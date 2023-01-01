仁王護國般若波羅蜜多經疏

仁王護國般若波羅蜜多經疏第一上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏第一上

青龍寺翻經講論沙門良賁奉 詔述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青龍寺翻經講論沙門良賁奉 詔述

稽首無上覺， 體遍相圓明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首無上覺， 體遍相圓明，

應現塵沙身， 大悲無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應現塵沙身， 大悲無與等。

所說甘露法， 清淨修多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說甘露法， 清淨修多羅，

巧濟諸群生， 甚深不可測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧濟諸群生， 甚深不可測。

住果勝果道， 麟喻部行尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住果勝果道， 麟喻部行尊，

五忍諸聖凡， 我今盡敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五忍諸聖凡， 我今盡敬禮。

三寶悲智力， 加護見無遺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶悲智力， 加護見無遺，

今欲贊真文， 願久利含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今欲贊真文， 願久利含識。

粵真理湛寂逈出有無之表，智鏡澄照洞鑒性相之源，德海揚波汩清流於塵剎，牟尼大聖故現迹於王宮。從無生而生則生無所生、演無說之說則說無所說，動而寂若清月凌空、語而默等摩尼照物，所以如來在昔居于鷲峯，住定興悲光馳聚日，波斯匿等露集煙凝，亂墜天華坦夷巖谷，遂得淨土穢土密布慈雲、聖眾凡眾皆霑法雨。宗陳護國乃理事雙彰、包括始終則境智俱寂，啟五忍而行位在目、談二諦而迷悟唯心。帝釋却頂生之軍、普明開班足之悟，化彰令德力現難思。十三法師文照昭乎指掌、七難氛息光炅炅乎寰區，恐季葉彫殘，故永言深誡。若非大明作照，何以破昏衢；非大震法音，何以窒諸慾者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粵真理湛寂逈出有無之表，智鏡澄照洞鑒性相之源，德海揚波汩清流於塵剎，牟尼大聖故現迹於王宮。從無生而生則生無所生、演無說之說則說無所說，動而寂若清月凌空、語而默等摩尼照物，所以如來在昔居于鷲峯，住定興悲光馳聚日，波斯匿等露集煙凝，亂墜天華坦夷巖谷，遂得淨土穢土密布慈雲、聖眾凡眾皆霑法雨。宗陳護國乃理事雙彰、包括始終則境智俱寂，啟五忍而行位在目、談二諦而迷悟唯心。帝釋却頂生之軍、普明開班足之悟，化彰令德力現難思。十三法師文照昭乎指掌、七難氛息光炅炅乎寰區，恐季葉彫殘，故永言深誡。若非大明作照，何以破昏衢；非大震法音，何以窒諸慾者矣。

皇唐八葉再造生靈，玄化無垠正刑有截，張墜網、震頹綱，驅黔庶於福壽之場、導滄波於無為之宅，廣運明德光揚 聖旨，乃詔不空三藏今重譯斯經。三藏言善兩方、教傳三密， 龍宮演奧邃旨聞天， 佛日再中真風永扇。良賁學孤先哲、有默清流，叨接翻傳、謬 膺筆受。幸揚 天闕、親奉 德音，今於 大明宮南桃園脩疏贊演， 宸光曲照不容避席。竊玄珠於貝葉但益慚惶，捧白璧於 丹墀寧勝報効。仰酬 皇澤、俯課忠懃，既竭愚誠，庶照玄造矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇唐八葉再造生靈，玄化無垠正刑有截，張墜網、震頹綱，驅黔庶於福壽之場、導滄波於無為之宅，廣運明德光揚 聖旨，乃詔不空三藏今重譯斯經。三藏言善兩方、教傳三密， 龍宮演奧邃旨聞天， 佛日再中真風永扇。良賁學孤先哲、有默清流，叨接翻傳、謬 膺筆受。幸揚 天闕、親奉 德音，今於 大明宮南桃園脩疏贊演， 宸光曲照不容避席。竊玄珠於貝葉但益慚惶，捧白璧於 丹墀寧勝報効。仰酬 皇澤、俯課忠懃，既竭愚誠，庶照玄造矣。

解釋經題目義兼通別。仁王護國，標請主之所為。般若波羅蜜多，明境智之幽玄。序品第一，即八章之別目。亦可仁者五常之首；王者統冠三才；護者悲力濟時；國者所居閫城；般若，淨慧，破識浪之煩籠；波羅，彼岸，即清淨之室宅；蜜多者，離義到義；經者，連綴攝持。序者，起之端由；品者，區分彙聚；第者，次第；一者，數初。人法雙彰，故云仁王護國般若波羅蜜多經序品第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋經題目義兼通別。仁王護國，標請主之所為。般若波羅蜜多，明境智之幽玄。序品第一，即八章之別目。亦可仁者五常之首；王者統冠三才；護者悲力濟時；國者所居閫城；般若，淨慧，破識浪之煩籠；波羅，彼岸，即清淨之室宅；蜜多者，離義到義；經者，連綴攝持。序者，起之端由；品者，區分彙聚；第者，次第；一者，數初。人法雙彰，故云仁王護國般若波羅蜜多經序品第一。

將解此經，略啟四門：一敘經起意、二明經宗體、三所攝所被、四正解本文。敘經起意，曲作兩門：初明經起意、後翻譯年代。初中復二：先總、後別。夫諸佛出興，根緣感赴，諸經處會，各對宜聞。今說此經，廣陳二護。十四王等有聖有凡，皆育黎元植菩薩事。此故經云「波斯匿等十六國王，覩希有相，咸作是念：『世尊大慈普皆利樂。我等諸王云何護國？如來大悲平等濟利。』佛言：『善男子！吾今先為諸菩薩等說護佛果、護十地行。』」廣明內護。又〈護國品〉云「一切國土若欲亂時，有諸災難賊來破壞。」廣明外護。備陳二護利樂不斷，說此經矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將解此經，略啟四門：一敘經起意、二明經宗體、三所攝所被、四正解本文。敘經起意，曲作兩門：初明經起意、後翻譯年代。初中復二：先總、後別。夫諸佛出興，根緣感赴，諸經處會，各對宜聞。今說此經，廣陳二護。十四王等有聖有凡，皆育黎元植菩薩事。此故經云「波斯匿等十六國王，覩希有相，咸作是念：『世尊大慈普皆利樂。我等諸王云何護國？如來大悲平等濟利。』佛言：『善男子！吾今先為諸菩薩等說護佛果、護十地行。』」廣明內護。又〈護國品〉云「一切國土若欲亂時，有諸災難賊來破壞。」廣明外護。備陳二護利樂不斷，說此經矣。

次別明者，略有六門：一明佛母、二明勝德、三明修行、四明次第、五明同說、六明佛果。諸佛所生必由智母，母出生佛令德無儔，令德外章修行是稟，修行之漸次第淺深，非佛獨言諸佛同說，從因成得故辨果圓。有此六門是說經意。有如人世慈母所生，從初降靈逮乎誕育，資德立行自幼及長，師友教誨立身揚名。敘經起由，大意如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次別明者，略有六門：一明佛母、二明勝德、三明修行、四明次第、五明同說、六明佛果。諸佛所生必由智母，母出生佛令德無儔，令德外章修行是稟，修行之漸次第淺深，非佛獨言諸佛同說，從因成得故辨果圓。有此六門是說經意。有如人世慈母所生，從初降靈逮乎誕育，資德立行自幼及長，師友教誨立身揚名。敘經起由，大意如是。

一明佛母者，一切諸佛從般若生，般若即是諸佛之母。〈不思議品〉云「此般若波羅蜜多是諸佛母、諸菩薩母，不共功德神通生處。」又〈奉持品〉云「大王！般若波羅蜜多能出生一切諸佛法、一切菩薩解脫法、一切國王無上法、一切有情出離法。」佛從母生，還彰母德力能護國，故說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一明佛母者，一切諸佛從般若生，般若即是諸佛之母。〈不思議品〉云「此般若波羅蜜多是諸佛母、諸菩薩母，不共功德神通生處。」又〈奉持品〉云「大王！般若波羅蜜多能出生一切諸佛法、一切菩薩解脫法、一切國王無上法、一切有情出離法。」佛從母生，還彰母德力能護國，故說此經。

二明勝德者，所詮般若能生諸佛，能詮之教豈有比方？〈觀如來品〉云「若有人於恒河沙三千大千世界，滿中七寶以用布施大千世界一切有情皆得阿羅漢果；不如有人於此經中乃至起於一念淨信，何況有能受持讀誦解一句者。」又〈二諦品〉云「若有人能於此經中起一念淨信，是人即超百劫千劫百千萬劫生死苦難，何況書寫受持讀誦為人解脫所得功德，即與十方一切諸佛等無有異。」彰經勝德表法難聞，全身尚輕半偈斯重，諸佛同說出離正因。若不因經無容解脫，令生解脫故說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明勝德者，所詮般若能生諸佛，能詮之教豈有比方？〈觀如來品〉云「若有人於恒河沙三千大千世界，滿中七寶以用布施大千世界一切有情皆得阿羅漢果；不如有人於此經中乃至起於一念淨信，何況有能受持讀誦解一句者。」又〈二諦品〉云「若有人能於此經中起一念淨信，是人即超百劫千劫百千萬劫生死苦難，何況書寫受持讀誦為人解脫所得功德，即與十方一切諸佛等無有異。」彰經勝德表法難聞，全身尚輕半偈斯重，諸佛同說出離正因。若不因經無容解脫，令生解脫故說此經。

三明修行者，三有苦果長劫輪迴，縱起厭欣熾然生死，諸外道輩自餓投巖，雖大劬勞徒抂功力。如來慜世現迹王宮，乘大智悲無倒宣說，略開五忍為十四忍。〈菩薩行品〉云「善男子！此十四忍，十方世界過去現在一切菩薩之所修行、一切諸佛之所顯示、未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是。若佛菩薩不由此門得一切智者、無有是處。何以故？諸佛菩薩無異路故。善男子！若人聞此住忍、行忍、迴向忍、歡喜忍、離垢忍、發光忍、焰慧忍、難勝忍、現前忍、遠行忍、不動忍、善慧忍、法雲忍、正覺忍能起一念清淨信者，是人超過百劫千劫無量無邊恒河沙劫一切苦難、不生惡趣，不久當得無上菩提。」於諸忍中備彰勝行令脫苦縛，故說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明修行者，三有苦果長劫輪迴，縱起厭欣熾然生死，諸外道輩自餓投巖，雖大劬勞徒抂功力。如來慜世現迹王宮，乘大智悲無倒宣說，略開五忍為十四忍。〈菩薩行品〉云「善男子！此十四忍，十方世界過去現在一切菩薩之所修行、一切諸佛之所顯示、未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是。若佛菩薩不由此門得一切智者、無有是處。何以故？諸佛菩薩無異路故。善男子！若人聞此住忍、行忍、迴向忍、歡喜忍、離垢忍、發光忍、焰慧忍、難勝忍、現前忍、遠行忍、不動忍、善慧忍、法雲忍、正覺忍能起一念清淨信者，是人超過百劫千劫無量無邊恒河沙劫一切苦難、不生惡趣，不久當得無上菩提。」於諸忍中備彰勝行令脫苦縛，故說此經。

四明次第者，菩提涅槃是所求證，須修萬行時歷僧祇，從淺至深次第悟證。〈奉持品〉云「云何諸善男子於此經中明了覺解為人演說？佛言：大王！汝今諦聽。從習忍至金剛定，如法修行十三觀門，皆為法師依持建立。故十三門廣明修斷，一德不備無由歸源，勿謂一門致少功力便能圓證無上菩提。」具明修斷，故說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明次第者，菩提涅槃是所求證，須修萬行時歷僧祇，從淺至深次第悟證。〈奉持品〉云「云何諸善男子於此經中明了覺解為人演說？佛言：大王！汝今諦聽。從習忍至金剛定，如法修行十三觀門，皆為法師依持建立。故十三門廣明修斷，一德不備無由歸源，勿謂一門致少功力便能圓證無上菩提。」具明修斷，故說此經。

五明同說者，諸佛利樂隨對根宜，窮其至理宗無異說。〈二諦品〉云「大王！一切諸佛說般若波羅蜜多、我今說般若波羅蜜多，無別。汝等大眾受持讀誦如說修行，即為受持諸佛之法。」然佛化迹語默或殊，至於般若皆同說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五明同說者，諸佛利樂隨對根宜，窮其至理宗無異說。〈二諦品〉云「大王！一切諸佛說般若波羅蜜多、我今說般若波羅蜜多，無別。汝等大眾受持讀誦如說修行，即為受持諸佛之法。」然佛化迹語默或殊，至於般若皆同說故。

六明佛果者，菩薩多劫眾行莊嚴，因滿果圓稱究竟位，非相無相永超生滅。〈奉持品〉云「善男子！金剛三昧現在前時，而亦未能等無等等」，等覺因矣。「若解脫位，一相無相無生無滅，同真際、等法性，滿功德藏住如來位」，彰佛果矣。豈不果位菩提涅槃，從生了因凝然相續？此不必爾。如下文中十三法師，由斷續生煩惱障故得真解脫，由斷礙解所知障故得大菩提。至彼經云「從初習忍至金剛定，皆名為伏一切煩惱。」當廣分別由斯大覺現化利生，此經之興諒在茲矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六明佛果者，菩薩多劫眾行莊嚴，因滿果圓稱究竟位，非相無相永超生滅。〈奉持品〉云「善男子！金剛三昧現在前時，而亦未能等無等等」，等覺因矣。「若解脫位，一相無相無生無滅，同真際、等法性，滿功德藏住如來位」，彰佛果矣。豈不果位菩提涅槃，從生了因凝然相續？此不必爾。如下文中十三法師，由斷續生煩惱障故得真解脫，由斷礙解所知障故得大菩提。至彼經云「從初習忍至金剛定，皆名為伏一切煩惱。」當廣分別由斯大覺現化利生，此經之興諒在茲矣。

明翻譯年代者，自周星隱耀、漢日通津，洎乎魏朝，此經尚闕。從初晉代至今巨唐，前後翻傳凡有四譯。第一晉朝太始三年，有月支國三藏法師曇摩羅蜜，晉云法護，譯為一卷，名仁王般若。第二後秦弘始三年，三藏法師鳩摩羅什，秦云童壽，於長安西明閣逍遙園譯為兩卷，名仁王護國般若波羅蜜。第三梁朝承聖三年，有西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀，梁云真諦，於洪府寶因寺譯為一卷，名仁王般若，并疏六卷。然則晉本初翻，方言尚隔。梁朝所譯，隱而不行。秦時所翻流傳宇內，自古高德疏義寔繁，百坐相仍崇護國矣。粵惟巨唐 肅宗皇帝，重昌堯化革弊救焚，至憂黎元澡心齋戒，請南天竺執師子國灌頂三藏名阿目佉，唐云不空，翻傳眾經以安社禝，茲願未滿仙駕歸天。我今 寶應皇帝再造乾坤禮樂惟新，明白四達恭嗣先訓恩累請焉。永泰元年歲在乙巳四月二日 詔曰「如來妙旨惠洽生靈，仁王寶經義崇護國，前代所譯理未融通，望依梵夾再有翻譯。貝葉之言永無漏略，金口所說更益詳明。仍請僧懷感等於內道場所翻譯，福資先代澤及含靈，寇盜永清寰區允穆，傳之曠劫救護實深者。」遂 詔觀軍客使開府魚朝恩兼統其事，於南桃園翻譯。起自月朔終乎月望，於承明殿灌頂道場， 御執舊經對讀新本。 詔曰「新經舊經理甚符順，所譯新本文義稍圓。」斯則金言冥契於 聖心、佛日再生於鳳沼，翻傳先後其在茲歟。總是初門經起竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明翻譯年代者，自周星隱耀、漢日通津，洎乎魏朝，此經尚闕。從初晉代至今巨唐，前後翻傳凡有四譯。第一晉朝太始三年，有月支國三藏法師曇摩羅蜜，晉云法護，譯為一卷，名仁王般若。第二後秦弘始三年，三藏法師鳩摩羅什，秦云童壽，於長安西明閣逍遙園譯為兩卷，名仁王護國般若波羅蜜。第三梁朝承聖三年，有西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀，梁云真諦，於洪府寶因寺譯為一卷，名仁王般若，并疏六卷。然則晉本初翻，方言尚隔。梁朝所譯，隱而不行。秦時所翻流傳宇內，自古高德疏義寔繁，百坐相仍崇護國矣。粵惟巨唐 肅宗皇帝，重昌堯化革弊救焚，至憂黎元澡心齋戒，請南天竺執師子國灌頂三藏名阿目佉，唐云不空，翻傳眾經以安社禝，茲願未滿仙駕歸天。我今 寶應皇帝再造乾坤禮樂惟新，明白四達恭嗣先訓恩累請焉。永泰元年歲在乙巳四月二日 詔曰「如來妙旨惠洽生靈，仁王寶經義崇護國，前代所譯理未融通，望依梵夾再有翻譯。貝葉之言永無漏略，金口所說更益詳明。仍請僧懷感等於內道場所翻譯，福資先代澤及含靈，寇盜永清寰區允穆，傳之曠劫救護實深者。」遂 詔觀軍客使開府魚朝恩兼統其事，於南桃園翻譯。起自月朔終乎月望，於承明殿灌頂道場， 御執舊經對讀新本。 詔曰「新經舊經理甚符順，所譯新本文義稍圓。」斯則金言冥契於 聖心、佛日再生於鳳沼，翻傳先後其在茲歟。總是初門經起竟。

第二明經宗體。曲作兩門：一明經宗、二明經體。初明經宗，復分為二：先明諸教、後明此經。明諸教者，凡諸經宗，隨經以立，所聞既異非唯一轍。如《維摩經》不思議為宗、《法華經》一乘為宗、《楞伽經》如來藏為宗、《涅槃經》佛性為宗，此諸經宗約對待立。若論至理，清淨法界言語道斷，宗何所宗？《楞伽經》中對治心量立宗之失，故經偈云「隨其所立宗，即有眾雜義，等觀自心量，言說不可得。」故知立宗皆是心量，若宗不生，宗還生矣。故淨法界無宗不宗，准此而言更何所道？今依言教無倒希求，為欲了知諸宗旨趣故揚摧矣。外道雖多宗唯我法，非此所要，廣如餘文。今依文判，教有三種。然佛出世初轉法輪說《阿含》等，多明有宗；次說大乘《般若經》等無相之教，多明空宗；後說大乘《解深密》等不空不有非空有宗。由佛世尊於法自在，當根為說有斯異矣。自雙林掩耀，部執競興，初小乘宗鷄薗起諍，四百年內分二十部，本末前後如常分別，於彼時中傳法聖者多知有教。次馬鳴、龍猛諸菩薩等造《智論》等，多知大乘無相空教。後慈氏、無著諸菩薩等造《瑜伽》等，多知大乘不空不有教。以佛滅後同佛在時，先有、次空、後非空有，雖明空有，聖不相違，故大乘法千年間付法相承曾無異說。洎千年後，空有兩宗清辯、護法二大菩薩，各依大乘了義之教，明空明有見解不同。依《西域記》，此二菩薩亦不對敵議其優劣。言空有者，所謂遍計所執性、依他起性、圓成實性，於三性中遍計體空兩宗共許，圓成實性體離名言，次二諦中下具明也。唯就依他論其空有，具陳此義。文分為二：初依聖教、後依古德。依聖教中，先明空有、後明二諦。明空有者，《瑜伽》、《唯識》皆有誠文，如當寺東院《金剛疏》中以為刊定。今依《廣百論》第十卷中略申梗槩。於中分三：初明師宗、次明立難、後申正義。初師宗者，此復有三：第一瑜伽學徒立依他有、第二清辯菩薩立依他空、第三護法菩薩雙破二執建立中道。為廣《百論》，聖天造本、護法造釋，故為第三評家正義。第二立難，文復分二：一明立宗、二明徵難。明立宗者，初瑜伽師申有宗云：分別所執法體是無，因緣所生法體是有，由斯發起煩惱隨眠，繫縛世間輪迴三有，或修加行證無我空，得三菩提脫生死苦。為證此義，引經頌難云「遍計所執無，依他起性有。妄分別失壞，墮增減二邊。」清辯釋云：名是計執、義是依他，名於其義非有故無、義隨世間非無故有，不可引此證有依他。第二徵難，略引四文。第一瑜伽者難清辯釋，文中有三。初總非云：此釋不然，義相違 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明經宗體。曲作兩門：一明經宗、二明經體。初明經宗，復分為二：先明諸教、後明此經。明諸教者，凡諸經宗，隨經以立，所聞既異非唯一轍。如《維摩經》不思議為宗、《法華經》一乘為宗、《楞伽經》如來藏為宗、《涅槃經》佛性為宗，此諸經宗約對待立。若論至理，清淨法界言語道斷，宗何所宗？《楞伽經》中對治心量立宗之失，故經偈云「隨其所立宗，即有眾雜義，等觀自心量，言說不可得。」故知立宗皆是心量，若宗不生，宗還生矣。故淨法界無宗不宗，准此而言更何所道？今依言教無倒希求，為欲了知諸宗旨趣故揚摧矣。外道雖多宗唯我法，非此所要，廣如餘文。今依文判，教有三種。然佛出世初轉法輪說《阿含》等，多明有宗；次說大乘《般若經》等無相之教，多明空宗；後說大乘《解深密》等不空不有非空有宗。由佛世尊於法自在，當根為說有斯異矣。自雙林掩耀，部執競興，初小乘宗鷄薗起諍，四百年內分二十部，本末前後如常分別，於彼時中傳法聖者多知有教。次馬鳴、龍猛諸菩薩等造《智論》等，多知大乘無相空教。後慈氏、無著諸菩薩等造《瑜伽》等，多知大乘不空不有教。以佛滅後同佛在時，先有、次空、後非空有，雖明空有，聖不相違，故大乘法千年間付法相承曾無異說。洎千年後，空有兩宗清辯、護法二大菩薩，各依大乘了義之教，明空明有見解不同。依《西域記》，此二菩薩亦不對敵議其優劣。言空有者，所謂遍計所執性、依他起性、圓成實性，於三性中遍計體空兩宗共許，圓成實性體離名言，次二諦中下具明也。唯就依他論其空有，具陳此義。文分為二：初依聖教、後依古德。依聖教中，先明空有、後明二諦。明空有者，《瑜伽》、《唯識》皆有誠文，如當寺東院《金剛疏》中以為刊定。今依《廣百論》第十卷中略申梗槩。於中分三：初明師宗、次明立難、後申正義。初師宗者，此復有三：第一瑜伽學徒立依他有、第二清辯菩薩立依他空、第三護法菩薩雙破二執建立中道。為廣《百論》，聖天造本、護法造釋，故為第三評家正義。第二立難，文復分二：一明立宗、二明徵難。明立宗者，初瑜伽師申有宗云：分別所執法體是無，因緣所生法體是有，由斯發起煩惱隨眠，繫縛世間輪迴三有，或修加行證無我空，得三菩提脫生死苦。為證此義，引經頌難云「遍計所執無，依他起性有。妄分別失壞，墮增減二邊。」清辯釋云：名是計執、義是依他，名於其義非有故無、義隨世間非無故有，不可引此證有依他。第二徵難，略引四文。第一瑜伽者難清辯釋，文中有三。初總非云：此釋不然，義相違

故。次興四難：一義例名無難。若名於義非有故無，義亦於名是無何有？二名例義有難。又於其義所立名言既因緣生，如義應有。三名義計執難。若妄所執能詮性無，妄執所詮其性豈有？四名義依他難。名隨世俗有詮表能，汝不許為依他起性；義亦隨俗假說有能，何不許為遍計所執？後總結云：世俗假立能詮所詮，無應並無、有應齊有，如何經說一有一無？故汝所言不符經義。應信遍計所執性無，是諸世間妄情立故；依他起性從因緣生、非妄情為，應信是有。第二立難。清辯菩薩為證己義，引經偈云「由立此此名，詮於彼彼法。彼皆性非有，由法性皆然。」瑜伽者難云：經意不說名於義無，但說所詮法性非有，辯諸法性皆不可詮。名言所詮皆是共相，諸法自相皆絕名言，自相非無、共相非有。此中略說所詮性無，非謂能詮其性實有，故頌但說彼非有言，不爾應言此性非有。第三立難。清辯菩薩證依他無，復引經中所說略頌「無有少法生，亦無少法滅，淨見觀諸法，非有亦非無。」瑜伽者難云：此亦不能證依他起其性非有。所以者何？此頌意明遍計所執自性差別，能詮所詮其體皆空無生無滅，離執淨見觀諸世間，因緣所生非無非有，故此非證依他起無。第四立難。清辯菩薩引經證成依他性空。契經偈曰「諸法從緣起，緣法兩皆無，能如是正知，名通達緣起。若法從緣生，此法都無性，此法非緣生。」瑜伽學徒會此經云：如是二經說緣生法雖無自性而不相違，以從緣生。緣生法有二種：一者遍計、二者依他。此中意明遍計所執自性非有，不說依他。若說依他都無自性，便撥染淨二法皆無，名惡取空，自他俱損。清辯菩薩見瑜伽師種種徵難，遂乃責曰：此妄分別誰復能遮，得正見時自當除遣。論文第三申正義者，護法評云：如是等類隨見不同，分隔聖言令成多分，互興諍論各執一邊，既不能除惡見塵垢，詎能契當諸佛世尊所說大乘清淨妙旨？未會真理、隨己執情，自是非他深可怖畏，應捨執著空有兩邊，領悟大乘不二中道。明二諦者，論云「然佛所說無相甚深二諦法門最為難測，今日自勵依了義經略辨指歸息諸諍論。世俗諦者，謂從緣生世出世間色心等法，親證離說展轉可言，親證為先、後方起說。此世俗諦亦有亦空假合所成猶諸幻事，從分別起如夢所為，有相可言名世俗諦。勝義諦者，謂聖所知，分別名言皆所不及，自內所證不由他緣，無相絕言名勝義諦。如是略說二諦法門，正法學從同無所諍。諸有大心發弘誓者，欲窮來際利樂有情，應正斷除妄見塵垢，應妙悟入善逝真空，為滿所求當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故。次興四難：一義例名無難。若名於義非有故無，義亦於名是無何有？二名例義有難。又於其義所立名言既因緣生，如義應有。三名義計執難。若妄所執能詮性無，妄執所詮其性豈有？四名義依他難。名隨世俗有詮表能，汝不許為依他起性；義亦隨俗假說有能，何不許為遍計所執？後總結云：世俗假立能詮所詮，無應並無、有應齊有，如何經說一有一無？故汝所言不符經義。應信遍計所執性無，是諸世間妄情立故；依他起性從因緣生、非妄情為，應信是有。第二立難。清辯菩薩為證己義，引經偈云「由立此此名，詮於彼彼法。彼皆性非有，由法性皆然。」瑜伽者難云：經意不說名於義無，但說所詮法性非有，辯諸法性皆不可詮。名言所詮皆是共相，諸法自相皆絕名言，自相非無、共相非有。此中略說所詮性無，非謂能詮其性實有，故頌但說彼非有言，不爾應言此性非有。第三立難。清辯菩薩證依他無，復引經中所說略頌「無有少法生，亦無少法滅，淨見觀諸法，非有亦非無。」瑜伽者難云：此亦不能證依他起其性非有。所以者何？此頌意明遍計所執自性差別，能詮所詮其體皆空無生無滅，離執淨見觀諸世間，因緣所生非無非有，故此非證依他起無。第四立難。清辯菩薩引經證成依他性空。契經偈曰「諸法從緣起，緣法兩皆無，能如是正知，名通達緣起。若法從緣生，此法都無性，此法非緣生。」瑜伽學徒會此經云：如是二經說緣生法雖無自性而不相違，以從緣生。緣生法有二種：一者遍計、二者依他。此中意明遍計所執自性非有，不說依他。若說依他都無自性，便撥染淨二法皆無，名惡取空，自他俱損。清辯菩薩見瑜伽師種種徵難，遂乃責曰：此妄分別誰復能遮，得正見時自當除遣。論文第三申正義者，護法評云：如是等類隨見不同，分隔聖言令成多分，互興諍論各執一邊，既不能除惡見塵垢，詎能契當諸佛世尊所說大乘清淨妙旨？未會真理、隨己執情，自是非他深可怖畏，應捨執著空有兩邊，領悟大乘不二中道。明二諦者，論云「然佛所說無相甚深二諦法門最為難測，今日自勵依了義經略辨指歸息諸諍論。世俗諦者，謂從緣生世出世間色心等法，親證離說展轉可言，親證為先、後方起說。此世俗諦亦有亦空假合所成猶諸幻事，從分別起如夢所為，有相可言名世俗諦。勝義諦者，謂聖所知，分別名言皆所不及，自內所證不由他緣，無相絕言名勝義諦。如是略說二諦法門，正法學從同無所諍。諸有大心發弘誓者，欲窮來際利樂有情，應正斷除妄見塵垢，應妙悟入善逝真空，為滿所求當勤修學。」

問：准此所說，護法失宗。《唯識論》中護法菩薩言依圓有，何故於此釋勝義諦無相絕言而說為空？答：彼據《深密》研窮性相，言二性有；此據《般若》離言絕相，故此言空。理教顯然，斯有何失？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：准此所說，護法失宗。《唯識論》中護法菩薩言依圓有，何故於此釋勝義諦無相絕言而說為空？答：彼據《深密》研窮性相，言二性有；此據《般若》離言絕相，故此言空。理教顯然，斯有何失？

依教明說，後依古德對明三性立三無性，略引二文。真諦三藏依三無性論，具遣三性立三無性：一遣分別立分別無相性、二遣依他立無生性、三遣真實立真實無性性。此所遣者，於一真理遣三性故立三無性，廣如彼。故慈恩三藏依《唯識論》即依三性立三無性，如論頌云「即依此三性，立彼三無性。」一依計執立相無性、二依依他立無自然性、三依圓成立無我法性。初計所執情有理無，依他、圓成理有情無，廣如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依教明說，後依古德對明三性立三無性，略引二文。真諦三藏依三無性論，具遣三性立三無性：一遣分別立分別無相性、二遣依他立無生性、三遣真實立真實無性性。此所遣者，於一真理遣三性故立三無性，廣如彼。故慈恩三藏依《唯識論》即依三性立三無性，如論頌云「即依此三性，立彼三無性。」一依計執立相無性、二依依他立無自然性、三依圓成立無我法性。初計所執情有理無，依他、圓成理有情無，廣如彼說。

問：此二三性所立何別？答：前對遣三立三無性、後但依三立三無性，前空後有，是二別也。謹詳至理，實不相遣。如於色蘊立三性者，依色蘊上橫計我法是計所執，色蘊有為即是依他，色性真如即圓成實。若說三性俱有俱空，悉皆無過，但可意會勿滯於言。言俱有者，遍計妄有、依他緣有、圓成真有。言俱空者，遍計體空、依他自性空、圓成勝義空。於如是義，聖賢具悉。勿謂上文前二菩薩、後二三藏所說相違。言空有者，為彼時中樂聞空有能起修證。由諸凡愚無始熏習起有空執，彼彼病深，佛為斷除而作此說。諸菩薩等依奉聖言，各對彼時執見過失，依至教量廣有弘揚。幸而詳之，勿復興病。即前所說三性無性、二諦有空皆此經宗，至文當悉。明諸教說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此二三性所立何別？答：前對遣三立三無性、後但依三立三無性，前空後有，是二別也。謹詳至理，實不相遣。如於色蘊立三性者，依色蘊上橫計我法是計所執，色蘊有為即是依他，色性真如即圓成實。若說三性俱有俱空，悉皆無過，但可意會勿滯於言。言俱有者，遍計妄有、依他緣有、圓成真有。言俱空者，遍計體空、依他自性空、圓成勝義空。於如是義，聖賢具悉。勿謂上文前二菩薩、後二三藏所說相違。言空有者，為彼時中樂聞空有能起修證。由諸凡愚無始熏習起有空執，彼彼病深，佛為斷除而作此說。諸菩薩等依奉聖言，各對彼時執見過失，依至教量廣有弘揚。幸而詳之，勿復興病。即前所說三性無性、二諦有空皆此經宗，至文當悉。明諸教說。

明此經者，題云般若，即以為宗。〈觀如來品〉別明三種：實相、觀照及以文字。慈恩三藏更加二種：境界、眷屬，通前五法，般若性故、般若相故、般若因故、般若境故、般若伴故。有義：此經觀照為宗，經說五忍即是慧故。生空法空、根本後得、遠近加行皆是經宗，十四忍中無不攝故。有義：此經實相為宗，經自說云「以諸法性即真實故，無來無去無生無滅等。」有義：此二合為經宗，性相名殊、體用無別，因或具闕果必俱故。又即此二是正所求，若因若果俱修證故。又即此二是真實身，合立為宗，義符順故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明此經者，題云般若，即以為宗。〈觀如來品〉別明三種：實相、觀照及以文字。慈恩三藏更加二種：境界、眷屬，通前五法，般若性故、般若相故、般若因故、般若境故、般若伴故。有義：此經觀照為宗，經說五忍即是慧故。生空法空、根本後得、遠近加行皆是經宗，十四忍中無不攝故。有義：此經實相為宗，經自說云「以諸法性即真實故，無來無去無生無滅等。」有義：此二合為經宗，性相名殊、體用無別，因或具闕果必俱故。又即此二是正所求，若因若果俱修證故。又即此二是真實身，合立為宗，義符順故。

