仁王護國般若波羅蜜多經疏

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中一

青龍寺翻經講論沙門良賁奉 詔述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青龍寺翻經講論沙門良賁奉 詔述

觀如來品第二明觀照般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀如來品第二明觀照般若。

從此第二明觀照中，文分為二：且初第一波斯匿王問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二明觀照中，文分為二：且初第一波斯匿王問。

經：波斯匿王白佛言：「諸法實性清淨平等，非有非無，智云何照？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：波斯匿王白佛言：「諸法實性清淨平等，非有非無，智云何照？」

解曰：舉前法性以問智也。諸法實性者，即諸法性也。清淨者，非塵染也。言平等者，無高下也。非有非無者，舉如問智也。法若是有，稱有而知；法若是無，稱無而解。既非有無，智云何照？從此第二如來正答。於中分三：一明諸法空、二諸法假有、三聖智次第。初法空中，文分為二：初明境非有、後明智照空。初境非有，文分為二：初法自性空、後生滅明空。初法體空，文復分三：且初第一答智有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：舉前法性以問智也。諸法實性者，即諸法性也。清淨者，非塵染也。言平等者，無高下也。非有非無者，舉如問智也。法若是有，稱有而知；法若是無，稱無而解。既非有無，智云何照？從此第二如來正答。於中分三：一明諸法空、二諸法假有、三聖智次第。初法空中，文分為二：初明境非有、後明智照空。初境非有，文分為二：初法自性空、後生滅明空。初法體空，文復分三：且初第一答智有無。

經：佛言：「大王！智照實性非有非無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「大王！智照實性非有非無。」

解曰：明能照智稱境而觀，非有非無通境智矣。叡法師云：「萬物非無，宗之者無相；虛宗非有，照之者無心。」故聖人以無心真智照無相虛宗，內外兩冥、境智俱寂即其照也。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明能照智稱境而觀，非有非無通境智矣。叡法師云：「萬物非無，宗之者無相；虛宗非有，照之者無心。」故聖人以無心真智照無相虛宗，內外兩冥、境智俱寂即其照也。從此第二徵其所以。

經：「所以者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所以者何？」

解曰：智照實性非有無者，何所以也。從此第三釋諸法空。文分為二：且初第一總明法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：智照實性非有無者，何所以也。從此第三釋諸法空。文分為二：且初第一總明法空。

經：「法性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「法性空故。」

解曰：法者諸法、性者實性，法及法性悉皆空故。然於諸法執見不同，凡夫於法執有是非，外道於法執我執法，小乘於法執實色心，大乘於法達無自性。了法即空名法性空。從此第二即法明空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：法者諸法、性者實性，法及法性悉皆空故。然於諸法執見不同，凡夫於法執有是非，外道於法執我執法，小乘於法執實色心，大乘於法達無自性。了法即空名法性空。從此第二即法明空。

經：「是即色受想行識、十二處、十八界、士夫六界、十二因緣、二諦四諦一切皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是即色受想行識、十二處、十八界、士夫六界、十二因緣、二諦四諦一切皆空。」

解曰：謂蘊處界、士夫六界、外道異生執實起倒，舉以明空。十二因緣，明獨覺觀。言四諦者，明聲聞觀。言二諦者，明菩薩觀。悉無自性一切皆空，前四後一如上已明。緣生二諦，至下當悉。從此第二生滅明空。文分為四：且初第一標生滅空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：謂蘊處界、士夫六界、外道異生執實起倒，舉以明空。十二因緣，明獨覺觀。言四諦者，明聲聞觀。言二諦者，明菩薩觀。悉無自性一切皆空，前四後一如上已明。緣生二諦，至下當悉。從此第二生滅明空。文分為四：且初第一標生滅空。

經：「是諸法等即生即滅、即有即空，剎那剎那亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是諸法等即生即滅、即有即空，剎那剎那亦復如是。」

解曰：前明諸法無自性空，此明諸法生滅故空，隨對有情當根破執。是諸法等即生即滅即有即空者，謂前蘊等諸有為法，體不堅住念念遷流，若疾炎過同懸流度，隨生即滅念念皆空。然有為相，或說四者，如《婆沙論》，能起名生、能安名住、能衰名異、能壞名滅，生居未來、餘三現在。又《唯識》云「本無今有，有位名生。生位暫停，即說為住。住別前後，復立異名。暫有還無，無時名滅。前三現在，滅居過去。」此為正也。說三相者，如《俱舍論》引經說三，一起、二住異、三盡。論有兩解，如常今別。說二相者，如此經云「即生即滅」。瑜伽同此，如彼論云「生及住異俱名生品，滅名滅品。諸弟子眾應觀諸法生滅而住。」說一相者，如經偈云「諸行無常」。諸者眾也，行謂遷流，通曰有為，總名諸行。言無常者，如《瑜伽論》八十一云「有起盡故名無常也。合生滅二總名無常。」五十二說「若由此相起厭思惟，為令厭患離欲解脫，合說生滅為無常故。何謂無常？有非恒有、無非恒無，二無常相故云無常。經言生滅，乘略明故。」剎那剎那亦復如是者，言剎那者時極少也，如言極微色極少也。生滅有二：一者剎那、二者一期，此非一期云剎那矣。何名剎那？緣和合法得自體頃。又行動法度一極微，如是名為一剎那量。重言剎那者，破情計也。有情妄倒執法常有，謂聞諸法生滅故空，即作是念：唯現在法剎那生滅，過去未來體應常住。為破此計，故明諸法無始時來，過去已滅、現在今滅、未來當滅，念念遷流皆剎那滅。是故經云「剎那剎那亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前明諸法無自性空，此明諸法生滅故空，隨對有情當根破執。是諸法等即生即滅即有即空者，謂前蘊等諸有為法，體不堅住念念遷流，若疾炎過同懸流度，隨生即滅念念皆空。然有為相，或說四者，如《婆沙論》，能起名生、能安名住、能衰名異、能壞名滅，生居未來、餘三現在。又《唯識》云「本無今有，有位名生。生位暫停，即說為住。住別前後，復立異名。暫有還無，無時名滅。前三現在，滅居過去。」此為正也。說三相者，如《俱舍論》引經說三，一起、二住異、三盡。論有兩解，如常今別。說二相者，如此經云「即生即滅」。瑜伽同此，如彼論云「生及住異俱名生品，滅名滅品。諸弟子眾應觀諸法生滅而住。」說一相者，如經偈云「諸行無常」。諸者眾也，行謂遷流，通曰有為，總名諸行。言無常者，如《瑜伽論》八十一云「有起盡故名無常也。合生滅二總名無常。」五十二說「若由此相起厭思惟，為令厭患離欲解脫，合說生滅為無常故。何謂無常？有非恒有、無非恒無，二無常相故云無常。經言生滅，乘略明故。」剎那剎那亦復如是者，言剎那者時極少也，如言極微色極少也。生滅有二：一者剎那、二者一期，此非一期云剎那矣。何名剎那？緣和合法得自體頃。又行動法度一極微，如是名為一剎那量。重言剎那者，破情計也。有情妄倒執法常有，謂聞諸法生滅故空，即作是念：唯現在法剎那生滅，過去未來體應常住。為破此計，故明諸法無始時來，過去已滅、現在今滅、未來當滅，念念遷流皆剎那滅。是故經云「剎那剎那亦復如是」。

問：即滅為同剎那、為復異世？答：然以一念有多剎那，於一剎那有多生滅。以多生滅成一剎那即體明空，故同念也。此同《華嚴》偈云「譬如長風起，鼓拂生動勢，二俱不相知，諸法亦如是。」生滅即空不相知也。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：即滅為同剎那、為復異世？答：然以一念有多剎那，於一剎那有多生滅。以多生滅成一剎那即體明空，故同念也。此同《華嚴》偈云「譬如長風起，鼓拂生動勢，二俱不相知，諸法亦如是。」生滅即空不相知也。從此第二徵其所以。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：諸有為法剎那生滅者，何所以故？從此第三釋多生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸有為法剎那生滅者，何所以故？從此第三釋多生滅。

經：「一念中有九十剎那，一剎那經九百生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一念中有九十剎那，一剎那經九百生滅。」

解曰：從麁至細，轉折明空。諸有為法漂馳不住，過去已無、未來當無，現在一念勿謂實有。拆此一念有九十剎那，勿謂剎那而有實體。拆一剎那有九百生滅，以多生滅成一剎那，剎那無體；以多剎那合成一念，念無實體，故說諸法念念皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：從麁至細，轉折明空。諸有為法漂馳不住，過去已無、未來當無，現在一念勿謂實有。拆此一念有九十剎那，勿謂剎那而有實體。拆一剎那有九百生滅，以多生滅成一剎那，剎那無體；以多剎那合成一念，念無實體，故說諸法念念皆空。

問：念於別境明記為性，如何此云念生滅空？答：念名即同，所因有異。彼別境念，明記為性；此不相應時中假立，一生滅頃假立念名，念無實體悉皆空也。從此第四結諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：念於別境明記為性，如何此云念生滅空？答：念名即同，所因有異。彼別境念，明記為性；此不相應時中假立，一生滅頃假立念名，念無實體悉皆空也。從此第四結諸法空。

經：「諸有為法悉皆空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸有為法悉皆空故。」

解曰：結有為法生滅故空，及顯無為寂而常矣。從此第二明智照空。文分為二：且初第一標智照空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：結有為法生滅故空，及顯無為寂而常矣。從此第二明智照空。文分為二：且初第一標智照空。

經：「以甚深般若波羅蜜多，照見諸法一切皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「以甚深般若波羅蜜多，照見諸法一切皆空。」

解曰：如宗中解。略屬文者，甚深般若即淨慧也，波羅蜜多彼岸到也。言照見者，照謂智體、見謂智用，照體即見，目無相心，由此淨慧達彼岸故。言諸法者，謂所照境，境智俱寂，故經說云「一切皆空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如宗中解。略屬文者，甚深般若即淨慧也，波羅蜜多彼岸到也。言照見者，照謂智體、見謂智用，照體即見，目無相心，由此淨慧達彼岸故。言諸法者，謂所照境，境智俱寂，故經說云「一切皆空」。

問：前四諦下一切皆空，此諸法下一切皆空。二文何別？答：前唯境空，此亦智空。雖境與智，皆自性空。顯智照如，智即無相，故合明矣。從此第二歷法明空。文分為六：且初第一明內外空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前四諦下一切皆空，此諸法下一切皆空。二文何別？答：前唯境空，此亦智空。雖境與智，皆自性空。顯智照如，智即無相，故合明矣。從此第二歷法明空。文分為六：且初第一明內外空。

經：「內空、外空、內外空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「內空、外空、內外空。」

解曰：自下經文明其正智即有觀空，有十八也。此十八空，與《大般若》後四文別，如五十一，善現發問、世尊具答，略引彼經釋此文也。言內空者，內謂內法，即是眼耳鼻舌身意。此中眼由眼空，鼻等亦然，非常非壞，本性爾故。上言眼者，謂即眼處。由眼空者，眼無自性，眼處即空，餘皆悉矣。如《智度》論四十六說「若不習空必墮二邊，以空破有亦不著空。無我我所，本性爾故。」下文皆同，恐繁故略。言外空者，外謂外法，即是色聲香味觸法。此中色由色空，聲等亦爾。內外空者，謂內外法，內六根處、外六塵處。此中內六處由外六處空，外六處由內六處空，前別後總偏俱空故。從此第二明二諸空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：自下經文明其正智即有觀空，有十八也。此十八空，與《大般若》後四文別，如五十一，善現發問、世尊具答，略引彼經釋此文也。言內空者，內謂內法，即是眼耳鼻舌身意。此中眼由眼空，鼻等亦然，非常非壞，本性爾故。上言眼者，謂即眼處。由眼空者，眼無自性，眼處即空，餘皆悉矣。如《智度》論四十六說「若不習空必墮二邊，以空破有亦不著空。無我我所，本性爾故。」下文皆同，恐繁故略。言外空者，外謂外法，即是色聲香味觸法。此中色由色空，聲等亦爾。內外空者，謂內外法，內六根處、外六塵處。此中內六處由外六處空，外六處由內六處空，前別後總偏俱空故。從此第二明二諸空。

經：「空空、大空、勝義空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「空空、大空、勝義空。」

解曰：言空空者，謂一切法空，此空由空空。言大空者，謂即十方，東南西北四維上下。此中東方由東方空，南等亦爾。勝義空者，勝義謂涅槃，此勝義由勝義空，二俗一真相性空故。從此第三為無為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言空空者，謂一切法空，此空由空空。言大空者，謂即十方，東南西北四維上下。此中東方由東方空，南等亦爾。勝義空者，勝義謂涅槃，此勝義由勝義空，二俗一真相性空故。從此第三為無為空。

經：「有為空、無為空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「有為空、無為空。」

解曰：有為空者，謂欲界、色界、無色界。此中欲界由欲界空，色等亦爾。無為空者，謂無生無住無異無滅。此無為由無為空，相無相空故。從此第四明三世空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：有為空者，謂欲界、色界、無色界。此中欲界由欲界空，色等亦爾。無為空者，謂無生無住無異無滅。此無為由無為空，相無相空故。從此第四明三世空。

經：「無始空、畢竟空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無始空、畢竟空。」

解曰：無始空者，順古譯也，新云無際空。謂無初中後際可得，及無往來際可得，此無際由無際空。畢竟空者，謂諸法究竟不可得，此畢竟由畢竟空，世非世空故。從此第五明性相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無始空者，順古譯也，新云無際空。謂無初中後際可得，及無往來際可得，此無際由無際空。畢竟空者，謂諸法究竟不可得，此畢竟由畢竟空，世非世空故。從此第五明性相空。

經：「散空、本性空、自相空，一切法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「散空、本性空、自相空，一切法空。」

解曰：言散空者，謂有放有棄、有捨可得，此散由散空。彼經次云「無變異空」，謂無放無棄、無捨可得，此無變異由無變異空。前有後無，相對相故。此雖闕無，義影對故。言本性空者，謂一切法本性，若有為法性、若無為法性，皆非聲聞獨覺菩薩如來所作亦非餘所作，此本性由本性空。言自相空者，謂一切法自相，如質礙是色自相、領納是受自相、取像是想自相、造作是行自相、了別是識自相。如是等若有為法自相、若無為法自相，此自相空。言一切法空者，謂五蘊、十二處、十八界，若有色無色、有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法，此一切法由一切法空。從此第六明因果空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言散空者，謂有放有棄、有捨可得，此散由散空。彼經次云「無變異空」，謂無放無棄、無捨可得，此無變異由無變異空。前有後無，相對相故。此雖闕無，義影對故。言本性空者，謂一切法本性，若有為法性、若無為法性，皆非聲聞獨覺菩薩如來所作亦非餘所作，此本性由本性空。言自相空者，謂一切法自相，如質礙是色自相、領納是受自相、取像是想自相、造作是行自相、了別是識自相。如是等若有為法自相、若無為法自相，此自相空。言一切法空者，謂五蘊、十二處、十八界，若有色無色、有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法，此一切法由一切法空。從此第六明因果空。

經：「般若波羅蜜多空、因空、佛果空，空空故空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「般若波羅蜜多空、因空、佛果空，空空故空。」

解曰：般若波羅蜜多空者，觀照智空。因空者，等覺已前諸菩薩等一切皆空。佛果空者，諸佛所有力無畏等諸不共法體寂故空。空空故空者，《智度論》云「空空者，先以諸空破內外等諸法皆空，又以此空破前諸空，是名空空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：般若波羅蜜多空者，觀照智空。因空者，等覺已前諸菩薩等一切皆空。佛果空者，諸佛所有力無畏等諸不共法體寂故空。空空故空者，《智度論》云「空空者，先以諸空破內外等諸法皆空，又以此空破前諸空，是名空空。」

問：前空空與此空空何別？答：前破諸法故云空空，此破前空故名空空。若爾，由諸法有破故云空。空既非法，空何所破？答：破諸法已唯有於空，空亦應捨故須空空。如藥治病，病盡捨藥。藥若不捨，藥復成病。恐空成病，以空捨空，故云空空。從此第二諸法假有。於中分二：初明諸法有、後明我法空。初諸法有，於中分三：且初第一標諸法有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前空空與此空空何別？答：前破諸法故云空空，此破前空故名空空。若爾，由諸法有破故云空。空既非法，空何所破？答：破諸法已唯有於空，空亦應捨故須空空。如藥治病，病盡捨藥。藥若不捨，藥復成病。恐空成病，以空捨空，故云空空。從此第二諸法假有。於中分二：初明諸法有、後明我法空。初諸法有，於中分三：且初第一標諸法有。

經：「諸有為法，法集故有、受集故有、名集故有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸有為法，法集故有、受集故有、名集故有。」

解曰：前明正智所照皆空，此方便智不壞諸法，即空觀有。諸有為法者，此句總標世出世間有為法也。下別明有。法集故有者，五蘊積集名法集有。受集故有者，領納作業名受集有。名集故有者，名謂表詮，重習故有。雖此三集義通無漏，此上下文唯約有漏。從此第二明世間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前明正智所照皆空，此方便智不壞諸法，即空觀有。諸有為法者，此句總標世出世間有為法也。下別明有。法集故有者，五蘊積集名法集有。受集故有者，領納作業名受集有。名集故有者，名謂表詮，重習故有。雖此三集義通無漏，此上下文唯約有漏。從此第二明世間有。

經：「因集故有、果集故有、六趣故有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「因集故有、果集故有、六趣故有。」

解曰：因集故有者，有漏善染所造諸業是三有因，集諦故有。果集故有者，於三界中總別業感淨無記果，苦諦故有。六趣故有者，趣謂異熟，地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等六。能趣即因，所趣即果，前別後總，明三界矣。從此第三明出世有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：因集故有者，有漏善染所造諸業是三有因，集諦故有。果集故有者，於三界中總別業感淨無記果，苦諦故有。六趣故有者，趣謂異熟，地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等六。能趣即因，所趣即果，前別後總，明三界矣。從此第三明出世有。

經：「十地故有、佛果故有，一切皆有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「十地故有、佛果故有，一切皆有。」

解曰：十地故有者，文言十地，義攝三賢、菩薩因有。佛果故有者，三身故有。亦得說云：因位進趣，道諦未圓；果位智品道諦圓故，解脫法身滅諦圓故。對前苦集，即四諦矣。一切皆有者，此句總結世出世間一切皆有。又料此文最初一句總標有為；中間分三：三集故有、世間故有、出世故有；最後一句總結有為。如文悉矣。從此第二明我法空。於中分二：初明我法空、後明不起見。初我法空，於中分三：且初第一標我法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十地故有者，文言十地，義攝三賢、菩薩因有。佛果故有者，三身故有。亦得說云：因位進趣，道諦未圓；果位智品道諦圓故，解脫法身滅諦圓故。對前苦集，即四諦矣。一切皆有者，此句總結世出世間一切皆有。又料此文最初一句總標有為；中間分三：三集故有、世間故有、出世故有；最後一句總結有為。如文悉矣。從此第二明我法空。於中分二：初明我法空、後明不起見。初我法空，於中分三：且初第一標我法相。

經：「善男子！若菩薩住於法相，有我相、人相、有情知見，為住世間，即非菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！若菩薩住於法相，有我相、人相、有情知見，為住世間，即非菩薩。」

解曰：謂菩薩雖觀於有，不應住故。住於法相者，即前有為總名為法，一一皆有軌持相故。謂若菩薩雖觀諸有，而不壞法通達實性，不應住相。若住相者即有執生，迷杌謂人，理必然故。有我相者，我人知見，四如前解。外道執我亦名有情，作業受果皆計為我。為住世間即非菩薩者，住我法相即是凡愚，為住世間，非菩薩故。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：謂菩薩雖觀於有，不應住故。住於法相者，即前有為總名為法，一一皆有軌持相故。謂若菩薩雖觀諸有，而不壞法通達實性，不應住相。若住相者即有執生，迷杌謂人，理必然故。有我相者，我人知見，四如前解。外道執我亦名有情，作業受果皆計為我。為住世間即非菩薩者，住我法相即是凡愚，為住世間，非菩薩故。從此第二徵其所以。

經：「所以者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所以者何？」

解曰：住我法相，何所以故非菩薩也。從此第三結諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：住我法相，何所以故非菩薩也。從此第三結諸法空。

經：「一切諸法悉皆空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切諸法悉皆空故。」

解曰：不了諸空即非菩薩；悟一切法悉皆空寂，於有不住，即菩薩矣。從此第二明不起見。於中分三：且初第一明不起見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：不了諸空即非菩薩；悟一切法悉皆空寂，於有不住，即菩薩矣。從此第二明不起見。於中分三：且初第一明不起見。

經：「若於諸法而得不動，不生不滅、無相無無相，不應起見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若於諸法而得不動，不生不滅、無相無無相，不應起見。」

解曰：此明菩薩即法觀空。若於諸法而得不動者，若諸菩薩雖觀諸法達有即空，空故不動，空不動故不生滅也。言無相者，相謂諸法無相即空，悟相即空，故云無相。無無相者，非謂遣相住於無相，無相亦遣，故無無相。不應起見者，於相住即見生，不住有無即無見也。故肇法師云「般若之門觀空，漚和之門涉有。涉有未始迷空，故處有而不染；不厭有以觀空，故觀空而不證。」斯之謂矣。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此明菩薩即法觀空。若於諸法而得不動者，若諸菩薩雖觀諸法達有即空，空故不動，空不動故不生滅也。言無相者，相謂諸法無相即空，悟相即空，故云無相。無無相者，非謂遣相住於無相，無相亦遣，故無無相。不應起見者，於相住即見生，不住有無即無見也。故肇法師云「般若之門觀空，漚和之門涉有。涉有未始迷空，故處有而不染；不厭有以觀空，故觀空而不證。」斯之謂矣。從此第二徵其所以。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：何以不應起見故也。從此第三釋法皆如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：何以不應起見故也。從此第三釋法皆如。

經：「一切法皆如也，諸佛法僧亦如也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切法皆如也，諸佛法僧亦如也。」

解曰：初舉諸法、後舉三寶，無論勝劣一切皆如。《寶性論》云「如三器異，空界不別。」一切眾生、菩薩、諸佛皆無差別，同一如也。從此第三聖智次第。於中分四：且初第一明初聖智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初舉諸法、後舉三寶，無論勝劣一切皆如。《寶性論》云「如三器異，空界不別。」一切眾生、菩薩、諸佛皆無差別，同一如也。從此第三聖智次第。於中分四：且初第一明初聖智。

經：「聖智現前最初一念，具足八萬四千波羅蜜多，名歡喜地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「聖智現前最初一念，具足八萬四千波羅蜜多，名歡喜地。」

解曰：自上所明智照空有不辨位地，但是通論；准此下文方明登地，及顯自上多約地前，智離有無修不住故。又解：此明觀照，賢聖通論；自下委屬，明聖位故。聖智現前最初一念具足八萬四千波羅蜜多者，謂真見道，最初現斷無始已來分別二執種子永盡，具諸德故。由此言者，於三賢位一劫修行所有功德，不可比此最初念故。何謂具足八萬四千？對所治惑，有斯數也。如《俱舍》云「如實行對治，所治貪等八萬行別，能對治道其數亦然。」言八萬者，謂貪嗔等十種煩惱，一一皆以九為方便，足成一百。前分一百、後分一百，合成三百。置本一百，就前分一百，一一皆以九為方便，合成一千。後分亦爾，復成一千。兼本一百，成二千一百。已起未起各有二千一百，足滿四千二百。約彼多貪、多嗔、多癡、著我、思覺五人，一一皆有四千二百，成二萬一千。對治三毒等分四人，一一皆有二萬一千，遂成八萬四千。此諸煩惱，若約一人長劫相續，亦不違理。離真見道無此品殊，就所治種言八萬矣。又《賢劫經》廣說其相，所謂最初波羅蜜多乃至最後分布舍利，於中總有三百五十波羅蜜多，一一各有六到彼岸，成二千一百。對治十患四大六衰，合成二萬一千。復對四患多貪嗔癡及等分者，故成八萬四千諸波羅蜜多。此通對治，義如常說。又解：由無始來二障麁重，能障淨慧所生功德有如是數。於初見道，二障斷也，為無為德最初生顯，有斯數故。名歡喜地者，生如來家住極喜地，下廣明也。從此第一通明十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：自上所明智照空有不辨位地，但是通論；准此下文方明登地，及顯自上多約地前，智離有無修不住故。又解：此明觀照，賢聖通論；自下委屬，明聖位故。聖智現前最初一念具足八萬四千波羅蜜多者，謂真見道，最初現斷無始已來分別二執種子永盡，具諸德故。由此言者，於三賢位一劫修行所有功德，不可比此最初念故。何謂具足八萬四千？對所治惑，有斯數也。如《俱舍》云「如實行對治，所治貪等八萬行別，能對治道其數亦然。」言八萬者，謂貪嗔等十種煩惱，一一皆以九為方便，足成一百。前分一百、後分一百，合成三百。置本一百，就前分一百，一一皆以九為方便，合成一千。後分亦爾，復成一千。兼本一百，成二千一百。已起未起各有二千一百，足滿四千二百。約彼多貪、多嗔、多癡、著我、思覺五人，一一皆有四千二百，成二萬一千。對治三毒等分四人，一一皆有二萬一千，遂成八萬四千。此諸煩惱，若約一人長劫相續，亦不違理。離真見道無此品殊，就所治種言八萬矣。又《賢劫經》廣說其相，所謂最初波羅蜜多乃至最後分布舍利，於中總有三百五十波羅蜜多，一一各有六到彼岸，成二千一百。對治十患四大六衰，合成二萬一千。復對四患多貪嗔癡及等分者，故成八萬四千諸波羅蜜多。此通對治，義如常說。又解：由無始來二障麁重，能障淨慧所生功德有如是數。於初見道，二障斷也，為無為德最初生顯，有斯數故。名歡喜地者，生如來家住極喜地，下廣明也。從此第一通明十地。

經：「障盡解脫，運載名乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「障盡解脫，運載名乘。」

解曰：通十地也。言障盡者，俱生二障，十地分斷、金剛盡故。言解脫者，解謂離繫，脫謂自在。隨於十地障斷顯如，金剛心後解脫圓滿。言運載者，即乘義也。運具四義：運障令盡、運理令顯、運行令滿、運果令圓至究竟位，此則釋其乘之運用。乘體所謂教理行果，如前解矣。從此第三明等覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：通十地也。言障盡者，俱生二障，十地分斷、金剛盡故。言解脫者，解謂離繫，脫謂自在。隨於十地障斷顯如，金剛心後解脫圓滿。言運載者，即乘義也。運具四義：運障令盡、運理令顯、運行令滿、運果令圓至究竟位，此則釋其乘之運用。乘體所謂教理行果，如前解矣。從此第三明等覺地。

經：「動相滅時名金剛定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「動相滅時名金剛定。」

解曰：動相滅時者，第十地末最後定也。言動相者，如《起信論》云「如風依水而有動相，無明依真而起業相。」今等學位，如風滅故，動相隨滅而水不滅，彼無明滅，業相隨滅而真不滅，故說此位言動相滅也。名金剛定者，謂諸菩薩至此位中所依勝定猶如金剛，悉能斷除微細障故。從此第四明如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：動相滅時者，第十地末最後定也。言動相者，如《起信論》云「如風依水而有動相，無明依真而起業相。」今等學位，如風滅故，動相隨滅而水不滅，彼無明滅，業相隨滅而真不滅，故說此位言動相滅也。名金剛定者，謂諸菩薩至此位中所依勝定猶如金剛，悉能斷除微細障故。從此第四明如來地。

經：「體相平等名一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「體相平等名一切智智。」

解曰：體相平等者，此有二種：一體平等，一切諸佛所證等故；二相平等，一切諸佛恒沙功德亦皆等也。名一切智智者，此有二智：一切智者，即證如智；下言智者，一切種智，後得智也。真俗二智諸佛皆等，此即觀照般若因果位故。從此第三文字般若。如《本記》云「有四無上：一說者無上、二信受無上、三所說無上、四智慧無上。」且初第一說者無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：體相平等者，此有二種：一體平等，一切諸佛所證等故；二相平等，一切諸佛恒沙功德亦皆等也。名一切智智者，此有二智：一切智者，即證如智；下言智者，一切種智，後得智也。真俗二智諸佛皆等，此即觀照般若因果位故。從此第三文字般若。如《本記》云「有四無上：一說者無上、二信受無上、三所說無上、四智慧無上。」且初第一說者無上。

經：「大王！此般若波羅蜜多文字章句，百佛千佛百千萬億一切諸佛而共同說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！此般若波羅蜜多文字章句，百佛千佛百千萬億一切諸佛而共同說。」

解曰：所證實相、能證觀照，彼二般若必有能詮。然就能詮，諸佛國異。如《維摩經》「或以香飯、或以光明、或以園林、或無言說。」此堪忍界，即以音聲文字般若而為佛事，有此文故。言文字者，梵云便膳那，此翻為文，文即是字。如言噁阿，依聲所顯，是不相應行蘊中字，非墨書字。言章句者，梵云鉢陀，正翻云跡，義翻為句。句者章也，詮義究竟。即如經云「諸行無常」等章句也。正云跡者，謂如象跡。象有四跡，尋跡得象；偈有四句，尋句得義。文字般若體即四法，謂名、句、文及與音聲。名詮自性，如呼色等，色等諸法自性別故。句詮差別，說無常等，苦空無我差別法故。文則是字，顯名句故。聲則音聲，耳所聞故。依聲屈曲說名句文，彼三離聲雖無別體而假實異。亦不即聲合為般若，解脫因故。此經文字勿謂唯是世尊獨說，百千萬億一切諸佛共同說故。從此第二信無上。於中分二：且初第一明財施劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所證實相、能證觀照，彼二般若必有能詮。然就能詮，諸佛國異。如《維摩經》「或以香飯、或以光明、或以園林、或無言說。」此堪忍界，即以音聲文字般若而為佛事，有此文故。言文字者，梵云便膳那，此翻為文，文即是字。如言噁阿，依聲所顯，是不相應行蘊中字，非墨書字。言章句者，梵云鉢陀，正翻云跡，義翻為句。句者章也，詮義究竟。即如經云「諸行無常」等章句也。正云跡者，謂如象跡。象有四跡，尋跡得象；偈有四句，尋句得義。文字般若體即四法，謂名、句、文及與音聲。名詮自性，如呼色等，色等諸法自性別故。句詮差別，說無常等，苦空無我差別法故。文則是字，顯名句故。聲則音聲，耳所聞故。依聲屈曲說名句文，彼三離聲雖無別體而假實異。亦不即聲合為般若，解脫因故。此經文字勿謂唯是世尊獨說，百千萬億一切諸佛共同說故。從此第二信無上。於中分二：且初第一明財施劣。

經：「若有人於恒河沙三千大千世界滿中七寶，以用布施大千世界一切有情皆得阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若有人於恒河沙三千大千世界滿中七寶，以用布施大千世界一切有情皆得阿羅漢果。」

解曰：舉喻校量。言恒河者，新云殑伽河也。河中多沙，取一一沙數大千界。此多沙界滿中七寶，如常分別。以用布施大千世界一切有情者，彰施廣也。以多沙界所貴七寶，持以布施大千世界六趣四生一一有情，皆悉等施，故經總說一切有情。皆得阿羅漢果者，得勝果也。彼受施者，一切有情發聲聞心修自利行，依舊經云「得七賢四果」，此直舉勝言「羅漢果」，顯所施中至最勝果。從此第二彰信受勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：舉喻校量。言恒河者，新云殑伽河也。河中多沙，取一一沙數大千界。此多沙界滿中七寶，如常分別。以用布施大千世界一切有情者，彰施廣也。以多沙界所貴七寶，持以布施大千世界六趣四生一一有情，皆悉等施，故經總說一切有情。皆得阿羅漢果者，得勝果也。彼受施者，一切有情發聲聞心修自利行，依舊經云「得七賢四果」，此直舉勝言「羅漢果」，顯所施中至最勝果。從此第二彰信受勝。

經：「不如有人於此經中乃至起於一念淨信，何況有能受持讀誦解一句者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不如有人於此經中乃至起於一念淨信，何況有能受持讀誦解一句者。」

解曰：信心澄淨，眾善之本。若常信者無已比方，但取於經一念淨信勝前福故。何況等者，少信尚勝，何況有能受持讀誦心生正解，勝無等故。受持等者，受謂領受，持謂不忘，對文背本，讀誦異也。如《辯中邊論》十法行頌云「書寫以供養，施人聽故讀，受持正開演，諷誦及思修。」前八為聞，後二思修，謂即三慧。此有彼四，三聞一思，舉其少解即勝前故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：信心澄淨，眾善之本。若常信者無已比方，但取於經一念淨信勝前福故。何況等者，少信尚勝，何況有能受持讀誦心生正解，勝無等故。受持等者，受謂領受，持謂不忘，對文背本，讀誦異也。如《辯中邊論》十法行頌云「書寫以供養，施人聽故讀，受持正開演，諷誦及思修。」前八為聞，後二思修，謂即三慧。此有彼四，三聞一思，舉其少解即勝前故。

