仁王護國般若波羅蜜多經疏

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

青龍寺翻經講論沙門良賁奉 詔述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青龍寺翻經講論沙門良賁奉 詔述

護國品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國品第五

解曰：大文第二後之三品，明其外護：初〈護國品〉正陳外護、〈不思議品〉表殊勝德、後〈奉持品〉彰奉持人除諸災難。先明外護，王等廼誠，示法令遵、現難思力，依持具德內潔外清，由是故有後之三品。辯來意者，依《本記》云「國土有二：一世間，二乘凡夫土；二出世間，信至十地土。賊有二種：一外劫盜賊、二內煩惱賊。護有二種：一謂鬼神、二謂智慧。內外悉是佛菩薩護，已明內護，此明外護，遂諸王願，有此品故。」釋品名者，上釋總名，即此別號。恩惠曰仁、自在曰王、覆攝為護、率土為國，具如上解。明護義者，略以四門：一能護人者，若佛菩薩攝生如子，為不請友，如母之慈。《維摩經》云「如菩薩者，謂不離大慈、不捨大悲，深發一切智心而不忽忘，教化眾生終不厭倦。」又諸菩薩現種種身，隨念而應，如觀音等，即其護也。又諸王仁惠慈育為心，大臣百察奉法陳令，亦其護也。若爾自護，何待于經？世出世間，此為異故。二所護法者，謂此般若及餘諸經，更無有法過於般若波羅蜜多者，信受讀誦、依教修行，天龍潛護、尚得成佛，況乎七難豈不滅哉？若王法者，文武之道，賞罰兩權、進善黜惡，斯為化本。故《金光明經》第八偈云「國人造惡業，王捨不禁制，斯非順正理，治擯當如法。若見惡不遮，非法便滋長，遂令王國內，姦訴日增多，被他怨敵侵，破壞其國土。」由國正令，亦護法也。三能護心者，佛無緣慈、菩薩之悲，應念如響、不言而悉，即護心也。若諸王臣常以正直，無貪嗔癡、依文奉法、亦護心也。故《正理》云「由彼時人不平等貪，天龍忿責不降甘雨，故遭飢饉。又彼時人不平等心，非人吐毒，疾疫難救。又彼時人不平等貪嗔毒增上，故有刀兵互相殘害。」由貪嗔癡積之於內，三災七耀災變于外。內心不平欲求外護，煎水求氷不亦難矣。由無貪等，從化如流，即是經中外護之意。四所護事者，嚴飾道場、聽受持讀、孝養恭敬、王臣正治，如下具明，至文當悉。釋經文者，文分三段：一正明護國、二引昔護國、三聞法獲益。初明護國，於中分二：初明護國法、後明除災難。初護國法，文分為三：一明護國法、二嚴飾道場、三明其說聽。初護國法，文復分三：且初第一標陳護國。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：大文第二後之三品，明其外護：初〈護國品〉正陳外護、〈不思議品〉表殊勝德、後〈奉持品〉彰奉持人除諸災難。先明外護，王等廼誠，示法令遵、現難思力，依持具德內潔外清，由是故有後之三品。辯來意者，依《本記》云「國土有二：一世間，二乘凡夫土；二出世間，信至十地土。賊有二種：一外劫盜賊、二內煩惱賊。護有二種：一謂鬼神、二謂智慧。內外悉是佛菩薩護，已明內護，此明外護，遂諸王願，有此品故。」釋品名者，上釋總名，即此別號。恩惠曰仁、自在曰王、覆攝為護、率土為國，具如上解。明護義者，略以四門：一能護人者，若佛菩薩攝生如子，為不請友，如母之慈。《維摩經》云「如菩薩者，謂不離大慈、不捨大悲，深發一切智心而不忽忘，教化眾生終不厭倦。」又諸菩薩現種種身，隨念而應，如觀音等，即其護也。又諸王仁惠慈育為心，大臣百察奉法陳令，亦其護也。若爾自護，何待于經？世出世間，此為異故。二所護法者，謂此般若及餘諸經，更無有法過於般若波羅蜜多者，信受讀誦、依教修行，天龍潛護、尚得成佛，況乎七難豈不滅哉？若王法者，文武之道，賞罰兩權、進善黜惡，斯為化本。故《金光明經》第八偈云「國人造惡業，王捨不禁制，斯非順正理，治擯當如法。若見惡不遮，非法便滋長，遂令王國內，姦訴日增多，被他怨敵侵，破壞其國土。」由國正令，亦護法也。三能護心者，佛無緣慈、菩薩之悲，應念如響、不言而悉，即護心也。若諸王臣常以正直，無貪嗔癡、依文奉法、亦護心也。故《正理》云「由彼時人不平等貪，天龍忿責不降甘雨，故遭飢饉。又彼時人不平等心，非人吐毒，疾疫難救。又彼時人不平等貪嗔毒增上，故有刀兵互相殘害。」由貪嗔癡積之於內，三災七耀災變于外。內心不平欲求外護，煎水求氷不亦難矣。由無貪等，從化如流，即是經中外護之意。四所護事者，嚴飾道場、聽受持讀、孝養恭敬、王臣正治，如下具明，至文當悉。釋經文者，文分三段：一正明護國、二引昔護國、三聞法獲益。初明護國，於中分二：初明護國法、後明除災難。初護國法，文分為三：一明護國法、二嚴飾道場、三明其說聽。初護國法，文復分三：且初第一標陳護國。其義者何？

經：爾時世尊告波斯匿王等諸大國王：「諦聽諦聽，我為汝等說護國法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊告波斯匿王等諸大國王：「諦聽諦聽，我為汝等說護國法。」

解曰：答先所願。若不諦聽，聞已忘失，故令審也。從此第二明護國時。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：答先所願。若不諦聽，聞已忘失，故令審也。從此第二明護國時。其義者何？

經：「一切國土若欲亂時，有諸災難賊來破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切國土若欲亂時，有諸災難賊來破壞。」

解曰：一切國土者，十六國也，對諸王等言一切故。又不唯爾，於贍部洲大小國土，隨教所被，即一切也。若以教被言一切者，即人三洲，但有至教所及之處，亦一切也。天宮龍宮至教所及，亦一切也。設爾無失，慈無限故、彼同聞眾教必被故、若現若當教所被處皆一切故。不爾，巨唐豈不護矣？若欲亂時者，標護時也。國境清平已明常護，若有災難，標求護時。有諸災難者，災謂三災，如前所引《正理論》說，刀兵、疾疫、飢饉之災。彼小三災在中劫末，災之前相相似亦災。難謂七難，下當明也。賊來破壞者，申難相也。從此第三明受持經。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一切國土者，十六國也，對諸王等言一切故。又不唯爾，於贍部洲大小國土，隨教所被，即一切也。若以教被言一切者，即人三洲，但有至教所及之處，亦一切也。天宮龍宮至教所及，亦一切也。設爾無失，慈無限故、彼同聞眾教必被故、若現若當教所被處皆一切故。不爾，巨唐豈不護矣？若欲亂時者，標護時也。國境清平已明常護，若有災難，標求護時。有諸災難者，災謂三災，如前所引《正理論》說，刀兵、疾疫、飢饉之災。彼小三災在中劫末，災之前相相似亦災。難謂七難，下當明也。賊來破壞者，申難相也。從此第三明受持經。其義者何？

經：「汝等諸王應當受持讀誦此般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「汝等諸王應當受持讀誦此般若波羅蜜多。」

解曰：令諸王等親自受持、若讀若誦三法行也，若常持讀難必不生。若有難生，誡持讀者，如《涅槃經》第二十云「父母之心非不平等，然於病子心則偏多。」故勸受持以除難矣。從此第二嚴飾道場。於中分三：且初第一嚴飾道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：令諸王等親自受持、若讀若誦三法行也，若常持讀難必不生。若有難生，誡持讀者，如《涅槃經》第二十云「父母之心非不平等，然於病子心則偏多。」故勸受持以除難矣。從此第二嚴飾道場。於中分三：且初第一嚴飾道場。

經：「嚴飾道場，置百佛像、百菩薩像、百師子座，請百法師解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「嚴飾道場，置百佛像、百菩薩像、百師子座，請百法師解說。」

解曰：初句總標。次如文悉。今此經中不別言處。如《金光明》第六〈護國品〉說，時四天王白佛言：「世尊！於未來世，若有人王為護自身后妃王子，於自國土令無怨敵及諸憂惱災厄事者，世尊！如是人王不應放逸令心散亂，先當莊嚴最上宮室王所愛重，顯弊之處香水灑地，散眾名花，安置師子殊勝法座，以諸珍寶而為挍飾。」乃至下云「時彼人王應著純淨鮮潔之衣，種種瓔珞以為嚴飾，自持白蓋及以香花，備整軍儀盛陳音樂，步出城闕近彼法師，運想虔恭為吉祥事。」以彼准此，義乃具故。從此第二香花供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初句總標。次如文悉。今此經中不別言處。如《金光明》第六〈護國品〉說，時四天王白佛言：「世尊！於未來世，若有人王為護自身后妃王子，於自國土令無怨敵及諸憂惱災厄事者，世尊！如是人王不應放逸令心散亂，先當莊嚴最上宮室王所愛重，顯弊之處香水灑地，散眾名花，安置師子殊勝法座，以諸珍寶而為挍飾。」乃至下云「時彼人王應著純淨鮮潔之衣，種種瓔珞以為嚴飾，自持白蓋及以香花，備整軍儀盛陳音樂，步出城闕近彼法師，運想虔恭為吉祥事。」以彼准此，義乃具故。從此第二香花供養。

經：「於諸座前，然種種燈、燒種種香、散諸雜花，廣大供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於諸座前，然種種燈、燒種種香、散諸雜花，廣大供養。」

解曰：一一座前廣嚴飾故。從此第三百一供事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一一座前廣嚴飾故。從此第三百一供事。

經：「衣服臥具飲食湯藥、房舍床座一切供事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「衣服臥具飲食湯藥、房舍床座一切供事。」

解曰：一一供事，表其敬也。從此第三明其說聽。於中分三：且初第一二時解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一一供事，表其敬也。從此第三明其說聽。於中分三：且初第一二時解說。

經：「每日二時講讀此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「每日二時講讀此經。」

解曰：如文悉也。從此第二王臣聽受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文悉也。從此第二王臣聽受。

經：「若王大臣、比丘比丘尼、優婆塞優婆夷，聽受讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若王大臣、比丘比丘尼、優婆塞優婆夷，聽受讀誦。」

解曰：國王大臣上行下化，四眾聽受悉皆遷善，即自護也。又《金光明》云「其王爾時當淨澡浴，以香塗身著新淨衣，坐小卑座不生高舉，捨自在位離諸憍慢，端心正念聽是經王，於法師所起大師想。」以彼准此，明其敬也。從此第三如說修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：國王大臣上行下化，四眾聽受悉皆遷善，即自護也。又《金光明》云「其王爾時當淨澡浴，以香塗身著新淨衣，坐小卑座不生高舉，捨自在位離諸憍慢，端心正念聽是經王，於法師所起大師想。」以彼准此，明其敬也。從此第三如說修行。

經：「如法修行，災難即滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如法修行，災難即滅。」

解曰：如法修行者，依前理事應如說行，服藥患除理必然故。觀其即事以略言者，去年四月內譯經畢，我后至道持讀聽聞。洎夫九月出經百座。秋霖澄霽卿雲滿空，自卯及申倐乎萬變，軍容相國爰與百察，士馬溢郭傾城縱觀，或禮或躍零涕如雨。其月二日恩勅曰：師久植智牙、高懸心鏡，開法王之祕藏、演金口之玄言，三際流傳、四生蒙賴。而道符真聖、理契天人，宿雨𭠎陰、祥雲流彩，感通之力朝野同歡。有媿宣揚，用增誠敬也。其月下旬，西戎北狄蟻聚王畿，無勞強師蕃醜𮪋潰。若非明主至信、大臣盡節，上行下化雷動雲行，道俗精誠，熟能興於此。善法堂號豈虛也哉。慚不能文，幸而述矣。從此第二明除災難。於中分二：初明除災難、後明稱所求。初除災難，文分為二：一明諸災難、二明災難滅。初明災難，文分為三：一明鬼神護、二明其喪亡、三列諸災難。且初第一明鬼神護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如法修行者，依前理事應如說行，服藥患除理必然故。觀其即事以略言者，去年四月內譯經畢，我后至道持讀聽聞。洎夫九月出經百座。秋霖澄霽卿雲滿空，自卯及申倐乎萬變，軍容相國爰與百察，士馬溢郭傾城縱觀，或禮或躍零涕如雨。其月二日恩勅曰：師久植智牙、高懸心鏡，開法王之祕藏、演金口之玄言，三際流傳、四生蒙賴。而道符真聖、理契天人，宿雨𭠎陰、祥雲流彩，感通之力朝野同歡。有媿宣揚，用增誠敬也。其月下旬，西戎北狄蟻聚王畿，無勞強師蕃醜𮪋潰。若非明主至信、大臣盡節，上行下化雷動雲行，道俗精誠，熟能興於此。善法堂號豈虛也哉。慚不能文，幸而述矣。從此第二明除災難。於中分二：初明除災難、後明稱所求。初除災難，文分為二：一明諸災難、二明災難滅。初明災難，文分為三：一明鬼神護、二明其喪亡、三列諸災難。且初第一明鬼神護。

經：「大王！諸國土中有無量鬼神，一一復有無量眷屬，若聞是經，護汝國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！諸國土中有無量鬼神，一一復有無量眷屬，若聞是經，護汝國土。」

解曰：明諸國中鬼神無量，各有眷屬，聞經護國。此經文總，無別名也。如《金光明》第八說「僧慎爾耶藥叉大將，并與二十八部藥叉諸神，白言：世尊！若現在世及未來世，所在宣揚布流之處，若於城邑聚落、山澤空林，或王宮殿或僧住處，我與諸神俱詣其所，各自隱形，隨處擁護彼說法師，令離衰惱常受安樂。」乃至下云「言詞辯了具足莊嚴，亦令精氣從毛孔入，身力充足威光勇健，難思智光皆得成就。及聽法者若男若女受持供養，我當攝受令無災橫，乃至常遇諸佛，速證無上正等菩提。」如彼悉矣。從此第二明其喪亡。於中分二：且初第一明其喪亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明諸國中鬼神無量，各有眷屬，聞經護國。此經文總，無別名也。如《金光明》第八說「僧慎爾耶藥叉大將，并與二十八部藥叉諸神，白言：世尊！若現在世及未來世，所在宣揚布流之處，若於城邑聚落、山澤空林，或王宮殿或僧住處，我與諸神俱詣其所，各自隱形，隨處擁護彼說法師，令離衰惱常受安樂。」乃至下云「言詞辯了具足莊嚴，亦令精氣從毛孔入，身力充足威光勇健，難思智光皆得成就。及聽法者若男若女受持供養，我當攝受令無災橫，乃至常遇諸佛，速證無上正等菩提。」如彼悉矣。從此第二明其喪亡。於中分二：且初第一明其喪亡。

經：「若國欲亂鬼神先亂，鬼神亂故即萬人亂，當有賊起，百姓喪亡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若國欲亂鬼神先亂，鬼神亂故即萬人亂，當有賊起，百姓喪亡。」

解曰：由鬼神亂，次萬人亂，百姓喪亡庶人弊也。從此第二王臣乖爭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：由鬼神亂，次萬人亂，百姓喪亡庶人弊也。從此第二王臣乖爭。

經：「國王太子王子百官互相是非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「國王太子王子百官互相是非。」

解曰：上不和也。從此第三明諸災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上不和也。從此第三明諸災難。

經：「天地變怪，日月眾星失時失度，大火大水及大風等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「天地變怪，日月眾星失時失度，大火大水及大風等。」

解曰：天地變怪者，天眾象變、地有妖怪，此總明也。言日月者，如下經中即初難也。言眾星者，第二難也。失時失度者，即上二難失時度也。言大火者，第三難也。言大水者，第四難也。言大風者，第五難也。所言等者，等披六七，六者亢陽、七者賊來，至下悉矣。何故有是鬼神先亂、百姓喪亡、王臣不和，七難俱起？如下經云「由贍部洲大小國邑一切人民不孝父母，不敬師長沙門婆羅門，國王大臣不行正法，由是諸惡有是難興。」此即難因，至下當悉。從此第二明災難滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：天地變怪者，天眾象變、地有妖怪，此總明也。言日月者，如下經中即初難也。言眾星者，第二難也。失時失度者，即上二難失時度也。言大火者，第三難也。言大水者，第四難也。言大風者，第五難也。所言等者，等披六七，六者亢陽、七者賊來，至下悉矣。何故有是鬼神先亂、百姓喪亡、王臣不和，七難俱起？如下經云「由贍部洲大小國邑一切人民不孝父母，不敬師長沙門婆羅門，國王大臣不行正法，由是諸惡有是難興。」此即難因，至下當悉。從此第二明災難滅。

經：「是諸難起，皆應受持講說此般若波羅密多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是諸難起，皆應受持講說此般若波羅密多。」

解曰：是諸難起者，一一難起皆須講讀如說修行，即良藥矣。從此第二明稱所求。於中分三：且初第一明稱所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：是諸難起者，一一難起皆須講讀如說修行，即良藥矣。從此第二明稱所求。於中分三：且初第一明稱所求。

經：「若於是經受持讀誦，一切所求官位富饒男女慧解，行來隨意，人天果報皆得滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若於是經受持讀誦，一切所求官位富饒男女慧解，行來隨意，人天果報皆得滿足。」

解曰：一切所求者，此總標也。此中有七：一求官位，得榮位故。二求富饒，得福利故。三求男女，即皆得故。四求慧解，得世出世勝知見故。五行來者，求往來也，二足四足皆安隱故。六人中果報。七天中果報。此上皆由受持讀誦經之威力，所願滿足。如《寶雲經》云「譬如藥樹名曰善見，若有眾生得其根莖枝葉花菓，或見色嗅香、甞味得觸，於此十中隨其所得病皆除愈。」是故於經十法行中，隨其持讀世出世間願皆滿故。從此第二厄難解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一切所求者，此總標也。此中有七：一求官位，得榮位故。二求富饒，得福利故。三求男女，即皆得故。四求慧解，得世出世勝知見故。五行來者，求往來也，二足四足皆安隱故。六人中果報。七天中果報。此上皆由受持讀誦經之威力，所願滿足。如《寶雲經》云「譬如藥樹名曰善見，若有眾生得其根莖枝葉花菓，或見色嗅香、甞味得觸，於此十中隨其所得病皆除愈。」是故於經十法行中，隨其持讀世出世間願皆滿故。從此第二厄難解脫。

經：「疾疫厄難即得除愈，杻械枷鏁撿繫其身皆得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「疾疫厄難即得除愈，杻械枷鏁撿繫其身皆得解脫。」

解曰：上之兩句明厄難除，下之三句繫者得脫。從此第三明諸罪滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上之兩句明厄難除，下之三句繫者得脫。從此第三明諸罪滅。

經：「破四重戒、作五逆罪及毀諸戒無量咎過，悉得消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「破四重戒、作五逆罪及毀諸戒無量咎過，悉得消滅。」

解曰：破四重戒者，婬盜殺妄，性重戒也。作五逆罪者，如《俱舍論》第十八說，所謂殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血也。然此五中四身一語，并彼同類，彼廣明故。及毀諸戒者，所謂殘等諸戒也。別解脫戒各有支因，律儀有八，實體唯四，依緣具闕，義如常解。然其體者，有宗無表色，《成實》不相應。今大乘宗，依思願種假立為體，不隨心戒四心三性皆得現前。捨緣別者，有宗五緣，如《俱舍論》第十五頌云「捨別解調伏，由故捨命終，及二形俱生，斷善根夜盡。」經部加犯重，法密加法滅，捨緣別故。《瑜伽》五十三捨有五緣也，捨學處故、犯根本罪故、二形生故、善根斷故、捨同分故，捨苾芻律儀。若正法毀壞正法隱沒，雖無新受，舊不捨故得戒未捨。身有律儀，遇緣毀犯，名毀諸戒，無別悔緣，定墮地獄，如常分別。若悔緣者，依大乘教，如《造像經》說，由造經像，三惡道業略受速出而不受苦，如箭射林不住而過。又《觀無量壽》云「有五逆者，亦生西方。」又《涅槃》二十云「阿闍世王發菩提心，不入地獄。」廣讚發菩提心，如彼文也。又《大方等陀羅尼經》第一云「若犯菩薩二十四戒、若犯比丘等一一諸戒，一心懺悔，若不還生，無有是處。」今此經云「無量過咎悉得消滅」者，即由聞經受持讀誦，罪皆滅矣。從此第二引昔護國。於中分二：初引昔護國、後結勸受持。初引昔中，文分為三：一明昔天王、二明昔人王、三例指諸王。初天王中，文復分三：且初第一標頂生王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：破四重戒者，婬盜殺妄，性重戒也。作五逆罪者，如《俱舍論》第十八說，所謂殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血也。然此五中四身一語，并彼同類，彼廣明故。及毀諸戒者，所謂殘等諸戒也。別解脫戒各有支因，律儀有八，實體唯四，依緣具闕，義如常解。然其體者，有宗無表色，《成實》不相應。今大乘宗，依思願種假立為體，不隨心戒四心三性皆得現前。捨緣別者，有宗五緣，如《俱舍論》第十五頌云「捨別解調伏，由故捨命終，及二形俱生，斷善根夜盡。」經部加犯重，法密加法滅，捨緣別故。《瑜伽》五十三捨有五緣也，捨學處故、犯根本罪故、二形生故、善根斷故、捨同分故，捨苾芻律儀。若正法毀壞正法隱沒，雖無新受，舊不捨故得戒未捨。身有律儀，遇緣毀犯，名毀諸戒，無別悔緣，定墮地獄，如常分別。若悔緣者，依大乘教，如《造像經》說，由造經像，三惡道業略受速出而不受苦，如箭射林不住而過。又《觀無量壽》云「有五逆者，亦生西方。」又《涅槃》二十云「阿闍世王發菩提心，不入地獄。」廣讚發菩提心，如彼文也。又《大方等陀羅尼經》第一云「若犯菩薩二十四戒、若犯比丘等一一諸戒，一心懺悔，若不還生，無有是處。」今此經云「無量過咎悉得消滅」者，即由聞經受持讀誦，罪皆滅矣。從此第二引昔護國。於中分二：初引昔護國、後結勸受持。初引昔中，文分為三：一明昔天王、二明昔人王、三例指諸王。初天王中，文復分三：且初第一標頂生王。

經：「大王！往昔過去釋提桓因為頂生王，領四軍眾來上天宮，欲滅帝釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！往昔過去釋提桓因為頂生王，領四軍眾來上天宮，欲滅帝釋。」

解曰：領四軍眾者，象、馬、車、步為四軍也。此因緣者，如《賢愚經．頂生王品》及《涅槃經》第十二說。從此第二帝釋奉法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：領四軍眾者，象、馬、車、步為四軍也。此因緣者，如《賢愚經．頂生王品》及《涅槃經》第十二說。從此第二帝釋奉法。

經：「時彼天主即依過去諸佛教法，敷百高座、請百法師，講讀般若波羅蜜多經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「時彼天主即依過去諸佛教法，敷百高座、請百法師，講讀般若波羅蜜多經。」

解曰：明依法也。從此第三天眾安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明依法也。從此第三天眾安樂。

經：「頂生即退，天眾安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「頂生即退，天眾安樂。」

解曰：結安樂也。從此第二明昔人王。於中分三：一明斑足王、二明普明王、三聞法悟解。初斑足王，文分為二：初明斑足王、後明得千王。初文復三：且初第一明斑足王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：結安樂也。從此第二明昔人王。於中分三：一明斑足王、二明普明王、三聞法悟解。初斑足王，文分為二：初明斑足王、後明得千王。初文復三：且初第一明斑足王。

經：「大王！昔天羅國王有一太子名曰斑足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！昔天羅國王有一太子名曰斑足。」

解曰：梵云提婆羅，此云天羅。言斑足者，以足斑駁，名斑足也。如《賢愚經》及《智度論》敘彼緣也。從此第二邪師灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：梵云提婆羅，此云天羅。言斑足者，以足斑駁，名斑足也。如《賢愚經》及《智度論》敘彼緣也。從此第二邪師灌頂。

經：「登王位時，有外道師名為善施，與王灌頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「登王位時，有外道師名為善施，與王灌頂。」

解曰：如文易了。從此第三受教祀天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文易了。從此第三受教祀天。

經：「乃命斑足取千王頭，以祀塚間摩訶迦羅大黑天神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「乃命斑足取千王頭，以祀塚間摩訶迦羅大黑天神。」

解曰：言塚間者，所住處也。言摩訶者，此翻云大。言迦羅者，此云黑天也。上句梵語，下句唐言。大黑天神，鬪戰神也。若禮彼神，增其威德，舉事皆勝，故嚮祀也。何以知者？三藏引別梵夾云：《孔雀王經》說，烏尸尼國國城之東有林，名奢摩奢那，此云尸林。其林縱廣滿一由旬，有大黑天神，是摩醯首羅變化之身。與諸鬼神無量眷屬，常於夜間遊行林中。有大神力，多諸珍寶，有隱形藥、有長年藥，遊行飛空，諸幻術藥與人貿易，唯取生人血肉，先約斤兩而貿藥等。若人欲往，先以陀羅尼加持其身，然往貿易；若不加持，彼諸鬼神乃自隱形，盜人血肉令減斤兩。即取彼人身上血肉，隨取隨盡，不充先約，乃至取盡一人血肉，斤兩不充，藥不可得。若加持者，貿得寶貝及諸藥等，隨意所為皆得成就。若嚮祀者，唯人血肉。彼有大力，即加護人所作勇猛，鬪戰等法皆得勝也。故大黑天神即鬪戰神也。如《賢愚經》說祀羅剎，《普明王經》說取百王以祀樹神，《師子斷肉經》說取百王以祀山神，各隨文矣。從此第二明得千王。於中分二：且初第一得諸王等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言塚間者，所住處也。言摩訶者，此翻云大。言迦羅者，此云黑天也。上句梵語，下句唐言。大黑天神，鬪戰神也。若禮彼神，增其威德，舉事皆勝，故嚮祀也。何以知者？三藏引別梵夾云：《孔雀王經》說，烏尸尼國國城之東有林，名奢摩奢那，此云尸林。其林縱廣滿一由旬，有大黑天神，是摩醯首羅變化之身。與諸鬼神無量眷屬，常於夜間遊行林中。有大神力，多諸珍寶，有隱形藥、有長年藥，遊行飛空，諸幻術藥與人貿易，唯取生人血肉，先約斤兩而貿藥等。若人欲往，先以陀羅尼加持其身，然往貿易；若不加持，彼諸鬼神乃自隱形，盜人血肉令減斤兩。即取彼人身上血肉，隨取隨盡，不充先約，乃至取盡一人血肉，斤兩不充，藥不可得。若加持者，貿得寶貝及諸藥等，隨意所為皆得成就。若嚮祀者，唯人血肉。彼有大力，即加護人所作勇猛，鬪戰等法皆得勝也。故大黑天神即鬪戰神也。如《賢愚經》說祀羅剎，《普明王經》說取百王以祀樹神，《師子斷肉經》說取百王以祀山神，各隨文矣。從此第二明得千王。於中分二：且初第一得諸王等。

經：「自登王位，已得九百九十九王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「自登王位，已得九百九十九王。」

解曰：斑足登位，威力自在，遂得諸王，滿斯數故。從此第二明得普明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：斑足登位，威力自在，遂得諸王，滿斯數故。從此第二明得普明。

經：「唯少一王。北行萬里乃得一王，名曰普明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「唯少一王。北行萬里乃得一王，名曰普明。」

解曰：彰處得王也。從此第二明普明王。於中分二：一長行建立、二以偈說法。初長行中，文復分四：且初第一普明諸願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：彰處得王也。從此第二明普明王。於中分二：一長行建立、二以偈說法。初長行中，文復分四：且初第一普明諸願。

經：「其普明王白斑足言：『願聽一日禮敬三寶飯食沙門。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「其普明王白斑足言：『願聽一日禮敬三寶飯食沙門。』」

解曰：依《賢愚經》，願諸七日也。從此第二斑足忍許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：依《賢愚經》，願諸七日也。從此第二斑足忍許。

經：「斑足聞已即便許之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「斑足聞已即便許之。」

解曰：斑足許也。從此第三依法建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：斑足許也。從此第三依法建立。

經：「其王乃依過去諸佛所說教法，敷百高座，請百法師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「其王乃依過去諸佛所說教法，敷百高座，請百法師。」

解曰：明依教也。從此第四明說般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明依教也。從此第四明說般若。

經：「一日二時講說般若波羅蜜多八千億偈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一日二時講說般若波羅蜜多八千億偈。」

解曰：明宣說也。從此第二以偈說法。於中分二：且初第一標說偈人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明宣說也。從此第二以偈說法。於中分二：且初第一標說偈人。

經：「時彼眾中第一法師，為普明王而說偈言：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「時彼眾中第一法師，為普明王而說偈言：」

解曰：標說人也。從此第二明所說偈。於中分四：一明法無常、二明諸法苦、三明諸法空、四明法無我。初明無常，又復分二：且初第一外界無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標說人也。從此第二明所說偈。於中分四：一明法無常、二明諸法苦、三明諸法空、四明法無我。初明無常，又復分二：且初第一外界無常。

經：「劫火洞然，大千俱壞，須彌巨海，磨滅無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「劫火洞然，大千俱壞，須彌巨海，磨滅無餘。」

解曰：劫火洞然，明火災也。《瑜伽》第二說三大災，謂火、水、風相次起故。三中標初，此火災也。大千俱壞者，明一大千同成壞也。下之兩句，九山八海數各百億，滅無餘也。成住壞空相次而起，此明壞劫，餘三准知。《俱舍》十二、《瑜伽》第二皆廣說也。從此第二有情無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：劫火洞然，明火災也。《瑜伽》第二說三大災，謂火、水、風相次起故。三中標初，此火災也。大千俱壞者，明一大千同成壞也。下之兩句，九山八海數各百億，滅無餘也。成住壞空相次而起，此明壞劫，餘三准知。《俱舍》十二、《瑜伽》第二皆廣說也。從此第二有情無常。

經：「梵釋天龍，諸有情等，尚皆殄滅，何況此身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「梵釋天龍，諸有情等，尚皆殄滅，何況此身。」

解曰：梵釋天龍者，梵謂梵王，通四禪也。釋謂帝釋，忉利主也，舉此攝餘諸天處也。此二自在，勝故標也。言天龍者，八部眾也。諸有情等者，除前所明餘界趣也。尚皆殄滅者，明無常也。何況此身者，界無大小、情無勝劣，彼皆殄滅，何況此身。示無常矣。從此第二明諸法苦。於中分二：且初第一明列諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：梵釋天龍者，梵謂梵王，通四禪也。釋謂帝釋，忉利主也，舉此攝餘諸天處也。此二自在，勝故標也。言天龍者，八部眾也。諸有情等者，除前所明餘界趣也。尚皆殄滅者，明無常也。何況此身者，界無大小、情無勝劣，彼皆殄滅，何況此身。示無常矣。從此第二明諸法苦。於中分二：且初第一明列諸苦。

經：「生老病死、憂悲苦惱、怨親逼迫、能與願違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「生老病死、憂悲苦惱、怨親逼迫、能與願違。」

解曰：生老病死者，此有四苦。憂悲苦惱者，於欲界中隨遇苦緣，種種憂悲逼切故惱。下之兩句明其四苦。怨者，怨憎會苦。親者，愛別離苦。言逼迫者，五盛陰苦，謂五蘊身生滅遷流，逼迫性故。能與願違者，求不得苦也。又生老病死五盛陰苦，此流轉苦，通於三界，是行苦故。怨憎愛別，此相違苦，是苦苦攝，唯欲界故。求不得苦，此之受用，是壞苦攝，亦唯欲界；依樂受者，亦通色界。從此第二明苦因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：生老病死者，此有四苦。憂悲苦惱者，於欲界中隨遇苦緣，種種憂悲逼切故惱。下之兩句明其四苦。怨者，怨憎會苦。親者，愛別離苦。言逼迫者，五盛陰苦，謂五蘊身生滅遷流，逼迫性故。能與願違者，求不得苦也。又生老病死五盛陰苦，此流轉苦，通於三界，是行苦故。怨憎愛別，此相違苦，是苦苦攝，唯欲界故。求不得苦，此之受用，是壞苦攝，亦唯欲界；依樂受者，亦通色界。從此第二明苦因果。

經：「愛欲結使，自作瘡疣，三界無安，國有何樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「愛欲結使，自作瘡疣，三界無安，國有何樂？」

解曰：愛欲結使者，此明因也。愛為有因，能潤諸業。欲謂貪欲，於境馳求。言結使者，結謂結繫，使謂役使。謂貪等十結繫有情，役使三有，名結使也。又《俱舍》二十一云「結有九種：一愛結、二恚結、三慢結、四無明結、五見結謂三見故、六取結謂二取故、七疑結、八嫉結、九慳結。恚嫉慳三唯欲界繫，餘之六種通於三界。為結所使，名結使也。」自作瘡疣者，三有苦果，如瘡疣也。三界無安者，若界若情俱行苦故、有漏逼迫名無安故。國有何樂者，普明所重愛國愛身，內外不安，示其苦故。從此第三明諸法空。於中分二：且初第一總明法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：愛欲結使者，此明因也。愛為有因，能潤諸業。欲謂貪欲，於境馳求。言結使者，結謂結繫，使謂役使。謂貪等十結繫有情，役使三有，名結使也。又《俱舍》二十一云「結有九種：一愛結、二恚結、三慢結、四無明結、五見結謂三見故、六取結謂二取故、七疑結、八嫉結、九慳結。恚嫉慳三唯欲界繫，餘之六種通於三界。為結所使，名結使也。」自作瘡疣者，三有苦果，如瘡疣也。三界無安者，若界若情俱行苦故、有漏逼迫名無安故。國有何樂者，普明所重愛國愛身，內外不安，示其苦故。從此第三明諸法空。於中分二：且初第一總明法空。

經：「有為不實，從因緣起，盛衰電轉，暫有即無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「有為不實，從因緣起，盛衰電轉，暫有即無。」

解曰：有為不實者，依他有為，幻不實故。從因緣起者，共相自種親生內外世間，因緣起故。盛衰電轉者，謂有為法皆有盛衰，起滅如流、不住如電。暫有即無者，無者暫如電，有即滅無矣。從此第二明界趣空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：有為不實者，依他有為，幻不實故。從因緣起者，共相自種親生內外世間，因緣起故。盛衰電轉者，謂有為法皆有盛衰，起滅如流、不住如電。暫有即無者，無者暫如電，有即滅無矣。從此第二明界趣空。

經：「諸界趣生，隨業緣現，如影如響，一切皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸界趣生，隨業緣現，如影如響，一切皆空。」