問：境、伴、文字何不為宗？答：此二是本，彼三末故。又境與伴及彼能詮，有此必俱，豈別立故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：境、伴、文字何不為宗？答：此二是本，彼三末故。又境與伴及彼能詮，有此必俱，豈別立故。

問：經明二諦，何不為宗？答：先德以彰，為宗無失。又此智證事理皆周，此以攝彼不別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：經明二諦，何不為宗？答：先德以彰，為宗無失。又此智證事理皆周，此以攝彼不別。

明經宗訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明經宗訖。

第二明經體。於中分二：先體、後性。明諸教體，有總、有別。初總明者，《瑜伽》八十一云「經體有二：一文、二義，文是所依、義即能依，由能詮文義得顯故。」後別明者，即於前二復分為五：文三、義二。文有三者，一隱假談實，以聲為體。《俱舍論》云「有說佛教語為自性，彼說法蘊皆色蘊攝，語用音聲為自性故，佛意所說他所聞故。」對法論有成所引聲，不說名等為成所引。《唯識論》云「若名句文離聲實有，應如色等非實能詮，故說佛教以聲為體。」二隱實談假，名等為體。《俱舍論》云「有說佛教，名為自性。彼說法蘊皆行蘊攝，名不相應行為性故。」要由有名乃說為教，是故佛教體即是名。謂如句文次第行列、次第安布、次第連合，故說佛教名等為體。三假實合論，性用為體。《十地論》云「說者聽者皆以二事而得究竟：一者聲、二善字，字為所依，攝名句故。」謂即此二而為四法，聲、名、句、文用各別故。名詮自性，句詮差別，文即是字為二所依。此三離聲雖無別體，而假實異亦不即聲。由此法詞二無礙解境有別故，法緣名等詞緣於聲，故說佛教性用為體。義為二者，一攝境從心，唯識為體。《華嚴經》說三界唯心，此經下云「從初剎那，有不可說識，生諸有情色心二法。」《起信論》云「若離心念，則無一切境界之相。」論說心、心所、色不相應行、諸無為性皆不離識。識有差別，說者真教、聞者似法，依淨法界平等所流。若就根本，能說者心；若取於末，能聞者識。何以知然？《二十唯識》世親頌云「展轉增上力，二識成決定。」謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，展轉互為增上緣故，故說佛教唯識為體。二攝相歸性，真如為體。故經說云「一切法亦如也，至於彌勒亦如也。」此經下云「謂契經等所有宣說音聲語言文字章句，一切皆如，無非實相。」故說佛教真如為體。上來五種總別淺深，以理而言，隨舉一門即互相攝不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明經體。於中分二：先體、後性。明諸教體，有總、有別。初總明者，《瑜伽》八十一云「經體有二：一文、二義，文是所依、義即能依，由能詮文義得顯故。」後別明者，即於前二復分為五：文三、義二。文有三者，一隱假談實，以聲為體。《俱舍論》云「有說佛教語為自性，彼說法蘊皆色蘊攝，語用音聲為自性故，佛意所說他所聞故。」對法論有成所引聲，不說名等為成所引。《唯識論》云「若名句文離聲實有，應如色等非實能詮，故說佛教以聲為體。」二隱實談假，名等為體。《俱舍論》云「有說佛教，名為自性。彼說法蘊皆行蘊攝，名不相應行為性故。」要由有名乃說為教，是故佛教體即是名。謂如句文次第行列、次第安布、次第連合，故說佛教名等為體。三假實合論，性用為體。《十地論》云「說者聽者皆以二事而得究竟：一者聲、二善字，字為所依，攝名句故。」謂即此二而為四法，聲、名、句、文用各別故。名詮自性，句詮差別，文即是字為二所依。此三離聲雖無別體，而假實異亦不即聲。由此法詞二無礙解境有別故，法緣名等詞緣於聲，故說佛教性用為體。義為二者，一攝境從心，唯識為體。《華嚴經》說三界唯心，此經下云「從初剎那，有不可說識，生諸有情色心二法。」《起信論》云「若離心念，則無一切境界之相。」論說心、心所、色不相應行、諸無為性皆不離識。識有差別，說者真教、聞者似法，依淨法界平等所流。若就根本，能說者心；若取於末，能聞者識。何以知然？《二十唯識》世親頌云「展轉增上力，二識成決定。」謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，展轉互為增上緣故，故說佛教唯識為體。二攝相歸性，真如為體。故經說云「一切法亦如也，至於彌勒亦如也。」此經下云「謂契經等所有宣說音聲語言文字章句，一切皆如，無非實相。」故說佛教真如為體。上來五種總別淺深，以理而言，隨舉一門即互相攝不相違也。

後明性者，攝相歸性謂即圓成。前之四門通依、圓二，若從所聞有漏心變，或從能說有漏文義，唯屬依他；無漏心變或無漏說，正智所攝，通圓成實，無漏有為通二性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後明性者，攝相歸性謂即圓成。前之四門通依、圓二，若從所聞有漏心變，或從能說有漏文義，唯屬依他；無漏心變或無漏說，正智所攝，通圓成實，無漏有為通二性故。

問：十八界中十五有漏，如何聲等亦無漏攝？名句文三自性無記，如何可說通無漏善？答：隨有部宗，說十五界唯是有漏，名等無記。今大乘宗，如來說法聲名句文真善無漏。十地菩薩隨識判性，若無漏心說聽教者，從能變識是有漏善；若有漏心說聽教者，從能變識有漏無記。二乘說聽唯有漏說，彼無無漏說聽智故。質影有無諸心集現，如常分別。第二門訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八界中十五有漏，如何聲等亦無漏攝？名句文三自性無記，如何可說通無漏善？答：隨有部宗，說十五界唯是有漏，名等無記。今大乘宗，如來說法聲名句文真善無漏。十地菩薩隨識判性，若無漏心說聽教者，從能變識是有漏善；若有漏心說聽教者，從能變識有漏無記。二乘說聽唯有漏說，彼無無漏說聽智故。質影有無諸心集現，如常分別。第二門訖。

第三所攝所被者，於中有二：初辨所攝、後明所被。所攝有五：一藏、二分、三乘、四時、五會。藏所攝者，依《瑜伽論》說有二藏：一菩薩藏、二聲聞藏。獨覺教少入聲聞中，從多為藏，名聲聞藏。或說三藏：一毘柰耶、二素呾纜、三阿毘達磨，如次詮於戒定慧學。或說六藏：菩薩、聲聞各有三故。獨覺更無別戒律等，故無三藏可得成九。此經即於二藏六藏菩薩藏收，三藏之中素呾纜藏。雖十二分有論義經，〈囑累品〉中廣明諸誡，義實通貫、文則唯經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三所攝所被者，於中有二：初辨所攝、後明所被。所攝有五：一藏、二分、三乘、四時、五會。藏所攝者，依《瑜伽論》說有二藏：一菩薩藏、二聲聞藏。獨覺教少入聲聞中，從多為藏，名聲聞藏。或說三藏：一毘柰耶、二素呾纜、三阿毘達磨，如次詮於戒定慧學。或說六藏：菩薩、聲聞各有三故。獨覺更無別戒律等，故無三藏可得成九。此經即於二藏六藏菩薩藏收，三藏之中素呾纜藏。雖十二分有論義經，〈囑累品〉中廣明諸誡，義實通貫、文則唯經。

二、分所攝者，十二分義具如別章，今但列名略配經矣。一者契經。有通有別，通即十二俱名契經，別即長行所應說義，此經具有。二者應頌。長行已說應重述頌，謂〈菩薩行品〉有七言偈，雖佛說長行，王讚偈頌再牒長行即重頌故；又〈奉持品〉五言偈是。三者記別。此有三相：一記大人當成佛事、二記弟子死此生彼、三為記別諸法之義，今此經中可通第三。四者諷誦。謂前未說，直以偈明，謂〈二諦品〉及〈護國品〉五言四言二偈頌是。五者自說。謂不待諸觀機即說，令法久住顯佛悲深，謂〈觀如來品〉云「善男子！吾今先為諸菩薩摩訶薩說護佛果護十地行」等。六者緣起。此有三相：一因犯制戒、二因事說法、三因請說法。今此經中通第二三，〈囑累品〉中因事說誡，及上下文因請說故。七者譬喻。謂以喻況曉所說法，謂下經云「恒沙世界滿中七寶，以用布施大千有情得羅漢果」等。八者本事。謂除自身，說於過去弟子及法。即〈菩薩行品〉說波斯匿王為四地菩薩，及下普明、班足王等護國之事。九者本生。說佛自身在過去世彼彼方所，若死若生行菩薩行。即自說云我為八地菩薩，及下頂生欲滅帝釋《涅槃經》云「爾時頂生即我身是」，明佛因矣。十者方廣。此有二相：一說行菩薩道、二法廣多極高大故，此經具有。十一希法。為說八眾共德及餘最勝殊特驚異，謂下經云「若人得聞十四忍者，不生惡趣得菩提」等。又班足聞法證空三昧，又〈不思議品〉散花神變等。十二論義。謂諸經典修環研窮。摩呾理迦，諸了義經皆得名為摩呾理迦也。今此經中乘前起後請問性相修環而說，是論議經，具十二矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、分所攝者，十二分義具如別章，今但列名略配經矣。一者契經。有通有別，通即十二俱名契經，別即長行所應說義，此經具有。二者應頌。長行已說應重述頌，謂〈菩薩行品〉有七言偈，雖佛說長行，王讚偈頌再牒長行即重頌故；又〈奉持品〉五言偈是。三者記別。此有三相：一記大人當成佛事、二記弟子死此生彼、三為記別諸法之義，今此經中可通第三。四者諷誦。謂前未說，直以偈明，謂〈二諦品〉及〈護國品〉五言四言二偈頌是。五者自說。謂不待諸觀機即說，令法久住顯佛悲深，謂〈觀如來品〉云「善男子！吾今先為諸菩薩摩訶薩說護佛果護十地行」等。六者緣起。此有三相：一因犯制戒、二因事說法、三因請說法。今此經中通第二三，〈囑累品〉中因事說誡，及上下文因請說故。七者譬喻。謂以喻況曉所說法，謂下經云「恒沙世界滿中七寶，以用布施大千有情得羅漢果」等。八者本事。謂除自身，說於過去弟子及法。即〈菩薩行品〉說波斯匿王為四地菩薩，及下普明、班足王等護國之事。九者本生。說佛自身在過去世彼彼方所，若死若生行菩薩行。即自說云我為八地菩薩，及下頂生欲滅帝釋《涅槃經》云「爾時頂生即我身是」，明佛因矣。十者方廣。此有二相：一說行菩薩道、二法廣多極高大故，此經具有。十一希法。為說八眾共德及餘最勝殊特驚異，謂下經云「若人得聞十四忍者，不生惡趣得菩提」等。又班足聞法證空三昧，又〈不思議品〉散花神變等。十二論義。謂諸經典修環研窮。摩呾理迦，諸了義經皆得名為摩呾理迦也。今此經中乘前起後請問性相修環而說，是論議經，具十二矣。

三、乘所攝者，或說一乘，如《法華經》云「唯有一乘法，無二亦無三。」或說二乘，如《攝論》等「一者大乘，謂即上乘。二者小乘，謂即下乘。」或說三乘：一菩薩乘、二獨覺乘、三聲聞乘，處處經中皆同說故。及說五乘，如常分別。今此經者，即一乘收。《勝鬘經》云「一乘即大乘」故；二三乘中，菩薩乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、乘所攝者，或說一乘，如《法華經》云「唯有一乘法，無二亦無三。」或說二乘，如《攝論》等「一者大乘，謂即上乘。二者小乘，謂即下乘。」或說三乘：一菩薩乘、二獨覺乘、三聲聞乘，處處經中皆同說故。及說五乘，如常分別。今此經者，即一乘收。《勝鬘經》云「一乘即大乘」故；二三乘中，菩薩乘故。

四、時所攝者，古立教時從一至五，慈恩法師法苑具破，今唯正義。慈恩三藏依《解深密經》第二卷立三時教。彼經廣為勝義生菩薩說三性三無性已，勝義生深生領解，世尊讚歎善解所說。勝義生白言：「世尊初於一時，波羅痆斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦初轉正法輪。雖是甚奇甚為希有，一切世間諸天人等先無有能如法轉者，而於彼時所轉法輪有上有容是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚為希有，而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受猶未了義，是諸諍論安足處所。世尊于今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇最為希有。于今世尊所轉法輪，無上無容是真了義，非諸諍論安足處所。」屬諸經者，謂諸《阿含》及諸《般若》、《深密》等經配三時矣。又《金光明經》說三法輪，謂轉、照、持。轉四諦法，以空照有，非有非空可任持故。若唯頓教，時但唯一，對不定性。大由小起，漸次而被可有三時，《解深密經》約此而判。今者此經約漸次說，容第二時；隨頓教性總不立時，設令立時第三時故。何以知然？廣明大乘十四忍門，從淺至深革凡成聖，具明空有備陳行位，豈但說空為第二時？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、時所攝者，古立教時從一至五，慈恩法師法苑具破，今唯正義。慈恩三藏依《解深密經》第二卷立三時教。彼經廣為勝義生菩薩說三性三無性已，勝義生深生領解，世尊讚歎善解所說。勝義生白言：「世尊初於一時，波羅痆斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦初轉正法輪。雖是甚奇甚為希有，一切世間諸天人等先無有能如法轉者，而於彼時所轉法輪有上有容是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚為希有，而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受猶未了義，是諸諍論安足處所。世尊于今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇最為希有。于今世尊所轉法輪，無上無容是真了義，非諸諍論安足處所。」屬諸經者，謂諸《阿含》及諸《般若》、《深密》等經配三時矣。又《金光明經》說三法輪，謂轉、照、持。轉四諦法，以空照有，非有非空可任持故。若唯頓教，時但唯一，對不定性。大由小起，漸次而被可有三時，《解深密經》約此而判。今者此經約漸次說，容第二時；隨頓教性總不立時，設令立時第三時故。何以知然？廣明大乘十四忍門，從淺至深革凡成聖，具明空有備陳行位，豈但說空為第二時？

問：《解深密經》據說空教諸《般若》等為第二時，又《大般若》數處經文諸天讚佛云第三時。答：如彼經中說非空有為第三時，如《華嚴》等。理實而言，《華嚴》十地、《金光明》等具明大乘非空非有治斷行位三賢十地，故為第三。此經亦然，豈為第二？又彼據漸次可云第二，此約頓悟故云第三，進退皎然，豈違教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《解深密經》據說空教諸《般若》等為第二時，又《大般若》數處經文諸天讚佛云第三時。答：如彼經中說非空有為第三時，如《華嚴》等。理實而言，《華嚴》十地、《金光明》等具明大乘非空非有治斷行位三賢十地，故為第三。此經亦然，豈為第二？又彼據漸次可云第二，此約頓悟故云第三，進退皎然，豈違教也。

五、會所攝者，《大般若經》總依四處十六會說。言四處者，一王舍城鷲峰山、二室羅筏給孤獨園、三他化天宮摩尼寶藏殿、四王舍城竹林園白鷺池側。其十六會初之五分更無別名，但以數次標其分目；次之三分從請主名、第六最勝天王分、第七曼殊室利分、第八那伽室利分；後之八分所詮為目，第九能斷金剛分、第十般若理趣分、餘之六分如次六度以題今目。然今此經四處之中同第一處，若十六會，無此會經。其猶聯綿長山一峯孤秀、盪洋渤澥別浦澄天，披之者坐覽三祇、尋之者全觀十地，迷者觀之不惑、悟者藉之昇堦。菩薩行門如啟諸掌、佛果久近掘鏡融心，淨信則福越河沙、持讀乃災殃霧卷，安人護國莫大於斯，塵劫讚揚願中報効故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、會所攝者，《大般若經》總依四處十六會說。言四處者，一王舍城鷲峰山、二室羅筏給孤獨園、三他化天宮摩尼寶藏殿、四王舍城竹林園白鷺池側。其十六會初之五分更無別名，但以數次標其分目；次之三分從請主名、第六最勝天王分、第七曼殊室利分、第八那伽室利分；後之八分所詮為目，第九能斷金剛分、第十般若理趣分、餘之六分如次六度以題今目。然今此經四處之中同第一處，若十六會，無此會經。其猶聯綿長山一峯孤秀、盪洋渤澥別浦澄天，披之者坐覽三祇、尋之者全觀十地，迷者觀之不惑、悟者藉之昇堦。菩薩行門如啟諸掌、佛果久近掘鏡融心，淨信則福越河沙、持讀乃災殃霧卷，安人護國莫大於斯，塵劫讚揚願中報効故。

第二明所被者，初明根性、後以教被。明根性者，五性一性自古紛紜，舉領提綱略申三說。有說一切眾生有五種性：一聲聞性、二緣覺性、三如來性、四不定性、五無種性。何以得知定不定性及有一類無種性者？依《大般若》五百九十三「善勇猛言：而於三乘性決定者、而於三乘性不定者，聞此法已速發無上正等覺心。」即明三乘定不定矣。《夫人經》云「離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成熟之。」《善戒經》云「無種性人無種性故，雖復發心勤行精進，終不能得無上菩提。」以此等文為定量故，猶斯種性具有五種。有說一切眾生皆有佛性，無有定性及無性者。何以知然？《涅槃》二十七云「一切眾生悉有佛性。」又云「一切眾生悉皆有心，凡有心者悉皆當得阿耨菩提。」以此等文為定量故，猶斯眾生無無性矣。兩宗所立教等理齊，破斥會違廣如餘記。有說有性無性唯佛能知，然佛世尊於法自在，廣於諸教隨對根宜，說有說無皆為利樂，勿懷取捨而欲指南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明所被者，初明根性、後以教被。明根性者，五性一性自古紛紜，舉領提綱略申三說。有說一切眾生有五種性：一聲聞性、二緣覺性、三如來性、四不定性、五無種性。何以得知定不定性及有一類無種性者？依《大般若》五百九十三「善勇猛言：而於三乘性決定者、而於三乘性不定者，聞此法已速發無上正等覺心。」即明三乘定不定矣。《夫人經》云「離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成熟之。」《善戒經》云「無種性人無種性故，雖復發心勤行精進，終不能得無上菩提。」以此等文為定量故，猶斯種性具有五種。有說一切眾生皆有佛性，無有定性及無性者。何以知然？《涅槃》二十七云「一切眾生悉有佛性。」又云「一切眾生悉皆有心，凡有心者悉皆當得阿耨菩提。」以此等文為定量故，猶斯眾生無無性矣。兩宗所立教等理齊，破斥會違廣如餘記。有說有性無性唯佛能知，然佛世尊於法自在，廣於諸教隨對根宜，說有說無皆為利樂，勿懷取捨而欲指南。

問：有無相違，云何利樂？答：有情本來種性差別，若聞無性恐墮彼流，佛為說無令速出離。若聞有性速起進求，佛為說有令無退墮。故佛所說皆是法輪，言有言無深為利樂。然《起信論》由迷本覺有不覺生，照本還源無不成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：有無相違，云何利樂？答：有情本來種性差別，若聞無性恐墮彼流，佛為說無令速出離。若聞有性速起進求，佛為說有令無退墮。故佛所說皆是法輪，言有言無深為利樂。然《起信論》由迷本覺有不覺生，照本還源無不成佛也。

二以教被者，經文不簡，顯佛悲深，三界四生等皆度故。第三門訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二以教被者，經文不簡，顯佛悲深，三界四生等皆度故。第三門訖。

第四依文正解，曲分為二：初釋題目、後解本文。釋題目者，晉、梁所譯題目俱云「仁王般若」無「護國」名，秦本雖有「護國」之言乃無「多」字，巨唐新譯文義具故。釋題目中，初解通名、後釋品號。解通名中，先離、後合。唐梵對者，梵云麼努，此翻為仁。梵云產捺囉，此翻為王。梵云跛羅，此翻為護。梵云囉瑟吒囉，此翻為國。梵云鉢囉枳穰，此云智慧，敵對譯者名極智也。梵云波囉弭多，此云到彼岸。依聲明論分句釋云：波囉伊(上聲)多，言伊多者，云此岸也。言波藍者，云彼岸也。由乘極智，離此到彼也。梵云素怛㘕，此翻為經。然今題云「仁王護國般若波羅蜜多經」者，一部都名總十一字，上四下一俱是唐言，中間六字乃是梵語。仁王則諸主，彰廣敬之令譽。護國則所為，陳博愛之鴻業。言仁者人也，正理解人多思慮故，依義訓人有恩親故。依書解者，如大傳云「舜不登而高、不行而遠，拱揖於天下，而天下稱仁。」《禮》曰「上下相親是謂之仁。」又曰「溫良者仁之本，敬慎者仁之地，寬裕者仁之作，遜接者仁之能，禮節者仁之貌言，談者仁之文，歌樂者仁之和，散者仁之施，儒者仁之行，兼而有之是謂之仁。」《論語》曰「克己復禮，天下歸仁。」則恩惠於物、慈施博眾名為仁矣。言王者主也。《順正理論》於劫初時，為分香稻共立田主。三曼多王，此云共許。若言天子者，《金光明》偈云「雖生在人世，尊勝故名天。由諸天護持，亦得名天子。」依書解者，《韓詩》曰「王者往也，天下往之。善養人也，故人尊之。善治人也，故人安之。善悅人也，故人親之。善飾人也，故人樂之。具此四德而天下往。」《禮》曰「天子以德為車，以樂為脚。」又曰「昔者先王尚有德、尊有道、任有能、舉有賢，故因天事天、因地事地。」《老子》四大，王居其一。《說文》王字，德貫三才，兆庶又安，是稱王矣。王有仁德，有財得名。王懷仁德，仁即王故，持業得名。王行仁惠，仁之王故，依主得名。言護者，加衛義、覆攝義。蓋為仁王，仰希如來大悲加衛，普覆含識攝受無遺，故稱護也。言國者，城也。四海八方有截疆域，聖凡士庶各安其居，若乃災害不生、禍亂不作，人天歡慶、龍鬼潛施，至教常流、安人護國，國之護故，依主得名。言般若者，梵音也，此云智慧。先別後通，列有五種：一者文字，能詮教也。二者觀照，即淨慧也。三者實相，即真如也。四者境界，謂即二諦、三性三無性也。五者眷屬，相應四蘊、助伴五蘊，定道戒也。般若名寬，通前五種；勝用唯二，正智、如如。具足應言般羅賢若，此翻為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四依文正解，曲分為二：初釋題目、後解本文。釋題目者，晉、梁所譯題目俱云「仁王般若」無「護國」名，秦本雖有「護國」之言乃無「多」字，巨唐新譯文義具故。釋題目中，初解通名、後釋品號。解通名中，先離、後合。唐梵對者，梵云麼努，此翻為仁。梵云產捺囉，此翻為王。梵云跛羅，此翻為護。梵云囉瑟吒囉，此翻為國。梵云鉢囉枳穰，此云智慧，敵對譯者名極智也。梵云波囉弭多，此云到彼岸。依聲明論分句釋云：波囉伊(上聲)多，言伊多者，云此岸也。言波藍者，云彼岸也。由乘極智，離此到彼也。梵云素怛㘕，此翻為經。然今題云「仁王護國般若波羅蜜多經」者，一部都名總十一字，上四下一俱是唐言，中間六字乃是梵語。仁王則諸主，彰廣敬之令譽。護國則所為，陳博愛之鴻業。言仁者人也，正理解人多思慮故，依義訓人有恩親故。依書解者，如大傳云「舜不登而高、不行而遠，拱揖於天下，而天下稱仁。」《禮》曰「上下相親是謂之仁。」又曰「溫良者仁之本，敬慎者仁之地，寬裕者仁之作，遜接者仁之能，禮節者仁之貌言，談者仁之文，歌樂者仁之和，散者仁之施，儒者仁之行，兼而有之是謂之仁。」《論語》曰「克己復禮，天下歸仁。」則恩惠於物、慈施博眾名為仁矣。言王者主也。《順正理論》於劫初時，為分香稻共立田主。三曼多王，此云共許。若言天子者，《金光明》偈云「雖生在人世，尊勝故名天。由諸天護持，亦得名天子。」依書解者，《韓詩》曰「王者往也，天下往之。善養人也，故人尊之。善治人也，故人安之。善悅人也，故人親之。善飾人也，故人樂之。具此四德而天下往。」《禮》曰「天子以德為車，以樂為脚。」又曰「昔者先王尚有德、尊有道、任有能、舉有賢，故因天事天、因地事地。」《老子》四大，王居其一。《說文》王字，德貫三才，兆庶又安，是稱王矣。王有仁德，有財得名。王懷仁德，仁即王故，持業得名。王行仁惠，仁之王故，依主得名。言護者，加衛義、覆攝義。蓋為仁王，仰希如來大悲加衛，普覆含識攝受無遺，故稱護也。言國者，城也。四海八方有截疆域，聖凡士庶各安其居，若乃災害不生、禍亂不作，人天歡慶、龍鬼潛施，至教常流、安人護國，國之護故，依主得名。言般若者，梵音也，此云智慧。先別後通，列有五種：一者文字，能詮教也。二者觀照，即淨慧也。三者實相，即真如也。四者境界，謂即二諦、三性三無性也。五者眷屬，相應四蘊、助伴五蘊，定道戒也。般若名寬，通前五種；勝用唯二，正智、如如。具足應言般羅賢若，此翻為慧。

梵云若那，此翻為智。西方梵字有界有緣，准《大品經》，若之一字通目智慧，二字界故；般那兩字別目慧智，二字緣故。以般助若，若即目慧；以那助若，若即目智。由是經論，六度十度開合不同。若言六度，即智慧二總為第六，以合明故。若言十度，慧為第六、智為第十，各別明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云若那，此翻為智。西方梵字有界有緣，准《大品經》，若之一字通目智慧，二字界故；般那兩字別目慧智，二字緣故。以般助若，若即目慧；以那助若，若即目智。由是經論，六度十度開合不同。若言六度，即智慧二總為第六，以合明故。若言十度，慧為第六、智為第十，各別明故。

問：慧之與智為同為異？答：俱別境慧，二體實同；擇法決斷，二用則別。故《勝天王般若》云「菩薩具足般若、具足闍那。」又彼下云「得般若門分別句義，得闍那門能入眾生諸根利鈍。」若通言之，智處說慧、慧處說智皆無違矣。雖即檀等俱得度名，題中據勝唯標般若。言波羅者，梵語也，此云彼岸。對彼說此，此岸者何？於四諦中已起苦集而為此岸，未起苦集而為中流，涅槃菩提即滅道諦而為彼岸。六度萬行以為船筏，五蘊假者是能乘人，諸修行人乘于六度截流越此，高翔覺路至究竟位是達彼岸。然配經中教理行果，彼岸唯果，行唯在因。教之與理通乎因果，題標果德，云波羅矣。言蜜多者，梵語也，此具二義，離義、到義，即是施等具七最勝，至下當悉。於生死中，離此到彼。言經者，唐言也。若以梵音云修多羅、修妬路，皆訛也。慈恩三藏云：素呾纜而目四義，衣、綖、席、經，猶如瞿名具多法故。今此唯取經義綖義。何以知然？《四分律》云「如種種花置於案上，以綖貫持，雖為風吹而不分散。」故佛說教其猶眾花，眾生識心有如案矣，若不以綖連綴攝持，邪見暴風或當飄散。故結集者連綴佛言，如綖貫花、如經持緯。《佛地論》云「以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生。」貫穿即綖，攝持即經。然其經字，即同此方經籍之名。俗釋經者，常也法也，古今不易故謂之常，揩定是非稱之為法。《雜心論》中五義釋經，謂涌泉等，講者敘焉。今解：經者即能詮教。出體門中依《瑜伽論》亦取於義所詮之理，故教及理總名為經。仁王護國般若波羅蜜多，亦通教理，以上十字對經一字，綺互相望總為四釋，謂仁王護國般若波羅蜜多。即經之經，持業、依主准釋應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：慧之與智為同為異？答：俱別境慧，二體實同；擇法決斷，二用則別。故《勝天王般若》云「菩薩具足般若、具足闍那。」又彼下云「得般若門分別句義，得闍那門能入眾生諸根利鈍。」若通言之，智處說慧、慧處說智皆無違矣。雖即檀等俱得度名，題中據勝唯標般若。言波羅者，梵語也，此云彼岸。對彼說此，此岸者何？於四諦中已起苦集而為此岸，未起苦集而為中流，涅槃菩提即滅道諦而為彼岸。六度萬行以為船筏，五蘊假者是能乘人，諸修行人乘于六度截流越此，高翔覺路至究竟位是達彼岸。然配經中教理行果，彼岸唯果，行唯在因。教之與理通乎因果，題標果德，云波羅矣。言蜜多者，梵語也，此具二義，離義、到義，即是施等具七最勝，至下當悉。於生死中，離此到彼。言經者，唐言也。若以梵音云修多羅、修妬路，皆訛也。慈恩三藏云：素呾纜而目四義，衣、綖、席、經，猶如瞿名具多法故。今此唯取經義綖義。何以知然？《四分律》云「如種種花置於案上，以綖貫持，雖為風吹而不分散。」故佛說教其猶眾花，眾生識心有如案矣，若不以綖連綴攝持，邪見暴風或當飄散。故結集者連綴佛言，如綖貫花、如經持緯。《佛地論》云「以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生。」貫穿即綖，攝持即經。然其經字，即同此方經籍之名。俗釋經者，常也法也，古今不易故謂之常，揩定是非稱之為法。《雜心論》中五義釋經，謂涌泉等，講者敘焉。今解：經者即能詮教。出體門中依《瑜伽論》亦取於義所詮之理，故教及理總名為經。仁王護國般若波羅蜜多，亦通教理，以上十字對經一字，綺互相望總為四釋，謂仁王護國般若波羅蜜多。即經之經，持業、依主准釋應知。

解品名者，言序者，因由也，謂說般若起之由致。言品者，類也，文義彙聚各自區分。言第者，次之居也。言一者，數之始也。此經一部總有八品，此品居初故稱第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解品名者，言序者，因由也，謂說般若起之由致。言品者，類也，文義彙聚各自區分。言第者，次之居也。言一者，數之始也。此經一部總有八品，此品居初故稱第一。

解本文者，先總判科、後隨文釋經。真諦記判釋此經，大分為四：一發起分，即初〈序品〉；二正說分，謂次五品；三王得護國分，即第七品；四流通分，即〈囑累品〉。昔有晉朝道安法師，科判諸經以為三分，序分、正宗、流通分。故至今巨唐慈恩三藏譯《佛地論》親光菩薩釋《佛地經》，科判彼經以為三分。然則東夏西天處雖懸曠，聖心潛契妙旨冥符。今判此經，依彼三分：一教起因緣分，即初〈序品〉；二聖教所說分，次之六品；三依教奉行分，謂〈囑累品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解本文者，先總判科、後隨文釋經。真諦記判釋此經，大分為四：一發起分，即初〈序品〉；二正說分，謂次五品；三王得護國分，即第七品；四流通分，即〈囑累品〉。昔有晉朝道安法師，科判諸經以為三分，序分、正宗、流通分。故至今巨唐慈恩三藏譯《佛地論》親光菩薩釋《佛地經》，科判彼經以為三分。然則東夏西天處雖懸曠，聖心潛契妙旨冥符。今判此經，依彼三分：一教起因緣分，即初〈序品〉；二聖教所說分，次之六品；三依教奉行分，謂〈囑累品〉。

釋初序分，文分為二：初明通序，謂如是等；後明別序，爾時世尊等。然此二序總為五對：一通別對，諸經通有、當部別緣。二證發對，初傳法者引證令信、後說法者別緣發起。三前後對，如是等文，經後教置；爾時等文，經首本緣。四師資對，阿難請主、如來說者。五現未對，阿難後請，時在未來；佛說經前，當時緣起。後之三對，名皆不次，但取語順，義則依經。初二對名義已周備，為令盡理，立五對焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋初序分，文分為二：初明通序，謂如是等；後明別序，爾時世尊等。然此二序總為五對：一通別對，諸經通有、當部別緣。二證發對，初傳法者引證令信、後說法者別緣發起。三前後對，如是等文，經後教置；爾時等文，經首本緣。四師資對，阿難請主、如來說者。五現未對，阿難後請，時在未來；佛說經前，當時緣起。後之三對，名皆不次，但取語順，義則依經。初二對名義已周備，為令盡理，立五對焉。