問：沙界七寶廣施有情，彼復修行至無學果，具茲三勝，何乃劣於一念信耶？答：七寶是財，由住相施，彼二雖廣，有分別故。阿羅漢果自求解脫，是小乘故，所以劣矣。此般若教是諸佛母出生諸佛，廣大甚深勝無等者，一念信等即超彼故。若於前文不住相施，及以法施、無畏施等無相相應，與此淨信受持何別而言彼劣？從此第三所說無上。於中分二：且初第一徵問所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：沙界七寶廣施有情，彼復修行至無學果，具茲三勝，何乃劣於一念信耶？答：七寶是財，由住相施，彼二雖廣，有分別故。阿羅漢果自求解脫，是小乘故，所以劣矣。此般若教是諸佛母出生諸佛，廣大甚深勝無等者，一念信等即超彼故。若於前文不住相施，及以法施、無畏施等無相相應，與此淨信受持何別而言彼劣？從此第三所說無上。於中分二：且初第一徵問所以。

經：「所以者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所以者何？」

解曰：所以淨信持讀勝者，何也。從此第二釋勝所由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所以淨信持讀勝者，何也。從此第二釋勝所由。

經：「文字性離、無文字相，非法非非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「文字性離、無文字相，非法非非法。」

解曰：文字性離無文字相者，明能詮教。言文字者，表詮。諸法無自性故，故云性離。以性離故，即無相也。故《淨名》云「文字性離，即是解脫。」言非法者，文字空故。非非法者，離相所詮，體非無故。又非法者，所詮理智非有相故。非非法者，是所修證，不同兔角，非無法故。由教及理俱離二邊，故無上矣。從此第四智慧無上。於中分三：且初第一明般若空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：文字性離無文字相者，明能詮教。言文字者，表詮。諸法無自性故，故云性離。以性離故，即無相也。故《淨名》云「文字性離，即是解脫。」言非法者，文字空故。非非法者，離相所詮，體非無故。又非法者，所詮理智非有相故。非非法者，是所修證，不同兔角，非無法故。由教及理俱離二邊，故無上矣。從此第四智慧無上。於中分三：且初第一明般若空。

經：「般若空故，菩薩亦空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「般若空故，菩薩亦空。」

解曰：即此文字所詮顯也。般若空故者，境智空也。菩薩亦空者，能行照者菩薩亦空。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：即此文字所詮顯也。般若空故者，境智空也。菩薩亦空者，能行照者菩薩亦空。從此第二徵其所以。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：何所以故菩薩亦空？從此第三釋空所由。於中分二：且初第一菩薩因空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：何所以故菩薩亦空？從此第三釋空所由。於中分二：且初第一菩薩因空。

經：「於十地中，地地皆有始生、住生及以終生，此三十生悉皆是空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於十地中，地地皆有始生、住生及以終生，此三十生悉皆是空。」

解曰：舉所依空，顯能依空。於十地者，謂歡喜等依持生長，故名為地。始生已下，明十地空。於一一地皆具有三，且如初地，最初見道名為始生，於初地中具修勝行時既經久名為住生，初地將滿進求後地於最後心名為終生，即入、住、終以為三也。餘九例此，即成三十。雖後三地無別勉勵，任運加行亦有三故。悉皆是空者，總即十地、別三十生，此之因位能依所依悉皆空故。從此第二明佛果空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：舉所依空，顯能依空。於十地者，謂歡喜等依持生長，故名為地。始生已下，明十地空。於一一地皆具有三，且如初地，最初見道名為始生，於初地中具修勝行時既經久名為住生，初地將滿進求後地於最後心名為終生，即入、住、終以為三也。餘九例此，即成三十。雖後三地無別勉勵，任運加行亦有三故。悉皆是空者，總即十地、別三十生，此之因位能依所依悉皆空故。從此第二明佛果空。

經：「一切智智亦復皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切智智亦復皆空。」

解曰：一切智智者，謂佛所有本後二智。不唯文字及以所詮并菩薩空，乃至佛果諸相永寂，亦復皆空。上來別解三般若中皆通因果，如文釋竟。大文第二總明般若。於中分三：一總標境智、二別釋境智、三總結皆如。且初第一總標境智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一切智智者，謂佛所有本後二智。不唯文字及以所詮并菩薩空，乃至佛果諸相永寂，亦復皆空。上來別解三般若中皆通因果，如文釋竟。大文第二總明般若。於中分三：一總標境智、二別釋境智、三總結皆如。且初第一總標境智。

經：「大王！若菩薩見境見智、見說見受，即非聖見，是愚夫見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！若菩薩見境見智、見說見受，即非聖見，是愚夫見。」

解曰：此文通明聖凡二也。為前別明三種般若，令諸菩薩如是證修，境智雖同猶迷悟別故。此下凡聖對明，然諸菩薩所見境者即是實相，言見智者即是觀照，見說受者即是文字，謂於前二以無相心常證修說，不壞於相得無住者，真是菩薩。若心取相所見境者，即是六塵。言見智者，妄分別智。見說受者，著相說受。迷性取相，愚夫見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此文通明聖凡二也。為前別明三種般若，令諸菩薩如是證修，境智雖同猶迷悟別故。此下凡聖對明，然諸菩薩所見境者即是實相，言見智者即是觀照，見說受者即是文字，謂於前二以無相心常證修說，不壞於相得無住者，真是菩薩。若心取相所見境者，即是六塵。言見智者，妄分別智。見說受者，著相說受。迷性取相，愚夫見也。

問：凡境智說與諸菩薩境智說三，體為同異？答：住相故非同，照解故非異，故無定矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：凡境智說與諸菩薩境智說三，體為同異？答：住相故非同，照解故非異，故無定矣。

從此第二別明境智。於中為三：一明凡境智、二明聖境智、三別明說聽。初凡境智於中分三：一總標果報、二釋三界業、三結業果空。且初第一總標果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二別明境智。於中為三：一明凡境智、二明聖境智、三別明說聽。初凡境智於中分三：一總標果報、二釋三界業、三結業果空。且初第一總標果報。

經：「有情果報，三界虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「有情果報，三界虛妄。」

解曰：下明三界分段生死。言有情者，有情世間。言果報者，六趣業果。言三界者，外器世間。言虛妄者，此二因果皆不實也。如《不增不減經》云「清淨法身為諸煩惱之所漂動，往來生死，名為眾生。」明諸有情本性清淨，謂因無明業所漂動，長眠三界流轉六趣往來生死，猶如伎兒種種變現，皆虛妄故。從此第二釋三界業。於中分三：且初第一明欲界業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：下明三界分段生死。言有情者，有情世間。言果報者，六趣業果。言三界者，外器世間。言虛妄者，此二因果皆不實也。如《不增不減經》云「清淨法身為諸煩惱之所漂動，往來生死，名為眾生。」明諸有情本性清淨，謂因無明業所漂動，長眠三界流轉六趣往來生死，猶如伎兒種種變現，皆虛妄故。從此第二釋三界業。於中分三：且初第一明欲界業。

經：「欲界分別所造諸業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「欲界分別所造諸業。」

解曰：言欲界者，食欲二貪所屬之界，謂四趣全、天趣一分，及所依處，皆名欲界。言分別者，欲界有情諸識散動，身異想異，種種苦樂起妄分別。言所造者，謂身口意妄想造作。言諸業者，業體是思，福非福行如前解矣。從此第二明色界業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言欲界者，食欲二貪所屬之界，謂四趣全、天趣一分，及所依處，皆名欲界。言分別者，欲界有情諸識散動，身異想異，種種苦樂起妄分別。言所造者，謂身口意妄想造作。言諸業者，業體是思，福非福行如前解矣。從此第二明色界業。

經：「色四靜慮定所作業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「色四靜慮定所作業。」

解曰：色謂色界。四靜慮地，如前已解。所言定者，心一境性。所作業者，略有三類：一者尋伺，謂初靜慮，有尋有伺；若中間禪，無尋唯伺；上三靜慮，無尋無伺。與此三種相應淨定，即不動行，能生彼故。從此第三明無色界業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：色謂色界。四靜慮地，如前已解。所言定者，心一境性。所作業者，略有三類：一者尋伺，謂初靜慮，有尋有伺；若中間禪，無尋唯伺；上三靜慮，無尋無伺。與此三種相應淨定，即不動行，能生彼故。從此第三明無色界業。

經：「無色四空定所起業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無色四空定所起業。」

解曰：無色二字，如前已解。言四空者，一空無邊處、二識無邊處、三無所有處、四非想非非想處，定義如前，唯無尋伺有勝淨定之所起業。如《俱舍》云「修加行時思無邊空，離第四禪，生立空無邊處。依此分近諸無間道，厭下有漏，麁苦障三隨一行相，諸解脫道欣空根本，靜妙離三隨一行相，得生彼四蘊成身，依命根眾同分壽二萬劫。識等三處，准此應知，壽四萬劫、六八萬劫，定漸勝故。」從此第三結業果空。於中分二：且初第一明業果空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無色二字，如前已解。言四空者，一空無邊處、二識無邊處、三無所有處、四非想非非想處，定義如前，唯無尋伺有勝淨定之所起業。如《俱舍》云「修加行時思無邊空，離第四禪，生立空無邊處。依此分近諸無間道，厭下有漏，麁苦障三隨一行相，諸解脫道欣空根本，靜妙離三隨一行相，得生彼四蘊成身，依命根眾同分壽二萬劫。識等三處，准此應知，壽四萬劫、六八萬劫，定漸勝故。」從此第三結業果空。於中分二：且初第一明業果空。

經：「三有業果一切皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三有業果一切皆空。」

解曰：言三有者，欲有、色有、無色有也。言業果者，業謂有漏善、不善業，及煩惱障，緣助力故。果謂所感諸趣異熟身命短長，隨因緣力有定齊限分段果故。一切皆空者，彼無自性，皆空無也。從此第二結無明空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言三有者，欲有、色有、無色有也。言業果者，業謂有漏善、不善業，及煩惱障，緣助力故。果謂所感諸趣異熟身命短長，隨因緣力有定齊限分段果故。一切皆空者，彼無自性，皆空無也。從此第二結無明空。

經：「三界根本無明亦空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三界根本無明亦空。」

解曰：根本無明者，如《唯識》云「第七識俱恒行無明，雖恒相續非能發業。」第六識俱迷理起者，唯取能發福等諸行，緣生之首為根本矣。如《起信》說，無明有二：一者根本、二者枝末。枝末細相謂業轉現，依此現識起事識等。即《楞伽》云「境界風所動，七識波浪轉。」平相引發受分段生，即枝末也。言根本者，不如實知真如法一故，不覺心起而有其念。念無自相不離本覺，猶如迷人依方故迷，若離於方則無有迷。眾生亦爾，依覺故迷。若離覺性則無不覺，此根本也。言亦空者，豈唯業果無自性空，即彼所依根本無明，無自性故而亦空矣。從此第二明聖境智。於中分三：且初第一明變易空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：根本無明者，如《唯識》云「第七識俱恒行無明，雖恒相續非能發業。」第六識俱迷理起者，唯取能發福等諸行，緣生之首為根本矣。如《起信》說，無明有二：一者根本、二者枝末。枝末細相謂業轉現，依此現識起事識等。即《楞伽》云「境界風所動，七識波浪轉。」平相引發受分段生，即枝末也。言根本者，不如實知真如法一故，不覺心起而有其念。念無自相不離本覺，猶如迷人依方故迷，若離於方則無有迷。眾生亦爾，依覺故迷。若離覺性則無不覺，此根本也。言亦空者，豈唯業果無自性空，即彼所依根本無明，無自性故而亦空矣。從此第二明聖境智。於中分三：且初第一明變易空。

經：「聖位諸地無漏生滅，於三界中餘無明習變易果報，亦復皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「聖位諸地無漏生滅，於三界中餘無明習變易果報，亦復皆空。」

解曰：言聖位者，此明得人，非凡得也。言諸地者，依舊經云「三地九生滅」。言三地者，八九十地，地地皆有始住終生九生滅也。又四卷《楞伽》云「菩薩摩訶薩得無生法忍住第八地，轉捨心等得意生身。」又第四云「大慧！聲聞辟支佛未證法無我，未得離不思議變易生故。」又《夫人經》云「一者阿羅漢、二者獨覺、三者已得自在菩薩，受變易身。」言自在者，即是八地，於相及土得自在也。又《楞伽》第三云「有三種意生身，所謂三昧樂正受意生身、覺法自性性意生身、種類俱生無行作意生身。」屬十地者，初至七地得初身矣，其第八地得第二身，九至十地得第三也。由此言者，直往菩薩，三文皆同；聲聞獨覺，兩經皆說，二乘無學迴心向地前，亦得受變易身，況諸菩薩發地者矣。言無漏者，此明因也。漏謂煩惱，起過無窮；此智無彼，故云無漏。言生滅者，雖根本智自體生滅，證不生故，非變易因。此唯後得，緣生滅法有分別故、為變易因故。《唯識》云「謂諸無漏有分別業為此因故。」於三界中餘無明習者，此為緣也。障有二種，得變易者無煩惱故，唯所知障。是三界中煩惱之餘，故所知障即無明。《夫人經》云「無明住地」。慈恩譯云「無明習地」，從無始來，由無明故，數熏習也。《唯識》第八云「由所知障，緣助勢力，故為緣也。」無漏為因，所知障為緣，故感殊勝細異熟果。言變易者，此列名也。變是改義，易是轉義，改轉身命名變易也。此有三名：《唯識論》云「由悲願力改轉身命，無定齊限，故名變易。或名意成身，由悲願力意願成故。亦名變化身，由無漏力轉令異本，如變化故。」言果報者，謂諸菩薩依欲色身，隨諸界地令彼改轉細妙光潔，異熟無記五蘊性故，唯自類身及復勝位菩薩等境，非劣境故。故何用資感有漏果為？自證菩提利樂他故。謂菩薩等已永斷伏煩惱障故，無容復受。當分段身，恐廢長時修菩薩行，遂以無漏勝定願力，如延壽法資現身因，令彼長時與果不絕。數數如是定願力助，乃至證得無上菩提。彼復何須所知障助？既未圓證無相大悲，不執菩提有情實有，無由發起猛利悲願。又所知障障大菩提，為永斷除，留身住故。又《楞伽》云「隨所憶念本願境界，為成熟眾生得自覺聖智，由如是等故資感也。」以此而論，變易生死性是有漏異熟果攝，於無漏業是增上果。若有聖教說為無漏出三界者，隨助因說。如《佛地》說「有妙淨土出過三界，十地菩薩當生其中。」准此悉矣。亦復皆空者，豈准分段無自性空，此無自性亦復空故。從此第二明等覺空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言聖位者，此明得人，非凡得也。言諸地者，依舊經云「三地九生滅」。言三地者，八九十地，地地皆有始住終生九生滅也。又四卷《楞伽》云「菩薩摩訶薩得無生法忍住第八地，轉捨心等得意生身。」又第四云「大慧！聲聞辟支佛未證法無我，未得離不思議變易生故。」又《夫人經》云「一者阿羅漢、二者獨覺、三者已得自在菩薩，受變易身。」言自在者，即是八地，於相及土得自在也。又《楞伽》第三云「有三種意生身，所謂三昧樂正受意生身、覺法自性性意生身、種類俱生無行作意生身。」屬十地者，初至七地得初身矣，其第八地得第二身，九至十地得第三也。由此言者，直往菩薩，三文皆同；聲聞獨覺，兩經皆說，二乘無學迴心向地前，亦得受變易身，況諸菩薩發地者矣。言無漏者，此明因也。漏謂煩惱，起過無窮；此智無彼，故云無漏。言生滅者，雖根本智自體生滅，證不生故，非變易因。此唯後得，緣生滅法有分別故、為變易因故。《唯識》云「謂諸無漏有分別業為此因故。」於三界中餘無明習者，此為緣也。障有二種，得變易者無煩惱故，唯所知障。是三界中煩惱之餘，故所知障即無明。《夫人經》云「無明住地」。慈恩譯云「無明習地」，從無始來，由無明故，數熏習也。《唯識》第八云「由所知障，緣助勢力，故為緣也。」無漏為因，所知障為緣，故感殊勝細異熟果。言變易者，此列名也。變是改義，易是轉義，改轉身命名變易也。此有三名：《唯識論》云「由悲願力改轉身命，無定齊限，故名變易。或名意成身，由悲願力意願成故。亦名變化身，由無漏力轉令異本，如變化故。」言果報者，謂諸菩薩依欲色身，隨諸界地令彼改轉細妙光潔，異熟無記五蘊性故，唯自類身及復勝位菩薩等境，非劣境故。故何用資感有漏果為？自證菩提利樂他故。謂菩薩等已永斷伏煩惱障故，無容復受。當分段身，恐廢長時修菩薩行，遂以無漏勝定願力，如延壽法資現身因，令彼長時與果不絕。數數如是定願力助，乃至證得無上菩提。彼復何須所知障助？既未圓證無相大悲，不執菩提有情實有，無由發起猛利悲願。又所知障障大菩提，為永斷除，留身住故。又《楞伽》云「隨所憶念本願境界，為成熟眾生得自覺聖智，由如是等故資感也。」以此而論，變易生死性是有漏異熟果攝，於無漏業是增上果。若有聖教說為無漏出三界者，隨助因說。如《佛地》說「有妙淨土出過三界，十地菩薩當生其中。」准此悉矣。亦復皆空者，豈准分段無自性空，此無自性亦復空故。從此第二明等覺空。

經：「等覺菩薩得金剛定，二死因果空，一切智亦空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「等覺菩薩得金剛定，二死因果空，一切智亦空。」

解曰：等覺菩薩者，於十地後等覺位也。得金剛定者，最後勝定也。二死因果空者，謂此菩薩由有所治分段變易二種生死微細障也。如何此位有分段耶？由煩惱種是彼因故，又由無漏延分段蘊為變易故。又本無明從本向末，是彼因故。一切智者，能斷智也。彼能所斷皆無自性，故云亦空。從此第三明果德空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：等覺菩薩者，於十地後等覺位也。得金剛定者，最後勝定也。二死因果空者，謂此菩薩由有所治分段變易二種生死微細障也。如何此位有分段耶？由煩惱種是彼因故，又由無漏延分段蘊為變易故。又本無明從本向末，是彼因故。一切智者，能斷智也。彼能所斷皆無自性，故云亦空。從此第三明果德空。

經：「佛無上覺，種智圓滿，擇非擇滅真淨法界性相平等，應用亦空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「佛無上覺，種智圓滿，擇非擇滅真淨法界性相平等，應用亦空。」

解曰：佛無上覺者，梵云佛陀，義如上也。勝無與等，云無上覺，此總標也。種智圓滿者，種即事智，智謂理智，智德圓矣。擇非擇滅者，謂即擇滅、非擇滅也。擇即淨慧斷惑顯如，名為擇滅；緣𨷂顯如不由擇力，名非擇滅，解脫圓故。真淨法界者，真謂真如清淨法界，法身圓故。性相平等者，性謂真如，相謂智等，悉皆圓極，即平等也。言應用者，大悲感赴應化之身用而常寂，應化圓故。如來所有恒沙功德，三身三德亦皆空故。從此第三明說聽空。於中分二：且初第一明說聽空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：佛無上覺者，梵云佛陀，義如上也。勝無與等，云無上覺，此總標也。種智圓滿者，種即事智，智謂理智，智德圓矣。擇非擇滅者，謂即擇滅、非擇滅也。擇即淨慧斷惑顯如，名為擇滅；緣𨷂顯如不由擇力，名非擇滅，解脫圓故。真淨法界者，真謂真如清淨法界，法身圓故。性相平等者，性謂真如，相謂智等，悉皆圓極，即平等也。言應用者，大悲感赴應化之身用而常寂，應化圓故。如來所有恒沙功德，三身三德亦皆空故。從此第三明說聽空。於中分二：且初第一明說聽空。

經：「善男子！若有修習般若波羅蜜多，說者聽者譬如幻士無說無聽，法同法性猶如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！若有修習般若波羅蜜多，說者聽者譬如幻士無說無聽，法同法性猶如虛空。」

解曰：若有修習般若等者，謂若說聽亡說聽相。譬如等者，舉喻明也，兩句喻人、兩句喻法。譬如幻士者，幻化之士或如木人，彼雖轉動，無主宰故；觀身如幻，雖有說聽亡說聽相，不分別故。法同法性猶如虛空者，上言法者，所有悟解理事之法。同法性者，即真如也。於所悟解熾然修行，了相即性如虛空故。從此第二結人法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：若有修習般若等者，謂若說聽亡說聽相。譬如等者，舉喻明也，兩句喻人、兩句喻法。譬如幻士者，幻化之士或如木人，彼雖轉動，無主宰故；觀身如幻，雖有說聽亡說聽相，不分別故。法同法性猶如虛空者，上言法者，所有悟解理事之法。同法性者，即真如也。於所悟解熾然修行，了相即性如虛空故。從此第二結人法空。

經：「一切法皆如也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切法皆如也。」

解曰：若有分別，見人法異住；無分別，一切皆如。大文第三總結護果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：若有分別，見人法異住；無分別，一切皆如。大文第三總結護果。

經：「大王！菩薩摩訶薩護佛果為若此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！菩薩摩訶薩護佛果為若此。」

解曰：如上所明，總別問答廣辨修行無分別相，護佛果者為若此也。總是第二別問答竟也。大文第三直問直答。於中分三：初如來發問、次波斯匿王答、後如來印結。且初第一如來發問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如上所明，總別問答廣辨修行無分別相，護佛果者為若此也。總是第二別問答竟也。大文第三直問直答。於中分三：初如來發問、次波斯匿王答、後如來印結。且初第一如來發問。

經：爾時世尊告波斯匿言：「汝以何相而觀如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊告波斯匿言：「汝以何相而觀如來？」

解曰：前明般若，果德已彰。此問如來，即相觀性。又彼時眾雖聞勝空，未解亡相，故佛興問令正觀矣。爾時等者，文如前解。汝以何相者，以有為相、以無為相而觀如來？從此第二波斯匿王答。於中分三：一直明實相、二約法別明、三結觀如來。且初第一直明實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前明般若，果德已彰。此問如來，即相觀性。又彼時眾雖聞勝空，未解亡相，故佛興問令正觀矣。爾時等者，文如前解。汝以何相者，以有為相、以無為相而觀如來？從此第二波斯匿王答。於中分三：一直明實相、二約法別明、三結觀如來。且初第一直明實相。

經：波斯匿王言：「觀身實相，觀佛亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：波斯匿王言：「觀身實相，觀佛亦然。」

解曰：世尊先告，問觀如來；波斯匿答，觀身實相。問答不同者，有四義故：一令觀者悟因知果。觀自實相與如來同，法身一故。二令觀者悟果知因。如來法身與己同體，但證理圓即成佛故。三令觀者悟因果同。於自身處具有如來恒沙功德，應至求故。四令觀者悟因果同。所修二利皆不住相，即證平等實相法故。具斯眾義，故舉自身。言實相者，真實無相名為實相。言觀佛者，佛有三身：一觀化身權應示現、二觀報身真常五蘊、三觀法身二空所顯。真常法身，今此所觀，化即法故。然此下文與《涅槃經．金剛身品》及〈梵行品〉念佛之文，《無量義經》歎佛法身，《維摩經》中〈阿閦佛品〉，《無垢稱經．觀如來品》，與此經文同小異耳。言亦然者，觀自實相同佛法身，云亦然矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：世尊先告，問觀如來；波斯匿答，觀身實相。問答不同者，有四義故：一令觀者悟因知果。觀自實相與如來同，法身一故。二令觀者悟果知因。如來法身與己同體，但證理圓即成佛故。三令觀者悟因果同。於自身處具有如來恒沙功德，應至求故。四令觀者悟因果同。所修二利皆不住相，即證平等實相法故。具斯眾義，故舉自身。言實相者，真實無相名為實相。言觀佛者，佛有三身：一觀化身權應示現、二觀報身真常五蘊、三觀法身二空所顯。真常法身，今此所觀，化即法故。然此下文與《涅槃經．金剛身品》及〈梵行品〉念佛之文，《無量義經》歎佛法身，《維摩經》中〈阿閦佛品〉，《無垢稱經．觀如來品》，與此經文同小異耳。言亦然者，觀自實相同佛法身，云亦然矣。

從此第二約法別明。於中總有六十五句，類分為五：初約色心，文有八對；二約事相，文有八對；三約垢淨，文有六對；四約知見，文有十對；五約廢詮，文有兩對。總別不同，三十三對。最初第一約色相明。於中八對，且初第一三際俱無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二約法別明。於中總有六十五句，類分為五：初約色心，文有八對；二約事相，文有八對；三約垢淨，文有六對；四約知見，文有十對；五約廢詮，文有兩對。總別不同，三十三對。最初第一約色相明。於中八對，且初第一三際俱無。

經：「無前際、無後際、無中際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無前際、無後際、無中際。」

解曰：所言際者，是際畔義，謂有為法墮三世故。三世有二：流轉三世，已往稱前，如前日等；未至稱後，如後日等。法行三世，未至稱前，如言前路；已往稱後，如言過後。色心之法相自遷流，遂成三世。無為實相無前後中，故云無際。從此第二三際即離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所言際者，是際畔義，謂有為法墮三世故。三世有二：流轉三世，已往稱前，如前日等；未至稱後，如後日等。法行三世，未至稱前，如言前路；已往稱後，如言過後。色心之法相自遷流，遂成三世。無為實相無前後中，故云無際。從此第二三際即離。

經：「不住三際、不離三際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不住三際、不離三際。」

解曰：前說無為體無三際，此說無為不住三際。雖無為法有自相住，不同此中有住不住，故為異也。謂由實相性自空寂，不可說言住此住彼，故云不住。遍一切法不可言離，體非住離得說住離，若定住離即不俱也。自下諸文，准此應悉。從此第三五蘊即離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前說無為體無三際，此說無為不住三際。雖無為法有自相住，不同此中有住不住，故為異也。謂由實相性自空寂，不可說言住此住彼，故云不住。遍一切法不可言離，體非住離得說住離，若定住離即不俱也。自下諸文，准此應悉。從此第三五蘊即離。

經：「不住五蘊、不離五蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不住五蘊、不離五蘊。」

解曰：五蘊色心積聚為義，實相非聚，故言不住；體遍色心，故云不離。從此第四四大即離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：五蘊色心積聚為義，實相非聚，故言不住；體遍色心，故云不離。從此第四四大即離。

經：「不住四大、不離四大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不住四大、不離四大。」

解曰：言四大者，地水火風，謂堅濕等，至下當悉。起必俱有，無色處無。實相非，彼故云不住。體遍四大，故云不離。從此第五六處即離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言四大者，地水火風，謂堅濕等，至下當悉。起必俱有，無色處無。實相非，彼故云不住。體遍四大，故云不離。從此第五六處即離。

經：「不住六處、不離六處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不住六處、不離六處。」

解曰：言六處者，眼耳鼻舌身意處也。前五是色，如《俱舍論》，身根九事，十事餘根。第六意處是心法也，皆心心所生門處故。實相非彼，故云不住；體遍六處，故云不離。從此第六三對合明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言六處者，眼耳鼻舌身意處也。前五是色，如《俱舍論》，身根九事，十事餘根。第六意處是心法也，皆心心所生門處故。實相非彼，故云不住；體遍六處，故云不離。從此第六三對合明。

經：「不住三界、不離三界；不住方、不離方，明無明等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不住三界、不離三界；不住方、不離方，明無明等。」

解曰：第六對者，三界即離。實相體非生死業果，不住三界；體遍於彼，故云不離。第七對者，十方即離。所言方者，依色而立，日出為東、日入為西、亭午為南、夜半為北，方之隅角名為四維，觀待上下，為十方故。又一塵上皆有方分。此言住離，義有二解。一遣相門，無處可住云不住方、無處可遠云不離方。二顯德門，實相超有云不住方、用遍法界云不離方。第八對者，明闇即離。明無明者，義有二解：一依色辯，晝夜異故。又體有光體無光者，明闇異故，實相非明闇故。二依心辯，無漏淨慧名之為明、有漏迷闇名曰無明，實相非心，非明闇故。所言等者，非住離也。從此第二約事相明。文有八對，於中分二：初之四對雙非以明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：第六對者，三界即離。實相體非生死業果，不住三界；體遍於彼，故云不離。第七對者，十方即離。所言方者，依色而立，日出為東、日入為西、亭午為南、夜半為北，方之隅角名為四維，觀待上下，為十方故。又一塵上皆有方分。此言住離，義有二解。一遣相門，無處可住云不住方、無處可遠云不離方。二顯德門，實相超有云不住方、用遍法界云不離方。第八對者，明闇即離。明無明者，義有二解：一依色辯，晝夜異故。又體有光體無光者，明闇異故，實相非明闇故。二依心辯，無漏淨慧名之為明、有漏迷闇名曰無明，實相非心，非明闇故。所言等者，非住離也。從此第二約事相明。文有八對，於中分二：初之四對雙非以明。

經：「非一非異、非此非彼、非淨非穢、非有為非無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「非一非異、非此非彼、非淨非穢、非有為非無為。」

解曰：初一異對。言一異者，義有二解：一離相門，不被有拘故云非一、體遍有無故云非異。二顯德門，體具萬德故云非一、萬德皆如故云非異。由此故云非一非異。二此彼對。言此彼者，此謂生死、彼謂涅槃，生死涅槃迷悟對待。離言絕待本來平等，何此彼哉？又此物依色處說，如非即離非此彼故。三淨穢對。言淨穢者，義有二釋：一依色辯，一切聖眾所居淨土、一切凡愚所居穢土。又聖與凡各多淨穢，實相非色故非淨穢。二依心辯，諸無漏慧名之為淨、客塵煩惱名之為穢，實相非心故非淨穢，由此故云非淨非穢。四為無為對。非有為者，諸有為法念念遷流，實相空寂故非有為。非無為者，然其實相即真無為，為遮定執故云非也。從此第二後之四對雙無以明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初一異對。言一異者，義有二解：一離相門，不被有拘故云非一、體遍有無故云非異。二顯德門，體具萬德故云非一、萬德皆如故云非異。由此故云非一非異。二此彼對。言此彼者，此謂生死、彼謂涅槃，生死涅槃迷悟對待。離言絕待本來平等，何此彼哉？又此物依色處說，如非即離非此彼故。三淨穢對。言淨穢者，義有二釋：一依色辯，一切聖眾所居淨土、一切凡愚所居穢土。又聖與凡各多淨穢，實相非色故非淨穢。二依心辯，諸無漏慧名之為淨、客塵煩惱名之為穢，實相非心故非淨穢，由此故云非淨非穢。四為無為對。非有為者，諸有為法念念遷流，實相空寂故非有為。非無為者，然其實相即真無為，為遮定執故云非也。從此第二後之四對雙無以明。

經：「無自相無他相、無名無相、無強無弱、無示無說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無自相無他相、無名無相、無強無弱、無示無說。」

解曰：一無自他對。言自他者依色心立，互相形待，對他說自、對自說他；實相絕待，無自他故。二無名相對。言名相者，名謂能詮、相謂所詮，通有無也；實相非彼，無名相故。三無強弱對。言強弱者，謂色力等依觀待說；實相非彼，無強弱故。四無示說對。言示說者，有相故可顯示、有名故可演說；此無相故不可示、無名故不可說也。從此第三約垢淨明，文有六對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一無自他對。言自他者依色心立，互相形待，對他說自、對自說他；實相絕待，無自他故。二無名相對。言名相者，名謂能詮、相謂所詮，通有無也；實相非彼，無名相故。三無強弱對。言強弱者，謂色力等依觀待說；實相非彼，無強弱故。四無示說對。言示說者，有相故可顯示、有名故可演說；此無相故不可示、無名故不可說也。從此第三約垢淨明，文有六對。

經：「非施非慳、非戒非犯、非忍非恚、非進非怠、非定非亂、非智非愚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「非施非慳、非戒非犯、非忍非恚、非進非怠、非定非亂、非智非愚。」

解曰：然六度行對六弊垢，觀待善惡有施慳等；實相絕待，非彼等故。從此第四約知見明。文有十對，於中分二：且初六對約相以明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：然六度行對六弊垢，觀待善惡有施慳等；實相絕待，非彼等故。從此第四約知見明。文有十對，於中分二：且初六對約相以明。

經：「非來非去、非入非出、非福田非不福田、非相非無相、非取非捨、非大非小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「非來非去、非入非出、非福田非不福田、非相非無相、非取非捨、非大非小。」