解曰：諸界趣生者，三界六趣及以四生，此總明也。隨業緣現者，明因果也，隨諸趣業現生彼故。如影如響者，舉喻明也。由業為質，現果如影；由業如聲，後果如響。又如影響，明不實也。一切皆空者，通明界等一切有為悉皆空故。從此第四明法無我。於中分二：且初第一明妄起我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸界趣生者，三界六趣及以四生，此總明也。隨業緣現者，明因果也，隨諸趣業現生彼故。如影如響者，舉喻明也。由業為質，現果如影；由業如聲，後果如響。又如影響，明不實也。一切皆空者，通明界等一切有為悉皆空故。從此第四明法無我。於中分二：且初第一明妄起我。

經：「識由業漂，乘四大起，無明愛縛，我我所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「識由業漂，乘四大起，無明愛縛，我我所生。」

解曰：識由業漂者。識謂本識。恒轉如流由業如風能起識浪，識隨業故，云業漂也。又業種依識，藉現緣起。現起諸業，隨境界風動本識浪，故云漂矣。四卷《楞伽》第一，偈云「譬如巨海浪，斯由猛風起，洪波鼓溟壑，無有斷絕時。藏識海常住，境界風所動，種種諸浪識，騰躍而轉生。」業境界風，動生識浪，故說漂也。乘四大起者，有色界也。無色非顯，略故不說。又王之身即是四大，舉以令悟知不實也。無明愛縛者，無明為本，發業感生，愛與無明自纏縛故。我我所生者，謂依五蘊起我我所也。又於五蘊而執為我，國城資具而起我所，皆由無明起斯見矣。從此第二總明無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：識由業漂者。識謂本識。恒轉如流由業如風能起識浪，識隨業故，云業漂也。又業種依識，藉現緣起。現起諸業，隨境界風動本識浪，故云漂矣。四卷《楞伽》第一，偈云「譬如巨海浪，斯由猛風起，洪波鼓溟壑，無有斷絕時。藏識海常住，境界風所動，種種諸浪識，騰躍而轉生。」業境界風，動生識浪，故說漂也。乘四大起者，有色界也。無色非顯，略故不說。又王之身即是四大，舉以令悟知不實也。無明愛縛者，無明為本，發業感生，愛與無明自纏縛故。我我所生者，謂依五蘊起我我所也。又於五蘊而執為我，國城資具而起我所，皆由無明起斯見矣。從此第二總明無我。

經：「識隨業遷，身即無主；應知國土，幻化亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「識隨業遷，身即無主；應知國土，幻化亦然。」

解曰：識隨業遷者，謂總報識隨業而生，舊業無餘新業將熟，識隨業故遷往餘趣。身即無主者，身謂相續即四大身，執受識遷則無主故。又主謂主宰，即是我也。識隨業往，身即無我。我既無故，我所亦無，身無主故。下之兩句明我所無。彼先愛身，身尚無我，外國土等幻化亦然，令知內外皆無我故。謂不了身無常苦空無我我所，橫生愛著，恐怖皆生。聞法悟空，斯更何懼。從此第三聞法悟解。於中分三：一普明悟解、二諸王悟解、三斑足悟解。初普明中，文分為二：一普明悟解、二轉教諸王。初普明中，文復分二：且初第一普明悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：識隨業遷者，謂總報識隨業而生，舊業無餘新業將熟，識隨業故遷往餘趣。身即無主者，身謂相續即四大身，執受識遷則無主故。又主謂主宰，即是我也。識隨業往，身即無我。我既無故，我所亦無，身無主故。下之兩句明我所無。彼先愛身，身尚無我，外國土等幻化亦然，令知內外皆無我故。謂不了身無常苦空無我我所，橫生愛著，恐怖皆生。聞法悟空，斯更何懼。從此第三聞法悟解。於中分三：一普明悟解、二諸王悟解、三斑足悟解。初普明中，文分為二：一普明悟解、二轉教諸王。初普明中，文復分二：且初第一普明悟解。

經：「爾時法師說此偈已，時普明王聞法悟解，證空三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時法師說此偈已，時普明王聞法悟解，證空三昧。」

解曰：證空三昧者，若證生空即得初果，故偈所明苦諦行故。或聞法證空，即法空理，至初地也。從此第二眷屬悟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：證空三昧者，若證生空即得初果，故偈所明苦諦行故。或聞法證空，即法空理，至初地也。從此第二眷屬悟空。

經：「王諸眷屬得法眼空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「王諸眷屬得法眼空。」

解曰：得法眼空者，如王悉也。從此第二轉教諸王。於中分三：且初第一往天羅國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：得法眼空者，如王悉也。從此第二轉教諸王。於中分三：且初第一往天羅國。

經：「其王即便詣天羅國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「其王即便詣天羅國。」

解曰：所願既滿，聞法證空，怖畏已無，起所期故。從此第二詰示諸王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所願既滿，聞法證空，怖畏已無，起所期故。從此第二詰示諸王。

經：「諸王眾中而作是言：『仁等今者就命時到。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸王眾中而作是言：『仁等今者就命時到。』」

解曰：諸王眾中者，如前應悉。就命時到者，舉所怖事，令發心故。從此第三轉教般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸王眾中者，如前應悉。就命時到者，舉所怖事，令發心故。從此第三轉教般若。

經：「『悉應誦持過去諸佛所說般若波羅蜜多偈。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「『悉應誦持過去諸佛所說般若波羅蜜多偈。』」

解曰：即以前偈令誦持也。從此第二諸王悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：即以前偈令誦持也。從此第二諸王悟解。

經：「諸王聞已亦皆悟解，得空三昧，各各誦持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸王聞已亦皆悟解，得空三昧，各各誦持。」

解曰：彼諸王等因怖發心，因緣俱勝，聞法悟解，如普明王，故復云亦得空三昧，各誦持也。從此第三斑足悟解。於中分三：一斑足王問、二普明王答、三斑足悟解。且初第一斑足王問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：彼諸王等因怖發心，因緣俱勝，聞法悟解，如普明王，故復云亦得空三昧，各誦持也。從此第三斑足悟解。於中分三：一斑足王問、二普明王答、三斑足悟解。且初第一斑足王問。

經：「時斑足王問諸王言：『汝等今者皆誦何法？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「時斑足王問諸王言：『汝等今者皆誦何法？』」

解曰：斑足緣熟，故為問也。從此第二普明王答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：斑足緣熟，故為問也。從此第二普明王答。

經：「爾時普明即以上偈答斑足王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時普明即以上偈答斑足王。」

解曰：如文悉也。從此第三斑足悟解。於中復四：且初第一斑足悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文悉也。從此第三斑足悟解。於中復四：且初第一斑足悟解。

經：「王聞是法，亦證空定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「王聞是法，亦證空定。」

解曰：聞法證解，如前諸王，故云亦也。從此第二明悔邪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：聞法證解，如前諸王，故云亦也。從此第二明悔邪師。

經：「歡喜踊躍，告諸王言：『我為外道邪師所誤，非汝等咎。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「歡喜踊躍，告諸王言：『我為外道邪師所誤，非汝等咎。』」

解曰：證解喜躍，悔先咎也。從此第三令各奉持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：證解喜躍，悔先咎也。從此第三令各奉持。

經：「『汝各還國，當請法師解說般若波羅蜜多。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「『汝各還國，當請法師解說般若波羅蜜多。』」

解曰：廣令流布。從此第四出家得忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：廣令流布。從此第四出家得忍。

經：「時斑足王以國付弟，出家為道，得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「時斑足王以國付弟，出家為道，得無生法忍。」

解曰：無生法者：即五忍中第四忍也。菩薩化跡逆順難思：或引群迷故現斯事。從此第三例指諸王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無生法者：即五忍中第四忍也。菩薩化跡逆順難思：或引群迷故現斯事。從此第三例指諸王。

經：「大王！過去復有五千國王常誦此經，現生獲報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！過去復有五千國王常誦此經，現生獲報。」

解曰：說先過去常誦此經，現生獲報，必招後故。從此第二結勸受持。於中分二：且初第一勸命受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：說先過去常誦此經，現生獲報，必招後故。從此第二結勸受持。於中分二：且初第一勸命受持。

經：「汝等十六諸大國王，修護國法，應當如是受持讀誦、解說此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「汝等十六諸大國王，修護國法，應當如是受持讀誦、解說此經。」

解曰：前具引昔，此即勸令修護國法，如上應悉。從此第二勸後受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前具引昔，此即勸令修護國法，如上應悉。從此第二勸後受持。

經：「若未來世諸國王等，為欲護國、護自身者，亦應如是受持讀誦、解說此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若未來世諸國王等，為欲護國、護自身者，亦應如是受持讀誦、解說此經。」

解曰：護國之最，誡後亦爾。從此第三聞法獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：護國之最，誡後亦爾。從此第三聞法獲益。

經：說是法時，無量人眾得不退轉，阿脩羅等得生天上，無量無數欲色諸天得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：說是法時，無量人眾得不退轉，阿脩羅等得生天上，無量無數欲色諸天得無生忍。

解曰：得不退者、不退有四：信位證行、從淺至深，即初二也。阿脩羅等，等餘七部，得生天也。欲色諸天，得無生忍。天台解云：即十行也，或即初地。如《大品經》云「初地菩薩得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：得不退者、不退有四：信位證行、從淺至深，即初二也。阿脩羅等，等餘七部，得生天也。欲色諸天，得無生忍。天台解云：即十行也，或即初地。如《大品經》云「初地菩薩得無生法忍。」

不思議品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議品第六

將解此品，辨來意者，護國之法其唯般若，內護修證亦唯般若，般若威德無以測量，寄事以明轉益深敬，故因散花見佛聞法，得覩希有神變難思，以事表經，即來意也。次釋品名。不思議者，諸佛功德神變妙用，心言不測，云不思議。故《法花》云「非口所宣、非心所測」，《智度論》云「心行處滅、言語道斷」，《大般若》云「心言路絕」，此等皆釋不思議也。古就散花以彰品號，此覩神變名不思議，各依一義亦不相違。釋本文者，文分三段：一大眾散花、二佛現神變、三聞法獲益。初散花中，文分為三：初大眾歡喜、次散花供養、後王等發願。且初第一大眾歡喜。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將解此品，辨來意者，護國之法其唯般若，內護修證亦唯般若，般若威德無以測量，寄事以明轉益深敬，故因散花見佛聞法，得覩希有神變難思，以事表經，即來意也。次釋品名。不思議者，諸佛功德神變妙用，心言不測，云不思議。故《法花》云「非口所宣、非心所測」，《智度論》云「心行處滅、言語道斷」，《大般若》云「心言路絕」，此等皆釋不思議也。古就散花以彰品號，此覩神變名不思議，各依一義亦不相違。釋本文者，文分三段：一大眾散花、二佛現神變、三聞法獲益。初散花中，文分為三：初大眾歡喜、次散花供養、後王等發願。且初第一大眾歡喜。其義者何？

經：爾時十六國王及諸大眾，聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義，歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時十六國王及諸大眾，聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義，歡喜踊躍。

解曰：諸王所聞護國之最甚深句義，故喜躍也。從此第二散花供養。於中分三：一散寶蓮花、二芬陀利花、三曼殊沙花。初散寶花，文復分四：且初第一標所散花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸王所聞護國之最甚深句義，故喜躍也。從此第二散花供養。於中分三：一散寶蓮花、二芬陀利花、三曼殊沙花。初散寶花，文復分四：且初第一標所散花。

經：「散百萬億眾寶蓮花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「散百萬億眾寶蓮花。」

解曰：寶蓮花者，或眾寶為花，或花如眾寶，云寶花也。舊云行花，天台解云「表三賢位所修無量福慧之行」。今言蓮花，表行不染。又表能詮文字般若句偈無量，皆不染故。從此第二花成寶座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：寶蓮花者，或眾寶為花，或花如眾寶，云寶花也。舊云行花，天台解云「表三賢位所修無量福慧之行」。今言蓮花，表行不染。又表能詮文字般若句偈無量，皆不染故。從此第二花成寶座。

經：於虛空中成寶花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：於虛空中成寶花座。

解曰：花成寶座，諸佛所依。賢位居初，為聖之本。又顯文字修證所依。從此第三諸佛演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：花成寶座，諸佛所依。賢位居初，為聖之本。又顯文字修證所依。從此第三諸佛演說。

經：十方諸佛無量大眾共坐此座，說般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十方諸佛無量大眾共坐此座，說般若波羅蜜多。

解曰：顯同說也。從此第四化眾散花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：顯同說也。從此第四化眾散花。

經：是諸大眾持十千金蓮花，散釋迦牟尼佛，合成花輪，蓋諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是諸大眾持十千金蓮花，散釋迦牟尼佛，合成花輪，蓋諸大眾。

解曰：持十千者，舊云萬輪花蓋也。言釋迦者，舉其性氏。言牟尼者，此云寂默，煩惱諠諍永寂默故。蓋佛及眾者，已修未修行必同故、此佛他佛說無異故。從此第二散芬陀利花。於中分四：且初第一標其所散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：持十千者，舊云萬輪花蓋也。言釋迦者，舉其性氏。言牟尼者，此云寂默，煩惱諠諍永寂默故。蓋佛及眾者，已修未修行必同故、此佛他佛說無異故。從此第二散芬陀利花。於中分四：且初第一標其所散。

經：復散八萬四千芬陀利花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復散八萬四千芬陀利花。

解曰：王等重散，云復也。八萬四千者，表登地也。如上經云「最初一念具足八萬四千波羅蜜多」，即初地也。舊云散般若波羅蜜多花，從能散心以立花稱。此云芬陀利花者，白蓮花也，即從所散彰其名也。無漏正智能所表同，於初後地觀照一矣。從此第二花成雲臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：王等重散，云復也。八萬四千者，表登地也。如上經云「最初一念具足八萬四千波羅蜜多」，即初地也。舊云散般若波羅蜜多花，從能散心以立花稱。此云芬陀利花者，白蓮花也，即從所散彰其名也。無漏正智能所表同，於初後地觀照一矣。從此第二花成雲臺。

經：於虛空中成白雲臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：於虛空中成白雲臺。

解曰：如下經云「譬如有人登大高臺」，等覺位也。通表十地，故現臺矣。從此第三彰佛演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如下經云「譬如有人登大高臺」，等覺位也。通表十地，故現臺矣。從此第三彰佛演說。

經：臺中光明王佛與十方諸佛無量大眾，演說般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：臺中光明王佛與十方諸佛無量大眾，演說般若波羅蜜多。

解曰：標佛列眾，顯同說也。從此第四化眾散花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標佛列眾，顯同說也。從此第四化眾散花。

經：是諸大眾持曼陀羅花，散釋迦牟尼佛及諸眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是諸大眾持曼陀羅花，散釋迦牟尼佛及諸眾會。

解曰：曼陀羅者，此云適意花，見者心悅，即天花也。從此第三散曼殊沙花。於中分四：且初第一標所散花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：曼陀羅者，此云適意花，見者心悅，即天花也。從此第三散曼殊沙花。於中分四：且初第一標所散花。

經：復散曼殊沙花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復散曼殊沙花。

解曰：大眾散也。復義如前。舊云妙覺，彰果德圓。今言曼殊沙，此云柔濡，能令見者離剛強故，即天花也。人天同會，隨所散也。從此第二變作寶城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：大眾散也。復義如前。舊云妙覺，彰果德圓。今言曼殊沙，此云柔濡，能令見者離剛強故，即天花也。人天同會，隨所散也。從此第二變作寶城。

經：於虛空中變作金剛寶城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：於虛空中變作金剛寶城。

解曰：金剛寶城者，表示實相，即涅槃城，猶如金剛，體不可壞。從此第三彰佛演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：金剛寶城者，表示實相，即涅槃城，猶如金剛，體不可壞。從此第三彰佛演說。

經：城中師子奮迅王佛共十方諸佛大菩薩眾，演說勝義般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：城中師子奮迅王佛共十方諸佛大菩薩眾，演說勝義般若波羅蜜多。

解曰：勝義者，即實相也。上三所現花座、臺、城，顯三般若，文字、觀照及實相故，三賢十聖果圓滿故，如應顯示不思議故。從此第四化眾散花。文復分三：且初第一散花成蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：勝義者，即實相也。上三所現花座、臺、城，顯三般若，文字、觀照及實相故，三賢十聖果圓滿故，如應顯示不思議故。從此第四化眾散花。文復分三：且初第一散花成蓋。

經：復散無量天諸妙花，於虛空中成寶雲蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復散無量天諸妙花，於虛空中成寶雲蓋。

解曰：所散天花如寶雲蓋，現不思議，與〈如來品〉所現雖殊，義如彼故。從此第二明蓋廣量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所散天花如寶雲蓋，現不思議，與〈如來品〉所現雖殊，義如彼故。從此第二明蓋廣量。

經：遍覆三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：遍覆三千大千世界。

解曰明其廣量，滿大千故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰明其廣量，滿大千故。

問：舊經所散云行等花，此中乃云寶蓮花等，為是水陸諸時花否？答：如《大般若》第八十四〈散花品〉說：爾時天帝釋及此三千大千世界所有四大王眾天，乃至色究竟天，咸作是念：「尊者善現承佛神力，為一切有情雨大法雨。我等今者宜各化作天諸妙花，奉散釋迦如來及菩薩摩訶薩并苾芻僧。尊者善現亦散所說甚深般若波羅密多而為供養。」時諸天眾作是念已，各化種種微妙香花，奉散如來諸菩薩等。是時於此三千大千佛之世界，花悉充滿。以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙遍覆三千大千世界。善現覩已作是念言：「今所散花，於諸天處未曾見有。是花殊妙，定非草木水陸所生，應是諸天為供養故從心化出。」時天帝釋知善現心，謂善現言：「此所散花實非草木水陸所生，亦不從心實能化出，但變現耳。」具壽善現語帝釋言：「是花不生，則非花也。」帝釋問言：「為但是花不生、為餘法亦爾？」善現答言：「非但是花不生，諸餘法亦爾。遍蘊處界、四諦、十二緣、六度、四攝諸功德法悉皆不生，並同花也。」此前所散若人若天，般若理同，准舊經中義同彼矣。從此第三雨花供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：舊經所散云行等花，此中乃云寶蓮花等，為是水陸諸時花否？答：如《大般若》第八十四〈散花品〉說：爾時天帝釋及此三千大千世界所有四大王眾天，乃至色究竟天，咸作是念：「尊者善現承佛神力，為一切有情雨大法雨。我等今者宜各化作天諸妙花，奉散釋迦如來及菩薩摩訶薩并苾芻僧。尊者善現亦散所說甚深般若波羅密多而為供養。」時諸天眾作是念已，各化種種微妙香花，奉散如來諸菩薩等。是時於此三千大千佛之世界，花悉充滿。以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙遍覆三千大千世界。善現覩已作是念言：「今所散花，於諸天處未曾見有。是花殊妙，定非草木水陸所生，應是諸天為供養故從心化出。」時天帝釋知善現心，謂善現言：「此所散花實非草木水陸所生，亦不從心實能化出，但變現耳。」具壽善現語帝釋言：「是花不生，則非花也。」帝釋問言：「為但是花不生、為餘法亦爾？」善現答言：「非但是花不生，諸餘法亦爾。遍蘊處界、四諦、十二緣、六度、四攝諸功德法悉皆不生，並同花也。」此前所散若人若天，般若理同，准舊經中義同彼矣。從此第三雨花供養。

經：是花蓋中雨恒河沙花，從空而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是花蓋中雨恒河沙花，從空而下。

解曰：從蓋雨花，希有瑞也。從此第三王等發願。於中分二：初王等發願、後如來印述。初中復三：且初第一王等稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：從蓋雨花，希有瑞也。從此第三王等發願。於中分二：初王等發願、後如來印述。初中復三：且初第一王等稱讚。

經：時波斯匿王及諸大眾見是事已，歎未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時波斯匿王及諸大眾見是事已，歎未曾有。

解曰：異口同音歎希有也。從此第二願佛當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：異口同音歎希有也。從此第二願佛當說。

經：合掌向佛而作是言：「願過去現在未來諸佛常說般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：合掌向佛而作是言：「願過去現在未來諸佛常說般若波羅蜜多。」

解曰：常說等者，地上菩薩常見佛說，地前處會說或有無，王及大眾發斯誠願。從此第三願眾常見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：常說等者，地上菩薩常見佛說，地前處會說或有無，王及大眾發斯誠願。從此第三願眾常見。

經：「願諸眾生常得見聞，如我今日等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「願諸眾生常得見聞，如我今日等無有異。」

解曰：願諸眾生者，除在會中，諸餘界趣及此未來，願常見佛常聞般若，如今無異。從此第二如來印述。於中分三：且初第一如來印述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：願諸眾生者，除在會中，諸餘界趣及此未來，願常見佛常聞般若，如今無異。從此第二如來印述。於中分三：且初第一如來印述。

經：佛言：「大王！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「大王！如汝所說。」

解曰：如汝所說者，如《四分律》，不與過願，清淨可辨。此願見聞，義不違彼，故佛印云如汝所說。從此第二讚法出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如汝所說者，如《四分律》，不與過願，清淨可辨。此願見聞，義不違彼，故佛印云如汝所說。從此第二讚法出生。

經：「此般若波羅蜜多是諸佛母、諸菩薩母，不共功德神通生處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「此般若波羅蜜多是諸佛母、諸菩薩母，不共功德神通生處。」

解曰：初句指法、次顯出生，生佛菩薩等而為母故。佛之與法熟為先後，云般若法生佛菩薩焉？佛稟法成，法先佛後。如《涅槃經》第四云「諸佛所師，所謂法也。以法常故，諸佛亦常。」從般若生，法為先故。若成正覺，念法悲深，說般若法，佛先經後，教誡示導令出離故。然佛與法互相資說，徵求此理奚所用為？今此所明，諸佛菩薩皆因般若而得出生，故說般若為其母也。不共功德者下，明法也，即大小乘十八不共法也。又《瑜伽》說一百四十不共功德。神通生處者，如《花嚴經》十身相作，《涅槃經》中八自在義，皆因般若波羅蜜多為生處故。從此第三結勸受學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初句指法、次顯出生，生佛菩薩等而為母故。佛之與法熟為先後，云般若法生佛菩薩焉？佛稟法成，法先佛後。如《涅槃經》第四云「諸佛所師，所謂法也。以法常故，諸佛亦常。」從般若生，法為先故。若成正覺，念法悲深，說般若法，佛先經後，教誡示導令出離故。然佛與法互相資說，徵求此理奚所用為？今此所明，諸佛菩薩皆因般若而得出生，故說般若為其母也。不共功德者下，明法也，即大小乘十八不共法也。又《瑜伽》說一百四十不共功德。神通生處者，如《花嚴經》十身相作，《涅槃經》中八自在義，皆因般若波羅蜜多為生處故。從此第三結勸受學。

經：「諸佛同說能多利益，是故汝等常應受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸佛同說能多利益，是故汝等常應受持。」

解曰：諸佛同說，勸受持也。從此第二佛現神變。於中分三：一標示神變、二廣現神變、三結不思議。且初第一標示神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸佛同說，勸受持也。從此第二佛現神變。於中分三：一標示神變、二廣現神變、三結不思議。且初第一標示神變。

經：爾時世尊為諸大眾現不可思議神通變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊為諸大眾現不可思議神通變化。

解曰：不思議者，義如上解。言神通者，謂佛世尊神境智通，此總明也。言變化者，《瑜伽》三十七略有二種：一能變通，謂改轉故；二能化通，謂化現故。下對文屬。從此第二廣現神變。於中分四：一一多相容、二巨細相容、三聖凡相容、四淨穢相容。初一多相容，文復分三：且初第一諸花相容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：不思議者，義如上解。言神通者，謂佛世尊神境智通，此總明也。言變化者，《瑜伽》三十七略有二種：一能變通，謂改轉故；二能化通，謂化現故。下對文屬。從此第二廣現神變。於中分四：一一多相容、二巨細相容、三聖凡相容、四淨穢相容。初一多相容，文復分三：且初第一諸花相容。

經：一花入無量花、無量花入一花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一花入無量花、無量花入一花。

解曰：於所散花一多相入。從此第二佛土相容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於所散花一多相入。從此第二佛土相容。

經：一佛土入無量佛土、無量佛土入一佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一佛土入無量佛土、無量佛土入一佛土。

解曰：令眾皆見世界相入。從此第三塵剎相容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：令眾皆見世界相入。從此第三塵剎相容。

經：一塵剎土入無量塵剎土、無量塵剎土入一塵剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一塵剎土入無量塵剎土、無量塵剎土入一塵剎土。

解曰：令彼大眾於一塵中見佛剎土一多相入。此三總是廣狹相容，即是十三所作自在也。從此第二巨細相容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：令彼大眾於一塵中見佛剎土一多相入。此三總是廣狹相容，即是十三所作自在也。從此第二巨細相容。

經：無量大海入一毛孔、無量須彌入芥子中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無量大海入一毛孔、無量須彌入芥子中。

解曰：令彼咸見海入毛孔、芥納須彌，即是第五轉變自在。從此第三聖凡相容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：令彼咸見海入毛孔、芥納須彌，即是第五轉變自在。從此第三聖凡相容。

經：一佛身入無量眾生身、無量眾生身入一佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一佛身入無量眾生身、無量眾生身入一佛身。

解曰：令彼皆見凡聖相入，即第九十眾像入身、同類往趣二種變也，亦是能化神境智通自他勝劣塵沙身故。從此第四淨穢相容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：令彼皆見凡聖相入，即第九十眾像入身、同類往趣二種變也，亦是能化神境智通自他勝劣塵沙身故。從此第四淨穢相容。

經：大復現小、小復現大，淨復現穢、穢復現淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大復現小、小復現大，淨復現穢、穢復現淨。

解曰：佛自現身或大或小，即是七八卷舒變也。現所居土或淨或穢，即十一二隱顯變也。此上皆為破諸情計，遣事一多、遣相大小、遣身凡聖、遣佛勝劣、遣土淨穢，破諸有情無始時來妄生分別，見一定一、見多定多，乃至見淨定淨、見穢定穢，即法執也。覩佛神變，悟事由心、了相即性，遣諸執故。又《本記》云「變有三意：一者遍空，一花入無量花，為除不樂大乘障故有遍空。二者轉變，一佛土入無量佛土，為除執我所障故有轉變。三者顯了，一佛身入無量眾生身，為除怖畏生死障故有顯了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：佛自現身或大或小，即是七八卷舒變也。現所居土或淨或穢，即十一二隱顯變也。此上皆為破諸情計，遣事一多、遣相大小、遣身凡聖、遣佛勝劣、遣土淨穢，破諸有情無始時來妄生分別，見一定一、見多定多，乃至見淨定淨、見穢定穢，即法執也。覩佛神變，悟事由心、了相即性，遣諸執故。又《本記》云「變有三意：一者遍空，一花入無量花，為除不樂大乘障故有遍空。二者轉變，一佛土入無量佛土，為除執我所障故有轉變。三者顯了，一佛身入無量眾生身，為除怖畏生死障故有顯了。」

問：須彌大海入毛芥中，巨細相違，如何能入？答曰：西方諸師略作三解。一云：一切諸法以如為體，所依真如離諸相故，能依諸法無定大小，故得相容。二云，依唯識理，一切諸法皆不離識，隨心變現無有定相，故得相容。三云：一切諸法從因緣生，因緣如幻，幻無定相，故得容也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：須彌大海入毛芥中，巨細相違，如何能入？答曰：西方諸師略作三解。一云：一切諸法以如為體，所依真如離諸相故，能依諸法無定大小，故得相容。二云，依唯識理，一切諸法皆不離識，隨心變現無有定相，故得相容。三云：一切諸法從因緣生，因緣如幻，幻無定相，故得容也。

問：色中有大小，許小能容大；時中有短長，長劫應入短。答：此無過難。佛得希有，延促自在，促多劫為一劫、延一劫為多劫，如是等文成證非一。若爾，一劫延為三、三劫促為一，一三無定量，此豈不違文便違佛說，菩薩要經三無數劫，具修萬行證大菩提？此難不然。果德自在，非因境故。《顯揚》、《瑜伽》皆作是說，於不思議強思量者得誑亂報。從此第三結不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：色中有大小，許小能容大；時中有短長，長劫應入短。答：此無過難。佛得希有，延促自在，促多劫為一劫、延一劫為多劫，如是等文成證非一。若爾，一劫延為三、三劫促為一，一三無定量，此豈不違文便違佛說，菩薩要經三無數劫，具修萬行證大菩提？此難不然。果德自在，非因境故。《顯揚》、《瑜伽》皆作是說，於不思議強思量者得誑亂報。從此第三結不思議。

經：佛身不可思議、眾生身不可思議，乃至世界不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛身不可思議、眾生身不可思議，乃至世界不可思議。

解曰：諸佛之身遍眾生身，諸眾生身遍諸佛身，體互相遍，俱不思議，即第三全、第四少分。乃至世界者，即攝二全、一少分也。心言路絕，名不思議。從此第三聞法獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸佛之身遍眾生身，諸眾生身遍諸佛身，體互相遍，俱不思議，即第三全、第四少分。乃至世界者，即攝二全、一少分也。心言路絕，名不思議。從此第三聞法獲益。

經：當佛現此神變之時，十千女人現轉女身得神通三昧，無量天人得無生法忍，無量阿脩羅等成菩薩道，恒河沙菩薩現身成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：當佛現此神變之時，十千女人現轉女身得神通三昧，無量天人得無生法忍，無量阿脩羅等成菩薩道，恒河沙菩薩現身成佛。

解曰：得益有四。一現轉女身，得如幻故；二天人得忍，見法理故；三修羅八部，成菩薩故；四恒河沙菩薩，現成佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：得益有四。一現轉女身，得如幻故；二天人得忍，見法理故；三修羅八部，成菩薩故；四恒河沙菩薩，現成佛故。

問：一世界中多佛並出否？答：輪王尚無二並出者，況乎大覺二並出耶。若爾，如何恒沙菩薩現身成佛？此亦不然，餘界何失？如《法花經》彼龍女故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：一世界中多佛並出否？答：輪王尚無二並出者，況乎大覺二並出耶。若爾，如何恒沙菩薩現身成佛？此亦不然，餘界何失？如《法花經》彼龍女故。

問：現身成佛是究竟否？答？如《大般若》即說十地名十種佛。又餘亦說地前現化。又《法花經．分別功德品》一四天下微塵數菩薩，一生當得阿耨菩提。《法花論》釋，即是初地。由此而言，以法威力故說現成，既言現成，非究竟矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：現身成佛是究竟否？答？如《大般若》即說十地名十種佛。又餘亦說地前現化。又《法花經．分別功德品》一四天下微塵數菩薩，一生當得阿耨菩提。《法花論》釋，即是初地。由此而言，以法威力故說現成，既言現成，非究竟矣。

奉持品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉持品第七

將解此品，辨來意者，內外二護前已具明，由二奉持故有此品，違前二科三等無咎。釋品名者，奉謂敬承，持謂不忘，如《智論》說「由信力故聞而信奉，由念力故不忘為持。」若云受持，領納不失。言第七者，如文悉矣。釋本文者，然此品經古德西明寺測法師、玄範法師，紀國寺慧靜法師，皆以此品為流通分。天台智者、道安法師、安國大法師，皆以此品為正宗分。雖皆諸理俱有所憑，今依天台等，義如前故。科此品經，大分為三：一波斯匿王問、二如來正答、三聞法獲益。波斯匿王問，文復分三：且初第一明覩諸佛。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將解此品，辨來意者，內外二護前已具明，由二奉持故有此品，違前二科三等無咎。釋品名者，奉謂敬承，持謂不忘，如《智論》說「由信力故聞而信奉，由念力故不忘為持。」若云受持，領納不失。言第七者，如文悉矣。釋本文者，然此品經古德西明寺測法師、玄範法師，紀國寺慧靜法師，皆以此品為流通分。天台智者、道安法師、安國大法師，皆以此品為正宗分。雖皆諸理俱有所憑，今依天台等，義如前故。科此品經，大分為三：一波斯匿王問、二如來正答、三聞法獲益。波斯匿王問，文復分三：且初第一明覩諸佛。其義者何？

經：爾時波斯匿王覩佛神變，見千花臺上遍照如來，千花葉上千化身佛，千花葉中無量諸佛，各說般若波羅密多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時波斯匿王覩佛神變，見千花臺上遍照如來，千花葉上千化身佛，千花葉中無量諸佛，各說般若波羅密多。

解曰：覩佛神變者，覩前品中現神變也。見千花臺上遍照如來者，梵云毘盧遮那，亦云尾嚧遮那，亦云吠路遮那，此云遍照，亦云大日，至下當悉。准《花嚴》第八，娑婆世界毘盧遮那如來，即報身佛也。梵云盧舍那，或云嚧拓那，或云嚧折羅，亦云遍照。依《梵網經》，他受用身也。然此二名，或云體同，前後譯異；或云自他二報身也。如《佛地論》，清淨法界為自性身，四智心品自受用身。又他受用及變化身，皆為化他方便示現，隨其所現大小異故。准《佛地論》，遍照如來即他受用或應化身，以自受用量同法界，不可說其身量大小。廣如彼矣。如舊經云「是一切佛化身主」者，若他受用名應化身，依自報身起他受用。若大小化名為化身，即他受用為化主也。以自他報體非即離，俱不違理。此中所見花臺上佛，與前白雲臺體為同異？因覩神變故見多佛，與前同異俱不相違。此亦不然。前自云化，此有報化；前白雲臺，此云花臺。異則可爾，何得言同？答曰：同處同時所見各異，定同定異非不思議。又前散花，花白如雲，以成雲臺，非本雲也。又前所見光明王佛，與此所見遍照如來，義極相應。報化大小，俱不違理。千花葉上千化身佛者，大化佛也。千花葉中無量諸佛者，小化佛也。加行資糧二乘異生，見有異也。同《梵網經》「我今盧舍那，方坐蓮花臺，周匝千花上，復現千釋迦。一花百億國，一國一釋迦，各坐菩提樹，一時成佛道。」義不違也。從此第二明法無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：覩佛神變者，覩前品中現神變也。見千花臺上遍照如來者，梵云毘盧遮那，亦云尾嚧遮那，亦云吠路遮那，此云遍照，亦云大日，至下當悉。准《花嚴》第八，娑婆世界毘盧遮那如來，即報身佛也。梵云盧舍那，或云嚧拓那，或云嚧折羅，亦云遍照。依《梵網經》，他受用身也。然此二名，或云體同，前後譯異；或云自他二報身也。如《佛地論》，清淨法界為自性身，四智心品自受用身。又他受用及變化身，皆為化他方便示現，隨其所現大小異故。准《佛地論》，遍照如來即他受用或應化身，以自受用量同法界，不可說其身量大小。廣如彼矣。如舊經云「是一切佛化身主」者，若他受用名應化身，依自報身起他受用。若大小化名為化身，即他受用為化主也。以自他報體非即離，俱不違理。此中所見花臺上佛，與前白雲臺體為同異？因覩神變故見多佛，與前同異俱不相違。此亦不然。前自云化，此有報化；前白雲臺，此云花臺。異則可爾，何得言同？答曰：同處同時所見各異，定同定異非不思議。又前散花，花白如雲，以成雲臺，非本雲也。又前所見光明王佛，與此所見遍照如來，義極相應。報化大小，俱不違理。千花葉上千化身佛者，大化佛也。千花葉中無量諸佛者，小化佛也。加行資糧二乘異生，見有異也。同《梵網經》「我今盧舍那，方坐蓮花臺，周匝千花上，復現千釋迦。一花百億國，一國一釋迦，各坐菩提樹，一時成佛道。」義不違也。從此第二明法無量。