將釋通序，三門分別：一經起之因、二建立所以、三開合不同。經起因者，《大悲經》中是優波離教阿難問。《大衍經》云阿泥樓逗教阿難問。《智論》第二，佛涅槃時娑羅樹間北首而臥，爾時阿難心沒憂海，阿菟樓豆語阿難言：「汝是守護佛法藏者，又佛世尊手付汝法，汝今愁悶失所受事。」《大衍經》云請問四事：一佛滅度後諸比丘等以誰為師；二依何處住；三惡性比丘如何調伏；四一切經首當置何言。佛告阿難：我滅度後，以波羅提木叉為汝大師；依四念處住；惡性比丘梵壇治之，梵法默然，不應打罵，但默擯故；一切經首當置如是我聞等言。何故阿難但申四問？大意總明三寶不斷。以戒為師，佛寶不斷；四念處住、如是等言，此二即是法寶不斷；比丘和合僧寶不斷。三寶久住利樂無邊，故臨涅槃問答唯四。阿難結集謹奉佛言，於諸經初置如是等。二立所以者，如是等言自有四意：一為除疑、二為生信、三為簡邪、四為顯正。言除疑者，真諦記云「微細律說：阿難比丘當昇高座出法藏時，眾有三疑：一疑佛大悲從涅槃起、二疑更有佛從他方來、三疑阿難轉身成佛。說如是等，三疑併斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋通序，三門分別：一經起之因、二建立所以、三開合不同。經起因者，《大悲經》中是優波離教阿難問。《大衍經》云阿泥樓逗教阿難問。《智論》第二，佛涅槃時娑羅樹間北首而臥，爾時阿難心沒憂海，阿菟樓豆語阿難言：「汝是守護佛法藏者，又佛世尊手付汝法，汝今愁悶失所受事。」《大衍經》云請問四事：一佛滅度後諸比丘等以誰為師；二依何處住；三惡性比丘如何調伏；四一切經首當置何言。佛告阿難：我滅度後，以波羅提木叉為汝大師；依四念處住；惡性比丘梵壇治之，梵法默然，不應打罵，但默擯故；一切經首當置如是我聞等言。何故阿難但申四問？大意總明三寶不斷。以戒為師，佛寶不斷；四念處住、如是等言，此二即是法寶不斷；比丘和合僧寶不斷。三寶久住利樂無邊，故臨涅槃問答唯四。阿難結集謹奉佛言，於諸經初置如是等。二立所以者，如是等言自有四意：一為除疑、二為生信、三為簡邪、四為顯正。言除疑者，真諦記云「微細律說：阿難比丘當昇高座出法藏時，眾有三疑：一疑佛大悲從涅槃起、二疑更有佛從他方來、三疑阿難轉身成佛。說如是等，三疑併斷。」

二生信者，《智度論》云「說時方人，令生信故。」又云「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入，智為能度。」文無繁約，非信不傳。由起信心所言理順，即由理順即師資道成，於所說法皆順從故。云何為信？信是心所善十一中最初信也。令心心所澄淨為性，如水精珠能清濁水，對治不信渾濁之心，樂善為業，眾行本矣。何緣經首最初生信？五根之中先列信根，有信根故能生萬善。五力之中先陳信力，有信力故魔不能動。故《華嚴》云「信為道原功德母」故。又趣三乘有善法欲，由有信故起善希望，信為欲依最初生故。又此經中，伏忍最初標十信心，聖胎本故。又《顯揚論》明七聖財，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧，七聖財初即信財故。又《正理》云「澄淨有四種，謂佛、法、僧、戒。信三寶故能越惡趣，由信戒故離貧賤因，猶如金剛，四不壞故。」又《俱舍》云「拔眾生苦、出生死泥，序令生信為眾生手，後陳正宗為佛教手，兩手相接出淤泥故。」又《智論》云「如人有手，至於寶山隨意所取。若其無手，空無所得。」有信心人入佛寶山得諸道果，若無信心雖解文義空無所得，是故經初令生淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二生信者，《智度論》云「說時方人，令生信故。」又云「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入，智為能度。」文無繁約，非信不傳。由起信心所言理順，即由理順即師資道成，於所說法皆順從故。云何為信？信是心所善十一中最初信也。令心心所澄淨為性，如水精珠能清濁水，對治不信渾濁之心，樂善為業，眾行本矣。何緣經首最初生信？五根之中先列信根，有信根故能生萬善。五力之中先陳信力，有信力故魔不能動。故《華嚴》云「信為道原功德母」故。又趣三乘有善法欲，由有信故起善希望，信為欲依最初生故。又此經中，伏忍最初標十信心，聖胎本故。又《顯揚論》明七聖財，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧，七聖財初即信財故。又《正理》云「澄淨有四種，謂佛、法、僧、戒。信三寶故能越惡趣，由信戒故離貧賤因，猶如金剛，四不壞故。」又《俱舍》云「拔眾生苦、出生死泥，序令生信為眾生手，後陳正宗為佛教手，兩手相接出淤泥故。」又《智論》云「如人有手，至於寶山隨意所取。若其無手，空無所得。」有信心人入佛寶山得諸道果，若無信心雖解文義空無所得，是故經初令生淨信。

三簡邪者，諸外道輩於自教初皆悉置於阿漚二字，云梵王訓世有七十二字，眾生轉薄，梵王嗔怒吞噉諸字，唯此二字在口兩角，阿表於無、漚表於有，置彼教首。今佛世尊教阿難置如是等言，簡異彼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三簡邪者，諸外道輩於自教初皆悉置於阿漚二字，云梵王訓世有七十二字，眾生轉薄，梵王嗔怒吞噉諸字，唯此二字在口兩角，阿表於無、漚表於有，置彼教首。今佛世尊教阿難置如是等言，簡異彼故。

四顯正者，三寶最吉祥故。我經初說佛之一字即是佛寶，如是一時及彼處即是法寶，我聞二字及比丘眾即是僧寶。具陳三寶為顯正矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四顯正者，三寶最吉祥故。我經初說佛之一字即是佛寶，如是一時及彼處即是法寶，我聞二字及比丘眾即是僧寶。具陳三寶為顯正矣。

第三開合者，真諦記中開為七事，開我與聞而為二事，餘五如文。今依《智論》總說六義：一者信成所，謂如是；二者聞成所，謂我聞；三者時成所，謂一時；四者主成，所謂佛也；五者處成，住王舍等；六者眾成，與比丘等。世親菩薩《般若燈論》亦有六義，如彼頌云「前三明弟子，後三證師說。一切修多羅，其事皆如是。」減五至一皆有義門，廣如餘文，繁而不敘。今解通序雖有六成，且初前五其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三開合者，真諦記中開為七事，開我與聞而為二事，餘五如文。今依《智論》總說六義：一者信成所，謂如是；二者聞成所，謂我聞；三者時成所，謂一時；四者主成，所謂佛也；五者處成，住王舍等；六者眾成，與比丘等。世親菩薩《般若燈論》亦有六義，如彼頌云「前三明弟子，後三證師說。一切修多羅，其事皆如是。」減五至一皆有義門，廣如餘文，繁而不敘。今解通序雖有六成，且初前五其義者何？

經：如是我聞：一時佛住王舍城鷲峯山中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如是我聞：一時佛住王舍城鷲峯山中。

解曰：如是者，明所聞法，無非法失。略敘三解：初別解如是。安法師云：有無不二名之為如，如非有無稱之為是，如無所如、是無所是故云如是。《注無量義經》云「至人說法但為顯如，唯如為是故云如是。」梁武帝云：如即指法，是即定詞，如斯之言是佛所說。次合解如是。真諦記云「如是者，決定義。決定有二：一文、二理。文是能詮，理即所詮。阿難所傳，文理決定，如佛所說也。」法智解云：如是者，阿難自明之詞。金口所說，旨深意遠非所仰測，章句始末正自如是。後帶我聞解，《佛地論》云「如是總言，依四義轉：一依譬喻，如有說言：如是富貴如毘沙門。二依教誨，如有說言：汝當如是讀誦經論。三依問答，如有說言：汝當所說昔定聞耶？故此答云：如是我聞。四依許可，唯依此也。謂結集時諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞，當如是說。傳法菩薩便許彼言：如是當說，如我所聞。又如是言，信可審定，謂如是法我昔曾聞，此事如是，齊此當說，定無有異。」略引六文，廣如餘記。言我聞者，辨能聞人無非根失。又復分三：初言我者，我有三種：一妄所執，外道橫計。二假施設，謂大涅槃常樂我淨，除二乘倒強施設故。三世流布，我謂世共自指稱我。遍計無體、圓成無相，傳法菩薩於依他中隨順世間假說稱我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如是者，明所聞法，無非法失。略敘三解：初別解如是。安法師云：有無不二名之為如，如非有無稱之為是，如無所如、是無所是故云如是。《注無量義經》云「至人說法但為顯如，唯如為是故云如是。」梁武帝云：如即指法，是即定詞，如斯之言是佛所說。次合解如是。真諦記云「如是者，決定義。決定有二：一文、二理。文是能詮，理即所詮。阿難所傳，文理決定，如佛所說也。」法智解云：如是者，阿難自明之詞。金口所說，旨深意遠非所仰測，章句始末正自如是。後帶我聞解，《佛地論》云「如是總言，依四義轉：一依譬喻，如有說言：如是富貴如毘沙門。二依教誨，如有說言：汝當如是讀誦經論。三依問答，如有說言：汝當所說昔定聞耶？故此答云：如是我聞。四依許可，唯依此也。謂結集時諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞，當如是說。傳法菩薩便許彼言：如是當說，如我所聞。又如是言，信可審定，謂如是法我昔曾聞，此事如是，齊此當說，定無有異。」略引六文，廣如餘記。言我聞者，辨能聞人無非根失。又復分三：初言我者，我有三種：一妄所執，外道橫計。二假施設，謂大涅槃常樂我淨，除二乘倒強施設故。三世流布，我謂世共自指稱我。遍計無體、圓成無相，傳法菩薩於依他中隨順世間假說稱我。

問：諸佛說法本為除我，不言無我乃言我聞？答：《瑜伽》第六有其四義：一言說易故，若說無我，通蘊處界，知此說誰？二順世間故。三除無我怖，言無我者，為誰修道？四為宣說自他染淨因果事業，令生決定信解心故，所以稱我。又《智論》第一，四悉檀中世界悉檀故說有我，即當瑜伽順世間故。次言聞者，《婆沙》十二，薩婆多宗耳聞非識。法救尊者識聞非耳。《成實論》云「譬喻師說：心心所法和合能聞。」今大乘宗，《雜集》第二，非耳能聞亦非識等，以一切法無作用故。由有和合假立為聞，就勝所依或說根聞，以能分別故說識聞，具前二義說根識聞。《瑜伽》五十六云「諸法自性，眾緣生故、剎那滅故、無作用故。」《智論》六云「非耳及識意等能聞，多緣和合故得聞聲。又耳根識唯聞於聲而不聞教，若約名句唯意識聞。」故《瑜伽》云「聞謂比量。然由耳識親聞於聲，與意為門意方得聞，耳意為緣熏習在識，因聞所成故說為聞。廢別耳等總名我聞。」故《佛地》云「我謂諸蘊世俗假者，聞謂耳根發識聽受，廢別就總故說我聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸佛說法本為除我，不言無我乃言我聞？答：《瑜伽》第六有其四義：一言說易故，若說無我，通蘊處界，知此說誰？二順世間故。三除無我怖，言無我者，為誰修道？四為宣說自他染淨因果事業，令生決定信解心故，所以稱我。又《智論》第一，四悉檀中世界悉檀故說有我，即當瑜伽順世間故。次言聞者，《婆沙》十二，薩婆多宗耳聞非識。法救尊者識聞非耳。《成實論》云「譬喻師說：心心所法和合能聞。」今大乘宗，《雜集》第二，非耳能聞亦非識等，以一切法無作用故。由有和合假立為聞，就勝所依或說根聞，以能分別故說識聞，具前二義說根識聞。《瑜伽》五十六云「諸法自性，眾緣生故、剎那滅故、無作用故。」《智論》六云「非耳及識意等能聞，多緣和合故得聞聲。又耳根識唯聞於聲而不聞教，若約名句唯意識聞。」故《瑜伽》云「聞謂比量。然由耳識親聞於聲，與意為門意方得聞，耳意為緣熏習在識，因聞所成故說為聞。廢別耳等總名我聞。」故《佛地》云「我謂諸蘊世俗假者，聞謂耳根發識聽受，廢別就總故說我聞。」

問：何須廢別，總說我聞？答：若不言我但云耳聞，耳通一切，是誰耳聞？又復聞時，根、境及空、作意、分別、染淨種子并根本依，一一具陳乃成繁廣。若唯說一，義用不周，所以廢別總說我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何須廢別，總說我聞？答：若不言我但云耳聞，耳通一切，是誰耳聞？又復聞時，根、境及空、作意、分別、染淨種子并根本依，一一具陳乃成繁廣。若唯說一，義用不周，所以廢別總說我聞。

後中問答。問：為佛說法而言我聞、為佛不說言我聞耶？答：《佛地論》中自有二解。一者龍軍、無性等云：諸佛如來唯有三法，大定、智、悲，久離戲論曾不說法。由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生。雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等。二者親光等言：佛身具有蘊處界等，由離分別名無戲論，豈不說法名無戲論？謂宜聞者善根力故，本願緣力如來識上文義相生，是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後中問答。問：為佛說法而言我聞、為佛不說言我聞耶？答：《佛地論》中自有二解。一者龍軍、無性等云：諸佛如來唯有三法，大定、智、悲，久離戲論曾不說法。由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生。雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等。二者親光等言：佛身具有蘊處界等，由離分別名無戲論，豈不說法名無戲論？謂宜聞者善根力故，本願緣力如來識上文義相生，是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。

問：阿難是成道日生，二十年後方為侍者，已前諸教何得親聞？答有四義：一本願力故，過去作長者，供養誦經沙彌，今得總持。龍樹讚云「面如淨滿月，目如青蓮華，佛法大海水，流入阿難心。」二佛加持故，《報恩經》云「佛入世俗心，令阿難知。」又云「佛為略說，粗舉其端而能盡解，三三昧力故。」《金剛花經》云「阿難得法性覺性自在王三昧，悉能憶故。」四聞法力故，《觀佛三昧海經》第五云「阿難聞佛說菩薩行，即憶過去九十億佛所說經藏。」《法華》第四云「自聞授記等，即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏，通達無礙如今所聞等，而說偈言：『世尊甚希有，令我念過去，無量諸佛法，如今日所聞。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：阿難是成道日生，二十年後方為侍者，已前諸教何得親聞？答有四義：一本願力故，過去作長者，供養誦經沙彌，今得總持。龍樹讚云「面如淨滿月，目如青蓮華，佛法大海水，流入阿難心。」二佛加持故，《報恩經》云「佛入世俗心，令阿難知。」又云「佛為略說，粗舉其端而能盡解，三三昧力故。」《金剛花經》云「阿難得法性覺性自在王三昧，悉能憶故。」四聞法力故，《觀佛三昧海經》第五云「阿難聞佛說菩薩行，即憶過去九十億佛所說經藏。」《法華》第四云「自聞授記等，即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏，通達無礙如今所聞等，而說偈言：『世尊甚希有，令我念過去，無量諸佛法，如今日所聞。』」

問：阿難尊者既是聲聞，云何能持大乘法藏？答：《集法傳》云「有三阿難：一阿難此云慶喜，持聲聞藏。二阿難跋陀，此云喜賢，持獨覺藏。三阿難伽羅，此云喜海，持菩薩藏。」而實阿難總持自在，三名雖異但一人矣。又《金剛仙論》及真諦所引《闍王懺悔經》亦同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：阿難尊者既是聲聞，云何能持大乘法藏？答：《集法傳》云「有三阿難：一阿難此云慶喜，持聲聞藏。二阿難跋陀，此云喜賢，持獨覺藏。三阿難伽羅，此云喜海，持菩薩藏。」而實阿難總持自在，三名雖異但一人矣。又《金剛仙論》及真諦所引《闍王懺悔經》亦同此說。

問：持佛法藏菩薩極多，何唯阿難，不付菩薩？答：阿難常隨如來，人天具識，寫瓶有寄，故囑傳燈。菩薩形異處疎，利生嚴土各自怱務不可例同，表唯阿難言我聞矣。《智論》第二云「是阿難頂禮僧已坐師子座，一心合掌向佛涅槃方，如是說言：『佛初說法時，爾時我不見。如是展轉聞，佛在波羅柰。』是時千阿羅漢聞是語已，上昇虛空高七多羅樹，皆言：『無常力大。如我等眼見佛說法，今者乃言如是我聞。』」《佛地論》云「應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞，非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失，非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受。言如是法我從佛聞，文義決定無所增減。是故聞者應正聞已，如理思惟，當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：持佛法藏菩薩極多，何唯阿難，不付菩薩？答：阿難常隨如來，人天具識，寫瓶有寄，故囑傳燈。菩薩形異處疎，利生嚴土各自怱務不可例同，表唯阿難言我聞矣。《智論》第二云「是阿難頂禮僧已坐師子座，一心合掌向佛涅槃方，如是說言：『佛初說法時，爾時我不見。如是展轉聞，佛在波羅柰。』是時千阿羅漢聞是語已，上昇虛空高七多羅樹，皆言：『無常力大。如我等眼見佛說法，今者乃言如是我聞。』」《佛地論》云「應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞，非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失，非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受。言如是法我從佛聞，文義決定無所增減。是故聞者應正聞已，如理思惟，當勤修學。」

言一時者，第三時成，無非時失。如來說法，善應根宜會遇無差，唯一時矣。依《佛地論》有三義解：一謂說聽究竟一時。此就剎那相續無斷說聽究竟總名一時，若不爾者字名句等。說聽時異，云何言一？論文反釋，若不就其說聽究竟名一時者，如初說字、次名、後句，乃至一品一部終畢，說聽時異云何言一？不以久近一期究竟，簡說餘部非一時故。二謂剎那領悟一時。或能說者得陀羅尼，於一字中一剎那頃能持能說一切法門，或能聽者得淨耳根，一剎那頃聞一字時，於餘一切皆無障礙悉能領受，名一時矣。此即上根於一剎那說聽領悟，簡中下根脩促異故。三謂說聽會遇一時。或相會遇時無分別，故名一時，即是說聽共相會遇同一時義，簡不當根時前後故。此等皆是假名一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一時者，第三時成，無非時失。如來說法，善應根宜會遇無差，唯一時矣。依《佛地論》有三義解：一謂說聽究竟一時。此就剎那相續無斷說聽究竟總名一時，若不爾者字名句等。說聽時異，云何言一？論文反釋，若不就其說聽究竟名一時者，如初說字、次名、後句，乃至一品一部終畢，說聽時異云何言一？不以久近一期究竟，簡說餘部非一時故。二謂剎那領悟一時。或能說者得陀羅尼，於一字中一剎那頃能持能說一切法門，或能聽者得淨耳根，一剎那頃聞一字時，於餘一切皆無障礙悉能領受，名一時矣。此即上根於一剎那說聽領悟，簡中下根脩促異故。三謂說聽會遇一時。或相會遇時無分別，故名一時，即是說聽共相會遇同一時義，簡不當根時前後故。此等皆是假名一時。

問：大乘過未既非實有，於三世中何名一時？答：有二義。一道理時。說者聽者雖唯在五蘊諸行剎那生滅，唯有一念現在之法，然有酬前引後之義，即以所酬假名過去、即以所引假名未來，對此二種說為現在。此過未世並於現在法上假立，故說聽者事緒究竟，假立三世總名一時，非一生滅之一時也。二唯識時。識心之上變作三時相狀而起，然說聽者實是現在，隨心分限變作短長，事緒終訖總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：大乘過未既非實有，於三世中何名一時？答：有二義。一道理時。說者聽者雖唯在五蘊諸行剎那生滅，唯有一念現在之法，然有酬前引後之義，即以所酬假名過去、即以所引假名未來，對此二種說為現在。此過未世並於現在法上假立，故說聽者事緒究竟，假立三世總名一時，非一生滅之一時也。二唯識時。識心之上變作三時相狀而起，然說聽者實是現在，隨心分限變作短長，事緒終訖總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境。

問：說聽一念生已即滅，如何識上聚集解生？答：雖唯一念，由前前聞展轉熏習，後識心上連帶解生。前所聞者聚集顯現，如言諸行無常，至常字時前之三字一時聚集，乃至後後一偈一品連帶亦爾，故雖生滅說受義成。五心之義。如常分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：說聽一念生已即滅，如何識上聚集解生？答：雖唯一念，由前前聞展轉熏習，後識心上連帶解生。前所聞者聚集顯現，如言諸行無常，至常字時前之三字一時聚集，乃至後後一偈一品連帶亦爾，故雖生滅說受義成。五心之義。如常分別。

問一之與時以何為體？答：《成實》、《俱舍》、經部、多宗，此二假實皆五蘊性，處界門中有為法故。今依大乘，自有三解：一《智論》云「數時等法實無所有，謂陰入持所不攝故。」陰入持者，蘊處界也。二《佛地論》云「時者即是有為法上假立分位，或是心上分位影像，依色心等總假立故。」三《百法論》，一之與時即依色心分位假立，是不相應數及時也，五蘊門中行蘊所攝，處界門中法處法界，意識境故。亦即《瑜伽》數世識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問一之與時以何為體？答：《成實》、《俱舍》、經部、多宗，此二假實皆五蘊性，處界門中有為法故。今依大乘，自有三解：一《智論》云「數時等法實無所有，謂陰入持所不攝故。」陰入持者，蘊處界也。二《佛地論》云「時者即是有為法上假立分位，或是心上分位影像，依色心等總假立故。」三《百法論》，一之與時即依色心分位假立，是不相應數及時也，五蘊門中行蘊所攝，處界門中法處法界，意識境故。亦即《瑜伽》數世識故。

問：凡聖同聽總說一時，淨穢同時應云一處。答：淨穢既異，即得定言。時中萬差，故總言一。一會根宜，聖凡勝劣、利鈍短長有多差別，不可定舉，總說一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：凡聖同聽總說一時，淨穢同時應云一處。答：淨穢既異，即得定言。時中萬差，故總言一。一會根宜，聖凡勝劣、利鈍短長有多差別，不可定舉，總說一時。

言佛者，第四化主成。《智論》第二五種能說：一佛、二聖弟子、三諸天、四神仙、五變化，簡異餘四，故標佛也。梵云佛陀，此云覺者。依《起信論》，所言覺者，心體離念，永離妄念不覺之心，有大智慧，光明遍照等虛空界無所不遍，謂之覺矣。此具三義：一者自覺，覺知自心本無生滅，異凡夫故；二者覺他，覺一切法無不是如，異二乘故；三者覺滿，究竟理圓稱之為滿，異菩薩故。《佛地論》云「具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮華開，故名為佛。」一切智者，能自開智，如睡覺智、觀於空智、理智、真智、無分別智，如所有也。總相而言，證真之智。一切種智者，覺有情智，如蓮華智、觀於有智、事智、俗智、後所得智，盡所有也。總相而言，達俗之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言佛者，第四化主成。《智論》第二五種能說：一佛、二聖弟子、三諸天、四神仙、五變化，簡異餘四，故標佛也。梵云佛陀，此云覺者。依《起信論》，所言覺者，心體離念，永離妄念不覺之心，有大智慧，光明遍照等虛空界無所不遍，謂之覺矣。此具三義：一者自覺，覺知自心本無生滅，異凡夫故；二者覺他，覺一切法無不是如，異二乘故；三者覺滿，究竟理圓稱之為滿，異菩薩故。《佛地論》云「具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮華開，故名為佛。」一切智者，能自開智，如睡覺智、觀於空智、理智、真智、無分別智，如所有也。總相而言，證真之智。一切種智者，覺有情智，如蓮華智、觀於有智、事智、俗智、後所得智，盡所有也。總相而言，達俗之智。

問：本後二智，體為同異？答：准此下經，由諦故二，智體唯一，了達一二真第一義。境二智一，至下當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：本後二智，體為同異？答：准此下經，由諦故二，智體唯一，了達一二真第一義。境二智一，至下當知。

若諸經首置薄伽梵者，依《佛地論》有二義釋：初成德義、後破魔義。初成德者，薄伽梵聲，依六義轉：一自在義，永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義，炎猛智火所燒鍊故。三端嚴義，三十二相所莊嚴故。四名稱義，一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義，一切世間親近供養咸稱讚故。六尊貴義，具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故。初一斷德、次一智德、後四恩德，如次應知。後破魔者，或能破壞四魔怨故。破四魔位，至下當知。若諸經首置佛號者，《真實論》云「大師十號，經初何故不列餘九而獨稱佛？有十義故。一覺勝天鼓；二不由他悟；三離二無如；四已過睡眠；五譬如蓮華；六自性無染；七具足三義，一假名佛即六神通，二寂靜佛惑不生故，三真實佛即是真如；八具三德，摩訶般若、解脫、法身；九具三寶性；十自知令他知。佛具十義，餘名不爾，故諸經首皆稱佛也。」然此二名並含眾德，置諸經首是佛意焉。今仁王經唯言佛者，隨方生善，義如《真實》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸經首置薄伽梵者，依《佛地論》有二義釋：初成德義、後破魔義。初成德者，薄伽梵聲，依六義轉：一自在義，永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義，炎猛智火所燒鍊故。三端嚴義，三十二相所莊嚴故。四名稱義，一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義，一切世間親近供養咸稱讚故。六尊貴義，具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故。初一斷德、次一智德、後四恩德，如次應知。後破魔者，或能破壞四魔怨故。破四魔位，至下當知。若諸經首置佛號者，《真實論》云「大師十號，經初何故不列餘九而獨稱佛？有十義故。一覺勝天鼓；二不由他悟；三離二無如；四已過睡眠；五譬如蓮華；六自性無染；七具足三義，一假名佛即六神通，二寂靜佛惑不生故，三真實佛即是真如；八具三德，摩訶般若、解脫、法身；九具三寶性；十自知令他知。佛具十義，餘名不爾，故諸經首皆稱佛也。」然此二名並含眾德，置諸經首是佛意焉。今仁王經唯言佛者，隨方生善，義如《真實》。

問：佛有三身，此何身說？答：三身俱說。謂空無相真如妙理，生智解故，名法身說。應化非真，真謂報德，推功歸本，即真報說。十地同聞他受用說，穢土聞見即化身說。《佛地論》云「如實義者，釋迦如來說此經時，地前大眾見變化身居此穢土為其說法，地上大眾見受用身居佛淨土為其說法。所聞雖同，所見各別。雖俱歡喜信受奉行，解有淺深，所行各異。」准彼論意，隨對根宜，理實三身體不相離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛有三身，此何身說？答：三身俱說。謂空無相真如妙理，生智解故，名法身說。應化非真，真謂報德，推功歸本，即真報說。十地同聞他受用說，穢土聞見即化身說。《佛地論》云「如實義者，釋迦如來說此經時，地前大眾見變化身居此穢土為其說法，地上大眾見受用身居佛淨土為其說法。所聞雖同，所見各別。雖俱歡喜信受奉行，解有淺深，所行各異。」准彼論意，隨對根宜，理實三身體不相離。

言王舍城鷲峯山中者，第五處成，無非處失。遊化居止，目之為住。《佛地論》云「若不說處及能說者，不知此法何處誰說，一切生疑，故須具說。」文分為二：先城、後山。摩措陀者，此云善勝，又云無惱害。又摩伽，星名，此云不惡。陀者，處也，名不惡處，亦名星處國。舊云摩伽陀、摩揭提、默偈陀，皆訛也，是其國號。曷羅闍姞利四城者，此云王舍，即其城名。《婆沙》三釋：婆藪王子初共人民造舍而居，為鬼神壞，唯留王舍，如是至七。太子教言：「但更造舍，悉題王舍。」由題字故遂得不毀，因此立名為王舍城。又云：輪王出世相承住此，故名王舍。又云：四天王等與阿修羅共鑽乳海遂得甘露，於此山中起舍而住，七日守之然後乃分，因此立名為王舍城。《智論》第三亦有三釋：摩伽陀王初生一子，一頭兩面而有四臂，後大成人力并諸國，取諸國王萬八千人置此五山中，以大力勢治閻浮提，因名此山為王舍城。又云：摩伽陀王先所住城中失火，一燒一作如是至七。王求住處，見此五山周匝如城，即作宮殿於山中住，以是故名王舍城也。又云：往古世時，此國有王名曰婆藪，厭世出家身作仙人。子名廣車嗣位為王，如是思惟別求住處。後因出獵，遇見五山周匝峻固種種嚴好，即捨本城於中居住，名王舍城。廣如彼論。《西域記》云「矩奢揭羅補羅城，唐言上茅城，摩揭陀國之正中也。古先君王所居之處，多出勝上吉祥茅草，因以為名。崇山四周以為外郭，西通狹徑、北闢山門，東西長、南北狹，周一百五十里，內宮子城周三十餘里。羯尼迦樹遍諸道路，花含殊馥色爛黃金，暮春之月林皆金色。頻毘娑羅王都上茅城，編戶之家頻遭火害，一家縱逸四隣罹災，防火不暇資產廢業，眾庶嗟怨不安其居。王曰：『我以不德，下人罹患。修何德行可以攘災？』群臣對曰：『大王德化政教明察，庶人不謹致此火炎，宜制嚴科以清後犯。若有火起，窮究先發罸其首惡，遷之寒林同夫棄屍。當自謹護。』王曰：『言善。宜遍宣告。』居頃之間，王宮失火，謂諸臣曰：『我自遷矣。』乃命太子監攝怨事，欲清國憲故遷居焉。時吠舍釐王聞頻毘娑羅王野處寒林，戒弉欲襲。邊候聞命乃建色城，以王先舍稱王舍城。有云：至未生怨王嗣位已後，方築此城更為高厚。至無憂王遷都波吒釐城，以王舍城施婆羅門。然王舍城，外郭已壞無復遺堵，內城雖毀基趾猶峻，周二十餘里面有一門。今故城中無復凡庶，唯婆羅門減千家耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言王舍城鷲峯山中者，第五處成，無非處失。遊化居止，目之為住。《佛地論》云「若不說處及能說者，不知此法何處誰說，一切生疑，故須具說。」文分為二：先城、後山。摩措陀者，此云善勝，又云無惱害。又摩伽，星名，此云不惡。陀者，處也，名不惡處，亦名星處國。舊云摩伽陀、摩揭提、默偈陀，皆訛也，是其國號。曷羅闍姞利四城者，此云王舍，即其城名。《婆沙》三釋：婆藪王子初共人民造舍而居，為鬼神壞，唯留王舍，如是至七。太子教言：「但更造舍，悉題王舍。」由題字故遂得不毀，因此立名為王舍城。又云：輪王出世相承住此，故名王舍。又云：四天王等與阿修羅共鑽乳海遂得甘露，於此山中起舍而住，七日守之然後乃分，因此立名為王舍城。《智論》第三亦有三釋：摩伽陀王初生一子，一頭兩面而有四臂，後大成人力并諸國，取諸國王萬八千人置此五山中，以大力勢治閻浮提，因名此山為王舍城。又云：摩伽陀王先所住城中失火，一燒一作如是至七。王求住處，見此五山周匝如城，即作宮殿於山中住，以是故名王舍城也。又云：往古世時，此國有王名曰婆藪，厭世出家身作仙人。子名廣車嗣位為王，如是思惟別求住處。後因出獵，遇見五山周匝峻固種種嚴好，即捨本城於中居住，名王舍城。廣如彼論。《西域記》云「矩奢揭羅補羅城，唐言上茅城，摩揭陀國之正中也。古先君王所居之處，多出勝上吉祥茅草，因以為名。崇山四周以為外郭，西通狹徑、北闢山門，東西長、南北狹，周一百五十里，內宮子城周三十餘里。羯尼迦樹遍諸道路，花含殊馥色爛黃金，暮春之月林皆金色。頻毘娑羅王都上茅城，編戶之家頻遭火害，一家縱逸四隣罹災，防火不暇資產廢業，眾庶嗟怨不安其居。王曰：『我以不德，下人罹患。修何德行可以攘災？』群臣對曰：『大王德化政教明察，庶人不謹致此火炎，宜制嚴科以清後犯。若有火起，窮究先發罸其首惡，遷之寒林同夫棄屍。當自謹護。』王曰：『言善。宜遍宣告。』居頃之間，王宮失火，謂諸臣曰：『我自遷矣。』乃命太子監攝怨事，欲清國憲故遷居焉。時吠舍釐王聞頻毘娑羅王野處寒林，戒弉欲襲。邊候聞命乃建色城，以王先舍稱王舍城。有云：至未生怨王嗣位已後，方築此城更為高厚。至無憂王遷都波吒釐城，以王舍城施婆羅門。然王舍城，外郭已壞無復遺堵，內城雖毀基趾猶峻，周二十餘里面有一門。今故城中無復凡庶，唯婆羅門減千家耳。」