解曰：一來去對。諸有動法有來有去；實相不動，無來去故。二入出對。迷入生死、悟出生死，故有入出。又往來法有其入出。實相寂然，非入出故。三福田非福田對。所言田者，如《婆沙論》有其四種：趣苦恩德生長福義。實相非有故非福田，實相非無非不福田。又性空故而非福田，具眾德故非不福田。四非相無相對。實相常寂故非有相，妙用隨緣故非無相。五非取捨對。有為之法可取可捨，實相無為非取捨故。六非大小對。有形質法可定大小，此無形質非大小故。從此第二後有四對約境以明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一來去對。諸有動法有來有去；實相不動，無來去故。二入出對。迷入生死、悟出生死，故有入出。又往來法有其入出。實相寂然，非入出故。三福田非福田對。所言田者，如《婆沙論》有其四種：趣苦恩德生長福義。實相非有故非福田，實相非無非不福田。又性空故而非福田，具眾德故非不福田。四非相無相對。實相常寂故非有相，妙用隨緣故非無相。五非取捨對。有為之法可取可捨，實相無為非取捨故。六非大小對。有形質法可定大小，此無形質非大小故。從此第二後有四對約境以明。

經：「非見非聞、非覺非知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「非見非聞、非覺非知。」

解曰：實相非色故非見、非聲故非聞、非香味觸故非覺、非法塵故非知。從此第五文有兩對約廢詮明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：實相非色故非見、非聲故非聞、非香味觸故非覺、非法塵故非知。從此第五文有兩對約廢詮明。

經：「心行處滅、言語道斷，同真際、等法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「心行處滅、言語道斷，同真際、等法性。」

解曰：心行處滅者，心緣慮息也。言語道斷者，言說不及也。同真際等法性者，謂波斯匿王觀身實相，體同真際、量等法性。然諸有情無始時來為我法倒熏習力故自他差別，由業力故所感身形六趣差異；論其實相，皆同真際等法性矣。從此第三結觀如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：心行處滅者，心緣慮息也。言語道斷者，言說不及也。同真際等法性者，謂波斯匿王觀身實相，體同真際、量等法性。然諸有情無始時來為我法倒熏習力故自他差別，由業力故所感身形六趣差異；論其實相，皆同真際等法性矣。從此第三結觀如來。

經：「我以此相而觀如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「我以此相而觀如來。」

解曰：波斯匿王言：「我以上來所說之相觀如來也。」上直答竟。從此第三如來即結。於中分二：且初第一印述所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：波斯匿王言：「我以上來所說之相觀如來也。」上直答竟。從此第三如來即結。於中分二：且初第一印述所說。

經：佛言：「善男子：如汝所說，諸佛如來力無畏等恒沙功德諸不共法悉皆如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「善男子：如汝所說，諸佛如來力無畏等恒沙功德諸不共法悉皆如是。」

解曰：善男子實如汝說，不唯實相，而實諸佛證智平等所有十力四無畏等恒沙功德諸不共法，悉如汝說，皆如是也。從此第二辯觀正邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：善男子實如汝說，不唯實相，而實諸佛證智平等所有十力四無畏等恒沙功德諸不共法，悉如汝說，皆如是也。從此第二辯觀正邪。

經：「修般若波羅蜜多者應如是觀，若他觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「修般若波羅蜜多者應如是觀，若他觀者名為邪觀。」

解曰：修般若者，應如是觀。言他觀者，但於上文隨偏取一即非正觀，盡名為他，即邪觀也。大文第三聞法獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：修般若者，應如是觀。言他觀者，但於上文隨偏取一即非正觀，盡名為他，即邪觀也。大文第三聞法獲益。

經：說是法時，無量大眾得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：說是法時，無量大眾得法眼淨。

解曰：謂佛答王說護佛果，無量大眾得法眼淨。法眼淨者，無漏慧也。若證我空謂即初果，證法空者即初地矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：謂佛答王說護佛果，無量大眾得法眼淨。法眼淨者，無漏慧也。若證我空謂即初果，證法空者即初地矣。

菩薩行品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行品第三

將釋此品，文分為三：初辯來意。謂前品初所申二問先陳果德，前品已明；次辯勝因，具彰於此，令修行者觀果修因欣仰進修，有此品矣。次釋品名。言菩薩者，如〈序品〉明。所言行者，起悲智也，修二利行無住道故。舊云「教化」，約利他門。得同體悲，利他即自，亦不違也。品第三者，無勞釋矣。從此第三分文解釋。於中分三：第一波斯匿王問、第二如來正答、第三聞法獲益。且初第一波斯匿王問。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，文分為三：初辯來意。謂前品初所申二問先陳果德，前品已明；次辯勝因，具彰於此，令修行者觀果修因欣仰進修，有此品矣。次釋品名。言菩薩者，如〈序品〉明。所言行者，起悲智也，修二利行無住道故。舊云「教化」，約利他門。得同體悲，利他即自，亦不違也。品第三者，無勞釋矣。從此第三分文解釋。於中分三：第一波斯匿王問、第二如來正答、第三聞法獲益。且初第一波斯匿王問。其義者何？

經：爾時波斯匿王白佛言：「世尊！護十地行菩薩摩訶薩，應云何修行？云何化眾生？復以何相而住觀察？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時波斯匿王白佛言：「世尊！護十地行菩薩摩訶薩，應云何修行？云何化眾生？復以何相而住觀察？」

解曰：護十地行者，牒先問也。菩薩摩訶薩者，彰能護人。未修已修，俱標問故。應云何下，正申三問。意問：發趣修大乘者云何修行？若修行者云何化利？若修若化如何觀察即得離障至果德圓？正為希求無上果德，從初至末種不斷故，興此三問不增減故。然此三問，即是發心求菩提者三種妙觀，厭離有為、欣求菩提、悲愍有情，三種之心生起次第，斷修化利未為初故。又亦得名三聚淨戒，攝善法戒、攝眾生戒、攝律儀戒，治斷次第，修行化利遠離諸障，順三問故。即智恩斷三德之因，如次能得報化法身究竟果故。從此第二明佛別答。大分為三：一明答修行、二明答化生、三明答觀察。就初修行，文分為二：初略明五忍、後廣明五忍。初略明中，文復分三：且初第一總標五忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：護十地行者，牒先問也。菩薩摩訶薩者，彰能護人。未修已修，俱標問故。應云何下，正申三問。意問：發趣修大乘者云何修行？若修行者云何化利？若修若化如何觀察即得離障至果德圓？正為希求無上果德，從初至末種不斷故，興此三問不增減故。然此三問，即是發心求菩提者三種妙觀，厭離有為、欣求菩提、悲愍有情，三種之心生起次第，斷修化利未為初故。又亦得名三聚淨戒，攝善法戒、攝眾生戒、攝律儀戒，治斷次第，修行化利遠離諸障，順三問故。即智恩斷三德之因，如次能得報化法身究竟果故。從此第二明佛別答。大分為三：一明答修行、二明答化生、三明答觀察。就初修行，文分為二：初略明五忍、後廣明五忍。初略明中，文復分三：且初第一總標五忍。

經：佛言：「大王！諸菩薩摩訶薩，依五忍法以為修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「大王！諸菩薩摩訶薩，依五忍法以為修行。」

解曰：此總標也。從此第二別列五忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此總標也。從此第二別列五忍。

經：「所謂伏忍、信忍、順忍、無生忍皆上中下，於寂滅忍而有上下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所謂伏忍、信忍、順忍、無生忍皆上中下，於寂滅忍而有上下。」

解曰：所言忍者，忍謂忍可印許之義。以慧為體，相應助伴具五蘊性。言伏忍者，謂折伏也。於三賢位未親證理，依勝解力所修正觀，福智二門、自他二利皆未亡相，分別二障不起現行，二取隨眠伏而未斷，故名伏忍。即忍之忍，忍有彼伏。三釋得名，即《起信》中相似覺也。言信忍者，信謂證信，初二三地名為信忍。順謂順向，順向無生，四五六地名為順忍。無生目如。七八九地，慧常照理，名無生忍。寂滅即如。十地佛地，照寂寂照，名寂滅忍。皆通持業、依主二釋。大果難感故經五忍，萬行難備漸次而修，從因至果為十四忍。然此五忍，經論有異。如《本業瓔珞經》略為六性：一習種性，即十住故。二性種性，即十行故。三道種性，即十迴向故。四聖種性，即十地故。五等覺性，金剛心故。六妙覺性，如來地故。亦名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照寂慧、寂照慧。如次六性，於彼六生，具明四十二賢聖。故雖此五忍與彼六性列數不同，合彼後二為寂滅忍，即與此經義不違也。又《瑜伽》四十七說十三住：第一種性住，即本性住種性，未入僧祇，即同此經十善位也。彼云「謂諸菩薩性自仁賢，性自成就菩薩功德。菩薩所應眾多善法亦有顯現。由性仁賢逼遣方便令於善轉，非由思擇有所制約有所防護。住此住中住持一切佛法種子，於自體中已具足有一切佛法，一切種故。不能現起上煩惱纏造無間業或斷善根。」廣如彼矣。第二勝解行住，即同此經伏忍三品。彼云「謂諸菩薩從初發心乃至未得清淨意樂所有一切諸菩薩行，當知皆名勝解行住。於此住中，普於一切餘菩薩住及如來住皆名發趣。然前住中雖修諸善，性仁賢故，所已為之非為菩提，故意作也，未名發趣，不入僧祇。此住所修皆名發趣，故與前別。然此住中，思擇力勝，所作加行，以彼修慧未得堅固相續無退。」慈恩法師云：「此說無漏修慧未得，非有漏慧此住不得。或此所說初發心時，十信菩薩八相成道未超五畏，所有修慧未堅固也。又於三處忘失正念：一於境界可不可意色等六境，其心顛倒忘失正念。二於受生彼彼身中，既受生已忘前生事。三於所受所持諸法，久作久說有所忘失。或於一時具足聰慧，為他說法勉勵而轉，如闇中射或中不中。或於一時於大菩提雖已發心而復退捨，或時棄捨先所受學淨戒律儀不能受學，或時捨於利樂有情而生厭倦、利益安樂未能廣大，於諸菩薩所學之中未能普學，菩薩相中未皆成就。在家出家二分菩薩，正加行中未等顯現。於此所說諸行相狀，下忍轉時諸行上品，中忍轉時諸行中品，上忍轉時諸行下品，漸輕微故。入初地時，此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所言忍者，忍謂忍可印許之義。以慧為體，相應助伴具五蘊性。言伏忍者，謂折伏也。於三賢位未親證理，依勝解力所修正觀，福智二門、自他二利皆未亡相，分別二障不起現行，二取隨眠伏而未斷，故名伏忍。即忍之忍，忍有彼伏。三釋得名，即《起信》中相似覺也。言信忍者，信謂證信，初二三地名為信忍。順謂順向，順向無生，四五六地名為順忍。無生目如。七八九地，慧常照理，名無生忍。寂滅即如。十地佛地，照寂寂照，名寂滅忍。皆通持業、依主二釋。大果難感故經五忍，萬行難備漸次而修，從因至果為十四忍。然此五忍，經論有異。如《本業瓔珞經》略為六性：一習種性，即十住故。二性種性，即十行故。三道種性，即十迴向故。四聖種性，即十地故。五等覺性，金剛心故。六妙覺性，如來地故。亦名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照寂慧、寂照慧。如次六性，於彼六生，具明四十二賢聖。故雖此五忍與彼六性列數不同，合彼後二為寂滅忍，即與此經義不違也。又《瑜伽》四十七說十三住：第一種性住，即本性住種性，未入僧祇，即同此經十善位也。彼云「謂諸菩薩性自仁賢，性自成就菩薩功德。菩薩所應眾多善法亦有顯現。由性仁賢逼遣方便令於善轉，非由思擇有所制約有所防護。住此住中住持一切佛法種子，於自體中已具足有一切佛法，一切種故。不能現起上煩惱纏造無間業或斷善根。」廣如彼矣。第二勝解行住，即同此經伏忍三品。彼云「謂諸菩薩從初發心乃至未得清淨意樂所有一切諸菩薩行，當知皆名勝解行住。於此住中，普於一切餘菩薩住及如來住皆名發趣。然前住中雖修諸善，性仁賢故，所已為之非為菩提，故意作也，未名發趣，不入僧祇。此住所修皆名發趣，故與前別。然此住中，思擇力勝，所作加行，以彼修慧未得堅固相續無退。」慈恩法師云：「此說無漏修慧未得，非有漏慧此住不得。或此所說初發心時，十信菩薩八相成道未超五畏，所有修慧未堅固也。又於三處忘失正念：一於境界可不可意色等六境，其心顛倒忘失正念。二於受生彼彼身中，既受生已忘前生事。三於所受所持諸法，久作久說有所忘失。或於一時具足聰慧，為他說法勉勵而轉，如闇中射或中不中。或於一時於大菩提雖已發心而復退捨，或時棄捨先所受學淨戒律儀不能受學，或時捨於利樂有情而生厭倦、利益安樂未能廣大，於諸菩薩所學之中未能普學，菩薩相中未皆成就。在家出家二分菩薩，正加行中未等顯現。於此所說諸行相狀，下忍轉時諸行上品，中忍轉時諸行中品，上忍轉時諸行下品，漸輕微故。入初地時，此

一切相皆無所有。」乃至廣說。第三極歡喜住，亦名淨勝意樂住，即是此經信忍下也。第四增上戒住，即信忍中也。第五增上心住，即信忍上也。第六覺分相應增上慧住，即順忍下也。第七諸諦相應增上慧住，即順忍中也。第八緣起流轉止息相應增上慧住，即順忍上也。第九無相有功用住，即無生忍下也。第十無相無功用住，即無生忍中也。第十一無礙解住，即無生忍上也。第十二最上成滿菩薩住，即寂滅忍下也。第十三最極如來住，即寂滅忍上也。雖十三住對十四忍數即少一，彼乃廣也。初種性住，忍所不攝，同下頌中十善位也。若以十善為忍方便，即彼與此無寬狹故。《攝大乘論》從初十信乃至佛地，於中說有三十四忍。地前三忍，於十地中地地分為三十忍，佛地為一，三十四也。又真諦記釋此五忍各治三障，《瑜伽》四十九說為七地，《唯識論》說五位修習，皆與此經五忍相攝，講者敘焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切相皆無所有。」乃至廣說。第三極歡喜住，亦名淨勝意樂住，即是此經信忍下也。第四增上戒住，即信忍中也。第五增上心住，即信忍上也。第六覺分相應增上慧住，即順忍下也。第七諸諦相應增上慧住，即順忍中也。第八緣起流轉止息相應增上慧住，即順忍上也。第九無相有功用住，即無生忍下也。第十無相無功用住，即無生忍中也。第十一無礙解住，即無生忍上也。第十二最上成滿菩薩住，即寂滅忍下也。第十三最極如來住，即寂滅忍上也。雖十三住對十四忍數即少一，彼乃廣也。初種性住，忍所不攝，同下頌中十善位也。若以十善為忍方便，即彼與此無寬狹故。《攝大乘論》從初十信乃至佛地，於中說有三十四忍。地前三忍，於十地中地地分為三十忍，佛地為一，三十四也。又真諦記釋此五忍各治三障，《瑜伽》四十九說為七地，《唯識論》說五位修習，皆與此經五忍相攝，講者敘焉。

問：經列忍等云上中下，順理應云皆下中上，何不次耶？答：據能行行，理實應然。約所治障，亦不違理。從此第三結示修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：經列忍等云上中下，順理應云皆下中上，何不次耶？答：據能行行，理實應然。約所治障，亦不違理。從此第三結示修行。

經：「名為菩薩修行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「名為菩薩修行般若波羅蜜多。」

解曰：結也。從此第二廣明五忍。於中分二：一廣明五忍、二結修諸忍。廣明五忍，文即為五：初明伏忍，於中分三：一習種性、二性種性、三道種性。初習種性，於中分三：初標位辯相、次正解修行、後結為聖胎。且初第一標位辯相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：結也。從此第二廣明五忍。於中分二：一廣明五忍、二結修諸忍。廣明五忍，文即為五：初明伏忍，於中分三：一習種性、二性種性、三道種性。初習種性，於中分三：初標位辯相、次正解修行、後結為聖胎。且初第一標位辯相。

經：「善男子！初伏忍位，起習種性，修十住行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！初伏忍位，起習種性，修十住行。」

解曰：伏忍位者，五忍之中伏忍居首，伏忍之內三中最初創入僧祇，故云初也。伏謂折伏，忍義如前。位者位次，此下忍也。起習種性者，起謂生起，超前十善入忍位也。習者修習。言種性者，順理相應，為後勝因，故得名種。現種熏習，習成性故。修十住行者，此經略標，不列住名。如《華嚴經．十住品》云「所謂發心住、治地住、修行住、生貴住、具足方便住、正心住、不退住、童真住、王子住、灌頂住。」辯住行相，至下悉矣。從此第二正辯修行。於中有四：且初第一明發心相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：伏忍位者，五忍之中伏忍居首，伏忍之內三中最初創入僧祇，故云初也。伏謂折伏，忍義如前。位者位次，此下忍也。起習種性者，起謂生起，超前十善入忍位也。習者修習。言種性者，順理相應，為後勝因，故得名種。現種熏習，習成性故。修十住行者，此經略標，不列住名。如《華嚴經．十住品》云「所謂發心住、治地住、修行住、生貴住、具足方便住、正心住、不退住、童真住、王子住、灌頂住。」辯住行相，至下悉矣。從此第二正辯修行。於中有四：且初第一明發心相。

經：「初發心相，有恒河沙眾生見佛法僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「初發心相，有恒河沙眾生見佛法僧。」

解曰：初發心相者，長耳三藏云：「初習種性，有三相發心：一假想發、二輕想發、三信想發。假想發者，藉三種力：一善友力，謂善知識。二者行力，謂受律儀。三者法力，通別二因，通謂如來藏，別謂信等五根也。由此三力，於佛菩提假起菩提想，以求自安、安諸有情，猶如聲聞觀諸非青假起青想而能伏惑。此中亦爾，名假想發。此後後想修習不已，義尚難識，譬如輕毛無所倚著，名輕想發。此後後心信珠顯現，名信想發。」得入十信，名發心相也。有恒河沙眾生者，此顯發心其數雖多，至於不退入忍位者其數甚少。譬如魚子、菴羅樹花，彼二雖多、成實極少。見佛法僧者，明發心緣，或復聞說一體三寶自性常住、或見別相住持三寶。猶教誨力，於三寶中發起無上良福田想，而生定信入十信也。從此第二明十信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初發心相者，長耳三藏云：「初習種性，有三相發心：一假想發、二輕想發、三信想發。假想發者，藉三種力：一善友力，謂善知識。二者行力，謂受律儀。三者法力，通別二因，通謂如來藏，別謂信等五根也。由此三力，於佛菩提假起菩提想，以求自安、安諸有情，猶如聲聞觀諸非青假起青想而能伏惑。此中亦爾，名假想發。此後後想修習不已，義尚難識，譬如輕毛無所倚著，名輕想發。此後後心信珠顯現，名信想發。」得入十信，名發心相也。有恒河沙眾生者，此顯發心其數雖多，至於不退入忍位者其數甚少。譬如魚子、菴羅樹花，彼二雖多、成實極少。見佛法僧者，明發心緣，或復聞說一體三寶自性常住、或見別相住持三寶。猶教誨力，於三寶中發起無上良福田想，而生定信入十信也。從此第二明十信心。

經：「發於十信，所謂信心、念心、精進心、慧心、定心、不退心、戒心、願心、護法心、迴向心，具此十心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「發於十信，所謂信心、念心、精進心、慧心、定心、不退心、戒心、願心、護法心、迴向心，具此十心。」

解曰：初句總標。言信心者，澄淨為性，善順三寶，離不信故。言念心者，明記為性，令心不斷，離忘念故。精進心者，遍策三業皆令不退，離懈怠故。言慧心者，簡擇為性，令心治斷，離惡見故。言定心者，專注為性，令心不動，離散亂故。此上五心，即是五根，遍生一切諸功德故。亦即五力，不為一切自所治障所屈動故。不退心者，令五根力具大堪能，必不退起上品邪見普斷善根作闡提故。故下卷云「若至忍位入正定聚，不作五逆、不謗正法。」由此而言。至第六心，不為不善所退動故。四不退中信不退也。言戒心者，遮防身語，令心調柔，離破戒故。言願心者，出體如前，求菩提願、利有情願不間斷故。護法心者，守護六根，離塵境故。守護餘九，令不失故。或於三寶，不惜身命常守護故。迴向心者，所修前九及諸勝行，迴施眾生，迴求菩提，迴向涅槃，不求世間及二乘故。又《瓔珞經》云「謂十信心各互相資，心心有十，即是修行百法明門，常發無量有行無行大願，得入習種性故。」具十心者，明於十信心須具修，於中隨闕即非此位。然則此十皆言心者，心謂緣慮而為主故。初信等五是心所法，恒依心住，起必相應。不退等五是其勝用，心自在故俱云心也。此前標云初伏忍位起習種性修十住行，今列十信云具十心，即顯具修十信心者方入十住。何以知者？《瓔珞經》說「通賢及聖有此二：初云十住。」《華嚴經》中具明行位，地前三十十住為初，無別十信，不應十信判為外凡，即違此中伏忍位故。由此十信，於十善位雖即修行，有退有進猶如輕毛，於十千劫修習增勝具足不退，方名入劫，稱習忍位，即十住中發心住攝。從此第三利生分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初句總標。言信心者，澄淨為性，善順三寶，離不信故。言念心者，明記為性，令心不斷，離忘念故。精進心者，遍策三業皆令不退，離懈怠故。言慧心者，簡擇為性，令心治斷，離惡見故。言定心者，專注為性，令心不動，離散亂故。此上五心，即是五根，遍生一切諸功德故。亦即五力，不為一切自所治障所屈動故。不退心者，令五根力具大堪能，必不退起上品邪見普斷善根作闡提故。故下卷云「若至忍位入正定聚，不作五逆、不謗正法。」由此而言。至第六心，不為不善所退動故。四不退中信不退也。言戒心者，遮防身語，令心調柔，離破戒故。言願心者，出體如前，求菩提願、利有情願不間斷故。護法心者，守護六根，離塵境故。守護餘九，令不失故。或於三寶，不惜身命常守護故。迴向心者，所修前九及諸勝行，迴施眾生，迴求菩提，迴向涅槃，不求世間及二乘故。又《瓔珞經》云「謂十信心各互相資，心心有十，即是修行百法明門，常發無量有行無行大願，得入習種性故。」具十心者，明於十信心須具修，於中隨闕即非此位。然則此十皆言心者，心謂緣慮而為主故。初信等五是心所法，恒依心住，起必相應。不退等五是其勝用，心自在故俱云心也。此前標云初伏忍位起習種性修十住行，今列十信云具十心，即顯具修十信心者方入十住。何以知者？《瓔珞經》說「通賢及聖有此二：初云十住。」《華嚴經》中具明行位，地前三十十住為初，無別十信，不應十信判為外凡，即違此中伏忍位故。由此十信，於十善位雖即修行，有退有進猶如輕毛，於十千劫修習增勝具足不退，方名入劫，稱習忍位，即十住中發心住攝。從此第三利生分齊。

經：「而能少分化諸眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「而能少分化諸眾生。」

解曰：明利他也。如下說云「習種銅輪化二天下」。《華嚴經》云「此住菩薩勸學十法，所謂勤供養佛、樂住生死、主導世間令除惡業、以勝妙法常行教誨、歎無上法學佛功德、生諸佛前恒蒙攝受、方便演說寂靜三昧、讚歎遠離生死輪迴、為苦眾生作歸依處。」第三主導世間，即此輪王。第十為苦生依，即八相成佛，故此經云化諸眾生，即是《華嚴》世出世化。舉初攝後，十住應知。若爾，如何名少分化？答：望前十善可云廣大，望後後位云少分矣。從此第四超二乘地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明利他也。如下說云「習種銅輪化二天下」。《華嚴經》云「此住菩薩勸學十法，所謂勤供養佛、樂住生死、主導世間令除惡業、以勝妙法常行教誨、歎無上法學佛功德、生諸佛前恒蒙攝受、方便演說寂靜三昧、讚歎遠離生死輪迴、為苦眾生作歸依處。」第三主導世間，即此輪王。第十為苦生依，即八相成佛，故此經云化諸眾生，即是《華嚴》世出世化。舉初攝後，十住應知。若爾，如何名少分化？答：望前十善可云廣大，望後後位云少分矣。從此第四超二乘地。

經：「超過二乘一切善地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「超過二乘一切善地。」

解曰：超過二乘學無學果。一切善地者，依《大般若》，三乘共行十地：一乾慧地、二性地、三八人地、四見地、五薄地、六離垢地、七已辦地、八獨覺地、九菩薩地、十如來地。於此十中，菩薩第九。今習種位，由發大心雙修二利，故雖下忍即超前八，故云超過一切善地。又以義言：二乘皆有見修無學，菩薩超彼，故云一切。又《大乘同性經》三乘及佛各有十地，此超前二，云一切矣。從此第三結為聖胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：超過二乘學無學果。一切善地者，依《大般若》，三乘共行十地：一乾慧地、二性地、三八人地、四見地、五薄地、六離垢地、七已辦地、八獨覺地、九菩薩地、十如來地。於此十中，菩薩第九。今習種位，由發大心雙修二利，故雖下忍即超前八，故云超過一切善地。又以義言：二乘皆有見修無學，菩薩超彼，故云一切。又《大乘同性經》三乘及佛各有十地，此超前二，云一切矣。從此第三結為聖胎。

經：「是為菩薩初長養心，為聖胎故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是為菩薩初長養心，為聖胎故。」

解曰：於三賢位俱名聖胎，舉此攝餘，皆聖胎也。所言胎者，自種為因、善友為緣，聞淨法界等流正法，修習長養，初地見道，誕佛家矣。從此第二明性種性。於中分三：一標位辯相、二正解修行、三結超倒想。且初第一標位辯相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於三賢位俱名聖胎，舉此攝餘，皆聖胎也。所言胎者，自種為因、善友為緣，聞淨法界等流正法，修習長養，初地見道，誕佛家矣。從此第二明性種性。於中分三：一標位辯相、二正解修行、三結超倒想。且初第一標位辯相。

經：「復次性種性菩薩，修行十種波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次性種性菩薩，修行十種波羅蜜多。」

解曰：性種性者，上言性者，以前習種所修習性而成此性，故云性也。言種性者，以前種現如同類因，引生於此，名種性也。即性之種，種之性矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：性種性者，上言性者，以前習種所修習性而成此性，故云性也。言種性者，以前種現如同類因，引生於此，名種性也。即性之種，種之性矣。

問《瑜伽論》云「一本性住種性、二習所成種性。」此經乃云「一習種性、二性種性。」何故經論前後相違？答：論中所明，先本有性，依本修習後習成性。經中所明，先明修習，習成種性，後以習成為性種性。論約本習、未習、已習；經唯修習。初習久習各據一義，亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問《瑜伽論》云「一本性住種性、二習所成種性。」此經乃云「一習種性、二性種性。」何故經論前後相違？答：論中所明，先本有性，依本修習後習成性。經中所明，先明修習，習成種性，後以習成為性種性。論約本習、未習、已習；經唯修習。初習久習各據一義，亦不相違。

言菩薩者，十行菩薩也。如《華嚴經．十行品》云「所謂歡喜行、饒益行、無違逆行、無屈撓行、離癡亂行、善現行、無著行、難得行、善法行、真實行也。」修行十種波羅蜜多者，十度行也。十行菩薩各修一行，即十度故。云何修行？施等諸行名波羅蜜多。《唯識論》云「要七最勝之所攝受，方可建立波羅蜜多。一安住最勝，謂要安住菩薩種性。二依止最勝，謂要依止大菩提心。三意樂最勝，謂要悲愍一切有情。四事業最勝，謂要具行一切事業。五巧便最勝，謂要無相智所攝受。六迴向最勝，謂要迴向無上菩提。七清淨最勝，謂要不為二障間雜。若非此七所攝受者，所修諸行但名施等，非到彼岸。」此位菩薩依相似修，登地所行皆到彼岸。從此第二正解修行。於中分三：一標十對治、二正解對治、三利生分齊。且初第一標十對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言菩薩者，十行菩薩也。如《華嚴經．十行品》云「所謂歡喜行、饒益行、無違逆行、無屈撓行、離癡亂行、善現行、無著行、難得行、善法行、真實行也。」修行十種波羅蜜多者，十度行也。十行菩薩各修一行，即十度故。云何修行？施等諸行名波羅蜜多。《唯識論》云「要七最勝之所攝受，方可建立波羅蜜多。一安住最勝，謂要安住菩薩種性。二依止最勝，謂要依止大菩提心。三意樂最勝，謂要悲愍一切有情。四事業最勝，謂要具行一切事業。五巧便最勝，謂要無相智所攝受。六迴向最勝，謂要迴向無上菩提。七清淨最勝，謂要不為二障間雜。若非此七所攝受者，所修諸行但名施等，非到彼岸。」此位菩薩依相似修，登地所行皆到彼岸。從此第二正解修行。於中分三：一標十對治、二正解對治、三利生分齊。且初第一標十對治。

經：「起十對治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「起十對治。」

解曰：起謂生起，十者總標，對謂對觀，治即治遣。然此上卷三品之中，廣明對治、略能行行；下卷三中，廣能行行、略明對治。文可悉矣。從此第二正解對治。於中分三：且初第一對治四倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：起謂生起，十者總標，對謂對觀，治即治遣。然此上卷三品之中，廣明對治、略能行行；下卷三中，廣能行行、略明對治。文可悉矣。從此第二正解對治。於中分三：且初第一對治四倒。

經：「所謂觀察身、受、心、法，不淨、諸苦、無常、無我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所謂觀察身、受、心、法，不淨、諸苦、無常、無我。」

解曰：言觀察者，觀謂對觀。察謂伺察，亦審察也。體即是慧。身受心法者，所觀境也。身謂相續，如《智論》中「身謂色蘊」。受謂受蘊，心謂識蘊，法處法界並名法故。不淨等者，能治行也。由無始來妄分別力，於身等四計為淨等，為令觀察知身不淨、知受皆苦、知心無常、知法無我，即離倒故。又了身等無自性空，即一切倒悉皆離故。從此第二對治三毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言觀察者，觀謂對觀。察謂伺察，亦審察也。體即是慧。身受心法者，所觀境也。身謂相續，如《智論》中「身謂色蘊」。受謂受蘊，心謂識蘊，法處法界並名法故。不淨等者，能治行也。由無始來妄分別力，於身等四計為淨等，為令觀察知身不淨、知受皆苦、知心無常、知法無我，即離倒故。又了身等無自性空，即一切倒悉皆離故。從此第二對治三毒。

經：「治貪、嗔、癡三不善根，起施、慈、慧三種善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「治貪、嗔、癡三不善根，起施、慈、慧三種善根。」

解曰：上言治者，通能所治。貪嗔等者，此所治也。謂由意識於可意境貪欲隨增、不可意境嗔恚隨增、於中庸境無明隨增，由此三種為不善根，遍生慢等及隨煩惱。此三若伏，餘隨伏故。起慈等者，能治行也。施謂無貪，捨財法故。慈謂無嗔，與他樂故。慧由無癡，即正慧故。由此三種而為善根，遍生萬行諸功德故。從此第三對治三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上言治者，通能所治。貪嗔等者，此所治也。謂由意識於可意境貪欲隨增、不可意境嗔恚隨增、於中庸境無明隨增，由此三種為不善根，遍生慢等及隨煩惱。此三若伏，餘隨伏故。起慈等者，能治行也。施謂無貪，捨財法故。慈謂無嗔，與他樂故。慧由無癡，即正慧故。由此三種而為善根，遍生萬行諸功德故。從此第三對治三世。

經：「觀察三世，過去因忍、現在因果忍、未來果忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「觀察三世，過去因忍、現在因果忍、未來果忍。」

解曰：忍體即慧，如上已解。觀過去業起曾因忍，觀現色心曾因之果、當果之因起因果忍，觀未來法起當果忍。雖唯現在。過未體無。所酬所引假變過未。又緣生法。謂無明行為前際因。識等五支為現在果。愛取有三為現在因。生老死二為未來果。此約分位三際因果。此中為破執無因果及執斷常。令知因緣如幻似有。故觀察也。此位菩薩觀身等四令離四倒。觀心等三離縛修行。觀三世法有而不實。故令觀察修勝行矣。從此第三利生分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：忍體即慧，如上已解。觀過去業起曾因忍，觀現色心曾因之果、當果之因起因果忍，觀未來法起當果忍。雖唯現在。過未體無。所酬所引假變過未。又緣生法。謂無明行為前際因。識等五支為現在果。愛取有三為現在因。生老死二為未來果。此約分位三際因果。此中為破執無因果及執斷常。令知因緣如幻似有。故觀察也。此位菩薩觀身等四令離四倒。觀心等三離縛修行。觀三世法有而不實。故令觀察修勝行矣。從此第三利生分齊。

經：「此位菩薩廣利眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「此位菩薩廣利眾生。」

解曰：性種銀輪，化三天下。超前習種，故云廣利。從此第三結超倒想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：性種銀輪，化三天下。超前習種，故云廣利。從此第三結超倒想。

經：「超過我見、人見、眾生等想，外道倒想所不能壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「超過我見、人見、眾生等想，外道倒想所不能壞。」