經：白佛言：「世尊！如是無量般若波羅蜜多，不可識識、不可智知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：白佛言：「世尊！如是無量般若波羅蜜多，不可識識、不可智知。」

解曰：如是無量者，明所聞也。謂波斯匿王，如舊經云行十地行，地上隨應常見諸佛。今覩神變見大小身，各各宣說般若波羅蜜多導諸大眾，云無量矣。不可識識者，淺近之識所不能識。不可智知者，下劣之智所不能知。顯所說法，多無量故、深不測故、非識知故。從此第三正問奉持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如是無量者，明所聞也。謂波斯匿王，如舊經云行十地行，地上隨應常見諸佛。今覩神變見大小身，各各宣說般若波羅蜜多導諸大眾，云無量矣。不可識識者，淺近之識所不能識。不可智知者，下劣之智所不能知。顯所說法，多無量故、深不測故、非識知故。從此第三正問奉持。

經：「云何諸善男子於此經中明了覺解為人演說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「云何諸善男子於此經中明了覺解為人演說？」

解曰：言云何者，正是問辭。諸善男子者，脩行人也。於此經中者，即此經也。所覩雖多，般若同故。言明了者，於諸理事皆明了也，或於理明、於事了故。言覺解者，覺謂現證、解謂悟解，於理明證、於事了解，是故名為明了覺解，此自利也。為人演說者，即利他也。從此第二如來正答。大分為二：初明十三法師奉持、後明十六國王奉持。就明法師中，文分為二：一略明法師、二廣明行位。初明法師，文復分三：且初第一誡命諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言云何者，正是問辭。諸善男子者，脩行人也。於此經中者，即此經也。所覩雖多，般若同故。言明了者，於諸理事皆明了也，或於理明、於事了故。言覺解者，覺謂現證、解謂悟解，於理明證、於事了解，是故名為明了覺解，此自利也。為人演說者，即利他也。從此第二如來正答。大分為二：初明十三法師奉持、後明十六國王奉持。就明法師中，文分為二：一略明法師、二廣明行位。初明法師，文復分三：且初第一誡命諦聽。

經：佛言：「大王！汝今諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「大王！汝今諦聽。」

解曰：令審聽也。從此第二略示行位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：令審聽也。從此第二略示行位。

經：「從初習忍至金剛定，如法修行十三觀門，皆為法師依持建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「從初習忍至金剛定，如法修行十三觀門，皆為法師依持建立。」

解曰：從初習忍者，標其初也。至金剛定者，舉其後也。如法修行十三觀門者，初後及中總十三位，各依行位如法修行，自觀門也。皆為法師者，此通名也。皆修二利，名法師也。依持建立者，依彼而修，持令不失。初起曰建，終成為立。從此第三結勸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：從初習忍者，標其初也。至金剛定者，舉其後也。如法修行十三觀門者，初後及中總十三位，各依行位如法修行，自觀門也。皆為法師者，此通名也。皆修二利，名法師也。依持建立者，依彼而修，持令不失。初起曰建，終成為立。從此第三結勸供養。

經：「汝等大眾應當如佛而供養之，百千萬億天妙香花而以奉上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「汝等大眾應當如佛而供養之，百千萬億天妙香花而以奉上。」

解曰：以法殊勝，在處處尊、在人人貴。於修行者，令諸王等敬之如佛，生尊重故。天妙香花者，舉其勝者而奉上故。從此第二廣明行位。大分為二：初別明行位、後結申受持。初別明中，分為十三，如次當悉。初習種性，於中分三：初標位辨相、次辨所修法、後結申滿位。且初第一標位辨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：以法殊勝，在處處尊、在人人貴。於修行者，令諸王等敬之如佛，生尊重故。天妙香花者，舉其勝者而奉上故。從此第二廣明行位。大分為二：初別明行位、後結申受持。初別明中，分為十三，如次當悉。初習種性，於中分三：初標位辨相、次辨所修法、後結申滿位。且初第一標位辨相。

經：「善男子！其法師者，習種性菩薩，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！其法師者，習種性菩薩，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。」

解曰：其法師者，此名總也，通十三位皆名法師。習種性者，如前釋也。苾芻二眾，遠離五邪；索迦斯迦，五戒男女。此之四眾，如〈序品〉釋。從此第二辨所修法。於中分二：初明修十住、後聊簡內外。初中復二：初明十住、後明修習行。初中復二：且初第一標修十住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：其法師者，此名總也，通十三位皆名法師。習種性者，如前釋也。苾芻二眾，遠離五邪；索迦斯迦，五戒男女。此之四眾，如〈序品〉釋。從此第二辨所修法。於中分二：初明修十住、後聊簡內外。初中復二：初明十住、後明修習行。初中復二：且初第一標修十住。

經：「修十住行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「修十住行。」

解曰：三賢之中，此位最劣，當體彰名。十行次勝，業用受稱。後十迴向，賢位最勝，約自行後大願為名，迴前諸行向正證故。十地菩薩已登聖位，既得現證，從地立名，隨位漸增有茲異故。初釋住名，先總、後別。言十住者，入位不退，故名為住。住法圓滿，故說為十。總言十住，帶數得名。即住之住，義通三釋。解別名者，次隨文釋。明住體者，若就所緣，二諦為體。若就能緣，悲智為體。合以境智而為住體，相應助伴具五蘊故。明依身者，唯人三洲，即前四眾，容有凡聖頓漸二矣。從此第二辨住相。文分為十：且初第一明發心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：三賢之中，此位最劣，當體彰名。十行次勝，業用受稱。後十迴向，賢位最勝，約自行後大願為名，迴前諸行向正證故。十地菩薩已登聖位，既得現證，從地立名，隨位漸增有茲異故。初釋住名，先總、後別。言十住者，入位不退，故名為住。住法圓滿，故說為十。總言十住，帶數得名。即住之住，義通三釋。解別名者，次隨文釋。明住體者，若就所緣，二諦為體。若就能緣，悲智為體。合以境智而為住體，相應助伴具五蘊故。明依身者，唯人三洲，即前四眾，容有凡聖頓漸二矣。從此第二辨住相。文分為十：且初第一明發心住。

經：「見佛法僧，發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「見佛法僧，發菩提心。」

解曰：釋住名者，於大菩提起決定心，入位不退，名發心住也。見佛法僧者，發心緣也。佛謂覺者，能開發故。法謂教等，生正解故。僧謂和合三乘賢聖，良福田故。初因三寶發無上心，至究竟位常現前故。發菩提心者，發無上心，起三妙觀，如前釋也。《攝論》頌云「清淨增上力，堅固心勝進，名菩薩初修，無數三大劫。」大菩提心以善根為體，以大願為緣，不退屈為策發方能起，故善根為因，名清淨力，此能降伏自所治故。大願為緣，名增上力，常遇善友令增進故。堅固心者，雖遇惡友方便破壞，終不退捨菩提之心，名堅固也。言勝進者，所修善根運運增長轉勝進故。前十信心入此住者，由具彼十於大菩提堅猛不退，齊此方名初劫之始，即以此心為十住本。此轉增勝成後諸住，乃至極果由此得故。有說：十住同十地行。從此第二明治地住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：釋住名者，於大菩提起決定心，入位不退，名發心住也。見佛法僧者，發心緣也。佛謂覺者，能開發故。法謂教等，生正解故。僧謂和合三乘賢聖，良福田故。初因三寶發無上心，至究竟位常現前故。發菩提心者，發無上心，起三妙觀，如前釋也。《攝論》頌云「清淨增上力，堅固心勝進，名菩薩初修，無數三大劫。」大菩提心以善根為體，以大願為緣，不退屈為策發方能起，故善根為因，名清淨力，此能降伏自所治故。大願為緣，名增上力，常遇善友令增進故。堅固心者，雖遇惡友方便破壞，終不退捨菩提之心，名堅固也。言勝進者，所修善根運運增長轉勝進故。前十信心入此住者，由具彼十於大菩提堅猛不退，齊此方名初劫之始，即以此心為十住本。此轉增勝成後諸住，乃至極果由此得故。有說：十住同十地行。從此第二明治地住。

經：「於諸眾生利樂悲愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於諸眾生利樂悲愍。」

解曰：解住名者，磨練其心，離垢澄淨濤汰諸染，名治地住。於諸眾生利樂悲愍者，利謂利益，樂謂安樂。言悲愍者，拔濟行也。如《花嚴》云「誦習多聞，虛閑寂靜，近善知識，了達於義，如法修行，安住不動。」從此第三明修行住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：解住名者，磨練其心，離垢澄淨濤汰諸染，名治地住。於諸眾生利樂悲愍者，利謂利益，樂謂安樂。言悲愍者，拔濟行也。如《花嚴》云「誦習多聞，虛閑寂靜，近善知識，了達於義，如法修行，安住不動。」從此第三明修行住。

經：「自觀己身六界諸根，一切無常、苦、空、無我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「自觀己身六界諸根，一切無常、苦、空、無我。」

解曰：解住名者，審觀自身，遠離空有，正行修習，名修行住。自觀己身者，此總標也。言六界者，地等六界也。言諸根者，謂眼等根。如舊經中五色、五受、女、男、意、命十四根也。謂觀六界及此諸根，生滅逼迫皆空無我，治彼倒故。從此第四明生貴住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：解住名者，審觀自身，遠離空有，正行修習，名修行住。自觀己身者，此總標也。言六界者，地等六界也。言諸根者，謂眼等根。如舊經中五色、五受、女、男、意、命十四根也。謂觀六界及此諸根，生滅逼迫皆空無我，治彼倒故。從此第四明生貴住。

經：「了知業行生死涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「了知業行生死涅槃。」

解住名者，生在佛家種性尊貴，此雖長養，已勝餘乘，名生貴住。了知業行生死涅槃者，了知自他善惡業行，此順生死、此順涅槃。如舊《花嚴》偈云「第四生貴真佛子，從諸賢聖正法生。有無諸法無所著，捨離生死出三界。」著有生死、著無涅槃，二俱不著，當出難矣。從此第五明具足方便住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解住名者，生在佛家種性尊貴，此雖長養，已勝餘乘，名生貴住。了知業行生死涅槃者，了知自他善惡業行，此順生死、此順涅槃。如舊《花嚴》偈云「第四生貴真佛子，從諸賢聖正法生。有無諸法無所著，捨離生死出三界。」著有生死、著無涅槃，二俱不著，當出難矣。從此第五明具足方便住。

經：「能利自他，饒益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能利自他，饒益安樂。」

解住名者，巧不滯真，起悲愍物，真俗二行能雙修故，故名此住。上句二利，下句利他。如經說云「所修善根，皆為救護饒益安樂哀愍度脫一切眾生，令離災難出離生死證涅槃故。」從此第六明正心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解住名者，巧不滯真，起悲愍物，真俗二行能雙修故，故名此住。上句二利，下句利他。如經說云「所修善根，皆為救護饒益安樂哀愍度脫一切眾生，令離災難出離生死證涅槃故。」從此第六明正心住。

經：「聞讚佛毀佛，心定不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「聞讚佛毀佛，心定不動。」

解住名者，觀理無二漸次純熟，聞讚毀佛心不傾動，名正心住。聞讚佛等者，謂此菩薩善觀諸法無體無性，達如幻夢，故聞讚毀心定不動也。如經說云「讚法毀法、讚毀菩薩，聞說眾生有垢無垢、易度難度，皆定不動。」此唯就勝，故言佛也。從此第七明不退住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解住名者，觀理無二漸次純熟，聞讚毀佛心不傾動，名正心住。聞讚佛等者，謂此菩薩善觀諸法無體無性，達如幻夢，故聞讚毀心定不動也。如經說云「讚法毀法、讚毀菩薩，聞說眾生有垢無垢、易度難度，皆定不動。」此唯就勝，故言佛也。從此第七明不退住。

經：「聞有佛無佛，心定不退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「聞有佛無佛，心定不退。」

解住名者，止觀雙修，緣不能壞，聞說有無，心定不退，名不退住。此亦就勝，唯言有佛無佛心定不退，如彼經說：法及菩薩，聞說有無，定不退也。謂能了知無相即相、相即無相，於佛法中心不退轉。從此第八明童真住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解住名者，止觀雙修，緣不能壞，聞說有無，心定不退，名不退住。此亦就勝，唯言有佛無佛心定不退，如彼經說：法及菩薩，聞說有無，定不退也。謂能了知無相即相、相即無相，於佛法中心不退轉。從此第八明童真住。

經：「三業無失，起六和敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三業無失，起六和敬。」

解住名者，三業光潔，離染如童，行性成就，物莫能壞，名童真住。三業等者，身口意三離過失故。如舊經云「謂三業同，戒、見、學同，六和敬故。」如彼經說「身行無失、語行無失、意行無失。」勤學修習，遊行無數世界，領受無數佛法，現變化自在身，出廣大遍滿音，一剎那中承事供養無數諸佛，三業行矣。從此第九明法王子住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解住名者，三業光潔，離染如童，行性成就，物莫能壞，名童真住。三業等者，身口意三離過失故。如舊經云「謂三業同，戒、見、學同，六和敬故。」如彼經說「身行無失、語行無失、意行無失。」勤學修習，遊行無數世界，領受無數佛法，現變化自在身，出廣大遍滿音，一剎那中承事供養無數諸佛，三業行矣。從此第九明法王子住。

經：「方便善巧調伏眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「方便善巧調伏眾生。」

解住名者，應根善說妙合所宜，紹嗣法王，名法王子住。方便等者，方便演說，皆善巧故、善能調伏諸眾生故。如經說云「法王軌度、法王觀察、法王宴寢、法王讚歎，皆悉勤學。」調伏行矣。從此第十明灌頂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解住名者，應根善說妙合所宜，紹嗣法王，名法王子住。方便等者，方便演說，皆善巧故、善能調伏諸眾生故。如經說云「法王軌度、法王觀察、法王宴寢、法王讚歎，皆悉勤學。」調伏行矣。從此第十明灌頂住。

經：「勤學十智，神通化利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「勤學十智，神通化利。」

解住名者，住位滿足，成就智身，諸佛法水以灌其頂，名灌頂住。然灌頂法，如三藏所持梵本《金剛頂經》說「有五種灌頂，所謂寶冠、印契，以水、光明及以名號。」三賢十聖將成正覺，一一位中或佛菩薩與灌頂也。勤學十智者，如經說云「學三世智、佛法智、法界無礙智、法界無邊智、充滿一切世界智、普照一切世界智、住持一切世界智、知一切眾生智、知一切法智、知無邊諸佛智。」初之五智知世界故，如次所謂隨心轉智、正覺照智、照法界智、自在普入智、至處皆嚴智。次之三智知眾生心，所謂知一切心智、知心境界智、知諸根性智。後之二智明其成德，所謂當根與法智、令滅諸惑智。明十智矣。神通化利者，如舊經第九解十住偈云「清淨妙法身，應現種種形，猶如大幻師，所樂無不現。或處為眾生，究竟菩薩行；或復現初生，出家行學道；或於樹王下，自然成正覺；或處為眾生，示現入泥洹。」此皆神通化利行也。結為頌曰「發心治修行，生貴具方便，正心及不退，童真王灌頂。」從此第三明修習行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解住名者，住位滿足，成就智身，諸佛法水以灌其頂，名灌頂住。然灌頂法，如三藏所持梵本《金剛頂經》說「有五種灌頂，所謂寶冠、印契，以水、光明及以名號。」三賢十聖將成正覺，一一位中或佛菩薩與灌頂也。勤學十智者，如經說云「學三世智、佛法智、法界無礙智、法界無邊智、充滿一切世界智、普照一切世界智、住持一切世界智、知一切眾生智、知一切法智、知無邊諸佛智。」初之五智知世界故，如次所謂隨心轉智、正覺照智、照法界智、自在普入智、至處皆嚴智。次之三智知眾生心，所謂知一切心智、知心境界智、知諸根性智。後之二智明其成德，所謂當根與法智、令滅諸惑智。明十智矣。神通化利者，如舊經第九解十住偈云「清淨妙法身，應現種種形，猶如大幻師，所樂無不現。或處為眾生，究竟菩薩行；或復現初生，出家行學道；或於樹王下，自然成正覺；或處為眾生，示現入泥洹。」此皆神通化利行也。結為頌曰「發心治修行，生貴具方便，正心及不退，童真王灌頂。」從此第三明修習行。

經：「下品修習八萬四千波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「下品修習八萬四千波羅蜜多。」

解曰：言下品者，三賢初也。修習等者，此位時長，具修福智諸行願也。從此第二聊簡內外。於中分二：初明忍方便、後明正定聚。初忍方便，文復分二：且初第一忍前方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言下品者，三賢初也。修習等者，此位時長，具修福智諸行願也。從此第二聊簡內外。於中分二：初明忍方便、後明正定聚。初忍方便，文復分二：且初第一忍前方便。

經：「善男子！習忍以前經十千劫行十善行，有退有進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！習忍以前經十千劫行十善行，有退有進。」

解曰：習忍以前者，明劫外也。經十千劫者，所經時也。此明直往，不同《涅槃》八萬六萬四萬二萬十千劫等，此頓彼漸，有差別故。行十善行者，所行行也，身三、口四、意三為十。有退有進者，明不定矣。從此第二舉喻釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：習忍以前者，明劫外也。經十千劫者，所經時也。此明直往，不同《涅槃》八萬六萬四萬二萬十千劫等，此頓彼漸，有差別故。行十善行者，所行行也，身三、口四、意三為十。有退有進者，明不定矣。從此第二舉喻釋成。

經：「譬如輕毛，隨風東西。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「譬如輕毛，隨風東西。」

解曰：十善進退，如毛東西。從此第二明正定聚。於中分二：且初第一明正定聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十善進退，如毛東西。從此第二明正定聚。於中分二：且初第一明正定聚。

經：「若至忍位，入正定聚，不作五逆、不謗正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若至忍位，入正定聚，不作五逆、不謗正法。」

解曰：若至忍位者，謂修十善，上品成滿，發菩提心。如前不退，名至忍位。入正定聚者，入謂進入也。即此忍位名正定聚，不同小乘。《俱舍》第十「正性離生，名正定故。」下之兩句，明不造逆，非闡提故。從此第二明忍所治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：若至忍位者，謂修十善，上品成滿，發菩提心。如前不退，名至忍位。入正定聚者，入謂進入也。即此忍位名正定聚，不同小乘。《俱舍》第十「正性離生，名正定故。」下之兩句，明不造逆，非闡提故。從此第二明忍所治。

經：「知我法相悉皆空故，住解脫位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「知我法相悉皆空故，住解脫位。」

解曰：知我法相者，分別二執也，謂由邪教及由邪師、自邪分別。我謂主宰、法謂蘊等，如上所明。即蘊離蘊二十句等，六十二見即我法執。由此二執，二障具生。此伏二執及相應障，伏彼現行，悉皆空故。二執隨眠，皆未滅也。若爾，何故《花嚴》第十解十位云「除滅諸煩惱，永盡無有餘。無礙寂滅觀，是則佛正法。」如何此云隨眠未滅？答：彼依伏滅邪教邪師所起我法不共無明伴類煩惱，故云永盡，非謂一切自分別生煩惱及俱生煩惱亦永盡故。故《緣起經》云「內法異生不放逸者，我不說為無明緣行。」謂邪教等所發不共相應無明已永盡故，故不說為無明緣行。然自分別煩惱及俱生煩惱，現行漸伏、種皆未盡，至見道位分別二障所有種子頓斷盡故。至下當悉。住解脫位者，此伏忍位而有二名，望菩提果故名資糧，望涅槃果故名解脫。解脫分故，名解脫位。從此第三結申滿位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：知我法相者，分別二執也，謂由邪教及由邪師、自邪分別。我謂主宰、法謂蘊等，如上所明。即蘊離蘊二十句等，六十二見即我法執。由此二執，二障具生。此伏二執及相應障，伏彼現行，悉皆空故。二執隨眠，皆未滅也。若爾，何故《花嚴》第十解十位云「除滅諸煩惱，永盡無有餘。無礙寂滅觀，是則佛正法。」如何此云隨眠未滅？答：彼依伏滅邪教邪師所起我法不共無明伴類煩惱，故云永盡，非謂一切自分別生煩惱及俱生煩惱亦永盡故。故《緣起經》云「內法異生不放逸者，我不說為無明緣行。」謂邪教等所發不共相應無明已永盡故，故不說為無明緣行。然自分別煩惱及俱生煩惱，現行漸伏、種皆未盡，至見道位分別二障所有種子頓斷盡故。至下當悉。住解脫位者，此伏忍位而有二名，望菩提果故名資糧，望涅槃果故名解脫。解脫分故，名解脫位。從此第三結申滿位。

經：「於一阿僧祇劫修習此忍，能起勝行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於一阿僧祇劫修習此忍，能起勝行。」

解曰：於一阿僧祇劫者，所經時也。阿之云無，僧祇云數，劫者梵語也，具足應云劫波者，時分也，譯為唐言一無數時也。修習此忍者，結此位也。能起勝行者，起性種性十行位也。此阿僧祇略分別者，如新《花嚴經》第四十五〈阿僧祇品〉有一百二十數，從初百洛叉至第一百三數名阿僧祇，即無數劫也。如《瑜伽》四十八說十三住竟，下分別云「又即於此一一住中，經多俱胝百千大劫，或過是數，方乃證得一住成滿。」由此應悉。今此經中前十法師，一一各增一僧祇者，准此應悉。《瑜伽》次云「然一切住，總經於三無數大劫，方乃圓證無上菩提。謂經第一無數大劫，方乃起過勝解行住，證歡喜住。此就恒常勇猛精進，非不勇猛懃精進者。復經第二無數大劫，方乃超過極歡喜住，乃至有加行有功用無相住，證得八地，此即決定，以是菩薩得淨意樂，決定勇猛勤精進故。復經第三無數大劫，方乃超過無功用住無礙解住，證得最上成滿菩薩住，即法雲地。」當知此中略有二種無數大劫：一者日夜半月一月等，算數方便、時無量故，亦說名為無數大劫。二者大劫。彼論前云「以風災劫算數方便，超過一切算數之量，亦說名為無數大劫。」若就前說無數大劫，要由無量無數大劫，方證無上正等菩提。又以斯文屬此經者，無數阿僧祇亦不違理。若就後說無數大劫，但經於三無數大劫，便證無上正等菩提，更無大劫過此量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於一阿僧祇劫者，所經時也。阿之云無，僧祇云數，劫者梵語也，具足應云劫波者，時分也，譯為唐言一無數時也。修習此忍者，結此位也。能起勝行者，起性種性十行位也。此阿僧祇略分別者，如新《花嚴經》第四十五〈阿僧祇品〉有一百二十數，從初百洛叉至第一百三數名阿僧祇，即無數劫也。如《瑜伽》四十八說十三住竟，下分別云「又即於此一一住中，經多俱胝百千大劫，或過是數，方乃證得一住成滿。」由此應悉。今此經中前十法師，一一各增一僧祇者，准此應悉。《瑜伽》次云「然一切住，總經於三無數大劫，方乃圓證無上菩提。謂經第一無數大劫，方乃起過勝解行住，證歡喜住。此就恒常勇猛精進，非不勇猛懃精進者。復經第二無數大劫，方乃超過極歡喜住，乃至有加行有功用無相住，證得八地，此即決定，以是菩薩得淨意樂，決定勇猛勤精進故。復經第三無數大劫，方乃超過無功用住無礙解住，證得最上成滿菩薩住，即法雲地。」當知此中略有二種無數大劫：一者日夜半月一月等，算數方便、時無量故，亦說名為無數大劫。二者大劫。彼論前云「以風災劫算數方便，超過一切算數之量，亦說名為無數大劫。」若就前說無數大劫，要由無量無數大劫，方證無上正等菩提。又以斯文屬此經者，無數阿僧祇亦不違理。若就後說無數大劫，但經於三無數大劫，便證無上正等菩提，更無大劫過此量也。

問：論既說云經三大劫，然一大劫為經幾時？答？如《瓔珞經》下卷說云「如有大石方八百里，淨居天衣三年一拂，拂盡此石，名一阿僧祇劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：論既說云經三大劫，然一大劫為經幾時？答？如《瓔珞經》下卷說云「如有大石方八百里，淨居天衣三年一拂，拂盡此石，名一阿僧祇劫。」

問：若如此者，《婆娑論》說釋迦菩薩超九劫等，為何劫耶？答：《瑜伽》次云「若正修行最上上品勇猛精進，或有能轉眾多中劫小三災劫，或有乃至轉多大劫大三災劫，當知決定無有能轉無數大劫。」此同《婆沙》於修妙相轉大劫也。若爾，時既長遠，何由成佛？答曰：處夢謂多年，覺乃須臾頃故。時雖無量，悟乃一剎那。常自精勤，勿懷怖懼，由此應說三練磨心。從此第二明性種性。於中分三：初標位辨相、次正辨修行、後結申滿位。且初第一標位辨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若如此者，《婆娑論》說釋迦菩薩超九劫等，為何劫耶？答：《瑜伽》次云「若正修行最上上品勇猛精進，或有能轉眾多中劫小三災劫，或有乃至轉多大劫大三災劫，當知決定無有能轉無數大劫。」此同《婆沙》於修妙相轉大劫也。若爾，時既長遠，何由成佛？答曰：處夢謂多年，覺乃須臾頃故。時雖無量，悟乃一剎那。常自精勤，勿懷怖懼，由此應說三練磨心。從此第二明性種性。於中分三：初標位辨相、次正辨修行、後結申滿位。且初第一標位辨相。

經：「復次性種性菩薩住無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次性種性菩薩住無分別。」

解曰：性種性者，如前已解。住無分別者，標此位中修十勝行，遠離自他、取相分別。又了三假無分別觀也。從此第二正辨修行。於中分三：初明修十行、次明所對治、後明所修觀。初中復二：且初第一標十慧觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：性種性者，如前已解。住無分別者，標此位中修十勝行，遠離自他、取相分別。又了三假無分別觀也。從此第二正辨修行。於中分三：初明修十行、次明所對治、後明所修觀。初中復二：且初第一標十慧觀。

經：「修十慧觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「修十慧觀。」

解曰：十慧觀者，即十行也，慧即別境能觀之心，修行施等十勝行也。然十行者，謂施戒等修起名行。行法圓滿，故說為十。總言十行，帶數得名。即行之行，自他異故。然別名者，若云施等當體彰名云歡喜等，約用為目、出體辨人，如前住故。從此第二別明十行。文分為十：且初第一明歡喜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十慧觀者，即十行也，慧即別境能觀之心，修行施等十勝行也。然十行者，謂施戒等修起名行。行法圓滿，故說為十。總言十行，帶數得名。即行之行，自他異故。然別名者，若云施等當體彰名云歡喜等，約用為目、出體辨人，如前住故。從此第二別明十行。文分為十：且初第一明歡喜行。

經：「捨財命故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「捨財命故。」

解行名者，施悅自他，名歡喜行，無貪三業為自性也。捨財命者，捨即施也，由能捨心行施事也。財謂財物，資具法財；命謂身肉及無畏行，皆能捨故。從此第二明饒益行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，施悅自他，名歡喜行，無貪三業為自性也。捨財命者，捨即施也，由能捨心行施事也。財謂財物，資具法財；命謂身肉及無畏行，皆能捨故。從此第二明饒益行。

經：「持淨戒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「持淨戒故。」

解行名者，護持三聚，能益自他，名饒益行。受持淨戒，三業為性。持淨戒者，守護律儀，三業無失。從此第三無違逆行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，護持三聚，能益自他，名饒益行。受持淨戒，三業為性。持淨戒者，守護律儀，三業無失。從此第三無違逆行。

經：「心謙下故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「心謙下故。」

解行名者，忍力能治自他恚恨，名無違逆行，無嗔三業為自性也。心謙下者，種種毀辱逼切惱害，心唯謙下，皆能忍也。從此第四無屈撓行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，忍力能治自他恚恨，名無違逆行，無嗔三業為自性也。心謙下者，種種毀辱逼切惱害，心唯謙下，皆能忍也。從此第四無屈撓行。

經：「利自他故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「利自他故。」

解行名者，精懃修習，心不退亂，名無屈撓行，以懃三業為自性也。利自他者，遍策諸根修諸勝行，皆不退屈，能益自他。精進行也。從此第五離癡亂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，精懃修習，心不退亂，名無屈撓行，以懃三業為自性也。利自他者，遍策諸根修諸勝行，皆不退屈，能益自他。精進行也。從此第五離癡亂行。

經：「生死無亂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「生死無亂故。」

解行名者，善修止品得勝等持，名離散亂行，定為自性也。生死無亂者，如經說云「於世間中死此生彼、入住出胎，皆無癡亂。」禪定行也。從此第六明善現行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，善修止品得勝等持，名離散亂行，定為自性也。生死無亂者，如經說云「於世間中死此生彼、入住出胎，皆無癡亂。」禪定行也。從此第六明善現行。

經：「無相甚深故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無相甚深故。」

解行名者，觀法實相照理現前，名善現行，擇法為性也。無相甚深者，如經說云「念念觀察一切眾生無性為性，一切諸法無為為性，一切國土無相為性。」即相觀性，名為甚深。修慧行也。從此第七明無著行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，觀法實相照理現前，名善現行，擇法為性也。無相甚深者，如經說云「念念觀察一切眾生無性為性，一切諸法無為為性，一切國土無相為性。」即相觀性，名為甚深。修慧行也。從此第七明無著行。

經：「達有如幻故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「達有如幻故。」

解行名者，善修勝行，不滯空有，名無著行，擇法為性也。達有如幻者，達諸有為如幻不實。如經說云「觀諸法如幻、諸佛如影、菩薩行如夢、佛說法如響、世間如化。」由了此等不著空有。方便行也。從此第八明難得行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，善修勝行，不滯空有，名無著行，擇法為性也。達有如幻者，達諸有為如幻不實。如經說云「觀諸法如幻、諸佛如影、菩薩行如夢、佛說法如響、世間如化。」由了此等不著空有。方便行也。從此第八明難得行。

經：「不求果報故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不求果報故。」

解行名者，常以大願攝勝善根，名難得行，以欲勝解信思念等為自性也。不求果報者，自修勝行不希當果，利樂有情不求彼報也。從此第九明善法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，常以大願攝勝善根，名難得行，以欲勝解信思念等為自性也。不求果報者，自修勝行不希當果，利樂有情不求彼報也。從此第九明善法行。

經：「得無礙解故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「得無礙解故。」

解行名者，深達根器善於法化，名善法行，思擇為性也。得無礙解者，謂得四種，法，義，詞，辨。無礙解力，思擇修習二利行也。從此第十明真實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，深達根器善於法化，名善法行，思擇為性也。得無礙解者，謂得四種，法，義，詞，辨。無礙解力，思擇修習二利行也。從此第十明真實行。

經：「念念示現佛神力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「念念示現佛神力故。」

解行名者，言行相應所作誠諦，名真實行，擇法為性也。念念示現佛神力者，如經說云「此菩薩摩訶薩成就第一誠諦之語，如說能行、如行能說，隨本誓願皆得究竟，念念遍遊十方世界、念念普詣諸佛國土、念念悉見不可說諸佛及佛莊嚴清淨國土，示現如來自在神力，遍法界虛空界現無量身普入世界，大師子吼得無所畏，能轉無礙清淨法輪，到佛法海實相源底，行二利行也。」結為頌曰「歡喜饒無違，無屈離癡亂，善現無難得，善法真實行。」從此第二明所對治。於中分二：且初第一明治十倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行名者，言行相應所作誠諦，名真實行，擇法為性也。念念示現佛神力者，如經說云「此菩薩摩訶薩成就第一誠諦之語，如說能行、如行能說，隨本誓願皆得究竟，念念遍遊十方世界、念念普詣諸佛國土、念念悉見不可說諸佛及佛莊嚴清淨國土，示現如來自在神力，遍法界虛空界現無量身普入世界，大師子吼得無所畏，能轉無礙清淨法輪，到佛法海實相源底，行二利行也。」結為頌曰「歡喜饒無違，無屈離癡亂，善現無難得，善法真實行。」從此第二明所對治。於中分二：且初第一明治十倒。

經：「對治四倒、三不善根、三世惑業十顛倒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「對治四倒、三不善根、三世惑業十顛倒故。」

解曰：前十慧觀是能治行，此下十倒是所治障。言對治者，此是總標。言四倒者，常樂我淨。前習種中第三修行住已辨對治，此中永滅，總聚明也。三不善根者，貪嗔癡也，初歡喜行治彼貪也，第三無違逆行治彼嗔也，第六善現行治彼癡也。三世惑業者，過去因忍、現在因果忍、未來果忍。第七無著行治過現也，八難得行治當果也。約行別治，准此而悉。總聚明者，如上卷。十顛倒者，結所治也。從此第二明我法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前十慧觀是能治行，此下十倒是所治障。言對治者，此是總標。言四倒者，常樂我淨。前習種中第三修行住已辨對治，此中永滅，總聚明也。三不善根者，貪嗔癡也，初歡喜行治彼貪也，第三無違逆行治彼嗔也，第六善現行治彼癡也。三世惑業者，過去因忍、現在因果忍、未來果忍。第七無著行治過現也，八難得行治當果也。約行別治，准此而悉。總聚明者，如上卷。十顛倒者，結所治也。從此第二明我法空。

經：「我人知見念念虛偽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「我人知見念念虛偽。」

解曰：我人知見者，舉所治也。前習種性明漸伏除，此舉所治所依之蘊，念念虛偽明其不實，顯所治我永所行故。從此第三明所修觀行。於中分二：且初第一明所修觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：我人知見者，舉所治也。前習種性明漸伏除，此舉所治所依之蘊，念念虛偽明其不實，顯所治我永所行故。從此第三明所修觀行。於中分二：且初第一明所修觀。

經：「了達名假、受假、法假皆不可得，無自他相，住真實觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「了達名假、受假、法假皆不可得，無自他相，住真實觀。」

解曰：了達名等體皆虛偽無有真實，不可得也。前依生起，以法受名而為次也；此明對治，從易至難，故與前異。無自他相者，謂修十行及治十倒，不住自他分別之相，了三假空不起分別，此即順向無生之理，真實觀也。天台所謂十行之中有無生忍，此之類也。從此第二明所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：了達名等體皆虛偽無有真實，不可得也。前依生起，以法受名而為次也；此明對治，從易至難，故與前異。無自他相者，謂修十行及治十倒，不住自他分別之相，了三假空不起分別，此即順向無生之理，真實觀也。天台所謂十行之中有無生忍，此之類也。從此第二明所修行。

經：「中品修習八萬四千波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「中品修習八萬四千波羅蜜多。」

解曰：賢位中故，文易可知。從此第三結申滿位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：賢位中故，文易可知。從此第三結申滿位。

經：「於二阿僧祇劫行諸勝行，得堅忍位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於二阿僧祇劫行諸勝行，得堅忍位。」