鷲峯山者，梵云結栗陀羅矩吒，唐云鷲峯，亦云鷲臺。《智論》二義：山頭似鷲，故云鷲頭。又云：王舍城南屍陀林中多諸死人，眾鷲來噉還止山頭，時人便名鷲頭山也。又別記說言：靈鷲者，此鳥有靈知人死活，人將欲死群翔彼家，待其送林飛下而食，以懸知故號靈鷲焉。又真諦記引《婆沙》說：釋迦菩薩化受鷲身，廣如彼文，繁而不錄。《西域記》云「言鷲臺者，接北山之陽，孤標特起，既棲鷲鳥。又類高臺，空翠相映濃淡分色。如來御世垂五十年，多居此山廣說妙法。頻毘娑羅王為聞法故，興發人從自麓之峯跨壑陵巖編石為砌，廣十餘步長五六里，中路有二小窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；一謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂上則東西長而南北狹，臨崖西絕有甎精舍，高廣奇製，東闢其戶，如來在昔多居說法。今作說法之像，量等如來之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鷲峯山者，梵云結栗陀羅矩吒，唐云鷲峯，亦云鷲臺。《智論》二義：山頭似鷲，故云鷲頭。又云：王舍城南屍陀林中多諸死人，眾鷲來噉還止山頭，時人便名鷲頭山也。又別記說言：靈鷲者，此鳥有靈知人死活，人將欲死群翔彼家，待其送林飛下而食，以懸知故號靈鷲焉。又真諦記引《婆沙》說：釋迦菩薩化受鷲身，廣如彼文，繁而不錄。《西域記》云「言鷲臺者，接北山之陽，孤標特起，既棲鷲鳥。又類高臺，空翠相映濃淡分色。如來御世垂五十年，多居此山廣說妙法。頻毘娑羅王為聞法故，興發人從自麓之峯跨壑陵巖編石為砌，廣十餘步長五六里，中路有二小窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；一謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂上則東西長而南北狹，臨崖西絕有甎精舍，高廣奇製，東闢其戶，如來在昔多居說法。今作說法之像，量等如來之身。」

問：雙舉山城斯有何意？答：准《法華論》，如王舍城勝餘城故，如鷲峯山勝諸山故。山城俱勝，表法勝故。《智度論》云「佛生身地，為報地恩，住王舍城說般若故。」又真諦記住處有二：一境界處、二依止處，為化在家出家者故、顯佛悲智無住道故、道體俱成辦故、利他自利成究竟故。具斯眾德，兩處雙標，聖天梵佛樂者敘矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：雙舉山城斯有何意？答：准《法華論》，如王舍城勝餘城故，如鷲峯山勝諸山故。山城俱勝，表法勝故。《智度論》云「佛生身地，為報地恩，住王舍城說般若故。」又真諦記住處有二：一境界處、二依止處，為化在家出家者故、顯佛悲智無住道故、道體俱成辦故、利他自利成究竟故。具斯眾德，兩處雙標，聖天梵佛樂者敘矣。

從此第六明眾成者，文分為二：初列大眾、後結退坐。初中復二：初當根眾、後變化眾。初中有十：一無學大德眾、二結盡諸尼眾、三隱顯難思眾、四在家諸聖眾、五在家七賢眾、六人王自在眾、七六欲諸天眾、八色界諸天眾、九諸趣變現眾、十脩羅八部眾。最初第一無學大德眾，於中分三：一標名舉數、二總別讚德、三結讚成就。且初第一標名舉數。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第六明眾成者，文分為二：初列大眾、後結退坐。初中復二：初當根眾、後變化眾。初中有十：一無學大德眾、二結盡諸尼眾、三隱顯難思眾、四在家諸聖眾、五在家七賢眾、六人王自在眾、七六欲諸天眾、八色界諸天眾、九諸趣變現眾、十脩羅八部眾。最初第一無學大德眾，於中分三：一標名舉數、二總別讚德、三結讚成就。且初第一標名舉數。其義者何？

經：與大比丘眾千八百人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：與大比丘眾千八百人俱。

解曰：明同聞眾。來意有五：一為證信，助成阿難同聞可信。二為顯德，如釋梵等諸天圍繞，顯佛法王諸聖圍繞。三為啟請，波斯匿王於大眾中顯發請問。四為當根，令彼時眾於大乘中次第修行十四忍門至無上覺。五為列攝，若無勝侶淨信不生，引攝現當令同信學。《佛地論》云「列菩薩者，輔翼圓滿。天龍等者，眷屬圓滿。」由斯五種是來意矣。言與者，兼、并、共、及，佛共俱義。《智論》第三有七義釋，謂與世尊一處、一時、一心、一戒、一見、一道、同一解脫，故名為共。次言大者，此有三說。一真諦記三義釋大：一者數大，如言大軍；二者量大，如言大山；三者勝大，如言大王。比丘亦爾，眾非一故、德難測故、修菩提道高無上故。二《佛地論》四義釋大：一者利根波羅蜜多種性聲聞故、二者無學果故、三者不定種性迴心向大故、四眾數多故。三《智度論》五義釋大：一切眾中最為上故、諸障斷故、王等敬故、數甚多故、能破九十六種外道論故。此前三文總有八義：一者數大，千八百故；二者名大，名稱遠故；三者位大，阿羅漢故；四者離大，障礙斷故；五者德大，功德智慧波羅蜜多之種性故；六者識大，大人識故；七者趣大，趣大果故；八者敵大，能破一切外道論故。具斯眾義，故得名大。言比丘者，梵云苾芻，訛云比丘。由具五義，所以不譯。一者怖魔，初出家時魔宮動故；二云乞士，既出家已乞食濟故；三云淨戒，漸入僧數持淨戒故；四云淨命，既受戒已，所起三業無貪相應，不依於貪邪活命故；五曰破惡，漸次伏斷諸煩惱故。真諦記云：因名怖魔、乞士、破惡，至果位中轉因怖魔名為殺賊，轉因乞士名為應供，轉因破惡名不生故。次言眾者，梵云僧伽，此云和合。理事二和，故名為眾。四人已上得名眾僧。言千八百人者，明眾數也。此與舊經多少別者，梵文前後列數異矣。又《大般若》初列眾云「千二百五十人俱」，此與彼經處同時異。准斯列眾，足明此經居《大經》後，次當悉矣。言俱者，同一時義、同一處義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明同聞眾。來意有五：一為證信，助成阿難同聞可信。二為顯德，如釋梵等諸天圍繞，顯佛法王諸聖圍繞。三為啟請，波斯匿王於大眾中顯發請問。四為當根，令彼時眾於大乘中次第修行十四忍門至無上覺。五為列攝，若無勝侶淨信不生，引攝現當令同信學。《佛地論》云「列菩薩者，輔翼圓滿。天龍等者，眷屬圓滿。」由斯五種是來意矣。言與者，兼、并、共、及，佛共俱義。《智論》第三有七義釋，謂與世尊一處、一時、一心、一戒、一見、一道、同一解脫，故名為共。次言大者，此有三說。一真諦記三義釋大：一者數大，如言大軍；二者量大，如言大山；三者勝大，如言大王。比丘亦爾，眾非一故、德難測故、修菩提道高無上故。二《佛地論》四義釋大：一者利根波羅蜜多種性聲聞故、二者無學果故、三者不定種性迴心向大故、四眾數多故。三《智度論》五義釋大：一切眾中最為上故、諸障斷故、王等敬故、數甚多故、能破九十六種外道論故。此前三文總有八義：一者數大，千八百故；二者名大，名稱遠故；三者位大，阿羅漢故；四者離大，障礙斷故；五者德大，功德智慧波羅蜜多之種性故；六者識大，大人識故；七者趣大，趣大果故；八者敵大，能破一切外道論故。具斯眾義，故得名大。言比丘者，梵云苾芻，訛云比丘。由具五義，所以不譯。一者怖魔，初出家時魔宮動故；二云乞士，既出家已乞食濟故；三云淨戒，漸入僧數持淨戒故；四云淨命，既受戒已，所起三業無貪相應，不依於貪邪活命故；五曰破惡，漸次伏斷諸煩惱故。真諦記云：因名怖魔、乞士、破惡，至果位中轉因怖魔名為殺賊，轉因乞士名為應供，轉因破惡名不生故。次言眾者，梵云僧伽，此云和合。理事二和，故名為眾。四人已上得名眾僧。言千八百人者，明眾數也。此與舊經多少別者，梵文前後列數異矣。又《大般若》初列眾云「千二百五十人俱」，此與彼經處同時異。准斯列眾，足明此經居《大經》後，次當悉矣。言俱者，同一時義、同一處義。

問：與俱二言，此有何別？答：以佛兼眾故稱為與，將眾就佛故說為俱。又將此對彼名之為與，彼自同時名之為俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：與俱二言，此有何別？答：以佛兼眾故稱為與，將眾就佛故說為俱。又將此對彼名之為與，彼自同時名之為俱。

問：此諸聲聞為權為實？答：准《智度論》，此等聲聞皆是應化，常隨如來影響正法。從此第二總別讚德。文分為三：且初第一總彰無學。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此諸聲聞為權為實？答：准《智度論》，此等聲聞皆是應化，常隨如來影響正法。從此第二總別讚德。文分為三：且初第一總彰無學。其義者何？

經：皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱。

解曰：此即總明標位讚德，謂千八百皆無學果。阿羅漢者，乃是梵語，此有多義。依《婆沙論》第九十四，有四義解：阿正云無、義翻為殺，羅漢言賊，殺煩惱賊名阿羅漢。又云應受世間妙供養故。又云不生，生死法中不復生故。又云遠惡，遠離諸惡不善法故。《智論》、《唯識》俱翻為應，應有三義：應已永害煩惱賊故、應受世間妙供養故、應不復受分段生故。言諸漏者，明所斷障。漏體不一，故名為諸。諸別有三：一者欲漏、二者有漏、三無明漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此即總明標位讚德，謂千八百皆無學果。阿羅漢者，乃是梵語，此有多義。依《婆沙論》第九十四，有四義解：阿正云無、義翻為殺，羅漢言賊，殺煩惱賊名阿羅漢。又云應受世間妙供養故。又云不生，生死法中不復生故。又云遠惡，遠離諸惡不善法故。《智論》、《唯識》俱翻為應，應有三義：應已永害煩惱賊故、應受世間妙供養故、應不復受分段生故。言諸漏者，明所斷障。漏體不一，故名為諸。諸別有三：一者欲漏、二者有漏、三無明漏。

問：此之三漏，體別云何？答：欲漏體者，依《佛地論》，欲界見道四諦各十，謂貪嗔癡慢疑五見即成四十，欲界修道有其六種，貪嗔癡慢身邊二見，并前見道有四十六，根本煩惱兼忿恨等二十隨惑成六十六。於五部下除五無明餘六十，一總名欲漏。欲唯散地、唯有漏地。謂通五趣具四生地，不善、有覆二性為體，多緣欲起。欲之漏故，依主立名，名為欲漏。有漏體者，謂色無色二界合立，且如色界四諦各八，修道有四，地法無嗔又除無明有三十六，根本煩惱并八大隨成四十四。其無色界亦四十四。二界合論有八十八。色界諂誑及二界憍，此四足前成九十二，總名有漏。二界定地通無漏地，天趣化生有覆無記一性為體，由此合明名為有漏。緣有之漏，有即漏故。二釋皆得名為有漏。無明漏者，三界五部十五無明名無明漏。無明力增，相應不共皆是漏故。與前二漏而作所依，唯自行相迷闇為性。無明即漏，持業得名，名無明漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此之三漏，體別云何？答：欲漏體者，依《佛地論》，欲界見道四諦各十，謂貪嗔癡慢疑五見即成四十，欲界修道有其六種，貪嗔癡慢身邊二見，并前見道有四十六，根本煩惱兼忿恨等二十隨惑成六十六。於五部下除五無明餘六十，一總名欲漏。欲唯散地、唯有漏地。謂通五趣具四生地，不善、有覆二性為體，多緣欲起。欲之漏故，依主立名，名為欲漏。有漏體者，謂色無色二界合立，且如色界四諦各八，修道有四，地法無嗔又除無明有三十六，根本煩惱并八大隨成四十四。其無色界亦四十四。二界合論有八十八。色界諂誑及二界憍，此四足前成九十二，總名有漏。二界定地通無漏地，天趣化生有覆無記一性為體，由此合明名為有漏。緣有之漏，有即漏故。二釋皆得名為有漏。無明漏者，三界五部十五無明名無明漏。無明力增，相應不共皆是漏故。與前二漏而作所依，唯自行相迷闇為性。無明即漏，持業得名，名無明漏。

問 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

此等何過名之為漏？答：諸論皆言煩惱現行令心連注，流散不絕三有輪迴備受苦患皆由彼漏。如諸漏器亦如漏舍，極可厭離，損污處深毀責過失立名為漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等何過名之為漏？答：諸論皆言煩惱現行令心連注，流散不絕三有輪迴備受苦患皆由彼漏。如諸漏器亦如漏舍，極可厭離，損污處深毀責過失立名為漏。

隨諸轉識，唯是現行，羅漢永無故言已盡。無復煩惱者，明所斷種。諸惑現起熏種，長時隨逐有情眠伏藏識，設異生等世道暫伏後心還生，明諸無學聖道斷已永不起故。理實煩惱通種及現名之為漏，此即唯種。不爾，經文有重言失。永得清淨如拔草根，是故此中云無復矣。從此第二辨類差別。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸轉識，唯是現行，羅漢永無故言已盡。無復煩惱者，明所斷種。諸惑現起熏種，長時隨逐有情眠伏藏識，設異生等世道暫伏後心還生，明諸無學聖道斷已永不起故。理實煩惱通種及現名之為漏，此即唯種。不爾，經文有重言失。永得清淨如拔草根，是故此中云無復矣。從此第二辨類差別。其義者何？

經：心善解脫、慧善解脫，九智十智所作已辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：心善解脫、慧善解脫，九智十智所作已辦。

解云：明諸無學種類差別。謂阿羅漢有其二種：一者利根，名為不動，不為煩惱所退動故。亦得名為不時解脫，不假勝上資緣具故。是先學位見至性故離煩惱障，名慧解脫。得滅盡定，名俱解脫。俱斷定慧二種障故，名心解脫，無諍願智諸功德法必成辦故。二者鈍根，名退法等，謂遇少緣退所得故。亦得名為時解脫者，以要待時方解脫故。時有六種：一得好衣、二得好食、三得好臥具、四得好處、五得好說法人、六得好同學，若無此等不得解脫。是先學位信解種性，此亦具有慧、俱解脫，義如前說。於利鈍中，慧解脫者於無諍等皆不具。故。所言善者，是二通稱，如調惡馬、離諸不善、棄捨重擔，俱名善矣。九智十智者，依《俱舍論》，薩婆多宗，一世俗智，多緣瓶等世俗境故。二者法智，謂緣欲界四聖諦故。三者類智，緣上二界四聖諦故。四者苦智，苦諦智故。五者集智，集諦智故。六者滅智，滅諦智故。七者道智，道諦智故。八他心智，緣他心故。九者盡智，盡所有故。十無生智，緣無生故。此十智中，初唯有漏、餘八無漏。其他心智通漏無漏。緣境別者，謂世俗智遍緣一切有為無為所緣境也。法智緣欲四諦為境；類智緣上四諦為境；他心智緣他心為境；盡無生智初起之時，觀有頂蘊唯苦集類為境界，故後時方能遍緣四諦。此二別者，且初盡智聖者初證無學果時，若正自知，從三昧起而說是言：「我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道。」是盡智也。無生智者，聖自知已，而說是言：「我已知苦，不應更知。我已斷集，不應更斷。我已證滅，不應更證。我已脩道，不應更修。」無生智也。依《成實論》，經部宗云：知現在法是名法智，知過未法名曰比智。餘智如上。鈍根無學有前九智，容起煩惱退現法樂；利根無學即具十智，無生智後不起煩惱亦不退失現法樂住。《顯揚》第二亦明十智，樂者敘矣。所作已辦者，即同諸經已作所作、已辦所辦也。謂諸無學得勝對治，能斷煩惱生死怨敵。業異熟果謂即苦諦，業煩惱因謂即集諦，知苦斷集起生死流，此證名為作所作故。所證解脫謂即滅諦，能證妙智謂即道諦。菩提分等諸功德法無不已修，此即名為辦所辦故。已捨重障、已具勝德，是故名為所作已辦。從此第三辨觀不同。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解云：明諸無學種類差別。謂阿羅漢有其二種：一者利根，名為不動，不為煩惱所退動故。亦得名為不時解脫，不假勝上資緣具故。是先學位見至性故離煩惱障，名慧解脫。得滅盡定，名俱解脫。俱斷定慧二種障故，名心解脫，無諍願智諸功德法必成辦故。二者鈍根，名退法等，謂遇少緣退所得故。亦得名為時解脫者，以要待時方解脫故。時有六種：一得好衣、二得好食、三得好臥具、四得好處、五得好說法人、六得好同學，若無此等不得解脫。是先學位信解種性，此亦具有慧、俱解脫，義如前說。於利鈍中，慧解脫者於無諍等皆不具。故。所言善者，是二通稱，如調惡馬、離諸不善、棄捨重擔，俱名善矣。九智十智者，依《俱舍論》，薩婆多宗，一世俗智，多緣瓶等世俗境故。二者法智，謂緣欲界四聖諦故。三者類智，緣上二界四聖諦故。四者苦智，苦諦智故。五者集智，集諦智故。六者滅智，滅諦智故。七者道智，道諦智故。八他心智，緣他心故。九者盡智，盡所有故。十無生智，緣無生故。此十智中，初唯有漏、餘八無漏。其他心智通漏無漏。緣境別者，謂世俗智遍緣一切有為無為所緣境也。法智緣欲四諦為境；類智緣上四諦為境；他心智緣他心為境；盡無生智初起之時，觀有頂蘊唯苦集類為境界，故後時方能遍緣四諦。此二別者，且初盡智聖者初證無學果時，若正自知，從三昧起而說是言：「我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道。」是盡智也。無生智者，聖自知已，而說是言：「我已知苦，不應更知。我已斷集，不應更斷。我已證滅，不應更證。我已脩道，不應更修。」無生智也。依《成實論》，經部宗云：知現在法是名法智，知過未法名曰比智。餘智如上。鈍根無學有前九智，容起煩惱退現法樂；利根無學即具十智，無生智後不起煩惱亦不退失現法樂住。《顯揚》第二亦明十智，樂者敘矣。所作已辦者，即同諸經已作所作、已辦所辦也。謂諸無學得勝對治，能斷煩惱生死怨敵。業異熟果謂即苦諦，業煩惱因謂即集諦，知苦斷集起生死流，此證名為作所作故。所證解脫謂即滅諦，能證妙智謂即道諦。菩提分等諸功德法無不已修，此即名為辦所辦故。已捨重障、已具勝德，是故名為所作已辦。從此第三辨觀不同。其義者何？

經：三假實觀、三空門觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三假實觀、三空門觀。

解云：明二觀門彰對治行。三假實觀者，法假實觀、受假實觀、名假實觀，如《大般若》及此下文。法謂五蘊色心之法。任持自性軌生物解，故名為法。從眾緣生，如幻士等，依他不實，故說為假。相無自性，體唯真如，真如不遷，故說為實。觀即正慧能照之心。由此而言，法之一字標所觀境；假實二字正解行相，假即世俗、實即勝義；觀之一字自能照心。境有總別、別中真俗，智有加行及以根本，能所雙彰名法假實觀。受假實觀者，遍行中受受之自性，諸心心所受之相應，苦樂等事受所領境，福非福等受所領業，諸趣異熟受所領果。味著生死唯受力強，於心所中別立為蘊。為過既重，故別對治。假實及觀，義如前說。名假實觀者，名謂呼名表詮諸法，得法共相非自性故。諸法自性體離名言，有情妄倒橫生執著，依名計義依義計名，無始時來妄熏習力，為令除斷故正觀察，餘假實等皆如前矣。此唯大乘，無學寧具，如前所引。《智度論》云「應化聲聞實是菩薩，具此何失？」三空門觀者，所謂空觀、無相觀、無願觀。依《俱舍》云「於苦聖諦四行相中，取空無我而為空門；滅下四行為無相門，集道各四、苦無常二，此之十行為無願門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解云：明二觀門彰對治行。三假實觀者，法假實觀、受假實觀、名假實觀，如《大般若》及此下文。法謂五蘊色心之法。任持自性軌生物解，故名為法。從眾緣生，如幻士等，依他不實，故說為假。相無自性，體唯真如，真如不遷，故說為實。觀即正慧能照之心。由此而言，法之一字標所觀境；假實二字正解行相，假即世俗、實即勝義；觀之一字自能照心。境有總別、別中真俗，智有加行及以根本，能所雙彰名法假實觀。受假實觀者，遍行中受受之自性，諸心心所受之相應，苦樂等事受所領境，福非福等受所領業，諸趣異熟受所領果。味著生死唯受力強，於心所中別立為蘊。為過既重，故別對治。假實及觀，義如前說。名假實觀者，名謂呼名表詮諸法，得法共相非自性故。諸法自性體離名言，有情妄倒橫生執著，依名計義依義計名，無始時來妄熏習力，為令除斷故正觀察，餘假實等皆如前矣。此唯大乘，無學寧具，如前所引。《智度論》云「應化聲聞實是菩薩，具此何失？」三空門觀者，所謂空觀、無相觀、無願觀。依《俱舍》云「於苦聖諦四行相中，取空無我而為空門；滅下四行為無相門，集道各四、苦無常二，此之十行為無願門。」

問：苦集六行有漏不願，道是無漏，聖何不願？答：聖道未滿常起願求，無學果圓於斯不願，到岸捨筏其理必然，謂已超過現前對故。依《佛地論》第一云「遍計所執，我法俱空，緣此等持，名空解脫門。涅槃無相，離十相故，緣此等持，名無相解脫門。言十相者，所謂色聲香味觸相、男相、女相、生老死相，為十相也。觀三界苦無所願求，緣此等持，名無願解脫門。」依《智論》云「知法實相謂畢竟空，名空三昧。知一切法實相無相不受不著，是則名為無相三昧。知法空已不觀諸法若空不空若有若無，是則名為無作三昧。」此三論文，初唯小乘、後二唯大。羅漢權實具闕應知。上來三文明讚德竟，從此第三結讚成就。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：苦集六行有漏不願，道是無漏，聖何不願？答：聖道未滿常起願求，無學果圓於斯不願，到岸捨筏其理必然，謂已超過現前對故。依《佛地論》第一云「遍計所執，我法俱空，緣此等持，名空解脫門。涅槃無相，離十相故，緣此等持，名無相解脫門。言十相者，所謂色聲香味觸相、男相、女相、生老死相，為十相也。觀三界苦無所願求，緣此等持，名無願解脫門。」依《智論》云「知法實相謂畢竟空，名空三昧。知一切法實相無相不受不著，是則名為無相三昧。知法空已不觀諸法若空不空若有若無，是則名為無作三昧。」此三論文，初唯小乘、後二唯大。羅漢權實具闕應知。上來三文明讚德竟，從此第三結讚成就。其義者何？

經：有為功德、無為功德皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：有為功德、無為功德皆悉成就。

解曰：歎諸功德皆成就也。有為功德者，無學身中菩提分法、無諍願智、諸無漏道、有漏淨定、慈三摩地、十智及定諸功德法。諸定，即是通大地定：諸智，即是通大地慧，有為德也。無為功德者，無學身中所有擇滅無為德也。依有部宗，謂諸無學見道位中而有八忍，修道九地地別九品，見修合說八十九品。諸無間道解脫道等有為功德，八十九品諸解脫道所證擇滅無為功德，是謂無學為無為德。有學二德唯此應知。然大乘宗，於真如上而假建立，擇非擇滅無別實體，亦無此等品數多少，由慧離障顯如理圓，即是有為無為功德。無學德具故云成就。從此第二結盡諸尼眾。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：歎諸功德皆成就也。有為功德者，無學身中菩提分法、無諍願智、諸無漏道、有漏淨定、慈三摩地、十智及定諸功德法。諸定，即是通大地定：諸智，即是通大地慧，有為德也。無為功德者，無學身中所有擇滅無為德也。依有部宗，謂諸無學見道位中而有八忍，修道九地地別九品，見修合說八十九品。諸無間道解脫道等有為功德，八十九品諸解脫道所證擇滅無為功德，是謂無學為無為德。有學二德唯此應知。然大乘宗，於真如上而假建立，擇非擇滅無別實體，亦無此等品數多少，由慧離障顯如理圓，即是有為無為功德。無學德具故云成就。從此第二結盡諸尼眾。其義者何？

經：復有比丘尼眾八百人，俱皆阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有比丘尼眾八百人，俱皆阿羅漢。

解曰：此彰無學諸尼眾也。文中有三：比丘尼眾者，標類舉眾。比丘如上，尼是女聲，梵語有此女聲呼爾。八百人俱者，彰眾數也。皆阿羅漢者，皆讚無學，義如前故。從此第三隱顯難思眾。文分為三。一標數辨類、二總別讚德、三結讚成就。且初第一標數辨類。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此彰無學諸尼眾也。文中有三：比丘尼眾者，標類舉眾。比丘如上，尼是女聲，梵語有此女聲呼爾。八百人俱者，彰眾數也。皆阿羅漢者，皆讚無學，義如前故。從此第三隱顯難思眾。文分為三。一標數辨類、二總別讚德、三結讚成就。且初第一標數辨類。其義者何？

經：復有無量無數菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有無量無數菩薩摩訶薩。

解曰：標菩薩眾也。無量無數者，依《華嚴經》第四十五，至一百四名為無數，至一百六名為無量。今此經中列雖不次，明其眾廣，是故標云無量無數。又舊經云九百萬億，此中但言無量無數，表其眾多何必彼數。菩薩摩訶薩者，梵云菩提薩埵，此中略云菩薩。梵云菩提，此翻為覺。梵云薩埵，此云有情。菩薩之行略有二門：一者自利，大智為先；二者利他，大悲為首。菩提云覺，智所求果。薩埵有情，悲所度生。故《攝論》中無性釋士。依四弘誓，語名菩薩。以彼二種俱屬於境，名菩薩者，是有財釋。又復覺者是所求果，言有情者目能求人，求菩提之有情名為菩薩。又復菩提正是所求，言薩埵者此云勇猛，不憚時處求大菩提，有志有能，故名菩薩。此後二解，並依《攝論》親光所釋，皆依主也。又復菩提即是般若，言薩埵者亦名方便，由此二法能利能樂一切有情，是故假者名為菩薩，亦即菩提亦即薩埵，皆持業釋。廣如《不空羂索經》也。梵云摩訶，此翻云大。薩謂薩埵，義如前釋。如《佛地論》第二云「菩薩摩訶薩者，謂諸薩埵求菩提故。」此通三乘，為簡二乘故復言大皆摩訶薩。從此第二總別讚德。文分為二：初總讚德、後別讚德。初總讚德。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：標菩薩眾也。無量無數者，依《華嚴經》第四十五，至一百四名為無數，至一百六名為無量。今此經中列雖不次，明其眾廣，是故標云無量無數。又舊經云九百萬億，此中但言無量無數，表其眾多何必彼數。菩薩摩訶薩者，梵云菩提薩埵，此中略云菩薩。梵云菩提，此翻為覺。梵云薩埵，此云有情。菩薩之行略有二門：一者自利，大智為先；二者利他，大悲為首。菩提云覺，智所求果。薩埵有情，悲所度生。故《攝論》中無性釋士。依四弘誓，語名菩薩。以彼二種俱屬於境，名菩薩者，是有財釋。又復覺者是所求果，言有情者目能求人，求菩提之有情名為菩薩。又復菩提正是所求，言薩埵者此云勇猛，不憚時處求大菩提，有志有能，故名菩薩。此後二解，並依《攝論》親光所釋，皆依主也。又復菩提即是般若，言薩埵者亦名方便，由此二法能利能樂一切有情，是故假者名為菩薩，亦即菩提亦即薩埵，皆持業釋。廣如《不空羂索經》也。梵云摩訶，此翻云大。薩謂薩埵，義如前釋。如《佛地論》第二云「菩薩摩訶薩者，謂諸薩埵求菩提故。」此通三乘，為簡二乘故復言大皆摩訶薩。從此第二總別讚德。文分為二：初總讚德、後別讚德。初總讚德。其義者何？

經：實智平等永斷惑障，方便善巧起大行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：實智平等永斷惑障，方便善巧起大行願。

解曰：總讚二智也。上之兩句明自利智，下之兩句明利他智。然此二智各有二名，如文應悉。言實智者，根本智也。實謂真如體不遷變，證實之智名為實智。言平等者，無高下故。永斷惑障者，惑謂煩惱，障謂二障。分別起者，初地見道種永斷故，俱生二障十地分除，至金剛定方永斷故，由初二障說永斷言，若後二障至果方盡。言方便者是後得智，雖達依他如幻如焰，大悲拔濟不捨有情，種種利他名為方便。言善巧者，所化之境善應根宜，能化之心巧能不住。起大行願者，發起廣大殊勝行願也。謂諸菩薩七地已前達俗證真智不俱起，所有行願或定或散，多於後得功用修行。雖八地後俱緣真俗，任運修行不假功用，約其義類亦是後得。故此通說起行願矣。又解：正體後得俱名實智，能緣真俗二實境故。其加行智名為方便，以能引生正覺智故。義雖不違，今取前解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：總讚二智也。上之兩句明自利智，下之兩句明利他智。然此二智各有二名，如文應悉。言實智者，根本智也。實謂真如體不遷變，證實之智名為實智。言平等者，無高下故。永斷惑障者，惑謂煩惱，障謂二障。分別起者，初地見道種永斷故，俱生二障十地分除，至金剛定方永斷故，由初二障說永斷言，若後二障至果方盡。言方便者是後得智，雖達依他如幻如焰，大悲拔濟不捨有情，種種利他名為方便。言善巧者，所化之境善應根宜，能化之心巧能不住。起大行願者，發起廣大殊勝行願也。謂諸菩薩七地已前達俗證真智不俱起，所有行願或定或散，多於後得功用修行。雖八地後俱緣真俗，任運修行不假功用，約其義類亦是後得。故此通說起行願矣。又解：正體後得俱名實智，能緣真俗二實境故。其加行智名為方便，以能引生正覺智故。義雖不違，今取前解。

從此第二別讚德者，十地不同，文分為十。且初地相，其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第二別讚德者，十地不同，文分為十。且初地相，其義者何？

經：以四攝法饒益有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以四攝法饒益有情。

解曰：讚無貪行。菩薩濟物得同體悲，正利他時即為自利，不見離自別有利他。四攝法者，攝有情故。《成實論》云「一者布施，衣食等物攝取眾生。二者愛語，隨意語言取彼意故。三者利行，為他求利助成他事。四者同事，如共一船憂喜同故。」又《大品經》云「財法二種攝取眾生，名為布施。六波羅蜜為眾生說，名為愛語。教化眾生令行六度，名為利行。以神通力種種變化入五趣中，與諸眾生同其事業，名為同事。」此四攝法業用云何？如《莊嚴論》第八頌云「令器及令信，令行亦令解。如是作四事，次第四攝業。」准長行釋，布施能令於法成器，由隨順彼堪受法故。愛語能令於法起信，由教法義彼疑斷故。利行能令於法起行，由能依法如法行故。同事能令彼得解脫，由行長時得饒益故。理實初地萬行皆修，此順施度故偏讚矣。次第二地其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：讚無貪行。菩薩濟物得同體悲，正利他時即為自利，不見離自別有利他。四攝法者，攝有情故。《成實論》云「一者布施，衣食等物攝取眾生。二者愛語，隨意語言取彼意故。三者利行，為他求利助成他事。四者同事，如共一船憂喜同故。」又《大品經》云「財法二種攝取眾生，名為布施。六波羅蜜為眾生說，名為愛語。教化眾生令行六度，名為利行。以神通力種種變化入五趣中，與諸眾生同其事業，名為同事。」此四攝法業用云何？如《莊嚴論》第八頌云「令器及令信，令行亦令解。如是作四事，次第四攝業。」准長行釋，布施能令於法成器，由隨順彼堪受法故。愛語能令於法起信，由教法義彼疑斷故。利行能令於法起行，由能依法如法行故。同事能令彼得解脫，由行長時得饒益故。理實初地萬行皆修，此順施度故偏讚矣。次第二地其義者何？