解曰：我人等者，義如前釋。等取壽者、作者、命者、士夫、儒童、我之類也。言外道者，邪論諸師。言倒想者，四倒相應之想倒也。不能壞者，彼能執人及所執法所不能壞。由此菩薩勝解力增，邪師邪法悉超過故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：我人等者，義如前釋。等取壽者、作者、命者、士夫、儒童、我之類也。言外道者，邪論諸師。言倒想者，四倒相應之想倒也。不能壞者，彼能執人及所執法所不能壞。由此菩薩勝解力增，邪師邪法悉超過故。

問：二乘外道俱是所超，何故前越二乘、此超外道，勝劣不次？答：心由頓發，即越二乘；行約漸修，後超外道。又此已超，非正超也，如二靜慮名出苦故。從此第三明道種性。文三如前，且初第一標位辯相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：二乘外道俱是所超，何故前越二乘、此超外道，勝劣不次？答：心由頓發，即越二乘；行約漸修，後超外道。又此已超，非正超也，如二靜慮名出苦故。從此第三明道種性。文三如前，且初第一標位辯相。

經：「復次道種性菩薩修十迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次道種性菩薩修十迴向。」

解曰：道種性者，道謂初地平等聖道。此引彼生，與道為種。道之種、種之性，名道種性，二依主故。言菩薩者，舉能行人。修十迴向者，此略標也。如《華嚴經．十迴向品》云「所謂救護一切眾生離眾生相迴向、不壞迴向、等一切佛迴向、至一切處迴向、無盡功德藏迴向、隨順堅固一切善根迴向、等隨順一切眾生迴向、真實迴向、無著無縛解脫迴向、等法界無量迴向。」義如下釋。從此第二正解修行。於中分二：且初第一總標十忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：道種性者，道謂初地平等聖道。此引彼生，與道為種。道之種、種之性，名道種性，二依主故。言菩薩者，舉能行人。修十迴向者，此略標也。如《華嚴經．十迴向品》云「所謂救護一切眾生離眾生相迴向、不壞迴向、等一切佛迴向、至一切處迴向、無盡功德藏迴向、隨順堅固一切善根迴向、等隨順一切眾生迴向、真實迴向、無著無縛解脫迴向、等法界無量迴向。」義如下釋。從此第二正解修行。於中分二：且初第一總標十忍。

經：「起十忍心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「起十忍心。」

解曰：此總標也。從此第二正辯對治。於中分三：且初第一對觀五忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此總標也。從此第二正辯對治。於中分三：且初第一對觀五忍。

經：「謂觀五蘊色受想行識，得戒忍、定忍、慧忍、解脫忍、解脫知見忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「謂觀五蘊色受想行識，得戒忍、定忍、慧忍、解脫忍、解脫知見忍。」

解曰：五蘊及忍，義如前解。對觀五蘊得解脫蘊，謂觀自身語過患，由思願力遮防七支而得戒忍。次觀受蘊妄生領納諸受漂動，由定專注而得定忍。次觀想蘊取怨等像，戲論分別起諸名言，如工畫人採畫諸境，由慧簡擇而得慧忍。次觀行蘊造作種種三有諸業繫縛生死，由慧離繫解脫自在得解脫忍。次觀識蘊妄想分別起諸知見取著六塵，無分別慧解脫清淨得解脫知見忍。故對五蘊得解脫蘊。此依言說次第建立。如實義者，無分別慧觀五蘊空，於念念中皆具五忍。從此第二對觀三忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：五蘊及忍，義如前解。對觀五蘊得解脫蘊，謂觀自身語過患，由思願力遮防七支而得戒忍。次觀受蘊妄生領納諸受漂動，由定專注而得定忍。次觀想蘊取怨等像，戲論分別起諸名言，如工畫人採畫諸境，由慧簡擇而得慧忍。次觀行蘊造作種種三有諸業繫縛生死，由慧離繫解脫自在得解脫忍。次觀識蘊妄想分別起諸知見取著六塵，無分別慧解脫清淨得解脫知見忍。故對五蘊得解脫蘊。此依言說次第建立。如實義者，無分別慧觀五蘊空，於念念中皆具五忍。從此第二對觀三忍。

經：「觀三界因果，得空忍、無相忍、無願忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「觀三界因果，得空忍、無相忍、無願忍。」

解曰：言三界者，所依處也。言因果者，業因識果，即能生也。觀能所感而得三忍，謂於三界及彼因果執有實體，觀遍計空而得空忍；此空所顯清淨真如，無十相故得無相忍；有漏因果虛妄業生，依之修行於此不願，得無願忍。從此第三對觀二忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言三界者，所依處也。言因果者，業因識果，即能生也。觀能所感而得三忍，謂於三界及彼因果執有實體，觀遍計空而得空忍；此空所顯清淨真如，無十相故得無相忍；有漏因果虛妄業生，依之修行於此不願，得無願忍。從此第三對觀二忍。

經：「觀二諦假實，諸法無常得無常忍，一切法空得無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「觀二諦假實，諸法無常得無常忍，一切法空得無生忍。」

解曰：觀二諦假實者，假即世俗、實即勝義，標二諦也。諸法無常得無常忍者，有為遷謝剎那不住，得無常忍。觀一切法無自性空體不生滅，得無生忍。此二引生安非安立二種正觀，至下當悉。此位菩薩觀流轉蘊得解脫蘊，觀三界因果得三空忍，觀二諦假實得生無生忍，皆依勝解治倒進修，引生聖道證初地故。從此第三結申化利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：觀二諦假實者，假即世俗、實即勝義，標二諦也。諸法無常得無常忍者，有為遷謝剎那不住，得無常忍。觀一切法無自性空體不生滅，得無生忍。此二引生安非安立二種正觀，至下當悉。此位菩薩觀流轉蘊得解脫蘊，觀三界因果得三空忍，觀二諦假實得生無生忍，皆依勝解治倒進修，引生聖道證初地故。從此第三結申化利。

經：「此位菩薩作轉輪王，能廣化利一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「此位菩薩作轉輪王，能廣化利一切眾生。」

解曰：即金輪王，化四天下。超前位故，云廣化也。從此第二明信忍位。文三如前，且初第一標忍辯位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：即金輪王，化四天下。超前位故，云廣化也。從此第二明信忍位。文三如前，且初第一標忍辯位。

經：「復次信忍菩薩，謂歡喜地、離垢地、發光地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次信忍菩薩，謂歡喜地、離垢地、發光地。」

解曰：此聖位也。言信忍者，謂證信也。此位菩薩親證真如，三寶及戒皆證淨故，故此三地俱名信忍。雖後諸地亦有此四，此初現證得證淨名，加行後得多緣此故。言歡喜者，初獲聖性具證二空，能益自他生大喜故。所言地者，依持生長、如智相應，至下當悉。離垢地者，具淨尸羅，遠離能起微細毀犯煩惱垢故。發光地者，成就勝定大法總持，能發無邊妙慧光故。從此第一正解修行。於中分二：且初第一明斷三障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此聖位也。言信忍者，謂證信也。此位菩薩親證真如，三寶及戒皆證淨故，故此三地俱名信忍。雖後諸地亦有此四，此初現證得證淨名，加行後得多緣此故。言歡喜者，初獲聖性具證二空，能益自他生大喜故。所言地者，依持生長、如智相應，至下當悉。離垢地者，具淨尸羅，遠離能起微細毀犯煩惱垢故。發光地者，成就勝定大法總持，能發無邊妙慧光故。從此第一正解修行。於中分二：且初第一明斷三障。

經：「能斷三障、色煩惱縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能斷三障、色煩惱縛。」

解曰：言三障者，如下經云「初地斷諸無明滅三界貪等，二地斷嗔等習，三地滅無明闇。」此之三障，至下廣明。然所斷障，如《唯識》第十，障有二種：一煩惱障、二所知障。煩惱障中見所斷種，二乘見道皆能斷盡；修所斷種，乃至金剛方能斷盡。若菩薩者，見所斷種見道斷盡，修所斷種要至金剛一時頓斷。所知障中，見所斷種亦見道斷，修所斷種從初地後乃至金剛地地別斷。此經所說三地障俱貪嗔癡三，修所斷者遍六識能發色業，或緣色境名色煩惱。煩惱自性是縛法故，名為縛也。謂三地中各修勝行，貪等永除，名為斷故。從此第二明諸行。於中分二：初明修諸行、後結行根本。初修諸行，於中分四：且初第一明四攝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言三障者，如下經云「初地斷諸無明滅三界貪等，二地斷嗔等習，三地滅無明闇。」此之三障，至下廣明。然所斷障，如《唯識》第十，障有二種：一煩惱障、二所知障。煩惱障中見所斷種，二乘見道皆能斷盡；修所斷種，乃至金剛方能斷盡。若菩薩者，見所斷種見道斷盡，修所斷種要至金剛一時頓斷。所知障中，見所斷種亦見道斷，修所斷種從初地後乃至金剛地地別斷。此經所說三地障俱貪嗔癡三，修所斷者遍六識能發色業，或緣色境名色煩惱。煩惱自性是縛法故，名為縛也。謂三地中各修勝行，貪等永除，名為斷故。從此第二明諸行。於中分二：初明修諸行、後結行根本。初修諸行，於中分四：且初第一明四攝法。

經：「行四攝法，布施、愛語、利行、同事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「行四攝法，布施、愛語、利行、同事。」

解曰：布施等者，由無貪等善根相應攝取眾生，義如前解，方便化也。從此第二明四無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：布施等者，由無貪等善根相應攝取眾生，義如前解，方便化也。從此第二明四無量。

經：「修四無量，慈無量心、悲無量心、喜無量心、捨無量心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「修四無量，慈無量心、悲無量心、喜無量心、捨無量心。」

解曰：慈悲等者，由無嗔等善根相應所利無量，義如前解，憐愍化也。從此第三明四弘願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：慈悲等者，由無嗔等善根相應所利無量，義如前解，憐愍化也。從此第三明四弘願。

經：「具四弘願，斷諸纏蓋，常化眾生，修佛知見，成無上覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「具四弘願，斷諸纏蓋，常化眾生，修佛知見，成無上覺。」

解曰：菩薩所修必備萬行，所發大願有斯四也。斷諸纏蓋者，由煩惱故，纏縛有情。由所知故，覆蓋勝慧不得現起。或十纏五蓋、見修二惑，隨其所應，如常分別，所明斷也。常化眾生者，二界四生一切有情，明常化也。修佛知見者，諸佛世尊恒沙妙行悉皆修習，明常修也。成無上覺者，謂此初地於諸如來無上正覺，明當證也。初後自利、中二利他，通因及果，無斷盡故。准《華嚴經》，修行願者，賢位願增，聖位俱故。從此第四明三脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：菩薩所修必備萬行，所發大願有斯四也。斷諸纏蓋者，由煩惱故，纏縛有情。由所知故，覆蓋勝慧不得現起。或十纏五蓋、見修二惑，隨其所應，如常分別，所明斷也。常化眾生者，二界四生一切有情，明常化也。修佛知見者，諸佛世尊恒沙妙行悉皆修習，明常修也。成無上覺者，謂此初地於諸如來無上正覺，明當證也。初後自利、中二利他，通因及果，無斷盡故。准《華嚴經》，修行願者，賢位願增，聖位俱故。從此第四明三脫門。

經：「住三脫門，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「住三脫門，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」

解曰：然三脫門，義如前解。若三三昧，通漏無漏；言解脫門，即無漏故。又准下文，前之三段於上三地隨次偏增，復三脫門通諸地故。從此第二結行根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：然三脫門，義如前解。若三三昧，通漏無漏；言解脫門，即無漏故。又准下文，前之三段於上三地隨次偏增，復三脫門通諸地故。從此第二結行根本。

經：「此是菩薩摩訶薩從初發心至一切智諸行根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「此是菩薩摩訶薩從初發心至一切智諸行根本。」

解曰：此上所辯四攝等行，謂諸菩薩從初發心隨力修習，乃至成佛，皆以此等為諸行本。從此第三結申化利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此上所辯四攝等行，謂諸菩薩從初發心隨力修習，乃至成佛，皆以此等為諸行本。從此第三結申化利。

經：「利益安樂一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「利益安樂一切眾生。」

解曰：初地菩薩往百佛剎、二地往千、三地往萬，利益安樂彼等生故。從此第三明順忍位。文三如前，且初第一標忍辨位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初地菩薩往百佛剎、二地往千、三地往萬，利益安樂彼等生故。從此第三明順忍位。文三如前，且初第一標忍辨位。

經：「復次順忍菩薩，謂焰慧地、難勝地、現前地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次順忍菩薩，謂焰慧地、難勝地、現前地。」

解曰：言順忍者，能順者慧、所順者如，由慧隨順，順向順觀、順後無生，即忍之忍，名為順忍。如《十地論》第八云「隨順平等真如法故，四五地中得耎中忍，六地上忍皆悉隨順無生法忍，此忍即非無生忍故。」焰慧地者，安住最勝菩提分法，燒煩惱薪，慧焰增故。難勝地者，真俗兩智行相互違，合令相應極難勝故。現前地者，住緣起智，引無分別最勝般若令現前故。從此第二正明斷障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言順忍者，能順者慧、所順者如，由慧隨順，順向順觀、順後無生，即忍之忍，名為順忍。如《十地論》第八云「隨順平等真如法故，四五地中得耎中忍，六地上忍皆悉隨順無生法忍，此忍即非無生忍故。」焰慧地者，安住最勝菩提分法，燒煩惱薪，慧焰增故。難勝地者，真俗兩智行相互違，合令相應極難勝故。現前地者，住緣起智，引無分別最勝般若令現前故。從此第二正明斷障。

經：「能斷三障心煩惱縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能斷三障心煩惱縛。」

解曰：能斷三障者，如下經云「四地永斷微細身邊見故，五地斷隨小乘樂求涅槃，六地能斷三界集因集業麁現行相。」此之三障，至下當悉。心煩惱縛者，此上三障唯意識俱，名為心也。言煩惱者，准《十地論》，三障如次與三慢俱，謂我法慢、身淨分別慢，從我慢說，名煩惱故。又《善戒經》說皮、肉、心三種煩惱。若緣六塵起貪嗔癡，如皮在外，名皮煩惱。若緣內執起我我所，如肉在內，名肉煩惱。若迷真理真俗別別，如心在於皮肉之內，名心煩惱。斷次第者，初地見道斷肉煩惱，初至七地斷皮煩惱，八至十地無功用道斷心煩惱。如《瑜伽》四十八云「所知障品有其三品：一者在皮麁重，極喜已斷。二者在膚麁重，八地已斷。三者在實麁重，如來住斷。」經論斷位與此不同，皮肉心等通目二障，顯此色心義同彼故。所言縛者，心為彼拘不證自地，正智斷彼即離縛故。從此第三結申利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：能斷三障者，如下經云「四地永斷微細身邊見故，五地斷隨小乘樂求涅槃，六地能斷三界集因集業麁現行相。」此之三障，至下當悉。心煩惱縛者，此上三障唯意識俱，名為心也。言煩惱者，准《十地論》，三障如次與三慢俱，謂我法慢、身淨分別慢，從我慢說，名煩惱故。又《善戒經》說皮、肉、心三種煩惱。若緣六塵起貪嗔癡，如皮在外，名皮煩惱。若緣內執起我我所，如肉在內，名肉煩惱。若迷真理真俗別別，如心在於皮肉之內，名心煩惱。斷次第者，初地見道斷肉煩惱，初至七地斷皮煩惱，八至十地無功用道斷心煩惱。如《瑜伽》四十八云「所知障品有其三品：一者在皮麁重，極喜已斷。二者在膚麁重，八地已斷。三者在實麁重，如來住斷。」經論斷位與此不同，皮肉心等通目二障，顯此色心義同彼故。所言縛者，心為彼拘不證自地，正智斷彼即離縛故。從此第三結申利他。

經：「能於一身遍往十方億佛剎土，現不可說神通變化利樂眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能於一身遍往十方億佛剎土，現不可說神通變化利樂眾生。」

解曰：四地菩薩往億佛剎、五地百億、六地千億。不可說者，顯其多也，遍往此等諸剎土中現通化利。從此第四明無生忍。文三如前，且初第一標忍辯位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：四地菩薩往億佛剎、五地百億、六地千億。不可說者，顯其多也，遍往此等諸剎土中現通化利。從此第四明無生忍。文三如前，且初第一標忍辯位。

經：「復次無生忍菩薩，謂遠行地、不動地、善慧地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次無生忍菩薩，謂遠行地、不動地、善慧地。」

解曰：言無生者，謂即真理。智證真理，名無生忍。《解深密經》、《瑜伽》、《唯識》皆說三性名曰無生，本性無生、自然無生、惑苦無生。若能證智名無生忍，兼所證如名無生法忍。即忍之忍，通二釋也。遠行地者，至無相住功用後邊，出過世間二乘道故。不動地者，無分別智任運相續，相用煩惱不能動故。善慧地者，成就微妙四無礙解，能遍十方善說法故。從此第二正明斷障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言無生者，謂即真理。智證真理，名無生忍。《解深密經》、《瑜伽》、《唯識》皆說三性名曰無生，本性無生、自然無生、惑苦無生。若能證智名無生忍，兼所證如名無生法忍。即忍之忍，通二釋也。遠行地者，至無相住功用後邊，出過世間二乘道故。不動地者，無分別智任運相續，相用煩惱不能動故。善慧地者，成就微妙四無礙解，能遍十方善說法故。從此第二正明斷障。

經：「能斷三障色心習氣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「能斷三障色心習氣。」

解曰：能斷三障者，如下經云「七地斷諸業果細現行相，八地斷諸功用，九地斷無礙障。」斷此三障也。色心習氣者，通種現也，下廣明矣。謂所知障，十地於前六地各治一分。色心麁重彼障下品，故此三地各別斷故。從此第三結申利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：能斷三障者，如下經云「七地斷諸業果細現行相，八地斷諸功用，九地斷無礙障。」斷此三障也。色心習氣者，通種現也，下廣明矣。謂所知障，十地於前六地各治一分。色心麁重彼障下品，故此三地各別斷故。從此第三結申利他。

經：「而能示現不可說身，隨類饒益一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「而能示現不可說身，隨類饒益一切眾生。」

解曰：七地菩薩住百億佛剎、八地住百萬微塵數佛剎、九地住百萬億阿僧祇微塵數佛剎，往彼等土現不可說身，隨類饒益諸眾生故。從此第五明寂滅忍。文三如前，且初第一標忍辨位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：七地菩薩住百億佛剎、八地住百萬微塵數佛剎、九地住百萬億阿僧祇微塵數佛剎，往彼等土現不可說身，隨類饒益諸眾生故。從此第五明寂滅忍。文三如前，且初第一標忍辨位。

經：「復次寂滅忍者，佛與菩薩同依此忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「復次寂滅忍者，佛與菩薩同依此忍。」

解曰：言寂滅者，謂即真如。智證寂滅，名寂滅忍。即忍之忍，二釋得名。准下經中「入此地時斷神通障」，至下當悉。佛與菩薩者，舉能忍人。謂此菩薩初入十地名為法雲，十地後位名為等覺。同依此忍者，謂此與佛勝劣雖異，同一忍也。從此第二正解修行。於中分三：初明下上忍、次明等妙覺、後明佛三身。且初第一明下上忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言寂滅者，謂即真如。智證寂滅，名寂滅忍。即忍之忍，二釋得名。准下經中「入此地時斷神通障」，至下當悉。佛與菩薩者，舉能忍人。謂此菩薩初入十地名為法雲，十地後位名為等覺。同依此忍者，謂此與佛勝劣雖異，同一忍也。從此第二正解修行。於中分三：初明下上忍、次明等妙覺、後明佛三身。且初第一明下上忍。

經：「金剛喻定，住下忍位名為菩薩，至於上忍名一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「金剛喻定，住下忍位名為菩薩，至於上忍名一切智。」

解曰：金剛喻定者，最後勝定。此定現前，能斷一切微細障種，名金剛定。此定初起菩薩之身名為下忍，後解脫位成一切智名為上忍。從此第二明等妙覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：金剛喻定者，最後勝定。此定現前，能斷一切微細障種，名金剛定。此定初起菩薩之身名為下忍，後解脫位成一切智名為上忍。從此第二明等妙覺。

經：「觀勝義諦斷無明相，是為等覺，一相無相平等無二，為第十一一切智地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「觀勝義諦斷無明相，是為等覺，一相無相平等無二，為第十一一切智地。」

解曰：上言觀者，能觀正智。正智有二：等覺照寂、佛果寂照，是能觀智因果別故。勝義諦者，即是真如。真如體同，明同證也。斷無明相者，此微細障障第十一地也。此有二解。有說：無明體通二障，彼微細種此皆斷故。有說：無明根本不覺，智照本覺故名為斷。下廣明也。是為等覺者，結斷位也。一相無相者，明佛果也。如智體同故云一相，智冥真理故云無相。平等無二者，佛佛道齊，等無二也。為第十一者，十地為因，佛地為果。超前十地，第十一也。一切智地者，佛地圓滿，此解脫道，結果位也。從此第三明佛三身。於中分三：且初第一明法性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上言觀者，能觀正智。正智有二：等覺照寂、佛果寂照，是能觀智因果別故。勝義諦者，即是真如。真如體同，明同證也。斷無明相者，此微細障障第十一地也。此有二解。有說：無明體通二障，彼微細種此皆斷故。有說：無明根本不覺，智照本覺故名為斷。下廣明也。是為等覺者，結斷位也。一相無相者，明佛果也。如智體同故云一相，智冥真理故云無相。平等無二者，佛佛道齊，等無二也。為第十一者，十地為因，佛地為果。超前十地，第十一也。一切智地者，佛地圓滿，此解脫道，結果位也。從此第三明佛三身。於中分三：且初第一明法性身。

經：「非有非無湛然清淨，無來無去常住不變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「非有非無湛然清淨，無來無去常住不變。」

解曰：非有非無者，性功德也。謂諸如來恒沙性德不同萬像，故云非有；不同兔角，故云非無。湛然清淨者，永離眾相故云湛然；不與漏俱故云清淨，無為德也。無來無去者，法性身也。性淨本覺，體常不生故云無來，體常不滅故云無去。不隨迷悟性有動靜故云常住，不隨凡聖性有改易故云不變，即法身也。從此第二明智德身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：非有非無者，性功德也。謂諸如來恒沙性德不同萬像，故云非有；不同兔角，故云非無。湛然清淨者，永離眾相故云湛然；不與漏俱故云清淨，無為德也。無來無去者，法性身也。性淨本覺，體常不生故云無來，體常不滅故云無去。不隨迷悟性有動靜故云常住，不隨凡聖性有改易故云不變，即法身也。從此第二明智德身。

經：「同真際、等法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「同真際、等法性。」

解曰：真言真際，即是法身。若云同者，智同理也。謂諸如來等覺位中，無明障盡故同真際，解脫位中證理圓極故等法性。此與法身非即非離，俱遍法界常安樂故。從此第三明應化身。於中分二：初明應化身、後明能所化。且初第一明應化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：真言真際，即是法身。若云同者，智同理也。謂諸如來等覺位中，無明障盡故同真際，解脫位中證理圓極故等法性。此與法身非即非離，俱遍法界常安樂故。從此第三明應化身。於中分二：初明應化身、後明能所化。且初第一明應化身。

經：「無緣大悲常化眾生，乘一切智乘來化三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無緣大悲常化眾生，乘一切智乘來化三界。」

解曰：無緣大悲者，悲有四種：一外道異生起愛見悲、二聲聞獨覺緣欲苦生起觀行悲、三菩薩利樂得同體悲、四諸佛世尊得無緣悲。常化眾生者，明應身也。謂諸如來居純淨土，為住十地諸菩薩眾隨類現身，現大神通轉正法輪，令彼受用大乘法樂無有間斷，故云常化也。乘一切智乘來化三界者，明化身也。能乘者悲、所乘者智，謂從法界最清淨智，流出智悲演諸至教。此即事智乘理智生，以一切智為所乘故。來化三界者，所化處也。虛空世界悉皆無邊，故舉所依明來化也。如《法華》云「我諸子等先因遊戲來入此宅，長者驚入」，即此來也。何故須化？如彼又云「我本立誓願，欲令一切眾，如我等無異。如我昔所願，今者已滿足。」化一切眾生，皆令入佛道，故現應化化眾生也。從此第二明能所化。於中分四：且初第一明所化境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無緣大悲者，悲有四種：一外道異生起愛見悲、二聲聞獨覺緣欲苦生起觀行悲、三菩薩利樂得同體悲、四諸佛世尊得無緣悲。常化眾生者，明應身也。謂諸如來居純淨土，為住十地諸菩薩眾隨類現身，現大神通轉正法輪，令彼受用大乘法樂無有間斷，故云常化也。乘一切智乘來化三界者，明化身也。能乘者悲、所乘者智，謂從法界最清淨智，流出智悲演諸至教。此即事智乘理智生，以一切智為所乘故。來化三界者，所化處也。虛空世界悉皆無邊，故舉所依明來化也。如《法華》云「我諸子等先因遊戲來入此宅，長者驚入」，即此來也。何故須化？如彼又云「我本立誓願，欲令一切眾，如我等無異。如我昔所願，今者已滿足。」化一切眾生，皆令入佛道，故現應化化眾生也。從此第二明能所化。於中分四：且初第一明所化境。

經：「善男子！諸眾生類一切煩惱業、異熟果、二十二根，不出三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！諸眾生類一切煩惱業、異熟果、二十二根，不出三界。」

解曰：諸眾生者，諸界趣生一切含識，諸佛菩薩化境或殊，其所化生種類唯爾。一切煩惱者，所謂理事發業潤生，一切煩惱助發緣也。言業者，福非福等染淨諸業，感生因也。異熟果者，善染所感無記果也。作業感果時必不同，前後名異。異之熟等，如常分別。二十二根者，如有頌云「取境續家族，活命受用果。世間出世淨，依此量立根。」言取境者，眼等六根。續家族者，女男二根。言活命者，即是命根。受用果者，所謂苦、樂、憂、喜、捨根。世間淨者，所謂信、進、念、定、慧根。出世淨者，未知當知、已知、具知三無漏根。然此體者，應結頌云「色與不相應，心王及心所，七一一唯十，三體性隨應。」下之二句，釋上四也。七者，七色根也。一一者，命意根也。唯十者，五受信等十心所也。三體隨應者，三無漏體，九根等也。性隨應者，色命無記、意五、受三、信等唯善也。不出三界者，結上所明並界內也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸眾生者，諸界趣生一切含識，諸佛菩薩化境或殊，其所化生種類唯爾。一切煩惱者，所謂理事發業潤生，一切煩惱助發緣也。言業者，福非福等染淨諸業，感生因也。異熟果者，善染所感無記果也。作業感果時必不同，前後名異。異之熟等，如常分別。二十二根者，如有頌云「取境續家族，活命受用果。世間出世淨，依此量立根。」言取境者，眼等六根。續家族者，女男二根。言活命者，即是命根。受用果者，所謂苦、樂、憂、喜、捨根。世間淨者，所謂信、進、念、定、慧根。出世淨者，未知當知、已知、具知三無漏根。然此體者，應結頌云「色與不相應，心王及心所，七一一唯十，三體性隨應。」下之二句，釋上四也。七者，七色根也。一一者，命意根也。唯十者，五受信等十心所也。三體隨應者，三無漏體，九根等也。性隨應者，色命無記、意五、受三、信等唯善也。不出三界者，結上所明並界內也。

問：二十二根中前十九根是有漏故可屬界繫，最後三根體是無漏，云何不出？答：此明所化總相而論，理實三根非界繫也。言不出者，有其二義：一約彼種，未起現行，從所依識，故云不出。二約現行，二乘無學、等覺已前一切菩薩，雖六或七無漏現行，從所依判，異熟有漏亦不出也。從此第二明能化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：二十二根中前十九根是有漏故可屬界繫，最後三根體是無漏，云何不出？答：此明所化總相而論，理實三根非界繫也。言不出者，有其二義：一約彼種，未起現行，從所依識，故云不出。二約現行，二乘無學、等覺已前一切菩薩，雖六或七無漏現行，從所依判，異熟有漏亦不出也。從此第二明能化身。

經：「諸佛示導應化法身，亦不離此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸佛示導應化法身，亦不離此。」

解曰：言示導者，開示引導。言應化者，即他受用及大小化，通名應化。應化所依清淨法界，與此能依體非即離故，說應化俱名法身。謂諸如來普遍法界應現三界，亦同所化，云不離故。從此第三簡外道非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言示導者，開示引導。言應化者，即他受用及大小化，通名應化。應化所依清淨法界，與此能依體非即離故，說應化俱名法身。謂諸如來普遍法界應現三界，亦同所化，云不離故。從此第三簡外道非。

經：「若有說言於三界外別更有一眾生界者，即是外道大有經說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若有說言於三界外別更有一眾生界者，即是外道大有經說。」

解曰：諸佛所說，界外無生。若言界外有眾生界者，即是外道吠世史迦六句義中大有經說，非佛教也。若爾，二乘無學十地菩薩所居報土，豈非界外？答：據隨助緣，即居界外；體是異熟，故非外也。從此第四顯化成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸佛所說，界外無生。若言界外有眾生界者，即是外道吠世史迦六句義中大有經說，非佛教也。若爾，二乘無學十地菩薩所居報土，豈非界外？答：據隨助緣，即居界外；體是異熟，故非外也。從此第四顯化成佛。

經：「大王！我常語諸眾生，但斷三界無明盡者，即名為佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！我常語諸眾生，但斷三界無明盡者，即名為佛。」

解曰：三界二障通名無明，唯斷煩惱但免界繫，斷所知盡名無明盡，即為佛也。廣明化竟。從此第三結申滿位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：三界二障通名無明，唯斷煩惱但免界繫，斷所知盡名無明盡，即為佛也。廣明化竟。從此第三結申滿位。

經：「自性清淨名本覺性，即是諸佛一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「自性清淨名本覺性，即是諸佛一切智智。」

解曰：自性清淨名本覺性者，即真如也。依《起信論》，上句絕待、下句對待，對不覺等說名本覺。即是諸佛一切智智，此有二義。有說：真如是佛法身，法身智身性相平等、體相相從，亦得名為一切智智，如實非智。有說：真如即一切智。心歸本原冥合不異，相用非無別體也。即以真如為一切智智，二智二身隨應悉故。大文第二結修諸忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：自性清淨名本覺性者，即真如也。依《起信論》，上句絕待、下句對待，對不覺等說名本覺。即是諸佛一切智智，此有二義。有說：真如是佛法身，法身智身性相平等、體相相從，亦得名為一切智智，如實非智。有說：真如即一切智。心歸本原冥合不異，相用非無別體也。即以真如為一切智智，二智二身隨應悉故。大文第二結修諸忍。

經：「由此得為眾生之本，亦是諸佛菩薩行本，是為菩薩本所修行五忍法中十四忍也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「由此得為眾生之本，亦是諸佛菩薩行本，是為菩薩本所修行五忍法中十四忍也。」

解曰：由此得為眾生之本者下，有二義。有說：此者上本覺也，謂由本覺隨不覺故，動眠三界輪迴六趣，故此本覺為眾生本。亦是諸佛菩薩行本者，無明微薄，本覺力增心歸本原，從末向本隨位次第建立五忍，至寂滅忍本覺湛然，本無動達、今無靜故，此本覺亦是諸佛菩薩行本。有說：此者即五忍也，是發大乘趣無上者，從始至終修行之本。亦是諸佛菩薩行本者，亦是法界已成未成佛菩薩本。是為已下，如文易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：由此得為眾生之本者下，有二義。有說：此者上本覺也，謂由本覺隨不覺故，動眠三界輪迴六趣，故此本覺為眾生本。亦是諸佛菩薩行本者，無明微薄，本覺力增心歸本原，從末向本隨位次第建立五忍，至寂滅忍本覺湛然，本無動達、今無靜故，此本覺亦是諸佛菩薩行本。有說：此者即五忍也，是發大乘趣無上者，從始至終修行之本。亦是諸佛菩薩行本者，亦是法界已成未成佛菩薩本。是為已下，如文易了。

從此第二答化眾生。於中分四：一明十王位、二明說偈讚、三明忍境智、四諸佛同修。初明十王，於中分三：一牒問略標、二明十王位、三結明諸佛。且初第一牒問略標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二答化眾生。於中分四：一明十王位、二明說偈讚、三明忍境智、四諸佛同修。初明十王，於中分三：一牒問略標、二明十王位、三結明諸佛。且初第一牒問略標。

經：佛言：「大王！汝先問言菩薩云何化眾生者，菩薩摩訶薩應如是化，從初一地至後一地，自所行處及佛行處，一切智見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「大王！汝先問言菩薩云何化眾生者，菩薩摩訶薩應如是化，從初一地至後一地，自所行處及佛行處，一切智見故。」

解曰：佛言已下，牒前問也。從初一地者，歡喜地也。至後一地者，法雲地也。自所行處者，一一地中菩薩行處。及佛行處者，即彼十地，佛化處也。又第十一地，如來行處也。一切知見者，菩薩諸佛證真達俗，如實知見行二利也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：佛言已下，牒前問也。從初一地者，歡喜地也。至後一地者，法雲地也。自所行處者，一一地中菩薩行處。及佛行處者，即彼十地，佛化處也。又第十一地，如來行處也。一切知見者，菩薩諸佛證真達俗，如實知見行二利也。