解曰：此位長時，於前一上加一劫故。行諸勝行者，結此十行。得堅忍位者，得入後位。從此第三明道種性。文三如前，且初第一標位辨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此位長時，於前一上加一劫故。行諸勝行者，結此十行。得堅忍位者，得入後位。從此第三明道種性。文三如前，且初第一標位辨相。

經：「復次道種性菩薩，位堅忍中，觀諸法性得無生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次道種性菩薩，位堅忍中，觀諸法性得無生滅。」

解曰：道種性者，如前已解。住堅忍中者，堅謂堅固，不可壞義。如《梵網經》謂十迴向為十金剛也。觀諸法性者，有為法性也。得無生滅者，達有為空，了無生滅。從此第二正辨修行。於中分二：初明十迴向、次明對治、後辨生差別。然十迴向，謂己所修、發勝思願，各有三義。言迴向者，照理不住曰迴、大悲救物名向，向眾生也。又行不住有曰迴、直趣菩提名向，向菩提也。又於相不住曰迴、達事照如名向，向實際也。由此義故，名為迴向。迴向圓滿，故說為十。言十迴向，帶數得名。迴向兩字，六釋不攝，共目一法，非合釋也。此十迴向，各具三義。向眾生者，善根依彼得增長故；又以大悲，異二乘故。向菩提者，心依彼發，順向彼故；希無上果，速圓滿故。向實際者，善根依彼，必歸理故；智起照如，希證圓故。由此迴向各具三也。然出體者，總即大願；別即四法，定、慧、願、悲，具五蘊故。別名辨相，如次釋矣。明十迴向，文分為十：且初第一明救護一切眾生離眾生相迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：道種性者，如前已解。住堅忍中者，堅謂堅固，不可壞義。如《梵網經》謂十迴向為十金剛也。觀諸法性者，有為法性也。得無生滅者，達有為空，了無生滅。從此第二正辨修行。於中分二：初明十迴向、次明對治、後辨生差別。然十迴向，謂己所修、發勝思願，各有三義。言迴向者，照理不住曰迴、大悲救物名向，向眾生也。又行不住有曰迴、直趣菩提名向，向菩提也。又於相不住曰迴、達事照如名向，向實際也。由此義故，名為迴向。迴向圓滿，故說為十。言十迴向，帶數得名。迴向兩字，六釋不攝，共目一法，非合釋也。此十迴向，各具三義。向眾生者，善根依彼得增長故；又以大悲，異二乘故。向菩提者，心依彼發，順向彼故；希無上果，速圓滿故。向實際者，善根依彼，必歸理故；智起照如，希證圓故。由此迴向各具三也。然出體者，總即大願；別即四法，定、慧、願、悲，具五蘊故。別名辨相，如次釋矣。明十迴向，文分為十：且初第一明救護一切眾生離眾生相迴向。

經：「四無量心能破諸闇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「四無量心能破諸闇。」

解此名者，拔濟為救、加衛為護，於所救護照解平等，名離相也。又悲能救護、智能離相，離相之行為迴向也。四無量心者，能救護心也。能破諸闇者，拔濟有情，破煩惱闇。從此第二明不壞迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，拔濟為救、加衛為護，於所救護照解平等，名離相也。又悲能救護、智能離相，離相之行為迴向也。四無量心者，能救護心也。能破諸闇者，拔濟有情，破煩惱闇。從此第二明不壞迴向。

經：「常見諸佛，廣興供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「常見諸佛，廣興供養。」

解此名者，三寶及戒為不壞信，以彼善根成此迴向。常見諸佛者，就勝而明，法僧及戒理必俱故。廣興供養者，彰福資糧，廣供養也。從此第三明等一切諸佛迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，三寶及戒為不壞信，以彼善根成此迴向。常見諸佛者，就勝而明，法僧及戒理必俱故。廣興供養者，彰福資糧，廣供養也。從此第三明等一切諸佛迴向。

經：「常學諸佛，住迴向心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「常學諸佛，住迴向心。」

解此名者，學三世佛所作迴向，念念修學成此迴向。言常學者，能受學心。言諸佛者，所受學處。迴向心者，受學之事。如《花嚴》說，諸佛世尊迴向之道略有三種：所修善根迴向法界，無與等故；迴向菩提，願圓滿故；迴向眾生，近三寶故。受行彼三，即常學故。從此第四明至一切處迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，學三世佛所作迴向，念念修學成此迴向。言常學者，能受學心。言諸佛者，所受學處。迴向心者，受學之事。如《花嚴》說，諸佛世尊迴向之道略有三種：所修善根迴向法界，無與等故；迴向菩提，願圓滿故；迴向眾生，近三寶故。受行彼三，即常學故。從此第四明至一切處迴向。

經：「所修善根皆如實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所修善根皆如實際。」

解此名者，菩薩所脩一切善根，至一切處，成此迴向。所修善根者，所修福慧、自利利他無量行願諸善根故。皆如實際者，舉喻釋成。實際平等無處不遍，所修諸行由不住相等實際故。從此第五明無盡功德藏迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，菩薩所脩一切善根，至一切處，成此迴向。所修善根者，所修福慧、自利利他無量行願諸善根故。皆如實際者，舉喻釋成。實際平等無處不遍，所修諸行由不住相等實際故。從此第五明無盡功德藏迴向。

經：「能於三昧廣作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能於三昧廣作佛事。」

解此名者，以所修習無盡諸行功德之法，成此迴向。能於三昧者，明依定也。廣作佛事者，化利事也。如《花嚴》說，謂此菩薩懺除重障、禮敬諸佛、勸請一切諸佛說法、隨喜諸佛及菩薩等一切善根，凡自所修德行知見，迴向莊嚴一切佛國，入不思議自在三昧，善巧方便作佛事故。從此第六明入一切平等善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，以所修習無盡諸行功德之法，成此迴向。能於三昧者，明依定也。廣作佛事者，化利事也。如《花嚴》說，謂此菩薩懺除重障、禮敬諸佛、勸請一切諸佛說法、隨喜諸佛及菩薩等一切善根，凡自所修德行知見，迴向莊嚴一切佛國，入不思議自在三昧，善巧方便作佛事故。從此第六明入一切平等善根迴向。

經：「現種種身，行四攝法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「現種種身，行四攝法。」

解此名者，廣修檀施得三輪淨，住平等心，成此迴向。現種種身者，現諸隨類尊貴之身。行四攝法者，利他行故。如《花嚴》說，或為帝王、為轉輪王，施外資財及身肉故。彼有一百二十門，廣示差別。從第二十五終第二十八，明檀行矣。從此第七明等隨順一切眾生迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，廣修檀施得三輪淨，住平等心，成此迴向。現種種身者，現諸隨類尊貴之身。行四攝法者，利他行故。如《花嚴》說，或為帝王、為轉輪王，施外資財及身肉故。彼有一百二十門，廣示差別。從第二十五終第二十八，明檀行矣。從此第七明等隨順一切眾生迴向。

經：「住無分別，化利眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「住無分別，化利眾生。」

解此名者，廣大善根方便善巧隨順眾生，成此迴向。住無分別者，多住相似無分別故。化利眾生者，利他勝行。從此第八明真實相迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，廣大善根方便善巧隨順眾生，成此迴向。住無分別者，多住相似無分別故。化利眾生者，利他勝行。從此第八明真實相迴向。

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下一

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

經：「智慧明了甚深觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「智慧明了甚深觀察。」

解此名者，所修諸行福慧無量，皆等真實，成此迴向。智慧明了者，謂觀理事悟解明了。甚深觀察者，所行合理名曰甚深，不住有無即善觀察。從此第九明無縛無著解脫迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，所修諸行福慧無量，皆等真實，成此迴向。智慧明了者，謂觀理事悟解明了。甚深觀察者，所行合理名曰甚深，不住有無即善觀察。從此第九明無縛無著解脫迴向。

經：「一切行願普皆修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切行願普皆修習。」

解此名者，不為相縛、不著諸見，所作自在，成此迴向。一切行者，施等諸行。一切願者，廣大願故。此二相資，起必俱故。普皆修習者，由無縛著，解脫自在，無量行願皆修習矣。從此第十明等法界無量迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，不為相縛、不著諸見，所作自在，成此迴向。一切行者，施等諸行。一切願者，廣大願故。此二相資，起必俱故。普皆修習者，由無縛著，解脫自在，無量行願皆修習矣。從此第十明等法界無量迴向。

經：「能為法師，調御有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能為法師，調御有情。」

解此名者，所修諸行離相廣大，皆等法界，成此迴向。能為法師者，得無礙解，善化導故。調御有情者，演說當根，令善調伏，廣利樂故。如《花嚴》云「如離垢繒而繫其頂，住法師位廣行法施，起大慈悲安立眾生，於菩提道常行饒益無有休息。以菩提心長養善根，為諸眾生作調御師，示諸眾生一切智道。」此即顯示化利行矣。結為頌曰「救護不壞等一切，至一切處及無盡，隨順等隨并真實，無著無縛等法界。」從此第二明所對治。於中分三：一明所對治、二辨生差別、三所修轉勝。且初第一明所對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解此名者，所修諸行離相廣大，皆等法界，成此迴向。能為法師者，得無礙解，善化導故。調御有情者，演說當根，令善調伏，廣利樂故。如《花嚴》云「如離垢繒而繫其頂，住法師位廣行法施，起大慈悲安立眾生，於菩提道常行饒益無有休息。以菩提心長養善根，為諸眾生作調御師，示諸眾生一切智道。」此即顯示化利行矣。結為頌曰「救護不壞等一切，至一切處及無盡，隨順等隨并真實，無著無縛等法界。」從此第二明所對治。於中分三：一明所對治、二辨生差別、三所修轉勝。且初第一明所對治。

經：「善觀五蘊、三界、二諦無自他相，得如實性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善觀五蘊、三界、二諦無自他相，得如實性。」

解曰：善觀五蘊等者，如前已釋，謂觀五蘊得解脫蘊，觀三界因果得空等忍，觀二諦假實得生無生忍。無自他相者，謂觀蘊等悉不住，無能所故、無自他故，即無分別。得如實性者，我法俱空，理事平等，如實性也。從此第二辨生差別。文復分三：且初第一明三界生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：善觀五蘊等者，如前已釋，謂觀五蘊得解脫蘊，觀三界因果得空等忍，觀二諦假實得生無生忍。無自他相者，謂觀蘊等悉不住，無能所故、無自他故，即無分別。得如實性者，我法俱空，理事平等，如實性也。從此第二辨生差別。文復分三：且初第一明三界生。

經：「雖常修勝義，而受生三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「雖常修勝義，而受生三界。」

解曰：雖常修勝義等者，釋疑難也。謂此已前所修勝行皆順勝義，當何所生？雖常修習皆順勝義，由感三界分段生死，習種未已、未離相縛，故所修行生三界也。經言三界，總相而明，多唯欲界，如次當悉。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：雖常修勝義等者，釋疑難也。謂此已前所修勝行皆順勝義，當何所生？雖常修習皆順勝義，由感三界分段生死，習種未已、未離相縛，故所修行生三界也。經言三界，總相而明，多唯欲界，如次當悉。從此第二徵其所以。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：徵也。從此第三釋其所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：徵也。從此第三釋其所生。

經：「業習果報未壞盡故、於人天中順道生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「業習果報未壞盡故、於人天中順道生故。」

解曰：言業習者，此為因也。言果報者，此為果也。未壞盡者，由未斷彼感生之因，故分段生，未壞盡故。於人天中者，唯欲人天受勝生故。何非上二，唯欲人天？有現觀故、此近初地非彼二故。順道生故者，經生不忘，性成就故。此中所明直往種性；若迴心者，前變易中已分別故。從此第三明所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言業習者，此為因也。言果報者，此為果也。未壞盡者，由未斷彼感生之因，故分段生，未壞盡故。於人天中者，唯欲人天受勝生故。何非上二，唯欲人天？有現觀故、此近初地非彼二故。順道生故者，經生不忘，性成就故。此中所明直往種性；若迴心者，前變易中已分別故。從此第三明所修行。

經：「上品修習八萬四千波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「上品修習八萬四千波羅蜜多。」

解曰：三賢之上，餘文悉矣。從此第三結申滿位。於中分三：且初第一明所經劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：三賢之上，餘文悉矣。從此第三結申滿位。於中分三：且初第一明所經劫。

經：「三阿僧祇劫修二利行，廣大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三阿僧祇劫修二利行，廣大饒益。」

解曰：三阿僧祇者，於前二上加一劫故。具修二利，廣饒益故。從此第二明出離行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：三阿僧祇者，於前二上加一劫故。具修二利，廣饒益故。從此第二明出離行。

經：「得善調伏諸三摩地，住勝觀察，修出離行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「得善調伏諸三摩地，住勝觀察，修出離行。」

解曰：得善調伏者，於三賢位善調伏故。三摩地者，此云等持，修諸勝定恒相應故。住勝觀察者，下中上品修勝慧故、為引初地出離行故。又解：修二利行廣大饒益者，此明結上資糧位中多住外門修菩薩行，得善調伏已下文者明加行位。上之兩句明所依定。得善調伏者，已得上品調伏心故。諸三摩地者，謂明得等所依定故。此四不一，名諸定故。下之兩句明燸等位。依四尋思四如實智，名勝觀察。此略明者，一者燸位，依明得定，發下尋思，觀無所取。謂此位中，創觀所取名義自性差別四法，皆自心變假施設有，實不可得。初獲慧日，前行相故，立明得名。即此所獲道火前相，故亦名燸。二者頂位，依明增定，發上尋思，觀無所取。謂此位中重觀所取名等四法，皆自心變假施設有，實不可得。明相轉盛，故名明增。尋思位極，故復名頂。三者忍位，依印順定，發下如實智，如實遍知名義自性差別四法，於無所取決定印持，無能取中亦順樂忍，既無實境離能取識，寧有實識離所取境？印前順後，立印順名；忍境識空，故亦名忍。四世第一位，依無間定，發上如實智，即二取空。謂前上忍唯印能取空，今世第一法二空雙印，從此無間必入見道，立無間名。異生法中此最勝故，名世第一法。如是燸頂，依能取識，觀所取空，下忍起時印境空相；中忍轉位，於能取識如境是空順樂忍可；上忍起位，印能取空；世第一法雙印空相。皆帶相故，未能證實。故《厚嚴經》為成此義，如經偈云「菩薩於定位，觀影唯是心。義想既滅除，審觀唯自想。如是住內心，知所取非有，次能取亦無，後觸無所得。」此位菩薩於安立諦觀苦等四，非安立諦總一真實、別即二空，俱學觀察，為引當來二種見故。菩薩起此燸等善根，雖方便時通諸靜慮，而依第四方得成滿，託最勝依入見道故，唯依欲界善趣身起。故《顯揚論》第十六云「極厭非惡趣，極欣非上二。唯欲界人天，佛出世現觀。」此上皆是住勝觀察，修順見道出離行故。若依《瑜伽》三無數劫，上來總是明初劫竟。古人立此四加行云：初禪方便非欲界攝，初地方便非初劫攝。應為質云：初地方便非初劫者，初地方便非凡夫攝。若言未證真故非聖人者，應言未證真故非第二劫攝。若觀斯文，無勞立難。從此第三結後勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：得善調伏者，於三賢位善調伏故。三摩地者，此云等持，修諸勝定恒相應故。住勝觀察者，下中上品修勝慧故、為引初地出離行故。又解：修二利行廣大饒益者，此明結上資糧位中多住外門修菩薩行，得善調伏已下文者明加行位。上之兩句明所依定。得善調伏者，已得上品調伏心故。諸三摩地者，謂明得等所依定故。此四不一，名諸定故。下之兩句明燸等位。依四尋思四如實智，名勝觀察。此略明者，一者燸位，依明得定，發下尋思，觀無所取。謂此位中，創觀所取名義自性差別四法，皆自心變假施設有，實不可得。初獲慧日，前行相故，立明得名。即此所獲道火前相，故亦名燸。二者頂位，依明增定，發上尋思，觀無所取。謂此位中重觀所取名等四法，皆自心變假施設有，實不可得。明相轉盛，故名明增。尋思位極，故復名頂。三者忍位，依印順定，發下如實智，如實遍知名義自性差別四法，於無所取決定印持，無能取中亦順樂忍，既無實境離能取識，寧有實識離所取境？印前順後，立印順名；忍境識空，故亦名忍。四世第一位，依無間定，發上如實智，即二取空。謂前上忍唯印能取空，今世第一法二空雙印，從此無間必入見道，立無間名。異生法中此最勝故，名世第一法。如是燸頂，依能取識，觀所取空，下忍起時印境空相；中忍轉位，於能取識如境是空順樂忍可；上忍起位，印能取空；世第一法雙印空相。皆帶相故，未能證實。故《厚嚴經》為成此義，如經偈云「菩薩於定位，觀影唯是心。義想既滅除，審觀唯自想。如是住內心，知所取非有，次能取亦無，後觸無所得。」此位菩薩於安立諦觀苦等四，非安立諦總一真實、別即二空，俱學觀察，為引當來二種見故。菩薩起此燸等善根，雖方便時通諸靜慮，而依第四方得成滿，託最勝依入見道故，唯依欲界善趣身起。故《顯揚論》第十六云「極厭非惡趣，極欣非上二。唯欲界人天，佛出世現觀。」此上皆是住勝觀察，修順見道出離行故。若依《瑜伽》三無數劫，上來總是明初劫竟。古人立此四加行云：初禪方便非欲界攝，初地方便非初劫攝。應為質云：初地方便非初劫者，初地方便非凡夫攝。若言未證真故非聖人者，應言未證真故非第二劫攝。若觀斯文，無勞立難。從此第三結後勝地。

經：「能證平等聖人地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能證平等聖人地故。」

解曰：能證平等者，別無漏智親證真如，如即平等聖人地故。從此第四明歡喜地。於中分三：初標入地相、次住地修行、後結申滿地。初文復三：且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：能證平等者，別無漏智親證真如，如即平等聖人地故。從此第四明歡喜地。於中分三：初標入地相、次住地修行、後結申滿地。初文復三：且初第一標入地相。

經：「復次歡喜地，菩薩摩訶薩超愚夫地，生如來家，住平等忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次歡喜地，菩薩摩訶薩超愚夫地，生如來家，住平等忍。」

解曰：凡欲登地先瑞相者，如《金光明》第四云「佛告師子相無礙光焰菩薩言：『善男子！初地菩薩是相，先現三千大千世界無量無邊種種寶藏無不盈滿，菩薩悉見。』」此與《大寶積》第一百一十五卷中十地文同，即先相矣。歡喜地者，謂初證得出世之心，昔所未得而今始得，生極喜故。所言地者，為無為德以為自性，如前解故。超愚夫地者，愚謂凡愚，無明為地。無漏斷彼，故云超也。生如來家者，無性《攝論》云「謂佛法界名如來家，於此證會故名為生，初生聖胎紹佛種故。」如《十地經》云「過凡夫地，入菩薩位，生在佛家，種姓尊貴」也。住平等忍者，真無高下，故云平等。正智證會，為忍住矣。從此第二明所證如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：凡欲登地先瑞相者，如《金光明》第四云「佛告師子相無礙光焰菩薩言：『善男子！初地菩薩是相，先現三千大千世界無量無邊種種寶藏無不盈滿，菩薩悉見。』」此與《大寶積》第一百一十五卷中十地文同，即先相矣。歡喜地者，謂初證得出世之心，昔所未得而今始得，生極喜故。所言地者，為無為德以為自性，如前解故。超愚夫地者，愚謂凡愚，無明為地。無漏斷彼，故云超也。生如來家者，無性《攝論》云「謂佛法界名如來家，於此證會故名為生，初生聖胎紹佛種故。」如《十地經》云「過凡夫地，入菩薩位，生在佛家，種姓尊貴」也。住平等忍者，真無高下，故云平等。正智證會，為忍住矣。從此第二明所證如。

經：「初無相智照勝義諦，一相平等，非相無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「初無相智照勝義諦，一相平等，非相無相。」

解曰：初無相智者，謂真見道，無分別智證二空理，此最居初，故名初智。雖相見道，望脩為初，此在彼先，故名初也。照勝義諦者，證法性如二空所顯真勝義故。一相平等者，如智不二即一相平等。非相無相者，無能所相即非相無相。從此第三明所斷障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初無相智者，謂真見道，無分別智證二空理，此最居初，故名初智。雖相見道，望脩為初，此在彼先，故名初也。照勝義諦者，證法性如二空所顯真勝義故。一相平等者，如智不二即一相平等。非相無相者，無能所相即非相無相。從此第三明所斷障。

經：「斷諸無明，滅三界貪，未來無量生死永不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「斷諸無明，滅三界貪，未來無量生死永不生故。」

解曰：斷諸無明者，謂二障中分別起者，無明不一，故名為諸。雖舉無明，執障皆斷。無明為本，執障所依，但斷無明，餘皆隨斷，故偏舉也。滅三界貪者，此修斷也。謂貪煩惱與無明俱障施度增，入初地時，謂貪麁重即永斷故。未來無量生死永不生故者，謂分別惑所造十惡及諸善業，感彼惡趣、北俱盧洲長壽天等無量生死，入初地時永不生故。如《金光明》第四斷二無明：一執著有相我法無明，謂二障中著有相者，二執為本，言我法故；即同此中斷諸無明。二怖畏生死惡趣無明，謂感惡趣諸業果等；即同此中未來無量生死。然此三中，前後見惑、貪為修惑，顯此三種皆永斷故。斷差別者，謂初無明，自性斷故；次三界貪，檀行離繫，緣縛斷故；無量生死因果皆無，不生斷故。前二擇滅、後非擇滅，所證真如即無為故。從此第二住地修行。於中分三：初明修悲智、次明智一異、後明脩智願。初明悲智，文分為三：一總標悲智、二明修勝行、三依地辨德。且初第一總標悲智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：斷諸無明者，謂二障中分別起者，無明不一，故名為諸。雖舉無明，執障皆斷。無明為本，執障所依，但斷無明，餘皆隨斷，故偏舉也。滅三界貪者，此修斷也。謂貪煩惱與無明俱障施度增，入初地時，謂貪麁重即永斷故。未來無量生死永不生故者，謂分別惑所造十惡及諸善業，感彼惡趣、北俱盧洲長壽天等無量生死，入初地時永不生故。如《金光明》第四斷二無明：一執著有相我法無明，謂二障中著有相者，二執為本，言我法故；即同此中斷諸無明。二怖畏生死惡趣無明，謂感惡趣諸業果等；即同此中未來無量生死。然此三中，前後見惑、貪為修惑，顯此三種皆永斷故。斷差別者，謂初無明，自性斷故；次三界貪，檀行離繫，緣縛斷故；無量生死因果皆無，不生斷故。前二擇滅、後非擇滅，所證真如即無為故。從此第二住地修行。於中分三：初明修悲智、次明智一異、後明脩智願。初明悲智，文分為三：一總標悲智、二明修勝行、三依地辨德。且初第一總標悲智。

經：「大悲為首，起諸大願，於方便智念念修習無量勝行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大悲為首，起諸大願，於方便智念念修習無量勝行。」

解曰：大悲為首者，利他本故。起諸大願者，行所依故。由行與願互相依持，此二俱修不偏起故。於方便智者，達俗智也。如《十地經》云「大悲為首、智慧增上，方便善巧所攝諸智。」准彼經者，顯依悲智，念念修習自利利他無量勝行皆善巧故。從此第二明修勝行。文復分二：且初第一遍修諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：大悲為首者，利他本故。起諸大願者，行所依故。由行與願互相依持，此二俱修不偏起故。於方便智者，達俗智也。如《十地經》云「大悲為首、智慧增上，方便善巧所攝諸智。」准彼經者，顯依悲智，念念修習自利利他無量勝行皆善巧故。從此第二明修勝行。文復分二：且初第一遍修諸行。

經：「非證非不證，一切遍學故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「非證非不證，一切遍學故。」

解曰：言非證者，方便智故。非不證者，影像故。若依《本記》，真中有俗故云非證，俗中有真故非不證。一切遍學者，住此地中一無數劫，萬行莊嚴遍修學故。如《成實論》廣學異論遍知意故。如《善戒經》遍學五明諸論等故。又《華嚴》三十四、《十地論》第二三，廣明行矣。從此第二向一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言非證者，方便智故。非不證者，影像故。若依《本記》，真中有俗故云非證，俗中有真故非不證。一切遍學者，住此地中一無數劫，萬行莊嚴遍修學故。如《成實論》廣學異論遍知意故。如《善戒經》遍學五明諸論等故。又《華嚴》三十四、《十地論》第二三，廣明行矣。從此第二向一切智。

經：「非住非不住，向一切智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「非住非不住，向一切智故。」

解曰：言非住者，遍修諸行，不住止之。非不住者，於所修行心無散亂，常寂靜故。向一切智者，所修行願悉皆趣入一切智故。從此第三依地辨德。於中分四：且初第一魔不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言非住者，遍修諸行，不住止之。非不住者，於所修行心無散亂，常寂靜故。向一切智者，所修行願悉皆趣入一切智故。從此第三依地辨德。於中分四：且初第一魔不能動。

經：「行於生死，魔不動故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「行於生死，魔不動故。」

解曰：行於生死者，利生處也。魔不能動者，謂四魔也，煩惱、蘊、死及以天魔，如上〈序品〉已廣分別。如《佛地論》第一云「初地已上諸大菩薩，在淨土中，離麁四魔，無五怖畏。」從此第二離諸怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：行於生死者，利生處也。魔不能動者，謂四魔也，煩惱、蘊、死及以天魔，如上〈序品〉已廣分別。如《佛地論》第一云「初地已上諸大菩薩，在淨土中，離麁四魔，無五怖畏。」從此第二離諸怖畏。

經：「離我我所，無怖畏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「離我我所，無怖畏故。」

解曰：離我我所者，分別所起已永斷故。無怖畏有五：一不活畏、二惡名畏、三者死畏、四惡道畏、五大眾威德畏。辨五依者，《十地論》第二云「此五怖畏是初地障。第一二五依身口意，第三第四依身，身者愛憎異故。」辨五因者，略有二種：一者邪智妄取，想見愛著故；二善根微少故。能對治者，如《十地經》及《花嚴》云「此菩薩離我想故，尚不愛身，何況資財？無不活畏。不於他所希求供養，唯專給施一切眾生，無惡名畏。遠離我見無有我想，無死畏故。自知死已決定不離諸佛菩薩，無惡道畏。我所志樂一切世間無與等者，何況有勝？無大眾威德畏故。」此總云無怖畏矣。從此第三常化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：離我我所者，分別所起已永斷故。無怖畏有五：一不活畏、二惡名畏、三者死畏、四惡道畏、五大眾威德畏。辨五依者，《十地論》第二云「此五怖畏是初地障。第一二五依身口意，第三第四依身，身者愛憎異故。」辨五因者，略有二種：一者邪智妄取，想見愛著故；二善根微少故。能對治者，如《十地經》及《花嚴》云「此菩薩離我想故，尚不愛身，何況資財？無不活畏。不於他所希求供養，唯專給施一切眾生，無惡名畏。遠離我見無有我想，無死畏故。自知死已決定不離諸佛菩薩，無惡道畏。我所志樂一切世間無與等者，何況有勝？無大眾威德畏故。」此總云無怖畏矣。從此第三常化眾生。

經：「無自他相，常化眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無自他相，常化眾生故。」

解曰：無自他相者，得無分別，不住相故。常化眾生者，如《十地經》云「又發大願，三界所繫入於六趣一切生處名色所攝如是等類，我皆教化令入佛法，悉令永斷一切世間趣，令安住一切智道，盡未來際無休息。」故即常化矣。從此第四生諸淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無自他相者，得無分別，不住相故。常化眾生者，如《十地經》云「又發大願，三界所繫入於六趣一切生處名色所攝如是等類，我皆教化令入佛法，悉令永斷一切世間趣，令安住一切智道，盡未來際無休息。」故即常化矣。從此第四生諸淨土。

經：「自在願力，生諸淨土故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「自在願力，生諸淨土故。」

解曰：自在願力者，願由行力得自在故。生諸淨土者，所謂諸佛受用土故。然此菩薩自受用土，與諸佛土處無有異，體別如前。此受用土體狀如何？依何乘路即得生故。如《佛地經論》第一云「諸佛淨土周圓無際，其量難測，超過三界所行之處，勝出世間善根所起，最極自在淨識為相。如來所覩，諸大菩薩眾所雲集，大念慧行以為遊路，大止妙觀以為所乘，大空無相無願解脫為所入門。」此經上云脩三脫門，今此又云自在願力，顯願由行得自在故，依彼乘路而得生故。何以知彼此地生耶？彼論解云「他受用土，地上菩薩乃得生故。」從此第二明智一異。於中分三：且初第一明根本智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：自在願力者，願由行力得自在故。生諸淨土者，所謂諸佛受用土故。然此菩薩自受用土，與諸佛土處無有異，體別如前。此受用土體狀如何？依何乘路即得生故。如《佛地經論》第一云「諸佛淨土周圓無際，其量難測，超過三界所行之處，勝出世間善根所起，最極自在淨識為相。如來所覩，諸大菩薩眾所雲集，大念慧行以為遊路，大止妙觀以為所乘，大空無相無願解脫為所入門。」此經上云脩三脫門，今此又云自在願力，顯願由行得自在故，依彼乘路而得生故。何以知彼此地生耶？彼論解云「他受用土，地上菩薩乃得生故。」從此第二明智一異。於中分三：且初第一明根本智。

經：「善男子！此初覺智，非如非智、非有非無，無有二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！此初覺智，非如非智、非有非無，無有二相。」

解曰：此初覺智者，入地智也。覺謂覺照，即證真智。非如非智者，境智俱空故。非有非無者，有無俱寂故。無有二相者，能所兩亡故。即六七識觀察平等，此二智品最初起故。從此第二明方便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此初覺智者，入地智也。覺謂覺照，即證真智。非如非智者，境智俱空故。非有非無者，有無俱寂故。無有二相者，能所兩亡故。即六七識觀察平等，此二智品最初起故。從此第二明方便智。

經：「方便妙用，非倒非住、非動非靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「方便妙用，非倒非住、非動非靜。」

解曰：方便妙用者，達俗智也，體具四德故云妙用。非倒者，雖帶相緣，不顛倒故。非住者，萬行皆修，非住一故。非動者，緣前如智，不散動故。非靜者，乘大智悲，修無住故。又初異外道，次異凡天，動靜二種異於二乘，彼無此智不同此故。從此第三二智一異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：方便妙用者，達俗智也，體具四德故云妙用。非倒者，雖帶相緣，不顛倒故。非住者，萬行皆修，非住一故。非動者，緣前如智，不散動故。非靜者，乘大智悲，修無住故。又初異外道，次異凡天，動靜二種異於二乘，彼無此智不同此故。從此第三二智一異。

經：「二利自在，如水與波非一非異，智起諸波羅蜜多亦非一異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「二利自在，如水與波非一非異，智起諸波羅蜜多亦非一異。」

解曰：二利自在者，真智自利、方便利地，於此二利作用自在。如水與波者，舉喻釋成。水喻本智、波喻後智，此二作用如波水故。非一非異者，由動靜異故非一也，離水無波故非異也，即是二智非一異義。智起諸波羅蜜多亦非一異者，依智起行，行與智俱，亦如水波非一異故。從此第三明脩智願。於中分二：且初第一明所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：二利自在者，真智自利、方便利地，於此二利作用自在。如水與波者，舉喻釋成。水喻本智、波喻後智，此二作用如波水故。非一非異者，由動靜異故非一也，離水無波故非異也，即是二智非一異義。智起諸波羅蜜多亦非一異者，依智起行，行與智俱，亦如水波非一異故。從此第三明脩智願。於中分二：且初第一明所修行。

經：「於四阿僧祇劫，滿足修習萬萬行願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於四阿僧祇劫，滿足修習萬萬行願。」

解曰：四阿僧祇者，於前三上加一劫故。修習等者，此中修行與賢異者，准《瑜伽》云「初無數劫名波羅蜜多，於一行中修一行故。第二無數劫名近波羅蜜多，於一行中修一切行故。第三無數劫名大波羅蜜多，一切行中修一切行故。」《深密》第四《唯識》第九亦同說故。今此修習即第二劫，故與賢位有其異矣。從此第二明智願力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：四阿僧祇者，於前三上加一劫故。修習等者，此中修行與賢異者，准《瑜伽》云「初無數劫名波羅蜜多，於一行中修一行故。第二無數劫名近波羅蜜多，於一行中修一切行故。第三無數劫名大波羅蜜多，一切行中修一切行故。」《深密》第四《唯識》第九亦同說故。今此修習即第二劫，故與賢位有其異矣。從此第二明智願力。

經：「此地菩薩無三界業習，更不造新，由隨智力以願生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「此地菩薩無三界業習，更不造新，由隨智力以願生故。」

解曰：無三界業習者，業者行也，習謂習氣，通種現也。見所斷者，皆已無故。更不造新者，迷理無明轉新發業，既已斷故更不造新。從此已後乃至十地，所修行願皆不招生，由初入地無明斷故。若爾，後地無明與前何別？地上菩薩現貪嗔等，豈非業耶？答：後自無明唯俱生惑，雖有不起，非發業故。又諸菩薩所化有情，種種性欲化緣不一，由大悲力故現貪嗔。如《花嚴》六十八，婆須蜜女六十六無厭足王，一一皆得無量三昧，豈如所見同不善故。若爾，地上勝報彼應無因。此亦不然，謂由地前資糧等位，無明發行以為因故。由隨智力以願生故者，西方諸師自有兩解。有說：漸悟及智增者，續生煩惱發潤永斷，於三界內無分段生，十王果報由隨智力無漏定願受變易生。不爾，十王彼應無故。若界外生非凡境者，諸佛菩薩應非見故。有說：彼有論師名調伏光，依《解深密》作如是說：一類頓悟悲增上者，地前熏習感勝身因，留事惑種，隨智願力潤彼生故。八地已上唯變化生，隨定散地皆得見矣，故七地前十王果等皆實生故。從此第三結申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無三界業習者，業者行也，習謂習氣，通種現也。見所斷者，皆已無故。更不造新者，迷理無明轉新發業，既已斷故更不造新。從此已後乃至十地，所修行願皆不招生，由初入地無明斷故。若爾，後地無明與前何別？地上菩薩現貪嗔等，豈非業耶？答：後自無明唯俱生惑，雖有不起，非發業故。又諸菩薩所化有情，種種性欲化緣不一，由大悲力故現貪嗔。如《花嚴》六十八，婆須蜜女六十六無厭足王，一一皆得無量三昧，豈如所見同不善故。若爾，地上勝報彼應無因。此亦不然，謂由地前資糧等位，無明發行以為因故。由隨智力以願生故者，西方諸師自有兩解。有說：漸悟及智增者，續生煩惱發潤永斷，於三界內無分段生，十王果報由隨智力無漏定願受變易生。不爾，十王彼應無故。若界外生非凡境者，諸佛菩薩應非見故。有說：彼有論師名調伏光，依《解深密》作如是說：一類頓悟悲增上者，地前熏習感勝身因，留事惑種，隨智願力潤彼生故。八地已上唯變化生，隨定散地皆得見矣，故七地前十王果等皆實生故。從此第三結申滿地。