經：四無量心普覆一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：四無量心普覆一切。

解曰：讚無嗔行。菩薩利生怨親平等，為不請友普覆一切。四無量者，慈悲喜捨。言無量者，如《婆沙論》八十一云「如是四種，是諸賢聖廣遊戲處。復次此四能緣無量有情為境，生無量福、引無量果，故名無量。」《顯揚論》云「廣故大故、無量故，遍緣一方乃至十方無量無邊外器世間有情世間，故名無量。」慈等義者，《俱舍論》云「慈名與樂，悲名拔苦，喜名欣慰，捨名平等。」又《成實論》「慈名與嗔相違善心，悲名與惱相違善心，喜名嫉妬相違善心。此三皆是慈心差別，令三平等故名為捨。」又《顯揚論》「慈無量者，於彼無苦無樂眾生欲施樂具。悲無量者，於苦眾生欲拔苦具。喜無量者，於樂眾生隨喜彼樂。捨無量者，謂捨俱心不染意樂。」辨其體者，如《婆沙論》，慈悲二種自有兩說。有說：俱以無嗔為體。慈能對治斷物命嗔，悲謂對治捶打之嗔。有說：慈以無嗔為體，悲以不害善根為體，對治害故。喜亦二說。有說：喜以善根為體。有說：喜以欣為自性。捨以無貪善根為體，相應助伴皆五蘊性。又《成實論》，此四無量皆是慧性。大乘《雜集》，四種皆以定慧二法及彼相應諸心心法以為自性。又《顯揚》云「慈以無嗔善根為體，悲以不害善根為體，喜以不嫉善根為體，捨以無貪無嗔為體，皆是憐愍眾生法故。」慈唯無嗔，悲喜二種無嗔一分，捨以無貪無嗔一分相應眷屬皆為體也。小乘此四但是觀門，菩薩利他四皆實行。次第三地，其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：讚無嗔行。菩薩利生怨親平等，為不請友普覆一切。四無量者，慈悲喜捨。言無量者，如《婆沙論》八十一云「如是四種，是諸賢聖廣遊戲處。復次此四能緣無量有情為境，生無量福、引無量果，故名無量。」《顯揚論》云「廣故大故、無量故，遍緣一方乃至十方無量無邊外器世間有情世間，故名無量。」慈等義者，《俱舍論》云「慈名與樂，悲名拔苦，喜名欣慰，捨名平等。」又《成實論》「慈名與嗔相違善心，悲名與惱相違善心，喜名嫉妬相違善心。此三皆是慈心差別，令三平等故名為捨。」又《顯揚論》「慈無量者，於彼無苦無樂眾生欲施樂具。悲無量者，於苦眾生欲拔苦具。喜無量者，於樂眾生隨喜彼樂。捨無量者，謂捨俱心不染意樂。」辨其體者，如《婆沙論》，慈悲二種自有兩說。有說：俱以無嗔為體。慈能對治斷物命嗔，悲謂對治捶打之嗔。有說：慈以無嗔為體，悲以不害善根為體，對治害故。喜亦二說。有說：喜以善根為體。有說：喜以欣為自性。捨以無貪善根為體，相應助伴皆五蘊性。又《成實論》，此四無量皆是慧性。大乘《雜集》，四種皆以定慧二法及彼相應諸心心法以為自性。又《顯揚》云「慈以無嗔善根為體，悲以不害善根為體，喜以不嫉善根為體，捨以無貪無嗔為體，皆是憐愍眾生法故。」慈唯無嗔，悲喜二種無嗔一分，捨以無貪無嗔一分相應眷屬皆為體也。小乘此四但是觀門，菩薩利他四皆實行。次第三地，其義者何？

經：三明鑒達，得五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三明鑒達，得五神通。

解曰：讚具德行。此地菩薩正斷無明，勝定相應具通明故。三明鑒達者，舊云：一宿命明、二天眼明、三漏盡明。依《婆沙論》一百一云「一宿住隨念智證明，通達解了前際法故。二死生智證明，通達解了後際法故。三漏盡智證明，通達解了涅槃性故。」鑒體是慧，目能照心。達為了達，即所觀境。治三際愚，故云鑒達。依《俱舍論》出三明體，前二有漏是俗智性；後通無漏，謂以六智或十智性。依《瑜伽論》三皆無漏，前二後得，後根本智。得五神通者，依《婆沙論》，於自所緣無倒了達，妙用不礙無所擁滯，故名神通。一神境智證通，神謂等持，境謂行化，智證神境無滯名通。二天眼智證通，殊勝名天，色界大造淨色眼根，智是眼識相應之慧，遠見無礙名天眼通。三天耳智證通，色界大造淨色耳根，智是耳識相應之慧，遠聞無礙名天耳通。四他心智證通，知他心故名他心智。若就根本，知心非所、知所非心；此就加行，名他心通。五宿住隨念智證通，於宿住事隨所憶念。謂憶前念漸次逆觀，乃至能憶中有初心名加行滿。根本成時，能憶過去某處某姓彼彼類身種種事業，名為宿住。謂彼聚心雖有多法而念力勝，智隨念力而能知彼，故名隨念。智證宿住無擁名通。明五體者，依《俱舍論》，此之五通，解脫道攝，慧為其體。神境、天眼、天耳、宿住四皆俗智，唯是有漏。他心智通，五智為體，謂法、類、道、世、俗，他心通漏無漏以為體故。所依地者，於無色界觀滅止增。五通必依止觀均地，准四根本，近分地無。依《顯揚論》，五通皆以定慧二法及彼相應而為其體，是後得智，唯無漏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：讚具德行。此地菩薩正斷無明，勝定相應具通明故。三明鑒達者，舊云：一宿命明、二天眼明、三漏盡明。依《婆沙論》一百一云「一宿住隨念智證明，通達解了前際法故。二死生智證明，通達解了後際法故。三漏盡智證明，通達解了涅槃性故。」鑒體是慧，目能照心。達為了達，即所觀境。治三際愚，故云鑒達。依《俱舍論》出三明體，前二有漏是俗智性；後通無漏，謂以六智或十智性。依《瑜伽論》三皆無漏，前二後得，後根本智。得五神通者，依《婆沙論》，於自所緣無倒了達，妙用不礙無所擁滯，故名神通。一神境智證通，神謂等持，境謂行化，智證神境無滯名通。二天眼智證通，殊勝名天，色界大造淨色眼根，智是眼識相應之慧，遠見無礙名天眼通。三天耳智證通，色界大造淨色耳根，智是耳識相應之慧，遠聞無礙名天耳通。四他心智證通，知他心故名他心智。若就根本，知心非所、知所非心；此就加行，名他心通。五宿住隨念智證通，於宿住事隨所憶念。謂憶前念漸次逆觀，乃至能憶中有初心名加行滿。根本成時，能憶過去某處某姓彼彼類身種種事業，名為宿住。謂彼聚心雖有多法而念力勝，智隨念力而能知彼，故名隨念。智證宿住無擁名通。明五體者，依《俱舍論》，此之五通，解脫道攝，慧為其體。神境、天眼、天耳、宿住四皆俗智，唯是有漏。他心智通，五智為體，謂法、類、道、世、俗，他心通漏無漏以為體故。所依地者，於無色界觀滅止增。五通必依止觀均地，准四根本，近分地無。依《顯揚論》，五通皆以定慧二法及彼相應而為其體，是後得智，唯無漏故。

問：前說三明即言漏盡，六通之內何乃闕無？答：約自地辨故說三明，後地通論無漏盡矣。次第四地，其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前說三明即言漏盡，六通之內何乃闕無？答：約自地辨故說三明，後地通論無漏盡矣。次第四地，其義者何？

經：修習無邊菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：修習無邊菩提分法。

解曰：讚修習行。言無邊者，修行數習廣無邊故。菩提分法者，菩提云覺正是所求。分者因也，亦支分義。三十七法順趣菩提，菩提之分名菩提分。三十七者，《華嚴經》云「此地菩薩觀於內外身受心法，勤勇念知除世貪愛；復次修行未生已生惡不善法勤令斷故，未生已生於諸善法勤令增廣；復次修行欲勤心觀成就神足；復次修行信根進根念根定根慧根、信力進力念力定力慧力；復次修行念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、輕安覺分、定覺分、捨覺分；復次修行正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。」三十七也。出此體者，《俱舍》二十五頌云「此實事唯十」，謂慧、勤、定、信、念、喜、捨、輕安及戒、尋為體。且慧攝八，謂四念住、慧根、慧力、擇法覺支、正見，以慧為體。勤亦攝八，謂四正斷、精進根、精進力、精進覺支、正精進，以勤為體。定亦攝八，謂四神足、定根、定力、定覺支、正定，以定為體。信但攝二，謂信根、信力，以信為體。念唯攝四，謂念根、念力、念覺支、正念，以念為體。喜唯攝一，謂喜覺支，以喜為體。捨唯攝一，謂捨覺支，行捨為體，非受捨也。輕安攝一，謂輕安覺支，以輕安為體。戒但攝三，謂正語、正業、正命，以戒為體。尋唯攝一，謂正思惟，以尋為體。故三十七，體唯有十。修習此觀二利行者，如《華嚴》云「皆為不捨一切眾生，乃至安住一切智智。」次第五地，其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：讚修習行。言無邊者，修行數習廣無邊故。菩提分法者，菩提云覺正是所求。分者因也，亦支分義。三十七法順趣菩提，菩提之分名菩提分。三十七者，《華嚴經》云「此地菩薩觀於內外身受心法，勤勇念知除世貪愛；復次修行未生已生惡不善法勤令斷故，未生已生於諸善法勤令增廣；復次修行欲勤心觀成就神足；復次修行信根進根念根定根慧根、信力進力念力定力慧力；復次修行念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、輕安覺分、定覺分、捨覺分；復次修行正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。」三十七也。出此體者，《俱舍》二十五頌云「此實事唯十」，謂慧、勤、定、信、念、喜、捨、輕安及戒、尋為體。且慧攝八，謂四念住、慧根、慧力、擇法覺支、正見，以慧為體。勤亦攝八，謂四正斷、精進根、精進力、精進覺支、正精進，以勤為體。定亦攝八，謂四神足、定根、定力、定覺支、正定，以定為體。信但攝二，謂信根、信力，以信為體。念唯攝四，謂念根、念力、念覺支、正念，以念為體。喜唯攝一，謂喜覺支，以喜為體。捨唯攝一，謂捨覺支，行捨為體，非受捨也。輕安攝一，謂輕安覺支，以輕安為體。戒但攝三，謂正語、正業、正命，以戒為體。尋唯攝一，謂正思惟，以尋為體。故三十七，體唯有十。修習此觀二利行者，如《華嚴》云「皆為不捨一切眾生，乃至安住一切智智。」次第五地，其義者何？

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷上一終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷上一終

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷上二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷上二

經：工巧妓藝超諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：工巧妓藝超諸世間。

解曰：讚方便行。此地菩薩修諸諦觀，為利有情作工巧等。《俱舍論》云「起工巧心唯是意識。作工巧處有其二種：一身工，巧四塵為體。二語工巧，五塵為體。」言技藝者，謂業藝也。工巧技藝超過世間，皆為引攝諸眾生故。如《華嚴》云「此地菩薩為欲利益諸眾生故，世間妓藝靡不該習，所謂善解文字算數圖畫印璽、地水火風種種諸論。咸悉通達，乃至不為世間善根所傾動故。」次第六地，其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：讚方便行。此地菩薩修諸諦觀，為利有情作工巧等。《俱舍論》云「起工巧心唯是意識。作工巧處有其二種：一身工，巧四塵為體。二語工巧，五塵為體。」言技藝者，謂業藝也。工巧技藝超過世間，皆為引攝諸眾生故。如《華嚴》云「此地菩薩為欲利益諸眾生故，世間妓藝靡不該習，所謂善解文字算數圖畫印璽、地水火風種種諸論。咸悉通達，乃至不為世間善根所傾動故。」次第六地，其義者何？

經：深入緣生空無相願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：深入緣生空無相願。

解曰：上句緣生，下句辨觀。言深入者，是智證也。言緣生者，緣謂眾緣，生者起也，諸有為法皆從緣生。今此所明十二因緣，下廣明矣。空無相願者，依緣辨觀，如《華嚴經》緣生下云「此地菩薩觀諸緣起，知無我人了無自性空無作受者，得空解脫門。觀諸有支皆自性滅，畢竟解脫無少生相，得無相解脫門。如是入空無相已，無有願求，大悲為首教化眾生，得無願解脫門。乃至菩薩住現前地，得入百千空無相願三三昧門皆現前故。」次第七地，其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：上句緣生，下句辨觀。言深入者，是智證也。言緣生者，緣謂眾緣，生者起也，諸有為法皆從緣生。今此所明十二因緣，下廣明矣。空無相願者，依緣辨觀，如《華嚴經》緣生下云「此地菩薩觀諸緣起，知無我人了無自性空無作受者，得空解脫門。觀諸有支皆自性滅，畢竟解脫無少生相，得無相解脫門。如是入空無相已，無有願求，大悲為首教化眾生，得無願解脫門。乃至菩薩住現前地，得入百千空無相願三三昧門皆現前故。」次第七地，其義者何？

經：出入滅定，示現難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：出入滅定，示現難量。

解云：讚自在行。言出入者，謂即滅定出入之心。言滅定者，明此菩薩無漏滅心寂然不起似涅槃故。如《瑜伽論》云「住滅定者，身語心行無不皆滅。」下廣明也。示現難量者，明此菩薩示現隨類隱顯難量。如《華嚴》云「此地菩薩，三昧智力以大方便，雖示現生死而恒住涅槃，雖眷屬圍繞而常樂遠離，雖以願力三界受生不為世法之所染污。」次第八地，其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解云：讚自在行。言出入者，謂即滅定出入之心。言滅定者，明此菩薩無漏滅心寂然不起似涅槃故。如《瑜伽論》云「住滅定者，身語心行無不皆滅。」下廣明也。示現難量者，明此菩薩示現隨類隱顯難量。如《華嚴》云「此地菩薩，三昧智力以大方便，雖示現生死而恒住涅槃，雖眷屬圍繞而常樂遠離，雖以願力三界受生不為世法之所染污。」次第八地，其義者何？

經：摧伏魔怨，雙照二諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：摧伏魔怨，雙照二諦。

解曰：梵云魔羅，此云害者，害人善品故名魔怨。魔別不同，有其四種。如《佛地論》第一云「煩惱、蘊、死及以天魔。煩惱魔者，謂一百二十八煩惱并隨煩惱。蘊魔者，謂五取蘊。死魔者，謂有漏內法諸無常相。天魔者，謂欲界第六自在天子。如是四種皆能損害諸善法故。四中初一是生死因，後一天魔是生死緣，蘊死二魔是生死果，異熟士用自相害故。」言摧伏者，如《智度論》二十五云「是諸菩薩得菩薩道破煩惱魔，即真見道分別二障，魔怨破也。得法身故能破蘊魔，得法身道能破死魔。」然於初地法身及道亦能少分破蘊；死魔，成佛初心方能永破。故《佛地》云「由是四魔，生諸怖畏。如來永離四種魔故。」不動三昧能破天魔，今第八地名為不動，初入此地則破天魔，故說此地永摧伏矣。雙照二諦者，於真俗境智俱雙照，下廣明也。次第九地，其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：梵云魔羅，此云害者，害人善品故名魔怨。魔別不同，有其四種。如《佛地論》第一云「煩惱、蘊、死及以天魔。煩惱魔者，謂一百二十八煩惱并隨煩惱。蘊魔者，謂五取蘊。死魔者，謂有漏內法諸無常相。天魔者，謂欲界第六自在天子。如是四種皆能損害諸善法故。四中初一是生死因，後一天魔是生死緣，蘊死二魔是生死果，異熟士用自相害故。」言摧伏者，如《智度論》二十五云「是諸菩薩得菩薩道破煩惱魔，即真見道分別二障，魔怨破也。得法身故能破蘊魔，得法身道能破死魔。」然於初地法身及道亦能少分破蘊；死魔，成佛初心方能永破。故《佛地》云「由是四魔，生諸怖畏。如來永離四種魔故。」不動三昧能破天魔，今第八地名為不動，初入此地則破天魔，故說此地永摧伏矣。雙照二諦者，於真俗境智俱雙照，下廣明也。次第九地，其義者何？

經：法眼普見知眾生根，四無礙解演說無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：法眼普見知眾生根，四無礙解演說無畏。

解曰：法眼普見者，法謂軌持，通真俗境。眼謂淨慧，照諸有情，隨其種性悉能知故。四無礙解者，《攝大乘論》無性釋云「由法無礙自在了知一切法句，由義無礙自在通達一切義理，由詞無礙自在分別一切言詞，由辨無礙遍於十方隨其所冥自在辨說。通以定慧及彼相應心心所法為自性故。」演說無畏者，謂此菩薩法眼能見上中下根，四無礙解當根演說。言無畏者，依《智度論》二十四云「四無所畏菩薩有否？答曰：有之。一者聞持無畏，諸陀羅尼憶念不忘，在眾說法無所畏故。二者解脫無畏，一切法藥悉能分別，知眾生根，隨應說法無所畏故。三者處眾無畏，十方有來問難我者，在大眾中說法無畏。四者答難無畏，恣一切之來問難者，一一皆答能斷疑惑，在大眾中說法無畏。由具此四得自在故。」如《華嚴經》三十八云「此地菩薩得無礙智、得如來妙法藏，作大法師。得四無礙陀羅尼門，以百萬阿僧祇善巧音聲而演說法故。」次第十地，其義者何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：法眼普見者，法謂軌持，通真俗境。眼謂淨慧，照諸有情，隨其種性悉能知故。四無礙解者，《攝大乘論》無性釋云「由法無礙自在了知一切法句，由義無礙自在通達一切義理，由詞無礙自在分別一切言詞，由辨無礙遍於十方隨其所冥自在辨說。通以定慧及彼相應心心所法為自性故。」演說無畏者，謂此菩薩法眼能見上中下根，四無礙解當根演說。言無畏者，依《智度論》二十四云「四無所畏菩薩有否？答曰：有之。一者聞持無畏，諸陀羅尼憶念不忘，在眾說法無所畏故。二者解脫無畏，一切法藥悉能分別，知眾生根，隨應說法無所畏故。三者處眾無畏，十方有來問難我者，在大眾中說法無畏。四者答難無畏，恣一切之來問難者，一一皆答能斷疑惑，在大眾中說法無畏。由具此四得自在故。」如《華嚴經》三十八云「此地菩薩得無礙智、得如來妙法藏，作大法師。得四無礙陀羅尼門，以百萬阿僧祇善巧音聲而演說法故。」次第十地，其義者何。

經：十力妙智雷震法音，近無等等金剛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十力妙智雷震法音，近無等等金剛三昧。

解曰：讚滿足行。十力妙智雷震法音者，佛果十力處非處等，此地菩薩分得彼故。然《智度論》二十四云「佛有十力，菩薩有否？答曰：有。一者一切智心堅深窂固力。二者具足大慈力，不捨一切眾生故。三者具足大悲力，不須一切供養恭敬故。四者大精進力，勤求一切佛法心不厭故。五者禪定力，一心慧行威儀不壞故。六者具足智慧力，斷一切憶想分別戲論故。七者不厭生死力，成就一切眾生故。八者無生法忍力，觀一切法實相故。九者解脫力，入空無相無作解脫故。十者具足無礙智力，深法自在知諸眾生心行所起故。」然此十力，於十地中各一隨增。三德別者，五禪定力、六智慧力、八無生力、九解脫力，此之四力皆是自利，攝散斷妄為斷德因，正觀解脫為智德因。二大慈力、三大悲力、七不厭生死力、十無礙智力，此之四力恩德利他。慈悲二力能度之心，七、十二力所度之境。四精進力通其二利。故此十力定慧為性，相應眷屬俱為體矣。具十智力，妙應根宜演說正法，其由雷震。如《華嚴》三十九云「此地菩薩以自願力，起大悲雲震大法雷，通明無畏以為雷光，福德智慧而為密雲，現種種身普遍十方演說法故。」近無等等金剛三昧者，歎近果德。佛比菩薩名為無等，佛佛道齊故名為等，此第十地名為近也。金剛三昧者，最後勝定，勝用堅固名金剛定。故一近字通用及定。上來十段別讚十地。又者後地必具前德，此上通讚亦不相違。從此第三結讚成就。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：讚滿足行。十力妙智雷震法音者，佛果十力處非處等，此地菩薩分得彼故。然《智度論》二十四云「佛有十力，菩薩有否？答曰：有。一者一切智心堅深窂固力。二者具足大慈力，不捨一切眾生故。三者具足大悲力，不須一切供養恭敬故。四者大精進力，勤求一切佛法心不厭故。五者禪定力，一心慧行威儀不壞故。六者具足智慧力，斷一切憶想分別戲論故。七者不厭生死力，成就一切眾生故。八者無生法忍力，觀一切法實相故。九者解脫力，入空無相無作解脫故。十者具足無礙智力，深法自在知諸眾生心行所起故。」然此十力，於十地中各一隨增。三德別者，五禪定力、六智慧力、八無生力、九解脫力，此之四力皆是自利，攝散斷妄為斷德因，正觀解脫為智德因。二大慈力、三大悲力、七不厭生死力、十無礙智力，此之四力恩德利他。慈悲二力能度之心，七、十二力所度之境。四精進力通其二利。故此十力定慧為性，相應眷屬俱為體矣。具十智力，妙應根宜演說正法，其由雷震。如《華嚴》三十九云「此地菩薩以自願力，起大悲雲震大法雷，通明無畏以為雷光，福德智慧而為密雲，現種種身普遍十方演說法故。」近無等等金剛三昧者，歎近果德。佛比菩薩名為無等，佛佛道齊故名為等，此第十地名為近也。金剛三昧者，最後勝定，勝用堅固名金剛定。故一近字通用及定。上來十段別讚十地。又者後地必具前德，此上通讚亦不相違。從此第三結讚成就。其義者何？

經：如是功德皆悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如是功德皆悉具足。

解曰：如前功德菩薩具矣。從此第四在家諸聖眾。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如前功德菩薩具矣。從此第四在家諸聖眾。其義者何？

經：復有無量優婆塞眾、優婆夷眾，皆見聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有無量優婆塞眾、優婆夷眾，皆見聖諦。

解曰：舊經據人分為二眾。此皆近事，經合為一。言無量者，標眾廣也。優婆塞眾優婆夷眾者，彰其類也。此順古譯，言說訛略也。慈恩三藏所譯諸經皆云鄔婆索迦、鄔波斯迦。鄔婆云近，迦云事也。索是男聲，斯是女聲，以男女聲辨其類別。《順正理論》三十七云「依何義說鄔波索迦？彼先歸依佛法僧寶，親近承事所尊重師，護尸羅故。或能習近如理所為，壞惡業故。或能近事，佛為師故。分同諸佛得淨尸羅，善意樂故。」淨尸羅者，在家五戒：三護身業，一護語業，後一通護身語三業。前四性戒，後一遮戒，俱表無表以為自體。有宗表業謂身語二，無表從表，無見無對法處色故。《成實》表業身語為體，無表即彼不相應行，非色心故。大乘表業謂即是思，無表則依勝思種上假立，非實法處攝故。由具戒德，堪可親近承事比丘及比丘尼，是故名為近事男女。故《婆沙》云「親近承事，諸善士故。」皆見聖諦者，讚聖德也，明在家皆證諦也。見體即是無漏淨慧，聖諦即是苦等四諦。從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境生無漏法，名苦法智忍。如是乃至第十五念，道類智忍皆名見諦。此所斷者，如《佛地論》第一云「已斷見道一百一十二種煩惱，即名初果。」其實無學亦皆見諦，今依初見立見諦名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：舊經據人分為二眾。此皆近事，經合為一。言無量者，標眾廣也。優婆塞眾優婆夷眾者，彰其類也。此順古譯，言說訛略也。慈恩三藏所譯諸經皆云鄔婆索迦、鄔波斯迦。鄔婆云近，迦云事也。索是男聲，斯是女聲，以男女聲辨其類別。《順正理論》三十七云「依何義說鄔波索迦？彼先歸依佛法僧寶，親近承事所尊重師，護尸羅故。或能習近如理所為，壞惡業故。或能近事，佛為師故。分同諸佛得淨尸羅，善意樂故。」淨尸羅者，在家五戒：三護身業，一護語業，後一通護身語三業。前四性戒，後一遮戒，俱表無表以為自體。有宗表業謂身語二，無表從表，無見無對法處色故。《成實》表業身語為體，無表即彼不相應行，非色心故。大乘表業謂即是思，無表則依勝思種上假立，非實法處攝故。由具戒德，堪可親近承事比丘及比丘尼，是故名為近事男女。故《婆沙》云「親近承事，諸善士故。」皆見聖諦者，讚聖德也，明在家皆證諦也。見體即是無漏淨慧，聖諦即是苦等四諦。從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境生無漏法，名苦法智忍。如是乃至第十五念，道類智忍皆名見諦。此所斷者，如《佛地論》第一云「已斷見道一百一十二種煩惱，即名初果。」其實無學亦皆見諦，今依初見立見諦名。

問：經言見諦但是總明，理實在家得何等果？答：在家容得前之三果，阿羅漢果唯是出家。設第三果，生於邊國無佛法處；證第四果，鬢髮自落作沙門相。如《婆沙》說。此經列眾無學先明，近事眾中但言見諦，既無遮表容有前三。何理知然？如次經云「即問寶蓋、無垢稱等諸優婆塞」。此等居士尚是應現大菩薩眾，於中三果豈不得哉？從此第五在家七賢眾。於中分三。且初第一標數辨類。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：經言見諦但是總明，理實在家得何等果？答：在家容得前之三果，阿羅漢果唯是出家。設第三果，生於邊國無佛法處；證第四果，鬢髮自落作沙門相。如《婆沙》說。此經列眾無學先明，近事眾中但言見諦，既無遮表容有前三。何理知然？如次經云「即問寶蓋、無垢稱等諸優婆塞」。此等居士尚是應現大菩薩眾，於中三果豈不得哉？從此第五在家七賢眾。於中分三。且初第一標數辨類。其義者何？

經：復有無量修七賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有無量修七賢行。

解曰：言無量者，彰眾廣也。修七賢行者，修謂進修，賢謂賢善亦賢和也。賢位有七，名七賢矣。其七者何？一者五停心觀。由諸有情機類有五，謂貪、嗔、癡、慢及尋思。停止其心，當病設藥隨應治斷，名五停心。《順正理論》五十九云「諸有情類行別眾多，故入修門依二門入：一不淨觀、二持息念。」如《瑜伽》三十，依聲聞地略引兩門：一明遠離、二別對治。明遠離者，如彼論云「先當修習遠離圓滿。此有二種：一身遠離，不與在家出家二眾共相雜住，獨處閑靜。二心遠離，遠離一切染污無記所有作意，修習諸善能引義利定地作意。」別對治者，一者勤修不淨觀，如理作意知實不淨深可厭逆，尋思內身種種不淨、外諸死屍或男或女親怨中庸或劣中勝少中老年，取彼相已若屍青瘀膿爛虫蛆膖脹爛壞種種勝解，狐狼等食支節分散，是名尋思修不淨觀，能為貪欲厭離對治故。二者勤修慈愍觀。由欲利益安樂於諸有情，作意與樂發起勝解，是慈愍相。復應思擇親品怨品此中庸品，我於怨品當應與樂。何以故？此中都無嗔罵打弄故。世尊言：「如是有情，無始世來經歷生死長時流轉，更互或為父母兄弟姊妹師友。」皆當發起平等性心，利益安樂與樂勝解，是名尋思修慈愍觀，能離嗔恚故。三者勤修緣起觀，能正了知十有二支，如是一切緣生諸行，無不皆是本無今有、生已散滅。是故前後皆是無常，皆是生老病死法故，其性是苦不自有故。中間十支不可得故性空無我，是名尋思緣起相觀，能離愚癡故。四者勤修界差別觀，謂正尋思地等六界，地為堅相、水為濕相、火為煖相、風為動相、空虛空相、識了別相。此一切相以要言之，皆是無常苦空無我，由界差別所合成身，發起高慢便為顛倒。如是六界為所依故，筋骨血肉眾緣和合圍遶虛空，施設言論假名為身。若於如是界差別觀善修善習善多修習，是名尋思界差別觀，能離憍慢故。五者勤修阿那波那觀，能正了知於入出息所緣境界，繫心了達無忘明記。若風入內名為入息，若風出外名為出息，此入出息及所依止皆是無常。此中都無持息入者持息出者，從因緣生假設言論。若於如是入出息念善多修習，能離尋思故。下總結云：如是依止淨行所緣尋思觀已，數數於內令心寂靜，數數復於如所尋思以勝觀行審諦伺察，由定為依慧得清淨，由慧為依定得增長，是故名為五停心觀。二者別想念住。《正理》六十云「以自相共相觀身受心法，一一別觀修四念住。一身念住觀自相者，謂觀於身從眼至觸十處自性皆不淨故，能治淨倒。二受念住觀自相者，唯受自性，性自苦故，能治樂倒。三心念住觀自相者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言無量者，彰眾廣也。修七賢行者，修謂進修，賢謂賢善亦賢和也。賢位有七，名七賢矣。其七者何？一者五停心觀。由諸有情機類有五，謂貪、嗔、癡、慢及尋思。停止其心，當病設藥隨應治斷，名五停心。《順正理論》五十九云「諸有情類行別眾多，故入修門依二門入：一不淨觀、二持息念。」如《瑜伽》三十，依聲聞地略引兩門：一明遠離、二別對治。明遠離者，如彼論云「先當修習遠離圓滿。此有二種：一身遠離，不與在家出家二眾共相雜住，獨處閑靜。二心遠離，遠離一切染污無記所有作意，修習諸善能引義利定地作意。」別對治者，一者勤修不淨觀，如理作意知實不淨深可厭逆，尋思內身種種不淨、外諸死屍或男或女親怨中庸或劣中勝少中老年，取彼相已若屍青瘀膿爛虫蛆膖脹爛壞種種勝解，狐狼等食支節分散，是名尋思修不淨觀，能為貪欲厭離對治故。二者勤修慈愍觀。由欲利益安樂於諸有情，作意與樂發起勝解，是慈愍相。復應思擇親品怨品此中庸品，我於怨品當應與樂。何以故？此中都無嗔罵打弄故。世尊言：「如是有情，無始世來經歷生死長時流轉，更互或為父母兄弟姊妹師友。」皆當發起平等性心，利益安樂與樂勝解，是名尋思修慈愍觀，能離嗔恚故。三者勤修緣起觀，能正了知十有二支，如是一切緣生諸行，無不皆是本無今有、生已散滅。是故前後皆是無常，皆是生老病死法故，其性是苦不自有故。中間十支不可得故性空無我，是名尋思緣起相觀，能離愚癡故。四者勤修界差別觀，謂正尋思地等六界，地為堅相、水為濕相、火為煖相、風為動相、空虛空相、識了別相。此一切相以要言之，皆是無常苦空無我，由界差別所合成身，發起高慢便為顛倒。如是六界為所依故，筋骨血肉眾緣和合圍遶虛空，施設言論假名為身。若於如是界差別觀善修善習善多修習，是名尋思界差別觀，能離憍慢故。五者勤修阿那波那觀，能正了知於入出息所緣境界，繫心了達無忘明記。若風入內名為入息，若風出外名為出息，此入出息及所依止皆是無常。此中都無持息入者持息出者，從因緣生假設言論。若於如是入出息念善多修習，能離尋思故。下總結云：如是依止淨行所緣尋思觀已，數數於內令心寂靜，數數復於如所尋思以勝觀行審諦伺察，由定為依慧得清淨，由慧為依定得增長，是故名為五停心觀。二者別想念住。《正理》六十云「以自相共相觀身受心法，一一別觀修四念住。一身念住觀自相者，謂觀於身從眼至觸十處自性皆不淨故，能治淨倒。二受念住觀自相者，唯受自性，性自苦故，能治樂倒。三心念住觀自相者

，唯心自性，性自無常，能治常倒。四法念住觀自相者，唯法自性，性空無我，能治我倒。觀共相者，身受心法與餘有為俱無常性，與餘有漏俱是苦性，與一切法空無我性。」此四念住以慧為體，相應俱有具五蘊性。三者總相念住。如《正理》云「雜緣法念住。總觀一切身受心法，所謂非常苦空非我。如是熟修智及定已，便能安立順諦現觀。」四者煖善根。如《正理》云「順決擇分初善根起名為煖法。如鑽火位初煖相生，法與煖同故名煖法。」此善根起分位長故，能具觀察四聖諦境，由此具修十六行相觀苦諦等，如次當悉。住空閑者修習此煖，下中上品漸次增進，觀察諸有恒為猛盛焰所焚燒，於三寶中信上首故。五者頂善根。如《正理》云「總緣共相法念住差別。頂聲顯此是最勝處，謂色界攝。四善根中可動二中，下者名煖、上者名頂。此境行相與煖法同，謂觀四諦修十六行，下中上品漸次增長，緣三寶信多現行故。」六者忍善根。如《正理》云「總緣共相法念住差別，於四諦理能忍可中此最勝故、無退墮故。」然此忍法有下中上，下品忍位具八類心，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名下品心，如是次觀色無色，苦集滅道諦亦如是觀，成八類心，名下品忍。中忍減略行相所緣，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦，乃至具足以四行相觀欲界道，於上界道減一行相，從此名曰中品忍初。漸減漸略，唯以二心觀欲界苦，名中品忍。上忍唯觀欲界苦諦修一行相，唯一剎那，此善根起不相續故，名上品忍。七者世第一善根。上忍無間有修所成，初開聖道門，世間功德中勝，此即說名世第一法。此有漏故名為世間，是最勝故名為第一。有士用力離同類因引聖道起，故名最勝。是故名為世第一法，近見道故、似見道故。唯修爾所似苦法忍，唯緣欲苦，故如是名為七賢行矣。從此第二別讚具德。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，唯心自性，性自無常，能治常倒。四法念住觀自相者，唯法自性，性空無我，能治我倒。觀共相者，身受心法與餘有為俱無常性，與餘有漏俱是苦性，與一切法空無我性。」此四念住以慧為體，相應俱有具五蘊性。三者總相念住。如《正理》云「雜緣法念住。總觀一切身受心法，所謂非常苦空非我。如是熟修智及定已，便能安立順諦現觀。」四者煖善根。如《正理》云「順決擇分初善根起名為煖法。如鑽火位初煖相生，法與煖同故名煖法。」此善根起分位長故，能具觀察四聖諦境，由此具修十六行相觀苦諦等，如次當悉。住空閑者修習此煖，下中上品漸次增進，觀察諸有恒為猛盛焰所焚燒，於三寶中信上首故。五者頂善根。如《正理》云「總緣共相法念住差別。頂聲顯此是最勝處，謂色界攝。四善根中可動二中，下者名煖、上者名頂。此境行相與煖法同，謂觀四諦修十六行，下中上品漸次增長，緣三寶信多現行故。」六者忍善根。如《正理》云「總緣共相法念住差別，於四諦理能忍可中此最勝故、無退墮故。」然此忍法有下中上，下品忍位具八類心，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名下品心，如是次觀色無色，苦集滅道諦亦如是觀，成八類心，名下品忍。中忍減略行相所緣，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦，乃至具足以四行相觀欲界道，於上界道減一行相，從此名曰中品忍初。漸減漸略，唯以二心觀欲界苦，名中品忍。上忍唯觀欲界苦諦修一行相，唯一剎那，此善根起不相續故，名上品忍。七者世第一善根。上忍無間有修所成，初開聖道門，世間功德中勝，此即說名世第一法。此有漏故名為世間，是最勝故名為第一。有士用力離同類因引聖道起，故名最勝。是故名為世第一法，近見道故、似見道故。唯修爾所似苦法忍，唯緣欲苦，故如是名為七賢行矣。從此第二別讚具德。其義者何？