問：初一地者，何非習種性耶？答：此明十王所行化利，三賢已辨故此不論。從此第二明十王位。於中分十，一一地中皆分為五：一居土廣狹、二配屬王位、三修法多少、四辨修勝行、五明所利生。初地五中，且初第一居土廣狹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：初一地者，何非習種性耶？答：此明十王所行化利，三賢已辨故此不論。從此第二明十王位。於中分十，一一地中皆分為五：一居土廣狹、二配屬王位、三修法多少、四辨修勝行、五明所利生。初地五中，且初第一居土廣狹。

經：「若菩薩摩訶薩住百佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住百佛剎。」

解曰：初地菩薩住百大千。云何知然？一化佛土即一大千，百化佛剎百大千故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初地菩薩住百大千。云何知然？一化佛土即一大千，百化佛剎百大千故。

問：所居之土總有幾種？以何為體？何故十地廣狹異耶？答：准《佛地論》，諸土相對，總分為二：一淨、二穢。淨中備舉有十三土：果土有三、因土有十。果土三者，若法性土，真如為體，恒沙性德依自性故。若報得土，鏡智為體，諸無漏種依自土故。他受用土，平等性智為其土體，現大小身依自土故。若變化土，成事智品為其土體，現變化身依自土故。合他受用及變化身，俱為第三應化土也。因土十者，十地菩薩所依之土，本識為體，即是有漏苦諦攝故。若後得智所變影像，即是無漏道諦攝故。隨智勝劣，廣狹不同。眾寶莊嚴皆自智變，有麁妙異，自受用故。乘便明者，若彼二乘變易之土，體同菩薩，但麁劣故。西方淨土，地前生者本識為體，由佛本願及自行力故得往生，無無漏智所資感故，七寶位劣自受用也。穢土之中，界趣勝劣自識所變，准此應知。淨穢異同、生之別業，如常分別。從此第二配屬王位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：所居之土總有幾種？以何為體？何故十地廣狹異耶？答：准《佛地論》，諸土相對，總分為二：一淨、二穢。淨中備舉有十三土：果土有三、因土有十。果土三者，若法性土，真如為體，恒沙性德依自性故。若報得土，鏡智為體，諸無漏種依自土故。他受用土，平等性智為其土體，現大小身依自土故。若變化土，成事智品為其土體，現變化身依自土故。合他受用及變化身，俱為第三應化土也。因土十者，十地菩薩所依之土，本識為體，即是有漏苦諦攝故。若後得智所變影像，即是無漏道諦攝故。隨智勝劣，廣狹不同。眾寶莊嚴皆自智變，有麁妙異，自受用故。乘便明者，若彼二乘變易之土，體同菩薩，但麁劣故。西方淨土，地前生者本識為體，由佛本願及自行力故得往生，無無漏智所資感故，七寶位劣自受用也。穢土之中，界趣勝劣自識所變，准此應知。淨穢異同、生之別業，如常分別。從此第二配屬王位。

經：「作贍部洲轉輪聖王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「作贍部洲轉輪聖王。」

解曰：如《十地經》，初地作閻浮提王。《瓔珞經》說，初地已上瑠璃輪王。《華嚴經》云「初地作閻浮王」，此云輪王。言閻浮者，明住處也。言瑠璃者，明勝妙也。言輪王者，舉輪寶也。居土化境，不相違也。然今此經，初地菩薩與道種性輪王何別？答：如下偈云「權化有情遊百國」。此百彼一，聖凡勝劣有多別故。從此第三修法多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如《十地經》，初地作閻浮提王。《瓔珞經》說，初地已上瑠璃輪王。《華嚴經》云「初地作閻浮王」，此云輪王。言閻浮者，明住處也。言瑠璃者，明勝妙也。言輪王者，舉輪寶也。居土化境，不相違也。然今此經，初地菩薩與道種性輪王何別？答：如下偈云「權化有情遊百國」。此百彼一，聖凡勝劣有多別故。從此第三修法多少。

經：「修百法明門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「修百法明門。」

解曰：此經總標，無別名數。《瓔珞經》云「所謂十信，一一各十，即百法明門。」《華嚴經》云「此地菩薩若行精進，捨家妻子出家學道，於一念頃得百三昧，以淨天眼見百佛國；二見百如來；三動百世界，身亦能往彼佛世界放大光明；四化為百類，普令他見；五成熟百類所化有情；六若欲留身，得百劫住；七見前後際百劫中事；八智見能入百法明門；九化作百身；十身皆能現百菩薩眷屬。若以願力自在示現，過於是數，乃至百千億那由他劫不能數知。」若屬此經十中第八通而言者，具此應知。從此第四辯修勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此經總標，無別名數。《瓔珞經》云「所謂十信，一一各十，即百法明門。」《華嚴經》云「此地菩薩若行精進，捨家妻子出家學道，於一念頃得百三昧，以淨天眼見百佛國；二見百如來；三動百世界，身亦能往彼佛世界放大光明；四化為百類，普令他見；五成熟百類所化有情；六若欲留身，得百劫住；七見前後際百劫中事；八智見能入百法明門；九化作百身；十身皆能現百菩薩眷屬。若以願力自在示現，過於是數，乃至百千億那由他劫不能數知。」若屬此經十中第八通而言者，具此應知。從此第四辯修勝行。

經：「以檀波羅蜜多住平等心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「以檀波羅蜜多住平等心。」

解曰：十度之中施度圓滿，具七最勝。三輪清淨，得無分別住平等心。此度偏增，一切常捨；餘非不修，隨力分故。從此第五明所剎生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十度之中施度圓滿，具七最勝。三輪清淨，得無分別住平等心。此度偏增，一切常捨；餘非不修，隨力分故。從此第五明所剎生。

經：「化四天下一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「化四天下一切眾生。」

解曰：以十善道化利眾生，此後諸王皆十善化，處有廣狹、行有勝劣以為異矣。從此第二明離垢地，文分為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：以十善道化利眾生，此後諸王皆十善化，處有廣狹、行有勝劣以為異矣。從此第二明離垢地，文分為五。

經：「若菩薩摩訶薩住千佛剎，作忉利天王，修千法明門，說十善道化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住千佛剎，作忉利天王，修千法明門，說十善道化一切眾生。」

解曰：居土漸廣，作天帝釋，廣初地百為千明門，修戒度圓，以十善化。從此第三明發光地，文五如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：居土漸廣，作天帝釋，廣初地百為千明門，修戒度圓，以十善化。從此第三明發光地，文五如前。

經：「若菩薩摩訶薩住不可說不可說天王，修萬法明門，依四禪定化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住不可說不可說天王，修萬法明門，依四禪定化一切眾生。」

解曰：此地菩薩得諸勝定時分天王，漸廣勝故。從此第四明焰慧地，文五如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此地菩薩得諸勝定時分天王，漸廣勝故。從此第四明焰慧地，文五如前。

經：「若菩薩摩訶薩住億佛剎，作覩史多天王，修億法明門，行菩提分法化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住億佛剎，作覩史多天王，修億法明門，行菩提分法化一切眾生。」

解曰：知足天王，修諸億門菩提分智，化眾生故。從此第五明難勝地，文五如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：知足天王，修諸億門菩提分智，化眾生故。從此第五明難勝地，文五如前。

經：「若菩薩摩訶薩住百億佛剎，化樂天王，修百億法明門，二諦四諦化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住百億佛剎，化樂天王，修百億法明門，二諦四諦化一切眾生。」

解曰：所修轉勝，百億諸門備觀諸諦，化眾生故。從此第六明現前地，文五如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所修轉勝，百億諸門備觀諸諦，化眾生故。從此第六明現前地，文五如前。

經：「若菩薩摩訶薩住千億佛剎，作他化自在天王，修千億法明門，十二因緣智化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住千億佛剎，作他化自在天王，修千億法明門，十二因緣智化一切眾生。」

解曰：居欲界頂，他化天王，所修所悟悉皆轉勝，以緣生智化利眾生。從此第七明遠行地，文五如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：居欲界頂，他化天王，所修所悟悉皆轉勝，以緣生智化利眾生。從此第七明遠行地，文五如前。

經：「若菩薩摩訶薩住萬億佛剎，作初禪梵王，修萬億法明門，方便善巧智化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住萬億佛剎，作初禪梵王，修萬億法明門，方便善巧智化一切眾生。」

解曰：居大梵天，境修俱勝，得方便智化利眾生。從此第八明不動地，文五如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：居大梵天，境修俱勝，得方便智化利眾生。從此第八明不動地，文五如前。

經：「若菩薩摩訶薩住百萬微塵數佛剎，作二禪梵王，修百萬微塵數法明門，雙照平等神通願智化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住百萬微塵數佛剎，作二禪梵王，修百萬微塵數法明門，雙照平等神通願智化一切眾生。」

解曰：居遍光淨天，境修轉勝，真俗雙照現大神通，以大願智化利眾生。從此第九明善慧地，文五如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：居遍光淨天，境修轉勝，真俗雙照現大神通，以大願智化利眾生。從此第九明善慧地，文五如前。

經：「若菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數佛剎，作三禪梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法明門，以四無礙智化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數佛剎，作三禪梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法明門，以四無礙智化一切眾生。」

解曰：居遍淨天，境修轉勝，四無礙智化利眾生。從此第十明法雲地，文五如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：居遍淨天，境修轉勝，四無礙智化利眾生。從此第十明法雲地，文五如前。

經：「若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛剎，作第四禪大梵天王，為三界主，修不可說不可說法明門，得理盡三昧，同佛行處盡三界原，普利眾生如佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛剎，作第四禪大梵天王，為三界主，修不可說不可說法明門，得理盡三昧，同佛行處盡三界原，普利眾生如佛境界。」

解曰：不可說者，如《華嚴經》四十五云「不可說者，即一百一十九數。若不可說不可說，即一百二十數也。」居色界頂大自在宮，作三界主，境修最勝。得理盡三昧者，照解理極，故名理盡。三昧可知，此即最後金剛定也。同佛行處者，同寂滅忍也。盡三界原者，依《本記》云「阿賴耶識以為本原」。如《起信論》，根本無明而起業識。原集原苦是三界原，聖智斷此故名為盡。普利等者，謂此地中所利有情證真達俗，悉皆最勝分同佛境。故《大品經》云「十地菩薩當知如佛」，又云「見性未了」，即其義也。從此第三結明諸佛。於中分二：且初第一結諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：不可說者，如《華嚴經》四十五云「不可說者，即一百一十九數。若不可說不可說，即一百二十數也。」居色界頂大自在宮，作三界主，境修最勝。得理盡三昧者，照解理極，故名理盡。三昧可知，此即最後金剛定也。同佛行處者，同寂滅忍也。盡三界原者，依《本記》云「阿賴耶識以為本原」。如《起信論》，根本無明而起業識。原集原苦是三界原，聖智斷此故名為盡。普利等者，謂此地中所利有情證真達俗，悉皆最勝分同佛境。故《大品經》云「十地菩薩當知如佛」，又云「見性未了」，即其義也。從此第三結明諸佛。於中分二：且初第一結諸菩薩。

經：「是為菩薩摩訶薩現諸王身化導之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是為菩薩摩訶薩現諸王身化導之事。」

解曰：如文悉矣。從此第二結明諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文悉矣。從此第二結明諸佛。

經：「十方如來亦復如是，證無上覺，常遍法界利樂眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「十方如來亦復如是，證無上覺，常遍法界利樂眾生。」

解曰：不唯菩薩依此利生，十方如來亦復如是，常遍法界廣利樂故。從此第二明說偈讚。於中分三：一大眾供養、二王說偈讚、三聞法獲益。且初第一大眾供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：不唯菩薩依此利生，十方如來亦復如是，常遍法界廣利樂故。從此第二明說偈讚。於中分三：一大眾供養、二王說偈讚、三聞法獲益。且初第一大眾供養。

經：「爾時一切大眾即從座起，散不可說花，焚不可說香，供養恭敬稱讚如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時一切大眾即從座起，散不可說花，焚不可說香，供養恭敬稱讚如來。」

解曰：聞法喜慶，供養稱讚也。從此第二王說偈讚。於中分二：且初第一標王說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：聞法喜慶，供養稱讚也。從此第二王說偈讚。於中分二：且初第一標王說偈。

經：「時波斯匿王即於佛前以偈讚曰：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「時波斯匿王即於佛前以偈讚曰：」

解曰：所言偈者，此有三解。一云：偈者竭也，攝義竭盡。二云：偈者憩也，語憩息故。三者梵云伽他，此云諷誦，古譯經者乃至偈他略去他字但名為偈，語訛略矣。從此第二正明偈讚。總三十行，於中分三：初有三行讚佛三德、次有二十六行半廣讚五忍、後有半行結讚禮敬。初讚三德，於中分三：一讚三業德、二讚所被妙、三讚所說深。且初第一讚三業德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所言偈者，此有三解。一云：偈者竭也，攝義竭盡。二云：偈者憩也，語憩息故。三者梵云伽他，此云諷誦，古譯經者乃至偈他略去他字但名為偈，語訛略矣。從此第二正明偈讚。總三十行，於中分三：初有三行讚佛三德、次有二十六行半廣讚五忍、後有半行結讚禮敬。初讚三德，於中分三：一讚三業德、二讚所被妙、三讚所說深。且初第一讚三業德。

經：「世尊導師金剛體，心行寂滅轉法輪，八辯圓音為開演，時眾得道百萬億。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「世尊導師金剛體，心行寂滅轉法輪，八辯圓音為開演，時眾得道百萬億。」

解曰：世尊如上。言導師者，善巧具足，如海導師，彼引得寶、此引成佛。金剛體者，堅固具足。體者身也。佛身堅固由如金剛，讚身德也。言心行者，悲智具足，四智心品總名為心，常照二諦故名為行。言寂滅者，解脫具足，逾動逾寂名為寂滅，讚心德也。如《淨名》云「心淨已度諸禪定」，不違此也。轉法輪者，下讚語德。轉者起也。法謂所說教理行果三乘法也。輪者圓滿，由如車輪，摧壞諸障能運用故。謂佛所轉無上妙法，往他相續以被根宜。轉法輪義，如常分別。言八辯者，八謂八音，辯謂七辯。言八音者，如《梵摩喻經》云「一最好聲、二易了聲、三調和聲、四柔軟聲、五不誤聲、六不女聲、七尊慧聲、八深遠聲。」言七辯者，一捷辯，須言即言，無蹇叱故。二迅辯，懸河湕冷，不遲訥故。三應辯，應時應機，不增減故。四無疎謬辯，所說契理，不邪錯故。五無斷盡辯，相續連環，終無竭故。六凡所演說豐義味辯，一一言句多事理故。七一切世間最上妙辯，具足甚深如雷等故。言圓音者，一音圓音義通多解。有說：諸佛無形無聲，為對根宜，如空谷響現無量聲，隨其根性各得一音，等遍十方故云圓音。有說：諸佛實有色聲，其音圓滿無異韻曲。如經說云「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」有說：諸佛實有眾多音聲，但以佛音無障無礙，一切即一故名一音，一即一切故名圓音。由具眾德廣為開演，讚語德故。上三業德即三密門，事用之中即三示導。時眾得道百萬億者，讚說當根，標所被也。從此第二讚所被妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：世尊如上。言導師者，善巧具足，如海導師，彼引得寶、此引成佛。金剛體者，堅固具足。體者身也。佛身堅固由如金剛，讚身德也。言心行者，悲智具足，四智心品總名為心，常照二諦故名為行。言寂滅者，解脫具足，逾動逾寂名為寂滅，讚心德也。如《淨名》云「心淨已度諸禪定」，不違此也。轉法輪者，下讚語德。轉者起也。法謂所說教理行果三乘法也。輪者圓滿，由如車輪，摧壞諸障能運用故。謂佛所轉無上妙法，往他相續以被根宜。轉法輪義，如常分別。言八辯者，八謂八音，辯謂七辯。言八音者，如《梵摩喻經》云「一最好聲、二易了聲、三調和聲、四柔軟聲、五不誤聲、六不女聲、七尊慧聲、八深遠聲。」言七辯者，一捷辯，須言即言，無蹇叱故。二迅辯，懸河湕冷，不遲訥故。三應辯，應時應機，不增減故。四無疎謬辯，所說契理，不邪錯故。五無斷盡辯，相續連環，終無竭故。六凡所演說豐義味辯，一一言句多事理故。七一切世間最上妙辯，具足甚深如雷等故。言圓音者，一音圓音義通多解。有說：諸佛無形無聲，為對根宜，如空谷響現無量聲，隨其根性各得一音，等遍十方故云圓音。有說：諸佛實有色聲，其音圓滿無異韻曲。如經說云「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」有說：諸佛實有眾多音聲，但以佛音無障無礙，一切即一故名一音，一即一切故名圓音。由具眾德廣為開演，讚語德故。上三業德即三密門，事用之中即三示導。時眾得道百萬億者，讚說當根，標所被也。從此第二讚所被妙。

經：「天人俱修出離行，能習一切菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「天人俱修出離行，能習一切菩薩道。」

解曰：天人俱修者，若天若人異類等受，俱能修習大乘出離菩薩道也。由此言者，三乘種性但詣斯會皆修大故。自上所明即三寶也。從此第三讚所說深。於中分三：且初第一明五忍德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：天人俱修者，若天若人異類等受，俱能修習大乘出離菩薩道也。由此言者，三乘種性但詣斯會皆修大故。自上所明即三寶也。從此第三讚所說深。於中分三：且初第一明五忍德。

經：「五忍功德妙法門，十四菩薩能諦了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「五忍功德妙法門，十四菩薩能諦了。」

解曰：五忍如前。言功德者，菩薩所修萬行功德。妙法門者，從凡至聖深妙法門。十四菩薩者，三賢、十地及以等覺，為十四也。能諦了者，見解證修能諦了矣。從此第二明因果異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：五忍如前。言功德者，菩薩所修萬行功德。妙法門者，從凡至聖深妙法門。十四菩薩者，三賢、十地及以等覺，為十四也。能諦了者，見解證修能諦了矣。從此第二明因果異。

經：「三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡原。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡原。」

解曰：因中菩薩依此趣求，故忍中行。唯佛果圓德行俱滿，獨盡原故。從此第三明三寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：因中菩薩依此趣求，故忍中行。唯佛果圓德行俱滿，獨盡原故。從此第三明三寶藏。

經：「佛法眾海三寶藏，無量功德於中攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「佛法眾海三寶藏，無量功德於中攝。」

解曰：佛法眾者，列三寶名。一體真如，即忍性故。能說所說諸修行者，即別相故。所言海者，讚忍深廣包含三寶。蘊積為藏。無量功德者，有為無為恒沙功德皆積忍中，故云攝也，讚所說深。明三業竟。從此第二有二十六行半廣讚五忍。於中分二：初有二十四行廣讚五忍、後有兩行半讚佛悲深。初明五忍，於中分二：初有二十三行廣明五忍、後有一行因果對明。就明五忍，大分為六：初四行半偏明伏忍。於中分二：初通讚四王、後總明伏忍。初文復二：且初第一明十善位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：佛法眾者，列三寶名。一體真如，即忍性故。能說所說諸修行者，即別相故。所言海者，讚忍深廣包含三寶。蘊積為藏。無量功德者，有為無為恒沙功德皆積忍中，故云攝也，讚所說深。明三業竟。從此第二有二十六行半廣讚五忍。於中分二：初有二十四行廣讚五忍、後有兩行半讚佛悲深。初明五忍，於中分二：初有二十三行廣明五忍、後有一行因果對明。就明五忍，大分為六：初四行半偏明伏忍。於中分二：初通讚四王、後總明伏忍。初文復二：且初第一明十善位。

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中一終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中一終

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中二

經：「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海，中下品善粟散王，上品十善鐵輪王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海，中下品善粟散王，上品十善鐵輪王。」

解曰：十善如下。此十善位，經十千劫方入伏忍，忍方便故。發大心者，所度所斷所修所趣悉皆大故，名發大心。長別三界者，前發大心總有二類：一者直往、二者迴心。若前頓發，心必堅猛，惑雖未斷定當超故。若後漸悟，二乘有學及無學果，聖道斷障，云長別故。苦輪海者，苦通三界，謂三苦也，依苦、樂、捨立為苦故。往返不息迴轉如輪，昇沈出沒深大如海。中下品善者，所修十善時既長久，初中後位為下中上。中下二品作粟散王，小王眾多如彼粟散，從喻立稱。又如劫初分香稻者，以粟散布，名粟散王。若上品者，鐵輪王也。從此第三明三賢位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十善如下。此十善位，經十千劫方入伏忍，忍方便故。發大心者，所度所斷所修所趣悉皆大故，名發大心。長別三界者，前發大心總有二類：一者直往、二者迴心。若前頓發，心必堅猛，惑雖未斷定當超故。若後漸悟，二乘有學及無學果，聖道斷障，云長別故。苦輪海者，苦通三界，謂三苦也，依苦、樂、捨立為苦故。往返不息迴轉如輪，昇沈出沒深大如海。中下品善者，所修十善時既長久，初中後位為下中上。中下二品作粟散王，小王眾多如彼粟散，從喻立稱。又如劫初分香稻者，以粟散布，名粟散王。若上品者，鐵輪王也。從此第三明三賢位。

經：「習種銅輪二天下，銀輪三天性種性，道品堅德轉輪王，七寶金輪四天下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「習種銅輪二天下，銀輪三天性種性，道品堅德轉輪王，七寶金輪四天下。」

解曰：十住菩薩作銅輪王、十行銀輪、十迴向位作金輪王。然四輪王王化別者，一二三四洲化境為異。故《順正理》云「從此洲人壽命無量乃至八萬歲，有轉輪王生。滅八萬時，有情富樂壽量損減，眾惡漸盛，非大人器故無輪王。此王由輪旋轉應導，威伏一切，名轉輪王，金銀銅鐵輪應別故。若王生在剎帝利種，紹灑頂位，於十五日受齊戒時，沐浴首身受勝齊戒，昇高臺殿，臣僚輔翼，東方忽有金輪寶現。餘轉輪王應知亦爾。輪主如佛，無二俱生。一切輪王皆無傷害，令伏得勝已各安其所居，勸導令修十善業道。」言七寶者，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。馬等五寶有情所攝，珠輪二寶乃是非情。《正法念經》又有七寶，所謂劍寶、皮寶、床寶、林寶、殿寶、衣寶、履寶，此等諸寶皆由修習無嗔善根之所招感。所有威德及王風化，如《正法念》及《起世經》，彼廣明矣。從此第二總明伏忍。於中分三：且初第一總明聖胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十住菩薩作銅輪王、十行銀輪、十迴向位作金輪王。然四輪王王化別者，一二三四洲化境為異。故《順正理》云「從此洲人壽命無量乃至八萬歲，有轉輪王生。滅八萬時，有情富樂壽量損減，眾惡漸盛，非大人器故無輪王。此王由輪旋轉應導，威伏一切，名轉輪王，金銀銅鐵輪應別故。若王生在剎帝利種，紹灑頂位，於十五日受齊戒時，沐浴首身受勝齊戒，昇高臺殿，臣僚輔翼，東方忽有金輪寶現。餘轉輪王應知亦爾。輪主如佛，無二俱生。一切輪王皆無傷害，令伏得勝已各安其所居，勸導令修十善業道。」言七寶者，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。馬等五寶有情所攝，珠輪二寶乃是非情。《正法念經》又有七寶，所謂劍寶、皮寶、床寶、林寶、殿寶、衣寶、履寶，此等諸寶皆由修習無嗔善根之所招感。所有威德及王風化，如《正法念》及《起世經》，彼廣明矣。從此第二總明伏忍。於中分三：且初第一總明聖胎。

經：「伏忍聖胎三十人，十住十行十迴向，三世諸佛於中學，無不由此伏忍生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「伏忍聖胎三十人，十住十行十迴向，三世諸佛於中學，無不由此伏忍生。」

解曰：住伏忍者即名聖胎，三世諸佛從此生故。從此第二明難得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：住伏忍者即名聖胎，三世諸佛從此生故。從此第二明難得入。

經：「一切菩薩行根本，是故發心信心難，若得信心必不退，進入無生初地道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切菩薩行根本，是故發心信心難，若得信心必不退，進入無生初地道。」

解曰：一切菩薩行根本等者，此明入劫菩薩行本，即十信心。此心難發，如前經云「有恒河沙見佛法僧，得入信者數極少」矣。若得十信，至第六心必不退者，信不退也，定證無生至初地故。雖七住前容作二乘，設爾不久定當得故。又解：若得信心即十信心必不退者，十住第七位不退也，已前容退。如《瓔珞經》云「淨目天子、法才王子、舍利弗等欲入第七，遇緣退故。」從此第三結名辯相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一切菩薩行根本等者，此明入劫菩薩行本，即十信心。此心難發，如前經云「有恒河沙見佛法僧，得入信者數極少」矣。若得十信，至第六心必不退者，信不退也，定證無生至初地故。雖七住前容作二乘，設爾不久定當得故。又解：若得信心即十信心必不退者，十住第七位不退也，已前容退。如《瓔珞經》云「淨目天子、法才王子、舍利弗等欲入第七，遇緣退故。」從此第三結名辯相。

經：「化利自他悉平等，是名菩薩初發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「化利自他悉平等，是名菩薩初發心。」

解曰：化利自他者，辯發心相。若時菩薩觀他如自，得平等心而修二利，方名菩薩初發心相入初住也。明伏忍竟。從此第二有五行半廣明信忍。於中分二：初別明三地、後總結斷障。初明三地，文分為三。初明下忍，文復分三：且初第一明歡喜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：化利自他者，辯發心相。若時菩薩觀他如自，得平等心而修二利，方名菩薩初發心相入初住也。明伏忍竟。從此第二有五行半廣明信忍。於中分二：初別明三地、後總結斷障。初明三地，文分為三。初明下忍，文復分三：且初第一明歡喜地。

經：「歡喜菩薩轉輪王，初照二諦平等理，權化有情遊百國，檀施清淨利群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「歡喜菩薩轉輪王，初照二諦平等理，權化有情遊百國，檀施清淨利群生。」

解曰：歡喜等者，標住地名，明其王位。初照二諦平等理者，謂此初證平等真如，斷分別也。權化有情者，或王或佛權現化身。遊百國者，明化境也。檀度清淨者，勝行利生也。從此第二明地得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：歡喜等者，標住地名，明其王位。初照二諦平等理者，謂此初證平等真如，斷分別也。權化有情者，或王或佛權現化身。遊百國者，明化境也。檀度清淨者，勝行利生也。從此第二明地得名。

經：「入理般若名為住，住生德行名為地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「入理般若名為住，住生德行名為地。」

解曰：入者證也。言般若者，無分別智證實相理，俱名般若。住者，不動名住，依持義也。住生德行名為地者，智冥真理，即能生顯為無為德，有為功德因此而生，無為功德因此而顯。五相顯發住生二義，故名為地，道十地也。如《唯識》第九云「如是十地總攝有為無為功德以為自性。」與所修行為勝依持，令得生長名為地矣。從此第三初心具德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：入者證也。言般若者，無分別智證實相理，俱名般若。住者，不動名住，依持義也。住生德行名為地者，智冥真理，即能生顯為無為德，有為功德因此而生，無為功德因此而顯。五相顯發住生二義，故名為地，道十地也。如《唯識》第九云「如是十地總攝有為無為功德以為自性。」與所修行為勝依持，令得生長名為地矣。從此第三初心具德。

經：「初住一心具眾德，於勝義中而不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「初住一心具眾德，於勝義中而不動。」

解曰：言初住者，見道證如名為初住。言一心者，即一心真見道也。具眾德者，如前經云「具足八萬四千德」也。於勝義者，境第七聲，謂智證真寂而不動。此初入地，例後應知。從此第二明中品忍。於中分二：且初第一明離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言初住者，見道證如名為初住。言一心者，即一心真見道也。具眾德者，如前經云「具足八萬四千德」也。於勝義者，境第七聲，謂智證真寂而不動。此初入地，例後應知。從此第二明中品忍。於中分二：且初第一明離垢地。

經：「離垢菩薩忉利王，現形六趣千國土，戒度清淨悉圓滿，永離誤犯諸過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「離垢菩薩忉利王，現形六趣千國土，戒度清淨悉圓滿，永離誤犯諸過失。」

解曰：標其地名，明王居處、明所化境、明修勝行。戒度圓滿，明其離過，微細不犯矣。從此第二明修境智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標其地名，明王居處、明所化境、明修勝行。戒度圓滿，明其離過，微細不犯矣。從此第二明修境智。

經：「無相無緣真實性，無體無生無二照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無相無緣真實性，無體無生無二照。」

解曰：上句明境，妄執緣生圓成異故。下句明智，達無體故、了無生故、證無二故，明智照解無分別故。雖於五忍勝劣有殊，論其境智准此應悉。從此第三明發光地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上句明境，妄執緣生圓成異故。下句明智，達無體故、了無生故、證無二故，明智照解無分別故。雖於五忍勝劣有殊，論其境智准此應悉。從此第三明發光地。

經：「發光菩薩夜摩王，應形往萬諸佛剎，善能通達三摩地，隱顯自在具三明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「發光菩薩夜摩王，應形往萬諸佛剎，善能通達三摩地，隱顯自在具三明。」

解曰：標其地名，明王居處、明所化境、明其得定、明所具德。言隱顯者，五通自在，具有三明，如〈序品〉也。從此第二總結斷障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標其地名，明王居處、明所化境、明其得定、明所具德。言隱顯者，五通自在，具有三明，如〈序品〉也。從此第二總結斷障。

經：「歡喜離垢與發光，能滅色縛諸煩惱，具觀一切身口業，法性清淨照皆圓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「歡喜離垢與發光，能滅色縛諸煩惱，具觀一切身口業，法性清淨照皆圓。」

解曰：結上三地能斷色縛，謂貪等三，如前解故。具觀一切身口業者，顯離色縛，色業自在。言法性者，色心實性即是真如，智照圓也。從此第三有四行偈廣明順忍。於中分二：初別明三地、後總結斷障。初明三地，文分為三：且初第一明焰慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：結上三地能斷色縛，謂貪等三，如前解故。具觀一切身口業者，顯離色縛，色業自在。言法性者，色心實性即是真如，智照圓也。從此第三有四行偈廣明順忍。於中分二：初別明三地、後總結斷障。初明三地，文分為三：且初第一明焰慧地。

經：「焰慧菩薩大精進，覩史天王遊億剎，實智寂滅方便智，達無生理照空有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「焰慧菩薩大精進，覩史天王遊億剎，實智寂滅方便智，達無生理照空有。」

解曰：標其地名，明修勝行、明王居處。實智寂滅者，證如智也。方便智者，緣事智也。達無生理者，即是真如正智境也。照空有者，即是理事方便境故。從此第二明難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標其地名，明修勝行、明王居處。實智寂滅者，證如智也。方便智者，緣事智也。達無生理者，即是真如正智境也。照空有者，即是理事方便境故。從此第二明難勝地。

經：「難勝菩薩得平等，化樂天王百億國，空空諦觀無二相，垂形六趣靡不周。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「難勝菩薩得平等，化樂天王百億國，空空諦觀無二相，垂形六趣靡不周。」

解曰：標其地名，明修正觀，真俗二智行相互違，合令相應，故名平等；明王居處。空空諦觀者，初空顯如，後空遣相，或云色心、或云我法。謂此地中理事合照，故云諦觀。無二相者，能合難合令相應，無二相故。垂形以下，明所化境。靡者無也。從此第三明現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標其地名，明修正觀，真俗二智行相互違，合令相應，故名平等；明王居處。空空諦觀者，初空顯如，後空遣相，或云色心、或云我法。謂此地中理事合照，故云諦觀。無二相者，能合難合令相應，無二相故。垂形以下，明所化境。靡者無也。從此第三明現前地。

經：「現前菩薩自在王，照見緣生相無二，勝義智光能遍滿，往千億土化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「現前菩薩自在王，照見緣生相無二，勝義智光能遍滿，往千億土化眾生。」

解曰：標其地名，明王居處。照見緣生者，智常照解十二緣生相無二也。勝義智光者，智緣勝義，名勝義智。智能照理，故名光能。照解體圓，故云遍滿。往千億土，明所化故。從此第二總結斷障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標其地名，明王居處。照見緣生者，智常照解十二緣生相無二也。勝義智光者，智緣勝義，名勝義智。智能照理，故名光能。照解體圓，故云遍滿。往千億土，明所化故。從此第二總結斷障。

經：「焰慧難勝現前地，能斷三障迷心惑，空慧寂然無緣觀，還照心空無量境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「焰慧難勝現前地，能斷三障迷心惑，空慧寂然無緣觀，還照心空無量境。」

