總束為二，一、迴向，二、拔濟。願有五種，此總為二，一、求菩提，二、行利樂。力有十種，總攝為二，一、思擇，二、修習智。證諸法安立淨智，此亦有二，一、受用法樂，二、成熟有情。於前所說施等諸行，十地所修過前增勝，謂總求身及支節等，以無染心而隨彼欲。若求為過，寧以百千身命布施，終不遂彼；施意若淨，現利眾生。有乞身支魔等興惱，癡狂、心亂，皆不應與。若愍食吐等活命眾生，應數吐食等而行布施。一切有恩，未喻親屬雖已曉喻，求者凶殘害等，妻孥將為僕隸，皆不應施；與上相違，應行惠捨。寧犯性罪自墮地獄，終不令他逆業成就，審起思惟，心非不善，深生慚愧，憐愍殺之；暴惡宰官，方便黜廢；劫守盜財，奪廢隨還；無屬繼心，求非梵行，方便隨許，令種善根；出家菩薩皆不應爾。為拔他難，起虛誑語；令離惡朋，說離間語；遮越正略，出麁惡語；引攝機宜，行雜穢語；由此便生無量功德。或現神通，示諸惡趣，怖之令見、永離不善。若無信等，問事不答；示相現通，令怖、信等；行楚利行，令得利益。若遭苦迫，能無異想，證諦察忍；勇悍無倦，能住殊勝甚難思度十力種姓所有等持，命終不捨還生欲界；能起勝義、平等、遍滿將、正、已覺，由此能知諸法無我；調伏方便，境界無礙，於攝事中或有隱己功德威力，是他同事而不顯現；或化怖畏，生狗等中，非他同事而自顯現，所作善根猶可搖動，為令堅住實現同事。若行放逸，二種俱非。於供養中，由於佛等得平等故，具足珍寶，或以神通化為無量珍寶眾具，乃至禮拜、持散、讚揚十方三寶真行供養。修無量中得有情平等，證俗真故作證修習，即悲無量，亦名大悲，緣微細苦，長時修習，猛利發起，極清淨故，修此心時，即修一切菩薩悲心，悲意樂淨，故於諸有情獲極親厚、愛念、恩德、無厭、代受有堪能心。聲聞已得菩提究竟深遠厭心，不如菩薩悲前行心。由此熏修，無少內外而不能捨，乃至妙慧無不能入，菩薩菩提由悲建立，故於生死堪忍眾苦。又於十地各有別修，謂初布施乃至第十神通作業，此等隨應皆十行攝。唯說十度不增減者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如略行中已略解相，從此位後，於十地中修十勝行、斷十重障、證十真如。十勝行者，謂前施等六到彼岸，又加方便、願、力、智度，一切妙行皆此十攝。方便善巧有十二種，悲心顧戀、了知諸行、欣佛妙智、樂處生死、輪迴不染、熾然精進，此六為內；令以少善感無量果、令以少力攝大善根、憎聖教者除其恚惱、處中住者令其趣入、已趣入者令其成熟、已成熟者令得解脫，此六為外；如是十二總束為二，一、迴向，二、拔濟。願有五種，此總為二，一、求菩提，二、行利樂。力有十種，總攝為二，一、思擇，二、修習智。證諸法安立淨智，此亦有二，一、受用法樂，二、成熟有情。於前所說施等諸行，十地所修過前增勝，謂總求身及支節等，以無染心而隨彼欲。若求為過，寧以百千身命布施，終不遂彼；施意若淨，現利眾生。有乞身支魔等興惱，癡狂、心亂，皆不應與。若愍食吐等活命眾生，應數吐食等而行布施。一切有恩，未喻親屬雖已曉喻，求者凶殘害等，妻孥將為僕隸，皆不應施；與上相違，應行惠捨。寧犯性罪自墮地獄，終不令他逆業成就，審起思惟，心非不善，深生慚愧，憐愍殺之；暴惡宰官，方便黜廢；劫守盜財，奪廢隨還；無屬繼心，求非梵行，方便隨許，令種善根；出家菩薩皆不應爾。為拔他難，起虛誑語；令離惡朋，說離間語；遮越正略，出麁惡語；引攝機宜，行雜穢語；由此便生無量功德。或現神通，示諸惡趣，怖之令見、永離不善。若無信等，問事不答；示相現通，令怖、信等；行楚利行，令得利益。若遭苦迫，能無異想，證諦察忍；勇悍無倦，能住殊勝甚難思度十力種姓所有等持，命終不捨還生欲界；能起勝義、平等、遍滿將、正、已覺，由此能知諸法無我；調伏方便，境界無礙，於攝事中或有隱己功德威力，是他同事而不顯現；或化怖畏，生狗等中，非他同事而自顯現，所作善根猶可搖動，為令堅住實現同事。若行放逸，二種俱非。於供養中，由於佛等得平等故，具足珍寶，或以神通化為無量珍寶眾具，乃至禮拜、持散、讚揚十方三寶真行供養。修無量中得有情平等，證俗真故作證修習，即悲無量，亦名大悲，緣微細苦，長時修習，猛利發起，極清淨故，修此心時，即修一切菩薩悲心，悲意樂淨，故於諸有情獲極親厚、愛念、恩德、無厭、代受有堪能心。聲聞已得菩提究竟深遠厭心，不如菩薩悲前行心。由此熏修，無少內外而不能捨，乃至妙慧無不能入，菩薩菩提由悲建立，故於生死堪忍眾苦。又於十地各有別修，謂初布施乃至第十神通作業，此等隨應皆十行攝。唯說十度不增減者，頌曰：