經：念處、正勤、神足、根、力、八勝處、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：念處、正勤、神足、根、力、八勝處、十遍處。

解曰：如《正理論》屬七賢者。言念處者，謂四念處，身、受、心、法以慧為性，攝彼別總初業位故。言正勤者，勤斷二惡、勤修二善，精進為性，煖位增故。言神足者，欲勤心觀，以定為性，頂位增故。根謂五根。忍必不退，忍位增故。力謂五力，世第一法惑不能屈，力增勝故。此念住等具五蘊性。無覺道支，是無漏故。八勝處者，如《正理》云「一內有色想觀外色少；二內有色想觀外色多；三內無色想觀外色少；四內無色想觀外色多；內無色想觀外青黃赤白四色，足前成八。」初二勝處依初解脫，次二勝處依第二解脫，前四勝處不淨相轉，作青瘀等諸行相故。後四勝處依第四禪，緣欲可見青黃赤白清淨相轉作淨光鮮，行相轉故。此八勝處能制所緣，隨所樂觀惑終不起。能制伏境、心勝境處，故名勝處。此八俱以無貪為體，相應俱有五蘊為性。十遍處者，謂周遍觀地水火風、青黃赤白及以空識二無邊處。於一切處周遍觀察無有間隙，故名遍處。十中前八如勝處中，後四勝處謂八自性皆是無貪，若并助伴皆五蘊性。依第四禪，緣欲可見色，後二遍處如次空識，定善無色為其自性，各緣自地四蘊為境。應知此中修觀行者，從諸勝處入諸遍處，後勝前故。後四勝處雖能分別青黃赤白，而未能作無邊行相。前四邊處謂觀青等一一無邊，復思青等所依大種，故觀地等一一無邊。此所緣色由何廣大？由所依空及能緣識，故次觀後二無邊處。賢位所修勝處、遍處但為治貪，俱有漏故。從此第三結趣現觀。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如《正理論》屬七賢者。言念處者，謂四念處，身、受、心、法以慧為性，攝彼別總初業位故。言正勤者，勤斷二惡、勤修二善，精進為性，煖位增故。言神足者，欲勤心觀，以定為性，頂位增故。根謂五根。忍必不退，忍位增故。力謂五力，世第一法惑不能屈，力增勝故。此念住等具五蘊性。無覺道支，是無漏故。八勝處者，如《正理》云「一內有色想觀外色少；二內有色想觀外色多；三內無色想觀外色少；四內無色想觀外色多；內無色想觀外青黃赤白四色，足前成八。」初二勝處依初解脫，次二勝處依第二解脫，前四勝處不淨相轉，作青瘀等諸行相故。後四勝處依第四禪，緣欲可見青黃赤白清淨相轉作淨光鮮，行相轉故。此八勝處能制所緣，隨所樂觀惑終不起。能制伏境、心勝境處，故名勝處。此八俱以無貪為體，相應俱有五蘊為性。十遍處者，謂周遍觀地水火風、青黃赤白及以空識二無邊處。於一切處周遍觀察無有間隙，故名遍處。十中前八如勝處中，後四勝處謂八自性皆是無貪，若并助伴皆五蘊性。依第四禪，緣欲可見色，後二遍處如次空識，定善無色為其自性，各緣自地四蘊為境。應知此中修觀行者，從諸勝處入諸遍處，後勝前故。後四勝處雖能分別青黃赤白，而未能作無邊行相。前四邊處謂觀青等一一無邊，復思青等所依大種，故觀地等一一無邊。此所緣色由何廣大？由所依空及能緣識，故次觀後二無邊處。賢位所修勝處、遍處但為治貪，俱有漏故。從此第三結趣現觀。其義者何？

經：十六心行趣諦現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十六心行趣諦現觀。

解曰：十六心行者，依《正理論》，謂從煖法修四聖諦，於一一諦有四行相。苦諦四者，一非常行，待眾緣故；二者苦行，逼迫性故；三者空行，違我所故；四無我行，違我見故。集諦四者；一者因行；如種生牙故；二者集行；因集果現故；三者生行；令果相續故；四者緣行；令果成辦故。滅諦四者，一者滅行，諸蘊盡故；二者靜行，三毒息故；三者妙行，無眾患故；四者離行，脫眾災故。道諦四者，一者道行，通聖行故；二者如行，契正理故；三者行行，趣向涅槃故；四者出行，永超生死故。所言心者，目能緣心。所言行者，所緣行相。以能緣心緣四聖諦，施設彼等十六行相，見緣於相名為心行，俱慧為體，具五蘊故。趣諦現觀者，趣謂能趣，即十六行。諦現觀者，是所趣故。世第一後名諦現觀，如《俱舍》云「此有三種：一見現觀，唯無漏慧見諦分明，名見現觀。二緣現觀，此無漏慧及慧相應心心所法同一所緣，名緣現觀。三事現觀，謂前相應及道共等同一事業，名事現觀。即七賢依趣諦現觀，乃至無學皆所趣故。」讚已成德，約位以明聞法獲益，至下當悉。從此第六人王自在眾。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十六心行者，依《正理論》，謂從煖法修四聖諦，於一一諦有四行相。苦諦四者，一非常行，待眾緣故；二者苦行，逼迫性故；三者空行，違我所故；四無我行，違我見故。集諦四者；一者因行；如種生牙故；二者集行；因集果現故；三者生行；令果相續故；四者緣行；令果成辦故。滅諦四者，一者滅行，諸蘊盡故；二者靜行，三毒息故；三者妙行，無眾患故；四者離行，脫眾災故。道諦四者，一者道行，通聖行故；二者如行，契正理故；三者行行，趣向涅槃故；四者出行，永超生死故。所言心者，目能緣心。所言行者，所緣行相。以能緣心緣四聖諦，施設彼等十六行相，見緣於相名為心行，俱慧為體，具五蘊故。趣諦現觀者，趣謂能趣，即十六行。諦現觀者，是所趣故。世第一後名諦現觀，如《俱舍》云「此有三種：一見現觀，唯無漏慧見諦分明，名見現觀。二緣現觀，此無漏慧及慧相應心心所法同一所緣，名緣現觀。三事現觀，謂前相應及道共等同一事業，名事現觀。即七賢依趣諦現觀，乃至無學皆所趣故。」讚已成德，約位以明聞法獲益，至下當悉。從此第六人王自在眾。其義者何？

經：復有十六大國王，波斯匿王等，各與若干千萬眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有十六大國王，波斯匿王等，各與若干千萬眷屬俱。

解曰：十六國名，如下當列。彼諸國王皆來詣會，舉波斯匿等彼諸王，象馬等軍、王諸導從及以親屬其數既多，故結集者云若干矣。從此第七六欲諸天眾。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十六國名，如下當列。彼諸國王皆來詣會，舉波斯匿等彼諸王，象馬等軍、王諸導從及以親屬其數既多，故結集者云若干矣。從此第七六欲諸天眾。其義者何？

經：復有六欲天王釋提桓因等，與其眷屬無量天子俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有六欲天王釋提桓因等，與其眷屬無量天子俱。

解曰：六欲天王者，初標類也。欲謂欲界，婬食引貪。於欲界中天處有六，如《順正理》三十一云「一四大王眾天，居妙高山第四層級，謂彼天眾事四大王，是四大王之所領故。二三十三天，居妙高頂，謂彼天處三十三部諸天所居。三夜摩天，謂彼天處時時多分稱快樂哉。四覩史多天，謂彼天處於自所受生喜足心。五樂變化天，謂彼天處樂化欲境於中受樂。六他化自在天，謂彼天處於他所化妙欲境中自在受樂。」彼諸天王皆來詣會。釋提桓因等者，三十三天主也。梵云釋迦提婆因達羅者，釋迦姓也，此翻為能。提婆天也，因陀羅帝也，此正翻云能天帝也。今此經云釋提桓因，梵語訛略；若餘處云天帝釋者，言乃倒耳。往昔過去字憍尸迦，此云繭兒。又名阿摩揭陀，此云無毒害，即摩揭陀國。過去帝釋修因之處，用為國名。彼國舊名置甘露處，如《智論》說：劫初帝釋與阿修羅以山為鑽，鑽乳海，得甘露，置於此地，因以名焉。帝釋往昔有三十二人以為同伴，有善法天人、圓生天人、歡喜天人，設支夫人同修勝業故生天中。有善法堂、圓生樹、歡喜園，阿修羅女設支夫人，此等因緣如餘處說。舉此等餘五天主也。與其眷屬等者，明諸天眾隨天主來，故言無量。從此第八色界諸天眾。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：六欲天王者，初標類也。欲謂欲界，婬食引貪。於欲界中天處有六，如《順正理》三十一云「一四大王眾天，居妙高山第四層級，謂彼天眾事四大王，是四大王之所領故。二三十三天，居妙高頂，謂彼天處三十三部諸天所居。三夜摩天，謂彼天處時時多分稱快樂哉。四覩史多天，謂彼天處於自所受生喜足心。五樂變化天，謂彼天處樂化欲境於中受樂。六他化自在天，謂彼天處於他所化妙欲境中自在受樂。」彼諸天王皆來詣會。釋提桓因等者，三十三天主也。梵云釋迦提婆因達羅者，釋迦姓也，此翻為能。提婆天也，因陀羅帝也，此正翻云能天帝也。今此經云釋提桓因，梵語訛略；若餘處云天帝釋者，言乃倒耳。往昔過去字憍尸迦，此云繭兒。又名阿摩揭陀，此云無毒害，即摩揭陀國。過去帝釋修因之處，用為國名。彼國舊名置甘露處，如《智論》說：劫初帝釋與阿修羅以山為鑽，鑽乳海，得甘露，置於此地，因以名焉。帝釋往昔有三十二人以為同伴，有善法天人、圓生天人、歡喜天人，設支夫人同修勝業故生天中。有善法堂、圓生樹、歡喜園，阿修羅女設支夫人，此等因緣如餘處說。舉此等餘五天主也。與其眷屬等者，明諸天眾隨天主來，故言無量。從此第八色界諸天眾。其義者何？

經：色四靜慮諸大梵王，亦與眷屬無量天子俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：色四靜慮諸大梵王，亦與眷屬無量天子俱。

解曰：色四靜慮者，初標類也。色謂色界，色貪隨增。色定地中靜慮有四。靜謂寂靜，慮者緣慮，慮專一境故名靜慮。《順正理論》二十一云「初靜慮地，天處有三：一梵眾天，大梵所有所化所領故名梵眾。二梵輔天，大梵前後行列侍衛故名梵輔。三大梵天，廣善所生故名為梵。此梵即大，故名大梵。由彼獲行中間定故、最初生故、最後歿故，威德等勝故名為大。第二靜慮，天處有三：一少光天，自地天內光最小故。二無量光天，光明轉勝量難測故。三極光淨天，淨光遍照自地處故。第三靜慮，天處有三，一少淨天，意地受樂說名為淨，於自地中此淨最劣故。二無量淨天，此淨轉增，量難測故。三遍淨天，此淨周普，故名遍淨，意顯更無樂能過此。第四靜慮，天處有九：一無雲天，以下空中天所居地如雲密合，故說名雲。此上諸天更無雲地，在無雲首故名無雲。二福生天，更有異生勝福方所可往生故。三廣果天，居在方所異生果中此最勝故。四無想天，修加行時偏厭於想，想滅為首名無想天。自上五天名五淨居，離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名為淨，淨身所止故名淨居。一無繁天，繁謂繁雜或謂繁廣，無繫雜中此最初故，繁廣天中此最劣故。二無熱天，已善伏除雜修靜慮上中品障，意樂調柔離諸熱惱故。三善現天，已得上品雜修靜慮，果德易彰故。四善見天，雜修定障除品至微，見極清徹故。五色究竟天，更無有處於有色中能過於此，名色究竟。」諸大梵天王者，西云梵摩，此云寂靜，又亦清淨清潔之義，即四靜慮俱得梵名，第四禪主名為大梵。故《大般若》五百七十云「堪忍世界主大梵天王」，即同《法華》「娑婆世界主梵天王」也。然第四禪等大千界，下三靜慮皆有梵王，自地中尊亦得名大。梵王無量，故得云諸。經但總言色四靜慮諸大梵王，明盡來也。亦與眷屬無量天子俱者，同欲界來，故復云亦。王來臣從眷屬必俱，數既繁多故云無量。化身變土，義如常矣。從此第九諸趣變化眾。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：色四靜慮者，初標類也。色謂色界，色貪隨增。色定地中靜慮有四。靜謂寂靜，慮者緣慮，慮專一境故名靜慮。《順正理論》二十一云「初靜慮地，天處有三：一梵眾天，大梵所有所化所領故名梵眾。二梵輔天，大梵前後行列侍衛故名梵輔。三大梵天，廣善所生故名為梵。此梵即大，故名大梵。由彼獲行中間定故、最初生故、最後歿故，威德等勝故名為大。第二靜慮，天處有三：一少光天，自地天內光最小故。二無量光天，光明轉勝量難測故。三極光淨天，淨光遍照自地處故。第三靜慮，天處有三，一少淨天，意地受樂說名為淨，於自地中此淨最劣故。二無量淨天，此淨轉增，量難測故。三遍淨天，此淨周普，故名遍淨，意顯更無樂能過此。第四靜慮，天處有九：一無雲天，以下空中天所居地如雲密合，故說名雲。此上諸天更無雲地，在無雲首故名無雲。二福生天，更有異生勝福方所可往生故。三廣果天，居在方所異生果中此最勝故。四無想天，修加行時偏厭於想，想滅為首名無想天。自上五天名五淨居，離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名為淨，淨身所止故名淨居。一無繁天，繁謂繁雜或謂繁廣，無繫雜中此最初故，繁廣天中此最劣故。二無熱天，已善伏除雜修靜慮上中品障，意樂調柔離諸熱惱故。三善現天，已得上品雜修靜慮，果德易彰故。四善見天，雜修定障除品至微，見極清徹故。五色究竟天，更無有處於有色中能過於此，名色究竟。」諸大梵天王者，西云梵摩，此云寂靜，又亦清淨清潔之義，即四靜慮俱得梵名，第四禪主名為大梵。故《大般若》五百七十云「堪忍世界主大梵天王」，即同《法華》「娑婆世界主梵天王」也。然第四禪等大千界，下三靜慮皆有梵王，自地中尊亦得名大。梵王無量，故得云諸。經但總言色四靜慮諸大梵王，明盡來也。亦與眷屬無量天子俱者，同欲界來，故復云亦。王來臣從眷屬必俱，數既繁多故云無量。化身變土，義如常矣。從此第九諸趣變化眾。其義者何？

經：諸趣變化無量有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：諸趣變化無量有情。

解曰：諸趣變化者，六趣不一，故名為諸。趣即所趣，無覆無記。變謂改轉，化謂化現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸趣變化者，六趣不一，故名為諸。趣即所趣，無覆無記。變謂改轉，化謂化現。

問：此變化眾定目何趣？答：經中無簡，通六趣也。然變化通，如《俱舍論》二十七云「有其五種：一者修得、二者生得、三者呪得、四者藥得、五者業得。天趣具五，人唯有四，無生得故。鬼等亦四，無修得故。傍生地獄有生業二。」能起通者，俱得來矣。若爾，人天二趣如上具明，修羅鬼畜如次別辨。變化即彼，此眾是何？地獄趣中如何變化？設有變化得聞經否？答：此權彼實，亦不相違。《正法念》云「根本地獄及眷屬處，惡業力故種種變化。」《正理》三十一云「孤獨地獄亦有變化。」雖純苦趣亦得聞經。云何知耶？又如《大般若》第一云「爾時世尊不起本座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動。時此世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣坑一切有情皆離苦難，從彼捨命，得生人中及六欲天，皆憶宿住歡喜踊躍，同詣佛所，以慇淨心頂禮佛足。」以彼准此，六趣皆來。若依此解經變化言，乃通二釋：一由如來將說經前，神力動地成熟有情，大悲變化。二則苦趣惡業有情，承佛威神業力變化脫苦得樂，詣會聞經。彼眾既多，云無量矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此變化眾定目何趣？答：經中無簡，通六趣也。然變化通，如《俱舍論》二十七云「有其五種：一者修得、二者生得、三者呪得、四者藥得、五者業得。天趣具五，人唯有四，無生得故。鬼等亦四，無修得故。傍生地獄有生業二。」能起通者，俱得來矣。若爾，人天二趣如上具明，修羅鬼畜如次別辨。變化即彼，此眾是何？地獄趣中如何變化？設有變化得聞經否？答：此權彼實，亦不相違。《正法念》云「根本地獄及眷屬處，惡業力故種種變化。」《正理》三十一云「孤獨地獄亦有變化。」雖純苦趣亦得聞經。云何知耶？又如《大般若》第一云「爾時世尊不起本座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動。時此世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣坑一切有情皆離苦難，從彼捨命，得生人中及六欲天，皆憶宿住歡喜踊躍，同詣佛所，以慇淨心頂禮佛足。」以彼准此，六趣皆來。若依此解經變化言，乃通二釋：一由如來將說經前，神力動地成熟有情，大悲變化。二則苦趣惡業有情，承佛威神業力變化脫苦得樂，詣會聞經。彼眾既多，云無量矣。

從此第十明修羅八部眾。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第十明修羅八部眾。其義者何？

經：阿修羅等若干眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：阿修羅等若干眷屬俱。

解曰：阿修羅等者，等彼天、龍、藥叉、健達縛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽，此八部眾常隨佛故。阿修羅者，訛也，新云阿素洛。阿者云非，素洛云天，以多諂詐無天行故，名曰非天。《佛地》、《瑜伽》云天趣攝，《雜心》鬼趣，《正法念經》鬼畜趣攝，《伽陀經》云鬼畜及天三趣攝故。羅睺阿修羅，是師子兒，畜生所攝。《十地經》說此有五類：一極溺者，住於人間深山大窟，非天宮也。妙高山北大海之下二萬一千由旬，有羅睺宮，此云執日；次下復有勇健之宮；次下復有華鬘之宮；一一相去二萬一千由旬，其次最下有毘摩質多羅宮，新云吠摩質呾利，此云綺羅盡，以文身故，或云寶飾，寶冠飾服此為最大。帝釋妻翁，說支父也。居大海下時復大唱：我是毘摩質多阿脩羅王。言天神者，身有光明，住空宮也。言龍神者，《正法念》云「此有二類：一者法行，謂難陀等；二非法行，謂黑色等。」如常分別。藥叉神者，此云勇健，亦云輕捷，飛騰虛空，部攝地行諸羅剎也。如《起世經》此有三種：一者地居、二者空居、三者欲天，守護城門。言夜叉者，訛也。健達縛者，此云尋香，諸天樂神。地居山穴，諸天須樂，身有相現，即往昇天。言乾闥婆，訛也。揭路荼者，此云妙翅，妙翅鳥神也。云迦婁羅金翅鳥者，訛謬也。毛羽之色，雜以眾寶，豈唯金色？如《增一阿含》此有四生，食四生龍，如常分別。緊捺洛者，此云疑神，其形似人，頭有一角，面極端正，疑人非人，故曰疑神，此即諸天法樂神也。言緊那羅者，訛也。莫呼洛伽者，此云大腹，大蟒田蛇腹行之類。言摩睺羅伽者，訛也。此等非人，何得隨佛？如《舍利弗問經》云「舍利弗白佛言：『世尊！八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法？』佛言：『以二種業：一以惡故生於惡道；二以善故多受快樂。』又問：『善惡二異，何得同耶？』佛言：『亦得八部鬼神皆曰人非人也。天神者，過去以車輿舍宅飯食供養三寶父母賢勝之人，猶懷慳儉諂佞嫉妬，故受天神身，如普光淨勝天也。龍神者，修達德本廣行檀施，不依正念，急性好嗔，故受龍身。如摩尼光夜叉神者，好大布施，或先損害後加饒益。隨功勝負，故在天上空中地下。乾闥婆者，前生亦少瞋恚，常好布施，以青蓮華自嚴其身，作眾伎樂。今為此神，常為諸天奏諸伎樂。阿脩羅神者，此神志強，不隨善友，所作淨福好逐幻為作諸邪福，傍於邪師甚好布施，又樂觀他鬪訟之事，故受此身。迦婁羅神者，先修大捨，常有高心以陵於物，故受此身。緊那羅神者，昔好勸人發菩提心，未正其志逐諸邪行，故受此身。摩睺羅伽神 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：阿修羅等者，等彼天、龍、藥叉、健達縛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽，此八部眾常隨佛故。阿修羅者，訛也，新云阿素洛。阿者云非，素洛云天，以多諂詐無天行故，名曰非天。《佛地》、《瑜伽》云天趣攝，《雜心》鬼趣，《正法念經》鬼畜趣攝，《伽陀經》云鬼畜及天三趣攝故。羅睺阿修羅，是師子兒，畜生所攝。《十地經》說此有五類：一極溺者，住於人間深山大窟，非天宮也。妙高山北大海之下二萬一千由旬，有羅睺宮，此云執日；次下復有勇健之宮；次下復有華鬘之宮；一一相去二萬一千由旬，其次最下有毘摩質多羅宮，新云吠摩質呾利，此云綺羅盡，以文身故，或云寶飾，寶冠飾服此為最大。帝釋妻翁，說支父也。居大海下時復大唱：我是毘摩質多阿脩羅王。言天神者，身有光明，住空宮也。言龍神者，《正法念》云「此有二類：一者法行，謂難陀等；二非法行，謂黑色等。」如常分別。藥叉神者，此云勇健，亦云輕捷，飛騰虛空，部攝地行諸羅剎也。如《起世經》此有三種：一者地居、二者空居、三者欲天，守護城門。言夜叉者，訛也。健達縛者，此云尋香，諸天樂神。地居山穴，諸天須樂，身有相現，即往昇天。言乾闥婆，訛也。揭路荼者，此云妙翅，妙翅鳥神也。云迦婁羅金翅鳥者，訛謬也。毛羽之色，雜以眾寶，豈唯金色？如《增一阿含》此有四生，食四生龍，如常分別。緊捺洛者，此云疑神，其形似人，頭有一角，面極端正，疑人非人，故曰疑神，此即諸天法樂神也。言緊那羅者，訛也。莫呼洛伽者，此云大腹，大蟒田蛇腹行之類。言摩睺羅伽者，訛也。此等非人，何得隨佛？如《舍利弗問經》云「舍利弗白佛言：『世尊！八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法？』佛言：『以二種業：一以惡故生於惡道；二以善故多受快樂。』又問：『善惡二異，何得同耶？』佛言：『亦得八部鬼神皆曰人非人也。天神者，過去以車輿舍宅飯食供養三寶父母賢勝之人，猶懷慳儉諂佞嫉妬，故受天神身，如普光淨勝天也。龍神者，修達德本廣行檀施，不依正念，急性好嗔，故受龍身。如摩尼光夜叉神者，好大布施，或先損害後加饒益。隨功勝負，故在天上空中地下。乾闥婆者，前生亦少瞋恚，常好布施，以青蓮華自嚴其身，作眾伎樂。今為此神，常為諸天奏諸伎樂。阿脩羅神者，此神志強，不隨善友，所作淨福好逐幻為作諸邪福，傍於邪師甚好布施，又樂觀他鬪訟之事，故受此身。迦婁羅神者，先修大捨，常有高心以陵於物，故受此身。緊那羅神者，昔好勸人發菩提心，未正其志逐諸邪行，故受此身。摩睺羅伽神

者，布施護法，性好瞋恚，故受此身。人非人等皆由依附邪師行諂惡道，以邪亂正俱謂是道，生彼類中。由有善故，得聞正法。』」此或願生或是變化，各與眷屬云若干矣。上來別明當根眾竟。從此第二明變化眾。於中分三：一明現法座、二明現寶華、三明遍諸國。就初文中復分為二：初明所現座。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，布施護法，性好瞋恚，故受此身。人非人等皆由依附邪師行諂惡道，以邪亂正俱謂是道，生彼類中。由有善故，得聞正法。』」此或願生或是變化，各與眷屬云若干矣。上來別明當根眾竟。從此第二明變化眾。於中分三：一明現法座、二明現寶華、三明遍諸國。就初文中復分為二：初明所現座。其義者何？

經：復有變現十方淨土，而現百億師子之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有變現十方淨土，而現百億師子之座。

解曰：復有變現十方淨土者，變謂改轉，隱穢示淨。土體本有，故得變名。現謂化現，無而忽有。華坐本無，故稱化現。能變之人唯佛菩薩，所變之土淨妙四塵，廣博莊嚴遍十方故。即是《瑜伽》三十七說：示現轉變，所作自在，能施安樂，四種變也。而現百億者，此方常數十十而增，十万為億此有百億，即是西方百洛叉矣。師子之座者，佛坐說法名師子座也。從此第二現能說法。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：復有變現十方淨土者，變謂改轉，隱穢示淨。土體本有，故得變名。現謂化現，無而忽有。華坐本無，故稱化現。能變之人唯佛菩薩，所變之土淨妙四塵，廣博莊嚴遍十方故。即是《瑜伽》三十七說：示現轉變，所作自在，能施安樂，四種變也。而現百億者，此方常數十十而增，十万為億此有百億，即是西方百洛叉矣。師子之座者，佛坐說法名師子座也。從此第二現能說法。其義者何？

經：佛坐其上廣宣法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛坐其上廣宣法要。

解曰：既現法座，佛於其上廣宣法要。法之要者，惟般若故。從此第二明現寶花。文分為二：初明所現花、後明現眾說法。且初第一明所現花。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：既現法座，佛於其上廣宣法要。法之要者，惟般若故。從此第二明現寶花。文分為二：初明所現花、後明現眾說法。且初第一明所現花。其義者何？

經：一一座前各現一華，是百億花眾寶嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一一座前各現一華，是百億花眾寶嚴飾。

解曰：一一座前者，其變淨土所現法座，座上有佛，座前現花。花同法座，數亦百億。眾寶嚴飾者，體即四大。眾寶莊嚴，所現之中座先花後也。從此第二現眾說法。文復分二：初明能依眾。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一一座前者，其變淨土所現法座，座上有佛，座前現花。花同法座，數亦百億。眾寶嚴飾者，體即四大。眾寶莊嚴，所現之中座先花後也。從此第二現眾說法。文復分二：初明能依眾。其義者何？

經：於諸花上，一一復有無量化佛、無量菩薩，四眾八部悉皆無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：於諸花上，一一復有無量化佛、無量菩薩，四眾八部悉皆無量。

解曰：於諸花上者，諸花葉上皆有化佛，佛及餘眾皆無量矣。從此第二明佛說法。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：於諸花上者，諸花葉上皆有化佛，佛及餘眾皆無量矣。從此第二明佛說法。其義者何？

經：其中諸佛各各宣說般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：其中諸佛各各宣說般若波羅蜜多。

解曰：如文悉也，無勞重釋。問：此所變現，為釋迦化、為餘佛化？答：二俱無失。表法勝能吉祥瑞應，又表土體淨穢不二，表所說法真化不二。或大菩薩莊嚴道場，引攝現當令欣趣入，故現化矣。從此第二明遍諸國。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文悉也，無勞重釋。問：此所變現，為釋迦化、為餘佛化？答：二俱無失。表法勝能吉祥瑞應，又表土體淨穢不二，表所說法真化不二。或大菩薩莊嚴道場，引攝現當令欣趣入，故現化矣。從此第二明遍諸國。其義者何？

經：展轉流遍十方恒沙諸佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：展轉流遍十方恒沙諸佛國土。

解曰：所現淨土及諸佛等，展轉周遍十方佛剎。由此而言眾會忽覩故云變現，寧知未見淨土宛然？故《法華》云「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩，天人常充滿。」總是初列眾說，從此第二結申退坐。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所現淨土及諸佛等，展轉周遍十方佛剎。由此而言眾會忽覩故云變現，寧知未見淨土宛然？故《法華》云「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩，天人常充滿。」總是初列眾說，從此第二結申退坐。其義者何？

經：有如是等諸來大眾，各禮佛足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：有如是等諸來大眾，各禮佛足退坐一面。

解曰：將說經前，故光召集，如秋滿月暉映眾星，如夏日輪先奪諸色，當根變現二眾咸臻，三業至誠稽首禮足，一心瞻仰默然退坐。從此第二明發起序。文為二：初說經瑞相、後現花召眾。初中分三：一現諸瑞相、二大眾驚疑、三作樂供養。就初瑞相，文復分四。且初第一如來入定。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：將說經前，故光召集，如秋滿月暉映眾星，如夏日輪先奪諸色，當根變現二眾咸臻，三業至誠稽首禮足，一心瞻仰默然退坐。從此第二明發起序。文為二：初說經瑞相、後現花召眾。初中分三：一現諸瑞相、二大眾驚疑、三作樂供養。就初瑞相，文復分四。且初第一如來入定。其義者何？

經：爾時世尊初年月八日入大寂靜妙三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊初年月八日入大寂靜妙三摩地。

解曰：經前瑞相各各不同，隨處引導應根而作，或眉間流照表亦一乘，或合蓋現奇彰難思德。今茲般若，諸佛之母，故在年初，表居法上。爾時者，將說經時。言世尊者，即第十號，破魔威德，義如前釋。初年月八日者，彰演說時。此方四時，時各三月，皇唐御曆建寅為正。西國三際，際各四月，寒際之首當十一月，即同往古建子為正。黑半標元，二十三日即初八矣。又《金光明》第九立為四時，如《西域記》第二卷云「從正月十六日至四月十五日為春三月」，即正月二十三日為初年月八，取捨如文。入大寂靜者，入謂證入，言大寂靜謂即勝定。若依《佛地》龍軍所釋，佛三法中即大定矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：經前瑞相各各不同，隨處引導應根而作，或眉間流照表亦一乘，或合蓋現奇彰難思德。今茲般若，諸佛之母，故在年初，表居法上。爾時者，將說經時。言世尊者，即第十號，破魔威德，義如前釋。初年月八日者，彰演說時。此方四時，時各三月，皇唐御曆建寅為正。西國三際，際各四月，寒際之首當十一月，即同往古建子為正。黑半標元，二十三日即初八矣。又《金光明》第九立為四時，如《西域記》第二卷云「從正月十六日至四月十五日為春三月」，即正月二十三日為初年月八，取捨如文。入大寂靜者，入謂證入，言大寂靜謂即勝定。若依《佛地》龍軍所釋，佛三法中即大定矣。

問：佛無散心，無不皆定。何故此中而復言入？答：佛無散心，為師範故；顯慧依定，示先入故；定慧雙修，不傾動故。入定放光及以說法，三業示導，即三密故。如來常法尊敬般若，將欲演說，示敬儀故。妙三摩地者，唯佛獨得，故稱為妙。三摩地者，此云等持。體離沈掉故名為等，專注一境即名為持，等即持故，亦名三摩提，義同地也。因位等持通定散地，果位唯定唯是有心亦唯無漏。若云等至，通有無心。若言等引，即唯是有。二皆唯定，漏等皆通。三摩地言，簡彼後二，彰欲說經暢乎淨慧，慧依定發，故先入矣。從此第二光照十方。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛無散心，無不皆定。何故此中而復言入？答：佛無散心，為師範故；顯慧依定，示先入故；定慧雙修，不傾動故。入定放光及以說法，三業示導，即三密故。如來常法尊敬般若，將欲演說，示敬儀故。妙三摩地者，唯佛獨得，故稱為妙。三摩地者，此云等持。體離沈掉故名為等，專注一境即名為持，等即持故，亦名三摩提，義同地也。因位等持通定散地，果位唯定唯是有心亦唯無漏。若云等至，通有無心。若言等引，即唯是有。二皆唯定，漏等皆通。三摩地言，簡彼後二，彰欲說經暢乎淨慧，慧依定發，故先入矣。從此第二光照十方。其義者何？

經：身諸毛孔放大光明，普照十方恒沙佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：身諸毛孔放大光明，普照十方恒沙佛土。