解曰：結上三地。能斷三障迷心惑者，如上見等三種障也。言空慧者，結實智也。言寂然者，結平等也。無緣觀者，結照見緣生相無二也。還照心空者，自障既斷，照自地如。如智德廣，云無量矣。從此第四有兩行半明遠行地。於中分三：且初第一明遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：結上三地。能斷三障迷心惑者，如上見等三種障也。言空慧者，結實智也。言寂然者，結平等也。無緣觀者，結照見緣生相無二也。還照心空者，自障既斷，照自地如。如智德廣，云無量矣。從此第四有兩行半明遠行地。於中分三：且初第一明遠行地。

經：「遠行菩薩初禪王，住於無相無生忍，方便善巧悉平等，常萬億土化群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「遠行菩薩初禪王，住於無相無生忍，方便善巧悉平等，常萬億土化群生。」

解曰：標其地名，明王居處。無相無生忍者，此地菩薩純無相觀故，云無相智證無生忍。方便善巧者，明修勝行，濟利有情悉平等故。常萬已下，明所化境。從此第二超分段生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標其地名，明王居處。無相無生忍者，此地菩薩純無相觀故，云無相智證無生忍。方便善巧者，明修勝行，濟利有情悉平等故。常萬已下，明所化境。從此第二超分段生。

經：「進入不動法流地，永無分段超諸有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「進入不動法流地，永無分段超諸有。」

解曰：此地菩薩必能進入後不動地法駛流也。永無分段者，自此已前容有分段，受三界生；今此地中功用分段最後邊故。超諸有者，無漏定願資彼勝身，令所感報漸漸增勝，乃至等覺受變易生，超三有故。從此第三明所斷障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此地菩薩必能進入後不動地法駛流也。永無分段者，自此已前容有分段，受三界生；今此地中功用分段最後邊故。超諸有者，無漏定願資彼勝身，令所感報漸漸增勝，乃至等覺受變易生，超三有故。從此第三明所斷障。

經：「常觀勝義照無二，二十一生空寂行，順道法愛無明習，遠行大士獨能斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「常觀勝義照無二，二十一生空寂行，順道法愛無明習，遠行大士獨能斷。」

解曰：言常觀者，表無間斷。言勝義者，明所證也。照無二者，真俗雙照，無有二也。二十一生者，明經生也。地地有三，今第七地，經二十一生。智皆照如，云空寂行。理實住地有二十生，最後終生必當得故。順道法愛者，愛善法也。《婆沙論》中名善法欲。《智度論》云「頂位未伏順道法愛，不言斷位。」此說斷者，謂六地前有定有散，散位起愛。今入此地雖有加行，以結無相相續現前，無散忻求，永無愛故。無明習者，如下經云「斷諸業果細現行相」。諸業果者，即分段生。細現行者，所知障也。執有生滅細相現行，能障此地妙無相道。所知障體即是無明，與前愛俱，入地止斷。故偈說云「遠行大士獨能斷」也。前長行中七八九地皆無生忍合為一文，斷色心習。此別結者，永無法愛超分段生，功用後邊。具此三義，故別結矣。又若大劫數三無數，今第七地第二劫滿。又後二同第三劫，皆無功用，故同結矣。從此第五有五行偈明後三地。於中分二：初別明三地、後總明斷障。初明三地，文分為三：初不動地。文復分二：且初第一明不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言常觀者，表無間斷。言勝義者，明所證也。照無二者，真俗雙照，無有二也。二十一生者，明經生也。地地有三，今第七地，經二十一生。智皆照如，云空寂行。理實住地有二十生，最後終生必當得故。順道法愛者，愛善法也。《婆沙論》中名善法欲。《智度論》云「頂位未伏順道法愛，不言斷位。」此說斷者，謂六地前有定有散，散位起愛。今入此地雖有加行，以結無相相續現前，無散忻求，永無愛故。無明習者，如下經云「斷諸業果細現行相」。諸業果者，即分段生。細現行者，所知障也。執有生滅細相現行，能障此地妙無相道。所知障體即是無明，與前愛俱，入地止斷。故偈說云「遠行大士獨能斷」也。前長行中七八九地皆無生忍合為一文，斷色心習。此別結者，永無法愛超分段生，功用後邊。具此三義，故別結矣。又若大劫數三無數，今第七地第二劫滿。又後二同第三劫，皆無功用，故同結矣。從此第五有五行偈明後三地。於中分二：初別明三地、後總明斷障。初明三地，文分為三：初不動地。文復分二：且初第一明不動地。

經：「不動菩薩二禪王，得變易身常自在，能於百萬微塵剎，隨其形類化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不動菩薩二禪王，得變易身常自在，能於百萬微塵剎，隨其形類化眾生。」

解曰：明中忍也。標其地名，明王居處、明得勝身。常自在者，現相及土悉皆自在，明所化境隨類化故。從此第二明常不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明中忍也。標其地名，明王居處、明得勝身。常自在者，現相及土悉皆自在，明所化境隨類化故。從此第二明常不動。

經：「悉知三世無量劫，於第一義常不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「悉知三世無量劫，於第一義常不動。」

解曰：悉知三世者，明智照也。無量劫者，知過未世俱無量也。於第一義者，此地菩薩雖常證如，真俗雙照常不動矣。從此第二明善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：悉知三世者，明智照也。無量劫者，知過未世俱無量也。於第一義者，此地菩薩雖常證如，真俗雙照常不動矣。從此第二明善慧地。

經：「善慧菩薩三禪王，能於千恒一時現，常在無為空寂行，恒沙佛藏一念了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善慧菩薩三禪王，能於千恒一時現，常在無為空寂行，恒沙佛藏一念了。」

解曰：明上忍也。標其地名，明王居處、明所化境、明修止觀。智常證如，真俗平等皆空寂故。恒沙佛藏者，明具德也。恒沙諸佛所流至教，此地菩薩於一念中四無礙解皆能了矣。從此第三明法雲地。於中分二：且初第一明法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明上忍也。標其地名，明王居處、明所化境、明修止觀。智常證如，真俗平等皆空寂故。恒沙佛藏者，明具德也。恒沙諸佛所流至教，此地菩薩於一念中四無礙解皆能了矣。從此第三明法雲地。於中分二：且初第一明法雲地。

經：「法雲菩薩四禪王，於億恒土化群生，始入金剛一切了，二十九生永已度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「法雲菩薩四禪王，於億恒土化群生，始入金剛一切了，二十九生永已度。」

解曰：寂滅忍中此下品也。標其地名，明王居處、明所化境。始入金剛者，後勝定也。始者初也，入者證也。此地末心起金剛定，初無間道證理現前，惑障永無、照解圓極，名一切了。此等覺位，法雲地收，上下各半，顯前後故。明所超生，如文悉矣。從此第二明下品忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：寂滅忍中此下品也。標其地名，明王居處、明所化境。始入金剛者，後勝定也。始者初也，入者證也。此地末心起金剛定，初無間道證理現前，惑障永無、照解圓極，名一切了。此等覺位，法雲地收，上下各半，顯前後故。明所超生，如文悉矣。從此第二明下品忍。

經：「寂滅忍中下忍觀，一轉妙覺無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「寂滅忍中下忍觀，一轉妙覺無等等。」

解曰：標忍之名，明下忍觀。言一轉者，辯忍位也。此無間位轉為解脫，名為一轉，即名妙覺，佛果圓也。無等等者，若前剎那以因望果名為無等，至解脫位佛佛道齊即名為等，此下忍位明當轉故。從此第二總明斷障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標忍之名，明下忍觀。言一轉者，辯忍位也。此無間位轉為解脫，名為一轉，即名妙覺，佛果圓也。無等等者，若前剎那以因望果名為無等，至解脫位佛佛道齊即名為等，此下忍位明當轉故。從此第二總明斷障。

經：「不動善慧法雲地，除前所有無明習，無明習相識俱轉，二諦理圓無不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不動善慧法雲地，除前所有無明習，無明習相識俱轉，二諦理圓無不盡。」

解曰：標上三地。除前所有無明習者，所知障也。除前七地各治一分色心障外餘之細障，於此三地各別斷故。無明習相識俱轉者，謂修所斷煩惱障種，及第七俱所有無明彼微細種，至等覺位由與識俱，故云俱轉。又如《起信》根本無明與業識俱，云轉捨也。二諦理圓無不盡者，明等覺位，照解體圓所斷所棄無不盡矣。從此第六有一行半明正覺位。於中分二：且初第一明正覺圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標上三地。除前所有無明習者，所知障也。除前七地各治一分色心障外餘之細障，於此三地各別斷故。無明習相識俱轉者，謂修所斷煩惱障種，及第七俱所有無明彼微細種，至等覺位由與識俱，故云俱轉。又如《起信》根本無明與業識俱，云轉捨也。二諦理圓無不盡者，明等覺位，照解體圓所斷所棄無不盡矣。從此第六有一行半明正覺位。於中分二：且初第一明正覺圓。

經：「正覺無相遍法界，三十生盡智圓明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「正覺無相遍法界，三十生盡智圓明。」

解曰：梵云三菩提，此云正覺，無上覺也。言無相者，能證所證俱無相也。遍法界者，恒沙功德一一無邊，乃至毛端皆遍法界。三十生盡者，超過十地，彼生盡故。智圓明者，智圓極也。從此第二明佛具德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：梵云三菩提，此云正覺，無上覺也。言無相者，能證所證俱無相也。遍法界者，恒沙功德一一無邊，乃至毛端皆遍法界。三十生盡者，超過十地，彼生盡故。智圓明者，智圓極也。從此第二明佛具德。

經：「寂照無為真解脫，大悲應現無與等，湛然不動常安穩，光明遍照無所照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「寂照無為真解脫，大悲應現無與等，湛然不動常安穩，光明遍照無所照。」

解曰：言寂照者，明智德圓。無為真解脫者，明斷德圓。大悲應現者，明恩德圓。無與等者，明上三德俱無等也。湛然不動者，顯恩德也。由佛大悲利他願力，應現大小種種類身，動而常寂故云湛然，雖示去來體常不動。言安隱者，示現化也。如食馬麥及現出血，未曾動搖，常安隱也。光明遍照者，恩德之體如淨摩尼，體周法界照而無照。大文第二結前因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言寂照者，明智德圓。無為真解脫者，明斷德圓。大悲應現者，明恩德圓。無與等者，明上三德俱無等也。湛然不動者，顯恩德也。由佛大悲利他願力，應現大小種種類身，動而常寂故云湛然，雖示去來體常不動。言安隱者，示現化也。如食馬麥及現出血，未曾動搖，常安隱也。光明遍照者，恩德之體如淨摩尼，體周法界照而無照。大文第二結前因果。

經：「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。一切有情皆暫住，登金剛原常不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。一切有情皆暫住，登金剛原常不動。」

解曰：三賢十聖住果報者，約人明也。分段、變易二種生死，若身若土、乘因感果，住果報故。唯佛一人居淨土者，如來亦名無上覺者，隨身所居皆淨土故。一切有情皆暫住者，約法明也。等覺已前若賢若聖，有為生滅剎那不住，設令證如亦暫住故。登金剛原常不動者，此有二義。有說：佛果真解脫位，智常證如，如智平等，故名不動。凝然相續，俱名常故。有說：佛果金剛定後證寂滅原，身智湛然常不動矣。從此第二有兩行半讚佛悲深。於中分三：且初第一總讚悲深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：三賢十聖住果報者，約人明也。分段、變易二種生死，若身若土、乘因感果，住果報故。唯佛一人居淨土者，如來亦名無上覺者，隨身所居皆淨土故。一切有情皆暫住者，約法明也。等覺已前若賢若聖，有為生滅剎那不住，設令證如亦暫住故。登金剛原常不動者，此有二義。有說：佛果真解脫位，智常證如，如智平等，故名不動。凝然相續，俱名常故。有說：佛果金剛定後證寂滅原，身智湛然常不動矣。從此第二有兩行半讚佛悲深。於中分三：且初第一總讚悲深。

經：「如來三業德無量，隨諸眾生等憐愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如來三業德無量，隨諸眾生等憐愍。」

解曰：總讚三業德無量也。隨諸眾生等憐愍者，正讚悲深。如來大悲憐愍平等，隨其種性示無上乘，實悲深故。從此第二別讚三業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：總讚三業德無量也。隨諸眾生等憐愍者，正讚悲深。如來大悲憐愍平等，隨其種性示無上乘，實悲深故。從此第二別讚三業。

經：「法王無上人中樹，普蔭大眾無量光，口常說法非無義，心智寂滅無緣照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「法王無上人中樹，普蔭大眾無量光，口常說法非無義，心智寂滅無緣照。」

解曰：人中樹者，舉喻明也。讚佛身業，蔭除執惱，光能破闇。口常說法者，讚語業也。說即是聲，甚深如雷，具梵聲也。非無義者，外道異生有字無義、二乘狹劣、菩薩未圓，唯佛所說有字有義皆圓滿也。心智寂滅者，讚正智也。智冥真理，常寂滅故。無緣照者，讚業用也。冥真起化，悉皆無相，照而無照、化而無化。從此第三讚說甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：人中樹者，舉喻明也。讚佛身業，蔭除執惱，光能破闇。口常說法者，讚語業也。說即是聲，甚深如雷，具梵聲也。非無義者，外道異生有字無義、二乘狹劣、菩薩未圓，唯佛所說有字有義皆圓滿也。心智寂滅者，讚正智也。智冥真理，常寂滅故。無緣照者，讚業用也。冥真起化，悉皆無相，照而無照、化而無化。從此第三讚說甚深。

經：「人中師子為演說，甚深白義未曾有，塵沙剎土悉震動，大眾歡喜皆蒙益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「人中師子為演說，甚深白義未曾有，塵沙剎土悉震動，大眾歡喜皆蒙益。」

解曰：人中師子者，師子出聲百獸潛伏，如來演說諸障雲消，故以喻也。為演說者，讚五忍也。甚深等者，二乘不測，故云甚深，曠劫難聞，未曾有故。塵沙等者，以法威力聞所未聞，塵沙剎土皆震動故。大眾等者，大眾聞法領解歡喜，若凡若聖皆蒙益故。具斯眾德，故讚悲深。三示道中偏讚此者，後誡示導利樂廣故。從此第三結讚敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：人中師子者，師子出聲百獸潛伏，如來演說諸障雲消，故以喻也。為演說者，讚五忍也。甚深等者，二乘不測，故云甚深，曠劫難聞，未曾有故。塵沙等者，以法威力聞所未聞，塵沙剎土皆震動故。大眾等者，大眾聞法領解歡喜，若凡若聖皆蒙益故。具斯眾德，故讚悲深。三示道中偏讚此者，後誡示導利樂廣故。從此第三結讚敬禮。

經：「世尊善說十四王，是故我今頭面禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「世尊善說十四王，是故我今頭面禮。」

解曰：文易可知，此結讚矣。從此第三聞法獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：文易可知，此結讚矣。從此第三聞法獲益。

經：爾時百萬億恒河沙大眾，聞佛世尊及波斯匿王說十四忍無量功德，獲大法利，聞法悟解得無生法忍，入於正位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時百萬億恒河沙大眾，聞佛世尊及波斯匿王說十四忍無量功德，獲大法利，聞法悟解得無生法忍，入於正位。

解曰：無生忍者，隨其所應，此多地前無生忍也。入於正位者，即初地也。偈與長行有差別者，修行諸忍自利行增，化生為王利他行勝，偈總上二，即為異矣。從此第三忍位智。於中分三：一印述所說、二忍位境智、三讚忍德深。初印所說，於中分四：且初第一明往昔因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無生忍者，隨其所應，此多地前無生忍也。入於正位者，即初地也。偈與長行有差別者，修行諸忍自利行增，化生為王利他行勝，偈總上二，即為異矣。從此第三忍位智。於中分三：一印述所說、二忍位境智、三讚忍德深。初印所說，於中分四：且初第一明往昔因。

經：爾時世尊告大眾言：「是波斯匿王，已於過去十千劫龍光王佛法中為四地菩薩，我為八地菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊告大眾言：「是波斯匿王，已於過去十千劫龍光王佛法中為四地菩薩，我為八地菩薩。」

解曰：引昔因中明同事也。從此第二明今偈讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：引昔因中明同事也。從此第二明今偈讚。

經：「今於我前大師子吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「今於我前大師子吼。」

解曰：讚於佛前得決定說。從此第三印可所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：讚於佛前得決定說。從此第三印可所說。

經：「如是如是。如汝所說，得真實義不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如是如是。如汝所說，得真實義不可思議。」

解曰：重言如是者，如汝所說印能詮文得真實義者印所詮義，是故重言如是如是。不可思議者讚其文義心言路絕。從此第四唯佛能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：重言如是者，如汝所說印能詮文得真實義者印所詮義，是故重言如是如是。不可思議者讚其文義心言路絕。從此第四唯佛能知。

經：「唯佛與佛乃知斯事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「唯佛與佛乃知斯事。」

解曰：唯佛等者，菩薩修證諸忍未圓，設後如前悉皆分故。唯有諸佛佛道齊，證解忍圓，故盡知也。從此第二忍位境智。於中分三：一標忍難量、二總相徵問、三分別解釋。且初第一標忍難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：唯佛等者，菩薩修證諸忍未圓，設後如前悉皆分故。唯有諸佛佛道齊，證解忍圓，故盡知也。從此第二忍位境智。於中分三：一標忍難量、二總相徵問、三分別解釋。且初第一標忍難量。

經：「善男子！此十四忍，諸佛法身、諸菩薩行，不可思議、不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！此十四忍，諸佛法身、諸菩薩行，不可思議、不可稱量。」

解曰：前長行中佛說十王，次於偈中王別讚忍，忍之境智若因若果，此具明也。此十四忍者，牒前文也。諸佛法身者，謂應化身皆法身也。諸菩薩行者，等覺已前一切行也。思議等者，心不能思、口不能議，過稱量境，云不可也。明佛菩薩皆依此忍，忍之性相，思議稱量俱不及矣。從此第二總相徵問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前長行中佛說十王，次於偈中王別讚忍，忍之境智若因若果，此具明也。此十四忍者，牒前文也。諸佛法身者，謂應化身皆法身也。諸菩薩行者，等覺已前一切行也。思議等者，心不能思、口不能議，過稱量境，云不可也。明佛菩薩皆依此忍，忍之性相，思議稱量俱不及矣。從此第二總相徵問。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：何故諸佛菩薩皆依十四忍不可思量也。從此第三分別解釋。於中分二：初別明境智、後釋結難量。初明境智，於中分二：一明佛境智、二明菩薩境智。初佛境智，於中分三：一標佛生化滅、二釋無生化滅、三結如虛空。且初第一標佛生化滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：何故諸佛菩薩皆依十四忍不可思量也。從此第三分別解釋。於中分二：初別明境智、後釋結難量。初明境智，於中分二：一明佛境智、二明菩薩境智。初佛境智，於中分三：一標佛生化滅、二釋無生化滅、三結如虛空。且初第一標佛生化滅。

經：「一切諸佛皆於般若波羅蜜多中生、般若波羅蜜多中化、般若波羅蜜多中滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切諸佛皆於般若波羅蜜多中生、般若波羅蜜多中化、般若波羅蜜多中滅。」

解曰：實相般若無生化滅。諸佛化現圓應十方，於般若中示生化滅，即王宮生、轉法輪化、雙林後滅，則其事也。從此第二釋無生化滅。於中復二：且初第一釋無生等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：實相般若無生化滅。諸佛化現圓應十方，於般若中示生化滅，即王宮生、轉法輪化、雙林後滅，則其事也。從此第二釋無生化滅。於中復二：且初第一釋無生等。

經：「而實諸佛生無所生、化無所化、滅無所滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「而實諸佛生無所生、化無所化、滅無所滅。」

解曰：謂明諸佛體遍相圓，動而常寂，無生化滅。從此第二境智俱寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：謂明諸佛體遍相圓，動而常寂，無生化滅。從此第二境智俱寂。

經：「第一無二，非相非無相、無自無他、無來無去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「第一無二，非相非無相、無自無他、無來無去。」

解曰：言第一者，勝無等故。言無二者，如智不異故。言非相者，不同色像故。非無相者，不同兔角故。無自無他者，所現應化勝劣有殊，與法性身無自他故。無來無去者，化現應物示有去來，體常不動，無來去故。從此第三結如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言第一者，勝無等故。言無二者，如智不異故。言非相者，不同色像故。非無相者，不同兔角故。無自無他者，所現應化勝劣有殊，與法性身無自他故。無來無去者，化現應物示有去來，體常不動，無來去故。從此第三結如虛空。

經：「如虛空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如虛空故。」

解曰：靜不違動，動而常寂，即動而靜，如虛空故。從此第二明菩薩境智。於中分二：一即境觀空、二即智觀空。初即境中，文分為二：一別相觀空、二總相觀空。初別相中，文分為二，初即法觀空、後即受觀空。初即法中，文復分三：且初第一標無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：靜不違動，動而常寂，即動而靜，如虛空故。從此第二明菩薩境智。於中分二：一即境觀空、二即智觀空。初即境中，文分為二：一別相觀空、二總相觀空。初別相中，文分為二，初即法觀空、後即受觀空。初即法中，文復分三：且初第一標無生滅。

經：「善男子！一切眾生，性無生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！一切眾生，性無生滅。」

解曰：顯依真也。一切眾生者，通能所化一切生也。蘊等自性體即真如，無生滅故。從此第二明法不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：顯依真也。一切眾生者，通能所化一切生也。蘊等自性體即真如，無生滅故。從此第二明法不實。

經：「由諸法集幻化而有，蘊處界相無合無散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「由諸法集幻化而有，蘊處界相無合無散。」

解曰：謂無始來迷自真性為相所動，令知幻也。由諸法集幻化而有者，五蘊法也。五蘊和合故名為集，此無實體，幻化有也。蘊處界者，明幻法也。言無合者，蘊從緣起，緣自性空，故無合也。言無散者，眾緣假集暫有顯現，故非散矣。從此第三明法性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：謂無始來迷自真性為相所動，令知幻也。由諸法集幻化而有者，五蘊法也。五蘊和合故名為集，此無實體，幻化有也。蘊處界者，明幻法也。言無合者，蘊從緣起，緣自性空，故無合也。言無散者，眾緣假集暫有顯現，故非散矣。從此第三明法性空。

經：「法同法性，寂然空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「法同法性，寂然空故。」

解曰：上言法者，蘊等法也。同法性者，同真如性。性相依持，體不相離，了相即性，寂然空故。從此第二即受觀空。於中分三：一體性清淨、二明行不實、三總結明空。且初第一標性清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上言法者，蘊等法也。同法性者，同真如性。性相依持，體不相離，了相即性，寂然空故。從此第二即受觀空。於中分三：一體性清淨、二明行不實、三總結明空。且初第一標性清淨。

經：「一切眾生，自性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切眾生，自性清淨。」

解曰：此標眾生真性清淨。與前別者，前明蘊等體無生滅，此明作業自性清淨，前果後因、前法後受、前苦後集，是二別故。從此第二明行不實。文復分二：且初第一明行不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此標眾生真性清淨。與前別者，前明蘊等體無生滅，此明作業自性清淨，前果後因、前法後受、前苦後集，是二別故。從此第二明行不實。文復分二：且初第一明行不實。

經：「所作諸行無縛無解，非因非果、非不因果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所作諸行無縛無解，非因非果、非不因果。」

解曰：明作業也。所作諸行者，諸即眾也，行謂造作，依身口意造作善染六趣之業，名諸行也。無縛無解者，由妄所動、為煩惱縛，求離繫解故有縛解；了體即真，本自無縛，誰復求解？即無縛解。非因非果者，所作諸行妄故見有，妄自性空，非因果也。非不因果者，未了自性妄想漂馳，乘因感果，如幻有也。從此第二明受不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明作業也。所作諸行者，諸即眾也，行謂造作，依身口意造作善染六趣之業，名諸行也。無縛無解者，由妄所動、為煩惱縛，求離繫解故有縛解；了體即真，本自無縛，誰復求解？即無縛解。非因非果者，所作諸行妄故見有，妄自性空，非因果也。非不因果者，未了自性妄想漂馳，乘因感果，如幻有也。從此第二明受不實。

經：「諸苦受行、煩惱所知、我相人相、知見受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸苦受行、煩惱所知、我相人相、知見受者。」

解曰：明妄受也。言諸苦者，三界通論總有三苦，三苦不一故名為諸。言受行者，受謂領納，順違俱非境相為性，名受行也。或於所受善染境中起愛為業，領彼所作為行相也。言煩惱者，煩勞擾惱，諸有惱故。言所知者，礙慧不生，障所知故，即二障也。我相等者，如前已解。障依執生，障寬執狹，具生二障，故別明也。從此第三總結明空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明妄受也。言諸苦者，三界通論總有三苦，三苦不一故名為諸。言受行者，受謂領納，順違俱非境相為性，名受行也。或於所受善染境中起愛為業，領彼所作為行相也。言煩惱者，煩勞擾惱，諸有惱故。言所知者，礙慧不生，障所知故，即二障也。我相等者，如前已解。障依執生，障寬執狹，具生二障，故別明也。從此第三總結明空。

經：「一切皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切皆空。」

解曰：明所作行乃至受者，隨彼妄情流動以有，皆無自性，故一切空也。從此第二總相觀空。文分為三：一標境界空、二釋境界空、三結如虛空。且初第一標境界空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明所作行乃至受者，隨彼妄情流動以有，皆無自性，故一切空也。從此第二總相觀空。文分為三：一標境界空、二釋境界空、三結如虛空。且初第一標境界空。

經：「法境界空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「法境界空。」

解曰：法境界者，即前蘊等所作諸行法受二中，三性六趣及以三寶，皆名為法，標俱空故。從此第二釋境界空。於中分三：且初第一明三性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：法境界者，即前蘊等所作諸行法受二中，三性六趣及以三寶，皆名為法，標俱空故。從此第二釋境界空。於中分三：且初第一明三性空。

經：「空、無相、無作，不順顛倒、不順幻化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「空、無相、無作，不順顛倒、不順幻化。」

解曰：言空者，妄倒空故。無相者，真如無相故。無作者，有為不實，無自作故。不順顛倒者，妄體本空，無所順故。不順幻化者，相無自性，體空寂故。從此第二明無相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言空者，妄倒空故。無相者，真如無相故。無作者，有為不實，無自作故。不順顛倒者，妄體本空，無所順故。不順幻化者，相無自性，體空寂故。從此第二明無相空。

經：「無六趣相、無四生相、無聖人相、無三寶相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無六趣相、無四生相、無聖人相、無三寶相。」

解曰：所趣所生無記三性，彼無自性，照解空故。無聖人者，二乘聖者、十地菩薩，無自性故。無三寶者，別相、住持二種三寶，佛身示現，餘無自性、達無實體，皆無相故。從此第三結如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所趣所生無記三性，彼無自性，照解空故。無聖人者，二乘聖者、十地菩薩，無自性故。無三寶者，別相、住持二種三寶，佛身示現，餘無自性、達無實體，皆無相故。從此第三結如虛空。

經：「如虛空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如虛空故。」

解曰：照境空寂，如虛空故。從此第二即智觀空。於中分三：且初第一明智照空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：照境空寂，如虛空故。從此第二即智觀空。於中分三：且初第一明智照空。

經：「善男子！甚深般若無知無見，不行不緣、不捨不受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！甚深般若無知無見，不行不緣、不捨不受。」

解曰：甚深般若者：謂正智也。言無知者：無分別故。言無見者：無推求故。言不行者：智冥真故。言不緣者：無緣相故。言不捨者：不易脫故。言不受者：無領納故。此之六義：俱正智也。又解：無所不知，知而無知；無所不見，見而無見。乃至第六無所不受，受而無受。此後六義，通真俗也。然後六中，行謂萬行，緣謂理事，捨謂財法或大捨故，受謂真俗不變變故。證真達俗，得無住故。從此第二明無照相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：甚深般若者：謂正智也。言無知者：無分別故。言無見者：無推求故。言不行者：智冥真故。言不緣者：無緣相故。言不捨者：不易脫故。言不受者：無領納故。此之六義：俱正智也。又解：無所不知，知而無知；無所不見，見而無見。乃至第六無所不受，受而無受。此後六義，通真俗也。然後六中，行謂萬行，緣謂理事，捨謂財法或大捨故，受謂真俗不變變故。證真達俗，得無住故。從此第二明無照相。

經：「正住觀察而無照相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「正住觀察而無照相。」

解曰：無分別智正住現前，照而無照，不住相故。從此第三結智明空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無分別智正住現前，照而無照，不住相故。從此第三結智明空。

經：「行斯道者如虛空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「行斯道者如虛空故。」

解曰：行斯道者，謂諸菩薩依此證修，境智俱寂，如虛空故。又以此文對不知亡相生正解者，為立量云：觀照般若為宗有法，定無照相為宗之法。法及有法和合為宗。無知無見等故，別三合一，以為因法。由如虛空，此是喻法。若爾，對佛弟子宗有相符，小乘諸師因犯隨一。若有空者、若無空者，喻犯有俱無俱不成：略有四過。若對外道，宗有所別，能別不極成，同有隨一，彼不許此。無知見等，取彼無想，非此極成。喻對空論、對無空論，有俱無俱，二二不成，略有六過。有過之量，豈能立破耶？此亦不然。為對大乘初心菩薩，未解亡相生正解者，此無過量。小乘諸宗慧解狹劣、外道倒執，耳初不聞，寧以摩尼爾無目者？然此量中改經「而」字以為「定」字，取文不次，性相求故。由此自上明忍境智一一文中有多比量，皆無過失，能生正解，樂者敘焉。又於菩薩境智之中，如次亦為苦集滅道。從此第二釋結難量。於中分二：初釋難量、後結難量。釋難量中，文復分三：且初第一標不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：行斯道者，謂諸菩薩依此證修，境智俱寂，如虛空故。又以此文對不知亡相生正解者，為立量云：觀照般若為宗有法，定無照相為宗之法。法及有法和合為宗。無知無見等故，別三合一，以為因法。由如虛空，此是喻法。若爾，對佛弟子宗有相符，小乘諸師因犯隨一。若有空者、若無空者，喻犯有俱無俱不成：略有四過。若對外道，宗有所別，能別不極成，同有隨一，彼不許此。無知見等，取彼無想，非此極成。喻對空論、對無空論，有俱無俱，二二不成，略有六過。有過之量，豈能立破耶？此亦不然。為對大乘初心菩薩，未解亡相生正解者，此無過量。小乘諸宗慧解狹劣、外道倒執，耳初不聞，寧以摩尼爾無目者？然此量中改經「而」字以為「定」字，取文不次，性相求故。由此自上明忍境智一一文中有多比量，皆無過失，能生正解，樂者敘焉。又於菩薩境智之中，如次亦為苦集滅道。從此第二釋結難量。於中分二：初釋難量、後結難量。釋難量中，文復分三：且初第一標不可得。

經：「法相如是，有所得心、無所得心皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「法相如是，有所得心、無所得心皆不可得。」

解曰：法相如是者，前境智也。有所得心者，取相之心也。無所得心者，無分別智也。皆不可得者，前有得心，妄故不得。後無得智，真故不得。設非親證，相似緣如亦不可得。即四句中初標、次列、後總結矣。從此第二釋非即離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：法相如是者，前境智也。有所得心者，取相之心也。無所得心者，無分別智也。皆不可得者，前有得心，妄故不得。後無得智，真故不得。設非親證，相似緣如亦不可得。即四句中初標、次列、後總結矣。從此第二釋非即離。

經：「是以般若，非即五蘊、非離五蘊，非即眾生、非離眾生，非即境界、非離境界，非即行解、非離行解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是以般若，非即五蘊、非離五蘊，非即眾生、非離眾生，非即境界、非離境界，非即行解、非離行解。」

解曰：釋上四文，體皆般若，由心迷悟，解縛異也。是以般若者，標可釋法。非即五蘊，幻妄有故。此非幻妄，故即非也。非離五蘊者，實相平等體遍一切，故非離也。此釋上云「由諸法集幻化有也。」非即眾生者，眾生妄倒，此非妄倒，故即非也。非離可知。釋次眾生所作諸行也。非即境界者，前諸境界，不了故妄。實相非妄，故即非也。非離可知。釋次境界文也。非即行解者，行解即是觀照智也，若住於相故云非即，若無分別云非離也。釋觀照故，知斷證修是四別矣。從此第三總釋難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：釋上四文，體皆般若，由心迷悟，解縛異也。是以般若者，標可釋法。非即五蘊，幻妄有故。此非幻妄，故即非也。非離五蘊者，實相平等體遍一切，故非離也。此釋上云「由諸法集幻化有也。」非即眾生者，眾生妄倒，此非妄倒，故即非也。非離可知。釋次眾生所作諸行也。非即境界者，前諸境界，不了故妄。實相非妄，故即非也。非離可知。釋次境界文也。非即行解者，行解即是觀照智也，若住於相故云非即，若無分別云非離也。釋觀照故，知斷證修是四別矣。從此第三總釋難量。

經：「如是等相不可思量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如是等相不可思量。」

解曰：如是上來諸佛菩薩忍之性相，不可思惟、不可稱量能知其德，過思量矣。從此第二明結難量。於中分三：且初第一結菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如是上來諸佛菩薩忍之性相，不可思惟、不可稱量能知其德，過思量矣。從此第二明結難量。於中分三：且初第一結菩薩行。