障富貴善趣， 不捨諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障富貴善趣， 不捨諸有情，

於失德減增， 令趣入解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於失德減增， 令趣入解脫。

障施等諸善， 無盡亦無間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障施等諸善， 無盡亦無間，

所作善決定， 受用法成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作善決定， 受用法成熟。

十種障者，隨修十度、十地所斷俱生無明；又有十障，謂異生性，乃至諸法未自在障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種障者，隨修十度、十地所斷俱生無明；又有十障，謂異生性，乃至諸法未自在障。

十真如者，一、遍行，由此能得自他平等；二、最勝，由此遍修同出離行；三、勝流，由此求法不顧身命；四、無攝受，由此乃至法愛亦皆轉滅；五、類無別，由此得十意樂平等淨心；六、無染淨，由此能知緣起無染無淨；七、種種無別，由此知法無相，不行契經等種種法相中；八、相、土自在所依，由此圓滿證無生法忍，不見染淨一法增減；九、智自在所依，由此圓滿證無礙解；十、業自在所依，隨欲化為利樂事故。一切菩薩應以四相修前諸行，一者、善修，皆悉決定、委悉、恒常、無罪修作；二者、善巧，令獲義利，修瑩律儀，所受當滿，應機說法；三者、饒益，能以利樂別、總隨與；四者、迴向，三門積集去、來、今世所有善根，一切攝取，以淳一味妙淨信心迴求菩提，不悕餘果。應以七相憐愍有情，非怖畏彼、如理勸授、無厭倦心、不待他請、無所悕望、遭害不捨、平等無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十真如者，一、遍行，由此能得自他平等；二、最勝，由此遍修同出離行；三、勝流，由此求法不顧身命；四、無攝受，由此乃至法愛亦皆轉滅；五、類無別，由此得十意樂平等淨心；六、無染淨，由此能知緣起無染無淨；七、種種無別，由此知法無相，不行契經等種種法相中；八、相、土自在所依，由此圓滿證無生法忍，不見染淨一法增減；九、智自在所依，由此圓滿證無礙解；十、業自在所依，隨欲化為利樂事故。一切菩薩應以四相修前諸行，一者、善修，皆悉決定、委悉、恒常、無罪修作；二者、善巧，令獲義利，修瑩律儀，所受當滿，應機說法；三者、饒益，能以利樂別、總隨與；四者、迴向，三門積集去、來、今世所有善根，一切攝取，以淳一味妙淨信心迴求菩提，不悕餘果。應以七相憐愍有情，非怖畏彼、如理勸授、無厭倦心、不待他請、無所悕望、遭害不捨、平等無限。

如是一切名所學法，三世菩薩勤修此等，曾、當、現證無上菩提更無增減。諸出家者離攝親屬，棄世業務，能行梵行，捨證圓滿，住淨戒中，出言減信；諸在家者無是眾德，誠大尊高，真勝殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切名所學法，三世菩薩勤修此等，曾、當、現證無上菩提更無增減。諸出家者離攝親屬，棄世業務，能行梵行，捨證圓滿，住淨戒中，出言減信；諸在家者無是眾德，誠大尊高，真勝殊勝。