解曰：身諸毛孔者，為欲說經故先入定，為驚凡聖現瑞放光。從佛足輪上至于頂，遍身毛孔皆流照故。普照十方恒沙佛土者，有緣斯現，即所照也。從此第三雨花供養。文分為二：初明欲色、後明無色。初文復三：且初第一欲界雨花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：身諸毛孔者，為欲說經故先入定，為驚凡聖現瑞放光。從佛足輪上至于頂，遍身毛孔皆流照故。普照十方恒沙佛土者，有緣斯現，即所照也。從此第三雨花供養。文分為二：初明欲色、後明無色。初文復三：且初第一欲界雨花。

經：是時欲界無量諸天雨眾妙花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是時欲界無量諸天雨眾妙花。

解曰：欲界六天天眾無量，各雨妙花而供養故。從此第二色界雨花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：欲界六天天眾無量，各雨妙花而供養故。從此第二色界雨花。

經：色界諸天亦雨天花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：色界諸天亦雨天花。

解曰：色界天眾亦同欲天。從此第三合明花狀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：色界天眾亦同欲天。從此第三合明花狀。

經：眾色間錯甚可愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：眾色間錯甚可愛樂。

解曰：二界雨花，花多奇狀。眾色交映故云間錯，樂觀無厭故云愛樂。從此第二無色雨花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：二界雨花，花多奇狀。眾色交映故云間錯，樂觀無厭故云愛樂。從此第二無色雨花。

經：時無色界雨諸香花，香如須彌、花如車輪，如雲而下，遍覆大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時無色界雨諸香花，香如須彌、花如車輪，如雲而下，遍覆大眾。

解曰：時無色界雨諸香花者，此總標也。明無色界，諸宗不同。一切有部，《俱舍》頌云「無色謂無色，後色起從心。」經部宗云「色心二種，互相依持。」謂彼二宗皆唯四蘊，在欲色界無別所依。大眾部云具十八界，但無麁色，細色非無。如《正理論》具明立廢。如《中陰經》說「如來至無色界，無色眾生禮拜世尊。」又《本業經》云「如來說法，無色諸天來入會中。」《華嚴經》云「菩薩鼻根聞無色界宮殿之香。」又《瑜伽論》五十四云「色無色天變身萬億，共立毛端。」由此等文，彼非無色。若爾，如何名無色界？答：就色不同，有其四種：業果、通果二色定無，定境、定果二色容有，云無云有皆不相違。所雨香花，即定果矣。香如須彌花如車輪者，明其形狀也。如雲而下者，皆亂墜耳。從此第四地六震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：時無色界雨諸香花者，此總標也。明無色界，諸宗不同。一切有部，《俱舍》頌云「無色謂無色，後色起從心。」經部宗云「色心二種，互相依持。」謂彼二宗皆唯四蘊，在欲色界無別所依。大眾部云具十八界，但無麁色，細色非無。如《正理論》具明立廢。如《中陰經》說「如來至無色界，無色眾生禮拜世尊。」又《本業經》云「如來說法，無色諸天來入會中。」《華嚴經》云「菩薩鼻根聞無色界宮殿之香。」又《瑜伽論》五十四云「色無色天變身萬億，共立毛端。」由此等文，彼非無色。若爾，如何名無色界？答：就色不同，有其四種：業果、通果二色定無，定境、定果二色容有，云無云有皆不相違。所雨香花，即定果矣。香如須彌花如車輪者，明其形狀也。如雲而下者，皆亂墜耳。從此第四地六震動。

經：普佛世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：普佛世界六種震動。

解曰：普佛世界者，如《華嚴經》云「堪忍世界有佛，號毘盧遮那如來。」即大千也。又不唯爾，光既遍照，動亦必俱。故《大般若》云「此大千界六種變動，從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。」以彼准此，故經說云普佛世界。六種震動者，略有三義：一動因者，《增一阿含》說有八因：一隨風輪上下而動、二者菩薩入胎出胎、三者出家道成正覺、四轉法輪、五入涅槃、六神通比丘心得自在、七諸天命終還生勝處、八眾生福盡互相攻伐故皆地動。動有小大，若小動者，如《法華》云「而此世界六動震動。」若大動者，文殊偈云「一切諸佛土，即時大震動。」《智論》第十云「若菩薩等，動閻浮提、動四天下小中大千。若佛世尊，動無量故。」二動相者，如《華嚴》云「所謂震、動、踊、運、吼、擊。初漸為震，漸大為動，上下為踊，往來為運，大聲為吼，相鼓為擊。」《大般若》云「所謂動、涌、震、擊、吼、爆。動即搖動，涌即出沒，震聲隱隱，擊即扣擊，吼即發響，爆即聲驚。」上六各三，即為十八，謂動、遍動、普遍動等。小動名動，諸處皆動名為遍動，遍大傾動名普遍動。餘皆准也。此經總云六種震動，震動名寬，通十八矣。又《大般若》初、《華嚴》三十六皆云「東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。」經六種言，或准此故。三動意者，如《十地論》第十二云「依四種眾生：一不善眾生，不識無常，縱心逸蕩，令因地動修諸善故。二生天眾生，信現天報，動種傾動，令生厭捨起求法故。三我慢眾生，恒起種種我慢如山，令因地動知無常故。四呪術眾生，少能動地便生高舉，令因大動知己劣故。」又如《勝思惟梵天經論》說有七因：一令諸魔生驚怖故、二令時眾心不散故、三令放逸者生覺悟故、四令眾生念法相故、五令眾生觀說處故、六令成熟者得解脫故、七令隨順問正義故。今欲說經，治倒生解，故地動矣。從此第二大眾驚疑。文分為四：且初第一大眾驚疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：普佛世界者，如《華嚴經》云「堪忍世界有佛，號毘盧遮那如來。」即大千也。又不唯爾，光既遍照，動亦必俱。故《大般若》云「此大千界六種變動，從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。」以彼准此，故經說云普佛世界。六種震動者，略有三義：一動因者，《增一阿含》說有八因：一隨風輪上下而動、二者菩薩入胎出胎、三者出家道成正覺、四轉法輪、五入涅槃、六神通比丘心得自在、七諸天命終還生勝處、八眾生福盡互相攻伐故皆地動。動有小大，若小動者，如《法華》云「而此世界六動震動。」若大動者，文殊偈云「一切諸佛土，即時大震動。」《智論》第十云「若菩薩等，動閻浮提、動四天下小中大千。若佛世尊，動無量故。」二動相者，如《華嚴》云「所謂震、動、踊、運、吼、擊。初漸為震，漸大為動，上下為踊，往來為運，大聲為吼，相鼓為擊。」《大般若》云「所謂動、涌、震、擊、吼、爆。動即搖動，涌即出沒，震聲隱隱，擊即扣擊，吼即發響，爆即聲驚。」上六各三，即為十八，謂動、遍動、普遍動等。小動名動，諸處皆動名為遍動，遍大傾動名普遍動。餘皆准也。此經總云六種震動，震動名寬，通十八矣。又《大般若》初、《華嚴》三十六皆云「東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。」經六種言，或准此故。三動意者，如《十地論》第十二云「依四種眾生：一不善眾生，不識無常，縱心逸蕩，令因地動修諸善故。二生天眾生，信現天報，動種傾動，令生厭捨起求法故。三我慢眾生，恒起種種我慢如山，令因地動知無常故。四呪術眾生，少能動地便生高舉，令因大動知己劣故。」又如《勝思惟梵天經論》說有七因：一令諸魔生驚怖故、二令時眾心不散故、三令放逸者生覺悟故、四令眾生念法相故、五令眾生觀說處故、六令成熟者得解脫故、七令隨順問正義故。今欲說經，治倒生解，故地動矣。從此第二大眾驚疑。文分為四：且初第一大眾驚疑。

經：爾時大眾自相謂言：「大覺世尊前已為我等說摩訶般若波羅蜜多、金剛般若波羅蜜多、天王問般若波羅蜜多、大品等無量無數般若波羅蜜多，今日如來放大光明，斯作何事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時大眾自相謂言：「大覺世尊前已為我等說摩訶般若波羅蜜多、金剛般若波羅蜜多、天王問般若波羅蜜多、大品等無量無數般若波羅蜜多，今日如來放大光明，斯作何事？」

解曰：大覺世尊，無漏假者。前已為我等者，謂見已前。說諸般若摩訶等者，摩訶云大，謂《大般若》。《金剛般若》即第九會。《天王問》者，即第六會。言《大品》者，即第二會，萬八千頌波羅蜜多。所言等者，等餘一切塵沙數等諸般若矣。謂前所見說諸般若皆有瑞相，故今生疑。斯作何事？即其意也。從此第二仁王思念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：大覺世尊，無漏假者。前已為我等者，謂見已前。說諸般若摩訶等者，摩訶云大，謂《大般若》。《金剛般若》即第九會。《天王問》者，即第六會。言《大品》者，即第二會，萬八千頌波羅蜜多。所言等者，等餘一切塵沙數等諸般若矣。謂前所見說諸般若皆有瑞相，故今生疑。斯作何事？即其意也。從此第二仁王思念。

經：時室羅筏國波斯匿王作是思惟：「今佛現是希有之相，必雨法雨普皆利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時室羅筏國波斯匿王作是思惟：「今佛現是希有之相，必雨法雨普皆利樂。」

解曰：室羅筏者略也，具足應云室羅筏悉底，此云豐德，一具財寶、二妙欲境、三饒多聞、四豐解脫。此室羅筏，即中印度憍薩羅國都城之名。准《西域記》乃有南北二憍薩羅，簡異南國故雙舉也。波斯匿王者，如《鴦掘摩羅經》云「波斯匿者，此云和悅。」既覩靈瑞，作是思惟：今佛現是希有之相，必說大法雨：我等諸王云何護國，如來大悲普悕利樂。一部之興起于茲矣。從此第三問諸眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：室羅筏者略也，具足應云室羅筏悉底，此云豐德，一具財寶、二妙欲境、三饒多聞、四豐解脫。此室羅筏，即中印度憍薩羅國都城之名。准《西域記》乃有南北二憍薩羅，簡異南國故雙舉也。波斯匿王者，如《鴦掘摩羅經》云「波斯匿者，此云和悅。」既覩靈瑞，作是思惟：今佛現是希有之相，必說大法雨：我等諸王云何護國，如來大悲普悕利樂。一部之興起于茲矣。從此第三問諸眾會。

經：即問寶蓋、無垢稱等諸優婆塞，舍利弗、須菩提等諸大聲聞，彌勒、師子吼等諸菩薩摩訶薩言：「如來所現是何瑞相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：即問寶蓋、無垢稱等諸優婆塞，舍利弗、須菩提等諸大聲聞，彌勒、師子吼等諸菩薩摩訶薩言：「如來所現是何瑞相？」

解曰：言寶蓋者，寶積長者持蓋自蔭，或由奉佛，故云寶蓋。無垢稱者，即淨名矣。舍利弗者，具足應云舍利弗多羅，舍利鳥名，弗者子也。尊者母眼如鶖鷺目，其相圓淨、其音便辯，因母彰名，稱舍利弗。須菩提者，此云空生，或云善吉及善現也。言彌勒者，此譯為慈，多修慈行，又亦是姓。師子吼者，梵云僧(思孕反)伽娜娜，此云師子吼。舉此等餘，明遍問故。從此第四明無答者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言寶蓋者，寶積長者持蓋自蔭，或由奉佛，故云寶蓋。無垢稱者，即淨名矣。舍利弗者，具足應云舍利弗多羅，舍利鳥名，弗者子也。尊者母眼如鶖鷺目，其相圓淨、其音便辯，因母彰名，稱舍利弗。須菩提者，此云空生，或云善吉及善現也。言彌勒者，此譯為慈，多修慈行，又亦是姓。師子吼者，梵云僧(思孕反)伽娜娜，此云師子吼。舉此等餘，明遍問故。從此第四明無答者。

經：時諸大眾無能答者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時諸大眾無能答者。

解曰：無能答者，雖劣知勝願智能知，為法甚深無能答矣。從此第三作樂供養。文分為三：且初第一王等作樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：無能答者，雖劣知勝願智能知，為法甚深無能答矣。從此第三作樂供養。文分為三：且初第一王等作樂。

經：波斯匿王等承佛神力廣作音樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：波斯匿王等承佛神力廣作音樂。

解曰：如來住定不合諠繁，波斯匿王及諸眾會承佛神力故作音樂。從此第二諸天作樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如來住定不合諠繁，波斯匿王及諸眾會承佛神力故作音樂。從此第二諸天作樂。

經：欲色諸天各奏無量天諸伎樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：欲色諸天各奏無量天諸伎樂。

解曰：諸天音樂不鼓自鳴。今明欲色，故作天樂矣。從此第三聲遍大千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諸天音樂不鼓自鳴。今明欲色，故作天樂矣。從此第三聲遍大千。

經：聲遍三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：聲遍三千大千世界。

解曰：三千大千，如常分別。大文第二現花召眾。文分為三：一放無量光、二現僧祇花、三召他方眾。且初第一放無量光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：三千大千，如常分別。大文第二現花召眾。文分為三：一放無量光、二現僧祇花、三召他方眾。且初第一放無量光。

經：爾時世尊復放無量阿僧祇光，其明雜色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊復放無量阿僧祇光，其明雜色。

解曰：前文放光不言其數，今此乃云復放無量阿僧祇者，顯其色多。前理後事，表二智故。從此第二現僧祇花。文分為二：且初第一現僧祇花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前文放光不言其數，今此乃云復放無量阿僧祇者，顯其色多。前理後事，表二智故。從此第二現僧祇花。文分為二：且初第一現僧祇花。

經：一一光中現寶蓮華，其花千葉皆作金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一一光中現寶蓮華，其花千葉皆作金色。

解曰：一一光中者，所放光明既無數量，光中花現准亦應知。千葉金色，彰其葉多，金色上矣。從此第二化佛說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：一一光中者，所放光明既無數量，光中花現准亦應知。千葉金色，彰其葉多，金色上矣。從此第二化佛說法。

經：上有化佛宣說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：上有化佛宣說法要。

解曰：如文應悉。從此第三召他方眾。文分為二：初召十方眾、後結申退坐。初中復四：且初第一普照有緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文應悉。從此第三召他方眾。文分為二：初召十方眾、後結申退坐。初中復四：且初第一普照有緣。

經：是佛光明普於十方恒河沙等諸佛國土，有緣斯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是佛光明普於十方恒河沙等諸佛國土，有緣斯現。

解曰：有緣斯現者，現大悲之力普照十方，障重無緣雖近不覩，無障緣熟縱遠亦來，故說恒沙有緣現斯。從此第二列諸菩薩。文有五對：且初第一普照無染對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：有緣斯現者，現大悲之力普照十方，障重無緣雖近不覩，無障緣熟縱遠亦來，故說恒沙有緣現斯。從此第二列諸菩薩。文有五對：且初第一普照無染對。

經：彼地方佛國中，東方普光菩薩摩訶薩，東南方蓮華手菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：彼地方佛國中，東方普光菩薩摩訶薩，東南方蓮華手菩薩摩訶薩。

解曰：此十菩薩萬行皆修，略隨其名彰勝行。普光菩薩者，如光普照不簡高下，菩薩濟利不簡怨親。蓮華手菩薩者，眾行如蓮，不染塵垢也。從此第二歡喜破簡對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此十菩薩萬行皆修，略隨其名彰勝行。普光菩薩者，如光普照不簡高下，菩薩濟利不簡怨親。蓮華手菩薩者，眾行如蓮，不染塵垢也。從此第二歡喜破簡對。

經：南方離憂菩薩摩訶薩，西南方光明菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：南方離憂菩薩摩訶薩，西南方光明菩薩摩訶薩。

解曰：離憂菩薩者，說無分別自他無憂，或隨聞見皆無憂也。光明菩薩者，所起智悲皆能破闇也。從此第三不住最勝對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：離憂菩薩者，說無分別自他無憂，或隨聞見皆無憂也。光明菩薩者，所起智悲皆能破闇也。從此第三不住最勝對。

經：西方行慧菩薩摩訶薩，西北方寶勝菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：西方行慧菩薩摩訶薩，西北方寶勝菩薩摩訶薩。

解曰：行慧菩薩者，二利行中起悲慧行能不住也。寶勝菩薩者，財法二寶施而無竭也。從此第四勝受離塵對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：行慧菩薩者，二利行中起悲慧行能不住也。寶勝菩薩者，財法二寶施而無竭也。從此第四勝受離塵對。

經：北方勝受菩薩摩訶薩，東北方離塵菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：北方勝受菩薩摩訶薩，東北方離塵菩薩摩訶薩。

解曰：勝受菩薩者，能與眾生安樂受行，念捨平等也。離塵菩薩者，智常照如，行離塵染也。從此第五常喜清淨對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：勝受菩薩者，能與眾生安樂受行，念捨平等也。離塵菩薩者，智常照如，行離塵染也。從此第五常喜清淨對。

經：上方喜受菩薩摩訶薩，下方蓮華勝菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：上方喜受菩薩摩訶薩，下方蓮華勝菩薩摩訶薩。

解曰：常得喜受清淨如蓮二菩薩也。從此第三明其眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：常得喜受清淨如蓮二菩薩也。從此第三明其眷屬。

經：各與無量百千俱胝菩薩摩訶薩，皆來至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：各與無量百千俱胝菩薩摩訶薩，皆來至此。

解曰：十方菩薩各各皆有無量百千俱胝菩薩，皆來至此。從此第四各獻香華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：十方菩薩各各皆有無量百千俱胝菩薩，皆來至此。從此第四各獻香華。

經：持種種香、散種種花、作無量音樂，供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：持種種香、散種種花、作無量音樂，供養如來。

解曰：如文可悉。從此第二結申退坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：如文可悉。從此第二結申退坐。

經：頂禮佛足，默然退坐，合掌恭敬一心觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：頂禮佛足，默然退坐，合掌恭敬一心觀佛。

解曰：頂禮合掌，身業恭敬。一心觀佛，意業恭敬。默然退坐，唯希法雨。明序分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：頂禮合掌，身業恭敬。一心觀佛，意業恭敬。默然退坐，唯希法雨。明序分竟。

觀如來品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀如來品第二

大文第二〈觀如來品〉下六品經明正宗分，意明護國為經之主。國有淨穢，分為二護：即前三品明其內護，護佛菩薩諸淨土故，〈觀如來品〉彰其果德，〈菩薩行品〉具明修因，後《二諦品》前二依故。後之三品明其外護，護諸王等所居土故。初〈護國品〉明其報得，〈不思議品〉彰法勝能，後〈奉持品〉明前二故。又科為三：前三為內；第四為外；下二為總，總彰經德、總明前故。又科為四，別如二文：總中分二，先顯經德示不思議、後總彰前具明二護。又科為五：初二為內，內彰勝劣；次辨總依，通前及後；次為外護，滿本所求；次因散花，表經奇特。後總前四內外依持，十三法師從因至果，十六王等無上寶故。又科為六：開初果因別則為云合為一故。依二判中，內非無外、果非無因，各依勝顯，彰內外普。於前三品辨次第者，先彰果德令生欣求，必藉因故修勝行，無論因果必有所依。又果位中如智平等，修因趣果二利雙明，住果修因皆依境故。又即於境有分有全，全勝居初、分劣居次，位別勝劣，境後明故。又約果談因、修因趣果，因果雖二，境唯是一。猶斯因果俱得護名，果不對因更何所護？內護三品，次第應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二〈觀如來品〉下六品經明正宗分，意明護國為經之主。國有淨穢，分為二護：即前三品明其內護，護佛菩薩諸淨土故，〈觀如來品〉彰其果德，〈菩薩行品〉具明修因，後《二諦品》前二依故。後之三品明其外護，護諸王等所居土故。初〈護國品〉明其報得，〈不思議品〉彰法勝能，後〈奉持品〉明前二故。又科為三：前三為內；第四為外；下二為總，總彰經德、總明前故。又科為四，別如二文：總中分二，先顯經德示不思議、後總彰前具明二護。又科為五：初二為內，內彰勝劣；次辨總依，通前及後；次為外護，滿本所求；次因散花，表經奇特。後總前四內外依持，十三法師從因至果，十六王等無上寶故。又科為六：開初果因別則為云合為一故。依二判中，內非無外、果非無因，各依勝顯，彰內外普。於前三品辨次第者，先彰果德令生欣求，必藉因故修勝行，無論因果必有所依。又果位中如智平等，修因趣果二利雙明，住果修因皆依境故。又即於境有分有全，全勝居初、分劣居次，位別勝劣，境後明故。又約果談因、修因趣果，因果雖二，境唯是一。猶斯因果俱得護名，果不對因更何所護？內護三品，次第應知。

二釋品名。觀如來者，觀謂能觀，體即是慧，聞思修等生法俱空，加行本後俱名觀故。相應俱有四蘊五蘊，隨應為性。言如來者，謂即所觀。本覺真常性非生滅，不覺迷本妄識輪迴，反本妄除幻夢俱寂，如歸本來故名如來。雖去無去，來無所來，對不覺去故名為來。又應化身大悲感赴，隨根應現乘如而來，亦名如來。若云觀空，直談法性，此兼人法云觀如來。又立品名，有其三種：一者從略，謂即此品，前廣般若、後觀如來，以略顯廣，名如來品。二者從廣，〈菩薩行品〉自初及末明菩薩行，名菩薩品。三者當相，謂次四品，依名申義以彰品號。初後二品，依廣立名，義類相從，大例唯爾。釋品及次，准上應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品名。觀如來者，觀謂能觀，體即是慧，聞思修等生法俱空，加行本後俱名觀故。相應俱有四蘊五蘊，隨應為性。言如來者，謂即所觀。本覺真常性非生滅，不覺迷本妄識輪迴，反本妄除幻夢俱寂，如歸本來故名如來。雖去無去，來無所來，對不覺去故名為來。又應化身大悲感赴，隨根應現乘如而來，亦名如來。若云觀空，直談法性，此兼人法云觀如來。又立品名，有其三種：一者從略，謂即此品，前廣般若、後觀如來，以略顯廣，名如來品。二者從廣，〈菩薩行品〉自初及末明菩薩行，名菩薩品。三者當相，謂次四品，依名申義以彰品號。初後二品，依廣立名，義類相從，大例唯爾。釋品及次，准上應知。

三科判者，總科內護三品經文，大分三段：第一總標，從「爾時世尊從三昧起至云何護佛果云何護十地行」為初段也。第二別答，從「佛告波斯匿王言護佛果者」至〈二諦品〉末云「大王菩薩摩訶薩護佛果護十地行護化有情為此也」，廣明因果，為別答也。第三總結，從「波斯匿王白佛言真理是一」下至卷終一紙經文，為總結也。至文當悉。別科三品。解此品者，於中分三：一標二護、二明問答、三明獲益。就初標中，文分為五：且初第一從三昧起。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三科判者，總科內護三品經文，大分三段：第一總標，從「爾時世尊從三昧起至云何護佛果云何護十地行」為初段也。第二別答，從「佛告波斯匿王言護佛果者」至〈二諦品〉末云「大王菩薩摩訶薩護佛果護十地行護化有情為此也」，廣明因果，為別答也。第三總結，從「波斯匿王白佛言真理是一」下至卷終一紙經文，為總結也。至文當悉。別科三品。解此品者，於中分三：一標二護、二明問答、三明獲益。就初標中，文分為五：且初第一從三昧起。其義者何？

經：爾時世尊從三昧起坐師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時世尊從三昧起坐師子座。

解曰：顯不住道正念正知，故佛世尊將欲演說，從三昧起警動群情。言三昧者，梵語也，同三摩地，俱云等持。古譯禪那，云思惟修及功德林，皆義翻耳。心一境性，謂即等持，別境中定。謂欲演說，故云起也。坐師子座者，《智度論》云「非實師子亦非木石用為師子，以佛即是人中師子，所坐處床皆得名為師子之座。」彼時大眾皆悉至誠，佛從定起昇座而坐。又解坐者，即在義也，非別易處。顯亦正住無所傾動，故云坐矣。如《大般若》「爾時世尊於師子座上，自敷尼師壇，結加趺坐，端身正願住對面念。」乃至下云「在師子座，如四大寶妙高山王，臨照諸山威光逈出。」以彼准此，義周備矣。從此第二佛知王心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：顯不住道正念正知，故佛世尊將欲演說，從三昧起警動群情。言三昧者，梵語也，同三摩地，俱云等持。古譯禪那，云思惟修及功德林，皆義翻耳。心一境性，謂即等持，別境中定。謂欲演說，故云起也。坐師子座者，《智度論》云「非實師子亦非木石用為師子，以佛即是人中師子，所坐處床皆得名為師子之座。」彼時大眾皆悉至誠，佛從定起昇座而坐。又解坐者，即在義也，非別易處。顯亦正住無所傾動，故云坐矣。如《大般若》「爾時世尊於師子座上，自敷尼師壇，結加趺坐，端身正願住對面念。」乃至下云「在師子座，如四大寶妙高山王，臨照諸山威光逈出。」以彼准此，義周備矣。從此第二佛知王心。

經：告大眾言：「吾知十六諸國王等咸作是念：世尊大慈普皆利樂，我等諸王云何護國？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：告大眾言：「吾知十六諸國王等咸作是念：世尊大慈普皆利樂，我等諸王云何護國？」

解曰：正遍知覺善得他心，知諸國王覩相興願仰希法雨，文具如前。故佛當根發誠諦語，告彼大眾作如是言：「吾知諸王咸作是念：世尊大慈普皆利樂，我等諸王云何護國？」彰外護也。從此第三總標內護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：正遍知覺善得他心，知諸國王覩相興願仰希法雨，文具如前。故佛當根發誠諦語，告彼大眾作如是言：「吾知諸王咸作是念：世尊大慈普皆利樂，我等諸王云何護國？」彰外護也。從此第三總標內護。

經：「善男子！吾今先為諸菩薩摩訶薩說護佛果、護十地行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「善男子！吾今先為諸菩薩摩訶薩說護佛果、護十地行。」

解曰：明佛大悲平等濟護，若唯外護利樂不均，念外答內顯悲深普，不請而說也。又若唯外，事相雖嚴，內不澄清，心疾寧念？外嚴內潔，相應義故。又外因內方得無災，三毒不除三災必起，藉內護外，故先明也。又內外言，約二相說：法唯一味平等無差，故佛大悲曾無異說，由悟不悟、修與不修、深淺次第，理必然故。善男子者，波斯匿等。吾今已下，明所護人。護佛果者，即此品也。護十地行，即後品也。先果後因，欣趣次第，義如前說。能所護者，能護之法則唯般若，所護之者依經分二：聖凡二人、淨穢二土。從此第四勅令諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明佛大悲平等濟護，若唯外護利樂不均，念外答內顯悲深普，不請而說也。又若唯外，事相雖嚴，內不澄清，心疾寧念？外嚴內潔，相應義故。又外因內方得無災，三毒不除三災必起，藉內護外，故先明也。又內外言，約二相說：法唯一味平等無差，故佛大悲曾無異說，由悟不悟、修與不修、深淺次第，理必然故。善男子者，波斯匿等。吾今已下，明所護人。護佛果者，即此品也。護十地行，即後品也。先果後因，欣趣次第，義如前說。能所護者，能護之法則唯般若，所護之者依經分二：聖凡二人、淨穢二土。從此第四勅令諦聽。

經：「汝等皆應諦聽諦聽，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「汝等皆應諦聽諦聽，善思念之。」

解曰：諦者審也，攝耳聆音發生聞慧，善思思慧，念之修慧。審其句偈，思其義理，如說修行，令諦聽等。又復諦者，令心寂靜，對治散亂掉動心故。言善思者，令心調柔，治彼邪妄不正思故。言念之者，令心明記，治彼妄失顛倒心故。彼所治者，障生勝慧，謂若有彼性無堪任，猶如覆漏穢等三器，得甘露味失漏無堪，是故世尊誡諦聽等。《智論》偈云「聽者端視如渴飲，一心入於語義中，踴躍聞法心悲喜，如是之人可為說。」從此第五大眾讚仰。文分為三：且初第一眾讚善哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：諦者審也，攝耳聆音發生聞慧，善思思慧，念之修慧。審其句偈，思其義理，如說修行，令諦聽等。又復諦者，令心寂靜，對治散亂掉動心故。言善思者，令心調柔，治彼邪妄不正思故。言念之者，令心明記，治彼妄失顛倒心故。彼所治者，障生勝慧，謂若有彼性無堪任，猶如覆漏穢等三器，得甘露味失漏無堪，是故世尊誡諦聽等。《智論》偈云「聽者端視如渴飲，一心入於語義中，踴躍聞法心悲喜，如是之人可為說。」從此第五大眾讚仰。文分為三：且初第一眾讚善哉。

經：是時大眾、波斯匿王等聞佛語已，咸共讚言：「善哉善哉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是時大眾、波斯匿王等聞佛語已，咸共讚言：「善哉善哉。」

解曰：初聞佛語喜躍無任，咸共一心至誠仰讚，仰讚之極，是故重云善哉善哉。又初善哉讚他心德，次一善哉讚起悲深。三寶不斷則無七難，是故重言二善哉矣。從此第二散花成蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初聞佛語喜躍無任，咸共一心至誠仰讚，仰讚之極，是故重云善哉善哉。又初善哉讚他心德，次一善哉讚起悲深。三寶不斷則無七難，是故重言二善哉矣。從此第二散花成蓋。

經：即散無量諸妙寶花，於虛空中變成寶蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：即散無量諸妙寶花，於虛空中變成寶蓋。

解曰：初各散花，眾心渴仰，後成寶蓋，一法俱霑。又事雖多，真理唯一。又行雖眾，果必無差。又蓋與花非多非一，而性與相非異非同。此表散花成蓋不墜。從此第三覆諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初各散花，眾心渴仰，後成寶蓋，一法俱霑。又事雖多，真理唯一。又行雖眾，果必無差。又蓋與花非多非一，而性與相非異非同。此表散花成蓋不墜。從此第三覆諸大眾。

經：覆諸大眾靡不周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：覆諸大眾靡不周遍。

解曰：靡者，無也。蓋無盈縮，顯說當根不減不增。總標二護大文第二問答釋成。於中分二：初波斯匿問、後如來正答。且初第一總問者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：靡者，無也。蓋無盈縮，顯說當根不減不增。總標二護大文第二問答釋成。於中分二：初波斯匿問、後如來正答。且初第一總問者何？

經：時波斯匿王即從座起，頂禮佛足，合掌長跪而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何護佛果？云何護十地行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時波斯匿王即從座起，頂禮佛足，合掌長跪而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何護佛果？云何護十地行？」

解曰：即從座起，異諸眾也。頂禮佛足者，以已尊頂禮佛卑足也。合掌長跪者，敬請之儀。白佛言下，申其所問。運身發語由審決思，三業至誠利樂故問。菩薩等者，舉能行人。云何已下，問所行行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：即從座起，異諸眾也。頂禮佛足者，以已尊頂禮佛卑足也。合掌長跪者，敬請之儀。白佛言下，申其所問。運身發語由審決思，三業至誠利樂故問。菩薩等者，舉能行人。云何已下，問所行行。

問：菩薩因位護義極成，佛果已圓更何須護？答：果從因顯，果德已圓性不離因，故說護果。若爾，護果即因，與後何別？若因果一，何須分二？答：此品之內就果談因，後品之中從因趣果。因果事異，故品別開，約理不殊故俱說護。從此第二如來正答。文分為三：初略標宗、次別問答、後直問答。初中分四：一總標護果、二徵其所以、三佛為釋成、四結修般若。初中分三：且初第一總標護果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：菩薩因位護義極成，佛果已圓更何須護？答：果從因顯，果德已圓性不離因，故說護果。若爾，護果即因，與後何別？若因果一，何須分二？答：此品之內就果談因，後品之中從因趣果。因果事異，故品別開，約理不殊故俱說護。從此第二如來正答。文分為三：初略標宗、次別問答、後直問答。初中分四：一總標護果、二徵其所以、三佛為釋成、四結修般若。初中分三：且初第一總標護果。

經：佛告波斯匿王言：「護佛果者，諸菩薩摩訶薩應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛告波斯匿王言：「護佛果者，諸菩薩摩訶薩應如是住。」

解曰：王承佛旨因果總問，如來別答，先果、後因。由前一問起下三品，三段科中從此已下大文第二如來別答。佛告已下，諸主及果并能行人，文如前釋。應如是住者，住悲智心。准無著論釋《金剛經》云何住者，謂欲願也。欲者，正求也。願者，為所求故作心思念也。最初發心入諸善法，欲為根本，論名正求或正希求，以欲為首方起願故。願於百法無別體性，依無著論思念為體，依《莊嚴論》思欲為體，依《唯識論》信、欲、勝解三法為體。總三論文，五法為體，謂彼思、念、欲、信、勝解，以彼欲願釋此住矣。從此第二廣明化利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：王承佛旨因果總問，如來別答，先果、後因。由前一問起下三品，三段科中從此已下大文第二如來別答。佛告已下，諸主及果并能行人，文如前釋。應如是住者，住悲智心。准無著論釋《金剛經》云何住者，謂欲願也。欲者，正求也。願者，為所求故作心思念也。最初發心入諸善法，欲為根本，論名正求或正希求，以欲為首方起願故。願於百法無別體性，依無著論思念為體，依《莊嚴論》思欲為體，依《唯識論》信、欲、勝解三法為體。總三論文，五法為體，謂彼思、念、欲、信、勝解，以彼欲願釋此住矣。從此第二廣明化利。