經：「是故一切菩薩摩訶薩所修諸行，未至究竟而於中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是故一切菩薩摩訶薩所修諸行，未至究竟而於中行。」

解曰：此結標中諸菩薩行也。言是故者，結上之詞。言一切者，地前地上諸菩薩也。從初發心至未成佛，皆於思中而修行矣。雖忍之性體無聖凡，依忍辯修，故明菩薩也。從此第二結諸佛化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此結標中諸菩薩行也。言是故者，結上之詞。言一切者，地前地上諸菩薩也。從初發心至未成佛，皆於思中而修行矣。雖忍之性體無聖凡，依忍辯修，故明菩薩也。從此第二結諸佛化。

經：「一切諸佛知如幻化，得無住相而於中化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切諸佛知如幻化，得無住相而於中化。」

解曰：一切諸佛者，此結標中諸佛法身。知如幻化者，知所化生如幻不實。若非教被，無脫幻縛，故起化也。得無住相者，一切凡夫樂住生死、二乘聖者樂住涅槃，諸佛世尊得無住道，大悲大智常所輔翼，由斯不住生死涅槃，身或異同，恒利樂故。而於中化者，界趣聖賢忍所攝故、於中化故。從此第三結忍難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一切諸佛者，此結標中諸佛法身。知如幻化者，知所化生如幻不實。若非教被，無脫幻縛，故起化也。得無住相者，一切凡夫樂住生死、二乘聖者樂住涅槃，諸佛世尊得無住道，大悲大智常所輔翼，由斯不住生死涅槃，身或異同，恒利樂故。而於中化者，界趣聖賢忍所攝故、於中化故。從此第三結忍難量。

經：「故十四忍不可思量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「故十四忍不可思量。」

解曰：結也。然據標中釋結別者，釋後結前，文越次也。又復結中，人亦越次，標據果因，結依行化。是二別矣。從此第三讚忍德深。於中分三：一標利益廣、二喻說難量、三諸佛稱讚。且初第一標利益廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：結也。然據標中釋結別者，釋後結前，文越次也。又復結中，人亦越次，標據果因，結依行化。是二別矣。從此第三讚忍德深。於中分三：一標利益廣、二喻說難量、三諸佛稱讚。且初第一標利益廣。

經：「善男子！汝今所說此功德藏，有大利益一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！汝今所說此功德藏，有大利益一切眾生。」

解曰：讚所說忍是功德藏，生聞思等廣利樂故。從此第二喻說難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：讚所說忍是功德藏，生聞思等廣利樂故。從此第二喻說難量。

經：「假使無量恒河沙數十地菩薩說是功德，百千億分如海一滴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「假使無量恒河沙數十地菩薩說是功德，百千億分如海一滴。」

解曰：明德廣也。假使無量恒河沙數者，明其多也。十地菩薩者，明其勝也，菩薩之中十地最勝。說是功德者，忍功德也。百千億分等者，舉喻以明。謂忍德圓，量同法界、猶如大海，十地讚說，於百千億分中其如一滴耳。若爾，波斯所證極唯十地，何故十地讚乃劣耶？答：波斯說忍與佛說同，讚忍功德亦同前說如一滴矣。從此第三諸佛稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明德廣也。假使無量恒河沙數者，明其多也。十地菩薩者，明其勝也，菩薩之中十地最勝。說是功德者，忍功德也。百千億分等者，舉喻以明。謂忍德圓，量同法界、猶如大海，十地讚說，於百千億分中其如一滴耳。若爾，波斯所證極唯十地，何故十地讚乃劣耶？答：波斯說忍與佛說同，讚忍功德亦同前說如一滴矣。從此第三諸佛稱讚。

經：「三世諸佛如實能知，一切賢聖悉皆稱讚，是故我今略述所說少分功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三世諸佛如實能知，一切賢聖悉皆稱讚，是故我今略述所說少分功德。」

解曰：此十四忍所有功德，三世諸佛如實能知，一切菩薩若賢若聖依忍修行悉皆稱讚。是故等者，若佛具說者，恐生犯亂，故佛略述少分功德。從此第四諸佛同修。於中分二：初諸佛同修、後明起淨信。初同修中，文分為二：初三世同修、後明必修習。初文復三：且初第一過現同修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此十四忍所有功德，三世諸佛如實能知，一切菩薩若賢若聖依忍修行悉皆稱讚。是故等者，若佛具說者，恐生犯亂，故佛略述少分功德。從此第四諸佛同修。於中分二：初諸佛同修、後明起淨信。初同修中，文分為二：初三世同修、後明必修習。初文復三：且初第一過現同修。

經：「善男子！此十四忍，十方世界過去現在一切菩薩之所修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！此十四忍，十方世界過去現在一切菩薩之所修行。」

解曰：明此忍門，菩薩同修。從此第二明佛顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明此忍門，菩薩同修。從此第二明佛顯示。

經：「一切諸佛之所顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切諸佛之所顯示。」

解曰：明同說也。從此第三合明未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明同說也。從此第三合明未來。

經：「未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是。」

解曰：例過現也。從此第二明必修習。於中分三：且初第一明必修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：例過現也。從此第二明必修習。於中分三：且初第一明必修習。

經：「若佛菩薩不由此門得一切智者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛菩薩不由此門得一切智者，無有是處。」

解曰：言不由者，由謂因由，所以之義。若佛菩薩不因於忍，不入是門得成佛果一切智者，無有是處。從此第二徵之所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言不由者，由謂因由，所以之義。若佛菩薩不因於忍，不入是門得成佛果一切智者，無有是處。從此第二徵之所以。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：何以不修忍者不成佛也。從此第三釋無所由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：何以不修忍者不成佛也。從此第三釋無所由。

經：「諸佛菩薩無異路故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸佛菩薩無異路故。」

解曰：諸佛菩薩不依忍門次第修證，更無異路得成佛故。從此第二明起淨信。於中分二：且初第一明信超劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸佛菩薩不依忍門次第修證，更無異路得成佛故。從此第二明起淨信。於中分二：且初第一明信超劫。

經：「若人聞此住忍、行忍、迴向忍、歡喜忍、離垢忍、發光忍、焰慧忍、難勝忍、現前忍、遠行忍、不動忍、善慧忍、法雲忍、正覺忍，能起一念清淨信者，是人超過百劫千劫無量無邊恒河沙劫一切苦難，不生惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若人聞此住忍、行忍、迴向忍、歡喜忍、離垢忍、發光忍、焰慧忍、難勝忍、現前忍、遠行忍、不動忍、善慧忍、法雲忍、正覺忍，能起一念清淨信者，是人超過百劫千劫無量無邊恒河沙劫一切苦難，不生惡趣。」

解曰：生死長劫無由聞名，若有得聞不生疑謗深生淨信，乃至極少一念淨信者，是人即超百千等者，即超沙劫諸苦八難，不生惡趣。何況多時受持讀誦、起聞思修，而不越哉？從此第二明得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：生死長劫無由聞名，若有得聞不生疑謗深生淨信，乃至極少一念淨信者，是人即超百千等者，即超沙劫諸苦八難，不生惡趣。何況多時受持讀誦、起聞思修，而不越哉？從此第二明得菩提。

經：「不久當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不久當得阿耨多羅三藐三菩提。」

解曰：由前淨信豈唯越苦，亦乃不久當得菩提。從此第三大眾修行。於中分三：且初第一標聞法人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：由前淨信豈唯越苦，亦乃不久當得菩提。從此第三大眾修行。於中分三：且初第一標聞法人。

經：是時十億同名虛空藏菩薩摩訶薩，與無量無數諸來大眾，歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是時十億同名虛空藏菩薩摩訶薩，與無量無數諸來大眾，歡喜踊躍。

解曰：聞忍之時，同名菩薩與諸大眾，即〈序品〉中所列大眾，悉皆歡躍。從此第二明見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：聞忍之時，同名菩薩與諸大眾，即〈序品〉中所列大眾，悉皆歡躍。從此第二明見諸佛。

經：承佛威神，普見十方恒沙諸佛，各於道場說十四忍，如我世尊所說無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：承佛威神，普見十方恒沙諸佛，各於道場說十四忍，如我世尊所說無異。

解曰：以聞法故，承佛威神，即見十方恒沙佛也。各於道場等者，謂一切佛各居本土道場海會說十四忍。如今世尊所說無異，表能說同、表所說同，以法威力得聞見同。如《華嚴經》法慧菩薩說十住，功德林菩薩說十行，金剛幢菩薩說十迴向，金剛藏菩薩說十地，一一會終莊嚴道場，後後轉勝，阿僧祇數寶幢幡蓋種種嚴飾。令彼時眾普見十方同名菩薩同說修行。今者此經世尊自說，故見十方恒河沙數諸佛會海皆同說也。從此第三如說修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：以聞法故，承佛威神，即見十方恒沙佛也。各於道場等者，謂一切佛各居本土道場海會說十四忍。如今世尊所說無異，表能說同、表所說同，以法威力得聞見同。如《華嚴經》法慧菩薩說十住，功德林菩薩說十行，金剛幢菩薩說十迴向，金剛藏菩薩說十地，一一會終莊嚴道場，後後轉勝，阿僧祇數寶幢幡蓋種種嚴飾。令彼時眾普見十方同名菩薩同說修行。今者此經世尊自說，故見十方恒河沙數諸佛會海皆同說也。從此第三如說修行。

經：各各歡喜如說修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：各各歡喜如說修行般若波羅蜜多。

解曰：歡喜修行，如文易了。從此第三答觀察問。於中分三：一總標前問、二別相對治、三結正觀察。標前問中，文分為三：且初第一總標前問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：歡喜修行，如文易了。從此第三答觀察問。於中分三：一總標前問、二別相對治、三結正觀察。標前問中，文分為三：且初第一總標前問。

經：爾時世尊告波斯匿王：「汝先問云：復以何相而住觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊告波斯匿王：「汝先問云：復以何相而住觀察。」

解曰：牒前問也。初明五忍自利行增，次說十王利他行勝，若自他利俱令觀察，總此顯示。觀謂照慧，察謂審諦，觀照審諦故云觀察。從此第二明住平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：牒前問也。初明五忍自利行增，次說十王利他行勝，若自他利俱令觀察，總此顯示。觀謂照慧，察謂審諦，觀照審諦故云觀察。從此第二明住平等。

經：「菩薩摩訶薩應如是觀，以幻化身而見幻化，正住平等無有彼我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「菩薩摩訶薩應如是觀，以幻化身而見幻化，正住平等無有彼我。」

解曰：應如是觀者，標示觀行。以幻化身者，觀自如幻。而見幻化者，觀他如幻。正住平等者，無分別智正住現前，無自他相，即平等也。無有彼我者，達有如幻，所修二利長時無間，則彼我亡故。從此第三結示修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：應如是觀者，標示觀行。以幻化身者，觀自如幻。而見幻化者，觀他如幻。正住平等者，無分別智正住現前，無自他相，即平等也。無有彼我者，達有如幻，所修二利長時無間，則彼我亡故。從此第三結示修行。

經：「如是觀察化利眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如是觀察化利眾生。」

解曰：應如是觀行化利故。從此第二別相對治。於中分二：初別觀諸假、後結示正觀。初別觀中，文分為七：一明法假、二明受假、三明名假、四相續假、五相待假、六緣成假、七因成假。初明法假。於中分三：一明心法、二明色法、三總結對治。明心法中，文分為二：初別明二依、後明為心廣。初文復二：且初第一明迷悟依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：應如是觀行化利故。從此第二別相對治。於中分二：初別觀諸假、後結示正觀。初別觀中，文分為七：一明法假、二明受假、三明名假、四相續假、五相待假、六緣成假、七因成假。初明法假。於中分三：一明心法、二明色法、三總結對治。明心法中，文分為二：初別明二依、後明為心廣。初文復二：且初第一明迷悟依。

經：「然諸有情於久遠劫，初剎那識異於木石。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「然諸有情於久遠劫，初剎那識異於木石。」

解曰：然諸有情者，等覺已前一切聖凡皆通攝也。於久遠劫者，時無始故，但言久遠也。初剎那識異於木石者，此有二義。有說：初識隨於何趣續生位中最初剎那第八識也。識有緣慮，異於木石無緣慮故。有說：初識如四卷《楞伽》第一云「諸識有三種相，謂轉相、業相、真相。」言真相者，海東法師云：「本覺真心不藉妄緣，名自真相。」業轉如次也。又《起信論》說業轉現，大同《楞伽》，名有少別。海東解云：「言業相者，根本無明起靜令動，動為業識，極微細故。言轉相者，是能見相，依前業相轉成能緣，雖有能緣而未能顯所緣境故。」言現相者，即境界相，依前轉相能現境故。故楞伽云「譬如明鏡，持諸色像。現識所現，亦復如是。」又經下云「頓分別知自心現身，及身安立受用境界」如次即是根身外器色等五境，以一切時任運現故。此是三細，即本識故。若爾，經初識言，為目何者？依何熏習為因緣生？答：最初業識即為初識，依生起門為次第故。又遠劫來時無初始，過未無體，熏習唯心、妄念為初，違真起故。又熏習者，《楞伽經》云「不思議熏、不思議變，是現識因。」海東解云：「根本無明熏彼本覺，名不思議熏。本覺隨動，說為熏也。又彼本覺體雖不變，由隨緣故，故說為變。若熏若變，心言路絕名不思議。現識因者，據麁顯說，然其理實是業識因。」又因緣者，海東法師解《楞伽經》流注雖等辯因緣者，本覺為因、無明為緣而起業識，異木石有，同前解故。從此第二明染淨依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：然諸有情者，等覺已前一切聖凡皆通攝也。於久遠劫者，時無始故，但言久遠也。初剎那識異於木石者，此有二義。有說：初識隨於何趣續生位中最初剎那第八識也。識有緣慮，異於木石無緣慮故。有說：初識如四卷《楞伽》第一云「諸識有三種相，謂轉相、業相、真相。」言真相者，海東法師云：「本覺真心不藉妄緣，名自真相。」業轉如次也。又《起信論》說業轉現，大同《楞伽》，名有少別。海東解云：「言業相者，根本無明起靜令動，動為業識，極微細故。言轉相者，是能見相，依前業相轉成能緣，雖有能緣而未能顯所緣境故。」言現相者，即境界相，依前轉相能現境故。故楞伽云「譬如明鏡，持諸色像。現識所現，亦復如是。」又經下云「頓分別知自心現身，及身安立受用境界」如次即是根身外器色等五境，以一切時任運現故。此是三細，即本識故。若爾，經初識言，為目何者？依何熏習為因緣生？答：最初業識即為初識，依生起門為次第故。又遠劫來時無初始，過未無體，熏習唯心、妄念為初，違真起故。又熏習者，《楞伽經》云「不思議熏、不思議變，是現識因。」海東解云：「根本無明熏彼本覺，名不思議熏。本覺隨動，說為熏也。又彼本覺體雖不變，由隨緣故，故說為變。若熏若變，心言路絕名不思議。現識因者，據麁顯說，然其理實是業識因。」又因緣者，海東法師解《楞伽經》流注雖等辯因緣者，本覺為因、無明為緣而起業識，異木石有，同前解故。從此第二明染淨依。

經：「生得染淨，各自能為無量無數染淨識本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「生得染淨，各自能為無量無數染淨識本。」

解曰：生得染淨者，與身俱生，生便得故，此亦無始所生得也。染有二種，有覆、不善；淨有二種，無記及善，俱生得故。言各自者，從染生染、從淨生淨，如同類因引等流果，為各自也。能為無量無數者，一則長劫時無量數，二則所生染淨二種無量數也。染淨識本者，由前生得，引後自類，前為後本，名識本也。諸識別者，此有二義。有說：第八唯淨無記，趣生本故。第七亦恒，有覆善故。前六間斷，俱通三性。唯第六識染淨皆增，修斷事中最為勝故。雖互熏習為因故生，此俱本來本有種起，各從自種生染淨識，為後本故。有說：業識謂無明力，不覺心動故。依於動心而起轉識能見相，故依於能見而起現識，所謂能現一切境界故。依於現識而起智識，分別染淨起我法，故依於智識起相續識，住持過去善惡之業令不失故，成熟現未苦樂等報無差違故。前之三細雖無明起，由不相應，淨無記故。後二染淨劣勝雖殊，從前而生，業為本故。有差別者，業從本覺起，本覺為業本。業生餘染淨，業為染淨本，故以業相為染淨本。若爾，識有幾種？如何熏習為因緣生？答：《楞伽經》云「大慧！略說有三種識，廣說有八相。三謂真識、現識及分別事識。」海東解云：「真謂本覺，現謂第八，餘七俱名分別事識。雖第七識不緣外塵，緣第八故名分別事。」若對前師，不須問答也。又熏習者，依《楞伽經》，現識及分別事識展轉因故。第八種識為因生七，前七能熏復重生八，無始時來展轉因故。又因緣者，自種為因，現識所現諸境為緣，能合染淨諸識生故。若謂般若無八識者，經無遮表，故引成文釋染淨言，乃得盡理。不爾，初識為目何者？然於《增一》已說賴耶，引此釋經，幸詳察矣。從此第二明色心廣。於中分二：一標陳初後、二明色心廣。且初第一標陳初後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：生得染淨者，與身俱生，生便得故，此亦無始所生得也。染有二種，有覆、不善；淨有二種，無記及善，俱生得故。言各自者，從染生染、從淨生淨，如同類因引等流果，為各自也。能為無量無數者，一則長劫時無量數，二則所生染淨二種無量數也。染淨識本者，由前生得，引後自類，前為後本，名識本也。諸識別者，此有二義。有說：第八唯淨無記，趣生本故。第七亦恒，有覆善故。前六間斷，俱通三性。唯第六識染淨皆增，修斷事中最為勝故。雖互熏習為因故生，此俱本來本有種起，各從自種生染淨識，為後本故。有說：業識謂無明力，不覺心動故。依於動心而起轉識能見相，故依於能見而起現識，所謂能現一切境界故。依於現識而起智識，分別染淨起我法，故依於智識起相續識，住持過去善惡之業令不失故，成熟現未苦樂等報無差違故。前之三細雖無明起，由不相應，淨無記故。後二染淨劣勝雖殊，從前而生，業為本故。有差別者，業從本覺起，本覺為業本。業生餘染淨，業為染淨本，故以業相為染淨本。若爾，識有幾種？如何熏習為因緣生？答：《楞伽經》云「大慧！略說有三種識，廣說有八相。三謂真識、現識及分別事識。」海東解云：「真謂本覺，現謂第八，餘七俱名分別事識。雖第七識不緣外塵，緣第八故名分別事。」若對前師，不須問答也。又熏習者，依《楞伽經》，現識及分別事識展轉因故。第八種識為因生七，前七能熏復重生八，無始時來展轉因故。又因緣者，自種為因，現識所現諸境為緣，能合染淨諸識生故。若謂般若無八識者，經無遮表，故引成文釋染淨言，乃得盡理。不爾，初識為目何者？然於《增一》已說賴耶，引此釋經，幸詳察矣。從此第二明色心廣。於中分二：一標陳初後、二明色心廣。且初第一標陳初後。

經：「從初剎那不可說劫，乃至金剛終一剎那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「從初剎那不可說劫，乃至金剛終一剎那。」

解曰：前據生起從細至麁，此舉始終明中多故。從初剎那者，即前初也。不可說劫者，生死長遠不可說其塵沙算數，故經但云不可說也。乃至金剛者，菩薩後定，明其終也。雖二乘人至無學位亦起此定，彼未究竟，略不明故。終一剎那者，等覺菩薩依金剛定無間道時為最後也。於此中間有幾生滅者，如《楞伽》云「大慧！諸識有二種生住滅，非思量所知。謂流注生住滅、相生住滅。」海東解云：「言流注者，唯目第八。三相微隱，種現不斷，名為流注。由無明緣初起業識，故說為生。相續長劫，故名為住。至金剛定等覺一念斷本無明，名流注滅。相生住滅者，謂餘七識心境麁顯，故名為相。雖七緣八，望六為細，具有四惑，亦云麁故。依彼現識自種諸境，緣和生七，說為相生。長劫熏習，名為相住。從末向本，漸伏及斷至七地滿，名為相滅。」依前生滅立迷悟依，依後生滅立染淨依，後短前長，是二別矣。然今此文，即前生滅相，生住滅在其中矣。從此第二明色心廣。於中分三：且初第一從心生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前據生起從細至麁，此舉始終明中多故。從初剎那者，即前初也。不可說劫者，生死長遠不可說其塵沙算數，故經但云不可說也。乃至金剛者，菩薩後定，明其終也。雖二乘人至無學位亦起此定，彼未究竟，略不明故。終一剎那者，等覺菩薩依金剛定無間道時為最後也。於此中間有幾生滅者，如《楞伽》云「大慧！諸識有二種生住滅，非思量所知。謂流注生住滅、相生住滅。」海東解云：「言流注者，唯目第八。三相微隱，種現不斷，名為流注。由無明緣初起業識，故說為生。相續長劫，故名為住。至金剛定等覺一念斷本無明，名流注滅。相生住滅者，謂餘七識心境麁顯，故名為相。雖七緣八，望六為細，具有四惑，亦云麁故。依彼現識自種諸境，緣和生七，說為相生。長劫熏習，名為相住。從末向本，漸伏及斷至七地滿，名為相滅。」依前生滅立迷悟依，依後生滅立染淨依，後短前長，是二別矣。然今此文，即前生滅相，生住滅在其中矣。從此第二明色心廣。於中分三：且初第一從心生心。

經：「有不可說不可說識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「有不可說不可說識。」

解曰：不可說識者，此有二義。有說：本識從初結生一期壽命，乃至最後剎那滅識，於二中間剎那不住，識之生滅不可說也。舉其邊者，如有頂地及無間中，從初至後有不可說，況於長劫豈可說業乎？有說：業識從初起後、至末斷前，然於中間無始生滅造業受果，於界趣生、從心生心，染淨諸識剎那相續皆不可說，故經重云不可說矣。從此第二從心生色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：不可說識者，此有二義。有說：本識從初結生一期壽命，乃至最後剎那滅識，於二中間剎那不住，識之生滅不可說也。舉其邊者，如有頂地及無間中，從初至後有不可說，況於長劫豈可說業乎？有說：業識從初起後、至末斷前，然於中間無始生滅造業受果，於界趣生、從心生心，染淨諸識剎那相續皆不可說，故經重云不可說矣。從此第二從心生色。

經：「生諸有情色心二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「生諸有情色心二法。」

解曰：生諸有情色心二法者，准《起信論》，從轉相後而起現相現境方有色塵，即轉識後而生色也。此亦不然。現識現境因前六熏，豈以現境便從心起？鏡中之像從鏡生邪？如依《唯識》，三類境中且如性境，於相分中熏色之時，種因心熏現從識起，從心生色有何過耶？此亦不然。緣慮質礙一各別故。能熏持種皆自類生，豈以熏持體即是色？此亦不然。熏持由心故說心生，心若不生，何名唯識？況《楞伽》第三云「謂津潤妄想大種生內外水界，湛能妄想大種生內外火界，飄動妄想大種生內外風界，斷截色妄想大種生內外地界。」彼經既云妄想種生，說心生色斯有何過？若礙慮異，定別有體，云何修斷得無漏耶？又佛菩薩毛容巨海、芥納須彌，色若定礙，何不礙彼？但對妄情說礙慮異，得自在者實無異矣。是心之相從心而生，聖教正理之為定量。從此第三色心蘊義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：生諸有情色心二法者，准《起信論》，從轉相後而起現相現境方有色塵，即轉識後而生色也。此亦不然。現識現境因前六熏，豈以現境便從心起？鏡中之像從鏡生邪？如依《唯識》，三類境中且如性境，於相分中熏色之時，種因心熏現從識起，從心生色有何過耶？此亦不然。緣慮質礙一各別故。能熏持種皆自類生，豈以熏持體即是色？此亦不然。熏持由心故說心生，心若不生，何名唯識？況《楞伽》第三云「謂津潤妄想大種生內外水界，湛能妄想大種生內外火界，飄動妄想大種生內外風界，斷截色妄想大種生內外地界。」彼經既云妄想種生，說心生色斯有何過？若礙慮異，定別有體，云何修斷得無漏耶？又佛菩薩毛容巨海、芥納須彌，色若定礙，何不礙彼？但對妄情說礙慮異，得自在者實無異矣。是心之相從心而生，聖教正理之為定量。從此第三色心蘊義。

經：「色名色蘊、心名四蘊，皆積聚性，隱覆真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「色名色蘊、心名四蘊，皆積聚性，隱覆真實。」

解曰：五蘊之中，初一色蘊、後四心蘊。皆積聚性者，明蘊義也。隱覆真實者，明障真也。清淨法界其體湛然，由蘊隱覆不顯現故。從此第二別明色法。於中分四：且初第一明色生色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：五蘊之中，初一色蘊、後四心蘊。皆積聚性者，明蘊義也。隱覆真實者，明障真也。清淨法界其體湛然，由蘊隱覆不顯現故。從此第二別明色法。於中分四：且初第一明色生色。

經：「大王！此一色法生無量色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！此一色法生無量色。」

解曰：此總明也。所言色者，質礙為性。從一色蘊，無始時來於諸界趣備受眾身，自類相生，生無量故。從此第二明所造色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此總明也。所言色者，質礙為性。從一色蘊，無始時來於諸界趣備受眾身，自類相生，生無量故。從此第二明所造色。

經：「眼得為色、耳得為聲、鼻得為香、舌得為味、身得為觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「眼得為色、耳得為聲、鼻得為香、舌得為味、身得為觸。」

解曰：舉根取塵，不明根也。五塵自類名數多大，大小乘教如常釋矣。從此第三明能造大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：舉根取塵，不明根也。五塵自類名數多大，大小乘教如常釋矣。從此第三明能造大。

經：「堅持名地、津潤名水、煗性名火、輕動名風。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「堅持名地、津潤名水、煗性名火、輕動名風。」

解曰：於觸塵中有四大觸堅持等者，堅濕煗動別其體也，地水火風列四名也。持攝熟長，辨業用也。文有具闕，義類應知。望前所造，為緣，多少，如常分別。從此第四明五色根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於觸塵中有四大觸堅持等者，堅濕煗動別其體也，地水火風列四名也。持攝熟長，辨業用也。文有具闕，義類應知。望前所造，為緣，多少，如常分別。從此第四明五色根。

經：「生五識處，名五色根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「生五識處，名五色根。」

解曰：然五色根淨色為體，根之形量、取境離合、界地有無，并前伏斷，如常分別。從此第三總結對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：然五色根淨色為體，根之形量、取境離合、界地有無，并前伏斷，如常分別。從此第三總結對治。

經：「如是展轉，一色一心生不可說無量色心，皆如幻故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如是展轉，一色一心生不可說無量色心，皆如幻故。」

解曰：如是展轉者，謂無始來依一色心生不可說無量色心。此明多者，令生厭患，若不治遣，永劫輪迴。皆如幻故者，令觀色心如幻不實，離諸過患，即對治也。從此第二明觀受假。於中分三：一總標受假、二明受行相、三顯示對治。且初第一總標受假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如是展轉者，謂無始來依一色心生不可說無量色心。此明多者，令生厭患，若不治遣，永劫輪迴。皆如幻故者，令觀色心如幻不實，離諸過患，即對治也。從此第二明觀受假。於中分三：一總標受假、二明受行相、三顯示對治。且初第一總標受假。

經：「善男子！有情之受，依世俗立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！有情之受，依世俗立。」

解曰：言有情者，簡彼非情五蘊。受者，總名受蘊。若別明者，有別領納，故云之受，體即心所。遍行中受，法假五蘊。受假受蘊，前總後別，是二別矣。依世俗立者，世俗兩字，如次當釋，明不實故。從此第二明受行相。於中分二：且初第一明受作業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言有情者，簡彼非情五蘊。受者，總名受蘊。若別明者，有別領納，故云之受，體即心所。遍行中受，法假五蘊。受假受蘊，前總後別，是二別矣。依世俗立者，世俗兩字，如次當釋，明不實故。從此第二明受行相。於中分二：且初第一明受作業。

經：「若有若無，但生有情妄想憶念、作業受果，皆名世諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若有若無，但生有情妄想憶念、作業受果，皆名世諦。」

解曰：若有若無者，受所領也。領對現前色心之法，故云若有。緣實我法，過未無法，不對現前及無體法，故云若無。境雖萬殊，此並攝故。但生有情妄想憶念者，明受妄倒也。領納有無順違俱境，起三性等種種妄想、種種憶念，隨所應故。雖想與念體非是受，因受由受相應所領也。作果受果者，福及非福、不動等業，故云作業。能感順生、順後及不定報，故云受果。雖業與果體是思議，由所領故，名為受也。皆名世諦者，明不實故。從此第二明受所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：若有若無者，受所領也。領對現前色心之法，故云若有。緣實我法，過未無法，不對現前及無體法，故云若無。境雖萬殊，此並攝故。但生有情妄想憶念者，明受妄倒也。領納有無順違俱境，起三性等種種妄想、種種憶念，隨所應故。雖想與念體非是受，因受由受相應所領也。作果受果者，福及非福、不動等業，故云作業。能感順生、順後及不定報，故云受果。雖業與果體是思議，由所領故，名為受也。皆名世諦者，明不實故。從此第二明受所依。

經：「三界六趣一切有情，婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三界六趣一切有情，婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀。」

解曰：言三界者，受所依處。言六趣者，受所生趣。一切有情者，能起受者。婆羅門等者，明受妄分別也。婆羅門者，此云靜志。剎帝利者，此王種也。言毘舍者，順古譯也，新云吠舍，此為商也。言首陀者，亦順古譯，新云戍達羅，此為農也。受於四姓，領解勝劣，令別作業，皆名為受。從此第三顯妄對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言三界者，受所依處。言六趣者，受所生趣。一切有情者，能起受者。婆羅門等者，明受妄分別也。婆羅門者，此云靜志。剎帝利者，此王種也。言毘舍者，順古譯也，新云吠舍，此為商也。言首陀者，亦順古譯，新云戍達羅，此為農也。受於四姓，領解勝劣，令別作業，皆名為受。從此第三顯妄對治。

經：「我人知見、色法心法，如夢所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「我人知見、色法心法，如夢所見。」

解曰：我人知見者，受妄倒也。色法心法者，受所依也。受依色心起我法倒，領解種種虛妄法故。如夢所見者，明不實也。夢中謂實，覺已都無，故《唯識》云「未得真覺，恒處夢中。諸佛說為生死長夜。」是故應知作業受果、界趣往還皆如夢中，悉不實也。若得真覺，當自了矣。從此第三明觀名假。於中分四：且初第一標名不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：我人知見者，受妄倒也。色法心法者，受所依也。受依色心起我法倒，領解種種虛妄法故。如夢所見者，明不實也。夢中謂實，覺已都無，故《唯識》云「未得真覺，恒處夢中。諸佛說為生死長夜。」是故應知作業受果、界趣往還皆如夢中，悉不實也。若得真覺，當自了矣。從此第三明觀名假。於中分四：且初第一標名不實。

經：「善男子！一切諸名皆假施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！一切諸名皆假施設。」

解曰：言一切者，為無為法、世出世法，故云一切。言諸名者，名謂表詮。一切諸法隨方萬異，故云諸名。皆假施設者，明不實也。名詮諸法自性之共相，是意長緣，不得法體，故云假也，如《唯識》云「名詮自性」。此何乃云不得法體？說火不燒、說食不飽。若稱法體，應令貧者多說寶藏，故假施設明無實故。從此第二明本無名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言一切者，為無為法、世出世法，故云一切。言諸名者，名謂表詮。一切諸法隨方萬異，故云諸名。皆假施設者，明不實也。名詮諸法自性之共相，是意長緣，不得法體，故云假也，如《唯識》云「名詮自性」。此何乃云不得法體？說火不燒、說食不飽。若稱法體，應令貧者多說寶藏，故假施設明無實故。從此第二明本無名。

經：「佛未出前，世諦幻法無名無義，亦無體相，無三界名、善惡果報、六趣名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「佛未出前，世諦幻法無名無義，亦無體相，無三界名、善惡果報、六趣名字。」

解曰：世諦幻法者，法受二假皆如幻故，明不實也。無名無義者，名謂能詮、義謂所詮，世俗言論隨情橫設，不稱法境，彼皆不實，故云無也。又諸世間世俗言論毀其過失，無名義故。亦無體相者，有為幻法藉諸因緣，無自體相，類前名義，云亦無故。無三界等者，不因佛說，不知三界處之上下及大小故。善惡果報者，作善惡業當得何果，勝劣報也。六趣名字者，於六趣中受生差別皆無名字，悉不知故。從此第三明佛建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：世諦幻法者，法受二假皆如幻故，明不實也。無名無義者，名謂能詮、義謂所詮，世俗言論隨情橫設，不稱法境，彼皆不實，故云無也。又諸世間世俗言論毀其過失，無名義故。亦無體相者，有為幻法藉諸因緣，無自體相，類前名義，云亦無故。無三界等者，不因佛說，不知三界處之上下及大小故。善惡果報者，作善惡業當得何果，勝劣報也。六趣名字者，於六趣中受生差別皆無名字，悉不知故。從此第三明佛建立。