經：「念念常行檀波羅蜜多，布施、愛語、利行、同事廣大清淨，善能安住饒益眾生」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「念念常行檀波羅蜜多，布施、愛語、利行、同事廣大清淨，善能安住饒益眾生」

解曰：念念常行者，十度之中檀度偏增，財法無畏圓滿修故，餘非不修隨力分故。布施等者，廣大修習皆清淨故。如《十地論》與此少別，彼第三云「以二攝法攝取眾生，所謂布施、愛語二也。」後之二攝但信解力，行未通達。善能安住等，結圓滿也。從此第五明離垢地。文三如前，且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：念念常行者，十度之中檀度偏增，財法無畏圓滿修故，餘非不修隨力分故。布施等者，廣大修習皆清淨故。如《十地論》與此少別，彼第三云「以二攝法攝取眾生，所謂布施、愛語二也。」後之二攝但信解力，行未通達。善能安住等，結圓滿也。從此第五明離垢地。文三如前，且初第一標入地相。

經：「復次離垢地，菩薩摩訶薩四無量心最勝寂滅，斷嗔等習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次離垢地，菩薩摩訶薩四無量心最勝寂滅，斷嗔等習。」

解曰：明入地者，如《金光明經》云「二地菩薩是相先現，三千大千世界地平如掌，無量無邊種種妙色清淨珍寶莊嚴之具菩薩悉見。離垢地者，諸微細垢犯戒過失皆得清淨，名無垢故。」四無量心者，謂於此地斷嗔等習故，四無量與入地心相應起也。最勝寂滅者，所證如也。此同《攝論》證最勝如，謂具無邊勝功德故。斷嗔等習者，明所斷也。習謂習氣，此有二義：一者嗔等煩惱種子、二者嗔等所熏麁重無堪任性。等亦二義：一者等彼忿恚害等諸隨煩惱、二者等彼俱所知障。所斷無明，此復有二。如《金光明》云「一者微細學處誤犯無明，即此地俱生一分；二者發起種種業行無明，即彼所起誤犯三業。此無明等，皆障二地極淨尸羅，入二地時皆永斷故。」斷差別者，此俱嗔等但斷麁重無堪任性，不斷種故。以嗔等種是修所斷。《唯識》第十說修所斷地前漸伏，初地以上能頓伏盡令永不行。前七地中雖暫現起而不為失，八地以上畢竟不行。於十地中不別斷種，至金剛定一切頓斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，如《金光明經》云「二地菩薩是相先現，三千大千世界地平如掌，無量無邊種種妙色清淨珍寶莊嚴之具菩薩悉見。離垢地者，諸微細垢犯戒過失皆得清淨，名無垢故。」四無量心者，謂於此地斷嗔等習故，四無量與入地心相應起也。最勝寂滅者，所證如也。此同《攝論》證最勝如，謂具無邊勝功德故。斷嗔等習者，明所斷也。習謂習氣，此有二義：一者嗔等煩惱種子、二者嗔等所熏麁重無堪任性。等亦二義：一者等彼忿恚害等諸隨煩惱、二者等彼俱所知障。所斷無明，此復有二。如《金光明》云「一者微細學處誤犯無明，即此地俱生一分；二者發起種種業行無明，即彼所起誤犯三業。此無明等，皆障二地極淨尸羅，入二地時皆永斷故。」斷差別者，此俱嗔等但斷麁重無堪任性，不斷種故。以嗔等種是修所斷。《唯識》第十說修所斷地前漸伏，初地以上能頓伏盡令永不行。前七地中雖暫現起而不為失，八地以上畢竟不行。於十地中不別斷種，至金剛定一切頓斷。

問：此所知障與嗔麁重二類不同，為俱斷否？答：明所斷者，二類雖殊，非離障外別起無間斷嗔麁重。此無始來與所知障俱，所知障為本，以無間道斷本障故。嗔麁重性與所知障麁重性，解脫道中俱時捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此所知障與嗔麁重二類不同，為俱斷否？答：明所斷者，二類雖殊，非離障外別起無間斷嗔麁重。此無始來與所知障俱，所知障為本，以無間道斷本障故。嗔麁重性與所知障麁重性，解脫道中俱時捨故。

斷時別者，無間道起，障種已無，而未捨彼無堪任性。為捨此故，起解脫道。解脫道起非唯為此，及證此品擇滅無為。即無堪任性與無間道俱滅，證無為得與解脫道俱生。於十地中所斷二障，斷種斷習及能斷道無間解脫，准此悉矣。從此第二住地修行。於中分二：且初第一修十善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷時別者，無間道起，障種已無，而未捨彼無堪任性。為捨此故，起解脫道。解脫道起非唯為此，及證此品擇滅無為。即無堪任性與無間道俱滅，證無為得與解脫道俱生。於十地中所斷二障，斷種斷習及能斷道無間解脫，准此悉矣。從此第二住地修行。於中分二：且初第一修十善行。

經：「修一切行，所謂遠離殺害、不與不取，心無染欲，得真實語、得和合語、得柔軟語、得調伏語，常行捨心，常起慈心，住正直心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「修一切行，所謂遠離殺害、不與不取，心無染欲，得真實語、得和合語、得柔軟語、得調伏語，常行捨心，常起慈心，住正直心。」

解曰：修一切行者，此總標也。所謂已下，明十善也。初三身業，離殺盜婬。次四口業，遠離虛誑、離間、麁惡、雜穢語故。後三意業，離貪嗔癡不善根故。謂此菩薩戒度圓滿、三業清淨，具十善故。辨此體者，有宗七色三心所故。經部唯思，運身發語、審慮、決定作動三故。大乘亦思，假亦色故。辨差別者，如《十地經論》第四云「十善業道集因緣故，則生人中至有頂處。」又此上品十善業道，與智慧觀和合修行，其心狹劣故、厭畏三界故、遠離大悲故、從他聞聲而解了故，成聲聞乘。又此上品十善業道修治清淨，不從他教自覺悟故、大悲方便不具足故、悟解甚深因緣法故，成獨覺乘。又此上品十善業道修治清淨，心廣無量故、具足悲愍故、方便所攝故、發生大願故、不捨眾生故、希求諸佛大智故、淨治菩薩諸地故、淨修一切諸度故，成菩薩廣大行。又此上上十善業道，一切種清淨故、證十力故、四無畏故、一切佛法皆成就故。此即具明諸趣諸乘乃至佛果，皆由十善，有斯異故。與此相違十不善果，有其三種異熟果者，彼經次云「十不善業道上者地獄因、中者畜生因、下者餓鬼因，由此故生三惡趣故。」等流果者，若生人中，殺有二果：短命、多病。盜有二果：貧窮失財、不得自在。婬有二果：妻不貞良、不得隨意眷屬。虛誑二果：多被誹謗、為他所誑。離間二果：眷屬乖離、親族弊惡。麁惡二果：常聞惡聲、言多諍訟。雜穢二果：言無人受、語不明了。貪欲二果：心不知足、多欲無厭。嗔恚二果：常被他人求其長短，又常被他之所惱害。邪見二果：生邪見家、其心諂曲。此即人中等流果故。增上果者，如《婆沙》云「身無光澤常遭霜雹，身多塵垢口恒臭穢。時候改變由多荊确，居處險曲感外果少。果多辛辣果少或無。」此即人中增上果故。彼經結云「十不善道能生此等無量無邊眾大苦聚，故當遠離。以十善道為法園苑，常自安住亦勸他故。」從此第二離過修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：修一切行者，此總標也。所謂已下，明十善也。初三身業，離殺盜婬。次四口業，遠離虛誑、離間、麁惡、雜穢語故。後三意業，離貪嗔癡不善根故。謂此菩薩戒度圓滿、三業清淨，具十善故。辨此體者，有宗七色三心所故。經部唯思，運身發語、審慮、決定作動三故。大乘亦思，假亦色故。辨差別者，如《十地經論》第四云「十善業道集因緣故，則生人中至有頂處。」又此上品十善業道，與智慧觀和合修行，其心狹劣故、厭畏三界故、遠離大悲故、從他聞聲而解了故，成聲聞乘。又此上品十善業道修治清淨，不從他教自覺悟故、大悲方便不具足故、悟解甚深因緣法故，成獨覺乘。又此上品十善業道修治清淨，心廣無量故、具足悲愍故、方便所攝故、發生大願故、不捨眾生故、希求諸佛大智故、淨治菩薩諸地故、淨修一切諸度故，成菩薩廣大行。又此上上十善業道，一切種清淨故、證十力故、四無畏故、一切佛法皆成就故。此即具明諸趣諸乘乃至佛果，皆由十善，有斯異故。與此相違十不善果，有其三種異熟果者，彼經次云「十不善業道上者地獄因、中者畜生因、下者餓鬼因，由此故生三惡趣故。」等流果者，若生人中，殺有二果：短命、多病。盜有二果：貧窮失財、不得自在。婬有二果：妻不貞良、不得隨意眷屬。虛誑二果：多被誹謗、為他所誑。離間二果：眷屬乖離、親族弊惡。麁惡二果：常聞惡聲、言多諍訟。雜穢二果：言無人受、語不明了。貪欲二果：心不知足、多欲無厭。嗔恚二果：常被他人求其長短，又常被他之所惱害。邪見二果：生邪見家、其心諂曲。此即人中等流果故。增上果者，如《婆沙》云「身無光澤常遭霜雹，身多塵垢口恒臭穢。時候改變由多荊确，居處險曲感外果少。果多辛辣果少或無。」此即人中增上果故。彼經結云「十不善道能生此等無量無邊眾大苦聚，故當遠離。以十善道為法園苑，常自安住亦勸他故。」從此第二離過修行。

經：「寂靜純善，離破戒垢，行大慈觀念念現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「寂靜純善，離破戒垢，行大慈觀念念現前。」

解曰：寂靜純善者，三業寂靜，離諠動故。十善無雜，即純善故。離破戒垢者，行清淨故。行大慈觀者，獲勝定故。念念現前者，無間斷故。從此第三結申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：寂靜純善者，三業寂靜，離諠動故。十善無雜，即純善故。離破戒垢者，行清淨故。行大慈觀者，獲勝定故。念念現前者，無間斷故。從此第三結申滿地。

經：「於五阿僧祇劫，具足清淨戒波羅蜜多，志意勇猛，永離諸染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於五阿僧祇劫，具足清淨戒波羅蜜多，志意勇猛，永離諸染。」

解曰：五阿僧祇者，於前四上加一劫故。具足等者，戒度偏增，餘隨分故。志意勇猛者，行無退故。永離諸染者，清淨圓滿。從此第六明發光地。文三如前，且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：五阿僧祇者，於前四上加一劫故。具足等者，戒度偏增，餘隨分故。志意勇猛者，行無退故。永離諸染者，清淨圓滿。從此第六明發光地。文三如前，且初第一標入地相。

經：「復次發光地，菩薩摩訶薩住無分別，滅無明闇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次發光地，菩薩摩訶薩住無分別，滅無明闇。」

解曰：明入地者，如《金光明》云「三地菩薩是相先現，自身勇健甲伏莊嚴，一切怨賊皆能推伏，菩薩悉見」也。發光地者，無量智慧三昧光明不可傾動、無能摧伏，聞持陀羅尼以為根本，名發光地。住無分別者，謂即入地無分別智也。但明能證智，必有所證如。准《唯識論》，此地菩薩證勝流真如，謂此真如所流教法，於餘教法極為勝故。謂由此地所得三慧照大乘法，證此教法根本真如。滅無明闇者，明斷障也，謂入此地斷闇鈍障。所知障中俱生一分，障彼三地勝定總持及彼所發殊勝三慧。如《金光明》云，有二無明：一者未得今得愛著無明，謂障勝定及修慧者。愛謂煩惱，與無明俱，俱能障也。二能障殊勝總持無明，謂障總持聞思慧者。梵云陀羅尼，此云總持，念慧為體。依《地持論》有其四種：一者法持，持名句文。二者義持，持所詮義。三者詞無礙解，四者辨才無斷。由得忍智故，於此四總持不忘。此地於法至求無倦，如《十地論》第五云「假使三千大千世界大火滿中，投身直過，求佛所說一句法故。」從此第二住地修行。於中分三：且初第一顯得三明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，如《金光明》云「三地菩薩是相先現，自身勇健甲伏莊嚴，一切怨賊皆能推伏，菩薩悉見」也。發光地者，無量智慧三昧光明不可傾動、無能摧伏，聞持陀羅尼以為根本，名發光地。住無分別者，謂即入地無分別智也。但明能證智，必有所證如。准《唯識論》，此地菩薩證勝流真如，謂此真如所流教法，於餘教法極為勝故。謂由此地所得三慧照大乘法，證此教法根本真如。滅無明闇者，明斷障也，謂入此地斷闇鈍障。所知障中俱生一分，障彼三地勝定總持及彼所發殊勝三慧。如《金光明》云，有二無明：一者未得今得愛著無明，謂障勝定及修慧者。愛謂煩惱，與無明俱，俱能障也。二能障殊勝總持無明，謂障總持聞思慧者。梵云陀羅尼，此云總持，念慧為體。依《地持論》有其四種：一者法持，持名句文。二者義持，持所詮義。三者詞無礙解，四者辨才無斷。由得忍智故，於此四總持不忘。此地於法至求無倦，如《十地論》第五云「假使三千大千世界大火滿中，投身直過，求佛所說一句法故。」從此第二住地修行。於中分三：且初第一顯得三明。

經：「於無相忍而得三明，悉知三世無來無去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於無相忍而得三明，悉知三世無來無去。」

解曰：於無相忍者，智緣無相，名無相忍也。而得三明者，一宿住智明、二死生智明、三漏盡智明，廣如前解。悉知三世無來無去者，由此三明，初知過去、次知未來、後知現在，了知三世達彼體空，無來去矣。從此第二明所修定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於無相忍者，智緣無相，名無相忍也。而得三明者，一宿住智明、二死生智明、三漏盡智明，廣如前解。悉知三世無來無去者，由此三明，初知過去、次知未來、後知現在，了知三世達彼體空，無來去矣。從此第二明所修定。

經：「依四靜慮、四無色定，無分別智次第隨順。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「依四靜慮、四無色定，無分別智次第隨順。」

解曰：依四靜慮四無色者，靜慮、無色，如前已解。二界定地，地別有八。此差別者，前七各三，淨味無漏，凡聖別故；有頂唯二，無無漏故。無分別智者，謂即加行、根本、後得，俱無分別也。次第隨順者，後得智也。云何知然？謂加行智引根本故，根本智品證真理故。准於後得種種修行，得於八地皆修習故。言隨順者，修習義也，從下至上隨順趣入。如《俱舍論》第二十八，修超等至。彼論頌云「二類定順逆均間次，及超至間超為成。」於前八地本善等至分，為二類：一者有漏、二者無漏。往上名順，還下名逆。同類名均，異類名間。相隣名次，越一為超。至間超為成者，謂觀行者修超定時，於有漏八地順逆均次現前數習；無漏七地順逆均次；漏無漏順逆間次，於有漏地順逆均超，於無漏地順逆均超現前數習，名加行滿。無漏等至順逆間超，名超定成。此則隨順《大般若經》菩薩摩訶薩師子頻申三摩地、集散三摩地，至下當悉。如《十地論》云「此地菩薩以何義故入禪無色無量神通？為五種眾生故。一為禪樂憍慢眾生入諸禪故，二為無色解脫憍慢眾生入無色定故，三為苦惱眾生令安善處永與樂故、應解彼苦令不受故、入諸禪定起慈悲無量故，四為已得解脫眾生入喜捨無量故，五為邪歸依眾生入勝神通令正信故。」此地獲得不退禪故，名三昧地，前地非無，此地勝故。然此五中，前之四門屬此段也，第五神通屬次下故。從此第三明得五通。於中分二：且初第一總標定等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：依四靜慮四無色者，靜慮、無色，如前已解。二界定地，地別有八。此差別者，前七各三，淨味無漏，凡聖別故；有頂唯二，無無漏故。無分別智者，謂即加行、根本、後得，俱無分別也。次第隨順者，後得智也。云何知然？謂加行智引根本故，根本智品證真理故。准於後得種種修行，得於八地皆修習故。言隨順者，修習義也，從下至上隨順趣入。如《俱舍論》第二十八，修超等至。彼論頌云「二類定順逆均間次，及超至間超為成。」於前八地本善等至分，為二類：一者有漏、二者無漏。往上名順，還下名逆。同類名均，異類名間。相隣名次，越一為超。至間超為成者，謂觀行者修超定時，於有漏八地順逆均次現前數習；無漏七地順逆均次；漏無漏順逆間次，於有漏地順逆均超，於無漏地順逆均超現前數習，名加行滿。無漏等至順逆間超，名超定成。此則隨順《大般若經》菩薩摩訶薩師子頻申三摩地、集散三摩地，至下當悉。如《十地論》云「此地菩薩以何義故入禪無色無量神通？為五種眾生故。一為禪樂憍慢眾生入諸禪故，二為無色解脫憍慢眾生入無色定故，三為苦惱眾生令安善處永與樂故、應解彼苦令不受故、入諸禪定起慈悲無量故，四為已得解脫眾生入喜捨無量故，五為邪歸依眾生入勝神通令正信故。」此地獲得不退禪故，名三昧地，前地非無，此地勝故。然此五中，前之四門屬此段也，第五神通屬次下故。從此第三明得五通。於中分二：且初第一總標定等。

經：「具足勝定，得五神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「具足勝定，得五神通。」

解曰：具足勝定者，前八定也。於中前四，五通所依。得五神通者，此總標矣。從此第二別明五通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：具足勝定者，前八定也。於中前四，五通所依。得五神通者，此總標矣。從此第二別明五通。

經：「現身大小隱顯自在，天眼清淨悉見諸趣，天耳清淨悉聞眾聲，以他心智知眾生心，宿住能知無量差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「現身大小隱顯自在，天眼清淨悉見諸趣，天耳清淨悉聞眾聲，以他心智知眾生心，宿住能知無量差別。」

解曰：於此五中，第一三四境唯現在，所現聞知皆現在故。境畔際者，如前經云萬佛剎土；第五知過去，如《十地經》云「如實念知過去無量百千萬億那由他劫。」第二知未來，准彼過去義應悉也。又《十地論》明智見者，四通明智，第五明見。然《十地經》列五通者，一者神通、二天耳通、三他心通、四宿命通、五天眼通。依此次第明智見別，不同此也。三業異者，彼論次云「初一神通身業清淨，天耳他心口業清淨，宿命死生意業清淨。」所知異者，初一神通能至眾生所運身勝解意速異；天耳智通能知說法音聲義故；他心智通隨諸言音皆能盡知，依於此義種種異名隨眾生說故。去來二通，盡知眾生過去未來所應受化故。釋名、出體，如〈序品〉矣。從此第三結申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於此五中，第一三四境唯現在，所現聞知皆現在故。境畔際者，如前經云萬佛剎土；第五知過去，如《十地經》云「如實念知過去無量百千萬億那由他劫。」第二知未來，准彼過去義應悉也。又《十地論》明智見者，四通明智，第五明見。然《十地經》列五通者，一者神通、二天耳通、三他心通、四宿命通、五天眼通。依此次第明智見別，不同此也。三業異者，彼論次云「初一神通身業清淨，天耳他心口業清淨，宿命死生意業清淨。」所知異者，初一神通能至眾生所運身勝解意速異；天耳智通能知說法音聲義故；他心智通隨諸言音皆能盡知，依於此義種種異名隨眾生說故。去來二通，盡知眾生過去未來所應受化故。釋名、出體，如〈序品〉矣。從此第三結申滿地。

經：「於六阿僧祇劫，行一切忍波羅蜜多，得大總持，利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於六阿僧祇劫，行一切忍波羅蜜多，得大總持，利益安樂。」

解曰：六阿僧祇者，如前加也。忍波羅蜜者，此度偏增，餘非不修，隨力分故。得大總持者，四種如前，悉圓滿故。利益安樂者，結利他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：六阿僧祇者，如前加也。忍波羅蜜者，此度偏增，餘非不修，隨力分故。得大總持者，四種如前，悉圓滿故。利益安樂者，結利他故。

從此第七明焰慧地。文三如前，且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第七明焰慧地。文三如前，且初第一標入地相。

經：「復次焰慧地，菩薩摩訶薩修行順忍，無所攝受，永斷微細身邊見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次焰慧地，菩薩摩訶薩修行順忍，無所攝受，永斷微細身邊見故。」

解曰：明入地者，如《金光明》云「四地菩薩是相先現，四方風輪種種妙花悉皆散灑充布地上，菩薩悉見也。焰慧地者，以智慧火燒諸煩惱，增長光明修覺分故。」修行順忍者，第三順忍中下品忍也。修謂修習，行謂進趣。忍名雖通，令入此地證真之智名為順忍，初證此理忍義勝故。無所攝受者，所證如也。謂此真如無所繫屬，非我繫屬，非我執等所依取故。永斷微細身邊見故者，所斷障也。謂意識俱修斷煩惱身邊見也。言微細者，此身邊見最下品故、不作意緣故、遠隨現行故，說名微細。彼障此地菩提分法，入此地時便永斷故。見俱無明為所知障，此有二種。如《金光明》云：一者味著等至喜悅無明，即是此中定愛俱者，於淨定中生味著故。二者微妙淨法愛樂無明，即是此中法愛俱者。言淨法者，謂真如法及菩提分法、十二分教法。此二無明為所知障，與彼煩惱二愛相應。又二無明從無始來，與意識中任運而生身邊二見相應而起；今入此地無明斷故，二愛二見皆永不行。斷種、斷現，准上悉也。然此地中與前異者，初二三地行施戒修相同世間，今第四地既得無漏菩提分法名出世矣。從此第二住地修行。於中分三：且初第一標所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，如《金光明》云「四地菩薩是相先現，四方風輪種種妙花悉皆散灑充布地上，菩薩悉見也。焰慧地者，以智慧火燒諸煩惱，增長光明修覺分故。」修行順忍者，第三順忍中下品忍也。修謂修習，行謂進趣。忍名雖通，令入此地證真之智名為順忍，初證此理忍義勝故。無所攝受者，所證如也。謂此真如無所繫屬，非我繫屬，非我執等所依取故。永斷微細身邊見故者，所斷障也。謂意識俱修斷煩惱身邊見也。言微細者，此身邊見最下品故、不作意緣故、遠隨現行故，說名微細。彼障此地菩提分法，入此地時便永斷故。見俱無明為所知障，此有二種。如《金光明》云：一者味著等至喜悅無明，即是此中定愛俱者，於淨定中生味著故。二者微妙淨法愛樂無明，即是此中法愛俱者。言淨法者，謂真如法及菩提分法、十二分教法。此二無明為所知障，與彼煩惱二愛相應。又二無明從無始來，與意識中任運而生身邊二見相應而起；今入此地無明斷故，二愛二見皆永不行。斷種、斷現，准上悉也。然此地中與前異者，初二三地行施戒修相同世間，今第四地既得無漏菩提分法名出世矣。從此第二住地修行。於中分三：且初第一標所修行。

經：「修習無邊菩提分法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「修習無邊菩提分法。」

解曰：言修習者，如《十地論》，謂此地中修菩提分行相無邊，或所利無邊、或即趣向果德無邊，名無邊也。分者因也，亦支分義，趣果果分名分法也。從此第二明菩提分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言修習者，如《十地論》，謂此地中修菩提分行相無邊，或所利無邊、或即趣向果德無邊，名無邊也。分者因也，亦支分義，趣果果分名分法也。從此第二明菩提分。

經：「念處、正勤、神足、根、力、覺、道具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「念處、正勤、神足、根、力、覺、道具足。」

解曰：念處等者，前三各四，次二各五，次七後八，為三十七。列名、出體，如前〈序品〉。此地所修皆無漏故，如《十地經》修念住勤，一一皆云除世貪憂。神足已下盡八正道，一一具四，依止厭、依止離、依心滅、依止捨，《花嚴經》云「迴向於捨」也。如《婆沙》云「慧緣苦集名為厭故。能斷惑道皆名為離，離煩惱故。滅謂惑無，滅理顯故。捨謂大捨，寂靜住故。」廣如《俱舍論》第二十五、對法第十，具分別也。從此第三明所趣果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：念處等者，前三各四，次二各五，次七後八，為三十七。列名、出體，如前〈序品〉。此地所修皆無漏故，如《十地經》修念住勤，一一皆云除世貪憂。神足已下盡八正道，一一具四，依止厭、依止離、依心滅、依止捨，《花嚴經》云「迴向於捨」也。如《婆沙》云「慧緣苦集名為厭故。能斷惑道皆名為離，離煩惱故。滅謂惑無，滅理顯故。捨謂大捨，寂靜住故。」廣如《俱舍論》第二十五、對法第十，具分別也。從此第三明所趣果。

經：「為欲成就力、無所畏、不共佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「為欲成就力、無所畏、不共佛法。」

解曰：為趣佛果，文易可知。從此第二經申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：為趣佛果，文易可知。從此第二經申滿地。

經：「於七阿僧祇劫，修習無量精進波羅蜜多，遠離懈怠，普利眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於七阿僧祇劫，修習無量精進波羅蜜多，遠離懈怠，普利眾生。」

解曰：於七阿僧祇者，如前加也。言無量者，眾行廣故，習修不退皆精進故。此度偏增，餘隨分故。遠離懈怠者，障永斷故。普利眾生者，等利他故。從此第八明難勝地。文三如前，且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於七阿僧祇者，如前加也。言無量者，眾行廣故，習修不退皆精進故。此度偏增，餘隨分故。遠離懈怠者，障永斷故。普利眾生者，等利他故。從此第八明難勝地。文三如前，且初第一標入地相。

經：「復次難勝地，菩薩摩訶薩以四無畏，隨順真如清淨平等無差別相，斷隨小乘樂求涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次難勝地，菩薩摩訶薩以四無畏，隨順真如清淨平等無差別相，斷隨小乘樂求涅槃。」

解曰：明入地者，如《金光明》云「五地菩薩是相先現。有妙寶女，寶實瓔珞周遍嚴身，首冠名花以為其飾，菩薩悉見也。」難勝地者，修行方便勝智自在，能得難得，名難勝地。以四無畏者，此有二種：一者佛果四無畏，一一切智無畏、二漏盡無畏、三障道無畏、四出苦道無畏，如常分別。二者菩薩四無畏，一聞持無畏、二解脫無畏、三處眾無畏、四答難無畏，如前已解。若後四種，希轉增進，廣行利樂加行引發，入此地故。若前四種，由此地中能證之智所斷之障，知諸地中障道出道分同果故，名無畏也。隨順真如者，如《十地論》第八云「隨順平等真如法故」。准彼論者，謂能證智隨順平等證真如理，中品順忍也。清淨平等無差別相者，所證如也。染淨平等體無差別，非如眼等有差別故。斷隨小乘樂求涅槃者，所斷障也。謂前地中修菩提分雖得無漏，由所知障令善心等而有欣厭，同小乘等厭背生死欣求涅槃。此有二種，如《金光明》云，一者欲背生死無明，即是此中厭生死者。二者希趣涅槃無明，即是此中樂涅槃者。此二無明障於五地無差別道，入五地時便永斷故。從此第三住地修行。於中分三：初明觀諸諦、次明習技藝、後明出障道。且初第一明觀諸諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，如《金光明》云「五地菩薩是相先現。有妙寶女，寶實瓔珞周遍嚴身，首冠名花以為其飾，菩薩悉見也。」難勝地者，修行方便勝智自在，能得難得，名難勝地。以四無畏者，此有二種：一者佛果四無畏，一一切智無畏、二漏盡無畏、三障道無畏、四出苦道無畏，如常分別。二者菩薩四無畏，一聞持無畏、二解脫無畏、三處眾無畏、四答難無畏，如前已解。若後四種，希轉增進，廣行利樂加行引發，入此地故。若前四種，由此地中能證之智所斷之障，知諸地中障道出道分同果故，名無畏也。隨順真如者，如《十地論》第八云「隨順平等真如法故」。准彼論者，謂能證智隨順平等證真如理，中品順忍也。清淨平等無差別相者，所證如也。染淨平等體無差別，非如眼等有差別故。斷隨小乘樂求涅槃者，所斷障也。謂前地中修菩提分雖得無漏，由所知障令善心等而有欣厭，同小乘等厭背生死欣求涅槃。此有二種，如《金光明》云，一者欲背生死無明，即是此中厭生死者。二者希趣涅槃無明，即是此中樂涅槃者。此二無明障於五地無差別道，入五地時便永斷故。從此第三住地修行。於中分三：初明觀諸諦、次明習技藝、後明出障道。且初第一明觀諸諦。

經：「集諸功德、具觀諸諦、此苦聖諦集滅道諦、世俗勝義觀無量諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「集諸功德、具觀諸諦、此苦聖諦集滅道諦、世俗勝義觀無量諦。」

解曰：集諸功德者，積集無量行願功德也。如《十地論》第七云「修習菩提心，得大願力故；不疲倦心，慈悲不捨眾生故；得善根力，修習功德智慧行故；不捨眾生力，不休息諸行故；正修行力，起方便善巧故；無厭足力，照見上上地故；得他勝力，正受如來加護故；自得勝力，得念定慧故。」然此八中總有四對：初二二利、後二自他，廣明此地集諸德也。具觀諸諦者，標所觀也。此苦等諦觀無量者，四諦二諦具攝真俗境無量故，能證之智解無量故。從此第二明習技藝。文復分二：且初第一明習技藝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：集諸功德者，積集無量行願功德也。如《十地論》第七云「修習菩提心，得大願力故；不疲倦心，慈悲不捨眾生故；得善根力，修習功德智慧行故；不捨眾生力，不休息諸行故；正修行力，起方便善巧故；無厭足力，照見上上地故；得他勝力，正受如來加護故；自得勝力，得念定慧故。」然此八中總有四對：初二二利、後二自他，廣明此地集諸德也。具觀諸諦者，標所觀也。此苦等諦觀無量者，四諦二諦具攝真俗境無量故，能證之智解無量故。從此第二明習技藝。文復分二：且初第一明習技藝。

經：「為利眾生習諸伎藝，文字醫方、讚詠戲㗛、工巧呪術、外道異論、吉凶占相，一無錯謬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「為利眾生習諸伎藝，文字醫方、讚詠戲㗛、工巧呪術、外道異論、吉凶占相，一無錯謬。」

解曰：為利眾生習諸伎藝者，標利他也。技術業藝，有無別故。文字者，書記故。醫方者，救療故。讚詠者，文辭故。戲㗛者，歌樂故。工巧者，彫鏤等故。呪術者，隱顯等故。外道異論者，十六異論故。吉凶占相者，占謂卜噬、相謂候貌，或於夢寐或於列宿，皆善占相能知吉凶，無錯謬故。從此第二明趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：為利眾生習諸伎藝者，標利他也。技術業藝，有無別故。文字者，書記故。醫方者，救療故。讚詠者，文辭故。戲㗛者，歌樂故。工巧者，彫鏤等故。呪術者，隱顯等故。外道異論者，十六異論故。吉凶占相者，占謂卜噬、相謂候貌，或於夢寐或於列宿，皆善占相能知吉凶，無錯謬故。從此第二明趣菩提。

經：「但於眾生不為損惱為利益故，咸悉開示，漸令安住無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「但於眾生不為損惱為利益故，咸悉開示，漸令安住無上菩提。」

解曰：開此示彼，餘文易了。從此第三明出障道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：開此示彼，餘文易了。從此第三明出障道。

經：「知諸地中出道障道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「知諸地中出道障道。」

解曰：知諸地中者，謂知諸地障道出道、入住滿心皆悉了矣。從此第三結申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：知諸地中者，謂知諸地障道出道、入住滿心皆悉了矣。從此第三結申滿地。

經：「於八阿僧祇劫，常修三昧，開發諸行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於八阿僧祇劫，常修三昧，開發諸行。」

解曰：於八阿僧祇劫者，如前加也。常修三昧者，禪度偏增，餘隨力分，依定開發諸行願故。從此第九明現前地。文三如前，且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於八阿僧祇劫者，如前加也。常修三昧者，禪度偏增，餘隨力分，依定開發諸行願故。從此第九明現前地。文三如前，且初第一標入地相。

經：「復次現前地，菩薩摩訶薩得上順忍，住三脫門，能盡三界集因集業麁現行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次現前地，菩薩摩訶薩得上順忍，住三脫門，能盡三界集因集業麁現行相。」

解曰：明入地者，如《金光明》云「六地菩薩是相先現。七寶花池有四階道，金砂遍布清淨無穢，八功德水皆悉盈滿，嗢鉢羅花、波頭摩花、分頭花、芬陀利花隨處莊嚴。於花池所遊戲快樂，清涼無比。菩薩悉見也。」現前地者，行法相續了了顯現，無相思惟悉現前故。得上順忍者，明能證智，上品忍也。住三脫門者，如《十地論》第八云「欲入第六地，得一切法自性無相平等故。」准彼，即顯證三脫門平等真理也。如《唯識論》，此地所證無染淨如本性。無染，非後淨故。能盡三界等者，所斷障也。能盡即是斷盡義也。言三界者，明所依也。集因者，俱生煩惱及識種也。集業者，福非福等諸業種也。皆是集諦，分段因故。麁現行相者，所知障也。謂由前地觀於四諦二染二淨，執有染淨，麁相現行，障於六地無染淨道。謂此無明有其二種，如《金光明》云，一者觀行流轉無明，即是此中執有染者；二者麁相現前無明，即是此中執有淨者。取淨相故相觀多行，未能多時住無相觀。入此地時，彼二無明及集因集業俱永斷故。斷彼種現，准前悉故。從此第二住地修行。於中分二：且初第一明緣生觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，如《金光明》云「六地菩薩是相先現。七寶花池有四階道，金砂遍布清淨無穢，八功德水皆悉盈滿，嗢鉢羅花、波頭摩花、分頭花、芬陀利花隨處莊嚴。於花池所遊戲快樂，清涼無比。菩薩悉見也。」現前地者，行法相續了了顯現，無相思惟悉現前故。得上順忍者，明能證智，上品忍也。住三脫門者，如《十地論》第八云「欲入第六地，得一切法自性無相平等故。」准彼，即顯證三脫門平等真理也。如《唯識論》，此地所證無染淨如本性。無染，非後淨故。能盡三界等者，所斷障也。能盡即是斷盡義也。言三界者，明所依也。集因者，俱生煩惱及識種也。集業者，福非福等諸業種也。皆是集諦，分段因故。麁現行相者，所知障也。謂由前地觀於四諦二染二淨，執有染淨，麁相現行，障於六地無染淨道。謂此無明有其二種，如《金光明》云，一者觀行流轉無明，即是此中執有染者；二者麁相現前無明，即是此中執有淨者。取淨相故相觀多行，未能多時住無相觀。入此地時，彼二無明及集因集業俱永斷故。斷彼種現，准前悉故。從此第二住地修行。於中分二：且初第一明緣生觀。

經：「大悲增上觀諸生死，無明闇覆、業集、識種、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死等，皆由著我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大悲增上觀諸生死，無明闇覆、業集、識種、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死等，皆由著我。」