經：「教化一切卵生胎生濕生化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「教化一切卵生胎生濕生化生。」

解曰：正明修行。依前住心，廣大思願利他行也。言教化者，隨病設藥也。菩薩利物遂己修行，悲所度生廣雖三界，於中含識唯此四生。《瑜伽論》云「五蘊初起名為生也。如孔雀等從卵㲉出名為卵生，如牛馬等從胎藏出名為胎生，如飛蛾等從濕氣出名為濕生，如諸天等諸根頓具無而歘有名為化生。」如《俱舍》頌云「倒心趣欲境，濕化染香處。」卵胎二生於中有位，由彼業力起顛倒心馳趣欲境，雖住遠處能見父母。於結生位，是男是女起愛恚心隨一現前，左右向背隨所愛合，即生有身漸次增故。濕生染智，謂遠嗅知生處香氣便生愛染，業有勝劣香淨穢故。化生染處，謂遠觀見當所生處，隨業罪福處有苦樂。故說三界因愛受生。生之形狀、中有品類，如常分別。又《瑜伽》說「內心思業而為其因，外㲉胎藏濕潤為緣，卵生具四、胎三、濕二、化生唯一所謂思業。藉緣多小從多先明，辨生勝劣少為上也。人與傍生各具有四，鬼通胎化，天及地獄唯是化生。欲色界中身具五蘊，若無色界四蘊成身。」於有色界身量大小頓漸生滅，義如常矣。此明菩薩所化有情，於三界中據處生說依止境界，樂者敘焉。雖菩薩願四生等化，理實所化隨對根緣，難非難處待時熟等，如無著論。何故經中不言界趣？界通非情，趣無中有。又尼乾等執草木生，申此經云卵等生故。從此第三降伏對治。文分為三：且初第一對治蘊倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：正明修行。依前住心，廣大思願利他行也。言教化者，隨病設藥也。菩薩利物遂己修行，悲所度生廣雖三界，於中含識唯此四生。《瑜伽論》云「五蘊初起名為生也。如孔雀等從卵㲉出名為卵生，如牛馬等從胎藏出名為胎生，如飛蛾等從濕氣出名為濕生，如諸天等諸根頓具無而歘有名為化生。」如《俱舍》頌云「倒心趣欲境，濕化染香處。」卵胎二生於中有位，由彼業力起顛倒心馳趣欲境，雖住遠處能見父母。於結生位，是男是女起愛恚心隨一現前，左右向背隨所愛合，即生有身漸次增故。濕生染智，謂遠嗅知生處香氣便生愛染，業有勝劣香淨穢故。化生染處，謂遠觀見當所生處，隨業罪福處有苦樂。故說三界因愛受生。生之形狀、中有品類，如常分別。又《瑜伽》說「內心思業而為其因，外㲉胎藏濕潤為緣，卵生具四、胎三、濕二、化生唯一所謂思業。藉緣多小從多先明，辨生勝劣少為上也。人與傍生各具有四，鬼通胎化，天及地獄唯是化生。欲色界中身具五蘊，若無色界四蘊成身。」於有色界身量大小頓漸生滅，義如常矣。此明菩薩所化有情，於三界中據處生說依止境界，樂者敘焉。雖菩薩願四生等化，理實所化隨對根緣，難非難處待時熟等，如無著論。何故經中不言界趣？界通非情，趣無中有。又尼乾等執草木生，申此經云卵等生故。從此第三降伏對治。文分為三：且初第一對治蘊倒。

經：「不觀色相、不觀色如，受想行識、我人知見、常樂淨倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「不觀色相、不觀色如，受想行識、我人知見、常樂淨倒。」

解曰：明所治也。前廣化利，令遠散動，住相分別，故令對治。不觀色相不觀色如者，此總標也。於五蘊中舉色為首，色謂質礙變礙為性。如謂真如，無礙為性。起心分別見有色如，此分別心正令除斷，若無分別勝義相應，一毫之善發迹至佛。此無分別，遍下言故。受想行識者，受謂領納苦樂捨受，想謂能取怨親等像，行謂造作善染諸行亦遷流故，識謂了別即眼等識。謂於四蘊皆離分別，性相平等境智俱如，治依他故。我人知見常樂淨倒者，依蘊妄執先我後法，各有四倒。我謂主宰，依《智度論》即陰計我有五、離陰計我有五、和合計我有十，總二十也。即陰我者，指陰為我。離陰計我，如將車人。和合有十者，如色中我，色作窟宅我在其中，四陰亦爾。我中色者，我作窟宅色居其中，四陰亦爾，分別我故。依無著論，自體相續總執五蘊相續為我，計前際我是今世我所執取故。言人者，謂展轉趣、餘趣、取執趣、未來後生實趣。言知者，數論執我，體即是思，受用諸法。我為知者，即現我故。言見者，謂即我執有身見也。如是四種皆我倒矣。常樂等者，即法四倒，住持自相能生謬解。謂外道等不了五蘊有為之法剎那不住，妄起常倒；有漏皆苦，妄起樂倒；實不自在，妄起我倒；自性不淨，妄起淨倒。第三我倒，文無者略，舊經具有。或前我故下一倒字，通上我法。由斯二執，二障具生，為障既重，先對治故。又報五蘊自性無記，是所依故。我法二倒不善有覆分別俱生，是能依故。唯無分別定慧能治，故此具明令對治也。從此第二對治諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明所治也。前廣化利，令遠散動，住相分別，故令對治。不觀色相不觀色如者，此總標也。於五蘊中舉色為首，色謂質礙變礙為性。如謂真如，無礙為性。起心分別見有色如，此分別心正令除斷，若無分別勝義相應，一毫之善發迹至佛。此無分別，遍下言故。受想行識者，受謂領納苦樂捨受，想謂能取怨親等像，行謂造作善染諸行亦遷流故，識謂了別即眼等識。謂於四蘊皆離分別，性相平等境智俱如，治依他故。我人知見常樂淨倒者，依蘊妄執先我後法，各有四倒。我謂主宰，依《智度論》即陰計我有五、離陰計我有五、和合計我有十，總二十也。即陰我者，指陰為我。離陰計我，如將車人。和合有十者，如色中我，色作窟宅我在其中，四陰亦爾。我中色者，我作窟宅色居其中，四陰亦爾，分別我故。依無著論，自體相續總執五蘊相續為我，計前際我是今世我所執取故。言人者，謂展轉趣、餘趣、取執趣、未來後生實趣。言知者，數論執我，體即是思，受用諸法。我為知者，即現我故。言見者，謂即我執有身見也。如是四種皆我倒矣。常樂等者，即法四倒，住持自相能生謬解。謂外道等不了五蘊有為之法剎那不住，妄起常倒；有漏皆苦，妄起樂倒；實不自在，妄起我倒；自性不淨，妄起淨倒。第三我倒，文無者略，舊經具有。或前我故下一倒字，通上我法。由斯二執，二障具生，為障既重，先對治故。又報五蘊自性無記，是所依故。我法二倒不善有覆分別俱生，是能依故。唯無分別定慧能治，故此具明令對治也。從此第二對治諸行。

經：「四攝、六度、二諦、四諦、力、無畏等一切諸行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「四攝、六度、二諦、四諦、力、無畏等一切諸行。」

解曰：前所治境起心為倒，此能治行動念成病，但治俱見實不除法。由如禾莠同聚俱生，俱除其莠非遣禾也。正行諸行起能見心，治彼起心令無分別，行無所行即正行故。此段經文通賢聖位，地前修習其相未已有功用住，若有散心亦未亡相，故通對治。四攝四諦，如上已明。六度二諦并四無畏，如下當辨。力謂十力，處非處等，如常分別。一切諸行者，不唯此所到行門，乃至菩薩所修萬行通為觀矣。從此第三對能行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前所治境起心為倒，此能治行動念成病，但治俱見實不除法。由如禾莠同聚俱生，俱除其莠非遣禾也。正行諸行起能見心，治彼起心令無分別，行無所行即正行故。此段經文通賢聖位，地前修習其相未已有功用住，若有散心亦未亡相，故通對治。四攝四諦，如上已明。六度二諦并四無畏，如下當辨。力謂十力，處非處等，如常分別。一切諸行者，不唯此所到行門，乃至菩薩所修萬行通為觀矣。從此第三對能行人。

經：「乃至菩薩如來亦復如是，不觀相、不觀如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「乃至菩薩如來亦復如是，不觀相、不觀如。」

解曰：不唯於行令心不住，觀佛菩薩亦令不住。若心分別見相見如，此即所治，令無分別。雖佛菩薩勝無與等，無分別位起分別心，即令對治住無相故。若爾，應離相求？此亦不然。即相觀無，相即無相，非謂相外別更求無。若更別求，此即為病。然佛菩薩勝功德聚，若稱念者，障滅河沙。於勝義心，故令不住，非謂世諦事相撥無。若起此心成大邪見，豈符經意無相觀耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：不唯於行令心不住，觀佛菩薩亦令不住。若心分別見相見如，此即所治，令無分別。雖佛菩薩勝無與等，無分別位起分別心，即令對治住無相故。若爾，應離相求？此亦不然。即相觀無，相即無相，非謂相外別更求無。若更別求，此即為病。然佛菩薩勝功德聚，若稱念者，障滅河沙。於勝義心，故令不住，非謂世諦事相撥無。若起此心成大邪見，豈符經意無相觀耶？

問：前云菩薩摩訶薩應如是住，此云乃至菩薩不觀相如，為復能住即所觀耶？答：設爾無失。謂令菩薩無相現前，所修勝行皆無相故。設於勝者亦不起心，正離自他住無相故。又解：應如是，住明住心也。教化四生，明修行也。不觀已下盡此段文，明降伏也。如次即是智恩斷因。因必具修，成果三德至究竟位報化法身。故初具明，佛深意也。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前云菩薩摩訶薩應如是住，此云乃至菩薩不觀相如，為復能住即所觀耶？答：設爾無失。謂令菩薩無相現前，所修勝行皆無相故。設於勝者亦不起心，正離自他住無相故。又解：應如是，住明住心也。教化四生，明修行也。不觀已下盡此段文，明降伏也。如次即是智恩斷因。因必具修，成果三德至究竟位報化法身。故初具明，佛深意也。從此第二徵其所以。

經：「所以者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「所以者何？」

解曰：所以不觀相如者，何所以也。從此第三佛為釋成。文分為二：且初第一釋諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：所以不觀相如者，何所以也。從此第三佛為釋成。文分為二：且初第一釋諸法空。

經：「以諸法性即真實故，無來無去、無生無滅，同真際、等法性，無二無別猶如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「以諸法性即真實故，無來無去、無生無滅，同真際、等法性，無二無別猶如虛空。」

解曰：言諸法者，即前五蘊。法性空寂，即真實故。無來無去無生無滅者，釋法四倒。依蘊妄執計常樂等，心為彼薰識浪流動，故有來有去有生有滅。若了彼倒妄體即空，本無來去無生滅故。同真際等法性者，釋諸正行，四攝六度所修萬行，皆淨法界方便妙用，用不離體、與理相應，即一一行皆同真際等法性故。無二無別猶如虛空者，釋菩薩等雖諸法性本來常住，不因顯說無以證修，故佛菩薩出現於世廣為開示。然修行者，應正了知能說所說法界一相，聖凡不二自他無別，覺性常住猶如虛空，對佛菩薩應如是觀。又解：五蘊諸法其性真實，性被妄薰故有來去有生有滅，本性空寂無來無去無生無滅故。同真際等法性者，蘊與真性事理依持，如波依水故同真際，理不離事皆等法性。諸法與性無二無別，了法即性猶如虛空。又解：法性常住故無來去，法性不變故無生滅。由修行者了法性空，所修勝行心同真際、行等法性。因果事異所現理同，故云無二。能觀不異，故云無別。長時無間障盡果圓，猶如虛空動而常寂，彰果位矣。前解順文，次解依蘊。今前菩薩行離二邊，後解順理至無上覺，釋法空也。從此第二釋我等空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：言諸法者，即前五蘊。法性空寂，即真實故。無來無去無生無滅者，釋法四倒。依蘊妄執計常樂等，心為彼薰識浪流動，故有來有去有生有滅。若了彼倒妄體即空，本無來去無生滅故。同真際等法性者，釋諸正行，四攝六度所修萬行，皆淨法界方便妙用，用不離體、與理相應，即一一行皆同真際等法性故。無二無別猶如虛空者，釋菩薩等雖諸法性本來常住，不因顯說無以證修，故佛菩薩出現於世廣為開示。然修行者，應正了知能說所說法界一相，聖凡不二自他無別，覺性常住猶如虛空，對佛菩薩應如是觀。又解：五蘊諸法其性真實，性被妄薰故有來去有生有滅，本性空寂無來無去無生無滅故。同真際等法性者，蘊與真性事理依持，如波依水故同真際，理不離事皆等法性。諸法與性無二無別，了法即性猶如虛空。又解：法性常住故無來去，法性不變故無生滅。由修行者了法性空，所修勝行心同真際、行等法性。因果事異所現理同，故云無二。能觀不異，故云無別。長時無間障盡果圓，猶如虛空動而常寂，彰果位矣。前解順文，次解依蘊。今前菩薩行離二邊，後解順理至無上覺，釋法空也。從此第二釋我等空。

經：「蘊處界相無我我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「蘊處界相無我我所。」

解曰：明前我空，舉所依法顯能依空。蘊等何義？《俱舍》頌云「聚生門種族，是蘊處界義。」聚是蘊義，謂即五蘊。色聚心聚，故名為蘊。蘊是有為，非無為故。生門處義謂十二處，六根六境是心心所生長門處，由六識身依根取境名生門故。種族界義即十八界，為同類因各生自類等流果故。何故世尊說蘊處界？如彼頌云「愚根樂三故，說蘊處分三。」愚有三者，謂諸有情執我一常，愚心所為，我為說五蘊，五蘊之中三是心所故。愚色，為我說十二處，十二處中十是色故。總愚色心以為我者，為說十八界，十八界中離色心故。根上中下，樂略中廣，是故世尊說蘊處界。無我我所者，我即前云我人知見。我所即是彼我資具。此蘊處界從因緣起，其體尚無，況我我所從計執生而體是有？故皆空矣。從此第四結脩般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：明前我空，舉所依法顯能依空。蘊等何義？《俱舍》頌云「聚生門種族，是蘊處界義。」聚是蘊義，謂即五蘊。色聚心聚，故名為蘊。蘊是有為，非無為故。生門處義謂十二處，六根六境是心心所生長門處，由六識身依根取境名生門故。種族界義即十八界，為同類因各生自類等流果故。何故世尊說蘊處界？如彼頌云「愚根樂三故，說蘊處分三。」愚有三者，謂諸有情執我一常，愚心所為，我為說五蘊，五蘊之中三是心所故。愚色，為我說十二處，十二處中十是色故。總愚色心以為我者，為說十八界，十八界中離色心故。根上中下，樂略中廣，是故世尊說蘊處界。無我我所者，我即前云我人知見。我所即是彼我資具。此蘊處界從因緣起，其體尚無，況我我所從計執生而體是有？故皆空矣。從此第四結脩般若。

經：「是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。」

解曰：若能如上住悲智心，地上地前修諸勝行不著性相，必得果圓，是真修行至彼岸矣。此上經文略標宗旨，世尊總陳一部之意；下文廣辨理事小殊，窮其至理更無異也。又不唯一部，諸大乘教但是廣文，住修斷障一理通貫。自下諸文先略後廣，准此廣悉。大文第二明別問答。文分為三：一別問答、二總問答、三結護果。初別問答，文分為三：一明實相、二明觀照、三明文字。初明實相，文分為二：且初第一波斯匿王問。其義者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：若能如上住悲智心，地上地前修諸勝行不著性相，必得果圓，是真修行至彼岸矣。此上經文略標宗旨，世尊總陳一部之意；下文廣辨理事小殊，窮其至理更無異也。又不唯一部，諸大乘教但是廣文，住修斷障一理通貫。自下諸文先略後廣，准此廣悉。大文第二明別問答。文分為三：一別問答、二總問答、三結護果。初別問答，文分為三：一明實相、二明觀照、三明文字。初明實相，文分為二：且初第一波斯匿王問。其義者何？

經：波斯匿王白佛言：「世尊！若菩薩眾生性無二者，菩薩以何相而化眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：波斯匿王白佛言：「世尊！若菩薩眾生性無二者，菩薩以何相而化眾生耶？」

解曰：世尊略陳，王應具悉詞微旨妙，歷法廣明，故牒前文而興此問。問之意者，由諸有情迷無慧目，故希菩薩悲以利生。若菩薩眾生同一法性，法性平等即無二別。若無二別，菩薩更以何法而化眾生耶？從此第二如來正答。文分為二：初明勝義空、後明世俗有。初中分三：初總明法性、次徵其所以、後釋諸法空。初法性中，文復分二：且初第一總標法倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：世尊略陳，王應具悉詞微旨妙，歷法廣明，故牒前文而興此問。問之意者，由諸有情迷無慧目，故希菩薩悲以利生。若菩薩眾生同一法性，法性平等即無二別。若無二別，菩薩更以何法而化眾生耶？從此第二如來正答。文分為二：初明勝義空、後明世俗有。初中分三：初總明法性、次徵其所以、後釋諸法空。初法性中，文復分二：且初第一總標法倒。

經：佛言：「大王！色受想行識、常樂我淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言：「大王！色受想行識、常樂我淨。」

解曰：初列五蘊總標有為，後列四倒總標我法。先標此二，以明法空。從此第二正答不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：初列五蘊總標有為，後列四倒總標我法。先標此二，以明法空。從此第二正答不住。

經：「法性不住色不住非色、受想行識、常樂我淨，亦不住淨不住非淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「法性不住色不住非色、受想行識、常樂我淨，亦不住淨不住非淨。」

解曰：法性不住色不住非色者，色謂色蘊，除色之餘皆名非色。住不住者，依對待立，如因見住，便言不住。此中法性離言絕慮寂然一相，唯以智證，豈同對待住不住乎？受想行識常樂我淨亦不住淨不住非淨者，義同於上故置亦言。初後具陳，例中亦爾，皆不住故。如《涅槃》云「為一切諸法本性自空為因，菩薩修空見空。若一切法本性自空，何須菩薩修空見空？若一切法本性不空，菩薩修空何能見空？佛言雖一切法本性是空，亦因菩薩修空見空。」言本性空所證境空，修空見空能證智空，以能所證悉皆是空，故能所化皆不住矣。從此第二徵其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：法性不住色不住非色者，色謂色蘊，除色之餘皆名非色。住不住者，依對待立，如因見住，便言不住。此中法性離言絕慮寂然一相，唯以智證，豈同對待住不住乎？受想行識常樂我淨亦不住淨不住非淨者，義同於上故置亦言。初後具陳，例中亦爾，皆不住故。如《涅槃》云「為一切諸法本性自空為因，菩薩修空見空。若一切法本性自空，何須菩薩修空見空？若一切法本性不空，菩薩修空何能見空？佛言雖一切法本性是空，亦因菩薩修空見空。」言本性空所證境空，修空見空能證智空，以能所證悉皆是空，故能所化皆不住矣。從此第二徵其所以。

經：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「何以故？」

解曰：法性非住不住者，何以故？從此第三釋諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：法性非住不住者，何以故？從此第三釋諸法空。

經：「以諸法性悉皆空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「以諸法性悉皆空故。」

解曰：以法性空，無住不住。為明菩薩法性相應化而不住，同法性故。從此第二明世諦有。文分為三：初總標世諦、次別明諸有、後總結非實。且初第一總標世諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：以法性空，無住不住。為明菩薩法性相應化而不住，同法性故。從此第二明世諦有。文分為三：初總標世諦、次別明諸有、後總結非實。且初第一總標世諦。

經：「由世諦故、由三假故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「由世諦故、由三假故。」

解曰：前勝義諦明諸法空，此世俗諦明諸法有。由諸性相體不相離，如斷證修故次明矣。由世諦故者，此句總標。由者因由。世者可毀壞也，通目一切有漏有為。言諦者，審義實義。審實可壞，名世諦故。由三假故，此句別也，謂法、受、名，具如前解，皆世諦故。從此第二別明諸有。文分為三：且初第一明三界有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：前勝義諦明諸法空，此世俗諦明諸法有。由諸性相體不相離，如斷證修故次明矣。由世諦故者，此句總標。由者因由。世者可毀壞也，通目一切有漏有為。言諦者，審義實義。審實可壞，名世諦故。由三假故，此句別也，謂法、受、名，具如前解，皆世諦故。從此第二別明諸有。文分為三：且初第一明三界有。

經：「一切有情蘊處界法，造福非福不動行等，因果皆有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切有情蘊處界法，造福非福不動行等，因果皆有。」

解曰：此明三界有情因果也。一切有情者，簡非情也。蘊處界法者，業所依也。造福非福不動行等者，如《大般若》云「一者福業、二者非福業、三者不動業」也。欲界善業名為福業，業能招人天可愛果故。欲不善業名非福業，損惱有情招三惡趣非愛果故。色無色界業名不動業，能招彼地不動果故。若爾，何故《俱舍論》云「如世尊說，初靜慮地有尋伺動，第二靜慮有喜受動，第三靜慮有樂受動。」何名不動？答：如彼頌云，約自地處所業果無動故。雖下三禪有炎患動，約處言之業果不動。如初禪業招初禪果，初禪處業無容轉令二禪處受。業果處定，立不動名。不同欲界有天等業，由別約力轉令異處人等中受，名動業故。因果皆有者，如上所明作業感果皆悉有故。從此第二明三乘有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：此明三界有情因果也。一切有情者，簡非情也。蘊處界法者，業所依也。造福非福不動行等者，如《大般若》云「一者福業、二者非福業、三者不動業」也。欲界善業名為福業，業能招人天可愛果故。欲不善業名非福業，損惱有情招三惡趣非愛果故。色無色界業名不動業，能招彼地不動果故。若爾，何故《俱舍論》云「如世尊說，初靜慮地有尋伺動，第二靜慮有喜受動，第三靜慮有樂受動。」何名不動？答：如彼頌云，約自地處所業果無動故。雖下三禪有炎患動，約處言之業果不動。如初禪業招初禪果，初禪處業無容轉令二禪處受。業果處定，立不動名。不同欲界有天等業，由別約力轉令異處人等中受，名動業故。因果皆有者，如上所明作業感果皆悉有故。從此第二明三乘有。

經：「三乘賢聖所修諸行乃至佛果，皆名為有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「三乘賢聖所修諸行乃至佛果，皆名為有。」

解曰：三乘賢聖所修諸行者，謂由般若引攝當根，隨自證修有三別故。言三者，下中上根。言乘者，教理行果，即所乘也。言賢者，和善之義，資糧加行也。言聖者，通達修習究竟位也。所修諸行者，隨前三乘所修行也。略分別者，一聲聞乘者，如《華嚴》云「上品十善，修自利行，智慧狹劣，怖三界、闕大悲，從他聞聲而得解了，名聲聞乘。」依有部宗，前七方便，具如上解。阿羅漢果，如上略明。餘之三果，義如常說。二緣覺乘者，如《華嚴》云「上品十善，自利清淨，不從他教自覺悟故，大悲方便不具足故，悟解甚深緣生法故，名緣覺乘。」如《瑜伽論》第三十四獨覺地云「有其五種：一種性、二道、三習、四住、五行。言種性者，有其三種：一薄塵垢、離憒鬧處，於寂靜處深心愛樂。二少悲心，說法利人心不愛樂，樂少思務寂靜而住。三中根性是慢行類，深心希願無師無敵而證菩提故。第二道者，亦有三種：一者謂於百劫值佛出世，親邇承事，成就相續，專心求證獨覺菩提，於蘊處界、緣起、處非處及諦此六善巧勤修覺故，於當來世速能證得獨覺菩提，名麟角喻。二有一類值佛出世，親近善士聽聞正法，如理作意，未曾修習順決擇分煗等善根，修前蘊等六種善巧，於當來世證彼菩提得沙門果。三有一類值佛出世，親近善士聽聞正法，如理作意證法現觀，得沙門果而無力能至極究竟阿羅漢果，復修蘊等六種善巧，依出世道於當來世至極究竟，畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。後第二三名部行故。第三習者，此亦有三：一有一類依獨覺道，滿足百劫修習資糧，過百劫已出無佛世，無師自能修三十七菩提分法，諸法現觀得獨覺果，永斷一切諸煩惱盡成阿羅漢，此麟角喻。復有一類依第二道或第三道，由彼因緣出無佛世，無師自能修三十七菩提分法，從前二三所修次第至極究竟，畢竟離垢、畢竟證得梵行邊際，證得最上阿羅漢果，皆部行故。第四住者，此亦有三：初麟角喻，樂處孤林、樂獨居住、樂甚深勝解、樂觀察甚深緣起道理、樂住最極空無願相，安處作意。第二第三所習部行，不必一向樂處林野、樂獨居住，亦樂部眾共相雜住，樂深勝解乃至作意故。五獨覺行，一切獨覺隨住彼彼村邑聚落，善護其身、善守諸根、善住正念，隨入彼彼村邑聚落，或為乞食或濟度化下劣愚昧，以身濟度不以語言。何以故？唯現身相為彼說法不發言故，示現種種神通境界，乃至為令心誹謗者生歸向故。」明緣覺竟。乃至佛果皆名為有者，大乘賢聖，至下當悉。從此第三明諸見有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：三乘賢聖所修諸行者，謂由般若引攝當根，隨自證修有三別故。言三者，下中上根。言乘者，教理行果，即所乘也。言賢者，和善之義，資糧加行也。言聖者，通達修習究竟位也。所修諸行者，隨前三乘所修行也。略分別者，一聲聞乘者，如《華嚴》云「上品十善，修自利行，智慧狹劣，怖三界、闕大悲，從他聞聲而得解了，名聲聞乘。」依有部宗，前七方便，具如上解。阿羅漢果，如上略明。餘之三果，義如常說。二緣覺乘者，如《華嚴》云「上品十善，自利清淨，不從他教自覺悟故，大悲方便不具足故，悟解甚深緣生法故，名緣覺乘。」如《瑜伽論》第三十四獨覺地云「有其五種：一種性、二道、三習、四住、五行。言種性者，有其三種：一薄塵垢、離憒鬧處，於寂靜處深心愛樂。二少悲心，說法利人心不愛樂，樂少思務寂靜而住。三中根性是慢行類，深心希願無師無敵而證菩提故。第二道者，亦有三種：一者謂於百劫值佛出世，親邇承事，成就相續，專心求證獨覺菩提，於蘊處界、緣起、處非處及諦此六善巧勤修覺故，於當來世速能證得獨覺菩提，名麟角喻。二有一類值佛出世，親近善士聽聞正法，如理作意，未曾修習順決擇分煗等善根，修前蘊等六種善巧，於當來世證彼菩提得沙門果。三有一類值佛出世，親近善士聽聞正法，如理作意證法現觀，得沙門果而無力能至極究竟阿羅漢果，復修蘊等六種善巧，依出世道於當來世至極究竟，畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。後第二三名部行故。第三習者，此亦有三：一有一類依獨覺道，滿足百劫修習資糧，過百劫已出無佛世，無師自能修三十七菩提分法，諸法現觀得獨覺果，永斷一切諸煩惱盡成阿羅漢，此麟角喻。復有一類依第二道或第三道，由彼因緣出無佛世，無師自能修三十七菩提分法，從前二三所修次第至極究竟，畢竟離垢、畢竟證得梵行邊際，證得最上阿羅漢果，皆部行故。第四住者，此亦有三：初麟角喻，樂處孤林、樂獨居住、樂甚深勝解、樂觀察甚深緣起道理、樂住最極空無願相，安處作意。第二第三所習部行，不必一向樂處林野、樂獨居住，亦樂部眾共相雜住，樂深勝解乃至作意故。五獨覺行，一切獨覺隨住彼彼村邑聚落，善護其身、善守諸根、善住正念，隨入彼彼村邑聚落，或為乞食或濟度化下劣愚昧，以身濟度不以語言。何以故？唯現身相為彼說法不發言故，示現種種神通境界，乃至為令心誹謗者生歸向故。」明緣覺竟。乃至佛果皆名為有者，大乘賢聖，至下當悉。從此第三明諸見有。

經：「六十二見亦名為有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「六十二見亦名為有。」

解曰：不唯三界及以三乘世俗諦中依他故有，外道染見亦計執有。六十二見者，依《賢劫經》，謂於五蘊計我我所，言色是我、我有色、色屬我、我住色中。初句是我，三句我所。受想行識，四句亦然。四五二十成二十句。五句是我，餘為我所。此上諸句依現在蘊。於過未世，亦各二十，成六十句。加斷常見，六十二矣。如《大品經》、《梵網六十二見經》、《長阿含經》第十〈梵動品〉、《大婆沙論》一百九十九、《瑜伽》五十八及八十七、《智度》、《唯識》皆明諸見，於法不倦，樂者敘焉。從此第二總結非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：不唯三界及以三乘世俗諦中依他故有，外道染見亦計執有。六十二見者，依《賢劫經》，謂於五蘊計我我所，言色是我、我有色、色屬我、我住色中。初句是我，三句我所。受想行識，四句亦然。四五二十成二十句。五句是我，餘為我所。此上諸句依現在蘊。於過未世，亦各二十，成六十句。加斷常見，六十二矣。如《大品經》、《梵網六十二見經》、《長阿含經》第十〈梵動品〉、《大婆沙論》一百九十九、《瑜伽》五十八及八十七、《智度》、《唯識》皆明諸見，於法不倦，樂者敘焉。從此第二總結非實。

經：「大王！若著名相分別諸法，六趣四生、三乘行果，即是不見諸法實性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「大王！若著名相分別諸法，六趣四生、三乘行果，即是不見諸法實性。」

解曰：若著名相分別諸法者，此明妄倒著相迷真，五法之中前三法也。言五法者，相、名、分別、正智、真如。《顯揚》第六、《瑜伽》七十四，兩論同說依他攝四，攝彼相、名、分別、正智；圓成實一，攝彼真如；遍計所執不攝五事。彼說：有漏心心所法變似所詮，說名為相。似能詮現，施設為名。能變心等，立為分別。無漏心等離戲論故，名為正智。《中邊》第二說：依他起攝相、分別；遍計所執唯攝彼名；正智、真如圓成實攝。彼說：有漏心及心所相分名相，餘名分別，遍計所執都無體故。為顯非有，假說為名。正智真如，能證所證二俱無倒，圓成實攝。《楞伽》偈云「名、相、覺想自性二相，正智、如如是則成相。」言名相者，遍計所攝，二無體故。言覺想者，即是妄想，謂心心所，依他起攝。緣前名相，故名覺想。自性二相者，即上三法，遍計依他二自性矣。正智如如是則成相者，智如二種為圓成故。《中邊》、《楞伽》所明五法屬此經者，前云法性不住色不住非色等文五中後二，正智如如皆圓成故。雖即正智而非無為，無漏有為離倒究竟，《楞伽》說為圓成實故。後世諦文是前三法，三界三乘依他起故，即是《中邊》相及分別，《楞伽經》中覺想心故。六十二見遍計所攝，《中邊》之名、《楞伽》名相。《顯揚》、《瑜伽》屬此經者，法性第五，世諦前四不立遍計從心說故。六趣四生三乘行果者，並如前解。即是不見諸法實性者，若著名相分別諸法，乃至行果執為實有，即不能見諸法實性。顯無執者能見實性，下〈二諦品〉因此而興，前後次第至文悉矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解曰：若著名相分別諸法者，此明妄倒著相迷真，五法之中前三法也。言五法者，相、名、分別、正智、真如。《顯揚》第六、《瑜伽》七十四，兩論同說依他攝四，攝彼相、名、分別、正智；圓成實一，攝彼真如；遍計所執不攝五事。彼說：有漏心心所法變似所詮，說名為相。似能詮現，施設為名。能變心等，立為分別。無漏心等離戲論故，名為正智。《中邊》第二說：依他起攝相、分別；遍計所執唯攝彼名；正智、真如圓成實攝。彼說：有漏心及心所相分名相，餘名分別，遍計所執都無體故。為顯非有，假說為名。正智真如，能證所證二俱無倒，圓成實攝。《楞伽》偈云「名、相、覺想自性二相，正智、如如是則成相。」言名相者，遍計所攝，二無體故。言覺想者，即是妄想，謂心心所，依他起攝。緣前名相，故名覺想。自性二相者，即上三法，遍計依他二自性矣。正智如如是則成相者，智如二種為圓成故。《中邊》、《楞伽》所明五法屬此經者，前云法性不住色不住非色等文五中後二，正智如如皆圓成故。雖即正智而非無為，無漏有為離倒究竟，《楞伽》說為圓成實故。後世諦文是前三法，三界三乘依他起故，即是《中邊》相及分別，《楞伽經》中覺想心故。六十二見遍計所攝，《中邊》之名、《楞伽》名相。《顯揚》、《瑜伽》屬此經者，法性第五，世諦前四不立遍計從心說故。六趣四生三乘行果者，並如前解。即是不見諸法實性者，若著名相分別諸法，乃至行果執為實有，即不能見諸法實性。顯無執者能見實性，下〈二諦品〉因此而興，前後次第至文悉矣。