經：「諸佛出現，為有情故說於三界、六趣、染淨無量名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸佛出現，為有情故說於三界、六趣、染淨無量名字。」

解曰：諸佛世尊所出現者，為諸有情令出離故，立種種名。說於三界者，示勝劣故。說六趣者，示所生故。說染淨者，示染令斷、示淨令修。世出世間，無量名故。從此第四明對治相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸佛世尊所出現者，為諸有情令出離故，立種種名。說於三界者，示勝劣故。說六趣者，示所生故。說染淨者，示染令斷、示淨令修。世出世間，無量名故。從此第四明對治相。

經：「如是一切如呼聲響。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如是一切如呼聲響。」

解曰：如是一切者，世出世間一切言故。如呼聲響者，正示對治，世諸言論皆不實故。出世言教離相脩故，皆如響矣。從此第四明相續假。於中分三：且初第一標相續假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如是一切者，世出世間一切言故。如呼聲響者，正示對治，世諸言論皆不實故。出世言教離相脩故，皆如響矣。從此第四明相續假。於中分三：且初第一標相續假。

經：「諸法相續，念念不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸法相續，念念不住。」

解曰：諸法相續者，蘊等不一，名為諸法。生滅遷流，故云相續。如《維摩》云「生者是虛誑法相續之相，沒者是虛誑法敗壞之相。」相即續也。念念不住者，正明假也。從此第二明相續義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸法相續者，蘊等不一，名為諸法。生滅遷流，故云相續。如《維摩》云「生者是虛誑法相續之相，沒者是虛誑法敗壞之相。」相即續也。念念不住者，正明假也。從此第二明相續義。

經：「剎那剎那非一非異，速起速滅非斷非常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「剎那剎那非一非異，速起速滅非斷非常。」

解曰：剎那剎那非一非異者，標生滅法非定一異也。速起速滅非斷非常者，釋生滅法非定斷常及一異也。若執蘊等過未無者，以速起故，故非斷也。若執蘊等體是常者，以速滅故，故非常也。由非常故，故非定一；由非斷故，故非定異。妙離斷常一異倒者，是謂觀察相續假也。從此第三結示對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：剎那剎那非一非異者，標生滅法非定一異也。速起速滅非斷非常者，釋生滅法非定斷常及一異也。若執蘊等過未無者，以速起故，故非斷也。若執蘊等體是常者，以速滅故，故非常也。由非常故，故非定一；由非斷故，故非定異。妙離斷常一異倒者，是謂觀察相續假也。從此第三結示對治。

經：「諸有為法如陽炎故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸有為法如陽炎故。」

解曰：如陽炎者，指事明也。春陽發生，郊野氣動，若謂實有，轉近轉無；若謂今無，能誑渴者。故有為法體非有無，示其不實如陽炎矣。從此第五明相待假。於中分二：一明觀待假、二明觀待假。且初第一明觀待假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如陽炎者，指事明也。春陽發生，郊野氣動，若謂實有，轉近轉無；若謂今無，能誑渴者。故有為法體非有無，示其不實如陽炎矣。從此第五明相待假。於中分二：一明觀待假、二明觀待假。且初第一明觀待假。

經：「諸法相待，所謂色界、眼界、眼識界，乃至法界、意界、意識界，猶如電光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸法相待，所謂色界、眼界、眼識界，乃至法界、意界、意識界，猶如電光。」

解曰：諸法相待者，此總標也。待者藉待，謂蘊處界諸有為法闕緣不起，相待藉也。所謂色界眼界眼識界者，明行相也。根境識三若不同世及互闕者，識定不生。境正現前、根正發識，識正了境，必相藉待方照解故。乃至已下舉後例中，皆具三和明待藉也。猶如電光者，結不久也，假不實故，即滅無故。從此第二明形待假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸法相待者，此總標也。待者藉待，謂蘊處界諸有為法闕緣不起，相待藉也。所謂色界眼界眼識界者，明行相也。根境識三若不同世及互闕者，識定不生。境正現前、根正發識，識正了境，必相藉待方照解故。乃至已下舉後例中，皆具三和明待藉也。猶如電光者，結不久也，假不實故，即滅無故。從此第二明形待假。

經：「不定相待，有無一異，如第二月。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不定相待，有無一異，如第二月。」

解曰：不定相待者，此初標也。諸法形待，好醜高下，及長短等色心形待，皆不定故。有無一異者，有不自有，待無故有；無不自無，待有故無。一異亦爾。更相形待，無定體也。又假有以形無，得無而有遣；待無而觀有，立有而無去。遞為往返，俱無體也。一異亦爾。故《密嚴》偈云「世間妄分別，見兔等有角。不了角非有，因言兔角無。分折至極微，求角無所有。要待於有法，而起於無見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：不定相待者，此初標也。諸法形待，好醜高下，及長短等色心形待，皆不定故。有無一異者，有不自有，待無故有；無不自無，待有故無。一異亦爾。更相形待，無定體也。又假有以形無，得無而有遣；待無而觀有，立有而無去。遞為往返，俱無體也。一異亦爾。故《密嚴》偈云「世間妄分別，見兔等有角。不了角非有，因言兔角無。分折至極微，求角無所有。要待於有法，而起於無見。」

問：此有無等，為一法前後、為兩法俱時相形待耶？答：有無俱時，待唯一法，如將一丈對丈五等，即彼一丈而有短相，對五尺等即無短相而有長相，故彼一丈短長二相，體俱無故。一法前後，例此應知。如第二月者，結無實體。由眼病故，見第二也。開一觸一，見一謂二；閇一觸一及眼無病，即無二也。由心病故，妄見有無一異好醜及長短等，示令觀察，如月無矣。從此第六明緣成假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此有無等，為一法前後、為兩法俱時相形待耶？答：有無俱時，待唯一法，如將一丈對丈五等，即彼一丈而有短相，對五尺等即無短相而有長相，故彼一丈短長二相，體俱無故。一法前後，例此應知。如第二月者，結無實體。由眼病故，見第二也。開一觸一，見一謂二；閇一觸一及眼無病，即無二也。由心病故，妄見有無一異好醜及長短等，示令觀察，如月無矣。從此第六明緣成假。

經：「諸法緣成，蘊處界法，如水上泡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸法緣成，蘊處界法，如水上泡。」

解曰：諸法緣成者：標有為也。如穀生牙，藉水土等，何不言生言緣成者，因生緣成，是二別故。蘊處界法者，顯示諸法。此三具攝一切有為，但言色心亦皆攝故。雖於處界亦通無為，唯取有為藉緣成矣。如水上泡者，明不實也。水上起泡，泡無實體，從緣成法，法豈實乎？從此第七明因成假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸法緣成者：標有為也。如穀生牙，藉水土等，何不言生言緣成者，因生緣成，是二別故。蘊處界法者，顯示諸法。此三具攝一切有為，但言色心亦皆攝故。雖於處界亦通無為，唯取有為藉緣成矣。如水上泡者，明不實也。水上起泡，泡無實體，從緣成法，法豈實乎？從此第七明因成假。

經：「諸法因成，一切有情俱時因果、異時因果、三世善惡，如空中雲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「諸法因成，一切有情俱時因果、異時因果、三世善惡，如空中雲。」

解曰：諸法因成者，標諸有為必藉因生。此言成者，是生成也。前為增上，此為因緣，是二別也。一切有情者，表此有因，遮餘非情無因緣故。外草木等雖從種起，是增上緣，非因緣故。俱時因果者，於本識中有漏三性、無漏萬行一切種子悉皆具故。如現身中，同一剎那，從種生現、現能熏種，三法同時有二因果，故《唯識》云「如炷生焰，焰生燋炷。三法展轉，更互同時。如二束蘆，俱時依住，故二因果必俱時也。」異時因果者，如識中種前後相望，或種現在、果未來世，不俱起故，名異時也。三世善惡者，業種識種必唯現在，作業感果有三世也。如空中雲者，示對治也。如於晴空不見雲狀，遇緣彌滿雷雨霈作。種於識中亦無形，遇緣界地苦樂顯然。又蘊等種有無如雲，蘊從種生，如雲故假。然上七種觀蘊體用，觀體用名生滅藉待，現及因故，對治實常。領納名字，斷常自然空無因，例有斯七矣。從此第二結示正觀。於中分三：且初第一明菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸法因成者，標諸有為必藉因生。此言成者，是生成也。前為增上，此為因緣，是二別也。一切有情者，表此有因，遮餘非情無因緣故。外草木等雖從種起，是增上緣，非因緣故。俱時因果者，於本識中有漏三性、無漏萬行一切種子悉皆具故。如現身中，同一剎那，從種生現、現能熏種，三法同時有二因果，故《唯識》云「如炷生焰，焰生燋炷。三法展轉，更互同時。如二束蘆，俱時依住，故二因果必俱時也。」異時因果者，如識中種前後相望，或種現在、果未來世，不俱起故，名異時也。三世善惡者，業種識種必唯現在，作業感果有三世也。如空中雲者，示對治也。如於晴空不見雲狀，遇緣彌滿雷雨霈作。種於識中亦無形，遇緣界地苦樂顯然。又蘊等種有無如雲，蘊從種生，如雲故假。然上七種觀蘊體用，觀體用名生滅藉待，現及因故，對治實常。領納名字，斷常自然空無因，例有斯七矣。從此第二結示正觀。於中分三：且初第一明菩薩行。

經：「善男子！菩薩摩訶薩住無分別，無彼此相、無自他相，常行化利無化利相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！菩薩摩訶薩住無分別，無彼此相、無自他相，常行化利無化利相。」

解曰：明正觀也。住無分別者，定慧相應，無分別故。無彼此相者，由無分別，無彼此故。無自他相者，由無彼此，自他平等，無二相故。常行化利無化利相者，菩薩利物遂己悲心，雖常利他不住相故。從此第二明愚夫行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明正觀也。住無分別者，定慧相應，無分別故。無彼此相者，由無分別，無彼此故。無自他相者，由無彼此，自他平等，無二相故。常行化利無化利相者，菩薩利物遂己悲心，雖常利他不住相故。從此第二明愚夫行。

經：「是故應知，愚夫垢識染著虛妄，為相所縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是故應知，愚夫垢識染著虛妄，為相所縛。」

解曰：言愚夫者，舊云愚癡凡夫，亦云小兒凡夫，今此文略，但云愚夫，愚無智也。言垢識者，無始塵垢妄分別故，名為垢識。染著虛妄者，不能觀察蘊處界等，如衣潤濕塵垢隨住，故云染著；不了真實，故云虛妄。為相所縛者，被虛妄法相所縛故。如《顯揚》十九云「相縛縛眾生，亦由麁重縛。善雙脩止觀，方乃俱解脫。」由不了境唯是自心，見被相拘，故云相縛。從此第三結示正觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言愚夫者，舊云愚癡凡夫，亦云小兒凡夫，今此文略，但云愚夫，愚無智也。言垢識者，無始塵垢妄分別故，名為垢識。染著虛妄者，不能觀察蘊處界等，如衣潤濕塵垢隨住，故云染著；不了真實，故云虛妄。為相所縛者，被虛妄法相所縛故。如《顯揚》十九云「相縛縛眾生，亦由麁重縛。善雙脩止觀，方乃俱解脫。」由不了境唯是自心，見被相拘，故云相縛。從此第三結示正觀。

經：「菩薩照見，知如幻士，無有體相，但如空花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「菩薩照見，知如幻士，無有體相，但如空花。」

解曰：菩薩照見等者，明諸菩薩住無分別，照見有為達如幻士，無體相故。但如空花者，明無體也。目翳見花、無翳無花，同處同時見不見異。照蘊處界，有無亦爾。從此第三結正觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：菩薩照見等者，明諸菩薩住無分別，照見有為達如幻士，無體相故。但如空花者，明無體也。目翳見花、無翳無花，同處同時見不見異。照蘊處界，有無亦爾。從此第三結正觀察。

經：「是為菩薩摩訶薩住利自他，如實觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是為菩薩摩訶薩住利自他，如實觀察。」

解曰：明諸菩薩能如上觀，是脩二利，正觀察矣。從此第三聞法獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明諸菩薩能如上觀，是脩二利，正觀察矣。從此第三聞法獲益。

經：說是法時，會中無量人天大眾，有得伏忍、空無生忍、一地二地乃至十地，無量菩薩得一生補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：說是法時，會中無量人天大眾，有得伏忍、空無生忍、一地二地乃至十地，無量菩薩得一生補處。

解曰：由聞法故，各得勝進。若劫外者，進得伏忍，三賢位也。空無生忍者，空謂三空，及無生忍，此之二忍通別如前。言一地者，即初地也，乃至勝進至十地故。一生補處者，如《瑜伽》說，知足天身，補處尊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：由聞法故，各得勝進。若劫外者，進得伏忍，三賢位也。空無生忍者，空謂三空，及無生忍，此之二忍通別如前。言一地者，即初地也，乃至勝進至十地故。一生補處者，如《瑜伽》說，知足天身，補處尊故。

二諦品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦品第四

將解此品，辯來意者，前之二品別明果因，此顯彼依總明二諦。然於上文〈觀如來品〉，明實相中略明真俗。此處彼文具明一二，境智文字，如前次也。釋品者，題云二諦，一者世諦、二者真諦，二智之境，萬行皆宗。空有對明，故云二諦，帶數釋也。言世諦者，謂有為法，體從緣生，假而非實，故名世諦。言真諦者，實相真如，本性清淨，實而非假，故名真諦。經言世俗及以勝義。初世俗者，梵云三佛栗底，此隱顯義。護法釋云：「世謂隱覆，可毀壞義。俗謂顯現，隨世流義。如結手巾幻為兔等，相現隱真顯俗。」准此應悉，世即俗之俗，具二釋故。言勝義者，舊云第一義也。勝謂殊勝，義有二種：一境界名義、二道理名義。真理名義，勝即義也。依他、圓成二智境故，勝智之義，依主釋也。諦者實也，事如實事、理如實理，理事不謬，俱名為諦。如《瑜伽》說，諦有二義：一如所說相不捨離義、二由觀此故至究竟處，故名為諦。即諦隨應二釋。依人辯者，《涅槃經》云「上智所知名為勝義，中智所知名為世俗，二智所知皆通空有。」依法辯者，法有勝劣，互相形待而為真俗。總依五法建立四重：一假實二諦，瓶軍林等假為世俗，蘊處界等實為勝義。二理事二諦，蘊等事法麁為世俗，四諦道理細為勝義。三淺深二諦，四諦安立淺為世俗，二空真如深為勝義。四詮旨二諦，二空真如帶詮世俗，一真法界亡詮勝義。初一唯俗、後一唯真，中間三法亦真亦俗。《唯識》第九《顯揚》第六皆廣明故。今此經中依境智辯，有無一二至文當悉。品第四者，如文悉矣。釋經文者，大分為三：一問答分別、二明佛同說、三聞法獲益。就初問答，於中分三：一問答境智、二問答脩證、三問答理事。亦得名為二諦不二、文字不二、法門不二，如文悉也。初問境智，文分為二：初波斯匿王問、後如來正答。問中復三：且初第一問諦有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將解此品，辯來意者，前之二品別明果因，此顯彼依總明二諦。然於上文〈觀如來品〉，明實相中略明真俗。此處彼文具明一二，境智文字，如前次也。釋品者，題云二諦，一者世諦、二者真諦，二智之境，萬行皆宗。空有對明，故云二諦，帶數釋也。言世諦者，謂有為法，體從緣生，假而非實，故名世諦。言真諦者，實相真如，本性清淨，實而非假，故名真諦。經言世俗及以勝義。初世俗者，梵云三佛栗底，此隱顯義。護法釋云：「世謂隱覆，可毀壞義。俗謂顯現，隨世流義。如結手巾幻為兔等，相現隱真顯俗。」准此應悉，世即俗之俗，具二釋故。言勝義者，舊云第一義也。勝謂殊勝，義有二種：一境界名義、二道理名義。真理名義，勝即義也。依他、圓成二智境故，勝智之義，依主釋也。諦者實也，事如實事、理如實理，理事不謬，俱名為諦。如《瑜伽》說，諦有二義：一如所說相不捨離義、二由觀此故至究竟處，故名為諦。即諦隨應二釋。依人辯者，《涅槃經》云「上智所知名為勝義，中智所知名為世俗，二智所知皆通空有。」依法辯者，法有勝劣，互相形待而為真俗。總依五法建立四重：一假實二諦，瓶軍林等假為世俗，蘊處界等實為勝義。二理事二諦，蘊等事法麁為世俗，四諦道理細為勝義。三淺深二諦，四諦安立淺為世俗，二空真如深為勝義。四詮旨二諦，二空真如帶詮世俗，一真法界亡詮勝義。初一唯俗、後一唯真，中間三法亦真亦俗。《唯識》第九《顯揚》第六皆廣明故。今此經中依境智辯，有無一二至文當悉。品第四者，如文悉矣。釋經文者，大分為三：一問答分別、二明佛同說、三聞法獲益。就初問答，於中分三：一問答境智、二問答脩證、三問答理事。亦得名為二諦不二、文字不二、法門不二，如文悉也。初問境智，文分為二：初波斯匿王問、後如來正答。問中復三：且初第一問諦有無。

經：爾時波斯匿王白佛言：「世尊！勝義諦中有世俗諦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時波斯匿王白佛言：「世尊！勝義諦中有世俗諦不？」

解曰：此問境也。勝義真常而為主故，世俗生滅如客住故，故問勝義中有世諦不。從此第二難智一二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此問境也。勝義真常而為主故，世俗生滅如客住故，故問勝義中有世諦不。從此第二難智一二。

經：「若言無者，智不應二，若言有者，智不應一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若言無者，智不應二，若言有者，智不應一。」

解曰：若言無等者，此雙難也。若俗無者，智不應二，何故說有真俗二智？若言有者，智不應一，何故真智證解之時無有二也。約人辯者，凡夫迷真，智唯緣俗；二乘理事，定散別緣；地上菩薩實智唯真；五地已前根本證真後得達俗，於真俗諦二智不俱；八地已後乃至諸佛，境雖有二智容俱故。總依此義，隨應問者。若言無者，俗智不應見二；若言有者，真智不應照一。牒境難智，有斯異矣。從此第三雙結云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：若言無等者，此雙難也。若俗無者，智不應二，何故說有真俗二智？若言有者，智不應一，何故真智證解之時無有二也。約人辯者，凡夫迷真，智唯緣俗；二乘理事，定散別緣；地上菩薩實智唯真；五地已前根本證真後得達俗，於真俗諦二智不俱；八地已後乃至諸佛，境雖有二智容俱故。總依此義，隨應問者。若言無者，俗智不應見二；若言有者，真智不應照一。牒境難智，有斯異矣。從此第三雙結云何。

經：「一二之義，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一二之義，其事云何？」

解曰：一二等者，境一智二、境二智一，雙結境智，其事云何。從此第二如來正答。於中分二：初答二諦、後明正智。初二諦中，文分為二：一長行略答、二說偈廣明。初中復三：且初第一明昔已問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一二等者，境一智二、境二智一，雙結境智，其事云何。從此第二如來正答。於中分二：初答二諦、後明正智。初二諦中，文分為二：一長行略答、二說偈廣明。初中復三：且初第一明昔已問。

經：佛言：「大王！汝於過去龍光王佛法中已問此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「大王！汝於過去龍光王佛法中已問此義。」

解曰：舉昔問故。從此第二略答一二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：舉昔問故。從此第二略答一二。

經：「我今無說，汝今無聽，無說無聽是即名為一義二義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「我今無說，汝今無聽，無說無聽是即名為一義二義。」

解曰：我今無說等者，如《本記》云「有說有聽即是不一，無說無聽即是不二，不一不二即是第一義諦。」古釋此文，乃有二解。一云：不一即是二諦，一真、二俗。不二即是第一義諦，非真非俗故，名第一義諦。二云：不一即是二諦差別義，不二即是二諦無差別義，非二諦外有第三諦也。今又解云：見有說聽，俗故不一；無說聽相，真故不二。即相無相，明一二矣。從此第三勅聽為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：我今無說等者，如《本記》云「有說有聽即是不一，無說無聽即是不二，不一不二即是第一義諦。」古釋此文，乃有二解。一云：不一即是二諦，一真、二俗。不二即是第一義諦，非真非俗故，名第一義諦。二云：不一即是二諦差別義，不二即是二諦無差別義，非二諦外有第三諦也。今又解云：見有說聽，俗故不一；無說聽相，真故不二。即相無相，明一二矣。從此第三勅聽為說。

經：「汝今諦聽，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「汝今諦聽，當為汝說。」

解曰：令審聽也。從此第二說偈廣明。於中分二：且初第一世尊說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：令審聽也。從此第二說偈廣明。於中分二：且初第一世尊說偈。

經：爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊即說偈言：

解曰：如文悉也。從此第二說偈廣明。於中分二：一別明二諦、二結勸正觀。初明二諦於中分三：一明二諦體、二對明境智、三喻明俗諦。初二諦中，文復分三：且初第一明二諦體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文悉也。從此第二說偈廣明。於中分二：一別明二諦、二結勸正觀。初明二諦於中分三：一明二諦體、二對明境智、三喻明俗諦。初二諦中，文復分三：且初第一明二諦體。

經：「無相勝義諦，體非自他作，因緣如幻有，亦非自他作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無相勝義諦，體非自他作，因緣如幻有，亦非自他作。」

解曰：此下三行上半明真，下半明俗也。無相勝義諦者，明真諦體，無彼十相故云無相。勝智所證，體即真常，故云勝義。體非自他作者，遮我我所也。體非我作，故云非自；非我所作，故云非他。我我所空，非彼作故。因緣如幻有者，明俗諦體。色心之法，種為似因、惑為似緣。或因即緣生諸有為，如幻有故。亦非自他作者，如《大品》云「十二因緣是誰所作？佛言：非佛所作、非菩薩作，乃至非一切人作也」，故緣生法無自他作。又如論說：諸有為法不從自生，故非自作；不從他生，故非他作，如前勝義，是故略云亦非自他作。若具應云亦不共作、不無因作，謂有為法現種熏生，無我我所，如幻有故。從此第二明體有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此下三行上半明真，下半明俗也。無相勝義諦者，明真諦體，無彼十相故云無相。勝智所證，體即真常，故云勝義。體非自他作者，遮我我所也。體非我作，故云非自；非我所作，故云非他。我我所空，非彼作故。因緣如幻有者，明俗諦體。色心之法，種為似因、惑為似緣。或因即緣生諸有為，如幻有故。亦非自他作者，如《大品》云「十二因緣是誰所作？佛言：非佛所作、非菩薩作，乃至非一切人作也」，故緣生法無自他作。又如論說：諸有為法不從自生，故非自作；不從他生，故非他作，如前勝義，是故略云亦非自他作。若具應云亦不共作、不無因作，謂有為法現種熏生，無我我所，如幻有故。從此第二明體有無。

經：「法性本無性，勝義諦空如，諸有幻有法，三假集假有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「法性本無性，勝義諦空如，諸有幻有法，三假集假有。」

解曰：法性本無性者，諸有為法真實之性，常自寂滅，無相為性。勝義諦空如者，即此法性不生不滅常不變易，故云空如。諸有幻有法者，三有不一，故名諸有。言其體者，蘊等色心名為諸有，以不實故，名幻有也。三假集假有者，由法、受、名三假集故，有而不實，名假有矣。從此第三結明空有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：法性本無性者，諸有為法真實之性，常自寂滅，無相為性。勝義諦空如者，即此法性不生不滅常不變易，故云空如。諸有幻有法者，三有不一，故名諸有。言其體者，蘊等色心名為諸有，以不實故，名幻有也。三假集假有者，由法、受、名三假集故，有而不實，名假有矣。從此第三結明空有。

經：「無無諦實無，寂滅勝義空，諸法因緣有，有無義如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「無無諦實無，寂滅勝義空，諸法因緣有，有無義如是。」

解曰：無無諦實無者，我法俱無，故云無無。實相真無，名諦實無。寂滅勝義空者，惑相永滅，故云寂滅。聖智所諦，結勝空也。諸法因緣有者，明前諸有似因緣，故名為有。有無義如是者，結勝義無；智證之無，結世俗有。幻有之有，義如是也。從此第二對明境智。於中分三：且初第一明體一二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無無諦實無者，我法俱無，故云無無。實相真無，名諦實無。寂滅勝義空者，惑相永滅，故云寂滅。聖智所諦，結勝空也。諸法因緣有者，明前諸有似因緣，故名為有。有無義如是者，結勝義無；智證之無，結世俗有。幻有之有，義如是也。從此第二對明境智。於中分三：且初第一明體一二。

經：「有無本自二，譬如牛二角，照解見無二，二諦常不即。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「有無本自二，譬如牛二角，照解見無二，二諦常不即。」

解曰：無有本自二者，明諦體也。俗有真無，故云有無。從本已來性相依持，體非即離，故云自二。譬如牛二角者，謂真俗諦若俗智緣，故見二也。照解見無二者，明其真智離相絕待，證無二也。二諦常不即者，謂由證解無二相也。若真俗有二可相即，真俗諦無二無所即。從此第二明遣一二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無有本自二者，明諦體也。俗有真無，故云有無。從本已來性相依持，體非即離，故云自二。譬如牛二角者，謂真俗諦若俗智緣，故見二也。照解見無二者，明其真智離相絕待，證無二也。二諦常不即者，謂由證解無二相也。若真俗有二可相即，真俗諦無二無所即。從此第二明遣一二。

經：「解心見無二，求二不可得，非謂二諦一，一亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「解心見無二，求二不可得，非謂二諦一，一亦不可得。」

解曰：解心見無二者，明智證也。求二不可得者，此遣二也。智現證如，求真俗諦二相別者不可得也。非謂二諦一一亦不可得者，此遣一也。非謂證如無二有一，求其一相亦不可得。從此第三結成一二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：解心見無二者，明智證也。求二不可得者，此遣二也。智現證如，求真俗諦二相別者不可得也。非謂二諦一一亦不可得者，此遣一也。非謂證如無二有一，求其一相亦不可得。從此第三結成一二。

經：「於解常自一，於諦常自二，了達此一二，真入勝義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於解常自一，於諦常自二，了達此一二，真入勝義諦。」

解曰：明前問中境智一二。於解常自一者，無分別智於相無相，解常一也。於諦常自二者，於真俗諦，不以解一即無二也。了達此一二者，了達智諦，俗故不一、真故不二。真入勝義諦者，真是智證。勝義諦者，了達智諦無定一二，即真證也。從此第三喻明世諦。於中分二：且初第一喻明世諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明前問中境智一二。於解常自一者，無分別智於相無相，解常一也。於諦常自二者，於真俗諦，不以解一即無二也。了達此一二者，了達智諦，俗故不一、真故不二。真入勝義諦者，真是智證。勝義諦者，了達智諦無定一二，即真證也。從此第三喻明世諦。於中分二：且初第一喻明世諦。

經：「世諦幻化起，譬如虛空花，如影如毛輪，因緣故幻有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「世諦幻化起，譬如虛空花，如影如毛輪，因緣故幻有。」

解曰：世諦幻化起者，總明有為幻化起也。次下兩句別舉三喻。譬如虛空花者，喻妄有也，謂計執性，無實體故。言如影者，水鏡等影皆託質生，喻依他性，業緣現故。如毛輪者，合明前也。由翳有異，故見毛輪，若眼翳無，二俱無矣。由心迷故妄見前二，若智證如，二俱無故。因緣故幻有者，結世諦法由似因緣，如幻有故。從此第二舉幻已明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：世諦幻化起者，總明有為幻化起也。次下兩句別舉三喻。譬如虛空花者，喻妄有也，謂計執性，無實體故。言如影者，水鏡等影皆託質生，喻依他性，業緣現故。如毛輪者，合明前也。由翳有異，故見毛輪，若眼翳無，二俱無矣。由心迷故妄見前二，若智證如，二俱無故。因緣故幻有者，結世諦法由似因緣，如幻有故。從此第二舉幻已明。

經：「幻化見幻化，愚夫名幻諦，幻師見幻法，諦幻悉皆無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「幻化見幻化，愚夫名幻諦，幻師見幻法，諦幻悉皆無。」

解曰：幻化見幻化者，明諸世間能見所見悉皆不實，是幻化故。愚夫名幻諦者，謂諸異生愚無慧目，常處幻中，名幻諦也。幻師見幻法者，謂諸菩薩得如幻身，能見世諦幻不實故。諦幻悉皆無者，了人法空，悉皆無矣。從此第二結勸正觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：幻化見幻化者，明諸世間能見所見悉皆不實，是幻化故。愚夫名幻諦者，謂諸異生愚無慧目，常處幻中，名幻諦也。幻師見幻法者，謂諸菩薩得如幻身，能見世諦幻不實故。諦幻悉皆無者，了人法空，悉皆無矣。從此第二結勸正觀。

經：「若了如是法，即解一二義。遍於一切法，應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若了如是法，即解一二義。遍於一切法，應作如是觀。」

解曰：上之兩句結示上文，了前性相境智如是，解一二義。下之兩句勸令正觀，性相真俗不相離故，如是觀也。從此第二別明正智。於中分三：一明境智空、二明迷悟空、三明染淨空。初境智中，文分為四：且初第一標境智空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上之兩句結示上文，了前性相境智如是，解一二義。下之兩句勸令正觀，性相真俗不相離故，如是觀也。從此第二別明正智。於中分三：一明境智空、二明迷悟空、三明染淨空。初境智中，文分為四：且初第一標境智空。

經：「大王！菩薩摩訶薩住勝義諦化諸有情，一而無二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！菩薩摩訶薩住勝義諦化諸有情，一而無二。」

解曰：明觀照也。同〈如來品〉實相下文。前對二諦辯智一二，此明智體照解皆空。菩薩摩訶薩者，明觀行人。住勝義諦者，智相應行，此自利也。化諸有情者，明利他行。佛及有情一而無二者，此有二義：一者真理不二，性平等故；二者事相不二，無分別智不取二相起勝劣故。如《維摩》說「乃受瓔珞，施最下乞人，奉難勝如來，無所分別等為法施。」即同此中一而無二。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明觀照也。同〈如來品〉實相下文。前對二諦辯智一二，此明智體照解皆空。菩薩摩訶薩者，明觀行人。住勝義諦者，智相應行，此自利也。化諸有情者，明利他行。佛及有情一而無二者，此有二義：一者真理不二，性平等故；二者事相不二，無分別智不取二相起勝劣故。如《維摩》說「乃受瓔珞，施最下乞人，奉難勝如來，無所分別等為法施。」即同此中一而無二。從此第二徵其所以。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：何故佛及有情一無二也。從此第三釋境界空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：何故佛及有情一無二也。從此第三釋境界空。

經：「有情、菩提此二皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「有情、菩提此二皆空。」

解曰：言有情者，悲所度生。言菩提者，智所求覺。菩提有二：性淨菩提，即本覺故；無上菩提，究竟覺故。此二菩提與所度生，照解平等，二皆空也。從此第四結境界空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言有情者，悲所度生。言菩提者，智所求覺。菩提有二：性淨菩提，即本覺故；無上菩提，究竟覺故。此二菩提與所度生，照解平等，二皆空也。從此第四結境界空。

經：「以有情空，得置菩提空；以菩提空，得置有情空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「以有情空，得置菩提空；以菩提空，得置有情空。」

解曰：以有情空等者，以所度生與菩提空無有二也，謂性淨菩提自他平等。此俱空者，有情諸法無自性空，清淨菩提性淨故空。明脩二利無能所相，故以此二性反明空。從此第二明迷悟空。於中分四：一標諸法空、二徵之所以、三釋境智空、四結境智空。且初第一標諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：以有情空等者，以所度生與菩提空無有二也，謂性淨菩提自他平等。此俱空者，有情諸法無自性空，清淨菩提性淨故空。明脩二利無能所相，故以此二性反明空。從此第二明迷悟空。於中分四：一標諸法空、二徵之所以、三釋境智空、四結境智空。且初第一標諸法空。

經：「以一切法空空故空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「以一切法空空故空。」

解曰：以一切法者，所謂二諦、生死涅槃、境智俱空。空空故空者，能所俱空、我法俱空，故云空空。照解空寂，故云空也。從此第二徵之所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：以一切法者，所謂二諦、生死涅槃、境智俱空。空空故空者，能所俱空、我法俱空，故云空空。照解空寂，故云空也。從此第二徵之所以。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：何所以故彼皆空也。從此第三釋境智空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：何所以故彼皆空也。從此第三釋境智空。

經：「般若無相，二諦皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「般若無相，二諦皆空。」

解曰：般若無相者，能照智空。二諦皆空者，生死涅槃彼二皆空。從此第四結境智空。於中分二：且初第一智因果空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：般若無相者，能照智空。二諦皆空者，生死涅槃彼二皆空。從此第四結境智空。於中分二：且初第一智因果空。

經：「謂從無明至一切智，無自相無他相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「謂從無明至一切智，無自相無他相。」