解曰：大悲增上觀諸生死者，先起大悲利生增上，觀諸世間受生死故。如《十地經》云「世間受身生處差別皆以著我，若離於我則無生等。」無明闇覆者，發業無明速闇為性，覆真實理生死本故。業習者，業謂非福、福、不動行。習謂熏習也。識種者，總報識種，於結生位種生現故。名色者，初結生位，非色四蘊總立為名，羯邏藍等名之為色，合此二種為名色故。六處者，名色增長，有明等生六根處故。觸謂觸對，根境識三和合生故。受謂領納，因觸生故。然識等五，約位以明。此之五果，種唯無記，隨業所生起必俱故。愛謂潤惑。受增名取。業等六種增長名有，有當果故。隨於諸趣，蘊起名生、衰變名老、滅壞名死。言等者，等彼憂悲苦惱也。亦顯緣起長劫輪迴，治道未生恒無盡故。皆由著我者，菩薩觀彼長劫輪迴，由有我故生死不斷。從此第二三脫門觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：大悲增上觀諸生死者，先起大悲利生增上，觀諸世間受生死故。如《十地經》云「世間受身生處差別皆以著我，若離於我則無生等。」無明闇覆者，發業無明速闇為性，覆真實理生死本故。業習者，業謂非福、福、不動行。習謂熏習也。識種者，總報識種，於結生位種生現故。名色者，初結生位，非色四蘊總立為名，羯邏藍等名之為色，合此二種為名色故。六處者，名色增長，有明等生六根處故。觸謂觸對，根境識三和合生故。受謂領納，因觸生故。然識等五，約位以明。此之五果，種唯無記，隨業所生起必俱故。愛謂潤惑。受增名取。業等六種增長名有，有當果故。隨於諸趣，蘊起名生、衰變名老、滅壞名死。言等者，等彼憂悲苦惱也。亦顯緣起長劫輪迴，治道未生恒無盡故。皆由著我者，菩薩觀彼長劫輪迴，由有我故生死不斷。從此第二三脫門觀。

經：「無明業果非有非無，一相無相而不二故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無明業果非有非無，一相無相而不二故。」

解曰：無明業果者，無明、愛、取三是無明，行、有兩支此二通業，識等五支及生老死七支是果，二世三世皆不違經，隨應悉故。若以本末明因果者，十二支中無明愛取體是煩惱，為業苦本，三唯是因；生老死支體是異熟業惑之果，二唯是果；行有識等乃具二義，生死之因、煩惱之果，亦因亦果。故《瑜伽》第十云「三唯是因，二唯是果，餘之七支通因果故。」若以等起明因果者，前前為因、後後為果，十二支中無明唯因、老死唯果，餘望前後亦因亦果。故《瑜伽》第十云「初一唯因、後一唯果，餘通二故。」非有非無者，空解脫門也。觀前緣生，我法非有、實性非無。如《十地論》第八云「如是觀察因緣法已，無我作者，自性空離，得空解脫門。」一相無相者，無相解脫門也。彼論次云「觀彼有支，自性滅故。」如是不見少法相故，得無相解脫門。而不二故者，無願解脫門也。彼論次云「見因緣法，無少法相可生願樂，唯除大悲教化眾生，得無願解脫門。」此即顯示無願與悲境不二故。又非有故、非無故、一相無相故，知次即空、無願、無相也。而不二故者，以三脫門觀緣生法，境唯一相而不二故。從此第三結申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無明業果者，無明、愛、取三是無明，行、有兩支此二通業，識等五支及生老死七支是果，二世三世皆不違經，隨應悉故。若以本末明因果者，十二支中無明愛取體是煩惱，為業苦本，三唯是因；生老死支體是異熟業惑之果，二唯是果；行有識等乃具二義，生死之因、煩惱之果，亦因亦果。故《瑜伽》第十云「三唯是因，二唯是果，餘之七支通因果故。」若以等起明因果者，前前為因、後後為果，十二支中無明唯因、老死唯果，餘望前後亦因亦果。故《瑜伽》第十云「初一唯因、後一唯果，餘通二故。」非有非無者，空解脫門也。觀前緣生，我法非有、實性非無。如《十地論》第八云「如是觀察因緣法已，無我作者，自性空離，得空解脫門。」一相無相者，無相解脫門也。彼論次云「觀彼有支，自性滅故。」如是不見少法相故，得無相解脫門。而不二故者，無願解脫門也。彼論次云「見因緣法，無少法相可生願樂，唯除大悲教化眾生，得無願解脫門。」此即顯示無願與悲境不二故。又非有故、非無故、一相無相故，知次即空、無願、無相也。而不二故者，以三脫門觀緣生法，境唯一相而不二故。從此第三結申滿地。

經：「於九阿僧祇劫，行百萬空無相無願三昧，得一切般若波羅蜜多，無邊光照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於九阿僧祇劫，行百萬空無相無願三昧，得一切般若波羅蜜多，無邊光照。」

解曰：九阿僧祇者，如前加也。行百萬等者，如《十地經》於三三昧門一一各得百千萬三昧現前，大同此也。得一切般若等者，得謂證得，又亦獲也。慧度偏增，餘隨分也。無邊光照者，達空達有皆無邊矣。從此第十明遠行地。文三如前，且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：九阿僧祇者，如前加也。行百萬等者，如《十地經》於三三昧門一一各得百千萬三昧現前，大同此也。得一切般若等者，得謂證得，又亦獲也。慧度偏增，餘隨分也。無邊光照者，達空達有皆無邊矣。從此第十明遠行地。文三如前，且初第一標入地相。

經：「復次遠行地，菩薩摩訶薩修無生忍，證法無別，斷諸業果細現行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次遠行地，菩薩摩訶薩修無生忍，證法無別，斷諸業果細現行相。」

解曰：明入地者，如《金光明》云「七地菩薩是相先現。於菩薩前有諸眾生應墮地獄，以菩薩力便得不墮，無有損傷亦無恐怖也。」遠行地者，無漏無間無相思惟解脫三昧，遠修行故。修無生忍者，五中第四，明能證智，下品忍也。證法無別者，明所證如，謂此真如雖多教法種種安立而無異故。斷諸業果者，明所斷也。地前所感分段業果，極至此地皆永斷故。細現行相者，所知障也。執有生滅細相現行，能障此地妙無相道。此有二種，如《金光明》云，一者微細諸相現行無明，即是此中執有生者，謂取流轉細生相故；二者作意欣樂無相無明，即是此中執有滅者，謂取還滅細滅相故。由此二故，純於無相作意勤求，未能空中起有勝行。入此地時彼等永斷，故於無相不專懃求，即於空中起有勝行，冥真俗境合本後智，少用功力即能超故。從此第二住地修行。於中分二：且初第一明滅定行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，如《金光明》云「七地菩薩是相先現。於菩薩前有諸眾生應墮地獄，以菩薩力便得不墮，無有損傷亦無恐怖也。」遠行地者，無漏無間無相思惟解脫三昧，遠修行故。修無生忍者，五中第四，明能證智，下品忍也。證法無別者，明所證如，謂此真如雖多教法種種安立而無異故。斷諸業果者，明所斷也。地前所感分段業果，極至此地皆永斷故。細現行相者，所知障也。執有生滅細相現行，能障此地妙無相道。此有二種，如《金光明》云，一者微細諸相現行無明，即是此中執有生者，謂取流轉細生相故；二者作意欣樂無相無明，即是此中執有滅者，謂取還滅細滅相故。由此二故，純於無相作意勤求，未能空中起有勝行。入此地時彼等永斷，故於無相不專懃求，即於空中起有勝行，冥真俗境合本後智，少用功力即能超故。從此第二住地修行。於中分二：且初第一明滅定行。

經：「住於滅定，起殊勝行，雖常寂滅，廣化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「住於滅定，起殊勝行，雖常寂滅，廣化眾生。」

解曰：住於滅定者，所得定也。《十地》第九云寂滅定，餘論皆名滅盡定也。《大般若》云滅想受定。釋此名者，令不恒行恒行染污心心所滅，故名滅盡。令身安和故亦名定。滅盡之定，依主得名。出此體者，依彼所滅不恒行識二十二法，及恒行識有覆心所滅十二法種子為體，依大小乘假實異故。明所依者，此定加行由心息想作意為先，初修之時必依有頂遊觀無漏為加行入，次第定中最居後故，雖屬有頂，是無漏故。此定微妙，要證二空隨應後定所引發故。明得人者，三乘無學及有學聖，已伏或離無所有貪，准在人中此定初起，佛及弟子說力起故，人中慧解極猛利故。後上二界亦得現前，如《大般若》三百五十云「菩薩摩訶薩師子頻申三摩地者，入初靜慮次第往上，乃至滅想受定。彼復下入初靜慮，名頻申定。若菩薩摩訶薩集散三摩地者，如超等至從一切地心入滅想受定，於一切地心出，名集散故。」今此菩薩於滅盡定入出自在，起殊勝行故。《十地論》第九引經云「從第六地能入滅定」。今住此地，於念念中能入寂滅而不證滅，畢竟成就不可思議身口意業，行實際行。雖常寂滅廣化眾生者，謂此菩薩第六識全、第七一分住彼定中，雖常寂滅，第七智品起三業事廣化眾生故。《十地論》云「行實際行而不證滅，不捨有情。」即廣化故。從此第二明示現行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：住於滅定者，所得定也。《十地》第九云寂滅定，餘論皆名滅盡定也。《大般若》云滅想受定。釋此名者，令不恒行恒行染污心心所滅，故名滅盡。令身安和故亦名定。滅盡之定，依主得名。出此體者，依彼所滅不恒行識二十二法，及恒行識有覆心所滅十二法種子為體，依大小乘假實異故。明所依者，此定加行由心息想作意為先，初修之時必依有頂遊觀無漏為加行入，次第定中最居後故，雖屬有頂，是無漏故。此定微妙，要證二空隨應後定所引發故。明得人者，三乘無學及有學聖，已伏或離無所有貪，准在人中此定初起，佛及弟子說力起故，人中慧解極猛利故。後上二界亦得現前，如《大般若》三百五十云「菩薩摩訶薩師子頻申三摩地者，入初靜慮次第往上，乃至滅想受定。彼復下入初靜慮，名頻申定。若菩薩摩訶薩集散三摩地者，如超等至從一切地心入滅想受定，於一切地心出，名集散故。」今此菩薩於滅盡定入出自在，起殊勝行故。《十地論》第九引經云「從第六地能入滅定」。今住此地，於念念中能入寂滅而不證滅，畢竟成就不可思議身口意業，行實際行。雖常寂滅廣化眾生者，謂此菩薩第六識全、第七一分住彼定中，雖常寂滅，第七智品起三業事廣化眾生故。《十地論》云「行實際行而不證滅，不捨有情。」即廣化故。從此第二明示現行。

經：「示入聲聞，常隨佛智；示同外道、示作魔王，隨順世間而常出世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「示入聲聞，常隨佛智；示同外道、示作魔王，隨順世間而常出世。」

解曰：示入聲聞者，現入小乘，不同於彼但求自度，廣利有情隨佛智故。如《十地經》亦云「示同辟支佛，達佛境界故。」示同外道者，著諸見也。同眾魔者，樂生死也。隨順世間者，世間凡夫染著顛倒，菩薩示現皆同彼等，常修出世，亦令彼等皆得出世，同類化矣。從此第三結申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：示入聲聞者，現入小乘，不同於彼但求自度，廣利有情隨佛智故。如《十地經》亦云「示同辟支佛，達佛境界故。」示同外道者，著諸見也。同眾魔者，樂生死也。隨順世間者，世間凡夫染著顛倒，菩薩示現皆同彼等，常修出世，亦令彼等皆得出世，同類化矣。從此第三結申滿地。

經：「於十阿僧祇劫，行百萬三昧善巧方便廣宣法藏，一切莊嚴皆得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於十阿僧祇劫，行百萬三昧善巧方便廣宣法藏，一切莊嚴皆得圓滿。」

解曰：十阿僧祇者，如前加也。行百萬三昧者，如《十地論》云「菩薩住此第七地，能入百千萬菩薩三昧門，淨治此地故。」善巧方便者，此偏增故。廣宣法藏者，利樂他故。一切莊嚴者，悲智行願以自莊嚴悉圓滿故。從此第十一明不動地。文三如前，且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十阿僧祇者，如前加也。行百萬三昧者，如《十地論》云「菩薩住此第七地，能入百千萬菩薩三昧門，淨治此地故。」善巧方便者，此偏增故。廣宣法藏者，利樂他故。一切莊嚴者，悲智行願以自莊嚴悉圓滿故。從此第十一明不動地。文三如前，且初第一標入地相。

經：「復次不動地，菩薩摩訶薩住無生忍，體無增減，斷諸功用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次不動地，菩薩摩訶薩住無生忍，體無增減，斷諸功用。」

解曰：明入地者，如《金光明》云「八地菩薩是相先現。於身兩邊有師子王以為衛護，一切眾獸悉皆怖畏。菩薩悉見也。」言不動者，無相思惟修得自在，諸煩惱行不能動故。住無生忍者，明能證智，中品忍也。體無增減者，明所證也。體謂證會或即真如，是諸法體性也。謂此真如離增減執，不隨染淨有增減故。斷諸功用者，所斷障也。言功用者，加行義也，謂由功用令無相觀不任運起。通前辨者，前之五地有相觀多、無相觀少，於第六地有相觀少、無相觀多，第七地中純無相觀，雖恒相續而有加行，由無相中有加行故，未能任運現相及土。如是加行，障此地中無功用道。彼功用體有二無明，如《金光明》云，一者於無相觀功用無明，謂無相中未得自在，要由功用方得起故；二者執相自在無明，謂執相故令於相中不得，亦攝土相一分故。云何為相？謂示現身相及淨土相，皆名相故。彼二無明，入此地時便永斷故。由彼永斷，故此地中得二自在。此地以上純無漏道常任運起，三界煩惱永不現行，第七識中細所知障猶可現起，生空智果不違彼故。從此第二住地修行。於中分二：初身心不起、後諸佛加持。初中復二：且初第一無身心相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，如《金光明》云「八地菩薩是相先現。於身兩邊有師子王以為衛護，一切眾獸悉皆怖畏。菩薩悉見也。」言不動者，無相思惟修得自在，諸煩惱行不能動故。住無生忍者，明能證智，中品忍也。體無增減者，明所證也。體謂證會或即真如，是諸法體性也。謂此真如離增減執，不隨染淨有增減故。斷諸功用者，所斷障也。言功用者，加行義也，謂由功用令無相觀不任運起。通前辨者，前之五地有相觀多、無相觀少，於第六地有相觀少、無相觀多，第七地中純無相觀，雖恒相續而有加行，由無相中有加行故，未能任運現相及土。如是加行，障此地中無功用道。彼功用體有二無明，如《金光明》云，一者於無相觀功用無明，謂無相中未得自在，要由功用方得起故；二者執相自在無明，謂執相故令於相中不得，亦攝土相一分故。云何為相？謂示現身相及淨土相，皆名相故。彼二無明，入此地時便永斷故。由彼永斷，故此地中得二自在。此地以上純無漏道常任運起，三界煩惱永不現行，第七識中細所知障猶可現起，生空智果不違彼故。從此第二住地修行。於中分二：初身心不起、後諸佛加持。初中復二：且初第一無身心相。

經：「心心寂滅，無身心相，猶如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「心心寂滅，無身心相，猶如虛空。」

解曰：言心心者，前後之心或心心所也。言寂滅者，明證理也。無身心相者，若身若心無所施作，寂不動故。上句明心、下句明相，是二別故。猶如虛空者，喻總明也。如《花嚴》云「離一切心意識分別，無所取著，猶如虛空，入一切法如虛空性，各別明故。」從此第二明不起心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言心心者，前後之心或心心所也。言寂滅者，明證理也。無身心相者，若身若心無所施作，寂不動故。上句明心、下句明相，是二別故。猶如虛空者，喻總明也。如《花嚴》云「離一切心意識分別，無所取著，猶如虛空，入一切法如虛空性，各別明故。」從此第二明不起心。

經：「此菩薩，佛心、菩提心、涅槃心悉皆不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「此菩薩，佛心、菩提心、涅槃心悉皆不起。」

解曰：明此菩薩，佛大悲心、趣菩提心、求涅槃心此等諸心尚皆不起，況復起於世間之心。從此第二諸佛加持。於中分二：且初第一諸佛加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明此菩薩，佛大悲心、趣菩提心、求涅槃心此等諸心尚皆不起，況復起於世間之心。從此第二諸佛加持。於中分二：且初第一諸佛加持。

經：「由本願故，諸佛加持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「由本願故，諸佛加持。」

解曰：由本願故者，由此菩薩本勝願也。謂此地中入無相海身心寂滅，若無勝願永不起故。諸佛加持者，唯有諸佛加護攝持，即能起心趣無上故。如《花嚴》三十八、《十地論》第十，俱明十方諸佛悉皆現前與如來智，申其七勸。今依《花嚴》明七勸者，一者應趣果德勸，經云「善哉善哉。善男子！此忍第一，順諸佛法。然善男子！我等所有十力、無畏、十八不共諸佛之法，汝今未得。汝應為欲成就此法，勤加精進，勿復放捨。」於此忍門勸進求故。二者愍念眾生勸，經云「又善男子！汝雖得是寂滅解脫，然諸凡夫未能證得，種種煩惱皆悉現前、種種覺觀常相侵害。汝當愍念如是眾生。」勸令化故。三者令憶本誓勸，經云「又善男子！汝當憶念本所誓願，普大饒益一切眾生，皆令得入不可思議智慧之門。」勸滿本願故。四者訶同二乘勸，經云「又善男子！此諸法性，若佛出世若不出世，常住不異。諸佛不以得此法故名為如來，一切二乘亦能得此無分別法。」勸雙修故。五者指事令成勸，經云「又善男子！汝觀我等身相無量、智慧無量、國土無量、方便無量、光明無量、清淨音聲亦無有量。汝今宜應成就此法。」勸修成故。六者勿生止足勸，經云「又善男子！汝今適得此一法明，所謂一切法無生無分別。善男子！如來法明無量入、無量作、無量轉，乃至百千億那由他劫不可得知。汝應修行成就此法。」勸遍修故。《十地論》解云「無量入者，法門差別故。無量轉者，依上上不斷差別故。謂修前二後後地中至究竟位，皆不斷故。」七者悉應通達勸，經云「又善男子！汝觀十方無量國土、無量眾生、無量法種種差別，悉應如實通達其事。」勸遍知故。說七勸已，彼經結云「若諸佛不與此菩薩起智門者，彼時即入究竟涅槃，棄捨一切利眾生業。」即是此中加持義故。從此第二明起化利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：由本願故者，由此菩薩本勝願也。謂此地中入無相海身心寂滅，若無勝願永不起故。諸佛加持者，唯有諸佛加護攝持，即能起心趣無上故。如《花嚴》三十八、《十地論》第十，俱明十方諸佛悉皆現前與如來智，申其七勸。今依《花嚴》明七勸者，一者應趣果德勸，經云「善哉善哉。善男子！此忍第一，順諸佛法。然善男子！我等所有十力、無畏、十八不共諸佛之法，汝今未得。汝應為欲成就此法，勤加精進，勿復放捨。」於此忍門勸進求故。二者愍念眾生勸，經云「又善男子！汝雖得是寂滅解脫，然諸凡夫未能證得，種種煩惱皆悉現前、種種覺觀常相侵害。汝當愍念如是眾生。」勸令化故。三者令憶本誓勸，經云「又善男子！汝當憶念本所誓願，普大饒益一切眾生，皆令得入不可思議智慧之門。」勸滿本願故。四者訶同二乘勸，經云「又善男子！此諸法性，若佛出世若不出世，常住不異。諸佛不以得此法故名為如來，一切二乘亦能得此無分別法。」勸雙修故。五者指事令成勸，經云「又善男子！汝觀我等身相無量、智慧無量、國土無量、方便無量、光明無量、清淨音聲亦無有量。汝今宜應成就此法。」勸修成故。六者勿生止足勸，經云「又善男子！汝今適得此一法明，所謂一切法無生無分別。善男子！如來法明無量入、無量作、無量轉，乃至百千億那由他劫不可得知。汝應修行成就此法。」勸遍修故。《十地論》解云「無量入者，法門差別故。無量轉者，依上上不斷差別故。謂修前二後後地中至究竟位，皆不斷故。」七者悉應通達勸，經云「又善男子！汝觀十方無量國土、無量眾生、無量法種種差別，悉應如實通達其事。」勸遍知故。說七勸已，彼經結云「若諸佛不與此菩薩起智門者，彼時即入究竟涅槃，棄捨一切利眾生業。」即是此中加持義故。從此第二明起化利。

經：「能一念頃而起智業，雙照平等，以十力智遍不可說大千世界隨諸眾生普皆利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能一念頃而起智業，雙照平等，以十力智遍不可說大千世界隨諸眾生普皆利樂。」

解曰：能一念頃者，蒙誡勸已一剎那也。而起智業者，利生業也。雙照平等者，真俗雙照，利行平等。以十力智者，分同諸佛十力智也。遍不可說大千世界者，即前經云「百萬微塵數佛剎」也。隨諸眾生者，現隨類身，當根利樂也。如《花嚴》云「於一念頃所生智業，從初發心乃至七地所修諸行百分不及一，乃至百千億那由他分亦不及一。譬如乘船欲入大海，未至於海多用功力；若至海已但隨風去，不假人力以至大海。一日所行比於未至，設經百歲亦不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，積集廣大善根資糧，乘大乘船到菩薩行海，於一念頃以無功用智入一切智智境界，本有功用行經於無量百千億那由他劫所不能及。」從此第三結申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：能一念頃者，蒙誡勸已一剎那也。而起智業者，利生業也。雙照平等者，真俗雙照，利行平等。以十力智者，分同諸佛十力智也。遍不可說大千世界者，即前經云「百萬微塵數佛剎」也。隨諸眾生者，現隨類身，當根利樂也。如《花嚴》云「於一念頃所生智業，從初發心乃至七地所修諸行百分不及一，乃至百千億那由他分亦不及一。譬如乘船欲入大海，未至於海多用功力；若至海已但隨風去，不假人力以至大海。一日所行比於未至，設經百歲亦不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，積集廣大善根資糧，乘大乘船到菩薩行海，於一念頃以無功用智入一切智智境界，本有功用行經於無量百千億那由他劫所不能及。」從此第三結申滿地。

經：「於千阿僧祇劫，滿足百萬大願，心心趣入一切種一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於千阿僧祇劫，滿足百萬大願，心心趣入一切種一切智智。」

解曰：於千阿僧祇劫者，越前數也。如前《瑜伽》三無數劫，此地初入第三劫故，與前異故。雖上下文數有多少，三劫所經時無異故。滿足百萬大願者，行願相資，故云滿足。願度偏增，餘隨分故。心心趣入者，無間修。一切種一切智智者，上俗、下真，移下智字置於種下，結所趣故。從此第十二明善慧地。文三如前，且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於千阿僧祇劫者，越前數也。如前《瑜伽》三無數劫，此地初入第三劫故，與前異故。雖上下文數有多少，三劫所經時無異故。滿足百萬大願者，行願相資，故云滿足。願度偏增，餘隨分故。心心趣入者，無間修。一切種一切智智者，上俗、下真，移下智字置於種下，結所趣故。從此第十二明善慧地。文三如前，且初第一標入地相。

經：「復次善慧地，菩薩摩訶薩住上無生忍，滅心心相，證智自在，斷無礙障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次善慧地，菩薩摩訶薩住上無生忍，滅心心相，證智自在，斷無礙障。」

解曰：明入地者，如《金光明》云「九地菩薩是相先現。轉輪聖王無量億眾圍繞供養，頂上白蓋，無量眾寶之所莊嚴。菩薩悉見也。」善慧地者，說一切法種種差別皆得自在，無患無累，增長智慧自在無礙故。住上無生忍滅心心相者，明能證智，住上品忍。念念寂滅無相為相，證智自在者所證如也，由證真如智得自在，謂若此地證真如已，於無礙解得自在故。斷無礙障者，明所斷障。此地菩薩得無礙解，由障障彼名無礙障。此障無明，有其二種。如《金光明》云，一者於所說義及名句文此二無礙，未善巧無明。言所說者，義無礙也。名句文者，法無礙也。此二各有無量差別，名為無量，於此二種未得善巧故。二者於詞辨才不隨意無明，謂詞無由無明故，不得隨意故。二無明障於此地，四無礙解不得自在，入九地時便永斷故。從此第二住地修行。於中分二：初明無礙解、後明利眾生。初中復二：且初第一明護法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，如《金光明》云「九地菩薩是相先現。轉輪聖王無量億眾圍繞供養，頂上白蓋，無量眾寶之所莊嚴。菩薩悉見也。」善慧地者，說一切法種種差別皆得自在，無患無累，增長智慧自在無礙故。住上無生忍滅心心相者，明能證智，住上品忍。念念寂滅無相為相，證智自在者所證如也，由證真如智得自在，謂若此地證真如已，於無礙解得自在故。斷無礙障者，明所斷障。此地菩薩得無礙解，由障障彼名無礙障。此障無明，有其二種。如《金光明》云，一者於所說義及名句文此二無礙，未善巧無明。言所說者，義無礙也。名句文者，法無礙也。此二各有無量差別，名為無量，於此二種未得善巧故。二者於詞辨才不隨意無明，謂詞無由無明故，不得隨意故。二無明障於此地，四無礙解不得自在，入九地時便永斷故。從此第二住地修行。於中分二：初明無礙解、後明利眾生。初中復二：且初第一明護法藏。

經：「具大神通，修力無畏，善能守護諸佛法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「具大神通，修力無畏，善能守護諸佛法藏。」

解曰：具大神通者，明已得也。修力無畏者，明修習也。善能守護諸佛法藏者，四無礙解為佛法藏，善能持說即為守護。或於四中得初二種為佛法藏，得後詞辨為能守護，如《花嚴》云「作大法師、具法師行，善能守護如來法藏。以善巧智起四無礙，用菩薩言詞而演說也。」准彼經意，十二分教為佛法藏，具二利行為能守護，起四無礙利樂事故。從此第二明無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：具大神通者，明已得也。修力無畏者，明修習也。善能守護諸佛法藏者，四無礙解為佛法藏，善能持說即為守護。或於四中得初二種為佛法藏，得後詞辨為能守護，如《花嚴》云「作大法師、具法師行，善能守護如來法藏。以善巧智起四無礙，用菩薩言詞而演說也。」准彼經意，十二分教為佛法藏，具二利行為能守護，起四無礙利樂事故。從此第二明無礙解。

經：「得無礙解法義詞辨，演說正法無斷無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「得無礙解法義詞辨，演說正法無斷無盡。」

解曰：得無礙解者，至此地中獲無礙智，名為得也。如《攝大乘論》無性釋云「四無礙解，通以定慧及彼相應心心所法以為自性。」法義詞辨者，法者知諸法自相也，義者知諸法差別相也，詞者無錯謬說也，辨者無斷盡說也。如《十地論》第十一云「口業成就也。四無礙境界者，一法體、二法境界體、三正得與眾生、四正求與無量門。初法體者，遠離二邊生法所攝如色礙相如是等也。法境界體者，彼遠離二邊生法所攝中如實智境界。菩薩如彼生法所攝智境界中住，如前色等。何者是色？謂眼色等虛妄分別也。正得與眾生者，於彼如實智境界中，隨他所喜言說正知，隨他言說正知而與也。正求與無量門者，於彼隨他所喜言說，正知無量種種義語，隨知而與。」彼論依經廣解，大精繁故略也。演說正法無斷盡者，辨無礙也。此有七種，如前解矣。從此第二明利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：得無礙解者，至此地中獲無礙智，名為得也。如《攝大乘論》無性釋云「四無礙解，通以定慧及彼相應心心所法以為自性。」法義詞辨者，法者知諸法自相也，義者知諸法差別相也，詞者無錯謬說也，辨者無斷盡說也。如《十地論》第十一云「口業成就也。四無礙境界者，一法體、二法境界體、三正得與眾生、四正求與無量門。初法體者，遠離二邊生法所攝如色礙相如是等也。法境界體者，彼遠離二邊生法所攝中如實智境界。菩薩如彼生法所攝智境界中住，如前色等。何者是色？謂眼色等虛妄分別也。正得與眾生者，於彼如實智境界中，隨他所喜言說正知，隨他言說正知而與也。正求與無量門者，於彼隨他所喜言說，正知無量種種義語，隨知而與。」彼論依經廣解，大精繁故略也。演說正法無斷盡者，辨無礙也。此有七種，如前解矣。從此第二明利眾生。

經：「一剎那頃，於不可說諸世界中隨諸眾生所有問難，一音解釋普令歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一剎那頃，於不可說諸世界中隨諸眾生所有問難，一音解釋普令歡喜。」

解曰：隨諸眾生者，人天等趣。所有問難者，各隨言音種種名義所申問難也。一音解釋者，能解者詞辨二也，所解者法義二也。普令歡喜者，隨其種性利中鈍根，普皆攝益，令歡喜故。如《十地經》云「此菩薩於一佛所，以十阿僧祇百千陀羅尼門聽受其法，於餘無量無邊諸佛亦復如是。此菩薩於一念間，若一大千界、若二三四十百千萬億世界、若十億百億千萬億那由他乃至不可說不可說大千世界，滿中眾生，於一念間一時問難，菩薩於一念間但以一音皆令開解，即於一名句字中說一切名句字、於一義中說一切義、一方音聲中現一切音聲、於一法義中皆應根宜演說無盡，名無礙解。」從此第三結申滿地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：隨諸眾生者，人天等趣。所有問難者，各隨言音種種名義所申問難也。一音解釋者，能解者詞辨二也，所解者法義二也。普令歡喜者，隨其種性利中鈍根，普皆攝益，令歡喜故。如《十地經》云「此菩薩於一佛所，以十阿僧祇百千陀羅尼門聽受其法，於餘無量無邊諸佛亦復如是。此菩薩於一念間，若一大千界、若二三四十百千萬億世界、若十億百億千萬億那由他乃至不可說不可說大千世界，滿中眾生，於一念間一時問難，菩薩於一念間但以一音皆令開解，即於一名句字中說一切名句字、於一義中說一切義、一方音聲中現一切音聲、於一法義中皆應根宜演說無盡，名無礙解。」從此第三結申滿地。

經：「於萬阿僧祇劫，能現百萬恒河沙等諸佛神力、無盡法藏，利益圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於萬阿僧祇劫，能現百萬恒河沙等諸佛神力、無盡法藏，利益圓滿。」

解曰：於萬阿僧祇者，所經時劫越前量故。能現百萬等者，能現此等諸佛神力明神通也。然此菩薩，十度之中力度偏增。無盡法藏者，四無礙解，廣利樂故。從此第十三明法雲地。於中分三：初標入地相、次住地修行、後結申滿位。且初第一標入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於萬阿僧祇者，所經時劫越前量故。能現百萬等者，能現此等諸佛神力明神通也。然此菩薩，十度之中力度偏增。無盡法藏者，四無礙解，廣利樂故。從此第十三明法雲地。於中分三：初標入地相、次住地修行、後結申滿位。且初第一標入地相。

經：「復次法雲地，菩薩摩訶薩無量智慧思惟觀察，從發信心經百萬阿僧祇劫，廣集無量助道法，增長無邊大福智證業自在斷神通障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次法雲地，菩薩摩訶薩無量智慧思惟觀察，從發信心經百萬阿僧祇劫，廣集無量助道法，增長無邊大福智證業自在斷神通障。」

解曰：明入地者，《金光明》云「十地菩薩是相先現。如來之身金色晃耀，無量淨光悉皆圓滿，有無量億梵王圍繞恭敬供養，轉於無上微妙法輪。菩薩悉見也。」法雲地者，法身如虛空、智慧如大雲，皆能遍滿覆一切故。法雲兩字，如智別故。《唯識論》云「大法智雲，含眾德水，蔽如空麁重，充滿法身故。」法雲俱智，所遍如也。無量智慧思惟觀察者，此即加行，遍觀察也。從發信心者，舉最初也。經百萬阿僧祇劫者，至九地滿所經時也。廣集無量助道法者，明已修習一切行願助道之法也。增長無邊大福智者，明已增長廣大福智。如是觀察引能證智證寂滅忍，入此地也。證業自在者，明所證也。證者能證也。業自在者，所證如也。謂此地中證此真如，普於一切神通作業總持定門皆自在故。雖十地中真如無別，隨能證行，假立名故。斷神通障者，所斷障也。神通障者，就勝立名。通障此地，令於諸法不得自在。亦障此地大法智雲，及所含藏所起事業。此有二種，如《金光明》云：一者於大神通未得自在變現無明，即是此中障所起事業者。此中應云於大神通變現未得自在無明，文則順故。二者微細祕密未能悟解事業無明，即是此中障大法智雲及所含藏者。由二無明障神通等，入此地時便永斷故。從此第二住地修行。於中分三：且初第一明利他行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明入地者，《金光明》云「十地菩薩是相先現。如來之身金色晃耀，無量淨光悉皆圓滿，有無量億梵王圍繞恭敬供養，轉於無上微妙法輪。菩薩悉見也。」法雲地者，法身如虛空、智慧如大雲，皆能遍滿覆一切故。法雲兩字，如智別故。《唯識論》云「大法智雲，含眾德水，蔽如空麁重，充滿法身故。」法雲俱智，所遍如也。無量智慧思惟觀察者，此即加行，遍觀察也。從發信心者，舉最初也。經百萬阿僧祇劫者，至九地滿所經時也。廣集無量助道法者，明已修習一切行願助道之法也。增長無邊大福智者，明已增長廣大福智。如是觀察引能證智證寂滅忍，入此地也。證業自在者，明所證也。證者能證也。業自在者，所證如也。謂此地中證此真如，普於一切神通作業總持定門皆自在故。雖十地中真如無別，隨能證行，假立名故。斷神通障者，所斷障也。神通障者，就勝立名。通障此地，令於諸法不得自在。亦障此地大法智雲，及所含藏所起事業。此有二種，如《金光明》云：一者於大神通未得自在變現無明，即是此中障所起事業者。此中應云於大神通變現未得自在無明，文則順故。二者微細祕密未能悟解事業無明，即是此中障大法智雲及所含藏者。由二無明障神通等，入此地時便永斷故。從此第二住地修行。於中分三：且初第一明利他行。

經：「於一念頃，能遍十方百萬億阿僧祇世界微塵數國土，悉知一切眾生心行上中下根，為說三乘，普令修習波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於一念頃，能遍十方百萬億阿僧祇世界微塵數國土，悉知一切眾生心行上中下根，為說三乘，普令修習波羅蜜多。」

解曰：於一念頃等者，明能化時所遍國土、所化有情當根攝益，隨一味法各修習故。從此第二明修轉依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於一念頃等者，明能化時所遍國土、所化有情當根攝益，隨一味法各修習故。從此第二明修轉依。

經：「入佛行處力、無所畏，隨順如來寂滅轉依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「入佛行處力、無所畏，隨順如來寂滅轉依。」

解曰：入佛行處力無所畏者，入謂證也，或趣入也。證真利樂，佛行處也，力無畏等不共功德皆趣入故。隨順如來寂滅轉依者，修習果位所轉依也。轉謂轉易，依謂所依，易劣得勝，轉依義故。然彼位別，如《唯識論》略有六種：一損力益能轉，在三賢位，由習勝解及慚愧故，損本識中染種勢力，益本識內淨種功能，漸伏現行，名為轉也。二通達轉，謂在初地，由見道力通達真如，斷分別生二障麁重，證得一分真實轉依。三修習轉，謂通十地，由數修習十地行故，漸斷俱生二障麁重，漸次證得真實轉依。四果圓滿轉，謂究竟位，由三大劫阿僧企耶修集無邊難行勝行，金剛喻定現在前時，永斷本來一切麁重，頓證佛果圓滿轉依，窮盡未來利樂無盡。五下劣轉，謂二乘位，專求自利，厭苦欣寂無勝堪能，名下劣轉。六廣大轉，謂大乘位，為利他故趣大菩提，生死涅槃俱無欣厭，有勝堪能，名廣大轉。今第三位，已超前二、第五下劣，習種已超趣第四六，是所隨順。轉依義別，略有四種：一能轉道、二所轉依、三所轉捨、四所轉得，如彼第十廣分別故。從此第三明伏滅頓漸。於中分二：初明伏滅殊、後明見頓漸。初中復三：且初第一總標伏位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：入佛行處力無所畏者，入謂證也，或趣入也。證真利樂，佛行處也，力無畏等不共功德皆趣入故。隨順如來寂滅轉依者，修習果位所轉依也。轉謂轉易，依謂所依，易劣得勝，轉依義故。然彼位別，如《唯識論》略有六種：一損力益能轉，在三賢位，由習勝解及慚愧故，損本識中染種勢力，益本識內淨種功能，漸伏現行，名為轉也。二通達轉，謂在初地，由見道力通達真如，斷分別生二障麁重，證得一分真實轉依。三修習轉，謂通十地，由數修習十地行故，漸斷俱生二障麁重，漸次證得真實轉依。四果圓滿轉，謂究竟位，由三大劫阿僧企耶修集無邊難行勝行，金剛喻定現在前時，永斷本來一切麁重，頓證佛果圓滿轉依，窮盡未來利樂無盡。五下劣轉，謂二乘位，專求自利，厭苦欣寂無勝堪能，名下劣轉。六廣大轉，謂大乘位，為利他故趣大菩提，生死涅槃俱無欣厭，有勝堪能，名廣大轉。今第三位，已超前二、第五下劣，習種已超趣第四六，是所隨順。轉依義別，略有四種：一能轉道、二所轉依、三所轉捨、四所轉得，如彼第十廣分別故。從此第三明伏滅頓漸。於中分二：初明伏滅殊、後明見頓漸。初中復三：且初第一總標伏位。

經：「善男子！從初習忍至金剛定，皆名為伏一切煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！從初習忍至金剛定，皆名為伏一切煩惱。」

解曰：從初習忍者，舉其最初。至金剛定者，舉其最後。標陳初後，明其伏也。所言伏者，如餘文中。世道名伏，伏煩惱現；聖道名斷，斷煩惱種。此地伏者，合前二道，俱名為伏。於伏忍位以世道伏，金剛定前以聖道伏。所謂二障，麁品雖無，彼微細者，種由未斷，故說為伏。如《起信論》斷轉識前枝末無明亦合名斷，望本不覺故名伏也。如《本記》云「從初十信至金剛定，未斷阿賴耶識，一剎那在，故說為伏一切煩惱。」從此第二別明斷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：從初習忍者，舉其最初。至金剛定者，舉其最後。標陳初後，明其伏也。所言伏者，如餘文中。世道名伏，伏煩惱現；聖道名斷，斷煩惱種。此地伏者，合前二道，俱名為伏。於伏忍位以世道伏，金剛定前以聖道伏。所謂二障，麁品雖無，彼微細者，種由未斷，故說為伏。如《起信論》斷轉識前枝末無明亦合名斷，望本不覺故名伏也。如《本記》云「從初十信至金剛定，未斷阿賴耶識，一剎那在，故說為伏一切煩惱。」從此第二別明斷滅。

經：「無相信忍照勝義諦，滅諸煩惱，生解脫智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無相信忍照勝義諦，滅諸煩惱，生解脫智。」

解曰：無相信忍者，謂入初地真見道也。智證真如，故云無相。初信忍也。照勝義諦者，謂證如也。滅諸煩惱者，分別二障故名為諸，體俱無明通名煩惱。見道初斷故名為滅，前望俱生故總名伏。此據分別，當體滅也。生解脫智者，謂法空觀生妙觀察平等智品，名解脫智。又即《起信論》中法身菩薩始覺位也。從此第三明究竟滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無相信忍者，謂入初地真見道也。智證真如，故云無相。初信忍也。照勝義諦者，謂證如也。滅諸煩惱者，分別二障故名為諸，體俱無明通名煩惱。見道初斷故名為滅，前望俱生故總名伏。此據分別，當體滅也。生解脫智者，謂法空觀生妙觀察平等智品，名解脫智。又即《起信論》中法身菩薩始覺位也。從此第三明究竟滅。

經：「漸漸伏滅，以生滅心得無生滅，此心若滅即無明滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「漸漸伏滅，以生滅心得無生滅，此心若滅即無明滅。」

解曰：此有二義。有說：漸漸伏滅者，依《唯識》第十，修所斷中煩惱即伏、所知即滅。於十地中地地皆示，故言漸漸。且煩惱障所有現起，地前漸伏，初地已上皆能伏盡，隨於諸地智障相應。如初地貪二地嗔等，地地伏故。此障種子，至金剛定一切頓斷。若所知障所有現起，地前漸伏，乃至十地方永斷盡。八地已上六識俱者不復現行，無漏觀心及果相續能違彼故。第七俱者猶可現行，法空智果起位方伏。前五轉識設未轉依，無漏伏故障不現起，此障種子於十地中漸次斷滅，至金剛定方永斷盡。二障伏滅，有此異故。以生滅心者，能證智也。得無生滅者，所證如也。此心若滅即無明滅者，此集起心即第八識，無明習氣恒依此心。心無漏位有漏識滅，彼無明種皆已滅故。有說：漸漸伏滅者，依《起信論》從末向本。如凡夫人，覺知前念起惡業故，能止後念令其不起。雖復名覺，即是不覺。二乘觀智、初發意菩薩，相似覺位，覺於念異，念無異相，捨麁分別，名漸漸伏。初地已上法身菩薩，隨分覺位，覺於念住，念無住相名漸漸滅，通說名為漸漸伏滅。以生滅心得無生滅者，以隨分覺生滅之心修證不已，得至究竟無生滅故。此心若滅即無明滅者，如菩薩地盡、等覺位中金剛喻定現在前時，滿足方便即方便道，一念相應即無間道。覺心初相即業相心，因本無明業相動念，業相心滅即無明滅。前唯約聖，後亦通賢，互有廣略不相違故。從此第二明見頓漸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此有二義。有說：漸漸伏滅者，依《唯識》第十，修所斷中煩惱即伏、所知即滅。於十地中地地皆示，故言漸漸。且煩惱障所有現起，地前漸伏，初地已上皆能伏盡，隨於諸地智障相應。如初地貪二地嗔等，地地伏故。此障種子，至金剛定一切頓斷。若所知障所有現起，地前漸伏，乃至十地方永斷盡。八地已上六識俱者不復現行，無漏觀心及果相續能違彼故。第七俱者猶可現行，法空智果起位方伏。前五轉識設未轉依，無漏伏故障不現起，此障種子於十地中漸次斷滅，至金剛定方永斷盡。二障伏滅，有此異故。以生滅心者，能證智也。得無生滅者，所證如也。此心若滅即無明滅者，此集起心即第八識，無明習氣恒依此心。心無漏位有漏識滅，彼無明種皆已滅故。有說：漸漸伏滅者，依《起信論》從末向本。如凡夫人，覺知前念起惡業故，能止後念令其不起。雖復名覺，即是不覺。二乘觀智、初發意菩薩，相似覺位，覺於念異，念無異相，捨麁分別，名漸漸伏。初地已上法身菩薩，隨分覺位，覺於念住，念無住相名漸漸滅，通說名為漸漸伏滅。以生滅心得無生滅者，以隨分覺生滅之心修證不已，得至究竟無生滅故。此心若滅即無明滅者，如菩薩地盡、等覺位中金剛喻定現在前時，滿足方便即方便道，一念相應即無間道。覺心初相即業相心，因本無明業相動念，業相心滅即無明滅。前唯約聖，後亦通賢，互有廣略不相違故。從此第二明見頓漸。

經：「金剛定前所有知見皆不名見，唯佛頓解具一切智所有知見而得名見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「金剛定前所有知見皆不名見，唯佛頓解具一切智所有知見而得名見。」

解曰：金剛定前者，等覺已前也。所有知見者，證真達俗，慧知見也。皆不名見者，智品未具、覺解未圓，故不名見。唯佛頓解具一切智所有知見而得名見者，具四智品覺解圓極，故名見也。佛智漸圓，云何名頓？汎論漸頓，有其四種：一者教漸頓，方便說三、直談大故。二者理漸頓，漸次悟入、照實性故。三者行漸頓，二乘迴心、直往性故。四者果漸頓，前二智品漸次而圓、圓鏡智品頓滿足故。所證涅槃體非漸頓，從能證智亦不違故。又無上菩提從漸修圓，性淨菩提本滿足故。今佛果位，解理圓極夢想都盡，覺知自心本不流動、今無所靜，常自一心住一如床。如《金鼓經》夢中渡河，至彼岸竟，即斯見也。從此第三結申滿位。文復分二：初明等覺、後明佛果。初中復二：且初第一明等覺位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：金剛定前者，等覺已前也。所有知見者，證真達俗，慧知見也。皆不名見者，智品未具、覺解未圓，故不名見。唯佛頓解具一切智所有知見而得名見者，具四智品覺解圓極，故名見也。佛智漸圓，云何名頓？汎論漸頓，有其四種：一者教漸頓，方便說三、直談大故。二者理漸頓，漸次悟入、照實性故。三者行漸頓，二乘迴心、直往性故。四者果漸頓，前二智品漸次而圓、圓鏡智品頓滿足故。所證涅槃體非漸頓，從能證智亦不違故。又無上菩提從漸修圓，性淨菩提本滿足故。今佛果位，解理圓極夢想都盡，覺知自心本不流動、今無所靜，常自一心住一如床。如《金鼓經》夢中渡河，至彼岸竟，即斯見也。從此第三結申滿位。文復分二：初明等覺、後明佛果。初中復二：且初第一明等覺位。

經：「善男子！金剛三昧現在前時，而亦未能等無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！金剛三昧現在前時，而亦未能等無等等。」

解曰：然於等覺有初後位，此後位也。謂此菩薩住第四禪大自在宮，有妙淨土。如《佛地論》第一云「十地菩薩自心所變淨土有二：若第八識所變淨土，是有漏識相分攝故，雖無漏善力所資薰，其相淨妙是苦諦攝。若隨後得無漏心變淨土影像，是無漏故，從無漏善種子而生，體是無漏道諦所攝。」居此土中所修覺者，如《瓔珞經》云「等覺菩薩以大願力，住壽百劫修千三昧，千劫學佛威儀，萬劫學佛化現也。自此已前，明等覺位所修行也。」將成正覺起金剛三昧者，如《十地論》第十二、《花嚴經》三十九皆云「菩薩摩訶薩入受職地，已得百萬阿僧祇三昧皆現在前，其最後三昧名受一切智勝職位。此三昧現，有大寶蓮花忽然出生，其花廣大，量等百萬三千大千世界，以眾妙寶間錯莊嚴，超過一切世間境界，出世善根之所生起，恒放光明普照法界，三千大千世界微塵數蓮花以為眷屬。爾時菩薩其身殊妙，坐此花座，身相大小正相稱可。無量菩薩以為眷屬，各坐其餘蓮花之上，周匝圍遶，一一各得百萬三昧，向大菩薩一心瞻仰。此大菩薩并其眷屬，所有光明及以言音，普皆充滿十方法界。一切世界咸悉震動，惡趣休息、國土嚴淨，同行菩薩靡不來集。此大菩薩足下放光照諸地獄，膝輪放光照諸畜生，齊輪放光照閻羅界，兩脇放光照諸人趣，兩手放光照天及脩羅，兩肩放光普照聲聞，項背放光照辟支佛，面門放光照初發心乃至九地菩薩，眉間放光普照十方受職菩薩，頂上放光普照十方一切世界諸佛道場。右繞十匝，住虛空中，成光明網，雨莊嚴具以為供養。復繞十匝，從諸如來足下而入。爾時諸佛及諸菩薩，知某世界某菩薩摩訶薩到受職位，彼諸菩薩皆來觀察，即各獲得十千三昧。一切諸佛眉間出光，普照十方一切世界，右繞十匝示現佛事，而來至此菩薩會上，周匝右繞示現種種莊嚴事已，從大菩薩頂上而入，得先未得百萬三昧，名為已得受職之位。如轉輪王所生太子，母是正后，身相具足。王令太子坐白象寶妙金之座，網幔幢幡散花奏樂，取四大海水置金瓶內，王執此瓶灌太子頂，是時即名受王職位。」廣如彼故。然金剛三昧現在前時者，即前經云「得先未得百萬三昧中最後三昧」也。依此勝定起無間道，斷微細障。此有二義。有說：此斷第十一地如來地障，有二無明，如《金光明》云：一者於一切境微細所知障礙無明，即是此中微所知障；二者極細煩惱麁重無明，即是此中一切任運煩惱障種。此二無明障於佛地，無間道時此斷捨故，本識種現。許異時者，此捨種故；若同時者，此未捨故。有說：斷者如《起信論》，唯心相滅，非心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：然於等覺有初後位，此後位也。謂此菩薩住第四禪大自在宮，有妙淨土。如《佛地論》第一云「十地菩薩自心所變淨土有二：若第八識所變淨土，是有漏識相分攝故，雖無漏善力所資薰，其相淨妙是苦諦攝。若隨後得無漏心變淨土影像，是無漏故，從無漏善種子而生，體是無漏道諦所攝。」居此土中所修覺者，如《瓔珞經》云「等覺菩薩以大願力，住壽百劫修千三昧，千劫學佛威儀，萬劫學佛化現也。自此已前，明等覺位所修行也。」將成正覺起金剛三昧者，如《十地論》第十二、《花嚴經》三十九皆云「菩薩摩訶薩入受職地，已得百萬阿僧祇三昧皆現在前，其最後三昧名受一切智勝職位。此三昧現，有大寶蓮花忽然出生，其花廣大，量等百萬三千大千世界，以眾妙寶間錯莊嚴，超過一切世間境界，出世善根之所生起，恒放光明普照法界，三千大千世界微塵數蓮花以為眷屬。爾時菩薩其身殊妙，坐此花座，身相大小正相稱可。無量菩薩以為眷屬，各坐其餘蓮花之上，周匝圍遶，一一各得百萬三昧，向大菩薩一心瞻仰。此大菩薩并其眷屬，所有光明及以言音，普皆充滿十方法界。一切世界咸悉震動，惡趣休息、國土嚴淨，同行菩薩靡不來集。此大菩薩足下放光照諸地獄，膝輪放光照諸畜生，齊輪放光照閻羅界，兩脇放光照諸人趣，兩手放光照天及脩羅，兩肩放光普照聲聞，項背放光照辟支佛，面門放光照初發心乃至九地菩薩，眉間放光普照十方受職菩薩，頂上放光普照十方一切世界諸佛道場。右繞十匝，住虛空中，成光明網，雨莊嚴具以為供養。復繞十匝，從諸如來足下而入。爾時諸佛及諸菩薩，知某世界某菩薩摩訶薩到受職位，彼諸菩薩皆來觀察，即各獲得十千三昧。一切諸佛眉間出光，普照十方一切世界，右繞十匝示現佛事，而來至此菩薩會上，周匝右繞示現種種莊嚴事已，從大菩薩頂上而入，得先未得百萬三昧，名為已得受職之位。如轉輪王所生太子，母是正后，身相具足。王令太子坐白象寶妙金之座，網幔幢幡散花奏樂，取四大海水置金瓶內，王執此瓶灌太子頂，是時即名受王職位。」廣如彼故。然金剛三昧現在前時者，即前經云「得先未得百萬三昧中最後三昧」也。依此勝定起無間道，斷微細障。此有二義。有說：此斷第十一地如來地障，有二無明，如《金光明》云：一者於一切境微細所知障礙無明，即是此中微所知障；二者極細煩惱麁重無明，即是此中一切任運煩惱障種。此二無明障於佛地，無間道時此斷捨故，本識種現。許異時者，此捨種故；若同時者，此未捨故。有說：斷者如《起信論》，唯心相滅，非心

體滅，滅者斷也。自相心體舉體為彼無明所起，乃是激靜令動，非謂辨無令有。心之動因即是無明起為業相，今等覺位斷本無明，無明盡時動相隨滅，但滅心相不滅心體。此二別者，前斷轉識、後斷本識，合取兩文義符順故。而亦未能等無等等者，此位由劣，未能等佛。佛超此位，故名無等。佛佛道齊，名等等故。從此第二舉喻釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體滅，滅者斷也。自相心體舉體為彼無明所起，乃是激靜令動，非謂辨無令有。心之動因即是無明起為業相，今等覺位斷本無明，無明盡時動相隨滅，但滅心相不滅心體。此二別者，前斷轉識、後斷本識，合取兩文義符順故。而亦未能等無等等者，此位由劣，未能等佛。佛超此位，故名無等。佛佛道齊，名等等故。從此第二舉喻釋成。

經：「譬如有人登大高臺，普觀一切無不斯了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「譬如有人登大高臺，普觀一切無不斯了。」

解曰：登高臺者，顯居頂也。菩薩位極，如彼頂故。從此第二明佛果位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：登高臺者，顯居頂也。菩薩位極，如彼頂故。從此第二明佛果位。

經：「若解脫位，一相無相，無生無滅，同真際、等法性，滿功德藏，住如來位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若解脫位，一相無相，無生無滅，同真際、等法性，滿功德藏，住如來位。」

解曰：若解脫等者，此有二義。前師解云：解脫道也。本識種現及劣無漏，與微細障所斷所棄無間解脫，如前悉故。如《佛地論》第三云「四智心品何位得者？大圓鏡智種雖本有，此解脫位最初現行，一切佛果無漏種子圓滿依附，盡未來際常無間斷。平等智品一初地現行，後後地中修令增長，法空智果恒常現，有漏心時即便間斷，乃至等覺最後之心，盡未來際常無間斷，如有漏位本識恒俱，無漏立中常無斷故。妙觀察智亦初現行，從此已後漸修增長，乃至佛果若入滅定亦不行故。成所作智，有說初地皆得現行。如實義者，佛果方起，有漏五根發無漏識未曾見故，於佛果位容間斷故。言一相者，即淨法界一真相故。言無相者，四智心品隨應證如常無相故。無生無滅者，證如之智體雖相續，常與如合無間斷故。同真際者，智等如故。等法性者，不變易故。滿功德藏者，有為功德滿智德身，無為功德性自滿故。住如來位者，滿之地也。身差別者，所證真理即自性身，能證四智自受用身，雖果位中無能所別，五法性類屬二身故。流出功德，利他二身，地前地上麁細異故。大悲願力平等無二，隨類所見勝劣不等，與自二身非即非離。」廣如彼故。後師解脫同前。言一相者，前無間道滅本無明，今解脫道心歸本源，同一相故。言無相者，眾相無故。無生無滅者，智冥真理，無生滅故。同真際者，動相滅故。等法性者，智等如故。滿功德藏者，神解體圓。住如來位者，寂不動故。身差別者，一者體大，真體遍故；二者相大，性德圓故；三者用大，遍法界動而常寂，非即離故。前遣定一，後遣定異，互相影顯，不相違故。此上總是第十三法師結申滿位。雖明佛果，故不別開，同三賢中申後位故。從此第二結申受持。於此分二：初結申受持，後結申信解。且初第一結申受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：若解脫等者，此有二義。前師解云：解脫道也。本識種現及劣無漏，與微細障所斷所棄無間解脫，如前悉故。如《佛地論》第三云「四智心品何位得者？大圓鏡智種雖本有，此解脫位最初現行，一切佛果無漏種子圓滿依附，盡未來際常無間斷。平等智品一初地現行，後後地中修令增長，法空智果恒常現，有漏心時即便間斷，乃至等覺最後之心，盡未來際常無間斷，如有漏位本識恒俱，無漏立中常無斷故。妙觀察智亦初現行，從此已後漸修增長，乃至佛果若入滅定亦不行故。成所作智，有說初地皆得現行。如實義者，佛果方起，有漏五根發無漏識未曾見故，於佛果位容間斷故。言一相者，即淨法界一真相故。言無相者，四智心品隨應證如常無相故。無生無滅者，證如之智體雖相續，常與如合無間斷故。同真際者，智等如故。等法性者，不變易故。滿功德藏者，有為功德滿智德身，無為功德性自滿故。住如來位者，滿之地也。身差別者，所證真理即自性身，能證四智自受用身，雖果位中無能所別，五法性類屬二身故。流出功德，利他二身，地前地上麁細異故。大悲願力平等無二，隨類所見勝劣不等，與自二身非即非離。」廣如彼故。後師解脫同前。言一相者，前無間道滅本無明，今解脫道心歸本源，同一相故。言無相者，眾相無故。無生無滅者，智冥真理，無生滅故。同真際者，動相滅故。等法性者，智等如故。滿功德藏者，神解體圓。住如來位者，寂不動故。身差別者，一者體大，真體遍故；二者相大，性德圓故；三者用大，遍法界動而常寂，非即離故。前遣定一，後遣定異，互相影顯，不相違故。此上總是第十三法師結申滿位。雖明佛果，故不別開，同三賢中申後位故。從此第二結申受持。於此分二：初結申受持，後結申信解。且初第一結申受持。

經：「善男子！如是諸菩薩摩訶薩，受持解說皆往十方諸佛剎土，利安有情、通達實相，如我今日等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！如是諸菩薩摩訶薩，受持解說皆往十方諸佛剎土，利安有情、通達實相，如我今日等無有異。」

解曰：如是等者，結總上也。受持解說往諸佛剎，利樂比佛勝劣懸殊，化利分同云無異矣。從此第二結申信解。於中分二：初長行顯示、後說偈重明。且初第一長行顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如是等者，結總上也。受持解說往諸佛剎，利樂比佛勝劣懸殊，化利分同云無異矣。從此第二結申信解。於中分二：初長行顯示、後說偈重明。且初第一長行顯示。

經：「善男子！十方法界一切如來，皆依此門而得成佛。若言越此得成佛者，是魔所說，非是佛說。是故汝等應如是知、如是見、如是信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！十方法界一切如來，皆依此門而得成佛。若言越此得成佛者，是魔所說，非是佛說。是故汝等應如是知、如是見、如是信解。」

解曰：皆依此門者，彰同修也。若言越此等，非佛說也。是故等者，勸生正解。知見等者，如《智論》云「若智依止奢摩他故知，依毘鉢舍那故見。」此二依止三摩提，故信解也。以三摩提作用自在，解內攀緣，由有影像，彼名勝解。從此第二說偈重明。於中分二：且初第一標佛說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：皆依此門者，彰同修也。若言越此等，非佛說也。是故等者，勸生正解。知見等者，如《智論》云「若智依止奢摩他故知，依毘鉢舍那故見。」此二依止三摩提，故信解也。以三摩提作用自在，解內攀緣，由有影像，彼名勝解。從此第二說偈重明。於中分二：且初第一標佛說偈。

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下二

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下三

經：「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：」

解曰：重頌前義也。從此第二偈頌重明。於中分三：初有一行，總明三賢；次有十行，別明十地；後有一行，結申佛果。且初第一總明三賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：重頌前義也。從此第二偈頌重明。於中分三：初有一行，總明三賢；次有十行，別明十地；後有一行，結申佛果。且初第一總明三賢。

經：「彼伏忍菩薩，於佛法長養堅固三十心，名為不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「彼伏忍菩薩，於佛法長養堅固三十心，名為不退轉。」

解曰：明所依忍。長養聖胎、堅固不退信位及心，結三不退。從此第二別明十地。文有其十：且初第一明歡喜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明所依忍。長養聖胎、堅固不退信位及心，結三不退。從此第二別明十地。文有其十：且初第一明歡喜地。

經：「初證平等性，而生諸佛家，由初得覺悟，名為歡喜地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「初證平等性，而生諸佛家，由初得覺悟，名為歡喜地。」

解曰：所證所生，初覺悟故，結名可知。從此第二明離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所證所生，初覺悟故，結名可知。從此第二明離垢地。

經：「遠離於染污，嗔等種種垢，具戒德清淨，名為離垢地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「遠離於染污，嗔等種種垢，具戒德清淨，名為離垢地。」

解曰：所離所斷所具德故。從此第三明發光地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所離所斷所具德故。從此第三明發光地。

經：「滅壞無明闇，而得諸禪定，照曜由慧光，名為發光地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「滅壞無明闇，而得諸禪定，照曜由慧光，名為發光地。」

解曰：所斷所得定慧自在故。從此第四明焰慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所斷所得定慧自在故。從此第四明焰慧地。

經：「清淨菩提分，遠離身邊見，智慧焰熾然，名為焰慧地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「清淨菩提分，遠離身邊見，智慧焰熾然，名為焰慧地。」

解曰：所修所斷焰慧增故。從此第五明難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所修所斷焰慧增故。從此第五明難勝地。

經：「如實知諸諦，世間諸技藝，種種利群生，名為難勝地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如實知諸諦，世間諸技藝，種種利群生，名為難勝地。」

解曰：所觀所習合二利故。從此第六明現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所觀所習合二利故。從此第六明現前地。

經：「觀察緣生法，無明至老死，能證彼甚深，名為現前地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「觀察緣生法，無明至老死，能證彼甚深，名為現前地。」

解曰：所觀所證了染淨矣。從此第七明遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所觀所證了染淨矣。從此第七明遠行地。

經：「方便三摩地，示現無量身，善巧應群生，名為遠行地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「方便三摩地，示現無量身，善巧應群生，名為遠行地。」

解曰：勝行相應，現身善巧故。從此第八明不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：勝行相應，現身善巧故。從此第八明不動地。

經：「住於無相海，一切佛加持，自在破魔軍，名為不動地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「住於無相海，一切佛加持，自在破魔軍，名為不動地。」

解曰：所住所勸，文如次前破天魔軍極至此地。從此第九明善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所住所勸，文如次前破天魔軍極至此地。從此第九明善慧地。

經：「得四無礙解，一音演一切，聞者悉歡喜，名為善慧地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「得四無礙解，一音演一切，聞者悉歡喜，名為善慧地。」

解曰：所得所利生歡喜故。從此第十明法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所得所利生歡喜故。從此第十明法雲地。

經：「智慧如密雲，遍滿於法界，普灑甘露法，名為法雲地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「智慧如密雲，遍滿於法界，普灑甘露法，名為法雲地。」

解曰：如雲遍滿灑法雨故。從此第三結申佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如雲遍滿灑法雨故。從此第三結申佛果。

經：「滿足無漏界，常淨解脫身，寂滅不思議，名為一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「滿足無漏界，常淨解脫身，寂滅不思議，名為一切智。」

解曰：言滿足者，即究竟義。言無漏者，漏永盡也。界者藏義，鏡智含容大功德故。或是因義，出生諸乘廣利樂故。常淨解脫身者，轉無常蘊獲常法故，清淨法界無生滅故，即真解脫體安樂故。寂滅不思議者，菩提涅槃俱寂滅故。此究竟果俱不思議，超過尋思言議道故。名為一切智者，舉智結名也。又此諸偈屬長行科，賢義類一故不別開。最後果德，如前悉矣。總是第一十三法師奉持文竟。從此第二明十六國王奉持。於中分三：初諸王奉持、次明護國法、後諸王獲益。就初第一諸王奉持，文分為五：一明護國法、二廣明七難、三明諸難因、四明般若德、五明教興廢。就初門中，文分為二：初明護國時、後明所付法。初文復二：且初第一明護國時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言滿足者，即究竟義。言無漏者，漏永盡也。界者藏義，鏡智含容大功德故。或是因義，出生諸乘廣利樂故。常淨解脫身者，轉無常蘊獲常法故，清淨法界無生滅故，即真解脫體安樂故。寂滅不思議者，菩提涅槃俱寂滅故。此究竟果俱不思議，超過尋思言議道故。名為一切智者，舉智結名也。又此諸偈屬長行科，賢義類一故不別開。最後果德，如前悉矣。總是第一十三法師奉持文竟。從此第二明十六國王奉持。於中分三：初諸王奉持、次明護國法、後諸王獲益。就初第一諸王奉持，文分為五：一明護國法、二廣明七難、三明諸難因、四明般若德、五明教興廢。就初門中，文分為二：初明護國時、後明所付法。初文復二：且初第一明護國時。

經：佛告波斯匿王：「我滅度後法欲滅時，一切有情造惡業故，令諸國土種種災起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛告波斯匿王：「我滅度後法欲滅時，一切有情造惡業故，令諸國土種種災起。」

解曰：我滅度者，總舉時也。法欲滅時者，一體、別相悉皆常住，住持三寶時有衰滅反顯不滅。有修說行即是好時，無諸難也。一切有情造惡業故者，由法衰滅，十惡增也。令諸國土種種災起者，由十惡增，有諸難起，展轉釋也。從此第二勸王持讀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：我滅度者，總舉時也。法欲滅時者，一體、別相悉皆常住，住持三寶時有衰滅反顯不滅。有修說行即是好時，無諸難也。一切有情造惡業故者，由法衰滅，十惡增也。令諸國土種種災起者，由十惡增，有諸難起，展轉釋也。從此第二勸王持讀。

經：「諸國王等，為護自身、太子王子、后妃眷屬、百官百姓、一切國土，即當受持此般若波羅蜜多，皆得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸國王等，為護自身、太子王子、后妃眷屬、百官百姓、一切國土，即當受持此般若波羅蜜多，皆得安樂。」

解曰：標勸諸王，舉勝者故，各自持讀皆獲安樂。從此第二明所付法。於中有四：且初第一明所付法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標勸諸王，舉勝者故，各自持讀皆獲安樂。從此第二明所付法。於中有四：且初第一明所付法。

經：「我以是經付屬國王，不付比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「我以是經付屬國王，不付比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。」

解曰：唯有國王能建正法，以經付囑，故不付餘。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：唯有國王能建正法，以經付囑，故不付餘。從此第二徵其所以。

經：「所以者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所以者何？」

解曰：徵不付餘者何所以也。從此第三釋不付意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：徵不付餘者何所以也。從此第三釋不付意。

經：「無王威力，不能建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無王威力，不能建立。」

解曰：餘並依王，無力建立。從此第四結勸受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：餘並依王，無力建立。從此第四結勸受持。

經：「是故汝等常當受持、讀誦解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是故汝等常當受持、讀誦解說。」

解曰：王自受持，化及草木，人臣遷善，災難自除，即護國矣。從此第二廣明七難。於中分四：一明所化境、二正明七難、三例明諸難、四結勸受持。初明化境，文分為二：初總明化境、後別明贍部。且初第一總明化境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：王自受持，化及草木，人臣遷善，災難自除，即護國矣。從此第二廣明七難。於中分四：一明所化境、二正明七難、三例明諸難、四結勸受持。初明化境，文分為二：初總明化境、後別明贍部。且初第一總明化境。

經：「大王！吾今所化大千世界，百億須彌、百億日月，一一須彌有四天下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！吾今所化大千世界，百億須彌、百億日月，一一須彌有四天下。」

解曰：總舉大千明其化境也。從此第二明贍部。於中分三：且初第一總明諸國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：總舉大千明其化境也。從此第二明贍部。於中分三：且初第一總明諸國。

經：「此贍部洲，十六大國、五百中國、十萬小國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「此贍部洲，十六大國、五百中國、十萬小國。」

解曰：此贍部洲者，從樹立號。洲形大小、身量、壽量、作業趣果、如常分別。十六大國者，至下當列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此贍部洲者，從樹立號。洲形大小、身量、壽量、作業趣果、如常分別。十六大國者，至下當列。

問：舊經但言十千小國，此言十萬，何乃甚歟？答：舊經多以教所及處而憑論也。云何知然？如《金光明》第六〈護國品〉云「此贍部洲八萬四千城邑聚落，八萬四千諸人王等，各於其國受諸快樂，皆得自在，乃至慈悲謙讓增長善根，以是因緣安隱豐樂。」此雖小賸，何所怪焉？梵本不同，各如文矣。從此第二有難受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：舊經但言十千小國，此言十萬，何乃甚歟？答：舊經多以教所及處而憑論也。云何知然？如《金光明》第六〈護國品〉云「此贍部洲八萬四千城邑聚落，八萬四千諸人王等，各於其國受諸快樂，皆得自在，乃至慈悲謙讓增長善根，以是因緣安隱豐樂。」此雖小賸，何所怪焉？梵本不同，各如文矣。從此第二有難受持。

經：「是諸國中若七難起，一切國王為除難故，受持解說此般若波羅密多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是諸國中若七難起，一切國王為除難故，受持解說此般若波羅密多。」

解曰：是諸國中若常受持，難終不起。脫若有難，即唯受持，作善之家有餘慶矣。從此第三難除安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：是諸國中若常受持，難終不起。脫若有難，即唯受持，作善之家有餘慶矣。從此第三難除安樂。

經：「七難即滅，國土安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「七難即滅，國土安樂。」

解曰：如文悉也。從此第二正明七難。於中分二：且初第一波斯匿王問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文悉也。從此第二正明七難。於中分二：且初第一波斯匿王問。

經：波斯匿王言：「云何七難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：波斯匿王言：「云何七難？」

解曰：問也。從此第二如來正答。於中分七：且初第一日月薄蝕難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：問也。從此第二如來正答。於中分七：且初第一日月薄蝕難。

經：佛言：「一者日月失度，日色改變，白色赤色黃色黑色，或二三四五日並照，月色改變，赤色黃色，日月薄蝕或有重輪，一二三四五重輪現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「一者日月失度，日色改變，白色赤色黃色黑色，或二三四五日並照，月色改變，赤色黃色，日月薄蝕或有重輪，一二三四五重輪現。」

解曰：文中有五。所謂失度、顏色改變、日體增多、日月薄蝕及以重輪。如文悉也。從此第二眾星改變難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：文中有五。所謂失度、顏色改變、日體增多、日月薄蝕及以重輪。如文悉也。從此第二眾星改變難。

經：「二者星辰失度，彗星木星火星金星水星土等諸星，各各為變，或時晝出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「二者星辰失度，彗星木星火星金星水星土等諸星，各各為變，或時晝出。」

解曰：文中有四，所謂失度，及以彗星、五星改變，并其晝出。如文悉矣。從此第三諸火焚燒難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：文中有四，所謂失度，及以彗星、五星改變，并其晝出。如文悉矣。從此第三諸火焚燒難。

經：「三者龍火鬼火人火樹火，大火四起焚燒萬物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三者龍火鬼火人火樹火，大火四起焚燒萬物。」

解曰：文中有五。言龍火者，礔礰起火。言鬼火者，能為疾疫。言人火者，世五通者遇現違緣，意願起火。言樹火者，亢陽過時，樹木起火。大火四起者，不善業熟，隨處火起。皆為難也。從此第四時候改變難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：文中有五。言龍火者，礔礰起火。言鬼火者，能為疾疫。言人火者，世五通者遇現違緣，意願起火。言樹火者，亢陽過時，樹木起火。大火四起者，不善業熟，隨處火起。皆為難也。從此第四時候改變難。

經：「四者時節改變，寒暑不恒，冬雨雷電、夏霜氷雪，雨土石山及以沙礫，非時降雹，雨赤黑水，江河汎漲，流石浮山。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「四者時節改變，寒暑不恒，冬雨雷電、夏霜氷雪，雨土石山及以沙礫，非時降雹，雨赤黑水，江河汎漲，流石浮山。」

解曰：文中有六。一時節改變，二冬夏各三，三雨土石山者，《正法念經》第二十說：阿脩羅王與諸天戰，或擎大石方八百里，或取大山名波利佉廣五百由旬，擲打諸天，以天威力即於空中箭射石碎、或火燒滅，接彼大山却打脩羅中花鬘阿脩羅匈，軍眾破散，走入海下，還住本宮海中大魚皆大怖散。雨土石山此之類也。四非時降雹，五雨水色變，六大雨過度江河汎漲流石浮山。從此第五大風數起難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：文中有六。一時節改變，二冬夏各三，三雨土石山者，《正法念經》第二十說：阿脩羅王與諸天戰，或擎大石方八百里，或取大山名波利佉廣五百由旬，擲打諸天，以天威力即於空中箭射石碎、或火燒滅，接彼大山却打脩羅中花鬘阿脩羅匈，軍眾破散，走入海下，還住本宮海中大魚皆大怖散。雨土石山此之類也。四非時降雹，五雨水色變，六大雨過度江河汎漲流石浮山。從此第五大風數起難。

經：「五者暴風數起，昏蔽日月，發屋拔樹，飛沙走石。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「五者暴風數起，昏蔽日月，發屋拔樹，飛沙走石。」

解曰：初句總標，下三為難，如文悉矣。從此第六天地亢陽難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初句總標，下三為難，如文悉矣。從此第六天地亢陽難。

經：「六者天地亢陽，陂池竭涸，草木枯死，百穀不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「六者天地亢陽，陂池竭涸，草木枯死，百穀不成。」

解曰：標難如前也。茲永泰二年景午歲夏六月，自夏乏雨，祈諸山川有將逾時，竟未嘉應。修述至此，慚不能前。對卷長想，輒申誠告。時乃偶然際會，驗不足徵。天聰俯臨，猥見搜問，其月三十日詔曰：《仁王》真經義宗護國，師演述妙旨弘誓逾深，遂得慈雲結陰、法雨流潤，時稼增茂、年豐有期。至誠之功載，深喜歎也。此實明主至道、大臣深信，五方菩薩慈力所祐也。從此第七四方賊來難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標難如前也。茲永泰二年景午歲夏六月，自夏乏雨，祈諸山川有將逾時，竟未嘉應。修述至此，慚不能前。對卷長想，輒申誠告。時乃偶然際會，驗不足徵。天聰俯臨，猥見搜問，其月三十日詔曰：《仁王》真經義宗護國，師演述妙旨弘誓逾深，遂得慈雲結陰、法雨流潤，時稼增茂、年豐有期。至誠之功載，深喜歎也。此實明主至道、大臣深信，五方菩薩慈力所祐也。從此第七四方賊來難。

經：「七者四方賊來侵國，內外兵戈競起，百姓喪亡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「七者四方賊來侵國，內外兵戈競起，百姓喪亡。」

解曰：標難如前。上來總即七文，別乃二十有九，其中縷紬數亦多矣。從此第三例明諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標難如前。上來總即七文，別乃二十有九，其中縷紬數亦多矣。從此第三例明諸難。

經：「大王！我今略說如是諸難，其有日晝不現、月夜不現，天種種災、無雲雨雪；地種種災，崩裂震動，或復血流鬼神出現，鳥獸怪異，如是災難無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！我今略說如是諸難，其有日晝不現、月夜不現，天種種災、無雲雨雪；地種種災，崩裂震動，或復血流鬼神出現，鳥獸怪異，如是災難無量無邊。」

解曰：文中有五。一日月不現、二天種種災、三地種種災、四鬼神出現、五鳥獸怪異。如是等者，例指於餘，黑白二虹諸不祥相，狼虎肆毒，草木虫傷，若國若家為難眾矣。從此第四結勸受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：文中有五。一日月不現、二天種種災、三地種種災、四鬼神出現、五鳥獸怪異。如是等者，例指於餘，黑白二虹諸不祥相，狼虎肆毒，草木虫傷，若國若家為難眾矣。從此第四結勸受持。

經：「一一災起，皆須受持讀誦解說此般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一一災起，皆須受持讀誦解說此般若波羅蜜多。」

解曰：言一一者，災無大小，皆勸受持讀誦解說。已於前云七難即滅國土安樂，故此但勸，不重言滅耳。從此第三明諸難因。於中分三：且初第一波斯匿王問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言一一者，災無大小，皆勸受持讀誦解說。已於前云七難即滅國土安樂，故此但勸，不重言滅耳。從此第三明諸難因。於中分三：且初第一波斯匿王問。

經：爾時十六國王聞佛所說，皆悉驚怖。波斯匿王白佛言：「世尊！何故天地有是災難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時十六國王聞佛所說，皆悉驚怖。波斯匿王白佛言：「世尊！何故天地有是災難？」

解曰：十六國王者，聖眾雖聞以超怖畏，諸王為國皆悉驚怖，波斯匿王故發茲問。從此第二世尊正答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十六國王者，聖眾雖聞以超怖畏，諸王為國皆悉驚怖，波斯匿王故發茲問。從此第二世尊正答。

經：佛言：「大王！由贍部洲大小國邑一切人民，不孝父母、不敬師長沙門婆羅門，國王大臣不行正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「大王！由贍部洲大小國邑一切人民，不孝父母、不敬師長沙門婆羅門，國王大臣不行正法。」

解曰：由贍部洲者，舉其總也。於四大洲災難異者，如《正法念經》第十八云「東弗婆提若，彼洲人不修法行，惡龍增長，震吼大雷如大山崩，或耀電光雲中龍現，猶如黑雲其頸三頭，或作蛇身彼心柔軟，見是事已皆得疾苦，故衰惱也。西瞿陀尼眾生心濡，不修法行，非法惡龍空山嶮處降澍洪雨，一切水濁，彼若飲者得大衰惱。北欝單越，如第二天，若彼世間不孝父母，惡龍自在起大黑雲，猶如黑山奄蔽日光，蓮花即合無有香氣失金色光，僧迦賖山鳥嗚麁惡，彼見是事愁惱怯劣，雲中出風吹眾樂音，皆悉散滅不可愛樂。以此為難。閻浮提中有其四緣：一者飢儉、二者刀兵、三者毒風、四者惡雨，由此緣故喪失身命。此總明也，北西東南此四大洲，難漸增故。大小國邑者，舉其別也。下別六緣：一者不孝父母生身本故；二者不敬師長成德本故；三者不敬沙門良福田故；四者不敬婆羅門有志道故；五者國王不行正法；六者大臣不行正法。有一於此，必有難生。若具斯六，災難競起。」何以知者？如《正法念》第十九說：云何因緣，惡龍脩羅損滅不勝？不作衰損壞諸世間。由閻浮提大小國邑，若修行正法、孝養父母、供養沙門及諸耆老，若王大臣修行正法，爾時地神諸夜叉等，即向大海婆修吉等法行龍王說是事已，復告虛空諸夜叉等，以疾神力告四天王，如是展轉至上諸禪悉知是已，乃至時婆修吉自莊嚴已，即往非法諸龍之所，作如是言：「汝行非法，非為善伴。我欲與汝決其勝負。」是時非法惱亂龍王聞是語已，即起莊嚴震雷耀電，礔礰起火、降澍大雨。由前善等，婆修吉勝、惡龍破壞，令閻浮提雨澤以時，人民安樂永無災難。若閻浮提不孝父母，乃至王臣不行正法，婆修吉等龍王破散、諸大惡龍增其勢力，令閻浮提災旱水澇，人民飢饉種種災起。閻浮提中邪見論師不識因果妄作是言，地動星流、大風大雨，妄說豐儉或言吉凶，無有真實。若天魔梵、若阿脩羅，不能如是知微細業因緣果報，不能思惟我此法律十善業道。唯佛世尊如實能知也。然十善業、十不善業，遂令彼等善惡地神、二種夜叉、法非法行二種龍王、天阿脩羅種種勝負，人中伏咎獲如是報。彼十八九至第二十，廣說大精，講者敘矣。從此第三結諸難起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：由贍部洲者，舉其總也。於四大洲災難異者，如《正法念經》第十八云「東弗婆提若，彼洲人不修法行，惡龍增長，震吼大雷如大山崩，或耀電光雲中龍現，猶如黑雲其頸三頭，或作蛇身彼心柔軟，見是事已皆得疾苦，故衰惱也。西瞿陀尼眾生心濡，不修法行，非法惡龍空山嶮處降澍洪雨，一切水濁，彼若飲者得大衰惱。北欝單越，如第二天，若彼世間不孝父母，惡龍自在起大黑雲，猶如黑山奄蔽日光，蓮花即合無有香氣失金色光，僧迦賖山鳥嗚麁惡，彼見是事愁惱怯劣，雲中出風吹眾樂音，皆悉散滅不可愛樂。以此為難。閻浮提中有其四緣：一者飢儉、二者刀兵、三者毒風、四者惡雨，由此緣故喪失身命。此總明也，北西東南此四大洲，難漸增故。大小國邑者，舉其別也。下別六緣：一者不孝父母生身本故；二者不敬師長成德本故；三者不敬沙門良福田故；四者不敬婆羅門有志道故；五者國王不行正法；六者大臣不行正法。有一於此，必有難生。若具斯六，災難競起。」何以知者？如《正法念》第十九說：云何因緣，惡龍脩羅損滅不勝？不作衰損壞諸世間。由閻浮提大小國邑，若修行正法、孝養父母、供養沙門及諸耆老，若王大臣修行正法，爾時地神諸夜叉等，即向大海婆修吉等法行龍王說是事已，復告虛空諸夜叉等，以疾神力告四天王，如是展轉至上諸禪悉知是已，乃至時婆修吉自莊嚴已，即往非法諸龍之所，作如是言：「汝行非法，非為善伴。我欲與汝決其勝負。」是時非法惱亂龍王聞是語已，即起莊嚴震雷耀電，礔礰起火、降澍大雨。由前善等，婆修吉勝、惡龍破壞，令閻浮提雨澤以時，人民安樂永無災難。若閻浮提不孝父母，乃至王臣不行正法，婆修吉等龍王破散、諸大惡龍增其勢力，令閻浮提災旱水澇，人民飢饉種種災起。閻浮提中邪見論師不識因果妄作是言，地動星流、大風大雨，妄說豐儉或言吉凶，無有真實。若天魔梵、若阿脩羅，不能如是知微細業因緣果報，不能思惟我此法律十善業道。唯佛世尊如實能知也。然十善業、十不善業，遂令彼等善惡地神、二種夜叉、法非法行二種龍王、天阿脩羅種種勝負，人中伏咎獲如是報。彼十八九至第二十，廣說大精，講者敘矣。從此第三結諸難起。

經：「由此諸惡，有是難興。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「由此諸惡，有是難興。」

解曰：文易可知。從此第四明般若德。於中分二：初明般若德、後結勸奉持。初明德中，文分為二：初明具眾德、後舉喻以明。且初第一明具眾德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：文易可知。從此第四明般若德。於中分二：初明般若德、後結勸奉持。初明德中，文分為二：初明具眾德、後舉喻以明。且初第一明具眾德。

經：「大王！般若波羅蜜多能出生一切諸佛法、一切菩薩解脫法、一切國王無上法、一切有情出離法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！般若波羅蜜多能出生一切諸佛法、一切菩薩解脫法、一切國王無上法、一切有情出離法。」

解曰：般若波羅蜜多者，示法體也。次彰佛母，諸菩薩母，解脫法故。次諸國王願護國者，無上法寶，無與等也。後一切有情若稱其名，若復於經受持讀誦，定出離故。從此第二舉喻釋成。於中分三：初總明喻體、次別顯勝德、後結申般若。且初第一總彰喻體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：般若波羅蜜多者，示法體也。次彰佛母，諸菩薩母，解脫法故。次諸國王願護國者，無上法寶，無與等也。後一切有情若稱其名，若復於經受持讀誦，定出離故。從此第二舉喻釋成。於中分三：初總明喻體、次別顯勝德、後結申般若。且初第一總彰喻體。

經：「如摩尼寶，體具眾德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如摩尼寶，體具眾德。」

解曰：如謂舉喻。梵云摩尼，此翻為寶，順舊譯也。新云末尼，具足應云震跢末尼，此云思惟寶。會意翻云如意寶珠，隨意所求皆滿足故。體具眾德者，標下眾德也。從此第二別顯勝德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如謂舉喻。梵云摩尼，此翻為寶，順舊譯也。新云末尼，具足應云震跢末尼，此云思惟寶。會意翻云如意寶珠，隨意所求皆滿足故。體具眾德者，標下眾德也。從此第二別顯勝德。

經：「能鎮毒龍、諸惡鬼神，能遂人心所求滿足，能應輪王，名如意珠。能令難陀、跋難陀等諸大龍王降霔甘雨、潤澤草木，若於闇夜置高幢上，光照天地明如日出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能鎮毒龍、諸惡鬼神，能遂人心所求滿足，能應輪王，名如意珠。能令難陀、跋難陀等諸大龍王降霔甘雨、潤澤草木，若於闇夜置高幢上，光照天地明如日出。」

解曰：能鎮毒龍者，鎮惡龍鬼德。謂摩尼寶鎮諸毒龍，止惡風雨；鎮惡鬼神，不行疾疫，不令非法夭害有情。能遂人心者，遂人所求德。謂摩尼寶，若有所求，衣服飲食及諸珍寶，所須皆得。能應輪王者，輪王意珠德。謂摩尼寶應轉輪王，隨王之意所須皆得。能令難陀等者，龍降甘雨德。謂摩尼寶能令難陀此翻云喜、跋難陀者此云賢喜，等者等和修吉等諸大龍王，隨順法行，降霔甘雨、潤澤草木。若於闇夜者，光照天地德。謂摩尼寶若於闇夜，置高幢上，光照天地明如日出，無所不見。從此第三結申般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：能鎮毒龍者，鎮惡龍鬼德。謂摩尼寶鎮諸毒龍，止惡風雨；鎮惡鬼神，不行疾疫，不令非法夭害有情。能遂人心者，遂人所求德。謂摩尼寶，若有所求，衣服飲食及諸珍寶，所須皆得。能應輪王者，輪王意珠德。謂摩尼寶應轉輪王，隨王之意所須皆得。能令難陀等者，龍降甘雨德。謂摩尼寶能令難陀此翻云喜、跋難陀者此云賢喜，等者等和修吉等諸大龍王，隨順法行，降霔甘雨、潤澤草木。若於闇夜者，光照天地德。謂摩尼寶若於闇夜，置高幢上，光照天地明如日出，無所不見。從此第三結申般若。

經：「此般若波羅蜜多亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「此般若波羅蜜多亦復如是。」

解曰：謂此般若具前眾德，能鎮信解一切有情、三毒惡龍、五見諸鬼故。又若受持讀誦之者，一切所求官位富饒、男女慧解、行來隨意，人天果報等能遂人心皆滿足故。又此即是諸佛法王菩提涅槃無上意珠，從淨法界等流出故。又諸菩薩起大悲雲，於諸世界廣為有情灑甘露法，當根攝益，皆潤澤故。又此能為生死長夜大黑闇中寶炬智燈，令受持者發生三慧，破無明闇如日照故。亦如是言，顯具德矣。從此第二結勸奉持。於中分四：且初第一勸正供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：謂此般若具前眾德，能鎮信解一切有情、三毒惡龍、五見諸鬼故。又若受持讀誦之者，一切所求官位富饒、男女慧解、行來隨意，人天果報等能遂人心皆滿足故。又此即是諸佛法王菩提涅槃無上意珠，從淨法界等流出故。又諸菩薩起大悲雲，於諸世界廣為有情灑甘露法，當根攝益，皆潤澤故。又此能為生死長夜大黑闇中寶炬智燈，令受持者發生三慧，破無明闇如日照故。亦如是言，顯具德矣。從此第二結勸奉持。於中分四：且初第一勸正供養。

經：「汝等諸王應作寶幢及以幡蓋，燒燈散花廣大供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「汝等諸王應作寶幢及以幡蓋，燒燈散花廣大供養。」

解曰：廣建道場，表其敬也。從此第二置經之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：廣建道場，表其敬也。從此第二置經之處。

經：「寶函盛經，置於寶案。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「寶函盛經，置於寶案。」

解曰：寶函寶案，表至重也。從此第三行常引前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：寶函寶案，表至重也。從此第三行常引前。

經：「若欲行時，常導其前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若欲行時，常導其前。」

解曰：王若行時，常以此經導引其前。傳聞西方有佛法處，諸國國王皆以般若為鎮國寶，王若出行以經先導，即得國界無災難矣。從此第四住處供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：王若行時，常以此經導引其前。傳聞西方有佛法處，諸國國王皆以般若為鎮國寶，王若出行以經先導，即得國界無災難矣。從此第四住處供養。

經：「所在住處作七寶帳，眾寶為座，置經於上種種供養，如事父母，亦如諸天奉事帝釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所在住處作七寶帳，眾寶為座，置經於上種種供養，如事父母，亦如諸天奉事帝釋。」

解曰：所在住處者，明置經處。喻申供養，文易悉也。從此第五明教興廢。於中分二：且初第一明因教興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所在住處者，明置經處。喻申供養，文易悉也。從此第五明教興廢。於中分二：且初第一明因教興。

經：「大王！我見諸國一切人王，皆由過去供五百佛恭敬供養得為帝王，一切聖人得道果者來生其國，作大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！我見諸國一切人王，皆由過去供五百佛恭敬供養得為帝王，一切聖人得道果者來生其國，作大利益。」

解曰：皆由過去者，明久侍多佛及聖人來生，種種興建作大利益。如《金剛般若》云「如來滅後後五百歲，能生信心以此為實，當知是人乃至以於無量千萬佛所種諸善根。」何況人王興建般若，非侍多佛能致此歟？從此第二明諸難起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：皆由過去者，明久侍多佛及聖人來生，種種興建作大利益。如《金剛般若》云「如來滅後後五百歲，能生信心以此為實，當知是人乃至以於無量千萬佛所種諸善根。」何況人王興建般若，非侍多佛能致此歟？從此第二明諸難起。

經：「若王福盡無道之時，聖人捨去，災難競起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若王福盡無道之時，聖人捨去，災難競起。」

解曰：如文易了。從此第二明護國法。於中分三：初明護國人、次明護國法、後世尊印述。初護國人中，文分為二：初佛令護國、後菩薩敬承。初文復三：初告示諸王、次誡諸菩薩、後立像供養。且初第一告示諸王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文易了。從此第二明護國法。於中分三：初明護國人、次明護國法、後世尊印述。初護國人中，文分為二：初佛令護國、後菩薩敬承。初文復三：初告示諸王、次誡諸菩薩、後立像供養。且初第一告示諸王。

經：「大王！若未來世有諸國王建立正法、護三寶者，我令五方菩薩摩訶薩眾往護其國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！若未來世有諸國王建立正法、護三寶者，我令五方菩薩摩訶薩眾往護其國。」

解曰：建立正法者，此有二種：一世間正法，如《金光明》云治擯如法故；二出世正法，諸佛所說解脫法故。餘文易了，無勞重釋。從此第二誡諸菩薩。於中分五：且初第一東方菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：建立正法者，此有二種：一世間正法，如《金光明》云治擯如法故；二出世正法，諸佛所說解脫法故。餘文易了，無勞重釋。從此第二誡諸菩薩。於中分五：且初第一東方菩薩。

經：「東方金剛手菩薩摩訶薩，手持金剛杵，放青色光，與四俱𦙁菩薩往護其國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「東方金剛手菩薩摩訶薩，手持金剛杵，放青色光，與四俱𦙁菩薩往護其國。」

解曰：言金剛者，如三藏所持梵本《金剛頂瑜伽經》云「堅固、利用，具二義也。」依彼釋者，然五菩薩依二種輪現身有異：一者法輪，現真實身，所修行願報得身故。二教令輪，示威怒身，由起大悲現威猛故。此金剛手，即普賢菩薩也。手持金剛杵者，所起正智猶如金剛，能斷我法微細障故。依教令輪，現作威怒降三世金剛，三頭八臂，摧伏一切摩醯首羅大自在天諸魔軍眾，能害正法惱眾生者令調伏故。放青色光者，顯能除遣魔等眾也。與彼東方持國天王，及將無量乾闥婆眾、毘舍闍眾而為眷屬。四俱胝者，且一俱胝，如《花嚴經》第四十五〈阿僧祇品〉云「百洛叉為一俱胝」，當此百億也，餘三准知。從此第二南方菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言金剛者，如三藏所持梵本《金剛頂瑜伽經》云「堅固、利用，具二義也。」依彼釋者，然五菩薩依二種輪現身有異：一者法輪，現真實身，所修行願報得身故。二教令輪，示威怒身，由起大悲現威猛故。此金剛手，即普賢菩薩也。手持金剛杵者，所起正智猶如金剛，能斷我法微細障故。依教令輪，現作威怒降三世金剛，三頭八臂，摧伏一切摩醯首羅大自在天諸魔軍眾，能害正法惱眾生者令調伏故。放青色光者，顯能除遣魔等眾也。與彼東方持國天王，及將無量乾闥婆眾、毘舍闍眾而為眷屬。四俱胝者，且一俱胝，如《花嚴經》第四十五〈阿僧祇品〉云「百洛叉為一俱胝」，當此百億也，餘三准知。從此第二南方菩薩。

經：「南方金剛寶菩薩摩訶薩，手持金剛摩尼，放白色光，與四俱胝菩薩往護其國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「南方金剛寶菩薩摩訶薩，手持金剛摩尼，放白色光，與四俱胝菩薩往護其國。」

解曰：言金剛寶者，如彼經云，虛空藏菩薩也。依前法輪，現勝妙身，修檀等行，三輪淨故。手持金剛摩尼者，體淨堅密猶如金剛，即是金剛如意寶也，隨諸有情所求皆得也。依教令輪，現作威怒甘露軍吒利金剛，示現八臂，摧伏一切阿脩羅眾、炎魔眷屬、諸惡鬼神，惱害有情行疾疫者，令調伏故。放白色光者，顯能除遣脩羅等也。與彼南方增長天王，及將無量恭畔荼眾、薜荔多眾而為眷屬，餘如文矣。從此第三西方菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言金剛寶者，如彼經云，虛空藏菩薩也。依前法輪，現勝妙身，修檀等行，三輪淨故。手持金剛摩尼者，體淨堅密猶如金剛，即是金剛如意寶也，隨諸有情所求皆得也。依教令輪，現作威怒甘露軍吒利金剛，示現八臂，摧伏一切阿脩羅眾、炎魔眷屬、諸惡鬼神，惱害有情行疾疫者，令調伏故。放白色光者，顯能除遣脩羅等也。與彼南方增長天王，及將無量恭畔荼眾、薜荔多眾而為眷屬，餘如文矣。從此第三西方菩薩。

經：「西方金剛利菩薩摩訶薩，手持金剛劍，放金色光，與四俱胝菩薩往護其國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「西方金剛利菩薩摩訶薩，手持金剛劍，放金色光，與四俱胝菩薩往護其國。」

解曰：言金剛利者，如彼經云，文殊師利菩薩也。依前法輪現勝妙身，正智圓滿，得自在故。手持金剛劍者，示其所作能斷自他俱生障故。依教令輪，現作威怒六足金剛，首臂各六，坐水牛上，摧伏一切諸惡毒龍，與惡風雨損有情者，令調伏故。放金色光者，顯能除遣惡龍等也。與彼西方廣目天王，及將無量諸龍、富單那眾而為眷屬，餘如文矣。從此第四北方菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言金剛利者，如彼經云，文殊師利菩薩也。依前法輪現勝妙身，正智圓滿，得自在故。手持金剛劍者，示其所作能斷自他俱生障故。依教令輪，現作威怒六足金剛，首臂各六，坐水牛上，摧伏一切諸惡毒龍，與惡風雨損有情者，令調伏故。放金色光者，顯能除遣惡龍等也。與彼西方廣目天王，及將無量諸龍、富單那眾而為眷屬，餘如文矣。從此第四北方菩薩。

經：「北方金剛藥叉菩薩摩訶薩，手持金剛鈴，放瑠璃色光，與四俱胝藥叉往護其國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「北方金剛藥叉菩薩摩訶薩，手持金剛鈴，放瑠璃色光，與四俱胝藥叉往護其國。」

解曰：梵云藥叉，此云威德，又翻為盡，能盡諸怨故。如彼經云，摧一切魔怨菩薩也。依前法輪，現勝妙身，事智圓滿，得自在故。手持金剛鈴者，鈴音震擊，覺悟有情，表以般若警群迷故。依教令輪，現作威怒淨身金剛，示四臂身，摧伏一切可畏藥叉，常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者，令調伏故。放瑠璃色光者，顯能除遣藥叉等也。與彼北方多聞天王，及將無量藥叉、無量邏剎娑眾而為眷屬，餘如文矣。從此第五中方菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：梵云藥叉，此云威德，又翻為盡，能盡諸怨故。如彼經云，摧一切魔怨菩薩也。依前法輪，現勝妙身，事智圓滿，得自在故。手持金剛鈴者，鈴音震擊，覺悟有情，表以般若警群迷故。依教令輪，現作威怒淨身金剛，示四臂身，摧伏一切可畏藥叉，常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者，令調伏故。放瑠璃色光者，顯能除遣藥叉等也。與彼北方多聞天王，及將無量藥叉、無量邏剎娑眾而為眷屬，餘如文矣。從此第五中方菩薩。

經：「中方金剛波羅密多菩薩摩訶薩，手持金剛輪，放五色光，與四俱胝菩薩往護其國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「中方金剛波羅密多菩薩摩訶薩，手持金剛輪，放五色光，與四俱胝菩薩往護其國。」

解曰：言金剛波羅密多者，此云到彼岸也。如彼經云，轉法輪菩薩也。依前法輪，現勝妙身，行願圓滿住等覺位也。手持金剛輪者，毘盧遮那佛初成正覺請轉法輪，以表示也。又以法輪化導有情，令無數量至彼岸故。依教令輪，現作威怒不動金剛，摧伏一切鬼魅惑亂諸障惱者，令調伏故。五色光者，顯具眾德，破前諸闇也。與天帝釋，及將無量諸天而為眷屬，餘如文矣。從此第三立像供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言金剛波羅密多者，此云到彼岸也。如彼經云，轉法輪菩薩也。依前法輪，現勝妙身，行願圓滿住等覺位也。手持金剛輪者，毘盧遮那佛初成正覺請轉法輪，以表示也。又以法輪化導有情，令無數量至彼岸故。依教令輪，現作威怒不動金剛，摧伏一切鬼魅惑亂諸障惱者，令調伏故。五色光者，顯具眾德，破前諸闇也。與天帝釋，及將無量諸天而為眷屬，餘如文矣。從此第三立像供養。

經：「是五菩薩摩訶薩，各與如是無量大眾，於汝國中作大利益，當立形像而供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是五菩薩摩訶薩，各與如是無量大眾，於汝國中作大利益，當立形像而供養之。」

解曰：作大利益者，謂五菩薩各作己利護諸世間。當立形像者，隨於所在，以彩畫等作其形像。尊敬供養，如別軌儀。從此第二菩薩敬承。於中分三：且初第一菩薩敬承。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：作大利益者，謂五菩薩各作己利護諸世間。當立形像者，隨於所在，以彩畫等作其形像。尊敬供養，如別軌儀。從此第二菩薩敬承。於中分三：且初第一菩薩敬承。

經：爾時金剛手菩薩摩訶薩等即從座起，頂禮佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時金剛手菩薩摩訶薩等即從座起，頂禮佛足，却住一面。

解曰：彰敬承也。從此第二明有經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：彰敬承也。從此第二明有經處。

經：而白佛言：「世尊！我等本願，承佛神力，十方世界一切國土，若有此經受持讀誦解說之處，我當各與如是眷屬，於一念頃即至其所，守護正法建立正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：而白佛言：「世尊！我等本願，承佛神力，十方世界一切國土，若有此經受持讀誦解說之處，我當各與如是眷屬，於一念頃即至其所，守護正法建立正法。」

解曰：我等本願者，一即本願、二即承佛神力也。於一念頃者，明其迅速守護建立般若法故。從此第三明除災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：我等本願者，一即本願、二即承佛神力也。於一念頃者，明其迅速守護建立般若法故。從此第三明除災難。

經：「令其國界無諸災難，刀兵疾疫一切皆除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「令其國界無諸災難，刀兵疾疫一切皆除。」

解曰：上二句標，下二句列，七難三災是所除故。從此第二明護國法。於中分二：初明有勝法、後說陀羅尼。初中復二：且初第一明有勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上二句標，下二句列，七難三災是所除故。從此第二明護國法。於中分二：初明有勝法、後說陀羅尼。初中復二：且初第一明有勝法。

經：「世尊！我有陀羅尼，能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「世尊！我有陀羅尼，能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門。」

解曰：陀羅尼者，此云總持。神力加持威靈無匹，摧邪殄惡，名陀羅尼。出體辨類，如前釋故。能加持擁護者，謂諸國王建立正法，及於所在受持之者，皆擁護故。是一切等者，此陀羅尼密申實相觀照般若，佛從彼生、因彼成佛，即為出生速疾門故。從此第二明除災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：陀羅尼者，此云總持。神力加持威靈無匹，摧邪殄惡，名陀羅尼。出體辨類，如前釋故。能加持擁護者，謂諸國王建立正法，及於所在受持之者，皆擁護故。是一切等者，此陀羅尼密申實相觀照般若，佛從彼生、因彼成佛，即為出生速疾門故。從此第二明除災難。

經：「若人得聞一經於耳，所有罪障悉皆消滅，況復誦習而令通利，以法威力當令國界永無眾難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若人得聞一經於耳，所有罪障悉皆消滅，況復誦習而令通利，以法威力當令國界永無眾難。」

解曰：所有罪障者，謂若一聞，三障皆滅。況能誦習修行通利，令家令國有諸災難耶？從此第二說陀羅尼。於中有二：且初第一標彼同說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所有罪障者，謂若一聞，三障皆滅。況能誦習修行通利，令家令國有諸災難耶？從此第二說陀羅尼。於中有二：且初第一標彼同說。

經：即於佛前，異口同音說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：即於佛前，異口同音說陀羅尼曰：

解曰：明同說也。從此第二說陀羅尼。於中分二：初明三歸依、後正明宗旨。初中復二：且初第一總標三歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明同說也。從此第二說陀羅尼。於中分二：初明三歸依、後正明宗旨。初中復二：且初第一總標三歸。

經：「娜謨囉怛娜怛囉夜耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「娜謨囉怛娜怛囉夜耶。」

解曰：梵云娜謨，此云歸命。梵云囉怛娜，此翻云寶。梵云怛囉夜野，此翻云三。彼云歸命寶三，此云歸命三寶。謂由持經誦陀羅尼者密語，乃云歸命三寶也，何須歸依。自下謹依三藏《金剛頂瑜伽經》梵夾對翻解也。如彼經云歸依佛陀者，即得諸佛五菩薩等一切菩薩與諸眷屬皆來加護。謂諸菩薩尊敬菩提心，見發菩提心、歸依佛者，常加護故。歸依達摩，即得帝釋并諸眷屬四天王等皆來加護。謂由帝釋往因危難得般若法加護獲益，常尊敬故。歸依僧伽，即得色究竟天五淨居等并諸眷屬皆來加護。謂諸菩薩及聲聞僧，居彼天中住現法樂，常尊敬故。從此第二別明三歸。於中分二：且初第一明歸佛寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：梵云娜謨，此云歸命。梵云囉怛娜，此翻云寶。梵云怛囉夜野，此翻云三。彼云歸命寶三，此云歸命三寶。謂由持經誦陀羅尼者密語，乃云歸命三寶也，何須歸依。自下謹依三藏《金剛頂瑜伽經》梵夾對翻解也。如彼經云歸依佛陀者，即得諸佛五菩薩等一切菩薩與諸眷屬皆來加護。謂諸菩薩尊敬菩提心，見發菩提心、歸依佛者，常加護故。歸依達摩，即得帝釋并諸眷屬四天王等皆來加護。謂由帝釋往因危難得般若法加護獲益，常尊敬故。歸依僧伽，即得色究竟天五淨居等并諸眷屬皆來加護。謂諸菩薩及聲聞僧，居彼天中住現法樂，常尊敬故。從此第二別明三歸。於中分二：且初第一明歸佛寶。

經：「娜莫阿哩夜吠路者娜野怛他𧃯多夜囉訶諦三藐三沒䭾野。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「娜莫阿哩夜吠路者娜野怛他𧃯多夜囉訶諦三藐三沒䭾野。」

解曰：娜莫者，歸命也，亦云稽首，亦云頂禮也。阿哩夜者，此云聖者。吠路者娜野者，此云遍照，亦云大日。如世間日唯照一邊，晝照夜不照，照一世界不照餘世界，但得名日，不得名大。毘盧遮那名大日者，色身法身普周法界，十方世界悉皆照曜。若人稱名歸命禮拜，則得法界諸佛菩薩聖賢八部加持衛護也。怛他𧃯多夜者，此云如來。囉訶諦者，此云應供，亦云害怨，亦云不生也。三藐者，此云正也。三沒陀野者，此云等覺。順此方言，即云歸命聖者遍照如來、應供、正等覺，即本師也。此闕法寶，下宗旨中廣明法寶，故此略也。從此第二明歸僧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：娜莫者，歸命也，亦云稽首，亦云頂禮也。阿哩夜者，此云聖者。吠路者娜野者，此云遍照，亦云大日。如世間日唯照一邊，晝照夜不照，照一世界不照餘世界，但得名日，不得名大。毘盧遮那名大日者，色身法身普周法界，十方世界悉皆照曜。若人稱名歸命禮拜，則得法界諸佛菩薩聖賢八部加持衛護也。怛他𧃯多夜者，此云如來。囉訶諦者，此云應供，亦云害怨，亦云不生也。三藐者，此云正也。三沒陀野者，此云等覺。順此方言，即云歸命聖者遍照如來、應供、正等覺，即本師也。此闕法寶，下宗旨中廣明法寶，故此略也。從此第二明歸僧寶。

經：「娜莫阿哩野三滿多跋捺囉野冐地薩怛嚩野摩賀薩怛嚩野摩賀迦嚕抳迦野。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「娜莫阿哩野三滿多跋捺囉野冐地薩怛嚩野摩賀薩怛嚩野摩賀迦嚕抳迦野。」